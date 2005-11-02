Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.11.01 00:00 - 2006.09.25 00:00 (2005.11.01 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test322679Ticks modelled1451045Modelling quality24.69%
Initial deposit76000.00
Total net profit759329.88Gross profit3485199.37Gross loss-2725869.49
Profit factor1.28Expected payoff715.67
Absolute drawdown16532.73Maximal drawdown98789.23 (24.05%)Relative drawdown61.61% (95448.37)
Total trades1061Short positions (won %)601 (80.37%)Long positions (won %)460 (78.04%)
Profit trades (% of total)842 (79.36%)Loss trades (% of total)219 (20.64%)
Largestprofit trade18000.00loss trade-14050.00
Averageprofit trade4139.19loss trade-12446.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (104998.73)consecutive losses (loss in money)5 (-51112.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)104998.73 (27)consecutive loss (count of losses)-52000.00 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.11.01 02:45sell164.451.76871.77000.0000
22005.11.01 02:46close164.451.76831.77000.00002577.8778577.87
32005.11.01 02:47sell266.661.76831.76960.0000
42005.11.01 02:55close266.661.76791.76960.00002667.0781244.94
52005.11.01 02:58sell368.941.76771.76900.0000
62005.11.01 03:26s/l368.941.76901.76900.0000-8962.2072282.74
72005.11.01 03:44sell461.301.76871.77000.0000
82005.11.01 04:21close461.301.76831.77000.00002451.8874734.62
92005.11.01 04:53sell563.401.76821.76950.0000
102005.11.01 05:19close563.401.76791.76950.00001902.2776636.89
112005.11.01 06:13sell665.021.76811.76940.0000
122005.11.01 06:20close665.021.76791.76940.00001300.8377937.72
132005.11.01 07:12sell766.121.76811.76940.0000
142005.11.01 07:19close766.121.76791.76940.00001322.8479260.56
152005.11.01 07:31sell867.251.76791.76920.0000
162005.11.01 07:37close867.251.76761.76920.00002018.0581278.61
172005.11.01 11:29sell968.881.77001.77130.0000
182005.11.01 11:31close968.881.76961.77130.00002755.0784033.68
192005.11.01 11:55sell1071.241.76941.77070.0000
202005.11.01 12:24close1071.241.76881.77070.00004274.4088308.08
212005.11.01 12:38sell1174.891.76871.77000.0000
222005.11.01 13:05close1174.891.76831.77000.00002995.4691303.54
232005.11.01 14:09sell1277.431.76881.77010.0000
242005.11.01 14:24s/l1277.431.77011.77010.0000-10065.9081237.64
252005.11.01 14:59sell1368.971.76681.76810.0000
262005.11.01 14:59close1368.971.76641.76810.00002759.4983997.13
272005.11.01 16:02sell1471.481.76261.76390.0000
282005.11.01 16:02close1471.481.76201.76390.00004288.0588285.18
292005.11.01 16:06sell1575.121.76281.76410.0000
302005.11.01 16:06close1575.121.76201.76410.00006009.0694294.24
312005.11.01 16:07sell1680.171.76431.76560.0000
322005.11.01 16:07close1680.171.76261.76560.000013628.56107922.80
332005.11.01 16:07sell1791.761.76431.76560.0000
342005.11.01 16:08close1791.761.76371.76560.00005505.73113428.53
352005.11.01 16:28sell1896.511.76291.76420.0000
362005.11.01 16:28close1896.511.76251.76420.00003860.35117288.88
372005.11.01 16:39sell1999.871.76161.76290.0000
382005.11.01 16:42close1999.871.76111.76290.00004993.47122282.35
392005.11.01 19:17sell20100.001.76311.76440.0000
402005.11.01 19:39close20100.001.76281.76440.00003000.83125283.18
412005.11.01 20:17sell21100.001.76311.76440.0000
422005.11.01 20:19s/l21100.001.76441.76440.0000-13000.00112283.18
432005.11.01 20:27sell2295.551.76261.76390.0000
442005.11.01 20:33s/l2295.551.76391.76390.0000-12421.5099861.68
452005.11.01 20:37sell2384.971.76281.76410.0000
462005.11.01 20:40s/l2384.971.76411.76410.0000-11046.1088815.58
472005.11.01 22:17sell2475.481.76511.76640.0000
482005.11.01 22:45s/l2475.481.76641.76640.0000-9812.4079003.18
492005.11.02 00:08sell2567.091.76641.76770.0000
502005.11.02 00:19close2567.091.76601.76770.00002683.4781686.65
512005.11.02 04:31buy2669.351.76711.76580.0000
522005.11.02 06:17close2669.351.76741.76580.00002081.0783767.72
532005.11.02 06:34buy2771.131.76681.76550.0000
542005.11.02 06:34close2771.131.76711.76550.00002133.8185901.53
552005.11.02 06:34buy2872.931.76701.76570.0000
562005.11.02 07:54close2872.931.76731.76570.00002187.9788089.50
572005.11.02 08:41sell2974.851.76541.76670.0000
582005.11.02 08:44close2974.851.76491.76670.00003742.4891831.98
592005.11.02 08:51sell3078.041.76511.76640.0000
602005.11.02 08:51close3078.041.76471.76640.00003121.4594953.43
612005.11.02 08:51sell3180.701.76491.76620.0000
622005.11.02 08:54s/l3180.701.76621.76620.0000-10491.0084462.43
632005.11.02 09:31sell3271.821.76411.76540.0000
642005.11.02 09:38s/l3271.821.76541.76540.0000-9336.6075125.83
652005.11.02 10:49sell3363.821.76561.76690.0000
662005.11.02 11:14s/l3363.821.76691.76690.0000-8296.6066829.23
672005.11.02 11:24buy3456.741.76681.76550.0000
682005.11.02 11:26close3456.741.76721.76550.00002269.4969098.72
692005.11.02 12:11sell3558.741.76461.76590.0000
702005.11.02 12:11close3558.741.76421.76590.00002349.6071448.32
712005.11.02 12:11sell3660.751.76431.76560.0000
722005.11.02 12:15close3660.751.76391.76560.00002429.8873878.20
732005.11.02 12:21sell3762.851.76321.76450.0000
742005.11.02 12:21close3762.851.76291.76450.00001885.7875763.98
752005.11.02 12:29sell3864.461.76311.76440.0000
762005.11.02 12:51s/l3864.461.76441.76440.0000-8379.8067384.18
772005.11.02 14:19buy3957.231.76641.76510.0000
782005.11.02 14:20close3957.231.76711.76510.00004006.4171390.59
792005.11.02 14:26buy4060.571.76811.76680.0000
802005.11.02 14:26modify4060.571.76811.76730.0000
812005.11.02 14:26modify4060.571.76811.76740.0000
822005.11.02 14:26modify4060.571.76811.76760.0000
832005.11.02 14:26modify4060.571.76811.76770.0000
842005.11.02 14:26modify4060.571.76811.76790.0000
852005.11.02 14:26close4060.571.76851.76790.00002422.6873813.27
862005.11.02 14:26buy4162.621.76831.76700.0000
872005.11.02 14:35modify4162.621.76831.76810.0000
882005.11.02 14:35close4162.621.76871.76810.00002504.6776317.94
892005.11.02 15:03buy4264.681.77021.76890.0000
902005.11.02 15:03modify4264.681.77021.76950.0000
912005.11.02 15:03modify4264.681.77021.76970.0000
922005.11.02 15:03modify4264.681.77021.76990.0000
932005.11.02 15:03modify4264.681.77021.77000.0000
942005.11.02 15:03close4264.681.77051.77000.00001940.5278258.46
952005.11.02 15:07buy4366.311.77041.76910.0000
962005.11.02 15:07modify4366.311.77041.77000.0000
972005.11.02 15:07modify4366.311.77041.77000.0000
982005.11.02 15:07close4366.311.77071.77000.00001989.2180247.67
992005.11.02 15:08buy4467.981.77081.76950.0000
1002005.11.02 15:08modify4467.981.77081.77000.0000
1012005.11.02 15:08modify4467.981.77081.77010.0000
1022005.11.02 15:08modify4467.981.77081.77020.0000
1032005.11.02 15:08modify4467.981.77081.77030.0000
1042005.11.02 15:08modify4467.981.77081.77040.0000
1052005.11.02 15:09modify4467.981.77081.77040.0000
1062005.11.02 15:09close4467.981.77121.77040.00002719.0682966.73
1072005.11.02 15:09buy4570.291.77081.76950.0000
1082005.11.02 15:09modify4570.291.77081.77040.0000
1092005.11.02 15:09close4570.291.77111.77040.00002108.9785075.70
1102005.11.02 15:09buy4672.071.77081.76950.0000
1112005.11.02 15:16modify4672.071.77081.77040.0000
1122005.11.02 15:17modify4672.071.77081.77070.0000
1132005.11.02 15:17close4672.071.77141.77070.00004324.4889400.18
1142005.11.02 15:23buy4775.731.77101.76970.0000
1152005.11.02 15:24modify4775.731.77101.77070.0000
1162005.11.02 15:24close4775.731.77131.77070.00002271.5891671.76
1172005.11.02 15:47buy4877.641.77121.76990.0000
1182005.11.02 15:47modify4877.641.77121.77070.0000
1192005.11.02 15:47modify4877.641.77121.77090.0000
1202005.11.02 15:48s/l4877.641.7708861.77090.0000-2440.5989231.17
1212005.11.02 16:34buy4975.541.77211.77080.0000
1222005.11.02 16:35modify4975.541.77211.77130.0000
1232005.11.02 16:37modify4975.541.77211.77130.0000
1242005.11.02 16:37modify4975.541.77211.77140.0000
1252005.11.02 16:37modify4975.541.77211.77170.0000
1262005.11.02 16:37modify4975.541.77211.77180.0000
1272005.11.02 16:37close4975.541.77251.77180.00003021.1692252.33
1282005.11.02 16:51buy5078.001.77421.77290.0000
1292005.11.02 16:52modify5078.001.77421.77330.0000
1302005.11.02 16:53modify5078.001.77421.77330.0000
1312005.11.02 16:53modify5078.001.77421.77360.0000
1322005.11.02 16:53modify5078.001.77421.77370.0000
1332005.11.02 16:55modify5078.001.77421.77390.0000
1342005.11.02 16:55close5078.001.77461.77390.00003119.8595372.18
1352005.11.02 16:58buy5180.611.77501.77370.0000
1362005.11.02 16:58modify5180.611.77501.77390.0000
1372005.11.02 16:58modify5180.611.77501.77410.0000
1382005.11.02 16:58modify5180.611.77501.77440.0000
1392005.11.02 16:58modify5180.611.77501.77450.0000
1402005.11.02 16:58modify5180.611.77501.77460.0000
1412005.11.02 16:58close5180.611.77541.77460.00003224.4098596.58
1422005.11.02 16:58buy5283.341.77481.77350.0000
1432005.11.02 17:01modify5283.341.77481.77460.0000
1442005.11.02 17:01close5283.341.77531.77460.00004166.98102763.56
1452005.11.02 17:06buy5386.861.77481.77350.0000
1462005.11.02 17:06modify5386.861.77481.77460.0000
1472005.11.02 17:06close5386.861.77531.77460.00004343.23107106.79
1482005.11.02 17:08buy5490.521.77501.77370.0000
1492005.11.02 17:08modify5490.521.77501.77460.0000
1502005.11.02 17:08close5490.521.77551.77460.00004526.54111633.33
1512005.11.02 17:08buy5594.341.77511.77380.0000
1522005.11.02 17:08modify5594.341.77511.77460.0000
1532005.11.02 17:08s/l5594.341.7746391.77460.0000-4346.48107286.85
1542005.11.02 17:08buy5690.691.77481.77350.0000
1552005.11.02 17:15modify5690.691.77481.77460.0000
1562005.11.02 17:15close5690.691.77531.77460.00004534.24111821.09
1572005.11.02 18:33buy5794.461.77591.77460.0000
1582005.11.02 18:33close5794.461.77651.77460.00005667.85117488.94
1592005.11.02 18:33buy5899.251.77591.77460.0000
1602005.11.02 18:36close5899.251.77651.77460.00005955.14123444.08
1612005.11.02 22:56buy59100.001.77691.77560.0000
1622005.11.03 00:39s/l59100.001.77561.77560.0000-14050.00109394.08
1632005.11.03 08:38buy6092.531.77361.77230.0000
1642005.11.03 08:39close6092.531.77401.77230.00003702.12113096.20
1652005.11.03 09:29buy6195.621.77441.77310.0000
1662005.11.03 09:33close6195.621.77481.77310.00003824.61116920.81
1672005.11.03 09:36buy6298.841.77461.77330.0000
1682005.11.03 09:45close6298.841.77511.77330.00004941.97121862.78
1692005.11.03 10:34buy63100.001.77741.77610.0000
1702005.11.03 10:34modify63100.001.77741.77660.0000
1712005.11.03 10:34modify63100.001.77741.77670.0000
1722005.11.03 10:34modify63100.001.77741.77700.0000
1732005.11.03 10:35modify63100.001.77741.77710.0000
1742005.11.03 10:35close63100.001.77771.77710.00003000.16124862.94
1752005.11.03 11:02buy64100.001.77691.77560.0000
1762005.11.03 11:11close64100.001.77721.77560.00002999.80127862.74
1772005.11.03 13:47buy65100.001.77821.77690.0000
1782005.11.03 13:48modify65100.001.77821.77740.0000
1792005.11.03 13:48modify65100.001.77821.77760.0000
1802005.11.03 13:49s/l65100.001.77761.77760.0000-5999.64121863.10
1812005.11.03 14:14buy66100.001.77531.77400.0000
1822005.11.03 14:34s/l66100.001.77401.77400.0000-13000.00108863.10
1832005.11.03 15:54buy6792.021.77481.77350.0000
1842005.11.03 16:00s/l6792.021.77351.77350.0000-11962.6096900.50
1852005.11.03 16:26buy6881.951.77391.77260.0000
1862005.11.03 16:29s/l6881.951.77261.77260.0000-10653.5086247.00
1872005.11.03 19:12sell6973.051.77101.77230.0000
1882005.11.03 19:30s/l6973.051.77231.77230.0000-9496.5076750.50
1892005.11.03 20:40sell7064.991.77151.77280.0000
1902005.11.03 20:46close7064.991.77121.77280.00001949.4678699.96
1912005.11.03 20:57sell7166.661.77081.77210.0000
1922005.11.03 21:26close7166.661.77041.77210.00002666.2781366.23
1932005.11.03 23:46sell7268.921.77081.77210.0000
1942005.11.03 23:53close7268.921.77041.77210.00002756.6684122.89
1952005.11.04 04:49sell7371.361.76831.76960.0000
1962005.11.04 04:52close7371.361.76811.76960.00001427.6785550.56
1972005.11.04 07:33sell7472.651.76641.76770.0000
1982005.11.04 07:51s/l7472.651.76771.76770.0000-9444.5076106.06
1992005.11.04 08:03sell7564.601.76721.76850.0000
2002005.11.04 08:07close7564.601.76681.76850.00002583.8878689.94
2012005.11.04 09:01sell7666.801.76691.76820.0000
2022005.11.04 09:01close7666.801.76661.76820.00002004.0080693.94
2032005.11.04 09:01sell7768.521.76661.76790.0000
2042005.11.04 09:04close7768.521.76621.76790.00002740.8083434.74
2052005.11.04 12:27sell7870.891.76541.76670.0000
2062005.11.04 12:27close7870.891.76511.76670.00002127.2985562.03
2072005.11.04 12:27sell7972.701.76541.76670.0000
2082005.11.04 12:27close7972.701.76511.76670.00002181.0087743.03
2092005.11.04 12:27sell8074.551.76541.76670.0000
2102005.11.04 12:27close8074.551.76511.76670.00002236.5089979.53
2112005.11.04 12:27sell8176.451.76541.76670.0000
2122005.11.04 12:46close8176.451.76511.76670.00002294.1492273.67
2132005.11.04 13:00sell8278.411.76521.76650.0000
2142005.11.04 13:00close8278.411.76491.76650.00002351.8794625.54
2152005.11.04 13:00sell8380.411.76511.76640.0000
2162005.11.04 13:09close8380.411.76431.76640.00006433.18101058.72
2172005.11.04 14:58sell8485.731.76831.76960.0000
2182005.11.04 15:00close8485.731.76791.76960.00003429.57104488.29
2192005.11.04 15:00sell8588.621.76851.76980.0000
2202005.11.04 15:02s/l8588.621.76981.76980.0000-11520.6092967.69
2212005.11.04 16:03sell8679.181.76121.76250.0000
2222005.11.04 16:05close8679.181.76071.76250.00003959.0096926.69
2232005.11.04 16:18sell8782.701.75801.75930.0000
2242005.11.04 16:22modify8782.701.75801.75750.0000
2252005.11.04 16:22close8782.701.75671.75750.000010751.08107677.77
2262005.11.04 17:01sell8892.271.75051.75180.0000
2272005.11.04 17:01close8892.271.75001.75180.00004613.50112291.27
2282005.11.04 17:01sell8996.261.74991.75120.0000
2292005.11.04 17:01close8996.261.74951.75120.00003850.40116141.67
2302005.11.04 17:01sell9099.521.75061.75190.0000
2312005.11.04 17:04close9099.521.75011.75190.00004975.80121117.47
2322005.11.04 18:34sell91100.001.74671.74800.0000
2332005.11.04 18:34close91100.001.74631.74800.00004000.48125117.95
2342005.11.04 18:34sell92100.001.74671.74800.0000
2352005.11.04 18:39s/l92100.001.74801.74800.0000-13000.00112117.95
2362005.11.04 22:07sell9396.021.75151.75280.0000
2372005.11.04 22:07close9396.021.75101.75280.00004800.97116918.92
2382005.11.04 22:07sell94100.001.75151.75280.0000
2392005.11.04 22:10close94100.001.75111.75280.00003999.80120918.72
2402005.11.04 22:15sell95100.001.75071.75200.0000
2412005.11.04 22:32close95100.001.75021.75200.00004999.97125918.69
2422005.11.04 22:32sell96100.001.75041.75170.0000
2432005.11.04 22:41close96100.001.74991.75170.00004999.97130918.66
2442005.11.07 03:17buy97100.001.75041.74910.0000
2452005.11.07 04:08close97100.001.75071.74910.00002999.64133918.30
2462005.11.07 09:30buy98100.001.74841.74710.0000
2472005.11.07 09:30close98100.001.74881.74710.00003999.41137917.71
2482005.11.07 09:30buy99100.001.74841.74710.0000
2492005.11.07 09:49close99100.001.74901.74710.00005998.94143916.65
2502005.11.07 09:57buy100100.001.74891.74760.0000
2512005.11.07 10:08close100100.001.74941.74760.00004999.97148916.62
2522005.11.07 10:13buy101100.001.74971.74840.0000
2532005.11.07 10:30s/l101100.001.74841.74840.0000-13000.00135916.62
2542005.11.07 10:42buy102100.001.74751.74620.0000
2552005.11.07 11:36close102100.001.74801.74620.00005000.00140916.62
2562005.11.07 14:16sell103100.001.74731.74860.0000
2572005.11.07 14:21close103100.001.74691.74860.00003999.81144916.43
2582005.11.07 14:44sell104100.001.74261.74390.0000
2592005.11.07 14:48close104100.001.74221.74390.00003999.80148916.23
2602005.11.07 15:02sell105100.001.74111.74240.0000
2612005.11.07 15:02close105100.001.74051.74240.00005999.41154915.64
2622005.11.07 15:02sell106100.001.74121.74250.0000
2632005.11.07 15:04s/l106100.001.74251.74250.0000-13000.00141915.64
2642005.11.07 15:27sell107100.001.74251.74380.0000
2652005.11.07 15:28close107100.001.74221.74380.00003000.16144915.80
2662005.11.07 15:36sell108100.001.74111.74240.0000
2672005.11.07 15:36close108100.001.74071.74240.00004000.27148916.07
2682005.11.07 15:36sell109100.001.74101.74230.0000
2692005.11.07 15:40close109100.001.74071.74230.00003000.83151916.90
2702005.11.07 15:42sell110100.001.74091.74220.0000
2712005.11.07 15:44s/l110100.001.74221.74220.0000-13000.00138916.90
2722005.11.07 17:04sell111100.001.74201.74330.0000
2732005.11.07 17:07close111100.001.74141.74330.00006000.30144917.20
2742005.11.07 17:08sell112100.001.74171.74300.0000
2752005.11.07 17:08close112100.001.74131.74300.00004000.46148917.66
2762005.11.07 17:21sell113100.001.74171.74300.0000
2772005.11.07 17:28s/l113100.001.74301.74300.0000-13000.00135917.66
2782005.11.07 17:34sell114100.001.74311.74440.0000
2792005.11.07 17:48close114100.001.74261.74440.00004999.97140917.63
2802005.11.07 17:50sell115100.001.74281.74410.0000
2812005.11.07 18:05s/l115100.001.74411.74410.0000-13000.00127917.63
2822005.11.07 18:29sell116100.001.74371.74500.0000
2832005.11.07 18:31close116100.001.74341.74500.00003000.83130918.46
2842005.11.07 19:58sell117100.001.74351.74480.0000
2852005.11.07 20:26s/l117100.001.74481.74480.0000-13000.00117918.46
2862005.11.07 21:08sell118100.001.74471.74600.0000
2872005.11.07 22:10close118100.001.74431.74600.00003999.80121918.26
2882005.11.07 23:03sell119100.001.74451.74580.0000
2892005.11.07 23:06close119100.001.74411.74580.00004001.00125919.26
2902005.11.07 23:56sell120100.001.74201.74330.0000
2912005.11.08 00:08s/l120100.001.74331.74330.0000-12785.00113134.26
2922005.11.08 02:37sell12197.731.73651.73780.0000
2932005.11.08 02:37modify12197.731.73651.73640.0000
2942005.11.08 02:37close12197.731.73581.73640.00006841.10119975.36
2952005.11.08 02:37sell122100.001.73661.73790.0000
2962005.11.08 02:39close122100.001.73631.73790.00003000.83122976.19
2972005.11.08 06:07sell123100.001.73761.73890.0000
2982005.11.08 06:30s/l123100.001.73891.73890.0000-13000.00109976.19
2992005.11.08 08:04sell12494.971.73711.73840.0000
3002005.11.08 08:08close12494.971.73681.73840.00002848.76112824.95
3012005.11.08 08:28sell12597.441.73691.73820.0000
3022005.11.08 08:41close12597.441.73651.73820.00003897.41116722.36
3032005.11.08 09:03sell126100.001.73651.73780.0000
3042005.11.08 09:22close126100.001.73611.73780.00003999.81120722.17
3052005.11.08 09:40sell127100.001.73471.73600.0000
3062005.11.08 09:40modify127100.001.73471.73470.0000
3072005.11.08 09:40close127100.001.73401.73470.00006999.11127721.28
3082005.11.08 09:40sell128100.001.73441.73570.0000
3092005.11.08 09:40close128100.001.73411.73570.00003000.00130721.28
3102005.11.08 10:12sell129100.001.73441.73570.0000
3112005.11.08 10:17s/l129100.001.73571.73570.0000-13000.00117721.28
3122005.11.08 12:09sell130100.001.73511.73640.0000
3132005.11.08 12:12close130100.001.73481.73640.00003000.83120722.11
3142005.11.08 13:04sell131100.001.73481.73610.0000
3152005.11.08 13:11s/l131100.001.73611.73610.0000-13000.00107722.11
3162005.11.08 14:28sell13293.061.73631.73760.0000
3172005.11.08 14:33s/l13293.061.73761.73760.0000-12097.8095624.31
3182005.11.08 16:00sell13382.431.74011.74140.0000
3192005.11.08 16:11s/l13382.431.74141.74140.0000-10715.9084908.41
3202005.11.08 16:35sell13473.181.74031.74160.0000
3212005.11.08 16:40close13473.181.73991.74160.00002927.9287836.33
3222005.11.08 17:00sell13575.741.73951.74080.0000
3232005.11.08 17:10s/l13575.741.74081.74080.0000-9846.2077990.13
3242005.11.08 18:03sell13667.191.74101.74230.0000
3252005.11.08 18:14s/l13667.191.74231.74230.0000-8734.7069255.43
3262005.11.08 18:25sell13759.621.74241.74370.0000
3272005.11.08 18:26close13759.621.74201.74370.00002385.3971640.82
3282005.11.08 20:19sell13861.641.74331.74460.0000
3292005.11.08 21:13close13861.641.74301.74460.00001848.9873489.80
3302005.11.09 02:13buy13963.251.74301.74170.0000
3312005.11.09 02:43close13963.251.74331.74170.00001897.2775387.07
3322005.11.09 02:45buy14064.881.74311.74180.0000
3332005.11.09 03:45s/l14064.881.74181.74180.0000-8434.4066952.67
3342005.11.09 08:15buy14157.581.74431.74300.0000
3352005.11.09 08:35s/l14157.581.74301.74300.0000-7485.4059467.27
3362005.11.09 09:42buy14251.201.74231.74100.0000
3372005.11.09 09:54close14251.201.74261.74100.00001535.8261003.09
3382005.11.09 10:36sell14352.551.74141.74270.0000
3392005.11.09 10:42close14352.551.74091.74270.00002627.5263630.61
3402005.11.09 10:59sell14454.861.73991.74120.0000
3412005.11.09 10:59close14454.861.73961.74120.00001645.7665276.37
3422005.11.09 11:19sell14556.271.74011.74140.0000
3432005.11.09 11:26close14556.271.73991.74140.00001125.7866402.15
3442005.11.09 11:29sell14657.251.73971.74100.0000
3452005.11.09 11:29close14657.251.73931.74100.00002289.8968692.04
3462005.11.09 11:31sell14759.211.74011.74140.0000
3472005.11.09 11:33close14759.211.73971.74140.00002368.2871060.32
3482005.11.09 13:14sell14861.331.73801.73930.0000
3492005.11.09 13:20s/l14861.331.73931.73930.0000-7972.9063087.42
3502005.11.09 14:42buy14954.371.74081.73950.0000
3512005.11.09 14:43close14954.371.74111.73950.00001631.1064718.52
3522005.11.09 15:10sell15055.631.74511.74640.0000
3532005.11.09 15:10close15055.631.74451.74640.00003337.8868056.40
3542005.11.09 15:10sell15158.501.74491.74620.0000
3552005.11.09 15:14close15158.501.74441.74620.00002924.9370981.33
3562005.11.09 15:18sell15261.061.74371.74500.0000
3572005.11.09 15:23close15261.061.74331.74500.00002442.1173423.44
3582005.11.09 15:34sell15363.331.73901.74030.0000
3592005.11.09 15:36close15363.331.73861.74030.00002532.9675956.40
3602005.11.09 16:05buy15465.461.74081.73950.0000
3612005.11.09 16:06close15465.461.74121.73950.00002618.4078574.80
3622005.11.09 16:09buy15567.721.74071.73940.0000
3632005.11.09 16:19s/l15567.721.73941.73940.0000-8803.6069771.20
3642005.11.09 17:22buy15660.151.74011.73880.0000
3652005.11.09 17:29close15660.151.74071.73880.00003609.0473380.24
3662005.11.09 17:35buy15763.221.74141.74010.0000
3672005.11.09 17:41close15763.221.74221.74010.00005057.9078438.14
3682005.11.09 21:52buy15867.491.74351.74220.0000
3692005.11.09 21:53close15867.491.74391.74220.00002699.4681137.60
3702005.11.10 00:33buy15969.801.74391.74260.0000
3712005.11.10 01:33s/l15969.801.74261.74260.0000-9074.0072063.60
3722005.11.10 03:03buy16062.021.74301.74170.0000
3732005.11.10 05:01s/l16062.021.74171.74170.0000-8062.6064001.00
3742005.11.10 06:02sell16155.141.74091.74220.0000
3752005.11.10 06:43close16155.141.74051.74220.00002205.4966206.49
3762005.11.10 06:43sell16257.051.74091.74220.0000
3772005.11.10 06:47close16257.051.74071.74220.00001141.3867347.87
3782005.11.10 07:14buy16358.021.74141.74010.0000
3792005.11.10 07:14close16358.021.74181.74010.00002320.6869668.55
3802005.11.10 07:52buy16460.001.74181.74050.0000
3812005.11.10 07:57close16460.001.74221.74050.00002399.8872068.43
3822005.11.10 08:04buy16562.061.74201.74070.0000
3832005.11.10 08:09close16562.061.74241.74070.00002482.7174551.14
3842005.11.10 08:47buy16664.161.74301.74170.0000
3852005.11.10 08:54close16664.161.74331.74170.00001924.5776475.71
3862005.11.10 08:54buy16765.811.74321.74190.0000
3872005.11.10 08:56close16765.811.74351.74190.00001974.0678449.77
3882005.11.10 09:11buy16867.501.74351.74220.0000
3892005.11.10 09:43close16867.501.74381.74220.00002025.2680475.03
3902005.11.10 10:17buy16969.111.74681.74550.0000
3912005.11.10 10:36s/l16969.111.74551.74550.0000-8984.3071490.73
3922005.11.10 12:41buy17061.311.74931.74800.0000
3932005.11.10 12:42close17061.311.74971.74800.00002452.5873943.31
3942005.11.10 14:08buy17163.451.74831.74700.0000
3952005.11.10 14:20close17163.451.74861.74700.00001903.2375846.54
3962005.11.10 14:31buy17265.041.74941.74810.0000
3972005.11.10 14:31close17265.041.74991.74810.00003252.0979098.63
3982005.11.10 14:31buy17367.811.74981.74850.0000
3992005.11.10 14:31close17367.811.75031.74850.00003390.5082489.13
4002005.11.10 14:31buy17470.721.74981.74850.0000
4012005.11.10 14:32s/l17470.721.74851.74850.0000-9193.6073295.53
4022005.11.10 14:32buy17562.881.74871.74740.0000
4032005.11.10 14:32close17562.881.74911.74740.00002515.2775810.80
4042005.11.10 14:32buy17665.031.74901.74770.0000
4052005.11.10 14:32close17665.031.74981.74770.00005202.1881012.98
4062005.11.10 16:59buy17769.581.74661.74530.0000
4072005.11.10 16:59close17769.581.74711.74530.00003479.0184491.99
4082005.11.10 21:03sell17872.791.74121.74250.0000
4092005.11.10 21:03close17872.791.74071.74250.00003639.2888131.27
4102005.11.10 21:09sell17975.941.74091.74220.0000
4112005.11.10 21:13close17975.941.74011.74220.00006075.5594206.82
4122005.11.10 21:42sell18081.171.74091.74220.0000
4132005.11.10 22:23close18081.171.74051.74220.00003246.6497453.46
4142005.11.11 03:30sell18183.921.74201.74330.0000
4152005.11.11 04:07s/l18183.921.74331.74330.0000-10909.6086543.86
4162005.11.11 06:09sell18274.501.74241.74370.0000
4172005.11.11 06:15close18274.501.74221.74370.00001490.4988034.35
4182005.11.11 06:16sell18375.801.74201.74330.0000
4192005.11.11 06:19close18375.801.74161.74330.00003031.8591066.20
4202005.11.11 06:19sell18478.431.74161.74290.0000
4212005.11.11 06:20close18478.431.74141.74290.00001569.1292635.32
4222005.11.11 06:52sell18579.801.74121.74250.0000
4232005.11.11 07:21s/l18579.801.74251.74250.0000-10374.0082261.32
4242005.11.11 07:30sell18670.821.74241.74370.0000
4252005.11.11 08:37close18670.821.74221.74370.00001416.8783678.19
4262005.11.11 09:08sell18772.041.74241.74370.0000
4272005.11.11 09:30close18772.041.74221.74370.00001441.2885119.47
4282005.11.11 09:50sell18873.311.74161.74290.0000
4292005.11.11 09:51close18873.311.74141.74290.00001466.6986586.16
4302005.11.11 09:54sell18974.581.74141.74270.0000
4312005.11.11 10:05close18974.581.74111.74270.00002237.1388823.29
4322005.11.11 10:16sell19076.531.74091.74220.0000
4332005.11.11 10:26close19076.531.74071.74220.00001531.1090354.39
4342005.11.11 10:35sell19177.911.73961.74090.0000
4352005.11.11 11:14close19177.911.73931.74090.00002337.4692691.85
4362005.11.11 11:45sell19279.861.74101.74230.0000
4372005.11.11 11:47close19279.861.74071.74230.00002396.4695088.31
4382005.11.11 12:33sell19381.931.74091.74220.0000
4392005.11.11 12:46close19381.931.74051.74220.00003277.0498365.35
4402005.11.11 12:47sell19484.801.74001.74130.0000
4412005.11.11 12:54close19484.801.73971.74130.00002543.61100908.96
4422005.11.11 16:32sell19587.061.73871.74000.0000
4432005.11.11 16:48s/l19587.061.74001.74000.0000-11317.8089591.16
4442005.11.11 22:55sell19677.171.74141.74270.0000
4452005.11.14 01:01s/l19677.171.74271.74270.0000-9866.1879724.98
4462005.11.14 02:06buy19768.711.74061.73930.0000
4472005.11.14 02:07close19768.711.74111.73930.00003435.4883160.46
4482005.11.14 02:07buy19871.671.74061.73930.0000
4492005.11.14 02:07close19871.671.74111.73930.00003583.4886743.94
4502005.11.14 02:09buy19974.741.74101.73970.0000
4512005.11.14 02:13close19974.741.74141.73970.00002989.4689733.40
4522005.11.14 02:17buy20077.311.74121.73990.0000
4532005.11.14 02:17close20077.311.74161.73990.00003092.2592825.65
4542005.11.14 02:45buy20179.991.74081.73950.0000
4552005.11.14 02:47close20179.991.74131.73950.00003999.5896825.23
4562005.11.14 03:59buy20283.381.74211.74080.0000
4572005.11.14 03:59close20283.381.74241.74080.00002501.6799326.90
4582005.11.14 03:59buy20385.521.74231.74100.0000
4592005.11.14 04:56close20385.521.74271.74100.00003420.64102747.54
4602005.11.14 05:20buy20488.361.74451.74320.0000
4612005.11.14 05:27close20488.361.74501.74320.00004417.97107165.51
4622005.11.14 08:01buy20592.181.74401.74270.0000
4632005.11.14 08:02close20592.181.74431.74270.00002765.06109930.57
4642005.11.14 08:27buy20694.611.74311.74180.0000
4652005.11.14 08:27close20694.611.74351.74180.00003784.22113714.79
4662005.11.14 08:29buy20797.861.74321.74190.0000
4672005.11.14 08:29close20797.861.74371.74190.00004892.97118607.76
4682005.11.14 08:34buy208100.001.74401.74270.0000
4692005.11.14 08:34close208100.001.74431.74270.00003000.08121607.84
4702005.11.14 08:34buy209100.001.74411.74280.0000
4712005.11.14 08:43close209100.001.74451.74280.00004001.00125608.84
4722005.11.14 08:43buy210100.001.74401.74270.0000
4732005.11.14 08:43close210100.001.74431.74270.00002999.64128608.48
4742005.11.14 08:56buy211100.001.74481.74350.0000
4752005.11.14 09:00s/l211100.001.74351.74350.0000-13000.00115608.48
4762005.11.14 09:08buy21299.451.74401.74270.0000
4772005.11.14 09:09close21299.451.74451.74270.00004972.47120580.95
4782005.11.14 09:19buy213100.001.74471.74340.0000
4792005.11.14 09:19close213100.001.74501.74340.00002999.59123580.54
4802005.11.14 09:19buy214100.001.74471.74340.0000
4812005.11.14 09:33close214100.001.74501.74340.00002999.64126580.18
4822005.11.14 09:39buy215100.001.74681.74550.0000
4832005.11.14 09:45close215100.001.74711.74550.00002999.64129579.82
4842005.11.14 11:52buy216100.001.74541.74410.0000
4852005.11.14 11:56close216100.001.74581.74410.00003999.80133579.62
4862005.11.14 14:50sell217100.001.73781.73910.0000
4872005.11.14 14:50close217100.001.73741.73910.00003999.80137579.42
4882005.11.14 14:50sell218100.001.73781.73910.0000
4892005.11.14 15:41s/l218100.001.73911.73910.0000-13000.00124579.42
4902005.11.14 15:59sell219100.001.73811.73940.0000
4912005.11.14 15:59close219100.001.73761.73940.00004999.45129578.87
4922005.11.14 15:59sell220100.001.73801.73930.0000
4932005.11.14 16:01close220100.001.73741.73930.00006000.13135579.00
4942005.11.14 17:15sell221100.001.73731.73860.0000
4952005.11.14 17:15close221100.001.73701.73860.00003000.45138579.45
4962005.11.14 17:15sell222100.001.73741.73870.0000
4972005.11.14 17:16close222100.001.73701.73870.00004001.00142580.45
4982005.11.14 17:55sell223100.001.73491.73620.0000
4992005.11.14 17:59close223100.001.73461.73620.00002999.64145580.09
5002005.11.15 06:53sell224100.001.73711.73840.0000
5012005.11.15 06:56close224100.001.73671.73840.00003999.80149579.89
5022005.11.15 08:27sell225100.001.73761.73890.0000
5032005.11.15 08:29close225100.001.73731.73890.00002999.64152579.53
5042005.11.15 08:58sell226100.001.73801.73930.0000
5052005.11.15 09:14s/l226100.001.73931.73930.0000-13000.00139579.53
5062005.11.15 10:32sell227100.001.73801.73930.0000
5072005.11.15 10:32close227100.001.73741.73930.00005999.78145579.31
5082005.11.15 11:10sell228100.001.73481.73610.0000
5092005.11.15 11:10close228100.001.73451.73610.00003000.00148579.31
5102005.11.15 11:10sell229100.001.73481.73610.0000
5112005.11.15 11:13close229100.001.73421.73610.00005999.81154579.12
5122005.11.15 11:14sell230100.001.73401.73530.0000
5132005.11.15 11:15close230100.001.73361.73530.00003999.81158578.93
5142005.11.15 11:19sell231100.001.73361.73490.0000
5152005.11.15 11:23close231100.001.73311.73490.00005000.20163579.13
5162005.11.15 11:31sell232100.001.73271.73400.0000
5172005.11.15 11:31close232100.001.73241.73400.00002999.90166579.03
5182005.11.15 11:32sell233100.001.73321.73450.0000
5192005.11.15 11:32close233100.001.73281.73450.00003999.80170578.83
5202005.11.15 11:32sell234100.001.73311.73440.0000
5212005.11.15 11:34close234100.001.73271.73440.00004000.57174579.40
5222005.11.15 11:43sell235100.001.73271.73400.0000
5232005.11.15 11:44close235100.001.73231.73400.00003999.80178579.20
5242005.11.15 12:46sell236100.001.73261.73390.0000
5252005.11.15 12:48close236100.001.73221.73390.00003999.74182578.94
5262005.11.15 14:06sell237100.001.73311.73440.0000
5272005.11.15 14:29s/l237100.001.73441.73440.0000-13000.00169578.94
5282005.11.15 14:36sell238100.001.73281.73410.0000
5292005.11.15 14:36close238100.001.73241.73410.00004000.07173579.01
5302005.11.15 14:41sell239100.001.73211.73340.0000
5312005.11.15 14:41close239100.001.73181.73340.00003000.10176579.11
5322005.11.15 14:41sell240100.001.73211.73340.0000
5332005.11.15 14:44s/l240100.001.73341.73340.0000-13000.00163579.11
5342005.11.15 15:12sell241100.001.73441.73570.0000
5352005.11.15 15:13close241100.001.73371.73570.00007000.34170579.45
5362005.11.15 17:49sell242100.001.73611.73740.0000
5372005.11.15 18:09s/l242100.001.73741.73740.0000-13000.00157579.45
5382005.11.15 18:32sell243100.001.73631.73760.0000
5392005.11.15 18:39close243100.001.73571.73760.00006000.14163579.59
5402005.11.15 18:56sell244100.001.73381.73510.0000
5412005.11.15 18:59close244100.001.73341.73510.00004001.00167580.59
5422005.11.15 22:21sell245100.001.73511.73640.0000
5432005.11.15 22:21close245100.001.73481.73640.00003000.83170581.42
5442005.11.15 22:21sell246100.001.73511.73640.0000
5452005.11.15 22:37close246100.001.73481.73640.00003000.83173582.25
5462005.11.16 04:59sell247100.001.73441.73570.0000
5472005.11.16 05:05close247100.001.73361.73570.00008000.47181582.72
5482005.11.16 05:07sell248100.001.73341.73470.0000
5492005.11.16 05:09close248100.001.73311.73470.00002999.64184582.36
5502005.11.16 05:09sell249100.001.73361.73490.0000
5512005.11.16 05:26close249100.001.73321.73490.00003999.80188582.16
5522005.11.16 08:25sell250100.001.73461.73590.0000
5532005.11.16 08:36close250100.001.73421.73590.00003999.80192581.96
5542005.11.16 10:10sell251100.001.73441.73570.0000
5552005.11.16 10:23close251100.001.73401.73570.00003999.80196581.76
5562005.11.16 10:23sell252100.001.73421.73550.0000
5572005.11.16 10:30close252100.001.73381.73550.00004000.01200581.77
5582005.11.16 10:36sell253100.001.73421.73550.0000
5592005.11.16 11:02close253100.001.73381.73550.00003999.81204581.58
5602005.11.16 11:24sell254100.001.73111.73240.0000
5612005.11.16 11:30close254100.001.73071.73240.00003999.80208581.38
5622005.11.16 11:33sell255100.001.72931.73060.0000
5632005.11.16 11:36close255100.001.72901.73060.00002999.42211580.80
5642005.11.16 11:38sell256100.001.72861.72990.0000
5652005.11.16 11:38close256100.001.72811.72990.00005000.00216580.80
5662005.11.16 11:38sell257100.001.72871.73000.0000
5672005.11.16 11:40close257100.001.72841.73000.00003000.42219581.22
5682005.11.16 11:49sell258100.001.72681.72810.0000
5692005.11.16 11:49close258100.001.72641.72810.00003999.80223581.02
5702005.11.16 11:49sell259100.001.72681.72810.0000
5712005.11.16 11:52close259100.001.72631.72810.00004999.65228580.67
5722005.11.16 12:25sell260100.001.72521.72650.0000
5732005.11.16 12:26close260100.001.72481.72650.00004000.00232580.67
5742005.11.16 12:32sell261100.001.72491.72620.0000
5752005.11.16 13:18s/l261100.001.72621.72620.0000-13000.00219580.67
5762005.11.16 13:56sell262100.001.72561.72690.0000
5772005.11.16 14:07close262100.001.72531.72690.00002999.64222580.31
5782005.11.16 14:30sell263100.001.72481.72610.0000
5792005.11.16 14:30close263100.001.72451.72610.00002999.64225579.95
5802005.11.16 14:32sell264100.001.72471.72600.0000
5812005.11.16 14:32close264100.001.72421.72600.00004999.74230579.69
5822005.11.16 14:32sell265100.001.72451.72580.0000
5832005.11.16 14:35s/l265100.001.72581.72580.0000-13000.00217579.69
5842005.11.16 15:04sell266100.001.72321.72450.0000
5852005.11.16 15:04close266100.001.72281.72450.00004000.00221579.69
5862005.11.16 15:04sell267100.001.72281.72410.0000
5872005.11.16 15:07close267100.001.72241.72410.00003999.80225579.49
5882005.11.16 15:24sell268100.001.72051.72180.0000
5892005.11.16 15:24close268100.001.72011.72180.00003999.92229579.41
5902005.11.16 15:33sell269100.001.72011.72140.0000
5912005.11.16 15:34close269100.001.71951.72140.00006000.45235579.86
5922005.11.16 15:37sell270100.001.71801.71930.0000
5932005.11.16 15:37close270100.001.71751.71930.00005000.54240580.40
5942005.11.16 15:37sell271100.001.71771.71900.0000
5952005.11.16 15:37close271100.001.71741.71900.00003000.00243580.40
5962005.11.16 15:37sell272100.001.71801.71930.0000
5972005.11.16 15:41close272100.001.71751.71930.00005000.54248580.94
5982005.11.16 15:48sell273100.001.71701.71830.0000
5992005.11.16 15:55close273100.001.71671.71830.00002999.64251580.58
6002005.11.16 16:29sell274100.001.71571.71700.0000
6012005.11.16 16:38s/l274100.001.71701.71700.0000-13000.00238580.58
6022005.11.16 16:49sell275100.001.71471.71600.0000
6032005.11.16 16:49close275100.001.71421.71600.00004999.97243580.55
6042005.11.16 16:49sell276100.001.71471.71600.0000
6052005.11.16 17:02s/l276100.001.71601.71600.0000-13000.00230580.55
6062005.11.16 18:27sell277100.001.71671.71800.0000
6072005.11.16 18:27close277100.001.71611.71800.00006000.56236581.11
6082005.11.16 18:27sell278100.001.71691.71820.0000
6092005.11.16 18:47s/l278100.001.71821.71820.0000-13000.00223581.11
6102005.11.16 22:50sell279100.001.71661.71790.0000
6112005.11.16 22:54close279100.001.71631.71790.00002999.64226580.75
6122005.11.17 02:15sell280100.001.71821.71950.0000
6132005.11.17 02:35close280100.001.71781.71950.00003999.80230580.55
6142005.11.17 03:55sell281100.001.71561.71690.0000
6152005.11.17 03:55close281100.001.71511.71690.00004999.83235580.38
6162005.11.17 05:54sell282100.001.71761.71890.0000
6172005.11.17 07:05close282100.001.71721.71890.00003999.80239580.18
6182005.11.17 07:05sell283100.001.71721.71850.0000
6192005.11.17 08:11s/l283100.001.71851.71850.0000-13000.00226580.18
6202005.11.17 08:21sell284100.001.71861.71990.0000
6212005.11.17 08:22close284100.001.71821.71990.00003999.81230579.99
6222005.11.17 08:32sell285100.001.71651.71780.0000
6232005.11.17 08:37close285100.001.71621.71780.00003000.00233579.99
6242005.11.17 09:59sell286100.001.71891.72020.0000
6252005.11.17 10:06s/l286100.001.72021.72020.0000-13000.00220579.99
6262005.11.17 10:15sell287100.001.71991.72120.0000
6272005.11.17 10:15close287100.001.71941.72120.00005000.00225579.99
6282005.11.17 10:15sell288100.001.72011.72140.0000
6292005.11.17 10:17s/l288100.001.72141.72140.0000-13000.00212579.99
6302005.11.17 10:39sell289100.001.72001.72130.0000
6312005.11.17 10:43s/l289100.001.72131.72130.0000-13000.00199579.99
6322005.11.17 11:39sell290100.001.71821.71950.0000
6332005.11.17 12:00close290100.001.71781.71950.00003999.68203579.67
6342005.11.17 12:40sell291100.001.71881.72010.0000
6352005.11.17 12:40close291100.001.71841.72010.00003999.81207579.48
6362005.11.17 12:40sell292100.001.71881.72010.0000
6372005.11.17 13:22s/l292100.001.72011.72010.0000-13000.00194579.48
6382005.11.17 14:08sell293100.001.71971.72100.0000
6392005.11.17 14:08close293100.001.71931.72100.00003999.81198579.29
6402005.11.17 14:08sell294100.001.71971.72100.0000
6412005.11.17 14:29close294100.001.71931.72100.00003999.81202579.10
6422005.11.17 15:54sell295100.001.71841.71970.0000
6432005.11.17 15:54close295100.001.71791.71970.00005000.00207579.10
6442005.11.17 15:54sell296100.001.71871.72000.0000
6452005.11.17 15:55close296100.001.71821.72000.00004999.97212579.07
6462005.11.17 16:51sell297100.001.72031.72160.0000
6472005.11.17 16:58close297100.001.71991.72160.00003999.80216578.87
6482005.11.17 17:57sell298100.001.71901.72030.0000
6492005.11.17 18:04close298100.001.71871.72030.00002999.82219578.69
6502005.11.17 18:05sell299100.001.71871.72000.0000
6512005.11.17 18:17s/l299100.001.72001.72000.0000-13000.00206578.69
6522005.11.17 18:57sell300100.001.71851.71980.0000
6532005.11.17 19:12s/l300100.001.71981.71980.0000-13000.00193578.69
6542005.11.18 00:27buy301100.001.71931.71800.0000
6552005.11.18 00:37close301100.001.71971.71800.00003999.81197578.50
6562005.11.18 04:05sell302100.001.71871.72000.0000
6572005.11.18 04:30close302100.001.71841.72000.00003000.83200579.33
6582005.11.18 04:33sell303100.001.71801.71930.0000
6592005.11.18 04:33close303100.001.71771.71930.00003000.54203579.87
6602005.11.18 04:38sell304100.001.71631.71760.0000
6612005.11.18 05:05close304100.001.71561.71760.00007000.11210579.98
6622005.11.18 08:29sell305100.001.71631.71760.0000
6632005.11.18 08:47close305100.001.71571.71760.00006000.14216580.12
6642005.11.18 08:54sell306100.001.71441.71570.0000
6652005.11.18 09:00modify306100.001.71441.71420.0000
6662005.11.18 09:00close306100.001.71361.71420.00008000.53224580.65
6672005.11.18 09:39sell307100.001.71171.71300.0000
6682005.11.18 09:40close307100.001.71131.71300.00003999.63228580.28
6692005.11.18 10:54sell308100.001.71151.71280.0000
6702005.11.18 10:54close308100.001.71111.71280.00004000.51232580.79
6712005.11.18 10:54sell309100.001.71151.71280.0000
6722005.11.18 10:54close309100.001.71111.71280.00004000.00236580.79
6732005.11.18 10:54sell310100.001.71211.71340.0000
6742005.11.18 10:58close310100.001.71171.71340.00003999.80240580.59
6752005.11.18 12:17sell311100.001.71191.71320.0000
6762005.11.18 12:22s/l311100.001.71321.71320.0000-13000.00227580.59
6772005.11.18 12:57sell312100.001.71271.71400.0000
6782005.11.18 12:59close312100.001.71231.71400.00003999.80231580.39
6792005.11.18 13:43sell313100.001.71451.71580.0000
6802005.11.18 13:43close313100.001.71421.71580.00003000.13234580.52
6812005.11.18 13:43sell314100.001.71451.71580.0000
6822005.11.18 14:13close314100.001.71421.71580.00002999.63237580.15
6832005.11.18 14:19sell315100.001.71271.71400.0000
6842005.11.18 14:29close315100.001.71231.71400.00003999.80241579.95
6852005.11.18 14:48sell316100.001.71251.71380.0000
6862005.11.18 14:49s/l316100.001.71381.71380.0000-13000.00228579.95
6872005.11.18 15:06buy317100.001.71811.71680.0000
6882005.11.18 15:06close317100.001.71841.71680.00003000.00231579.95
6892005.11.18 15:07buy318100.001.71711.71580.0000
6902005.11.18 15:07close318100.001.71751.71580.00004000.00235579.95
6912005.11.18 15:07buy319100.001.71781.71650.0000
6922005.11.18 15:07close319100.001.71841.71650.00006000.00241579.95
6932005.11.18 15:07buy320100.001.71701.71570.0000
6942005.11.18 15:09close320100.001.71731.71570.00003000.26244580.21
6952005.11.18 15:10buy321100.001.71671.71540.0000
6962005.11.18 15:10close321100.001.71721.71540.00004999.97249580.18
6972005.11.18 15:28buy322100.001.71781.71650.0000
6982005.11.18 15:28close322100.001.71811.71650.00003000.12252580.30
6992005.11.18 15:38buy323100.001.72071.71940.0000
7002005.11.18 15:38close323100.001.72131.71940.00006000.08258580.38
7012005.11.18 16:15sell324100.001.71591.71720.0000
7022005.11.18 16:15close324100.001.71541.71720.00004999.44263579.82
7032005.11.18 16:15sell325100.001.71571.71700.0000
7042005.11.18 16:16close325100.001.71521.71700.00005000.30268580.12
7052005.11.18 18:00sell326100.001.71511.71640.0000
7062005.11.18 18:00close326100.001.71451.71640.00006000.50274580.62
7072005.11.18 18:00sell327100.001.71501.71630.0000
7082005.11.18 18:35close327100.001.71471.71630.00003000.83277581.45
7092005.11.18 20:10sell328100.001.71731.71860.0000
7102005.11.18 20:11close328100.001.71691.71860.00004000.42281581.87
7112005.11.18 20:44sell329100.001.71701.71830.0000
7122005.11.18 20:44close329100.001.71671.71830.00002999.64284581.51
7132005.11.18 20:44sell330100.001.71691.71820.0000
7142005.11.18 21:00close330100.001.71611.71820.00008000.47292581.98
7152005.11.18 21:00sell331100.001.71691.71820.0000
7162005.11.18 21:00close331100.001.71631.71820.00005999.91298581.89
7172005.11.18 21:00sell332100.001.71691.71820.0000
7182005.11.18 21:00close332100.001.71611.71820.00007999.91306581.80
7192005.11.18 21:00sell333100.001.71681.71810.0000
7202005.11.18 21:23close333100.001.71651.71810.00002999.63309581.43
7212005.11.18 21:36sell334100.001.71691.71820.0000
7222005.11.18 21:46s/l334100.001.71821.71820.0000-13000.00296581.43
7232005.11.18 22:58sell335100.001.71731.71860.0000
7242005.11.21 00:02close335100.001.71691.71860.00004215.99300797.42
7252005.11.21 00:15buy336100.001.71721.71590.0000
7262005.11.21 01:03s/l336100.001.71591.71590.0000-13000.00287797.42
7272005.11.21 04:20buy337100.001.71761.71630.0000
7282005.11.21 04:51close337100.001.71781.71630.00002000.66289798.08
7292005.11.21 07:00buy338100.001.71801.71670.0000
7302005.11.21 07:17s/l338100.001.71671.71670.0000-13000.00276798.08
7312005.11.21 11:59buy339100.001.71991.71860.0000
7322005.11.21 12:19close339100.001.72031.71860.00003999.80280797.88
7332005.11.21 12:27buy340100.001.72031.71900.0000
7342005.11.21 12:31close340100.001.72071.71900.00003999.81284797.69
7352005.11.21 15:22buy341100.001.72331.72200.0000
7362005.11.21 15:22close341100.001.72371.72200.00004000.00288797.69
7372005.11.21 15:22buy342100.001.72321.72190.0000
7382005.11.21 15:24s/l342100.001.72191.72190.0000-13000.00275797.69
7392005.11.21 15:55buy343100.001.72241.72110.0000
7402005.11.21 15:55close343100.001.72291.72110.00004999.64280797.33
7412005.11.21 15:55buy344100.001.72241.72110.0000
7422005.11.21 16:03close344100.001.72281.72110.00003999.80284797.13
7432005.11.21 16:29buy345100.001.71991.71860.0000
7442005.11.21 16:34s/l345100.001.71861.71860.0000-13000.00271797.13
7452005.11.21 16:40buy346100.001.72011.71880.0000
7462005.11.21 16:50s/l346100.001.71881.71880.0000-13000.00258797.13
7472005.11.21 17:11sell347100.001.71951.72080.0000
7482005.11.21 17:11close347100.001.71901.72080.00005000.51263797.64
7492005.11.21 17:19sell348100.001.71671.71800.0000
7502005.11.21 17:19close348100.001.71631.71800.00004000.00267797.64
7512005.11.21 17:19sell349100.001.71681.71810.0000
7522005.11.21 17:21close349100.001.71641.71810.00003999.74271797.38
7532005.11.21 17:23sell350100.001.71651.71780.0000
7542005.11.21 17:23close350100.001.71591.71780.00006000.00277797.38
7552005.11.21 17:23sell351100.001.71661.71790.0000
7562005.11.21 17:32close351100.001.71611.71790.00004999.97282797.35
7572005.11.22 05:45sell352100.001.71631.71760.0000
7582005.11.22 06:27close352100.001.71611.71760.00002000.67284798.02
7592005.11.22 08:19sell353100.001.71681.71810.0000
7602005.11.22 08:19close353100.001.71651.71810.00002999.63287797.65
7612005.11.22 08:19sell354100.001.71661.71790.0000
7622005.11.22 08:21close354100.001.71621.71790.00003999.41291797.06
7632005.11.22 08:42sell355100.001.71631.71760.0000
7642005.11.22 09:07close355100.001.71591.71760.00004000.11295797.17
7652005.11.22 09:28sell356100.001.71551.71680.0000
7662005.11.22 09:35close356100.001.71441.71680.000010999.77306796.94
7672005.11.22 09:47sell357100.001.71231.71360.0000
7682005.11.22 09:47close357100.001.71191.71360.00003999.43310796.37
7692005.11.22 10:25sell358100.001.71151.71280.0000
7702005.11.22 10:33close358100.001.71101.71280.00005000.49315796.86
7712005.11.22 12:18sell359100.001.71301.71430.0000
7722005.11.22 12:20close359100.001.71271.71430.00003000.83318797.69
7732005.11.22 13:31sell360100.001.71151.71280.0000
7742005.11.22 13:46s/l360100.001.71281.71280.0000-13000.00305797.69
7752005.11.22 13:56sell361100.001.71151.71280.0000
7762005.11.22 13:58close361100.001.71101.71280.00004999.97310797.66
7772005.11.22 14:37sell362100.001.70921.71050.0000
7782005.11.22 14:37close362100.001.70891.71050.00003000.25313797.91
7792005.11.22 15:47sell363100.001.71001.71130.0000
7802005.11.22 15:47close363100.001.70911.71130.00009000.25322798.16
7812005.11.22 15:47sell364100.001.70981.71110.0000
7822005.11.22 15:49close364100.001.70941.71110.00003999.80326797.96
7832005.11.22 16:12sell365100.001.70861.70990.0000
7842005.11.22 16:12modify365100.001.70861.70800.0000
7852005.11.22 16:12close365100.001.70731.70800.000012999.66339797.62
7862005.11.22 16:12sell366100.001.70881.71010.0000
7872005.11.22 16:14s/l366100.001.71011.71010.0000-13000.00326797.62
7882005.11.22 16:26sell367100.001.70841.70970.0000
7892005.11.22 16:27close367100.001.70791.70970.00004999.97331797.59
7902005.11.22 17:00sell368100.001.71191.71320.0000
7912005.11.22 17:08s/l368100.001.71321.71320.0000-13000.00318797.59
7922005.11.22 20:12buy369100.001.72051.71920.0000
7932005.11.22 20:12close369100.001.72111.71920.00006000.00324797.59
7942005.11.22 20:12buy370100.001.72051.71920.0000
7952005.11.22 20:15close370100.001.72121.71920.00007000.30331797.89
7962005.11.22 20:15buy371100.001.71991.71860.0000
7972005.11.22 20:15close371100.001.72041.71860.00005000.21336798.10
7982005.11.22 20:15buy372100.001.72041.71910.0000
7992005.11.22 20:15close372100.001.72091.71910.00005000.00341798.10
8002005.11.22 20:15buy373100.001.72031.71900.0000
8012005.11.22 20:16close373100.001.72091.71900.00005999.55347797.65
8022005.11.22 20:23buy374100.001.72221.72090.0000
8032005.11.22 20:23close374100.001.72291.72090.00007000.30354797.95
8042005.11.22 20:23buy375100.001.72221.72090.0000
8052005.11.22 20:27s/l375100.001.72091.72090.0000-13000.00341797.95
8062005.11.22 20:42buy376100.001.72221.72090.0000
8072005.11.22 20:44close376100.001.72281.72090.00005999.97347797.92
8082005.11.22 20:46buy377100.001.72271.72140.0000
8092005.11.22 20:46close377100.001.72301.72140.00003000.50350798.42
8102005.11.22 20:46buy378100.001.72271.72140.0000
8112005.11.22 20:51s/l378100.001.72141.72140.0000-13000.00337798.42
8122005.11.22 22:50buy379100.001.72241.72110.0000
8132005.11.22 23:38close379100.001.72271.72110.00002999.64340798.06
8142005.11.23 02:44buy380100.001.71971.71840.0000
8152005.11.23 02:48close380100.001.72011.71840.00004000.99344799.05
8162005.11.23 02:52buy381100.001.72051.71920.0000
8172005.11.23 03:07close381100.001.72101.71920.00004999.97349799.02
8182005.11.23 03:21buy382100.001.72051.71920.0000
8192005.11.23 04:05s/l382100.001.71921.71920.0000-13000.00336799.02
8202005.11.23 07:00buy383100.001.72281.72150.0000
8212005.11.23 07:04close383100.001.72311.72150.00002999.64339798.66
8222005.11.23 08:27buy384100.001.72451.72320.0000
8232005.11.23 08:40s/l384100.001.72321.72320.0000-13000.00326798.66
8242005.11.23 09:53buy385100.001.72351.72220.0000
8252005.11.23 09:53close385100.001.72401.72220.00005000.00331798.66
8262005.11.23 09:53buy386100.001.72361.72230.0000
8272005.11.23 10:05s/l386100.001.72231.72230.0000-13000.00318798.66
8282005.11.23 11:29buy387100.001.72391.72260.0000
8292005.11.23 11:29close387100.001.72451.72260.00005998.94324797.60
8302005.11.23 12:19buy388100.001.72101.71970.0000
8312005.11.23 12:23s/l388100.001.71971.71970.0000-13000.00311797.60
8322005.11.23 12:44buy389100.001.72051.71920.0000
8332005.11.23 12:50close389100.001.72091.71920.00004001.00315798.60
8342005.11.23 14:32buy390100.001.72151.72020.0000
8352005.11.23 14:34close390100.001.72191.72020.00004000.00319798.60
8362005.11.23 14:36buy391100.001.72181.72050.0000
8372005.11.23 14:40close391100.001.72241.72050.00005999.44325798.04
8382005.11.23 14:47buy392100.001.72311.72180.0000
8392005.11.23 15:04s/l392100.001.72181.72180.0000-13000.00312798.04
8402005.11.23 15:15buy393100.001.72371.72240.0000
8412005.11.23 15:17close393100.001.72411.72240.00003999.87316797.91
8422005.11.23 15:49buy394100.001.72331.72200.0000
8432005.11.23 15:49close394100.001.72361.72200.00003000.00319797.91
8442005.11.23 15:49buy395100.001.72331.72200.0000
8452005.11.23 16:03s/l395100.001.72201.72200.0000-13000.00306797.91
8462005.11.23 17:44buy396100.001.72101.71970.0000
8472005.11.23 17:52close396100.001.72161.71970.00006000.14312798.05
8482005.11.23 19:27buy397100.001.72141.72010.0000
8492005.11.23 19:32close397100.001.72181.72010.00003999.81316797.86
8502005.11.23 19:51buy398100.001.72241.72110.0000
8512005.11.23 19:55close398100.001.72291.72110.00004999.97321797.83
8522005.11.23 20:00buy399100.001.72251.72120.0000
8532005.11.23 20:00close399100.001.72281.72120.00003000.00324797.83
8542005.11.23 20:00buy400100.001.72241.72110.0000
8552005.11.23 20:01close400100.001.72271.72110.00002999.64327797.47
8562005.11.23 20:11buy401100.001.72331.72200.0000
8572005.11.23 20:12close401100.001.72371.72200.00004001.00331798.47
8582005.11.24 00:46buy402100.001.72221.72090.0000
8592005.11.24 01:40close402100.001.72261.72090.00003999.80335798.27
8602005.11.24 05:56buy403100.001.72291.72160.0000
8612005.11.24 07:00s/l403100.001.72161.72160.0000-13000.00322798.27
8622005.11.24 07:19sell404100.001.72161.72290.0000
8632005.11.24 07:27close404100.001.72141.72290.00002000.67324798.94
8642005.11.24 07:29sell405100.001.72121.72250.0000
8652005.11.24 07:38close405100.001.72081.72250.00003999.80328798.74
8662005.11.24 08:36buy406100.001.72241.72110.0000
8672005.11.24 08:37close406100.001.72281.72110.00003999.80332798.54
8682005.11.24 09:40buy407100.001.72241.72110.0000
8692005.11.24 09:49close407100.001.72271.72110.00002999.64335798.18
8702005.11.24 10:02buy408100.001.72331.72200.0000
8712005.11.24 10:02close408100.001.72371.72200.00004001.00339799.18
8722005.11.24 10:02buy409100.001.72331.72200.0000
8732005.11.24 10:21close409100.001.72371.72200.00004001.00343800.18
8742005.11.24 10:45buy410100.001.72431.72300.0000
8752005.11.24 10:53s/l410100.001.72301.72300.0000-13000.00330800.18
8762005.11.24 11:17buy411100.001.72471.72340.0000
8772005.11.24 11:17close411100.001.72501.72340.00003000.83333801.01
8782005.11.24 11:17buy412100.001.72471.72340.0000
8792005.11.24 11:26close412100.001.72501.72340.00003000.83336801.84
8802005.11.24 11:39buy413100.001.72791.72660.0000
8812005.11.24 11:39close413100.001.72841.72660.00005000.05341801.89
8822005.11.24 11:39buy414100.001.72791.72660.0000
8832005.11.24 11:45s/l414100.001.72661.72660.0000-13000.00328801.89
8842005.11.24 13:49buy415100.001.72431.72300.0000
8852005.11.24 13:53close415100.001.72461.72300.00002999.63331801.52
8862005.11.24 15:38buy416100.001.72491.72360.0000
8872005.11.24 15:45s/l416100.001.72361.72360.0000-13000.00318801.52
8882005.11.24 20:25buy417100.001.72311.72180.0000
8892005.11.24 23:25s/l417100.001.72181.72180.0000-13000.00305801.52
8902005.11.25 03:06sell418100.001.72141.72270.0000
8912005.11.25 03:06close418100.001.72111.72270.00003000.23308801.75
8922005.11.25 03:15sell419100.001.72121.72250.0000
8932005.11.25 03:21close419100.001.72081.72250.00003999.80312801.55
8942005.11.25 06:06sell420100.001.72201.72330.0000
8952005.11.25 06:14close420100.001.72161.72330.00003999.80316801.35
8962005.11.25 07:19sell421100.001.72241.72370.0000
8972005.11.25 07:26close421100.001.72201.72370.00003999.80320801.15
8982005.11.25 08:12sell422100.001.72081.72210.0000
8992005.11.25 08:31close422100.001.72051.72210.00003000.83323801.98
9002005.11.25 09:03sell423100.001.71861.71990.0000
9012005.11.25 09:03close423100.001.71821.71990.00003999.81327801.79
9022005.11.25 09:06sell424100.001.71871.72000.0000
9032005.11.25 09:06close424100.001.71831.72000.00004000.51331802.30
9042005.11.25 09:14sell425100.001.71761.71890.0000
9052005.11.25 09:14close425100.001.71721.71890.00003999.80335802.10
9062005.11.25 10:20sell426100.001.71851.71980.0000
9072005.11.25 10:20close426100.001.71821.71980.00002999.46338801.56
9082005.11.25 10:58sell427100.001.71861.71990.0000
9092005.11.25 11:09close427100.001.71821.71990.00003999.81342801.37
9102005.11.25 11:12sell428100.001.71811.71940.0000
9112005.11.25 11:17close428100.001.71781.71940.00003000.12345801.49
9122005.11.25 12:32sell429100.001.72061.72190.0000
9132005.11.25 12:36close429100.001.72031.72190.00002999.64348801.13
9142005.11.25 13:49sell430100.001.72061.72190.0000
9152005.11.25 13:53close430100.001.72031.72190.00002999.64351800.77
9162005.11.25 14:00sell431100.001.72041.72170.0000
9172005.11.25 14:00close431100.001.72011.72170.00003000.00354800.77
9182005.11.25 14:44sell432100.001.72151.72280.0000
9192005.11.25 14:44close432100.001.72101.72280.00004999.58359800.35
9202005.11.25 14:44sell433100.001.72161.72290.0000
9212005.11.25 14:48close433100.001.72131.72290.00003000.56362800.91
9222005.11.25 16:01sell434100.001.71931.72060.0000
9232005.11.25 16:01close434100.001.71881.72060.00005000.32367801.23
9242005.11.25 16:01sell435100.001.71891.72020.0000
9252005.11.25 16:01close435100.001.71861.72020.00002999.98370801.21
9262005.11.25 16:01sell436100.001.71911.72040.0000
9272005.11.25 16:07close436100.001.71841.72040.00007000.30377801.51
9282005.11.25 16:11sell437100.001.71881.72010.0000
9292005.11.25 16:11close437100.001.71811.72010.00006999.49384801.00
9302005.11.25 16:11sell438100.001.71881.72010.0000
9312005.11.25 16:11close438100.001.71831.72010.00004999.49389800.49
9322005.11.25 16:16sell439100.001.71781.71910.0000
9332005.11.25 16:18close439100.001.71741.71910.00003999.80393800.29
9342005.11.25 16:38sell440100.001.71681.71810.0000
9352005.11.25 16:40close440100.001.71651.71810.00002999.63396799.92
9362005.11.25 16:40sell441100.001.71681.71810.0000
9372005.11.25 16:40close441100.001.71651.71810.00002999.63399799.55
9382005.11.25 16:40sell442100.001.71661.71790.0000
9392005.11.25 16:51close442100.001.71631.71790.00003000.00402799.55
9402005.11.25 17:00sell443100.001.71631.71760.0000
9412005.11.25 17:02close443100.001.71591.71760.00003999.70406799.25
9422005.11.25 17:40sell444100.001.71651.71780.0000
9432005.11.25 17:42close444100.001.71611.71780.00004001.00410800.25
9442005.11.25 18:47sell445100.001.71281.71410.0000
9452005.11.25 20:30s/l445100.001.71411.71410.0000-13000.00397800.25
9462005.11.25 21:04sell446100.001.71361.71490.0000
9472005.11.28 00:04close446100.001.71301.71490.00006215.13404015.38
9482005.11.28 00:55buy447100.001.71481.71350.0000
9492005.11.28 01:01s/l447100.001.71351.71350.0000-13000.00391015.38
9502005.11.28 07:48sell448100.001.71261.71390.0000
9512005.11.28 08:01close448100.001.71211.71390.00004999.97396015.35
9522005.11.28 08:12sell449100.001.71131.71260.0000
9532005.11.28 08:20close449100.001.71101.71260.00002999.48399014.83
9542005.11.28 08:53sell450100.001.70791.70920.0000
9552005.11.28 09:00close450100.001.70741.70920.00005000.47404015.30
9562005.11.28 09:10sell451100.001.70621.70750.0000
9572005.11.28 09:12close451100.001.70581.70750.00003999.81408015.11
9582005.11.28 11:39sell452100.001.70921.71050.0000
9592005.11.28 11:59s/l452100.001.71051.71050.0000-13000.00395015.11
9602005.11.28 12:23sell453100.001.70961.71090.0000
9612005.11.28 12:50s/l453100.001.71091.71090.0000-13000.00382015.11
9622005.11.28 13:10sell454100.001.71041.71170.0000
9632005.11.28 13:16s/l454100.001.71171.71170.0000-13000.00369015.11
9642005.11.28 13:25sell455100.001.71061.71190.0000
9652005.11.28 13:26close455100.001.71021.71190.00003999.81373014.92
9662005.11.28 13:37sell456100.001.70901.71030.0000
9672005.11.28 13:53s/l456100.001.71031.71030.0000-13000.00360014.92
9682005.11.28 14:20sell457100.001.71061.71190.0000
9692005.11.28 14:20close457100.001.71021.71190.00003999.62364014.54
9702005.11.28 14:20sell458100.001.71091.71220.0000
9712005.11.28 14:22close458100.001.71061.71220.00002999.64367014.18
9722005.11.28 14:43sell459100.001.70921.71050.0000
9732005.11.28 15:23s/l459100.001.71051.71050.0000-13000.00354014.18
9742005.11.28 15:31sell460100.001.71111.71240.0000
9752005.11.28 15:31close460100.001.71061.71240.00004999.97359014.15
9762005.11.28 15:31sell461100.001.71111.71240.0000
9772005.11.28 15:34close461100.001.71081.71240.00002999.63362013.78
9782005.11.28 15:40sell462100.001.70981.71110.0000
9792005.11.28 15:58close462100.001.70941.71110.00003999.80366013.58
9802005.11.28 16:09buy463100.001.71211.71080.0000
9812005.11.28 16:15s/l463100.001.71081.71080.0000-13000.00353013.58
9822005.11.28 16:20buy464100.001.71211.71080.0000
9832005.11.28 16:24close464100.001.71251.71080.00004000.04357013.62
9842005.11.28 16:26buy465100.001.71391.71260.0000
9852005.11.28 16:31close465100.001.71451.71260.00005999.50363013.12
9862005.11.28 16:33buy466100.001.71601.71470.0000
9872005.11.28 16:46close466100.001.71671.71470.00006999.58370012.70
9882005.11.28 17:00buy467100.001.71951.71820.0000
9892005.11.28 17:00close467100.001.71981.71820.00002999.68373012.38
9902005.11.28 17:00buy468100.001.71971.71840.0000
9912005.11.28 17:01close468100.001.72011.71840.00004000.99377013.37
9922005.11.28 17:18buy469100.001.71991.71860.0000
9932005.11.28 17:18close469100.001.72031.71860.00004000.21381013.58
9942005.11.28 18:09buy470100.001.72181.72050.0000
9952005.11.28 18:30s/l470100.001.72051.72050.0000-13000.00368013.58
9962005.11.28 18:51buy471100.001.72011.71880.0000
9972005.11.28 18:54close471100.001.72071.71880.00006000.26374013.84
9982005.11.28 18:58buy472100.001.72141.72010.0000
9992005.11.28 19:00close472100.001.72201.72010.00006000.14380013.98
10002005.11.28 19:47buy473100.001.72811.72680.0000
10012005.11.28 19:48close473100.001.72851.72680.00003999.72384013.70
10022005.11.28 20:10buy474100.001.73061.72930.0000
10032005.11.28 20:10close474100.001.73111.72930.00005000.34389014.04
10042005.11.28 20:14buy475100.001.73231.73100.0000
10052005.11.28 20:14close475100.001.73271.73100.00003999.90393013.94
10062005.11.28 20:14buy476100.001.73231.73100.0000
10072005.11.28 20:36close476100.001.73301.73100.00007000.30400014.24
10082005.11.28 20:54buy477100.001.73271.73140.0000
10092005.11.28 21:25s/l477100.001.73141.73140.0000-13000.00387014.24
10102005.11.28 21:51buy478100.001.73061.72930.0000
10112005.11.28 21:56s/l478100.001.72931.72930.0000-13000.00374014.24
10122005.11.28 22:06buy479100.001.73061.72930.0000
10132005.11.28 22:31s/l479100.001.72931.72930.0000-13000.00361014.24
10142005.11.29 00:25buy480100.001.72851.72720.0000
10152005.11.29 00:34close480100.001.72891.72720.00003999.81365014.05
10162005.11.29 02:38buy481100.001.72511.72380.0000
10172005.11.29 02:41s/l481100.001.72381.72380.0000-13000.00352014.05
10182005.11.29 03:59sell482100.001.72141.72270.0000
10192005.11.29 04:20s/l482100.001.72271.72270.0000-13000.00339014.05
10202005.11.29 05:42buy483100.001.72351.72220.0000
10212005.11.29 06:29close483100.001.72391.72220.00003999.81343013.86
10222005.11.29 07:44buy484100.001.72391.72260.0000
10232005.11.29 07:49s/l484100.001.72261.72260.0000-13000.00330013.86
10242005.11.29 08:41buy485100.001.72541.72410.0000
10252005.11.29 08:45close485100.001.72581.72410.00003999.80334013.66
10262005.11.29 08:45buy486100.001.72561.72430.0000
10272005.11.29 08:48close486100.001.72601.72430.00003999.80338013.46
10282005.11.29 08:50buy487100.001.72581.72450.0000
10292005.11.29 08:50close487100.001.72661.72450.00008000.47346013.93
10302005.11.29 08:50buy488100.001.72581.72450.0000
10312005.11.29 09:06close488100.001.72621.72450.00003999.81350013.74
10322005.11.29 09:14buy489100.001.72601.72470.0000
10332005.11.29 09:31close489100.001.72641.72470.00003999.81354013.55
10342005.11.29 09:32buy490100.001.72621.72490.0000
10352005.11.29 10:01s/l490100.001.72491.72490.0000-13000.00341013.55
10362005.11.29 11:30buy491100.001.72411.72280.0000
10372005.11.29 11:44close491100.001.72451.72280.00003999.80345013.35
10382005.11.29 14:19sell492100.001.72331.72460.0000
10392005.11.29 14:20close492100.001.72301.72460.00002999.64348012.99
10402005.11.29 14:21sell493100.001.72301.72430.0000
10412005.11.29 14:21close493100.001.72251.72430.00005000.50353013.49
10422005.11.29 14:21sell494100.001.72251.72380.0000
10432005.11.29 14:28s/l494100.001.72381.72380.0000-13000.00340013.49
10442005.11.29 14:51sell495100.001.72031.72160.0000
10452005.11.29 14:55close495100.001.72001.72160.00002999.59343013.08
10462005.11.29 15:03sell496100.001.71971.72100.0000
10472005.11.29 15:03close496100.001.71931.72100.00003999.81347012.89
10482005.11.29 15:03sell497100.001.71971.72100.0000
10492005.11.29 15:04close497100.001.71931.72100.00003999.81351012.70
10502005.11.29 15:08sell498100.001.71931.72060.0000
10512005.11.29 15:08close498100.001.71891.72060.00003999.81355012.51
10522005.11.29 15:08sell499100.001.71911.72040.0000
10532005.11.29 15:11s/l499100.001.72041.72040.0000-13000.00342012.51
10542005.11.29 15:17sell500100.001.72021.72150.0000
10552005.11.29 15:18s/l500100.001.72151.72150.0000-13000.00329012.51
10562005.11.29 16:15sell501100.001.71631.71760.0000
10572005.11.29 16:15close501100.001.71601.71760.00003000.11332012.62
10582005.11.29 17:47sell502100.001.71991.72120.0000
10592005.11.29 18:00close502100.001.71921.72120.00007000.30339012.92
10602005.11.29 18:41sell503100.001.71851.71980.0000
10612005.11.29 18:56s/l503100.001.71981.71980.0000-13000.00326012.92
10622005.11.29 19:41sell504100.001.72031.72160.0000
10632005.11.29 19:52close504100.001.71991.72160.00003999.80330012.72
10642005.11.29 20:43sell505100.001.71991.72120.0000
10652005.11.29 21:07close505100.001.71951.72120.00003999.80334012.52
10662005.11.29 21:10sell506100.001.71901.72030.0000
10672005.11.29 22:39close506100.001.71871.72030.00002999.64337012.16
10682005.11.30 02:30sell507100.001.71721.71850.0000
10692005.11.30 03:32s/l507100.001.71851.71850.0000-13000.00324012.16
10702005.11.30 05:38sell508100.001.71841.71970.0000
10712005.11.30 05:41close508100.001.71801.71970.00003999.81328011.97
10722005.11.30 06:52buy509100.001.72011.71880.0000
10732005.11.30 06:56close509100.001.72081.71880.00007000.30335012.27
10742005.11.30 06:59buy510100.001.72141.72010.0000
10752005.11.30 08:23s/l510100.001.72011.72010.0000-13000.00322012.27
10762005.11.30 09:16buy511100.001.72221.72090.0000
10772005.11.30 09:23close511100.001.72261.72090.00003999.80326012.07
10782005.11.30 09:36buy512100.001.72201.72070.0000
10792005.11.30 09:54s/l512100.001.72071.72070.0000-13000.00313012.07
10802005.11.30 10:06buy513100.001.72121.71990.0000
10812005.11.30 10:07close513100.001.72161.71990.00004001.00317013.07
10822005.11.30 10:37buy514100.001.72241.72110.0000
10832005.11.30 10:56close514100.001.72291.72110.00004999.64322012.71
10842005.11.30 11:26buy515100.001.72441.72310.0000
10852005.11.30 11:38close515100.001.72481.72310.00003999.91326012.62
10862005.11.30 11:49buy516100.001.72471.72340.0000
10872005.11.30 11:50close516100.001.72511.72340.00004000.59330013.21
10882005.11.30 13:31buy517100.001.72681.72550.0000
10892005.11.30 13:33close517100.001.72711.72550.00002999.64333012.85
10902005.11.30 13:35buy518100.001.72701.72570.0000
10912005.11.30 13:36s/l518100.001.72571.72570.0000-13000.00320012.85
10922005.11.30 14:30buy519100.001.72531.72400.0000
10932005.11.30 14:30close519100.001.72561.72400.00003000.00323012.85
10942005.11.30 14:47buy520100.001.72641.72510.0000
10952005.11.30 14:48close520100.001.72671.72510.00002999.63326012.48
10962005.11.30 15:58buy521100.001.72641.72510.0000
10972005.11.30 15:58close521100.001.72681.72510.00003999.65330012.13
10982005.11.30 15:58buy522100.001.72621.72490.0000
10992005.11.30 15:59close522100.001.72671.72490.00005000.49335012.62
11002005.11.30 16:07buy523100.001.72721.72590.0000
11012005.11.30 16:22close523100.001.72761.72590.00004000.00339012.62
11022005.11.30 16:53buy524100.001.73341.73210.0000
11032005.11.30 16:53close524100.001.73401.73210.00005999.68345012.30
11042005.11.30 16:53buy525100.001.73331.73200.0000
11052005.11.30 16:54s/l525100.001.73201.73200.0000-13000.00332012.30
11062005.11.30 17:14buy526100.001.73151.73020.0000
11072005.11.30 17:16close526100.001.73211.73020.00006000.14338012.44
11082005.11.30 17:46buy527100.001.73251.73120.0000
11092005.11.30 17:53close527100.001.73291.73120.00003999.80342012.24
11102005.11.30 18:05buy528100.001.73271.73140.0000
11112005.11.30 18:11s/l528100.001.73141.73140.0000-13000.00329012.24
11122005.11.30 19:01buy529100.001.73251.73120.0000
11132005.11.30 19:02close529100.001.73291.73120.00003999.80333012.04
11142005.11.30 20:03buy530100.001.72961.72830.0000
11152005.11.30 20:59s/l530100.001.72831.72830.0000-13000.00320012.04
11162005.11.30 22:57buy531100.001.72941.72810.0000
11172005.11.30 23:02close531100.001.73021.72810.00008000.46328012.50
11182005.12.01 07:29buy532100.001.73001.72870.0000
11192005.12.01 07:29close532100.001.73041.72870.00003999.80332012.30
11202005.12.01 07:29buy533100.001.73001.72870.0000
11212005.12.01 07:50s/l533100.001.72871.72870.0000-13000.00319012.30
11222005.12.01 09:01buy534100.001.73061.72930.0000
11232005.12.01 09:01close534100.001.73111.72930.00004999.97324012.27
11242005.12.01 09:01buy535100.001.73061.72930.0000
11252005.12.01 09:02close535100.001.73101.72930.00003999.81328012.08
11262005.12.01 09:25buy536100.001.73151.73020.0000
11272005.12.01 10:42close536100.001.73181.73020.00003000.04331012.12
11282005.12.01 13:14buy537100.001.72901.72770.0000
11292005.12.01 13:16close537100.001.72931.72770.00002999.42334011.54
11302005.12.01 13:47buy538100.001.73041.72910.0000
11312005.12.01 13:48s/l538100.001.72911.72910.0000-13000.00321011.54
11322005.12.01 13:59buy539100.001.73041.72910.0000
11332005.12.01 13:59close539100.001.73081.72910.00003999.48325011.02
11342005.12.01 13:59buy540100.001.73041.72910.0000
11352005.12.01 14:06s/l540100.001.72911.72910.0000-13000.00312011.02
11362005.12.01 14:32buy541100.001.72811.72680.0000
11372005.12.01 14:32close541100.001.72841.72680.00002999.72315010.74
11382005.12.01 14:37buy542100.001.72891.72760.0000
11392005.12.01 14:37close542100.001.72921.72760.00003000.00318010.74
11402005.12.01 14:37buy543100.001.72891.72760.0000
11412005.12.01 14:39close543100.001.72931.72760.00003999.58322010.32
11422005.12.01 15:00buy544100.001.72721.72590.0000
11432005.12.01 15:03close544100.001.72791.72590.00007000.00329010.32
11442005.12.01 15:43buy545100.001.72791.72660.0000
11452005.12.01 15:43close545100.001.72821.72660.00003000.05332010.37
11462005.12.01 16:36buy546100.001.72861.72730.0000
11472005.12.01 16:36close546100.001.72901.72730.00003999.72336010.09
11482005.12.01 16:44buy547100.001.72831.72700.0000
11492005.12.01 16:45close547100.001.72881.72700.00005001.16341011.25
11502005.12.01 17:00buy548100.001.72981.72850.0000
11512005.12.01 17:08close548100.001.73021.72850.00004000.47345011.72
11522005.12.01 17:32buy549100.001.73061.72930.0000
11532005.12.01 17:34s/l549100.001.72931.72930.0000-13000.00332011.72
11542005.12.01 19:00buy550100.001.73251.73120.0000
11552005.12.01 19:12s/l550100.001.73121.73120.0000-13000.00319011.72
11562005.12.01 19:40buy551100.001.73341.73210.0000
11572005.12.01 19:40close551100.001.73401.73210.00005999.68325011.40
11582005.12.01 19:40buy552100.001.73331.73200.0000
11592005.12.01 19:42close552100.001.73371.73200.00003999.43329010.83
11602005.12.01 21:40buy553100.001.73131.73000.0000
11612005.12.01 21:44close553100.001.73171.73000.00003999.81333010.64
11622005.12.02 02:53sell554100.001.73001.73130.0000
11632005.12.02 03:15close554100.001.72981.73130.00002000.66335011.30
11642005.12.02 04:47sell555100.001.73061.73190.0000
11652005.12.02 05:35close555100.001.73021.73190.00003999.80339011.10
11662005.12.02 08:26sell556100.001.73021.73150.0000
11672005.12.02 08:26close556100.001.72981.73150.00004000.47343011.57
11682005.12.02 08:26sell557100.001.73001.73130.0000
11692005.12.02 08:27close557100.001.72961.73130.00004000.19347011.76
11702005.12.02 09:15sell558100.001.72771.72900.0000
11712005.12.02 09:20s/l558100.001.72901.72900.0000-13000.00334011.76
11722005.12.02 09:27sell559100.001.72861.72990.0000
11732005.12.02 09:32close559100.001.72831.72990.00003000.83337012.59
11742005.12.02 09:32sell560100.001.72861.72990.0000
11752005.12.02 09:39close560100.001.72811.72990.00004999.97342012.56
11762005.12.02 09:41sell561100.001.72811.72940.0000
11772005.12.02 09:42close561100.001.72771.72940.00003999.80346012.36
11782005.12.02 11:46sell562100.001.72851.72980.0000
11792005.12.02 11:48close562100.001.72831.72980.00002000.67348013.03
11802005.12.02 12:04sell563100.001.72711.72840.0000
11812005.12.02 12:05close563100.001.72691.72840.00002000.67350013.70
11822005.12.02 13:29sell564100.001.72671.72800.0000
11832005.12.02 13:29close564100.001.72601.72800.00006999.11357012.81
11842005.12.02 13:30sell565100.001.72611.72740.0000
11852005.12.02 13:33close565100.001.72571.72740.00004000.00361012.81
11862005.12.02 13:34sell566100.001.72541.72670.0000
11872005.12.02 13:34close566100.001.72511.72670.00002999.71364012.52
11882005.12.02 13:34sell567100.001.72541.72670.0000
11892005.12.02 13:40s/l567100.001.72671.72670.0000-13000.00351012.52
11902005.12.02 14:28buy568100.001.72851.72720.0000
11912005.12.02 14:29close568100.001.72901.72720.00005000.00356012.52
11922005.12.02 14:31buy569100.001.72811.72680.0000
11932005.12.02 14:31close569100.001.72861.72680.00005000.00361012.52
11942005.12.02 14:37buy570100.001.72851.72720.0000
11952005.12.02 14:37close570100.001.72891.72720.00004000.25365012.77
11962005.12.02 14:37buy571100.001.72851.72720.0000
11972005.12.02 14:46close571100.001.73031.72720.000018000.00383012.77
11982005.12.02 14:52buy572100.001.73151.73020.0000
11992005.12.02 14:52close572100.001.73191.73020.00003999.81387012.58
12002005.12.02 14:53buy573100.001.73381.73250.0000
12012005.12.02 14:54close573100.001.73411.73250.00002999.80390012.38
12022005.12.02 14:58buy574100.001.73611.73480.0000
12032005.12.02 14:58close574100.001.73681.73480.00006999.11397011.49
12042005.12.02 14:58buy575100.001.73651.73520.0000
12052005.12.02 14:58close575100.001.73681.73520.00002999.55400011.04
12062005.12.02 14:58buy576100.001.73631.73500.0000
12072005.12.02 15:00s/l576100.001.73501.73500.0000-13000.00387011.04
12082005.12.02 15:11sell577100.001.73531.73660.0000
12092005.12.02 15:11close577100.001.73451.73660.00008000.00395011.04
12102005.12.02 15:55sell578100.001.72851.72980.0000
12112005.12.02 15:57close578100.001.72811.72980.00003999.81399010.85
12122005.12.02 16:11sell579100.001.72901.73030.0000
12132005.12.02 16:11close579100.001.72851.73030.00005000.25404011.10
12142005.12.02 16:40sell580100.001.73051.73180.0000
12152005.12.02 16:42close580100.001.72991.73180.00006000.00410011.10
12162005.12.02 16:45sell581100.001.73071.73200.0000
12172005.12.02 16:45close581100.001.73031.73200.00004000.16414011.26
12182005.12.02 16:45sell582100.001.73071.73200.0000
12192005.12.02 16:49close582100.001.73001.73200.00007000.16421011.42
12202005.12.02 16:59sell583100.001.73021.73150.0000
12212005.12.02 16:59close583100.001.72951.73150.00007000.00428011.42
12222005.12.02 17:10sell584100.001.72951.73080.0000
12232005.12.02 17:10close584100.001.72901.73080.00005000.00433011.42
12242005.12.02 17:10sell585100.001.73011.73140.0000
12252005.12.02 17:10close585100.001.72921.73140.00009000.00442011.42
12262005.12.02 17:10sell586100.001.72961.73090.0000
12272005.12.02 17:12close586100.001.72891.73090.00006999.11449010.53
12282005.12.02 17:43sell587100.001.73061.73190.0000
12292005.12.02 17:45close587100.001.73021.73190.00003999.80453010.33
12302005.12.02 17:51sell588100.001.73061.73190.0000
12312005.12.02 17:55close588100.001.72981.73190.00008000.46461010.79
12322005.12.02 18:13buy589100.001.73211.73080.0000
12332005.12.02 18:13close589100.001.73271.73080.00006000.23467011.02
12342005.12.02 18:18buy590100.001.73341.73210.0000
12352005.12.02 18:18close590100.001.73391.73210.00005000.46472011.48
12362005.12.02 18:18buy591100.001.73361.73230.0000
12372005.12.02 18:24close591100.001.73411.73230.00005000.13477011.61
12382005.12.02 19:17buy592100.001.73461.73330.0000
12392005.12.02 19:17close592100.001.73491.73330.00002999.66480011.27
12402005.12.02 19:17buy593100.001.73501.73370.0000
12412005.12.02 19:36s/l593100.001.73371.73370.0000-13000.00467011.27
12422005.12.02 22:44buy594100.001.73281.73150.0000
12432005.12.05 00:00s/l594100.001.73151.73150.0000-13350.00453661.27
12442005.12.05 00:24buy595100.001.73151.73020.0000
12452005.12.05 00:24close595100.001.73191.73020.00003999.81457661.08
12462005.12.05 00:24buy596100.001.73151.73020.0000
12472005.12.05 00:49close596100.001.73191.73020.00003999.81461660.89
12482005.12.05 02:36sell597100.001.73171.73300.0000
12492005.12.05 02:58close597100.001.73131.73300.00003999.81465660.70
12502005.12.05 03:17sell598100.001.73131.73260.0000
12512005.12.05 03:17close598100.001.73101.73260.00002999.63468660.33
12522005.12.05 03:17sell599100.001.73111.73240.0000
12532005.12.05 03:19close599100.001.73081.73240.00002999.64471659.97
12542005.12.05 06:53sell600100.001.73021.73150.0000
12552005.12.05 06:55close600100.001.72981.73150.00004000.99475660.96
12562005.12.05 08:38sell601100.001.72981.73110.0000
12572005.12.05 09:04s/l601100.001.73111.73110.0000-13000.00462660.96
12582005.12.05 10:16sell602100.001.73101.73230.0000
12592005.12.05 10:41close602100.001.73061.73230.00003999.81466660.77
12602005.12.05 12:58buy603100.001.73571.73440.0000
12612005.12.05 13:00close603100.001.73611.73440.00003999.80470660.57
12622005.12.05 13:21buy604100.001.73571.73440.0000
12632005.12.05 13:24close604100.001.73611.73440.00003999.80474660.37
12642005.12.05 13:58buy605100.001.73741.73610.0000
12652005.12.05 14:00close605100.001.73771.73610.00002999.78477660.15
12662005.12.05 14:04buy606100.001.73901.73770.0000
12672005.12.05 14:04close606100.001.73931.73770.00002999.51480659.66
12682005.12.05 14:04buy607100.001.73911.73780.0000
12692005.12.05 14:10s/l607100.001.73781.73780.0000-13000.00467659.66
12702005.12.05 14:23buy608100.001.73781.73650.0000
12712005.12.05 14:27close608100.001.73841.73650.00006000.13473659.79
12722005.12.05 14:33buy609100.001.73821.73690.0000
12732005.12.05 14:35close609100.001.73851.73690.00002999.65476659.44
12742005.12.05 14:44buy610100.001.74141.74010.0000
12752005.12.05 14:54s/l610100.001.74011.74010.0000-13000.00463659.44
12762005.12.05 15:41buy611100.001.74011.73880.0000
12772005.12.05 15:41close611100.001.74071.73880.00006000.13469659.57
12782005.12.05 16:04buy612100.001.74011.73880.0000
12792005.12.05 16:30s/l612100.001.73881.73880.0000-13000.00456659.57
12802005.12.05 18:16buy613100.001.74031.73900.0000
12812005.12.05 18:16close613100.001.74071.73900.00003999.74460659.31
12822005.12.05 18:16buy614100.001.74031.73900.0000
12832005.12.05 18:20close614100.001.74071.73900.00003999.80464659.11
12842005.12.05 18:54buy615100.001.74291.74160.0000
12852005.12.05 18:54close615100.001.74321.74160.00003000.19467659.30
12862005.12.05 19:29buy616100.001.74351.74220.0000
12872005.12.05 19:29close616100.001.74391.74220.00004000.39471659.69
12882005.12.05 19:29buy617100.001.74351.74220.0000
12892005.12.05 19:58s/l617100.001.74221.74220.0000-13000.00458659.69
12902005.12.05 21:10buy618100.001.74291.74160.0000
12912005.12.05 22:11s/l618100.001.74161.74160.0000-13000.00445659.69
12922005.12.06 05:28buy619100.001.74161.74030.0000
12932005.12.06 06:19close619100.001.74221.74030.00006000.14451659.83
12942005.12.06 06:21buy620100.001.74201.74070.0000
12952005.12.06 06:38close620100.001.74241.74070.00004000.99455660.82
12962005.12.06 08:39buy621100.001.74201.74070.0000
12972005.12.06 08:39close621100.001.74241.74070.00004000.99459661.81
12982005.12.06 08:40buy622100.001.74201.74070.0000
12992005.12.06 09:18close622100.001.74221.74070.00002000.66461662.47
13002005.12.06 09:57buy623100.001.74431.74300.0000
13012005.12.06 09:57close623100.001.74491.74300.00006000.25467662.72
13022005.12.06 11:30sell624100.001.73231.73360.0000
13032005.12.06 11:32close624100.001.73201.73360.00003000.43470663.15
13042005.12.06 11:33sell625100.001.73231.73360.0000
13052005.12.06 11:58s/l625100.001.73361.73360.0000-13000.00457663.15
13062005.12.06 12:41sell626100.001.73421.73550.0000
13072005.12.06 12:42close626100.001.73381.73550.00003999.81461662.96
13082005.12.06 12:57sell627100.001.73311.73440.0000
13092005.12.06 12:57close627100.001.73271.73440.00004001.00465663.96
13102005.12.06 12:57sell628100.001.73311.73440.0000
13112005.12.06 13:11s/l628100.001.73441.73440.0000-13000.00452663.96
13122005.12.06 14:42sell629100.001.73441.73570.0000
13132005.12.06 14:43close629100.001.73381.73570.00006000.34458664.30
13142005.12.06 15:23sell630100.001.73611.73740.0000
13152005.12.06 15:27close630100.001.73531.73740.00007999.27466663.57
13162005.12.06 15:36sell631100.001.73441.73570.0000
13172005.12.06 15:39close631100.001.73411.73570.00003000.34469663.91
13182005.12.06 16:33buy632100.001.73691.73560.0000
13192005.12.06 16:42close632100.001.73721.73560.00003000.22472664.13
13202005.12.06 17:13buy633100.001.74001.73870.0000
13212005.12.06 17:13close633100.001.74051.73870.00004999.73477663.86
13222005.12.06 17:15buy634100.001.74071.73940.0000
13232005.12.06 17:15close634100.001.74101.73940.00003000.56480664.42
13242005.12.06 17:15buy635100.001.74071.73940.0000
13252005.12.06 17:22s/l635100.001.73941.73940.0000-13000.00467664.42
13262005.12.06 17:33buy636100.001.73971.73840.0000
13272005.12.06 17:33close636100.001.74011.73840.00003999.80471664.22
13282005.12.06 17:33buy637100.001.73971.73840.0000
13292005.12.06 17:43close637100.001.74011.73840.00003999.80475664.02
13302005.12.06 17:50buy638100.001.74051.73920.0000
13312005.12.06 17:50close638100.001.74091.73920.00003999.81479663.83
13322005.12.06 17:50buy639100.001.74051.73920.0000
13332005.12.06 18:03close639100.001.74111.73920.00005998.95485662.78
13342005.12.06 19:07buy640100.001.74251.74120.0000
13352005.12.06 19:08close640100.001.74281.74120.00002999.97488662.75
13362005.12.06 19:11buy641100.001.74281.74150.0000
13372005.12.06 19:11close641100.001.74321.74150.00003999.80492662.55
13382005.12.06 19:11buy642100.001.74281.74150.0000
13392005.12.06 19:27s/l642100.001.74151.74150.0000-13000.00479662.55
13402005.12.06 22:28buy643100.001.74161.74030.0000
13412005.12.06 22:38close643100.001.74201.74030.00003999.81483662.36
13422005.12.06 23:18buy644100.001.74031.73900.0000
13432005.12.06 23:18close644100.001.74071.73900.00003999.74487662.10
13442005.12.07 00:40buy645100.001.74241.74110.0000
13452005.12.07 00:40close645100.001.74301.74110.00006000.14493662.24
13462005.12.07 00:40buy646100.001.74281.74150.0000
13472005.12.07 01:03s/l646100.001.74151.74150.0000-13000.00480662.24
13482005.12.07 02:10sell647100.001.73931.74060.0000
13492005.12.07 02:11close647100.001.73891.74060.00003999.81484662.05
13502005.12.07 08:20sell648100.001.73551.73680.0000
13512005.12.07 08:23close648100.001.73521.73680.00002999.78487661.83
13522005.12.07 10:35sell649100.001.73341.73470.0000
13532005.12.07 10:48close649100.001.73291.73470.00004999.87492661.70
13542005.12.07 10:58sell650100.001.73211.73340.0000
13552005.12.07 10:59close650100.001.73171.73340.00004000.10496661.80
13562005.12.07 11:04sell651100.001.73151.73280.0000
13572005.12.07 11:04close651100.001.73121.73280.00003000.30499662.10
13582005.12.07 11:04sell652100.001.73131.73260.0000
13592005.12.07 11:43close652100.001.73101.73260.00002999.96502662.06
13602005.12.07 12:36sell653100.001.73261.73390.0000
13612005.12.07 12:36close653100.001.73221.73390.00003999.74506661.80
13622005.12.07 12:36sell654100.001.73201.73330.0000
13632005.12.07 12:54s/l654100.001.73331.73330.0000-13000.00493661.80
13642005.12.07 13:21sell655100.001.73381.73510.0000
13652005.12.07 13:32close655100.001.73341.73510.00004001.00497662.80
13662005.12.07 13:58sell656100.001.73291.73420.0000
13672005.12.07 14:02close656100.001.73251.73420.00003999.80501662.60
13682005.12.07 14:16sell657100.001.73061.73190.0000
13692005.12.07 14:20close657100.001.73021.73190.00003999.80505662.40
13702005.12.07 14:23sell658100.001.73001.73130.0000
13712005.12.07 14:32s/l658100.001.73131.73130.0000-13000.00492662.40
13722005.12.07 16:49sell659100.001.73301.73430.0000
13732005.12.07 16:55close659100.001.73251.73430.00004999.57497661.97
13742005.12.07 16:56sell660100.001.73291.73420.0000
13752005.12.07 16:56close660100.001.73251.73420.00003999.57501661.54
13762005.12.07 16:56sell661100.001.73301.73430.0000
13772005.12.07 17:20s/l661100.001.73431.73430.0000-13000.00488661.54
13782005.12.07 17:37sell662100.001.73461.73590.0000
13792005.12.07 17:37close662100.001.73411.73590.00004999.48493661.02
13802005.12.07 22:22sell663100.001.73511.73640.0000
13812005.12.07 22:22close663100.001.73441.73640.00007000.30500661.32
13822005.12.07 22:30sell664100.001.73441.73570.0000
13832005.12.07 23:51close664100.001.73401.73570.00003999.80504661.12
13842005.12.08 02:59buy665100.001.73591.73460.0000
13852005.12.08 03:21s/l665100.001.73461.73460.0000-13000.00491661.12
13862005.12.08 03:35sell666100.001.73471.73600.0000
13872005.12.08 04:02close666100.001.73441.73600.00002999.64494660.76
13882005.12.08 04:45sell667100.001.73551.73680.0000
13892005.12.08 04:51close667100.001.73521.73680.00002999.64497660.40
13902005.12.08 05:22sell668100.001.73531.73660.0000
13912005.12.08 06:15close668100.001.73481.73660.00004999.97502660.37
13922005.12.08 06:23sell669100.001.73471.73600.0000
13932005.12.08 07:18s/l669100.001.73601.73600.0000-13000.00489660.37
13942005.12.08 09:22buy670100.001.73811.73680.0000
13952005.12.08 09:24close670100.001.73851.73680.00004000.00493660.37
13962005.12.08 09:31buy671100.001.73951.73820.0000
13972005.12.08 09:32close671100.001.73991.73820.00003999.80497660.17
13982005.12.08 09:36buy672100.001.74071.73940.0000
13992005.12.08 09:37close672100.001.74111.73940.00003999.81501659.98
14002005.12.08 09:42buy673100.001.74071.73940.0000
14012005.12.08 09:54close673100.001.74121.73940.00004999.97506659.95
14022005.12.08 10:11buy674100.001.74641.74510.0000
14032005.12.08 10:12close674100.001.74671.74510.00003000.83509660.78
14042005.12.08 10:15buy675100.001.74541.74410.0000
14052005.12.08 10:43close675100.001.74581.74410.00003999.80513660.58
14062005.12.08 11:35buy676100.001.74281.74150.0000
14072005.12.08 11:37close676100.001.74351.74150.00007000.30520660.88
14082005.12.08 13:05buy677100.001.74511.74380.0000
14092005.12.08 13:27close677100.001.74541.74380.00003000.12523661.00
14102005.12.08 13:33buy678100.001.74501.74370.0000
14112005.12.08 13:33close678100.001.74531.74370.00003000.28526661.28
14122005.12.08 13:33buy679100.001.74551.74420.0000
14132005.12.08 13:59s/l679100.001.74421.74420.0000-13000.00513661.28
14142005.12.08 14:30buy680100.001.74491.74360.0000
14152005.12.08 14:33close680100.001.74521.74360.00003000.45516661.73
14162005.12.08 14:44buy681100.001.74531.74400.0000
14172005.12.08 14:44close681100.001.74561.74400.00002999.64519661.37
14182005.12.08 14:44buy682100.001.74531.74400.0000
14192005.12.08 14:49close682100.001.74601.74400.00007000.30526661.67
14202005.12.08 15:11buy683100.001.74471.74340.0000
14212005.12.08 15:13close683100.001.74511.74340.00003999.59530661.26
14222005.12.08 15:23buy684100.001.74491.74360.0000
14232005.12.08 15:27s/l684100.001.74361.74360.0000-13000.00517661.26
14242005.12.08 16:13buy685100.001.74561.74430.0000
14252005.12.08 16:13close685100.001.74591.74430.00003000.48520661.74
14262005.12.08 16:20buy686100.001.74721.74590.0000
14272005.12.08 16:21close686100.001.74761.74590.00004000.21524661.95
14282005.12.08 16:31buy687100.001.75021.74890.0000
14292005.12.08 16:31close687100.001.75061.74890.00003999.80528661.75
14302005.12.08 16:33buy688100.001.74981.74850.0000
14312005.12.08 16:33close688100.001.75041.74850.00005998.94534660.69
14322005.12.08 16:36buy689100.001.74941.74810.0000
14332005.12.08 16:36close689100.001.74981.74810.00003999.81538660.50
14342005.12.08 16:36buy690100.001.74961.74830.0000
14352005.12.08 16:40close690100.001.75021.74830.00006000.33544660.83
14362005.12.08 17:11buy691100.001.74941.74810.0000
14372005.12.08 17:12close691100.001.74981.74810.00003999.81548660.64
14382005.12.08 17:23buy692100.001.75251.75120.0000
14392005.12.08 17:23close692100.001.75291.75120.00003999.76552660.40
14402005.12.08 17:23buy693100.001.75271.75140.0000
14412005.12.08 17:27close693100.001.75321.75140.00004999.97557660.37
14422005.12.08 17:33buy694100.001.75301.75170.0000
14432005.12.08 17:34close694100.001.75341.75170.00003999.80561660.17
14442005.12.08 19:08buy695100.001.75421.75290.0000
14452005.12.08 19:21s/l695100.001.75291.75290.0000-13000.00548660.17
14462005.12.08 19:47buy696100.001.75481.75350.0000
14472005.12.08 19:55s/l696100.001.75351.75350.0000-13000.00535660.17
14482005.12.08 20:33buy697100.001.75331.75200.0000
14492005.12.08 20:33close697100.001.75361.75200.00002999.63538659.80
14502005.12.08 22:32buy698100.001.75331.75200.0000
14512005.12.08 22:34close698100.001.75361.75200.00002999.63541659.43
14522005.12.08 22:34buy699100.001.75361.75230.0000
14532005.12.08 23:24s/l699100.001.75231.75230.0000-13000.00528659.43
14542005.12.09 00:36buy700100.001.75211.75080.0000
14552005.12.09 00:36close700100.001.75251.75080.00004000.99532660.42
14562005.12.09 04:04buy701100.001.75251.75120.0000
14572005.12.09 04:04close701100.001.75281.75120.00002999.64535660.06
14582005.12.09 04:08buy702100.001.75231.75100.0000
14592005.12.09 04:31s/l702100.001.75101.75100.0000-13000.00522660.06
14602005.12.09 05:26buy703100.001.75171.75040.0000
14612005.12.09 07:28s/l703100.001.75041.75040.0000-13000.00509660.06
14622005.12.09 08:28buy704100.001.75061.74930.0000
14632005.12.09 08:31close704100.001.75101.74930.00004001.00513661.06
14642005.12.09 09:13sell705100.001.74851.74980.0000
14652005.12.09 09:29close705100.001.74821.74980.00002999.90516660.96
14662005.12.09 10:31buy706100.001.74831.74700.0000
14672005.12.09 11:24close706100.001.74871.74700.00003999.58520660.54
14682005.12.09 11:28buy707100.001.74871.74740.0000
14692005.12.09 11:29close707100.001.74911.74740.00003999.80524660.34
14702005.12.09 11:46buy708100.001.74871.74740.0000
14712005.12.09 11:46close708100.001.74901.74740.00002999.63527659.97
14722005.12.09 11:46buy709100.001.74871.74740.0000
14732005.12.09 11:49close709100.001.74921.74740.00004999.96532659.93
14742005.12.09 14:23buy710100.001.75171.75040.0000
14752005.12.09 14:23close710100.001.75211.75040.00003999.81536659.74
14762005.12.09 14:23buy711100.001.75171.75040.0000
14772005.12.09 14:24close711100.001.75211.75040.00003999.81540659.55
14782005.12.09 14:32buy712100.001.75191.75060.0000
14792005.12.09 14:32close712100.001.75221.75060.00002999.56543659.11
14802005.12.09 14:32buy713100.001.75191.75060.0000
14812005.12.09 14:34close713100.001.75231.75060.00003999.80547658.91
14822005.12.09 15:00buy714100.001.75251.75120.0000
14832005.12.09 15:00close714100.001.75301.75120.00004999.97552658.88
14842005.12.09 15:00buy715100.001.75251.75120.0000
14852005.12.09 15:07close715100.001.75281.75120.00002999.64555658.52
14862005.12.09 15:10buy716100.001.75271.75140.0000
14872005.12.09 15:11close716100.001.75321.75140.00004999.97560658.49
14882005.12.09 15:45buy717100.001.75251.75120.0000
14892005.12.09 15:50close717100.001.75281.75120.00002999.64563658.13
14902005.12.09 15:53buy718100.001.75371.75240.0000
14912005.12.09 15:53close718100.001.75401.75240.00002999.49566657.62
14922005.12.09 15:53buy719100.001.75351.75220.0000
14932005.12.09 16:00close719100.001.75421.75220.00007000.30573657.92
14942005.12.09 16:26buy720100.001.75491.75360.0000
14952005.12.09 16:32close720100.001.75521.75360.00003000.28576658.20
14962005.12.09 16:35buy721100.001.75481.75350.0000
14972005.12.09 16:36close721100.001.75521.75350.00003999.80580658.00
14982005.12.09 19:38buy722100.001.75591.75460.0000
14992005.12.09 19:38close722100.001.75651.75460.00006000.06586658.06
15002005.12.09 19:38buy723100.001.75571.75440.0000
15012005.12.09 20:32close723100.001.75591.75440.00002000.66588658.72
15022005.12.09 20:34buy724100.001.75591.75460.0000
15032005.12.09 20:54s/l724100.001.75461.75460.0000-13000.00575658.72
15042005.12.09 22:47buy725100.001.75451.75320.0000
15052005.12.09 22:54close725100.001.75491.75320.00003999.81579658.53
15062005.12.12 02:29buy726100.001.75531.75400.0000
15072005.12.12 02:38close726100.001.75571.75400.00003999.92583658.45
15082005.12.12 03:25buy727100.001.75781.75650.0000
15092005.12.12 04:16s/l727100.001.75651.75650.0000-13000.00570658.45
15102005.12.12 04:37buy728100.001.76141.76010.0000
15112005.12.12 05:04s/l728100.001.76011.76010.0000-13000.00557658.45
15122005.12.12 05:24buy729100.001.75941.75810.0000
15132005.12.12 06:02close729100.001.75971.75810.00002999.64560658.09
15142005.12.12 06:14buy730100.001.76011.75880.0000
15152005.12.12 06:17close730100.001.76051.75880.00003999.80564657.89
15162005.12.12 07:49buy731100.001.75951.75820.0000
15172005.12.12 08:08s/l731100.001.75821.75820.0000-13000.00551657.89
15182005.12.12 09:01buy732100.001.76051.75920.0000
15192005.12.12 09:05s/l732100.001.75921.75920.0000-13000.00538657.89
15202005.12.12 09:36buy733100.001.76201.76070.0000
15212005.12.12 09:39close733100.001.76241.76070.00003999.80542657.69
15222005.12.12 09:49buy734100.001.76261.76130.0000
15232005.12.12 09:55close734100.001.76331.76130.00006999.11549656.80
15242005.12.12 10:53buy735100.001.76471.76340.0000
15252005.12.12 11:11s/l735100.001.76341.76340.0000-13000.00536656.80
15262005.12.12 13:28buy736100.001.76391.76260.0000
15272005.12.12 13:50close736100.001.76451.76260.00006000.14542656.94
15282005.12.12 14:00buy737100.001.76641.76510.0000
15292005.12.12 14:01close737100.001.76681.76510.00004000.54546657.48
15302005.12.12 14:03buy738100.001.76661.76530.0000
15312005.12.12 14:03close738100.001.76701.76530.00004000.20550657.68
15322005.12.12 14:03buy739100.001.76661.76530.0000
15332005.12.12 14:06close739100.001.76701.76530.00003999.80554657.48
15342005.12.12 14:21buy740100.001.77111.76980.0000
15352005.12.12 14:21close740100.001.77141.76980.00002999.89557657.37
15362005.12.12 14:37buy741100.001.77481.77350.0000
15372005.12.12 14:37close741100.001.77521.77350.00003999.71561657.08
15382005.12.12 14:37buy742100.001.77481.77350.0000
15392005.12.12 14:51s/l742100.001.77351.77350.0000-13000.00548657.08
15402005.12.12 15:21buy743100.001.77291.77160.0000
15412005.12.12 15:21close743100.001.77341.77160.00005000.48553657.56
15422005.12.12 15:21buy744100.001.77311.77180.0000
15432005.12.12 15:24close744100.001.77341.77180.00002999.64556657.20
15442005.12.12 17:02buy745100.001.77271.77140.0000
15452005.12.12 17:14s/l745100.001.77141.77140.0000-13000.00543657.20
15462005.12.12 18:14buy746100.001.77421.77290.0000
15472005.12.12 18:25close746100.001.77461.77290.00003999.80547657.00
15482005.12.12 18:26buy747100.001.77421.77290.0000
15492005.12.12 18:26close747100.001.77481.77290.00005998.94553655.94
15502005.12.12 18:34buy748100.001.77481.77350.0000
15512005.12.12 18:37close748100.001.77511.77350.00002999.64556655.58
15522005.12.12 18:41buy749100.001.77651.77520.0000
15532005.12.12 18:41close749100.001.77681.77520.00003000.47559656.05
15542005.12.13 07:16buy750100.001.77401.77270.0000
15552005.12.13 07:37s/l750100.001.77271.77270.0000-13000.00546656.05
15562005.12.13 08:10buy751100.001.77351.77220.0000
15572005.12.13 08:11close751100.001.77401.77220.00004999.97551656.02
15582005.12.13 08:14buy752100.001.77391.77260.0000
15592005.12.13 08:14close752100.001.77421.77260.00002999.63554655.65
15602005.12.13 08:14buy753100.001.77381.77250.0000
15612005.12.13 08:19close753100.001.77401.77250.00002000.67556656.32
15622005.12.13 08:40buy754100.001.77611.77480.0000
15632005.12.13 08:49close754100.001.77651.77480.00003999.81560656.13
15642005.12.13 09:39buy755100.001.77241.77110.0000
15652005.12.13 09:39close755100.001.77291.77110.00004999.85565655.98
15662005.12.13 09:39buy756100.001.77251.77120.0000
15672005.12.13 09:43s/l756100.001.77121.77120.0000-13000.00552655.98
15682005.12.13 11:30buy757100.001.76891.76760.0000
15692005.12.13 11:35s/l757100.001.76761.76760.0000-13000.00539655.98
15702005.12.13 12:49sell758100.001.76721.76850.0000
15712005.12.13 12:49close758100.001.76641.76850.00008000.47547656.45
15722005.12.13 12:49sell759100.001.76701.76830.0000
15732005.12.13 13:08close759100.001.76641.76830.00006000.54553656.99
15742005.12.13 16:00buy760100.001.77041.76910.0000
15752005.12.13 16:00close760100.001.77071.76910.00003000.00556656.99
15762005.12.13 16:00buy761100.001.77041.76910.0000
15772005.12.13 16:01close761100.001.77091.76910.00004999.97561656.96
15782005.12.13 16:18buy762100.001.77211.77080.0000
15792005.12.13 16:49s/l762100.001.77081.77080.0000-13000.00548656.96
15802005.12.13 18:20sell763100.001.76621.76750.0000
15812005.12.13 18:20close763100.001.76591.76750.00002999.46551656.42
15822005.12.13 18:20sell764100.001.76601.76730.0000
15832005.12.13 18:22close764100.001.76561.76730.00003999.80555656.22
15842005.12.13 18:30sell765100.001.76581.76710.0000
15852005.12.13 18:42s/l765100.001.76711.76710.0000-13000.00542656.22
15862005.12.13 20:15buy766100.001.76881.76750.0000
15872005.12.13 20:15s/l766100.001.76751.76750.0000-13000.00529656.22
15882005.12.13 20:15buy767100.001.76751.76620.0000
15892005.12.13 20:15close767100.001.76821.76620.00007000.00536656.22
15902005.12.13 20:15buy768100.001.76711.76580.0000
15912005.12.13 20:15close768100.001.76821.76580.000011000.57547656.79
15922005.12.13 20:15buy769100.001.76881.76750.0000
15932005.12.13 20:15close769100.001.76941.76750.00006000.01553656.80
15942005.12.13 20:15buy770100.001.76721.76590.0000
15952005.12.13 20:16close770100.001.76791.76590.00007000.30560657.10
15962005.12.13 20:23buy771100.001.77301.77170.0000
15972005.12.13 20:23close771100.001.77331.77170.00003000.00563657.10
15982005.12.13 20:23buy772100.001.77291.77160.0000
15992005.12.13 20:25close772100.001.77341.77160.00004999.97568657.07
16002005.12.14 07:36buy773100.001.77321.77190.0000
16012005.12.14 07:48close773100.001.77361.77190.00003999.80572656.87
16022005.12.14 07:50buy774100.001.77321.77190.0000
16032005.12.14 08:00s/l774100.001.77191.77190.0000-13000.00559656.87
16042005.12.14 08:23buy775100.001.77271.77140.0000
16052005.12.14 08:24close775100.001.77321.77140.00004999.97564656.84
16062005.12.14 08:34buy776100.001.77431.77300.0000
16072005.12.14 08:44close776100.001.77501.77300.00006999.76571656.60
16082005.12.14 08:49buy777100.001.77571.77440.0000
16092005.12.14 08:54s/l777100.001.77441.77440.0000-13000.00558656.60
16102005.12.14 09:10buy778100.001.77571.77440.0000
16112005.12.14 09:10close778100.001.77631.77440.00005998.94564655.54
16122005.12.14 09:43buy779100.001.78011.77880.0000
16132005.12.14 09:43modify779100.001.78011.77930.0000
16142005.12.14 09:43modify779100.001.78011.77950.0000
16152005.12.14 09:43modify779100.001.78011.77970.0000
16162005.12.14 09:43close779100.001.78041.77970.00003000.45567655.99
16172005.12.14 10:13buy780100.001.77791.77660.0000
16182005.12.14 10:21s/l780100.001.77661.77660.0000-13000.00554655.99
16192005.12.14 10:55buy781100.001.77271.77140.0000
16202005.12.14 11:01s/l781100.001.77141.77140.0000-13000.00541655.99
16212005.12.14 11:15buy782100.001.77231.77100.0000
16222005.12.14 11:33s/l782100.001.77101.77100.0000-13000.00528655.99
16232005.12.14 14:32buy783100.001.77411.77280.0000
16242005.12.14 14:34s/l783100.001.77281.77280.0000-13000.00515655.99
16252005.12.14 14:43buy784100.001.77641.77510.0000
16262005.12.14 14:47close784100.001.77681.77510.00004000.00519655.99
16272005.12.14 15:01sell785100.001.77221.77350.0000
16282005.12.14 15:01close785100.001.77171.77350.00005000.00524655.99
16292005.12.14 15:01sell786100.001.77231.77360.0000
16302005.12.14 15:08s/l786100.001.77361.77360.0000-13000.00511655.99
16312005.12.14 16:06buy787100.001.77291.77160.0000
16322005.12.14 16:08close787100.001.77341.77160.00005000.48516656.47
16332005.12.14 17:38buy788100.001.77401.77270.0000
16342005.12.14 17:40s/l788100.001.77271.77270.0000-13000.00503656.47
16352005.12.14 20:20buy789100.001.77271.77140.0000
16362005.12.14 20:20close789100.001.77311.77140.00003999.81507656.28
16372005.12.14 20:20buy790100.001.77271.77140.0000
16382005.12.14 20:26close790100.001.77311.77140.00003999.81511656.09
16392005.12.14 22:27buy791100.001.77271.77140.0000
16402005.12.14 22:28close791100.001.77321.77140.00004999.97516656.06
16412005.12.14 23:42buy792100.001.77271.77140.0000
16422005.12.15 00:18close792100.001.77311.77140.00002949.81519605.87
16432005.12.15 03:19sell793100.001.77361.77490.0000
16442005.12.15 03:28close793100.001.77331.77490.00002999.63522605.50
16452005.12.15 03:43sell794100.001.77291.77420.0000
16462005.12.15 03:46close794100.001.77251.77420.00003999.80526605.30
16472005.12.15 04:02sell795100.001.77251.77380.0000
16482005.12.15 04:15close795100.001.77211.77380.00003999.80530605.10
16492005.12.15 04:19sell796100.001.77151.77280.0000
16502005.12.15 04:21close796100.001.77121.77280.00002999.63533604.73
16512005.12.15 04:51sell797100.001.77091.77220.0000
16522005.12.15 04:51close797100.001.77061.77220.00002999.64536604.37
16532005.12.15 05:03sell798100.001.77091.77220.0000
16542005.12.15 05:16s/l798100.001.77221.77220.0000-13000.00523604.37
16552005.12.15 05:29sell799100.001.77151.77280.0000
16562005.12.15 05:30close799100.001.77111.77280.00003999.91527604.28
16572005.12.15 05:32sell800100.001.77061.77190.0000
16582005.12.15 05:36s/l800100.001.77191.77190.0000-13000.00514604.28
16592005.12.15 07:27sell801100.001.77151.77280.0000
16602005.12.15 07:29close801100.001.77121.77280.00002999.63517603.91
16612005.12.15 07:31sell802100.001.77091.77220.0000
16622005.12.15 07:35close802100.001.77061.77220.00002999.64520603.55
16632005.12.15 07:35sell803100.001.77111.77240.0000
16642005.12.15 07:35close803100.001.77081.77240.00003000.44523603.99
16652005.12.15 07:35sell804100.001.77111.77240.0000
16662005.12.15 07:40close804100.001.77081.77240.00003000.83526604.82
16672005.12.15 07:59sell805100.001.76961.77090.0000
16682005.12.15 08:01close805100.001.76931.77090.00003000.83529605.65
16692005.12.15 08:06sell806100.001.76921.77050.0000
16702005.12.15 08:06close806100.001.76871.77050.00004999.97534605.62
16712005.12.15 08:40sell807100.001.76861.76990.0000
16722005.12.15 08:40close807100.001.76811.76990.00005000.10539605.72
16732005.12.15 08:40sell808100.001.76871.77000.0000
16742005.12.15 08:44close808100.001.76831.77000.00003999.81543605.53
16752005.12.15 09:04sell809100.001.77041.77170.0000
16762005.12.15 09:06s/l809100.001.77171.77170.0000-13000.00530605.53
16772005.12.15 09:19sell810100.001.77061.77190.0000
16782005.12.15 09:24s/l810100.001.77191.77190.0000-13000.00517605.53
16792005.12.15 12:51sell811100.001.77251.77380.0000
16802005.12.15 13:01close811100.001.77211.77380.00004000.38521605.91
16812005.12.15 13:30sell812100.001.77231.77360.0000
16822005.12.15 14:10s/l812100.001.77361.77360.0000-13000.00508605.91
16832005.12.15 14:40sell813100.001.77111.77240.0000
16842005.12.15 14:40close813100.001.77051.77240.00006000.44514606.35
16852005.12.15 14:40sell814100.001.77111.77240.0000
16862005.12.15 14:43close814100.001.77071.77240.00004000.44518606.79
16872005.12.15 15:01sell815100.001.77111.77240.0000
16882005.12.15 15:01close815100.001.77071.77240.00004000.00522606.79
16892005.12.15 15:05sell816100.001.77151.77280.0000
16902005.12.15 15:17close816100.001.77111.77280.00003999.89526606.68
16912005.12.15 15:49sell817100.001.76901.77030.0000
16922005.12.15 15:50close817100.001.76851.77030.00004999.44531606.12
16932005.12.15 16:00sell818100.001.76741.76870.0000
16942005.12.15 16:00close818100.001.76701.76870.00003999.54535605.66
16952005.12.15 16:01sell819100.001.76771.76900.0000
16962005.12.15 16:01close819100.001.76731.76900.00004000.00539605.66
16972005.12.15 16:01sell820100.001.76761.76890.0000
16982005.12.15 16:08close820100.001.76721.76890.00004000.60543606.26
16992005.12.15 16:16sell821100.001.76391.76520.0000
17002005.12.15 16:16close821100.001.76351.76520.00004000.42547606.68
17012005.12.15 16:16sell822100.001.76391.76520.0000
17022005.12.15 16:17close822100.001.76351.76520.00004001.00551607.68
17032005.12.15 16:24sell823100.001.76331.76460.0000
17042005.12.15 16:24close823100.001.76281.76460.00004999.42556607.10
17052005.12.15 16:24sell824100.001.76321.76450.0000
17062005.12.15 16:43close824100.001.76281.76450.00004001.00560608.10
17072005.12.15 16:45sell825100.001.76301.76430.0000
17082005.12.15 16:45close825100.001.76251.76430.00004999.86565607.96
17092005.12.15 16:45sell826100.001.76291.76420.0000
17102005.12.15 16:47close826100.001.76251.76420.00004000.00569607.96
17112005.12.15 16:53sell827100.001.76241.76370.0000
17122005.12.15 16:53close827100.001.76211.76370.00003000.52572608.48
17132005.12.15 16:53sell828100.001.76241.76370.0000
17142005.12.15 17:02s/l828100.001.76371.76370.0000-13000.00559608.48
17152005.12.15 21:12sell829100.001.76501.76630.0000
17162005.12.15 21:29s/l829100.001.76631.76630.0000-13000.00546608.48
17172005.12.16 03:13sell830100.001.76391.76520.0000
17182005.12.16 03:27s/l830100.001.76521.76520.0000-13000.00533608.48
17192005.12.16 07:26sell831100.001.76531.76660.0000
17202005.12.16 07:30close831100.001.76511.76660.00002000.66535609.14
17212005.12.16 08:00sell832100.001.76541.76670.0000
17222005.12.16 08:20close832100.001.76491.76670.00005000.52540609.66
17232005.12.16 08:22sell833100.001.76591.76720.0000
17242005.12.16 08:22close833100.001.76561.76720.00003000.16543609.82
17252005.12.16 09:01buy834100.001.76621.76490.0000
17262005.12.16 09:01close834100.001.76681.76490.00006000.00549609.82
17272005.12.16 09:14buy835100.001.76831.76700.0000
17282005.12.16 09:20close835100.001.76871.76700.00003999.81553609.63
17292005.12.16 09:30buy836100.001.76891.76760.0000
17302005.12.16 09:30close836100.001.76921.76760.00002999.63556609.26
17312005.12.16 09:30buy837100.001.76891.76760.0000
17322005.12.16 09:34s/l837100.001.76761.76760.0000-13000.00543609.26
17332005.12.16 09:55buy838100.001.76921.76790.0000
17342005.12.16 09:57close838100.001.76981.76790.00005999.47549608.73
17352005.12.16 10:03buy839100.001.77131.77000.0000
17362005.12.16 10:16close839100.001.77171.77000.00003999.81553608.54
17372005.12.16 10:29buy840100.001.77191.77060.0000
17382005.12.16 10:29close840100.001.77231.77060.00004000.05557608.59
17392005.12.16 10:29buy841100.001.77191.77060.0000
17402005.12.16 10:37s/l841100.001.77061.77060.0000-13000.00544608.59
17412005.12.16 10:58buy842100.001.77251.77120.0000
17422005.12.16 10:58close842100.001.77301.77120.00004999.95549608.54
17432005.12.16 10:58buy843100.001.77251.77120.0000
17442005.12.16 11:02close843100.001.77301.77120.00004999.95554608.49
17452005.12.16 12:20buy844100.001.76831.76700.0000
17462005.12.16 12:20close844100.001.76861.76700.00002999.77557608.26
17472005.12.16 12:20buy845100.001.76831.76700.0000
17482005.12.16 12:25close845100.001.76861.76700.00002999.64560607.90
17492005.12.16 13:41buy846100.001.76891.76760.0000
17502005.12.16 13:48s/l846100.001.76761.76760.0000-13000.00547607.90
17512005.12.16 14:16buy847100.001.76911.76780.0000
17522005.12.16 14:19close847100.001.76941.76780.00003000.01550607.91
17532005.12.16 14:21buy848100.001.77011.76880.0000
17542005.12.16 14:31close848100.001.77061.76880.00004999.61555607.52
17552005.12.16 15:40buy849100.001.77071.76940.0000
17562005.12.16 15:43close849100.001.77111.76940.00004000.99559608.51
17572005.12.16 15:44buy850100.001.77081.76950.0000
17582005.12.16 15:59close850100.001.77121.76950.00003999.81563608.32
17592005.12.16 16:59buy851100.001.77231.77100.0000
17602005.12.16 17:29s/l851100.001.77101.77100.0000-13000.00550608.32
17612005.12.16 18:29buy852100.001.77191.77060.0000
17622005.12.16 18:29close852100.001.77261.77060.00007000.30557608.62
17632005.12.16 18:51buy853100.001.77291.77160.0000
17642005.12.16 18:57s/l853100.001.77161.77160.0000-13000.00544608.62
17652005.12.16 22:57buy854100.001.77271.77140.0000
17662005.12.16 22:57close854100.001.77311.77140.00004000.19548608.81
17672005.12.16 22:57buy855100.001.77271.77140.0000
17682005.12.19 00:00s/l855100.001.77141.77140.0000-13350.00535258.81
17692005.12.19 00:48buy856100.001.77201.77070.0000
17702005.12.19 01:05close856100.001.77251.77070.00004999.97540258.78
17712005.12.19 02:47buy857100.001.77241.77110.0000
17722005.12.19 02:48close857100.001.77271.77110.00002999.64543258.42
17732005.12.19 04:13sell858100.001.77061.77190.0000
17742005.12.19 04:24close858100.001.77031.77190.00002999.61546258.03
17752005.12.19 05:05sell859100.001.77051.77180.0000
17762005.12.19 06:08s/l859100.001.77181.77180.0000-13000.00533258.03
17772005.12.19 08:24sell860100.001.77051.77180.0000
17782005.12.19 08:30close860100.001.76991.77180.00005998.95539256.98
17792005.12.19 08:39sell861100.001.76941.77070.0000
17802005.12.19 08:39close861100.001.76891.77070.00005000.00544256.98
17812005.12.19 09:11sell862100.001.76871.77000.0000
17822005.12.19 09:11close862100.001.76791.77000.00008000.04552257.02
17832005.12.19 10:00sell863100.001.76761.76890.0000
17842005.12.19 10:02close863100.001.76721.76890.00004000.60556257.62
17852005.12.19 10:22sell864100.001.76591.76720.0000
17862005.12.19 10:22close864100.001.76551.76720.00003999.65560257.27
17872005.12.19 10:22sell865100.001.76591.76720.0000
17882005.12.19 10:31close865100.001.76551.76720.00003999.81564257.08
17892005.12.19 10:34sell866100.001.76611.76740.0000
17902005.12.19 10:42close866100.001.76561.76740.00004999.48569256.56
17912005.12.19 11:15sell867100.001.76591.76720.0000
17922005.12.19 11:18close867100.001.76561.76720.00003000.16572256.72
17932005.12.19 11:34sell868100.001.76511.76640.0000
17942005.12.19 11:34close868100.001.76471.76640.00003999.80576256.52
17952005.12.19 14:03sell869100.001.76301.76430.0000
17962005.12.19 14:03close869100.001.76261.76430.00004000.11580256.63
17972005.12.19 14:03sell870100.001.76281.76410.0000
17982005.12.19 14:03close870100.001.76241.76410.00004000.02584256.65
17992005.12.19 14:03sell871100.001.76301.76430.0000
18002005.12.19 14:10close871100.001.76261.76430.00003999.80588256.45
18012005.12.19 16:25sell872100.001.76421.76550.0000
18022005.12.19 16:28close872100.001.76381.76550.00003999.80592256.25
18032005.12.19 16:40sell873100.001.76381.76510.0000
18042005.12.19 16:43close873100.001.76351.76510.00003000.83595257.08
18052005.12.19 16:44sell874100.001.76381.76510.0000
18062005.12.19 16:51close874100.001.76341.76510.00003999.80599256.88
18072005.12.19 16:56sell875100.001.76391.76520.0000
18082005.12.19 16:56close875100.001.76351.76520.00004001.00603257.88
18092005.12.19 19:52sell876100.001.76061.76190.0000
18102005.12.19 20:29close876100.001.76031.76190.00002999.93606257.81
18112005.12.19 21:47sell877100.001.76231.76360.0000
18122005.12.19 22:05close877100.001.76201.76360.00002999.63609257.44
18132005.12.19 22:09sell878100.001.76221.76350.0000
18142005.12.19 22:20close878100.001.76191.76350.00002999.64612257.08
18152005.12.19 22:56sell879100.001.76251.76380.0000
18162005.12.20 00:23close879100.001.76211.76380.00004216.00616473.08
18172005.12.20 00:57sell880100.001.76261.76390.0000
18182005.12.20 00:57close880100.001.76231.76390.00002999.64619472.72
18192005.12.20 02:47sell881100.001.76021.76150.0000
18202005.12.20 02:59s/l881100.001.76151.76150.0000-13000.00606472.72
18212005.12.20 04:05sell882100.001.76051.76180.0000
18222005.12.20 04:05close882100.001.76001.76180.00004999.97611472.69
18232005.12.20 04:05sell883100.001.76051.76180.0000
18242005.12.20 04:08close883100.001.76001.76180.00004999.97616472.66
18252005.12.20 04:12sell884100.001.76001.76130.0000
18262005.12.20 04:16close884100.001.75971.76130.00002999.63619472.29
18272005.12.20 07:04sell885100.001.76071.76200.0000
18282005.12.20 08:05s/l885100.001.76201.76200.0000-13000.00606472.29
18292005.12.20 09:20sell886100.001.76151.76280.0000
18302005.12.20 09:46close886100.001.76121.76280.00002999.64609471.93
18312005.12.20 09:47sell887100.001.76151.76280.0000
18322005.12.20 09:47close887100.001.76111.76280.00003999.80613471.73
18332005.12.20 09:47sell888100.001.76151.76280.0000
18342005.12.20 09:59s/l888100.001.76281.76280.0000-13000.00600471.73
18352005.12.20 10:17sell889100.001.76211.76340.0000
18362005.12.20 10:23close889100.001.76171.76340.00004000.00604471.73
18372005.12.20 10:31sell890100.001.76111.76240.0000
18382005.12.20 10:33close890100.001.76081.76240.00003000.54607472.27
18392005.12.20 11:05buy891100.001.76151.76020.0000
18402005.12.20 11:08close891100.001.76191.76020.00004000.32611472.59
18412005.12.20 11:29buy892100.001.76581.76450.0000
18422005.12.20 11:33close892100.001.76631.76450.00004999.97616472.56
18432005.12.20 11:38buy893100.001.76671.76540.0000
18442005.12.20 11:55close893100.001.76711.76540.00003999.81620472.37
18452005.12.20 12:00buy894100.001.76771.76640.0000
18462005.12.20 12:00close894100.001.76811.76640.00003999.57624471.94
18472005.12.20 12:00buy895100.001.76771.76640.0000
18482005.12.20 12:47close895100.001.76801.76640.00002999.64627471.58
18492005.12.20 14:08sell896100.001.76261.76390.0000
18502005.12.20 14:21s/l896100.001.76391.76390.0000-13000.00614471.58
18512005.12.20 14:37sell897100.001.76321.76450.0000
18522005.12.20 14:51close897100.001.76271.76450.00005000.00619471.58
18532005.12.20 15:54sell898100.001.76021.76150.0000
18542005.12.20 15:54close898100.001.75971.76150.00004999.97624471.55
18552005.12.20 15:54sell899100.001.76001.76130.0000
18562005.12.20 16:01close899100.001.75961.76130.00004000.00628471.55
18572005.12.20 16:10sell900100.001.75811.75940.0000
18582005.12.20 16:17s/l900100.001.75941.75940.0000-13000.00615471.55
18592005.12.20 18:03sell901100.001.75401.75530.0000
18602005.12.20 18:03close901100.001.75371.75530.00002999.49618471.04
18612005.12.20 18:03sell902100.001.75371.75500.0000
18622005.12.20 18:03close902100.001.75341.75500.00002999.46621470.50
18632005.12.20 18:03sell903100.001.75401.75530.0000
18642005.12.20 18:18s/l903100.001.75531.75530.0000-13000.00608470.50
18652005.12.20 18:55sell904100.001.75371.75500.0000
18662005.12.20 18:58close904100.001.75341.75500.00002999.64611470.14
18672005.12.20 19:31sell905100.001.75331.75460.0000
18682005.12.20 20:09s/l905100.001.75461.75460.0000-13000.00598470.14
18692005.12.20 21:55sell906100.001.75311.75440.0000
18702005.12.20 22:32s/l906100.001.75441.75440.0000-13000.00585470.14
18712005.12.20 22:59sell907100.001.75481.75610.0000
18722005.12.20 23:00close907100.001.75441.75610.00003999.80589469.94
18732005.12.21 04:07sell908100.001.75621.75750.0000
18742005.12.21 04:37close908100.001.75571.75750.00004999.97594469.91
18752005.12.21 07:23sell909100.001.75651.75780.0000
18762005.12.21 08:07close909100.001.75611.75780.00003999.81598469.72
18772005.12.21 09:29sell910100.001.75651.75780.0000
18782005.12.21 09:32close910100.001.75581.75780.00007000.30605470.02
18792005.12.21 09:36sell911100.001.75541.75670.0000
18802005.12.21 09:41close911100.001.75501.75670.00003999.80609469.82
18812005.12.21 10:13sell912100.001.75541.75670.0000
18822005.12.21 10:22s/l912100.001.75671.75670.0000-13000.00596469.82
18832005.12.21 11:16sell913100.001.75021.75150.0000
18842005.12.21 11:25s/l913100.001.75151.75150.0000-13000.00583469.82
18852005.12.21 12:00sell914100.001.75221.75350.0000
18862005.12.21 12:00close914100.001.75181.75350.00004000.07587469.89
18872005.12.21 13:27sell915100.001.74841.74970.0000
18882005.12.21 13:36s/l915100.001.74971.74970.0000-13000.00574469.89
18892005.12.21 13:54sell916100.001.74941.75070.0000
18902005.12.21 14:12close916100.001.74891.75070.00004999.97579469.86
18912005.12.21 15:04sell917100.001.74851.74980.0000
18922005.12.21 15:08close917100.001.74791.74980.00005999.90585469.76
18932005.12.21 15:46sell918100.001.74291.74420.0000
18942005.12.21 15:46close918100.001.74261.74420.00003000.14588469.90
18952005.12.21 15:46sell919100.001.74281.74410.0000
18962005.12.21 15:51s/l919100.001.74411.74410.0000-13000.00575469.90
18972005.12.21 16:06sell920100.001.74281.74410.0000
18982005.12.21 16:31close920100.001.74241.74410.00004000.00579469.90
18992005.12.21 16:39sell921100.001.74201.74330.0000
19002005.12.21 16:43close921100.001.74171.74330.00002999.64582469.54
19012005.12.21 16:56sell922100.001.73881.74010.0000
19022005.12.21 17:12s/l922100.001.74011.74010.0000-13000.00569469.54
19032005.12.21 17:20sell923100.001.73981.74110.0000
19042005.12.21 17:24close923100.001.73951.74110.00002999.87572469.41
19052005.12.21 19:05sell924100.001.74171.74300.0000
19062005.12.21 19:16s/l924100.001.74301.74300.0000-13000.00559469.41
19072005.12.21 23:32sell925100.001.74501.74630.0000
19082005.12.22 00:51close925100.001.74461.74630.00004644.81564114.22
19092005.12.22 02:16sell926100.001.74421.74550.0000
19102005.12.22 02:16close926100.001.74371.74550.00004999.91569114.13
19112005.12.22 07:21sell927100.001.74441.74570.0000
19122005.12.22 07:35close927100.001.74411.74570.00003000.83572114.96
19132005.12.22 07:38sell928100.001.74411.74540.0000
19142005.12.22 07:58close928100.001.74381.74540.00002999.64575114.60
19152005.12.22 08:01sell929100.001.74401.74530.0000
19162005.12.22 08:08close929100.001.74371.74530.00002999.64578114.24
19172005.12.22 08:55sell930100.001.74261.74390.0000
19182005.12.22 09:02close930100.001.74231.74390.00002999.64581113.88
19192005.12.22 09:30sell931100.001.74221.74350.0000
19202005.12.22 09:31close931100.001.74191.74350.00002999.64584113.52
19212005.12.22 10:38sell932100.001.74061.74190.0000
19222005.12.22 10:38close932100.001.74021.74190.00003999.90588113.42
19232005.12.22 11:02sell933100.001.73671.73800.0000
19242005.12.22 11:04close933100.001.73641.73800.00003000.83591114.25
19252005.12.22 14:47sell934100.001.73721.73850.0000
19262005.12.22 15:01s/l934100.001.73851.73850.0000-13000.00578114.25
19272005.12.22 15:41sell935100.001.74031.74160.0000
19282005.12.22 15:51close935100.001.73991.74160.00004000.99582115.24
19292005.12.22 17:19sell936100.001.73651.73780.0000
19302005.12.22 17:43s/l936100.001.73781.73780.0000-13000.00569115.24
19312005.12.22 18:29sell937100.001.73911.74040.0000
19322005.12.22 18:31close937100.001.73861.74040.00004999.97574115.21
19332005.12.22 23:08sell938100.001.73781.73910.0000
19342005.12.22 23:14s/l938100.001.73911.73910.0000-13000.00561115.21
19352005.12.23 02:53sell939100.001.73891.74020.0000
19362005.12.23 03:17close939100.001.73861.74020.00002999.64564114.85
19372005.12.23 05:22buy940100.001.73941.73810.0000
19382005.12.23 08:10close940100.001.73971.73810.00002999.64567114.49
19392005.12.23 08:39buy941100.001.73991.73860.0000
19402005.12.23 08:53close941100.001.74021.73860.00003000.83570115.32
19412005.12.23 09:02sell942100.001.73881.74010.0000
19422005.12.23 09:12close942100.001.73861.74010.00002000.67572115.99
19432005.12.23 09:27sell943100.001.73801.73930.0000
19442005.12.23 09:36close943100.001.73771.73930.00003000.00575115.99
19452005.12.23 10:22sell944100.001.73801.73930.0000
19462005.12.23 10:30close944100.001.73771.73930.00003000.83578116.82
19472005.12.23 10:38sell945100.001.73781.73910.0000
19482005.12.23 11:12close945100.001.73731.73910.00005000.02583116.84
19492005.12.23 11:21sell946100.001.73761.73890.0000
19502005.12.23 11:25close946100.001.73731.73890.00002999.64586116.48
19512005.12.23 12:39sell947100.001.73691.73820.0000
19522005.12.23 12:39close947100.001.73651.73820.00003999.80590116.28
19532005.12.23 12:39sell948100.001.73691.73820.0000
19542005.12.23 12:41close948100.001.73651.73820.00003999.80594116.08
19552005.12.23 13:00sell949100.001.73501.73630.0000
19562005.12.23 13:00close949100.001.73471.73630.00003000.14597116.22
19572005.12.23 13:00sell950100.001.73491.73620.0000
19582005.12.23 13:02close950100.001.73451.73620.00003999.81601116.03
19592005.12.23 14:22sell951100.001.73401.73530.0000
19602005.12.23 14:23close951100.001.73361.73530.00003999.81605115.84
19612005.12.23 14:26sell952100.001.73391.73520.0000
19622005.12.23 14:26close952100.001.73361.73520.00003000.13608115.97
19632005.12.23 14:26sell953100.001.73381.73510.0000
19642005.12.23 14:30s/l953100.001.73511.73510.0000-13000.00595115.97
19652005.12.23 14:46sell954100.001.73411.73540.0000
19662005.12.23 14:46close954100.001.73381.73540.00003000.00598115.97
19672005.12.23 14:46sell955100.001.73441.73570.0000
19682005.12.23 14:46close955100.001.73411.73570.00003000.34601116.31
19692005.12.23 14:46sell956100.001.73431.73560.0000
19702005.12.23 14:47close956100.001.73391.73560.00003999.80605116.11
19712005.12.23 15:05sell957100.001.73231.73360.0000
19722005.12.23 15:08close957100.001.73191.73360.00004000.43609116.54
19732005.12.23 16:02sell958100.001.73131.73260.0000
19742005.12.23 16:05s/l958100.001.73261.73260.0000-13000.00596116.54
19752005.12.23 16:20sell959100.001.73191.73320.0000
19762005.12.23 16:21close959100.001.73161.73320.00002999.77599116.31
19772005.12.23 20:04sell960100.001.73471.73600.0000
19782005.12.23 20:05close960100.001.73431.73600.00003999.81603116.12
19792005.12.23 22:22sell961100.001.73461.73590.0000
19802005.12.23 22:22close961100.001.73431.73590.00002999.48606115.60
19812005.12.23 22:49sell962100.001.73421.73550.0000
19822005.12.23 22:58close962100.001.73371.73550.00004999.97611115.57
19832005.12.26 04:30sell963100.001.73221.73350.0000
19842005.12.26 04:30close963100.001.73181.73350.00003999.81615115.38
19852005.12.26 05:28sell964100.001.73241.73370.0000
19862005.12.26 05:34close964100.001.73201.73370.00003999.80619115.18
19872005.12.26 05:41sell965100.001.73201.73330.0000
19882005.12.26 05:41close965100.001.73171.73330.00002999.63622114.81
19892005.12.26 08:47sell966100.001.73331.73460.0000
19902005.12.26 08:47close966100.001.73281.73460.00004999.71627114.52
19912005.12.26 08:47sell967100.001.73291.73420.0000
19922005.12.26 08:47close967100.001.73181.73420.000010999.54638114.06
19932005.12.26 08:47sell968100.001.73301.73430.0000
19942005.12.26 08:48s/l968100.001.73431.73430.0000-13000.00625114.06
19952005.12.26 08:48sell969100.001.73421.73550.0000
19962005.12.26 08:48close969100.001.73341.73550.00008000.00633114.06
19972005.12.26 08:48sell970100.001.73431.73560.0000
19982005.12.26 09:05close970100.001.73321.73560.000010999.77644113.83
19992005.12.26 10:00sell971100.001.73441.73570.0000
20002005.12.26 10:00close971100.001.73361.73570.00008000.00652113.83
20012005.12.26 10:01sell972100.001.73431.73560.0000
20022005.12.26 10:01close972100.001.73311.73560.000011999.77664113.60
20032005.12.26 10:01sell973100.001.73461.73590.0000
20042005.12.26 10:02close973100.001.73411.73590.00004999.48669113.08
20052005.12.26 10:18sell974100.001.73531.73660.0000
20062005.12.26 10:19s/l974100.001.73661.73660.0000-13000.00656113.08
20072005.12.26 10:34sell975100.001.73451.73580.0000
20082005.12.26 10:35close975100.001.73401.73580.00004999.46661112.54
20092005.12.26 11:42sell976100.001.73461.73590.0000
20102005.12.26 12:15close976100.001.73411.73590.00004999.97666112.51
20112005.12.26 12:25sell977100.001.73431.73560.0000
20122005.12.26 12:35close977100.001.73381.73560.00005000.17671112.68
20132005.12.26 12:39sell978100.001.73481.73610.0000
20142005.12.26 12:40close978100.001.73411.73610.00007000.30678112.98
20152005.12.26 12:44sell979100.001.73471.73600.0000
20162005.12.26 12:46close979100.001.73431.73600.00004000.00682112.98
20172005.12.26 12:54sell980100.001.73441.73570.0000
20182005.12.26 12:54close980100.001.73401.73570.00003999.80686112.78
20192005.12.26 13:32sell981100.001.73421.73550.0000
20202005.12.26 13:32close981100.001.73361.73550.00006000.01692112.79
20212005.12.26 14:47sell982100.001.73281.73410.0000
20222005.12.26 14:47close982100.001.73221.73410.00006000.07698112.86
20232005.12.26 14:47sell983100.001.73281.73410.0000
20242005.12.26 14:47close983100.001.73231.73410.00005000.00703112.86
20252005.12.26 14:47sell984100.001.73311.73440.0000
20262005.12.26 14:58close984100.001.73271.73440.00004000.43707113.29
20272005.12.26 15:31sell985100.001.73311.73440.0000
20282005.12.26 15:39close985100.001.73271.73440.00004000.43711113.72
20292005.12.26 15:43sell986100.001.73331.73460.0000
20302005.12.26 15:43close986100.001.73281.73460.00004999.71716113.43
20312005.12.26 17:53sell987100.001.73311.73440.0000
20322005.12.26 17:56close987100.001.73241.73440.00007000.30723113.73
20332005.12.26 18:30sell988100.001.73281.73410.0000
20342005.12.26 19:09close988100.001.73221.73410.00006000.14729113.87
20352005.12.26 22:04sell989100.001.73291.73420.0000
20362005.12.26 22:07close989100.001.73241.73420.00004999.96734113.83
20372005.12.26 22:52sell990100.001.73311.73440.0000
20382005.12.26 22:53close990100.001.73261.73440.00005001.17739115.00
20392005.12.26 22:53sell991100.001.73321.73450.0000
20402005.12.26 22:55close991100.001.73251.73450.00006999.11746114.11
20412005.12.27 03:03sell992100.001.73061.73190.0000
20422005.12.27 06:28s/l992100.001.73191.73190.0000-13000.00733114.11
20432005.12.27 09:01buy993100.001.73151.73020.0000
20442005.12.27 09:01close993100.001.73181.73020.00002999.64736113.75
20452005.12.27 09:14buy994100.001.73281.73150.0000
20462005.12.27 09:14close994100.001.73321.73150.00004000.26740114.01
20472005.12.27 09:51buy995100.001.73481.73350.0000
20482005.12.27 10:13close995100.001.73521.73350.00004000.99744115.00
20492005.12.27 11:57buy996100.001.73651.73520.0000
20502005.12.27 12:02close996100.001.73711.73520.00006000.08750115.08
20512005.12.27 15:16sell997100.001.73331.73460.0000
20522005.12.27 15:40s/l997100.001.73461.73460.0000-13000.00737115.08
20532005.12.27 20:31sell998100.001.72821.72950.0000
20542005.12.27 20:35close998100.001.72791.72950.00002999.59740114.67
20552005.12.27 23:57sell999100.001.72711.72840.0000
20562005.12.28 00:38s/l999100.001.72841.72840.0000-12785.00727329.67
20572005.12.28 03:32sell1000100.001.72901.73030.0000
20582005.12.28 04:29s/l1000100.001.73031.73030.0000-13000.00714329.67
20592005.12.28 05:07sell1001100.001.72971.73100.0000
20602005.12.28 05:19close1001100.001.72931.73100.00003999.80718329.47
20612005.12.28 05:25sell1002100.001.72931.73060.0000
20622005.12.28 05:51close1002100.001.72901.73060.00002999.64721329.11
20632005.12.28 06:20sell1003100.001.72861.72990.0000
20642005.12.28 07:12s/l1003100.001.72991.72990.0000-13000.00708329.11
20652005.12.28 07:24buy1004100.001.73101.72970.0000
20662005.12.28 07:25close1004100.001.73161.72970.00005999.67714328.78
20672005.12.28 07:28buy1005100.001.73141.73010.0000
20682005.12.28 07:28close1005100.001.73171.73010.00002999.64717328.42
20692005.12.28 08:05buy1006100.001.73301.73170.0000
20702005.12.28 08:05close1006100.001.73361.73170.00005999.93723328.35
20712005.12.28 08:05buy1007100.001.73321.73190.0000
20722005.12.28 08:08close1007100.001.73361.73190.00003999.80727328.15
20732005.12.28 08:13buy1008100.001.73461.73330.0000
20742005.12.28 08:13close1008100.001.73511.73330.00004999.66732327.81
20752005.12.28 08:13buy1009100.001.73461.73330.0000
20762005.12.28 08:13close1009100.001.73511.73330.00004999.66737327.47
20772005.12.28 08:16buy1010100.001.73551.73420.0000
20782005.12.28 08:17close1010100.001.73601.73420.00004999.97742327.44
20792005.12.28 08:54buy1011100.001.73971.73840.0000
20802005.12.28 08:54close1011100.001.74001.73840.00002999.64745327.08
20812005.12.28 08:54buy1012100.001.73971.73840.0000
20822005.12.28 09:01close1012100.001.74011.73840.00003999.80749326.88
20832005.12.28 10:25buy1013100.001.73701.73570.0000
20842005.12.28 10:29close1013100.001.73741.73570.00004001.00753327.88
20852005.12.28 11:59buy1014100.001.73721.73590.0000
20862005.12.28 11:59close1014100.001.73771.73590.00005000.11758327.99
20872005.12.28 12:00buy1015100.001.73741.73610.0000
20882005.12.28 12:03close1015100.001.73771.73610.00002999.86761327.85
20892005.12.28 12:32buy1016100.001.73751.73620.0000
20902005.12.28 13:18close1016100.001.73781.73620.00002999.64764327.49
20912005.12.28 14:15buy1017100.001.73611.73480.0000
20922005.12.28 14:17s/l1017100.001.73481.73480.0000-13000.00751327.49
20932005.12.28 17:14sell1018100.001.72791.72920.0000
20942005.12.28 17:46close1018100.001.72751.72920.00004000.28755327.77
20952005.12.28 18:05sell1019100.001.72011.72140.0000
20962005.12.28 18:05close1019100.001.71971.72140.00004000.45759328.22
20972005.12.28 18:10sell1020100.001.71391.71520.0000
20982005.12.28 18:10close1020100.001.71351.71520.00003999.70763327.92
20992005.12.28 18:10sell1021100.001.71391.71520.0000
21002005.12.28 18:13s/l1021100.001.71521.71520.0000-13000.00750327.92
21012005.12.28 21:00sell1022100.001.71541.71670.0000
21022005.12.28 21:00close1022100.001.71501.71670.00004000.00754327.92
21032005.12.29 00:45sell1023100.001.71851.71980.0000
21042005.12.29 01:12s/l1023100.001.71981.71980.0000-13000.00741327.92
21052005.12.29 05:51sell1024100.001.72271.72400.0000
21062005.12.29 05:58close1024100.001.72231.72400.00003999.81745327.73
21072005.12.29 06:44sell1025100.001.72171.72300.0000
21082005.12.29 07:06close1025100.001.72141.72300.00002999.64748327.37
21092005.12.29 08:02sell1026100.001.72341.72470.0000
21102005.12.29 08:06close1026100.001.72311.72470.00002999.64751327.01
21112005.12.29 08:08sell1027100.001.72221.72350.0000
21122005.12.29 08:13close1027100.001.72191.72350.00003000.83754327.84
21132005.12.29 09:28sell1028100.001.72221.72350.0000
21142005.12.29 09:31close1028100.001.72181.72350.00004000.36758328.20
21152005.12.29 09:44sell1029100.001.72091.72220.0000
21162005.12.29 10:16close1029100.001.72051.72220.00004001.00762329.20
21172005.12.29 13:00sell1030100.001.72181.72310.0000
21182005.12.29 13:15close1030100.001.72141.72310.00003999.81766329.01
21192005.12.29 14:10sell1031100.001.71891.72020.0000
21202005.12.29 14:10close1031100.001.71861.72020.00002999.98769328.99
21212005.12.29 14:10sell1032100.001.71891.72020.0000
21222005.12.29 14:13close1032100.001.71851.72020.00003999.65773328.64
21232005.12.29 15:53sell1033100.001.72031.72160.0000
21242005.12.29 15:58close1033100.001.71981.72160.00004999.97778328.61
21252005.12.29 16:16buy1034100.001.72001.71870.0000
21262005.12.29 16:17close1034100.001.72031.71870.00003000.05781328.66
21272005.12.29 16:19buy1035100.001.72011.71880.0000
21282005.12.29 16:29close1035100.001.72051.71880.00003999.80785328.46
21292005.12.29 16:45buy1036100.001.72151.72020.0000
21302005.12.29 16:45close1036100.001.72181.72020.00002999.94788328.40
21312005.12.29 16:45buy1037100.001.72161.72030.0000
21322005.12.29 16:47close1037100.001.72191.72030.00002999.77791328.17
21332005.12.29 17:11buy1038100.001.72771.72640.0000
21342005.12.29 17:24s/l1038100.001.72641.72640.0000-13000.00778328.17
21352005.12.30 02:47sell1039100.001.72341.72470.0000
21362005.12.30 02:59close1039100.001.72301.72470.00003999.81782327.98
21372005.12.30 03:20buy1040100.001.72271.72140.0000
21382005.12.30 03:20close1040100.001.72321.72140.00005000.33787328.31
21392005.12.30 03:20buy1041100.001.72401.72270.0000
21402005.12.30 03:24close1041100.001.72481.72270.00008000.00795328.31
21412005.12.30 03:26buy1042100.001.72431.72300.0000
21422005.12.30 03:41close1042100.001.72471.72300.00003999.80799328.11
21432005.12.30 03:45buy1043100.001.72431.72300.0000
21442005.12.30 03:46close1043100.001.72491.72300.00006000.13805328.24
21452005.12.30 05:10buy1044100.001.72631.72500.0000
21462005.12.30 05:17close1044100.001.72661.72500.00003000.83808329.07
21472005.12.30 05:32buy1045100.001.72771.72640.0000
21482005.12.30 05:32close1045100.001.72811.72640.00003999.80812328.87
21492005.12.30 05:32buy1046100.001.72771.72640.0000
21502005.12.30 05:35close1046100.001.72811.72640.00003999.80816328.67
21512005.12.30 07:29buy1047100.001.72781.72650.0000
21522005.12.30 07:29close1047100.001.72811.72650.00003000.22819328.89
21532005.12.30 10:03buy1048100.001.72691.72560.0000
21542005.12.30 10:03close1048100.001.72721.72560.00003000.31822329.20
21552005.12.30 10:03buy1049100.001.72701.72570.0000
21562005.12.30 10:06close1049100.001.72731.72570.00003000.83825330.03
21572005.12.30 12:22sell1050100.001.72111.72240.0000
21582005.12.30 12:27s/l1050100.001.72241.72240.0000-13000.00812330.03
21592005.12.30 12:45sell1051100.001.72201.72330.0000
21602005.12.30 12:45close1051100.001.72171.72330.00002999.64815329.67
21612005.12.30 14:51sell1052100.001.71931.72060.0000
21622005.12.30 15:04s/l1052100.001.72061.72060.0000-13000.00802329.67
21632005.12.30 15:58sell1053100.001.72141.72270.0000
21642005.12.30 15:59close1053100.001.72101.72270.00004000.23806329.90
21652005.12.30 18:14sell1054100.001.71801.71930.0000
21662005.12.30 18:22close1054100.001.71771.71930.00003000.83809330.73
21672005.12.30 18:59sell1055100.001.71871.72000.0000
21682005.12.30 19:06close1055100.001.71791.72000.00008000.46817331.19
21692005.12.30 19:07sell1056100.001.71841.71970.0000
21702005.12.30 19:09close1056100.001.71811.71970.00002999.64820330.83
21712005.12.30 22:55sell1057100.001.72311.72440.0000
21722005.12.30 22:55close1057100.001.72201.72440.000011000.30831331.13
21732005.12.30 22:55sell1058100.001.72301.72430.0000
21742005.12.30 22:55close1058100.001.72231.72430.00007000.00838331.13
21752006.01.02 02:17sell1059100.001.72111.72240.0000
21762006.01.02 05:00s/l1059100.001.72241.72240.0000-13000.00825331.13
21772006.01.02 09:47sell1060100.001.72381.72510.0000
21782006.01.02 09:51close1060100.001.72311.72510.00006999.11832330.24
21792006.01.02 13:00sell1061100.001.72381.72510.0000
21802006.01.02 13:24close1061100.001.72351.72510.00002999.64835329.88