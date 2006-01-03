Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.89b

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableWMA=true; WMAPeriod=5; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; PivotPeriod=1440; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.25; EnableStaticLots=true; StaticLots=1; StopLossIndex=5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=50; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123000; PIPTimerType=0;
Bars in test34682Ticks modelled542689Modelling quality90.00%
Initial deposit363.00
Total net profit293923.33Gross profit411135.81Gross loss-117212.48
Profit factor3.51Expected payoff389.30
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown5856.71 (2.25%)Relative drawdown23.36% (261.20)
Total trades755Short positions (won %)361 (93.35%)Long positions (won %)394 (89.85%)
Profit trades (% of total)691 (91.52%)Loss trades (% of total)64 (8.48%)
Largestprofit trade3800.00loss trade-2652.50
Averageprofit trade594.99loss trade-1831.44
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (34482.38)consecutive losses (loss in money)5 (-2485.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)34482.38 (64)consecutive loss (count of losses)-5252.50 (2)
Averageconsecutive wins13consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 01:00buy12.051.72071.71550.0000
22006.01.03 01:12modify12.051.72071.71620.0000
32006.01.03 01:12modify12.051.72071.71650.0000
42006.01.03 01:12modify12.051.72071.71660.0000
52006.01.03 01:12modify12.051.72071.71670.0000
62006.01.03 01:12modify12.051.72071.71690.0000
72006.01.03 01:13modify12.051.72071.71720.0000
82006.01.03 01:13modify12.051.72071.71740.0000
92006.01.03 01:13modify12.051.72071.71760.0000
102006.01.03 01:13modify12.051.72071.71770.0000
112006.01.03 01:13close12.051.72211.71770.000028.70391.70
122006.01.03 01:15buy22.141.72121.71600.0000
132006.01.03 01:15modify22.141.72121.71770.0000
142006.01.03 01:19modify22.141.72121.71780.0000
152006.01.03 01:20close22.141.72211.71780.000019.26410.96
162006.01.03 06:00buy32.191.72751.72230.0000
172006.01.03 06:00modify32.191.72751.72350.0000
182006.01.03 06:01modify32.191.72751.72390.0000
192006.01.03 06:03modify32.191.72751.72400.0000
202006.01.03 06:05modify32.191.72751.72430.0000
212006.01.03 06:07close32.191.72831.72430.000017.52428.48
222006.01.03 06:07buy42.241.72821.72300.0000
232006.01.03 06:07modify42.241.72821.72430.0000
242006.01.03 06:07modify42.241.72821.72440.0000
252006.01.03 06:07modify42.241.72821.72450.0000
262006.01.03 06:08modify42.241.72821.72470.0000
272006.01.03 06:14modify42.241.72821.72480.0000
282006.01.03 06:14modify42.241.72821.72490.0000
292006.01.03 06:14modify42.241.72821.72500.0000
302006.01.03 06:16modify42.241.72821.72500.0000
312006.01.03 06:17modify42.241.72821.72510.0000
322006.01.03 06:17modify42.241.72821.72540.0000
332006.01.03 06:17modify42.241.72821.72550.0000
342006.01.03 06:17close42.241.72951.72550.000029.12457.60
352006.01.03 06:59buy52.321.72801.72280.0000
362006.01.03 07:00modify52.321.72801.72550.0000
372006.01.03 07:01close52.321.72941.72550.000032.48490.08
382006.01.03 09:00buy62.421.72991.72470.0000
392006.01.03 09:00modify62.421.72991.72550.0000
402006.01.03 09:04modify62.421.72991.72590.0000
412006.01.03 09:06modify62.421.72991.72590.0000
422006.01.03 09:06modify62.421.72991.72600.0000
432006.01.03 09:06modify62.421.72991.72610.0000
442006.01.03 09:06modify62.421.72991.72620.0000
452006.01.03 09:06modify62.421.72991.72630.0000
462006.01.03 09:07modify62.421.72991.72650.0000
472006.01.03 09:07modify62.421.72991.72660.0000
482006.01.03 09:09modify62.421.72991.72670.0000
492006.01.03 09:09modify62.421.72991.72680.0000
502006.01.03 09:09modify62.421.72991.72690.0000
512006.01.03 09:09close62.421.73161.72690.000041.14531.22
522006.01.03 09:14buy72.531.73081.72560.0000
532006.01.03 09:14modify72.531.73081.72690.0000
542006.01.03 09:25modify72.531.73081.72700.0000
552006.01.03 09:26modify72.531.73081.72700.0000
562006.01.03 09:59modify72.531.73081.72810.0000
572006.01.03 09:59close72.531.73281.72810.000050.60581.82
582006.01.03 10:11buy82.681.73131.72610.0000
592006.01.03 10:11modify82.681.73131.72810.0000
602006.01.03 10:52close82.681.73271.72810.000037.52619.34
612006.01.03 16:23buy92.781.73631.73110.0000
622006.01.03 16:24modify92.781.73631.73150.0000
632006.01.03 16:24modify92.781.73631.73160.0000
642006.01.03 16:26close92.781.73711.73160.000022.24641.58
652006.01.03 16:26buy102.851.73741.73220.0000
662006.01.03 16:51modify102.851.73741.73240.0000
672006.01.03 16:51modify102.851.73741.73240.0000
682006.01.03 16:51modify102.851.73741.73250.0000
692006.01.03 16:51modify102.851.73741.73260.0000
702006.01.03 16:51modify102.851.73741.73270.0000
712006.01.03 16:51modify102.851.73741.73290.0000
722006.01.03 16:51close102.851.73891.73290.000042.75684.33
732006.01.03 17:01buy112.971.73861.73340.0000
742006.01.03 17:32modify112.971.73861.73350.0000
752006.01.03 17:33modify112.971.73861.73360.0000
762006.01.03 17:33modify112.971.73861.73370.0000
772006.01.03 17:34close112.971.73961.73370.000029.70714.03
782006.01.04 07:00sell123.041.75081.75600.0000
792006.01.04 07:27close123.041.75011.75600.000021.28735.31
802006.01.04 08:43sell133.101.75061.75580.0000
812006.01.04 08:52close133.101.74941.75580.000037.20772.51
822006.01.04 11:01buy143.201.75451.74930.0000
832006.01.04 11:01modify143.201.75451.74960.0000
842006.01.04 11:03modify143.201.75451.74980.0000
852006.01.04 11:03modify143.201.75451.75000.0000
862006.01.04 11:03modify143.201.75451.75000.0000
872006.01.04 11:07modify143.201.75451.75030.0000
882006.01.04 11:07modify143.201.75451.75050.0000
892006.01.04 11:08modify143.201.75451.75080.0000
902006.01.04 11:08modify143.201.75451.75100.0000
912006.01.04 11:09close143.201.75531.75100.000025.60798.11
922006.01.04 11:35buy153.271.75441.74920.0000
932006.01.04 11:35modify153.271.75441.75100.0000
942006.01.04 11:46modify153.271.75441.75110.0000
952006.01.04 11:46modify153.271.75441.75110.0000
962006.01.04 11:47close153.271.75521.75110.000026.16824.27
972006.01.04 11:59buy163.351.75451.74930.0000
982006.01.04 12:00modify163.351.75451.75110.0000
992006.01.04 12:00close163.351.75601.75110.000050.25874.52
1002006.01.04 14:18buy173.491.75551.75030.0000
1012006.01.04 14:18modify173.491.75551.75110.0000
1022006.01.04 14:38close173.491.75631.75110.000027.92902.44
1032006.01.04 16:02buy183.571.75731.75210.0000
1042006.01.04 16:03modify183.571.75731.75210.0000
1052006.01.04 16:03modify183.571.75731.75220.0000
1062006.01.04 16:03modify183.571.75731.75240.0000
1072006.01.04 16:04modify183.571.75731.75250.0000
1082006.01.04 16:04modify183.571.75731.75260.0000
1092006.01.04 16:04modify183.571.75731.75310.0000
1102006.01.04 16:04close183.571.75881.75310.000053.55955.99
1112006.01.04 16:04buy193.721.75831.75310.0000
1122006.01.04 16:05modify193.721.75831.75310.0000
1132006.01.04 16:30modify193.721.75831.75330.0000
1142006.01.04 16:30modify193.721.75831.75340.0000
1152006.01.04 16:31modify193.721.75831.75350.0000
1162006.01.04 16:33modify193.721.75831.75360.0000
1172006.01.04 16:33modify193.721.75831.75360.0000
1182006.01.04 16:36modify193.721.75831.75380.0000
1192006.01.04 16:37modify193.721.75831.75400.0000
1202006.01.04 16:37close193.721.75971.75400.000052.081008.07
1212006.01.04 18:00buy203.871.75891.75370.0000
1222006.01.04 18:00modify203.871.75891.75400.0000
1232006.01.04 18:23modify203.871.75891.75420.0000
1242006.01.04 18:23modify203.871.75891.75440.0000
1252006.01.04 18:23modify203.871.75891.75500.0000
1262006.01.04 18:23close203.871.76071.75500.000069.661077.73
1272006.01.04 18:24buy214.061.75941.75420.0000
1282006.01.04 18:24modify214.061.75941.75500.0000
1292006.01.04 18:28close214.061.76041.75500.000040.601118.33
1302006.01.04 18:59buy224.181.75901.75380.0000
1312006.01.04 19:00modify224.181.75901.75500.0000
1322006.01.05 06:49s/l224.181.7549891.75500.0000-172.04946.29
1332006.01.05 11:10sell233.701.75431.75950.0000
1342006.01.05 11:14modify233.701.75431.75360.0000
1352006.01.05 11:16close233.701.75231.75360.000074.001020.29
1362006.01.05 11:17sell243.911.75241.75760.0000
1372006.01.05 11:26close243.911.75121.75760.000046.921067.21
1382006.01.05 11:34sell254.041.75241.75760.0000
1392006.01.05 18:17s/l254.041.75761.75760.0000-210.08857.13
1402006.01.05 21:00sell263.441.75581.76100.0000
1412006.01.05 21:11close263.441.75471.76100.000037.84894.97
1422006.01.05 21:59sell273.551.75591.76110.0000
1432006.01.05 22:00close273.551.75441.76110.000053.25948.22
1442006.01.06 13:03buy283.701.75531.75010.0000
1452006.01.06 13:05modify283.701.75531.75500.0000
1462006.01.06 13:34close283.701.75591.75500.000022.20970.42
1472006.01.06 14:50buy293.751.76291.75770.0000
1482006.01.06 14:50modify293.751.76291.75800.0000
1492006.01.06 14:50modify293.751.76291.75810.0000
1502006.01.06 14:50modify293.751.76291.75820.0000
1512006.01.06 14:50modify293.751.76291.75850.0000
1522006.01.06 14:50modify293.751.76291.75860.0000
1532006.01.06 14:50modify293.751.76291.75880.0000
1542006.01.06 14:51modify293.751.76291.75890.0000
1552006.01.06 14:51modify293.751.76291.75920.0000
1562006.01.06 14:51modify293.751.76291.75950.0000
1572006.01.06 14:51close293.751.76411.75950.000045.001015.42
1582006.01.06 16:00buy303.871.76871.76350.0000
1592006.01.06 16:00modify303.871.76871.76360.0000
1602006.01.06 16:00modify303.871.76871.76390.0000
1612006.01.06 16:00modify303.871.76871.76400.0000
1622006.01.06 16:00modify303.871.76871.76410.0000
1632006.01.06 16:01modify303.871.76871.76420.0000
1642006.01.06 16:01modify303.871.76871.76430.0000
1652006.01.06 16:02modify303.871.76871.76440.0000
1662006.01.06 16:02modify303.871.76871.76450.0000
1672006.01.06 16:02modify303.871.76871.76450.0000
1682006.01.06 16:03modify303.871.76871.76470.0000
1692006.01.06 16:03modify303.871.76871.76480.0000
1702006.01.06 16:09modify303.871.76871.76480.0000
1712006.01.06 16:10modify303.871.76871.76490.0000
1722006.01.06 16:10modify303.871.76871.76490.0000
1732006.01.06 16:11modify303.871.76871.76520.0000
1742006.01.06 16:11modify303.871.76871.76550.0000
1752006.01.06 16:11close303.871.77041.76550.000065.791081.21
1762006.01.06 16:11buy314.051.76991.76470.0000
1772006.01.06 16:11modify314.051.76991.76550.0000
1782006.01.06 16:11modify314.051.76991.76580.0000
1792006.01.06 16:12modify314.051.76991.76580.0000
1802006.01.06 16:13modify314.051.76991.76590.0000
1812006.01.06 16:13modify314.051.76991.76600.0000
1822006.01.06 16:13modify314.051.76991.76620.0000
1832006.01.06 16:13modify314.051.76991.76630.0000
1842006.01.06 16:14close314.051.77061.76630.000028.351109.56
1852006.01.06 16:27buy324.131.76991.76470.0000
1862006.01.06 16:27modify324.131.76991.76630.0000
1872006.01.06 16:49close324.131.77081.76630.000037.171146.73
1882006.01.06 16:59buy334.241.76991.76470.0000
1892006.01.06 17:00modify334.241.76991.76630.0000
1902006.01.06 17:00close334.241.77151.76630.000067.841214.57
1912006.01.08 23:48sell344.431.77001.77520.0000
1922006.01.09 00:01close344.431.76881.77520.000054.111268.68
1932006.01.09 00:59sell354.581.77121.77640.0000
1942006.01.09 01:00close354.581.76891.77640.0000105.341374.02
1952006.01.09 01:59buy364.881.76991.76470.0000
1962006.01.09 02:00modify364.881.76991.76630.0000
1972006.01.09 02:00close364.881.77131.76630.000068.321442.34
1982006.01.09 05:01buy375.071.77001.76480.0000
1992006.01.09 05:15modify375.071.77001.76630.0000
2002006.01.09 05:18modify375.071.77001.76630.0000
2012006.01.09 05:18modify375.071.77001.76640.0000
2022006.01.09 05:19modify375.071.77001.76650.0000
2032006.01.09 05:21modify375.071.77001.76700.0000
2042006.01.09 05:22modify375.071.77001.76710.0000
2052006.01.09 05:22modify375.071.77001.76730.0000
2062006.01.09 05:23close375.071.77101.76730.000050.701493.04
2072006.01.09 09:19sell385.221.76841.77360.0000
2082006.01.09 09:21close385.221.76671.77360.000088.741581.78
2092006.01.09 15:29sell395.481.76691.77210.0000
2102006.01.09 15:43close395.481.76611.77210.000043.841625.62
2112006.01.09 16:01sell405.601.76541.77060.0000
2122006.01.09 16:12close405.601.76381.77060.000089.601715.22
2132006.01.09 16:28sell415.861.76541.77060.0000
2142006.01.09 16:44close415.861.76401.77060.000082.041797.26
2152006.01.09 17:34sell426.091.76621.77140.0000
2162006.01.09 17:39close426.091.76521.77140.000060.901858.16
2172006.01.09 18:31buy436.261.76581.76060.0000
2182006.01.09 18:35close436.261.76661.76060.000050.081908.24
2192006.01.10 11:00buy446.401.76721.76200.0000
2202006.01.10 11:00modify446.401.76721.76730.0000
2212006.01.10 11:00close446.401.76851.76730.000083.201991.44
2222006.01.10 11:00buy456.631.76771.76250.0000
2232006.01.10 11:00modify456.631.76771.76730.0000
2242006.01.10 11:01s/l456.631.7672751.76730.0000-28.171963.27
2252006.01.10 11:01buy466.551.76741.76220.0000
2262006.01.10 11:09modify466.551.76741.76730.0000
2272006.01.10 11:11close466.551.76901.76730.0000104.802068.07
2282006.01.10 11:25buy476.851.76781.76260.0000
2292006.01.10 11:25modify476.851.76781.76730.0000
2302006.01.10 11:33close476.851.76901.76730.000082.202150.27
2312006.01.10 12:08buy487.081.76741.76220.0000
2322006.01.10 12:13modify487.081.76741.76730.0000
2332006.01.10 12:17close487.081.76811.76730.000049.562199.83
2342006.01.10 12:21buy497.221.76751.76230.0000
2352006.01.10 12:52modify497.221.76751.76730.0000
2362006.01.10 12:57close497.221.76811.76730.000043.322243.15
2372006.01.10 14:19sell507.351.76691.77210.0000
2382006.01.10 14:23close507.351.76591.77210.000073.502316.65
2392006.01.10 14:27sell517.561.76691.77210.0000
2402006.01.10 14:34close517.561.76551.77210.0000105.842422.49
2412006.01.11 06:03sell527.871.76301.76820.0000
2422006.01.11 06:26close527.871.76171.76820.0000102.312524.80
2432006.01.11 09:13sell538.171.76041.76560.0000
2442006.01.11 09:40close538.171.75881.76560.0000130.722655.52
2452006.01.11 09:40sell548.541.76021.76540.0000
2462006.01.11 09:41close548.541.75881.76540.0000119.562775.08
2472006.01.11 11:00sell558.901.75581.76100.0000
2482006.01.11 11:05close558.901.75501.76100.000071.202846.28
2492006.01.11 11:05sell569.111.75461.75980.0000
2502006.01.11 11:08close569.111.75391.75980.000063.772910.05
2512006.01.11 11:40sell579.291.75471.75990.0000
2522006.01.11 11:57close579.291.75341.75990.0000120.763030.81
2532006.01.11 15:22buy589.621.75861.75340.0000
2542006.01.11 15:35close589.621.75961.75340.000096.203127.01
2552006.01.11 16:16buy599.891.75951.75430.0000
2562006.01.11 16:44close599.891.76041.75430.000089.023216.03
2572006.01.11 18:02buy6010.121.76381.75860.0000
2582006.01.11 18:06close6010.121.76571.75860.0000192.283408.31
2592006.01.12 07:00buy6110.651.76681.76160.0000
2602006.01.12 07:48close6110.651.76741.76160.000063.903472.21
2612006.01.12 10:11buy6210.811.76911.76390.0000
2622006.01.12 10:11modify6210.811.76911.76730.0000
2632006.01.12 10:55close6210.811.76971.76730.000064.873537.08
2642006.01.13 10:00buy6311.011.76641.76120.0000
2652006.01.13 10:02modify6311.011.76641.76730.0000
2662006.01.13 10:02close6311.011.76781.76730.0000154.143691.22
2672006.01.13 10:02buy6411.441.76721.76200.0000
2682006.01.13 10:02modify6411.441.76721.76730.0000
2692006.01.13 10:03close6411.441.76861.76730.0000160.163851.38
2702006.01.13 10:14buy6511.901.76661.76140.0000
2712006.01.13 10:15modify6511.901.76661.76730.0000
2722006.01.13 10:16close6511.901.76781.76730.0000142.803994.18
2732006.01.13 11:28buy6612.311.76611.76090.0000
2742006.01.13 11:59close6612.311.76691.76090.000098.484092.66
2752006.01.13 14:26buy6712.571.76811.76290.0000
2762006.01.13 14:26modify6712.571.76811.76730.0000
2772006.01.13 14:31close6712.571.76981.76730.0000213.694306.35
2782006.01.13 16:00buy6813.171.76921.76400.0000
2792006.01.13 16:00modify6813.171.76921.76730.0000
2802006.01.13 16:07close6813.171.77051.76730.0000171.194477.54
2812006.01.13 16:10buy6913.651.76941.76420.0000
2822006.01.13 16:10modify6913.651.76941.76730.0000
2832006.01.13 16:40close6913.651.77031.76730.0000122.854600.39
2842006.01.16 01:00buy7013.941.77761.77240.0000
2852006.01.16 01:00modify7013.941.77761.77260.0000
2862006.01.16 01:00modify7013.941.77761.77270.0000
2872006.01.16 01:00modify7013.941.77761.77270.0000
2882006.01.16 01:05modify7013.941.77761.77290.0000
2892006.01.16 01:11modify7013.941.77761.77320.0000
2902006.01.16 01:12modify7013.941.77761.77330.0000
2912006.01.16 01:21modify7013.941.77761.77350.0000
2922006.01.16 01:34close7013.941.77821.77350.000083.644684.03
2932006.01.16 15:00sell7114.251.76731.77250.0000
2942006.01.16 15:33close7114.251.76591.77250.0000199.504883.53
2952006.01.16 15:59sell7214.821.76701.77220.0000
2962006.01.16 16:28close7214.821.76631.77220.0000103.734987.26
2972006.01.17 08:12buy7315.111.76731.76210.0000
2982006.01.17 08:23close7315.111.76861.76210.0000196.435183.69
2992006.01.17 12:00sell7415.711.76221.76740.0000
3002006.01.17 12:16close7415.711.76091.76740.0000204.235387.92
3012006.01.17 12:59sell7516.281.76281.76800.0000
3022006.01.17 13:00close7516.281.76051.76800.0000374.445762.36
3032006.01.17 23:59buy7617.311.76721.76200.0000
3042006.01.18 06:59s/l7617.311.76201.76200.0000-906.184856.18
3052006.01.19 16:34buy7714.801.75991.75470.0000
3062006.01.19 16:34close7714.801.76141.75470.0000222.005078.18
3072006.01.20 17:10buy7815.391.76451.75930.0000
3082006.01.20 17:36close7815.391.76581.75930.0000200.075278.25
3092006.01.20 17:59buy7915.961.76481.75960.0000
3102006.01.20 18:00close7915.961.76631.75960.0000239.395517.64
3112006.01.20 20:11buy8016.591.77021.76500.0000
3122006.01.20 20:51close8016.591.77131.76500.0000182.495700.13
3132006.01.23 01:40buy8117.051.77631.77110.0000
3142006.01.23 01:40modify8117.051.77631.77350.0000
3152006.01.23 01:43close8117.051.77801.77350.0000289.855989.98
3162006.01.23 01:47buy8217.861.77641.77120.0000
3172006.01.23 01:47modify8217.861.77641.77350.0000
3182006.01.23 01:59modify8217.861.77641.77430.0000
3192006.01.23 01:59close8217.861.77991.77430.0000625.106615.08
3202006.01.23 04:59buy8319.581.78061.77540.0000
3212006.01.23 07:12modify8319.581.78061.77540.0000
3222006.01.23 07:12modify8319.581.78061.77570.0000
3232006.01.23 07:13modify8319.581.78061.77580.0000
3242006.01.23 07:13modify8319.581.78061.77590.0000
3252006.01.23 07:13modify8319.581.78061.77600.0000
3262006.01.23 07:13modify8319.581.78061.77600.0000
3272006.01.23 07:14close8319.581.78131.77600.0000137.056752.13
3282006.01.23 08:01sell8419.971.77961.78480.0000
3292006.01.23 08:59close8419.971.77801.78480.0000319.527071.65
3302006.01.23 09:00sell8520.891.77801.78320.0000
3312006.01.23 09:00close8520.891.77641.78320.0000334.237405.88
3322006.01.23 09:00sell8621.831.77761.78280.0000
3332006.01.23 09:41close8621.831.77691.78280.0000152.827558.70
3342006.01.23 09:42sell8722.261.77751.78270.0000
3352006.01.23 09:59close8722.261.77581.78270.0000378.447937.14
3362006.01.23 11:48buy8823.271.78261.77740.0000
3372006.01.23 11:59modify8823.271.78261.77750.0000
3382006.01.23 12:00modify8823.271.78261.77750.0000
3392006.01.23 12:00modify8823.271.78261.77770.0000
3402006.01.23 12:00close8823.271.78391.77770.0000302.518239.65
3412006.01.23 13:40buy8924.091.78471.77950.0000
3422006.01.23 13:48modify8924.091.78471.77950.0000
3432006.01.23 13:49modify8924.091.78471.77960.0000
3442006.01.23 13:50close8924.091.78561.77960.0000216.808456.45
3452006.01.24 09:00sell9024.691.78471.78990.0000
3462006.01.24 09:13close9024.691.78351.78990.0000296.298752.74
3472006.01.24 15:59buy9125.521.78491.77970.0000
3482006.01.24 16:00modify9125.521.78491.78060.0000
3492006.01.24 16:00modify9125.521.78491.78180.0000
3502006.01.24 16:01close9125.521.78571.78180.0000204.158956.89
3512006.01.25 07:01buy9226.121.78331.77810.0000
3522006.01.25 07:01modify9226.121.78331.78180.0000
3532006.01.25 07:10close9226.121.78411.78180.0000208.979165.86
3542006.01.25 10:30buy9326.621.78911.78390.0000
3552006.01.25 10:30modify9326.621.78911.78480.0000
3562006.01.25 10:30modify9326.621.78911.78480.0000
3572006.01.25 10:31modify9326.621.78911.78500.0000
3582006.01.25 10:31modify9326.621.78911.78630.0000
3592006.01.25 10:31modify9326.621.78911.78640.0000
3602006.01.25 10:32modify9326.621.78911.78660.0000
3612006.01.25 10:32modify9326.621.78911.78680.0000
3622006.01.25 10:32close9326.621.79091.78680.0000479.169645.02
3632006.01.25 10:32buy9427.951.78981.78460.0000
3642006.01.25 10:33modify9427.951.78981.78680.0000
3652006.01.25 10:48modify9427.951.78981.78720.0000
3662006.01.25 10:48modify9427.951.78981.78780.0000
3672006.01.25 10:48close9427.951.79191.78780.0000586.9610231.98
3682006.01.25 10:48buy9529.571.79061.78540.0000
3692006.01.25 10:48modify9529.571.79061.78780.0000
3702006.01.25 10:54close9529.571.79141.78780.0000236.5610468.54
3712006.01.25 10:59buy9630.261.78911.78390.0000
3722006.01.25 11:00modify9630.261.78911.78780.0000
3732006.01.25 11:00close9630.261.79221.78780.0000938.0611406.60
3742006.01.25 12:07buy9732.871.78991.78470.0000
3752006.01.25 12:07modify9732.871.78991.78780.0000
3762006.01.25 12:49close9732.871.79111.78780.0000394.4311801.03
3772006.01.25 12:59buy9833.951.79101.78580.0000
3782006.01.25 13:00modify9833.951.79101.78780.0000
3792006.01.25 14:42s/l9833.951.7878181.78780.0000-1080.3210720.71
3802006.01.26 08:06buy9931.021.78551.78030.0000
3812006.01.26 08:52close9931.021.78711.78030.0000496.3111217.02
3822006.01.26 10:00buy10032.401.78651.78130.0000
3832006.01.26 11:01close10032.401.78731.78130.0000259.2211476.24
3842006.01.26 14:32buy10133.141.78561.78040.0000
3852006.01.26 14:46close10133.141.78651.78040.0000298.2511774.49
3862006.01.26 15:16buy10233.961.78641.78120.0000
3872006.01.26 15:57close10233.961.78741.78120.0000339.5812114.07
3882006.01.26 17:07sell10334.931.78511.79030.0000
3892006.01.26 17:27close10334.931.78341.79030.0000593.8012707.87
3902006.01.26 17:29sell10436.611.78441.78960.0000
3912006.01.26 17:31close10436.611.78321.78960.0000439.3213147.19
3922006.01.26 17:33sell10537.841.78441.78960.0000
3932006.01.26 17:49close10537.841.78351.78960.0000340.5513487.74
3942006.01.27 06:00sell10638.881.78021.78540.0000
3952006.01.27 06:51close10638.881.77961.78540.0000233.2813721.02
3962006.01.27 06:53sell10739.541.77991.78510.0000
3972006.01.27 07:00close10739.541.77851.78510.0000553.5614274.58
3982006.01.27 12:00sell10841.131.77871.78390.0000
3992006.01.27 12:03close10841.131.77731.78390.0000575.8314850.41
4002006.01.27 12:05sell10942.761.77821.78340.0000
4012006.01.27 12:09close10942.761.77661.78340.0000684.1715534.58
4022006.01.27 12:59sell11044.671.77861.78380.0000
4032006.01.27 13:18close11044.671.77771.78380.0000402.0315936.61
4042006.01.27 15:10buy11145.641.78541.78020.0000
4052006.01.27 15:21close11145.641.78661.78020.0000547.6816484.29
4062006.01.27 15:37buy11247.171.78541.78020.0000
4072006.01.27 15:52close11247.171.78631.78020.0000424.5016908.79
4082006.01.27 20:17sell11348.791.76921.77440.0000
4092006.01.27 20:20close11348.791.76851.77440.0000341.4817250.27
4102006.01.30 01:10buy11449.761.76921.76400.0000
4112006.01.30 01:55close11449.761.77051.76400.0000646.8217897.09
4122006.01.30 09:01sell11550.001.76631.77150.0000
4132006.01.30 09:28close11550.001.76461.77150.0000850.0018747.09
4142006.01.31 10:00buy11650.001.77181.76660.0000
4152006.01.31 10:11close11650.001.77241.76660.0000300.0119047.10
4162006.01.31 18:06buy11750.001.78221.77700.0000
4172006.01.31 18:14close11750.001.78391.77700.0000850.0019897.10
4182006.01.31 19:32buy11850.001.78321.77800.0000
4192006.02.01 00:07s/l11850.001.77801.77800.0000-2617.5017279.60
4202006.02.01 06:59buy11949.561.77951.77430.0000
4212006.02.01 07:00close11949.561.78101.77430.0000743.4118023.01
4222006.02.01 14:06sell12050.001.77791.78310.0000
4232006.02.01 14:12close12050.001.77721.78310.0000349.9918373.00
4242006.02.01 14:12sell12150.001.77701.78220.0000
4252006.02.01 14:22close12150.001.77541.78220.0000799.9819172.98
4262006.02.01 16:00buy12250.001.77751.77230.0000
4272006.02.01 16:12close12250.001.77901.77230.0000750.0219923.00
4282006.02.01 16:37buy12350.001.77761.77240.0000
4292006.02.02 05:59s/l12350.001.77241.77240.0000-2652.5017270.50
4302006.02.02 13:06buy12449.661.77471.76950.0000
4312006.02.02 13:28close12449.661.77601.76950.0000645.5817916.08
4322006.02.02 13:59buy12550.001.77471.76950.0000
4332006.02.02 14:48close12550.001.77561.76950.0000449.9818366.06
4342006.02.03 00:00sell12650.001.78011.78530.0000
4352006.02.03 00:06close12650.001.77951.78530.0000300.0018666.06
4362006.02.03 00:59sell12750.001.77971.78490.0000
4372006.02.03 01:20close12750.001.77881.78490.0000450.0019116.06
4382006.02.03 10:00sell12850.001.77721.78240.0000
4392006.02.03 10:46close12850.001.77571.78240.0000749.9619866.02
4402006.02.03 10:59sell12950.001.77751.78270.0000
4412006.02.03 11:00close12950.001.77561.78270.0000949.9820816.00
4422006.02.03 15:07sell13050.001.76491.77010.0000
4432006.02.03 15:19close13050.001.76301.77010.0000950.0121766.01
4442006.02.03 15:19sell13150.001.76411.76930.0000
4452006.02.03 15:20close13150.001.76211.76930.00001000.0022766.01
4462006.02.03 15:22sell13250.001.76451.76970.0000
4472006.02.03 15:26close13250.001.76311.76970.0000700.0123466.02
4482006.02.03 16:00sell13350.001.76251.76770.0000
4492006.02.03 17:04close13350.001.76071.76770.0000900.0224366.04
4502006.02.06 03:04sell13450.001.76231.76750.0000
4512006.02.06 03:53close13450.001.76151.76750.0000400.0024766.04
4522006.02.06 11:00sell13550.001.75531.76050.0000
4532006.02.06 11:59modify13550.001.75531.75360.0000
4542006.02.06 11:59close13550.001.75291.75360.00001200.0225966.06
4552006.02.06 12:01sell13650.001.75431.75950.0000
4562006.02.06 12:25modify13650.001.75431.75360.0000
4572006.02.06 12:25close13650.001.75301.75360.0000650.0126616.07
4582006.02.06 14:00sell13750.001.75371.75890.0000
4592006.02.06 14:16modify13750.001.75371.75360.0000
4602006.02.06 14:17s/l13750.001.7535611.75360.000069.6826685.75
4612006.02.06 14:17sell13850.001.75341.75860.0000
4622006.02.06 14:22close13850.001.75231.75860.0000550.0027235.75
4632006.02.06 14:35sell13950.001.75261.75780.0000
4642006.02.06 14:51close13950.001.75091.75780.0000850.0028085.75
4652006.02.06 19:59sell14050.001.74771.75290.0000
4662006.02.06 20:26close14050.001.74681.75290.0000449.9828535.73
4672006.02.07 10:11buy14150.001.74881.74360.0000
4682006.02.07 10:32close14150.001.75011.74360.0000650.0129185.74
4692006.02.07 13:03sell14250.001.74781.75300.0000
4702006.02.07 13:13close14250.001.74721.75300.0000300.0129485.75
4712006.02.07 13:14sell14350.001.74711.75230.0000
4722006.02.07 13:21close14350.001.74551.75230.0000799.9730285.72
4732006.02.07 16:06sell14450.001.74411.74930.0000
4742006.02.07 16:13close14450.001.74281.74930.0000649.9930935.71
4752006.02.07 16:13sell14550.001.74281.74800.0000
4762006.02.07 16:40close14550.001.74191.74800.0000450.0031385.71
4772006.02.07 16:50sell14650.001.74241.74760.0000
4782006.02.07 16:58close14650.001.74111.74760.0000650.0132035.72
4792006.02.07 16:59sell14750.001.74411.74930.0000
4802006.02.07 17:23close14750.001.74341.74930.0000350.0032385.72
4812006.02.07 21:00sell14850.001.74491.75010.0000
4822006.02.07 21:55close14850.001.74391.75010.0000499.9932885.71
4832006.02.07 21:59sell14950.001.74471.74990.0000
4842006.02.08 08:05close14950.001.74401.74990.0000360.7533246.46
4852006.02.08 09:03sell15050.001.74361.74880.0000
4862006.02.08 09:39close15050.001.74281.74880.0000400.0233646.48
4872006.02.08 09:40sell15150.001.74291.74810.0000
4882006.02.08 09:55close15150.001.74091.74810.00001000.0134646.49
4892006.02.09 10:08sell15250.001.74221.74740.0000
4902006.02.09 10:30close15250.001.73981.74740.00001200.0335846.52
4912006.02.09 10:30sell15350.001.74091.74610.0000
4922006.02.09 10:31close15350.001.73881.74610.00001050.0036896.52
4932006.02.09 10:59sell15450.001.74141.74660.0000
4942006.02.09 13:51close15450.001.74071.74660.0000350.0137246.53
4952006.02.10 00:00buy15550.001.74221.73700.0000
4962006.02.10 00:42close15550.001.74341.73700.0000600.0137846.54
4972006.02.10 00:59buy15650.001.74221.73700.0000
4982006.02.10 01:08close15650.001.74411.73700.0000950.0038796.54
4992006.02.10 07:45buy15750.001.74571.74050.0000
5002006.02.10 07:57close15750.001.74631.74050.0000300.0139096.55
5012006.02.10 14:50buy15850.001.75441.74920.0000
5022006.02.10 14:55close15850.001.75591.74920.0000750.0039846.55
5032006.02.10 15:40buy15950.001.75501.74980.0000
5042006.02.10 15:59s/l15950.001.74981.74980.0000-2600.0037246.55
5052006.02.10 16:40sell16050.001.74701.75220.0000
5062006.02.10 16:53close16050.001.74531.75220.0000849.9938096.54
5072006.02.10 16:53sell16150.001.74701.75220.0000
5082006.02.10 16:53close16150.001.74531.75220.0000849.9938946.53
5092006.02.10 17:34sell16250.001.74691.75210.0000
5102006.02.10 17:37close16250.001.74631.75210.0000300.0139246.54
5112006.02.10 20:43sell16350.001.74561.75080.0000
5122006.02.10 20:56close16350.001.74501.75080.0000300.0039546.54
5132006.02.13 15:33buy16450.001.74031.73510.0000
5142006.02.13 15:53close16450.001.74171.73510.0000700.0340246.57
5152006.02.13 15:59buy16550.001.74031.73510.0000
5162006.02.13 15:59close16550.001.74291.73510.00001299.9941546.56
5172006.02.13 17:00buy16650.001.74271.73750.0000
5182006.02.13 17:46close16650.001.74371.73750.0000500.0042046.56
5192006.02.14 00:10buy16750.001.74241.73720.0000
5202006.02.14 00:22close16750.001.74311.73720.0000350.0142396.57
5212006.02.14 16:00sell16850.001.73171.73690.0000
5222006.02.14 16:03close16850.001.73061.73690.0000550.0242946.59
5232006.02.14 16:03sell16950.001.73101.73620.0000
5242006.02.14 16:18close16950.001.73031.73620.0000349.9843296.57
5252006.02.15 17:21sell17050.001.74111.74630.0000
5262006.02.15 17:37close17050.001.74021.74630.0000450.0043746.57
5272006.02.16 06:00sell17150.001.74011.74530.0000
5282006.02.16 06:30close17150.001.73941.74530.0000350.0044096.57
5292006.02.16 10:30sell17250.001.73341.73860.0000
5302006.02.16 10:47close17250.001.73161.73860.0000899.9844996.55
5312006.02.16 10:59sell17350.001.73381.73900.0000
5322006.02.16 11:04close17350.001.73231.73900.0000750.0045746.55
5332006.02.16 11:25sell17450.001.73511.74030.0000
5342006.02.16 11:36close17450.001.73421.74030.0000450.0446196.59
5352006.02.16 17:18buy17550.001.73431.72910.0000
5362006.02.16 17:22close17550.001.73511.72910.0000400.0346596.62
5372006.02.16 21:00buy17650.001.73831.73310.0000
5382006.02.16 21:01close17650.001.73941.73310.0000550.0147146.63
5392006.02.16 21:02buy17750.001.73861.73340.0000
5402006.02.16 21:28close17750.001.73921.73340.0000300.0147446.64
5412006.02.17 11:01buy17850.001.73651.73130.0000
5422006.02.17 11:20close17850.001.73741.73130.0000450.0347896.67
5432006.02.17 13:02sell17950.001.73611.74130.0000
5442006.02.17 13:06close17950.001.73441.74130.0000850.0048746.67
5452006.02.17 16:10buy18050.001.73921.73400.0000
5462006.02.17 16:18close18050.001.74041.73400.0000600.0049346.67
5472006.02.17 19:05buy18150.001.74051.73530.0000
5482006.02.17 19:12close18150.001.74141.73530.0000449.9749796.64
5492006.02.17 19:14buy18250.001.74071.73550.0000
5502006.02.17 19:17close18250.001.74181.73550.0000549.9950346.63
5512006.02.17 19:23buy18350.001.74111.73590.0000
5522006.02.19 22:03close18350.001.74181.73590.0000350.0050696.63
5532006.02.20 05:00buy18450.001.74421.73900.0000
5542006.02.20 05:12close18450.001.74521.73900.0000500.0251196.65
5552006.02.20 09:03sell18550.001.74391.74910.0000
5562006.02.20 09:20close18550.001.74261.74910.0000649.9751846.62
5572006.02.20 09:20sell18650.001.74291.74810.0000
5582006.02.20 09:34close18650.001.74181.74810.0000549.9952396.61
5592006.02.20 09:59sell18750.001.74351.74870.0000
5602006.02.20 12:01close18750.001.74251.74870.0000499.9852896.59
5612006.02.21 07:00buy18850.001.74311.73790.0000
5622006.02.21 07:37close18850.001.74381.73790.0000350.0153246.60
5632006.02.21 11:16buy18950.001.74331.73810.0000
5642006.02.21 11:30close18950.001.74411.73810.0000399.9953646.59
5652006.02.21 11:40buy19050.001.74391.73870.0000
5662006.02.21 11:51close19050.001.74471.73870.0000399.9754046.56
5672006.02.21 13:40buy19150.001.74591.74070.0000
5682006.02.21 13:59close19150.001.74701.74070.0000549.9954596.55
5692006.02.21 16:00sell19250.001.74501.75020.0000
5702006.02.21 16:05close19250.001.74431.75020.0000350.0154946.56
5712006.02.21 16:12sell19350.001.74431.74950.0000
5722006.02.21 16:21close19350.001.74311.74950.0000599.9955546.55
5732006.02.21 23:11sell19450.001.74621.75140.0000
5742006.02.21 23:45close19450.001.74471.75140.0000749.9856296.53
5752006.02.22 03:00buy19550.001.74591.74070.0000
5762006.02.22 11:26s/l19550.001.74071.74070.0000-2600.0053696.53
5772006.02.22 12:00sell19650.001.74131.74650.0000
5782006.02.22 12:17close19650.001.74041.74650.0000449.9754146.50
5792006.02.22 14:52sell19750.001.74161.74680.0000
5802006.02.22 14:59close19750.001.74011.74680.0000750.0054896.50
5812006.02.22 15:19sell19850.001.74121.74640.0000
5822006.02.22 15:30close19850.001.74001.74640.0000600.0055496.50
5832006.02.23 07:00buy19950.001.74431.73910.0000
5842006.02.23 07:13close19950.001.74521.73910.0000450.0155946.51
5852006.02.23 11:22buy20050.001.75251.74730.0000
5862006.02.23 11:55close20050.001.75381.74730.0000649.9956596.50
5872006.02.23 11:59buy20150.001.75271.74750.0000
5882006.02.23 12:11close20150.001.75351.74750.0000400.0056996.50
5892006.02.24 03:00buy20250.001.75211.74690.0000
5902006.02.24 03:49close20250.001.75281.74690.0000349.9957346.49
5912006.02.24 09:27sell20350.001.74961.75480.0000
5922006.02.24 09:35close20350.001.74811.75480.0000750.0058096.49
5932006.02.24 09:35sell20450.001.74881.75400.0000
5942006.02.24 10:00close20450.001.74781.75400.0000500.0058596.49
5952006.02.24 16:37sell20550.001.74601.75120.0000
5962006.02.24 17:00close20550.001.74451.75120.0000750.0059346.49
5972006.02.24 18:00sell20650.001.74451.74970.0000
5982006.02.24 18:38close20650.001.74341.74970.0000550.0059896.49
5992006.02.24 18:59sell20750.001.74431.74950.0000
6002006.02.24 19:01close20750.001.74341.74950.0000450.0060346.49
6012006.02.27 09:09sell20850.001.74011.74530.0000
6022006.02.27 09:16close20850.001.73921.74530.0000450.0060796.49
6032006.02.27 09:46sell20950.001.74011.74530.0000
6042006.02.27 09:52close20950.001.73851.74530.0000800.0261596.51
6052006.02.27 18:00sell21050.001.74021.74540.0000
6062006.02.27 18:32close21050.001.73911.74540.0000550.0262146.53
6072006.02.27 21:02sell21150.001.74011.74530.0000
6082006.02.28 00:59close21150.001.73881.74530.0000660.7662807.29
6092006.02.28 14:00buy21250.001.74691.74170.0000
6102006.02.28 14:18close21250.001.74761.74170.0000349.9663157.25
6112006.02.28 19:29buy21350.001.75441.74920.0000
6122006.02.28 19:53close21350.001.75581.74920.0000700.0063857.25
6132006.02.28 19:59buy21450.001.75461.74940.0000
6142006.03.01 01:37close21450.001.75541.74940.0000382.4764239.72
6152006.03.01 14:04buy21550.001.75601.75080.0000
6162006.03.01 14:32close21550.001.75731.75080.0000650.0064889.72
6172006.03.01 17:41sell21650.001.74961.75480.0000
6182006.03.01 17:52close21650.001.74831.75480.0000650.0365539.75
6192006.03.02 11:00sell21750.001.74851.75370.0000
6202006.03.02 11:37close21750.001.74781.75370.0000350.0165889.76
6212006.03.02 13:12sell21850.001.74741.75260.0000
6222006.03.02 13:56close21850.001.74591.75260.0000750.0266639.78
6232006.03.02 14:45sell21950.001.74641.75160.0000
6242006.03.02 14:50close21950.001.74511.75160.0000650.0167289.79
6252006.03.03 01:00sell22050.001.75311.75830.0000
6262006.03.03 01:51close22050.001.75181.75830.0000650.0267939.81
6272006.03.03 01:51sell22150.001.75201.75720.0000
6282006.03.03 01:58close22150.001.75081.75720.0000600.0068539.81
6292006.03.03 15:00buy22250.001.75751.75230.0000
6302006.03.03 15:59s/l22250.001.75231.75230.0000-2600.0065939.81
6312006.03.06 17:00sell22350.001.75081.75600.0000
6322006.03.06 17:23close22350.001.74961.75600.0000599.9966539.80
6332006.03.06 17:34sell22450.001.75061.75580.0000
6342006.03.06 17:42close22450.001.75001.75580.0000300.0266839.82
6352006.03.07 01:46sell22550.001.74791.75310.0000
6362006.03.07 01:53close22550.001.74651.75310.0000700.0067539.82
6372006.03.07 05:50sell22650.001.74641.75160.0000
6382006.03.07 05:57close22650.001.74521.75160.0000600.0068139.82
6392006.03.07 12:01sell22750.001.73741.74260.0000
6402006.03.07 12:36close22750.001.73681.74260.0000300.0168439.83
6412006.03.07 14:00sell22850.001.73731.74250.0000
6422006.03.07 14:17close22850.001.73591.74250.0000700.0169139.84
6432006.03.07 14:32sell22950.001.73651.74170.0000
6442006.03.07 14:44close22950.001.73521.74170.0000650.0069789.84
6452006.03.07 16:20sell23050.001.73611.74130.0000
6462006.03.07 16:34close23050.001.73511.74130.0000499.9870289.82
6472006.03.07 23:08sell23150.001.73611.74130.0000
6482006.03.07 23:46close23150.001.73551.74130.0000300.0170589.83
6492006.03.08 08:20buy23250.001.73831.73310.0000
6502006.03.08 08:28close23250.001.73951.73310.0000600.0071189.83
6512006.03.08 08:28buy23350.001.73961.73440.0000
6522006.03.08 08:57close23350.001.74111.73440.0000750.0071939.83
6532006.03.08 08:59buy23450.001.73841.73320.0000
6542006.03.08 09:04close23450.001.74051.73320.00001050.0072989.83
6552006.03.08 12:01sell23550.001.73951.74470.0000
6562006.03.08 12:48close23550.001.73861.74470.0000450.0173439.84
6572006.03.08 22:22buy23650.001.73801.73280.0000
6582006.03.08 22:54close23650.001.73861.73280.0000300.0173739.85
6592006.03.09 00:01sell23750.001.73811.74330.0000
6602006.03.09 00:09close23750.001.73741.74330.0000350.0274089.87
6612006.03.09 00:17sell23850.001.73751.74270.0000
6622006.03.09 00:47close23850.001.73651.74270.0000499.9874589.85
6632006.03.09 00:59sell23950.001.73761.74280.0000
6642006.03.09 01:05close23950.001.73691.74280.0000349.9774939.82
6652006.03.09 04:03sell24050.001.73711.74230.0000
6662006.03.09 04:13close24050.001.73651.74230.0000300.0075239.82
6672006.03.10 09:52buy24150.001.73781.73260.0000
6682006.03.10 09:56close24150.001.73911.73260.0000649.9975889.81
6692006.03.10 14:33sell24250.001.73181.73700.0000
6702006.03.10 14:46close24250.001.73061.73700.0000600.0076489.81
6712006.03.10 14:59sell24350.001.73191.73710.0000
6722006.03.10 14:59modify24350.001.73191.72930.0000
6732006.03.10 15:00close24350.001.72581.72930.00003049.9979539.80
6742006.03.10 19:59sell24450.001.72641.73160.0000
6752006.03.13 08:59close24450.001.72391.73160.00001260.7580800.55
6762006.03.13 09:59sell24550.001.72581.73100.0000
6772006.03.13 16:59s/l24550.001.73101.73100.0000-2600.0078200.55
6782006.03.13 17:00buy24650.001.72951.72430.0000
6792006.03.13 17:15close24650.001.73081.72430.0000650.0278850.57
6802006.03.14 01:11buy24750.001.73521.73000.0000
6812006.03.14 01:39close24750.001.73631.73000.0000549.9979400.56
6822006.03.14 01:59buy24850.001.73461.72940.0000
6832006.03.14 02:11close24850.001.73551.72940.0000450.0079850.56
6842006.03.14 17:12buy24950.001.74581.74060.0000
6852006.03.14 17:18close24950.001.74681.74060.0000499.9780350.53
6862006.03.14 17:20buy25050.001.74661.74140.0000
6872006.03.14 18:00close25050.001.74771.74140.0000550.0080900.53
6882006.03.15 08:38sell25150.001.74671.75190.0000
6892006.03.15 09:00close25150.001.74561.75190.0000550.0481450.57
6902006.03.15 10:30sell25250.001.74321.74840.0000
6912006.03.15 10:30close25250.001.74211.74840.0000549.9782000.54
6922006.03.15 10:30sell25350.001.74361.74880.0000
6932006.03.15 10:34close25350.001.74261.74880.0000499.9882500.52
6942006.03.15 15:08buy25450.001.74601.74080.0000
6952006.03.15 15:11close25450.001.74721.74080.0000600.0183100.53
6962006.03.15 15:14buy25550.001.74681.74160.0000
6972006.03.15 15:21close25550.001.74801.74160.0000600.0183700.54
6982006.03.15 20:02buy25650.001.74751.74230.0000
6992006.03.15 20:13close25650.001.74841.74230.0000449.9984150.53
7002006.03.16 00:30buy25750.001.74771.74250.0000
7012006.03.16 01:03close25750.001.74831.74250.0000300.0184450.54
7022006.03.16 02:05sell25850.001.74801.75320.0000
7032006.03.16 02:18close25850.001.74721.75320.0000400.0184850.55
7042006.03.16 02:38sell25950.001.74761.75280.0000
7052006.03.16 03:04close25950.001.74681.75280.0000399.9885250.53
7062006.03.16 05:11sell26050.001.74651.75170.0000
7072006.03.16 05:47close26050.001.74561.75170.0000450.0085700.53
7082006.03.16 06:38sell26150.001.74611.75130.0000
7092006.03.16 06:50close26150.001.74511.75130.0000500.0186200.54
7102006.03.16 09:00buy26250.001.74771.74250.0000
7112006.03.16 09:59close26250.001.74851.74250.0000400.0286600.56
7122006.03.16 09:59buy26350.001.74721.74200.0000
7132006.03.16 10:00close26350.001.74841.74200.0000600.0087200.56
7142006.03.17 03:02sell26450.001.75591.76110.0000
7152006.03.17 03:26close26450.001.75481.76110.0000550.0187750.57
7162006.03.17 08:00sell26550.001.75541.76060.0000
7172006.03.17 08:13close26550.001.75401.76060.0000700.0088450.57
7182006.03.17 15:04sell26650.001.75441.75960.0000
7192006.03.20 03:04close26650.001.75381.75960.0000310.7688761.33
7202006.03.20 08:18buy26750.001.75641.75120.0000
7212006.03.20 08:59close26750.001.75781.75120.0000700.0089461.33
7222006.03.20 12:06sell26850.001.75571.76090.0000
7232006.03.20 13:02close26850.001.75441.76090.0000650.0090111.33
7242006.03.20 18:00sell26950.001.75601.76120.0000
7252006.03.20 18:09close26950.001.75531.76120.0000350.0190461.34
7262006.03.20 18:24sell27050.001.75541.76060.0000
7272006.03.20 18:37close27050.001.75431.76060.0000549.9991011.33
7282006.03.20 18:59sell27150.001.75541.76060.0000
7292006.03.21 01:00close27150.001.75421.76060.0000610.7591622.08
7302006.03.21 03:07sell27250.001.75431.75950.0000
7312006.03.21 03:29close27250.001.75361.75950.0000350.0291972.10
7322006.03.21 03:41sell27350.001.75361.75880.0000
7332006.03.21 03:49close27350.001.75271.75880.0000449.9792422.07
7342006.03.21 09:15sell27450.001.75011.75530.0000
7352006.03.21 09:24close27450.001.74871.75530.0000700.0193122.08
7362006.03.21 09:59sell27550.001.74991.75510.0000
7372006.03.21 10:01close27550.001.74921.75510.0000350.0293472.10
7382006.03.21 11:00sell27650.001.74951.75470.0000
7392006.03.21 11:35close27650.001.74861.75470.0000450.0193922.11
7402006.03.21 11:59sell27750.001.74931.75450.0000
7412006.03.21 12:11close27750.001.74791.75450.0000700.0094622.11
7422006.03.21 17:00sell27850.001.74731.75250.0000
7432006.03.21 17:43close27850.001.74621.75250.0000550.0095172.11
7442006.03.22 08:42buy27950.001.74861.74340.0000
7452006.03.22 08:46close27950.001.74991.74340.0000650.0095822.11
7462006.03.22 08:59buy28050.001.74911.74390.0000
7472006.03.22 09:05close28050.001.74971.74390.0000300.0096122.11
7482006.03.22 11:01sell28150.001.74761.75280.0000
7492006.03.22 11:19close28150.001.74661.75280.0000500.0096622.11
7502006.03.22 11:25sell28250.001.74721.75240.0000
7512006.03.22 11:37close28250.001.74601.75240.0000600.0197222.12
7522006.03.22 11:49sell28350.001.74721.75240.0000
7532006.03.22 11:55close28350.001.74651.75240.0000350.0297572.14
7542006.03.22 15:00buy28450.001.74831.74310.0000
7552006.03.22 15:28close28450.001.74941.74310.0000549.9898122.12
7562006.03.23 12:00sell28550.001.74261.74780.0000
7572006.03.23 12:40close28550.001.74161.74780.0000499.9898622.10
7582006.03.23 12:59sell28650.001.74301.74820.0000
7592006.03.23 13:15close28650.001.74181.74820.0000600.0099222.10
7602006.03.24 08:46sell28750.001.73341.73860.0000
7612006.03.24 08:53close28750.001.73231.73860.0000550.0099772.10
7622006.03.24 16:01buy28850.001.73971.73450.0000
7632006.03.24 16:01close28850.001.74151.73450.0000900.00100672.10
7642006.03.24 16:02buy28950.001.73981.73460.0000
7652006.03.24 16:06close28950.001.74121.73460.0000700.00101372.10
7662006.03.27 00:23buy29050.001.74231.73710.0000
7672006.03.27 02:00close29050.001.74351.73710.0000600.00101972.10
7682006.03.27 05:06buy29150.001.74581.74060.0000
7692006.03.27 05:23close29150.001.74661.74060.0000400.02102372.12
7702006.03.27 05:59buy29250.001.74601.74080.0000
7712006.03.27 06:15close29250.001.74661.74080.0000300.02102672.14
7722006.03.27 14:00buy29350.001.74741.74220.0000
7732006.03.27 15:48close29350.001.74801.74220.0000300.01102972.15
7742006.03.27 19:59sell29450.001.74771.75290.0000
7752006.03.27 20:52close29450.001.74711.75290.0000300.01103272.16
7762006.03.27 22:00sell29550.001.74731.75250.0000
7772006.03.27 22:50close29550.001.74651.75250.0000400.02103672.18
7782006.03.27 22:59sell29650.001.74711.75230.0000
7792006.03.28 01:01close29650.001.74651.75230.0000310.75103982.93
7802006.03.28 04:12sell29750.001.74641.75160.0000
7812006.03.28 05:38close29750.001.74571.75160.0000350.00104332.93
7822006.03.28 08:24buy29850.001.74661.74140.0000
7832006.03.28 09:03close29850.001.74771.74140.0000550.00104882.93
7842006.03.28 10:00buy29950.001.74731.74210.0000
7852006.03.28 10:02close29950.001.74851.74210.0000600.00105482.93
7862006.03.28 10:11buy30050.001.74741.74220.0000
7872006.03.28 10:30close30050.001.74851.74220.0000550.00106032.93
7882006.03.28 10:46buy30150.001.74731.74210.0000
7892006.03.28 11:34close30150.001.74851.74210.0000600.00106632.93
7902006.03.28 12:59buy30250.001.74911.74390.0000
7912006.03.28 13:59close30250.001.75241.74390.00001650.00108282.93
7922006.03.28 14:04buy30350.001.75071.74550.0000
7932006.03.28 15:59close30350.001.75131.74550.0000300.00108582.93
7942006.03.28 22:00sell30450.001.74381.74900.0000
7952006.03.28 22:59close30450.001.74291.74900.0000450.00109032.93
7962006.03.29 10:01sell30550.001.73761.74280.0000
7972006.03.29 10:30close30550.001.73671.74280.0000450.00109482.93
7982006.03.29 10:30sell30650.001.73791.74310.0000
7992006.03.29 10:32close30650.001.73651.74310.0000700.00110182.93
8002006.03.29 10:42sell30750.001.73761.74280.0000
8012006.03.29 10:47close30750.001.73651.74280.0000550.00110732.93
8022006.03.29 13:42sell30850.001.73571.74090.0000
8032006.03.29 13:59close30850.001.73261.74090.00001550.00112282.93
8042006.03.29 14:37sell30950.001.73471.73990.0000
8052006.03.29 14:46close30950.001.73391.73990.0000400.00112682.93
8062006.03.29 14:46sell31050.001.73401.73920.0000
8072006.03.30 02:59s/l31050.001.73921.73920.0000-2567.75110115.18
8082006.03.30 06:01buy31150.001.73911.73390.0000
8092006.03.30 06:19close31150.001.73981.73390.0000350.00110465.18
8102006.03.30 06:19buy31250.001.73981.73460.0000
8112006.03.30 06:26close31250.001.74091.73460.0000550.00111015.18
8122006.03.30 08:28sell31350.001.73901.74420.0000
8132006.03.30 08:49close31350.001.73781.74420.0000600.00111615.18
8142006.03.30 12:59buy31450.001.73971.73450.0000
8152006.03.30 13:23close31450.001.74041.73450.0000350.00111965.18
8162006.03.30 15:59buy31550.001.74411.73890.0000
8172006.03.30 16:31close31550.001.74541.73890.0000650.00112615.18
8182006.03.31 11:19sell31650.001.73681.74200.0000
8192006.03.31 12:08close31650.001.73571.74200.0000550.00113165.18
8202006.03.31 12:25sell31750.001.73701.74220.0000
8212006.03.31 12:51close31750.001.73641.74220.0000300.00113465.18
8222006.03.31 12:59sell31850.001.73721.74240.0000
8232006.03.31 13:05close31850.001.73551.74240.0000850.00114315.18
8242006.03.31 15:00sell31950.001.73721.74240.0000
8252006.03.31 15:50close31950.001.73581.74240.0000700.00115015.18
8262006.03.31 17:08buy32050.001.73791.73270.0000
8272006.04.03 04:59s/l32050.001.73271.73270.0000-2617.50112397.68
8282006.04.03 07:01sell32150.001.72821.73340.0000
8292006.04.03 08:51close32150.001.72681.73340.0000700.00113097.68
8302006.04.03 15:59buy32250.001.73591.73070.0000
8312006.04.03 15:59close32250.001.73881.73070.00001450.00114547.68
8322006.04.04 05:00buy32350.001.73861.73340.0000
8332006.04.04 06:37close32350.001.73981.73340.0000600.00115147.68
8342006.04.04 10:00buy32450.001.74501.73980.0000
8352006.04.04 11:12close32450.001.74601.73980.0000500.00115647.68
8362006.04.04 14:59buy32550.001.75511.74990.0000
8372006.04.04 15:50close32550.001.75641.74990.0000650.00116297.68
8382006.04.04 18:11buy32650.001.75491.74970.0000
8392006.04.04 18:34close32650.001.75631.74970.0000700.00116997.68
8402006.04.04 19:00buy32750.001.75521.75000.0000
8412006.04.04 20:06close32750.001.75631.75000.0000550.00117547.68
8422006.04.05 07:56buy32850.001.75831.75310.0000
8432006.04.05 07:59close32850.001.75981.75310.0000750.00118297.68
8442006.04.05 15:00sell32950.001.75171.75690.0000
8452006.04.05 15:59close32950.001.74981.75690.0000950.00119247.68
8462006.04.06 10:15buy33050.001.75571.75050.0000
8472006.04.06 10:58close33050.001.75791.75050.00001100.00120347.68
8482006.04.06 10:58buy33150.001.75661.75140.0000
8492006.04.06 10:58close33150.001.75791.75140.0000650.00120997.68
8502006.04.06 10:59buy33250.001.75671.75150.0000
8512006.04.06 11:08close33250.001.75751.75150.0000400.00121397.68
8522006.04.06 12:25buy33350.001.75641.75120.0000
8532006.04.06 12:56close33350.001.75801.75120.0000800.00122197.68
8542006.04.06 21:05buy33450.001.75251.74730.0000
8552006.04.07 13:59s/l33450.001.74731.74730.0000-2617.50119580.18
8562006.04.07 16:00sell33550.001.74241.74760.0000
8572006.04.07 16:57close33550.001.74141.74760.0000500.00120080.18
8582006.04.07 16:59sell33650.001.74181.74700.0000
8592006.04.10 16:00close33650.001.74071.74700.0000560.75120640.93
8602006.04.10 18:00sell33750.001.74041.74560.0000
8612006.04.11 13:59s/l33750.001.74561.74560.0000-2589.25118051.68
8622006.04.11 19:59buy33850.001.74761.74240.0000
8632006.04.11 19:59close33850.001.74881.74240.0000600.00118651.68
8642006.04.12 16:01sell33950.001.75191.75710.0000
8652006.04.12 17:00close33950.001.75061.75710.0000650.00119301.68
8662006.04.12 18:07sell34050.001.75101.75620.0000
8672006.04.12 19:08close34050.001.75031.75620.0000350.00119651.68
8682006.04.13 09:00buy34150.001.75421.74900.0000
8692006.04.16 22:15close34150.001.75611.74900.0000932.50120584.18
8702006.04.17 02:24buy34250.001.75801.75280.0000
8712006.04.17 03:15close34250.001.75881.75280.0000400.00120984.18
8722006.04.17 13:59buy34350.001.76921.76400.0000
8732006.04.17 14:21close34350.001.77061.76400.0000700.00121684.18
8742006.04.17 15:20buy34450.001.77161.76640.0000
8752006.04.17 17:00close34450.001.77291.76640.0000650.00122334.18
8762006.04.17 18:01buy34550.001.77101.76580.0000
8772006.04.18 02:13close34550.001.77161.76580.0000282.50122616.68
8782006.04.18 09:00sell34650.001.77141.77660.0000
8792006.04.18 09:58close34650.001.77021.77660.0000600.00123216.68
8802006.04.18 09:59sell34750.001.77041.77560.0000
8812006.04.18 12:59s/l34750.001.77561.77560.0000-2600.00120616.68
8822006.04.18 13:59buy34850.001.77581.77060.0000
8832006.04.18 13:59close34850.001.77761.77060.0000900.00121516.68
8842006.04.18 14:39buy34950.001.77561.77040.0000
8852006.04.18 14:52close34950.001.77711.77040.0000750.00122266.68
8862006.04.18 15:27buy35050.001.77551.77030.0000
8872006.04.18 15:27close35050.001.77661.77030.0000550.00122816.68
8882006.04.18 19:59buy35150.001.77901.77380.0000
8892006.04.18 19:59close35150.001.78021.77380.0000600.00123416.68
8902006.04.19 11:01buy35250.001.78431.77910.0000
8912006.04.19 11:06close35250.001.78541.77910.0000550.00123966.68
8922006.04.19 19:06buy35350.001.79151.78630.0000
8932006.04.19 19:06modify35350.001.79151.78780.0000
8942006.04.19 19:19close35350.001.79281.78780.0000650.00124616.68
8952006.04.20 07:16sell35450.001.78911.79430.0000
8962006.04.20 08:13close35450.001.78811.79430.0000500.00125116.68
8972006.04.20 15:21sell35550.001.78021.78540.0000
8982006.04.20 16:06close35550.001.77881.78540.0000700.00125816.68
8992006.04.21 20:00buy35650.001.78181.77660.0000
9002006.04.21 20:23close35650.001.78301.77660.0000600.00126416.68
9012006.04.21 20:53buy35750.001.78181.77660.0000
9022006.04.23 21:00close35750.001.78621.77660.00002200.00128616.68
9032006.04.23 23:17buy35850.001.78601.78080.0000
9042006.04.23 23:59close35850.001.78741.78080.0000700.00129316.68
9052006.04.24 07:59buy35950.001.78751.78230.0000
9062006.04.24 07:59modify35950.001.78751.78780.0000
9072006.04.24 07:59close35950.001.79031.78780.00001400.00130716.68
9082006.04.24 08:45buy36050.001.78891.78370.0000
9092006.04.24 08:45modify36050.001.78891.78780.0000
9102006.04.24 08:59close36050.001.79031.78780.0000700.00131416.68
9112006.04.24 09:00buy36150.001.78891.78370.0000
9122006.04.24 09:00modify36150.001.78891.78780.0000
9132006.04.24 09:37close36150.001.79021.78780.0000650.00132066.68
9142006.04.25 00:35sell36250.001.78721.79240.0000
9152006.04.25 01:41close36250.001.78631.79240.0000450.00132516.68
9162006.04.25 17:01sell36350.001.78771.79290.0000
9172006.04.25 17:28close36350.001.78671.79290.0000500.00133016.68
9182006.04.25 19:59buy36450.001.78821.78300.0000
9192006.04.25 20:44modify36450.001.78821.78780.0000
9202006.04.25 20:44s/l36450.001.7878181.78780.0000-191.05132825.63
9212006.04.26 01:03buy36550.001.78791.78270.0000
9222006.04.26 03:05modify36550.001.78791.78780.0000
9232006.04.26 03:09close36550.001.78861.78780.0000350.00133175.63
9242006.04.26 15:04buy36650.001.78591.78070.0000
9252006.04.26 15:25close36650.001.78701.78070.0000550.00133725.63
9262006.04.26 15:27buy36750.001.78611.78090.0000
9272006.04.26 15:59modify36750.001.78611.78780.0000
9282006.04.26 15:59close36750.001.78951.78780.00001700.00135425.63
9292006.04.26 16:59buy36850.001.78861.78340.0000
9302006.04.26 16:59modify36850.001.78861.78780.0000
9312006.04.26 17:00s/l36850.001.7878181.78780.0000-391.05135034.58
9322006.04.26 18:59sell36950.001.78491.79010.0000
9332006.04.26 19:45close36950.001.78411.79010.0000400.00135434.58
9342006.04.27 01:00buy37050.001.78491.77970.0000
9352006.04.27 02:42close37050.001.78551.77970.0000300.00135734.58
9362006.04.27 08:06sell37150.001.78491.79010.0000
9372006.04.27 09:29close37150.001.78381.79010.0000550.00136284.58
9382006.04.27 11:25sell37250.001.78501.79020.0000
9392006.04.27 11:59close37250.001.78351.79020.0000750.00137034.58
9402006.04.27 13:59buy37350.001.78581.78060.0000
9412006.04.27 14:57close37350.001.78691.78060.0000550.00137584.58
9422006.04.27 15:59buy37450.001.80131.79610.0000
9432006.04.27 16:46modify37450.001.80131.79620.0000
9442006.04.27 16:46close37450.001.80241.79620.0000550.00138134.58
9452006.04.27 17:08buy37550.001.80251.79730.0000
9462006.04.27 18:10close37550.001.80331.79730.0000400.00138534.58
9472006.04.27 22:00sell37650.001.80251.80770.0000
9482006.04.27 22:31close37650.001.80181.80770.0000350.00138884.58
9492006.04.28 09:59buy37750.001.80511.79990.0000
9502006.04.28 09:59modify37750.001.80511.80630.0000
9512006.04.28 09:59close37750.001.80931.80630.00002100.00140984.58
9522006.04.28 11:21buy37850.001.80651.80130.0000
9532006.04.28 11:30modify37850.001.80651.80630.0000
9542006.04.28 11:32close37850.001.80771.80630.0000600.00141584.58
9552006.04.28 11:32buy37950.001.80721.80200.0000
9562006.04.28 11:32modify37950.001.80721.80630.0000
9572006.04.28 11:46close37950.001.80831.80630.0000550.00142134.58
9582006.05.01 06:00buy38050.001.82601.82080.0000
9592006.05.01 06:01modify38050.001.82601.82230.0000
9602006.05.01 06:02modify38050.001.82601.82240.0000
9612006.05.01 06:02modify38050.001.82601.82250.0000
9622006.05.01 06:04modify38050.001.82601.82260.0000
9632006.05.01 06:04modify38050.001.82601.82280.0000
9642006.05.01 06:06modify38050.001.82601.82290.0000
9652006.05.01 06:06modify38050.001.82601.82310.0000
9662006.05.01 06:07modify38050.001.82601.82330.0000
9672006.05.01 06:07modify38050.001.82601.82350.0000
9682006.05.01 06:07close38050.001.82711.82350.0000550.00142684.58
9692006.05.01 06:59buy38150.001.82581.82060.0000
9702006.05.01 07:00modify38150.001.82581.82350.0000
9712006.05.01 11:59modify38150.001.82581.82420.0000
9722006.05.01 11:59close38150.001.82701.82420.0000600.00143284.58
9732006.05.01 12:00buy38250.001.82581.82060.0000
9742006.05.01 12:02modify38250.001.82581.82420.0000
9752006.05.01 12:59modify38250.001.82581.82940.0000
9762006.05.01 13:00close38250.001.83231.82940.00003250.00146534.58
9772006.05.01 17:38sell38350.001.82981.83500.0000
9782006.05.01 17:42close38350.001.82861.83500.0000600.00147134.58
9792006.05.02 01:02sell38450.001.82481.83000.0000
9802006.05.02 01:37close38450.001.82341.83000.0000700.00147834.58
9812006.05.02 07:01sell38550.001.82401.82920.0000
9822006.05.02 07:53close38550.001.82311.82920.0000450.00148284.58
9832006.05.02 14:01buy38650.001.83521.83000.0000
9842006.05.02 14:12modify38650.001.83521.83020.0000
9852006.05.02 14:13close38650.001.83611.83020.0000450.00148734.58
9862006.05.02 14:13buy38750.001.83641.83120.0000
9872006.05.02 14:33modify38750.001.83641.83130.0000
9882006.05.02 14:37modify38750.001.83641.83140.0000
9892006.05.02 14:37modify38750.001.83641.83160.0000
9902006.05.02 14:37close38750.001.83781.83160.0000700.00149434.58
9912006.05.03 03:01buy38850.001.84271.83750.0000
9922006.05.03 03:59modify38850.001.84271.83850.0000
9932006.05.03 04:00modify38850.001.84271.83870.0000
9942006.05.03 04:32modify38850.001.84271.83900.0000
9952006.05.03 04:36close38850.001.84361.83900.0000450.00149884.58
9962006.05.03 06:15buy38950.001.84231.83710.0000
9972006.05.03 06:15modify38950.001.84231.83900.0000
9982006.05.03 06:59modify38950.001.84231.84140.0000
9992006.05.03 06:59close38950.001.84541.84140.00001550.00151434.58
10002006.05.03 17:03buy39050.001.84151.83630.0000
10012006.05.03 17:03modify39050.001.84151.84140.0000
10022006.05.03 17:05close39050.001.84371.84140.00001100.00152534.58
10032006.05.03 17:59buy39150.001.84151.83630.0000
10042006.05.03 18:22modify39150.001.84151.84140.0000
10052006.05.03 18:22close39150.001.84331.84140.0000900.00153434.58
10062006.05.04 07:00sell39250.001.83881.84400.0000
10072006.05.04 08:09close39250.001.83811.84400.0000350.00153784.58
10082006.05.04 09:17sell39350.001.83811.84330.0000
10092006.05.04 09:28close39350.001.83731.84330.0000400.00154184.58
10102006.05.04 15:59buy39450.001.84671.84150.0000
10112006.05.04 15:59modify39450.001.84671.84260.0000
10122006.05.04 15:59close39450.001.84841.84260.0000850.00155034.58
10132006.05.04 16:18buy39550.001.84681.84160.0000
10142006.05.04 16:18modify39550.001.84681.84260.0000
10152006.05.04 16:20close39550.001.84771.84260.0000450.00155484.58
10162006.05.04 16:27buy39650.001.84771.84250.0000
10172006.05.04 16:27modify39650.001.84771.84260.0000
10182006.05.04 16:41modify39650.001.84771.84260.0000
10192006.05.04 16:41close39650.001.84861.84260.0000450.00155934.58
10202006.05.04 22:59buy39750.001.85111.84590.0000
10212006.05.04 22:59modify39750.001.85111.84600.0000
10222006.05.04 23:09close39750.001.85191.84600.0000400.00156334.58
10232006.05.05 09:00sell39850.001.85131.85650.0000
10242006.05.05 09:03close39850.001.84991.85650.0000700.00157034.58
10252006.05.05 09:04sell39950.001.85061.85580.0000
10262006.05.05 09:28close39950.001.84941.85580.0000600.00157634.58
10272006.05.05 09:49sell40050.001.85061.85580.0000
10282006.05.05 10:10close40050.001.84941.85580.0000600.00158234.58
10292006.05.05 14:31buy40150.001.85951.85430.0000
10302006.05.05 14:31modify40150.001.85951.85470.0000
10312006.05.05 14:31modify40150.001.85951.85630.0000
10322006.05.05 14:31close40150.001.86131.85630.0000900.00159134.58
10332006.05.05 14:31buy40250.001.85951.85430.0000
10342006.05.05 14:31modify40250.001.85951.85630.0000
10352006.05.05 14:31close40250.001.86131.85630.0000900.00160034.58
10362006.05.05 14:31buy40350.001.85981.85460.0000
10372006.05.05 14:31modify40350.001.85981.85630.0000
10382006.05.05 14:31close40350.001.86131.85630.0000750.00160784.58
10392006.05.05 14:31buy40450.001.85971.85450.0000
10402006.05.05 14:31modify40450.001.85971.85630.0000
10412006.05.05 14:31close40450.001.86131.85630.0000800.00161584.58
10422006.05.05 14:31buy40550.001.85951.85430.0000
10432006.05.05 14:31modify40550.001.85951.85630.0000
10442006.05.05 14:31modify40550.001.85951.85750.0000
10452006.05.05 14:31close40550.001.86251.85750.00001500.00163084.58
10462006.05.05 14:32buy40650.001.85931.85410.0000
10472006.05.05 14:32modify40650.001.85931.85750.0000
10482006.05.05 14:36s/l40650.001.8574861.85750.0000-907.14162177.44
10492006.05.05 14:36buy40750.001.85831.85310.0000
10502006.05.05 14:36modify40750.001.85831.85750.0000
10512006.05.05 14:36s/l40750.001.8574861.85750.0000-407.14161770.30
10522006.05.05 14:54buy40850.001.85831.85310.0000
10532006.05.05 14:54modify40850.001.85831.85750.0000
10542006.05.05 14:55s/l40850.001.8574861.85750.0000-407.14161363.16
10552006.05.05 14:55buy40950.001.85831.85310.0000
10562006.05.05 14:55modify40950.001.85831.85750.0000
10572006.05.05 14:56s/l40950.001.8574861.85750.0000-407.14160956.02
10582006.05.05 14:56buy41050.001.85821.85300.0000
10592006.05.05 14:59modify41050.001.85821.85750.0000
10602006.05.05 15:00s/l41050.001.8574861.85750.0000-357.14160598.88
10612006.05.05 15:00buy41150.001.85741.85220.0000
10622006.05.05 15:02modify41150.001.85741.85750.0000
10632006.05.05 15:02s/l41150.001.8574861.85750.000042.86160641.74
10642006.05.05 15:02buy41250.001.85751.85230.0000
10652006.05.05 15:04modify41250.001.85751.85750.0000
10662006.05.05 15:05s/l41250.001.8574861.85750.0000-7.14160634.60
10672006.05.05 15:05buy41350.001.85761.85240.0000
10682006.05.05 15:05modify41350.001.85761.85750.0000
10692006.05.05 15:05s/l41350.001.8574861.85750.0000-57.14160577.46
10702006.05.05 15:05buy41450.001.85751.85230.0000
10712006.05.05 15:06modify41450.001.85751.85750.0000
10722006.05.05 15:08close41450.001.85911.85750.0000800.00161377.46
10732006.05.07 22:02buy41550.001.86111.85590.0000
10742006.05.07 22:03modify41550.001.86111.85750.0000
10752006.05.07 22:27close41550.001.86201.85750.0000450.00161827.46
10762006.05.08 00:37buy41650.001.86061.85540.0000
10772006.05.08 00:37modify41650.001.86061.85750.0000
10782006.05.08 02:41close41650.001.86201.85750.0000700.00162527.46
10792006.05.08 09:59buy41750.001.86481.85960.0000
10802006.05.08 09:59modify41750.001.86481.86240.0000
10812006.05.08 09:59close41750.001.86681.86240.00001000.00163527.46
10822006.05.08 10:24buy41850.001.86351.85830.0000
10832006.05.08 10:24modify41850.001.86351.86240.0000
10842006.05.08 10:26close41850.001.86511.86240.0000800.00164327.46
10852006.05.08 10:26buy41950.001.86501.85980.0000
10862006.05.08 10:26modify41950.001.86501.86240.0000
10872006.05.08 10:28close41950.001.86641.86240.0000700.00165027.46
10882006.05.08 15:50sell42050.001.86031.86550.0000
10892006.05.08 15:59close42050.001.85911.86550.0000600.00165627.46
10902006.05.09 08:08sell42150.001.85561.86080.0000
10912006.05.09 08:32close42150.001.85411.86080.0000750.00166377.46
10922006.05.09 08:32sell42250.001.85451.85970.0000
10932006.05.09 10:30close42250.001.85391.85970.0000300.00166677.46
10942006.05.09 15:05buy42350.001.86261.85740.0000
10952006.05.09 15:30modify42350.001.86261.86240.0000
10962006.05.09 15:32s/l42350.001.8623861.86240.0000-107.14166570.32
10972006.05.09 15:32buy42450.001.86251.85730.0000
10982006.05.09 15:51modify42450.001.86251.86240.0000
10992006.05.09 15:54close42450.001.86391.86240.0000700.00167270.32
11002006.05.09 15:55buy42550.001.86401.85880.0000
11012006.05.09 15:55modify42550.001.86401.86240.0000
11022006.05.09 16:06close42550.001.86501.86240.0000500.00167770.32
11032006.05.10 07:59buy42650.001.87031.86510.0000
11042006.05.10 08:00modify42650.001.87031.86640.0000
11052006.05.10 08:00s/l42650.001.8663821.86640.0000-1958.93165811.39
11062006.05.10 21:12sell42750.001.86551.87070.0000
11072006.05.10 22:08close42750.001.86441.87070.0000550.00166361.39
11082006.05.11 08:20sell42850.001.85571.86090.0000
11092006.05.11 09:59s/l42850.001.86091.86090.0000-2600.00163761.39
11102006.05.11 11:23buy42950.001.86201.85680.0000
11112006.05.11 11:25close42950.001.86331.85680.0000650.00164411.39
11122006.05.11 11:25buy43050.001.86311.85790.0000
11132006.05.11 11:33close43050.001.86471.85790.0000800.00165211.39
11142006.05.11 11:59buy43150.001.86331.85810.0000
11152006.05.11 12:05close43150.001.86411.85810.0000400.00165611.39
11162006.05.11 15:59buy43250.001.87791.87270.0000
11172006.05.11 15:59modify43250.001.87791.87620.0000
11182006.05.11 15:59close43250.001.88411.87620.00003100.00168711.39
11192006.05.11 17:37buy43350.001.88261.87740.0000
11202006.05.11 17:53close43350.001.88411.87740.0000750.00169461.39
11212006.05.11 17:53buy43450.001.88341.87820.0000
11222006.05.11 17:55close43450.001.88481.87820.0000700.00170161.39
11232006.05.11 19:33buy43550.001.88271.87750.0000
11242006.05.11 19:41close43550.001.88351.87750.0000400.00170561.39
11252006.05.12 06:46buy43650.001.88531.88010.0000
11262006.05.12 06:46modify43650.001.88531.88100.0000
11272006.05.12 06:59modify43650.001.88531.88190.0000
11282006.05.12 07:38modify43650.001.88531.88200.0000
11292006.05.12 07:42modify43650.001.88531.88210.0000
11302006.05.12 07:44modify43650.001.88531.88230.0000
11312006.05.12 07:44modify43650.001.88531.88250.0000
11322006.05.12 07:44modify43650.001.88531.88260.0000
11332006.05.12 07:44close43650.001.88651.88260.0000600.00171161.39
11342006.05.12 11:34buy43750.001.89481.88960.0000
11352006.05.12 11:34modify43750.001.89481.88970.0000
11362006.05.12 11:34modify43750.001.89481.88980.0000
11372006.05.12 11:34modify43750.001.89481.89000.0000
11382006.05.12 11:37modify43750.001.89481.89020.0000
11392006.05.12 11:37modify43750.001.89481.89030.0000
11402006.05.12 11:37modify43750.001.89481.89060.0000
11412006.05.12 11:37modify43750.001.89481.89080.0000
11422006.05.12 11:37close43750.001.89621.89080.0000700.00171861.39
11432006.05.12 11:59buy43850.001.89501.88980.0000
11442006.05.12 12:00modify43850.001.89501.89080.0000
11452006.05.12 12:01modify43850.001.89501.89080.0000
11462006.05.12 12:01modify43850.001.89501.89100.0000
11472006.05.12 12:01modify43850.001.89501.89110.0000
11482006.05.12 12:01modify43850.001.89501.89120.0000
11492006.05.12 12:01close43850.001.89681.89120.0000900.00172761.39
11502006.05.12 14:05sell43950.001.89611.90130.0000
11512006.05.12 14:19close43950.001.89351.90130.00001300.00174061.39
11522006.05.12 14:30sell44050.001.89591.90110.0000
11532006.05.12 14:30close44050.001.89201.90110.00001950.00176011.39
11542006.05.12 14:30sell44150.001.89651.90170.0000
11552006.05.12 14:30close44150.001.88911.90170.00003700.00179711.39
11562006.05.12 14:32sell44250.001.89651.90170.0000
11572006.05.12 14:32close44250.001.89311.90170.00001700.00181411.39
11582006.05.12 14:32sell44350.001.89651.90170.0000
11592006.05.12 14:32close44350.001.89311.90170.00001700.00183111.39
11602006.05.12 14:46sell44450.001.89611.90130.0000
11612006.05.12 14:48close44450.001.89461.90130.0000750.00183861.39
11622006.05.12 14:51sell44550.001.89601.90120.0000
11632006.05.12 14:59close44550.001.89051.90120.00002750.00186611.39
11642006.05.12 15:03sell44650.001.89381.89900.0000
11652006.05.12 15:06close44650.001.89231.89900.0000750.00187361.39
11662006.05.12 15:06sell44750.001.89231.89750.0000
11672006.05.12 15:16close44750.001.89071.89750.0000800.00188161.39
11682006.05.12 15:16sell44850.001.89221.89740.0000
11692006.05.12 16:36close44850.001.89031.89740.0000950.00189111.39
11702006.05.15 00:01buy44950.001.89661.89140.0000
11712006.05.15 00:08close44950.001.89731.89140.0000350.00189461.39
11722006.05.15 00:09buy45050.001.89761.89240.0000
11732006.05.15 00:17close45050.001.89851.89240.0000450.00189911.39
11742006.05.15 11:22sell45150.001.88381.88900.0000
11752006.05.15 12:38close45150.001.88241.88900.0000700.00190611.39
11762006.05.15 12:59sell45250.001.88551.89070.0000
11772006.05.15 13:04close45250.001.88051.89070.00002500.00193111.39
11782006.05.15 17:05sell45350.001.88181.88700.0000
11792006.05.15 18:24close45350.001.88051.88700.0000650.00193761.39
11802006.05.15 20:09sell45450.001.87991.88510.0000
11812006.05.15 21:59close45450.001.87901.88510.0000450.00194211.39
11822006.05.15 23:55sell45550.001.87901.88420.0000
11832006.05.16 00:23close45550.001.87831.88420.0000360.75194572.14
11842006.05.16 04:57buy45650.001.88311.87790.0000
11852006.05.16 05:53close45650.001.88481.87790.0000850.00195422.14
11862006.05.16 06:17buy45750.001.88411.87890.0000
11872006.05.16 08:25s/l45750.001.87891.87890.0000-2600.00192822.14
11882006.05.16 09:30sell45850.001.88081.88600.0000
11892006.05.16 09:35close45850.001.87971.88600.0000550.00193372.14
11902006.05.16 09:37sell45950.001.87981.88500.0000
11912006.05.16 12:59s/l45950.001.88501.88500.0000-2600.00190772.14
11922006.05.16 15:16buy46050.001.88411.87890.0000
11932006.05.16 15:22close46050.001.88541.87890.0000650.00191422.14
11942006.05.16 15:42buy46150.001.88411.87890.0000
11952006.05.16 15:51close46150.001.88501.87890.0000450.00191872.14
11962006.05.16 19:59buy46250.001.88731.88210.0000
11972006.05.16 20:26close46250.001.88841.88210.0000550.00192422.14
11982006.05.17 08:59buy46350.001.89471.88950.0000
11992006.05.17 08:59modify46350.001.89471.89470.0000
12002006.05.17 08:59close46350.001.89891.89470.00002100.00194522.14
12012006.05.17 09:18buy46450.001.89641.89120.0000
12022006.05.17 09:18modify46450.001.89641.89470.0000
12032006.05.17 10:31close46450.001.89821.89470.0000900.00195422.14
12042006.05.17 14:30sell46550.001.89351.89870.0000
12052006.05.17 14:59close46550.001.88591.89870.00003800.00199222.14
12062006.05.17 22:00sell46650.001.88241.88760.0000
12072006.05.17 23:46close46650.001.88051.88760.0000950.00200172.14
12082006.05.18 07:04sell46750.001.88421.88940.0000
12092006.05.18 13:59s/l46750.001.88941.88940.0000-2600.00197572.14
12102006.05.18 15:06buy46850.001.88881.88360.0000
12112006.05.18 15:32close46850.001.89071.88360.0000950.00198522.14
12122006.05.18 15:59buy46950.001.88771.88250.0000
12132006.05.18 16:15close46950.001.89171.88250.00002000.00200522.14
12142006.05.18 17:17buy47050.001.89021.88500.0000
12152006.05.18 17:40close47050.001.89101.88500.0000400.00200922.14
12162006.05.18 17:43buy47150.001.89021.88500.0000
12172006.05.18 19:01close47150.001.89161.88500.0000700.00201622.14
12182006.05.18 22:39buy47250.001.89201.88680.0000
12192006.05.18 22:47close47250.001.89391.88680.0000950.00202572.14
12202006.05.18 22:52buy47350.001.89331.88810.0000
12212006.05.18 23:08modify47350.001.89331.89470.0000
12222006.05.18 23:08close47350.001.89521.89470.0000950.00203522.14
12232006.05.19 00:31buy47450.001.89351.88830.0000
12242006.05.19 06:59s/l47450.001.88831.88830.0000-2600.00200922.14
12252006.05.19 10:18sell47550.001.87621.88140.0000
12262006.05.19 10:19close47550.001.87411.88140.00001050.00201972.14
12272006.05.19 10:19sell47650.001.87561.88080.0000
12282006.05.19 11:45close47650.001.87421.88080.0000700.00202672.14
12292006.05.19 15:01sell47750.001.87321.87840.0000
12302006.05.19 15:04close47750.001.87121.87840.00001000.00203672.14
12312006.05.19 15:09sell47850.001.87361.87880.0000
12322006.05.22 01:59close47850.001.87281.87880.0000410.75204082.89
12332006.05.22 03:00sell47950.001.87321.87840.0000
12342006.05.22 03:27close47950.001.87181.87840.0000700.00204782.89
12352006.05.22 03:44sell48050.001.87221.87740.0000
12362006.05.22 04:34close48050.001.87141.87740.0000400.00205182.89
12372006.05.22 07:46sell48150.001.86841.87360.0000
12382006.05.22 09:59s/l48150.001.87361.87360.0000-2600.00202582.89
12392006.05.22 16:59buy48250.001.88401.87880.0000
12402006.05.22 17:33close48250.001.88491.87880.0000450.00203032.89
12412006.05.23 05:22buy48350.001.88491.87970.0000
12422006.05.23 06:50close48350.001.88571.87970.0000400.00203432.89
12432006.05.23 07:52buy48450.001.88501.87980.0000
12442006.05.23 15:30s/l48450.001.87981.87980.0000-2600.00200832.89
12452006.05.23 20:06buy48550.001.88351.87830.0000
12462006.05.23 20:11close48550.001.88491.87830.0000700.00201532.89
12472006.05.23 23:00sell48650.001.87961.88480.0000
12482006.05.23 23:57close48650.001.87881.88480.0000400.00201932.89
12492006.05.23 23:59sell48750.001.87901.88420.0000
12502006.05.24 00:59close48750.001.87791.88420.0000560.75202493.64
12512006.05.24 06:00sell48850.001.87861.88380.0000
12522006.05.24 06:15close48850.001.87801.88380.0000300.00202793.64
12532006.05.24 06:15sell48950.001.87791.88310.0000
12542006.05.24 06:37close48950.001.87701.88310.0000450.00203243.64
12552006.05.24 06:48sell49050.001.87771.88290.0000
12562006.05.24 08:59s/l49050.001.88291.88290.0000-2600.00200643.64
12572006.05.24 09:20buy49150.001.88131.87610.0000
12582006.05.24 09:47close49150.001.88341.87610.00001050.00201693.64
12592006.05.24 11:10buy49250.001.88311.87790.0000
12602006.05.24 12:33close49250.001.88531.87790.00001100.00202793.64
12612006.05.24 15:59sell49350.001.86961.87480.0000
12622006.05.24 16:00close49350.001.86741.87480.00001100.00203893.64
12632006.05.24 16:33sell49450.001.86921.87440.0000
12642006.05.24 16:35close49450.001.86781.87440.0000700.00204593.64
12652006.05.24 19:42buy49550.001.87151.86630.0000
12662006.05.24 20:00close49550.001.87301.86630.0000750.00205343.64
12672006.05.24 22:21sell49650.001.87111.87630.0000
12682006.05.24 22:27close49650.001.86981.87630.0000650.00205993.64
12692006.05.24 22:59sell49750.001.87091.87610.0000
12702006.05.25 00:01close49750.001.86951.87610.0000732.25206725.89
12712006.05.25 19:59buy49850.001.87131.86610.0000
12722006.05.25 20:30close49850.001.87311.86610.0000900.00207625.89
12732006.05.26 15:43sell49950.001.85841.86360.0000
12742006.05.26 15:51close49950.001.85731.86360.0000550.00208175.89
12752006.05.26 15:51sell50050.001.85731.86250.0000
12762006.05.26 16:16close50050.001.85561.86250.0000850.00209025.89
12772006.05.26 17:16sell50150.001.85701.86220.0000
12782006.05.26 18:24close50150.001.85621.86220.0000400.00209425.89
12792006.05.29 16:03sell50250.001.85871.86390.0000
12802006.05.29 17:21close50250.001.85791.86390.0000400.00209825.89
12812006.05.30 11:00buy50350.001.87561.87040.0000
12822006.05.30 11:12close50350.001.87621.87040.0000300.00210125.89
12832006.05.30 11:12buy50450.001.87651.87130.0000
12842006.05.30 11:50close50450.001.87781.87130.0000650.00210775.89
12852006.05.30 12:59sell50550.001.87611.88130.0000
12862006.05.30 12:59close50550.001.87461.88130.0000750.00211525.89
12872006.05.30 15:58buy50650.001.88251.87730.0000
12882006.05.30 16:02close50650.001.88401.87730.0000750.00212275.89
12892006.05.30 17:55buy50750.001.88121.87600.0000
12902006.05.30 18:00close50750.001.88211.87600.0000450.00212725.89
12912006.05.31 07:02buy50850.001.88251.87730.0000
12922006.05.31 07:41close50850.001.88321.87730.0000350.00213075.89
12932006.05.31 07:59buy50950.001.88191.87670.0000
12942006.05.31 08:21close50950.001.88261.87670.0000350.00213425.89
12952006.05.31 09:59sell51050.001.88011.88530.0000
12962006.05.31 10:00close51050.001.87851.88530.0000800.00214225.89
12972006.05.31 13:00sell51150.001.87671.88190.0000
12982006.05.31 13:58close51150.001.87581.88190.0000450.00214675.89
12992006.05.31 15:30sell51250.001.87361.87880.0000
13002006.05.31 15:37close51250.001.87291.87880.0000350.00215025.89
13012006.05.31 15:38sell51350.001.87281.87800.0000
13022006.05.31 18:59close51350.001.86911.87800.00001850.00216875.89
13032006.05.31 19:59sell51450.001.87101.87620.0000
13042006.05.31 21:07close51450.001.86971.87620.0000650.00217525.89
13052006.05.31 21:59sell51550.001.87171.87690.0000
13062006.05.31 23:04close51550.001.87011.87690.0000800.00218325.89
13072006.06.02 08:17sell51650.001.86471.86990.0000
13082006.06.02 08:17close51650.001.86281.86990.0000950.00219275.89
13092006.06.02 08:17sell51750.001.86461.86980.0000
13102006.06.02 08:17close51750.001.86251.86980.00001050.00220325.89
13112006.06.02 08:18sell51850.001.86501.87020.0000
13122006.06.02 08:18close51850.001.86301.87020.00001000.00221325.89
13132006.06.02 14:42buy51950.001.88011.87490.0000
13142006.06.02 14:43close51950.001.88241.87490.00001150.00222475.89
13152006.06.02 14:55buy52050.001.88031.87510.0000
13162006.06.02 14:59close52050.001.88561.87510.00002650.00225125.89
13172006.06.02 15:03buy52150.001.88231.87710.0000
13182006.06.02 15:18close52150.001.88411.87710.0000900.00226025.89
13192006.06.02 15:21buy52250.001.88381.87860.0000
13202006.06.02 17:09close52250.001.88501.87860.0000600.00226625.89
13212006.06.04 22:20buy52350.001.88291.87770.0000
13222006.06.04 22:50close52350.001.88441.87770.0000750.00227375.89
13232006.06.05 07:00sell52450.001.88421.88940.0000
13242006.06.05 07:55close52450.001.88361.88940.0000300.00227675.89
13252006.06.05 09:26buy52550.001.88451.87930.0000
13262006.06.05 09:31close52550.001.88601.87930.0000750.00228425.89
13272006.06.05 15:00sell52650.001.87891.88410.0000
13282006.06.05 15:11close52650.001.87801.88410.0000450.00228875.89
13292006.06.05 15:23sell52750.001.87881.88400.0000
13302006.06.05 18:59close52750.001.87421.88400.00002300.00231175.89
13312006.06.05 23:34sell52850.001.87281.87800.0000
13322006.06.06 00:09close52850.001.87211.87800.0000360.75231536.64
13332006.06.06 07:59buy52950.001.87471.86950.0000
13342006.06.06 10:59s/l52950.001.86951.86950.0000-2600.00228936.64
13352006.06.06 13:59sell53050.001.86601.87120.0000
13362006.06.06 13:59close53050.001.86441.87120.0000800.00229736.64
13372006.06.06 15:38sell53150.001.86221.86740.0000
13382006.06.06 16:51close53150.001.86141.86740.0000400.00230136.64
13392006.06.06 18:38sell53250.001.86231.86750.0000
13402006.06.06 18:47close53250.001.86151.86750.0000400.00230536.64
13412006.06.07 07:56sell53350.001.86001.86520.0000
13422006.06.07 08:19close53350.001.85911.86520.0000450.00230986.64
13432006.06.07 11:36buy53450.001.86161.85640.0000
13442006.06.07 13:59s/l53450.001.85641.85640.0000-2600.00228386.64
13452006.06.07 14:02sell53550.001.85791.86310.0000
13462006.06.07 14:59close53550.001.85491.86310.00001500.00229886.64
13472006.06.07 15:18sell53650.001.85831.86350.0000
13482006.06.07 15:21close53650.001.85711.86350.0000600.00230486.64
13492006.06.07 15:22sell53750.001.85681.86200.0000
13502006.06.07 15:34close53750.001.85611.86200.0000350.00230836.64
13512006.06.07 15:36sell53850.001.85651.86170.0000
13522006.06.07 15:44close53850.001.85491.86170.0000800.00231636.64
13532006.06.07 15:59sell53950.001.85791.86310.0000
13542006.06.07 17:14close53950.001.85691.86310.0000500.00232136.64
13552006.06.07 21:00sell54050.001.85641.86160.0000
13562006.06.07 21:50close54050.001.85581.86160.0000300.00232436.64
13572006.06.07 21:59sell54150.001.85721.86240.0000
13582006.06.07 22:51close54150.001.85611.86240.0000550.00232986.64
13592006.06.08 14:02sell54250.001.84411.84930.0000
13602006.06.08 14:26close54250.001.84301.84930.0000550.00233536.64
13612006.06.08 14:26sell54350.001.84271.84790.0000
13622006.06.08 14:31close54350.001.84101.84790.0000850.00234386.64
13632006.06.08 14:31sell54450.001.84281.84800.0000
13642006.06.08 14:32close54450.001.84111.84800.0000850.00235236.64
13652006.06.08 14:32sell54550.001.84291.84810.0000
13662006.06.08 14:32close54550.001.84121.84810.0000850.00236086.64
13672006.06.08 15:00sell54650.001.84081.84600.0000
13682006.06.08 15:23close54650.001.83991.84600.0000450.00236536.64
13692006.06.08 15:29sell54750.001.84061.84580.0000
13702006.06.08 15:33close54750.001.83891.84580.0000850.00237386.64
13712006.06.09 07:00buy54850.001.84291.83770.0000
13722006.06.09 08:56close54850.001.84381.83770.0000450.00237836.64
13732006.06.09 14:00buy54950.001.84371.83850.0000
13742006.06.09 14:30close54950.001.84551.83850.0000900.00238736.64
13752006.06.09 14:30buy55050.001.84391.83870.0000
13762006.06.11 22:21s/l55050.001.83871.83870.0000-2600.00236136.64
13772006.06.12 00:59sell55150.001.84001.84520.0000
13782006.06.12 08:32s/l55150.001.84521.84520.0000-2600.00233536.64
13792006.06.12 09:00buy55250.001.84351.83830.0000
13802006.06.12 09:09close55250.001.84491.83830.0000700.00234236.64
13812006.06.12 09:36buy55350.001.84351.83830.0000
13822006.06.12 14:48close55350.001.84431.83830.0000400.00234636.64
13832006.06.12 14:59buy55450.001.84251.83730.0000
13842006.06.12 15:00close55450.001.84421.83730.0000850.00235486.64
13852006.06.13 07:26sell55550.001.84111.84630.0000
13862006.06.13 09:09close55550.001.84041.84630.0000350.00235836.64
13872006.06.13 11:46sell55650.001.84251.84770.0000
13882006.06.13 11:59close55650.001.84091.84770.0000800.00236636.64
13892006.06.13 13:00sell55750.001.84101.84620.0000
13902006.06.13 14:01close55750.001.84041.84620.0000300.03236936.67
13912006.06.13 15:00sell55850.001.83911.84430.0000
13922006.06.13 16:35close55850.001.83811.84430.0000500.00237436.67
13932006.06.13 21:09sell55950.001.83441.83960.0000
13942006.06.13 21:15close55950.001.83351.83960.0000450.03237886.70
13952006.06.13 21:59sell56050.001.83451.83970.0000
13962006.06.13 22:07close56050.001.83391.83970.0000300.03238186.73
13972006.06.14 07:00buy56150.001.83861.83340.0000
13982006.06.14 07:59close56150.001.84201.83340.00001700.00239886.73
13992006.06.14 13:17sell56250.001.84031.84550.0000
14002006.06.14 13:59s/l56250.001.84551.84550.0000-2600.00237286.73
14012006.06.14 14:46buy56350.001.84581.84060.0000
14022006.06.14 15:28close56350.001.84841.84060.00001300.00238586.73
14032006.06.14 16:00buy56450.001.84781.84260.0000
14042006.06.14 16:12close56450.001.84851.84260.0000350.01238936.74
14052006.06.14 16:17buy56550.001.84801.84280.0000
14062006.06.14 18:59s/l56550.001.84281.84280.0000-2600.00236336.74
14072006.06.14 19:58sell56650.001.84401.84920.0000
14082006.06.14 19:59close56650.001.84231.84920.0000850.00237186.74
14092006.06.15 07:53buy56750.001.84511.83990.0000
14102006.06.15 08:17close56750.001.84571.83990.0000300.01237486.75
14112006.06.15 11:37buy56850.001.84661.84140.0000
14122006.06.15 11:42close56850.001.84741.84140.0000400.00237886.75
14132006.06.15 12:03buy56950.001.84711.84190.0000
14142006.06.15 12:59close56950.001.84861.84190.0000750.01238636.76
14152006.06.15 14:00buy57050.001.84851.84330.0000
14162006.06.15 14:27close57050.001.85001.84330.0000750.00239386.76
14172006.06.15 14:27buy57150.001.84981.84460.0000
14182006.06.15 14:27close57150.001.85181.84460.00001000.00240386.76
14192006.06.15 14:28buy57250.001.85001.84480.0000
14202006.06.15 15:02close57250.001.85071.84480.0000350.00240736.76
14212006.06.16 09:00buy57350.001.85351.84830.0000
14222006.06.16 10:17close57350.001.85491.84830.0000700.00241436.76
14232006.06.16 15:00sell57450.001.85281.85800.0000
14242006.06.16 15:25close57450.001.85111.85800.0000850.00242286.76
14252006.06.19 12:00buy57550.001.84521.84000.0000
14262006.06.19 12:01close57550.001.84651.84000.0000649.99242936.75
14272006.06.19 12:02buy57650.001.84591.84070.0000
14282006.06.19 14:59s/l57650.001.84071.84070.0000-2600.00240336.75
14292006.06.19 15:59sell57750.001.84021.84540.0000
14302006.06.19 16:23close57750.001.83931.84540.0000450.00240786.75
14312006.06.20 08:35buy57850.001.84301.83780.0000
14322006.06.20 08:43close57850.001.84381.83780.0000399.96241186.71
14332006.06.20 12:59sell57950.001.84191.84710.0000
14342006.06.20 13:00close57950.001.84051.84710.0000700.02241886.73
14352006.06.20 14:57buy58050.001.84141.83620.0000
14362006.06.20 15:45close58050.001.84261.83620.0000600.00242486.73
14372006.06.20 18:28buy58150.001.84231.83710.0000
14382006.06.20 18:28close58150.001.84381.83710.0000750.00243236.73
14392006.06.20 18:28buy58250.001.84301.83780.0000
14402006.06.20 23:59close58250.001.84461.83780.0000799.99244036.72
14412006.06.21 15:57buy58350.001.84221.83700.0000
14422006.06.21 15:59close58350.001.84551.83700.00001650.00245686.72
14432006.06.22 00:55buy58450.001.84511.83990.0000
14442006.06.22 03:59close58450.001.84631.83990.0000599.99246286.71
14452006.06.22 15:00sell58550.001.83051.83570.0000
14462006.06.22 15:06close58550.001.82931.83570.0000600.00246886.71
14472006.06.23 13:53sell58650.001.81771.82290.0000
14482006.06.26 07:59s/l58650.001.82291.82290.0000-2589.25244297.46
14492006.06.26 12:20sell58750.001.82121.82640.0000
14502006.06.26 12:29close58750.001.82051.82640.0000350.02244647.48
14512006.06.26 12:46sell58850.001.82091.82610.0000
14522006.06.26 13:27close58850.001.82011.82610.0000399.96245047.44
14532006.06.26 15:59sell58950.001.81931.82450.0000
14542006.06.26 23:11s/l58950.001.82451.82450.0000-2600.00242447.44
14552006.06.27 01:00buy59050.001.82441.81920.0000
14562006.06.27 01:57close59050.001.82551.81920.0000550.01242997.45
14572006.06.27 07:00sell59150.001.82461.82980.0000
14582006.06.27 08:02close59150.001.82371.82980.0000449.97243447.42
14592006.06.27 21:45sell59250.001.82241.82760.0000
14602006.06.27 22:00close59250.001.82081.82760.0000799.99244247.41
14612006.06.28 15:59sell59350.001.81751.82270.0000
14622006.06.28 15:59close59350.001.81591.82270.0000800.00245047.41
14632006.06.28 16:23sell59450.001.81781.82300.0000
14642006.06.28 16:26close59450.001.81621.82300.0000800.00245847.41
14652006.06.29 02:00sell59550.001.81721.82240.0000
14662006.06.29 07:59close59550.001.81611.82240.0000550.00246397.41
14672006.06.29 10:00sell59650.001.81351.81870.0000
14682006.06.29 11:48close59650.001.81271.81870.0000400.00246797.41
14692006.06.29 16:58sell59750.001.81161.81680.0000
14702006.06.29 17:00close59750.001.81061.81680.0000500.00247297.41
14712006.06.29 17:22sell59850.001.81161.81680.0000
14722006.06.29 17:42close59850.001.81061.81680.0000500.00247797.41
14732006.06.29 18:25sell59950.001.81131.81650.0000
14742006.06.29 18:40close59950.001.81031.81650.0000500.02248297.43
14752006.06.29 21:19buy60050.001.82681.82160.0000
14762006.06.29 21:31close60050.001.82811.82160.0000650.02248947.45
14772006.06.29 21:40buy60150.001.82681.82160.0000
14782006.06.29 22:43close60150.001.82781.82160.0000500.02249447.47
14792006.06.30 02:59buy60250.001.83141.82620.0000
14802006.06.30 03:36close60250.001.83281.82620.0000700.00250147.47
14812006.06.30 06:06buy60350.001.83301.82780.0000
14822006.06.30 11:00close60350.001.83421.82780.0000599.98250747.45
14832006.06.30 15:00buy60450.001.84711.84190.0000
14842006.06.30 15:59close60450.001.84871.84190.0000800.00251547.45
14852006.07.03 10:30sell60550.001.84531.85050.0000
14862006.07.03 10:30close60550.001.84421.85050.0000550.00252097.45
14872006.07.03 10:31sell60650.001.84511.85030.0000
14882006.07.03 10:48close60650.001.84411.85030.0000500.02252597.47
14892006.07.03 10:53sell60750.001.84511.85030.0000
14902006.07.03 11:22close60750.001.84431.85030.0000400.02252997.49
14912006.07.03 16:00sell60850.001.84271.84790.0000
14922006.07.03 16:59close60850.001.84001.84790.00001350.00254347.49
14932006.07.03 17:13sell60950.001.84241.84760.0000
14942006.07.03 17:14close60950.001.84081.84760.0000800.00255147.49
14952006.07.03 17:14sell61050.001.84231.84750.0000
14962006.07.03 17:15close61050.001.84081.84750.0000750.00255897.49
14972006.07.03 17:59sell61150.001.84201.84720.0000
14982006.07.04 13:59s/l61150.001.84721.84720.0000-2589.25253308.24
14992006.07.05 06:50buy61250.001.84461.83940.0000
15002006.07.05 06:53close61250.001.84561.83940.0000499.98253808.22
15012006.07.05 12:04buy61350.001.84491.83970.0000
15022006.07.05 12:56close61350.001.84601.83970.0000550.01254358.23
15032006.07.05 15:51sell61450.001.83491.84010.0000
15042006.07.05 16:13close61450.001.83421.84010.0000350.01254708.24
15052006.07.06 12:00buy61550.001.83501.82980.0000
15062006.07.06 12:47close61550.001.83571.82980.0000350.02255058.26
15072006.07.06 13:00buy61650.001.83571.83050.0000
15082006.07.06 13:59close61650.001.83731.83050.0000800.00255858.26
15092006.07.07 11:14buy61750.001.83941.83420.0000
15102006.07.07 11:29close61750.001.84071.83420.0000650.01256508.27
15112006.07.07 11:33buy61850.001.83971.83450.0000
15122006.07.07 11:37close61850.001.84101.83450.0000649.98257158.25
15132006.07.07 11:59buy61950.001.83961.83440.0000
15142006.07.07 12:01close61950.001.84081.83440.0000600.02257758.27
15152006.07.07 15:07buy62050.001.84911.84390.0000
15162006.07.07 15:15close62050.001.85071.84390.0000800.02258558.29
15172006.07.07 18:00buy62150.001.85111.84590.0000
15182006.07.07 18:29close62150.001.85221.84590.0000550.02259108.31
15192006.07.07 18:59buy62250.001.85131.84610.0000
15202006.07.07 19:10close62250.001.85191.84610.0000300.00259408.31
15212006.07.10 14:43sell62350.001.84061.84580.0000
15222006.07.10 14:53close62350.001.83891.84580.0000850.00260258.31
15232006.07.10 14:53sell62450.001.83931.84450.0000
15242006.07.11 02:00s/l62450.001.84451.84450.0000-2589.25257669.06
15252006.07.11 11:25sell62550.001.84011.84530.0000
15262006.07.11 12:45close62550.001.83901.84530.0000550.02258219.08
15272006.07.12 15:50sell62650.001.83431.83950.0000
15282006.07.12 16:09close62650.001.83361.83950.0000350.00258569.08
15292006.07.13 09:44buy62750.001.83911.83390.0000
15302006.07.13 10:28close62750.001.83991.83390.0000400.00258969.08
15312006.07.13 23:26buy62850.001.84331.83810.0000
15322006.07.14 06:59s/l62850.001.83811.83810.0000-2617.50256351.58
15332006.07.14 07:03sell62950.001.84061.84580.0000
15342006.07.14 08:09close62950.001.84001.84580.0000300.01256651.59
15352006.07.14 12:04buy63050.001.84071.83550.0000
15362006.07.14 12:24close63050.001.84141.83550.0000350.01257001.60
15372006.07.14 12:59buy63150.001.83991.83470.0000
15382006.07.14 13:59s/l63150.001.83471.83470.0000-2600.00254401.60
15392006.07.14 14:38sell63250.001.83611.84130.0000
15402006.07.14 14:59close63250.001.83451.84130.0000800.00255201.60
15412006.07.14 15:16sell63350.001.83671.84190.0000
15422006.07.14 16:17close63350.001.83591.84190.0000399.98255601.58
15432006.07.17 10:39sell63450.001.82191.82710.0000
15442006.07.17 10:59close63450.001.82001.82710.0000950.00256551.58
15452006.07.17 21:07sell63550.001.81931.82450.0000
15462006.07.17 21:27close63550.001.81861.82450.0000350.02256901.60
15472006.07.18 07:02buy63650.001.82001.81480.0000
15482006.07.18 07:59close63650.001.82221.81480.00001099.99258001.59
15492006.07.18 09:23buy63750.001.82211.81690.0000
15502006.07.18 09:51close63750.001.82341.81690.0000650.00258651.59
15512006.07.18 09:51buy63850.001.82301.81780.0000
15522006.07.18 09:52close63850.001.82441.81780.0000700.00259351.59
15532006.07.18 09:52buy63950.001.82301.81780.0000
15542006.07.18 09:59close63950.001.82501.81780.0000999.98260351.57
15552006.07.18 15:00sell64050.001.82661.83180.0000
15562006.07.18 16:33close64050.001.82491.83180.0000850.00261201.57
15572006.07.18 17:08sell64150.001.82611.83130.0000
15582006.07.18 18:43close64150.001.82491.83130.0000600.00261801.57
15592006.07.19 01:05sell64250.001.82521.83040.0000
15602006.07.19 01:42close64250.001.82441.83040.0000399.96262201.53
15612006.07.19 01:52sell64350.001.82511.83030.0000
15622006.07.19 14:59s/l64350.001.83031.83030.0000-2600.00259601.53
15632006.07.19 15:59buy64450.001.83771.83250.0000
15642006.07.19 17:00close64450.001.84231.83250.00002300.00261901.53
15652006.07.19 20:59buy64550.001.84191.83670.0000
15662006.07.19 21:26close64550.001.84261.83670.0000350.00262251.53
15672006.07.20 06:00sell64650.001.84511.85030.0000
15682006.07.20 06:33close64650.001.84451.85030.0000300.00262551.53
15692006.07.20 09:43buy64750.001.84551.84030.0000
15702006.07.20 10:30close64750.001.84711.84030.0000800.00263351.53
15712006.07.20 12:55buy64850.001.84891.84370.0000
15722006.07.20 13:19close64850.001.84981.84370.0000450.00263801.53
15732006.07.20 15:00buy64950.001.84971.84450.0000
15742006.07.20 16:08close64950.001.85041.84450.0000350.00264151.53
15752006.07.21 11:00buy65050.001.85561.85040.0000
15762006.07.21 12:23close65050.001.85711.85040.0000750.00264901.53
15772006.07.21 15:37buy65150.001.85771.85250.0000
15782006.07.21 16:07close65150.001.85841.85250.0000350.00265251.53
15792006.07.24 08:01sell65250.001.85171.85690.0000
15802006.07.24 09:20close65250.001.85101.85690.0000349.95265601.48
15812006.07.25 07:19buy65350.001.84911.84390.0000
15822006.07.25 07:28close65350.001.85011.84390.0000500.00266101.48
15832006.07.25 07:45buy65450.001.84991.84470.0000
15842006.07.25 07:50close65450.001.85091.84470.0000500.04266601.52
15852006.07.26 08:00sell65550.001.84111.84630.0000
15862006.07.26 08:15close65550.001.84031.84630.0000399.99267001.51
15872006.07.26 08:30sell65650.001.84071.84590.0000
15882006.07.26 09:44close65650.001.84001.84590.0000350.02267351.53
15892006.07.27 06:59buy65750.001.85571.85050.0000
15902006.07.27 06:59close65750.001.85741.85050.0000850.00268201.53
15912006.07.27 11:21buy65850.001.86211.85690.0000
15922006.07.27 13:03close65850.001.86291.85690.0000400.01268601.54
15932006.07.27 14:59buy65950.001.86441.85920.0000
15942006.07.27 18:59s/l65950.001.85921.85920.0000-2600.00266001.54
15952006.07.28 02:01sell66050.001.85661.86180.0000
15962006.07.28 02:56close66050.001.85591.86180.0000349.99266351.53
15972006.07.28 10:00buy66150.001.85971.85450.0000
15982006.07.28 12:01close66150.001.86071.85450.0000500.00266851.53
15992006.07.28 12:39sell66250.001.85761.86280.0000
16002006.07.28 12:59s/l66250.001.86281.86280.0000-2600.00264251.53
16012006.07.28 15:00buy66350.001.86431.85910.0000
16022006.07.28 15:04close66350.001.86561.85910.0000650.01264901.54
16032006.07.28 15:23buy66450.001.86421.85900.0000
16042006.07.28 15:47close66450.001.86541.85900.0000600.00265501.54
16052006.07.30 23:15sell66550.001.86411.86930.0000
16062006.07.30 23:29close66550.001.86341.86930.0000350.00265851.54
16072006.07.31 13:15buy66650.001.86611.86090.0000
16082006.07.31 13:54close66650.001.86751.86090.0000700.00266551.54
16092006.07.31 13:54buy66750.001.86671.86150.0000
16102006.07.31 15:00close66750.001.86821.86150.0000749.97267301.51
16112006.08.01 13:00sell66850.001.86711.87230.0000
16122006.08.01 14:14close66850.001.86651.87230.0000300.01267601.52
16132006.08.01 14:14buy66950.001.86651.86130.0000
16142006.08.01 14:30close66950.001.86751.86130.0000500.01268101.53
16152006.08.01 14:30buy67050.001.86691.86170.0000
16162006.08.01 15:47close67050.001.86801.86170.0000550.00268651.53
16172006.08.02 10:01sell67150.001.87611.88130.0000
16182006.08.02 10:35close67150.001.87501.88130.0000549.97269201.50
16192006.08.02 10:38sell67250.001.87621.88140.0000
16202006.08.02 10:48close67250.001.87551.88140.0000349.98269551.48
16212006.08.02 13:05buy67350.001.87551.87030.0000
16222006.08.02 14:04close67350.001.87631.87030.0000399.97269951.45
16232006.08.03 10:03sell67450.001.87351.87870.0000
16242006.08.03 10:43close67450.001.87271.87870.0000400.03270351.48
16252006.08.03 10:44sell67550.001.87241.87760.0000
16262006.08.03 11:59s/l67550.001.87761.87760.0000-2600.00267751.48
16272006.08.03 13:00buy67650.001.88831.88310.0000
16282006.08.03 13:00close67650.001.88951.88310.0000600.00268351.48
16292006.08.03 13:00buy67750.001.88781.88260.0000
16302006.08.03 13:00close67750.001.88971.88260.0000950.00269301.48
16312006.08.03 13:00buy67850.001.88871.88350.0000
16322006.08.03 14:37close67850.001.89001.88350.0000649.99269951.47
16332006.08.03 16:10sell67950.001.88741.89260.0000
16342006.08.03 16:11close67950.001.88631.89260.0000549.97270501.44
16352006.08.03 16:11sell68050.001.88661.89180.0000
16362006.08.04 04:59close68050.001.88591.89180.0000360.75270862.19
16372006.08.04 09:59buy68150.001.89021.88500.0000
16382006.08.04 10:09close68150.001.89131.88500.0000549.98271412.17
16392006.08.04 10:26buy68250.001.89011.88490.0000
16402006.08.04 11:00close68250.001.89141.88490.0000649.99272062.16
16412006.08.04 13:59buy68350.001.90451.89930.0000
16422006.08.04 13:59modify68350.001.90451.90450.0000
16432006.08.04 13:59close68350.001.90921.90450.00002350.00274412.16
16442006.08.04 15:53buy68450.001.90801.90280.0000
16452006.08.04 15:53modify68450.001.90801.90450.0000
16462006.08.04 15:57close68450.001.90951.90450.0000750.00275162.16
16472006.08.07 08:17buy68550.001.90701.90180.0000
16482006.08.07 08:17modify68550.001.90701.90450.0000
16492006.08.07 08:18modify68550.001.90701.90460.0000
16502006.08.07 08:18modify68550.001.90701.90460.0000
16512006.08.07 08:18modify68550.001.90701.90470.0000
16522006.08.07 08:18modify68550.001.90701.90480.0000
16532006.08.07 08:18modify68550.001.90701.90490.0000
16542006.08.07 08:20modify68550.001.90701.90500.0000
16552006.08.07 08:20modify68550.001.90701.90510.0000
16562006.08.07 08:59modify68550.001.90701.90570.0000
16572006.08.07 08:59close68550.001.90821.90570.0000599.98275762.14
16582006.08.07 11:00buy68650.001.90821.90300.0000
16592006.08.07 11:00modify68650.001.90821.90570.0000
16602006.08.07 12:29modify68650.001.90821.90640.0000
16612006.08.07 12:29close68650.001.90961.90640.0000700.00276462.14
16622006.08.07 13:00buy68750.001.90931.90410.0000
16632006.08.07 13:00modify68750.001.90931.90640.0000
16642006.08.07 14:57modify68750.001.90931.90650.0000
16652006.08.07 14:58modify68750.001.90931.90660.0000
16662006.08.07 14:58modify68750.001.90931.90670.0000
16672006.08.07 14:58modify68750.001.90931.90690.0000
16682006.08.07 14:58close68750.001.91041.90690.0000550.00277012.14
16692006.08.07 16:52buy68850.001.90931.90410.0000
16702006.08.07 16:53modify68850.001.90931.90690.0000
16712006.08.07 17:59s/l68850.001.9068541.90690.0000-1223.24275788.90
16722006.08.08 16:59buy68950.001.90661.90140.0000
16732006.08.08 18:00modify68950.001.90661.90690.0000
16742006.08.08 18:01s/l68950.001.9068541.90690.0000126.81275915.71
16752006.08.08 20:13buy69050.001.90801.90280.0000
16762006.08.08 20:13modify69050.001.90801.90690.0000
16772006.08.08 20:14close69050.001.90921.90690.0000600.02276515.73
16782006.08.08 20:14buy69150.001.90821.90300.0000
16792006.08.08 20:14modify69150.001.90821.90690.0000
16802006.08.08 21:19s/l69150.001.9068541.90690.0000-673.21275842.52
16812006.08.09 09:00buy69250.001.90691.90170.0000
16822006.08.09 09:00modify69250.001.90691.90690.0000
16832006.08.09 09:02s/l69250.001.9068541.90690.0000-23.22275819.30
16842006.08.09 09:02buy69350.001.90701.90180.0000
16852006.08.09 09:02modify69350.001.90701.90690.0000
16862006.08.09 09:03s/l69350.001.9068541.90690.0000-73.23275746.07
16872006.08.09 09:03buy69450.001.90671.90150.0000
16882006.08.09 09:28modify69450.001.90671.90690.0000
16892006.08.09 09:28s/l69450.001.9068541.90690.000076.80275822.87
16902006.08.09 09:28buy69550.001.90691.90170.0000
16912006.08.09 09:50modify69550.001.90691.90690.0000
16922006.08.09 09:51close69550.001.90801.90690.0000550.00276372.87
16932006.08.09 09:58buy69650.001.90721.90200.0000
16942006.08.09 09:58modify69650.001.90721.90690.0000
16952006.08.09 09:59s/l69650.001.9068541.90690.0000-173.18276199.69
16962006.08.09 09:59buy69750.001.90671.90150.0000
16972006.08.09 10:00modify69750.001.90671.90690.0000
16982006.08.09 10:01close69750.001.90811.90690.0000700.00276899.69
16992006.08.09 11:05buy69850.001.90821.90300.0000
17002006.08.09 11:05modify69850.001.90821.90690.0000
17012006.08.09 12:32s/l69850.001.9068541.90690.0000-673.21276226.48
17022006.08.10 06:02sell69950.001.90621.91140.0000
17032006.08.10 07:23close69950.001.90551.91140.0000350.02276576.50
17042006.08.10 08:00sell70050.001.90271.90790.0000
17052006.08.10 10:00close70050.001.90131.90790.0000700.00277276.50
17062006.08.10 11:09sell70150.001.90291.90810.0000
17072006.08.10 12:04close70150.001.90171.90810.0000600.01277876.51
17082006.08.10 17:00sell70250.001.89121.89640.0000
17092006.08.10 17:15close70250.001.89001.89640.0000600.00278476.51
17102006.08.10 17:37sell70350.001.89101.89620.0000
17112006.08.11 08:59s/l70350.001.89621.89620.0000-2589.25275887.26
17122006.08.11 19:00sell70450.001.89071.89590.0000
17132006.08.11 19:41close70450.001.89001.89590.0000350.02276237.28
17142006.08.13 22:01sell70550.001.89141.89660.0000
17152006.08.13 22:22close70550.001.88981.89660.0000800.00277037.28
17162006.08.13 22:59sell70650.001.89161.89680.0000
17172006.08.14 08:59close70650.001.88751.89680.00002060.75279098.03
17182006.08.14 15:32buy70750.001.88991.88470.0000
17192006.08.14 15:36close70750.001.89081.88470.0000449.97279548.00
17202006.08.14 15:37buy70850.001.89111.88590.0000
17212006.08.15 13:00close70850.001.89451.88590.00001682.49281230.49
17222006.08.15 13:59buy70950.001.89301.88780.0000
17232006.08.15 13:59close70950.001.89671.88780.00001850.00283080.49
17242006.08.16 11:01sell71050.001.89071.89590.0000
17252006.08.16 12:59s/l71050.001.89591.89590.0000-2600.00280480.49
17262006.08.16 15:00buy71150.001.89851.89330.0000
17272006.08.16 15:15close71150.001.90061.89330.00001050.00281530.49
17282006.08.17 07:00sell71250.001.89691.90210.0000
17292006.08.17 07:34close71250.001.89631.90210.0000300.01281830.50
17302006.08.17 07:54sell71350.001.89691.90210.0000
17312006.08.17 08:51close71350.001.89601.90210.0000450.03282280.53
17322006.08.17 08:53buy71450.001.89671.89150.0000
17332006.08.17 09:43close71450.001.89751.89150.0000400.00282680.53
17342006.08.17 11:00sell71550.001.89741.90260.0000
17352006.08.17 11:08close71550.001.89651.90260.0000450.00283130.53
17362006.08.17 11:32sell71650.001.89731.90250.0000
17372006.08.17 11:41close71650.001.89631.90250.0000499.98283630.51
17382006.08.17 15:05sell71750.001.89481.90000.0000
17392006.08.17 16:02close71750.001.89401.90000.0000400.00284030.51
17402006.08.18 12:00sell71850.001.88141.88660.0000
17412006.08.18 13:26close71850.001.88051.88660.0000449.98284480.49
17422006.08.18 15:00sell71950.001.88101.88620.0000
17432006.08.18 15:20close71950.001.88021.88620.0000400.02284880.51
17442006.08.18 15:31sell72050.001.88101.88620.0000
17452006.08.18 16:17close72050.001.87991.88620.0000550.00285430.51
17462006.08.18 17:32sell72150.001.88141.88660.0000
17472006.08.18 17:40close72150.001.88061.88660.0000400.03285830.54
17482006.08.22 07:00buy72250.001.89221.88700.0000
17492006.08.22 07:42close72250.001.89281.88700.0000300.02286130.56
17502006.08.22 07:42buy72350.001.89311.88790.0000
17512006.08.22 09:03close72350.001.89391.88790.0000400.02286530.58
17522006.08.22 09:32sell72450.001.89241.89760.0000
17532006.08.22 09:42close72450.001.89181.89760.0000300.00286830.58
17542006.08.22 09:58sell72550.001.89191.89710.0000
17552006.08.22 10:07close72550.001.89101.89710.0000449.97287280.55
17562006.08.22 15:06sell72650.001.88931.89450.0000
17572006.08.22 15:59close72650.001.88781.89450.0000750.00288030.55
17582006.08.23 00:01sell72750.001.88821.89340.0000
17592006.08.23 01:55close72750.001.88711.89340.0000550.02288580.57
17602006.08.23 08:59buy72850.001.89101.88580.0000
17612006.08.23 09:33close72850.001.89221.88580.0000600.00289180.57
17622006.08.23 14:50buy72950.001.89421.88900.0000
17632006.08.23 14:57close72950.001.89491.88900.0000349.95289530.52
17642006.08.23 14:58buy73050.001.89501.88980.0000
17652006.08.24 07:59s/l73050.001.88981.88980.0000-2652.50286878.02
17662006.08.24 08:00sell73150.001.89021.89540.0000
17672006.08.24 14:16s/l73150.001.89541.89540.0000-2600.00284278.02
17682006.08.24 14:30buy73250.001.89301.88780.0000
17692006.08.24 14:30close73250.001.89411.88780.0000550.01284828.03
17702006.08.24 14:30buy73350.001.89301.88780.0000
17712006.08.24 14:30close73350.001.89531.88780.00001150.01285978.04
17722006.08.24 14:32buy73450.001.89301.88780.0000
17732006.08.24 14:32close73450.001.89411.88780.0000550.00286528.04
17742006.08.24 14:34buy73550.001.89291.88770.0000
17752006.08.24 14:48close73550.001.89401.88770.0000550.02287078.06
17762006.08.24 16:00sell73650.001.88961.89480.0000
17772006.08.24 18:02close73650.001.88881.89480.0000400.00287478.06
17782006.08.24 21:07sell73750.001.88811.89330.0000
17792006.08.24 21:34close73750.001.88741.89330.0000350.00287828.06
17802006.08.25 08:15sell73850.001.88591.89110.0000
17812006.08.25 08:28close73850.001.88441.89110.0000750.02288578.08
17822006.08.25 08:29sell73950.001.88471.88990.0000
17832006.08.25 08:32close73950.001.88361.88990.0000549.99289128.07
17842006.08.25 08:40sell74050.001.88491.89010.0000
17852006.08.25 08:47close74050.001.88361.89010.0000650.01289778.08
17862006.08.25 08:49sell74150.001.88471.88990.0000
17872006.08.28 03:01s/l74150.001.88991.88990.0000-2589.25287188.83
17882006.08.28 14:23buy74250.001.89701.89180.0000
17892006.08.28 14:32close74250.001.89781.89180.0000400.00287588.83
17902006.08.29 06:01buy74350.001.89751.89230.0000
17912006.08.29 06:34close74350.001.89851.89230.0000500.00288088.83
17922006.08.29 13:30sell74450.001.89911.90430.0000
17932006.08.29 14:00close74450.001.89771.90430.0000700.00288788.83
17942006.08.30 05:18buy74550.001.89871.89350.0000
17952006.08.30 05:25close74550.001.89971.89350.0000500.00289288.83
17962006.08.30 05:40buy74650.001.89871.89350.0000
17972006.08.30 05:46close74650.001.90001.89350.0000650.00289938.83
17982006.08.30 07:15buy74750.001.90021.89500.0000
17992006.08.30 07:23close74750.001.90151.89500.0000650.00290588.83
18002006.08.30 07:38buy74850.001.89991.89470.0000
18012006.08.30 07:42close74850.001.90121.89470.0000650.00291238.83
18022006.08.30 07:43buy74950.001.90031.89510.0000
18032006.08.30 07:43close74950.001.90221.89510.0000950.00292188.83
18042006.08.30 15:00buy75050.001.90461.89940.0000
18052006.08.31 03:16close75050.001.90531.89940.0000297.50292486.33
18062006.08.31 07:06buy75150.001.90581.90060.0000
18072006.08.31 07:21close75150.001.90701.90060.0000600.00293086.33
18082006.08.31 12:08buy75250.001.90641.90120.0000
18092006.08.31 12:18close75250.001.90711.90120.0000350.00293436.33
18102006.08.31 12:31buy75350.001.90641.90120.0000
18112006.08.31 12:32modify75350.001.90641.90690.0000
18122006.08.31 12:32close75350.001.90761.90690.0000600.00294036.33
18132006.08.31 19:33buy75450.001.90361.89840.0000
18142006.08.31 20:18close75450.001.90431.89840.0000350.00294386.33
18152006.08.31 23:25sell75550.001.90391.90910.0000
18162006.08.31 23:59close at stop75550.001.90411.90910.0000-100.00294286.33