Interbank FX, LLC

Account: 1210788 Name: Kelly C Currency: USD 2006 September 29, 19:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

12799476 sell 19.96 gbpusd 1.8716 1.8730 0.0000 1.8730 0.00 0.00 0.00 -2 794.40

12798581 sell 22.50 gbpusd 1.8702 1.8716 0.0000 1.8716 0.00 0.00 0.00 -3 150.00

12788237 sell 20.57 gbpusd 1.8658 1.8673 0.0000 1.8646 0.00 0.00 0.00 2 468.40

12787401 sell 18.75 gbpusd 1.8673 1.8688 0.0000 1.8661 0.00 0.00 0.00 2 250.00

12785694 sell 21.34 gbpusd 1.8659 1.8674 0.0000 1.8674 0.00 0.00 0.00 -3 201.00

12784920 sell 24.26 gbpusd 1.8657 1.8672 0.0000 1.8672 0.00 0.00 0.00 -3 639.00

12763035 sell 22.91 gbpusd 1.8713 1.8731 0.0000 1.8706 0.00 0.00 0.00 1 603.70

12762155 sell 25.81 gbpusd 1.8706 1.8720 0.0000 1.8720 0.00 0.00 0.00 -3 613.40

12687752 sell 29.28 gbpusd 1.8743 1.8758 0.0000 1.8758 0.00 0.00 0.00 -4 392.00

12645373 sell 27.54 gbpusd 1.8875 1.8889 0.0000 1.8868 0.00 0.00 0.00 1 927.80

12637768 buy 26.09 gbpusd 1.8878 1.8863 0.0000 1.8885 0.00 0.00 0.00 1 826.30

12637165 buy 29.33 gbpusd 1.8888 1.8874 0.0000 1.8874 0.00 0.00 0.00 -4 106.20

12507311 sell 27.68 gbpusd 1.8966 1.8981 0.0000 1.8959 0.00 0.00 0.00 1 937.60

12473036 sell 26.24 gbpusd 1.8958 1.8973 0.0000 1.8951 0.00 0.00 0.00 1 836.80

12470975 sell 24.86 gbpusd 1.8958 1.8973 0.0000 1.8951 0.00 0.00 0.00 1 740.20

0.00 0.00 0.00 -9 305.20

Closed P/L: -9 305.20

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -9 305.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 22 112.70 Equity: 22 112.70 Free Margin: 22 112.70

Details:

Gross Profit: 15 590.80 Gross Loss: 24 896.00 Total Net Profit: -9 305.20

Profit Factor: 0.63 Expected Payoff: -620.35

Absolute Drawdown: 9 305.20 Maximal Drawdown (%): 14 819.80 (40.13%)

Total Trades: 15 Short Positions (won %): 13 (53.85%) Long Positions (won %): 2 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 8 (53.33%) Loss trades (% of total): 7 (46.67%)

Largest profit trade: 2 468.40 loss trade: -4 392.00

Average profit trade: 1 948.85 loss trade: -3 556.57

Maximum consecutive wins ($): 3 (5 514.60) consecutive losses ($): 2 (-8 005.40)

Maximal consecutive profit (count): 5 514.60 (3) consecutive loss (count): -8 005.40 (2)