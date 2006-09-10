Interbank FX, LLC
|Account: 1218421
|Name: GENERATOR
|Currency: USD
|2006 September 22, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11349268
|2006.09.10 22:47
|balance
|Deposit
|1 600.00
|11349364
|2006.09.10 22:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8658
|0.0000
|1.8698
|2006.09.10 23:24
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|11349382
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.04
|gbpusdm
|1.8628
|0.0000
|1.8668
|2006.09.10 23:24
|1.8664
|cancelled
|11349383
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.08
|gbpusdm
|1.8613
|0.0000
|1.8653
|2006.09.10 23:24
|1.8664
|cancelled
|11349384
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.16
|gbpusdm
|1.8598
|0.0000
|1.8638
|2006.09.10 23:24
|1.8664
|cancelled
|11349385
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.32
|gbpusdm
|1.8583
|0.0000
|1.8623
|2006.09.10 23:24
|1.8664
|cancelled
|11349386
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.64
|gbpusdm
|1.8568
|0.0000
|1.8608
|2006.09.10 23:24
|1.8665
|cancelled
|11349388
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|1.28
|gbpusdm
|1.8553
|0.0000
|1.8593
|2006.09.10 23:24
|1.8665
|cancelled
|11349390
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|2.56
|gbpusdm
|1.8538
|0.0000
|1.8578
|2006.09.10 23:25
|1.8665
|cancelled
|11349366
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.02
|gbpusdm
|1.8643
|0.0000
|1.8683
|2006.09.10 23:25
|1.8665
|cancelled
|11349515
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|5.12
|gbpusdm
|1.8523
|0.0000
|1.8563
|2006.09.10 23:25
|1.8665
|cancelled
|11349448
|2006.09.11 01:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2654
|1.2676
|1.2756
|2006.09.11 06:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|11349538
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2534
|0.0000
|1.2574
|2006.09.11 06:09
|1.2678
|cancelled
|11349507
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2549
|0.0000
|1.2589
|2006.09.11 06:09
|1.2677
|cancelled
|11349502
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2564
|0.0000
|1.2604
|2006.09.11 06:09
|1.2677
|cancelled
|11349468
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2579
|0.0000
|1.2619
|2006.09.11 06:09
|1.2678
|cancelled
|11349456
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2594
|0.0000
|1.2634
|2006.09.11 06:09
|1.2677
|cancelled
|11349455
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2609
|0.0000
|1.2649
|2006.09.11 06:09
|1.2678
|cancelled
|11349454
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2624
|0.0000
|1.2664
|2006.09.11 06:09
|1.2677
|cancelled
|11349450
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2639
|0.0000
|1.2679
|2006.09.11 06:09
|1.2677
|cancelled
|11349380
|2006.09.10 22:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2669
|0.0000
|1.2709
|2006.09.11 06:09
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|11349368
|2006.09.10 22:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|148.23
|148.40
|149.20
|2006.09.11 06:42
|148.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|11349372
|2006.09.11 00:12
|buy
|0.04
|eurjpym
|147.93
|148.40
|149.20
|2006.09.11 06:42
|148.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|11349371
|2006.09.10 23:32
|buy
|0.02
|eurjpym
|148.08
|148.40
|149.20
|2006.09.11 06:42
|148.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|11349486
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|146.88
|0.00
|147.28
|2006.09.11 06:42
|148.44
|cancelled
|11349473
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.03
|0.00
|147.43
|2006.09.11 06:42
|148.43
|cancelled
|11349459
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|147.18
|0.00
|147.58
|2006.09.11 06:42
|148.44
|cancelled
|11349449
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|147.33
|0.00
|147.73
|2006.09.11 06:42
|148.43
|cancelled
|11349394
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|147.48
|0.00
|147.88
|2006.09.11 06:42
|148.44
|cancelled
|11349378
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|147.63
|0.00
|148.03
|2006.09.11 06:42
|148.43
|cancelled
|11349373
|2006.09.10 22:49
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|147.78
|0.00
|148.18
|2006.09.11 06:42
|148.44
|cancelled
|11349527
|2006.09.11 00:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|116.72
|116.95
|117.75
|2006.09.11 06:49
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|11349718
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|115.67
|0.00
|116.07
|2006.09.11 06:49
|116.99
|cancelled
|11349698
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|115.82
|0.00
|116.22
|2006.09.11 06:49
|117.00
|cancelled
|11349640
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|115.97
|0.00
|116.37
|2006.09.11 06:49
|116.99
|cancelled
|11349619
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|0.64
|usdjpym
|116.12
|0.00
|116.52
|2006.09.11 06:49
|117.01
|cancelled
|11349554
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|0.32
|usdjpym
|116.27
|0.00
|116.67
|2006.09.11 06:49
|117.00
|cancelled
|11349546
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|0.16
|usdjpym
|116.42
|0.00
|116.82
|2006.09.11 06:49
|117.01
|cancelled
|11349545
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|0.08
|usdjpym
|116.57
|0.00
|116.97
|2006.09.11 06:49
|117.02
|cancelled
|11349475
|2006.09.10 23:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.87
|0.00
|117.27
|2006.09.11 06:49
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|11349404
|2006.09.10 22:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.02
|0.00
|117.42
|2006.09.11 06:49
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|11368859
|2006.09.11 06:09
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2677
|1.2719
|1.2799
|2006.09.11 10:56
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|11369199
|2006.09.11 06:11
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2542
|0.0000
|1.2582
|2006.09.11 10:56
|1.2721
|cancelled
|11369151
|2006.09.11 06:11
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2557
|0.0000
|1.2597
|2006.09.11 10:56
|1.2722
|cancelled
|11369090
|2006.09.11 06:11
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2572
|0.0000
|1.2612
|2006.09.11 10:56
|1.2721
|cancelled
|11369087
|2006.09.11 06:11
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2587
|0.0000
|1.2627
|2006.09.11 10:56
|1.2720
|cancelled
|11368979
|2006.09.11 06:10
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2602
|0.0000
|1.2642
|2006.09.11 10:56
|1.2721
|cancelled
|11368976
|2006.09.11 06:10
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2617
|0.0000
|1.2657
|2006.09.11 10:56
|1.2720
|cancelled
|11368939
|2006.09.11 06:10
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2632
|0.0000
|1.2672
|2006.09.11 10:56
|1.2721
|cancelled
|11368877
|2006.09.11 06:09
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2647
|0.0000
|1.2687
|2006.09.11 10:56
|1.2720
|cancelled
|11368864
|2006.09.11 06:09
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.2662
|0.0000
|1.2702
|2006.09.11 10:57
|1.2721
|cancelled
|11372956
|2006.09.11 06:43
|buy
|0.01
|eurjpym
|148.43
|149.11
|149.91
|2006.09.11 11:05
|149.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|11372975
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.08
|0.00
|147.48
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372969
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|147.38
|0.00
|147.78
|2006.09.11 11:05
|149.16
|cancelled
|11372973
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.23
|0.00
|147.63
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372968
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|147.53
|0.00
|147.93
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372965
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|147.68
|0.00
|148.08
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372963
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|147.83
|0.00
|148.23
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372962
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|147.98
|0.00
|148.38
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372958
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|0.02
|eurjpym
|148.28
|0.00
|148.68
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11372959
|2006.09.11 06:43
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|148.13
|0.00
|148.53
|2006.09.11 11:05
|149.15
|cancelled
|11349453
|2006.09.11 08:55
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1185
|1.1200
|1.1280
|2006.09.11 14:24
|1.1200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|11349697
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1080
|0.0000
|1.1120
|2006.09.11 14:25
|1.1206
|cancelled
|11349617
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1095
|0.0000
|1.1135
|2006.09.11 14:25
|1.1203
|cancelled
|11349615
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1110
|0.0000
|1.1150
|2006.09.11 14:25
|1.1202
|cancelled
|11349614
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1125
|0.0000
|1.1165
|2006.09.11 14:25
|1.1203
|cancelled
|11349613
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1140
|0.0000
|1.1180
|2006.09.11 14:25
|1.1202
|cancelled
|11349540
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1155
|0.0000
|1.1195
|2006.09.11 14:25
|1.1203
|cancelled
|11349539
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1170
|0.0000
|1.1210
|2006.09.11 14:25
|1.1202
|cancelled
|11349452
|2006.09.11 08:09
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1200
|0.0000
|1.1240
|2006.09.11 14:25
|1.1197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|11349445
|2006.09.10 22:50
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1215
|0.0000
|1.1255
|2006.09.11 14:25
|1.1196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|11349451
|2006.09.11 09:49
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2410
|1.2441
|1.2521
|2006.09.11 15:21
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|11349597
|2006.09.10 22:52
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2350
|0.0000
|1.2390
|2006.09.11 15:21
|1.2446
|cancelled
|11349543
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2405
|2006.09.11 15:21
|1.2447
|cancelled
|11349532
|2006.09.10 22:51
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2380
|0.0000
|1.2420
|2006.09.11 15:21
|1.2449
|cancelled
|11349462
|2006.09.10 22:50
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2435
|2006.09.11 15:22
|1.2449
|cancelled
|11349447
|2006.09.11 09:45
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2425
|1.2440
|1.2520
|2006.09.11 15:22
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|11349446
|2006.09.11 08:09
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2480
|2006.09.11 15:22
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|11349444
|2006.09.11 08:01
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2495
|2006.09.11 15:22
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|11349381
|2006.09.11 04:57
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2510
|2006.09.11 15:22
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|11349369
|2006.09.10 22:49
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2525
|2006.09.11 15:22
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|11373210
|2006.09.11 06:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.02
|117.57
|118.37
|2006.09.11 15:53
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|11373256
|2006.09.11 06:51
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|115.67
|0.00
|116.07
|2006.09.11 15:53
|117.60
|cancelled
|11373255
|2006.09.11 06:51
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|115.82
|0.00
|116.22
|2006.09.11 15:54
|117.61
|cancelled
|11373244
|2006.09.11 06:51
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|115.97
|0.00
|116.37
|2006.09.11 15:54
|117.62
|cancelled
|11373239
|2006.09.11 06:50
|buy limit
|0.64
|usdjpym
|116.12
|0.00
|116.52
|2006.09.11 15:55
|117.63
|cancelled
|11373238
|2006.09.11 06:50
|buy limit
|0.32
|usdjpym
|116.27
|0.00
|116.67
|2006.09.11 15:55
|117.62
|cancelled
|11373231
|2006.09.11 06:50
|buy limit
|0.16
|usdjpym
|116.42
|0.00
|116.82
|2006.09.11 15:55
|117.61
|cancelled
|11373224
|2006.09.11 06:50
|buy limit
|0.08
|usdjpym
|116.57
|0.00
|116.97
|2006.09.11 15:56
|117.60
|cancelled
|11373221
|2006.09.11 06:50
|buy limit
|0.04
|usdjpym
|116.72
|0.00
|117.12
|2006.09.11 15:56
|117.61
|cancelled
|11373218
|2006.09.11 06:50
|buy limit
|0.02
|usdjpym
|116.87
|0.00
|117.27
|2006.09.11 15:56
|117.60
|cancelled
|11393111
|2006.09.11 14:09
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.00
|149.24
|150.04
|2006.09.11 16:31
|149.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|11393161
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.80
|0.00
|148.20
|2006.09.11 16:31
|149.28
|cancelled
|11393159
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.95
|0.00
|148.35
|2006.09.11 16:31
|149.28
|cancelled
|11393152
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.10
|0.00
|148.50
|2006.09.11 16:32
|149.28
|cancelled
|11393138
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.25
|0.00
|148.65
|2006.09.11 16:32
|149.28
|cancelled
|11393128
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.40
|0.00
|148.80
|2006.09.11 16:32
|149.28
|cancelled
|11393124
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.55
|0.00
|148.95
|2006.09.11 16:32
|149.28
|cancelled
|11393118
|2006.09.11 11:06
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|148.70
|0.00
|149.10
|2006.09.11 16:32
|149.29
|cancelled
|11393115
|2006.09.11 11:05
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|148.85
|0.00
|149.25
|2006.09.11 16:32
|149.28
|cancelled
|11393103
|2006.09.11 11:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.15
|0.00
|149.55
|2006.09.11 16:32
|149.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|11413886
|2006.09.11 16:32
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.28
|149.55
|150.35
|2006.09.12 02:05
|149.55
|0.00
|0.00
|0.01
|0.23
|11413902
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.93
|0.00
|148.33
|2006.09.12 02:05
|149.59
|cancelled
|11413901
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.08
|0.00
|148.48
|2006.09.12 02:05
|149.60
|cancelled
|11413899
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.23
|0.00
|148.63
|2006.09.12 02:05
|149.60
|cancelled
|11413896
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.38
|0.00
|148.78
|2006.09.12 02:05
|149.59
|cancelled
|11413892
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.53
|0.00
|148.93
|2006.09.12 02:05
|149.60
|cancelled
|11413891
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.68
|0.00
|149.08
|2006.09.12 02:05
|149.60
|cancelled
|11413889
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|148.83
|0.00
|149.23
|2006.09.12 02:05
|149.61
|cancelled
|11413888
|2006.09.11 16:33
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|148.98
|0.00
|149.38
|2006.09.12 02:05
|149.60
|cancelled
|11413887
|2006.09.11 16:32
|buy limit
|0.02
|eurjpym
|149.13
|0.00
|149.53
|2006.09.12 02:06
|149.60
|cancelled
|11392001
|2006.09.11 14:08
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2690
|1.2705
|1.2785
|2006.09.12 07:15
|1.2705
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|11392130
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2585
|0.0000
|1.2625
|2006.09.12 07:16
|1.2707
|cancelled
|11392128
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2600
|0.0000
|1.2640
|2006.09.12 07:16
|1.2708
|cancelled
|11392125
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2615
|0.0000
|1.2655
|2006.09.12 07:16
|1.2707
|cancelled
|11392123
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2630
|0.0000
|1.2670
|2006.09.12 07:16
|1.2706
|cancelled
|11392106
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2645
|0.0000
|1.2685
|2006.09.12 07:16
|1.2707
|cancelled
|11392026
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2660
|0.0000
|1.2700
|2006.09.12 07:16
|1.2706
|cancelled
|11392010
|2006.09.11 10:57
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2675
|0.0000
|1.2715
|2006.09.12 07:16
|1.2706
|cancelled
|11391978
|2006.09.11 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2705
|0.0000
|1.2745
|2006.09.12 07:16
|1.2705
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|11391965
|2006.09.11 10:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2720
|0.0000
|1.2760
|2006.09.12 07:17
|1.2706
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|11410828
|2006.09.12 07:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2420
|1.2437
|1.2517
|2006.09.12 12:41
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|11410909
|2006.09.11 15:24
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2315
|0.0000
|1.2355
|2006.09.12 12:41
|1.2443
|cancelled
|11410899
|2006.09.11 15:23
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2330
|0.0000
|1.2370
|2006.09.12 12:41
|1.2444
|cancelled
|11410838
|2006.09.11 15:23
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2345
|0.0000
|1.2385
|2006.09.12 12:41
|1.2445
|cancelled
|11410837
|2006.09.11 15:23
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2360
|0.0000
|1.2400
|2006.09.12 12:41
|1.2445
|cancelled
|11410836
|2006.09.11 15:23
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2415
|2006.09.12 12:41
|1.2445
|cancelled
|11410834
|2006.09.11 15:23
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2430
|2006.09.12 12:41
|1.2444
|cancelled
|11410831
|2006.09.11 15:22
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2445
|2006.09.12 12:41
|1.2445
|cancelled
|11410822
|2006.09.12 00:44
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2475
|2006.09.12 12:41
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|11410807
|2006.09.11 15:22
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2490
|2006.09.12 12:41
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|11438175
|2006.09.12 12:34
|buy
|0.04
|eurjpym
|149.31
|149.48
|150.28
|2006.09.12 13:34
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|11438190
|2006.09.12 02:08
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.26
|0.00
|148.66
|2006.09.12 13:34
|149.51
|cancelled
|11438187
|2006.09.12 02:08
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.41
|0.00
|148.81
|2006.09.12 13:34
|149.51
|cancelled
|11438186
|2006.09.12 02:08
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.56
|0.00
|148.96
|2006.09.12 13:34
|149.52
|cancelled
|11438185
|2006.09.12 02:08
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.71
|0.00
|149.11
|2006.09.12 13:34
|149.51
|cancelled
|11438181
|2006.09.12 02:08
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.86
|0.00
|149.26
|2006.09.12 13:34
|149.51
|cancelled
|11438178
|2006.09.12 02:08
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|149.01
|0.00
|149.41
|2006.09.12 13:34
|149.52
|cancelled
|11438176
|2006.09.12 02:07
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|149.16
|0.00
|149.56
|2006.09.12 13:34
|149.51
|cancelled
|11438172
|2006.09.12 02:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.46
|0.00
|149.86
|2006.09.12 13:34
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|11438162
|2006.09.12 02:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.61
|0.00
|150.01
|2006.09.12 13:35
|149.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|11471826
|2006.09.12 13:01
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2414
|1.2478
|1.2558
|2006.09.12 15:08
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|11471855
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|1.2349
|2006.09.12 15:08
|1.2482
|cancelled
|11471853
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2324
|0.0000
|1.2364
|2006.09.12 15:08
|1.2483
|cancelled
|11471851
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2339
|0.0000
|1.2379
|2006.09.12 15:09
|1.2482
|cancelled
|11471849
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2354
|0.0000
|1.2394
|2006.09.12 15:10
|1.2483
|cancelled
|11471845
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2369
|0.0000
|1.2409
|2006.09.12 15:12
|1.2483
|cancelled
|11471838
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2384
|0.0000
|1.2424
|2006.09.12 15:12
|1.2484
|cancelled
|11471837
|2006.09.12 12:41
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2439
|2006.09.12 15:12
|1.2485
|cancelled
|11471823
|2006.09.12 12:51
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2429
|1.2477
|1.2557
|2006.09.12 15:12
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|11471816
|2006.09.12 12:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2444
|1.2477
|1.2557
|2006.09.12 15:12
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|11406051
|2006.09.12 14:38
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1173
|1.1190
|1.1270
|2006.09.12 19:18
|1.1190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|11406297
|2006.09.11 14:26
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1068
|0.0000
|1.1108
|2006.09.12 19:18
|1.1196
|cancelled
|11406102
|2006.09.11 14:26
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1083
|0.0000
|1.1123
|2006.09.12 19:18
|1.1195
|cancelled
|11406067
|2006.09.11 14:25
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1098
|0.0000
|1.1138
|2006.09.12 19:18
|1.1196
|cancelled
|11406060
|2006.09.11 14:25
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1113
|0.0000
|1.1153
|2006.09.12 19:18
|1.1197
|cancelled
|11406059
|2006.09.11 14:25
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1128
|0.0000
|1.1168
|2006.09.12 19:18
|1.1196
|cancelled
|11406058
|2006.09.11 14:25
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1143
|0.0000
|1.1183
|2006.09.12 19:19
|1.1195
|cancelled
|11406053
|2006.09.11 14:25
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1158
|0.0000
|1.1198
|2006.09.12 19:19
|1.1196
|cancelled
|11406046
|2006.09.12 07:04
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1188
|0.0000
|1.1228
|2006.09.12 19:19
|1.1190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|11406039
|2006.09.11 14:25
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1203
|0.0000
|1.1243
|2006.09.12 19:20
|1.1191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|11412284
|2006.09.12 00:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.46
|117.95
|118.75
|2006.09.12 19:59
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|11412281
|2006.09.11 15:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.61
|117.95
|118.75
|2006.09.12 19:59
|117.95
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|11412328
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|116.26
|0.00
|116.66
|2006.09.12 20:00
|117.98
|cancelled
|11412326
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|116.41
|0.00
|116.81
|2006.09.12 20:00
|117.97
|cancelled
|11412325
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|116.56
|0.00
|116.96
|2006.09.12 20:00
|117.98
|cancelled
|11412324
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|0.64
|usdjpym
|116.71
|0.00
|117.11
|2006.09.12 20:00
|117.97
|cancelled
|11412319
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|0.32
|usdjpym
|116.86
|0.00
|117.26
|2006.09.12 20:00
|117.98
|cancelled
|11412314
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|0.16
|usdjpym
|117.01
|0.00
|117.41
|2006.09.12 20:01
|117.97
|cancelled
|11412307
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|0.08
|usdjpym
|117.16
|0.00
|117.56
|2006.09.12 20:02
|117.96
|cancelled
|11412304
|2006.09.11 15:57
|buy limit
|0.04
|usdjpym
|117.31
|0.00
|117.71
|2006.09.12 20:02
|117.97
|cancelled
|11478830
|2006.09.12 14:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.36
|149.57
|150.37
|2006.09.12 21:21
|149.57
|0.00
|0.00
|0.02
|0.35
|11478917
|2006.09.12 13:36
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.16
|0.00
|148.56
|2006.09.12 21:21
|149.58
|cancelled
|11478887
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.31
|0.00
|148.71
|2006.09.12 21:21
|149.62
|cancelled
|11478883
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.46
|0.00
|148.86
|2006.09.12 21:21
|149.59
|cancelled
|11478872
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.61
|0.00
|149.01
|2006.09.12 21:21
|149.59
|cancelled
|11478862
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.76
|0.00
|149.16
|2006.09.12 21:22
|149.50
|cancelled
|11478851
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.91
|0.00
|149.31
|2006.09.12 21:22
|149.52
|cancelled
|11478846
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|149.06
|0.00
|149.46
|2006.09.12 21:22
|149.49
|cancelled
|11478837
|2006.09.12 13:35
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|149.21
|0.00
|149.61
|2006.09.12 21:22
|149.55
|cancelled
|11478811
|2006.09.12 13:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.51
|0.00
|149.91
|2006.09.12 21:22
|149.49
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.01
|11489747
|2006.09.12 15:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|1.2529
|1.2609
|2006.09.13 02:52
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.01
|0.35
|11489798
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2350
|0.0000
|1.2390
|2006.09.13 02:52
|1.2534
|cancelled
|11489796
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2405
|2006.09.13 02:52
|1.2535
|cancelled
|11489795
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2380
|0.0000
|1.2420
|2006.09.13 02:52
|1.2534
|cancelled
|11489794
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2435
|2006.09.13 02:52
|1.2534
|cancelled
|11489790
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2450
|2006.09.13 02:52
|1.2535
|cancelled
|11489786
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2465
|2006.09.13 02:52
|1.2534
|cancelled
|11489784
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2480
|2006.09.13 02:52
|1.2535
|cancelled
|11489783
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2495
|2006.09.13 02:53
|1.2534
|cancelled
|11489776
|2006.09.12 15:13
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2510
|2006.09.13 02:53
|1.2534
|cancelled
|11506190
|2006.09.13 00:13
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.39
|149.55
|150.35
|2006.09.13 06:17
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|11506237
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.19
|0.00
|148.59
|2006.09.13 06:17
|149.60
|cancelled
|11506222
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.34
|0.00
|148.74
|2006.09.13 06:17
|149.59
|cancelled
|11506216
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.49
|0.00
|148.89
|2006.09.13 06:17
|149.59
|cancelled
|11506207
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.64
|0.00
|149.04
|2006.09.13 06:17
|149.58
|cancelled
|11506204
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.79
|0.00
|149.19
|2006.09.13 06:17
|149.59
|cancelled
|11506202
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.94
|0.00
|149.34
|2006.09.13 06:17
|149.59
|cancelled
|11506199
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|149.09
|0.00
|149.49
|2006.09.13 06:17
|149.59
|cancelled
|11506193
|2006.09.12 21:22
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|149.24
|0.00
|149.64
|2006.09.13 06:17
|149.60
|cancelled
|11506187
|2006.09.12 21:22
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.54
|0.00
|149.93
|2006.09.13 06:17
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|11501828
|2006.09.12 19:21
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1195
|1.1215
|1.1295
|2006.09.13 14:37
|1.1215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|11502000
|2006.09.12 19:25
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1060
|0.0000
|1.1100
|2006.09.13 14:37
|1.1220
|cancelled
|11501998
|2006.09.12 19:25
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1075
|0.0000
|1.1115
|2006.09.13 14:37
|1.1221
|cancelled
|11501984
|2006.09.12 19:25
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1090
|0.0000
|1.1130
|2006.09.13 14:37
|1.1219
|cancelled
|11501971
|2006.09.12 19:25
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1105
|0.0000
|1.1145
|2006.09.13 14:37
|1.1218
|cancelled
|11501944
|2006.09.12 19:24
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1120
|0.0000
|1.1160
|2006.09.13 14:37
|1.1219
|cancelled
|11501943
|2006.09.12 19:24
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1135
|0.0000
|1.1175
|2006.09.13 14:38
|1.1220
|cancelled
|11501931
|2006.09.12 19:23
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1150
|0.0000
|1.1190
|2006.09.13 14:38
|1.1219
|cancelled
|11501875
|2006.09.12 19:21
|buy limit
|0.04
|usdcadm
|1.1165
|0.0000
|1.1205
|2006.09.13 14:38
|1.1220
|cancelled
|11501874
|2006.09.12 19:21
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.1180
|0.0000
|1.1220
|2006.09.13 14:38
|1.1219
|cancelled
|11447892
|2006.09.12 14:13
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2679
|1.2696
|1.2776
|2006.09.13 16:10
|1.2696
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.68
|11447945
|2006.09.12 07:18
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2574
|0.0000
|1.2614
|2006.09.13 16:10
|1.2698
|cancelled
|11447937
|2006.09.12 07:18
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2589
|0.0000
|1.2629
|2006.09.13 16:10
|1.2697
|cancelled
|11447932
|2006.09.12 07:18
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2604
|0.0000
|1.2644
|2006.09.13 16:10
|1.2696
|cancelled
|11447926
|2006.09.12 07:18
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2619
|0.0000
|1.2659
|2006.09.13 16:10
|1.2697
|cancelled
|11447912
|2006.09.12 07:17
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2634
|0.0000
|1.2674
|2006.09.13 16:11
|1.2696
|cancelled
|11447907
|2006.09.12 07:17
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2649
|0.0000
|1.2689
|2006.09.13 16:11
|1.2697
|cancelled
|11447897
|2006.09.12 07:17
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2664
|0.0000
|1.2704
|2006.09.13 16:11
|1.2698
|cancelled
|11447890
|2006.09.12 12:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2694
|0.0000
|1.2734
|2006.09.13 16:11
|1.2695
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.02
|11447887
|2006.09.12 07:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2709
|0.0000
|1.2749
|2006.09.13 16:11
|1.2696
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|11349622
|2006.09.13 01:12
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7494
|0.7523
|0.7603
|2006.09.14 00:39
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.02
|2.32
|11350120
|2006.09.10 22:59
|buy limit
|5.12
|audusdm
|0.7404
|0.0000
|0.7444
|2006.09.14 00:39
|0.7528
|cancelled
|11349725
|2006.09.10 22:54
|buy limit
|2.56
|audusdm
|0.7419
|0.0000
|0.7459
|2006.09.14 00:39
|0.7528
|cancelled
|11349695
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|1.28
|audusdm
|0.7434
|0.0000
|0.7474
|2006.09.14 00:39
|0.7529
|cancelled
|11349693
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|0.64
|audusdm
|0.7449
|0.0000
|0.7489
|2006.09.14 00:39
|0.7529
|cancelled
|11349668
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|0.32
|audusdm
|0.7464
|0.0000
|0.7504
|2006.09.14 00:39
|0.7528
|cancelled
|11349623
|2006.09.10 22:53
|buy limit
|0.16
|audusdm
|0.7479
|0.0000
|0.7519
|2006.09.14 00:39
|0.7529
|cancelled
|11349621
|2006.09.11 14:53
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7509
|0.0000
|0.7549
|2006.09.14 00:39
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.01
|0.56
|11349618
|2006.09.11 01:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7524
|0.0000
|0.7564
|2006.09.14 00:39
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|11349375
|2006.09.10 22:49
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7539
|0.0000
|0.7579
|2006.09.14 00:39
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|11503080
|2006.09.13 15:49
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.38
|117.56
|118.36
|2006.09.14 11:13
|117.56
|0.00
|0.00
|0.62
|2.45
|11503209
|2006.09.12 20:08
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|116.63
|0.00
|117.03
|2006.09.14 11:13
|117.58
|cancelled
|11503189
|2006.09.12 20:08
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|116.78
|0.00
|117.18
|2006.09.14 11:13
|117.59
|cancelled
|11503186
|2006.09.12 20:08
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|116.93
|0.00
|117.33
|2006.09.14 11:13
|117.58
|cancelled
|11503133
|2006.09.12 20:07
|buy limit
|0.64
|usdjpym
|117.08
|0.00
|117.48
|2006.09.14 11:13
|117.57
|cancelled
|11503111
|2006.09.12 20:06
|buy limit
|0.32
|usdjpym
|117.23
|0.00
|117.63
|2006.09.14 11:13
|117.58
|cancelled
|11503072
|2006.09.13 13:14
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.93
|2006.09.14 11:13
|117.55
|0.00
|0.00
|0.31
|0.14
|11503070
|2006.09.13 07:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.68
|0.00
|118.08
|2006.09.14 11:13
|117.55
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.44
|11503069
|2006.09.12 21:22
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.83
|0.00
|118.23
|2006.09.14 11:13
|117.55
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.48
|11503049
|2006.09.12 20:03
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.98
|0.00
|118.38
|2006.09.14 11:13
|117.56
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.36
|11528639
|2006.09.13 12:37
|buy
|0.08
|eurjpym
|149.15
|149.47
|150.27
|2006.09.14 11:35
|149.47
|0.00
|0.00
|0.22
|2.18
|11528651
|2006.09.13 06:18
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.25
|0.00
|148.65
|2006.09.14 11:35
|149.52
|cancelled
|11528638
|2006.09.13 07:29
|buy
|0.04
|eurjpym
|149.30
|149.47
|150.27
|2006.09.14 11:35
|149.47
|0.00
|0.00
|0.11
|0.58
|11528649
|2006.09.13 06:18
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.40
|0.00
|148.80
|2006.09.14 11:35
|149.52
|cancelled
|11528648
|2006.09.13 06:18
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.55
|0.00
|148.95
|2006.09.14 11:35
|149.54
|cancelled
|11528646
|2006.09.13 06:18
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.70
|0.00
|149.10
|2006.09.14 11:36
|149.55
|cancelled
|11528642
|2006.09.13 06:18
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.85
|0.00
|149.25
|2006.09.14 11:36
|149.55
|cancelled
|11528640
|2006.09.13 06:18
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|149.00
|0.00
|149.40
|2006.09.14 11:36
|149.55
|cancelled
|11528637
|2006.09.13 07:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.45
|0.00
|149.85
|2006.09.14 11:36
|149.50
|0.00
|0.00
|0.05
|0.09
|11528635
|2006.09.13 06:17
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.60
|0.00
|150.00
|2006.09.14 11:36
|149.49
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.09
|11566939
|2006.09.13 18:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2684
|1.2715
|1.2795
|2006.09.14 12:30
|1.2715
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.62
|11567053
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2564
|0.0000
|1.2604
|2006.09.14 12:30
|1.2717
|cancelled
|11567034
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2579
|0.0000
|1.2619
|2006.09.14 12:30
|1.2718
|cancelled
|11567007
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2594
|0.0000
|1.2634
|2006.09.14 12:30
|1.2717
|cancelled
|11566993
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2609
|0.0000
|1.2649
|2006.09.14 12:31
|1.2714
|cancelled
|11566971
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2624
|0.0000
|1.2664
|2006.09.14 12:31
|1.2717
|cancelled
|11566958
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2639
|0.0000
|1.2679
|2006.09.14 12:31
|1.2716
|cancelled
|11566953
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2654
|0.0000
|1.2694
|2006.09.14 12:31
|1.2717
|cancelled
|11566952
|2006.09.13 16:11
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2669
|0.0000
|1.2709
|2006.09.14 12:31
|1.2718
|cancelled
|11566922
|2006.09.13 16:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2699
|0.0000
|1.2739
|2006.09.14 12:31
|1.2714
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.15
|11522093
|2006.09.14 11:35
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2444
|1.2474
|1.2554
|2006.09.14 12:33
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|11522107
|2006.09.13 02:56
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2439
|2006.09.14 12:33
|1.2479
|cancelled
|11522104
|2006.09.13 02:56
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2454
|2006.09.14 12:33
|1.2479
|cancelled
|11522088
|2006.09.14 10:46
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2499
|2006.09.14 12:33
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|11522096
|2006.09.13 02:56
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2429
|0.0000
|1.2469
|2006.09.14 12:33
|1.2478
|cancelled
|11522078
|2006.09.14 09:48
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2514
|2006.09.14 12:33
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|11522075
|2006.09.13 15:49
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2529
|2006.09.14 12:33
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.24
|-1.22
|11522035
|2006.09.13 15:21
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|1.2544
|2006.09.14 12:33
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.12
|11522029
|2006.09.13 05:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2519
|0.0000
|1.2559
|2006.09.14 12:33
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.80
|11522017
|2006.09.13 02:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2534
|0.0000
|1.2574
|2006.09.14 12:33
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.52
|11590434
|2006.09.14 00:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7529
|0.7546
|0.7626
|2006.09.14 12:40
|0.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|11590437
|2006.09.14 06:10
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7514
|0.7546
|0.7626
|2006.09.14 12:40
|0.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|11590552
|2006.09.14 00:41
|buy limit
|5.12
|audusdm
|0.7394
|0.0000
|0.7434
|2006.09.14 12:40
|0.7550
|cancelled
|11590549
|2006.09.14 00:41
|buy limit
|2.56
|audusdm
|0.7409
|0.0000
|0.7449
|2006.09.14 12:40
|0.7551
|cancelled
|11590548
|2006.09.14 00:41
|buy limit
|1.28
|audusdm
|0.7424
|0.0000
|0.7464
|2006.09.14 12:40
|0.7551
|cancelled
|11590547
|2006.09.14 00:41
|buy limit
|0.64
|audusdm
|0.7439
|0.0000
|0.7479
|2006.09.14 12:40
|0.7551
|cancelled
|11590545
|2006.09.14 00:41
|buy limit
|0.32
|audusdm
|0.7454
|0.0000
|0.7494
|2006.09.14 12:40
|0.7550
|cancelled
|11590527
|2006.09.14 00:40
|buy limit
|0.08
|audusdm
|0.7484
|0.0000
|0.7524
|2006.09.14 12:41
|0.7550
|cancelled
|11590538
|2006.09.14 00:41
|buy limit
|0.16
|audusdm
|0.7469
|0.0000
|0.7509
|2006.09.14 12:41
|0.7551
|cancelled
|11590522
|2006.09.14 00:40
|buy limit
|0.04
|audusdm
|0.7499
|0.0000
|0.7539
|2006.09.14 12:41
|0.7551
|cancelled
|11673891
|2006.09.14 12:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2476
|1.2506
|1.2586
|2006.09.14 12:57
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|11674077
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2341
|0.0000
|1.2381
|2006.09.14 12:57
|1.2510
|cancelled
|11674066
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2356
|0.0000
|1.2396
|2006.09.14 12:57
|1.2509
|cancelled
|11674037
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|1.2411
|2006.09.14 12:58
|1.2510
|cancelled
|11674004
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2386
|0.0000
|1.2426
|2006.09.14 12:58
|1.2512
|cancelled
|11673987
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2401
|0.0000
|1.2441
|2006.09.14 12:58
|1.2511
|cancelled
|11673981
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2456
|2006.09.14 12:58
|1.2510
|cancelled
|11673976
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2471
|2006.09.14 12:58
|1.2511
|cancelled
|11673949
|2006.09.14 12:34
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2486
|2006.09.14 12:58
|1.2510
|cancelled
|11673930
|2006.09.14 12:33
|buy limit
|0.02
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2501
|2006.09.14 12:58
|1.2510
|cancelled
|11672949
|2006.09.14 12:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2705
|1.2734
|1.2814
|2006.09.14 15:38
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|11673021
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2585
|0.0000
|1.2625
|2006.09.14 15:38
|1.2736
|cancelled
|11673015
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2600
|0.0000
|1.2640
|2006.09.14 15:38
|1.2736
|cancelled
|11673012
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2615
|0.0000
|1.2655
|2006.09.14 15:38
|1.2735
|cancelled
|11673000
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2630
|0.0000
|1.2670
|2006.09.14 15:38
|1.2735
|cancelled
|11672989
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2645
|0.0000
|1.2685
|2006.09.14 15:38
|1.2735
|cancelled
|11672978
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2660
|0.0000
|1.2700
|2006.09.14 15:38
|1.2736
|cancelled
|11672969
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2675
|0.0000
|1.2715
|2006.09.14 15:38
|1.2737
|cancelled
|11672960
|2006.09.14 12:31
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2690
|0.0000
|1.2730
|2006.09.14 15:38
|1.2738
|cancelled
|11672931
|2006.09.14 12:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2720
|0.0000
|1.2760
|2006.09.14 15:38
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|11666391
|2006.09.14 12:42
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.39
|149.65
|150.45
|2006.09.14 16:42
|149.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|11666426
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.19
|0.00
|148.59
|2006.09.14 16:42
|149.71
|cancelled
|11666425
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.34
|0.00
|148.74
|2006.09.14 16:42
|149.71
|cancelled
|11666408
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.49
|0.00
|148.89
|2006.09.14 16:42
|149.72
|cancelled
|11666406
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.64
|0.00
|149.04
|2006.09.14 16:42
|149.72
|cancelled
|11666397
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.79
|0.00
|149.19
|2006.09.14 16:42
|149.73
|cancelled
|11666396
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.94
|0.00
|149.34
|2006.09.14 16:43
|149.72
|cancelled
|11666395
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|149.09
|0.00
|149.49
|2006.09.14 16:43
|149.72
|cancelled
|11666394
|2006.09.14 11:36
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|149.24
|0.00
|149.64
|2006.09.14 16:43
|149.73
|cancelled
|11666389
|2006.09.14 11:36
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.54
|0.00
|149.94
|2006.09.14 16:43
|149.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|11558034
|2006.09.14 13:06
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.1130
|1.1174
|1.1254
|2006.09.14 17:52
|1.1174
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|11558068
|2006.09.13 14:40
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1085
|0.0000
|1.1125
|2006.09.14 17:52
|1.1181
|cancelled
|11558067
|2006.09.13 14:40
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1100
|0.0000
|1.1140
|2006.09.14 17:52
|1.1180
|cancelled
|11558065
|2006.09.13 14:40
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1115
|0.0000
|1.1155
|2006.09.14 17:52
|1.1179
|cancelled
|11558033
|2006.09.14 13:02
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.1145
|1.1173
|1.1253
|2006.09.14 17:53
|1.1175
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|11558032
|2006.09.14 11:29
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1160
|0.0000
|1.1200
|2006.09.14 17:54
|1.1176
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|11558031
|2006.09.13 15:20
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1175
|0.0000
|1.1215
|2006.09.14 17:58
|1.1175
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|11558030
|2006.09.13 15:08
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1190
|0.0000
|1.1230
|2006.09.14 17:58
|1.1175
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.54
|11558027
|2006.09.13 15:02
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1205
|0.0000
|1.1245
|2006.09.14 17:58
|1.1176
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.52
|11558003
|2006.09.13 14:38
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1220
|0.0000
|1.1260
|2006.09.14 17:58
|1.1177
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.38
|11681262
|2006.09.14 12:59
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2415
|2006.09.15 00:00
|1.2528
|cancelled
|11681219
|2006.09.14 12:59
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2430
|2006.09.15 00:00
|1.2528
|cancelled
|11701289
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.38
|0.00
|148.78
|2006.09.15 00:00
|149.75
|cancelled
|11701288
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.53
|0.00
|148.93
|2006.09.15 00:00
|149.76
|cancelled
|11681210
|2006.09.14 12:59
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2445
|2006.09.15 00:00
|1.2526
|cancelled
|11681206
|2006.09.14 12:59
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2460
|2006.09.15 00:00
|1.2527
|cancelled
|11681203
|2006.09.14 12:59
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2475
|2006.09.15 00:00
|1.2525
|cancelled
|11677618
|2006.09.14 12:42
|buy limit
|5.12
|audusdm
|0.7415
|0.0000
|0.7455
|2006.09.15 00:00
|0.7549
|cancelled
|11677610
|2006.09.14 12:42
|buy limit
|2.56
|audusdm
|0.7430
|0.0000
|0.7470
|2006.09.15 00:00
|0.7549
|cancelled
|11681194
|2006.09.14 12:58
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2490
|2006.09.15 00:01
|1.2526
|cancelled
|11664212
|2006.09.14 11:15
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|116.22
|0.00
|116.62
|2006.09.15 00:01
|117.68
|cancelled
|11701286
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.68
|0.00
|149.08
|2006.09.15 00:01
|149.75
|cancelled
|11664206
|2006.09.14 11:15
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|116.37
|0.00
|116.77
|2006.09.15 00:01
|117.69
|cancelled
|11664189
|2006.09.14 11:15
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|116.52
|0.00
|116.92
|2006.09.15 00:01
|117.68
|cancelled
|11704459
|2006.09.14 18:06
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1048
|0.0000
|1.1088
|2006.09.15 00:01
|1.1188
|cancelled
|11681180
|2006.09.14 12:58
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2505
|2006.09.15 00:01
|1.2526
|cancelled
|11681165
|2006.09.14 14:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2480
|1.2508
|1.2588
|2006.09.15 00:01
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.04
|1.31
|11681114
|2006.09.14 14:19
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2535
|2006.09.15 00:01
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.02
|0.45
|11698076
|2006.09.14 15:41
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2603
|0.0000
|1.2643
|2006.09.15 00:01
|1.2724
|cancelled
|11681103
|2006.09.14 12:58
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2550
|2006.09.15 00:01
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|11701283
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.83
|0.00
|149.23
|2006.09.15 00:01
|149.77
|cancelled
|11664186
|2006.09.14 11:15
|buy limit
|0.64
|usdjpym
|116.67
|0.00
|117.07
|2006.09.15 00:01
|117.70
|cancelled
|11701280
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.98
|0.00
|149.38
|2006.09.15 00:02
|149.78
|cancelled
|11701269
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|149.13
|0.00
|149.53
|2006.09.15 00:02
|149.77
|cancelled
|11698066
|2006.09.14 15:41
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2618
|0.0000
|1.2658
|2006.09.15 00:02
|1.2723
|cancelled
|11701258
|2006.09.14 16:44
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|149.28
|0.00
|149.68
|2006.09.15 00:02
|149.77
|cancelled
|11698033
|2006.09.14 15:40
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2633
|0.0000
|1.2673
|2006.09.15 00:02
|1.2724
|cancelled
|11698014
|2006.09.14 15:40
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2648
|0.0000
|1.2688
|2006.09.15 00:02
|1.2722
|cancelled
|11677583
|2006.09.14 12:42
|buy limit
|1.28
|audusdm
|0.7445
|0.0000
|0.7485
|2006.09.15 00:03
|0.7548
|cancelled
|11677517
|2006.09.14 12:42
|buy limit
|0.64
|audusdm
|0.7460
|0.0000
|0.7500
|2006.09.15 00:03
|0.7548
|cancelled
|11701256
|2006.09.14 16:43
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|149.43
|0.00
|149.83
|2006.09.15 00:03
|149.75
|cancelled
|11677401
|2006.09.14 12:41
|buy limit
|0.32
|audusdm
|0.7475
|0.0000
|0.7515
|2006.09.15 00:03
|0.7547
|cancelled
|11677063
|2006.09.14 12:41
|buy limit
|0.08
|audusdm
|0.7505
|0.0000
|0.7545
|2006.09.15 00:03
|0.7546
|cancelled
|11677082
|2006.09.14 12:41
|buy limit
|0.16
|audusdm
|0.7490
|0.0000
|0.7530
|2006.09.15 00:03
|0.7546
|cancelled
|11677052
|2006.09.14 12:41
|buy limit
|0.04
|audusdm
|0.7520
|0.0000
|0.7560
|2006.09.15 00:03
|0.7546
|cancelled
|11676934
|2006.09.14 14:16
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7535
|0.0000
|0.7575
|2006.09.15 00:03
|0.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|11676869
|2006.09.14 12:41
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7550
|0.0000
|0.7590
|2006.09.15 00:03
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|11701255
|2006.09.14 18:55
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.58
|0.00
|149.98
|2006.09.15 00:03
|149.71
|0.00
|0.00
|0.02
|0.22
|11697864
|2006.09.14 15:40
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2663
|0.0000
|1.2703
|2006.09.15 00:03
|1.2724
|cancelled
|11697729
|2006.09.14 15:39
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2678
|0.0000
|1.2718
|2006.09.15 00:03
|1.2723
|cancelled
|11664163
|2006.09.14 11:14
|buy limit
|0.32
|usdjpym
|116.82
|0.00
|117.22
|2006.09.15 00:03
|117.70
|cancelled
|11701253
|2006.09.14 16:43
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.73
|0.00
|150.13
|2006.09.15 00:03
|149.70
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|11664116
|2006.09.14 11:14
|buy limit
|0.16
|usdjpym
|116.97
|0.00
|117.37
|2006.09.15 00:03
|117.71
|cancelled
|11664059
|2006.09.14 11:14
|buy limit
|0.08
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.52
|2006.09.15 00:04
|117.70
|cancelled
|11664046
|2006.09.14 11:13
|buy limit
|0.04
|usdjpym
|117.27
|0.00
|117.67
|2006.09.15 00:04
|117.71
|cancelled
|11697665
|2006.09.14 15:39
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2693
|0.0000
|1.2733
|2006.09.15 00:05
|1.2722
|cancelled
|11664034
|2006.09.14 14:56
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.82
|2006.09.15 00:05
|117.70
|0.00
|0.00
|0.03
|0.48
|11697641
|2006.09.14 15:39
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2708
|0.0000
|1.2748
|2006.09.15 00:05
|1.2721
|cancelled
|11697636
|2006.09.14 20:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2723
|0.0000
|1.2763
|2006.09.15 00:05
|1.2719
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.08
|11664011
|2006.09.14 11:13
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.97
|2006.09.15 00:05
|117.70
|0.00
|0.00
|0.01
|0.11
|11697617
|2006.09.14 15:38
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2738
|0.0000
|1.2778
|2006.09.15 00:05
|1.2720
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|11704413
|2006.09.14 18:04
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1063
|0.0000
|1.1103
|2006.09.15 00:10
|1.1188
|cancelled
|11704390
|2006.09.14 18:04
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1078
|0.0000
|1.1118
|2006.09.15 00:15
|1.1186
|cancelled
|11704389
|2006.09.14 18:04
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1093
|0.0000
|1.1133
|2006.09.15 00:17
|1.1186
|cancelled
|11704385
|2006.09.14 18:04
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1108
|0.0000
|1.1148
|2006.09.15 00:20
|1.1186
|cancelled
|11704384
|2006.09.14 18:04
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1123
|0.0000
|1.1163
|2006.09.15 00:20
|1.1187
|cancelled
|11704291
|2006.09.14 18:02
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1138
|0.0000
|1.1178
|2006.09.15 00:20
|1.1186
|cancelled
|11704259
|2006.09.14 18:00
|buy limit
|0.04
|usdcadm
|1.1153
|0.0000
|1.1193
|2006.09.15 00:20
|1.1187
|cancelled
|11704181
|2006.09.14 17:58
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.1168
|0.0000
|1.1208
|2006.09.15 00:21
|1.1186
|cancelled
|11704180
|2006.09.14 17:58
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1183
|0.0000
|1.1223
|2006.09.15 00:22
|1.1182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|11980750
|2006.09.18 19:53
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.81
|150.05
|150.85
|2006.09.19 03:39
|150.05
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|11980829
|2006.09.18 19:54
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|148.46
|0.00
|148.86
|2006.09.19 03:39
|150.11
|cancelled
|11980787
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|148.61
|0.00
|149.01
|2006.09.19 03:39
|150.11
|cancelled
|11980786
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.76
|0.00
|149.16
|2006.09.19 03:39
|150.11
|cancelled
|11980783
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.91
|0.00
|149.31
|2006.09.19 03:39
|150.10
|cancelled
|11980780
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|149.06
|0.00
|149.46
|2006.09.19 03:39
|150.11
|cancelled
|11980775
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|149.21
|0.00
|149.61
|2006.09.19 03:40
|150.11
|cancelled
|11980773
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|149.36
|0.00
|149.76
|2006.09.19 03:40
|150.10
|cancelled
|11980770
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|149.51
|0.00
|149.91
|2006.09.19 03:40
|150.09
|cancelled
|11980769
|2006.09.18 19:53
|buy limit
|0.02
|eurjpym
|149.66
|0.00
|150.06
|2006.09.19 03:40
|150.10
|cancelled
|11980886
|2006.09.18 19:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2552
|2006.09.19 08:03
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.01
|0.32
|11981290
|2006.09.18 20:00
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2417
|2006.09.19 08:03
|1.2555
|cancelled
|11981198
|2006.09.18 19:59
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2432
|2006.09.19 08:03
|1.2556
|cancelled
|11981130
|2006.09.18 19:57
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2447
|2006.09.19 08:03
|1.2556
|cancelled
|11981125
|2006.09.18 19:57
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2462
|2006.09.19 08:03
|1.2558
|cancelled
|11981061
|2006.09.18 19:56
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2477
|2006.09.19 08:04
|1.2557
|cancelled
|11980969
|2006.09.18 19:56
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2492
|2006.09.19 08:04
|1.2556
|cancelled
|11980932
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|0.08
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2507
|2006.09.19 08:04
|1.2557
|cancelled
|11980916
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|0.04
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2522
|2006.09.19 08:04
|1.2556
|cancelled
|11980888
|2006.09.19 01:31
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2497
|1.2531
|1.2611
|2006.09.19 08:04
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|11980754
|2006.09.18 19:53
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1182
|1.1209
|1.1289
|2006.09.19 12:28
|1.1209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|11981422
|2006.09.18 20:01
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1047
|0.0000
|1.1087
|2006.09.19 12:28
|1.1216
|cancelled
|11981322
|2006.09.18 20:01
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1062
|0.0000
|1.1102
|2006.09.19 12:28
|1.1216
|cancelled
|11981293
|2006.09.18 20:00
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1077
|0.0000
|1.1117
|2006.09.19 12:28
|1.1215
|cancelled
|11981062
|2006.09.18 19:56
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1092
|0.0000
|1.1132
|2006.09.19 12:29
|1.1214
|cancelled
|11981048
|2006.09.18 19:56
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1107
|0.0000
|1.1147
|2006.09.19 12:29
|1.1213
|cancelled
|11980955
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1122
|0.0000
|1.1162
|2006.09.19 12:29
|1.1212
|cancelled
|11980905
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1137
|0.0000
|1.1177
|2006.09.19 12:29
|1.1214
|cancelled
|11980895
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|0.04
|usdcadm
|1.1152
|0.0000
|1.1192
|2006.09.19 12:29
|1.1214
|cancelled
|11980890
|2006.09.18 19:54
|buy limit
|0.02
|usdcadm
|1.1167
|0.0000
|1.1207
|2006.09.19 12:29
|1.1216
|cancelled
|11981073
|2006.09.19 09:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2660
|1.2697
|1.2777
|2006.09.19 15:02
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|11981036
|2006.09.19 08:03
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2675
|1.2696
|1.2776
|2006.09.19 15:02
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|11981610
|2006.09.18 20:03
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2570
|0.0000
|1.2610
|2006.09.19 15:02
|1.2697
|cancelled
|11981606
|2006.09.18 20:03
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2585
|0.0000
|1.2625
|2006.09.19 15:02
|1.2698
|cancelled
|11981503
|2006.09.18 20:02
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2600
|0.0000
|1.2640
|2006.09.19 15:04
|1.2697
|cancelled
|11981501
|2006.09.18 20:02
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2615
|0.0000
|1.2655
|2006.09.19 15:04
|1.2698
|cancelled
|11981459
|2006.09.18 20:02
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2630
|0.0000
|1.2670
|2006.09.19 15:04
|1.2697
|cancelled
|11981338
|2006.09.18 20:01
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2645
|0.0000
|1.2685
|2006.09.19 15:05
|1.2693
|cancelled
|11980945
|2006.09.19 07:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2690
|0.0000
|1.2730
|2006.09.19 15:05
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|11980795
|2006.09.18 19:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2705
|0.0000
|1.2745
|2006.09.19 15:05
|1.2690
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|11981228
|2006.09.19 14:52
|buy
|0.64
|usdjpym
|117.01
|0.00
|117.41
|2006.09.19 15:09
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|21.80
|11981477
|2006.09.18 20:02
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|116.56
|0.00
|116.96
|2006.09.19 15:09
|117.45
|cancelled
|11981257
|2006.09.18 20:00
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|116.71
|0.00
|117.11
|2006.09.19 15:10
|117.44
|cancelled
|11981240
|2006.09.18 20:00
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|116.86
|0.00
|117.26
|2006.09.19 15:10
|117.43
|cancelled
|11981120
|2006.09.19 12:44
|buy
|0.32
|usdjpym
|117.16
|0.00
|117.56
|2006.09.19 15:10
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.09
|11981117
|2006.09.19 12:33
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.31
|0.00
|117.71
|2006.09.19 15:10
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|11981102
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.86
|2006.09.19 15:10
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|11980923
|2006.09.19 09:46
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.61
|0.00
|118.01
|2006.09.19 15:11
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|11980884
|2006.09.19 07:39
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.76
|0.00
|118.16
|2006.09.19 15:11
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|11980837
|2006.09.18 19:54
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.31
|2006.09.19 15:11
|117.39
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.44
|12039620
|2006.09.19 12:31
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1201
|0.0000
|1.1241
|2006.09.19 15:37
|1.1241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|12040263
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1081
|0.0000
|1.1121
|2006.09.19 15:37
|1.1245
|cancelled
|12039849
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1096
|0.0000
|1.1136
|2006.09.19 15:37
|1.1245
|cancelled
|12039724
|2006.09.19 12:29
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1111
|0.0000
|1.1151
|2006.09.19 15:37
|1.1245
|cancelled
|12039709
|2006.09.19 12:29
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1126
|0.0000
|1.1166
|2006.09.19 15:37
|1.1246
|cancelled
|12039682
|2006.09.19 12:29
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1141
|0.0000
|1.1181
|2006.09.19 15:37
|1.1245
|cancelled
|12039677
|2006.09.19 12:29
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1156
|0.0000
|1.1196
|2006.09.19 15:37
|1.1245
|cancelled
|12039659
|2006.09.19 12:29
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1171
|0.0000
|1.1211
|2006.09.19 15:38
|1.1243
|cancelled
|12039648
|2006.09.19 12:33
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1186
|1.1217
|1.1297
|2006.09.19 15:38
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|12039597
|2006.09.19 12:29
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1216
|0.0000
|1.1256
|2006.09.19 15:38
|1.1238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|11996693
|2006.09.19 10:01
|buy
|5.12
|eurjpym
|148.74
|149.04
|149.84
|2006.09.19 18:58
|149.04
|0.00
|0.00
|0.00
|130.63
|11996691
|2006.09.19 09:47
|buy
|2.56
|eurjpym
|148.89
|0.00
|149.29
|2006.09.19 18:58
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|34.84
|11996690
|2006.09.19 09:41
|buy
|1.28
|eurjpym
|149.04
|0.00
|149.44
|2006.09.19 18:58
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|11996665
|2006.09.19 08:02
|buy
|0.64
|eurjpym
|149.19
|0.00
|149.59
|2006.09.19 18:58
|149.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|11996663
|2006.09.19 07:40
|buy
|0.32
|eurjpym
|149.34
|0.00
|149.74
|2006.09.19 18:58
|149.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.62
|11996660
|2006.09.19 07:39
|buy
|0.16
|eurjpym
|149.49
|0.00
|149.89
|2006.09.19 18:58
|149.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|11996650
|2006.09.19 07:39
|buy
|0.08
|eurjpym
|149.64
|0.00
|150.04
|2006.09.19 18:58
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|11996630
|2006.09.19 07:09
|buy
|0.04
|eurjpym
|149.79
|0.00
|150.19
|2006.09.19 18:59
|149.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|11996629
|2006.09.19 04:08
|buy
|0.02
|eurjpym
|149.94
|0.00
|150.34
|2006.09.19 18:59
|149.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|11996627
|2006.09.19 03:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.09
|0.00
|150.49
|2006.09.19 18:59
|149.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|12064985
|2006.09.19 15:38
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1243
|1.1265
|1.1345
|2006.09.20 01:12
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|12065000
|2006.09.19 15:48
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1228
|1.1265
|1.1345
|2006.09.20 01:12
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.01
|0.66
|12065050
|2006.09.19 15:39
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1108
|0.0000
|1.1148
|2006.09.20 01:12
|1.1271
|cancelled
|12065048
|2006.09.19 15:39
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1123
|0.0000
|1.1163
|2006.09.20 01:12
|1.1271
|cancelled
|12065045
|2006.09.19 15:39
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1138
|0.0000
|1.1178
|2006.09.20 01:12
|1.1270
|cancelled
|12065039
|2006.09.19 15:39
|buy limit
|0.64
|usdcadm
|1.1153
|0.0000
|1.1193
|2006.09.20 01:12
|1.1271
|cancelled
|12065037
|2006.09.19 15:39
|buy limit
|0.32
|usdcadm
|1.1168
|0.0000
|1.1208
|2006.09.20 01:12
|1.1271
|cancelled
|12065036
|2006.09.19 15:39
|buy limit
|0.16
|usdcadm
|1.1183
|0.0000
|1.1223
|2006.09.20 01:12
|1.1270
|cancelled
|12065031
|2006.09.19 15:38
|buy limit
|0.08
|usdcadm
|1.1198
|0.0000
|1.1238
|2006.09.20 01:13
|1.1269
|cancelled
|12065010
|2006.09.19 15:38
|buy limit
|0.04
|usdcadm
|1.1213
|0.0000
|1.1253
|2006.09.20 01:13
|1.1268
|cancelled
|12074978
|2006.09.20 07:21
|buy
|0.32
|eurjpym
|148.34
|148.72
|149.52
|2006.09.20 10:23
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|12075075
|2006.09.19 19:00
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.74
|0.00
|148.14
|2006.09.20 10:23
|148.75
|cancelled
|12075046
|2006.09.19 19:00
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.89
|0.00
|148.29
|2006.09.20 10:23
|148.74
|cancelled
|12075041
|2006.09.19 19:00
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.04
|0.00
|148.44
|2006.09.20 10:23
|148.75
|cancelled
|12074983
|2006.09.19 19:00
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.19
|0.00
|148.59
|2006.09.20 10:23
|148.74
|cancelled
|12074974
|2006.09.20 06:23
|buy
|0.16
|eurjpym
|148.49
|148.71
|149.51
|2006.09.20 10:23
|148.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12074972
|2006.09.20 01:20
|buy
|0.08
|eurjpym
|148.64
|0.00
|149.04
|2006.09.20 10:23
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|12074964
|2006.09.20 01:09
|buy
|0.04
|eurjpym
|148.79
|0.00
|149.19
|2006.09.20 10:23
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|12074961
|2006.09.20 00:52
|buy
|0.02
|eurjpym
|148.94
|0.00
|149.34
|2006.09.20 10:23
|148.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|12074958
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.09
|0.00
|149.49
|2006.09.20 10:23
|148.71
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.33
|12062000
|2006.09.20 07:11
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.00
|117.28
|118.08
|2006.09.20 11:25
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|12062246
|2006.09.19 15:13
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|116.10
|0.00
|116.50
|2006.09.20 11:25
|117.30
|cancelled
|12062223
|2006.09.19 15:13
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|116.25
|0.00
|116.65
|2006.09.20 11:25
|117.31
|cancelled
|12062191
|2006.09.19 15:12
|buy limit
|1.28
|usdjpym
|116.40
|0.00
|116.80
|2006.09.20 11:26
|117.30
|cancelled
|12062155
|2006.09.19 15:12
|buy limit
|0.64
|usdjpym
|116.55
|0.00
|116.95
|2006.09.20 11:29
|117.31
|cancelled
|12062029
|2006.09.19 15:12
|buy limit
|0.32
|usdjpym
|116.70
|0.00
|117.10
|2006.09.20 11:30
|117.32
|cancelled
|12062004
|2006.09.19 15:11
|buy limit
|0.16
|usdjpym
|116.85
|0.00
|117.25
|2006.09.20 11:30
|117.31
|cancelled
|12061990
|2006.09.20 06:56
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.15
|0.00
|117.55
|2006.09.20 11:30
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12061978
|2006.09.20 01:17
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.70
|2006.09.20 11:31
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|12061924
|2006.09.19 15:11
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.45
|0.00
|117.83
|2006.09.20 11:31
|117.30
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.13
|12015182
|2006.09.19 13:53
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2497
|1.2514
|1.2594
|2006.09.20 13:00
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.16
|2.17
|12015234
|2006.09.19 08:04
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2462
|2006.09.20 13:02
|1.2517
|cancelled
|12015224
|2006.09.19 08:04
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2477
|2006.09.20 13:02
|1.2517
|cancelled
|12015222
|2006.09.19 08:04
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2492
|2006.09.20 13:02
|1.2517
|cancelled
|12015220
|2006.09.19 08:04
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2507
|2006.09.20 13:02
|1.2516
|cancelled
|12015197
|2006.09.19 08:04
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2522
|2006.09.20 13:02
|1.2515
|cancelled
|12015176
|2006.09.19 12:55
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2552
|2006.09.20 13:03
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.06
|12015171
|2006.09.19 12:50
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2527
|0.0000
|1.2567
|2006.09.20 13:03
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.54
|12015140
|2006.09.19 12:31
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2542
|0.0000
|1.2582
|2006.09.20 13:03
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.50
|12015135
|2006.09.19 08:04
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2557
|0.0000
|1.2596
|2006.09.20 13:03
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.36
|12060797
|2006.09.19 15:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2676
|1.2694
|1.2774
|2006.09.20 18:14
|1.2694
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.36
|12060879
|2006.09.19 15:07
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2556
|0.0000
|1.2596
|2006.09.20 18:14
|1.2693
|cancelled
|12060864
|2006.09.19 15:07
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2571
|0.0000
|1.2611
|2006.09.20 18:14
|1.2696
|cancelled
|12060857
|2006.09.19 15:07
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2586
|0.0000
|1.2626
|2006.09.20 18:14
|1.2695
|cancelled
|12060849
|2006.09.19 15:06
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2601
|0.0000
|1.2641
|2006.09.20 18:14
|1.2693
|cancelled
|12060842
|2006.09.19 15:06
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2616
|0.0000
|1.2656
|2006.09.20 18:14
|1.2691
|cancelled
|12060831
|2006.09.19 15:06
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2631
|0.0000
|1.2671
|2006.09.20 18:14
|1.2694
|cancelled
|12060825
|2006.09.19 15:06
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2646
|0.0000
|1.2686
|2006.09.20 18:14
|1.2695
|cancelled
|12060816
|2006.09.19 15:06
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2661
|0.0000
|1.2701
|2006.09.20 18:14
|1.2696
|cancelled
|12060741
|2006.09.19 15:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2691
|0.0000
|1.2731
|2006.09.20 18:14
|1.2694
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.03
|12114419
|2006.09.20 12:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|148.59
|149.05
|149.85
|2006.09.20 18:25
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|12114469
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.39
|0.00
|147.79
|2006.09.20 18:25
|149.10
|cancelled
|12114468
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.54
|0.00
|147.94
|2006.09.20 18:25
|149.09
|cancelled
|12114415
|2006.09.20 10:24
|buy
|0.01
|eurjpym
|148.74
|149.03
|149.83
|2006.09.20 18:25
|149.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|12114462
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|147.69
|0.00
|148.09
|2006.09.20 18:25
|149.08
|cancelled
|12114460
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|147.84
|0.00
|148.24
|2006.09.20 18:25
|149.07
|cancelled
|12114458
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|147.99
|0.00
|148.39
|2006.09.20 18:25
|149.07
|cancelled
|12114427
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.14
|0.00
|148.54
|2006.09.20 18:25
|149.08
|cancelled
|12114425
|2006.09.20 10:25
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|148.29
|0.00
|148.69
|2006.09.20 18:25
|149.10
|cancelled
|12114421
|2006.09.20 10:24
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|148.44
|0.00
|148.84
|2006.09.20 18:25
|149.10
|cancelled
|12122128
|2006.09.20 15:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2486
|1.2501
|1.2581
|2006.09.21 00:17
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.12
|0.48
|12122285
|2006.09.20 18:20
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2471
|1.2501
|1.2581
|2006.09.21 00:17
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.24
|1.92
|12122443
|2006.09.20 13:06
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2381
|0.0000
|1.2421
|2006.09.21 00:17
|1.2505
|cancelled
|12122386
|2006.09.20 13:06
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2436
|2006.09.21 00:17
|1.2506
|cancelled
|12122368
|2006.09.20 13:06
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2451
|2006.09.21 00:17
|1.2505
|cancelled
|12122362
|2006.09.20 13:05
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2466
|2006.09.21 00:17
|1.2506
|cancelled
|12122356
|2006.09.20 13:05
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2481
|2006.09.21 00:18
|1.2506
|cancelled
|12122319
|2006.09.20 13:05
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2496
|2006.09.21 00:18
|1.2505
|cancelled
|12122098
|2006.09.20 14:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2541
|2006.09.21 00:18
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.06
|0.02
|12122008
|2006.09.20 13:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2516
|0.0000
|1.2556
|2006.09.21 00:18
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.12
|11980863
|2006.09.19 17:06
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7513
|0.0000
|0.7553
|2006.09.21 00:26
|0.7553
|0.00
|0.00
|0.03
|3.20
|11980940
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|5.12
|audusdm
|0.7423
|0.0000
|0.7463
|2006.09.21 00:26
|0.7556
|cancelled
|11980878
|2006.09.18 19:54
|buy limit
|1.28
|audusdm
|0.7453
|0.0000
|0.7493
|2006.09.21 00:26
|0.7556
|cancelled
|11980939
|2006.09.18 19:55
|buy limit
|2.56
|audusdm
|0.7438
|0.0000
|0.7478
|2006.09.21 00:26
|0.7555
|cancelled
|11980877
|2006.09.18 19:54
|buy limit
|0.64
|audusdm
|0.7468
|0.0000
|0.7508
|2006.09.21 00:26
|0.7555
|cancelled
|11980876
|2006.09.18 19:54
|buy limit
|0.32
|audusdm
|0.7483
|0.0000
|0.7523
|2006.09.21 00:26
|0.7556
|cancelled
|11980875
|2006.09.18 19:54
|buy limit
|0.16
|audusdm
|0.7498
|0.0000
|0.7538
|2006.09.21 00:26
|0.7557
|cancelled
|11980782
|2006.09.19 16:35
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7528
|0.0000
|0.7568
|2006.09.21 00:26
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.01
|0.96
|11980779
|2006.09.19 07:59
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7543
|0.0000
|0.7583
|2006.09.21 00:26
|0.7553
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|11980774
|2006.09.18 19:53
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7558
|0.0000
|0.7598
|2006.09.21 00:26
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|12160108
|2006.09.20 20:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2680
|1.2708
|1.2788
|2006.09.21 06:15
|1.2708
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.56
|12160587
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2560
|0.0000
|1.2600
|2006.09.21 06:15
|1.2710
|cancelled
|12160496
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2575
|0.0000
|1.2615
|2006.09.21 06:15
|1.2710
|cancelled
|12160461
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2590
|0.0000
|1.2630
|2006.09.21 06:15
|1.2711
|cancelled
|12160414
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2605
|0.0000
|1.2645
|2006.09.21 06:15
|1.2710
|cancelled
|12160314
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2620
|0.0000
|1.2660
|2006.09.21 06:15
|1.2711
|cancelled
|12160229
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2635
|0.0000
|1.2675
|2006.09.21 06:15
|1.2710
|cancelled
|12160164
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2650
|0.0000
|1.2690
|2006.09.21 06:16
|1.2711
|cancelled
|12160136
|2006.09.20 18:15
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2665
|0.0000
|1.2705
|2006.09.21 06:16
|1.2712
|cancelled
|12159983
|2006.09.20 18:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2735
|2006.09.21 06:16
|1.2711
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|12164979
|2006.09.21 06:19
|buy
|0.04
|eurjpym
|148.79
|148.96
|149.76
|2006.09.21 08:34
|148.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|12165099
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.74
|0.00
|148.14
|2006.09.21 08:35
|149.01
|cancelled
|12165086
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.89
|0.00
|148.29
|2006.09.21 08:35
|149.02
|cancelled
|12165049
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|148.04
|0.00
|148.44
|2006.09.21 08:35
|149.01
|cancelled
|12165031
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.19
|0.00
|148.59
|2006.09.21 08:35
|149.01
|cancelled
|12165025
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.34
|0.00
|148.74
|2006.09.21 08:35
|149.01
|cancelled
|12165010
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.49
|0.00
|148.89
|2006.09.21 08:35
|149.01
|cancelled
|12164984
|2006.09.20 18:25
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|148.64
|0.00
|149.04
|2006.09.21 08:35
|149.01
|cancelled
|12164971
|2006.09.20 18:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|148.94
|0.00
|149.34
|2006.09.21 08:35
|148.96
|0.00
|0.00
|0.05
|0.04
|12164967
|2006.09.20 18:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.09
|0.00
|149.49
|2006.09.21 08:35
|148.96
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.11
|12186093
|2006.09.21 00:48
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2529
|2006.09.21 15:35
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|12186237
|2006.09.21 00:19
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2369
|0.0000
|1.2409
|2006.09.21 15:35
|1.2533
|cancelled
|12186229
|2006.09.21 00:19
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2384
|0.0000
|1.2424
|2006.09.21 15:35
|1.2531
|cancelled
|12186225
|2006.09.21 00:19
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2439
|2006.09.21 15:36
|1.2530
|cancelled
|12186222
|2006.09.21 00:19
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2454
|2006.09.21 15:36
|1.2530
|cancelled
|12186218
|2006.09.21 00:19
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2429
|0.0000
|1.2469
|2006.09.21 15:36
|1.2529
|cancelled
|12186201
|2006.09.21 00:19
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2484
|2006.09.21 15:36
|1.2529
|cancelled
|12186193
|2006.09.21 10:35
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2459
|1.2506
|1.2586
|2006.09.21 15:36
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|12186110
|2006.09.21 01:52
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2474
|1.2502
|1.2582
|2006.09.21 15:36
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|12186084
|2006.09.21 00:19
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|1.2544
|2006.09.21 15:36
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|12201322
|2006.09.21 06:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2713
|0.0000
|1.2752
|2006.09.21 16:03
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|12201428
|2006.09.21 06:19
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2578
|0.0000
|1.2618
|2006.09.21 16:03
|1.2758
|cancelled
|12201408
|2006.09.21 06:19
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2593
|0.0000
|1.2633
|2006.09.21 16:04
|1.2768
|cancelled
|12201399
|2006.09.21 06:18
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2608
|0.0000
|1.2648
|2006.09.21 16:04
|1.2767
|cancelled
|12201351
|2006.09.21 06:17
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2623
|0.0000
|1.2663
|2006.09.21 16:04
|1.2766
|cancelled
|12201348
|2006.09.21 06:17
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2638
|0.0000
|1.2678
|2006.09.21 16:04
|1.2768
|cancelled
|12201347
|2006.09.21 06:17
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2653
|0.0000
|1.2693
|2006.09.21 16:05
|1.2769
|cancelled
|12201341
|2006.09.21 06:17
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2668
|0.0000
|1.2708
|2006.09.21 16:05
|1.2769
|cancelled
|12201334
|2006.09.21 06:17
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2683
|0.0000
|1.2723
|2006.09.21 16:05
|1.2770
|cancelled
|12201328
|2006.09.21 06:17
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.2698
|0.0000
|1.2738
|2006.09.21 16:05
|1.2771
|cancelled
|12211347
|2006.09.21 15:00
|buy
|0.08
|eurjpym
|148.55
|148.89
|149.69
|2006.09.21 16:32
|148.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|12211345
|2006.09.21 12:55
|buy
|0.04
|eurjpym
|148.70
|148.88
|149.68
|2006.09.21 16:32
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|12211363
|2006.09.21 08:35
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.65
|0.00
|148.05
|2006.09.21 16:32
|148.94
|cancelled
|12211362
|2006.09.21 08:35
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.80
|0.00
|148.20
|2006.09.21 16:32
|148.93
|cancelled
|12211361
|2006.09.21 08:35
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|147.95
|0.00
|148.35
|2006.09.21 16:32
|148.92
|cancelled
|12211360
|2006.09.21 08:35
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|148.10
|0.00
|148.50
|2006.09.21 16:32
|148.90
|cancelled
|12211359
|2006.09.21 08:35
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.25
|0.00
|148.65
|2006.09.21 16:32
|148.90
|cancelled
|12211348
|2006.09.21 08:35
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.40
|0.00
|148.80
|2006.09.21 16:32
|148.90
|cancelled
|12211333
|2006.09.21 10:19
|buy
|0.02
|eurjpym
|148.85
|0.00
|149.25
|2006.09.21 16:33
|148.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12211327
|2006.09.21 08:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|149.00
|0.00
|149.40
|2006.09.21 16:33
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|12243287
|2006.09.21 15:37
|buy limit
|5.12
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2438
|2006.09.22 00:00
|1.2421
|cancelled
|12243280
|2006.09.21 15:37
|buy limit
|2.56
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2453
|2006.09.22 00:00
|1.2421
|cancelled
|12186904
|2006.09.21 00:27
|buy limit
|5.12
|audusdm
|0.7420
|0.0000
|0.7460
|2006.09.22 00:00
|0.7572
|cancelled
|12248908
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|5.12
|eurusdm
|1.2635
|0.0000
|1.2675
|2006.09.22 00:00
|1.2790
|cancelled
|12248866
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.2650
|0.0000
|1.2690
|2006.09.22 00:00
|1.2790
|cancelled
|12243277
|2006.09.21 19:12
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2468
|2006.09.22 00:00
|1.2418
|0.00
|0.00
|1.27
|-10.31
|12255687
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|5.12
|eurjpym
|147.54
|0.00
|147.94
|2006.09.22 00:01
|148.83
|cancelled
|12248843
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.2665
|0.0000
|1.2705
|2006.09.22 00:01
|1.2790
|cancelled
|12243266
|2006.09.21 16:34
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2483
|2006.09.22 00:01
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.63
|-12.88
|12248819
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.2680
|0.0000
|1.2720
|2006.09.22 00:01
|1.2791
|cancelled
|12255684
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|2.56
|eurjpym
|147.69
|0.00
|148.09
|2006.09.22 00:01
|148.83
|cancelled
|12255682
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|1.28
|eurjpym
|147.84
|0.00
|148.24
|2006.09.22 00:01
|148.82
|cancelled
|12248794
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2735
|2006.09.22 00:01
|1.2791
|cancelled
|12255681
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|0.64
|eurjpym
|147.99
|0.00
|148.39
|2006.09.22 00:01
|148.83
|cancelled
|12255680
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|0.32
|eurjpym
|148.14
|0.00
|148.54
|2006.09.22 00:01
|148.82
|cancelled
|12248619
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.2710
|0.0000
|1.2750
|2006.09.22 00:01
|1.2791
|cancelled
|12255679
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|0.16
|eurjpym
|148.29
|0.00
|148.69
|2006.09.22 00:01
|148.83
|cancelled
|12243264
|2006.09.21 16:15
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2498
|2006.09.22 00:01
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.32
|-10.57
|12116559
|2006.09.20 11:33
|buy limit
|5.12
|usdjpym
|115.96
|0.00
|116.36
|2006.09.22 00:01
|116.38
|cancelled
|12255677
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|0.08
|eurjpym
|148.44
|0.00
|148.84
|2006.09.22 00:01
|148.83
|cancelled
|12255671
|2006.09.21 16:33
|buy limit
|0.04
|eurjpym
|148.59
|0.00
|148.99
|2006.09.22 00:01
|148.84
|cancelled
|12116549
|2006.09.20 11:33
|buy limit
|2.56
|usdjpym
|116.11
|0.00
|116.51
|2006.09.22 00:01
|116.38
|cancelled
|12248546
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.2725
|0.0000
|1.2765
|2006.09.22 00:01
|1.2792
|cancelled
|12116548
|2006.09.21 19:20
|buy
|1.28
|usdjpym
|116.26
|0.00
|116.66
|2006.09.22 00:02
|116.35
|0.00
|0.00
|1.66
|9.90
|12248490
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.2740
|0.0000
|1.2780
|2006.09.22 00:02
|1.2792
|cancelled
|12255646
|2006.09.21 18:03
|buy
|0.02
|eurjpym
|148.74
|0.00
|149.14
|2006.09.22 00:02
|148.82
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|12248446
|2006.09.21 16:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2770
|0.0000
|1.2810
|2006.09.22 00:02
|1.2790
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|12248472
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|0.02
|eurusdm
|1.2755
|0.0000
|1.2795
|2006.09.22 00:02
|1.2793
|cancelled
|12255643
|2006.09.21 16:33
|buy
|0.01
|eurjpym
|148.89
|0.00
|149.28
|2006.09.22 00:02
|148.81
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|12116536
|2006.09.21 18:03
|buy
|0.64
|usdjpym
|116.41
|0.00
|116.81
|2006.09.22 00:02
|116.35
|0.00
|0.00
|0.83
|-3.30
|12243250
|2006.09.21 16:14
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2513
|2006.09.22 00:02
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.16
|-7.35
|12116516
|2006.09.21 16:32
|buy
|0.32
|usdjpym
|116.56
|0.00
|116.96
|2006.09.22 00:02
|116.35
|0.00
|0.00
|0.42
|-5.78
|12090886
|2006.09.20 01:15
|buy limit
|5.12
|usdcadm
|1.1134
|0.0000
|1.1174
|2006.09.22 00:02
|1.1202
|cancelled
|12116508
|2006.09.21 12:47
|buy
|0.16
|usdjpym
|116.71
|0.00
|117.11
|2006.09.22 00:02
|116.34
|0.00
|0.00
|0.21
|-5.09
|12186887
|2006.09.21 00:27
|buy limit
|2.56
|audusdm
|0.7435
|0.0000
|0.7475
|2006.09.22 00:02
|0.7572
|cancelled
|12186869
|2006.09.21 00:27
|buy limit
|1.28
|audusdm
|0.7450
|0.0000
|0.7490
|2006.09.22 00:02
|0.7572
|cancelled
|12186865
|2006.09.21 00:27
|buy limit
|0.64
|audusdm
|0.7465
|0.0000
|0.7505
|2006.09.22 00:02
|0.7573
|cancelled
|12186861
|2006.09.21 00:27
|buy limit
|0.32
|audusdm
|0.7480
|0.0000
|0.7520
|2006.09.22 00:02
|0.7572
|cancelled
|12116502
|2006.09.21 10:38
|buy
|0.08
|usdjpym
|116.86
|0.00
|117.26
|2006.09.22 00:02
|116.35
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.51
|12243233
|2006.09.21 16:03
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2528
|2006.09.22 00:03
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.64
|12186856
|2006.09.21 00:27
|buy limit
|0.16
|audusdm
|0.7495
|0.0000
|0.7535
|2006.09.22 00:03
|0.7573
|cancelled
|12243223
|2006.09.21 16:02
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2543
|2006.09.22 00:03
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.87
|12243215
|2006.09.21 15:59
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2518
|0.0000
|1.2558
|2006.09.22 00:03
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.64
|12243208
|2006.09.21 15:36
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2533
|0.0000
|1.2573
|2006.09.22 00:03
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.96
|12186828
|2006.09.21 00:26
|buy limit
|0.08
|audusdm
|0.7510
|0.0000
|0.7550
|2006.09.22 00:03
|0.7574
|cancelled
|12116491
|2006.09.21 07:24
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.01
|0.00
|117.41
|2006.09.22 00:03
|116.36
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.23
|12116469
|2006.09.20 13:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.16
|0.00
|117.56
|2006.09.22 00:03
|116.35
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.39
|12116466
|2006.09.20 11:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.31
|0.00
|117.71
|2006.09.22 00:03
|116.35
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.83
|12186819
|2006.09.21 00:26
|buy limit
|0.04
|audusdm
|0.7525
|0.0000
|0.7565
|2006.09.22 00:04
|0.7573
|cancelled
|12186810
|2006.09.21 00:26
|buy limit
|0.02
|audusdm
|0.7540
|0.0000
|0.7580
|2006.09.22 00:04
|0.7573
|cancelled
|12186806
|2006.09.21 00:26
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7555
|0.0000
|0.7595
|2006.09.22 00:04
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|12090883
|2006.09.20 01:15
|buy limit
|2.56
|usdcadm
|1.1149
|0.0000
|1.1189
|2006.09.22 00:05
|1.1204
|cancelled
|12090862
|2006.09.20 01:14
|buy limit
|1.28
|usdcadm
|1.1164
|0.0000
|1.1204
|2006.09.22 00:06
|1.1203
|cancelled
|12090857
|2006.09.21 16:03
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.1179
|0.0000
|1.1219
|2006.09.22 00:06
|1.1196
|0.00
|0.00
|0.17
|9.72
|12090848
|2006.09.21 12:47
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.1194
|0.0000
|1.1234
|2006.09.22 00:06
|1.1197
|0.00
|0.00
|0.08
|0.86
|12090824
|2006.09.21 12:45
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1209
|0.0000
|1.1249
|2006.09.22 00:06
|1.1196
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.86
|12090815
|2006.09.21 12:29
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1224
|0.0000
|1.1264
|2006.09.22 00:10
|1.1195
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.07
|12090814
|2006.09.21 07:56
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1239
|0.0000
|1.1279
|2006.09.22 00:11
|1.1194
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.61
|12090812
|2006.09.21 07:16
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1254
|0.0000
|1.1294
|2006.09.22 00:13
|1.1194
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.07
|12090810
|2006.09.20 01:13
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1269
|0.0000
|1.1309
|2006.09.22 00:13
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.68
|
|0.00
|0.00
|9.37
|235.39
|Closed P/L:
|244.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 600.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|244.76
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 844.76
|Equity:
|1 844.76
|Free Margin:
|1 844.76