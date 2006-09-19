FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 22, 15:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29806682006.09.19 02:33balanceDeposit25 000.00
30481622006.09.21 04:31buy0.10eurusd1.27180.00001.27482006.09.21 10:421.27330.000.000.0015.00
30482072006.09.21 04:32sell0.10usdjpy117.240.00116.942006.09.21 13:19116.940.000.000.0025.65
30482082006.09.21 04:32sell0.10usdchf1.24810.00001.24512006.09.21 10:581.24660.000.000.0012.03
30482302006.09.21 04:34buy0.10gbpusd1.89150.00001.89452006.09.21 10:421.89450.000.000.0030.00
30525202006.09.21 09:23buy0.20eurusd1.27030.00001.27332006.09.21 10:421.27330.000.000.0060.00
30527932006.09.21 09:25sell0.20usdchf1.24960.00001.24662006.09.21 10:581.24660.000.000.0048.13
30548412006.09.21 10:42buy0.10gbpusd1.89470.00001.89772006.09.21 13:351.89770.000.000.0030.00
30549962006.09.21 10:43buy0.10eurusd1.27340.00001.27642006.09.21 19:021.27490.000.000.0015.00
30556702006.09.21 10:58sell0.10usdchf1.24640.00001.24342006.09.21 18:541.25250.000.000.00-48.70
30577212006.09.21 13:19sell0.10usdjpy116.92117.83116.622006.09.21 19:15116.620.000.000.0025.72
30584402006.09.21 13:35buy0.10gbpusd1.89801.88891.90102006.09.21 19:021.89930.000.000.0013.00
30604222006.09.21 14:35sell0.20usdchf1.24791.25551.24492006.09.21 18:541.25260.000.000.00-75.04
30653452006.09.21 17:05sell0.40usdchf1.24941.25551.24642006.09.21 18:541.25270.000.000.00-105.37
30656612006.09.21 17:08buy0.20gbpusd1.89641.88881.89942006.09.21 19:021.89940.000.000.0060.00
30658302006.09.21 17:09buy0.20eurusd1.27191.26431.27492006.09.21 19:021.27490.000.000.0060.00
30663832006.09.21 17:17sell0.80usdchf1.25101.25561.24802006.09.21 18:541.25260.000.000.00-102.19
30688202006.09.21 18:35sell1.60usdchf1.25251.25561.24952006.09.21 18:541.25270.000.000.00-25.54
30693462006.09.21 18:46sell3.20usdchf1.25401.25561.25102006.09.21 18:541.25260.000.000.00357.66
30696882006.09.21 18:55buy0.10usdchf1.25231.24321.25532006.09.21 20:291.24610.000.000.00-49.76
30699032006.09.21 19:00buy0.20usdchf1.25081.24321.25382006.09.21 20:291.24600.000.000.00-77.05
30706382006.09.21 19:02buy0.10eurusd1.27551.26641.27852006.09.21 19:151.27850.000.000.0030.00
30707442006.09.21 19:02buy0.10gbpusd1.89961.89051.90262006.09.21 19:161.90260.000.000.0030.00
30710002006.09.21 19:03buy0.40usdchf1.24921.24311.25222006.09.21 20:291.24610.000.000.00-99.51
30722462006.09.21 19:14buy0.80usdchf1.24771.24311.25072006.09.21 20:281.24590.000.000.00-115.58
30727192006.09.21 19:15sell0.10usdjpy116.60117.51116.302006.09.21 22:12116.300.000.000.0025.80
30728082006.09.21 19:15buy1.60usdchf1.24621.24311.24922006.09.21 20:281.24600.000.000.00-25.68
30729532006.09.21 19:15buy0.10eurusd1.27871.26961.28172006.09.22 09:191.28020.000.00-0.8915.00
30732602006.09.21 19:16buy0.10gbpusd1.90281.89371.90582006.09.21 21:051.90060.000.000.00-22.00
30736022006.09.21 19:19buy0.20gbpusd1.90121.89361.90422006.09.21 21:051.90070.000.000.00-10.00
30743622006.09.21 19:34buy3.20usdchf1.24471.24311.24772006.09.21 20:281.24610.000.000.00359.52
30754062006.09.21 20:16buy0.20eurusd1.27721.26961.28022006.09.22 09:191.28020.000.00-1.7760.00
30756112006.09.21 20:27buy0.40gbpusd1.89971.89361.90272006.09.21 21:051.90080.000.000.0044.00
30757842006.09.21 20:29sell0.10usdchf1.24601.25511.24302006.09.21 22:121.24300.000.000.0024.14
30767432006.09.21 21:05buy0.10gbpusd1.90081.89171.90382006.09.22 03:121.90380.000.00-0.4030.00
30780832006.09.21 22:12sell0.10usdjpy116.26117.17115.962006.09.22 10:05116.480.000.00-1.47-18.89
30780912006.09.21 22:12sell0.10usdchf1.24271.25181.23972006.09.22 10:211.23970.000.00-1.1324.20
30819042006.09.22 03:12buy0.10gbpusd1.90411.89501.90712006.09.22 10:211.90550.000.000.0014.00
30826202006.09.22 04:00buy0.20gbpusd1.90251.89491.90552006.09.22 10:211.90550.000.000.0060.00
30833242006.09.22 05:07sell0.20usdjpy116.42117.18116.122006.09.22 10:05116.470.000.000.00-8.59
30854012006.09.22 09:19buy0.10eurusd1.28051.27141.28352006.09.22 15:451.28160.000.000.0011.00
30861122006.09.22 09:52sell0.40usdjpy116.58117.19116.282006.09.22 10:05116.470.000.000.0037.78
30867292006.09.22 10:05buy0.10usdjpy116.49115.58116.792006.09.22 15:56116.140.000.000.00-30.14
30873792006.09.22 10:21buy0.10gbpusd1.90591.89681.90892006.09.22 13:591.90410.000.000.00-18.00
30874052006.09.22 10:21sell0.10usdchf1.23941.24851.23642006.09.22 11:301.23640.000.000.0024.26
30895622006.09.22 11:29buy0.20usdjpy116.33115.57116.632006.09.22 15:56116.140.000.000.00-32.72
30895922006.09.22 11:31sell0.10usdchf1.23611.24521.23312006.09.22 15:071.23450.000.000.0012.96
30910592006.09.22 12:24buy0.20gbpusd1.90431.89671.90732006.09.22 13:591.90400.000.000.00-6.00
30919742006.09.22 13:02sell0.20usdchf1.23761.24521.23462006.09.22 15:061.23460.000.000.0048.60
30920072006.09.22 13:03buy0.40gbpusd1.90281.89671.90582006.09.22 13:591.90390.000.000.0044.00
30928372006.09.22 13:59sell0.10gbpusd1.90421.91331.90122006.09.22 14:541.90120.000.000.0030.00
30944012006.09.22 14:54sell0.10gbpusd1.90091.91001.89792006.09.22 15:371.90310.000.000.00-22.00
30946392006.09.22 14:58sell0.20gbpusd1.90241.91001.89942006.09.22 15:361.90300.000.000.00-12.00
30948542006.09.22 15:07sell0.10usdchf1.23411.24321.23112006.09.22 15:471.23420.000.000.00-0.81
30951272006.09.22 15:14buy0.40usdjpy116.17115.56116.472006.09.22 15:56116.140.000.000.00-10.33
30956052006.09.22 15:20sell0.40gbpusd1.90401.91011.90102006.09.22 15:361.90290.000.000.0044.00
30962212006.09.22 15:37sell0.10gbpusd1.90261.91171.89962006.09.22 15:481.90280.000.000.00-2.00
  0.00 0.00 -5.66 803.55
Closed P/L: 797.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 797.89 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 25 797.89 Equity: 25 797.89 Free Margin: 25 797.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 717.26 Gross Loss: 919.37 Total Net Profit: 797.89
Profit Factor: 1.87 Expected Payoff: 14.25  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 367.58 (1.42%)  
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 25 (56.00%) Long Positions (won %): 31 (61.29%)
Profit Trades (% of total): 33 (58.93%) Loss trades (% of total): 23 (41.07%)
Largest profit trade: 359.52 loss trade: -115.58
Average profit trade: 52.04 loss trade: -39.97
Maximum consecutive wins ($): 8 (593.24) consecutive losses ($): 5 (-367.58)
Maximal consecutive profit (count): 593.24 (8) consecutive loss (count): -367.58 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3