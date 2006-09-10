Interbank FX, LLC

Account: 1218421 Name: GENERATOR Currency: USD 2006 September 22, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
113492682006.09.10 22:47balanceDeposit1 600.00
113493642006.09.10 22:49buy0.01gbpusdm1.86580.00001.86982006.09.10 23:241.86600.000.000.000.02
113493822006.09.10 22:49buy limit0.04gbpusdm1.86280.00001.86682006.09.10 23:241.8664cancelled
113493832006.09.10 22:49buy limit0.08gbpusdm1.86130.00001.86532006.09.10 23:241.8664cancelled
113493842006.09.10 22:49buy limit0.16gbpusdm1.85980.00001.86382006.09.10 23:241.8664cancelled
113493852006.09.10 22:49buy limit0.32gbpusdm1.85830.00001.86232006.09.10 23:241.8664cancelled
113493862006.09.10 22:49buy limit0.64gbpusdm1.85680.00001.86082006.09.10 23:241.8665cancelled
113493882006.09.10 22:49buy limit1.28gbpusdm1.85530.00001.85932006.09.10 23:241.8665cancelled
113493902006.09.10 22:49buy limit2.56gbpusdm1.85380.00001.85782006.09.10 23:251.8665cancelled
113493662006.09.10 22:49buy limit0.02gbpusdm1.86430.00001.86832006.09.10 23:251.8665cancelled
113495152006.09.10 22:51buy limit5.12gbpusdm1.85230.00001.85632006.09.10 23:251.8665cancelled
113494482006.09.11 01:00buy0.02eurusdm1.26541.26761.27562006.09.11 06:091.26760.000.000.000.44
113495382006.09.10 22:51buy limit5.12eurusdm1.25340.00001.25742006.09.11 06:091.2678cancelled
113495072006.09.10 22:51buy limit2.56eurusdm1.25490.00001.25892006.09.11 06:091.2677cancelled
113495022006.09.10 22:51buy limit1.28eurusdm1.25640.00001.26042006.09.11 06:091.2677cancelled
113494682006.09.10 22:50buy limit0.64eurusdm1.25790.00001.26192006.09.11 06:091.2678cancelled
113494562006.09.10 22:50buy limit0.32eurusdm1.25940.00001.26342006.09.11 06:091.2677cancelled
113494552006.09.10 22:50buy limit0.16eurusdm1.26090.00001.26492006.09.11 06:091.2678cancelled
113494542006.09.10 22:50buy limit0.08eurusdm1.26240.00001.26642006.09.11 06:091.2677cancelled
113494502006.09.10 22:50buy limit0.04eurusdm1.26390.00001.26792006.09.11 06:091.2677cancelled
113493802006.09.10 22:49buy0.01eurusdm1.26690.00001.27092006.09.11 06:091.26740.000.000.000.05
113493682006.09.10 22:49buy0.01eurjpym148.23148.40149.202006.09.11 06:42148.400.000.000.000.15
113493722006.09.11 00:12buy0.04eurjpym147.93148.40149.202006.09.11 06:42148.400.000.000.001.60
113493712006.09.10 23:32buy0.02eurjpym148.08148.40149.202006.09.11 06:42148.400.000.000.000.55
113494862006.09.10 22:50buy limit5.12eurjpym146.880.00147.282006.09.11 06:42148.44cancelled
113494732006.09.10 22:50buy limit2.56eurjpym147.030.00147.432006.09.11 06:42148.43cancelled
113494592006.09.10 22:50buy limit1.28eurjpym147.180.00147.582006.09.11 06:42148.44cancelled
113494492006.09.10 22:50buy limit0.64eurjpym147.330.00147.732006.09.11 06:42148.43cancelled
113493942006.09.10 22:50buy limit0.32eurjpym147.480.00147.882006.09.11 06:42148.44cancelled
113493782006.09.10 22:49buy limit0.16eurjpym147.630.00148.032006.09.11 06:42148.43cancelled
113493732006.09.10 22:49buy limit0.08eurjpym147.780.00148.182006.09.11 06:42148.44cancelled
113495272006.09.11 00:13buy0.04usdjpym116.72116.95117.752006.09.11 06:49116.950.000.000.000.79
113497182006.09.10 22:53buy limit5.12usdjpym115.670.00116.072006.09.11 06:49116.99cancelled
113496982006.09.10 22:53buy limit2.56usdjpym115.820.00116.222006.09.11 06:49117.00cancelled
113496402006.09.10 22:53buy limit1.28usdjpym115.970.00116.372006.09.11 06:49116.99cancelled
113496192006.09.10 22:52buy limit0.64usdjpym116.120.00116.522006.09.11 06:49117.01cancelled
113495542006.09.10 22:52buy limit0.32usdjpym116.270.00116.672006.09.11 06:49117.00cancelled
113495462006.09.10 22:51buy limit0.16usdjpym116.420.00116.822006.09.11 06:49117.01cancelled
113495452006.09.10 22:51buy limit0.08usdjpym116.570.00116.972006.09.11 06:49117.02cancelled
113494752006.09.10 23:33buy0.02usdjpym116.870.00117.272006.09.11 06:49116.950.000.000.000.14
113494042006.09.10 22:50buy0.01usdjpym117.020.00117.422006.09.11 06:49116.940.000.000.00-0.07
113688592006.09.11 06:09buy0.01eurusdm1.26771.27191.27992006.09.11 10:561.27190.000.000.000.42
113691992006.09.11 06:11buy limit5.12eurusdm1.25420.00001.25822006.09.11 10:561.2721cancelled
113691512006.09.11 06:11buy limit2.56eurusdm1.25570.00001.25972006.09.11 10:561.2722cancelled
113690902006.09.11 06:11buy limit1.28eurusdm1.25720.00001.26122006.09.11 10:561.2721cancelled
113690872006.09.11 06:11buy limit0.64eurusdm1.25870.00001.26272006.09.11 10:561.2720cancelled
113689792006.09.11 06:10buy limit0.32eurusdm1.26020.00001.26422006.09.11 10:561.2721cancelled
113689762006.09.11 06:10buy limit0.16eurusdm1.26170.00001.26572006.09.11 10:561.2720cancelled
113689392006.09.11 06:10buy limit0.08eurusdm1.26320.00001.26722006.09.11 10:561.2721cancelled
113688772006.09.11 06:09buy limit0.04eurusdm1.26470.00001.26872006.09.11 10:561.2720cancelled
113688642006.09.11 06:09buy limit0.02eurusdm1.26620.00001.27022006.09.11 10:571.2721cancelled
113729562006.09.11 06:43buy0.01eurjpym148.43149.11149.912006.09.11 11:05149.110.000.000.000.58
113729752006.09.11 06:43buy limit5.12eurjpym147.080.00147.482006.09.11 11:05149.15cancelled
113729692006.09.11 06:43buy limit1.28eurjpym147.380.00147.782006.09.11 11:05149.16cancelled
113729732006.09.11 06:43buy limit2.56eurjpym147.230.00147.632006.09.11 11:05149.15cancelled
113729682006.09.11 06:43buy limit0.64eurjpym147.530.00147.932006.09.11 11:05149.15cancelled
113729652006.09.11 06:43buy limit0.32eurjpym147.680.00148.082006.09.11 11:05149.15cancelled
113729632006.09.11 06:43buy limit0.16eurjpym147.830.00148.232006.09.11 11:05149.15cancelled
113729622006.09.11 06:43buy limit0.08eurjpym147.980.00148.382006.09.11 11:05149.15cancelled
113729582006.09.11 06:43buy limit0.02eurjpym148.280.00148.682006.09.11 11:05149.15cancelled
113729592006.09.11 06:43buy limit0.04eurjpym148.130.00148.532006.09.11 11:05149.15cancelled
113494532006.09.11 08:55buy0.04usdcadm1.11851.12001.12802006.09.11 14:241.12000.000.000.000.54
113496972006.09.10 22:53buy limit5.12usdcadm1.10800.00001.11202006.09.11 14:251.1206cancelled
113496172006.09.10 22:52buy limit2.56usdcadm1.10950.00001.11352006.09.11 14:251.1203cancelled
113496152006.09.10 22:52buy limit1.28usdcadm1.11100.00001.11502006.09.11 14:251.1202cancelled
113496142006.09.10 22:52buy limit0.64usdcadm1.11250.00001.11652006.09.11 14:251.1203cancelled
113496132006.09.10 22:52buy limit0.32usdcadm1.11400.00001.11802006.09.11 14:251.1202cancelled
113495402006.09.10 22:51buy limit0.16usdcadm1.11550.00001.11952006.09.11 14:251.1203cancelled
113495392006.09.10 22:51buy limit0.08usdcadm1.11700.00001.12102006.09.11 14:251.1202cancelled
113494522006.09.11 08:09buy0.02usdcadm1.12000.00001.12402006.09.11 14:251.11970.000.000.00-0.05
113494452006.09.10 22:50buy0.01usdcadm1.12150.00001.12552006.09.11 14:251.11960.000.000.00-0.17
113494512006.09.11 09:49buy0.32usdchfm1.24101.24411.25212006.09.11 15:211.24410.000.000.007.97
113495972006.09.10 22:52buy limit5.12usdchfm1.23500.00001.23902006.09.11 15:211.2446cancelled
113495432006.09.10 22:51buy limit2.56usdchfm1.23650.00001.24052006.09.11 15:211.2447cancelled
113495322006.09.10 22:51buy limit1.28usdchfm1.23800.00001.24202006.09.11 15:211.2449cancelled
113494622006.09.10 22:50buy limit0.64usdchfm1.23950.00001.24352006.09.11 15:221.2449cancelled
113494472006.09.11 09:45buy0.16usdchfm1.24251.24401.25202006.09.11 15:221.24450.000.000.002.57
113494462006.09.11 08:09buy0.08usdchfm1.24400.00001.24802006.09.11 15:221.24460.000.000.000.39
113494442006.09.11 08:01buy0.04usdchfm1.24550.00001.24952006.09.11 15:221.24450.000.000.00-0.32
113493812006.09.11 04:57buy0.02usdchfm1.24700.00001.25102006.09.11 15:221.24460.000.000.00-0.39
113493692006.09.10 22:49buy0.01usdchfm1.24850.00001.25252006.09.11 15:221.24450.000.000.00-0.32
113732102006.09.11 06:49buy0.01usdjpym117.02117.57118.372006.09.11 15:53117.570.000.000.000.47
113732562006.09.11 06:51buy limit5.12usdjpym115.670.00116.072006.09.11 15:53117.60cancelled
113732552006.09.11 06:51buy limit2.56usdjpym115.820.00116.222006.09.11 15:54117.61cancelled
113732442006.09.11 06:51buy limit1.28usdjpym115.970.00116.372006.09.11 15:54117.62cancelled
113732392006.09.11 06:50buy limit0.64usdjpym116.120.00116.522006.09.11 15:55117.63cancelled
113732382006.09.11 06:50buy limit0.32usdjpym116.270.00116.672006.09.11 15:55117.62cancelled
113732312006.09.11 06:50buy limit0.16usdjpym116.420.00116.822006.09.11 15:55117.61cancelled
113732242006.09.11 06:50buy limit0.08usdjpym116.570.00116.972006.09.11 15:56117.60cancelled
113732212006.09.11 06:50buy limit0.04usdjpym116.720.00117.122006.09.11 15:56117.61cancelled
113732182006.09.11 06:50buy limit0.02usdjpym116.870.00117.272006.09.11 15:56117.60cancelled
113931112006.09.11 14:09buy0.02eurjpym149.00149.24150.042006.09.11 16:31149.240.000.000.000.40
113931612006.09.11 11:06buy limit5.12eurjpym147.800.00148.202006.09.11 16:31149.28cancelled
113931592006.09.11 11:06buy limit2.56eurjpym147.950.00148.352006.09.11 16:31149.28cancelled
113931522006.09.11 11:06buy limit1.28eurjpym148.100.00148.502006.09.11 16:32149.28cancelled
113931382006.09.11 11:06buy limit0.64eurjpym148.250.00148.652006.09.11 16:32149.28cancelled
113931282006.09.11 11:06buy limit0.32eurjpym148.400.00148.802006.09.11 16:32149.28cancelled
113931242006.09.11 11:06buy limit0.16eurjpym148.550.00148.952006.09.11 16:32149.28cancelled
113931182006.09.11 11:06buy limit0.08eurjpym148.700.00149.102006.09.11 16:32149.29cancelled
113931152006.09.11 11:05buy limit0.04eurjpym148.850.00149.252006.09.11 16:32149.28cancelled
113931032006.09.11 11:05buy0.01eurjpym149.150.00149.552006.09.11 16:32149.250.000.000.000.09
114138862006.09.11 16:32buy0.01eurjpym149.28149.55150.352006.09.12 02:05149.550.000.000.010.23
114139022006.09.11 16:33buy limit5.12eurjpym147.930.00148.332006.09.12 02:05149.59cancelled
114139012006.09.11 16:33buy limit2.56eurjpym148.080.00148.482006.09.12 02:05149.60cancelled
114138992006.09.11 16:33buy limit1.28eurjpym148.230.00148.632006.09.12 02:05149.60cancelled
114138962006.09.11 16:33buy limit0.64eurjpym148.380.00148.782006.09.12 02:05149.59cancelled
114138922006.09.11 16:33buy limit0.32eurjpym148.530.00148.932006.09.12 02:05149.60cancelled
114138912006.09.11 16:33buy limit0.16eurjpym148.680.00149.082006.09.12 02:05149.60cancelled
114138892006.09.11 16:33buy limit0.08eurjpym148.830.00149.232006.09.12 02:05149.61cancelled
114138882006.09.11 16:33buy limit0.04eurjpym148.980.00149.382006.09.12 02:05149.60cancelled
114138872006.09.11 16:32buy limit0.02eurjpym149.130.00149.532006.09.12 02:06149.60cancelled
113920012006.09.11 14:08buy0.04eurusdm1.26901.27051.27852006.09.12 07:151.27050.000.00-0.030.60
113921302006.09.11 10:57buy limit5.12eurusdm1.25850.00001.26252006.09.12 07:161.2707cancelled
113921282006.09.11 10:57buy limit2.56eurusdm1.26000.00001.26402006.09.12 07:161.2708cancelled
113921252006.09.11 10:57buy limit1.28eurusdm1.26150.00001.26552006.09.12 07:161.2707cancelled
113921232006.09.11 10:57buy limit0.64eurusdm1.26300.00001.26702006.09.12 07:161.2706cancelled
113921062006.09.11 10:57buy limit0.32eurusdm1.26450.00001.26852006.09.12 07:161.2707cancelled
113920262006.09.11 10:57buy limit0.16eurusdm1.26600.00001.27002006.09.12 07:161.2706cancelled
113920102006.09.11 10:57buy limit0.08eurusdm1.26750.00001.27152006.09.12 07:161.2706cancelled
113919782006.09.11 14:00buy0.02eurusdm1.27050.00001.27452006.09.12 07:161.27050.000.00-0.020.00
113919652006.09.11 10:57buy0.01eurusdm1.27200.00001.27602006.09.12 07:171.27060.000.00-0.01-0.14
114108282006.09.12 07:30buy0.04usdchfm1.24201.24371.25172006.09.12 12:411.24370.000.000.000.55
114109092006.09.11 15:24buy limit5.12usdchfm1.23150.00001.23552006.09.12 12:411.2443cancelled
114108992006.09.11 15:23buy limit2.56usdchfm1.23300.00001.23702006.09.12 12:411.2444cancelled
114108382006.09.11 15:23buy limit1.28usdchfm1.23450.00001.23852006.09.12 12:411.2445cancelled
114108372006.09.11 15:23buy limit0.64usdchfm1.23600.00001.24002006.09.12 12:411.2445cancelled
114108362006.09.11 15:23buy limit0.32usdchfm1.23750.00001.24152006.09.12 12:411.2445cancelled
114108342006.09.11 15:23buy limit0.16usdchfm1.23900.00001.24302006.09.12 12:411.2444cancelled
114108312006.09.11 15:22buy limit0.08usdchfm1.24050.00001.24452006.09.12 12:411.2445cancelled
114108222006.09.12 00:44buy0.02usdchfm1.24350.00001.24752006.09.12 12:411.24390.000.000.000.06
114108072006.09.11 15:22buy0.01usdchfm1.24500.00001.24902006.09.12 12:411.24400.000.000.01-0.08
114381752006.09.12 12:34buy0.04eurjpym149.31149.48150.282006.09.12 13:34149.480.000.000.000.57
114381902006.09.12 02:08buy limit5.12eurjpym148.260.00148.662006.09.12 13:34149.51cancelled
114381872006.09.12 02:08buy limit2.56eurjpym148.410.00148.812006.09.12 13:34149.51cancelled
114381862006.09.12 02:08buy limit1.28eurjpym148.560.00148.962006.09.12 13:34149.52cancelled
114381852006.09.12 02:08buy limit0.64eurjpym148.710.00149.112006.09.12 13:34149.51cancelled
114381812006.09.12 02:08buy limit0.32eurjpym148.860.00149.262006.09.12 13:34149.51cancelled
114381782006.09.12 02:08buy limit0.16eurjpym149.010.00149.412006.09.12 13:34149.52cancelled
114381762006.09.12 02:07buy limit0.08eurjpym149.160.00149.562006.09.12 13:34149.51cancelled
114381722006.09.12 02:34buy0.02eurjpym149.460.00149.862006.09.12 13:34149.480.000.000.000.03
114381622006.09.12 02:07buy0.01eurjpym149.610.00150.012006.09.12 13:35149.470.000.000.00-0.12
114718262006.09.12 13:01buy0.04usdchfm1.24141.24781.25582006.09.12 15:081.24780.000.000.002.05
114718552006.09.12 12:41buy limit5.12usdchfm1.23090.00001.23492006.09.12 15:081.2482cancelled
114718532006.09.12 12:41buy limit2.56usdchfm1.23240.00001.23642006.09.12 15:081.2483cancelled
114718512006.09.12 12:41buy limit1.28usdchfm1.23390.00001.23792006.09.12 15:091.2482cancelled
114718492006.09.12 12:41buy limit0.64usdchfm1.23540.00001.23942006.09.12 15:101.2483cancelled
114718452006.09.12 12:41buy limit0.32usdchfm1.23690.00001.24092006.09.12 15:121.2483cancelled
114718382006.09.12 12:41buy limit0.16usdchfm1.23840.00001.24242006.09.12 15:121.2484cancelled
114718372006.09.12 12:41buy limit0.08usdchfm1.23990.00001.24392006.09.12 15:121.2485cancelled
114718232006.09.12 12:51buy0.02usdchfm1.24291.24771.25572006.09.12 15:121.24810.000.000.000.83
114718162006.09.12 12:41buy0.01usdchfm1.24441.24771.25572006.09.12 15:121.24810.000.000.000.30
114060512006.09.12 14:38buy0.04usdcadm1.11731.11901.12702006.09.12 19:181.11900.000.000.000.61
114062972006.09.11 14:26buy limit5.12usdcadm1.10680.00001.11082006.09.12 19:181.1196cancelled
114061022006.09.11 14:26buy limit2.56usdcadm1.10830.00001.11232006.09.12 19:181.1195cancelled
114060672006.09.11 14:25buy limit1.28usdcadm1.10980.00001.11382006.09.12 19:181.1196cancelled
114060602006.09.11 14:25buy limit0.64usdcadm1.11130.00001.11532006.09.12 19:181.1197cancelled
114060592006.09.11 14:25buy limit0.32usdcadm1.11280.00001.11682006.09.12 19:181.1196cancelled
114060582006.09.11 14:25buy limit0.16usdcadm1.11430.00001.11832006.09.12 19:191.1195cancelled
114060532006.09.11 14:25buy limit0.08usdcadm1.11580.00001.11982006.09.12 19:191.1196cancelled
114060462006.09.12 07:04buy0.02usdcadm1.11880.00001.12282006.09.12 19:191.11900.000.000.000.04
114060392006.09.11 14:25buy0.01usdcadm1.12030.00001.12432006.09.12 19:201.11910.000.000.00-0.11
114122842006.09.12 00:16buy0.02usdjpym117.46117.95118.752006.09.12 19:59117.950.000.000.000.83
114122812006.09.11 15:56buy0.01usdjpym117.61117.95118.752006.09.12 19:59117.950.000.000.010.29
114123282006.09.11 15:57buy limit5.12usdjpym116.260.00116.662006.09.12 20:00117.98cancelled
114123262006.09.11 15:57buy limit2.56usdjpym116.410.00116.812006.09.12 20:00117.97cancelled
114123252006.09.11 15:57buy limit1.28usdjpym116.560.00116.962006.09.12 20:00117.98cancelled
114123242006.09.11 15:57buy limit0.64usdjpym116.710.00117.112006.09.12 20:00117.97cancelled
114123192006.09.11 15:57buy limit0.32usdjpym116.860.00117.262006.09.12 20:00117.98cancelled
114123142006.09.11 15:57buy limit0.16usdjpym117.010.00117.412006.09.12 20:01117.97cancelled
114123072006.09.11 15:57buy limit0.08usdjpym117.160.00117.562006.09.12 20:02117.96cancelled
114123042006.09.11 15:57buy limit0.04usdjpym117.310.00117.712006.09.12 20:02117.97cancelled
114788302006.09.12 14:15buy0.02eurjpym149.36149.57150.372006.09.12 21:21149.570.000.000.020.35
114789172006.09.12 13:36buy limit5.12eurjpym148.160.00148.562006.09.12 21:21149.58cancelled
114788872006.09.12 13:35buy limit2.56eurjpym148.310.00148.712006.09.12 21:21149.62cancelled
114788832006.09.12 13:35buy limit1.28eurjpym148.460.00148.862006.09.12 21:21149.59cancelled
114788722006.09.12 13:35buy limit0.64eurjpym148.610.00149.012006.09.12 21:21149.59cancelled
114788622006.09.12 13:35buy limit0.32eurjpym148.760.00149.162006.09.12 21:22149.50cancelled
114788512006.09.12 13:35buy limit0.16eurjpym148.910.00149.312006.09.12 21:22149.52cancelled
114788462006.09.12 13:35buy limit0.08eurjpym149.060.00149.462006.09.12 21:22149.49cancelled
114788372006.09.12 13:35buy limit0.04eurjpym149.210.00149.612006.09.12 21:22149.55cancelled
114788112006.09.12 13:35buy0.01eurjpym149.510.00149.912006.09.12 21:22149.490.000.000.01-0.01
114897472006.09.12 15:12buy0.01usdchfm1.24851.25291.26092006.09.13 02:521.25290.000.000.010.35
114897982006.09.12 15:13buy limit5.12usdchfm1.23500.00001.23902006.09.13 02:521.2534cancelled
114897962006.09.12 15:13buy limit2.56usdchfm1.23650.00001.24052006.09.13 02:521.2535cancelled
114897952006.09.12 15:13buy limit1.28usdchfm1.23800.00001.24202006.09.13 02:521.2534cancelled
114897942006.09.12 15:13buy limit0.64usdchfm1.23950.00001.24352006.09.13 02:521.2534cancelled
114897902006.09.12 15:13buy limit0.32usdchfm1.24100.00001.24502006.09.13 02:521.2535cancelled
114897862006.09.12 15:13buy limit0.16usdchfm1.24250.00001.24652006.09.13 02:521.2534cancelled
114897842006.09.12 15:13buy limit0.08usdchfm1.24400.00001.24802006.09.13 02:521.2535cancelled
114897832006.09.12 15:13buy limit0.04usdchfm1.24550.00001.24952006.09.13 02:531.2534cancelled
114897762006.09.12 15:13buy limit0.02usdchfm1.24700.00001.25102006.09.13 02:531.2534cancelled
115061902006.09.13 00:13buy0.02eurjpym149.39149.55150.352006.09.13 06:17149.550.000.000.000.27
115062372006.09.12 21:22buy limit5.12eurjpym148.190.00148.592006.09.13 06:17149.60cancelled
115062222006.09.12 21:22buy limit2.56eurjpym148.340.00148.742006.09.13 06:17149.59cancelled
115062162006.09.12 21:22buy limit1.28eurjpym148.490.00148.892006.09.13 06:17149.59cancelled
115062072006.09.12 21:22buy limit0.64eurjpym148.640.00149.042006.09.13 06:17149.58cancelled
115062042006.09.12 21:22buy limit0.32eurjpym148.790.00149.192006.09.13 06:17149.59cancelled
115062022006.09.12 21:22buy limit0.16eurjpym148.940.00149.342006.09.13 06:17149.59cancelled
115061992006.09.12 21:22buy limit0.08eurjpym149.090.00149.492006.09.13 06:17149.59cancelled
115061932006.09.12 21:22buy limit0.04eurjpym149.240.00149.642006.09.13 06:17149.60cancelled
115061872006.09.12 21:22buy0.01eurjpym149.540.00149.932006.09.13 06:17149.550.000.000.000.01
115018282006.09.12 19:21buy0.01usdcadm1.11951.12151.12952006.09.13 14:371.12150.000.000.000.18
115020002006.09.12 19:25buy limit5.12usdcadm1.10600.00001.11002006.09.13 14:371.1220cancelled
115019982006.09.12 19:25buy limit2.56usdcadm1.10750.00001.11152006.09.13 14:371.1221cancelled
115019842006.09.12 19:25buy limit1.28usdcadm1.10900.00001.11302006.09.13 14:371.1219cancelled
115019712006.09.12 19:25buy limit0.64usdcadm1.11050.00001.11452006.09.13 14:371.1218cancelled
115019442006.09.12 19:24buy limit0.32usdcadm1.11200.00001.11602006.09.13 14:371.1219cancelled
115019432006.09.12 19:24buy limit0.16usdcadm1.11350.00001.11752006.09.13 14:381.1220cancelled
115019312006.09.12 19:23buy limit0.08usdcadm1.11500.00001.11902006.09.13 14:381.1219cancelled
115018752006.09.12 19:21buy limit0.04usdcadm1.11650.00001.12052006.09.13 14:381.1220cancelled
115018742006.09.12 19:21buy limit0.02usdcadm1.11800.00001.12202006.09.13 14:381.1219cancelled
114478922006.09.12 14:13buy0.04eurusdm1.26791.26961.27762006.09.13 16:101.26960.000.00-0.030.68
114479452006.09.12 07:18buy limit5.12eurusdm1.25740.00001.26142006.09.13 16:101.2698cancelled
114479372006.09.12 07:18buy limit2.56eurusdm1.25890.00001.26292006.09.13 16:101.2697cancelled
114479322006.09.12 07:18buy limit1.28eurusdm1.26040.00001.26442006.09.13 16:101.2696cancelled
114479262006.09.12 07:18buy limit0.64eurusdm1.26190.00001.26592006.09.13 16:101.2697cancelled
114479122006.09.12 07:17buy limit0.32eurusdm1.26340.00001.26742006.09.13 16:111.2696cancelled
114479072006.09.12 07:17buy limit0.16eurusdm1.26490.00001.26892006.09.13 16:111.2697cancelled
114478972006.09.12 07:17buy limit0.08eurusdm1.26640.00001.27042006.09.13 16:111.2698cancelled
114478902006.09.12 12:34buy0.02eurusdm1.26940.00001.27342006.09.13 16:111.26950.000.00-0.020.02
114478872006.09.12 07:17buy0.01eurusdm1.27090.00001.27492006.09.13 16:111.26960.000.00-0.01-0.13
113496222006.09.13 01:12buy0.08audusdm0.74940.75230.76032006.09.14 00:390.75230.000.000.022.32
113501202006.09.10 22:59buy limit5.12audusdm0.74040.00000.74442006.09.14 00:390.7528cancelled
113497252006.09.10 22:54buy limit2.56audusdm0.74190.00000.74592006.09.14 00:390.7528cancelled
113496952006.09.10 22:53buy limit1.28audusdm0.74340.00000.74742006.09.14 00:390.7529cancelled
113496932006.09.10 22:53buy limit0.64audusdm0.74490.00000.74892006.09.14 00:390.7529cancelled
113496682006.09.10 22:53buy limit0.32audusdm0.74640.00000.75042006.09.14 00:390.7528cancelled
113496232006.09.10 22:53buy limit0.16audusdm0.74790.00000.75192006.09.14 00:390.7529cancelled
113496212006.09.11 14:53buy0.04audusdm0.75090.00000.75492006.09.14 00:390.75230.000.000.010.56
113496182006.09.11 01:00buy0.02audusdm0.75240.00000.75642006.09.14 00:390.75230.000.000.01-0.02
113493752006.09.10 22:49buy0.01audusdm0.75390.00000.75792006.09.14 00:390.75230.000.000.00-0.16
115030802006.09.13 15:49buy0.16usdjpym117.38117.56118.362006.09.14 11:13117.560.000.000.622.45
115032092006.09.12 20:08buy limit5.12usdjpym116.630.00117.032006.09.14 11:13117.58cancelled
115031892006.09.12 20:08buy limit2.56usdjpym116.780.00117.182006.09.14 11:13117.59cancelled
115031862006.09.12 20:08buy limit1.28usdjpym116.930.00117.332006.09.14 11:13117.58cancelled
115031332006.09.12 20:07buy limit0.64usdjpym117.080.00117.482006.09.14 11:13117.57cancelled
115031112006.09.12 20:06buy limit0.32usdjpym117.230.00117.632006.09.14 11:13117.58cancelled
115030722006.09.13 13:14buy0.08usdjpym117.530.00117.932006.09.14 11:13117.550.000.000.310.14
115030702006.09.13 07:15buy0.04usdjpym117.680.00118.082006.09.14 11:13117.550.000.000.16-0.44
115030692006.09.12 21:22buy0.02usdjpym117.830.00118.232006.09.14 11:13117.550.000.000.08-0.48
115030492006.09.12 20:03buy0.01usdjpym117.980.00118.382006.09.14 11:13117.560.000.000.05-0.36
115286392006.09.13 12:37buy0.08eurjpym149.15149.47150.272006.09.14 11:35149.470.000.000.222.18
115286512006.09.13 06:18buy limit5.12eurjpym148.250.00148.652006.09.14 11:35149.52cancelled
115286382006.09.13 07:29buy0.04eurjpym149.30149.47150.272006.09.14 11:35149.470.000.000.110.58
115286492006.09.13 06:18buy limit2.56eurjpym148.400.00148.802006.09.14 11:35149.52cancelled
115286482006.09.13 06:18buy limit1.28eurjpym148.550.00148.952006.09.14 11:35149.54cancelled
115286462006.09.13 06:18buy limit0.64eurjpym148.700.00149.102006.09.14 11:36149.55cancelled
115286422006.09.13 06:18buy limit0.32eurjpym148.850.00149.252006.09.14 11:36149.55cancelled
115286402006.09.13 06:18buy limit0.16eurjpym149.000.00149.402006.09.14 11:36149.55cancelled
115286372006.09.13 07:15buy0.02eurjpym149.450.00149.852006.09.14 11:36149.500.000.000.050.09
115286352006.09.13 06:17buy0.01eurjpym149.600.00150.002006.09.14 11:36149.490.000.000.03-0.09
115669392006.09.13 18:12buy0.02eurusdm1.26841.27151.27952006.09.14 12:301.27150.000.00-0.050.62
115670532006.09.13 16:11buy limit5.12eurusdm1.25640.00001.26042006.09.14 12:301.2717cancelled
115670342006.09.13 16:11buy limit2.56eurusdm1.25790.00001.26192006.09.14 12:301.2718cancelled
115670072006.09.13 16:11buy limit1.28eurusdm1.25940.00001.26342006.09.14 12:301.2717cancelled
115669932006.09.13 16:11buy limit0.64eurusdm1.26090.00001.26492006.09.14 12:311.2714cancelled
115669712006.09.13 16:11buy limit0.32eurusdm1.26240.00001.26642006.09.14 12:311.2717cancelled
115669582006.09.13 16:11buy limit0.16eurusdm1.26390.00001.26792006.09.14 12:311.2716cancelled
115669532006.09.13 16:11buy limit0.08eurusdm1.26540.00001.26942006.09.14 12:311.2717cancelled
115669522006.09.13 16:11buy limit0.04eurusdm1.26690.00001.27092006.09.14 12:311.2718cancelled
115669222006.09.13 16:11buy0.01eurusdm1.26990.00001.27392006.09.14 12:311.27140.000.00-0.030.15
115220932006.09.14 11:35buy0.64usdchfm1.24441.24741.25542006.09.14 12:331.24740.000.000.0015.39
115221072006.09.13 02:56buy limit5.12usdchfm1.23990.00001.24392006.09.14 12:331.2479cancelled
115221042006.09.13 02:56buy limit2.56usdchfm1.24140.00001.24542006.09.14 12:331.2479cancelled
115220882006.09.14 10:46buy0.32usdchfm1.24590.00001.24992006.09.14 12:331.24730.000.000.003.59
115220962006.09.13 02:56buy limit1.28usdchfm1.24290.00001.24692006.09.14 12:331.2478cancelled
115220782006.09.14 09:48buy0.16usdchfm1.24740.00001.25142006.09.14 12:331.24720.000.000.00-0.26
115220752006.09.13 15:49buy0.08usdchfm1.24890.00001.25292006.09.14 12:331.24700.000.000.24-1.22
115220352006.09.13 15:21buy0.04usdchfm1.25040.00001.25442006.09.14 12:331.24690.000.000.12-1.12
115220292006.09.13 05:45buy0.02usdchfm1.25190.00001.25592006.09.14 12:331.24690.000.000.06-0.80
115220172006.09.13 02:54buy0.01usdchfm1.25340.00001.25742006.09.14 12:331.24690.000.000.03-0.52
115904342006.09.14 00:40buy0.01audusdm0.75290.75460.76262006.09.14 12:400.75460.000.000.000.17
115904372006.09.14 06:10buy0.02audusdm0.75140.75460.76262006.09.14 12:400.75460.000.000.000.64
115905522006.09.14 00:41buy limit5.12audusdm0.73940.00000.74342006.09.14 12:400.7550cancelled
115905492006.09.14 00:41buy limit2.56audusdm0.74090.00000.74492006.09.14 12:400.7551cancelled
115905482006.09.14 00:41buy limit1.28audusdm0.74240.00000.74642006.09.14 12:400.7551cancelled
115905472006.09.14 00:41buy limit0.64audusdm0.74390.00000.74792006.09.14 12:400.7551cancelled
115905452006.09.14 00:41buy limit0.32audusdm0.74540.00000.74942006.09.14 12:400.7550cancelled
115905272006.09.14 00:40buy limit0.08audusdm0.74840.00000.75242006.09.14 12:410.7550cancelled
115905382006.09.14 00:41buy limit0.16audusdm0.74690.00000.75092006.09.14 12:410.7551cancelled
115905222006.09.14 00:40buy limit0.04audusdm0.74990.00000.75392006.09.14 12:410.7551cancelled
116738912006.09.14 12:33buy0.01usdchfm1.24761.25061.25862006.09.14 12:571.25060.000.000.000.24
116740772006.09.14 12:34buy limit5.12usdchfm1.23410.00001.23812006.09.14 12:571.2510cancelled
116740662006.09.14 12:34buy limit2.56usdchfm1.23560.00001.23962006.09.14 12:571.2509cancelled
116740372006.09.14 12:34buy limit1.28usdchfm1.23710.00001.24112006.09.14 12:581.2510cancelled
116740042006.09.14 12:34buy limit0.64usdchfm1.23860.00001.24262006.09.14 12:581.2512cancelled
116739872006.09.14 12:34buy limit0.32usdchfm1.24010.00001.24412006.09.14 12:581.2511cancelled
116739812006.09.14 12:34buy limit0.16usdchfm1.24160.00001.24562006.09.14 12:581.2510cancelled
116739762006.09.14 12:34buy limit0.08usdchfm1.24310.00001.24712006.09.14 12:581.2511cancelled
116739492006.09.14 12:34buy limit0.04usdchfm1.24460.00001.24862006.09.14 12:581.2510cancelled
116739302006.09.14 12:33buy limit0.02usdchfm1.24610.00001.25012006.09.14 12:581.2510cancelled
116729492006.09.14 12:40buy0.02eurusdm1.27051.27341.28142006.09.14 15:381.27340.000.000.000.58
116730212006.09.14 12:31buy limit5.12eurusdm1.25850.00001.26252006.09.14 15:381.2736cancelled
116730152006.09.14 12:31buy limit2.56eurusdm1.26000.00001.26402006.09.14 15:381.2736cancelled
116730122006.09.14 12:31buy limit1.28eurusdm1.26150.00001.26552006.09.14 15:381.2735cancelled
116730002006.09.14 12:31buy limit0.64eurusdm1.26300.00001.26702006.09.14 15:381.2735cancelled
116729892006.09.14 12:31buy limit0.32eurusdm1.26450.00001.26852006.09.14 15:381.2735cancelled
116729782006.09.14 12:31buy limit0.16eurusdm1.26600.00001.27002006.09.14 15:381.2736cancelled
116729692006.09.14 12:31buy limit0.08eurusdm1.26750.00001.27152006.09.14 15:381.2737cancelled
116729602006.09.14 12:31buy limit0.04eurusdm1.26900.00001.27302006.09.14 15:381.2738cancelled
116729312006.09.14 12:31buy0.01eurusdm1.27200.00001.27602006.09.14 15:381.27370.000.000.000.17
116663912006.09.14 12:42buy0.02eurjpym149.39149.65150.452006.09.14 16:42149.650.000.000.000.44
116664262006.09.14 11:36buy limit5.12eurjpym148.190.00148.592006.09.14 16:42149.71cancelled
116664252006.09.14 11:36buy limit2.56eurjpym148.340.00148.742006.09.14 16:42149.71cancelled
116664082006.09.14 11:36buy limit1.28eurjpym148.490.00148.892006.09.14 16:42149.72cancelled
116664062006.09.14 11:36buy limit0.64eurjpym148.640.00149.042006.09.14 16:42149.72cancelled
116663972006.09.14 11:36buy limit0.32eurjpym148.790.00149.192006.09.14 16:42149.73cancelled
116663962006.09.14 11:36buy limit0.16eurjpym148.940.00149.342006.09.14 16:43149.72cancelled
116663952006.09.14 11:36buy limit0.08eurjpym149.090.00149.492006.09.14 16:43149.72cancelled
116663942006.09.14 11:36buy limit0.04eurjpym149.240.00149.642006.09.14 16:43149.73cancelled
116663892006.09.14 11:36buy0.01eurjpym149.540.00149.942006.09.14 16:43149.670.000.000.000.11
115580342006.09.14 13:06buy0.64usdcadm1.11301.11741.12542006.09.14 17:521.11740.000.000.0025.20
115580682006.09.13 14:40buy limit5.12usdcadm1.10850.00001.11252006.09.14 17:521.1181cancelled
115580672006.09.13 14:40buy limit2.56usdcadm1.11000.00001.11402006.09.14 17:521.1180cancelled
115580652006.09.13 14:40buy limit1.28usdcadm1.11150.00001.11552006.09.14 17:521.1179cancelled
115580332006.09.14 13:02buy0.32usdcadm1.11451.11731.12532006.09.14 17:531.11750.000.000.008.59
115580322006.09.14 11:29buy0.16usdcadm1.11600.00001.12002006.09.14 17:541.11760.000.000.002.29
115580312006.09.13 15:20buy0.08usdcadm1.11750.00001.12152006.09.14 17:581.11750.000.000.060.00
115580302006.09.13 15:08buy0.04usdcadm1.11900.00001.12302006.09.14 17:581.11750.000.000.03-0.54
115580272006.09.13 15:02buy0.02usdcadm1.12050.00001.12452006.09.14 17:581.11760.000.000.02-0.52
115580032006.09.13 14:38buy0.01usdcadm1.12200.00001.12602006.09.14 17:581.11770.000.000.01-0.38
116812622006.09.14 12:59buy limit5.12usdchfm1.23750.00001.24152006.09.15 00:001.2528cancelled
116812192006.09.14 12:59buy limit2.56usdchfm1.23900.00001.24302006.09.15 00:001.2528cancelled
117012892006.09.14 16:44buy limit5.12eurjpym148.380.00148.782006.09.15 00:00149.75cancelled
117012882006.09.14 16:44buy limit2.56eurjpym148.530.00148.932006.09.15 00:00149.76cancelled
116812102006.09.14 12:59buy limit1.28usdchfm1.24050.00001.24452006.09.15 00:001.2526cancelled
116812062006.09.14 12:59buy limit0.64usdchfm1.24200.00001.24602006.09.15 00:001.2527cancelled
116812032006.09.14 12:59buy limit0.32usdchfm1.24350.00001.24752006.09.15 00:001.2525cancelled
116776182006.09.14 12:42buy limit5.12audusdm0.74150.00000.74552006.09.15 00:000.7549cancelled
116776102006.09.14 12:42buy limit2.56audusdm0.74300.00000.74702006.09.15 00:000.7549cancelled
116811942006.09.14 12:58buy limit0.16usdchfm1.24500.00001.24902006.09.15 00:011.2526cancelled
116642122006.09.14 11:15buy limit5.12usdjpym116.220.00116.622006.09.15 00:01117.68cancelled
117012862006.09.14 16:44buy limit1.28eurjpym148.680.00149.082006.09.15 00:01149.75cancelled
116642062006.09.14 11:15buy limit2.56usdjpym116.370.00116.772006.09.15 00:01117.69cancelled
116641892006.09.14 11:15buy limit1.28usdjpym116.520.00116.922006.09.15 00:01117.68cancelled
117044592006.09.14 18:06buy limit5.12usdcadm1.10480.00001.10882006.09.15 00:011.1188cancelled
116811802006.09.14 12:58buy limit0.08usdchfm1.24650.00001.25052006.09.15 00:011.2526cancelled
116811652006.09.14 14:55buy0.04usdchfm1.24801.25081.25882006.09.15 00:011.25210.000.000.041.31
116811142006.09.14 14:19buy0.02usdchfm1.24950.00001.25352006.09.15 00:011.25230.000.000.020.45
116980762006.09.14 15:41buy limit5.12eurusdm1.26030.00001.26432006.09.15 00:011.2724cancelled
116811032006.09.14 12:58buy0.01usdchfm1.25100.00001.25502006.09.15 00:011.25220.000.000.010.10
117012832006.09.14 16:44buy limit0.64eurjpym148.830.00149.232006.09.15 00:01149.77cancelled
116641862006.09.14 11:15buy limit0.64usdjpym116.670.00117.072006.09.15 00:01117.70cancelled
117012802006.09.14 16:44buy limit0.32eurjpym148.980.00149.382006.09.15 00:02149.78cancelled
117012692006.09.14 16:44buy limit0.16eurjpym149.130.00149.532006.09.15 00:02149.77cancelled
116980662006.09.14 15:41buy limit2.56eurusdm1.26180.00001.26582006.09.15 00:021.2723cancelled
117012582006.09.14 16:44buy limit0.08eurjpym149.280.00149.682006.09.15 00:02149.77cancelled
116980332006.09.14 15:40buy limit1.28eurusdm1.26330.00001.26732006.09.15 00:021.2724cancelled
116980142006.09.14 15:40buy limit0.64eurusdm1.26480.00001.26882006.09.15 00:021.2722cancelled
116775832006.09.14 12:42buy limit1.28audusdm0.74450.00000.74852006.09.15 00:030.7548cancelled
116775172006.09.14 12:42buy limit0.64audusdm0.74600.00000.75002006.09.15 00:030.7548cancelled
117012562006.09.14 16:43buy limit0.04eurjpym149.430.00149.832006.09.15 00:03149.75cancelled
116774012006.09.14 12:41buy limit0.32audusdm0.74750.00000.75152006.09.15 00:030.7547cancelled
116770632006.09.14 12:41buy limit0.08audusdm0.75050.00000.75452006.09.15 00:030.7546cancelled
116770822006.09.14 12:41buy limit0.16audusdm0.74900.00000.75302006.09.15 00:030.7546cancelled
116770522006.09.14 12:41buy limit0.04audusdm0.75200.00000.75602006.09.15 00:030.7546cancelled
116769342006.09.14 14:16buy0.02audusdm0.75350.00000.75752006.09.15 00:030.75410.000.000.000.12
116768692006.09.14 12:41buy0.01audusdm0.75500.00000.75902006.09.15 00:030.75400.000.000.00-0.10
117012552006.09.14 18:55buy0.02eurjpym149.580.00149.982006.09.15 00:03149.710.000.000.020.22
116978642006.09.14 15:40buy limit0.32eurusdm1.26630.00001.27032006.09.15 00:031.2724cancelled
116977292006.09.14 15:39buy limit0.16eurusdm1.26780.00001.27182006.09.15 00:031.2723cancelled
116641632006.09.14 11:14buy limit0.32usdjpym116.820.00117.222006.09.15 00:03117.70cancelled
117012532006.09.14 16:43buy0.01eurjpym149.730.00150.132006.09.15 00:03149.700.000.000.01-0.02
116641162006.09.14 11:14buy limit0.16usdjpym116.970.00117.372006.09.15 00:03117.71cancelled
116640592006.09.14 11:14buy limit0.08usdjpym117.120.00117.522006.09.15 00:04117.70cancelled
116640462006.09.14 11:13buy limit0.04usdjpym117.270.00117.672006.09.15 00:04117.71cancelled
116976652006.09.14 15:39buy limit0.08eurusdm1.26930.00001.27332006.09.15 00:051.2722cancelled
116640342006.09.14 14:56buy0.02usdjpym117.420.00117.822006.09.15 00:05117.700.000.000.030.48
116976412006.09.14 15:39buy limit0.04eurusdm1.27080.00001.27482006.09.15 00:051.2721cancelled
116976362006.09.14 20:11buy0.02eurusdm1.27230.00001.27632006.09.15 00:051.27190.000.00-0.02-0.08
116640112006.09.14 11:13buy0.01usdjpym117.570.00117.972006.09.15 00:05117.700.000.000.010.11
116976172006.09.14 15:38buy0.01eurusdm1.27380.00001.27782006.09.15 00:051.27200.000.00-0.01-0.18
117044132006.09.14 18:04buy limit2.56usdcadm1.10630.00001.11032006.09.15 00:101.1188cancelled
117043902006.09.14 18:04buy limit1.28usdcadm1.10780.00001.11182006.09.15 00:151.1186cancelled
117043892006.09.14 18:04buy limit0.64usdcadm1.10930.00001.11332006.09.15 00:171.1186cancelled
117043852006.09.14 18:04buy limit0.32usdcadm1.11080.00001.11482006.09.15 00:201.1186cancelled
117043842006.09.14 18:04buy limit0.16usdcadm1.11230.00001.11632006.09.15 00:201.1187cancelled
117042912006.09.14 18:02buy limit0.08usdcadm1.11380.00001.11782006.09.15 00:201.1186cancelled
117042592006.09.14 18:00buy limit0.04usdcadm1.11530.00001.11932006.09.15 00:201.1187cancelled
117041812006.09.14 17:58buy limit0.02usdcadm1.11680.00001.12082006.09.15 00:211.1186cancelled
117041802006.09.14 17:58buy0.01usdcadm1.11830.00001.12232006.09.15 00:221.11820.000.000.00-0.01
119807502006.09.18 19:53buy0.01eurjpym149.81150.05150.852006.09.19 03:39150.050.000.000.010.20
119808292006.09.18 19:54buy limit5.12eurjpym148.460.00148.862006.09.19 03:39150.11cancelled
119807872006.09.18 19:53buy limit2.56eurjpym148.610.00149.012006.09.19 03:39150.11cancelled
119807862006.09.18 19:53buy limit1.28eurjpym148.760.00149.162006.09.19 03:39150.11cancelled
119807832006.09.18 19:53buy limit0.64eurjpym148.910.00149.312006.09.19 03:39150.10cancelled
119807802006.09.18 19:53buy limit0.32eurjpym149.060.00149.462006.09.19 03:39150.11cancelled
119807752006.09.18 19:53buy limit0.16eurjpym149.210.00149.612006.09.19 03:40150.11cancelled
119807732006.09.18 19:53buy limit0.08eurjpym149.360.00149.762006.09.19 03:40150.10cancelled
119807702006.09.18 19:53buy limit0.04eurjpym149.510.00149.912006.09.19 03:40150.09cancelled
119807692006.09.18 19:53buy limit0.02eurjpym149.660.00150.062006.09.19 03:40150.10cancelled
119808862006.09.18 19:54buy0.01usdchfm1.25120.00001.25522006.09.19 08:031.25520.000.000.010.32
119812902006.09.18 20:00buy limit5.12usdchfm1.23770.00001.24172006.09.19 08:031.2555cancelled
119811982006.09.18 19:59buy limit2.56usdchfm1.23920.00001.24322006.09.19 08:031.2556cancelled
119811302006.09.18 19:57buy limit1.28usdchfm1.24070.00001.24472006.09.19 08:031.2556cancelled
119811252006.09.18 19:57buy limit0.64usdchfm1.24220.00001.24622006.09.19 08:031.2558cancelled
119810612006.09.18 19:56buy limit0.32usdchfm1.24370.00001.24772006.09.19 08:041.2557cancelled
119809692006.09.18 19:56buy limit0.16usdchfm1.24520.00001.24922006.09.19 08:041.2556cancelled
119809322006.09.18 19:55buy limit0.08usdchfm1.24670.00001.25072006.09.19 08:041.2557cancelled
119809162006.09.18 19:55buy limit0.04usdchfm1.24820.00001.25222006.09.19 08:041.2556cancelled
119808882006.09.19 01:31buy0.02usdchfm1.24971.25311.26112006.09.19 08:041.25540.000.000.000.91
119807542006.09.18 19:53buy0.01usdcadm1.11821.12091.12892006.09.19 12:281.12090.000.000.000.24
119814222006.09.18 20:01buy limit5.12usdcadm1.10470.00001.10872006.09.19 12:281.1216cancelled
119813222006.09.18 20:01buy limit2.56usdcadm1.10620.00001.11022006.09.19 12:281.1216cancelled
119812932006.09.18 20:00buy limit1.28usdcadm1.10770.00001.11172006.09.19 12:281.1215cancelled
119810622006.09.18 19:56buy limit0.64usdcadm1.10920.00001.11322006.09.19 12:291.1214cancelled
119810482006.09.18 19:56buy limit0.32usdcadm1.11070.00001.11472006.09.19 12:291.1213cancelled
119809552006.09.18 19:55buy limit0.16usdcadm1.11220.00001.11622006.09.19 12:291.1212cancelled
119809052006.09.18 19:55buy limit0.08usdcadm1.11370.00001.11772006.09.19 12:291.1214cancelled
119808952006.09.18 19:55buy limit0.04usdcadm1.11520.00001.11922006.09.19 12:291.1214cancelled
119808902006.09.18 19:54buy limit0.02usdcadm1.11670.00001.12072006.09.19 12:291.1216cancelled
119810732006.09.19 09:00buy0.08eurusdm1.26601.26971.27772006.09.19 15:021.26970.000.000.002.96
119810362006.09.19 08:03buy0.04eurusdm1.26751.26961.27762006.09.19 15:021.26960.000.000.000.84
119816102006.09.18 20:03buy limit5.12eurusdm1.25700.00001.26102006.09.19 15:021.2697cancelled
119816062006.09.18 20:03buy limit2.56eurusdm1.25850.00001.26252006.09.19 15:021.2698cancelled
119815032006.09.18 20:02buy limit1.28eurusdm1.26000.00001.26402006.09.19 15:041.2697cancelled
119815012006.09.18 20:02buy limit0.64eurusdm1.26150.00001.26552006.09.19 15:041.2698cancelled
119814592006.09.18 20:02buy limit0.32eurusdm1.26300.00001.26702006.09.19 15:041.2697cancelled
119813382006.09.18 20:01buy limit0.16eurusdm1.26450.00001.26852006.09.19 15:051.2693cancelled
119809452006.09.19 07:40buy0.02eurusdm1.26900.00001.27302006.09.19 15:051.26910.000.000.000.02
119807952006.09.18 19:53buy0.01eurusdm1.27050.00001.27452006.09.19 15:051.26900.000.00-0.01-0.15
119812282006.09.19 14:52buy0.64usdjpym117.010.00117.412006.09.19 15:09117.410.000.000.0021.80
119814772006.09.18 20:02buy limit5.12usdjpym116.560.00116.962006.09.19 15:09117.45cancelled
119812572006.09.18 20:00buy limit2.56usdjpym116.710.00117.112006.09.19 15:10117.44cancelled
119812402006.09.18 20:00buy limit1.28usdjpym116.860.00117.262006.09.19 15:10117.43cancelled
119811202006.09.19 12:44buy0.32usdjpym117.160.00117.562006.09.19 15:10117.420.000.000.007.09
119811172006.09.19 12:33buy0.16usdjpym117.310.00117.712006.09.19 15:10117.390.000.000.001.09
119811022006.09.19 12:30buy0.08usdjpym117.460.00117.862006.09.19 15:10117.390.000.000.00-0.48
119809232006.09.19 09:46buy0.04usdjpym117.610.00118.012006.09.19 15:11117.380.000.000.00-0.78
119808842006.09.19 07:39buy0.02usdjpym117.760.00118.162006.09.19 15:11117.380.000.000.00-0.65
119808372006.09.18 19:54buy0.01usdjpym117.910.00118.312006.09.19 15:11117.390.000.000.01-0.44
120396202006.09.19 12:31buy0.02usdcadm1.12010.00001.12412006.09.19 15:371.12410.000.000.000.71
120402632006.09.19 12:30buy limit5.12usdcadm1.10810.00001.11212006.09.19 15:371.1245cancelled
120398492006.09.19 12:30buy limit2.56usdcadm1.10960.00001.11362006.09.19 15:371.1245cancelled
120397242006.09.19 12:29buy limit1.28usdcadm1.11110.00001.11512006.09.19 15:371.1245cancelled
120397092006.09.19 12:29buy limit0.64usdcadm1.11260.00001.11662006.09.19 15:371.1246cancelled
120396822006.09.19 12:29buy limit0.32usdcadm1.11410.00001.11812006.09.19 15:371.1245cancelled
120396772006.09.19 12:29buy limit0.16usdcadm1.11560.00001.11962006.09.19 15:371.1245cancelled
120396592006.09.19 12:29buy limit0.08usdcadm1.11710.00001.12112006.09.19 15:381.1243cancelled
120396482006.09.19 12:33buy0.04usdcadm1.11861.12171.12972006.09.19 15:381.12400.000.000.001.92
120395972006.09.19 12:29buy0.01usdcadm1.12160.00001.12562006.09.19 15:381.12380.000.000.000.20
119966932006.09.19 10:01buy5.12eurjpym148.74149.04149.842006.09.19 18:58149.040.000.000.00130.63
119966912006.09.19 09:47buy2.56eurjpym148.890.00149.292006.09.19 18:58149.050.000.000.0034.84
119966902006.09.19 09:41buy1.28eurjpym149.040.00149.442006.09.19 18:58149.050.000.000.001.09
119966652006.09.19 08:02buy0.64eurjpym149.190.00149.592006.09.19 18:58149.060.000.000.00-7.07
119966632006.09.19 07:40buy0.32eurjpym149.340.00149.742006.09.19 18:58149.060.000.000.00-7.62
119966602006.09.19 07:39buy0.16eurjpym149.490.00149.892006.09.19 18:58149.060.000.000.00-5.85
119966502006.09.19 07:39buy0.08eurjpym149.640.00150.042006.09.19 18:58149.050.000.000.00-4.02
119966302006.09.19 07:09buy0.04eurjpym149.790.00150.192006.09.19 18:59149.060.000.000.00-2.48
119966292006.09.19 04:08buy0.02eurjpym149.940.00150.342006.09.19 18:59149.060.000.000.00-1.50
119966272006.09.19 03:40buy0.01eurjpym150.090.00150.492006.09.19 18:59149.060.000.000.00-0.88
120649852006.09.19 15:38buy0.01usdcadm1.12431.12651.13452006.09.20 01:121.12650.000.000.000.20
120650002006.09.19 15:48buy0.02usdcadm1.12281.12651.13452006.09.20 01:121.12650.000.000.010.66
120650502006.09.19 15:39buy limit5.12usdcadm1.11080.00001.11482006.09.20 01:121.1271cancelled
120650482006.09.19 15:39buy limit2.56usdcadm1.11230.00001.11632006.09.20 01:121.1271cancelled
120650452006.09.19 15:39buy limit1.28usdcadm1.11380.00001.11782006.09.20 01:121.1270cancelled
120650392006.09.19 15:39buy limit0.64usdcadm1.11530.00001.11932006.09.20 01:121.1271cancelled
120650372006.09.19 15:39buy limit0.32usdcadm1.11680.00001.12082006.09.20 01:121.1271cancelled
120650362006.09.19 15:39buy limit0.16usdcadm1.11830.00001.12232006.09.20 01:121.1270cancelled
120650312006.09.19 15:38buy limit0.08usdcadm1.11980.00001.12382006.09.20 01:131.1269cancelled
120650102006.09.19 15:38buy limit0.04usdcadm1.12130.00001.12532006.09.20 01:131.1268cancelled
120749782006.09.20 07:21buy0.32eurjpym148.34148.72149.522006.09.20 10:23148.720.000.000.0010.36
120750752006.09.19 19:00buy limit5.12eurjpym147.740.00148.142006.09.20 10:23148.75cancelled
120750462006.09.19 19:00buy limit2.56eurjpym147.890.00148.292006.09.20 10:23148.74cancelled
120750412006.09.19 19:00buy limit1.28eurjpym148.040.00148.442006.09.20 10:23148.75cancelled
120749832006.09.19 19:00buy limit0.64eurjpym148.190.00148.592006.09.20 10:23148.74cancelled
120749742006.09.20 06:23buy0.16eurjpym148.49148.71149.512006.09.20 10:23148.710.000.000.003.00
120749722006.09.20 01:20buy0.08eurjpym148.640.00149.042006.09.20 10:23148.720.000.000.000.55
120749642006.09.20 01:09buy0.04eurjpym148.790.00149.192006.09.20 10:23148.720.000.000.00-0.24
120749612006.09.20 00:52buy0.02eurjpym148.940.00149.342006.09.20 10:23148.710.000.000.00-0.39
120749582006.09.19 18:59buy0.01eurjpym149.090.00149.492006.09.20 10:23148.710.000.000.01-0.33
120620002006.09.20 07:11buy0.08usdjpym117.00117.28118.082006.09.20 11:25117.280.000.000.001.91
120622462006.09.19 15:13buy limit5.12usdjpym116.100.00116.502006.09.20 11:25117.30cancelled
120622232006.09.19 15:13buy limit2.56usdjpym116.250.00116.652006.09.20 11:25117.31cancelled
120621912006.09.19 15:12buy limit1.28usdjpym116.400.00116.802006.09.20 11:26117.30cancelled
120621552006.09.19 15:12buy limit0.64usdjpym116.550.00116.952006.09.20 11:29117.31cancelled
120620292006.09.19 15:12buy limit0.32usdjpym116.700.00117.102006.09.20 11:30117.32cancelled
120620042006.09.19 15:11buy limit0.16usdjpym116.850.00117.252006.09.20 11:30117.31cancelled
120619902006.09.20 06:56buy0.04usdjpym117.150.00117.552006.09.20 11:30117.300.000.000.000.51
120619782006.09.20 01:17buy0.02usdjpym117.300.00117.702006.09.20 11:31117.290.000.000.00-0.02
120619242006.09.19 15:11buy0.01usdjpym117.450.00117.832006.09.20 11:31117.300.000.000.01-0.13
120151822006.09.19 13:53buy0.16usdchfm1.24971.25141.25942006.09.20 13:001.25140.000.000.162.17
120152342006.09.19 08:04buy limit5.12usdchfm1.24220.00001.24622006.09.20 13:021.2517cancelled
120152242006.09.19 08:04buy limit2.56usdchfm1.24370.00001.24772006.09.20 13:021.2517cancelled
120152222006.09.19 08:04buy limit1.28usdchfm1.24520.00001.24922006.09.20 13:021.2517cancelled
120152202006.09.19 08:04buy limit0.64usdchfm1.24670.00001.25072006.09.20 13:021.2516cancelled
120151972006.09.19 08:04buy limit0.32usdchfm1.24820.00001.25222006.09.20 13:021.2515cancelled
120151762006.09.19 12:55buy0.08usdchfm1.25120.00001.25522006.09.20 13:031.25110.000.000.08-0.06
120151712006.09.19 12:50buy0.04usdchfm1.25270.00001.25672006.09.20 13:031.25100.000.000.04-0.54
120151402006.09.19 12:31buy0.02usdchfm1.25420.00001.25822006.09.20 13:031.25110.000.000.02-0.50
120151352006.09.19 08:04buy0.01usdchfm1.25570.00001.25962006.09.20 13:031.25120.000.000.01-0.36
120607972006.09.19 15:22buy0.02eurusdm1.26761.26941.27742006.09.20 18:141.26940.000.00-0.020.36
120608792006.09.19 15:07buy limit5.12eurusdm1.25560.00001.25962006.09.20 18:141.2693cancelled
120608642006.09.19 15:07buy limit2.56eurusdm1.25710.00001.26112006.09.20 18:141.2696cancelled
120608572006.09.19 15:07buy limit1.28eurusdm1.25860.00001.26262006.09.20 18:141.2695cancelled
120608492006.09.19 15:06buy limit0.64eurusdm1.26010.00001.26412006.09.20 18:141.2693cancelled
120608422006.09.19 15:06buy limit0.32eurusdm1.26160.00001.26562006.09.20 18:141.2691cancelled
120608312006.09.19 15:06buy limit0.16eurusdm1.26310.00001.26712006.09.20 18:141.2694cancelled
120608252006.09.19 15:06buy limit0.08eurusdm1.26460.00001.26862006.09.20 18:141.2695cancelled
120608162006.09.19 15:06buy limit0.04eurusdm1.26610.00001.27012006.09.20 18:141.2696cancelled
120607412006.09.19 15:05buy0.01eurusdm1.26910.00001.27312006.09.20 18:141.26940.000.00-0.010.03
121144192006.09.20 12:25buy0.02eurjpym148.59149.05149.852006.09.20 18:25149.050.000.000.000.78
121144692006.09.20 10:25buy limit5.12eurjpym147.390.00147.792006.09.20 18:25149.10cancelled
121144682006.09.20 10:25buy limit2.56eurjpym147.540.00147.942006.09.20 18:25149.09cancelled
121144152006.09.20 10:24buy0.01eurjpym148.74149.03149.832006.09.20 18:25149.030.000.000.000.25
121144622006.09.20 10:25buy limit1.28eurjpym147.690.00148.092006.09.20 18:25149.08cancelled
121144602006.09.20 10:25buy limit0.64eurjpym147.840.00148.242006.09.20 18:25149.07cancelled
121144582006.09.20 10:25buy limit0.32eurjpym147.990.00148.392006.09.20 18:25149.07cancelled
121144272006.09.20 10:25buy limit0.16eurjpym148.140.00148.542006.09.20 18:25149.08cancelled
121144252006.09.20 10:25buy limit0.08eurjpym148.290.00148.692006.09.20 18:25149.10cancelled
121144212006.09.20 10:24buy limit0.04eurjpym148.440.00148.842006.09.20 18:25149.10cancelled
121221282006.09.20 15:30buy0.04usdchfm1.24861.25011.25812006.09.21 00:171.25010.000.000.120.48
121222852006.09.20 18:20buy0.08usdchfm1.24711.25011.25812006.09.21 00:171.25010.000.000.241.92
121224432006.09.20 13:06buy limit5.12usdchfm1.23810.00001.24212006.09.21 00:171.2505cancelled
121223862006.09.20 13:06buy limit2.56usdchfm1.23960.00001.24362006.09.21 00:171.2506cancelled
121223682006.09.20 13:06buy limit1.28usdchfm1.24110.00001.24512006.09.21 00:171.2505cancelled
121223622006.09.20 13:05buy limit0.64usdchfm1.24260.00001.24662006.09.21 00:171.2506cancelled
121223562006.09.20 13:05buy limit0.32usdchfm1.24410.00001.24812006.09.21 00:181.2506cancelled
121223192006.09.20 13:05buy limit0.16usdchfm1.24560.00001.24962006.09.21 00:181.2505cancelled
121220982006.09.20 14:16buy0.02usdchfm1.25010.00001.25412006.09.21 00:181.25020.000.000.060.02
121220082006.09.20 13:03buy0.01usdchfm1.25160.00001.25562006.09.21 00:181.25010.000.000.03-0.12
119808632006.09.19 17:06buy0.08audusdm0.75130.00000.75532006.09.21 00:260.75530.000.000.033.20
119809402006.09.18 19:55buy limit5.12audusdm0.74230.00000.74632006.09.21 00:260.7556cancelled
119808782006.09.18 19:54buy limit1.28audusdm0.74530.00000.74932006.09.21 00:260.7556cancelled
119809392006.09.18 19:55buy limit2.56audusdm0.74380.00000.74782006.09.21 00:260.7555cancelled
119808772006.09.18 19:54buy limit0.64audusdm0.74680.00000.75082006.09.21 00:260.7555cancelled
119808762006.09.18 19:54buy limit0.32audusdm0.74830.00000.75232006.09.21 00:260.7556cancelled
119808752006.09.18 19:54buy limit0.16audusdm0.74980.00000.75382006.09.21 00:260.7557cancelled
119807822006.09.19 16:35buy0.04audusdm0.75280.00000.75682006.09.21 00:260.75520.000.000.010.96
119807792006.09.19 07:59buy0.02audusdm0.75430.00000.75832006.09.21 00:260.75530.000.000.010.20
119807742006.09.18 19:53buy0.01audusdm0.75580.00000.75982006.09.21 00:260.75520.000.000.00-0.06
121601082006.09.20 20:03buy0.02eurusdm1.26801.27081.27882006.09.21 06:151.27080.000.00-0.050.56
121605872006.09.20 18:15buy limit5.12eurusdm1.25600.00001.26002006.09.21 06:151.2710cancelled
121604962006.09.20 18:15buy limit2.56eurusdm1.25750.00001.26152006.09.21 06:151.2710cancelled
121604612006.09.20 18:15buy limit1.28eurusdm1.25900.00001.26302006.09.21 06:151.2711cancelled
121604142006.09.20 18:15buy limit0.64eurusdm1.26050.00001.26452006.09.21 06:151.2710cancelled
121603142006.09.20 18:15buy limit0.32eurusdm1.26200.00001.26602006.09.21 06:151.2711cancelled
121602292006.09.20 18:15buy limit0.16eurusdm1.26350.00001.26752006.09.21 06:151.2710cancelled
121601642006.09.20 18:15buy limit0.08eurusdm1.26500.00001.26902006.09.21 06:161.2711cancelled
121601362006.09.20 18:15buy limit0.04eurusdm1.26650.00001.27052006.09.21 06:161.2712cancelled
121599832006.09.20 18:15buy0.01eurusdm1.26950.00001.27352006.09.21 06:161.27110.000.00-0.030.16
121649792006.09.21 06:19buy0.04eurjpym148.79148.96149.762006.09.21 08:34148.960.000.000.000.58
121650992006.09.20 18:25buy limit5.12eurjpym147.740.00148.142006.09.21 08:35149.01cancelled
121650862006.09.20 18:25buy limit2.56eurjpym147.890.00148.292006.09.21 08:35149.02cancelled
121650492006.09.20 18:25buy limit1.28eurjpym148.040.00148.442006.09.21 08:35149.01cancelled
121650312006.09.20 18:25buy limit0.64eurjpym148.190.00148.592006.09.21 08:35149.01cancelled
121650252006.09.20 18:25buy limit0.32eurjpym148.340.00148.742006.09.21 08:35149.01cancelled
121650102006.09.20 18:25buy limit0.16eurjpym148.490.00148.892006.09.21 08:35149.01cancelled
121649842006.09.20 18:25buy limit0.08eurjpym148.640.00149.042006.09.21 08:35149.01cancelled
121649712006.09.20 18:34buy0.02eurjpym148.940.00149.342006.09.21 08:35148.960.000.000.050.04
121649672006.09.20 18:25buy0.01eurjpym149.090.00149.492006.09.21 08:35148.960.000.000.03-0.11
121860932006.09.21 00:48buy0.02usdchfm1.24890.00001.25292006.09.21 15:351.25290.000.000.000.64
121862372006.09.21 00:19buy limit5.12usdchfm1.23690.00001.24092006.09.21 15:351.2533cancelled
121862292006.09.21 00:19buy limit2.56usdchfm1.23840.00001.24242006.09.21 15:351.2531cancelled
121862252006.09.21 00:19buy limit1.28usdchfm1.23990.00001.24392006.09.21 15:361.2530cancelled
121862222006.09.21 00:19buy limit0.64usdchfm1.24140.00001.24542006.09.21 15:361.2530cancelled
121862182006.09.21 00:19buy limit0.32usdchfm1.24290.00001.24692006.09.21 15:361.2529cancelled
121862012006.09.21 00:19buy limit0.16usdchfm1.24440.00001.24842006.09.21 15:361.2529cancelled
121861932006.09.21 10:35buy0.08usdchfm1.24591.25061.25862006.09.21 15:361.25270.000.000.004.34
121861102006.09.21 01:52buy0.04usdchfm1.24741.25021.25822006.09.21 15:361.25280.000.000.001.72
121860842006.09.21 00:19buy0.01usdchfm1.25040.00001.25442006.09.21 15:361.25290.000.000.000.20
122013222006.09.21 06:16buy0.01eurusdm1.27130.00001.27522006.09.21 16:031.27520.000.000.000.39
122014282006.09.21 06:19buy limit5.12eurusdm1.25780.00001.26182006.09.21 16:031.2758cancelled
122014082006.09.21 06:19buy limit2.56eurusdm1.25930.00001.26332006.09.21 16:041.2768cancelled
122013992006.09.21 06:18buy limit1.28eurusdm1.26080.00001.26482006.09.21 16:041.2767cancelled
122013512006.09.21 06:17buy limit0.64eurusdm1.26230.00001.26632006.09.21 16:041.2766cancelled
122013482006.09.21 06:17buy limit0.32eurusdm1.26380.00001.26782006.09.21 16:041.2768cancelled
122013472006.09.21 06:17buy limit0.16eurusdm1.26530.00001.26932006.09.21 16:051.2769cancelled
122013412006.09.21 06:17buy limit0.08eurusdm1.26680.00001.27082006.09.21 16:051.2769cancelled
122013342006.09.21 06:17buy limit0.04eurusdm1.26830.00001.27232006.09.21 16:051.2770cancelled
122013282006.09.21 06:17buy limit0.02eurusdm1.26980.00001.27382006.09.21 16:051.2771cancelled
122113472006.09.21 15:00buy0.08eurjpym148.55148.89149.692006.09.21 16:32148.890.000.000.002.33
122113452006.09.21 12:55buy0.04eurjpym148.70148.88149.682006.09.21 16:32148.880.000.000.000.61
122113632006.09.21 08:35buy limit5.12eurjpym147.650.00148.052006.09.21 16:32148.94cancelled
122113622006.09.21 08:35buy limit2.56eurjpym147.800.00148.202006.09.21 16:32148.93cancelled
122113612006.09.21 08:35buy limit1.28eurjpym147.950.00148.352006.09.21 16:32148.92cancelled
122113602006.09.21 08:35buy limit0.64eurjpym148.100.00148.502006.09.21 16:32148.90cancelled
122113592006.09.21 08:35buy limit0.32eurjpym148.250.00148.652006.09.21 16:32148.90cancelled
122113482006.09.21 08:35buy limit0.16eurjpym148.400.00148.802006.09.21 16:32148.90cancelled
122113332006.09.21 10:19buy0.02eurjpym148.850.00149.252006.09.21 16:33148.850.000.000.000.00
122113272006.09.21 08:35buy0.01eurjpym149.000.00149.402006.09.21 16:33148.840.000.000.00-0.14
122432872006.09.21 15:37buy limit5.12usdchfm1.23980.00001.24382006.09.22 00:001.2421cancelled
122432802006.09.21 15:37buy limit2.56usdchfm1.24130.00001.24532006.09.22 00:001.2421cancelled
121869042006.09.21 00:27buy limit5.12audusdm0.74200.00000.74602006.09.22 00:000.7572cancelled
122489082006.09.21 16:05buy limit5.12eurusdm1.26350.00001.26752006.09.22 00:001.2790cancelled
122488662006.09.21 16:05buy limit2.56eurusdm1.26500.00001.26902006.09.22 00:001.2790cancelled
122432772006.09.21 19:12buy1.28usdchfm1.24280.00001.24682006.09.22 00:001.24180.000.001.27-10.31
122556872006.09.21 16:33buy limit5.12eurjpym147.540.00147.942006.09.22 00:01148.83cancelled
122488432006.09.21 16:05buy limit1.28eurusdm1.26650.00001.27052006.09.22 00:011.2790cancelled
122432662006.09.21 16:34buy0.64usdchfm1.24430.00001.24832006.09.22 00:011.24180.000.000.63-12.88
122488192006.09.21 16:05buy limit0.64eurusdm1.26800.00001.27202006.09.22 00:011.2791cancelled
122556842006.09.21 16:33buy limit2.56eurjpym147.690.00148.092006.09.22 00:01148.83cancelled
122556822006.09.21 16:33buy limit1.28eurjpym147.840.00148.242006.09.22 00:01148.82cancelled
122487942006.09.21 16:05buy limit0.32eurusdm1.26950.00001.27352006.09.22 00:011.2791cancelled
122556812006.09.21 16:33buy limit0.64eurjpym147.990.00148.392006.09.22 00:01148.83cancelled
122556802006.09.21 16:33buy limit0.32eurjpym148.140.00148.542006.09.22 00:01148.82cancelled
122486192006.09.21 16:05buy limit0.16eurusdm1.27100.00001.27502006.09.22 00:011.2791cancelled
122556792006.09.21 16:33buy limit0.16eurjpym148.290.00148.692006.09.22 00:01148.83cancelled
122432642006.09.21 16:15buy0.32usdchfm1.24580.00001.24982006.09.22 00:011.24170.000.000.32-10.57
121165592006.09.20 11:33buy limit5.12usdjpym115.960.00116.362006.09.22 00:01116.38cancelled
122556772006.09.21 16:33buy limit0.08eurjpym148.440.00148.842006.09.22 00:01148.83cancelled
122556712006.09.21 16:33buy limit0.04eurjpym148.590.00148.992006.09.22 00:01148.84cancelled
121165492006.09.20 11:33buy limit2.56usdjpym116.110.00116.512006.09.22 00:01116.38cancelled
122485462006.09.21 16:05buy limit0.08eurusdm1.27250.00001.27652006.09.22 00:011.2792cancelled
121165482006.09.21 19:20buy1.28usdjpym116.260.00116.662006.09.22 00:02116.350.000.001.669.90
122484902006.09.21 16:05buy limit0.04eurusdm1.27400.00001.27802006.09.22 00:021.2792cancelled
122556462006.09.21 18:03buy0.02eurjpym148.740.00149.142006.09.22 00:02148.820.000.000.020.13
122484462006.09.21 16:05buy0.01eurusdm1.27700.00001.28102006.09.22 00:021.27900.000.00-0.010.20
122484722006.09.21 16:05buy limit0.02eurusdm1.27550.00001.27952006.09.22 00:021.2793cancelled
122556432006.09.21 16:33buy0.01eurjpym148.890.00149.282006.09.22 00:02148.810.000.000.01-0.07
121165362006.09.21 18:03buy0.64usdjpym116.410.00116.812006.09.22 00:02116.350.000.000.83-3.30
122432502006.09.21 16:14buy0.16usdchfm1.24730.00001.25132006.09.22 00:021.24160.000.000.16-7.35
121165162006.09.21 16:32buy0.32usdjpym116.560.00116.962006.09.22 00:02116.350.000.000.42-5.78
120908862006.09.20 01:15buy limit5.12usdcadm1.11340.00001.11742006.09.22 00:021.1202cancelled
121165082006.09.21 12:47buy0.16usdjpym116.710.00117.112006.09.22 00:02116.340.000.000.21-5.09
121868872006.09.21 00:27buy limit2.56audusdm0.74350.00000.74752006.09.22 00:020.7572cancelled
121868692006.09.21 00:27buy limit1.28audusdm0.74500.00000.74902006.09.22 00:020.7572cancelled
121868652006.09.21 00:27buy limit0.64audusdm0.74650.00000.75052006.09.22 00:020.7573cancelled
121868612006.09.21 00:27buy limit0.32audusdm0.74800.00000.75202006.09.22 00:020.7572cancelled
121165022006.09.21 10:38buy0.08usdjpym116.860.00117.262006.09.22 00:02116.350.000.000.10-3.51
122432332006.09.21 16:03buy0.08usdchfm1.24880.00001.25282006.09.22 00:031.24160.000.000.08-4.64
121868562006.09.21 00:27buy limit0.16audusdm0.74950.00000.75352006.09.22 00:030.7573cancelled
122432232006.09.21 16:02buy0.04usdchfm1.25030.00001.25432006.09.22 00:031.24140.000.000.04-2.87
122432152006.09.21 15:59buy0.02usdchfm1.25180.00001.25582006.09.22 00:031.24160.000.000.02-1.64
122432082006.09.21 15:36buy0.01usdchfm1.25330.00001.25732006.09.22 00:031.24140.000.000.01-0.96
121868282006.09.21 00:26buy limit0.08audusdm0.75100.00000.75502006.09.22 00:030.7574cancelled
121164912006.09.21 07:24buy0.04usdjpym117.010.00117.412006.09.22 00:03116.360.000.000.05-2.23
121164692006.09.20 13:23buy0.02usdjpym117.160.00117.562006.09.22 00:03116.350.000.000.11-1.39
121164662006.09.20 11:31buy0.01usdjpym117.310.00117.712006.09.22 00:03116.350.000.000.05-0.83
121868192006.09.21 00:26buy limit0.04audusdm0.75250.00000.75652006.09.22 00:040.7573cancelled
121868102006.09.21 00:26buy limit0.02audusdm0.75400.00000.75802006.09.22 00:040.7573cancelled
121868062006.09.21 00:26buy0.01audusdm0.75550.00000.75952006.09.22 00:040.75670.000.000.000.12
120908832006.09.20 01:15buy limit2.56usdcadm1.11490.00001.11892006.09.22 00:051.1204cancelled
120908622006.09.20 01:14buy limit1.28usdcadm1.11640.00001.12042006.09.22 00:061.1203cancelled
120908572006.09.21 16:03buy0.64usdcadm1.11790.00001.12192006.09.22 00:061.11960.000.000.179.72
120908482006.09.21 12:47buy0.32usdcadm1.11940.00001.12342006.09.22 00:061.11970.000.000.080.86
120908242006.09.21 12:45buy0.16usdcadm1.12090.00001.12492006.09.22 00:061.11960.000.000.04-1.86
120908152006.09.21 12:29buy0.08usdcadm1.12240.00001.12642006.09.22 00:101.11950.000.000.02-2.07
120908142006.09.21 07:56buy0.04usdcadm1.12390.00001.12792006.09.22 00:111.11940.000.000.01-1.61
120908122006.09.21 07:16buy0.02usdcadm1.12540.00001.12942006.09.22 00:131.11940.000.000.01-1.07
120908102006.09.20 01:13buy0.01usdcadm1.12690.00001.13092006.09.22 00:131.11930.000.000.01-0.68
  0.00 0.00 9.37 235.39
Closed P/L: 244.76
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 600.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 244.76 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 844.76 Equity: 1 844.76 Free Margin: 1 844.76