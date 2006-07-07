|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.07.02 21:34 - 2006.09.25 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|322679
|Ticks modelled
|653375
|Modelling quality
|23.74%
|Initial deposit
|3790500.00
|Total net profit
|199188.57
|Gross profit
|2613645.00
|Gross loss
|-2414456.43
|Profit factor
|1.08
|Expected payoff
|257.35
|Absolute drawdown
|28000.00
|Maximal drawdown
|134000.00 (3.41%)
|Relative drawdown
|3.41% (134000.00)
|Total trades
|774
|Short positions (won %)
|331 (73.41%)
|Long positions (won %)
|443 (77.43%)
|Profit trades (% of total)
|586 (75.71%)
|Loss trades (% of total)
|188 (24.29%)
|Largest
|profit trade
|15000.00
|loss trade
|-14050.00
|Average
|profit trade
|4460.15
|loss trade
|-12842.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (77000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-65000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|77000.00 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-65000.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.02 23:51
|buy
|1
|100.00
|1.8467
|1.8454
|0.0000
|2
|2006.07.02 23:55
|close
|1
|100.00
|1.8472
|1.8454
|0.0000
|5000.00
|3795500.00
|3
|2006.07.03 02:23
|sell
|2
|100.00
|1.8456
|1.8469
|0.0000
|4
|2006.07.03 05:11
|close
|2
|100.00
|1.8453
|1.8469
|0.0000
|3000.00
|3798500.00
|5
|2006.07.03 05:17
|sell
|3
|100.00
|1.8453
|1.8466
|0.0000
|6
|2006.07.03 06:09
|s/l
|3
|100.00
|1.8466
|1.8466
|0.0000
|-13000.00
|3785500.00
|7
|2006.07.03 07:47
|sell
|4
|100.00
|1.8445
|1.8458
|0.0000
|8
|2006.07.03 07:47
|close
|4
|100.00
|1.8442
|1.8458
|0.0000
|3000.00
|3788500.00
|9
|2006.07.03 07:47
|sell
|5
|100.00
|1.8444
|1.8457
|0.0000
|10
|2006.07.03 08:19
|close
|5
|100.00
|1.8441
|1.8457
|0.0000
|3000.00
|3791500.00
|11
|2006.07.03 08:28
|sell
|6
|100.00
|1.8432
|1.8445
|0.0000
|12
|2006.07.03 08:30
|s/l
|6
|100.00
|1.8445
|1.8445
|0.0000
|-13000.00
|3778500.00
|13
|2006.07.03 12:37
|sell
|7
|100.00
|1.8437
|1.8450
|0.0000
|14
|2006.07.03 12:41
|close
|7
|100.00
|1.8433
|1.8450
|0.0000
|4000.00
|3782500.00
|15
|2006.07.03 13:08
|sell
|8
|100.00
|1.8433
|1.8446
|0.0000
|16
|2006.07.03 13:43
|close
|8
|100.00
|1.8429
|1.8446
|0.0000
|4000.00
|3786500.00
|17
|2006.07.03 15:17
|sell
|9
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|18
|2006.07.03 15:20
|close
|9
|100.00
|1.8403
|1.8420
|0.0000
|4000.00
|3790500.00
|19
|2006.07.03 15:40
|sell
|10
|100.00
|1.8389
|1.8402
|0.0000
|20
|2006.07.03 15:56
|s/l
|10
|100.00
|1.8402
|1.8402
|0.0000
|-13000.00
|3777500.00
|21
|2006.07.03 16:56
|sell
|11
|100.00
|1.8399
|1.8412
|0.0000
|22
|2006.07.03 17:11
|s/l
|11
|100.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-13000.00
|3764500.00
|23
|2006.07.03 20:53
|sell
|12
|100.00
|1.8420
|1.8433
|0.0000
|24
|2006.07.03 21:04
|close
|12
|100.00
|1.8417
|1.8433
|0.0000
|3000.00
|3767500.00
|25
|2006.07.04 08:51
|buy
|13
|100.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|26
|2006.07.04 08:52
|close
|13
|100.00
|1.8461
|1.8444
|0.0000
|4000.00
|3771500.00
|27
|2006.07.04 11:32
|buy
|14
|100.00
|1.8444
|1.8431
|0.0000
|28
|2006.07.04 11:41
|close
|14
|100.00
|1.8448
|1.8431
|0.0000
|4000.00
|3775500.00
|29
|2006.07.05 03:31
|sell
|15
|100.00
|1.8432
|1.8445
|0.0000
|30
|2006.07.05 04:20
|s/l
|15
|100.00
|1.8445
|1.8445
|0.0000
|-13000.00
|3762500.00
|31
|2006.07.05 05:33
|buy
|16
|100.00
|1.8471
|1.8458
|0.0000
|32
|2006.07.05 05:34
|close
|16
|100.00
|1.8474
|1.8458
|0.0000
|3000.00
|3765500.00
|33
|2006.07.05 05:37
|buy
|17
|100.00
|1.8474
|1.8461
|0.0000
|34
|2006.07.05 05:38
|close
|17
|100.00
|1.8479
|1.8461
|0.0000
|5000.00
|3770500.00
|35
|2006.07.05 05:39
|buy
|18
|100.00
|1.8473
|1.8460
|0.0000
|36
|2006.07.05 05:40
|close
|18
|100.00
|1.8476
|1.8460
|0.0000
|3000.00
|3773500.00
|37
|2006.07.05 05:51
|buy
|19
|100.00
|1.8473
|1.8460
|0.0000
|38
|2006.07.05 06:01
|close
|19
|100.00
|1.8480
|1.8460
|0.0000
|7000.00
|3780500.00
|39
|2006.07.05 06:34
|buy
|20
|100.00
|1.8455
|1.8442
|0.0000
|40
|2006.07.05 06:35
|close
|20
|100.00
|1.8459
|1.8442
|0.0000
|4000.00
|3784500.00
|41
|2006.07.05 07:46
|sell
|21
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|42
|2006.07.05 07:53
|close
|21
|100.00
|1.8405
|1.8424
|0.0000
|6000.00
|3790500.00
|43
|2006.07.05 08:52
|sell
|22
|100.00
|1.8433
|1.8446
|0.0000
|44
|2006.07.05 08:58
|close
|22
|100.00
|1.8429
|1.8446
|0.0000
|4000.00
|3794500.00
|45
|2006.07.05 09:21
|sell
|23
|100.00
|1.8424
|1.8437
|0.0000
|46
|2006.07.05 09:27
|s/l
|23
|100.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-13000.00
|3781500.00
|47
|2006.07.05 09:52
|sell
|24
|100.00
|1.8437
|1.8450
|0.0000
|48
|2006.07.05 09:57
|close
|24
|100.00
|1.8433
|1.8450
|0.0000
|4000.00
|3785500.00
|49
|2006.07.05 12:40
|buy
|25
|100.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|50
|2006.07.05 12:48
|close
|25
|100.00
|1.8398
|1.8381
|0.0000
|4000.00
|3789500.00
|51
|2006.07.05 18:57
|sell
|26
|100.00
|1.8350
|1.8363
|0.0000
|52
|2006.07.05 19:10
|close
|26
|100.00
|1.8346
|1.8363
|0.0000
|4000.00
|3793500.00
|53
|2006.07.05 19:14
|sell
|27
|100.00
|1.8344
|1.8357
|0.0000
|54
|2006.07.05 21:00
|close
|27
|100.00
|1.8340
|1.8357
|0.0000
|4000.00
|3797500.00
|55
|2006.07.05 21:02
|sell
|28
|100.00
|1.8338
|1.8351
|0.0000
|56
|2006.07.05 21:06
|close
|28
|100.00
|1.8335
|1.8351
|0.0000
|3000.00
|3800500.00
|57
|2006.07.06 04:51
|sell
|29
|100.00
|1.8349
|1.8362
|0.0000
|58
|2006.07.06 06:20
|s/l
|29
|100.00
|1.8362
|1.8362
|0.0000
|-13000.00
|3787500.00
|59
|2006.07.06 07:29
|sell
|30
|100.00
|1.8352
|1.8365
|0.0000
|60
|2006.07.06 08:01
|close
|30
|100.00
|1.8349
|1.8365
|0.0000
|3000.00
|3790500.00
|61
|2006.07.06 08:04
|sell
|31
|100.00
|1.8347
|1.8360
|0.0000
|62
|2006.07.06 08:04
|close
|31
|100.00
|1.8344
|1.8360
|0.0000
|3000.00
|3793500.00
|63
|2006.07.06 08:07
|sell
|32
|100.00
|1.8345
|1.8358
|0.0000
|64
|2006.07.06 08:30
|close
|32
|100.00
|1.8341
|1.8358
|0.0000
|4000.00
|3797500.00
|65
|2006.07.06 12:31
|sell
|33
|100.00
|1.8355
|1.8368
|0.0000
|66
|2006.07.06 12:33
|s/l
|33
|100.00
|1.8368
|1.8368
|0.0000
|-13000.00
|3784500.00
|67
|2006.07.06 12:44
|sell
|34
|100.00
|1.8386
|1.8399
|0.0000
|68
|2006.07.06 12:49
|close
|34
|100.00
|1.8376
|1.8399
|0.0000
|10000.00
|3794500.00
|69
|2006.07.06 12:53
|sell
|35
|100.00
|1.8382
|1.8395
|0.0000
|70
|2006.07.06 12:59
|close
|35
|100.00
|1.8373
|1.8395
|0.0000
|9000.00
|3803500.00
|71
|2006.07.06 13:05
|sell
|36
|100.00
|1.8362
|1.8375
|0.0000
|72
|2006.07.06 13:05
|close
|36
|100.00
|1.8358
|1.8375
|0.0000
|4000.00
|3807500.00
|73
|2006.07.06 13:05
|sell
|37
|100.00
|1.8361
|1.8374
|0.0000
|74
|2006.07.06 13:06
|close
|37
|100.00
|1.8346
|1.8374
|0.0000
|15000.00
|3822500.00
|75
|2006.07.06 13:14
|sell
|38
|100.00
|1.8359
|1.8372
|0.0000
|76
|2006.07.06 13:20
|close
|38
|100.00
|1.8355
|1.8372
|0.0000
|4000.00
|3826500.00
|77
|2006.07.06 14:37
|sell
|39
|100.00
|1.8380
|1.8393
|0.0000
|78
|2006.07.06 14:40
|close
|39
|100.00
|1.8376
|1.8393
|0.0000
|4000.00
|3830500.00
|79
|2006.07.06 14:42
|sell
|40
|100.00
|1.8380
|1.8393
|0.0000
|80
|2006.07.06 14:48
|close
|40
|100.00
|1.8375
|1.8393
|0.0000
|5000.00
|3835500.00
|81
|2006.07.06 15:51
|sell
|41
|100.00
|1.8376
|1.8389
|0.0000
|82
|2006.07.06 16:00
|close
|41
|100.00
|1.8372
|1.8389
|0.0000
|4000.00
|3839500.00
|83
|2006.07.06 21:07
|sell
|42
|100.00
|1.8370
|1.8383
|0.0000
|84
|2006.07.06 21:08
|close
|42
|100.00
|1.8364
|1.8383
|0.0000
|6000.00
|3845500.00
|85
|2006.07.07 06:32
|sell
|43
|100.00
|1.8364
|1.8377
|0.0000
|86
|2006.07.07 07:04
|close
|43
|100.00
|1.8361
|1.8377
|0.0000
|3000.00
|3848500.00
|87
|2006.07.07 07:08
|sell
|44
|100.00
|1.8362
|1.8375
|0.0000
|88
|2006.07.07 07:21
|s/l
|44
|100.00
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|-13000.00
|3835500.00
|89
|2006.07.07 07:44
|sell
|45
|100.00
|1.8373
|1.8386
|0.0000
|90
|2006.07.07 07:44
|close
|45
|100.00
|1.8370
|1.8386
|0.0000
|3000.00
|3838500.00
|91
|2006.07.07 08:41
|buy
|46
|100.00
|1.8382
|1.8369
|0.0000
|92
|2006.07.07 08:42
|close
|46
|100.00
|1.8385
|1.8369
|0.0000
|3000.00
|3841500.00
|93
|2006.07.07 08:48
|buy
|47
|100.00
|1.8382
|1.8369
|0.0000
|94
|2006.07.07 09:07
|close
|47
|100.00
|1.8385
|1.8369
|0.0000
|3000.00
|3844500.00
|95
|2006.07.07 09:32
|buy
|48
|100.00
|1.8397
|1.8384
|0.0000
|96
|2006.07.07 09:36
|close
|48
|100.00
|1.8401
|1.8384
|0.0000
|4000.00
|3848500.00
|97
|2006.07.07 09:40
|buy
|49
|100.00
|1.8407
|1.8394
|0.0000
|98
|2006.07.07 09:40
|close
|49
|100.00
|1.8410
|1.8394
|0.0000
|3000.00
|3851500.00
|99
|2006.07.07 09:59
|buy
|50
|100.00
|1.8406
|1.8393
|0.0000
|100
|2006.07.07 10:16
|close
|50
|100.00
|1.8410
|1.8393
|0.0000
|4000.00
|3855500.00
|101
|2006.07.07 10:21
|buy
|51
|100.00
|1.8408
|1.8395
|0.0000
|102
|2006.07.07 10:50
|close
|51
|100.00
|1.8413
|1.8395
|0.0000
|5000.00
|3860500.00
|103
|2006.07.07 10:54
|buy
|52
|100.00
|1.8418
|1.8405
|0.0000
|104
|2006.07.07 11:04
|s/l
|52
|100.00
|1.8405
|1.8405
|0.0000
|-13000.00
|3847500.00
|105
|2006.07.07 12:29
|buy
|53
|100.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|106
|2006.07.07 12:29
|close
|53
|100.00
|1.8417
|1.8399
|0.0000
|5000.00
|3852500.00
|107
|2006.07.07 12:29
|buy
|54
|100.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|108
|2006.07.07 12:29
|close
|54
|100.00
|1.8417
|1.8399
|0.0000
|5000.00
|3857500.00
|109
|2006.07.07 12:31
|buy
|55
|100.00
|1.8473
|1.8460
|0.0000
|110
|2006.07.07 12:31
|modify
|55
|100.00
|1.8473
|1.8476
|0.0000
|111
|2006.07.07 12:31
|close
|55
|100.00
|1.8484
|1.8476
|0.0000
|11000.00
|3868500.00
|112
|2006.07.07 12:46
|buy
|56
|100.00
|1.8529
|1.8516
|0.0000
|113
|2006.07.07 12:46
|modify
|56
|100.00
|1.8529
|1.8517
|0.0000
|114
|2006.07.07 12:46
|close
|56
|100.00
|1.8534
|1.8517
|0.0000
|5000.00
|3873500.00
|115
|2006.07.07 12:46
|buy
|57
|100.00
|1.8529
|1.8516
|0.0000
|116
|2006.07.07 12:47
|modify
|57
|100.00
|1.8529
|1.8517
|0.0000
|117
|2006.07.07 12:53
|modify
|57
|100.00
|1.8529
|1.8519
|0.0000
|118
|2006.07.07 12:53
|modify
|57
|100.00
|1.8529
|1.8520
|0.0000
|119
|2006.07.07 12:53
|modify
|57
|100.00
|1.8529
|1.8521
|0.0000
|120
|2006.07.07 12:53
|modify
|57
|100.00
|1.8529
|1.8522
|0.0000
|121
|2006.07.07 12:56
|s/l
|57
|100.00
|1.852186
|1.8522
|0.0000
|-7142.86
|3866357.14
|122
|2006.07.07 17:58
|buy
|58
|100.00
|1.8526
|1.8513
|0.0000
|123
|2006.07.07 18:10
|s/l
|58
|100.00
|1.8513
|1.8513
|0.0000
|-13000.00
|3853357.14
|124
|2006.07.09 22:24
|buy
|59
|100.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|125
|2006.07.09 23:30
|close
|59
|100.00
|1.8502
|1.8485
|0.0000
|4000.00
|3857357.14
|126
|2006.07.10 02:50
|buy
|60
|100.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|127
|2006.07.10 03:04
|close
|60
|100.00
|1.8503
|1.8485
|0.0000
|5000.00
|3862357.14
|128
|2006.07.10 03:08
|buy
|61
|100.00
|1.8504
|1.8491
|0.0000
|129
|2006.07.10 03:14
|close
|61
|100.00
|1.8508
|1.8491
|0.0000
|4000.00
|3866357.14
|130
|2006.07.10 03:17
|buy
|62
|100.00
|1.8508
|1.8495
|0.0000
|131
|2006.07.10 04:11
|s/l
|62
|100.00
|1.8495
|1.8495
|0.0000
|-13000.00
|3853357.14
|132
|2006.07.10 06:44
|sell
|63
|100.00
|1.8490
|1.8503
|0.0000
|133
|2006.07.10 06:52
|close
|63
|100.00
|1.8487
|1.8503
|0.0000
|3000.00
|3856357.14
|134
|2006.07.10 11:54
|sell
|64
|100.00
|1.8427
|1.8440
|0.0000
|135
|2006.07.10 12:05
|close
|64
|100.00
|1.8423
|1.8440
|0.0000
|4000.00
|3860357.14
|136
|2006.07.10 12:30
|sell
|65
|100.00
|1.8418
|1.8431
|0.0000
|137
|2006.07.10 12:43
|close
|65
|100.00
|1.8415
|1.8431
|0.0000
|3000.00
|3863357.14
|138
|2006.07.10 13:36
|sell
|66
|100.00
|1.8382
|1.8395
|0.0000
|139
|2006.07.10 13:37
|close
|66
|100.00
|1.8378
|1.8395
|0.0000
|4000.00
|3867357.14
|140
|2006.07.10 14:28
|sell
|67
|100.00
|1.8385
|1.8398
|0.0000
|141
|2006.07.10 14:32
|close
|67
|100.00
|1.8380
|1.8398
|0.0000
|5000.00
|3872357.14
|142
|2006.07.10 16:22
|sell
|68
|100.00
|1.8410
|1.8423
|0.0000
|143
|2006.07.10 16:57
|s/l
|68
|100.00
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-13000.00
|3859357.14
|144
|2006.07.10 20:36
|sell
|69
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|145
|2006.07.10 20:59
|close
|69
|100.00
|1.8407
|1.8424
|0.0000
|4000.00
|3863357.14
|146
|2006.07.11 06:12
|sell
|70
|100.00
|1.8416
|1.8429
|0.0000
|147
|2006.07.11 06:31
|close
|70
|100.00
|1.8412
|1.8429
|0.0000
|4000.00
|3867357.14
|148
|2006.07.11 06:42
|sell
|71
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|149
|2006.07.11 06:52
|close
|71
|100.00
|1.8404
|1.8420
|0.0000
|3000.00
|3870357.14
|150
|2006.07.11 07:00
|sell
|72
|100.00
|1.8392
|1.8405
|0.0000
|151
|2006.07.11 07:00
|close
|72
|100.00
|1.8389
|1.8405
|0.0000
|3000.00
|3873357.14
|152
|2006.07.11 07:00
|sell
|73
|100.00
|1.8393
|1.8406
|0.0000
|153
|2006.07.11 07:14
|s/l
|73
|100.00
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-13000.00
|3860357.14
|154
|2006.07.11 07:24
|sell
|74
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|155
|2006.07.11 07:27
|close
|74
|100.00
|1.8403
|1.8420
|0.0000
|4000.00
|3864357.14
|156
|2006.07.11 07:34
|sell
|75
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|157
|2006.07.11 07:37
|s/l
|75
|100.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-13000.00
|3851357.14
|158
|2006.07.11 08:48
|sell
|76
|100.00
|1.8399
|1.8412
|0.0000
|159
|2006.07.11 08:50
|close
|76
|100.00
|1.8395
|1.8412
|0.0000
|4000.00
|3855357.14
|160
|2006.07.11 09:40
|sell
|77
|100.00
|1.8386
|1.8399
|0.0000
|161
|2006.07.11 09:42
|close
|77
|100.00
|1.8382
|1.8399
|0.0000
|4000.00
|3859357.14
|162
|2006.07.11 16:11
|sell
|78
|100.00
|1.8426
|1.8439
|0.0000
|163
|2006.07.11 16:29
|close
|78
|100.00
|1.8421
|1.8439
|0.0000
|5000.00
|3864357.14
|164
|2006.07.11 17:31
|sell
|79
|100.00
|1.8439
|1.8452
|0.0000
|165
|2006.07.11 18:26
|s/l
|79
|100.00
|1.8452
|1.8452
|0.0000
|-13000.00
|3851357.14
|166
|2006.07.11 20:22
|buy
|80
|100.00
|1.8470
|1.8457
|0.0000
|167
|2006.07.11 21:06
|s/l
|80
|100.00
|1.8457
|1.8457
|0.0000
|-13000.00
|3838357.14
|168
|2006.07.12 00:51
|buy
|81
|100.00
|1.8451
|1.8438
|0.0000
|169
|2006.07.12 00:56
|close
|81
|100.00
|1.8454
|1.8438
|0.0000
|3000.00
|3841357.14
|170
|2006.07.12 11:46
|buy
|82
|100.00
|1.8395
|1.8382
|0.0000
|171
|2006.07.12 12:17
|close
|82
|100.00
|1.8400
|1.8382
|0.0000
|5000.00
|3846357.14
|172
|2006.07.12 12:27
|sell
|83
|100.00
|1.8400
|1.8413
|0.0000
|173
|2006.07.12 12:30
|close
|83
|100.00
|1.8392
|1.8413
|0.0000
|8000.00
|3854357.14
|174
|2006.07.12 12:33
|sell
|84
|100.00
|1.8359
|1.8372
|0.0000
|175
|2006.07.12 12:33
|close
|84
|100.00
|1.8351
|1.8372
|0.0000
|8000.00
|3862357.14
|176
|2006.07.12 12:37
|sell
|85
|100.00
|1.8374
|1.8387
|0.0000
|177
|2006.07.12 12:37
|close
|85
|100.00
|1.8365
|1.8387
|0.0000
|9000.00
|3871357.14
|178
|2006.07.12 12:45
|sell
|86
|100.00
|1.8353
|1.8366
|0.0000
|179
|2006.07.12 12:49
|close
|86
|100.00
|1.8348
|1.8366
|0.0000
|5000.00
|3876357.14
|180
|2006.07.12 12:51
|sell
|87
|100.00
|1.8355
|1.8368
|0.0000
|181
|2006.07.12 12:51
|close
|87
|100.00
|1.8351
|1.8368
|0.0000
|4000.00
|3880357.14
|182
|2006.07.12 12:51
|sell
|88
|100.00
|1.8353
|1.8366
|0.0000
|183
|2006.07.12 12:57
|s/l
|88
|100.00
|1.8366
|1.8366
|0.0000
|-13000.00
|3867357.14
|184
|2006.07.12 14:09
|sell
|89
|100.00
|1.8321
|1.8334
|0.0000
|185
|2006.07.12 14:09
|close
|89
|100.00
|1.8318
|1.8334
|0.0000
|3000.00
|3870357.14
|186
|2006.07.12 14:09
|sell
|90
|100.00
|1.8321
|1.8334
|0.0000
|187
|2006.07.12 14:12
|close
|90
|100.00
|1.8314
|1.8334
|0.0000
|7000.00
|3877357.14
|188
|2006.07.12 14:15
|sell
|91
|100.00
|1.8325
|1.8338
|0.0000
|189
|2006.07.12 14:20
|modify
|91
|100.00
|1.8325
|1.8325
|0.0000
|190
|2006.07.12 14:20
|close
|91
|100.00
|1.8317
|1.8325
|0.0000
|8000.00
|3885357.14
|191
|2006.07.12 14:59
|sell
|92
|100.00
|1.8321
|1.8334
|0.0000
|192
|2006.07.12 15:29
|s/l
|92
|100.00
|1.8334
|1.8334
|0.0000
|-13000.00
|3872357.14
|193
|2006.07.13 00:03
|sell
|93
|100.00
|1.8337
|1.8350
|0.0000
|194
|2006.07.13 00:21
|close
|93
|100.00
|1.8334
|1.8350
|0.0000
|3000.00
|3875357.14
|195
|2006.07.13 06:44
|sell
|94
|100.00
|1.8335
|1.8348
|0.0000
|196
|2006.07.13 06:58
|s/l
|94
|100.00
|1.8348
|1.8348
|0.0000
|-13000.00
|3862357.14
|197
|2006.07.13 08:01
|buy
|95
|100.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|198
|2006.07.13 08:02
|close
|95
|100.00
|1.8396
|1.8379
|0.0000
|4000.00
|3866357.14
|199
|2006.07.13 08:05
|buy
|96
|100.00
|1.8391
|1.8378
|0.0000
|200
|2006.07.13 08:05
|close
|96
|100.00
|1.8395
|1.8378
|0.0000
|4000.00
|3870357.14
|201
|2006.07.13 08:39
|buy
|97
|100.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|202
|2006.07.13 08:39
|close
|97
|100.00
|1.8407
|1.8389
|0.0000
|5000.00
|3875357.14
|203
|2006.07.13 08:39
|buy
|98
|100.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|204
|2006.07.13 09:03
|close
|98
|100.00
|1.8406
|1.8389
|0.0000
|4000.00
|3879357.14
|205
|2006.07.13 10:19
|buy
|99
|100.00
|1.8384
|1.8371
|0.0000
|206
|2006.07.13 10:24
|close
|99
|100.00
|1.8388
|1.8371
|0.0000
|4000.00
|3883357.14
|207
|2006.07.13 12:21
|buy
|100
|100.00
|1.8410
|1.8397
|0.0000
|208
|2006.07.13 12:30
|close
|100
|100.00
|1.8414
|1.8397
|0.0000
|4000.00
|3887357.14
|209
|2006.07.13 13:07
|buy
|101
|100.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|210
|2006.07.13 13:10
|close
|101
|100.00
|1.8435
|1.8416
|0.0000
|6000.00
|3893357.14
|211
|2006.07.13 13:12
|buy
|102
|100.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|212
|2006.07.13 13:14
|close
|102
|100.00
|1.8436
|1.8418
|0.0000
|5000.00
|3898357.14
|213
|2006.07.13 13:26
|buy
|103
|100.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|214
|2006.07.13 13:28
|close
|103
|100.00
|1.8444
|1.8425
|0.0000
|6000.00
|3904357.14
|215
|2006.07.13 14:00
|buy
|104
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|216
|2006.07.13 14:01
|close
|104
|100.00
|1.8441
|1.8420
|0.0000
|8000.00
|3912357.14
|217
|2006.07.13 15:55
|buy
|105
|100.00
|1.8395
|1.8382
|0.0000
|218
|2006.07.13 15:55
|close
|105
|100.00
|1.8401
|1.8382
|0.0000
|6000.00
|3918357.14
|219
|2006.07.13 16:12
|buy
|106
|100.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|220
|2006.07.13 16:14
|close
|106
|100.00
|1.8414
|1.8396
|0.0000
|5000.00
|3923357.14
|221
|2006.07.13 18:36
|buy
|107
|100.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|222
|2006.07.13 18:42
|close
|107
|100.00
|1.8434
|1.8418
|0.0000
|3000.00
|3926357.14
|223
|2006.07.14 03:02
|sell
|108
|100.00
|1.8406
|1.8419
|0.0000
|224
|2006.07.14 03:04
|s/l
|108
|100.00
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-13000.00
|3913357.14
|225
|2006.07.14 03:53
|sell
|109
|100.00
|1.8410
|1.8423
|0.0000
|226
|2006.07.14 04:08
|s/l
|109
|100.00
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-13000.00
|3900357.14
|227
|2006.07.14 04:21
|buy
|110
|100.00
|1.8419
|1.8406
|0.0000
|228
|2006.07.14 04:47
|s/l
|110
|100.00
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-13000.00
|3887357.14
|229
|2006.07.14 07:06
|sell
|111
|100.00
|1.8367
|1.8380
|0.0000
|230
|2006.07.14 07:15
|s/l
|111
|100.00
|1.8380
|1.8380
|0.0000
|-13000.00
|3874357.14
|231
|2006.07.14 08:20
|sell
|112
|100.00
|1.8390
|1.8403
|0.0000
|232
|2006.07.14 08:43
|s/l
|112
|100.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-13000.00
|3861357.14
|233
|2006.07.14 12:31
|buy
|113
|100.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|234
|2006.07.14 12:32
|close
|113
|100.00
|1.8434
|1.8416
|0.0000
|5000.00
|3866357.14
|235
|2006.07.14 12:38
|buy
|114
|100.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|236
|2006.07.14 12:38
|close
|114
|100.00
|1.8443
|1.8425
|0.0000
|5000.00
|3871357.14
|237
|2006.07.14 12:38
|buy
|115
|100.00
|1.8437
|1.8424
|0.0000
|238
|2006.07.14 12:46
|s/l
|115
|100.00
|1.8424
|1.8424
|0.0000
|-13000.00
|3858357.14
|239
|2006.07.14 13:11
|sell
|116
|100.00
|1.8382
|1.8395
|0.0000
|240
|2006.07.14 13:11
|close
|116
|100.00
|1.8378
|1.8395
|0.0000
|4000.00
|3862357.14
|241
|2006.07.14 13:11
|sell
|117
|100.00
|1.8380
|1.8393
|0.0000
|242
|2006.07.14 13:12
|close
|117
|100.00
|1.8375
|1.8393
|0.0000
|5000.00
|3867357.14
|243
|2006.07.14 13:18
|sell
|118
|100.00
|1.8375
|1.8388
|0.0000
|244
|2006.07.14 13:18
|close
|118
|100.00
|1.8372
|1.8388
|0.0000
|3000.00
|3870357.14
|245
|2006.07.14 13:18
|sell
|119
|100.00
|1.8373
|1.8386
|0.0000
|246
|2006.07.14 13:18
|close
|119
|100.00
|1.8370
|1.8386
|0.0000
|3000.00
|3873357.14
|247
|2006.07.14 13:18
|sell
|120
|100.00
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|248
|2006.07.14 13:37
|s/l
|120
|100.00
|1.8385
|1.8385
|0.0000
|-13000.00
|3860357.14
|249
|2006.07.14 13:57
|sell
|121
|100.00
|1.8358
|1.8371
|0.0000
|250
|2006.07.14 13:57
|close
|121
|100.00
|1.8352
|1.8371
|0.0000
|6000.00
|3866357.14
|251
|2006.07.14 13:57
|sell
|122
|100.00
|1.8359
|1.8372
|0.0000
|252
|2006.07.14 13:58
|close
|122
|100.00
|1.8353
|1.8372
|0.0000
|6000.00
|3872357.14
|253
|2006.07.14 14:30
|sell
|123
|100.00
|1.8352
|1.8365
|0.0000
|254
|2006.07.14 14:46
|close
|123
|100.00
|1.8348
|1.8365
|0.0000
|4000.00
|3876357.14
|255
|2006.07.14 15:14
|sell
|124
|100.00
|1.8349
|1.8362
|0.0000
|256
|2006.07.14 15:18
|s/l
|124
|100.00
|1.8362
|1.8362
|0.0000
|-13000.00
|3863357.14
|257
|2006.07.14 17:58
|sell
|125
|100.00
|1.8373
|1.8386
|0.0000
|258
|2006.07.14 18:44
|s/l
|125
|100.00
|1.8386
|1.8386
|0.0000
|-13000.00
|3850357.14
|259
|2006.07.16 21:40
|sell
|126
|100.00
|1.8375
|1.8388
|0.0000
|260
|2006.07.16 21:49
|close
|126
|100.00
|1.8371
|1.8388
|0.0000
|4000.00
|3854357.14
|261
|2006.07.17 02:14
|sell
|127
|100.00
|1.8366
|1.8379
|0.0000
|262
|2006.07.17 02:19
|close
|127
|100.00
|1.8362
|1.8379
|0.0000
|4000.00
|3858357.14
|263
|2006.07.17 08:13
|sell
|128
|100.00
|1.8285
|1.8298
|0.0000
|264
|2006.07.17 08:13
|close
|128
|100.00
|1.8282
|1.8298
|0.0000
|3000.00
|3861357.14
|265
|2006.07.17 08:17
|sell
|129
|100.00
|1.8271
|1.8284
|0.0000
|266
|2006.07.17 08:17
|close
|129
|100.00
|1.8268
|1.8284
|0.0000
|3000.00
|3864357.14
|267
|2006.07.17 08:17
|sell
|130
|100.00
|1.8270
|1.8283
|0.0000
|268
|2006.07.17 08:21
|close
|130
|100.00
|1.8266
|1.8283
|0.0000
|4000.00
|3868357.14
|269
|2006.07.17 08:41
|sell
|131
|100.00
|1.8243
|1.8256
|0.0000
|270
|2006.07.17 08:41
|close
|131
|100.00
|1.8239
|1.8256
|0.0000
|4000.00
|3872357.14
|271
|2006.07.17 08:41
|sell
|132
|100.00
|1.8243
|1.8256
|0.0000
|272
|2006.07.17 08:46
|close
|132
|100.00
|1.8240
|1.8256
|0.0000
|3000.00
|3875357.14
|273
|2006.07.17 09:07
|sell
|133
|100.00
|1.8232
|1.8245
|0.0000
|274
|2006.07.17 09:22
|close
|133
|100.00
|1.8228
|1.8245
|0.0000
|4000.00
|3879357.14
|275
|2006.07.17 13:20
|sell
|134
|100.00
|1.8194
|1.8207
|0.0000
|276
|2006.07.17 13:24
|close
|134
|100.00
|1.8189
|1.8207
|0.0000
|5000.00
|3884357.14
|277
|2006.07.17 14:12
|sell
|135
|100.00
|1.8212
|1.8225
|0.0000
|278
|2006.07.17 14:14
|close
|135
|100.00
|1.8207
|1.8225
|0.0000
|5000.00
|3889357.14
|279
|2006.07.17 16:17
|sell
|136
|100.00
|1.8203
|1.8216
|0.0000
|280
|2006.07.17 16:25
|close
|136
|100.00
|1.8199
|1.8216
|0.0000
|4000.00
|3893357.14
|281
|2006.07.17 20:56
|sell
|137
|100.00
|1.8187
|1.8200
|0.0000
|282
|2006.07.17 21:57
|s/l
|137
|100.00
|1.8200
|1.8200
|0.0000
|-13000.00
|3880357.14
|283
|2006.07.18 03:35
|sell
|138
|100.00
|1.8200
|1.8213
|0.0000
|284
|2006.07.18 06:09
|s/l
|138
|100.00
|1.8213
|1.8213
|0.0000
|-13000.00
|3867357.14
|285
|2006.07.18 06:19
|sell
|139
|100.00
|1.8201
|1.8214
|0.0000
|286
|2006.07.18 06:45
|s/l
|139
|100.00
|1.8214
|1.8214
|0.0000
|-13000.00
|3854357.14
|287
|2006.07.18 12:38
|buy
|140
|100.00
|1.8303
|1.8290
|0.0000
|288
|2006.07.18 12:38
|close
|140
|100.00
|1.8307
|1.8290
|0.0000
|4000.00
|3858357.14
|289
|2006.07.18 12:38
|buy
|141
|100.00
|1.8304
|1.8291
|0.0000
|290
|2006.07.18 12:38
|close
|141
|100.00
|1.8309
|1.8291
|0.0000
|5000.00
|3863357.14
|291
|2006.07.18 13:23
|buy
|142
|100.00
|1.8321
|1.8308
|0.0000
|292
|2006.07.18 13:23
|close
|142
|100.00
|1.8325
|1.8308
|0.0000
|4000.00
|3867357.14
|293
|2006.07.18 13:23
|buy
|143
|100.00
|1.8323
|1.8310
|0.0000
|294
|2006.07.18 13:29
|s/l
|143
|100.00
|1.8310
|1.8310
|0.0000
|-13000.00
|3854357.14
|295
|2006.07.18 13:29
|buy
|144
|100.00
|1.8312
|1.8299
|0.0000
|296
|2006.07.18 13:30
|s/l
|144
|100.00
|1.8299
|1.8299
|0.0000
|-13000.00
|3841357.14
|297
|2006.07.18 18:47
|sell
|145
|100.00
|1.8263
|1.8276
|0.0000
|298
|2006.07.18 20:26
|close
|145
|100.00
|1.8256
|1.8276
|0.0000
|7000.00
|3848357.14
|299
|2006.07.19 05:51
|buy
|146
|100.00
|1.8255
|1.8242
|0.0000
|300
|2006.07.19 06:06
|s/l
|146
|100.00
|1.8242
|1.8242
|0.0000
|-13000.00
|3835357.14
|301
|2006.07.19 06:22
|sell
|147
|100.00
|1.8252
|1.8265
|0.0000
|302
|2006.07.19 06:25
|s/l
|147
|100.00
|1.8265
|1.8265
|0.0000
|-13000.00
|3822357.14
|303
|2006.07.19 06:56
|sell
|148
|100.00
|1.8269
|1.8282
|0.0000
|304
|2006.07.19 07:11
|s/l
|148
|100.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|-13000.00
|3809357.14
|305
|2006.07.19 08:30
|buy
|149
|100.00
|1.8283
|1.8270
|0.0000
|306
|2006.07.19 08:30
|s/l
|149
|100.00
|1.8270
|1.8270
|0.0000
|-13000.00
|3796357.14
|307
|2006.07.19 08:30
|buy
|150
|100.00
|1.8270
|1.8257
|0.0000
|308
|2006.07.19 08:30
|close
|150
|100.00
|1.8274
|1.8257
|0.0000
|4000.00
|3800357.14
|309
|2006.07.19 08:30
|buy
|151
|100.00
|1.8278
|1.8265
|0.0000
|310
|2006.07.19 08:30
|close
|151
|100.00
|1.8283
|1.8265
|0.0000
|5000.00
|3805357.14
|311
|2006.07.19 08:30
|buy
|152
|100.00
|1.8270
|1.8257
|0.0000
|312
|2006.07.19 08:31
|s/l
|152
|100.00
|1.8257
|1.8257
|0.0000
|-13000.00
|3792357.14
|313
|2006.07.19 09:58
|buy
|153
|100.00
|1.8283
|1.8270
|0.0000
|314
|2006.07.19 09:58
|close
|153
|100.00
|1.8293
|1.8270
|0.0000
|10000.00
|3802357.14
|315
|2006.07.19 09:58
|buy
|154
|100.00
|1.8284
|1.8271
|0.0000
|316
|2006.07.19 09:58
|close
|154
|100.00
|1.8289
|1.8271
|0.0000
|5000.00
|3807357.14
|317
|2006.07.19 12:24
|buy
|155
|100.00
|1.8273
|1.8260
|0.0000
|318
|2006.07.19 12:27
|close
|155
|100.00
|1.8277
|1.8260
|0.0000
|4000.00
|3811357.14
|319
|2006.07.19 12:27
|buy
|156
|100.00
|1.8274
|1.8261
|0.0000
|320
|2006.07.19 12:27
|close
|156
|100.00
|1.8278
|1.8261
|0.0000
|4000.00
|3815357.14
|321
|2006.07.19 12:27
|buy
|157
|100.00
|1.8272
|1.8259
|0.0000
|322
|2006.07.19 12:29
|close
|157
|100.00
|1.8277
|1.8259
|0.0000
|5000.00
|3820357.14
|323
|2006.07.19 14:04
|buy
|158
|100.00
|1.8310
|1.8297
|0.0000
|324
|2006.07.19 14:04
|close
|158
|100.00
|1.8324
|1.8297
|0.0000
|14000.00
|3834357.14
|325
|2006.07.19 14:04
|buy
|159
|100.00
|1.8316
|1.8303
|0.0000
|326
|2006.07.19 14:06
|close
|159
|100.00
|1.8320
|1.8303
|0.0000
|4000.00
|3838357.14
|327
|2006.07.19 14:33
|buy
|160
|100.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|328
|2006.07.19 14:45
|s/l
|160
|100.00
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-13000.00
|3825357.14
|329
|2006.07.19 15:00
|buy
|161
|100.00
|1.8393
|1.8380
|0.0000
|330
|2006.07.19 15:04
|s/l
|161
|100.00
|1.8380
|1.8380
|0.0000
|-13000.00
|3812357.14
|331
|2006.07.20 00:10
|buy
|162
|100.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|332
|2006.07.20 00:33
|close
|162
|100.00
|1.8430
|1.8414
|0.0000
|3000.00
|3815357.14
|333
|2006.07.20 00:45
|buy
|163
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|334
|2006.07.20 01:11
|close
|163
|100.00
|1.8437
|1.8420
|0.0000
|4000.00
|3819357.14
|335
|2006.07.20 05:06
|buy
|164
|100.00
|1.8449
|1.8436
|0.0000
|336
|2006.07.20 05:48
|s/l
|164
|100.00
|1.8436
|1.8436
|0.0000
|-13000.00
|3806357.14
|337
|2006.07.20 06:28
|buy
|165
|100.00
|1.8440
|1.8427
|0.0000
|338
|2006.07.20 06:28
|close
|165
|100.00
|1.8444
|1.8427
|0.0000
|4000.00
|3810357.14
|339
|2006.07.20 06:28
|buy
|166
|100.00
|1.8439
|1.8426
|0.0000
|340
|2006.07.20 06:31
|close
|166
|100.00
|1.8443
|1.8426
|0.0000
|4000.00
|3814357.14
|341
|2006.07.20 06:38
|buy
|167
|100.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|342
|2006.07.20 06:38
|close
|167
|100.00
|1.8452
|1.8435
|0.0000
|4000.00
|3818357.14
|343
|2006.07.20 06:38
|buy
|168
|100.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|344
|2006.07.20 07:06
|s/l
|168
|100.00
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-13000.00
|3805357.14
|345
|2006.07.20 08:39
|buy
|169
|100.00
|1.8458
|1.8445
|0.0000
|346
|2006.07.20 08:39
|close
|169
|100.00
|1.8463
|1.8445
|0.0000
|5000.00
|3810357.14
|347
|2006.07.20 08:39
|buy
|170
|100.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|348
|2006.07.20 08:42
|close
|170
|100.00
|1.8463
|1.8444
|0.0000
|6000.00
|3816357.14
|349
|2006.07.20 11:56
|buy
|171
|100.00
|1.8514
|1.8501
|0.0000
|350
|2006.07.20 12:28
|s/l
|171
|100.00
|1.8501
|1.8501
|0.0000
|-13000.00
|3803357.14
|351
|2006.07.20 12:44
|buy
|172
|100.00
|1.8497
|1.8484
|0.0000
|352
|2006.07.20 12:44
|close
|172
|100.00
|1.8501
|1.8484
|0.0000
|4000.00
|3807357.14
|353
|2006.07.20 12:44
|buy
|173
|100.00
|1.8497
|1.8484
|0.0000
|354
|2006.07.20 12:50
|close
|173
|100.00
|1.8502
|1.8484
|0.0000
|5000.00
|3812357.14
|355
|2006.07.20 14:13
|buy
|174
|100.00
|1.8505
|1.8492
|0.0000
|356
|2006.07.20 14:13
|close
|174
|100.00
|1.8509
|1.8492
|0.0000
|4000.00
|3816357.14
|357
|2006.07.20 14:13
|buy
|175
|100.00
|1.8503
|1.8490
|0.0000
|358
|2006.07.20 14:14
|close
|175
|100.00
|1.8507
|1.8490
|0.0000
|4000.00
|3820357.14
|359
|2006.07.20 14:25
|buy
|176
|100.00
|1.8505
|1.8492
|0.0000
|360
|2006.07.20 14:30
|close
|176
|100.00
|1.8509
|1.8492
|0.0000
|4000.00
|3824357.14
|361
|2006.07.20 14:33
|buy
|177
|100.00
|1.8510
|1.8497
|0.0000
|362
|2006.07.20 14:37
|s/l
|177
|100.00
|1.8497
|1.8497
|0.0000
|-13000.00
|3811357.14
|363
|2006.07.20 15:26
|buy
|178
|100.00
|1.8501
|1.8488
|0.0000
|364
|2006.07.20 15:29
|s/l
|178
|100.00
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|-13000.00
|3798357.14
|365
|2006.07.20 16:01
|buy
|179
|100.00
|1.8497
|1.8484
|0.0000
|366
|2006.07.20 16:06
|close
|179
|100.00
|1.8502
|1.8484
|0.0000
|5000.00
|3803357.14
|367
|2006.07.20 17:25
|buy
|180
|100.00
|1.8490
|1.8477
|0.0000
|368
|2006.07.20 18:00
|close
|180
|100.00
|1.8500
|1.8477
|0.0000
|10000.00
|3813357.14
|369
|2006.07.20 18:01
|buy
|181
|100.00
|1.8499
|1.8486
|0.0000
|370
|2006.07.20 18:01
|close
|181
|100.00
|1.8504
|1.8486
|0.0000
|5000.00
|3818357.14
|371
|2006.07.20 18:04
|buy
|182
|100.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|372
|2006.07.20 18:06
|close
|182
|100.00
|1.8503
|1.8485
|0.0000
|5000.00
|3823357.14
|373
|2006.07.20 18:20
|buy
|183
|100.00
|1.8505
|1.8492
|0.0000
|374
|2006.07.20 18:44
|s/l
|183
|100.00
|1.8492
|1.8492
|0.0000
|-13000.00
|3810357.14
|375
|2006.07.20 21:33
|buy
|184
|100.00
|1.8481
|1.8468
|0.0000
|376
|2006.07.20 22:05
|close
|184
|100.00
|1.8486
|1.8468
|0.0000
|5000.00
|3815357.14
|377
|2006.07.21 05:35
|buy
|185
|100.00
|1.8493
|1.8480
|0.0000
|378
|2006.07.21 05:54
|s/l
|185
|100.00
|1.8480
|1.8480
|0.0000
|-13000.00
|3802357.14
|379
|2006.07.21 06:10
|buy
|186
|100.00
|1.8478
|1.8465
|0.0000
|380
|2006.07.21 06:25
|close
|186
|100.00
|1.8481
|1.8465
|0.0000
|3000.00
|3805357.14
|381
|2006.07.21 06:45
|buy
|187
|100.00
|1.8508
|1.8495
|0.0000
|382
|2006.07.21 06:56
|close
|187
|100.00
|1.8512
|1.8495
|0.0000
|4000.00
|3809357.14
|383
|2006.07.21 06:59
|buy
|188
|100.00
|1.8506
|1.8493
|0.0000
|384
|2006.07.21 07:01
|close
|188
|100.00
|1.8511
|1.8493
|0.0000
|5000.00
|3814357.14
|385
|2006.07.21 07:46
|buy
|189
|100.00
|1.8544
|1.8531
|0.0000
|386
|2006.07.21 07:47
|modify
|189
|100.00
|1.8544
|1.8537
|0.0000
|387
|2006.07.21 07:51
|s/l
|189
|100.00
|1.8537
|1.8537
|0.0000
|-7000.00
|3807357.14
|388
|2006.07.21 09:20
|buy
|190
|100.00
|1.8540
|1.8527
|0.0000
|389
|2006.07.21 09:24
|close
|190
|100.00
|1.8544
|1.8527
|0.0000
|4000.00
|3811357.14
|390
|2006.07.21 11:00
|buy
|191
|100.00
|1.8570
|1.8557
|0.0000
|391
|2006.07.21 11:01
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8561
|0.0000
|392
|2006.07.21 11:01
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8562
|0.0000
|393
|2006.07.21 11:01
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8563
|0.0000
|394
|2006.07.21 11:01
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8564
|0.0000
|395
|2006.07.21 11:02
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8565
|0.0000
|396
|2006.07.21 11:05
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8567
|0.0000
|397
|2006.07.21 11:11
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8568
|0.0000
|398
|2006.07.21 11:14
|modify
|191
|100.00
|1.8570
|1.8569
|0.0000
|399
|2006.07.21 11:14
|close
|191
|100.00
|1.8574
|1.8569
|0.0000
|4000.00
|3815357.14
|400
|2006.07.21 11:16
|buy
|192
|100.00
|1.8573
|1.8560
|0.0000
|401
|2006.07.21 11:21
|close
|192
|100.00
|1.8578
|1.8560
|0.0000
|5000.00
|3820357.14
|402
|2006.07.21 12:03
|buy
|193
|100.00
|1.8560
|1.8547
|0.0000
|403
|2006.07.21 12:06
|close
|193
|100.00
|1.8565
|1.8547
|0.0000
|5000.00
|3825357.14
|404
|2006.07.21 12:11
|buy
|194
|100.00
|1.8566
|1.8553
|0.0000
|405
|2006.07.21 12:12
|close
|194
|100.00
|1.8570
|1.8553
|0.0000
|4000.00
|3829357.14
|406
|2006.07.21 12:21
|buy
|195
|100.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|407
|2006.07.21 12:21
|modify
|195
|100.00
|1.8579
|1.8574
|0.0000
|408
|2006.07.21 12:21
|modify
|195
|100.00
|1.8579
|1.8575
|0.0000
|409
|2006.07.21 12:21
|modify
|195
|100.00
|1.8579
|1.8577
|0.0000
|410
|2006.07.21 12:22
|s/l
|195
|100.00
|1.857686
|1.8577
|0.0000
|-2142.86
|3827214.28
|411
|2006.07.21 12:41
|buy
|196
|100.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|412
|2006.07.21 13:06
|close
|196
|100.00
|1.8589
|1.8568
|0.0000
|8000.00
|3835214.28
|413
|2006.07.21 13:51
|buy
|197
|100.00
|1.8574
|1.8561
|0.0000
|414
|2006.07.21 13:55
|close
|197
|100.00
|1.8578
|1.8561
|0.0000
|4000.00
|3839214.28
|415
|2006.07.21 14:03
|buy
|198
|100.00
|1.8577
|1.8564
|0.0000
|416
|2006.07.21 14:06
|close
|198
|100.00
|1.8583
|1.8564
|0.0000
|6000.00
|3845214.28
|417
|2006.07.21 14:07
|buy
|199
|100.00
|1.8585
|1.8572
|0.0000
|418
|2006.07.21 14:08
|close
|199
|100.00
|1.8589
|1.8572
|0.0000
|4000.00
|3849214.28
|419
|2006.07.21 14:09
|buy
|200
|100.00
|1.8587
|1.8574
|0.0000
|420
|2006.07.21 14:10
|modify
|200
|100.00
|1.8587
|1.8584
|0.0000
|421
|2006.07.21 14:10
|close
|200
|100.00
|1.8590
|1.8584
|0.0000
|3000.00
|3852214.28
|422
|2006.07.21 14:12
|buy
|201
|100.00
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|423
|2006.07.21 14:12
|close
|201
|100.00
|1.8588
|1.8570
|0.0000
|5000.00
|3857214.28
|424
|2006.07.21 14:12
|buy
|202
|100.00
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|425
|2006.07.21 14:21
|close
|202
|100.00
|1.8586
|1.8570
|0.0000
|3000.00
|3860214.28
|426
|2006.07.21 14:39
|buy
|203
|100.00
|1.8585
|1.8572
|0.0000
|427
|2006.07.21 14:53
|close
|203
|100.00
|1.8596
|1.8572
|0.0000
|11000.00
|3871214.28
|428
|2006.07.23 21:42
|buy
|204
|100.00
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|429
|2006.07.23 22:18
|close
|204
|100.00
|1.8589
|1.8573
|0.0000
|3000.00
|3874214.28
|430
|2006.07.24 05:10
|sell
|205
|100.00
|1.8543
|1.8556
|0.0000
|431
|2006.07.24 05:31
|close
|205
|100.00
|1.8539
|1.8556
|0.0000
|4000.00
|3878214.28
|432
|2006.07.24 11:21
|sell
|206
|100.00
|1.8531
|1.8544
|0.0000
|433
|2006.07.24 11:59
|close
|206
|100.00
|1.8527
|1.8544
|0.0000
|4000.00
|3882214.28
|434
|2006.07.24 13:10
|sell
|207
|100.00
|1.8537
|1.8550
|0.0000
|435
|2006.07.24 13:11
|close
|207
|100.00
|1.8534
|1.8550
|0.0000
|3000.00
|3885214.28
|436
|2006.07.24 14:37
|sell
|208
|100.00
|1.8515
|1.8528
|0.0000
|437
|2006.07.24 14:52
|close
|208
|100.00
|1.8512
|1.8528
|0.0000
|3000.00
|3888214.28
|438
|2006.07.24 16:05
|sell
|209
|100.00
|1.8492
|1.8505
|0.0000
|439
|2006.07.24 17:34
|close
|209
|100.00
|1.8488
|1.8505
|0.0000
|4000.00
|3892214.28
|440
|2006.07.24 17:35
|sell
|210
|100.00
|1.8490
|1.8503
|0.0000
|441
|2006.07.24 18:41
|s/l
|210
|100.00
|1.8503
|1.8503
|0.0000
|-13000.00
|3879214.28
|442
|2006.07.24 19:00
|sell
|211
|100.00
|1.8501
|1.8514
|0.0000
|443
|2006.07.24 21:02
|s/l
|211
|100.00
|1.8514
|1.8514
|0.0000
|-13000.00
|3866214.28
|444
|2006.07.24 22:48
|sell
|212
|100.00
|1.8499
|1.8512
|0.0000
|445
|2006.07.24 22:51
|close
|212
|100.00
|1.8497
|1.8512
|0.0000
|2000.00
|3868214.28
|446
|2006.07.24 23:30
|sell
|213
|100.00
|1.8494
|1.8507
|0.0000
|447
|2006.07.24 23:30
|close
|213
|100.00
|1.8490
|1.8507
|0.0000
|4000.00
|3872214.28
|448
|2006.07.25 00:27
|sell
|214
|100.00
|1.8458
|1.8471
|0.0000
|449
|2006.07.25 00:27
|close
|214
|100.00
|1.8455
|1.8471
|0.0000
|3000.00
|3875214.28
|450
|2006.07.25 00:43
|sell
|215
|100.00
|1.8455
|1.8468
|0.0000
|451
|2006.07.25 01:18
|close
|215
|100.00
|1.8451
|1.8468
|0.0000
|4000.00
|3879214.28
|452
|2006.07.25 04:49
|sell
|216
|100.00
|1.8475
|1.8488
|0.0000
|453
|2006.07.25 05:18
|s/l
|216
|100.00
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|-13000.00
|3866214.28
|454
|2006.07.25 07:23
|sell
|217
|100.00
|1.8509
|1.8522
|0.0000
|455
|2006.07.25 07:24
|close
|217
|100.00
|1.8505
|1.8522
|0.0000
|4000.00
|3870214.28
|456
|2006.07.25 07:45
|sell
|218
|100.00
|1.8500
|1.8513
|0.0000
|457
|2006.07.25 07:47
|close
|218
|100.00
|1.8497
|1.8513
|0.0000
|3000.00
|3873214.28
|458
|2006.07.25 08:33
|sell
|219
|100.00
|1.8499
|1.8512
|0.0000
|459
|2006.07.25 08:33
|close
|219
|100.00
|1.8495
|1.8512
|0.0000
|4000.00
|3877214.28
|460
|2006.07.25 13:05
|sell
|220
|100.00
|1.8501
|1.8514
|0.0000
|461
|2006.07.25 13:42
|s/l
|220
|100.00
|1.8514
|1.8514
|0.0000
|-13000.00
|3864214.28
|462
|2006.07.25 13:48
|sell
|221
|100.00
|1.8511
|1.8524
|0.0000
|463
|2006.07.25 13:56
|s/l
|221
|100.00
|1.8524
|1.8524
|0.0000
|-13000.00
|3851214.28
|464
|2006.07.25 15:12
|sell
|222
|100.00
|1.8438
|1.8451
|0.0000
|465
|2006.07.25 15:14
|close
|222
|100.00
|1.8433
|1.8451
|0.0000
|5000.00
|3856214.28
|466
|2006.07.25 15:17
|sell
|223
|100.00
|1.8435
|1.8448
|0.0000
|467
|2006.07.25 15:18
|close
|223
|100.00
|1.8430
|1.8448
|0.0000
|5000.00
|3861214.28
|468
|2006.07.25 15:22
|sell
|224
|100.00
|1.8427
|1.8440
|0.0000
|469
|2006.07.25 15:26
|close
|224
|100.00
|1.8422
|1.8440
|0.0000
|5000.00
|3866214.28
|470
|2006.07.25 21:09
|sell
|225
|100.00
|1.8395
|1.8408
|0.0000
|471
|2006.07.25 21:09
|close
|225
|100.00
|1.8391
|1.8408
|0.0000
|4000.00
|3870214.28
|472
|2006.07.25 21:09
|sell
|226
|100.00
|1.8395
|1.8408
|0.0000
|473
|2006.07.25 22:55
|s/l
|226
|100.00
|1.8408
|1.8408
|0.0000
|-13000.00
|3857214.28
|474
|2006.07.26 06:02
|sell
|227
|100.00
|1.8409
|1.8422
|0.0000
|475
|2006.07.26 06:14
|close
|227
|100.00
|1.8404
|1.8422
|0.0000
|5000.00
|3862214.28
|476
|2006.07.26 07:47
|sell
|228
|100.00
|1.8404
|1.8417
|0.0000
|477
|2006.07.26 07:53
|close
|228
|100.00
|1.8400
|1.8417
|0.0000
|4000.00
|3866214.28
|478
|2006.07.26 10:38
|sell
|229
|100.00
|1.8401
|1.8414
|0.0000
|479
|2006.07.26 11:31
|s/l
|229
|100.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-13000.00
|3853214.28
|480
|2006.07.26 11:42
|sell
|230
|100.00
|1.8406
|1.8419
|0.0000
|481
|2006.07.26 11:44
|close
|230
|100.00
|1.8401
|1.8419
|0.0000
|5000.00
|3858214.28
|482
|2006.07.26 12:15
|sell
|231
|100.00
|1.8401
|1.8414
|0.0000
|483
|2006.07.26 12:38
|s/l
|231
|100.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-13000.00
|3845214.28
|484
|2006.07.26 13:34
|sell
|232
|100.00
|1.8431
|1.8444
|0.0000
|485
|2006.07.26 14:07
|s/l
|232
|100.00
|1.8444
|1.8444
|0.0000
|-13000.00
|3832214.28
|486
|2006.07.26 15:11
|buy
|233
|100.00
|1.8467
|1.8454
|0.0000
|487
|2006.07.26 15:30
|s/l
|233
|100.00
|1.8454
|1.8454
|0.0000
|-13000.00
|3819214.28
|488
|2006.07.26 16:10
|buy
|234
|100.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|489
|2006.07.26 16:10
|close
|234
|100.00
|1.8479
|1.8462
|0.0000
|4000.00
|3823214.28
|490
|2006.07.26 16:22
|buy
|235
|100.00
|1.8480
|1.8467
|0.0000
|491
|2006.07.26 16:29
|close
|235
|100.00
|1.8484
|1.8467
|0.0000
|4000.00
|3827214.28
|492
|2006.07.26 18:26
|buy
|236
|100.00
|1.8542
|1.8529
|0.0000
|493
|2006.07.26 18:26
|close
|236
|100.00
|1.8547
|1.8529
|0.0000
|5000.00
|3832214.28
|494
|2006.07.26 18:29
|buy
|237
|100.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|495
|2006.07.26 18:31
|close
|237
|100.00
|1.8539
|1.8520
|0.0000
|6000.00
|3838214.28
|496
|2006.07.26 18:58
|buy
|238
|100.00
|1.8536
|1.8523
|0.0000
|497
|2006.07.26 19:03
|s/l
|238
|100.00
|1.8523
|1.8523
|0.0000
|-13000.00
|3825214.28
|498
|2006.07.26 19:27
|buy
|239
|100.00
|1.8525
|1.8512
|0.0000
|499
|2006.07.26 19:44
|close
|239
|100.00
|1.8528
|1.8512
|0.0000
|3000.00
|3828214.28
|500
|2006.07.26 20:58
|buy
|240
|100.00
|1.8542
|1.8529
|0.0000
|501
|2006.07.26 20:58
|close
|240
|100.00
|1.8546
|1.8529
|0.0000
|4000.00
|3832214.28
|502
|2006.07.26 20:58
|buy
|241
|100.00
|1.8542
|1.8529
|0.0000
|503
|2006.07.26 21:00
|close
|241
|100.00
|1.8547
|1.8529
|0.0000
|5000.00
|3837214.28
|504
|2006.07.26 21:05
|buy
|242
|100.00
|1.8546
|1.8533
|0.0000
|505
|2006.07.27 00:05
|s/l
|242
|100.00
|1.8533
|1.8533
|0.0000
|-14050.00
|3823164.28
|506
|2006.07.27 04:32
|buy
|243
|100.00
|1.8544
|1.8531
|0.0000
|507
|2006.07.27 04:41
|close
|243
|100.00
|1.8548
|1.8531
|0.0000
|4000.00
|3827164.28
|508
|2006.07.27 05:19
|buy
|244
|100.00
|1.8549
|1.8536
|0.0000
|509
|2006.07.27 05:40
|close
|244
|100.00
|1.8562
|1.8536
|0.0000
|13000.00
|3840164.28
|510
|2006.07.27 06:42
|buy
|245
|100.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|511
|2006.07.27 06:43
|close
|245
|100.00
|1.8569
|1.8552
|0.0000
|4000.00
|3844164.28
|512
|2006.07.27 06:56
|buy
|246
|100.00
|1.8571
|1.8558
|0.0000
|513
|2006.07.27 06:59
|close
|246
|100.00
|1.8574
|1.8558
|0.0000
|3000.00
|3847164.28
|514
|2006.07.27 07:07
|buy
|247
|100.00
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|515
|2006.07.27 07:08
|close
|247
|100.00
|1.8579
|1.8563
|0.0000
|3000.00
|3850164.28
|516
|2006.07.27 07:41
|buy
|248
|100.00
|1.8589
|1.8576
|0.0000
|517
|2006.07.27 08:21
|close
|248
|100.00
|1.8592
|1.8576
|0.0000
|3000.00
|3853164.28
|518
|2006.07.27 08:38
|buy
|249
|100.00
|1.8598
|1.8585
|0.0000
|519
|2006.07.27 08:47
|close
|249
|100.00
|1.8601
|1.8585
|0.0000
|3000.00
|3856164.28
|520
|2006.07.27 09:01
|buy
|250
|100.00
|1.8598
|1.8585
|0.0000
|521
|2006.07.27 09:01
|close
|250
|100.00
|1.8602
|1.8585
|0.0000
|4000.00
|3860164.28
|522
|2006.07.27 09:01
|buy
|251
|100.00
|1.8598
|1.8585
|0.0000
|523
|2006.07.27 09:08
|close
|251
|100.00
|1.8603
|1.8585
|0.0000
|5000.00
|3865164.28
|524
|2006.07.27 09:10
|buy
|252
|100.00
|1.8600
|1.8587
|0.0000
|525
|2006.07.27 09:13
|close
|252
|100.00
|1.8603
|1.8587
|0.0000
|3000.00
|3868164.28
|526
|2006.07.27 10:25
|buy
|253
|100.00
|1.8621
|1.8608
|0.0000
|527
|2006.07.27 10:25
|close
|253
|100.00
|1.8625
|1.8608
|0.0000
|4000.00
|3872164.28
|528
|2006.07.27 10:25
|buy
|254
|100.00
|1.8623
|1.8610
|0.0000
|529
|2006.07.27 10:33
|modify
|254
|100.00
|1.8623
|1.8621
|0.0000
|530
|2006.07.27 10:46
|close
|254
|100.00
|1.8627
|1.8621
|0.0000
|4000.00
|3876164.28
|531
|2006.07.27 12:52
|buy
|255
|100.00
|1.8592
|1.8579
|0.0000
|532
|2006.07.27 12:54
|close
|255
|100.00
|1.8596
|1.8579
|0.0000
|4000.00
|3880164.28
|533
|2006.07.28 00:41
|sell
|256
|100.00
|1.8564
|1.8577
|0.0000
|534
|2006.07.28 00:53
|close
|256
|100.00
|1.8559
|1.8577
|0.0000
|5000.00
|3885164.28
|535
|2006.07.28 00:54
|sell
|257
|100.00
|1.8563
|1.8576
|0.0000
|536
|2006.07.28 00:56
|close
|257
|100.00
|1.8559
|1.8576
|0.0000
|4000.00
|3889164.28
|537
|2006.07.28 07:36
|sell
|258
|100.00
|1.8589
|1.8602
|0.0000
|538
|2006.07.28 08:05
|close
|258
|100.00
|1.8586
|1.8602
|0.0000
|3000.00
|3892164.28
|539
|2006.07.28 08:17
|buy
|259
|100.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|540
|2006.07.28 08:18
|close
|259
|100.00
|1.8584
|1.8567
|0.0000
|4000.00
|3896164.28
|541
|2006.07.28 08:18
|buy
|260
|100.00
|1.8582
|1.8569
|0.0000
|542
|2006.07.28 08:35
|close
|260
|100.00
|1.8586
|1.8569
|0.0000
|4000.00
|3900164.28
|543
|2006.07.28 09:28
|sell
|261
|100.00
|1.8598
|1.8611
|0.0000
|544
|2006.07.28 09:37
|s/l
|261
|100.00
|1.8611
|1.8611
|0.0000
|-13000.00
|3887164.28
|545
|2006.07.28 12:43
|sell
|262
|100.00
|1.8640
|1.8653
|0.0000
|546
|2006.07.28 12:45
|close
|262
|100.00
|1.8635
|1.8653
|0.0000
|5000.00
|3892164.28
|547
|2006.07.28 12:45
|sell
|263
|100.00
|1.8642
|1.8655
|0.0000
|548
|2006.07.28 12:46
|close
|263
|100.00
|1.8634
|1.8655
|0.0000
|8000.00
|3900164.28
|549
|2006.07.28 14:14
|buy
|264
|100.00
|1.8649
|1.8636
|0.0000
|550
|2006.07.28 14:15
|close
|264
|100.00
|1.8653
|1.8636
|0.0000
|4000.00
|3904164.28
|551
|2006.07.28 14:15
|buy
|265
|100.00
|1.8649
|1.8636
|0.0000
|552
|2006.07.28 14:15
|close
|265
|100.00
|1.8654
|1.8636
|0.0000
|5000.00
|3909164.28
|553
|2006.07.28 17:48
|buy
|266
|100.00
|1.8646
|1.8633
|0.0000
|554
|2006.07.28 19:13
|s/l
|266
|100.00
|1.8633
|1.8633
|0.0000
|-13000.00
|3896164.28
|555
|2006.07.31 02:35
|sell
|267
|100.00
|1.8625
|1.8638
|0.0000
|556
|2006.07.31 02:53
|s/l
|267
|100.00
|1.8638
|1.8638
|0.0000
|-13000.00
|3883164.28
|557
|2006.07.31 06:16
|buy
|268
|100.00
|1.8644
|1.8631
|0.0000
|558
|2006.07.31 06:32
|s/l
|268
|100.00
|1.8631
|1.8631
|0.0000
|-13000.00
|3870164.28
|559
|2006.07.31 06:48
|buy
|269
|100.00
|1.8631
|1.8618
|0.0000
|560
|2006.07.31 07:02
|close
|269
|100.00
|1.8634
|1.8618
|0.0000
|3000.00
|3873164.28
|561
|2006.07.31 07:28
|sell
|270
|100.00
|1.8639
|1.8652
|0.0000
|562
|2006.07.31 07:42
|close
|270
|100.00
|1.8636
|1.8652
|0.0000
|3000.00
|3876164.28
|563
|2006.07.31 07:45
|sell
|271
|100.00
|1.8638
|1.8651
|0.0000
|564
|2006.07.31 07:49
|close
|271
|100.00
|1.8632
|1.8651
|0.0000
|6000.00
|3882164.28
|565
|2006.07.31 07:51
|sell
|272
|100.00
|1.8632
|1.8645
|0.0000
|566
|2006.07.31 07:53
|close
|272
|100.00
|1.8627
|1.8645
|0.0000
|5000.00
|3887164.28
|567
|2006.07.31 10:11
|buy
|273
|100.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|568
|2006.07.31 10:23
|s/l
|273
|100.00
|1.8641
|1.8641
|0.0000
|-13000.00
|3874164.28
|569
|2006.07.31 11:17
|buy
|274
|100.00
|1.8652
|1.8639
|0.0000
|570
|2006.07.31 11:17
|close
|274
|100.00
|1.8657
|1.8639
|0.0000
|5000.00
|3879164.28
|571
|2006.07.31 11:55
|buy
|275
|100.00
|1.8671
|1.8658
|0.0000
|572
|2006.07.31 11:55
|modify
|275
|100.00
|1.8671
|1.8665
|0.0000
|573
|2006.07.31 11:55
|modify
|275
|100.00
|1.8671
|1.8667
|0.0000
|574
|2006.07.31 11:55
|modify
|275
|100.00
|1.8671
|1.8668
|0.0000
|575
|2006.07.31 11:55
|modify
|275
|100.00
|1.8671
|1.8669
|0.0000
|576
|2006.07.31 11:55
|close
|275
|100.00
|1.8674
|1.8669
|0.0000
|3000.00
|3882164.28
|577
|2006.07.31 11:55
|buy
|276
|100.00
|1.8671
|1.8658
|0.0000
|578
|2006.07.31 11:58
|s/l
|276
|100.00
|1.8658
|1.8658
|0.0000
|-13000.00
|3869164.28
|579
|2006.07.31 12:51
|buy
|277
|100.00
|1.8663
|1.8650
|0.0000
|580
|2006.07.31 12:52
|s/l
|277
|100.00
|1.8650
|1.8650
|0.0000
|-13000.00
|3856164.28
|581
|2006.07.31 13:01
|buy
|278
|100.00
|1.8671
|1.8658
|0.0000
|582
|2006.07.31 13:03
|modify
|278
|100.00
|1.8671
|1.8669
|0.0000
|583
|2006.07.31 13:03
|close
|278
|100.00
|1.8675
|1.8669
|0.0000
|4000.00
|3860164.28
|584
|2006.07.31 14:56
|buy
|279
|100.00
|1.8666
|1.8653
|0.0000
|585
|2006.07.31 14:59
|close
|279
|100.00
|1.8669
|1.8653
|0.0000
|3000.00
|3863164.28
|586
|2006.07.31 15:19
|buy
|280
|100.00
|1.8672
|1.8659
|0.0000
|587
|2006.07.31 15:21
|modify
|280
|100.00
|1.8672
|1.8670
|0.0000
|588
|2006.07.31 15:21
|modify
|280
|100.00
|1.8672
|1.8671
|0.0000
|589
|2006.07.31 15:21
|close
|280
|100.00
|1.8676
|1.8671
|0.0000
|4000.00
|3867164.28
|590
|2006.07.31 17:32
|buy
|281
|100.00
|1.8685
|1.8672
|0.0000
|591
|2006.07.31 17:36
|close
|281
|100.00
|1.8688
|1.8672
|0.0000
|3000.00
|3870164.28
|592
|2006.07.31 19:05
|buy
|282
|100.00
|1.8679
|1.8666
|0.0000
|593
|2006.07.31 19:11
|close
|282
|100.00
|1.8682
|1.8666
|0.0000
|3000.00
|3873164.28
|594
|2006.08.01 03:30
|sell
|283
|100.00
|1.8655
|1.8668
|0.0000
|595
|2006.08.01 03:50
|close
|283
|100.00
|1.8652
|1.8668
|0.0000
|3000.00
|3876164.28
|596
|2006.08.01 05:07
|sell
|284
|100.00
|1.8631
|1.8644
|0.0000
|597
|2006.08.01 05:18
|s/l
|284
|100.00
|1.8644
|1.8644
|0.0000
|-13000.00
|3863164.28
|598
|2006.08.01 05:41
|sell
|285
|100.00
|1.8633
|1.8646
|0.0000
|599
|2006.08.01 06:00
|s/l
|285
|100.00
|1.8646
|1.8646
|0.0000
|-13000.00
|3850164.28
|600
|2006.08.01 06:50
|sell
|286
|100.00
|1.8634
|1.8647
|0.0000
|601
|2006.08.01 06:54
|s/l
|286
|100.00
|1.8647
|1.8647
|0.0000
|-13000.00
|3837164.28
|602
|2006.08.01 07:28
|sell
|287
|100.00
|1.8651
|1.8664
|0.0000
|603
|2006.08.01 07:28
|close
|287
|100.00
|1.8648
|1.8664
|0.0000
|3000.00
|3840164.28
|604
|2006.08.01 07:28
|sell
|288
|100.00
|1.8650
|1.8663
|0.0000
|605
|2006.08.01 07:32
|s/l
|288
|100.00
|1.8663
|1.8663
|0.0000
|-13000.00
|3827164.28
|606
|2006.08.01 08:52
|sell
|289
|100.00
|1.8678
|1.8691
|0.0000
|607
|2006.08.01 08:56
|close
|289
|100.00
|1.8675
|1.8691
|0.0000
|3000.00
|3830164.28
|608
|2006.08.01 11:14
|buy
|290
|100.00
|1.8677
|1.8664
|0.0000
|609
|2006.08.01 12:06
|s/l
|290
|100.00
|1.8664
|1.8664
|0.0000
|-13000.00
|3817164.28
|610
|2006.08.01 14:11
|buy
|291
|100.00
|1.8665
|1.8652
|0.0000
|611
|2006.08.01 14:14
|close
|291
|100.00
|1.8670
|1.8652
|0.0000
|5000.00
|3822164.28
|612
|2006.08.01 15:26
|buy
|292
|100.00
|1.8693
|1.8680
|0.0000
|613
|2006.08.01 15:26
|modify
|292
|100.00
|1.8693
|1.8685
|0.0000
|614
|2006.08.01 15:26
|modify
|292
|100.00
|1.8693
|1.8686
|0.0000
|615
|2006.08.01 15:26
|modify
|292
|100.00
|1.8693
|1.8687
|0.0000
|616
|2006.08.01 15:26
|modify
|292
|100.00
|1.8693
|1.8688
|0.0000
|617
|2006.08.01 15:26
|modify
|292
|100.00
|1.8693
|1.8689
|0.0000
|618
|2006.08.01 15:26
|modify
|292
|100.00
|1.8693
|1.8690
|0.0000
|619
|2006.08.01 15:26
|close
|292
|100.00
|1.8697
|1.8690
|0.0000
|4000.00
|3826164.28
|620
|2006.08.01 15:26
|buy
|293
|100.00
|1.8694
|1.8681
|0.0000
|621
|2006.08.01 15:31
|modify
|293
|100.00
|1.8694
|1.8690
|0.0000
|622
|2006.08.01 15:31
|s/l
|293
|100.00
|1.868971
|1.8690
|0.0000
|-4285.71
|3821878.57
|623
|2006.08.01 15:37
|buy
|294
|100.00
|1.8688
|1.8675
|0.0000
|624
|2006.08.01 15:37
|close
|294
|100.00
|1.8692
|1.8675
|0.0000
|4000.00
|3825878.57
|625
|2006.08.01 15:37
|buy
|295
|100.00
|1.8689
|1.8676
|0.0000
|626
|2006.08.01 15:41
|close
|295
|100.00
|1.8693
|1.8676
|0.0000
|4000.00
|3829878.57
|627
|2006.08.01 20:13
|buy
|296
|100.00
|1.8761
|1.8748
|0.0000
|628
|2006.08.01 20:46
|close
|296
|100.00
|1.8764
|1.8748
|0.0000
|3000.00
|3832878.57
|629
|2006.08.01 23:57
|buy
|297
|100.00
|1.8765
|1.8752
|0.0000
|630
|2006.08.01 23:59
|close
|297
|100.00
|1.8769
|1.8752
|0.0000
|4000.00
|3836878.57
|631
|2006.08.02 00:31
|buy
|298
|100.00
|1.8774
|1.8761
|0.0000
|632
|2006.08.02 02:35
|close
|298
|100.00
|1.8777
|1.8761
|0.0000
|3000.00
|3839878.57
|633
|2006.08.02 02:44
|buy
|299
|100.00
|1.8782
|1.8769
|0.0000
|634
|2006.08.02 03:07
|close
|299
|100.00
|1.8784
|1.8769
|0.0000
|2000.00
|3841878.57
|635
|2006.08.02 03:09
|buy
|300
|100.00
|1.8783
|1.8770
|0.0000
|636
|2006.08.02 03:09
|close
|300
|100.00
|1.8786
|1.8770
|0.0000
|3000.00
|3844878.57
|637
|2006.08.02 03:12
|buy
|301
|100.00
|1.8784
|1.8771
|0.0000
|638
|2006.08.02 03:19
|close
|301
|100.00
|1.8787
|1.8771
|0.0000
|3000.00
|3847878.57
|639
|2006.08.02 05:38
|buy
|302
|100.00
|1.8769
|1.8756
|0.0000
|640
|2006.08.02 06:39
|s/l
|302
|100.00
|1.8756
|1.8756
|0.0000
|-13000.00
|3834878.57
|641
|2006.08.02 07:15
|buy
|303
|100.00
|1.8759
|1.8746
|0.0000
|642
|2006.08.02 07:18
|close
|303
|100.00
|1.8763
|1.8746
|0.0000
|4000.00
|3838878.57
|643
|2006.08.02 07:55
|buy
|304
|100.00
|1.8768
|1.8755
|0.0000
|644
|2006.08.02 08:06
|s/l
|304
|100.00
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-13000.00
|3825878.57
|645
|2006.08.02 10:42
|buy
|305
|100.00
|1.8759
|1.8746
|0.0000
|646
|2006.08.02 11:57
|close
|305
|100.00
|1.8763
|1.8746
|0.0000
|4000.00
|3829878.57
|647
|2006.08.02 13:26
|buy
|306
|100.00
|1.8773
|1.8760
|0.0000
|648
|2006.08.02 13:26
|close
|306
|100.00
|1.8778
|1.8760
|0.0000
|5000.00
|3834878.57
|649
|2006.08.02 13:28
|buy
|307
|100.00
|1.8774
|1.8761
|0.0000
|650
|2006.08.02 13:55
|s/l
|307
|100.00
|1.8761
|1.8761
|0.0000
|-13000.00
|3821878.57
|651
|2006.08.02 14:03
|buy
|308
|100.00
|1.8768
|1.8755
|0.0000
|652
|2006.08.02 14:12
|close
|308
|100.00
|1.8773
|1.8755
|0.0000
|5000.00
|3826878.57
|653
|2006.08.02 14:13
|buy
|309
|100.00
|1.8773
|1.8760
|0.0000
|654
|2006.08.02 14:13
|s/l
|309
|100.00
|1.8760
|1.8760
|0.0000
|-13000.00
|3813878.57
|655
|2006.08.02 14:13
|buy
|310
|100.00
|1.8762
|1.8749
|0.0000
|656
|2006.08.02 14:13
|close
|310
|100.00
|1.8768
|1.8749
|0.0000
|6000.00
|3819878.57
|657
|2006.08.02 14:13
|buy
|311
|100.00
|1.8766
|1.8753
|0.0000
|658
|2006.08.02 14:26
|close
|311
|100.00
|1.8770
|1.8753
|0.0000
|4000.00
|3823878.57
|659
|2006.08.02 17:17
|buy
|312
|100.00
|1.8771
|1.8758
|0.0000
|660
|2006.08.02 18:12
|close
|312
|100.00
|1.8775
|1.8758
|0.0000
|4000.00
|3827878.57
|661
|2006.08.02 20:03
|buy
|313
|100.00
|1.8762
|1.8749
|0.0000
|662
|2006.08.02 20:54
|close
|313
|100.00
|1.8766
|1.8749
|0.0000
|4000.00
|3831878.57
|663
|2006.08.02 22:56
|buy
|314
|100.00
|1.8775
|1.8762
|0.0000
|664
|2006.08.02 22:56
|close
|314
|100.00
|1.8778
|1.8762
|0.0000
|3000.00
|3834878.57
|665
|2006.08.02 22:57
|buy
|315
|100.00
|1.8776
|1.8763
|0.0000
|666
|2006.08.02 23:10
|close
|315
|100.00
|1.8779
|1.8763
|0.0000
|3000.00
|3837878.57
|667
|2006.08.03 00:40
|buy
|316
|100.00
|1.8761
|1.8748
|0.0000
|668
|2006.08.03 00:50
|close
|316
|100.00
|1.8766
|1.8748
|0.0000
|5000.00
|3842878.57
|669
|2006.08.03 00:51
|buy
|317
|100.00
|1.8766
|1.8753
|0.0000
|670
|2006.08.03 01:04
|s/l
|317
|100.00
|1.8753
|1.8753
|0.0000
|-13000.00
|3829878.57
|671
|2006.08.03 06:32
|sell
|318
|100.00
|1.8762
|1.8775
|0.0000
|672
|2006.08.03 06:43
|close
|318
|100.00
|1.8759
|1.8775
|0.0000
|3000.00
|3832878.57
|673
|2006.08.03 07:52
|sell
|319
|100.00
|1.8745
|1.8758
|0.0000
|674
|2006.08.03 08:03
|close
|319
|100.00
|1.8740
|1.8758
|0.0000
|5000.00
|3837878.57
|675
|2006.08.03 08:45
|sell
|320
|100.00
|1.8723
|1.8736
|0.0000
|676
|2006.08.03 08:57
|close
|320
|100.00
|1.8720
|1.8736
|0.0000
|3000.00
|3840878.57
|677
|2006.08.03 10:48
|sell
|321
|100.00
|1.8720
|1.8733
|0.0000
|678
|2006.08.03 10:59
|s/l
|321
|100.00
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|-13000.00
|3827878.57
|679
|2006.08.03 11:42
|sell
|322
|100.00
|1.8856
|1.8869
|0.0000
|680
|2006.08.03 11:46
|close
|322
|100.00
|1.8845
|1.8869
|0.0000
|11000.00
|3838878.57
|681
|2006.08.03 11:53
|sell
|323
|100.00
|1.8851
|1.8864
|0.0000
|682
|2006.08.03 12:02
|s/l
|323
|100.00
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|-13000.00
|3825878.57
|683
|2006.08.03 12:31
|buy
|324
|100.00
|1.8888
|1.8875
|0.0000
|684
|2006.08.03 12:31
|modify
|324
|100.00
|1.8888
|1.8879
|0.0000
|685
|2006.08.03 12:31
|modify
|324
|100.00
|1.8888
|1.8880
|0.0000
|686
|2006.08.03 12:31
|modify
|324
|100.00
|1.8888
|1.8881
|0.0000
|687
|2006.08.03 12:31
|modify
|324
|100.00
|1.8888
|1.8882
|0.0000
|688
|2006.08.03 12:31
|modify
|324
|100.00
|1.8888
|1.8884
|0.0000
|689
|2006.08.03 12:31
|close
|324
|100.00
|1.8892
|1.8884
|0.0000
|4000.00
|3829878.57
|690
|2006.08.03 12:31
|buy
|325
|100.00
|1.8887
|1.8874
|0.0000
|691
|2006.08.03 12:35
|modify
|325
|100.00
|1.8887
|1.8884
|0.0000
|692
|2006.08.03 12:35
|close
|325
|100.00
|1.8893
|1.8884
|0.0000
|6000.00
|3835878.57
|693
|2006.08.03 21:46
|buy
|326
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|694
|2006.08.03 21:52
|close
|326
|100.00
|1.8878
|1.8860
|0.0000
|5000.00
|3840878.57
|695
|2006.08.04 04:16
|buy
|327
|100.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|696
|2006.08.04 05:52
|close
|327
|100.00
|1.8865
|1.8849
|0.0000
|3000.00
|3843878.57
|697
|2006.08.04 06:00
|buy
|328
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|698
|2006.08.04 06:13
|s/l
|328
|100.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-13000.00
|3830878.57
|699
|2006.08.04 07:00
|buy
|329
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|700
|2006.08.04 07:22
|close
|329
|100.00
|1.8878
|1.8860
|0.0000
|5000.00
|3835878.57
|701
|2006.08.04 07:39
|buy
|330
|100.00
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|702
|2006.08.04 07:39
|modify
|330
|100.00
|1.8894
|1.8887
|0.0000
|703
|2006.08.04 07:39
|modify
|330
|100.00
|1.8894
|1.8888
|0.0000
|704
|2006.08.04 07:39
|modify
|330
|100.00
|1.8894
|1.8890
|0.0000
|705
|2006.08.04 07:39
|modify
|330
|100.00
|1.8894
|1.8891
|0.0000
|706
|2006.08.04 07:39
|close
|330
|100.00
|1.8897
|1.8891
|0.0000
|3000.00
|3838878.57
|707
|2006.08.04 07:41
|buy
|331
|100.00
|1.8891
|1.8878
|0.0000
|708
|2006.08.04 07:43
|close
|331
|100.00
|1.8894
|1.8878
|0.0000
|3000.00
|3841878.57
|709
|2006.08.04 08:09
|buy
|332
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|710
|2006.08.04 08:10
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8896
|0.0000
|711
|2006.08.04 08:10
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8897
|0.0000
|712
|2006.08.04 08:10
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8898
|0.0000
|713
|2006.08.04 08:11
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8899
|0.0000
|714
|2006.08.04 08:13
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8900
|0.0000
|715
|2006.08.04 08:13
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8901
|0.0000
|716
|2006.08.04 08:13
|modify
|332
|100.00
|1.8907
|1.8902
|0.0000
|717
|2006.08.04 08:13
|close
|332
|100.00
|1.8910
|1.8902
|0.0000
|3000.00
|3844878.57
|718
|2006.08.04 09:56
|buy
|333
|100.00
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|719
|2006.08.04 10:10
|close
|333
|100.00
|1.8917
|1.8901
|0.0000
|3000.00
|3847878.57
|720
|2006.08.04 12:32
|buy
|334
|100.00
|1.8988
|1.8975
|0.0000
|721
|2006.08.04 12:32
|modify
|334
|100.00
|1.8988
|1.8975
|0.0000
|722
|2006.08.04 12:32
|modify
|334
|100.00
|1.8988
|1.8976
|0.0000
|723
|2006.08.04 12:32
|modify
|334
|100.00
|1.8988
|1.8977
|0.0000
|724
|2006.08.04 12:32
|close
|334
|100.00
|1.8994
|1.8977
|0.0000
|6000.00
|3853878.57
|725
|2006.08.04 12:32
|buy
|335
|100.00
|1.8988
|1.8975
|0.0000
|726
|2006.08.04 12:33
|modify
|335
|100.00
|1.8988
|1.8977
|0.0000
|727
|2006.08.04 12:33
|close
|335
|100.00
|1.8992
|1.8977
|0.0000
|4000.00
|3857878.57
|728
|2006.08.04 12:36
|buy
|336
|100.00
|1.8992
|1.8979
|0.0000
|729
|2006.08.04 12:36
|modify
|336
|100.00
|1.8992
|1.8979
|0.0000
|730
|2006.08.04 12:36
|close
|336
|100.00
|1.8999
|1.8979
|0.0000
|7000.00
|3864878.57
|731
|2006.08.04 12:40
|buy
|337
|100.00
|1.9032
|1.9019
|0.0000
|732
|2006.08.04 12:40
|close
|337
|100.00
|1.9038
|1.9019
|0.0000
|6000.00
|3870878.57
|733
|2006.08.04 12:40
|buy
|338
|100.00
|1.9032
|1.9019
|0.0000
|734
|2006.08.04 12:46
|modify
|338
|100.00
|1.9032
|1.9022
|0.0000
|735
|2006.08.04 12:46
|close
|338
|100.00
|1.9039
|1.9022
|0.0000
|7000.00
|3877878.57
|736
|2006.08.04 12:51
|buy
|339
|100.00
|1.9041
|1.9028
|0.0000
|737
|2006.08.04 12:53
|modify
|339
|100.00
|1.9041
|1.9033
|0.0000
|738
|2006.08.04 12:53
|close
|339
|100.00
|1.9046
|1.9033
|0.0000
|5000.00
|3882878.57
|739
|2006.08.04 13:02
|buy
|340
|100.00
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|740
|2006.08.04 13:03
|modify
|340
|100.00
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|741
|2006.08.04 13:03
|modify
|340
|100.00
|1.9064
|1.9052
|0.0000
|742
|2006.08.04 13:03
|modify
|340
|100.00
|1.9064
|1.9053
|0.0000
|743
|2006.08.04 13:03
|modify
|340
|100.00
|1.9064
|1.9054
|0.0000
|744
|2006.08.04 13:03
|close
|340
|100.00
|1.9069
|1.9054
|0.0000
|5000.00
|3887878.57
|745
|2006.08.04 14:07
|buy
|341
|100.00
|1.9096
|1.9083
|0.0000
|746
|2006.08.04 14:07
|modify
|341
|100.00
|1.9096
|1.9085
|0.0000
|747
|2006.08.04 14:07
|modify
|341
|100.00
|1.9096
|1.9086
|0.0000
|748
|2006.08.04 14:07
|modify
|341
|100.00
|1.9096
|1.9087
|0.0000
|749
|2006.08.04 14:07
|modify
|341
|100.00
|1.9096
|1.9088
|0.0000
|750
|2006.08.04 14:07
|modify
|341
|100.00
|1.9096
|1.9089
|0.0000
|751
|2006.08.04 14:07
|modify
|341
|100.00
|1.9096
|1.9090
|0.0000
|752
|2006.08.04 14:10
|close
|341
|100.00
|1.9100
|1.9090
|0.0000
|4000.00
|3891878.57
|753
|2006.08.04 16:07
|buy
|342
|100.00
|1.9103
|1.9090
|0.0000
|754
|2006.08.04 16:07
|modify
|342
|100.00
|1.9103
|1.9097
|0.0000
|755
|2006.08.04 16:07
|modify
|342
|100.00
|1.9103
|1.9099
|0.0000
|756
|2006.08.04 16:07
|modify
|342
|100.00
|1.9103
|1.9100
|0.0000
|757
|2006.08.04 16:07
|modify
|342
|100.00
|1.9103
|1.9101
|0.0000
|758
|2006.08.04 16:07
|modify
|342
|100.00
|1.9103
|1.9102
|0.0000
|759
|2006.08.04 16:07
|close
|342
|100.00
|1.9107
|1.9102
|0.0000
|4000.00
|3895878.57
|760
|2006.08.04 16:07
|buy
|343
|100.00
|1.9103
|1.9090
|0.0000
|761
|2006.08.04 16:11
|modify
|343
|100.00
|1.9103
|1.9102
|0.0000
|762
|2006.08.04 16:11
|modify
|343
|100.00
|1.9103
|1.9102
|0.0000
|763
|2006.08.04 16:11
|close
|343
|100.00
|1.9108
|1.9102
|0.0000
|5000.00
|3900878.57
|764
|2006.08.04 16:41
|buy
|344
|100.00
|1.9099
|1.9086
|0.0000
|765
|2006.08.04 17:06
|s/l
|344
|100.00
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|-13000.00
|3887878.57
|766
|2006.08.06 22:07
|buy
|345
|100.00
|1.9072
|1.9059
|0.0000
|767
|2006.08.06 23:25
|close
|345
|100.00
|1.9076
|1.9059
|0.0000
|4000.00
|3891878.57
|768
|2006.08.07 06:55
|sell
|346
|100.00
|1.9059
|1.9072
|0.0000
|769
|2006.08.07 06:59
|close
|346
|100.00
|1.9054
|1.9072
|0.0000
|5000.00
|3896878.57
|770
|2006.08.07 11:58
|buy
|347
|100.00
|1.9085
|1.9072
|0.0000
|771
|2006.08.07 12:12
|s/l
|347
|100.00
|1.9072
|1.9072
|0.0000
|-13000.00
|3883878.57
|772
|2006.08.07 12:33
|buy
|348
|100.00
|1.9084
|1.9071
|0.0000
|773
|2006.08.07 12:37
|close
|348
|100.00
|1.9088
|1.9071
|0.0000
|4000.00
|3887878.57
|774
|2006.08.07 13:49
|buy
|349
|100.00
|1.9105
|1.9092
|0.0000
|775
|2006.08.07 13:49
|close
|349
|100.00
|1.9109
|1.9092
|0.0000
|4000.00
|3891878.57
|776
|2006.08.07 13:49
|buy
|350
|100.00
|1.9105
|1.9092
|0.0000
|777
|2006.08.07 14:05
|close
|350
|100.00
|1.9109
|1.9092
|0.0000
|4000.00
|3895878.57
|778
|2006.08.07 15:04
|buy
|351
|100.00
|1.9098
|1.9085
|0.0000
|779
|2006.08.07 15:56
|close
|351
|100.00
|1.9102
|1.9085
|0.0000
|4000.00
|3899878.57
|780
|2006.08.07 16:00
|buy
|352
|100.00
|1.9094
|1.9081
|0.0000
|781
|2006.08.07 16:00
|close
|352
|100.00
|1.9098
|1.9081
|0.0000
|4000.00
|3903878.57
|782
|2006.08.07 16:00
|buy
|353
|100.00
|1.9098
|1.9085
|0.0000
|783
|2006.08.07 16:02
|close
|353
|100.00
|1.9102
|1.9085
|0.0000
|4000.00
|3907878.57
|784
|2006.08.07 18:07
|sell
|354
|100.00
|1.9058
|1.9071
|0.0000
|785
|2006.08.07 18:07
|close
|354
|100.00
|1.9053
|1.9071
|0.0000
|5000.00
|3912878.57
|786
|2006.08.07 18:07
|sell
|355
|100.00
|1.9056
|1.9069
|0.0000
|787
|2006.08.07 19:06
|s/l
|355
|100.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-13000.00
|3899878.57
|788
|2006.08.07 19:34
|sell
|356
|100.00
|1.9065
|1.9078
|0.0000
|789
|2006.08.07 21:23
|close
|356
|100.00
|1.9062
|1.9078
|0.0000
|3000.00
|3902878.57
|790
|2006.08.08 00:09
|sell
|357
|100.00
|1.9044
|1.9057
|0.0000
|791
|2006.08.08 00:45
|s/l
|357
|100.00
|1.9057
|1.9057
|0.0000
|-13000.00
|3889878.57
|792
|2006.08.08 07:19
|sell
|358
|100.00
|1.9064
|1.9077
|0.0000
|793
|2006.08.08 07:21
|close
|358
|100.00
|1.9061
|1.9077
|0.0000
|3000.00
|3892878.57
|794
|2006.08.08 07:55
|sell
|359
|100.00
|1.9056
|1.9069
|0.0000
|795
|2006.08.08 08:03
|s/l
|359
|100.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-13000.00
|3879878.57
|796
|2006.08.08 08:54
|sell
|360
|100.00
|1.9060
|1.9073
|0.0000
|797
|2006.08.08 09:23
|close
|360
|100.00
|1.9056
|1.9073
|0.0000
|4000.00
|3883878.57
|798
|2006.08.08 12:40
|sell
|361
|100.00
|1.9053
|1.9066
|0.0000
|799
|2006.08.08 12:42
|close
|361
|100.00
|1.9049
|1.9066
|0.0000
|4000.00
|3887878.57
|800
|2006.08.08 13:29
|sell
|362
|100.00
|1.9061
|1.9074
|0.0000
|801
|2006.08.08 13:58
|s/l
|362
|100.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-13000.00
|3874878.57
|802
|2006.08.08 15:39
|buy
|363
|100.00
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|803
|2006.08.08 15:46
|close
|363
|100.00
|1.9074
|1.9057
|0.0000
|4000.00
|3878878.57
|804
|2006.08.08 18:07
|buy
|364
|100.00
|1.9073
|1.9060
|0.0000
|805
|2006.08.08 18:13
|close
|364
|100.00
|1.9077
|1.9060
|0.0000
|4000.00
|3882878.57
|806
|2006.08.08 18:18
|buy
|365
|100.00
|1.9127
|1.9114
|0.0000
|807
|2006.08.08 18:18
|modify
|365
|100.00
|1.9127
|1.9119
|0.0000
|808
|2006.08.08 18:18
|close
|365
|100.00
|1.9134
|1.9119
|0.0000
|7000.00
|3889878.57
|809
|2006.08.08 18:18
|buy
|366
|100.00
|1.9129
|1.9116
|0.0000
|810
|2006.08.08 18:19
|modify
|366
|100.00
|1.9129
|1.9119
|0.0000
|811
|2006.08.08 18:21
|close
|366
|100.00
|1.9134
|1.9119
|0.0000
|5000.00
|3894878.57
|812
|2006.08.08 18:21
|buy
|367
|100.00
|1.9126
|1.9113
|0.0000
|813
|2006.08.08 18:21
|modify
|367
|100.00
|1.9126
|1.9119
|0.0000
|814
|2006.08.08 18:21
|close
|367
|100.00
|1.9135
|1.9119
|0.0000
|9000.00
|3903878.57
|815
|2006.08.08 18:21
|buy
|368
|100.00
|1.9128
|1.9115
|0.0000
|816
|2006.08.08 18:22
|s/l
|368
|100.00
|1.9115
|1.9115
|0.0000
|-13000.00
|3890878.57
|817
|2006.08.08 18:39
|buy
|369
|100.00
|1.9088
|1.9075
|0.0000
|818
|2006.08.08 18:41
|s/l
|369
|100.00
|1.9075
|1.9075
|0.0000
|-13000.00
|3877878.57
|819
|2006.08.08 18:52
|buy
|370
|100.00
|1.9094
|1.9081
|0.0000
|820
|2006.08.08 18:53
|close
|370
|100.00
|1.9099
|1.9081
|0.0000
|5000.00
|3882878.57
|821
|2006.08.08 19:00
|buy
|371
|100.00
|1.9093
|1.9080
|0.0000
|822
|2006.08.08 19:01
|close
|371
|100.00
|1.9098
|1.9080
|0.0000
|5000.00
|3887878.57
|823
|2006.08.09 05:12
|sell
|372
|100.00
|1.9009
|1.9022
|0.0000
|824
|2006.08.09 05:24
|close
|372
|100.00
|1.9004
|1.9022
|0.0000
|5000.00
|3892878.57
|825
|2006.08.09 07:02
|buy
|373
|100.00
|1.9069
|1.9056
|0.0000
|826
|2006.08.09 07:02
|close
|373
|100.00
|1.9074
|1.9056
|0.0000
|5000.00
|3897878.57
|827
|2006.08.09 07:02
|buy
|374
|100.00
|1.9069
|1.9056
|0.0000
|828
|2006.08.09 07:11
|close
|374
|100.00
|1.9073
|1.9056
|0.0000
|4000.00
|3901878.57
|829
|2006.08.09 09:33
|buy
|375
|100.00
|1.9084
|1.9071
|0.0000
|830
|2006.08.09 09:33
|close
|375
|100.00
|1.9089
|1.9071
|0.0000
|5000.00
|3906878.57
|831
|2006.08.09 10:57
|buy
|376
|100.00
|1.9100
|1.9087
|0.0000
|832
|2006.08.09 10:57
|close
|376
|100.00
|1.9105
|1.9087
|0.0000
|5000.00
|3911878.57
|833
|2006.08.09 10:57
|buy
|377
|100.00
|1.9100
|1.9087
|0.0000
|834
|2006.08.09 11:01
|s/l
|377
|100.00
|1.9087
|1.9087
|0.0000
|-13000.00
|3898878.57
|835
|2006.08.09 12:40
|buy
|378
|100.00
|1.9093
|1.9080
|0.0000
|836
|2006.08.09 13:02
|s/l
|378
|100.00
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|-13000.00
|3885878.57
|837
|2006.08.09 14:55
|buy
|379
|100.00
|1.9093
|1.9080
|0.0000
|838
|2006.08.09 15:13
|s/l
|379
|100.00
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|-13000.00
|3872878.57
|839
|2006.08.09 20:22
|buy
|380
|100.00
|1.9045
|1.9032
|0.0000
|840
|2006.08.09 20:31
|close
|380
|100.00
|1.9049
|1.9032
|0.0000
|4000.00
|3876878.57
|841
|2006.08.09 21:12
|buy
|381
|100.00
|1.9048
|1.9035
|0.0000
|842
|2006.08.09 22:52
|close
|381
|100.00
|1.9051
|1.9035
|0.0000
|3000.00
|3879878.57
|843
|2006.08.09 22:57
|buy
|382
|100.00
|1.9061
|1.9048
|0.0000
|844
|2006.08.09 23:17
|s/l
|382
|100.00
|1.9048
|1.9048
|0.0000
|-13000.00
|3866878.57
|845
|2006.08.10 04:42
|buy
|383
|100.00
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|846
|2006.08.10 05:10
|close
|383
|100.00
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|2000.00
|3868878.57
|847
|2006.08.10 05:47
|buy
|384
|100.00
|1.9039
|1.9026
|0.0000
|848
|2006.08.10 06:08
|close
|384
|100.00
|1.9043
|1.9026
|0.0000
|4000.00
|3872878.57
|849
|2006.08.10 12:43
|sell
|385
|100.00
|1.9010
|1.9023
|0.0000
|850
|2006.08.10 13:07
|s/l
|385
|100.00
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|-13000.00
|3859878.57
|851
|2006.08.10 13:41
|sell
|386
|100.00
|1.9013
|1.9026
|0.0000
|852
|2006.08.10 13:41
|close
|386
|100.00
|1.9008
|1.9026
|0.0000
|5000.00
|3864878.57
|853
|2006.08.10 13:41
|sell
|387
|100.00
|1.9013
|1.9026
|0.0000
|854
|2006.08.10 13:42
|close
|387
|100.00
|1.9008
|1.9026
|0.0000
|5000.00
|3869878.57
|855
|2006.08.10 13:43
|sell
|388
|100.00
|1.9013
|1.9026
|0.0000
|856
|2006.08.10 13:48
|close
|388
|100.00
|1.9007
|1.9026
|0.0000
|6000.00
|3875878.57
|857
|2006.08.10 14:17
|sell
|389
|100.00
|1.8972
|1.8985
|0.0000
|858
|2006.08.10 14:17
|close
|389
|100.00
|1.8967
|1.8985
|0.0000
|5000.00
|3880878.57
|859
|2006.08.10 14:25
|sell
|390
|100.00
|1.8941
|1.8954
|0.0000
|860
|2006.08.10 14:25
|close
|390
|100.00
|1.8935
|1.8954
|0.0000
|6000.00
|3886878.57
|861
|2006.08.10 14:47
|sell
|391
|100.00
|1.8913
|1.8926
|0.0000
|862
|2006.08.10 14:49
|close
|391
|100.00
|1.8908
|1.8926
|0.0000
|5000.00
|3891878.57
|863
|2006.08.10 21:11
|sell
|392
|100.00
|1.8935
|1.8948
|0.0000
|864
|2006.08.10 22:43
|s/l
|392
|100.00
|1.8948
|1.8948
|0.0000
|-13000.00
|3878878.57
|865
|2006.08.11 12:27
|sell
|393
|100.00
|1.8953
|1.8966
|0.0000
|866
|2006.08.11 12:30
|close
|393
|100.00
|1.8950
|1.8966
|0.0000
|3000.00
|3881878.57
|867
|2006.08.11 12:30
|sell
|394
|100.00
|1.8952
|1.8965
|0.0000
|868
|2006.08.11 12:30
|close
|394
|100.00
|1.8945
|1.8965
|0.0000
|7000.00
|3888878.57
|869
|2006.08.11 12:31
|sell
|395
|100.00
|1.8902
|1.8915
|0.0000
|870
|2006.08.11 12:33
|close
|395
|100.00
|1.8890
|1.8915
|0.0000
|12000.00
|3900878.57
|871
|2006.08.11 12:34
|sell
|396
|100.00
|1.8895
|1.8908
|0.0000
|872
|2006.08.11 12:34
|close
|396
|100.00
|1.8887
|1.8908
|0.0000
|8000.00
|3908878.57
|873
|2006.08.11 12:34
|sell
|397
|100.00
|1.8898
|1.8911
|0.0000
|874
|2006.08.11 12:35
|close
|397
|100.00
|1.8892
|1.8911
|0.0000
|6000.00
|3914878.57
|875
|2006.08.11 12:36
|sell
|398
|100.00
|1.8903
|1.8916
|0.0000
|876
|2006.08.11 12:36
|close
|398
|100.00
|1.8894
|1.8916
|0.0000
|9000.00
|3923878.57
|877
|2006.08.11 12:40
|sell
|399
|100.00
|1.8911
|1.8924
|0.0000
|878
|2006.08.11 12:42
|close
|399
|100.00
|1.8905
|1.8924
|0.0000
|6000.00
|3929878.57
|879
|2006.08.11 12:47
|sell
|400
|100.00
|1.8903
|1.8916
|0.0000
|880
|2006.08.11 12:47
|close
|400
|100.00
|1.8895
|1.8916
|0.0000
|8000.00
|3937878.57
|881
|2006.08.11 12:47
|sell
|401
|100.00
|1.8904
|1.8917
|0.0000
|882
|2006.08.11 12:48
|close
|401
|100.00
|1.8898
|1.8917
|0.0000
|6000.00
|3943878.57
|883
|2006.08.11 12:51
|sell
|402
|100.00
|1.8895
|1.8908
|0.0000
|884
|2006.08.11 12:51
|close
|402
|100.00
|1.8891
|1.8908
|0.0000
|4000.00
|3947878.57
|885
|2006.08.11 13:16
|sell
|403
|100.00
|1.8900
|1.8913
|0.0000
|886
|2006.08.11 13:20
|s/l
|403
|100.00
|1.8913
|1.8913
|0.0000
|-13000.00
|3934878.57
|887
|2006.08.13 23:29
|sell
|404
|100.00
|1.8924
|1.8937
|0.0000
|888
|2006.08.14 00:07
|close
|404
|100.00
|1.8917
|1.8937
|0.0000
|7215.00
|3942093.57
|889
|2006.08.14 04:47
|buy
|405
|100.00
|1.8942
|1.8929
|0.0000
|890
|2006.08.14 06:00
|s/l
|405
|100.00
|1.8929
|1.8929
|0.0000
|-13000.00
|3929093.57
|891
|2006.08.14 06:41
|buy
|406
|100.00
|1.8929
|1.8916
|0.0000
|892
|2006.08.14 06:46
|close
|406
|100.00
|1.8933
|1.8916
|0.0000
|4000.00
|3933093.57
|893
|2006.08.14 06:48
|buy
|407
|100.00
|1.8930
|1.8917
|0.0000
|894
|2006.08.14 06:51
|close
|407
|100.00
|1.8934
|1.8917
|0.0000
|4000.00
|3937093.57
|895
|2006.08.14 06:52
|buy
|408
|100.00
|1.8933
|1.8920
|0.0000
|896
|2006.08.14 06:53
|close
|408
|100.00
|1.8937
|1.8920
|0.0000
|4000.00
|3941093.57
|897
|2006.08.14 08:32
|sell
|409
|100.00
|1.8888
|1.8901
|0.0000
|898
|2006.08.14 08:38
|close
|409
|100.00
|1.8883
|1.8901
|0.0000
|5000.00
|3946093.57
|899
|2006.08.14 12:53
|sell
|410
|100.00
|1.8864
|1.8877
|0.0000
|900
|2006.08.14 13:00
|s/l
|410
|100.00
|1.8877
|1.8877
|0.0000
|-13000.00
|3933093.57
|901
|2006.08.14 13:45
|sell
|411
|100.00
|1.8907
|1.8920
|0.0000
|902
|2006.08.14 13:49
|close
|411
|100.00
|1.8903
|1.8920
|0.0000
|4000.00
|3937093.57
|903
|2006.08.14 17:50
|sell
|412
|100.00
|1.8889
|1.8902
|0.0000
|904
|2006.08.14 17:56
|close
|412
|100.00
|1.8885
|1.8902
|0.0000
|4000.00
|3941093.57
|905
|2006.08.14 18:56
|sell
|413
|100.00
|1.8879
|1.8892
|0.0000
|906
|2006.08.14 18:58
|close
|413
|100.00
|1.8876
|1.8892
|0.0000
|3000.00
|3944093.57
|907
|2006.08.15 05:32
|buy
|414
|100.00
|1.8926
|1.8913
|0.0000
|908
|2006.08.15 05:38
|close
|414
|100.00
|1.8930
|1.8913
|0.0000
|4000.00
|3948093.57
|909
|2006.08.15 06:39
|buy
|415
|100.00
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|910
|2006.08.15 06:48
|s/l
|415
|100.00
|1.8891
|1.8891
|0.0000
|-13000.00
|3935093.57
|911
|2006.08.15 08:00
|buy
|416
|100.00
|1.8912
|1.8899
|0.0000
|912
|2006.08.15 08:30
|s/l
|416
|100.00
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-13000.00
|3922093.57
|913
|2006.08.15 12:39
|sell
|417
|100.00
|1.8943
|1.8956
|0.0000
|914
|2006.08.15 12:39
|close
|417
|100.00
|1.8939
|1.8956
|0.0000
|4000.00
|3926093.57
|915
|2006.08.15 12:46
|sell
|418
|100.00
|1.8938
|1.8951
|0.0000
|916
|2006.08.15 12:51
|s/l
|418
|100.00
|1.8951
|1.8951
|0.0000
|-13000.00
|3913093.57
|917
|2006.08.15 13:04
|buy
|419
|100.00
|1.8949
|1.8936
|0.0000
|918
|2006.08.15 13:05
|close
|419
|100.00
|1.8957
|1.8936
|0.0000
|8000.00
|3921093.57
|919
|2006.08.15 13:53
|buy
|420
|100.00
|1.8971
|1.8958
|0.0000
|920
|2006.08.15 14:02
|s/l
|420
|100.00
|1.8958
|1.8958
|0.0000
|-13000.00
|3908093.57
|921
|2006.08.15 20:23
|buy
|421
|100.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|922
|2006.08.15 20:42
|close
|421
|100.00
|1.8935
|1.8918
|0.0000
|4000.00
|3912093.57
|923
|2006.08.16 07:22
|buy
|422
|100.00
|1.8930
|1.8917
|0.0000
|924
|2006.08.16 07:46
|s/l
|422
|100.00
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-13000.00
|3899093.57
|925
|2006.08.16 08:53
|buy
|423
|100.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|926
|2006.08.16 08:55
|close
|423
|100.00
|1.8904
|1.8885
|0.0000
|6000.00
|3905093.57
|927
|2006.08.16 13:07
|buy
|424
|100.00
|1.8993
|1.8980
|0.0000
|928
|2006.08.16 13:07
|close
|424
|100.00
|1.8997
|1.8980
|0.0000
|4000.00
|3909093.57
|929
|2006.08.16 13:07
|buy
|425
|100.00
|1.8994
|1.8981
|0.0000
|930
|2006.08.16 13:15
|close
|425
|100.00
|1.9002
|1.8981
|0.0000
|8000.00
|3917093.57
|931
|2006.08.16 15:33
|buy
|426
|100.00
|1.9001
|1.8988
|0.0000
|932
|2006.08.16 16:08
|s/l
|426
|100.00
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|-13000.00
|3904093.57
|933
|2006.08.17 06:09
|buy
|427
|100.00
|1.8982
|1.8969
|0.0000
|934
|2006.08.17 06:40
|s/l
|427
|100.00
|1.8969
|1.8969
|0.0000
|-13000.00
|3891093.57
|935
|2006.08.17 07:00
|sell
|428
|100.00
|1.8962
|1.8975
|0.0000
|936
|2006.08.17 07:00
|close
|428
|100.00
|1.8960
|1.8975
|0.0000
|2000.00
|3893093.57
|937
|2006.08.17 07:04
|sell
|429
|100.00
|1.8958
|1.8971
|0.0000
|938
|2006.08.17 07:07
|close
|429
|100.00
|1.8955
|1.8971
|0.0000
|3000.00
|3896093.57
|939
|2006.08.17 08:30
|buy
|430
|100.00
|1.8995
|1.8982
|0.0000
|940
|2006.08.17 08:30
|s/l
|430
|100.00
|1.8982
|1.8982
|0.0000
|-13000.00
|3883093.57
|941
|2006.08.17 08:30
|buy
|431
|100.00
|1.8992
|1.8979
|0.0000
|942
|2006.08.17 08:30
|close
|431
|100.00
|1.9000
|1.8979
|0.0000
|8000.00
|3891093.57
|943
|2006.08.17 08:30
|buy
|432
|100.00
|1.9002
|1.8989
|0.0000
|944
|2006.08.17 08:30
|s/l
|432
|100.00
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|-13000.00
|3878093.57
|945
|2006.08.17 09:01
|buy
|433
|100.00
|1.8966
|1.8953
|0.0000
|946
|2006.08.17 09:02
|close
|433
|100.00
|1.8970
|1.8953
|0.0000
|4000.00
|3882093.57
|947
|2006.08.17 14:55
|sell
|434
|100.00
|1.8923
|1.8936
|0.0000
|948
|2006.08.17 15:02
|s/l
|434
|100.00
|1.8936
|1.8936
|0.0000
|-13000.00
|3869093.57
|949
|2006.08.17 15:28
|sell
|435
|100.00
|1.8936
|1.8949
|0.0000
|950
|2006.08.17 15:40
|close
|435
|100.00
|1.8932
|1.8949
|0.0000
|4000.00
|3873093.57
|951
|2006.08.17 18:02
|sell
|436
|100.00
|1.8829
|1.8842
|0.0000
|952
|2006.08.17 18:05
|s/l
|436
|100.00
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-13000.00
|3860093.57
|953
|2006.08.17 18:05
|sell
|437
|100.00
|1.8843
|1.8856
|0.0000
|954
|2006.08.17 18:05
|close
|437
|100.00
|1.8838
|1.8856
|0.0000
|5000.00
|3865093.57
|955
|2006.08.17 18:05
|sell
|438
|100.00
|1.8841
|1.8854
|0.0000
|956
|2006.08.17 18:07
|close
|438
|100.00
|1.8837
|1.8854
|0.0000
|4000.00
|3869093.57
|957
|2006.08.17 23:25
|sell
|439
|100.00
|1.8848
|1.8861
|0.0000
|958
|2006.08.18 02:57
|s/l
|439
|100.00
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|-12785.00
|3856308.57
|959
|2006.08.18 04:44
|sell
|440
|100.00
|1.8861
|1.8874
|0.0000
|960
|2006.08.18 06:24
|close
|440
|100.00
|1.8856
|1.8874
|0.0000
|5000.00
|3861308.57
|961
|2006.08.18 07:16
|sell
|441
|100.00
|1.8840
|1.8853
|0.0000
|962
|2006.08.18 07:20
|close
|441
|100.00
|1.8836
|1.8853
|0.0000
|4000.00
|3865308.57
|963
|2006.08.18 08:45
|sell
|442
|100.00
|1.8841
|1.8854
|0.0000
|964
|2006.08.18 08:57
|close
|442
|100.00
|1.8838
|1.8854
|0.0000
|3000.00
|3868308.57
|965
|2006.08.18 11:11
|sell
|443
|100.00
|1.8837
|1.8850
|0.0000
|966
|2006.08.18 11:12
|close
|443
|100.00
|1.8833
|1.8850
|0.0000
|4000.00
|3872308.57
|967
|2006.08.18 11:53
|sell
|444
|100.00
|1.8790
|1.8803
|0.0000
|968
|2006.08.18 12:12
|s/l
|444
|100.00
|1.8803
|1.8803
|0.0000
|-13000.00
|3859308.57
|969
|2006.08.18 13:11
|sell
|445
|100.00
|1.8817
|1.8830
|0.0000
|970
|2006.08.18 13:13
|close
|445
|100.00
|1.8808
|1.8830
|0.0000
|9000.00
|3868308.57
|971
|2006.08.18 18:07
|sell
|446
|100.00
|1.8801
|1.8814
|0.0000
|972
|2006.08.18 18:13
|close
|446
|100.00
|1.8798
|1.8814
|0.0000
|3000.00
|3871308.57
|973
|2006.08.18 18:50
|sell
|447
|100.00
|1.8810
|1.8823
|0.0000
|974
|2006.08.18 19:00
|close
|447
|100.00
|1.8806
|1.8823
|0.0000
|4000.00
|3875308.57
|975
|2006.08.21 02:15
|buy
|448
|100.00
|1.8869
|1.8856
|0.0000
|976
|2006.08.21 02:15
|close
|448
|100.00
|1.8874
|1.8856
|0.0000
|5000.00
|3880308.57
|977
|2006.08.21 02:15
|buy
|449
|100.00
|1.8869
|1.8856
|0.0000
|978
|2006.08.21 03:25
|s/l
|449
|100.00
|1.8856
|1.8856
|0.0000
|-13000.00
|3867308.57
|979
|2006.08.21 04:00
|buy
|450
|100.00
|1.8868
|1.8855
|0.0000
|980
|2006.08.21 05:25
|s/l
|450
|100.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-13000.00
|3854308.57
|981
|2006.08.21 05:47
|buy
|451
|100.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|982
|2006.08.21 06:12
|close
|451
|100.00
|1.8865
|1.8849
|0.0000
|3000.00
|3857308.57
|983
|2006.08.21 07:43
|buy
|452
|100.00
|1.8925
|1.8912
|0.0000
|984
|2006.08.21 07:43
|close
|452
|100.00
|1.8929
|1.8912
|0.0000
|4000.00
|3861308.57
|985
|2006.08.21 07:43
|buy
|453
|100.00
|1.8926
|1.8913
|0.0000
|986
|2006.08.21 07:44
|close
|453
|100.00
|1.8930
|1.8913
|0.0000
|4000.00
|3865308.57
|987
|2006.08.21 07:54
|buy
|454
|100.00
|1.8933
|1.8920
|0.0000
|988
|2006.08.21 07:54
|close
|454
|100.00
|1.8937
|1.8920
|0.0000
|4000.00
|3869308.57
|989
|2006.08.21 07:54
|buy
|455
|100.00
|1.8933
|1.8920
|0.0000
|990
|2006.08.21 08:04
|close
|455
|100.00
|1.8938
|1.8920
|0.0000
|5000.00
|3874308.57
|991
|2006.08.21 08:50
|buy
|456
|100.00
|1.8959
|1.8946
|0.0000
|992
|2006.08.21 09:08
|close
|456
|100.00
|1.8963
|1.8946
|0.0000
|4000.00
|3878308.57
|993
|2006.08.21 12:06
|buy
|457
|100.00
|1.8945
|1.8932
|0.0000
|994
|2006.08.21 12:08
|close
|457
|100.00
|1.8952
|1.8932
|0.0000
|7000.00
|3885308.57
|995
|2006.08.21 12:37
|buy
|458
|100.00
|1.8967
|1.8954
|0.0000
|996
|2006.08.21 12:39
|close
|458
|100.00
|1.8971
|1.8954
|0.0000
|4000.00
|3889308.57
|997
|2006.08.21 12:46
|buy
|459
|100.00
|1.8966
|1.8953
|0.0000
|998
|2006.08.21 12:46
|close
|459
|100.00
|1.8971
|1.8953
|0.0000
|5000.00
|3894308.57
|999
|2006.08.21 12:46
|buy
|460
|100.00
|1.8968
|1.8955
|0.0000
|1000
|2006.08.21 13:22
|s/l
|460
|100.00
|1.8955
|1.8955
|0.0000
|-13000.00
|3881308.57
|1001
|2006.08.21 14:12
|buy
|461
|100.00
|1.8985
|1.8972
|0.0000
|1002
|2006.08.21 14:12
|close
|461
|100.00
|1.8990
|1.8972
|0.0000
|5000.00
|3886308.57
|1003
|2006.08.21 14:12
|buy
|462
|100.00
|1.8984
|1.8971
|0.0000
|1004
|2006.08.21 14:48
|close
|462
|100.00
|1.8988
|1.8971
|0.0000
|4000.00
|3890308.57
|1005
|2006.08.21 15:10
|buy
|463
|100.00
|1.8971
|1.8958
|0.0000
|1006
|2006.08.21 15:14
|s/l
|463
|100.00
|1.8958
|1.8958
|0.0000
|-13000.00
|3877308.57
|1007
|2006.08.21 18:12
|buy
|464
|100.00
|1.8952
|1.8939
|0.0000
|1008
|2006.08.21 19:02
|s/l
|464
|100.00
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|-13000.00
|3864308.57
|1009
|2006.08.21 21:47
|buy
|465
|100.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|1010
|2006.08.21 22:08
|s/l
|465
|100.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-13000.00
|3851308.57
|1011
|2006.08.21 22:17
|buy
|466
|100.00
|1.8916
|1.8903
|0.0000
|1012
|2006.08.21 22:23
|s/l
|466
|100.00
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|-13000.00
|3838308.57
|1013
|2006.08.21 23:00
|buy
|467
|100.00
|1.8912
|1.8899
|0.0000
|1014
|2006.08.21 23:09
|close
|467
|100.00
|1.8917
|1.8899
|0.0000
|5000.00
|3843308.57
|1015
|2006.08.21 23:09
|buy
|468
|100.00
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|1016
|2006.08.21 23:28
|close
|468
|100.00
|1.8917
|1.8901
|0.0000
|3000.00
|3846308.57
|1017
|2006.08.22 06:32
|buy
|469
|100.00
|1.8942
|1.8929
|0.0000
|1018
|2006.08.22 06:54
|close
|469
|100.00
|1.8947
|1.8929
|0.0000
|5000.00
|3851308.57
|1019
|2006.08.22 07:01
|buy
|470
|100.00
|1.8944
|1.8931
|0.0000
|1020
|2006.08.22 07:01
|close
|470
|100.00
|1.8948
|1.8931
|0.0000
|4000.00
|3855308.57
|1021
|2006.08.22 07:01
|buy
|471
|100.00
|1.8945
|1.8932
|0.0000
|1022
|2006.08.22 07:04
|s/l
|471
|100.00
|1.8932
|1.8932
|0.0000
|-13000.00
|3842308.57
|1023
|2006.08.22 09:04
|sell
|472
|100.00
|1.8900
|1.8913
|0.0000
|1024
|2006.08.22 09:05
|s/l
|472
|100.00
|1.8913
|1.8913
|0.0000
|-13000.00
|3829308.57
|1025
|2006.08.22 09:05
|sell
|473
|100.00
|1.8908
|1.8921
|0.0000
|1026
|2006.08.22 09:09
|s/l
|473
|100.00
|1.8921
|1.8921
|0.0000
|-13000.00
|3816308.57
|1027
|2006.08.22 09:57
|sell
|474
|100.00
|1.8919
|1.8932
|0.0000
|1028
|2006.08.22 09:59
|close
|474
|100.00
|1.8916
|1.8932
|0.0000
|3000.00
|3819308.57
|1029
|2006.08.22 12:03
|sell
|475
|100.00
|1.8882
|1.8895
|0.0000
|1030
|2006.08.22 12:04
|close
|475
|100.00
|1.8878
|1.8895
|0.0000
|4000.00
|3823308.57
|1031
|2006.08.22 12:06
|sell
|476
|100.00
|1.8886
|1.8899
|0.0000
|1032
|2006.08.22 12:06
|close
|476
|100.00
|1.8882
|1.8899
|0.0000
|4000.00
|3827308.57
|1033
|2006.08.22 12:06
|sell
|477
|100.00
|1.8886
|1.8899
|0.0000
|1034
|2006.08.22 12:09
|close
|477
|100.00
|1.8882
|1.8899
|0.0000
|4000.00
|3831308.57
|1035
|2006.08.22 13:53
|sell
|478
|100.00
|1.8895
|1.8908
|0.0000
|1036
|2006.08.22 13:54
|close
|478
|100.00
|1.8891
|1.8908
|0.0000
|4000.00
|3835308.57
|1037
|2006.08.22 13:59
|sell
|479
|100.00
|1.8891
|1.8904
|0.0000
|1038
|2006.08.22 13:59
|close
|479
|100.00
|1.8887
|1.8904
|0.0000
|4000.00
|3839308.57
|1039
|2006.08.22 14:28
|sell
|480
|100.00
|1.8881
|1.8894
|0.0000
|1040
|2006.08.22 14:30
|close
|480
|100.00
|1.8877
|1.8894
|0.0000
|4000.00
|3843308.57
|1041
|2006.08.22 15:44
|sell
|481
|100.00
|1.8886
|1.8899
|0.0000
|1042
|2006.08.22 15:48
|close
|481
|100.00
|1.8882
|1.8899
|0.0000
|4000.00
|3847308.57
|1043
|2006.08.22 16:02
|sell
|482
|100.00
|1.8878
|1.8891
|0.0000
|1044
|2006.08.22 16:08
|close
|482
|100.00
|1.8874
|1.8891
|0.0000
|4000.00
|3851308.57
|1045
|2006.08.22 17:38
|sell
|483
|100.00
|1.8867
|1.8880
|0.0000
|1046
|2006.08.22 17:46
|close
|483
|100.00
|1.8863
|1.8880
|0.0000
|4000.00
|3855308.57
|1047
|2006.08.22 17:46
|sell
|484
|100.00
|1.8868
|1.8881
|0.0000
|1048
|2006.08.22 17:46
|close
|484
|100.00
|1.8864
|1.8881
|0.0000
|4000.00
|3859308.57
|1049
|2006.08.22 21:49
|sell
|485
|100.00
|1.8877
|1.8890
|0.0000
|1050
|2006.08.22 22:50
|s/l
|485
|100.00
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-13000.00
|3846308.57
|1051
|2006.08.23 09:13
|buy
|486
|100.00
|1.8913
|1.8900
|0.0000
|1052
|2006.08.23 09:34
|close
|486
|100.00
|1.8917
|1.8900
|0.0000
|4000.00
|3850308.57
|1053
|2006.08.23 12:52
|buy
|487
|100.00
|1.8942
|1.8929
|0.0000
|1054
|2006.08.23 12:53
|close
|487
|100.00
|1.8945
|1.8929
|0.0000
|3000.00
|3853308.57
|1055
|2006.08.23 13:26
|buy
|488
|100.00
|1.8955
|1.8942
|0.0000
|1056
|2006.08.23 13:28
|close
|488
|100.00
|1.8958
|1.8942
|0.0000
|3000.00
|3856308.57
|1057
|2006.08.23 13:36
|buy
|489
|100.00
|1.8954
|1.8941
|0.0000
|1058
|2006.08.23 13:39
|close
|489
|100.00
|1.8959
|1.8941
|0.0000
|5000.00
|3861308.57
|1059
|2006.08.23 16:54
|buy
|490
|100.00
|1.8923
|1.8910
|0.0000
|1060
|2006.08.23 17:18
|close
|490
|100.00
|1.8927
|1.8910
|0.0000
|4000.00
|3865308.57
|1061
|2006.08.23 20:57
|buy
|491
|100.00
|1.8935
|1.8922
|0.0000
|1062
|2006.08.23 21:02
|close
|491
|100.00
|1.8938
|1.8922
|0.0000
|3000.00
|3868308.57
|1063
|2006.08.24 09:12
|buy
|492
|100.00
|1.8934
|1.8921
|0.0000
|1064
|2006.08.24 09:12
|close
|492
|100.00
|1.8937
|1.8921
|0.0000
|3000.00
|3871308.57
|1065
|2006.08.24 09:12
|buy
|493
|100.00
|1.8933
|1.8920
|0.0000
|1066
|2006.08.24 09:57
|s/l
|493
|100.00
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-13000.00
|3858308.57
|1067
|2006.08.24 12:18
|buy
|494
|100.00
|1.8951
|1.8938
|0.0000
|1068
|2006.08.24 12:29
|close
|494
|100.00
|1.8956
|1.8938
|0.0000
|5000.00
|3863308.57
|1069
|2006.08.24 15:08
|sell
|495
|100.00
|1.8910
|1.8923
|0.0000
|1070
|2006.08.24 15:08
|close
|495
|100.00
|1.8905
|1.8923
|0.0000
|5000.00
|3868308.57
|1071
|2006.08.24 15:08
|sell
|496
|100.00
|1.8911
|1.8924
|0.0000
|1072
|2006.08.24 15:18
|close
|496
|100.00
|1.8907
|1.8924
|0.0000
|4000.00
|3872308.57
|1073
|2006.08.24 16:00
|sell
|497
|100.00
|1.8893
|1.8906
|0.0000
|1074
|2006.08.24 16:00
|close
|497
|100.00
|1.8886
|1.8906
|0.0000
|7000.00
|3879308.57
|1075
|2006.08.24 16:40
|sell
|498
|100.00
|1.8891
|1.8904
|0.0000
|1076
|2006.08.24 17:12
|close
|498
|100.00
|1.8886
|1.8904
|0.0000
|5000.00
|3884308.57
|1077
|2006.08.24 22:11
|sell
|499
|100.00
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|1078
|2006.08.24 23:54
|close
|499
|100.00
|1.8867
|1.8884
|0.0000
|4000.00
|3888308.57
|1079
|2006.08.24 23:55
|sell
|500
|100.00
|1.8869
|1.8882
|0.0000
|1080
|2006.08.24 23:55
|close
|500
|100.00
|1.8866
|1.8882
|0.0000
|3000.00
|3891308.57
|1081
|2006.08.24 23:55
|sell
|501
|100.00
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|1082
|2006.08.25 00:02
|close
|501
|100.00
|1.8867
|1.8884
|0.0000
|4215.00
|3895523.57
|1083
|2006.08.25 04:08
|sell
|502
|100.00
|1.8879
|1.8892
|0.0000
|1084
|2006.08.25 04:08
|close
|502
|100.00
|1.8875
|1.8892
|0.0000
|4000.00
|3899523.57
|1085
|2006.08.25 04:08
|sell
|503
|100.00
|1.8877
|1.8890
|0.0000
|1086
|2006.08.25 05:32
|close
|503
|100.00
|1.8873
|1.8890
|0.0000
|4000.00
|3903523.57
|1087
|2006.08.25 06:31
|sell
|504
|100.00
|1.8837
|1.8850
|0.0000
|1088
|2006.08.25 06:39
|s/l
|504
|100.00
|1.8850
|1.8850
|0.0000
|-13000.00
|3890523.57
|1089
|2006.08.25 06:47
|sell
|505
|100.00
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|1090
|2006.08.25 06:49
|s/l
|505
|100.00
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-13000.00
|3877523.57
|1091
|2006.08.25 07:57
|sell
|506
|100.00
|1.8842
|1.8855
|0.0000
|1092
|2006.08.25 07:58
|close
|506
|100.00
|1.8836
|1.8855
|0.0000
|6000.00
|3883523.57
|1093
|2006.08.25 09:28
|sell
|507
|100.00
|1.8882
|1.8895
|0.0000
|1094
|2006.08.25 09:52
|s/l
|507
|100.00
|1.8895
|1.8895
|0.0000
|-13000.00
|3870523.57
|1095
|2006.08.25 12:04
|sell
|508
|100.00
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|1096
|2006.08.25 12:09
|close
|508
|100.00
|1.8879
|1.8897
|0.0000
|5000.00
|3875523.57
|1097
|2006.08.25 12:26
|sell
|509
|100.00
|1.8858
|1.8871
|0.0000
|1098
|2006.08.25 12:26
|close
|509
|100.00
|1.8854
|1.8871
|0.0000
|4000.00
|3879523.57
|1099
|2006.08.25 12:26
|sell
|510
|100.00
|1.8858
|1.8871
|0.0000
|1100
|2006.08.25 12:53
|s/l
|510
|100.00
|1.8871
|1.8871
|0.0000
|-13000.00
|3866523.57
|1101
|2006.08.25 13:07
|sell
|511
|100.00
|1.8869
|1.8882
|0.0000
|1102
|2006.08.25 13:09
|close
|511
|100.00
|1.8865
|1.8882
|0.0000
|4000.00
|3870523.57
|1103
|2006.08.25 14:23
|sell
|512
|100.00
|1.8849
|1.8862
|0.0000
|1104
|2006.08.25 14:23
|close
|512
|100.00
|1.8845
|1.8862
|0.0000
|4000.00
|3874523.57
|1105
|2006.08.25 14:23
|sell
|513
|100.00
|1.8848
|1.8861
|0.0000
|1106
|2006.08.25 14:33
|close
|513
|100.00
|1.8844
|1.8861
|0.0000
|4000.00
|3878523.57
|1107
|2006.08.25 15:43
|sell
|514
|100.00
|1.8892
|1.8905
|0.0000
|1108
|2006.08.25 15:50
|close
|514
|100.00
|1.8883
|1.8905
|0.0000
|9000.00
|3887523.57
|1109
|2006.08.25 16:33
|sell
|515
|100.00
|1.8881
|1.8894
|0.0000
|1110
|2006.08.25 16:33
|close
|515
|100.00
|1.8874
|1.8894
|0.0000
|7000.00
|3894523.57
|1111
|2006.08.30 15:27
|buy
|516
|100.00
|1.9042
|1.9029
|0.0000
|1112
|2006.08.30 15:38
|close
|516
|100.00
|1.9046
|1.9029
|0.0000
|4000.00
|3898523.57
|1113
|2006.08.30 18:31
|buy
|517
|100.00
|1.9049
|1.9036
|0.0000
|1114
|2006.08.30 19:05
|s/l
|517
|100.00
|1.9036
|1.9036
|0.0000
|-13000.00
|3885523.57
|1115
|2006.08.31 00:12
|buy
|518
|100.00
|1.9035
|1.9022
|0.0000
|1116
|2006.08.31 00:14
|close
|518
|100.00
|1.9041
|1.9022
|0.0000
|6000.00
|3891523.57
|1117
|2006.08.31 04:13
|buy
|519
|100.00
|1.9046
|1.9033
|0.0000
|1118
|2006.08.31 06:02
|close
|519
|100.00
|1.9050
|1.9033
|0.0000
|4000.00
|3895523.57
|1119
|2006.08.31 06:03
|buy
|520
|100.00
|1.9048
|1.9035
|0.0000
|1120
|2006.08.31 06:03
|close
|520
|100.00
|1.9051
|1.9035
|0.0000
|3000.00
|3898523.57
|1121
|2006.08.31 06:03
|buy
|521
|100.00
|1.9048
|1.9035
|0.0000
|1122
|2006.08.31 06:03
|close
|521
|100.00
|1.9051
|1.9035
|0.0000
|3000.00
|3901523.57
|1123
|2006.08.31 06:30
|buy
|522
|100.00
|1.9062
|1.9049
|0.0000
|1124
|2006.08.31 06:30
|close
|522
|100.00
|1.9065
|1.9049
|0.0000
|3000.00
|3904523.57
|1125
|2006.08.31 06:31
|buy
|523
|100.00
|1.9061
|1.9048
|0.0000
|1126
|2006.08.31 06:37
|close
|523
|100.00
|1.9065
|1.9048
|0.0000
|4000.00
|3908523.57
|1127
|2006.08.31 06:46
|buy
|524
|100.00
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|1128
|2006.08.31 07:02
|s/l
|524
|100.00
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-13000.00
|3895523.57
|1129
|2006.08.31 07:25
|buy
|525
|100.00
|1.9075
|1.9062
|0.0000
|1130
|2006.08.31 07:25
|close
|525
|100.00
|1.9079
|1.9062
|0.0000
|4000.00
|3899523.57
|1131
|2006.08.31 09:50
|buy
|526
|100.00
|1.9071
|1.9058
|0.0000
|1132
|2006.08.31 09:51
|close
|526
|100.00
|1.9074
|1.9058
|0.0000
|3000.00
|3902523.57
|1133
|2006.08.31 10:55
|buy
|527
|100.00
|1.9069
|1.9056
|0.0000
|1134
|2006.08.31 11:14
|close
|527
|100.00
|1.9073
|1.9056
|0.0000
|4000.00
|3906523.57
|1135
|2006.08.31 11:37
|buy
|528
|100.00
|1.9067
|1.9054
|0.0000
|1136
|2006.08.31 11:48
|close
|528
|100.00
|1.9072
|1.9054
|0.0000
|5000.00
|3911523.57
|1137
|2006.08.31 13:02
|buy
|529
|100.00
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|1138
|2006.08.31 13:11
|close
|529
|100.00
|1.9081
|1.9063
|0.0000
|5000.00
|3916523.57
|1139
|2006.08.31 15:00
|sell
|530
|100.00
|1.9028
|1.9041
|0.0000
|1140
|2006.08.31 15:18
|s/l
|530
|100.00
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|-13000.00
|3903523.57
|1141
|2006.08.31 18:44
|buy
|531
|100.00
|1.9041
|1.9028
|0.0000
|1142
|2006.08.31 18:51
|close
|531
|100.00
|1.9044
|1.9028
|0.0000
|3000.00
|3906523.57
|1143
|2006.08.31 19:00
|buy
|532
|100.00
|1.9047
|1.9034
|0.0000
|1144
|2006.08.31 19:00
|close
|532
|100.00
|1.9050
|1.9034
|0.0000
|3000.00
|3909523.57
|1145
|2006.08.31 19:00
|buy
|533
|100.00
|1.9047
|1.9034
|0.0000
|1146
|2006.08.31 19:33
|s/l
|533
|100.00
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|-13000.00
|3896523.57
|1147
|2006.08.31 21:10
|buy
|534
|100.00
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|1148
|2006.08.31 21:36
|s/l
|534
|100.00
|1.9031
|1.9031
|0.0000
|-13000.00
|3883523.57
|1149
|2006.08.31 22:08
|buy
|535
|100.00
|1.9041
|1.9028
|0.0000
|1150
|2006.08.31 22:16
|s/l
|535
|100.00
|1.9028
|1.9028
|0.0000
|-13000.00
|3870523.57
|1151
|2006.09.01 03:57
|sell
|536
|100.00
|1.9036
|1.9049
|0.0000
|1152
|2006.09.01 08:06
|close
|536
|100.00
|1.9033
|1.9049
|0.0000
|3000.00
|3873523.57
|1153
|2006.09.01 08:30
|sell
|537
|100.00
|1.9041
|1.9054
|0.0000
|1154
|2006.09.01 09:27
|close
|537
|100.00
|1.9036
|1.9054
|0.0000
|5000.00
|3878523.57
|1155
|2006.09.01 10:04
|sell
|538
|100.00
|1.9028
|1.9041
|0.0000
|1156
|2006.09.01 10:40
|s/l
|538
|100.00
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|-13000.00
|3865523.57
|1157
|2006.09.01 12:16
|buy
|539
|100.00
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|1158
|2006.09.01 12:20
|close
|539
|100.00
|1.9049
|1.9030
|0.0000
|6000.00
|3871523.57
|1159
|2006.09.01 12:36
|buy
|540
|100.00
|1.9012
|1.8999
|0.0000
|1160
|2006.09.01 12:37
|s/l
|540
|100.00
|1.8999
|1.8999
|0.0000
|-13000.00
|3858523.57
|1161
|2006.09.01 12:37
|buy
|541
|100.00
|1.8993
|1.8980
|0.0000
|1162
|2006.09.01 12:38
|close
|541
|100.00
|1.9003
|1.8980
|0.0000
|10000.00
|3868523.57
|1163
|2006.09.01 12:39
|buy
|542
|100.00
|1.8995
|1.8982
|0.0000
|1164
|2006.09.01 12:40
|close
|542
|100.00
|1.9004
|1.8982
|0.0000
|9000.00
|3877523.57
|1165
|2006.09.01 16:04
|buy
|543
|100.00
|1.9060
|1.9047
|0.0000
|1166
|2006.09.01 16:04
|close
|543
|100.00
|1.9065
|1.9047
|0.0000
|5000.00
|3882523.57
|1167
|2006.09.01 16:04
|buy
|544
|100.00
|1.9060
|1.9047
|0.0000
|1168
|2006.09.01 16:15
|close
|544
|100.00
|1.9064
|1.9047
|0.0000
|4000.00
|3886523.57
|1169
|2006.09.01 16:22
|buy
|545
|100.00
|1.9059
|1.9046
|0.0000
|1170
|2006.09.01 16:23
|close
|545
|100.00
|1.9065
|1.9046
|0.0000
|6000.00
|3892523.57
|1171
|2006.09.04 05:35
|buy
|546
|100.00
|1.9075
|1.9062
|0.0000
|1172
|2006.09.04 05:39
|close
|546
|100.00
|1.9078
|1.9062
|0.0000
|3000.00
|3895523.57
|1173
|2006.09.04 06:44
|buy
|547
|100.00
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|1174
|2006.09.04 06:47
|close
|547
|100.00
|1.9068
|1.9052
|0.0000
|3000.00
|3898523.57
|1175
|2006.09.04 06:50
|buy
|548
|100.00
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|1176
|2006.09.04 06:50
|close
|548
|100.00
|1.9068
|1.9052
|0.0000
|3000.00
|3901523.57
|1177
|2006.09.04 08:26
|sell
|549
|100.00
|1.9057
|1.9070
|0.0000
|1178
|2006.09.04 08:44
|close
|549
|100.00
|1.9053
|1.9070
|0.0000
|4000.00
|3905523.57
|1179
|2006.09.04 12:17
|sell
|550
|100.00
|1.9043
|1.9056
|0.0000
|1180
|2006.09.04 13:31
|s/l
|550
|100.00
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|-13000.00
|3892523.57
|1181
|2006.09.04 14:43
|sell
|551
|100.00
|1.9064
|1.9077
|0.0000
|1182
|2006.09.04 14:52
|close
|551
|100.00
|1.9061
|1.9077
|0.0000
|3000.00
|3895523.57
|1183
|2006.09.04 19:32
|sell
|552
|100.00
|1.9056
|1.9069
|0.0000
|1184
|2006.09.04 20:22
|s/l
|552
|100.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-13000.00
|3882523.57
|1185
|2006.09.04 23:08
|sell
|553
|100.00
|1.9049
|1.9062
|0.0000
|1186
|2006.09.05 00:11
|close
|553
|100.00
|1.9043
|1.9062
|0.0000
|6215.00
|3888738.57
|1187
|2006.09.05 05:04
|sell
|554
|100.00
|1.9029
|1.9042
|0.0000
|1188
|2006.09.05 05:22
|s/l
|554
|100.00
|1.9042
|1.9042
|0.0000
|-13000.00
|3875738.57
|1189
|2006.09.05 05:57
|sell
|555
|100.00
|1.9030
|1.9043
|0.0000
|1190
|2006.09.05 06:10
|close
|555
|100.00
|1.9027
|1.9043
|0.0000
|3000.00
|3878738.57
|1191
|2006.09.05 06:30
|sell
|556
|100.00
|1.9034
|1.9047
|0.0000
|1192
|2006.09.05 06:36
|close
|556
|100.00
|1.9031
|1.9047
|0.0000
|3000.00
|3881738.57
|1193
|2006.09.05 06:56
|sell
|557
|100.00
|1.9016
|1.9029
|0.0000
|1194
|2006.09.05 07:03
|close
|557
|100.00
|1.9013
|1.9029
|0.0000
|3000.00
|3884738.57
|1195
|2006.09.05 07:28
|sell
|558
|100.00
|1.9004
|1.9017
|0.0000
|1196
|2006.09.05 07:33
|close
|558
|100.00
|1.9000
|1.9017
|0.0000
|4000.00
|3888738.57
|1197
|2006.09.05 08:03
|sell
|559
|100.00
|1.8976
|1.8989
|0.0000
|1198
|2006.09.05 08:03
|close
|559
|100.00
|1.8971
|1.8989
|0.0000
|5000.00
|3893738.57
|1199
|2006.09.05 08:03
|sell
|560
|100.00
|1.8977
|1.8990
|0.0000
|1200
|2006.09.05 08:25
|close
|560
|100.00
|1.8973
|1.8990
|0.0000
|4000.00
|3897738.57
|1201
|2006.09.05 08:26
|sell
|561
|100.00
|1.8978
|1.8991
|0.0000
|1202
|2006.09.05 08:30
|close
|561
|100.00
|1.8975
|1.8991
|0.0000
|3000.00
|3900738.57
|1203
|2006.09.05 08:59
|sell
|562
|100.00
|1.8983
|1.8996
|0.0000
|1204
|2006.09.05 08:59
|close
|562
|100.00
|1.8979
|1.8996
|0.0000
|4000.00
|3904738.57
|1205
|2006.09.05 08:59
|sell
|563
|100.00
|1.8980
|1.8993
|0.0000
|1206
|2006.09.05 09:17
|s/l
|563
|100.00
|1.8993
|1.8993
|0.0000
|-13000.00
|3891738.57
|1207
|2006.09.05 11:44
|sell
|564
|100.00
|1.8992
|1.9005
|0.0000
|1208
|2006.09.05 12:00
|close
|564
|100.00
|1.8987
|1.9005
|0.0000
|5000.00
|3896738.57
|1209
|2006.09.05 12:06
|sell
|565
|100.00
|1.8989
|1.9002
|0.0000
|1210
|2006.09.05 12:12
|close
|565
|100.00
|1.8985
|1.9002
|0.0000
|4000.00
|3900738.57
|1211
|2006.09.05 12:29
|sell
|566
|100.00
|1.8978
|1.8991
|0.0000
|1212
|2006.09.05 13:17
|close
|566
|100.00
|1.8974
|1.8991
|0.0000
|4000.00
|3904738.57
|1213
|2006.09.05 14:24
|sell
|567
|100.00
|1.8940
|1.8953
|0.0000
|1214
|2006.09.05 14:24
|close
|567
|100.00
|1.8937
|1.8953
|0.0000
|3000.00
|3907738.57
|1215
|2006.09.05 14:24
|sell
|568
|100.00
|1.8939
|1.8952
|0.0000
|1216
|2006.09.05 14:26
|close
|568
|100.00
|1.8935
|1.8952
|0.0000
|4000.00
|3911738.57
|1217
|2006.09.05 14:59
|sell
|569
|100.00
|1.8925
|1.8938
|0.0000
|1218
|2006.09.05 14:59
|close
|569
|100.00
|1.8920
|1.8938
|0.0000
|5000.00
|3916738.57
|1219
|2006.09.05 14:59
|sell
|570
|100.00
|1.8925
|1.8938
|0.0000
|1220
|2006.09.05 15:17
|s/l
|570
|100.00
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-13000.00
|3903738.57
|1221
|2006.09.05 15:58
|sell
|571
|100.00
|1.8926
|1.8939
|0.0000
|1222
|2006.09.05 15:58
|close
|571
|100.00
|1.8922
|1.8939
|0.0000
|4000.00
|3907738.57
|1223
|2006.09.05 15:58
|sell
|572
|100.00
|1.8926
|1.8939
|0.0000
|1224
|2006.09.05 16:54
|s/l
|572
|100.00
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|-13000.00
|3894738.57
|1225
|2006.09.05 20:55
|sell
|573
|100.00
|1.8946
|1.8959
|0.0000
|1226
|2006.09.05 21:02
|close
|573
|100.00
|1.8942
|1.8959
|0.0000
|4000.00
|3898738.57
|1227
|2006.09.05 23:08
|sell
|574
|100.00
|1.8945
|1.8958
|0.0000
|1228
|2006.09.05 23:39
|close
|574
|100.00
|1.8941
|1.8958
|0.0000
|4000.00
|3902738.57
|1229
|2006.09.06 06:37
|sell
|575
|100.00
|1.8938
|1.8951
|0.0000
|1230
|2006.09.06 06:40
|s/l
|575
|100.00
|1.8951
|1.8951
|0.0000
|-13000.00
|3889738.57
|1231
|2006.09.06 08:01
|sell
|576
|100.00
|1.8932
|1.8945
|0.0000
|1232
|2006.09.06 08:10
|close
|576
|100.00
|1.8928
|1.8945
|0.0000
|4000.00
|3893738.57
|1233
|2006.09.06 08:16
|sell
|577
|100.00
|1.8930
|1.8943
|0.0000
|1234
|2006.09.06 08:23
|close
|577
|100.00
|1.8925
|1.8943
|0.0000
|5000.00
|3898738.57
|1235
|2006.09.06 08:34
|sell
|578
|100.00
|1.8909
|1.8922
|0.0000
|1236
|2006.09.06 08:37
|close
|578
|100.00
|1.8906
|1.8922
|0.0000
|3000.00
|3901738.57
|1237
|2006.09.06 08:48
|sell
|579
|100.00
|1.8904
|1.8917
|0.0000
|1238
|2006.09.06 09:02
|close
|579
|100.00
|1.8900
|1.8917
|0.0000
|4000.00
|3905738.57
|1239
|2006.09.06 09:23
|sell
|580
|100.00
|1.8892
|1.8905
|0.0000
|1240
|2006.09.06 09:56
|close
|580
|100.00
|1.8884
|1.8905
|0.0000
|8000.00
|3913738.57
|1241
|2006.09.06 10:01
|sell
|581
|100.00
|1.8890
|1.8903
|0.0000
|1242
|2006.09.06 10:11
|close
|581
|100.00
|1.8886
|1.8903
|0.0000
|4000.00
|3917738.57
|1243
|2006.09.06 13:02
|sell
|582
|100.00
|1.8833
|1.8846
|0.0000
|1244
|2006.09.06 13:04
|close
|582
|100.00
|1.8830
|1.8846
|0.0000
|3000.00
|3920738.57
|1245
|2006.09.06 14:00
|sell
|583
|100.00
|1.8807
|1.8820
|0.0000
|1246
|2006.09.06 14:06
|s/l
|583
|100.00
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|-13000.00
|3907738.57
|1247
|2006.09.06 20:57
|sell
|584
|100.00
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|1248
|2006.09.06 21:03
|close
|584
|100.00
|1.8840
|1.8858
|0.0000
|5000.00
|3912738.57
|1249
|2006.09.06 21:07
|sell
|585
|100.00
|1.8841
|1.8854
|0.0000
|1250
|2006.09.06 21:48
|s/l
|585
|100.00
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|-13000.00
|3899738.57
|1251
|2006.09.06 22:40
|sell
|586
|100.00
|1.8850
|1.8863
|0.0000
|1252
|2006.09.06 22:40
|close
|586
|100.00
|1.8843
|1.8863
|0.0000
|7000.00
|3906738.57
|1253
|2006.09.06 22:40
|sell
|587
|100.00
|1.8850
|1.8863
|0.0000
|1254
|2006.09.06 23:02
|s/l
|587
|100.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-13000.00
|3893738.57
|1255
|2006.09.07 03:13
|sell
|588
|100.00
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|1256
|2006.09.07 03:38
|close
|588
|100.00
|1.8862
|1.8879
|0.0000
|4000.00
|3897738.57
|1257
|2006.09.07 04:06
|sell
|589
|100.00
|1.8856
|1.8869
|0.0000
|1258
|2006.09.07 04:55
|close
|589
|100.00
|1.8853
|1.8869
|0.0000
|3000.00
|3900738.57
|1259
|2006.09.07 06:59
|sell
|590
|100.00
|1.8832
|1.8845
|0.0000
|1260
|2006.09.07 06:59
|close
|590
|100.00
|1.8827
|1.8845
|0.0000
|5000.00
|3905738.57
|1261
|2006.09.07 06:59
|sell
|591
|100.00
|1.8833
|1.8846
|0.0000
|1262
|2006.09.07 07:00
|s/l
|591
|100.00
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-13000.00
|3892738.57
|1263
|2006.09.07 08:49
|sell
|592
|100.00
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|1264
|2006.09.07 08:55
|close
|592
|100.00
|1.8822
|1.8840
|0.0000
|5000.00
|3897738.57
|1265
|2006.09.07 09:00
|sell
|593
|100.00
|1.8817
|1.8830
|0.0000
|1266
|2006.09.07 09:00
|close
|593
|100.00
|1.8813
|1.8830
|0.0000
|4000.00
|3901738.57
|1267
|2006.09.07 09:00
|sell
|594
|100.00
|1.8818
|1.8831
|0.0000
|1268
|2006.09.07 09:07
|s/l
|594
|100.00
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-13000.00
|3888738.57
|1269
|2006.09.07 10:51
|sell
|595
|100.00
|1.8796
|1.8809
|0.0000
|1270
|2006.09.07 10:51
|close
|595
|100.00
|1.8792
|1.8809
|0.0000
|4000.00
|3892738.57
|1271
|2006.09.07 11:06
|sell
|596
|100.00
|1.8772
|1.8785
|0.0000
|1272
|2006.09.07 11:06
|close
|596
|100.00
|1.8768
|1.8785
|0.0000
|4000.00
|3896738.57
|1273
|2006.09.07 11:07
|sell
|597
|100.00
|1.8763
|1.8776
|0.0000
|1274
|2006.09.07 11:07
|close
|597
|100.00
|1.8756
|1.8776
|0.0000
|7000.00
|3903738.57
|1275
|2006.09.07 11:07
|sell
|598
|100.00
|1.8762
|1.8775
|0.0000
|1276
|2006.09.07 11:08
|close
|598
|100.00
|1.8757
|1.8775
|0.0000
|5000.00
|3908738.57
|1277
|2006.09.07 11:59
|sell
|599
|100.00
|1.8742
|1.8755
|0.0000
|1278
|2006.09.07 12:11
|close
|599
|100.00
|1.8737
|1.8755
|0.0000
|5000.00
|3913738.57
|1279
|2006.09.07 12:52
|sell
|600
|100.00
|1.8718
|1.8731
|0.0000
|1280
|2006.09.07 12:58
|close
|600
|100.00
|1.8713
|1.8731
|0.0000
|5000.00
|3918738.57
|1281
|2006.09.07 13:06
|sell
|601
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|1282
|2006.09.07 13:17
|s/l
|601
|100.00
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-13000.00
|3905738.57
|1283
|2006.09.07 14:25
|sell
|602
|100.00
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|1284
|2006.09.07 14:29
|s/l
|602
|100.00
|1.8751
|1.8751
|0.0000
|-13000.00
|3892738.57
|1285
|2006.09.07 16:27
|sell
|603
|100.00
|1.8760
|1.8773
|0.0000
|1286
|2006.09.07 16:55
|s/l
|603
|100.00
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|-13000.00
|3879738.57
|1287
|2006.09.07 18:51
|sell
|604
|100.00
|1.8751
|1.8764
|0.0000
|1288
|2006.09.07 20:16
|close
|604
|100.00
|1.8748
|1.8764
|0.0000
|3000.00
|3882738.57
|1289
|2006.09.07 23:51
|sell
|605
|100.00
|1.8757
|1.8770
|0.0000
|1290
|2006.09.07 23:57
|close
|605
|100.00
|1.8754
|1.8770
|0.0000
|3000.00
|3885738.57
|1291
|2006.09.08 00:17
|sell
|606
|100.00
|1.8743
|1.8756
|0.0000
|1292
|2006.09.08 00:19
|close
|606
|100.00
|1.8739
|1.8756
|0.0000
|4000.00
|3889738.57
|1293
|2006.09.08 00:54
|sell
|607
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|1294
|2006.09.08 00:54
|close
|607
|100.00
|1.8735
|1.8754
|0.0000
|6000.00
|3895738.57
|1295
|2006.09.08 05:49
|sell
|608
|100.00
|1.8735
|1.8748
|0.0000
|1296
|2006.09.08 05:50
|close
|608
|100.00
|1.8732
|1.8748
|0.0000
|3000.00
|3898738.57
|1297
|2006.09.08 06:46
|sell
|609
|100.00
|1.8737
|1.8750
|0.0000
|1298
|2006.09.08 06:51
|s/l
|609
|100.00
|1.8750
|1.8750
|0.0000
|-13000.00
|3885738.57
|1299
|2006.09.08 07:00
|sell
|610
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|1300
|2006.09.08 07:05
|close
|610
|100.00
|1.8737
|1.8754
|0.0000
|4000.00
|3889738.57
|1301
|2006.09.08 07:23
|sell
|611
|100.00
|1.8721
|1.8734
|0.0000
|1302
|2006.09.08 07:24
|close
|611
|100.00
|1.8716
|1.8734
|0.0000
|5000.00
|3894738.57
|1303
|2006.09.08 08:25
|sell
|612
|100.00
|1.8731
|1.8744
|0.0000
|1304
|2006.09.08 08:25
|close
|612
|100.00
|1.8726
|1.8744
|0.0000
|5000.00
|3899738.57
|1305
|2006.09.08 08:25
|sell
|613
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|1306
|2006.09.08 08:27
|s/l
|613
|100.00
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-13000.00
|3886738.57
|1307
|2006.09.08 09:56
|sell
|614
|100.00
|1.8709
|1.8722
|0.0000
|1308
|2006.09.08 10:06
|close
|614
|100.00
|1.8706
|1.8722
|0.0000
|3000.00
|3889738.57
|1309
|2006.09.08 11:15
|sell
|615
|100.00
|1.8698
|1.8711
|0.0000
|1310
|2006.09.08 11:18
|close
|615
|100.00
|1.8692
|1.8711
|0.0000
|6000.00
|3895738.57
|1311
|2006.09.08 11:45
|sell
|616
|100.00
|1.8703
|1.8716
|0.0000
|1312
|2006.09.08 12:05
|s/l
|616
|100.00
|1.8716
|1.8716
|0.0000
|-13000.00
|3882738.57
|1313
|2006.09.08 12:51
|sell
|617
|100.00
|1.8663
|1.8676
|0.0000
|1314
|2006.09.08 12:51
|close
|617
|100.00
|1.8659
|1.8676
|0.0000
|4000.00
|3886738.57
|1315
|2006.09.08 12:51
|sell
|618
|100.00
|1.8662
|1.8675
|0.0000
|1316
|2006.09.08 12:56
|close
|618
|100.00
|1.8658
|1.8675
|0.0000
|4000.00
|3890738.57
|1317
|2006.09.08 12:58
|sell
|619
|100.00
|1.8661
|1.8674
|0.0000
|1318
|2006.09.08 12:59
|close
|619
|100.00
|1.8657
|1.8674
|0.0000
|4000.00
|3894738.57
|1319
|2006.09.11 05:48
|sell
|620
|100.00
|1.8668
|1.8681
|0.0000
|1320
|2006.09.11 05:54
|close
|620
|100.00
|1.8665
|1.8681
|0.0000
|3000.00
|3897738.57
|1321
|2006.09.11 06:34
|buy
|621
|100.00
|1.8660
|1.8647
|0.0000
|1322
|2006.09.11 06:36
|close
|621
|100.00
|1.8663
|1.8647
|0.0000
|3000.00
|3900738.57
|1323
|2006.09.11 08:04
|buy
|622
|100.00
|1.8678
|1.8665
|0.0000
|1324
|2006.09.11 08:08
|close
|622
|100.00
|1.8685
|1.8665
|0.0000
|7000.00
|3907738.57
|1325
|2006.09.11 09:26
|sell
|623
|100.00
|1.8648
|1.8661
|0.0000
|1326
|2006.09.11 09:26
|close
|623
|100.00
|1.8643
|1.8661
|0.0000
|5000.00
|3912738.57
|1327
|2006.09.11 13:47
|sell
|624
|100.00
|1.8656
|1.8669
|0.0000
|1328
|2006.09.11 13:48
|close
|624
|100.00
|1.8652
|1.8669
|0.0000
|4000.00
|3916738.57
|1329
|2006.09.11 14:16
|sell
|625
|100.00
|1.8611
|1.8624
|0.0000
|1330
|2006.09.11 14:20
|close
|625
|100.00
|1.8607
|1.8624
|0.0000
|4000.00
|3920738.57
|1331
|2006.09.11 14:21
|sell
|626
|100.00
|1.8611
|1.8624
|0.0000
|1332
|2006.09.11 14:21
|close
|626
|100.00
|1.8606
|1.8624
|0.0000
|5000.00
|3925738.57
|1333
|2006.09.11 14:21
|sell
|627
|100.00
|1.8610
|1.8623
|0.0000
|1334
|2006.09.11 14:38
|s/l
|627
|100.00
|1.8623
|1.8623
|0.0000
|-13000.00
|3912738.57
|1335
|2006.09.11 16:30
|sell
|628
|100.00
|1.8625
|1.8638
|0.0000
|1336
|2006.09.11 16:39
|close
|628
|100.00
|1.8622
|1.8638
|0.0000
|3000.00
|3915738.57
|1337
|2006.09.11 16:41
|sell
|629
|100.00
|1.8622
|1.8635
|0.0000
|1338
|2006.09.11 16:58
|s/l
|629
|100.00
|1.8635
|1.8635
|0.0000
|-13000.00
|3902738.57
|1339
|2006.09.12 00:53
|buy
|630
|100.00
|1.8680
|1.8667
|0.0000
|1340
|2006.09.12 03:42
|close
|630
|100.00
|1.8683
|1.8667
|0.0000
|3000.00
|3905738.57
|1341
|2006.09.12 05:21
|buy
|631
|100.00
|1.8693
|1.8680
|0.0000
|1342
|2006.09.12 06:03
|s/l
|631
|100.00
|1.8680
|1.8680
|0.0000
|-13000.00
|3892738.57
|1343
|2006.09.12 06:23
|buy
|632
|100.00
|1.8678
|1.8665
|0.0000
|1344
|2006.09.12 06:48
|close
|632
|100.00
|1.8682
|1.8665
|0.0000
|4000.00
|3896738.57
|1345
|2006.09.12 07:51
|buy
|633
|100.00
|1.8683
|1.8670
|0.0000
|1346
|2006.09.12 08:02
|s/l
|633
|100.00
|1.8670
|1.8670
|0.0000
|-13000.00
|3883738.57
|1347
|2006.09.12 08:08
|buy
|634
|100.00
|1.8673
|1.8660
|0.0000
|1348
|2006.09.12 08:24
|close
|634
|100.00
|1.8677
|1.8660
|0.0000
|4000.00
|3887738.57
|1349
|2006.09.12 08:29
|buy
|635
|100.00
|1.8670
|1.8657
|0.0000
|1350
|2006.09.12 08:29
|close
|635
|100.00
|1.8675
|1.8657
|0.0000
|5000.00
|3892738.57
|1351
|2006.09.12 08:31
|buy
|636
|100.00
|1.8689
|1.8676
|0.0000
|1352
|2006.09.12 08:32
|close
|636
|100.00
|1.8693
|1.8676
|0.0000
|4000.00
|3896738.57
|1353
|2006.09.12 11:47
|buy
|637
|100.00
|1.8735
|1.8722
|0.0000
|1354
|2006.09.12 11:47
|close
|637
|100.00
|1.8738
|1.8722
|0.0000
|3000.00
|3899738.57
|1355
|2006.09.12 11:47
|buy
|638
|100.00
|1.8735
|1.8722
|0.0000
|1356
|2006.09.12 12:28
|s/l
|638
|100.00
|1.8722
|1.8722
|0.0000
|-13000.00
|3886738.57
|1357
|2006.09.12 12:33
|buy
|639
|100.00
|1.8730
|1.8717
|0.0000
|1358
|2006.09.12 12:33
|close
|639
|100.00
|1.8735
|1.8717
|0.0000
|5000.00
|3891738.57
|1359
|2006.09.12 21:24
|buy
|640
|100.00
|1.8741
|1.8728
|0.0000
|1360
|2006.09.12 21:25
|close
|640
|100.00
|1.8744
|1.8728
|0.0000
|3000.00
|3894738.57
|1361
|2006.09.12 21:29
|buy
|641
|100.00
|1.8742
|1.8729
|0.0000
|1362
|2006.09.12 21:29
|close
|641
|100.00
|1.8745
|1.8729
|0.0000
|3000.00
|3897738.57
|1363
|2006.09.12 21:29
|buy
|642
|100.00
|1.8743
|1.8730
|0.0000
|1364
|2006.09.12 22:43
|close
|642
|100.00
|1.8746
|1.8730
|0.0000
|3000.00
|3900738.57
|1365
|2006.09.13 02:21
|buy
|643
|100.00
|1.8727
|1.8714
|0.0000
|1366
|2006.09.13 04:23
|close
|643
|100.00
|1.8730
|1.8714
|0.0000
|3000.00
|3903738.57
|1367
|2006.09.13 04:26
|buy
|644
|100.00
|1.8734
|1.8721
|0.0000
|1368
|2006.09.13 05:29
|close
|644
|100.00
|1.8742
|1.8721
|0.0000
|8000.00
|3911738.57
|1369
|2006.09.13 06:31
|buy
|645
|100.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|1370
|2006.09.13 06:37
|close
|645
|100.00
|1.8740
|1.8724
|0.0000
|3000.00
|3914738.57
|1371
|2006.09.13 06:50
|buy
|646
|100.00
|1.8750
|1.8737
|0.0000
|1372
|2006.09.13 06:52
|close
|646
|100.00
|1.8753
|1.8737
|0.0000
|3000.00
|3917738.57
|1373
|2006.09.13 06:53
|buy
|647
|100.00
|1.8752
|1.8739
|0.0000
|1374
|2006.09.13 07:02
|close
|647
|100.00
|1.8755
|1.8739
|0.0000
|3000.00
|3920738.57
|1375
|2006.09.13 08:08
|buy
|648
|100.00
|1.8745
|1.8732
|0.0000
|1376
|2006.09.13 08:21
|close
|648
|100.00
|1.8749
|1.8732
|0.0000
|4000.00
|3924738.57
|1377
|2006.09.13 08:30
|buy
|649
|100.00
|1.8746
|1.8733
|0.0000
|1378
|2006.09.13 08:30
|close
|649
|100.00
|1.8751
|1.8733
|0.0000
|5000.00
|3929738.57
|1379
|2006.09.13 08:30
|buy
|650
|100.00
|1.8745
|1.8732
|0.0000
|1380
|2006.09.13 08:30
|close
|650
|100.00
|1.8749
|1.8732
|0.0000
|4000.00
|3933738.57
|1381
|2006.09.13 08:30
|buy
|651
|100.00
|1.8743
|1.8730
|0.0000
|1382
|2006.09.13 08:37
|close
|651
|100.00
|1.8746
|1.8730
|0.0000
|3000.00
|3936738.57
|1383
|2006.09.13 12:00
|buy
|652
|100.00
|1.8751
|1.8738
|0.0000
|1384
|2006.09.13 12:09
|s/l
|652
|100.00
|1.8738
|1.8738
|0.0000
|-13000.00
|3923738.57
|1385
|2006.09.13 12:41
|buy
|653
|100.00
|1.8738
|1.8725
|0.0000
|1386
|2006.09.13 12:43
|close
|653
|100.00
|1.8741
|1.8725
|0.0000
|3000.00
|3926738.57
|1387
|2006.09.13 13:18
|buy
|654
|100.00
|1.8751
|1.8738
|0.0000
|1388
|2006.09.13 13:24
|close
|654
|100.00
|1.8754
|1.8738
|0.0000
|3000.00
|3929738.57
|1389
|2006.09.13 13:51
|buy
|655
|100.00
|1.8750
|1.8737
|0.0000
|1390
|2006.09.13 13:52
|close
|655
|100.00
|1.8753
|1.8737
|0.0000
|3000.00
|3932738.57
|1391
|2006.09.13 14:06
|buy
|656
|100.00
|1.8745
|1.8732
|0.0000
|1392
|2006.09.13 14:07
|close
|656
|100.00
|1.8749
|1.8732
|0.0000
|4000.00
|3936738.57
|1393
|2006.09.13 14:38
|buy
|657
|100.00
|1.8746
|1.8733
|0.0000
|1394
|2006.09.13 14:44
|close
|657
|100.00
|1.8751
|1.8733
|0.0000
|5000.00
|3941738.57
|1395
|2006.09.13 15:41
|buy
|658
|100.00
|1.8750
|1.8737
|0.0000
|1396
|2006.09.13 15:41
|close
|658
|100.00
|1.8754
|1.8737
|0.0000
|4000.00
|3945738.57
|1397
|2006.09.13 18:10
|buy
|659
|100.00
|1.8770
|1.8757
|0.0000
|1398
|2006.09.13 18:12
|s/l
|659
|100.00
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|-13000.00
|3932738.57
|1399
|2006.09.13 20:08
|buy
|660
|100.00
|1.8768
|1.8755
|0.0000
|1400
|2006.09.13 21:03
|s/l
|660
|100.00
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-13000.00
|3919738.57
|1401
|2006.09.13 22:32
|buy
|661
|100.00
|1.8779
|1.8766
|0.0000
|1402
|2006.09.14 01:54
|s/l
|661
|100.00
|1.8766
|1.8766
|0.0000
|-14050.00
|3905688.57
|1403
|2006.09.14 02:21
|buy
|662
|100.00
|1.8778
|1.8765
|0.0000
|1404
|2006.09.14 05:06
|s/l
|662
|100.00
|1.8765
|1.8765
|0.0000
|-13000.00
|3892688.57
|1405
|2006.09.14 06:05
|buy
|663
|100.00
|1.8763
|1.8750
|0.0000
|1406
|2006.09.14 06:14
|close
|663
|100.00
|1.8769
|1.8750
|0.0000
|6000.00
|3898688.57
|1407
|2006.09.14 06:24
|buy
|664
|100.00
|1.8772
|1.8759
|0.0000
|1408
|2006.09.14 06:24
|close
|664
|100.00
|1.8775
|1.8759
|0.0000
|3000.00
|3901688.57
|1409
|2006.09.14 06:24
|buy
|665
|100.00
|1.8773
|1.8760
|0.0000
|1410
|2006.09.14 06:33
|close
|665
|100.00
|1.8776
|1.8760
|0.0000
|3000.00
|3904688.57
|1411
|2006.09.14 07:22
|buy
|666
|100.00
|1.8789
|1.8776
|0.0000
|1412
|2006.09.14 07:33
|close
|666
|100.00
|1.8793
|1.8776
|0.0000
|4000.00
|3908688.57
|1413
|2006.09.14 07:34
|buy
|667
|100.00
|1.8795
|1.8782
|0.0000
|1414
|2006.09.14 08:12
|close
|667
|100.00
|1.8799
|1.8782
|0.0000
|4000.00
|3912688.57
|1415
|2006.09.14 08:32
|buy
|668
|100.00
|1.8804
|1.8791
|0.0000
|1416
|2006.09.14 08:35
|close
|668
|100.00
|1.8809
|1.8791
|0.0000
|5000.00
|3917688.57
|1417
|2006.09.14 08:43
|buy
|669
|100.00
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|1418
|2006.09.14 08:46
|close
|669
|100.00
|1.8814
|1.8797
|0.0000
|4000.00
|3921688.57
|1419
|2006.09.14 09:44
|buy
|670
|100.00
|1.8814
|1.8801
|0.0000
|1420
|2006.09.14 10:12
|close
|670
|100.00
|1.8818
|1.8801
|0.0000
|4000.00
|3925688.57
|1421
|2006.09.14 11:04
|buy
|671
|100.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|1422
|2006.09.14 11:06
|close
|671
|100.00
|1.8853
|1.8836
|0.0000
|4000.00
|3929688.57
|1423
|2006.09.14 12:30
|buy
|672
|100.00
|1.8865
|1.8852
|0.0000
|1424
|2006.09.14 12:30
|close
|672
|100.00
|1.8869
|1.8852
|0.0000
|4000.00
|3933688.57
|1425
|2006.09.14 12:30
|buy
|673
|100.00
|1.8867
|1.8854
|0.0000
|1426
|2006.09.14 12:30
|close
|673
|100.00
|1.8873
|1.8854
|0.0000
|6000.00
|3939688.57
|1427
|2006.09.14 12:30
|buy
|674
|100.00
|1.8860
|1.8847
|0.0000
|1428
|2006.09.14 12:32
|close
|674
|100.00
|1.8869
|1.8847
|0.0000
|9000.00
|3948688.57
|1429
|2006.09.14 12:58
|buy
|675
|100.00
|1.8871
|1.8858
|0.0000
|1430
|2006.09.14 13:12
|s/l
|675
|100.00
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|-13000.00
|3935688.57
|1431
|2006.09.14 14:54
|buy
|676
|100.00
|1.8893
|1.8880
|0.0000
|1432
|2006.09.14 14:54
|close
|676
|100.00
|1.8897
|1.8880
|0.0000
|4000.00
|3939688.57
|1433
|2006.09.14 15:03
|buy
|677
|100.00
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|1434
|2006.09.14 15:03
|close
|677
|100.00
|1.8911
|1.8893
|0.0000
|5000.00
|3944688.57
|1435
|2006.09.14 15:03
|buy
|678
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|1436
|2006.09.14 15:17
|s/l
|678
|100.00
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-13000.00
|3931688.57
|1437
|2006.09.14 15:37
|buy
|679
|100.00
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|1438
|2006.09.14 16:49
|s/l
|679
|100.00
|1.8882
|1.8882
|0.0000
|-13000.00
|3918688.57
|1439
|2006.09.14 23:18
|buy
|680
|100.00
|1.8855
|1.8842
|0.0000
|1440
|2006.09.14 23:30
|close
|680
|100.00
|1.8858
|1.8842
|0.0000
|3000.00
|3921688.57
|1441
|2006.09.15 00:49
|buy
|681
|100.00
|1.8861
|1.8848
|0.0000
|1442
|2006.09.15 01:46
|close
|681
|100.00
|1.8864
|1.8848
|0.0000
|3000.00
|3924688.57
|1443
|2006.09.15 02:25
|buy
|682
|100.00
|1.8865
|1.8852
|0.0000
|1444
|2006.09.15 03:18
|close
|682
|100.00
|1.8868
|1.8852
|0.0000
|3000.00
|3927688.57
|1445
|2006.09.15 04:51
|buy
|683
|100.00
|1.8871
|1.8858
|0.0000
|1446
|2006.09.15 05:50
|close
|683
|100.00
|1.8875
|1.8858
|0.0000
|4000.00
|3931688.57
|1447
|2006.09.15 05:56
|buy
|684
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|1448
|2006.09.15 06:00
|close
|684
|100.00
|1.8878
|1.8860
|0.0000
|5000.00
|3936688.57
|1449
|2006.09.15 06:27
|buy
|685
|100.00
|1.8879
|1.8866
|0.0000
|1450
|2006.09.15 07:03
|s/l
|685
|100.00
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-13000.00
|3923688.57
|1451
|2006.09.15 08:58
|buy
|686
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|1452
|2006.09.15 09:35
|s/l
|686
|100.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-13000.00
|3910688.57
|1453
|2006.09.15 10:07
|sell
|687
|100.00
|1.8821
|1.8834
|0.0000
|1454
|2006.09.15 10:15
|close
|687
|100.00
|1.8817
|1.8834
|0.0000
|4000.00
|3914688.57
|1455
|2006.09.15 10:59
|sell
|688
|100.00
|1.8816
|1.8829
|0.0000
|1456
|2006.09.15 10:59
|close
|688
|100.00
|1.8812
|1.8829
|0.0000
|4000.00
|3918688.57
|1457
|2006.09.15 10:59
|sell
|689
|100.00
|1.8817
|1.8830
|0.0000
|1458
|2006.09.15 11:02
|close
|689
|100.00
|1.8812
|1.8830
|0.0000
|5000.00
|3923688.57
|1459
|2006.09.15 11:53
|sell
|690
|100.00
|1.8807
|1.8820
|0.0000
|1460
|2006.09.15 11:57
|close
|690
|100.00
|1.8804
|1.8820
|0.0000
|3000.00
|3926688.57
|1461
|2006.09.15 13:33
|sell
|691
|100.00
|1.8795
|1.8808
|0.0000
|1462
|2006.09.15 13:33
|close
|691
|100.00
|1.8787
|1.8808
|0.0000
|8000.00
|3934688.57
|1463
|2006.09.15 16:43
|sell
|692
|100.00
|1.8773
|1.8786
|0.0000
|1464
|2006.09.15 16:53
|close
|692
|100.00
|1.8769
|1.8786
|0.0000
|4000.00
|3938688.57
|1465
|2006.09.18 00:09
|buy
|693
|100.00
|1.8784
|1.8771
|0.0000
|1466
|2006.09.18 00:13
|close
|693
|100.00
|1.8791
|1.8771
|0.0000
|7000.00
|3945688.57
|1467
|2006.09.18 03:41
|buy
|694
|100.00
|1.8804
|1.8791
|0.0000
|1468
|2006.09.18 03:41
|close
|694
|100.00
|1.8808
|1.8791
|0.0000
|4000.00
|3949688.57
|1469
|2006.09.18 03:42
|buy
|695
|100.00
|1.8803
|1.8790
|0.0000
|1470
|2006.09.18 04:00
|close
|695
|100.00
|1.8807
|1.8790
|0.0000
|4000.00
|3953688.57
|1471
|2006.09.18 05:41
|buy
|696
|100.00
|1.8802
|1.8789
|0.0000
|1472
|2006.09.18 05:59
|close
|696
|100.00
|1.8806
|1.8789
|0.0000
|4000.00
|3957688.57
|1473
|2006.09.18 06:16
|buy
|697
|100.00
|1.8817
|1.8804
|0.0000
|1474
|2006.09.18 06:18
|close
|697
|100.00
|1.8822
|1.8804
|0.0000
|5000.00
|3962688.57
|1475
|2006.09.18 06:36
|buy
|698
|100.00
|1.8830
|1.8817
|0.0000
|1476
|2006.09.18 06:42
|s/l
|698
|100.00
|1.8817
|1.8817
|0.0000
|-13000.00
|3949688.57
|1477
|2006.09.18 07:03
|buy
|699
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|1478
|2006.09.18 07:03
|close
|699
|100.00
|1.8839
|1.8822
|0.0000
|4000.00
|3953688.57
|1479
|2006.09.18 07:03
|buy
|700
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|1480
|2006.09.18 08:45
|s/l
|700
|100.00
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|-13000.00
|3940688.57
|1481
|2006.09.18 10:14
|sell
|701
|100.00
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|1482
|2006.09.18 10:22
|s/l
|701
|100.00
|1.8759
|1.8759
|0.0000
|-13000.00
|3927688.57
|1483
|2006.09.18 11:02
|sell
|702
|100.00
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|1484
|2006.09.18 11:14
|close
|702
|100.00
|1.8742
|1.8759
|0.0000
|4000.00
|3931688.57
|1485
|2006.09.18 12:19
|sell
|703
|100.00
|1.8766
|1.8779
|0.0000
|1486
|2006.09.18 12:24
|close
|703
|100.00
|1.8762
|1.8779
|0.0000
|4000.00
|3935688.57
|1487
|2006.09.18 20:42
|buy
|704
|100.00
|1.8804
|1.8791
|0.0000
|1488
|2006.09.18 21:01
|close
|704
|100.00
|1.8807
|1.8791
|0.0000
|3000.00
|3938688.57
|1489
|2006.09.19 00:05
|buy
|705
|100.00
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|1490
|2006.09.19 02:51
|close
|705
|100.00
|1.8816
|1.8799
|0.0000
|4000.00
|3942688.57
|1491
|2006.09.19 03:01
|buy
|706
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1492
|2006.09.19 04:13
|s/l
|706
|100.00
|1.8809
|1.8809
|0.0000
|-13000.00
|3929688.57
|1493
|2006.09.19 04:27
|buy
|707
|100.00
|1.8813
|1.8800
|0.0000
|1494
|2006.09.19 04:39
|close
|707
|100.00
|1.8816
|1.8800
|0.0000
|3000.00
|3932688.57
|1495
|2006.09.19 06:19
|buy
|708
|100.00
|1.8806
|1.8793
|0.0000
|1496
|2006.09.19 06:26
|close
|708
|100.00
|1.8809
|1.8793
|0.0000
|3000.00
|3935688.57
|1497
|2006.09.19 06:53
|buy
|709
|100.00
|1.8826
|1.8813
|0.0000
|1498
|2006.09.19 07:21
|s/l
|709
|100.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|-13000.00
|3922688.57
|1499
|2006.09.19 07:38
|buy
|710
|100.00
|1.8811
|1.8798
|0.0000
|1500
|2006.09.19 07:42
|close
|710
|100.00
|1.8819
|1.8798
|0.0000
|8000.00
|3930688.57
|1501
|2006.09.19 08:59
|buy
|711
|100.00
|1.8792
|1.8779
|0.0000
|1502
|2006.09.19 09:00
|s/l
|711
|100.00
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|-13000.00
|3917688.57
|1503
|2006.09.19 09:32
|sell
|712
|100.00
|1.8804
|1.8817
|0.0000
|1504
|2006.09.19 09:38
|close
|712
|100.00
|1.8800
|1.8817
|0.0000
|4000.00
|3921688.57
|1505
|2006.09.19 12:18
|buy
|713
|100.00
|1.8800
|1.8787
|0.0000
|1506
|2006.09.19 12:23
|close
|713
|100.00
|1.8804
|1.8787
|0.0000
|4000.00
|3925688.57
|1507
|2006.09.19 12:32
|buy
|714
|100.00
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|1508
|2006.09.19 12:35
|s/l
|714
|100.00
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-13000.00
|3912688.57
|1509
|2006.09.19 12:35
|buy
|715
|100.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|1510
|2006.09.19 12:35
|close
|715
|100.00
|1.8828
|1.8811
|0.0000
|4000.00
|3916688.57
|1511
|2006.09.19 12:35
|buy
|716
|100.00
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|1512
|2006.09.19 12:37
|close
|716
|100.00
|1.8829
|1.8812
|0.0000
|4000.00
|3920688.57
|1513
|2006.09.19 12:46
|buy
|717
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|1514
|2006.09.19 12:46
|close
|717
|100.00
|1.8862
|1.8846
|0.0000
|3000.00
|3923688.57
|1515
|2006.09.19 12:56
|buy
|718
|100.00
|1.8870
|1.8857
|0.0000
|1516
|2006.09.19 12:56
|close
|718
|100.00
|1.8876
|1.8857
|0.0000
|6000.00
|3929688.57
|1517
|2006.09.19 12:56
|buy
|719
|100.00
|1.8870
|1.8857
|0.0000
|1518
|2006.09.19 13:10
|close
|719
|100.00
|1.8876
|1.8857
|0.0000
|6000.00
|3935688.57
|1519
|2006.09.19 13:32
|buy
|720
|100.00
|1.8868
|1.8855
|0.0000
|1520
|2006.09.19 13:32
|close
|720
|100.00
|1.8873
|1.8855
|0.0000
|5000.00
|3940688.57
|1521
|2006.09.19 14:57
|buy
|721
|100.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|1522
|2006.09.19 15:01
|s/l
|721
|100.00
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|-13000.00
|3927688.57
|1523
|2006.09.19 17:25
|buy
|722
|100.00
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|1524
|2006.09.19 17:25
|close
|722
|100.00
|1.8812
|1.8795
|0.0000
|4000.00
|3931688.57
|1525
|2006.09.19 17:36
|buy
|723
|100.00
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|1526
|2006.09.19 17:36
|close
|723
|100.00
|1.8817
|1.8799
|0.0000
|5000.00
|3936688.57
|1527
|2006.09.20 04:34
|buy
|724
|100.00
|1.8837
|1.8824
|0.0000
|1528
|2006.09.20 04:36
|close
|724
|100.00
|1.8843
|1.8824
|0.0000
|6000.00
|3942688.57
|1529
|2006.09.20 04:48
|buy
|725
|100.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|1530
|2006.09.20 05:03
|s/l
|725
|100.00
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-13000.00
|3929688.57
|1531
|2006.09.20 05:13
|buy
|726
|100.00
|1.8830
|1.8817
|0.0000
|1532
|2006.09.20 05:55
|close
|726
|100.00
|1.8833
|1.8817
|0.0000
|3000.00
|3932688.57
|1533
|2006.09.20 06:51
|buy
|727
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|1534
|2006.09.20 06:54
|close
|727
|100.00
|1.8841
|1.8822
|0.0000
|6000.00
|3938688.57
|1535
|2006.09.20 07:15
|buy
|728
|100.00
|1.8842
|1.8829
|0.0000
|1536
|2006.09.20 07:22
|s/l
|728
|100.00
|1.8829
|1.8829
|0.0000
|-13000.00
|3925688.57
|1537
|2006.09.20 08:30
|sell
|729
|100.00
|1.8821
|1.8834
|0.0000
|1538
|2006.09.20 08:30
|close
|729
|100.00
|1.8817
|1.8834
|0.0000
|4000.00
|3929688.57
|1539
|2006.09.20 08:31
|sell
|730
|100.00
|1.8816
|1.8829
|0.0000
|1540
|2006.09.20 08:31
|close
|730
|100.00
|1.8811
|1.8829
|0.0000
|5000.00
|3934688.57
|1541
|2006.09.20 12:20
|buy
|731
|100.00
|1.8832
|1.8819
|0.0000
|1542
|2006.09.20 12:22
|close
|731
|100.00
|1.8835
|1.8819
|0.0000
|3000.00
|3937688.57
|1543
|2006.09.20 13:03
|buy
|732
|100.00
|1.8858
|1.8845
|0.0000
|1544
|2006.09.20 13:03
|close
|732
|100.00
|1.8861
|1.8845
|0.0000
|3000.00
|3940688.57
|1545
|2006.09.20 13:03
|buy
|733
|100.00
|1.8858
|1.8845
|0.0000
|1546
|2006.09.20 13:08
|close
|733
|100.00
|1.8863
|1.8845
|0.0000
|5000.00
|3945688.57
|1547
|2006.09.20 14:02
|buy
|734
|100.00
|1.8880
|1.8867
|0.0000
|1548
|2006.09.20 14:06
|close
|734
|100.00
|1.8884
|1.8867
|0.0000
|4000.00
|3949688.57
|1549
|2006.09.20 14:43
|buy
|735
|100.00
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|1550
|2006.09.20 14:49
|close
|735
|100.00
|1.8885
|1.8869
|0.0000
|3000.00
|3952688.57
|1551
|2006.09.20 17:41
|buy
|736
|100.00
|1.8893
|1.8880
|0.0000
|1552
|2006.09.20 17:54
|close
|736
|100.00
|1.8896
|1.8880
|0.0000
|3000.00
|3955688.57
|1553
|2006.09.20 18:05
|buy
|737
|100.00
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|1554
|2006.09.20 18:11
|close
|737
|100.00
|1.8900
|1.8884
|0.0000
|3000.00
|3958688.57
|1555
|2006.09.20 18:25
|buy
|738
|100.00
|1.8917
|1.8904
|0.0000
|1556
|2006.09.20 18:27
|s/l
|738
|100.00
|1.8904
|1.8904
|0.0000
|-13000.00
|3945688.57
|1557
|2006.09.21 00:24
|buy
|739
|100.00
|1.8892
|1.8879
|0.0000
|1558
|2006.09.21 00:25
|close
|739
|100.00
|1.8896
|1.8879
|0.0000
|4000.00
|3949688.57
|1559
|2006.09.21 02:02
|buy
|740
|100.00
|1.8923
|1.8910
|0.0000
|1560
|2006.09.21 02:42
|s/l
|740
|100.00
|1.8910
|1.8910
|0.0000
|-13000.00
|3936688.57
|1561
|2006.09.21 05:49
|buy
|741
|100.00
|1.8932
|1.8919
|0.0000
|1562
|2006.09.21 05:56
|s/l
|741
|100.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-13000.00
|3923688.57
|1563
|2006.09.21 06:37
|buy
|742
|100.00
|1.8923
|1.8910
|0.0000
|1564
|2006.09.21 06:47
|close
|742
|100.00
|1.8927
|1.8910
|0.0000
|4000.00
|3927688.57
|1565
|2006.09.21 07:05
|buy
|743
|100.00
|1.8930
|1.8917
|0.0000
|1566
|2006.09.21 07:09
|close
|743
|100.00
|1.8934
|1.8917
|0.0000
|4000.00
|3931688.57
|1567
|2006.09.21 07:43
|buy
|744
|100.00
|1.8945
|1.8932
|0.0000
|1568
|2006.09.21 09:09
|close
|744
|100.00
|1.8948
|1.8932
|0.0000
|3000.00
|3934688.57
|1569
|2006.09.21 09:39
|buy
|745
|100.00
|1.8949
|1.8936
|0.0000
|1570
|2006.09.21 09:53
|close
|745
|100.00
|1.8952
|1.8936
|0.0000
|3000.00
|3937688.57
|1571
|2006.09.21 10:00
|buy
|746
|100.00
|1.8954
|1.8941
|0.0000
|1572
|2006.09.21 10:00
|close
|746
|100.00
|1.8958
|1.8941
|0.0000
|4000.00
|3941688.57
|1573
|2006.09.21 10:00
|buy
|747
|100.00
|1.8953
|1.8940
|0.0000
|1574
|2006.09.21 10:01
|close
|747
|100.00
|1.8957
|1.8940
|0.0000
|4000.00
|3945688.57
|1575
|2006.09.21 10:30
|buy
|748
|100.00
|1.8966
|1.8953
|0.0000
|1576
|2006.09.21 10:32
|close
|748
|100.00
|1.8970
|1.8953
|0.0000
|4000.00
|3949688.57
|1577
|2006.09.21 10:33
|buy
|749
|100.00
|1.8970
|1.8957
|0.0000
|1578
|2006.09.21 10:33
|close
|749
|100.00
|1.8975
|1.8957
|0.0000
|5000.00
|3954688.57
|1579
|2006.09.21 10:42
|buy
|750
|100.00
|1.8973
|1.8960
|0.0000
|1580
|2006.09.21 10:43
|close
|750
|100.00
|1.8978
|1.8960
|0.0000
|5000.00
|3959688.57
|1581
|2006.09.21 12:48
|buy
|751
|100.00
|1.8992
|1.8979
|0.0000
|1582
|2006.09.21 12:48
|close
|751
|100.00
|1.8997
|1.8979
|0.0000
|5000.00
|3964688.57
|1583
|2006.09.21 12:48
|buy
|752
|100.00
|1.8996
|1.8983
|0.0000
|1584
|2006.09.21 13:04
|s/l
|752
|100.00
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|-13000.00
|3951688.57
|1585
|2006.09.21 16:11
|buy
|753
|100.00
|1.8994
|1.8981
|0.0000
|1586
|2006.09.21 16:13
|close
|753
|100.00
|1.8999
|1.8981
|0.0000
|5000.00
|3956688.57
|1587
|2006.09.21 16:19
|buy
|754
|100.00
|1.9010
|1.8997
|0.0000
|1588
|2006.09.21 16:27
|close
|754
|100.00
|1.9015
|1.8997
|0.0000
|5000.00
|3961688.57
|1589
|2006.09.21 16:37
|buy
|755
|100.00
|1.9019
|1.9006
|0.0000
|1590
|2006.09.21 16:39
|close
|755
|100.00
|1.9023
|1.9006
|0.0000
|4000.00
|3965688.57
|1591
|2006.09.21 18:33
|buy
|756
|100.00
|1.9008
|1.8995
|0.0000
|1592
|2006.09.21 18:42
|close
|756
|100.00
|1.9013
|1.8995
|0.0000
|5000.00
|3970688.57
|1593
|2006.09.21 19:15
|buy
|757
|100.00
|1.9020
|1.9007
|0.0000
|1594
|2006.09.21 19:17
|close
|757
|100.00
|1.9023
|1.9007
|0.0000
|3000.00
|3973688.57
|1595
|2006.09.21 19:30
|buy
|758
|100.00
|1.9021
|1.9008
|0.0000
|1596
|2006.09.21 19:31
|close
|758
|100.00
|1.9025
|1.9008
|0.0000
|4000.00
|3977688.57
|1597
|2006.09.21 22:43
|buy
|759
|100.00
|1.9021
|1.9008
|0.0000
|1598
|2006.09.21 23:02
|close
|759
|100.00
|1.9024
|1.9008
|0.0000
|3000.00
|3980688.57
|1599
|2006.09.22 02:01
|buy
|760
|100.00
|1.9019
|1.9006
|0.0000
|1600
|2006.09.22 05:16
|close
|760
|100.00
|1.9023
|1.9006
|0.0000
|4000.00
|3984688.57
|1601
|2006.09.22 06:20
|buy
|761
|100.00
|1.9025
|1.9012
|0.0000
|1602
|2006.09.22 06:20
|close
|761
|100.00
|1.9029
|1.9012
|0.0000
|4000.00
|3988688.57
|1603
|2006.09.22 06:20
|buy
|762
|100.00
|1.9025
|1.9012
|0.0000
|1604
|2006.09.22 06:22
|close
|762
|100.00
|1.9029
|1.9012
|0.0000
|4000.00
|3992688.57
|1605
|2006.09.22 06:26
|buy
|763
|100.00
|1.9025
|1.9012
|0.0000
|1606
|2006.09.22 06:36
|close
|763
|100.00
|1.9029
|1.9012
|0.0000
|4000.00
|3996688.57
|1607
|2006.09.22 06:41
|buy
|764
|100.00
|1.9028
|1.9015
|0.0000
|1608
|2006.09.22 06:41
|close
|764
|100.00
|1.9032
|1.9015
|0.0000
|4000.00
|4000688.57
|1609
|2006.09.22 06:41
|buy
|765
|100.00
|1.9028
|1.9015
|0.0000
|1610
|2006.09.22 06:59
|close
|765
|100.00
|1.9032
|1.9015
|0.0000
|4000.00
|4004688.57
|1611
|2006.09.22 07:22
|buy
|766
|100.00
|1.9055
|1.9042
|0.0000
|1612
|2006.09.22 07:29
|close
|766
|100.00
|1.9059
|1.9042
|0.0000
|4000.00
|4008688.57
|1613
|2006.09.22 07:42
|buy
|767
|100.00
|1.9052
|1.9039
|0.0000
|1614
|2006.09.22 07:46
|close
|767
|100.00
|1.9057
|1.9039
|0.0000
|5000.00
|4013688.57
|1615
|2006.09.22 08:45
|buy
|768
|100.00
|1.9054
|1.9041
|0.0000
|1616
|2006.09.22 09:01
|close
|768
|100.00
|1.9057
|1.9041
|0.0000
|3000.00
|4016688.57
|1617
|2006.09.22 11:00
|buy
|769
|100.00
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|1618
|2006.09.22 11:20
|s/l
|769
|100.00
|1.9031
|1.9031
|0.0000
|-13000.00
|4003688.57
|1619
|2006.09.22 12:01
|buy
|770
|100.00
|1.9023
|1.9010
|0.0000
|1620
|2006.09.22 12:07
|close
|770
|100.00
|1.9027
|1.9010
|0.0000
|4000.00
|4007688.57
|1621
|2006.09.22 12:18
|buy
|771
|100.00
|1.9028
|1.9015
|0.0000
|1622
|2006.09.22 12:19
|close
|771
|100.00
|1.9032
|1.9015
|0.0000
|4000.00
|4011688.57
|1623
|2006.09.22 13:34
|buy
|772
|100.00
|1.9029
|1.9016
|0.0000
|1624
|2006.09.22 13:36
|close
|772
|100.00
|1.9033
|1.9016
|0.0000
|4000.00
|4015688.57
|1625
|2006.09.22 13:38
|buy
|773
|100.00
|1.9030
|1.9017
|0.0000
|1626
|2006.09.22 13:50
|s/l
|773
|100.00
|1.9017
|1.9017
|0.0000
|-13000.00
|4002688.57
|1627
|2006.09.22 14:49
|buy
|774
|100.00
|1.9032
|1.9019
|0.0000
|1628
|2006.09.22 14:53
|s/l
|774
|100.00
|1.9019
|1.9019
|0.0000
|-13000.00
|3989688.57