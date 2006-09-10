Interbank FX, LLC

Account: 1218304 Name: ML1 5pairs 1Dchart Currency: USD 2006 September 12, 16:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
113470082006.09.10 21:33balanceDeposit5 000.00
113780622006.09.11 08:08buy3.20usdjpym117.12116.61117.252006.09.11 08:51117.250.000.000.0035.48
113779072006.09.11 08:07buy1.60usdjpym117.15116.63117.272006.09.11 08:51117.240.000.000.0012.28
113763072006.09.11 07:49buy0.40usdjpym117.20116.69117.332006.09.11 08:51117.250.000.000.001.71
113763702006.09.11 07:50buy0.80usdjpym117.17116.66117.302006.09.11 08:51117.250.000.000.005.46
113761782006.09.11 07:45buy0.20usdjpym117.23116.72117.362006.09.11 08:51117.250.000.000.000.34
113852342006.09.11 09:26sell1.60usdchfm1.24441.24951.24312006.09.11 09:401.24310.000.000.0016.73
113846232006.09.11 09:16sell0.80usdchfm1.24401.24911.24272006.09.11 09:401.24320.000.000.005.15
113836762006.09.11 09:01sell0.40usdchfm1.24361.24871.24232006.09.11 09:401.24310.000.000.001.61
113828342006.09.11 08:45sell0.20usdchfm1.24321.24841.24202006.09.11 09:401.24310.000.000.000.16
113850712006.09.11 09:24buy0.80eurusdm1.27031.26521.27162006.09.11 09:401.27160.000.000.0010.40
113837072006.09.11 09:01buy0.40eurusdm1.27071.26561.27202006.09.11 09:401.27160.000.000.003.60
113828412006.09.11 08:45buy0.20eurusdm1.27111.26601.27242006.09.11 09:401.27180.000.000.001.40
113983002006.09.11 12:45buy1.60usdjpym117.29116.77117.412006.09.11 14:03117.410.000.000.0016.35
113958762006.09.11 12:03buy0.80usdjpym117.32116.81117.452006.09.11 14:03117.410.000.000.006.13
113924592006.09.11 11:00buy0.20usdjpym117.38116.87117.512006.09.11 14:03117.430.000.000.000.85
113925502006.09.11 11:02buy0.40usdjpym117.35116.84117.482006.09.11 14:03117.430.000.000.002.73
113902472006.09.11 10:16sell0.20usdchfm1.24041.24551.23912006.09.11 14:081.24550.000.000.00-8.19
113911852006.09.11 10:30sell1.60usdchfm1.24141.24661.24022006.09.11 14:081.24540.000.000.00-51.39
113918592006.09.11 10:56sell3.20usdchfm1.24181.24691.24052006.09.11 14:081.24540.000.000.00-92.50
113904112006.09.11 10:21sell0.40usdchfm1.24081.24591.23952006.09.11 14:081.24540.000.000.00-14.77
113906902006.09.11 10:26sell0.80usdchfm1.24111.24621.23982006.09.11 14:081.24540.000.000.00-27.62
114128222006.09.11 16:06sell0.80gbpusdm1.86341.86851.86212006.09.11 16:271.86210.000.000.0010.40
114127012006.09.11 16:05sell0.40gbpusdm1.86301.86811.86172006.09.11 16:271.86220.000.000.003.20
114111082006.09.11 15:30sell0.20gbpusdm1.86261.86771.86132006.09.11 16:271.86220.000.000.000.80
113922682006.09.11 10:59buy3.20eurusdm1.27161.26651.27292006.09.12 07:431.27290.000.00-2.7741.60
113908772006.09.11 10:27buy0.80eurusdm1.27241.26731.27372006.09.12 07:431.27290.000.00-0.694.00
113905842006.09.11 10:25buy0.40eurusdm1.27281.26761.27402006.09.12 07:431.27290.000.00-0.350.40
113918722006.09.11 10:56buy1.60eurusdm1.27201.26691.27332006.09.12 07:431.27290.000.00-1.3814.40
113902302006.09.11 10:15buy0.20eurusdm1.27311.26801.27442006.09.12 07:431.27290.000.00-0.17-0.40
114602312006.09.12 09:47buy0.40gbpusdm1.87231.86721.87362006.09.12 10:031.87360.000.000.005.20
114601622006.09.12 09:45buy0.20gbpusdm1.87271.86761.87402006.09.12 10:031.87360.000.000.001.80
114642702006.09.12 11:26buy0.80gbpusdm1.87351.86841.87482006.09.12 12:301.87480.000.000.0010.40
114652192006.09.12 11:42buy1.60gbpusdm1.87321.86801.87442006.09.12 12:301.87440.000.000.0019.20
114669072006.09.12 12:26buy3.20gbpusdm1.87281.86771.87412006.09.12 12:301.87410.000.000.0041.60
114620682006.09.12 10:30buy0.20gbpusdm1.87421.86911.87552006.09.12 12:301.87550.000.000.002.60
114641342006.09.12 11:24buy0.40gbpusdm1.87391.86881.87522006.09.12 12:301.87520.000.000.005.20
114765632006.09.12 13:15buy0.20gbpusdm1.87581.87071.87712006.09.12 13:191.87710.000.000.002.60
114111912006.09.11 15:30buy3.20usdjpym117.64117.13117.772006.09.12 14:10117.770.000.004.1635.32
114109762006.09.11 15:26buy1.60usdjpym117.67117.16117.802006.09.12 14:10117.760.000.002.0812.23
114104222006.09.11 15:20buy0.80usdjpym117.71117.19117.832006.09.12 14:10117.760.000.001.043.40
114101412006.09.11 15:17buy0.40usdjpym117.73117.22117.862006.09.12 14:10117.760.000.000.521.02
114100282006.09.11 15:15buy0.20usdjpym117.76117.25117.892006.09.12 14:10117.760.000.000.260.00
114769802006.09.12 13:19buy0.20gbpusdm1.87761.87251.87892006.09.12 14:131.87250.000.000.00-10.20
114778122006.09.12 13:31buy3.20gbpusdm1.87601.87091.87732006.09.12 14:131.87230.000.000.00-118.40
114770662006.09.12 13:19buy0.40gbpusdm1.87721.87211.87852006.09.12 14:131.87210.000.000.00-20.40
114774382006.09.12 13:24buy1.60gbpusdm1.87641.87131.87772006.09.12 14:131.87190.000.000.00-72.00
114772272006.09.12 13:21buy0.80gbpusdm1.87681.87171.87812006.09.12 14:131.87170.000.000.00-40.80
114842542006.09.12 14:13buy0.20gbpusdm1.87211.86701.87342006.09.12 14:201.87340.000.000.002.60
114862802006.09.12 14:26buy3.20gbpusdm1.87211.86701.87342006.09.12 14:291.87340.000.000.0041.60
114861002006.09.12 14:25buy1.60gbpusdm1.87251.86741.87382006.09.12 14:291.87340.000.000.0014.40
114854942006.09.12 14:20buy0.20gbpusdm1.87371.86861.87502006.09.12 14:291.87350.000.000.00-0.40
114860262006.09.12 14:25buy0.80gbpusdm1.87291.86781.87422006.09.12 14:291.87340.000.000.004.00
114855942006.09.12 14:20buy0.40gbpusdm1.87331.86821.87462006.09.12 14:291.87340.000.000.000.40
114870052006.09.12 14:32buy0.80gbpusdm1.87301.86791.87432006.09.12 14:431.87430.000.000.0010.40
114869532006.09.12 14:31buy0.40gbpusdm1.87341.86831.87472006.09.12 14:431.87420.000.000.003.20
114867762006.09.12 14:29buy0.20gbpusdm1.87381.86861.87502006.09.12 14:431.87430.000.000.001.00
114902352006.09.12 15:24buy3.20usdchfm1.24781.24261.24902006.09.12 16:351.24900.000.000.0030.74
114899152006.09.12 15:19buy1.60usdchfm1.24811.24301.24942006.09.12 16:351.24900.000.000.0011.53
114888372006.09.12 14:55buy0.80usdchfm1.24851.24341.24982006.09.12 16:351.24890.000.000.002.56
114884372006.09.12 14:51buy0.40usdchfm1.24891.24381.25022006.09.12 16:351.24890.000.000.000.00
114880202006.09.12 14:45buy0.20usdchfm1.24931.24421.25062006.09.12 16:351.24890.000.000.00-0.64
  0.00 0.00 2.70 0.47
Closed P/L: 3.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
114898222006.09.12 15:15buy0.20gbpusdm1.87521.87011.8765 1.87350.000.000.00-3.40
114898652006.09.12 15:16buy0.40gbpusdm1.87481.86971.8761 1.87350.000.000.00-5.20
114911602006.09.12 15:45buy0.80gbpusdm1.87441.86931.8757 1.87350.000.000.00-7.20
114919322006.09.12 16:12buy1.60gbpusdm1.87401.86891.8753 1.87350.000.000.00-8.00
114933762006.09.12 16:35buy0.20usdchfm1.24941.24431.2507 1.24930.000.000.00-0.16
114934502006.09.12 16:36buy3.20gbpusdm1.87371.86861.8750 1.87350.000.000.00-6.40
  0.00 0.00 0.00 -30.36
 Floating P/L: -30.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3.17 Floating P/L: -30.36 Margin: 320.00
Balance: 5 003.17 Equity: 4 972.81 Free Margin: 4 652.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 461.05 Gross Loss: 457.88 Total Net Profit: 3.17
Profit Factor: 1.01 Expected Payoff: 0.05  
Absolute Drawdown: 118.22 Maximal Drawdown: 261.80 (5.09%) Relative Drawdown: 5.09% (261.80)
 
Total Trades: 61 Short Positions (won %): 12 (58.33%) Long Positions (won %): 49 (83.67%)
Profit Trades (% of total): 48 (78.69%) Loss trades (% of total): 13 (21.31%)
Largest profit trade: 41.60 loss trade: -118.40
Average profit trade: 9.61 loss trade: -35.22
Maximum consecutive wins ($): 16 (120.38) consecutive losses ($): 5 (-261.80)
Maximal consecutive profit (count): 148.63 (13) consecutive loss (count): -261.80 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 3