Interbank FX, LLC

Account: 1210788 Name: Kelly C Currency: USD 2006 September 29, 19:59
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Closed P/L: -9 305.20
Open Trades:
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No transactions
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -9 305.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 22 112.70 Equity: 22 112.70 Free Margin: 22 112.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15 590.80 Gross Loss: 24 896.00 Total Net Profit: -9 305.20
Profit Factor: 0.63 Expected Payoff: -620.35  
Absolute Drawdown: 9 305.20 Maximal Drawdown (%): 14 819.80 (40.13%)  
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 13 (53.85%) Long Positions (won %): 2 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 8 (53.33%) Loss trades (% of total): 7 (46.67%)
Largest profit trade: 2 468.40 loss trade: -4 392.00
Average profit trade: 1 948.85 loss trade: -3 556.57
Maximum consecutive wins ($): 3 (5 514.60) consecutive losses ($): 2 (-8 005.40)
Maximal consecutive profit (count): 5 514.60 (3) consecutive loss (count): -8 005.40 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2