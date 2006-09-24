Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 29, 14:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
123513422006.09.24 22:01sell0.05eurusd1.27840.00001.27622006.09.25 07:051.28010.000.000.00-8.50
123514592006.09.25 02:08sell0.10eurusd1.27990.00001.27772006.09.25 07:051.28020.000.000.00-3.00
123516472006.09.25 04:23sell0.20eurusd1.28140.00001.27922006.09.25 07:051.28030.000.000.0022.00
123519332006.09.24 22:05sell limit0.40eurusd1.28290.00001.28072006.09.25 07:051.2801cancelled
123519922006.09.24 22:06sell limit0.80eurusd1.28440.00001.28222006.09.25 07:051.2799cancelled
123524562006.09.24 22:09sell limit1.60eurusd1.28590.00001.28372006.09.25 07:051.2800cancelled
123810952006.09.25 07:05sell0.05eurusd1.27980.00001.27762006.09.25 09:011.27760.000.000.0011.00
123811352006.09.25 07:05sell limit0.10eurusd1.28130.00001.27912006.09.25 09:021.2770cancelled
123811692006.09.25 07:05sell limit0.20eurusd1.28280.00001.28062006.09.25 09:021.2771cancelled
123811712006.09.25 07:05sell limit0.40eurusd1.28430.00001.28212006.09.25 09:011.2770cancelled
123811732006.09.25 07:05sell limit0.80eurusd1.28580.00001.28362006.09.25 09:011.2771cancelled
123811752006.09.25 07:05sell limit1.60eurusd1.28730.00001.28512006.09.25 09:011.2771cancelled
123893652006.09.25 09:02sell0.05eurusd1.27690.00001.27472006.09.25 14:001.27470.000.000.0011.00
123894372006.09.25 09:02sell limit0.10eurusd1.27840.00001.27622006.09.25 14:001.2739cancelled
123895612006.09.25 09:02sell limit0.20eurusd1.27990.00001.27772006.09.25 14:001.2737cancelled
123896192006.09.25 09:02sell limit0.40eurusd1.28140.00001.27922006.09.25 14:001.2739cancelled
123896962006.09.25 09:02sell limit0.80eurusd1.28290.00001.28072006.09.25 14:001.2741cancelled
123897122006.09.25 09:02sell limit1.60eurusd1.28440.00001.28222006.09.25 14:001.2741cancelled
124097992006.09.25 14:00sell0.05eurusd1.27400.00001.27182006.09.26 07:121.27350.000.000.362.50
124099482006.09.25 14:07sell0.10eurusd1.27550.00001.27332006.09.26 07:121.27330.000.000.7222.00
124099952006.09.25 14:01sell limit0.20eurusd1.27700.00001.27482006.09.26 07:121.2734cancelled
124100102006.09.25 14:01sell limit0.40eurusd1.27850.00001.27632006.09.26 07:121.2733cancelled
124100382006.09.25 14:01sell limit0.80eurusd1.28000.00001.27782006.09.26 07:121.2732cancelled
124100662006.09.25 14:01sell limit1.60eurusd1.28150.00001.27932006.09.26 07:121.2732cancelled
124656842006.09.26 08:25buy0.05eurusd1.27361.26451.27582006.09.26 15:511.26890.000.000.00-23.50
124656962006.09.26 08:49buy0.10eurusd1.27211.26451.27432006.09.26 15:511.26880.000.000.00-33.00
124657362006.09.26 09:54buy0.20eurusd1.27061.26451.27282006.09.26 15:511.26890.000.000.00-34.00
124657432006.09.26 11:07buy0.40eurusd1.26911.26451.27132006.09.26 15:501.26890.000.000.00-8.00
124657452006.09.26 14:06buy0.80eurusd1.26761.26451.26982006.09.26 15:501.26900.000.000.00112.00
124657492006.09.26 08:26buy limit1.60eurusd1.26611.26451.26832006.09.26 15:501.2693cancelled
125396362006.09.27 01:18buy0.05eurusd1.26970.00001.27192006.09.27 12:331.27100.000.000.006.50
125396562006.09.27 06:07buy0.10eurusd1.26820.00001.27042006.09.27 12:311.27040.000.000.0022.00
125396592006.09.27 01:19buy limit0.20eurusd1.26670.00001.26892006.09.27 12:331.2720cancelled
125396642006.09.27 01:19buy limit0.40eurusd1.26520.00001.26742006.09.27 12:331.2718cancelled
125397022006.09.27 01:20buy limit0.80eurusd1.26370.00001.26592006.09.27 12:321.2719cancelled
125397432006.09.27 01:21buy limit1.60eurusd1.26220.00001.26442006.09.27 12:321.2715cancelled
125780672006.09.27 12:33buy0.05eurusd1.27170.00001.27392006.09.27 13:541.26980.000.000.00-9.50
125781332006.09.27 12:36buy0.10eurusd1.27020.00001.27242006.09.27 13:541.26970.000.000.00-5.00
125782002006.09.27 12:41buy0.20eurusd1.26870.00001.27092006.09.27 13:541.26980.000.000.0022.00
125782422006.09.27 12:33buy limit0.40eurusd1.26720.00001.26942006.09.27 13:541.2701cancelled
125782902006.09.27 12:33buy limit0.80eurusd1.26570.00001.26792006.09.27 13:541.2701cancelled
125783802006.09.27 12:33buy limit1.60eurusd1.26420.00001.26642006.09.27 13:541.2700cancelled
125878322006.09.27 13:54buy0.05eurusd1.27010.00001.27232006.09.27 14:451.27050.000.000.002.00
125878492006.09.27 14:04buy0.10eurusd1.26860.00001.27082006.09.27 14:451.27080.000.000.0022.00
125878692006.09.27 13:54buy limit0.20eurusd1.26710.00001.26932006.09.27 14:451.2708cancelled
125879272006.09.27 13:55buy limit0.40eurusd1.26560.00001.26782006.09.27 14:451.2709cancelled
125879402006.09.27 13:55buy limit0.80eurusd1.26410.00001.26632006.09.27 14:451.2710cancelled
125879492006.09.27 13:55buy limit1.60eurusd1.26260.00001.26482006.09.27 14:451.2710cancelled
125957992006.09.27 14:45buy0.05eurusd1.27080.00001.27302006.09.28 05:041.27300.000.00-1.3011.00
125958142006.09.27 14:46buy limit0.10eurusd1.26930.00001.27152006.09.28 05:041.2730cancelled
125958352006.09.27 14:46buy limit0.20eurusd1.26780.00001.27002006.09.28 05:041.2731cancelled
125958442006.09.27 14:46buy limit0.40eurusd1.26630.00001.26852006.09.28 05:041.2730cancelled
125958682006.09.27 14:46buy limit0.80eurusd1.26480.00001.26702006.09.28 05:041.2731cancelled
125958712006.09.27 14:46buy limit1.60eurusd1.26330.00001.26552006.09.28 05:041.2732cancelled
126421612006.09.28 05:04buy0.05eurusd1.27310.00001.27532006.09.28 16:351.26990.000.000.00-16.00
126421702006.09.28 06:17buy0.10eurusd1.27160.00001.27382006.09.28 16:351.26980.000.000.00-18.00
126421852006.09.28 12:34buy0.20eurusd1.27010.00001.27232006.09.28 16:351.26980.000.000.00-6.00
126421942006.09.28 14:26buy0.40eurusd1.26860.00001.27082006.09.28 16:341.26990.000.000.0052.00
126421962006.09.28 05:04buy limit0.80eurusd1.26710.00001.26932006.09.28 16:341.2700cancelled
126422222006.09.28 05:05buy limit1.60eurusd1.26560.00001.26782006.09.28 16:341.2701cancelled
126940452006.09.28 16:35buy0.05eurusd1.27000.00001.27222006.09.29 13:541.26690.000.00-0.43-15.50
126940822006.09.29 06:51buy0.10eurusd1.26850.00001.27072006.09.29 13:541.26690.000.000.00-16.00
126940882006.09.29 07:25buy0.20eurusd1.26700.00001.26922006.09.29 13:541.26690.000.000.00-2.00
126940912006.09.29 12:38buy0.40eurusd1.26550.00001.26772006.09.29 13:541.26690.000.000.0056.00
126940922006.09.28 16:36buy limit0.80eurusd1.26400.00001.26622006.09.29 13:541.2670cancelled
126940942006.09.28 16:36buy limit1.60eurusd1.26250.00001.26472006.09.29 13:551.2670cancelled
123531672006.09.24 22:22buy0.05usdchf1.23570.00000.00002006.09.25 00:271.23620.000.000.002.02
123535912006.09.24 22:26buy0.05usdchf1.23580.00001.23832006.09.25 05:331.23120.000.000.00-18.68
123536192006.09.25 02:00buy0.10usdchf1.23430.00001.23682006.09.25 05:331.23110.000.000.00-25.99
123536242006.09.25 03:25buy0.20usdchf1.23280.00001.23532006.09.25 05:331.23120.000.000.00-25.99
123536262006.09.25 04:34buy0.40usdchf1.23130.00001.23382006.09.25 05:331.23120.000.000.00-3.25
123536292006.09.25 04:35buy0.80usdchf1.22980.00001.23232006.09.25 05:331.23110.000.000.0084.48
123536372006.09.24 22:27buy limit1.60usdchf1.22830.00001.23082006.09.25 05:331.2315cancelled
123753952006.09.25 05:33buy0.05usdchf1.23150.00001.23402006.09.25 07:331.23400.000.000.0010.13
123754012006.09.25 05:33buy limit0.10usdchf1.23000.00001.23252006.09.25 07:341.2343cancelled
123754122006.09.25 05:34buy limit0.20usdchf1.22850.00001.23102006.09.25 07:341.2342cancelled
123754302006.09.25 05:34buy limit0.40usdchf1.22700.00001.22952006.09.25 07:341.2343cancelled
123754412006.09.25 05:34buy limit0.80usdchf1.22550.00001.22802006.09.25 07:341.2342cancelled
123754482006.09.25 05:34buy limit1.60usdchf1.22400.00001.22652006.09.25 07:331.2343cancelled
123834762006.09.25 07:34buy0.05usdchf1.23430.00001.23682006.09.25 10:451.23680.000.000.0010.11
123834772006.09.25 07:34buy limit0.10usdchf1.23280.00001.23532006.09.25 10:461.2369cancelled
123834792006.09.25 07:34buy limit0.20usdchf1.23130.00001.23382006.09.25 10:461.2368cancelled
123834992006.09.25 07:35buy limit0.40usdchf1.22980.00001.23232006.09.25 10:461.2369cancelled
123835002006.09.25 07:35buy limit0.80usdchf1.22830.00001.23082006.09.25 10:451.2370cancelled
123835052006.09.25 07:35buy limit1.60usdchf1.22680.00001.22932006.09.25 10:451.2372cancelled
123961562006.09.25 10:47buy0.05usdchf1.23680.00001.23932006.09.25 15:461.23930.000.000.0010.09
123962042006.09.25 10:48buy limit0.10usdchf1.23530.00001.23782006.09.25 15:471.2397cancelled
123962082006.09.25 10:48buy limit0.20usdchf1.23380.00001.23632006.09.25 15:471.2398cancelled
123962142006.09.25 10:48buy limit0.40usdchf1.23230.00001.23482006.09.25 15:471.2398cancelled
123962242006.09.25 10:48buy limit0.80usdchf1.23080.00001.23332006.09.25 15:461.2397cancelled
123962442006.09.25 10:48buy limit1.60usdchf1.22930.00001.23182006.09.25 15:461.2397cancelled
124244502006.09.25 15:47buy0.05usdchf1.23980.00001.24232006.09.26 08:181.24070.000.000.503.63
124244532006.09.25 16:07buy0.10usdchf1.23830.00001.24082006.09.26 08:181.24080.000.000.9920.15
124244562006.09.25 15:47buy limit0.20usdchf1.23680.00001.23932006.09.26 08:181.2410cancelled
124244612006.09.25 15:47buy limit0.40usdchf1.23530.00001.23782006.09.26 08:181.2409cancelled
124244642006.09.25 15:47buy limit0.80usdchf1.23380.00001.23632006.09.26 08:181.2410cancelled
124244732006.09.25 15:47buy limit1.60usdchf1.23230.00001.23482006.09.26 08:181.2410cancelled
124648622006.09.26 08:18buy0.05usdchf1.24100.00001.24352006.09.26 12:401.24350.000.000.0010.05
124649262006.09.26 08:18buy limit0.10usdchf1.23950.00001.24202006.09.26 12:401.2438cancelled
124649342006.09.26 08:18buy limit0.20usdchf1.23800.00001.24052006.09.26 12:401.2437cancelled
124649432006.09.26 08:18buy limit0.40usdchf1.23650.00001.23902006.09.26 12:401.2438cancelled
124649452006.09.26 08:18buy limit0.80usdchf1.23500.00001.23752006.09.26 12:401.2437cancelled
124649512006.09.26 08:18buy limit1.60usdchf1.23350.00001.23602006.09.26 12:401.2438cancelled
124871392006.09.26 12:41buy0.05usdchf1.24380.00001.24632006.09.26 14:451.24630.000.000.0010.03
124871482006.09.26 12:41buy limit0.10usdchf1.24230.00001.24482006.09.26 14:451.2469cancelled
124871552006.09.26 12:41buy limit0.20usdchf1.24080.00001.24332006.09.26 14:451.2468cancelled
124871642006.09.26 12:41buy limit0.40usdchf1.23930.00001.24182006.09.26 14:451.2467cancelled
124871842006.09.26 12:41buy limit0.80usdchf1.23780.00001.24032006.09.26 14:451.2468cancelled
124871882006.09.26 12:41buy limit1.60usdchf1.23630.00001.23882006.09.26 14:451.2469cancelled
125035882006.09.26 14:46buy0.05usdchf1.24680.00001.24932006.09.26 20:541.24360.000.000.00-12.87
125036642006.09.26 14:58buy0.10usdchf1.24530.00001.24782006.09.26 20:541.24360.000.000.00-13.67
125037092006.09.26 15:15buy0.20usdchf1.24380.00001.24632006.09.26 20:541.24370.000.000.00-1.61
125037232006.09.26 18:58buy0.40usdchf1.24230.00001.24482006.09.26 20:521.24360.000.000.0041.81
125037572006.09.26 14:46buy limit0.80usdchf1.24080.00001.24332006.09.26 20:521.2439cancelled
125037982006.09.26 14:46buy limit1.60usdchf1.23930.00001.24182006.09.26 20:521.2440cancelled
125396432006.09.27 01:18buy0.05usdchf1.24330.00001.24582006.09.27 09:331.24580.000.000.0010.03
125396512006.09.27 01:19buy limit0.10usdchf1.24180.00001.24432006.09.27 09:331.2460cancelled
125396662006.09.27 01:19buy limit0.20usdchf1.24030.00001.24282006.09.27 09:331.2461cancelled
125396972006.09.27 01:20buy limit0.40usdchf1.23880.00001.24132006.09.27 09:331.2459cancelled
125397062006.09.27 01:20buy limit0.80usdchf1.23730.00001.23982006.09.27 09:331.2461cancelled
125397382006.09.27 01:21buy limit1.60usdchf1.23580.00001.23832006.09.27 09:331.2460cancelled
125688192006.09.27 09:33buy0.05usdchf1.24590.00001.24842006.09.27 12:371.24420.000.000.00-6.83
125688212006.09.27 10:38buy0.10usdchf1.24440.00001.24692006.09.27 12:371.24410.000.000.00-2.41
125688222006.09.27 12:32buy0.20usdchf1.24290.00001.24542006.09.27 12:371.24420.000.000.0020.90
125688242006.09.27 09:34buy limit0.40usdchf1.24140.00001.24392006.09.27 12:371.2450cancelled
125688262006.09.27 09:34buy limit0.80usdchf1.23990.00001.24242006.09.27 12:371.2450cancelled
125688422006.09.27 09:34buy limit1.60usdchf1.23840.00001.24092006.09.27 12:371.2449cancelled
125803692006.09.27 12:37buy0.05usdchf1.24480.00001.24732006.09.28 09:111.24590.000.001.494.41
125803772006.09.27 23:55buy0.10usdchf1.24330.00001.24582006.09.28 09:111.24580.000.000.0020.07
125803972006.09.27 12:37buy limit0.20usdchf1.24180.00001.24432006.09.28 09:111.2462cancelled
125804042006.09.27 12:37buy limit0.40usdchf1.24030.00001.24282006.09.28 09:111.2463cancelled
125804102006.09.27 12:37buy limit0.80usdchf1.23880.00001.24132006.09.28 09:111.2462cancelled
125804252006.09.27 12:37buy limit1.60usdchf1.23730.00001.23982006.09.28 09:111.2462cancelled
126605952006.09.28 09:11buy0.05usdchf1.24640.00001.24892006.09.29 06:231.24890.000.000.5010.01
126606852006.09.28 09:11buy limit0.10usdchf1.24490.00001.24742006.09.29 06:241.2489cancelled
126607002006.09.28 09:11buy limit0.20usdchf1.24340.00001.24592006.09.29 06:241.2490cancelled
126607162006.09.28 09:11buy limit0.40usdchf1.24190.00001.24442006.09.29 06:241.2491cancelled
126607472006.09.28 09:12buy limit0.80usdchf1.24040.00001.24292006.09.29 06:241.2492cancelled
126607532006.09.28 09:12buy limit1.60usdchf1.23890.00001.24142006.09.29 06:241.2493cancelled
127470342006.09.29 06:24buy0.05usdchf1.24890.00001.25142006.09.29 07:231.25140.000.000.009.99
127470412006.09.29 06:24buy limit0.10usdchf1.24740.00001.24992006.09.29 07:231.2516cancelled
127470442006.09.29 06:24buy limit0.20usdchf1.24590.00001.24842006.09.29 07:231.2515cancelled
127470542006.09.29 06:24buy limit0.40usdchf1.24440.00001.24692006.09.29 07:231.2516cancelled
127470602006.09.29 06:24buy limit0.80usdchf1.24290.00001.24542006.09.29 07:231.2517cancelled
127470632006.09.29 06:24buy limit1.60usdchf1.24140.00001.24392006.09.29 07:231.2516cancelled
127532862006.09.29 07:23buy0.05usdchf1.25160.00001.25412006.09.29 08:221.25220.000.000.002.40
127532962006.09.29 07:23buy limit0.10usdchf1.25010.00001.25262006.09.29 08:231.2527cancelled
127533842006.09.29 07:23buy limit0.20usdchf1.24860.00001.25112006.09.29 08:231.2527cancelled
127534322006.09.29 07:23buy limit0.40usdchf1.24710.00001.24962006.09.29 08:231.2528cancelled
127534612006.09.29 07:23buy limit0.80usdchf1.24560.00001.24812006.09.29 08:231.2528cancelled
127534732006.09.29 07:23buy limit1.60usdchf1.24410.00001.24662006.09.29 08:231.2528cancelled
  0.00 0.00 2.83 345.01
Closed P/L: 347.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 347.84 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 294.52 Equity: 10 294.52 Free Margin: 10 294.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 657.57 Gross Loss: 309.73 Total Net Profit: 347.84
Profit Factor: 2.12 Expected Payoff: 6.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 98.50 (0.97%) Relative Drawdown: 0.97% (98.50)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 7 (71.43%) Long Positions (won %): 47 (55.32%)
Profit Trades (% of total): 31 (57.41%) Loss trades (% of total): 23 (42.59%)
Largest profit trade: 112.00 loss trade: -34.00
Average profit trade: 21.21 loss trade: -13.47
Maximum consecutive wins ($): 12 (235.26) consecutive losses ($): 4 (-98.50)
Maximal consecutive profit (count): 235.26 (12) consecutive loss (count): -98.50 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3