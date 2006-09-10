|Account: 37622
|Name: Demo1
|Currency: EUR
|2006 September 15, 18:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1704339
|2006.09.10 13:02
|balance
|Deposit
|500.00
|1710186
|2006.09.11 19:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2451
|1.2636
|1.2433
|2006.09.12 03:01
|1.2433
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.14
|1710235
|2006.09.11 19:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2460
|1.2645
|1.2442
|2006.09.11 20:41
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1710407
|2006.09.11 21:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8650
|1.8899
|1.8626
|2006.09.14 16:49
|1.8899
|0.00
|0.00
|-0.09
|-13.69
|1711031
|2006.09.12 01:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8669
|1.8911
|1.8645
|2006.09.14 16:56
|1.8911
|0.00
|0.00
|-0.07
|-13.29
|1711128
|2006.09.12 02:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|115.94
|117.62
|2006.09.12 02:56
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1711167
|2006.09.12 02:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2715
|1.2876
|1.2699
|2006.09.12 14:33
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1711293
|2006.09.12 03:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2431
|1.2249
|1.2449
|2006.09.12 14:34
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1711300
|2006.09.12 03:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2723
|1.2884
|1.2707
|2006.09.12 09:15
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1711579
|2006.09.12 06:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8694
|1.8938
|1.8670
|2006.09.12 10:02
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1711724
|2006.09.12 07:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|115.93
|117.62
|2006.09.12 07:30
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1713468
|2006.09.12 12:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8743
|1.8992
|1.8719
|2006.09.12 14:34
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1714285
|2006.09.12 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2695
|1.2532
|1.2711
|2006.09.12 14:51
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1714313
|2006.09.12 14:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2447
|1.2631
|1.2429
|2006.09.12 14:51
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1714506
|2006.09.12 14:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8746
|1.8997
|1.8721
|2006.09.12 16:13
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1714600
|2006.09.12 14:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8756
|1.9012
|1.8735
|2006.09.12 16:12
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|1714640
|2006.09.12 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8767
|1.9023
|1.8746
|2006.09.12 15:33
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|1714651
|2006.09.12 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2726
|1.2889
|1.2710
|2006.09.12 15:32
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1715004
|2006.09.12 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2438
|1.2622
|1.2420
|2006.09.15 15:44
|1.2622
|0.00
|0.00
|-0.44
|-11.54
|1715076
|2006.09.12 15:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.71
|119.25
|117.56
|2006.09.13 14:43
|117.56
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1715078
|2006.09.12 15:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2536
|1.2715
|2006.09.13 17:50
|1.2715
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.26
|1715151
|2006.09.12 15:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2461
|1.2646
|1.2443
|2006.09.14 13:35
|1.2443
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.14
|1715361
|2006.09.12 16:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.80
|119.35
|117.65
|2006.09.13 09:16
|117.65
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.01
|1715373
|2006.09.12 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2685
|1.2521
|1.2701
|2006.09.12 17:24
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1715410
|2006.09.12 16:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8722
|1.8467
|1.8744
|2006.09.12 16:42
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|1715735
|2006.09.12 16:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2485
|1.2673
|1.2467
|2006.09.14 12:38
|1.2467
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.14
|1716271
|2006.09.12 18:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2524
|1.2704
|2006.09.13 17:48
|1.2704
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.26
|1716303
|2006.09.12 18:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.87
|119.43
|117.72
|2006.09.13 01:12
|117.72
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1716385
|2006.09.12 18:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.95
|119.51
|117.80
|2006.09.13 01:05
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1716712
|2006.09.12 20:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2504
|1.2693
|1.2486
|2006.09.13 17:50
|1.2486
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.13
|1716736
|2006.09.12 20:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2702
|1.2495
|2006.09.13 17:47
|1.2495
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.14
|1716835
|2006.09.12 20:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.03
|119.61
|117.88
|2006.09.12 23:21
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1716850
|2006.09.12 20:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.10
|119.68
|117.95
|2006.09.12 22:00
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1717933
|2006.09.13 01:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.79
|116.28
|117.94
|2006.09.13 03:17
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1718121
|2006.09.13 02:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2674
|1.2518
|1.2689
|2006.09.13 04:50
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1718177
|2006.09.13 02:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2536
|1.2720
|1.2518
|2006.09.13 07:46
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1718206
|2006.09.13 02:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2546
|1.2731
|1.2528
|2006.09.13 06:28
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1718236
|2006.09.13 02:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8718
|1.8474
|1.8742
|2006.09.13 07:29
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1718492
|2006.09.13 03:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.97
|119.49
|117.82
|2006.09.13 08:36
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1719319
|2006.09.13 08:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8749
|1.8994
|1.8725
|2006.09.13 11:12
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1719344
|2006.09.13 08:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2856
|1.2684
|2006.09.13 09:30
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1719468
|2006.09.13 09:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.66
|116.12
|117.81
|2006.09.13 16:02
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1719490
|2006.09.13 09:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.62
|116.05
|117.74
|2006.09.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1720727
|2006.09.13 12:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.59
|116.05
|117.74
|2006.09.13 15:55
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1721182
|2006.09.13 14:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2533
|1.2718
|1.2515
|2006.09.13 15:26
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1721535
|2006.09.13 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.50
|115.95
|117.65
|2006.09.13 15:51
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1721835
|2006.09.13 16:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.75
|119.30
|117.60
|2006.09.13 17:40
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1721861
|2006.09.13 16:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.82
|119.37
|117.67
|2006.09.13 16:27
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1722441
|2006.09.13 17:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2500
|1.2315
|1.2518
|2006.09.14 14:41
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.22
|1.13
|1722606
|2006.09.13 17:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2709
|1.2868
|1.2694
|2006.09.13 19:25
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1722609
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.45
|115.89
|117.60
|2006.09.13 19:22
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1722614
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2487
|1.2301
|1.2505
|2006.09.13 19:26
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1722630
|2006.09.13 17:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2716
|1.2875
|1.2701
|2006.09.13 18:10
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1728851
|2006.09.14 00:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.43
|115.93
|117.58
|2006.09.14 02:42
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1730459
|2006.09.14 09:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2691
|1.2496
|2006.09.14 10:31
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1730616
|2006.09.14 09:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8789
|1.9025
|1.8766
|2006.09.15 15:42
|1.8766
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.27
|1731115
|2006.09.14 10:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8811
|1.9050
|1.8788
|2006.09.15 15:33
|1.8788
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.27
|1731171
|2006.09.14 10:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8822
|1.9061
|1.8799
|2006.09.14 10:52
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1731488
|2006.09.14 11:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2486
|1.2307
|1.2503
|2006.09.14 14:38
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1731535
|2006.09.14 11:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2852
|1.2684
|2006.09.15 12:56
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1731539
|2006.09.14 11:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2476
|1.2296
|1.2494
|2006.09.14 14:31
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1731676
|2006.09.14 12:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2706
|1.2859
|1.2691
|2006.09.15 11:57
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1731682
|2006.09.14 12:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8831
|1.9071
|1.8807
|2006.09.15 12:57
|1.8807
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.33
|1731813
|2006.09.14 12:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2465
|1.2284
|1.2483
|2006.09.14 14:16
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1731853
|2006.09.14 12:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8843
|1.9084
|1.8819
|2006.09.15 11:58
|1.8819
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.32
|1731861
|2006.09.14 12:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2713
|1.2867
|1.2698
|2006.09.14 14:41
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1731915
|2006.09.14 12:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.2875
|1.2706
|2006.09.14 14:40
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1732049
|2006.09.14 13:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2452
|1.2270
|1.2470
|2006.09.14 14:06
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1732132
|2006.09.14 13:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.54
|116.01
|117.69
|2006.09.15 01:52
|117.69
|0.00
|0.00
|0.09
|1.00
|1732275
|2006.09.14 13:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2728
|1.2883
|1.2713
|2006.09.14 14:31
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1732280
|2006.09.14 13:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|115.94
|117.62
|2006.09.14 14:39
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1732426
|2006.09.14 14:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2443
|1.2260
|1.2461
|2006.09.14 14:04
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1733849
|2006.09.14 15:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2697
|1.2495
|2006.09.14 16:19
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1734082
|2006.09.14 16:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2491
|1.2675
|1.2473
|2006.09.14 16:55
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1734128
|2006.09.14 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2725
|1.2881
|1.2710
|2006.09.15 09:55
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1734297
|2006.09.14 16:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8890
|1.9136
|1.8866
|2006.09.14 21:10
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1734404
|2006.09.14 16:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8903
|1.9150
|1.8879
|2006.09.14 20:39
|1.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1734454
|2006.09.14 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2743
|1.2900
|1.2728
|2006.09.14 20:41
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1734490
|2006.09.14 16:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.45
|115.92
|117.60
|2006.09.14 18:17
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1734494
|2006.09.14 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2750
|1.2907
|1.2735
|2006.09.14 17:37
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1734495
|2006.09.14 16:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.38
|115.85
|117.53
|2006.09.14 18:02
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1735831
|2006.09.14 22:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2718
|1.2561
|1.2733
|2006.09.15 07:50
|1.2733
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1741007
|2006.09.15 12:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8820
|1.8584
|1.8843
|2006.09.15 14:36
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1742768
|2006.09.15 13:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2672
|1.2515
|1.2687
|2006.09.15 14:34
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1742798
|2006.09.15 13:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2588
|1.2770
|1.2570
|2006.09.15 14:30
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1742892
|2006.09.15 13:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8808
|1.8571
|1.8831
|2006.09.15 14:30
|1.8831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1744244
|2006.09.15 14:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.96
|117.58
|2006.09.15 14:44
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1744784
|2006.09.15 14:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2667
|1.2509
|1.2682
|2006.09.15 15:15
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1745856
|2006.09.15 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.96
|117.58
|2006.09.15 15:33
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1746883
|2006.09.15 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2612
|1.2796
|1.2594
|2006.09.15 16:25
|1.2594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1746887
|2006.09.15 15:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2642
|1.2482
|1.2658
|2006.09.15 16:40
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1747157
|2006.09.15 15:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2636
|1.2473
|1.2649
|2006.09.15 16:03
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|1748775
|2006.09.15 16:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.95
|117.58
|2006.09.15 16:50
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|0.00
|0.00
|-1.80
|62.84
|Closed P/L:
|61.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1740806
|2006.09.15 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2698
|1.2544
|1.2713
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.11
|1741009
|2006.09.15 12:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2533
|1.2703
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|1741705
|2006.09.15 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2681
|1.2525
|1.2696
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|1745870
|2006.09.15 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2679
|1.2516
|1.2689
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|1745924
|2006.09.15 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2672
|1.2514
|1.2687
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|1750260
|2006.09.15 16:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2651
|1.2491
|1.2667
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|1711160
|2006.09.12 02:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8681
|1.8924
|1.8657
|1.8783
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.65
|1713348
|2006.09.12 11:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8731
|1.8980
|1.8707
|1.8783
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.88
|1722576
|2006.09.13 17:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8761
|1.9010
|1.8740
|1.8783
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.22
|1722813
|2006.09.13 17:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8769
|1.9020
|1.8750
|1.8783
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.78
|1740703
|2006.09.15 11:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8832
|1.8597
|1.8855
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|1746888
|2006.09.15 15:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8776
|1.8535
|1.8800
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|1734904
|2006.09.14 17:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2492
|1.2676
|1.2474
|1.2580
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.53
|1735171
|2006.09.14 18:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2501
|1.2685
|1.2483
|1.2580
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.97
|1735379
|2006.09.14 20:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2697
|1.2495
|1.2580
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.21
|1735482
|2006.09.14 20:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2522
|1.2706
|1.2504
|1.2580
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.65
|1740543
|2006.09.15 11:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2556
|1.2731
|1.2539
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|1740942
|2006.09.15 12:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2564
|1.2743
|1.2547
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|1741043
|2006.09.15 12:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2573
|1.2753
|1.2555
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|1744788
|2006.09.15 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2592
|1.2774
|1.2574
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|1719370
|2006.09.13 08:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.73
|116.20
|117.88
|117.69
|0.00
|0.00
|0.35
|-0.27
|1751966
|2006.09.15 17:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2643
|1.2483
|1.2659
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|0.00
|0.00
|-0.33
|-49.06
|Floating P/L:
|-49.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|61.04
|Floating P/L:
|-49.39
|Margin:
|45.54
|Balance:
|561.04
|Equity:
|511.65
|Free Margin:
|465.91
|Details:
|Gross Profit:
|100.16
|Gross Loss:
|39.12
|Total Net Profit:
|61.04
|Profit Factor:
|2.56
|Expected Payoff:
|0.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|26.01 (4.57%)
|Relative Drawdown:
|4.57% (26.01)
|Total Trades:
|92
|Short Positions (won %):
|54 (94.44%)
|Long Positions (won %):
|38 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (96.74%)
|Loss trades (% of total):
|3 (3.26%)
|Largest
|profit trade:
|1.38
|loss trade:
|-13.78
|Average
|profit trade:
|1.13
|loss trade:
|-13.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|62 (68.78)
|consecutive losses ($):
|1 (-13.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|68.78 (62)
|consecutive loss (count):
|-13.78 (1)
|Average
|consecutive wins:
|22
|consecutive losses:
|1