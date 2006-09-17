Velocity4x

Account: 9000486 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 19, 17:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5217212006.09.17 22:01balanceDeposit25 000.00
5217312006.09.17 22:10buy0.10usdchf1.25830.00001.26132006.09.18 09:191.25510.000.000.00-25.50
5217322006.09.18 00:12buy0.20usdchf1.25680.00001.25982006.09.18 09:191.25520.000.000.00-25.49
5217332006.09.18 04:00buy0.40usdchf1.25530.00001.25832006.09.18 09:191.25530.000.000.000.00
5217342006.09.18 06:54buy0.80usdchf1.25380.00001.25682006.09.18 09:191.25530.000.000.0095.59
5217352006.09.18 06:59buy1.60usdchf1.25230.00001.25532006.09.18 09:191.25530.000.000.00382.38
5217382006.09.17 22:11buy0.10usdjpy117.560.00117.862006.09.17 22:32117.860.000.000.0025.45
5217392006.09.17 22:11buy limit0.20usdjpy117.410.00117.712006.09.17 22:33117.91cancelled
5217412006.09.17 22:12buy0.10gbpusd1.87790.00001.88092006.09.18 04:381.88090.000.000.0030.00
5217422006.09.17 22:12buy limit0.40usdjpy117.260.00117.562006.09.17 22:33117.89cancelled
5217482006.09.17 22:12buy limit0.80usdjpy117.110.00117.412006.09.17 22:33117.90cancelled
5217512006.09.17 22:12buy limit1.60usdjpy116.960.00117.262006.09.17 22:33117.89cancelled
5217522006.09.17 22:12buy0.10eurusd1.26370.00001.26672006.09.18 06:101.26670.000.000.0030.00
5217532006.09.17 22:12buy limit0.20gbpusd1.87640.00001.87942006.09.18 04:431.8810cancelled
5217542006.09.17 22:12buy limit0.20eurusd1.26220.00001.26522006.09.18 06:111.2669cancelled
5217582006.09.17 22:13buy limit0.40gbpusd1.87490.00001.87792006.09.18 04:421.8811cancelled
5217752006.09.17 22:13buy limit0.80gbpusd1.87340.00001.87642006.09.18 04:381.8811cancelled
5217822006.09.17 22:14buy limit0.40eurusd1.26070.00001.26372006.09.18 06:111.2668cancelled
5217852006.09.17 22:14buy limit1.60gbpusd1.87190.00001.87492006.09.18 04:381.8811cancelled
5217892006.09.17 22:14buy limit0.80eurusd1.25920.00001.26222006.09.18 06:111.2668cancelled
5217922006.09.17 22:14buy limit1.60eurusd1.25770.00001.26072006.09.18 06:101.2669cancelled
5220472006.09.17 22:33buy0.10usdjpy117.920.00118.222006.09.17 23:50118.070.000.000.0012.70
5220522006.09.17 22:52buy0.20usdjpy117.770.00118.072006.09.17 23:49118.070.000.000.0050.82
5220562006.09.17 22:33buy limit0.40usdjpy117.620.00117.922006.09.17 23:49118.08cancelled
5220592006.09.17 22:33buy limit0.80usdjpy117.470.00117.772006.09.17 23:49118.09cancelled
5220612006.09.17 22:33buy limit1.60usdjpy117.320.00117.622006.09.17 23:49118.08cancelled
5227072006.09.17 23:50buy0.10usdjpy118.080.00118.382006.09.18 09:03118.100.000.000.001.69
5227082006.09.18 00:00buy0.20usdjpy117.930.00118.232006.09.18 09:03118.110.000.000.0030.48
5227102006.09.18 00:04buy0.40usdjpy117.780.00118.082006.09.18 09:03118.080.000.000.00101.63
5227122006.09.17 23:50buy limit0.80usdjpy117.630.00117.932006.09.18 09:03118.11cancelled
5227132006.09.17 23:50buy limit1.60usdjpy117.480.00117.782006.09.18 09:03118.10cancelled
5241242006.09.18 04:43buy0.10gbpusd1.88100.00001.88402006.09.18 07:021.88400.000.000.0030.00
5241262006.09.18 04:43buy limit0.20gbpusd1.87950.00001.88252006.09.18 07:031.8840cancelled
5241272006.09.18 04:43buy limit0.40gbpusd1.87800.00001.88102006.09.18 07:031.8840cancelled
5241292006.09.18 04:43buy limit0.80gbpusd1.87650.00001.87952006.09.18 07:021.8841cancelled
5241302006.09.18 04:43buy limit1.60gbpusd1.87500.00001.87802006.09.18 07:021.8842cancelled
5244182006.09.18 06:12buy0.10eurusd1.26690.00001.26992006.09.18 13:001.26870.000.000.0018.00
5244242006.09.18 09:48buy0.20eurusd1.26540.00001.26842006.09.18 13:001.26840.000.000.0060.00
5244252006.09.18 06:12buy limit0.40eurusd1.26390.00001.26692006.09.18 13:001.2688cancelled
5244272006.09.18 06:12buy limit0.80eurusd1.26240.00001.26542006.09.18 13:001.2689cancelled
5244282006.09.18 06:12buy limit1.60eurusd1.26090.00001.26392006.09.18 13:001.2691cancelled
5252292006.09.18 07:03buy0.10gbpusd1.88400.00001.88702006.09.18 19:211.88090.000.000.00-31.00
5252312006.09.18 07:11buy0.20gbpusd1.88250.00001.88552006.09.18 19:211.88100.000.000.00-30.00
5252342006.09.18 08:56buy0.40gbpusd1.88100.00001.88402006.09.18 19:211.88090.000.000.00-4.00
5252352006.09.18 09:03buy0.80gbpusd1.87950.00001.88252006.09.18 19:211.88100.000.000.00120.00
5252362006.09.18 09:11buy1.60gbpusd1.87800.00001.88102006.09.18 19:211.88100.000.000.00480.00
5258752006.09.18 09:03buy0.10usdjpy118.110.00118.412006.09.18 13:21118.250.000.000.0011.84
5258772006.09.18 13:00buy0.20usdjpy117.960.00118.262006.09.18 13:21118.260.000.000.0050.74
5258802006.09.18 09:03buy limit0.40usdjpy117.810.00118.112006.09.18 13:21118.28cancelled
5258812006.09.18 09:03buy limit0.80usdjpy117.660.00117.962006.09.18 13:21118.27cancelled
5258822006.09.18 09:03buy limit1.60usdjpy117.510.00117.812006.09.18 13:21118.28cancelled
5260912006.09.18 09:20buy0.10usdchf1.25550.00001.25852006.09.19 07:231.25260.000.000.98-23.15
5260932006.09.18 12:20buy0.20usdchf1.25400.00001.25702006.09.19 07:231.25250.000.001.96-23.95
5260942006.09.18 13:00buy0.40usdchf1.25250.00001.25552006.09.19 07:231.25260.000.003.913.19
5260952006.09.18 18:13buy0.80usdchf1.25100.00001.25402006.09.19 07:231.25250.000.007.8295.81
5260962006.09.19 01:34buy1.60usdchf1.24950.00001.25252006.09.19 07:231.25250.000.000.00383.23
5270822006.09.18 13:00buy0.10eurusd1.26860.00001.27162006.09.18 18:391.27000.000.000.0014.00
5270932006.09.18 13:15buy0.20eurusd1.26710.00001.27012006.09.18 18:391.27010.000.000.0060.00
5271072006.09.18 13:00buy limit0.40eurusd1.26560.00001.26862006.09.18 18:391.2703cancelled
5271172006.09.18 13:00buy limit0.80eurusd1.26410.00001.26712006.09.18 18:391.2701cancelled
5271312006.09.18 13:00buy limit1.60eurusd1.26260.00001.26562006.09.18 18:391.2702cancelled
5293912006.09.18 18:39buy0.10eurusd1.27010.00001.27312006.09.19 12:301.26780.000.00-0.87-23.00
5293922006.09.19 07:46buy0.20eurusd1.26860.00001.27162006.09.19 12:301.26780.000.000.00-16.00
5293942006.09.19 08:03buy0.40eurusd1.26710.00001.27012006.09.19 12:301.26790.000.000.0032.00
5293952006.09.19 09:46buy0.80eurusd1.26560.00001.26862006.09.19 12:301.26860.000.000.00240.00
5293962006.09.18 18:41buy limit1.60eurusd1.26410.00001.26712006.09.19 12:301.2683cancelled
5295442006.09.18 19:21buy0.10gbpusd1.88130.00001.88432006.09.19 06:451.88260.000.00-0.3513.00
5295472006.09.18 20:02buy0.20gbpusd1.87980.00001.88282006.09.19 06:451.88280.000.00-0.7060.00
5295512006.09.18 19:22buy limit0.40gbpusd1.87830.00001.88132006.09.19 06:451.8828cancelled
5295522006.09.18 19:23buy limit0.80gbpusd1.87680.00001.87982006.09.19 06:451.8827cancelled
5295532006.09.18 19:23buy limit1.60gbpusd1.87530.00001.87832006.09.19 06:451.8828cancelled
5314182006.09.19 06:45buy0.10gbpusd1.88280.00001.88582006.09.19 09:111.88110.000.000.00-17.00
5314202006.09.19 07:21buy0.20gbpusd1.88130.00001.88432006.09.19 09:111.88100.000.000.00-6.00
5314212006.09.19 07:53buy0.40gbpusd1.87980.00001.88282006.09.19 09:111.88110.000.000.0052.00
5314222006.09.19 08:13buy0.80gbpusd1.87830.00001.88132006.09.19 09:111.88130.000.000.00240.00
5314232006.09.19 06:46buy limit1.60gbpusd1.87680.00001.87982006.09.19 09:111.8815cancelled
5316492006.09.19 07:23buy0.10usdchf1.25280.00001.25582006.09.19 08:171.25580.000.000.0023.89
5316502006.09.19 07:23buy limit0.20usdchf1.25130.00001.25432006.09.19 08:171.2560cancelled
5316512006.09.19 07:23buy limit0.40usdchf1.24980.00001.25282006.09.19 08:171.2559cancelled
5316532006.09.19 07:23buy limit0.80usdchf1.24830.00001.25132006.09.19 08:171.2560cancelled
5316542006.09.19 07:24buy limit1.60usdchf1.24680.00001.24982006.09.19 08:171.2561cancelled
5325192006.09.19 08:17buy0.10usdchf1.25610.00001.25912006.09.19 17:091.25300.000.000.00-24.74
5325202006.09.19 12:30buy0.20usdchf1.25460.00001.25762006.09.19 17:091.25290.000.000.00-27.14
5325212006.09.19 12:32buy0.40usdchf1.25310.00001.25612006.09.19 17:091.25280.000.000.00-9.58
5325252006.09.19 12:54buy0.80usdchf1.25160.00001.25462006.09.19 17:091.25310.000.000.0095.76
5325262006.09.19 13:12buy1.60usdchf1.25010.00001.25312006.09.19 17:091.25310.000.000.00383.05
5331382006.09.19 09:11buy0.10gbpusd1.88120.00001.88422006.09.19 12:301.88420.000.000.0030.00
5331392006.09.19 09:41buy0.20gbpusd1.87971.88141.88742006.09.19 12:301.88360.000.000.0078.00
5331402006.09.19 09:11buy limit0.40gbpusd1.87820.00001.88122006.09.19 12:301.8839cancelled
5331422006.09.19 09:11buy limit0.80gbpusd1.87670.00001.87972006.09.19 12:301.8839cancelled
5331432006.09.19 09:11buy limit1.60gbpusd1.87520.00001.87822006.09.19 12:301.8840cancelled
5342982006.09.19 12:30buy0.10gbpusd1.88400.00001.88702006.09.19 12:411.88560.000.000.0016.00
5342992006.09.19 12:30buy0.10eurusd1.26810.00001.27112006.09.19 13:111.27110.000.000.0030.00
5343032006.09.19 12:30buy limit0.20eurusd1.26660.00001.26962006.09.19 13:111.2713cancelled
5343052006.09.19 12:36buy0.20gbpusd1.88250.00001.88552006.09.19 12:411.88550.000.000.0060.00
5343072006.09.19 12:30buy limit0.40eurusd1.26510.00001.26812006.09.19 13:111.2712cancelled
5343092006.09.19 12:30buy limit0.40gbpusd1.88100.00001.88402006.09.19 12:411.8861cancelled
5343122006.09.19 12:30buy limit0.80gbpusd1.87950.00001.88252006.09.19 12:411.8859cancelled
5343152006.09.19 12:30buy limit1.60gbpusd1.87800.00001.88102006.09.19 12:411.8858cancelled
5343172006.09.19 12:30buy limit0.80eurusd1.26360.00001.26662006.09.19 13:111.2713cancelled
5343202006.09.19 12:30buy limit1.60eurusd1.26210.00001.26512006.09.19 13:111.2711cancelled
  0.00 0.00 12.75 3 154.70
Closed P/L: 3 167.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5274602006.09.18 13:21buy0.10usdjpy118.280.00118.58 117.780.000.001.29-42.45
5274702006.09.18 13:35buy0.20usdjpy118.130.00118.43 117.780.000.002.57-59.43
5274772006.09.18 15:07buy0.40usdjpy117.980.00118.28 117.780.000.005.15-67.92
5274792006.09.19 07:17buy0.80usdjpy117.830.00118.13 117.780.000.000.00-33.96
5274812006.09.19 07:40buy1.60usdjpy117.680.00117.98 117.780.000.000.00135.85
5346172006.09.19 12:41buy0.10gbpusd1.88610.00001.8891 1.88010.000.000.00-60.00
5346212006.09.19 15:12buy0.20gbpusd1.88460.00001.8876 1.88010.000.000.00-90.00
5346252006.09.19 15:21buy0.40gbpusd1.88310.00001.8861 1.88010.000.000.00-120.00
5346292006.09.19 16:05buy0.80gbpusd1.88160.00001.8846 1.88010.000.000.00-120.00
5353212006.09.19 13:11buy0.10eurusd1.27120.00001.2742 1.26610.000.000.00-51.00
5353232006.09.19 15:02buy0.20eurusd1.26970.00001.2727 1.26610.000.000.00-72.00
5353272006.09.19 15:09buy0.40eurusd1.26820.00001.2712 1.26610.000.000.00-84.00
5353342006.09.19 16:53buy0.80eurusd1.26670.00001.2697 1.26610.000.000.00-48.00
5379152006.09.19 17:09buy0.10usdchf1.25320.00001.2562 1.25300.000.000.00-1.60
  0.00 0.00 9.01 -714.51
 Floating P/L: -705.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
5346302006.09.19 12:41buy limit1.60gbpusd1.88010.00001.8831 1.8804DLM222777
5353362006.09.19 13:11buy limit1.60eurusd1.26520.00001.2682 1.2663DLM222777
5379162006.09.19 17:09buy limit0.20usdchf1.25170.00001.2547 1.2533DLM222777
5379172006.09.19 17:10buy limit0.40usdchf1.25020.00001.2532 1.2533DLM222777
5379242006.09.19 17:11buy limit0.80usdchf1.24870.00001.2517 1.2533DLM222777
5379252006.09.19 17:11buy limit1.60usdchf1.24720.00001.2502 1.2533DLM222777
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 167.45 Floating P/L: -705.50 Margin: 7 925.75
Balance: 28 167.45 Equity: 27 461.95 Free Margin: 19 536.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 451.93 Gross Loss: 284.48 Total Net Profit: 3 167.45
Profit Factor: 12.13 Expected Payoff: 62.11  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 65.00 (0.24%)  
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 51 (72.55%)
Profit Trades (% of total): 37 (72.55%) Loss trades (% of total): 14 (27.45%)
Largest profit trade: 480.00 loss trade: -31.00
Average profit trade: 93.30 loss trade: -20.32
Maximum consecutive wins ($): 12 (790.74) consecutive losses ($): 3 (-65.00)
Maximal consecutive profit (count): 814.58 (8) consecutive loss (count): -65.00 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2