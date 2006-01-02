Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.09.25 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test322679Ticks modelled1274287Modelling quality24.62%
Initial deposit838300.00
Total net profit867372.41Gross profit3074092.98Gross loss-2206720.57
Profit factor1.39Expected payoff956.31
Absolute drawdown13000.00Maximal drawdown113352.54 (8.51%)Relative drawdown8.51% (113352.54)
Total trades907Short positions (won %)462 (82.03%)Long positions (won %)445 (79.10%)
Profit trades (% of total)731 (80.60%)Loss trades (% of total)176 (19.40%)
Largestprofit trade25000.23loss trade-13350.00
Averageprofit trade4205.33loss trade-12538.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (124001.79)consecutive losses (loss in money)4 (-52000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)124001.79 (25)consecutive loss (count of losses)-52000.00 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 02:17sell1100.001.72111.72240.0000
22006.01.02 05:00s/l1100.001.72241.72240.0000-13000.00825300.00
32006.01.02 09:47sell2100.001.72381.72510.0000
42006.01.02 09:51close2100.001.72311.72510.00006999.11832299.11
52006.01.02 13:00sell3100.001.72381.72510.0000
62006.01.02 13:24close3100.001.72351.72510.00002999.64835298.75
72006.01.02 16:34sell4100.001.72321.72450.0000
82006.01.02 16:35close4100.001.72271.72450.00004999.97840298.72
92006.01.02 16:41sell5100.001.72291.72420.0000
102006.01.02 17:07close5100.001.72261.72420.00003000.83843299.55
112006.01.02 17:27sell6100.001.72271.72400.0000
122006.01.02 17:27close6100.001.72231.72400.00004000.00847299.55
132006.01.02 17:27sell7100.001.72271.72400.0000
142006.01.02 17:27close7100.001.72231.72400.00004000.00851299.55
152006.01.02 17:27sell8100.001.72271.72400.0000
162006.01.02 17:27close8100.001.72231.72400.00004000.00855299.55
172006.01.02 17:27sell9100.001.72271.72400.0000
182006.01.02 17:27close9100.001.72181.72400.00009000.00864299.55
192006.01.02 17:27sell10100.001.72281.72410.0000
202006.01.02 17:28close10100.001.72221.72410.00006000.16870299.71
212006.01.02 17:28sell11100.001.72321.72450.0000
222006.01.02 17:28close11100.001.72251.72450.00007000.00877299.71
232006.01.02 17:28sell12100.001.72321.72450.0000
242006.01.02 17:28close12100.001.72251.72450.00007000.00884299.71
252006.01.02 17:29sell13100.001.72221.72350.0000
262006.01.02 17:29close13100.001.72191.72350.00003000.00887299.71
272006.01.02 17:29sell14100.001.72221.72350.0000
282006.01.02 17:29close14100.001.72191.72350.00003000.00890299.71
292006.01.02 17:29sell15100.001.72221.72350.0000
302006.01.02 17:29close15100.001.72161.72350.00006000.00896299.71
312006.01.02 17:29sell16100.001.72231.72360.0000
322006.01.02 17:36close16100.001.72201.72360.00003000.83899300.54
332006.01.02 17:48sell17100.001.72231.72360.0000
342006.01.02 17:49close17100.001.72191.72360.00004000.47903301.01
352006.01.02 17:51sell18100.001.72231.72360.0000
362006.01.02 17:53close18100.001.72181.72360.00004999.97908300.98
372006.01.02 17:58sell19100.001.72231.72360.0000
382006.01.02 17:58close19100.001.72181.72360.00005000.53913301.51
392006.01.02 17:58sell20100.001.72231.72360.0000
402006.01.02 17:59close20100.001.72191.72360.00004000.53917302.04
412006.01.02 18:36sell21100.001.72251.72380.0000
422006.01.02 18:36close21100.001.72221.72380.00002999.64920301.68
432006.01.02 18:36sell22100.001.72251.72380.0000
442006.01.02 19:47close22100.001.72211.72380.00003999.81924301.49
452006.01.02 20:15sell23100.001.72361.72490.0000
462006.01.02 20:15close23100.001.72291.72490.00007000.30931301.79
472006.01.02 20:18sell24100.001.72351.72480.0000
482006.01.02 20:20close24100.001.72291.72480.00006000.00937301.79
492006.01.02 22:52sell25100.001.72171.72300.0000
502006.01.02 22:52close25100.001.72121.72300.00005000.00942301.79
512006.01.02 23:06sell26100.001.72071.72200.0000
522006.01.02 23:06close26100.001.72001.72200.00007000.00949301.79
532006.01.03 03:57buy27100.001.72841.72710.0000
542006.01.03 03:58modify27100.001.72841.72710.0000
552006.01.03 03:58modify27100.001.72841.72750.0000
562006.01.03 03:59modify27100.001.72841.72760.0000
572006.01.03 04:00modify27100.001.72841.72790.0000
582006.01.03 04:01s/l27100.001.7278571.72790.0000-5428.12943873.67
592006.01.03 04:08buy28100.001.72841.72710.0000
602006.01.03 04:08modify28100.001.72841.72790.0000
612006.01.03 04:09modify28100.001.72841.72790.0000
622006.01.03 04:10modify28100.001.72841.72790.0000
632006.01.03 04:10modify28100.001.72841.72790.0000
642006.01.03 04:14s/l28100.001.7279251.72790.0000-4749.44939124.23
652006.01.03 05:13buy29100.001.72731.72600.0000
662006.01.03 05:38close29100.001.72771.72600.00003999.80943124.03
672006.01.03 06:32buy30100.001.73061.72930.0000
682006.01.03 06:32modify30100.001.73061.72970.0000
692006.01.03 06:32modify30100.001.73061.72980.0000
702006.01.03 06:32modify30100.001.73061.72990.0000
712006.01.03 06:32modify30100.001.73061.73000.0000
722006.01.03 06:32modify30100.001.73061.73020.0000
732006.01.03 06:32modify30100.001.73061.73030.0000
742006.01.03 06:32close30100.001.73101.73030.00004000.34947124.37
752006.01.03 06:32buy31100.001.73061.72930.0000
762006.01.03 06:34modify31100.001.73061.73030.0000
772006.01.03 06:35s/l31100.001.7303251.73030.0000-2749.50944374.87
782006.01.03 07:02buy32100.001.72961.72830.0000
792006.01.03 07:02close32100.001.73011.72830.00004999.97949374.84
802006.01.03 07:02buy33100.001.72961.72830.0000
812006.01.03 07:04close33100.001.73001.72830.00003999.61953374.45
822006.01.03 07:05buy34100.001.73011.72880.0000
832006.01.03 07:12s/l34100.001.72881.72880.0000-13000.00940374.45
842006.01.03 08:48buy35100.001.72741.72610.0000
852006.01.03 08:51close35100.001.72781.72610.00003999.81944374.26
862006.01.03 09:27buy36100.001.73131.73000.0000
872006.01.03 09:27modify36100.001.73131.73030.0000
882006.01.03 09:27modify36100.001.73131.73030.0000
892006.01.03 09:27modify36100.001.73131.73050.0000
902006.01.03 09:27modify36100.001.73131.73060.0000
912006.01.03 09:30modify36100.001.73131.73070.0000
922006.01.03 09:30modify36100.001.73131.73080.0000
932006.01.03 09:31modify36100.001.73131.73080.0000
942006.01.03 09:32modify36100.001.73131.73090.0000
952006.01.03 09:32modify36100.001.73131.73180.0000
962006.01.03 09:32close36100.001.73241.73180.000011000.00955374.26
972006.01.03 09:33buy37100.001.73351.73220.0000
982006.01.03 09:34modify37100.001.73351.73230.0000
992006.01.03 09:34modify37100.001.73351.73240.0000
1002006.01.03 09:35s/l37100.001.73241.73240.0000-10999.84944374.42
1012006.01.03 09:45buy38100.001.73321.73190.0000
1022006.01.03 09:45modify38100.001.73321.73270.0000
1032006.01.03 09:45close38100.001.73361.73270.00003999.80948374.22
1042006.01.03 09:45buy39100.001.73331.73200.0000
1052006.01.03 09:49s/l39100.001.73201.73200.0000-13000.00935374.22
1062006.01.03 10:07buy40100.001.73191.73060.0000
1072006.01.03 10:07close40100.001.73251.73060.00006000.13941374.35
1082006.01.03 10:07buy41100.001.73191.73060.0000
1092006.01.03 10:14s/l41100.001.73061.73060.0000-13000.00928374.35
1102006.01.03 13:00buy42100.001.72921.72790.0000
1112006.01.03 13:00close42100.001.72951.72790.00003000.28931374.63
1122006.01.03 13:00buy43100.001.72931.72800.0000
1132006.01.03 13:07s/l43100.001.72801.72800.0000-13000.00918374.63
1142006.01.03 13:30buy44100.001.72901.72770.0000
1152006.01.03 13:30close44100.001.72961.72770.00005999.42924374.05
1162006.01.03 13:30buy45100.001.72921.72790.0000
1172006.01.03 14:03s/l45100.001.72791.72790.0000-13000.00911374.05
1182006.01.03 16:19buy46100.001.73461.73330.0000
1192006.01.03 16:19modify46100.001.73461.73370.0000
1202006.01.03 16:19modify46100.001.73461.73380.0000
1212006.01.03 16:19modify46100.001.73461.73390.0000
1222006.01.03 16:19modify46100.001.73461.73400.0000
1232006.01.03 16:19modify46100.001.73461.73420.0000
1242006.01.03 16:19close46100.001.73501.73420.00003999.80915373.85
1252006.01.03 16:19buy47100.001.73461.73330.0000
1262006.01.03 16:22modify47100.001.73461.73420.0000
1272006.01.03 16:22modify47100.001.73461.73420.0000
1282006.01.03 16:22close47100.001.73511.73420.00004999.97920373.82
1292006.01.03 16:27buy48100.001.73701.73570.0000
1302006.01.03 16:28modify48100.001.73701.73580.0000
1312006.01.03 16:28modify48100.001.73701.73600.0000
1322006.01.03 16:28modify48100.001.73701.73610.0000
1332006.01.03 16:28modify48100.001.73701.73610.0000
1342006.01.03 16:29modify48100.001.73701.73620.0000
1352006.01.03 16:29modify48100.001.73701.73630.0000
1362006.01.03 16:29close48100.001.73741.73630.00004000.45924374.27
1372006.01.03 17:28buy49100.001.73861.73730.0000
1382006.01.03 17:28modify49100.001.73861.73780.0000
1392006.01.03 17:28modify49100.001.73861.73790.0000
1402006.01.03 17:28modify49100.001.73861.73800.0000
1412006.01.03 17:28modify49100.001.73861.73850.0000
1422006.01.03 17:28close49100.001.73911.73850.00004999.97929374.24
1432006.01.03 18:18buy50100.001.74151.74020.0000
1442006.01.03 18:18modify50100.001.74151.74070.0000
1452006.01.03 18:18modify50100.001.74151.74080.0000
1462006.01.03 18:18modify50100.001.74151.74090.0000
1472006.01.03 18:18modify50100.001.74151.74100.0000
1482006.01.03 18:18modify50100.001.74151.74110.0000
1492006.01.03 18:18modify50100.001.74151.74130.0000
1502006.01.03 18:18close50100.001.74191.74130.00003999.80933374.04
1512006.01.03 18:19buy51100.001.74151.74020.0000
1522006.01.03 18:53close51100.001.74191.74020.00004000.13937374.17
1532006.01.03 20:06buy52100.001.74431.74300.0000
1542006.01.03 20:06modify52100.001.74431.74380.0000
1552006.01.03 20:06modify52100.001.74431.74400.0000
1562006.01.03 20:06modify52100.001.74431.74410.0000
1572006.01.03 20:06close52100.001.74471.74410.00004000.25941374.42
1582006.01.03 20:06buy53100.001.74461.74330.0000
1592006.01.03 20:09s/l53100.001.74331.74330.0000-13000.00928374.42
1602006.01.03 20:25buy54100.001.74351.74220.0000
1612006.01.03 20:27close54100.001.74381.74220.00003000.83931375.25
1622006.01.04 00:39buy55100.001.74861.74730.0000
1632006.01.04 01:01s/l55100.001.74731.74730.0000-13000.00918375.25
1642006.01.04 03:06buy56100.001.74891.74760.0000
1652006.01.04 03:07close56100.001.74931.74760.00003999.77922375.02
1662006.01.04 03:11buy57100.001.74891.74760.0000
1672006.01.04 03:11modify57100.001.74891.74880.0000
1682006.01.04 03:11close57100.001.74941.74880.00004999.77927374.79
1692006.01.04 03:18buy58100.001.74991.74860.0000
1702006.01.04 03:18modify58100.001.74991.74890.0000
1712006.01.04 03:19modify58100.001.74991.74900.0000
1722006.01.04 03:19modify58100.001.74991.74900.0000
1732006.01.04 03:19modify58100.001.74991.74910.0000
1742006.01.04 03:20modify58100.001.74991.74930.0000
1752006.01.04 03:21modify58100.001.74991.74930.0000
1762006.01.04 03:22modify58100.001.74991.74940.0000
1772006.01.04 03:22modify58100.001.74991.74950.0000
1782006.01.04 03:22close58100.001.75021.74950.00003000.83930375.62
1792006.01.04 03:29buy59100.001.75171.75040.0000
1802006.01.04 03:29modify59100.001.75171.75090.0000
1812006.01.04 03:29modify59100.001.75171.75100.0000
1822006.01.04 03:29modify59100.001.75171.75150.0000
1832006.01.04 03:29close59100.001.75221.75150.00004999.97935375.59
1842006.01.04 03:29buy60100.001.75171.75040.0000
1852006.01.04 04:01close60100.001.75211.75040.00003999.81939375.40
1862006.01.04 04:34buy61100.001.75321.75190.0000
1872006.01.04 04:35modify61100.001.75321.75260.0000
1882006.01.04 04:37modify61100.001.75321.75270.0000
1892006.01.04 04:41s/l61100.001.7526861.75270.0000-5142.48934232.92
1902006.01.04 08:21buy62100.001.74841.74710.0000
1912006.01.04 08:23close62100.001.74911.74710.00006999.41941232.33
1922006.01.04 08:49buy63100.001.75021.74890.0000
1932006.01.04 08:49close63100.001.75071.74890.00005000.00946232.33
1942006.01.04 08:49buy64100.001.75031.74900.0000
1952006.01.04 08:51s/l64100.001.74901.74900.0000-13000.00933232.33
1962006.01.04 10:15buy65100.001.75381.75250.0000
1972006.01.04 10:15modify65100.001.75381.75310.0000
1982006.01.04 10:15modify65100.001.75381.75320.0000
1992006.01.04 10:15modify65100.001.75381.75330.0000
2002006.01.04 10:15modify65100.001.75381.75340.0000
2012006.01.04 10:15modify65100.001.75381.75360.0000
2022006.01.04 10:15close65100.001.75431.75360.00004999.97938232.30
2032006.01.04 10:15buy66100.001.75381.75250.0000
2042006.01.04 10:18modify66100.001.75381.75360.0000
2052006.01.04 10:18close66100.001.75421.75360.00003999.99942232.29
2062006.01.04 10:22buy67100.001.75461.75330.0000
2072006.01.04 10:22modify67100.001.75461.75360.0000
2082006.01.04 10:22modify67100.001.75461.75380.0000
2092006.01.04 10:22modify67100.001.75461.75390.0000
2102006.01.04 10:22modify67100.001.75461.75400.0000
2112006.01.04 10:22close67100.001.75501.75400.00003999.85946232.14
2122006.01.04 10:22buy68100.001.75501.75370.0000
2132006.01.04 10:22modify68100.001.75501.75400.0000
2142006.01.04 10:22modify68100.001.75501.75410.0000
2152006.01.04 10:22modify68100.001.75501.75440.0000
2162006.01.04 10:22close68100.001.75541.75440.00004000.00950232.14
2172006.01.04 10:22buy69100.001.75471.75340.0000
2182006.01.04 10:27modify69100.001.75471.75440.0000
2192006.01.04 10:29close69100.001.75551.75440.00007999.69958231.83
2202006.01.04 10:30buy70100.001.75501.75370.0000
2212006.01.04 10:32modify70100.001.75501.75440.0000
2222006.01.04 10:33s/l70100.001.7543931.75440.0000-6071.19952160.64
2232006.01.04 12:02buy71100.001.75581.75450.0000
2242006.01.04 12:43s/l71100.001.75451.75450.0000-13000.00939160.64
2252006.01.04 13:22buy72100.001.75701.75570.0000
2262006.01.04 13:22modify72100.001.75701.75620.0000
2272006.01.04 13:22modify72100.001.75701.75650.0000
2282006.01.04 13:22modify72100.001.75701.75660.0000
2292006.01.04 13:22close72100.001.75731.75660.00002999.44942160.08
2302006.01.04 13:41buy73100.001.75881.75750.0000
2312006.01.04 13:41modify73100.001.75881.75800.0000
2322006.01.04 13:41modify73100.001.75881.75810.0000
2332006.01.04 13:41modify73100.001.75881.75820.0000
2342006.01.04 13:41modify73100.001.75881.75830.0000
2352006.01.04 13:41modify73100.001.75881.75840.0000
2362006.01.04 13:41close73100.001.75921.75840.00004000.03946160.11
2372006.01.04 14:45buy74100.001.75671.75540.0000
2382006.01.04 14:45close74100.001.75711.75540.00003999.94950160.05
2392006.01.04 15:02buy75100.001.75631.75500.0000
2402006.01.04 15:02close75100.001.75691.75500.00006000.00956160.05
2412006.01.04 15:21buy76100.001.75581.75450.0000
2422006.01.04 15:23close76100.001.75631.75450.00004999.73961159.78
2432006.01.04 15:29buy77100.001.75651.75520.0000
2442006.01.04 15:33close77100.001.75691.75520.00003999.80965159.58
2452006.01.04 16:05buy78100.001.75711.75580.0000
2462006.01.04 16:05close78100.001.75741.75580.00003000.47968160.05
2472006.01.04 16:05buy79100.001.75711.75580.0000
2482006.01.04 16:08close79100.001.75751.75580.00004000.99972161.04
2492006.01.04 16:34buy80100.001.75881.75750.0000
2502006.01.04 16:34modify80100.001.75881.75840.0000
2512006.01.04 16:34modify80100.001.75881.75850.0000
2522006.01.04 16:35s/l80100.001.7585211.75850.0000-2785.79969375.25
2532006.01.04 16:35buy81100.001.75851.75720.0000
2542006.01.04 16:36close81100.001.75901.75720.00005000.53974375.78
2552006.01.04 17:00buy82100.001.75931.75800.0000
2562006.01.04 17:00modify82100.001.75931.75880.0000
2572006.01.04 17:00modify82100.001.75931.75900.0000
2582006.01.04 17:00close82100.001.75971.75900.00003999.41978375.19
2592006.01.04 17:12buy83100.001.76111.75980.0000
2602006.01.04 17:12modify83100.001.76111.76030.0000
2612006.01.04 17:12modify83100.001.76111.76050.0000
2622006.01.04 17:13modify83100.001.76111.76070.0000
2632006.01.04 17:13close83100.001.76161.76070.00004999.97983375.16
2642006.01.04 18:09buy84100.001.75881.75750.0000
2652006.01.04 18:10close84100.001.75921.75750.00004000.03987375.19
2662006.01.04 18:30buy85100.001.76011.75880.0000
2672006.01.04 18:30close85100.001.76081.75880.00007000.26994375.45
2682006.01.04 18:30buy86100.001.76051.75920.0000
2692006.01.04 19:00close86100.001.76101.75920.00004999.60999375.05
2702006.01.04 19:05buy87100.001.76061.75930.0000
2712006.01.04 19:05close87100.001.76131.75930.00006999.431006374.48
2722006.01.04 19:05buy88100.001.76091.75960.0000
2732006.01.04 19:19s/l88100.001.75961.75960.0000-13000.00993374.48
2742006.01.05 00:46buy89100.001.75671.75540.0000
2752006.01.05 00:46close89100.001.75731.75540.00005999.94999374.42
2762006.01.05 00:46buy90100.001.75711.75580.0000
2772006.01.05 01:05close90100.001.75771.75580.00006000.131005374.55
2782006.01.05 06:05buy91100.001.75671.75540.0000
2792006.01.05 06:08close91100.001.75721.75540.00004999.971010374.52
2802006.01.05 08:09buy92100.001.75721.75590.0000
2812006.01.05 08:09close92100.001.75761.75590.00004000.311014374.83
2822006.01.05 08:12buy93100.001.75671.75540.0000
2832006.01.05 08:16close93100.001.75701.75540.00002999.631017374.46
2842006.01.05 08:23buy94100.001.75651.75520.0000
2852006.01.05 08:31close94100.001.75691.75520.00003999.801021374.26
2862006.01.05 08:36buy95100.001.75651.75520.0000
2872006.01.05 08:45s/l95100.001.75521.75520.0000-13000.001008374.26
2882006.01.05 09:26sell96100.001.75311.75440.0000
2892006.01.05 09:26close96100.001.75261.75440.00005000.381013374.64
2902006.01.05 09:47sell97100.001.75341.75470.0000
2912006.01.05 09:47close97100.001.75301.75470.00004000.001017374.64
2922006.01.05 09:47sell98100.001.75331.75460.0000
2932006.01.05 09:47close98100.001.75281.75460.00005000.001022374.64
2942006.01.05 09:47sell99100.001.75361.75490.0000
2952006.01.05 09:48close99100.001.75321.75490.00004000.011026374.65
2962006.01.05 09:54sell100100.001.75231.75360.0000
2972006.01.05 09:54close100100.001.75181.75360.00004999.971031374.62
2982006.01.05 09:54sell101100.001.75231.75360.0000
2992006.01.05 09:55close101100.001.75171.75360.00006000.141037374.76
3002006.01.05 10:31buy102100.001.75371.75240.0000
3012006.01.05 10:31close102100.001.75411.75240.00004000.151041374.91
3022006.01.05 10:33buy103100.001.75341.75210.0000
3032006.01.05 10:33close103100.001.75371.75210.00002999.461044374.37
3042006.01.05 10:36buy104100.001.75341.75210.0000
3052006.01.05 10:37close104100.001.75381.75210.00003999.811048374.18
3062006.01.05 10:41buy105100.001.75381.75250.0000
3072006.01.05 10:41close105100.001.75431.75250.00005000.001053374.18
3082006.01.05 10:46buy106100.001.75401.75270.0000
3092006.01.05 10:48close106100.001.75441.75270.00003999.651057373.83
3102006.01.05 10:52buy107100.001.75491.75360.0000
3112006.01.05 10:52close107100.001.75531.75360.00004001.001061374.83
3122006.01.05 10:56buy108100.001.75531.75400.0000
3132006.01.05 10:56close108100.001.75581.75400.00004999.881066374.71
3142006.01.05 11:01sell109100.001.75551.75680.0000
3152006.01.05 11:01close109100.001.75481.75680.00007000.301073375.01
3162006.01.05 13:23sell110100.001.75411.75540.0000
3172006.01.05 13:44close110100.001.75371.75540.00004000.991077376.00
3182006.01.05 14:32sell111100.001.75421.75550.0000
3192006.01.05 14:32close111100.001.75371.75550.00005000.151082376.15
3202006.01.05 14:32sell112100.001.75441.75570.0000
3212006.01.05 14:36close112100.001.75371.75570.00007000.301089376.45
3222006.01.05 14:44sell113100.001.75231.75360.0000
3232006.01.05 14:44close113100.001.75171.75360.00005999.901095376.35
3242006.01.05 16:13buy114100.001.75431.75300.0000
3252006.01.05 16:17close114100.001.75481.75300.00005000.001100376.35
3262006.01.05 16:42buy115100.001.75581.75450.0000
3272006.01.05 16:42close115100.001.75631.75450.00005000.241105376.59
3282006.01.05 18:06buy116100.001.75601.75470.0000
3292006.01.05 18:16close116100.001.75641.75470.00003999.801109376.39
3302006.01.06 02:16sell117100.001.75631.75760.0000
3312006.01.06 02:19close117100.001.75601.75760.00003000.831112377.22
3322006.01.06 02:45sell118100.001.75351.75480.0000
3332006.01.06 02:49close118100.001.75331.75480.00002001.861114379.08
3342006.01.06 02:57sell119100.001.75311.75440.0000
3352006.01.06 05:31s/l119100.001.75441.75440.0000-13000.001101379.08
3362006.01.06 05:51sell120100.001.75361.75490.0000
3372006.01.06 05:51close120100.001.75321.75490.00004000.011105379.09
3382006.01.06 06:25sell121100.001.75351.75480.0000
3392006.01.06 06:57close121100.001.75331.75480.00002000.661107379.75
3402006.01.06 06:57sell122100.001.75381.75510.0000
3412006.01.06 06:59close122100.001.75311.75510.00007000.311114380.06
3422006.01.06 08:43sell123100.001.75211.75340.0000
3432006.01.06 08:55s/l123100.001.75341.75340.0000-13000.001101380.06
3442006.01.06 09:23sell124100.001.75231.75360.0000
3452006.01.06 09:29close124100.001.75201.75360.00003000.831104380.89
3462006.01.06 10:19buy125100.001.75541.75410.0000
3472006.01.06 10:58close125100.001.75611.75410.00006999.721111380.61
3482006.01.06 11:00buy126100.001.75571.75440.0000
3492006.01.06 11:00close126100.001.75621.75440.00004999.561116380.17
3502006.01.06 11:00buy127100.001.75581.75450.0000
3512006.01.06 11:16s/l127100.001.75451.75450.0000-13000.001103380.17
3522006.01.06 12:31buy128100.001.75481.75350.0000
3532006.01.06 12:31close128100.001.75521.75350.00003999.801107379.97
3542006.01.06 13:13buy129100.001.75561.75430.0000
3552006.01.06 13:33close129100.001.75611.75430.00005001.171112381.14
3562006.01.06 14:35buy130100.001.75791.75660.0000
3572006.01.06 14:35close130100.001.75891.75660.000010000.001122381.14
3582006.01.06 14:35buy131100.001.75751.75620.0000
3592006.01.06 14:36s/l131100.001.75621.75620.0000-13000.001109381.14
3602006.01.06 14:40buy132100.001.75801.75670.0000
3612006.01.06 14:40close132100.001.75841.75670.00003999.631113380.77
3622006.01.06 14:42buy133100.001.75791.75660.0000
3632006.01.06 14:42close133100.001.75851.75660.00005999.801119380.57
3642006.01.06 14:44buy134100.001.75851.75720.0000
3652006.01.06 14:44close134100.001.75891.75720.00004000.991123381.56
3662006.01.06 14:55buy135100.001.76401.76270.0000
3672006.01.06 14:56modify135100.001.76401.76280.0000
3682006.01.06 14:56modify135100.001.76401.76290.0000
3692006.01.06 14:56close135100.001.76461.76290.00006000.141129381.70
3702006.01.06 16:04buy136100.001.76901.76770.0000
3712006.01.06 16:04modify136100.001.76901.76780.0000
3722006.01.06 16:04modify136100.001.76901.76790.0000
3732006.01.06 16:04modify136100.001.76901.76820.0000
3742006.01.06 16:04modify136100.001.76901.76830.0000
3752006.01.06 16:04modify136100.001.76901.76840.0000
3762006.01.06 16:04close136100.001.76961.76840.00006000.001135381.70
3772006.01.06 16:04buy137100.001.76921.76790.0000
3782006.01.06 16:05modify137100.001.76921.76840.0000
3792006.01.06 16:09modify137100.001.76921.76850.0000
3802006.01.06 16:09modify137100.001.76921.76860.0000
3812006.01.06 16:09modify137100.001.76921.76870.0000
3822006.01.06 16:09modify137100.001.76921.76880.0000
3832006.01.06 16:09close137100.001.76981.76880.00005998.951141380.65
3842006.01.06 16:17buy138100.001.77081.76950.0000
3852006.01.06 16:17modify138100.001.77081.76970.0000
3862006.01.06 16:17modify138100.001.77081.76990.0000
3872006.01.06 16:17modify138100.001.77081.77000.0000
3882006.01.06 16:17modify138100.001.77081.77010.0000
3892006.01.06 16:17modify138100.001.77081.77020.0000
3902006.01.06 16:17modify138100.001.77081.77030.0000
3912006.01.06 16:17modify138100.001.77081.77040.0000
3922006.01.06 16:17close138100.001.77131.77040.00005000.001146380.65
3932006.01.06 16:17buy139100.001.77081.76950.0000
3942006.01.06 16:18modify139100.001.77081.77040.0000
3952006.01.06 16:19s/l139100.001.7703891.77040.0000-4106.731142273.92
3962006.01.06 16:54buy140100.001.77141.77010.0000
3972006.01.06 16:55modify140100.001.77141.77040.0000
3982006.01.06 16:55modify140100.001.77141.77050.0000
3992006.01.06 16:55modify140100.001.77141.77070.0000
4002006.01.06 16:55modify140100.001.77141.77100.0000
4012006.01.06 16:55modify140100.001.77141.77100.0000
4022006.01.06 17:01s/l140100.001.7710291.77100.0000-3713.421138560.50
4032006.01.06 18:03buy141100.001.77111.76980.0000
4042006.01.06 18:07close141100.001.77151.76980.00003999.911142560.41
4052006.01.06 18:15buy142100.001.77151.77020.0000
4062006.01.06 18:15modify142100.001.77151.77100.0000
4072006.01.06 18:15modify142100.001.77151.77120.0000
4082006.01.06 18:15close142100.001.77191.77120.00004000.421146560.83
4092006.01.06 18:15buy143100.001.77151.77020.0000
4102006.01.06 19:55s/l143100.001.77021.77020.0000-13000.001133560.83
4112006.01.06 20:51buy144100.001.77111.76980.0000
4122006.01.06 21:15close144100.001.77161.76980.00004999.971138560.80
4132006.01.06 22:59buy145100.001.77051.76920.0000
4142006.01.09 00:00s/l145100.001.76921.76920.0000-13350.001125210.80
4152006.01.09 02:04buy146100.001.77081.76950.0000
4162006.01.09 02:17s/l146100.001.76951.76950.0000-13000.001112210.80
4172006.01.09 02:39buy147100.001.77011.76880.0000
4182006.01.09 02:53s/l147100.001.76881.76880.0000-13000.001099210.80
4192006.01.09 03:55buy148100.001.76961.76830.0000
4202006.01.09 03:58close148100.001.76991.76830.00002999.631102210.43
4212006.01.09 08:55buy149100.001.76891.76760.0000
4222006.01.09 08:55close149100.001.76931.76760.00003999.801106210.23
4232006.01.09 09:01sell150100.001.76931.77060.0000
4242006.01.09 09:04close150100.001.76891.77060.00003999.961110210.19
4252006.01.09 09:43sell151100.001.76651.76780.0000
4262006.01.09 09:44close151100.001.76621.76780.00002999.681113209.87
4272006.01.09 12:36sell152100.001.76511.76640.0000
4282006.01.09 12:41close152100.001.76481.76640.00002999.631116209.50
4292006.01.09 13:51sell153100.001.76651.76780.0000
4302006.01.09 13:55close153100.001.76611.76780.00003999.801120209.30
4312006.01.09 14:47sell154100.001.76591.76720.0000
4322006.01.09 14:54close154100.001.76551.76720.00003999.811124209.11
4332006.01.09 16:01sell155100.001.76551.76680.0000
4342006.01.09 16:01close155100.001.76521.76680.00003000.001127209.11
4352006.01.09 16:01sell156100.001.76551.76680.0000
4362006.01.09 16:08close156100.001.76511.76680.00003999.491131208.60
4372006.01.09 16:16sell157100.001.76371.76500.0000
4382006.01.09 16:17close157100.001.76341.76500.00002999.551134208.15
4392006.01.09 17:20sell158100.001.76401.76530.0000
4402006.01.09 17:33s/l158100.001.76531.76530.0000-13000.001121208.15
4412006.01.09 17:44sell159100.001.76521.76650.0000
4422006.01.09 17:44close159100.001.76481.76650.00004000.191125208.34
4432006.01.09 17:44sell160100.001.76521.76650.0000
4442006.01.09 17:48close160100.001.76441.76650.00008000.471133208.81
4452006.01.09 20:38sell161100.001.76691.76820.0000
4462006.01.09 20:39close161100.001.76651.76820.00003999.801137208.61
4472006.01.10 02:08buy162100.001.76611.76480.0000
4482006.01.10 02:11close162100.001.76651.76480.00003999.801141208.41
4492006.01.10 02:31buy163100.001.76641.76510.0000
4502006.01.10 03:01close163100.001.76681.76510.00004001.001145209.41
4512006.01.10 03:18sell164100.001.76621.76750.0000
4522006.01.10 03:26close164100.001.76551.76750.00006999.111152208.52
4532006.01.10 05:17sell165100.001.76571.76700.0000
4542006.01.10 05:26close165100.001.76541.76700.00002999.641155208.16
4552006.01.10 06:11sell166100.001.76571.76700.0000
4562006.01.10 06:14close166100.001.76541.76700.00002999.641158207.80
4572006.01.10 08:18sell167100.001.76471.76600.0000
4582006.01.10 08:19close167100.001.76441.76600.00003000.831161208.63
4592006.01.10 08:41sell168100.001.76281.76410.0000
4602006.01.10 08:56s/l168100.001.76411.76410.0000-13000.001148208.63
4612006.01.10 09:42sell169100.001.76661.76790.0000
4622006.01.10 09:42close169100.001.76621.76790.00003999.811152208.44
4632006.01.10 09:42sell170100.001.76661.76790.0000
4642006.01.10 09:50close170100.001.76621.76790.00003999.811156208.25
4652006.01.10 11:01buy171100.001.76711.76580.0000
4662006.01.10 11:01close171100.001.76761.76580.00005000.571161208.82
4672006.01.10 11:01buy172100.001.76711.76580.0000
4682006.01.10 11:01close172100.001.76761.76580.00005000.001166208.82
4692006.01.10 11:20buy173100.001.76891.76760.0000
4702006.01.10 11:25s/l173100.001.76761.76760.0000-13000.001153208.82
4712006.01.10 12:17buy174100.001.76781.76650.0000
4722006.01.10 12:18close174100.001.76811.76650.00002999.631156208.45
4732006.01.10 13:12buy175100.001.76821.76690.0000
4742006.01.10 13:58s/l175100.001.76691.76690.0000-13000.001143208.45
4752006.01.10 14:05sell176100.001.76651.76780.0000
4762006.01.10 14:05close176100.001.76621.76780.00002999.641146208.09
4772006.01.10 14:38sell177100.001.76591.76720.0000
4782006.01.10 14:40close177100.001.76541.76720.00005000.161151208.25
4792006.01.10 14:51sell178100.001.76461.76590.0000
4802006.01.10 14:55close178100.001.76411.76590.00004999.971156208.22
4812006.01.10 14:57sell179100.001.76451.76580.0000
4822006.01.10 14:57close179100.001.76391.76580.00005999.921162208.14
4832006.01.10 14:57sell180100.001.76461.76590.0000
4842006.01.10 15:20close180100.001.76411.76590.00004999.971167208.11
4852006.01.10 15:22sell181100.001.76431.76560.0000
4862006.01.10 15:32close181100.001.76361.76560.00007000.301174208.41
4872006.01.10 17:18sell182100.001.76551.76680.0000
4882006.01.10 17:19close182100.001.76491.76680.00005998.941180207.35
4892006.01.10 20:13sell183100.001.76631.76760.0000
4902006.01.10 20:23close183100.001.76591.76760.00003999.801184207.15
4912006.01.11 02:41sell184100.001.76201.76330.0000
4922006.01.11 02:43close184100.001.76161.76330.00003999.651188206.80
4932006.01.11 02:44sell185100.001.76091.76220.0000
4942006.01.11 02:44close185100.001.76051.76220.00003999.811192206.61
4952006.01.11 04:32sell186100.001.76321.76450.0000
4962006.01.11 04:32close186100.001.76281.76450.00004001.001196207.61
4972006.01.11 05:32sell187100.001.76301.76430.0000
4982006.01.11 05:33close187100.001.76281.76430.00002000.661198208.27
4992006.01.11 07:25sell188100.001.76151.76280.0000
5002006.01.11 07:58s/l188100.001.76281.76280.0000-13000.001185208.27
5012006.01.11 08:04sell189100.001.76101.76230.0000
5022006.01.11 08:06close189100.001.76071.76230.00003000.831188209.10
5032006.01.11 08:49sell190100.001.76071.76200.0000
5042006.01.11 09:13close190100.001.75991.76200.00008000.461196209.56
5052006.01.11 09:56sell191100.001.75831.75960.0000
5062006.01.11 09:56close191100.001.75771.75960.00005998.951202208.51
5072006.01.11 09:56sell192100.001.75831.75960.0000
5082006.01.11 10:02close192100.001.75801.75960.00002999.641205208.15
5092006.01.11 10:31sell193100.001.75631.75760.0000
5102006.01.11 10:32close193100.001.75581.75760.00005000.241210208.39
5112006.01.11 10:58sell194100.001.75601.75730.0000
5122006.01.11 11:01close194100.001.75561.75730.00004001.001214209.39
5132006.01.11 11:01sell195100.001.75581.75710.0000
5142006.01.11 11:01close195100.001.75551.75710.00003000.091217209.48
5152006.01.11 11:34sell196100.001.75371.75500.0000
5162006.01.11 11:40s/l196100.001.75501.75500.0000-13000.001204209.48
5172006.01.11 12:07sell197100.001.75311.75440.0000
5182006.01.11 12:07close197100.001.75271.75440.00003999.811208209.29
5192006.01.11 12:07sell198100.001.75311.75440.0000
5202006.01.11 12:12s/l198100.001.75441.75440.0000-13000.001195209.29
5212006.01.11 13:08sell199100.001.75701.75830.0000
5222006.01.11 13:08close199100.001.75671.75830.00002999.631198208.92
5232006.01.11 15:01sell200100.001.75601.75730.0000
5242006.01.11 15:13s/l200100.001.75731.75730.0000-13000.001185208.92
5252006.01.11 15:42sell201100.001.75971.76100.0000
5262006.01.11 15:50s/l201100.001.76101.76100.0000-13000.001172208.92
5272006.01.11 16:59sell202100.001.76051.76180.0000
5282006.01.11 17:00close202100.001.76011.76180.00003999.801176208.72
5292006.01.11 23:03buy203100.001.76471.76340.0000
5302006.01.11 23:24close203100.001.76501.76340.00002999.861179208.58
5312006.01.12 02:00buy204100.001.76581.76450.0000
5322006.01.12 02:35close204100.001.76601.76450.00002000.661181209.24
5332006.01.12 02:44buy205100.001.76671.76540.0000
5342006.01.12 02:48close205100.001.76711.76540.00003999.811185209.05
5352006.01.12 03:22buy206100.001.76681.76550.0000
5362006.01.12 03:22close206100.001.76711.76550.00002999.641188208.69
5372006.01.12 03:22buy207100.001.76681.76550.0000
5382006.01.12 05:32close207100.001.76711.76550.00002999.641191208.33
5392006.01.12 05:58buy208100.001.76651.76520.0000
5402006.01.12 07:15close208100.001.76691.76520.00003999.801195208.13
5412006.01.12 08:25buy209100.001.76571.76440.0000
5422006.01.12 08:29close209100.001.76601.76440.00003000.831198208.96
5432006.01.12 09:01buy210100.001.76621.76490.0000
5442006.01.12 09:01close210100.001.76661.76490.00003999.811202208.77
5452006.01.12 09:01buy211100.001.76621.76490.0000
5462006.01.12 09:03close211100.001.76651.76490.00002999.641205208.41
5472006.01.12 09:45buy212100.001.76681.76550.0000
5482006.01.12 09:58close212100.001.76721.76550.00003999.801209208.21
5492006.01.12 10:18buy213100.001.76831.76700.0000
5502006.01.12 10:18close213100.001.76861.76700.00002999.771212207.98
5512006.01.12 10:18buy214100.001.76831.76700.0000
5522006.01.12 10:30close214100.001.76891.76700.00005999.771218207.75
5532006.01.12 10:31buy215100.001.76891.76760.0000
5542006.01.12 10:31close215100.001.76941.76760.00004999.971223207.72
5552006.01.12 10:37buy216100.001.76891.76760.0000
5562006.01.12 10:38close216100.001.76941.76760.00004999.961228207.68
5572006.01.12 11:02buy217100.001.77001.76870.0000
5582006.01.12 11:10close217100.001.77031.76870.00003000.831231208.51
5592006.01.12 12:01buy218100.001.76971.76840.0000
5602006.01.12 12:26s/l218100.001.76841.76840.0000-13000.001218208.51
5612006.01.12 12:30buy219100.001.76891.76760.0000
5622006.01.12 12:45close219100.001.76921.76760.00002999.631221208.14
5632006.01.12 12:45buy220100.001.76891.76760.0000
5642006.01.12 13:01s/l220100.001.76761.76760.0000-13000.001208208.14
5652006.01.12 13:13buy221100.001.76791.76660.0000
5662006.01.12 13:17close221100.001.76831.76660.00004000.991212209.13
5672006.01.12 14:03buy222100.001.77081.76950.0000
5682006.01.12 14:12s/l222100.001.76951.76950.0000-13000.001199209.13
5692006.01.12 14:45buy223100.001.76971.76840.0000
5702006.01.12 14:45close223100.001.77001.76840.00002999.811202208.94
5712006.01.12 14:45buy224100.001.76981.76850.0000
5722006.01.12 14:48close224100.001.77031.76850.00005000.311207209.25
5732006.01.12 15:07sell225100.001.76371.76500.0000
5742006.01.12 15:07close225100.001.76321.76500.00004999.891212209.14
5752006.01.12 15:07sell226100.001.76381.76510.0000
5762006.01.12 15:14s/l226100.001.76511.76510.0000-13000.001199209.14
5772006.01.12 15:21sell227100.001.76441.76570.0000
5782006.01.12 15:21close227100.001.76381.76570.00006000.131205209.27
5792006.01.12 15:24sell228100.001.76421.76550.0000
5802006.01.12 15:27close228100.001.76351.76550.00006999.721212208.99
5812006.01.12 15:35sell229100.001.76191.76320.0000
5822006.01.12 15:35close229100.001.76161.76320.00002999.481215208.47
5832006.01.12 16:13buy230100.001.75881.75750.0000
5842006.01.12 16:15close230100.001.75931.75750.00004999.971220208.44
5852006.01.12 16:53buy231100.001.76111.75980.0000
5862006.01.12 16:58close231100.001.76151.75980.00003999.791224208.23
5872006.01.12 18:24sell232100.001.76071.76200.0000
5882006.01.12 18:29close232100.001.76031.76200.00003999.871228208.10
5892006.01.13 07:07sell233100.001.76041.76170.0000
5902006.01.13 07:07close233100.001.76011.76170.00003000.571231208.67
5912006.01.13 07:25sell234100.001.76131.76260.0000
5922006.01.13 07:55s/l234100.001.76261.76260.0000-13000.001218208.67
5932006.01.13 08:02buy235100.001.76391.76260.0000
5942006.01.13 08:03close235100.001.76431.76260.00003999.811222208.48
5952006.01.13 08:04buy236100.001.76371.76240.0000
5962006.01.13 08:27close236100.001.76401.76240.00003000.251225208.73
5972006.01.13 08:47buy237100.001.76591.76460.0000
5982006.01.13 08:48close237100.001.76641.76460.00004999.971230208.70
5992006.01.13 08:50buy238100.001.76631.76500.0000
6002006.01.13 08:50close238100.001.76671.76500.00003999.801234208.50
6012006.01.13 09:04buy239100.001.76731.76600.0000
6022006.01.13 09:14s/l239100.001.76601.76600.0000-13000.001221208.50
6032006.01.13 09:22buy240100.001.76621.76490.0000
6042006.01.13 09:22close240100.001.76651.76490.00002999.681224208.18
6052006.01.13 09:22buy241100.001.76651.76520.0000
6062006.01.13 09:35s/l241100.001.76521.76520.0000-13000.001211208.18
6072006.01.13 09:44buy242100.001.76791.76660.0000
6082006.01.13 09:44close242100.001.76831.76660.00004000.001215208.18
6092006.01.13 09:44buy243100.001.76761.76630.0000
6102006.01.13 09:47s/l243100.001.76631.76630.0000-13000.001202208.18
6112006.01.13 09:47buy244100.001.76651.76520.0000
6122006.01.13 09:47close244100.001.76691.76520.00004000.371206208.55
6132006.01.13 09:56buy245100.001.76771.76640.0000
6142006.01.13 09:56close245100.001.76821.76640.00004999.571211208.12
6152006.01.13 09:57buy246100.001.76731.76600.0000
6162006.01.13 09:57close246100.001.76771.76600.00004000.001215208.12
6172006.01.13 10:28buy247100.001.76891.76760.0000
6182006.01.13 10:33close247100.001.76921.76760.00003000.001218208.12
6192006.01.13 11:40buy248100.001.76631.76500.0000
6202006.01.13 11:48close248100.001.76681.76500.00004999.971223208.09
6212006.01.13 11:53buy249100.001.76701.76570.0000
6222006.01.13 12:02s/l249100.001.76571.76570.0000-13000.001210208.09
6232006.01.13 12:35buy250100.001.76611.76480.0000
6242006.01.13 12:35close250100.001.76681.76480.00007000.301217208.39
6252006.01.13 12:53buy251100.001.76811.76680.0000
6262006.01.13 12:58s/l251100.001.76681.76680.0000-13000.001204208.39
6272006.01.13 13:22buy252100.001.76671.76540.0000
6282006.01.13 13:22close252100.001.76701.76540.00002999.641207208.03
6292006.01.13 13:22buy253100.001.76671.76540.0000
6302006.01.13 13:22close253100.001.76701.76540.00002999.601210207.63
6312006.01.13 13:30buy254100.001.76711.76580.0000
6322006.01.13 13:30close254100.001.76761.76580.00005000.571215208.20
6332006.01.13 14:06buy255100.001.76671.76540.0000
6342006.01.13 14:18close255100.001.76711.76540.00003999.811219208.01
6352006.01.13 14:32buy256100.001.76941.76810.0000
6362006.01.13 14:32close256100.001.76971.76810.00003000.001222208.01
6372006.01.13 14:32buy257100.001.76941.76810.0000
6382006.01.13 14:34close257100.001.77031.76810.00009000.641231208.65
6392006.01.13 14:36buy258100.001.76971.76840.0000
6402006.01.13 14:36close258100.001.77031.76840.00005999.831237208.48
6412006.01.13 14:36buy259100.001.77001.76870.0000
6422006.01.13 14:37close259100.001.77051.76870.00005000.521242209.00
6432006.01.13 14:42buy260100.001.77171.77040.0000
6442006.01.13 14:42modify260100.001.77171.77140.0000
6452006.01.13 14:43s/l260100.001.7713791.77140.0000-3214.061238994.94
6462006.01.13 16:07buy261100.001.77021.76890.0000
6472006.01.13 16:07close261100.001.77061.76890.00003999.611242994.55
6482006.01.13 16:51buy262100.001.77111.76980.0000
6492006.01.13 16:51close262100.001.77151.76980.00003999.891246994.44
6502006.01.13 16:52buy263100.001.77101.76970.0000
6512006.01.13 16:53close263100.001.77141.76970.00004000.061250994.50
6522006.01.13 18:40buy264100.001.77741.77610.0000
6532006.01.13 18:40modify264100.001.77741.77650.0000
6542006.01.13 18:40modify264100.001.77741.77660.0000
6552006.01.13 18:40modify264100.001.77741.77680.0000
6562006.01.13 18:40modify264100.001.77741.77710.0000
6572006.01.13 18:40close264100.001.77781.77710.00003999.801254994.30
6582006.01.13 18:40buy265100.001.77751.77620.0000
6592006.01.13 18:42modify265100.001.77751.77710.0000
6602006.01.13 18:42close265100.001.77781.77710.00002999.641257993.94
6612006.01.13 18:42buy266100.001.77751.77620.0000
6622006.01.13 18:42modify266100.001.77751.77710.0000
6632006.01.13 18:42close266100.001.77781.77710.00002999.641260993.58
6642006.01.13 19:01buy267100.001.77651.77520.0000
6652006.01.13 19:21s/l267100.001.77521.77520.0000-13000.001247993.58
6662006.01.16 00:07buy268100.001.77691.77560.0000
6672006.01.16 00:39close268100.001.77751.77560.00005999.801253993.38
6682006.01.16 00:51buy269100.001.77831.77700.0000
6692006.01.16 00:51close269100.001.77881.77700.00004999.971258993.35
6702006.01.16 00:51buy270100.001.77841.77710.0000
6712006.01.16 01:35close270100.001.77881.77710.00003999.811262993.16
6722006.01.16 02:35buy271100.001.77781.77650.0000
6732006.01.16 02:43close271100.001.77811.77650.00002999.641265992.80
6742006.01.16 04:05sell272100.001.77781.77910.0000
6752006.01.16 04:31close272100.001.77741.77910.00003999.801269992.60
6762006.01.16 08:37sell273100.001.77441.77570.0000
6772006.01.16 08:46s/l273100.001.77571.77570.0000-13000.001256992.60
6782006.01.16 09:44sell274100.001.77411.77540.0000
6792006.01.16 09:44close274100.001.77361.77540.00004999.971261992.57
6802006.01.16 09:44sell275100.001.77411.77540.0000
6812006.01.16 09:49close275100.001.77381.77540.00002999.641264992.21
6822006.01.16 10:32sell276100.001.77371.77500.0000
6832006.01.16 10:35close276100.001.77341.77500.00002999.641267991.85
6842006.01.16 10:43sell277100.001.77311.77440.0000
6852006.01.16 10:44close277100.001.77281.77440.00002999.641270991.49
6862006.01.16 11:23sell278100.001.77001.77130.0000
6872006.01.16 12:16close278100.001.76961.77130.00003999.801274991.29
6882006.01.16 12:23sell279100.001.76911.77040.0000
6892006.01.16 13:03close279100.001.76871.77040.00003999.811278991.10
6902006.01.16 13:59sell280100.001.76781.76910.0000
6912006.01.16 14:05close280100.001.76751.76910.00002999.901281991.00
6922006.01.16 14:30sell281100.001.76661.76790.0000
6932006.01.16 15:31close281100.001.76621.76790.00003999.811285990.81
6942006.01.16 15:43sell282100.001.76491.76620.0000
6952006.01.16 15:43close282100.001.76451.76620.00003999.691289990.50
6962006.01.16 15:43sell283100.001.76491.76620.0000
6972006.01.16 16:27s/l283100.001.76621.76620.0000-13000.001276990.50
6982006.01.16 18:55sell284100.001.76711.76840.0000
6992006.01.16 20:15s/l284100.001.76841.76840.0000-13000.001263990.50
7002006.01.17 02:06sell285100.001.76451.76580.0000
7012006.01.17 02:09close285100.001.76411.76580.00003999.581267990.08
7022006.01.17 03:06sell286100.001.76521.76650.0000
7032006.01.17 03:18close286100.001.76491.76650.00002999.641270989.72
7042006.01.17 05:48sell287100.001.76571.76700.0000
7052006.01.17 06:34close287100.001.76541.76700.00002999.641273989.36
7062006.01.17 06:53sell288100.001.76601.76730.0000
7072006.01.17 07:06close288100.001.76571.76730.00003000.831276990.19
7082006.01.17 09:19sell289100.001.76901.77030.0000
7092006.01.17 09:21close289100.001.76851.77030.00004999.971281990.16
7102006.01.17 09:28sell290100.001.76781.76910.0000
7112006.01.17 09:28close290100.001.76741.76910.00003999.801285989.96
7122006.01.17 09:36sell291100.001.76781.76910.0000
7132006.01.17 09:58s/l291100.001.76911.76910.0000-13000.001272989.96
7142006.01.17 10:31sell292100.001.76461.76590.0000
7152006.01.17 10:31close292100.001.76431.76590.00003000.831275990.79
7162006.01.17 10:31sell293100.001.76461.76590.0000
7172006.01.17 10:39close293100.001.76411.76590.00004999.971280990.76
7182006.01.17 10:51sell294100.001.76041.76170.0000
7192006.01.17 11:08close294100.001.75991.76170.00005001.161285991.92
7202006.01.17 11:09sell295100.001.76051.76180.0000
7212006.01.17 11:23s/l295100.001.76181.76180.0000-13000.001272991.92
7222006.01.17 12:41sell296100.001.75941.76070.0000
7232006.01.17 12:44close296100.001.75881.76070.00006000.031278991.95
7242006.01.17 14:42sell297100.001.76181.76310.0000
7252006.01.17 14:47close297100.001.76141.76310.00004000.511282992.46
7262006.01.17 14:48sell298100.001.76151.76280.0000
7272006.01.17 14:51close298100.001.76111.76280.00004000.011286992.47
7282006.01.17 15:16sell299100.001.76001.76130.0000
7292006.01.17 15:25close299100.001.75961.76130.00003999.801290992.27
7302006.01.17 15:25sell300100.001.76021.76150.0000
7312006.01.17 16:03close300100.001.75971.76150.00005000.241295992.51
7322006.01.17 16:40sell301100.001.75971.76100.0000
7332006.01.17 16:54close301100.001.75901.76100.00006999.411302991.92
7342006.01.17 17:37sell302100.001.76351.76480.0000
7352006.01.17 17:45close302100.001.76271.76480.00007999.271310991.19
7362006.01.17 17:47sell303100.001.76341.76470.0000
7372006.01.17 17:50close303100.001.76281.76470.00006000.141316991.33
7382006.01.18 03:02sell304100.001.76361.76490.0000
7392006.01.18 04:22s/l304100.001.76491.76490.0000-13000.001303991.33
7402006.01.18 07:22sell305100.001.76241.76370.0000
7412006.01.18 07:22close305100.001.76201.76370.00003999.801307991.13
7422006.01.18 07:31sell306100.001.76101.76230.0000
7432006.01.18 08:00s/l306100.001.76231.76230.0000-13000.001294991.13
7442006.01.18 08:09buy307100.001.76351.76220.0000
7452006.01.18 08:44close307100.001.76391.76220.00004001.001298992.13
7462006.01.18 09:55buy308100.001.76861.76730.0000
7472006.01.18 09:55close308100.001.76901.76730.00004000.461302992.59
7482006.01.18 09:55buy309100.001.76871.76740.0000
7492006.01.18 10:06s/l309100.001.76741.76740.0000-13000.001289992.59
7502006.01.18 14:31buy310100.001.76651.76520.0000
7512006.01.18 14:31close310100.001.76711.76520.00006000.141295992.73
7522006.01.18 14:31buy311100.001.76681.76550.0000
7532006.01.18 14:32close311100.001.76741.76550.00006000.261301992.99
7542006.01.18 14:36buy312100.001.76681.76550.0000
7552006.01.18 14:36close312100.001.76741.76550.00006000.131307993.12
7562006.01.18 14:49buy313100.001.76881.76750.0000
7572006.01.18 14:49close313100.001.76941.76750.00006000.131313993.25
7582006.01.18 14:49buy314100.001.76881.76750.0000
7592006.01.18 14:53s/l314100.001.76751.76750.0000-13000.001300993.25
7602006.01.18 15:19buy315100.001.76731.76600.0000
7612006.01.18 15:34close315100.001.76781.76600.00005000.231305993.48
7622006.01.18 15:58buy316100.001.76701.76570.0000
7632006.01.18 16:01s/l316100.001.76571.76570.0000-13000.001292993.48
7642006.01.18 16:06sell317100.001.76531.76660.0000
7652006.01.18 16:12close317100.001.76461.76660.00007000.351299993.83
7662006.01.18 16:21sell318100.001.76441.76570.0000
7672006.01.18 16:21close318100.001.76401.76570.00003999.801303993.63
7682006.01.18 16:21sell319100.001.76431.76560.0000
7692006.01.18 16:34close319100.001.76391.76560.00003999.891307993.52
7702006.01.18 17:45sell320100.001.76161.76290.0000
7712006.01.18 18:05close320100.001.76121.76290.00003999.811311993.33
7722006.01.18 18:47sell321100.001.76091.76220.0000
7732006.01.18 18:47close321100.001.76051.76220.00003999.811315993.14
7742006.01.18 18:47sell322100.001.76091.76220.0000
7752006.01.18 18:49close322100.001.76051.76220.00003999.811319992.95
7762006.01.19 00:42sell323100.001.76311.76440.0000
7772006.01.19 00:43close323100.001.76281.76440.00003000.831322993.78
7782006.01.19 04:24sell324100.001.76071.76200.0000
7792006.01.19 05:00close324100.001.76041.76200.00002999.631325993.41
7802006.01.19 07:09sell325100.001.76111.76240.0000
7812006.01.19 07:25s/l325100.001.76241.76240.0000-13000.001312993.41
7822006.01.19 08:28sell326100.001.75801.75930.0000
7832006.01.19 08:28close326100.001.75771.75930.00003000.161315993.57
7842006.01.19 08:28sell327100.001.75801.75930.0000
7852006.01.19 08:34close327100.001.75751.75930.00005000.161320993.73
7862006.01.19 08:35sell328100.001.75721.75850.0000
7872006.01.19 08:36close328100.001.75691.75850.00003000.031323993.76
7882006.01.19 09:00sell329100.001.75741.75870.0000
7892006.01.19 09:01close329100.001.75701.75870.00004000.361327994.12
7902006.01.19 09:36sell330100.001.75421.75550.0000
7912006.01.19 09:36close330100.001.75381.75550.00003999.991331994.11
7922006.01.19 09:36sell331100.001.75451.75580.0000
7932006.01.19 09:41s/l331100.001.75581.75580.0000-13000.001318994.11
7942006.01.19 10:10sell332100.001.75461.75590.0000
7952006.01.19 10:33s/l332100.001.75591.75590.0000-13000.001305994.11
7962006.01.19 12:01sell333100.001.75591.75720.0000
7972006.01.19 12:01close333100.001.75521.75720.00007000.251312994.36
7982006.01.19 12:01sell334100.001.75591.75720.0000
7992006.01.19 12:08close334100.001.75551.75720.00003999.801316994.16
8002006.01.19 14:18sell335100.001.75481.75610.0000
8012006.01.19 14:22s/l335100.001.75611.75610.0000-13000.001303994.16
8022006.01.19 14:35sell336100.001.75551.75680.0000
8032006.01.19 14:40s/l336100.001.75681.75680.0000-13000.001290994.16
8042006.01.19 14:56sell337100.001.75631.75760.0000
8052006.01.19 15:05s/l337100.001.75761.75760.0000-13000.001277994.16
8062006.01.19 16:15sell338100.001.75651.75780.0000
8072006.01.19 16:26s/l338100.001.75781.75780.0000-13000.001264994.16
8082006.01.19 17:51sell339100.001.76061.76190.0000
8092006.01.19 17:51close339100.001.76011.76190.00005000.261269994.42
8102006.01.20 03:03sell340100.001.75581.75710.0000
8112006.01.20 07:05close340100.001.75551.75710.00002999.641272994.06
8122006.01.20 07:19sell341100.001.75501.75630.0000
8132006.01.20 07:51s/l341100.001.75631.75630.0000-13000.001259994.06
8142006.01.20 09:29sell342100.001.75551.75680.0000
8152006.01.20 09:34close342100.001.75521.75680.00003000.051262994.11
8162006.01.20 09:39sell343100.001.75491.75620.0000
8172006.01.20 09:46close343100.001.75441.75620.00005000.001267994.11
8182006.01.20 09:56sell344100.001.75541.75670.0000
8192006.01.20 10:00s/l344100.001.75671.75670.0000-13000.001254994.11
8202006.01.20 10:33buy345100.001.75851.75720.0000
8212006.01.20 10:33close345100.001.75911.75720.00006000.531260994.64
8222006.01.20 10:33buy346100.001.75851.75720.0000
8232006.01.20 10:56s/l346100.001.75721.75720.0000-13000.001247994.64
8242006.01.20 11:08buy347100.001.75791.75660.0000
8252006.01.20 11:14close347100.001.75841.75660.00004999.631252994.27
8262006.01.20 12:02buy348100.001.75901.75770.0000
8272006.01.20 12:02close348100.001.75961.75770.00006000.431258994.70
8282006.01.20 13:12buy349100.001.76141.76010.0000
8292006.01.20 13:27close349100.001.76171.76010.00003000.491261995.19
8302006.01.20 15:03buy350100.001.76411.76280.0000
8312006.01.20 15:03close350100.001.76441.76280.00002999.581264994.77
8322006.01.20 15:18buy351100.001.76601.76470.0000
8332006.01.20 15:18close351100.001.76631.76470.00002999.631267994.40
8342006.01.20 15:18buy352100.001.76591.76460.0000
8352006.01.20 15:23close352100.001.76651.76460.00006000.131273994.53
8362006.01.20 15:23buy353100.001.76641.76510.0000
8372006.01.20 15:24close353100.001.76691.76510.00004999.971278994.50
8382006.01.20 15:28buy354100.001.76601.76470.0000
8392006.01.20 15:29close354100.001.76651.76470.00004999.961283994.46
8402006.01.20 16:00buy355100.001.76491.76360.0000
8412006.01.20 16:01close355100.001.76531.76360.00003999.801287994.26
8422006.01.20 16:22buy356100.001.76631.76500.0000
8432006.01.20 16:25s/l356100.001.76501.76500.0000-13000.001274994.26
8442006.01.20 16:52buy357100.001.76371.76240.0000
8452006.01.20 16:56s/l357100.001.76241.76240.0000-13000.001261994.26
8462006.01.20 17:39buy358100.001.76591.76460.0000
8472006.01.20 18:00close358100.001.76631.76460.00003999.631265993.89
8482006.01.20 18:11buy359100.001.76671.76540.0000
8492006.01.20 18:30s/l359100.001.76541.76540.0000-13000.001252993.89
8502006.01.20 19:47buy360100.001.76831.76700.0000
8512006.01.20 19:48close360100.001.76911.76700.00007999.771260993.66
8522006.01.20 19:56buy361100.001.76891.76760.0000
8532006.01.20 19:56close361100.001.76931.76760.00003999.961264993.62
8542006.01.20 19:56buy362100.001.76891.76760.0000
8552006.01.20 20:01close362100.001.76951.76760.00006000.131270993.75
8562006.01.20 20:56buy363100.001.77161.77030.0000
8572006.01.20 20:56close363100.001.77191.77030.00003000.831273994.58
8582006.01.20 20:56buy364100.001.77161.77030.0000
8592006.01.20 21:15s/l364100.001.77031.77030.0000-13000.001260994.58
8602006.01.20 22:16buy365100.001.77091.76960.0000
8612006.01.20 22:39close365100.001.77141.76960.00004999.971265994.55
8622006.01.23 02:22buy366100.001.77851.77720.0000
8632006.01.23 02:22close366100.001.77881.77720.00003000.111268994.66
8642006.01.23 03:40buy367100.001.78141.78010.0000
8652006.01.23 03:41close367100.001.78181.78010.00003999.811272994.47
8662006.01.23 04:59buy368100.001.78211.78080.0000
8672006.01.23 04:59close368100.001.78251.78080.00003999.521276993.99
8682006.01.23 05:54buy369100.001.78121.77990.0000
8692006.01.23 05:54close369100.001.78161.77990.00003999.801280993.79
8702006.01.23 08:47buy370100.001.78071.77940.0000
8712006.01.23 08:58s/l370100.001.77941.77940.0000-13000.001267993.79
8722006.01.23 09:13buy371100.001.77821.77690.0000
8732006.01.23 09:33s/l371100.001.77691.77690.0000-13000.001254993.79
8742006.01.23 09:45buy372100.001.77781.77650.0000
8752006.01.23 09:58s/l372100.001.77651.77650.0000-13000.001241993.79
8762006.01.23 12:01buy373100.001.78361.78230.0000
8772006.01.23 12:02modify373100.001.78361.78270.0000
8782006.01.23 12:03modify373100.001.78361.78280.0000
8792006.01.23 12:03modify373100.001.78361.78310.0000
8802006.01.23 12:03modify373100.001.78361.78320.0000
8812006.01.23 12:03close373100.001.78391.78320.00002999.641244993.43
8822006.01.23 13:49buy374100.001.78601.78470.0000
8832006.01.23 13:49modify374100.001.78601.78500.0000
8842006.01.23 13:49modify374100.001.78601.78520.0000
8852006.01.23 13:49modify374100.001.78601.78530.0000
8862006.01.23 13:49modify374100.001.78601.78550.0000
8872006.01.23 13:50modify374100.001.78601.78560.0000
8882006.01.23 13:50close374100.001.78631.78560.00002999.441247992.87
8892006.01.23 13:52buy375100.001.78651.78520.0000
8902006.01.23 13:53modify375100.001.78651.78580.0000
8912006.01.23 13:55modify375100.001.78651.78590.0000
8922006.01.23 13:55modify375100.001.78651.78600.0000
8932006.01.23 13:56modify375100.001.78651.78610.0000
8942006.01.23 13:56close375100.001.78681.78610.00003000.831250993.70
8952006.01.23 14:06buy376100.001.78581.78450.0000
8962006.01.23 14:07close376100.001.78611.78450.00003000.301253994.00
8972006.01.23 14:20buy377100.001.78581.78450.0000
8982006.01.23 14:30close377100.001.78621.78450.00004001.001257995.00
8992006.01.23 14:54buy378100.001.78521.78390.0000
9002006.01.23 15:23close378100.001.78561.78390.00004000.331261995.33
9012006.01.23 17:00buy379100.001.78491.78360.0000
9022006.01.23 17:47close379100.001.78521.78360.00002999.641264994.97
9032006.01.23 18:48buy380100.001.78701.78570.0000
9042006.01.23 18:48close380100.001.78731.78570.00002999.641267994.61
9052006.01.23 22:04buy381100.001.78731.78600.0000
9062006.01.23 22:21close381100.001.78771.78600.00004001.001271995.61
9072006.01.24 00:06buy382100.001.78701.78570.0000
9082006.01.24 00:06close382100.001.78741.78570.00003999.801275995.41
9092006.01.24 00:06buy383100.001.78721.78590.0000
9102006.01.24 00:09close383100.001.78741.78590.00002000.661277996.07
9112006.01.24 03:54buy384100.001.78491.78360.0000
9122006.01.24 04:04close384100.001.78521.78360.00002999.641280995.71
9132006.01.24 06:34buy385100.001.78591.78460.0000
9142006.01.24 06:40close385100.001.78611.78460.00002000.661282996.37
9152006.01.24 06:42buy386100.001.78671.78540.0000
9162006.01.24 06:45close386100.001.78701.78540.00002999.641285996.01
9172006.01.24 06:46buy387100.001.78681.78550.0000
9182006.01.24 06:49close387100.001.78711.78550.00002999.631288995.64
9192006.01.24 07:37buy388100.001.78611.78480.0000
9202006.01.24 07:45close388100.001.78651.78480.00004000.001292995.64
9212006.01.24 07:51buy389100.001.78581.78450.0000
9222006.01.24 08:05s/l389100.001.78451.78450.0000-13000.001279995.64
9232006.01.24 08:32buy390100.001.78551.78420.0000
9242006.01.24 09:11s/l390100.001.78421.78420.0000-13000.001266995.64
9252006.01.24 09:32buy391100.001.78201.78070.0000
9262006.01.24 09:32close391100.001.78231.78070.00003000.001269995.64
9272006.01.24 09:32buy392100.001.78181.78050.0000
9282006.01.24 09:32close392100.001.78221.78050.00004000.001273995.64
9292006.01.24 09:38buy393100.001.78201.78070.0000
9302006.01.24 09:45s/l393100.001.78071.78070.0000-13000.001260995.64
9312006.01.24 13:02buy394100.001.78331.78200.0000
9322006.01.24 13:03close394100.001.78361.78200.00003000.001263995.64
9332006.01.24 14:30buy395100.001.78541.78410.0000
9342006.01.24 14:33close395100.001.78581.78410.00003999.801267995.44
9352006.01.24 14:51buy396100.001.78641.78510.0000
9362006.01.24 14:57s/l396100.001.78511.78510.0000-13000.001254995.44
9372006.01.24 15:39buy397100.001.78611.78480.0000
9382006.01.24 15:39close397100.001.78651.78480.00003999.801258995.24
9392006.01.24 15:39buy398100.001.78611.78480.0000
9402006.01.24 16:33close398100.001.78651.78480.00003999.801262995.04
9412006.01.24 20:08buy399100.001.78851.78720.0000
9422006.01.24 20:11close399100.001.78881.78720.00002999.641265994.68
9432006.01.25 00:25sell400100.001.78371.78500.0000
9442006.01.25 00:49close400100.001.78331.78500.00003999.801269994.48
9452006.01.25 02:40sell401100.001.78221.78350.0000
9462006.01.25 05:03s/l401100.001.78351.78350.0000-13000.001256994.48
9472006.01.25 05:27sell402100.001.78261.78390.0000
9482006.01.25 06:19close402100.001.78231.78390.00003000.831259995.31
9492006.01.25 09:57sell403100.001.78471.78600.0000
9502006.01.25 10:03close403100.001.78431.78600.00004000.361263995.67
9512006.01.25 10:12buy404100.001.78491.78360.0000
9522006.01.25 10:12close404100.001.78581.78360.00008999.641272995.31
9532006.01.25 10:25buy405100.001.78751.78620.0000
9542006.01.25 10:29s/l405100.001.78621.78620.0000-13000.001259995.31
9552006.01.25 10:33buy406100.001.78931.78800.0000
9562006.01.25 10:33modify406100.001.78931.78840.0000
9572006.01.25 10:33modify406100.001.78931.78840.0000
9582006.01.25 10:41modify406100.001.78931.78840.0000
9592006.01.25 10:41close406100.001.78961.78840.00003000.001262995.31
9602006.01.25 10:43buy407100.001.78941.78810.0000
9612006.01.25 10:43modify407100.001.78941.78840.0000
9622006.01.25 10:45modify407100.001.78941.78850.0000
9632006.01.25 10:45modify407100.001.78941.78870.0000
9642006.01.25 10:46modify407100.001.78941.78880.0000
9652006.01.25 10:46modify407100.001.78941.78890.0000
9662006.01.25 10:46modify407100.001.78941.78890.0000
9672006.01.25 10:47modify407100.001.78941.78900.0000
9682006.01.25 10:47close407100.001.78971.78900.00003000.311265995.62
9692006.01.25 11:02buy408100.001.79221.79090.0000
9702006.01.25 11:02modify408100.001.79221.79110.0000
9712006.01.25 11:02modify408100.001.79221.79130.0000
9722006.01.25 11:02modify408100.001.79221.79160.0000
9732006.01.25 11:02close408100.001.79271.79160.00004999.451270995.07
9742006.01.25 11:02buy409100.001.79241.79110.0000
9752006.01.25 11:13s/l409100.001.79111.79110.0000-13000.001257995.07
9762006.01.25 11:38buy410100.001.79191.79060.0000
9772006.01.25 11:38close410100.001.79221.79060.00003000.001260995.07
9782006.01.25 11:38buy411100.001.79181.79050.0000
9792006.01.25 11:43s/l411100.001.79051.79050.0000-13000.001247995.07
9802006.01.25 12:08buy412100.001.78911.78780.0000
9812006.01.25 12:35close412100.001.78941.78780.00002999.631250994.70
9822006.01.25 13:02buy413100.001.79161.79030.0000
9832006.01.25 13:13s/l413100.001.79031.79030.0000-13000.001237994.70
9842006.01.25 14:17buy414100.001.79031.78900.0000
9852006.01.25 14:18s/l414100.001.78901.78900.0000-13000.001224994.70
9862006.01.25 16:01buy415100.001.78711.78580.0000
9872006.01.25 16:01close415100.001.78761.78580.00005000.401229995.10
9882006.01.25 16:34buy416100.001.78751.78620.0000
9892006.01.25 16:36close416100.001.78781.78620.00002999.631232994.73
9902006.01.25 17:11buy417100.001.78831.78700.0000
9912006.01.25 17:17s/l417100.001.78701.78700.0000-13000.001219994.73
9922006.01.25 20:13sell418100.001.78681.78810.0000
9932006.01.25 20:21close418100.001.78641.78810.00004000.271223995.00
9942006.01.25 21:18sell419100.001.78411.78540.0000
9952006.01.25 21:23close419100.001.78391.78540.00002000.671225995.67
9962006.01.25 21:25sell420100.001.78411.78540.0000
9972006.01.25 21:26close420100.001.78391.78540.00002000.671227996.34
9982006.01.25 22:08sell421100.001.78391.78520.0000
9992006.01.25 22:08close421100.001.78361.78520.00003000.231230996.57
10002006.01.25 23:59sell422100.001.78311.78440.0000
10012006.01.26 01:10s/l422100.001.78441.78440.0000-12355.001218641.57
10022006.01.26 03:45sell423100.001.78581.78710.0000
10032006.01.26 03:58close423100.001.78531.78710.00004999.971223641.54
10042006.01.26 05:22sell424100.001.78511.78640.0000
10052006.01.26 07:36close424100.001.78481.78640.00002999.641226641.18
10062006.01.26 09:34sell425100.001.78681.78810.0000
10072006.01.26 09:42close425100.001.78651.78810.00003000.831229642.01
10082006.01.26 10:13buy426100.001.78631.78500.0000
10092006.01.26 10:17close426100.001.78661.78500.00002999.941232641.95
10102006.01.26 12:50buy427100.001.78311.78180.0000
10112006.01.26 12:53close427100.001.78381.78180.00007000.061239642.01
10122006.01.26 13:21sell428100.001.78651.78780.0000
10132006.01.26 13:34close428100.001.78611.78780.00003999.801243641.81
10142006.01.26 13:48sell429100.001.78591.78720.0000
10152006.01.26 14:10close429100.001.78561.78720.00002999.641246641.45
10162006.01.26 14:15buy430100.001.78601.78470.0000
10172006.01.26 14:20close430100.001.78631.78470.00002999.641249641.09
10182006.01.26 14:57buy431100.001.78751.78620.0000
10192006.01.26 15:06close431100.001.78781.78620.00002999.631252640.72
10202006.01.26 15:37buy432100.001.78691.78560.0000
10212006.01.26 15:37close432100.001.78751.78560.00006000.241258640.96
10222006.01.26 15:37buy433100.001.78651.78520.0000
10232006.01.26 15:48close433100.001.78681.78520.00003000.831261641.79
10242006.01.26 16:54buy434100.001.78681.78550.0000
10252006.01.26 16:55close434100.001.78721.78550.00003999.801265641.59
10262006.01.26 17:08sell435100.001.78571.78700.0000
10272006.01.26 17:13close435100.001.78531.78700.00004000.171269641.76
10282006.01.26 17:31sell436100.001.78381.78510.0000
10292006.01.26 17:31close436100.001.78331.78510.00005000.061274641.82
10302006.01.26 17:31sell437100.001.78381.78510.0000
10312006.01.26 17:48close437100.001.78351.78510.00002999.641277641.46
10322006.01.26 18:24sell438100.001.78421.78550.0000
10332006.01.26 19:00close438100.001.78381.78550.00003999.531281640.99
10342006.01.26 19:02sell439100.001.78301.78430.0000
10352006.01.26 19:02close439100.001.78261.78430.00003999.881285640.87
10362006.01.26 19:02sell440100.001.78311.78440.0000
10372006.01.26 19:04close440100.001.78271.78440.00003999.801289640.67
10382006.01.26 20:21sell441100.001.77911.78040.0000
10392006.01.26 20:29s/l441100.001.78041.78040.0000-13000.001276640.67
10402006.01.26 23:00sell442100.001.77981.78110.0000
10412006.01.26 23:00close442100.001.77941.78110.00004000.571280641.24
10422006.01.26 23:00sell443100.001.77981.78110.0000
10432006.01.26 23:01close443100.001.77931.78110.00005001.161285642.40
10442006.01.26 23:01sell444100.001.78011.78140.0000
10452006.01.26 23:01close444100.001.77971.78140.00003999.881289642.28
10462006.01.26 23:01sell445100.001.78011.78140.0000
10472006.01.26 23:02close445100.001.77971.78140.00003999.801293642.08
10482006.01.26 23:02sell446100.001.77991.78120.0000
10492006.01.26 23:05close446100.001.77951.78120.00003999.811297641.89
10502006.01.26 23:22sell447100.001.77901.78030.0000
10512006.01.26 23:22close447100.001.77861.78030.00004001.001301642.89
10522006.01.27 03:17sell448100.001.77921.78050.0000
10532006.01.27 03:23close448100.001.77881.78050.00003999.811305642.70
10542006.01.27 06:07sell449100.001.77981.78110.0000
10552006.01.27 06:45close449100.001.77951.78110.00003000.831308643.53
10562006.01.27 07:01sell450100.001.77811.77940.0000
10572006.01.27 07:01close450100.001.77771.77940.00004000.141312643.67
10582006.01.27 07:01sell451100.001.77791.77920.0000
10592006.01.27 07:04close451100.001.77761.77920.00002999.641315643.31
10602006.01.27 07:04sell452100.001.77781.77910.0000
10612006.01.27 07:04close452100.001.77751.77910.00002999.641318642.95
10622006.01.27 08:47sell453100.001.77911.78040.0000
10632006.01.27 09:02close453100.001.77861.78040.00004999.971323642.92
10642006.01.27 09:31sell454100.001.77911.78040.0000
10652006.01.27 09:31close454100.001.77881.78040.00003000.231326643.15
10662006.01.27 09:31sell455100.001.77931.78060.0000
10672006.01.27 09:32close455100.001.77901.78060.00002999.631329642.78
10682006.01.27 11:58sell456100.001.77871.78000.0000
10692006.01.27 12:00close456100.001.77831.78000.00003999.801333642.58
10702006.01.27 12:10sell457100.001.77671.77800.0000
10712006.01.27 12:10close457100.001.77621.77800.00005000.201338642.78
10722006.01.27 12:10sell458100.001.77671.77800.0000
10732006.01.27 12:56close458100.001.77631.77800.00003999.811342642.59
10742006.01.27 14:17buy459100.001.77891.77760.0000
10752006.01.27 14:29close459100.001.77921.77760.00002999.641345642.23
10762006.01.27 14:30buy460100.001.77881.77750.0000
10772006.01.27 14:30close460100.001.78131.77750.000025000.231370642.46
10782006.01.27 14:43buy461100.001.78681.78550.0000
10792006.01.27 14:49s/l461100.001.78551.78550.0000-13000.001357642.46
10802006.01.27 14:55buy462100.001.78681.78550.0000
10812006.01.27 14:57close462100.001.78721.78550.00003999.801361642.26
10822006.01.27 15:51buy463100.001.78611.78480.0000
10832006.01.27 15:53close463100.001.78651.78480.00003999.801365642.06
10842006.01.27 15:53buy464100.001.78611.78480.0000
10852006.01.27 15:53close464100.001.78651.78480.00003999.801369641.86
10862006.01.27 16:01sell465100.001.78651.78780.0000
10872006.01.27 16:01close465100.001.78571.78780.00007999.271377641.13
10882006.01.27 16:15sell466100.001.78311.78440.0000
10892006.01.27 16:16close466100.001.78251.78440.00006000.001383641.13
10902006.01.27 16:27sell467100.001.77811.77940.0000
10912006.01.27 16:27close467100.001.77731.77940.00008000.001391641.13
10922006.01.27 16:27sell468100.001.77841.77970.0000
10932006.01.27 16:29close468100.001.77781.77970.00005999.441397640.57
10942006.01.27 17:00sell469100.001.77361.77490.0000
10952006.01.27 17:00close469100.001.77311.77490.00004999.821402640.39
10962006.01.27 17:00sell470100.001.77351.77480.0000
10972006.01.27 17:12close470100.001.77291.77480.00006000.141408640.53
10982006.01.27 17:17sell471100.001.77371.77500.0000
10992006.01.27 17:17close471100.001.77311.77500.00005999.991414640.52
11002006.01.27 17:17sell472100.001.77331.77460.0000
11012006.01.27 17:21s/l472100.001.77461.77460.0000-13000.001401640.52
11022006.01.27 18:53sell473100.001.77291.77420.0000
11032006.01.27 19:07close473100.001.77241.77420.00004999.971406640.49
11042006.01.27 21:58sell474100.001.76781.76910.0000
11052006.01.27 22:05close474100.001.76751.76910.00002999.631409640.12
11062006.01.30 02:30sell475100.001.76871.77000.0000
11072006.01.30 02:37close475100.001.76831.77000.00003999.811413639.93
11082006.01.30 04:07sell476100.001.76731.76860.0000
11092006.01.30 04:09close476100.001.76701.76860.00002999.641416639.57
11102006.01.30 04:10sell477100.001.76601.76730.0000
11112006.01.30 06:20s/l477100.001.76731.76730.0000-13000.001403639.57
11122006.01.30 06:37sell478100.001.76711.76840.0000
11132006.01.30 07:19s/l478100.001.76841.76840.0000-13000.001390639.57
11142006.01.30 08:16sell479100.001.76791.76920.0000
11152006.01.30 08:20close479100.001.76761.76920.00002999.741393639.31
11162006.01.30 08:32sell480100.001.76651.76780.0000
11172006.01.30 08:49s/l480100.001.76781.76780.0000-13000.001380639.31
11182006.01.30 08:56sell481100.001.76691.76820.0000
11192006.01.30 09:01close481100.001.76651.76820.00004000.001384639.31
11202006.01.30 09:56sell482100.001.76451.76580.0000
11212006.01.30 09:58close482100.001.76421.76580.00003000.221387639.53
11222006.01.30 10:15sell483100.001.76421.76550.0000
11232006.01.30 10:19close483100.001.76391.76550.00002999.641390639.17
11242006.01.30 10:22sell484100.001.76421.76550.0000
11252006.01.30 10:29close484100.001.76391.76550.00002999.641393638.81
11262006.01.30 13:38sell485100.001.76551.76680.0000
11272006.01.30 14:08s/l485100.001.76681.76680.0000-13000.001380638.81
11282006.01.30 14:23sell486100.001.76621.76750.0000
11292006.01.30 14:24close486100.001.76591.76750.00002999.631383638.44
11302006.01.30 15:26sell487100.001.76811.76940.0000
11312006.01.30 15:35s/l487100.001.76941.76940.0000-13000.001370638.44
11322006.01.30 16:03sell488100.001.76841.76970.0000
11332006.01.30 16:09s/l488100.001.76971.76970.0000-13000.001357638.44
11342006.01.30 17:01sell489100.001.76921.77050.0000
11352006.01.30 17:03close489100.001.76891.77050.00002999.631360638.07
11362006.01.30 17:56sell490100.001.76871.77000.0000
11372006.01.30 18:02close490100.001.76831.77000.00003999.811364637.88
11382006.01.30 19:48sell491100.001.76541.76670.0000
11392006.01.30 19:52close491100.001.76501.76670.00004000.521368638.40
11402006.01.31 03:04buy492100.001.76871.76740.0000
11412006.01.31 03:04close492100.001.76911.76740.00003999.811372638.21
11422006.01.31 07:01buy493100.001.77011.76880.0000
11432006.01.31 07:07s/l493100.001.76881.76880.0000-13000.001359638.21
11442006.01.31 08:03buy494100.001.76921.76790.0000
11452006.01.31 08:03close494100.001.77011.76790.00008999.981368638.19
11462006.01.31 08:03buy495100.001.76891.76760.0000
11472006.01.31 08:05close495100.001.76921.76760.00002999.631371637.82
11482006.01.31 12:05buy496100.001.77241.77110.0000
11492006.01.31 12:55s/l496100.001.77111.77110.0000-13000.001358637.82
11502006.01.31 13:15buy497100.001.77241.77110.0000
11512006.01.31 13:29s/l497100.001.77111.77110.0000-13000.001345637.82
11522006.01.31 14:48buy498100.001.77081.76950.0000
11532006.01.31 14:52close498100.001.77111.76950.00003000.831348638.65
11542006.01.31 15:05buy499100.001.77221.77090.0000
11552006.01.31 15:47close499100.001.77261.77090.00004001.001352639.65
11562006.01.31 16:28buy500100.001.77401.77270.0000
11572006.01.31 16:28close500100.001.77441.77270.00003999.851356639.50
11582006.01.31 16:52buy501100.001.77681.77550.0000
11592006.01.31 16:55close501100.001.77711.77550.00002999.641359639.14
11602006.01.31 17:34buy502100.001.77841.77710.0000
11612006.01.31 17:37close502100.001.77881.77710.00003999.701363638.84
11622006.01.31 17:46buy503100.001.77901.77770.0000
11632006.01.31 17:48close503100.001.77941.77770.00003999.891367638.73
11642006.01.31 18:31buy504100.001.78481.78350.0000
11652006.01.31 18:34close504100.001.78551.78350.00007000.311374639.04
11662006.01.31 20:06buy505100.001.78381.78250.0000
11672006.01.31 20:11close505100.001.78441.78250.00006000.131380639.17
11682006.01.31 20:51buy506100.001.77931.77800.0000
11692006.01.31 20:51close506100.001.77971.77800.00004000.001384639.17
11702006.01.31 20:51buy507100.001.77931.77800.0000
11712006.01.31 20:55close507100.001.77971.77800.00004001.001388640.17
11722006.02.01 00:55buy508100.001.77841.77710.0000
11732006.02.01 02:05s/l508100.001.77711.77710.0000-13000.001375640.17
11742006.02.01 05:23buy509100.001.77901.77770.0000
11752006.02.01 05:34close509100.001.77931.77770.00002999.631378639.80
11762006.02.01 05:34buy510100.001.77881.77750.0000
11772006.02.01 05:53close510100.001.77931.77750.00004999.971383639.77
11782006.02.01 06:02buy511100.001.78021.77890.0000
11792006.02.01 06:02close511100.001.78061.77890.00003999.811387639.58
11802006.02.01 06:14buy512100.001.78041.77910.0000
11812006.02.01 06:36close512100.001.78111.77910.00007000.301394639.88
11822006.02.01 08:28buy513100.001.77891.77760.0000
11832006.02.01 08:33close513100.001.77931.77760.00003999.801398639.68
11842006.02.01 08:35buy514100.001.77991.77860.0000
11852006.02.01 08:38close514100.001.78021.77860.00002999.641401639.32
11862006.02.01 09:17buy515100.001.77971.77840.0000
11872006.02.01 09:38close515100.001.78001.77840.00002999.631404638.95
11882006.02.01 09:48buy516100.001.78081.77950.0000
11892006.02.01 09:57s/l516100.001.77951.77950.0000-13000.001391638.95
11902006.02.01 11:53sell517100.001.77601.77730.0000
11912006.02.01 11:53close517100.001.77571.77730.00003000.231394639.18
11922006.02.01 11:53sell518100.001.77601.77730.0000
11932006.02.01 12:03close518100.001.77561.77730.00004000.231398639.41
11942006.02.01 12:41sell519100.001.77601.77730.0000
11952006.02.01 12:41close519100.001.77561.77730.00003999.801402639.21
11962006.02.01 12:41sell520100.001.77601.77730.0000
11972006.02.01 13:25s/l520100.001.77731.77730.0000-13000.001389639.21
11982006.02.01 14:22sell521100.001.77561.77690.0000
11992006.02.01 14:30close521100.001.77521.77690.00003999.571393638.78
12002006.02.01 14:45sell522100.001.77391.77520.0000
12012006.02.01 14:47close522100.001.77361.77520.00003000.321396639.10
12022006.02.01 14:49sell523100.001.77331.77460.0000
12032006.02.01 14:51s/l523100.001.77461.77460.0000-13000.001383639.10
12042006.02.01 15:06sell524100.001.77511.77640.0000
12052006.02.01 15:09close524100.001.77461.77640.00004999.971388639.07
12062006.02.01 16:02buy525100.001.77751.77620.0000
12072006.02.01 16:02close525100.001.77791.77620.00004000.001392639.07
12082006.02.01 16:02buy526100.001.77801.77670.0000
12092006.02.01 16:12close526100.001.77841.77670.00004000.001396639.07
12102006.02.01 16:32buy527100.001.77821.77690.0000
12112006.02.01 16:56close527100.001.77861.77690.00004000.031400639.10
12122006.02.01 17:05buy528100.001.77861.77730.0000
12132006.02.01 17:05close528100.001.77931.77730.00007000.301407639.40
12142006.02.01 17:05buy529100.001.77861.77730.0000
12152006.02.01 17:13close529100.001.77911.77730.00004999.971412639.37
12162006.02.01 18:40sell530100.001.77671.77800.0000
12172006.02.01 18:40close530100.001.77621.77800.00005000.201417639.57
12182006.02.01 18:40sell531100.001.77671.77800.0000
12192006.02.01 18:56close531100.001.77631.77800.00004000.201421639.77
12202006.02.01 20:13sell532100.001.77561.77690.0000
12212006.02.01 20:17close532100.001.77521.77690.00003999.571425639.34
12222006.02.01 23:56sell533100.001.77481.77610.0000
12232006.02.02 01:11s/l533100.001.77611.77610.0000-12355.001413284.34
12242006.02.02 03:19sell534100.001.77481.77610.0000
12252006.02.02 04:41close534100.001.77451.77610.00002999.641416283.98
12262006.02.02 07:20sell535100.001.77171.77300.0000
12272006.02.02 07:47close535100.001.77151.77300.00002000.671418284.65
12282006.02.02 08:27sell536100.001.77401.77530.0000
12292006.02.02 08:30close536100.001.77361.77530.00004000.491422285.14
12302006.02.02 08:30sell537100.001.77391.77520.0000
12312006.02.02 08:35close537100.001.77361.77520.00003000.831425285.97
12322006.02.02 09:17sell538100.001.77381.77510.0000
12332006.02.02 09:44close538100.001.77341.77510.00003999.801429285.77
12342006.02.02 09:54sell539100.001.77291.77420.0000
12352006.02.02 09:59close539100.001.77261.77420.00002999.851432285.62
12362006.02.02 10:59sell540100.001.77401.77530.0000
12372006.02.02 11:34s/l540100.001.77531.77530.0000-13000.001419285.62
12382006.02.02 13:12sell541100.001.77441.77570.0000
12392006.02.02 13:12close541100.001.77391.77570.00004999.971424285.59
12402006.02.02 13:12sell542100.001.77431.77560.0000
12412006.02.02 13:27s/l542100.001.77561.77560.0000-13000.001411285.59
12422006.02.02 14:34sell543100.001.77671.77800.0000
12432006.02.02 14:41close543100.001.77631.77800.00003999.811415285.40
12442006.02.02 14:45sell544100.001.77641.77770.0000
12452006.02.02 14:46close544100.001.77611.77770.00002999.701418285.10
12462006.02.02 16:04buy545100.001.77501.77370.0000
12472006.02.02 16:05close545100.001.77541.77370.00004001.001422286.10
12482006.02.02 16:32buy546100.001.77841.77710.0000
12492006.02.02 16:43close546100.001.77871.77710.00002999.641425285.74
12502006.02.02 17:43buy547100.001.78071.77940.0000
12512006.02.02 17:43close547100.001.78101.77940.00002999.461428285.20
12522006.02.02 17:43buy548100.001.78081.77950.0000
12532006.02.02 19:20s/l548100.001.77951.77950.0000-13000.001415285.20
12542006.02.03 00:55buy549100.001.77811.77680.0000
12552006.02.03 01:19close549100.001.77841.77680.00002999.631418284.83
12562006.02.03 03:21buy550100.001.77941.77810.0000
12572006.02.03 03:27close550100.001.78021.77810.00008000.471426285.30
12582006.02.03 06:58buy551100.001.77931.77800.0000
12592006.02.03 07:01close551100.001.77961.77800.00003000.831429286.13
12602006.02.03 10:06sell552100.001.77671.77800.0000
12612006.02.03 10:46close552100.001.77571.77800.00009999.611439285.74
12622006.02.03 11:56buy553100.001.77681.77550.0000
12632006.02.03 11:59close553100.001.77711.77550.00002999.971442285.71
12642006.02.03 12:39sell554100.001.77541.77670.0000
12652006.02.03 13:20s/l554100.001.77671.77670.0000-13000.001429285.71
12662006.02.03 14:25sell555100.001.77591.77720.0000
12672006.02.03 14:25close555100.001.77561.77720.00002999.631432285.34
12682006.02.03 14:25sell556100.001.77591.77720.0000
12692006.02.03 14:29close556100.001.77541.77720.00005000.061437285.40
12702006.02.03 14:34sell557100.001.77461.77590.0000
12712006.02.03 14:34close557100.001.77391.77590.00007000.011444285.41
12722006.02.03 14:36sell558100.001.77161.77290.0000
12732006.02.03 14:36close558100.001.77121.77290.00004000.001448285.41
12742006.02.03 14:57sell559100.001.76841.76970.0000
12752006.02.03 14:58close559100.001.76781.76970.00005998.941454284.35
12762006.02.03 14:59sell560100.001.76781.76910.0000
12772006.02.03 15:02close560100.001.76711.76910.00007000.301461284.65
12782006.02.03 15:09sell561100.001.76521.76650.0000
12792006.02.03 15:09close561100.001.76471.76650.00005000.191466284.84
12802006.02.03 15:09sell562100.001.76511.76640.0000
12812006.02.03 15:17close562100.001.76471.76640.00003999.801470284.64
12822006.02.03 15:20sell563100.001.76371.76500.0000
12832006.02.03 15:20close563100.001.76291.76500.00008000.001478284.64
12842006.02.03 15:32sell564100.001.76321.76450.0000
12852006.02.03 15:33close564100.001.76281.76450.00004000.451482285.09
12862006.02.03 16:04sell565100.001.76321.76450.0000
12872006.02.03 16:08s/l565100.001.76451.76450.0000-13000.001469285.09
12882006.02.03 18:18sell566100.001.76181.76310.0000
12892006.02.03 18:29close566100.001.76111.76310.00007000.511476285.60
12902006.02.03 21:34sell567100.001.76211.76340.0000
12912006.02.03 21:34close567100.001.76181.76340.00002999.631479285.23
12922006.02.03 21:34sell568100.001.76201.76330.0000
12932006.02.03 21:52close568100.001.76171.76330.00002999.641482284.87
12942006.02.06 06:29sell569100.001.76071.76200.0000
12952006.02.06 06:34close569100.001.76031.76200.00003999.801486284.67
12962006.02.06 06:34sell570100.001.76041.76170.0000
12972006.02.06 06:43s/l570100.001.76171.76170.0000-13000.001473284.67
12982006.02.06 07:14sell571100.001.76071.76200.0000
12992006.02.06 07:35close571100.001.76041.76200.00002999.631476284.30
13002006.02.06 08:13sell572100.001.75891.76020.0000
13012006.02.06 08:13close572100.001.75861.76020.00003000.831479285.13
13022006.02.06 08:18sell573100.001.75811.75940.0000
13032006.02.06 08:18close573100.001.75781.75940.00003000.501482285.63
13042006.02.06 08:21sell574100.001.75841.75970.0000
13052006.02.06 08:21close574100.001.75801.75970.00003999.631486285.26
13062006.02.06 08:33sell575100.001.75751.75880.0000
13072006.02.06 08:34close575100.001.75671.75880.00008000.461494285.72
13082006.02.06 08:38sell576100.001.75681.75810.0000
13092006.02.06 08:44close576100.001.75651.75810.00003000.831497286.55
13102006.02.06 08:50sell577100.001.75581.75710.0000
13112006.02.06 09:03s/l577100.001.75711.75710.0000-13000.001484286.55
13122006.02.06 09:17sell578100.001.75711.75840.0000
13132006.02.06 09:30close578100.001.75671.75840.00003999.801488286.35
13142006.02.06 09:47sell579100.001.75631.75760.0000
13152006.02.06 09:47close579100.001.75591.75760.00003999.731492286.08
13162006.02.06 09:47sell580100.001.75611.75740.0000
13172006.02.06 09:57close580100.001.75581.75740.00003000.241495286.32
13182006.02.06 10:23sell581100.001.75451.75580.0000
13192006.02.06 10:47s/l581100.001.75581.75580.0000-13000.001482286.32
13202006.02.06 12:12sell582100.001.75481.75610.0000
13212006.02.06 12:23close582100.001.75451.75610.00002999.641485285.96
13222006.02.06 12:59sell583100.001.75211.75340.0000
13232006.02.06 13:26s/l583100.001.75341.75340.0000-13000.001472285.96
13242006.02.06 14:28sell584100.001.75221.75350.0000
13252006.02.06 14:28close584100.001.75191.75350.00002999.631475285.59
13262006.02.06 14:28sell585100.001.75221.75350.0000
13272006.02.06 14:38s/l585100.001.75351.75350.0000-13000.001462285.59
13282006.02.06 15:25sell586100.001.75151.75280.0000
13292006.02.06 15:48close586100.001.75121.75280.00002999.631465285.22
13302006.02.06 17:09sell587100.001.74941.75070.0000
13312006.02.06 17:09close587100.001.74901.75070.00004000.001469285.22
13322006.02.06 17:09sell588100.001.74951.75080.0000
13332006.02.06 17:26close588100.001.74891.75080.00006000.131475285.35
13342006.02.06 17:27sell589100.001.74921.75050.0000
13352006.02.06 17:27close589100.001.74871.75050.00004999.961480285.31
13362006.02.06 17:27sell590100.001.74911.75040.0000
13372006.02.06 17:40close590100.001.74861.75040.00004999.701485285.01
13382006.02.06 17:51sell591100.001.74671.74800.0000
13392006.02.06 17:59close591100.001.74621.74800.00004999.491490284.50
13402006.02.06 18:19sell592100.001.74451.74580.0000
13412006.02.06 18:19close592100.001.74401.74580.00005000.411495284.91
13422006.02.06 18:19sell593100.001.74451.74580.0000
13432006.02.06 18:42s/l593100.001.74581.74580.0000-13000.001482284.91
13442006.02.06 23:08sell594100.001.74731.74860.0000
13452006.02.07 00:58close594100.001.74661.74860.00007215.301489500.21
13462006.02.07 02:33sell595100.001.74701.74830.0000
13472006.02.07 02:36close595100.001.74661.74830.00003999.801493500.01
13482006.02.07 05:22sell596100.001.74901.75030.0000
13492006.02.07 05:28close596100.001.74871.75030.00002999.631496499.64
13502006.02.07 07:55sell597100.001.74961.75090.0000
13512006.02.07 08:01close597100.001.74931.75090.00003000.831499500.47
13522006.02.07 08:07sell598100.001.74931.75060.0000
13532006.02.07 08:12close598100.001.74901.75060.00002999.641502500.11
13542006.02.07 08:45sell599100.001.74871.75000.0000
13552006.02.07 08:50s/l599100.001.75001.75000.0000-13000.001489500.11
13562006.02.07 08:55sell600100.001.74971.75100.0000
13572006.02.07 08:59close600100.001.74941.75100.00002999.641492499.75
13582006.02.07 09:01sell601100.001.74921.75050.0000
13592006.02.07 09:08close601100.001.74891.75050.00002999.631495499.38
13602006.02.07 09:09sell602100.001.74941.75070.0000
13612006.02.07 09:16close602100.001.74911.75070.00003000.201498499.58
13622006.02.07 09:46sell603100.001.74741.74870.0000
13632006.02.07 09:48close603100.001.74701.74870.00004000.991502500.57
13642006.02.07 11:42sell604100.001.74921.75050.0000
13652006.02.07 11:54close604100.001.74881.75050.00003999.861506500.43
13662006.02.07 11:55sell605100.001.74891.75020.0000
13672006.02.07 12:05close605100.001.74861.75020.00003000.561509500.99
13682006.02.07 13:25sell606100.001.74591.74720.0000
13692006.02.07 13:39close606100.001.74561.74720.00003000.831512501.82
13702006.02.07 13:48sell607100.001.74541.74670.0000
13712006.02.07 13:50close607100.001.74501.74670.00003999.521516501.34
13722006.02.07 14:23sell608100.001.74561.74690.0000
13732006.02.07 14:35s/l608100.001.74691.74690.0000-13000.001503501.34
13742006.02.07 15:18sell609100.001.74621.74750.0000
13752006.02.07 15:18close609100.001.74571.74750.00004999.961508501.30
13762006.02.07 15:18sell610100.001.74621.74750.0000
13772006.02.07 15:46close610100.001.74591.74750.00002999.631511500.93
13782006.02.07 15:49sell611100.001.74521.74650.0000
13792006.02.07 16:04close611100.001.74491.74650.00003000.831514501.76
13802006.02.07 16:08sell612100.001.74451.74580.0000
13812006.02.07 16:10close612100.001.74411.74580.00004000.411518502.17
13822006.02.07 16:41sell613100.001.74151.74280.0000
13832006.02.07 16:41close613100.001.74111.74280.00003999.801522501.97
13842006.02.07 16:41sell614100.001.74151.74280.0000
13852006.02.07 16:51s/l614100.001.74281.74280.0000-13000.001509501.97
13862006.02.07 17:00sell615100.001.74131.74260.0000
13872006.02.07 17:01close615100.001.74091.74260.00003999.941513501.91
13882006.02.07 17:03sell616100.001.74131.74260.0000
13892006.02.07 17:03close616100.001.74101.74260.00003000.001516501.91
13902006.02.07 17:03sell617100.001.74131.74260.0000
13912006.02.07 17:09close617100.001.74101.74260.00002999.871519501.78
13922006.02.07 22:03sell618100.001.74381.74510.0000
13932006.02.07 22:22close618100.001.74351.74510.00003000.831522502.61
13942006.02.07 22:59sell619100.001.74481.74610.0000
13952006.02.07 23:05s/l619100.001.74611.74610.0000-13000.001509502.61
13962006.02.08 02:05sell620100.001.74421.74550.0000
13972006.02.08 02:08close620100.001.74391.74550.00002999.641512502.25
13982006.02.08 04:37sell621100.001.74591.74720.0000
13992006.02.08 04:38close621100.001.74571.74720.00002000.661514502.91
14002006.02.08 05:38sell622100.001.74531.74660.0000
14012006.02.08 05:41close622100.001.74491.74660.00004001.001518503.91
14022006.02.08 06:47sell623100.001.74491.74620.0000
14032006.02.08 07:32s/l623100.001.74621.74620.0000-13000.001505503.91
14042006.02.08 08:18sell624100.001.74361.74490.0000
14052006.02.08 08:22close624100.001.74331.74490.00002999.641508503.55
14062006.02.08 09:05sell625100.001.74371.74500.0000
14072006.02.08 09:09close625100.001.74331.74500.00003999.801512503.35
14082006.02.08 11:58sell626100.001.74241.74370.0000
14092006.02.08 12:05s/l626100.001.74371.74370.0000-13000.001499503.35
14102006.02.08 12:31sell627100.001.74291.74420.0000
14112006.02.08 13:04close627100.001.74261.74420.00002999.641502502.99
14122006.02.08 14:43sell628100.001.74371.74500.0000
14132006.02.08 14:50close628100.001.74331.74500.00003999.531506502.52
14142006.02.08 16:23sell629100.001.74081.74210.0000
14152006.02.08 16:23close629100.001.74041.74210.00003999.571510502.09
14162006.02.08 16:56sell630100.001.74101.74230.0000
14172006.02.08 17:01close630100.001.74071.74230.00003000.831513502.92
14182006.02.08 17:06sell631100.001.74021.74150.0000
14192006.02.08 17:07close631100.001.73951.74150.00007000.001520502.92
14202006.02.08 17:08sell632100.001.73961.74090.0000
14212006.02.08 17:08close632100.001.73901.74090.00005998.941526501.86
14222006.02.08 17:11sell633100.001.74041.74170.0000
14232006.02.08 17:11close633100.001.73961.74170.00007999.711534501.57
14242006.02.08 17:11sell634100.001.74081.74210.0000
14252006.02.08 17:13close634100.001.74021.74210.00006000.231540501.80
14262006.02.08 17:15sell635100.001.74021.74150.0000
14272006.02.08 17:21close635100.001.73981.74150.00004001.001544502.80
14282006.02.08 18:12sell636100.001.73871.74000.0000
14292006.02.08 18:12close636100.001.73831.74000.00004000.321548503.12
14302006.02.08 18:16sell637100.001.73921.74050.0000
14312006.02.08 18:19close637100.001.73881.74050.00003999.801552502.92
14322006.02.09 02:03buy638100.001.74551.74420.0000
14332006.02.09 02:03close638100.001.74581.74420.00002999.451555502.37
14342006.02.09 02:03buy639100.001.74561.74430.0000
14352006.02.09 02:07s/l639100.001.74431.74430.0000-13000.001542502.37
14362006.02.09 03:17sell640100.001.74381.74510.0000
14372006.02.09 03:17close640100.001.74351.74510.00003000.831545503.20
14382006.02.09 03:17sell641100.001.74381.74510.0000
14392006.02.09 03:41close641100.001.74351.74510.00003000.831548504.03
14402006.02.09 06:40buy642100.001.74491.74360.0000
14412006.02.09 06:41close642100.001.74511.74360.00002000.661550504.69
14422006.02.09 08:26buy643100.001.74431.74300.0000
14432006.02.09 08:37close643100.001.74481.74300.00004999.721555504.41
14442006.02.09 08:46buy644100.001.74471.74340.0000
14452006.02.09 08:55s/l644100.001.74341.74340.0000-13000.001542504.41
14462006.02.09 09:59buy645100.001.74261.74130.0000
14472006.02.09 10:30s/l645100.001.74131.74130.0000-13000.001529504.41
14482006.02.09 14:35buy646100.001.74071.73940.0000
14492006.02.09 14:36close646100.001.74121.73940.00004999.971534504.38
14502006.02.09 15:13sell647100.001.74171.74300.0000
14512006.02.09 15:23close647100.001.74101.74300.00007000.301541504.68
14522006.02.09 15:44sell648100.001.74131.74260.0000
14532006.02.09 15:44close648100.001.74101.74260.00002999.641544504.32
14542006.02.09 15:44sell649100.001.74131.74260.0000
14552006.02.09 15:48close649100.001.74101.74260.00002999.641547503.96
14562006.02.09 16:15sell650100.001.73891.74020.0000
14572006.02.09 16:15close650100.001.73851.74020.00003999.801551503.76
14582006.02.09 18:55sell651100.001.74131.74260.0000
14592006.02.09 19:18close651100.001.74101.74260.00002999.641554503.40
14602006.02.09 21:00sell652100.001.73971.74100.0000
14612006.02.09 21:47s/l652100.001.74101.74100.0000-13000.001541503.40
14622006.02.10 00:42buy653100.001.74321.74190.0000
14632006.02.10 00:42close653100.001.74351.74190.00002999.631544503.03
14642006.02.10 03:06buy654100.001.74371.74240.0000
14652006.02.10 03:59close654100.001.74411.74240.00003999.751548502.78
14662006.02.10 05:16buy655100.001.74491.74360.0000
14672006.02.10 05:18close655100.001.74531.74360.00004001.001552503.78
14682006.02.10 08:00buy656100.001.74641.74510.0000
14692006.02.10 08:10s/l656100.001.74511.74510.0000-13000.001539503.78
14702006.02.10 08:32buy657100.001.74641.74510.0000
14712006.02.10 08:32close657100.001.74671.74510.00003000.481542504.26
14722006.02.10 08:37buy658100.001.74661.74530.0000
14732006.02.10 08:39close658100.001.74691.74530.00002999.621545503.88
14742006.02.10 08:40buy659100.001.74661.74530.0000
14752006.02.10 08:49s/l659100.001.74531.74530.0000-13000.001532503.88
14762006.02.10 10:38buy660100.001.74421.74290.0000
14772006.02.10 10:47close660100.001.74451.74290.00003000.831535504.71
14782006.02.10 13:44buy661100.001.74741.74610.0000
14792006.02.10 13:47close661100.001.74771.74610.00002999.641538504.35
14802006.02.10 14:43buy662100.001.75311.75180.0000
14812006.02.10 14:43close662100.001.75351.75180.00004000.001542504.35
14822006.02.10 14:43buy663100.001.75311.75180.0000
14832006.02.10 14:44close663100.001.75361.75180.00004999.971547504.32
14842006.02.10 15:09buy664100.001.75711.75580.0000
14852006.02.10 15:21s/l664100.001.75581.75580.0000-13000.001534504.32
14862006.02.10 16:03buy665100.001.75561.75430.0000
14872006.02.10 16:05close665100.001.75611.75430.00005001.171539505.49
14882006.02.10 17:09buy666100.001.74471.74340.0000
14892006.02.10 17:09close666100.001.74521.74340.00004999.971544505.46
14902006.02.10 17:10buy667100.001.74471.74340.0000
14912006.02.10 17:13s/l667100.001.74341.74340.0000-13000.001531505.46
14922006.02.10 22:56buy668100.001.74461.74330.0000
14932006.02.13 00:02s/l668100.001.74331.74330.0000-13350.001518155.46
14942006.02.13 05:39sell669100.001.74311.74440.0000
14952006.02.13 06:53close669100.001.74291.74440.00002000.661520156.12
14962006.02.13 06:59sell670100.001.74261.74390.0000
14972006.02.13 07:04close670100.001.74231.74390.00002999.641523155.76
14982006.02.13 09:02sell671100.001.74181.74310.0000
14992006.02.13 09:05close671100.001.74141.74310.00003999.511527155.27
15002006.02.13 09:10sell672100.001.74111.74240.0000
15012006.02.13 09:17close672100.001.74071.74240.00003999.811531155.08
15022006.02.13 09:57sell673100.001.74071.74200.0000
15032006.02.13 09:57close673100.001.74041.74200.00003000.001534155.08
15042006.02.13 09:57sell674100.001.74051.74180.0000
15052006.02.13 09:59close674100.001.73991.74180.00006000.131540155.21
15062006.02.13 10:04sell675100.001.73981.74110.0000
15072006.02.13 10:04close675100.001.73951.74110.00002999.631543154.84
15082006.02.13 10:55sell676100.001.73871.74000.0000
15092006.02.13 11:33close676100.001.73841.74000.00003000.831546155.67
15102006.02.13 14:02sell677100.001.73931.74060.0000
15112006.02.13 14:13close677100.001.73891.74060.00003999.681550155.35
15122006.02.13 14:26sell678100.001.73801.73930.0000
15132006.02.13 14:26close678100.001.73741.73930.00005999.781556155.13
15142006.02.13 14:26sell679100.001.73841.73970.0000
15152006.02.13 14:39s/l679100.001.73971.73970.0000-13000.001543155.13
15162006.02.13 14:58sell680100.001.73971.74100.0000
15172006.02.13 15:01close680100.001.73941.74100.00002999.641546154.77
15182006.02.13 15:06sell681100.001.73941.74070.0000
15192006.02.13 15:17close681100.001.73911.74070.00003000.291549155.06
15202006.02.13 16:18sell682100.001.74101.74230.0000
15212006.02.13 16:18close682100.001.74071.74230.00003000.561552155.62
15222006.02.13 16:18sell683100.001.74101.74230.0000
15232006.02.13 16:31s/l683100.001.74231.74230.0000-13000.001539155.62
15242006.02.13 17:03buy684100.001.74331.74200.0000
15252006.02.13 17:45close684100.001.74371.74200.00003999.801543155.42
15262006.02.14 00:16buy685100.001.74241.74110.0000
15272006.02.14 00:17close685100.001.74291.74110.00004999.971548155.39
15282006.02.14 06:01buy686100.001.74211.74080.0000
15292006.02.14 07:00close686100.001.74241.74080.00003000.331551155.72
15302006.02.14 07:42buy687100.001.74341.74210.0000
15312006.02.14 07:42close687100.001.74361.74210.00002000.561553156.28
15322006.02.14 07:42buy688100.001.74351.74220.0000
15332006.02.14 07:44close688100.001.74371.74220.00002000.391555156.67
15342006.02.14 07:45buy689100.001.74441.74310.0000
15352006.02.14 07:53s/l689100.001.74311.74310.0000-13000.001542156.67
15362006.02.14 08:21buy690100.001.74221.74090.0000
15372006.02.14 08:22close690100.001.74261.74090.00003999.801546156.47
15382006.02.14 10:42sell691100.001.73811.73940.0000
15392006.02.14 10:59close691100.001.73781.73940.00003000.831549157.30
15402006.02.14 11:08sell692100.001.73751.73880.0000
15412006.02.14 11:08close692100.001.73711.73880.00004000.001553157.30
15422006.02.14 11:08sell693100.001.73761.73890.0000
15432006.02.14 11:34close693100.001.73721.73890.00003999.801557157.10
15442006.02.14 12:03sell694100.001.73661.73790.0000
15452006.02.14 12:03close694100.001.73621.73790.00004000.411561157.51
15462006.02.14 12:03sell695100.001.73631.73760.0000
15472006.02.14 12:26close695100.001.73601.73760.00002999.921564157.43
15482006.02.14 12:30sell696100.001.73581.73710.0000
15492006.02.14 12:30close696100.001.73551.73710.00003000.831567158.26
15502006.02.14 12:30sell697100.001.73561.73690.0000
15512006.02.14 12:38close697100.001.73531.73690.00002999.641570157.90
15522006.02.14 12:38sell698100.001.73541.73670.0000
15532006.02.14 13:00close698100.001.73501.73670.00003999.801574157.70
15542006.02.14 13:12sell699100.001.73461.73590.0000
15552006.02.14 13:28s/l699100.001.73591.73590.0000-13000.001561157.70
15562006.02.14 14:33sell700100.001.73331.73460.0000
15572006.02.14 14:34close700100.001.73261.73460.00007000.001568157.70
15582006.02.14 14:35sell701100.001.73291.73420.0000
15592006.02.14 14:35close701100.001.73251.73420.00003999.571572157.27
15602006.02.14 15:04sell702100.001.73121.73250.0000
15612006.02.14 15:06close702100.001.73091.73250.00002999.641575156.91
15622006.02.14 15:08sell703100.001.73071.73200.0000
15632006.02.14 15:15close703100.001.73041.73200.00003000.001578156.91
15642006.02.14 15:16sell704100.001.72991.73120.0000
15652006.02.14 15:17close704100.001.72941.73120.00004999.941583156.85
15662006.02.14 16:03sell705100.001.73141.73270.0000
15672006.02.14 16:03close705100.001.73071.73270.00007000.131590156.98
15682006.02.14 16:03sell706100.001.73131.73260.0000
15692006.02.14 16:03close706100.001.73061.73260.00007000.001597156.98
15702006.02.14 16:54sell707100.001.72851.72980.0000
15712006.02.14 17:01s/l707100.001.72981.72980.0000-13000.001584156.98
15722006.02.14 22:14sell708100.001.73621.73750.0000
15732006.02.14 23:39close708100.001.73591.73750.00002999.641587156.62
15742006.02.15 00:30sell709100.001.73661.73790.0000
15752006.02.15 00:36close709100.001.73631.73790.00003000.831590157.45
15762006.02.15 02:40buy710100.001.73641.73510.0000
15772006.02.15 02:41close710100.001.73671.73510.00003000.831593158.28
15782006.02.15 04:41sell711100.001.73571.73700.0000
15792006.02.15 06:45close711100.001.73551.73700.00002000.661595158.94
15802006.02.15 10:11sell712100.001.73471.73600.0000
15812006.02.15 11:21close712100.001.73441.73600.00002999.651598158.59
15822006.02.15 11:38buy713100.001.73791.73660.0000
15832006.02.15 11:41close713100.001.73831.73660.00004000.141602158.73
15842006.02.15 11:43buy714100.001.73841.73710.0000
15852006.02.15 11:48close714100.001.73891.73710.00005000.511607159.24
15862006.02.15 12:01buy715100.001.73851.73720.0000
15872006.02.15 12:02close715100.001.73891.73720.00003999.801611159.04
15882006.02.15 12:20buy716100.001.73931.73800.0000
15892006.02.15 12:24close716100.001.73961.73800.00002999.641614158.68
15902006.02.15 14:00buy717100.001.74071.73940.0000
15912006.02.15 14:02close717100.001.74111.73940.00004000.271618158.95
15922006.02.15 14:14buy718100.001.74171.74040.0000
15932006.02.15 14:19close718100.001.74221.74040.00004999.801623158.75
15942006.02.15 14:48buy719100.001.74431.74300.0000
15952006.02.15 15:00close719100.001.74541.74300.000011000.251634159.00
15962006.02.15 15:02buy720100.001.74531.74400.0000
15972006.02.15 15:02close720100.001.74561.74400.00002999.791637158.79
15982006.02.15 15:02buy721100.001.74541.74410.0000
15992006.02.15 15:03close721100.001.74571.74410.00002999.621640158.41
16002006.02.15 15:04buy722100.001.74631.74500.0000
16012006.02.15 15:04close722100.001.74661.74500.00003000.001643158.41
16022006.02.15 15:04buy723100.001.74611.74480.0000
16032006.02.15 15:06close723100.001.74661.74480.00004999.651648158.06
16042006.02.15 15:10buy724100.001.74711.74580.0000
16052006.02.15 15:10close724100.001.74741.74580.00003000.001651158.06
16062006.02.15 15:10buy725100.001.74701.74570.0000
16072006.02.15 15:11close725100.001.74741.74570.00004000.991655159.05
16082006.02.15 15:11buy726100.001.74661.74530.0000
16092006.02.15 15:12close726100.001.74691.74530.00002999.631658158.68
16102006.02.15 16:09buy727100.001.74611.74480.0000
16112006.02.15 16:14close727100.001.74651.74480.00004000.001662158.68
16122006.02.15 16:26buy728100.001.74731.74600.0000
16132006.02.15 16:26close728100.001.74781.74600.00005000.001667158.68
16142006.02.15 16:26buy729100.001.74721.74590.0000
16152006.02.15 16:27s/l729100.001.74591.74590.0000-13000.001654158.68
16162006.02.15 20:49buy730100.001.73961.73830.0000
16172006.02.15 20:56close730100.001.73991.73830.00002999.641657158.32
16182006.02.16 06:21sell731100.001.74011.74140.0000
16192006.02.16 06:23close731100.001.73991.74140.00002000.661659158.98
16202006.02.16 06:55sell732100.001.73871.74000.0000
16212006.02.16 06:55close732100.001.73831.74000.00004000.321663159.30
16222006.02.16 06:55sell733100.001.73871.74000.0000
16232006.02.16 07:10s/l733100.001.74001.74000.0000-13000.001650159.30
16242006.02.16 08:00sell734100.001.73881.74010.0000
16252006.02.16 08:15close734100.001.73851.74010.00003000.831653160.13
16262006.02.16 09:13sell735100.001.73781.73910.0000
16272006.02.16 09:36close735100.001.73711.73910.00007000.021660160.15
16282006.02.16 09:40sell736100.001.73691.73820.0000
16292006.02.16 09:41close736100.001.73651.73820.00003999.721664159.87
16302006.02.16 10:31sell737100.001.73431.73560.0000
16312006.02.16 10:32close737100.001.73371.73560.00006000.131670160.00
16322006.02.16 10:48sell738100.001.73171.73300.0000
16332006.02.16 10:59close738100.001.73121.73300.00004999.971675159.97
16342006.02.16 11:02sell739100.001.73191.73320.0000
16352006.02.16 11:14s/l739100.001.73321.73320.0000-13000.001662159.97
16362006.02.16 12:27sell740100.001.73311.73440.0000
16372006.02.16 12:32s/l740100.001.73441.73440.0000-13000.001649159.97
16382006.02.16 14:15sell741100.001.73331.73460.0000
16392006.02.16 14:24close741100.001.73301.73460.00002999.641652159.61
16402006.02.16 15:05sell742100.001.73401.73530.0000
16412006.02.16 15:41s/l742100.001.73531.73530.0000-13000.001639159.61
16422006.02.16 16:02sell743100.001.73441.73570.0000
16432006.02.16 16:10close743100.001.73381.73570.00006000.141645159.75
16442006.02.16 16:16sell744100.001.73311.73440.0000
16452006.02.16 16:23s/l744100.001.73441.73440.0000-13000.001632159.75
16462006.02.16 16:57sell745100.001.73441.73570.0000
16472006.02.16 16:57close745100.001.73411.73570.00003000.831635160.58
16482006.02.16 16:57sell746100.001.73441.73570.0000
16492006.02.16 17:05s/l746100.001.73571.73570.0000-13000.001622160.58
16502006.02.16 17:19sell747100.001.73481.73610.0000
16512006.02.16 17:19close747100.001.73441.73610.00003999.801626160.38
16522006.02.16 17:19sell748100.001.73471.73600.0000
16532006.02.16 17:30s/l748100.001.73601.73600.0000-13000.001613160.38
16542006.02.16 19:07sell749100.001.73521.73650.0000
16552006.02.16 20:39s/l749100.001.73651.73650.0000-13000.001600160.38
16562006.02.17 00:51buy750100.001.73961.73830.0000
16572006.02.17 00:55close750100.001.73991.73830.00002999.641603160.02
16582006.02.17 06:02sell751100.001.73591.73720.0000
16592006.02.17 06:22close751100.001.73561.73720.00003000.831606160.85
16602006.02.17 07:09sell752100.001.73581.73710.0000
16612006.02.17 07:12close752100.001.73551.73710.00003000.831609161.68
16622006.02.17 10:01sell753100.001.73511.73640.0000
16632006.02.17 10:07close753100.001.73461.73640.00004999.661614161.34
16642006.02.17 13:01sell754100.001.73591.73720.0000
16652006.02.17 13:05close754100.001.73541.73720.00004999.971619161.31
16662006.02.17 13:10sell755100.001.73511.73640.0000
16672006.02.17 13:28close755100.001.73481.73640.00003000.521622161.83
16682006.02.17 14:05sell756100.001.73421.73550.0000
16692006.02.17 14:33s/l756100.001.73551.73550.0000-13000.001609161.83
16702006.02.17 14:49sell757100.001.73581.73710.0000
16712006.02.17 15:46s/l757100.001.73711.73710.0000-13000.001596161.83
16722006.02.17 16:21buy758100.001.74041.73910.0000
16732006.02.17 16:21close758100.001.74101.73910.00006000.001602161.83
16742006.02.17 16:21buy759100.001.74081.73950.0000
16752006.02.17 16:21close759100.001.74121.73950.00004000.001606161.83
16762006.02.17 16:21buy760100.001.74121.73990.0000
16772006.02.17 16:21close760100.001.74231.73990.000011000.001617161.83
16782006.02.17 16:22buy761100.001.74121.73990.0000
16792006.02.17 16:22close761100.001.74191.73990.00007000.001624161.83
16802006.02.17 16:22buy762100.001.74181.74050.0000
16812006.02.17 16:30s/l762100.001.74051.74050.0000-13000.001611161.83
16822006.02.17 16:37buy763100.001.74111.73980.0000
16832006.02.17 16:37close763100.001.74161.73980.00004999.971616161.80
16842006.02.17 16:37buy764100.001.74121.73990.0000
16852006.02.17 16:41close764100.001.74171.73990.00004999.441621161.24
16862006.02.17 17:21buy765100.001.74111.73980.0000
16872006.02.17 17:21close765100.001.74151.73980.00004000.001625161.24
16882006.02.17 18:26buy766100.001.73891.73760.0000
16892006.02.17 18:28s/l766100.001.73761.73760.0000-13000.001612161.24
16902006.02.17 18:31buy767100.001.73821.73690.0000
16912006.02.17 18:34close767100.001.73861.73690.00003999.651616160.89
16922006.02.17 20:36buy768100.001.74101.73970.0000
16932006.02.17 21:30s/l768100.001.73971.73970.0000-13000.001603160.89
16942006.02.17 22:17buy769100.001.74121.73990.0000
16952006.02.17 22:18close769100.001.74151.73990.00002999.641606160.53
16962006.02.17 22:58buy770100.001.74161.74030.0000
16972006.02.17 22:58close770100.001.74211.74030.00004999.971611160.50
16982006.02.20 02:04buy771100.001.74391.74260.0000
16992006.02.20 02:04close771100.001.74421.74260.00002999.641614160.14
17002006.02.20 03:23buy772100.001.74511.74380.0000
17012006.02.20 03:31close772100.001.74541.74380.00002999.641617159.78
17022006.02.20 07:45buy773100.001.74471.74340.0000
17032006.02.20 08:28s/l773100.001.74341.74340.0000-13000.001604159.78
17042006.02.20 08:55buy774100.001.74541.74410.0000
17052006.02.20 08:58s/l774100.001.74411.74410.0000-13000.001591159.78
17062006.02.20 10:41buy775100.001.74161.74030.0000
17072006.02.20 10:41close775100.001.74201.74030.00003999.811595159.59
17082006.02.20 12:59buy776100.001.74371.74240.0000
17092006.02.20 12:59close776100.001.74401.74240.00003000.061598159.65
17102006.02.20 12:59buy777100.001.74371.74240.0000
17112006.02.20 13:20s/l777100.001.74241.74240.0000-13000.001585159.65
17122006.02.20 15:39buy778100.001.74351.74220.0000
17132006.02.20 15:59close778100.001.74381.74220.00003000.831588160.48
17142006.02.20 23:56buy779100.001.74431.74300.0000
17152006.02.20 23:56close779100.001.74481.74300.00004999.971593160.45
17162006.02.20 23:58buy780100.001.74441.74310.0000
17172006.02.21 00:01close780100.001.74471.74310.00002649.641595810.09
17182006.02.21 00:53buy781100.001.74501.74370.0000
17192006.02.21 00:53close781100.001.74521.74370.00002000.661597810.75
17202006.02.21 02:22sell782100.001.74281.74410.0000
17212006.02.21 02:33close782100.001.74231.74410.00004999.971602810.72
17222006.02.21 02:36sell783100.001.74261.74390.0000
17232006.02.21 02:48close783100.001.74231.74390.00002999.641605810.36
17242006.02.21 07:30buy784100.001.74381.74250.0000
17252006.02.21 08:09s/l784100.001.74251.74250.0000-13000.001592810.36
17262006.02.21 09:05sell785100.001.74231.74360.0000
17272006.02.21 09:15close785100.001.74201.74360.00003000.831595811.19
17282006.02.21 11:19buy786100.001.74391.74260.0000
17292006.02.21 11:31close786100.001.74421.74260.00002999.641598810.83
17302006.02.21 11:52buy787100.001.74481.74350.0000
17312006.02.21 11:52close787100.001.74511.74350.00003000.211601811.04
17322006.02.21 11:52buy788100.001.74471.74340.0000
17332006.02.21 12:32s/l788100.001.74341.74340.0000-13000.001588811.04
17342006.02.21 12:35buy789100.001.74431.74300.0000
17352006.02.21 12:40close789100.001.74481.74300.00004999.971593811.01
17362006.02.21 12:43buy790100.001.74431.74300.0000
17372006.02.21 12:46close790100.001.74471.74300.00003999.801597810.81
17382006.02.21 12:58buy791100.001.74521.74390.0000
17392006.02.21 12:58close791100.001.74551.74390.00002999.641600810.45
17402006.02.21 13:27buy792100.001.74501.74370.0000
17412006.02.21 13:38close792100.001.74531.74370.00003000.831603811.28
17422006.02.21 14:06buy793100.001.74631.74500.0000
17432006.02.21 14:12close793100.001.74671.74500.00004000.991607812.27
17442006.02.21 14:13buy794100.001.74591.74460.0000
17452006.02.21 14:13close794100.001.74671.74460.00008000.481615812.75
17462006.02.21 14:13buy795100.001.74611.74480.0000
17472006.02.21 14:23close795100.001.74641.74480.00002999.991618812.74
17482006.02.21 16:09sell796100.001.74381.74510.0000
17492006.02.21 16:09close796100.001.74331.74510.00004999.531623812.27
17502006.02.21 16:09sell797100.001.74361.74490.0000
17512006.02.21 16:21close797100.001.74311.74490.00004999.971628812.24
17522006.02.21 16:59sell798100.001.74251.74380.0000
17532006.02.21 16:59close798100.001.74211.74380.00004000.331632812.57
17542006.02.21 16:59sell799100.001.74271.74400.0000
17552006.02.21 17:29s/l799100.001.74401.74400.0000-13000.001619812.57
17562006.02.21 18:59buy800100.001.74471.74340.0000
17572006.02.21 19:13close800100.001.74501.74340.00002999.641622812.21
17582006.02.21 20:00buy801100.001.74571.74440.0000
17592006.02.21 20:00close801100.001.74601.74440.00003000.821625813.03
17602006.02.21 20:00buy802100.001.74581.74450.0000
17612006.02.21 20:01close802100.001.74621.74450.00003999.801629812.83
17622006.02.21 20:04buy803100.001.74641.74510.0000
17632006.02.21 20:04close803100.001.74671.74510.00003000.481632813.31
17642006.02.21 20:04buy804100.001.74651.74520.0000
17652006.02.21 20:11close804100.001.74701.74520.00005000.181637813.49
17662006.02.22 00:17buy805100.001.74501.74370.0000
17672006.02.22 00:18close805100.001.74551.74370.00004999.971642813.46
17682006.02.22 02:09buy806100.001.74491.74360.0000
17692006.02.22 02:19close806100.001.74521.74360.00003000.831645814.29
17702006.02.22 02:22buy807100.001.74511.74380.0000
17712006.02.22 02:30close807100.001.74551.74380.00003999.811649814.10
17722006.02.22 04:08buy808100.001.74661.74530.0000
17732006.02.22 04:58s/l808100.001.74531.74530.0000-13000.001636814.10
17742006.02.22 05:09buy809100.001.74581.74450.0000
17752006.02.22 07:09close809100.001.74611.74450.00002999.641639813.74
17762006.02.22 09:25sell810100.001.74451.74580.0000
17772006.02.22 09:49close810100.001.74411.74580.00004001.001643814.74
17782006.02.22 09:52sell811100.001.74341.74470.0000
17792006.02.22 10:03close811100.001.74291.74470.00005000.001648814.74
17802006.02.22 10:29sell812100.001.74171.74300.0000
17812006.02.22 10:30s/l812100.001.74301.74300.0000-13000.001635814.74
17822006.02.22 11:22sell813100.001.74201.74330.0000
17832006.02.22 11:26close813100.001.74161.74330.00003999.811639814.55
17842006.02.22 17:00sell814100.001.74031.74160.0000
17852006.02.22 17:05close814100.001.74001.74160.00003000.831642815.38
17862006.02.22 17:20sell815100.001.74011.74140.0000
17872006.02.22 17:20close815100.001.73981.74140.00003000.571645815.95
17882006.02.22 19:41sell816100.001.74261.74390.0000
17892006.02.22 20:40close816100.001.74171.74390.00008999.441654815.39
17902006.02.23 00:37buy817100.001.74391.74260.0000
17912006.02.23 01:18s/l817100.001.74261.74260.0000-13000.001641815.39
17922006.02.23 05:41buy818100.001.74381.74250.0000
17932006.02.23 05:58close818100.001.74421.74250.00003999.911645815.30
17942006.02.23 05:59buy819100.001.74431.74300.0000
17952006.02.23 07:09close819100.001.74481.74300.00004999.971650815.27
17962006.02.23 08:19buy820100.001.74581.74450.0000
17972006.02.23 08:37s/l820100.001.74451.74450.0000-13000.001637815.27
17982006.02.23 09:10buy821100.001.74731.74600.0000
17992006.02.23 09:14s/l821100.001.74601.74600.0000-13000.001624815.27
18002006.02.23 09:57buy822100.001.74651.74520.0000
18012006.02.23 10:06close822100.001.74691.74520.00003999.801628815.07
18022006.02.23 10:16buy823100.001.74941.74810.0000
18032006.02.23 10:16close823100.001.74981.74810.00004000.141632815.21
18042006.02.23 10:16buy824100.001.74971.74840.0000
18052006.02.23 10:23close824100.001.75001.74840.00002999.641635814.85
18062006.02.23 10:46buy825100.001.74951.74820.0000
18072006.02.23 10:47close825100.001.74981.74820.00002999.971638814.82
18082006.02.23 11:18buy826100.001.75171.75040.0000
18092006.02.23 11:18close826100.001.75201.75040.00002999.741641814.56
18102006.02.23 11:18buy827100.001.75171.75040.0000
18112006.02.23 11:18close827100.001.75201.75040.00002999.741644814.30
18122006.02.23 11:18buy828100.001.75171.75040.0000
18132006.02.23 11:21close828100.001.75221.75040.00004999.971649814.27
18142006.02.23 11:45buy829100.001.75221.75090.0000
18152006.02.23 11:49close829100.001.75251.75090.00003000.571652814.84
18162006.02.23 13:55buy830100.001.75271.75140.0000
18172006.02.23 13:55close830100.001.75301.75140.00002999.641655814.48
18182006.02.23 13:55buy831100.001.75271.75140.0000
18192006.02.23 14:01close831100.001.75311.75140.00003999.811659814.29
18202006.02.23 14:21buy832100.001.75471.75340.0000
18212006.02.23 14:21close832100.001.75501.75340.00002999.951662814.24
18222006.02.23 14:21buy833100.001.75471.75340.0000
18232006.02.23 14:27close833100.001.75511.75340.00003999.811666814.05
18242006.02.23 15:07buy834100.001.75441.75310.0000
18252006.02.23 15:14close834100.001.75481.75310.00003999.801670813.85
18262006.02.23 15:15buy835100.001.75431.75300.0000
18272006.02.23 15:15close835100.001.75481.75300.00004999.621675813.47
18282006.02.23 15:15buy836100.001.75401.75270.0000
18292006.02.23 15:15close836100.001.75461.75270.00006000.001681813.47
18302006.02.23 15:15buy837100.001.75401.75270.0000
18312006.02.23 15:26s/l837100.001.75271.75270.0000-13000.001668813.47
18322006.02.23 18:32buy838100.001.75341.75210.0000
18332006.02.23 18:34close838100.001.75381.75210.00003999.461672812.93
18342006.02.23 18:35buy839100.001.75351.75220.0000
18352006.02.23 19:04s/l839100.001.75221.75220.0000-13000.001659812.93
18362006.02.23 19:46buy840100.001.75271.75140.0000
18372006.02.23 19:47close840100.001.75321.75140.00004999.971664812.90
18382006.02.23 22:42buy841100.001.75221.75090.0000
18392006.02.24 01:16s/l841100.001.75091.75090.0000-13350.001651462.90
18402006.02.24 04:29buy842100.001.75241.75110.0000
18412006.02.24 05:06close842100.001.75271.75110.00002999.641654462.54
18422006.02.24 07:45buy843100.001.75241.75110.0000
18432006.02.24 08:23close843100.001.75271.75110.00002999.641657462.18
18442006.02.24 09:17sell844100.001.75051.75180.0000
18452006.02.24 09:23close844100.001.75011.75180.00004000.171661462.35
18462006.02.24 09:46sell845100.001.74931.75060.0000
18472006.02.24 09:46close845100.001.74871.75060.00006000.101667462.45
18482006.02.24 09:46sell846100.001.74911.75040.0000
18492006.02.24 09:52close846100.001.74871.75040.00004000.101671462.55
18502006.02.24 10:00sell847100.001.74831.74960.0000
18512006.02.24 10:00close847100.001.74791.74960.00004000.001675462.55
18522006.02.24 10:00sell848100.001.74821.74950.0000
18532006.02.24 10:10s/l848100.001.74951.74950.0000-13000.001662462.55
18542006.02.24 12:49buy849100.001.74991.74860.0000
18552006.02.24 12:49close849100.001.75031.74860.00004001.001666463.55
18562006.02.24 12:49buy850100.001.74991.74860.0000
18572006.02.24 13:33s/l850100.001.74861.74860.0000-13000.001653463.55
18582006.02.24 14:10sell851100.001.74851.74980.0000
18592006.02.24 14:19close851100.001.74821.74980.00002999.641656463.19
18602006.02.24 14:21sell852100.001.74801.74930.0000
18612006.02.24 14:29s/l852100.001.74931.74930.0000-13000.001643463.19
18622006.02.24 14:41sell853100.001.74981.75110.0000
18632006.02.24 14:44close853100.001.74941.75110.00004000.141647463.33
18642006.02.24 14:56sell854100.001.74891.75020.0000
18652006.02.24 14:58close854100.001.74861.75020.00003000.831650464.16
18662006.02.24 15:23sell855100.001.74841.74970.0000
18672006.02.24 15:31close855100.001.74801.74970.00004000.001654464.16
18682006.02.24 16:02sell856100.001.74851.74980.0000
18692006.02.24 16:03close856100.001.74811.74980.00003999.811658463.97
18702006.02.24 16:24sell857100.001.74701.74830.0000
18712006.02.24 16:37close857100.001.74661.74830.00003999.801662463.77
18722006.02.24 16:39sell858100.001.74621.74750.0000
18732006.02.24 16:43close858100.001.74591.74750.00002999.981665463.75
18742006.02.24 16:47sell859100.001.74621.74750.0000
18752006.02.24 16:47close859100.001.74591.74750.00002999.631668463.38
18762006.02.24 16:47sell860100.001.74621.74750.0000
18772006.02.24 16:49close860100.001.74561.74750.00006000.131674463.51
18782006.02.24 17:06sell861100.001.74481.74610.0000
18792006.02.24 17:06close861100.001.74451.74610.00002999.641677463.15
18802006.02.24 17:32sell862100.001.74501.74630.0000
18812006.02.24 17:32close862100.001.74471.74630.00002999.641680462.79
18822006.02.24 18:42sell863100.001.74331.74460.0000
18832006.02.24 18:42close863100.001.74301.74460.00002999.611683462.40
18842006.02.24 18:42sell864100.001.74331.74460.0000
18852006.02.24 18:53close864100.001.74301.74460.00002999.611686462.01
18862006.02.24 18:57sell865100.001.74351.74480.0000
18872006.02.24 19:02close865100.001.74321.74480.00002999.691689461.70
18882006.02.24 20:14sell866100.001.74401.74530.0000
18892006.02.24 20:15close866100.001.74361.74530.00003999.801693461.50
18902006.02.24 22:03sell867100.001.74431.74560.0000
18912006.02.24 22:54s/l867100.001.74561.74560.0000-13000.001680461.50
18922006.02.27 00:40sell868100.001.74091.74220.0000
18932006.02.27 00:42close868100.001.74061.74220.00003000.831683462.33
18942006.02.27 00:51sell869100.001.73991.74120.0000
18952006.02.27 01:05s/l869100.001.74121.74120.0000-13000.001670462.33
18962006.02.27 02:35buy870100.001.74191.74060.0000
18972006.02.27 02:37close870100.001.74221.74060.00002999.641673461.97
18982006.02.27 08:16buy871100.001.74221.74090.0000
18992006.02.27 08:33s/l871100.001.74091.74090.0000-13000.001660461.97
19002006.02.27 09:07sell872100.001.74131.74260.0000
19012006.02.27 09:09close872100.001.74091.74260.00003999.871664461.84
19022006.02.27 09:12sell873100.001.73971.74100.0000
19032006.02.27 09:15close873100.001.73901.74100.00006999.111671460.95
19042006.02.27 09:16sell874100.001.73921.74050.0000
19052006.02.27 09:20close874100.001.73891.74050.00002999.641674460.59
19062006.02.27 09:39sell875100.001.73891.74020.0000
19072006.02.27 09:39close875100.001.73861.74020.00003000.001677460.59
19082006.02.27 09:39sell876100.001.73891.74020.0000
19092006.02.27 09:43close876100.001.73861.74020.00002999.641680460.23
19102006.02.27 12:11sell877100.001.73861.73990.0000
19112006.02.27 12:27s/l877100.001.73991.73990.0000-13000.001667460.23
19122006.02.27 13:00sell878100.001.73991.74120.0000
19132006.02.27 13:51s/l878100.001.74121.74120.0000-13000.001654460.23
19142006.02.27 14:25sell879100.001.74051.74180.0000
19152006.02.27 14:57close879100.001.74021.74180.00002999.631657459.86
19162006.02.27 16:02sell880100.001.73981.74110.0000
19172006.02.27 16:07close880100.001.73951.74110.00002999.761660459.62
19182006.02.27 18:00sell881100.001.74081.74210.0000
19192006.02.27 18:11close881100.001.74051.74210.00002999.411663459.03
19202006.02.27 18:24sell882100.001.74031.74160.0000
19212006.02.27 18:25close882100.001.73991.74160.00004000.991667460.02
19222006.02.27 19:15sell883100.001.73951.74080.0000
19232006.02.27 20:42close883100.001.73911.74080.00004001.001671461.02
19242006.02.27 22:30sell884100.001.73961.74090.0000
19252006.02.28 01:04close884100.001.73921.74090.00004214.801675675.82
19262006.02.28 03:30sell885100.001.73911.74040.0000
19272006.02.28 04:22s/l885100.001.74041.74040.0000-13000.001662675.82
19282006.02.28 05:21sell886100.001.74081.74210.0000
19292006.02.28 07:09close886100.001.74061.74210.00002000.661664676.48
19302006.02.28 07:58sell887100.001.73941.74070.0000
19312006.02.28 08:00close887100.001.73881.74070.00006000.291670676.77
19322006.02.28 08:06sell888100.001.73841.73970.0000
19332006.02.28 08:06close888100.001.73781.73970.00006000.131676676.90
19342006.02.28 09:03sell889100.001.73841.73970.0000
19352006.02.28 09:19s/l889100.001.73971.73970.0000-13000.001663676.90
19362006.02.28 09:53sell890100.001.74021.74150.0000
19372006.02.28 10:15s/l890100.001.74151.74150.0000-13000.001650676.90
19382006.02.28 10:31buy891100.001.74261.74130.0000
19392006.02.28 10:33close891100.001.74311.74130.00004999.501655676.40
19402006.02.28 10:34buy892100.001.74301.74170.0000
19412006.02.28 10:35close892100.001.74331.74170.00002999.641658676.04
19422006.02.28 11:06buy893100.001.74311.74180.0000
19432006.02.28 11:08close893100.001.74341.74180.00002999.861661675.90
19442006.02.28 11:11buy894100.001.74371.74240.0000
19452006.02.28 11:12close894100.001.74401.74240.00002999.641664675.54
19462006.02.28 12:03buy895100.001.74751.74620.0000
19472006.02.28 12:42close895100.001.74781.74620.00002999.931667675.47
19482006.02.28 14:20buy896100.001.74801.74670.0000
19492006.02.28 14:20close896100.001.74831.74670.00002999.631670675.10
19502006.02.28 14:20buy897100.001.74801.74670.0000
19512006.02.28 14:23close897100.001.74831.74670.00002999.631673674.73
19522006.02.28 14:41buy898100.001.74901.74770.0000
19532006.02.28 14:41close898100.001.74931.74770.00002999.641676674.37
19542006.02.28 15:47buy899100.001.74661.74530.0000
19552006.02.28 15:57close899100.001.74691.74530.00002999.631679674.00
19562006.02.28 16:19buy900100.001.74981.74850.0000
19572006.02.28 16:23close900100.001.75011.74850.00003000.001682674.00
19582006.02.28 16:53buy901100.001.75161.75030.0000
19592006.02.28 17:03close901100.001.75191.75030.00002999.641685673.64
19602006.02.28 19:32buy902100.001.75401.75270.0000
19612006.02.28 19:40close902100.001.75441.75270.00003999.801689673.44
19622006.02.28 20:00buy903100.001.75591.75460.0000
19632006.02.28 20:04close903100.001.75631.75460.00003999.811693673.25
19642006.03.01 00:33buy904100.001.75401.75270.0000
19652006.03.01 00:33close904100.001.75431.75270.00003000.001696673.25
19662006.03.01 04:00buy905100.001.75531.75400.0000
19672006.03.01 05:08close905100.001.75561.75400.00002999.881699673.13
19682006.03.01 05:58buy906100.001.75481.75350.0000
19692006.03.01 05:58close906100.001.75511.75350.00002999.641702672.77
19702006.03.01 08:15buy907100.001.75391.75260.0000
19712006.03.01 08:20close907100.001.75421.75260.00002999.641705672.41