|Account: 1218304
|Name: ML1 5pairs 1Dchart
|Currency: USD
|2006 September 12, 16:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11347008
|2006.09.10 21:33
|balance
|Deposit
|5 000.00
|11378062
|2006.09.11 08:08
|buy
|3.20
|usdjpym
|117.12
|116.61
|117.25
|2006.09.11 08:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|35.48
|11377907
|2006.09.11 08:07
|buy
|1.60
|usdjpym
|117.15
|116.63
|117.27
|2006.09.11 08:51
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|11376307
|2006.09.11 07:49
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.20
|116.69
|117.33
|2006.09.11 08:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|11376370
|2006.09.11 07:50
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.17
|116.66
|117.30
|2006.09.11 08:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|11376178
|2006.09.11 07:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.23
|116.72
|117.36
|2006.09.11 08:51
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|11385234
|2006.09.11 09:26
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2444
|1.2495
|1.2431
|2006.09.11 09:40
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|11384623
|2006.09.11 09:16
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2440
|1.2491
|1.2427
|2006.09.11 09:40
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|11383676
|2006.09.11 09:01
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2436
|1.2487
|1.2423
|2006.09.11 09:40
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|11382834
|2006.09.11 08:45
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2432
|1.2484
|1.2420
|2006.09.11 09:40
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|11385071
|2006.09.11 09:24
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2703
|1.2652
|1.2716
|2006.09.11 09:40
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|11383707
|2006.09.11 09:01
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2707
|1.2656
|1.2720
|2006.09.11 09:40
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|11382841
|2006.09.11 08:45
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2711
|1.2660
|1.2724
|2006.09.11 09:40
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|11398300
|2006.09.11 12:45
|buy
|1.60
|usdjpym
|117.29
|116.77
|117.41
|2006.09.11 14:03
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|11395876
|2006.09.11 12:03
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.32
|116.81
|117.45
|2006.09.11 14:03
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|11392459
|2006.09.11 11:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.38
|116.87
|117.51
|2006.09.11 14:03
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|11392550
|2006.09.11 11:02
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.35
|116.84
|117.48
|2006.09.11 14:03
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|11390247
|2006.09.11 10:16
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2404
|1.2455
|1.2391
|2006.09.11 14:08
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.19
|11391185
|2006.09.11 10:30
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2414
|1.2466
|1.2402
|2006.09.11 14:08
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.39
|11391859
|2006.09.11 10:56
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2418
|1.2469
|1.2405
|2006.09.11 14:08
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.50
|11390411
|2006.09.11 10:21
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2408
|1.2459
|1.2395
|2006.09.11 14:08
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.77
|11390690
|2006.09.11 10:26
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2411
|1.2462
|1.2398
|2006.09.11 14:08
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.62
|11412822
|2006.09.11 16:06
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.8634
|1.8685
|1.8621
|2006.09.11 16:27
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|11412701
|2006.09.11 16:05
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.8630
|1.8681
|1.8617
|2006.09.11 16:27
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|11411108
|2006.09.11 15:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8626
|1.8677
|1.8613
|2006.09.11 16:27
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|11392268
|2006.09.11 10:59
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.2716
|1.2665
|1.2729
|2006.09.12 07:43
|1.2729
|0.00
|0.00
|-2.77
|41.60
|11390877
|2006.09.11 10:27
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2724
|1.2673
|1.2737
|2006.09.12 07:43
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.69
|4.00
|11390584
|2006.09.11 10:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2728
|1.2676
|1.2740
|2006.09.12 07:43
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.40
|11391872
|2006.09.11 10:56
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2720
|1.2669
|1.2733
|2006.09.12 07:43
|1.2729
|0.00
|0.00
|-1.38
|14.40
|11390230
|2006.09.11 10:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2731
|1.2680
|1.2744
|2006.09.12 07:43
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.17
|-0.40
|11460231
|2006.09.12 09:47
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8723
|1.8672
|1.8736
|2006.09.12 10:03
|1.8736
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|11460162
|2006.09.12 09:45
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8727
|1.8676
|1.8740
|2006.09.12 10:03
|1.8736
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|11464270
|2006.09.12 11:26
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8735
|1.8684
|1.8748
|2006.09.12 12:30
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|11465219
|2006.09.12 11:42
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.8732
|1.8680
|1.8744
|2006.09.12 12:30
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|11466907
|2006.09.12 12:26
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.8728
|1.8677
|1.8741
|2006.09.12 12:30
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|11462068
|2006.09.12 10:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8742
|1.8691
|1.8755
|2006.09.12 12:30
|1.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|11464134
|2006.09.12 11:24
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8739
|1.8688
|1.8752
|2006.09.12 12:30
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|11476563
|2006.09.12 13:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8758
|1.8707
|1.8771
|2006.09.12 13:19
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|11411191
|2006.09.11 15:30
|buy
|3.20
|usdjpym
|117.64
|117.13
|117.77
|2006.09.12 14:10
|117.77
|0.00
|0.00
|4.16
|35.32
|11410976
|2006.09.11 15:26
|buy
|1.60
|usdjpym
|117.67
|117.16
|117.80
|2006.09.12 14:10
|117.76
|0.00
|0.00
|2.08
|12.23
|11410422
|2006.09.11 15:20
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.71
|117.19
|117.83
|2006.09.12 14:10
|117.76
|0.00
|0.00
|1.04
|3.40
|11410141
|2006.09.11 15:17
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.73
|117.22
|117.86
|2006.09.12 14:10
|117.76
|0.00
|0.00
|0.52
|1.02
|11410028
|2006.09.11 15:15
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.76
|117.25
|117.89
|2006.09.12 14:10
|117.76
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|11476980
|2006.09.12 13:19
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8776
|1.8725
|1.8789
|2006.09.12 14:13
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|11477812
|2006.09.12 13:31
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|2006.09.12 14:13
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.40
|11477066
|2006.09.12 13:19
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8772
|1.8721
|1.8785
|2006.09.12 14:13
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|11477438
|2006.09.12 13:24
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.8764
|1.8713
|1.8777
|2006.09.12 14:13
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|11477227
|2006.09.12 13:21
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8768
|1.8717
|1.8781
|2006.09.12 14:13
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.80
|11484254
|2006.09.12 14:13
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8721
|1.8670
|1.8734
|2006.09.12 14:20
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|11486280
|2006.09.12 14:26
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.8721
|1.8670
|1.8734
|2006.09.12 14:29
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|11486100
|2006.09.12 14:25
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.8725
|1.8674
|1.8738
|2006.09.12 14:29
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11485494
|2006.09.12 14:20
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|2006.09.12 14:29
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|11486026
|2006.09.12 14:25
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8729
|1.8678
|1.8742
|2006.09.12 14:29
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11485594
|2006.09.12 14:20
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8733
|1.8682
|1.8746
|2006.09.12 14:29
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|11487005
|2006.09.12 14:32
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8730
|1.8679
|1.8743
|2006.09.12 14:43
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|11486953
|2006.09.12 14:31
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8734
|1.8683
|1.8747
|2006.09.12 14:43
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|11486776
|2006.09.12 14:29
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8738
|1.8686
|1.8750
|2006.09.12 14:43
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11490235
|2006.09.12 15:24
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2478
|1.2426
|1.2490
|2006.09.12 16:35
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|30.74
|11489915
|2006.09.12 15:19
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2481
|1.2430
|1.2494
|2006.09.12 16:35
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|11488837
|2006.09.12 14:55
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|2006.09.12 16:35
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|11488437
|2006.09.12 14:51
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2489
|1.2438
|1.2502
|2006.09.12 16:35
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11488020
|2006.09.12 14:45
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2493
|1.2442
|1.2506
|2006.09.12 16:35
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|0.00
|0.00
|2.70
|0.47
|Closed P/L:
|3.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11489822
|2006.09.12 15:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8752
|1.8701
|1.8765
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|11489865
|2006.09.12 15:16
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8748
|1.8697
|1.8761
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|11491160
|2006.09.12 15:45
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8744
|1.8693
|1.8757
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|11491932
|2006.09.12 16:12
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.8740
|1.8689
|1.8753
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11493376
|2006.09.12 16:35
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2494
|1.2443
|1.2507
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|11493450
|2006.09.12 16:36
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.36
|Floating P/L:
|-30.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3.17
|Floating P/L:
|-30.36
|Margin:
|320.00
|Balance:
|5 003.17
|Equity:
|4 972.81
|Free Margin:
|4 652.81
|Details:
|Gross Profit:
|461.05
|Gross Loss:
|457.88
|Total Net Profit:
|3.17
|Profit Factor:
|1.01
|Expected Payoff:
|0.05
|Absolute Drawdown:
|118.22
|Maximal Drawdown:
|261.80 (5.09%)
|Relative Drawdown:
|5.09% (261.80)
|Total Trades:
|61
|Short Positions (won %):
|12 (58.33%)
|Long Positions (won %):
|49 (83.67%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (78.69%)
|Loss trades (% of total):
|13 (21.31%)
|Largest
|profit trade:
|41.60
|loss trade:
|-118.40
|Average
|profit trade:
|9.61
|loss trade:
|-35.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (120.38)
|consecutive losses ($):
|5 (-261.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|148.63 (13)
|consecutive loss (count):
|-261.80 (5)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|3