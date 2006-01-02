|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.09.25 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|322679
|Ticks modelled
|1274287
|Modelling quality
|24.62%
|Initial deposit
|838300.00
|Total net profit
|867372.41
|Gross profit
|3074092.98
|Gross loss
|-2206720.57
|Profit factor
|1.39
|Expected payoff
|956.31
|Absolute drawdown
|13000.00
|Maximal drawdown
|113352.54 (8.51%)
|Relative drawdown
|8.51% (113352.54)
|Total trades
|907
|Short positions (won %)
|462 (82.03%)
|Long positions (won %)
|445 (79.10%)
|Profit trades (% of total)
|731 (80.60%)
|Loss trades (% of total)
|176 (19.40%)
|Largest
|profit trade
|25000.23
|loss trade
|-13350.00
|Average
|profit trade
|4205.33
|loss trade
|-12538.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (124001.79)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-52000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|124001.79 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-52000.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 02:17
|sell
|1
|100.00
|1.7211
|1.7224
|0.0000
|2
|2006.01.02 05:00
|s/l
|1
|100.00
|1.7224
|1.7224
|0.0000
|-13000.00
|825300.00
|3
|2006.01.02 09:47
|sell
|2
|100.00
|1.7238
|1.7251
|0.0000
|4
|2006.01.02 09:51
|close
|2
|100.00
|1.7231
|1.7251
|0.0000
|6999.11
|832299.11
|5
|2006.01.02 13:00
|sell
|3
|100.00
|1.7238
|1.7251
|0.0000
|6
|2006.01.02 13:24
|close
|3
|100.00
|1.7235
|1.7251
|0.0000
|2999.64
|835298.75
|7
|2006.01.02 16:34
|sell
|4
|100.00
|1.7232
|1.7245
|0.0000
|8
|2006.01.02 16:35
|close
|4
|100.00
|1.7227
|1.7245
|0.0000
|4999.97
|840298.72
|9
|2006.01.02 16:41
|sell
|5
|100.00
|1.7229
|1.7242
|0.0000
|10
|2006.01.02 17:07
|close
|5
|100.00
|1.7226
|1.7242
|0.0000
|3000.83
|843299.55
|11
|2006.01.02 17:27
|sell
|6
|100.00
|1.7227
|1.7240
|0.0000
|12
|2006.01.02 17:27
|close
|6
|100.00
|1.7223
|1.7240
|0.0000
|4000.00
|847299.55
|13
|2006.01.02 17:27
|sell
|7
|100.00
|1.7227
|1.7240
|0.0000
|14
|2006.01.02 17:27
|close
|7
|100.00
|1.7223
|1.7240
|0.0000
|4000.00
|851299.55
|15
|2006.01.02 17:27
|sell
|8
|100.00
|1.7227
|1.7240
|0.0000
|16
|2006.01.02 17:27
|close
|8
|100.00
|1.7223
|1.7240
|0.0000
|4000.00
|855299.55
|17
|2006.01.02 17:27
|sell
|9
|100.00
|1.7227
|1.7240
|0.0000
|18
|2006.01.02 17:27
|close
|9
|100.00
|1.7218
|1.7240
|0.0000
|9000.00
|864299.55
|19
|2006.01.02 17:27
|sell
|10
|100.00
|1.7228
|1.7241
|0.0000
|20
|2006.01.02 17:28
|close
|10
|100.00
|1.7222
|1.7241
|0.0000
|6000.16
|870299.71
|21
|2006.01.02 17:28
|sell
|11
|100.00
|1.7232
|1.7245
|0.0000
|22
|2006.01.02 17:28
|close
|11
|100.00
|1.7225
|1.7245
|0.0000
|7000.00
|877299.71
|23
|2006.01.02 17:28
|sell
|12
|100.00
|1.7232
|1.7245
|0.0000
|24
|2006.01.02 17:28
|close
|12
|100.00
|1.7225
|1.7245
|0.0000
|7000.00
|884299.71
|25
|2006.01.02 17:29
|sell
|13
|100.00
|1.7222
|1.7235
|0.0000
|26
|2006.01.02 17:29
|close
|13
|100.00
|1.7219
|1.7235
|0.0000
|3000.00
|887299.71
|27
|2006.01.02 17:29
|sell
|14
|100.00
|1.7222
|1.7235
|0.0000
|28
|2006.01.02 17:29
|close
|14
|100.00
|1.7219
|1.7235
|0.0000
|3000.00
|890299.71
|29
|2006.01.02 17:29
|sell
|15
|100.00
|1.7222
|1.7235
|0.0000
|30
|2006.01.02 17:29
|close
|15
|100.00
|1.7216
|1.7235
|0.0000
|6000.00
|896299.71
|31
|2006.01.02 17:29
|sell
|16
|100.00
|1.7223
|1.7236
|0.0000
|32
|2006.01.02 17:36
|close
|16
|100.00
|1.7220
|1.7236
|0.0000
|3000.83
|899300.54
|33
|2006.01.02 17:48
|sell
|17
|100.00
|1.7223
|1.7236
|0.0000
|34
|2006.01.02 17:49
|close
|17
|100.00
|1.7219
|1.7236
|0.0000
|4000.47
|903301.01
|35
|2006.01.02 17:51
|sell
|18
|100.00
|1.7223
|1.7236
|0.0000
|36
|2006.01.02 17:53
|close
|18
|100.00
|1.7218
|1.7236
|0.0000
|4999.97
|908300.98
|37
|2006.01.02 17:58
|sell
|19
|100.00
|1.7223
|1.7236
|0.0000
|38
|2006.01.02 17:58
|close
|19
|100.00
|1.7218
|1.7236
|0.0000
|5000.53
|913301.51
|39
|2006.01.02 17:58
|sell
|20
|100.00
|1.7223
|1.7236
|0.0000
|40
|2006.01.02 17:59
|close
|20
|100.00
|1.7219
|1.7236
|0.0000
|4000.53
|917302.04
|41
|2006.01.02 18:36
|sell
|21
|100.00
|1.7225
|1.7238
|0.0000
|42
|2006.01.02 18:36
|close
|21
|100.00
|1.7222
|1.7238
|0.0000
|2999.64
|920301.68
|43
|2006.01.02 18:36
|sell
|22
|100.00
|1.7225
|1.7238
|0.0000
|44
|2006.01.02 19:47
|close
|22
|100.00
|1.7221
|1.7238
|0.0000
|3999.81
|924301.49
|45
|2006.01.02 20:15
|sell
|23
|100.00
|1.7236
|1.7249
|0.0000
|46
|2006.01.02 20:15
|close
|23
|100.00
|1.7229
|1.7249
|0.0000
|7000.30
|931301.79
|47
|2006.01.02 20:18
|sell
|24
|100.00
|1.7235
|1.7248
|0.0000
|48
|2006.01.02 20:20
|close
|24
|100.00
|1.7229
|1.7248
|0.0000
|6000.00
|937301.79
|49
|2006.01.02 22:52
|sell
|25
|100.00
|1.7217
|1.7230
|0.0000
|50
|2006.01.02 22:52
|close
|25
|100.00
|1.7212
|1.7230
|0.0000
|5000.00
|942301.79
|51
|2006.01.02 23:06
|sell
|26
|100.00
|1.7207
|1.7220
|0.0000
|52
|2006.01.02 23:06
|close
|26
|100.00
|1.7200
|1.7220
|0.0000
|7000.00
|949301.79
|53
|2006.01.03 03:57
|buy
|27
|100.00
|1.7284
|1.7271
|0.0000
|54
|2006.01.03 03:58
|modify
|27
|100.00
|1.7284
|1.7271
|0.0000
|55
|2006.01.03 03:58
|modify
|27
|100.00
|1.7284
|1.7275
|0.0000
|56
|2006.01.03 03:59
|modify
|27
|100.00
|1.7284
|1.7276
|0.0000
|57
|2006.01.03 04:00
|modify
|27
|100.00
|1.7284
|1.7279
|0.0000
|58
|2006.01.03 04:01
|s/l
|27
|100.00
|1.727857
|1.7279
|0.0000
|-5428.12
|943873.67
|59
|2006.01.03 04:08
|buy
|28
|100.00
|1.7284
|1.7271
|0.0000
|60
|2006.01.03 04:08
|modify
|28
|100.00
|1.7284
|1.7279
|0.0000
|61
|2006.01.03 04:09
|modify
|28
|100.00
|1.7284
|1.7279
|0.0000
|62
|2006.01.03 04:10
|modify
|28
|100.00
|1.7284
|1.7279
|0.0000
|63
|2006.01.03 04:10
|modify
|28
|100.00
|1.7284
|1.7279
|0.0000
|64
|2006.01.03 04:14
|s/l
|28
|100.00
|1.727925
|1.7279
|0.0000
|-4749.44
|939124.23
|65
|2006.01.03 05:13
|buy
|29
|100.00
|1.7273
|1.7260
|0.0000
|66
|2006.01.03 05:38
|close
|29
|100.00
|1.7277
|1.7260
|0.0000
|3999.80
|943124.03
|67
|2006.01.03 06:32
|buy
|30
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|68
|2006.01.03 06:32
|modify
|30
|100.00
|1.7306
|1.7297
|0.0000
|69
|2006.01.03 06:32
|modify
|30
|100.00
|1.7306
|1.7298
|0.0000
|70
|2006.01.03 06:32
|modify
|30
|100.00
|1.7306
|1.7299
|0.0000
|71
|2006.01.03 06:32
|modify
|30
|100.00
|1.7306
|1.7300
|0.0000
|72
|2006.01.03 06:32
|modify
|30
|100.00
|1.7306
|1.7302
|0.0000
|73
|2006.01.03 06:32
|modify
|30
|100.00
|1.7306
|1.7303
|0.0000
|74
|2006.01.03 06:32
|close
|30
|100.00
|1.7310
|1.7303
|0.0000
|4000.34
|947124.37
|75
|2006.01.03 06:32
|buy
|31
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|76
|2006.01.03 06:34
|modify
|31
|100.00
|1.7306
|1.7303
|0.0000
|77
|2006.01.03 06:35
|s/l
|31
|100.00
|1.730325
|1.7303
|0.0000
|-2749.50
|944374.87
|78
|2006.01.03 07:02
|buy
|32
|100.00
|1.7296
|1.7283
|0.0000
|79
|2006.01.03 07:02
|close
|32
|100.00
|1.7301
|1.7283
|0.0000
|4999.97
|949374.84
|80
|2006.01.03 07:02
|buy
|33
|100.00
|1.7296
|1.7283
|0.0000
|81
|2006.01.03 07:04
|close
|33
|100.00
|1.7300
|1.7283
|0.0000
|3999.61
|953374.45
|82
|2006.01.03 07:05
|buy
|34
|100.00
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|83
|2006.01.03 07:12
|s/l
|34
|100.00
|1.7288
|1.7288
|0.0000
|-13000.00
|940374.45
|84
|2006.01.03 08:48
|buy
|35
|100.00
|1.7274
|1.7261
|0.0000
|85
|2006.01.03 08:51
|close
|35
|100.00
|1.7278
|1.7261
|0.0000
|3999.81
|944374.26
|86
|2006.01.03 09:27
|buy
|36
|100.00
|1.7313
|1.7300
|0.0000
|87
|2006.01.03 09:27
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7303
|0.0000
|88
|2006.01.03 09:27
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7303
|0.0000
|89
|2006.01.03 09:27
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7305
|0.0000
|90
|2006.01.03 09:27
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7306
|0.0000
|91
|2006.01.03 09:30
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7307
|0.0000
|92
|2006.01.03 09:30
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7308
|0.0000
|93
|2006.01.03 09:31
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7308
|0.0000
|94
|2006.01.03 09:32
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7309
|0.0000
|95
|2006.01.03 09:32
|modify
|36
|100.00
|1.7313
|1.7318
|0.0000
|96
|2006.01.03 09:32
|close
|36
|100.00
|1.7324
|1.7318
|0.0000
|11000.00
|955374.26
|97
|2006.01.03 09:33
|buy
|37
|100.00
|1.7335
|1.7322
|0.0000
|98
|2006.01.03 09:34
|modify
|37
|100.00
|1.7335
|1.7323
|0.0000
|99
|2006.01.03 09:34
|modify
|37
|100.00
|1.7335
|1.7324
|0.0000
|100
|2006.01.03 09:35
|s/l
|37
|100.00
|1.7324
|1.7324
|0.0000
|-10999.84
|944374.42
|101
|2006.01.03 09:45
|buy
|38
|100.00
|1.7332
|1.7319
|0.0000
|102
|2006.01.03 09:45
|modify
|38
|100.00
|1.7332
|1.7327
|0.0000
|103
|2006.01.03 09:45
|close
|38
|100.00
|1.7336
|1.7327
|0.0000
|3999.80
|948374.22
|104
|2006.01.03 09:45
|buy
|39
|100.00
|1.7333
|1.7320
|0.0000
|105
|2006.01.03 09:49
|s/l
|39
|100.00
|1.7320
|1.7320
|0.0000
|-13000.00
|935374.22
|106
|2006.01.03 10:07
|buy
|40
|100.00
|1.7319
|1.7306
|0.0000
|107
|2006.01.03 10:07
|close
|40
|100.00
|1.7325
|1.7306
|0.0000
|6000.13
|941374.35
|108
|2006.01.03 10:07
|buy
|41
|100.00
|1.7319
|1.7306
|0.0000
|109
|2006.01.03 10:14
|s/l
|41
|100.00
|1.7306
|1.7306
|0.0000
|-13000.00
|928374.35
|110
|2006.01.03 13:00
|buy
|42
|100.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|111
|2006.01.03 13:00
|close
|42
|100.00
|1.7295
|1.7279
|0.0000
|3000.28
|931374.63
|112
|2006.01.03 13:00
|buy
|43
|100.00
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|113
|2006.01.03 13:07
|s/l
|43
|100.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-13000.00
|918374.63
|114
|2006.01.03 13:30
|buy
|44
|100.00
|1.7290
|1.7277
|0.0000
|115
|2006.01.03 13:30
|close
|44
|100.00
|1.7296
|1.7277
|0.0000
|5999.42
|924374.05
|116
|2006.01.03 13:30
|buy
|45
|100.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|117
|2006.01.03 14:03
|s/l
|45
|100.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-13000.00
|911374.05
|118
|2006.01.03 16:19
|buy
|46
|100.00
|1.7346
|1.7333
|0.0000
|119
|2006.01.03 16:19
|modify
|46
|100.00
|1.7346
|1.7337
|0.0000
|120
|2006.01.03 16:19
|modify
|46
|100.00
|1.7346
|1.7338
|0.0000
|121
|2006.01.03 16:19
|modify
|46
|100.00
|1.7346
|1.7339
|0.0000
|122
|2006.01.03 16:19
|modify
|46
|100.00
|1.7346
|1.7340
|0.0000
|123
|2006.01.03 16:19
|modify
|46
|100.00
|1.7346
|1.7342
|0.0000
|124
|2006.01.03 16:19
|close
|46
|100.00
|1.7350
|1.7342
|0.0000
|3999.80
|915373.85
|125
|2006.01.03 16:19
|buy
|47
|100.00
|1.7346
|1.7333
|0.0000
|126
|2006.01.03 16:22
|modify
|47
|100.00
|1.7346
|1.7342
|0.0000
|127
|2006.01.03 16:22
|modify
|47
|100.00
|1.7346
|1.7342
|0.0000
|128
|2006.01.03 16:22
|close
|47
|100.00
|1.7351
|1.7342
|0.0000
|4999.97
|920373.82
|129
|2006.01.03 16:27
|buy
|48
|100.00
|1.7370
|1.7357
|0.0000
|130
|2006.01.03 16:28
|modify
|48
|100.00
|1.7370
|1.7358
|0.0000
|131
|2006.01.03 16:28
|modify
|48
|100.00
|1.7370
|1.7360
|0.0000
|132
|2006.01.03 16:28
|modify
|48
|100.00
|1.7370
|1.7361
|0.0000
|133
|2006.01.03 16:28
|modify
|48
|100.00
|1.7370
|1.7361
|0.0000
|134
|2006.01.03 16:29
|modify
|48
|100.00
|1.7370
|1.7362
|0.0000
|135
|2006.01.03 16:29
|modify
|48
|100.00
|1.7370
|1.7363
|0.0000
|136
|2006.01.03 16:29
|close
|48
|100.00
|1.7374
|1.7363
|0.0000
|4000.45
|924374.27
|137
|2006.01.03 17:28
|buy
|49
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|138
|2006.01.03 17:28
|modify
|49
|100.00
|1.7386
|1.7378
|0.0000
|139
|2006.01.03 17:28
|modify
|49
|100.00
|1.7386
|1.7379
|0.0000
|140
|2006.01.03 17:28
|modify
|49
|100.00
|1.7386
|1.7380
|0.0000
|141
|2006.01.03 17:28
|modify
|49
|100.00
|1.7386
|1.7385
|0.0000
|142
|2006.01.03 17:28
|close
|49
|100.00
|1.7391
|1.7385
|0.0000
|4999.97
|929374.24
|143
|2006.01.03 18:18
|buy
|50
|100.00
|1.7415
|1.7402
|0.0000
|144
|2006.01.03 18:18
|modify
|50
|100.00
|1.7415
|1.7407
|0.0000
|145
|2006.01.03 18:18
|modify
|50
|100.00
|1.7415
|1.7408
|0.0000
|146
|2006.01.03 18:18
|modify
|50
|100.00
|1.7415
|1.7409
|0.0000
|147
|2006.01.03 18:18
|modify
|50
|100.00
|1.7415
|1.7410
|0.0000
|148
|2006.01.03 18:18
|modify
|50
|100.00
|1.7415
|1.7411
|0.0000
|149
|2006.01.03 18:18
|modify
|50
|100.00
|1.7415
|1.7413
|0.0000
|150
|2006.01.03 18:18
|close
|50
|100.00
|1.7419
|1.7413
|0.0000
|3999.80
|933374.04
|151
|2006.01.03 18:19
|buy
|51
|100.00
|1.7415
|1.7402
|0.0000
|152
|2006.01.03 18:53
|close
|51
|100.00
|1.7419
|1.7402
|0.0000
|4000.13
|937374.17
|153
|2006.01.03 20:06
|buy
|52
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|154
|2006.01.03 20:06
|modify
|52
|100.00
|1.7443
|1.7438
|0.0000
|155
|2006.01.03 20:06
|modify
|52
|100.00
|1.7443
|1.7440
|0.0000
|156
|2006.01.03 20:06
|modify
|52
|100.00
|1.7443
|1.7441
|0.0000
|157
|2006.01.03 20:06
|close
|52
|100.00
|1.7447
|1.7441
|0.0000
|4000.25
|941374.42
|158
|2006.01.03 20:06
|buy
|53
|100.00
|1.7446
|1.7433
|0.0000
|159
|2006.01.03 20:09
|s/l
|53
|100.00
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|-13000.00
|928374.42
|160
|2006.01.03 20:25
|buy
|54
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|161
|2006.01.03 20:27
|close
|54
|100.00
|1.7438
|1.7422
|0.0000
|3000.83
|931375.25
|162
|2006.01.04 00:39
|buy
|55
|100.00
|1.7486
|1.7473
|0.0000
|163
|2006.01.04 01:01
|s/l
|55
|100.00
|1.7473
|1.7473
|0.0000
|-13000.00
|918375.25
|164
|2006.01.04 03:06
|buy
|56
|100.00
|1.7489
|1.7476
|0.0000
|165
|2006.01.04 03:07
|close
|56
|100.00
|1.7493
|1.7476
|0.0000
|3999.77
|922375.02
|166
|2006.01.04 03:11
|buy
|57
|100.00
|1.7489
|1.7476
|0.0000
|167
|2006.01.04 03:11
|modify
|57
|100.00
|1.7489
|1.7488
|0.0000
|168
|2006.01.04 03:11
|close
|57
|100.00
|1.7494
|1.7488
|0.0000
|4999.77
|927374.79
|169
|2006.01.04 03:18
|buy
|58
|100.00
|1.7499
|1.7486
|0.0000
|170
|2006.01.04 03:18
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7489
|0.0000
|171
|2006.01.04 03:19
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7490
|0.0000
|172
|2006.01.04 03:19
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7490
|0.0000
|173
|2006.01.04 03:19
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7491
|0.0000
|174
|2006.01.04 03:20
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7493
|0.0000
|175
|2006.01.04 03:21
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7493
|0.0000
|176
|2006.01.04 03:22
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7494
|0.0000
|177
|2006.01.04 03:22
|modify
|58
|100.00
|1.7499
|1.7495
|0.0000
|178
|2006.01.04 03:22
|close
|58
|100.00
|1.7502
|1.7495
|0.0000
|3000.83
|930375.62
|179
|2006.01.04 03:29
|buy
|59
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|180
|2006.01.04 03:29
|modify
|59
|100.00
|1.7517
|1.7509
|0.0000
|181
|2006.01.04 03:29
|modify
|59
|100.00
|1.7517
|1.7510
|0.0000
|182
|2006.01.04 03:29
|modify
|59
|100.00
|1.7517
|1.7515
|0.0000
|183
|2006.01.04 03:29
|close
|59
|100.00
|1.7522
|1.7515
|0.0000
|4999.97
|935375.59
|184
|2006.01.04 03:29
|buy
|60
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|185
|2006.01.04 04:01
|close
|60
|100.00
|1.7521
|1.7504
|0.0000
|3999.81
|939375.40
|186
|2006.01.04 04:34
|buy
|61
|100.00
|1.7532
|1.7519
|0.0000
|187
|2006.01.04 04:35
|modify
|61
|100.00
|1.7532
|1.7526
|0.0000
|188
|2006.01.04 04:37
|modify
|61
|100.00
|1.7532
|1.7527
|0.0000
|189
|2006.01.04 04:41
|s/l
|61
|100.00
|1.752686
|1.7527
|0.0000
|-5142.48
|934232.92
|190
|2006.01.04 08:21
|buy
|62
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|191
|2006.01.04 08:23
|close
|62
|100.00
|1.7491
|1.7471
|0.0000
|6999.41
|941232.33
|192
|2006.01.04 08:49
|buy
|63
|100.00
|1.7502
|1.7489
|0.0000
|193
|2006.01.04 08:49
|close
|63
|100.00
|1.7507
|1.7489
|0.0000
|5000.00
|946232.33
|194
|2006.01.04 08:49
|buy
|64
|100.00
|1.7503
|1.7490
|0.0000
|195
|2006.01.04 08:51
|s/l
|64
|100.00
|1.7490
|1.7490
|0.0000
|-13000.00
|933232.33
|196
|2006.01.04 10:15
|buy
|65
|100.00
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|197
|2006.01.04 10:15
|modify
|65
|100.00
|1.7538
|1.7531
|0.0000
|198
|2006.01.04 10:15
|modify
|65
|100.00
|1.7538
|1.7532
|0.0000
|199
|2006.01.04 10:15
|modify
|65
|100.00
|1.7538
|1.7533
|0.0000
|200
|2006.01.04 10:15
|modify
|65
|100.00
|1.7538
|1.7534
|0.0000
|201
|2006.01.04 10:15
|modify
|65
|100.00
|1.7538
|1.7536
|0.0000
|202
|2006.01.04 10:15
|close
|65
|100.00
|1.7543
|1.7536
|0.0000
|4999.97
|938232.30
|203
|2006.01.04 10:15
|buy
|66
|100.00
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|204
|2006.01.04 10:18
|modify
|66
|100.00
|1.7538
|1.7536
|0.0000
|205
|2006.01.04 10:18
|close
|66
|100.00
|1.7542
|1.7536
|0.0000
|3999.99
|942232.29
|206
|2006.01.04 10:22
|buy
|67
|100.00
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|207
|2006.01.04 10:22
|modify
|67
|100.00
|1.7546
|1.7536
|0.0000
|208
|2006.01.04 10:22
|modify
|67
|100.00
|1.7546
|1.7538
|0.0000
|209
|2006.01.04 10:22
|modify
|67
|100.00
|1.7546
|1.7539
|0.0000
|210
|2006.01.04 10:22
|modify
|67
|100.00
|1.7546
|1.7540
|0.0000
|211
|2006.01.04 10:22
|close
|67
|100.00
|1.7550
|1.7540
|0.0000
|3999.85
|946232.14
|212
|2006.01.04 10:22
|buy
|68
|100.00
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|213
|2006.01.04 10:22
|modify
|68
|100.00
|1.7550
|1.7540
|0.0000
|214
|2006.01.04 10:22
|modify
|68
|100.00
|1.7550
|1.7541
|0.0000
|215
|2006.01.04 10:22
|modify
|68
|100.00
|1.7550
|1.7544
|0.0000
|216
|2006.01.04 10:22
|close
|68
|100.00
|1.7554
|1.7544
|0.0000
|4000.00
|950232.14
|217
|2006.01.04 10:22
|buy
|69
|100.00
|1.7547
|1.7534
|0.0000
|218
|2006.01.04 10:27
|modify
|69
|100.00
|1.7547
|1.7544
|0.0000
|219
|2006.01.04 10:29
|close
|69
|100.00
|1.7555
|1.7544
|0.0000
|7999.69
|958231.83
|220
|2006.01.04 10:30
|buy
|70
|100.00
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|221
|2006.01.04 10:32
|modify
|70
|100.00
|1.7550
|1.7544
|0.0000
|222
|2006.01.04 10:33
|s/l
|70
|100.00
|1.754393
|1.7544
|0.0000
|-6071.19
|952160.64
|223
|2006.01.04 12:02
|buy
|71
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|224
|2006.01.04 12:43
|s/l
|71
|100.00
|1.7545
|1.7545
|0.0000
|-13000.00
|939160.64
|225
|2006.01.04 13:22
|buy
|72
|100.00
|1.7570
|1.7557
|0.0000
|226
|2006.01.04 13:22
|modify
|72
|100.00
|1.7570
|1.7562
|0.0000
|227
|2006.01.04 13:22
|modify
|72
|100.00
|1.7570
|1.7565
|0.0000
|228
|2006.01.04 13:22
|modify
|72
|100.00
|1.7570
|1.7566
|0.0000
|229
|2006.01.04 13:22
|close
|72
|100.00
|1.7573
|1.7566
|0.0000
|2999.44
|942160.08
|230
|2006.01.04 13:41
|buy
|73
|100.00
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|231
|2006.01.04 13:41
|modify
|73
|100.00
|1.7588
|1.7580
|0.0000
|232
|2006.01.04 13:41
|modify
|73
|100.00
|1.7588
|1.7581
|0.0000
|233
|2006.01.04 13:41
|modify
|73
|100.00
|1.7588
|1.7582
|0.0000
|234
|2006.01.04 13:41
|modify
|73
|100.00
|1.7588
|1.7583
|0.0000
|235
|2006.01.04 13:41
|modify
|73
|100.00
|1.7588
|1.7584
|0.0000
|236
|2006.01.04 13:41
|close
|73
|100.00
|1.7592
|1.7584
|0.0000
|4000.03
|946160.11
|237
|2006.01.04 14:45
|buy
|74
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|238
|2006.01.04 14:45
|close
|74
|100.00
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|3999.94
|950160.05
|239
|2006.01.04 15:02
|buy
|75
|100.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|240
|2006.01.04 15:02
|close
|75
|100.00
|1.7569
|1.7550
|0.0000
|6000.00
|956160.05
|241
|2006.01.04 15:21
|buy
|76
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|242
|2006.01.04 15:23
|close
|76
|100.00
|1.7563
|1.7545
|0.0000
|4999.73
|961159.78
|243
|2006.01.04 15:29
|buy
|77
|100.00
|1.7565
|1.7552
|0.0000
|244
|2006.01.04 15:33
|close
|77
|100.00
|1.7569
|1.7552
|0.0000
|3999.80
|965159.58
|245
|2006.01.04 16:05
|buy
|78
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|246
|2006.01.04 16:05
|close
|78
|100.00
|1.7574
|1.7558
|0.0000
|3000.47
|968160.05
|247
|2006.01.04 16:05
|buy
|79
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|248
|2006.01.04 16:08
|close
|79
|100.00
|1.7575
|1.7558
|0.0000
|4000.99
|972161.04
|249
|2006.01.04 16:34
|buy
|80
|100.00
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|250
|2006.01.04 16:34
|modify
|80
|100.00
|1.7588
|1.7584
|0.0000
|251
|2006.01.04 16:34
|modify
|80
|100.00
|1.7588
|1.7585
|0.0000
|252
|2006.01.04 16:35
|s/l
|80
|100.00
|1.758521
|1.7585
|0.0000
|-2785.79
|969375.25
|253
|2006.01.04 16:35
|buy
|81
|100.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|254
|2006.01.04 16:36
|close
|81
|100.00
|1.7590
|1.7572
|0.0000
|5000.53
|974375.78
|255
|2006.01.04 17:00
|buy
|82
|100.00
|1.7593
|1.7580
|0.0000
|256
|2006.01.04 17:00
|modify
|82
|100.00
|1.7593
|1.7588
|0.0000
|257
|2006.01.04 17:00
|modify
|82
|100.00
|1.7593
|1.7590
|0.0000
|258
|2006.01.04 17:00
|close
|82
|100.00
|1.7597
|1.7590
|0.0000
|3999.41
|978375.19
|259
|2006.01.04 17:12
|buy
|83
|100.00
|1.7611
|1.7598
|0.0000
|260
|2006.01.04 17:12
|modify
|83
|100.00
|1.7611
|1.7603
|0.0000
|261
|2006.01.04 17:12
|modify
|83
|100.00
|1.7611
|1.7605
|0.0000
|262
|2006.01.04 17:13
|modify
|83
|100.00
|1.7611
|1.7607
|0.0000
|263
|2006.01.04 17:13
|close
|83
|100.00
|1.7616
|1.7607
|0.0000
|4999.97
|983375.16
|264
|2006.01.04 18:09
|buy
|84
|100.00
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|265
|2006.01.04 18:10
|close
|84
|100.00
|1.7592
|1.7575
|0.0000
|4000.03
|987375.19
|266
|2006.01.04 18:30
|buy
|85
|100.00
|1.7601
|1.7588
|0.0000
|267
|2006.01.04 18:30
|close
|85
|100.00
|1.7608
|1.7588
|0.0000
|7000.26
|994375.45
|268
|2006.01.04 18:30
|buy
|86
|100.00
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|269
|2006.01.04 19:00
|close
|86
|100.00
|1.7610
|1.7592
|0.0000
|4999.60
|999375.05
|270
|2006.01.04 19:05
|buy
|87
|100.00
|1.7606
|1.7593
|0.0000
|271
|2006.01.04 19:05
|close
|87
|100.00
|1.7613
|1.7593
|0.0000
|6999.43
|1006374.48
|272
|2006.01.04 19:05
|buy
|88
|100.00
|1.7609
|1.7596
|0.0000
|273
|2006.01.04 19:19
|s/l
|88
|100.00
|1.7596
|1.7596
|0.0000
|-13000.00
|993374.48
|274
|2006.01.05 00:46
|buy
|89
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|275
|2006.01.05 00:46
|close
|89
|100.00
|1.7573
|1.7554
|0.0000
|5999.94
|999374.42
|276
|2006.01.05 00:46
|buy
|90
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|277
|2006.01.05 01:05
|close
|90
|100.00
|1.7577
|1.7558
|0.0000
|6000.13
|1005374.55
|278
|2006.01.05 06:05
|buy
|91
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|279
|2006.01.05 06:08
|close
|91
|100.00
|1.7572
|1.7554
|0.0000
|4999.97
|1010374.52
|280
|2006.01.05 08:09
|buy
|92
|100.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|281
|2006.01.05 08:09
|close
|92
|100.00
|1.7576
|1.7559
|0.0000
|4000.31
|1014374.83
|282
|2006.01.05 08:12
|buy
|93
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|283
|2006.01.05 08:16
|close
|93
|100.00
|1.7570
|1.7554
|0.0000
|2999.63
|1017374.46
|284
|2006.01.05 08:23
|buy
|94
|100.00
|1.7565
|1.7552
|0.0000
|285
|2006.01.05 08:31
|close
|94
|100.00
|1.7569
|1.7552
|0.0000
|3999.80
|1021374.26
|286
|2006.01.05 08:36
|buy
|95
|100.00
|1.7565
|1.7552
|0.0000
|287
|2006.01.05 08:45
|s/l
|95
|100.00
|1.7552
|1.7552
|0.0000
|-13000.00
|1008374.26
|288
|2006.01.05 09:26
|sell
|96
|100.00
|1.7531
|1.7544
|0.0000
|289
|2006.01.05 09:26
|close
|96
|100.00
|1.7526
|1.7544
|0.0000
|5000.38
|1013374.64
|290
|2006.01.05 09:47
|sell
|97
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|291
|2006.01.05 09:47
|close
|97
|100.00
|1.7530
|1.7547
|0.0000
|4000.00
|1017374.64
|292
|2006.01.05 09:47
|sell
|98
|100.00
|1.7533
|1.7546
|0.0000
|293
|2006.01.05 09:47
|close
|98
|100.00
|1.7528
|1.7546
|0.0000
|5000.00
|1022374.64
|294
|2006.01.05 09:47
|sell
|99
|100.00
|1.7536
|1.7549
|0.0000
|295
|2006.01.05 09:48
|close
|99
|100.00
|1.7532
|1.7549
|0.0000
|4000.01
|1026374.65
|296
|2006.01.05 09:54
|sell
|100
|100.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|297
|2006.01.05 09:54
|close
|100
|100.00
|1.7518
|1.7536
|0.0000
|4999.97
|1031374.62
|298
|2006.01.05 09:54
|sell
|101
|100.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|299
|2006.01.05 09:55
|close
|101
|100.00
|1.7517
|1.7536
|0.0000
|6000.14
|1037374.76
|300
|2006.01.05 10:31
|buy
|102
|100.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|301
|2006.01.05 10:31
|close
|102
|100.00
|1.7541
|1.7524
|0.0000
|4000.15
|1041374.91
|302
|2006.01.05 10:33
|buy
|103
|100.00
|1.7534
|1.7521
|0.0000
|303
|2006.01.05 10:33
|close
|103
|100.00
|1.7537
|1.7521
|0.0000
|2999.46
|1044374.37
|304
|2006.01.05 10:36
|buy
|104
|100.00
|1.7534
|1.7521
|0.0000
|305
|2006.01.05 10:37
|close
|104
|100.00
|1.7538
|1.7521
|0.0000
|3999.81
|1048374.18
|306
|2006.01.05 10:41
|buy
|105
|100.00
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|307
|2006.01.05 10:41
|close
|105
|100.00
|1.7543
|1.7525
|0.0000
|5000.00
|1053374.18
|308
|2006.01.05 10:46
|buy
|106
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|309
|2006.01.05 10:48
|close
|106
|100.00
|1.7544
|1.7527
|0.0000
|3999.65
|1057373.83
|310
|2006.01.05 10:52
|buy
|107
|100.00
|1.7549
|1.7536
|0.0000
|311
|2006.01.05 10:52
|close
|107
|100.00
|1.7553
|1.7536
|0.0000
|4001.00
|1061374.83
|312
|2006.01.05 10:56
|buy
|108
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|313
|2006.01.05 10:56
|close
|108
|100.00
|1.7558
|1.7540
|0.0000
|4999.88
|1066374.71
|314
|2006.01.05 11:01
|sell
|109
|100.00
|1.7555
|1.7568
|0.0000
|315
|2006.01.05 11:01
|close
|109
|100.00
|1.7548
|1.7568
|0.0000
|7000.30
|1073375.01
|316
|2006.01.05 13:23
|sell
|110
|100.00
|1.7541
|1.7554
|0.0000
|317
|2006.01.05 13:44
|close
|110
|100.00
|1.7537
|1.7554
|0.0000
|4000.99
|1077376.00
|318
|2006.01.05 14:32
|sell
|111
|100.00
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|319
|2006.01.05 14:32
|close
|111
|100.00
|1.7537
|1.7555
|0.0000
|5000.15
|1082376.15
|320
|2006.01.05 14:32
|sell
|112
|100.00
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|321
|2006.01.05 14:36
|close
|112
|100.00
|1.7537
|1.7557
|0.0000
|7000.30
|1089376.45
|322
|2006.01.05 14:44
|sell
|113
|100.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|323
|2006.01.05 14:44
|close
|113
|100.00
|1.7517
|1.7536
|0.0000
|5999.90
|1095376.35
|324
|2006.01.05 16:13
|buy
|114
|100.00
|1.7543
|1.7530
|0.0000
|325
|2006.01.05 16:17
|close
|114
|100.00
|1.7548
|1.7530
|0.0000
|5000.00
|1100376.35
|326
|2006.01.05 16:42
|buy
|115
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|327
|2006.01.05 16:42
|close
|115
|100.00
|1.7563
|1.7545
|0.0000
|5000.24
|1105376.59
|328
|2006.01.05 18:06
|buy
|116
|100.00
|1.7560
|1.7547
|0.0000
|329
|2006.01.05 18:16
|close
|116
|100.00
|1.7564
|1.7547
|0.0000
|3999.80
|1109376.39
|330
|2006.01.06 02:16
|sell
|117
|100.00
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|331
|2006.01.06 02:19
|close
|117
|100.00
|1.7560
|1.7576
|0.0000
|3000.83
|1112377.22
|332
|2006.01.06 02:45
|sell
|118
|100.00
|1.7535
|1.7548
|0.0000
|333
|2006.01.06 02:49
|close
|118
|100.00
|1.7533
|1.7548
|0.0000
|2001.86
|1114379.08
|334
|2006.01.06 02:57
|sell
|119
|100.00
|1.7531
|1.7544
|0.0000
|335
|2006.01.06 05:31
|s/l
|119
|100.00
|1.7544
|1.7544
|0.0000
|-13000.00
|1101379.08
|336
|2006.01.06 05:51
|sell
|120
|100.00
|1.7536
|1.7549
|0.0000
|337
|2006.01.06 05:51
|close
|120
|100.00
|1.7532
|1.7549
|0.0000
|4000.01
|1105379.09
|338
|2006.01.06 06:25
|sell
|121
|100.00
|1.7535
|1.7548
|0.0000
|339
|2006.01.06 06:57
|close
|121
|100.00
|1.7533
|1.7548
|0.0000
|2000.66
|1107379.75
|340
|2006.01.06 06:57
|sell
|122
|100.00
|1.7538
|1.7551
|0.0000
|341
|2006.01.06 06:59
|close
|122
|100.00
|1.7531
|1.7551
|0.0000
|7000.31
|1114380.06
|342
|2006.01.06 08:43
|sell
|123
|100.00
|1.7521
|1.7534
|0.0000
|343
|2006.01.06 08:55
|s/l
|123
|100.00
|1.7534
|1.7534
|0.0000
|-13000.00
|1101380.06
|344
|2006.01.06 09:23
|sell
|124
|100.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|345
|2006.01.06 09:29
|close
|124
|100.00
|1.7520
|1.7536
|0.0000
|3000.83
|1104380.89
|346
|2006.01.06 10:19
|buy
|125
|100.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|347
|2006.01.06 10:58
|close
|125
|100.00
|1.7561
|1.7541
|0.0000
|6999.72
|1111380.61
|348
|2006.01.06 11:00
|buy
|126
|100.00
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|349
|2006.01.06 11:00
|close
|126
|100.00
|1.7562
|1.7544
|0.0000
|4999.56
|1116380.17
|350
|2006.01.06 11:00
|buy
|127
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|351
|2006.01.06 11:16
|s/l
|127
|100.00
|1.7545
|1.7545
|0.0000
|-13000.00
|1103380.17
|352
|2006.01.06 12:31
|buy
|128
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|353
|2006.01.06 12:31
|close
|128
|100.00
|1.7552
|1.7535
|0.0000
|3999.80
|1107379.97
|354
|2006.01.06 13:13
|buy
|129
|100.00
|1.7556
|1.7543
|0.0000
|355
|2006.01.06 13:33
|close
|129
|100.00
|1.7561
|1.7543
|0.0000
|5001.17
|1112381.14
|356
|2006.01.06 14:35
|buy
|130
|100.00
|1.7579
|1.7566
|0.0000
|357
|2006.01.06 14:35
|close
|130
|100.00
|1.7589
|1.7566
|0.0000
|10000.00
|1122381.14
|358
|2006.01.06 14:35
|buy
|131
|100.00
|1.7575
|1.7562
|0.0000
|359
|2006.01.06 14:36
|s/l
|131
|100.00
|1.7562
|1.7562
|0.0000
|-13000.00
|1109381.14
|360
|2006.01.06 14:40
|buy
|132
|100.00
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|361
|2006.01.06 14:40
|close
|132
|100.00
|1.7584
|1.7567
|0.0000
|3999.63
|1113380.77
|362
|2006.01.06 14:42
|buy
|133
|100.00
|1.7579
|1.7566
|0.0000
|363
|2006.01.06 14:42
|close
|133
|100.00
|1.7585
|1.7566
|0.0000
|5999.80
|1119380.57
|364
|2006.01.06 14:44
|buy
|134
|100.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|365
|2006.01.06 14:44
|close
|134
|100.00
|1.7589
|1.7572
|0.0000
|4000.99
|1123381.56
|366
|2006.01.06 14:55
|buy
|135
|100.00
|1.7640
|1.7627
|0.0000
|367
|2006.01.06 14:56
|modify
|135
|100.00
|1.7640
|1.7628
|0.0000
|368
|2006.01.06 14:56
|modify
|135
|100.00
|1.7640
|1.7629
|0.0000
|369
|2006.01.06 14:56
|close
|135
|100.00
|1.7646
|1.7629
|0.0000
|6000.14
|1129381.70
|370
|2006.01.06 16:04
|buy
|136
|100.00
|1.7690
|1.7677
|0.0000
|371
|2006.01.06 16:04
|modify
|136
|100.00
|1.7690
|1.7678
|0.0000
|372
|2006.01.06 16:04
|modify
|136
|100.00
|1.7690
|1.7679
|0.0000
|373
|2006.01.06 16:04
|modify
|136
|100.00
|1.7690
|1.7682
|0.0000
|374
|2006.01.06 16:04
|modify
|136
|100.00
|1.7690
|1.7683
|0.0000
|375
|2006.01.06 16:04
|modify
|136
|100.00
|1.7690
|1.7684
|0.0000
|376
|2006.01.06 16:04
|close
|136
|100.00
|1.7696
|1.7684
|0.0000
|6000.00
|1135381.70
|377
|2006.01.06 16:04
|buy
|137
|100.00
|1.7692
|1.7679
|0.0000
|378
|2006.01.06 16:05
|modify
|137
|100.00
|1.7692
|1.7684
|0.0000
|379
|2006.01.06 16:09
|modify
|137
|100.00
|1.7692
|1.7685
|0.0000
|380
|2006.01.06 16:09
|modify
|137
|100.00
|1.7692
|1.7686
|0.0000
|381
|2006.01.06 16:09
|modify
|137
|100.00
|1.7692
|1.7687
|0.0000
|382
|2006.01.06 16:09
|modify
|137
|100.00
|1.7692
|1.7688
|0.0000
|383
|2006.01.06 16:09
|close
|137
|100.00
|1.7698
|1.7688
|0.0000
|5998.95
|1141380.65
|384
|2006.01.06 16:17
|buy
|138
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|385
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7697
|0.0000
|386
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7699
|0.0000
|387
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7700
|0.0000
|388
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7701
|0.0000
|389
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7702
|0.0000
|390
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7703
|0.0000
|391
|2006.01.06 16:17
|modify
|138
|100.00
|1.7708
|1.7704
|0.0000
|392
|2006.01.06 16:17
|close
|138
|100.00
|1.7713
|1.7704
|0.0000
|5000.00
|1146380.65
|393
|2006.01.06 16:17
|buy
|139
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|394
|2006.01.06 16:18
|modify
|139
|100.00
|1.7708
|1.7704
|0.0000
|395
|2006.01.06 16:19
|s/l
|139
|100.00
|1.770389
|1.7704
|0.0000
|-4106.73
|1142273.92
|396
|2006.01.06 16:54
|buy
|140
|100.00
|1.7714
|1.7701
|0.0000
|397
|2006.01.06 16:55
|modify
|140
|100.00
|1.7714
|1.7704
|0.0000
|398
|2006.01.06 16:55
|modify
|140
|100.00
|1.7714
|1.7705
|0.0000
|399
|2006.01.06 16:55
|modify
|140
|100.00
|1.7714
|1.7707
|0.0000
|400
|2006.01.06 16:55
|modify
|140
|100.00
|1.7714
|1.7710
|0.0000
|401
|2006.01.06 16:55
|modify
|140
|100.00
|1.7714
|1.7710
|0.0000
|402
|2006.01.06 17:01
|s/l
|140
|100.00
|1.771029
|1.7710
|0.0000
|-3713.42
|1138560.50
|403
|2006.01.06 18:03
|buy
|141
|100.00
|1.7711
|1.7698
|0.0000
|404
|2006.01.06 18:07
|close
|141
|100.00
|1.7715
|1.7698
|0.0000
|3999.91
|1142560.41
|405
|2006.01.06 18:15
|buy
|142
|100.00
|1.7715
|1.7702
|0.0000
|406
|2006.01.06 18:15
|modify
|142
|100.00
|1.7715
|1.7710
|0.0000
|407
|2006.01.06 18:15
|modify
|142
|100.00
|1.7715
|1.7712
|0.0000
|408
|2006.01.06 18:15
|close
|142
|100.00
|1.7719
|1.7712
|0.0000
|4000.42
|1146560.83
|409
|2006.01.06 18:15
|buy
|143
|100.00
|1.7715
|1.7702
|0.0000
|410
|2006.01.06 19:55
|s/l
|143
|100.00
|1.7702
|1.7702
|0.0000
|-13000.00
|1133560.83
|411
|2006.01.06 20:51
|buy
|144
|100.00
|1.7711
|1.7698
|0.0000
|412
|2006.01.06 21:15
|close
|144
|100.00
|1.7716
|1.7698
|0.0000
|4999.97
|1138560.80
|413
|2006.01.06 22:59
|buy
|145
|100.00
|1.7705
|1.7692
|0.0000
|414
|2006.01.09 00:00
|s/l
|145
|100.00
|1.7692
|1.7692
|0.0000
|-13350.00
|1125210.80
|415
|2006.01.09 02:04
|buy
|146
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|416
|2006.01.09 02:17
|s/l
|146
|100.00
|1.7695
|1.7695
|0.0000
|-13000.00
|1112210.80
|417
|2006.01.09 02:39
|buy
|147
|100.00
|1.7701
|1.7688
|0.0000
|418
|2006.01.09 02:53
|s/l
|147
|100.00
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|-13000.00
|1099210.80
|419
|2006.01.09 03:55
|buy
|148
|100.00
|1.7696
|1.7683
|0.0000
|420
|2006.01.09 03:58
|close
|148
|100.00
|1.7699
|1.7683
|0.0000
|2999.63
|1102210.43
|421
|2006.01.09 08:55
|buy
|149
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|422
|2006.01.09 08:55
|close
|149
|100.00
|1.7693
|1.7676
|0.0000
|3999.80
|1106210.23
|423
|2006.01.09 09:01
|sell
|150
|100.00
|1.7693
|1.7706
|0.0000
|424
|2006.01.09 09:04
|close
|150
|100.00
|1.7689
|1.7706
|0.0000
|3999.96
|1110210.19
|425
|2006.01.09 09:43
|sell
|151
|100.00
|1.7665
|1.7678
|0.0000
|426
|2006.01.09 09:44
|close
|151
|100.00
|1.7662
|1.7678
|0.0000
|2999.68
|1113209.87
|427
|2006.01.09 12:36
|sell
|152
|100.00
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|428
|2006.01.09 12:41
|close
|152
|100.00
|1.7648
|1.7664
|0.0000
|2999.63
|1116209.50
|429
|2006.01.09 13:51
|sell
|153
|100.00
|1.7665
|1.7678
|0.0000
|430
|2006.01.09 13:55
|close
|153
|100.00
|1.7661
|1.7678
|0.0000
|3999.80
|1120209.30
|431
|2006.01.09 14:47
|sell
|154
|100.00
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|432
|2006.01.09 14:54
|close
|154
|100.00
|1.7655
|1.7672
|0.0000
|3999.81
|1124209.11
|433
|2006.01.09 16:01
|sell
|155
|100.00
|1.7655
|1.7668
|0.0000
|434
|2006.01.09 16:01
|close
|155
|100.00
|1.7652
|1.7668
|0.0000
|3000.00
|1127209.11
|435
|2006.01.09 16:01
|sell
|156
|100.00
|1.7655
|1.7668
|0.0000
|436
|2006.01.09 16:08
|close
|156
|100.00
|1.7651
|1.7668
|0.0000
|3999.49
|1131208.60
|437
|2006.01.09 16:16
|sell
|157
|100.00
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|438
|2006.01.09 16:17
|close
|157
|100.00
|1.7634
|1.7650
|0.0000
|2999.55
|1134208.15
|439
|2006.01.09 17:20
|sell
|158
|100.00
|1.7640
|1.7653
|0.0000
|440
|2006.01.09 17:33
|s/l
|158
|100.00
|1.7653
|1.7653
|0.0000
|-13000.00
|1121208.15
|441
|2006.01.09 17:44
|sell
|159
|100.00
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|442
|2006.01.09 17:44
|close
|159
|100.00
|1.7648
|1.7665
|0.0000
|4000.19
|1125208.34
|443
|2006.01.09 17:44
|sell
|160
|100.00
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|444
|2006.01.09 17:48
|close
|160
|100.00
|1.7644
|1.7665
|0.0000
|8000.47
|1133208.81
|445
|2006.01.09 20:38
|sell
|161
|100.00
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|446
|2006.01.09 20:39
|close
|161
|100.00
|1.7665
|1.7682
|0.0000
|3999.80
|1137208.61
|447
|2006.01.10 02:08
|buy
|162
|100.00
|1.7661
|1.7648
|0.0000
|448
|2006.01.10 02:11
|close
|162
|100.00
|1.7665
|1.7648
|0.0000
|3999.80
|1141208.41
|449
|2006.01.10 02:31
|buy
|163
|100.00
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|450
|2006.01.10 03:01
|close
|163
|100.00
|1.7668
|1.7651
|0.0000
|4001.00
|1145209.41
|451
|2006.01.10 03:18
|sell
|164
|100.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|452
|2006.01.10 03:26
|close
|164
|100.00
|1.7655
|1.7675
|0.0000
|6999.11
|1152208.52
|453
|2006.01.10 05:17
|sell
|165
|100.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|454
|2006.01.10 05:26
|close
|165
|100.00
|1.7654
|1.7670
|0.0000
|2999.64
|1155208.16
|455
|2006.01.10 06:11
|sell
|166
|100.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|456
|2006.01.10 06:14
|close
|166
|100.00
|1.7654
|1.7670
|0.0000
|2999.64
|1158207.80
|457
|2006.01.10 08:18
|sell
|167
|100.00
|1.7647
|1.7660
|0.0000
|458
|2006.01.10 08:19
|close
|167
|100.00
|1.7644
|1.7660
|0.0000
|3000.83
|1161208.63
|459
|2006.01.10 08:41
|sell
|168
|100.00
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|460
|2006.01.10 08:56
|s/l
|168
|100.00
|1.7641
|1.7641
|0.0000
|-13000.00
|1148208.63
|461
|2006.01.10 09:42
|sell
|169
|100.00
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|462
|2006.01.10 09:42
|close
|169
|100.00
|1.7662
|1.7679
|0.0000
|3999.81
|1152208.44
|463
|2006.01.10 09:42
|sell
|170
|100.00
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|464
|2006.01.10 09:50
|close
|170
|100.00
|1.7662
|1.7679
|0.0000
|3999.81
|1156208.25
|465
|2006.01.10 11:01
|buy
|171
|100.00
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|466
|2006.01.10 11:01
|close
|171
|100.00
|1.7676
|1.7658
|0.0000
|5000.57
|1161208.82
|467
|2006.01.10 11:01
|buy
|172
|100.00
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|468
|2006.01.10 11:01
|close
|172
|100.00
|1.7676
|1.7658
|0.0000
|5000.00
|1166208.82
|469
|2006.01.10 11:20
|buy
|173
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|470
|2006.01.10 11:25
|s/l
|173
|100.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-13000.00
|1153208.82
|471
|2006.01.10 12:17
|buy
|174
|100.00
|1.7678
|1.7665
|0.0000
|472
|2006.01.10 12:18
|close
|174
|100.00
|1.7681
|1.7665
|0.0000
|2999.63
|1156208.45
|473
|2006.01.10 13:12
|buy
|175
|100.00
|1.7682
|1.7669
|0.0000
|474
|2006.01.10 13:58
|s/l
|175
|100.00
|1.7669
|1.7669
|0.0000
|-13000.00
|1143208.45
|475
|2006.01.10 14:05
|sell
|176
|100.00
|1.7665
|1.7678
|0.0000
|476
|2006.01.10 14:05
|close
|176
|100.00
|1.7662
|1.7678
|0.0000
|2999.64
|1146208.09
|477
|2006.01.10 14:38
|sell
|177
|100.00
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|478
|2006.01.10 14:40
|close
|177
|100.00
|1.7654
|1.7672
|0.0000
|5000.16
|1151208.25
|479
|2006.01.10 14:51
|sell
|178
|100.00
|1.7646
|1.7659
|0.0000
|480
|2006.01.10 14:55
|close
|178
|100.00
|1.7641
|1.7659
|0.0000
|4999.97
|1156208.22
|481
|2006.01.10 14:57
|sell
|179
|100.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|482
|2006.01.10 14:57
|close
|179
|100.00
|1.7639
|1.7658
|0.0000
|5999.92
|1162208.14
|483
|2006.01.10 14:57
|sell
|180
|100.00
|1.7646
|1.7659
|0.0000
|484
|2006.01.10 15:20
|close
|180
|100.00
|1.7641
|1.7659
|0.0000
|4999.97
|1167208.11
|485
|2006.01.10 15:22
|sell
|181
|100.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|486
|2006.01.10 15:32
|close
|181
|100.00
|1.7636
|1.7656
|0.0000
|7000.30
|1174208.41
|487
|2006.01.10 17:18
|sell
|182
|100.00
|1.7655
|1.7668
|0.0000
|488
|2006.01.10 17:19
|close
|182
|100.00
|1.7649
|1.7668
|0.0000
|5998.94
|1180207.35
|489
|2006.01.10 20:13
|sell
|183
|100.00
|1.7663
|1.7676
|0.0000
|490
|2006.01.10 20:23
|close
|183
|100.00
|1.7659
|1.7676
|0.0000
|3999.80
|1184207.15
|491
|2006.01.11 02:41
|sell
|184
|100.00
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|492
|2006.01.11 02:43
|close
|184
|100.00
|1.7616
|1.7633
|0.0000
|3999.65
|1188206.80
|493
|2006.01.11 02:44
|sell
|185
|100.00
|1.7609
|1.7622
|0.0000
|494
|2006.01.11 02:44
|close
|185
|100.00
|1.7605
|1.7622
|0.0000
|3999.81
|1192206.61
|495
|2006.01.11 04:32
|sell
|186
|100.00
|1.7632
|1.7645
|0.0000
|496
|2006.01.11 04:32
|close
|186
|100.00
|1.7628
|1.7645
|0.0000
|4001.00
|1196207.61
|497
|2006.01.11 05:32
|sell
|187
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|498
|2006.01.11 05:33
|close
|187
|100.00
|1.7628
|1.7643
|0.0000
|2000.66
|1198208.27
|499
|2006.01.11 07:25
|sell
|188
|100.00
|1.7615
|1.7628
|0.0000
|500
|2006.01.11 07:58
|s/l
|188
|100.00
|1.7628
|1.7628
|0.0000
|-13000.00
|1185208.27
|501
|2006.01.11 08:04
|sell
|189
|100.00
|1.7610
|1.7623
|0.0000
|502
|2006.01.11 08:06
|close
|189
|100.00
|1.7607
|1.7623
|0.0000
|3000.83
|1188209.10
|503
|2006.01.11 08:49
|sell
|190
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|504
|2006.01.11 09:13
|close
|190
|100.00
|1.7599
|1.7620
|0.0000
|8000.46
|1196209.56
|505
|2006.01.11 09:56
|sell
|191
|100.00
|1.7583
|1.7596
|0.0000
|506
|2006.01.11 09:56
|close
|191
|100.00
|1.7577
|1.7596
|0.0000
|5998.95
|1202208.51
|507
|2006.01.11 09:56
|sell
|192
|100.00
|1.7583
|1.7596
|0.0000
|508
|2006.01.11 10:02
|close
|192
|100.00
|1.7580
|1.7596
|0.0000
|2999.64
|1205208.15
|509
|2006.01.11 10:31
|sell
|193
|100.00
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|510
|2006.01.11 10:32
|close
|193
|100.00
|1.7558
|1.7576
|0.0000
|5000.24
|1210208.39
|511
|2006.01.11 10:58
|sell
|194
|100.00
|1.7560
|1.7573
|0.0000
|512
|2006.01.11 11:01
|close
|194
|100.00
|1.7556
|1.7573
|0.0000
|4001.00
|1214209.39
|513
|2006.01.11 11:01
|sell
|195
|100.00
|1.7558
|1.7571
|0.0000
|514
|2006.01.11 11:01
|close
|195
|100.00
|1.7555
|1.7571
|0.0000
|3000.09
|1217209.48
|515
|2006.01.11 11:34
|sell
|196
|100.00
|1.7537
|1.7550
|0.0000
|516
|2006.01.11 11:40
|s/l
|196
|100.00
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|-13000.00
|1204209.48
|517
|2006.01.11 12:07
|sell
|197
|100.00
|1.7531
|1.7544
|0.0000
|518
|2006.01.11 12:07
|close
|197
|100.00
|1.7527
|1.7544
|0.0000
|3999.81
|1208209.29
|519
|2006.01.11 12:07
|sell
|198
|100.00
|1.7531
|1.7544
|0.0000
|520
|2006.01.11 12:12
|s/l
|198
|100.00
|1.7544
|1.7544
|0.0000
|-13000.00
|1195209.29
|521
|2006.01.11 13:08
|sell
|199
|100.00
|1.7570
|1.7583
|0.0000
|522
|2006.01.11 13:08
|close
|199
|100.00
|1.7567
|1.7583
|0.0000
|2999.63
|1198208.92
|523
|2006.01.11 15:01
|sell
|200
|100.00
|1.7560
|1.7573
|0.0000
|524
|2006.01.11 15:13
|s/l
|200
|100.00
|1.7573
|1.7573
|0.0000
|-13000.00
|1185208.92
|525
|2006.01.11 15:42
|sell
|201
|100.00
|1.7597
|1.7610
|0.0000
|526
|2006.01.11 15:50
|s/l
|201
|100.00
|1.7610
|1.7610
|0.0000
|-13000.00
|1172208.92
|527
|2006.01.11 16:59
|sell
|202
|100.00
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|528
|2006.01.11 17:00
|close
|202
|100.00
|1.7601
|1.7618
|0.0000
|3999.80
|1176208.72
|529
|2006.01.11 23:03
|buy
|203
|100.00
|1.7647
|1.7634
|0.0000
|530
|2006.01.11 23:24
|close
|203
|100.00
|1.7650
|1.7634
|0.0000
|2999.86
|1179208.58
|531
|2006.01.12 02:00
|buy
|204
|100.00
|1.7658
|1.7645
|0.0000
|532
|2006.01.12 02:35
|close
|204
|100.00
|1.7660
|1.7645
|0.0000
|2000.66
|1181209.24
|533
|2006.01.12 02:44
|buy
|205
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|534
|2006.01.12 02:48
|close
|205
|100.00
|1.7671
|1.7654
|0.0000
|3999.81
|1185209.05
|535
|2006.01.12 03:22
|buy
|206
|100.00
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|536
|2006.01.12 03:22
|close
|206
|100.00
|1.7671
|1.7655
|0.0000
|2999.64
|1188208.69
|537
|2006.01.12 03:22
|buy
|207
|100.00
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|538
|2006.01.12 05:32
|close
|207
|100.00
|1.7671
|1.7655
|0.0000
|2999.64
|1191208.33
|539
|2006.01.12 05:58
|buy
|208
|100.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|540
|2006.01.12 07:15
|close
|208
|100.00
|1.7669
|1.7652
|0.0000
|3999.80
|1195208.13
|541
|2006.01.12 08:25
|buy
|209
|100.00
|1.7657
|1.7644
|0.0000
|542
|2006.01.12 08:29
|close
|209
|100.00
|1.7660
|1.7644
|0.0000
|3000.83
|1198208.96
|543
|2006.01.12 09:01
|buy
|210
|100.00
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|544
|2006.01.12 09:01
|close
|210
|100.00
|1.7666
|1.7649
|0.0000
|3999.81
|1202208.77
|545
|2006.01.12 09:01
|buy
|211
|100.00
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|546
|2006.01.12 09:03
|close
|211
|100.00
|1.7665
|1.7649
|0.0000
|2999.64
|1205208.41
|547
|2006.01.12 09:45
|buy
|212
|100.00
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|548
|2006.01.12 09:58
|close
|212
|100.00
|1.7672
|1.7655
|0.0000
|3999.80
|1209208.21
|549
|2006.01.12 10:18
|buy
|213
|100.00
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|550
|2006.01.12 10:18
|close
|213
|100.00
|1.7686
|1.7670
|0.0000
|2999.77
|1212207.98
|551
|2006.01.12 10:18
|buy
|214
|100.00
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|552
|2006.01.12 10:30
|close
|214
|100.00
|1.7689
|1.7670
|0.0000
|5999.77
|1218207.75
|553
|2006.01.12 10:31
|buy
|215
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|554
|2006.01.12 10:31
|close
|215
|100.00
|1.7694
|1.7676
|0.0000
|4999.97
|1223207.72
|555
|2006.01.12 10:37
|buy
|216
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|556
|2006.01.12 10:38
|close
|216
|100.00
|1.7694
|1.7676
|0.0000
|4999.96
|1228207.68
|557
|2006.01.12 11:02
|buy
|217
|100.00
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|558
|2006.01.12 11:10
|close
|217
|100.00
|1.7703
|1.7687
|0.0000
|3000.83
|1231208.51
|559
|2006.01.12 12:01
|buy
|218
|100.00
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|560
|2006.01.12 12:26
|s/l
|218
|100.00
|1.7684
|1.7684
|0.0000
|-13000.00
|1218208.51
|561
|2006.01.12 12:30
|buy
|219
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|562
|2006.01.12 12:45
|close
|219
|100.00
|1.7692
|1.7676
|0.0000
|2999.63
|1221208.14
|563
|2006.01.12 12:45
|buy
|220
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|564
|2006.01.12 13:01
|s/l
|220
|100.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-13000.00
|1208208.14
|565
|2006.01.12 13:13
|buy
|221
|100.00
|1.7679
|1.7666
|0.0000
|566
|2006.01.12 13:17
|close
|221
|100.00
|1.7683
|1.7666
|0.0000
|4000.99
|1212209.13
|567
|2006.01.12 14:03
|buy
|222
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|568
|2006.01.12 14:12
|s/l
|222
|100.00
|1.7695
|1.7695
|0.0000
|-13000.00
|1199209.13
|569
|2006.01.12 14:45
|buy
|223
|100.00
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|570
|2006.01.12 14:45
|close
|223
|100.00
|1.7700
|1.7684
|0.0000
|2999.81
|1202208.94
|571
|2006.01.12 14:45
|buy
|224
|100.00
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|572
|2006.01.12 14:48
|close
|224
|100.00
|1.7703
|1.7685
|0.0000
|5000.31
|1207209.25
|573
|2006.01.12 15:07
|sell
|225
|100.00
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|574
|2006.01.12 15:07
|close
|225
|100.00
|1.7632
|1.7650
|0.0000
|4999.89
|1212209.14
|575
|2006.01.12 15:07
|sell
|226
|100.00
|1.7638
|1.7651
|0.0000
|576
|2006.01.12 15:14
|s/l
|226
|100.00
|1.7651
|1.7651
|0.0000
|-13000.00
|1199209.14
|577
|2006.01.12 15:21
|sell
|227
|100.00
|1.7644
|1.7657
|0.0000
|578
|2006.01.12 15:21
|close
|227
|100.00
|1.7638
|1.7657
|0.0000
|6000.13
|1205209.27
|579
|2006.01.12 15:24
|sell
|228
|100.00
|1.7642
|1.7655
|0.0000
|580
|2006.01.12 15:27
|close
|228
|100.00
|1.7635
|1.7655
|0.0000
|6999.72
|1212208.99
|581
|2006.01.12 15:35
|sell
|229
|100.00
|1.7619
|1.7632
|0.0000
|582
|2006.01.12 15:35
|close
|229
|100.00
|1.7616
|1.7632
|0.0000
|2999.48
|1215208.47
|583
|2006.01.12 16:13
|buy
|230
|100.00
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|584
|2006.01.12 16:15
|close
|230
|100.00
|1.7593
|1.7575
|0.0000
|4999.97
|1220208.44
|585
|2006.01.12 16:53
|buy
|231
|100.00
|1.7611
|1.7598
|0.0000
|586
|2006.01.12 16:58
|close
|231
|100.00
|1.7615
|1.7598
|0.0000
|3999.79
|1224208.23
|587
|2006.01.12 18:24
|sell
|232
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|588
|2006.01.12 18:29
|close
|232
|100.00
|1.7603
|1.7620
|0.0000
|3999.87
|1228208.10
|589
|2006.01.13 07:07
|sell
|233
|100.00
|1.7604
|1.7617
|0.0000
|590
|2006.01.13 07:07
|close
|233
|100.00
|1.7601
|1.7617
|0.0000
|3000.57
|1231208.67
|591
|2006.01.13 07:25
|sell
|234
|100.00
|1.7613
|1.7626
|0.0000
|592
|2006.01.13 07:55
|s/l
|234
|100.00
|1.7626
|1.7626
|0.0000
|-13000.00
|1218208.67
|593
|2006.01.13 08:02
|buy
|235
|100.00
|1.7639
|1.7626
|0.0000
|594
|2006.01.13 08:03
|close
|235
|100.00
|1.7643
|1.7626
|0.0000
|3999.81
|1222208.48
|595
|2006.01.13 08:04
|buy
|236
|100.00
|1.7637
|1.7624
|0.0000
|596
|2006.01.13 08:27
|close
|236
|100.00
|1.7640
|1.7624
|0.0000
|3000.25
|1225208.73
|597
|2006.01.13 08:47
|buy
|237
|100.00
|1.7659
|1.7646
|0.0000
|598
|2006.01.13 08:48
|close
|237
|100.00
|1.7664
|1.7646
|0.0000
|4999.97
|1230208.70
|599
|2006.01.13 08:50
|buy
|238
|100.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|600
|2006.01.13 08:50
|close
|238
|100.00
|1.7667
|1.7650
|0.0000
|3999.80
|1234208.50
|601
|2006.01.13 09:04
|buy
|239
|100.00
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|602
|2006.01.13 09:14
|s/l
|239
|100.00
|1.7660
|1.7660
|0.0000
|-13000.00
|1221208.50
|603
|2006.01.13 09:22
|buy
|240
|100.00
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|604
|2006.01.13 09:22
|close
|240
|100.00
|1.7665
|1.7649
|0.0000
|2999.68
|1224208.18
|605
|2006.01.13 09:22
|buy
|241
|100.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|606
|2006.01.13 09:35
|s/l
|241
|100.00
|1.7652
|1.7652
|0.0000
|-13000.00
|1211208.18
|607
|2006.01.13 09:44
|buy
|242
|100.00
|1.7679
|1.7666
|0.0000
|608
|2006.01.13 09:44
|close
|242
|100.00
|1.7683
|1.7666
|0.0000
|4000.00
|1215208.18
|609
|2006.01.13 09:44
|buy
|243
|100.00
|1.7676
|1.7663
|0.0000
|610
|2006.01.13 09:47
|s/l
|243
|100.00
|1.7663
|1.7663
|0.0000
|-13000.00
|1202208.18
|611
|2006.01.13 09:47
|buy
|244
|100.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|612
|2006.01.13 09:47
|close
|244
|100.00
|1.7669
|1.7652
|0.0000
|4000.37
|1206208.55
|613
|2006.01.13 09:56
|buy
|245
|100.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|614
|2006.01.13 09:56
|close
|245
|100.00
|1.7682
|1.7664
|0.0000
|4999.57
|1211208.12
|615
|2006.01.13 09:57
|buy
|246
|100.00
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|616
|2006.01.13 09:57
|close
|246
|100.00
|1.7677
|1.7660
|0.0000
|4000.00
|1215208.12
|617
|2006.01.13 10:28
|buy
|247
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|618
|2006.01.13 10:33
|close
|247
|100.00
|1.7692
|1.7676
|0.0000
|3000.00
|1218208.12
|619
|2006.01.13 11:40
|buy
|248
|100.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|620
|2006.01.13 11:48
|close
|248
|100.00
|1.7668
|1.7650
|0.0000
|4999.97
|1223208.09
|621
|2006.01.13 11:53
|buy
|249
|100.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|622
|2006.01.13 12:02
|s/l
|249
|100.00
|1.7657
|1.7657
|0.0000
|-13000.00
|1210208.09
|623
|2006.01.13 12:35
|buy
|250
|100.00
|1.7661
|1.7648
|0.0000
|624
|2006.01.13 12:35
|close
|250
|100.00
|1.7668
|1.7648
|0.0000
|7000.30
|1217208.39
|625
|2006.01.13 12:53
|buy
|251
|100.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|626
|2006.01.13 12:58
|s/l
|251
|100.00
|1.7668
|1.7668
|0.0000
|-13000.00
|1204208.39
|627
|2006.01.13 13:22
|buy
|252
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|628
|2006.01.13 13:22
|close
|252
|100.00
|1.7670
|1.7654
|0.0000
|2999.64
|1207208.03
|629
|2006.01.13 13:22
|buy
|253
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|630
|2006.01.13 13:22
|close
|253
|100.00
|1.7670
|1.7654
|0.0000
|2999.60
|1210207.63
|631
|2006.01.13 13:30
|buy
|254
|100.00
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|632
|2006.01.13 13:30
|close
|254
|100.00
|1.7676
|1.7658
|0.0000
|5000.57
|1215208.20
|633
|2006.01.13 14:06
|buy
|255
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|634
|2006.01.13 14:18
|close
|255
|100.00
|1.7671
|1.7654
|0.0000
|3999.81
|1219208.01
|635
|2006.01.13 14:32
|buy
|256
|100.00
|1.7694
|1.7681
|0.0000
|636
|2006.01.13 14:32
|close
|256
|100.00
|1.7697
|1.7681
|0.0000
|3000.00
|1222208.01
|637
|2006.01.13 14:32
|buy
|257
|100.00
|1.7694
|1.7681
|0.0000
|638
|2006.01.13 14:34
|close
|257
|100.00
|1.7703
|1.7681
|0.0000
|9000.64
|1231208.65
|639
|2006.01.13 14:36
|buy
|258
|100.00
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|640
|2006.01.13 14:36
|close
|258
|100.00
|1.7703
|1.7684
|0.0000
|5999.83
|1237208.48
|641
|2006.01.13 14:36
|buy
|259
|100.00
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|642
|2006.01.13 14:37
|close
|259
|100.00
|1.7705
|1.7687
|0.0000
|5000.52
|1242209.00
|643
|2006.01.13 14:42
|buy
|260
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|644
|2006.01.13 14:42
|modify
|260
|100.00
|1.7717
|1.7714
|0.0000
|645
|2006.01.13 14:43
|s/l
|260
|100.00
|1.771379
|1.7714
|0.0000
|-3214.06
|1238994.94
|646
|2006.01.13 16:07
|buy
|261
|100.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|647
|2006.01.13 16:07
|close
|261
|100.00
|1.7706
|1.7689
|0.0000
|3999.61
|1242994.55
|648
|2006.01.13 16:51
|buy
|262
|100.00
|1.7711
|1.7698
|0.0000
|649
|2006.01.13 16:51
|close
|262
|100.00
|1.7715
|1.7698
|0.0000
|3999.89
|1246994.44
|650
|2006.01.13 16:52
|buy
|263
|100.00
|1.7710
|1.7697
|0.0000
|651
|2006.01.13 16:53
|close
|263
|100.00
|1.7714
|1.7697
|0.0000
|4000.06
|1250994.50
|652
|2006.01.13 18:40
|buy
|264
|100.00
|1.7774
|1.7761
|0.0000
|653
|2006.01.13 18:40
|modify
|264
|100.00
|1.7774
|1.7765
|0.0000
|654
|2006.01.13 18:40
|modify
|264
|100.00
|1.7774
|1.7766
|0.0000
|655
|2006.01.13 18:40
|modify
|264
|100.00
|1.7774
|1.7768
|0.0000
|656
|2006.01.13 18:40
|modify
|264
|100.00
|1.7774
|1.7771
|0.0000
|657
|2006.01.13 18:40
|close
|264
|100.00
|1.7778
|1.7771
|0.0000
|3999.80
|1254994.30
|658
|2006.01.13 18:40
|buy
|265
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|659
|2006.01.13 18:42
|modify
|265
|100.00
|1.7775
|1.7771
|0.0000
|660
|2006.01.13 18:42
|close
|265
|100.00
|1.7778
|1.7771
|0.0000
|2999.64
|1257993.94
|661
|2006.01.13 18:42
|buy
|266
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|662
|2006.01.13 18:42
|modify
|266
|100.00
|1.7775
|1.7771
|0.0000
|663
|2006.01.13 18:42
|close
|266
|100.00
|1.7778
|1.7771
|0.0000
|2999.64
|1260993.58
|664
|2006.01.13 19:01
|buy
|267
|100.00
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|665
|2006.01.13 19:21
|s/l
|267
|100.00
|1.7752
|1.7752
|0.0000
|-13000.00
|1247993.58
|666
|2006.01.16 00:07
|buy
|268
|100.00
|1.7769
|1.7756
|0.0000
|667
|2006.01.16 00:39
|close
|268
|100.00
|1.7775
|1.7756
|0.0000
|5999.80
|1253993.38
|668
|2006.01.16 00:51
|buy
|269
|100.00
|1.7783
|1.7770
|0.0000
|669
|2006.01.16 00:51
|close
|269
|100.00
|1.7788
|1.7770
|0.0000
|4999.97
|1258993.35
|670
|2006.01.16 00:51
|buy
|270
|100.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|671
|2006.01.16 01:35
|close
|270
|100.00
|1.7788
|1.7771
|0.0000
|3999.81
|1262993.16
|672
|2006.01.16 02:35
|buy
|271
|100.00
|1.7778
|1.7765
|0.0000
|673
|2006.01.16 02:43
|close
|271
|100.00
|1.7781
|1.7765
|0.0000
|2999.64
|1265992.80
|674
|2006.01.16 04:05
|sell
|272
|100.00
|1.7778
|1.7791
|0.0000
|675
|2006.01.16 04:31
|close
|272
|100.00
|1.7774
|1.7791
|0.0000
|3999.80
|1269992.60
|676
|2006.01.16 08:37
|sell
|273
|100.00
|1.7744
|1.7757
|0.0000
|677
|2006.01.16 08:46
|s/l
|273
|100.00
|1.7757
|1.7757
|0.0000
|-13000.00
|1256992.60
|678
|2006.01.16 09:44
|sell
|274
|100.00
|1.7741
|1.7754
|0.0000
|679
|2006.01.16 09:44
|close
|274
|100.00
|1.7736
|1.7754
|0.0000
|4999.97
|1261992.57
|680
|2006.01.16 09:44
|sell
|275
|100.00
|1.7741
|1.7754
|0.0000
|681
|2006.01.16 09:49
|close
|275
|100.00
|1.7738
|1.7754
|0.0000
|2999.64
|1264992.21
|682
|2006.01.16 10:32
|sell
|276
|100.00
|1.7737
|1.7750
|0.0000
|683
|2006.01.16 10:35
|close
|276
|100.00
|1.7734
|1.7750
|0.0000
|2999.64
|1267991.85
|684
|2006.01.16 10:43
|sell
|277
|100.00
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|685
|2006.01.16 10:44
|close
|277
|100.00
|1.7728
|1.7744
|0.0000
|2999.64
|1270991.49
|686
|2006.01.16 11:23
|sell
|278
|100.00
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|687
|2006.01.16 12:16
|close
|278
|100.00
|1.7696
|1.7713
|0.0000
|3999.80
|1274991.29
|688
|2006.01.16 12:23
|sell
|279
|100.00
|1.7691
|1.7704
|0.0000
|689
|2006.01.16 13:03
|close
|279
|100.00
|1.7687
|1.7704
|0.0000
|3999.81
|1278991.10
|690
|2006.01.16 13:59
|sell
|280
|100.00
|1.7678
|1.7691
|0.0000
|691
|2006.01.16 14:05
|close
|280
|100.00
|1.7675
|1.7691
|0.0000
|2999.90
|1281991.00
|692
|2006.01.16 14:30
|sell
|281
|100.00
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|693
|2006.01.16 15:31
|close
|281
|100.00
|1.7662
|1.7679
|0.0000
|3999.81
|1285990.81
|694
|2006.01.16 15:43
|sell
|282
|100.00
|1.7649
|1.7662
|0.0000
|695
|2006.01.16 15:43
|close
|282
|100.00
|1.7645
|1.7662
|0.0000
|3999.69
|1289990.50
|696
|2006.01.16 15:43
|sell
|283
|100.00
|1.7649
|1.7662
|0.0000
|697
|2006.01.16 16:27
|s/l
|283
|100.00
|1.7662
|1.7662
|0.0000
|-13000.00
|1276990.50
|698
|2006.01.16 18:55
|sell
|284
|100.00
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|699
|2006.01.16 20:15
|s/l
|284
|100.00
|1.7684
|1.7684
|0.0000
|-13000.00
|1263990.50
|700
|2006.01.17 02:06
|sell
|285
|100.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|701
|2006.01.17 02:09
|close
|285
|100.00
|1.7641
|1.7658
|0.0000
|3999.58
|1267990.08
|702
|2006.01.17 03:06
|sell
|286
|100.00
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|703
|2006.01.17 03:18
|close
|286
|100.00
|1.7649
|1.7665
|0.0000
|2999.64
|1270989.72
|704
|2006.01.17 05:48
|sell
|287
|100.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|705
|2006.01.17 06:34
|close
|287
|100.00
|1.7654
|1.7670
|0.0000
|2999.64
|1273989.36
|706
|2006.01.17 06:53
|sell
|288
|100.00
|1.7660
|1.7673
|0.0000
|707
|2006.01.17 07:06
|close
|288
|100.00
|1.7657
|1.7673
|0.0000
|3000.83
|1276990.19
|708
|2006.01.17 09:19
|sell
|289
|100.00
|1.7690
|1.7703
|0.0000
|709
|2006.01.17 09:21
|close
|289
|100.00
|1.7685
|1.7703
|0.0000
|4999.97
|1281990.16
|710
|2006.01.17 09:28
|sell
|290
|100.00
|1.7678
|1.7691
|0.0000
|711
|2006.01.17 09:28
|close
|290
|100.00
|1.7674
|1.7691
|0.0000
|3999.80
|1285989.96
|712
|2006.01.17 09:36
|sell
|291
|100.00
|1.7678
|1.7691
|0.0000
|713
|2006.01.17 09:58
|s/l
|291
|100.00
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-13000.00
|1272989.96
|714
|2006.01.17 10:31
|sell
|292
|100.00
|1.7646
|1.7659
|0.0000
|715
|2006.01.17 10:31
|close
|292
|100.00
|1.7643
|1.7659
|0.0000
|3000.83
|1275990.79
|716
|2006.01.17 10:31
|sell
|293
|100.00
|1.7646
|1.7659
|0.0000
|717
|2006.01.17 10:39
|close
|293
|100.00
|1.7641
|1.7659
|0.0000
|4999.97
|1280990.76
|718
|2006.01.17 10:51
|sell
|294
|100.00
|1.7604
|1.7617
|0.0000
|719
|2006.01.17 11:08
|close
|294
|100.00
|1.7599
|1.7617
|0.0000
|5001.16
|1285991.92
|720
|2006.01.17 11:09
|sell
|295
|100.00
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|721
|2006.01.17 11:23
|s/l
|295
|100.00
|1.7618
|1.7618
|0.0000
|-13000.00
|1272991.92
|722
|2006.01.17 12:41
|sell
|296
|100.00
|1.7594
|1.7607
|0.0000
|723
|2006.01.17 12:44
|close
|296
|100.00
|1.7588
|1.7607
|0.0000
|6000.03
|1278991.95
|724
|2006.01.17 14:42
|sell
|297
|100.00
|1.7618
|1.7631
|0.0000
|725
|2006.01.17 14:47
|close
|297
|100.00
|1.7614
|1.7631
|0.0000
|4000.51
|1282992.46
|726
|2006.01.17 14:48
|sell
|298
|100.00
|1.7615
|1.7628
|0.0000
|727
|2006.01.17 14:51
|close
|298
|100.00
|1.7611
|1.7628
|0.0000
|4000.01
|1286992.47
|728
|2006.01.17 15:16
|sell
|299
|100.00
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|729
|2006.01.17 15:25
|close
|299
|100.00
|1.7596
|1.7613
|0.0000
|3999.80
|1290992.27
|730
|2006.01.17 15:25
|sell
|300
|100.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|731
|2006.01.17 16:03
|close
|300
|100.00
|1.7597
|1.7615
|0.0000
|5000.24
|1295992.51
|732
|2006.01.17 16:40
|sell
|301
|100.00
|1.7597
|1.7610
|0.0000
|733
|2006.01.17 16:54
|close
|301
|100.00
|1.7590
|1.7610
|0.0000
|6999.41
|1302991.92
|734
|2006.01.17 17:37
|sell
|302
|100.00
|1.7635
|1.7648
|0.0000
|735
|2006.01.17 17:45
|close
|302
|100.00
|1.7627
|1.7648
|0.0000
|7999.27
|1310991.19
|736
|2006.01.17 17:47
|sell
|303
|100.00
|1.7634
|1.7647
|0.0000
|737
|2006.01.17 17:50
|close
|303
|100.00
|1.7628
|1.7647
|0.0000
|6000.14
|1316991.33
|738
|2006.01.18 03:02
|sell
|304
|100.00
|1.7636
|1.7649
|0.0000
|739
|2006.01.18 04:22
|s/l
|304
|100.00
|1.7649
|1.7649
|0.0000
|-13000.00
|1303991.33
|740
|2006.01.18 07:22
|sell
|305
|100.00
|1.7624
|1.7637
|0.0000
|741
|2006.01.18 07:22
|close
|305
|100.00
|1.7620
|1.7637
|0.0000
|3999.80
|1307991.13
|742
|2006.01.18 07:31
|sell
|306
|100.00
|1.7610
|1.7623
|0.0000
|743
|2006.01.18 08:00
|s/l
|306
|100.00
|1.7623
|1.7623
|0.0000
|-13000.00
|1294991.13
|744
|2006.01.18 08:09
|buy
|307
|100.00
|1.7635
|1.7622
|0.0000
|745
|2006.01.18 08:44
|close
|307
|100.00
|1.7639
|1.7622
|0.0000
|4001.00
|1298992.13
|746
|2006.01.18 09:55
|buy
|308
|100.00
|1.7686
|1.7673
|0.0000
|747
|2006.01.18 09:55
|close
|308
|100.00
|1.7690
|1.7673
|0.0000
|4000.46
|1302992.59
|748
|2006.01.18 09:55
|buy
|309
|100.00
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|749
|2006.01.18 10:06
|s/l
|309
|100.00
|1.7674
|1.7674
|0.0000
|-13000.00
|1289992.59
|750
|2006.01.18 14:31
|buy
|310
|100.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|751
|2006.01.18 14:31
|close
|310
|100.00
|1.7671
|1.7652
|0.0000
|6000.14
|1295992.73
|752
|2006.01.18 14:31
|buy
|311
|100.00
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|753
|2006.01.18 14:32
|close
|311
|100.00
|1.7674
|1.7655
|0.0000
|6000.26
|1301992.99
|754
|2006.01.18 14:36
|buy
|312
|100.00
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|755
|2006.01.18 14:36
|close
|312
|100.00
|1.7674
|1.7655
|0.0000
|6000.13
|1307993.12
|756
|2006.01.18 14:49
|buy
|313
|100.00
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|757
|2006.01.18 14:49
|close
|313
|100.00
|1.7694
|1.7675
|0.0000
|6000.13
|1313993.25
|758
|2006.01.18 14:49
|buy
|314
|100.00
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|759
|2006.01.18 14:53
|s/l
|314
|100.00
|1.7675
|1.7675
|0.0000
|-13000.00
|1300993.25
|760
|2006.01.18 15:19
|buy
|315
|100.00
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|761
|2006.01.18 15:34
|close
|315
|100.00
|1.7678
|1.7660
|0.0000
|5000.23
|1305993.48
|762
|2006.01.18 15:58
|buy
|316
|100.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|763
|2006.01.18 16:01
|s/l
|316
|100.00
|1.7657
|1.7657
|0.0000
|-13000.00
|1292993.48
|764
|2006.01.18 16:06
|sell
|317
|100.00
|1.7653
|1.7666
|0.0000
|765
|2006.01.18 16:12
|close
|317
|100.00
|1.7646
|1.7666
|0.0000
|7000.35
|1299993.83
|766
|2006.01.18 16:21
|sell
|318
|100.00
|1.7644
|1.7657
|0.0000
|767
|2006.01.18 16:21
|close
|318
|100.00
|1.7640
|1.7657
|0.0000
|3999.80
|1303993.63
|768
|2006.01.18 16:21
|sell
|319
|100.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|769
|2006.01.18 16:34
|close
|319
|100.00
|1.7639
|1.7656
|0.0000
|3999.89
|1307993.52
|770
|2006.01.18 17:45
|sell
|320
|100.00
|1.7616
|1.7629
|0.0000
|771
|2006.01.18 18:05
|close
|320
|100.00
|1.7612
|1.7629
|0.0000
|3999.81
|1311993.33
|772
|2006.01.18 18:47
|sell
|321
|100.00
|1.7609
|1.7622
|0.0000
|773
|2006.01.18 18:47
|close
|321
|100.00
|1.7605
|1.7622
|0.0000
|3999.81
|1315993.14
|774
|2006.01.18 18:47
|sell
|322
|100.00
|1.7609
|1.7622
|0.0000
|775
|2006.01.18 18:49
|close
|322
|100.00
|1.7605
|1.7622
|0.0000
|3999.81
|1319992.95
|776
|2006.01.19 00:42
|sell
|323
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|777
|2006.01.19 00:43
|close
|323
|100.00
|1.7628
|1.7644
|0.0000
|3000.83
|1322993.78
|778
|2006.01.19 04:24
|sell
|324
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|779
|2006.01.19 05:00
|close
|324
|100.00
|1.7604
|1.7620
|0.0000
|2999.63
|1325993.41
|780
|2006.01.19 07:09
|sell
|325
|100.00
|1.7611
|1.7624
|0.0000
|781
|2006.01.19 07:25
|s/l
|325
|100.00
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-13000.00
|1312993.41
|782
|2006.01.19 08:28
|sell
|326
|100.00
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|783
|2006.01.19 08:28
|close
|326
|100.00
|1.7577
|1.7593
|0.0000
|3000.16
|1315993.57
|784
|2006.01.19 08:28
|sell
|327
|100.00
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|785
|2006.01.19 08:34
|close
|327
|100.00
|1.7575
|1.7593
|0.0000
|5000.16
|1320993.73
|786
|2006.01.19 08:35
|sell
|328
|100.00
|1.7572
|1.7585
|0.0000
|787
|2006.01.19 08:36
|close
|328
|100.00
|1.7569
|1.7585
|0.0000
|3000.03
|1323993.76
|788
|2006.01.19 09:00
|sell
|329
|100.00
|1.7574
|1.7587
|0.0000
|789
|2006.01.19 09:01
|close
|329
|100.00
|1.7570
|1.7587
|0.0000
|4000.36
|1327994.12
|790
|2006.01.19 09:36
|sell
|330
|100.00
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|791
|2006.01.19 09:36
|close
|330
|100.00
|1.7538
|1.7555
|0.0000
|3999.99
|1331994.11
|792
|2006.01.19 09:36
|sell
|331
|100.00
|1.7545
|1.7558
|0.0000
|793
|2006.01.19 09:41
|s/l
|331
|100.00
|1.7558
|1.7558
|0.0000
|-13000.00
|1318994.11
|794
|2006.01.19 10:10
|sell
|332
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|795
|2006.01.19 10:33
|s/l
|332
|100.00
|1.7559
|1.7559
|0.0000
|-13000.00
|1305994.11
|796
|2006.01.19 12:01
|sell
|333
|100.00
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|797
|2006.01.19 12:01
|close
|333
|100.00
|1.7552
|1.7572
|0.0000
|7000.25
|1312994.36
|798
|2006.01.19 12:01
|sell
|334
|100.00
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|799
|2006.01.19 12:08
|close
|334
|100.00
|1.7555
|1.7572
|0.0000
|3999.80
|1316994.16
|800
|2006.01.19 14:18
|sell
|335
|100.00
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|801
|2006.01.19 14:22
|s/l
|335
|100.00
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-13000.00
|1303994.16
|802
|2006.01.19 14:35
|sell
|336
|100.00
|1.7555
|1.7568
|0.0000
|803
|2006.01.19 14:40
|s/l
|336
|100.00
|1.7568
|1.7568
|0.0000
|-13000.00
|1290994.16
|804
|2006.01.19 14:56
|sell
|337
|100.00
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|805
|2006.01.19 15:05
|s/l
|337
|100.00
|1.7576
|1.7576
|0.0000
|-13000.00
|1277994.16
|806
|2006.01.19 16:15
|sell
|338
|100.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|807
|2006.01.19 16:26
|s/l
|338
|100.00
|1.7578
|1.7578
|0.0000
|-13000.00
|1264994.16
|808
|2006.01.19 17:51
|sell
|339
|100.00
|1.7606
|1.7619
|0.0000
|809
|2006.01.19 17:51
|close
|339
|100.00
|1.7601
|1.7619
|0.0000
|5000.26
|1269994.42
|810
|2006.01.20 03:03
|sell
|340
|100.00
|1.7558
|1.7571
|0.0000
|811
|2006.01.20 07:05
|close
|340
|100.00
|1.7555
|1.7571
|0.0000
|2999.64
|1272994.06
|812
|2006.01.20 07:19
|sell
|341
|100.00
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|813
|2006.01.20 07:51
|s/l
|341
|100.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-13000.00
|1259994.06
|814
|2006.01.20 09:29
|sell
|342
|100.00
|1.7555
|1.7568
|0.0000
|815
|2006.01.20 09:34
|close
|342
|100.00
|1.7552
|1.7568
|0.0000
|3000.05
|1262994.11
|816
|2006.01.20 09:39
|sell
|343
|100.00
|1.7549
|1.7562
|0.0000
|817
|2006.01.20 09:46
|close
|343
|100.00
|1.7544
|1.7562
|0.0000
|5000.00
|1267994.11
|818
|2006.01.20 09:56
|sell
|344
|100.00
|1.7554
|1.7567
|0.0000
|819
|2006.01.20 10:00
|s/l
|344
|100.00
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-13000.00
|1254994.11
|820
|2006.01.20 10:33
|buy
|345
|100.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|821
|2006.01.20 10:33
|close
|345
|100.00
|1.7591
|1.7572
|0.0000
|6000.53
|1260994.64
|822
|2006.01.20 10:33
|buy
|346
|100.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|823
|2006.01.20 10:56
|s/l
|346
|100.00
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-13000.00
|1247994.64
|824
|2006.01.20 11:08
|buy
|347
|100.00
|1.7579
|1.7566
|0.0000
|825
|2006.01.20 11:14
|close
|347
|100.00
|1.7584
|1.7566
|0.0000
|4999.63
|1252994.27
|826
|2006.01.20 12:02
|buy
|348
|100.00
|1.7590
|1.7577
|0.0000
|827
|2006.01.20 12:02
|close
|348
|100.00
|1.7596
|1.7577
|0.0000
|6000.43
|1258994.70
|828
|2006.01.20 13:12
|buy
|349
|100.00
|1.7614
|1.7601
|0.0000
|829
|2006.01.20 13:27
|close
|349
|100.00
|1.7617
|1.7601
|0.0000
|3000.49
|1261995.19
|830
|2006.01.20 15:03
|buy
|350
|100.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|831
|2006.01.20 15:03
|close
|350
|100.00
|1.7644
|1.7628
|0.0000
|2999.58
|1264994.77
|832
|2006.01.20 15:18
|buy
|351
|100.00
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|833
|2006.01.20 15:18
|close
|351
|100.00
|1.7663
|1.7647
|0.0000
|2999.63
|1267994.40
|834
|2006.01.20 15:18
|buy
|352
|100.00
|1.7659
|1.7646
|0.0000
|835
|2006.01.20 15:23
|close
|352
|100.00
|1.7665
|1.7646
|0.0000
|6000.13
|1273994.53
|836
|2006.01.20 15:23
|buy
|353
|100.00
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|837
|2006.01.20 15:24
|close
|353
|100.00
|1.7669
|1.7651
|0.0000
|4999.97
|1278994.50
|838
|2006.01.20 15:28
|buy
|354
|100.00
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|839
|2006.01.20 15:29
|close
|354
|100.00
|1.7665
|1.7647
|0.0000
|4999.96
|1283994.46
|840
|2006.01.20 16:00
|buy
|355
|100.00
|1.7649
|1.7636
|0.0000
|841
|2006.01.20 16:01
|close
|355
|100.00
|1.7653
|1.7636
|0.0000
|3999.80
|1287994.26
|842
|2006.01.20 16:22
|buy
|356
|100.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|843
|2006.01.20 16:25
|s/l
|356
|100.00
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-13000.00
|1274994.26
|844
|2006.01.20 16:52
|buy
|357
|100.00
|1.7637
|1.7624
|0.0000
|845
|2006.01.20 16:56
|s/l
|357
|100.00
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-13000.00
|1261994.26
|846
|2006.01.20 17:39
|buy
|358
|100.00
|1.7659
|1.7646
|0.0000
|847
|2006.01.20 18:00
|close
|358
|100.00
|1.7663
|1.7646
|0.0000
|3999.63
|1265993.89
|848
|2006.01.20 18:11
|buy
|359
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|849
|2006.01.20 18:30
|s/l
|359
|100.00
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-13000.00
|1252993.89
|850
|2006.01.20 19:47
|buy
|360
|100.00
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|851
|2006.01.20 19:48
|close
|360
|100.00
|1.7691
|1.7670
|0.0000
|7999.77
|1260993.66
|852
|2006.01.20 19:56
|buy
|361
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|853
|2006.01.20 19:56
|close
|361
|100.00
|1.7693
|1.7676
|0.0000
|3999.96
|1264993.62
|854
|2006.01.20 19:56
|buy
|362
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|855
|2006.01.20 20:01
|close
|362
|100.00
|1.7695
|1.7676
|0.0000
|6000.13
|1270993.75
|856
|2006.01.20 20:56
|buy
|363
|100.00
|1.7716
|1.7703
|0.0000
|857
|2006.01.20 20:56
|close
|363
|100.00
|1.7719
|1.7703
|0.0000
|3000.83
|1273994.58
|858
|2006.01.20 20:56
|buy
|364
|100.00
|1.7716
|1.7703
|0.0000
|859
|2006.01.20 21:15
|s/l
|364
|100.00
|1.7703
|1.7703
|0.0000
|-13000.00
|1260994.58
|860
|2006.01.20 22:16
|buy
|365
|100.00
|1.7709
|1.7696
|0.0000
|861
|2006.01.20 22:39
|close
|365
|100.00
|1.7714
|1.7696
|0.0000
|4999.97
|1265994.55
|862
|2006.01.23 02:22
|buy
|366
|100.00
|1.7785
|1.7772
|0.0000
|863
|2006.01.23 02:22
|close
|366
|100.00
|1.7788
|1.7772
|0.0000
|3000.11
|1268994.66
|864
|2006.01.23 03:40
|buy
|367
|100.00
|1.7814
|1.7801
|0.0000
|865
|2006.01.23 03:41
|close
|367
|100.00
|1.7818
|1.7801
|0.0000
|3999.81
|1272994.47
|866
|2006.01.23 04:59
|buy
|368
|100.00
|1.7821
|1.7808
|0.0000
|867
|2006.01.23 04:59
|close
|368
|100.00
|1.7825
|1.7808
|0.0000
|3999.52
|1276993.99
|868
|2006.01.23 05:54
|buy
|369
|100.00
|1.7812
|1.7799
|0.0000
|869
|2006.01.23 05:54
|close
|369
|100.00
|1.7816
|1.7799
|0.0000
|3999.80
|1280993.79
|870
|2006.01.23 08:47
|buy
|370
|100.00
|1.7807
|1.7794
|0.0000
|871
|2006.01.23 08:58
|s/l
|370
|100.00
|1.7794
|1.7794
|0.0000
|-13000.00
|1267993.79
|872
|2006.01.23 09:13
|buy
|371
|100.00
|1.7782
|1.7769
|0.0000
|873
|2006.01.23 09:33
|s/l
|371
|100.00
|1.7769
|1.7769
|0.0000
|-13000.00
|1254993.79
|874
|2006.01.23 09:45
|buy
|372
|100.00
|1.7778
|1.7765
|0.0000
|875
|2006.01.23 09:58
|s/l
|372
|100.00
|1.7765
|1.7765
|0.0000
|-13000.00
|1241993.79
|876
|2006.01.23 12:01
|buy
|373
|100.00
|1.7836
|1.7823
|0.0000
|877
|2006.01.23 12:02
|modify
|373
|100.00
|1.7836
|1.7827
|0.0000
|878
|2006.01.23 12:03
|modify
|373
|100.00
|1.7836
|1.7828
|0.0000
|879
|2006.01.23 12:03
|modify
|373
|100.00
|1.7836
|1.7831
|0.0000
|880
|2006.01.23 12:03
|modify
|373
|100.00
|1.7836
|1.7832
|0.0000
|881
|2006.01.23 12:03
|close
|373
|100.00
|1.7839
|1.7832
|0.0000
|2999.64
|1244993.43
|882
|2006.01.23 13:49
|buy
|374
|100.00
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|883
|2006.01.23 13:49
|modify
|374
|100.00
|1.7860
|1.7850
|0.0000
|884
|2006.01.23 13:49
|modify
|374
|100.00
|1.7860
|1.7852
|0.0000
|885
|2006.01.23 13:49
|modify
|374
|100.00
|1.7860
|1.7853
|0.0000
|886
|2006.01.23 13:49
|modify
|374
|100.00
|1.7860
|1.7855
|0.0000
|887
|2006.01.23 13:50
|modify
|374
|100.00
|1.7860
|1.7856
|0.0000
|888
|2006.01.23 13:50
|close
|374
|100.00
|1.7863
|1.7856
|0.0000
|2999.44
|1247992.87
|889
|2006.01.23 13:52
|buy
|375
|100.00
|1.7865
|1.7852
|0.0000
|890
|2006.01.23 13:53
|modify
|375
|100.00
|1.7865
|1.7858
|0.0000
|891
|2006.01.23 13:55
|modify
|375
|100.00
|1.7865
|1.7859
|0.0000
|892
|2006.01.23 13:55
|modify
|375
|100.00
|1.7865
|1.7860
|0.0000
|893
|2006.01.23 13:56
|modify
|375
|100.00
|1.7865
|1.7861
|0.0000
|894
|2006.01.23 13:56
|close
|375
|100.00
|1.7868
|1.7861
|0.0000
|3000.83
|1250993.70
|895
|2006.01.23 14:06
|buy
|376
|100.00
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|896
|2006.01.23 14:07
|close
|376
|100.00
|1.7861
|1.7845
|0.0000
|3000.30
|1253994.00
|897
|2006.01.23 14:20
|buy
|377
|100.00
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|898
|2006.01.23 14:30
|close
|377
|100.00
|1.7862
|1.7845
|0.0000
|4001.00
|1257995.00
|899
|2006.01.23 14:54
|buy
|378
|100.00
|1.7852
|1.7839
|0.0000
|900
|2006.01.23 15:23
|close
|378
|100.00
|1.7856
|1.7839
|0.0000
|4000.33
|1261995.33
|901
|2006.01.23 17:00
|buy
|379
|100.00
|1.7849
|1.7836
|0.0000
|902
|2006.01.23 17:47
|close
|379
|100.00
|1.7852
|1.7836
|0.0000
|2999.64
|1264994.97
|903
|2006.01.23 18:48
|buy
|380
|100.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|904
|2006.01.23 18:48
|close
|380
|100.00
|1.7873
|1.7857
|0.0000
|2999.64
|1267994.61
|905
|2006.01.23 22:04
|buy
|381
|100.00
|1.7873
|1.7860
|0.0000
|906
|2006.01.23 22:21
|close
|381
|100.00
|1.7877
|1.7860
|0.0000
|4001.00
|1271995.61
|907
|2006.01.24 00:06
|buy
|382
|100.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|908
|2006.01.24 00:06
|close
|382
|100.00
|1.7874
|1.7857
|0.0000
|3999.80
|1275995.41
|909
|2006.01.24 00:06
|buy
|383
|100.00
|1.7872
|1.7859
|0.0000
|910
|2006.01.24 00:09
|close
|383
|100.00
|1.7874
|1.7859
|0.0000
|2000.66
|1277996.07
|911
|2006.01.24 03:54
|buy
|384
|100.00
|1.7849
|1.7836
|0.0000
|912
|2006.01.24 04:04
|close
|384
|100.00
|1.7852
|1.7836
|0.0000
|2999.64
|1280995.71
|913
|2006.01.24 06:34
|buy
|385
|100.00
|1.7859
|1.7846
|0.0000
|914
|2006.01.24 06:40
|close
|385
|100.00
|1.7861
|1.7846
|0.0000
|2000.66
|1282996.37
|915
|2006.01.24 06:42
|buy
|386
|100.00
|1.7867
|1.7854
|0.0000
|916
|2006.01.24 06:45
|close
|386
|100.00
|1.7870
|1.7854
|0.0000
|2999.64
|1285996.01
|917
|2006.01.24 06:46
|buy
|387
|100.00
|1.7868
|1.7855
|0.0000
|918
|2006.01.24 06:49
|close
|387
|100.00
|1.7871
|1.7855
|0.0000
|2999.63
|1288995.64
|919
|2006.01.24 07:37
|buy
|388
|100.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|920
|2006.01.24 07:45
|close
|388
|100.00
|1.7865
|1.7848
|0.0000
|4000.00
|1292995.64
|921
|2006.01.24 07:51
|buy
|389
|100.00
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|922
|2006.01.24 08:05
|s/l
|389
|100.00
|1.7845
|1.7845
|0.0000
|-13000.00
|1279995.64
|923
|2006.01.24 08:32
|buy
|390
|100.00
|1.7855
|1.7842
|0.0000
|924
|2006.01.24 09:11
|s/l
|390
|100.00
|1.7842
|1.7842
|0.0000
|-13000.00
|1266995.64
|925
|2006.01.24 09:32
|buy
|391
|100.00
|1.7820
|1.7807
|0.0000
|926
|2006.01.24 09:32
|close
|391
|100.00
|1.7823
|1.7807
|0.0000
|3000.00
|1269995.64
|927
|2006.01.24 09:32
|buy
|392
|100.00
|1.7818
|1.7805
|0.0000
|928
|2006.01.24 09:32
|close
|392
|100.00
|1.7822
|1.7805
|0.0000
|4000.00
|1273995.64
|929
|2006.01.24 09:38
|buy
|393
|100.00
|1.7820
|1.7807
|0.0000
|930
|2006.01.24 09:45
|s/l
|393
|100.00
|1.7807
|1.7807
|0.0000
|-13000.00
|1260995.64
|931
|2006.01.24 13:02
|buy
|394
|100.00
|1.7833
|1.7820
|0.0000
|932
|2006.01.24 13:03
|close
|394
|100.00
|1.7836
|1.7820
|0.0000
|3000.00
|1263995.64
|933
|2006.01.24 14:30
|buy
|395
|100.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|934
|2006.01.24 14:33
|close
|395
|100.00
|1.7858
|1.7841
|0.0000
|3999.80
|1267995.44
|935
|2006.01.24 14:51
|buy
|396
|100.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|936
|2006.01.24 14:57
|s/l
|396
|100.00
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|-13000.00
|1254995.44
|937
|2006.01.24 15:39
|buy
|397
|100.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|938
|2006.01.24 15:39
|close
|397
|100.00
|1.7865
|1.7848
|0.0000
|3999.80
|1258995.24
|939
|2006.01.24 15:39
|buy
|398
|100.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|940
|2006.01.24 16:33
|close
|398
|100.00
|1.7865
|1.7848
|0.0000
|3999.80
|1262995.04
|941
|2006.01.24 20:08
|buy
|399
|100.00
|1.7885
|1.7872
|0.0000
|942
|2006.01.24 20:11
|close
|399
|100.00
|1.7888
|1.7872
|0.0000
|2999.64
|1265994.68
|943
|2006.01.25 00:25
|sell
|400
|100.00
|1.7837
|1.7850
|0.0000
|944
|2006.01.25 00:49
|close
|400
|100.00
|1.7833
|1.7850
|0.0000
|3999.80
|1269994.48
|945
|2006.01.25 02:40
|sell
|401
|100.00
|1.7822
|1.7835
|0.0000
|946
|2006.01.25 05:03
|s/l
|401
|100.00
|1.7835
|1.7835
|0.0000
|-13000.00
|1256994.48
|947
|2006.01.25 05:27
|sell
|402
|100.00
|1.7826
|1.7839
|0.0000
|948
|2006.01.25 06:19
|close
|402
|100.00
|1.7823
|1.7839
|0.0000
|3000.83
|1259995.31
|949
|2006.01.25 09:57
|sell
|403
|100.00
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|950
|2006.01.25 10:03
|close
|403
|100.00
|1.7843
|1.7860
|0.0000
|4000.36
|1263995.67
|951
|2006.01.25 10:12
|buy
|404
|100.00
|1.7849
|1.7836
|0.0000
|952
|2006.01.25 10:12
|close
|404
|100.00
|1.7858
|1.7836
|0.0000
|8999.64
|1272995.31
|953
|2006.01.25 10:25
|buy
|405
|100.00
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|954
|2006.01.25 10:29
|s/l
|405
|100.00
|1.7862
|1.7862
|0.0000
|-13000.00
|1259995.31
|955
|2006.01.25 10:33
|buy
|406
|100.00
|1.7893
|1.7880
|0.0000
|956
|2006.01.25 10:33
|modify
|406
|100.00
|1.7893
|1.7884
|0.0000
|957
|2006.01.25 10:33
|modify
|406
|100.00
|1.7893
|1.7884
|0.0000
|958
|2006.01.25 10:41
|modify
|406
|100.00
|1.7893
|1.7884
|0.0000
|959
|2006.01.25 10:41
|close
|406
|100.00
|1.7896
|1.7884
|0.0000
|3000.00
|1262995.31
|960
|2006.01.25 10:43
|buy
|407
|100.00
|1.7894
|1.7881
|0.0000
|961
|2006.01.25 10:43
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7884
|0.0000
|962
|2006.01.25 10:45
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7885
|0.0000
|963
|2006.01.25 10:45
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7887
|0.0000
|964
|2006.01.25 10:46
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7888
|0.0000
|965
|2006.01.25 10:46
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7889
|0.0000
|966
|2006.01.25 10:46
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7889
|0.0000
|967
|2006.01.25 10:47
|modify
|407
|100.00
|1.7894
|1.7890
|0.0000
|968
|2006.01.25 10:47
|close
|407
|100.00
|1.7897
|1.7890
|0.0000
|3000.31
|1265995.62
|969
|2006.01.25 11:02
|buy
|408
|100.00
|1.7922
|1.7909
|0.0000
|970
|2006.01.25 11:02
|modify
|408
|100.00
|1.7922
|1.7911
|0.0000
|971
|2006.01.25 11:02
|modify
|408
|100.00
|1.7922
|1.7913
|0.0000
|972
|2006.01.25 11:02
|modify
|408
|100.00
|1.7922
|1.7916
|0.0000
|973
|2006.01.25 11:02
|close
|408
|100.00
|1.7927
|1.7916
|0.0000
|4999.45
|1270995.07
|974
|2006.01.25 11:02
|buy
|409
|100.00
|1.7924
|1.7911
|0.0000
|975
|2006.01.25 11:13
|s/l
|409
|100.00
|1.7911
|1.7911
|0.0000
|-13000.00
|1257995.07
|976
|2006.01.25 11:38
|buy
|410
|100.00
|1.7919
|1.7906
|0.0000
|977
|2006.01.25 11:38
|close
|410
|100.00
|1.7922
|1.7906
|0.0000
|3000.00
|1260995.07
|978
|2006.01.25 11:38
|buy
|411
|100.00
|1.7918
|1.7905
|0.0000
|979
|2006.01.25 11:43
|s/l
|411
|100.00
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|-13000.00
|1247995.07
|980
|2006.01.25 12:08
|buy
|412
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|981
|2006.01.25 12:35
|close
|412
|100.00
|1.7894
|1.7878
|0.0000
|2999.63
|1250994.70
|982
|2006.01.25 13:02
|buy
|413
|100.00
|1.7916
|1.7903
|0.0000
|983
|2006.01.25 13:13
|s/l
|413
|100.00
|1.7903
|1.7903
|0.0000
|-13000.00
|1237994.70
|984
|2006.01.25 14:17
|buy
|414
|100.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|985
|2006.01.25 14:18
|s/l
|414
|100.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-13000.00
|1224994.70
|986
|2006.01.25 16:01
|buy
|415
|100.00
|1.7871
|1.7858
|0.0000
|987
|2006.01.25 16:01
|close
|415
|100.00
|1.7876
|1.7858
|0.0000
|5000.40
|1229995.10
|988
|2006.01.25 16:34
|buy
|416
|100.00
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|989
|2006.01.25 16:36
|close
|416
|100.00
|1.7878
|1.7862
|0.0000
|2999.63
|1232994.73
|990
|2006.01.25 17:11
|buy
|417
|100.00
|1.7883
|1.7870
|0.0000
|991
|2006.01.25 17:17
|s/l
|417
|100.00
|1.7870
|1.7870
|0.0000
|-13000.00
|1219994.73
|992
|2006.01.25 20:13
|sell
|418
|100.00
|1.7868
|1.7881
|0.0000
|993
|2006.01.25 20:21
|close
|418
|100.00
|1.7864
|1.7881
|0.0000
|4000.27
|1223995.00
|994
|2006.01.25 21:18
|sell
|419
|100.00
|1.7841
|1.7854
|0.0000
|995
|2006.01.25 21:23
|close
|419
|100.00
|1.7839
|1.7854
|0.0000
|2000.67
|1225995.67
|996
|2006.01.25 21:25
|sell
|420
|100.00
|1.7841
|1.7854
|0.0000
|997
|2006.01.25 21:26
|close
|420
|100.00
|1.7839
|1.7854
|0.0000
|2000.67
|1227996.34
|998
|2006.01.25 22:08
|sell
|421
|100.00
|1.7839
|1.7852
|0.0000
|999
|2006.01.25 22:08
|close
|421
|100.00
|1.7836
|1.7852
|0.0000
|3000.23
|1230996.57
|1000
|2006.01.25 23:59
|sell
|422
|100.00
|1.7831
|1.7844
|0.0000
|1001
|2006.01.26 01:10
|s/l
|422
|100.00
|1.7844
|1.7844
|0.0000
|-12355.00
|1218641.57
|1002
|2006.01.26 03:45
|sell
|423
|100.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1003
|2006.01.26 03:58
|close
|423
|100.00
|1.7853
|1.7871
|0.0000
|4999.97
|1223641.54
|1004
|2006.01.26 05:22
|sell
|424
|100.00
|1.7851
|1.7864
|0.0000
|1005
|2006.01.26 07:36
|close
|424
|100.00
|1.7848
|1.7864
|0.0000
|2999.64
|1226641.18
|1006
|2006.01.26 09:34
|sell
|425
|100.00
|1.7868
|1.7881
|0.0000
|1007
|2006.01.26 09:42
|close
|425
|100.00
|1.7865
|1.7881
|0.0000
|3000.83
|1229642.01
|1008
|2006.01.26 10:13
|buy
|426
|100.00
|1.7863
|1.7850
|0.0000
|1009
|2006.01.26 10:17
|close
|426
|100.00
|1.7866
|1.7850
|0.0000
|2999.94
|1232641.95
|1010
|2006.01.26 12:50
|buy
|427
|100.00
|1.7831
|1.7818
|0.0000
|1011
|2006.01.26 12:53
|close
|427
|100.00
|1.7838
|1.7818
|0.0000
|7000.06
|1239642.01
|1012
|2006.01.26 13:21
|sell
|428
|100.00
|1.7865
|1.7878
|0.0000
|1013
|2006.01.26 13:34
|close
|428
|100.00
|1.7861
|1.7878
|0.0000
|3999.80
|1243641.81
|1014
|2006.01.26 13:48
|sell
|429
|100.00
|1.7859
|1.7872
|0.0000
|1015
|2006.01.26 14:10
|close
|429
|100.00
|1.7856
|1.7872
|0.0000
|2999.64
|1246641.45
|1016
|2006.01.26 14:15
|buy
|430
|100.00
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|1017
|2006.01.26 14:20
|close
|430
|100.00
|1.7863
|1.7847
|0.0000
|2999.64
|1249641.09
|1018
|2006.01.26 14:57
|buy
|431
|100.00
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|1019
|2006.01.26 15:06
|close
|431
|100.00
|1.7878
|1.7862
|0.0000
|2999.63
|1252640.72
|1020
|2006.01.26 15:37
|buy
|432
|100.00
|1.7869
|1.7856
|0.0000
|1021
|2006.01.26 15:37
|close
|432
|100.00
|1.7875
|1.7856
|0.0000
|6000.24
|1258640.96
|1022
|2006.01.26 15:37
|buy
|433
|100.00
|1.7865
|1.7852
|0.0000
|1023
|2006.01.26 15:48
|close
|433
|100.00
|1.7868
|1.7852
|0.0000
|3000.83
|1261641.79
|1024
|2006.01.26 16:54
|buy
|434
|100.00
|1.7868
|1.7855
|0.0000
|1025
|2006.01.26 16:55
|close
|434
|100.00
|1.7872
|1.7855
|0.0000
|3999.80
|1265641.59
|1026
|2006.01.26 17:08
|sell
|435
|100.00
|1.7857
|1.7870
|0.0000
|1027
|2006.01.26 17:13
|close
|435
|100.00
|1.7853
|1.7870
|0.0000
|4000.17
|1269641.76
|1028
|2006.01.26 17:31
|sell
|436
|100.00
|1.7838
|1.7851
|0.0000
|1029
|2006.01.26 17:31
|close
|436
|100.00
|1.7833
|1.7851
|0.0000
|5000.06
|1274641.82
|1030
|2006.01.26 17:31
|sell
|437
|100.00
|1.7838
|1.7851
|0.0000
|1031
|2006.01.26 17:48
|close
|437
|100.00
|1.7835
|1.7851
|0.0000
|2999.64
|1277641.46
|1032
|2006.01.26 18:24
|sell
|438
|100.00
|1.7842
|1.7855
|0.0000
|1033
|2006.01.26 19:00
|close
|438
|100.00
|1.7838
|1.7855
|0.0000
|3999.53
|1281640.99
|1034
|2006.01.26 19:02
|sell
|439
|100.00
|1.7830
|1.7843
|0.0000
|1035
|2006.01.26 19:02
|close
|439
|100.00
|1.7826
|1.7843
|0.0000
|3999.88
|1285640.87
|1036
|2006.01.26 19:02
|sell
|440
|100.00
|1.7831
|1.7844
|0.0000
|1037
|2006.01.26 19:04
|close
|440
|100.00
|1.7827
|1.7844
|0.0000
|3999.80
|1289640.67
|1038
|2006.01.26 20:21
|sell
|441
|100.00
|1.7791
|1.7804
|0.0000
|1039
|2006.01.26 20:29
|s/l
|441
|100.00
|1.7804
|1.7804
|0.0000
|-13000.00
|1276640.67
|1040
|2006.01.26 23:00
|sell
|442
|100.00
|1.7798
|1.7811
|0.0000
|1041
|2006.01.26 23:00
|close
|442
|100.00
|1.7794
|1.7811
|0.0000
|4000.57
|1280641.24
|1042
|2006.01.26 23:00
|sell
|443
|100.00
|1.7798
|1.7811
|0.0000
|1043
|2006.01.26 23:01
|close
|443
|100.00
|1.7793
|1.7811
|0.0000
|5001.16
|1285642.40
|1044
|2006.01.26 23:01
|sell
|444
|100.00
|1.7801
|1.7814
|0.0000
|1045
|2006.01.26 23:01
|close
|444
|100.00
|1.7797
|1.7814
|0.0000
|3999.88
|1289642.28
|1046
|2006.01.26 23:01
|sell
|445
|100.00
|1.7801
|1.7814
|0.0000
|1047
|2006.01.26 23:02
|close
|445
|100.00
|1.7797
|1.7814
|0.0000
|3999.80
|1293642.08
|1048
|2006.01.26 23:02
|sell
|446
|100.00
|1.7799
|1.7812
|0.0000
|1049
|2006.01.26 23:05
|close
|446
|100.00
|1.7795
|1.7812
|0.0000
|3999.81
|1297641.89
|1050
|2006.01.26 23:22
|sell
|447
|100.00
|1.7790
|1.7803
|0.0000
|1051
|2006.01.26 23:22
|close
|447
|100.00
|1.7786
|1.7803
|0.0000
|4001.00
|1301642.89
|1052
|2006.01.27 03:17
|sell
|448
|100.00
|1.7792
|1.7805
|0.0000
|1053
|2006.01.27 03:23
|close
|448
|100.00
|1.7788
|1.7805
|0.0000
|3999.81
|1305642.70
|1054
|2006.01.27 06:07
|sell
|449
|100.00
|1.7798
|1.7811
|0.0000
|1055
|2006.01.27 06:45
|close
|449
|100.00
|1.7795
|1.7811
|0.0000
|3000.83
|1308643.53
|1056
|2006.01.27 07:01
|sell
|450
|100.00
|1.7781
|1.7794
|0.0000
|1057
|2006.01.27 07:01
|close
|450
|100.00
|1.7777
|1.7794
|0.0000
|4000.14
|1312643.67
|1058
|2006.01.27 07:01
|sell
|451
|100.00
|1.7779
|1.7792
|0.0000
|1059
|2006.01.27 07:04
|close
|451
|100.00
|1.7776
|1.7792
|0.0000
|2999.64
|1315643.31
|1060
|2006.01.27 07:04
|sell
|452
|100.00
|1.7778
|1.7791
|0.0000
|1061
|2006.01.27 07:04
|close
|452
|100.00
|1.7775
|1.7791
|0.0000
|2999.64
|1318642.95
|1062
|2006.01.27 08:47
|sell
|453
|100.00
|1.7791
|1.7804
|0.0000
|1063
|2006.01.27 09:02
|close
|453
|100.00
|1.7786
|1.7804
|0.0000
|4999.97
|1323642.92
|1064
|2006.01.27 09:31
|sell
|454
|100.00
|1.7791
|1.7804
|0.0000
|1065
|2006.01.27 09:31
|close
|454
|100.00
|1.7788
|1.7804
|0.0000
|3000.23
|1326643.15
|1066
|2006.01.27 09:31
|sell
|455
|100.00
|1.7793
|1.7806
|0.0000
|1067
|2006.01.27 09:32
|close
|455
|100.00
|1.7790
|1.7806
|0.0000
|2999.63
|1329642.78
|1068
|2006.01.27 11:58
|sell
|456
|100.00
|1.7787
|1.7800
|0.0000
|1069
|2006.01.27 12:00
|close
|456
|100.00
|1.7783
|1.7800
|0.0000
|3999.80
|1333642.58
|1070
|2006.01.27 12:10
|sell
|457
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1071
|2006.01.27 12:10
|close
|457
|100.00
|1.7762
|1.7780
|0.0000
|5000.20
|1338642.78
|1072
|2006.01.27 12:10
|sell
|458
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1073
|2006.01.27 12:56
|close
|458
|100.00
|1.7763
|1.7780
|0.0000
|3999.81
|1342642.59
|1074
|2006.01.27 14:17
|buy
|459
|100.00
|1.7789
|1.7776
|0.0000
|1075
|2006.01.27 14:29
|close
|459
|100.00
|1.7792
|1.7776
|0.0000
|2999.64
|1345642.23
|1076
|2006.01.27 14:30
|buy
|460
|100.00
|1.7788
|1.7775
|0.0000
|1077
|2006.01.27 14:30
|close
|460
|100.00
|1.7813
|1.7775
|0.0000
|25000.23
|1370642.46
|1078
|2006.01.27 14:43
|buy
|461
|100.00
|1.7868
|1.7855
|0.0000
|1079
|2006.01.27 14:49
|s/l
|461
|100.00
|1.7855
|1.7855
|0.0000
|-13000.00
|1357642.46
|1080
|2006.01.27 14:55
|buy
|462
|100.00
|1.7868
|1.7855
|0.0000
|1081
|2006.01.27 14:57
|close
|462
|100.00
|1.7872
|1.7855
|0.0000
|3999.80
|1361642.26
|1082
|2006.01.27 15:51
|buy
|463
|100.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|1083
|2006.01.27 15:53
|close
|463
|100.00
|1.7865
|1.7848
|0.0000
|3999.80
|1365642.06
|1084
|2006.01.27 15:53
|buy
|464
|100.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|1085
|2006.01.27 15:53
|close
|464
|100.00
|1.7865
|1.7848
|0.0000
|3999.80
|1369641.86
|1086
|2006.01.27 16:01
|sell
|465
|100.00
|1.7865
|1.7878
|0.0000
|1087
|2006.01.27 16:01
|close
|465
|100.00
|1.7857
|1.7878
|0.0000
|7999.27
|1377641.13
|1088
|2006.01.27 16:15
|sell
|466
|100.00
|1.7831
|1.7844
|0.0000
|1089
|2006.01.27 16:16
|close
|466
|100.00
|1.7825
|1.7844
|0.0000
|6000.00
|1383641.13
|1090
|2006.01.27 16:27
|sell
|467
|100.00
|1.7781
|1.7794
|0.0000
|1091
|2006.01.27 16:27
|close
|467
|100.00
|1.7773
|1.7794
|0.0000
|8000.00
|1391641.13
|1092
|2006.01.27 16:27
|sell
|468
|100.00
|1.7784
|1.7797
|0.0000
|1093
|2006.01.27 16:29
|close
|468
|100.00
|1.7778
|1.7797
|0.0000
|5999.44
|1397640.57
|1094
|2006.01.27 17:00
|sell
|469
|100.00
|1.7736
|1.7749
|0.0000
|1095
|2006.01.27 17:00
|close
|469
|100.00
|1.7731
|1.7749
|0.0000
|4999.82
|1402640.39
|1096
|2006.01.27 17:00
|sell
|470
|100.00
|1.7735
|1.7748
|0.0000
|1097
|2006.01.27 17:12
|close
|470
|100.00
|1.7729
|1.7748
|0.0000
|6000.14
|1408640.53
|1098
|2006.01.27 17:17
|sell
|471
|100.00
|1.7737
|1.7750
|0.0000
|1099
|2006.01.27 17:17
|close
|471
|100.00
|1.7731
|1.7750
|0.0000
|5999.99
|1414640.52
|1100
|2006.01.27 17:17
|sell
|472
|100.00
|1.7733
|1.7746
|0.0000
|1101
|2006.01.27 17:21
|s/l
|472
|100.00
|1.7746
|1.7746
|0.0000
|-13000.00
|1401640.52
|1102
|2006.01.27 18:53
|sell
|473
|100.00
|1.7729
|1.7742
|0.0000
|1103
|2006.01.27 19:07
|close
|473
|100.00
|1.7724
|1.7742
|0.0000
|4999.97
|1406640.49
|1104
|2006.01.27 21:58
|sell
|474
|100.00
|1.7678
|1.7691
|0.0000
|1105
|2006.01.27 22:05
|close
|474
|100.00
|1.7675
|1.7691
|0.0000
|2999.63
|1409640.12
|1106
|2006.01.30 02:30
|sell
|475
|100.00
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1107
|2006.01.30 02:37
|close
|475
|100.00
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|3999.81
|1413639.93
|1108
|2006.01.30 04:07
|sell
|476
|100.00
|1.7673
|1.7686
|0.0000
|1109
|2006.01.30 04:09
|close
|476
|100.00
|1.7670
|1.7686
|0.0000
|2999.64
|1416639.57
|1110
|2006.01.30 04:10
|sell
|477
|100.00
|1.7660
|1.7673
|0.0000
|1111
|2006.01.30 06:20
|s/l
|477
|100.00
|1.7673
|1.7673
|0.0000
|-13000.00
|1403639.57
|1112
|2006.01.30 06:37
|sell
|478
|100.00
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|1113
|2006.01.30 07:19
|s/l
|478
|100.00
|1.7684
|1.7684
|0.0000
|-13000.00
|1390639.57
|1114
|2006.01.30 08:16
|sell
|479
|100.00
|1.7679
|1.7692
|0.0000
|1115
|2006.01.30 08:20
|close
|479
|100.00
|1.7676
|1.7692
|0.0000
|2999.74
|1393639.31
|1116
|2006.01.30 08:32
|sell
|480
|100.00
|1.7665
|1.7678
|0.0000
|1117
|2006.01.30 08:49
|s/l
|480
|100.00
|1.7678
|1.7678
|0.0000
|-13000.00
|1380639.31
|1118
|2006.01.30 08:56
|sell
|481
|100.00
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|1119
|2006.01.30 09:01
|close
|481
|100.00
|1.7665
|1.7682
|0.0000
|4000.00
|1384639.31
|1120
|2006.01.30 09:56
|sell
|482
|100.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|1121
|2006.01.30 09:58
|close
|482
|100.00
|1.7642
|1.7658
|0.0000
|3000.22
|1387639.53
|1122
|2006.01.30 10:15
|sell
|483
|100.00
|1.7642
|1.7655
|0.0000
|1123
|2006.01.30 10:19
|close
|483
|100.00
|1.7639
|1.7655
|0.0000
|2999.64
|1390639.17
|1124
|2006.01.30 10:22
|sell
|484
|100.00
|1.7642
|1.7655
|0.0000
|1125
|2006.01.30 10:29
|close
|484
|100.00
|1.7639
|1.7655
|0.0000
|2999.64
|1393638.81
|1126
|2006.01.30 13:38
|sell
|485
|100.00
|1.7655
|1.7668
|0.0000
|1127
|2006.01.30 14:08
|s/l
|485
|100.00
|1.7668
|1.7668
|0.0000
|-13000.00
|1380638.81
|1128
|2006.01.30 14:23
|sell
|486
|100.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|1129
|2006.01.30 14:24
|close
|486
|100.00
|1.7659
|1.7675
|0.0000
|2999.63
|1383638.44
|1130
|2006.01.30 15:26
|sell
|487
|100.00
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|1131
|2006.01.30 15:35
|s/l
|487
|100.00
|1.7694
|1.7694
|0.0000
|-13000.00
|1370638.44
|1132
|2006.01.30 16:03
|sell
|488
|100.00
|1.7684
|1.7697
|0.0000
|1133
|2006.01.30 16:09
|s/l
|488
|100.00
|1.7697
|1.7697
|0.0000
|-13000.00
|1357638.44
|1134
|2006.01.30 17:01
|sell
|489
|100.00
|1.7692
|1.7705
|0.0000
|1135
|2006.01.30 17:03
|close
|489
|100.00
|1.7689
|1.7705
|0.0000
|2999.63
|1360638.07
|1136
|2006.01.30 17:56
|sell
|490
|100.00
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1137
|2006.01.30 18:02
|close
|490
|100.00
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|3999.81
|1364637.88
|1138
|2006.01.30 19:48
|sell
|491
|100.00
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|1139
|2006.01.30 19:52
|close
|491
|100.00
|1.7650
|1.7667
|0.0000
|4000.52
|1368638.40
|1140
|2006.01.31 03:04
|buy
|492
|100.00
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|1141
|2006.01.31 03:04
|close
|492
|100.00
|1.7691
|1.7674
|0.0000
|3999.81
|1372638.21
|1142
|2006.01.31 07:01
|buy
|493
|100.00
|1.7701
|1.7688
|0.0000
|1143
|2006.01.31 07:07
|s/l
|493
|100.00
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|-13000.00
|1359638.21
|1144
|2006.01.31 08:03
|buy
|494
|100.00
|1.7692
|1.7679
|0.0000
|1145
|2006.01.31 08:03
|close
|494
|100.00
|1.7701
|1.7679
|0.0000
|8999.98
|1368638.19
|1146
|2006.01.31 08:03
|buy
|495
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1147
|2006.01.31 08:05
|close
|495
|100.00
|1.7692
|1.7676
|0.0000
|2999.63
|1371637.82
|1148
|2006.01.31 12:05
|buy
|496
|100.00
|1.7724
|1.7711
|0.0000
|1149
|2006.01.31 12:55
|s/l
|496
|100.00
|1.7711
|1.7711
|0.0000
|-13000.00
|1358637.82
|1150
|2006.01.31 13:15
|buy
|497
|100.00
|1.7724
|1.7711
|0.0000
|1151
|2006.01.31 13:29
|s/l
|497
|100.00
|1.7711
|1.7711
|0.0000
|-13000.00
|1345637.82
|1152
|2006.01.31 14:48
|buy
|498
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|1153
|2006.01.31 14:52
|close
|498
|100.00
|1.7711
|1.7695
|0.0000
|3000.83
|1348638.65
|1154
|2006.01.31 15:05
|buy
|499
|100.00
|1.7722
|1.7709
|0.0000
|1155
|2006.01.31 15:47
|close
|499
|100.00
|1.7726
|1.7709
|0.0000
|4001.00
|1352639.65
|1156
|2006.01.31 16:28
|buy
|500
|100.00
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|1157
|2006.01.31 16:28
|close
|500
|100.00
|1.7744
|1.7727
|0.0000
|3999.85
|1356639.50
|1158
|2006.01.31 16:52
|buy
|501
|100.00
|1.7768
|1.7755
|0.0000
|1159
|2006.01.31 16:55
|close
|501
|100.00
|1.7771
|1.7755
|0.0000
|2999.64
|1359639.14
|1160
|2006.01.31 17:34
|buy
|502
|100.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|1161
|2006.01.31 17:37
|close
|502
|100.00
|1.7788
|1.7771
|0.0000
|3999.70
|1363638.84
|1162
|2006.01.31 17:46
|buy
|503
|100.00
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1163
|2006.01.31 17:48
|close
|503
|100.00
|1.7794
|1.7777
|0.0000
|3999.89
|1367638.73
|1164
|2006.01.31 18:31
|buy
|504
|100.00
|1.7848
|1.7835
|0.0000
|1165
|2006.01.31 18:34
|close
|504
|100.00
|1.7855
|1.7835
|0.0000
|7000.31
|1374639.04
|1166
|2006.01.31 20:06
|buy
|505
|100.00
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|1167
|2006.01.31 20:11
|close
|505
|100.00
|1.7844
|1.7825
|0.0000
|6000.13
|1380639.17
|1168
|2006.01.31 20:51
|buy
|506
|100.00
|1.7793
|1.7780
|0.0000
|1169
|2006.01.31 20:51
|close
|506
|100.00
|1.7797
|1.7780
|0.0000
|4000.00
|1384639.17
|1170
|2006.01.31 20:51
|buy
|507
|100.00
|1.7793
|1.7780
|0.0000
|1171
|2006.01.31 20:55
|close
|507
|100.00
|1.7797
|1.7780
|0.0000
|4001.00
|1388640.17
|1172
|2006.02.01 00:55
|buy
|508
|100.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|1173
|2006.02.01 02:05
|s/l
|508
|100.00
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-13000.00
|1375640.17
|1174
|2006.02.01 05:23
|buy
|509
|100.00
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1175
|2006.02.01 05:34
|close
|509
|100.00
|1.7793
|1.7777
|0.0000
|2999.63
|1378639.80
|1176
|2006.02.01 05:34
|buy
|510
|100.00
|1.7788
|1.7775
|0.0000
|1177
|2006.02.01 05:53
|close
|510
|100.00
|1.7793
|1.7775
|0.0000
|4999.97
|1383639.77
|1178
|2006.02.01 06:02
|buy
|511
|100.00
|1.7802
|1.7789
|0.0000
|1179
|2006.02.01 06:02
|close
|511
|100.00
|1.7806
|1.7789
|0.0000
|3999.81
|1387639.58
|1180
|2006.02.01 06:14
|buy
|512
|100.00
|1.7804
|1.7791
|0.0000
|1181
|2006.02.01 06:36
|close
|512
|100.00
|1.7811
|1.7791
|0.0000
|7000.30
|1394639.88
|1182
|2006.02.01 08:28
|buy
|513
|100.00
|1.7789
|1.7776
|0.0000
|1183
|2006.02.01 08:33
|close
|513
|100.00
|1.7793
|1.7776
|0.0000
|3999.80
|1398639.68
|1184
|2006.02.01 08:35
|buy
|514
|100.00
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|1185
|2006.02.01 08:38
|close
|514
|100.00
|1.7802
|1.7786
|0.0000
|2999.64
|1401639.32
|1186
|2006.02.01 09:17
|buy
|515
|100.00
|1.7797
|1.7784
|0.0000
|1187
|2006.02.01 09:38
|close
|515
|100.00
|1.7800
|1.7784
|0.0000
|2999.63
|1404638.95
|1188
|2006.02.01 09:48
|buy
|516
|100.00
|1.7808
|1.7795
|0.0000
|1189
|2006.02.01 09:57
|s/l
|516
|100.00
|1.7795
|1.7795
|0.0000
|-13000.00
|1391638.95
|1190
|2006.02.01 11:53
|sell
|517
|100.00
|1.7760
|1.7773
|0.0000
|1191
|2006.02.01 11:53
|close
|517
|100.00
|1.7757
|1.7773
|0.0000
|3000.23
|1394639.18
|1192
|2006.02.01 11:53
|sell
|518
|100.00
|1.7760
|1.7773
|0.0000
|1193
|2006.02.01 12:03
|close
|518
|100.00
|1.7756
|1.7773
|0.0000
|4000.23
|1398639.41
|1194
|2006.02.01 12:41
|sell
|519
|100.00
|1.7760
|1.7773
|0.0000
|1195
|2006.02.01 12:41
|close
|519
|100.00
|1.7756
|1.7773
|0.0000
|3999.80
|1402639.21
|1196
|2006.02.01 12:41
|sell
|520
|100.00
|1.7760
|1.7773
|0.0000
|1197
|2006.02.01 13:25
|s/l
|520
|100.00
|1.7773
|1.7773
|0.0000
|-13000.00
|1389639.21
|1198
|2006.02.01 14:22
|sell
|521
|100.00
|1.7756
|1.7769
|0.0000
|1199
|2006.02.01 14:30
|close
|521
|100.00
|1.7752
|1.7769
|0.0000
|3999.57
|1393638.78
|1200
|2006.02.01 14:45
|sell
|522
|100.00
|1.7739
|1.7752
|0.0000
|1201
|2006.02.01 14:47
|close
|522
|100.00
|1.7736
|1.7752
|0.0000
|3000.32
|1396639.10
|1202
|2006.02.01 14:49
|sell
|523
|100.00
|1.7733
|1.7746
|0.0000
|1203
|2006.02.01 14:51
|s/l
|523
|100.00
|1.7746
|1.7746
|0.0000
|-13000.00
|1383639.10
|1204
|2006.02.01 15:06
|sell
|524
|100.00
|1.7751
|1.7764
|0.0000
|1205
|2006.02.01 15:09
|close
|524
|100.00
|1.7746
|1.7764
|0.0000
|4999.97
|1388639.07
|1206
|2006.02.01 16:02
|buy
|525
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|1207
|2006.02.01 16:02
|close
|525
|100.00
|1.7779
|1.7762
|0.0000
|4000.00
|1392639.07
|1208
|2006.02.01 16:02
|buy
|526
|100.00
|1.7780
|1.7767
|0.0000
|1209
|2006.02.01 16:12
|close
|526
|100.00
|1.7784
|1.7767
|0.0000
|4000.00
|1396639.07
|1210
|2006.02.01 16:32
|buy
|527
|100.00
|1.7782
|1.7769
|0.0000
|1211
|2006.02.01 16:56
|close
|527
|100.00
|1.7786
|1.7769
|0.0000
|4000.03
|1400639.10
|1212
|2006.02.01 17:05
|buy
|528
|100.00
|1.7786
|1.7773
|0.0000
|1213
|2006.02.01 17:05
|close
|528
|100.00
|1.7793
|1.7773
|0.0000
|7000.30
|1407639.40
|1214
|2006.02.01 17:05
|buy
|529
|100.00
|1.7786
|1.7773
|0.0000
|1215
|2006.02.01 17:13
|close
|529
|100.00
|1.7791
|1.7773
|0.0000
|4999.97
|1412639.37
|1216
|2006.02.01 18:40
|sell
|530
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1217
|2006.02.01 18:40
|close
|530
|100.00
|1.7762
|1.7780
|0.0000
|5000.20
|1417639.57
|1218
|2006.02.01 18:40
|sell
|531
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1219
|2006.02.01 18:56
|close
|531
|100.00
|1.7763
|1.7780
|0.0000
|4000.20
|1421639.77
|1220
|2006.02.01 20:13
|sell
|532
|100.00
|1.7756
|1.7769
|0.0000
|1221
|2006.02.01 20:17
|close
|532
|100.00
|1.7752
|1.7769
|0.0000
|3999.57
|1425639.34
|1222
|2006.02.01 23:56
|sell
|533
|100.00
|1.7748
|1.7761
|0.0000
|1223
|2006.02.02 01:11
|s/l
|533
|100.00
|1.7761
|1.7761
|0.0000
|-12355.00
|1413284.34
|1224
|2006.02.02 03:19
|sell
|534
|100.00
|1.7748
|1.7761
|0.0000
|1225
|2006.02.02 04:41
|close
|534
|100.00
|1.7745
|1.7761
|0.0000
|2999.64
|1416283.98
|1226
|2006.02.02 07:20
|sell
|535
|100.00
|1.7717
|1.7730
|0.0000
|1227
|2006.02.02 07:47
|close
|535
|100.00
|1.7715
|1.7730
|0.0000
|2000.67
|1418284.65
|1228
|2006.02.02 08:27
|sell
|536
|100.00
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1229
|2006.02.02 08:30
|close
|536
|100.00
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|4000.49
|1422285.14
|1230
|2006.02.02 08:30
|sell
|537
|100.00
|1.7739
|1.7752
|0.0000
|1231
|2006.02.02 08:35
|close
|537
|100.00
|1.7736
|1.7752
|0.0000
|3000.83
|1425285.97
|1232
|2006.02.02 09:17
|sell
|538
|100.00
|1.7738
|1.7751
|0.0000
|1233
|2006.02.02 09:44
|close
|538
|100.00
|1.7734
|1.7751
|0.0000
|3999.80
|1429285.77
|1234
|2006.02.02 09:54
|sell
|539
|100.00
|1.7729
|1.7742
|0.0000
|1235
|2006.02.02 09:59
|close
|539
|100.00
|1.7726
|1.7742
|0.0000
|2999.85
|1432285.62
|1236
|2006.02.02 10:59
|sell
|540
|100.00
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1237
|2006.02.02 11:34
|s/l
|540
|100.00
|1.7753
|1.7753
|0.0000
|-13000.00
|1419285.62
|1238
|2006.02.02 13:12
|sell
|541
|100.00
|1.7744
|1.7757
|0.0000
|1239
|2006.02.02 13:12
|close
|541
|100.00
|1.7739
|1.7757
|0.0000
|4999.97
|1424285.59
|1240
|2006.02.02 13:12
|sell
|542
|100.00
|1.7743
|1.7756
|0.0000
|1241
|2006.02.02 13:27
|s/l
|542
|100.00
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-13000.00
|1411285.59
|1242
|2006.02.02 14:34
|sell
|543
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1243
|2006.02.02 14:41
|close
|543
|100.00
|1.7763
|1.7780
|0.0000
|3999.81
|1415285.40
|1244
|2006.02.02 14:45
|sell
|544
|100.00
|1.7764
|1.7777
|0.0000
|1245
|2006.02.02 14:46
|close
|544
|100.00
|1.7761
|1.7777
|0.0000
|2999.70
|1418285.10
|1246
|2006.02.02 16:04
|buy
|545
|100.00
|1.7750
|1.7737
|0.0000
|1247
|2006.02.02 16:05
|close
|545
|100.00
|1.7754
|1.7737
|0.0000
|4001.00
|1422286.10
|1248
|2006.02.02 16:32
|buy
|546
|100.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|1249
|2006.02.02 16:43
|close
|546
|100.00
|1.7787
|1.7771
|0.0000
|2999.64
|1425285.74
|1250
|2006.02.02 17:43
|buy
|547
|100.00
|1.7807
|1.7794
|0.0000
|1251
|2006.02.02 17:43
|close
|547
|100.00
|1.7810
|1.7794
|0.0000
|2999.46
|1428285.20
|1252
|2006.02.02 17:43
|buy
|548
|100.00
|1.7808
|1.7795
|0.0000
|1253
|2006.02.02 19:20
|s/l
|548
|100.00
|1.7795
|1.7795
|0.0000
|-13000.00
|1415285.20
|1254
|2006.02.03 00:55
|buy
|549
|100.00
|1.7781
|1.7768
|0.0000
|1255
|2006.02.03 01:19
|close
|549
|100.00
|1.7784
|1.7768
|0.0000
|2999.63
|1418284.83
|1256
|2006.02.03 03:21
|buy
|550
|100.00
|1.7794
|1.7781
|0.0000
|1257
|2006.02.03 03:27
|close
|550
|100.00
|1.7802
|1.7781
|0.0000
|8000.47
|1426285.30
|1258
|2006.02.03 06:58
|buy
|551
|100.00
|1.7793
|1.7780
|0.0000
|1259
|2006.02.03 07:01
|close
|551
|100.00
|1.7796
|1.7780
|0.0000
|3000.83
|1429286.13
|1260
|2006.02.03 10:06
|sell
|552
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1261
|2006.02.03 10:46
|close
|552
|100.00
|1.7757
|1.7780
|0.0000
|9999.61
|1439285.74
|1262
|2006.02.03 11:56
|buy
|553
|100.00
|1.7768
|1.7755
|0.0000
|1263
|2006.02.03 11:59
|close
|553
|100.00
|1.7771
|1.7755
|0.0000
|2999.97
|1442285.71
|1264
|2006.02.03 12:39
|sell
|554
|100.00
|1.7754
|1.7767
|0.0000
|1265
|2006.02.03 13:20
|s/l
|554
|100.00
|1.7767
|1.7767
|0.0000
|-13000.00
|1429285.71
|1266
|2006.02.03 14:25
|sell
|555
|100.00
|1.7759
|1.7772
|0.0000
|1267
|2006.02.03 14:25
|close
|555
|100.00
|1.7756
|1.7772
|0.0000
|2999.63
|1432285.34
|1268
|2006.02.03 14:25
|sell
|556
|100.00
|1.7759
|1.7772
|0.0000
|1269
|2006.02.03 14:29
|close
|556
|100.00
|1.7754
|1.7772
|0.0000
|5000.06
|1437285.40
|1270
|2006.02.03 14:34
|sell
|557
|100.00
|1.7746
|1.7759
|0.0000
|1271
|2006.02.03 14:34
|close
|557
|100.00
|1.7739
|1.7759
|0.0000
|7000.01
|1444285.41
|1272
|2006.02.03 14:36
|sell
|558
|100.00
|1.7716
|1.7729
|0.0000
|1273
|2006.02.03 14:36
|close
|558
|100.00
|1.7712
|1.7729
|0.0000
|4000.00
|1448285.41
|1274
|2006.02.03 14:57
|sell
|559
|100.00
|1.7684
|1.7697
|0.0000
|1275
|2006.02.03 14:58
|close
|559
|100.00
|1.7678
|1.7697
|0.0000
|5998.94
|1454284.35
|1276
|2006.02.03 14:59
|sell
|560
|100.00
|1.7678
|1.7691
|0.0000
|1277
|2006.02.03 15:02
|close
|560
|100.00
|1.7671
|1.7691
|0.0000
|7000.30
|1461284.65
|1278
|2006.02.03 15:09
|sell
|561
|100.00
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|1279
|2006.02.03 15:09
|close
|561
|100.00
|1.7647
|1.7665
|0.0000
|5000.19
|1466284.84
|1280
|2006.02.03 15:09
|sell
|562
|100.00
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|1281
|2006.02.03 15:17
|close
|562
|100.00
|1.7647
|1.7664
|0.0000
|3999.80
|1470284.64
|1282
|2006.02.03 15:20
|sell
|563
|100.00
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|1283
|2006.02.03 15:20
|close
|563
|100.00
|1.7629
|1.7650
|0.0000
|8000.00
|1478284.64
|1284
|2006.02.03 15:32
|sell
|564
|100.00
|1.7632
|1.7645
|0.0000
|1285
|2006.02.03 15:33
|close
|564
|100.00
|1.7628
|1.7645
|0.0000
|4000.45
|1482285.09
|1286
|2006.02.03 16:04
|sell
|565
|100.00
|1.7632
|1.7645
|0.0000
|1287
|2006.02.03 16:08
|s/l
|565
|100.00
|1.7645
|1.7645
|0.0000
|-13000.00
|1469285.09
|1288
|2006.02.03 18:18
|sell
|566
|100.00
|1.7618
|1.7631
|0.0000
|1289
|2006.02.03 18:29
|close
|566
|100.00
|1.7611
|1.7631
|0.0000
|7000.51
|1476285.60
|1290
|2006.02.03 21:34
|sell
|567
|100.00
|1.7621
|1.7634
|0.0000
|1291
|2006.02.03 21:34
|close
|567
|100.00
|1.7618
|1.7634
|0.0000
|2999.63
|1479285.23
|1292
|2006.02.03 21:34
|sell
|568
|100.00
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|1293
|2006.02.03 21:52
|close
|568
|100.00
|1.7617
|1.7633
|0.0000
|2999.64
|1482284.87
|1294
|2006.02.06 06:29
|sell
|569
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|1295
|2006.02.06 06:34
|close
|569
|100.00
|1.7603
|1.7620
|0.0000
|3999.80
|1486284.67
|1296
|2006.02.06 06:34
|sell
|570
|100.00
|1.7604
|1.7617
|0.0000
|1297
|2006.02.06 06:43
|s/l
|570
|100.00
|1.7617
|1.7617
|0.0000
|-13000.00
|1473284.67
|1298
|2006.02.06 07:14
|sell
|571
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|1299
|2006.02.06 07:35
|close
|571
|100.00
|1.7604
|1.7620
|0.0000
|2999.63
|1476284.30
|1300
|2006.02.06 08:13
|sell
|572
|100.00
|1.7589
|1.7602
|0.0000
|1301
|2006.02.06 08:13
|close
|572
|100.00
|1.7586
|1.7602
|0.0000
|3000.83
|1479285.13
|1302
|2006.02.06 08:18
|sell
|573
|100.00
|1.7581
|1.7594
|0.0000
|1303
|2006.02.06 08:18
|close
|573
|100.00
|1.7578
|1.7594
|0.0000
|3000.50
|1482285.63
|1304
|2006.02.06 08:21
|sell
|574
|100.00
|1.7584
|1.7597
|0.0000
|1305
|2006.02.06 08:21
|close
|574
|100.00
|1.7580
|1.7597
|0.0000
|3999.63
|1486285.26
|1306
|2006.02.06 08:33
|sell
|575
|100.00
|1.7575
|1.7588
|0.0000
|1307
|2006.02.06 08:34
|close
|575
|100.00
|1.7567
|1.7588
|0.0000
|8000.46
|1494285.72
|1308
|2006.02.06 08:38
|sell
|576
|100.00
|1.7568
|1.7581
|0.0000
|1309
|2006.02.06 08:44
|close
|576
|100.00
|1.7565
|1.7581
|0.0000
|3000.83
|1497286.55
|1310
|2006.02.06 08:50
|sell
|577
|100.00
|1.7558
|1.7571
|0.0000
|1311
|2006.02.06 09:03
|s/l
|577
|100.00
|1.7571
|1.7571
|0.0000
|-13000.00
|1484286.55
|1312
|2006.02.06 09:17
|sell
|578
|100.00
|1.7571
|1.7584
|0.0000
|1313
|2006.02.06 09:30
|close
|578
|100.00
|1.7567
|1.7584
|0.0000
|3999.80
|1488286.35
|1314
|2006.02.06 09:47
|sell
|579
|100.00
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|1315
|2006.02.06 09:47
|close
|579
|100.00
|1.7559
|1.7576
|0.0000
|3999.73
|1492286.08
|1316
|2006.02.06 09:47
|sell
|580
|100.00
|1.7561
|1.7574
|0.0000
|1317
|2006.02.06 09:57
|close
|580
|100.00
|1.7558
|1.7574
|0.0000
|3000.24
|1495286.32
|1318
|2006.02.06 10:23
|sell
|581
|100.00
|1.7545
|1.7558
|0.0000
|1319
|2006.02.06 10:47
|s/l
|581
|100.00
|1.7558
|1.7558
|0.0000
|-13000.00
|1482286.32
|1320
|2006.02.06 12:12
|sell
|582
|100.00
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|1321
|2006.02.06 12:23
|close
|582
|100.00
|1.7545
|1.7561
|0.0000
|2999.64
|1485285.96
|1322
|2006.02.06 12:59
|sell
|583
|100.00
|1.7521
|1.7534
|0.0000
|1323
|2006.02.06 13:26
|s/l
|583
|100.00
|1.7534
|1.7534
|0.0000
|-13000.00
|1472285.96
|1324
|2006.02.06 14:28
|sell
|584
|100.00
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|1325
|2006.02.06 14:28
|close
|584
|100.00
|1.7519
|1.7535
|0.0000
|2999.63
|1475285.59
|1326
|2006.02.06 14:28
|sell
|585
|100.00
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|1327
|2006.02.06 14:38
|s/l
|585
|100.00
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|-13000.00
|1462285.59
|1328
|2006.02.06 15:25
|sell
|586
|100.00
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|1329
|2006.02.06 15:48
|close
|586
|100.00
|1.7512
|1.7528
|0.0000
|2999.63
|1465285.22
|1330
|2006.02.06 17:09
|sell
|587
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|1331
|2006.02.06 17:09
|close
|587
|100.00
|1.7490
|1.7507
|0.0000
|4000.00
|1469285.22
|1332
|2006.02.06 17:09
|sell
|588
|100.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|1333
|2006.02.06 17:26
|close
|588
|100.00
|1.7489
|1.7508
|0.0000
|6000.13
|1475285.35
|1334
|2006.02.06 17:27
|sell
|589
|100.00
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|1335
|2006.02.06 17:27
|close
|589
|100.00
|1.7487
|1.7505
|0.0000
|4999.96
|1480285.31
|1336
|2006.02.06 17:27
|sell
|590
|100.00
|1.7491
|1.7504
|0.0000
|1337
|2006.02.06 17:40
|close
|590
|100.00
|1.7486
|1.7504
|0.0000
|4999.70
|1485285.01
|1338
|2006.02.06 17:51
|sell
|591
|100.00
|1.7467
|1.7480
|0.0000
|1339
|2006.02.06 17:59
|close
|591
|100.00
|1.7462
|1.7480
|0.0000
|4999.49
|1490284.50
|1340
|2006.02.06 18:19
|sell
|592
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1341
|2006.02.06 18:19
|close
|592
|100.00
|1.7440
|1.7458
|0.0000
|5000.41
|1495284.91
|1342
|2006.02.06 18:19
|sell
|593
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1343
|2006.02.06 18:42
|s/l
|593
|100.00
|1.7458
|1.7458
|0.0000
|-13000.00
|1482284.91
|1344
|2006.02.06 23:08
|sell
|594
|100.00
|1.7473
|1.7486
|0.0000
|1345
|2006.02.07 00:58
|close
|594
|100.00
|1.7466
|1.7486
|0.0000
|7215.30
|1489500.21
|1346
|2006.02.07 02:33
|sell
|595
|100.00
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|1347
|2006.02.07 02:36
|close
|595
|100.00
|1.7466
|1.7483
|0.0000
|3999.80
|1493500.01
|1348
|2006.02.07 05:22
|sell
|596
|100.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1349
|2006.02.07 05:28
|close
|596
|100.00
|1.7487
|1.7503
|0.0000
|2999.63
|1496499.64
|1350
|2006.02.07 07:55
|sell
|597
|100.00
|1.7496
|1.7509
|0.0000
|1351
|2006.02.07 08:01
|close
|597
|100.00
|1.7493
|1.7509
|0.0000
|3000.83
|1499500.47
|1352
|2006.02.07 08:07
|sell
|598
|100.00
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|1353
|2006.02.07 08:12
|close
|598
|100.00
|1.7490
|1.7506
|0.0000
|2999.64
|1502500.11
|1354
|2006.02.07 08:45
|sell
|599
|100.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|1355
|2006.02.07 08:50
|s/l
|599
|100.00
|1.7500
|1.7500
|0.0000
|-13000.00
|1489500.11
|1356
|2006.02.07 08:55
|sell
|600
|100.00
|1.7497
|1.7510
|0.0000
|1357
|2006.02.07 08:59
|close
|600
|100.00
|1.7494
|1.7510
|0.0000
|2999.64
|1492499.75
|1358
|2006.02.07 09:01
|sell
|601
|100.00
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|1359
|2006.02.07 09:08
|close
|601
|100.00
|1.7489
|1.7505
|0.0000
|2999.63
|1495499.38
|1360
|2006.02.07 09:09
|sell
|602
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|1361
|2006.02.07 09:16
|close
|602
|100.00
|1.7491
|1.7507
|0.0000
|3000.20
|1498499.58
|1362
|2006.02.07 09:46
|sell
|603
|100.00
|1.7474
|1.7487
|0.0000
|1363
|2006.02.07 09:48
|close
|603
|100.00
|1.7470
|1.7487
|0.0000
|4000.99
|1502500.57
|1364
|2006.02.07 11:42
|sell
|604
|100.00
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|1365
|2006.02.07 11:54
|close
|604
|100.00
|1.7488
|1.7505
|0.0000
|3999.86
|1506500.43
|1366
|2006.02.07 11:55
|sell
|605
|100.00
|1.7489
|1.7502
|0.0000
|1367
|2006.02.07 12:05
|close
|605
|100.00
|1.7486
|1.7502
|0.0000
|3000.56
|1509500.99
|1368
|2006.02.07 13:25
|sell
|606
|100.00
|1.7459
|1.7472
|0.0000
|1369
|2006.02.07 13:39
|close
|606
|100.00
|1.7456
|1.7472
|0.0000
|3000.83
|1512501.82
|1370
|2006.02.07 13:48
|sell
|607
|100.00
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|1371
|2006.02.07 13:50
|close
|607
|100.00
|1.7450
|1.7467
|0.0000
|3999.52
|1516501.34
|1372
|2006.02.07 14:23
|sell
|608
|100.00
|1.7456
|1.7469
|0.0000
|1373
|2006.02.07 14:35
|s/l
|608
|100.00
|1.7469
|1.7469
|0.0000
|-13000.00
|1503501.34
|1374
|2006.02.07 15:18
|sell
|609
|100.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1375
|2006.02.07 15:18
|close
|609
|100.00
|1.7457
|1.7475
|0.0000
|4999.96
|1508501.30
|1376
|2006.02.07 15:18
|sell
|610
|100.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1377
|2006.02.07 15:46
|close
|610
|100.00
|1.7459
|1.7475
|0.0000
|2999.63
|1511500.93
|1378
|2006.02.07 15:49
|sell
|611
|100.00
|1.7452
|1.7465
|0.0000
|1379
|2006.02.07 16:04
|close
|611
|100.00
|1.7449
|1.7465
|0.0000
|3000.83
|1514501.76
|1380
|2006.02.07 16:08
|sell
|612
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1381
|2006.02.07 16:10
|close
|612
|100.00
|1.7441
|1.7458
|0.0000
|4000.41
|1518502.17
|1382
|2006.02.07 16:41
|sell
|613
|100.00
|1.7415
|1.7428
|0.0000
|1383
|2006.02.07 16:41
|close
|613
|100.00
|1.7411
|1.7428
|0.0000
|3999.80
|1522501.97
|1384
|2006.02.07 16:41
|sell
|614
|100.00
|1.7415
|1.7428
|0.0000
|1385
|2006.02.07 16:51
|s/l
|614
|100.00
|1.7428
|1.7428
|0.0000
|-13000.00
|1509501.97
|1386
|2006.02.07 17:00
|sell
|615
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1387
|2006.02.07 17:01
|close
|615
|100.00
|1.7409
|1.7426
|0.0000
|3999.94
|1513501.91
|1388
|2006.02.07 17:03
|sell
|616
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1389
|2006.02.07 17:03
|close
|616
|100.00
|1.7410
|1.7426
|0.0000
|3000.00
|1516501.91
|1390
|2006.02.07 17:03
|sell
|617
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1391
|2006.02.07 17:09
|close
|617
|100.00
|1.7410
|1.7426
|0.0000
|2999.87
|1519501.78
|1392
|2006.02.07 22:03
|sell
|618
|100.00
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|1393
|2006.02.07 22:22
|close
|618
|100.00
|1.7435
|1.7451
|0.0000
|3000.83
|1522502.61
|1394
|2006.02.07 22:59
|sell
|619
|100.00
|1.7448
|1.7461
|0.0000
|1395
|2006.02.07 23:05
|s/l
|619
|100.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|-13000.00
|1509502.61
|1396
|2006.02.08 02:05
|sell
|620
|100.00
|1.7442
|1.7455
|0.0000
|1397
|2006.02.08 02:08
|close
|620
|100.00
|1.7439
|1.7455
|0.0000
|2999.64
|1512502.25
|1398
|2006.02.08 04:37
|sell
|621
|100.00
|1.7459
|1.7472
|0.0000
|1399
|2006.02.08 04:38
|close
|621
|100.00
|1.7457
|1.7472
|0.0000
|2000.66
|1514502.91
|1400
|2006.02.08 05:38
|sell
|622
|100.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|1401
|2006.02.08 05:41
|close
|622
|100.00
|1.7449
|1.7466
|0.0000
|4001.00
|1518503.91
|1402
|2006.02.08 06:47
|sell
|623
|100.00
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|1403
|2006.02.08 07:32
|s/l
|623
|100.00
|1.7462
|1.7462
|0.0000
|-13000.00
|1505503.91
|1404
|2006.02.08 08:18
|sell
|624
|100.00
|1.7436
|1.7449
|0.0000
|1405
|2006.02.08 08:22
|close
|624
|100.00
|1.7433
|1.7449
|0.0000
|2999.64
|1508503.55
|1406
|2006.02.08 09:05
|sell
|625
|100.00
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1407
|2006.02.08 09:09
|close
|625
|100.00
|1.7433
|1.7450
|0.0000
|3999.80
|1512503.35
|1408
|2006.02.08 11:58
|sell
|626
|100.00
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|1409
|2006.02.08 12:05
|s/l
|626
|100.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-13000.00
|1499503.35
|1410
|2006.02.08 12:31
|sell
|627
|100.00
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|1411
|2006.02.08 13:04
|close
|627
|100.00
|1.7426
|1.7442
|0.0000
|2999.64
|1502502.99
|1412
|2006.02.08 14:43
|sell
|628
|100.00
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1413
|2006.02.08 14:50
|close
|628
|100.00
|1.7433
|1.7450
|0.0000
|3999.53
|1506502.52
|1414
|2006.02.08 16:23
|sell
|629
|100.00
|1.7408
|1.7421
|0.0000
|1415
|2006.02.08 16:23
|close
|629
|100.00
|1.7404
|1.7421
|0.0000
|3999.57
|1510502.09
|1416
|2006.02.08 16:56
|sell
|630
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|1417
|2006.02.08 17:01
|close
|630
|100.00
|1.7407
|1.7423
|0.0000
|3000.83
|1513502.92
|1418
|2006.02.08 17:06
|sell
|631
|100.00
|1.7402
|1.7415
|0.0000
|1419
|2006.02.08 17:07
|close
|631
|100.00
|1.7395
|1.7415
|0.0000
|7000.00
|1520502.92
|1420
|2006.02.08 17:08
|sell
|632
|100.00
|1.7396
|1.7409
|0.0000
|1421
|2006.02.08 17:08
|close
|632
|100.00
|1.7390
|1.7409
|0.0000
|5998.94
|1526501.86
|1422
|2006.02.08 17:11
|sell
|633
|100.00
|1.7404
|1.7417
|0.0000
|1423
|2006.02.08 17:11
|close
|633
|100.00
|1.7396
|1.7417
|0.0000
|7999.71
|1534501.57
|1424
|2006.02.08 17:11
|sell
|634
|100.00
|1.7408
|1.7421
|0.0000
|1425
|2006.02.08 17:13
|close
|634
|100.00
|1.7402
|1.7421
|0.0000
|6000.23
|1540501.80
|1426
|2006.02.08 17:15
|sell
|635
|100.00
|1.7402
|1.7415
|0.0000
|1427
|2006.02.08 17:21
|close
|635
|100.00
|1.7398
|1.7415
|0.0000
|4001.00
|1544502.80
|1428
|2006.02.08 18:12
|sell
|636
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|1429
|2006.02.08 18:12
|close
|636
|100.00
|1.7383
|1.7400
|0.0000
|4000.32
|1548503.12
|1430
|2006.02.08 18:16
|sell
|637
|100.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|1431
|2006.02.08 18:19
|close
|637
|100.00
|1.7388
|1.7405
|0.0000
|3999.80
|1552502.92
|1432
|2006.02.09 02:03
|buy
|638
|100.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|1433
|2006.02.09 02:03
|close
|638
|100.00
|1.7458
|1.7442
|0.0000
|2999.45
|1555502.37
|1434
|2006.02.09 02:03
|buy
|639
|100.00
|1.7456
|1.7443
|0.0000
|1435
|2006.02.09 02:07
|s/l
|639
|100.00
|1.7443
|1.7443
|0.0000
|-13000.00
|1542502.37
|1436
|2006.02.09 03:17
|sell
|640
|100.00
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|1437
|2006.02.09 03:17
|close
|640
|100.00
|1.7435
|1.7451
|0.0000
|3000.83
|1545503.20
|1438
|2006.02.09 03:17
|sell
|641
|100.00
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|1439
|2006.02.09 03:41
|close
|641
|100.00
|1.7435
|1.7451
|0.0000
|3000.83
|1548504.03
|1440
|2006.02.09 06:40
|buy
|642
|100.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|1441
|2006.02.09 06:41
|close
|642
|100.00
|1.7451
|1.7436
|0.0000
|2000.66
|1550504.69
|1442
|2006.02.09 08:26
|buy
|643
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1443
|2006.02.09 08:37
|close
|643
|100.00
|1.7448
|1.7430
|0.0000
|4999.72
|1555504.41
|1444
|2006.02.09 08:46
|buy
|644
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1445
|2006.02.09 08:55
|s/l
|644
|100.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-13000.00
|1542504.41
|1446
|2006.02.09 09:59
|buy
|645
|100.00
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|1447
|2006.02.09 10:30
|s/l
|645
|100.00
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-13000.00
|1529504.41
|1448
|2006.02.09 14:35
|buy
|646
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|1449
|2006.02.09 14:36
|close
|646
|100.00
|1.7412
|1.7394
|0.0000
|4999.97
|1534504.38
|1450
|2006.02.09 15:13
|sell
|647
|100.00
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|1451
|2006.02.09 15:23
|close
|647
|100.00
|1.7410
|1.7430
|0.0000
|7000.30
|1541504.68
|1452
|2006.02.09 15:44
|sell
|648
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1453
|2006.02.09 15:44
|close
|648
|100.00
|1.7410
|1.7426
|0.0000
|2999.64
|1544504.32
|1454
|2006.02.09 15:44
|sell
|649
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1455
|2006.02.09 15:48
|close
|649
|100.00
|1.7410
|1.7426
|0.0000
|2999.64
|1547503.96
|1456
|2006.02.09 16:15
|sell
|650
|100.00
|1.7389
|1.7402
|0.0000
|1457
|2006.02.09 16:15
|close
|650
|100.00
|1.7385
|1.7402
|0.0000
|3999.80
|1551503.76
|1458
|2006.02.09 18:55
|sell
|651
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1459
|2006.02.09 19:18
|close
|651
|100.00
|1.7410
|1.7426
|0.0000
|2999.64
|1554503.40
|1460
|2006.02.09 21:00
|sell
|652
|100.00
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|1461
|2006.02.09 21:47
|s/l
|652
|100.00
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|-13000.00
|1541503.40
|1462
|2006.02.10 00:42
|buy
|653
|100.00
|1.7432
|1.7419
|0.0000
|1463
|2006.02.10 00:42
|close
|653
|100.00
|1.7435
|1.7419
|0.0000
|2999.63
|1544503.03
|1464
|2006.02.10 03:06
|buy
|654
|100.00
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|1465
|2006.02.10 03:59
|close
|654
|100.00
|1.7441
|1.7424
|0.0000
|3999.75
|1548502.78
|1466
|2006.02.10 05:16
|buy
|655
|100.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|1467
|2006.02.10 05:18
|close
|655
|100.00
|1.7453
|1.7436
|0.0000
|4001.00
|1552503.78
|1468
|2006.02.10 08:00
|buy
|656
|100.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|1469
|2006.02.10 08:10
|s/l
|656
|100.00
|1.7451
|1.7451
|0.0000
|-13000.00
|1539503.78
|1470
|2006.02.10 08:32
|buy
|657
|100.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|1471
|2006.02.10 08:32
|close
|657
|100.00
|1.7467
|1.7451
|0.0000
|3000.48
|1542504.26
|1472
|2006.02.10 08:37
|buy
|658
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|1473
|2006.02.10 08:39
|close
|658
|100.00
|1.7469
|1.7453
|0.0000
|2999.62
|1545503.88
|1474
|2006.02.10 08:40
|buy
|659
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|1475
|2006.02.10 08:49
|s/l
|659
|100.00
|1.7453
|1.7453
|0.0000
|-13000.00
|1532503.88
|1476
|2006.02.10 10:38
|buy
|660
|100.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|1477
|2006.02.10 10:47
|close
|660
|100.00
|1.7445
|1.7429
|0.0000
|3000.83
|1535504.71
|1478
|2006.02.10 13:44
|buy
|661
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|1479
|2006.02.10 13:47
|close
|661
|100.00
|1.7477
|1.7461
|0.0000
|2999.64
|1538504.35
|1480
|2006.02.10 14:43
|buy
|662
|100.00
|1.7531
|1.7518
|0.0000
|1481
|2006.02.10 14:43
|close
|662
|100.00
|1.7535
|1.7518
|0.0000
|4000.00
|1542504.35
|1482
|2006.02.10 14:43
|buy
|663
|100.00
|1.7531
|1.7518
|0.0000
|1483
|2006.02.10 14:44
|close
|663
|100.00
|1.7536
|1.7518
|0.0000
|4999.97
|1547504.32
|1484
|2006.02.10 15:09
|buy
|664
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|1485
|2006.02.10 15:21
|s/l
|664
|100.00
|1.7558
|1.7558
|0.0000
|-13000.00
|1534504.32
|1486
|2006.02.10 16:03
|buy
|665
|100.00
|1.7556
|1.7543
|0.0000
|1487
|2006.02.10 16:05
|close
|665
|100.00
|1.7561
|1.7543
|0.0000
|5001.17
|1539505.49
|1488
|2006.02.10 17:09
|buy
|666
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1489
|2006.02.10 17:09
|close
|666
|100.00
|1.7452
|1.7434
|0.0000
|4999.97
|1544505.46
|1490
|2006.02.10 17:10
|buy
|667
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1491
|2006.02.10 17:13
|s/l
|667
|100.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-13000.00
|1531505.46
|1492
|2006.02.10 22:56
|buy
|668
|100.00
|1.7446
|1.7433
|0.0000
|1493
|2006.02.13 00:02
|s/l
|668
|100.00
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|-13350.00
|1518155.46
|1494
|2006.02.13 05:39
|sell
|669
|100.00
|1.7431
|1.7444
|0.0000
|1495
|2006.02.13 06:53
|close
|669
|100.00
|1.7429
|1.7444
|0.0000
|2000.66
|1520156.12
|1496
|2006.02.13 06:59
|sell
|670
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|1497
|2006.02.13 07:04
|close
|670
|100.00
|1.7423
|1.7439
|0.0000
|2999.64
|1523155.76
|1498
|2006.02.13 09:02
|sell
|671
|100.00
|1.7418
|1.7431
|0.0000
|1499
|2006.02.13 09:05
|close
|671
|100.00
|1.7414
|1.7431
|0.0000
|3999.51
|1527155.27
|1500
|2006.02.13 09:10
|sell
|672
|100.00
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|1501
|2006.02.13 09:17
|close
|672
|100.00
|1.7407
|1.7424
|0.0000
|3999.81
|1531155.08
|1502
|2006.02.13 09:57
|sell
|673
|100.00
|1.7407
|1.7420
|0.0000
|1503
|2006.02.13 09:57
|close
|673
|100.00
|1.7404
|1.7420
|0.0000
|3000.00
|1534155.08
|1504
|2006.02.13 09:57
|sell
|674
|100.00
|1.7405
|1.7418
|0.0000
|1505
|2006.02.13 09:59
|close
|674
|100.00
|1.7399
|1.7418
|0.0000
|6000.13
|1540155.21
|1506
|2006.02.13 10:04
|sell
|675
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|1507
|2006.02.13 10:04
|close
|675
|100.00
|1.7395
|1.7411
|0.0000
|2999.63
|1543154.84
|1508
|2006.02.13 10:55
|sell
|676
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|1509
|2006.02.13 11:33
|close
|676
|100.00
|1.7384
|1.7400
|0.0000
|3000.83
|1546155.67
|1510
|2006.02.13 14:02
|sell
|677
|100.00
|1.7393
|1.7406
|0.0000
|1511
|2006.02.13 14:13
|close
|677
|100.00
|1.7389
|1.7406
|0.0000
|3999.68
|1550155.35
|1512
|2006.02.13 14:26
|sell
|678
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|1513
|2006.02.13 14:26
|close
|678
|100.00
|1.7374
|1.7393
|0.0000
|5999.78
|1556155.13
|1514
|2006.02.13 14:26
|sell
|679
|100.00
|1.7384
|1.7397
|0.0000
|1515
|2006.02.13 14:39
|s/l
|679
|100.00
|1.7397
|1.7397
|0.0000
|-13000.00
|1543155.13
|1516
|2006.02.13 14:58
|sell
|680
|100.00
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|1517
|2006.02.13 15:01
|close
|680
|100.00
|1.7394
|1.7410
|0.0000
|2999.64
|1546154.77
|1518
|2006.02.13 15:06
|sell
|681
|100.00
|1.7394
|1.7407
|0.0000
|1519
|2006.02.13 15:17
|close
|681
|100.00
|1.7391
|1.7407
|0.0000
|3000.29
|1549155.06
|1520
|2006.02.13 16:18
|sell
|682
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|1521
|2006.02.13 16:18
|close
|682
|100.00
|1.7407
|1.7423
|0.0000
|3000.56
|1552155.62
|1522
|2006.02.13 16:18
|sell
|683
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|1523
|2006.02.13 16:31
|s/l
|683
|100.00
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|-13000.00
|1539155.62
|1524
|2006.02.13 17:03
|buy
|684
|100.00
|1.7433
|1.7420
|0.0000
|1525
|2006.02.13 17:45
|close
|684
|100.00
|1.7437
|1.7420
|0.0000
|3999.80
|1543155.42
|1526
|2006.02.14 00:16
|buy
|685
|100.00
|1.7424
|1.7411
|0.0000
|1527
|2006.02.14 00:17
|close
|685
|100.00
|1.7429
|1.7411
|0.0000
|4999.97
|1548155.39
|1528
|2006.02.14 06:01
|buy
|686
|100.00
|1.7421
|1.7408
|0.0000
|1529
|2006.02.14 07:00
|close
|686
|100.00
|1.7424
|1.7408
|0.0000
|3000.33
|1551155.72
|1530
|2006.02.14 07:42
|buy
|687
|100.00
|1.7434
|1.7421
|0.0000
|1531
|2006.02.14 07:42
|close
|687
|100.00
|1.7436
|1.7421
|0.0000
|2000.56
|1553156.28
|1532
|2006.02.14 07:42
|buy
|688
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1533
|2006.02.14 07:44
|close
|688
|100.00
|1.7437
|1.7422
|0.0000
|2000.39
|1555156.67
|1534
|2006.02.14 07:45
|buy
|689
|100.00
|1.7444
|1.7431
|0.0000
|1535
|2006.02.14 07:53
|s/l
|689
|100.00
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|-13000.00
|1542156.67
|1536
|2006.02.14 08:21
|buy
|690
|100.00
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|1537
|2006.02.14 08:22
|close
|690
|100.00
|1.7426
|1.7409
|0.0000
|3999.80
|1546156.47
|1538
|2006.02.14 10:42
|sell
|691
|100.00
|1.7381
|1.7394
|0.0000
|1539
|2006.02.14 10:59
|close
|691
|100.00
|1.7378
|1.7394
|0.0000
|3000.83
|1549157.30
|1540
|2006.02.14 11:08
|sell
|692
|100.00
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|1541
|2006.02.14 11:08
|close
|692
|100.00
|1.7371
|1.7388
|0.0000
|4000.00
|1553157.30
|1542
|2006.02.14 11:08
|sell
|693
|100.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1543
|2006.02.14 11:34
|close
|693
|100.00
|1.7372
|1.7389
|0.0000
|3999.80
|1557157.10
|1544
|2006.02.14 12:03
|sell
|694
|100.00
|1.7366
|1.7379
|0.0000
|1545
|2006.02.14 12:03
|close
|694
|100.00
|1.7362
|1.7379
|0.0000
|4000.41
|1561157.51
|1546
|2006.02.14 12:03
|sell
|695
|100.00
|1.7363
|1.7376
|0.0000
|1547
|2006.02.14 12:26
|close
|695
|100.00
|1.7360
|1.7376
|0.0000
|2999.92
|1564157.43
|1548
|2006.02.14 12:30
|sell
|696
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|1549
|2006.02.14 12:30
|close
|696
|100.00
|1.7355
|1.7371
|0.0000
|3000.83
|1567158.26
|1550
|2006.02.14 12:30
|sell
|697
|100.00
|1.7356
|1.7369
|0.0000
|1551
|2006.02.14 12:38
|close
|697
|100.00
|1.7353
|1.7369
|0.0000
|2999.64
|1570157.90
|1552
|2006.02.14 12:38
|sell
|698
|100.00
|1.7354
|1.7367
|0.0000
|1553
|2006.02.14 13:00
|close
|698
|100.00
|1.7350
|1.7367
|0.0000
|3999.80
|1574157.70
|1554
|2006.02.14 13:12
|sell
|699
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|1555
|2006.02.14 13:28
|s/l
|699
|100.00
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|-13000.00
|1561157.70
|1556
|2006.02.14 14:33
|sell
|700
|100.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|1557
|2006.02.14 14:34
|close
|700
|100.00
|1.7326
|1.7346
|0.0000
|7000.00
|1568157.70
|1558
|2006.02.14 14:35
|sell
|701
|100.00
|1.7329
|1.7342
|0.0000
|1559
|2006.02.14 14:35
|close
|701
|100.00
|1.7325
|1.7342
|0.0000
|3999.57
|1572157.27
|1560
|2006.02.14 15:04
|sell
|702
|100.00
|1.7312
|1.7325
|0.0000
|1561
|2006.02.14 15:06
|close
|702
|100.00
|1.7309
|1.7325
|0.0000
|2999.64
|1575156.91
|1562
|2006.02.14 15:08
|sell
|703
|100.00
|1.7307
|1.7320
|0.0000
|1563
|2006.02.14 15:15
|close
|703
|100.00
|1.7304
|1.7320
|0.0000
|3000.00
|1578156.91
|1564
|2006.02.14 15:16
|sell
|704
|100.00
|1.7299
|1.7312
|0.0000
|1565
|2006.02.14 15:17
|close
|704
|100.00
|1.7294
|1.7312
|0.0000
|4999.94
|1583156.85
|1566
|2006.02.14 16:03
|sell
|705
|100.00
|1.7314
|1.7327
|0.0000
|1567
|2006.02.14 16:03
|close
|705
|100.00
|1.7307
|1.7327
|0.0000
|7000.13
|1590156.98
|1568
|2006.02.14 16:03
|sell
|706
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|1569
|2006.02.14 16:03
|close
|706
|100.00
|1.7306
|1.7326
|0.0000
|7000.00
|1597156.98
|1570
|2006.02.14 16:54
|sell
|707
|100.00
|1.7285
|1.7298
|0.0000
|1571
|2006.02.14 17:01
|s/l
|707
|100.00
|1.7298
|1.7298
|0.0000
|-13000.00
|1584156.98
|1572
|2006.02.14 22:14
|sell
|708
|100.00
|1.7362
|1.7375
|0.0000
|1573
|2006.02.14 23:39
|close
|708
|100.00
|1.7359
|1.7375
|0.0000
|2999.64
|1587156.62
|1574
|2006.02.15 00:30
|sell
|709
|100.00
|1.7366
|1.7379
|0.0000
|1575
|2006.02.15 00:36
|close
|709
|100.00
|1.7363
|1.7379
|0.0000
|3000.83
|1590157.45
|1576
|2006.02.15 02:40
|buy
|710
|100.00
|1.7364
|1.7351
|0.0000
|1577
|2006.02.15 02:41
|close
|710
|100.00
|1.7367
|1.7351
|0.0000
|3000.83
|1593158.28
|1578
|2006.02.15 04:41
|sell
|711
|100.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|1579
|2006.02.15 06:45
|close
|711
|100.00
|1.7355
|1.7370
|0.0000
|2000.66
|1595158.94
|1580
|2006.02.15 10:11
|sell
|712
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|1581
|2006.02.15 11:21
|close
|712
|100.00
|1.7344
|1.7360
|0.0000
|2999.65
|1598158.59
|1582
|2006.02.15 11:38
|buy
|713
|100.00
|1.7379
|1.7366
|0.0000
|1583
|2006.02.15 11:41
|close
|713
|100.00
|1.7383
|1.7366
|0.0000
|4000.14
|1602158.73
|1584
|2006.02.15 11:43
|buy
|714
|100.00
|1.7384
|1.7371
|0.0000
|1585
|2006.02.15 11:48
|close
|714
|100.00
|1.7389
|1.7371
|0.0000
|5000.51
|1607159.24
|1586
|2006.02.15 12:01
|buy
|715
|100.00
|1.7385
|1.7372
|0.0000
|1587
|2006.02.15 12:02
|close
|715
|100.00
|1.7389
|1.7372
|0.0000
|3999.80
|1611159.04
|1588
|2006.02.15 12:20
|buy
|716
|100.00
|1.7393
|1.7380
|0.0000
|1589
|2006.02.15 12:24
|close
|716
|100.00
|1.7396
|1.7380
|0.0000
|2999.64
|1614158.68
|1590
|2006.02.15 14:00
|buy
|717
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|1591
|2006.02.15 14:02
|close
|717
|100.00
|1.7411
|1.7394
|0.0000
|4000.27
|1618158.95
|1592
|2006.02.15 14:14
|buy
|718
|100.00
|1.7417
|1.7404
|0.0000
|1593
|2006.02.15 14:19
|close
|718
|100.00
|1.7422
|1.7404
|0.0000
|4999.80
|1623158.75
|1594
|2006.02.15 14:48
|buy
|719
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1595
|2006.02.15 15:00
|close
|719
|100.00
|1.7454
|1.7430
|0.0000
|11000.25
|1634159.00
|1596
|2006.02.15 15:02
|buy
|720
|100.00
|1.7453
|1.7440
|0.0000
|1597
|2006.02.15 15:02
|close
|720
|100.00
|1.7456
|1.7440
|0.0000
|2999.79
|1637158.79
|1598
|2006.02.15 15:02
|buy
|721
|100.00
|1.7454
|1.7441
|0.0000
|1599
|2006.02.15 15:03
|close
|721
|100.00
|1.7457
|1.7441
|0.0000
|2999.62
|1640158.41
|1600
|2006.02.15 15:04
|buy
|722
|100.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|1601
|2006.02.15 15:04
|close
|722
|100.00
|1.7466
|1.7450
|0.0000
|3000.00
|1643158.41
|1602
|2006.02.15 15:04
|buy
|723
|100.00
|1.7461
|1.7448
|0.0000
|1603
|2006.02.15 15:06
|close
|723
|100.00
|1.7466
|1.7448
|0.0000
|4999.65
|1648158.06
|1604
|2006.02.15 15:10
|buy
|724
|100.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|1605
|2006.02.15 15:10
|close
|724
|100.00
|1.7474
|1.7458
|0.0000
|3000.00
|1651158.06
|1606
|2006.02.15 15:10
|buy
|725
|100.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|1607
|2006.02.15 15:11
|close
|725
|100.00
|1.7474
|1.7457
|0.0000
|4000.99
|1655159.05
|1608
|2006.02.15 15:11
|buy
|726
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|1609
|2006.02.15 15:12
|close
|726
|100.00
|1.7469
|1.7453
|0.0000
|2999.63
|1658158.68
|1610
|2006.02.15 16:09
|buy
|727
|100.00
|1.7461
|1.7448
|0.0000
|1611
|2006.02.15 16:14
|close
|727
|100.00
|1.7465
|1.7448
|0.0000
|4000.00
|1662158.68
|1612
|2006.02.15 16:26
|buy
|728
|100.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1613
|2006.02.15 16:26
|close
|728
|100.00
|1.7478
|1.7460
|0.0000
|5000.00
|1667158.68
|1614
|2006.02.15 16:26
|buy
|729
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|1615
|2006.02.15 16:27
|s/l
|729
|100.00
|1.7459
|1.7459
|0.0000
|-13000.00
|1654158.68
|1616
|2006.02.15 20:49
|buy
|730
|100.00
|1.7396
|1.7383
|0.0000
|1617
|2006.02.15 20:56
|close
|730
|100.00
|1.7399
|1.7383
|0.0000
|2999.64
|1657158.32
|1618
|2006.02.16 06:21
|sell
|731
|100.00
|1.7401
|1.7414
|0.0000
|1619
|2006.02.16 06:23
|close
|731
|100.00
|1.7399
|1.7414
|0.0000
|2000.66
|1659158.98
|1620
|2006.02.16 06:55
|sell
|732
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|1621
|2006.02.16 06:55
|close
|732
|100.00
|1.7383
|1.7400
|0.0000
|4000.32
|1663159.30
|1622
|2006.02.16 06:55
|sell
|733
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|1623
|2006.02.16 07:10
|s/l
|733
|100.00
|1.7400
|1.7400
|0.0000
|-13000.00
|1650159.30
|1624
|2006.02.16 08:00
|sell
|734
|100.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|1625
|2006.02.16 08:15
|close
|734
|100.00
|1.7385
|1.7401
|0.0000
|3000.83
|1653160.13
|1626
|2006.02.16 09:13
|sell
|735
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|1627
|2006.02.16 09:36
|close
|735
|100.00
|1.7371
|1.7391
|0.0000
|7000.02
|1660160.15
|1628
|2006.02.16 09:40
|sell
|736
|100.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|1629
|2006.02.16 09:41
|close
|736
|100.00
|1.7365
|1.7382
|0.0000
|3999.72
|1664159.87
|1630
|2006.02.16 10:31
|sell
|737
|100.00
|1.7343
|1.7356
|0.0000
|1631
|2006.02.16 10:32
|close
|737
|100.00
|1.7337
|1.7356
|0.0000
|6000.13
|1670160.00
|1632
|2006.02.16 10:48
|sell
|738
|100.00
|1.7317
|1.7330
|0.0000
|1633
|2006.02.16 10:59
|close
|738
|100.00
|1.7312
|1.7330
|0.0000
|4999.97
|1675159.97
|1634
|2006.02.16 11:02
|sell
|739
|100.00
|1.7319
|1.7332
|0.0000
|1635
|2006.02.16 11:14
|s/l
|739
|100.00
|1.7332
|1.7332
|0.0000
|-13000.00
|1662159.97
|1636
|2006.02.16 12:27
|sell
|740
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|1637
|2006.02.16 12:32
|s/l
|740
|100.00
|1.7344
|1.7344
|0.0000
|-13000.00
|1649159.97
|1638
|2006.02.16 14:15
|sell
|741
|100.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|1639
|2006.02.16 14:24
|close
|741
|100.00
|1.7330
|1.7346
|0.0000
|2999.64
|1652159.61
|1640
|2006.02.16 15:05
|sell
|742
|100.00
|1.7340
|1.7353
|0.0000
|1641
|2006.02.16 15:41
|s/l
|742
|100.00
|1.7353
|1.7353
|0.0000
|-13000.00
|1639159.61
|1642
|2006.02.16 16:02
|sell
|743
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1643
|2006.02.16 16:10
|close
|743
|100.00
|1.7338
|1.7357
|0.0000
|6000.14
|1645159.75
|1644
|2006.02.16 16:16
|sell
|744
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|1645
|2006.02.16 16:23
|s/l
|744
|100.00
|1.7344
|1.7344
|0.0000
|-13000.00
|1632159.75
|1646
|2006.02.16 16:57
|sell
|745
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1647
|2006.02.16 16:57
|close
|745
|100.00
|1.7341
|1.7357
|0.0000
|3000.83
|1635160.58
|1648
|2006.02.16 16:57
|sell
|746
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1649
|2006.02.16 17:05
|s/l
|746
|100.00
|1.7357
|1.7357
|0.0000
|-13000.00
|1622160.58
|1650
|2006.02.16 17:19
|sell
|747
|100.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|1651
|2006.02.16 17:19
|close
|747
|100.00
|1.7344
|1.7361
|0.0000
|3999.80
|1626160.38
|1652
|2006.02.16 17:19
|sell
|748
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|1653
|2006.02.16 17:30
|s/l
|748
|100.00
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|-13000.00
|1613160.38
|1654
|2006.02.16 19:07
|sell
|749
|100.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|1655
|2006.02.16 20:39
|s/l
|749
|100.00
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|-13000.00
|1600160.38
|1656
|2006.02.17 00:51
|buy
|750
|100.00
|1.7396
|1.7383
|0.0000
|1657
|2006.02.17 00:55
|close
|750
|100.00
|1.7399
|1.7383
|0.0000
|2999.64
|1603160.02
|1658
|2006.02.17 06:02
|sell
|751
|100.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|1659
|2006.02.17 06:22
|close
|751
|100.00
|1.7356
|1.7372
|0.0000
|3000.83
|1606160.85
|1660
|2006.02.17 07:09
|sell
|752
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|1661
|2006.02.17 07:12
|close
|752
|100.00
|1.7355
|1.7371
|0.0000
|3000.83
|1609161.68
|1662
|2006.02.17 10:01
|sell
|753
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|1663
|2006.02.17 10:07
|close
|753
|100.00
|1.7346
|1.7364
|0.0000
|4999.66
|1614161.34
|1664
|2006.02.17 13:01
|sell
|754
|100.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|1665
|2006.02.17 13:05
|close
|754
|100.00
|1.7354
|1.7372
|0.0000
|4999.97
|1619161.31
|1666
|2006.02.17 13:10
|sell
|755
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|1667
|2006.02.17 13:28
|close
|755
|100.00
|1.7348
|1.7364
|0.0000
|3000.52
|1622161.83
|1668
|2006.02.17 14:05
|sell
|756
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|1669
|2006.02.17 14:33
|s/l
|756
|100.00
|1.7355
|1.7355
|0.0000
|-13000.00
|1609161.83
|1670
|2006.02.17 14:49
|sell
|757
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|1671
|2006.02.17 15:46
|s/l
|757
|100.00
|1.7371
|1.7371
|0.0000
|-13000.00
|1596161.83
|1672
|2006.02.17 16:21
|buy
|758
|100.00
|1.7404
|1.7391
|0.0000
|1673
|2006.02.17 16:21
|close
|758
|100.00
|1.7410
|1.7391
|0.0000
|6000.00
|1602161.83
|1674
|2006.02.17 16:21
|buy
|759
|100.00
|1.7408
|1.7395
|0.0000
|1675
|2006.02.17 16:21
|close
|759
|100.00
|1.7412
|1.7395
|0.0000
|4000.00
|1606161.83
|1676
|2006.02.17 16:21
|buy
|760
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|1677
|2006.02.17 16:21
|close
|760
|100.00
|1.7423
|1.7399
|0.0000
|11000.00
|1617161.83
|1678
|2006.02.17 16:22
|buy
|761
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|1679
|2006.02.17 16:22
|close
|761
|100.00
|1.7419
|1.7399
|0.0000
|7000.00
|1624161.83
|1680
|2006.02.17 16:22
|buy
|762
|100.00
|1.7418
|1.7405
|0.0000
|1681
|2006.02.17 16:30
|s/l
|762
|100.00
|1.7405
|1.7405
|0.0000
|-13000.00
|1611161.83
|1682
|2006.02.17 16:37
|buy
|763
|100.00
|1.7411
|1.7398
|0.0000
|1683
|2006.02.17 16:37
|close
|763
|100.00
|1.7416
|1.7398
|0.0000
|4999.97
|1616161.80
|1684
|2006.02.17 16:37
|buy
|764
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|1685
|2006.02.17 16:41
|close
|764
|100.00
|1.7417
|1.7399
|0.0000
|4999.44
|1621161.24
|1686
|2006.02.17 17:21
|buy
|765
|100.00
|1.7411
|1.7398
|0.0000
|1687
|2006.02.17 17:21
|close
|765
|100.00
|1.7415
|1.7398
|0.0000
|4000.00
|1625161.24
|1688
|2006.02.17 18:26
|buy
|766
|100.00
|1.7389
|1.7376
|0.0000
|1689
|2006.02.17 18:28
|s/l
|766
|100.00
|1.7376
|1.7376
|0.0000
|-13000.00
|1612161.24
|1690
|2006.02.17 18:31
|buy
|767
|100.00
|1.7382
|1.7369
|0.0000
|1691
|2006.02.17 18:34
|close
|767
|100.00
|1.7386
|1.7369
|0.0000
|3999.65
|1616160.89
|1692
|2006.02.17 20:36
|buy
|768
|100.00
|1.7410
|1.7397
|0.0000
|1693
|2006.02.17 21:30
|s/l
|768
|100.00
|1.7397
|1.7397
|0.0000
|-13000.00
|1603160.89
|1694
|2006.02.17 22:17
|buy
|769
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|1695
|2006.02.17 22:18
|close
|769
|100.00
|1.7415
|1.7399
|0.0000
|2999.64
|1606160.53
|1696
|2006.02.17 22:58
|buy
|770
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|1697
|2006.02.17 22:58
|close
|770
|100.00
|1.7421
|1.7403
|0.0000
|4999.97
|1611160.50
|1698
|2006.02.20 02:04
|buy
|771
|100.00
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|1699
|2006.02.20 02:04
|close
|771
|100.00
|1.7442
|1.7426
|0.0000
|2999.64
|1614160.14
|1700
|2006.02.20 03:23
|buy
|772
|100.00
|1.7451
|1.7438
|0.0000
|1701
|2006.02.20 03:31
|close
|772
|100.00
|1.7454
|1.7438
|0.0000
|2999.64
|1617159.78
|1702
|2006.02.20 07:45
|buy
|773
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1703
|2006.02.20 08:28
|s/l
|773
|100.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-13000.00
|1604159.78
|1704
|2006.02.20 08:55
|buy
|774
|100.00
|1.7454
|1.7441
|0.0000
|1705
|2006.02.20 08:58
|s/l
|774
|100.00
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|-13000.00
|1591159.78
|1706
|2006.02.20 10:41
|buy
|775
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|1707
|2006.02.20 10:41
|close
|775
|100.00
|1.7420
|1.7403
|0.0000
|3999.81
|1595159.59
|1708
|2006.02.20 12:59
|buy
|776
|100.00
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|1709
|2006.02.20 12:59
|close
|776
|100.00
|1.7440
|1.7424
|0.0000
|3000.06
|1598159.65
|1710
|2006.02.20 12:59
|buy
|777
|100.00
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|1711
|2006.02.20 13:20
|s/l
|777
|100.00
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|-13000.00
|1585159.65
|1712
|2006.02.20 15:39
|buy
|778
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1713
|2006.02.20 15:59
|close
|778
|100.00
|1.7438
|1.7422
|0.0000
|3000.83
|1588160.48
|1714
|2006.02.20 23:56
|buy
|779
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1715
|2006.02.20 23:56
|close
|779
|100.00
|1.7448
|1.7430
|0.0000
|4999.97
|1593160.45
|1716
|2006.02.20 23:58
|buy
|780
|100.00
|1.7444
|1.7431
|0.0000
|1717
|2006.02.21 00:01
|close
|780
|100.00
|1.7447
|1.7431
|0.0000
|2649.64
|1595810.09
|1718
|2006.02.21 00:53
|buy
|781
|100.00
|1.7450
|1.7437
|0.0000
|1719
|2006.02.21 00:53
|close
|781
|100.00
|1.7452
|1.7437
|0.0000
|2000.66
|1597810.75
|1720
|2006.02.21 02:22
|sell
|782
|100.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|1721
|2006.02.21 02:33
|close
|782
|100.00
|1.7423
|1.7441
|0.0000
|4999.97
|1602810.72
|1722
|2006.02.21 02:36
|sell
|783
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|1723
|2006.02.21 02:48
|close
|783
|100.00
|1.7423
|1.7439
|0.0000
|2999.64
|1605810.36
|1724
|2006.02.21 07:30
|buy
|784
|100.00
|1.7438
|1.7425
|0.0000
|1725
|2006.02.21 08:09
|s/l
|784
|100.00
|1.7425
|1.7425
|0.0000
|-13000.00
|1592810.36
|1726
|2006.02.21 09:05
|sell
|785
|100.00
|1.7423
|1.7436
|0.0000
|1727
|2006.02.21 09:15
|close
|785
|100.00
|1.7420
|1.7436
|0.0000
|3000.83
|1595811.19
|1728
|2006.02.21 11:19
|buy
|786
|100.00
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|1729
|2006.02.21 11:31
|close
|786
|100.00
|1.7442
|1.7426
|0.0000
|2999.64
|1598810.83
|1730
|2006.02.21 11:52
|buy
|787
|100.00
|1.7448
|1.7435
|0.0000
|1731
|2006.02.21 11:52
|close
|787
|100.00
|1.7451
|1.7435
|0.0000
|3000.21
|1601811.04
|1732
|2006.02.21 11:52
|buy
|788
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1733
|2006.02.21 12:32
|s/l
|788
|100.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-13000.00
|1588811.04
|1734
|2006.02.21 12:35
|buy
|789
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1735
|2006.02.21 12:40
|close
|789
|100.00
|1.7448
|1.7430
|0.0000
|4999.97
|1593811.01
|1736
|2006.02.21 12:43
|buy
|790
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1737
|2006.02.21 12:46
|close
|790
|100.00
|1.7447
|1.7430
|0.0000
|3999.80
|1597810.81
|1738
|2006.02.21 12:58
|buy
|791
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1739
|2006.02.21 12:58
|close
|791
|100.00
|1.7455
|1.7439
|0.0000
|2999.64
|1600810.45
|1740
|2006.02.21 13:27
|buy
|792
|100.00
|1.7450
|1.7437
|0.0000
|1741
|2006.02.21 13:38
|close
|792
|100.00
|1.7453
|1.7437
|0.0000
|3000.83
|1603811.28
|1742
|2006.02.21 14:06
|buy
|793
|100.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|1743
|2006.02.21 14:12
|close
|793
|100.00
|1.7467
|1.7450
|0.0000
|4000.99
|1607812.27
|1744
|2006.02.21 14:13
|buy
|794
|100.00
|1.7459
|1.7446
|0.0000
|1745
|2006.02.21 14:13
|close
|794
|100.00
|1.7467
|1.7446
|0.0000
|8000.48
|1615812.75
|1746
|2006.02.21 14:13
|buy
|795
|100.00
|1.7461
|1.7448
|0.0000
|1747
|2006.02.21 14:23
|close
|795
|100.00
|1.7464
|1.7448
|0.0000
|2999.99
|1618812.74
|1748
|2006.02.21 16:09
|sell
|796
|100.00
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|1749
|2006.02.21 16:09
|close
|796
|100.00
|1.7433
|1.7451
|0.0000
|4999.53
|1623812.27
|1750
|2006.02.21 16:09
|sell
|797
|100.00
|1.7436
|1.7449
|0.0000
|1751
|2006.02.21 16:21
|close
|797
|100.00
|1.7431
|1.7449
|0.0000
|4999.97
|1628812.24
|1752
|2006.02.21 16:59
|sell
|798
|100.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|1753
|2006.02.21 16:59
|close
|798
|100.00
|1.7421
|1.7438
|0.0000
|4000.33
|1632812.57
|1754
|2006.02.21 16:59
|sell
|799
|100.00
|1.7427
|1.7440
|0.0000
|1755
|2006.02.21 17:29
|s/l
|799
|100.00
|1.7440
|1.7440
|0.0000
|-13000.00
|1619812.57
|1756
|2006.02.21 18:59
|buy
|800
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1757
|2006.02.21 19:13
|close
|800
|100.00
|1.7450
|1.7434
|0.0000
|2999.64
|1622812.21
|1758
|2006.02.21 20:00
|buy
|801
|100.00
|1.7457
|1.7444
|0.0000
|1759
|2006.02.21 20:00
|close
|801
|100.00
|1.7460
|1.7444
|0.0000
|3000.82
|1625813.03
|1760
|2006.02.21 20:00
|buy
|802
|100.00
|1.7458
|1.7445
|0.0000
|1761
|2006.02.21 20:01
|close
|802
|100.00
|1.7462
|1.7445
|0.0000
|3999.80
|1629812.83
|1762
|2006.02.21 20:04
|buy
|803
|100.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|1763
|2006.02.21 20:04
|close
|803
|100.00
|1.7467
|1.7451
|0.0000
|3000.48
|1632813.31
|1764
|2006.02.21 20:04
|buy
|804
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|1765
|2006.02.21 20:11
|close
|804
|100.00
|1.7470
|1.7452
|0.0000
|5000.18
|1637813.49
|1766
|2006.02.22 00:17
|buy
|805
|100.00
|1.7450
|1.7437
|0.0000
|1767
|2006.02.22 00:18
|close
|805
|100.00
|1.7455
|1.7437
|0.0000
|4999.97
|1642813.46
|1768
|2006.02.22 02:09
|buy
|806
|100.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|1769
|2006.02.22 02:19
|close
|806
|100.00
|1.7452
|1.7436
|0.0000
|3000.83
|1645814.29
|1770
|2006.02.22 02:22
|buy
|807
|100.00
|1.7451
|1.7438
|0.0000
|1771
|2006.02.22 02:30
|close
|807
|100.00
|1.7455
|1.7438
|0.0000
|3999.81
|1649814.10
|1772
|2006.02.22 04:08
|buy
|808
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|1773
|2006.02.22 04:58
|s/l
|808
|100.00
|1.7453
|1.7453
|0.0000
|-13000.00
|1636814.10
|1774
|2006.02.22 05:09
|buy
|809
|100.00
|1.7458
|1.7445
|0.0000
|1775
|2006.02.22 07:09
|close
|809
|100.00
|1.7461
|1.7445
|0.0000
|2999.64
|1639813.74
|1776
|2006.02.22 09:25
|sell
|810
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1777
|2006.02.22 09:49
|close
|810
|100.00
|1.7441
|1.7458
|0.0000
|4001.00
|1643814.74
|1778
|2006.02.22 09:52
|sell
|811
|100.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|1779
|2006.02.22 10:03
|close
|811
|100.00
|1.7429
|1.7447
|0.0000
|5000.00
|1648814.74
|1780
|2006.02.22 10:29
|sell
|812
|100.00
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|1781
|2006.02.22 10:30
|s/l
|812
|100.00
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-13000.00
|1635814.74
|1782
|2006.02.22 11:22
|sell
|813
|100.00
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|1783
|2006.02.22 11:26
|close
|813
|100.00
|1.7416
|1.7433
|0.0000
|3999.81
|1639814.55
|1784
|2006.02.22 17:00
|sell
|814
|100.00
|1.7403
|1.7416
|0.0000
|1785
|2006.02.22 17:05
|close
|814
|100.00
|1.7400
|1.7416
|0.0000
|3000.83
|1642815.38
|1786
|2006.02.22 17:20
|sell
|815
|100.00
|1.7401
|1.7414
|0.0000
|1787
|2006.02.22 17:20
|close
|815
|100.00
|1.7398
|1.7414
|0.0000
|3000.57
|1645815.95
|1788
|2006.02.22 19:41
|sell
|816
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|1789
|2006.02.22 20:40
|close
|816
|100.00
|1.7417
|1.7439
|0.0000
|8999.44
|1654815.39
|1790
|2006.02.23 00:37
|buy
|817
|100.00
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|1791
|2006.02.23 01:18
|s/l
|817
|100.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-13000.00
|1641815.39
|1792
|2006.02.23 05:41
|buy
|818
|100.00
|1.7438
|1.7425
|0.0000
|1793
|2006.02.23 05:58
|close
|818
|100.00
|1.7442
|1.7425
|0.0000
|3999.91
|1645815.30
|1794
|2006.02.23 05:59
|buy
|819
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1795
|2006.02.23 07:09
|close
|819
|100.00
|1.7448
|1.7430
|0.0000
|4999.97
|1650815.27
|1796
|2006.02.23 08:19
|buy
|820
|100.00
|1.7458
|1.7445
|0.0000
|1797
|2006.02.23 08:37
|s/l
|820
|100.00
|1.7445
|1.7445
|0.0000
|-13000.00
|1637815.27
|1798
|2006.02.23 09:10
|buy
|821
|100.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1799
|2006.02.23 09:14
|s/l
|821
|100.00
|1.7460
|1.7460
|0.0000
|-13000.00
|1624815.27
|1800
|2006.02.23 09:57
|buy
|822
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|1801
|2006.02.23 10:06
|close
|822
|100.00
|1.7469
|1.7452
|0.0000
|3999.80
|1628815.07
|1802
|2006.02.23 10:16
|buy
|823
|100.00
|1.7494
|1.7481
|0.0000
|1803
|2006.02.23 10:16
|close
|823
|100.00
|1.7498
|1.7481
|0.0000
|4000.14
|1632815.21
|1804
|2006.02.23 10:16
|buy
|824
|100.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|1805
|2006.02.23 10:23
|close
|824
|100.00
|1.7500
|1.7484
|0.0000
|2999.64
|1635814.85
|1806
|2006.02.23 10:46
|buy
|825
|100.00
|1.7495
|1.7482
|0.0000
|1807
|2006.02.23 10:47
|close
|825
|100.00
|1.7498
|1.7482
|0.0000
|2999.97
|1638814.82
|1808
|2006.02.23 11:18
|buy
|826
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1809
|2006.02.23 11:18
|close
|826
|100.00
|1.7520
|1.7504
|0.0000
|2999.74
|1641814.56
|1810
|2006.02.23 11:18
|buy
|827
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1811
|2006.02.23 11:18
|close
|827
|100.00
|1.7520
|1.7504
|0.0000
|2999.74
|1644814.30
|1812
|2006.02.23 11:18
|buy
|828
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1813
|2006.02.23 11:21
|close
|828
|100.00
|1.7522
|1.7504
|0.0000
|4999.97
|1649814.27
|1814
|2006.02.23 11:45
|buy
|829
|100.00
|1.7522
|1.7509
|0.0000
|1815
|2006.02.23 11:49
|close
|829
|100.00
|1.7525
|1.7509
|0.0000
|3000.57
|1652814.84
|1816
|2006.02.23 13:55
|buy
|830
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1817
|2006.02.23 13:55
|close
|830
|100.00
|1.7530
|1.7514
|0.0000
|2999.64
|1655814.48
|1818
|2006.02.23 13:55
|buy
|831
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1819
|2006.02.23 14:01
|close
|831
|100.00
|1.7531
|1.7514
|0.0000
|3999.81
|1659814.29
|1820
|2006.02.23 14:21
|buy
|832
|100.00
|1.7547
|1.7534
|0.0000
|1821
|2006.02.23 14:21
|close
|832
|100.00
|1.7550
|1.7534
|0.0000
|2999.95
|1662814.24
|1822
|2006.02.23 14:21
|buy
|833
|100.00
|1.7547
|1.7534
|0.0000
|1823
|2006.02.23 14:27
|close
|833
|100.00
|1.7551
|1.7534
|0.0000
|3999.81
|1666814.05
|1824
|2006.02.23 15:07
|buy
|834
|100.00
|1.7544
|1.7531
|0.0000
|1825
|2006.02.23 15:14
|close
|834
|100.00
|1.7548
|1.7531
|0.0000
|3999.80
|1670813.85
|1826
|2006.02.23 15:15
|buy
|835
|100.00
|1.7543
|1.7530
|0.0000
|1827
|2006.02.23 15:15
|close
|835
|100.00
|1.7548
|1.7530
|0.0000
|4999.62
|1675813.47
|1828
|2006.02.23 15:15
|buy
|836
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1829
|2006.02.23 15:15
|close
|836
|100.00
|1.7546
|1.7527
|0.0000
|6000.00
|1681813.47
|1830
|2006.02.23 15:15
|buy
|837
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1831
|2006.02.23 15:26
|s/l
|837
|100.00
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|-13000.00
|1668813.47
|1832
|2006.02.23 18:32
|buy
|838
|100.00
|1.7534
|1.7521
|0.0000
|1833
|2006.02.23 18:34
|close
|838
|100.00
|1.7538
|1.7521
|0.0000
|3999.46
|1672812.93
|1834
|2006.02.23 18:35
|buy
|839
|100.00
|1.7535
|1.7522
|0.0000
|1835
|2006.02.23 19:04
|s/l
|839
|100.00
|1.7522
|1.7522
|0.0000
|-13000.00
|1659812.93
|1836
|2006.02.23 19:46
|buy
|840
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1837
|2006.02.23 19:47
|close
|840
|100.00
|1.7532
|1.7514
|0.0000
|4999.97
|1664812.90
|1838
|2006.02.23 22:42
|buy
|841
|100.00
|1.7522
|1.7509
|0.0000
|1839
|2006.02.24 01:16
|s/l
|841
|100.00
|1.7509
|1.7509
|0.0000
|-13350.00
|1651462.90
|1840
|2006.02.24 04:29
|buy
|842
|100.00
|1.7524
|1.7511
|0.0000
|1841
|2006.02.24 05:06
|close
|842
|100.00
|1.7527
|1.7511
|0.0000
|2999.64
|1654462.54
|1842
|2006.02.24 07:45
|buy
|843
|100.00
|1.7524
|1.7511
|0.0000
|1843
|2006.02.24 08:23
|close
|843
|100.00
|1.7527
|1.7511
|0.0000
|2999.64
|1657462.18
|1844
|2006.02.24 09:17
|sell
|844
|100.00
|1.7505
|1.7518
|0.0000
|1845
|2006.02.24 09:23
|close
|844
|100.00
|1.7501
|1.7518
|0.0000
|4000.17
|1661462.35
|1846
|2006.02.24 09:46
|sell
|845
|100.00
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|1847
|2006.02.24 09:46
|close
|845
|100.00
|1.7487
|1.7506
|0.0000
|6000.10
|1667462.45
|1848
|2006.02.24 09:46
|sell
|846
|100.00
|1.7491
|1.7504
|0.0000
|1849
|2006.02.24 09:52
|close
|846
|100.00
|1.7487
|1.7504
|0.0000
|4000.10
|1671462.55
|1850
|2006.02.24 10:00
|sell
|847
|100.00
|1.7483
|1.7496
|0.0000
|1851
|2006.02.24 10:00
|close
|847
|100.00
|1.7479
|1.7496
|0.0000
|4000.00
|1675462.55
|1852
|2006.02.24 10:00
|sell
|848
|100.00
|1.7482
|1.7495
|0.0000
|1853
|2006.02.24 10:10
|s/l
|848
|100.00
|1.7495
|1.7495
|0.0000
|-13000.00
|1662462.55
|1854
|2006.02.24 12:49
|buy
|849
|100.00
|1.7499
|1.7486
|0.0000
|1855
|2006.02.24 12:49
|close
|849
|100.00
|1.7503
|1.7486
|0.0000
|4001.00
|1666463.55
|1856
|2006.02.24 12:49
|buy
|850
|100.00
|1.7499
|1.7486
|0.0000
|1857
|2006.02.24 13:33
|s/l
|850
|100.00
|1.7486
|1.7486
|0.0000
|-13000.00
|1653463.55
|1858
|2006.02.24 14:10
|sell
|851
|100.00
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1859
|2006.02.24 14:19
|close
|851
|100.00
|1.7482
|1.7498
|0.0000
|2999.64
|1656463.19
|1860
|2006.02.24 14:21
|sell
|852
|100.00
|1.7480
|1.7493
|0.0000
|1861
|2006.02.24 14:29
|s/l
|852
|100.00
|1.7493
|1.7493
|0.0000
|-13000.00
|1643463.19
|1862
|2006.02.24 14:41
|sell
|853
|100.00
|1.7498
|1.7511
|0.0000
|1863
|2006.02.24 14:44
|close
|853
|100.00
|1.7494
|1.7511
|0.0000
|4000.14
|1647463.33
|1864
|2006.02.24 14:56
|sell
|854
|100.00
|1.7489
|1.7502
|0.0000
|1865
|2006.02.24 14:58
|close
|854
|100.00
|1.7486
|1.7502
|0.0000
|3000.83
|1650464.16
|1866
|2006.02.24 15:23
|sell
|855
|100.00
|1.7484
|1.7497
|0.0000
|1867
|2006.02.24 15:31
|close
|855
|100.00
|1.7480
|1.7497
|0.0000
|4000.00
|1654464.16
|1868
|2006.02.24 16:02
|sell
|856
|100.00
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1869
|2006.02.24 16:03
|close
|856
|100.00
|1.7481
|1.7498
|0.0000
|3999.81
|1658463.97
|1870
|2006.02.24 16:24
|sell
|857
|100.00
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|1871
|2006.02.24 16:37
|close
|857
|100.00
|1.7466
|1.7483
|0.0000
|3999.80
|1662463.77
|1872
|2006.02.24 16:39
|sell
|858
|100.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1873
|2006.02.24 16:43
|close
|858
|100.00
|1.7459
|1.7475
|0.0000
|2999.98
|1665463.75
|1874
|2006.02.24 16:47
|sell
|859
|100.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1875
|2006.02.24 16:47
|close
|859
|100.00
|1.7459
|1.7475
|0.0000
|2999.63
|1668463.38
|1876
|2006.02.24 16:47
|sell
|860
|100.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1877
|2006.02.24 16:49
|close
|860
|100.00
|1.7456
|1.7475
|0.0000
|6000.13
|1674463.51
|1878
|2006.02.24 17:06
|sell
|861
|100.00
|1.7448
|1.7461
|0.0000
|1879
|2006.02.24 17:06
|close
|861
|100.00
|1.7445
|1.7461
|0.0000
|2999.64
|1677463.15
|1880
|2006.02.24 17:32
|sell
|862
|100.00
|1.7450
|1.7463
|0.0000
|1881
|2006.02.24 17:32
|close
|862
|100.00
|1.7447
|1.7463
|0.0000
|2999.64
|1680462.79
|1882
|2006.02.24 18:42
|sell
|863
|100.00
|1.7433
|1.7446
|0.0000
|1883
|2006.02.24 18:42
|close
|863
|100.00
|1.7430
|1.7446
|0.0000
|2999.61
|1683462.40
|1884
|2006.02.24 18:42
|sell
|864
|100.00
|1.7433
|1.7446
|0.0000
|1885
|2006.02.24 18:53
|close
|864
|100.00
|1.7430
|1.7446
|0.0000
|2999.61
|1686462.01
|1886
|2006.02.24 18:57
|sell
|865
|100.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|1887
|2006.02.24 19:02
|close
|865
|100.00
|1.7432
|1.7448
|0.0000
|2999.69
|1689461.70
|1888
|2006.02.24 20:14
|sell
|866
|100.00
|1.7440
|1.7453
|0.0000
|1889
|2006.02.24 20:15
|close
|866
|100.00
|1.7436
|1.7453
|0.0000
|3999.80
|1693461.50
|1890
|2006.02.24 22:03
|sell
|867
|100.00
|1.7443
|1.7456
|0.0000
|1891
|2006.02.24 22:54
|s/l
|867
|100.00
|1.7456
|1.7456
|0.0000
|-13000.00
|1680461.50
|1892
|2006.02.27 00:40
|sell
|868
|100.00
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|1893
|2006.02.27 00:42
|close
|868
|100.00
|1.7406
|1.7422
|0.0000
|3000.83
|1683462.33
|1894
|2006.02.27 00:51
|sell
|869
|100.00
|1.7399
|1.7412
|0.0000
|1895
|2006.02.27 01:05
|s/l
|869
|100.00
|1.7412
|1.7412
|0.0000
|-13000.00
|1670462.33
|1896
|2006.02.27 02:35
|buy
|870
|100.00
|1.7419
|1.7406
|0.0000
|1897
|2006.02.27 02:37
|close
|870
|100.00
|1.7422
|1.7406
|0.0000
|2999.64
|1673461.97
|1898
|2006.02.27 08:16
|buy
|871
|100.00
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|1899
|2006.02.27 08:33
|s/l
|871
|100.00
|1.7409
|1.7409
|0.0000
|-13000.00
|1660461.97
|1900
|2006.02.27 09:07
|sell
|872
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1901
|2006.02.27 09:09
|close
|872
|100.00
|1.7409
|1.7426
|0.0000
|3999.87
|1664461.84
|1902
|2006.02.27 09:12
|sell
|873
|100.00
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|1903
|2006.02.27 09:15
|close
|873
|100.00
|1.7390
|1.7410
|0.0000
|6999.11
|1671460.95
|1904
|2006.02.27 09:16
|sell
|874
|100.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|1905
|2006.02.27 09:20
|close
|874
|100.00
|1.7389
|1.7405
|0.0000
|2999.64
|1674460.59
|1906
|2006.02.27 09:39
|sell
|875
|100.00
|1.7389
|1.7402
|0.0000
|1907
|2006.02.27 09:39
|close
|875
|100.00
|1.7386
|1.7402
|0.0000
|3000.00
|1677460.59
|1908
|2006.02.27 09:39
|sell
|876
|100.00
|1.7389
|1.7402
|0.0000
|1909
|2006.02.27 09:43
|close
|876
|100.00
|1.7386
|1.7402
|0.0000
|2999.64
|1680460.23
|1910
|2006.02.27 12:11
|sell
|877
|100.00
|1.7386
|1.7399
|0.0000
|1911
|2006.02.27 12:27
|s/l
|877
|100.00
|1.7399
|1.7399
|0.0000
|-13000.00
|1667460.23
|1912
|2006.02.27 13:00
|sell
|878
|100.00
|1.7399
|1.7412
|0.0000
|1913
|2006.02.27 13:51
|s/l
|878
|100.00
|1.7412
|1.7412
|0.0000
|-13000.00
|1654460.23
|1914
|2006.02.27 14:25
|sell
|879
|100.00
|1.7405
|1.7418
|0.0000
|1915
|2006.02.27 14:57
|close
|879
|100.00
|1.7402
|1.7418
|0.0000
|2999.63
|1657459.86
|1916
|2006.02.27 16:02
|sell
|880
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|1917
|2006.02.27 16:07
|close
|880
|100.00
|1.7395
|1.7411
|0.0000
|2999.76
|1660459.62
|1918
|2006.02.27 18:00
|sell
|881
|100.00
|1.7408
|1.7421
|0.0000
|1919
|2006.02.27 18:11
|close
|881
|100.00
|1.7405
|1.7421
|0.0000
|2999.41
|1663459.03
|1920
|2006.02.27 18:24
|sell
|882
|100.00
|1.7403
|1.7416
|0.0000
|1921
|2006.02.27 18:25
|close
|882
|100.00
|1.7399
|1.7416
|0.0000
|4000.99
|1667460.02
|1922
|2006.02.27 19:15
|sell
|883
|100.00
|1.7395
|1.7408
|0.0000
|1923
|2006.02.27 20:42
|close
|883
|100.00
|1.7391
|1.7408
|0.0000
|4001.00
|1671461.02
|1924
|2006.02.27 22:30
|sell
|884
|100.00
|1.7396
|1.7409
|0.0000
|1925
|2006.02.28 01:04
|close
|884
|100.00
|1.7392
|1.7409
|0.0000
|4214.80
|1675675.82
|1926
|2006.02.28 03:30
|sell
|885
|100.00
|1.7391
|1.7404
|0.0000
|1927
|2006.02.28 04:22
|s/l
|885
|100.00
|1.7404
|1.7404
|0.0000
|-13000.00
|1662675.82
|1928
|2006.02.28 05:21
|sell
|886
|100.00
|1.7408
|1.7421
|0.0000
|1929
|2006.02.28 07:09
|close
|886
|100.00
|1.7406
|1.7421
|0.0000
|2000.66
|1664676.48
|1930
|2006.02.28 07:58
|sell
|887
|100.00
|1.7394
|1.7407
|0.0000
|1931
|2006.02.28 08:00
|close
|887
|100.00
|1.7388
|1.7407
|0.0000
|6000.29
|1670676.77
|1932
|2006.02.28 08:06
|sell
|888
|100.00
|1.7384
|1.7397
|0.0000
|1933
|2006.02.28 08:06
|close
|888
|100.00
|1.7378
|1.7397
|0.0000
|6000.13
|1676676.90
|1934
|2006.02.28 09:03
|sell
|889
|100.00
|1.7384
|1.7397
|0.0000
|1935
|2006.02.28 09:19
|s/l
|889
|100.00
|1.7397
|1.7397
|0.0000
|-13000.00
|1663676.90
|1936
|2006.02.28 09:53
|sell
|890
|100.00
|1.7402
|1.7415
|0.0000
|1937
|2006.02.28 10:15
|s/l
|890
|100.00
|1.7415
|1.7415
|0.0000
|-13000.00
|1650676.90
|1938
|2006.02.28 10:31
|buy
|891
|100.00
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|1939
|2006.02.28 10:33
|close
|891
|100.00
|1.7431
|1.7413
|0.0000
|4999.50
|1655676.40
|1940
|2006.02.28 10:34
|buy
|892
|100.00
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|1941
|2006.02.28 10:35
|close
|892
|100.00
|1.7433
|1.7417
|0.0000
|2999.64
|1658676.04
|1942
|2006.02.28 11:06
|buy
|893
|100.00
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|1943
|2006.02.28 11:08
|close
|893
|100.00
|1.7434
|1.7418
|0.0000
|2999.86
|1661675.90
|1944
|2006.02.28 11:11
|buy
|894
|100.00
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|1945
|2006.02.28 11:12
|close
|894
|100.00
|1.7440
|1.7424
|0.0000
|2999.64
|1664675.54
|1946
|2006.02.28 12:03
|buy
|895
|100.00
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|1947
|2006.02.28 12:42
|close
|895
|100.00
|1.7478
|1.7462
|0.0000
|2999.93
|1667675.47
|1948
|2006.02.28 14:20
|buy
|896
|100.00
|1.7480
|1.7467
|0.0000
|1949
|2006.02.28 14:20
|close
|896
|100.00
|1.7483
|1.7467
|0.0000
|2999.63
|1670675.10
|1950
|2006.02.28 14:20
|buy
|897
|100.00
|1.7480
|1.7467
|0.0000
|1951
|2006.02.28 14:23
|close
|897
|100.00
|1.7483
|1.7467
|0.0000
|2999.63
|1673674.73
|1952
|2006.02.28 14:41
|buy
|898
|100.00
|1.7490
|1.7477
|0.0000
|1953
|2006.02.28 14:41
|close
|898
|100.00
|1.7493
|1.7477
|0.0000
|2999.64
|1676674.37
|1954
|2006.02.28 15:47
|buy
|899
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|1955
|2006.02.28 15:57
|close
|899
|100.00
|1.7469
|1.7453
|0.0000
|2999.63
|1679674.00
|1956
|2006.02.28 16:19
|buy
|900
|100.00
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|1957
|2006.02.28 16:23
|close
|900
|100.00
|1.7501
|1.7485
|0.0000
|3000.00
|1682674.00
|1958
|2006.02.28 16:53
|buy
|901
|100.00
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|1959
|2006.02.28 17:03
|close
|901
|100.00
|1.7519
|1.7503
|0.0000
|2999.64
|1685673.64
|1960
|2006.02.28 19:32
|buy
|902
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1961
|2006.02.28 19:40
|close
|902
|100.00
|1.7544
|1.7527
|0.0000
|3999.80
|1689673.44
|1962
|2006.02.28 20:00
|buy
|903
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1963
|2006.02.28 20:04
|close
|903
|100.00
|1.7563
|1.7546
|0.0000
|3999.81
|1693673.25
|1964
|2006.03.01 00:33
|buy
|904
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1965
|2006.03.01 00:33
|close
|904
|100.00
|1.7543
|1.7527
|0.0000
|3000.00
|1696673.25
|1966
|2006.03.01 04:00
|buy
|905
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1967
|2006.03.01 05:08
|close
|905
|100.00
|1.7556
|1.7540
|0.0000
|2999.88
|1699673.13
|1968
|2006.03.01 05:58
|buy
|906
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|1969
|2006.03.01 05:58
|close
|906
|100.00
|1.7551
|1.7535
|0.0000
|2999.64
|1702672.77
|1970
|2006.03.01 08:15
|buy
|907
|100.00
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|1971
|2006.03.01 08:20
|close
|907
|100.00
|1.7542
|1.7526
|0.0000
|2999.64
|1705672.41