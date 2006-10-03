MoneyTec LLC

Account: 29890 Name: Jim Hanley Currency: USD 2006 October 4, 06:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17116562006.10.03 14:57buy0.10usdjpy117.770.00118.152006.10.04 00:30118.150.000.000.2532.16
17112492006.10.03 13:04sell0.80gbpusd1.88970.00001.88572006.10.04 03:461.88570.000.00-4.20320.00
17112292006.10.03 13:00buy0.20eurjpy149.990.00150.372006.10.04 00:29150.370.000.000.4264.36
17105882006.10.03 09:49buy0.40eurjpy149.700.00150.082006.10.03 11:34150.080.000.000.00129.08
17101082006.10.03 08:07sell0.40gbpusd1.88770.00001.88372006.10.04 03:461.88580.000.00-2.1076.00
17097652006.10.03 05:05buy0.20usdcad1.11650.00001.12032006.10.03 14:341.12030.000.000.0067.83
17095682006.10.03 02:23sell0.20gbpusd1.88570.00001.88172006.10.04 03:461.88570.000.00-1.050.00
17086832006.10.02 17:15buy3.20usdjpy117.580.00117.962006.10.03 14:18117.750.000.008.15462.00
17080912006.10.02 15:51buy1.60usdjpy117.770.00118.152006.10.03 14:18117.740.000.004.08-40.77
17075802006.10.02 15:21buy0.80usdjpy117.960.00118.342006.10.03 14:18117.750.000.002.04-142.68
17074252006.10.02 14:55buy0.40usdjpy118.140.00118.522006.10.03 14:19117.760.000.001.02-129.08
17073452006.10.02 14:33buy0.40audusd0.74370.00000.74752006.10.02 15:530.74750.000.000.00152.00
17070792006.10.02 13:27sell0.40usdcad1.11970.00001.11592006.10.02 16:061.11590.000.000.00136.21
17067872006.10.02 11:50sell0.20usdcad1.11790.00001.11412006.10.02 16:061.11590.000.000.0035.85
17065162006.10.02 10:37sell1.60gbpusd1.87430.00001.87032006.10.02 14:221.87180.000.000.00400.00
17064692006.10.02 10:31sell0.80gbpusd1.87230.00001.86832006.10.02 14:221.87190.000.000.0032.00
17064442006.10.02 10:29sell0.40gbpusd1.87030.00001.86632006.10.02 14:221.87190.000.000.00-64.00
17061102006.10.02 09:40sell0.20gbpusd1.86830.00001.86432006.10.02 14:221.87190.000.000.00-72.00
17057872006.10.02 08:09sell0.40gbpusd1.87290.00001.86892006.10.02 09:401.86890.000.000.00160.00
17055732006.10.02 07:00buy0.20audusd0.74550.00000.74932006.10.02 15:540.74740.000.000.0038.00
17055362006.10.02 06:28buy0.20eurjpy149.900.00150.282006.10.03 11:34150.110.000.000.4335.65
17052372006.10.02 03:25buy0.20usdjpy118.330.00118.712006.10.03 14:19117.770.000.000.51-95.10
17051702006.10.02 03:05sell0.20gbpusd1.87090.00001.86692006.10.02 09:401.86890.000.000.0040.00
17051192006.10.02 02:30buy0.40eurusd1.26750.00001.27132006.10.02 15:261.27130.000.000.00152.00
17050922006.10.02 02:10sell3.20usdjpy118.180.00117.802006.10.02 02:26118.160.000.000.0054.16
17050252006.10.02 01:50buy0.40eurjpy149.510.00149.892006.10.02 02:10149.890.000.000.00128.60
17043012006.09.29 19:18sell0.80usdcad1.11810.00001.11432006.10.02 03:161.11770.000.00-1.2528.63
17042282006.09.29 18:37sell0.40usdcad1.11630.00001.11252006.10.02 03:171.11760.000.00-0.63-46.53
17040382006.09.29 17:30sell0.20usdcad1.11450.00001.11072006.10.02 03:171.11750.000.00-0.31-53.69
17039172006.09.29 17:23buy0.20gbpusd1.87100.00001.87502006.10.02 00:051.87500.000.000.4580.00
17038612006.09.29 17:21buy0.20eurusd1.26930.00001.27312006.10.02 15:261.27120.000.00-0.7038.00
17038432006.09.29 17:21sell0.20usdchf1.25120.00001.24742006.10.02 15:141.24740.000.00-0.9260.93
17037952006.09.29 17:14buy0.20eurjpy149.700.00150.082006.10.02 02:10149.870.000.000.4228.76
17034282006.09.29 16:20sell1.60usdcad1.11880.00001.11502006.09.29 17:301.11500.000.000.00545.29
17028542006.09.29 14:45buy1.60audusd0.74400.00000.74782006.10.02 02:270.74480.000.003.60128.00
17027342006.09.29 14:39buy0.40eurusd1.26490.00001.26872006.09.29 17:211.26870.000.000.00152.00
17026942006.09.29 14:38sell0.80usdchf1.25580.00001.25202006.09.29 17:211.25200.000.000.00242.81
17026692006.09.29 14:38buy1.60gbpusd1.86510.00001.86912006.09.29 17:211.86910.000.000.00640.00
17025612006.09.29 14:30sell1.60usdjpy118.000.00117.622006.10.02 02:27118.170.000.00-9.48-230.18
17025172006.09.29 14:23buy0.80gbpusd1.86720.00001.87122006.09.29 17:211.86910.000.000.00152.00
17025022006.09.29 14:22sell0.80usdcad1.11700.00001.11322006.09.29 17:301.11500.000.000.00143.50
17023452006.09.29 13:47buy0.20eurusd1.26670.00001.27052006.09.29 17:211.26880.000.000.0042.00
17023192006.09.29 13:33sell0.20usdchf1.25400.00001.25022006.09.29 17:211.25200.000.000.0031.95
17023182006.09.29 13:33sell0.20usdcad1.11520.00001.11142006.09.29 17:301.11510.000.000.001.79
17023172006.09.29 13:32buy0.20gbpusd1.86920.00001.87302006.09.29 17:211.86920.000.000.000.00
17023162006.09.29 13:32buy0.40audusd0.74580.00000.74962006.10.02 02:280.74470.000.000.90-44.00
17023152006.09.29 13:32buy0.20eurjpy149.300.00149.682006.09.29 17:14149.680.000.000.0064.36
17004912006.09.29 03:43buy0.10eurjpy149.610.00149.992006.09.29 17:14149.670.000.000.005.08
16995582006.09.28 20:40buy0.10gbpusd1.87600.00001.87982006.09.29 17:211.86920.000.000.23-68.00
16995552006.09.28 20:37sell0.10usdchf1.24670.00001.24292006.09.29 17:211.25180.000.00-0.46-40.74
16995402006.09.28 20:27sell0.40eurjpy149.770.00149.392006.09.29 03:02149.390.000.00-2.21129.26
16990252006.09.28 16:46buy0.20audusd0.74820.00000.75202006.10.02 02:280.74480.000.000.90-68.00
16984582006.09.28 14:37sell0.40usdjpy117.810.00117.432006.10.02 02:27118.160.000.00-4.75-118.48
16978722006.09.28 13:01buy0.10audusd0.75000.00000.75382006.10.02 02:280.74470.000.000.46-53.00
16976272006.09.28 11:48sell0.20eurjpy149.590.00149.212006.09.29 03:02149.400.000.00-1.1032.32
16976192006.09.28 11:47sell0.20usdjpy117.620.00117.242006.10.02 02:27118.170.000.00-2.37-93.09
16973472006.09.28 11:10sell0.10usdjpy117.440.00117.062006.10.02 02:27118.160.000.00-1.18-60.93
16973392006.09.28 11:10sell0.10eurjpy149.410.00149.032006.09.29 03:02149.400.000.00-0.550.85
16970982006.09.28 10:17sell0.10usdcad1.11090.00001.10712006.09.29 17:301.11500.000.00-0.16-36.77
16968312006.09.28 09:39sell0.10eurusd1.27140.00001.26762006.09.29 09:221.26760.000.000.1538.00
16968082006.09.28 09:21buy0.10usdchf1.24460.00001.24842006.09.28 14:361.24840.000.000.0030.44
16967672006.09.28 09:12sell0.40eurjpy149.500.00149.122006.09.28 09:16149.650.000.000.00-50.99
16967682006.09.28 09:12buy0.20usdcad1.11110.00001.11492006.09.28 09:171.11090.000.000.00-3.60
16967662006.09.28 09:12buy0.40gbpusd1.88170.00001.88552006.09.28 09:161.88200.000.000.0012.00
16924452006.09.27 08:10buy0.20eurusd1.26770.00001.27152006.09.27 14:321.27150.000.000.0076.00
16923962006.09.27 08:04buy0.20gbpusd1.89400.00001.89782006.09.28 09:161.88200.000.001.35-240.00
16921872006.09.27 06:24sell0.20eurjpy148.660.00148.282006.09.28 09:16149.650.000.00-3.32-168.25
16920642006.09.27 04:54buy0.10usdcad1.11480.00001.11862006.09.28 09:161.11090.000.000.20-35.11
16918272006.09.27 02:03buy0.10gbpusd1.89580.00001.89962006.09.28 09:161.88170.000.000.68-141.00
16917302006.09.27 01:14sell0.10eurjpy148.480.00148.102006.09.28 09:16149.650.000.00-1.66-99.42
16915472006.09.26 22:54buy0.10usdchf1.24440.00001.24822006.09.28 09:161.24420.000.000.88-1.61
16913362006.09.26 21:08buy0.10eurusd1.26950.00001.27332006.09.28 09:161.27140.000.00-1.4019.00
16905322006.09.26 16:31buy0.10eurjpy148.250.00148.632006.09.26 18:10148.630.000.000.0032.45
16903992006.09.26 16:13buy0.10usdjpy116.870.00117.252006.09.27 10:17117.250.000.000.2632.41
16902962006.09.26 16:06sell0.20usdcad1.11710.00001.11332006.09.26 21:291.11330.000.000.0068.27
16885742006.09.26 10:07buy0.20usdchf1.23840.00001.24222006.09.26 11:521.24220.000.000.0061.18
16882942006.09.26 09:16buy0.10usdchf1.24020.00001.24402006.09.26 11:521.24220.000.000.0016.10
16879762006.09.26 08:11sell0.10audusd0.75390.00000.75012006.09.27 11:060.75010.000.00-0.5338.00
16878202006.09.26 06:24sell0.10gbpusd1.90080.00001.89702006.09.26 10:141.89700.000.000.0038.00
16877902006.09.26 06:00buy0.10usdjpy116.460.00116.842006.09.26 16:13116.840.000.000.0032.52
16877792006.09.26 05:54sell0.10usdcad1.11530.00001.11152006.09.26 21:291.11310.000.000.0019.76
16877772006.09.26 05:51sell0.10eurusd1.27470.00001.27092006.09.26 11:501.27090.000.000.0038.00
  0.00 0.00 -12.95 3 418.54
Closed P/L: 3 405.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17082082006.10.02 15:57buy0.20audusd0.74740.00000.7512 0.74330.000.000.90-82.00
17117922006.10.03 15:30buy0.40audusd0.74550.00000.7493 0.74330.000.000.90-88.00
17120232006.10.03 17:11buy0.80audusd0.74370.00000.7475 0.74330.000.001.80-32.00
17125912006.10.04 00:20buy0.10eurgbp0.67480.00000.6786 0.67480.000.000.000.00
17129092006.10.04 03:01sell0.20eurjpy150.140.00149.76 150.210.000.000.00-11.85
17096302006.10.03 03:00buy0.20eurusd1.27440.00001.2782 1.27200.000.00-0.70-48.00
17115592006.10.03 14:33buy0.40eurusd1.27260.00001.2764 1.27200.000.00-1.40-24.00
17096372006.10.03 03:02sell0.20usdchf1.24250.00001.2387 1.24710.000.00-0.92-73.77
17112942006.10.03 13:40sell0.40usdchf1.24430.00001.2405 1.24710.000.00-1.85-89.81
17116102006.10.03 14:40sell0.80usdchf1.24610.00001.2423 1.24710.000.00-3.69-64.15
17130672006.10.04 04:01sell0.10usdjpy117.950.00117.57 118.090.000.000.00-11.86
  0.00 0.00 -4.96 -525.44
 Floating P/L: -530.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 405.59 Floating P/L: -530.40 Margin: 737.69
Balance: 22 356.71 Equity: 21 826.31 Free Margin: 21 619.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 614.73 Gross Loss: 2 209.14 Total Net Profit: 3 405.59
Profit Factor: 2.54 Expected Payoff: 41.53  
Absolute Drawdown: 259.83 Maximal Drawdown: 729.85 (3.76%) Relative Drawdown: 3.76% (729.85)
 
Total Trades: 82 Short Positions (won %): 39 (64.10%) Long Positions (won %): 43 (69.77%)
Profit Trades (% of total): 55 (67.07%) Loss trades (% of total): 27 (32.93%)
Largest profit trade: 640.00 loss trade: -239.66
Average profit trade: 102.09 loss trade: -81.82
Maximum consecutive wins ($): 12 (1 678.68) consecutive losses ($): 6 (-687.26)
Maximal consecutive profit (count): 1 678.68 (12) consecutive loss (count): -687.26 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2