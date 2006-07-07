Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.07.02 21:34 - 2006.09.25 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test322679Ticks modelled653375Modelling quality23.74%
Initial deposit3790500.00
Total net profit199188.57Gross profit2613645.00Gross loss-2414456.43
Profit factor1.08Expected payoff257.35
Absolute drawdown28000.00Maximal drawdown134000.00 (3.41%)Relative drawdown3.41% (134000.00)
Total trades774Short positions (won %)331 (73.41%)Long positions (won %)443 (77.43%)
Profit trades (% of total)586 (75.71%)Loss trades (% of total)188 (24.29%)
Largestprofit trade15000.00loss trade-14050.00
Averageprofit trade4460.15loss trade-12842.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (77000.00)consecutive losses (loss in money)5 (-65000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)77000.00 (18)consecutive loss (count of losses)-65000.00 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.02 23:51buy1100.001.84671.84540.0000
22006.07.02 23:55close1100.001.84721.84540.00005000.003795500.00
32006.07.03 02:23sell2100.001.84561.84690.0000
42006.07.03 05:11close2100.001.84531.84690.00003000.003798500.00
52006.07.03 05:17sell3100.001.84531.84660.0000
62006.07.03 06:09s/l3100.001.84661.84660.0000-13000.003785500.00
72006.07.03 07:47sell4100.001.84451.84580.0000
82006.07.03 07:47close4100.001.84421.84580.00003000.003788500.00
92006.07.03 07:47sell5100.001.84441.84570.0000
102006.07.03 08:19close5100.001.84411.84570.00003000.003791500.00
112006.07.03 08:28sell6100.001.84321.84450.0000
122006.07.03 08:30s/l6100.001.84451.84450.0000-13000.003778500.00
132006.07.03 12:37sell7100.001.84371.84500.0000
142006.07.03 12:41close7100.001.84331.84500.00004000.003782500.00
152006.07.03 13:08sell8100.001.84331.84460.0000
162006.07.03 13:43close8100.001.84291.84460.00004000.003786500.00
172006.07.03 15:17sell9100.001.84071.84200.0000
182006.07.03 15:20close9100.001.84031.84200.00004000.003790500.00
192006.07.03 15:40sell10100.001.83891.84020.0000
202006.07.03 15:56s/l10100.001.84021.84020.0000-13000.003777500.00
212006.07.03 16:56sell11100.001.83991.84120.0000
222006.07.03 17:11s/l11100.001.84121.84120.0000-13000.003764500.00
232006.07.03 20:53sell12100.001.84201.84330.0000
242006.07.03 21:04close12100.001.84171.84330.00003000.003767500.00
252006.07.04 08:51buy13100.001.84571.84440.0000
262006.07.04 08:52close13100.001.84611.84440.00004000.003771500.00
272006.07.04 11:32buy14100.001.84441.84310.0000
282006.07.04 11:41close14100.001.84481.84310.00004000.003775500.00
292006.07.05 03:31sell15100.001.84321.84450.0000
302006.07.05 04:20s/l15100.001.84451.84450.0000-13000.003762500.00
312006.07.05 05:33buy16100.001.84711.84580.0000
322006.07.05 05:34close16100.001.84741.84580.00003000.003765500.00
332006.07.05 05:37buy17100.001.84741.84610.0000
342006.07.05 05:38close17100.001.84791.84610.00005000.003770500.00
352006.07.05 05:39buy18100.001.84731.84600.0000
362006.07.05 05:40close18100.001.84761.84600.00003000.003773500.00
372006.07.05 05:51buy19100.001.84731.84600.0000
382006.07.05 06:01close19100.001.84801.84600.00007000.003780500.00
392006.07.05 06:34buy20100.001.84551.84420.0000
402006.07.05 06:35close20100.001.84591.84420.00004000.003784500.00
412006.07.05 07:46sell21100.001.84111.84240.0000
422006.07.05 07:53close21100.001.84051.84240.00006000.003790500.00
432006.07.05 08:52sell22100.001.84331.84460.0000
442006.07.05 08:58close22100.001.84291.84460.00004000.003794500.00
452006.07.05 09:21sell23100.001.84241.84370.0000
462006.07.05 09:27s/l23100.001.84371.84370.0000-13000.003781500.00
472006.07.05 09:52sell24100.001.84371.84500.0000
482006.07.05 09:57close24100.001.84331.84500.00004000.003785500.00
492006.07.05 12:40buy25100.001.83941.83810.0000
502006.07.05 12:48close25100.001.83981.83810.00004000.003789500.00
512006.07.05 18:57sell26100.001.83501.83630.0000
522006.07.05 19:10close26100.001.83461.83630.00004000.003793500.00
532006.07.05 19:14sell27100.001.83441.83570.0000
542006.07.05 21:00close27100.001.83401.83570.00004000.003797500.00
552006.07.05 21:02sell28100.001.83381.83510.0000
562006.07.05 21:06close28100.001.83351.83510.00003000.003800500.00
572006.07.06 04:51sell29100.001.83491.83620.0000
582006.07.06 06:20s/l29100.001.83621.83620.0000-13000.003787500.00
592006.07.06 07:29sell30100.001.83521.83650.0000
602006.07.06 08:01close30100.001.83491.83650.00003000.003790500.00
612006.07.06 08:04sell31100.001.83471.83600.0000
622006.07.06 08:04close31100.001.83441.83600.00003000.003793500.00
632006.07.06 08:07sell32100.001.83451.83580.0000
642006.07.06 08:30close32100.001.83411.83580.00004000.003797500.00
652006.07.06 12:31sell33100.001.83551.83680.0000
662006.07.06 12:33s/l33100.001.83681.83680.0000-13000.003784500.00
672006.07.06 12:44sell34100.001.83861.83990.0000
682006.07.06 12:49close34100.001.83761.83990.000010000.003794500.00
692006.07.06 12:53sell35100.001.83821.83950.0000
702006.07.06 12:59close35100.001.83731.83950.00009000.003803500.00
712006.07.06 13:05sell36100.001.83621.83750.0000
722006.07.06 13:05close36100.001.83581.83750.00004000.003807500.00
732006.07.06 13:05sell37100.001.83611.83740.0000
742006.07.06 13:06close37100.001.83461.83740.000015000.003822500.00
752006.07.06 13:14sell38100.001.83591.83720.0000
762006.07.06 13:20close38100.001.83551.83720.00004000.003826500.00
772006.07.06 14:37sell39100.001.83801.83930.0000
782006.07.06 14:40close39100.001.83761.83930.00004000.003830500.00
792006.07.06 14:42sell40100.001.83801.83930.0000
802006.07.06 14:48close40100.001.83751.83930.00005000.003835500.00
812006.07.06 15:51sell41100.001.83761.83890.0000
822006.07.06 16:00close41100.001.83721.83890.00004000.003839500.00
832006.07.06 21:07sell42100.001.83701.83830.0000
842006.07.06 21:08close42100.001.83641.83830.00006000.003845500.00
852006.07.07 06:32sell43100.001.83641.83770.0000
862006.07.07 07:04close43100.001.83611.83770.00003000.003848500.00
872006.07.07 07:08sell44100.001.83621.83750.0000
882006.07.07 07:21s/l44100.001.83751.83750.0000-13000.003835500.00
892006.07.07 07:44sell45100.001.83731.83860.0000
902006.07.07 07:44close45100.001.83701.83860.00003000.003838500.00
912006.07.07 08:41buy46100.001.83821.83690.0000
922006.07.07 08:42close46100.001.83851.83690.00003000.003841500.00
932006.07.07 08:48buy47100.001.83821.83690.0000
942006.07.07 09:07close47100.001.83851.83690.00003000.003844500.00
952006.07.07 09:32buy48100.001.83971.83840.0000
962006.07.07 09:36close48100.001.84011.83840.00004000.003848500.00
972006.07.07 09:40buy49100.001.84071.83940.0000
982006.07.07 09:40close49100.001.84101.83940.00003000.003851500.00
992006.07.07 09:59buy50100.001.84061.83930.0000
1002006.07.07 10:16close50100.001.84101.83930.00004000.003855500.00
1012006.07.07 10:21buy51100.001.84081.83950.0000
1022006.07.07 10:50close51100.001.84131.83950.00005000.003860500.00
1032006.07.07 10:54buy52100.001.84181.84050.0000
1042006.07.07 11:04s/l52100.001.84051.84050.0000-13000.003847500.00
1052006.07.07 12:29buy53100.001.84121.83990.0000
1062006.07.07 12:29close53100.001.84171.83990.00005000.003852500.00
1072006.07.07 12:29buy54100.001.84121.83990.0000
1082006.07.07 12:29close54100.001.84171.83990.00005000.003857500.00
1092006.07.07 12:31buy55100.001.84731.84600.0000
1102006.07.07 12:31modify55100.001.84731.84760.0000
1112006.07.07 12:31close55100.001.84841.84760.000011000.003868500.00
1122006.07.07 12:46buy56100.001.85291.85160.0000
1132006.07.07 12:46modify56100.001.85291.85170.0000
1142006.07.07 12:46close56100.001.85341.85170.00005000.003873500.00
1152006.07.07 12:46buy57100.001.85291.85160.0000
1162006.07.07 12:47modify57100.001.85291.85170.0000
1172006.07.07 12:53modify57100.001.85291.85190.0000
1182006.07.07 12:53modify57100.001.85291.85200.0000
1192006.07.07 12:53modify57100.001.85291.85210.0000
1202006.07.07 12:53modify57100.001.85291.85220.0000
1212006.07.07 12:56s/l57100.001.8521861.85220.0000-7142.863866357.14
1222006.07.07 17:58buy58100.001.85261.85130.0000
1232006.07.07 18:10s/l58100.001.85131.85130.0000-13000.003853357.14
1242006.07.09 22:24buy59100.001.84981.84850.0000
1252006.07.09 23:30close59100.001.85021.84850.00004000.003857357.14
1262006.07.10 02:50buy60100.001.84981.84850.0000
1272006.07.10 03:04close60100.001.85031.84850.00005000.003862357.14
1282006.07.10 03:08buy61100.001.85041.84910.0000
1292006.07.10 03:14close61100.001.85081.84910.00004000.003866357.14
1302006.07.10 03:17buy62100.001.85081.84950.0000
1312006.07.10 04:11s/l62100.001.84951.84950.0000-13000.003853357.14
1322006.07.10 06:44sell63100.001.84901.85030.0000
1332006.07.10 06:52close63100.001.84871.85030.00003000.003856357.14
1342006.07.10 11:54sell64100.001.84271.84400.0000
1352006.07.10 12:05close64100.001.84231.84400.00004000.003860357.14
1362006.07.10 12:30sell65100.001.84181.84310.0000
1372006.07.10 12:43close65100.001.84151.84310.00003000.003863357.14
1382006.07.10 13:36sell66100.001.83821.83950.0000
1392006.07.10 13:37close66100.001.83781.83950.00004000.003867357.14
1402006.07.10 14:28sell67100.001.83851.83980.0000
1412006.07.10 14:32close67100.001.83801.83980.00005000.003872357.14
1422006.07.10 16:22sell68100.001.84101.84230.0000
1432006.07.10 16:57s/l68100.001.84231.84230.0000-13000.003859357.14
1442006.07.10 20:36sell69100.001.84111.84240.0000
1452006.07.10 20:59close69100.001.84071.84240.00004000.003863357.14
1462006.07.11 06:12sell70100.001.84161.84290.0000
1472006.07.11 06:31close70100.001.84121.84290.00004000.003867357.14
1482006.07.11 06:42sell71100.001.84071.84200.0000
1492006.07.11 06:52close71100.001.84041.84200.00003000.003870357.14
1502006.07.11 07:00sell72100.001.83921.84050.0000
1512006.07.11 07:00close72100.001.83891.84050.00003000.003873357.14
1522006.07.11 07:00sell73100.001.83931.84060.0000
1532006.07.11 07:14s/l73100.001.84061.84060.0000-13000.003860357.14
1542006.07.11 07:24sell74100.001.84071.84200.0000
1552006.07.11 07:27close74100.001.84031.84200.00004000.003864357.14
1562006.07.11 07:34sell75100.001.84031.84160.0000
1572006.07.11 07:37s/l75100.001.84161.84160.0000-13000.003851357.14
1582006.07.11 08:48sell76100.001.83991.84120.0000
1592006.07.11 08:50close76100.001.83951.84120.00004000.003855357.14
1602006.07.11 09:40sell77100.001.83861.83990.0000
1612006.07.11 09:42close77100.001.83821.83990.00004000.003859357.14
1622006.07.11 16:11sell78100.001.84261.84390.0000
1632006.07.11 16:29close78100.001.84211.84390.00005000.003864357.14
1642006.07.11 17:31sell79100.001.84391.84520.0000
1652006.07.11 18:26s/l79100.001.84521.84520.0000-13000.003851357.14
1662006.07.11 20:22buy80100.001.84701.84570.0000
1672006.07.11 21:06s/l80100.001.84571.84570.0000-13000.003838357.14
1682006.07.12 00:51buy81100.001.84511.84380.0000
1692006.07.12 00:56close81100.001.84541.84380.00003000.003841357.14
1702006.07.12 11:46buy82100.001.83951.83820.0000
1712006.07.12 12:17close82100.001.84001.83820.00005000.003846357.14
1722006.07.12 12:27sell83100.001.84001.84130.0000
1732006.07.12 12:30close83100.001.83921.84130.00008000.003854357.14
1742006.07.12 12:33sell84100.001.83591.83720.0000
1752006.07.12 12:33close84100.001.83511.83720.00008000.003862357.14
1762006.07.12 12:37sell85100.001.83741.83870.0000
1772006.07.12 12:37close85100.001.83651.83870.00009000.003871357.14
1782006.07.12 12:45sell86100.001.83531.83660.0000
1792006.07.12 12:49close86100.001.83481.83660.00005000.003876357.14
1802006.07.12 12:51sell87100.001.83551.83680.0000
1812006.07.12 12:51close87100.001.83511.83680.00004000.003880357.14
1822006.07.12 12:51sell88100.001.83531.83660.0000
1832006.07.12 12:57s/l88100.001.83661.83660.0000-13000.003867357.14
1842006.07.12 14:09sell89100.001.83211.83340.0000
1852006.07.12 14:09close89100.001.83181.83340.00003000.003870357.14
1862006.07.12 14:09sell90100.001.83211.83340.0000
1872006.07.12 14:12close90100.001.83141.83340.00007000.003877357.14
1882006.07.12 14:15sell91100.001.83251.83380.0000
1892006.07.12 14:20modify91100.001.83251.83250.0000
1902006.07.12 14:20close91100.001.83171.83250.00008000.003885357.14
1912006.07.12 14:59sell92100.001.83211.83340.0000
1922006.07.12 15:29s/l92100.001.83341.83340.0000-13000.003872357.14
1932006.07.13 00:03sell93100.001.83371.83500.0000
1942006.07.13 00:21close93100.001.83341.83500.00003000.003875357.14
1952006.07.13 06:44sell94100.001.83351.83480.0000
1962006.07.13 06:58s/l94100.001.83481.83480.0000-13000.003862357.14
1972006.07.13 08:01buy95100.001.83921.83790.0000
1982006.07.13 08:02close95100.001.83961.83790.00004000.003866357.14
1992006.07.13 08:05buy96100.001.83911.83780.0000
2002006.07.13 08:05close96100.001.83951.83780.00004000.003870357.14
2012006.07.13 08:39buy97100.001.84021.83890.0000
2022006.07.13 08:39close97100.001.84071.83890.00005000.003875357.14
2032006.07.13 08:39buy98100.001.84021.83890.0000
2042006.07.13 09:03close98100.001.84061.83890.00004000.003879357.14
2052006.07.13 10:19buy99100.001.83841.83710.0000
2062006.07.13 10:24close99100.001.83881.83710.00004000.003883357.14
2072006.07.13 12:21buy100100.001.84101.83970.0000
2082006.07.13 12:30close100100.001.84141.83970.00004000.003887357.14
2092006.07.13 13:07buy101100.001.84291.84160.0000
2102006.07.13 13:10close101100.001.84351.84160.00006000.003893357.14
2112006.07.13 13:12buy102100.001.84311.84180.0000
2122006.07.13 13:14close102100.001.84361.84180.00005000.003898357.14
2132006.07.13 13:26buy103100.001.84381.84250.0000
2142006.07.13 13:28close103100.001.84441.84250.00006000.003904357.14
2152006.07.13 14:00buy104100.001.84331.84200.0000
2162006.07.13 14:01close104100.001.84411.84200.00008000.003912357.14
2172006.07.13 15:55buy105100.001.83951.83820.0000
2182006.07.13 15:55close105100.001.84011.83820.00006000.003918357.14
2192006.07.13 16:12buy106100.001.84091.83960.0000
2202006.07.13 16:14close106100.001.84141.83960.00005000.003923357.14
2212006.07.13 18:36buy107100.001.84311.84180.0000
2222006.07.13 18:42close107100.001.84341.84180.00003000.003926357.14
2232006.07.14 03:02sell108100.001.84061.84190.0000
2242006.07.14 03:04s/l108100.001.84191.84190.0000-13000.003913357.14
2252006.07.14 03:53sell109100.001.84101.84230.0000
2262006.07.14 04:08s/l109100.001.84231.84230.0000-13000.003900357.14
2272006.07.14 04:21buy110100.001.84191.84060.0000
2282006.07.14 04:47s/l110100.001.84061.84060.0000-13000.003887357.14
2292006.07.14 07:06sell111100.001.83671.83800.0000
2302006.07.14 07:15s/l111100.001.83801.83800.0000-13000.003874357.14
2312006.07.14 08:20sell112100.001.83901.84030.0000
2322006.07.14 08:43s/l112100.001.84031.84030.0000-13000.003861357.14
2332006.07.14 12:31buy113100.001.84291.84160.0000
2342006.07.14 12:32close113100.001.84341.84160.00005000.003866357.14
2352006.07.14 12:38buy114100.001.84381.84250.0000
2362006.07.14 12:38close114100.001.84431.84250.00005000.003871357.14
2372006.07.14 12:38buy115100.001.84371.84240.0000
2382006.07.14 12:46s/l115100.001.84241.84240.0000-13000.003858357.14
2392006.07.14 13:11sell116100.001.83821.83950.0000
2402006.07.14 13:11close116100.001.83781.83950.00004000.003862357.14
2412006.07.14 13:11sell117100.001.83801.83930.0000
2422006.07.14 13:12close117100.001.83751.83930.00005000.003867357.14
2432006.07.14 13:18sell118100.001.83751.83880.0000
2442006.07.14 13:18close118100.001.83721.83880.00003000.003870357.14
2452006.07.14 13:18sell119100.001.83731.83860.0000
2462006.07.14 13:18close119100.001.83701.83860.00003000.003873357.14
2472006.07.14 13:18sell120100.001.83721.83850.0000
2482006.07.14 13:37s/l120100.001.83851.83850.0000-13000.003860357.14
2492006.07.14 13:57sell121100.001.83581.83710.0000
2502006.07.14 13:57close121100.001.83521.83710.00006000.003866357.14
2512006.07.14 13:57sell122100.001.83591.83720.0000
2522006.07.14 13:58close122100.001.83531.83720.00006000.003872357.14
2532006.07.14 14:30sell123100.001.83521.83650.0000
2542006.07.14 14:46close123100.001.83481.83650.00004000.003876357.14
2552006.07.14 15:14sell124100.001.83491.83620.0000
2562006.07.14 15:18s/l124100.001.83621.83620.0000-13000.003863357.14
2572006.07.14 17:58sell125100.001.83731.83860.0000
2582006.07.14 18:44s/l125100.001.83861.83860.0000-13000.003850357.14
2592006.07.16 21:40sell126100.001.83751.83880.0000
2602006.07.16 21:49close126100.001.83711.83880.00004000.003854357.14
2612006.07.17 02:14sell127100.001.83661.83790.0000
2622006.07.17 02:19close127100.001.83621.83790.00004000.003858357.14
2632006.07.17 08:13sell128100.001.82851.82980.0000
2642006.07.17 08:13close128100.001.82821.82980.00003000.003861357.14
2652006.07.17 08:17sell129100.001.82711.82840.0000
2662006.07.17 08:17close129100.001.82681.82840.00003000.003864357.14
2672006.07.17 08:17sell130100.001.82701.82830.0000
2682006.07.17 08:21close130100.001.82661.82830.00004000.003868357.14
2692006.07.17 08:41sell131100.001.82431.82560.0000
2702006.07.17 08:41close131100.001.82391.82560.00004000.003872357.14
2712006.07.17 08:41sell132100.001.82431.82560.0000
2722006.07.17 08:46close132100.001.82401.82560.00003000.003875357.14
2732006.07.17 09:07sell133100.001.82321.82450.0000
2742006.07.17 09:22close133100.001.82281.82450.00004000.003879357.14
2752006.07.17 13:20sell134100.001.81941.82070.0000
2762006.07.17 13:24close134100.001.81891.82070.00005000.003884357.14
2772006.07.17 14:12sell135100.001.82121.82250.0000
2782006.07.17 14:14close135100.001.82071.82250.00005000.003889357.14
2792006.07.17 16:17sell136100.001.82031.82160.0000
2802006.07.17 16:25close136100.001.81991.82160.00004000.003893357.14
2812006.07.17 20:56sell137100.001.81871.82000.0000
2822006.07.17 21:57s/l137100.001.82001.82000.0000-13000.003880357.14
2832006.07.18 03:35sell138100.001.82001.82130.0000
2842006.07.18 06:09s/l138100.001.82131.82130.0000-13000.003867357.14
2852006.07.18 06:19sell139100.001.82011.82140.0000
2862006.07.18 06:45s/l139100.001.82141.82140.0000-13000.003854357.14
2872006.07.18 12:38buy140100.001.83031.82900.0000
2882006.07.18 12:38close140100.001.83071.82900.00004000.003858357.14
2892006.07.18 12:38buy141100.001.83041.82910.0000
2902006.07.18 12:38close141100.001.83091.82910.00005000.003863357.14
2912006.07.18 13:23buy142100.001.83211.83080.0000
2922006.07.18 13:23close142100.001.83251.83080.00004000.003867357.14
2932006.07.18 13:23buy143100.001.83231.83100.0000
2942006.07.18 13:29s/l143100.001.83101.83100.0000-13000.003854357.14
2952006.07.18 13:29buy144100.001.83121.82990.0000
2962006.07.18 13:30s/l144100.001.82991.82990.0000-13000.003841357.14
2972006.07.18 18:47sell145100.001.82631.82760.0000
2982006.07.18 20:26close145100.001.82561.82760.00007000.003848357.14
2992006.07.19 05:51buy146100.001.82551.82420.0000
3002006.07.19 06:06s/l146100.001.82421.82420.0000-13000.003835357.14
3012006.07.19 06:22sell147100.001.82521.82650.0000
3022006.07.19 06:25s/l147100.001.82651.82650.0000-13000.003822357.14
3032006.07.19 06:56sell148100.001.82691.82820.0000
3042006.07.19 07:11s/l148100.001.82821.82820.0000-13000.003809357.14
3052006.07.19 08:30buy149100.001.82831.82700.0000
3062006.07.19 08:30s/l149100.001.82701.82700.0000-13000.003796357.14
3072006.07.19 08:30buy150100.001.82701.82570.0000
3082006.07.19 08:30close150100.001.82741.82570.00004000.003800357.14
3092006.07.19 08:30buy151100.001.82781.82650.0000
3102006.07.19 08:30close151100.001.82831.82650.00005000.003805357.14
3112006.07.19 08:30buy152100.001.82701.82570.0000
3122006.07.19 08:31s/l152100.001.82571.82570.0000-13000.003792357.14
3132006.07.19 09:58buy153100.001.82831.82700.0000
3142006.07.19 09:58close153100.001.82931.82700.000010000.003802357.14
3152006.07.19 09:58buy154100.001.82841.82710.0000
3162006.07.19 09:58close154100.001.82891.82710.00005000.003807357.14
3172006.07.19 12:24buy155100.001.82731.82600.0000
3182006.07.19 12:27close155100.001.82771.82600.00004000.003811357.14
3192006.07.19 12:27buy156100.001.82741.82610.0000
3202006.07.19 12:27close156100.001.82781.82610.00004000.003815357.14
3212006.07.19 12:27buy157100.001.82721.82590.0000
3222006.07.19 12:29close157100.001.82771.82590.00005000.003820357.14
3232006.07.19 14:04buy158100.001.83101.82970.0000
3242006.07.19 14:04close158100.001.83241.82970.000014000.003834357.14
3252006.07.19 14:04buy159100.001.83161.83030.0000
3262006.07.19 14:06close159100.001.83201.83030.00004000.003838357.14
3272006.07.19 14:33buy160100.001.83921.83790.0000
3282006.07.19 14:45s/l160100.001.83791.83790.0000-13000.003825357.14
3292006.07.19 15:00buy161100.001.83931.83800.0000
3302006.07.19 15:04s/l161100.001.83801.83800.0000-13000.003812357.14
3312006.07.20 00:10buy162100.001.84271.84140.0000
3322006.07.20 00:33close162100.001.84301.84140.00003000.003815357.14
3332006.07.20 00:45buy163100.001.84331.84200.0000
3342006.07.20 01:11close163100.001.84371.84200.00004000.003819357.14
3352006.07.20 05:06buy164100.001.84491.84360.0000
3362006.07.20 05:48s/l164100.001.84361.84360.0000-13000.003806357.14
3372006.07.20 06:28buy165100.001.84401.84270.0000
3382006.07.20 06:28close165100.001.84441.84270.00004000.003810357.14
3392006.07.20 06:28buy166100.001.84391.84260.0000
3402006.07.20 06:31close166100.001.84431.84260.00004000.003814357.14
3412006.07.20 06:38buy167100.001.84481.84350.0000
3422006.07.20 06:38close167100.001.84521.84350.00004000.003818357.14
3432006.07.20 06:38buy168100.001.84481.84350.0000
3442006.07.20 07:06s/l168100.001.84351.84350.0000-13000.003805357.14
3452006.07.20 08:39buy169100.001.84581.84450.0000
3462006.07.20 08:39close169100.001.84631.84450.00005000.003810357.14
3472006.07.20 08:39buy170100.001.84571.84440.0000
3482006.07.20 08:42close170100.001.84631.84440.00006000.003816357.14
3492006.07.20 11:56buy171100.001.85141.85010.0000
3502006.07.20 12:28s/l171100.001.85011.85010.0000-13000.003803357.14
3512006.07.20 12:44buy172100.001.84971.84840.0000
3522006.07.20 12:44close172100.001.85011.84840.00004000.003807357.14
3532006.07.20 12:44buy173100.001.84971.84840.0000
3542006.07.20 12:50close173100.001.85021.84840.00005000.003812357.14
3552006.07.20 14:13buy174100.001.85051.84920.0000
3562006.07.20 14:13close174100.001.85091.84920.00004000.003816357.14
3572006.07.20 14:13buy175100.001.85031.84900.0000
3582006.07.20 14:14close175100.001.85071.84900.00004000.003820357.14
3592006.07.20 14:25buy176100.001.85051.84920.0000
3602006.07.20 14:30close176100.001.85091.84920.00004000.003824357.14
3612006.07.20 14:33buy177100.001.85101.84970.0000
3622006.07.20 14:37s/l177100.001.84971.84970.0000-13000.003811357.14
3632006.07.20 15:26buy178100.001.85011.84880.0000
3642006.07.20 15:29s/l178100.001.84881.84880.0000-13000.003798357.14
3652006.07.20 16:01buy179100.001.84971.84840.0000
3662006.07.20 16:06close179100.001.85021.84840.00005000.003803357.14
3672006.07.20 17:25buy180100.001.84901.84770.0000
3682006.07.20 18:00close180100.001.85001.84770.000010000.003813357.14
3692006.07.20 18:01buy181100.001.84991.84860.0000
3702006.07.20 18:01close181100.001.85041.84860.00005000.003818357.14
3712006.07.20 18:04buy182100.001.84981.84850.0000
3722006.07.20 18:06close182100.001.85031.84850.00005000.003823357.14
3732006.07.20 18:20buy183100.001.85051.84920.0000
3742006.07.20 18:44s/l183100.001.84921.84920.0000-13000.003810357.14
3752006.07.20 21:33buy184100.001.84811.84680.0000
3762006.07.20 22:05close184100.001.84861.84680.00005000.003815357.14
3772006.07.21 05:35buy185100.001.84931.84800.0000
3782006.07.21 05:54s/l185100.001.84801.84800.0000-13000.003802357.14
3792006.07.21 06:10buy186100.001.84781.84650.0000
3802006.07.21 06:25close186100.001.84811.84650.00003000.003805357.14
3812006.07.21 06:45buy187100.001.85081.84950.0000
3822006.07.21 06:56close187100.001.85121.84950.00004000.003809357.14
3832006.07.21 06:59buy188100.001.85061.84930.0000
3842006.07.21 07:01close188100.001.85111.84930.00005000.003814357.14
3852006.07.21 07:46buy189100.001.85441.85310.0000
3862006.07.21 07:47modify189100.001.85441.85370.0000
3872006.07.21 07:51s/l189100.001.85371.85370.0000-7000.003807357.14
3882006.07.21 09:20buy190100.001.85401.85270.0000
3892006.07.21 09:24close190100.001.85441.85270.00004000.003811357.14
3902006.07.21 11:00buy191100.001.85701.85570.0000
3912006.07.21 11:01modify191100.001.85701.85610.0000
3922006.07.21 11:01modify191100.001.85701.85620.0000
3932006.07.21 11:01modify191100.001.85701.85630.0000
3942006.07.21 11:01modify191100.001.85701.85640.0000
3952006.07.21 11:02modify191100.001.85701.85650.0000
3962006.07.21 11:05modify191100.001.85701.85670.0000
3972006.07.21 11:11modify191100.001.85701.85680.0000
3982006.07.21 11:14modify191100.001.85701.85690.0000
3992006.07.21 11:14close191100.001.85741.85690.00004000.003815357.14
4002006.07.21 11:16buy192100.001.85731.85600.0000
4012006.07.21 11:21close192100.001.85781.85600.00005000.003820357.14
4022006.07.21 12:03buy193100.001.85601.85470.0000
4032006.07.21 12:06close193100.001.85651.85470.00005000.003825357.14
4042006.07.21 12:11buy194100.001.85661.85530.0000
4052006.07.21 12:12close194100.001.85701.85530.00004000.003829357.14
4062006.07.21 12:21buy195100.001.85791.85660.0000
4072006.07.21 12:21modify195100.001.85791.85740.0000
4082006.07.21 12:21modify195100.001.85791.85750.0000
4092006.07.21 12:21modify195100.001.85791.85770.0000
4102006.07.21 12:22s/l195100.001.8576861.85770.0000-2142.863827214.28
4112006.07.21 12:41buy196100.001.85811.85680.0000
4122006.07.21 13:06close196100.001.85891.85680.00008000.003835214.28
4132006.07.21 13:51buy197100.001.85741.85610.0000
4142006.07.21 13:55close197100.001.85781.85610.00004000.003839214.28
4152006.07.21 14:03buy198100.001.85771.85640.0000
4162006.07.21 14:06close198100.001.85831.85640.00006000.003845214.28
4172006.07.21 14:07buy199100.001.85851.85720.0000
4182006.07.21 14:08close199100.001.85891.85720.00004000.003849214.28
4192006.07.21 14:09buy200100.001.85871.85740.0000
4202006.07.21 14:10modify200100.001.85871.85840.0000
4212006.07.21 14:10close200100.001.85901.85840.00003000.003852214.28
4222006.07.21 14:12buy201100.001.85831.85700.0000
4232006.07.21 14:12close201100.001.85881.85700.00005000.003857214.28
4242006.07.21 14:12buy202100.001.85831.85700.0000
4252006.07.21 14:21close202100.001.85861.85700.00003000.003860214.28
4262006.07.21 14:39buy203100.001.85851.85720.0000
4272006.07.21 14:53close203100.001.85961.85720.000011000.003871214.28
4282006.07.23 21:42buy204100.001.85861.85730.0000
4292006.07.23 22:18close204100.001.85891.85730.00003000.003874214.28
4302006.07.24 05:10sell205100.001.85431.85560.0000
4312006.07.24 05:31close205100.001.85391.85560.00004000.003878214.28
4322006.07.24 11:21sell206100.001.85311.85440.0000
4332006.07.24 11:59close206100.001.85271.85440.00004000.003882214.28
4342006.07.24 13:10sell207100.001.85371.85500.0000
4352006.07.24 13:11close207100.001.85341.85500.00003000.003885214.28
4362006.07.24 14:37sell208100.001.85151.85280.0000
4372006.07.24 14:52close208100.001.85121.85280.00003000.003888214.28
4382006.07.24 16:05sell209100.001.84921.85050.0000
4392006.07.24 17:34close209100.001.84881.85050.00004000.003892214.28
4402006.07.24 17:35sell210100.001.84901.85030.0000
4412006.07.24 18:41s/l210100.001.85031.85030.0000-13000.003879214.28
4422006.07.24 19:00sell211100.001.85011.85140.0000
4432006.07.24 21:02s/l211100.001.85141.85140.0000-13000.003866214.28
4442006.07.24 22:48sell212100.001.84991.85120.0000
4452006.07.24 22:51close212100.001.84971.85120.00002000.003868214.28
4462006.07.24 23:30sell213100.001.84941.85070.0000
4472006.07.24 23:30close213100.001.84901.85070.00004000.003872214.28
4482006.07.25 00:27sell214100.001.84581.84710.0000
4492006.07.25 00:27close214100.001.84551.84710.00003000.003875214.28
4502006.07.25 00:43sell215100.001.84551.84680.0000
4512006.07.25 01:18close215100.001.84511.84680.00004000.003879214.28
4522006.07.25 04:49sell216100.001.84751.84880.0000
4532006.07.25 05:18s/l216100.001.84881.84880.0000-13000.003866214.28
4542006.07.25 07:23sell217100.001.85091.85220.0000
4552006.07.25 07:24close217100.001.85051.85220.00004000.003870214.28
4562006.07.25 07:45sell218100.001.85001.85130.0000
4572006.07.25 07:47close218100.001.84971.85130.00003000.003873214.28
4582006.07.25 08:33sell219100.001.84991.85120.0000
4592006.07.25 08:33close219100.001.84951.85120.00004000.003877214.28
4602006.07.25 13:05sell220100.001.85011.85140.0000
4612006.07.25 13:42s/l220100.001.85141.85140.0000-13000.003864214.28
4622006.07.25 13:48sell221100.001.85111.85240.0000
4632006.07.25 13:56s/l221100.001.85241.85240.0000-13000.003851214.28
4642006.07.25 15:12sell222100.001.84381.84510.0000
4652006.07.25 15:14close222100.001.84331.84510.00005000.003856214.28
4662006.07.25 15:17sell223100.001.84351.84480.0000
4672006.07.25 15:18close223100.001.84301.84480.00005000.003861214.28
4682006.07.25 15:22sell224100.001.84271.84400.0000
4692006.07.25 15:26close224100.001.84221.84400.00005000.003866214.28
4702006.07.25 21:09sell225100.001.83951.84080.0000
4712006.07.25 21:09close225100.001.83911.84080.00004000.003870214.28
4722006.07.25 21:09sell226100.001.83951.84080.0000
4732006.07.25 22:55s/l226100.001.84081.84080.0000-13000.003857214.28
4742006.07.26 06:02sell227100.001.84091.84220.0000
4752006.07.26 06:14close227100.001.84041.84220.00005000.003862214.28
4762006.07.26 07:47sell228100.001.84041.84170.0000
4772006.07.26 07:53close228100.001.84001.84170.00004000.003866214.28
4782006.07.26 10:38sell229100.001.84011.84140.0000
4792006.07.26 11:31s/l229100.001.84141.84140.0000-13000.003853214.28
4802006.07.26 11:42sell230100.001.84061.84190.0000
4812006.07.26 11:44close230100.001.84011.84190.00005000.003858214.28
4822006.07.26 12:15sell231100.001.84011.84140.0000
4832006.07.26 12:38s/l231100.001.84141.84140.0000-13000.003845214.28
4842006.07.26 13:34sell232100.001.84311.84440.0000
4852006.07.26 14:07s/l232100.001.84441.84440.0000-13000.003832214.28
4862006.07.26 15:11buy233100.001.84671.84540.0000
4872006.07.26 15:30s/l233100.001.84541.84540.0000-13000.003819214.28
4882006.07.26 16:10buy234100.001.84751.84620.0000
4892006.07.26 16:10close234100.001.84791.84620.00004000.003823214.28
4902006.07.26 16:22buy235100.001.84801.84670.0000
4912006.07.26 16:29close235100.001.84841.84670.00004000.003827214.28
4922006.07.26 18:26buy236100.001.85421.85290.0000
4932006.07.26 18:26close236100.001.85471.85290.00005000.003832214.28
4942006.07.26 18:29buy237100.001.85331.85200.0000
4952006.07.26 18:31close237100.001.85391.85200.00006000.003838214.28
4962006.07.26 18:58buy238100.001.85361.85230.0000
4972006.07.26 19:03s/l238100.001.85231.85230.0000-13000.003825214.28
4982006.07.26 19:27buy239100.001.85251.85120.0000
4992006.07.26 19:44close239100.001.85281.85120.00003000.003828214.28
5002006.07.26 20:58buy240100.001.85421.85290.0000
5012006.07.26 20:58close240100.001.85461.85290.00004000.003832214.28
5022006.07.26 20:58buy241100.001.85421.85290.0000
5032006.07.26 21:00close241100.001.85471.85290.00005000.003837214.28
5042006.07.26 21:05buy242100.001.85461.85330.0000
5052006.07.27 00:05s/l242100.001.85331.85330.0000-14050.003823164.28
5062006.07.27 04:32buy243100.001.85441.85310.0000
5072006.07.27 04:41close243100.001.85481.85310.00004000.003827164.28
5082006.07.27 05:19buy244100.001.85491.85360.0000
5092006.07.27 05:40close244100.001.85621.85360.000013000.003840164.28
5102006.07.27 06:42buy245100.001.85651.85520.0000
5112006.07.27 06:43close245100.001.85691.85520.00004000.003844164.28
5122006.07.27 06:56buy246100.001.85711.85580.0000
5132006.07.27 06:59close246100.001.85741.85580.00003000.003847164.28
5142006.07.27 07:07buy247100.001.85761.85630.0000
5152006.07.27 07:08close247100.001.85791.85630.00003000.003850164.28
5162006.07.27 07:41buy248100.001.85891.85760.0000
5172006.07.27 08:21close248100.001.85921.85760.00003000.003853164.28
5182006.07.27 08:38buy249100.001.85981.85850.0000
5192006.07.27 08:47close249100.001.86011.85850.00003000.003856164.28
5202006.07.27 09:01buy250100.001.85981.85850.0000
5212006.07.27 09:01close250100.001.86021.85850.00004000.003860164.28
5222006.07.27 09:01buy251100.001.85981.85850.0000
5232006.07.27 09:08close251100.001.86031.85850.00005000.003865164.28
5242006.07.27 09:10buy252100.001.86001.85870.0000
5252006.07.27 09:13close252100.001.86031.85870.00003000.003868164.28
5262006.07.27 10:25buy253100.001.86211.86080.0000
5272006.07.27 10:25close253100.001.86251.86080.00004000.003872164.28
5282006.07.27 10:25buy254100.001.86231.86100.0000
5292006.07.27 10:33modify254100.001.86231.86210.0000
5302006.07.27 10:46close254100.001.86271.86210.00004000.003876164.28
5312006.07.27 12:52buy255100.001.85921.85790.0000
5322006.07.27 12:54close255100.001.85961.85790.00004000.003880164.28
5332006.07.28 00:41sell256100.001.85641.85770.0000
5342006.07.28 00:53close256100.001.85591.85770.00005000.003885164.28
5352006.07.28 00:54sell257100.001.85631.85760.0000
5362006.07.28 00:56close257100.001.85591.85760.00004000.003889164.28
5372006.07.28 07:36sell258100.001.85891.86020.0000
5382006.07.28 08:05close258100.001.85861.86020.00003000.003892164.28
5392006.07.28 08:17buy259100.001.85801.85670.0000
5402006.07.28 08:18close259100.001.85841.85670.00004000.003896164.28
5412006.07.28 08:18buy260100.001.85821.85690.0000
5422006.07.28 08:35close260100.001.85861.85690.00004000.003900164.28
5432006.07.28 09:28sell261100.001.85981.86110.0000
5442006.07.28 09:37s/l261100.001.86111.86110.0000-13000.003887164.28
5452006.07.28 12:43sell262100.001.86401.86530.0000
5462006.07.28 12:45close262100.001.86351.86530.00005000.003892164.28
5472006.07.28 12:45sell263100.001.86421.86550.0000
5482006.07.28 12:46close263100.001.86341.86550.00008000.003900164.28
5492006.07.28 14:14buy264100.001.86491.86360.0000
5502006.07.28 14:15close264100.001.86531.86360.00004000.003904164.28
5512006.07.28 14:15buy265100.001.86491.86360.0000
5522006.07.28 14:15close265100.001.86541.86360.00005000.003909164.28
5532006.07.28 17:48buy266100.001.86461.86330.0000
5542006.07.28 19:13s/l266100.001.86331.86330.0000-13000.003896164.28
5552006.07.31 02:35sell267100.001.86251.86380.0000
5562006.07.31 02:53s/l267100.001.86381.86380.0000-13000.003883164.28
5572006.07.31 06:16buy268100.001.86441.86310.0000
5582006.07.31 06:32s/l268100.001.86311.86310.0000-13000.003870164.28
5592006.07.31 06:48buy269100.001.86311.86180.0000
5602006.07.31 07:02close269100.001.86341.86180.00003000.003873164.28
5612006.07.31 07:28sell270100.001.86391.86520.0000
5622006.07.31 07:42close270100.001.86361.86520.00003000.003876164.28
5632006.07.31 07:45sell271100.001.86381.86510.0000
5642006.07.31 07:49close271100.001.86321.86510.00006000.003882164.28
5652006.07.31 07:51sell272100.001.86321.86450.0000
5662006.07.31 07:53close272100.001.86271.86450.00005000.003887164.28
5672006.07.31 10:11buy273100.001.86541.86410.0000
5682006.07.31 10:23s/l273100.001.86411.86410.0000-13000.003874164.28
5692006.07.31 11:17buy274100.001.86521.86390.0000
5702006.07.31 11:17close274100.001.86571.86390.00005000.003879164.28
5712006.07.31 11:55buy275100.001.86711.86580.0000
5722006.07.31 11:55modify275100.001.86711.86650.0000
5732006.07.31 11:55modify275100.001.86711.86670.0000
5742006.07.31 11:55modify275100.001.86711.86680.0000
5752006.07.31 11:55modify275100.001.86711.86690.0000
5762006.07.31 11:55close275100.001.86741.86690.00003000.003882164.28
5772006.07.31 11:55buy276100.001.86711.86580.0000
5782006.07.31 11:58s/l276100.001.86581.86580.0000-13000.003869164.28
5792006.07.31 12:51buy277100.001.86631.86500.0000
5802006.07.31 12:52s/l277100.001.86501.86500.0000-13000.003856164.28
5812006.07.31 13:01buy278100.001.86711.86580.0000
5822006.07.31 13:03modify278100.001.86711.86690.0000
5832006.07.31 13:03close278100.001.86751.86690.00004000.003860164.28
5842006.07.31 14:56buy279100.001.86661.86530.0000
5852006.07.31 14:59close279100.001.86691.86530.00003000.003863164.28
5862006.07.31 15:19buy280100.001.86721.86590.0000
5872006.07.31 15:21modify280100.001.86721.86700.0000
5882006.07.31 15:21modify280100.001.86721.86710.0000
5892006.07.31 15:21close280100.001.86761.86710.00004000.003867164.28
5902006.07.31 17:32buy281100.001.86851.86720.0000
5912006.07.31 17:36close281100.001.86881.86720.00003000.003870164.28
5922006.07.31 19:05buy282100.001.86791.86660.0000
5932006.07.31 19:11close282100.001.86821.86660.00003000.003873164.28
5942006.08.01 03:30sell283100.001.86551.86680.0000
5952006.08.01 03:50close283100.001.86521.86680.00003000.003876164.28
5962006.08.01 05:07sell284100.001.86311.86440.0000
5972006.08.01 05:18s/l284100.001.86441.86440.0000-13000.003863164.28
5982006.08.01 05:41sell285100.001.86331.86460.0000
5992006.08.01 06:00s/l285100.001.86461.86460.0000-13000.003850164.28
6002006.08.01 06:50sell286100.001.86341.86470.0000
6012006.08.01 06:54s/l286100.001.86471.86470.0000-13000.003837164.28
6022006.08.01 07:28sell287100.001.86511.86640.0000
6032006.08.01 07:28close287100.001.86481.86640.00003000.003840164.28
6042006.08.01 07:28sell288100.001.86501.86630.0000
6052006.08.01 07:32s/l288100.001.86631.86630.0000-13000.003827164.28
6062006.08.01 08:52sell289100.001.86781.86910.0000
6072006.08.01 08:56close289100.001.86751.86910.00003000.003830164.28
6082006.08.01 11:14buy290100.001.86771.86640.0000
6092006.08.01 12:06s/l290100.001.86641.86640.0000-13000.003817164.28
6102006.08.01 14:11buy291100.001.86651.86520.0000
6112006.08.01 14:14close291100.001.86701.86520.00005000.003822164.28
6122006.08.01 15:26buy292100.001.86931.86800.0000
6132006.08.01 15:26modify292100.001.86931.86850.0000
6142006.08.01 15:26modify292100.001.86931.86860.0000
6152006.08.01 15:26modify292100.001.86931.86870.0000
6162006.08.01 15:26modify292100.001.86931.86880.0000
6172006.08.01 15:26modify292100.001.86931.86890.0000
6182006.08.01 15:26modify292100.001.86931.86900.0000
6192006.08.01 15:26close292100.001.86971.86900.00004000.003826164.28
6202006.08.01 15:26buy293100.001.86941.86810.0000
6212006.08.01 15:31modify293100.001.86941.86900.0000
6222006.08.01 15:31s/l293100.001.8689711.86900.0000-4285.713821878.57
6232006.08.01 15:37buy294100.001.86881.86750.0000
6242006.08.01 15:37close294100.001.86921.86750.00004000.003825878.57
6252006.08.01 15:37buy295100.001.86891.86760.0000
6262006.08.01 15:41close295100.001.86931.86760.00004000.003829878.57
6272006.08.01 20:13buy296100.001.87611.87480.0000
6282006.08.01 20:46close296100.001.87641.87480.00003000.003832878.57
6292006.08.01 23:57buy297100.001.87651.87520.0000
6302006.08.01 23:59close297100.001.87691.87520.00004000.003836878.57
6312006.08.02 00:31buy298100.001.87741.87610.0000
6322006.08.02 02:35close298100.001.87771.87610.00003000.003839878.57
6332006.08.02 02:44buy299100.001.87821.87690.0000
6342006.08.02 03:07close299100.001.87841.87690.00002000.003841878.57
6352006.08.02 03:09buy300100.001.87831.87700.0000
6362006.08.02 03:09close300100.001.87861.87700.00003000.003844878.57
6372006.08.02 03:12buy301100.001.87841.87710.0000
6382006.08.02 03:19close301100.001.87871.87710.00003000.003847878.57
6392006.08.02 05:38buy302100.001.87691.87560.0000
6402006.08.02 06:39s/l302100.001.87561.87560.0000-13000.003834878.57
6412006.08.02 07:15buy303100.001.87591.87460.0000
6422006.08.02 07:18close303100.001.87631.87460.00004000.003838878.57
6432006.08.02 07:55buy304100.001.87681.87550.0000
6442006.08.02 08:06s/l304100.001.87551.87550.0000-13000.003825878.57
6452006.08.02 10:42buy305100.001.87591.87460.0000
6462006.08.02 11:57close305100.001.87631.87460.00004000.003829878.57
6472006.08.02 13:26buy306100.001.87731.87600.0000
6482006.08.02 13:26close306100.001.87781.87600.00005000.003834878.57
6492006.08.02 13:28buy307100.001.87741.87610.0000
6502006.08.02 13:55s/l307100.001.87611.87610.0000-13000.003821878.57
6512006.08.02 14:03buy308100.001.87681.87550.0000
6522006.08.02 14:12close308100.001.87731.87550.00005000.003826878.57
6532006.08.02 14:13buy309100.001.87731.87600.0000
6542006.08.02 14:13s/l309100.001.87601.87600.0000-13000.003813878.57
6552006.08.02 14:13buy310100.001.87621.87490.0000
6562006.08.02 14:13close310100.001.87681.87490.00006000.003819878.57
6572006.08.02 14:13buy311100.001.87661.87530.0000
6582006.08.02 14:26close311100.001.87701.87530.00004000.003823878.57
6592006.08.02 17:17buy312100.001.87711.87580.0000
6602006.08.02 18:12close312100.001.87751.87580.00004000.003827878.57
6612006.08.02 20:03buy313100.001.87621.87490.0000
6622006.08.02 20:54close313100.001.87661.87490.00004000.003831878.57
6632006.08.02 22:56buy314100.001.87751.87620.0000
6642006.08.02 22:56close314100.001.87781.87620.00003000.003834878.57
6652006.08.02 22:57buy315100.001.87761.87630.0000
6662006.08.02 23:10close315100.001.87791.87630.00003000.003837878.57
6672006.08.03 00:40buy316100.001.87611.87480.0000
6682006.08.03 00:50close316100.001.87661.87480.00005000.003842878.57
6692006.08.03 00:51buy317100.001.87661.87530.0000
6702006.08.03 01:04s/l317100.001.87531.87530.0000-13000.003829878.57
6712006.08.03 06:32sell318100.001.87621.87750.0000
6722006.08.03 06:43close318100.001.87591.87750.00003000.003832878.57
6732006.08.03 07:52sell319100.001.87451.87580.0000
6742006.08.03 08:03close319100.001.87401.87580.00005000.003837878.57
6752006.08.03 08:45sell320100.001.87231.87360.0000
6762006.08.03 08:57close320100.001.87201.87360.00003000.003840878.57
6772006.08.03 10:48sell321100.001.87201.87330.0000
6782006.08.03 10:59s/l321100.001.87331.87330.0000-13000.003827878.57
6792006.08.03 11:42sell322100.001.88561.88690.0000
6802006.08.03 11:46close322100.001.88451.88690.000011000.003838878.57
6812006.08.03 11:53sell323100.001.88511.88640.0000
6822006.08.03 12:02s/l323100.001.88641.88640.0000-13000.003825878.57
6832006.08.03 12:31buy324100.001.88881.88750.0000
6842006.08.03 12:31modify324100.001.88881.88790.0000
6852006.08.03 12:31modify324100.001.88881.88800.0000
6862006.08.03 12:31modify324100.001.88881.88810.0000
6872006.08.03 12:31modify324100.001.88881.88820.0000
6882006.08.03 12:31modify324100.001.88881.88840.0000
6892006.08.03 12:31close324100.001.88921.88840.00004000.003829878.57
6902006.08.03 12:31buy325100.001.88871.88740.0000
6912006.08.03 12:35modify325100.001.88871.88840.0000
6922006.08.03 12:35close325100.001.88931.88840.00006000.003835878.57
6932006.08.03 21:46buy326100.001.88731.88600.0000
6942006.08.03 21:52close326100.001.88781.88600.00005000.003840878.57
6952006.08.04 04:16buy327100.001.88621.88490.0000
6962006.08.04 05:52close327100.001.88651.88490.00003000.003843878.57
6972006.08.04 06:00buy328100.001.88731.88600.0000
6982006.08.04 06:13s/l328100.001.88601.88600.0000-13000.003830878.57
6992006.08.04 07:00buy329100.001.88731.88600.0000
7002006.08.04 07:22close329100.001.88781.88600.00005000.003835878.57
7012006.08.04 07:39buy330100.001.88941.88810.0000
7022006.08.04 07:39modify330100.001.88941.88870.0000
7032006.08.04 07:39modify330100.001.88941.88880.0000
7042006.08.04 07:39modify330100.001.88941.88900.0000
7052006.08.04 07:39modify330100.001.88941.88910.0000
7062006.08.04 07:39close330100.001.88971.88910.00003000.003838878.57
7072006.08.04 07:41buy331100.001.88911.88780.0000
7082006.08.04 07:43close331100.001.88941.88780.00003000.003841878.57
7092006.08.04 08:09buy332100.001.89071.88940.0000
7102006.08.04 08:10modify332100.001.89071.88960.0000
7112006.08.04 08:10modify332100.001.89071.88970.0000
7122006.08.04 08:10modify332100.001.89071.88980.0000
7132006.08.04 08:11modify332100.001.89071.88990.0000
7142006.08.04 08:13modify332100.001.89071.89000.0000
7152006.08.04 08:13modify332100.001.89071.89010.0000
7162006.08.04 08:13modify332100.001.89071.89020.0000
7172006.08.04 08:13close332100.001.89101.89020.00003000.003844878.57
7182006.08.04 09:56buy333100.001.89141.89010.0000
7192006.08.04 10:10close333100.001.89171.89010.00003000.003847878.57
7202006.08.04 12:32buy334100.001.89881.89750.0000
7212006.08.04 12:32modify334100.001.89881.89750.0000
7222006.08.04 12:32modify334100.001.89881.89760.0000
7232006.08.04 12:32modify334100.001.89881.89770.0000
7242006.08.04 12:32close334100.001.89941.89770.00006000.003853878.57
7252006.08.04 12:32buy335100.001.89881.89750.0000
7262006.08.04 12:33modify335100.001.89881.89770.0000
7272006.08.04 12:33close335100.001.89921.89770.00004000.003857878.57
7282006.08.04 12:36buy336100.001.89921.89790.0000
7292006.08.04 12:36modify336100.001.89921.89790.0000
7302006.08.04 12:36close336100.001.89991.89790.00007000.003864878.57
7312006.08.04 12:40buy337100.001.90321.90190.0000
7322006.08.04 12:40close337100.001.90381.90190.00006000.003870878.57
7332006.08.04 12:40buy338100.001.90321.90190.0000
7342006.08.04 12:46modify338100.001.90321.90220.0000
7352006.08.04 12:46close338100.001.90391.90220.00007000.003877878.57
7362006.08.04 12:51buy339100.001.90411.90280.0000
7372006.08.04 12:53modify339100.001.90411.90330.0000
7382006.08.04 12:53close339100.001.90461.90330.00005000.003882878.57
7392006.08.04 13:02buy340100.001.90641.90510.0000
7402006.08.04 13:03modify340100.001.90641.90510.0000
7412006.08.04 13:03modify340100.001.90641.90520.0000
7422006.08.04 13:03modify340100.001.90641.90530.0000
7432006.08.04 13:03modify340100.001.90641.90540.0000
7442006.08.04 13:03close340100.001.90691.90540.00005000.003887878.57
7452006.08.04 14:07buy341100.001.90961.90830.0000
7462006.08.04 14:07modify341100.001.90961.90850.0000
7472006.08.04 14:07modify341100.001.90961.90860.0000
7482006.08.04 14:07modify341100.001.90961.90870.0000
7492006.08.04 14:07modify341100.001.90961.90880.0000
7502006.08.04 14:07modify341100.001.90961.90890.0000
7512006.08.04 14:07modify341100.001.90961.90900.0000
7522006.08.04 14:10close341100.001.91001.90900.00004000.003891878.57
7532006.08.04 16:07buy342100.001.91031.90900.0000
7542006.08.04 16:07modify342100.001.91031.90970.0000
7552006.08.04 16:07modify342100.001.91031.90990.0000
7562006.08.04 16:07modify342100.001.91031.91000.0000
7572006.08.04 16:07modify342100.001.91031.91010.0000
7582006.08.04 16:07modify342100.001.91031.91020.0000
7592006.08.04 16:07close342100.001.91071.91020.00004000.003895878.57
7602006.08.04 16:07buy343100.001.91031.90900.0000
7612006.08.04 16:11modify343100.001.91031.91020.0000
7622006.08.04 16:11modify343100.001.91031.91020.0000
7632006.08.04 16:11close343100.001.91081.91020.00005000.003900878.57
7642006.08.04 16:41buy344100.001.90991.90860.0000
7652006.08.04 17:06s/l344100.001.90861.90860.0000-13000.003887878.57
7662006.08.06 22:07buy345100.001.90721.90590.0000
7672006.08.06 23:25close345100.001.90761.90590.00004000.003891878.57
7682006.08.07 06:55sell346100.001.90591.90720.0000
7692006.08.07 06:59close346100.001.90541.90720.00005000.003896878.57
7702006.08.07 11:58buy347100.001.90851.90720.0000
7712006.08.07 12:12s/l347100.001.90721.90720.0000-13000.003883878.57
7722006.08.07 12:33buy348100.001.90841.90710.0000
7732006.08.07 12:37close348100.001.90881.90710.00004000.003887878.57
7742006.08.07 13:49buy349100.001.91051.90920.0000
7752006.08.07 13:49close349100.001.91091.90920.00004000.003891878.57
7762006.08.07 13:49buy350100.001.91051.90920.0000
7772006.08.07 14:05close350100.001.91091.90920.00004000.003895878.57
7782006.08.07 15:04buy351100.001.90981.90850.0000
7792006.08.07 15:56close351100.001.91021.90850.00004000.003899878.57
7802006.08.07 16:00buy352100.001.90941.90810.0000
7812006.08.07 16:00close352100.001.90981.90810.00004000.003903878.57
7822006.08.07 16:00buy353100.001.90981.90850.0000
7832006.08.07 16:02close353100.001.91021.90850.00004000.003907878.57
7842006.08.07 18:07sell354100.001.90581.90710.0000
7852006.08.07 18:07close354100.001.90531.90710.00005000.003912878.57
7862006.08.07 18:07sell355100.001.90561.90690.0000
7872006.08.07 19:06s/l355100.001.90691.90690.0000-13000.003899878.57
7882006.08.07 19:34sell356100.001.90651.90780.0000
7892006.08.07 21:23close356100.001.90621.90780.00003000.003902878.57
7902006.08.08 00:09sell357100.001.90441.90570.0000
7912006.08.08 00:45s/l357100.001.90571.90570.0000-13000.003889878.57
7922006.08.08 07:19sell358100.001.90641.90770.0000
7932006.08.08 07:21close358100.001.90611.90770.00003000.003892878.57
7942006.08.08 07:55sell359100.001.90561.90690.0000
7952006.08.08 08:03s/l359100.001.90691.90690.0000-13000.003879878.57
7962006.08.08 08:54sell360100.001.90601.90730.0000
7972006.08.08 09:23close360100.001.90561.90730.00004000.003883878.57
7982006.08.08 12:40sell361100.001.90531.90660.0000
7992006.08.08 12:42close361100.001.90491.90660.00004000.003887878.57
8002006.08.08 13:29sell362100.001.90611.90740.0000
8012006.08.08 13:58s/l362100.001.90741.90740.0000-13000.003874878.57
8022006.08.08 15:39buy363100.001.90701.90570.0000
8032006.08.08 15:46close363100.001.90741.90570.00004000.003878878.57
8042006.08.08 18:07buy364100.001.90731.90600.0000
8052006.08.08 18:13close364100.001.90771.90600.00004000.003882878.57
8062006.08.08 18:18buy365100.001.91271.91140.0000
8072006.08.08 18:18modify365100.001.91271.91190.0000
8082006.08.08 18:18close365100.001.91341.91190.00007000.003889878.57
8092006.08.08 18:18buy366100.001.91291.91160.0000
8102006.08.08 18:19modify366100.001.91291.91190.0000
8112006.08.08 18:21close366100.001.91341.91190.00005000.003894878.57
8122006.08.08 18:21buy367100.001.91261.91130.0000
8132006.08.08 18:21modify367100.001.91261.91190.0000
8142006.08.08 18:21close367100.001.91351.91190.00009000.003903878.57
8152006.08.08 18:21buy368100.001.91281.91150.0000
8162006.08.08 18:22s/l368100.001.91151.91150.0000-13000.003890878.57
8172006.08.08 18:39buy369100.001.90881.90750.0000
8182006.08.08 18:41s/l369100.001.90751.90750.0000-13000.003877878.57
8192006.08.08 18:52buy370100.001.90941.90810.0000
8202006.08.08 18:53close370100.001.90991.90810.00005000.003882878.57
8212006.08.08 19:00buy371100.001.90931.90800.0000
8222006.08.08 19:01close371100.001.90981.90800.00005000.003887878.57
8232006.08.09 05:12sell372100.001.90091.90220.0000
8242006.08.09 05:24close372100.001.90041.90220.00005000.003892878.57
8252006.08.09 07:02buy373100.001.90691.90560.0000
8262006.08.09 07:02close373100.001.90741.90560.00005000.003897878.57
8272006.08.09 07:02buy374100.001.90691.90560.0000
8282006.08.09 07:11close374100.001.90731.90560.00004000.003901878.57
8292006.08.09 09:33buy375100.001.90841.90710.0000
8302006.08.09 09:33close375100.001.90891.90710.00005000.003906878.57
8312006.08.09 10:57buy376100.001.91001.90870.0000
8322006.08.09 10:57close376100.001.91051.90870.00005000.003911878.57
8332006.08.09 10:57buy377100.001.91001.90870.0000
8342006.08.09 11:01s/l377100.001.90871.90870.0000-13000.003898878.57
8352006.08.09 12:40buy378100.001.90931.90800.0000
8362006.08.09 13:02s/l378100.001.90801.90800.0000-13000.003885878.57
8372006.08.09 14:55buy379100.001.90931.90800.0000
8382006.08.09 15:13s/l379100.001.90801.90800.0000-13000.003872878.57
8392006.08.09 20:22buy380100.001.90451.90320.0000
8402006.08.09 20:31close380100.001.90491.90320.00004000.003876878.57
8412006.08.09 21:12buy381100.001.90481.90350.0000
8422006.08.09 22:52close381100.001.90511.90350.00003000.003879878.57
8432006.08.09 22:57buy382100.001.90611.90480.0000
8442006.08.09 23:17s/l382100.001.90481.90480.0000-13000.003866878.57
8452006.08.10 04:42buy383100.001.90641.90510.0000
8462006.08.10 05:10close383100.001.90661.90510.00002000.003868878.57
8472006.08.10 05:47buy384100.001.90391.90260.0000
8482006.08.10 06:08close384100.001.90431.90260.00004000.003872878.57
8492006.08.10 12:43sell385100.001.90101.90230.0000
8502006.08.10 13:07s/l385100.001.90231.90230.0000-13000.003859878.57
8512006.08.10 13:41sell386100.001.90131.90260.0000
8522006.08.10 13:41close386100.001.90081.90260.00005000.003864878.57
8532006.08.10 13:41sell387100.001.90131.90260.0000
8542006.08.10 13:42close387100.001.90081.90260.00005000.003869878.57
8552006.08.10 13:43sell388100.001.90131.90260.0000
8562006.08.10 13:48close388100.001.90071.90260.00006000.003875878.57
8572006.08.10 14:17sell389100.001.89721.89850.0000
8582006.08.10 14:17close389100.001.89671.89850.00005000.003880878.57
8592006.08.10 14:25sell390100.001.89411.89540.0000
8602006.08.10 14:25close390100.001.89351.89540.00006000.003886878.57
8612006.08.10 14:47sell391100.001.89131.89260.0000
8622006.08.10 14:49close391100.001.89081.89260.00005000.003891878.57
8632006.08.10 21:11sell392100.001.89351.89480.0000
8642006.08.10 22:43s/l392100.001.89481.89480.0000-13000.003878878.57
8652006.08.11 12:27sell393100.001.89531.89660.0000
8662006.08.11 12:30close393100.001.89501.89660.00003000.003881878.57
8672006.08.11 12:30sell394100.001.89521.89650.0000
8682006.08.11 12:30close394100.001.89451.89650.00007000.003888878.57
8692006.08.11 12:31sell395100.001.89021.89150.0000
8702006.08.11 12:33close395100.001.88901.89150.000012000.003900878.57
8712006.08.11 12:34sell396100.001.88951.89080.0000
8722006.08.11 12:34close396100.001.88871.89080.00008000.003908878.57
8732006.08.11 12:34sell397100.001.88981.89110.0000
8742006.08.11 12:35close397100.001.88921.89110.00006000.003914878.57
8752006.08.11 12:36sell398100.001.89031.89160.0000
8762006.08.11 12:36close398100.001.88941.89160.00009000.003923878.57
8772006.08.11 12:40sell399100.001.89111.89240.0000
8782006.08.11 12:42close399100.001.89051.89240.00006000.003929878.57
8792006.08.11 12:47sell400100.001.89031.89160.0000
8802006.08.11 12:47close400100.001.88951.89160.00008000.003937878.57
8812006.08.11 12:47sell401100.001.89041.89170.0000
8822006.08.11 12:48close401100.001.88981.89170.00006000.003943878.57
8832006.08.11 12:51sell402100.001.88951.89080.0000
8842006.08.11 12:51close402100.001.88911.89080.00004000.003947878.57
8852006.08.11 13:16sell403100.001.89001.89130.0000
8862006.08.11 13:20s/l403100.001.89131.89130.0000-13000.003934878.57
8872006.08.13 23:29sell404100.001.89241.89370.0000
8882006.08.14 00:07close404100.001.89171.89370.00007215.003942093.57
8892006.08.14 04:47buy405100.001.89421.89290.0000
8902006.08.14 06:00s/l405100.001.89291.89290.0000-13000.003929093.57
8912006.08.14 06:41buy406100.001.89291.89160.0000
8922006.08.14 06:46close406100.001.89331.89160.00004000.003933093.57
8932006.08.14 06:48buy407100.001.89301.89170.0000
8942006.08.14 06:51close407100.001.89341.89170.00004000.003937093.57
8952006.08.14 06:52buy408100.001.89331.89200.0000
8962006.08.14 06:53close408100.001.89371.89200.00004000.003941093.57
8972006.08.14 08:32sell409100.001.88881.89010.0000
8982006.08.14 08:38close409100.001.88831.89010.00005000.003946093.57
8992006.08.14 12:53sell410100.001.88641.88770.0000
9002006.08.14 13:00s/l410100.001.88771.88770.0000-13000.003933093.57
9012006.08.14 13:45sell411100.001.89071.89200.0000
9022006.08.14 13:49close411100.001.89031.89200.00004000.003937093.57
9032006.08.14 17:50sell412100.001.88891.89020.0000
9042006.08.14 17:56close412100.001.88851.89020.00004000.003941093.57
9052006.08.14 18:56sell413100.001.88791.88920.0000
9062006.08.14 18:58close413100.001.88761.88920.00003000.003944093.57
9072006.08.15 05:32buy414100.001.89261.89130.0000
9082006.08.15 05:38close414100.001.89301.89130.00004000.003948093.57
9092006.08.15 06:39buy415100.001.89041.88910.0000
9102006.08.15 06:48s/l415100.001.88911.88910.0000-13000.003935093.57
9112006.08.15 08:00buy416100.001.89121.88990.0000
9122006.08.15 08:30s/l416100.001.88991.88990.0000-13000.003922093.57
9132006.08.15 12:39sell417100.001.89431.89560.0000
9142006.08.15 12:39close417100.001.89391.89560.00004000.003926093.57
9152006.08.15 12:46sell418100.001.89381.89510.0000
9162006.08.15 12:51s/l418100.001.89511.89510.0000-13000.003913093.57
9172006.08.15 13:04buy419100.001.89491.89360.0000
9182006.08.15 13:05close419100.001.89571.89360.00008000.003921093.57
9192006.08.15 13:53buy420100.001.89711.89580.0000
9202006.08.15 14:02s/l420100.001.89581.89580.0000-13000.003908093.57
9212006.08.15 20:23buy421100.001.89311.89180.0000
9222006.08.15 20:42close421100.001.89351.89180.00004000.003912093.57
9232006.08.16 07:22buy422100.001.89301.89170.0000
9242006.08.16 07:46s/l422100.001.89171.89170.0000-13000.003899093.57
9252006.08.16 08:53buy423100.001.88981.88850.0000
9262006.08.16 08:55close423100.001.89041.88850.00006000.003905093.57
9272006.08.16 13:07buy424100.001.89931.89800.0000
9282006.08.16 13:07close424100.001.89971.89800.00004000.003909093.57
9292006.08.16 13:07buy425100.001.89941.89810.0000
9302006.08.16 13:15close425100.001.90021.89810.00008000.003917093.57
9312006.08.16 15:33buy426100.001.90011.89880.0000
9322006.08.16 16:08s/l426100.001.89881.89880.0000-13000.003904093.57
9332006.08.17 06:09buy427100.001.89821.89690.0000
9342006.08.17 06:40s/l427100.001.89691.89690.0000-13000.003891093.57
9352006.08.17 07:00sell428100.001.89621.89750.0000
9362006.08.17 07:00close428100.001.89601.89750.00002000.003893093.57
9372006.08.17 07:04sell429100.001.89581.89710.0000
9382006.08.17 07:07close429100.001.89551.89710.00003000.003896093.57
9392006.08.17 08:30buy430100.001.89951.89820.0000
9402006.08.17 08:30s/l430100.001.89821.89820.0000-13000.003883093.57
9412006.08.17 08:30buy431100.001.89921.89790.0000
9422006.08.17 08:30close431100.001.90001.89790.00008000.003891093.57
9432006.08.17 08:30buy432100.001.90021.89890.0000
9442006.08.17 08:30s/l432100.001.89891.89890.0000-13000.003878093.57
9452006.08.17 09:01buy433100.001.89661.89530.0000
9462006.08.17 09:02close433100.001.89701.89530.00004000.003882093.57
9472006.08.17 14:55sell434100.001.89231.89360.0000
9482006.08.17 15:02s/l434100.001.89361.89360.0000-13000.003869093.57
9492006.08.17 15:28sell435100.001.89361.89490.0000
9502006.08.17 15:40close435100.001.89321.89490.00004000.003873093.57
9512006.08.17 18:02sell436100.001.88291.88420.0000
9522006.08.17 18:05s/l436100.001.88421.88420.0000-13000.003860093.57
9532006.08.17 18:05sell437100.001.88431.88560.0000
9542006.08.17 18:05close437100.001.88381.88560.00005000.003865093.57
9552006.08.17 18:05sell438100.001.88411.88540.0000
9562006.08.17 18:07close438100.001.88371.88540.00004000.003869093.57
9572006.08.17 23:25sell439100.001.88481.88610.0000
9582006.08.18 02:57s/l439100.001.88611.88610.0000-12785.003856308.57
9592006.08.18 04:44sell440100.001.88611.88740.0000
9602006.08.18 06:24close440100.001.88561.88740.00005000.003861308.57
9612006.08.18 07:16sell441100.001.88401.88530.0000
9622006.08.18 07:20close441100.001.88361.88530.00004000.003865308.57
9632006.08.18 08:45sell442100.001.88411.88540.0000
9642006.08.18 08:57close442100.001.88381.88540.00003000.003868308.57
9652006.08.18 11:11sell443100.001.88371.88500.0000
9662006.08.18 11:12close443100.001.88331.88500.00004000.003872308.57
9672006.08.18 11:53sell444100.001.87901.88030.0000
9682006.08.18 12:12s/l444100.001.88031.88030.0000-13000.003859308.57
9692006.08.18 13:11sell445100.001.88171.88300.0000
9702006.08.18 13:13close445100.001.88081.88300.00009000.003868308.57
9712006.08.18 18:07sell446100.001.88011.88140.0000
9722006.08.18 18:13close446100.001.87981.88140.00003000.003871308.57
9732006.08.18 18:50sell447100.001.88101.88230.0000
9742006.08.18 19:00close447100.001.88061.88230.00004000.003875308.57
9752006.08.21 02:15buy448100.001.88691.88560.0000
9762006.08.21 02:15close448100.001.88741.88560.00005000.003880308.57
9772006.08.21 02:15buy449100.001.88691.88560.0000
9782006.08.21 03:25s/l449100.001.88561.88560.0000-13000.003867308.57
9792006.08.21 04:00buy450100.001.88681.88550.0000
9802006.08.21 05:25s/l450100.001.88551.88550.0000-13000.003854308.57
9812006.08.21 05:47buy451100.001.88621.88490.0000
9822006.08.21 06:12close451100.001.88651.88490.00003000.003857308.57
9832006.08.21 07:43buy452100.001.89251.89120.0000
9842006.08.21 07:43close452100.001.89291.89120.00004000.003861308.57
9852006.08.21 07:43buy453100.001.89261.89130.0000
9862006.08.21 07:44close453100.001.89301.89130.00004000.003865308.57
9872006.08.21 07:54buy454100.001.89331.89200.0000
9882006.08.21 07:54close454100.001.89371.89200.00004000.003869308.57
9892006.08.21 07:54buy455100.001.89331.89200.0000
9902006.08.21 08:04close455100.001.89381.89200.00005000.003874308.57
9912006.08.21 08:50buy456100.001.89591.89460.0000
9922006.08.21 09:08close456100.001.89631.89460.00004000.003878308.57
9932006.08.21 12:06buy457100.001.89451.89320.0000
9942006.08.21 12:08close457100.001.89521.89320.00007000.003885308.57
9952006.08.21 12:37buy458100.001.89671.89540.0000
9962006.08.21 12:39close458100.001.89711.89540.00004000.003889308.57
9972006.08.21 12:46buy459100.001.89661.89530.0000
9982006.08.21 12:46close459100.001.89711.89530.00005000.003894308.57
9992006.08.21 12:46buy460100.001.89681.89550.0000
10002006.08.21 13:22s/l460100.001.89551.89550.0000-13000.003881308.57
10012006.08.21 14:12buy461100.001.89851.89720.0000
10022006.08.21 14:12close461100.001.89901.89720.00005000.003886308.57
10032006.08.21 14:12buy462100.001.89841.89710.0000
10042006.08.21 14:48close462100.001.89881.89710.00004000.003890308.57
10052006.08.21 15:10buy463100.001.89711.89580.0000
10062006.08.21 15:14s/l463100.001.89581.89580.0000-13000.003877308.57
10072006.08.21 18:12buy464100.001.89521.89390.0000
10082006.08.21 19:02s/l464100.001.89391.89390.0000-13000.003864308.57
10092006.08.21 21:47buy465100.001.89311.89180.0000
10102006.08.21 22:08s/l465100.001.89181.89180.0000-13000.003851308.57
10112006.08.21 22:17buy466100.001.89161.89030.0000
10122006.08.21 22:23s/l466100.001.89031.89030.0000-13000.003838308.57
10132006.08.21 23:00buy467100.001.89121.88990.0000
10142006.08.21 23:09close467100.001.89171.88990.00005000.003843308.57
10152006.08.21 23:09buy468100.001.89141.89010.0000
10162006.08.21 23:28close468100.001.89171.89010.00003000.003846308.57
10172006.08.22 06:32buy469100.001.89421.89290.0000
10182006.08.22 06:54close469100.001.89471.89290.00005000.003851308.57
10192006.08.22 07:01buy470100.001.89441.89310.0000
10202006.08.22 07:01close470100.001.89481.89310.00004000.003855308.57
10212006.08.22 07:01buy471100.001.89451.89320.0000
10222006.08.22 07:04s/l471100.001.89321.89320.0000-13000.003842308.57
10232006.08.22 09:04sell472100.001.89001.89130.0000
10242006.08.22 09:05s/l472100.001.89131.89130.0000-13000.003829308.57
10252006.08.22 09:05sell473100.001.89081.89210.0000
10262006.08.22 09:09s/l473100.001.89211.89210.0000-13000.003816308.57
10272006.08.22 09:57sell474100.001.89191.89320.0000
10282006.08.22 09:59close474100.001.89161.89320.00003000.003819308.57
10292006.08.22 12:03sell475100.001.88821.88950.0000
10302006.08.22 12:04close475100.001.88781.88950.00004000.003823308.57
10312006.08.22 12:06sell476100.001.88861.88990.0000
10322006.08.22 12:06close476100.001.88821.88990.00004000.003827308.57
10332006.08.22 12:06sell477100.001.88861.88990.0000
10342006.08.22 12:09close477100.001.88821.88990.00004000.003831308.57
10352006.08.22 13:53sell478100.001.88951.89080.0000
10362006.08.22 13:54close478100.001.88911.89080.00004000.003835308.57
10372006.08.22 13:59sell479100.001.88911.89040.0000
10382006.08.22 13:59close479100.001.88871.89040.00004000.003839308.57
10392006.08.22 14:28sell480100.001.88811.88940.0000
10402006.08.22 14:30close480100.001.88771.88940.00004000.003843308.57
10412006.08.22 15:44sell481100.001.88861.88990.0000
10422006.08.22 15:48close481100.001.88821.88990.00004000.003847308.57
10432006.08.22 16:02sell482100.001.88781.88910.0000
10442006.08.22 16:08close482100.001.88741.88910.00004000.003851308.57
10452006.08.22 17:38sell483100.001.88671.88800.0000
10462006.08.22 17:46close483100.001.88631.88800.00004000.003855308.57
10472006.08.22 17:46sell484100.001.88681.88810.0000
10482006.08.22 17:46close484100.001.88641.88810.00004000.003859308.57
10492006.08.22 21:49sell485100.001.88771.88900.0000
10502006.08.22 22:50s/l485100.001.88901.88900.0000-13000.003846308.57
10512006.08.23 09:13buy486100.001.89131.89000.0000
10522006.08.23 09:34close486100.001.89171.89000.00004000.003850308.57
10532006.08.23 12:52buy487100.001.89421.89290.0000
10542006.08.23 12:53close487100.001.89451.89290.00003000.003853308.57
10552006.08.23 13:26buy488100.001.89551.89420.0000
10562006.08.23 13:28close488100.001.89581.89420.00003000.003856308.57
10572006.08.23 13:36buy489100.001.89541.89410.0000
10582006.08.23 13:39close489100.001.89591.89410.00005000.003861308.57
10592006.08.23 16:54buy490100.001.89231.89100.0000
10602006.08.23 17:18close490100.001.89271.89100.00004000.003865308.57
10612006.08.23 20:57buy491100.001.89351.89220.0000
10622006.08.23 21:02close491100.001.89381.89220.00003000.003868308.57
10632006.08.24 09:12buy492100.001.89341.89210.0000
10642006.08.24 09:12close492100.001.89371.89210.00003000.003871308.57
10652006.08.24 09:12buy493100.001.89331.89200.0000
10662006.08.24 09:57s/l493100.001.89201.89200.0000-13000.003858308.57
10672006.08.24 12:18buy494100.001.89511.89380.0000
10682006.08.24 12:29close494100.001.89561.89380.00005000.003863308.57
10692006.08.24 15:08sell495100.001.89101.89230.0000
10702006.08.24 15:08close495100.001.89051.89230.00005000.003868308.57
10712006.08.24 15:08sell496100.001.89111.89240.0000
10722006.08.24 15:18close496100.001.89071.89240.00004000.003872308.57
10732006.08.24 16:00sell497100.001.88931.89060.0000
10742006.08.24 16:00close497100.001.88861.89060.00007000.003879308.57
10752006.08.24 16:40sell498100.001.88911.89040.0000
10762006.08.24 17:12close498100.001.88861.89040.00005000.003884308.57
10772006.08.24 22:11sell499100.001.88711.88840.0000
10782006.08.24 23:54close499100.001.88671.88840.00004000.003888308.57
10792006.08.24 23:55sell500100.001.88691.88820.0000
10802006.08.24 23:55close500100.001.88661.88820.00003000.003891308.57
10812006.08.24 23:55sell501100.001.88711.88840.0000
10822006.08.25 00:02close501100.001.88671.88840.00004215.003895523.57
10832006.08.25 04:08sell502100.001.88791.88920.0000
10842006.08.25 04:08close502100.001.88751.88920.00004000.003899523.57
10852006.08.25 04:08sell503100.001.88771.88900.0000
10862006.08.25 05:32close503100.001.88731.88900.00004000.003903523.57
10872006.08.25 06:31sell504100.001.88371.88500.0000
10882006.08.25 06:39s/l504100.001.88501.88500.0000-13000.003890523.57
10892006.08.25 06:47sell505100.001.88381.88510.0000
10902006.08.25 06:49s/l505100.001.88511.88510.0000-13000.003877523.57
10912006.08.25 07:57sell506100.001.88421.88550.0000
10922006.08.25 07:58close506100.001.88361.88550.00006000.003883523.57
10932006.08.25 09:28sell507100.001.88821.88950.0000
10942006.08.25 09:52s/l507100.001.88951.88950.0000-13000.003870523.57
10952006.08.25 12:04sell508100.001.88841.88970.0000
10962006.08.25 12:09close508100.001.88791.88970.00005000.003875523.57
10972006.08.25 12:26sell509100.001.88581.88710.0000
10982006.08.25 12:26close509100.001.88541.88710.00004000.003879523.57
10992006.08.25 12:26sell510100.001.88581.88710.0000
11002006.08.25 12:53s/l510100.001.88711.88710.0000-13000.003866523.57
11012006.08.25 13:07sell511100.001.88691.88820.0000
11022006.08.25 13:09close511100.001.88651.88820.00004000.003870523.57
11032006.08.25 14:23sell512100.001.88491.88620.0000
11042006.08.25 14:23close512100.001.88451.88620.00004000.003874523.57
11052006.08.25 14:23sell513100.001.88481.88610.0000
11062006.08.25 14:33close513100.001.88441.88610.00004000.003878523.57
11072006.08.25 15:43sell514100.001.88921.89050.0000
11082006.08.25 15:50close514100.001.88831.89050.00009000.003887523.57
11092006.08.25 16:33sell515100.001.88811.88940.0000
11102006.08.25 16:33close515100.001.88741.88940.00007000.003894523.57
11112006.08.30 15:27buy516100.001.90421.90290.0000
11122006.08.30 15:38close516100.001.90461.90290.00004000.003898523.57
11132006.08.30 18:31buy517100.001.90491.90360.0000
11142006.08.30 19:05s/l517100.001.90361.90360.0000-13000.003885523.57
11152006.08.31 00:12buy518100.001.90351.90220.0000
11162006.08.31 00:14close518100.001.90411.90220.00006000.003891523.57
11172006.08.31 04:13buy519100.001.90461.90330.0000
11182006.08.31 06:02close519100.001.90501.90330.00004000.003895523.57
11192006.08.31 06:03buy520100.001.90481.90350.0000
11202006.08.31 06:03close520100.001.90511.90350.00003000.003898523.57
11212006.08.31 06:03buy521100.001.90481.90350.0000
11222006.08.31 06:03close521100.001.90511.90350.00003000.003901523.57
11232006.08.31 06:30buy522100.001.90621.90490.0000
11242006.08.31 06:30close522100.001.90651.90490.00003000.003904523.57
11252006.08.31 06:31buy523100.001.90611.90480.0000
11262006.08.31 06:37close523100.001.90651.90480.00004000.003908523.57
11272006.08.31 06:46buy524100.001.90761.90630.0000
11282006.08.31 07:02s/l524100.001.90631.90630.0000-13000.003895523.57
11292006.08.31 07:25buy525100.001.90751.90620.0000
11302006.08.31 07:25close525100.001.90791.90620.00004000.003899523.57
11312006.08.31 09:50buy526100.001.90711.90580.0000
11322006.08.31 09:51close526100.001.90741.90580.00003000.003902523.57
11332006.08.31 10:55buy527100.001.90691.90560.0000
11342006.08.31 11:14close527100.001.90731.90560.00004000.003906523.57
11352006.08.31 11:37buy528100.001.90671.90540.0000
11362006.08.31 11:48close528100.001.90721.90540.00005000.003911523.57
11372006.08.31 13:02buy529100.001.90761.90630.0000
11382006.08.31 13:11close529100.001.90811.90630.00005000.003916523.57
11392006.08.31 15:00sell530100.001.90281.90410.0000
11402006.08.31 15:18s/l530100.001.90411.90410.0000-13000.003903523.57
11412006.08.31 18:44buy531100.001.90411.90280.0000
11422006.08.31 18:51close531100.001.90441.90280.00003000.003906523.57
11432006.08.31 19:00buy532100.001.90471.90340.0000
11442006.08.31 19:00close532100.001.90501.90340.00003000.003909523.57
11452006.08.31 19:00buy533100.001.90471.90340.0000
11462006.08.31 19:33s/l533100.001.90341.90340.0000-13000.003896523.57
11472006.08.31 21:10buy534100.001.90441.90310.0000
11482006.08.31 21:36s/l534100.001.90311.90310.0000-13000.003883523.57
11492006.08.31 22:08buy535100.001.90411.90280.0000
11502006.08.31 22:16s/l535100.001.90281.90280.0000-13000.003870523.57
11512006.09.01 03:57sell536100.001.90361.90490.0000
11522006.09.01 08:06close536100.001.90331.90490.00003000.003873523.57
11532006.09.01 08:30sell537100.001.90411.90540.0000
11542006.09.01 09:27close537100.001.90361.90540.00005000.003878523.57
11552006.09.01 10:04sell538100.001.90281.90410.0000
11562006.09.01 10:40s/l538100.001.90411.90410.0000-13000.003865523.57
11572006.09.01 12:16buy539100.001.90431.90300.0000
11582006.09.01 12:20close539100.001.90491.90300.00006000.003871523.57
11592006.09.01 12:36buy540100.001.90121.89990.0000
11602006.09.01 12:37s/l540100.001.89991.89990.0000-13000.003858523.57
11612006.09.01 12:37buy541100.001.89931.89800.0000
11622006.09.01 12:38close541100.001.90031.89800.000010000.003868523.57
11632006.09.01 12:39buy542100.001.89951.89820.0000
11642006.09.01 12:40close542100.001.90041.89820.00009000.003877523.57
11652006.09.01 16:04buy543100.001.90601.90470.0000
11662006.09.01 16:04close543100.001.90651.90470.00005000.003882523.57
11672006.09.01 16:04buy544100.001.90601.90470.0000
11682006.09.01 16:15close544100.001.90641.90470.00004000.003886523.57
11692006.09.01 16:22buy545100.001.90591.90460.0000
11702006.09.01 16:23close545100.001.90651.90460.00006000.003892523.57
11712006.09.04 05:35buy546100.001.90751.90620.0000
11722006.09.04 05:39close546100.001.90781.90620.00003000.003895523.57
11732006.09.04 06:44buy547100.001.90651.90520.0000
11742006.09.04 06:47close547100.001.90681.90520.00003000.003898523.57
11752006.09.04 06:50buy548100.001.90651.90520.0000
11762006.09.04 06:50close548100.001.90681.90520.00003000.003901523.57
11772006.09.04 08:26sell549100.001.90571.90700.0000
11782006.09.04 08:44close549100.001.90531.90700.00004000.003905523.57
11792006.09.04 12:17sell550100.001.90431.90560.0000
11802006.09.04 13:31s/l550100.001.90561.90560.0000-13000.003892523.57
11812006.09.04 14:43sell551100.001.90641.90770.0000
11822006.09.04 14:52close551100.001.90611.90770.00003000.003895523.57
11832006.09.04 19:32sell552100.001.90561.90690.0000
11842006.09.04 20:22s/l552100.001.90691.90690.0000-13000.003882523.57
11852006.09.04 23:08sell553100.001.90491.90620.0000
11862006.09.05 00:11close553100.001.90431.90620.00006215.003888738.57
11872006.09.05 05:04sell554100.001.90291.90420.0000
11882006.09.05 05:22s/l554100.001.90421.90420.0000-13000.003875738.57
11892006.09.05 05:57sell555100.001.90301.90430.0000
11902006.09.05 06:10close555100.001.90271.90430.00003000.003878738.57
11912006.09.05 06:30sell556100.001.90341.90470.0000
11922006.09.05 06:36close556100.001.90311.90470.00003000.003881738.57
11932006.09.05 06:56sell557100.001.90161.90290.0000
11942006.09.05 07:03close557100.001.90131.90290.00003000.003884738.57
11952006.09.05 07:28sell558100.001.90041.90170.0000
11962006.09.05 07:33close558100.001.90001.90170.00004000.003888738.57
11972006.09.05 08:03sell559100.001.89761.89890.0000
11982006.09.05 08:03close559100.001.89711.89890.00005000.003893738.57
11992006.09.05 08:03sell560100.001.89771.89900.0000
12002006.09.05 08:25close560100.001.89731.89900.00004000.003897738.57
12012006.09.05 08:26sell561100.001.89781.89910.0000
12022006.09.05 08:30close561100.001.89751.89910.00003000.003900738.57
12032006.09.05 08:59sell562100.001.89831.89960.0000
12042006.09.05 08:59close562100.001.89791.89960.00004000.003904738.57
12052006.09.05 08:59sell563100.001.89801.89930.0000
12062006.09.05 09:17s/l563100.001.89931.89930.0000-13000.003891738.57
12072006.09.05 11:44sell564100.001.89921.90050.0000
12082006.09.05 12:00close564100.001.89871.90050.00005000.003896738.57
12092006.09.05 12:06sell565100.001.89891.90020.0000
12102006.09.05 12:12close565100.001.89851.90020.00004000.003900738.57
12112006.09.05 12:29sell566100.001.89781.89910.0000
12122006.09.05 13:17close566100.001.89741.89910.00004000.003904738.57
12132006.09.05 14:24sell567100.001.89401.89530.0000
12142006.09.05 14:24close567100.001.89371.89530.00003000.003907738.57
12152006.09.05 14:24sell568100.001.89391.89520.0000
12162006.09.05 14:26close568100.001.89351.89520.00004000.003911738.57
12172006.09.05 14:59sell569100.001.89251.89380.0000
12182006.09.05 14:59close569100.001.89201.89380.00005000.003916738.57
12192006.09.05 14:59sell570100.001.89251.89380.0000
12202006.09.05 15:17s/l570100.001.89381.89380.0000-13000.003903738.57
12212006.09.05 15:58sell571100.001.89261.89390.0000
12222006.09.05 15:58close571100.001.89221.89390.00004000.003907738.57
12232006.09.05 15:58sell572100.001.89261.89390.0000
12242006.09.05 16:54s/l572100.001.89391.89390.0000-13000.003894738.57
12252006.09.05 20:55sell573100.001.89461.89590.0000
12262006.09.05 21:02close573100.001.89421.89590.00004000.003898738.57
12272006.09.05 23:08sell574100.001.89451.89580.0000
12282006.09.05 23:39close574100.001.89411.89580.00004000.003902738.57
12292006.09.06 06:37sell575100.001.89381.89510.0000
12302006.09.06 06:40s/l575100.001.89511.89510.0000-13000.003889738.57
12312006.09.06 08:01sell576100.001.89321.89450.0000
12322006.09.06 08:10close576100.001.89281.89450.00004000.003893738.57
12332006.09.06 08:16sell577100.001.89301.89430.0000
12342006.09.06 08:23close577100.001.89251.89430.00005000.003898738.57
12352006.09.06 08:34sell578100.001.89091.89220.0000
12362006.09.06 08:37close578100.001.89061.89220.00003000.003901738.57
12372006.09.06 08:48sell579100.001.89041.89170.0000
12382006.09.06 09:02close579100.001.89001.89170.00004000.003905738.57
12392006.09.06 09:23sell580100.001.88921.89050.0000
12402006.09.06 09:56close580100.001.88841.89050.00008000.003913738.57
12412006.09.06 10:01sell581100.001.88901.89030.0000
12422006.09.06 10:11close581100.001.88861.89030.00004000.003917738.57
12432006.09.06 13:02sell582100.001.88331.88460.0000
12442006.09.06 13:04close582100.001.88301.88460.00003000.003920738.57
12452006.09.06 14:00sell583100.001.88071.88200.0000
12462006.09.06 14:06s/l583100.001.88201.88200.0000-13000.003907738.57
12472006.09.06 20:57sell584100.001.88451.88580.0000
12482006.09.06 21:03close584100.001.88401.88580.00005000.003912738.57
12492006.09.06 21:07sell585100.001.88411.88540.0000
12502006.09.06 21:48s/l585100.001.88541.88540.0000-13000.003899738.57
12512006.09.06 22:40sell586100.001.88501.88630.0000
12522006.09.06 22:40close586100.001.88431.88630.00007000.003906738.57
12532006.09.06 22:40sell587100.001.88501.88630.0000
12542006.09.06 23:02s/l587100.001.88631.88630.0000-13000.003893738.57
12552006.09.07 03:13sell588100.001.88661.88790.0000
12562006.09.07 03:38close588100.001.88621.88790.00004000.003897738.57
12572006.09.07 04:06sell589100.001.88561.88690.0000
12582006.09.07 04:55close589100.001.88531.88690.00003000.003900738.57
12592006.09.07 06:59sell590100.001.88321.88450.0000
12602006.09.07 06:59close590100.001.88271.88450.00005000.003905738.57
12612006.09.07 06:59sell591100.001.88331.88460.0000
12622006.09.07 07:00s/l591100.001.88461.88460.0000-13000.003892738.57
12632006.09.07 08:49sell592100.001.88271.88400.0000
12642006.09.07 08:55close592100.001.88221.88400.00005000.003897738.57
12652006.09.07 09:00sell593100.001.88171.88300.0000
12662006.09.07 09:00close593100.001.88131.88300.00004000.003901738.57
12672006.09.07 09:00sell594100.001.88181.88310.0000
12682006.09.07 09:07s/l594100.001.88311.88310.0000-13000.003888738.57
12692006.09.07 10:51sell595100.001.87961.88090.0000
12702006.09.07 10:51close595100.001.87921.88090.00004000.003892738.57
12712006.09.07 11:06sell596100.001.87721.87850.0000
12722006.09.07 11:06close596100.001.87681.87850.00004000.003896738.57
12732006.09.07 11:07sell597100.001.87631.87760.0000
12742006.09.07 11:07close597100.001.87561.87760.00007000.003903738.57
12752006.09.07 11:07sell598100.001.87621.87750.0000
12762006.09.07 11:08close598100.001.87571.87750.00005000.003908738.57
12772006.09.07 11:59sell599100.001.87421.87550.0000
12782006.09.07 12:11close599100.001.87371.87550.00005000.003913738.57
12792006.09.07 12:52sell600100.001.87181.87310.0000
12802006.09.07 12:58close600100.001.87131.87310.00005000.003918738.57
12812006.09.07 13:06sell601100.001.87191.87320.0000
12822006.09.07 13:17s/l601100.001.87321.87320.0000-13000.003905738.57
12832006.09.07 14:25sell602100.001.87381.87510.0000
12842006.09.07 14:29s/l602100.001.87511.87510.0000-13000.003892738.57
12852006.09.07 16:27sell603100.001.87601.87730.0000
12862006.09.07 16:55s/l603100.001.87731.87730.0000-13000.003879738.57
12872006.09.07 18:51sell604100.001.87511.87640.0000
12882006.09.07 20:16close604100.001.87481.87640.00003000.003882738.57
12892006.09.07 23:51sell605100.001.87571.87700.0000
12902006.09.07 23:57close605100.001.87541.87700.00003000.003885738.57
12912006.09.08 00:17sell606100.001.87431.87560.0000
12922006.09.08 00:19close606100.001.87391.87560.00004000.003889738.57
12932006.09.08 00:54sell607100.001.87411.87540.0000
12942006.09.08 00:54close607100.001.87351.87540.00006000.003895738.57
12952006.09.08 05:49sell608100.001.87351.87480.0000
12962006.09.08 05:50close608100.001.87321.87480.00003000.003898738.57
12972006.09.08 06:46sell609100.001.87371.87500.0000
12982006.09.08 06:51s/l609100.001.87501.87500.0000-13000.003885738.57
12992006.09.08 07:00sell610100.001.87411.87540.0000
13002006.09.08 07:05close610100.001.87371.87540.00004000.003889738.57
13012006.09.08 07:23sell611100.001.87211.87340.0000
13022006.09.08 07:24close611100.001.87161.87340.00005000.003894738.57
13032006.09.08 08:25sell612100.001.87311.87440.0000
13042006.09.08 08:25close612100.001.87261.87440.00005000.003899738.57
13052006.09.08 08:25sell613100.001.87191.87320.0000
13062006.09.08 08:27s/l613100.001.87321.87320.0000-13000.003886738.57
13072006.09.08 09:56sell614100.001.87091.87220.0000
13082006.09.08 10:06close614100.001.87061.87220.00003000.003889738.57
13092006.09.08 11:15sell615100.001.86981.87110.0000
13102006.09.08 11:18close615100.001.86921.87110.00006000.003895738.57
13112006.09.08 11:45sell616100.001.87031.87160.0000
13122006.09.08 12:05s/l616100.001.87161.87160.0000-13000.003882738.57
13132006.09.08 12:51sell617100.001.86631.86760.0000
13142006.09.08 12:51close617100.001.86591.86760.00004000.003886738.57
13152006.09.08 12:51sell618100.001.86621.86750.0000
13162006.09.08 12:56close618100.001.86581.86750.00004000.003890738.57
13172006.09.08 12:58sell619100.001.86611.86740.0000
13182006.09.08 12:59close619100.001.86571.86740.00004000.003894738.57
13192006.09.11 05:48sell620100.001.86681.86810.0000
13202006.09.11 05:54close620100.001.86651.86810.00003000.003897738.57
13212006.09.11 06:34buy621100.001.86601.86470.0000
13222006.09.11 06:36close621100.001.86631.86470.00003000.003900738.57
13232006.09.11 08:04buy622100.001.86781.86650.0000
13242006.09.11 08:08close622100.001.86851.86650.00007000.003907738.57
13252006.09.11 09:26sell623100.001.86481.86610.0000
13262006.09.11 09:26close623100.001.86431.86610.00005000.003912738.57
13272006.09.11 13:47sell624100.001.86561.86690.0000
13282006.09.11 13:48close624100.001.86521.86690.00004000.003916738.57
13292006.09.11 14:16sell625100.001.86111.86240.0000
13302006.09.11 14:20close625100.001.86071.86240.00004000.003920738.57
13312006.09.11 14:21sell626100.001.86111.86240.0000
13322006.09.11 14:21close626100.001.86061.86240.00005000.003925738.57
13332006.09.11 14:21sell627100.001.86101.86230.0000
13342006.09.11 14:38s/l627100.001.86231.86230.0000-13000.003912738.57
13352006.09.11 16:30sell628100.001.86251.86380.0000
13362006.09.11 16:39close628100.001.86221.86380.00003000.003915738.57
13372006.09.11 16:41sell629100.001.86221.86350.0000
13382006.09.11 16:58s/l629100.001.86351.86350.0000-13000.003902738.57
13392006.09.12 00:53buy630100.001.86801.86670.0000
13402006.09.12 03:42close630100.001.86831.86670.00003000.003905738.57
13412006.09.12 05:21buy631100.001.86931.86800.0000
13422006.09.12 06:03s/l631100.001.86801.86800.0000-13000.003892738.57
13432006.09.12 06:23buy632100.001.86781.86650.0000
13442006.09.12 06:48close632100.001.86821.86650.00004000.003896738.57
13452006.09.12 07:51buy633100.001.86831.86700.0000
13462006.09.12 08:02s/l633100.001.86701.86700.0000-13000.003883738.57
13472006.09.12 08:08buy634100.001.86731.86600.0000
13482006.09.12 08:24close634100.001.86771.86600.00004000.003887738.57
13492006.09.12 08:29buy635100.001.86701.86570.0000
13502006.09.12 08:29close635100.001.86751.86570.00005000.003892738.57
13512006.09.12 08:31buy636100.001.86891.86760.0000
13522006.09.12 08:32close636100.001.86931.86760.00004000.003896738.57
13532006.09.12 11:47buy637100.001.87351.87220.0000
13542006.09.12 11:47close637100.001.87381.87220.00003000.003899738.57
13552006.09.12 11:47buy638100.001.87351.87220.0000
13562006.09.12 12:28s/l638100.001.87221.87220.0000-13000.003886738.57
13572006.09.12 12:33buy639100.001.87301.87170.0000
13582006.09.12 12:33close639100.001.87351.87170.00005000.003891738.57
13592006.09.12 21:24buy640100.001.87411.87280.0000
13602006.09.12 21:25close640100.001.87441.87280.00003000.003894738.57
13612006.09.12 21:29buy641100.001.87421.87290.0000
13622006.09.12 21:29close641100.001.87451.87290.00003000.003897738.57
13632006.09.12 21:29buy642100.001.87431.87300.0000
13642006.09.12 22:43close642100.001.87461.87300.00003000.003900738.57
13652006.09.13 02:21buy643100.001.87271.87140.0000
13662006.09.13 04:23close643100.001.87301.87140.00003000.003903738.57
13672006.09.13 04:26buy644100.001.87341.87210.0000
13682006.09.13 05:29close644100.001.87421.87210.00008000.003911738.57
13692006.09.13 06:31buy645100.001.87371.87240.0000
13702006.09.13 06:37close645100.001.87401.87240.00003000.003914738.57
13712006.09.13 06:50buy646100.001.87501.87370.0000
13722006.09.13 06:52close646100.001.87531.87370.00003000.003917738.57
13732006.09.13 06:53buy647100.001.87521.87390.0000
13742006.09.13 07:02close647100.001.87551.87390.00003000.003920738.57
13752006.09.13 08:08buy648100.001.87451.87320.0000
13762006.09.13 08:21close648100.001.87491.87320.00004000.003924738.57
13772006.09.13 08:30buy649100.001.87461.87330.0000
13782006.09.13 08:30close649100.001.87511.87330.00005000.003929738.57
13792006.09.13 08:30buy650100.001.87451.87320.0000
13802006.09.13 08:30close650100.001.87491.87320.00004000.003933738.57
13812006.09.13 08:30buy651100.001.87431.87300.0000
13822006.09.13 08:37close651100.001.87461.87300.00003000.003936738.57
13832006.09.13 12:00buy652100.001.87511.87380.0000
13842006.09.13 12:09s/l652100.001.87381.87380.0000-13000.003923738.57
13852006.09.13 12:41buy653100.001.87381.87250.0000
13862006.09.13 12:43close653100.001.87411.87250.00003000.003926738.57
13872006.09.13 13:18buy654100.001.87511.87380.0000
13882006.09.13 13:24close654100.001.87541.87380.00003000.003929738.57
13892006.09.13 13:51buy655100.001.87501.87370.0000
13902006.09.13 13:52close655100.001.87531.87370.00003000.003932738.57
13912006.09.13 14:06buy656100.001.87451.87320.0000
13922006.09.13 14:07close656100.001.87491.87320.00004000.003936738.57
13932006.09.13 14:38buy657100.001.87461.87330.0000
13942006.09.13 14:44close657100.001.87511.87330.00005000.003941738.57
13952006.09.13 15:41buy658100.001.87501.87370.0000
13962006.09.13 15:41close658100.001.87541.87370.00004000.003945738.57
13972006.09.13 18:10buy659100.001.87701.87570.0000
13982006.09.13 18:12s/l659100.001.87571.87570.0000-13000.003932738.57
13992006.09.13 20:08buy660100.001.87681.87550.0000
14002006.09.13 21:03s/l660100.001.87551.87550.0000-13000.003919738.57
14012006.09.13 22:32buy661100.001.87791.87660.0000
14022006.09.14 01:54s/l661100.001.87661.87660.0000-14050.003905688.57
14032006.09.14 02:21buy662100.001.87781.87650.0000
14042006.09.14 05:06s/l662100.001.87651.87650.0000-13000.003892688.57
14052006.09.14 06:05buy663100.001.87631.87500.0000
14062006.09.14 06:14close663100.001.87691.87500.00006000.003898688.57
14072006.09.14 06:24buy664100.001.87721.87590.0000
14082006.09.14 06:24close664100.001.87751.87590.00003000.003901688.57
14092006.09.14 06:24buy665100.001.87731.87600.0000
14102006.09.14 06:33close665100.001.87761.87600.00003000.003904688.57
14112006.09.14 07:22buy666100.001.87891.87760.0000
14122006.09.14 07:33close666100.001.87931.87760.00004000.003908688.57
14132006.09.14 07:34buy667100.001.87951.87820.0000
14142006.09.14 08:12close667100.001.87991.87820.00004000.003912688.57
14152006.09.14 08:32buy668100.001.88041.87910.0000
14162006.09.14 08:35close668100.001.88091.87910.00005000.003917688.57
14172006.09.14 08:43buy669100.001.88101.87970.0000
14182006.09.14 08:46close669100.001.88141.87970.00004000.003921688.57
14192006.09.14 09:44buy670100.001.88141.88010.0000
14202006.09.14 10:12close670100.001.88181.88010.00004000.003925688.57
14212006.09.14 11:04buy671100.001.88491.88360.0000
14222006.09.14 11:06close671100.001.88531.88360.00004000.003929688.57
14232006.09.14 12:30buy672100.001.88651.88520.0000
14242006.09.14 12:30close672100.001.88691.88520.00004000.003933688.57
14252006.09.14 12:30buy673100.001.88671.88540.0000
14262006.09.14 12:30close673100.001.88731.88540.00006000.003939688.57
14272006.09.14 12:30buy674100.001.88601.88470.0000
14282006.09.14 12:32close674100.001.88691.88470.00009000.003948688.57
14292006.09.14 12:58buy675100.001.88711.88580.0000
14302006.09.14 13:12s/l675100.001.88581.88580.0000-13000.003935688.57
14312006.09.14 14:54buy676100.001.88931.88800.0000
14322006.09.14 14:54close676100.001.88971.88800.00004000.003939688.57
14332006.09.14 15:03buy677100.001.89061.88930.0000
14342006.09.14 15:03close677100.001.89111.88930.00005000.003944688.57
14352006.09.14 15:03buy678100.001.89071.88940.0000
14362006.09.14 15:17s/l678100.001.88941.88940.0000-13000.003931688.57
14372006.09.14 15:37buy679100.001.88951.88820.0000
14382006.09.14 16:49s/l679100.001.88821.88820.0000-13000.003918688.57
14392006.09.14 23:18buy680100.001.88551.88420.0000
14402006.09.14 23:30close680100.001.88581.88420.00003000.003921688.57
14412006.09.15 00:49buy681100.001.88611.88480.0000
14422006.09.15 01:46close681100.001.88641.88480.00003000.003924688.57
14432006.09.15 02:25buy682100.001.88651.88520.0000
14442006.09.15 03:18close682100.001.88681.88520.00003000.003927688.57
14452006.09.15 04:51buy683100.001.88711.88580.0000
14462006.09.15 05:50close683100.001.88751.88580.00004000.003931688.57
14472006.09.15 05:56buy684100.001.88731.88600.0000
14482006.09.15 06:00close684100.001.88781.88600.00005000.003936688.57
14492006.09.15 06:27buy685100.001.88791.88660.0000
14502006.09.15 07:03s/l685100.001.88661.88660.0000-13000.003923688.57
14512006.09.15 08:58buy686100.001.88471.88340.0000
14522006.09.15 09:35s/l686100.001.88341.88340.0000-13000.003910688.57
14532006.09.15 10:07sell687100.001.88211.88340.0000
14542006.09.15 10:15close687100.001.88171.88340.00004000.003914688.57
14552006.09.15 10:59sell688100.001.88161.88290.0000
14562006.09.15 10:59close688100.001.88121.88290.00004000.003918688.57
14572006.09.15 10:59sell689100.001.88171.88300.0000
14582006.09.15 11:02close689100.001.88121.88300.00005000.003923688.57
14592006.09.15 11:53sell690100.001.88071.88200.0000
14602006.09.15 11:57close690100.001.88041.88200.00003000.003926688.57
14612006.09.15 13:33sell691100.001.87951.88080.0000
14622006.09.15 13:33close691100.001.87871.88080.00008000.003934688.57
14632006.09.15 16:43sell692100.001.87731.87860.0000
14642006.09.15 16:53close692100.001.87691.87860.00004000.003938688.57
14652006.09.18 00:09buy693100.001.87841.87710.0000
14662006.09.18 00:13close693100.001.87911.87710.00007000.003945688.57
14672006.09.18 03:41buy694100.001.88041.87910.0000
14682006.09.18 03:41close694100.001.88081.87910.00004000.003949688.57
14692006.09.18 03:42buy695100.001.88031.87900.0000
14702006.09.18 04:00close695100.001.88071.87900.00004000.003953688.57
14712006.09.18 05:41buy696100.001.88021.87890.0000
14722006.09.18 05:59close696100.001.88061.87890.00004000.003957688.57
14732006.09.18 06:16buy697100.001.88171.88040.0000
14742006.09.18 06:18close697100.001.88221.88040.00005000.003962688.57
14752006.09.18 06:36buy698100.001.88301.88170.0000
14762006.09.18 06:42s/l698100.001.88171.88170.0000-13000.003949688.57
14772006.09.18 07:03buy699100.001.88351.88220.0000
14782006.09.18 07:03close699100.001.88391.88220.00004000.003953688.57
14792006.09.18 07:03buy700100.001.88351.88220.0000
14802006.09.18 08:45s/l700100.001.88221.88220.0000-13000.003940688.57
14812006.09.18 10:14sell701100.001.87461.87590.0000
14822006.09.18 10:22s/l701100.001.87591.87590.0000-13000.003927688.57
14832006.09.18 11:02sell702100.001.87461.87590.0000
14842006.09.18 11:14close702100.001.87421.87590.00004000.003931688.57
14852006.09.18 12:19sell703100.001.87661.87790.0000
14862006.09.18 12:24close703100.001.87621.87790.00004000.003935688.57
14872006.09.18 20:42buy704100.001.88041.87910.0000
14882006.09.18 21:01close704100.001.88071.87910.00003000.003938688.57
14892006.09.19 00:05buy705100.001.88121.87990.0000
14902006.09.19 02:51close705100.001.88161.87990.00004000.003942688.57
14912006.09.19 03:01buy706100.001.88221.88090.0000
14922006.09.19 04:13s/l706100.001.88091.88090.0000-13000.003929688.57
14932006.09.19 04:27buy707100.001.88131.88000.0000
14942006.09.19 04:39close707100.001.88161.88000.00003000.003932688.57
14952006.09.19 06:19buy708100.001.88061.87930.0000
14962006.09.19 06:26close708100.001.88091.87930.00003000.003935688.57
14972006.09.19 06:53buy709100.001.88261.88130.0000
14982006.09.19 07:21s/l709100.001.88131.88130.0000-13000.003922688.57
14992006.09.19 07:38buy710100.001.88111.87980.0000
15002006.09.19 07:42close710100.001.88191.87980.00008000.003930688.57
15012006.09.19 08:59buy711100.001.87921.87790.0000
15022006.09.19 09:00s/l711100.001.87791.87790.0000-13000.003917688.57
15032006.09.19 09:32sell712100.001.88041.88170.0000
15042006.09.19 09:38close712100.001.88001.88170.00004000.003921688.57
15052006.09.19 12:18buy713100.001.88001.87870.0000
15062006.09.19 12:23close713100.001.88041.87870.00004000.003925688.57
15072006.09.19 12:32buy714100.001.88361.88230.0000
15082006.09.19 12:35s/l714100.001.88231.88230.0000-13000.003912688.57
15092006.09.19 12:35buy715100.001.88241.88110.0000
15102006.09.19 12:35close715100.001.88281.88110.00004000.003916688.57
15112006.09.19 12:35buy716100.001.88251.88120.0000
15122006.09.19 12:37close716100.001.88291.88120.00004000.003920688.57
15132006.09.19 12:46buy717100.001.88591.88460.0000
15142006.09.19 12:46close717100.001.88621.88460.00003000.003923688.57
15152006.09.19 12:56buy718100.001.88701.88570.0000
15162006.09.19 12:56close718100.001.88761.88570.00006000.003929688.57
15172006.09.19 12:56buy719100.001.88701.88570.0000
15182006.09.19 13:10close719100.001.88761.88570.00006000.003935688.57
15192006.09.19 13:32buy720100.001.88681.88550.0000
15202006.09.19 13:32close720100.001.88731.88550.00005000.003940688.57
15212006.09.19 14:57buy721100.001.88771.88640.0000
15222006.09.19 15:01s/l721100.001.88641.88640.0000-13000.003927688.57
15232006.09.19 17:25buy722100.001.88081.87950.0000
15242006.09.19 17:25close722100.001.88121.87950.00004000.003931688.57
15252006.09.19 17:36buy723100.001.88121.87990.0000
15262006.09.19 17:36close723100.001.88171.87990.00005000.003936688.57
15272006.09.20 04:34buy724100.001.88371.88240.0000
15282006.09.20 04:36close724100.001.88431.88240.00006000.003942688.57
15292006.09.20 04:48buy725100.001.88441.88310.0000
15302006.09.20 05:03s/l725100.001.88311.88310.0000-13000.003929688.57
15312006.09.20 05:13buy726100.001.88301.88170.0000
15322006.09.20 05:55close726100.001.88331.88170.00003000.003932688.57
15332006.09.20 06:51buy727100.001.88351.88220.0000
15342006.09.20 06:54close727100.001.88411.88220.00006000.003938688.57
15352006.09.20 07:15buy728100.001.88421.88290.0000
15362006.09.20 07:22s/l728100.001.88291.88290.0000-13000.003925688.57
15372006.09.20 08:30sell729100.001.88211.88340.0000
15382006.09.20 08:30close729100.001.88171.88340.00004000.003929688.57
15392006.09.20 08:31sell730100.001.88161.88290.0000
15402006.09.20 08:31close730100.001.88111.88290.00005000.003934688.57
15412006.09.20 12:20buy731100.001.88321.88190.0000
15422006.09.20 12:22close731100.001.88351.88190.00003000.003937688.57
15432006.09.20 13:03buy732100.001.88581.88450.0000
15442006.09.20 13:03close732100.001.88611.88450.00003000.003940688.57
15452006.09.20 13:03buy733100.001.88581.88450.0000
15462006.09.20 13:08close733100.001.88631.88450.00005000.003945688.57
15472006.09.20 14:02buy734100.001.88801.88670.0000
15482006.09.20 14:06close734100.001.88841.88670.00004000.003949688.57
15492006.09.20 14:43buy735100.001.88821.88690.0000
15502006.09.20 14:49close735100.001.88851.88690.00003000.003952688.57
15512006.09.20 17:41buy736100.001.88931.88800.0000
15522006.09.20 17:54close736100.001.88961.88800.00003000.003955688.57
15532006.09.20 18:05buy737100.001.88971.88840.0000
15542006.09.20 18:11close737100.001.89001.88840.00003000.003958688.57
15552006.09.20 18:25buy738100.001.89171.89040.0000
15562006.09.20 18:27s/l738100.001.89041.89040.0000-13000.003945688.57
15572006.09.21 00:24buy739100.001.88921.88790.0000
15582006.09.21 00:25close739100.001.88961.88790.00004000.003949688.57
15592006.09.21 02:02buy740100.001.89231.89100.0000
15602006.09.21 02:42s/l740100.001.89101.89100.0000-13000.003936688.57
15612006.09.21 05:49buy741100.001.89321.89190.0000
15622006.09.21 05:56s/l741100.001.89191.89190.0000-13000.003923688.57
15632006.09.21 06:37buy742100.001.89231.89100.0000
15642006.09.21 06:47close742100.001.89271.89100.00004000.003927688.57
15652006.09.21 07:05buy743100.001.89301.89170.0000
15662006.09.21 07:09close743100.001.89341.89170.00004000.003931688.57
15672006.09.21 07:43buy744100.001.89451.89320.0000
15682006.09.21 09:09close744100.001.89481.89320.00003000.003934688.57
15692006.09.21 09:39buy745100.001.89491.89360.0000
15702006.09.21 09:53close745100.001.89521.89360.00003000.003937688.57
15712006.09.21 10:00buy746100.001.89541.89410.0000
15722006.09.21 10:00close746100.001.89581.89410.00004000.003941688.57
15732006.09.21 10:00buy747100.001.89531.89400.0000
15742006.09.21 10:01close747100.001.89571.89400.00004000.003945688.57
15752006.09.21 10:30buy748100.001.89661.89530.0000
15762006.09.21 10:32close748100.001.89701.89530.00004000.003949688.57
15772006.09.21 10:33buy749100.001.89701.89570.0000
15782006.09.21 10:33close749100.001.89751.89570.00005000.003954688.57
15792006.09.21 10:42buy750100.001.89731.89600.0000
15802006.09.21 10:43close750100.001.89781.89600.00005000.003959688.57
15812006.09.21 12:48buy751100.001.89921.89790.0000
15822006.09.21 12:48close751100.001.89971.89790.00005000.003964688.57
15832006.09.21 12:48buy752100.001.89961.89830.0000
15842006.09.21 13:04s/l752100.001.89831.89830.0000-13000.003951688.57
15852006.09.21 16:11buy753100.001.89941.89810.0000
15862006.09.21 16:13close753100.001.89991.89810.00005000.003956688.57
15872006.09.21 16:19buy754100.001.90101.89970.0000
15882006.09.21 16:27close754100.001.90151.89970.00005000.003961688.57
15892006.09.21 16:37buy755100.001.90191.90060.0000
15902006.09.21 16:39close755100.001.90231.90060.00004000.003965688.57
15912006.09.21 18:33buy756100.001.90081.89950.0000
15922006.09.21 18:42close756100.001.90131.89950.00005000.003970688.57
15932006.09.21 19:15buy757100.001.90201.90070.0000
15942006.09.21 19:17close757100.001.90231.90070.00003000.003973688.57
15952006.09.21 19:30buy758100.001.90211.90080.0000
15962006.09.21 19:31close758100.001.90251.90080.00004000.003977688.57
15972006.09.21 22:43buy759100.001.90211.90080.0000
15982006.09.21 23:02close759100.001.90241.90080.00003000.003980688.57
15992006.09.22 02:01buy760100.001.90191.90060.0000
16002006.09.22 05:16close760100.001.90231.90060.00004000.003984688.57
16012006.09.22 06:20buy761100.001.90251.90120.0000
16022006.09.22 06:20close761100.001.90291.90120.00004000.003988688.57
16032006.09.22 06:20buy762100.001.90251.90120.0000
16042006.09.22 06:22close762100.001.90291.90120.00004000.003992688.57
16052006.09.22 06:26buy763100.001.90251.90120.0000
16062006.09.22 06:36close763100.001.90291.90120.00004000.003996688.57
16072006.09.22 06:41buy764100.001.90281.90150.0000
16082006.09.22 06:41close764100.001.90321.90150.00004000.004000688.57
16092006.09.22 06:41buy765100.001.90281.90150.0000
16102006.09.22 06:59close765100.001.90321.90150.00004000.004004688.57
16112006.09.22 07:22buy766100.001.90551.90420.0000
16122006.09.22 07:29close766100.001.90591.90420.00004000.004008688.57
16132006.09.22 07:42buy767100.001.90521.90390.0000
16142006.09.22 07:46close767100.001.90571.90390.00005000.004013688.57
16152006.09.22 08:45buy768100.001.90541.90410.0000
16162006.09.22 09:01close768100.001.90571.90410.00003000.004016688.57
16172006.09.22 11:00buy769100.001.90441.90310.0000
16182006.09.22 11:20s/l769100.001.90311.90310.0000-13000.004003688.57
16192006.09.22 12:01buy770100.001.90231.90100.0000
16202006.09.22 12:07close770100.001.90271.90100.00004000.004007688.57
16212006.09.22 12:18buy771100.001.90281.90150.0000
16222006.09.22 12:19close771100.001.90321.90150.00004000.004011688.57
16232006.09.22 13:34buy772100.001.90291.90160.0000
16242006.09.22 13:36close772100.001.90331.90160.00004000.004015688.57
16252006.09.22 13:38buy773100.001.90301.90170.0000
16262006.09.22 13:50s/l773100.001.90171.90170.0000-13000.004002688.57
16272006.09.22 14:49buy774100.001.90321.90190.0000
16282006.09.22 14:53s/l774100.001.90191.90190.0000-13000.003989688.57