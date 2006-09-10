Gimex Group

Account: 37622 Name: Demo1 Currency: EUR 2006 September 15, 18:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17043392006.09.10 13:02balanceDeposit500.00
17101862006.09.11 19:19sell0.01usdchf1.24511.26361.24332006.09.12 03:011.24330.000.00-0.091.14
17102352006.09.11 19:41sell0.01usdchf1.24601.26451.24422006.09.11 20:411.24420.000.000.001.14
17104072006.09.11 21:05sell0.01gbpusd1.86501.88991.86262006.09.14 16:491.88990.000.00-0.09-13.69
17110312006.09.12 01:46sell0.01gbpusd1.86691.89111.86452006.09.14 16:561.89110.000.00-0.07-13.29
17111282006.09.12 02:20buy0.01usdjpy117.47115.94117.622006.09.12 02:56117.620.000.000.001.00
17111672006.09.12 02:44sell0.01eurusd1.27151.28761.26992006.09.12 14:331.26990.000.000.001.26
17112932006.09.12 03:18buy0.01usdchf1.24311.22491.24492006.09.12 14:341.24490.000.000.001.14
17113002006.09.12 03:22sell0.01eurusd1.27231.28841.27072006.09.12 09:151.27070.000.000.001.26
17115792006.09.12 06:28sell0.01gbpusd1.86941.89381.86702006.09.12 10:021.86700.000.000.001.33
17117242006.09.12 07:11buy0.01usdjpy117.47115.93117.622006.09.12 07:30117.620.000.000.001.01
17134682006.09.12 12:08sell0.01gbpusd1.87431.89921.87192006.09.12 14:341.87190.000.000.001.32
17142852006.09.12 14:37buy0.01eurusd1.26951.25321.27112006.09.12 14:511.27110.000.000.001.26
17143132006.09.12 14:38sell0.01usdchf1.24471.26311.24292006.09.12 14:511.24290.000.000.001.13
17145062006.09.12 14:55sell0.01gbpusd1.87461.89971.87212006.09.12 16:131.87210.000.000.001.38
17146002006.09.12 14:59sell0.01gbpusd1.87561.90121.87352006.09.12 16:121.87350.000.000.001.16
17146402006.09.12 15:00sell0.01gbpusd1.87671.90231.87462006.09.12 15:331.87460.000.000.001.15
17146512006.09.12 15:01sell0.01eurusd1.27261.28891.27102006.09.12 15:321.27100.000.000.001.26
17150042006.09.12 15:39sell0.01usdchf1.24381.26221.24202006.09.15 15:441.26220.000.00-0.44-11.54
17150762006.09.12 15:51sell0.01usdjpy117.71119.25117.562006.09.13 14:43117.560.000.00-0.101.00
17150782006.09.12 15:51buy0.01eurusd1.26991.25361.27152006.09.13 17:501.27150.000.00-0.061.26
17151512006.09.12 15:56sell0.01usdchf1.24611.26461.24432006.09.14 13:351.24430.000.00-0.351.14
17153612006.09.12 16:14sell0.01usdjpy117.80119.35117.652006.09.13 09:16117.650.000.00-0.101.01
17153732006.09.12 16:15buy0.01eurusd1.26851.25211.27012006.09.12 17:241.27010.000.000.001.26
17154102006.09.12 16:16buy0.01gbpusd1.87221.84671.87442006.09.12 16:421.87440.000.000.001.21
17157352006.09.12 16:54sell0.01usdchf1.24851.26731.24672006.09.14 12:381.24670.000.00-0.351.14
17162712006.09.12 18:20buy0.01eurusd1.26881.25241.27042006.09.13 17:481.27040.000.00-0.061.26
17163032006.09.12 18:25sell0.01usdjpy117.87119.43117.722006.09.13 01:12117.720.000.00-0.101.00
17163852006.09.12 18:35sell0.01usdjpy117.95119.51117.802006.09.13 01:05117.800.000.00-0.101.00
17167122006.09.12 20:01sell0.01usdchf1.25041.26931.24862006.09.13 17:501.24860.000.00-0.091.13
17167362006.09.12 20:03sell0.01usdchf1.25131.27021.24952006.09.13 17:471.24950.000.00-0.091.14
17168352006.09.12 20:06sell0.01usdjpy118.03119.61117.882006.09.12 23:21117.880.000.000.001.01
17168502006.09.12 20:08sell0.01usdjpy118.10119.68117.952006.09.12 22:00117.950.000.000.001.00
17179332006.09.13 01:07buy0.01usdjpy117.79116.28117.942006.09.13 03:17117.940.000.000.001.01
17181212006.09.13 02:14buy0.01eurusd1.26741.25181.26892006.09.13 04:501.26890.000.000.001.18
17181772006.09.13 02:16sell0.01usdchf1.25361.27201.25182006.09.13 07:461.25180.000.000.001.13
17182062006.09.13 02:18sell0.01usdchf1.25461.27311.25282006.09.13 06:281.25280.000.000.001.13
17182362006.09.13 02:24buy0.01gbpusd1.87181.84741.87422006.09.13 07:291.87420.000.000.001.32
17184922006.09.13 03:50sell0.01usdjpy117.97119.49117.822006.09.13 08:36117.820.000.000.001.01
17193192006.09.13 08:48sell0.01gbpusd1.87491.89941.87252006.09.13 11:121.87250.000.000.001.33
17193442006.09.13 08:52sell0.01eurusd1.26991.28561.26842006.09.13 09:301.26840.000.000.001.18
17194682006.09.13 09:19buy0.01usdjpy117.66116.12117.812006.09.13 16:02117.810.000.000.001.01
17194902006.09.13 09:21buy0.01usdjpy117.62116.05117.742006.09.13 09:47117.740.000.000.000.81
17207272006.09.13 12:24buy0.01usdjpy117.59116.05117.742006.09.13 15:55117.740.000.000.001.01
17211822006.09.13 14:08sell0.01usdchf1.25331.27181.25152006.09.13 15:261.25150.000.000.001.13
17215352006.09.13 15:15buy0.01usdjpy117.50115.95117.652006.09.13 15:51117.650.000.000.001.01
17218352006.09.13 16:01sell0.01usdjpy117.75119.30117.602006.09.13 17:40117.600.000.000.001.01
17218612006.09.13 16:02sell0.01usdjpy117.82119.37117.672006.09.13 16:27117.670.000.000.001.00
17224412006.09.13 17:42buy0.01usdchf1.25001.23151.25182006.09.14 14:411.25180.000.000.221.13
17226062006.09.13 17:50sell0.01eurusd1.27091.28681.26942006.09.13 19:251.26940.000.000.001.18
17226092006.09.13 17:50buy0.01usdjpy117.45115.89117.602006.09.13 19:22117.600.000.000.001.01
17226142006.09.13 17:50buy0.01usdchf1.24871.23011.25052006.09.13 19:261.25050.000.000.001.14
17226302006.09.13 17:50sell0.01eurusd1.27161.28751.27012006.09.13 18:101.27010.000.000.001.18
17288512006.09.14 00:15buy0.01usdjpy117.43115.93117.582006.09.14 02:42117.580.000.000.001.01
17304592006.09.14 09:08sell0.01usdchf1.25131.26911.24962006.09.14 10:311.24960.000.000.001.08
17306162006.09.14 09:25sell0.01gbpusd1.87891.90251.87662006.09.15 15:421.87660.000.00-0.021.27
17311152006.09.14 10:40sell0.01gbpusd1.88111.90501.87882006.09.15 15:331.87880.000.00-0.021.27
17311712006.09.14 10:47sell0.01gbpusd1.88221.90611.87992006.09.14 10:521.87990.000.000.001.26
17314882006.09.14 11:47buy0.01usdchf1.24861.23071.25032006.09.14 14:381.25030.000.000.001.07
17315352006.09.14 11:52sell0.01eurusd1.26991.28521.26842006.09.15 12:561.26840.000.000.041.18
17315392006.09.14 11:52buy0.01usdchf1.24761.22961.24942006.09.14 14:311.24940.000.000.001.14
17316762006.09.14 12:19sell0.01eurusd1.27061.28591.26912006.09.15 11:571.26910.000.000.041.18
17316822006.09.14 12:20sell0.01gbpusd1.88311.90711.88072006.09.15 12:571.88070.000.00-0.021.33
17318132006.09.14 12:41buy0.01usdchf1.24651.22841.24832006.09.14 14:161.24830.000.000.001.14
17318532006.09.14 12:43sell0.01gbpusd1.88431.90841.88192006.09.15 11:581.88190.000.00-0.021.32
17318612006.09.14 12:44sell0.01eurusd1.27131.28671.26982006.09.14 14:411.26980.000.000.001.18
17319152006.09.14 12:49sell0.01eurusd1.27211.28751.27062006.09.14 14:401.27060.000.000.001.18
17320492006.09.14 13:09buy0.01usdchf1.24521.22701.24702006.09.14 14:061.24700.000.000.001.14
17321322006.09.14 13:19buy0.01usdjpy117.54116.01117.692006.09.15 01:52117.690.000.000.091.00
17322752006.09.14 13:38sell0.01eurusd1.27281.28831.27132006.09.14 14:311.27130.000.000.001.18
17322802006.09.14 13:38buy0.01usdjpy117.47115.94117.622006.09.14 14:39117.620.000.000.001.00
17324262006.09.14 14:01buy0.01usdchf1.24431.22601.24612006.09.14 14:041.24610.000.000.001.13
17338492006.09.14 15:21sell0.01usdchf1.25131.26971.24952006.09.14 16:191.24950.000.000.001.13
17340822006.09.14 16:20sell0.01usdchf1.24911.26751.24732006.09.14 16:551.24730.000.000.001.13
17341282006.09.14 16:22sell0.01eurusd1.27251.28811.27102006.09.15 09:551.27100.000.000.041.18
17342972006.09.14 16:51sell0.01gbpusd1.88901.91361.88662006.09.14 21:101.88660.000.000.001.32
17344042006.09.14 16:56sell0.01gbpusd1.89031.91501.88792006.09.14 20:391.88790.000.000.001.32
17344542006.09.14 16:58sell0.01eurusd1.27431.29001.27282006.09.14 20:411.27280.000.000.001.18
17344902006.09.14 16:59buy0.01usdjpy117.45115.92117.602006.09.14 18:17117.600.000.000.001.00
17344942006.09.14 16:59sell0.01eurusd1.27501.29071.27352006.09.14 17:371.27350.000.000.001.18
17344952006.09.14 16:59buy0.01usdjpy117.38115.85117.532006.09.14 18:02117.530.000.000.001.00
17358312006.09.14 22:40buy0.01eurusd1.27181.25611.27332006.09.15 07:501.27330.000.00-0.061.18
17410072006.09.15 12:06buy0.01gbpusd1.88201.85841.88432006.09.15 14:361.88430.000.000.001.27
17427682006.09.15 13:54buy0.01eurusd1.26721.25151.26872006.09.15 14:341.26870.000.000.001.18
17427982006.09.15 13:54sell0.01usdchf1.25881.27701.25702006.09.15 14:301.25700.000.000.001.13
17428922006.09.15 13:58buy0.01gbpusd1.88081.85711.88312006.09.15 14:301.88310.000.000.001.27
17442442006.09.15 14:38buy0.01usdjpy117.44115.96117.582006.09.15 14:44117.580.000.000.000.94
17447842006.09.15 14:48buy0.01eurusd1.26671.25091.26822006.09.15 15:151.26820.000.000.001.18
17458562006.09.15 15:15buy0.01usdjpy117.44115.96117.582006.09.15 15:33117.580.000.000.000.94
17468832006.09.15 15:39sell0.01usdchf1.26121.27961.25942006.09.15 16:251.25940.000.000.001.13
17468872006.09.15 15:39buy0.01eurusd1.26421.24821.26582006.09.15 16:401.26580.000.000.001.26
17471572006.09.15 15:44buy0.01eurusd1.26361.24731.26492006.09.15 16:031.26490.000.000.001.03
17487752006.09.15 16:27buy0.01usdjpy117.44115.95117.582006.09.15 16:50117.580.000.000.000.94
  0.00 0.00 -1.80 62.84
Closed P/L: 61.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17408062006.09.15 11:48buy0.01eurusd1.26981.25441.2713 1.26460.000.000.00-4.11
17410092006.09.15 12:06buy0.01eurusd1.26881.25331.2703 1.26460.000.000.00-3.32
17417052006.09.15 13:20buy0.01eurusd1.26811.25251.2696 1.26460.000.000.00-2.77
17458702006.09.15 15:15buy0.01eurusd1.26791.25161.2689 1.26460.000.000.00-2.61
17459242006.09.15 15:16buy0.01eurusd1.26721.25141.2687 1.26460.000.000.00-2.06
17502602006.09.15 16:49buy0.01eurusd1.26511.24911.2667 1.26460.000.000.00-0.40
17111602006.09.12 02:41sell0.01gbpusd1.86811.89241.8657 1.87830.000.00-0.09-5.65
17133482006.09.12 11:39sell0.01gbpusd1.87311.89801.8707 1.87830.000.00-0.09-2.88
17225762006.09.13 17:49sell0.01gbpusd1.87611.90101.8740 1.87830.000.00-0.07-1.22
17228132006.09.13 17:57sell0.01gbpusd1.87691.90201.8750 1.87830.000.00-0.07-0.78
17407032006.09.15 11:40buy0.01gbpusd1.88321.85971.8855 1.87800.000.000.00-2.88
17468882006.09.15 15:39buy0.01gbpusd1.87761.85351.8800 1.87800.000.000.000.22
17349042006.09.14 17:42sell0.01usdchf1.24921.26761.2474 1.25800.000.00-0.09-5.53
17351712006.09.14 18:56sell0.01usdchf1.25011.26851.2483 1.25800.000.00-0.09-4.97
17353792006.09.14 20:35sell0.01usdchf1.25131.26971.2495 1.25800.000.00-0.09-4.21
17354822006.09.14 20:57sell0.01usdchf1.25221.27061.2504 1.25800.000.00-0.09-3.65
17405432006.09.15 11:18sell0.01usdchf1.25561.27311.2539 1.25800.000.000.00-1.51
17409422006.09.15 12:00sell0.01usdchf1.25641.27431.2547 1.25800.000.000.00-1.01
17410432006.09.15 12:11sell0.01usdchf1.25731.27531.2555 1.25800.000.000.00-0.44
17447882006.09.15 14:48sell0.01usdchf1.25921.27741.2574 1.25800.000.000.000.75
17193702006.09.13 08:56buy0.01usdjpy117.73116.20117.88 117.690.000.000.35-0.27
17519662006.09.15 17:28buy0.01eurusd1.26431.24831.2659 1.26460.000.000.000.24
  0.00 0.00 -0.33 -49.06
 Floating P/L: -49.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 61.04 Floating P/L: -49.39 Margin: 45.54
Balance: 561.04 Equity: 511.65 Free Margin: 465.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 100.16 Gross Loss: 39.12 Total Net Profit: 61.04
Profit Factor: 2.56 Expected Payoff: 0.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 26.01 (4.57%) Relative Drawdown: 4.57% (26.01)
 
Total Trades: 92 Short Positions (won %): 54 (94.44%) Long Positions (won %): 38 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 89 (96.74%) Loss trades (% of total): 3 (3.26%)
Largest profit trade: 1.38 loss trade: -13.78
Average profit trade: 1.13 loss trade: -13.04
Maximum consecutive wins ($): 62 (68.78) consecutive losses ($): 1 (-13.78)
Maximal consecutive profit (count): 68.78 (62) consecutive loss (count): -13.78 (1)
Average consecutive wins: 22 consecutive losses: 1