|Account: 9000486
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 19, 17:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|521721
|2006.09.17 22:01
|balance
|Deposit
|25 000.00
|521731
|2006.09.17 22:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2613
|2006.09.18 09:19
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|521732
|2006.09.18 00:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2568
|0.0000
|1.2598
|2006.09.18 09:19
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.49
|521733
|2006.09.18 04:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2553
|0.0000
|1.2583
|2006.09.18 09:19
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|521734
|2006.09.18 06:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2568
|2006.09.18 09:19
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|95.59
|521735
|2006.09.18 06:59
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2523
|0.0000
|1.2553
|2006.09.18 09:19
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|382.38
|521738
|2006.09.17 22:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.56
|0.00
|117.86
|2006.09.17 22:32
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|25.45
|521739
|2006.09.17 22:11
|buy limit
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.71
|2006.09.17 22:33
|117.91
|cancelled
|521741
|2006.09.17 22:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8809
|2006.09.18 04:38
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|521742
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.56
|2006.09.17 22:33
|117.89
|cancelled
|521748
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.11
|0.00
|117.41
|2006.09.17 22:33
|117.90
|cancelled
|521751
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|116.96
|0.00
|117.26
|2006.09.17 22:33
|117.89
|cancelled
|521752
|2006.09.17 22:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|1.2667
|2006.09.18 06:10
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|521753
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8794
|2006.09.18 04:43
|1.8810
|cancelled
|521754
|2006.09.17 22:12
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|1.2652
|2006.09.18 06:11
|1.2669
|cancelled
|521758
|2006.09.17 22:13
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8779
|2006.09.18 04:42
|1.8811
|cancelled
|521775
|2006.09.17 22:13
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8764
|2006.09.18 04:38
|1.8811
|cancelled
|521782
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2607
|0.0000
|1.2637
|2006.09.18 06:11
|1.2668
|cancelled
|521785
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8719
|0.0000
|1.8749
|2006.09.18 04:38
|1.8811
|cancelled
|521789
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|1.2622
|2006.09.18 06:11
|1.2668
|cancelled
|521792
|2006.09.17 22:14
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2607
|2006.09.18 06:10
|1.2669
|cancelled
|522047
|2006.09.17 22:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.92
|0.00
|118.22
|2006.09.17 23:50
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|522052
|2006.09.17 22:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.07
|2006.09.17 23:49
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|50.82
|522056
|2006.09.17 22:33
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.62
|0.00
|117.92
|2006.09.17 23:49
|118.08
|cancelled
|522059
|2006.09.17 22:33
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.77
|2006.09.17 23:49
|118.09
|cancelled
|522061
|2006.09.17 22:33
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|117.32
|0.00
|117.62
|2006.09.17 23:49
|118.08
|cancelled
|522707
|2006.09.17 23:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.08
|0.00
|118.38
|2006.09.18 09:03
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|522708
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.93
|0.00
|118.23
|2006.09.18 09:03
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|30.48
|522710
|2006.09.18 00:04
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.78
|0.00
|118.08
|2006.09.18 09:03
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|101.63
|522712
|2006.09.17 23:50
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.93
|2006.09.18 09:03
|118.11
|cancelled
|522713
|2006.09.17 23:50
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|117.48
|0.00
|117.78
|2006.09.18 09:03
|118.10
|cancelled
|524124
|2006.09.18 04:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8840
|2006.09.18 07:02
|1.8840
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|524126
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8825
|2006.09.18 07:03
|1.8840
|cancelled
|524127
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8810
|2006.09.18 07:03
|1.8840
|cancelled
|524129
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8795
|2006.09.18 07:02
|1.8841
|cancelled
|524130
|2006.09.18 04:43
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8780
|2006.09.18 07:02
|1.8842
|cancelled
|524418
|2006.09.18 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2699
|2006.09.18 13:00
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|524424
|2006.09.18 09:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|1.2684
|2006.09.18 13:00
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|524425
|2006.09.18 06:12
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2639
|0.0000
|1.2669
|2006.09.18 13:00
|1.2688
|cancelled
|524427
|2006.09.18 06:12
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|2006.09.18 13:00
|1.2689
|cancelled
|524428
|2006.09.18 06:12
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2609
|0.0000
|1.2639
|2006.09.18 13:00
|1.2691
|cancelled
|525229
|2006.09.18 07:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8870
|2006.09.18 19:21
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|525231
|2006.09.18 07:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8855
|2006.09.18 19:21
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|525234
|2006.09.18 08:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8840
|2006.09.18 19:21
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|525235
|2006.09.18 09:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8825
|2006.09.18 19:21
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|525236
|2006.09.18 09:11
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8810
|2006.09.18 19:21
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|525875
|2006.09.18 09:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.41
|2006.09.18 13:21
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|525877
|2006.09.18 13:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.26
|2006.09.18 13:21
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|50.74
|525880
|2006.09.18 09:03
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.81
|0.00
|118.11
|2006.09.18 13:21
|118.28
|cancelled
|525881
|2006.09.18 09:03
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.66
|0.00
|117.96
|2006.09.18 13:21
|118.27
|cancelled
|525882
|2006.09.18 09:03
|buy limit
|1.60
|usdjpy
|117.51
|0.00
|117.81
|2006.09.18 13:21
|118.28
|cancelled
|526091
|2006.09.18 09:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2555
|0.0000
|1.2585
|2006.09.19 07:23
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.98
|-23.15
|526093
|2006.09.18 12:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2540
|0.0000
|1.2570
|2006.09.19 07:23
|1.2525
|0.00
|0.00
|1.96
|-23.95
|526094
|2006.09.18 13:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2555
|2006.09.19 07:23
|1.2526
|0.00
|0.00
|3.91
|3.19
|526095
|2006.09.18 18:13
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2540
|2006.09.19 07:23
|1.2525
|0.00
|0.00
|7.82
|95.81
|526096
|2006.09.19 01:34
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2525
|2006.09.19 07:23
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|383.23
|527082
|2006.09.18 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.18 18:39
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|527093
|2006.09.18 13:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2701
|2006.09.18 18:39
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|527107
|2006.09.18 13:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2686
|2006.09.18 18:39
|1.2703
|cancelled
|527117
|2006.09.18 13:00
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|1.2671
|2006.09.18 18:39
|1.2701
|cancelled
|527131
|2006.09.18 13:00
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2626
|0.0000
|1.2656
|2006.09.18 18:39
|1.2702
|cancelled
|529391
|2006.09.18 18:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2731
|2006.09.19 12:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|-0.87
|-23.00
|529392
|2006.09.19 07:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.19 12:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|529394
|2006.09.19 08:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2701
|2006.09.19 12:30
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|529395
|2006.09.19 09:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2686
|2006.09.19 12:30
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|529396
|2006.09.18 18:41
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|1.2671
|2006.09.19 12:30
|1.2683
|cancelled
|529544
|2006.09.18 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8843
|2006.09.19 06:45
|1.8826
|0.00
|0.00
|-0.35
|13.00
|529547
|2006.09.18 20:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8798
|0.0000
|1.8828
|2006.09.19 06:45
|1.8828
|0.00
|0.00
|-0.70
|60.00
|529551
|2006.09.18 19:22
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8813
|2006.09.19 06:45
|1.8828
|cancelled
|529552
|2006.09.18 19:23
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8798
|2006.09.19 06:45
|1.8827
|cancelled
|529553
|2006.09.18 19:23
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8783
|2006.09.19 06:45
|1.8828
|cancelled
|531418
|2006.09.19 06:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8858
|2006.09.19 09:11
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|531420
|2006.09.19 07:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8843
|2006.09.19 09:11
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|531421
|2006.09.19 07:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8798
|0.0000
|1.8828
|2006.09.19 09:11
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|531422
|2006.09.19 08:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8813
|2006.09.19 09:11
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|531423
|2006.09.19 06:46
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8798
|2006.09.19 09:11
|1.8815
|cancelled
|531649
|2006.09.19 07:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|0.0000
|1.2558
|2006.09.19 08:17
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|23.89
|531650
|2006.09.19 07:23
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2543
|2006.09.19 08:17
|1.2560
|cancelled
|531651
|2006.09.19 07:23
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2528
|2006.09.19 08:17
|1.2559
|cancelled
|531653
|2006.09.19 07:23
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2513
|2006.09.19 08:17
|1.2560
|cancelled
|531654
|2006.09.19 07:24
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2498
|2006.09.19 08:17
|1.2561
|cancelled
|532519
|2006.09.19 08:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|1.2591
|2006.09.19 17:09
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.74
|532520
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2546
|0.0000
|1.2576
|2006.09.19 17:09
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.14
|532521
|2006.09.19 12:32
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2561
|2006.09.19 17:09
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.58
|532525
|2006.09.19 12:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2516
|0.0000
|1.2546
|2006.09.19 17:09
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|95.76
|532526
|2006.09.19 13:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2531
|2006.09.19 17:09
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|383.05
|533138
|2006.09.19 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8812
|0.0000
|1.8842
|2006.09.19 12:30
|1.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|533139
|2006.09.19 09:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8797
|1.8814
|1.8874
|2006.09.19 12:30
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|533140
|2006.09.19 09:11
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8812
|2006.09.19 12:30
|1.8839
|cancelled
|533142
|2006.09.19 09:11
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8797
|2006.09.19 12:30
|1.8839
|cancelled
|533143
|2006.09.19 09:11
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|1.8782
|2006.09.19 12:30
|1.8840
|cancelled
|534298
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8870
|2006.09.19 12:41
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|534299
|2006.09.19 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|1.2711
|2006.09.19 13:11
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|534303
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|1.2696
|2006.09.19 13:11
|1.2713
|cancelled
|534305
|2006.09.19 12:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8855
|2006.09.19 12:41
|1.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|534307
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|1.2681
|2006.09.19 13:11
|1.2712
|cancelled
|534309
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8840
|2006.09.19 12:41
|1.8861
|cancelled
|534312
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8825
|2006.09.19 12:41
|1.8859
|cancelled
|534315
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8810
|2006.09.19 12:41
|1.8858
|cancelled
|534317
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2666
|2006.09.19 13:11
|1.2713
|cancelled
|534320
|2006.09.19 12:30
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2621
|0.0000
|1.2651
|2006.09.19 13:11
|1.2711
|cancelled
|0.00
|0.00
|12.75
|3 154.70
|Closed P/L:
|3 167.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|527460
|2006.09.18 13:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.28
|0.00
|118.58
|117.78
|0.00
|0.00
|1.29
|-42.45
|527470
|2006.09.18 13:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.13
|0.00
|118.43
|117.78
|0.00
|0.00
|2.57
|-59.43
|527477
|2006.09.18 15:07
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.98
|0.00
|118.28
|117.78
|0.00
|0.00
|5.15
|-67.92
|527479
|2006.09.19 07:17
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.13
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.96
|527481
|2006.09.19 07:40
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.98
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|135.85
|534617
|2006.09.19 12:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8891
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|534621
|2006.09.19 15:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8876
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|534625
|2006.09.19 15:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8831
|0.0000
|1.8861
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|534629
|2006.09.19 16:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8846
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|535321
|2006.09.19 13:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2742
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|535323
|2006.09.19 15:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|1.2727
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|535327
|2006.09.19 15:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2712
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|535334
|2006.09.19 16:53
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|1.2697
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|537915
|2006.09.19 17:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|0.0000
|1.2562
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|0.00
|0.00
|9.01
|-714.51
|Floating P/L:
|-705.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|534630
|2006.09.19 12:41
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|1.8801
|0.0000
|1.8831
|1.8804
|DLM222777
|535336
|2006.09.19 13:11
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2652
|0.0000
|1.2682
|1.2663
|DLM222777
|537916
|2006.09.19 17:09
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2547
|1.2533
|DLM222777
|537917
|2006.09.19 17:10
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2532
|1.2533
|DLM222777
|537924
|2006.09.19 17:11
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|1.2517
|1.2533
|DLM222777
|537925
|2006.09.19 17:11
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2502
|1.2533
|DLM222777
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 167.45
|Floating P/L:
|-705.50
|Margin:
|7 925.75
|Balance:
|28 167.45
|Equity:
|27 461.95
|Free Margin:
|19 536.20
|Details:
|Gross Profit:
|3 451.93
|Gross Loss:
|284.48
|Total Net Profit:
|3 167.45
|Profit Factor:
|12.13
|Expected Payoff:
|62.11
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|65.00 (0.24%)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|51 (72.55%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (72.55%)
|Loss trades (% of total):
|14 (27.45%)
|Largest
|profit trade:
|480.00
|loss trade:
|-31.00
|Average
|profit trade:
|93.30
|loss trade:
|-20.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (790.74)
|consecutive losses ($):
|3 (-65.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|814.58 (8)
|consecutive loss (count):
|-65.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2