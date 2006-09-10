|Account: 37660
|Name: ML1 5pairs 1Dchart
|Currency: USD
|2006 September 12, 19:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1704377
|2006.09.10 23:44
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1706730
|2006.09.11 10:07
|buy
|0.32
|usdjpy
|117.13
|116.62
|117.26
|2006.09.11 10:51
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|35.48
|1706502
|2006.09.11 09:50
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.16
|116.65
|117.29
|2006.09.11 10:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|1706484
|2006.09.11 09:49
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.19
|116.68
|117.32
|2006.09.11 10:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|1706469
|2006.09.11 09:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.25
|116.74
|117.38
|2006.09.11 10:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1706473
|2006.09.11 09:45
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.22
|116.71
|117.35
|2006.09.11 10:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|1707360
|2006.09.11 11:02
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|2006.09.11 11:40
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|1707318
|2006.09.11 11:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|2006.09.11 11:40
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|1707199
|2006.09.11 10:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2712
|1.2661
|1.2725
|2006.09.11 11:40
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|1707449
|2006.09.11 11:16
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2440
|1.2491
|1.2427
|2006.09.11 11:45
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1707323
|2006.09.11 11:01
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2436
|1.2487
|1.2423
|2006.09.11 11:45
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|1707209
|2006.09.11 10:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2432
|1.2483
|1.2419
|2006.09.11 11:45
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|1708758
|2006.09.11 14:45
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.28
|116.77
|117.41
|2006.09.11 16:03
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|1708309
|2006.09.11 13:00
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.35
|116.84
|117.48
|2006.09.11 16:03
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|1708574
|2006.09.11 14:02
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.32
|116.81
|117.45
|2006.09.11 16:03
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|1708288
|2006.09.11 13:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.38
|116.87
|117.51
|2006.09.11 16:03
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|1708021
|2006.09.11 12:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2403
|1.2454
|1.2390
|2006.09.11 16:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.19
|1708108
|2006.09.11 12:28
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2414
|1.2465
|1.2401
|2006.09.11 16:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.39
|1708238
|2006.09.11 12:56
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2418
|1.2469
|1.2405
|2006.09.11 16:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.50
|1708090
|2006.09.11 12:25
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2410
|1.2461
|1.2397
|2006.09.11 16:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.26
|1708068
|2006.09.11 12:23
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2407
|1.2458
|1.2394
|2006.09.11 16:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|1708026
|2006.09.11 12:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|2006.09.11 16:09
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|1708254
|2006.09.11 12:57
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2719
|1.2668
|1.2732
|2006.09.11 16:09
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1708075
|2006.09.11 12:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2727
|1.2676
|1.2740
|2006.09.11 16:09
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|1708226
|2006.09.11 12:55
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2723
|1.2672
|1.2736
|2006.09.11 16:09
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|1708033
|2006.09.11 12:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2731
|1.2680
|1.2744
|2006.09.11 16:09
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.40
|1710022
|2006.09.11 18:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.8632
|1.8683
|1.8619
|2006.09.11 18:26
|1.8619
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|1709890
|2006.09.11 17:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8628
|1.8679
|1.8615
|2006.09.11 18:26
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|1710090
|2006.09.11 18:37
|buy
|0.32
|usdjpy
|117.57
|117.06
|117.70
|2006.09.12 03:02
|117.70
|0.00
|0.00
|3.56
|35.34
|1709973
|2006.09.11 17:53
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.60
|117.09
|117.73
|2006.09.12 03:02
|117.69
|0.00
|0.00
|1.78
|12.24
|1709970
|2006.09.11 17:53
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.63
|117.09
|117.73
|2006.09.12 03:02
|117.69
|0.00
|0.00
|0.89
|4.08
|1709902
|2006.09.11 17:30
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.63
|117.12
|117.76
|2006.09.12 03:02
|117.69
|0.00
|0.00
|0.45
|2.04
|1709895
|2006.09.11 17:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.68
|117.17
|117.81
|2006.09.12 03:02
|117.69
|0.00
|0.00
|0.22
|0.17
|1713402
|2006.09.12 11:47
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8725
|1.8674
|1.8738
|2006.09.12 12:03
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|1713394
|2006.09.12 11:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8729
|1.8678
|1.8742
|2006.09.12 12:03
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|1713702
|2006.09.12 13:24
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8742
|1.8688
|1.8752
|2006.09.12 14:30
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|1713704
|2006.09.12 13:24
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8739
|1.8688
|1.8752
|2006.09.12 14:30
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|1713738
|2006.09.12 13:36
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8735
|1.8684
|1.8748
|2006.09.12 14:30
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|14.56
|1713780
|2006.09.12 13:43
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.8731
|1.8680
|1.8744
|2006.09.12 14:30
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|29.12
|1713535
|2006.09.12 12:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8742
|1.8691
|1.8755
|2006.09.12 14:30
|1.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|1714768
|2006.09.12 15:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|2006.09.12 15:19
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|1714805
|2006.09.12 15:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8773
|1.8722
|1.8786
|2006.09.12 16:13
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|1714820
|2006.09.12 15:19
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8769
|1.8718
|1.8782
|2006.09.12 16:13
|1.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|1714859
|2006.09.12 15:25
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8765
|1.8710
|1.8774
|2006.09.12 16:13
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.68
|1714840
|2006.09.12 15:22
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8765
|1.8714
|1.8778
|2006.09.12 16:13
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.44
|1715419
|2006.09.12 16:16
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8721
|1.8667
|1.8731
|2006.09.12 16:19
|1.8731
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|1715346
|2006.09.12 16:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8721
|1.8670
|1.8734
|2006.09.12 16:19
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|1714862
|2006.09.12 15:25
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.8761
|1.8710
|1.8774
|2006.09.12 16:19
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.68
|1715522
|2006.09.12 16:26
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8720
|1.8669
|1.8733
|2006.09.12 16:28
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|14.56
|1715455
|2006.09.12 16:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8733
|1.8682
|1.8746
|2006.09.12 16:28
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|1715515
|2006.09.12 16:26
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8724
|1.8673
|1.8737
|2006.09.12 16:28
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|1715495
|2006.09.12 16:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8728
|1.8677
|1.8741
|2006.09.12 16:28
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|1715615
|2006.09.12 16:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8729
|1.8678
|1.8742
|2006.09.12 16:42
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|1715570
|2006.09.12 16:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8733
|1.8682
|1.8746
|2006.09.12 16:42
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|1715564
|2006.09.12 16:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|2006.09.12 16:42
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|1716048
|2006.09.12 17:30
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2476
|1.2425
|1.2489
|2006.09.12 18:48
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|33.31
|1715977
|2006.09.12 17:22
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2480
|1.2429
|1.2493
|2006.09.12 18:48
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|1715653
|2006.09.12 16:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2492
|1.2441
|1.2505
|2006.09.12 18:48
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|1715843
|2006.09.12 17:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2484
|1.2433
|1.2497
|2006.09.12 18:48
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|1715710
|2006.09.12 16:51
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2488
|1.2437
|1.2501
|2006.09.12 18:48
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|0.00
|0.00
|6.90
|-282.50
|Closed P/L:
|-275.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1715933
|2006.09.12 17:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8752
|1.8701
|1.8765
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|1715946
|2006.09.12 17:16
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8748
|1.8697
|1.8761
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|1716105
|2006.09.12 17:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8744
|1.8693
|1.8757
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|1716219
|2006.09.12 18:12
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8740
|1.8689
|1.8753
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|1716242
|2006.09.12 18:15
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.8734
|1.8683
|1.8747
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|15.68
|1716443
|2006.09.12 18:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2496
|1.2445
|1.2509
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|1716507
|2006.09.12 19:01
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2492
|1.2441
|1.2505
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|1716529
|2006.09.12 19:06
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2489
|1.2438
|1.2502
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|Floating P/L:
|2.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-275.60
|Floating P/L:
|2.81
|Margin:
|476.62
|Balance:
|4 724.40
|Equity:
|4 727.21
|Free Margin:
|4 250.59
|Details:
|Gross Profit:
|320.08
|Gross Loss:
|595.68
|Total Net Profit:
|-275.60
|Profit Factor:
|0.54
|Expected Payoff:
|-4.67
|Absolute Drawdown:
|354.86
|Maximal Drawdown:
|459.41 (9.00%)
|Relative Drawdown:
|9.00% (459.41)
|Total Trades:
|59
|Short Positions (won %):
|10 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|49 (75.51%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (71.19%)
|Loss trades (% of total):
|17 (28.81%)
|Largest
|profit trade:
|38.90
|loss trade:
|-112.00
|Average
|profit trade:
|7.62
|loss trade:
|-35.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (127.41)
|consecutive losses ($):
|10 (-430.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|127.41 (15)
|consecutive loss (count):
|-430.44 (10)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|3