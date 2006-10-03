|Account: 29890
|Name: Jim Hanley
|Currency: USD
|2006 October 4, 06:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1711656
|2006.10.03 14:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.15
|2006.10.04 00:30
|118.15
|0.00
|0.00
|0.25
|32.16
|1711249
|2006.10.03 13:04
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8857
|2006.10.04 03:46
|1.8857
|0.00
|0.00
|-4.20
|320.00
|1711229
|2006.10.03 13:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.99
|0.00
|150.37
|2006.10.04 00:29
|150.37
|0.00
|0.00
|0.42
|64.36
|1710588
|2006.10.03 09:49
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.70
|0.00
|150.08
|2006.10.03 11:34
|150.08
|0.00
|0.00
|0.00
|129.08
|1710108
|2006.10.03 08:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8877
|0.0000
|1.8837
|2006.10.04 03:46
|1.8858
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1709765
|2006.10.03 05:05
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1165
|0.0000
|1.1203
|2006.10.03 14:34
|1.1203
|0.00
|0.00
|0.00
|67.83
|1709568
|2006.10.03 02:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8857
|0.0000
|1.8817
|2006.10.04 03:46
|1.8857
|0.00
|0.00
|-1.05
|0.00
|1708683
|2006.10.02 17:15
|buy
|3.20
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.96
|2006.10.03 14:18
|117.75
|0.00
|0.00
|8.15
|462.00
|1708091
|2006.10.02 15:51
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.15
|2006.10.03 14:18
|117.74
|0.00
|0.00
|4.08
|-40.77
|1707580
|2006.10.02 15:21
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.34
|2006.10.03 14:18
|117.75
|0.00
|0.00
|2.04
|-142.68
|1707425
|2006.10.02 14:55
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.52
|2006.10.03 14:19
|117.76
|0.00
|0.00
|1.02
|-129.08
|1707345
|2006.10.02 14:33
|buy
|0.40
|audusd
|0.7437
|0.0000
|0.7475
|2006.10.02 15:53
|0.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1707079
|2006.10.02 13:27
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1197
|0.0000
|1.1159
|2006.10.02 16:06
|1.1159
|0.00
|0.00
|0.00
|136.21
|1706787
|2006.10.02 11:50
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1179
|0.0000
|1.1141
|2006.10.02 16:06
|1.1159
|0.00
|0.00
|0.00
|35.85
|1706516
|2006.10.02 10:37
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8743
|0.0000
|1.8703
|2006.10.02 14:22
|1.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|1706469
|2006.10.02 10:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8723
|0.0000
|1.8683
|2006.10.02 14:22
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1706444
|2006.10.02 10:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8703
|0.0000
|1.8663
|2006.10.02 14:22
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1706110
|2006.10.02 09:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8683
|0.0000
|1.8643
|2006.10.02 14:22
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1705787
|2006.10.02 08:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8689
|2006.10.02 09:40
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1705573
|2006.10.02 07:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7455
|0.0000
|0.7493
|2006.10.02 15:54
|0.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1705536
|2006.10.02 06:28
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.90
|0.00
|150.28
|2006.10.03 11:34
|150.11
|0.00
|0.00
|0.43
|35.65
|1705237
|2006.10.02 03:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.33
|0.00
|118.71
|2006.10.03 14:19
|117.77
|0.00
|0.00
|0.51
|-95.10
|1705170
|2006.10.02 03:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8669
|2006.10.02 09:40
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1705119
|2006.10.02 02:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|1.2713
|2006.10.02 15:26
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1705092
|2006.10.02 02:10
|sell
|3.20
|usdjpy
|118.18
|0.00
|117.80
|2006.10.02 02:26
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|54.16
|1705025
|2006.10.02 01:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.51
|0.00
|149.89
|2006.10.02 02:10
|149.89
|0.00
|0.00
|0.00
|128.60
|1704301
|2006.09.29 19:18
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1181
|0.0000
|1.1143
|2006.10.02 03:16
|1.1177
|0.00
|0.00
|-1.25
|28.63
|1704228
|2006.09.29 18:37
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1163
|0.0000
|1.1125
|2006.10.02 03:17
|1.1176
|0.00
|0.00
|-0.63
|-46.53
|1704038
|2006.09.29 17:30
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1145
|0.0000
|1.1107
|2006.10.02 03:17
|1.1175
|0.00
|0.00
|-0.31
|-53.69
|1703917
|2006.09.29 17:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8750
|2006.10.02 00:05
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.45
|80.00
|1703861
|2006.09.29 17:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2693
|0.0000
|1.2731
|2006.10.02 15:26
|1.2712
|0.00
|0.00
|-0.70
|38.00
|1703843
|2006.09.29 17:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2474
|2006.10.02 15:14
|1.2474
|0.00
|0.00
|-0.92
|60.93
|1703795
|2006.09.29 17:14
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.70
|0.00
|150.08
|2006.10.02 02:10
|149.87
|0.00
|0.00
|0.42
|28.76
|1703428
|2006.09.29 16:20
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1188
|0.0000
|1.1150
|2006.09.29 17:30
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|545.29
|1702854
|2006.09.29 14:45
|buy
|1.60
|audusd
|0.7440
|0.0000
|0.7478
|2006.10.02 02:27
|0.7448
|0.00
|0.00
|3.60
|128.00
|1702734
|2006.09.29 14:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2649
|0.0000
|1.2687
|2006.09.29 17:21
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1702694
|2006.09.29 14:38
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2558
|0.0000
|1.2520
|2006.09.29 17:21
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|242.81
|1702669
|2006.09.29 14:38
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8691
|2006.09.29 17:21
|1.8691
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1702561
|2006.09.29 14:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.62
|2006.10.02 02:27
|118.17
|0.00
|0.00
|-9.48
|-230.18
|1702517
|2006.09.29 14:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8712
|2006.09.29 17:21
|1.8691
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1702502
|2006.09.29 14:22
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1170
|0.0000
|1.1132
|2006.09.29 17:30
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|143.50
|1702345
|2006.09.29 13:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|1.2705
|2006.09.29 17:21
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1702319
|2006.09.29 13:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2540
|0.0000
|1.2502
|2006.09.29 17:21
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|31.95
|1702318
|2006.09.29 13:33
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1152
|0.0000
|1.1114
|2006.09.29 17:30
|1.1151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|1702317
|2006.09.29 13:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8692
|0.0000
|1.8730
|2006.09.29 17:21
|1.8692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1702316
|2006.09.29 13:32
|buy
|0.40
|audusd
|0.7458
|0.0000
|0.7496
|2006.10.02 02:28
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.90
|-44.00
|1702315
|2006.09.29 13:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.30
|0.00
|149.68
|2006.09.29 17:14
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|64.36
|1700491
|2006.09.29 03:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|0.00
|149.99
|2006.09.29 17:14
|149.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|1699558
|2006.09.28 20:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8798
|2006.09.29 17:21
|1.8692
|0.00
|0.00
|0.23
|-68.00
|1699555
|2006.09.28 20:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2429
|2006.09.29 17:21
|1.2518
|0.00
|0.00
|-0.46
|-40.74
|1699540
|2006.09.28 20:27
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.77
|0.00
|149.39
|2006.09.29 03:02
|149.39
|0.00
|0.00
|-2.21
|129.26
|1699025
|2006.09.28 16:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7482
|0.0000
|0.7520
|2006.10.02 02:28
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.90
|-68.00
|1698458
|2006.09.28 14:37
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.81
|0.00
|117.43
|2006.10.02 02:27
|118.16
|0.00
|0.00
|-4.75
|-118.48
|1697872
|2006.09.28 13:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7500
|0.0000
|0.7538
|2006.10.02 02:28
|0.7447
|0.00
|0.00
|0.46
|-53.00
|1697627
|2006.09.28 11:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.59
|0.00
|149.21
|2006.09.29 03:02
|149.40
|0.00
|0.00
|-1.10
|32.32
|1697619
|2006.09.28 11:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.62
|0.00
|117.24
|2006.10.02 02:27
|118.17
|0.00
|0.00
|-2.37
|-93.09
|1697347
|2006.09.28 11:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.06
|2006.10.02 02:27
|118.16
|0.00
|0.00
|-1.18
|-60.93
|1697339
|2006.09.28 11:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.41
|0.00
|149.03
|2006.09.29 03:02
|149.40
|0.00
|0.00
|-0.55
|0.85
|1697098
|2006.09.28 10:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1109
|0.0000
|1.1071
|2006.09.29 17:30
|1.1150
|0.00
|0.00
|-0.16
|-36.77
|1696831
|2006.09.28 09:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2676
|2006.09.29 09:22
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.15
|38.00
|1696808
|2006.09.28 09:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2484
|2006.09.28 14:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|30.44
|1696767
|2006.09.28 09:12
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.50
|0.00
|149.12
|2006.09.28 09:16
|149.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.99
|1696768
|2006.09.28 09:12
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1111
|0.0000
|1.1149
|2006.09.28 09:17
|1.1109
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|1696766
|2006.09.28 09:12
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8817
|0.0000
|1.8855
|2006.09.28 09:16
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1692445
|2006.09.27 08:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2677
|0.0000
|1.2715
|2006.09.27 14:32
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1692396
|2006.09.27 08:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8940
|0.0000
|1.8978
|2006.09.28 09:16
|1.8820
|0.00
|0.00
|1.35
|-240.00
|1692187
|2006.09.27 06:24
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.66
|0.00
|148.28
|2006.09.28 09:16
|149.65
|0.00
|0.00
|-3.32
|-168.25
|1692064
|2006.09.27 04:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1148
|0.0000
|1.1186
|2006.09.28 09:16
|1.1109
|0.00
|0.00
|0.20
|-35.11
|1691827
|2006.09.27 02:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|1.8996
|2006.09.28 09:16
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.68
|-141.00
|1691730
|2006.09.27 01:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.48
|0.00
|148.10
|2006.09.28 09:16
|149.65
|0.00
|0.00
|-1.66
|-99.42
|1691547
|2006.09.26 22:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2482
|2006.09.28 09:16
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.88
|-1.61
|1691336
|2006.09.26 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2733
|2006.09.28 09:16
|1.2714
|0.00
|0.00
|-1.40
|19.00
|1690532
|2006.09.26 16:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.25
|0.00
|148.63
|2006.09.26 18:10
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|1690399
|2006.09.26 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|117.25
|2006.09.27 10:17
|117.25
|0.00
|0.00
|0.26
|32.41
|1690296
|2006.09.26 16:06
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1171
|0.0000
|1.1133
|2006.09.26 21:29
|1.1133
|0.00
|0.00
|0.00
|68.27
|1688574
|2006.09.26 10:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2384
|0.0000
|1.2422
|2006.09.26 11:52
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|61.18
|1688294
|2006.09.26 09:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2402
|0.0000
|1.2440
|2006.09.26 11:52
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|1687976
|2006.09.26 08:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.7501
|2006.09.27 11:06
|0.7501
|0.00
|0.00
|-0.53
|38.00
|1687820
|2006.09.26 06:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|1.8970
|2006.09.26 10:14
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1687790
|2006.09.26 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.46
|0.00
|116.84
|2006.09.26 16:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|32.52
|1687779
|2006.09.26 05:54
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1153
|0.0000
|1.1115
|2006.09.26 21:29
|1.1131
|0.00
|0.00
|0.00
|19.76
|1687777
|2006.09.26 05:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2747
|0.0000
|1.2709
|2006.09.26 11:50
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|0.00
|0.00
|-12.95
|3 418.54
|Closed P/L:
|3 405.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1708208
|2006.10.02 15:57
|buy
|0.20
|audusd
|0.7474
|0.0000
|0.7512
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.90
|-82.00
|1711792
|2006.10.03 15:30
|buy
|0.40
|audusd
|0.7455
|0.0000
|0.7493
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.90
|-88.00
|1712023
|2006.10.03 17:11
|buy
|0.80
|audusd
|0.7437
|0.0000
|0.7475
|0.7433
|0.00
|0.00
|1.80
|-32.00
|1712591
|2006.10.04 00:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6748
|0.0000
|0.6786
|0.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1712909
|2006.10.04 03:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.14
|0.00
|149.76
|150.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.85
|1709630
|2006.10.03 03:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2782
|1.2720
|0.00
|0.00
|-0.70
|-48.00
|1711559
|2006.10.03 14:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2764
|1.2720
|0.00
|0.00
|-1.40
|-24.00
|1709637
|2006.10.03 03:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2387
|1.2471
|0.00
|0.00
|-0.92
|-73.77
|1711294
|2006.10.03 13:40
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2405
|1.2471
|0.00
|0.00
|-1.85
|-89.81
|1711610
|2006.10.03 14:40
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2423
|1.2471
|0.00
|0.00
|-3.69
|-64.15
|1713067
|2006.10.04 04:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.95
|0.00
|117.57
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.86
|0.00
|0.00
|-4.96
|-525.44
|Floating P/L:
|-530.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 405.59
|Floating P/L:
|-530.40
|Margin:
|737.69
|Balance:
|22 356.71
|Equity:
|21 826.31
|Free Margin:
|21 619.02
|Details:
|Gross Profit:
|5 614.73
|Gross Loss:
|2 209.14
|Total Net Profit:
|3 405.59
|Profit Factor:
|2.54
|Expected Payoff:
|41.53
|Absolute Drawdown:
|259.83
|Maximal Drawdown:
|729.85 (3.76%)
|Relative Drawdown:
|3.76% (729.85)
|Total Trades:
|82
|Short Positions (won %):
|39 (64.10%)
|Long Positions (won %):
|43 (69.77%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (67.07%)
|Loss trades (% of total):
|27 (32.93%)
|Largest
|profit trade:
|640.00
|loss trade:
|-239.66
|Average
|profit trade:
|102.09
|loss trade:
|-81.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (1 678.68)
|consecutive losses ($):
|6 (-687.26)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 678.68 (12)
|consecutive loss (count):
|-687.26 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2