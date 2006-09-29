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|Deposit/Withdrawal:
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|Details:
|Gross Profit:
|15 590.80
|Gross Loss:
|24 896.00
|Total Net Profit:
|-9 305.20
|Profit Factor:
|0.63
|Expected Payoff:
|-620.35
|Absolute Drawdown:
|9 305.20
|Maximal Drawdown (%):
|14 819.80 (40.13%)
|Total Trades:
|15
|Short Positions (won %):
|13 (53.85%)
|Long Positions (won %):
|2 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (53.33%)
|Loss trades (% of total):
|7 (46.67%)
|Largest
|profit trade:
|2 468.40
|loss trade:
|-4 392.00
|Average
|profit trade:
|1 948.85
|loss trade:
|-3 556.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (5 514.60)
|consecutive losses ($):
|2 (-8 005.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 514.60 (3)
|consecutive loss (count):
|-8 005.40 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2