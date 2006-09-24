|Account: 1186957
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 28, 22:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12351342
|2006.09.24 22:01
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2762
|2006.09.25 07:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|12351459
|2006.09.25 02:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2777
|2006.09.25 07:05
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12351647
|2006.09.25 04:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2792
|2006.09.25 07:05
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|12351933
|2006.09.24 22:05
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2807
|2006.09.25 07:05
|1.2801
|cancelled
|12351992
|2006.09.24 22:06
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|1.2822
|2006.09.25 07:05
|1.2799
|cancelled
|12352456
|2006.09.24 22:09
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|1.2837
|2006.09.25 07:05
|1.2800
|cancelled
|12381095
|2006.09.25 07:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2776
|2006.09.25 09:01
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|12381135
|2006.09.25 07:05
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2791
|2006.09.25 09:02
|1.2770
|cancelled
|12381169
|2006.09.25 07:05
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|1.2806
|2006.09.25 09:02
|1.2771
|cancelled
|12381171
|2006.09.25 07:05
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2821
|2006.09.25 09:01
|1.2770
|cancelled
|12381173
|2006.09.25 07:05
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|1.2836
|2006.09.25 09:01
|1.2771
|cancelled
|12381175
|2006.09.25 07:05
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|1.2851
|2006.09.25 09:01
|1.2771
|cancelled
|12389365
|2006.09.25 09:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2747
|2006.09.25 14:00
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|12389437
|2006.09.25 09:02
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2762
|2006.09.25 14:00
|1.2739
|cancelled
|12389561
|2006.09.25 09:02
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2777
|2006.09.25 14:00
|1.2737
|cancelled
|12389619
|2006.09.25 09:02
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2792
|2006.09.25 14:00
|1.2739
|cancelled
|12389696
|2006.09.25 09:02
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2807
|2006.09.25 14:00
|1.2741
|cancelled
|12389712
|2006.09.25 09:02
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|1.2822
|2006.09.25 14:00
|1.2741
|cancelled
|12409799
|2006.09.25 14:00
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2718
|2006.09.26 07:12
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.36
|2.50
|12409948
|2006.09.25 14:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2733
|2006.09.26 07:12
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.72
|22.00
|12409995
|2006.09.25 14:01
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2748
|2006.09.26 07:12
|1.2734
|cancelled
|12410010
|2006.09.25 14:01
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2763
|2006.09.26 07:12
|1.2733
|cancelled
|12410038
|2006.09.25 14:01
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2778
|2006.09.26 07:12
|1.2732
|cancelled
|12410066
|2006.09.25 14:01
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2793
|2006.09.26 07:12
|1.2732
|cancelled
|12465684
|2006.09.26 08:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2736
|1.2645
|1.2758
|2006.09.26 15:51
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.50
|12465696
|2006.09.26 08:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2721
|1.2645
|1.2743
|2006.09.26 15:51
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|12465736
|2006.09.26 09:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2706
|1.2645
|1.2728
|2006.09.26 15:51
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|12465743
|2006.09.26 11:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2691
|1.2645
|1.2713
|2006.09.26 15:50
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|12465745
|2006.09.26 14:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2676
|1.2645
|1.2698
|2006.09.26 15:50
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|12465749
|2006.09.26 08:26
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2661
|1.2645
|1.2683
|2006.09.26 15:50
|1.2693
|cancelled
|12539636
|2006.09.27 01:18
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|1.2719
|2006.09.27 12:33
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|12539656
|2006.09.27 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2704
|2006.09.27 12:31
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|12539659
|2006.09.27 01:19
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|1.2689
|2006.09.27 12:33
|1.2720
|cancelled
|12539664
|2006.09.27 01:19
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2652
|0.0000
|1.2674
|2006.09.27 12:33
|1.2718
|cancelled
|12539702
|2006.09.27 01:20
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|1.2659
|2006.09.27 12:32
|1.2719
|cancelled
|12539743
|2006.09.27 01:21
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|1.2644
|2006.09.27 12:32
|1.2715
|cancelled
|12578067
|2006.09.27 12:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2717
|0.0000
|1.2739
|2006.09.27 13:54
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|12578133
|2006.09.27 12:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2702
|0.0000
|1.2724
|2006.09.27 13:54
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|12578200
|2006.09.27 12:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2687
|0.0000
|1.2709
|2006.09.27 13:54
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|12578242
|2006.09.27 12:33
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|1.2694
|2006.09.27 13:54
|1.2701
|cancelled
|12578290
|2006.09.27 12:33
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2657
|0.0000
|1.2679
|2006.09.27 13:54
|1.2701
|cancelled
|12578380
|2006.09.27 12:33
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2642
|0.0000
|1.2664
|2006.09.27 13:54
|1.2700
|cancelled
|12587832
|2006.09.27 13:54
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2723
|2006.09.27 14:45
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12587849
|2006.09.27 14:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2708
|2006.09.27 14:45
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|12587869
|2006.09.27 13:54
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2693
|2006.09.27 14:45
|1.2708
|cancelled
|12587927
|2006.09.27 13:55
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2678
|2006.09.27 14:45
|1.2709
|cancelled
|12587940
|2006.09.27 13:55
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|1.2663
|2006.09.27 14:45
|1.2710
|cancelled
|12587949
|2006.09.27 13:55
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2626
|0.0000
|1.2648
|2006.09.27 14:45
|1.2710
|cancelled
|12595799
|2006.09.27 14:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2708
|0.0000
|1.2730
|2006.09.28 05:04
|1.2730
|0.00
|0.00
|-1.30
|11.00
|12595814
|2006.09.27 14:46
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.2693
|0.0000
|1.2715
|2006.09.28 05:04
|1.2730
|cancelled
|12595835
|2006.09.27 14:46
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2678
|0.0000
|1.2700
|2006.09.28 05:04
|1.2731
|cancelled
|12595844
|2006.09.27 14:46
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2685
|2006.09.28 05:04
|1.2730
|cancelled
|12595868
|2006.09.27 14:46
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2648
|0.0000
|1.2670
|2006.09.28 05:04
|1.2731
|cancelled
|12595871
|2006.09.27 14:46
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2633
|0.0000
|1.2655
|2006.09.28 05:04
|1.2732
|cancelled
|12642161
|2006.09.28 05:04
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2753
|2006.09.28 16:35
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|12642170
|2006.09.28 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2738
|2006.09.28 16:35
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|12642185
|2006.09.28 12:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2723
|2006.09.28 16:35
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12642194
|2006.09.28 14:26
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2708
|2006.09.28 16:34
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|12642196
|2006.09.28 05:04
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2693
|2006.09.28 16:34
|1.2700
|cancelled
|12642222
|2006.09.28 05:05
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2678
|2006.09.28 16:34
|1.2701
|cancelled
|12353167
|2006.09.24 22:22
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|2006.09.25 00:27
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|12353591
|2006.09.24 22:26
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|1.2383
|2006.09.25 05:33
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.68
|12353619
|2006.09.25 02:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|1.2368
|2006.09.25 05:33
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.99
|12353624
|2006.09.25 03:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2353
|2006.09.25 05:33
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.99
|12353626
|2006.09.25 04:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2313
|0.0000
|1.2338
|2006.09.25 05:33
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|12353629
|2006.09.25 04:35
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|1.2323
|2006.09.25 05:33
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|84.48
|12353637
|2006.09.24 22:27
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|1.2308
|2006.09.25 05:33
|1.2315
|cancelled
|12375395
|2006.09.25 05:33
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2315
|0.0000
|1.2340
|2006.09.25 07:33
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|12375401
|2006.09.25 05:33
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2325
|2006.09.25 07:34
|1.2343
|cancelled
|12375412
|2006.09.25 05:34
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|1.2310
|2006.09.25 07:34
|1.2342
|cancelled
|12375430
|2006.09.25 05:34
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|1.2295
|2006.09.25 07:34
|1.2343
|cancelled
|12375441
|2006.09.25 05:34
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2255
|0.0000
|1.2280
|2006.09.25 07:34
|1.2342
|cancelled
|12375448
|2006.09.25 05:34
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2265
|2006.09.25 07:33
|1.2343
|cancelled
|12383476
|2006.09.25 07:34
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|1.2368
|2006.09.25 10:45
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|12383477
|2006.09.25 07:34
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2353
|2006.09.25 10:46
|1.2369
|cancelled
|12383479
|2006.09.25 07:34
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2313
|0.0000
|1.2338
|2006.09.25 10:46
|1.2368
|cancelled
|12383499
|2006.09.25 07:35
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|1.2323
|2006.09.25 10:46
|1.2369
|cancelled
|12383500
|2006.09.25 07:35
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|1.2308
|2006.09.25 10:45
|1.2370
|cancelled
|12383505
|2006.09.25 07:35
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|1.2293
|2006.09.25 10:45
|1.2372
|cancelled
|12396156
|2006.09.25 10:47
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2393
|2006.09.25 15:46
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|12396204
|2006.09.25 10:48
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2353
|0.0000
|1.2378
|2006.09.25 15:47
|1.2397
|cancelled
|12396208
|2006.09.25 10:48
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2363
|2006.09.25 15:47
|1.2398
|cancelled
|12396214
|2006.09.25 10:48
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|1.2348
|2006.09.25 15:47
|1.2398
|cancelled
|12396224
|2006.09.25 10:48
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2308
|0.0000
|1.2333
|2006.09.25 15:46
|1.2397
|cancelled
|12396244
|2006.09.25 10:48
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2293
|0.0000
|1.2318
|2006.09.25 15:46
|1.2397
|cancelled
|12424450
|2006.09.25 15:47
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2398
|0.0000
|1.2423
|2006.09.26 08:18
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.50
|3.63
|12424453
|2006.09.25 16:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2408
|2006.09.26 08:18
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.99
|20.15
|12424456
|2006.09.25 15:47
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2393
|2006.09.26 08:18
|1.2410
|cancelled
|12424461
|2006.09.25 15:47
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2353
|0.0000
|1.2378
|2006.09.26 08:18
|1.2409
|cancelled
|12424464
|2006.09.25 15:47
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2363
|2006.09.26 08:18
|1.2410
|cancelled
|12424473
|2006.09.25 15:47
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|1.2348
|2006.09.26 08:18
|1.2410
|cancelled
|12464862
|2006.09.26 08:18
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2435
|2006.09.26 12:40
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|12464926
|2006.09.26 08:18
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|1.2420
|2006.09.26 12:40
|1.2438
|cancelled
|12464934
|2006.09.26 08:18
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2380
|0.0000
|1.2405
|2006.09.26 12:40
|1.2437
|cancelled
|12464943
|2006.09.26 08:18
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2365
|0.0000
|1.2390
|2006.09.26 12:40
|1.2438
|cancelled
|12464945
|2006.09.26 08:18
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2375
|2006.09.26 12:40
|1.2437
|cancelled
|12464951
|2006.09.26 08:18
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2360
|2006.09.26 12:40
|1.2438
|cancelled
|12487139
|2006.09.26 12:41
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|1.2463
|2006.09.26 14:45
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|12487148
|2006.09.26 12:41
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2423
|0.0000
|1.2448
|2006.09.26 14:45
|1.2469
|cancelled
|12487155
|2006.09.26 12:41
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2433
|2006.09.26 14:45
|1.2468
|cancelled
|12487164
|2006.09.26 12:41
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2418
|2006.09.26 14:45
|1.2467
|cancelled
|12487184
|2006.09.26 12:41
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2378
|0.0000
|1.2403
|2006.09.26 14:45
|1.2468
|cancelled
|12487188
|2006.09.26 12:41
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2363
|0.0000
|1.2388
|2006.09.26 14:45
|1.2469
|cancelled
|12503588
|2006.09.26 14:46
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2493
|2006.09.26 20:54
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.87
|12503664
|2006.09.26 14:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2478
|2006.09.26 20:54
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.67
|12503709
|2006.09.26 15:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|1.2463
|2006.09.26 20:54
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|12503723
|2006.09.26 18:58
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2423
|0.0000
|1.2448
|2006.09.26 20:52
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|41.81
|12503757
|2006.09.26 14:46
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2433
|2006.09.26 20:52
|1.2439
|cancelled
|12503798
|2006.09.26 14:46
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2418
|2006.09.26 20:52
|1.2440
|cancelled
|12539643
|2006.09.27 01:18
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2458
|2006.09.27 09:33
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|12539651
|2006.09.27 01:19
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2443
|2006.09.27 09:33
|1.2460
|cancelled
|12539666
|2006.09.27 01:19
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2403
|0.0000
|1.2428
|2006.09.27 09:33
|1.2461
|cancelled
|12539697
|2006.09.27 01:20
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2413
|2006.09.27 09:33
|1.2459
|cancelled
|12539706
|2006.09.27 01:20
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|1.2398
|2006.09.27 09:33
|1.2461
|cancelled
|12539738
|2006.09.27 01:21
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|1.2383
|2006.09.27 09:33
|1.2460
|cancelled
|12568819
|2006.09.27 09:33
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2459
|0.0000
|1.2484
|2006.09.27 12:37
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|12568821
|2006.09.27 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2469
|2006.09.27 12:37
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|12568822
|2006.09.27 12:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2454
|2006.09.27 12:37
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|12568824
|2006.09.27 09:34
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2414
|0.0000
|1.2439
|2006.09.27 12:37
|1.2450
|cancelled
|12568826
|2006.09.27 09:34
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2399
|0.0000
|1.2424
|2006.09.27 12:37
|1.2450
|cancelled
|12568842
|2006.09.27 09:34
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2384
|0.0000
|1.2409
|2006.09.27 12:37
|1.2449
|cancelled
|12580369
|2006.09.27 12:37
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2473
|2006.09.28 09:11
|1.2459
|0.00
|0.00
|1.49
|4.41
|12580377
|2006.09.27 23:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2458
|2006.09.28 09:11
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|20.07
|12580397
|2006.09.27 12:37
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2443
|2006.09.28 09:11
|1.2462
|cancelled
|12580404
|2006.09.27 12:37
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2403
|0.0000
|1.2428
|2006.09.28 09:11
|1.2463
|cancelled
|12580410
|2006.09.27 12:37
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2413
|2006.09.28 09:11
|1.2462
|cancelled
|12580425
|2006.09.27 12:37
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|1.2398
|2006.09.28 09:11
|1.2462
|cancelled
|0.00
|0.00
|2.76
|300.11
|Closed P/L:
|302.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12660595
|2006.09.28 09:11
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2489
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.50
|2.41
|12694045
|2006.09.28 16:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2722
|1.2697
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.50
|0.00
|0.00
|0.07
|0.91
|Floating P/L:
|0.98
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|12660685
|2006.09.28 09:11
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2474
|1.2474
|DLM222777
|12660700
|2006.09.28 09:11
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2434
|0.0000
|1.2459
|1.2474
|DLM222777
|12660716
|2006.09.28 09:11
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2444
|1.2474
|DLM222777
|12660747
|2006.09.28 09:12
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2404
|0.0000
|1.2429
|1.2474
|DLM222777
|12660753
|2006.09.28 09:12
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|1.2414
|1.2474
|DLM222777
|12694082
|2006.09.28 16:36
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.2685
|0.0000
|1.2707
|1.2699
|DLM222777
|12694088
|2006.09.28 16:36
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2670
|0.0000
|1.2692
|1.2699
|DLM222777
|12694091
|2006.09.28 16:36
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2677
|1.2699
|DLM222777
|12694092
|2006.09.28 16:36
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2662
|1.2699
|DLM222777
|12694094
|2006.09.28 16:36
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2647
|1.2699
|DLM222777
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|302.87
|Floating P/L:
|0.98
|Margin:
|100.00
|Balance:
|10 249.55
|Equity:
|10 250.53
|Free Margin:
|10 150.53
|Details:
|Gross Profit:
|578.67
|Gross Loss:
|275.80
|Total Net Profit:
|302.87
|Profit Factor:
|2.10
|Expected Payoff:
|6.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|98.50 (0.97%)
|Relative Drawdown:
|0.97% (98.50)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|7 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|40 (55.00%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (57.45%)
|Loss trades (% of total):
|20 (42.55%)
|Largest
|profit trade:
|112.00
|loss trade:
|-34.00
|Average
|profit trade:
|21.43
|loss trade:
|-13.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (235.26)
|consecutive losses ($):
|4 (-98.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|235.26 (12)
|consecutive loss (count):
|-98.50 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3