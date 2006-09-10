Gimex Group

Account: 37660 Name: ML1 5pairs 1Dchart Currency: USD 2006 September 12, 19:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17043772006.09.10 23:44balanceDeposit5 000.00
17067302006.09.11 10:07buy0.32usdjpy117.13116.62117.262006.09.11 10:51117.260.000.000.0035.48
17065022006.09.11 09:50buy0.16usdjpy117.16116.65117.292006.09.11 10:51117.250.000.000.0012.28
17064842006.09.11 09:49buy0.08usdjpy117.19116.68117.322006.09.11 10:51117.250.000.000.004.09
17064692006.09.11 09:45buy0.02usdjpy117.25116.74117.382006.09.11 10:51117.250.000.000.000.00
17064732006.09.11 09:45buy0.04usdjpy117.22116.71117.352006.09.11 10:51117.250.000.000.001.02
17073602006.09.11 11:02buy0.08eurusd1.27051.26541.27182006.09.11 11:401.27180.000.000.0010.40
17073182006.09.11 11:01buy0.04eurusd1.27091.26581.27222006.09.11 11:401.27170.000.000.003.20
17071992006.09.11 10:45buy0.02eurusd1.27121.26611.27252006.09.11 11:401.27160.000.000.000.80
17074492006.09.11 11:16sell0.08usdchf1.24401.24911.24272006.09.11 11:451.24270.000.000.008.37
17073232006.09.11 11:01sell0.04usdchf1.24361.24871.24232006.09.11 11:451.24270.000.000.002.90
17072092006.09.11 10:45sell0.02usdchf1.24321.24831.24192006.09.11 11:451.24270.000.000.000.80
17087582006.09.11 14:45buy0.16usdjpy117.28116.77117.412006.09.11 16:03117.410.000.000.0017.72
17083092006.09.11 13:00buy0.04usdjpy117.35116.84117.482006.09.11 16:03117.400.000.000.001.70
17085742006.09.11 14:02buy0.08usdjpy117.32116.81117.452006.09.11 16:03117.400.000.000.005.45
17082882006.09.11 13:00buy0.02usdjpy117.38116.87117.512006.09.11 16:03117.400.000.000.000.34
17080212006.09.11 12:15sell0.02usdchf1.24031.24541.23902006.09.11 16:071.24540.000.000.00-8.19
17081082006.09.11 12:28sell0.16usdchf1.24141.24651.24012006.09.11 16:071.24540.000.000.00-51.39
17082382006.09.11 12:56sell0.32usdchf1.24181.24691.24052006.09.11 16:071.24540.000.000.00-92.50
17080902006.09.11 12:25sell0.08usdchf1.24101.24611.23972006.09.11 16:071.24540.000.000.00-28.26
17080682006.09.11 12:23sell0.04usdchf1.24071.24581.23942006.09.11 16:071.24540.000.000.00-15.10
17080262006.09.11 12:15buy0.02eurusd1.27341.26831.27472006.09.11 16:091.26830.000.000.00-10.20
17082542006.09.11 12:57buy0.32eurusd1.27191.26681.27322006.09.11 16:091.26840.000.000.00-112.00
17080752006.09.11 12:23buy0.08eurusd1.27271.26761.27402006.09.11 16:091.26850.000.000.00-33.60
17082262006.09.11 12:55buy0.16eurusd1.27231.26721.27362006.09.11 16:091.26850.000.000.00-60.80
17080332006.09.11 12:15buy0.04eurusd1.27311.26801.27442006.09.11 16:091.26850.000.000.00-18.40
17100222006.09.11 18:06sell0.04gbpusd1.86321.86831.86192006.09.11 18:261.86190.000.000.003.64
17098902006.09.11 17:30sell0.02gbpusd1.86281.86791.86152006.09.11 18:261.86210.000.000.000.98
17100902006.09.11 18:37buy0.32usdjpy117.57117.06117.702006.09.12 03:02117.700.000.003.5635.34
17099732006.09.11 17:53buy0.16usdjpy117.60117.09117.732006.09.12 03:02117.690.000.001.7812.24
17099702006.09.11 17:53buy0.08usdjpy117.63117.09117.732006.09.12 03:02117.690.000.000.894.08
17099022006.09.11 17:30buy0.04usdjpy117.63117.12117.762006.09.12 03:02117.690.000.000.452.04
17098952006.09.11 17:30buy0.02usdjpy117.68117.17117.812006.09.12 03:02117.690.000.000.220.17
17134022006.09.12 11:47buy0.04gbpusd1.87251.86741.87382006.09.12 12:031.87380.000.000.003.64
17133942006.09.12 11:45buy0.02gbpusd1.87291.86781.87422006.09.12 12:031.87370.000.000.001.12
17137022006.09.12 13:24buy0.04gbpusd1.87421.86881.87522006.09.12 14:301.87520.000.000.002.80
17137042006.09.12 13:24buy0.08gbpusd1.87391.86881.87522006.09.12 14:301.87520.000.000.007.28
17137382006.09.12 13:36buy0.16gbpusd1.87351.86841.87482006.09.12 14:301.87480.000.000.0014.56
17137802006.09.12 13:43buy0.32gbpusd1.87311.86801.87442006.09.12 14:301.87440.000.000.0029.12
17135352006.09.12 12:30buy0.02gbpusd1.87421.86911.87552006.09.12 14:301.87540.000.000.001.68
17147682006.09.12 15:15buy0.02gbpusd1.87561.87051.87692006.09.12 15:191.87690.000.000.001.82
17148052006.09.12 15:19buy0.02gbpusd1.87731.87221.87862006.09.12 16:131.87220.000.000.00-7.14
17148202006.09.12 15:19buy0.04gbpusd1.87691.87181.87822006.09.12 16:131.87180.000.000.00-14.28
17148592006.09.12 15:25buy0.16gbpusd1.87651.87101.87742006.09.12 16:131.87260.000.000.00-43.68
17148402006.09.12 15:22buy0.08gbpusd1.87651.87141.87782006.09.12 16:131.87160.000.000.00-27.44
17154192006.09.12 16:16buy0.08gbpusd1.87211.86671.87312006.09.12 16:191.87310.000.000.005.60
17153462006.09.12 16:13buy0.04gbpusd1.87211.86701.87342006.09.12 16:191.87290.000.000.002.24
17148622006.09.12 15:25buy0.32gbpusd1.87611.87101.87742006.09.12 16:191.87290.000.000.00-71.68
17155222006.09.12 16:26buy0.16gbpusd1.87201.86691.87332006.09.12 16:281.87330.000.000.0014.56
17154552006.09.12 16:19buy0.02gbpusd1.87331.86821.87462006.09.12 16:281.87280.000.000.00-0.70
17155152006.09.12 16:26buy0.08gbpusd1.87241.86731.87372006.09.12 16:281.87330.000.000.005.04
17154952006.09.12 16:25buy0.04gbpusd1.87281.86771.87412006.09.12 16:281.87320.000.000.001.12
17156152006.09.12 16:37buy0.08gbpusd1.87291.86781.87422006.09.12 16:421.87420.000.000.007.28
17155702006.09.12 16:28buy0.04gbpusd1.87331.86821.87462006.09.12 16:421.87370.000.000.001.12
17155642006.09.12 16:28buy0.02gbpusd1.87371.86861.87502006.09.12 16:421.87410.000.000.000.56
17160482006.09.12 17:30buy0.32usdchf1.24761.24251.24892006.09.12 18:481.24890.000.000.0033.31
17159772006.09.12 17:22buy0.16usdchf1.24801.24291.24932006.09.12 18:481.24900.000.000.0012.81
17156532006.09.12 16:45buy0.02usdchf1.24921.24411.25052006.09.12 18:481.24900.000.000.00-0.32
17158432006.09.12 17:00buy0.08usdchf1.24841.24331.24972006.09.12 18:481.24900.000.000.003.84
17157102006.09.12 16:51buy0.04usdchf1.24881.24371.25012006.09.12 18:481.24900.000.000.000.64
  0.00 0.00 6.90 -282.50
Closed P/L: -275.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17159332006.09.12 17:15buy0.02gbpusd1.87521.87011.8765 1.87410.000.000.00-1.54
17159462006.09.12 17:16buy0.04gbpusd1.87481.86971.8761 1.87410.000.000.00-1.96
17161052006.09.12 17:45buy0.08gbpusd1.87441.86931.8757 1.87410.000.000.00-1.68
17162192006.09.12 18:12buy0.16gbpusd1.87401.86891.8753 1.87410.000.000.001.12
17162422006.09.12 18:15buy0.32gbpusd1.87341.86831.8747 1.87410.000.000.0015.68
17164432006.09.12 18:48buy0.02usdchf1.24961.24451.2509 1.24830.000.000.00-2.08
17165072006.09.12 19:01buy0.04usdchf1.24921.24411.2505 1.24830.000.000.00-2.88
17165292006.09.12 19:06buy0.08usdchf1.24891.24381.2502 1.24830.000.000.00-3.85
  0.00 0.00 0.00 2.81
 Floating P/L: 2.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -275.60 Floating P/L: 2.81 Margin: 476.62
Balance: 4 724.40 Equity: 4 727.21 Free Margin: 4 250.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 320.08 Gross Loss: 595.68 Total Net Profit: -275.60
Profit Factor: 0.54 Expected Payoff: -4.67  
Absolute Drawdown: 354.86 Maximal Drawdown: 459.41 (9.00%) Relative Drawdown: 9.00% (459.41)
 
Total Trades: 59 Short Positions (won %): 10 (50.00%) Long Positions (won %): 49 (75.51%)
Profit Trades (% of total): 42 (71.19%) Loss trades (% of total): 17 (28.81%)
Largest profit trade: 38.90 loss trade: -112.00
Average profit trade: 7.62 loss trade: -35.04
Maximum consecutive wins ($): 15 (127.41) consecutive losses ($): 10 (-430.44)
Maximal consecutive profit (count): 127.41 (15) consecutive loss (count): -430.44 (10)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 3