Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.03.01 00:01 - 2006.09.25 00:00 (2006.03.01 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test322679Ticks modelled1090718Modelling quality24.52%
Initial deposit1693700.00
Total net profit1229331.93Gross profit3191260.55Gross loss-1961928.62
Profit factor1.63Expected payoff1306.41
Absolute drawdown7000.86Maximal drawdown57999.47 (2.66%)Relative drawdown3.15% (57000.44)
Total trades941Short positions (won %)389 (84.32%)Long positions (won %)552 (83.15%)
Profit trades (% of total)787 (83.63%)Loss trades (% of total)154 (16.37%)
Largestprofit trade19000.00loss trade-14050.00
Averageprofit trade4054.97loss trade-12739.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)39 (207005.11)consecutive losses (loss in money)3 (-39350.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)207005.11 (39)consecutive loss (count of losses)-39350.00 (3)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.01 00:33buy1100.001.75401.75270.0000
22006.03.01 00:33close1100.001.75431.75270.00003000.001696700.00
32006.03.01 04:00buy2100.001.75531.75400.0000
42006.03.01 05:08close2100.001.75561.75400.00002999.881699699.88
52006.03.01 05:58buy3100.001.75481.75350.0000
62006.03.01 05:58close3100.001.75511.75350.00002999.641702699.52
72006.03.01 08:15buy4100.001.75391.75260.0000
82006.03.01 08:20close4100.001.75421.75260.00002999.641705699.16
92006.03.01 09:08buy5100.001.75421.75290.0000
102006.03.01 09:18s/l5100.001.75291.75290.0000-13000.001692699.16
112006.03.01 09:58buy6100.001.75391.75260.0000
122006.03.01 10:09close6100.001.75431.75260.00003999.981696699.14
132006.03.01 11:18buy7100.001.75761.75630.0000
142006.03.01 11:18modify7100.001.75761.75660.0000
152006.03.01 11:18modify7100.001.75761.75670.0000
162006.03.01 11:18modify7100.001.75761.75680.0000
172006.03.01 11:18modify7100.001.75761.75710.0000
182006.03.01 11:18modify7100.001.75761.75720.0000
192006.03.01 11:18close7100.001.75791.75720.00003000.001699699.14
202006.03.01 11:18buy8100.001.75751.75620.0000
212006.03.01 11:24s/l8100.001.75621.75620.0000-13000.001686699.14
222006.03.01 11:36buy9100.001.75611.75480.0000
232006.03.01 13:16close9100.001.75681.75480.00007000.311693699.45
242006.03.01 14:07buy10100.001.75671.75540.0000
252006.03.01 14:07close10100.001.75711.75540.00003999.801697699.25
262006.03.01 15:11buy11100.001.75771.75640.0000
272006.03.01 15:17close11100.001.75831.75640.00005998.951703698.20
282006.03.01 15:25buy12100.001.75871.75740.0000
292006.03.01 15:25modify12100.001.75871.75800.0000
302006.03.01 15:25modify12100.001.75871.75810.0000
312006.03.01 15:25modify12100.001.75871.75840.0000
322006.03.01 15:25modify12100.001.75871.75850.0000
332006.03.01 15:25close12100.001.75901.75850.00003000.201706698.40
342006.03.01 15:25buy13100.001.75871.75740.0000
352006.03.01 15:35s/l13100.001.75741.75740.0000-13000.001693698.40
362006.03.01 17:00sell14100.001.75331.75460.0000
372006.03.01 17:08close14100.001.75281.75460.00004999.521698697.92
382006.03.01 17:11sell15100.001.75271.75400.0000
392006.03.01 17:18close15100.001.75241.75400.00002999.931701697.85
402006.03.01 17:32sell16100.001.75221.75350.0000
412006.03.01 17:32close16100.001.75181.75350.00004000.071705697.92
422006.03.01 17:36sell17100.001.75131.75260.0000
432006.03.01 17:36modify17100.001.75131.75120.0000
442006.03.01 17:36close17100.001.75061.75120.00007000.301712698.22
452006.03.01 17:36sell18100.001.75111.75240.0000
462006.03.01 17:40close18100.001.75051.75240.00005998.941718697.16
472006.03.01 18:03sell19100.001.74761.74890.0000
482006.03.01 18:03close19100.001.74731.74890.00002999.631721696.79
492006.03.01 18:03sell20100.001.74741.74870.0000
502006.03.01 18:44s/l20100.001.74871.74870.0000-13000.001708696.79
512006.03.01 23:02buy21100.001.75001.74870.0000
522006.03.01 23:06close21100.001.75021.74870.00002000.661710697.45
532006.03.02 03:06sell22100.001.74911.75040.0000
542006.03.02 04:26s/l22100.001.75041.75040.0000-13000.001697697.45
552006.03.02 05:26sell23100.001.74941.75070.0000
562006.03.02 06:00close23100.001.74921.75070.00002000.671699698.12
572006.03.02 08:02sell24100.001.75031.75160.0000
582006.03.02 08:06close24100.001.75011.75160.00002000.671701698.79
592006.03.02 08:44sell25100.001.75021.75150.0000
602006.03.02 08:44close25100.001.75001.75150.00002000.661703699.45
612006.03.02 08:44sell26100.001.75011.75140.0000
622006.03.02 09:02s/l26100.001.75141.75140.0000-13000.001690699.45
632006.03.02 12:45sell27100.001.74791.74920.0000
642006.03.02 12:46close27100.001.74741.74920.00004999.971695699.42
652006.03.02 14:08sell28100.001.74521.74650.0000
662006.03.02 14:08close28100.001.74491.74650.00003000.831698700.25
672006.03.02 14:08sell29100.001.74521.74650.0000
682006.03.02 14:20close29100.001.74471.74650.00004999.971703700.22
692006.03.02 14:58sell30100.001.74531.74660.0000
702006.03.02 14:58close30100.001.74501.74660.00003000.831706701.05
712006.03.02 14:58sell31100.001.74531.74660.0000
722006.03.02 15:02close31100.001.74481.74660.00005000.551711701.60
732006.03.02 15:08sell32100.001.74491.74620.0000
742006.03.02 15:08close32100.001.74451.74620.00003999.801715701.40
752006.03.02 15:08sell33100.001.74491.74620.0000
762006.03.02 15:10close33100.001.74451.74620.00003999.801719701.20
772006.03.02 15:24sell34100.001.74581.74710.0000
782006.03.02 15:26close34100.001.74521.74710.00006000.181725701.38
792006.03.02 17:57sell35100.001.74931.75060.0000
802006.03.02 17:57close35100.001.74871.75060.00006000.101731701.48
812006.03.02 17:57sell36100.001.74941.75070.0000
822006.03.02 18:04close36100.001.74901.75070.00004000.201735701.68
832006.03.02 19:05buy37100.001.75171.75040.0000
842006.03.02 19:05close37100.001.75211.75040.00003999.811739701.49
852006.03.02 19:05buy38100.001.75171.75040.0000
862006.03.02 19:10close38100.001.75201.75040.00002999.641742701.13
872006.03.02 20:26buy39100.001.75291.75160.0000
882006.03.02 20:31close39100.001.75321.75160.00003000.831745701.96
892006.03.02 23:16buy40100.001.75341.75210.0000
902006.03.03 00:30close40100.001.75391.75210.00004649.971750351.93
912006.03.03 06:37buy41100.001.75231.75100.0000
922006.03.03 06:39close41100.001.75271.75100.00003999.801754351.73
932006.03.03 06:39buy42100.001.75261.75130.0000
942006.03.03 08:17s/l42100.001.75131.75130.0000-13000.001741351.73
952006.03.03 08:33buy43100.001.75151.75020.0000
962006.03.03 08:34close43100.001.75191.75020.00004000.231745351.96
972006.03.03 08:54buy44100.001.75191.75060.0000
982006.03.03 10:15close44100.001.75231.75060.00003999.801749351.76
992006.03.03 10:47buy45100.001.75231.75100.0000
1002006.03.03 11:11close45100.001.75271.75100.00003999.801753351.56
1012006.03.03 11:43buy46100.001.75271.75140.0000
1022006.03.03 11:43close46100.001.75321.75140.00004999.971758351.53
1032006.03.03 12:38buy47100.001.75481.75350.0000
1042006.03.03 12:44close47100.001.75531.75350.00004999.971763351.50
1052006.03.03 15:10buy48100.001.75801.75670.0000
1062006.03.03 15:10close48100.001.75831.75670.00002999.471766350.97
1072006.03.03 15:25buy49100.001.75791.75660.0000
1082006.03.03 15:39s/l49100.001.75661.75660.0000-13000.001753350.97
1092006.03.03 15:45buy50100.001.75711.75580.0000
1102006.03.03 15:47close50100.001.75741.75580.00003000.831756351.80
1112006.03.06 00:14buy51100.001.75781.75650.0000
1122006.03.06 00:14close51100.001.75821.75650.00004000.001760351.80
1132006.03.06 00:31buy52100.001.75861.75730.0000
1142006.03.06 00:57close52100.001.75891.75730.00003000.461763352.26
1152006.03.06 05:42sell53100.001.75811.75940.0000
1162006.03.06 05:47close53100.001.75781.75940.00003000.831766353.09
1172006.03.06 07:35sell54100.001.75801.75930.0000
1182006.03.06 07:46close54100.001.75771.75930.00002999.641769352.73
1192006.03.06 08:01buy55100.001.75811.75680.0000
1202006.03.06 08:04close55100.001.75851.75680.00003999.801773352.53
1212006.03.06 08:17buy56100.001.76161.76030.0000
1222006.03.06 08:17modify56100.001.76161.76080.0000
1232006.03.06 08:17modify56100.001.76161.76120.0000
1242006.03.06 08:17close56100.001.76191.76120.00002999.641776352.17
1252006.03.06 08:17buy57100.001.76171.76040.0000
1262006.03.06 08:26s/l57100.001.76041.76040.0000-13000.001763352.17
1272006.03.06 09:16buy58100.001.76031.75900.0000
1282006.03.06 09:48s/l58100.001.75901.75900.0000-13000.001750352.17
1292006.03.06 10:00sell59100.001.75801.75930.0000
1302006.03.06 10:00close59100.001.75771.75930.00002999.641753351.81
1312006.03.06 10:00sell60100.001.75791.75920.0000
1322006.03.06 10:08close60100.001.75761.75920.00002999.641756351.45
1332006.03.06 11:37sell61100.001.75491.75620.0000
1342006.03.06 11:44close61100.001.75461.75620.00002999.641759351.09
1352006.03.06 12:12sell62100.001.75461.75590.0000
1362006.03.06 12:19s/l62100.001.75591.75590.0000-13000.001746351.09
1372006.03.06 12:40sell63100.001.75501.75630.0000
1382006.03.06 12:40close63100.001.75471.75630.00002999.691749350.78
1392006.03.06 12:40sell64100.001.75491.75620.0000
1402006.03.06 13:19close64100.001.75461.75620.00002999.791752350.57
1412006.03.06 13:36sell65100.001.75341.75470.0000
1422006.03.06 13:40close65100.001.75291.75470.00004999.971757350.54
1432006.03.06 14:15sell66100.001.75341.75470.0000
1442006.03.06 14:35close66100.001.75301.75470.00003999.681761350.22
1452006.03.06 16:02sell67100.001.75241.75370.0000
1462006.03.06 16:06close67100.001.75211.75370.00003000.411764350.63
1472006.03.06 16:24sell68100.001.75141.75270.0000
1482006.03.06 16:26close68100.001.75101.75270.00003999.801768350.43
1492006.03.06 16:26sell69100.001.75131.75260.0000
1502006.03.06 16:30close69100.001.75081.75260.00004999.971773350.40
1512006.03.06 17:00sell70100.001.75121.75250.0000
1522006.03.06 17:00close70100.001.75091.75250.00002999.611776350.01
1532006.03.06 17:16sell71100.001.75061.75190.0000
1542006.03.06 17:23close71100.001.75011.75190.00004999.801781349.81
1552006.03.06 17:51sell72100.001.74981.75110.0000
1562006.03.06 17:51close72100.001.74941.75110.00004000.141785349.95
1572006.03.06 17:51sell73100.001.74951.75080.0000
1582006.03.06 17:56close73100.001.74871.75080.00008000.461793350.41
1592006.03.06 18:10sell74100.001.74951.75080.0000
1602006.03.06 18:29close74100.001.74911.75080.00003999.801797350.21
1612006.03.06 18:31sell75100.001.74921.75050.0000
1622006.03.06 18:31close75100.001.74871.75050.00004999.961802350.17
1632006.03.06 18:31sell76100.001.74921.75050.0000
1642006.03.06 18:37close76100.001.74891.75050.00002999.861805350.03
1652006.03.06 18:47sell77100.001.74771.74900.0000
1662006.03.06 18:55close77100.001.74721.74900.00004999.971810350.00
1672006.03.06 19:00sell78100.001.74781.74910.0000
1682006.03.06 19:09s/l78100.001.74911.74910.0000-13000.001797350.00
1692006.03.06 22:07sell79100.001.74951.75080.0000
1702006.03.06 23:32s/l79100.001.75081.75080.0000-13000.001784350.00
1712006.03.06 23:43sell80100.001.75001.75130.0000
1722006.03.06 23:44close80100.001.74961.75130.00003999.801788349.80
1732006.03.07 00:05sell81100.001.74881.75010.0000
1742006.03.07 01:05s/l81100.001.75011.75010.0000-13000.001775349.80
1752006.03.07 05:58sell82100.001.74501.74630.0000
1762006.03.07 05:58close82100.001.74461.74630.00003999.761779349.56
1772006.03.07 05:58sell83100.001.74501.74630.0000
1782006.03.07 06:29s/l83100.001.74631.74630.0000-13000.001766349.56
1792006.03.07 07:18sell84100.001.74481.74610.0000
1802006.03.07 07:50s/l84100.001.74611.74610.0000-13000.001753349.56
1812006.03.07 08:03sell85100.001.74581.74710.0000
1822006.03.07 08:21close85100.001.74551.74710.00002999.631756349.19
1832006.03.07 08:41sell86100.001.74481.74610.0000
1842006.03.07 08:44close86100.001.74431.74610.00004999.721761348.91
1852006.03.07 08:48sell87100.001.74441.74570.0000
1862006.03.07 08:52close87100.001.74411.74570.00003000.241764349.15
1872006.03.07 08:53sell88100.001.74421.74550.0000
1882006.03.07 08:58close88100.001.74381.74550.00003999.801768348.95
1892006.03.07 09:01sell89100.001.74381.74510.0000
1902006.03.07 09:25close89100.001.74341.74510.00004001.001772349.95
1912006.03.07 09:36sell90100.001.74201.74330.0000
1922006.03.07 09:36close90100.001.74151.74330.00004999.841777349.79
1932006.03.07 09:36sell91100.001.74201.74330.0000
1942006.03.07 09:38close91100.001.74161.74330.00003999.811781349.60
1952006.03.07 09:48sell92100.001.74151.74280.0000
1962006.03.07 09:48close92100.001.74121.74280.00002999.641784349.24
1972006.03.07 09:48sell93100.001.74151.74280.0000
1982006.03.07 10:10close93100.001.74121.74280.00002999.641787348.88
1992006.03.07 10:21sell94100.001.74001.74130.0000
2002006.03.07 10:24close94100.001.73971.74130.00002999.641790348.52
2012006.03.07 11:29sell95100.001.73811.73940.0000
2022006.03.07 11:32close95100.001.73781.73940.00003000.831793349.35
2032006.03.07 13:53sell96100.001.73711.73840.0000
2042006.03.07 14:10close96100.001.73681.73840.00002999.641796348.99
2052006.03.07 14:23sell97100.001.73521.73650.0000
2062006.03.07 14:32s/l97100.001.73651.73650.0000-13000.001783348.99
2072006.03.07 15:03sell98100.001.73471.73600.0000
2082006.03.07 15:06close98100.001.73441.73600.00002999.991786348.98
2092006.03.07 15:06sell99100.001.73471.73600.0000
2102006.03.07 15:12modify99100.001.73471.73470.0000
2112006.03.07 15:12close99100.001.73411.73470.00006000.141792349.12
2122006.03.07 15:14sell100100.001.73421.73550.0000
2132006.03.07 15:14modify100100.001.73421.73410.0000
2142006.03.07 15:14close100100.001.73341.73410.00008000.011800349.13
2152006.03.07 15:14sell101100.001.73351.73480.0000
2162006.03.07 15:14close101100.001.73321.73480.00002999.601803348.73
2172006.03.07 15:14sell102100.001.73421.73550.0000
2182006.03.07 15:20s/l102100.001.73551.73550.0000-13000.001790348.73
2192006.03.07 15:55sell103100.001.73581.73710.0000
2202006.03.07 15:59close103100.001.73541.73710.00003999.811794348.54
2212006.03.07 16:01sell104100.001.73571.73700.0000
2222006.03.07 16:01close104100.001.73531.73700.00003999.801798348.34
2232006.03.07 16:01sell105100.001.73571.73700.0000
2242006.03.07 16:08close105100.001.73501.73700.00007000.111805348.45
2252006.03.07 16:11sell106100.001.73511.73640.0000
2262006.03.07 16:17close106100.001.73461.73640.00004999.971810348.42
2272006.03.07 16:19sell107100.001.73541.73670.0000
2282006.03.07 16:19close107100.001.73481.73670.00006000.131816348.55
2292006.03.07 16:19sell108100.001.73521.73650.0000
2302006.03.07 16:19close108100.001.73481.73650.00004000.001820348.55
2312006.03.07 16:19sell109100.001.73531.73660.0000
2322006.03.07 16:21s/l109100.001.73661.73660.0000-13000.001807348.55
2332006.03.07 17:44sell110100.001.73581.73710.0000
2342006.03.07 17:44close110100.001.73551.73710.00003000.281810348.83
2352006.03.07 17:44sell111100.001.73581.73710.0000
2362006.03.07 18:02close111100.001.73541.73710.00003999.811814348.64
2372006.03.07 21:54sell112100.001.73581.73710.0000
2382006.03.07 23:44close112100.001.73541.73710.00003999.811818348.45
2392006.03.08 03:45sell113100.001.73721.73850.0000
2402006.03.08 05:45close113100.001.73691.73850.00002999.641821348.09
2412006.03.08 06:33sell114100.001.73721.73850.0000
2422006.03.08 07:07close114100.001.73701.73850.00002000.671823348.76
2432006.03.08 07:15sell115100.001.73721.73850.0000
2442006.03.08 07:28close115100.001.73691.73850.00002999.641826348.40
2452006.03.08 08:18buy116100.001.73751.73620.0000
2462006.03.08 08:19close116100.001.73791.73620.00003999.811830348.21
2472006.03.08 08:20buy117100.001.73801.73670.0000
2482006.03.08 08:20close117100.001.73841.73670.00004000.001834348.21
2492006.03.08 08:37buy118100.001.73961.73830.0000
2502006.03.08 08:38close118100.001.73991.73830.00002999.711837347.92
2512006.03.08 10:49sell119100.001.73871.74000.0000
2522006.03.08 10:49close119100.001.73851.74000.00002000.661839348.58
2532006.03.08 10:49sell120100.001.73871.74000.0000
2542006.03.08 10:52s/l120100.001.74001.74000.0000-13000.001826348.58
2552006.03.08 11:15sell121100.001.74011.74140.0000
2562006.03.08 11:18close121100.001.73971.74140.00003999.801830348.38
2572006.03.08 11:38sell122100.001.73841.73970.0000
2582006.03.08 11:57s/l122100.001.73971.73970.0000-13000.001817348.38
2592006.03.08 13:32sell123100.001.73871.74000.0000
2602006.03.08 13:36close123100.001.73841.74000.00003000.511820348.89
2612006.03.08 13:43sell124100.001.73821.73950.0000
2622006.03.08 13:45close124100.001.73791.73950.00002999.631823348.52
2632006.03.08 14:23sell125100.001.73681.73810.0000
2642006.03.08 14:39close125100.001.73631.73810.00004999.971828348.49
2652006.03.08 16:46sell126100.001.73551.73680.0000
2662006.03.08 17:01close126100.001.73491.73680.00005999.781834348.27
2672006.03.08 17:07sell127100.001.73541.73670.0000
2682006.03.08 18:09s/l127100.001.73671.73670.0000-13000.001821348.27
2692006.03.09 00:06sell128100.001.73821.73950.0000
2702006.03.09 00:06close128100.001.73781.73950.00003999.491825347.76
2712006.03.09 02:07sell129100.001.73721.73850.0000
2722006.03.09 02:12close129100.001.73691.73850.00002999.641828347.40
2732006.03.09 02:34sell130100.001.73701.73830.0000
2742006.03.09 02:34close130100.001.73651.73830.00004999.971833347.37
2752006.03.09 06:09sell131100.001.73781.73910.0000
2762006.03.09 06:15close131100.001.73721.73910.00006000.131839347.50
2772006.03.09 06:40sell132100.001.73741.73870.0000
2782006.03.09 06:48close132100.001.73651.73870.00009000.631848348.13
2792006.03.09 06:49sell133100.001.73701.73830.0000
2802006.03.09 06:51close133100.001.73671.73830.00002999.641851347.77
2812006.03.09 06:56sell134100.001.73621.73750.0000
2822006.03.09 07:10close134100.001.73581.73750.00003999.801855347.57
2832006.03.09 08:23sell135100.001.73721.73850.0000
2842006.03.09 08:40close135100.001.73691.73850.00002999.641858347.21
2852006.03.09 10:05sell136100.001.73671.73800.0000
2862006.03.09 10:30s/l136100.001.73801.73800.0000-13000.001845347.21
2872006.03.09 11:17buy137100.001.73861.73730.0000
2882006.03.09 11:26close137100.001.73891.73730.00003000.181848347.39
2892006.03.09 14:37buy138100.001.73931.73800.0000
2902006.03.09 14:37close138100.001.73971.73800.00003999.601852346.99
2912006.03.09 14:37buy139100.001.73931.73800.0000
2922006.03.09 14:39close139100.001.73991.73800.00006000.211858347.20
2932006.03.09 14:40buy140100.001.73991.73860.0000
2942006.03.09 14:40close140100.001.74041.73860.00004999.571863346.77
2952006.03.09 14:40buy141100.001.73981.73850.0000
2962006.03.09 14:43close141100.001.74021.73850.00004000.571867347.34
2972006.03.09 14:46buy142100.001.73981.73850.0000
2982006.03.09 14:46close142100.001.74031.73850.00005000.001872347.34
2992006.03.09 14:47buy143100.001.73951.73820.0000
3002006.03.09 14:48close143100.001.73991.73820.00003999.871876347.21
3012006.03.09 15:01buy144100.001.73891.73760.0000
3022006.03.09 15:04s/l144100.001.73761.73760.0000-13000.001863347.21
3032006.03.09 15:52buy145100.001.73891.73760.0000
3042006.03.09 15:52close145100.001.73921.73760.00002999.641866346.85
3052006.03.09 15:52buy146100.001.73891.73760.0000
3062006.03.09 16:09s/l146100.001.73761.73760.0000-13000.001853346.85
3072006.03.09 17:26sell147100.001.73681.73810.0000
3082006.03.09 17:38close147100.001.73641.73810.00003999.801857346.65
3092006.03.09 20:32sell148100.001.73611.73740.0000
3102006.03.09 20:41close148100.001.73571.73740.00003999.801861346.45
3112006.03.10 02:07sell149100.001.73511.73640.0000
3122006.03.10 07:42s/l149100.001.73641.73640.0000-13000.001848346.45
3132006.03.10 08:07sell150100.001.73631.73760.0000
3142006.03.10 08:19close150100.001.73601.73760.00002999.721851346.17
3152006.03.10 09:03buy151100.001.73721.73590.0000
3162006.03.10 09:51close151100.001.73751.73590.00002999.631854345.80
3172006.03.10 09:54buy152100.001.73771.73640.0000
3182006.03.10 09:54close152100.001.73811.73640.00004000.521858346.32
3192006.03.10 09:54buy153100.001.73761.73630.0000
3202006.03.10 09:55close153100.001.73821.73630.00005998.941864345.26
3212006.03.10 10:00buy154100.001.73891.73760.0000
3222006.03.10 10:09close154100.001.73931.73760.00003999.811868345.07
3232006.03.10 10:17buy155100.001.73921.73790.0000
3242006.03.10 10:21close155100.001.73951.73790.00003000.831871345.90
3252006.03.10 10:22buy156100.001.73941.73810.0000
3262006.03.10 10:51s/l156100.001.73811.73810.0000-13000.001858345.90
3272006.03.10 13:40sell157100.001.73661.73790.0000
3282006.03.10 14:31close157100.001.73531.73790.000013000.101871346.00
3292006.03.10 14:32sell158100.001.73391.73520.0000
3302006.03.10 14:32modify158100.001.73391.73380.0000
3312006.03.10 14:32close158100.001.73301.73380.00008999.931880345.93
3322006.03.10 14:34sell159100.001.73161.73290.0000
3332006.03.10 14:34close159100.001.73131.73290.00003000.001883345.93
3342006.03.10 14:34sell160100.001.73171.73300.0000
3352006.03.10 14:35s/l160100.001.73301.73300.0000-13000.001870345.93
3362006.03.10 14:36sell161100.001.73361.73490.0000
3372006.03.10 14:36close161100.001.73311.73490.00004999.971875345.90
3382006.03.10 14:37sell162100.001.73411.73540.0000
3392006.03.10 14:37close162100.001.73331.73540.00007999.431883345.33
3402006.03.10 14:38sell163100.001.73421.73550.0000
3412006.03.10 14:38close163100.001.73361.73550.00006000.131889345.46
3422006.03.10 14:38sell164100.001.73421.73550.0000
3432006.03.10 14:39close164100.001.73361.73550.00006000.141895345.60
3442006.03.10 14:54sell165100.001.73061.73190.0000
3452006.03.10 14:59s/l165100.001.73191.73190.0000-13000.001882345.60
3462006.03.10 15:05sell166100.001.73091.73220.0000
3472006.03.10 15:05close166100.001.73051.73220.00004000.491886346.09
3482006.03.10 15:11sell167100.001.73001.73130.0000
3492006.03.10 15:12close167100.001.72941.73130.00006000.131892346.22
3502006.03.10 15:16sell168100.001.72751.72880.0000
3512006.03.10 15:19modify168100.001.72751.72750.0000
3522006.03.10 15:19close168100.001.72641.72750.000010999.771903345.99
3532006.03.10 20:47sell169100.001.72651.72780.0000
3542006.03.10 20:58close169100.001.72621.72780.00003000.491906346.48
3552006.03.13 03:12sell170100.001.72611.72740.0000
3562006.03.13 03:43s/l170100.001.72741.72740.0000-13000.001893346.48
3572006.03.13 04:02sell171100.001.72691.72820.0000
3582006.03.13 06:26close171100.001.72661.72820.00002999.631896346.11
3592006.03.13 07:25buy172100.001.72731.72600.0000
3602006.03.13 07:30close172100.001.72771.72600.00003999.801900345.91
3612006.03.13 08:23buy173100.001.72791.72660.0000
3622006.03.13 08:23close173100.001.72821.72660.00003000.001903345.91
3632006.03.13 08:23buy174100.001.72791.72660.0000
3642006.03.13 08:36close174100.001.72851.72660.00006000.141909346.05
3652006.03.13 08:37buy175100.001.72851.72720.0000
3662006.03.13 08:37close175100.001.72941.72720.00009000.641918346.69
3672006.03.13 08:37buy176100.001.72851.72720.0000
3682006.03.13 08:37close176100.001.72891.72720.00004000.001922346.69
3692006.03.13 08:39buy177100.001.72861.72730.0000
3702006.03.13 08:39close177100.001.72911.72730.00004999.891927346.58
3712006.03.13 08:39buy178100.001.72851.72720.0000
3722006.03.13 08:43close178100.001.72881.72720.00003000.831930347.41
3732006.03.13 08:48buy179100.001.72871.72740.0000
3742006.03.13 09:01close179100.001.72911.72740.00003999.801934347.21
3752006.03.13 09:49sell180100.001.72581.72710.0000
3762006.03.13 09:54close180100.001.72551.72710.00003000.461937347.67
3772006.03.13 10:58sell181100.001.72561.72690.0000
3782006.03.13 11:54s/l181100.001.72691.72690.0000-13000.001924347.67
3792006.03.13 15:19buy182100.001.72631.72500.0000
3802006.03.13 15:19close182100.001.72661.72500.00003000.321927347.99
3812006.03.13 15:19buy183100.001.72641.72510.0000
3822006.03.13 15:39close183100.001.72681.72510.00003999.801931347.79
3832006.03.13 17:21buy184100.001.73131.73000.0000
3842006.03.13 17:29close184100.001.73161.73000.00003000.831934348.62
3852006.03.13 17:53buy185100.001.73061.72930.0000
3862006.03.13 17:59close185100.001.73101.72930.00003999.811938348.43
3872006.03.13 18:03buy186100.001.73091.72960.0000
3882006.03.13 18:03close186100.001.73121.72960.00002999.641941348.07
3892006.03.13 20:19buy187100.001.73161.73030.0000
3902006.03.13 20:20close187100.001.73191.73030.00002999.641944347.71
3912006.03.13 20:29buy188100.001.73241.73110.0000
3922006.03.13 20:57close188100.001.73271.73110.00002999.631947347.34
3932006.03.13 21:00buy189100.001.73251.73120.0000
3942006.03.13 21:00close189100.001.73291.73120.00003999.801951347.14
3952006.03.13 21:00buy190100.001.73251.73120.0000
3962006.03.13 21:24close190100.001.73281.73120.00002999.641954346.78
3972006.03.13 21:24buy191100.001.73271.73140.0000
3982006.03.13 21:25close191100.001.73301.73140.00003000.831957347.61
3992006.03.13 21:29buy192100.001.73311.73180.0000
4002006.03.13 22:48close192100.001.73341.73180.00002999.641960347.25
4012006.03.14 00:34buy193100.001.73691.73560.0000
4022006.03.14 00:54s/l193100.001.73561.73560.0000-13000.001947347.25
4032006.03.14 04:12buy194100.001.73501.73370.0000
4042006.03.14 04:22close194100.001.73531.73370.00002999.641950346.89
4052006.03.14 04:24buy195100.001.73491.73360.0000
4062006.03.14 04:25close195100.001.73521.73360.00003000.351953347.24
4072006.03.14 04:26buy196100.001.73511.73380.0000
4082006.03.14 05:04close196100.001.73541.73380.00002999.631956346.87
4092006.03.14 07:33buy197100.001.73491.73360.0000
4102006.03.14 08:05close197100.001.73531.73360.00004000.001960346.87
4112006.03.14 08:27buy198100.001.73521.73390.0000
4122006.03.14 08:44s/l198100.001.73391.73390.0000-13000.001947346.87
4132006.03.14 09:08buy199100.001.73561.73430.0000
4142006.03.14 09:30close199100.001.73601.73430.00003999.811951346.68
4152006.03.14 11:08buy200100.001.73561.73430.0000
4162006.03.14 11:12close200100.001.73601.73430.00004000.391955347.07
4172006.03.14 14:50buy201100.001.73751.73620.0000
4182006.03.14 14:53s/l201100.001.73621.73620.0000-13000.001942347.07
4192006.03.14 15:20buy202100.001.73741.73610.0000
4202006.03.14 15:24close202100.001.73771.73610.00002999.641945346.71
4212006.03.14 15:35buy203100.001.73761.73630.0000
4222006.03.14 15:48close203100.001.73811.73630.00004999.971950346.68
4232006.03.14 16:05buy204100.001.74251.74120.0000
4242006.03.14 16:05close204100.001.74291.74120.00003999.801954346.48
4252006.03.14 16:05buy205100.001.74261.74130.0000
4262006.03.14 16:06close205100.001.74311.74130.00004999.971959346.45
4272006.03.14 16:27buy206100.001.74401.74270.0000
4282006.03.14 16:27close206100.001.74431.74270.00002999.561962346.01
4292006.03.14 16:27buy207100.001.74401.74270.0000
4302006.03.14 16:29close207100.001.74441.74270.00003999.561966345.57
4312006.03.14 17:00buy208100.001.74491.74360.0000
4322006.03.14 17:02close208100.001.74521.74360.00003000.381969345.95
4332006.03.14 17:58buy209100.001.74761.74630.0000
4342006.03.14 18:00close209100.001.74791.74630.00002999.551972345.50
4352006.03.15 02:24buy210100.001.74661.74530.0000
4362006.03.15 02:24close210100.001.74701.74530.00003999.801976345.30
4372006.03.15 02:24buy211100.001.74661.74530.0000
4382006.03.15 03:12close211100.001.74691.74530.00002999.631979344.93
4392006.03.15 04:38buy212100.001.74651.74520.0000
4402006.03.15 04:42close212100.001.74681.74520.00002999.641982344.57
4412006.03.15 04:53buy213100.001.74701.74570.0000
4422006.03.15 05:09close213100.001.74731.74570.00003000.831985345.40
4432006.03.15 05:16buy214100.001.74701.74570.0000
4442006.03.15 08:17s/l214100.001.74571.74570.0000-13000.001972345.40
4452006.03.15 08:39buy215100.001.74651.74520.0000
4462006.03.15 09:01s/l215100.001.74521.74520.0000-13000.001959345.40
4472006.03.15 10:05sell216100.001.74551.74680.0000
4482006.03.15 10:30close216100.001.74411.74680.000013999.691973345.09
4492006.03.15 10:55sell217100.001.74271.74400.0000
4502006.03.15 11:00close217100.001.74241.74400.00002999.641976344.73
4512006.03.15 11:43buy218100.001.74541.74410.0000
4522006.03.15 13:00close218100.001.74571.74410.00002999.641979344.37
4532006.03.15 14:19buy219100.001.74531.74400.0000
4542006.03.15 14:24close219100.001.74561.74400.00002999.641982344.01
4552006.03.15 14:25buy220100.001.74531.74400.0000
4562006.03.15 14:27close220100.001.74561.74400.00002999.641985343.65
4572006.03.15 14:30buy221100.001.74531.74400.0000
4582006.03.15 14:30close221100.001.74591.74400.00006000.001991343.65
4592006.03.15 15:14buy222100.001.74691.74560.0000
4602006.03.15 15:14close222100.001.74731.74560.00004000.001995343.65
4612006.03.15 15:14buy223100.001.74661.74530.0000
4622006.03.15 15:16close223100.001.74691.74530.00002999.631998343.28
4632006.03.15 15:19buy224100.001.74731.74600.0000
4642006.03.15 15:19close224100.001.74761.74600.00003000.042001343.32
4652006.03.15 15:19buy225100.001.74731.74600.0000
4662006.03.15 15:21close225100.001.74781.74600.00005000.042006343.36
4672006.03.15 15:59buy226100.001.74741.74610.0000
4682006.03.15 16:02close226100.001.74791.74610.00005000.092011343.45
4692006.03.15 17:26buy227100.001.74591.74460.0000
4702006.03.15 17:26close227100.001.74621.74460.00002999.632014343.08
4712006.03.15 17:26buy228100.001.74591.74460.0000
4722006.03.15 17:34close228100.001.74621.74460.00002999.632017342.71
4732006.03.15 18:00buy229100.001.74601.74470.0000
4742006.03.15 18:17close229100.001.74641.74470.00003999.812021342.52
4752006.03.15 20:23buy230100.001.74871.74740.0000
4762006.03.15 20:35s/l230100.001.74741.74740.0000-13000.002008342.52
4772006.03.15 23:04buy231100.001.74821.74690.0000
4782006.03.16 00:47s/l231100.001.74691.74690.0000-14050.001994292.52
4792006.03.16 03:39buy232100.001.74741.74610.0000
4802006.03.16 03:51close232100.001.74771.74610.00002999.641997292.16
4812006.03.16 03:52buy233100.001.74761.74630.0000
4822006.03.16 05:19s/l233100.001.74631.74630.0000-13000.001984292.16
4832006.03.16 05:39sell234100.001.74621.74750.0000
4842006.03.16 05:46close234100.001.74581.74750.00003999.801988291.96
4852006.03.16 05:52sell235100.001.74541.74670.0000
4862006.03.16 05:52close235100.001.74511.74670.00002999.641991291.60
4872006.03.16 05:52sell236100.001.74531.74660.0000
4882006.03.16 06:48close236100.001.74491.74660.00004001.001995292.60
4892006.03.16 07:46sell237100.001.74491.74620.0000
4902006.03.16 08:10close237100.001.74461.74620.00002999.641998292.24
4912006.03.16 10:02buy238100.001.74871.74740.0000
4922006.03.16 10:27close238100.001.74921.74740.00004999.962003292.20
4932006.03.16 14:25buy239100.001.74721.74590.0000
4942006.03.16 14:30close239100.001.74761.74590.00004000.212007292.41
4952006.03.16 14:31buy240100.001.74841.74710.0000
4962006.03.16 14:31close240100.001.74901.74710.00005999.412013291.82
4972006.03.16 14:35buy241100.001.74981.74850.0000
4982006.03.16 14:35close241100.001.75011.74850.00003000.172016291.99
4992006.03.16 14:35buy242100.001.74971.74840.0000
5002006.03.16 14:37close242100.001.75011.74840.00003999.642020291.63
5012006.03.16 14:38buy243100.001.75041.74910.0000
5022006.03.16 14:38close243100.001.75081.74910.00004000.142024291.77
5032006.03.16 14:40buy244100.001.75111.74980.0000
5042006.03.16 14:40close244100.001.75151.74980.00004000.102028291.87
5052006.03.16 14:40buy245100.001.75121.74990.0000
5062006.03.16 14:41close245100.001.75171.74990.00004999.532033291.40
5072006.03.16 14:49buy246100.001.75111.74980.0000
5082006.03.16 14:49close246100.001.75161.74980.00004999.702038291.10
5092006.03.16 14:49buy247100.001.75111.74980.0000
5102006.03.16 14:52close247100.001.75161.74980.00004999.972043291.07
5112006.03.16 16:09buy248100.001.75521.75390.0000
5122006.03.16 16:17s/l248100.001.75391.75390.0000-13000.002030291.07
5132006.03.16 17:01buy249100.001.75401.75270.0000
5142006.03.16 17:04close249100.001.75461.75270.00005999.652036290.72
5152006.03.16 18:35buy250100.001.75831.75700.0000
5162006.03.16 18:47close250100.001.75861.75700.00002999.642039290.36
5172006.03.16 21:21buy251100.001.75721.75590.0000
5182006.03.16 22:18close251100.001.75761.75590.00003999.812043290.17
5192006.03.16 23:06buy252100.001.75731.75600.0000
5202006.03.17 00:48s/l252100.001.75601.75600.0000-13350.002029940.17
5212006.03.17 02:43buy253100.001.75591.75460.0000
5222006.03.17 02:51close253100.001.75631.75460.00003999.812033939.98
5232006.03.17 03:36buy254100.001.75481.75350.0000
5242006.03.17 04:22close254100.001.75521.75350.00003999.802037939.78
5252006.03.17 06:25buy255100.001.75631.75500.0000
5262006.03.17 07:59s/l255100.001.75501.75500.0000-13000.002024939.78
5272006.03.17 09:10buy256100.001.75481.75350.0000
5282006.03.17 09:17s/l256100.001.75351.75350.0000-13000.002011939.78
5292006.03.17 09:32buy257100.001.75431.75300.0000
5302006.03.17 09:32close257100.001.75461.75300.00003000.482014940.26
5312006.03.17 09:32buy258100.001.75441.75310.0000
5322006.03.17 09:39close258100.001.75471.75310.00003000.182017940.44
5332006.03.17 09:58buy259100.001.75501.75370.0000
5342006.03.17 10:02close259100.001.75531.75370.00003000.832020941.27
5352006.03.17 10:33buy260100.001.75531.75400.0000
5362006.03.17 10:36close260100.001.75581.75400.00004999.882025941.15
5372006.03.17 10:37buy261100.001.75571.75440.0000
5382006.03.17 10:37close261100.001.75591.75440.00002000.662027941.81
5392006.03.17 10:37buy262100.001.75571.75440.0000
5402006.03.17 10:44close262100.001.75601.75440.00003000.412030942.22
5412006.03.17 10:53buy263100.001.75661.75530.0000
5422006.03.17 11:01s/l263100.001.75531.75530.0000-13000.002017942.22
5432006.03.17 14:04buy264100.001.75481.75350.0000
5442006.03.17 14:12close264100.001.75511.75350.00002999.522020941.74
5452006.03.17 14:13buy265100.001.75481.75350.0000
5462006.03.17 14:25close265100.001.75521.75350.00003999.802024941.54
5472006.03.17 15:46sell266100.001.75481.75610.0000
5482006.03.17 15:50close266100.001.75411.75610.00007000.002031941.54
5492006.03.17 15:57sell267100.001.75341.75470.0000
5502006.03.17 15:57close267100.001.75271.75470.00006999.432038940.97
5512006.03.17 15:57sell268100.001.75341.75470.0000
5522006.03.17 16:00close268100.001.75311.75470.00002999.682041940.65
5532006.03.17 16:11buy269100.001.75191.75060.0000
5542006.03.17 16:12close269100.001.75241.75060.00004999.972046940.62
5552006.03.17 16:16buy270100.001.75271.75140.0000
5562006.03.17 16:21close270100.001.75331.75140.00005999.522052940.14
5572006.03.17 16:36buy271100.001.75351.75220.0000
5582006.03.17 16:41close271100.001.75391.75220.00004000.512056940.65
5592006.03.17 17:55buy272100.001.75671.75540.0000
5602006.03.17 18:08close272100.001.75711.75540.00003999.802060940.45
5612006.03.17 18:16buy273100.001.75601.75470.0000
5622006.03.17 18:45close273100.001.75641.75470.00003999.912064940.36
5632006.03.17 18:51buy274100.001.75641.75510.0000
5642006.03.17 19:37close274100.001.75671.75510.00003000.832067941.19
5652006.03.17 21:00buy275100.001.75701.75570.0000
5662006.03.17 21:27close275100.001.75741.75570.00003999.442071940.63
5672006.03.17 21:29buy276100.001.75721.75590.0000
5682006.03.17 21:45close276100.001.75741.75590.00002000.362073940.99
5692006.03.20 03:03sell277100.001.75351.75480.0000
5702006.03.20 04:10s/l277100.001.75481.75480.0000-13000.002060940.99
5712006.03.20 05:25sell278100.001.75421.75550.0000
5722006.03.20 05:35close278100.001.75381.75550.00003999.812064940.80
5732006.03.20 06:04sell279100.001.75461.75590.0000
5742006.03.20 06:12close279100.001.75431.75590.00003000.832067941.63
5752006.03.20 06:19sell280100.001.75431.75560.0000
5762006.03.20 08:07s/l280100.001.75561.75560.0000-13000.002054941.63
5772006.03.20 08:07buy281100.001.75511.75380.0000
5782006.03.20 08:07close281100.001.75541.75380.00003000.212057941.84
5792006.03.20 08:23buy282100.001.75631.75500.0000
5802006.03.20 08:49close282100.001.75671.75500.00003999.412061941.25
5812006.03.20 09:02buy283100.001.75761.75630.0000
5822006.03.20 09:05s/l283100.001.75631.75630.0000-13000.002048941.25
5832006.03.20 09:17buy284100.001.75701.75570.0000
5842006.03.20 09:25close284100.001.75761.75570.00005998.942054940.19
5852006.03.20 09:28buy285100.001.75731.75600.0000
5862006.03.20 09:28close285100.001.75781.75600.00004999.832059940.02
5872006.03.20 09:28buy286100.001.75721.75590.0000
5882006.03.20 09:53close286100.001.75771.75590.00004999.972064939.99
5892006.03.20 10:45buy287100.001.75761.75630.0000
5902006.03.20 11:00s/l287100.001.75631.75630.0000-13000.002051939.99
5912006.03.20 12:50sell288100.001.75581.75710.0000
5922006.03.20 12:52close288100.001.75551.75710.00002999.642054939.63
5932006.03.20 12:54sell289100.001.75401.75530.0000
5942006.03.20 12:58close289100.001.75351.75530.00004999.972059939.60
5952006.03.20 13:00sell290100.001.75361.75490.0000
5962006.03.20 13:00close290100.001.75301.75490.00006000.012065939.61
5972006.03.20 13:01sell291100.001.75421.75550.0000
5982006.03.20 13:01close291100.001.75391.75550.00002999.822068939.43
5992006.03.20 13:02sell292100.001.75431.75560.0000
6002006.03.20 13:02close292100.001.75401.75560.00002999.632071939.06
6012006.03.20 14:00buy293100.001.75531.75400.0000
6022006.03.20 14:53close293100.001.75561.75400.00002999.642074938.70
6032006.03.20 15:10sell294100.001.75561.75690.0000
6042006.03.20 15:17close294100.001.75531.75690.00002999.642077938.34
6052006.03.20 15:19sell295100.001.75501.75630.0000
6062006.03.20 15:19close295100.001.75471.75630.00002999.642080937.98
6072006.03.20 15:19sell296100.001.75501.75630.0000
6082006.03.20 15:39s/l296100.001.75631.75630.0000-13000.002067937.98
6092006.03.20 15:50sell297100.001.75461.75590.0000
6102006.03.20 15:52close297100.001.75431.75590.00003000.832070938.81
6112006.03.20 16:05buy298100.001.75471.75340.0000
6122006.03.20 16:10close298100.001.75531.75340.00006000.142076938.95
6132006.03.20 16:11buy299100.001.75511.75380.0000
6142006.03.20 16:25close299100.001.75571.75380.00006000.212082939.16
6152006.03.20 16:31buy300100.001.75611.75480.0000
6162006.03.20 16:46s/l300100.001.75481.75480.0000-13000.002069939.16
6172006.03.20 18:07sell301100.001.75541.75670.0000
6182006.03.20 18:16close301100.001.75481.75670.00005998.942075938.10
6192006.03.20 21:07buy302100.001.75631.75500.0000
6202006.03.20 22:03close302100.001.75671.75500.00003999.802079937.90
6212006.03.21 00:24sell303100.001.75531.75660.0000
6222006.03.21 01:12close303100.001.75501.75660.00003000.832082938.73
6232006.03.21 02:10sell304100.001.75431.75560.0000
6242006.03.21 02:20close304100.001.75401.75560.00002999.632085938.36
6252006.03.21 05:10sell305100.001.75371.75500.0000
6262006.03.21 05:15close305100.001.75341.75500.00002999.642088938.00
6272006.03.21 05:30sell306100.001.75271.75400.0000
6282006.03.21 05:30close306100.001.75231.75400.00004000.092092938.09
6292006.03.21 05:30sell307100.001.75251.75380.0000
6302006.03.21 05:31close307100.001.75221.75380.00003000.832095938.92
6312006.03.21 08:47sell308100.001.75231.75360.0000
6322006.03.21 08:47close308100.001.75191.75360.00004000.242099939.16
6332006.03.21 10:15sell309100.001.74681.74810.0000
6342006.03.21 10:15close309100.001.74651.74810.00003000.182102939.34
6352006.03.21 10:15sell310100.001.74681.74810.0000
6362006.03.21 10:35s/l310100.001.74811.74810.0000-13000.002089939.34
6372006.03.21 14:53sell311100.001.74861.74990.0000
6382006.03.21 14:53close311100.001.74831.74990.00002999.582092938.92
6392006.03.21 14:53sell312100.001.74881.75010.0000
6402006.03.21 15:01close312100.001.74841.75010.00004000.392096939.31
6412006.03.21 15:07sell313100.001.74851.74980.0000
6422006.03.21 15:07close313100.001.74811.74980.00003999.812100939.12
6432006.03.21 15:07sell314100.001.74851.74980.0000
6442006.03.21 15:38close314100.001.74821.74980.00002999.642103938.76
6452006.03.21 15:50sell315100.001.74811.74940.0000
6462006.03.21 15:50close315100.001.74781.74940.00003000.422106939.18
6472006.03.21 16:12sell316100.001.74661.74790.0000
6482006.03.21 16:17s/l316100.001.74791.74790.0000-13000.002093939.18
6492006.03.21 16:30sell317100.001.74791.74920.0000
6502006.03.21 16:34close317100.001.74761.74920.00003000.092096939.27
6512006.03.21 16:59sell318100.001.74741.74870.0000
6522006.03.21 16:59close318100.001.74691.74870.00005000.002101939.27
6532006.03.21 17:44sell319100.001.74661.74790.0000
6542006.03.21 17:44close319100.001.74621.74790.00004000.322105939.59
6552006.03.22 03:02sell320100.001.74671.74800.0000
6562006.03.22 03:23close320100.001.74641.74800.00003000.832108940.42
6572006.03.22 04:59sell321100.001.74681.74810.0000
6582006.03.22 05:27close321100.001.74621.74810.00005998.952114939.37
6592006.03.22 05:34sell322100.001.74661.74790.0000
6602006.03.22 05:34close322100.001.74621.74790.00003999.492118938.86
6612006.03.22 05:34sell323100.001.74661.74790.0000
6622006.03.22 07:41s/l323100.001.74791.74790.0000-13000.002105938.86
6632006.03.22 08:55buy324100.001.74971.74840.0000
6642006.03.22 08:55close324100.001.75001.74840.00002999.642108938.50
6652006.03.22 08:55buy325100.001.75001.74870.0000
6662006.03.22 08:57close325100.001.75041.74870.00003999.802112938.30
6672006.03.22 09:33sell326100.001.74921.75050.0000
6682006.03.22 09:46close326100.001.74891.75050.00002999.632115937.93
6692006.03.22 10:30sell327100.001.74871.75000.0000
6702006.03.22 11:01close327100.001.74811.75000.00006000.232121938.16
6712006.03.22 13:10sell328100.001.74661.74790.0000
6722006.03.22 13:14close328100.001.74641.74790.00002000.672123938.83
6732006.03.22 14:56sell329100.001.74841.74970.0000
6742006.03.22 15:02close329100.001.74811.74970.00002999.732126938.56
6752006.03.22 16:25sell330100.001.74941.75070.0000
6762006.03.22 16:25close330100.001.74911.75070.00003000.202129938.76
6772006.03.22 16:25sell331100.001.74941.75070.0000
6782006.03.22 16:30close331100.001.74871.75070.00007000.302136939.06
6792006.03.22 17:00sell332100.001.74741.74870.0000
6802006.03.22 17:00close332100.001.74681.74870.00006000.132142939.19
6812006.03.22 17:00sell333100.001.74731.74860.0000
6822006.03.22 17:19close333100.001.74691.74860.00003999.812146939.00
6832006.03.22 18:23sell334100.001.74721.74850.0000
6842006.03.22 18:40close334100.001.74691.74850.00002999.642149938.64
6852006.03.22 19:12sell335100.001.74691.74820.0000
6862006.03.22 19:41close335100.001.74661.74820.00002999.632152938.27
6872006.03.22 21:01sell336100.001.74701.74830.0000
6882006.03.22 21:01close336100.001.74671.74830.00002999.792155938.06
6892006.03.22 21:01sell337100.001.74701.74830.0000
6902006.03.22 23:45close337100.001.74661.74830.00003999.802159937.86
6912006.03.23 00:31sell338100.001.74631.74760.0000
6922006.03.23 01:56close338100.001.74591.74760.00003999.802163937.66
6932006.03.23 04:59sell339100.001.74381.74510.0000
6942006.03.23 05:22close339100.001.74341.74510.00004000.562167938.22
6952006.03.23 06:31sell340100.001.74411.74540.0000
6962006.03.23 07:26close340100.001.74381.74540.00002999.642170937.86
6972006.03.23 08:38sell341100.001.74391.74520.0000
6982006.03.23 08:43close341100.001.74361.74520.00002999.632173937.49
6992006.03.23 09:05sell342100.001.74261.74390.0000
7002006.03.23 09:25s/l342100.001.74391.74390.0000-13000.002160937.49
7012006.03.23 12:16sell343100.001.74241.74370.0000
7022006.03.23 12:18close343100.001.74211.74370.00003000.832163938.32
7032006.03.23 12:47sell344100.001.74111.74240.0000
7042006.03.23 13:19s/l344100.001.74241.74240.0000-13000.002150938.32
7052006.03.23 13:41sell345100.001.74131.74260.0000
7062006.03.23 13:57s/l345100.001.74261.74260.0000-13000.002137938.32
7072006.03.23 16:13sell346100.001.73981.74110.0000
7082006.03.23 16:13close346100.001.73951.74110.00002999.762140938.08
7092006.03.23 16:13sell347100.001.73981.74110.0000
7102006.03.23 16:18close347100.001.73951.74110.00002999.632143937.71
7112006.03.23 19:55sell348100.001.73551.73680.0000
7122006.03.23 20:01close348100.001.73501.73680.00004999.782148937.49
7132006.03.24 00:01sell349100.001.73411.73540.0000
7142006.03.24 00:14close349100.001.73381.73540.00002999.642151937.13
7152006.03.24 03:36sell350100.001.73571.73700.0000
7162006.03.24 03:36close350100.001.73541.73700.00002999.642154936.77
7172006.03.24 03:36sell351100.001.73571.73700.0000
7182006.03.24 04:53close351100.001.73541.73700.00002999.642157936.41
7192006.03.24 07:31sell352100.001.73501.73630.0000
7202006.03.24 07:37close352100.001.73481.73630.00002000.662159937.07
7212006.03.24 08:21sell353100.001.73461.73590.0000
7222006.03.24 08:34close353100.001.73411.73590.00004999.972164937.04
7232006.03.24 08:58sell354100.001.73191.73320.0000
7242006.03.24 09:03close354100.001.73161.73320.00002999.642167936.68
7252006.03.24 10:01sell355100.001.73251.73380.0000
7262006.03.24 11:03s/l355100.001.73381.73380.0000-13000.002154936.68
7272006.03.24 12:04sell356100.001.73281.73410.0000
7282006.03.24 12:25close356100.001.73251.73410.00002999.642157936.32
7292006.03.24 13:34sell357100.001.73361.73490.0000
7302006.03.24 13:37close357100.001.73341.73490.00002000.662159936.98
7312006.03.24 13:59sell358100.001.73271.73400.0000
7322006.03.24 14:07close358100.001.73241.73400.00002999.732162936.71
7332006.03.24 14:08sell359100.001.73261.73390.0000
7342006.03.24 14:27close359100.001.73191.73390.00007000.302169937.01
7352006.03.24 14:30sell360100.001.73271.73400.0000
7362006.03.24 14:30close360100.001.73191.73400.00008000.002177937.01
7372006.03.24 14:52sell361100.001.73341.73470.0000
7382006.03.24 15:04s/l361100.001.73471.73470.0000-13000.002164937.01
7392006.03.24 15:47sell362100.001.73661.73790.0000
7402006.03.24 16:00s/l362100.001.73791.73790.0000-13000.002151937.01
7412006.03.24 16:07buy363100.001.74071.73940.0000
7422006.03.24 16:07close363100.001.74111.73940.00003999.812155936.82
7432006.03.24 16:07buy364100.001.74071.73940.0000
7442006.03.24 16:09close364100.001.74111.73940.00003999.812159936.63
7452006.03.24 16:10buy365100.001.74101.73970.0000
7462006.03.24 16:10close365100.001.74141.73970.00003999.772163936.40
7472006.03.24 16:10buy366100.001.74101.73970.0000
7482006.03.24 16:12close366100.001.74131.73970.00002999.772166936.17
7492006.03.27 02:42buy367100.001.74351.74220.0000
7502006.03.27 02:54s/l367100.001.74221.74220.0000-13000.002153936.17
7512006.03.27 05:36buy368100.001.74711.74580.0000
7522006.03.27 05:36close368100.001.74741.74580.00003000.382156936.55
7532006.03.27 07:10buy369100.001.74841.74710.0000
7542006.03.27 07:37s/l369100.001.74711.74710.0000-13000.002143936.55
7552006.03.27 08:17buy370100.001.74611.74480.0000
7562006.03.27 08:27close370100.001.74641.74480.00002999.642146936.19
7572006.03.27 09:24buy371100.001.74651.74520.0000
7582006.03.27 09:24close371100.001.74691.74520.00003999.802150935.99
7592006.03.27 09:24buy372100.001.74651.74520.0000
7602006.03.27 10:10close372100.001.74681.74520.00002999.642153935.63
7612006.03.27 11:40buy373100.001.74701.74570.0000
7622006.03.27 13:35close373100.001.74731.74570.00003000.832156936.46
7632006.03.27 13:43buy374100.001.74731.74600.0000
7642006.03.27 14:41close374100.001.74761.74600.00002999.632159936.09
7652006.03.27 14:45buy375100.001.74781.74650.0000
7662006.03.27 15:11s/l375100.001.74651.74650.0000-13000.002146936.09
7672006.03.27 16:02buy376100.001.74871.74740.0000
7682006.03.27 16:03close376100.001.74901.74740.00002999.632149935.72
7692006.03.27 16:03buy377100.001.74891.74760.0000
7702006.03.27 16:19close377100.001.74941.74760.00004999.972154935.69
7712006.03.27 16:53buy378100.001.74851.74720.0000
7722006.03.27 16:57close378100.001.74871.74720.00002000.672156936.36
7732006.03.27 17:15buy379100.001.74771.74640.0000
7742006.03.27 17:15close379100.001.74791.74640.00002000.662158937.02
7752006.03.27 17:15buy380100.001.74781.74650.0000
7762006.03.27 17:29close380100.001.74831.74650.00004999.972163936.99
7772006.03.27 18:18buy381100.001.74641.74510.0000
7782006.03.27 18:18close381100.001.74671.74510.00003000.352166937.34
7792006.03.27 18:18buy382100.001.74661.74530.0000
7802006.03.27 18:39close382100.001.74691.74530.00002999.632169936.97
7812006.03.27 19:07buy383100.001.74721.74590.0000
7822006.03.27 19:40close383100.001.74761.74590.00003999.802173936.77
7832006.03.27 21:32buy384100.001.74771.74640.0000
7842006.03.27 22:49s/l384100.001.74641.74640.0000-13000.002160936.77
7852006.03.28 02:43sell385100.001.74771.74900.0000
7862006.03.28 03:00close385100.001.74741.74900.00002999.642163936.41
7872006.03.28 03:31buy386100.001.74721.74590.0000
7882006.03.28 03:34s/l386100.001.74591.74590.0000-13000.002150936.41
7892006.03.28 05:58sell387100.001.74511.74640.0000
7902006.03.28 05:58close387100.001.74471.74640.00004000.212154936.62
7912006.03.28 05:58sell388100.001.74511.74640.0000
7922006.03.28 06:11s/l388100.001.74641.74640.0000-13000.002141936.62
7932006.03.28 08:20buy389100.001.74601.74470.0000
7942006.03.28 08:24close389100.001.74641.74470.00003999.812145936.43
7952006.03.28 09:04buy390100.001.74771.74640.0000
7962006.03.28 09:05close390100.001.74801.74640.00003000.262148936.69
7972006.03.28 09:08buy391100.001.74771.74640.0000
7982006.03.28 09:53close391100.001.74811.74640.00004000.572152937.26
7992006.03.28 09:55buy392100.001.74761.74630.0000
8002006.03.28 09:55close392100.001.74791.74630.00002999.642155936.90
8012006.03.28 09:55buy393100.001.74761.74630.0000
8022006.03.28 10:00close393100.001.74791.74630.00002999.642158936.54
8032006.03.28 10:05buy394100.001.74821.74690.0000
8042006.03.28 10:05close394100.001.74861.74690.00004000.002162936.54
8052006.03.28 10:05buy395100.001.74841.74710.0000
8062006.03.28 10:05close395100.001.74881.74710.00004000.392166936.93
8072006.03.28 10:05buy396100.001.74811.74680.0000
8082006.03.28 10:11s/l396100.001.74681.74680.0000-13000.002153936.93
8092006.03.28 10:35buy397100.001.74841.74710.0000
8102006.03.28 10:46s/l397100.001.74711.74710.0000-13000.002140936.93
8112006.03.28 11:42buy398100.001.74961.74830.0000
8122006.03.28 11:42close398100.001.75001.74830.00003999.802144936.73
8132006.03.28 11:42buy399100.001.74961.74830.0000
8142006.03.28 11:45s/l399100.001.74831.74830.0000-13000.002131936.73
8152006.03.28 12:52buy400100.001.74811.74680.0000
8162006.03.28 13:08close400100.001.74851.74680.00003999.812135936.54
8172006.03.28 13:09buy401100.001.74861.74730.0000
8182006.03.28 13:58close401100.001.74901.74730.00004000.002139936.54
8192006.03.28 15:35buy402100.001.75201.75070.0000
8202006.03.28 15:35close402100.001.75231.75070.00003000.592142937.13
8212006.03.28 15:35buy403100.001.75211.75080.0000
8222006.03.28 15:43close403100.001.75251.75080.00004000.992146938.12
8232006.03.28 15:47buy404100.001.75311.75180.0000
8242006.03.28 15:47close404100.001.75351.75180.00003999.812150937.93
8252006.03.28 15:47buy405100.001.75311.75180.0000
8262006.03.28 16:02s/l405100.001.75181.75180.0000-13000.002137937.93
8272006.03.28 17:07buy406100.001.75021.74890.0000
8282006.03.28 17:20s/l406100.001.74891.74890.0000-13000.002124937.93
8292006.03.28 17:39buy407100.001.74951.74820.0000
8302006.03.28 18:21close407100.001.75001.74820.00004999.972129937.90
8312006.03.28 18:22buy408100.001.74981.74850.0000
8322006.03.28 18:35close408100.001.75011.74850.00002999.642132937.54
8332006.03.28 20:28sell409100.001.74871.75000.0000
8342006.03.28 21:12s/l409100.001.75001.75000.0000-13000.002119937.54
8352006.03.28 21:19sell410100.001.74901.75030.0000
8362006.03.28 21:20close410100.001.74851.75030.00005000.002124937.54
8372006.03.28 21:27sell411100.001.74551.74680.0000
8382006.03.28 21:31close411100.001.74481.74680.00006999.692131937.23
8392006.03.28 21:37sell412100.001.74481.74610.0000
8402006.03.28 21:37close412100.001.74431.74610.00004999.722136936.95
8412006.03.28 21:37sell413100.001.74441.74570.0000
8422006.03.28 21:37close413100.001.74391.74570.00005000.002141936.95
8432006.03.28 21:37sell414100.001.74481.74610.0000
8442006.03.28 21:43close414100.001.74431.74610.00004999.972146936.92
8452006.03.29 00:42sell415100.001.74341.74470.0000
8462006.03.29 00:43close415100.001.74311.74470.00002999.862149936.78
8472006.03.29 00:44sell416100.001.74301.74430.0000
8482006.03.29 00:58close416100.001.74271.74430.00003000.522152937.30
8492006.03.29 03:24sell417100.001.74311.74440.0000
8502006.03.29 03:54close417100.001.74291.74440.00002000.662154937.96
8512006.03.29 05:13sell418100.001.74371.74500.0000
8522006.03.29 05:20close418100.001.74341.74500.00003000.832157938.79
8532006.03.29 05:55sell419100.001.74341.74470.0000
8542006.03.29 05:55close419100.001.74301.74470.00004000.032161938.82
8552006.03.29 05:55sell420100.001.74341.74470.0000
8562006.03.29 05:57close420100.001.74311.74470.00002999.862164938.68
8572006.03.29 06:16sell421100.001.74311.74440.0000
8582006.03.29 06:30close421100.001.74281.74440.00003000.832167939.51
8592006.03.29 06:37sell422100.001.74281.74410.0000
8602006.03.29 07:50s/l422100.001.74411.74410.0000-13000.002154939.51
8612006.03.29 09:20sell423100.001.74071.74200.0000
8622006.03.29 09:37close423100.001.74001.74200.00007000.242161939.75
8632006.03.29 10:32sell424100.001.73691.73820.0000
8642006.03.29 10:32close424100.001.73651.73820.00004000.082165939.83
8652006.03.29 12:04sell425100.001.73731.73860.0000
8662006.03.29 12:12close425100.001.73691.73860.00004000.382169940.21
8672006.03.29 12:49sell426100.001.73801.73930.0000
8682006.03.29 12:53close426100.001.73771.73930.00003000.352172940.56
8692006.03.29 15:59sell427100.001.73251.73380.0000
8702006.03.29 16:03close427100.001.73211.73380.00004000.002176940.56
8712006.03.29 16:05sell428100.001.73211.73340.0000
8722006.03.29 16:37s/l428100.001.73341.73340.0000-13000.002163940.56
8732006.03.29 17:00sell429100.001.73401.73530.0000
8742006.03.29 17:03close429100.001.73371.73530.00002999.682166940.24
8752006.03.29 17:17sell430100.001.73391.73520.0000
8762006.03.29 17:48close430100.001.73361.73520.00003000.002169940.24
8772006.03.29 17:49sell431100.001.73401.73530.0000
8782006.03.29 18:07s/l431100.001.73531.73530.0000-13000.002156940.24
8792006.03.29 20:25sell432100.001.73521.73650.0000
8802006.03.29 20:27close432100.001.73491.73650.00003000.822159941.06
8812006.03.29 23:57sell433100.001.73401.73530.0000
8822006.03.29 23:58close433100.001.73371.73530.00002999.642162940.70
8832006.03.30 03:00buy434100.001.73601.73470.0000
8842006.03.30 03:12close434100.001.73631.73470.00002999.642165940.34
8852006.03.30 03:59buy435100.001.73801.73670.0000
8862006.03.30 04:43close435100.001.73841.73670.00003999.802169940.14
8872006.03.30 04:47buy436100.001.73931.73800.0000
8882006.03.30 05:01close436100.001.73961.73800.00002999.642172939.78
8892006.03.30 06:33buy437100.001.74071.73940.0000
8902006.03.30 07:00close437100.001.74101.73940.00003000.832175940.61
8912006.03.30 07:14buy438100.001.74111.73980.0000
8922006.03.30 07:23close438100.001.74141.73980.00003000.032178940.64
8932006.03.30 07:27buy439100.001.74161.74030.0000
8942006.03.30 07:27close439100.001.74191.74030.00002999.972181940.61
8952006.03.30 07:39buy440100.001.74071.73940.0000
8962006.03.30 08:01close440100.001.74101.73940.00003000.272184940.88
8972006.03.30 08:01buy441100.001.74091.73960.0000
8982006.03.30 08:27s/l441100.001.73961.73960.0000-13000.002171940.88
8992006.03.30 09:37buy442100.001.73791.73660.0000
9002006.03.30 09:38close442100.001.73821.73660.00002999.632174940.51
9012006.03.30 09:40buy443100.001.73861.73730.0000
9022006.03.30 09:49s/l443100.001.73731.73730.0000-13000.002161940.51
9032006.03.30 11:05buy444100.001.73901.73770.0000
9042006.03.30 11:05close444100.001.73941.73770.00003999.512165940.02
9052006.03.30 13:39buy445100.001.74111.73980.0000
9062006.03.30 13:46close445100.001.74141.73980.00002999.632168939.65
9072006.03.30 13:48buy446100.001.74161.74030.0000
9082006.03.30 14:09close446100.001.74191.74030.00002999.642171939.29
9092006.03.30 15:09buy447100.001.73981.73850.0000
9102006.03.30 15:18close447100.001.74001.73850.00002000.672173939.96
9112006.03.30 15:28buy448100.001.74031.73900.0000
9122006.03.30 15:35close448100.001.74071.73900.00003999.742177939.70
9132006.03.30 15:36buy449100.001.74091.73960.0000
9142006.03.30 15:37close449100.001.74121.73960.00002999.642180939.34
9152006.03.30 15:38buy450100.001.74041.73910.0000
9162006.03.30 15:38close450100.001.74101.73910.00005999.572186938.91
9172006.03.30 15:38buy451100.001.74061.73930.0000
9182006.03.30 15:42s/l451100.001.73931.73930.0000-13000.002173938.91
9192006.03.30 15:54buy452100.001.73861.73730.0000
9202006.03.30 15:55close452100.001.73891.73730.00003000.002176938.91
9212006.03.30 15:57buy453100.001.73911.73780.0000
9222006.03.30 16:16close453100.001.73961.73780.00004999.972181938.88
9232006.03.30 16:27buy454100.001.74121.73990.0000
9242006.03.30 16:27close454100.001.74151.73990.00002999.442184938.32
9252006.03.30 16:27buy455100.001.74121.73990.0000
9262006.03.30 16:28close455100.001.74171.73990.00004999.972189938.29
9272006.03.30 16:33buy456100.001.74461.74330.0000
9282006.03.30 16:33close456100.001.74521.74330.00005999.762195938.05
9292006.03.30 16:33buy457100.001.74471.74340.0000
9302006.03.30 16:34close457100.001.74501.74340.00002999.592198937.64
9312006.03.30 18:19buy458100.001.74461.74330.0000
9322006.03.30 18:21close458100.001.74501.74330.00003999.812202937.45
9332006.03.30 20:37buy459100.001.74631.74500.0000
9342006.03.30 20:37close459100.001.74671.74500.00004000.512206937.96
9352006.03.30 20:46buy460100.001.74631.74500.0000
9362006.03.30 20:50close460100.001.74671.74500.00004000.992210938.95
9372006.03.30 21:06buy461100.001.74741.74610.0000
9382006.03.30 21:06close461100.001.74771.74610.00003000.002213938.95
9392006.03.30 21:06buy462100.001.74741.74610.0000
9402006.03.30 21:06close462100.001.74771.74610.00003000.002216938.95
9412006.03.30 21:06buy463100.001.74711.74580.0000
9422006.03.30 21:19close463100.001.74741.74580.00003000.382219939.33
9432006.03.30 21:24buy464100.001.74751.74620.0000
9442006.03.30 21:24close464100.001.74781.74620.00002999.712222939.04
9452006.03.30 21:24buy465100.001.74771.74640.0000
9462006.03.30 21:25close465100.001.74821.74640.00005001.162227940.20
9472006.03.30 23:30buy466100.001.74721.74590.0000
9482006.03.31 00:24close466100.001.74741.74590.00001650.662229590.86
9492006.03.31 02:00buy467100.001.74711.74580.0000
9502006.03.31 02:12s/l467100.001.74581.74580.0000-13000.002216590.86
9512006.03.31 02:55buy468100.001.74591.74460.0000
9522006.03.31 02:55close468100.001.74641.74460.00004999.982221590.84
9532006.03.31 02:55buy469100.001.74611.74480.0000
9542006.03.31 03:11close469100.001.74681.74480.00006999.112228589.95
9552006.03.31 03:28buy470100.001.74701.74570.0000
9562006.03.31 03:51s/l470100.001.74571.74570.0000-13000.002215589.95
9572006.03.31 06:15buy471100.001.74561.74430.0000
9582006.03.31 07:56s/l471100.001.74431.74430.0000-13000.002202589.95
9592006.03.31 08:07sell472100.001.74451.74580.0000
9602006.03.31 08:17close472100.001.74421.74580.00003000.832205590.78
9612006.03.31 08:51sell473100.001.74261.74390.0000
9622006.03.31 08:51close473100.001.74211.74390.00004999.972210590.75
9632006.03.31 12:36sell474100.001.73701.73830.0000
9642006.03.31 12:37close474100.001.73631.73830.00007000.312217591.06
9652006.03.31 13:47sell475100.001.73601.73730.0000
9662006.03.31 14:12s/l475100.001.73731.73730.0000-13000.002204591.06
9672006.03.31 15:44sell476100.001.73871.74000.0000
9682006.03.31 15:44close476100.001.73821.74000.00005000.322209591.38
9692006.03.31 15:54sell477100.001.73651.73780.0000
9702006.03.31 15:54close477100.001.73601.73780.00005000.252214591.63
9712006.03.31 15:54sell478100.001.73611.73740.0000
9722006.03.31 15:59s/l478100.001.73741.73740.0000-13000.002201591.63
9732006.03.31 16:20sell479100.001.73781.73910.0000
9742006.03.31 16:20close479100.001.73751.73910.00003000.002204591.63
9752006.03.31 16:20sell480100.001.73791.73920.0000
9762006.03.31 16:20close480100.001.73731.73920.00006000.142210591.77
9772006.03.31 16:20sell481100.001.73791.73920.0000
9782006.03.31 16:22close481100.001.73741.73920.00005000.192215591.96
9792006.03.31 16:43sell482100.001.73681.73810.0000
9802006.03.31 16:43close482100.001.73651.73810.00003000.082218592.04
9812006.03.31 17:06sell483100.001.73511.73640.0000
9822006.03.31 17:08s/l483100.001.73641.73640.0000-13000.002205592.04
9832006.04.03 02:11sell484100.001.73631.73760.0000
9842006.04.03 02:30close484100.001.73581.73760.00004999.922210591.96
9852006.04.03 02:40sell485100.001.73491.73620.0000
9862006.04.03 02:41close485100.001.73461.73620.00002999.642213591.60
9872006.04.03 02:42sell486100.001.73491.73620.0000
9882006.04.03 02:57close486100.001.73461.73620.00002999.642216591.24
9892006.04.03 04:23sell487100.001.73461.73590.0000
9902006.04.03 04:25close487100.001.73431.73590.00002999.642219590.88
9912006.04.03 04:25sell488100.001.73441.73570.0000
9922006.04.03 04:43close488100.001.73401.73570.00003999.802223590.68
9932006.04.03 04:53sell489100.001.73381.73510.0000
9942006.04.03 04:53close489100.001.73351.73510.00003000.832226591.51
9952006.04.03 06:44sell490100.001.73031.73160.0000
9962006.04.03 06:44close490100.001.72991.73160.00003999.812230591.32
9972006.04.03 06:44sell491100.001.73031.73160.0000
9982006.04.03 06:45close491100.001.72981.73160.00004999.972235591.29
9992006.04.03 07:19sell492100.001.73041.73170.0000
10002006.04.03 07:23close492100.001.73001.73170.00003999.802239591.09
10012006.04.03 08:19sell493100.001.72931.73060.0000
10022006.04.03 08:22close493100.001.72901.73060.00002999.422242590.51
10032006.04.03 08:45sell494100.001.72801.72930.0000
10042006.04.03 08:46close494100.001.72761.72930.00004001.002246591.51
10052006.04.03 09:14sell495100.001.72631.72760.0000
10062006.04.03 09:44close495100.001.72601.72760.00003000.002249591.51
10072006.04.03 10:31sell496100.001.72581.72710.0000
10082006.04.03 10:31close496100.001.72551.72710.00003000.832252592.34
10092006.04.03 10:31sell497100.001.72581.72710.0000
10102006.04.03 10:33close497100.001.72531.72710.00004999.972257592.31
10112006.04.03 10:37sell498100.001.72581.72710.0000
10122006.04.03 10:54s/l498100.001.72711.72710.0000-13000.002244592.31
10132006.04.03 12:44sell499100.001.72891.73020.0000
10142006.04.03 12:48close499100.001.72861.73020.00002999.562247591.87
10152006.04.03 16:04buy500100.001.72921.72790.0000
10162006.04.03 16:04close500100.001.72951.72790.00003000.282250592.15
10172006.04.03 16:09buy501100.001.72881.72750.0000
10182006.04.03 16:09close501100.001.72921.72750.00003999.752254591.90
10192006.04.03 16:09buy502100.001.72881.72750.0000
10202006.04.03 16:10close502100.001.72941.72750.00005999.752260591.65
10212006.04.03 16:22buy503100.001.72991.72860.0000
10222006.04.03 16:22close503100.001.73021.72860.00003000.522263592.17
10232006.04.03 16:22buy504100.001.72971.72840.0000
10242006.04.03 16:23close504100.001.73011.72840.00003999.812267591.98
10252006.04.03 16:44buy505100.001.73321.73190.0000
10262006.04.03 16:46close505100.001.73361.73190.00004000.002271591.98
10272006.04.03 16:47buy506100.001.73361.73230.0000
10282006.04.03 16:47close506100.001.73401.73230.00003999.682275591.66
10292006.04.03 16:47buy507100.001.73361.73230.0000
10302006.04.03 16:52close507100.001.73401.73230.00004000.132279591.79
10312006.04.03 16:58buy508100.001.73601.73470.0000
10322006.04.03 16:58close508100.001.73651.73470.00004999.722284591.51
10332006.04.03 17:00buy509100.001.73681.73550.0000
10342006.04.03 17:01close509100.001.73721.73550.00003999.592288591.10
10352006.04.03 17:29buy510100.001.73961.73830.0000
10362006.04.03 17:49s/l510100.001.73831.73830.0000-13000.002275591.10
10372006.04.03 18:06buy511100.001.73921.73790.0000
10382006.04.03 18:12close511100.001.73951.73790.00003000.832278591.93
10392006.04.03 18:55buy512100.001.73951.73820.0000
10402006.04.03 18:55close512100.001.73981.73820.00002999.872281591.80
10412006.04.03 18:55buy513100.001.73981.73850.0000
10422006.04.03 19:06s/l513100.001.73851.73850.0000-13000.002268591.80
10432006.04.04 03:46buy514100.001.73861.73730.0000
10442006.04.04 04:04close514100.001.73931.73730.00007000.312275592.11
10452006.04.04 04:05buy515100.001.73881.73750.0000
10462006.04.04 04:07close515100.001.73941.73750.00006000.132281592.24
10472006.04.04 06:15buy516100.001.73831.73700.0000
10482006.04.04 06:15close516100.001.73861.73700.00002999.482284591.72
10492006.04.04 06:15buy517100.001.73831.73700.0000
10502006.04.04 06:17close517100.001.73871.73700.00003999.802288591.52
10512006.04.04 06:42buy518100.001.73941.73810.0000
10522006.04.04 06:46close518100.001.73981.73810.00003999.802292591.32
10532006.04.04 07:58buy519100.001.73931.73800.0000
10542006.04.04 08:01close519100.001.73971.73800.00003999.812296591.13
10552006.04.04 09:37buy520100.001.74301.74170.0000
10562006.04.04 09:37close520100.001.74331.74170.00003000.032299591.16
10572006.04.04 09:37buy521100.001.74301.74170.0000
10582006.04.04 09:39close521100.001.74331.74170.00002999.642302590.80
10592006.04.04 09:42buy522100.001.74301.74170.0000
10602006.04.04 09:45close522100.001.74331.74170.00003000.032305590.83
10612006.04.04 09:49buy523100.001.74351.74220.0000
10622006.04.04 09:58close523100.001.74401.74220.00004999.582310590.41
10632006.04.04 10:04buy524100.001.74521.74390.0000
10642006.04.04 10:12close524100.001.74561.74390.00003999.802314590.21
10652006.04.04 10:58buy525100.001.74511.74380.0000
10662006.04.04 11:10close525100.001.74561.74380.00004999.972319590.18
10672006.04.04 11:13buy526100.001.74621.74490.0000
10682006.04.04 11:23s/l526100.001.74491.74490.0000-13000.002306590.18
10692006.04.04 12:02buy527100.001.74571.74440.0000
10702006.04.04 12:02close527100.001.74601.74440.00003000.002309590.18
10712006.04.04 14:11buy528100.001.74971.74840.0000
10722006.04.04 14:11close528100.001.75001.74840.00003000.002312590.18
10732006.04.04 14:12buy529100.001.74961.74830.0000
10742006.04.04 14:12close529100.001.75001.74830.00003999.802316589.98
10752006.04.04 14:12buy530100.001.74961.74830.0000
10762006.04.04 14:13close530100.001.74991.74830.00002999.632319589.61
10772006.04.04 14:18buy531100.001.74961.74830.0000
10782006.04.04 14:19close531100.001.75011.74830.00004999.972324589.58
10792006.04.04 14:30buy532100.001.75391.75260.0000
10802006.04.04 14:30close532100.001.75451.75260.00006000.312330589.89
10812006.04.04 14:30buy533100.001.75411.75280.0000
10822006.04.04 14:36s/l533100.001.75281.75280.0000-13000.002317589.89
10832006.04.04 14:44buy534100.001.75281.75150.0000
10842006.04.04 14:53s/l534100.001.75151.75150.0000-13000.002304589.89
10852006.04.04 15:57buy535100.001.75641.75510.0000
10862006.04.04 15:58close535100.001.75681.75510.00004001.002308590.89
10872006.04.04 17:21buy536100.001.75561.75430.0000
10882006.04.04 17:21close536100.001.75611.75430.00005001.172313592.06
10892006.04.04 17:21buy537100.001.75581.75450.0000
10902006.04.04 17:29close537100.001.75611.75450.00003000.832316592.89
10912006.04.04 18:05buy538100.001.75551.75420.0000
10922006.04.04 18:05close538100.001.75581.75420.00003000.002319592.89
10932006.04.04 19:04buy539100.001.75541.75410.0000
10942006.04.04 19:57close539100.001.75571.75410.00002999.642322592.53
10952006.04.04 20:18buy540100.001.75661.75530.0000
10962006.04.04 20:30s/l540100.001.75531.75530.0000-13000.002309592.53
10972006.04.04 21:32buy541100.001.75551.75420.0000
10982006.04.04 21:33close541100.001.75581.75420.00002999.642312592.17
10992006.04.05 00:28buy542100.001.75591.75460.0000
11002006.04.05 01:11s/l542100.001.75461.75460.0000-13000.002299592.17
11012006.04.05 02:22buy543100.001.75361.75230.0000
11022006.04.05 02:27close543100.001.75391.75230.00003000.832302593.00
11032006.04.05 02:37buy544100.001.75521.75390.0000
11042006.04.05 03:14close544100.001.75551.75390.00003000.052305593.05
11052006.04.05 03:19buy545100.001.75581.75450.0000
11062006.04.05 03:21close545100.001.75611.75450.00003000.832308593.88
11072006.04.05 05:11buy546100.001.75711.75580.0000
11082006.04.05 05:22close546100.001.75741.75580.00003000.832311594.71
11092006.04.05 06:53buy547100.001.75881.75750.0000
11102006.04.05 07:02close547100.001.75921.75750.00003999.802315594.51
11112006.04.05 08:43buy548100.001.75921.75790.0000
11122006.04.05 08:43close548100.001.75961.75790.00004000.562319595.07
11132006.04.05 08:43buy549100.001.75921.75790.0000
11142006.04.05 08:50close549100.001.75951.75790.00003000.832322595.90
11152006.04.05 10:52buy550100.001.75381.75250.0000
11162006.04.05 10:52close550100.001.75411.75250.00002999.992325595.89
11172006.04.05 14:24buy551100.001.75121.74990.0000
11182006.04.05 14:33close551100.001.75161.74990.00003999.532329595.42
11192006.04.05 14:59buy552100.001.75171.75040.0000
11202006.04.05 15:00close552100.001.75211.75040.00003999.912333595.33
11212006.04.05 15:13sell553100.001.75151.75280.0000
11222006.04.05 15:13close553100.001.75121.75280.00002999.532336594.86
11232006.04.05 15:13sell554100.001.75141.75270.0000
11242006.04.05 16:00close554100.001.75101.75270.00003999.942340594.80
11252006.04.05 16:27sell555100.001.75021.75150.0000
11262006.04.05 16:27close555100.001.74991.75150.00003000.332343595.13
11272006.04.05 16:31sell556100.001.74871.75000.0000
11282006.04.05 16:35s/l556100.001.75001.75000.0000-13000.002330595.13
11292006.04.05 17:53buy557100.001.74961.74830.0000
11302006.04.05 18:04close557100.001.75001.74830.00004000.002334595.13
11312006.04.05 20:28buy558100.001.75441.75310.0000
11322006.04.05 20:40close558100.001.75461.75310.00002000.662336595.79
11332006.04.06 00:08sell559100.001.75341.75470.0000
11342006.04.06 00:08close559100.001.75301.75470.00004000.122340595.91
11352006.04.06 02:10sell560100.001.75121.75250.0000
11362006.04.06 02:31s/l560100.001.75251.75250.0000-13000.002327595.91
11372006.04.06 04:06sell561100.001.75191.75320.0000
11382006.04.06 05:20s/l561100.001.75321.75320.0000-13000.002314595.91
11392006.04.06 08:01buy562100.001.75331.75200.0000
11402006.04.06 08:20s/l562100.001.75201.75200.0000-13000.002301595.91
11412006.04.06 09:04buy563100.001.75231.75100.0000
11422006.04.06 09:16close563100.001.75251.75100.00002000.572303596.48
11432006.04.06 09:16buy564100.001.75221.75090.0000
11442006.04.06 09:16close564100.001.75251.75090.00003000.572306597.05
11452006.04.06 09:16buy565100.001.75241.75110.0000
11462006.04.06 09:19close565100.001.75271.75110.00003000.002309597.05
11472006.04.06 10:05buy566100.001.75441.75310.0000
11482006.04.06 10:11close566100.001.75491.75310.00004999.972314597.02
11492006.04.06 10:17buy567100.001.75511.75380.0000
11502006.04.06 10:23close567100.001.75541.75380.00003000.212317597.23
11512006.04.06 10:59buy568100.001.75651.75520.0000
11522006.04.06 10:59close568100.001.75691.75520.00004000.272321597.50
11532006.04.06 10:59buy569100.001.75681.75550.0000
11542006.04.06 10:59close569100.001.75721.75550.00004000.002325597.50
11552006.04.06 10:59buy570100.001.75671.75540.0000
11562006.04.06 11:00close570100.001.75721.75540.00004999.972330597.47
11572006.04.06 14:22sell571100.001.75701.75830.0000
11582006.04.06 14:22close571100.001.75661.75830.00003999.692334597.16
11592006.04.06 14:22sell572100.001.75691.75820.0000
11602006.04.06 14:23close572100.001.75651.75820.00003999.802338596.96
11612006.04.06 14:38sell573100.001.75661.75790.0000
11622006.04.06 14:41close573100.001.75621.75790.00003999.582342596.54
11632006.04.06 14:47sell574100.001.75491.75620.0000
11642006.04.06 14:47close574100.001.75441.75620.00005000.002347596.54
11652006.04.06 14:47sell575100.001.75511.75640.0000
11662006.04.06 14:47close575100.001.75401.75640.000011000.002358596.54
11672006.04.06 14:47sell576100.001.75461.75590.0000
11682006.04.06 14:47close576100.001.75381.75590.00008000.002366596.54
11692006.04.06 14:47sell577100.001.75441.75570.0000
11702006.04.06 14:47close577100.001.75401.75570.00004000.002370596.54
11712006.04.06 14:47sell578100.001.75421.75550.0000
11722006.04.06 14:47close578100.001.75291.75550.000013000.002383596.54
11732006.04.06 14:47sell579100.001.75531.75660.0000
11742006.04.06 14:51close579100.001.75461.75660.00007000.302390596.84
11752006.04.06 14:58sell580100.001.75451.75580.0000
11762006.04.06 14:58close580100.001.75341.75580.000011000.002401596.84
11772006.04.06 14:58sell581100.001.75391.75520.0000
11782006.04.06 14:58close581100.001.75321.75520.00006999.792408596.63
11792006.04.06 14:58sell582100.001.75451.75580.0000
11802006.04.06 14:59close582100.001.75411.75580.00004000.312412596.94
11812006.04.06 15:01sell583100.001.75461.75590.0000
11822006.04.06 15:01close583100.001.75401.75590.00006000.482418597.42
11832006.04.06 15:01sell584100.001.75421.75550.0000
11842006.04.06 15:04close584100.001.75371.75550.00005000.152423597.57
11852006.04.06 15:08sell585100.001.75391.75520.0000
11862006.04.06 15:08close585100.001.75301.75520.00009000.632432598.20
11872006.04.06 15:08sell586100.001.75351.75480.0000
11882006.04.06 15:08close586100.001.75301.75480.00005000.002437598.20
11892006.04.06 15:08sell587100.001.75341.75470.0000
11902006.04.06 15:09close587100.001.75301.75470.00003999.802441598.00
11912006.04.06 15:10sell588100.001.75361.75490.0000
11922006.04.06 15:10close588100.001.75271.75490.00009000.012450598.01
11932006.04.06 15:10sell589100.001.75341.75470.0000
11942006.04.06 15:10close589100.001.75251.75470.00008999.762459597.77
11952006.04.06 15:23sell590100.001.75311.75440.0000
11962006.04.06 15:33close590100.001.75261.75440.00004999.592464597.36
11972006.04.06 15:51sell591100.001.75211.75340.0000
11982006.04.06 16:00close591100.001.75161.75340.00005000.002469597.36
11992006.04.06 19:32sell592100.001.75031.75160.0000
12002006.04.06 19:32close592100.001.74991.75160.00004001.002473598.36
12012006.04.06 19:32sell593100.001.75031.75160.0000
12022006.04.06 19:36close593100.001.74991.75160.00004001.002477599.36
12032006.04.07 00:01sell594100.001.75141.75270.0000
12042006.04.07 00:06close594100.001.75111.75270.00002999.642480599.00
12052006.04.07 06:55sell595100.001.75141.75270.0000
12062006.04.07 07:13close595100.001.75111.75270.00002999.642483598.64
12072006.04.07 07:51sell596100.001.75161.75290.0000
12082006.04.07 08:20close596100.001.75131.75290.00003000.832486599.47
12092006.04.07 08:43sell597100.001.75161.75290.0000
12102006.04.07 08:44close597100.001.75131.75290.00003000.832489600.30
12112006.04.07 08:51sell598100.001.75121.75250.0000
12122006.04.07 08:52close598100.001.75061.75250.00006000.142495600.44
12132006.04.07 09:18sell599100.001.75011.75140.0000
12142006.04.07 09:21close599100.001.74961.75140.00005000.172500600.61
12152006.04.07 10:57sell600100.001.75021.75150.0000
12162006.04.07 11:00close600100.001.74991.75150.00003000.832503601.44
12172006.04.07 13:36sell601100.001.74881.75010.0000
12182006.04.07 13:36close601100.001.74831.75010.00004999.582508601.02
12192006.04.07 13:36sell602100.001.74881.75010.0000
12202006.04.07 14:30s/l602100.001.75011.75010.0000-13000.002495601.02
12212006.04.07 14:36sell603100.001.75121.75250.0000
12222006.04.07 14:36close603100.001.75081.75250.00004000.202499601.22
12232006.04.07 14:37sell604100.001.75141.75270.0000
12242006.04.07 14:37close604100.001.75101.75270.00003999.942503601.16
12252006.04.07 14:40sell605100.001.75041.75170.0000
12262006.04.07 14:40close605100.001.74981.75170.00005999.472509600.63
12272006.04.07 14:40sell606100.001.75021.75150.0000
12282006.04.07 14:45s/l606100.001.75151.75150.0000-13000.002496600.63
12292006.04.07 14:53sell607100.001.75171.75300.0000
12302006.04.07 14:53close607100.001.75111.75300.00005999.702502600.33
12312006.04.07 14:57sell608100.001.75161.75290.0000
12322006.04.07 15:00close608100.001.75121.75290.00003999.802506600.13
12332006.04.07 15:11sell609100.001.75101.75230.0000
12342006.04.07 15:11close609100.001.75051.75230.00005000.472511600.60
12352006.04.07 15:22sell610100.001.74801.74930.0000
12362006.04.07 15:22close610100.001.74761.74930.00004000.002515600.60
12372006.04.07 15:22sell611100.001.74781.74910.0000
12382006.04.07 15:23close611100.001.74731.74910.00004999.932520600.53
12392006.04.07 15:28sell612100.001.74611.74740.0000
12402006.04.07 15:28close612100.001.74551.74740.00006000.002526600.53
12412006.04.07 15:28sell613100.001.74551.74680.0000
12422006.04.07 15:28close613100.001.74511.74680.00004000.002530600.53
12432006.04.07 15:28sell614100.001.74611.74740.0000
12442006.04.07 15:33close614100.001.74561.74740.00004999.492535600.02
12452006.04.07 17:46sell615100.001.74181.74310.0000
12462006.04.07 17:49close615100.001.74131.74310.00004999.972540599.99
12472006.04.07 21:19sell616100.001.74171.74300.0000
12482006.04.07 21:41s/l616100.001.74301.74300.0000-13000.002527599.99
12492006.04.07 22:36sell617100.001.74331.74460.0000
12502006.04.07 22:51close617100.001.74301.74460.00002999.642530599.63
12512006.04.07 22:52sell618100.001.74301.74430.0000
12522006.04.07 22:59close618100.001.74271.74430.00003000.312533599.94
12532006.04.10 02:34buy619100.001.74441.74310.0000
12542006.04.10 02:34close619100.001.74511.74310.00007000.212540600.15
12552006.04.10 02:39buy620100.001.74401.74270.0000
12562006.04.10 02:39close620100.001.74471.74270.00007001.492547601.64
12572006.04.10 02:39buy621100.001.74421.74290.0000
12582006.04.10 02:42close621100.001.74451.74290.00002999.222550600.86
12592006.04.10 02:55buy622100.001.74451.74320.0000
12602006.04.10 03:01close622100.001.74491.74320.00003999.802554600.66
12612006.04.10 03:41buy623100.001.74421.74290.0000
12622006.04.10 03:41close623100.001.74471.74290.00005002.352559603.01
12632006.04.10 03:42buy624100.001.74421.74290.0000
12642006.04.10 03:45close624100.001.74461.74290.00004000.992563604.00
12652006.04.10 04:06buy625100.001.74401.74270.0000
12662006.04.10 04:09close625100.001.74431.74270.00003002.022566606.02
12672006.04.10 05:07buy626100.001.74371.74240.0000
12682006.04.10 05:14close626100.001.74421.74240.00004998.782571604.80
12692006.04.10 05:31buy627100.001.74521.74390.0000
12702006.04.10 05:31close627100.001.74561.74390.00003998.612575603.41
12712006.04.10 06:34buy628100.001.74471.74340.0000
12722006.04.10 06:39close628100.001.74501.74340.00003002.022578605.43
12732006.04.10 07:22buy629100.001.74471.74340.0000
12742006.04.10 07:22close629100.001.74491.74340.00002001.852580607.28
12752006.04.10 07:35buy630100.001.74521.74390.0000
12762006.04.10 07:35close630100.001.74571.74390.00004997.592585604.87
12772006.04.10 08:21buy631100.001.74471.74340.0000
12782006.04.10 08:27s/l631100.001.74341.74340.0000-13000.002572604.87
12792006.04.10 08:44buy632100.001.74281.74150.0000
12802006.04.10 08:45close632100.001.74311.74150.00003000.832575605.70
12812006.04.10 08:48buy633100.001.74291.74160.0000
12822006.04.10 08:50close633100.001.74321.74160.00003000.822578606.52
12832006.04.10 09:01buy634100.001.74551.74420.0000
12842006.04.10 09:01close634100.001.74581.74420.00003000.182581606.70
12852006.04.10 09:01buy635100.001.74561.74430.0000
12862006.04.10 09:02close635100.001.74591.74430.00002998.452584605.15
12872006.04.10 10:01buy636100.001.74571.74440.0000
12882006.04.10 10:04close636100.001.74601.74440.00003000.822587605.97
12892006.04.10 11:31buy637100.001.74591.74460.0000
12902006.04.10 11:44close637100.001.74641.74460.00004999.982592605.95
12912006.04.10 14:12buy638100.001.74421.74290.0000
12922006.04.10 14:41close638100.001.74441.74290.00002000.662594606.61
12932006.04.10 14:47buy639100.001.74441.74310.0000
12942006.04.10 15:38close639100.001.74471.74310.00003000.092597606.70
12952006.04.10 15:42buy640100.001.74521.74390.0000
12962006.04.10 15:42close640100.001.74561.74390.00004000.002601606.70
12972006.04.10 15:42buy641100.001.74501.74370.0000
12982006.04.10 15:48close641100.001.74531.74370.00003000.832604607.53
12992006.04.10 15:52buy642100.001.74521.74390.0000
13002006.04.10 16:00close642100.001.74551.74390.00002999.642607607.17
13012006.04.10 17:25sell643100.001.74231.74360.0000
13022006.04.10 17:29close643100.001.74201.74360.00003000.832610608.00
13032006.04.10 17:41sell644100.001.74101.74230.0000
13042006.04.10 17:41close644100.001.74071.74230.00003000.272613608.27
13052006.04.10 17:41sell645100.001.74131.74260.0000
13062006.04.10 17:41close645100.001.74101.74260.00003000.002616608.27
13072006.04.10 17:41sell646100.001.74121.74250.0000
13082006.04.10 17:44close646100.001.74091.74250.00002999.642619607.91
13092006.04.10 17:51sell647100.001.74101.74230.0000
13102006.04.10 17:51close647100.001.74071.74230.00003000.562622608.47
13112006.04.10 19:01sell648100.001.73981.74110.0000
13122006.04.10 19:08close648100.001.73901.74110.00007999.762630608.23
13132006.04.10 19:14sell649100.001.73811.73940.0000
13142006.04.10 20:17s/l649100.001.73941.73940.0000-13000.002617608.23
13152006.04.10 22:51buy650100.001.74251.74120.0000
13162006.04.10 23:00close650100.001.74281.74120.00002999.632620607.86
13172006.04.11 00:58buy651100.001.74321.74190.0000
13182006.04.11 01:01s/l651100.001.74191.74190.0000-13000.002607607.86
13192006.04.11 02:16sell652100.001.74241.74370.0000
13202006.04.11 02:45close652100.001.74211.74370.00003000.832610608.69
13212006.04.11 02:51sell653100.001.74221.74350.0000
13222006.04.11 03:24close653100.001.74201.74350.00002000.662612609.35
13232006.04.11 05:14buy654100.001.74321.74190.0000
13242006.04.11 06:34close654100.001.74351.74190.00002999.632615608.98
13252006.04.11 07:40buy655100.001.74381.74250.0000
13262006.04.11 07:51close655100.001.74411.74250.00002999.642618608.62
13272006.04.11 08:39buy656100.001.74391.74260.0000
13282006.04.11 09:09s/l656100.001.74261.74260.0000-13000.002605608.62
13292006.04.11 11:18buy657100.001.74231.74100.0000
13302006.04.11 11:18close657100.001.74281.74100.00004999.972610608.59
13312006.04.11 11:18buy658100.001.74221.74090.0000
13322006.04.11 11:20close658100.001.74251.74090.00003000.162613608.75
13332006.04.11 12:01buy659100.001.74341.74210.0000
13342006.04.11 12:01close659100.001.74381.74210.00004001.002617609.75
13352006.04.11 12:01buy660100.001.74341.74210.0000
13362006.04.11 12:21s/l660100.001.74211.74210.0000-13000.002604609.75
13372006.04.11 13:23buy661100.001.74281.74150.0000
13382006.04.11 13:56close661100.001.74341.74150.00005999.782610609.53
13392006.04.11 13:57buy662100.001.74321.74190.0000
13402006.04.11 14:05close662100.001.74361.74190.00004000.112614609.64
13412006.04.11 14:15buy663100.001.74381.74250.0000
13422006.04.11 14:15close663100.001.74411.74250.00002999.892617609.53
13432006.04.11 14:51buy664100.001.74371.74240.0000
13442006.04.11 14:53close664100.001.74401.74240.00002999.582620609.11
13452006.04.11 14:54buy665100.001.74351.74220.0000
13462006.04.11 14:54close665100.001.74381.74220.00003000.392623609.50
13472006.04.11 15:26buy666100.001.74471.74340.0000
13482006.04.11 15:28close666100.001.74501.74340.00002999.642626609.14
13492006.04.11 15:38buy667100.001.74571.74440.0000
13502006.04.11 15:40close667100.001.74601.74440.00003000.312629609.45
13512006.04.11 16:49buy668100.001.74831.74700.0000
13522006.04.11 16:59s/l668100.001.74701.74700.0000-13000.002616609.45
13532006.04.11 17:09buy669100.001.74721.74590.0000
13542006.04.11 17:26s/l669100.001.74591.74590.0000-13000.002603609.45
13552006.04.11 21:50buy670100.001.74901.74770.0000
13562006.04.11 21:50close670100.001.74941.74770.00003999.812607609.26
13572006.04.12 02:25buy671100.001.75151.75020.0000
13582006.04.12 02:54s/l671100.001.75021.75020.0000-13000.002594609.26
13592006.04.12 04:23buy672100.001.75151.75020.0000
13602006.04.12 07:02s/l672100.001.75021.75020.0000-13000.002581609.26
13612006.04.12 09:13buy673100.001.75181.75050.0000
13622006.04.12 09:13close673100.001.75211.75050.00002999.732584608.99
13632006.04.12 09:14buy674100.001.75161.75030.0000
13642006.04.12 09:14close674100.001.75191.75030.00003000.002587608.99
13652006.04.12 09:14buy675100.001.75161.75030.0000
13662006.04.12 09:23close675100.001.75211.75030.00004999.972592608.96
13672006.04.12 09:26buy676100.001.75321.75190.0000
13682006.04.12 09:26close676100.001.75371.75190.00004999.792597608.75
13692006.04.12 09:34buy677100.001.75431.75300.0000
13702006.04.12 09:34close677100.001.75461.75300.00003000.832600609.58
13712006.04.12 09:40buy678100.001.75381.75250.0000
13722006.04.12 09:41close678100.001.75461.75250.00008000.472608610.05
13732006.04.12 09:42buy679100.001.75401.75270.0000
13742006.04.12 09:42close679100.001.75441.75270.00003999.802612609.85
13752006.04.12 09:42buy680100.001.75411.75280.0000
13762006.04.12 09:55s/l680100.001.75281.75280.0000-13000.002599609.85
13772006.04.12 10:24buy681100.001.75271.75140.0000
13782006.04.12 10:30s/l681100.001.75141.75140.0000-13000.002586609.85
13792006.04.12 10:49buy682100.001.75511.75380.0000
13802006.04.12 10:49close682100.001.75541.75380.00003000.002589609.85
13812006.04.12 10:49buy683100.001.75531.75400.0000
13822006.04.12 11:00close683100.001.75561.75400.00002999.642592609.49
13832006.04.12 11:13buy684100.001.75561.75430.0000
13842006.04.12 11:13close684100.001.75601.75430.00004000.582596610.07
13852006.04.12 11:13buy685100.001.75561.75430.0000
13862006.04.12 11:34close685100.001.75591.75430.00003000.582599610.65
13872006.04.12 11:43buy686100.001.75641.75510.0000
13882006.04.12 11:43close686100.001.75671.75510.00003000.442602611.09
13892006.04.12 11:43buy687100.001.75641.75510.0000
13902006.04.12 12:02s/l687100.001.75511.75510.0000-13000.002589611.09
13912006.04.12 12:51buy688100.001.75421.75290.0000
13922006.04.12 13:01close688100.001.75451.75290.00003000.512592611.60
13932006.04.12 14:26buy689100.001.75431.75300.0000
13942006.04.12 14:26close689100.001.75461.75300.00003000.352595611.95
13952006.04.12 14:26buy690100.001.75431.75300.0000
13962006.04.12 14:30s/l690100.001.75301.75300.0000-13000.002582611.95
13972006.04.12 15:06buy691100.001.74991.74860.0000
13982006.04.12 15:19close691100.001.75061.74860.00007000.302589612.25
13992006.04.12 17:39buy692100.001.75081.74950.0000
14002006.04.12 17:39close692100.001.75121.74950.00003999.812593612.06
14012006.04.12 19:43buy693100.001.75011.74880.0000
14022006.04.12 20:00close693100.001.75031.74880.00002000.672595612.73
14032006.04.12 20:02buy694100.001.75021.74890.0000
14042006.04.12 20:40close694100.001.75061.74890.00003999.802599612.53
14052006.04.12 21:48buy695100.001.75031.74900.0000
14062006.04.13 00:51close695100.001.75061.74900.00001949.632601562.16
14072006.04.13 03:41sell696100.001.75191.75320.0000
14082006.04.13 03:58close696100.001.75161.75320.00002999.642604561.80
14092006.04.13 07:40buy697100.001.75381.75250.0000
14102006.04.13 07:48s/l697100.001.75251.75250.0000-13000.002591561.80
14112006.04.13 07:59buy698100.001.75211.75080.0000
14122006.04.13 08:02close698100.001.75251.75080.00004000.992595562.79
14132006.04.13 08:07buy699100.001.75271.75140.0000
14142006.04.13 08:12close699100.001.75301.75140.00002999.642598562.43
14152006.04.13 08:14buy700100.001.75271.75140.0000
14162006.04.13 08:23close700100.001.75301.75140.00002999.642601562.07
14172006.04.13 08:36buy701100.001.75361.75230.0000
14182006.04.13 08:51close701100.001.75391.75230.00003000.832604562.90
14192006.04.13 09:03buy702100.001.75471.75340.0000
14202006.04.13 09:03close702100.001.75501.75340.00002999.642607562.54
14212006.04.13 09:03buy703100.001.75481.75350.0000
14222006.04.13 09:26s/l703100.001.75351.75350.0000-13000.002594562.54
14232006.04.13 09:48buy704100.001.75451.75320.0000
14242006.04.13 10:21close704100.001.75481.75320.00002999.642597562.18
14252006.04.13 11:31buy705100.001.75371.75240.0000
14262006.04.13 11:32close705100.001.75421.75240.00004999.972602562.15
14272006.04.13 12:07buy706100.001.75271.75140.0000
14282006.04.13 12:17close706100.001.75301.75140.00002999.642605561.79
14292006.04.13 14:39sell707100.001.75201.75330.0000
14302006.04.13 14:39close707100.001.75161.75330.00004000.002609561.79
14312006.04.13 14:58sell708100.001.75121.75250.0000
14322006.04.13 14:58close708100.001.75051.75250.00006999.112616560.90
14332006.04.13 17:04buy709100.001.75151.75020.0000
14342006.04.13 17:06close709100.001.75191.75020.00003999.582620560.48
14352006.04.13 19:01buy710100.001.75191.75060.0000
14362006.04.13 19:05close710100.001.75221.75060.00003000.072623560.55
14372006.04.14 06:25buy711100.001.75191.75060.0000
14382006.04.14 07:10close711100.001.75221.75060.00002999.632626560.18
14392006.04.14 15:39sell712100.001.75181.75310.0000
14402006.04.14 16:22close712100.001.75151.75310.00003000.232629560.41
14412006.04.14 16:48sell713100.001.75131.75260.0000
14422006.04.14 20:51close713100.001.75101.75260.00002999.632632560.04
14432006.04.14 21:01sell714100.001.75111.75240.0000
14442006.04.14 22:33close714100.001.75081.75240.00002999.442635559.48
14452006.04.17 00:26buy715100.001.75501.75370.0000
14462006.04.17 01:29close715100.001.75531.75370.00003000.832638560.31
14472006.04.17 02:19buy716100.001.75711.75580.0000
14482006.04.17 02:22close716100.001.75751.75580.00004000.002642560.31
14492006.04.17 02:33buy717100.001.75801.75670.0000
14502006.04.17 02:55close717100.001.75831.75670.00002999.642645559.95
14512006.04.17 02:55buy718100.001.75811.75680.0000
14522006.04.17 03:04close718100.001.75841.75680.00002999.632648559.58
14532006.04.17 03:13buy719100.001.75881.75750.0000
14542006.04.17 03:16close719100.001.75921.75750.00003999.802652559.38
14552006.04.17 06:16buy720100.001.75821.75690.0000
14562006.04.17 07:08close720100.001.75851.75690.00002999.642655559.02
14572006.04.17 07:10buy721100.001.75811.75680.0000
14582006.04.17 07:29close721100.001.75841.75680.00002999.632658558.65
14592006.04.17 08:08buy722100.001.75781.75650.0000
14602006.04.17 08:31close722100.001.75811.75650.00003000.832661559.48
14612006.04.17 09:03buy723100.001.75851.75720.0000
14622006.04.17 10:24s/l723100.001.75721.75720.0000-13000.002648559.48
14632006.04.17 13:21buy724100.001.76001.75870.0000
14642006.04.17 13:36close724100.001.76071.75870.00007000.302655559.78
14652006.04.17 13:43buy725100.001.76491.76360.0000
14662006.04.17 13:43modify725100.001.76491.76380.0000
14672006.04.17 13:43modify725100.001.76491.76390.0000
14682006.04.17 13:43modify725100.001.76491.76400.0000
14692006.04.17 13:43modify725100.001.76491.76420.0000
14702006.04.17 13:43modify725100.001.76491.76440.0000
14712006.04.17 13:43close725100.001.76521.76440.00003000.002658559.78
14722006.04.17 13:43buy726100.001.76481.76350.0000
14732006.04.17 13:47s/l726100.001.76351.76350.0000-13000.002645559.78
14742006.04.17 13:48buy727100.001.76411.76280.0000
14752006.04.17 13:49close727100.001.76441.76280.00002999.582648559.36
14762006.04.17 14:09buy728100.001.76581.76450.0000
14772006.04.17 14:09modify728100.001.76581.76500.0000
14782006.04.17 14:09modify728100.001.76581.76510.0000
14792006.04.17 14:09modify728100.001.76581.76530.0000
14802006.04.17 14:09modify728100.001.76581.76540.0000
14812006.04.17 14:09close728100.001.76611.76540.00003000.342651559.70
14822006.04.17 14:09buy729100.001.76631.76500.0000
14832006.04.17 14:09modify729100.001.76631.76540.0000
14842006.04.17 14:09modify729100.001.76631.76560.0000
14852006.04.17 14:09modify729100.001.76631.76570.0000
14862006.04.17 14:11modify729100.001.76631.76580.0000
14872006.04.17 14:12modify729100.001.76631.76580.0000
14882006.04.17 14:12modify729100.001.76631.76590.0000
14892006.04.17 14:13modify729100.001.76631.76610.0000
14902006.04.17 14:13close729100.001.76681.76610.00005000.462656560.16
14912006.04.17 14:22buy730100.001.76971.76840.0000
14922006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76850.0000
14932006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76870.0000
14942006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76880.0000
14952006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76890.0000
14962006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76910.0000
14972006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76920.0000
14982006.04.17 14:22modify730100.001.76971.76970.0000
14992006.04.17 14:22close730100.001.77061.76970.00008999.612665559.77
15002006.04.17 14:22buy731100.001.76971.76840.0000
15012006.04.17 14:31modify731100.001.76971.76970.0000
15022006.04.17 14:31close731100.001.77061.76970.00008999.442674559.21
15032006.04.17 14:35buy732100.001.77111.76980.0000
15042006.04.17 14:35modify732100.001.77111.77020.0000
15052006.04.17 14:35modify732100.001.77111.77030.0000
15062006.04.17 14:35modify732100.001.77111.77040.0000
15072006.04.17 14:35close732100.001.77141.77040.00002999.892677559.10
15082006.04.17 16:13buy733100.001.76991.76860.0000
15092006.04.17 16:22close733100.001.77041.76860.00004999.502682558.60
15102006.04.17 16:23buy734100.001.76981.76850.0000
15112006.04.17 16:25close734100.001.77031.76850.00005000.312687558.91
15122006.04.17 19:54buy735100.001.77211.77080.0000
15132006.04.17 19:54close735100.001.77261.77080.00004999.972692558.88
15142006.04.17 19:54buy736100.001.77221.77090.0000
15152006.04.17 20:10close736100.001.77251.77090.00003000.452695559.33
15162006.04.17 22:20buy737100.001.76931.76800.0000
15172006.04.17 22:28close737100.001.76951.76800.00002000.662697559.99
15182006.04.18 02:11buy738100.001.77161.77030.0000
15192006.04.18 02:45close738100.001.77201.77030.00003999.802701559.79
15202006.04.18 03:25buy739100.001.77291.77160.0000
15212006.04.18 03:26modify739100.001.77291.77240.0000
15222006.04.18 03:29modify739100.001.77291.77240.0000
15232006.04.18 03:31s/l739100.001.7723861.77240.0000-5142.612696417.18
15242006.04.18 05:37buy740100.001.77131.77000.0000
15252006.04.18 05:53close740100.001.77161.77000.00002999.642699416.82
15262006.04.18 06:06buy741100.001.77171.77040.0000
15272006.04.18 07:05s/l741100.001.77041.77040.0000-13000.002686416.82
15282006.04.18 07:29buy742100.001.77081.76950.0000
15292006.04.18 07:58close742100.001.77111.76950.00003000.832689417.65
15302006.04.18 09:06buy743100.001.77241.77110.0000
15312006.04.18 09:40s/l743100.001.77111.77110.0000-13000.002676417.65
15322006.04.18 10:19buy744100.001.76921.76790.0000
15332006.04.18 10:27close744100.001.76961.76790.00003999.812680417.46
15342006.04.18 12:18buy745100.001.77341.77210.0000
15352006.04.18 12:18modify745100.001.77341.77260.0000
15362006.04.18 12:18modify745100.001.77341.77270.0000
15372006.04.18 12:18modify745100.001.77341.77280.0000
15382006.04.18 12:18modify745100.001.77341.77290.0000
15392006.04.18 12:18modify745100.001.77341.77300.0000
15402006.04.18 12:18modify745100.001.77341.77320.0000
15412006.04.18 12:18close745100.001.77391.77320.00004999.972685417.43
15422006.04.18 12:25buy746100.001.77331.77200.0000
15432006.04.18 12:37s/l746100.001.77201.77200.0000-13000.002672417.43
15442006.04.18 13:21buy747100.001.77231.77100.0000
15452006.04.18 14:19close747100.001.77261.77100.00003000.282675417.71
15462006.04.18 14:34buy748100.001.77361.77230.0000
15472006.04.18 14:34modify748100.001.77361.77320.0000
15482006.04.18 14:34modify748100.001.77361.77340.0000
15492006.04.18 14:34close748100.001.77411.77340.00004999.462680417.17
15502006.04.18 14:34buy749100.001.77361.77230.0000
15512006.04.18 14:35modify749100.001.77361.77340.0000
15522006.04.18 14:35close749100.001.77411.77340.00005000.512685417.68
15532006.04.18 15:02buy750100.001.77791.77660.0000
15542006.04.18 15:02modify750100.001.77791.77710.0000
15552006.04.18 15:02modify750100.001.77791.77720.0000
15562006.04.18 15:02modify750100.001.77791.77730.0000
15572006.04.18 15:02modify750100.001.77791.77740.0000
15582006.04.18 15:02close750100.001.77821.77740.00003000.832688418.51
15592006.04.18 16:19buy751100.001.77631.77500.0000
15602006.04.18 16:26close751100.001.77671.77500.00003999.812692418.32
15612006.04.18 16:47buy752100.001.77671.77540.0000
15622006.04.18 16:55close752100.001.77711.77540.00003999.802696418.12
15632006.04.18 17:00buy753100.001.77761.77630.0000
15642006.04.18 17:02modify753100.001.77761.77740.0000
15652006.04.18 17:02modify753100.001.77761.77740.0000
15662006.04.18 17:02close753100.001.77801.77740.00003999.802700417.92
15672006.04.18 17:05buy754100.001.77751.77620.0000
15682006.04.18 17:24s/l754100.001.77621.77620.0000-13000.002687417.92
15692006.04.18 18:24buy755100.001.77751.77620.0000
15702006.04.18 18:24close755100.001.77791.77620.00003999.812691417.73
15712006.04.18 18:24buy756100.001.77751.77620.0000
15722006.04.18 18:25close756100.001.77791.77620.00003999.812695417.54
15732006.04.18 20:12buy757100.001.77891.77760.0000
15742006.04.18 20:12modify757100.001.77891.77760.0000
15752006.04.18 20:12modify757100.001.77891.77760.0000
15762006.04.18 20:12modify757100.001.77891.77770.0000
15772006.04.18 20:12modify757100.001.77891.77790.0000
15782006.04.18 20:12modify757100.001.77891.77820.0000
15792006.04.18 20:12modify757100.001.77891.77830.0000
15802006.04.18 20:12close757100.001.77941.77830.00005000.002700417.54
15812006.04.18 23:00buy758100.001.78301.78170.0000
15822006.04.18 23:00modify758100.001.78301.78250.0000
15832006.04.18 23:00close758100.001.78321.78250.00002000.412702417.95
15842006.04.18 23:00buy759100.001.78301.78170.0000
15852006.04.18 23:04modify759100.001.78301.78250.0000
15862006.04.18 23:04modify759100.001.78301.78250.0000
15872006.04.18 23:04close759100.001.78331.78250.00003000.412705418.36
15882006.04.18 23:10buy760100.001.78331.78200.0000
15892006.04.18 23:11modify760100.001.78331.78270.0000
15902006.04.18 23:11modify760100.001.78331.78290.0000
15912006.04.18 23:11modify760100.001.78331.78300.0000
15922006.04.18 23:11close760100.001.78361.78300.00002999.642708418.00
15932006.04.19 03:05buy761100.001.78291.78160.0000
15942006.04.19 03:05close761100.001.78331.78160.00004000.002712418.00
15952006.04.19 03:05buy762100.001.78281.78150.0000
15962006.04.19 03:11close762100.001.78311.78150.00002999.642715417.64
15972006.04.19 08:37buy763100.001.78221.78090.0000
15982006.04.19 08:39close763100.001.78261.78090.00004000.992719418.63
15992006.04.19 09:31buy764100.001.78321.78190.0000
16002006.04.19 10:16close764100.001.78371.78190.00005000.082724418.71
16012006.04.19 10:36buy765100.001.78481.78350.0000
16022006.04.19 10:36modify765100.001.78481.78400.0000
16032006.04.19 10:36modify765100.001.78481.78410.0000
16042006.04.19 10:36modify765100.001.78481.78440.0000
16052006.04.19 10:36close765100.001.78511.78440.00002999.642727418.35
16062006.04.19 10:47buy766100.001.78461.78330.0000
16072006.04.19 10:52close766100.001.78511.78330.00004999.972732418.32
16082006.04.19 12:29buy767100.001.78551.78420.0000
16092006.04.19 13:07s/l767100.001.78421.78420.0000-13000.002719418.32
16102006.04.19 13:27buy768100.001.78471.78340.0000
16112006.04.19 13:27close768100.001.78521.78340.00004999.972724418.29
16122006.04.19 13:27buy769100.001.78481.78350.0000
16132006.04.19 13:31close769100.001.78521.78350.00003999.812728418.10
16142006.04.19 15:04buy770100.001.78431.78300.0000
16152006.04.19 15:22s/l770100.001.78301.78300.0000-13000.002715418.10
16162006.04.19 15:37buy771100.001.78431.78300.0000
16172006.04.19 15:37close771100.001.78471.78300.00003999.442719417.54
16182006.04.19 15:47buy772100.001.78501.78370.0000
16192006.04.19 15:47close772100.001.78531.78370.00003000.002722417.54
16202006.04.19 15:47buy773100.001.78521.78390.0000
16212006.04.19 15:49close773100.001.78571.78390.00004999.642727417.18
16222006.04.19 16:11buy774100.001.78841.78710.0000
16232006.04.19 16:11modify774100.001.78841.78750.0000
16242006.04.19 16:11modify774100.001.78841.78790.0000
16252006.04.19 16:11modify774100.001.78841.78810.0000
16262006.04.19 16:11close774100.001.78891.78810.00004999.972732417.15
16272006.04.19 16:11buy775100.001.78841.78710.0000
16282006.04.19 16:12modify775100.001.78841.78810.0000
16292006.04.19 16:12close775100.001.78881.78810.00003999.802736416.95
16302006.04.19 16:37buy776100.001.78931.78800.0000
16312006.04.19 16:38modify776100.001.78931.78830.0000
16322006.04.19 16:38modify776100.001.78931.78850.0000
16332006.04.19 16:38modify776100.001.78931.78870.0000
16342006.04.19 16:38modify776100.001.78931.78880.0000
16352006.04.19 16:39modify776100.001.78931.78890.0000
16362006.04.19 16:39modify776100.001.78931.78890.0000
16372006.04.19 16:39modify776100.001.78931.78900.0000
16382006.04.19 16:39modify776100.001.78931.78900.0000
16392006.04.19 16:40s/l776100.001.7889791.78900.0000-3214.662733202.29
16402006.04.19 17:16buy777100.001.79051.78920.0000
16412006.04.19 17:16modify777100.001.79051.78960.0000
16422006.04.19 17:16modify777100.001.79051.78990.0000
16432006.04.19 17:16modify777100.001.79051.79000.0000
16442006.04.19 17:16modify777100.001.79051.79020.0000
16452006.04.19 17:16modify777100.001.79051.79030.0000
16462006.04.19 17:16close777100.001.79091.79030.00004000.002737202.29
16472006.04.19 17:16buy778100.001.79041.78910.0000
16482006.04.19 17:28s/l778100.001.78911.78910.0000-13000.002724202.29
16492006.04.19 18:11buy779100.001.79041.78910.0000
16502006.04.19 18:12close779100.001.79081.78910.00003999.752728202.04
16512006.04.19 18:15buy780100.001.79131.79000.0000
16522006.04.19 18:15modify780100.001.79131.79060.0000
16532006.04.19 18:15modify780100.001.79131.79070.0000
16542006.04.19 18:15modify780100.001.79131.79080.0000
16552006.04.19 18:16modify780100.001.79131.79090.0000
16562006.04.19 18:16s/l780100.001.7908681.79090.0000-4322.112723879.93
16572006.04.19 18:27buy781100.001.79191.79060.0000
16582006.04.19 18:27modify781100.001.79191.79130.0000
16592006.04.19 18:27modify781100.001.79191.79140.0000
16602006.04.19 18:27close781100.001.79221.79140.00002999.632726879.56
16612006.04.19 18:27buy782100.001.79191.79060.0000
16622006.04.19 18:32s/l782100.001.79061.79060.0000-13000.002713879.56
16632006.04.19 18:39buy783100.001.79091.78960.0000
16642006.04.19 18:56close783100.001.79131.78960.00004000.992717880.55
16652006.04.19 19:21buy784100.001.79251.79120.0000
16662006.04.19 19:22modify784100.001.79251.79180.0000
16672006.04.19 19:22modify784100.001.79251.79190.0000
16682006.04.19 19:22modify784100.001.79251.79210.0000
16692006.04.19 19:22modify784100.001.79251.79210.0000
16702006.04.19 19:23modify784100.001.79251.79210.0000
16712006.04.19 19:24modify784100.001.79251.79210.0000
16722006.04.19 19:26modify784100.001.79251.79220.0000
16732006.04.19 19:27modify784100.001.79251.79230.0000
16742006.04.19 19:27modify784100.001.79251.79240.0000
16752006.04.19 19:27close784100.001.79291.79240.00003999.802721880.35
16762006.04.19 20:48buy785100.001.79311.79180.0000
16772006.04.19 20:50close785100.001.79341.79180.00003000.832724881.18
16782006.04.20 03:40buy786100.001.78911.78780.0000
16792006.04.20 03:53close786100.001.78941.78780.00002999.822727881.00
16802006.04.20 04:55buy787100.001.78911.78780.0000
16812006.04.20 04:58close787100.001.78941.78780.00002999.632730880.63
16822006.04.20 05:17buy788100.001.78871.78740.0000
16832006.04.20 06:14close788100.001.78911.78740.00004001.002734881.63
16842006.04.20 07:55sell789100.001.78911.79040.0000
16852006.04.20 07:58close789100.001.78881.79040.00003000.832737882.46
16862006.04.20 08:51buy790100.001.78781.78650.0000
16872006.04.20 09:10s/l790100.001.78651.78650.0000-13000.002724882.46
16882006.04.20 10:01sell791100.001.78861.78990.0000
16892006.04.20 10:02s/l791100.001.78991.78990.0000-13000.002711882.46
16902006.04.20 10:29sell792100.001.78901.79030.0000
16912006.04.20 10:30close792100.001.78711.79030.000019000.002730882.46
16922006.04.20 10:31sell793100.001.78591.78720.0000
16932006.04.20 10:31close793100.001.78551.78720.00003999.972734882.43
16942006.04.20 10:31sell794100.001.78591.78720.0000
16952006.04.20 10:34close794100.001.78551.78720.00003999.812738882.24
16962006.04.20 10:43sell795100.001.78381.78510.0000
16972006.04.20 10:48s/l795100.001.78511.78510.0000-13000.002725882.24
16982006.04.20 11:14sell796100.001.78321.78450.0000
16992006.04.20 11:33s/l796100.001.78451.78450.0000-13000.002712882.24
17002006.04.20 15:07sell797100.001.78091.78220.0000
17012006.04.20 15:08close797100.001.78061.78220.00002999.642715881.88
17022006.04.20 16:00sell798100.001.78081.78210.0000
17032006.04.20 16:00close798100.001.78051.78210.00002999.792718881.67
17042006.04.20 16:13sell799100.001.77841.77970.0000
17052006.04.20 16:26close799100.001.77801.77970.00003999.802722881.47
17062006.04.20 16:52sell800100.001.77671.77800.0000
17072006.04.20 16:52close800100.001.77611.77800.00006000.142728881.61
17082006.04.20 16:52sell801100.001.77671.77800.0000
17092006.04.20 16:57s/l801100.001.77801.77800.0000-13000.002715881.61
17102006.04.20 17:28sell802100.001.77901.78030.0000
17112006.04.20 17:28close802100.001.77841.78030.00006000.142721881.75
17122006.04.20 20:58sell803100.001.77851.77980.0000
17132006.04.20 23:27close803100.001.77811.77980.00003999.802725881.55
17142006.04.21 00:29sell804100.001.77791.77920.0000
17152006.04.21 00:44close804100.001.77761.77920.00002999.642728881.19
17162006.04.21 08:25sell805100.001.77831.77960.0000
17172006.04.21 08:32close805100.001.77801.77960.00003000.472731881.66
17182006.04.21 09:43sell806100.001.77781.77910.0000
17192006.04.21 09:46s/l806100.001.77911.77910.0000-13000.002718881.66
17202006.04.21 12:00sell807100.001.78151.78280.0000
17212006.04.21 12:00close807100.001.78111.78280.00003999.802722881.46
17222006.04.21 12:00sell808100.001.78141.78270.0000
17232006.04.21 12:27close808100.001.78091.78270.00004999.972727881.43
17242006.04.21 13:01sell809100.001.77981.78110.0000
17252006.04.21 13:05close809100.001.77931.78110.00005001.162732882.59
17262006.04.21 15:01buy810100.001.78071.77940.0000
17272006.04.21 15:20s/l810100.001.77941.77940.0000-13000.002719882.59
17282006.04.21 16:29buy811100.001.77901.77770.0000
17292006.04.21 16:31close811100.001.77991.77770.00008999.892728882.48
17302006.04.21 16:39buy812100.001.78271.78140.0000
17312006.04.21 16:39close812100.001.78331.78140.00006000.002734882.48
17322006.04.21 16:39buy813100.001.78271.78140.0000
17332006.04.21 16:43s/l813100.001.78141.78140.0000-13000.002721882.48
17342006.04.21 16:44buy814100.001.78131.78000.0000
17352006.04.21 16:44close814100.001.78191.78000.00006000.002727882.48
17362006.04.21 16:44buy815100.001.78141.78010.0000
17372006.04.21 16:45close815100.001.78191.78010.00004999.972732882.45
17382006.04.21 16:58buy816100.001.78181.78050.0000
17392006.04.21 16:58close816100.001.78221.78050.00004000.022736882.47
17402006.04.21 16:58buy817100.001.78191.78060.0000
17412006.04.21 17:00close817100.001.78241.78060.00004999.852741882.32
17422006.04.21 17:15sell818100.001.78361.78490.0000
17432006.04.21 17:32close818100.001.78331.78490.00002999.642744881.96
17442006.04.21 19:03sell819100.001.77941.78070.0000
17452006.04.21 19:03close819100.001.77891.78070.00005000.002749881.96
17462006.04.21 19:03sell820100.001.77961.78090.0000
17472006.04.21 19:23s/l820100.001.78091.78090.0000-13000.002736881.96
17482006.04.24 00:02buy821100.001.78701.78570.0000
17492006.04.24 00:20close821100.001.78731.78570.00002999.642739881.60
17502006.04.24 06:04sell822100.001.78541.78670.0000
17512006.04.24 06:09close822100.001.78521.78670.00002000.662741882.26
17522006.04.24 07:41buy823100.001.78661.78530.0000
17532006.04.24 08:04close823100.001.78701.78530.00003999.802745882.06
17542006.04.24 08:09buy824100.001.78721.78590.0000
17552006.04.24 08:20close824100.001.78771.78590.00005001.162750883.22
17562006.04.24 08:25buy825100.001.78681.78550.0000
17572006.04.24 08:37close825100.001.78781.78550.00009999.602760882.82
17582006.04.24 09:26buy826100.001.78811.78680.0000
17592006.04.24 09:29close826100.001.78831.78680.00002000.662762883.48
17602006.04.24 09:32buy827100.001.78931.78800.0000
17612006.04.24 09:37close827100.001.78971.78800.00003999.492766882.97
17622006.04.24 10:32buy828100.001.79061.78930.0000
17632006.04.24 10:32close828100.001.79121.78930.00006000.002772882.97
17642006.04.24 10:32buy829100.001.79091.78960.0000
17652006.04.24 10:32close829100.001.79121.78960.00003000.002775882.97
17662006.04.24 10:32buy830100.001.79181.79050.0000
17672006.04.24 10:32close830100.001.79281.79050.00009999.502785882.47
17682006.04.24 10:32buy831100.001.79071.78940.0000
17692006.04.24 10:33close831100.001.79101.78940.00002999.642788882.11
17702006.04.24 12:59buy832100.001.78981.78850.0000
17712006.04.24 13:18s/l832100.001.78851.78850.0000-13000.002775882.11
17722006.04.24 13:20sell833100.001.78861.78990.0000
17732006.04.24 13:20close833100.001.78821.78990.00004000.122779882.23
17742006.04.24 13:20sell834100.001.78881.79010.0000
17752006.04.24 13:33close834100.001.78851.79010.00002999.642782881.87
17762006.04.24 13:38sell835100.001.78801.78930.0000
17772006.04.24 14:10close835100.001.78771.78930.00002999.882785881.75
17782006.04.24 14:29sell836100.001.78701.78830.0000
17792006.04.24 14:31close836100.001.78661.78830.00003999.802789881.55
17802006.04.24 15:18sell837100.001.78441.78570.0000
17812006.04.24 15:25close837100.001.78411.78570.00002999.632792881.18
17822006.04.24 16:26sell838100.001.78141.78270.0000
17832006.04.24 16:38s/l838100.001.78271.78270.0000-13000.002779881.18
17842006.04.24 16:50sell839100.001.78121.78250.0000
17852006.04.24 16:54s/l839100.001.78251.78250.0000-13000.002766881.18
17862006.04.24 17:10buy840100.001.78331.78200.0000
17872006.04.24 17:11close840100.001.78371.78200.00003999.802770880.98
17882006.04.24 18:25buy841100.001.78671.78540.0000
17892006.04.24 18:26close841100.001.78701.78540.00002999.642773880.62
17902006.04.24 18:52buy842100.001.78841.78710.0000
17912006.04.24 19:54close842100.001.78891.78710.00004999.972778880.59
17922006.04.24 20:40buy843100.001.79001.78870.0000
17932006.04.24 21:01s/l843100.001.78871.78870.0000-13000.002765880.59
17942006.04.24 21:29buy844100.001.79021.78890.0000
17952006.04.24 21:45s/l844100.001.78891.78890.0000-13000.002752880.59
17962006.04.25 08:58buy845100.001.78601.78470.0000
17972006.04.25 09:02close845100.001.78631.78470.00002999.642755880.23
17982006.04.25 10:13sell846100.001.78541.78670.0000
17992006.04.25 10:13close846100.001.78501.78670.00004000.332759880.56
18002006.04.25 10:20sell847100.001.78671.78800.0000
18012006.04.25 10:20close847100.001.78631.78800.00004000.002763880.56
18022006.04.25 10:20sell848100.001.78671.78800.0000
18032006.04.25 10:22close848100.001.78621.78800.00004999.972768880.53
18042006.04.25 11:00sell849100.001.78541.78670.0000
18052006.04.25 11:18close849100.001.78511.78670.00003000.832771881.36
18062006.04.25 11:48sell850100.001.78491.78620.0000
18072006.04.25 11:48close850100.001.78451.78620.00003999.502775880.86
18082006.04.25 12:51sell851100.001.78441.78570.0000
18092006.04.25 13:00close851100.001.78401.78570.00003999.862779880.72
18102006.04.25 15:03buy852100.001.79041.78910.0000
18112006.04.25 15:03close852100.001.79081.78910.00004000.052783880.77
18122006.04.25 15:03buy853100.001.79041.78910.0000
18132006.04.25 15:05close853100.001.79071.78910.00003000.052786880.82
18142006.04.25 15:10buy854100.001.79131.79000.0000
18152006.04.25 15:11close854100.001.79181.79000.00004999.752791880.57
18162006.04.25 20:46buy855100.001.78741.78610.0000
18172006.04.25 20:46close855100.001.78781.78610.00003999.542795880.11
18182006.04.26 02:04sell856100.001.78791.78920.0000
18192006.04.26 02:40s/l856100.001.78921.78920.0000-13000.002782880.11
18202006.04.26 05:33sell857100.001.78801.78930.0000
18212006.04.26 05:47close857100.001.78761.78930.00003999.882786879.99
18222006.04.26 08:29sell858100.001.78651.78780.0000
18232006.04.26 08:32close858100.001.78621.78780.00002999.772789879.76
18242006.04.26 08:41sell859100.001.78541.78670.0000
18252006.04.26 08:46close859100.001.78511.78670.00003000.332792880.09
18262006.04.26 09:04sell860100.001.78501.78630.0000
18272006.04.26 09:12close860100.001.78451.78630.00004999.672797879.76
18282006.04.26 09:16sell861100.001.78471.78600.0000
18292006.04.26 09:16close861100.001.78431.78600.00003999.442801879.20
18302006.04.26 09:16sell862100.001.78471.78600.0000
18312006.04.26 09:33close862100.001.78441.78600.00003000.362804879.56
18322006.04.26 10:32sell863100.001.78281.78410.0000
18332006.04.26 10:33close863100.001.78241.78410.00003999.802808879.36
18342006.04.26 10:37sell864100.001.78111.78240.0000
18352006.04.26 10:37close864100.001.78061.78240.00004999.622813878.98
18362006.04.26 10:37sell865100.001.78121.78250.0000
18372006.04.26 10:49s/l865100.001.78251.78250.0000-13000.002800878.98
18382006.04.26 13:20sell866100.001.78311.78440.0000
18392006.04.26 13:31close866100.001.78281.78440.00002999.642803878.62
18402006.04.26 14:36sell867100.001.78221.78350.0000
18412006.04.26 14:38close867100.001.78191.78350.00002999.642806878.26
18422006.04.26 14:42sell868100.001.78191.78320.0000
18432006.04.26 14:43close868100.001.78161.78320.00003000.482809878.74
18442006.04.26 14:46sell869100.001.78101.78230.0000
18452006.04.26 14:46close869100.001.78071.78230.00003000.182812878.92
18462006.04.26 14:46sell870100.001.78101.78230.0000
18472006.04.26 14:51s/l870100.001.78231.78230.0000-13000.002799878.92
18482006.04.26 15:33sell871100.001.78631.78760.0000
18492006.04.26 15:35close871100.001.78601.78760.00002999.642802878.56
18502006.04.26 16:12buy872100.001.78601.78470.0000
18512006.04.26 16:12close872100.001.78651.78470.00005000.202807878.76
18522006.04.26 16:36buy873100.001.78431.78300.0000
18532006.04.26 16:36close873100.001.78471.78300.00003999.442811878.20
18542006.04.26 16:36buy874100.001.78441.78310.0000
18552006.04.26 16:37close874100.001.78491.78310.00004999.972816878.17
18562006.04.26 17:07buy875100.001.78661.78530.0000
18572006.04.26 17:10close875100.001.78711.78530.00005000.002821878.17
18582006.04.26 19:41sell876100.001.78451.78580.0000
18592006.04.26 19:41close876100.001.78421.78580.00002999.612824877.78
18602006.04.26 19:41sell877100.001.78461.78590.0000
18612006.04.26 19:43close877100.001.78421.78590.00004000.192828877.97
18622006.04.27 03:22sell878100.001.78581.78710.0000
18632006.04.27 03:24close878100.001.78541.78710.00003999.802832877.77
18642006.04.27 03:37sell879100.001.78551.78680.0000
18652006.04.27 03:53close879100.001.78521.78680.00003000.832835878.60
18662006.04.27 08:11sell880100.001.78501.78630.0000
18672006.04.27 08:27close880100.001.78471.78630.00002999.672838878.27
18682006.04.27 08:34sell881100.001.78471.78600.0000
18692006.04.27 09:27close881100.001.78441.78600.00003000.832841879.10
18702006.04.27 09:59sell882100.001.78281.78410.0000
18712006.04.27 09:59close882100.001.78231.78410.00004999.972846879.07
18722006.04.27 09:59sell883100.001.78281.78410.0000
18732006.04.27 10:05s/l883100.001.78411.78410.0000-13000.002833879.07
18742006.04.27 12:38sell884100.001.78451.78580.0000
18752006.04.27 12:38close884100.001.78421.78580.00002999.642836878.71
18762006.04.27 14:04buy885100.001.78321.78190.0000
18772006.04.27 14:07close885100.001.78371.78190.00004999.972841878.68
18782006.04.27 14:12buy886100.001.78391.78260.0000
18792006.04.27 14:19close886100.001.78421.78260.00002999.532844878.21
18802006.04.27 14:22buy887100.001.78521.78390.0000
18812006.04.27 14:27close887100.001.78551.78390.00003000.502847878.71
18822006.04.27 14:59buy888100.001.78731.78600.0000
18832006.04.27 15:08close888100.001.78761.78600.00003000.432850879.14
18842006.04.27 16:03buy889100.001.78961.78830.0000
18852006.04.27 16:03close889100.001.79001.78830.00003999.622854878.76
18862006.04.27 16:03buy890100.001.78961.78830.0000
18872006.04.27 16:04close890100.001.79011.78830.00004999.972859878.73
18882006.04.27 16:04buy891100.001.78911.78780.0000
18892006.04.27 16:05close891100.001.78951.78780.00003999.822863878.55
18902006.04.27 16:12buy892100.001.79261.79130.0000
18912006.04.27 16:12close892100.001.79301.79130.00004000.002867878.55
18922006.04.27 16:13buy893100.001.79301.79170.0000
18932006.04.27 16:13close893100.001.79341.79170.00004000.502871879.05
18942006.04.27 16:17buy894100.001.79371.79240.0000
18952006.04.27 16:17modify894100.001.79371.79300.0000
18962006.04.27 16:17close894100.001.79411.79300.00004000.532875879.58
18972006.04.27 16:17buy895100.001.79391.79260.0000
18982006.04.27 16:18modify895100.001.79391.79300.0000
18992006.04.27 16:19s/l895100.001.7930251.79300.0000-8749.292867130.29
19002006.04.27 16:21buy896100.001.79361.79230.0000
19012006.04.27 16:21modify896100.001.79361.79300.0000
19022006.04.27 16:21close896100.001.79411.79300.00004999.972872130.26
19032006.04.27 16:34buy897100.001.79861.79730.0000
19042006.04.27 16:34modify897100.001.79861.79750.0000
19052006.04.27 16:34close897100.001.79901.79750.00004000.002876130.26
19062006.04.27 16:34buy898100.001.79891.79760.0000
19072006.04.27 16:35modify898100.001.79891.79760.0000
19082006.04.27 16:35modify898100.001.79891.79780.0000
19092006.04.27 16:35close898100.001.79931.79780.00004000.252880130.51
19102006.04.27 16:40buy899100.001.79871.79740.0000
19112006.04.27 16:40modify899100.001.79871.79780.0000
19122006.04.27 16:40close899100.001.79911.79780.00004000.992884131.50
19132006.04.27 16:40buy900100.001.79881.79750.0000
19142006.04.27 16:41modify900100.001.79881.79780.0000
19152006.04.27 16:42modify900100.001.79881.79790.0000
19162006.04.27 16:42close900100.001.79931.79790.00005000.422889131.92
19172006.04.27 16:45buy901100.001.80151.80020.0000
19182006.04.27 16:45modify901100.001.80151.80030.0000
19192006.04.27 16:45modify901100.001.80151.80050.0000
19202006.04.27 16:45close901100.001.80181.80050.00002999.512892131.43
19212006.04.27 16:49buy902100.001.80321.80190.0000
19222006.04.27 16:49modify902100.001.80321.80190.0000
19232006.04.27 16:49modify902100.001.80321.80200.0000
19242006.04.27 16:49modify902100.001.80321.80210.0000
19252006.04.27 16:49modify902100.001.80321.80220.0000
19262006.04.27 16:49modify902100.001.80321.80230.0000
19272006.04.27 16:49close902100.001.80361.80230.00004000.272896131.70
19282006.04.27 16:54buy903100.001.80361.80230.0000
19292006.04.27 16:54modify903100.001.80361.80230.0000
19302006.04.27 16:54modify903100.001.80361.80250.0000
19312006.04.27 16:54modify903100.001.80361.80260.0000
19322006.04.27 16:54close903100.001.80391.80260.00002999.602899131.30
19332006.04.27 16:54buy904100.001.80361.80230.0000
19342006.04.27 16:55modify904100.001.80361.80260.0000
19352006.04.27 16:56s/l904100.001.8025711.80260.0000-10286.152888845.15
19362006.04.27 17:24buy905100.001.80031.79900.0000
19372006.04.27 17:33close905100.001.80071.79900.00004000.312892845.46
19382006.04.27 18:13buy906100.001.80311.80180.0000
19392006.04.27 18:20s/l906100.001.80181.80180.0000-13000.002879845.46
19402006.04.27 19:00buy907100.001.80311.80180.0000
19412006.04.27 19:51s/l907100.001.80181.80180.0000-13000.002866845.46
19422006.04.27 22:58buy908100.001.80211.80080.0000
19432006.04.28 00:12s/l908100.001.80081.80080.0000-13350.002853495.46
19442006.04.28 02:55buy909100.001.80221.80090.0000
19452006.04.28 02:59close909100.001.80261.80090.00003999.802857495.26
19462006.04.28 06:07buy910100.001.80111.79980.0000
19472006.04.28 06:09close910100.001.80131.79980.00002000.672859495.93
19482006.04.28 08:26buy911100.001.80281.80150.0000
19492006.04.28 08:28close911100.001.80331.80150.00005000.232864496.16
19502006.04.28 08:30buy912100.001.80351.80220.0000
19512006.04.28 08:32s/l912100.001.80221.80220.0000-13000.002851496.16
19522006.04.28 10:33buy913100.001.80501.80370.0000
19532006.04.28 10:33close913100.001.80541.80370.00003999.802855495.96
19542006.04.28 10:33buy914100.001.80501.80370.0000
19552006.04.28 10:36close914100.001.80551.80370.00004999.662860495.62
19562006.04.28 10:38buy915100.001.80561.80430.0000
19572006.04.28 10:39modify915100.001.80561.80510.0000
19582006.04.28 10:40modify915100.001.80561.80520.0000
19592006.04.28 10:40modify915100.001.80561.80540.0000
19602006.04.28 10:40close915100.001.80601.80540.00003999.802864495.42
19612006.04.28 11:23buy916100.001.80651.80520.0000
19622006.04.28 11:31close916100.001.80741.80520.00008999.442873494.86
19632006.04.28 13:57buy917100.001.80791.80660.0000
19642006.04.28 13:57close917100.001.80821.80660.00002999.642876494.50
19652006.04.28 13:57buy918100.001.80791.80660.0000
19662006.04.28 14:04s/l918100.001.80661.80660.0000-13000.002863494.50
19672006.04.28 14:31buy919100.001.80851.80720.0000
19682006.04.28 14:31modify919100.001.80851.80780.0000
19692006.04.28 14:31modify919100.001.80851.80790.0000
19702006.04.28 14:31modify919100.001.80851.80800.0000
19712006.04.28 14:31close919100.001.80881.80800.00002999.822866494.32
19722006.04.28 14:31buy920100.001.80831.80700.0000
19732006.04.28 14:32modify920100.001.80831.80800.0000
19742006.04.28 14:32close920100.001.80871.80800.00004000.152870494.47
19752006.04.28 14:34buy921100.001.80871.80740.0000
19762006.04.28 14:34modify921100.001.80871.80800.0000
19772006.04.28 14:34modify921100.001.80871.80820.0000
19782006.04.28 14:34close921100.001.80911.80820.00004000.322874494.79
19792006.04.28 14:34buy922100.001.80851.80720.0000
19802006.04.28 14:35modify922100.001.80851.80820.0000
19812006.04.28 14:35close922100.001.80891.80820.00003999.812878494.60
19822006.04.28 14:36buy923100.001.80821.80690.0000
19832006.04.28 14:36close923100.001.80861.80690.00003999.492882494.09
19842006.04.28 16:41buy924100.001.81331.81200.0000
19852006.04.28 16:41modify924100.001.81331.81230.0000
19862006.04.28 16:41modify924100.001.81331.81250.0000
19872006.04.28 16:41modify924100.001.81331.81280.0000
19882006.04.28 16:41modify924100.001.81331.81290.0000
19892006.04.28 16:41modify924100.001.81331.81320.0000
19902006.04.28 16:41close924100.001.81401.81320.00007000.302889494.39
19912006.04.28 16:44buy925100.001.81331.81200.0000
19922006.04.28 16:48modify925100.001.81331.81320.0000
19932006.04.28 16:48close925100.001.81391.81320.00006000.142895494.53
19942006.04.28 17:06buy926100.001.82011.81880.0000
19952006.04.28 17:06modify926100.001.82011.81890.0000
19962006.04.28 17:06modify926100.001.82011.81900.0000
19972006.04.28 17:06modify926100.001.82011.81910.0000
19982006.04.28 17:06modify926100.001.82011.81930.0000
19992006.04.28 17:06modify926100.001.82011.81940.0000
20002006.04.28 17:06modify926100.001.82011.81960.0000
20012006.04.28 17:06close926100.001.82071.81960.00005999.642901494.17
20022006.04.28 17:06buy927100.001.82031.81900.0000
20032006.04.28 17:07modify927100.001.82031.81960.0000
20042006.04.28 17:07modify927100.001.82031.82020.0000
20052006.04.28 17:07close927100.001.82131.82020.000010000.802911494.97
20062006.04.28 17:10buy928100.001.82321.82190.0000
20072006.04.28 17:10modify928100.001.82321.82200.0000
20082006.04.28 17:10modify928100.001.82321.82210.0000
20092006.04.28 17:10modify928100.001.82321.82220.0000
20102006.04.28 17:10modify928100.001.82321.82230.0000
20112006.04.28 17:10modify928100.001.82321.82270.0000
20122006.04.28 17:10close928100.001.82411.82270.00009000.462920495.43
20132006.04.28 17:10buy929100.001.82321.82190.0000
20142006.04.28 17:12modify929100.001.82321.82270.0000
20152006.04.28 17:13close929100.001.82361.82270.00004000.462924495.89
20162006.04.28 17:25buy930100.001.82301.82170.0000
20172006.04.28 17:25modify930100.001.82301.82270.0000
20182006.04.28 17:25close930100.001.82351.82270.00005000.372929496.26
20192006.04.28 17:25buy931100.001.82311.82180.0000
20202006.04.28 17:26s/l931100.001.82181.82180.0000-13000.002916496.26
20212006.04.28 19:43buy932100.001.82131.82000.0000
20222006.04.28 19:46close932100.001.82161.82000.00002999.632919495.89
20232006.04.28 22:41buy933100.001.82571.82440.0000
20242006.04.28 22:59close933100.001.82601.82440.00002999.642922495.53
20252006.05.01 04:53buy934100.001.82471.82340.0000
20262006.05.01 05:06close934100.001.82511.82340.00003999.802926495.33
20272006.05.01 06:06buy935100.001.82641.82510.0000
20282006.05.01 06:07close935100.001.82671.82510.00002999.642929494.97
20292006.05.01 08:48buy936100.001.82681.82550.0000
20302006.05.01 09:00s/l936100.001.82551.82550.0000-13000.002916494.97
20312006.05.01 11:30buy937100.001.82531.82400.0000
20322006.05.01 11:53close937100.001.82561.82400.00003000.832919495.80
20332006.05.01 13:54buy938100.001.82701.82570.0000
20342006.05.01 13:55close938100.001.82721.82570.00002000.662921496.46
20352006.05.01 14:10buy939100.001.82761.82630.0000
20362006.05.01 14:11modify939100.001.82761.82700.0000
20372006.05.01 14:11modify939100.001.82761.82700.0000
20382006.05.01 14:11modify939100.001.82761.82710.0000
20392006.05.01 14:12modify939100.001.82761.82720.0000
20402006.05.01 14:14s/l939100.001.8271541.82720.0000-4463.802917032.66
20412006.05.01 14:14buy940100.001.82731.82600.0000
20422006.05.01 14:14close940100.001.82761.82600.00002999.632920032.29
20432006.05.01 14:14buy941100.001.82741.82610.0000
20442006.05.01 14:19modify941100.001.82741.82720.0000
20452006.05.01 14:19close941100.001.82771.82720.00002999.642923031.93