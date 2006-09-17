|Account: 9000486
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 22, 04:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|521721
|2006.09.17 22:01
|balance
|Deposit
|25 000.00
|521731
|2006.09.17 22:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2613
|2006.09.18 09:19
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|521732
|2006.09.18 00:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2568
|0.0000
|1.2598
|2006.09.18 09:19
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.49
|521733
|2006.09.18 04:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2553
|0.0000
|1.2583
|2006.09.18 09:19
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|521734
|2006.09.18 06:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2568
|2006.09.18 09:19
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|95.59
|521735
|2006.09.18 06:59
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2523
|0.0000
|1.2553
|2006.09.18 09:19
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|382.38
|521738
|2006.09.17 22:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.56
|0.00
|117.86
|2006.09.17 22:32
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|25.45
|521739
|2006.09.17 22:11
|buy limit
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.71
|2006.09.17 22:33
|117.91
|cancelled
|521741
|2006.09.17 22:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8809
|2006.09.18 04:38
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|521742
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.56
|2006.09.17 22:33
|117.89
|cancelled
|521748
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.11
|0.00
|117.41
|2006.09.17 22:33
|117.90
|cancelled
|521751
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|116.96
|0.00
|117.26
|2006.09.17 22:33
|117.89
|cancelled
|521752
|2006.09.17 22:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|1.2667
|2006.09.18 06:10
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|521753
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8794
|2006.09.18 04:43
|1.8810
|cancelled
|521754
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|1.2652
|2006.09.18 06:11
|1.2669
|cancelled
|521758
|2006.09.17 22:13
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8779
|2006.09.18 04:42
|1.8811
|cancelled
|521775
|2006.09.17 22:13
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8764
|2006.09.18 04:38
|1.8811
|cancelled
|521782
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2607
|0.0000
|1.2637
|2006.09.18 06:11
|1.2668
|cancelled
|521785
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8719
|0.0000
|1.8749
|2006.09.18 04:38
|1.8811
|cancelled
|521789
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|1.2622
|2006.09.18 06:11
|1.2668
|cancelled
|521792
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2607
|2006.09.18 06:10
|1.2669
|cancelled
|522047
|2006.09.17 22:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.92
|0.00
|118.22
|2006.09.17 23:50
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|522052
|2006.09.17 22:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.07
|2006.09.17 23:49
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|50.82
|522056
|2006.09.17 22:33
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.62
|0.00
|117.92
|2006.09.17 23:49
|118.08
|cancelled
|522059
|2006.09.17 22:33
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.77
|2006.09.17 23:49
|118.09
|cancelled
|522061
|2006.09.17 22:33
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|117.32
|0.00
|117.62
|2006.09.17 23:49
|118.08
|cancelled
|522707
|2006.09.17 23:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.08
|0.00
|118.38
|2006.09.18 09:03
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|522708
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.93
|0.00
|118.23
|2006.09.18 09:03
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|30.48
|522710
|2006.09.18 00:04
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.78
|0.00
|118.08
|2006.09.18 09:03
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|101.63
|522712
|2006.09.17 23:50
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.93
|2006.09.18 09:03
|118.11
|cancelled
|522713
|2006.09.17 23:50
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|117.48
|0.00
|117.78
|2006.09.18 09:03
|118.10
|cancelled
|524124
|2006.09.18 04:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8840
|2006.09.18 07:02
|1.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|524126
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8825
|2006.09.18 07:03
|1.8840
|cancelled
|524127
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8810
|2006.09.18 07:03
|1.8840
|cancelled
|524129
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8795
|2006.09.18 07:02
|1.8841
|cancelled
|524130
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8780
|2006.09.18 07:02
|1.8842
|cancelled
|524418
|2006.09.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2699
|2006.09.18 13:00
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|524424
|2006.09.18 09:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|1.2684
|2006.09.18 13:00
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|524425
|2006.09.18 06:12
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2639
|0.0000
|1.2669
|2006.09.18 13:00
|1.2688
|cancelled
|524427
|2006.09.18 06:12
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|2006.09.18 13:00
|1.2689
|cancelled
|524428
|2006.09.18 06:12
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2609
|0.0000
|1.2639
|2006.09.18 13:00
|1.2691
|cancelled
|525229
|2006.09.18 07:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8870
|2006.09.18 19:21
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|525231
|2006.09.18 07:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8855
|2006.09.18 19:21
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|525234
|2006.09.18 08:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8840
|2006.09.18 19:21
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|525235
|2006.09.18 09:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8825
|2006.09.18 19:21
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|525236
|2006.09.18 09:11
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8810
|2006.09.18 19:21
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|525875
|2006.09.18 09:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.41
|2006.09.18 13:21
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|525877
|2006.09.18 13:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.26
|2006.09.18 13:21
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|50.74
|525880
|2006.09.18 09:03
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.81
|0.00
|118.11
|2006.09.18 13:21
|118.28
|cancelled
|525881
|2006.09.18 09:03
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.66
|0.00
|117.96
|2006.09.18 13:21
|118.27
|cancelled
|525882
|2006.09.18 09:03
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|117.51
|0.00
|117.81
|2006.09.18 13:21
|118.28
|cancelled
|526091
|2006.09.18 09:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2555
|0.0000
|1.2585
|2006.09.19 07:23
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.98
|-23.15
|526093
|2006.09.18 12:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2540
|0.0000
|1.2570
|2006.09.19 07:23
|1.2525
|0.00
|0.00
|1.96
|-23.95
|526094
|2006.09.18 13:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2555
|2006.09.19 07:23
|1.2526
|0.00
|0.00
|3.91
|3.19
|526095
|2006.09.18 18:13
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2540
|2006.09.19 07:23
|1.2525
|0.00
|0.00
|7.82
|95.81
|526096
|2006.09.19 01:34
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2525
|2006.09.19 07:23
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|383.23
|527082
|2006.09.18 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.18 18:39
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|527093
|2006.09.18 13:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2701
|2006.09.18 18:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|527107
|2006.09.18 13:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2686
|2006.09.18 18:39
|1.2703
|cancelled
|527117
|2006.09.18 13:00
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|1.2671
|2006.09.18 18:39
|1.2701
|cancelled
|527131
|2006.09.18 13:00
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2626
|0.0000
|1.2656
|2006.09.18 18:39
|1.2702
|cancelled
|527460
|2006.09.18 13:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.28
|0.00
|118.58
|2006.09.22 00:02
|116.36
|0.00
|0.00
|7.75
|-165.01
|527470
|2006.09.18 13:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.13
|0.00
|118.43
|2006.09.22 00:02
|116.37
|0.00
|0.00
|15.51
|-302.48
|527477
|2006.09.18 15:07
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.98
|0.00
|118.28
|2006.09.22 00:01
|116.37
|0.00
|0.00
|31.00
|-553.41
|527479
|2006.09.19 07:17
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.13
|2006.09.22 00:01
|116.36
|0.00
|0.00
|51.70
|-1 010.66
|527481
|2006.09.19 07:40
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.98
|2006.09.22 00:00
|116.36
|0.00
|0.00
|103.43
|-1 815.06
|529391
|2006.09.18 18:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2731
|2006.09.19 12:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|-0.87
|-23.00
|529392
|2006.09.19 07:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.19 12:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|529394
|2006.09.19 08:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2701
|2006.09.19 12:30
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|529395
|2006.09.19 09:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2686
|2006.09.19 12:30
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|529396
|2006.09.18 18:41
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|1.2671
|2006.09.19 12:30
|1.2683
|cancelled
|529544
|2006.09.18 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8843
|2006.09.19 06:45
|1.8826
|0.00
|0.00
|-0.35
|13.00
|529547
|2006.09.18 20:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8798
|0.0000
|1.8828
|2006.09.19 06:45
|1.8828
|0.00
|0.00
|-0.70
|60.00
|529551
|2006.09.18 19:22
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8813
|2006.09.19 06:45
|1.8828
|cancelled
|529552
|2006.09.18 19:23
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8798
|2006.09.19 06:45
|1.8827
|cancelled
|529553
|2006.09.18 19:23
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8783
|2006.09.19 06:45
|1.8828
|cancelled
|531418
|2006.09.19 06:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8858
|2006.09.19 09:11
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|531420
|2006.09.19 07:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8843
|2006.09.19 09:11
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|531421
|2006.09.19 07:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8798
|0.0000
|1.8828
|2006.09.19 09:11
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|531422
|2006.09.19 08:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8813
|2006.09.19 09:11
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|531423
|2006.09.19 06:46
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8798
|2006.09.19 09:11
|1.8815
|cancelled
|531649
|2006.09.19 07:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|0.0000
|1.2558
|2006.09.19 08:17
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|23.89
|531650
|2006.09.19 07:23
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2543
|2006.09.19 08:17
|1.2560
|cancelled
|531651
|2006.09.19 07:23
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2528
|2006.09.19 08:17
|1.2559
|cancelled
|531653
|2006.09.19 07:23
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2513
|2006.09.19 08:17
|1.2560
|cancelled
|531654
|2006.09.19 07:24
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2498
|2006.09.19 08:17
|1.2561
|cancelled
|532519
|2006.09.19 08:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|1.2591
|2006.09.19 17:09
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.74
|532520
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2546
|0.0000
|1.2576
|2006.09.19 17:09
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.14
|532521
|2006.09.19 12:32
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2561
|2006.09.19 17:09
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.58
|532525
|2006.09.19 12:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2516
|0.0000
|1.2546
|2006.09.19 17:09
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|95.76
|532526
|2006.09.19 13:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2531
|2006.09.19 17:09
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|383.05
|533138
|2006.09.19 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8812
|0.0000
|1.8842
|2006.09.19 12:30
|1.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|533139
|2006.09.19 09:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8797
|1.8814
|1.8874
|2006.09.19 12:30
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|533140
|2006.09.19 09:11
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8812
|2006.09.19 12:30
|1.8839
|cancelled
|533142
|2006.09.19 09:11
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8797
|2006.09.19 12:30
|1.8839
|cancelled
|533143
|2006.09.19 09:11
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|1.8782
|2006.09.19 12:30
|1.8840
|cancelled
|534298
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8870
|2006.09.19 12:41
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|534299
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|1.2711
|2006.09.19 13:11
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|534303
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|1.2696
|2006.09.19 13:11
|1.2713
|cancelled
|534305
|2006.09.19 12:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8855
|2006.09.19 12:41
|1.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|534307
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|1.2681
|2006.09.19 13:11
|1.2712
|cancelled
|534309
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8840
|2006.09.19 12:41
|1.8861
|cancelled
|534312
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8825
|2006.09.19 12:41
|1.8859
|cancelled
|534315
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8810
|2006.09.19 12:41
|1.8858
|cancelled
|534317
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2666
|2006.09.19 13:11
|1.2713
|cancelled
|534320
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2621
|0.0000
|1.2651
|2006.09.19 13:11
|1.2711
|cancelled
|534617
|2006.09.19 12:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8891
|2006.09.20 04:44
|1.8846
|0.00
|0.00
|-0.35
|-15.00
|534621
|2006.09.19 15:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8876
|2006.09.20 04:44
|1.8845
|0.00
|0.00
|-0.70
|-2.00
|534625
|2006.09.19 15:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8831
|0.0000
|1.8861
|2006.09.20 04:44
|1.8846
|0.00
|0.00
|-1.40
|60.00
|534629
|2006.09.19 16:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8846
|2006.09.20 04:44
|1.8846
|0.00
|0.00
|-2.80
|240.00
|534630
|2006.09.19 12:41
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8801
|0.0000
|1.8831
|2006.09.20 04:44
|1.8850
|cancelled
|535321
|2006.09.19 13:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2742
|2006.09.20 14:07
|1.2698
|0.00
|0.00
|-0.87
|-14.00
|535323
|2006.09.19 15:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|1.2727
|2006.09.20 14:07
|1.2697
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|535327
|2006.09.19 15:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2712
|2006.09.20 14:07
|1.2698
|0.00
|0.00
|-3.46
|64.00
|535334
|2006.09.19 16:53
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|1.2697
|2006.09.20 14:07
|1.2697
|0.00
|0.00
|-6.92
|240.00
|535336
|2006.09.19 13:11
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2652
|0.0000
|1.2682
|2006.09.20 14:07
|1.2701
|cancelled
|537915
|2006.09.19 17:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|0.0000
|1.2562
|2006.09.20 18:38
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.98
|-25.60
|537916
|2006.09.19 17:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2547
|2006.09.20 18:38
|1.2501
|0.00
|0.00
|1.95
|-25.60
|537917
|2006.09.20 14:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2532
|2006.09.20 18:38
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|537924
|2006.09.20 15:30
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|1.2517
|2006.09.20 18:38
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|95.98
|537925
|2006.09.20 18:20
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2502
|2006.09.20 18:38
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|383.94
|542644
|2006.09.20 04:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8849
|0.0000
|1.8879
|2006.09.20 13:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|542659
|2006.09.20 05:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8834
|0.0000
|1.8864
|2006.09.20 13:01
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|542661
|2006.09.20 07:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8819
|0.0000
|1.8849
|2006.09.20 13:01
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|542665
|2006.09.20 04:48
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8804
|0.0000
|1.8834
|2006.09.20 13:01
|1.8852
|cancelled
|542669
|2006.09.20 04:48
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8789
|0.0000
|1.8819
|2006.09.20 13:01
|1.8852
|cancelled
|546201
|2006.09.20 13:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8881
|2006.09.20 13:27
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|546202
|2006.09.20 13:01
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8836
|0.0000
|1.8866
|2006.09.20 13:27
|1.8884
|cancelled
|546205
|2006.09.20 13:01
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8821
|0.0000
|1.8851
|2006.09.20 13:27
|1.8885
|cancelled
|546206
|2006.09.20 13:01
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8806
|0.0000
|1.8836
|2006.09.20 13:27
|1.8885
|cancelled
|546210
|2006.09.20 13:01
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8791
|0.0000
|1.8821
|2006.09.20 13:27
|1.8884
|cancelled
|546484
|2006.09.20 13:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|1.8913
|2006.09.20 18:20
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|546485
|2006.09.20 18:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8898
|2006.09.20 18:20
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|546486
|2006.09.20 13:28
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8883
|2006.09.20 18:20
|1.8904
|cancelled
|546488
|2006.09.20 13:28
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8838
|0.0000
|1.8868
|2006.09.20 18:20
|1.8903
|cancelled
|546489
|2006.09.20 13:28
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8823
|0.0000
|1.8853
|2006.09.20 18:20
|1.8901
|cancelled
|546612
|2006.09.20 14:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2699
|0.0000
|1.2729
|2006.09.21 00:48
|1.2716
|0.00
|0.00
|-2.60
|17.00
|546613
|2006.09.20 19:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2714
|2006.09.21 00:48
|1.2714
|0.00
|0.00
|-5.19
|60.00
|546616
|2006.09.20 14:08
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2699
|2006.09.21 00:48
|1.2718
|cancelled
|546617
|2006.09.20 14:08
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|1.2684
|2006.09.21 00:48
|1.2717
|cancelled
|546618
|2006.09.20 14:08
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2639
|0.0000
|1.2669
|2006.09.21 00:48
|1.2716
|cancelled
|548297
|2006.09.20 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8933
|2006.09.21 00:44
|1.8902
|0.00
|0.00
|-1.05
|-1.00
|548299
|2006.09.20 18:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8888
|0.0000
|1.8918
|2006.09.21 00:44
|1.8903
|0.00
|0.00
|-2.10
|30.00
|548301
|2006.09.20 20:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8873
|0.0000
|1.8903
|2006.09.21 00:44
|1.8903
|0.00
|0.00
|-4.20
|120.00
|548302
|2006.09.20 18:20
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8888
|2006.09.21 00:44
|1.8905
|cancelled
|548304
|2006.09.20 18:20
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8843
|0.0000
|1.8873
|2006.09.21 00:44
|1.8906
|cancelled
|549097
|2006.09.20 18:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2533
|2006.09.21 14:09
|1.2505
|0.00
|0.00
|2.93
|1.60
|549099
|2006.09.21 00:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|1.2518
|2006.09.21 14:09
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|31.98
|549107
|2006.09.21 01:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|1.2503
|2006.09.21 14:08
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|95.98
|549108
|2006.09.20 18:39
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2488
|2006.09.21 14:08
|1.2508
|cancelled
|549109
|2006.09.20 18:39
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2473
|2006.09.21 14:08
|1.2506
|cancelled
|550156
|2006.09.21 00:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8936
|2006.09.21 05:43
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|550157
|2006.09.21 00:44
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8891
|0.0000
|1.8921
|2006.09.21 05:43
|1.8940
|cancelled
|550158
|2006.09.21 00:44
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8876
|0.0000
|1.8906
|2006.09.21 05:43
|1.8937
|cancelled
|550159
|2006.09.21 00:44
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8891
|2006.09.21 05:43
|1.8938
|cancelled
|550160
|2006.09.21 00:44
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8876
|2006.09.21 05:43
|1.8939
|cancelled
|550206
|2006.09.21 00:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2749
|2006.09.21 07:43
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|550209
|2006.09.21 06:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2704
|0.0000
|1.2734
|2006.09.21 07:43
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|550211
|2006.09.21 00:48
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|1.2719
|2006.09.21 07:43
|1.2732
|cancelled
|550212
|2006.09.21 00:48
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2674
|0.0000
|1.2704
|2006.09.21 07:43
|1.2733
|cancelled
|550214
|2006.09.21 00:48
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2659
|0.0000
|1.2689
|2006.09.21 07:43
|1.2734
|cancelled
|551936
|2006.09.21 05:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8969
|2006.09.21 07:40
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|551940
|2006.09.21 05:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8924
|0.0000
|1.8954
|2006.09.21 07:40
|1.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|551942
|2006.09.21 06:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8939
|2006.09.21 07:39
|1.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|551946
|2006.09.21 05:44
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8924
|2006.09.21 07:40
|1.8943
|cancelled
|551948
|2006.09.21 05:44
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8879
|0.0000
|1.8909
|2006.09.21 07:40
|1.8944
|cancelled
|552458
|2006.09.21 07:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8943
|0.0000
|1.8973
|2006.09.21 10:33
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|552460
|2006.09.21 07:40
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8958
|2006.09.21 10:33
|1.8977
|cancelled
|552462
|2006.09.21 07:40
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8913
|0.0000
|1.8943
|2006.09.21 10:33
|1.8979
|cancelled
|552466
|2006.09.21 07:41
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8928
|2006.09.21 10:33
|1.8978
|cancelled
|552469
|2006.09.21 07:41
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|1.8913
|2006.09.21 10:33
|1.8976
|cancelled
|552572
|2006.09.21 07:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2758
|2006.09.21 16:03
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|552581
|2006.09.21 07:44
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2743
|2006.09.21 16:04
|1.2766
|cancelled
|552594
|2006.09.21 07:44
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2728
|2006.09.21 16:04
|1.2763
|cancelled
|552597
|2006.09.21 07:44
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|1.2713
|2006.09.21 16:03
|1.2764
|cancelled
|552601
|2006.09.21 07:45
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2668
|0.0000
|1.2698
|2006.09.21 16:03
|1.2766
|cancelled
|553245
|2006.09.21 10:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.9008
|2006.09.21 16:03
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|553252
|2006.09.21 14:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.8993
|2006.09.21 16:02
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|553256
|2006.09.21 10:33
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8978
|2006.09.21 16:02
|1.8998
|cancelled
|553259
|2006.09.21 10:34
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8963
|2006.09.21 16:02
|1.8996
|cancelled
|553260
|2006.09.21 10:34
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8918
|0.0000
|1.8948
|2006.09.21 16:02
|1.8999
|cancelled
|555258
|2006.09.21 14:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2537
|2006.09.21 15:44
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|23.93
|555263
|2006.09.21 14:09
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2522
|2006.09.21 15:44
|1.2538
|cancelled
|555265
|2006.09.21 14:09
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2477
|0.0000
|1.2507
|2006.09.21 15:44
|1.2539
|cancelled
|555270
|2006.09.21 14:09
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2492
|2006.09.21 15:44
|1.2540
|cancelled
|555273
|2006.09.21 14:10
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|1.2477
|2006.09.21 15:44
|1.2541
|cancelled
|557138
|2006.09.21 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2537
|0.0000
|1.2567
|2006.09.22 00:02
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.98
|-93.39
|557142
|2006.09.21 15:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2522
|0.0000
|1.2552
|2006.09.22 00:02
|1.2419
|0.00
|0.00
|1.97
|-165.87
|557148
|2006.09.21 16:02
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2537
|2006.09.22 00:01
|1.2419
|0.00
|0.00
|3.93
|-283.44
|557166
|2006.09.21 16:03
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2522
|2006.09.22 00:00
|1.2419
|0.00
|0.00
|7.87
|-470.25
|557170
|2006.09.21 16:14
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2477
|0.0000
|1.2507
|2006.09.22 00:00
|1.2419
|0.00
|0.00
|15.74
|-747.24
|557691
|2006.09.21 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9026
|2006.09.21 19:18
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|557714
|2006.09.21 16:03
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.9011
|2006.09.21 19:18
|1.9028
|cancelled
|557724
|2006.09.21 16:03
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8966
|0.0000
|1.8996
|2006.09.21 19:18
|1.9028
|cancelled
|557733
|2006.09.21 16:03
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8951
|0.0000
|1.8981
|2006.09.21 19:18
|1.9027
|cancelled
|557740
|2006.09.21 16:03
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8936
|0.0000
|1.8966
|2006.09.21 19:18
|1.9029
|cancelled
|557838
|2006.09.21 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2799
|2006.09.22 00:02
|1.2788
|0.00
|0.00
|-0.87
|19.00
|557851
|2006.09.21 16:04
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2784
|2006.09.22 00:01
|1.2789
|cancelled
|557857
|2006.09.21 16:04
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|1.2769
|2006.09.22 00:01
|1.2788
|cancelled
|557874
|2006.09.21 16:04
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2754
|2006.09.22 00:00
|1.2788
|cancelled
|557897
|2006.09.21 16:05
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2739
|2006.09.22 00:00
|1.2788
|cancelled
|561617
|2006.09.21 19:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9058
|2006.09.22 00:02
|1.9028
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.00
|561619
|2006.09.21 19:19
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9043
|2006.09.22 00:01
|1.9030
|cancelled
|561631
|2006.09.21 19:19
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|1.9028
|2006.09.22 00:01
|1.9030
|cancelled
|561639
|2006.09.21 19:19
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.9013
|2006.09.22 00:00
|1.9029
|cancelled
|561652
|2006.09.21 19:19
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8998
|2006.09.22 00:00
|1.9030
|cancelled
|0.00
|0.00
|223.90
|-381.70
|Closed P/L:
|-157.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-157.80
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|24 842.20
|Equity:
|24 842.20
|Free Margin:
|24 842.20
|Details:
|Gross Profit:
|5 581.93
|Gross Loss:
|5 739.73
|Total Net Profit:
|-157.80
|Profit Factor:
|0.97
|Expected Payoff:
|-1.55
|Absolute Drawdown:
|157.80
|Maximal Drawdown (%):
|5 349.15 (17.72%)
|Total Trades:
|102
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|102 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|34 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|480.00
|loss trade:
|-1 711.63
|Average
|profit trade:
|82.09
|loss trade:
|-168.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (790.74)
|consecutive losses ($):
|7 (-4 666.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|814.58 (8)
|consecutive loss (count):
|-4 666.74 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2