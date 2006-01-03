|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableWMA=true; WMAPeriod=5; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; PivotPeriod=1440; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.25; EnableStaticLots=true; StaticLots=1; StopLossIndex=5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=50; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123000; PIPTimerType=0;
|Bars in test
|34682
|Ticks modelled
|542689
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|363.00
|Total net profit
|293923.33
|Gross profit
|411135.81
|Gross loss
|-117212.48
|Profit factor
|3.51
|Expected payoff
|389.30
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|5856.71 (2.25%)
|Relative drawdown
|23.36% (261.20)
|Total trades
|755
|Short positions (won %)
|361 (93.35%)
|Long positions (won %)
|394 (89.85%)
|Profit trades (% of total)
|691 (91.52%)
|Loss trades (% of total)
|64 (8.48%)
|Largest
|profit trade
|3800.00
|loss trade
|-2652.50
|Average
|profit trade
|594.99
|loss trade
|-1831.44
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (34482.38)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-2485.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|34482.38 (64)
|consecutive loss (count of losses)
|-5252.50 (2)
|Average
|consecutive wins
|13
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 01:00
|buy
|1
|2.05
|1.7207
|1.7155
|0.0000
|2
|2006.01.03 01:12
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7162
|0.0000
|3
|2006.01.03 01:12
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7165
|0.0000
|4
|2006.01.03 01:12
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7166
|0.0000
|5
|2006.01.03 01:12
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7167
|0.0000
|6
|2006.01.03 01:12
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7169
|0.0000
|7
|2006.01.03 01:13
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7172
|0.0000
|8
|2006.01.03 01:13
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7174
|0.0000
|9
|2006.01.03 01:13
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7176
|0.0000
|10
|2006.01.03 01:13
|modify
|1
|2.05
|1.7207
|1.7177
|0.0000
|11
|2006.01.03 01:13
|close
|1
|2.05
|1.7221
|1.7177
|0.0000
|28.70
|391.70
|12
|2006.01.03 01:15
|buy
|2
|2.14
|1.7212
|1.7160
|0.0000
|13
|2006.01.03 01:15
|modify
|2
|2.14
|1.7212
|1.7177
|0.0000
|14
|2006.01.03 01:19
|modify
|2
|2.14
|1.7212
|1.7178
|0.0000
|15
|2006.01.03 01:20
|close
|2
|2.14
|1.7221
|1.7178
|0.0000
|19.26
|410.96
|16
|2006.01.03 06:00
|buy
|3
|2.19
|1.7275
|1.7223
|0.0000
|17
|2006.01.03 06:00
|modify
|3
|2.19
|1.7275
|1.7235
|0.0000
|18
|2006.01.03 06:01
|modify
|3
|2.19
|1.7275
|1.7239
|0.0000
|19
|2006.01.03 06:03
|modify
|3
|2.19
|1.7275
|1.7240
|0.0000
|20
|2006.01.03 06:05
|modify
|3
|2.19
|1.7275
|1.7243
|0.0000
|21
|2006.01.03 06:07
|close
|3
|2.19
|1.7283
|1.7243
|0.0000
|17.52
|428.48
|22
|2006.01.03 06:07
|buy
|4
|2.24
|1.7282
|1.7230
|0.0000
|23
|2006.01.03 06:07
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7243
|0.0000
|24
|2006.01.03 06:07
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7244
|0.0000
|25
|2006.01.03 06:07
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7245
|0.0000
|26
|2006.01.03 06:08
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7247
|0.0000
|27
|2006.01.03 06:14
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7248
|0.0000
|28
|2006.01.03 06:14
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7249
|0.0000
|29
|2006.01.03 06:14
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7250
|0.0000
|30
|2006.01.03 06:16
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7250
|0.0000
|31
|2006.01.03 06:17
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7251
|0.0000
|32
|2006.01.03 06:17
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7254
|0.0000
|33
|2006.01.03 06:17
|modify
|4
|2.24
|1.7282
|1.7255
|0.0000
|34
|2006.01.03 06:17
|close
|4
|2.24
|1.7295
|1.7255
|0.0000
|29.12
|457.60
|35
|2006.01.03 06:59
|buy
|5
|2.32
|1.7280
|1.7228
|0.0000
|36
|2006.01.03 07:00
|modify
|5
|2.32
|1.7280
|1.7255
|0.0000
|37
|2006.01.03 07:01
|close
|5
|2.32
|1.7294
|1.7255
|0.0000
|32.48
|490.08
|38
|2006.01.03 09:00
|buy
|6
|2.42
|1.7299
|1.7247
|0.0000
|39
|2006.01.03 09:00
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7255
|0.0000
|40
|2006.01.03 09:04
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7259
|0.0000
|41
|2006.01.03 09:06
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7259
|0.0000
|42
|2006.01.03 09:06
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7260
|0.0000
|43
|2006.01.03 09:06
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7261
|0.0000
|44
|2006.01.03 09:06
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7262
|0.0000
|45
|2006.01.03 09:06
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7263
|0.0000
|46
|2006.01.03 09:07
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7265
|0.0000
|47
|2006.01.03 09:07
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7266
|0.0000
|48
|2006.01.03 09:09
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7267
|0.0000
|49
|2006.01.03 09:09
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7268
|0.0000
|50
|2006.01.03 09:09
|modify
|6
|2.42
|1.7299
|1.7269
|0.0000
|51
|2006.01.03 09:09
|close
|6
|2.42
|1.7316
|1.7269
|0.0000
|41.14
|531.22
|52
|2006.01.03 09:14
|buy
|7
|2.53
|1.7308
|1.7256
|0.0000
|53
|2006.01.03 09:14
|modify
|7
|2.53
|1.7308
|1.7269
|0.0000
|54
|2006.01.03 09:25
|modify
|7
|2.53
|1.7308
|1.7270
|0.0000
|55
|2006.01.03 09:26
|modify
|7
|2.53
|1.7308
|1.7270
|0.0000
|56
|2006.01.03 09:59
|modify
|7
|2.53
|1.7308
|1.7281
|0.0000
|57
|2006.01.03 09:59
|close
|7
|2.53
|1.7328
|1.7281
|0.0000
|50.60
|581.82
|58
|2006.01.03 10:11
|buy
|8
|2.68
|1.7313
|1.7261
|0.0000
|59
|2006.01.03 10:11
|modify
|8
|2.68
|1.7313
|1.7281
|0.0000
|60
|2006.01.03 10:52
|close
|8
|2.68
|1.7327
|1.7281
|0.0000
|37.52
|619.34
|61
|2006.01.03 16:23
|buy
|9
|2.78
|1.7363
|1.7311
|0.0000
|62
|2006.01.03 16:24
|modify
|9
|2.78
|1.7363
|1.7315
|0.0000
|63
|2006.01.03 16:24
|modify
|9
|2.78
|1.7363
|1.7316
|0.0000
|64
|2006.01.03 16:26
|close
|9
|2.78
|1.7371
|1.7316
|0.0000
|22.24
|641.58
|65
|2006.01.03 16:26
|buy
|10
|2.85
|1.7374
|1.7322
|0.0000
|66
|2006.01.03 16:51
|modify
|10
|2.85
|1.7374
|1.7324
|0.0000
|67
|2006.01.03 16:51
|modify
|10
|2.85
|1.7374
|1.7324
|0.0000
|68
|2006.01.03 16:51
|modify
|10
|2.85
|1.7374
|1.7325
|0.0000
|69
|2006.01.03 16:51
|modify
|10
|2.85
|1.7374
|1.7326
|0.0000
|70
|2006.01.03 16:51
|modify
|10
|2.85
|1.7374
|1.7327
|0.0000
|71
|2006.01.03 16:51
|modify
|10
|2.85
|1.7374
|1.7329
|0.0000
|72
|2006.01.03 16:51
|close
|10
|2.85
|1.7389
|1.7329
|0.0000
|42.75
|684.33
|73
|2006.01.03 17:01
|buy
|11
|2.97
|1.7386
|1.7334
|0.0000
|74
|2006.01.03 17:32
|modify
|11
|2.97
|1.7386
|1.7335
|0.0000
|75
|2006.01.03 17:33
|modify
|11
|2.97
|1.7386
|1.7336
|0.0000
|76
|2006.01.03 17:33
|modify
|11
|2.97
|1.7386
|1.7337
|0.0000
|77
|2006.01.03 17:34
|close
|11
|2.97
|1.7396
|1.7337
|0.0000
|29.70
|714.03
|78
|2006.01.04 07:00
|sell
|12
|3.04
|1.7508
|1.7560
|0.0000
|79
|2006.01.04 07:27
|close
|12
|3.04
|1.7501
|1.7560
|0.0000
|21.28
|735.31
|80
|2006.01.04 08:43
|sell
|13
|3.10
|1.7506
|1.7558
|0.0000
|81
|2006.01.04 08:52
|close
|13
|3.10
|1.7494
|1.7558
|0.0000
|37.20
|772.51
|82
|2006.01.04 11:01
|buy
|14
|3.20
|1.7545
|1.7493
|0.0000
|83
|2006.01.04 11:01
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7496
|0.0000
|84
|2006.01.04 11:03
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7498
|0.0000
|85
|2006.01.04 11:03
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7500
|0.0000
|86
|2006.01.04 11:03
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7500
|0.0000
|87
|2006.01.04 11:07
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7503
|0.0000
|88
|2006.01.04 11:07
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7505
|0.0000
|89
|2006.01.04 11:08
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7508
|0.0000
|90
|2006.01.04 11:08
|modify
|14
|3.20
|1.7545
|1.7510
|0.0000
|91
|2006.01.04 11:09
|close
|14
|3.20
|1.7553
|1.7510
|0.0000
|25.60
|798.11
|92
|2006.01.04 11:35
|buy
|15
|3.27
|1.7544
|1.7492
|0.0000
|93
|2006.01.04 11:35
|modify
|15
|3.27
|1.7544
|1.7510
|0.0000
|94
|2006.01.04 11:46
|modify
|15
|3.27
|1.7544
|1.7511
|0.0000
|95
|2006.01.04 11:46
|modify
|15
|3.27
|1.7544
|1.7511
|0.0000
|96
|2006.01.04 11:47
|close
|15
|3.27
|1.7552
|1.7511
|0.0000
|26.16
|824.27
|97
|2006.01.04 11:59
|buy
|16
|3.35
|1.7545
|1.7493
|0.0000
|98
|2006.01.04 12:00
|modify
|16
|3.35
|1.7545
|1.7511
|0.0000
|99
|2006.01.04 12:00
|close
|16
|3.35
|1.7560
|1.7511
|0.0000
|50.25
|874.52
|100
|2006.01.04 14:18
|buy
|17
|3.49
|1.7555
|1.7503
|0.0000
|101
|2006.01.04 14:18
|modify
|17
|3.49
|1.7555
|1.7511
|0.0000
|102
|2006.01.04 14:38
|close
|17
|3.49
|1.7563
|1.7511
|0.0000
|27.92
|902.44
|103
|2006.01.04 16:02
|buy
|18
|3.57
|1.7573
|1.7521
|0.0000
|104
|2006.01.04 16:03
|modify
|18
|3.57
|1.7573
|1.7521
|0.0000
|105
|2006.01.04 16:03
|modify
|18
|3.57
|1.7573
|1.7522
|0.0000
|106
|2006.01.04 16:03
|modify
|18
|3.57
|1.7573
|1.7524
|0.0000
|107
|2006.01.04 16:04
|modify
|18
|3.57
|1.7573
|1.7525
|0.0000
|108
|2006.01.04 16:04
|modify
|18
|3.57
|1.7573
|1.7526
|0.0000
|109
|2006.01.04 16:04
|modify
|18
|3.57
|1.7573
|1.7531
|0.0000
|110
|2006.01.04 16:04
|close
|18
|3.57
|1.7588
|1.7531
|0.0000
|53.55
|955.99
|111
|2006.01.04 16:04
|buy
|19
|3.72
|1.7583
|1.7531
|0.0000
|112
|2006.01.04 16:05
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7531
|0.0000
|113
|2006.01.04 16:30
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7533
|0.0000
|114
|2006.01.04 16:30
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7534
|0.0000
|115
|2006.01.04 16:31
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7535
|0.0000
|116
|2006.01.04 16:33
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7536
|0.0000
|117
|2006.01.04 16:33
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7536
|0.0000
|118
|2006.01.04 16:36
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7538
|0.0000
|119
|2006.01.04 16:37
|modify
|19
|3.72
|1.7583
|1.7540
|0.0000
|120
|2006.01.04 16:37
|close
|19
|3.72
|1.7597
|1.7540
|0.0000
|52.08
|1008.07
|121
|2006.01.04 18:00
|buy
|20
|3.87
|1.7589
|1.7537
|0.0000
|122
|2006.01.04 18:00
|modify
|20
|3.87
|1.7589
|1.7540
|0.0000
|123
|2006.01.04 18:23
|modify
|20
|3.87
|1.7589
|1.7542
|0.0000
|124
|2006.01.04 18:23
|modify
|20
|3.87
|1.7589
|1.7544
|0.0000
|125
|2006.01.04 18:23
|modify
|20
|3.87
|1.7589
|1.7550
|0.0000
|126
|2006.01.04 18:23
|close
|20
|3.87
|1.7607
|1.7550
|0.0000
|69.66
|1077.73
|127
|2006.01.04 18:24
|buy
|21
|4.06
|1.7594
|1.7542
|0.0000
|128
|2006.01.04 18:24
|modify
|21
|4.06
|1.7594
|1.7550
|0.0000
|129
|2006.01.04 18:28
|close
|21
|4.06
|1.7604
|1.7550
|0.0000
|40.60
|1118.33
|130
|2006.01.04 18:59
|buy
|22
|4.18
|1.7590
|1.7538
|0.0000
|131
|2006.01.04 19:00
|modify
|22
|4.18
|1.7590
|1.7550
|0.0000
|132
|2006.01.05 06:49
|s/l
|22
|4.18
|1.754989
|1.7550
|0.0000
|-172.04
|946.29
|133
|2006.01.05 11:10
|sell
|23
|3.70
|1.7543
|1.7595
|0.0000
|134
|2006.01.05 11:14
|modify
|23
|3.70
|1.7543
|1.7536
|0.0000
|135
|2006.01.05 11:16
|close
|23
|3.70
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|74.00
|1020.29
|136
|2006.01.05 11:17
|sell
|24
|3.91
|1.7524
|1.7576
|0.0000
|137
|2006.01.05 11:26
|close
|24
|3.91
|1.7512
|1.7576
|0.0000
|46.92
|1067.21
|138
|2006.01.05 11:34
|sell
|25
|4.04
|1.7524
|1.7576
|0.0000
|139
|2006.01.05 18:17
|s/l
|25
|4.04
|1.7576
|1.7576
|0.0000
|-210.08
|857.13
|140
|2006.01.05 21:00
|sell
|26
|3.44
|1.7558
|1.7610
|0.0000
|141
|2006.01.05 21:11
|close
|26
|3.44
|1.7547
|1.7610
|0.0000
|37.84
|894.97
|142
|2006.01.05 21:59
|sell
|27
|3.55
|1.7559
|1.7611
|0.0000
|143
|2006.01.05 22:00
|close
|27
|3.55
|1.7544
|1.7611
|0.0000
|53.25
|948.22
|144
|2006.01.06 13:03
|buy
|28
|3.70
|1.7553
|1.7501
|0.0000
|145
|2006.01.06 13:05
|modify
|28
|3.70
|1.7553
|1.7550
|0.0000
|146
|2006.01.06 13:34
|close
|28
|3.70
|1.7559
|1.7550
|0.0000
|22.20
|970.42
|147
|2006.01.06 14:50
|buy
|29
|3.75
|1.7629
|1.7577
|0.0000
|148
|2006.01.06 14:50
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7580
|0.0000
|149
|2006.01.06 14:50
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7581
|0.0000
|150
|2006.01.06 14:50
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7582
|0.0000
|151
|2006.01.06 14:50
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7585
|0.0000
|152
|2006.01.06 14:50
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7586
|0.0000
|153
|2006.01.06 14:50
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7588
|0.0000
|154
|2006.01.06 14:51
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7589
|0.0000
|155
|2006.01.06 14:51
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7592
|0.0000
|156
|2006.01.06 14:51
|modify
|29
|3.75
|1.7629
|1.7595
|0.0000
|157
|2006.01.06 14:51
|close
|29
|3.75
|1.7641
|1.7595
|0.0000
|45.00
|1015.42
|158
|2006.01.06 16:00
|buy
|30
|3.87
|1.7687
|1.7635
|0.0000
|159
|2006.01.06 16:00
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7636
|0.0000
|160
|2006.01.06 16:00
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7639
|0.0000
|161
|2006.01.06 16:00
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7640
|0.0000
|162
|2006.01.06 16:00
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7641
|0.0000
|163
|2006.01.06 16:01
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7642
|0.0000
|164
|2006.01.06 16:01
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7643
|0.0000
|165
|2006.01.06 16:02
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7644
|0.0000
|166
|2006.01.06 16:02
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7645
|0.0000
|167
|2006.01.06 16:02
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7645
|0.0000
|168
|2006.01.06 16:03
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7647
|0.0000
|169
|2006.01.06 16:03
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7648
|0.0000
|170
|2006.01.06 16:09
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7648
|0.0000
|171
|2006.01.06 16:10
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7649
|0.0000
|172
|2006.01.06 16:10
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7649
|0.0000
|173
|2006.01.06 16:11
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7652
|0.0000
|174
|2006.01.06 16:11
|modify
|30
|3.87
|1.7687
|1.7655
|0.0000
|175
|2006.01.06 16:11
|close
|30
|3.87
|1.7704
|1.7655
|0.0000
|65.79
|1081.21
|176
|2006.01.06 16:11
|buy
|31
|4.05
|1.7699
|1.7647
|0.0000
|177
|2006.01.06 16:11
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7655
|0.0000
|178
|2006.01.06 16:11
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7658
|0.0000
|179
|2006.01.06 16:12
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7658
|0.0000
|180
|2006.01.06 16:13
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7659
|0.0000
|181
|2006.01.06 16:13
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7660
|0.0000
|182
|2006.01.06 16:13
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7662
|0.0000
|183
|2006.01.06 16:13
|modify
|31
|4.05
|1.7699
|1.7663
|0.0000
|184
|2006.01.06 16:14
|close
|31
|4.05
|1.7706
|1.7663
|0.0000
|28.35
|1109.56
|185
|2006.01.06 16:27
|buy
|32
|4.13
|1.7699
|1.7647
|0.0000
|186
|2006.01.06 16:27
|modify
|32
|4.13
|1.7699
|1.7663
|0.0000
|187
|2006.01.06 16:49
|close
|32
|4.13
|1.7708
|1.7663
|0.0000
|37.17
|1146.73
|188
|2006.01.06 16:59
|buy
|33
|4.24
|1.7699
|1.7647
|0.0000
|189
|2006.01.06 17:00
|modify
|33
|4.24
|1.7699
|1.7663
|0.0000
|190
|2006.01.06 17:00
|close
|33
|4.24
|1.7715
|1.7663
|0.0000
|67.84
|1214.57
|191
|2006.01.08 23:48
|sell
|34
|4.43
|1.7700
|1.7752
|0.0000
|192
|2006.01.09 00:01
|close
|34
|4.43
|1.7688
|1.7752
|0.0000
|54.11
|1268.68
|193
|2006.01.09 00:59
|sell
|35
|4.58
|1.7712
|1.7764
|0.0000
|194
|2006.01.09 01:00
|close
|35
|4.58
|1.7689
|1.7764
|0.0000
|105.34
|1374.02
|195
|2006.01.09 01:59
|buy
|36
|4.88
|1.7699
|1.7647
|0.0000
|196
|2006.01.09 02:00
|modify
|36
|4.88
|1.7699
|1.7663
|0.0000
|197
|2006.01.09 02:00
|close
|36
|4.88
|1.7713
|1.7663
|0.0000
|68.32
|1442.34
|198
|2006.01.09 05:01
|buy
|37
|5.07
|1.7700
|1.7648
|0.0000
|199
|2006.01.09 05:15
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7663
|0.0000
|200
|2006.01.09 05:18
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7663
|0.0000
|201
|2006.01.09 05:18
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7664
|0.0000
|202
|2006.01.09 05:19
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7665
|0.0000
|203
|2006.01.09 05:21
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7670
|0.0000
|204
|2006.01.09 05:22
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7671
|0.0000
|205
|2006.01.09 05:22
|modify
|37
|5.07
|1.7700
|1.7673
|0.0000
|206
|2006.01.09 05:23
|close
|37
|5.07
|1.7710
|1.7673
|0.0000
|50.70
|1493.04
|207
|2006.01.09 09:19
|sell
|38
|5.22
|1.7684
|1.7736
|0.0000
|208
|2006.01.09 09:21
|close
|38
|5.22
|1.7667
|1.7736
|0.0000
|88.74
|1581.78
|209
|2006.01.09 15:29
|sell
|39
|5.48
|1.7669
|1.7721
|0.0000
|210
|2006.01.09 15:43
|close
|39
|5.48
|1.7661
|1.7721
|0.0000
|43.84
|1625.62
|211
|2006.01.09 16:01
|sell
|40
|5.60
|1.7654
|1.7706
|0.0000
|212
|2006.01.09 16:12
|close
|40
|5.60
|1.7638
|1.7706
|0.0000
|89.60
|1715.22
|213
|2006.01.09 16:28
|sell
|41
|5.86
|1.7654
|1.7706
|0.0000
|214
|2006.01.09 16:44
|close
|41
|5.86
|1.7640
|1.7706
|0.0000
|82.04
|1797.26
|215
|2006.01.09 17:34
|sell
|42
|6.09
|1.7662
|1.7714
|0.0000
|216
|2006.01.09 17:39
|close
|42
|6.09
|1.7652
|1.7714
|0.0000
|60.90
|1858.16
|217
|2006.01.09 18:31
|buy
|43
|6.26
|1.7658
|1.7606
|0.0000
|218
|2006.01.09 18:35
|close
|43
|6.26
|1.7666
|1.7606
|0.0000
|50.08
|1908.24
|219
|2006.01.10 11:00
|buy
|44
|6.40
|1.7672
|1.7620
|0.0000
|220
|2006.01.10 11:00
|modify
|44
|6.40
|1.7672
|1.7673
|0.0000
|221
|2006.01.10 11:00
|close
|44
|6.40
|1.7685
|1.7673
|0.0000
|83.20
|1991.44
|222
|2006.01.10 11:00
|buy
|45
|6.63
|1.7677
|1.7625
|0.0000
|223
|2006.01.10 11:00
|modify
|45
|6.63
|1.7677
|1.7673
|0.0000
|224
|2006.01.10 11:01
|s/l
|45
|6.63
|1.767275
|1.7673
|0.0000
|-28.17
|1963.27
|225
|2006.01.10 11:01
|buy
|46
|6.55
|1.7674
|1.7622
|0.0000
|226
|2006.01.10 11:09
|modify
|46
|6.55
|1.7674
|1.7673
|0.0000
|227
|2006.01.10 11:11
|close
|46
|6.55
|1.7690
|1.7673
|0.0000
|104.80
|2068.07
|228
|2006.01.10 11:25
|buy
|47
|6.85
|1.7678
|1.7626
|0.0000
|229
|2006.01.10 11:25
|modify
|47
|6.85
|1.7678
|1.7673
|0.0000
|230
|2006.01.10 11:33
|close
|47
|6.85
|1.7690
|1.7673
|0.0000
|82.20
|2150.27
|231
|2006.01.10 12:08
|buy
|48
|7.08
|1.7674
|1.7622
|0.0000
|232
|2006.01.10 12:13
|modify
|48
|7.08
|1.7674
|1.7673
|0.0000
|233
|2006.01.10 12:17
|close
|48
|7.08
|1.7681
|1.7673
|0.0000
|49.56
|2199.83
|234
|2006.01.10 12:21
|buy
|49
|7.22
|1.7675
|1.7623
|0.0000
|235
|2006.01.10 12:52
|modify
|49
|7.22
|1.7675
|1.7673
|0.0000
|236
|2006.01.10 12:57
|close
|49
|7.22
|1.7681
|1.7673
|0.0000
|43.32
|2243.15
|237
|2006.01.10 14:19
|sell
|50
|7.35
|1.7669
|1.7721
|0.0000
|238
|2006.01.10 14:23
|close
|50
|7.35
|1.7659
|1.7721
|0.0000
|73.50
|2316.65
|239
|2006.01.10 14:27
|sell
|51
|7.56
|1.7669
|1.7721
|0.0000
|240
|2006.01.10 14:34
|close
|51
|7.56
|1.7655
|1.7721
|0.0000
|105.84
|2422.49
|241
|2006.01.11 06:03
|sell
|52
|7.87
|1.7630
|1.7682
|0.0000
|242
|2006.01.11 06:26
|close
|52
|7.87
|1.7617
|1.7682
|0.0000
|102.31
|2524.80
|243
|2006.01.11 09:13
|sell
|53
|8.17
|1.7604
|1.7656
|0.0000
|244
|2006.01.11 09:40
|close
|53
|8.17
|1.7588
|1.7656
|0.0000
|130.72
|2655.52
|245
|2006.01.11 09:40
|sell
|54
|8.54
|1.7602
|1.7654
|0.0000
|246
|2006.01.11 09:41
|close
|54
|8.54
|1.7588
|1.7654
|0.0000
|119.56
|2775.08
|247
|2006.01.11 11:00
|sell
|55
|8.90
|1.7558
|1.7610
|0.0000
|248
|2006.01.11 11:05
|close
|55
|8.90
|1.7550
|1.7610
|0.0000
|71.20
|2846.28
|249
|2006.01.11 11:05
|sell
|56
|9.11
|1.7546
|1.7598
|0.0000
|250
|2006.01.11 11:08
|close
|56
|9.11
|1.7539
|1.7598
|0.0000
|63.77
|2910.05
|251
|2006.01.11 11:40
|sell
|57
|9.29
|1.7547
|1.7599
|0.0000
|252
|2006.01.11 11:57
|close
|57
|9.29
|1.7534
|1.7599
|0.0000
|120.76
|3030.81
|253
|2006.01.11 15:22
|buy
|58
|9.62
|1.7586
|1.7534
|0.0000
|254
|2006.01.11 15:35
|close
|58
|9.62
|1.7596
|1.7534
|0.0000
|96.20
|3127.01
|255
|2006.01.11 16:16
|buy
|59
|9.89
|1.7595
|1.7543
|0.0000
|256
|2006.01.11 16:44
|close
|59
|9.89
|1.7604
|1.7543
|0.0000
|89.02
|3216.03
|257
|2006.01.11 18:02
|buy
|60
|10.12
|1.7638
|1.7586
|0.0000
|258
|2006.01.11 18:06
|close
|60
|10.12
|1.7657
|1.7586
|0.0000
|192.28
|3408.31
|259
|2006.01.12 07:00
|buy
|61
|10.65
|1.7668
|1.7616
|0.0000
|260
|2006.01.12 07:48
|close
|61
|10.65
|1.7674
|1.7616
|0.0000
|63.90
|3472.21
|261
|2006.01.12 10:11
|buy
|62
|10.81
|1.7691
|1.7639
|0.0000
|262
|2006.01.12 10:11
|modify
|62
|10.81
|1.7691
|1.7673
|0.0000
|263
|2006.01.12 10:55
|close
|62
|10.81
|1.7697
|1.7673
|0.0000
|64.87
|3537.08
|264
|2006.01.13 10:00
|buy
|63
|11.01
|1.7664
|1.7612
|0.0000
|265
|2006.01.13 10:02
|modify
|63
|11.01
|1.7664
|1.7673
|0.0000
|266
|2006.01.13 10:02
|close
|63
|11.01
|1.7678
|1.7673
|0.0000
|154.14
|3691.22
|267
|2006.01.13 10:02
|buy
|64
|11.44
|1.7672
|1.7620
|0.0000
|268
|2006.01.13 10:02
|modify
|64
|11.44
|1.7672
|1.7673
|0.0000
|269
|2006.01.13 10:03
|close
|64
|11.44
|1.7686
|1.7673
|0.0000
|160.16
|3851.38
|270
|2006.01.13 10:14
|buy
|65
|11.90
|1.7666
|1.7614
|0.0000
|271
|2006.01.13 10:15
|modify
|65
|11.90
|1.7666
|1.7673
|0.0000
|272
|2006.01.13 10:16
|close
|65
|11.90
|1.7678
|1.7673
|0.0000
|142.80
|3994.18
|273
|2006.01.13 11:28
|buy
|66
|12.31
|1.7661
|1.7609
|0.0000
|274
|2006.01.13 11:59
|close
|66
|12.31
|1.7669
|1.7609
|0.0000
|98.48
|4092.66
|275
|2006.01.13 14:26
|buy
|67
|12.57
|1.7681
|1.7629
|0.0000
|276
|2006.01.13 14:26
|modify
|67
|12.57
|1.7681
|1.7673
|0.0000
|277
|2006.01.13 14:31
|close
|67
|12.57
|1.7698
|1.7673
|0.0000
|213.69
|4306.35
|278
|2006.01.13 16:00
|buy
|68
|13.17
|1.7692
|1.7640
|0.0000
|279
|2006.01.13 16:00
|modify
|68
|13.17
|1.7692
|1.7673
|0.0000
|280
|2006.01.13 16:07
|close
|68
|13.17
|1.7705
|1.7673
|0.0000
|171.19
|4477.54
|281
|2006.01.13 16:10
|buy
|69
|13.65
|1.7694
|1.7642
|0.0000
|282
|2006.01.13 16:10
|modify
|69
|13.65
|1.7694
|1.7673
|0.0000
|283
|2006.01.13 16:40
|close
|69
|13.65
|1.7703
|1.7673
|0.0000
|122.85
|4600.39
|284
|2006.01.16 01:00
|buy
|70
|13.94
|1.7776
|1.7724
|0.0000
|285
|2006.01.16 01:00
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7726
|0.0000
|286
|2006.01.16 01:00
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7727
|0.0000
|287
|2006.01.16 01:00
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7727
|0.0000
|288
|2006.01.16 01:05
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7729
|0.0000
|289
|2006.01.16 01:11
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7732
|0.0000
|290
|2006.01.16 01:12
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7733
|0.0000
|291
|2006.01.16 01:21
|modify
|70
|13.94
|1.7776
|1.7735
|0.0000
|292
|2006.01.16 01:34
|close
|70
|13.94
|1.7782
|1.7735
|0.0000
|83.64
|4684.03
|293
|2006.01.16 15:00
|sell
|71
|14.25
|1.7673
|1.7725
|0.0000
|294
|2006.01.16 15:33
|close
|71
|14.25
|1.7659
|1.7725
|0.0000
|199.50
|4883.53
|295
|2006.01.16 15:59
|sell
|72
|14.82
|1.7670
|1.7722
|0.0000
|296
|2006.01.16 16:28
|close
|72
|14.82
|1.7663
|1.7722
|0.0000
|103.73
|4987.26
|297
|2006.01.17 08:12
|buy
|73
|15.11
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|298
|2006.01.17 08:23
|close
|73
|15.11
|1.7686
|1.7621
|0.0000
|196.43
|5183.69
|299
|2006.01.17 12:00
|sell
|74
|15.71
|1.7622
|1.7674
|0.0000
|300
|2006.01.17 12:16
|close
|74
|15.71
|1.7609
|1.7674
|0.0000
|204.23
|5387.92
|301
|2006.01.17 12:59
|sell
|75
|16.28
|1.7628
|1.7680
|0.0000
|302
|2006.01.17 13:00
|close
|75
|16.28
|1.7605
|1.7680
|0.0000
|374.44
|5762.36
|303
|2006.01.17 23:59
|buy
|76
|17.31
|1.7672
|1.7620
|0.0000
|304
|2006.01.18 06:59
|s/l
|76
|17.31
|1.7620
|1.7620
|0.0000
|-906.18
|4856.18
|305
|2006.01.19 16:34
|buy
|77
|14.80
|1.7599
|1.7547
|0.0000
|306
|2006.01.19 16:34
|close
|77
|14.80
|1.7614
|1.7547
|0.0000
|222.00
|5078.18
|307
|2006.01.20 17:10
|buy
|78
|15.39
|1.7645
|1.7593
|0.0000
|308
|2006.01.20 17:36
|close
|78
|15.39
|1.7658
|1.7593
|0.0000
|200.07
|5278.25
|309
|2006.01.20 17:59
|buy
|79
|15.96
|1.7648
|1.7596
|0.0000
|310
|2006.01.20 18:00
|close
|79
|15.96
|1.7663
|1.7596
|0.0000
|239.39
|5517.64
|311
|2006.01.20 20:11
|buy
|80
|16.59
|1.7702
|1.7650
|0.0000
|312
|2006.01.20 20:51
|close
|80
|16.59
|1.7713
|1.7650
|0.0000
|182.49
|5700.13
|313
|2006.01.23 01:40
|buy
|81
|17.05
|1.7763
|1.7711
|0.0000
|314
|2006.01.23 01:40
|modify
|81
|17.05
|1.7763
|1.7735
|0.0000
|315
|2006.01.23 01:43
|close
|81
|17.05
|1.7780
|1.7735
|0.0000
|289.85
|5989.98
|316
|2006.01.23 01:47
|buy
|82
|17.86
|1.7764
|1.7712
|0.0000
|317
|2006.01.23 01:47
|modify
|82
|17.86
|1.7764
|1.7735
|0.0000
|318
|2006.01.23 01:59
|modify
|82
|17.86
|1.7764
|1.7743
|0.0000
|319
|2006.01.23 01:59
|close
|82
|17.86
|1.7799
|1.7743
|0.0000
|625.10
|6615.08
|320
|2006.01.23 04:59
|buy
|83
|19.58
|1.7806
|1.7754
|0.0000
|321
|2006.01.23 07:12
|modify
|83
|19.58
|1.7806
|1.7754
|0.0000
|322
|2006.01.23 07:12
|modify
|83
|19.58
|1.7806
|1.7757
|0.0000
|323
|2006.01.23 07:13
|modify
|83
|19.58
|1.7806
|1.7758
|0.0000
|324
|2006.01.23 07:13
|modify
|83
|19.58
|1.7806
|1.7759
|0.0000
|325
|2006.01.23 07:13
|modify
|83
|19.58
|1.7806
|1.7760
|0.0000
|326
|2006.01.23 07:13
|modify
|83
|19.58
|1.7806
|1.7760
|0.0000
|327
|2006.01.23 07:14
|close
|83
|19.58
|1.7813
|1.7760
|0.0000
|137.05
|6752.13
|328
|2006.01.23 08:01
|sell
|84
|19.97
|1.7796
|1.7848
|0.0000
|329
|2006.01.23 08:59
|close
|84
|19.97
|1.7780
|1.7848
|0.0000
|319.52
|7071.65
|330
|2006.01.23 09:00
|sell
|85
|20.89
|1.7780
|1.7832
|0.0000
|331
|2006.01.23 09:00
|close
|85
|20.89
|1.7764
|1.7832
|0.0000
|334.23
|7405.88
|332
|2006.01.23 09:00
|sell
|86
|21.83
|1.7776
|1.7828
|0.0000
|333
|2006.01.23 09:41
|close
|86
|21.83
|1.7769
|1.7828
|0.0000
|152.82
|7558.70
|334
|2006.01.23 09:42
|sell
|87
|22.26
|1.7775
|1.7827
|0.0000
|335
|2006.01.23 09:59
|close
|87
|22.26
|1.7758
|1.7827
|0.0000
|378.44
|7937.14
|336
|2006.01.23 11:48
|buy
|88
|23.27
|1.7826
|1.7774
|0.0000
|337
|2006.01.23 11:59
|modify
|88
|23.27
|1.7826
|1.7775
|0.0000
|338
|2006.01.23 12:00
|modify
|88
|23.27
|1.7826
|1.7775
|0.0000
|339
|2006.01.23 12:00
|modify
|88
|23.27
|1.7826
|1.7777
|0.0000
|340
|2006.01.23 12:00
|close
|88
|23.27
|1.7839
|1.7777
|0.0000
|302.51
|8239.65
|341
|2006.01.23 13:40
|buy
|89
|24.09
|1.7847
|1.7795
|0.0000
|342
|2006.01.23 13:48
|modify
|89
|24.09
|1.7847
|1.7795
|0.0000
|343
|2006.01.23 13:49
|modify
|89
|24.09
|1.7847
|1.7796
|0.0000
|344
|2006.01.23 13:50
|close
|89
|24.09
|1.7856
|1.7796
|0.0000
|216.80
|8456.45
|345
|2006.01.24 09:00
|sell
|90
|24.69
|1.7847
|1.7899
|0.0000
|346
|2006.01.24 09:13
|close
|90
|24.69
|1.7835
|1.7899
|0.0000
|296.29
|8752.74
|347
|2006.01.24 15:59
|buy
|91
|25.52
|1.7849
|1.7797
|0.0000
|348
|2006.01.24 16:00
|modify
|91
|25.52
|1.7849
|1.7806
|0.0000
|349
|2006.01.24 16:00
|modify
|91
|25.52
|1.7849
|1.7818
|0.0000
|350
|2006.01.24 16:01
|close
|91
|25.52
|1.7857
|1.7818
|0.0000
|204.15
|8956.89
|351
|2006.01.25 07:01
|buy
|92
|26.12
|1.7833
|1.7781
|0.0000
|352
|2006.01.25 07:01
|modify
|92
|26.12
|1.7833
|1.7818
|0.0000
|353
|2006.01.25 07:10
|close
|92
|26.12
|1.7841
|1.7818
|0.0000
|208.97
|9165.86
|354
|2006.01.25 10:30
|buy
|93
|26.62
|1.7891
|1.7839
|0.0000
|355
|2006.01.25 10:30
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7848
|0.0000
|356
|2006.01.25 10:30
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7848
|0.0000
|357
|2006.01.25 10:31
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7850
|0.0000
|358
|2006.01.25 10:31
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7863
|0.0000
|359
|2006.01.25 10:31
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7864
|0.0000
|360
|2006.01.25 10:32
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7866
|0.0000
|361
|2006.01.25 10:32
|modify
|93
|26.62
|1.7891
|1.7868
|0.0000
|362
|2006.01.25 10:32
|close
|93
|26.62
|1.7909
|1.7868
|0.0000
|479.16
|9645.02
|363
|2006.01.25 10:32
|buy
|94
|27.95
|1.7898
|1.7846
|0.0000
|364
|2006.01.25 10:33
|modify
|94
|27.95
|1.7898
|1.7868
|0.0000
|365
|2006.01.25 10:48
|modify
|94
|27.95
|1.7898
|1.7872
|0.0000
|366
|2006.01.25 10:48
|modify
|94
|27.95
|1.7898
|1.7878
|0.0000
|367
|2006.01.25 10:48
|close
|94
|27.95
|1.7919
|1.7878
|0.0000
|586.96
|10231.98
|368
|2006.01.25 10:48
|buy
|95
|29.57
|1.7906
|1.7854
|0.0000
|369
|2006.01.25 10:48
|modify
|95
|29.57
|1.7906
|1.7878
|0.0000
|370
|2006.01.25 10:54
|close
|95
|29.57
|1.7914
|1.7878
|0.0000
|236.56
|10468.54
|371
|2006.01.25 10:59
|buy
|96
|30.26
|1.7891
|1.7839
|0.0000
|372
|2006.01.25 11:00
|modify
|96
|30.26
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|373
|2006.01.25 11:00
|close
|96
|30.26
|1.7922
|1.7878
|0.0000
|938.06
|11406.60
|374
|2006.01.25 12:07
|buy
|97
|32.87
|1.7899
|1.7847
|0.0000
|375
|2006.01.25 12:07
|modify
|97
|32.87
|1.7899
|1.7878
|0.0000
|376
|2006.01.25 12:49
|close
|97
|32.87
|1.7911
|1.7878
|0.0000
|394.43
|11801.03
|377
|2006.01.25 12:59
|buy
|98
|33.95
|1.7910
|1.7858
|0.0000
|378
|2006.01.25 13:00
|modify
|98
|33.95
|1.7910
|1.7878
|0.0000
|379
|2006.01.25 14:42
|s/l
|98
|33.95
|1.787818
|1.7878
|0.0000
|-1080.32
|10720.71
|380
|2006.01.26 08:06
|buy
|99
|31.02
|1.7855
|1.7803
|0.0000
|381
|2006.01.26 08:52
|close
|99
|31.02
|1.7871
|1.7803
|0.0000
|496.31
|11217.02
|382
|2006.01.26 10:00
|buy
|100
|32.40
|1.7865
|1.7813
|0.0000
|383
|2006.01.26 11:01
|close
|100
|32.40
|1.7873
|1.7813
|0.0000
|259.22
|11476.24
|384
|2006.01.26 14:32
|buy
|101
|33.14
|1.7856
|1.7804
|0.0000
|385
|2006.01.26 14:46
|close
|101
|33.14
|1.7865
|1.7804
|0.0000
|298.25
|11774.49
|386
|2006.01.26 15:16
|buy
|102
|33.96
|1.7864
|1.7812
|0.0000
|387
|2006.01.26 15:57
|close
|102
|33.96
|1.7874
|1.7812
|0.0000
|339.58
|12114.07
|388
|2006.01.26 17:07
|sell
|103
|34.93
|1.7851
|1.7903
|0.0000
|389
|2006.01.26 17:27
|close
|103
|34.93
|1.7834
|1.7903
|0.0000
|593.80
|12707.87
|390
|2006.01.26 17:29
|sell
|104
|36.61
|1.7844
|1.7896
|0.0000
|391
|2006.01.26 17:31
|close
|104
|36.61
|1.7832
|1.7896
|0.0000
|439.32
|13147.19
|392
|2006.01.26 17:33
|sell
|105
|37.84
|1.7844
|1.7896
|0.0000
|393
|2006.01.26 17:49
|close
|105
|37.84
|1.7835
|1.7896
|0.0000
|340.55
|13487.74
|394
|2006.01.27 06:00
|sell
|106
|38.88
|1.7802
|1.7854
|0.0000
|395
|2006.01.27 06:51
|close
|106
|38.88
|1.7796
|1.7854
|0.0000
|233.28
|13721.02
|396
|2006.01.27 06:53
|sell
|107
|39.54
|1.7799
|1.7851
|0.0000
|397
|2006.01.27 07:00
|close
|107
|39.54
|1.7785
|1.7851
|0.0000
|553.56
|14274.58
|398
|2006.01.27 12:00
|sell
|108
|41.13
|1.7787
|1.7839
|0.0000
|399
|2006.01.27 12:03
|close
|108
|41.13
|1.7773
|1.7839
|0.0000
|575.83
|14850.41
|400
|2006.01.27 12:05
|sell
|109
|42.76
|1.7782
|1.7834
|0.0000
|401
|2006.01.27 12:09
|close
|109
|42.76
|1.7766
|1.7834
|0.0000
|684.17
|15534.58
|402
|2006.01.27 12:59
|sell
|110
|44.67
|1.7786
|1.7838
|0.0000
|403
|2006.01.27 13:18
|close
|110
|44.67
|1.7777
|1.7838
|0.0000
|402.03
|15936.61
|404
|2006.01.27 15:10
|buy
|111
|45.64
|1.7854
|1.7802
|0.0000
|405
|2006.01.27 15:21
|close
|111
|45.64
|1.7866
|1.7802
|0.0000
|547.68
|16484.29
|406
|2006.01.27 15:37
|buy
|112
|47.17
|1.7854
|1.7802
|0.0000
|407
|2006.01.27 15:52
|close
|112
|47.17
|1.7863
|1.7802
|0.0000
|424.50
|16908.79
|408
|2006.01.27 20:17
|sell
|113
|48.79
|1.7692
|1.7744
|0.0000
|409
|2006.01.27 20:20
|close
|113
|48.79
|1.7685
|1.7744
|0.0000
|341.48
|17250.27
|410
|2006.01.30 01:10
|buy
|114
|49.76
|1.7692
|1.7640
|0.0000
|411
|2006.01.30 01:55
|close
|114
|49.76
|1.7705
|1.7640
|0.0000
|646.82
|17897.09
|412
|2006.01.30 09:01
|sell
|115
|50.00
|1.7663
|1.7715
|0.0000
|413
|2006.01.30 09:28
|close
|115
|50.00
|1.7646
|1.7715
|0.0000
|850.00
|18747.09
|414
|2006.01.31 10:00
|buy
|116
|50.00
|1.7718
|1.7666
|0.0000
|415
|2006.01.31 10:11
|close
|116
|50.00
|1.7724
|1.7666
|0.0000
|300.01
|19047.10
|416
|2006.01.31 18:06
|buy
|117
|50.00
|1.7822
|1.7770
|0.0000
|417
|2006.01.31 18:14
|close
|117
|50.00
|1.7839
|1.7770
|0.0000
|850.00
|19897.10
|418
|2006.01.31 19:32
|buy
|118
|50.00
|1.7832
|1.7780
|0.0000
|419
|2006.02.01 00:07
|s/l
|118
|50.00
|1.7780
|1.7780
|0.0000
|-2617.50
|17279.60
|420
|2006.02.01 06:59
|buy
|119
|49.56
|1.7795
|1.7743
|0.0000
|421
|2006.02.01 07:00
|close
|119
|49.56
|1.7810
|1.7743
|0.0000
|743.41
|18023.01
|422
|2006.02.01 14:06
|sell
|120
|50.00
|1.7779
|1.7831
|0.0000
|423
|2006.02.01 14:12
|close
|120
|50.00
|1.7772
|1.7831
|0.0000
|349.99
|18373.00
|424
|2006.02.01 14:12
|sell
|121
|50.00
|1.7770
|1.7822
|0.0000
|425
|2006.02.01 14:22
|close
|121
|50.00
|1.7754
|1.7822
|0.0000
|799.98
|19172.98
|426
|2006.02.01 16:00
|buy
|122
|50.00
|1.7775
|1.7723
|0.0000
|427
|2006.02.01 16:12
|close
|122
|50.00
|1.7790
|1.7723
|0.0000
|750.02
|19923.00
|428
|2006.02.01 16:37
|buy
|123
|50.00
|1.7776
|1.7724
|0.0000
|429
|2006.02.02 05:59
|s/l
|123
|50.00
|1.7724
|1.7724
|0.0000
|-2652.50
|17270.50
|430
|2006.02.02 13:06
|buy
|124
|49.66
|1.7747
|1.7695
|0.0000
|431
|2006.02.02 13:28
|close
|124
|49.66
|1.7760
|1.7695
|0.0000
|645.58
|17916.08
|432
|2006.02.02 13:59
|buy
|125
|50.00
|1.7747
|1.7695
|0.0000
|433
|2006.02.02 14:48
|close
|125
|50.00
|1.7756
|1.7695
|0.0000
|449.98
|18366.06
|434
|2006.02.03 00:00
|sell
|126
|50.00
|1.7801
|1.7853
|0.0000
|435
|2006.02.03 00:06
|close
|126
|50.00
|1.7795
|1.7853
|0.0000
|300.00
|18666.06
|436
|2006.02.03 00:59
|sell
|127
|50.00
|1.7797
|1.7849
|0.0000
|437
|2006.02.03 01:20
|close
|127
|50.00
|1.7788
|1.7849
|0.0000
|450.00
|19116.06
|438
|2006.02.03 10:00
|sell
|128
|50.00
|1.7772
|1.7824
|0.0000
|439
|2006.02.03 10:46
|close
|128
|50.00
|1.7757
|1.7824
|0.0000
|749.96
|19866.02
|440
|2006.02.03 10:59
|sell
|129
|50.00
|1.7775
|1.7827
|0.0000
|441
|2006.02.03 11:00
|close
|129
|50.00
|1.7756
|1.7827
|0.0000
|949.98
|20816.00
|442
|2006.02.03 15:07
|sell
|130
|50.00
|1.7649
|1.7701
|0.0000
|443
|2006.02.03 15:19
|close
|130
|50.00
|1.7630
|1.7701
|0.0000
|950.01
|21766.01
|444
|2006.02.03 15:19
|sell
|131
|50.00
|1.7641
|1.7693
|0.0000
|445
|2006.02.03 15:20
|close
|131
|50.00
|1.7621
|1.7693
|0.0000
|1000.00
|22766.01
|446
|2006.02.03 15:22
|sell
|132
|50.00
|1.7645
|1.7697
|0.0000
|447
|2006.02.03 15:26
|close
|132
|50.00
|1.7631
|1.7697
|0.0000
|700.01
|23466.02
|448
|2006.02.03 16:00
|sell
|133
|50.00
|1.7625
|1.7677
|0.0000
|449
|2006.02.03 17:04
|close
|133
|50.00
|1.7607
|1.7677
|0.0000
|900.02
|24366.04
|450
|2006.02.06 03:04
|sell
|134
|50.00
|1.7623
|1.7675
|0.0000
|451
|2006.02.06 03:53
|close
|134
|50.00
|1.7615
|1.7675
|0.0000
|400.00
|24766.04
|452
|2006.02.06 11:00
|sell
|135
|50.00
|1.7553
|1.7605
|0.0000
|453
|2006.02.06 11:59
|modify
|135
|50.00
|1.7553
|1.7536
|0.0000
|454
|2006.02.06 11:59
|close
|135
|50.00
|1.7529
|1.7536
|0.0000
|1200.02
|25966.06
|455
|2006.02.06 12:01
|sell
|136
|50.00
|1.7543
|1.7595
|0.0000
|456
|2006.02.06 12:25
|modify
|136
|50.00
|1.7543
|1.7536
|0.0000
|457
|2006.02.06 12:25
|close
|136
|50.00
|1.7530
|1.7536
|0.0000
|650.01
|26616.07
|458
|2006.02.06 14:00
|sell
|137
|50.00
|1.7537
|1.7589
|0.0000
|459
|2006.02.06 14:16
|modify
|137
|50.00
|1.7537
|1.7536
|0.0000
|460
|2006.02.06 14:17
|s/l
|137
|50.00
|1.753561
|1.7536
|0.0000
|69.68
|26685.75
|461
|2006.02.06 14:17
|sell
|138
|50.00
|1.7534
|1.7586
|0.0000
|462
|2006.02.06 14:22
|close
|138
|50.00
|1.7523
|1.7586
|0.0000
|550.00
|27235.75
|463
|2006.02.06 14:35
|sell
|139
|50.00
|1.7526
|1.7578
|0.0000
|464
|2006.02.06 14:51
|close
|139
|50.00
|1.7509
|1.7578
|0.0000
|850.00
|28085.75
|465
|2006.02.06 19:59
|sell
|140
|50.00
|1.7477
|1.7529
|0.0000
|466
|2006.02.06 20:26
|close
|140
|50.00
|1.7468
|1.7529
|0.0000
|449.98
|28535.73
|467
|2006.02.07 10:11
|buy
|141
|50.00
|1.7488
|1.7436
|0.0000
|468
|2006.02.07 10:32
|close
|141
|50.00
|1.7501
|1.7436
|0.0000
|650.01
|29185.74
|469
|2006.02.07 13:03
|sell
|142
|50.00
|1.7478
|1.7530
|0.0000
|470
|2006.02.07 13:13
|close
|142
|50.00
|1.7472
|1.7530
|0.0000
|300.01
|29485.75
|471
|2006.02.07 13:14
|sell
|143
|50.00
|1.7471
|1.7523
|0.0000
|472
|2006.02.07 13:21
|close
|143
|50.00
|1.7455
|1.7523
|0.0000
|799.97
|30285.72
|473
|2006.02.07 16:06
|sell
|144
|50.00
|1.7441
|1.7493
|0.0000
|474
|2006.02.07 16:13
|close
|144
|50.00
|1.7428
|1.7493
|0.0000
|649.99
|30935.71
|475
|2006.02.07 16:13
|sell
|145
|50.00
|1.7428
|1.7480
|0.0000
|476
|2006.02.07 16:40
|close
|145
|50.00
|1.7419
|1.7480
|0.0000
|450.00
|31385.71
|477
|2006.02.07 16:50
|sell
|146
|50.00
|1.7424
|1.7476
|0.0000
|478
|2006.02.07 16:58
|close
|146
|50.00
|1.7411
|1.7476
|0.0000
|650.01
|32035.72
|479
|2006.02.07 16:59
|sell
|147
|50.00
|1.7441
|1.7493
|0.0000
|480
|2006.02.07 17:23
|close
|147
|50.00
|1.7434
|1.7493
|0.0000
|350.00
|32385.72
|481
|2006.02.07 21:00
|sell
|148
|50.00
|1.7449
|1.7501
|0.0000
|482
|2006.02.07 21:55
|close
|148
|50.00
|1.7439
|1.7501
|0.0000
|499.99
|32885.71
|483
|2006.02.07 21:59
|sell
|149
|50.00
|1.7447
|1.7499
|0.0000
|484
|2006.02.08 08:05
|close
|149
|50.00
|1.7440
|1.7499
|0.0000
|360.75
|33246.46
|485
|2006.02.08 09:03
|sell
|150
|50.00
|1.7436
|1.7488
|0.0000
|486
|2006.02.08 09:39
|close
|150
|50.00
|1.7428
|1.7488
|0.0000
|400.02
|33646.48
|487
|2006.02.08 09:40
|sell
|151
|50.00
|1.7429
|1.7481
|0.0000
|488
|2006.02.08 09:55
|close
|151
|50.00
|1.7409
|1.7481
|0.0000
|1000.01
|34646.49
|489
|2006.02.09 10:08
|sell
|152
|50.00
|1.7422
|1.7474
|0.0000
|490
|2006.02.09 10:30
|close
|152
|50.00
|1.7398
|1.7474
|0.0000
|1200.03
|35846.52
|491
|2006.02.09 10:30
|sell
|153
|50.00
|1.7409
|1.7461
|0.0000
|492
|2006.02.09 10:31
|close
|153
|50.00
|1.7388
|1.7461
|0.0000
|1050.00
|36896.52
|493
|2006.02.09 10:59
|sell
|154
|50.00
|1.7414
|1.7466
|0.0000
|494
|2006.02.09 13:51
|close
|154
|50.00
|1.7407
|1.7466
|0.0000
|350.01
|37246.53
|495
|2006.02.10 00:00
|buy
|155
|50.00
|1.7422
|1.7370
|0.0000
|496
|2006.02.10 00:42
|close
|155
|50.00
|1.7434
|1.7370
|0.0000
|600.01
|37846.54
|497
|2006.02.10 00:59
|buy
|156
|50.00
|1.7422
|1.7370
|0.0000
|498
|2006.02.10 01:08
|close
|156
|50.00
|1.7441
|1.7370
|0.0000
|950.00
|38796.54
|499
|2006.02.10 07:45
|buy
|157
|50.00
|1.7457
|1.7405
|0.0000
|500
|2006.02.10 07:57
|close
|157
|50.00
|1.7463
|1.7405
|0.0000
|300.01
|39096.55
|501
|2006.02.10 14:50
|buy
|158
|50.00
|1.7544
|1.7492
|0.0000
|502
|2006.02.10 14:55
|close
|158
|50.00
|1.7559
|1.7492
|0.0000
|750.00
|39846.55
|503
|2006.02.10 15:40
|buy
|159
|50.00
|1.7550
|1.7498
|0.0000
|504
|2006.02.10 15:59
|s/l
|159
|50.00
|1.7498
|1.7498
|0.0000
|-2600.00
|37246.55
|505
|2006.02.10 16:40
|sell
|160
|50.00
|1.7470
|1.7522
|0.0000
|506
|2006.02.10 16:53
|close
|160
|50.00
|1.7453
|1.7522
|0.0000
|849.99
|38096.54
|507
|2006.02.10 16:53
|sell
|161
|50.00
|1.7470
|1.7522
|0.0000
|508
|2006.02.10 16:53
|close
|161
|50.00
|1.7453
|1.7522
|0.0000
|849.99
|38946.53
|509
|2006.02.10 17:34
|sell
|162
|50.00
|1.7469
|1.7521
|0.0000
|510
|2006.02.10 17:37
|close
|162
|50.00
|1.7463
|1.7521
|0.0000
|300.01
|39246.54
|511
|2006.02.10 20:43
|sell
|163
|50.00
|1.7456
|1.7508
|0.0000
|512
|2006.02.10 20:56
|close
|163
|50.00
|1.7450
|1.7508
|0.0000
|300.00
|39546.54
|513
|2006.02.13 15:33
|buy
|164
|50.00
|1.7403
|1.7351
|0.0000
|514
|2006.02.13 15:53
|close
|164
|50.00
|1.7417
|1.7351
|0.0000
|700.03
|40246.57
|515
|2006.02.13 15:59
|buy
|165
|50.00
|1.7403
|1.7351
|0.0000
|516
|2006.02.13 15:59
|close
|165
|50.00
|1.7429
|1.7351
|0.0000
|1299.99
|41546.56
|517
|2006.02.13 17:00
|buy
|166
|50.00
|1.7427
|1.7375
|0.0000
|518
|2006.02.13 17:46
|close
|166
|50.00
|1.7437
|1.7375
|0.0000
|500.00
|42046.56
|519
|2006.02.14 00:10
|buy
|167
|50.00
|1.7424
|1.7372
|0.0000
|520
|2006.02.14 00:22
|close
|167
|50.00
|1.7431
|1.7372
|0.0000
|350.01
|42396.57
|521
|2006.02.14 16:00
|sell
|168
|50.00
|1.7317
|1.7369
|0.0000
|522
|2006.02.14 16:03
|close
|168
|50.00
|1.7306
|1.7369
|0.0000
|550.02
|42946.59
|523
|2006.02.14 16:03
|sell
|169
|50.00
|1.7310
|1.7362
|0.0000
|524
|2006.02.14 16:18
|close
|169
|50.00
|1.7303
|1.7362
|0.0000
|349.98
|43296.57
|525
|2006.02.15 17:21
|sell
|170
|50.00
|1.7411
|1.7463
|0.0000
|526
|2006.02.15 17:37
|close
|170
|50.00
|1.7402
|1.7463
|0.0000
|450.00
|43746.57
|527
|2006.02.16 06:00
|sell
|171
|50.00
|1.7401
|1.7453
|0.0000
|528
|2006.02.16 06:30
|close
|171
|50.00
|1.7394
|1.7453
|0.0000
|350.00
|44096.57
|529
|2006.02.16 10:30
|sell
|172
|50.00
|1.7334
|1.7386
|0.0000
|530
|2006.02.16 10:47
|close
|172
|50.00
|1.7316
|1.7386
|0.0000
|899.98
|44996.55
|531
|2006.02.16 10:59
|sell
|173
|50.00
|1.7338
|1.7390
|0.0000
|532
|2006.02.16 11:04
|close
|173
|50.00
|1.7323
|1.7390
|0.0000
|750.00
|45746.55
|533
|2006.02.16 11:25
|sell
|174
|50.00
|1.7351
|1.7403
|0.0000
|534
|2006.02.16 11:36
|close
|174
|50.00
|1.7342
|1.7403
|0.0000
|450.04
|46196.59
|535
|2006.02.16 17:18
|buy
|175
|50.00
|1.7343
|1.7291
|0.0000
|536
|2006.02.16 17:22
|close
|175
|50.00
|1.7351
|1.7291
|0.0000
|400.03
|46596.62
|537
|2006.02.16 21:00
|buy
|176
|50.00
|1.7383
|1.7331
|0.0000
|538
|2006.02.16 21:01
|close
|176
|50.00
|1.7394
|1.7331
|0.0000
|550.01
|47146.63
|539
|2006.02.16 21:02
|buy
|177
|50.00
|1.7386
|1.7334
|0.0000
|540
|2006.02.16 21:28
|close
|177
|50.00
|1.7392
|1.7334
|0.0000
|300.01
|47446.64
|541
|2006.02.17 11:01
|buy
|178
|50.00
|1.7365
|1.7313
|0.0000
|542
|2006.02.17 11:20
|close
|178
|50.00
|1.7374
|1.7313
|0.0000
|450.03
|47896.67
|543
|2006.02.17 13:02
|sell
|179
|50.00
|1.7361
|1.7413
|0.0000
|544
|2006.02.17 13:06
|close
|179
|50.00
|1.7344
|1.7413
|0.0000
|850.00
|48746.67
|545
|2006.02.17 16:10
|buy
|180
|50.00
|1.7392
|1.7340
|0.0000
|546
|2006.02.17 16:18
|close
|180
|50.00
|1.7404
|1.7340
|0.0000
|600.00
|49346.67
|547
|2006.02.17 19:05
|buy
|181
|50.00
|1.7405
|1.7353
|0.0000
|548
|2006.02.17 19:12
|close
|181
|50.00
|1.7414
|1.7353
|0.0000
|449.97
|49796.64
|549
|2006.02.17 19:14
|buy
|182
|50.00
|1.7407
|1.7355
|0.0000
|550
|2006.02.17 19:17
|close
|182
|50.00
|1.7418
|1.7355
|0.0000
|549.99
|50346.63
|551
|2006.02.17 19:23
|buy
|183
|50.00
|1.7411
|1.7359
|0.0000
|552
|2006.02.19 22:03
|close
|183
|50.00
|1.7418
|1.7359
|0.0000
|350.00
|50696.63
|553
|2006.02.20 05:00
|buy
|184
|50.00
|1.7442
|1.7390
|0.0000
|554
|2006.02.20 05:12
|close
|184
|50.00
|1.7452
|1.7390
|0.0000
|500.02
|51196.65
|555
|2006.02.20 09:03
|sell
|185
|50.00
|1.7439
|1.7491
|0.0000
|556
|2006.02.20 09:20
|close
|185
|50.00
|1.7426
|1.7491
|0.0000
|649.97
|51846.62
|557
|2006.02.20 09:20
|sell
|186
|50.00
|1.7429
|1.7481
|0.0000
|558
|2006.02.20 09:34
|close
|186
|50.00
|1.7418
|1.7481
|0.0000
|549.99
|52396.61
|559
|2006.02.20 09:59
|sell
|187
|50.00
|1.7435
|1.7487
|0.0000
|560
|2006.02.20 12:01
|close
|187
|50.00
|1.7425
|1.7487
|0.0000
|499.98
|52896.59
|561
|2006.02.21 07:00
|buy
|188
|50.00
|1.7431
|1.7379
|0.0000
|562
|2006.02.21 07:37
|close
|188
|50.00
|1.7438
|1.7379
|0.0000
|350.01
|53246.60
|563
|2006.02.21 11:16
|buy
|189
|50.00
|1.7433
|1.7381
|0.0000
|564
|2006.02.21 11:30
|close
|189
|50.00
|1.7441
|1.7381
|0.0000
|399.99
|53646.59
|565
|2006.02.21 11:40
|buy
|190
|50.00
|1.7439
|1.7387
|0.0000
|566
|2006.02.21 11:51
|close
|190
|50.00
|1.7447
|1.7387
|0.0000
|399.97
|54046.56
|567
|2006.02.21 13:40
|buy
|191
|50.00
|1.7459
|1.7407
|0.0000
|568
|2006.02.21 13:59
|close
|191
|50.00
|1.7470
|1.7407
|0.0000
|549.99
|54596.55
|569
|2006.02.21 16:00
|sell
|192
|50.00
|1.7450
|1.7502
|0.0000
|570
|2006.02.21 16:05
|close
|192
|50.00
|1.7443
|1.7502
|0.0000
|350.01
|54946.56
|571
|2006.02.21 16:12
|sell
|193
|50.00
|1.7443
|1.7495
|0.0000
|572
|2006.02.21 16:21
|close
|193
|50.00
|1.7431
|1.7495
|0.0000
|599.99
|55546.55
|573
|2006.02.21 23:11
|sell
|194
|50.00
|1.7462
|1.7514
|0.0000
|574
|2006.02.21 23:45
|close
|194
|50.00
|1.7447
|1.7514
|0.0000
|749.98
|56296.53
|575
|2006.02.22 03:00
|buy
|195
|50.00
|1.7459
|1.7407
|0.0000
|576
|2006.02.22 11:26
|s/l
|195
|50.00
|1.7407
|1.7407
|0.0000
|-2600.00
|53696.53
|577
|2006.02.22 12:00
|sell
|196
|50.00
|1.7413
|1.7465
|0.0000
|578
|2006.02.22 12:17
|close
|196
|50.00
|1.7404
|1.7465
|0.0000
|449.97
|54146.50
|579
|2006.02.22 14:52
|sell
|197
|50.00
|1.7416
|1.7468
|0.0000
|580
|2006.02.22 14:59
|close
|197
|50.00
|1.7401
|1.7468
|0.0000
|750.00
|54896.50
|581
|2006.02.22 15:19
|sell
|198
|50.00
|1.7412
|1.7464
|0.0000
|582
|2006.02.22 15:30
|close
|198
|50.00
|1.7400
|1.7464
|0.0000
|600.00
|55496.50
|583
|2006.02.23 07:00
|buy
|199
|50.00
|1.7443
|1.7391
|0.0000
|584
|2006.02.23 07:13
|close
|199
|50.00
|1.7452
|1.7391
|0.0000
|450.01
|55946.51
|585
|2006.02.23 11:22
|buy
|200
|50.00
|1.7525
|1.7473
|0.0000
|586
|2006.02.23 11:55
|close
|200
|50.00
|1.7538
|1.7473
|0.0000
|649.99
|56596.50
|587
|2006.02.23 11:59
|buy
|201
|50.00
|1.7527
|1.7475
|0.0000
|588
|2006.02.23 12:11
|close
|201
|50.00
|1.7535
|1.7475
|0.0000
|400.00
|56996.50
|589
|2006.02.24 03:00
|buy
|202
|50.00
|1.7521
|1.7469
|0.0000
|590
|2006.02.24 03:49
|close
|202
|50.00
|1.7528
|1.7469
|0.0000
|349.99
|57346.49
|591
|2006.02.24 09:27
|sell
|203
|50.00
|1.7496
|1.7548
|0.0000
|592
|2006.02.24 09:35
|close
|203
|50.00
|1.7481
|1.7548
|0.0000
|750.00
|58096.49
|593
|2006.02.24 09:35
|sell
|204
|50.00
|1.7488
|1.7540
|0.0000
|594
|2006.02.24 10:00
|close
|204
|50.00
|1.7478
|1.7540
|0.0000
|500.00
|58596.49
|595
|2006.02.24 16:37
|sell
|205
|50.00
|1.7460
|1.7512
|0.0000
|596
|2006.02.24 17:00
|close
|205
|50.00
|1.7445
|1.7512
|0.0000
|750.00
|59346.49
|597
|2006.02.24 18:00
|sell
|206
|50.00
|1.7445
|1.7497
|0.0000
|598
|2006.02.24 18:38
|close
|206
|50.00
|1.7434
|1.7497
|0.0000
|550.00
|59896.49
|599
|2006.02.24 18:59
|sell
|207
|50.00
|1.7443
|1.7495
|0.0000
|600
|2006.02.24 19:01
|close
|207
|50.00
|1.7434
|1.7495
|0.0000
|450.00
|60346.49
|601
|2006.02.27 09:09
|sell
|208
|50.00
|1.7401
|1.7453
|0.0000
|602
|2006.02.27 09:16
|close
|208
|50.00
|1.7392
|1.7453
|0.0000
|450.00
|60796.49
|603
|2006.02.27 09:46
|sell
|209
|50.00
|1.7401
|1.7453
|0.0000
|604
|2006.02.27 09:52
|close
|209
|50.00
|1.7385
|1.7453
|0.0000
|800.02
|61596.51
|605
|2006.02.27 18:00
|sell
|210
|50.00
|1.7402
|1.7454
|0.0000
|606
|2006.02.27 18:32
|close
|210
|50.00
|1.7391
|1.7454
|0.0000
|550.02
|62146.53
|607
|2006.02.27 21:02
|sell
|211
|50.00
|1.7401
|1.7453
|0.0000
|608
|2006.02.28 00:59
|close
|211
|50.00
|1.7388
|1.7453
|0.0000
|660.76
|62807.29
|609
|2006.02.28 14:00
|buy
|212
|50.00
|1.7469
|1.7417
|0.0000
|610
|2006.02.28 14:18
|close
|212
|50.00
|1.7476
|1.7417
|0.0000
|349.96
|63157.25
|611
|2006.02.28 19:29
|buy
|213
|50.00
|1.7544
|1.7492
|0.0000
|612
|2006.02.28 19:53
|close
|213
|50.00
|1.7558
|1.7492
|0.0000
|700.00
|63857.25
|613
|2006.02.28 19:59
|buy
|214
|50.00
|1.7546
|1.7494
|0.0000
|614
|2006.03.01 01:37
|close
|214
|50.00
|1.7554
|1.7494
|0.0000
|382.47
|64239.72
|615
|2006.03.01 14:04
|buy
|215
|50.00
|1.7560
|1.7508
|0.0000
|616
|2006.03.01 14:32
|close
|215
|50.00
|1.7573
|1.7508
|0.0000
|650.00
|64889.72
|617
|2006.03.01 17:41
|sell
|216
|50.00
|1.7496
|1.7548
|0.0000
|618
|2006.03.01 17:52
|close
|216
|50.00
|1.7483
|1.7548
|0.0000
|650.03
|65539.75
|619
|2006.03.02 11:00
|sell
|217
|50.00
|1.7485
|1.7537
|0.0000
|620
|2006.03.02 11:37
|close
|217
|50.00
|1.7478
|1.7537
|0.0000
|350.01
|65889.76
|621
|2006.03.02 13:12
|sell
|218
|50.00
|1.7474
|1.7526
|0.0000
|622
|2006.03.02 13:56
|close
|218
|50.00
|1.7459
|1.7526
|0.0000
|750.02
|66639.78
|623
|2006.03.02 14:45
|sell
|219
|50.00
|1.7464
|1.7516
|0.0000
|624
|2006.03.02 14:50
|close
|219
|50.00
|1.7451
|1.7516
|0.0000
|650.01
|67289.79
|625
|2006.03.03 01:00
|sell
|220
|50.00
|1.7531
|1.7583
|0.0000
|626
|2006.03.03 01:51
|close
|220
|50.00
|1.7518
|1.7583
|0.0000
|650.02
|67939.81
|627
|2006.03.03 01:51
|sell
|221
|50.00
|1.7520
|1.7572
|0.0000
|628
|2006.03.03 01:58
|close
|221
|50.00
|1.7508
|1.7572
|0.0000
|600.00
|68539.81
|629
|2006.03.03 15:00
|buy
|222
|50.00
|1.7575
|1.7523
|0.0000
|630
|2006.03.03 15:59
|s/l
|222
|50.00
|1.7523
|1.7523
|0.0000
|-2600.00
|65939.81
|631
|2006.03.06 17:00
|sell
|223
|50.00
|1.7508
|1.7560
|0.0000
|632
|2006.03.06 17:23
|close
|223
|50.00
|1.7496
|1.7560
|0.0000
|599.99
|66539.80
|633
|2006.03.06 17:34
|sell
|224
|50.00
|1.7506
|1.7558
|0.0000
|634
|2006.03.06 17:42
|close
|224
|50.00
|1.7500
|1.7558
|0.0000
|300.02
|66839.82
|635
|2006.03.07 01:46
|sell
|225
|50.00
|1.7479
|1.7531
|0.0000
|636
|2006.03.07 01:53
|close
|225
|50.00
|1.7465
|1.7531
|0.0000
|700.00
|67539.82
|637
|2006.03.07 05:50
|sell
|226
|50.00
|1.7464
|1.7516
|0.0000
|638
|2006.03.07 05:57
|close
|226
|50.00
|1.7452
|1.7516
|0.0000
|600.00
|68139.82
|639
|2006.03.07 12:01
|sell
|227
|50.00
|1.7374
|1.7426
|0.0000
|640
|2006.03.07 12:36
|close
|227
|50.00
|1.7368
|1.7426
|0.0000
|300.01
|68439.83
|641
|2006.03.07 14:00
|sell
|228
|50.00
|1.7373
|1.7425
|0.0000
|642
|2006.03.07 14:17
|close
|228
|50.00
|1.7359
|1.7425
|0.0000
|700.01
|69139.84
|643
|2006.03.07 14:32
|sell
|229
|50.00
|1.7365
|1.7417
|0.0000
|644
|2006.03.07 14:44
|close
|229
|50.00
|1.7352
|1.7417
|0.0000
|650.00
|69789.84
|645
|2006.03.07 16:20
|sell
|230
|50.00
|1.7361
|1.7413
|0.0000
|646
|2006.03.07 16:34
|close
|230
|50.00
|1.7351
|1.7413
|0.0000
|499.98
|70289.82
|647
|2006.03.07 23:08
|sell
|231
|50.00
|1.7361
|1.7413
|0.0000
|648
|2006.03.07 23:46
|close
|231
|50.00
|1.7355
|1.7413
|0.0000
|300.01
|70589.83
|649
|2006.03.08 08:20
|buy
|232
|50.00
|1.7383
|1.7331
|0.0000
|650
|2006.03.08 08:28
|close
|232
|50.00
|1.7395
|1.7331
|0.0000
|600.00
|71189.83
|651
|2006.03.08 08:28
|buy
|233
|50.00
|1.7396
|1.7344
|0.0000
|652
|2006.03.08 08:57
|close
|233
|50.00
|1.7411
|1.7344
|0.0000
|750.00
|71939.83
|653
|2006.03.08 08:59
|buy
|234
|50.00
|1.7384
|1.7332
|0.0000
|654
|2006.03.08 09:04
|close
|234
|50.00
|1.7405
|1.7332
|0.0000
|1050.00
|72989.83
|655
|2006.03.08 12:01
|sell
|235
|50.00
|1.7395
|1.7447
|0.0000
|656
|2006.03.08 12:48
|close
|235
|50.00
|1.7386
|1.7447
|0.0000
|450.01
|73439.84
|657
|2006.03.08 22:22
|buy
|236
|50.00
|1.7380
|1.7328
|0.0000
|658
|2006.03.08 22:54
|close
|236
|50.00
|1.7386
|1.7328
|0.0000
|300.01
|73739.85
|659
|2006.03.09 00:01
|sell
|237
|50.00
|1.7381
|1.7433
|0.0000
|660
|2006.03.09 00:09
|close
|237
|50.00
|1.7374
|1.7433
|0.0000
|350.02
|74089.87
|661
|2006.03.09 00:17
|sell
|238
|50.00
|1.7375
|1.7427
|0.0000
|662
|2006.03.09 00:47
|close
|238
|50.00
|1.7365
|1.7427
|0.0000
|499.98
|74589.85
|663
|2006.03.09 00:59
|sell
|239
|50.00
|1.7376
|1.7428
|0.0000
|664
|2006.03.09 01:05
|close
|239
|50.00
|1.7369
|1.7428
|0.0000
|349.97
|74939.82
|665
|2006.03.09 04:03
|sell
|240
|50.00
|1.7371
|1.7423
|0.0000
|666
|2006.03.09 04:13
|close
|240
|50.00
|1.7365
|1.7423
|0.0000
|300.00
|75239.82
|667
|2006.03.10 09:52
|buy
|241
|50.00
|1.7378
|1.7326
|0.0000
|668
|2006.03.10 09:56
|close
|241
|50.00
|1.7391
|1.7326
|0.0000
|649.99
|75889.81
|669
|2006.03.10 14:33
|sell
|242
|50.00
|1.7318
|1.7370
|0.0000
|670
|2006.03.10 14:46
|close
|242
|50.00
|1.7306
|1.7370
|0.0000
|600.00
|76489.81
|671
|2006.03.10 14:59
|sell
|243
|50.00
|1.7319
|1.7371
|0.0000
|672
|2006.03.10 14:59
|modify
|243
|50.00
|1.7319
|1.7293
|0.0000
|673
|2006.03.10 15:00
|close
|243
|50.00
|1.7258
|1.7293
|0.0000
|3049.99
|79539.80
|674
|2006.03.10 19:59
|sell
|244
|50.00
|1.7264
|1.7316
|0.0000
|675
|2006.03.13 08:59
|close
|244
|50.00
|1.7239
|1.7316
|0.0000
|1260.75
|80800.55
|676
|2006.03.13 09:59
|sell
|245
|50.00
|1.7258
|1.7310
|0.0000
|677
|2006.03.13 16:59
|s/l
|245
|50.00
|1.7310
|1.7310
|0.0000
|-2600.00
|78200.55
|678
|2006.03.13 17:00
|buy
|246
|50.00
|1.7295
|1.7243
|0.0000
|679
|2006.03.13 17:15
|close
|246
|50.00
|1.7308
|1.7243
|0.0000
|650.02
|78850.57
|680
|2006.03.14 01:11
|buy
|247
|50.00
|1.7352
|1.7300
|0.0000
|681
|2006.03.14 01:39
|close
|247
|50.00
|1.7363
|1.7300
|0.0000
|549.99
|79400.56
|682
|2006.03.14 01:59
|buy
|248
|50.00
|1.7346
|1.7294
|0.0000
|683
|2006.03.14 02:11
|close
|248
|50.00
|1.7355
|1.7294
|0.0000
|450.00
|79850.56
|684
|2006.03.14 17:12
|buy
|249
|50.00
|1.7458
|1.7406
|0.0000
|685
|2006.03.14 17:18
|close
|249
|50.00
|1.7468
|1.7406
|0.0000
|499.97
|80350.53
|686
|2006.03.14 17:20
|buy
|250
|50.00
|1.7466
|1.7414
|0.0000
|687
|2006.03.14 18:00
|close
|250
|50.00
|1.7477
|1.7414
|0.0000
|550.00
|80900.53
|688
|2006.03.15 08:38
|sell
|251
|50.00
|1.7467
|1.7519
|0.0000
|689
|2006.03.15 09:00
|close
|251
|50.00
|1.7456
|1.7519
|0.0000
|550.04
|81450.57
|690
|2006.03.15 10:30
|sell
|252
|50.00
|1.7432
|1.7484
|0.0000
|691
|2006.03.15 10:30
|close
|252
|50.00
|1.7421
|1.7484
|0.0000
|549.97
|82000.54
|692
|2006.03.15 10:30
|sell
|253
|50.00
|1.7436
|1.7488
|0.0000
|693
|2006.03.15 10:34
|close
|253
|50.00
|1.7426
|1.7488
|0.0000
|499.98
|82500.52
|694
|2006.03.15 15:08
|buy
|254
|50.00
|1.7460
|1.7408
|0.0000
|695
|2006.03.15 15:11
|close
|254
|50.00
|1.7472
|1.7408
|0.0000
|600.01
|83100.53
|696
|2006.03.15 15:14
|buy
|255
|50.00
|1.7468
|1.7416
|0.0000
|697
|2006.03.15 15:21
|close
|255
|50.00
|1.7480
|1.7416
|0.0000
|600.01
|83700.54
|698
|2006.03.15 20:02
|buy
|256
|50.00
|1.7475
|1.7423
|0.0000
|699
|2006.03.15 20:13
|close
|256
|50.00
|1.7484
|1.7423
|0.0000
|449.99
|84150.53
|700
|2006.03.16 00:30
|buy
|257
|50.00
|1.7477
|1.7425
|0.0000
|701
|2006.03.16 01:03
|close
|257
|50.00
|1.7483
|1.7425
|0.0000
|300.01
|84450.54
|702
|2006.03.16 02:05
|sell
|258
|50.00
|1.7480
|1.7532
|0.0000
|703
|2006.03.16 02:18
|close
|258
|50.00
|1.7472
|1.7532
|0.0000
|400.01
|84850.55
|704
|2006.03.16 02:38
|sell
|259
|50.00
|1.7476
|1.7528
|0.0000
|705
|2006.03.16 03:04
|close
|259
|50.00
|1.7468
|1.7528
|0.0000
|399.98
|85250.53
|706
|2006.03.16 05:11
|sell
|260
|50.00
|1.7465
|1.7517
|0.0000
|707
|2006.03.16 05:47
|close
|260
|50.00
|1.7456
|1.7517
|0.0000
|450.00
|85700.53
|708
|2006.03.16 06:38
|sell
|261
|50.00
|1.7461
|1.7513
|0.0000
|709
|2006.03.16 06:50
|close
|261
|50.00
|1.7451
|1.7513
|0.0000
|500.01
|86200.54
|710
|2006.03.16 09:00
|buy
|262
|50.00
|1.7477
|1.7425
|0.0000
|711
|2006.03.16 09:59
|close
|262
|50.00
|1.7485
|1.7425
|0.0000
|400.02
|86600.56
|712
|2006.03.16 09:59
|buy
|263
|50.00
|1.7472
|1.7420
|0.0000
|713
|2006.03.16 10:00
|close
|263
|50.00
|1.7484
|1.7420
|0.0000
|600.00
|87200.56
|714
|2006.03.17 03:02
|sell
|264
|50.00
|1.7559
|1.7611
|0.0000
|715
|2006.03.17 03:26
|close
|264
|50.00
|1.7548
|1.7611
|0.0000
|550.01
|87750.57
|716
|2006.03.17 08:00
|sell
|265
|50.00
|1.7554
|1.7606
|0.0000
|717
|2006.03.17 08:13
|close
|265
|50.00
|1.7540
|1.7606
|0.0000
|700.00
|88450.57
|718
|2006.03.17 15:04
|sell
|266
|50.00
|1.7544
|1.7596
|0.0000
|719
|2006.03.20 03:04
|close
|266
|50.00
|1.7538
|1.7596
|0.0000
|310.76
|88761.33
|720
|2006.03.20 08:18
|buy
|267
|50.00
|1.7564
|1.7512
|0.0000
|721
|2006.03.20 08:59
|close
|267
|50.00
|1.7578
|1.7512
|0.0000
|700.00
|89461.33
|722
|2006.03.20 12:06
|sell
|268
|50.00
|1.7557
|1.7609
|0.0000
|723
|2006.03.20 13:02
|close
|268
|50.00
|1.7544
|1.7609
|0.0000
|650.00
|90111.33
|724
|2006.03.20 18:00
|sell
|269
|50.00
|1.7560
|1.7612
|0.0000
|725
|2006.03.20 18:09
|close
|269
|50.00
|1.7553
|1.7612
|0.0000
|350.01
|90461.34
|726
|2006.03.20 18:24
|sell
|270
|50.00
|1.7554
|1.7606
|0.0000
|727
|2006.03.20 18:37
|close
|270
|50.00
|1.7543
|1.7606
|0.0000
|549.99
|91011.33
|728
|2006.03.20 18:59
|sell
|271
|50.00
|1.7554
|1.7606
|0.0000
|729
|2006.03.21 01:00
|close
|271
|50.00
|1.7542
|1.7606
|0.0000
|610.75
|91622.08
|730
|2006.03.21 03:07
|sell
|272
|50.00
|1.7543
|1.7595
|0.0000
|731
|2006.03.21 03:29
|close
|272
|50.00
|1.7536
|1.7595
|0.0000
|350.02
|91972.10
|732
|2006.03.21 03:41
|sell
|273
|50.00
|1.7536
|1.7588
|0.0000
|733
|2006.03.21 03:49
|close
|273
|50.00
|1.7527
|1.7588
|0.0000
|449.97
|92422.07
|734
|2006.03.21 09:15
|sell
|274
|50.00
|1.7501
|1.7553
|0.0000
|735
|2006.03.21 09:24
|close
|274
|50.00
|1.7487
|1.7553
|0.0000
|700.01
|93122.08
|736
|2006.03.21 09:59
|sell
|275
|50.00
|1.7499
|1.7551
|0.0000
|737
|2006.03.21 10:01
|close
|275
|50.00
|1.7492
|1.7551
|0.0000
|350.02
|93472.10
|738
|2006.03.21 11:00
|sell
|276
|50.00
|1.7495
|1.7547
|0.0000
|739
|2006.03.21 11:35
|close
|276
|50.00
|1.7486
|1.7547
|0.0000
|450.01
|93922.11
|740
|2006.03.21 11:59
|sell
|277
|50.00
|1.7493
|1.7545
|0.0000
|741
|2006.03.21 12:11
|close
|277
|50.00
|1.7479
|1.7545
|0.0000
|700.00
|94622.11
|742
|2006.03.21 17:00
|sell
|278
|50.00
|1.7473
|1.7525
|0.0000
|743
|2006.03.21 17:43
|close
|278
|50.00
|1.7462
|1.7525
|0.0000
|550.00
|95172.11
|744
|2006.03.22 08:42
|buy
|279
|50.00
|1.7486
|1.7434
|0.0000
|745
|2006.03.22 08:46
|close
|279
|50.00
|1.7499
|1.7434
|0.0000
|650.00
|95822.11
|746
|2006.03.22 08:59
|buy
|280
|50.00
|1.7491
|1.7439
|0.0000
|747
|2006.03.22 09:05
|close
|280
|50.00
|1.7497
|1.7439
|0.0000
|300.00
|96122.11
|748
|2006.03.22 11:01
|sell
|281
|50.00
|1.7476
|1.7528
|0.0000
|749
|2006.03.22 11:19
|close
|281
|50.00
|1.7466
|1.7528
|0.0000
|500.00
|96622.11
|750
|2006.03.22 11:25
|sell
|282
|50.00
|1.7472
|1.7524
|0.0000
|751
|2006.03.22 11:37
|close
|282
|50.00
|1.7460
|1.7524
|0.0000
|600.01
|97222.12
|752
|2006.03.22 11:49
|sell
|283
|50.00
|1.7472
|1.7524
|0.0000
|753
|2006.03.22 11:55
|close
|283
|50.00
|1.7465
|1.7524
|0.0000
|350.02
|97572.14
|754
|2006.03.22 15:00
|buy
|284
|50.00
|1.7483
|1.7431
|0.0000
|755
|2006.03.22 15:28
|close
|284
|50.00
|1.7494
|1.7431
|0.0000
|549.98
|98122.12
|756
|2006.03.23 12:00
|sell
|285
|50.00
|1.7426
|1.7478
|0.0000
|757
|2006.03.23 12:40
|close
|285
|50.00
|1.7416
|1.7478
|0.0000
|499.98
|98622.10
|758
|2006.03.23 12:59
|sell
|286
|50.00
|1.7430
|1.7482
|0.0000
|759
|2006.03.23 13:15
|close
|286
|50.00
|1.7418
|1.7482
|0.0000
|600.00
|99222.10
|760
|2006.03.24 08:46
|sell
|287
|50.00
|1.7334
|1.7386
|0.0000
|761
|2006.03.24 08:53
|close
|287
|50.00
|1.7323
|1.7386
|0.0000
|550.00
|99772.10
|762
|2006.03.24 16:01
|buy
|288
|50.00
|1.7397
|1.7345
|0.0000
|763
|2006.03.24 16:01
|close
|288
|50.00
|1.7415
|1.7345
|0.0000
|900.00
|100672.10
|764
|2006.03.24 16:02
|buy
|289
|50.00
|1.7398
|1.7346
|0.0000
|765
|2006.03.24 16:06
|close
|289
|50.00
|1.7412
|1.7346
|0.0000
|700.00
|101372.10
|766
|2006.03.27 00:23
|buy
|290
|50.00
|1.7423
|1.7371
|0.0000
|767
|2006.03.27 02:00
|close
|290
|50.00
|1.7435
|1.7371
|0.0000
|600.00
|101972.10
|768
|2006.03.27 05:06
|buy
|291
|50.00
|1.7458
|1.7406
|0.0000
|769
|2006.03.27 05:23
|close
|291
|50.00
|1.7466
|1.7406
|0.0000
|400.02
|102372.12
|770
|2006.03.27 05:59
|buy
|292
|50.00
|1.7460
|1.7408
|0.0000
|771
|2006.03.27 06:15
|close
|292
|50.00
|1.7466
|1.7408
|0.0000
|300.02
|102672.14
|772
|2006.03.27 14:00
|buy
|293
|50.00
|1.7474
|1.7422
|0.0000
|773
|2006.03.27 15:48
|close
|293
|50.00
|1.7480
|1.7422
|0.0000
|300.01
|102972.15
|774
|2006.03.27 19:59
|sell
|294
|50.00
|1.7477
|1.7529
|0.0000
|775
|2006.03.27 20:52
|close
|294
|50.00
|1.7471
|1.7529
|0.0000
|300.01
|103272.16
|776
|2006.03.27 22:00
|sell
|295
|50.00
|1.7473
|1.7525
|0.0000
|777
|2006.03.27 22:50
|close
|295
|50.00
|1.7465
|1.7525
|0.0000
|400.02
|103672.18
|778
|2006.03.27 22:59
|sell
|296
|50.00
|1.7471
|1.7523
|0.0000
|779
|2006.03.28 01:01
|close
|296
|50.00
|1.7465
|1.7523
|0.0000
|310.75
|103982.93
|780
|2006.03.28 04:12
|sell
|297
|50.00
|1.7464
|1.7516
|0.0000
|781
|2006.03.28 05:38
|close
|297
|50.00
|1.7457
|1.7516
|0.0000
|350.00
|104332.93
|782
|2006.03.28 08:24
|buy
|298
|50.00
|1.7466
|1.7414
|0.0000
|783
|2006.03.28 09:03
|close
|298
|50.00
|1.7477
|1.7414
|0.0000
|550.00
|104882.93
|784
|2006.03.28 10:00
|buy
|299
|50.00
|1.7473
|1.7421
|0.0000
|785
|2006.03.28 10:02
|close
|299
|50.00
|1.7485
|1.7421
|0.0000
|600.00
|105482.93
|786
|2006.03.28 10:11
|buy
|300
|50.00
|1.7474
|1.7422
|0.0000
|787
|2006.03.28 10:30
|close
|300
|50.00
|1.7485
|1.7422
|0.0000
|550.00
|106032.93
|788
|2006.03.28 10:46
|buy
|301
|50.00
|1.7473
|1.7421
|0.0000
|789
|2006.03.28 11:34
|close
|301
|50.00
|1.7485
|1.7421
|0.0000
|600.00
|106632.93
|790
|2006.03.28 12:59
|buy
|302
|50.00
|1.7491
|1.7439
|0.0000
|791
|2006.03.28 13:59
|close
|302
|50.00
|1.7524
|1.7439
|0.0000
|1650.00
|108282.93
|792
|2006.03.28 14:04
|buy
|303
|50.00
|1.7507
|1.7455
|0.0000
|793
|2006.03.28 15:59
|close
|303
|50.00
|1.7513
|1.7455
|0.0000
|300.00
|108582.93
|794
|2006.03.28 22:00
|sell
|304
|50.00
|1.7438
|1.7490
|0.0000
|795
|2006.03.28 22:59
|close
|304
|50.00
|1.7429
|1.7490
|0.0000
|450.00
|109032.93
|796
|2006.03.29 10:01
|sell
|305
|50.00
|1.7376
|1.7428
|0.0000
|797
|2006.03.29 10:30
|close
|305
|50.00
|1.7367
|1.7428
|0.0000
|450.00
|109482.93
|798
|2006.03.29 10:30
|sell
|306
|50.00
|1.7379
|1.7431
|0.0000
|799
|2006.03.29 10:32
|close
|306
|50.00
|1.7365
|1.7431
|0.0000
|700.00
|110182.93
|800
|2006.03.29 10:42
|sell
|307
|50.00
|1.7376
|1.7428
|0.0000
|801
|2006.03.29 10:47
|close
|307
|50.00
|1.7365
|1.7428
|0.0000
|550.00
|110732.93
|802
|2006.03.29 13:42
|sell
|308
|50.00
|1.7357
|1.7409
|0.0000
|803
|2006.03.29 13:59
|close
|308
|50.00
|1.7326
|1.7409
|0.0000
|1550.00
|112282.93
|804
|2006.03.29 14:37
|sell
|309
|50.00
|1.7347
|1.7399
|0.0000
|805
|2006.03.29 14:46
|close
|309
|50.00
|1.7339
|1.7399
|0.0000
|400.00
|112682.93
|806
|2006.03.29 14:46
|sell
|310
|50.00
|1.7340
|1.7392
|0.0000
|807
|2006.03.30 02:59
|s/l
|310
|50.00
|1.7392
|1.7392
|0.0000
|-2567.75
|110115.18
|808
|2006.03.30 06:01
|buy
|311
|50.00
|1.7391
|1.7339
|0.0000
|809
|2006.03.30 06:19
|close
|311
|50.00
|1.7398
|1.7339
|0.0000
|350.00
|110465.18
|810
|2006.03.30 06:19
|buy
|312
|50.00
|1.7398
|1.7346
|0.0000
|811
|2006.03.30 06:26
|close
|312
|50.00
|1.7409
|1.7346
|0.0000
|550.00
|111015.18
|812
|2006.03.30 08:28
|sell
|313
|50.00
|1.7390
|1.7442
|0.0000
|813
|2006.03.30 08:49
|close
|313
|50.00
|1.7378
|1.7442
|0.0000
|600.00
|111615.18
|814
|2006.03.30 12:59
|buy
|314
|50.00
|1.7397
|1.7345
|0.0000
|815
|2006.03.30 13:23
|close
|314
|50.00
|1.7404
|1.7345
|0.0000
|350.00
|111965.18
|816
|2006.03.30 15:59
|buy
|315
|50.00
|1.7441
|1.7389
|0.0000
|817
|2006.03.30 16:31
|close
|315
|50.00
|1.7454
|1.7389
|0.0000
|650.00
|112615.18
|818
|2006.03.31 11:19
|sell
|316
|50.00
|1.7368
|1.7420
|0.0000
|819
|2006.03.31 12:08
|close
|316
|50.00
|1.7357
|1.7420
|0.0000
|550.00
|113165.18
|820
|2006.03.31 12:25
|sell
|317
|50.00
|1.7370
|1.7422
|0.0000
|821
|2006.03.31 12:51
|close
|317
|50.00
|1.7364
|1.7422
|0.0000
|300.00
|113465.18
|822
|2006.03.31 12:59
|sell
|318
|50.00
|1.7372
|1.7424
|0.0000
|823
|2006.03.31 13:05
|close
|318
|50.00
|1.7355
|1.7424
|0.0000
|850.00
|114315.18
|824
|2006.03.31 15:00
|sell
|319
|50.00
|1.7372
|1.7424
|0.0000
|825
|2006.03.31 15:50
|close
|319
|50.00
|1.7358
|1.7424
|0.0000
|700.00
|115015.18
|826
|2006.03.31 17:08
|buy
|320
|50.00
|1.7379
|1.7327
|0.0000
|827
|2006.04.03 04:59
|s/l
|320
|50.00
|1.7327
|1.7327
|0.0000
|-2617.50
|112397.68
|828
|2006.04.03 07:01
|sell
|321
|50.00
|1.7282
|1.7334
|0.0000
|829
|2006.04.03 08:51
|close
|321
|50.00
|1.7268
|1.7334
|0.0000
|700.00
|113097.68
|830
|2006.04.03 15:59
|buy
|322
|50.00
|1.7359
|1.7307
|0.0000
|831
|2006.04.03 15:59
|close
|322
|50.00
|1.7388
|1.7307
|0.0000
|1450.00
|114547.68
|832
|2006.04.04 05:00
|buy
|323
|50.00
|1.7386
|1.7334
|0.0000
|833
|2006.04.04 06:37
|close
|323
|50.00
|1.7398
|1.7334
|0.0000
|600.00
|115147.68
|834
|2006.04.04 10:00
|buy
|324
|50.00
|1.7450
|1.7398
|0.0000
|835
|2006.04.04 11:12
|close
|324
|50.00
|1.7460
|1.7398
|0.0000
|500.00
|115647.68
|836
|2006.04.04 14:59
|buy
|325
|50.00
|1.7551
|1.7499
|0.0000
|837
|2006.04.04 15:50
|close
|325
|50.00
|1.7564
|1.7499
|0.0000
|650.00
|116297.68
|838
|2006.04.04 18:11
|buy
|326
|50.00
|1.7549
|1.7497
|0.0000
|839
|2006.04.04 18:34
|close
|326
|50.00
|1.7563
|1.7497
|0.0000
|700.00
|116997.68
|840
|2006.04.04 19:00
|buy
|327
|50.00
|1.7552
|1.7500
|0.0000
|841
|2006.04.04 20:06
|close
|327
|50.00
|1.7563
|1.7500
|0.0000
|550.00
|117547.68
|842
|2006.04.05 07:56
|buy
|328
|50.00
|1.7583
|1.7531
|0.0000
|843
|2006.04.05 07:59
|close
|328
|50.00
|1.7598
|1.7531
|0.0000
|750.00
|118297.68
|844
|2006.04.05 15:00
|sell
|329
|50.00
|1.7517
|1.7569
|0.0000
|845
|2006.04.05 15:59
|close
|329
|50.00
|1.7498
|1.7569
|0.0000
|950.00
|119247.68
|846
|2006.04.06 10:15
|buy
|330
|50.00
|1.7557
|1.7505
|0.0000
|847
|2006.04.06 10:58
|close
|330
|50.00
|1.7579
|1.7505
|0.0000
|1100.00
|120347.68
|848
|2006.04.06 10:58
|buy
|331
|50.00
|1.7566
|1.7514
|0.0000
|849
|2006.04.06 10:58
|close
|331
|50.00
|1.7579
|1.7514
|0.0000
|650.00
|120997.68
|850
|2006.04.06 10:59
|buy
|332
|50.00
|1.7567
|1.7515
|0.0000
|851
|2006.04.06 11:08
|close
|332
|50.00
|1.7575
|1.7515
|0.0000
|400.00
|121397.68
|852
|2006.04.06 12:25
|buy
|333
|50.00
|1.7564
|1.7512
|0.0000
|853
|2006.04.06 12:56
|close
|333
|50.00
|1.7580
|1.7512
|0.0000
|800.00
|122197.68
|854
|2006.04.06 21:05
|buy
|334
|50.00
|1.7525
|1.7473
|0.0000
|855
|2006.04.07 13:59
|s/l
|334
|50.00
|1.7473
|1.7473
|0.0000
|-2617.50
|119580.18
|856
|2006.04.07 16:00
|sell
|335
|50.00
|1.7424
|1.7476
|0.0000
|857
|2006.04.07 16:57
|close
|335
|50.00
|1.7414
|1.7476
|0.0000
|500.00
|120080.18
|858
|2006.04.07 16:59
|sell
|336
|50.00
|1.7418
|1.7470
|0.0000
|859
|2006.04.10 16:00
|close
|336
|50.00
|1.7407
|1.7470
|0.0000
|560.75
|120640.93
|860
|2006.04.10 18:00
|sell
|337
|50.00
|1.7404
|1.7456
|0.0000
|861
|2006.04.11 13:59
|s/l
|337
|50.00
|1.7456
|1.7456
|0.0000
|-2589.25
|118051.68
|862
|2006.04.11 19:59
|buy
|338
|50.00
|1.7476
|1.7424
|0.0000
|863
|2006.04.11 19:59
|close
|338
|50.00
|1.7488
|1.7424
|0.0000
|600.00
|118651.68
|864
|2006.04.12 16:01
|sell
|339
|50.00
|1.7519
|1.7571
|0.0000
|865
|2006.04.12 17:00
|close
|339
|50.00
|1.7506
|1.7571
|0.0000
|650.00
|119301.68
|866
|2006.04.12 18:07
|sell
|340
|50.00
|1.7510
|1.7562
|0.0000
|867
|2006.04.12 19:08
|close
|340
|50.00
|1.7503
|1.7562
|0.0000
|350.00
|119651.68
|868
|2006.04.13 09:00
|buy
|341
|50.00
|1.7542
|1.7490
|0.0000
|869
|2006.04.16 22:15
|close
|341
|50.00
|1.7561
|1.7490
|0.0000
|932.50
|120584.18
|870
|2006.04.17 02:24
|buy
|342
|50.00
|1.7580
|1.7528
|0.0000
|871
|2006.04.17 03:15
|close
|342
|50.00
|1.7588
|1.7528
|0.0000
|400.00
|120984.18
|872
|2006.04.17 13:59
|buy
|343
|50.00
|1.7692
|1.7640
|0.0000
|873
|2006.04.17 14:21
|close
|343
|50.00
|1.7706
|1.7640
|0.0000
|700.00
|121684.18
|874
|2006.04.17 15:20
|buy
|344
|50.00
|1.7716
|1.7664
|0.0000
|875
|2006.04.17 17:00
|close
|344
|50.00
|1.7729
|1.7664
|0.0000
|650.00
|122334.18
|876
|2006.04.17 18:01
|buy
|345
|50.00
|1.7710
|1.7658
|0.0000
|877
|2006.04.18 02:13
|close
|345
|50.00
|1.7716
|1.7658
|0.0000
|282.50
|122616.68
|878
|2006.04.18 09:00
|sell
|346
|50.00
|1.7714
|1.7766
|0.0000
|879
|2006.04.18 09:58
|close
|346
|50.00
|1.7702
|1.7766
|0.0000
|600.00
|123216.68
|880
|2006.04.18 09:59
|sell
|347
|50.00
|1.7704
|1.7756
|0.0000
|881
|2006.04.18 12:59
|s/l
|347
|50.00
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-2600.00
|120616.68
|882
|2006.04.18 13:59
|buy
|348
|50.00
|1.7758
|1.7706
|0.0000
|883
|2006.04.18 13:59
|close
|348
|50.00
|1.7776
|1.7706
|0.0000
|900.00
|121516.68
|884
|2006.04.18 14:39
|buy
|349
|50.00
|1.7756
|1.7704
|0.0000
|885
|2006.04.18 14:52
|close
|349
|50.00
|1.7771
|1.7704
|0.0000
|750.00
|122266.68
|886
|2006.04.18 15:27
|buy
|350
|50.00
|1.7755
|1.7703
|0.0000
|887
|2006.04.18 15:27
|close
|350
|50.00
|1.7766
|1.7703
|0.0000
|550.00
|122816.68
|888
|2006.04.18 19:59
|buy
|351
|50.00
|1.7790
|1.7738
|0.0000
|889
|2006.04.18 19:59
|close
|351
|50.00
|1.7802
|1.7738
|0.0000
|600.00
|123416.68
|890
|2006.04.19 11:01
|buy
|352
|50.00
|1.7843
|1.7791
|0.0000
|891
|2006.04.19 11:06
|close
|352
|50.00
|1.7854
|1.7791
|0.0000
|550.00
|123966.68
|892
|2006.04.19 19:06
|buy
|353
|50.00
|1.7915
|1.7863
|0.0000
|893
|2006.04.19 19:06
|modify
|353
|50.00
|1.7915
|1.7878
|0.0000
|894
|2006.04.19 19:19
|close
|353
|50.00
|1.7928
|1.7878
|0.0000
|650.00
|124616.68
|895
|2006.04.20 07:16
|sell
|354
|50.00
|1.7891
|1.7943
|0.0000
|896
|2006.04.20 08:13
|close
|354
|50.00
|1.7881
|1.7943
|0.0000
|500.00
|125116.68
|897
|2006.04.20 15:21
|sell
|355
|50.00
|1.7802
|1.7854
|0.0000
|898
|2006.04.20 16:06
|close
|355
|50.00
|1.7788
|1.7854
|0.0000
|700.00
|125816.68
|899
|2006.04.21 20:00
|buy
|356
|50.00
|1.7818
|1.7766
|0.0000
|900
|2006.04.21 20:23
|close
|356
|50.00
|1.7830
|1.7766
|0.0000
|600.00
|126416.68
|901
|2006.04.21 20:53
|buy
|357
|50.00
|1.7818
|1.7766
|0.0000
|902
|2006.04.23 21:00
|close
|357
|50.00
|1.7862
|1.7766
|0.0000
|2200.00
|128616.68
|903
|2006.04.23 23:17
|buy
|358
|50.00
|1.7860
|1.7808
|0.0000
|904
|2006.04.23 23:59
|close
|358
|50.00
|1.7874
|1.7808
|0.0000
|700.00
|129316.68
|905
|2006.04.24 07:59
|buy
|359
|50.00
|1.7875
|1.7823
|0.0000
|906
|2006.04.24 07:59
|modify
|359
|50.00
|1.7875
|1.7878
|0.0000
|907
|2006.04.24 07:59
|close
|359
|50.00
|1.7903
|1.7878
|0.0000
|1400.00
|130716.68
|908
|2006.04.24 08:45
|buy
|360
|50.00
|1.7889
|1.7837
|0.0000
|909
|2006.04.24 08:45
|modify
|360
|50.00
|1.7889
|1.7878
|0.0000
|910
|2006.04.24 08:59
|close
|360
|50.00
|1.7903
|1.7878
|0.0000
|700.00
|131416.68
|911
|2006.04.24 09:00
|buy
|361
|50.00
|1.7889
|1.7837
|0.0000
|912
|2006.04.24 09:00
|modify
|361
|50.00
|1.7889
|1.7878
|0.0000
|913
|2006.04.24 09:37
|close
|361
|50.00
|1.7902
|1.7878
|0.0000
|650.00
|132066.68
|914
|2006.04.25 00:35
|sell
|362
|50.00
|1.7872
|1.7924
|0.0000
|915
|2006.04.25 01:41
|close
|362
|50.00
|1.7863
|1.7924
|0.0000
|450.00
|132516.68
|916
|2006.04.25 17:01
|sell
|363
|50.00
|1.7877
|1.7929
|0.0000
|917
|2006.04.25 17:28
|close
|363
|50.00
|1.7867
|1.7929
|0.0000
|500.00
|133016.68
|918
|2006.04.25 19:59
|buy
|364
|50.00
|1.7882
|1.7830
|0.0000
|919
|2006.04.25 20:44
|modify
|364
|50.00
|1.7882
|1.7878
|0.0000
|920
|2006.04.25 20:44
|s/l
|364
|50.00
|1.787818
|1.7878
|0.0000
|-191.05
|132825.63
|921
|2006.04.26 01:03
|buy
|365
|50.00
|1.7879
|1.7827
|0.0000
|922
|2006.04.26 03:05
|modify
|365
|50.00
|1.7879
|1.7878
|0.0000
|923
|2006.04.26 03:09
|close
|365
|50.00
|1.7886
|1.7878
|0.0000
|350.00
|133175.63
|924
|2006.04.26 15:04
|buy
|366
|50.00
|1.7859
|1.7807
|0.0000
|925
|2006.04.26 15:25
|close
|366
|50.00
|1.7870
|1.7807
|0.0000
|550.00
|133725.63
|926
|2006.04.26 15:27
|buy
|367
|50.00
|1.7861
|1.7809
|0.0000
|927
|2006.04.26 15:59
|modify
|367
|50.00
|1.7861
|1.7878
|0.0000
|928
|2006.04.26 15:59
|close
|367
|50.00
|1.7895
|1.7878
|0.0000
|1700.00
|135425.63
|929
|2006.04.26 16:59
|buy
|368
|50.00
|1.7886
|1.7834
|0.0000
|930
|2006.04.26 16:59
|modify
|368
|50.00
|1.7886
|1.7878
|0.0000
|931
|2006.04.26 17:00
|s/l
|368
|50.00
|1.787818
|1.7878
|0.0000
|-391.05
|135034.58
|932
|2006.04.26 18:59
|sell
|369
|50.00
|1.7849
|1.7901
|0.0000
|933
|2006.04.26 19:45
|close
|369
|50.00
|1.7841
|1.7901
|0.0000
|400.00
|135434.58
|934
|2006.04.27 01:00
|buy
|370
|50.00
|1.7849
|1.7797
|0.0000
|935
|2006.04.27 02:42
|close
|370
|50.00
|1.7855
|1.7797
|0.0000
|300.00
|135734.58
|936
|2006.04.27 08:06
|sell
|371
|50.00
|1.7849
|1.7901
|0.0000
|937
|2006.04.27 09:29
|close
|371
|50.00
|1.7838
|1.7901
|0.0000
|550.00
|136284.58
|938
|2006.04.27 11:25
|sell
|372
|50.00
|1.7850
|1.7902
|0.0000
|939
|2006.04.27 11:59
|close
|372
|50.00
|1.7835
|1.7902
|0.0000
|750.00
|137034.58
|940
|2006.04.27 13:59
|buy
|373
|50.00
|1.7858
|1.7806
|0.0000
|941
|2006.04.27 14:57
|close
|373
|50.00
|1.7869
|1.7806
|0.0000
|550.00
|137584.58
|942
|2006.04.27 15:59
|buy
|374
|50.00
|1.8013
|1.7961
|0.0000
|943
|2006.04.27 16:46
|modify
|374
|50.00
|1.8013
|1.7962
|0.0000
|944
|2006.04.27 16:46
|close
|374
|50.00
|1.8024
|1.7962
|0.0000
|550.00
|138134.58
|945
|2006.04.27 17:08
|buy
|375
|50.00
|1.8025
|1.7973
|0.0000
|946
|2006.04.27 18:10
|close
|375
|50.00
|1.8033
|1.7973
|0.0000
|400.00
|138534.58
|947
|2006.04.27 22:00
|sell
|376
|50.00
|1.8025
|1.8077
|0.0000
|948
|2006.04.27 22:31
|close
|376
|50.00
|1.8018
|1.8077
|0.0000
|350.00
|138884.58
|949
|2006.04.28 09:59
|buy
|377
|50.00
|1.8051
|1.7999
|0.0000
|950
|2006.04.28 09:59
|modify
|377
|50.00
|1.8051
|1.8063
|0.0000
|951
|2006.04.28 09:59
|close
|377
|50.00
|1.8093
|1.8063
|0.0000
|2100.00
|140984.58
|952
|2006.04.28 11:21
|buy
|378
|50.00
|1.8065
|1.8013
|0.0000
|953
|2006.04.28 11:30
|modify
|378
|50.00
|1.8065
|1.8063
|0.0000
|954
|2006.04.28 11:32
|close
|378
|50.00
|1.8077
|1.8063
|0.0000
|600.00
|141584.58
|955
|2006.04.28 11:32
|buy
|379
|50.00
|1.8072
|1.8020
|0.0000
|956
|2006.04.28 11:32
|modify
|379
|50.00
|1.8072
|1.8063
|0.0000
|957
|2006.04.28 11:46
|close
|379
|50.00
|1.8083
|1.8063
|0.0000
|550.00
|142134.58
|958
|2006.05.01 06:00
|buy
|380
|50.00
|1.8260
|1.8208
|0.0000
|959
|2006.05.01 06:01
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8223
|0.0000
|960
|2006.05.01 06:02
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8224
|0.0000
|961
|2006.05.01 06:02
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8225
|0.0000
|962
|2006.05.01 06:04
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8226
|0.0000
|963
|2006.05.01 06:04
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8228
|0.0000
|964
|2006.05.01 06:06
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8229
|0.0000
|965
|2006.05.01 06:06
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8231
|0.0000
|966
|2006.05.01 06:07
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8233
|0.0000
|967
|2006.05.01 06:07
|modify
|380
|50.00
|1.8260
|1.8235
|0.0000
|968
|2006.05.01 06:07
|close
|380
|50.00
|1.8271
|1.8235
|0.0000
|550.00
|142684.58
|969
|2006.05.01 06:59
|buy
|381
|50.00
|1.8258
|1.8206
|0.0000
|970
|2006.05.01 07:00
|modify
|381
|50.00
|1.8258
|1.8235
|0.0000
|971
|2006.05.01 11:59
|modify
|381
|50.00
|1.8258
|1.8242
|0.0000
|972
|2006.05.01 11:59
|close
|381
|50.00
|1.8270
|1.8242
|0.0000
|600.00
|143284.58
|973
|2006.05.01 12:00
|buy
|382
|50.00
|1.8258
|1.8206
|0.0000
|974
|2006.05.01 12:02
|modify
|382
|50.00
|1.8258
|1.8242
|0.0000
|975
|2006.05.01 12:59
|modify
|382
|50.00
|1.8258
|1.8294
|0.0000
|976
|2006.05.01 13:00
|close
|382
|50.00
|1.8323
|1.8294
|0.0000
|3250.00
|146534.58
|977
|2006.05.01 17:38
|sell
|383
|50.00
|1.8298
|1.8350
|0.0000
|978
|2006.05.01 17:42
|close
|383
|50.00
|1.8286
|1.8350
|0.0000
|600.00
|147134.58
|979
|2006.05.02 01:02
|sell
|384
|50.00
|1.8248
|1.8300
|0.0000
|980
|2006.05.02 01:37
|close
|384
|50.00
|1.8234
|1.8300
|0.0000
|700.00
|147834.58
|981
|2006.05.02 07:01
|sell
|385
|50.00
|1.8240
|1.8292
|0.0000
|982
|2006.05.02 07:53
|close
|385
|50.00
|1.8231
|1.8292
|0.0000
|450.00
|148284.58
|983
|2006.05.02 14:01
|buy
|386
|50.00
|1.8352
|1.8300
|0.0000
|984
|2006.05.02 14:12
|modify
|386
|50.00
|1.8352
|1.8302
|0.0000
|985
|2006.05.02 14:13
|close
|386
|50.00
|1.8361
|1.8302
|0.0000
|450.00
|148734.58
|986
|2006.05.02 14:13
|buy
|387
|50.00
|1.8364
|1.8312
|0.0000
|987
|2006.05.02 14:33
|modify
|387
|50.00
|1.8364
|1.8313
|0.0000
|988
|2006.05.02 14:37
|modify
|387
|50.00
|1.8364
|1.8314
|0.0000
|989
|2006.05.02 14:37
|modify
|387
|50.00
|1.8364
|1.8316
|0.0000
|990
|2006.05.02 14:37
|close
|387
|50.00
|1.8378
|1.8316
|0.0000
|700.00
|149434.58
|991
|2006.05.03 03:01
|buy
|388
|50.00
|1.8427
|1.8375
|0.0000
|992
|2006.05.03 03:59
|modify
|388
|50.00
|1.8427
|1.8385
|0.0000
|993
|2006.05.03 04:00
|modify
|388
|50.00
|1.8427
|1.8387
|0.0000
|994
|2006.05.03 04:32
|modify
|388
|50.00
|1.8427
|1.8390
|0.0000
|995
|2006.05.03 04:36
|close
|388
|50.00
|1.8436
|1.8390
|0.0000
|450.00
|149884.58
|996
|2006.05.03 06:15
|buy
|389
|50.00
|1.8423
|1.8371
|0.0000
|997
|2006.05.03 06:15
|modify
|389
|50.00
|1.8423
|1.8390
|0.0000
|998
|2006.05.03 06:59
|modify
|389
|50.00
|1.8423
|1.8414
|0.0000
|999
|2006.05.03 06:59
|close
|389
|50.00
|1.8454
|1.8414
|0.0000
|1550.00
|151434.58
|1000
|2006.05.03 17:03
|buy
|390
|50.00
|1.8415
|1.8363
|0.0000
|1001
|2006.05.03 17:03
|modify
|390
|50.00
|1.8415
|1.8414
|0.0000
|1002
|2006.05.03 17:05
|close
|390
|50.00
|1.8437
|1.8414
|0.0000
|1100.00
|152534.58
|1003
|2006.05.03 17:59
|buy
|391
|50.00
|1.8415
|1.8363
|0.0000
|1004
|2006.05.03 18:22
|modify
|391
|50.00
|1.8415
|1.8414
|0.0000
|1005
|2006.05.03 18:22
|close
|391
|50.00
|1.8433
|1.8414
|0.0000
|900.00
|153434.58
|1006
|2006.05.04 07:00
|sell
|392
|50.00
|1.8388
|1.8440
|0.0000
|1007
|2006.05.04 08:09
|close
|392
|50.00
|1.8381
|1.8440
|0.0000
|350.00
|153784.58
|1008
|2006.05.04 09:17
|sell
|393
|50.00
|1.8381
|1.8433
|0.0000
|1009
|2006.05.04 09:28
|close
|393
|50.00
|1.8373
|1.8433
|0.0000
|400.00
|154184.58
|1010
|2006.05.04 15:59
|buy
|394
|50.00
|1.8467
|1.8415
|0.0000
|1011
|2006.05.04 15:59
|modify
|394
|50.00
|1.8467
|1.8426
|0.0000
|1012
|2006.05.04 15:59
|close
|394
|50.00
|1.8484
|1.8426
|0.0000
|850.00
|155034.58
|1013
|2006.05.04 16:18
|buy
|395
|50.00
|1.8468
|1.8416
|0.0000
|1014
|2006.05.04 16:18
|modify
|395
|50.00
|1.8468
|1.8426
|0.0000
|1015
|2006.05.04 16:20
|close
|395
|50.00
|1.8477
|1.8426
|0.0000
|450.00
|155484.58
|1016
|2006.05.04 16:27
|buy
|396
|50.00
|1.8477
|1.8425
|0.0000
|1017
|2006.05.04 16:27
|modify
|396
|50.00
|1.8477
|1.8426
|0.0000
|1018
|2006.05.04 16:41
|modify
|396
|50.00
|1.8477
|1.8426
|0.0000
|1019
|2006.05.04 16:41
|close
|396
|50.00
|1.8486
|1.8426
|0.0000
|450.00
|155934.58
|1020
|2006.05.04 22:59
|buy
|397
|50.00
|1.8511
|1.8459
|0.0000
|1021
|2006.05.04 22:59
|modify
|397
|50.00
|1.8511
|1.8460
|0.0000
|1022
|2006.05.04 23:09
|close
|397
|50.00
|1.8519
|1.8460
|0.0000
|400.00
|156334.58
|1023
|2006.05.05 09:00
|sell
|398
|50.00
|1.8513
|1.8565
|0.0000
|1024
|2006.05.05 09:03
|close
|398
|50.00
|1.8499
|1.8565
|0.0000
|700.00
|157034.58
|1025
|2006.05.05 09:04
|sell
|399
|50.00
|1.8506
|1.8558
|0.0000
|1026
|2006.05.05 09:28
|close
|399
|50.00
|1.8494
|1.8558
|0.0000
|600.00
|157634.58
|1027
|2006.05.05 09:49
|sell
|400
|50.00
|1.8506
|1.8558
|0.0000
|1028
|2006.05.05 10:10
|close
|400
|50.00
|1.8494
|1.8558
|0.0000
|600.00
|158234.58
|1029
|2006.05.05 14:31
|buy
|401
|50.00
|1.8595
|1.8543
|0.0000
|1030
|2006.05.05 14:31
|modify
|401
|50.00
|1.8595
|1.8547
|0.0000
|1031
|2006.05.05 14:31
|modify
|401
|50.00
|1.8595
|1.8563
|0.0000
|1032
|2006.05.05 14:31
|close
|401
|50.00
|1.8613
|1.8563
|0.0000
|900.00
|159134.58
|1033
|2006.05.05 14:31
|buy
|402
|50.00
|1.8595
|1.8543
|0.0000
|1034
|2006.05.05 14:31
|modify
|402
|50.00
|1.8595
|1.8563
|0.0000
|1035
|2006.05.05 14:31
|close
|402
|50.00
|1.8613
|1.8563
|0.0000
|900.00
|160034.58
|1036
|2006.05.05 14:31
|buy
|403
|50.00
|1.8598
|1.8546
|0.0000
|1037
|2006.05.05 14:31
|modify
|403
|50.00
|1.8598
|1.8563
|0.0000
|1038
|2006.05.05 14:31
|close
|403
|50.00
|1.8613
|1.8563
|0.0000
|750.00
|160784.58
|1039
|2006.05.05 14:31
|buy
|404
|50.00
|1.8597
|1.8545
|0.0000
|1040
|2006.05.05 14:31
|modify
|404
|50.00
|1.8597
|1.8563
|0.0000
|1041
|2006.05.05 14:31
|close
|404
|50.00
|1.8613
|1.8563
|0.0000
|800.00
|161584.58
|1042
|2006.05.05 14:31
|buy
|405
|50.00
|1.8595
|1.8543
|0.0000
|1043
|2006.05.05 14:31
|modify
|405
|50.00
|1.8595
|1.8563
|0.0000
|1044
|2006.05.05 14:31
|modify
|405
|50.00
|1.8595
|1.8575
|0.0000
|1045
|2006.05.05 14:31
|close
|405
|50.00
|1.8625
|1.8575
|0.0000
|1500.00
|163084.58
|1046
|2006.05.05 14:32
|buy
|406
|50.00
|1.8593
|1.8541
|0.0000
|1047
|2006.05.05 14:32
|modify
|406
|50.00
|1.8593
|1.8575
|0.0000
|1048
|2006.05.05 14:36
|s/l
|406
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-907.14
|162177.44
|1049
|2006.05.05 14:36
|buy
|407
|50.00
|1.8583
|1.8531
|0.0000
|1050
|2006.05.05 14:36
|modify
|407
|50.00
|1.8583
|1.8575
|0.0000
|1051
|2006.05.05 14:36
|s/l
|407
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-407.14
|161770.30
|1052
|2006.05.05 14:54
|buy
|408
|50.00
|1.8583
|1.8531
|0.0000
|1053
|2006.05.05 14:54
|modify
|408
|50.00
|1.8583
|1.8575
|0.0000
|1054
|2006.05.05 14:55
|s/l
|408
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-407.14
|161363.16
|1055
|2006.05.05 14:55
|buy
|409
|50.00
|1.8583
|1.8531
|0.0000
|1056
|2006.05.05 14:55
|modify
|409
|50.00
|1.8583
|1.8575
|0.0000
|1057
|2006.05.05 14:56
|s/l
|409
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-407.14
|160956.02
|1058
|2006.05.05 14:56
|buy
|410
|50.00
|1.8582
|1.8530
|0.0000
|1059
|2006.05.05 14:59
|modify
|410
|50.00
|1.8582
|1.8575
|0.0000
|1060
|2006.05.05 15:00
|s/l
|410
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-357.14
|160598.88
|1061
|2006.05.05 15:00
|buy
|411
|50.00
|1.8574
|1.8522
|0.0000
|1062
|2006.05.05 15:02
|modify
|411
|50.00
|1.8574
|1.8575
|0.0000
|1063
|2006.05.05 15:02
|s/l
|411
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|42.86
|160641.74
|1064
|2006.05.05 15:02
|buy
|412
|50.00
|1.8575
|1.8523
|0.0000
|1065
|2006.05.05 15:04
|modify
|412
|50.00
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|1066
|2006.05.05 15:05
|s/l
|412
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-7.14
|160634.60
|1067
|2006.05.05 15:05
|buy
|413
|50.00
|1.8576
|1.8524
|0.0000
|1068
|2006.05.05 15:05
|modify
|413
|50.00
|1.8576
|1.8575
|0.0000
|1069
|2006.05.05 15:05
|s/l
|413
|50.00
|1.857486
|1.8575
|0.0000
|-57.14
|160577.46
|1070
|2006.05.05 15:05
|buy
|414
|50.00
|1.8575
|1.8523
|0.0000
|1071
|2006.05.05 15:06
|modify
|414
|50.00
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|1072
|2006.05.05 15:08
|close
|414
|50.00
|1.8591
|1.8575
|0.0000
|800.00
|161377.46
|1073
|2006.05.07 22:02
|buy
|415
|50.00
|1.8611
|1.8559
|0.0000
|1074
|2006.05.07 22:03
|modify
|415
|50.00
|1.8611
|1.8575
|0.0000
|1075
|2006.05.07 22:27
|close
|415
|50.00
|1.8620
|1.8575
|0.0000
|450.00
|161827.46
|1076
|2006.05.08 00:37
|buy
|416
|50.00
|1.8606
|1.8554
|0.0000
|1077
|2006.05.08 00:37
|modify
|416
|50.00
|1.8606
|1.8575
|0.0000
|1078
|2006.05.08 02:41
|close
|416
|50.00
|1.8620
|1.8575
|0.0000
|700.00
|162527.46
|1079
|2006.05.08 09:59
|buy
|417
|50.00
|1.8648
|1.8596
|0.0000
|1080
|2006.05.08 09:59
|modify
|417
|50.00
|1.8648
|1.8624
|0.0000
|1081
|2006.05.08 09:59
|close
|417
|50.00
|1.8668
|1.8624
|0.0000
|1000.00
|163527.46
|1082
|2006.05.08 10:24
|buy
|418
|50.00
|1.8635
|1.8583
|0.0000
|1083
|2006.05.08 10:24
|modify
|418
|50.00
|1.8635
|1.8624
|0.0000
|1084
|2006.05.08 10:26
|close
|418
|50.00
|1.8651
|1.8624
|0.0000
|800.00
|164327.46
|1085
|2006.05.08 10:26
|buy
|419
|50.00
|1.8650
|1.8598
|0.0000
|1086
|2006.05.08 10:26
|modify
|419
|50.00
|1.8650
|1.8624
|0.0000
|1087
|2006.05.08 10:28
|close
|419
|50.00
|1.8664
|1.8624
|0.0000
|700.00
|165027.46
|1088
|2006.05.08 15:50
|sell
|420
|50.00
|1.8603
|1.8655
|0.0000
|1089
|2006.05.08 15:59
|close
|420
|50.00
|1.8591
|1.8655
|0.0000
|600.00
|165627.46
|1090
|2006.05.09 08:08
|sell
|421
|50.00
|1.8556
|1.8608
|0.0000
|1091
|2006.05.09 08:32
|close
|421
|50.00
|1.8541
|1.8608
|0.0000
|750.00
|166377.46
|1092
|2006.05.09 08:32
|sell
|422
|50.00
|1.8545
|1.8597
|0.0000
|1093
|2006.05.09 10:30
|close
|422
|50.00
|1.8539
|1.8597
|0.0000
|300.00
|166677.46
|1094
|2006.05.09 15:05
|buy
|423
|50.00
|1.8626
|1.8574
|0.0000
|1095
|2006.05.09 15:30
|modify
|423
|50.00
|1.8626
|1.8624
|0.0000
|1096
|2006.05.09 15:32
|s/l
|423
|50.00
|1.862386
|1.8624
|0.0000
|-107.14
|166570.32
|1097
|2006.05.09 15:32
|buy
|424
|50.00
|1.8625
|1.8573
|0.0000
|1098
|2006.05.09 15:51
|modify
|424
|50.00
|1.8625
|1.8624
|0.0000
|1099
|2006.05.09 15:54
|close
|424
|50.00
|1.8639
|1.8624
|0.0000
|700.00
|167270.32
|1100
|2006.05.09 15:55
|buy
|425
|50.00
|1.8640
|1.8588
|0.0000
|1101
|2006.05.09 15:55
|modify
|425
|50.00
|1.8640
|1.8624
|0.0000
|1102
|2006.05.09 16:06
|close
|425
|50.00
|1.8650
|1.8624
|0.0000
|500.00
|167770.32
|1103
|2006.05.10 07:59
|buy
|426
|50.00
|1.8703
|1.8651
|0.0000
|1104
|2006.05.10 08:00
|modify
|426
|50.00
|1.8703
|1.8664
|0.0000
|1105
|2006.05.10 08:00
|s/l
|426
|50.00
|1.866382
|1.8664
|0.0000
|-1958.93
|165811.39
|1106
|2006.05.10 21:12
|sell
|427
|50.00
|1.8655
|1.8707
|0.0000
|1107
|2006.05.10 22:08
|close
|427
|50.00
|1.8644
|1.8707
|0.0000
|550.00
|166361.39
|1108
|2006.05.11 08:20
|sell
|428
|50.00
|1.8557
|1.8609
|0.0000
|1109
|2006.05.11 09:59
|s/l
|428
|50.00
|1.8609
|1.8609
|0.0000
|-2600.00
|163761.39
|1110
|2006.05.11 11:23
|buy
|429
|50.00
|1.8620
|1.8568
|0.0000
|1111
|2006.05.11 11:25
|close
|429
|50.00
|1.8633
|1.8568
|0.0000
|650.00
|164411.39
|1112
|2006.05.11 11:25
|buy
|430
|50.00
|1.8631
|1.8579
|0.0000
|1113
|2006.05.11 11:33
|close
|430
|50.00
|1.8647
|1.8579
|0.0000
|800.00
|165211.39
|1114
|2006.05.11 11:59
|buy
|431
|50.00
|1.8633
|1.8581
|0.0000
|1115
|2006.05.11 12:05
|close
|431
|50.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|400.00
|165611.39
|1116
|2006.05.11 15:59
|buy
|432
|50.00
|1.8779
|1.8727
|0.0000
|1117
|2006.05.11 15:59
|modify
|432
|50.00
|1.8779
|1.8762
|0.0000
|1118
|2006.05.11 15:59
|close
|432
|50.00
|1.8841
|1.8762
|0.0000
|3100.00
|168711.39
|1119
|2006.05.11 17:37
|buy
|433
|50.00
|1.8826
|1.8774
|0.0000
|1120
|2006.05.11 17:53
|close
|433
|50.00
|1.8841
|1.8774
|0.0000
|750.00
|169461.39
|1121
|2006.05.11 17:53
|buy
|434
|50.00
|1.8834
|1.8782
|0.0000
|1122
|2006.05.11 17:55
|close
|434
|50.00
|1.8848
|1.8782
|0.0000
|700.00
|170161.39
|1123
|2006.05.11 19:33
|buy
|435
|50.00
|1.8827
|1.8775
|0.0000
|1124
|2006.05.11 19:41
|close
|435
|50.00
|1.8835
|1.8775
|0.0000
|400.00
|170561.39
|1125
|2006.05.12 06:46
|buy
|436
|50.00
|1.8853
|1.8801
|0.0000
|1126
|2006.05.12 06:46
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8810
|0.0000
|1127
|2006.05.12 06:59
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8819
|0.0000
|1128
|2006.05.12 07:38
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8820
|0.0000
|1129
|2006.05.12 07:42
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8821
|0.0000
|1130
|2006.05.12 07:44
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8823
|0.0000
|1131
|2006.05.12 07:44
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8825
|0.0000
|1132
|2006.05.12 07:44
|modify
|436
|50.00
|1.8853
|1.8826
|0.0000
|1133
|2006.05.12 07:44
|close
|436
|50.00
|1.8865
|1.8826
|0.0000
|600.00
|171161.39
|1134
|2006.05.12 11:34
|buy
|437
|50.00
|1.8948
|1.8896
|0.0000
|1135
|2006.05.12 11:34
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8897
|0.0000
|1136
|2006.05.12 11:34
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8898
|0.0000
|1137
|2006.05.12 11:34
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8900
|0.0000
|1138
|2006.05.12 11:37
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8902
|0.0000
|1139
|2006.05.12 11:37
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8903
|0.0000
|1140
|2006.05.12 11:37
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8906
|0.0000
|1141
|2006.05.12 11:37
|modify
|437
|50.00
|1.8948
|1.8908
|0.0000
|1142
|2006.05.12 11:37
|close
|437
|50.00
|1.8962
|1.8908
|0.0000
|700.00
|171861.39
|1143
|2006.05.12 11:59
|buy
|438
|50.00
|1.8950
|1.8898
|0.0000
|1144
|2006.05.12 12:00
|modify
|438
|50.00
|1.8950
|1.8908
|0.0000
|1145
|2006.05.12 12:01
|modify
|438
|50.00
|1.8950
|1.8908
|0.0000
|1146
|2006.05.12 12:01
|modify
|438
|50.00
|1.8950
|1.8910
|0.0000
|1147
|2006.05.12 12:01
|modify
|438
|50.00
|1.8950
|1.8911
|0.0000
|1148
|2006.05.12 12:01
|modify
|438
|50.00
|1.8950
|1.8912
|0.0000
|1149
|2006.05.12 12:01
|close
|438
|50.00
|1.8968
|1.8912
|0.0000
|900.00
|172761.39
|1150
|2006.05.12 14:05
|sell
|439
|50.00
|1.8961
|1.9013
|0.0000
|1151
|2006.05.12 14:19
|close
|439
|50.00
|1.8935
|1.9013
|0.0000
|1300.00
|174061.39
|1152
|2006.05.12 14:30
|sell
|440
|50.00
|1.8959
|1.9011
|0.0000
|1153
|2006.05.12 14:30
|close
|440
|50.00
|1.8920
|1.9011
|0.0000
|1950.00
|176011.39
|1154
|2006.05.12 14:30
|sell
|441
|50.00
|1.8965
|1.9017
|0.0000
|1155
|2006.05.12 14:30
|close
|441
|50.00
|1.8891
|1.9017
|0.0000
|3700.00
|179711.39
|1156
|2006.05.12 14:32
|sell
|442
|50.00
|1.8965
|1.9017
|0.0000
|1157
|2006.05.12 14:32
|close
|442
|50.00
|1.8931
|1.9017
|0.0000
|1700.00
|181411.39
|1158
|2006.05.12 14:32
|sell
|443
|50.00
|1.8965
|1.9017
|0.0000
|1159
|2006.05.12 14:32
|close
|443
|50.00
|1.8931
|1.9017
|0.0000
|1700.00
|183111.39
|1160
|2006.05.12 14:46
|sell
|444
|50.00
|1.8961
|1.9013
|0.0000
|1161
|2006.05.12 14:48
|close
|444
|50.00
|1.8946
|1.9013
|0.0000
|750.00
|183861.39
|1162
|2006.05.12 14:51
|sell
|445
|50.00
|1.8960
|1.9012
|0.0000
|1163
|2006.05.12 14:59
|close
|445
|50.00
|1.8905
|1.9012
|0.0000
|2750.00
|186611.39
|1164
|2006.05.12 15:03
|sell
|446
|50.00
|1.8938
|1.8990
|0.0000
|1165
|2006.05.12 15:06
|close
|446
|50.00
|1.8923
|1.8990
|0.0000
|750.00
|187361.39
|1166
|2006.05.12 15:06
|sell
|447
|50.00
|1.8923
|1.8975
|0.0000
|1167
|2006.05.12 15:16
|close
|447
|50.00
|1.8907
|1.8975
|0.0000
|800.00
|188161.39
|1168
|2006.05.12 15:16
|sell
|448
|50.00
|1.8922
|1.8974
|0.0000
|1169
|2006.05.12 16:36
|close
|448
|50.00
|1.8903
|1.8974
|0.0000
|950.00
|189111.39
|1170
|2006.05.15 00:01
|buy
|449
|50.00
|1.8966
|1.8914
|0.0000
|1171
|2006.05.15 00:08
|close
|449
|50.00
|1.8973
|1.8914
|0.0000
|350.00
|189461.39
|1172
|2006.05.15 00:09
|buy
|450
|50.00
|1.8976
|1.8924
|0.0000
|1173
|2006.05.15 00:17
|close
|450
|50.00
|1.8985
|1.8924
|0.0000
|450.00
|189911.39
|1174
|2006.05.15 11:22
|sell
|451
|50.00
|1.8838
|1.8890
|0.0000
|1175
|2006.05.15 12:38
|close
|451
|50.00
|1.8824
|1.8890
|0.0000
|700.00
|190611.39
|1176
|2006.05.15 12:59
|sell
|452
|50.00
|1.8855
|1.8907
|0.0000
|1177
|2006.05.15 13:04
|close
|452
|50.00
|1.8805
|1.8907
|0.0000
|2500.00
|193111.39
|1178
|2006.05.15 17:05
|sell
|453
|50.00
|1.8818
|1.8870
|0.0000
|1179
|2006.05.15 18:24
|close
|453
|50.00
|1.8805
|1.8870
|0.0000
|650.00
|193761.39
|1180
|2006.05.15 20:09
|sell
|454
|50.00
|1.8799
|1.8851
|0.0000
|1181
|2006.05.15 21:59
|close
|454
|50.00
|1.8790
|1.8851
|0.0000
|450.00
|194211.39
|1182
|2006.05.15 23:55
|sell
|455
|50.00
|1.8790
|1.8842
|0.0000
|1183
|2006.05.16 00:23
|close
|455
|50.00
|1.8783
|1.8842
|0.0000
|360.75
|194572.14
|1184
|2006.05.16 04:57
|buy
|456
|50.00
|1.8831
|1.8779
|0.0000
|1185
|2006.05.16 05:53
|close
|456
|50.00
|1.8848
|1.8779
|0.0000
|850.00
|195422.14
|1186
|2006.05.16 06:17
|buy
|457
|50.00
|1.8841
|1.8789
|0.0000
|1187
|2006.05.16 08:25
|s/l
|457
|50.00
|1.8789
|1.8789
|0.0000
|-2600.00
|192822.14
|1188
|2006.05.16 09:30
|sell
|458
|50.00
|1.8808
|1.8860
|0.0000
|1189
|2006.05.16 09:35
|close
|458
|50.00
|1.8797
|1.8860
|0.0000
|550.00
|193372.14
|1190
|2006.05.16 09:37
|sell
|459
|50.00
|1.8798
|1.8850
|0.0000
|1191
|2006.05.16 12:59
|s/l
|459
|50.00
|1.8850
|1.8850
|0.0000
|-2600.00
|190772.14
|1192
|2006.05.16 15:16
|buy
|460
|50.00
|1.8841
|1.8789
|0.0000
|1193
|2006.05.16 15:22
|close
|460
|50.00
|1.8854
|1.8789
|0.0000
|650.00
|191422.14
|1194
|2006.05.16 15:42
|buy
|461
|50.00
|1.8841
|1.8789
|0.0000
|1195
|2006.05.16 15:51
|close
|461
|50.00
|1.8850
|1.8789
|0.0000
|450.00
|191872.14
|1196
|2006.05.16 19:59
|buy
|462
|50.00
|1.8873
|1.8821
|0.0000
|1197
|2006.05.16 20:26
|close
|462
|50.00
|1.8884
|1.8821
|0.0000
|550.00
|192422.14
|1198
|2006.05.17 08:59
|buy
|463
|50.00
|1.8947
|1.8895
|0.0000
|1199
|2006.05.17 08:59
|modify
|463
|50.00
|1.8947
|1.8947
|0.0000
|1200
|2006.05.17 08:59
|close
|463
|50.00
|1.8989
|1.8947
|0.0000
|2100.00
|194522.14
|1201
|2006.05.17 09:18
|buy
|464
|50.00
|1.8964
|1.8912
|0.0000
|1202
|2006.05.17 09:18
|modify
|464
|50.00
|1.8964
|1.8947
|0.0000
|1203
|2006.05.17 10:31
|close
|464
|50.00
|1.8982
|1.8947
|0.0000
|900.00
|195422.14
|1204
|2006.05.17 14:30
|sell
|465
|50.00
|1.8935
|1.8987
|0.0000
|1205
|2006.05.17 14:59
|close
|465
|50.00
|1.8859
|1.8987
|0.0000
|3800.00
|199222.14
|1206
|2006.05.17 22:00
|sell
|466
|50.00
|1.8824
|1.8876
|0.0000
|1207
|2006.05.17 23:46
|close
|466
|50.00
|1.8805
|1.8876
|0.0000
|950.00
|200172.14
|1208
|2006.05.18 07:04
|sell
|467
|50.00
|1.8842
|1.8894
|0.0000
|1209
|2006.05.18 13:59
|s/l
|467
|50.00
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-2600.00
|197572.14
|1210
|2006.05.18 15:06
|buy
|468
|50.00
|1.8888
|1.8836
|0.0000
|1211
|2006.05.18 15:32
|close
|468
|50.00
|1.8907
|1.8836
|0.0000
|950.00
|198522.14
|1212
|2006.05.18 15:59
|buy
|469
|50.00
|1.8877
|1.8825
|0.0000
|1213
|2006.05.18 16:15
|close
|469
|50.00
|1.8917
|1.8825
|0.0000
|2000.00
|200522.14
|1214
|2006.05.18 17:17
|buy
|470
|50.00
|1.8902
|1.8850
|0.0000
|1215
|2006.05.18 17:40
|close
|470
|50.00
|1.8910
|1.8850
|0.0000
|400.00
|200922.14
|1216
|2006.05.18 17:43
|buy
|471
|50.00
|1.8902
|1.8850
|0.0000
|1217
|2006.05.18 19:01
|close
|471
|50.00
|1.8916
|1.8850
|0.0000
|700.00
|201622.14
|1218
|2006.05.18 22:39
|buy
|472
|50.00
|1.8920
|1.8868
|0.0000
|1219
|2006.05.18 22:47
|close
|472
|50.00
|1.8939
|1.8868
|0.0000
|950.00
|202572.14
|1220
|2006.05.18 22:52
|buy
|473
|50.00
|1.8933
|1.8881
|0.0000
|1221
|2006.05.18 23:08
|modify
|473
|50.00
|1.8933
|1.8947
|0.0000
|1222
|2006.05.18 23:08
|close
|473
|50.00
|1.8952
|1.8947
|0.0000
|950.00
|203522.14
|1223
|2006.05.19 00:31
|buy
|474
|50.00
|1.8935
|1.8883
|0.0000
|1224
|2006.05.19 06:59
|s/l
|474
|50.00
|1.8883
|1.8883
|0.0000
|-2600.00
|200922.14
|1225
|2006.05.19 10:18
|sell
|475
|50.00
|1.8762
|1.8814
|0.0000
|1226
|2006.05.19 10:19
|close
|475
|50.00
|1.8741
|1.8814
|0.0000
|1050.00
|201972.14
|1227
|2006.05.19 10:19
|sell
|476
|50.00
|1.8756
|1.8808
|0.0000
|1228
|2006.05.19 11:45
|close
|476
|50.00
|1.8742
|1.8808
|0.0000
|700.00
|202672.14
|1229
|2006.05.19 15:01
|sell
|477
|50.00
|1.8732
|1.8784
|0.0000
|1230
|2006.05.19 15:04
|close
|477
|50.00
|1.8712
|1.8784
|0.0000
|1000.00
|203672.14
|1231
|2006.05.19 15:09
|sell
|478
|50.00
|1.8736
|1.8788
|0.0000
|1232
|2006.05.22 01:59
|close
|478
|50.00
|1.8728
|1.8788
|0.0000
|410.75
|204082.89
|1233
|2006.05.22 03:00
|sell
|479
|50.00
|1.8732
|1.8784
|0.0000
|1234
|2006.05.22 03:27
|close
|479
|50.00
|1.8718
|1.8784
|0.0000
|700.00
|204782.89
|1235
|2006.05.22 03:44
|sell
|480
|50.00
|1.8722
|1.8774
|0.0000
|1236
|2006.05.22 04:34
|close
|480
|50.00
|1.8714
|1.8774
|0.0000
|400.00
|205182.89
|1237
|2006.05.22 07:46
|sell
|481
|50.00
|1.8684
|1.8736
|0.0000
|1238
|2006.05.22 09:59
|s/l
|481
|50.00
|1.8736
|1.8736
|0.0000
|-2600.00
|202582.89
|1239
|2006.05.22 16:59
|buy
|482
|50.00
|1.8840
|1.8788
|0.0000
|1240
|2006.05.22 17:33
|close
|482
|50.00
|1.8849
|1.8788
|0.0000
|450.00
|203032.89
|1241
|2006.05.23 05:22
|buy
|483
|50.00
|1.8849
|1.8797
|0.0000
|1242
|2006.05.23 06:50
|close
|483
|50.00
|1.8857
|1.8797
|0.0000
|400.00
|203432.89
|1243
|2006.05.23 07:52
|buy
|484
|50.00
|1.8850
|1.8798
|0.0000
|1244
|2006.05.23 15:30
|s/l
|484
|50.00
|1.8798
|1.8798
|0.0000
|-2600.00
|200832.89
|1245
|2006.05.23 20:06
|buy
|485
|50.00
|1.8835
|1.8783
|0.0000
|1246
|2006.05.23 20:11
|close
|485
|50.00
|1.8849
|1.8783
|0.0000
|700.00
|201532.89
|1247
|2006.05.23 23:00
|sell
|486
|50.00
|1.8796
|1.8848
|0.0000
|1248
|2006.05.23 23:57
|close
|486
|50.00
|1.8788
|1.8848
|0.0000
|400.00
|201932.89
|1249
|2006.05.23 23:59
|sell
|487
|50.00
|1.8790
|1.8842
|0.0000
|1250
|2006.05.24 00:59
|close
|487
|50.00
|1.8779
|1.8842
|0.0000
|560.75
|202493.64
|1251
|2006.05.24 06:00
|sell
|488
|50.00
|1.8786
|1.8838
|0.0000
|1252
|2006.05.24 06:15
|close
|488
|50.00
|1.8780
|1.8838
|0.0000
|300.00
|202793.64
|1253
|2006.05.24 06:15
|sell
|489
|50.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|1254
|2006.05.24 06:37
|close
|489
|50.00
|1.8770
|1.8831
|0.0000
|450.00
|203243.64
|1255
|2006.05.24 06:48
|sell
|490
|50.00
|1.8777
|1.8829
|0.0000
|1256
|2006.05.24 08:59
|s/l
|490
|50.00
|1.8829
|1.8829
|0.0000
|-2600.00
|200643.64
|1257
|2006.05.24 09:20
|buy
|491
|50.00
|1.8813
|1.8761
|0.0000
|1258
|2006.05.24 09:47
|close
|491
|50.00
|1.8834
|1.8761
|0.0000
|1050.00
|201693.64
|1259
|2006.05.24 11:10
|buy
|492
|50.00
|1.8831
|1.8779
|0.0000
|1260
|2006.05.24 12:33
|close
|492
|50.00
|1.8853
|1.8779
|0.0000
|1100.00
|202793.64
|1261
|2006.05.24 15:59
|sell
|493
|50.00
|1.8696
|1.8748
|0.0000
|1262
|2006.05.24 16:00
|close
|493
|50.00
|1.8674
|1.8748
|0.0000
|1100.00
|203893.64
|1263
|2006.05.24 16:33
|sell
|494
|50.00
|1.8692
|1.8744
|0.0000
|1264
|2006.05.24 16:35
|close
|494
|50.00
|1.8678
|1.8744
|0.0000
|700.00
|204593.64
|1265
|2006.05.24 19:42
|buy
|495
|50.00
|1.8715
|1.8663
|0.0000
|1266
|2006.05.24 20:00
|close
|495
|50.00
|1.8730
|1.8663
|0.0000
|750.00
|205343.64
|1267
|2006.05.24 22:21
|sell
|496
|50.00
|1.8711
|1.8763
|0.0000
|1268
|2006.05.24 22:27
|close
|496
|50.00
|1.8698
|1.8763
|0.0000
|650.00
|205993.64
|1269
|2006.05.24 22:59
|sell
|497
|50.00
|1.8709
|1.8761
|0.0000
|1270
|2006.05.25 00:01
|close
|497
|50.00
|1.8695
|1.8761
|0.0000
|732.25
|206725.89
|1271
|2006.05.25 19:59
|buy
|498
|50.00
|1.8713
|1.8661
|0.0000
|1272
|2006.05.25 20:30
|close
|498
|50.00
|1.8731
|1.8661
|0.0000
|900.00
|207625.89
|1273
|2006.05.26 15:43
|sell
|499
|50.00
|1.8584
|1.8636
|0.0000
|1274
|2006.05.26 15:51
|close
|499
|50.00
|1.8573
|1.8636
|0.0000
|550.00
|208175.89
|1275
|2006.05.26 15:51
|sell
|500
|50.00
|1.8573
|1.8625
|0.0000
|1276
|2006.05.26 16:16
|close
|500
|50.00
|1.8556
|1.8625
|0.0000
|850.00
|209025.89
|1277
|2006.05.26 17:16
|sell
|501
|50.00
|1.8570
|1.8622
|0.0000
|1278
|2006.05.26 18:24
|close
|501
|50.00
|1.8562
|1.8622
|0.0000
|400.00
|209425.89
|1279
|2006.05.29 16:03
|sell
|502
|50.00
|1.8587
|1.8639
|0.0000
|1280
|2006.05.29 17:21
|close
|502
|50.00
|1.8579
|1.8639
|0.0000
|400.00
|209825.89
|1281
|2006.05.30 11:00
|buy
|503
|50.00
|1.8756
|1.8704
|0.0000
|1282
|2006.05.30 11:12
|close
|503
|50.00
|1.8762
|1.8704
|0.0000
|300.00
|210125.89
|1283
|2006.05.30 11:12
|buy
|504
|50.00
|1.8765
|1.8713
|0.0000
|1284
|2006.05.30 11:50
|close
|504
|50.00
|1.8778
|1.8713
|0.0000
|650.00
|210775.89
|1285
|2006.05.30 12:59
|sell
|505
|50.00
|1.8761
|1.8813
|0.0000
|1286
|2006.05.30 12:59
|close
|505
|50.00
|1.8746
|1.8813
|0.0000
|750.00
|211525.89
|1287
|2006.05.30 15:58
|buy
|506
|50.00
|1.8825
|1.8773
|0.0000
|1288
|2006.05.30 16:02
|close
|506
|50.00
|1.8840
|1.8773
|0.0000
|750.00
|212275.89
|1289
|2006.05.30 17:55
|buy
|507
|50.00
|1.8812
|1.8760
|0.0000
|1290
|2006.05.30 18:00
|close
|507
|50.00
|1.8821
|1.8760
|0.0000
|450.00
|212725.89
|1291
|2006.05.31 07:02
|buy
|508
|50.00
|1.8825
|1.8773
|0.0000
|1292
|2006.05.31 07:41
|close
|508
|50.00
|1.8832
|1.8773
|0.0000
|350.00
|213075.89
|1293
|2006.05.31 07:59
|buy
|509
|50.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|1294
|2006.05.31 08:21
|close
|509
|50.00
|1.8826
|1.8767
|0.0000
|350.00
|213425.89
|1295
|2006.05.31 09:59
|sell
|510
|50.00
|1.8801
|1.8853
|0.0000
|1296
|2006.05.31 10:00
|close
|510
|50.00
|1.8785
|1.8853
|0.0000
|800.00
|214225.89
|1297
|2006.05.31 13:00
|sell
|511
|50.00
|1.8767
|1.8819
|0.0000
|1298
|2006.05.31 13:58
|close
|511
|50.00
|1.8758
|1.8819
|0.0000
|450.00
|214675.89
|1299
|2006.05.31 15:30
|sell
|512
|50.00
|1.8736
|1.8788
|0.0000
|1300
|2006.05.31 15:37
|close
|512
|50.00
|1.8729
|1.8788
|0.0000
|350.00
|215025.89
|1301
|2006.05.31 15:38
|sell
|513
|50.00
|1.8728
|1.8780
|0.0000
|1302
|2006.05.31 18:59
|close
|513
|50.00
|1.8691
|1.8780
|0.0000
|1850.00
|216875.89
|1303
|2006.05.31 19:59
|sell
|514
|50.00
|1.8710
|1.8762
|0.0000
|1304
|2006.05.31 21:07
|close
|514
|50.00
|1.8697
|1.8762
|0.0000
|650.00
|217525.89
|1305
|2006.05.31 21:59
|sell
|515
|50.00
|1.8717
|1.8769
|0.0000
|1306
|2006.05.31 23:04
|close
|515
|50.00
|1.8701
|1.8769
|0.0000
|800.00
|218325.89
|1307
|2006.06.02 08:17
|sell
|516
|50.00
|1.8647
|1.8699
|0.0000
|1308
|2006.06.02 08:17
|close
|516
|50.00
|1.8628
|1.8699
|0.0000
|950.00
|219275.89
|1309
|2006.06.02 08:17
|sell
|517
|50.00
|1.8646
|1.8698
|0.0000
|1310
|2006.06.02 08:17
|close
|517
|50.00
|1.8625
|1.8698
|0.0000
|1050.00
|220325.89
|1311
|2006.06.02 08:18
|sell
|518
|50.00
|1.8650
|1.8702
|0.0000
|1312
|2006.06.02 08:18
|close
|518
|50.00
|1.8630
|1.8702
|0.0000
|1000.00
|221325.89
|1313
|2006.06.02 14:42
|buy
|519
|50.00
|1.8801
|1.8749
|0.0000
|1314
|2006.06.02 14:43
|close
|519
|50.00
|1.8824
|1.8749
|0.0000
|1150.00
|222475.89
|1315
|2006.06.02 14:55
|buy
|520
|50.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|1316
|2006.06.02 14:59
|close
|520
|50.00
|1.8856
|1.8751
|0.0000
|2650.00
|225125.89
|1317
|2006.06.02 15:03
|buy
|521
|50.00
|1.8823
|1.8771
|0.0000
|1318
|2006.06.02 15:18
|close
|521
|50.00
|1.8841
|1.8771
|0.0000
|900.00
|226025.89
|1319
|2006.06.02 15:21
|buy
|522
|50.00
|1.8838
|1.8786
|0.0000
|1320
|2006.06.02 17:09
|close
|522
|50.00
|1.8850
|1.8786
|0.0000
|600.00
|226625.89
|1321
|2006.06.04 22:20
|buy
|523
|50.00
|1.8829
|1.8777
|0.0000
|1322
|2006.06.04 22:50
|close
|523
|50.00
|1.8844
|1.8777
|0.0000
|750.00
|227375.89
|1323
|2006.06.05 07:00
|sell
|524
|50.00
|1.8842
|1.8894
|0.0000
|1324
|2006.06.05 07:55
|close
|524
|50.00
|1.8836
|1.8894
|0.0000
|300.00
|227675.89
|1325
|2006.06.05 09:26
|buy
|525
|50.00
|1.8845
|1.8793
|0.0000
|1326
|2006.06.05 09:31
|close
|525
|50.00
|1.8860
|1.8793
|0.0000
|750.00
|228425.89
|1327
|2006.06.05 15:00
|sell
|526
|50.00
|1.8789
|1.8841
|0.0000
|1328
|2006.06.05 15:11
|close
|526
|50.00
|1.8780
|1.8841
|0.0000
|450.00
|228875.89
|1329
|2006.06.05 15:23
|sell
|527
|50.00
|1.8788
|1.8840
|0.0000
|1330
|2006.06.05 18:59
|close
|527
|50.00
|1.8742
|1.8840
|0.0000
|2300.00
|231175.89
|1331
|2006.06.05 23:34
|sell
|528
|50.00
|1.8728
|1.8780
|0.0000
|1332
|2006.06.06 00:09
|close
|528
|50.00
|1.8721
|1.8780
|0.0000
|360.75
|231536.64
|1333
|2006.06.06 07:59
|buy
|529
|50.00
|1.8747
|1.8695
|0.0000
|1334
|2006.06.06 10:59
|s/l
|529
|50.00
|1.8695
|1.8695
|0.0000
|-2600.00
|228936.64
|1335
|2006.06.06 13:59
|sell
|530
|50.00
|1.8660
|1.8712
|0.0000
|1336
|2006.06.06 13:59
|close
|530
|50.00
|1.8644
|1.8712
|0.0000
|800.00
|229736.64
|1337
|2006.06.06 15:38
|sell
|531
|50.00
|1.8622
|1.8674
|0.0000
|1338
|2006.06.06 16:51
|close
|531
|50.00
|1.8614
|1.8674
|0.0000
|400.00
|230136.64
|1339
|2006.06.06 18:38
|sell
|532
|50.00
|1.8623
|1.8675
|0.0000
|1340
|2006.06.06 18:47
|close
|532
|50.00
|1.8615
|1.8675
|0.0000
|400.00
|230536.64
|1341
|2006.06.07 07:56
|sell
|533
|50.00
|1.8600
|1.8652
|0.0000
|1342
|2006.06.07 08:19
|close
|533
|50.00
|1.8591
|1.8652
|0.0000
|450.00
|230986.64
|1343
|2006.06.07 11:36
|buy
|534
|50.00
|1.8616
|1.8564
|0.0000
|1344
|2006.06.07 13:59
|s/l
|534
|50.00
|1.8564
|1.8564
|0.0000
|-2600.00
|228386.64
|1345
|2006.06.07 14:02
|sell
|535
|50.00
|1.8579
|1.8631
|0.0000
|1346
|2006.06.07 14:59
|close
|535
|50.00
|1.8549
|1.8631
|0.0000
|1500.00
|229886.64
|1347
|2006.06.07 15:18
|sell
|536
|50.00
|1.8583
|1.8635
|0.0000
|1348
|2006.06.07 15:21
|close
|536
|50.00
|1.8571
|1.8635
|0.0000
|600.00
|230486.64
|1349
|2006.06.07 15:22
|sell
|537
|50.00
|1.8568
|1.8620
|0.0000
|1350
|2006.06.07 15:34
|close
|537
|50.00
|1.8561
|1.8620
|0.0000
|350.00
|230836.64
|1351
|2006.06.07 15:36
|sell
|538
|50.00
|1.8565
|1.8617
|0.0000
|1352
|2006.06.07 15:44
|close
|538
|50.00
|1.8549
|1.8617
|0.0000
|800.00
|231636.64
|1353
|2006.06.07 15:59
|sell
|539
|50.00
|1.8579
|1.8631
|0.0000
|1354
|2006.06.07 17:14
|close
|539
|50.00
|1.8569
|1.8631
|0.0000
|500.00
|232136.64
|1355
|2006.06.07 21:00
|sell
|540
|50.00
|1.8564
|1.8616
|0.0000
|1356
|2006.06.07 21:50
|close
|540
|50.00
|1.8558
|1.8616
|0.0000
|300.00
|232436.64
|1357
|2006.06.07 21:59
|sell
|541
|50.00
|1.8572
|1.8624
|0.0000
|1358
|2006.06.07 22:51
|close
|541
|50.00
|1.8561
|1.8624
|0.0000
|550.00
|232986.64
|1359
|2006.06.08 14:02
|sell
|542
|50.00
|1.8441
|1.8493
|0.0000
|1360
|2006.06.08 14:26
|close
|542
|50.00
|1.8430
|1.8493
|0.0000
|550.00
|233536.64
|1361
|2006.06.08 14:26
|sell
|543
|50.00
|1.8427
|1.8479
|0.0000
|1362
|2006.06.08 14:31
|close
|543
|50.00
|1.8410
|1.8479
|0.0000
|850.00
|234386.64
|1363
|2006.06.08 14:31
|sell
|544
|50.00
|1.8428
|1.8480
|0.0000
|1364
|2006.06.08 14:32
|close
|544
|50.00
|1.8411
|1.8480
|0.0000
|850.00
|235236.64
|1365
|2006.06.08 14:32
|sell
|545
|50.00
|1.8429
|1.8481
|0.0000
|1366
|2006.06.08 14:32
|close
|545
|50.00
|1.8412
|1.8481
|0.0000
|850.00
|236086.64
|1367
|2006.06.08 15:00
|sell
|546
|50.00
|1.8408
|1.8460
|0.0000
|1368
|2006.06.08 15:23
|close
|546
|50.00
|1.8399
|1.8460
|0.0000
|450.00
|236536.64
|1369
|2006.06.08 15:29
|sell
|547
|50.00
|1.8406
|1.8458
|0.0000
|1370
|2006.06.08 15:33
|close
|547
|50.00
|1.8389
|1.8458
|0.0000
|850.00
|237386.64
|1371
|2006.06.09 07:00
|buy
|548
|50.00
|1.8429
|1.8377
|0.0000
|1372
|2006.06.09 08:56
|close
|548
|50.00
|1.8438
|1.8377
|0.0000
|450.00
|237836.64
|1373
|2006.06.09 14:00
|buy
|549
|50.00
|1.8437
|1.8385
|0.0000
|1374
|2006.06.09 14:30
|close
|549
|50.00
|1.8455
|1.8385
|0.0000
|900.00
|238736.64
|1375
|2006.06.09 14:30
|buy
|550
|50.00
|1.8439
|1.8387
|0.0000
|1376
|2006.06.11 22:21
|s/l
|550
|50.00
|1.8387
|1.8387
|0.0000
|-2600.00
|236136.64
|1377
|2006.06.12 00:59
|sell
|551
|50.00
|1.8400
|1.8452
|0.0000
|1378
|2006.06.12 08:32
|s/l
|551
|50.00
|1.8452
|1.8452
|0.0000
|-2600.00
|233536.64
|1379
|2006.06.12 09:00
|buy
|552
|50.00
|1.8435
|1.8383
|0.0000
|1380
|2006.06.12 09:09
|close
|552
|50.00
|1.8449
|1.8383
|0.0000
|700.00
|234236.64
|1381
|2006.06.12 09:36
|buy
|553
|50.00
|1.8435
|1.8383
|0.0000
|1382
|2006.06.12 14:48
|close
|553
|50.00
|1.8443
|1.8383
|0.0000
|400.00
|234636.64
|1383
|2006.06.12 14:59
|buy
|554
|50.00
|1.8425
|1.8373
|0.0000
|1384
|2006.06.12 15:00
|close
|554
|50.00
|1.8442
|1.8373
|0.0000
|850.00
|235486.64
|1385
|2006.06.13 07:26
|sell
|555
|50.00
|1.8411
|1.8463
|0.0000
|1386
|2006.06.13 09:09
|close
|555
|50.00
|1.8404
|1.8463
|0.0000
|350.00
|235836.64
|1387
|2006.06.13 11:46
|sell
|556
|50.00
|1.8425
|1.8477
|0.0000
|1388
|2006.06.13 11:59
|close
|556
|50.00
|1.8409
|1.8477
|0.0000
|800.00
|236636.64
|1389
|2006.06.13 13:00
|sell
|557
|50.00
|1.8410
|1.8462
|0.0000
|1390
|2006.06.13 14:01
|close
|557
|50.00
|1.8404
|1.8462
|0.0000
|300.03
|236936.67
|1391
|2006.06.13 15:00
|sell
|558
|50.00
|1.8391
|1.8443
|0.0000
|1392
|2006.06.13 16:35
|close
|558
|50.00
|1.8381
|1.8443
|0.0000
|500.00
|237436.67
|1393
|2006.06.13 21:09
|sell
|559
|50.00
|1.8344
|1.8396
|0.0000
|1394
|2006.06.13 21:15
|close
|559
|50.00
|1.8335
|1.8396
|0.0000
|450.03
|237886.70
|1395
|2006.06.13 21:59
|sell
|560
|50.00
|1.8345
|1.8397
|0.0000
|1396
|2006.06.13 22:07
|close
|560
|50.00
|1.8339
|1.8397
|0.0000
|300.03
|238186.73
|1397
|2006.06.14 07:00
|buy
|561
|50.00
|1.8386
|1.8334
|0.0000
|1398
|2006.06.14 07:59
|close
|561
|50.00
|1.8420
|1.8334
|0.0000
|1700.00
|239886.73
|1399
|2006.06.14 13:17
|sell
|562
|50.00
|1.8403
|1.8455
|0.0000
|1400
|2006.06.14 13:59
|s/l
|562
|50.00
|1.8455
|1.8455
|0.0000
|-2600.00
|237286.73
|1401
|2006.06.14 14:46
|buy
|563
|50.00
|1.8458
|1.8406
|0.0000
|1402
|2006.06.14 15:28
|close
|563
|50.00
|1.8484
|1.8406
|0.0000
|1300.00
|238586.73
|1403
|2006.06.14 16:00
|buy
|564
|50.00
|1.8478
|1.8426
|0.0000
|1404
|2006.06.14 16:12
|close
|564
|50.00
|1.8485
|1.8426
|0.0000
|350.01
|238936.74
|1405
|2006.06.14 16:17
|buy
|565
|50.00
|1.8480
|1.8428
|0.0000
|1406
|2006.06.14 18:59
|s/l
|565
|50.00
|1.8428
|1.8428
|0.0000
|-2600.00
|236336.74
|1407
|2006.06.14 19:58
|sell
|566
|50.00
|1.8440
|1.8492
|0.0000
|1408
|2006.06.14 19:59
|close
|566
|50.00
|1.8423
|1.8492
|0.0000
|850.00
|237186.74
|1409
|2006.06.15 07:53
|buy
|567
|50.00
|1.8451
|1.8399
|0.0000
|1410
|2006.06.15 08:17
|close
|567
|50.00
|1.8457
|1.8399
|0.0000
|300.01
|237486.75
|1411
|2006.06.15 11:37
|buy
|568
|50.00
|1.8466
|1.8414
|0.0000
|1412
|2006.06.15 11:42
|close
|568
|50.00
|1.8474
|1.8414
|0.0000
|400.00
|237886.75
|1413
|2006.06.15 12:03
|buy
|569
|50.00
|1.8471
|1.8419
|0.0000
|1414
|2006.06.15 12:59
|close
|569
|50.00
|1.8486
|1.8419
|0.0000
|750.01
|238636.76
|1415
|2006.06.15 14:00
|buy
|570
|50.00
|1.8485
|1.8433
|0.0000
|1416
|2006.06.15 14:27
|close
|570
|50.00
|1.8500
|1.8433
|0.0000
|750.00
|239386.76
|1417
|2006.06.15 14:27
|buy
|571
|50.00
|1.8498
|1.8446
|0.0000
|1418
|2006.06.15 14:27
|close
|571
|50.00
|1.8518
|1.8446
|0.0000
|1000.00
|240386.76
|1419
|2006.06.15 14:28
|buy
|572
|50.00
|1.8500
|1.8448
|0.0000
|1420
|2006.06.15 15:02
|close
|572
|50.00
|1.8507
|1.8448
|0.0000
|350.00
|240736.76
|1421
|2006.06.16 09:00
|buy
|573
|50.00
|1.8535
|1.8483
|0.0000
|1422
|2006.06.16 10:17
|close
|573
|50.00
|1.8549
|1.8483
|0.0000
|700.00
|241436.76
|1423
|2006.06.16 15:00
|sell
|574
|50.00
|1.8528
|1.8580
|0.0000
|1424
|2006.06.16 15:25
|close
|574
|50.00
|1.8511
|1.8580
|0.0000
|850.00
|242286.76
|1425
|2006.06.19 12:00
|buy
|575
|50.00
|1.8452
|1.8400
|0.0000
|1426
|2006.06.19 12:01
|close
|575
|50.00
|1.8465
|1.8400
|0.0000
|649.99
|242936.75
|1427
|2006.06.19 12:02
|buy
|576
|50.00
|1.8459
|1.8407
|0.0000
|1428
|2006.06.19 14:59
|s/l
|576
|50.00
|1.8407
|1.8407
|0.0000
|-2600.00
|240336.75
|1429
|2006.06.19 15:59
|sell
|577
|50.00
|1.8402
|1.8454
|0.0000
|1430
|2006.06.19 16:23
|close
|577
|50.00
|1.8393
|1.8454
|0.0000
|450.00
|240786.75
|1431
|2006.06.20 08:35
|buy
|578
|50.00
|1.8430
|1.8378
|0.0000
|1432
|2006.06.20 08:43
|close
|578
|50.00
|1.8438
|1.8378
|0.0000
|399.96
|241186.71
|1433
|2006.06.20 12:59
|sell
|579
|50.00
|1.8419
|1.8471
|0.0000
|1434
|2006.06.20 13:00
|close
|579
|50.00
|1.8405
|1.8471
|0.0000
|700.02
|241886.73
|1435
|2006.06.20 14:57
|buy
|580
|50.00
|1.8414
|1.8362
|0.0000
|1436
|2006.06.20 15:45
|close
|580
|50.00
|1.8426
|1.8362
|0.0000
|600.00
|242486.73
|1437
|2006.06.20 18:28
|buy
|581
|50.00
|1.8423
|1.8371
|0.0000
|1438
|2006.06.20 18:28
|close
|581
|50.00
|1.8438
|1.8371
|0.0000
|750.00
|243236.73
|1439
|2006.06.20 18:28
|buy
|582
|50.00
|1.8430
|1.8378
|0.0000
|1440
|2006.06.20 23:59
|close
|582
|50.00
|1.8446
|1.8378
|0.0000
|799.99
|244036.72
|1441
|2006.06.21 15:57
|buy
|583
|50.00
|1.8422
|1.8370
|0.0000
|1442
|2006.06.21 15:59
|close
|583
|50.00
|1.8455
|1.8370
|0.0000
|1650.00
|245686.72
|1443
|2006.06.22 00:55
|buy
|584
|50.00
|1.8451
|1.8399
|0.0000
|1444
|2006.06.22 03:59
|close
|584
|50.00
|1.8463
|1.8399
|0.0000
|599.99
|246286.71
|1445
|2006.06.22 15:00
|sell
|585
|50.00
|1.8305
|1.8357
|0.0000
|1446
|2006.06.22 15:06
|close
|585
|50.00
|1.8293
|1.8357
|0.0000
|600.00
|246886.71
|1447
|2006.06.23 13:53
|sell
|586
|50.00
|1.8177
|1.8229
|0.0000
|1448
|2006.06.26 07:59
|s/l
|586
|50.00
|1.8229
|1.8229
|0.0000
|-2589.25
|244297.46
|1449
|2006.06.26 12:20
|sell
|587
|50.00
|1.8212
|1.8264
|0.0000
|1450
|2006.06.26 12:29
|close
|587
|50.00
|1.8205
|1.8264
|0.0000
|350.02
|244647.48
|1451
|2006.06.26 12:46
|sell
|588
|50.00
|1.8209
|1.8261
|0.0000
|1452
|2006.06.26 13:27
|close
|588
|50.00
|1.8201
|1.8261
|0.0000
|399.96
|245047.44
|1453
|2006.06.26 15:59
|sell
|589
|50.00
|1.8193
|1.8245
|0.0000
|1454
|2006.06.26 23:11
|s/l
|589
|50.00
|1.8245
|1.8245
|0.0000
|-2600.00
|242447.44
|1455
|2006.06.27 01:00
|buy
|590
|50.00
|1.8244
|1.8192
|0.0000
|1456
|2006.06.27 01:57
|close
|590
|50.00
|1.8255
|1.8192
|0.0000
|550.01
|242997.45
|1457
|2006.06.27 07:00
|sell
|591
|50.00
|1.8246
|1.8298
|0.0000
|1458
|2006.06.27 08:02
|close
|591
|50.00
|1.8237
|1.8298
|0.0000
|449.97
|243447.42
|1459
|2006.06.27 21:45
|sell
|592
|50.00
|1.8224
|1.8276
|0.0000
|1460
|2006.06.27 22:00
|close
|592
|50.00
|1.8208
|1.8276
|0.0000
|799.99
|244247.41
|1461
|2006.06.28 15:59
|sell
|593
|50.00
|1.8175
|1.8227
|0.0000
|1462
|2006.06.28 15:59
|close
|593
|50.00
|1.8159
|1.8227
|0.0000
|800.00
|245047.41
|1463
|2006.06.28 16:23
|sell
|594
|50.00
|1.8178
|1.8230
|0.0000
|1464
|2006.06.28 16:26
|close
|594
|50.00
|1.8162
|1.8230
|0.0000
|800.00
|245847.41
|1465
|2006.06.29 02:00
|sell
|595
|50.00
|1.8172
|1.8224
|0.0000
|1466
|2006.06.29 07:59
|close
|595
|50.00
|1.8161
|1.8224
|0.0000
|550.00
|246397.41
|1467
|2006.06.29 10:00
|sell
|596
|50.00
|1.8135
|1.8187
|0.0000
|1468
|2006.06.29 11:48
|close
|596
|50.00
|1.8127
|1.8187
|0.0000
|400.00
|246797.41
|1469
|2006.06.29 16:58
|sell
|597
|50.00
|1.8116
|1.8168
|0.0000
|1470
|2006.06.29 17:00
|close
|597
|50.00
|1.8106
|1.8168
|0.0000
|500.00
|247297.41
|1471
|2006.06.29 17:22
|sell
|598
|50.00
|1.8116
|1.8168
|0.0000
|1472
|2006.06.29 17:42
|close
|598
|50.00
|1.8106
|1.8168
|0.0000
|500.00
|247797.41
|1473
|2006.06.29 18:25
|sell
|599
|50.00
|1.8113
|1.8165
|0.0000
|1474
|2006.06.29 18:40
|close
|599
|50.00
|1.8103
|1.8165
|0.0000
|500.02
|248297.43
|1475
|2006.06.29 21:19
|buy
|600
|50.00
|1.8268
|1.8216
|0.0000
|1476
|2006.06.29 21:31
|close
|600
|50.00
|1.8281
|1.8216
|0.0000
|650.02
|248947.45
|1477
|2006.06.29 21:40
|buy
|601
|50.00
|1.8268
|1.8216
|0.0000
|1478
|2006.06.29 22:43
|close
|601
|50.00
|1.8278
|1.8216
|0.0000
|500.02
|249447.47
|1479
|2006.06.30 02:59
|buy
|602
|50.00
|1.8314
|1.8262
|0.0000
|1480
|2006.06.30 03:36
|close
|602
|50.00
|1.8328
|1.8262
|0.0000
|700.00
|250147.47
|1481
|2006.06.30 06:06
|buy
|603
|50.00
|1.8330
|1.8278
|0.0000
|1482
|2006.06.30 11:00
|close
|603
|50.00
|1.8342
|1.8278
|0.0000
|599.98
|250747.45
|1483
|2006.06.30 15:00
|buy
|604
|50.00
|1.8471
|1.8419
|0.0000
|1484
|2006.06.30 15:59
|close
|604
|50.00
|1.8487
|1.8419
|0.0000
|800.00
|251547.45
|1485
|2006.07.03 10:30
|sell
|605
|50.00
|1.8453
|1.8505
|0.0000
|1486
|2006.07.03 10:30
|close
|605
|50.00
|1.8442
|1.8505
|0.0000
|550.00
|252097.45
|1487
|2006.07.03 10:31
|sell
|606
|50.00
|1.8451
|1.8503
|0.0000
|1488
|2006.07.03 10:48
|close
|606
|50.00
|1.8441
|1.8503
|0.0000
|500.02
|252597.47
|1489
|2006.07.03 10:53
|sell
|607
|50.00
|1.8451
|1.8503
|0.0000
|1490
|2006.07.03 11:22
|close
|607
|50.00
|1.8443
|1.8503
|0.0000
|400.02
|252997.49
|1491
|2006.07.03 16:00
|sell
|608
|50.00
|1.8427
|1.8479
|0.0000
|1492
|2006.07.03 16:59
|close
|608
|50.00
|1.8400
|1.8479
|0.0000
|1350.00
|254347.49
|1493
|2006.07.03 17:13
|sell
|609
|50.00
|1.8424
|1.8476
|0.0000
|1494
|2006.07.03 17:14
|close
|609
|50.00
|1.8408
|1.8476
|0.0000
|800.00
|255147.49
|1495
|2006.07.03 17:14
|sell
|610
|50.00
|1.8423
|1.8475
|0.0000
|1496
|2006.07.03 17:15
|close
|610
|50.00
|1.8408
|1.8475
|0.0000
|750.00
|255897.49
|1497
|2006.07.03 17:59
|sell
|611
|50.00
|1.8420
|1.8472
|0.0000
|1498
|2006.07.04 13:59
|s/l
|611
|50.00
|1.8472
|1.8472
|0.0000
|-2589.25
|253308.24
|1499
|2006.07.05 06:50
|buy
|612
|50.00
|1.8446
|1.8394
|0.0000
|1500
|2006.07.05 06:53
|close
|612
|50.00
|1.8456
|1.8394
|0.0000
|499.98
|253808.22
|1501
|2006.07.05 12:04
|buy
|613
|50.00
|1.8449
|1.8397
|0.0000
|1502
|2006.07.05 12:56
|close
|613
|50.00
|1.8460
|1.8397
|0.0000
|550.01
|254358.23
|1503
|2006.07.05 15:51
|sell
|614
|50.00
|1.8349
|1.8401
|0.0000
|1504
|2006.07.05 16:13
|close
|614
|50.00
|1.8342
|1.8401
|0.0000
|350.01
|254708.24
|1505
|2006.07.06 12:00
|buy
|615
|50.00
|1.8350
|1.8298
|0.0000
|1506
|2006.07.06 12:47
|close
|615
|50.00
|1.8357
|1.8298
|0.0000
|350.02
|255058.26
|1507
|2006.07.06 13:00
|buy
|616
|50.00
|1.8357
|1.8305
|0.0000
|1508
|2006.07.06 13:59
|close
|616
|50.00
|1.8373
|1.8305
|0.0000
|800.00
|255858.26
|1509
|2006.07.07 11:14
|buy
|617
|50.00
|1.8394
|1.8342
|0.0000
|1510
|2006.07.07 11:29
|close
|617
|50.00
|1.8407
|1.8342
|0.0000
|650.01
|256508.27
|1511
|2006.07.07 11:33
|buy
|618
|50.00
|1.8397
|1.8345
|0.0000
|1512
|2006.07.07 11:37
|close
|618
|50.00
|1.8410
|1.8345
|0.0000
|649.98
|257158.25
|1513
|2006.07.07 11:59
|buy
|619
|50.00
|1.8396
|1.8344
|0.0000
|1514
|2006.07.07 12:01
|close
|619
|50.00
|1.8408
|1.8344
|0.0000
|600.02
|257758.27
|1515
|2006.07.07 15:07
|buy
|620
|50.00
|1.8491
|1.8439
|0.0000
|1516
|2006.07.07 15:15
|close
|620
|50.00
|1.8507
|1.8439
|0.0000
|800.02
|258558.29
|1517
|2006.07.07 18:00
|buy
|621
|50.00
|1.8511
|1.8459
|0.0000
|1518
|2006.07.07 18:29
|close
|621
|50.00
|1.8522
|1.8459
|0.0000
|550.02
|259108.31
|1519
|2006.07.07 18:59
|buy
|622
|50.00
|1.8513
|1.8461
|0.0000
|1520
|2006.07.07 19:10
|close
|622
|50.00
|1.8519
|1.8461
|0.0000
|300.00
|259408.31
|1521
|2006.07.10 14:43
|sell
|623
|50.00
|1.8406
|1.8458
|0.0000
|1522
|2006.07.10 14:53
|close
|623
|50.00
|1.8389
|1.8458
|0.0000
|850.00
|260258.31
|1523
|2006.07.10 14:53
|sell
|624
|50.00
|1.8393
|1.8445
|0.0000
|1524
|2006.07.11 02:00
|s/l
|624
|50.00
|1.8445
|1.8445
|0.0000
|-2589.25
|257669.06
|1525
|2006.07.11 11:25
|sell
|625
|50.00
|1.8401
|1.8453
|0.0000
|1526
|2006.07.11 12:45
|close
|625
|50.00
|1.8390
|1.8453
|0.0000
|550.02
|258219.08
|1527
|2006.07.12 15:50
|sell
|626
|50.00
|1.8343
|1.8395
|0.0000
|1528
|2006.07.12 16:09
|close
|626
|50.00
|1.8336
|1.8395
|0.0000
|350.00
|258569.08
|1529
|2006.07.13 09:44
|buy
|627
|50.00
|1.8391
|1.8339
|0.0000
|1530
|2006.07.13 10:28
|close
|627
|50.00
|1.8399
|1.8339
|0.0000
|400.00
|258969.08
|1531
|2006.07.13 23:26
|buy
|628
|50.00
|1.8433
|1.8381
|0.0000
|1532
|2006.07.14 06:59
|s/l
|628
|50.00
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-2617.50
|256351.58
|1533
|2006.07.14 07:03
|sell
|629
|50.00
|1.8406
|1.8458
|0.0000
|1534
|2006.07.14 08:09
|close
|629
|50.00
|1.8400
|1.8458
|0.0000
|300.01
|256651.59
|1535
|2006.07.14 12:04
|buy
|630
|50.00
|1.8407
|1.8355
|0.0000
|1536
|2006.07.14 12:24
|close
|630
|50.00
|1.8414
|1.8355
|0.0000
|350.01
|257001.60
|1537
|2006.07.14 12:59
|buy
|631
|50.00
|1.8399
|1.8347
|0.0000
|1538
|2006.07.14 13:59
|s/l
|631
|50.00
|1.8347
|1.8347
|0.0000
|-2600.00
|254401.60
|1539
|2006.07.14 14:38
|sell
|632
|50.00
|1.8361
|1.8413
|0.0000
|1540
|2006.07.14 14:59
|close
|632
|50.00
|1.8345
|1.8413
|0.0000
|800.00
|255201.60
|1541
|2006.07.14 15:16
|sell
|633
|50.00
|1.8367
|1.8419
|0.0000
|1542
|2006.07.14 16:17
|close
|633
|50.00
|1.8359
|1.8419
|0.0000
|399.98
|255601.58
|1543
|2006.07.17 10:39
|sell
|634
|50.00
|1.8219
|1.8271
|0.0000
|1544
|2006.07.17 10:59
|close
|634
|50.00
|1.8200
|1.8271
|0.0000
|950.00
|256551.58
|1545
|2006.07.17 21:07
|sell
|635
|50.00
|1.8193
|1.8245
|0.0000
|1546
|2006.07.17 21:27
|close
|635
|50.00
|1.8186
|1.8245
|0.0000
|350.02
|256901.60
|1547
|2006.07.18 07:02
|buy
|636
|50.00
|1.8200
|1.8148
|0.0000
|1548
|2006.07.18 07:59
|close
|636
|50.00
|1.8222
|1.8148
|0.0000
|1099.99
|258001.59
|1549
|2006.07.18 09:23
|buy
|637
|50.00
|1.8221
|1.8169
|0.0000
|1550
|2006.07.18 09:51
|close
|637
|50.00
|1.8234
|1.8169
|0.0000
|650.00
|258651.59
|1551
|2006.07.18 09:51
|buy
|638
|50.00
|1.8230
|1.8178
|0.0000
|1552
|2006.07.18 09:52
|close
|638
|50.00
|1.8244
|1.8178
|0.0000
|700.00
|259351.59
|1553
|2006.07.18 09:52
|buy
|639
|50.00
|1.8230
|1.8178
|0.0000
|1554
|2006.07.18 09:59
|close
|639
|50.00
|1.8250
|1.8178
|0.0000
|999.98
|260351.57
|1555
|2006.07.18 15:00
|sell
|640
|50.00
|1.8266
|1.8318
|0.0000
|1556
|2006.07.18 16:33
|close
|640
|50.00
|1.8249
|1.8318
|0.0000
|850.00
|261201.57
|1557
|2006.07.18 17:08
|sell
|641
|50.00
|1.8261
|1.8313
|0.0000
|1558
|2006.07.18 18:43
|close
|641
|50.00
|1.8249
|1.8313
|0.0000
|600.00
|261801.57
|1559
|2006.07.19 01:05
|sell
|642
|50.00
|1.8252
|1.8304
|0.0000
|1560
|2006.07.19 01:42
|close
|642
|50.00
|1.8244
|1.8304
|0.0000
|399.96
|262201.53
|1561
|2006.07.19 01:52
|sell
|643
|50.00
|1.8251
|1.8303
|0.0000
|1562
|2006.07.19 14:59
|s/l
|643
|50.00
|1.8303
|1.8303
|0.0000
|-2600.00
|259601.53
|1563
|2006.07.19 15:59
|buy
|644
|50.00
|1.8377
|1.8325
|0.0000
|1564
|2006.07.19 17:00
|close
|644
|50.00
|1.8423
|1.8325
|0.0000
|2300.00
|261901.53
|1565
|2006.07.19 20:59
|buy
|645
|50.00
|1.8419
|1.8367
|0.0000
|1566
|2006.07.19 21:26
|close
|645
|50.00
|1.8426
|1.8367
|0.0000
|350.00
|262251.53
|1567
|2006.07.20 06:00
|sell
|646
|50.00
|1.8451
|1.8503
|0.0000
|1568
|2006.07.20 06:33
|close
|646
|50.00
|1.8445
|1.8503
|0.0000
|300.00
|262551.53
|1569
|2006.07.20 09:43
|buy
|647
|50.00
|1.8455
|1.8403
|0.0000
|1570
|2006.07.20 10:30
|close
|647
|50.00
|1.8471
|1.8403
|0.0000
|800.00
|263351.53
|1571
|2006.07.20 12:55
|buy
|648
|50.00
|1.8489
|1.8437
|0.0000
|1572
|2006.07.20 13:19
|close
|648
|50.00
|1.8498
|1.8437
|0.0000
|450.00
|263801.53
|1573
|2006.07.20 15:00
|buy
|649
|50.00
|1.8497
|1.8445
|0.0000
|1574
|2006.07.20 16:08
|close
|649
|50.00
|1.8504
|1.8445
|0.0000
|350.00
|264151.53
|1575
|2006.07.21 11:00
|buy
|650
|50.00
|1.8556
|1.8504
|0.0000
|1576
|2006.07.21 12:23
|close
|650
|50.00
|1.8571
|1.8504
|0.0000
|750.00
|264901.53
|1577
|2006.07.21 15:37
|buy
|651
|50.00
|1.8577
|1.8525
|0.0000
|1578
|2006.07.21 16:07
|close
|651
|50.00
|1.8584
|1.8525
|0.0000
|350.00
|265251.53
|1579
|2006.07.24 08:01
|sell
|652
|50.00
|1.8517
|1.8569
|0.0000
|1580
|2006.07.24 09:20
|close
|652
|50.00
|1.8510
|1.8569
|0.0000
|349.95
|265601.48
|1581
|2006.07.25 07:19
|buy
|653
|50.00
|1.8491
|1.8439
|0.0000
|1582
|2006.07.25 07:28
|close
|653
|50.00
|1.8501
|1.8439
|0.0000
|500.00
|266101.48
|1583
|2006.07.25 07:45
|buy
|654
|50.00
|1.8499
|1.8447
|0.0000
|1584
|2006.07.25 07:50
|close
|654
|50.00
|1.8509
|1.8447
|0.0000
|500.04
|266601.52
|1585
|2006.07.26 08:00
|sell
|655
|50.00
|1.8411
|1.8463
|0.0000
|1586
|2006.07.26 08:15
|close
|655
|50.00
|1.8403
|1.8463
|0.0000
|399.99
|267001.51
|1587
|2006.07.26 08:30
|sell
|656
|50.00
|1.8407
|1.8459
|0.0000
|1588
|2006.07.26 09:44
|close
|656
|50.00
|1.8400
|1.8459
|0.0000
|350.02
|267351.53
|1589
|2006.07.27 06:59
|buy
|657
|50.00
|1.8557
|1.8505
|0.0000
|1590
|2006.07.27 06:59
|close
|657
|50.00
|1.8574
|1.8505
|0.0000
|850.00
|268201.53
|1591
|2006.07.27 11:21
|buy
|658
|50.00
|1.8621
|1.8569
|0.0000
|1592
|2006.07.27 13:03
|close
|658
|50.00
|1.8629
|1.8569
|0.0000
|400.01
|268601.54
|1593
|2006.07.27 14:59
|buy
|659
|50.00
|1.8644
|1.8592
|0.0000
|1594
|2006.07.27 18:59
|s/l
|659
|50.00
|1.8592
|1.8592
|0.0000
|-2600.00
|266001.54
|1595
|2006.07.28 02:01
|sell
|660
|50.00
|1.8566
|1.8618
|0.0000
|1596
|2006.07.28 02:56
|close
|660
|50.00
|1.8559
|1.8618
|0.0000
|349.99
|266351.53
|1597
|2006.07.28 10:00
|buy
|661
|50.00
|1.8597
|1.8545
|0.0000
|1598
|2006.07.28 12:01
|close
|661
|50.00
|1.8607
|1.8545
|0.0000
|500.00
|266851.53
|1599
|2006.07.28 12:39
|sell
|662
|50.00
|1.8576
|1.8628
|0.0000
|1600
|2006.07.28 12:59
|s/l
|662
|50.00
|1.8628
|1.8628
|0.0000
|-2600.00
|264251.53
|1601
|2006.07.28 15:00
|buy
|663
|50.00
|1.8643
|1.8591
|0.0000
|1602
|2006.07.28 15:04
|close
|663
|50.00
|1.8656
|1.8591
|0.0000
|650.01
|264901.54
|1603
|2006.07.28 15:23
|buy
|664
|50.00
|1.8642
|1.8590
|0.0000
|1604
|2006.07.28 15:47
|close
|664
|50.00
|1.8654
|1.8590
|0.0000
|600.00
|265501.54
|1605
|2006.07.30 23:15
|sell
|665
|50.00
|1.8641
|1.8693
|0.0000
|1606
|2006.07.30 23:29
|close
|665
|50.00
|1.8634
|1.8693
|0.0000
|350.00
|265851.54
|1607
|2006.07.31 13:15
|buy
|666
|50.00
|1.8661
|1.8609
|0.0000
|1608
|2006.07.31 13:54
|close
|666
|50.00
|1.8675
|1.8609
|0.0000
|700.00
|266551.54
|1609
|2006.07.31 13:54
|buy
|667
|50.00
|1.8667
|1.8615
|0.0000
|1610
|2006.07.31 15:00
|close
|667
|50.00
|1.8682
|1.8615
|0.0000
|749.97
|267301.51
|1611
|2006.08.01 13:00
|sell
|668
|50.00
|1.8671
|1.8723
|0.0000
|1612
|2006.08.01 14:14
|close
|668
|50.00
|1.8665
|1.8723
|0.0000
|300.01
|267601.52
|1613
|2006.08.01 14:14
|buy
|669
|50.00
|1.8665
|1.8613
|0.0000
|1614
|2006.08.01 14:30
|close
|669
|50.00
|1.8675
|1.8613
|0.0000
|500.01
|268101.53
|1615
|2006.08.01 14:30
|buy
|670
|50.00
|1.8669
|1.8617
|0.0000
|1616
|2006.08.01 15:47
|close
|670
|50.00
|1.8680
|1.8617
|0.0000
|550.00
|268651.53
|1617
|2006.08.02 10:01
|sell
|671
|50.00
|1.8761
|1.8813
|0.0000
|1618
|2006.08.02 10:35
|close
|671
|50.00
|1.8750
|1.8813
|0.0000
|549.97
|269201.50
|1619
|2006.08.02 10:38
|sell
|672
|50.00
|1.8762
|1.8814
|0.0000
|1620
|2006.08.02 10:48
|close
|672
|50.00
|1.8755
|1.8814
|0.0000
|349.98
|269551.48
|1621
|2006.08.02 13:05
|buy
|673
|50.00
|1.8755
|1.8703
|0.0000
|1622
|2006.08.02 14:04
|close
|673
|50.00
|1.8763
|1.8703
|0.0000
|399.97
|269951.45
|1623
|2006.08.03 10:03
|sell
|674
|50.00
|1.8735
|1.8787
|0.0000
|1624
|2006.08.03 10:43
|close
|674
|50.00
|1.8727
|1.8787
|0.0000
|400.03
|270351.48
|1625
|2006.08.03 10:44
|sell
|675
|50.00
|1.8724
|1.8776
|0.0000
|1626
|2006.08.03 11:59
|s/l
|675
|50.00
|1.8776
|1.8776
|0.0000
|-2600.00
|267751.48
|1627
|2006.08.03 13:00
|buy
|676
|50.00
|1.8883
|1.8831
|0.0000
|1628
|2006.08.03 13:00
|close
|676
|50.00
|1.8895
|1.8831
|0.0000
|600.00
|268351.48
|1629
|2006.08.03 13:00
|buy
|677
|50.00
|1.8878
|1.8826
|0.0000
|1630
|2006.08.03 13:00
|close
|677
|50.00
|1.8897
|1.8826
|0.0000
|950.00
|269301.48
|1631
|2006.08.03 13:00
|buy
|678
|50.00
|1.8887
|1.8835
|0.0000
|1632
|2006.08.03 14:37
|close
|678
|50.00
|1.8900
|1.8835
|0.0000
|649.99
|269951.47
|1633
|2006.08.03 16:10
|sell
|679
|50.00
|1.8874
|1.8926
|0.0000
|1634
|2006.08.03 16:11
|close
|679
|50.00
|1.8863
|1.8926
|0.0000
|549.97
|270501.44
|1635
|2006.08.03 16:11
|sell
|680
|50.00
|1.8866
|1.8918
|0.0000
|1636
|2006.08.04 04:59
|close
|680
|50.00
|1.8859
|1.8918
|0.0000
|360.75
|270862.19
|1637
|2006.08.04 09:59
|buy
|681
|50.00
|1.8902
|1.8850
|0.0000
|1638
|2006.08.04 10:09
|close
|681
|50.00
|1.8913
|1.8850
|0.0000
|549.98
|271412.17
|1639
|2006.08.04 10:26
|buy
|682
|50.00
|1.8901
|1.8849
|0.0000
|1640
|2006.08.04 11:00
|close
|682
|50.00
|1.8914
|1.8849
|0.0000
|649.99
|272062.16
|1641
|2006.08.04 13:59
|buy
|683
|50.00
|1.9045
|1.8993
|0.0000
|1642
|2006.08.04 13:59
|modify
|683
|50.00
|1.9045
|1.9045
|0.0000
|1643
|2006.08.04 13:59
|close
|683
|50.00
|1.9092
|1.9045
|0.0000
|2350.00
|274412.16
|1644
|2006.08.04 15:53
|buy
|684
|50.00
|1.9080
|1.9028
|0.0000
|1645
|2006.08.04 15:53
|modify
|684
|50.00
|1.9080
|1.9045
|0.0000
|1646
|2006.08.04 15:57
|close
|684
|50.00
|1.9095
|1.9045
|0.0000
|750.00
|275162.16
|1647
|2006.08.07 08:17
|buy
|685
|50.00
|1.9070
|1.9018
|0.0000
|1648
|2006.08.07 08:17
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9045
|0.0000
|1649
|2006.08.07 08:18
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9046
|0.0000
|1650
|2006.08.07 08:18
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9046
|0.0000
|1651
|2006.08.07 08:18
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9047
|0.0000
|1652
|2006.08.07 08:18
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9048
|0.0000
|1653
|2006.08.07 08:18
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9049
|0.0000
|1654
|2006.08.07 08:20
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9050
|0.0000
|1655
|2006.08.07 08:20
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9051
|0.0000
|1656
|2006.08.07 08:59
|modify
|685
|50.00
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|1657
|2006.08.07 08:59
|close
|685
|50.00
|1.9082
|1.9057
|0.0000
|599.98
|275762.14
|1658
|2006.08.07 11:00
|buy
|686
|50.00
|1.9082
|1.9030
|0.0000
|1659
|2006.08.07 11:00
|modify
|686
|50.00
|1.9082
|1.9057
|0.0000
|1660
|2006.08.07 12:29
|modify
|686
|50.00
|1.9082
|1.9064
|0.0000
|1661
|2006.08.07 12:29
|close
|686
|50.00
|1.9096
|1.9064
|0.0000
|700.00
|276462.14
|1662
|2006.08.07 13:00
|buy
|687
|50.00
|1.9093
|1.9041
|0.0000
|1663
|2006.08.07 13:00
|modify
|687
|50.00
|1.9093
|1.9064
|0.0000
|1664
|2006.08.07 14:57
|modify
|687
|50.00
|1.9093
|1.9065
|0.0000
|1665
|2006.08.07 14:58
|modify
|687
|50.00
|1.9093
|1.9066
|0.0000
|1666
|2006.08.07 14:58
|modify
|687
|50.00
|1.9093
|1.9067
|0.0000
|1667
|2006.08.07 14:58
|modify
|687
|50.00
|1.9093
|1.9069
|0.0000
|1668
|2006.08.07 14:58
|close
|687
|50.00
|1.9104
|1.9069
|0.0000
|550.00
|277012.14
|1669
|2006.08.07 16:52
|buy
|688
|50.00
|1.9093
|1.9041
|0.0000
|1670
|2006.08.07 16:53
|modify
|688
|50.00
|1.9093
|1.9069
|0.0000
|1671
|2006.08.07 17:59
|s/l
|688
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|-1223.24
|275788.90
|1672
|2006.08.08 16:59
|buy
|689
|50.00
|1.9066
|1.9014
|0.0000
|1673
|2006.08.08 18:00
|modify
|689
|50.00
|1.9066
|1.9069
|0.0000
|1674
|2006.08.08 18:01
|s/l
|689
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|126.81
|275915.71
|1675
|2006.08.08 20:13
|buy
|690
|50.00
|1.9080
|1.9028
|0.0000
|1676
|2006.08.08 20:13
|modify
|690
|50.00
|1.9080
|1.9069
|0.0000
|1677
|2006.08.08 20:14
|close
|690
|50.00
|1.9092
|1.9069
|0.0000
|600.02
|276515.73
|1678
|2006.08.08 20:14
|buy
|691
|50.00
|1.9082
|1.9030
|0.0000
|1679
|2006.08.08 20:14
|modify
|691
|50.00
|1.9082
|1.9069
|0.0000
|1680
|2006.08.08 21:19
|s/l
|691
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|-673.21
|275842.52
|1681
|2006.08.09 09:00
|buy
|692
|50.00
|1.9069
|1.9017
|0.0000
|1682
|2006.08.09 09:00
|modify
|692
|50.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|1683
|2006.08.09 09:02
|s/l
|692
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|-23.22
|275819.30
|1684
|2006.08.09 09:02
|buy
|693
|50.00
|1.9070
|1.9018
|0.0000
|1685
|2006.08.09 09:02
|modify
|693
|50.00
|1.9070
|1.9069
|0.0000
|1686
|2006.08.09 09:03
|s/l
|693
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|-73.23
|275746.07
|1687
|2006.08.09 09:03
|buy
|694
|50.00
|1.9067
|1.9015
|0.0000
|1688
|2006.08.09 09:28
|modify
|694
|50.00
|1.9067
|1.9069
|0.0000
|1689
|2006.08.09 09:28
|s/l
|694
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|76.80
|275822.87
|1690
|2006.08.09 09:28
|buy
|695
|50.00
|1.9069
|1.9017
|0.0000
|1691
|2006.08.09 09:50
|modify
|695
|50.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|1692
|2006.08.09 09:51
|close
|695
|50.00
|1.9080
|1.9069
|0.0000
|550.00
|276372.87
|1693
|2006.08.09 09:58
|buy
|696
|50.00
|1.9072
|1.9020
|0.0000
|1694
|2006.08.09 09:58
|modify
|696
|50.00
|1.9072
|1.9069
|0.0000
|1695
|2006.08.09 09:59
|s/l
|696
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|-173.18
|276199.69
|1696
|2006.08.09 09:59
|buy
|697
|50.00
|1.9067
|1.9015
|0.0000
|1697
|2006.08.09 10:00
|modify
|697
|50.00
|1.9067
|1.9069
|0.0000
|1698
|2006.08.09 10:01
|close
|697
|50.00
|1.9081
|1.9069
|0.0000
|700.00
|276899.69
|1699
|2006.08.09 11:05
|buy
|698
|50.00
|1.9082
|1.9030
|0.0000
|1700
|2006.08.09 11:05
|modify
|698
|50.00
|1.9082
|1.9069
|0.0000
|1701
|2006.08.09 12:32
|s/l
|698
|50.00
|1.906854
|1.9069
|0.0000
|-673.21
|276226.48
|1702
|2006.08.10 06:02
|sell
|699
|50.00
|1.9062
|1.9114
|0.0000
|1703
|2006.08.10 07:23
|close
|699
|50.00
|1.9055
|1.9114
|0.0000
|350.02
|276576.50
|1704
|2006.08.10 08:00
|sell
|700
|50.00
|1.9027
|1.9079
|0.0000
|1705
|2006.08.10 10:00
|close
|700
|50.00
|1.9013
|1.9079
|0.0000
|700.00
|277276.50
|1706
|2006.08.10 11:09
|sell
|701
|50.00
|1.9029
|1.9081
|0.0000
|1707
|2006.08.10 12:04
|close
|701
|50.00
|1.9017
|1.9081
|0.0000
|600.01
|277876.51
|1708
|2006.08.10 17:00
|sell
|702
|50.00
|1.8912
|1.8964
|0.0000
|1709
|2006.08.10 17:15
|close
|702
|50.00
|1.8900
|1.8964
|0.0000
|600.00
|278476.51
|1710
|2006.08.10 17:37
|sell
|703
|50.00
|1.8910
|1.8962
|0.0000
|1711
|2006.08.11 08:59
|s/l
|703
|50.00
|1.8962
|1.8962
|0.0000
|-2589.25
|275887.26
|1712
|2006.08.11 19:00
|sell
|704
|50.00
|1.8907
|1.8959
|0.0000
|1713
|2006.08.11 19:41
|close
|704
|50.00
|1.8900
|1.8959
|0.0000
|350.02
|276237.28
|1714
|2006.08.13 22:01
|sell
|705
|50.00
|1.8914
|1.8966
|0.0000
|1715
|2006.08.13 22:22
|close
|705
|50.00
|1.8898
|1.8966
|0.0000
|800.00
|277037.28
|1716
|2006.08.13 22:59
|sell
|706
|50.00
|1.8916
|1.8968
|0.0000
|1717
|2006.08.14 08:59
|close
|706
|50.00
|1.8875
|1.8968
|0.0000
|2060.75
|279098.03
|1718
|2006.08.14 15:32
|buy
|707
|50.00
|1.8899
|1.8847
|0.0000
|1719
|2006.08.14 15:36
|close
|707
|50.00
|1.8908
|1.8847
|0.0000
|449.97
|279548.00
|1720
|2006.08.14 15:37
|buy
|708
|50.00
|1.8911
|1.8859
|0.0000
|1721
|2006.08.15 13:00
|close
|708
|50.00
|1.8945
|1.8859
|0.0000
|1682.49
|281230.49
|1722
|2006.08.15 13:59
|buy
|709
|50.00
|1.8930
|1.8878
|0.0000
|1723
|2006.08.15 13:59
|close
|709
|50.00
|1.8967
|1.8878
|0.0000
|1850.00
|283080.49
|1724
|2006.08.16 11:01
|sell
|710
|50.00
|1.8907
|1.8959
|0.0000
|1725
|2006.08.16 12:59
|s/l
|710
|50.00
|1.8959
|1.8959
|0.0000
|-2600.00
|280480.49
|1726
|2006.08.16 15:00
|buy
|711
|50.00
|1.8985
|1.8933
|0.0000
|1727
|2006.08.16 15:15
|close
|711
|50.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|1050.00
|281530.49
|1728
|2006.08.17 07:00
|sell
|712
|50.00
|1.8969
|1.9021
|0.0000
|1729
|2006.08.17 07:34
|close
|712
|50.00
|1.8963
|1.9021
|0.0000
|300.01
|281830.50
|1730
|2006.08.17 07:54
|sell
|713
|50.00
|1.8969
|1.9021
|0.0000
|1731
|2006.08.17 08:51
|close
|713
|50.00
|1.8960
|1.9021
|0.0000
|450.03
|282280.53
|1732
|2006.08.17 08:53
|buy
|714
|50.00
|1.8967
|1.8915
|0.0000
|1733
|2006.08.17 09:43
|close
|714
|50.00
|1.8975
|1.8915
|0.0000
|400.00
|282680.53
|1734
|2006.08.17 11:00
|sell
|715
|50.00
|1.8974
|1.9026
|0.0000
|1735
|2006.08.17 11:08
|close
|715
|50.00
|1.8965
|1.9026
|0.0000
|450.00
|283130.53
|1736
|2006.08.17 11:32
|sell
|716
|50.00
|1.8973
|1.9025
|0.0000
|1737
|2006.08.17 11:41
|close
|716
|50.00
|1.8963
|1.9025
|0.0000
|499.98
|283630.51
|1738
|2006.08.17 15:05
|sell
|717
|50.00
|1.8948
|1.9000
|0.0000
|1739
|2006.08.17 16:02
|close
|717
|50.00
|1.8940
|1.9000
|0.0000
|400.00
|284030.51
|1740
|2006.08.18 12:00
|sell
|718
|50.00
|1.8814
|1.8866
|0.0000
|1741
|2006.08.18 13:26
|close
|718
|50.00
|1.8805
|1.8866
|0.0000
|449.98
|284480.49
|1742
|2006.08.18 15:00
|sell
|719
|50.00
|1.8810
|1.8862
|0.0000
|1743
|2006.08.18 15:20
|close
|719
|50.00
|1.8802
|1.8862
|0.0000
|400.02
|284880.51
|1744
|2006.08.18 15:31
|sell
|720
|50.00
|1.8810
|1.8862
|0.0000
|1745
|2006.08.18 16:17
|close
|720
|50.00
|1.8799
|1.8862
|0.0000
|550.00
|285430.51
|1746
|2006.08.18 17:32
|sell
|721
|50.00
|1.8814
|1.8866
|0.0000
|1747
|2006.08.18 17:40
|close
|721
|50.00
|1.8806
|1.8866
|0.0000
|400.03
|285830.54
|1748
|2006.08.22 07:00
|buy
|722
|50.00
|1.8922
|1.8870
|0.0000
|1749
|2006.08.22 07:42
|close
|722
|50.00
|1.8928
|1.8870
|0.0000
|300.02
|286130.56
|1750
|2006.08.22 07:42
|buy
|723
|50.00
|1.8931
|1.8879
|0.0000
|1751
|2006.08.22 09:03
|close
|723
|50.00
|1.8939
|1.8879
|0.0000
|400.02
|286530.58
|1752
|2006.08.22 09:32
|sell
|724
|50.00
|1.8924
|1.8976
|0.0000
|1753
|2006.08.22 09:42
|close
|724
|50.00
|1.8918
|1.8976
|0.0000
|300.00
|286830.58
|1754
|2006.08.22 09:58
|sell
|725
|50.00
|1.8919
|1.8971
|0.0000
|1755
|2006.08.22 10:07
|close
|725
|50.00
|1.8910
|1.8971
|0.0000
|449.97
|287280.55
|1756
|2006.08.22 15:06
|sell
|726
|50.00
|1.8893
|1.8945
|0.0000
|1757
|2006.08.22 15:59
|close
|726
|50.00
|1.8878
|1.8945
|0.0000
|750.00
|288030.55
|1758
|2006.08.23 00:01
|sell
|727
|50.00
|1.8882
|1.8934
|0.0000
|1759
|2006.08.23 01:55
|close
|727
|50.00
|1.8871
|1.8934
|0.0000
|550.02
|288580.57
|1760
|2006.08.23 08:59
|buy
|728
|50.00
|1.8910
|1.8858
|0.0000
|1761
|2006.08.23 09:33
|close
|728
|50.00
|1.8922
|1.8858
|0.0000
|600.00
|289180.57
|1762
|2006.08.23 14:50
|buy
|729
|50.00
|1.8942
|1.8890
|0.0000
|1763
|2006.08.23 14:57
|close
|729
|50.00
|1.8949
|1.8890
|0.0000
|349.95
|289530.52
|1764
|2006.08.23 14:58
|buy
|730
|50.00
|1.8950
|1.8898
|0.0000
|1765
|2006.08.24 07:59
|s/l
|730
|50.00
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|-2652.50
|286878.02
|1766
|2006.08.24 08:00
|sell
|731
|50.00
|1.8902
|1.8954
|0.0000
|1767
|2006.08.24 14:16
|s/l
|731
|50.00
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|-2600.00
|284278.02
|1768
|2006.08.24 14:30
|buy
|732
|50.00
|1.8930
|1.8878
|0.0000
|1769
|2006.08.24 14:30
|close
|732
|50.00
|1.8941
|1.8878
|0.0000
|550.01
|284828.03
|1770
|2006.08.24 14:30
|buy
|733
|50.00
|1.8930
|1.8878
|0.0000
|1771
|2006.08.24 14:30
|close
|733
|50.00
|1.8953
|1.8878
|0.0000
|1150.01
|285978.04
|1772
|2006.08.24 14:32
|buy
|734
|50.00
|1.8930
|1.8878
|0.0000
|1773
|2006.08.24 14:32
|close
|734
|50.00
|1.8941
|1.8878
|0.0000
|550.00
|286528.04
|1774
|2006.08.24 14:34
|buy
|735
|50.00
|1.8929
|1.8877
|0.0000
|1775
|2006.08.24 14:48
|close
|735
|50.00
|1.8940
|1.8877
|0.0000
|550.02
|287078.06
|1776
|2006.08.24 16:00
|sell
|736
|50.00
|1.8896
|1.8948
|0.0000
|1777
|2006.08.24 18:02
|close
|736
|50.00
|1.8888
|1.8948
|0.0000
|400.00
|287478.06
|1778
|2006.08.24 21:07
|sell
|737
|50.00
|1.8881
|1.8933
|0.0000
|1779
|2006.08.24 21:34
|close
|737
|50.00
|1.8874
|1.8933
|0.0000
|350.00
|287828.06
|1780
|2006.08.25 08:15
|sell
|738
|50.00
|1.8859
|1.8911
|0.0000
|1781
|2006.08.25 08:28
|close
|738
|50.00
|1.8844
|1.8911
|0.0000
|750.02
|288578.08
|1782
|2006.08.25 08:29
|sell
|739
|50.00
|1.8847
|1.8899
|0.0000
|1783
|2006.08.25 08:32
|close
|739
|50.00
|1.8836
|1.8899
|0.0000
|549.99
|289128.07
|1784
|2006.08.25 08:40
|sell
|740
|50.00
|1.8849
|1.8901
|0.0000
|1785
|2006.08.25 08:47
|close
|740
|50.00
|1.8836
|1.8901
|0.0000
|650.01
|289778.08
|1786
|2006.08.25 08:49
|sell
|741
|50.00
|1.8847
|1.8899
|0.0000
|1787
|2006.08.28 03:01
|s/l
|741
|50.00
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-2589.25
|287188.83
|1788
|2006.08.28 14:23
|buy
|742
|50.00
|1.8970
|1.8918
|0.0000
|1789
|2006.08.28 14:32
|close
|742
|50.00
|1.8978
|1.8918
|0.0000
|400.00
|287588.83
|1790
|2006.08.29 06:01
|buy
|743
|50.00
|1.8975
|1.8923
|0.0000
|1791
|2006.08.29 06:34
|close
|743
|50.00
|1.8985
|1.8923
|0.0000
|500.00
|288088.83
|1792
|2006.08.29 13:30
|sell
|744
|50.00
|1.8991
|1.9043
|0.0000
|1793
|2006.08.29 14:00
|close
|744
|50.00
|1.8977
|1.9043
|0.0000
|700.00
|288788.83
|1794
|2006.08.30 05:18
|buy
|745
|50.00
|1.8987
|1.8935
|0.0000
|1795
|2006.08.30 05:25
|close
|745
|50.00
|1.8997
|1.8935
|0.0000
|500.00
|289288.83
|1796
|2006.08.30 05:40
|buy
|746
|50.00
|1.8987
|1.8935
|0.0000
|1797
|2006.08.30 05:46
|close
|746
|50.00
|1.9000
|1.8935
|0.0000
|650.00
|289938.83
|1798
|2006.08.30 07:15
|buy
|747
|50.00
|1.9002
|1.8950
|0.0000
|1799
|2006.08.30 07:23
|close
|747
|50.00
|1.9015
|1.8950
|0.0000
|650.00
|290588.83
|1800
|2006.08.30 07:38
|buy
|748
|50.00
|1.8999
|1.8947
|0.0000
|1801
|2006.08.30 07:42
|close
|748
|50.00
|1.9012
|1.8947
|0.0000
|650.00
|291238.83
|1802
|2006.08.30 07:43
|buy
|749
|50.00
|1.9003
|1.8951
|0.0000
|1803
|2006.08.30 07:43
|close
|749
|50.00
|1.9022
|1.8951
|0.0000
|950.00
|292188.83
|1804
|2006.08.30 15:00
|buy
|750
|50.00
|1.9046
|1.8994
|0.0000
|1805
|2006.08.31 03:16
|close
|750
|50.00
|1.9053
|1.8994
|0.0000
|297.50
|292486.33
|1806
|2006.08.31 07:06
|buy
|751
|50.00
|1.9058
|1.9006
|0.0000
|1807
|2006.08.31 07:21
|close
|751
|50.00
|1.9070
|1.9006
|0.0000
|600.00
|293086.33
|1808
|2006.08.31 12:08
|buy
|752
|50.00
|1.9064
|1.9012
|0.0000
|1809
|2006.08.31 12:18
|close
|752
|50.00
|1.9071
|1.9012
|0.0000
|350.00
|293436.33
|1810
|2006.08.31 12:31
|buy
|753
|50.00
|1.9064
|1.9012
|0.0000
|1811
|2006.08.31 12:32
|modify
|753
|50.00
|1.9064
|1.9069
|0.0000
|1812
|2006.08.31 12:32
|close
|753
|50.00
|1.9076
|1.9069
|0.0000
|600.00
|294036.33
|1813
|2006.08.31 19:33
|buy
|754
|50.00
|1.9036
|1.8984
|0.0000
|1814
|2006.08.31 20:18
|close
|754
|50.00
|1.9043
|1.8984
|0.0000
|350.00
|294386.33
|1815
|2006.08.31 23:25
|sell
|755
|50.00
|1.9039
|1.9091
|0.0000
|1816
|2006.08.31 23:59
|close at stop
|755
|50.00
|1.9041
|1.9091
|0.0000
|-100.00
|294286.33