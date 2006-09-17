Velocity4x

Account: 9000486 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 22, 04:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5217212006.09.17 22:01balanceDeposit25 000.00
5217312006.09.17 22:10buy0.10usdchf1.25830.00001.26132006.09.18 09:191.25510.000.000.00-25.50
5217322006.09.18 00:12buy0.20usdchf1.25680.00001.25982006.09.18 09:191.25520.000.000.00-25.49
5217332006.09.18 04:00buy0.40usdchf1.25530.00001.25832006.09.18 09:191.25530.000.000.000.00
5217342006.09.18 06:54buy0.80usdchf1.25380.00001.25682006.09.18 09:191.25530.000.000.0095.59
5217352006.09.18 06:59buy1.60usdchf1.25230.00001.25532006.09.18 09:191.25530.000.000.00382.38
5217382006.09.17 22:11buy0.10usdjpy117.560.00117.862006.09.17 22:32117.860.000.000.0025.45
5217392006.09.17 22:11buy limit0.20usdjpy117.410.00117.712006.09.17 22:33117.91cancelled
5217412006.09.17 22:12buy0.10gbpusd1.87790.00001.88092006.09.18 04:381.88090.000.000.0030.00
5217422006.09.17 22:12buy limit0.40usdjpy117.260.00117.562006.09.17 22:33117.89cancelled
5217482006.09.17 22:12buy limit0.80usdjpy117.110.00117.412006.09.17 22:33117.90cancelled
5217512006.09.17 22:12buy limit1.60usdjpy116.960.00117.262006.09.17 22:33117.89cancelled
5217522006.09.17 22:12buy0.10eurusd1.26370.00001.26672006.09.18 06:101.26670.000.000.0030.00
5217532006.09.17 22:12buy limit0.20gbpusd1.87640.00001.87942006.09.18 04:431.8810cancelled
5217542006.09.17 22:12buy limit0.20eurusd1.26220.00001.26522006.09.18 06:111.2669cancelled
5217582006.09.17 22:13buy limit0.40gbpusd1.87490.00001.87792006.09.18 04:421.8811cancelled
5217752006.09.17 22:13buy limit0.80gbpusd1.87340.00001.87642006.09.18 04:381.8811cancelled
5217822006.09.17 22:14buy limit0.40eurusd1.26070.00001.26372006.09.18 06:111.2668cancelled
5217852006.09.17 22:14buy limit1.60gbpusd1.87190.00001.87492006.09.18 04:381.8811cancelled
5217892006.09.17 22:14buy limit0.80eurusd1.25920.00001.26222006.09.18 06:111.2668cancelled
5217922006.09.17 22:14buy limit1.60eurusd1.25770.00001.26072006.09.18 06:101.2669cancelled
5220472006.09.17 22:33buy0.10usdjpy117.920.00118.222006.09.17 23:50118.070.000.000.0012.70
5220522006.09.17 22:52buy0.20usdjpy117.770.00118.072006.09.17 23:49118.070.000.000.0050.82
5220562006.09.17 22:33buy limit0.40usdjpy117.620.00117.922006.09.17 23:49118.08cancelled
5220592006.09.17 22:33buy limit0.80usdjpy117.470.00117.772006.09.17 23:49118.09cancelled
5220612006.09.17 22:33buy limit1.60usdjpy117.320.00117.622006.09.17 23:49118.08cancelled
5227072006.09.17 23:50buy0.10usdjpy118.080.00118.382006.09.18 09:03118.100.000.000.001.69
5227082006.09.18 00:00buy0.20usdjpy117.930.00118.232006.09.18 09:03118.110.000.000.0030.48
5227102006.09.18 00:04buy0.40usdjpy117.780.00118.082006.09.18 09:03118.080.000.000.00101.63
5227122006.09.17 23:50buy limit0.80usdjpy117.630.00117.932006.09.18 09:03118.11cancelled
5227132006.09.17 23:50buy limit1.60usdjpy117.480.00117.782006.09.18 09:03118.10cancelled
5241242006.09.18 04:43buy0.10gbpusd1.88100.00001.88402006.09.18 07:021.88400.000.000.0030.00
5241262006.09.18 04:43buy limit0.20gbpusd1.87950.00001.88252006.09.18 07:031.8840cancelled
5241272006.09.18 04:43buy limit0.40gbpusd1.87800.00001.88102006.09.18 07:031.8840cancelled
5241292006.09.18 04:43buy limit0.80gbpusd1.87650.00001.87952006.09.18 07:021.8841cancelled
5241302006.09.18 04:43buy limit1.60gbpusd1.87500.00001.87802006.09.18 07:021.8842cancelled
5244182006.09.18 06:12buy0.10eurusd1.26690.00001.26992006.09.18 13:001.26870.000.000.0018.00
5244242006.09.18 09:48buy0.20eurusd1.26540.00001.26842006.09.18 13:001.26840.000.000.0060.00
5244252006.09.18 06:12buy limit0.40eurusd1.26390.00001.26692006.09.18 13:001.2688cancelled
5244272006.09.18 06:12buy limit0.80eurusd1.26240.00001.26542006.09.18 13:001.2689cancelled
5244282006.09.18 06:12buy limit1.60eurusd1.26090.00001.26392006.09.18 13:001.2691cancelled
5252292006.09.18 07:03buy0.10gbpusd1.88400.00001.88702006.09.18 19:211.88090.000.000.00-31.00
5252312006.09.18 07:11buy0.20gbpusd1.88250.00001.88552006.09.18 19:211.88100.000.000.00-30.00
5252342006.09.18 08:56buy0.40gbpusd1.88100.00001.88402006.09.18 19:211.88090.000.000.00-4.00
5252352006.09.18 09:03buy0.80gbpusd1.87950.00001.88252006.09.18 19:211.88100.000.000.00120.00
5252362006.09.18 09:11buy1.60gbpusd1.87800.00001.88102006.09.18 19:211.88100.000.000.00480.00
5258752006.09.18 09:03buy0.10usdjpy118.110.00118.412006.09.18 13:21118.250.000.000.0011.84
5258772006.09.18 13:00buy0.20usdjpy117.960.00118.262006.09.18 13:21118.260.000.000.0050.74
5258802006.09.18 09:03buy limit0.40usdjpy117.810.00118.112006.09.18 13:21118.28cancelled
5258812006.09.18 09:03buy limit0.80usdjpy117.660.00117.962006.09.18 13:21118.27cancelled
5258822006.09.18 09:03buy limit1.60usdjpy117.510.00117.812006.09.18 13:21118.28cancelled
5260912006.09.18 09:20buy0.10usdchf1.25550.00001.25852006.09.19 07:231.25260.000.000.98-23.15
5260932006.09.18 12:20buy0.20usdchf1.25400.00001.25702006.09.19 07:231.25250.000.001.96-23.95
5260942006.09.18 13:00buy0.40usdchf1.25250.00001.25552006.09.19 07:231.25260.000.003.913.19
5260952006.09.18 18:13buy0.80usdchf1.25100.00001.25402006.09.19 07:231.25250.000.007.8295.81
5260962006.09.19 01:34buy1.60usdchf1.24950.00001.25252006.09.19 07:231.25250.000.000.00383.23
5270822006.09.18 13:00buy0.10eurusd1.26860.00001.27162006.09.18 18:391.27000.000.000.0014.00
5270932006.09.18 13:15buy0.20eurusd1.26710.00001.27012006.09.18 18:391.27010.000.000.0060.00
5271072006.09.18 13:00buy limit0.40eurusd1.26560.00001.26862006.09.18 18:391.2703cancelled
5271172006.09.18 13:00buy limit0.80eurusd1.26410.00001.26712006.09.18 18:391.2701cancelled
5271312006.09.18 13:00buy limit1.60eurusd1.26260.00001.26562006.09.18 18:391.2702cancelled
5274602006.09.18 13:21buy0.10usdjpy118.280.00118.582006.09.22 00:02116.360.000.007.75-165.01
5274702006.09.18 13:35buy0.20usdjpy118.130.00118.432006.09.22 00:02116.370.000.0015.51-302.48
5274772006.09.18 15:07buy0.40usdjpy117.980.00118.282006.09.22 00:01116.370.000.0031.00-553.41
5274792006.09.19 07:17buy0.80usdjpy117.830.00118.132006.09.22 00:01116.360.000.0051.70-1 010.66
5274812006.09.19 07:40buy1.60usdjpy117.680.00117.982006.09.22 00:00116.360.000.00103.43-1 815.06
5293912006.09.18 18:39buy0.10eurusd1.27010.00001.27312006.09.19 12:301.26780.000.00-0.87-23.00
5293922006.09.19 07:46buy0.20eurusd1.26860.00001.27162006.09.19 12:301.26780.000.000.00-16.00
5293942006.09.19 08:03buy0.40eurusd1.26710.00001.27012006.09.19 12:301.26790.000.000.0032.00
5293952006.09.19 09:46buy0.80eurusd1.26560.00001.26862006.09.19 12:301.26860.000.000.00240.00
5293962006.09.18 18:41buy limit1.60eurusd1.26410.00001.26712006.09.19 12:301.2683cancelled
5295442006.09.18 19:21buy0.10gbpusd1.88130.00001.88432006.09.19 06:451.88260.000.00-0.3513.00
5295472006.09.18 20:02buy0.20gbpusd1.87980.00001.88282006.09.19 06:451.88280.000.00-0.7060.00
5295512006.09.18 19:22buy limit0.40gbpusd1.87830.00001.88132006.09.19 06:451.8828cancelled
5295522006.09.18 19:23buy limit0.80gbpusd1.87680.00001.87982006.09.19 06:451.8827cancelled
5295532006.09.18 19:23buy limit1.60gbpusd1.87530.00001.87832006.09.19 06:451.8828cancelled
5314182006.09.19 06:45buy0.10gbpusd1.88280.00001.88582006.09.19 09:111.88110.000.000.00-17.00
5314202006.09.19 07:21buy0.20gbpusd1.88130.00001.88432006.09.19 09:111.88100.000.000.00-6.00
5314212006.09.19 07:53buy0.40gbpusd1.87980.00001.88282006.09.19 09:111.88110.000.000.0052.00
5314222006.09.19 08:13buy0.80gbpusd1.87830.00001.88132006.09.19 09:111.88130.000.000.00240.00
5314232006.09.19 06:46buy limit1.60gbpusd1.87680.00001.87982006.09.19 09:111.8815cancelled
5316492006.09.19 07:23buy0.10usdchf1.25280.00001.25582006.09.19 08:171.25580.000.000.0023.89
5316502006.09.19 07:23buy limit0.20usdchf1.25130.00001.25432006.09.19 08:171.2560cancelled
5316512006.09.19 07:23buy limit0.40usdchf1.24980.00001.25282006.09.19 08:171.2559cancelled
5316532006.09.19 07:23buy limit0.80usdchf1.24830.00001.25132006.09.19 08:171.2560cancelled
5316542006.09.19 07:24buy limit1.60usdchf1.24680.00001.24982006.09.19 08:171.2561cancelled
5325192006.09.19 08:17buy0.10usdchf1.25610.00001.25912006.09.19 17:091.25300.000.000.00-24.74
5325202006.09.19 12:30buy0.20usdchf1.25460.00001.25762006.09.19 17:091.25290.000.000.00-27.14
5325212006.09.19 12:32buy0.40usdchf1.25310.00001.25612006.09.19 17:091.25280.000.000.00-9.58
5325252006.09.19 12:54buy0.80usdchf1.25160.00001.25462006.09.19 17:091.25310.000.000.0095.76
5325262006.09.19 13:12buy1.60usdchf1.25010.00001.25312006.09.19 17:091.25310.000.000.00383.05
5331382006.09.19 09:11buy0.10gbpusd1.88120.00001.88422006.09.19 12:301.88420.000.000.0030.00
5331392006.09.19 09:41buy0.20gbpusd1.87971.88141.88742006.09.19 12:301.88360.000.000.0078.00
5331402006.09.19 09:11buy limit0.40gbpusd1.87820.00001.88122006.09.19 12:301.8839cancelled
5331422006.09.19 09:11buy limit0.80gbpusd1.87670.00001.87972006.09.19 12:301.8839cancelled
5331432006.09.19 09:11buy limit1.60gbpusd1.87520.00001.87822006.09.19 12:301.8840cancelled
5342982006.09.19 12:30buy0.10gbpusd1.88400.00001.88702006.09.19 12:411.88560.000.000.0016.00
5342992006.09.19 12:30buy0.10eurusd1.26810.00001.27112006.09.19 13:111.27110.000.000.0030.00
5343032006.09.19 12:30buy limit0.20eurusd1.26660.00001.26962006.09.19 13:111.2713cancelled
5343052006.09.19 12:36buy0.20gbpusd1.88250.00001.88552006.09.19 12:411.88550.000.000.0060.00
5343072006.09.19 12:30buy limit0.40eurusd1.26510.00001.26812006.09.19 13:111.2712cancelled
5343092006.09.19 12:30buy limit0.40gbpusd1.88100.00001.88402006.09.19 12:411.8861cancelled
5343122006.09.19 12:30buy limit0.80gbpusd1.87950.00001.88252006.09.19 12:411.8859cancelled
5343152006.09.19 12:30buy limit1.60gbpusd1.87800.00001.88102006.09.19 12:411.8858cancelled
5343172006.09.19 12:30buy limit0.80eurusd1.26360.00001.26662006.09.19 13:111.2713cancelled
5343202006.09.19 12:30buy limit1.60eurusd1.26210.00001.26512006.09.19 13:111.2711cancelled
5346172006.09.19 12:41buy0.10gbpusd1.88610.00001.88912006.09.20 04:441.88460.000.00-0.35-15.00
5346212006.09.19 15:12buy0.20gbpusd1.88460.00001.88762006.09.20 04:441.88450.000.00-0.70-2.00
5346252006.09.19 15:21buy0.40gbpusd1.88310.00001.88612006.09.20 04:441.88460.000.00-1.4060.00
5346292006.09.19 16:05buy0.80gbpusd1.88160.00001.88462006.09.20 04:441.88460.000.00-2.80240.00
5346302006.09.19 12:41buy limit1.60gbpusd1.88010.00001.88312006.09.20 04:441.8850cancelled
5353212006.09.19 13:11buy0.10eurusd1.27120.00001.27422006.09.20 14:071.26980.000.00-0.87-14.00
5353232006.09.19 15:02buy0.20eurusd1.26970.00001.27272006.09.20 14:071.26970.000.00-1.730.00
5353272006.09.19 15:09buy0.40eurusd1.26820.00001.27122006.09.20 14:071.26980.000.00-3.4664.00
5353342006.09.19 16:53buy0.80eurusd1.26670.00001.26972006.09.20 14:071.26970.000.00-6.92240.00
5353362006.09.19 13:11buy limit1.60eurusd1.26520.00001.26822006.09.20 14:071.2701cancelled
5379152006.09.19 17:09buy0.10usdchf1.25320.00001.25622006.09.20 18:381.25000.000.000.98-25.60
5379162006.09.19 17:33buy0.20usdchf1.25170.00001.25472006.09.20 18:381.25010.000.001.95-25.60
5379172006.09.20 14:12buy0.40usdchf1.25020.00001.25322006.09.20 18:381.25030.000.000.003.20
5379242006.09.20 15:30buy0.80usdchf1.24870.00001.25172006.09.20 18:381.25020.000.000.0095.98
5379252006.09.20 18:20buy1.60usdchf1.24720.00001.25022006.09.20 18:381.25020.000.000.00383.94
5426442006.09.20 04:45buy0.10gbpusd1.88490.00001.88792006.09.20 13:011.88470.000.000.00-2.00
5426592006.09.20 05:03buy0.20gbpusd1.88340.00001.88642006.09.20 13:011.88480.000.000.0028.00
5426612006.09.20 07:50buy0.40gbpusd1.88190.00001.88492006.09.20 13:011.88490.000.000.00120.00
5426652006.09.20 04:48buy limit0.80gbpusd1.88040.00001.88342006.09.20 13:011.8852cancelled
5426692006.09.20 04:48buy limit1.60gbpusd1.87890.00001.88192006.09.20 13:011.8852cancelled
5462012006.09.20 13:01buy0.10gbpusd1.88510.00001.88812006.09.20 13:271.88810.000.000.0030.00
5462022006.09.20 13:01buy limit0.20gbpusd1.88360.00001.88662006.09.20 13:271.8884cancelled
5462052006.09.20 13:01buy limit0.40gbpusd1.88210.00001.88512006.09.20 13:271.8885cancelled
5462062006.09.20 13:01buy limit0.80gbpusd1.88060.00001.88362006.09.20 13:271.8885cancelled
5462102006.09.20 13:01buy limit1.60gbpusd1.87910.00001.88212006.09.20 13:271.8884cancelled
5464842006.09.20 13:27buy0.10gbpusd1.88830.00001.89132006.09.20 18:201.89000.000.000.0017.00
5464852006.09.20 18:14buy0.20gbpusd1.88680.00001.88982006.09.20 18:201.88980.000.000.0060.00
5464862006.09.20 13:28buy limit0.40gbpusd1.88530.00001.88832006.09.20 18:201.8904cancelled
5464882006.09.20 13:28buy limit0.80gbpusd1.88380.00001.88682006.09.20 18:201.8903cancelled
5464892006.09.20 13:28buy limit1.60gbpusd1.88230.00001.88532006.09.20 18:201.8901cancelled
5466122006.09.20 14:08buy0.10eurusd1.26990.00001.27292006.09.21 00:481.27160.000.00-2.6017.00
5466132006.09.20 19:35buy0.20eurusd1.26840.00001.27142006.09.21 00:481.27140.000.00-5.1960.00
5466162006.09.20 14:08buy limit0.40eurusd1.26690.00001.26992006.09.21 00:481.2718cancelled
5466172006.09.20 14:08buy limit0.80eurusd1.26540.00001.26842006.09.21 00:481.2717cancelled
5466182006.09.20 14:08buy limit1.60eurusd1.26390.00001.26692006.09.21 00:481.2716cancelled
5482972006.09.20 18:20buy0.10gbpusd1.89030.00001.89332006.09.21 00:441.89020.000.00-1.05-1.00
5482992006.09.20 18:37buy0.20gbpusd1.88880.00001.89182006.09.21 00:441.89030.000.00-2.1030.00
5483012006.09.20 20:03buy0.40gbpusd1.88730.00001.89032006.09.21 00:441.89030.000.00-4.20120.00
5483022006.09.20 18:20buy limit0.80gbpusd1.88580.00001.88882006.09.21 00:441.8905cancelled
5483042006.09.20 18:20buy limit1.60gbpusd1.88430.00001.88732006.09.21 00:441.8906cancelled
5490972006.09.20 18:38buy0.10usdchf1.25030.00001.25332006.09.21 14:091.25050.000.002.931.60
5490992006.09.21 00:49buy0.20usdchf1.24880.00001.25182006.09.21 14:091.25080.000.000.0031.98
5491072006.09.21 01:52buy0.40usdchf1.24730.00001.25032006.09.21 14:081.25030.000.000.0095.98
5491082006.09.20 18:39buy limit0.80usdchf1.24580.00001.24882006.09.21 14:081.2508cancelled
5491092006.09.20 18:39buy limit1.60usdchf1.24430.00001.24732006.09.21 14:081.2506cancelled
5501562006.09.21 00:44buy0.10gbpusd1.89060.00001.89362006.09.21 05:431.89360.000.000.0030.00
5501572006.09.21 00:44buy limit0.20gbpusd1.88910.00001.89212006.09.21 05:431.8940cancelled
5501582006.09.21 00:44buy limit0.40gbpusd1.88760.00001.89062006.09.21 05:431.8937cancelled
5501592006.09.21 00:44buy limit0.80gbpusd1.88610.00001.88912006.09.21 05:431.8938cancelled
5501602006.09.21 00:44buy limit1.60gbpusd1.88460.00001.88762006.09.21 05:431.8939cancelled
5502062006.09.21 00:48buy0.10eurusd1.27190.00001.27492006.09.21 07:431.27280.000.000.009.00
5502092006.09.21 06:23buy0.20eurusd1.27040.00001.27342006.09.21 07:431.27340.000.000.0060.00
5502112006.09.21 00:48buy limit0.40eurusd1.26890.00001.27192006.09.21 07:431.2732cancelled
5502122006.09.21 00:48buy limit0.80eurusd1.26740.00001.27042006.09.21 07:431.2733cancelled
5502142006.09.21 00:48buy limit1.60eurusd1.26590.00001.26892006.09.21 07:431.2734cancelled
5519362006.09.21 05:44buy0.10gbpusd1.89390.00001.89692006.09.21 07:401.89380.000.000.00-1.00
5519402006.09.21 05:56buy0.20gbpusd1.89240.00001.89542006.09.21 07:401.89390.000.000.0030.00
5519422006.09.21 06:23buy0.40gbpusd1.89090.00001.89392006.09.21 07:391.89390.000.000.00120.00
5519462006.09.21 05:44buy limit0.80gbpusd1.88940.00001.89242006.09.21 07:401.8943cancelled
5519482006.09.21 05:44buy limit1.60gbpusd1.88790.00001.89092006.09.21 07:401.8944cancelled
5524582006.09.21 07:40buy0.10gbpusd1.89430.00001.89732006.09.21 10:331.89730.000.000.0030.00
5524602006.09.21 07:40buy limit0.20gbpusd1.89280.00001.89582006.09.21 10:331.8977cancelled
5524622006.09.21 07:40buy limit0.40gbpusd1.89130.00001.89432006.09.21 10:331.8979cancelled
5524662006.09.21 07:41buy limit0.80gbpusd1.88980.00001.89282006.09.21 10:331.8978cancelled
5524692006.09.21 07:41buy limit1.60gbpusd1.88830.00001.89132006.09.21 10:331.8976cancelled
5525722006.09.21 07:43buy0.10eurusd1.27280.00001.27582006.09.21 16:031.27580.000.000.0030.00
5525812006.09.21 07:44buy limit0.20eurusd1.27130.00001.27432006.09.21 16:041.2766cancelled
5525942006.09.21 07:44buy limit0.40eurusd1.26980.00001.27282006.09.21 16:041.2763cancelled
5525972006.09.21 07:44buy limit0.80eurusd1.26830.00001.27132006.09.21 16:031.2764cancelled
5526012006.09.21 07:45buy limit1.60eurusd1.26680.00001.26982006.09.21 16:031.2766cancelled
5532452006.09.21 10:33buy0.10gbpusd1.89780.00001.90082006.09.21 16:031.89940.000.000.0016.00
5532522006.09.21 14:09buy0.20gbpusd1.89630.00001.89932006.09.21 16:021.89930.000.000.0060.00
5532562006.09.21 10:33buy limit0.40gbpusd1.89480.00001.89782006.09.21 16:021.8998cancelled
5532592006.09.21 10:34buy limit0.80gbpusd1.89330.00001.89632006.09.21 16:021.8996cancelled
5532602006.09.21 10:34buy limit1.60gbpusd1.89180.00001.89482006.09.21 16:021.8999cancelled
5552582006.09.21 14:09buy0.10usdchf1.25070.00001.25372006.09.21 15:441.25370.000.000.0023.93
5552632006.09.21 14:09buy limit0.20usdchf1.24920.00001.25222006.09.21 15:441.2538cancelled
5552652006.09.21 14:09buy limit0.40usdchf1.24770.00001.25072006.09.21 15:441.2539cancelled
5552702006.09.21 14:09buy limit0.80usdchf1.24620.00001.24922006.09.21 15:441.2540cancelled
5552732006.09.21 14:10buy limit1.60usdchf1.24470.00001.24772006.09.21 15:441.2541cancelled
5571382006.09.21 15:45buy0.10usdchf1.25370.00001.25672006.09.22 00:021.24210.000.000.98-93.39
5571422006.09.21 15:55buy0.20usdchf1.25220.00001.25522006.09.22 00:021.24190.000.001.97-165.87
5571482006.09.21 16:02buy0.40usdchf1.25070.00001.25372006.09.22 00:011.24190.000.003.93-283.44
5571662006.09.21 16:03buy0.80usdchf1.24920.00001.25222006.09.22 00:001.24190.000.007.87-470.25
5571702006.09.21 16:14buy1.60usdchf1.24770.00001.25072006.09.22 00:001.24190.000.0015.74-747.24
5576912006.09.21 16:03buy0.10gbpusd1.89960.00001.90262006.09.21 19:181.90260.000.000.0030.00
5577142006.09.21 16:03buy limit0.20gbpusd1.89810.00001.90112006.09.21 19:181.9028cancelled
5577242006.09.21 16:03buy limit0.40gbpusd1.89660.00001.89962006.09.21 19:181.9028cancelled
5577332006.09.21 16:03buy limit0.80gbpusd1.89510.00001.89812006.09.21 19:181.9027cancelled
5577402006.09.21 16:03buy limit1.60gbpusd1.89360.00001.89662006.09.21 19:181.9029cancelled
5578382006.09.21 16:04buy0.10eurusd1.27690.00001.27992006.09.22 00:021.27880.000.00-0.8719.00
5578512006.09.21 16:04buy limit0.20eurusd1.27540.00001.27842006.09.22 00:011.2789cancelled
5578572006.09.21 16:04buy limit0.40eurusd1.27390.00001.27692006.09.22 00:011.2788cancelled
5578742006.09.21 16:04buy limit0.80eurusd1.27240.00001.27542006.09.22 00:001.2788cancelled
5578972006.09.21 16:05buy limit1.60eurusd1.27090.00001.27392006.09.22 00:001.2788cancelled
5616172006.09.21 19:18buy0.10gbpusd1.90280.00001.90582006.09.22 00:021.90280.000.00-0.350.00
5616192006.09.21 19:19buy limit0.20gbpusd1.90130.00001.90432006.09.22 00:011.9030cancelled
5616312006.09.21 19:19buy limit0.40gbpusd1.89980.00001.90282006.09.22 00:011.9030cancelled
5616392006.09.21 19:19buy limit0.80gbpusd1.89830.00001.90132006.09.22 00:001.9029cancelled
5616522006.09.21 19:19buy limit1.60gbpusd1.89680.00001.89982006.09.22 00:001.9030cancelled
  0.00 0.00 223.90 -381.70
Closed P/L: -157.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -157.80 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 24 842.20 Equity: 24 842.20 Free Margin: 24 842.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 581.93 Gross Loss: 5 739.73 Total Net Profit: -157.80
Profit Factor: 0.97 Expected Payoff: -1.55  
Absolute Drawdown: 157.80 Maximal Drawdown (%): 5 349.15 (17.72%)  
 
Total Trades: 102 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 102 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 68 (66.67%) Loss trades (% of total): 34 (33.33%)
Largest profit trade: 480.00 loss trade: -1 711.63
Average profit trade: 82.09 loss trade: -168.82
Maximum consecutive wins ($): 12 (790.74) consecutive losses ($): 7 (-4 666.74)
Maximal consecutive profit (count): 814.58 (8) consecutive loss (count): -4 666.74 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2