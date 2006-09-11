|Account: 29392
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 14, 22:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1631494
|2006.09.11 02:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|1.2637
|2006.09.11 13:03
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1633231
|2006.09.11 06:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2642
|2006.09.11 13:03
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|1634496
|2006.09.11 10:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|1.2657
|2006.09.11 13:03
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|1634642
|2006.09.11 10:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2672
|2006.09.11 13:03
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1635579
|2006.09.11 11:49
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2688
|2006.09.11 13:03
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1636107
|2006.09.11 13:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2746
|2006.09.11 17:19
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1636923
|2006.09.11 16:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2731
|2006.09.11 17:19
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1637082
|2006.09.11 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.11 17:19
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1637643
|2006.09.11 17:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2696
|0.0000
|1.2666
|2006.09.12 09:55
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.15
|-21.00
|1638965
|2006.09.12 02:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2682
|2006.09.12 09:55
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1640154
|2006.09.12 09:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2698
|2006.09.12 09:55
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1640290
|2006.09.12 09:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2686
|2006.09.12 14:30
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1641453
|2006.09.12 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2732
|0.0000
|1.2702
|2006.09.12 14:30
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1641527
|2006.09.12 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|1.2752
|2006.09.12 14:41
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1641609
|2006.09.12 14:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|1.2737
|2006.09.12 14:41
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1641721
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.12 14:41
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1641863
|2006.09.12 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2696
|0.0000
|1.2666
|2006.09.12 15:11
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1641974
|2006.09.12 14:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2682
|2006.09.12 15:11
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1642093
|2006.09.12 14:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2698
|2006.09.12 15:11
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1642281
|2006.09.12 15:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2684
|2006.09.12 16:13
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1642839
|2006.09.12 16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2652
|2006.09.12 18:12
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1643395
|2006.09.12 17:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|1.2667
|2006.09.12 18:11
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1643508
|2006.09.12 18:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2656
|2006.09.13 09:29
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.15
|-7.00
|1646362
|2006.09.13 09:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2671
|2006.09.13 09:29
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1646391
|2006.09.13 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2722
|2006.09.13 10:21
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1646555
|2006.09.13 09:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2677
|0.0000
|1.2707
|2006.09.13 10:21
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1646699
|2006.09.13 10:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2652
|2006.09.13 18:10
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1648484
|2006.09.13 17:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|1.2667
|2006.09.13 18:10
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1648608
|2006.09.13 17:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2682
|2006.09.13 18:10
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1648864
|2006.09.13 18:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2730
|2006.09.14 08:35
|1.2692
|0.00
|0.00
|-1.05
|-8.00
|1650413
|2006.09.14 08:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2714
|2006.09.14 08:34
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1650514
|2006.09.14 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2725
|2006.09.14 09:59
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1650626
|2006.09.14 09:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2710
|2006.09.14 09:59
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1650864
|2006.09.14 09:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2720
|2006.09.14 12:49
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1651737
|2006.09.14 12:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2754
|2006.09.14 14:51
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1652835
|2006.09.14 14:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2739
|2006.09.14 14:51
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1652973
|2006.09.14 14:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2693
|0.0000
|1.2723
|2006.09.14 14:51
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1653047
|2006.09.14 14:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|1.2673
|2006.09.14 15:50
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1653381
|2006.09.14 15:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2688
|2006.09.14 15:49
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1653432
|2006.09.14 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2679
|2006.09.14 17:16
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|1653569
|2006.09.14 16:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2694
|2006.09.14 17:15
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1653777
|2006.09.14 16:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|1.2709
|2006.09.14 17:15
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1653887
|2006.09.14 16:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2724
|2006.09.14 17:15
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|1631515
|2006.09.11 02:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8702
|2006.09.11 03:38
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1631636
|2006.09.11 02:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8657
|0.0000
|1.8687
|2006.09.11 03:38
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1631777
|2006.09.11 03:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8641
|0.0000
|1.8671
|2006.09.11 03:38
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1631844
|2006.09.11 03:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8652
|0.0000
|1.8682
|2006.09.11 10:04
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1634603
|2006.09.11 10:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8688
|0.0000
|1.8718
|2006.09.11 10:36
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1634853
|2006.09.11 10:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8673
|0.0000
|1.8703
|2006.09.11 10:36
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1634882
|2006.09.11 10:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|1.8688
|2006.09.11 10:36
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1634896
|2006.09.11 10:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8702
|2006.09.11 11:40
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1635109
|2006.09.11 11:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8657
|0.0000
|1.8687
|2006.09.11 11:40
|1.8666
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1635425
|2006.09.11 11:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8700
|2006.09.11 16:39
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|1636114
|2006.09.11 13:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8685
|2006.09.11 16:38
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|1636922
|2006.09.11 16:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8638
|0.0000
|1.8668
|2006.09.11 16:38
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|1637068
|2006.09.11 16:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8622
|0.0000
|1.8652
|2006.09.11 16:38
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1637234
|2006.09.11 16:15
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8607
|0.0000
|1.8637
|2006.09.11 16:38
|1.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1637421
|2006.09.11 16:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8622
|0.0000
|1.8592
|2006.09.11 19:34
|1.8628
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1637989
|2006.09.11 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8638
|0.0000
|1.8608
|2006.09.11 19:33
|1.8629
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1638077
|2006.09.11 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8624
|0.0000
|1.8594
|2006.09.12 00:09
|1.8646
|0.00
|0.00
|-0.53
|-22.00
|1638136
|2006.09.11 19:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8610
|2006.09.12 00:09
|1.8645
|0.00
|0.00
|-1.05
|-10.00
|1638401
|2006.09.11 22:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8656
|0.0000
|1.8626
|2006.09.12 00:08
|1.8645
|0.00
|0.00
|-2.10
|44.00
|1638580
|2006.09.12 00:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8644
|0.0000
|1.8614
|2006.09.12 01:20
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1638746
|2006.09.12 01:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8661
|0.0000
|1.8631
|2006.09.12 01:20
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1638749
|2006.09.12 01:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8654
|0.0000
|1.8684
|2006.09.12 02:44
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1638975
|2006.09.12 02:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8687
|0.0000
|1.8717
|2006.09.12 08:49
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1639873
|2006.09.12 08:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8702
|2006.09.12 08:49
|1.8681
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1639899
|2006.09.12 08:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8679
|0.0000
|1.8649
|2006.09.12 11:42
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|1640560
|2006.09.12 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8694
|0.0000
|1.8664
|2006.09.12 11:41
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|1640622
|2006.09.12 10:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8679
|2006.09.12 11:41
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|1640689
|2006.09.12 10:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8724
|0.0000
|1.8694
|2006.09.12 11:41
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1640856
|2006.09.12 11:21
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8710
|2006.09.12 11:41
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1640906
|2006.09.12 11:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8755
|2006.09.12 14:30
|1.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1641467
|2006.09.12 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8795
|2006.09.12 14:40
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1641522
|2006.09.12 14:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8778
|2006.09.12 14:40
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1641619
|2006.09.12 14:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|1.8763
|2006.09.12 14:40
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1641712
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|1.8748
|2006.09.12 14:40
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1641843
|2006.09.12 14:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8700
|2006.09.12 15:12
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1641945
|2006.09.12 14:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8715
|2006.09.12 15:12
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1642099
|2006.09.12 14:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8731
|2006.09.12 15:12
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1642288
|2006.09.12 15:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8780
|2006.09.12 16:19
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1642822
|2006.09.12 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|1.8765
|2006.09.12 16:19
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1642917
|2006.09.12 16:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|1.8748
|2006.09.12 16:19
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1642941
|2006.09.12 16:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8700
|2006.09.12 17:12
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1643125
|2006.09.12 16:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8715
|2006.09.12 17:12
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1643286
|2006.09.12 16:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8731
|2006.09.12 17:12
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1643371
|2006.09.12 17:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8718
|2006.09.13 02:21
|1.8718
|0.00
|0.00
|-0.53
|30.00
|1645025
|2006.09.13 02:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|1.8687
|2006.09.13 03:14
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1645123
|2006.09.13 02:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8732
|0.0000
|1.8702
|2006.09.13 03:14
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1645218
|2006.09.13 03:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8722
|0.0000
|1.8692
|2006.09.13 06:47
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1645698
|2006.09.13 06:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8738
|0.0000
|1.8708
|2006.09.13 06:47
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1645767
|2006.09.13 06:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8728
|0.0000
|1.8698
|2006.09.13 08:01
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1645867
|2006.09.13 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8714
|2006.09.13 08:00
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1646015
|2006.09.13 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|1.8703
|2006.09.13 10:30
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1646178
|2006.09.13 08:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8718
|2006.09.13 10:30
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1646787
|2006.09.13 10:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8736
|2006.09.13 10:30
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1646800
|2006.09.13 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8714
|2006.09.13 15:30
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1647834
|2006.09.13 15:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8730
|2006.09.13 15:30
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1647875
|2006.09.13 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8751
|0.0000
|1.8781
|2006.09.13 16:36
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1648197
|2006.09.13 16:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|1.8766
|2006.09.13 16:36
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1648213
|2006.09.13 16:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8780
|2006.09.14 00:07
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.68
|30.00
|1649744
|2006.09.14 00:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8813
|2006.09.14 04:20
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1650100
|2006.09.14 03:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8798
|2006.09.14 04:20
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1650131
|2006.09.14 04:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|1.8811
|2006.09.14 08:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1650310
|2006.09.14 07:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8796
|2006.09.14 08:20
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1650460
|2006.09.14 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8806
|2006.09.14 10:30
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1651048
|2006.09.14 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8839
|2006.09.14 12:40
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1651656
|2006.09.14 12:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8843
|0.0000
|1.8873
|2006.09.14 13:34
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1652049
|2006.09.14 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8877
|0.0000
|1.8907
|2006.09.14 14:23
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1652357
|2006.09.14 14:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8891
|2006.09.14 14:23
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1652478
|2006.09.14 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8873
|0.0000
|1.8903
|2006.09.14 14:52
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1652822
|2006.09.14 14:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8888
|2006.09.14 14:52
|1.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1652933
|2006.09.14 14:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8842
|0.0000
|1.8872
|2006.09.14 14:52
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1653072
|2006.09.14 14:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8888
|2006.09.14 16:20
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1631502
|2006.09.11 02:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|1.2452
|2006.09.11 03:40
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|1631751
|2006.09.11 03:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2467
|2006.09.11 03:37
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|1631849
|2006.09.11 03:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2484
|0.0000
|1.2454
|2006.09.11 10:01
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|24.09
|1634588
|2006.09.11 10:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2416
|2006.09.11 11:46
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|24.16
|1635534
|2006.09.11 11:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2413
|0.0000
|1.2383
|2006.09.11 13:34
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|1636121
|2006.09.11 13:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2399
|2006.09.11 13:34
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|1636244
|2006.09.11 13:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2388
|2006.09.12 02:44
|1.2436
|0.00
|0.00
|-0.46
|-14.47
|1636878
|2006.09.11 16:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2403
|2006.09.12 02:44
|1.2437
|0.00
|0.00
|-0.92
|-6.43
|1637054
|2006.09.11 16:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2419
|2006.09.12 02:43
|1.2438
|0.00
|0.00
|-1.85
|35.38
|1638972
|2006.09.12 02:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2434
|0.0000
|1.2404
|2006.09.12 14:41
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.23
|1641703
|2006.09.12 14:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2420
|2006.09.12 14:41
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|1641869
|2006.09.12 14:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2475
|2006.09.12 15:32
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.63
|1641984
|2006.09.12 14:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2458
|2006.09.12 15:32
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|1642413
|2006.09.12 15:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2473
|2006.09.12 16:06
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|24.05
|1642768
|2006.09.12 16:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|1.2506
|2006.09.12 19:57
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|23.99
|1643873
|2006.09.12 19:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2540
|2006.09.13 02:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.22
|23.92
|1644986
|2006.09.13 02:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2541
|0.0000
|1.2571
|2006.09.13 09:30
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|1645844
|2006.09.13 07:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2555
|2006.09.13 09:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1646188
|2006.09.13 08:49
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2540
|2006.09.13 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|35.14
|1646418
|2006.09.13 09:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2521
|0.0000
|1.2491
|2006.09.13 15:11
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|1647504
|2006.09.13 14:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2536
|0.0000
|1.2506
|2006.09.13 15:11
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|1647749
|2006.09.13 15:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2526
|0.0000
|1.2496
|2006.09.13 17:46
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|24.01
|1648507
|2006.09.13 17:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2463
|2006.09.13 23:44
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|1649234
|2006.09.13 19:26
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2509
|0.0000
|1.2479
|2006.09.13 23:44
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|1649669
|2006.09.13 23:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2469
|2006.09.14 09:16
|1.2506
|0.00
|0.00
|-1.38
|-5.60
|1650628
|2006.09.14 09:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2516
|0.0000
|1.2486
|2006.09.14 09:16
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|1650678
|2006.09.14 09:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2538
|2006.09.14 14:04
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.11
|1651325
|2006.09.14 11:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2522
|2006.09.14 14:04
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.32
|1651398
|2006.09.14 11:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2477
|0.0000
|1.2507
|2006.09.14 14:04
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.93
|1651639
|2006.09.14 12:38
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2492
|2006.09.14 14:04
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.84
|1652001
|2006.09.14 13:31
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|1.2477
|2006.09.14 14:04
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|179.76
|1652323
|2006.09.14 14:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2434
|2006.09.14 14:33
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.82
|1652406
|2006.09.14 14:11
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2450
|2006.09.14 14:33
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|1652652
|2006.09.14 14:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2465
|2006.09.14 14:33
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|1652709
|2006.09.14 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2509
|2006.09.14 14:39
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|23.98
|1652880
|2006.09.14 14:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2541
|2006.09.14 16:31
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.62
|1653551
|2006.09.14 16:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2526
|2006.09.14 16:31
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|1653642
|2006.09.14 16:26
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2511
|2006.09.14 16:31
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|32.02
|1653671
|2006.09.14 16:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2491
|0.0000
|1.2521
|2006.09.14 17:24
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|1653781
|2006.09.14 16:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2504
|2006.09.14 17:24
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|1654073
|2006.09.14 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|1.2517
|2006.09.14 20:26
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|23.97
|1631488
|2006.09.11 02:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.70
|0.00
|116.40
|2006.09.11 03:28
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|1631735
|2006.09.11 03:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.56
|2006.09.11 03:28
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|15.41
|1631801
|2006.09.11 03:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.75
|0.00
|116.45
|2006.09.12 23:22
|117.86
|0.00
|0.00
|-0.60
|-94.18
|1633601
|2006.09.11 07:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.90
|0.00
|116.50
|2006.09.12 23:22
|117.86
|0.00
|0.00
|-1.19
|-162.91
|1633705
|2006.09.11 08:15
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.06
|0.00
|116.66
|2006.09.12 23:22
|117.85
|0.00
|0.00
|-2.38
|-268.14
|1634039
|2006.09.11 09:11
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.22
|0.00
|116.82
|2006.09.12 23:22
|117.86
|0.00
|0.00
|-4.76
|-434.41
|1636069
|2006.09.11 12:59
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.37
|0.00
|117.07
|2006.09.12 23:22
|117.85
|0.00
|0.00
|-9.52
|-651.68
|1643614
|2006.09.12 18:32
|sell
|3.20
|usdjpy
|117.92
|0.00
|117.62
|2006.09.12 23:22
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|271.60
|1643947
|2006.09.12 20:03
|sell
|6.40
|usdjpy
|118.08
|0.00
|117.78
|2006.09.12 23:22
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1 357.89
|1644427
|2006.09.12 23:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.55
|2006.09.13 08:57
|117.70
|0.00
|0.00
|-0.59
|12.74
|1645837
|2006.09.13 07:27
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.70
|2006.09.13 08:57
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|50.98
|1646241
|2006.09.13 08:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.70
|0.00
|117.40
|2006.09.13 17:48
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|25.55
|1648565
|2006.09.13 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.37
|0.00
|117.07
|2006.09.14 03:45
|117.40
|0.00
|0.00
|-1.79
|-2.56
|1649179
|2006.09.13 19:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.23
|2006.09.14 03:44
|117.39
|0.00
|0.00
|-3.57
|23.85
|1649541
|2006.09.13 22:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.38
|2006.09.14 03:44
|117.38
|0.00
|0.00
|-7.15
|102.23
|1650076
|2006.09.14 03:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.37
|0.00
|117.07
|2006.09.14 16:56
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|1650191
|2006.09.14 05:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.23
|2006.09.14 16:56
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|27.26
|1650648
|2006.09.14 09:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.38
|2006.09.14 16:56
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|102.23
|0.00
|0.00
|-40.22
|1 590.04
|Closed P/L:
|1 549.82
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1653565
|2006.09.14 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|0.0000
|1.8921
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1653837
|2006.09.14 16:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.08
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.16
|1654039
|2006.09.14 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|1.2769
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1654215
|2006.09.14 18:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.23
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|1654553
|2006.09.14 20:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2550
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|1654626
|2006.09.14 20:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8876
|0.0000
|1.8906
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1654643
|2006.09.14 20:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2754
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.36
|Floating P/L:
|-93.36
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 549.82
|Floating P/L:
|-93.36
|Margin:
|269.66
|Balance:
|33 795.02
|Equity:
|33 701.66
|Free Margin:
|33 525.36
|Details:
|Gross Profit:
|4 792.40
|Gross Loss:
|3 242.58
|Total Net Profit:
|1 549.82
|Profit Factor:
|1.48
|Expected Payoff:
|8.96
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1 629.77 (4.7%)
|Total Trades:
|173
|Short Positions (won %):
|96 (45.83%)
|Long Positions (won %):
|77 (48.05%)
|Profit Trades (% of total):
|81 (46.82%)
|Loss trades (% of total):
|92 (53.18%)
|Largest
|profit trade:
|1 357.89
|loss trade:
|-661.20
|Average
|profit trade:
|59.17
|loss trade:
|-35.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (299.76)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 629.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 653.48 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 629.77 (5)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2