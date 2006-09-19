|Account: 443586
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 22, 15:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2980668
|2006.09.19 02:33
|balance
|Deposit
|25 000.00
|3048162
|2006.09.21 04:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2748
|2006.09.21 10:42
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3048207
|2006.09.21 04:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.24
|0.00
|116.94
|2006.09.21 13:19
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|25.65
|3048208
|2006.09.21 04:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2451
|2006.09.21 10:58
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|3048230
|2006.09.21 04:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8945
|2006.09.21 10:42
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3052520
|2006.09.21 09:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|1.2733
|2006.09.21 10:42
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3052793
|2006.09.21 09:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2466
|2006.09.21 10:58
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|48.13
|3054841
|2006.09.21 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|1.8977
|2006.09.21 13:35
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3054996
|2006.09.21 10:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2734
|0.0000
|1.2764
|2006.09.21 19:02
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3055670
|2006.09.21 10:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2434
|2006.09.21 18:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.70
|3057721
|2006.09.21 13:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.92
|117.83
|116.62
|2006.09.21 19:15
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|25.72
|3058440
|2006.09.21 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8980
|1.8889
|1.9010
|2006.09.21 19:02
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3060422
|2006.09.21 14:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2479
|1.2555
|1.2449
|2006.09.21 18:54
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.04
|3065345
|2006.09.21 17:05
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2494
|1.2555
|1.2464
|2006.09.21 18:54
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.37
|3065661
|2006.09.21 17:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8964
|1.8888
|1.8994
|2006.09.21 19:02
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3065830
|2006.09.21 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2719
|1.2643
|1.2749
|2006.09.21 19:02
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3066383
|2006.09.21 17:17
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2510
|1.2556
|1.2480
|2006.09.21 18:54
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.19
|3068820
|2006.09.21 18:35
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2525
|1.2556
|1.2495
|2006.09.21 18:54
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.54
|3069346
|2006.09.21 18:46
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2540
|1.2556
|1.2510
|2006.09.21 18:54
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|357.66
|3069688
|2006.09.21 18:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2523
|1.2432
|1.2553
|2006.09.21 20:29
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.76
|3069903
|2006.09.21 19:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2508
|1.2432
|1.2538
|2006.09.21 20:29
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.05
|3070638
|2006.09.21 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2755
|1.2664
|1.2785
|2006.09.21 19:15
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3070744
|2006.09.21 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8996
|1.8905
|1.9026
|2006.09.21 19:16
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3071000
|2006.09.21 19:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2492
|1.2431
|1.2522
|2006.09.21 20:29
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.51
|3072246
|2006.09.21 19:14
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2477
|1.2431
|1.2507
|2006.09.21 20:28
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.58
|3072719
|2006.09.21 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.60
|117.51
|116.30
|2006.09.21 22:12
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|3072808
|2006.09.21 19:15
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2462
|1.2431
|1.2492
|2006.09.21 20:28
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.68
|3072953
|2006.09.21 19:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2787
|1.2696
|1.2817
|2006.09.22 09:19
|1.2802
|0.00
|0.00
|-0.89
|15.00
|3073260
|2006.09.21 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9028
|1.8937
|1.9058
|2006.09.21 21:05
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3073602
|2006.09.21 19:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9012
|1.8936
|1.9042
|2006.09.21 21:05
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3074362
|2006.09.21 19:34
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2447
|1.2431
|1.2477
|2006.09.21 20:28
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|359.52
|3075406
|2006.09.21 20:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2772
|1.2696
|1.2802
|2006.09.22 09:19
|1.2802
|0.00
|0.00
|-1.77
|60.00
|3075611
|2006.09.21 20:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8997
|1.8936
|1.9027
|2006.09.21 21:05
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3075784
|2006.09.21 20:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|1.2551
|1.2430
|2006.09.21 22:12
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|3076743
|2006.09.21 21:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|1.8917
|1.9038
|2006.09.22 03:12
|1.9038
|0.00
|0.00
|-0.40
|30.00
|3078083
|2006.09.21 22:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.26
|117.17
|115.96
|2006.09.22 10:05
|116.48
|0.00
|0.00
|-1.47
|-18.89
|3078091
|2006.09.21 22:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2427
|1.2518
|1.2397
|2006.09.22 10:21
|1.2397
|0.00
|0.00
|-1.13
|24.20
|3081904
|2006.09.22 03:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9041
|1.8950
|1.9071
|2006.09.22 10:21
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|3082620
|2006.09.22 04:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9025
|1.8949
|1.9055
|2006.09.22 10:21
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3083324
|2006.09.22 05:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.42
|117.18
|116.12
|2006.09.22 10:05
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.59
|3085401
|2006.09.22 09:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2714
|1.2835
|2006.09.22 15:45
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|3086112
|2006.09.22 09:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.58
|117.19
|116.28
|2006.09.22 10:05
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|37.78
|3086729
|2006.09.22 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.49
|115.58
|116.79
|2006.09.22 15:56
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.14
|3087379
|2006.09.22 10:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9059
|1.8968
|1.9089
|2006.09.22 13:59
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3087405
|2006.09.22 10:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2394
|1.2485
|1.2364
|2006.09.22 11:30
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|24.26
|3089562
|2006.09.22 11:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|115.57
|116.63
|2006.09.22 15:56
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.72
|3089592
|2006.09.22 11:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2452
|1.2331
|2006.09.22 15:07
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|3091059
|2006.09.22 12:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9043
|1.8967
|1.9073
|2006.09.22 13:59
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3091974
|2006.09.22 13:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2376
|1.2452
|1.2346
|2006.09.22 15:06
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|48.60
|3092007
|2006.09.22 13:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9028
|1.8967
|1.9058
|2006.09.22 13:59
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3092837
|2006.09.22 13:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9042
|1.9133
|1.9012
|2006.09.22 14:54
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3094401
|2006.09.22 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9009
|1.9100
|1.8979
|2006.09.22 15:37
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3094639
|2006.09.22 14:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9024
|1.9100
|1.8994
|2006.09.22 15:36
|1.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3094854
|2006.09.22 15:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2341
|1.2432
|1.2311
|2006.09.22 15:47
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|3095127
|2006.09.22 15:14
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.17
|115.56
|116.47
|2006.09.22 15:56
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.33
|3095605
|2006.09.22 15:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9040
|1.9101
|1.9010
|2006.09.22 15:36
|1.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3096221
|2006.09.22 15:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9026
|1.9117
|1.8996
|2006.09.22 15:48
|1.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|0.00
|0.00
|-5.66
|803.55
|Closed P/L:
|797.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|797.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|25 797.89
|Equity:
|25 797.89
|Free Margin:
|25 797.89
|Details:
|Gross Profit:
|1 717.26
|Gross Loss:
|919.37
|Total Net Profit:
|797.89
|Profit Factor:
|1.87
|Expected Payoff:
|14.25
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|367.58 (1.42%)
|Total Trades:
|56
|Short Positions (won %):
|25 (56.00%)
|Long Positions (won %):
|31 (61.29%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (58.93%)
|Loss trades (% of total):
|23 (41.07%)
|Largest
|profit trade:
|359.52
|loss trade:
|-115.58
|Average
|profit trade:
|52.04
|loss trade:
|-39.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (593.24)
|consecutive losses ($):
|5 (-367.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|593.24 (8)
|consecutive loss (count):
|-367.58 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3