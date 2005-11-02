|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.11.01 00:00 - 2006.09.25 00:00 (2005.11.01 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|322679
|Ticks modelled
|1451045
|Modelling quality
|24.69%
|Initial deposit
|76000.00
|Total net profit
|759329.88
|Gross profit
|3485199.37
|Gross loss
|-2725869.49
|Profit factor
|1.28
|Expected payoff
|715.67
|Absolute drawdown
|16532.73
|Maximal drawdown
|98789.23 (24.05%)
|Relative drawdown
|61.61% (95448.37)
|Total trades
|1061
|Short positions (won %)
|601 (80.37%)
|Long positions (won %)
|460 (78.04%)
|Profit trades (% of total)
|842 (79.36%)
|Loss trades (% of total)
|219 (20.64%)
|Largest
|profit trade
|18000.00
|loss trade
|-14050.00
|Average
|profit trade
|4139.19
|loss trade
|-12446.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (104998.73)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-51112.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|104998.73 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-52000.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.11.01 02:45
|sell
|1
|64.45
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|2
|2005.11.01 02:46
|close
|1
|64.45
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|2577.87
|78577.87
|3
|2005.11.01 02:47
|sell
|2
|66.66
|1.7683
|1.7696
|0.0000
|4
|2005.11.01 02:55
|close
|2
|66.66
|1.7679
|1.7696
|0.0000
|2667.07
|81244.94
|5
|2005.11.01 02:58
|sell
|3
|68.94
|1.7677
|1.7690
|0.0000
|6
|2005.11.01 03:26
|s/l
|3
|68.94
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-8962.20
|72282.74
|7
|2005.11.01 03:44
|sell
|4
|61.30
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|8
|2005.11.01 04:21
|close
|4
|61.30
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|2451.88
|74734.62
|9
|2005.11.01 04:53
|sell
|5
|63.40
|1.7682
|1.7695
|0.0000
|10
|2005.11.01 05:19
|close
|5
|63.40
|1.7679
|1.7695
|0.0000
|1902.27
|76636.89
|11
|2005.11.01 06:13
|sell
|6
|65.02
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|12
|2005.11.01 06:20
|close
|6
|65.02
|1.7679
|1.7694
|0.0000
|1300.83
|77937.72
|13
|2005.11.01 07:12
|sell
|7
|66.12
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|14
|2005.11.01 07:19
|close
|7
|66.12
|1.7679
|1.7694
|0.0000
|1322.84
|79260.56
|15
|2005.11.01 07:31
|sell
|8
|67.25
|1.7679
|1.7692
|0.0000
|16
|2005.11.01 07:37
|close
|8
|67.25
|1.7676
|1.7692
|0.0000
|2018.05
|81278.61
|17
|2005.11.01 11:29
|sell
|9
|68.88
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|18
|2005.11.01 11:31
|close
|9
|68.88
|1.7696
|1.7713
|0.0000
|2755.07
|84033.68
|19
|2005.11.01 11:55
|sell
|10
|71.24
|1.7694
|1.7707
|0.0000
|20
|2005.11.01 12:24
|close
|10
|71.24
|1.7688
|1.7707
|0.0000
|4274.40
|88308.08
|21
|2005.11.01 12:38
|sell
|11
|74.89
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|22
|2005.11.01 13:05
|close
|11
|74.89
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|2995.46
|91303.54
|23
|2005.11.01 14:09
|sell
|12
|77.43
|1.7688
|1.7701
|0.0000
|24
|2005.11.01 14:24
|s/l
|12
|77.43
|1.7701
|1.7701
|0.0000
|-10065.90
|81237.64
|25
|2005.11.01 14:59
|sell
|13
|68.97
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|26
|2005.11.01 14:59
|close
|13
|68.97
|1.7664
|1.7681
|0.0000
|2759.49
|83997.13
|27
|2005.11.01 16:02
|sell
|14
|71.48
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|28
|2005.11.01 16:02
|close
|14
|71.48
|1.7620
|1.7639
|0.0000
|4288.05
|88285.18
|29
|2005.11.01 16:06
|sell
|15
|75.12
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|30
|2005.11.01 16:06
|close
|15
|75.12
|1.7620
|1.7641
|0.0000
|6009.06
|94294.24
|31
|2005.11.01 16:07
|sell
|16
|80.17
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|32
|2005.11.01 16:07
|close
|16
|80.17
|1.7626
|1.7656
|0.0000
|13628.56
|107922.80
|33
|2005.11.01 16:07
|sell
|17
|91.76
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|34
|2005.11.01 16:08
|close
|17
|91.76
|1.7637
|1.7656
|0.0000
|5505.73
|113428.53
|35
|2005.11.01 16:28
|sell
|18
|96.51
|1.7629
|1.7642
|0.0000
|36
|2005.11.01 16:28
|close
|18
|96.51
|1.7625
|1.7642
|0.0000
|3860.35
|117288.88
|37
|2005.11.01 16:39
|sell
|19
|99.87
|1.7616
|1.7629
|0.0000
|38
|2005.11.01 16:42
|close
|19
|99.87
|1.7611
|1.7629
|0.0000
|4993.47
|122282.35
|39
|2005.11.01 19:17
|sell
|20
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|40
|2005.11.01 19:39
|close
|20
|100.00
|1.7628
|1.7644
|0.0000
|3000.83
|125283.18
|41
|2005.11.01 20:17
|sell
|21
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|42
|2005.11.01 20:19
|s/l
|21
|100.00
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-13000.00
|112283.18
|43
|2005.11.01 20:27
|sell
|22
|95.55
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|44
|2005.11.01 20:33
|s/l
|22
|95.55
|1.7639
|1.7639
|0.0000
|-12421.50
|99861.68
|45
|2005.11.01 20:37
|sell
|23
|84.97
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|46
|2005.11.01 20:40
|s/l
|23
|84.97
|1.7641
|1.7641
|0.0000
|-11046.10
|88815.58
|47
|2005.11.01 22:17
|sell
|24
|75.48
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|48
|2005.11.01 22:45
|s/l
|24
|75.48
|1.7664
|1.7664
|0.0000
|-9812.40
|79003.18
|49
|2005.11.02 00:08
|sell
|25
|67.09
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|50
|2005.11.02 00:19
|close
|25
|67.09
|1.7660
|1.7677
|0.0000
|2683.47
|81686.65
|51
|2005.11.02 04:31
|buy
|26
|69.35
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|52
|2005.11.02 06:17
|close
|26
|69.35
|1.7674
|1.7658
|0.0000
|2081.07
|83767.72
|53
|2005.11.02 06:34
|buy
|27
|71.13
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|54
|2005.11.02 06:34
|close
|27
|71.13
|1.7671
|1.7655
|0.0000
|2133.81
|85901.53
|55
|2005.11.02 06:34
|buy
|28
|72.93
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|56
|2005.11.02 07:54
|close
|28
|72.93
|1.7673
|1.7657
|0.0000
|2187.97
|88089.50
|57
|2005.11.02 08:41
|sell
|29
|74.85
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|58
|2005.11.02 08:44
|close
|29
|74.85
|1.7649
|1.7667
|0.0000
|3742.48
|91831.98
|59
|2005.11.02 08:51
|sell
|30
|78.04
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|60
|2005.11.02 08:51
|close
|30
|78.04
|1.7647
|1.7664
|0.0000
|3121.45
|94953.43
|61
|2005.11.02 08:51
|sell
|31
|80.70
|1.7649
|1.7662
|0.0000
|62
|2005.11.02 08:54
|s/l
|31
|80.70
|1.7662
|1.7662
|0.0000
|-10491.00
|84462.43
|63
|2005.11.02 09:31
|sell
|32
|71.82
|1.7641
|1.7654
|0.0000
|64
|2005.11.02 09:38
|s/l
|32
|71.82
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-9336.60
|75125.83
|65
|2005.11.02 10:49
|sell
|33
|63.82
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|66
|2005.11.02 11:14
|s/l
|33
|63.82
|1.7669
|1.7669
|0.0000
|-8296.60
|66829.23
|67
|2005.11.02 11:24
|buy
|34
|56.74
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|68
|2005.11.02 11:26
|close
|34
|56.74
|1.7672
|1.7655
|0.0000
|2269.49
|69098.72
|69
|2005.11.02 12:11
|sell
|35
|58.74
|1.7646
|1.7659
|0.0000
|70
|2005.11.02 12:11
|close
|35
|58.74
|1.7642
|1.7659
|0.0000
|2349.60
|71448.32
|71
|2005.11.02 12:11
|sell
|36
|60.75
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|72
|2005.11.02 12:15
|close
|36
|60.75
|1.7639
|1.7656
|0.0000
|2429.88
|73878.20
|73
|2005.11.02 12:21
|sell
|37
|62.85
|1.7632
|1.7645
|0.0000
|74
|2005.11.02 12:21
|close
|37
|62.85
|1.7629
|1.7645
|0.0000
|1885.78
|75763.98
|75
|2005.11.02 12:29
|sell
|38
|64.46
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|76
|2005.11.02 12:51
|s/l
|38
|64.46
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-8379.80
|67384.18
|77
|2005.11.02 14:19
|buy
|39
|57.23
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|78
|2005.11.02 14:20
|close
|39
|57.23
|1.7671
|1.7651
|0.0000
|4006.41
|71390.59
|79
|2005.11.02 14:26
|buy
|40
|60.57
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|80
|2005.11.02 14:26
|modify
|40
|60.57
|1.7681
|1.7673
|0.0000
|81
|2005.11.02 14:26
|modify
|40
|60.57
|1.7681
|1.7674
|0.0000
|82
|2005.11.02 14:26
|modify
|40
|60.57
|1.7681
|1.7676
|0.0000
|83
|2005.11.02 14:26
|modify
|40
|60.57
|1.7681
|1.7677
|0.0000
|84
|2005.11.02 14:26
|modify
|40
|60.57
|1.7681
|1.7679
|0.0000
|85
|2005.11.02 14:26
|close
|40
|60.57
|1.7685
|1.7679
|0.0000
|2422.68
|73813.27
|86
|2005.11.02 14:26
|buy
|41
|62.62
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|87
|2005.11.02 14:35
|modify
|41
|62.62
|1.7683
|1.7681
|0.0000
|88
|2005.11.02 14:35
|close
|41
|62.62
|1.7687
|1.7681
|0.0000
|2504.67
|76317.94
|89
|2005.11.02 15:03
|buy
|42
|64.68
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|90
|2005.11.02 15:03
|modify
|42
|64.68
|1.7702
|1.7695
|0.0000
|91
|2005.11.02 15:03
|modify
|42
|64.68
|1.7702
|1.7697
|0.0000
|92
|2005.11.02 15:03
|modify
|42
|64.68
|1.7702
|1.7699
|0.0000
|93
|2005.11.02 15:03
|modify
|42
|64.68
|1.7702
|1.7700
|0.0000
|94
|2005.11.02 15:03
|close
|42
|64.68
|1.7705
|1.7700
|0.0000
|1940.52
|78258.46
|95
|2005.11.02 15:07
|buy
|43
|66.31
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|96
|2005.11.02 15:07
|modify
|43
|66.31
|1.7704
|1.7700
|0.0000
|97
|2005.11.02 15:07
|modify
|43
|66.31
|1.7704
|1.7700
|0.0000
|98
|2005.11.02 15:07
|close
|43
|66.31
|1.7707
|1.7700
|0.0000
|1989.21
|80247.67
|99
|2005.11.02 15:08
|buy
|44
|67.98
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|100
|2005.11.02 15:08
|modify
|44
|67.98
|1.7708
|1.7700
|0.0000
|101
|2005.11.02 15:08
|modify
|44
|67.98
|1.7708
|1.7701
|0.0000
|102
|2005.11.02 15:08
|modify
|44
|67.98
|1.7708
|1.7702
|0.0000
|103
|2005.11.02 15:08
|modify
|44
|67.98
|1.7708
|1.7703
|0.0000
|104
|2005.11.02 15:08
|modify
|44
|67.98
|1.7708
|1.7704
|0.0000
|105
|2005.11.02 15:09
|modify
|44
|67.98
|1.7708
|1.7704
|0.0000
|106
|2005.11.02 15:09
|close
|44
|67.98
|1.7712
|1.7704
|0.0000
|2719.06
|82966.73
|107
|2005.11.02 15:09
|buy
|45
|70.29
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|108
|2005.11.02 15:09
|modify
|45
|70.29
|1.7708
|1.7704
|0.0000
|109
|2005.11.02 15:09
|close
|45
|70.29
|1.7711
|1.7704
|0.0000
|2108.97
|85075.70
|110
|2005.11.02 15:09
|buy
|46
|72.07
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|111
|2005.11.02 15:16
|modify
|46
|72.07
|1.7708
|1.7704
|0.0000
|112
|2005.11.02 15:17
|modify
|46
|72.07
|1.7708
|1.7707
|0.0000
|113
|2005.11.02 15:17
|close
|46
|72.07
|1.7714
|1.7707
|0.0000
|4324.48
|89400.18
|114
|2005.11.02 15:23
|buy
|47
|75.73
|1.7710
|1.7697
|0.0000
|115
|2005.11.02 15:24
|modify
|47
|75.73
|1.7710
|1.7707
|0.0000
|116
|2005.11.02 15:24
|close
|47
|75.73
|1.7713
|1.7707
|0.0000
|2271.58
|91671.76
|117
|2005.11.02 15:47
|buy
|48
|77.64
|1.7712
|1.7699
|0.0000
|118
|2005.11.02 15:47
|modify
|48
|77.64
|1.7712
|1.7707
|0.0000
|119
|2005.11.02 15:47
|modify
|48
|77.64
|1.7712
|1.7709
|0.0000
|120
|2005.11.02 15:48
|s/l
|48
|77.64
|1.770886
|1.7709
|0.0000
|-2440.59
|89231.17
|121
|2005.11.02 16:34
|buy
|49
|75.54
|1.7721
|1.7708
|0.0000
|122
|2005.11.02 16:35
|modify
|49
|75.54
|1.7721
|1.7713
|0.0000
|123
|2005.11.02 16:37
|modify
|49
|75.54
|1.7721
|1.7713
|0.0000
|124
|2005.11.02 16:37
|modify
|49
|75.54
|1.7721
|1.7714
|0.0000
|125
|2005.11.02 16:37
|modify
|49
|75.54
|1.7721
|1.7717
|0.0000
|126
|2005.11.02 16:37
|modify
|49
|75.54
|1.7721
|1.7718
|0.0000
|127
|2005.11.02 16:37
|close
|49
|75.54
|1.7725
|1.7718
|0.0000
|3021.16
|92252.33
|128
|2005.11.02 16:51
|buy
|50
|78.00
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|129
|2005.11.02 16:52
|modify
|50
|78.00
|1.7742
|1.7733
|0.0000
|130
|2005.11.02 16:53
|modify
|50
|78.00
|1.7742
|1.7733
|0.0000
|131
|2005.11.02 16:53
|modify
|50
|78.00
|1.7742
|1.7736
|0.0000
|132
|2005.11.02 16:53
|modify
|50
|78.00
|1.7742
|1.7737
|0.0000
|133
|2005.11.02 16:55
|modify
|50
|78.00
|1.7742
|1.7739
|0.0000
|134
|2005.11.02 16:55
|close
|50
|78.00
|1.7746
|1.7739
|0.0000
|3119.85
|95372.18
|135
|2005.11.02 16:58
|buy
|51
|80.61
|1.7750
|1.7737
|0.0000
|136
|2005.11.02 16:58
|modify
|51
|80.61
|1.7750
|1.7739
|0.0000
|137
|2005.11.02 16:58
|modify
|51
|80.61
|1.7750
|1.7741
|0.0000
|138
|2005.11.02 16:58
|modify
|51
|80.61
|1.7750
|1.7744
|0.0000
|139
|2005.11.02 16:58
|modify
|51
|80.61
|1.7750
|1.7745
|0.0000
|140
|2005.11.02 16:58
|modify
|51
|80.61
|1.7750
|1.7746
|0.0000
|141
|2005.11.02 16:58
|close
|51
|80.61
|1.7754
|1.7746
|0.0000
|3224.40
|98596.58
|142
|2005.11.02 16:58
|buy
|52
|83.34
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|143
|2005.11.02 17:01
|modify
|52
|83.34
|1.7748
|1.7746
|0.0000
|144
|2005.11.02 17:01
|close
|52
|83.34
|1.7753
|1.7746
|0.0000
|4166.98
|102763.56
|145
|2005.11.02 17:06
|buy
|53
|86.86
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|146
|2005.11.02 17:06
|modify
|53
|86.86
|1.7748
|1.7746
|0.0000
|147
|2005.11.02 17:06
|close
|53
|86.86
|1.7753
|1.7746
|0.0000
|4343.23
|107106.79
|148
|2005.11.02 17:08
|buy
|54
|90.52
|1.7750
|1.7737
|0.0000
|149
|2005.11.02 17:08
|modify
|54
|90.52
|1.7750
|1.7746
|0.0000
|150
|2005.11.02 17:08
|close
|54
|90.52
|1.7755
|1.7746
|0.0000
|4526.54
|111633.33
|151
|2005.11.02 17:08
|buy
|55
|94.34
|1.7751
|1.7738
|0.0000
|152
|2005.11.02 17:08
|modify
|55
|94.34
|1.7751
|1.7746
|0.0000
|153
|2005.11.02 17:08
|s/l
|55
|94.34
|1.774639
|1.7746
|0.0000
|-4346.48
|107286.85
|154
|2005.11.02 17:08
|buy
|56
|90.69
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|155
|2005.11.02 17:15
|modify
|56
|90.69
|1.7748
|1.7746
|0.0000
|156
|2005.11.02 17:15
|close
|56
|90.69
|1.7753
|1.7746
|0.0000
|4534.24
|111821.09
|157
|2005.11.02 18:33
|buy
|57
|94.46
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|158
|2005.11.02 18:33
|close
|57
|94.46
|1.7765
|1.7746
|0.0000
|5667.85
|117488.94
|159
|2005.11.02 18:33
|buy
|58
|99.25
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|160
|2005.11.02 18:36
|close
|58
|99.25
|1.7765
|1.7746
|0.0000
|5955.14
|123444.08
|161
|2005.11.02 22:56
|buy
|59
|100.00
|1.7769
|1.7756
|0.0000
|162
|2005.11.03 00:39
|s/l
|59
|100.00
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-14050.00
|109394.08
|163
|2005.11.03 08:38
|buy
|60
|92.53
|1.7736
|1.7723
|0.0000
|164
|2005.11.03 08:39
|close
|60
|92.53
|1.7740
|1.7723
|0.0000
|3702.12
|113096.20
|165
|2005.11.03 09:29
|buy
|61
|95.62
|1.7744
|1.7731
|0.0000
|166
|2005.11.03 09:33
|close
|61
|95.62
|1.7748
|1.7731
|0.0000
|3824.61
|116920.81
|167
|2005.11.03 09:36
|buy
|62
|98.84
|1.7746
|1.7733
|0.0000
|168
|2005.11.03 09:45
|close
|62
|98.84
|1.7751
|1.7733
|0.0000
|4941.97
|121862.78
|169
|2005.11.03 10:34
|buy
|63
|100.00
|1.7774
|1.7761
|0.0000
|170
|2005.11.03 10:34
|modify
|63
|100.00
|1.7774
|1.7766
|0.0000
|171
|2005.11.03 10:34
|modify
|63
|100.00
|1.7774
|1.7767
|0.0000
|172
|2005.11.03 10:34
|modify
|63
|100.00
|1.7774
|1.7770
|0.0000
|173
|2005.11.03 10:35
|modify
|63
|100.00
|1.7774
|1.7771
|0.0000
|174
|2005.11.03 10:35
|close
|63
|100.00
|1.7777
|1.7771
|0.0000
|3000.16
|124862.94
|175
|2005.11.03 11:02
|buy
|64
|100.00
|1.7769
|1.7756
|0.0000
|176
|2005.11.03 11:11
|close
|64
|100.00
|1.7772
|1.7756
|0.0000
|2999.80
|127862.74
|177
|2005.11.03 13:47
|buy
|65
|100.00
|1.7782
|1.7769
|0.0000
|178
|2005.11.03 13:48
|modify
|65
|100.00
|1.7782
|1.7774
|0.0000
|179
|2005.11.03 13:48
|modify
|65
|100.00
|1.7782
|1.7776
|0.0000
|180
|2005.11.03 13:49
|s/l
|65
|100.00
|1.7776
|1.7776
|0.0000
|-5999.64
|121863.10
|181
|2005.11.03 14:14
|buy
|66
|100.00
|1.7753
|1.7740
|0.0000
|182
|2005.11.03 14:34
|s/l
|66
|100.00
|1.7740
|1.7740
|0.0000
|-13000.00
|108863.10
|183
|2005.11.03 15:54
|buy
|67
|92.02
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|184
|2005.11.03 16:00
|s/l
|67
|92.02
|1.7735
|1.7735
|0.0000
|-11962.60
|96900.50
|185
|2005.11.03 16:26
|buy
|68
|81.95
|1.7739
|1.7726
|0.0000
|186
|2005.11.03 16:29
|s/l
|68
|81.95
|1.7726
|1.7726
|0.0000
|-10653.50
|86247.00
|187
|2005.11.03 19:12
|sell
|69
|73.05
|1.7710
|1.7723
|0.0000
|188
|2005.11.03 19:30
|s/l
|69
|73.05
|1.7723
|1.7723
|0.0000
|-9496.50
|76750.50
|189
|2005.11.03 20:40
|sell
|70
|64.99
|1.7715
|1.7728
|0.0000
|190
|2005.11.03 20:46
|close
|70
|64.99
|1.7712
|1.7728
|0.0000
|1949.46
|78699.96
|191
|2005.11.03 20:57
|sell
|71
|66.66
|1.7708
|1.7721
|0.0000
|192
|2005.11.03 21:26
|close
|71
|66.66
|1.7704
|1.7721
|0.0000
|2666.27
|81366.23
|193
|2005.11.03 23:46
|sell
|72
|68.92
|1.7708
|1.7721
|0.0000
|194
|2005.11.03 23:53
|close
|72
|68.92
|1.7704
|1.7721
|0.0000
|2756.66
|84122.89
|195
|2005.11.04 04:49
|sell
|73
|71.36
|1.7683
|1.7696
|0.0000
|196
|2005.11.04 04:52
|close
|73
|71.36
|1.7681
|1.7696
|0.0000
|1427.67
|85550.56
|197
|2005.11.04 07:33
|sell
|74
|72.65
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|198
|2005.11.04 07:51
|s/l
|74
|72.65
|1.7677
|1.7677
|0.0000
|-9444.50
|76106.06
|199
|2005.11.04 08:03
|sell
|75
|64.60
|1.7672
|1.7685
|0.0000
|200
|2005.11.04 08:07
|close
|75
|64.60
|1.7668
|1.7685
|0.0000
|2583.88
|78689.94
|201
|2005.11.04 09:01
|sell
|76
|66.80
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|202
|2005.11.04 09:01
|close
|76
|66.80
|1.7666
|1.7682
|0.0000
|2004.00
|80693.94
|203
|2005.11.04 09:01
|sell
|77
|68.52
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|204
|2005.11.04 09:04
|close
|77
|68.52
|1.7662
|1.7679
|0.0000
|2740.80
|83434.74
|205
|2005.11.04 12:27
|sell
|78
|70.89
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|206
|2005.11.04 12:27
|close
|78
|70.89
|1.7651
|1.7667
|0.0000
|2127.29
|85562.03
|207
|2005.11.04 12:27
|sell
|79
|72.70
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|208
|2005.11.04 12:27
|close
|79
|72.70
|1.7651
|1.7667
|0.0000
|2181.00
|87743.03
|209
|2005.11.04 12:27
|sell
|80
|74.55
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|210
|2005.11.04 12:27
|close
|80
|74.55
|1.7651
|1.7667
|0.0000
|2236.50
|89979.53
|211
|2005.11.04 12:27
|sell
|81
|76.45
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|212
|2005.11.04 12:46
|close
|81
|76.45
|1.7651
|1.7667
|0.0000
|2294.14
|92273.67
|213
|2005.11.04 13:00
|sell
|82
|78.41
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|214
|2005.11.04 13:00
|close
|82
|78.41
|1.7649
|1.7665
|0.0000
|2351.87
|94625.54
|215
|2005.11.04 13:00
|sell
|83
|80.41
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|216
|2005.11.04 13:09
|close
|83
|80.41
|1.7643
|1.7664
|0.0000
|6433.18
|101058.72
|217
|2005.11.04 14:58
|sell
|84
|85.73
|1.7683
|1.7696
|0.0000
|218
|2005.11.04 15:00
|close
|84
|85.73
|1.7679
|1.7696
|0.0000
|3429.57
|104488.29
|219
|2005.11.04 15:00
|sell
|85
|88.62
|1.7685
|1.7698
|0.0000
|220
|2005.11.04 15:02
|s/l
|85
|88.62
|1.7698
|1.7698
|0.0000
|-11520.60
|92967.69
|221
|2005.11.04 16:03
|sell
|86
|79.18
|1.7612
|1.7625
|0.0000
|222
|2005.11.04 16:05
|close
|86
|79.18
|1.7607
|1.7625
|0.0000
|3959.00
|96926.69
|223
|2005.11.04 16:18
|sell
|87
|82.70
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|224
|2005.11.04 16:22
|modify
|87
|82.70
|1.7580
|1.7575
|0.0000
|225
|2005.11.04 16:22
|close
|87
|82.70
|1.7567
|1.7575
|0.0000
|10751.08
|107677.77
|226
|2005.11.04 17:01
|sell
|88
|92.27
|1.7505
|1.7518
|0.0000
|227
|2005.11.04 17:01
|close
|88
|92.27
|1.7500
|1.7518
|0.0000
|4613.50
|112291.27
|228
|2005.11.04 17:01
|sell
|89
|96.26
|1.7499
|1.7512
|0.0000
|229
|2005.11.04 17:01
|close
|89
|96.26
|1.7495
|1.7512
|0.0000
|3850.40
|116141.67
|230
|2005.11.04 17:01
|sell
|90
|99.52
|1.7506
|1.7519
|0.0000
|231
|2005.11.04 17:04
|close
|90
|99.52
|1.7501
|1.7519
|0.0000
|4975.80
|121117.47
|232
|2005.11.04 18:34
|sell
|91
|100.00
|1.7467
|1.7480
|0.0000
|233
|2005.11.04 18:34
|close
|91
|100.00
|1.7463
|1.7480
|0.0000
|4000.48
|125117.95
|234
|2005.11.04 18:34
|sell
|92
|100.00
|1.7467
|1.7480
|0.0000
|235
|2005.11.04 18:39
|s/l
|92
|100.00
|1.7480
|1.7480
|0.0000
|-13000.00
|112117.95
|236
|2005.11.04 22:07
|sell
|93
|96.02
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|237
|2005.11.04 22:07
|close
|93
|96.02
|1.7510
|1.7528
|0.0000
|4800.97
|116918.92
|238
|2005.11.04 22:07
|sell
|94
|100.00
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|239
|2005.11.04 22:10
|close
|94
|100.00
|1.7511
|1.7528
|0.0000
|3999.80
|120918.72
|240
|2005.11.04 22:15
|sell
|95
|100.00
|1.7507
|1.7520
|0.0000
|241
|2005.11.04 22:32
|close
|95
|100.00
|1.7502
|1.7520
|0.0000
|4999.97
|125918.69
|242
|2005.11.04 22:32
|sell
|96
|100.00
|1.7504
|1.7517
|0.0000
|243
|2005.11.04 22:41
|close
|96
|100.00
|1.7499
|1.7517
|0.0000
|4999.97
|130918.66
|244
|2005.11.07 03:17
|buy
|97
|100.00
|1.7504
|1.7491
|0.0000
|245
|2005.11.07 04:08
|close
|97
|100.00
|1.7507
|1.7491
|0.0000
|2999.64
|133918.30
|246
|2005.11.07 09:30
|buy
|98
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|247
|2005.11.07 09:30
|close
|98
|100.00
|1.7488
|1.7471
|0.0000
|3999.41
|137917.71
|248
|2005.11.07 09:30
|buy
|99
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|249
|2005.11.07 09:49
|close
|99
|100.00
|1.7490
|1.7471
|0.0000
|5998.94
|143916.65
|250
|2005.11.07 09:57
|buy
|100
|100.00
|1.7489
|1.7476
|0.0000
|251
|2005.11.07 10:08
|close
|100
|100.00
|1.7494
|1.7476
|0.0000
|4999.97
|148916.62
|252
|2005.11.07 10:13
|buy
|101
|100.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|253
|2005.11.07 10:30
|s/l
|101
|100.00
|1.7484
|1.7484
|0.0000
|-13000.00
|135916.62
|254
|2005.11.07 10:42
|buy
|102
|100.00
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|255
|2005.11.07 11:36
|close
|102
|100.00
|1.7480
|1.7462
|0.0000
|5000.00
|140916.62
|256
|2005.11.07 14:16
|sell
|103
|100.00
|1.7473
|1.7486
|0.0000
|257
|2005.11.07 14:21
|close
|103
|100.00
|1.7469
|1.7486
|0.0000
|3999.81
|144916.43
|258
|2005.11.07 14:44
|sell
|104
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|259
|2005.11.07 14:48
|close
|104
|100.00
|1.7422
|1.7439
|0.0000
|3999.80
|148916.23
|260
|2005.11.07 15:02
|sell
|105
|100.00
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|261
|2005.11.07 15:02
|close
|105
|100.00
|1.7405
|1.7424
|0.0000
|5999.41
|154915.64
|262
|2005.11.07 15:02
|sell
|106
|100.00
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|263
|2005.11.07 15:04
|s/l
|106
|100.00
|1.7425
|1.7425
|0.0000
|-13000.00
|141915.64
|264
|2005.11.07 15:27
|sell
|107
|100.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|265
|2005.11.07 15:28
|close
|107
|100.00
|1.7422
|1.7438
|0.0000
|3000.16
|144915.80
|266
|2005.11.07 15:36
|sell
|108
|100.00
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|267
|2005.11.07 15:36
|close
|108
|100.00
|1.7407
|1.7424
|0.0000
|4000.27
|148916.07
|268
|2005.11.07 15:36
|sell
|109
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|269
|2005.11.07 15:40
|close
|109
|100.00
|1.7407
|1.7423
|0.0000
|3000.83
|151916.90
|270
|2005.11.07 15:42
|sell
|110
|100.00
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|271
|2005.11.07 15:44
|s/l
|110
|100.00
|1.7422
|1.7422
|0.0000
|-13000.00
|138916.90
|272
|2005.11.07 17:04
|sell
|111
|100.00
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|273
|2005.11.07 17:07
|close
|111
|100.00
|1.7414
|1.7433
|0.0000
|6000.30
|144917.20
|274
|2005.11.07 17:08
|sell
|112
|100.00
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|275
|2005.11.07 17:08
|close
|112
|100.00
|1.7413
|1.7430
|0.0000
|4000.46
|148917.66
|276
|2005.11.07 17:21
|sell
|113
|100.00
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|277
|2005.11.07 17:28
|s/l
|113
|100.00
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-13000.00
|135917.66
|278
|2005.11.07 17:34
|sell
|114
|100.00
|1.7431
|1.7444
|0.0000
|279
|2005.11.07 17:48
|close
|114
|100.00
|1.7426
|1.7444
|0.0000
|4999.97
|140917.63
|280
|2005.11.07 17:50
|sell
|115
|100.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|281
|2005.11.07 18:05
|s/l
|115
|100.00
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|-13000.00
|127917.63
|282
|2005.11.07 18:29
|sell
|116
|100.00
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|283
|2005.11.07 18:31
|close
|116
|100.00
|1.7434
|1.7450
|0.0000
|3000.83
|130918.46
|284
|2005.11.07 19:58
|sell
|117
|100.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|285
|2005.11.07 20:26
|s/l
|117
|100.00
|1.7448
|1.7448
|0.0000
|-13000.00
|117918.46
|286
|2005.11.07 21:08
|sell
|118
|100.00
|1.7447
|1.7460
|0.0000
|287
|2005.11.07 22:10
|close
|118
|100.00
|1.7443
|1.7460
|0.0000
|3999.80
|121918.26
|288
|2005.11.07 23:03
|sell
|119
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|289
|2005.11.07 23:06
|close
|119
|100.00
|1.7441
|1.7458
|0.0000
|4001.00
|125919.26
|290
|2005.11.07 23:56
|sell
|120
|100.00
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|291
|2005.11.08 00:08
|s/l
|120
|100.00
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|-12785.00
|113134.26
|292
|2005.11.08 02:37
|sell
|121
|97.73
|1.7365
|1.7378
|0.0000
|293
|2005.11.08 02:37
|modify
|121
|97.73
|1.7365
|1.7364
|0.0000
|294
|2005.11.08 02:37
|close
|121
|97.73
|1.7358
|1.7364
|0.0000
|6841.10
|119975.36
|295
|2005.11.08 02:37
|sell
|122
|100.00
|1.7366
|1.7379
|0.0000
|296
|2005.11.08 02:39
|close
|122
|100.00
|1.7363
|1.7379
|0.0000
|3000.83
|122976.19
|297
|2005.11.08 06:07
|sell
|123
|100.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|298
|2005.11.08 06:30
|s/l
|123
|100.00
|1.7389
|1.7389
|0.0000
|-13000.00
|109976.19
|299
|2005.11.08 08:04
|sell
|124
|94.97
|1.7371
|1.7384
|0.0000
|300
|2005.11.08 08:08
|close
|124
|94.97
|1.7368
|1.7384
|0.0000
|2848.76
|112824.95
|301
|2005.11.08 08:28
|sell
|125
|97.44
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|302
|2005.11.08 08:41
|close
|125
|97.44
|1.7365
|1.7382
|0.0000
|3897.41
|116722.36
|303
|2005.11.08 09:03
|sell
|126
|100.00
|1.7365
|1.7378
|0.0000
|304
|2005.11.08 09:22
|close
|126
|100.00
|1.7361
|1.7378
|0.0000
|3999.81
|120722.17
|305
|2005.11.08 09:40
|sell
|127
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|306
|2005.11.08 09:40
|modify
|127
|100.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|307
|2005.11.08 09:40
|close
|127
|100.00
|1.7340
|1.7347
|0.0000
|6999.11
|127721.28
|308
|2005.11.08 09:40
|sell
|128
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|309
|2005.11.08 09:40
|close
|128
|100.00
|1.7341
|1.7357
|0.0000
|3000.00
|130721.28
|310
|2005.11.08 10:12
|sell
|129
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|311
|2005.11.08 10:17
|s/l
|129
|100.00
|1.7357
|1.7357
|0.0000
|-13000.00
|117721.28
|312
|2005.11.08 12:09
|sell
|130
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|313
|2005.11.08 12:12
|close
|130
|100.00
|1.7348
|1.7364
|0.0000
|3000.83
|120722.11
|314
|2005.11.08 13:04
|sell
|131
|100.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|315
|2005.11.08 13:11
|s/l
|131
|100.00
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|-13000.00
|107722.11
|316
|2005.11.08 14:28
|sell
|132
|93.06
|1.7363
|1.7376
|0.0000
|317
|2005.11.08 14:33
|s/l
|132
|93.06
|1.7376
|1.7376
|0.0000
|-12097.80
|95624.31
|318
|2005.11.08 16:00
|sell
|133
|82.43
|1.7401
|1.7414
|0.0000
|319
|2005.11.08 16:11
|s/l
|133
|82.43
|1.7414
|1.7414
|0.0000
|-10715.90
|84908.41
|320
|2005.11.08 16:35
|sell
|134
|73.18
|1.7403
|1.7416
|0.0000
|321
|2005.11.08 16:40
|close
|134
|73.18
|1.7399
|1.7416
|0.0000
|2927.92
|87836.33
|322
|2005.11.08 17:00
|sell
|135
|75.74
|1.7395
|1.7408
|0.0000
|323
|2005.11.08 17:10
|s/l
|135
|75.74
|1.7408
|1.7408
|0.0000
|-9846.20
|77990.13
|324
|2005.11.08 18:03
|sell
|136
|67.19
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|325
|2005.11.08 18:14
|s/l
|136
|67.19
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|-8734.70
|69255.43
|326
|2005.11.08 18:25
|sell
|137
|59.62
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|327
|2005.11.08 18:26
|close
|137
|59.62
|1.7420
|1.7437
|0.0000
|2385.39
|71640.82
|328
|2005.11.08 20:19
|sell
|138
|61.64
|1.7433
|1.7446
|0.0000
|329
|2005.11.08 21:13
|close
|138
|61.64
|1.7430
|1.7446
|0.0000
|1848.98
|73489.80
|330
|2005.11.09 02:13
|buy
|139
|63.25
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|331
|2005.11.09 02:43
|close
|139
|63.25
|1.7433
|1.7417
|0.0000
|1897.27
|75387.07
|332
|2005.11.09 02:45
|buy
|140
|64.88
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|333
|2005.11.09 03:45
|s/l
|140
|64.88
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-8434.40
|66952.67
|334
|2005.11.09 08:15
|buy
|141
|57.58
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|335
|2005.11.09 08:35
|s/l
|141
|57.58
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-7485.40
|59467.27
|336
|2005.11.09 09:42
|buy
|142
|51.20
|1.7423
|1.7410
|0.0000
|337
|2005.11.09 09:54
|close
|142
|51.20
|1.7426
|1.7410
|0.0000
|1535.82
|61003.09
|338
|2005.11.09 10:36
|sell
|143
|52.55
|1.7414
|1.7427
|0.0000
|339
|2005.11.09 10:42
|close
|143
|52.55
|1.7409
|1.7427
|0.0000
|2627.52
|63630.61
|340
|2005.11.09 10:59
|sell
|144
|54.86
|1.7399
|1.7412
|0.0000
|341
|2005.11.09 10:59
|close
|144
|54.86
|1.7396
|1.7412
|0.0000
|1645.76
|65276.37
|342
|2005.11.09 11:19
|sell
|145
|56.27
|1.7401
|1.7414
|0.0000
|343
|2005.11.09 11:26
|close
|145
|56.27
|1.7399
|1.7414
|0.0000
|1125.78
|66402.15
|344
|2005.11.09 11:29
|sell
|146
|57.25
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|345
|2005.11.09 11:29
|close
|146
|57.25
|1.7393
|1.7410
|0.0000
|2289.89
|68692.04
|346
|2005.11.09 11:31
|sell
|147
|59.21
|1.7401
|1.7414
|0.0000
|347
|2005.11.09 11:33
|close
|147
|59.21
|1.7397
|1.7414
|0.0000
|2368.28
|71060.32
|348
|2005.11.09 13:14
|sell
|148
|61.33
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|349
|2005.11.09 13:20
|s/l
|148
|61.33
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|-7972.90
|63087.42
|350
|2005.11.09 14:42
|buy
|149
|54.37
|1.7408
|1.7395
|0.0000
|351
|2005.11.09 14:43
|close
|149
|54.37
|1.7411
|1.7395
|0.0000
|1631.10
|64718.52
|352
|2005.11.09 15:10
|sell
|150
|55.63
|1.7451
|1.7464
|0.0000
|353
|2005.11.09 15:10
|close
|150
|55.63
|1.7445
|1.7464
|0.0000
|3337.88
|68056.40
|354
|2005.11.09 15:10
|sell
|151
|58.50
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|355
|2005.11.09 15:14
|close
|151
|58.50
|1.7444
|1.7462
|0.0000
|2924.93
|70981.33
|356
|2005.11.09 15:18
|sell
|152
|61.06
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|357
|2005.11.09 15:23
|close
|152
|61.06
|1.7433
|1.7450
|0.0000
|2442.11
|73423.44
|358
|2005.11.09 15:34
|sell
|153
|63.33
|1.7390
|1.7403
|0.0000
|359
|2005.11.09 15:36
|close
|153
|63.33
|1.7386
|1.7403
|0.0000
|2532.96
|75956.40
|360
|2005.11.09 16:05
|buy
|154
|65.46
|1.7408
|1.7395
|0.0000
|361
|2005.11.09 16:06
|close
|154
|65.46
|1.7412
|1.7395
|0.0000
|2618.40
|78574.80
|362
|2005.11.09 16:09
|buy
|155
|67.72
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|363
|2005.11.09 16:19
|s/l
|155
|67.72
|1.7394
|1.7394
|0.0000
|-8803.60
|69771.20
|364
|2005.11.09 17:22
|buy
|156
|60.15
|1.7401
|1.7388
|0.0000
|365
|2005.11.09 17:29
|close
|156
|60.15
|1.7407
|1.7388
|0.0000
|3609.04
|73380.24
|366
|2005.11.09 17:35
|buy
|157
|63.22
|1.7414
|1.7401
|0.0000
|367
|2005.11.09 17:41
|close
|157
|63.22
|1.7422
|1.7401
|0.0000
|5057.90
|78438.14
|368
|2005.11.09 21:52
|buy
|158
|67.49
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|369
|2005.11.09 21:53
|close
|158
|67.49
|1.7439
|1.7422
|0.0000
|2699.46
|81137.60
|370
|2005.11.10 00:33
|buy
|159
|69.80
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|371
|2005.11.10 01:33
|s/l
|159
|69.80
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-9074.00
|72063.60
|372
|2005.11.10 03:03
|buy
|160
|62.02
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|373
|2005.11.10 05:01
|s/l
|160
|62.02
|1.7417
|1.7417
|0.0000
|-8062.60
|64001.00
|374
|2005.11.10 06:02
|sell
|161
|55.14
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|375
|2005.11.10 06:43
|close
|161
|55.14
|1.7405
|1.7422
|0.0000
|2205.49
|66206.49
|376
|2005.11.10 06:43
|sell
|162
|57.05
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|377
|2005.11.10 06:47
|close
|162
|57.05
|1.7407
|1.7422
|0.0000
|1141.38
|67347.87
|378
|2005.11.10 07:14
|buy
|163
|58.02
|1.7414
|1.7401
|0.0000
|379
|2005.11.10 07:14
|close
|163
|58.02
|1.7418
|1.7401
|0.0000
|2320.68
|69668.55
|380
|2005.11.10 07:52
|buy
|164
|60.00
|1.7418
|1.7405
|0.0000
|381
|2005.11.10 07:57
|close
|164
|60.00
|1.7422
|1.7405
|0.0000
|2399.88
|72068.43
|382
|2005.11.10 08:04
|buy
|165
|62.06
|1.7420
|1.7407
|0.0000
|383
|2005.11.10 08:09
|close
|165
|62.06
|1.7424
|1.7407
|0.0000
|2482.71
|74551.14
|384
|2005.11.10 08:47
|buy
|166
|64.16
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|385
|2005.11.10 08:54
|close
|166
|64.16
|1.7433
|1.7417
|0.0000
|1924.57
|76475.71
|386
|2005.11.10 08:54
|buy
|167
|65.81
|1.7432
|1.7419
|0.0000
|387
|2005.11.10 08:56
|close
|167
|65.81
|1.7435
|1.7419
|0.0000
|1974.06
|78449.77
|388
|2005.11.10 09:11
|buy
|168
|67.50
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|389
|2005.11.10 09:43
|close
|168
|67.50
|1.7438
|1.7422
|0.0000
|2025.26
|80475.03
|390
|2005.11.10 10:17
|buy
|169
|69.11
|1.7468
|1.7455
|0.0000
|391
|2005.11.10 10:36
|s/l
|169
|69.11
|1.7455
|1.7455
|0.0000
|-8984.30
|71490.73
|392
|2005.11.10 12:41
|buy
|170
|61.31
|1.7493
|1.7480
|0.0000
|393
|2005.11.10 12:42
|close
|170
|61.31
|1.7497
|1.7480
|0.0000
|2452.58
|73943.31
|394
|2005.11.10 14:08
|buy
|171
|63.45
|1.7483
|1.7470
|0.0000
|395
|2005.11.10 14:20
|close
|171
|63.45
|1.7486
|1.7470
|0.0000
|1903.23
|75846.54
|396
|2005.11.10 14:31
|buy
|172
|65.04
|1.7494
|1.7481
|0.0000
|397
|2005.11.10 14:31
|close
|172
|65.04
|1.7499
|1.7481
|0.0000
|3252.09
|79098.63
|398
|2005.11.10 14:31
|buy
|173
|67.81
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|399
|2005.11.10 14:31
|close
|173
|67.81
|1.7503
|1.7485
|0.0000
|3390.50
|82489.13
|400
|2005.11.10 14:31
|buy
|174
|70.72
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|401
|2005.11.10 14:32
|s/l
|174
|70.72
|1.7485
|1.7485
|0.0000
|-9193.60
|73295.53
|402
|2005.11.10 14:32
|buy
|175
|62.88
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|403
|2005.11.10 14:32
|close
|175
|62.88
|1.7491
|1.7474
|0.0000
|2515.27
|75810.80
|404
|2005.11.10 14:32
|buy
|176
|65.03
|1.7490
|1.7477
|0.0000
|405
|2005.11.10 14:32
|close
|176
|65.03
|1.7498
|1.7477
|0.0000
|5202.18
|81012.98
|406
|2005.11.10 16:59
|buy
|177
|69.58
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|407
|2005.11.10 16:59
|close
|177
|69.58
|1.7471
|1.7453
|0.0000
|3479.01
|84491.99
|408
|2005.11.10 21:03
|sell
|178
|72.79
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|409
|2005.11.10 21:03
|close
|178
|72.79
|1.7407
|1.7425
|0.0000
|3639.28
|88131.27
|410
|2005.11.10 21:09
|sell
|179
|75.94
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|411
|2005.11.10 21:13
|close
|179
|75.94
|1.7401
|1.7422
|0.0000
|6075.55
|94206.82
|412
|2005.11.10 21:42
|sell
|180
|81.17
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|413
|2005.11.10 22:23
|close
|180
|81.17
|1.7405
|1.7422
|0.0000
|3246.64
|97453.46
|414
|2005.11.11 03:30
|sell
|181
|83.92
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|415
|2005.11.11 04:07
|s/l
|181
|83.92
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|-10909.60
|86543.86
|416
|2005.11.11 06:09
|sell
|182
|74.50
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|417
|2005.11.11 06:15
|close
|182
|74.50
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|1490.49
|88034.35
|418
|2005.11.11 06:16
|sell
|183
|75.80
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|419
|2005.11.11 06:19
|close
|183
|75.80
|1.7416
|1.7433
|0.0000
|3031.85
|91066.20
|420
|2005.11.11 06:19
|sell
|184
|78.43
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|421
|2005.11.11 06:20
|close
|184
|78.43
|1.7414
|1.7429
|0.0000
|1569.12
|92635.32
|422
|2005.11.11 06:52
|sell
|185
|79.80
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|423
|2005.11.11 07:21
|s/l
|185
|79.80
|1.7425
|1.7425
|0.0000
|-10374.00
|82261.32
|424
|2005.11.11 07:30
|sell
|186
|70.82
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|425
|2005.11.11 08:37
|close
|186
|70.82
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|1416.87
|83678.19
|426
|2005.11.11 09:08
|sell
|187
|72.04
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|427
|2005.11.11 09:30
|close
|187
|72.04
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|1441.28
|85119.47
|428
|2005.11.11 09:50
|sell
|188
|73.31
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|429
|2005.11.11 09:51
|close
|188
|73.31
|1.7414
|1.7429
|0.0000
|1466.69
|86586.16
|430
|2005.11.11 09:54
|sell
|189
|74.58
|1.7414
|1.7427
|0.0000
|431
|2005.11.11 10:05
|close
|189
|74.58
|1.7411
|1.7427
|0.0000
|2237.13
|88823.29
|432
|2005.11.11 10:16
|sell
|190
|76.53
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|433
|2005.11.11 10:26
|close
|190
|76.53
|1.7407
|1.7422
|0.0000
|1531.10
|90354.39
|434
|2005.11.11 10:35
|sell
|191
|77.91
|1.7396
|1.7409
|0.0000
|435
|2005.11.11 11:14
|close
|191
|77.91
|1.7393
|1.7409
|0.0000
|2337.46
|92691.85
|436
|2005.11.11 11:45
|sell
|192
|79.86
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|437
|2005.11.11 11:47
|close
|192
|79.86
|1.7407
|1.7423
|0.0000
|2396.46
|95088.31
|438
|2005.11.11 12:33
|sell
|193
|81.93
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|439
|2005.11.11 12:46
|close
|193
|81.93
|1.7405
|1.7422
|0.0000
|3277.04
|98365.35
|440
|2005.11.11 12:47
|sell
|194
|84.80
|1.7400
|1.7413
|0.0000
|441
|2005.11.11 12:54
|close
|194
|84.80
|1.7397
|1.7413
|0.0000
|2543.61
|100908.96
|442
|2005.11.11 16:32
|sell
|195
|87.06
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|443
|2005.11.11 16:48
|s/l
|195
|87.06
|1.7400
|1.7400
|0.0000
|-11317.80
|89591.16
|444
|2005.11.11 22:55
|sell
|196
|77.17
|1.7414
|1.7427
|0.0000
|445
|2005.11.14 01:01
|s/l
|196
|77.17
|1.7427
|1.7427
|0.0000
|-9866.18
|79724.98
|446
|2005.11.14 02:06
|buy
|197
|68.71
|1.7406
|1.7393
|0.0000
|447
|2005.11.14 02:07
|close
|197
|68.71
|1.7411
|1.7393
|0.0000
|3435.48
|83160.46
|448
|2005.11.14 02:07
|buy
|198
|71.67
|1.7406
|1.7393
|0.0000
|449
|2005.11.14 02:07
|close
|198
|71.67
|1.7411
|1.7393
|0.0000
|3583.48
|86743.94
|450
|2005.11.14 02:09
|buy
|199
|74.74
|1.7410
|1.7397
|0.0000
|451
|2005.11.14 02:13
|close
|199
|74.74
|1.7414
|1.7397
|0.0000
|2989.46
|89733.40
|452
|2005.11.14 02:17
|buy
|200
|77.31
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|453
|2005.11.14 02:17
|close
|200
|77.31
|1.7416
|1.7399
|0.0000
|3092.25
|92825.65
|454
|2005.11.14 02:45
|buy
|201
|79.99
|1.7408
|1.7395
|0.0000
|455
|2005.11.14 02:47
|close
|201
|79.99
|1.7413
|1.7395
|0.0000
|3999.58
|96825.23
|456
|2005.11.14 03:59
|buy
|202
|83.38
|1.7421
|1.7408
|0.0000
|457
|2005.11.14 03:59
|close
|202
|83.38
|1.7424
|1.7408
|0.0000
|2501.67
|99326.90
|458
|2005.11.14 03:59
|buy
|203
|85.52
|1.7423
|1.7410
|0.0000
|459
|2005.11.14 04:56
|close
|203
|85.52
|1.7427
|1.7410
|0.0000
|3420.64
|102747.54
|460
|2005.11.14 05:20
|buy
|204
|88.36
|1.7445
|1.7432
|0.0000
|461
|2005.11.14 05:27
|close
|204
|88.36
|1.7450
|1.7432
|0.0000
|4417.97
|107165.51
|462
|2005.11.14 08:01
|buy
|205
|92.18
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|463
|2005.11.14 08:02
|close
|205
|92.18
|1.7443
|1.7427
|0.0000
|2765.06
|109930.57
|464
|2005.11.14 08:27
|buy
|206
|94.61
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|465
|2005.11.14 08:27
|close
|206
|94.61
|1.7435
|1.7418
|0.0000
|3784.22
|113714.79
|466
|2005.11.14 08:29
|buy
|207
|97.86
|1.7432
|1.7419
|0.0000
|467
|2005.11.14 08:29
|close
|207
|97.86
|1.7437
|1.7419
|0.0000
|4892.97
|118607.76
|468
|2005.11.14 08:34
|buy
|208
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|469
|2005.11.14 08:34
|close
|208
|100.00
|1.7443
|1.7427
|0.0000
|3000.08
|121607.84
|470
|2005.11.14 08:34
|buy
|209
|100.00
|1.7441
|1.7428
|0.0000
|471
|2005.11.14 08:43
|close
|209
|100.00
|1.7445
|1.7428
|0.0000
|4001.00
|125608.84
|472
|2005.11.14 08:43
|buy
|210
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|473
|2005.11.14 08:43
|close
|210
|100.00
|1.7443
|1.7427
|0.0000
|2999.64
|128608.48
|474
|2005.11.14 08:56
|buy
|211
|100.00
|1.7448
|1.7435
|0.0000
|475
|2005.11.14 09:00
|s/l
|211
|100.00
|1.7435
|1.7435
|0.0000
|-13000.00
|115608.48
|476
|2005.11.14 09:08
|buy
|212
|99.45
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|477
|2005.11.14 09:09
|close
|212
|99.45
|1.7445
|1.7427
|0.0000
|4972.47
|120580.95
|478
|2005.11.14 09:19
|buy
|213
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|479
|2005.11.14 09:19
|close
|213
|100.00
|1.7450
|1.7434
|0.0000
|2999.59
|123580.54
|480
|2005.11.14 09:19
|buy
|214
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|481
|2005.11.14 09:33
|close
|214
|100.00
|1.7450
|1.7434
|0.0000
|2999.64
|126580.18
|482
|2005.11.14 09:39
|buy
|215
|100.00
|1.7468
|1.7455
|0.0000
|483
|2005.11.14 09:45
|close
|215
|100.00
|1.7471
|1.7455
|0.0000
|2999.64
|129579.82
|484
|2005.11.14 11:52
|buy
|216
|100.00
|1.7454
|1.7441
|0.0000
|485
|2005.11.14 11:56
|close
|216
|100.00
|1.7458
|1.7441
|0.0000
|3999.80
|133579.62
|486
|2005.11.14 14:50
|sell
|217
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|487
|2005.11.14 14:50
|close
|217
|100.00
|1.7374
|1.7391
|0.0000
|3999.80
|137579.42
|488
|2005.11.14 14:50
|sell
|218
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|489
|2005.11.14 15:41
|s/l
|218
|100.00
|1.7391
|1.7391
|0.0000
|-13000.00
|124579.42
|490
|2005.11.14 15:59
|sell
|219
|100.00
|1.7381
|1.7394
|0.0000
|491
|2005.11.14 15:59
|close
|219
|100.00
|1.7376
|1.7394
|0.0000
|4999.45
|129578.87
|492
|2005.11.14 15:59
|sell
|220
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|493
|2005.11.14 16:01
|close
|220
|100.00
|1.7374
|1.7393
|0.0000
|6000.13
|135579.00
|494
|2005.11.14 17:15
|sell
|221
|100.00
|1.7373
|1.7386
|0.0000
|495
|2005.11.14 17:15
|close
|221
|100.00
|1.7370
|1.7386
|0.0000
|3000.45
|138579.45
|496
|2005.11.14 17:15
|sell
|222
|100.00
|1.7374
|1.7387
|0.0000
|497
|2005.11.14 17:16
|close
|222
|100.00
|1.7370
|1.7387
|0.0000
|4001.00
|142580.45
|498
|2005.11.14 17:55
|sell
|223
|100.00
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|499
|2005.11.14 17:59
|close
|223
|100.00
|1.7346
|1.7362
|0.0000
|2999.64
|145580.09
|500
|2005.11.15 06:53
|sell
|224
|100.00
|1.7371
|1.7384
|0.0000
|501
|2005.11.15 06:56
|close
|224
|100.00
|1.7367
|1.7384
|0.0000
|3999.80
|149579.89
|502
|2005.11.15 08:27
|sell
|225
|100.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|503
|2005.11.15 08:29
|close
|225
|100.00
|1.7373
|1.7389
|0.0000
|2999.64
|152579.53
|504
|2005.11.15 08:58
|sell
|226
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|505
|2005.11.15 09:14
|s/l
|226
|100.00
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|-13000.00
|139579.53
|506
|2005.11.15 10:32
|sell
|227
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|507
|2005.11.15 10:32
|close
|227
|100.00
|1.7374
|1.7393
|0.0000
|5999.78
|145579.31
|508
|2005.11.15 11:10
|sell
|228
|100.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|509
|2005.11.15 11:10
|close
|228
|100.00
|1.7345
|1.7361
|0.0000
|3000.00
|148579.31
|510
|2005.11.15 11:10
|sell
|229
|100.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|511
|2005.11.15 11:13
|close
|229
|100.00
|1.7342
|1.7361
|0.0000
|5999.81
|154579.12
|512
|2005.11.15 11:14
|sell
|230
|100.00
|1.7340
|1.7353
|0.0000
|513
|2005.11.15 11:15
|close
|230
|100.00
|1.7336
|1.7353
|0.0000
|3999.81
|158578.93
|514
|2005.11.15 11:19
|sell
|231
|100.00
|1.7336
|1.7349
|0.0000
|515
|2005.11.15 11:23
|close
|231
|100.00
|1.7331
|1.7349
|0.0000
|5000.20
|163579.13
|516
|2005.11.15 11:31
|sell
|232
|100.00
|1.7327
|1.7340
|0.0000
|517
|2005.11.15 11:31
|close
|232
|100.00
|1.7324
|1.7340
|0.0000
|2999.90
|166579.03
|518
|2005.11.15 11:32
|sell
|233
|100.00
|1.7332
|1.7345
|0.0000
|519
|2005.11.15 11:32
|close
|233
|100.00
|1.7328
|1.7345
|0.0000
|3999.80
|170578.83
|520
|2005.11.15 11:32
|sell
|234
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|521
|2005.11.15 11:34
|close
|234
|100.00
|1.7327
|1.7344
|0.0000
|4000.57
|174579.40
|522
|2005.11.15 11:43
|sell
|235
|100.00
|1.7327
|1.7340
|0.0000
|523
|2005.11.15 11:44
|close
|235
|100.00
|1.7323
|1.7340
|0.0000
|3999.80
|178579.20
|524
|2005.11.15 12:46
|sell
|236
|100.00
|1.7326
|1.7339
|0.0000
|525
|2005.11.15 12:48
|close
|236
|100.00
|1.7322
|1.7339
|0.0000
|3999.74
|182578.94
|526
|2005.11.15 14:06
|sell
|237
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|527
|2005.11.15 14:29
|s/l
|237
|100.00
|1.7344
|1.7344
|0.0000
|-13000.00
|169578.94
|528
|2005.11.15 14:36
|sell
|238
|100.00
|1.7328
|1.7341
|0.0000
|529
|2005.11.15 14:36
|close
|238
|100.00
|1.7324
|1.7341
|0.0000
|4000.07
|173579.01
|530
|2005.11.15 14:41
|sell
|239
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|531
|2005.11.15 14:41
|close
|239
|100.00
|1.7318
|1.7334
|0.0000
|3000.10
|176579.11
|532
|2005.11.15 14:41
|sell
|240
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|533
|2005.11.15 14:44
|s/l
|240
|100.00
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|-13000.00
|163579.11
|534
|2005.11.15 15:12
|sell
|241
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|535
|2005.11.15 15:13
|close
|241
|100.00
|1.7337
|1.7357
|0.0000
|7000.34
|170579.45
|536
|2005.11.15 17:49
|sell
|242
|100.00
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|537
|2005.11.15 18:09
|s/l
|242
|100.00
|1.7374
|1.7374
|0.0000
|-13000.00
|157579.45
|538
|2005.11.15 18:32
|sell
|243
|100.00
|1.7363
|1.7376
|0.0000
|539
|2005.11.15 18:39
|close
|243
|100.00
|1.7357
|1.7376
|0.0000
|6000.14
|163579.59
|540
|2005.11.15 18:56
|sell
|244
|100.00
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|541
|2005.11.15 18:59
|close
|244
|100.00
|1.7334
|1.7351
|0.0000
|4001.00
|167580.59
|542
|2005.11.15 22:21
|sell
|245
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|543
|2005.11.15 22:21
|close
|245
|100.00
|1.7348
|1.7364
|0.0000
|3000.83
|170581.42
|544
|2005.11.15 22:21
|sell
|246
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|545
|2005.11.15 22:37
|close
|246
|100.00
|1.7348
|1.7364
|0.0000
|3000.83
|173582.25
|546
|2005.11.16 04:59
|sell
|247
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|547
|2005.11.16 05:05
|close
|247
|100.00
|1.7336
|1.7357
|0.0000
|8000.47
|181582.72
|548
|2005.11.16 05:07
|sell
|248
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|549
|2005.11.16 05:09
|close
|248
|100.00
|1.7331
|1.7347
|0.0000
|2999.64
|184582.36
|550
|2005.11.16 05:09
|sell
|249
|100.00
|1.7336
|1.7349
|0.0000
|551
|2005.11.16 05:26
|close
|249
|100.00
|1.7332
|1.7349
|0.0000
|3999.80
|188582.16
|552
|2005.11.16 08:25
|sell
|250
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|553
|2005.11.16 08:36
|close
|250
|100.00
|1.7342
|1.7359
|0.0000
|3999.80
|192581.96
|554
|2005.11.16 10:10
|sell
|251
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|555
|2005.11.16 10:23
|close
|251
|100.00
|1.7340
|1.7357
|0.0000
|3999.80
|196581.76
|556
|2005.11.16 10:23
|sell
|252
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|557
|2005.11.16 10:30
|close
|252
|100.00
|1.7338
|1.7355
|0.0000
|4000.01
|200581.77
|558
|2005.11.16 10:36
|sell
|253
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|559
|2005.11.16 11:02
|close
|253
|100.00
|1.7338
|1.7355
|0.0000
|3999.81
|204581.58
|560
|2005.11.16 11:24
|sell
|254
|100.00
|1.7311
|1.7324
|0.0000
|561
|2005.11.16 11:30
|close
|254
|100.00
|1.7307
|1.7324
|0.0000
|3999.80
|208581.38
|562
|2005.11.16 11:33
|sell
|255
|100.00
|1.7293
|1.7306
|0.0000
|563
|2005.11.16 11:36
|close
|255
|100.00
|1.7290
|1.7306
|0.0000
|2999.42
|211580.80
|564
|2005.11.16 11:38
|sell
|256
|100.00
|1.7286
|1.7299
|0.0000
|565
|2005.11.16 11:38
|close
|256
|100.00
|1.7281
|1.7299
|0.0000
|5000.00
|216580.80
|566
|2005.11.16 11:38
|sell
|257
|100.00
|1.7287
|1.7300
|0.0000
|567
|2005.11.16 11:40
|close
|257
|100.00
|1.7284
|1.7300
|0.0000
|3000.42
|219581.22
|568
|2005.11.16 11:49
|sell
|258
|100.00
|1.7268
|1.7281
|0.0000
|569
|2005.11.16 11:49
|close
|258
|100.00
|1.7264
|1.7281
|0.0000
|3999.80
|223581.02
|570
|2005.11.16 11:49
|sell
|259
|100.00
|1.7268
|1.7281
|0.0000
|571
|2005.11.16 11:52
|close
|259
|100.00
|1.7263
|1.7281
|0.0000
|4999.65
|228580.67
|572
|2005.11.16 12:25
|sell
|260
|100.00
|1.7252
|1.7265
|0.0000
|573
|2005.11.16 12:26
|close
|260
|100.00
|1.7248
|1.7265
|0.0000
|4000.00
|232580.67
|574
|2005.11.16 12:32
|sell
|261
|100.00
|1.7249
|1.7262
|0.0000
|575
|2005.11.16 13:18
|s/l
|261
|100.00
|1.7262
|1.7262
|0.0000
|-13000.00
|219580.67
|576
|2005.11.16 13:56
|sell
|262
|100.00
|1.7256
|1.7269
|0.0000
|577
|2005.11.16 14:07
|close
|262
|100.00
|1.7253
|1.7269
|0.0000
|2999.64
|222580.31
|578
|2005.11.16 14:30
|sell
|263
|100.00
|1.7248
|1.7261
|0.0000
|579
|2005.11.16 14:30
|close
|263
|100.00
|1.7245
|1.7261
|0.0000
|2999.64
|225579.95
|580
|2005.11.16 14:32
|sell
|264
|100.00
|1.7247
|1.7260
|0.0000
|581
|2005.11.16 14:32
|close
|264
|100.00
|1.7242
|1.7260
|0.0000
|4999.74
|230579.69
|582
|2005.11.16 14:32
|sell
|265
|100.00
|1.7245
|1.7258
|0.0000
|583
|2005.11.16 14:35
|s/l
|265
|100.00
|1.7258
|1.7258
|0.0000
|-13000.00
|217579.69
|584
|2005.11.16 15:04
|sell
|266
|100.00
|1.7232
|1.7245
|0.0000
|585
|2005.11.16 15:04
|close
|266
|100.00
|1.7228
|1.7245
|0.0000
|4000.00
|221579.69
|586
|2005.11.16 15:04
|sell
|267
|100.00
|1.7228
|1.7241
|0.0000
|587
|2005.11.16 15:07
|close
|267
|100.00
|1.7224
|1.7241
|0.0000
|3999.80
|225579.49
|588
|2005.11.16 15:24
|sell
|268
|100.00
|1.7205
|1.7218
|0.0000
|589
|2005.11.16 15:24
|close
|268
|100.00
|1.7201
|1.7218
|0.0000
|3999.92
|229579.41
|590
|2005.11.16 15:33
|sell
|269
|100.00
|1.7201
|1.7214
|0.0000
|591
|2005.11.16 15:34
|close
|269
|100.00
|1.7195
|1.7214
|0.0000
|6000.45
|235579.86
|592
|2005.11.16 15:37
|sell
|270
|100.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|593
|2005.11.16 15:37
|close
|270
|100.00
|1.7175
|1.7193
|0.0000
|5000.54
|240580.40
|594
|2005.11.16 15:37
|sell
|271
|100.00
|1.7177
|1.7190
|0.0000
|595
|2005.11.16 15:37
|close
|271
|100.00
|1.7174
|1.7190
|0.0000
|3000.00
|243580.40
|596
|2005.11.16 15:37
|sell
|272
|100.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|597
|2005.11.16 15:41
|close
|272
|100.00
|1.7175
|1.7193
|0.0000
|5000.54
|248580.94
|598
|2005.11.16 15:48
|sell
|273
|100.00
|1.7170
|1.7183
|0.0000
|599
|2005.11.16 15:55
|close
|273
|100.00
|1.7167
|1.7183
|0.0000
|2999.64
|251580.58
|600
|2005.11.16 16:29
|sell
|274
|100.00
|1.7157
|1.7170
|0.0000
|601
|2005.11.16 16:38
|s/l
|274
|100.00
|1.7170
|1.7170
|0.0000
|-13000.00
|238580.58
|602
|2005.11.16 16:49
|sell
|275
|100.00
|1.7147
|1.7160
|0.0000
|603
|2005.11.16 16:49
|close
|275
|100.00
|1.7142
|1.7160
|0.0000
|4999.97
|243580.55
|604
|2005.11.16 16:49
|sell
|276
|100.00
|1.7147
|1.7160
|0.0000
|605
|2005.11.16 17:02
|s/l
|276
|100.00
|1.7160
|1.7160
|0.0000
|-13000.00
|230580.55
|606
|2005.11.16 18:27
|sell
|277
|100.00
|1.7167
|1.7180
|0.0000
|607
|2005.11.16 18:27
|close
|277
|100.00
|1.7161
|1.7180
|0.0000
|6000.56
|236581.11
|608
|2005.11.16 18:27
|sell
|278
|100.00
|1.7169
|1.7182
|0.0000
|609
|2005.11.16 18:47
|s/l
|278
|100.00
|1.7182
|1.7182
|0.0000
|-13000.00
|223581.11
|610
|2005.11.16 22:50
|sell
|279
|100.00
|1.7166
|1.7179
|0.0000
|611
|2005.11.16 22:54
|close
|279
|100.00
|1.7163
|1.7179
|0.0000
|2999.64
|226580.75
|612
|2005.11.17 02:15
|sell
|280
|100.00
|1.7182
|1.7195
|0.0000
|613
|2005.11.17 02:35
|close
|280
|100.00
|1.7178
|1.7195
|0.0000
|3999.80
|230580.55
|614
|2005.11.17 03:55
|sell
|281
|100.00
|1.7156
|1.7169
|0.0000
|615
|2005.11.17 03:55
|close
|281
|100.00
|1.7151
|1.7169
|0.0000
|4999.83
|235580.38
|616
|2005.11.17 05:54
|sell
|282
|100.00
|1.7176
|1.7189
|0.0000
|617
|2005.11.17 07:05
|close
|282
|100.00
|1.7172
|1.7189
|0.0000
|3999.80
|239580.18
|618
|2005.11.17 07:05
|sell
|283
|100.00
|1.7172
|1.7185
|0.0000
|619
|2005.11.17 08:11
|s/l
|283
|100.00
|1.7185
|1.7185
|0.0000
|-13000.00
|226580.18
|620
|2005.11.17 08:21
|sell
|284
|100.00
|1.7186
|1.7199
|0.0000
|621
|2005.11.17 08:22
|close
|284
|100.00
|1.7182
|1.7199
|0.0000
|3999.81
|230579.99
|622
|2005.11.17 08:32
|sell
|285
|100.00
|1.7165
|1.7178
|0.0000
|623
|2005.11.17 08:37
|close
|285
|100.00
|1.7162
|1.7178
|0.0000
|3000.00
|233579.99
|624
|2005.11.17 09:59
|sell
|286
|100.00
|1.7189
|1.7202
|0.0000
|625
|2005.11.17 10:06
|s/l
|286
|100.00
|1.7202
|1.7202
|0.0000
|-13000.00
|220579.99
|626
|2005.11.17 10:15
|sell
|287
|100.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|627
|2005.11.17 10:15
|close
|287
|100.00
|1.7194
|1.7212
|0.0000
|5000.00
|225579.99
|628
|2005.11.17 10:15
|sell
|288
|100.00
|1.7201
|1.7214
|0.0000
|629
|2005.11.17 10:17
|s/l
|288
|100.00
|1.7214
|1.7214
|0.0000
|-13000.00
|212579.99
|630
|2005.11.17 10:39
|sell
|289
|100.00
|1.7200
|1.7213
|0.0000
|631
|2005.11.17 10:43
|s/l
|289
|100.00
|1.7213
|1.7213
|0.0000
|-13000.00
|199579.99
|632
|2005.11.17 11:39
|sell
|290
|100.00
|1.7182
|1.7195
|0.0000
|633
|2005.11.17 12:00
|close
|290
|100.00
|1.7178
|1.7195
|0.0000
|3999.68
|203579.67
|634
|2005.11.17 12:40
|sell
|291
|100.00
|1.7188
|1.7201
|0.0000
|635
|2005.11.17 12:40
|close
|291
|100.00
|1.7184
|1.7201
|0.0000
|3999.81
|207579.48
|636
|2005.11.17 12:40
|sell
|292
|100.00
|1.7188
|1.7201
|0.0000
|637
|2005.11.17 13:22
|s/l
|292
|100.00
|1.7201
|1.7201
|0.0000
|-13000.00
|194579.48
|638
|2005.11.17 14:08
|sell
|293
|100.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|639
|2005.11.17 14:08
|close
|293
|100.00
|1.7193
|1.7210
|0.0000
|3999.81
|198579.29
|640
|2005.11.17 14:08
|sell
|294
|100.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|641
|2005.11.17 14:29
|close
|294
|100.00
|1.7193
|1.7210
|0.0000
|3999.81
|202579.10
|642
|2005.11.17 15:54
|sell
|295
|100.00
|1.7184
|1.7197
|0.0000
|643
|2005.11.17 15:54
|close
|295
|100.00
|1.7179
|1.7197
|0.0000
|5000.00
|207579.10
|644
|2005.11.17 15:54
|sell
|296
|100.00
|1.7187
|1.7200
|0.0000
|645
|2005.11.17 15:55
|close
|296
|100.00
|1.7182
|1.7200
|0.0000
|4999.97
|212579.07
|646
|2005.11.17 16:51
|sell
|297
|100.00
|1.7203
|1.7216
|0.0000
|647
|2005.11.17 16:58
|close
|297
|100.00
|1.7199
|1.7216
|0.0000
|3999.80
|216578.87
|648
|2005.11.17 17:57
|sell
|298
|100.00
|1.7190
|1.7203
|0.0000
|649
|2005.11.17 18:04
|close
|298
|100.00
|1.7187
|1.7203
|0.0000
|2999.82
|219578.69
|650
|2005.11.17 18:05
|sell
|299
|100.00
|1.7187
|1.7200
|0.0000
|651
|2005.11.17 18:17
|s/l
|299
|100.00
|1.7200
|1.7200
|0.0000
|-13000.00
|206578.69
|652
|2005.11.17 18:57
|sell
|300
|100.00
|1.7185
|1.7198
|0.0000
|653
|2005.11.17 19:12
|s/l
|300
|100.00
|1.7198
|1.7198
|0.0000
|-13000.00
|193578.69
|654
|2005.11.18 00:27
|buy
|301
|100.00
|1.7193
|1.7180
|0.0000
|655
|2005.11.18 00:37
|close
|301
|100.00
|1.7197
|1.7180
|0.0000
|3999.81
|197578.50
|656
|2005.11.18 04:05
|sell
|302
|100.00
|1.7187
|1.7200
|0.0000
|657
|2005.11.18 04:30
|close
|302
|100.00
|1.7184
|1.7200
|0.0000
|3000.83
|200579.33
|658
|2005.11.18 04:33
|sell
|303
|100.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|659
|2005.11.18 04:33
|close
|303
|100.00
|1.7177
|1.7193
|0.0000
|3000.54
|203579.87
|660
|2005.11.18 04:38
|sell
|304
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|661
|2005.11.18 05:05
|close
|304
|100.00
|1.7156
|1.7176
|0.0000
|7000.11
|210579.98
|662
|2005.11.18 08:29
|sell
|305
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|663
|2005.11.18 08:47
|close
|305
|100.00
|1.7157
|1.7176
|0.0000
|6000.14
|216580.12
|664
|2005.11.18 08:54
|sell
|306
|100.00
|1.7144
|1.7157
|0.0000
|665
|2005.11.18 09:00
|modify
|306
|100.00
|1.7144
|1.7142
|0.0000
|666
|2005.11.18 09:00
|close
|306
|100.00
|1.7136
|1.7142
|0.0000
|8000.53
|224580.65
|667
|2005.11.18 09:39
|sell
|307
|100.00
|1.7117
|1.7130
|0.0000
|668
|2005.11.18 09:40
|close
|307
|100.00
|1.7113
|1.7130
|0.0000
|3999.63
|228580.28
|669
|2005.11.18 10:54
|sell
|308
|100.00
|1.7115
|1.7128
|0.0000
|670
|2005.11.18 10:54
|close
|308
|100.00
|1.7111
|1.7128
|0.0000
|4000.51
|232580.79
|671
|2005.11.18 10:54
|sell
|309
|100.00
|1.7115
|1.7128
|0.0000
|672
|2005.11.18 10:54
|close
|309
|100.00
|1.7111
|1.7128
|0.0000
|4000.00
|236580.79
|673
|2005.11.18 10:54
|sell
|310
|100.00
|1.7121
|1.7134
|0.0000
|674
|2005.11.18 10:58
|close
|310
|100.00
|1.7117
|1.7134
|0.0000
|3999.80
|240580.59
|675
|2005.11.18 12:17
|sell
|311
|100.00
|1.7119
|1.7132
|0.0000
|676
|2005.11.18 12:22
|s/l
|311
|100.00
|1.7132
|1.7132
|0.0000
|-13000.00
|227580.59
|677
|2005.11.18 12:57
|sell
|312
|100.00
|1.7127
|1.7140
|0.0000
|678
|2005.11.18 12:59
|close
|312
|100.00
|1.7123
|1.7140
|0.0000
|3999.80
|231580.39
|679
|2005.11.18 13:43
|sell
|313
|100.00
|1.7145
|1.7158
|0.0000
|680
|2005.11.18 13:43
|close
|313
|100.00
|1.7142
|1.7158
|0.0000
|3000.13
|234580.52
|681
|2005.11.18 13:43
|sell
|314
|100.00
|1.7145
|1.7158
|0.0000
|682
|2005.11.18 14:13
|close
|314
|100.00
|1.7142
|1.7158
|0.0000
|2999.63
|237580.15
|683
|2005.11.18 14:19
|sell
|315
|100.00
|1.7127
|1.7140
|0.0000
|684
|2005.11.18 14:29
|close
|315
|100.00
|1.7123
|1.7140
|0.0000
|3999.80
|241579.95
|685
|2005.11.18 14:48
|sell
|316
|100.00
|1.7125
|1.7138
|0.0000
|686
|2005.11.18 14:49
|s/l
|316
|100.00
|1.7138
|1.7138
|0.0000
|-13000.00
|228579.95
|687
|2005.11.18 15:06
|buy
|317
|100.00
|1.7181
|1.7168
|0.0000
|688
|2005.11.18 15:06
|close
|317
|100.00
|1.7184
|1.7168
|0.0000
|3000.00
|231579.95
|689
|2005.11.18 15:07
|buy
|318
|100.00
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|690
|2005.11.18 15:07
|close
|318
|100.00
|1.7175
|1.7158
|0.0000
|4000.00
|235579.95
|691
|2005.11.18 15:07
|buy
|319
|100.00
|1.7178
|1.7165
|0.0000
|692
|2005.11.18 15:07
|close
|319
|100.00
|1.7184
|1.7165
|0.0000
|6000.00
|241579.95
|693
|2005.11.18 15:07
|buy
|320
|100.00
|1.7170
|1.7157
|0.0000
|694
|2005.11.18 15:09
|close
|320
|100.00
|1.7173
|1.7157
|0.0000
|3000.26
|244580.21
|695
|2005.11.18 15:10
|buy
|321
|100.00
|1.7167
|1.7154
|0.0000
|696
|2005.11.18 15:10
|close
|321
|100.00
|1.7172
|1.7154
|0.0000
|4999.97
|249580.18
|697
|2005.11.18 15:28
|buy
|322
|100.00
|1.7178
|1.7165
|0.0000
|698
|2005.11.18 15:28
|close
|322
|100.00
|1.7181
|1.7165
|0.0000
|3000.12
|252580.30
|699
|2005.11.18 15:38
|buy
|323
|100.00
|1.7207
|1.7194
|0.0000
|700
|2005.11.18 15:38
|close
|323
|100.00
|1.7213
|1.7194
|0.0000
|6000.08
|258580.38
|701
|2005.11.18 16:15
|sell
|324
|100.00
|1.7159
|1.7172
|0.0000
|702
|2005.11.18 16:15
|close
|324
|100.00
|1.7154
|1.7172
|0.0000
|4999.44
|263579.82
|703
|2005.11.18 16:15
|sell
|325
|100.00
|1.7157
|1.7170
|0.0000
|704
|2005.11.18 16:16
|close
|325
|100.00
|1.7152
|1.7170
|0.0000
|5000.30
|268580.12
|705
|2005.11.18 18:00
|sell
|326
|100.00
|1.7151
|1.7164
|0.0000
|706
|2005.11.18 18:00
|close
|326
|100.00
|1.7145
|1.7164
|0.0000
|6000.50
|274580.62
|707
|2005.11.18 18:00
|sell
|327
|100.00
|1.7150
|1.7163
|0.0000
|708
|2005.11.18 18:35
|close
|327
|100.00
|1.7147
|1.7163
|0.0000
|3000.83
|277581.45
|709
|2005.11.18 20:10
|sell
|328
|100.00
|1.7173
|1.7186
|0.0000
|710
|2005.11.18 20:11
|close
|328
|100.00
|1.7169
|1.7186
|0.0000
|4000.42
|281581.87
|711
|2005.11.18 20:44
|sell
|329
|100.00
|1.7170
|1.7183
|0.0000
|712
|2005.11.18 20:44
|close
|329
|100.00
|1.7167
|1.7183
|0.0000
|2999.64
|284581.51
|713
|2005.11.18 20:44
|sell
|330
|100.00
|1.7169
|1.7182
|0.0000
|714
|2005.11.18 21:00
|close
|330
|100.00
|1.7161
|1.7182
|0.0000
|8000.47
|292581.98
|715
|2005.11.18 21:00
|sell
|331
|100.00
|1.7169
|1.7182
|0.0000
|716
|2005.11.18 21:00
|close
|331
|100.00
|1.7163
|1.7182
|0.0000
|5999.91
|298581.89
|717
|2005.11.18 21:00
|sell
|332
|100.00
|1.7169
|1.7182
|0.0000
|718
|2005.11.18 21:00
|close
|332
|100.00
|1.7161
|1.7182
|0.0000
|7999.91
|306581.80
|719
|2005.11.18 21:00
|sell
|333
|100.00
|1.7168
|1.7181
|0.0000
|720
|2005.11.18 21:23
|close
|333
|100.00
|1.7165
|1.7181
|0.0000
|2999.63
|309581.43
|721
|2005.11.18 21:36
|sell
|334
|100.00
|1.7169
|1.7182
|0.0000
|722
|2005.11.18 21:46
|s/l
|334
|100.00
|1.7182
|1.7182
|0.0000
|-13000.00
|296581.43
|723
|2005.11.18 22:58
|sell
|335
|100.00
|1.7173
|1.7186
|0.0000
|724
|2005.11.21 00:02
|close
|335
|100.00
|1.7169
|1.7186
|0.0000
|4215.99
|300797.42
|725
|2005.11.21 00:15
|buy
|336
|100.00
|1.7172
|1.7159
|0.0000
|726
|2005.11.21 01:03
|s/l
|336
|100.00
|1.7159
|1.7159
|0.0000
|-13000.00
|287797.42
|727
|2005.11.21 04:20
|buy
|337
|100.00
|1.7176
|1.7163
|0.0000
|728
|2005.11.21 04:51
|close
|337
|100.00
|1.7178
|1.7163
|0.0000
|2000.66
|289798.08
|729
|2005.11.21 07:00
|buy
|338
|100.00
|1.7180
|1.7167
|0.0000
|730
|2005.11.21 07:17
|s/l
|338
|100.00
|1.7167
|1.7167
|0.0000
|-13000.00
|276798.08
|731
|2005.11.21 11:59
|buy
|339
|100.00
|1.7199
|1.7186
|0.0000
|732
|2005.11.21 12:19
|close
|339
|100.00
|1.7203
|1.7186
|0.0000
|3999.80
|280797.88
|733
|2005.11.21 12:27
|buy
|340
|100.00
|1.7203
|1.7190
|0.0000
|734
|2005.11.21 12:31
|close
|340
|100.00
|1.7207
|1.7190
|0.0000
|3999.81
|284797.69
|735
|2005.11.21 15:22
|buy
|341
|100.00
|1.7233
|1.7220
|0.0000
|736
|2005.11.21 15:22
|close
|341
|100.00
|1.7237
|1.7220
|0.0000
|4000.00
|288797.69
|737
|2005.11.21 15:22
|buy
|342
|100.00
|1.7232
|1.7219
|0.0000
|738
|2005.11.21 15:24
|s/l
|342
|100.00
|1.7219
|1.7219
|0.0000
|-13000.00
|275797.69
|739
|2005.11.21 15:55
|buy
|343
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|740
|2005.11.21 15:55
|close
|343
|100.00
|1.7229
|1.7211
|0.0000
|4999.64
|280797.33
|741
|2005.11.21 15:55
|buy
|344
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|742
|2005.11.21 16:03
|close
|344
|100.00
|1.7228
|1.7211
|0.0000
|3999.80
|284797.13
|743
|2005.11.21 16:29
|buy
|345
|100.00
|1.7199
|1.7186
|0.0000
|744
|2005.11.21 16:34
|s/l
|345
|100.00
|1.7186
|1.7186
|0.0000
|-13000.00
|271797.13
|745
|2005.11.21 16:40
|buy
|346
|100.00
|1.7201
|1.7188
|0.0000
|746
|2005.11.21 16:50
|s/l
|346
|100.00
|1.7188
|1.7188
|0.0000
|-13000.00
|258797.13
|747
|2005.11.21 17:11
|sell
|347
|100.00
|1.7195
|1.7208
|0.0000
|748
|2005.11.21 17:11
|close
|347
|100.00
|1.7190
|1.7208
|0.0000
|5000.51
|263797.64
|749
|2005.11.21 17:19
|sell
|348
|100.00
|1.7167
|1.7180
|0.0000
|750
|2005.11.21 17:19
|close
|348
|100.00
|1.7163
|1.7180
|0.0000
|4000.00
|267797.64
|751
|2005.11.21 17:19
|sell
|349
|100.00
|1.7168
|1.7181
|0.0000
|752
|2005.11.21 17:21
|close
|349
|100.00
|1.7164
|1.7181
|0.0000
|3999.74
|271797.38
|753
|2005.11.21 17:23
|sell
|350
|100.00
|1.7165
|1.7178
|0.0000
|754
|2005.11.21 17:23
|close
|350
|100.00
|1.7159
|1.7178
|0.0000
|6000.00
|277797.38
|755
|2005.11.21 17:23
|sell
|351
|100.00
|1.7166
|1.7179
|0.0000
|756
|2005.11.21 17:32
|close
|351
|100.00
|1.7161
|1.7179
|0.0000
|4999.97
|282797.35
|757
|2005.11.22 05:45
|sell
|352
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|758
|2005.11.22 06:27
|close
|352
|100.00
|1.7161
|1.7176
|0.0000
|2000.67
|284798.02
|759
|2005.11.22 08:19
|sell
|353
|100.00
|1.7168
|1.7181
|0.0000
|760
|2005.11.22 08:19
|close
|353
|100.00
|1.7165
|1.7181
|0.0000
|2999.63
|287797.65
|761
|2005.11.22 08:19
|sell
|354
|100.00
|1.7166
|1.7179
|0.0000
|762
|2005.11.22 08:21
|close
|354
|100.00
|1.7162
|1.7179
|0.0000
|3999.41
|291797.06
|763
|2005.11.22 08:42
|sell
|355
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|764
|2005.11.22 09:07
|close
|355
|100.00
|1.7159
|1.7176
|0.0000
|4000.11
|295797.17
|765
|2005.11.22 09:28
|sell
|356
|100.00
|1.7155
|1.7168
|0.0000
|766
|2005.11.22 09:35
|close
|356
|100.00
|1.7144
|1.7168
|0.0000
|10999.77
|306796.94
|767
|2005.11.22 09:47
|sell
|357
|100.00
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|768
|2005.11.22 09:47
|close
|357
|100.00
|1.7119
|1.7136
|0.0000
|3999.43
|310796.37
|769
|2005.11.22 10:25
|sell
|358
|100.00
|1.7115
|1.7128
|0.0000
|770
|2005.11.22 10:33
|close
|358
|100.00
|1.7110
|1.7128
|0.0000
|5000.49
|315796.86
|771
|2005.11.22 12:18
|sell
|359
|100.00
|1.7130
|1.7143
|0.0000
|772
|2005.11.22 12:20
|close
|359
|100.00
|1.7127
|1.7143
|0.0000
|3000.83
|318797.69
|773
|2005.11.22 13:31
|sell
|360
|100.00
|1.7115
|1.7128
|0.0000
|774
|2005.11.22 13:46
|s/l
|360
|100.00
|1.7128
|1.7128
|0.0000
|-13000.00
|305797.69
|775
|2005.11.22 13:56
|sell
|361
|100.00
|1.7115
|1.7128
|0.0000
|776
|2005.11.22 13:58
|close
|361
|100.00
|1.7110
|1.7128
|0.0000
|4999.97
|310797.66
|777
|2005.11.22 14:37
|sell
|362
|100.00
|1.7092
|1.7105
|0.0000
|778
|2005.11.22 14:37
|close
|362
|100.00
|1.7089
|1.7105
|0.0000
|3000.25
|313797.91
|779
|2005.11.22 15:47
|sell
|363
|100.00
|1.7100
|1.7113
|0.0000
|780
|2005.11.22 15:47
|close
|363
|100.00
|1.7091
|1.7113
|0.0000
|9000.25
|322798.16
|781
|2005.11.22 15:47
|sell
|364
|100.00
|1.7098
|1.7111
|0.0000
|782
|2005.11.22 15:49
|close
|364
|100.00
|1.7094
|1.7111
|0.0000
|3999.80
|326797.96
|783
|2005.11.22 16:12
|sell
|365
|100.00
|1.7086
|1.7099
|0.0000
|784
|2005.11.22 16:12
|modify
|365
|100.00
|1.7086
|1.7080
|0.0000
|785
|2005.11.22 16:12
|close
|365
|100.00
|1.7073
|1.7080
|0.0000
|12999.66
|339797.62
|786
|2005.11.22 16:12
|sell
|366
|100.00
|1.7088
|1.7101
|0.0000
|787
|2005.11.22 16:14
|s/l
|366
|100.00
|1.7101
|1.7101
|0.0000
|-13000.00
|326797.62
|788
|2005.11.22 16:26
|sell
|367
|100.00
|1.7084
|1.7097
|0.0000
|789
|2005.11.22 16:27
|close
|367
|100.00
|1.7079
|1.7097
|0.0000
|4999.97
|331797.59
|790
|2005.11.22 17:00
|sell
|368
|100.00
|1.7119
|1.7132
|0.0000
|791
|2005.11.22 17:08
|s/l
|368
|100.00
|1.7132
|1.7132
|0.0000
|-13000.00
|318797.59
|792
|2005.11.22 20:12
|buy
|369
|100.00
|1.7205
|1.7192
|0.0000
|793
|2005.11.22 20:12
|close
|369
|100.00
|1.7211
|1.7192
|0.0000
|6000.00
|324797.59
|794
|2005.11.22 20:12
|buy
|370
|100.00
|1.7205
|1.7192
|0.0000
|795
|2005.11.22 20:15
|close
|370
|100.00
|1.7212
|1.7192
|0.0000
|7000.30
|331797.89
|796
|2005.11.22 20:15
|buy
|371
|100.00
|1.7199
|1.7186
|0.0000
|797
|2005.11.22 20:15
|close
|371
|100.00
|1.7204
|1.7186
|0.0000
|5000.21
|336798.10
|798
|2005.11.22 20:15
|buy
|372
|100.00
|1.7204
|1.7191
|0.0000
|799
|2005.11.22 20:15
|close
|372
|100.00
|1.7209
|1.7191
|0.0000
|5000.00
|341798.10
|800
|2005.11.22 20:15
|buy
|373
|100.00
|1.7203
|1.7190
|0.0000
|801
|2005.11.22 20:16
|close
|373
|100.00
|1.7209
|1.7190
|0.0000
|5999.55
|347797.65
|802
|2005.11.22 20:23
|buy
|374
|100.00
|1.7222
|1.7209
|0.0000
|803
|2005.11.22 20:23
|close
|374
|100.00
|1.7229
|1.7209
|0.0000
|7000.30
|354797.95
|804
|2005.11.22 20:23
|buy
|375
|100.00
|1.7222
|1.7209
|0.0000
|805
|2005.11.22 20:27
|s/l
|375
|100.00
|1.7209
|1.7209
|0.0000
|-13000.00
|341797.95
|806
|2005.11.22 20:42
|buy
|376
|100.00
|1.7222
|1.7209
|0.0000
|807
|2005.11.22 20:44
|close
|376
|100.00
|1.7228
|1.7209
|0.0000
|5999.97
|347797.92
|808
|2005.11.22 20:46
|buy
|377
|100.00
|1.7227
|1.7214
|0.0000
|809
|2005.11.22 20:46
|close
|377
|100.00
|1.7230
|1.7214
|0.0000
|3000.50
|350798.42
|810
|2005.11.22 20:46
|buy
|378
|100.00
|1.7227
|1.7214
|0.0000
|811
|2005.11.22 20:51
|s/l
|378
|100.00
|1.7214
|1.7214
|0.0000
|-13000.00
|337798.42
|812
|2005.11.22 22:50
|buy
|379
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|813
|2005.11.22 23:38
|close
|379
|100.00
|1.7227
|1.7211
|0.0000
|2999.64
|340798.06
|814
|2005.11.23 02:44
|buy
|380
|100.00
|1.7197
|1.7184
|0.0000
|815
|2005.11.23 02:48
|close
|380
|100.00
|1.7201
|1.7184
|0.0000
|4000.99
|344799.05
|816
|2005.11.23 02:52
|buy
|381
|100.00
|1.7205
|1.7192
|0.0000
|817
|2005.11.23 03:07
|close
|381
|100.00
|1.7210
|1.7192
|0.0000
|4999.97
|349799.02
|818
|2005.11.23 03:21
|buy
|382
|100.00
|1.7205
|1.7192
|0.0000
|819
|2005.11.23 04:05
|s/l
|382
|100.00
|1.7192
|1.7192
|0.0000
|-13000.00
|336799.02
|820
|2005.11.23 07:00
|buy
|383
|100.00
|1.7228
|1.7215
|0.0000
|821
|2005.11.23 07:04
|close
|383
|100.00
|1.7231
|1.7215
|0.0000
|2999.64
|339798.66
|822
|2005.11.23 08:27
|buy
|384
|100.00
|1.7245
|1.7232
|0.0000
|823
|2005.11.23 08:40
|s/l
|384
|100.00
|1.7232
|1.7232
|0.0000
|-13000.00
|326798.66
|824
|2005.11.23 09:53
|buy
|385
|100.00
|1.7235
|1.7222
|0.0000
|825
|2005.11.23 09:53
|close
|385
|100.00
|1.7240
|1.7222
|0.0000
|5000.00
|331798.66
|826
|2005.11.23 09:53
|buy
|386
|100.00
|1.7236
|1.7223
|0.0000
|827
|2005.11.23 10:05
|s/l
|386
|100.00
|1.7223
|1.7223
|0.0000
|-13000.00
|318798.66
|828
|2005.11.23 11:29
|buy
|387
|100.00
|1.7239
|1.7226
|0.0000
|829
|2005.11.23 11:29
|close
|387
|100.00
|1.7245
|1.7226
|0.0000
|5998.94
|324797.60
|830
|2005.11.23 12:19
|buy
|388
|100.00
|1.7210
|1.7197
|0.0000
|831
|2005.11.23 12:23
|s/l
|388
|100.00
|1.7197
|1.7197
|0.0000
|-13000.00
|311797.60
|832
|2005.11.23 12:44
|buy
|389
|100.00
|1.7205
|1.7192
|0.0000
|833
|2005.11.23 12:50
|close
|389
|100.00
|1.7209
|1.7192
|0.0000
|4001.00
|315798.60
|834
|2005.11.23 14:32
|buy
|390
|100.00
|1.7215
|1.7202
|0.0000
|835
|2005.11.23 14:34
|close
|390
|100.00
|1.7219
|1.7202
|0.0000
|4000.00
|319798.60
|836
|2005.11.23 14:36
|buy
|391
|100.00
|1.7218
|1.7205
|0.0000
|837
|2005.11.23 14:40
|close
|391
|100.00
|1.7224
|1.7205
|0.0000
|5999.44
|325798.04
|838
|2005.11.23 14:47
|buy
|392
|100.00
|1.7231
|1.7218
|0.0000
|839
|2005.11.23 15:04
|s/l
|392
|100.00
|1.7218
|1.7218
|0.0000
|-13000.00
|312798.04
|840
|2005.11.23 15:15
|buy
|393
|100.00
|1.7237
|1.7224
|0.0000
|841
|2005.11.23 15:17
|close
|393
|100.00
|1.7241
|1.7224
|0.0000
|3999.87
|316797.91
|842
|2005.11.23 15:49
|buy
|394
|100.00
|1.7233
|1.7220
|0.0000
|843
|2005.11.23 15:49
|close
|394
|100.00
|1.7236
|1.7220
|0.0000
|3000.00
|319797.91
|844
|2005.11.23 15:49
|buy
|395
|100.00
|1.7233
|1.7220
|0.0000
|845
|2005.11.23 16:03
|s/l
|395
|100.00
|1.7220
|1.7220
|0.0000
|-13000.00
|306797.91
|846
|2005.11.23 17:44
|buy
|396
|100.00
|1.7210
|1.7197
|0.0000
|847
|2005.11.23 17:52
|close
|396
|100.00
|1.7216
|1.7197
|0.0000
|6000.14
|312798.05
|848
|2005.11.23 19:27
|buy
|397
|100.00
|1.7214
|1.7201
|0.0000
|849
|2005.11.23 19:32
|close
|397
|100.00
|1.7218
|1.7201
|0.0000
|3999.81
|316797.86
|850
|2005.11.23 19:51
|buy
|398
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|851
|2005.11.23 19:55
|close
|398
|100.00
|1.7229
|1.7211
|0.0000
|4999.97
|321797.83
|852
|2005.11.23 20:00
|buy
|399
|100.00
|1.7225
|1.7212
|0.0000
|853
|2005.11.23 20:00
|close
|399
|100.00
|1.7228
|1.7212
|0.0000
|3000.00
|324797.83
|854
|2005.11.23 20:00
|buy
|400
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|855
|2005.11.23 20:01
|close
|400
|100.00
|1.7227
|1.7211
|0.0000
|2999.64
|327797.47
|856
|2005.11.23 20:11
|buy
|401
|100.00
|1.7233
|1.7220
|0.0000
|857
|2005.11.23 20:12
|close
|401
|100.00
|1.7237
|1.7220
|0.0000
|4001.00
|331798.47
|858
|2005.11.24 00:46
|buy
|402
|100.00
|1.7222
|1.7209
|0.0000
|859
|2005.11.24 01:40
|close
|402
|100.00
|1.7226
|1.7209
|0.0000
|3999.80
|335798.27
|860
|2005.11.24 05:56
|buy
|403
|100.00
|1.7229
|1.7216
|0.0000
|861
|2005.11.24 07:00
|s/l
|403
|100.00
|1.7216
|1.7216
|0.0000
|-13000.00
|322798.27
|862
|2005.11.24 07:19
|sell
|404
|100.00
|1.7216
|1.7229
|0.0000
|863
|2005.11.24 07:27
|close
|404
|100.00
|1.7214
|1.7229
|0.0000
|2000.67
|324798.94
|864
|2005.11.24 07:29
|sell
|405
|100.00
|1.7212
|1.7225
|0.0000
|865
|2005.11.24 07:38
|close
|405
|100.00
|1.7208
|1.7225
|0.0000
|3999.80
|328798.74
|866
|2005.11.24 08:36
|buy
|406
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|867
|2005.11.24 08:37
|close
|406
|100.00
|1.7228
|1.7211
|0.0000
|3999.80
|332798.54
|868
|2005.11.24 09:40
|buy
|407
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|869
|2005.11.24 09:49
|close
|407
|100.00
|1.7227
|1.7211
|0.0000
|2999.64
|335798.18
|870
|2005.11.24 10:02
|buy
|408
|100.00
|1.7233
|1.7220
|0.0000
|871
|2005.11.24 10:02
|close
|408
|100.00
|1.7237
|1.7220
|0.0000
|4001.00
|339799.18
|872
|2005.11.24 10:02
|buy
|409
|100.00
|1.7233
|1.7220
|0.0000
|873
|2005.11.24 10:21
|close
|409
|100.00
|1.7237
|1.7220
|0.0000
|4001.00
|343800.18
|874
|2005.11.24 10:45
|buy
|410
|100.00
|1.7243
|1.7230
|0.0000
|875
|2005.11.24 10:53
|s/l
|410
|100.00
|1.7230
|1.7230
|0.0000
|-13000.00
|330800.18
|876
|2005.11.24 11:17
|buy
|411
|100.00
|1.7247
|1.7234
|0.0000
|877
|2005.11.24 11:17
|close
|411
|100.00
|1.7250
|1.7234
|0.0000
|3000.83
|333801.01
|878
|2005.11.24 11:17
|buy
|412
|100.00
|1.7247
|1.7234
|0.0000
|879
|2005.11.24 11:26
|close
|412
|100.00
|1.7250
|1.7234
|0.0000
|3000.83
|336801.84
|880
|2005.11.24 11:39
|buy
|413
|100.00
|1.7279
|1.7266
|0.0000
|881
|2005.11.24 11:39
|close
|413
|100.00
|1.7284
|1.7266
|0.0000
|5000.05
|341801.89
|882
|2005.11.24 11:39
|buy
|414
|100.00
|1.7279
|1.7266
|0.0000
|883
|2005.11.24 11:45
|s/l
|414
|100.00
|1.7266
|1.7266
|0.0000
|-13000.00
|328801.89
|884
|2005.11.24 13:49
|buy
|415
|100.00
|1.7243
|1.7230
|0.0000
|885
|2005.11.24 13:53
|close
|415
|100.00
|1.7246
|1.7230
|0.0000
|2999.63
|331801.52
|886
|2005.11.24 15:38
|buy
|416
|100.00
|1.7249
|1.7236
|0.0000
|887
|2005.11.24 15:45
|s/l
|416
|100.00
|1.7236
|1.7236
|0.0000
|-13000.00
|318801.52
|888
|2005.11.24 20:25
|buy
|417
|100.00
|1.7231
|1.7218
|0.0000
|889
|2005.11.24 23:25
|s/l
|417
|100.00
|1.7218
|1.7218
|0.0000
|-13000.00
|305801.52
|890
|2005.11.25 03:06
|sell
|418
|100.00
|1.7214
|1.7227
|0.0000
|891
|2005.11.25 03:06
|close
|418
|100.00
|1.7211
|1.7227
|0.0000
|3000.23
|308801.75
|892
|2005.11.25 03:15
|sell
|419
|100.00
|1.7212
|1.7225
|0.0000
|893
|2005.11.25 03:21
|close
|419
|100.00
|1.7208
|1.7225
|0.0000
|3999.80
|312801.55
|894
|2005.11.25 06:06
|sell
|420
|100.00
|1.7220
|1.7233
|0.0000
|895
|2005.11.25 06:14
|close
|420
|100.00
|1.7216
|1.7233
|0.0000
|3999.80
|316801.35
|896
|2005.11.25 07:19
|sell
|421
|100.00
|1.7224
|1.7237
|0.0000
|897
|2005.11.25 07:26
|close
|421
|100.00
|1.7220
|1.7237
|0.0000
|3999.80
|320801.15
|898
|2005.11.25 08:12
|sell
|422
|100.00
|1.7208
|1.7221
|0.0000
|899
|2005.11.25 08:31
|close
|422
|100.00
|1.7205
|1.7221
|0.0000
|3000.83
|323801.98
|900
|2005.11.25 09:03
|sell
|423
|100.00
|1.7186
|1.7199
|0.0000
|901
|2005.11.25 09:03
|close
|423
|100.00
|1.7182
|1.7199
|0.0000
|3999.81
|327801.79
|902
|2005.11.25 09:06
|sell
|424
|100.00
|1.7187
|1.7200
|0.0000
|903
|2005.11.25 09:06
|close
|424
|100.00
|1.7183
|1.7200
|0.0000
|4000.51
|331802.30
|904
|2005.11.25 09:14
|sell
|425
|100.00
|1.7176
|1.7189
|0.0000
|905
|2005.11.25 09:14
|close
|425
|100.00
|1.7172
|1.7189
|0.0000
|3999.80
|335802.10
|906
|2005.11.25 10:20
|sell
|426
|100.00
|1.7185
|1.7198
|0.0000
|907
|2005.11.25 10:20
|close
|426
|100.00
|1.7182
|1.7198
|0.0000
|2999.46
|338801.56
|908
|2005.11.25 10:58
|sell
|427
|100.00
|1.7186
|1.7199
|0.0000
|909
|2005.11.25 11:09
|close
|427
|100.00
|1.7182
|1.7199
|0.0000
|3999.81
|342801.37
|910
|2005.11.25 11:12
|sell
|428
|100.00
|1.7181
|1.7194
|0.0000
|911
|2005.11.25 11:17
|close
|428
|100.00
|1.7178
|1.7194
|0.0000
|3000.12
|345801.49
|912
|2005.11.25 12:32
|sell
|429
|100.00
|1.7206
|1.7219
|0.0000
|913
|2005.11.25 12:36
|close
|429
|100.00
|1.7203
|1.7219
|0.0000
|2999.64
|348801.13
|914
|2005.11.25 13:49
|sell
|430
|100.00
|1.7206
|1.7219
|0.0000
|915
|2005.11.25 13:53
|close
|430
|100.00
|1.7203
|1.7219
|0.0000
|2999.64
|351800.77
|916
|2005.11.25 14:00
|sell
|431
|100.00
|1.7204
|1.7217
|0.0000
|917
|2005.11.25 14:00
|close
|431
|100.00
|1.7201
|1.7217
|0.0000
|3000.00
|354800.77
|918
|2005.11.25 14:44
|sell
|432
|100.00
|1.7215
|1.7228
|0.0000
|919
|2005.11.25 14:44
|close
|432
|100.00
|1.7210
|1.7228
|0.0000
|4999.58
|359800.35
|920
|2005.11.25 14:44
|sell
|433
|100.00
|1.7216
|1.7229
|0.0000
|921
|2005.11.25 14:48
|close
|433
|100.00
|1.7213
|1.7229
|0.0000
|3000.56
|362800.91
|922
|2005.11.25 16:01
|sell
|434
|100.00
|1.7193
|1.7206
|0.0000
|923
|2005.11.25 16:01
|close
|434
|100.00
|1.7188
|1.7206
|0.0000
|5000.32
|367801.23
|924
|2005.11.25 16:01
|sell
|435
|100.00
|1.7189
|1.7202
|0.0000
|925
|2005.11.25 16:01
|close
|435
|100.00
|1.7186
|1.7202
|0.0000
|2999.98
|370801.21
|926
|2005.11.25 16:01
|sell
|436
|100.00
|1.7191
|1.7204
|0.0000
|927
|2005.11.25 16:07
|close
|436
|100.00
|1.7184
|1.7204
|0.0000
|7000.30
|377801.51
|928
|2005.11.25 16:11
|sell
|437
|100.00
|1.7188
|1.7201
|0.0000
|929
|2005.11.25 16:11
|close
|437
|100.00
|1.7181
|1.7201
|0.0000
|6999.49
|384801.00
|930
|2005.11.25 16:11
|sell
|438
|100.00
|1.7188
|1.7201
|0.0000
|931
|2005.11.25 16:11
|close
|438
|100.00
|1.7183
|1.7201
|0.0000
|4999.49
|389800.49
|932
|2005.11.25 16:16
|sell
|439
|100.00
|1.7178
|1.7191
|0.0000
|933
|2005.11.25 16:18
|close
|439
|100.00
|1.7174
|1.7191
|0.0000
|3999.80
|393800.29
|934
|2005.11.25 16:38
|sell
|440
|100.00
|1.7168
|1.7181
|0.0000
|935
|2005.11.25 16:40
|close
|440
|100.00
|1.7165
|1.7181
|0.0000
|2999.63
|396799.92
|936
|2005.11.25 16:40
|sell
|441
|100.00
|1.7168
|1.7181
|0.0000
|937
|2005.11.25 16:40
|close
|441
|100.00
|1.7165
|1.7181
|0.0000
|2999.63
|399799.55
|938
|2005.11.25 16:40
|sell
|442
|100.00
|1.7166
|1.7179
|0.0000
|939
|2005.11.25 16:51
|close
|442
|100.00
|1.7163
|1.7179
|0.0000
|3000.00
|402799.55
|940
|2005.11.25 17:00
|sell
|443
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|941
|2005.11.25 17:02
|close
|443
|100.00
|1.7159
|1.7176
|0.0000
|3999.70
|406799.25
|942
|2005.11.25 17:40
|sell
|444
|100.00
|1.7165
|1.7178
|0.0000
|943
|2005.11.25 17:42
|close
|444
|100.00
|1.7161
|1.7178
|0.0000
|4001.00
|410800.25
|944
|2005.11.25 18:47
|sell
|445
|100.00
|1.7128
|1.7141
|0.0000
|945
|2005.11.25 20:30
|s/l
|445
|100.00
|1.7141
|1.7141
|0.0000
|-13000.00
|397800.25
|946
|2005.11.25 21:04
|sell
|446
|100.00
|1.7136
|1.7149
|0.0000
|947
|2005.11.28 00:04
|close
|446
|100.00
|1.7130
|1.7149
|0.0000
|6215.13
|404015.38
|948
|2005.11.28 00:55
|buy
|447
|100.00
|1.7148
|1.7135
|0.0000
|949
|2005.11.28 01:01
|s/l
|447
|100.00
|1.7135
|1.7135
|0.0000
|-13000.00
|391015.38
|950
|2005.11.28 07:48
|sell
|448
|100.00
|1.7126
|1.7139
|0.0000
|951
|2005.11.28 08:01
|close
|448
|100.00
|1.7121
|1.7139
|0.0000
|4999.97
|396015.35
|952
|2005.11.28 08:12
|sell
|449
|100.00
|1.7113
|1.7126
|0.0000
|953
|2005.11.28 08:20
|close
|449
|100.00
|1.7110
|1.7126
|0.0000
|2999.48
|399014.83
|954
|2005.11.28 08:53
|sell
|450
|100.00
|1.7079
|1.7092
|0.0000
|955
|2005.11.28 09:00
|close
|450
|100.00
|1.7074
|1.7092
|0.0000
|5000.47
|404015.30
|956
|2005.11.28 09:10
|sell
|451
|100.00
|1.7062
|1.7075
|0.0000
|957
|2005.11.28 09:12
|close
|451
|100.00
|1.7058
|1.7075
|0.0000
|3999.81
|408015.11
|958
|2005.11.28 11:39
|sell
|452
|100.00
|1.7092
|1.7105
|0.0000
|959
|2005.11.28 11:59
|s/l
|452
|100.00
|1.7105
|1.7105
|0.0000
|-13000.00
|395015.11
|960
|2005.11.28 12:23
|sell
|453
|100.00
|1.7096
|1.7109
|0.0000
|961
|2005.11.28 12:50
|s/l
|453
|100.00
|1.7109
|1.7109
|0.0000
|-13000.00
|382015.11
|962
|2005.11.28 13:10
|sell
|454
|100.00
|1.7104
|1.7117
|0.0000
|963
|2005.11.28 13:16
|s/l
|454
|100.00
|1.7117
|1.7117
|0.0000
|-13000.00
|369015.11
|964
|2005.11.28 13:25
|sell
|455
|100.00
|1.7106
|1.7119
|0.0000
|965
|2005.11.28 13:26
|close
|455
|100.00
|1.7102
|1.7119
|0.0000
|3999.81
|373014.92
|966
|2005.11.28 13:37
|sell
|456
|100.00
|1.7090
|1.7103
|0.0000
|967
|2005.11.28 13:53
|s/l
|456
|100.00
|1.7103
|1.7103
|0.0000
|-13000.00
|360014.92
|968
|2005.11.28 14:20
|sell
|457
|100.00
|1.7106
|1.7119
|0.0000
|969
|2005.11.28 14:20
|close
|457
|100.00
|1.7102
|1.7119
|0.0000
|3999.62
|364014.54
|970
|2005.11.28 14:20
|sell
|458
|100.00
|1.7109
|1.7122
|0.0000
|971
|2005.11.28 14:22
|close
|458
|100.00
|1.7106
|1.7122
|0.0000
|2999.64
|367014.18
|972
|2005.11.28 14:43
|sell
|459
|100.00
|1.7092
|1.7105
|0.0000
|973
|2005.11.28 15:23
|s/l
|459
|100.00
|1.7105
|1.7105
|0.0000
|-13000.00
|354014.18
|974
|2005.11.28 15:31
|sell
|460
|100.00
|1.7111
|1.7124
|0.0000
|975
|2005.11.28 15:31
|close
|460
|100.00
|1.7106
|1.7124
|0.0000
|4999.97
|359014.15
|976
|2005.11.28 15:31
|sell
|461
|100.00
|1.7111
|1.7124
|0.0000
|977
|2005.11.28 15:34
|close
|461
|100.00
|1.7108
|1.7124
|0.0000
|2999.63
|362013.78
|978
|2005.11.28 15:40
|sell
|462
|100.00
|1.7098
|1.7111
|0.0000
|979
|2005.11.28 15:58
|close
|462
|100.00
|1.7094
|1.7111
|0.0000
|3999.80
|366013.58
|980
|2005.11.28 16:09
|buy
|463
|100.00
|1.7121
|1.7108
|0.0000
|981
|2005.11.28 16:15
|s/l
|463
|100.00
|1.7108
|1.7108
|0.0000
|-13000.00
|353013.58
|982
|2005.11.28 16:20
|buy
|464
|100.00
|1.7121
|1.7108
|0.0000
|983
|2005.11.28 16:24
|close
|464
|100.00
|1.7125
|1.7108
|0.0000
|4000.04
|357013.62
|984
|2005.11.28 16:26
|buy
|465
|100.00
|1.7139
|1.7126
|0.0000
|985
|2005.11.28 16:31
|close
|465
|100.00
|1.7145
|1.7126
|0.0000
|5999.50
|363013.12
|986
|2005.11.28 16:33
|buy
|466
|100.00
|1.7160
|1.7147
|0.0000
|987
|2005.11.28 16:46
|close
|466
|100.00
|1.7167
|1.7147
|0.0000
|6999.58
|370012.70
|988
|2005.11.28 17:00
|buy
|467
|100.00
|1.7195
|1.7182
|0.0000
|989
|2005.11.28 17:00
|close
|467
|100.00
|1.7198
|1.7182
|0.0000
|2999.68
|373012.38
|990
|2005.11.28 17:00
|buy
|468
|100.00
|1.7197
|1.7184
|0.0000
|991
|2005.11.28 17:01
|close
|468
|100.00
|1.7201
|1.7184
|0.0000
|4000.99
|377013.37
|992
|2005.11.28 17:18
|buy
|469
|100.00
|1.7199
|1.7186
|0.0000
|993
|2005.11.28 17:18
|close
|469
|100.00
|1.7203
|1.7186
|0.0000
|4000.21
|381013.58
|994
|2005.11.28 18:09
|buy
|470
|100.00
|1.7218
|1.7205
|0.0000
|995
|2005.11.28 18:30
|s/l
|470
|100.00
|1.7205
|1.7205
|0.0000
|-13000.00
|368013.58
|996
|2005.11.28 18:51
|buy
|471
|100.00
|1.7201
|1.7188
|0.0000
|997
|2005.11.28 18:54
|close
|471
|100.00
|1.7207
|1.7188
|0.0000
|6000.26
|374013.84
|998
|2005.11.28 18:58
|buy
|472
|100.00
|1.7214
|1.7201
|0.0000
|999
|2005.11.28 19:00
|close
|472
|100.00
|1.7220
|1.7201
|0.0000
|6000.14
|380013.98
|1000
|2005.11.28 19:47
|buy
|473
|100.00
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|1001
|2005.11.28 19:48
|close
|473
|100.00
|1.7285
|1.7268
|0.0000
|3999.72
|384013.70
|1002
|2005.11.28 20:10
|buy
|474
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|1003
|2005.11.28 20:10
|close
|474
|100.00
|1.7311
|1.7293
|0.0000
|5000.34
|389014.04
|1004
|2005.11.28 20:14
|buy
|475
|100.00
|1.7323
|1.7310
|0.0000
|1005
|2005.11.28 20:14
|close
|475
|100.00
|1.7327
|1.7310
|0.0000
|3999.90
|393013.94
|1006
|2005.11.28 20:14
|buy
|476
|100.00
|1.7323
|1.7310
|0.0000
|1007
|2005.11.28 20:36
|close
|476
|100.00
|1.7330
|1.7310
|0.0000
|7000.30
|400014.24
|1008
|2005.11.28 20:54
|buy
|477
|100.00
|1.7327
|1.7314
|0.0000
|1009
|2005.11.28 21:25
|s/l
|477
|100.00
|1.7314
|1.7314
|0.0000
|-13000.00
|387014.24
|1010
|2005.11.28 21:51
|buy
|478
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|1011
|2005.11.28 21:56
|s/l
|478
|100.00
|1.7293
|1.7293
|0.0000
|-13000.00
|374014.24
|1012
|2005.11.28 22:06
|buy
|479
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|1013
|2005.11.28 22:31
|s/l
|479
|100.00
|1.7293
|1.7293
|0.0000
|-13000.00
|361014.24
|1014
|2005.11.29 00:25
|buy
|480
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|1015
|2005.11.29 00:34
|close
|480
|100.00
|1.7289
|1.7272
|0.0000
|3999.81
|365014.05
|1016
|2005.11.29 02:38
|buy
|481
|100.00
|1.7251
|1.7238
|0.0000
|1017
|2005.11.29 02:41
|s/l
|481
|100.00
|1.7238
|1.7238
|0.0000
|-13000.00
|352014.05
|1018
|2005.11.29 03:59
|sell
|482
|100.00
|1.7214
|1.7227
|0.0000
|1019
|2005.11.29 04:20
|s/l
|482
|100.00
|1.7227
|1.7227
|0.0000
|-13000.00
|339014.05
|1020
|2005.11.29 05:42
|buy
|483
|100.00
|1.7235
|1.7222
|0.0000
|1021
|2005.11.29 06:29
|close
|483
|100.00
|1.7239
|1.7222
|0.0000
|3999.81
|343013.86
|1022
|2005.11.29 07:44
|buy
|484
|100.00
|1.7239
|1.7226
|0.0000
|1023
|2005.11.29 07:49
|s/l
|484
|100.00
|1.7226
|1.7226
|0.0000
|-13000.00
|330013.86
|1024
|2005.11.29 08:41
|buy
|485
|100.00
|1.7254
|1.7241
|0.0000
|1025
|2005.11.29 08:45
|close
|485
|100.00
|1.7258
|1.7241
|0.0000
|3999.80
|334013.66
|1026
|2005.11.29 08:45
|buy
|486
|100.00
|1.7256
|1.7243
|0.0000
|1027
|2005.11.29 08:48
|close
|486
|100.00
|1.7260
|1.7243
|0.0000
|3999.80
|338013.46
|1028
|2005.11.29 08:50
|buy
|487
|100.00
|1.7258
|1.7245
|0.0000
|1029
|2005.11.29 08:50
|close
|487
|100.00
|1.7266
|1.7245
|0.0000
|8000.47
|346013.93
|1030
|2005.11.29 08:50
|buy
|488
|100.00
|1.7258
|1.7245
|0.0000
|1031
|2005.11.29 09:06
|close
|488
|100.00
|1.7262
|1.7245
|0.0000
|3999.81
|350013.74
|1032
|2005.11.29 09:14
|buy
|489
|100.00
|1.7260
|1.7247
|0.0000
|1033
|2005.11.29 09:31
|close
|489
|100.00
|1.7264
|1.7247
|0.0000
|3999.81
|354013.55
|1034
|2005.11.29 09:32
|buy
|490
|100.00
|1.7262
|1.7249
|0.0000
|1035
|2005.11.29 10:01
|s/l
|490
|100.00
|1.7249
|1.7249
|0.0000
|-13000.00
|341013.55
|1036
|2005.11.29 11:30
|buy
|491
|100.00
|1.7241
|1.7228
|0.0000
|1037
|2005.11.29 11:44
|close
|491
|100.00
|1.7245
|1.7228
|0.0000
|3999.80
|345013.35
|1038
|2005.11.29 14:19
|sell
|492
|100.00
|1.7233
|1.7246
|0.0000
|1039
|2005.11.29 14:20
|close
|492
|100.00
|1.7230
|1.7246
|0.0000
|2999.64
|348012.99
|1040
|2005.11.29 14:21
|sell
|493
|100.00
|1.7230
|1.7243
|0.0000
|1041
|2005.11.29 14:21
|close
|493
|100.00
|1.7225
|1.7243
|0.0000
|5000.50
|353013.49
|1042
|2005.11.29 14:21
|sell
|494
|100.00
|1.7225
|1.7238
|0.0000
|1043
|2005.11.29 14:28
|s/l
|494
|100.00
|1.7238
|1.7238
|0.0000
|-13000.00
|340013.49
|1044
|2005.11.29 14:51
|sell
|495
|100.00
|1.7203
|1.7216
|0.0000
|1045
|2005.11.29 14:55
|close
|495
|100.00
|1.7200
|1.7216
|0.0000
|2999.59
|343013.08
|1046
|2005.11.29 15:03
|sell
|496
|100.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|1047
|2005.11.29 15:03
|close
|496
|100.00
|1.7193
|1.7210
|0.0000
|3999.81
|347012.89
|1048
|2005.11.29 15:03
|sell
|497
|100.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|1049
|2005.11.29 15:04
|close
|497
|100.00
|1.7193
|1.7210
|0.0000
|3999.81
|351012.70
|1050
|2005.11.29 15:08
|sell
|498
|100.00
|1.7193
|1.7206
|0.0000
|1051
|2005.11.29 15:08
|close
|498
|100.00
|1.7189
|1.7206
|0.0000
|3999.81
|355012.51
|1052
|2005.11.29 15:08
|sell
|499
|100.00
|1.7191
|1.7204
|0.0000
|1053
|2005.11.29 15:11
|s/l
|499
|100.00
|1.7204
|1.7204
|0.0000
|-13000.00
|342012.51
|1054
|2005.11.29 15:17
|sell
|500
|100.00
|1.7202
|1.7215
|0.0000
|1055
|2005.11.29 15:18
|s/l
|500
|100.00
|1.7215
|1.7215
|0.0000
|-13000.00
|329012.51
|1056
|2005.11.29 16:15
|sell
|501
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|1057
|2005.11.29 16:15
|close
|501
|100.00
|1.7160
|1.7176
|0.0000
|3000.11
|332012.62
|1058
|2005.11.29 17:47
|sell
|502
|100.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|1059
|2005.11.29 18:00
|close
|502
|100.00
|1.7192
|1.7212
|0.0000
|7000.30
|339012.92
|1060
|2005.11.29 18:41
|sell
|503
|100.00
|1.7185
|1.7198
|0.0000
|1061
|2005.11.29 18:56
|s/l
|503
|100.00
|1.7198
|1.7198
|0.0000
|-13000.00
|326012.92
|1062
|2005.11.29 19:41
|sell
|504
|100.00
|1.7203
|1.7216
|0.0000
|1063
|2005.11.29 19:52
|close
|504
|100.00
|1.7199
|1.7216
|0.0000
|3999.80
|330012.72
|1064
|2005.11.29 20:43
|sell
|505
|100.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|1065
|2005.11.29 21:07
|close
|505
|100.00
|1.7195
|1.7212
|0.0000
|3999.80
|334012.52
|1066
|2005.11.29 21:10
|sell
|506
|100.00
|1.7190
|1.7203
|0.0000
|1067
|2005.11.29 22:39
|close
|506
|100.00
|1.7187
|1.7203
|0.0000
|2999.64
|337012.16
|1068
|2005.11.30 02:30
|sell
|507
|100.00
|1.7172
|1.7185
|0.0000
|1069
|2005.11.30 03:32
|s/l
|507
|100.00
|1.7185
|1.7185
|0.0000
|-13000.00
|324012.16
|1070
|2005.11.30 05:38
|sell
|508
|100.00
|1.7184
|1.7197
|0.0000
|1071
|2005.11.30 05:41
|close
|508
|100.00
|1.7180
|1.7197
|0.0000
|3999.81
|328011.97
|1072
|2005.11.30 06:52
|buy
|509
|100.00
|1.7201
|1.7188
|0.0000
|1073
|2005.11.30 06:56
|close
|509
|100.00
|1.7208
|1.7188
|0.0000
|7000.30
|335012.27
|1074
|2005.11.30 06:59
|buy
|510
|100.00
|1.7214
|1.7201
|0.0000
|1075
|2005.11.30 08:23
|s/l
|510
|100.00
|1.7201
|1.7201
|0.0000
|-13000.00
|322012.27
|1076
|2005.11.30 09:16
|buy
|511
|100.00
|1.7222
|1.7209
|0.0000
|1077
|2005.11.30 09:23
|close
|511
|100.00
|1.7226
|1.7209
|0.0000
|3999.80
|326012.07
|1078
|2005.11.30 09:36
|buy
|512
|100.00
|1.7220
|1.7207
|0.0000
|1079
|2005.11.30 09:54
|s/l
|512
|100.00
|1.7207
|1.7207
|0.0000
|-13000.00
|313012.07
|1080
|2005.11.30 10:06
|buy
|513
|100.00
|1.7212
|1.7199
|0.0000
|1081
|2005.11.30 10:07
|close
|513
|100.00
|1.7216
|1.7199
|0.0000
|4001.00
|317013.07
|1082
|2005.11.30 10:37
|buy
|514
|100.00
|1.7224
|1.7211
|0.0000
|1083
|2005.11.30 10:56
|close
|514
|100.00
|1.7229
|1.7211
|0.0000
|4999.64
|322012.71
|1084
|2005.11.30 11:26
|buy
|515
|100.00
|1.7244
|1.7231
|0.0000
|1085
|2005.11.30 11:38
|close
|515
|100.00
|1.7248
|1.7231
|0.0000
|3999.91
|326012.62
|1086
|2005.11.30 11:49
|buy
|516
|100.00
|1.7247
|1.7234
|0.0000
|1087
|2005.11.30 11:50
|close
|516
|100.00
|1.7251
|1.7234
|0.0000
|4000.59
|330013.21
|1088
|2005.11.30 13:31
|buy
|517
|100.00
|1.7268
|1.7255
|0.0000
|1089
|2005.11.30 13:33
|close
|517
|100.00
|1.7271
|1.7255
|0.0000
|2999.64
|333012.85
|1090
|2005.11.30 13:35
|buy
|518
|100.00
|1.7270
|1.7257
|0.0000
|1091
|2005.11.30 13:36
|s/l
|518
|100.00
|1.7257
|1.7257
|0.0000
|-13000.00
|320012.85
|1092
|2005.11.30 14:30
|buy
|519
|100.00
|1.7253
|1.7240
|0.0000
|1093
|2005.11.30 14:30
|close
|519
|100.00
|1.7256
|1.7240
|0.0000
|3000.00
|323012.85
|1094
|2005.11.30 14:47
|buy
|520
|100.00
|1.7264
|1.7251
|0.0000
|1095
|2005.11.30 14:48
|close
|520
|100.00
|1.7267
|1.7251
|0.0000
|2999.63
|326012.48
|1096
|2005.11.30 15:58
|buy
|521
|100.00
|1.7264
|1.7251
|0.0000
|1097
|2005.11.30 15:58
|close
|521
|100.00
|1.7268
|1.7251
|0.0000
|3999.65
|330012.13
|1098
|2005.11.30 15:58
|buy
|522
|100.00
|1.7262
|1.7249
|0.0000
|1099
|2005.11.30 15:59
|close
|522
|100.00
|1.7267
|1.7249
|0.0000
|5000.49
|335012.62
|1100
|2005.11.30 16:07
|buy
|523
|100.00
|1.7272
|1.7259
|0.0000
|1101
|2005.11.30 16:22
|close
|523
|100.00
|1.7276
|1.7259
|0.0000
|4000.00
|339012.62
|1102
|2005.11.30 16:53
|buy
|524
|100.00
|1.7334
|1.7321
|0.0000
|1103
|2005.11.30 16:53
|close
|524
|100.00
|1.7340
|1.7321
|0.0000
|5999.68
|345012.30
|1104
|2005.11.30 16:53
|buy
|525
|100.00
|1.7333
|1.7320
|0.0000
|1105
|2005.11.30 16:54
|s/l
|525
|100.00
|1.7320
|1.7320
|0.0000
|-13000.00
|332012.30
|1106
|2005.11.30 17:14
|buy
|526
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|1107
|2005.11.30 17:16
|close
|526
|100.00
|1.7321
|1.7302
|0.0000
|6000.14
|338012.44
|1108
|2005.11.30 17:46
|buy
|527
|100.00
|1.7325
|1.7312
|0.0000
|1109
|2005.11.30 17:53
|close
|527
|100.00
|1.7329
|1.7312
|0.0000
|3999.80
|342012.24
|1110
|2005.11.30 18:05
|buy
|528
|100.00
|1.7327
|1.7314
|0.0000
|1111
|2005.11.30 18:11
|s/l
|528
|100.00
|1.7314
|1.7314
|0.0000
|-13000.00
|329012.24
|1112
|2005.11.30 19:01
|buy
|529
|100.00
|1.7325
|1.7312
|0.0000
|1113
|2005.11.30 19:02
|close
|529
|100.00
|1.7329
|1.7312
|0.0000
|3999.80
|333012.04
|1114
|2005.11.30 20:03
|buy
|530
|100.00
|1.7296
|1.7283
|0.0000
|1115
|2005.11.30 20:59
|s/l
|530
|100.00
|1.7283
|1.7283
|0.0000
|-13000.00
|320012.04
|1116
|2005.11.30 22:57
|buy
|531
|100.00
|1.7294
|1.7281
|0.0000
|1117
|2005.11.30 23:02
|close
|531
|100.00
|1.7302
|1.7281
|0.0000
|8000.46
|328012.50
|1118
|2005.12.01 07:29
|buy
|532
|100.00
|1.7300
|1.7287
|0.0000
|1119
|2005.12.01 07:29
|close
|532
|100.00
|1.7304
|1.7287
|0.0000
|3999.80
|332012.30
|1120
|2005.12.01 07:29
|buy
|533
|100.00
|1.7300
|1.7287
|0.0000
|1121
|2005.12.01 07:50
|s/l
|533
|100.00
|1.7287
|1.7287
|0.0000
|-13000.00
|319012.30
|1122
|2005.12.01 09:01
|buy
|534
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|1123
|2005.12.01 09:01
|close
|534
|100.00
|1.7311
|1.7293
|0.0000
|4999.97
|324012.27
|1124
|2005.12.01 09:01
|buy
|535
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|1125
|2005.12.01 09:02
|close
|535
|100.00
|1.7310
|1.7293
|0.0000
|3999.81
|328012.08
|1126
|2005.12.01 09:25
|buy
|536
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|1127
|2005.12.01 10:42
|close
|536
|100.00
|1.7318
|1.7302
|0.0000
|3000.04
|331012.12
|1128
|2005.12.01 13:14
|buy
|537
|100.00
|1.7290
|1.7277
|0.0000
|1129
|2005.12.01 13:16
|close
|537
|100.00
|1.7293
|1.7277
|0.0000
|2999.42
|334011.54
|1130
|2005.12.01 13:47
|buy
|538
|100.00
|1.7304
|1.7291
|0.0000
|1131
|2005.12.01 13:48
|s/l
|538
|100.00
|1.7291
|1.7291
|0.0000
|-13000.00
|321011.54
|1132
|2005.12.01 13:59
|buy
|539
|100.00
|1.7304
|1.7291
|0.0000
|1133
|2005.12.01 13:59
|close
|539
|100.00
|1.7308
|1.7291
|0.0000
|3999.48
|325011.02
|1134
|2005.12.01 13:59
|buy
|540
|100.00
|1.7304
|1.7291
|0.0000
|1135
|2005.12.01 14:06
|s/l
|540
|100.00
|1.7291
|1.7291
|0.0000
|-13000.00
|312011.02
|1136
|2005.12.01 14:32
|buy
|541
|100.00
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|1137
|2005.12.01 14:32
|close
|541
|100.00
|1.7284
|1.7268
|0.0000
|2999.72
|315010.74
|1138
|2005.12.01 14:37
|buy
|542
|100.00
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|1139
|2005.12.01 14:37
|close
|542
|100.00
|1.7292
|1.7276
|0.0000
|3000.00
|318010.74
|1140
|2005.12.01 14:37
|buy
|543
|100.00
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|1141
|2005.12.01 14:39
|close
|543
|100.00
|1.7293
|1.7276
|0.0000
|3999.58
|322010.32
|1142
|2005.12.01 15:00
|buy
|544
|100.00
|1.7272
|1.7259
|0.0000
|1143
|2005.12.01 15:03
|close
|544
|100.00
|1.7279
|1.7259
|0.0000
|7000.00
|329010.32
|1144
|2005.12.01 15:43
|buy
|545
|100.00
|1.7279
|1.7266
|0.0000
|1145
|2005.12.01 15:43
|close
|545
|100.00
|1.7282
|1.7266
|0.0000
|3000.05
|332010.37
|1146
|2005.12.01 16:36
|buy
|546
|100.00
|1.7286
|1.7273
|0.0000
|1147
|2005.12.01 16:36
|close
|546
|100.00
|1.7290
|1.7273
|0.0000
|3999.72
|336010.09
|1148
|2005.12.01 16:44
|buy
|547
|100.00
|1.7283
|1.7270
|0.0000
|1149
|2005.12.01 16:45
|close
|547
|100.00
|1.7288
|1.7270
|0.0000
|5001.16
|341011.25
|1150
|2005.12.01 17:00
|buy
|548
|100.00
|1.7298
|1.7285
|0.0000
|1151
|2005.12.01 17:08
|close
|548
|100.00
|1.7302
|1.7285
|0.0000
|4000.47
|345011.72
|1152
|2005.12.01 17:32
|buy
|549
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|1153
|2005.12.01 17:34
|s/l
|549
|100.00
|1.7293
|1.7293
|0.0000
|-13000.00
|332011.72
|1154
|2005.12.01 19:00
|buy
|550
|100.00
|1.7325
|1.7312
|0.0000
|1155
|2005.12.01 19:12
|s/l
|550
|100.00
|1.7312
|1.7312
|0.0000
|-13000.00
|319011.72
|1156
|2005.12.01 19:40
|buy
|551
|100.00
|1.7334
|1.7321
|0.0000
|1157
|2005.12.01 19:40
|close
|551
|100.00
|1.7340
|1.7321
|0.0000
|5999.68
|325011.40
|1158
|2005.12.01 19:40
|buy
|552
|100.00
|1.7333
|1.7320
|0.0000
|1159
|2005.12.01 19:42
|close
|552
|100.00
|1.7337
|1.7320
|0.0000
|3999.43
|329010.83
|1160
|2005.12.01 21:40
|buy
|553
|100.00
|1.7313
|1.7300
|0.0000
|1161
|2005.12.01 21:44
|close
|553
|100.00
|1.7317
|1.7300
|0.0000
|3999.81
|333010.64
|1162
|2005.12.02 02:53
|sell
|554
|100.00
|1.7300
|1.7313
|0.0000
|1163
|2005.12.02 03:15
|close
|554
|100.00
|1.7298
|1.7313
|0.0000
|2000.66
|335011.30
|1164
|2005.12.02 04:47
|sell
|555
|100.00
|1.7306
|1.7319
|0.0000
|1165
|2005.12.02 05:35
|close
|555
|100.00
|1.7302
|1.7319
|0.0000
|3999.80
|339011.10
|1166
|2005.12.02 08:26
|sell
|556
|100.00
|1.7302
|1.7315
|0.0000
|1167
|2005.12.02 08:26
|close
|556
|100.00
|1.7298
|1.7315
|0.0000
|4000.47
|343011.57
|1168
|2005.12.02 08:26
|sell
|557
|100.00
|1.7300
|1.7313
|0.0000
|1169
|2005.12.02 08:27
|close
|557
|100.00
|1.7296
|1.7313
|0.0000
|4000.19
|347011.76
|1170
|2005.12.02 09:15
|sell
|558
|100.00
|1.7277
|1.7290
|0.0000
|1171
|2005.12.02 09:20
|s/l
|558
|100.00
|1.7290
|1.7290
|0.0000
|-13000.00
|334011.76
|1172
|2005.12.02 09:27
|sell
|559
|100.00
|1.7286
|1.7299
|0.0000
|1173
|2005.12.02 09:32
|close
|559
|100.00
|1.7283
|1.7299
|0.0000
|3000.83
|337012.59
|1174
|2005.12.02 09:32
|sell
|560
|100.00
|1.7286
|1.7299
|0.0000
|1175
|2005.12.02 09:39
|close
|560
|100.00
|1.7281
|1.7299
|0.0000
|4999.97
|342012.56
|1176
|2005.12.02 09:41
|sell
|561
|100.00
|1.7281
|1.7294
|0.0000
|1177
|2005.12.02 09:42
|close
|561
|100.00
|1.7277
|1.7294
|0.0000
|3999.80
|346012.36
|1178
|2005.12.02 11:46
|sell
|562
|100.00
|1.7285
|1.7298
|0.0000
|1179
|2005.12.02 11:48
|close
|562
|100.00
|1.7283
|1.7298
|0.0000
|2000.67
|348013.03
|1180
|2005.12.02 12:04
|sell
|563
|100.00
|1.7271
|1.7284
|0.0000
|1181
|2005.12.02 12:05
|close
|563
|100.00
|1.7269
|1.7284
|0.0000
|2000.67
|350013.70
|1182
|2005.12.02 13:29
|sell
|564
|100.00
|1.7267
|1.7280
|0.0000
|1183
|2005.12.02 13:29
|close
|564
|100.00
|1.7260
|1.7280
|0.0000
|6999.11
|357012.81
|1184
|2005.12.02 13:30
|sell
|565
|100.00
|1.7261
|1.7274
|0.0000
|1185
|2005.12.02 13:33
|close
|565
|100.00
|1.7257
|1.7274
|0.0000
|4000.00
|361012.81
|1186
|2005.12.02 13:34
|sell
|566
|100.00
|1.7254
|1.7267
|0.0000
|1187
|2005.12.02 13:34
|close
|566
|100.00
|1.7251
|1.7267
|0.0000
|2999.71
|364012.52
|1188
|2005.12.02 13:34
|sell
|567
|100.00
|1.7254
|1.7267
|0.0000
|1189
|2005.12.02 13:40
|s/l
|567
|100.00
|1.7267
|1.7267
|0.0000
|-13000.00
|351012.52
|1190
|2005.12.02 14:28
|buy
|568
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|1191
|2005.12.02 14:29
|close
|568
|100.00
|1.7290
|1.7272
|0.0000
|5000.00
|356012.52
|1192
|2005.12.02 14:31
|buy
|569
|100.00
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|1193
|2005.12.02 14:31
|close
|569
|100.00
|1.7286
|1.7268
|0.0000
|5000.00
|361012.52
|1194
|2005.12.02 14:37
|buy
|570
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|1195
|2005.12.02 14:37
|close
|570
|100.00
|1.7289
|1.7272
|0.0000
|4000.25
|365012.77
|1196
|2005.12.02 14:37
|buy
|571
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|1197
|2005.12.02 14:46
|close
|571
|100.00
|1.7303
|1.7272
|0.0000
|18000.00
|383012.77
|1198
|2005.12.02 14:52
|buy
|572
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|1199
|2005.12.02 14:52
|close
|572
|100.00
|1.7319
|1.7302
|0.0000
|3999.81
|387012.58
|1200
|2005.12.02 14:53
|buy
|573
|100.00
|1.7338
|1.7325
|0.0000
|1201
|2005.12.02 14:54
|close
|573
|100.00
|1.7341
|1.7325
|0.0000
|2999.80
|390012.38
|1202
|2005.12.02 14:58
|buy
|574
|100.00
|1.7361
|1.7348
|0.0000
|1203
|2005.12.02 14:58
|close
|574
|100.00
|1.7368
|1.7348
|0.0000
|6999.11
|397011.49
|1204
|2005.12.02 14:58
|buy
|575
|100.00
|1.7365
|1.7352
|0.0000
|1205
|2005.12.02 14:58
|close
|575
|100.00
|1.7368
|1.7352
|0.0000
|2999.55
|400011.04
|1206
|2005.12.02 14:58
|buy
|576
|100.00
|1.7363
|1.7350
|0.0000
|1207
|2005.12.02 15:00
|s/l
|576
|100.00
|1.7350
|1.7350
|0.0000
|-13000.00
|387011.04
|1208
|2005.12.02 15:11
|sell
|577
|100.00
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|1209
|2005.12.02 15:11
|close
|577
|100.00
|1.7345
|1.7366
|0.0000
|8000.00
|395011.04
|1210
|2005.12.02 15:55
|sell
|578
|100.00
|1.7285
|1.7298
|0.0000
|1211
|2005.12.02 15:57
|close
|578
|100.00
|1.7281
|1.7298
|0.0000
|3999.81
|399010.85
|1212
|2005.12.02 16:11
|sell
|579
|100.00
|1.7290
|1.7303
|0.0000
|1213
|2005.12.02 16:11
|close
|579
|100.00
|1.7285
|1.7303
|0.0000
|5000.25
|404011.10
|1214
|2005.12.02 16:40
|sell
|580
|100.00
|1.7305
|1.7318
|0.0000
|1215
|2005.12.02 16:42
|close
|580
|100.00
|1.7299
|1.7318
|0.0000
|6000.00
|410011.10
|1216
|2005.12.02 16:45
|sell
|581
|100.00
|1.7307
|1.7320
|0.0000
|1217
|2005.12.02 16:45
|close
|581
|100.00
|1.7303
|1.7320
|0.0000
|4000.16
|414011.26
|1218
|2005.12.02 16:45
|sell
|582
|100.00
|1.7307
|1.7320
|0.0000
|1219
|2005.12.02 16:49
|close
|582
|100.00
|1.7300
|1.7320
|0.0000
|7000.16
|421011.42
|1220
|2005.12.02 16:59
|sell
|583
|100.00
|1.7302
|1.7315
|0.0000
|1221
|2005.12.02 16:59
|close
|583
|100.00
|1.7295
|1.7315
|0.0000
|7000.00
|428011.42
|1222
|2005.12.02 17:10
|sell
|584
|100.00
|1.7295
|1.7308
|0.0000
|1223
|2005.12.02 17:10
|close
|584
|100.00
|1.7290
|1.7308
|0.0000
|5000.00
|433011.42
|1224
|2005.12.02 17:10
|sell
|585
|100.00
|1.7301
|1.7314
|0.0000
|1225
|2005.12.02 17:10
|close
|585
|100.00
|1.7292
|1.7314
|0.0000
|9000.00
|442011.42
|1226
|2005.12.02 17:10
|sell
|586
|100.00
|1.7296
|1.7309
|0.0000
|1227
|2005.12.02 17:12
|close
|586
|100.00
|1.7289
|1.7309
|0.0000
|6999.11
|449010.53
|1228
|2005.12.02 17:43
|sell
|587
|100.00
|1.7306
|1.7319
|0.0000
|1229
|2005.12.02 17:45
|close
|587
|100.00
|1.7302
|1.7319
|0.0000
|3999.80
|453010.33
|1230
|2005.12.02 17:51
|sell
|588
|100.00
|1.7306
|1.7319
|0.0000
|1231
|2005.12.02 17:55
|close
|588
|100.00
|1.7298
|1.7319
|0.0000
|8000.46
|461010.79
|1232
|2005.12.02 18:13
|buy
|589
|100.00
|1.7321
|1.7308
|0.0000
|1233
|2005.12.02 18:13
|close
|589
|100.00
|1.7327
|1.7308
|0.0000
|6000.23
|467011.02
|1234
|2005.12.02 18:18
|buy
|590
|100.00
|1.7334
|1.7321
|0.0000
|1235
|2005.12.02 18:18
|close
|590
|100.00
|1.7339
|1.7321
|0.0000
|5000.46
|472011.48
|1236
|2005.12.02 18:18
|buy
|591
|100.00
|1.7336
|1.7323
|0.0000
|1237
|2005.12.02 18:24
|close
|591
|100.00
|1.7341
|1.7323
|0.0000
|5000.13
|477011.61
|1238
|2005.12.02 19:17
|buy
|592
|100.00
|1.7346
|1.7333
|0.0000
|1239
|2005.12.02 19:17
|close
|592
|100.00
|1.7349
|1.7333
|0.0000
|2999.66
|480011.27
|1240
|2005.12.02 19:17
|buy
|593
|100.00
|1.7350
|1.7337
|0.0000
|1241
|2005.12.02 19:36
|s/l
|593
|100.00
|1.7337
|1.7337
|0.0000
|-13000.00
|467011.27
|1242
|2005.12.02 22:44
|buy
|594
|100.00
|1.7328
|1.7315
|0.0000
|1243
|2005.12.05 00:00
|s/l
|594
|100.00
|1.7315
|1.7315
|0.0000
|-13350.00
|453661.27
|1244
|2005.12.05 00:24
|buy
|595
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|1245
|2005.12.05 00:24
|close
|595
|100.00
|1.7319
|1.7302
|0.0000
|3999.81
|457661.08
|1246
|2005.12.05 00:24
|buy
|596
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|1247
|2005.12.05 00:49
|close
|596
|100.00
|1.7319
|1.7302
|0.0000
|3999.81
|461660.89
|1248
|2005.12.05 02:36
|sell
|597
|100.00
|1.7317
|1.7330
|0.0000
|1249
|2005.12.05 02:58
|close
|597
|100.00
|1.7313
|1.7330
|0.0000
|3999.81
|465660.70
|1250
|2005.12.05 03:17
|sell
|598
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|1251
|2005.12.05 03:17
|close
|598
|100.00
|1.7310
|1.7326
|0.0000
|2999.63
|468660.33
|1252
|2005.12.05 03:17
|sell
|599
|100.00
|1.7311
|1.7324
|0.0000
|1253
|2005.12.05 03:19
|close
|599
|100.00
|1.7308
|1.7324
|0.0000
|2999.64
|471659.97
|1254
|2005.12.05 06:53
|sell
|600
|100.00
|1.7302
|1.7315
|0.0000
|1255
|2005.12.05 06:55
|close
|600
|100.00
|1.7298
|1.7315
|0.0000
|4000.99
|475660.96
|1256
|2005.12.05 08:38
|sell
|601
|100.00
|1.7298
|1.7311
|0.0000
|1257
|2005.12.05 09:04
|s/l
|601
|100.00
|1.7311
|1.7311
|0.0000
|-13000.00
|462660.96
|1258
|2005.12.05 10:16
|sell
|602
|100.00
|1.7310
|1.7323
|0.0000
|1259
|2005.12.05 10:41
|close
|602
|100.00
|1.7306
|1.7323
|0.0000
|3999.81
|466660.77
|1260
|2005.12.05 12:58
|buy
|603
|100.00
|1.7357
|1.7344
|0.0000
|1261
|2005.12.05 13:00
|close
|603
|100.00
|1.7361
|1.7344
|0.0000
|3999.80
|470660.57
|1262
|2005.12.05 13:21
|buy
|604
|100.00
|1.7357
|1.7344
|0.0000
|1263
|2005.12.05 13:24
|close
|604
|100.00
|1.7361
|1.7344
|0.0000
|3999.80
|474660.37
|1264
|2005.12.05 13:58
|buy
|605
|100.00
|1.7374
|1.7361
|0.0000
|1265
|2005.12.05 14:00
|close
|605
|100.00
|1.7377
|1.7361
|0.0000
|2999.78
|477660.15
|1266
|2005.12.05 14:04
|buy
|606
|100.00
|1.7390
|1.7377
|0.0000
|1267
|2005.12.05 14:04
|close
|606
|100.00
|1.7393
|1.7377
|0.0000
|2999.51
|480659.66
|1268
|2005.12.05 14:04
|buy
|607
|100.00
|1.7391
|1.7378
|0.0000
|1269
|2005.12.05 14:10
|s/l
|607
|100.00
|1.7378
|1.7378
|0.0000
|-13000.00
|467659.66
|1270
|2005.12.05 14:23
|buy
|608
|100.00
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|1271
|2005.12.05 14:27
|close
|608
|100.00
|1.7384
|1.7365
|0.0000
|6000.13
|473659.79
|1272
|2005.12.05 14:33
|buy
|609
|100.00
|1.7382
|1.7369
|0.0000
|1273
|2005.12.05 14:35
|close
|609
|100.00
|1.7385
|1.7369
|0.0000
|2999.65
|476659.44
|1274
|2005.12.05 14:44
|buy
|610
|100.00
|1.7414
|1.7401
|0.0000
|1275
|2005.12.05 14:54
|s/l
|610
|100.00
|1.7401
|1.7401
|0.0000
|-13000.00
|463659.44
|1276
|2005.12.05 15:41
|buy
|611
|100.00
|1.7401
|1.7388
|0.0000
|1277
|2005.12.05 15:41
|close
|611
|100.00
|1.7407
|1.7388
|0.0000
|6000.13
|469659.57
|1278
|2005.12.05 16:04
|buy
|612
|100.00
|1.7401
|1.7388
|0.0000
|1279
|2005.12.05 16:30
|s/l
|612
|100.00
|1.7388
|1.7388
|0.0000
|-13000.00
|456659.57
|1280
|2005.12.05 18:16
|buy
|613
|100.00
|1.7403
|1.7390
|0.0000
|1281
|2005.12.05 18:16
|close
|613
|100.00
|1.7407
|1.7390
|0.0000
|3999.74
|460659.31
|1282
|2005.12.05 18:16
|buy
|614
|100.00
|1.7403
|1.7390
|0.0000
|1283
|2005.12.05 18:20
|close
|614
|100.00
|1.7407
|1.7390
|0.0000
|3999.80
|464659.11
|1284
|2005.12.05 18:54
|buy
|615
|100.00
|1.7429
|1.7416
|0.0000
|1285
|2005.12.05 18:54
|close
|615
|100.00
|1.7432
|1.7416
|0.0000
|3000.19
|467659.30
|1286
|2005.12.05 19:29
|buy
|616
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1287
|2005.12.05 19:29
|close
|616
|100.00
|1.7439
|1.7422
|0.0000
|4000.39
|471659.69
|1288
|2005.12.05 19:29
|buy
|617
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1289
|2005.12.05 19:58
|s/l
|617
|100.00
|1.7422
|1.7422
|0.0000
|-13000.00
|458659.69
|1290
|2005.12.05 21:10
|buy
|618
|100.00
|1.7429
|1.7416
|0.0000
|1291
|2005.12.05 22:11
|s/l
|618
|100.00
|1.7416
|1.7416
|0.0000
|-13000.00
|445659.69
|1292
|2005.12.06 05:28
|buy
|619
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|1293
|2005.12.06 06:19
|close
|619
|100.00
|1.7422
|1.7403
|0.0000
|6000.14
|451659.83
|1294
|2005.12.06 06:21
|buy
|620
|100.00
|1.7420
|1.7407
|0.0000
|1295
|2005.12.06 06:38
|close
|620
|100.00
|1.7424
|1.7407
|0.0000
|4000.99
|455660.82
|1296
|2005.12.06 08:39
|buy
|621
|100.00
|1.7420
|1.7407
|0.0000
|1297
|2005.12.06 08:39
|close
|621
|100.00
|1.7424
|1.7407
|0.0000
|4000.99
|459661.81
|1298
|2005.12.06 08:40
|buy
|622
|100.00
|1.7420
|1.7407
|0.0000
|1299
|2005.12.06 09:18
|close
|622
|100.00
|1.7422
|1.7407
|0.0000
|2000.66
|461662.47
|1300
|2005.12.06 09:57
|buy
|623
|100.00
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|1301
|2005.12.06 09:57
|close
|623
|100.00
|1.7449
|1.7430
|0.0000
|6000.25
|467662.72
|1302
|2005.12.06 11:30
|sell
|624
|100.00
|1.7323
|1.7336
|0.0000
|1303
|2005.12.06 11:32
|close
|624
|100.00
|1.7320
|1.7336
|0.0000
|3000.43
|470663.15
|1304
|2005.12.06 11:33
|sell
|625
|100.00
|1.7323
|1.7336
|0.0000
|1305
|2005.12.06 11:58
|s/l
|625
|100.00
|1.7336
|1.7336
|0.0000
|-13000.00
|457663.15
|1306
|2005.12.06 12:41
|sell
|626
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|1307
|2005.12.06 12:42
|close
|626
|100.00
|1.7338
|1.7355
|0.0000
|3999.81
|461662.96
|1308
|2005.12.06 12:57
|sell
|627
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|1309
|2005.12.06 12:57
|close
|627
|100.00
|1.7327
|1.7344
|0.0000
|4001.00
|465663.96
|1310
|2005.12.06 12:57
|sell
|628
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|1311
|2005.12.06 13:11
|s/l
|628
|100.00
|1.7344
|1.7344
|0.0000
|-13000.00
|452663.96
|1312
|2005.12.06 14:42
|sell
|629
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1313
|2005.12.06 14:43
|close
|629
|100.00
|1.7338
|1.7357
|0.0000
|6000.34
|458664.30
|1314
|2005.12.06 15:23
|sell
|630
|100.00
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|1315
|2005.12.06 15:27
|close
|630
|100.00
|1.7353
|1.7374
|0.0000
|7999.27
|466663.57
|1316
|2005.12.06 15:36
|sell
|631
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1317
|2005.12.06 15:39
|close
|631
|100.00
|1.7341
|1.7357
|0.0000
|3000.34
|469663.91
|1318
|2005.12.06 16:33
|buy
|632
|100.00
|1.7369
|1.7356
|0.0000
|1319
|2005.12.06 16:42
|close
|632
|100.00
|1.7372
|1.7356
|0.0000
|3000.22
|472664.13
|1320
|2005.12.06 17:13
|buy
|633
|100.00
|1.7400
|1.7387
|0.0000
|1321
|2005.12.06 17:13
|close
|633
|100.00
|1.7405
|1.7387
|0.0000
|4999.73
|477663.86
|1322
|2005.12.06 17:15
|buy
|634
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|1323
|2005.12.06 17:15
|close
|634
|100.00
|1.7410
|1.7394
|0.0000
|3000.56
|480664.42
|1324
|2005.12.06 17:15
|buy
|635
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|1325
|2005.12.06 17:22
|s/l
|635
|100.00
|1.7394
|1.7394
|0.0000
|-13000.00
|467664.42
|1326
|2005.12.06 17:33
|buy
|636
|100.00
|1.7397
|1.7384
|0.0000
|1327
|2005.12.06 17:33
|close
|636
|100.00
|1.7401
|1.7384
|0.0000
|3999.80
|471664.22
|1328
|2005.12.06 17:33
|buy
|637
|100.00
|1.7397
|1.7384
|0.0000
|1329
|2005.12.06 17:43
|close
|637
|100.00
|1.7401
|1.7384
|0.0000
|3999.80
|475664.02
|1330
|2005.12.06 17:50
|buy
|638
|100.00
|1.7405
|1.7392
|0.0000
|1331
|2005.12.06 17:50
|close
|638
|100.00
|1.7409
|1.7392
|0.0000
|3999.81
|479663.83
|1332
|2005.12.06 17:50
|buy
|639
|100.00
|1.7405
|1.7392
|0.0000
|1333
|2005.12.06 18:03
|close
|639
|100.00
|1.7411
|1.7392
|0.0000
|5998.95
|485662.78
|1334
|2005.12.06 19:07
|buy
|640
|100.00
|1.7425
|1.7412
|0.0000
|1335
|2005.12.06 19:08
|close
|640
|100.00
|1.7428
|1.7412
|0.0000
|2999.97
|488662.75
|1336
|2005.12.06 19:11
|buy
|641
|100.00
|1.7428
|1.7415
|0.0000
|1337
|2005.12.06 19:11
|close
|641
|100.00
|1.7432
|1.7415
|0.0000
|3999.80
|492662.55
|1338
|2005.12.06 19:11
|buy
|642
|100.00
|1.7428
|1.7415
|0.0000
|1339
|2005.12.06 19:27
|s/l
|642
|100.00
|1.7415
|1.7415
|0.0000
|-13000.00
|479662.55
|1340
|2005.12.06 22:28
|buy
|643
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|1341
|2005.12.06 22:38
|close
|643
|100.00
|1.7420
|1.7403
|0.0000
|3999.81
|483662.36
|1342
|2005.12.06 23:18
|buy
|644
|100.00
|1.7403
|1.7390
|0.0000
|1343
|2005.12.06 23:18
|close
|644
|100.00
|1.7407
|1.7390
|0.0000
|3999.74
|487662.10
|1344
|2005.12.07 00:40
|buy
|645
|100.00
|1.7424
|1.7411
|0.0000
|1345
|2005.12.07 00:40
|close
|645
|100.00
|1.7430
|1.7411
|0.0000
|6000.14
|493662.24
|1346
|2005.12.07 00:40
|buy
|646
|100.00
|1.7428
|1.7415
|0.0000
|1347
|2005.12.07 01:03
|s/l
|646
|100.00
|1.7415
|1.7415
|0.0000
|-13000.00
|480662.24
|1348
|2005.12.07 02:10
|sell
|647
|100.00
|1.7393
|1.7406
|0.0000
|1349
|2005.12.07 02:11
|close
|647
|100.00
|1.7389
|1.7406
|0.0000
|3999.81
|484662.05
|1350
|2005.12.07 08:20
|sell
|648
|100.00
|1.7355
|1.7368
|0.0000
|1351
|2005.12.07 08:23
|close
|648
|100.00
|1.7352
|1.7368
|0.0000
|2999.78
|487661.83
|1352
|2005.12.07 10:35
|sell
|649
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|1353
|2005.12.07 10:48
|close
|649
|100.00
|1.7329
|1.7347
|0.0000
|4999.87
|492661.70
|1354
|2005.12.07 10:58
|sell
|650
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|1355
|2005.12.07 10:59
|close
|650
|100.00
|1.7317
|1.7334
|0.0000
|4000.10
|496661.80
|1356
|2005.12.07 11:04
|sell
|651
|100.00
|1.7315
|1.7328
|0.0000
|1357
|2005.12.07 11:04
|close
|651
|100.00
|1.7312
|1.7328
|0.0000
|3000.30
|499662.10
|1358
|2005.12.07 11:04
|sell
|652
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|1359
|2005.12.07 11:43
|close
|652
|100.00
|1.7310
|1.7326
|0.0000
|2999.96
|502662.06
|1360
|2005.12.07 12:36
|sell
|653
|100.00
|1.7326
|1.7339
|0.0000
|1361
|2005.12.07 12:36
|close
|653
|100.00
|1.7322
|1.7339
|0.0000
|3999.74
|506661.80
|1362
|2005.12.07 12:36
|sell
|654
|100.00
|1.7320
|1.7333
|0.0000
|1363
|2005.12.07 12:54
|s/l
|654
|100.00
|1.7333
|1.7333
|0.0000
|-13000.00
|493661.80
|1364
|2005.12.07 13:21
|sell
|655
|100.00
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|1365
|2005.12.07 13:32
|close
|655
|100.00
|1.7334
|1.7351
|0.0000
|4001.00
|497662.80
|1366
|2005.12.07 13:58
|sell
|656
|100.00
|1.7329
|1.7342
|0.0000
|1367
|2005.12.07 14:02
|close
|656
|100.00
|1.7325
|1.7342
|0.0000
|3999.80
|501662.60
|1368
|2005.12.07 14:16
|sell
|657
|100.00
|1.7306
|1.7319
|0.0000
|1369
|2005.12.07 14:20
|close
|657
|100.00
|1.7302
|1.7319
|0.0000
|3999.80
|505662.40
|1370
|2005.12.07 14:23
|sell
|658
|100.00
|1.7300
|1.7313
|0.0000
|1371
|2005.12.07 14:32
|s/l
|658
|100.00
|1.7313
|1.7313
|0.0000
|-13000.00
|492662.40
|1372
|2005.12.07 16:49
|sell
|659
|100.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|1373
|2005.12.07 16:55
|close
|659
|100.00
|1.7325
|1.7343
|0.0000
|4999.57
|497661.97
|1374
|2005.12.07 16:56
|sell
|660
|100.00
|1.7329
|1.7342
|0.0000
|1375
|2005.12.07 16:56
|close
|660
|100.00
|1.7325
|1.7342
|0.0000
|3999.57
|501661.54
|1376
|2005.12.07 16:56
|sell
|661
|100.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|1377
|2005.12.07 17:20
|s/l
|661
|100.00
|1.7343
|1.7343
|0.0000
|-13000.00
|488661.54
|1378
|2005.12.07 17:37
|sell
|662
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|1379
|2005.12.07 17:37
|close
|662
|100.00
|1.7341
|1.7359
|0.0000
|4999.48
|493661.02
|1380
|2005.12.07 22:22
|sell
|663
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|1381
|2005.12.07 22:22
|close
|663
|100.00
|1.7344
|1.7364
|0.0000
|7000.30
|500661.32
|1382
|2005.12.07 22:30
|sell
|664
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1383
|2005.12.07 23:51
|close
|664
|100.00
|1.7340
|1.7357
|0.0000
|3999.80
|504661.12
|1384
|2005.12.08 02:59
|buy
|665
|100.00
|1.7359
|1.7346
|0.0000
|1385
|2005.12.08 03:21
|s/l
|665
|100.00
|1.7346
|1.7346
|0.0000
|-13000.00
|491661.12
|1386
|2005.12.08 03:35
|sell
|666
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|1387
|2005.12.08 04:02
|close
|666
|100.00
|1.7344
|1.7360
|0.0000
|2999.64
|494660.76
|1388
|2005.12.08 04:45
|sell
|667
|100.00
|1.7355
|1.7368
|0.0000
|1389
|2005.12.08 04:51
|close
|667
|100.00
|1.7352
|1.7368
|0.0000
|2999.64
|497660.40
|1390
|2005.12.08 05:22
|sell
|668
|100.00
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|1391
|2005.12.08 06:15
|close
|668
|100.00
|1.7348
|1.7366
|0.0000
|4999.97
|502660.37
|1392
|2005.12.08 06:23
|sell
|669
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|1393
|2005.12.08 07:18
|s/l
|669
|100.00
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|-13000.00
|489660.37
|1394
|2005.12.08 09:22
|buy
|670
|100.00
|1.7381
|1.7368
|0.0000
|1395
|2005.12.08 09:24
|close
|670
|100.00
|1.7385
|1.7368
|0.0000
|4000.00
|493660.37
|1396
|2005.12.08 09:31
|buy
|671
|100.00
|1.7395
|1.7382
|0.0000
|1397
|2005.12.08 09:32
|close
|671
|100.00
|1.7399
|1.7382
|0.0000
|3999.80
|497660.17
|1398
|2005.12.08 09:36
|buy
|672
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|1399
|2005.12.08 09:37
|close
|672
|100.00
|1.7411
|1.7394
|0.0000
|3999.81
|501659.98
|1400
|2005.12.08 09:42
|buy
|673
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|1401
|2005.12.08 09:54
|close
|673
|100.00
|1.7412
|1.7394
|0.0000
|4999.97
|506659.95
|1402
|2005.12.08 10:11
|buy
|674
|100.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|1403
|2005.12.08 10:12
|close
|674
|100.00
|1.7467
|1.7451
|0.0000
|3000.83
|509660.78
|1404
|2005.12.08 10:15
|buy
|675
|100.00
|1.7454
|1.7441
|0.0000
|1405
|2005.12.08 10:43
|close
|675
|100.00
|1.7458
|1.7441
|0.0000
|3999.80
|513660.58
|1406
|2005.12.08 11:35
|buy
|676
|100.00
|1.7428
|1.7415
|0.0000
|1407
|2005.12.08 11:37
|close
|676
|100.00
|1.7435
|1.7415
|0.0000
|7000.30
|520660.88
|1408
|2005.12.08 13:05
|buy
|677
|100.00
|1.7451
|1.7438
|0.0000
|1409
|2005.12.08 13:27
|close
|677
|100.00
|1.7454
|1.7438
|0.0000
|3000.12
|523661.00
|1410
|2005.12.08 13:33
|buy
|678
|100.00
|1.7450
|1.7437
|0.0000
|1411
|2005.12.08 13:33
|close
|678
|100.00
|1.7453
|1.7437
|0.0000
|3000.28
|526661.28
|1412
|2005.12.08 13:33
|buy
|679
|100.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|1413
|2005.12.08 13:59
|s/l
|679
|100.00
|1.7442
|1.7442
|0.0000
|-13000.00
|513661.28
|1414
|2005.12.08 14:30
|buy
|680
|100.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|1415
|2005.12.08 14:33
|close
|680
|100.00
|1.7452
|1.7436
|0.0000
|3000.45
|516661.73
|1416
|2005.12.08 14:44
|buy
|681
|100.00
|1.7453
|1.7440
|0.0000
|1417
|2005.12.08 14:44
|close
|681
|100.00
|1.7456
|1.7440
|0.0000
|2999.64
|519661.37
|1418
|2005.12.08 14:44
|buy
|682
|100.00
|1.7453
|1.7440
|0.0000
|1419
|2005.12.08 14:49
|close
|682
|100.00
|1.7460
|1.7440
|0.0000
|7000.30
|526661.67
|1420
|2005.12.08 15:11
|buy
|683
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1421
|2005.12.08 15:13
|close
|683
|100.00
|1.7451
|1.7434
|0.0000
|3999.59
|530661.26
|1422
|2005.12.08 15:23
|buy
|684
|100.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|1423
|2005.12.08 15:27
|s/l
|684
|100.00
|1.7436
|1.7436
|0.0000
|-13000.00
|517661.26
|1424
|2005.12.08 16:13
|buy
|685
|100.00
|1.7456
|1.7443
|0.0000
|1425
|2005.12.08 16:13
|close
|685
|100.00
|1.7459
|1.7443
|0.0000
|3000.48
|520661.74
|1426
|2005.12.08 16:20
|buy
|686
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|1427
|2005.12.08 16:21
|close
|686
|100.00
|1.7476
|1.7459
|0.0000
|4000.21
|524661.95
|1428
|2005.12.08 16:31
|buy
|687
|100.00
|1.7502
|1.7489
|0.0000
|1429
|2005.12.08 16:31
|close
|687
|100.00
|1.7506
|1.7489
|0.0000
|3999.80
|528661.75
|1430
|2005.12.08 16:33
|buy
|688
|100.00
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|1431
|2005.12.08 16:33
|close
|688
|100.00
|1.7504
|1.7485
|0.0000
|5998.94
|534660.69
|1432
|2005.12.08 16:36
|buy
|689
|100.00
|1.7494
|1.7481
|0.0000
|1433
|2005.12.08 16:36
|close
|689
|100.00
|1.7498
|1.7481
|0.0000
|3999.81
|538660.50
|1434
|2005.12.08 16:36
|buy
|690
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|1435
|2005.12.08 16:40
|close
|690
|100.00
|1.7502
|1.7483
|0.0000
|6000.33
|544660.83
|1436
|2005.12.08 17:11
|buy
|691
|100.00
|1.7494
|1.7481
|0.0000
|1437
|2005.12.08 17:12
|close
|691
|100.00
|1.7498
|1.7481
|0.0000
|3999.81
|548660.64
|1438
|2005.12.08 17:23
|buy
|692
|100.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|1439
|2005.12.08 17:23
|close
|692
|100.00
|1.7529
|1.7512
|0.0000
|3999.76
|552660.40
|1440
|2005.12.08 17:23
|buy
|693
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1441
|2005.12.08 17:27
|close
|693
|100.00
|1.7532
|1.7514
|0.0000
|4999.97
|557660.37
|1442
|2005.12.08 17:33
|buy
|694
|100.00
|1.7530
|1.7517
|0.0000
|1443
|2005.12.08 17:34
|close
|694
|100.00
|1.7534
|1.7517
|0.0000
|3999.80
|561660.17
|1444
|2005.12.08 19:08
|buy
|695
|100.00
|1.7542
|1.7529
|0.0000
|1445
|2005.12.08 19:21
|s/l
|695
|100.00
|1.7529
|1.7529
|0.0000
|-13000.00
|548660.17
|1446
|2005.12.08 19:47
|buy
|696
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|1447
|2005.12.08 19:55
|s/l
|696
|100.00
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|-13000.00
|535660.17
|1448
|2005.12.08 20:33
|buy
|697
|100.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|1449
|2005.12.08 20:33
|close
|697
|100.00
|1.7536
|1.7520
|0.0000
|2999.63
|538659.80
|1450
|2005.12.08 22:32
|buy
|698
|100.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|1451
|2005.12.08 22:34
|close
|698
|100.00
|1.7536
|1.7520
|0.0000
|2999.63
|541659.43
|1452
|2005.12.08 22:34
|buy
|699
|100.00
|1.7536
|1.7523
|0.0000
|1453
|2005.12.08 23:24
|s/l
|699
|100.00
|1.7523
|1.7523
|0.0000
|-13000.00
|528659.43
|1454
|2005.12.09 00:36
|buy
|700
|100.00
|1.7521
|1.7508
|0.0000
|1455
|2005.12.09 00:36
|close
|700
|100.00
|1.7525
|1.7508
|0.0000
|4000.99
|532660.42
|1456
|2005.12.09 04:04
|buy
|701
|100.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|1457
|2005.12.09 04:04
|close
|701
|100.00
|1.7528
|1.7512
|0.0000
|2999.64
|535660.06
|1458
|2005.12.09 04:08
|buy
|702
|100.00
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|1459
|2005.12.09 04:31
|s/l
|702
|100.00
|1.7510
|1.7510
|0.0000
|-13000.00
|522660.06
|1460
|2005.12.09 05:26
|buy
|703
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1461
|2005.12.09 07:28
|s/l
|703
|100.00
|1.7504
|1.7504
|0.0000
|-13000.00
|509660.06
|1462
|2005.12.09 08:28
|buy
|704
|100.00
|1.7506
|1.7493
|0.0000
|1463
|2005.12.09 08:31
|close
|704
|100.00
|1.7510
|1.7493
|0.0000
|4001.00
|513661.06
|1464
|2005.12.09 09:13
|sell
|705
|100.00
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1465
|2005.12.09 09:29
|close
|705
|100.00
|1.7482
|1.7498
|0.0000
|2999.90
|516660.96
|1466
|2005.12.09 10:31
|buy
|706
|100.00
|1.7483
|1.7470
|0.0000
|1467
|2005.12.09 11:24
|close
|706
|100.00
|1.7487
|1.7470
|0.0000
|3999.58
|520660.54
|1468
|2005.12.09 11:28
|buy
|707
|100.00
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|1469
|2005.12.09 11:29
|close
|707
|100.00
|1.7491
|1.7474
|0.0000
|3999.80
|524660.34
|1470
|2005.12.09 11:46
|buy
|708
|100.00
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|1471
|2005.12.09 11:46
|close
|708
|100.00
|1.7490
|1.7474
|0.0000
|2999.63
|527659.97
|1472
|2005.12.09 11:46
|buy
|709
|100.00
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|1473
|2005.12.09 11:49
|close
|709
|100.00
|1.7492
|1.7474
|0.0000
|4999.96
|532659.93
|1474
|2005.12.09 14:23
|buy
|710
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1475
|2005.12.09 14:23
|close
|710
|100.00
|1.7521
|1.7504
|0.0000
|3999.81
|536659.74
|1476
|2005.12.09 14:23
|buy
|711
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1477
|2005.12.09 14:24
|close
|711
|100.00
|1.7521
|1.7504
|0.0000
|3999.81
|540659.55
|1478
|2005.12.09 14:32
|buy
|712
|100.00
|1.7519
|1.7506
|0.0000
|1479
|2005.12.09 14:32
|close
|712
|100.00
|1.7522
|1.7506
|0.0000
|2999.56
|543659.11
|1480
|2005.12.09 14:32
|buy
|713
|100.00
|1.7519
|1.7506
|0.0000
|1481
|2005.12.09 14:34
|close
|713
|100.00
|1.7523
|1.7506
|0.0000
|3999.80
|547658.91
|1482
|2005.12.09 15:00
|buy
|714
|100.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|1483
|2005.12.09 15:00
|close
|714
|100.00
|1.7530
|1.7512
|0.0000
|4999.97
|552658.88
|1484
|2005.12.09 15:00
|buy
|715
|100.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|1485
|2005.12.09 15:07
|close
|715
|100.00
|1.7528
|1.7512
|0.0000
|2999.64
|555658.52
|1486
|2005.12.09 15:10
|buy
|716
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1487
|2005.12.09 15:11
|close
|716
|100.00
|1.7532
|1.7514
|0.0000
|4999.97
|560658.49
|1488
|2005.12.09 15:45
|buy
|717
|100.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|1489
|2005.12.09 15:50
|close
|717
|100.00
|1.7528
|1.7512
|0.0000
|2999.64
|563658.13
|1490
|2005.12.09 15:53
|buy
|718
|100.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|1491
|2005.12.09 15:53
|close
|718
|100.00
|1.7540
|1.7524
|0.0000
|2999.49
|566657.62
|1492
|2005.12.09 15:53
|buy
|719
|100.00
|1.7535
|1.7522
|0.0000
|1493
|2005.12.09 16:00
|close
|719
|100.00
|1.7542
|1.7522
|0.0000
|7000.30
|573657.92
|1494
|2005.12.09 16:26
|buy
|720
|100.00
|1.7549
|1.7536
|0.0000
|1495
|2005.12.09 16:32
|close
|720
|100.00
|1.7552
|1.7536
|0.0000
|3000.28
|576658.20
|1496
|2005.12.09 16:35
|buy
|721
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|1497
|2005.12.09 16:36
|close
|721
|100.00
|1.7552
|1.7535
|0.0000
|3999.80
|580658.00
|1498
|2005.12.09 19:38
|buy
|722
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1499
|2005.12.09 19:38
|close
|722
|100.00
|1.7565
|1.7546
|0.0000
|6000.06
|586658.06
|1500
|2005.12.09 19:38
|buy
|723
|100.00
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|1501
|2005.12.09 20:32
|close
|723
|100.00
|1.7559
|1.7544
|0.0000
|2000.66
|588658.72
|1502
|2005.12.09 20:34
|buy
|724
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1503
|2005.12.09 20:54
|s/l
|724
|100.00
|1.7546
|1.7546
|0.0000
|-13000.00
|575658.72
|1504
|2005.12.09 22:47
|buy
|725
|100.00
|1.7545
|1.7532
|0.0000
|1505
|2005.12.09 22:54
|close
|725
|100.00
|1.7549
|1.7532
|0.0000
|3999.81
|579658.53
|1506
|2005.12.12 02:29
|buy
|726
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1507
|2005.12.12 02:38
|close
|726
|100.00
|1.7557
|1.7540
|0.0000
|3999.92
|583658.45
|1508
|2005.12.12 03:25
|buy
|727
|100.00
|1.7578
|1.7565
|0.0000
|1509
|2005.12.12 04:16
|s/l
|727
|100.00
|1.7565
|1.7565
|0.0000
|-13000.00
|570658.45
|1510
|2005.12.12 04:37
|buy
|728
|100.00
|1.7614
|1.7601
|0.0000
|1511
|2005.12.12 05:04
|s/l
|728
|100.00
|1.7601
|1.7601
|0.0000
|-13000.00
|557658.45
|1512
|2005.12.12 05:24
|buy
|729
|100.00
|1.7594
|1.7581
|0.0000
|1513
|2005.12.12 06:02
|close
|729
|100.00
|1.7597
|1.7581
|0.0000
|2999.64
|560658.09
|1514
|2005.12.12 06:14
|buy
|730
|100.00
|1.7601
|1.7588
|0.0000
|1515
|2005.12.12 06:17
|close
|730
|100.00
|1.7605
|1.7588
|0.0000
|3999.80
|564657.89
|1516
|2005.12.12 07:49
|buy
|731
|100.00
|1.7595
|1.7582
|0.0000
|1517
|2005.12.12 08:08
|s/l
|731
|100.00
|1.7582
|1.7582
|0.0000
|-13000.00
|551657.89
|1518
|2005.12.12 09:01
|buy
|732
|100.00
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|1519
|2005.12.12 09:05
|s/l
|732
|100.00
|1.7592
|1.7592
|0.0000
|-13000.00
|538657.89
|1520
|2005.12.12 09:36
|buy
|733
|100.00
|1.7620
|1.7607
|0.0000
|1521
|2005.12.12 09:39
|close
|733
|100.00
|1.7624
|1.7607
|0.0000
|3999.80
|542657.69
|1522
|2005.12.12 09:49
|buy
|734
|100.00
|1.7626
|1.7613
|0.0000
|1523
|2005.12.12 09:55
|close
|734
|100.00
|1.7633
|1.7613
|0.0000
|6999.11
|549656.80
|1524
|2005.12.12 10:53
|buy
|735
|100.00
|1.7647
|1.7634
|0.0000
|1525
|2005.12.12 11:11
|s/l
|735
|100.00
|1.7634
|1.7634
|0.0000
|-13000.00
|536656.80
|1526
|2005.12.12 13:28
|buy
|736
|100.00
|1.7639
|1.7626
|0.0000
|1527
|2005.12.12 13:50
|close
|736
|100.00
|1.7645
|1.7626
|0.0000
|6000.14
|542656.94
|1528
|2005.12.12 14:00
|buy
|737
|100.00
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|1529
|2005.12.12 14:01
|close
|737
|100.00
|1.7668
|1.7651
|0.0000
|4000.54
|546657.48
|1530
|2005.12.12 14:03
|buy
|738
|100.00
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|1531
|2005.12.12 14:03
|close
|738
|100.00
|1.7670
|1.7653
|0.0000
|4000.20
|550657.68
|1532
|2005.12.12 14:03
|buy
|739
|100.00
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|1533
|2005.12.12 14:06
|close
|739
|100.00
|1.7670
|1.7653
|0.0000
|3999.80
|554657.48
|1534
|2005.12.12 14:21
|buy
|740
|100.00
|1.7711
|1.7698
|0.0000
|1535
|2005.12.12 14:21
|close
|740
|100.00
|1.7714
|1.7698
|0.0000
|2999.89
|557657.37
|1536
|2005.12.12 14:37
|buy
|741
|100.00
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|1537
|2005.12.12 14:37
|close
|741
|100.00
|1.7752
|1.7735
|0.0000
|3999.71
|561657.08
|1538
|2005.12.12 14:37
|buy
|742
|100.00
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|1539
|2005.12.12 14:51
|s/l
|742
|100.00
|1.7735
|1.7735
|0.0000
|-13000.00
|548657.08
|1540
|2005.12.12 15:21
|buy
|743
|100.00
|1.7729
|1.7716
|0.0000
|1541
|2005.12.12 15:21
|close
|743
|100.00
|1.7734
|1.7716
|0.0000
|5000.48
|553657.56
|1542
|2005.12.12 15:21
|buy
|744
|100.00
|1.7731
|1.7718
|0.0000
|1543
|2005.12.12 15:24
|close
|744
|100.00
|1.7734
|1.7718
|0.0000
|2999.64
|556657.20
|1544
|2005.12.12 17:02
|buy
|745
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1545
|2005.12.12 17:14
|s/l
|745
|100.00
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|-13000.00
|543657.20
|1546
|2005.12.12 18:14
|buy
|746
|100.00
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|1547
|2005.12.12 18:25
|close
|746
|100.00
|1.7746
|1.7729
|0.0000
|3999.80
|547657.00
|1548
|2005.12.12 18:26
|buy
|747
|100.00
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|1549
|2005.12.12 18:26
|close
|747
|100.00
|1.7748
|1.7729
|0.0000
|5998.94
|553655.94
|1550
|2005.12.12 18:34
|buy
|748
|100.00
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|1551
|2005.12.12 18:37
|close
|748
|100.00
|1.7751
|1.7735
|0.0000
|2999.64
|556655.58
|1552
|2005.12.12 18:41
|buy
|749
|100.00
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|1553
|2005.12.12 18:41
|close
|749
|100.00
|1.7768
|1.7752
|0.0000
|3000.47
|559656.05
|1554
|2005.12.13 07:16
|buy
|750
|100.00
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|1555
|2005.12.13 07:37
|s/l
|750
|100.00
|1.7727
|1.7727
|0.0000
|-13000.00
|546656.05
|1556
|2005.12.13 08:10
|buy
|751
|100.00
|1.7735
|1.7722
|0.0000
|1557
|2005.12.13 08:11
|close
|751
|100.00
|1.7740
|1.7722
|0.0000
|4999.97
|551656.02
|1558
|2005.12.13 08:14
|buy
|752
|100.00
|1.7739
|1.7726
|0.0000
|1559
|2005.12.13 08:14
|close
|752
|100.00
|1.7742
|1.7726
|0.0000
|2999.63
|554655.65
|1560
|2005.12.13 08:14
|buy
|753
|100.00
|1.7738
|1.7725
|0.0000
|1561
|2005.12.13 08:19
|close
|753
|100.00
|1.7740
|1.7725
|0.0000
|2000.67
|556656.32
|1562
|2005.12.13 08:40
|buy
|754
|100.00
|1.7761
|1.7748
|0.0000
|1563
|2005.12.13 08:49
|close
|754
|100.00
|1.7765
|1.7748
|0.0000
|3999.81
|560656.13
|1564
|2005.12.13 09:39
|buy
|755
|100.00
|1.7724
|1.7711
|0.0000
|1565
|2005.12.13 09:39
|close
|755
|100.00
|1.7729
|1.7711
|0.0000
|4999.85
|565655.98
|1566
|2005.12.13 09:39
|buy
|756
|100.00
|1.7725
|1.7712
|0.0000
|1567
|2005.12.13 09:43
|s/l
|756
|100.00
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|-13000.00
|552655.98
|1568
|2005.12.13 11:30
|buy
|757
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1569
|2005.12.13 11:35
|s/l
|757
|100.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-13000.00
|539655.98
|1570
|2005.12.13 12:49
|sell
|758
|100.00
|1.7672
|1.7685
|0.0000
|1571
|2005.12.13 12:49
|close
|758
|100.00
|1.7664
|1.7685
|0.0000
|8000.47
|547656.45
|1572
|2005.12.13 12:49
|sell
|759
|100.00
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|1573
|2005.12.13 13:08
|close
|759
|100.00
|1.7664
|1.7683
|0.0000
|6000.54
|553656.99
|1574
|2005.12.13 16:00
|buy
|760
|100.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|1575
|2005.12.13 16:00
|close
|760
|100.00
|1.7707
|1.7691
|0.0000
|3000.00
|556656.99
|1576
|2005.12.13 16:00
|buy
|761
|100.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|1577
|2005.12.13 16:01
|close
|761
|100.00
|1.7709
|1.7691
|0.0000
|4999.97
|561656.96
|1578
|2005.12.13 16:18
|buy
|762
|100.00
|1.7721
|1.7708
|0.0000
|1579
|2005.12.13 16:49
|s/l
|762
|100.00
|1.7708
|1.7708
|0.0000
|-13000.00
|548656.96
|1580
|2005.12.13 18:20
|sell
|763
|100.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|1581
|2005.12.13 18:20
|close
|763
|100.00
|1.7659
|1.7675
|0.0000
|2999.46
|551656.42
|1582
|2005.12.13 18:20
|sell
|764
|100.00
|1.7660
|1.7673
|0.0000
|1583
|2005.12.13 18:22
|close
|764
|100.00
|1.7656
|1.7673
|0.0000
|3999.80
|555656.22
|1584
|2005.12.13 18:30
|sell
|765
|100.00
|1.7658
|1.7671
|0.0000
|1585
|2005.12.13 18:42
|s/l
|765
|100.00
|1.7671
|1.7671
|0.0000
|-13000.00
|542656.22
|1586
|2005.12.13 20:15
|buy
|766
|100.00
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|1587
|2005.12.13 20:15
|s/l
|766
|100.00
|1.7675
|1.7675
|0.0000
|-13000.00
|529656.22
|1588
|2005.12.13 20:15
|buy
|767
|100.00
|1.7675
|1.7662
|0.0000
|1589
|2005.12.13 20:15
|close
|767
|100.00
|1.7682
|1.7662
|0.0000
|7000.00
|536656.22
|1590
|2005.12.13 20:15
|buy
|768
|100.00
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|1591
|2005.12.13 20:15
|close
|768
|100.00
|1.7682
|1.7658
|0.0000
|11000.57
|547656.79
|1592
|2005.12.13 20:15
|buy
|769
|100.00
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|1593
|2005.12.13 20:15
|close
|769
|100.00
|1.7694
|1.7675
|0.0000
|6000.01
|553656.80
|1594
|2005.12.13 20:15
|buy
|770
|100.00
|1.7672
|1.7659
|0.0000
|1595
|2005.12.13 20:16
|close
|770
|100.00
|1.7679
|1.7659
|0.0000
|7000.30
|560657.10
|1596
|2005.12.13 20:23
|buy
|771
|100.00
|1.7730
|1.7717
|0.0000
|1597
|2005.12.13 20:23
|close
|771
|100.00
|1.7733
|1.7717
|0.0000
|3000.00
|563657.10
|1598
|2005.12.13 20:23
|buy
|772
|100.00
|1.7729
|1.7716
|0.0000
|1599
|2005.12.13 20:25
|close
|772
|100.00
|1.7734
|1.7716
|0.0000
|4999.97
|568657.07
|1600
|2005.12.14 07:36
|buy
|773
|100.00
|1.7732
|1.7719
|0.0000
|1601
|2005.12.14 07:48
|close
|773
|100.00
|1.7736
|1.7719
|0.0000
|3999.80
|572656.87
|1602
|2005.12.14 07:50
|buy
|774
|100.00
|1.7732
|1.7719
|0.0000
|1603
|2005.12.14 08:00
|s/l
|774
|100.00
|1.7719
|1.7719
|0.0000
|-13000.00
|559656.87
|1604
|2005.12.14 08:23
|buy
|775
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1605
|2005.12.14 08:24
|close
|775
|100.00
|1.7732
|1.7714
|0.0000
|4999.97
|564656.84
|1606
|2005.12.14 08:34
|buy
|776
|100.00
|1.7743
|1.7730
|0.0000
|1607
|2005.12.14 08:44
|close
|776
|100.00
|1.7750
|1.7730
|0.0000
|6999.76
|571656.60
|1608
|2005.12.14 08:49
|buy
|777
|100.00
|1.7757
|1.7744
|0.0000
|1609
|2005.12.14 08:54
|s/l
|777
|100.00
|1.7744
|1.7744
|0.0000
|-13000.00
|558656.60
|1610
|2005.12.14 09:10
|buy
|778
|100.00
|1.7757
|1.7744
|0.0000
|1611
|2005.12.14 09:10
|close
|778
|100.00
|1.7763
|1.7744
|0.0000
|5998.94
|564655.54
|1612
|2005.12.14 09:43
|buy
|779
|100.00
|1.7801
|1.7788
|0.0000
|1613
|2005.12.14 09:43
|modify
|779
|100.00
|1.7801
|1.7793
|0.0000
|1614
|2005.12.14 09:43
|modify
|779
|100.00
|1.7801
|1.7795
|0.0000
|1615
|2005.12.14 09:43
|modify
|779
|100.00
|1.7801
|1.7797
|0.0000
|1616
|2005.12.14 09:43
|close
|779
|100.00
|1.7804
|1.7797
|0.0000
|3000.45
|567655.99
|1617
|2005.12.14 10:13
|buy
|780
|100.00
|1.7779
|1.7766
|0.0000
|1618
|2005.12.14 10:21
|s/l
|780
|100.00
|1.7766
|1.7766
|0.0000
|-13000.00
|554655.99
|1619
|2005.12.14 10:55
|buy
|781
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1620
|2005.12.14 11:01
|s/l
|781
|100.00
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|-13000.00
|541655.99
|1621
|2005.12.14 11:15
|buy
|782
|100.00
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|1622
|2005.12.14 11:33
|s/l
|782
|100.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|-13000.00
|528655.99
|1623
|2005.12.14 14:32
|buy
|783
|100.00
|1.7741
|1.7728
|0.0000
|1624
|2005.12.14 14:34
|s/l
|783
|100.00
|1.7728
|1.7728
|0.0000
|-13000.00
|515655.99
|1625
|2005.12.14 14:43
|buy
|784
|100.00
|1.7764
|1.7751
|0.0000
|1626
|2005.12.14 14:47
|close
|784
|100.00
|1.7768
|1.7751
|0.0000
|4000.00
|519655.99
|1627
|2005.12.14 15:01
|sell
|785
|100.00
|1.7722
|1.7735
|0.0000
|1628
|2005.12.14 15:01
|close
|785
|100.00
|1.7717
|1.7735
|0.0000
|5000.00
|524655.99
|1629
|2005.12.14 15:01
|sell
|786
|100.00
|1.7723
|1.7736
|0.0000
|1630
|2005.12.14 15:08
|s/l
|786
|100.00
|1.7736
|1.7736
|0.0000
|-13000.00
|511655.99
|1631
|2005.12.14 16:06
|buy
|787
|100.00
|1.7729
|1.7716
|0.0000
|1632
|2005.12.14 16:08
|close
|787
|100.00
|1.7734
|1.7716
|0.0000
|5000.48
|516656.47
|1633
|2005.12.14 17:38
|buy
|788
|100.00
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|1634
|2005.12.14 17:40
|s/l
|788
|100.00
|1.7727
|1.7727
|0.0000
|-13000.00
|503656.47
|1635
|2005.12.14 20:20
|buy
|789
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1636
|2005.12.14 20:20
|close
|789
|100.00
|1.7731
|1.7714
|0.0000
|3999.81
|507656.28
|1637
|2005.12.14 20:20
|buy
|790
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1638
|2005.12.14 20:26
|close
|790
|100.00
|1.7731
|1.7714
|0.0000
|3999.81
|511656.09
|1639
|2005.12.14 22:27
|buy
|791
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1640
|2005.12.14 22:28
|close
|791
|100.00
|1.7732
|1.7714
|0.0000
|4999.97
|516656.06
|1641
|2005.12.14 23:42
|buy
|792
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1642
|2005.12.15 00:18
|close
|792
|100.00
|1.7731
|1.7714
|0.0000
|2949.81
|519605.87
|1643
|2005.12.15 03:19
|sell
|793
|100.00
|1.7736
|1.7749
|0.0000
|1644
|2005.12.15 03:28
|close
|793
|100.00
|1.7733
|1.7749
|0.0000
|2999.63
|522605.50
|1645
|2005.12.15 03:43
|sell
|794
|100.00
|1.7729
|1.7742
|0.0000
|1646
|2005.12.15 03:46
|close
|794
|100.00
|1.7725
|1.7742
|0.0000
|3999.80
|526605.30
|1647
|2005.12.15 04:02
|sell
|795
|100.00
|1.7725
|1.7738
|0.0000
|1648
|2005.12.15 04:15
|close
|795
|100.00
|1.7721
|1.7738
|0.0000
|3999.80
|530605.10
|1649
|2005.12.15 04:19
|sell
|796
|100.00
|1.7715
|1.7728
|0.0000
|1650
|2005.12.15 04:21
|close
|796
|100.00
|1.7712
|1.7728
|0.0000
|2999.63
|533604.73
|1651
|2005.12.15 04:51
|sell
|797
|100.00
|1.7709
|1.7722
|0.0000
|1652
|2005.12.15 04:51
|close
|797
|100.00
|1.7706
|1.7722
|0.0000
|2999.64
|536604.37
|1653
|2005.12.15 05:03
|sell
|798
|100.00
|1.7709
|1.7722
|0.0000
|1654
|2005.12.15 05:16
|s/l
|798
|100.00
|1.7722
|1.7722
|0.0000
|-13000.00
|523604.37
|1655
|2005.12.15 05:29
|sell
|799
|100.00
|1.7715
|1.7728
|0.0000
|1656
|2005.12.15 05:30
|close
|799
|100.00
|1.7711
|1.7728
|0.0000
|3999.91
|527604.28
|1657
|2005.12.15 05:32
|sell
|800
|100.00
|1.7706
|1.7719
|0.0000
|1658
|2005.12.15 05:36
|s/l
|800
|100.00
|1.7719
|1.7719
|0.0000
|-13000.00
|514604.28
|1659
|2005.12.15 07:27
|sell
|801
|100.00
|1.7715
|1.7728
|0.0000
|1660
|2005.12.15 07:29
|close
|801
|100.00
|1.7712
|1.7728
|0.0000
|2999.63
|517603.91
|1661
|2005.12.15 07:31
|sell
|802
|100.00
|1.7709
|1.7722
|0.0000
|1662
|2005.12.15 07:35
|close
|802
|100.00
|1.7706
|1.7722
|0.0000
|2999.64
|520603.55
|1663
|2005.12.15 07:35
|sell
|803
|100.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|1664
|2005.12.15 07:35
|close
|803
|100.00
|1.7708
|1.7724
|0.0000
|3000.44
|523603.99
|1665
|2005.12.15 07:35
|sell
|804
|100.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|1666
|2005.12.15 07:40
|close
|804
|100.00
|1.7708
|1.7724
|0.0000
|3000.83
|526604.82
|1667
|2005.12.15 07:59
|sell
|805
|100.00
|1.7696
|1.7709
|0.0000
|1668
|2005.12.15 08:01
|close
|805
|100.00
|1.7693
|1.7709
|0.0000
|3000.83
|529605.65
|1669
|2005.12.15 08:06
|sell
|806
|100.00
|1.7692
|1.7705
|0.0000
|1670
|2005.12.15 08:06
|close
|806
|100.00
|1.7687
|1.7705
|0.0000
|4999.97
|534605.62
|1671
|2005.12.15 08:40
|sell
|807
|100.00
|1.7686
|1.7699
|0.0000
|1672
|2005.12.15 08:40
|close
|807
|100.00
|1.7681
|1.7699
|0.0000
|5000.10
|539605.72
|1673
|2005.12.15 08:40
|sell
|808
|100.00
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1674
|2005.12.15 08:44
|close
|808
|100.00
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|3999.81
|543605.53
|1675
|2005.12.15 09:04
|sell
|809
|100.00
|1.7704
|1.7717
|0.0000
|1676
|2005.12.15 09:06
|s/l
|809
|100.00
|1.7717
|1.7717
|0.0000
|-13000.00
|530605.53
|1677
|2005.12.15 09:19
|sell
|810
|100.00
|1.7706
|1.7719
|0.0000
|1678
|2005.12.15 09:24
|s/l
|810
|100.00
|1.7719
|1.7719
|0.0000
|-13000.00
|517605.53
|1679
|2005.12.15 12:51
|sell
|811
|100.00
|1.7725
|1.7738
|0.0000
|1680
|2005.12.15 13:01
|close
|811
|100.00
|1.7721
|1.7738
|0.0000
|4000.38
|521605.91
|1681
|2005.12.15 13:30
|sell
|812
|100.00
|1.7723
|1.7736
|0.0000
|1682
|2005.12.15 14:10
|s/l
|812
|100.00
|1.7736
|1.7736
|0.0000
|-13000.00
|508605.91
|1683
|2005.12.15 14:40
|sell
|813
|100.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|1684
|2005.12.15 14:40
|close
|813
|100.00
|1.7705
|1.7724
|0.0000
|6000.44
|514606.35
|1685
|2005.12.15 14:40
|sell
|814
|100.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|1686
|2005.12.15 14:43
|close
|814
|100.00
|1.7707
|1.7724
|0.0000
|4000.44
|518606.79
|1687
|2005.12.15 15:01
|sell
|815
|100.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|1688
|2005.12.15 15:01
|close
|815
|100.00
|1.7707
|1.7724
|0.0000
|4000.00
|522606.79
|1689
|2005.12.15 15:05
|sell
|816
|100.00
|1.7715
|1.7728
|0.0000
|1690
|2005.12.15 15:17
|close
|816
|100.00
|1.7711
|1.7728
|0.0000
|3999.89
|526606.68
|1691
|2005.12.15 15:49
|sell
|817
|100.00
|1.7690
|1.7703
|0.0000
|1692
|2005.12.15 15:50
|close
|817
|100.00
|1.7685
|1.7703
|0.0000
|4999.44
|531606.12
|1693
|2005.12.15 16:00
|sell
|818
|100.00
|1.7674
|1.7687
|0.0000
|1694
|2005.12.15 16:00
|close
|818
|100.00
|1.7670
|1.7687
|0.0000
|3999.54
|535605.66
|1695
|2005.12.15 16:01
|sell
|819
|100.00
|1.7677
|1.7690
|0.0000
|1696
|2005.12.15 16:01
|close
|819
|100.00
|1.7673
|1.7690
|0.0000
|4000.00
|539605.66
|1697
|2005.12.15 16:01
|sell
|820
|100.00
|1.7676
|1.7689
|0.0000
|1698
|2005.12.15 16:08
|close
|820
|100.00
|1.7672
|1.7689
|0.0000
|4000.60
|543606.26
|1699
|2005.12.15 16:16
|sell
|821
|100.00
|1.7639
|1.7652
|0.0000
|1700
|2005.12.15 16:16
|close
|821
|100.00
|1.7635
|1.7652
|0.0000
|4000.42
|547606.68
|1701
|2005.12.15 16:16
|sell
|822
|100.00
|1.7639
|1.7652
|0.0000
|1702
|2005.12.15 16:17
|close
|822
|100.00
|1.7635
|1.7652
|0.0000
|4001.00
|551607.68
|1703
|2005.12.15 16:24
|sell
|823
|100.00
|1.7633
|1.7646
|0.0000
|1704
|2005.12.15 16:24
|close
|823
|100.00
|1.7628
|1.7646
|0.0000
|4999.42
|556607.10
|1705
|2005.12.15 16:24
|sell
|824
|100.00
|1.7632
|1.7645
|0.0000
|1706
|2005.12.15 16:43
|close
|824
|100.00
|1.7628
|1.7645
|0.0000
|4001.00
|560608.10
|1707
|2005.12.15 16:45
|sell
|825
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|1708
|2005.12.15 16:45
|close
|825
|100.00
|1.7625
|1.7643
|0.0000
|4999.86
|565607.96
|1709
|2005.12.15 16:45
|sell
|826
|100.00
|1.7629
|1.7642
|0.0000
|1710
|2005.12.15 16:47
|close
|826
|100.00
|1.7625
|1.7642
|0.0000
|4000.00
|569607.96
|1711
|2005.12.15 16:53
|sell
|827
|100.00
|1.7624
|1.7637
|0.0000
|1712
|2005.12.15 16:53
|close
|827
|100.00
|1.7621
|1.7637
|0.0000
|3000.52
|572608.48
|1713
|2005.12.15 16:53
|sell
|828
|100.00
|1.7624
|1.7637
|0.0000
|1714
|2005.12.15 17:02
|s/l
|828
|100.00
|1.7637
|1.7637
|0.0000
|-13000.00
|559608.48
|1715
|2005.12.15 21:12
|sell
|829
|100.00
|1.7650
|1.7663
|0.0000
|1716
|2005.12.15 21:29
|s/l
|829
|100.00
|1.7663
|1.7663
|0.0000
|-13000.00
|546608.48
|1717
|2005.12.16 03:13
|sell
|830
|100.00
|1.7639
|1.7652
|0.0000
|1718
|2005.12.16 03:27
|s/l
|830
|100.00
|1.7652
|1.7652
|0.0000
|-13000.00
|533608.48
|1719
|2005.12.16 07:26
|sell
|831
|100.00
|1.7653
|1.7666
|0.0000
|1720
|2005.12.16 07:30
|close
|831
|100.00
|1.7651
|1.7666
|0.0000
|2000.66
|535609.14
|1721
|2005.12.16 08:00
|sell
|832
|100.00
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|1722
|2005.12.16 08:20
|close
|832
|100.00
|1.7649
|1.7667
|0.0000
|5000.52
|540609.66
|1723
|2005.12.16 08:22
|sell
|833
|100.00
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|1724
|2005.12.16 08:22
|close
|833
|100.00
|1.7656
|1.7672
|0.0000
|3000.16
|543609.82
|1725
|2005.12.16 09:01
|buy
|834
|100.00
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|1726
|2005.12.16 09:01
|close
|834
|100.00
|1.7668
|1.7649
|0.0000
|6000.00
|549609.82
|1727
|2005.12.16 09:14
|buy
|835
|100.00
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|1728
|2005.12.16 09:20
|close
|835
|100.00
|1.7687
|1.7670
|0.0000
|3999.81
|553609.63
|1729
|2005.12.16 09:30
|buy
|836
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1730
|2005.12.16 09:30
|close
|836
|100.00
|1.7692
|1.7676
|0.0000
|2999.63
|556609.26
|1731
|2005.12.16 09:30
|buy
|837
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1732
|2005.12.16 09:34
|s/l
|837
|100.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-13000.00
|543609.26
|1733
|2005.12.16 09:55
|buy
|838
|100.00
|1.7692
|1.7679
|0.0000
|1734
|2005.12.16 09:57
|close
|838
|100.00
|1.7698
|1.7679
|0.0000
|5999.47
|549608.73
|1735
|2005.12.16 10:03
|buy
|839
|100.00
|1.7713
|1.7700
|0.0000
|1736
|2005.12.16 10:16
|close
|839
|100.00
|1.7717
|1.7700
|0.0000
|3999.81
|553608.54
|1737
|2005.12.16 10:29
|buy
|840
|100.00
|1.7719
|1.7706
|0.0000
|1738
|2005.12.16 10:29
|close
|840
|100.00
|1.7723
|1.7706
|0.0000
|4000.05
|557608.59
|1739
|2005.12.16 10:29
|buy
|841
|100.00
|1.7719
|1.7706
|0.0000
|1740
|2005.12.16 10:37
|s/l
|841
|100.00
|1.7706
|1.7706
|0.0000
|-13000.00
|544608.59
|1741
|2005.12.16 10:58
|buy
|842
|100.00
|1.7725
|1.7712
|0.0000
|1742
|2005.12.16 10:58
|close
|842
|100.00
|1.7730
|1.7712
|0.0000
|4999.95
|549608.54
|1743
|2005.12.16 10:58
|buy
|843
|100.00
|1.7725
|1.7712
|0.0000
|1744
|2005.12.16 11:02
|close
|843
|100.00
|1.7730
|1.7712
|0.0000
|4999.95
|554608.49
|1745
|2005.12.16 12:20
|buy
|844
|100.00
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|1746
|2005.12.16 12:20
|close
|844
|100.00
|1.7686
|1.7670
|0.0000
|2999.77
|557608.26
|1747
|2005.12.16 12:20
|buy
|845
|100.00
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|1748
|2005.12.16 12:25
|close
|845
|100.00
|1.7686
|1.7670
|0.0000
|2999.64
|560607.90
|1749
|2005.12.16 13:41
|buy
|846
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1750
|2005.12.16 13:48
|s/l
|846
|100.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-13000.00
|547607.90
|1751
|2005.12.16 14:16
|buy
|847
|100.00
|1.7691
|1.7678
|0.0000
|1752
|2005.12.16 14:19
|close
|847
|100.00
|1.7694
|1.7678
|0.0000
|3000.01
|550607.91
|1753
|2005.12.16 14:21
|buy
|848
|100.00
|1.7701
|1.7688
|0.0000
|1754
|2005.12.16 14:31
|close
|848
|100.00
|1.7706
|1.7688
|0.0000
|4999.61
|555607.52
|1755
|2005.12.16 15:40
|buy
|849
|100.00
|1.7707
|1.7694
|0.0000
|1756
|2005.12.16 15:43
|close
|849
|100.00
|1.7711
|1.7694
|0.0000
|4000.99
|559608.51
|1757
|2005.12.16 15:44
|buy
|850
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|1758
|2005.12.16 15:59
|close
|850
|100.00
|1.7712
|1.7695
|0.0000
|3999.81
|563608.32
|1759
|2005.12.16 16:59
|buy
|851
|100.00
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|1760
|2005.12.16 17:29
|s/l
|851
|100.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|-13000.00
|550608.32
|1761
|2005.12.16 18:29
|buy
|852
|100.00
|1.7719
|1.7706
|0.0000
|1762
|2005.12.16 18:29
|close
|852
|100.00
|1.7726
|1.7706
|0.0000
|7000.30
|557608.62
|1763
|2005.12.16 18:51
|buy
|853
|100.00
|1.7729
|1.7716
|0.0000
|1764
|2005.12.16 18:57
|s/l
|853
|100.00
|1.7716
|1.7716
|0.0000
|-13000.00
|544608.62
|1765
|2005.12.16 22:57
|buy
|854
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1766
|2005.12.16 22:57
|close
|854
|100.00
|1.7731
|1.7714
|0.0000
|4000.19
|548608.81
|1767
|2005.12.16 22:57
|buy
|855
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|1768
|2005.12.19 00:00
|s/l
|855
|100.00
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|-13350.00
|535258.81
|1769
|2005.12.19 00:48
|buy
|856
|100.00
|1.7720
|1.7707
|0.0000
|1770
|2005.12.19 01:05
|close
|856
|100.00
|1.7725
|1.7707
|0.0000
|4999.97
|540258.78
|1771
|2005.12.19 02:47
|buy
|857
|100.00
|1.7724
|1.7711
|0.0000
|1772
|2005.12.19 02:48
|close
|857
|100.00
|1.7727
|1.7711
|0.0000
|2999.64
|543258.42
|1773
|2005.12.19 04:13
|sell
|858
|100.00
|1.7706
|1.7719
|0.0000
|1774
|2005.12.19 04:24
|close
|858
|100.00
|1.7703
|1.7719
|0.0000
|2999.61
|546258.03
|1775
|2005.12.19 05:05
|sell
|859
|100.00
|1.7705
|1.7718
|0.0000
|1776
|2005.12.19 06:08
|s/l
|859
|100.00
|1.7718
|1.7718
|0.0000
|-13000.00
|533258.03
|1777
|2005.12.19 08:24
|sell
|860
|100.00
|1.7705
|1.7718
|0.0000
|1778
|2005.12.19 08:30
|close
|860
|100.00
|1.7699
|1.7718
|0.0000
|5998.95
|539256.98
|1779
|2005.12.19 08:39
|sell
|861
|100.00
|1.7694
|1.7707
|0.0000
|1780
|2005.12.19 08:39
|close
|861
|100.00
|1.7689
|1.7707
|0.0000
|5000.00
|544256.98
|1781
|2005.12.19 09:11
|sell
|862
|100.00
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1782
|2005.12.19 09:11
|close
|862
|100.00
|1.7679
|1.7700
|0.0000
|8000.04
|552257.02
|1783
|2005.12.19 10:00
|sell
|863
|100.00
|1.7676
|1.7689
|0.0000
|1784
|2005.12.19 10:02
|close
|863
|100.00
|1.7672
|1.7689
|0.0000
|4000.60
|556257.62
|1785
|2005.12.19 10:22
|sell
|864
|100.00
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|1786
|2005.12.19 10:22
|close
|864
|100.00
|1.7655
|1.7672
|0.0000
|3999.65
|560257.27
|1787
|2005.12.19 10:22
|sell
|865
|100.00
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|1788
|2005.12.19 10:31
|close
|865
|100.00
|1.7655
|1.7672
|0.0000
|3999.81
|564257.08
|1789
|2005.12.19 10:34
|sell
|866
|100.00
|1.7661
|1.7674
|0.0000
|1790
|2005.12.19 10:42
|close
|866
|100.00
|1.7656
|1.7674
|0.0000
|4999.48
|569256.56
|1791
|2005.12.19 11:15
|sell
|867
|100.00
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|1792
|2005.12.19 11:18
|close
|867
|100.00
|1.7656
|1.7672
|0.0000
|3000.16
|572256.72
|1793
|2005.12.19 11:34
|sell
|868
|100.00
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|1794
|2005.12.19 11:34
|close
|868
|100.00
|1.7647
|1.7664
|0.0000
|3999.80
|576256.52
|1795
|2005.12.19 14:03
|sell
|869
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|1796
|2005.12.19 14:03
|close
|869
|100.00
|1.7626
|1.7643
|0.0000
|4000.11
|580256.63
|1797
|2005.12.19 14:03
|sell
|870
|100.00
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|1798
|2005.12.19 14:03
|close
|870
|100.00
|1.7624
|1.7641
|0.0000
|4000.02
|584256.65
|1799
|2005.12.19 14:03
|sell
|871
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|1800
|2005.12.19 14:10
|close
|871
|100.00
|1.7626
|1.7643
|0.0000
|3999.80
|588256.45
|1801
|2005.12.19 16:25
|sell
|872
|100.00
|1.7642
|1.7655
|0.0000
|1802
|2005.12.19 16:28
|close
|872
|100.00
|1.7638
|1.7655
|0.0000
|3999.80
|592256.25
|1803
|2005.12.19 16:40
|sell
|873
|100.00
|1.7638
|1.7651
|0.0000
|1804
|2005.12.19 16:43
|close
|873
|100.00
|1.7635
|1.7651
|0.0000
|3000.83
|595257.08
|1805
|2005.12.19 16:44
|sell
|874
|100.00
|1.7638
|1.7651
|0.0000
|1806
|2005.12.19 16:51
|close
|874
|100.00
|1.7634
|1.7651
|0.0000
|3999.80
|599256.88
|1807
|2005.12.19 16:56
|sell
|875
|100.00
|1.7639
|1.7652
|0.0000
|1808
|2005.12.19 16:56
|close
|875
|100.00
|1.7635
|1.7652
|0.0000
|4001.00
|603257.88
|1809
|2005.12.19 19:52
|sell
|876
|100.00
|1.7606
|1.7619
|0.0000
|1810
|2005.12.19 20:29
|close
|876
|100.00
|1.7603
|1.7619
|0.0000
|2999.93
|606257.81
|1811
|2005.12.19 21:47
|sell
|877
|100.00
|1.7623
|1.7636
|0.0000
|1812
|2005.12.19 22:05
|close
|877
|100.00
|1.7620
|1.7636
|0.0000
|2999.63
|609257.44
|1813
|2005.12.19 22:09
|sell
|878
|100.00
|1.7622
|1.7635
|0.0000
|1814
|2005.12.19 22:20
|close
|878
|100.00
|1.7619
|1.7635
|0.0000
|2999.64
|612257.08
|1815
|2005.12.19 22:56
|sell
|879
|100.00
|1.7625
|1.7638
|0.0000
|1816
|2005.12.20 00:23
|close
|879
|100.00
|1.7621
|1.7638
|0.0000
|4216.00
|616473.08
|1817
|2005.12.20 00:57
|sell
|880
|100.00
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|1818
|2005.12.20 00:57
|close
|880
|100.00
|1.7623
|1.7639
|0.0000
|2999.64
|619472.72
|1819
|2005.12.20 02:47
|sell
|881
|100.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|1820
|2005.12.20 02:59
|s/l
|881
|100.00
|1.7615
|1.7615
|0.0000
|-13000.00
|606472.72
|1821
|2005.12.20 04:05
|sell
|882
|100.00
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|1822
|2005.12.20 04:05
|close
|882
|100.00
|1.7600
|1.7618
|0.0000
|4999.97
|611472.69
|1823
|2005.12.20 04:05
|sell
|883
|100.00
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|1824
|2005.12.20 04:08
|close
|883
|100.00
|1.7600
|1.7618
|0.0000
|4999.97
|616472.66
|1825
|2005.12.20 04:12
|sell
|884
|100.00
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|1826
|2005.12.20 04:16
|close
|884
|100.00
|1.7597
|1.7613
|0.0000
|2999.63
|619472.29
|1827
|2005.12.20 07:04
|sell
|885
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|1828
|2005.12.20 08:05
|s/l
|885
|100.00
|1.7620
|1.7620
|0.0000
|-13000.00
|606472.29
|1829
|2005.12.20 09:20
|sell
|886
|100.00
|1.7615
|1.7628
|0.0000
|1830
|2005.12.20 09:46
|close
|886
|100.00
|1.7612
|1.7628
|0.0000
|2999.64
|609471.93
|1831
|2005.12.20 09:47
|sell
|887
|100.00
|1.7615
|1.7628
|0.0000
|1832
|2005.12.20 09:47
|close
|887
|100.00
|1.7611
|1.7628
|0.0000
|3999.80
|613471.73
|1833
|2005.12.20 09:47
|sell
|888
|100.00
|1.7615
|1.7628
|0.0000
|1834
|2005.12.20 09:59
|s/l
|888
|100.00
|1.7628
|1.7628
|0.0000
|-13000.00
|600471.73
|1835
|2005.12.20 10:17
|sell
|889
|100.00
|1.7621
|1.7634
|0.0000
|1836
|2005.12.20 10:23
|close
|889
|100.00
|1.7617
|1.7634
|0.0000
|4000.00
|604471.73
|1837
|2005.12.20 10:31
|sell
|890
|100.00
|1.7611
|1.7624
|0.0000
|1838
|2005.12.20 10:33
|close
|890
|100.00
|1.7608
|1.7624
|0.0000
|3000.54
|607472.27
|1839
|2005.12.20 11:05
|buy
|891
|100.00
|1.7615
|1.7602
|0.0000
|1840
|2005.12.20 11:08
|close
|891
|100.00
|1.7619
|1.7602
|0.0000
|4000.32
|611472.59
|1841
|2005.12.20 11:29
|buy
|892
|100.00
|1.7658
|1.7645
|0.0000
|1842
|2005.12.20 11:33
|close
|892
|100.00
|1.7663
|1.7645
|0.0000
|4999.97
|616472.56
|1843
|2005.12.20 11:38
|buy
|893
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|1844
|2005.12.20 11:55
|close
|893
|100.00
|1.7671
|1.7654
|0.0000
|3999.81
|620472.37
|1845
|2005.12.20 12:00
|buy
|894
|100.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1846
|2005.12.20 12:00
|close
|894
|100.00
|1.7681
|1.7664
|0.0000
|3999.57
|624471.94
|1847
|2005.12.20 12:00
|buy
|895
|100.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1848
|2005.12.20 12:47
|close
|895
|100.00
|1.7680
|1.7664
|0.0000
|2999.64
|627471.58
|1849
|2005.12.20 14:08
|sell
|896
|100.00
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|1850
|2005.12.20 14:21
|s/l
|896
|100.00
|1.7639
|1.7639
|0.0000
|-13000.00
|614471.58
|1851
|2005.12.20 14:37
|sell
|897
|100.00
|1.7632
|1.7645
|0.0000
|1852
|2005.12.20 14:51
|close
|897
|100.00
|1.7627
|1.7645
|0.0000
|5000.00
|619471.58
|1853
|2005.12.20 15:54
|sell
|898
|100.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|1854
|2005.12.20 15:54
|close
|898
|100.00
|1.7597
|1.7615
|0.0000
|4999.97
|624471.55
|1855
|2005.12.20 15:54
|sell
|899
|100.00
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|1856
|2005.12.20 16:01
|close
|899
|100.00
|1.7596
|1.7613
|0.0000
|4000.00
|628471.55
|1857
|2005.12.20 16:10
|sell
|900
|100.00
|1.7581
|1.7594
|0.0000
|1858
|2005.12.20 16:17
|s/l
|900
|100.00
|1.7594
|1.7594
|0.0000
|-13000.00
|615471.55
|1859
|2005.12.20 18:03
|sell
|901
|100.00
|1.7540
|1.7553
|0.0000
|1860
|2005.12.20 18:03
|close
|901
|100.00
|1.7537
|1.7553
|0.0000
|2999.49
|618471.04
|1861
|2005.12.20 18:03
|sell
|902
|100.00
|1.7537
|1.7550
|0.0000
|1862
|2005.12.20 18:03
|close
|902
|100.00
|1.7534
|1.7550
|0.0000
|2999.46
|621470.50
|1863
|2005.12.20 18:03
|sell
|903
|100.00
|1.7540
|1.7553
|0.0000
|1864
|2005.12.20 18:18
|s/l
|903
|100.00
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-13000.00
|608470.50
|1865
|2005.12.20 18:55
|sell
|904
|100.00
|1.7537
|1.7550
|0.0000
|1866
|2005.12.20 18:58
|close
|904
|100.00
|1.7534
|1.7550
|0.0000
|2999.64
|611470.14
|1867
|2005.12.20 19:31
|sell
|905
|100.00
|1.7533
|1.7546
|0.0000
|1868
|2005.12.20 20:09
|s/l
|905
|100.00
|1.7546
|1.7546
|0.0000
|-13000.00
|598470.14
|1869
|2005.12.20 21:55
|sell
|906
|100.00
|1.7531
|1.7544
|0.0000
|1870
|2005.12.20 22:32
|s/l
|906
|100.00
|1.7544
|1.7544
|0.0000
|-13000.00
|585470.14
|1871
|2005.12.20 22:59
|sell
|907
|100.00
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|1872
|2005.12.20 23:00
|close
|907
|100.00
|1.7544
|1.7561
|0.0000
|3999.80
|589469.94
|1873
|2005.12.21 04:07
|sell
|908
|100.00
|1.7562
|1.7575
|0.0000
|1874
|2005.12.21 04:37
|close
|908
|100.00
|1.7557
|1.7575
|0.0000
|4999.97
|594469.91
|1875
|2005.12.21 07:23
|sell
|909
|100.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|1876
|2005.12.21 08:07
|close
|909
|100.00
|1.7561
|1.7578
|0.0000
|3999.81
|598469.72
|1877
|2005.12.21 09:29
|sell
|910
|100.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|1878
|2005.12.21 09:32
|close
|910
|100.00
|1.7558
|1.7578
|0.0000
|7000.30
|605470.02
|1879
|2005.12.21 09:36
|sell
|911
|100.00
|1.7554
|1.7567
|0.0000
|1880
|2005.12.21 09:41
|close
|911
|100.00
|1.7550
|1.7567
|0.0000
|3999.80
|609469.82
|1881
|2005.12.21 10:13
|sell
|912
|100.00
|1.7554
|1.7567
|0.0000
|1882
|2005.12.21 10:22
|s/l
|912
|100.00
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-13000.00
|596469.82
|1883
|2005.12.21 11:16
|sell
|913
|100.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1884
|2005.12.21 11:25
|s/l
|913
|100.00
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|-13000.00
|583469.82
|1885
|2005.12.21 12:00
|sell
|914
|100.00
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|1886
|2005.12.21 12:00
|close
|914
|100.00
|1.7518
|1.7535
|0.0000
|4000.07
|587469.89
|1887
|2005.12.21 13:27
|sell
|915
|100.00
|1.7484
|1.7497
|0.0000
|1888
|2005.12.21 13:36
|s/l
|915
|100.00
|1.7497
|1.7497
|0.0000
|-13000.00
|574469.89
|1889
|2005.12.21 13:54
|sell
|916
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|1890
|2005.12.21 14:12
|close
|916
|100.00
|1.7489
|1.7507
|0.0000
|4999.97
|579469.86
|1891
|2005.12.21 15:04
|sell
|917
|100.00
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1892
|2005.12.21 15:08
|close
|917
|100.00
|1.7479
|1.7498
|0.0000
|5999.90
|585469.76
|1893
|2005.12.21 15:46
|sell
|918
|100.00
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|1894
|2005.12.21 15:46
|close
|918
|100.00
|1.7426
|1.7442
|0.0000
|3000.14
|588469.90
|1895
|2005.12.21 15:46
|sell
|919
|100.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|1896
|2005.12.21 15:51
|s/l
|919
|100.00
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|-13000.00
|575469.90
|1897
|2005.12.21 16:06
|sell
|920
|100.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|1898
|2005.12.21 16:31
|close
|920
|100.00
|1.7424
|1.7441
|0.0000
|4000.00
|579469.90
|1899
|2005.12.21 16:39
|sell
|921
|100.00
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|1900
|2005.12.21 16:43
|close
|921
|100.00
|1.7417
|1.7433
|0.0000
|2999.64
|582469.54
|1901
|2005.12.21 16:56
|sell
|922
|100.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|1902
|2005.12.21 17:12
|s/l
|922
|100.00
|1.7401
|1.7401
|0.0000
|-13000.00
|569469.54
|1903
|2005.12.21 17:20
|sell
|923
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|1904
|2005.12.21 17:24
|close
|923
|100.00
|1.7395
|1.7411
|0.0000
|2999.87
|572469.41
|1905
|2005.12.21 19:05
|sell
|924
|100.00
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|1906
|2005.12.21 19:16
|s/l
|924
|100.00
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-13000.00
|559469.41
|1907
|2005.12.21 23:32
|sell
|925
|100.00
|1.7450
|1.7463
|0.0000
|1908
|2005.12.22 00:51
|close
|925
|100.00
|1.7446
|1.7463
|0.0000
|4644.81
|564114.22
|1909
|2005.12.22 02:16
|sell
|926
|100.00
|1.7442
|1.7455
|0.0000
|1910
|2005.12.22 02:16
|close
|926
|100.00
|1.7437
|1.7455
|0.0000
|4999.91
|569114.13
|1911
|2005.12.22 07:21
|sell
|927
|100.00
|1.7444
|1.7457
|0.0000
|1912
|2005.12.22 07:35
|close
|927
|100.00
|1.7441
|1.7457
|0.0000
|3000.83
|572114.96
|1913
|2005.12.22 07:38
|sell
|928
|100.00
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|1914
|2005.12.22 07:58
|close
|928
|100.00
|1.7438
|1.7454
|0.0000
|2999.64
|575114.60
|1915
|2005.12.22 08:01
|sell
|929
|100.00
|1.7440
|1.7453
|0.0000
|1916
|2005.12.22 08:08
|close
|929
|100.00
|1.7437
|1.7453
|0.0000
|2999.64
|578114.24
|1917
|2005.12.22 08:55
|sell
|930
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|1918
|2005.12.22 09:02
|close
|930
|100.00
|1.7423
|1.7439
|0.0000
|2999.64
|581113.88
|1919
|2005.12.22 09:30
|sell
|931
|100.00
|1.7422
|1.7435
|0.0000
|1920
|2005.12.22 09:31
|close
|931
|100.00
|1.7419
|1.7435
|0.0000
|2999.64
|584113.52
|1921
|2005.12.22 10:38
|sell
|932
|100.00
|1.7406
|1.7419
|0.0000
|1922
|2005.12.22 10:38
|close
|932
|100.00
|1.7402
|1.7419
|0.0000
|3999.90
|588113.42
|1923
|2005.12.22 11:02
|sell
|933
|100.00
|1.7367
|1.7380
|0.0000
|1924
|2005.12.22 11:04
|close
|933
|100.00
|1.7364
|1.7380
|0.0000
|3000.83
|591114.25
|1925
|2005.12.22 14:47
|sell
|934
|100.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|1926
|2005.12.22 15:01
|s/l
|934
|100.00
|1.7385
|1.7385
|0.0000
|-13000.00
|578114.25
|1927
|2005.12.22 15:41
|sell
|935
|100.00
|1.7403
|1.7416
|0.0000
|1928
|2005.12.22 15:51
|close
|935
|100.00
|1.7399
|1.7416
|0.0000
|4000.99
|582115.24
|1929
|2005.12.22 17:19
|sell
|936
|100.00
|1.7365
|1.7378
|0.0000
|1930
|2005.12.22 17:43
|s/l
|936
|100.00
|1.7378
|1.7378
|0.0000
|-13000.00
|569115.24
|1931
|2005.12.22 18:29
|sell
|937
|100.00
|1.7391
|1.7404
|0.0000
|1932
|2005.12.22 18:31
|close
|937
|100.00
|1.7386
|1.7404
|0.0000
|4999.97
|574115.21
|1933
|2005.12.22 23:08
|sell
|938
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|1934
|2005.12.22 23:14
|s/l
|938
|100.00
|1.7391
|1.7391
|0.0000
|-13000.00
|561115.21
|1935
|2005.12.23 02:53
|sell
|939
|100.00
|1.7389
|1.7402
|0.0000
|1936
|2005.12.23 03:17
|close
|939
|100.00
|1.7386
|1.7402
|0.0000
|2999.64
|564114.85
|1937
|2005.12.23 05:22
|buy
|940
|100.00
|1.7394
|1.7381
|0.0000
|1938
|2005.12.23 08:10
|close
|940
|100.00
|1.7397
|1.7381
|0.0000
|2999.64
|567114.49
|1939
|2005.12.23 08:39
|buy
|941
|100.00
|1.7399
|1.7386
|0.0000
|1940
|2005.12.23 08:53
|close
|941
|100.00
|1.7402
|1.7386
|0.0000
|3000.83
|570115.32
|1941
|2005.12.23 09:02
|sell
|942
|100.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|1942
|2005.12.23 09:12
|close
|942
|100.00
|1.7386
|1.7401
|0.0000
|2000.67
|572115.99
|1943
|2005.12.23 09:27
|sell
|943
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|1944
|2005.12.23 09:36
|close
|943
|100.00
|1.7377
|1.7393
|0.0000
|3000.00
|575115.99
|1945
|2005.12.23 10:22
|sell
|944
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|1946
|2005.12.23 10:30
|close
|944
|100.00
|1.7377
|1.7393
|0.0000
|3000.83
|578116.82
|1947
|2005.12.23 10:38
|sell
|945
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|1948
|2005.12.23 11:12
|close
|945
|100.00
|1.7373
|1.7391
|0.0000
|5000.02
|583116.84
|1949
|2005.12.23 11:21
|sell
|946
|100.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1950
|2005.12.23 11:25
|close
|946
|100.00
|1.7373
|1.7389
|0.0000
|2999.64
|586116.48
|1951
|2005.12.23 12:39
|sell
|947
|100.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|1952
|2005.12.23 12:39
|close
|947
|100.00
|1.7365
|1.7382
|0.0000
|3999.80
|590116.28
|1953
|2005.12.23 12:39
|sell
|948
|100.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|1954
|2005.12.23 12:41
|close
|948
|100.00
|1.7365
|1.7382
|0.0000
|3999.80
|594116.08
|1955
|2005.12.23 13:00
|sell
|949
|100.00
|1.7350
|1.7363
|0.0000
|1956
|2005.12.23 13:00
|close
|949
|100.00
|1.7347
|1.7363
|0.0000
|3000.14
|597116.22
|1957
|2005.12.23 13:00
|sell
|950
|100.00
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|1958
|2005.12.23 13:02
|close
|950
|100.00
|1.7345
|1.7362
|0.0000
|3999.81
|601116.03
|1959
|2005.12.23 14:22
|sell
|951
|100.00
|1.7340
|1.7353
|0.0000
|1960
|2005.12.23 14:23
|close
|951
|100.00
|1.7336
|1.7353
|0.0000
|3999.81
|605115.84
|1961
|2005.12.23 14:26
|sell
|952
|100.00
|1.7339
|1.7352
|0.0000
|1962
|2005.12.23 14:26
|close
|952
|100.00
|1.7336
|1.7352
|0.0000
|3000.13
|608115.97
|1963
|2005.12.23 14:26
|sell
|953
|100.00
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|1964
|2005.12.23 14:30
|s/l
|953
|100.00
|1.7351
|1.7351
|0.0000
|-13000.00
|595115.97
|1965
|2005.12.23 14:46
|sell
|954
|100.00
|1.7341
|1.7354
|0.0000
|1966
|2005.12.23 14:46
|close
|954
|100.00
|1.7338
|1.7354
|0.0000
|3000.00
|598115.97
|1967
|2005.12.23 14:46
|sell
|955
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|1968
|2005.12.23 14:46
|close
|955
|100.00
|1.7341
|1.7357
|0.0000
|3000.34
|601116.31
|1969
|2005.12.23 14:46
|sell
|956
|100.00
|1.7343
|1.7356
|0.0000
|1970
|2005.12.23 14:47
|close
|956
|100.00
|1.7339
|1.7356
|0.0000
|3999.80
|605116.11
|1971
|2005.12.23 15:05
|sell
|957
|100.00
|1.7323
|1.7336
|0.0000
|1972
|2005.12.23 15:08
|close
|957
|100.00
|1.7319
|1.7336
|0.0000
|4000.43
|609116.54
|1973
|2005.12.23 16:02
|sell
|958
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|1974
|2005.12.23 16:05
|s/l
|958
|100.00
|1.7326
|1.7326
|0.0000
|-13000.00
|596116.54
|1975
|2005.12.23 16:20
|sell
|959
|100.00
|1.7319
|1.7332
|0.0000
|1976
|2005.12.23 16:21
|close
|959
|100.00
|1.7316
|1.7332
|0.0000
|2999.77
|599116.31
|1977
|2005.12.23 20:04
|sell
|960
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|1978
|2005.12.23 20:05
|close
|960
|100.00
|1.7343
|1.7360
|0.0000
|3999.81
|603116.12
|1979
|2005.12.23 22:22
|sell
|961
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|1980
|2005.12.23 22:22
|close
|961
|100.00
|1.7343
|1.7359
|0.0000
|2999.48
|606115.60
|1981
|2005.12.23 22:49
|sell
|962
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|1982
|2005.12.23 22:58
|close
|962
|100.00
|1.7337
|1.7355
|0.0000
|4999.97
|611115.57
|1983
|2005.12.26 04:30
|sell
|963
|100.00
|1.7322
|1.7335
|0.0000
|1984
|2005.12.26 04:30
|close
|963
|100.00
|1.7318
|1.7335
|0.0000
|3999.81
|615115.38
|1985
|2005.12.26 05:28
|sell
|964
|100.00
|1.7324
|1.7337
|0.0000
|1986
|2005.12.26 05:34
|close
|964
|100.00
|1.7320
|1.7337
|0.0000
|3999.80
|619115.18
|1987
|2005.12.26 05:41
|sell
|965
|100.00
|1.7320
|1.7333
|0.0000
|1988
|2005.12.26 05:41
|close
|965
|100.00
|1.7317
|1.7333
|0.0000
|2999.63
|622114.81
|1989
|2005.12.26 08:47
|sell
|966
|100.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|1990
|2005.12.26 08:47
|close
|966
|100.00
|1.7328
|1.7346
|0.0000
|4999.71
|627114.52
|1991
|2005.12.26 08:47
|sell
|967
|100.00
|1.7329
|1.7342
|0.0000
|1992
|2005.12.26 08:47
|close
|967
|100.00
|1.7318
|1.7342
|0.0000
|10999.54
|638114.06
|1993
|2005.12.26 08:47
|sell
|968
|100.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|1994
|2005.12.26 08:48
|s/l
|968
|100.00
|1.7343
|1.7343
|0.0000
|-13000.00
|625114.06
|1995
|2005.12.26 08:48
|sell
|969
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|1996
|2005.12.26 08:48
|close
|969
|100.00
|1.7334
|1.7355
|0.0000
|8000.00
|633114.06
|1997
|2005.12.26 08:48
|sell
|970
|100.00
|1.7343
|1.7356
|0.0000
|1998
|2005.12.26 09:05
|close
|970
|100.00
|1.7332
|1.7356
|0.0000
|10999.77
|644113.83
|1999
|2005.12.26 10:00
|sell
|971
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|2000
|2005.12.26 10:00
|close
|971
|100.00
|1.7336
|1.7357
|0.0000
|8000.00
|652113.83
|2001
|2005.12.26 10:01
|sell
|972
|100.00
|1.7343
|1.7356
|0.0000
|2002
|2005.12.26 10:01
|close
|972
|100.00
|1.7331
|1.7356
|0.0000
|11999.77
|664113.60
|2003
|2005.12.26 10:01
|sell
|973
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|2004
|2005.12.26 10:02
|close
|973
|100.00
|1.7341
|1.7359
|0.0000
|4999.48
|669113.08
|2005
|2005.12.26 10:18
|sell
|974
|100.00
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|2006
|2005.12.26 10:19
|s/l
|974
|100.00
|1.7366
|1.7366
|0.0000
|-13000.00
|656113.08
|2007
|2005.12.26 10:34
|sell
|975
|100.00
|1.7345
|1.7358
|0.0000
|2008
|2005.12.26 10:35
|close
|975
|100.00
|1.7340
|1.7358
|0.0000
|4999.46
|661112.54
|2009
|2005.12.26 11:42
|sell
|976
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|2010
|2005.12.26 12:15
|close
|976
|100.00
|1.7341
|1.7359
|0.0000
|4999.97
|666112.51
|2011
|2005.12.26 12:25
|sell
|977
|100.00
|1.7343
|1.7356
|0.0000
|2012
|2005.12.26 12:35
|close
|977
|100.00
|1.7338
|1.7356
|0.0000
|5000.17
|671112.68
|2013
|2005.12.26 12:39
|sell
|978
|100.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|2014
|2005.12.26 12:40
|close
|978
|100.00
|1.7341
|1.7361
|0.0000
|7000.30
|678112.98
|2015
|2005.12.26 12:44
|sell
|979
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|2016
|2005.12.26 12:46
|close
|979
|100.00
|1.7343
|1.7360
|0.0000
|4000.00
|682112.98
|2017
|2005.12.26 12:54
|sell
|980
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|2018
|2005.12.26 12:54
|close
|980
|100.00
|1.7340
|1.7357
|0.0000
|3999.80
|686112.78
|2019
|2005.12.26 13:32
|sell
|981
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|2020
|2005.12.26 13:32
|close
|981
|100.00
|1.7336
|1.7355
|0.0000
|6000.01
|692112.79
|2021
|2005.12.26 14:47
|sell
|982
|100.00
|1.7328
|1.7341
|0.0000
|2022
|2005.12.26 14:47
|close
|982
|100.00
|1.7322
|1.7341
|0.0000
|6000.07
|698112.86
|2023
|2005.12.26 14:47
|sell
|983
|100.00
|1.7328
|1.7341
|0.0000
|2024
|2005.12.26 14:47
|close
|983
|100.00
|1.7323
|1.7341
|0.0000
|5000.00
|703112.86
|2025
|2005.12.26 14:47
|sell
|984
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|2026
|2005.12.26 14:58
|close
|984
|100.00
|1.7327
|1.7344
|0.0000
|4000.43
|707113.29
|2027
|2005.12.26 15:31
|sell
|985
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|2028
|2005.12.26 15:39
|close
|985
|100.00
|1.7327
|1.7344
|0.0000
|4000.43
|711113.72
|2029
|2005.12.26 15:43
|sell
|986
|100.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|2030
|2005.12.26 15:43
|close
|986
|100.00
|1.7328
|1.7346
|0.0000
|4999.71
|716113.43
|2031
|2005.12.26 17:53
|sell
|987
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|2032
|2005.12.26 17:56
|close
|987
|100.00
|1.7324
|1.7344
|0.0000
|7000.30
|723113.73
|2033
|2005.12.26 18:30
|sell
|988
|100.00
|1.7328
|1.7341
|0.0000
|2034
|2005.12.26 19:09
|close
|988
|100.00
|1.7322
|1.7341
|0.0000
|6000.14
|729113.87
|2035
|2005.12.26 22:04
|sell
|989
|100.00
|1.7329
|1.7342
|0.0000
|2036
|2005.12.26 22:07
|close
|989
|100.00
|1.7324
|1.7342
|0.0000
|4999.96
|734113.83
|2037
|2005.12.26 22:52
|sell
|990
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|2038
|2005.12.26 22:53
|close
|990
|100.00
|1.7326
|1.7344
|0.0000
|5001.17
|739115.00
|2039
|2005.12.26 22:53
|sell
|991
|100.00
|1.7332
|1.7345
|0.0000
|2040
|2005.12.26 22:55
|close
|991
|100.00
|1.7325
|1.7345
|0.0000
|6999.11
|746114.11
|2041
|2005.12.27 03:03
|sell
|992
|100.00
|1.7306
|1.7319
|0.0000
|2042
|2005.12.27 06:28
|s/l
|992
|100.00
|1.7319
|1.7319
|0.0000
|-13000.00
|733114.11
|2043
|2005.12.27 09:01
|buy
|993
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|2044
|2005.12.27 09:01
|close
|993
|100.00
|1.7318
|1.7302
|0.0000
|2999.64
|736113.75
|2045
|2005.12.27 09:14
|buy
|994
|100.00
|1.7328
|1.7315
|0.0000
|2046
|2005.12.27 09:14
|close
|994
|100.00
|1.7332
|1.7315
|0.0000
|4000.26
|740114.01
|2047
|2005.12.27 09:51
|buy
|995
|100.00
|1.7348
|1.7335
|0.0000
|2048
|2005.12.27 10:13
|close
|995
|100.00
|1.7352
|1.7335
|0.0000
|4000.99
|744115.00
|2049
|2005.12.27 11:57
|buy
|996
|100.00
|1.7365
|1.7352
|0.0000
|2050
|2005.12.27 12:02
|close
|996
|100.00
|1.7371
|1.7352
|0.0000
|6000.08
|750115.08
|2051
|2005.12.27 15:16
|sell
|997
|100.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|2052
|2005.12.27 15:40
|s/l
|997
|100.00
|1.7346
|1.7346
|0.0000
|-13000.00
|737115.08
|2053
|2005.12.27 20:31
|sell
|998
|100.00
|1.7282
|1.7295
|0.0000
|2054
|2005.12.27 20:35
|close
|998
|100.00
|1.7279
|1.7295
|0.0000
|2999.59
|740114.67
|2055
|2005.12.27 23:57
|sell
|999
|100.00
|1.7271
|1.7284
|0.0000
|2056
|2005.12.28 00:38
|s/l
|999
|100.00
|1.7284
|1.7284
|0.0000
|-12785.00
|727329.67
|2057
|2005.12.28 03:32
|sell
|1000
|100.00
|1.7290
|1.7303
|0.0000
|2058
|2005.12.28 04:29
|s/l
|1000
|100.00
|1.7303
|1.7303
|0.0000
|-13000.00
|714329.67
|2059
|2005.12.28 05:07
|sell
|1001
|100.00
|1.7297
|1.7310
|0.0000
|2060
|2005.12.28 05:19
|close
|1001
|100.00
|1.7293
|1.7310
|0.0000
|3999.80
|718329.47
|2061
|2005.12.28 05:25
|sell
|1002
|100.00
|1.7293
|1.7306
|0.0000
|2062
|2005.12.28 05:51
|close
|1002
|100.00
|1.7290
|1.7306
|0.0000
|2999.64
|721329.11
|2063
|2005.12.28 06:20
|sell
|1003
|100.00
|1.7286
|1.7299
|0.0000
|2064
|2005.12.28 07:12
|s/l
|1003
|100.00
|1.7299
|1.7299
|0.0000
|-13000.00
|708329.11
|2065
|2005.12.28 07:24
|buy
|1004
|100.00
|1.7310
|1.7297
|0.0000
|2066
|2005.12.28 07:25
|close
|1004
|100.00
|1.7316
|1.7297
|0.0000
|5999.67
|714328.78
|2067
|2005.12.28 07:28
|buy
|1005
|100.00
|1.7314
|1.7301
|0.0000
|2068
|2005.12.28 07:28
|close
|1005
|100.00
|1.7317
|1.7301
|0.0000
|2999.64
|717328.42
|2069
|2005.12.28 08:05
|buy
|1006
|100.00
|1.7330
|1.7317
|0.0000
|2070
|2005.12.28 08:05
|close
|1006
|100.00
|1.7336
|1.7317
|0.0000
|5999.93
|723328.35
|2071
|2005.12.28 08:05
|buy
|1007
|100.00
|1.7332
|1.7319
|0.0000
|2072
|2005.12.28 08:08
|close
|1007
|100.00
|1.7336
|1.7319
|0.0000
|3999.80
|727328.15
|2073
|2005.12.28 08:13
|buy
|1008
|100.00
|1.7346
|1.7333
|0.0000
|2074
|2005.12.28 08:13
|close
|1008
|100.00
|1.7351
|1.7333
|0.0000
|4999.66
|732327.81
|2075
|2005.12.28 08:13
|buy
|1009
|100.00
|1.7346
|1.7333
|0.0000
|2076
|2005.12.28 08:13
|close
|1009
|100.00
|1.7351
|1.7333
|0.0000
|4999.66
|737327.47
|2077
|2005.12.28 08:16
|buy
|1010
|100.00
|1.7355
|1.7342
|0.0000
|2078
|2005.12.28 08:17
|close
|1010
|100.00
|1.7360
|1.7342
|0.0000
|4999.97
|742327.44
|2079
|2005.12.28 08:54
|buy
|1011
|100.00
|1.7397
|1.7384
|0.0000
|2080
|2005.12.28 08:54
|close
|1011
|100.00
|1.7400
|1.7384
|0.0000
|2999.64
|745327.08
|2081
|2005.12.28 08:54
|buy
|1012
|100.00
|1.7397
|1.7384
|0.0000
|2082
|2005.12.28 09:01
|close
|1012
|100.00
|1.7401
|1.7384
|0.0000
|3999.80
|749326.88
|2083
|2005.12.28 10:25
|buy
|1013
|100.00
|1.7370
|1.7357
|0.0000
|2084
|2005.12.28 10:29
|close
|1013
|100.00
|1.7374
|1.7357
|0.0000
|4001.00
|753327.88
|2085
|2005.12.28 11:59
|buy
|1014
|100.00
|1.7372
|1.7359
|0.0000
|2086
|2005.12.28 11:59
|close
|1014
|100.00
|1.7377
|1.7359
|0.0000
|5000.11
|758327.99
|2087
|2005.12.28 12:00
|buy
|1015
|100.00
|1.7374
|1.7361
|0.0000
|2088
|2005.12.28 12:03
|close
|1015
|100.00
|1.7377
|1.7361
|0.0000
|2999.86
|761327.85
|2089
|2005.12.28 12:32
|buy
|1016
|100.00
|1.7375
|1.7362
|0.0000
|2090
|2005.12.28 13:18
|close
|1016
|100.00
|1.7378
|1.7362
|0.0000
|2999.64
|764327.49
|2091
|2005.12.28 14:15
|buy
|1017
|100.00
|1.7361
|1.7348
|0.0000
|2092
|2005.12.28 14:17
|s/l
|1017
|100.00
|1.7348
|1.7348
|0.0000
|-13000.00
|751327.49
|2093
|2005.12.28 17:14
|sell
|1018
|100.00
|1.7279
|1.7292
|0.0000
|2094
|2005.12.28 17:46
|close
|1018
|100.00
|1.7275
|1.7292
|0.0000
|4000.28
|755327.77
|2095
|2005.12.28 18:05
|sell
|1019
|100.00
|1.7201
|1.7214
|0.0000
|2096
|2005.12.28 18:05
|close
|1019
|100.00
|1.7197
|1.7214
|0.0000
|4000.45
|759328.22
|2097
|2005.12.28 18:10
|sell
|1020
|100.00
|1.7139
|1.7152
|0.0000
|2098
|2005.12.28 18:10
|close
|1020
|100.00
|1.7135
|1.7152
|0.0000
|3999.70
|763327.92
|2099
|2005.12.28 18:10
|sell
|1021
|100.00
|1.7139
|1.7152
|0.0000
|2100
|2005.12.28 18:13
|s/l
|1021
|100.00
|1.7152
|1.7152
|0.0000
|-13000.00
|750327.92
|2101
|2005.12.28 21:00
|sell
|1022
|100.00
|1.7154
|1.7167
|0.0000
|2102
|2005.12.28 21:00
|close
|1022
|100.00
|1.7150
|1.7167
|0.0000
|4000.00
|754327.92
|2103
|2005.12.29 00:45
|sell
|1023
|100.00
|1.7185
|1.7198
|0.0000
|2104
|2005.12.29 01:12
|s/l
|1023
|100.00
|1.7198
|1.7198
|0.0000
|-13000.00
|741327.92
|2105
|2005.12.29 05:51
|sell
|1024
|100.00
|1.7227
|1.7240
|0.0000
|2106
|2005.12.29 05:58
|close
|1024
|100.00
|1.7223
|1.7240
|0.0000
|3999.81
|745327.73
|2107
|2005.12.29 06:44
|sell
|1025
|100.00
|1.7217
|1.7230
|0.0000
|2108
|2005.12.29 07:06
|close
|1025
|100.00
|1.7214
|1.7230
|0.0000
|2999.64
|748327.37
|2109
|2005.12.29 08:02
|sell
|1026
|100.00
|1.7234
|1.7247
|0.0000
|2110
|2005.12.29 08:06
|close
|1026
|100.00
|1.7231
|1.7247
|0.0000
|2999.64
|751327.01
|2111
|2005.12.29 08:08
|sell
|1027
|100.00
|1.7222
|1.7235
|0.0000
|2112
|2005.12.29 08:13
|close
|1027
|100.00
|1.7219
|1.7235
|0.0000
|3000.83
|754327.84
|2113
|2005.12.29 09:28
|sell
|1028
|100.00
|1.7222
|1.7235
|0.0000
|2114
|2005.12.29 09:31
|close
|1028
|100.00
|1.7218
|1.7235
|0.0000
|4000.36
|758328.20
|2115
|2005.12.29 09:44
|sell
|1029
|100.00
|1.7209
|1.7222
|0.0000
|2116
|2005.12.29 10:16
|close
|1029
|100.00
|1.7205
|1.7222
|0.0000
|4001.00
|762329.20
|2117
|2005.12.29 13:00
|sell
|1030
|100.00
|1.7218
|1.7231
|0.0000
|2118
|2005.12.29 13:15
|close
|1030
|100.00
|1.7214
|1.7231
|0.0000
|3999.81
|766329.01
|2119
|2005.12.29 14:10
|sell
|1031
|100.00
|1.7189
|1.7202
|0.0000
|2120
|2005.12.29 14:10
|close
|1031
|100.00
|1.7186
|1.7202
|0.0000
|2999.98
|769328.99
|2121
|2005.12.29 14:10
|sell
|1032
|100.00
|1.7189
|1.7202
|0.0000
|2122
|2005.12.29 14:13
|close
|1032
|100.00
|1.7185
|1.7202
|0.0000
|3999.65
|773328.64
|2123
|2005.12.29 15:53
|sell
|1033
|100.00
|1.7203
|1.7216
|0.0000
|2124
|2005.12.29 15:58
|close
|1033
|100.00
|1.7198
|1.7216
|0.0000
|4999.97
|778328.61
|2125
|2005.12.29 16:16
|buy
|1034
|100.00
|1.7200
|1.7187
|0.0000
|2126
|2005.12.29 16:17
|close
|1034
|100.00
|1.7203
|1.7187
|0.0000
|3000.05
|781328.66
|2127
|2005.12.29 16:19
|buy
|1035
|100.00
|1.7201
|1.7188
|0.0000
|2128
|2005.12.29 16:29
|close
|1035
|100.00
|1.7205
|1.7188
|0.0000
|3999.80
|785328.46
|2129
|2005.12.29 16:45
|buy
|1036
|100.00
|1.7215
|1.7202
|0.0000
|2130
|2005.12.29 16:45
|close
|1036
|100.00
|1.7218
|1.7202
|0.0000
|2999.94
|788328.40
|2131
|2005.12.29 16:45
|buy
|1037
|100.00
|1.7216
|1.7203
|0.0000
|2132
|2005.12.29 16:47
|close
|1037
|100.00
|1.7219
|1.7203
|0.0000
|2999.77
|791328.17
|2133
|2005.12.29 17:11
|buy
|1038
|100.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|2134
|2005.12.29 17:24
|s/l
|1038
|100.00
|1.7264
|1.7264
|0.0000
|-13000.00
|778328.17
|2135
|2005.12.30 02:47
|sell
|1039
|100.00
|1.7234
|1.7247
|0.0000
|2136
|2005.12.30 02:59
|close
|1039
|100.00
|1.7230
|1.7247
|0.0000
|3999.81
|782327.98
|2137
|2005.12.30 03:20
|buy
|1040
|100.00
|1.7227
|1.7214
|0.0000
|2138
|2005.12.30 03:20
|close
|1040
|100.00
|1.7232
|1.7214
|0.0000
|5000.33
|787328.31
|2139
|2005.12.30 03:20
|buy
|1041
|100.00
|1.7240
|1.7227
|0.0000
|2140
|2005.12.30 03:24
|close
|1041
|100.00
|1.7248
|1.7227
|0.0000
|8000.00
|795328.31
|2141
|2005.12.30 03:26
|buy
|1042
|100.00
|1.7243
|1.7230
|0.0000
|2142
|2005.12.30 03:41
|close
|1042
|100.00
|1.7247
|1.7230
|0.0000
|3999.80
|799328.11
|2143
|2005.12.30 03:45
|buy
|1043
|100.00
|1.7243
|1.7230
|0.0000
|2144
|2005.12.30 03:46
|close
|1043
|100.00
|1.7249
|1.7230
|0.0000
|6000.13
|805328.24
|2145
|2005.12.30 05:10
|buy
|1044
|100.00
|1.7263
|1.7250
|0.0000
|2146
|2005.12.30 05:17
|close
|1044
|100.00
|1.7266
|1.7250
|0.0000
|3000.83
|808329.07
|2147
|2005.12.30 05:32
|buy
|1045
|100.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|2148
|2005.12.30 05:32
|close
|1045
|100.00
|1.7281
|1.7264
|0.0000
|3999.80
|812328.87
|2149
|2005.12.30 05:32
|buy
|1046
|100.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|2150
|2005.12.30 05:35
|close
|1046
|100.00
|1.7281
|1.7264
|0.0000
|3999.80
|816328.67
|2151
|2005.12.30 07:29
|buy
|1047
|100.00
|1.7278
|1.7265
|0.0000
|2152
|2005.12.30 07:29
|close
|1047
|100.00
|1.7281
|1.7265
|0.0000
|3000.22
|819328.89
|2153
|2005.12.30 10:03
|buy
|1048
|100.00
|1.7269
|1.7256
|0.0000
|2154
|2005.12.30 10:03
|close
|1048
|100.00
|1.7272
|1.7256
|0.0000
|3000.31
|822329.20
|2155
|2005.12.30 10:03
|buy
|1049
|100.00
|1.7270
|1.7257
|0.0000
|2156
|2005.12.30 10:06
|close
|1049
|100.00
|1.7273
|1.7257
|0.0000
|3000.83
|825330.03
|2157
|2005.12.30 12:22
|sell
|1050
|100.00
|1.7211
|1.7224
|0.0000
|2158
|2005.12.30 12:27
|s/l
|1050
|100.00
|1.7224
|1.7224
|0.0000
|-13000.00
|812330.03
|2159
|2005.12.30 12:45
|sell
|1051
|100.00
|1.7220
|1.7233
|0.0000
|2160
|2005.12.30 12:45
|close
|1051
|100.00
|1.7217
|1.7233
|0.0000
|2999.64
|815329.67
|2161
|2005.12.30 14:51
|sell
|1052
|100.00
|1.7193
|1.7206
|0.0000
|2162
|2005.12.30 15:04
|s/l
|1052
|100.00
|1.7206
|1.7206
|0.0000
|-13000.00
|802329.67
|2163
|2005.12.30 15:58
|sell
|1053
|100.00
|1.7214
|1.7227
|0.0000
|2164
|2005.12.30 15:59
|close
|1053
|100.00
|1.7210
|1.7227
|0.0000
|4000.23
|806329.90
|2165
|2005.12.30 18:14
|sell
|1054
|100.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|2166
|2005.12.30 18:22
|close
|1054
|100.00
|1.7177
|1.7193
|0.0000
|3000.83
|809330.73
|2167
|2005.12.30 18:59
|sell
|1055
|100.00
|1.7187
|1.7200
|0.0000
|2168
|2005.12.30 19:06
|close
|1055
|100.00
|1.7179
|1.7200
|0.0000
|8000.46
|817331.19
|2169
|2005.12.30 19:07
|sell
|1056
|100.00
|1.7184
|1.7197
|0.0000
|2170
|2005.12.30 19:09
|close
|1056
|100.00
|1.7181
|1.7197
|0.0000
|2999.64
|820330.83
|2171
|2005.12.30 22:55
|sell
|1057
|100.00
|1.7231
|1.7244
|0.0000
|2172
|2005.12.30 22:55
|close
|1057
|100.00
|1.7220
|1.7244
|0.0000
|11000.30
|831331.13
|2173
|2005.12.30 22:55
|sell
|1058
|100.00
|1.7230
|1.7243
|0.0000
|2174
|2005.12.30 22:55
|close
|1058
|100.00
|1.7223
|1.7243
|0.0000
|7000.00
|838331.13
|2175
|2006.01.02 02:17
|sell
|1059
|100.00
|1.7211
|1.7224
|0.0000
|2176
|2006.01.02 05:00
|s/l
|1059
|100.00
|1.7224
|1.7224
|0.0000
|-13000.00
|825331.13
|2177
|2006.01.02 09:47
|sell
|1060
|100.00
|1.7238
|1.7251
|0.0000
|2178
|2006.01.02 09:51
|close
|1060
|100.00
|1.7231
|1.7251
|0.0000
|6999.11
|832330.24
|2179
|2006.01.02 13:00
|sell
|1061
|100.00
|1.7238
|1.7251
|0.0000
|2180
|2006.01.02 13:24
|close
|1061
|100.00
|1.7235
|1.7251
|0.0000
|2999.64
|835329.88