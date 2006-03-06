|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.03.01 00:01 - 2006.09.25 00:00 (2006.03.01 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|322679
|Ticks modelled
|1090718
|Modelling quality
|24.52%
|Initial deposit
|1693700.00
|Total net profit
|1229331.93
|Gross profit
|3191260.55
|Gross loss
|-1961928.62
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|1306.41
|Absolute drawdown
|7000.86
|Maximal drawdown
|57999.47 (2.66%)
|Relative drawdown
|3.15% (57000.44)
|Total trades
|941
|Short positions (won %)
|389 (84.32%)
|Long positions (won %)
|552 (83.15%)
|Profit trades (% of total)
|787 (83.63%)
|Loss trades (% of total)
|154 (16.37%)
|Largest
|profit trade
|19000.00
|loss trade
|-14050.00
|Average
|profit trade
|4054.97
|loss trade
|-12739.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|39 (207005.11)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-39350.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|207005.11 (39)
|consecutive loss (count of losses)
|-39350.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.01 00:33
|buy
|1
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|2
|2006.03.01 00:33
|close
|1
|100.00
|1.7543
|1.7527
|0.0000
|3000.00
|1696700.00
|3
|2006.03.01 04:00
|buy
|2
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|4
|2006.03.01 05:08
|close
|2
|100.00
|1.7556
|1.7540
|0.0000
|2999.88
|1699699.88
|5
|2006.03.01 05:58
|buy
|3
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|6
|2006.03.01 05:58
|close
|3
|100.00
|1.7551
|1.7535
|0.0000
|2999.64
|1702699.52
|7
|2006.03.01 08:15
|buy
|4
|100.00
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|8
|2006.03.01 08:20
|close
|4
|100.00
|1.7542
|1.7526
|0.0000
|2999.64
|1705699.16
|9
|2006.03.01 09:08
|buy
|5
|100.00
|1.7542
|1.7529
|0.0000
|10
|2006.03.01 09:18
|s/l
|5
|100.00
|1.7529
|1.7529
|0.0000
|-13000.00
|1692699.16
|11
|2006.03.01 09:58
|buy
|6
|100.00
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|12
|2006.03.01 10:09
|close
|6
|100.00
|1.7543
|1.7526
|0.0000
|3999.98
|1696699.14
|13
|2006.03.01 11:18
|buy
|7
|100.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|14
|2006.03.01 11:18
|modify
|7
|100.00
|1.7576
|1.7566
|0.0000
|15
|2006.03.01 11:18
|modify
|7
|100.00
|1.7576
|1.7567
|0.0000
|16
|2006.03.01 11:18
|modify
|7
|100.00
|1.7576
|1.7568
|0.0000
|17
|2006.03.01 11:18
|modify
|7
|100.00
|1.7576
|1.7571
|0.0000
|18
|2006.03.01 11:18
|modify
|7
|100.00
|1.7576
|1.7572
|0.0000
|19
|2006.03.01 11:18
|close
|7
|100.00
|1.7579
|1.7572
|0.0000
|3000.00
|1699699.14
|20
|2006.03.01 11:18
|buy
|8
|100.00
|1.7575
|1.7562
|0.0000
|21
|2006.03.01 11:24
|s/l
|8
|100.00
|1.7562
|1.7562
|0.0000
|-13000.00
|1686699.14
|22
|2006.03.01 11:36
|buy
|9
|100.00
|1.7561
|1.7548
|0.0000
|23
|2006.03.01 13:16
|close
|9
|100.00
|1.7568
|1.7548
|0.0000
|7000.31
|1693699.45
|24
|2006.03.01 14:07
|buy
|10
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|25
|2006.03.01 14:07
|close
|10
|100.00
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|3999.80
|1697699.25
|26
|2006.03.01 15:11
|buy
|11
|100.00
|1.7577
|1.7564
|0.0000
|27
|2006.03.01 15:17
|close
|11
|100.00
|1.7583
|1.7564
|0.0000
|5998.95
|1703698.20
|28
|2006.03.01 15:25
|buy
|12
|100.00
|1.7587
|1.7574
|0.0000
|29
|2006.03.01 15:25
|modify
|12
|100.00
|1.7587
|1.7580
|0.0000
|30
|2006.03.01 15:25
|modify
|12
|100.00
|1.7587
|1.7581
|0.0000
|31
|2006.03.01 15:25
|modify
|12
|100.00
|1.7587
|1.7584
|0.0000
|32
|2006.03.01 15:25
|modify
|12
|100.00
|1.7587
|1.7585
|0.0000
|33
|2006.03.01 15:25
|close
|12
|100.00
|1.7590
|1.7585
|0.0000
|3000.20
|1706698.40
|34
|2006.03.01 15:25
|buy
|13
|100.00
|1.7587
|1.7574
|0.0000
|35
|2006.03.01 15:35
|s/l
|13
|100.00
|1.7574
|1.7574
|0.0000
|-13000.00
|1693698.40
|36
|2006.03.01 17:00
|sell
|14
|100.00
|1.7533
|1.7546
|0.0000
|37
|2006.03.01 17:08
|close
|14
|100.00
|1.7528
|1.7546
|0.0000
|4999.52
|1698697.92
|38
|2006.03.01 17:11
|sell
|15
|100.00
|1.7527
|1.7540
|0.0000
|39
|2006.03.01 17:18
|close
|15
|100.00
|1.7524
|1.7540
|0.0000
|2999.93
|1701697.85
|40
|2006.03.01 17:32
|sell
|16
|100.00
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|41
|2006.03.01 17:32
|close
|16
|100.00
|1.7518
|1.7535
|0.0000
|4000.07
|1705697.92
|42
|2006.03.01 17:36
|sell
|17
|100.00
|1.7513
|1.7526
|0.0000
|43
|2006.03.01 17:36
|modify
|17
|100.00
|1.7513
|1.7512
|0.0000
|44
|2006.03.01 17:36
|close
|17
|100.00
|1.7506
|1.7512
|0.0000
|7000.30
|1712698.22
|45
|2006.03.01 17:36
|sell
|18
|100.00
|1.7511
|1.7524
|0.0000
|46
|2006.03.01 17:40
|close
|18
|100.00
|1.7505
|1.7524
|0.0000
|5998.94
|1718697.16
|47
|2006.03.01 18:03
|sell
|19
|100.00
|1.7476
|1.7489
|0.0000
|48
|2006.03.01 18:03
|close
|19
|100.00
|1.7473
|1.7489
|0.0000
|2999.63
|1721696.79
|49
|2006.03.01 18:03
|sell
|20
|100.00
|1.7474
|1.7487
|0.0000
|50
|2006.03.01 18:44
|s/l
|20
|100.00
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|-13000.00
|1708696.79
|51
|2006.03.01 23:02
|buy
|21
|100.00
|1.7500
|1.7487
|0.0000
|52
|2006.03.01 23:06
|close
|21
|100.00
|1.7502
|1.7487
|0.0000
|2000.66
|1710697.45
|53
|2006.03.02 03:06
|sell
|22
|100.00
|1.7491
|1.7504
|0.0000
|54
|2006.03.02 04:26
|s/l
|22
|100.00
|1.7504
|1.7504
|0.0000
|-13000.00
|1697697.45
|55
|2006.03.02 05:26
|sell
|23
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|56
|2006.03.02 06:00
|close
|23
|100.00
|1.7492
|1.7507
|0.0000
|2000.67
|1699698.12
|57
|2006.03.02 08:02
|sell
|24
|100.00
|1.7503
|1.7516
|0.0000
|58
|2006.03.02 08:06
|close
|24
|100.00
|1.7501
|1.7516
|0.0000
|2000.67
|1701698.79
|59
|2006.03.02 08:44
|sell
|25
|100.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|60
|2006.03.02 08:44
|close
|25
|100.00
|1.7500
|1.7515
|0.0000
|2000.66
|1703699.45
|61
|2006.03.02 08:44
|sell
|26
|100.00
|1.7501
|1.7514
|0.0000
|62
|2006.03.02 09:02
|s/l
|26
|100.00
|1.7514
|1.7514
|0.0000
|-13000.00
|1690699.45
|63
|2006.03.02 12:45
|sell
|27
|100.00
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|64
|2006.03.02 12:46
|close
|27
|100.00
|1.7474
|1.7492
|0.0000
|4999.97
|1695699.42
|65
|2006.03.02 14:08
|sell
|28
|100.00
|1.7452
|1.7465
|0.0000
|66
|2006.03.02 14:08
|close
|28
|100.00
|1.7449
|1.7465
|0.0000
|3000.83
|1698700.25
|67
|2006.03.02 14:08
|sell
|29
|100.00
|1.7452
|1.7465
|0.0000
|68
|2006.03.02 14:20
|close
|29
|100.00
|1.7447
|1.7465
|0.0000
|4999.97
|1703700.22
|69
|2006.03.02 14:58
|sell
|30
|100.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|70
|2006.03.02 14:58
|close
|30
|100.00
|1.7450
|1.7466
|0.0000
|3000.83
|1706701.05
|71
|2006.03.02 14:58
|sell
|31
|100.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|72
|2006.03.02 15:02
|close
|31
|100.00
|1.7448
|1.7466
|0.0000
|5000.55
|1711701.60
|73
|2006.03.02 15:08
|sell
|32
|100.00
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|74
|2006.03.02 15:08
|close
|32
|100.00
|1.7445
|1.7462
|0.0000
|3999.80
|1715701.40
|75
|2006.03.02 15:08
|sell
|33
|100.00
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|76
|2006.03.02 15:10
|close
|33
|100.00
|1.7445
|1.7462
|0.0000
|3999.80
|1719701.20
|77
|2006.03.02 15:24
|sell
|34
|100.00
|1.7458
|1.7471
|0.0000
|78
|2006.03.02 15:26
|close
|34
|100.00
|1.7452
|1.7471
|0.0000
|6000.18
|1725701.38
|79
|2006.03.02 17:57
|sell
|35
|100.00
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|80
|2006.03.02 17:57
|close
|35
|100.00
|1.7487
|1.7506
|0.0000
|6000.10
|1731701.48
|81
|2006.03.02 17:57
|sell
|36
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|82
|2006.03.02 18:04
|close
|36
|100.00
|1.7490
|1.7507
|0.0000
|4000.20
|1735701.68
|83
|2006.03.02 19:05
|buy
|37
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|84
|2006.03.02 19:05
|close
|37
|100.00
|1.7521
|1.7504
|0.0000
|3999.81
|1739701.49
|85
|2006.03.02 19:05
|buy
|38
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|86
|2006.03.02 19:10
|close
|38
|100.00
|1.7520
|1.7504
|0.0000
|2999.64
|1742701.13
|87
|2006.03.02 20:26
|buy
|39
|100.00
|1.7529
|1.7516
|0.0000
|88
|2006.03.02 20:31
|close
|39
|100.00
|1.7532
|1.7516
|0.0000
|3000.83
|1745701.96
|89
|2006.03.02 23:16
|buy
|40
|100.00
|1.7534
|1.7521
|0.0000
|90
|2006.03.03 00:30
|close
|40
|100.00
|1.7539
|1.7521
|0.0000
|4649.97
|1750351.93
|91
|2006.03.03 06:37
|buy
|41
|100.00
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|92
|2006.03.03 06:39
|close
|41
|100.00
|1.7527
|1.7510
|0.0000
|3999.80
|1754351.73
|93
|2006.03.03 06:39
|buy
|42
|100.00
|1.7526
|1.7513
|0.0000
|94
|2006.03.03 08:17
|s/l
|42
|100.00
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|-13000.00
|1741351.73
|95
|2006.03.03 08:33
|buy
|43
|100.00
|1.7515
|1.7502
|0.0000
|96
|2006.03.03 08:34
|close
|43
|100.00
|1.7519
|1.7502
|0.0000
|4000.23
|1745351.96
|97
|2006.03.03 08:54
|buy
|44
|100.00
|1.7519
|1.7506
|0.0000
|98
|2006.03.03 10:15
|close
|44
|100.00
|1.7523
|1.7506
|0.0000
|3999.80
|1749351.76
|99
|2006.03.03 10:47
|buy
|45
|100.00
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|100
|2006.03.03 11:11
|close
|45
|100.00
|1.7527
|1.7510
|0.0000
|3999.80
|1753351.56
|101
|2006.03.03 11:43
|buy
|46
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|102
|2006.03.03 11:43
|close
|46
|100.00
|1.7532
|1.7514
|0.0000
|4999.97
|1758351.53
|103
|2006.03.03 12:38
|buy
|47
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|104
|2006.03.03 12:44
|close
|47
|100.00
|1.7553
|1.7535
|0.0000
|4999.97
|1763351.50
|105
|2006.03.03 15:10
|buy
|48
|100.00
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|106
|2006.03.03 15:10
|close
|48
|100.00
|1.7583
|1.7567
|0.0000
|2999.47
|1766350.97
|107
|2006.03.03 15:25
|buy
|49
|100.00
|1.7579
|1.7566
|0.0000
|108
|2006.03.03 15:39
|s/l
|49
|100.00
|1.7566
|1.7566
|0.0000
|-13000.00
|1753350.97
|109
|2006.03.03 15:45
|buy
|50
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|110
|2006.03.03 15:47
|close
|50
|100.00
|1.7574
|1.7558
|0.0000
|3000.83
|1756351.80
|111
|2006.03.06 00:14
|buy
|51
|100.00
|1.7578
|1.7565
|0.0000
|112
|2006.03.06 00:14
|close
|51
|100.00
|1.7582
|1.7565
|0.0000
|4000.00
|1760351.80
|113
|2006.03.06 00:31
|buy
|52
|100.00
|1.7586
|1.7573
|0.0000
|114
|2006.03.06 00:57
|close
|52
|100.00
|1.7589
|1.7573
|0.0000
|3000.46
|1763352.26
|115
|2006.03.06 05:42
|sell
|53
|100.00
|1.7581
|1.7594
|0.0000
|116
|2006.03.06 05:47
|close
|53
|100.00
|1.7578
|1.7594
|0.0000
|3000.83
|1766353.09
|117
|2006.03.06 07:35
|sell
|54
|100.00
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|118
|2006.03.06 07:46
|close
|54
|100.00
|1.7577
|1.7593
|0.0000
|2999.64
|1769352.73
|119
|2006.03.06 08:01
|buy
|55
|100.00
|1.7581
|1.7568
|0.0000
|120
|2006.03.06 08:04
|close
|55
|100.00
|1.7585
|1.7568
|0.0000
|3999.80
|1773352.53
|121
|2006.03.06 08:17
|buy
|56
|100.00
|1.7616
|1.7603
|0.0000
|122
|2006.03.06 08:17
|modify
|56
|100.00
|1.7616
|1.7608
|0.0000
|123
|2006.03.06 08:17
|modify
|56
|100.00
|1.7616
|1.7612
|0.0000
|124
|2006.03.06 08:17
|close
|56
|100.00
|1.7619
|1.7612
|0.0000
|2999.64
|1776352.17
|125
|2006.03.06 08:17
|buy
|57
|100.00
|1.7617
|1.7604
|0.0000
|126
|2006.03.06 08:26
|s/l
|57
|100.00
|1.7604
|1.7604
|0.0000
|-13000.00
|1763352.17
|127
|2006.03.06 09:16
|buy
|58
|100.00
|1.7603
|1.7590
|0.0000
|128
|2006.03.06 09:48
|s/l
|58
|100.00
|1.7590
|1.7590
|0.0000
|-13000.00
|1750352.17
|129
|2006.03.06 10:00
|sell
|59
|100.00
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|130
|2006.03.06 10:00
|close
|59
|100.00
|1.7577
|1.7593
|0.0000
|2999.64
|1753351.81
|131
|2006.03.06 10:00
|sell
|60
|100.00
|1.7579
|1.7592
|0.0000
|132
|2006.03.06 10:08
|close
|60
|100.00
|1.7576
|1.7592
|0.0000
|2999.64
|1756351.45
|133
|2006.03.06 11:37
|sell
|61
|100.00
|1.7549
|1.7562
|0.0000
|134
|2006.03.06 11:44
|close
|61
|100.00
|1.7546
|1.7562
|0.0000
|2999.64
|1759351.09
|135
|2006.03.06 12:12
|sell
|62
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|136
|2006.03.06 12:19
|s/l
|62
|100.00
|1.7559
|1.7559
|0.0000
|-13000.00
|1746351.09
|137
|2006.03.06 12:40
|sell
|63
|100.00
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|138
|2006.03.06 12:40
|close
|63
|100.00
|1.7547
|1.7563
|0.0000
|2999.69
|1749350.78
|139
|2006.03.06 12:40
|sell
|64
|100.00
|1.7549
|1.7562
|0.0000
|140
|2006.03.06 13:19
|close
|64
|100.00
|1.7546
|1.7562
|0.0000
|2999.79
|1752350.57
|141
|2006.03.06 13:36
|sell
|65
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|142
|2006.03.06 13:40
|close
|65
|100.00
|1.7529
|1.7547
|0.0000
|4999.97
|1757350.54
|143
|2006.03.06 14:15
|sell
|66
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|144
|2006.03.06 14:35
|close
|66
|100.00
|1.7530
|1.7547
|0.0000
|3999.68
|1761350.22
|145
|2006.03.06 16:02
|sell
|67
|100.00
|1.7524
|1.7537
|0.0000
|146
|2006.03.06 16:06
|close
|67
|100.00
|1.7521
|1.7537
|0.0000
|3000.41
|1764350.63
|147
|2006.03.06 16:24
|sell
|68
|100.00
|1.7514
|1.7527
|0.0000
|148
|2006.03.06 16:26
|close
|68
|100.00
|1.7510
|1.7527
|0.0000
|3999.80
|1768350.43
|149
|2006.03.06 16:26
|sell
|69
|100.00
|1.7513
|1.7526
|0.0000
|150
|2006.03.06 16:30
|close
|69
|100.00
|1.7508
|1.7526
|0.0000
|4999.97
|1773350.40
|151
|2006.03.06 17:00
|sell
|70
|100.00
|1.7512
|1.7525
|0.0000
|152
|2006.03.06 17:00
|close
|70
|100.00
|1.7509
|1.7525
|0.0000
|2999.61
|1776350.01
|153
|2006.03.06 17:16
|sell
|71
|100.00
|1.7506
|1.7519
|0.0000
|154
|2006.03.06 17:23
|close
|71
|100.00
|1.7501
|1.7519
|0.0000
|4999.80
|1781349.81
|155
|2006.03.06 17:51
|sell
|72
|100.00
|1.7498
|1.7511
|0.0000
|156
|2006.03.06 17:51
|close
|72
|100.00
|1.7494
|1.7511
|0.0000
|4000.14
|1785349.95
|157
|2006.03.06 17:51
|sell
|73
|100.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|158
|2006.03.06 17:56
|close
|73
|100.00
|1.7487
|1.7508
|0.0000
|8000.46
|1793350.41
|159
|2006.03.06 18:10
|sell
|74
|100.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|160
|2006.03.06 18:29
|close
|74
|100.00
|1.7491
|1.7508
|0.0000
|3999.80
|1797350.21
|161
|2006.03.06 18:31
|sell
|75
|100.00
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|162
|2006.03.06 18:31
|close
|75
|100.00
|1.7487
|1.7505
|0.0000
|4999.96
|1802350.17
|163
|2006.03.06 18:31
|sell
|76
|100.00
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|164
|2006.03.06 18:37
|close
|76
|100.00
|1.7489
|1.7505
|0.0000
|2999.86
|1805350.03
|165
|2006.03.06 18:47
|sell
|77
|100.00
|1.7477
|1.7490
|0.0000
|166
|2006.03.06 18:55
|close
|77
|100.00
|1.7472
|1.7490
|0.0000
|4999.97
|1810350.00
|167
|2006.03.06 19:00
|sell
|78
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|168
|2006.03.06 19:09
|s/l
|78
|100.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-13000.00
|1797350.00
|169
|2006.03.06 22:07
|sell
|79
|100.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|170
|2006.03.06 23:32
|s/l
|79
|100.00
|1.7508
|1.7508
|0.0000
|-13000.00
|1784350.00
|171
|2006.03.06 23:43
|sell
|80
|100.00
|1.7500
|1.7513
|0.0000
|172
|2006.03.06 23:44
|close
|80
|100.00
|1.7496
|1.7513
|0.0000
|3999.80
|1788349.80
|173
|2006.03.07 00:05
|sell
|81
|100.00
|1.7488
|1.7501
|0.0000
|174
|2006.03.07 01:05
|s/l
|81
|100.00
|1.7501
|1.7501
|0.0000
|-13000.00
|1775349.80
|175
|2006.03.07 05:58
|sell
|82
|100.00
|1.7450
|1.7463
|0.0000
|176
|2006.03.07 05:58
|close
|82
|100.00
|1.7446
|1.7463
|0.0000
|3999.76
|1779349.56
|177
|2006.03.07 05:58
|sell
|83
|100.00
|1.7450
|1.7463
|0.0000
|178
|2006.03.07 06:29
|s/l
|83
|100.00
|1.7463
|1.7463
|0.0000
|-13000.00
|1766349.56
|179
|2006.03.07 07:18
|sell
|84
|100.00
|1.7448
|1.7461
|0.0000
|180
|2006.03.07 07:50
|s/l
|84
|100.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|-13000.00
|1753349.56
|181
|2006.03.07 08:03
|sell
|85
|100.00
|1.7458
|1.7471
|0.0000
|182
|2006.03.07 08:21
|close
|85
|100.00
|1.7455
|1.7471
|0.0000
|2999.63
|1756349.19
|183
|2006.03.07 08:41
|sell
|86
|100.00
|1.7448
|1.7461
|0.0000
|184
|2006.03.07 08:44
|close
|86
|100.00
|1.7443
|1.7461
|0.0000
|4999.72
|1761348.91
|185
|2006.03.07 08:48
|sell
|87
|100.00
|1.7444
|1.7457
|0.0000
|186
|2006.03.07 08:52
|close
|87
|100.00
|1.7441
|1.7457
|0.0000
|3000.24
|1764349.15
|187
|2006.03.07 08:53
|sell
|88
|100.00
|1.7442
|1.7455
|0.0000
|188
|2006.03.07 08:58
|close
|88
|100.00
|1.7438
|1.7455
|0.0000
|3999.80
|1768348.95
|189
|2006.03.07 09:01
|sell
|89
|100.00
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|190
|2006.03.07 09:25
|close
|89
|100.00
|1.7434
|1.7451
|0.0000
|4001.00
|1772349.95
|191
|2006.03.07 09:36
|sell
|90
|100.00
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|192
|2006.03.07 09:36
|close
|90
|100.00
|1.7415
|1.7433
|0.0000
|4999.84
|1777349.79
|193
|2006.03.07 09:36
|sell
|91
|100.00
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|194
|2006.03.07 09:38
|close
|91
|100.00
|1.7416
|1.7433
|0.0000
|3999.81
|1781349.60
|195
|2006.03.07 09:48
|sell
|92
|100.00
|1.7415
|1.7428
|0.0000
|196
|2006.03.07 09:48
|close
|92
|100.00
|1.7412
|1.7428
|0.0000
|2999.64
|1784349.24
|197
|2006.03.07 09:48
|sell
|93
|100.00
|1.7415
|1.7428
|0.0000
|198
|2006.03.07 10:10
|close
|93
|100.00
|1.7412
|1.7428
|0.0000
|2999.64
|1787348.88
|199
|2006.03.07 10:21
|sell
|94
|100.00
|1.7400
|1.7413
|0.0000
|200
|2006.03.07 10:24
|close
|94
|100.00
|1.7397
|1.7413
|0.0000
|2999.64
|1790348.52
|201
|2006.03.07 11:29
|sell
|95
|100.00
|1.7381
|1.7394
|0.0000
|202
|2006.03.07 11:32
|close
|95
|100.00
|1.7378
|1.7394
|0.0000
|3000.83
|1793349.35
|203
|2006.03.07 13:53
|sell
|96
|100.00
|1.7371
|1.7384
|0.0000
|204
|2006.03.07 14:10
|close
|96
|100.00
|1.7368
|1.7384
|0.0000
|2999.64
|1796348.99
|205
|2006.03.07 14:23
|sell
|97
|100.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|206
|2006.03.07 14:32
|s/l
|97
|100.00
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|-13000.00
|1783348.99
|207
|2006.03.07 15:03
|sell
|98
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|208
|2006.03.07 15:06
|close
|98
|100.00
|1.7344
|1.7360
|0.0000
|2999.99
|1786348.98
|209
|2006.03.07 15:06
|sell
|99
|100.00
|1.7347
|1.7360
|0.0000
|210
|2006.03.07 15:12
|modify
|99
|100.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|211
|2006.03.07 15:12
|close
|99
|100.00
|1.7341
|1.7347
|0.0000
|6000.14
|1792349.12
|212
|2006.03.07 15:14
|sell
|100
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|213
|2006.03.07 15:14
|modify
|100
|100.00
|1.7342
|1.7341
|0.0000
|214
|2006.03.07 15:14
|close
|100
|100.00
|1.7334
|1.7341
|0.0000
|8000.01
|1800349.13
|215
|2006.03.07 15:14
|sell
|101
|100.00
|1.7335
|1.7348
|0.0000
|216
|2006.03.07 15:14
|close
|101
|100.00
|1.7332
|1.7348
|0.0000
|2999.60
|1803348.73
|217
|2006.03.07 15:14
|sell
|102
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|218
|2006.03.07 15:20
|s/l
|102
|100.00
|1.7355
|1.7355
|0.0000
|-13000.00
|1790348.73
|219
|2006.03.07 15:55
|sell
|103
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|220
|2006.03.07 15:59
|close
|103
|100.00
|1.7354
|1.7371
|0.0000
|3999.81
|1794348.54
|221
|2006.03.07 16:01
|sell
|104
|100.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|222
|2006.03.07 16:01
|close
|104
|100.00
|1.7353
|1.7370
|0.0000
|3999.80
|1798348.34
|223
|2006.03.07 16:01
|sell
|105
|100.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|224
|2006.03.07 16:08
|close
|105
|100.00
|1.7350
|1.7370
|0.0000
|7000.11
|1805348.45
|225
|2006.03.07 16:11
|sell
|106
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|226
|2006.03.07 16:17
|close
|106
|100.00
|1.7346
|1.7364
|0.0000
|4999.97
|1810348.42
|227
|2006.03.07 16:19
|sell
|107
|100.00
|1.7354
|1.7367
|0.0000
|228
|2006.03.07 16:19
|close
|107
|100.00
|1.7348
|1.7367
|0.0000
|6000.13
|1816348.55
|229
|2006.03.07 16:19
|sell
|108
|100.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|230
|2006.03.07 16:19
|close
|108
|100.00
|1.7348
|1.7365
|0.0000
|4000.00
|1820348.55
|231
|2006.03.07 16:19
|sell
|109
|100.00
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|232
|2006.03.07 16:21
|s/l
|109
|100.00
|1.7366
|1.7366
|0.0000
|-13000.00
|1807348.55
|233
|2006.03.07 17:44
|sell
|110
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|234
|2006.03.07 17:44
|close
|110
|100.00
|1.7355
|1.7371
|0.0000
|3000.28
|1810348.83
|235
|2006.03.07 17:44
|sell
|111
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|236
|2006.03.07 18:02
|close
|111
|100.00
|1.7354
|1.7371
|0.0000
|3999.81
|1814348.64
|237
|2006.03.07 21:54
|sell
|112
|100.00
|1.7358
|1.7371
|0.0000
|238
|2006.03.07 23:44
|close
|112
|100.00
|1.7354
|1.7371
|0.0000
|3999.81
|1818348.45
|239
|2006.03.08 03:45
|sell
|113
|100.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|240
|2006.03.08 05:45
|close
|113
|100.00
|1.7369
|1.7385
|0.0000
|2999.64
|1821348.09
|241
|2006.03.08 06:33
|sell
|114
|100.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|242
|2006.03.08 07:07
|close
|114
|100.00
|1.7370
|1.7385
|0.0000
|2000.67
|1823348.76
|243
|2006.03.08 07:15
|sell
|115
|100.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|244
|2006.03.08 07:28
|close
|115
|100.00
|1.7369
|1.7385
|0.0000
|2999.64
|1826348.40
|245
|2006.03.08 08:18
|buy
|116
|100.00
|1.7375
|1.7362
|0.0000
|246
|2006.03.08 08:19
|close
|116
|100.00
|1.7379
|1.7362
|0.0000
|3999.81
|1830348.21
|247
|2006.03.08 08:20
|buy
|117
|100.00
|1.7380
|1.7367
|0.0000
|248
|2006.03.08 08:20
|close
|117
|100.00
|1.7384
|1.7367
|0.0000
|4000.00
|1834348.21
|249
|2006.03.08 08:37
|buy
|118
|100.00
|1.7396
|1.7383
|0.0000
|250
|2006.03.08 08:38
|close
|118
|100.00
|1.7399
|1.7383
|0.0000
|2999.71
|1837347.92
|251
|2006.03.08 10:49
|sell
|119
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|252
|2006.03.08 10:49
|close
|119
|100.00
|1.7385
|1.7400
|0.0000
|2000.66
|1839348.58
|253
|2006.03.08 10:49
|sell
|120
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|254
|2006.03.08 10:52
|s/l
|120
|100.00
|1.7400
|1.7400
|0.0000
|-13000.00
|1826348.58
|255
|2006.03.08 11:15
|sell
|121
|100.00
|1.7401
|1.7414
|0.0000
|256
|2006.03.08 11:18
|close
|121
|100.00
|1.7397
|1.7414
|0.0000
|3999.80
|1830348.38
|257
|2006.03.08 11:38
|sell
|122
|100.00
|1.7384
|1.7397
|0.0000
|258
|2006.03.08 11:57
|s/l
|122
|100.00
|1.7397
|1.7397
|0.0000
|-13000.00
|1817348.38
|259
|2006.03.08 13:32
|sell
|123
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|260
|2006.03.08 13:36
|close
|123
|100.00
|1.7384
|1.7400
|0.0000
|3000.51
|1820348.89
|261
|2006.03.08 13:43
|sell
|124
|100.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|262
|2006.03.08 13:45
|close
|124
|100.00
|1.7379
|1.7395
|0.0000
|2999.63
|1823348.52
|263
|2006.03.08 14:23
|sell
|125
|100.00
|1.7368
|1.7381
|0.0000
|264
|2006.03.08 14:39
|close
|125
|100.00
|1.7363
|1.7381
|0.0000
|4999.97
|1828348.49
|265
|2006.03.08 16:46
|sell
|126
|100.00
|1.7355
|1.7368
|0.0000
|266
|2006.03.08 17:01
|close
|126
|100.00
|1.7349
|1.7368
|0.0000
|5999.78
|1834348.27
|267
|2006.03.08 17:07
|sell
|127
|100.00
|1.7354
|1.7367
|0.0000
|268
|2006.03.08 18:09
|s/l
|127
|100.00
|1.7367
|1.7367
|0.0000
|-13000.00
|1821348.27
|269
|2006.03.09 00:06
|sell
|128
|100.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|270
|2006.03.09 00:06
|close
|128
|100.00
|1.7378
|1.7395
|0.0000
|3999.49
|1825347.76
|271
|2006.03.09 02:07
|sell
|129
|100.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|272
|2006.03.09 02:12
|close
|129
|100.00
|1.7369
|1.7385
|0.0000
|2999.64
|1828347.40
|273
|2006.03.09 02:34
|sell
|130
|100.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|274
|2006.03.09 02:34
|close
|130
|100.00
|1.7365
|1.7383
|0.0000
|4999.97
|1833347.37
|275
|2006.03.09 06:09
|sell
|131
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|276
|2006.03.09 06:15
|close
|131
|100.00
|1.7372
|1.7391
|0.0000
|6000.13
|1839347.50
|277
|2006.03.09 06:40
|sell
|132
|100.00
|1.7374
|1.7387
|0.0000
|278
|2006.03.09 06:48
|close
|132
|100.00
|1.7365
|1.7387
|0.0000
|9000.63
|1848348.13
|279
|2006.03.09 06:49
|sell
|133
|100.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|280
|2006.03.09 06:51
|close
|133
|100.00
|1.7367
|1.7383
|0.0000
|2999.64
|1851347.77
|281
|2006.03.09 06:56
|sell
|134
|100.00
|1.7362
|1.7375
|0.0000
|282
|2006.03.09 07:10
|close
|134
|100.00
|1.7358
|1.7375
|0.0000
|3999.80
|1855347.57
|283
|2006.03.09 08:23
|sell
|135
|100.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|284
|2006.03.09 08:40
|close
|135
|100.00
|1.7369
|1.7385
|0.0000
|2999.64
|1858347.21
|285
|2006.03.09 10:05
|sell
|136
|100.00
|1.7367
|1.7380
|0.0000
|286
|2006.03.09 10:30
|s/l
|136
|100.00
|1.7380
|1.7380
|0.0000
|-13000.00
|1845347.21
|287
|2006.03.09 11:17
|buy
|137
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|288
|2006.03.09 11:26
|close
|137
|100.00
|1.7389
|1.7373
|0.0000
|3000.18
|1848347.39
|289
|2006.03.09 14:37
|buy
|138
|100.00
|1.7393
|1.7380
|0.0000
|290
|2006.03.09 14:37
|close
|138
|100.00
|1.7397
|1.7380
|0.0000
|3999.60
|1852346.99
|291
|2006.03.09 14:37
|buy
|139
|100.00
|1.7393
|1.7380
|0.0000
|292
|2006.03.09 14:39
|close
|139
|100.00
|1.7399
|1.7380
|0.0000
|6000.21
|1858347.20
|293
|2006.03.09 14:40
|buy
|140
|100.00
|1.7399
|1.7386
|0.0000
|294
|2006.03.09 14:40
|close
|140
|100.00
|1.7404
|1.7386
|0.0000
|4999.57
|1863346.77
|295
|2006.03.09 14:40
|buy
|141
|100.00
|1.7398
|1.7385
|0.0000
|296
|2006.03.09 14:43
|close
|141
|100.00
|1.7402
|1.7385
|0.0000
|4000.57
|1867347.34
|297
|2006.03.09 14:46
|buy
|142
|100.00
|1.7398
|1.7385
|0.0000
|298
|2006.03.09 14:46
|close
|142
|100.00
|1.7403
|1.7385
|0.0000
|5000.00
|1872347.34
|299
|2006.03.09 14:47
|buy
|143
|100.00
|1.7395
|1.7382
|0.0000
|300
|2006.03.09 14:48
|close
|143
|100.00
|1.7399
|1.7382
|0.0000
|3999.87
|1876347.21
|301
|2006.03.09 15:01
|buy
|144
|100.00
|1.7389
|1.7376
|0.0000
|302
|2006.03.09 15:04
|s/l
|144
|100.00
|1.7376
|1.7376
|0.0000
|-13000.00
|1863347.21
|303
|2006.03.09 15:52
|buy
|145
|100.00
|1.7389
|1.7376
|0.0000
|304
|2006.03.09 15:52
|close
|145
|100.00
|1.7392
|1.7376
|0.0000
|2999.64
|1866346.85
|305
|2006.03.09 15:52
|buy
|146
|100.00
|1.7389
|1.7376
|0.0000
|306
|2006.03.09 16:09
|s/l
|146
|100.00
|1.7376
|1.7376
|0.0000
|-13000.00
|1853346.85
|307
|2006.03.09 17:26
|sell
|147
|100.00
|1.7368
|1.7381
|0.0000
|308
|2006.03.09 17:38
|close
|147
|100.00
|1.7364
|1.7381
|0.0000
|3999.80
|1857346.65
|309
|2006.03.09 20:32
|sell
|148
|100.00
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|310
|2006.03.09 20:41
|close
|148
|100.00
|1.7357
|1.7374
|0.0000
|3999.80
|1861346.45
|311
|2006.03.10 02:07
|sell
|149
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|312
|2006.03.10 07:42
|s/l
|149
|100.00
|1.7364
|1.7364
|0.0000
|-13000.00
|1848346.45
|313
|2006.03.10 08:07
|sell
|150
|100.00
|1.7363
|1.7376
|0.0000
|314
|2006.03.10 08:19
|close
|150
|100.00
|1.7360
|1.7376
|0.0000
|2999.72
|1851346.17
|315
|2006.03.10 09:03
|buy
|151
|100.00
|1.7372
|1.7359
|0.0000
|316
|2006.03.10 09:51
|close
|151
|100.00
|1.7375
|1.7359
|0.0000
|2999.63
|1854345.80
|317
|2006.03.10 09:54
|buy
|152
|100.00
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|318
|2006.03.10 09:54
|close
|152
|100.00
|1.7381
|1.7364
|0.0000
|4000.52
|1858346.32
|319
|2006.03.10 09:54
|buy
|153
|100.00
|1.7376
|1.7363
|0.0000
|320
|2006.03.10 09:55
|close
|153
|100.00
|1.7382
|1.7363
|0.0000
|5998.94
|1864345.26
|321
|2006.03.10 10:00
|buy
|154
|100.00
|1.7389
|1.7376
|0.0000
|322
|2006.03.10 10:09
|close
|154
|100.00
|1.7393
|1.7376
|0.0000
|3999.81
|1868345.07
|323
|2006.03.10 10:17
|buy
|155
|100.00
|1.7392
|1.7379
|0.0000
|324
|2006.03.10 10:21
|close
|155
|100.00
|1.7395
|1.7379
|0.0000
|3000.83
|1871345.90
|325
|2006.03.10 10:22
|buy
|156
|100.00
|1.7394
|1.7381
|0.0000
|326
|2006.03.10 10:51
|s/l
|156
|100.00
|1.7381
|1.7381
|0.0000
|-13000.00
|1858345.90
|327
|2006.03.10 13:40
|sell
|157
|100.00
|1.7366
|1.7379
|0.0000
|328
|2006.03.10 14:31
|close
|157
|100.00
|1.7353
|1.7379
|0.0000
|13000.10
|1871346.00
|329
|2006.03.10 14:32
|sell
|158
|100.00
|1.7339
|1.7352
|0.0000
|330
|2006.03.10 14:32
|modify
|158
|100.00
|1.7339
|1.7338
|0.0000
|331
|2006.03.10 14:32
|close
|158
|100.00
|1.7330
|1.7338
|0.0000
|8999.93
|1880345.93
|332
|2006.03.10 14:34
|sell
|159
|100.00
|1.7316
|1.7329
|0.0000
|333
|2006.03.10 14:34
|close
|159
|100.00
|1.7313
|1.7329
|0.0000
|3000.00
|1883345.93
|334
|2006.03.10 14:34
|sell
|160
|100.00
|1.7317
|1.7330
|0.0000
|335
|2006.03.10 14:35
|s/l
|160
|100.00
|1.7330
|1.7330
|0.0000
|-13000.00
|1870345.93
|336
|2006.03.10 14:36
|sell
|161
|100.00
|1.7336
|1.7349
|0.0000
|337
|2006.03.10 14:36
|close
|161
|100.00
|1.7331
|1.7349
|0.0000
|4999.97
|1875345.90
|338
|2006.03.10 14:37
|sell
|162
|100.00
|1.7341
|1.7354
|0.0000
|339
|2006.03.10 14:37
|close
|162
|100.00
|1.7333
|1.7354
|0.0000
|7999.43
|1883345.33
|340
|2006.03.10 14:38
|sell
|163
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|341
|2006.03.10 14:38
|close
|163
|100.00
|1.7336
|1.7355
|0.0000
|6000.13
|1889345.46
|342
|2006.03.10 14:38
|sell
|164
|100.00
|1.7342
|1.7355
|0.0000
|343
|2006.03.10 14:39
|close
|164
|100.00
|1.7336
|1.7355
|0.0000
|6000.14
|1895345.60
|344
|2006.03.10 14:54
|sell
|165
|100.00
|1.7306
|1.7319
|0.0000
|345
|2006.03.10 14:59
|s/l
|165
|100.00
|1.7319
|1.7319
|0.0000
|-13000.00
|1882345.60
|346
|2006.03.10 15:05
|sell
|166
|100.00
|1.7309
|1.7322
|0.0000
|347
|2006.03.10 15:05
|close
|166
|100.00
|1.7305
|1.7322
|0.0000
|4000.49
|1886346.09
|348
|2006.03.10 15:11
|sell
|167
|100.00
|1.7300
|1.7313
|0.0000
|349
|2006.03.10 15:12
|close
|167
|100.00
|1.7294
|1.7313
|0.0000
|6000.13
|1892346.22
|350
|2006.03.10 15:16
|sell
|168
|100.00
|1.7275
|1.7288
|0.0000
|351
|2006.03.10 15:19
|modify
|168
|100.00
|1.7275
|1.7275
|0.0000
|352
|2006.03.10 15:19
|close
|168
|100.00
|1.7264
|1.7275
|0.0000
|10999.77
|1903345.99
|353
|2006.03.10 20:47
|sell
|169
|100.00
|1.7265
|1.7278
|0.0000
|354
|2006.03.10 20:58
|close
|169
|100.00
|1.7262
|1.7278
|0.0000
|3000.49
|1906346.48
|355
|2006.03.13 03:12
|sell
|170
|100.00
|1.7261
|1.7274
|0.0000
|356
|2006.03.13 03:43
|s/l
|170
|100.00
|1.7274
|1.7274
|0.0000
|-13000.00
|1893346.48
|357
|2006.03.13 04:02
|sell
|171
|100.00
|1.7269
|1.7282
|0.0000
|358
|2006.03.13 06:26
|close
|171
|100.00
|1.7266
|1.7282
|0.0000
|2999.63
|1896346.11
|359
|2006.03.13 07:25
|buy
|172
|100.00
|1.7273
|1.7260
|0.0000
|360
|2006.03.13 07:30
|close
|172
|100.00
|1.7277
|1.7260
|0.0000
|3999.80
|1900345.91
|361
|2006.03.13 08:23
|buy
|173
|100.00
|1.7279
|1.7266
|0.0000
|362
|2006.03.13 08:23
|close
|173
|100.00
|1.7282
|1.7266
|0.0000
|3000.00
|1903345.91
|363
|2006.03.13 08:23
|buy
|174
|100.00
|1.7279
|1.7266
|0.0000
|364
|2006.03.13 08:36
|close
|174
|100.00
|1.7285
|1.7266
|0.0000
|6000.14
|1909346.05
|365
|2006.03.13 08:37
|buy
|175
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|366
|2006.03.13 08:37
|close
|175
|100.00
|1.7294
|1.7272
|0.0000
|9000.64
|1918346.69
|367
|2006.03.13 08:37
|buy
|176
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|368
|2006.03.13 08:37
|close
|176
|100.00
|1.7289
|1.7272
|0.0000
|4000.00
|1922346.69
|369
|2006.03.13 08:39
|buy
|177
|100.00
|1.7286
|1.7273
|0.0000
|370
|2006.03.13 08:39
|close
|177
|100.00
|1.7291
|1.7273
|0.0000
|4999.89
|1927346.58
|371
|2006.03.13 08:39
|buy
|178
|100.00
|1.7285
|1.7272
|0.0000
|372
|2006.03.13 08:43
|close
|178
|100.00
|1.7288
|1.7272
|0.0000
|3000.83
|1930347.41
|373
|2006.03.13 08:48
|buy
|179
|100.00
|1.7287
|1.7274
|0.0000
|374
|2006.03.13 09:01
|close
|179
|100.00
|1.7291
|1.7274
|0.0000
|3999.80
|1934347.21
|375
|2006.03.13 09:49
|sell
|180
|100.00
|1.7258
|1.7271
|0.0000
|376
|2006.03.13 09:54
|close
|180
|100.00
|1.7255
|1.7271
|0.0000
|3000.46
|1937347.67
|377
|2006.03.13 10:58
|sell
|181
|100.00
|1.7256
|1.7269
|0.0000
|378
|2006.03.13 11:54
|s/l
|181
|100.00
|1.7269
|1.7269
|0.0000
|-13000.00
|1924347.67
|379
|2006.03.13 15:19
|buy
|182
|100.00
|1.7263
|1.7250
|0.0000
|380
|2006.03.13 15:19
|close
|182
|100.00
|1.7266
|1.7250
|0.0000
|3000.32
|1927347.99
|381
|2006.03.13 15:19
|buy
|183
|100.00
|1.7264
|1.7251
|0.0000
|382
|2006.03.13 15:39
|close
|183
|100.00
|1.7268
|1.7251
|0.0000
|3999.80
|1931347.79
|383
|2006.03.13 17:21
|buy
|184
|100.00
|1.7313
|1.7300
|0.0000
|384
|2006.03.13 17:29
|close
|184
|100.00
|1.7316
|1.7300
|0.0000
|3000.83
|1934348.62
|385
|2006.03.13 17:53
|buy
|185
|100.00
|1.7306
|1.7293
|0.0000
|386
|2006.03.13 17:59
|close
|185
|100.00
|1.7310
|1.7293
|0.0000
|3999.81
|1938348.43
|387
|2006.03.13 18:03
|buy
|186
|100.00
|1.7309
|1.7296
|0.0000
|388
|2006.03.13 18:03
|close
|186
|100.00
|1.7312
|1.7296
|0.0000
|2999.64
|1941348.07
|389
|2006.03.13 20:19
|buy
|187
|100.00
|1.7316
|1.7303
|0.0000
|390
|2006.03.13 20:20
|close
|187
|100.00
|1.7319
|1.7303
|0.0000
|2999.64
|1944347.71
|391
|2006.03.13 20:29
|buy
|188
|100.00
|1.7324
|1.7311
|0.0000
|392
|2006.03.13 20:57
|close
|188
|100.00
|1.7327
|1.7311
|0.0000
|2999.63
|1947347.34
|393
|2006.03.13 21:00
|buy
|189
|100.00
|1.7325
|1.7312
|0.0000
|394
|2006.03.13 21:00
|close
|189
|100.00
|1.7329
|1.7312
|0.0000
|3999.80
|1951347.14
|395
|2006.03.13 21:00
|buy
|190
|100.00
|1.7325
|1.7312
|0.0000
|396
|2006.03.13 21:24
|close
|190
|100.00
|1.7328
|1.7312
|0.0000
|2999.64
|1954346.78
|397
|2006.03.13 21:24
|buy
|191
|100.00
|1.7327
|1.7314
|0.0000
|398
|2006.03.13 21:25
|close
|191
|100.00
|1.7330
|1.7314
|0.0000
|3000.83
|1957347.61
|399
|2006.03.13 21:29
|buy
|192
|100.00
|1.7331
|1.7318
|0.0000
|400
|2006.03.13 22:48
|close
|192
|100.00
|1.7334
|1.7318
|0.0000
|2999.64
|1960347.25
|401
|2006.03.14 00:34
|buy
|193
|100.00
|1.7369
|1.7356
|0.0000
|402
|2006.03.14 00:54
|s/l
|193
|100.00
|1.7356
|1.7356
|0.0000
|-13000.00
|1947347.25
|403
|2006.03.14 04:12
|buy
|194
|100.00
|1.7350
|1.7337
|0.0000
|404
|2006.03.14 04:22
|close
|194
|100.00
|1.7353
|1.7337
|0.0000
|2999.64
|1950346.89
|405
|2006.03.14 04:24
|buy
|195
|100.00
|1.7349
|1.7336
|0.0000
|406
|2006.03.14 04:25
|close
|195
|100.00
|1.7352
|1.7336
|0.0000
|3000.35
|1953347.24
|407
|2006.03.14 04:26
|buy
|196
|100.00
|1.7351
|1.7338
|0.0000
|408
|2006.03.14 05:04
|close
|196
|100.00
|1.7354
|1.7338
|0.0000
|2999.63
|1956346.87
|409
|2006.03.14 07:33
|buy
|197
|100.00
|1.7349
|1.7336
|0.0000
|410
|2006.03.14 08:05
|close
|197
|100.00
|1.7353
|1.7336
|0.0000
|4000.00
|1960346.87
|411
|2006.03.14 08:27
|buy
|198
|100.00
|1.7352
|1.7339
|0.0000
|412
|2006.03.14 08:44
|s/l
|198
|100.00
|1.7339
|1.7339
|0.0000
|-13000.00
|1947346.87
|413
|2006.03.14 09:08
|buy
|199
|100.00
|1.7356
|1.7343
|0.0000
|414
|2006.03.14 09:30
|close
|199
|100.00
|1.7360
|1.7343
|0.0000
|3999.81
|1951346.68
|415
|2006.03.14 11:08
|buy
|200
|100.00
|1.7356
|1.7343
|0.0000
|416
|2006.03.14 11:12
|close
|200
|100.00
|1.7360
|1.7343
|0.0000
|4000.39
|1955347.07
|417
|2006.03.14 14:50
|buy
|201
|100.00
|1.7375
|1.7362
|0.0000
|418
|2006.03.14 14:53
|s/l
|201
|100.00
|1.7362
|1.7362
|0.0000
|-13000.00
|1942347.07
|419
|2006.03.14 15:20
|buy
|202
|100.00
|1.7374
|1.7361
|0.0000
|420
|2006.03.14 15:24
|close
|202
|100.00
|1.7377
|1.7361
|0.0000
|2999.64
|1945346.71
|421
|2006.03.14 15:35
|buy
|203
|100.00
|1.7376
|1.7363
|0.0000
|422
|2006.03.14 15:48
|close
|203
|100.00
|1.7381
|1.7363
|0.0000
|4999.97
|1950346.68
|423
|2006.03.14 16:05
|buy
|204
|100.00
|1.7425
|1.7412
|0.0000
|424
|2006.03.14 16:05
|close
|204
|100.00
|1.7429
|1.7412
|0.0000
|3999.80
|1954346.48
|425
|2006.03.14 16:05
|buy
|205
|100.00
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|426
|2006.03.14 16:06
|close
|205
|100.00
|1.7431
|1.7413
|0.0000
|4999.97
|1959346.45
|427
|2006.03.14 16:27
|buy
|206
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|428
|2006.03.14 16:27
|close
|206
|100.00
|1.7443
|1.7427
|0.0000
|2999.56
|1962346.01
|429
|2006.03.14 16:27
|buy
|207
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|430
|2006.03.14 16:29
|close
|207
|100.00
|1.7444
|1.7427
|0.0000
|3999.56
|1966345.57
|431
|2006.03.14 17:00
|buy
|208
|100.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|432
|2006.03.14 17:02
|close
|208
|100.00
|1.7452
|1.7436
|0.0000
|3000.38
|1969345.95
|433
|2006.03.14 17:58
|buy
|209
|100.00
|1.7476
|1.7463
|0.0000
|434
|2006.03.14 18:00
|close
|209
|100.00
|1.7479
|1.7463
|0.0000
|2999.55
|1972345.50
|435
|2006.03.15 02:24
|buy
|210
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|436
|2006.03.15 02:24
|close
|210
|100.00
|1.7470
|1.7453
|0.0000
|3999.80
|1976345.30
|437
|2006.03.15 02:24
|buy
|211
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|438
|2006.03.15 03:12
|close
|211
|100.00
|1.7469
|1.7453
|0.0000
|2999.63
|1979344.93
|439
|2006.03.15 04:38
|buy
|212
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|440
|2006.03.15 04:42
|close
|212
|100.00
|1.7468
|1.7452
|0.0000
|2999.64
|1982344.57
|441
|2006.03.15 04:53
|buy
|213
|100.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|442
|2006.03.15 05:09
|close
|213
|100.00
|1.7473
|1.7457
|0.0000
|3000.83
|1985345.40
|443
|2006.03.15 05:16
|buy
|214
|100.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|444
|2006.03.15 08:17
|s/l
|214
|100.00
|1.7457
|1.7457
|0.0000
|-13000.00
|1972345.40
|445
|2006.03.15 08:39
|buy
|215
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|446
|2006.03.15 09:01
|s/l
|215
|100.00
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|-13000.00
|1959345.40
|447
|2006.03.15 10:05
|sell
|216
|100.00
|1.7455
|1.7468
|0.0000
|448
|2006.03.15 10:30
|close
|216
|100.00
|1.7441
|1.7468
|0.0000
|13999.69
|1973345.09
|449
|2006.03.15 10:55
|sell
|217
|100.00
|1.7427
|1.7440
|0.0000
|450
|2006.03.15 11:00
|close
|217
|100.00
|1.7424
|1.7440
|0.0000
|2999.64
|1976344.73
|451
|2006.03.15 11:43
|buy
|218
|100.00
|1.7454
|1.7441
|0.0000
|452
|2006.03.15 13:00
|close
|218
|100.00
|1.7457
|1.7441
|0.0000
|2999.64
|1979344.37
|453
|2006.03.15 14:19
|buy
|219
|100.00
|1.7453
|1.7440
|0.0000
|454
|2006.03.15 14:24
|close
|219
|100.00
|1.7456
|1.7440
|0.0000
|2999.64
|1982344.01
|455
|2006.03.15 14:25
|buy
|220
|100.00
|1.7453
|1.7440
|0.0000
|456
|2006.03.15 14:27
|close
|220
|100.00
|1.7456
|1.7440
|0.0000
|2999.64
|1985343.65
|457
|2006.03.15 14:30
|buy
|221
|100.00
|1.7453
|1.7440
|0.0000
|458
|2006.03.15 14:30
|close
|221
|100.00
|1.7459
|1.7440
|0.0000
|6000.00
|1991343.65
|459
|2006.03.15 15:14
|buy
|222
|100.00
|1.7469
|1.7456
|0.0000
|460
|2006.03.15 15:14
|close
|222
|100.00
|1.7473
|1.7456
|0.0000
|4000.00
|1995343.65
|461
|2006.03.15 15:14
|buy
|223
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|462
|2006.03.15 15:16
|close
|223
|100.00
|1.7469
|1.7453
|0.0000
|2999.63
|1998343.28
|463
|2006.03.15 15:19
|buy
|224
|100.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|464
|2006.03.15 15:19
|close
|224
|100.00
|1.7476
|1.7460
|0.0000
|3000.04
|2001343.32
|465
|2006.03.15 15:19
|buy
|225
|100.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|466
|2006.03.15 15:21
|close
|225
|100.00
|1.7478
|1.7460
|0.0000
|5000.04
|2006343.36
|467
|2006.03.15 15:59
|buy
|226
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|468
|2006.03.15 16:02
|close
|226
|100.00
|1.7479
|1.7461
|0.0000
|5000.09
|2011343.45
|469
|2006.03.15 17:26
|buy
|227
|100.00
|1.7459
|1.7446
|0.0000
|470
|2006.03.15 17:26
|close
|227
|100.00
|1.7462
|1.7446
|0.0000
|2999.63
|2014343.08
|471
|2006.03.15 17:26
|buy
|228
|100.00
|1.7459
|1.7446
|0.0000
|472
|2006.03.15 17:34
|close
|228
|100.00
|1.7462
|1.7446
|0.0000
|2999.63
|2017342.71
|473
|2006.03.15 18:00
|buy
|229
|100.00
|1.7460
|1.7447
|0.0000
|474
|2006.03.15 18:17
|close
|229
|100.00
|1.7464
|1.7447
|0.0000
|3999.81
|2021342.52
|475
|2006.03.15 20:23
|buy
|230
|100.00
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|476
|2006.03.15 20:35
|s/l
|230
|100.00
|1.7474
|1.7474
|0.0000
|-13000.00
|2008342.52
|477
|2006.03.15 23:04
|buy
|231
|100.00
|1.7482
|1.7469
|0.0000
|478
|2006.03.16 00:47
|s/l
|231
|100.00
|1.7469
|1.7469
|0.0000
|-14050.00
|1994292.52
|479
|2006.03.16 03:39
|buy
|232
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|480
|2006.03.16 03:51
|close
|232
|100.00
|1.7477
|1.7461
|0.0000
|2999.64
|1997292.16
|481
|2006.03.16 03:52
|buy
|233
|100.00
|1.7476
|1.7463
|0.0000
|482
|2006.03.16 05:19
|s/l
|233
|100.00
|1.7463
|1.7463
|0.0000
|-13000.00
|1984292.16
|483
|2006.03.16 05:39
|sell
|234
|100.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|484
|2006.03.16 05:46
|close
|234
|100.00
|1.7458
|1.7475
|0.0000
|3999.80
|1988291.96
|485
|2006.03.16 05:52
|sell
|235
|100.00
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|486
|2006.03.16 05:52
|close
|235
|100.00
|1.7451
|1.7467
|0.0000
|2999.64
|1991291.60
|487
|2006.03.16 05:52
|sell
|236
|100.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|488
|2006.03.16 06:48
|close
|236
|100.00
|1.7449
|1.7466
|0.0000
|4001.00
|1995292.60
|489
|2006.03.16 07:46
|sell
|237
|100.00
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|490
|2006.03.16 08:10
|close
|237
|100.00
|1.7446
|1.7462
|0.0000
|2999.64
|1998292.24
|491
|2006.03.16 10:02
|buy
|238
|100.00
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|492
|2006.03.16 10:27
|close
|238
|100.00
|1.7492
|1.7474
|0.0000
|4999.96
|2003292.20
|493
|2006.03.16 14:25
|buy
|239
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|494
|2006.03.16 14:30
|close
|239
|100.00
|1.7476
|1.7459
|0.0000
|4000.21
|2007292.41
|495
|2006.03.16 14:31
|buy
|240
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|496
|2006.03.16 14:31
|close
|240
|100.00
|1.7490
|1.7471
|0.0000
|5999.41
|2013291.82
|497
|2006.03.16 14:35
|buy
|241
|100.00
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|498
|2006.03.16 14:35
|close
|241
|100.00
|1.7501
|1.7485
|0.0000
|3000.17
|2016291.99
|499
|2006.03.16 14:35
|buy
|242
|100.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|500
|2006.03.16 14:37
|close
|242
|100.00
|1.7501
|1.7484
|0.0000
|3999.64
|2020291.63
|501
|2006.03.16 14:38
|buy
|243
|100.00
|1.7504
|1.7491
|0.0000
|502
|2006.03.16 14:38
|close
|243
|100.00
|1.7508
|1.7491
|0.0000
|4000.14
|2024291.77
|503
|2006.03.16 14:40
|buy
|244
|100.00
|1.7511
|1.7498
|0.0000
|504
|2006.03.16 14:40
|close
|244
|100.00
|1.7515
|1.7498
|0.0000
|4000.10
|2028291.87
|505
|2006.03.16 14:40
|buy
|245
|100.00
|1.7512
|1.7499
|0.0000
|506
|2006.03.16 14:41
|close
|245
|100.00
|1.7517
|1.7499
|0.0000
|4999.53
|2033291.40
|507
|2006.03.16 14:49
|buy
|246
|100.00
|1.7511
|1.7498
|0.0000
|508
|2006.03.16 14:49
|close
|246
|100.00
|1.7516
|1.7498
|0.0000
|4999.70
|2038291.10
|509
|2006.03.16 14:49
|buy
|247
|100.00
|1.7511
|1.7498
|0.0000
|510
|2006.03.16 14:52
|close
|247
|100.00
|1.7516
|1.7498
|0.0000
|4999.97
|2043291.07
|511
|2006.03.16 16:09
|buy
|248
|100.00
|1.7552
|1.7539
|0.0000
|512
|2006.03.16 16:17
|s/l
|248
|100.00
|1.7539
|1.7539
|0.0000
|-13000.00
|2030291.07
|513
|2006.03.16 17:01
|buy
|249
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|514
|2006.03.16 17:04
|close
|249
|100.00
|1.7546
|1.7527
|0.0000
|5999.65
|2036290.72
|515
|2006.03.16 18:35
|buy
|250
|100.00
|1.7583
|1.7570
|0.0000
|516
|2006.03.16 18:47
|close
|250
|100.00
|1.7586
|1.7570
|0.0000
|2999.64
|2039290.36
|517
|2006.03.16 21:21
|buy
|251
|100.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|518
|2006.03.16 22:18
|close
|251
|100.00
|1.7576
|1.7559
|0.0000
|3999.81
|2043290.17
|519
|2006.03.16 23:06
|buy
|252
|100.00
|1.7573
|1.7560
|0.0000
|520
|2006.03.17 00:48
|s/l
|252
|100.00
|1.7560
|1.7560
|0.0000
|-13350.00
|2029940.17
|521
|2006.03.17 02:43
|buy
|253
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|522
|2006.03.17 02:51
|close
|253
|100.00
|1.7563
|1.7546
|0.0000
|3999.81
|2033939.98
|523
|2006.03.17 03:36
|buy
|254
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|524
|2006.03.17 04:22
|close
|254
|100.00
|1.7552
|1.7535
|0.0000
|3999.80
|2037939.78
|525
|2006.03.17 06:25
|buy
|255
|100.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|526
|2006.03.17 07:59
|s/l
|255
|100.00
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|-13000.00
|2024939.78
|527
|2006.03.17 09:10
|buy
|256
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|528
|2006.03.17 09:17
|s/l
|256
|100.00
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|-13000.00
|2011939.78
|529
|2006.03.17 09:32
|buy
|257
|100.00
|1.7543
|1.7530
|0.0000
|530
|2006.03.17 09:32
|close
|257
|100.00
|1.7546
|1.7530
|0.0000
|3000.48
|2014940.26
|531
|2006.03.17 09:32
|buy
|258
|100.00
|1.7544
|1.7531
|0.0000
|532
|2006.03.17 09:39
|close
|258
|100.00
|1.7547
|1.7531
|0.0000
|3000.18
|2017940.44
|533
|2006.03.17 09:58
|buy
|259
|100.00
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|534
|2006.03.17 10:02
|close
|259
|100.00
|1.7553
|1.7537
|0.0000
|3000.83
|2020941.27
|535
|2006.03.17 10:33
|buy
|260
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|536
|2006.03.17 10:36
|close
|260
|100.00
|1.7558
|1.7540
|0.0000
|4999.88
|2025941.15
|537
|2006.03.17 10:37
|buy
|261
|100.00
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|538
|2006.03.17 10:37
|close
|261
|100.00
|1.7559
|1.7544
|0.0000
|2000.66
|2027941.81
|539
|2006.03.17 10:37
|buy
|262
|100.00
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|540
|2006.03.17 10:44
|close
|262
|100.00
|1.7560
|1.7544
|0.0000
|3000.41
|2030942.22
|541
|2006.03.17 10:53
|buy
|263
|100.00
|1.7566
|1.7553
|0.0000
|542
|2006.03.17 11:01
|s/l
|263
|100.00
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-13000.00
|2017942.22
|543
|2006.03.17 14:04
|buy
|264
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|544
|2006.03.17 14:12
|close
|264
|100.00
|1.7551
|1.7535
|0.0000
|2999.52
|2020941.74
|545
|2006.03.17 14:13
|buy
|265
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|546
|2006.03.17 14:25
|close
|265
|100.00
|1.7552
|1.7535
|0.0000
|3999.80
|2024941.54
|547
|2006.03.17 15:46
|sell
|266
|100.00
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|548
|2006.03.17 15:50
|close
|266
|100.00
|1.7541
|1.7561
|0.0000
|7000.00
|2031941.54
|549
|2006.03.17 15:57
|sell
|267
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|550
|2006.03.17 15:57
|close
|267
|100.00
|1.7527
|1.7547
|0.0000
|6999.43
|2038940.97
|551
|2006.03.17 15:57
|sell
|268
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|552
|2006.03.17 16:00
|close
|268
|100.00
|1.7531
|1.7547
|0.0000
|2999.68
|2041940.65
|553
|2006.03.17 16:11
|buy
|269
|100.00
|1.7519
|1.7506
|0.0000
|554
|2006.03.17 16:12
|close
|269
|100.00
|1.7524
|1.7506
|0.0000
|4999.97
|2046940.62
|555
|2006.03.17 16:16
|buy
|270
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|556
|2006.03.17 16:21
|close
|270
|100.00
|1.7533
|1.7514
|0.0000
|5999.52
|2052940.14
|557
|2006.03.17 16:36
|buy
|271
|100.00
|1.7535
|1.7522
|0.0000
|558
|2006.03.17 16:41
|close
|271
|100.00
|1.7539
|1.7522
|0.0000
|4000.51
|2056940.65
|559
|2006.03.17 17:55
|buy
|272
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|560
|2006.03.17 18:08
|close
|272
|100.00
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|3999.80
|2060940.45
|561
|2006.03.17 18:16
|buy
|273
|100.00
|1.7560
|1.7547
|0.0000
|562
|2006.03.17 18:45
|close
|273
|100.00
|1.7564
|1.7547
|0.0000
|3999.91
|2064940.36
|563
|2006.03.17 18:51
|buy
|274
|100.00
|1.7564
|1.7551
|0.0000
|564
|2006.03.17 19:37
|close
|274
|100.00
|1.7567
|1.7551
|0.0000
|3000.83
|2067941.19
|565
|2006.03.17 21:00
|buy
|275
|100.00
|1.7570
|1.7557
|0.0000
|566
|2006.03.17 21:27
|close
|275
|100.00
|1.7574
|1.7557
|0.0000
|3999.44
|2071940.63
|567
|2006.03.17 21:29
|buy
|276
|100.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|568
|2006.03.17 21:45
|close
|276
|100.00
|1.7574
|1.7559
|0.0000
|2000.36
|2073940.99
|569
|2006.03.20 03:03
|sell
|277
|100.00
|1.7535
|1.7548
|0.0000
|570
|2006.03.20 04:10
|s/l
|277
|100.00
|1.7548
|1.7548
|0.0000
|-13000.00
|2060940.99
|571
|2006.03.20 05:25
|sell
|278
|100.00
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|572
|2006.03.20 05:35
|close
|278
|100.00
|1.7538
|1.7555
|0.0000
|3999.81
|2064940.80
|573
|2006.03.20 06:04
|sell
|279
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|574
|2006.03.20 06:12
|close
|279
|100.00
|1.7543
|1.7559
|0.0000
|3000.83
|2067941.63
|575
|2006.03.20 06:19
|sell
|280
|100.00
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|576
|2006.03.20 08:07
|s/l
|280
|100.00
|1.7556
|1.7556
|0.0000
|-13000.00
|2054941.63
|577
|2006.03.20 08:07
|buy
|281
|100.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|578
|2006.03.20 08:07
|close
|281
|100.00
|1.7554
|1.7538
|0.0000
|3000.21
|2057941.84
|579
|2006.03.20 08:23
|buy
|282
|100.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|580
|2006.03.20 08:49
|close
|282
|100.00
|1.7567
|1.7550
|0.0000
|3999.41
|2061941.25
|581
|2006.03.20 09:02
|buy
|283
|100.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|582
|2006.03.20 09:05
|s/l
|283
|100.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-13000.00
|2048941.25
|583
|2006.03.20 09:17
|buy
|284
|100.00
|1.7570
|1.7557
|0.0000
|584
|2006.03.20 09:25
|close
|284
|100.00
|1.7576
|1.7557
|0.0000
|5998.94
|2054940.19
|585
|2006.03.20 09:28
|buy
|285
|100.00
|1.7573
|1.7560
|0.0000
|586
|2006.03.20 09:28
|close
|285
|100.00
|1.7578
|1.7560
|0.0000
|4999.83
|2059940.02
|587
|2006.03.20 09:28
|buy
|286
|100.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|588
|2006.03.20 09:53
|close
|286
|100.00
|1.7577
|1.7559
|0.0000
|4999.97
|2064939.99
|589
|2006.03.20 10:45
|buy
|287
|100.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|590
|2006.03.20 11:00
|s/l
|287
|100.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-13000.00
|2051939.99
|591
|2006.03.20 12:50
|sell
|288
|100.00
|1.7558
|1.7571
|0.0000
|592
|2006.03.20 12:52
|close
|288
|100.00
|1.7555
|1.7571
|0.0000
|2999.64
|2054939.63
|593
|2006.03.20 12:54
|sell
|289
|100.00
|1.7540
|1.7553
|0.0000
|594
|2006.03.20 12:58
|close
|289
|100.00
|1.7535
|1.7553
|0.0000
|4999.97
|2059939.60
|595
|2006.03.20 13:00
|sell
|290
|100.00
|1.7536
|1.7549
|0.0000
|596
|2006.03.20 13:00
|close
|290
|100.00
|1.7530
|1.7549
|0.0000
|6000.01
|2065939.61
|597
|2006.03.20 13:01
|sell
|291
|100.00
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|598
|2006.03.20 13:01
|close
|291
|100.00
|1.7539
|1.7555
|0.0000
|2999.82
|2068939.43
|599
|2006.03.20 13:02
|sell
|292
|100.00
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|600
|2006.03.20 13:02
|close
|292
|100.00
|1.7540
|1.7556
|0.0000
|2999.63
|2071939.06
|601
|2006.03.20 14:00
|buy
|293
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|602
|2006.03.20 14:53
|close
|293
|100.00
|1.7556
|1.7540
|0.0000
|2999.64
|2074938.70
|603
|2006.03.20 15:10
|sell
|294
|100.00
|1.7556
|1.7569
|0.0000
|604
|2006.03.20 15:17
|close
|294
|100.00
|1.7553
|1.7569
|0.0000
|2999.64
|2077938.34
|605
|2006.03.20 15:19
|sell
|295
|100.00
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|606
|2006.03.20 15:19
|close
|295
|100.00
|1.7547
|1.7563
|0.0000
|2999.64
|2080937.98
|607
|2006.03.20 15:19
|sell
|296
|100.00
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|608
|2006.03.20 15:39
|s/l
|296
|100.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-13000.00
|2067937.98
|609
|2006.03.20 15:50
|sell
|297
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|610
|2006.03.20 15:52
|close
|297
|100.00
|1.7543
|1.7559
|0.0000
|3000.83
|2070938.81
|611
|2006.03.20 16:05
|buy
|298
|100.00
|1.7547
|1.7534
|0.0000
|612
|2006.03.20 16:10
|close
|298
|100.00
|1.7553
|1.7534
|0.0000
|6000.14
|2076938.95
|613
|2006.03.20 16:11
|buy
|299
|100.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|614
|2006.03.20 16:25
|close
|299
|100.00
|1.7557
|1.7538
|0.0000
|6000.21
|2082939.16
|615
|2006.03.20 16:31
|buy
|300
|100.00
|1.7561
|1.7548
|0.0000
|616
|2006.03.20 16:46
|s/l
|300
|100.00
|1.7548
|1.7548
|0.0000
|-13000.00
|2069939.16
|617
|2006.03.20 18:07
|sell
|301
|100.00
|1.7554
|1.7567
|0.0000
|618
|2006.03.20 18:16
|close
|301
|100.00
|1.7548
|1.7567
|0.0000
|5998.94
|2075938.10
|619
|2006.03.20 21:07
|buy
|302
|100.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|620
|2006.03.20 22:03
|close
|302
|100.00
|1.7567
|1.7550
|0.0000
|3999.80
|2079937.90
|621
|2006.03.21 00:24
|sell
|303
|100.00
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|622
|2006.03.21 01:12
|close
|303
|100.00
|1.7550
|1.7566
|0.0000
|3000.83
|2082938.73
|623
|2006.03.21 02:10
|sell
|304
|100.00
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|624
|2006.03.21 02:20
|close
|304
|100.00
|1.7540
|1.7556
|0.0000
|2999.63
|2085938.36
|625
|2006.03.21 05:10
|sell
|305
|100.00
|1.7537
|1.7550
|0.0000
|626
|2006.03.21 05:15
|close
|305
|100.00
|1.7534
|1.7550
|0.0000
|2999.64
|2088938.00
|627
|2006.03.21 05:30
|sell
|306
|100.00
|1.7527
|1.7540
|0.0000
|628
|2006.03.21 05:30
|close
|306
|100.00
|1.7523
|1.7540
|0.0000
|4000.09
|2092938.09
|629
|2006.03.21 05:30
|sell
|307
|100.00
|1.7525
|1.7538
|0.0000
|630
|2006.03.21 05:31
|close
|307
|100.00
|1.7522
|1.7538
|0.0000
|3000.83
|2095938.92
|631
|2006.03.21 08:47
|sell
|308
|100.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|632
|2006.03.21 08:47
|close
|308
|100.00
|1.7519
|1.7536
|0.0000
|4000.24
|2099939.16
|633
|2006.03.21 10:15
|sell
|309
|100.00
|1.7468
|1.7481
|0.0000
|634
|2006.03.21 10:15
|close
|309
|100.00
|1.7465
|1.7481
|0.0000
|3000.18
|2102939.34
|635
|2006.03.21 10:15
|sell
|310
|100.00
|1.7468
|1.7481
|0.0000
|636
|2006.03.21 10:35
|s/l
|310
|100.00
|1.7481
|1.7481
|0.0000
|-13000.00
|2089939.34
|637
|2006.03.21 14:53
|sell
|311
|100.00
|1.7486
|1.7499
|0.0000
|638
|2006.03.21 14:53
|close
|311
|100.00
|1.7483
|1.7499
|0.0000
|2999.58
|2092938.92
|639
|2006.03.21 14:53
|sell
|312
|100.00
|1.7488
|1.7501
|0.0000
|640
|2006.03.21 15:01
|close
|312
|100.00
|1.7484
|1.7501
|0.0000
|4000.39
|2096939.31
|641
|2006.03.21 15:07
|sell
|313
|100.00
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|642
|2006.03.21 15:07
|close
|313
|100.00
|1.7481
|1.7498
|0.0000
|3999.81
|2100939.12
|643
|2006.03.21 15:07
|sell
|314
|100.00
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|644
|2006.03.21 15:38
|close
|314
|100.00
|1.7482
|1.7498
|0.0000
|2999.64
|2103938.76
|645
|2006.03.21 15:50
|sell
|315
|100.00
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|646
|2006.03.21 15:50
|close
|315
|100.00
|1.7478
|1.7494
|0.0000
|3000.42
|2106939.18
|647
|2006.03.21 16:12
|sell
|316
|100.00
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|648
|2006.03.21 16:17
|s/l
|316
|100.00
|1.7479
|1.7479
|0.0000
|-13000.00
|2093939.18
|649
|2006.03.21 16:30
|sell
|317
|100.00
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|650
|2006.03.21 16:34
|close
|317
|100.00
|1.7476
|1.7492
|0.0000
|3000.09
|2096939.27
|651
|2006.03.21 16:59
|sell
|318
|100.00
|1.7474
|1.7487
|0.0000
|652
|2006.03.21 16:59
|close
|318
|100.00
|1.7469
|1.7487
|0.0000
|5000.00
|2101939.27
|653
|2006.03.21 17:44
|sell
|319
|100.00
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|654
|2006.03.21 17:44
|close
|319
|100.00
|1.7462
|1.7479
|0.0000
|4000.32
|2105939.59
|655
|2006.03.22 03:02
|sell
|320
|100.00
|1.7467
|1.7480
|0.0000
|656
|2006.03.22 03:23
|close
|320
|100.00
|1.7464
|1.7480
|0.0000
|3000.83
|2108940.42
|657
|2006.03.22 04:59
|sell
|321
|100.00
|1.7468
|1.7481
|0.0000
|658
|2006.03.22 05:27
|close
|321
|100.00
|1.7462
|1.7481
|0.0000
|5998.95
|2114939.37
|659
|2006.03.22 05:34
|sell
|322
|100.00
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|660
|2006.03.22 05:34
|close
|322
|100.00
|1.7462
|1.7479
|0.0000
|3999.49
|2118938.86
|661
|2006.03.22 05:34
|sell
|323
|100.00
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|662
|2006.03.22 07:41
|s/l
|323
|100.00
|1.7479
|1.7479
|0.0000
|-13000.00
|2105938.86
|663
|2006.03.22 08:55
|buy
|324
|100.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|664
|2006.03.22 08:55
|close
|324
|100.00
|1.7500
|1.7484
|0.0000
|2999.64
|2108938.50
|665
|2006.03.22 08:55
|buy
|325
|100.00
|1.7500
|1.7487
|0.0000
|666
|2006.03.22 08:57
|close
|325
|100.00
|1.7504
|1.7487
|0.0000
|3999.80
|2112938.30
|667
|2006.03.22 09:33
|sell
|326
|100.00
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|668
|2006.03.22 09:46
|close
|326
|100.00
|1.7489
|1.7505
|0.0000
|2999.63
|2115937.93
|669
|2006.03.22 10:30
|sell
|327
|100.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|670
|2006.03.22 11:01
|close
|327
|100.00
|1.7481
|1.7500
|0.0000
|6000.23
|2121938.16
|671
|2006.03.22 13:10
|sell
|328
|100.00
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|672
|2006.03.22 13:14
|close
|328
|100.00
|1.7464
|1.7479
|0.0000
|2000.67
|2123938.83
|673
|2006.03.22 14:56
|sell
|329
|100.00
|1.7484
|1.7497
|0.0000
|674
|2006.03.22 15:02
|close
|329
|100.00
|1.7481
|1.7497
|0.0000
|2999.73
|2126938.56
|675
|2006.03.22 16:25
|sell
|330
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|676
|2006.03.22 16:25
|close
|330
|100.00
|1.7491
|1.7507
|0.0000
|3000.20
|2129938.76
|677
|2006.03.22 16:25
|sell
|331
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|678
|2006.03.22 16:30
|close
|331
|100.00
|1.7487
|1.7507
|0.0000
|7000.30
|2136939.06
|679
|2006.03.22 17:00
|sell
|332
|100.00
|1.7474
|1.7487
|0.0000
|680
|2006.03.22 17:00
|close
|332
|100.00
|1.7468
|1.7487
|0.0000
|6000.13
|2142939.19
|681
|2006.03.22 17:00
|sell
|333
|100.00
|1.7473
|1.7486
|0.0000
|682
|2006.03.22 17:19
|close
|333
|100.00
|1.7469
|1.7486
|0.0000
|3999.81
|2146939.00
|683
|2006.03.22 18:23
|sell
|334
|100.00
|1.7472
|1.7485
|0.0000
|684
|2006.03.22 18:40
|close
|334
|100.00
|1.7469
|1.7485
|0.0000
|2999.64
|2149938.64
|685
|2006.03.22 19:12
|sell
|335
|100.00
|1.7469
|1.7482
|0.0000
|686
|2006.03.22 19:41
|close
|335
|100.00
|1.7466
|1.7482
|0.0000
|2999.63
|2152938.27
|687
|2006.03.22 21:01
|sell
|336
|100.00
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|688
|2006.03.22 21:01
|close
|336
|100.00
|1.7467
|1.7483
|0.0000
|2999.79
|2155938.06
|689
|2006.03.22 21:01
|sell
|337
|100.00
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|690
|2006.03.22 23:45
|close
|337
|100.00
|1.7466
|1.7483
|0.0000
|3999.80
|2159937.86
|691
|2006.03.23 00:31
|sell
|338
|100.00
|1.7463
|1.7476
|0.0000
|692
|2006.03.23 01:56
|close
|338
|100.00
|1.7459
|1.7476
|0.0000
|3999.80
|2163937.66
|693
|2006.03.23 04:59
|sell
|339
|100.00
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|694
|2006.03.23 05:22
|close
|339
|100.00
|1.7434
|1.7451
|0.0000
|4000.56
|2167938.22
|695
|2006.03.23 06:31
|sell
|340
|100.00
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|696
|2006.03.23 07:26
|close
|340
|100.00
|1.7438
|1.7454
|0.0000
|2999.64
|2170937.86
|697
|2006.03.23 08:38
|sell
|341
|100.00
|1.7439
|1.7452
|0.0000
|698
|2006.03.23 08:43
|close
|341
|100.00
|1.7436
|1.7452
|0.0000
|2999.63
|2173937.49
|699
|2006.03.23 09:05
|sell
|342
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|700
|2006.03.23 09:25
|s/l
|342
|100.00
|1.7439
|1.7439
|0.0000
|-13000.00
|2160937.49
|701
|2006.03.23 12:16
|sell
|343
|100.00
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|702
|2006.03.23 12:18
|close
|343
|100.00
|1.7421
|1.7437
|0.0000
|3000.83
|2163938.32
|703
|2006.03.23 12:47
|sell
|344
|100.00
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|704
|2006.03.23 13:19
|s/l
|344
|100.00
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|-13000.00
|2150938.32
|705
|2006.03.23 13:41
|sell
|345
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|706
|2006.03.23 13:57
|s/l
|345
|100.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-13000.00
|2137938.32
|707
|2006.03.23 16:13
|sell
|346
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|708
|2006.03.23 16:13
|close
|346
|100.00
|1.7395
|1.7411
|0.0000
|2999.76
|2140938.08
|709
|2006.03.23 16:13
|sell
|347
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|710
|2006.03.23 16:18
|close
|347
|100.00
|1.7395
|1.7411
|0.0000
|2999.63
|2143937.71
|711
|2006.03.23 19:55
|sell
|348
|100.00
|1.7355
|1.7368
|0.0000
|712
|2006.03.23 20:01
|close
|348
|100.00
|1.7350
|1.7368
|0.0000
|4999.78
|2148937.49
|713
|2006.03.24 00:01
|sell
|349
|100.00
|1.7341
|1.7354
|0.0000
|714
|2006.03.24 00:14
|close
|349
|100.00
|1.7338
|1.7354
|0.0000
|2999.64
|2151937.13
|715
|2006.03.24 03:36
|sell
|350
|100.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|716
|2006.03.24 03:36
|close
|350
|100.00
|1.7354
|1.7370
|0.0000
|2999.64
|2154936.77
|717
|2006.03.24 03:36
|sell
|351
|100.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|718
|2006.03.24 04:53
|close
|351
|100.00
|1.7354
|1.7370
|0.0000
|2999.64
|2157936.41
|719
|2006.03.24 07:31
|sell
|352
|100.00
|1.7350
|1.7363
|0.0000
|720
|2006.03.24 07:37
|close
|352
|100.00
|1.7348
|1.7363
|0.0000
|2000.66
|2159937.07
|721
|2006.03.24 08:21
|sell
|353
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|722
|2006.03.24 08:34
|close
|353
|100.00
|1.7341
|1.7359
|0.0000
|4999.97
|2164937.04
|723
|2006.03.24 08:58
|sell
|354
|100.00
|1.7319
|1.7332
|0.0000
|724
|2006.03.24 09:03
|close
|354
|100.00
|1.7316
|1.7332
|0.0000
|2999.64
|2167936.68
|725
|2006.03.24 10:01
|sell
|355
|100.00
|1.7325
|1.7338
|0.0000
|726
|2006.03.24 11:03
|s/l
|355
|100.00
|1.7338
|1.7338
|0.0000
|-13000.00
|2154936.68
|727
|2006.03.24 12:04
|sell
|356
|100.00
|1.7328
|1.7341
|0.0000
|728
|2006.03.24 12:25
|close
|356
|100.00
|1.7325
|1.7341
|0.0000
|2999.64
|2157936.32
|729
|2006.03.24 13:34
|sell
|357
|100.00
|1.7336
|1.7349
|0.0000
|730
|2006.03.24 13:37
|close
|357
|100.00
|1.7334
|1.7349
|0.0000
|2000.66
|2159936.98
|731
|2006.03.24 13:59
|sell
|358
|100.00
|1.7327
|1.7340
|0.0000
|732
|2006.03.24 14:07
|close
|358
|100.00
|1.7324
|1.7340
|0.0000
|2999.73
|2162936.71
|733
|2006.03.24 14:08
|sell
|359
|100.00
|1.7326
|1.7339
|0.0000
|734
|2006.03.24 14:27
|close
|359
|100.00
|1.7319
|1.7339
|0.0000
|7000.30
|2169937.01
|735
|2006.03.24 14:30
|sell
|360
|100.00
|1.7327
|1.7340
|0.0000
|736
|2006.03.24 14:30
|close
|360
|100.00
|1.7319
|1.7340
|0.0000
|8000.00
|2177937.01
|737
|2006.03.24 14:52
|sell
|361
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|738
|2006.03.24 15:04
|s/l
|361
|100.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-13000.00
|2164937.01
|739
|2006.03.24 15:47
|sell
|362
|100.00
|1.7366
|1.7379
|0.0000
|740
|2006.03.24 16:00
|s/l
|362
|100.00
|1.7379
|1.7379
|0.0000
|-13000.00
|2151937.01
|741
|2006.03.24 16:07
|buy
|363
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|742
|2006.03.24 16:07
|close
|363
|100.00
|1.7411
|1.7394
|0.0000
|3999.81
|2155936.82
|743
|2006.03.24 16:07
|buy
|364
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|744
|2006.03.24 16:09
|close
|364
|100.00
|1.7411
|1.7394
|0.0000
|3999.81
|2159936.63
|745
|2006.03.24 16:10
|buy
|365
|100.00
|1.7410
|1.7397
|0.0000
|746
|2006.03.24 16:10
|close
|365
|100.00
|1.7414
|1.7397
|0.0000
|3999.77
|2163936.40
|747
|2006.03.24 16:10
|buy
|366
|100.00
|1.7410
|1.7397
|0.0000
|748
|2006.03.24 16:12
|close
|366
|100.00
|1.7413
|1.7397
|0.0000
|2999.77
|2166936.17
|749
|2006.03.27 02:42
|buy
|367
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|750
|2006.03.27 02:54
|s/l
|367
|100.00
|1.7422
|1.7422
|0.0000
|-13000.00
|2153936.17
|751
|2006.03.27 05:36
|buy
|368
|100.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|752
|2006.03.27 05:36
|close
|368
|100.00
|1.7474
|1.7458
|0.0000
|3000.38
|2156936.55
|753
|2006.03.27 07:10
|buy
|369
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|754
|2006.03.27 07:37
|s/l
|369
|100.00
|1.7471
|1.7471
|0.0000
|-13000.00
|2143936.55
|755
|2006.03.27 08:17
|buy
|370
|100.00
|1.7461
|1.7448
|0.0000
|756
|2006.03.27 08:27
|close
|370
|100.00
|1.7464
|1.7448
|0.0000
|2999.64
|2146936.19
|757
|2006.03.27 09:24
|buy
|371
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|758
|2006.03.27 09:24
|close
|371
|100.00
|1.7469
|1.7452
|0.0000
|3999.80
|2150935.99
|759
|2006.03.27 09:24
|buy
|372
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|760
|2006.03.27 10:10
|close
|372
|100.00
|1.7468
|1.7452
|0.0000
|2999.64
|2153935.63
|761
|2006.03.27 11:40
|buy
|373
|100.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|762
|2006.03.27 13:35
|close
|373
|100.00
|1.7473
|1.7457
|0.0000
|3000.83
|2156936.46
|763
|2006.03.27 13:43
|buy
|374
|100.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|764
|2006.03.27 14:41
|close
|374
|100.00
|1.7476
|1.7460
|0.0000
|2999.63
|2159936.09
|765
|2006.03.27 14:45
|buy
|375
|100.00
|1.7478
|1.7465
|0.0000
|766
|2006.03.27 15:11
|s/l
|375
|100.00
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|-13000.00
|2146936.09
|767
|2006.03.27 16:02
|buy
|376
|100.00
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|768
|2006.03.27 16:03
|close
|376
|100.00
|1.7490
|1.7474
|0.0000
|2999.63
|2149935.72
|769
|2006.03.27 16:03
|buy
|377
|100.00
|1.7489
|1.7476
|0.0000
|770
|2006.03.27 16:19
|close
|377
|100.00
|1.7494
|1.7476
|0.0000
|4999.97
|2154935.69
|771
|2006.03.27 16:53
|buy
|378
|100.00
|1.7485
|1.7472
|0.0000
|772
|2006.03.27 16:57
|close
|378
|100.00
|1.7487
|1.7472
|0.0000
|2000.67
|2156936.36
|773
|2006.03.27 17:15
|buy
|379
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|774
|2006.03.27 17:15
|close
|379
|100.00
|1.7479
|1.7464
|0.0000
|2000.66
|2158937.02
|775
|2006.03.27 17:15
|buy
|380
|100.00
|1.7478
|1.7465
|0.0000
|776
|2006.03.27 17:29
|close
|380
|100.00
|1.7483
|1.7465
|0.0000
|4999.97
|2163936.99
|777
|2006.03.27 18:18
|buy
|381
|100.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|778
|2006.03.27 18:18
|close
|381
|100.00
|1.7467
|1.7451
|0.0000
|3000.35
|2166937.34
|779
|2006.03.27 18:18
|buy
|382
|100.00
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|780
|2006.03.27 18:39
|close
|382
|100.00
|1.7469
|1.7453
|0.0000
|2999.63
|2169936.97
|781
|2006.03.27 19:07
|buy
|383
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|782
|2006.03.27 19:40
|close
|383
|100.00
|1.7476
|1.7459
|0.0000
|3999.80
|2173936.77
|783
|2006.03.27 21:32
|buy
|384
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|784
|2006.03.27 22:49
|s/l
|384
|100.00
|1.7464
|1.7464
|0.0000
|-13000.00
|2160936.77
|785
|2006.03.28 02:43
|sell
|385
|100.00
|1.7477
|1.7490
|0.0000
|786
|2006.03.28 03:00
|close
|385
|100.00
|1.7474
|1.7490
|0.0000
|2999.64
|2163936.41
|787
|2006.03.28 03:31
|buy
|386
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|788
|2006.03.28 03:34
|s/l
|386
|100.00
|1.7459
|1.7459
|0.0000
|-13000.00
|2150936.41
|789
|2006.03.28 05:58
|sell
|387
|100.00
|1.7451
|1.7464
|0.0000
|790
|2006.03.28 05:58
|close
|387
|100.00
|1.7447
|1.7464
|0.0000
|4000.21
|2154936.62
|791
|2006.03.28 05:58
|sell
|388
|100.00
|1.7451
|1.7464
|0.0000
|792
|2006.03.28 06:11
|s/l
|388
|100.00
|1.7464
|1.7464
|0.0000
|-13000.00
|2141936.62
|793
|2006.03.28 08:20
|buy
|389
|100.00
|1.7460
|1.7447
|0.0000
|794
|2006.03.28 08:24
|close
|389
|100.00
|1.7464
|1.7447
|0.0000
|3999.81
|2145936.43
|795
|2006.03.28 09:04
|buy
|390
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|796
|2006.03.28 09:05
|close
|390
|100.00
|1.7480
|1.7464
|0.0000
|3000.26
|2148936.69
|797
|2006.03.28 09:08
|buy
|391
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|798
|2006.03.28 09:53
|close
|391
|100.00
|1.7481
|1.7464
|0.0000
|4000.57
|2152937.26
|799
|2006.03.28 09:55
|buy
|392
|100.00
|1.7476
|1.7463
|0.0000
|800
|2006.03.28 09:55
|close
|392
|100.00
|1.7479
|1.7463
|0.0000
|2999.64
|2155936.90
|801
|2006.03.28 09:55
|buy
|393
|100.00
|1.7476
|1.7463
|0.0000
|802
|2006.03.28 10:00
|close
|393
|100.00
|1.7479
|1.7463
|0.0000
|2999.64
|2158936.54
|803
|2006.03.28 10:05
|buy
|394
|100.00
|1.7482
|1.7469
|0.0000
|804
|2006.03.28 10:05
|close
|394
|100.00
|1.7486
|1.7469
|0.0000
|4000.00
|2162936.54
|805
|2006.03.28 10:05
|buy
|395
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|806
|2006.03.28 10:05
|close
|395
|100.00
|1.7488
|1.7471
|0.0000
|4000.39
|2166936.93
|807
|2006.03.28 10:05
|buy
|396
|100.00
|1.7481
|1.7468
|0.0000
|808
|2006.03.28 10:11
|s/l
|396
|100.00
|1.7468
|1.7468
|0.0000
|-13000.00
|2153936.93
|809
|2006.03.28 10:35
|buy
|397
|100.00
|1.7484
|1.7471
|0.0000
|810
|2006.03.28 10:46
|s/l
|397
|100.00
|1.7471
|1.7471
|0.0000
|-13000.00
|2140936.93
|811
|2006.03.28 11:42
|buy
|398
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|812
|2006.03.28 11:42
|close
|398
|100.00
|1.7500
|1.7483
|0.0000
|3999.80
|2144936.73
|813
|2006.03.28 11:42
|buy
|399
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|814
|2006.03.28 11:45
|s/l
|399
|100.00
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|-13000.00
|2131936.73
|815
|2006.03.28 12:52
|buy
|400
|100.00
|1.7481
|1.7468
|0.0000
|816
|2006.03.28 13:08
|close
|400
|100.00
|1.7485
|1.7468
|0.0000
|3999.81
|2135936.54
|817
|2006.03.28 13:09
|buy
|401
|100.00
|1.7486
|1.7473
|0.0000
|818
|2006.03.28 13:58
|close
|401
|100.00
|1.7490
|1.7473
|0.0000
|4000.00
|2139936.54
|819
|2006.03.28 15:35
|buy
|402
|100.00
|1.7520
|1.7507
|0.0000
|820
|2006.03.28 15:35
|close
|402
|100.00
|1.7523
|1.7507
|0.0000
|3000.59
|2142937.13
|821
|2006.03.28 15:35
|buy
|403
|100.00
|1.7521
|1.7508
|0.0000
|822
|2006.03.28 15:43
|close
|403
|100.00
|1.7525
|1.7508
|0.0000
|4000.99
|2146938.12
|823
|2006.03.28 15:47
|buy
|404
|100.00
|1.7531
|1.7518
|0.0000
|824
|2006.03.28 15:47
|close
|404
|100.00
|1.7535
|1.7518
|0.0000
|3999.81
|2150937.93
|825
|2006.03.28 15:47
|buy
|405
|100.00
|1.7531
|1.7518
|0.0000
|826
|2006.03.28 16:02
|s/l
|405
|100.00
|1.7518
|1.7518
|0.0000
|-13000.00
|2137937.93
|827
|2006.03.28 17:07
|buy
|406
|100.00
|1.7502
|1.7489
|0.0000
|828
|2006.03.28 17:20
|s/l
|406
|100.00
|1.7489
|1.7489
|0.0000
|-13000.00
|2124937.93
|829
|2006.03.28 17:39
|buy
|407
|100.00
|1.7495
|1.7482
|0.0000
|830
|2006.03.28 18:21
|close
|407
|100.00
|1.7500
|1.7482
|0.0000
|4999.97
|2129937.90
|831
|2006.03.28 18:22
|buy
|408
|100.00
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|832
|2006.03.28 18:35
|close
|408
|100.00
|1.7501
|1.7485
|0.0000
|2999.64
|2132937.54
|833
|2006.03.28 20:28
|sell
|409
|100.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|834
|2006.03.28 21:12
|s/l
|409
|100.00
|1.7500
|1.7500
|0.0000
|-13000.00
|2119937.54
|835
|2006.03.28 21:19
|sell
|410
|100.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|836
|2006.03.28 21:20
|close
|410
|100.00
|1.7485
|1.7503
|0.0000
|5000.00
|2124937.54
|837
|2006.03.28 21:27
|sell
|411
|100.00
|1.7455
|1.7468
|0.0000
|838
|2006.03.28 21:31
|close
|411
|100.00
|1.7448
|1.7468
|0.0000
|6999.69
|2131937.23
|839
|2006.03.28 21:37
|sell
|412
|100.00
|1.7448
|1.7461
|0.0000
|840
|2006.03.28 21:37
|close
|412
|100.00
|1.7443
|1.7461
|0.0000
|4999.72
|2136936.95
|841
|2006.03.28 21:37
|sell
|413
|100.00
|1.7444
|1.7457
|0.0000
|842
|2006.03.28 21:37
|close
|413
|100.00
|1.7439
|1.7457
|0.0000
|5000.00
|2141936.95
|843
|2006.03.28 21:37
|sell
|414
|100.00
|1.7448
|1.7461
|0.0000
|844
|2006.03.28 21:43
|close
|414
|100.00
|1.7443
|1.7461
|0.0000
|4999.97
|2146936.92
|845
|2006.03.29 00:42
|sell
|415
|100.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|846
|2006.03.29 00:43
|close
|415
|100.00
|1.7431
|1.7447
|0.0000
|2999.86
|2149936.78
|847
|2006.03.29 00:44
|sell
|416
|100.00
|1.7430
|1.7443
|0.0000
|848
|2006.03.29 00:58
|close
|416
|100.00
|1.7427
|1.7443
|0.0000
|3000.52
|2152937.30
|849
|2006.03.29 03:24
|sell
|417
|100.00
|1.7431
|1.7444
|0.0000
|850
|2006.03.29 03:54
|close
|417
|100.00
|1.7429
|1.7444
|0.0000
|2000.66
|2154937.96
|851
|2006.03.29 05:13
|sell
|418
|100.00
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|852
|2006.03.29 05:20
|close
|418
|100.00
|1.7434
|1.7450
|0.0000
|3000.83
|2157938.79
|853
|2006.03.29 05:55
|sell
|419
|100.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|854
|2006.03.29 05:55
|close
|419
|100.00
|1.7430
|1.7447
|0.0000
|4000.03
|2161938.82
|855
|2006.03.29 05:55
|sell
|420
|100.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|856
|2006.03.29 05:57
|close
|420
|100.00
|1.7431
|1.7447
|0.0000
|2999.86
|2164938.68
|857
|2006.03.29 06:16
|sell
|421
|100.00
|1.7431
|1.7444
|0.0000
|858
|2006.03.29 06:30
|close
|421
|100.00
|1.7428
|1.7444
|0.0000
|3000.83
|2167939.51
|859
|2006.03.29 06:37
|sell
|422
|100.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|860
|2006.03.29 07:50
|s/l
|422
|100.00
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|-13000.00
|2154939.51
|861
|2006.03.29 09:20
|sell
|423
|100.00
|1.7407
|1.7420
|0.0000
|862
|2006.03.29 09:37
|close
|423
|100.00
|1.7400
|1.7420
|0.0000
|7000.24
|2161939.75
|863
|2006.03.29 10:32
|sell
|424
|100.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|864
|2006.03.29 10:32
|close
|424
|100.00
|1.7365
|1.7382
|0.0000
|4000.08
|2165939.83
|865
|2006.03.29 12:04
|sell
|425
|100.00
|1.7373
|1.7386
|0.0000
|866
|2006.03.29 12:12
|close
|425
|100.00
|1.7369
|1.7386
|0.0000
|4000.38
|2169940.21
|867
|2006.03.29 12:49
|sell
|426
|100.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|868
|2006.03.29 12:53
|close
|426
|100.00
|1.7377
|1.7393
|0.0000
|3000.35
|2172940.56
|869
|2006.03.29 15:59
|sell
|427
|100.00
|1.7325
|1.7338
|0.0000
|870
|2006.03.29 16:03
|close
|427
|100.00
|1.7321
|1.7338
|0.0000
|4000.00
|2176940.56
|871
|2006.03.29 16:05
|sell
|428
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|872
|2006.03.29 16:37
|s/l
|428
|100.00
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|-13000.00
|2163940.56
|873
|2006.03.29 17:00
|sell
|429
|100.00
|1.7340
|1.7353
|0.0000
|874
|2006.03.29 17:03
|close
|429
|100.00
|1.7337
|1.7353
|0.0000
|2999.68
|2166940.24
|875
|2006.03.29 17:17
|sell
|430
|100.00
|1.7339
|1.7352
|0.0000
|876
|2006.03.29 17:48
|close
|430
|100.00
|1.7336
|1.7352
|0.0000
|3000.00
|2169940.24
|877
|2006.03.29 17:49
|sell
|431
|100.00
|1.7340
|1.7353
|0.0000
|878
|2006.03.29 18:07
|s/l
|431
|100.00
|1.7353
|1.7353
|0.0000
|-13000.00
|2156940.24
|879
|2006.03.29 20:25
|sell
|432
|100.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|880
|2006.03.29 20:27
|close
|432
|100.00
|1.7349
|1.7365
|0.0000
|3000.82
|2159941.06
|881
|2006.03.29 23:57
|sell
|433
|100.00
|1.7340
|1.7353
|0.0000
|882
|2006.03.29 23:58
|close
|433
|100.00
|1.7337
|1.7353
|0.0000
|2999.64
|2162940.70
|883
|2006.03.30 03:00
|buy
|434
|100.00
|1.7360
|1.7347
|0.0000
|884
|2006.03.30 03:12
|close
|434
|100.00
|1.7363
|1.7347
|0.0000
|2999.64
|2165940.34
|885
|2006.03.30 03:59
|buy
|435
|100.00
|1.7380
|1.7367
|0.0000
|886
|2006.03.30 04:43
|close
|435
|100.00
|1.7384
|1.7367
|0.0000
|3999.80
|2169940.14
|887
|2006.03.30 04:47
|buy
|436
|100.00
|1.7393
|1.7380
|0.0000
|888
|2006.03.30 05:01
|close
|436
|100.00
|1.7396
|1.7380
|0.0000
|2999.64
|2172939.78
|889
|2006.03.30 06:33
|buy
|437
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|890
|2006.03.30 07:00
|close
|437
|100.00
|1.7410
|1.7394
|0.0000
|3000.83
|2175940.61
|891
|2006.03.30 07:14
|buy
|438
|100.00
|1.7411
|1.7398
|0.0000
|892
|2006.03.30 07:23
|close
|438
|100.00
|1.7414
|1.7398
|0.0000
|3000.03
|2178940.64
|893
|2006.03.30 07:27
|buy
|439
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|894
|2006.03.30 07:27
|close
|439
|100.00
|1.7419
|1.7403
|0.0000
|2999.97
|2181940.61
|895
|2006.03.30 07:39
|buy
|440
|100.00
|1.7407
|1.7394
|0.0000
|896
|2006.03.30 08:01
|close
|440
|100.00
|1.7410
|1.7394
|0.0000
|3000.27
|2184940.88
|897
|2006.03.30 08:01
|buy
|441
|100.00
|1.7409
|1.7396
|0.0000
|898
|2006.03.30 08:27
|s/l
|441
|100.00
|1.7396
|1.7396
|0.0000
|-13000.00
|2171940.88
|899
|2006.03.30 09:37
|buy
|442
|100.00
|1.7379
|1.7366
|0.0000
|900
|2006.03.30 09:38
|close
|442
|100.00
|1.7382
|1.7366
|0.0000
|2999.63
|2174940.51
|901
|2006.03.30 09:40
|buy
|443
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|902
|2006.03.30 09:49
|s/l
|443
|100.00
|1.7373
|1.7373
|0.0000
|-13000.00
|2161940.51
|903
|2006.03.30 11:05
|buy
|444
|100.00
|1.7390
|1.7377
|0.0000
|904
|2006.03.30 11:05
|close
|444
|100.00
|1.7394
|1.7377
|0.0000
|3999.51
|2165940.02
|905
|2006.03.30 13:39
|buy
|445
|100.00
|1.7411
|1.7398
|0.0000
|906
|2006.03.30 13:46
|close
|445
|100.00
|1.7414
|1.7398
|0.0000
|2999.63
|2168939.65
|907
|2006.03.30 13:48
|buy
|446
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|908
|2006.03.30 14:09
|close
|446
|100.00
|1.7419
|1.7403
|0.0000
|2999.64
|2171939.29
|909
|2006.03.30 15:09
|buy
|447
|100.00
|1.7398
|1.7385
|0.0000
|910
|2006.03.30 15:18
|close
|447
|100.00
|1.7400
|1.7385
|0.0000
|2000.67
|2173939.96
|911
|2006.03.30 15:28
|buy
|448
|100.00
|1.7403
|1.7390
|0.0000
|912
|2006.03.30 15:35
|close
|448
|100.00
|1.7407
|1.7390
|0.0000
|3999.74
|2177939.70
|913
|2006.03.30 15:36
|buy
|449
|100.00
|1.7409
|1.7396
|0.0000
|914
|2006.03.30 15:37
|close
|449
|100.00
|1.7412
|1.7396
|0.0000
|2999.64
|2180939.34
|915
|2006.03.30 15:38
|buy
|450
|100.00
|1.7404
|1.7391
|0.0000
|916
|2006.03.30 15:38
|close
|450
|100.00
|1.7410
|1.7391
|0.0000
|5999.57
|2186938.91
|917
|2006.03.30 15:38
|buy
|451
|100.00
|1.7406
|1.7393
|0.0000
|918
|2006.03.30 15:42
|s/l
|451
|100.00
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|-13000.00
|2173938.91
|919
|2006.03.30 15:54
|buy
|452
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|920
|2006.03.30 15:55
|close
|452
|100.00
|1.7389
|1.7373
|0.0000
|3000.00
|2176938.91
|921
|2006.03.30 15:57
|buy
|453
|100.00
|1.7391
|1.7378
|0.0000
|922
|2006.03.30 16:16
|close
|453
|100.00
|1.7396
|1.7378
|0.0000
|4999.97
|2181938.88
|923
|2006.03.30 16:27
|buy
|454
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|924
|2006.03.30 16:27
|close
|454
|100.00
|1.7415
|1.7399
|0.0000
|2999.44
|2184938.32
|925
|2006.03.30 16:27
|buy
|455
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|926
|2006.03.30 16:28
|close
|455
|100.00
|1.7417
|1.7399
|0.0000
|4999.97
|2189938.29
|927
|2006.03.30 16:33
|buy
|456
|100.00
|1.7446
|1.7433
|0.0000
|928
|2006.03.30 16:33
|close
|456
|100.00
|1.7452
|1.7433
|0.0000
|5999.76
|2195938.05
|929
|2006.03.30 16:33
|buy
|457
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|930
|2006.03.30 16:34
|close
|457
|100.00
|1.7450
|1.7434
|0.0000
|2999.59
|2198937.64
|931
|2006.03.30 18:19
|buy
|458
|100.00
|1.7446
|1.7433
|0.0000
|932
|2006.03.30 18:21
|close
|458
|100.00
|1.7450
|1.7433
|0.0000
|3999.81
|2202937.45
|933
|2006.03.30 20:37
|buy
|459
|100.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|934
|2006.03.30 20:37
|close
|459
|100.00
|1.7467
|1.7450
|0.0000
|4000.51
|2206937.96
|935
|2006.03.30 20:46
|buy
|460
|100.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|936
|2006.03.30 20:50
|close
|460
|100.00
|1.7467
|1.7450
|0.0000
|4000.99
|2210938.95
|937
|2006.03.30 21:06
|buy
|461
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|938
|2006.03.30 21:06
|close
|461
|100.00
|1.7477
|1.7461
|0.0000
|3000.00
|2213938.95
|939
|2006.03.30 21:06
|buy
|462
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|940
|2006.03.30 21:06
|close
|462
|100.00
|1.7477
|1.7461
|0.0000
|3000.00
|2216938.95
|941
|2006.03.30 21:06
|buy
|463
|100.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|942
|2006.03.30 21:19
|close
|463
|100.00
|1.7474
|1.7458
|0.0000
|3000.38
|2219939.33
|943
|2006.03.30 21:24
|buy
|464
|100.00
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|944
|2006.03.30 21:24
|close
|464
|100.00
|1.7478
|1.7462
|0.0000
|2999.71
|2222939.04
|945
|2006.03.30 21:24
|buy
|465
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|946
|2006.03.30 21:25
|close
|465
|100.00
|1.7482
|1.7464
|0.0000
|5001.16
|2227940.20
|947
|2006.03.30 23:30
|buy
|466
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|948
|2006.03.31 00:24
|close
|466
|100.00
|1.7474
|1.7459
|0.0000
|1650.66
|2229590.86
|949
|2006.03.31 02:00
|buy
|467
|100.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|950
|2006.03.31 02:12
|s/l
|467
|100.00
|1.7458
|1.7458
|0.0000
|-13000.00
|2216590.86
|951
|2006.03.31 02:55
|buy
|468
|100.00
|1.7459
|1.7446
|0.0000
|952
|2006.03.31 02:55
|close
|468
|100.00
|1.7464
|1.7446
|0.0000
|4999.98
|2221590.84
|953
|2006.03.31 02:55
|buy
|469
|100.00
|1.7461
|1.7448
|0.0000
|954
|2006.03.31 03:11
|close
|469
|100.00
|1.7468
|1.7448
|0.0000
|6999.11
|2228589.95
|955
|2006.03.31 03:28
|buy
|470
|100.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|956
|2006.03.31 03:51
|s/l
|470
|100.00
|1.7457
|1.7457
|0.0000
|-13000.00
|2215589.95
|957
|2006.03.31 06:15
|buy
|471
|100.00
|1.7456
|1.7443
|0.0000
|958
|2006.03.31 07:56
|s/l
|471
|100.00
|1.7443
|1.7443
|0.0000
|-13000.00
|2202589.95
|959
|2006.03.31 08:07
|sell
|472
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|960
|2006.03.31 08:17
|close
|472
|100.00
|1.7442
|1.7458
|0.0000
|3000.83
|2205590.78
|961
|2006.03.31 08:51
|sell
|473
|100.00
|1.7426
|1.7439
|0.0000
|962
|2006.03.31 08:51
|close
|473
|100.00
|1.7421
|1.7439
|0.0000
|4999.97
|2210590.75
|963
|2006.03.31 12:36
|sell
|474
|100.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|964
|2006.03.31 12:37
|close
|474
|100.00
|1.7363
|1.7383
|0.0000
|7000.31
|2217591.06
|965
|2006.03.31 13:47
|sell
|475
|100.00
|1.7360
|1.7373
|0.0000
|966
|2006.03.31 14:12
|s/l
|475
|100.00
|1.7373
|1.7373
|0.0000
|-13000.00
|2204591.06
|967
|2006.03.31 15:44
|sell
|476
|100.00
|1.7387
|1.7400
|0.0000
|968
|2006.03.31 15:44
|close
|476
|100.00
|1.7382
|1.7400
|0.0000
|5000.32
|2209591.38
|969
|2006.03.31 15:54
|sell
|477
|100.00
|1.7365
|1.7378
|0.0000
|970
|2006.03.31 15:54
|close
|477
|100.00
|1.7360
|1.7378
|0.0000
|5000.25
|2214591.63
|971
|2006.03.31 15:54
|sell
|478
|100.00
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|972
|2006.03.31 15:59
|s/l
|478
|100.00
|1.7374
|1.7374
|0.0000
|-13000.00
|2201591.63
|973
|2006.03.31 16:20
|sell
|479
|100.00
|1.7378
|1.7391
|0.0000
|974
|2006.03.31 16:20
|close
|479
|100.00
|1.7375
|1.7391
|0.0000
|3000.00
|2204591.63
|975
|2006.03.31 16:20
|sell
|480
|100.00
|1.7379
|1.7392
|0.0000
|976
|2006.03.31 16:20
|close
|480
|100.00
|1.7373
|1.7392
|0.0000
|6000.14
|2210591.77
|977
|2006.03.31 16:20
|sell
|481
|100.00
|1.7379
|1.7392
|0.0000
|978
|2006.03.31 16:22
|close
|481
|100.00
|1.7374
|1.7392
|0.0000
|5000.19
|2215591.96
|979
|2006.03.31 16:43
|sell
|482
|100.00
|1.7368
|1.7381
|0.0000
|980
|2006.03.31 16:43
|close
|482
|100.00
|1.7365
|1.7381
|0.0000
|3000.08
|2218592.04
|981
|2006.03.31 17:06
|sell
|483
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|982
|2006.03.31 17:08
|s/l
|483
|100.00
|1.7364
|1.7364
|0.0000
|-13000.00
|2205592.04
|983
|2006.04.03 02:11
|sell
|484
|100.00
|1.7363
|1.7376
|0.0000
|984
|2006.04.03 02:30
|close
|484
|100.00
|1.7358
|1.7376
|0.0000
|4999.92
|2210591.96
|985
|2006.04.03 02:40
|sell
|485
|100.00
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|986
|2006.04.03 02:41
|close
|485
|100.00
|1.7346
|1.7362
|0.0000
|2999.64
|2213591.60
|987
|2006.04.03 02:42
|sell
|486
|100.00
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|988
|2006.04.03 02:57
|close
|486
|100.00
|1.7346
|1.7362
|0.0000
|2999.64
|2216591.24
|989
|2006.04.03 04:23
|sell
|487
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|990
|2006.04.03 04:25
|close
|487
|100.00
|1.7343
|1.7359
|0.0000
|2999.64
|2219590.88
|991
|2006.04.03 04:25
|sell
|488
|100.00
|1.7344
|1.7357
|0.0000
|992
|2006.04.03 04:43
|close
|488
|100.00
|1.7340
|1.7357
|0.0000
|3999.80
|2223590.68
|993
|2006.04.03 04:53
|sell
|489
|100.00
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|994
|2006.04.03 04:53
|close
|489
|100.00
|1.7335
|1.7351
|0.0000
|3000.83
|2226591.51
|995
|2006.04.03 06:44
|sell
|490
|100.00
|1.7303
|1.7316
|0.0000
|996
|2006.04.03 06:44
|close
|490
|100.00
|1.7299
|1.7316
|0.0000
|3999.81
|2230591.32
|997
|2006.04.03 06:44
|sell
|491
|100.00
|1.7303
|1.7316
|0.0000
|998
|2006.04.03 06:45
|close
|491
|100.00
|1.7298
|1.7316
|0.0000
|4999.97
|2235591.29
|999
|2006.04.03 07:19
|sell
|492
|100.00
|1.7304
|1.7317
|0.0000
|1000
|2006.04.03 07:23
|close
|492
|100.00
|1.7300
|1.7317
|0.0000
|3999.80
|2239591.09
|1001
|2006.04.03 08:19
|sell
|493
|100.00
|1.7293
|1.7306
|0.0000
|1002
|2006.04.03 08:22
|close
|493
|100.00
|1.7290
|1.7306
|0.0000
|2999.42
|2242590.51
|1003
|2006.04.03 08:45
|sell
|494
|100.00
|1.7280
|1.7293
|0.0000
|1004
|2006.04.03 08:46
|close
|494
|100.00
|1.7276
|1.7293
|0.0000
|4001.00
|2246591.51
|1005
|2006.04.03 09:14
|sell
|495
|100.00
|1.7263
|1.7276
|0.0000
|1006
|2006.04.03 09:44
|close
|495
|100.00
|1.7260
|1.7276
|0.0000
|3000.00
|2249591.51
|1007
|2006.04.03 10:31
|sell
|496
|100.00
|1.7258
|1.7271
|0.0000
|1008
|2006.04.03 10:31
|close
|496
|100.00
|1.7255
|1.7271
|0.0000
|3000.83
|2252592.34
|1009
|2006.04.03 10:31
|sell
|497
|100.00
|1.7258
|1.7271
|0.0000
|1010
|2006.04.03 10:33
|close
|497
|100.00
|1.7253
|1.7271
|0.0000
|4999.97
|2257592.31
|1011
|2006.04.03 10:37
|sell
|498
|100.00
|1.7258
|1.7271
|0.0000
|1012
|2006.04.03 10:54
|s/l
|498
|100.00
|1.7271
|1.7271
|0.0000
|-13000.00
|2244592.31
|1013
|2006.04.03 12:44
|sell
|499
|100.00
|1.7289
|1.7302
|0.0000
|1014
|2006.04.03 12:48
|close
|499
|100.00
|1.7286
|1.7302
|0.0000
|2999.56
|2247591.87
|1015
|2006.04.03 16:04
|buy
|500
|100.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|1016
|2006.04.03 16:04
|close
|500
|100.00
|1.7295
|1.7279
|0.0000
|3000.28
|2250592.15
|1017
|2006.04.03 16:09
|buy
|501
|100.00
|1.7288
|1.7275
|0.0000
|1018
|2006.04.03 16:09
|close
|501
|100.00
|1.7292
|1.7275
|0.0000
|3999.75
|2254591.90
|1019
|2006.04.03 16:09
|buy
|502
|100.00
|1.7288
|1.7275
|0.0000
|1020
|2006.04.03 16:10
|close
|502
|100.00
|1.7294
|1.7275
|0.0000
|5999.75
|2260591.65
|1021
|2006.04.03 16:22
|buy
|503
|100.00
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|1022
|2006.04.03 16:22
|close
|503
|100.00
|1.7302
|1.7286
|0.0000
|3000.52
|2263592.17
|1023
|2006.04.03 16:22
|buy
|504
|100.00
|1.7297
|1.7284
|0.0000
|1024
|2006.04.03 16:23
|close
|504
|100.00
|1.7301
|1.7284
|0.0000
|3999.81
|2267591.98
|1025
|2006.04.03 16:44
|buy
|505
|100.00
|1.7332
|1.7319
|0.0000
|1026
|2006.04.03 16:46
|close
|505
|100.00
|1.7336
|1.7319
|0.0000
|4000.00
|2271591.98
|1027
|2006.04.03 16:47
|buy
|506
|100.00
|1.7336
|1.7323
|0.0000
|1028
|2006.04.03 16:47
|close
|506
|100.00
|1.7340
|1.7323
|0.0000
|3999.68
|2275591.66
|1029
|2006.04.03 16:47
|buy
|507
|100.00
|1.7336
|1.7323
|0.0000
|1030
|2006.04.03 16:52
|close
|507
|100.00
|1.7340
|1.7323
|0.0000
|4000.13
|2279591.79
|1031
|2006.04.03 16:58
|buy
|508
|100.00
|1.7360
|1.7347
|0.0000
|1032
|2006.04.03 16:58
|close
|508
|100.00
|1.7365
|1.7347
|0.0000
|4999.72
|2284591.51
|1033
|2006.04.03 17:00
|buy
|509
|100.00
|1.7368
|1.7355
|0.0000
|1034
|2006.04.03 17:01
|close
|509
|100.00
|1.7372
|1.7355
|0.0000
|3999.59
|2288591.10
|1035
|2006.04.03 17:29
|buy
|510
|100.00
|1.7396
|1.7383
|0.0000
|1036
|2006.04.03 17:49
|s/l
|510
|100.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-13000.00
|2275591.10
|1037
|2006.04.03 18:06
|buy
|511
|100.00
|1.7392
|1.7379
|0.0000
|1038
|2006.04.03 18:12
|close
|511
|100.00
|1.7395
|1.7379
|0.0000
|3000.83
|2278591.93
|1039
|2006.04.03 18:55
|buy
|512
|100.00
|1.7395
|1.7382
|0.0000
|1040
|2006.04.03 18:55
|close
|512
|100.00
|1.7398
|1.7382
|0.0000
|2999.87
|2281591.80
|1041
|2006.04.03 18:55
|buy
|513
|100.00
|1.7398
|1.7385
|0.0000
|1042
|2006.04.03 19:06
|s/l
|513
|100.00
|1.7385
|1.7385
|0.0000
|-13000.00
|2268591.80
|1043
|2006.04.04 03:46
|buy
|514
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|1044
|2006.04.04 04:04
|close
|514
|100.00
|1.7393
|1.7373
|0.0000
|7000.31
|2275592.11
|1045
|2006.04.04 04:05
|buy
|515
|100.00
|1.7388
|1.7375
|0.0000
|1046
|2006.04.04 04:07
|close
|515
|100.00
|1.7394
|1.7375
|0.0000
|6000.13
|2281592.24
|1047
|2006.04.04 06:15
|buy
|516
|100.00
|1.7383
|1.7370
|0.0000
|1048
|2006.04.04 06:15
|close
|516
|100.00
|1.7386
|1.7370
|0.0000
|2999.48
|2284591.72
|1049
|2006.04.04 06:15
|buy
|517
|100.00
|1.7383
|1.7370
|0.0000
|1050
|2006.04.04 06:17
|close
|517
|100.00
|1.7387
|1.7370
|0.0000
|3999.80
|2288591.52
|1051
|2006.04.04 06:42
|buy
|518
|100.00
|1.7394
|1.7381
|0.0000
|1052
|2006.04.04 06:46
|close
|518
|100.00
|1.7398
|1.7381
|0.0000
|3999.80
|2292591.32
|1053
|2006.04.04 07:58
|buy
|519
|100.00
|1.7393
|1.7380
|0.0000
|1054
|2006.04.04 08:01
|close
|519
|100.00
|1.7397
|1.7380
|0.0000
|3999.81
|2296591.13
|1055
|2006.04.04 09:37
|buy
|520
|100.00
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|1056
|2006.04.04 09:37
|close
|520
|100.00
|1.7433
|1.7417
|0.0000
|3000.03
|2299591.16
|1057
|2006.04.04 09:37
|buy
|521
|100.00
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|1058
|2006.04.04 09:39
|close
|521
|100.00
|1.7433
|1.7417
|0.0000
|2999.64
|2302590.80
|1059
|2006.04.04 09:42
|buy
|522
|100.00
|1.7430
|1.7417
|0.0000
|1060
|2006.04.04 09:45
|close
|522
|100.00
|1.7433
|1.7417
|0.0000
|3000.03
|2305590.83
|1061
|2006.04.04 09:49
|buy
|523
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1062
|2006.04.04 09:58
|close
|523
|100.00
|1.7440
|1.7422
|0.0000
|4999.58
|2310590.41
|1063
|2006.04.04 10:04
|buy
|524
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1064
|2006.04.04 10:12
|close
|524
|100.00
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|3999.80
|2314590.21
|1065
|2006.04.04 10:58
|buy
|525
|100.00
|1.7451
|1.7438
|0.0000
|1066
|2006.04.04 11:10
|close
|525
|100.00
|1.7456
|1.7438
|0.0000
|4999.97
|2319590.18
|1067
|2006.04.04 11:13
|buy
|526
|100.00
|1.7462
|1.7449
|0.0000
|1068
|2006.04.04 11:23
|s/l
|526
|100.00
|1.7449
|1.7449
|0.0000
|-13000.00
|2306590.18
|1069
|2006.04.04 12:02
|buy
|527
|100.00
|1.7457
|1.7444
|0.0000
|1070
|2006.04.04 12:02
|close
|527
|100.00
|1.7460
|1.7444
|0.0000
|3000.00
|2309590.18
|1071
|2006.04.04 14:11
|buy
|528
|100.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|1072
|2006.04.04 14:11
|close
|528
|100.00
|1.7500
|1.7484
|0.0000
|3000.00
|2312590.18
|1073
|2006.04.04 14:12
|buy
|529
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|1074
|2006.04.04 14:12
|close
|529
|100.00
|1.7500
|1.7483
|0.0000
|3999.80
|2316589.98
|1075
|2006.04.04 14:12
|buy
|530
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|1076
|2006.04.04 14:13
|close
|530
|100.00
|1.7499
|1.7483
|0.0000
|2999.63
|2319589.61
|1077
|2006.04.04 14:18
|buy
|531
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|1078
|2006.04.04 14:19
|close
|531
|100.00
|1.7501
|1.7483
|0.0000
|4999.97
|2324589.58
|1079
|2006.04.04 14:30
|buy
|532
|100.00
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|1080
|2006.04.04 14:30
|close
|532
|100.00
|1.7545
|1.7526
|0.0000
|6000.31
|2330589.89
|1081
|2006.04.04 14:30
|buy
|533
|100.00
|1.7541
|1.7528
|0.0000
|1082
|2006.04.04 14:36
|s/l
|533
|100.00
|1.7528
|1.7528
|0.0000
|-13000.00
|2317589.89
|1083
|2006.04.04 14:44
|buy
|534
|100.00
|1.7528
|1.7515
|0.0000
|1084
|2006.04.04 14:53
|s/l
|534
|100.00
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|-13000.00
|2304589.89
|1085
|2006.04.04 15:57
|buy
|535
|100.00
|1.7564
|1.7551
|0.0000
|1086
|2006.04.04 15:58
|close
|535
|100.00
|1.7568
|1.7551
|0.0000
|4001.00
|2308590.89
|1087
|2006.04.04 17:21
|buy
|536
|100.00
|1.7556
|1.7543
|0.0000
|1088
|2006.04.04 17:21
|close
|536
|100.00
|1.7561
|1.7543
|0.0000
|5001.17
|2313592.06
|1089
|2006.04.04 17:21
|buy
|537
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|1090
|2006.04.04 17:29
|close
|537
|100.00
|1.7561
|1.7545
|0.0000
|3000.83
|2316592.89
|1091
|2006.04.04 18:05
|buy
|538
|100.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|1092
|2006.04.04 18:05
|close
|538
|100.00
|1.7558
|1.7542
|0.0000
|3000.00
|2319592.89
|1093
|2006.04.04 19:04
|buy
|539
|100.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|1094
|2006.04.04 19:57
|close
|539
|100.00
|1.7557
|1.7541
|0.0000
|2999.64
|2322592.53
|1095
|2006.04.04 20:18
|buy
|540
|100.00
|1.7566
|1.7553
|0.0000
|1096
|2006.04.04 20:30
|s/l
|540
|100.00
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-13000.00
|2309592.53
|1097
|2006.04.04 21:32
|buy
|541
|100.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|1098
|2006.04.04 21:33
|close
|541
|100.00
|1.7558
|1.7542
|0.0000
|2999.64
|2312592.17
|1099
|2006.04.05 00:28
|buy
|542
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1100
|2006.04.05 01:11
|s/l
|542
|100.00
|1.7546
|1.7546
|0.0000
|-13000.00
|2299592.17
|1101
|2006.04.05 02:22
|buy
|543
|100.00
|1.7536
|1.7523
|0.0000
|1102
|2006.04.05 02:27
|close
|543
|100.00
|1.7539
|1.7523
|0.0000
|3000.83
|2302593.00
|1103
|2006.04.05 02:37
|buy
|544
|100.00
|1.7552
|1.7539
|0.0000
|1104
|2006.04.05 03:14
|close
|544
|100.00
|1.7555
|1.7539
|0.0000
|3000.05
|2305593.05
|1105
|2006.04.05 03:19
|buy
|545
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|1106
|2006.04.05 03:21
|close
|545
|100.00
|1.7561
|1.7545
|0.0000
|3000.83
|2308593.88
|1107
|2006.04.05 05:11
|buy
|546
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|1108
|2006.04.05 05:22
|close
|546
|100.00
|1.7574
|1.7558
|0.0000
|3000.83
|2311594.71
|1109
|2006.04.05 06:53
|buy
|547
|100.00
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|1110
|2006.04.05 07:02
|close
|547
|100.00
|1.7592
|1.7575
|0.0000
|3999.80
|2315594.51
|1111
|2006.04.05 08:43
|buy
|548
|100.00
|1.7592
|1.7579
|0.0000
|1112
|2006.04.05 08:43
|close
|548
|100.00
|1.7596
|1.7579
|0.0000
|4000.56
|2319595.07
|1113
|2006.04.05 08:43
|buy
|549
|100.00
|1.7592
|1.7579
|0.0000
|1114
|2006.04.05 08:50
|close
|549
|100.00
|1.7595
|1.7579
|0.0000
|3000.83
|2322595.90
|1115
|2006.04.05 10:52
|buy
|550
|100.00
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|1116
|2006.04.05 10:52
|close
|550
|100.00
|1.7541
|1.7525
|0.0000
|2999.99
|2325595.89
|1117
|2006.04.05 14:24
|buy
|551
|100.00
|1.7512
|1.7499
|0.0000
|1118
|2006.04.05 14:33
|close
|551
|100.00
|1.7516
|1.7499
|0.0000
|3999.53
|2329595.42
|1119
|2006.04.05 14:59
|buy
|552
|100.00
|1.7517
|1.7504
|0.0000
|1120
|2006.04.05 15:00
|close
|552
|100.00
|1.7521
|1.7504
|0.0000
|3999.91
|2333595.33
|1121
|2006.04.05 15:13
|sell
|553
|100.00
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|1122
|2006.04.05 15:13
|close
|553
|100.00
|1.7512
|1.7528
|0.0000
|2999.53
|2336594.86
|1123
|2006.04.05 15:13
|sell
|554
|100.00
|1.7514
|1.7527
|0.0000
|1124
|2006.04.05 16:00
|close
|554
|100.00
|1.7510
|1.7527
|0.0000
|3999.94
|2340594.80
|1125
|2006.04.05 16:27
|sell
|555
|100.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1126
|2006.04.05 16:27
|close
|555
|100.00
|1.7499
|1.7515
|0.0000
|3000.33
|2343595.13
|1127
|2006.04.05 16:31
|sell
|556
|100.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|1128
|2006.04.05 16:35
|s/l
|556
|100.00
|1.7500
|1.7500
|0.0000
|-13000.00
|2330595.13
|1129
|2006.04.05 17:53
|buy
|557
|100.00
|1.7496
|1.7483
|0.0000
|1130
|2006.04.05 18:04
|close
|557
|100.00
|1.7500
|1.7483
|0.0000
|4000.00
|2334595.13
|1131
|2006.04.05 20:28
|buy
|558
|100.00
|1.7544
|1.7531
|0.0000
|1132
|2006.04.05 20:40
|close
|558
|100.00
|1.7546
|1.7531
|0.0000
|2000.66
|2336595.79
|1133
|2006.04.06 00:08
|sell
|559
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|1134
|2006.04.06 00:08
|close
|559
|100.00
|1.7530
|1.7547
|0.0000
|4000.12
|2340595.91
|1135
|2006.04.06 02:10
|sell
|560
|100.00
|1.7512
|1.7525
|0.0000
|1136
|2006.04.06 02:31
|s/l
|560
|100.00
|1.7525
|1.7525
|0.0000
|-13000.00
|2327595.91
|1137
|2006.04.06 04:06
|sell
|561
|100.00
|1.7519
|1.7532
|0.0000
|1138
|2006.04.06 05:20
|s/l
|561
|100.00
|1.7532
|1.7532
|0.0000
|-13000.00
|2314595.91
|1139
|2006.04.06 08:01
|buy
|562
|100.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|1140
|2006.04.06 08:20
|s/l
|562
|100.00
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-13000.00
|2301595.91
|1141
|2006.04.06 09:04
|buy
|563
|100.00
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|1142
|2006.04.06 09:16
|close
|563
|100.00
|1.7525
|1.7510
|0.0000
|2000.57
|2303596.48
|1143
|2006.04.06 09:16
|buy
|564
|100.00
|1.7522
|1.7509
|0.0000
|1144
|2006.04.06 09:16
|close
|564
|100.00
|1.7525
|1.7509
|0.0000
|3000.57
|2306597.05
|1145
|2006.04.06 09:16
|buy
|565
|100.00
|1.7524
|1.7511
|0.0000
|1146
|2006.04.06 09:19
|close
|565
|100.00
|1.7527
|1.7511
|0.0000
|3000.00
|2309597.05
|1147
|2006.04.06 10:05
|buy
|566
|100.00
|1.7544
|1.7531
|0.0000
|1148
|2006.04.06 10:11
|close
|566
|100.00
|1.7549
|1.7531
|0.0000
|4999.97
|2314597.02
|1149
|2006.04.06 10:17
|buy
|567
|100.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|1150
|2006.04.06 10:23
|close
|567
|100.00
|1.7554
|1.7538
|0.0000
|3000.21
|2317597.23
|1151
|2006.04.06 10:59
|buy
|568
|100.00
|1.7565
|1.7552
|0.0000
|1152
|2006.04.06 10:59
|close
|568
|100.00
|1.7569
|1.7552
|0.0000
|4000.27
|2321597.50
|1153
|2006.04.06 10:59
|buy
|569
|100.00
|1.7568
|1.7555
|0.0000
|1154
|2006.04.06 10:59
|close
|569
|100.00
|1.7572
|1.7555
|0.0000
|4000.00
|2325597.50
|1155
|2006.04.06 10:59
|buy
|570
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|1156
|2006.04.06 11:00
|close
|570
|100.00
|1.7572
|1.7554
|0.0000
|4999.97
|2330597.47
|1157
|2006.04.06 14:22
|sell
|571
|100.00
|1.7570
|1.7583
|0.0000
|1158
|2006.04.06 14:22
|close
|571
|100.00
|1.7566
|1.7583
|0.0000
|3999.69
|2334597.16
|1159
|2006.04.06 14:22
|sell
|572
|100.00
|1.7569
|1.7582
|0.0000
|1160
|2006.04.06 14:23
|close
|572
|100.00
|1.7565
|1.7582
|0.0000
|3999.80
|2338596.96
|1161
|2006.04.06 14:38
|sell
|573
|100.00
|1.7566
|1.7579
|0.0000
|1162
|2006.04.06 14:41
|close
|573
|100.00
|1.7562
|1.7579
|0.0000
|3999.58
|2342596.54
|1163
|2006.04.06 14:47
|sell
|574
|100.00
|1.7549
|1.7562
|0.0000
|1164
|2006.04.06 14:47
|close
|574
|100.00
|1.7544
|1.7562
|0.0000
|5000.00
|2347596.54
|1165
|2006.04.06 14:47
|sell
|575
|100.00
|1.7551
|1.7564
|0.0000
|1166
|2006.04.06 14:47
|close
|575
|100.00
|1.7540
|1.7564
|0.0000
|11000.00
|2358596.54
|1167
|2006.04.06 14:47
|sell
|576
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|1168
|2006.04.06 14:47
|close
|576
|100.00
|1.7538
|1.7559
|0.0000
|8000.00
|2366596.54
|1169
|2006.04.06 14:47
|sell
|577
|100.00
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|1170
|2006.04.06 14:47
|close
|577
|100.00
|1.7540
|1.7557
|0.0000
|4000.00
|2370596.54
|1171
|2006.04.06 14:47
|sell
|578
|100.00
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|1172
|2006.04.06 14:47
|close
|578
|100.00
|1.7529
|1.7555
|0.0000
|13000.00
|2383596.54
|1173
|2006.04.06 14:47
|sell
|579
|100.00
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|1174
|2006.04.06 14:51
|close
|579
|100.00
|1.7546
|1.7566
|0.0000
|7000.30
|2390596.84
|1175
|2006.04.06 14:58
|sell
|580
|100.00
|1.7545
|1.7558
|0.0000
|1176
|2006.04.06 14:58
|close
|580
|100.00
|1.7534
|1.7558
|0.0000
|11000.00
|2401596.84
|1177
|2006.04.06 14:58
|sell
|581
|100.00
|1.7539
|1.7552
|0.0000
|1178
|2006.04.06 14:58
|close
|581
|100.00
|1.7532
|1.7552
|0.0000
|6999.79
|2408596.63
|1179
|2006.04.06 14:58
|sell
|582
|100.00
|1.7545
|1.7558
|0.0000
|1180
|2006.04.06 14:59
|close
|582
|100.00
|1.7541
|1.7558
|0.0000
|4000.31
|2412596.94
|1181
|2006.04.06 15:01
|sell
|583
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|1182
|2006.04.06 15:01
|close
|583
|100.00
|1.7540
|1.7559
|0.0000
|6000.48
|2418597.42
|1183
|2006.04.06 15:01
|sell
|584
|100.00
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|1184
|2006.04.06 15:04
|close
|584
|100.00
|1.7537
|1.7555
|0.0000
|5000.15
|2423597.57
|1185
|2006.04.06 15:08
|sell
|585
|100.00
|1.7539
|1.7552
|0.0000
|1186
|2006.04.06 15:08
|close
|585
|100.00
|1.7530
|1.7552
|0.0000
|9000.63
|2432598.20
|1187
|2006.04.06 15:08
|sell
|586
|100.00
|1.7535
|1.7548
|0.0000
|1188
|2006.04.06 15:08
|close
|586
|100.00
|1.7530
|1.7548
|0.0000
|5000.00
|2437598.20
|1189
|2006.04.06 15:08
|sell
|587
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|1190
|2006.04.06 15:09
|close
|587
|100.00
|1.7530
|1.7547
|0.0000
|3999.80
|2441598.00
|1191
|2006.04.06 15:10
|sell
|588
|100.00
|1.7536
|1.7549
|0.0000
|1192
|2006.04.06 15:10
|close
|588
|100.00
|1.7527
|1.7549
|0.0000
|9000.01
|2450598.01
|1193
|2006.04.06 15:10
|sell
|589
|100.00
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|1194
|2006.04.06 15:10
|close
|589
|100.00
|1.7525
|1.7547
|0.0000
|8999.76
|2459597.77
|1195
|2006.04.06 15:23
|sell
|590
|100.00
|1.7531
|1.7544
|0.0000
|1196
|2006.04.06 15:33
|close
|590
|100.00
|1.7526
|1.7544
|0.0000
|4999.59
|2464597.36
|1197
|2006.04.06 15:51
|sell
|591
|100.00
|1.7521
|1.7534
|0.0000
|1198
|2006.04.06 16:00
|close
|591
|100.00
|1.7516
|1.7534
|0.0000
|5000.00
|2469597.36
|1199
|2006.04.06 19:32
|sell
|592
|100.00
|1.7503
|1.7516
|0.0000
|1200
|2006.04.06 19:32
|close
|592
|100.00
|1.7499
|1.7516
|0.0000
|4001.00
|2473598.36
|1201
|2006.04.06 19:32
|sell
|593
|100.00
|1.7503
|1.7516
|0.0000
|1202
|2006.04.06 19:36
|close
|593
|100.00
|1.7499
|1.7516
|0.0000
|4001.00
|2477599.36
|1203
|2006.04.07 00:01
|sell
|594
|100.00
|1.7514
|1.7527
|0.0000
|1204
|2006.04.07 00:06
|close
|594
|100.00
|1.7511
|1.7527
|0.0000
|2999.64
|2480599.00
|1205
|2006.04.07 06:55
|sell
|595
|100.00
|1.7514
|1.7527
|0.0000
|1206
|2006.04.07 07:13
|close
|595
|100.00
|1.7511
|1.7527
|0.0000
|2999.64
|2483598.64
|1207
|2006.04.07 07:51
|sell
|596
|100.00
|1.7516
|1.7529
|0.0000
|1208
|2006.04.07 08:20
|close
|596
|100.00
|1.7513
|1.7529
|0.0000
|3000.83
|2486599.47
|1209
|2006.04.07 08:43
|sell
|597
|100.00
|1.7516
|1.7529
|0.0000
|1210
|2006.04.07 08:44
|close
|597
|100.00
|1.7513
|1.7529
|0.0000
|3000.83
|2489600.30
|1211
|2006.04.07 08:51
|sell
|598
|100.00
|1.7512
|1.7525
|0.0000
|1212
|2006.04.07 08:52
|close
|598
|100.00
|1.7506
|1.7525
|0.0000
|6000.14
|2495600.44
|1213
|2006.04.07 09:18
|sell
|599
|100.00
|1.7501
|1.7514
|0.0000
|1214
|2006.04.07 09:21
|close
|599
|100.00
|1.7496
|1.7514
|0.0000
|5000.17
|2500600.61
|1215
|2006.04.07 10:57
|sell
|600
|100.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1216
|2006.04.07 11:00
|close
|600
|100.00
|1.7499
|1.7515
|0.0000
|3000.83
|2503601.44
|1217
|2006.04.07 13:36
|sell
|601
|100.00
|1.7488
|1.7501
|0.0000
|1218
|2006.04.07 13:36
|close
|601
|100.00
|1.7483
|1.7501
|0.0000
|4999.58
|2508601.02
|1219
|2006.04.07 13:36
|sell
|602
|100.00
|1.7488
|1.7501
|0.0000
|1220
|2006.04.07 14:30
|s/l
|602
|100.00
|1.7501
|1.7501
|0.0000
|-13000.00
|2495601.02
|1221
|2006.04.07 14:36
|sell
|603
|100.00
|1.7512
|1.7525
|0.0000
|1222
|2006.04.07 14:36
|close
|603
|100.00
|1.7508
|1.7525
|0.0000
|4000.20
|2499601.22
|1223
|2006.04.07 14:37
|sell
|604
|100.00
|1.7514
|1.7527
|0.0000
|1224
|2006.04.07 14:37
|close
|604
|100.00
|1.7510
|1.7527
|0.0000
|3999.94
|2503601.16
|1225
|2006.04.07 14:40
|sell
|605
|100.00
|1.7504
|1.7517
|0.0000
|1226
|2006.04.07 14:40
|close
|605
|100.00
|1.7498
|1.7517
|0.0000
|5999.47
|2509600.63
|1227
|2006.04.07 14:40
|sell
|606
|100.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1228
|2006.04.07 14:45
|s/l
|606
|100.00
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|-13000.00
|2496600.63
|1229
|2006.04.07 14:53
|sell
|607
|100.00
|1.7517
|1.7530
|0.0000
|1230
|2006.04.07 14:53
|close
|607
|100.00
|1.7511
|1.7530
|0.0000
|5999.70
|2502600.33
|1231
|2006.04.07 14:57
|sell
|608
|100.00
|1.7516
|1.7529
|0.0000
|1232
|2006.04.07 15:00
|close
|608
|100.00
|1.7512
|1.7529
|0.0000
|3999.80
|2506600.13
|1233
|2006.04.07 15:11
|sell
|609
|100.00
|1.7510
|1.7523
|0.0000
|1234
|2006.04.07 15:11
|close
|609
|100.00
|1.7505
|1.7523
|0.0000
|5000.47
|2511600.60
|1235
|2006.04.07 15:22
|sell
|610
|100.00
|1.7480
|1.7493
|0.0000
|1236
|2006.04.07 15:22
|close
|610
|100.00
|1.7476
|1.7493
|0.0000
|4000.00
|2515600.60
|1237
|2006.04.07 15:22
|sell
|611
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1238
|2006.04.07 15:23
|close
|611
|100.00
|1.7473
|1.7491
|0.0000
|4999.93
|2520600.53
|1239
|2006.04.07 15:28
|sell
|612
|100.00
|1.7461
|1.7474
|0.0000
|1240
|2006.04.07 15:28
|close
|612
|100.00
|1.7455
|1.7474
|0.0000
|6000.00
|2526600.53
|1241
|2006.04.07 15:28
|sell
|613
|100.00
|1.7455
|1.7468
|0.0000
|1242
|2006.04.07 15:28
|close
|613
|100.00
|1.7451
|1.7468
|0.0000
|4000.00
|2530600.53
|1243
|2006.04.07 15:28
|sell
|614
|100.00
|1.7461
|1.7474
|0.0000
|1244
|2006.04.07 15:33
|close
|614
|100.00
|1.7456
|1.7474
|0.0000
|4999.49
|2535600.02
|1245
|2006.04.07 17:46
|sell
|615
|100.00
|1.7418
|1.7431
|0.0000
|1246
|2006.04.07 17:49
|close
|615
|100.00
|1.7413
|1.7431
|0.0000
|4999.97
|2540599.99
|1247
|2006.04.07 21:19
|sell
|616
|100.00
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|1248
|2006.04.07 21:41
|s/l
|616
|100.00
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-13000.00
|2527599.99
|1249
|2006.04.07 22:36
|sell
|617
|100.00
|1.7433
|1.7446
|0.0000
|1250
|2006.04.07 22:51
|close
|617
|100.00
|1.7430
|1.7446
|0.0000
|2999.64
|2530599.63
|1251
|2006.04.07 22:52
|sell
|618
|100.00
|1.7430
|1.7443
|0.0000
|1252
|2006.04.07 22:59
|close
|618
|100.00
|1.7427
|1.7443
|0.0000
|3000.31
|2533599.94
|1253
|2006.04.10 02:34
|buy
|619
|100.00
|1.7444
|1.7431
|0.0000
|1254
|2006.04.10 02:34
|close
|619
|100.00
|1.7451
|1.7431
|0.0000
|7000.21
|2540600.15
|1255
|2006.04.10 02:39
|buy
|620
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|1256
|2006.04.10 02:39
|close
|620
|100.00
|1.7447
|1.7427
|0.0000
|7001.49
|2547601.64
|1257
|2006.04.10 02:39
|buy
|621
|100.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|1258
|2006.04.10 02:42
|close
|621
|100.00
|1.7445
|1.7429
|0.0000
|2999.22
|2550600.86
|1259
|2006.04.10 02:55
|buy
|622
|100.00
|1.7445
|1.7432
|0.0000
|1260
|2006.04.10 03:01
|close
|622
|100.00
|1.7449
|1.7432
|0.0000
|3999.80
|2554600.66
|1261
|2006.04.10 03:41
|buy
|623
|100.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|1262
|2006.04.10 03:41
|close
|623
|100.00
|1.7447
|1.7429
|0.0000
|5002.35
|2559603.01
|1263
|2006.04.10 03:42
|buy
|624
|100.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|1264
|2006.04.10 03:45
|close
|624
|100.00
|1.7446
|1.7429
|0.0000
|4000.99
|2563604.00
|1265
|2006.04.10 04:06
|buy
|625
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|1266
|2006.04.10 04:09
|close
|625
|100.00
|1.7443
|1.7427
|0.0000
|3002.02
|2566606.02
|1267
|2006.04.10 05:07
|buy
|626
|100.00
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|1268
|2006.04.10 05:14
|close
|626
|100.00
|1.7442
|1.7424
|0.0000
|4998.78
|2571604.80
|1269
|2006.04.10 05:31
|buy
|627
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1270
|2006.04.10 05:31
|close
|627
|100.00
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|3998.61
|2575603.41
|1271
|2006.04.10 06:34
|buy
|628
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1272
|2006.04.10 06:39
|close
|628
|100.00
|1.7450
|1.7434
|0.0000
|3002.02
|2578605.43
|1273
|2006.04.10 07:22
|buy
|629
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1274
|2006.04.10 07:22
|close
|629
|100.00
|1.7449
|1.7434
|0.0000
|2001.85
|2580607.28
|1275
|2006.04.10 07:35
|buy
|630
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1276
|2006.04.10 07:35
|close
|630
|100.00
|1.7457
|1.7439
|0.0000
|4997.59
|2585604.87
|1277
|2006.04.10 08:21
|buy
|631
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1278
|2006.04.10 08:27
|s/l
|631
|100.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-13000.00
|2572604.87
|1279
|2006.04.10 08:44
|buy
|632
|100.00
|1.7428
|1.7415
|0.0000
|1280
|2006.04.10 08:45
|close
|632
|100.00
|1.7431
|1.7415
|0.0000
|3000.83
|2575605.70
|1281
|2006.04.10 08:48
|buy
|633
|100.00
|1.7429
|1.7416
|0.0000
|1282
|2006.04.10 08:50
|close
|633
|100.00
|1.7432
|1.7416
|0.0000
|3000.82
|2578606.52
|1283
|2006.04.10 09:01
|buy
|634
|100.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|1284
|2006.04.10 09:01
|close
|634
|100.00
|1.7458
|1.7442
|0.0000
|3000.18
|2581606.70
|1285
|2006.04.10 09:01
|buy
|635
|100.00
|1.7456
|1.7443
|0.0000
|1286
|2006.04.10 09:02
|close
|635
|100.00
|1.7459
|1.7443
|0.0000
|2998.45
|2584605.15
|1287
|2006.04.10 10:01
|buy
|636
|100.00
|1.7457
|1.7444
|0.0000
|1288
|2006.04.10 10:04
|close
|636
|100.00
|1.7460
|1.7444
|0.0000
|3000.82
|2587605.97
|1289
|2006.04.10 11:31
|buy
|637
|100.00
|1.7459
|1.7446
|0.0000
|1290
|2006.04.10 11:44
|close
|637
|100.00
|1.7464
|1.7446
|0.0000
|4999.98
|2592605.95
|1291
|2006.04.10 14:12
|buy
|638
|100.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|1292
|2006.04.10 14:41
|close
|638
|100.00
|1.7444
|1.7429
|0.0000
|2000.66
|2594606.61
|1293
|2006.04.10 14:47
|buy
|639
|100.00
|1.7444
|1.7431
|0.0000
|1294
|2006.04.10 15:38
|close
|639
|100.00
|1.7447
|1.7431
|0.0000
|3000.09
|2597606.70
|1295
|2006.04.10 15:42
|buy
|640
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1296
|2006.04.10 15:42
|close
|640
|100.00
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|4000.00
|2601606.70
|1297
|2006.04.10 15:42
|buy
|641
|100.00
|1.7450
|1.7437
|0.0000
|1298
|2006.04.10 15:48
|close
|641
|100.00
|1.7453
|1.7437
|0.0000
|3000.83
|2604607.53
|1299
|2006.04.10 15:52
|buy
|642
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1300
|2006.04.10 16:00
|close
|642
|100.00
|1.7455
|1.7439
|0.0000
|2999.64
|2607607.17
|1301
|2006.04.10 17:25
|sell
|643
|100.00
|1.7423
|1.7436
|0.0000
|1302
|2006.04.10 17:29
|close
|643
|100.00
|1.7420
|1.7436
|0.0000
|3000.83
|2610608.00
|1303
|2006.04.10 17:41
|sell
|644
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|1304
|2006.04.10 17:41
|close
|644
|100.00
|1.7407
|1.7423
|0.0000
|3000.27
|2613608.27
|1305
|2006.04.10 17:41
|sell
|645
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1306
|2006.04.10 17:41
|close
|645
|100.00
|1.7410
|1.7426
|0.0000
|3000.00
|2616608.27
|1307
|2006.04.10 17:41
|sell
|646
|100.00
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|1308
|2006.04.10 17:44
|close
|646
|100.00
|1.7409
|1.7425
|0.0000
|2999.64
|2619607.91
|1309
|2006.04.10 17:51
|sell
|647
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|1310
|2006.04.10 17:51
|close
|647
|100.00
|1.7407
|1.7423
|0.0000
|3000.56
|2622608.47
|1311
|2006.04.10 19:01
|sell
|648
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|1312
|2006.04.10 19:08
|close
|648
|100.00
|1.7390
|1.7411
|0.0000
|7999.76
|2630608.23
|1313
|2006.04.10 19:14
|sell
|649
|100.00
|1.7381
|1.7394
|0.0000
|1314
|2006.04.10 20:17
|s/l
|649
|100.00
|1.7394
|1.7394
|0.0000
|-13000.00
|2617608.23
|1315
|2006.04.10 22:51
|buy
|650
|100.00
|1.7425
|1.7412
|0.0000
|1316
|2006.04.10 23:00
|close
|650
|100.00
|1.7428
|1.7412
|0.0000
|2999.63
|2620607.86
|1317
|2006.04.11 00:58
|buy
|651
|100.00
|1.7432
|1.7419
|0.0000
|1318
|2006.04.11 01:01
|s/l
|651
|100.00
|1.7419
|1.7419
|0.0000
|-13000.00
|2607607.86
|1319
|2006.04.11 02:16
|sell
|652
|100.00
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|1320
|2006.04.11 02:45
|close
|652
|100.00
|1.7421
|1.7437
|0.0000
|3000.83
|2610608.69
|1321
|2006.04.11 02:51
|sell
|653
|100.00
|1.7422
|1.7435
|0.0000
|1322
|2006.04.11 03:24
|close
|653
|100.00
|1.7420
|1.7435
|0.0000
|2000.66
|2612609.35
|1323
|2006.04.11 05:14
|buy
|654
|100.00
|1.7432
|1.7419
|0.0000
|1324
|2006.04.11 06:34
|close
|654
|100.00
|1.7435
|1.7419
|0.0000
|2999.63
|2615608.98
|1325
|2006.04.11 07:40
|buy
|655
|100.00
|1.7438
|1.7425
|0.0000
|1326
|2006.04.11 07:51
|close
|655
|100.00
|1.7441
|1.7425
|0.0000
|2999.64
|2618608.62
|1327
|2006.04.11 08:39
|buy
|656
|100.00
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|1328
|2006.04.11 09:09
|s/l
|656
|100.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-13000.00
|2605608.62
|1329
|2006.04.11 11:18
|buy
|657
|100.00
|1.7423
|1.7410
|0.0000
|1330
|2006.04.11 11:18
|close
|657
|100.00
|1.7428
|1.7410
|0.0000
|4999.97
|2610608.59
|1331
|2006.04.11 11:18
|buy
|658
|100.00
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|1332
|2006.04.11 11:20
|close
|658
|100.00
|1.7425
|1.7409
|0.0000
|3000.16
|2613608.75
|1333
|2006.04.11 12:01
|buy
|659
|100.00
|1.7434
|1.7421
|0.0000
|1334
|2006.04.11 12:01
|close
|659
|100.00
|1.7438
|1.7421
|0.0000
|4001.00
|2617609.75
|1335
|2006.04.11 12:01
|buy
|660
|100.00
|1.7434
|1.7421
|0.0000
|1336
|2006.04.11 12:21
|s/l
|660
|100.00
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-13000.00
|2604609.75
|1337
|2006.04.11 13:23
|buy
|661
|100.00
|1.7428
|1.7415
|0.0000
|1338
|2006.04.11 13:56
|close
|661
|100.00
|1.7434
|1.7415
|0.0000
|5999.78
|2610609.53
|1339
|2006.04.11 13:57
|buy
|662
|100.00
|1.7432
|1.7419
|0.0000
|1340
|2006.04.11 14:05
|close
|662
|100.00
|1.7436
|1.7419
|0.0000
|4000.11
|2614609.64
|1341
|2006.04.11 14:15
|buy
|663
|100.00
|1.7438
|1.7425
|0.0000
|1342
|2006.04.11 14:15
|close
|663
|100.00
|1.7441
|1.7425
|0.0000
|2999.89
|2617609.53
|1343
|2006.04.11 14:51
|buy
|664
|100.00
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|1344
|2006.04.11 14:53
|close
|664
|100.00
|1.7440
|1.7424
|0.0000
|2999.58
|2620609.11
|1345
|2006.04.11 14:54
|buy
|665
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1346
|2006.04.11 14:54
|close
|665
|100.00
|1.7438
|1.7422
|0.0000
|3000.39
|2623609.50
|1347
|2006.04.11 15:26
|buy
|666
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1348
|2006.04.11 15:28
|close
|666
|100.00
|1.7450
|1.7434
|0.0000
|2999.64
|2626609.14
|1349
|2006.04.11 15:38
|buy
|667
|100.00
|1.7457
|1.7444
|0.0000
|1350
|2006.04.11 15:40
|close
|667
|100.00
|1.7460
|1.7444
|0.0000
|3000.31
|2629609.45
|1351
|2006.04.11 16:49
|buy
|668
|100.00
|1.7483
|1.7470
|0.0000
|1352
|2006.04.11 16:59
|s/l
|668
|100.00
|1.7470
|1.7470
|0.0000
|-13000.00
|2616609.45
|1353
|2006.04.11 17:09
|buy
|669
|100.00
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|1354
|2006.04.11 17:26
|s/l
|669
|100.00
|1.7459
|1.7459
|0.0000
|-13000.00
|2603609.45
|1355
|2006.04.11 21:50
|buy
|670
|100.00
|1.7490
|1.7477
|0.0000
|1356
|2006.04.11 21:50
|close
|670
|100.00
|1.7494
|1.7477
|0.0000
|3999.81
|2607609.26
|1357
|2006.04.12 02:25
|buy
|671
|100.00
|1.7515
|1.7502
|0.0000
|1358
|2006.04.12 02:54
|s/l
|671
|100.00
|1.7502
|1.7502
|0.0000
|-13000.00
|2594609.26
|1359
|2006.04.12 04:23
|buy
|672
|100.00
|1.7515
|1.7502
|0.0000
|1360
|2006.04.12 07:02
|s/l
|672
|100.00
|1.7502
|1.7502
|0.0000
|-13000.00
|2581609.26
|1361
|2006.04.12 09:13
|buy
|673
|100.00
|1.7518
|1.7505
|0.0000
|1362
|2006.04.12 09:13
|close
|673
|100.00
|1.7521
|1.7505
|0.0000
|2999.73
|2584608.99
|1363
|2006.04.12 09:14
|buy
|674
|100.00
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|1364
|2006.04.12 09:14
|close
|674
|100.00
|1.7519
|1.7503
|0.0000
|3000.00
|2587608.99
|1365
|2006.04.12 09:14
|buy
|675
|100.00
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|1366
|2006.04.12 09:23
|close
|675
|100.00
|1.7521
|1.7503
|0.0000
|4999.97
|2592608.96
|1367
|2006.04.12 09:26
|buy
|676
|100.00
|1.7532
|1.7519
|0.0000
|1368
|2006.04.12 09:26
|close
|676
|100.00
|1.7537
|1.7519
|0.0000
|4999.79
|2597608.75
|1369
|2006.04.12 09:34
|buy
|677
|100.00
|1.7543
|1.7530
|0.0000
|1370
|2006.04.12 09:34
|close
|677
|100.00
|1.7546
|1.7530
|0.0000
|3000.83
|2600609.58
|1371
|2006.04.12 09:40
|buy
|678
|100.00
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|1372
|2006.04.12 09:41
|close
|678
|100.00
|1.7546
|1.7525
|0.0000
|8000.47
|2608610.05
|1373
|2006.04.12 09:42
|buy
|679
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1374
|2006.04.12 09:42
|close
|679
|100.00
|1.7544
|1.7527
|0.0000
|3999.80
|2612609.85
|1375
|2006.04.12 09:42
|buy
|680
|100.00
|1.7541
|1.7528
|0.0000
|1376
|2006.04.12 09:55
|s/l
|680
|100.00
|1.7528
|1.7528
|0.0000
|-13000.00
|2599609.85
|1377
|2006.04.12 10:24
|buy
|681
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1378
|2006.04.12 10:30
|s/l
|681
|100.00
|1.7514
|1.7514
|0.0000
|-13000.00
|2586609.85
|1379
|2006.04.12 10:49
|buy
|682
|100.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|1380
|2006.04.12 10:49
|close
|682
|100.00
|1.7554
|1.7538
|0.0000
|3000.00
|2589609.85
|1381
|2006.04.12 10:49
|buy
|683
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1382
|2006.04.12 11:00
|close
|683
|100.00
|1.7556
|1.7540
|0.0000
|2999.64
|2592609.49
|1383
|2006.04.12 11:13
|buy
|684
|100.00
|1.7556
|1.7543
|0.0000
|1384
|2006.04.12 11:13
|close
|684
|100.00
|1.7560
|1.7543
|0.0000
|4000.58
|2596610.07
|1385
|2006.04.12 11:13
|buy
|685
|100.00
|1.7556
|1.7543
|0.0000
|1386
|2006.04.12 11:34
|close
|685
|100.00
|1.7559
|1.7543
|0.0000
|3000.58
|2599610.65
|1387
|2006.04.12 11:43
|buy
|686
|100.00
|1.7564
|1.7551
|0.0000
|1388
|2006.04.12 11:43
|close
|686
|100.00
|1.7567
|1.7551
|0.0000
|3000.44
|2602611.09
|1389
|2006.04.12 11:43
|buy
|687
|100.00
|1.7564
|1.7551
|0.0000
|1390
|2006.04.12 12:02
|s/l
|687
|100.00
|1.7551
|1.7551
|0.0000
|-13000.00
|2589611.09
|1391
|2006.04.12 12:51
|buy
|688
|100.00
|1.7542
|1.7529
|0.0000
|1392
|2006.04.12 13:01
|close
|688
|100.00
|1.7545
|1.7529
|0.0000
|3000.51
|2592611.60
|1393
|2006.04.12 14:26
|buy
|689
|100.00
|1.7543
|1.7530
|0.0000
|1394
|2006.04.12 14:26
|close
|689
|100.00
|1.7546
|1.7530
|0.0000
|3000.35
|2595611.95
|1395
|2006.04.12 14:26
|buy
|690
|100.00
|1.7543
|1.7530
|0.0000
|1396
|2006.04.12 14:30
|s/l
|690
|100.00
|1.7530
|1.7530
|0.0000
|-13000.00
|2582611.95
|1397
|2006.04.12 15:06
|buy
|691
|100.00
|1.7499
|1.7486
|0.0000
|1398
|2006.04.12 15:19
|close
|691
|100.00
|1.7506
|1.7486
|0.0000
|7000.30
|2589612.25
|1399
|2006.04.12 17:39
|buy
|692
|100.00
|1.7508
|1.7495
|0.0000
|1400
|2006.04.12 17:39
|close
|692
|100.00
|1.7512
|1.7495
|0.0000
|3999.81
|2593612.06
|1401
|2006.04.12 19:43
|buy
|693
|100.00
|1.7501
|1.7488
|0.0000
|1402
|2006.04.12 20:00
|close
|693
|100.00
|1.7503
|1.7488
|0.0000
|2000.67
|2595612.73
|1403
|2006.04.12 20:02
|buy
|694
|100.00
|1.7502
|1.7489
|0.0000
|1404
|2006.04.12 20:40
|close
|694
|100.00
|1.7506
|1.7489
|0.0000
|3999.80
|2599612.53
|1405
|2006.04.12 21:48
|buy
|695
|100.00
|1.7503
|1.7490
|0.0000
|1406
|2006.04.13 00:51
|close
|695
|100.00
|1.7506
|1.7490
|0.0000
|1949.63
|2601562.16
|1407
|2006.04.13 03:41
|sell
|696
|100.00
|1.7519
|1.7532
|0.0000
|1408
|2006.04.13 03:58
|close
|696
|100.00
|1.7516
|1.7532
|0.0000
|2999.64
|2604561.80
|1409
|2006.04.13 07:40
|buy
|697
|100.00
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|1410
|2006.04.13 07:48
|s/l
|697
|100.00
|1.7525
|1.7525
|0.0000
|-13000.00
|2591561.80
|1411
|2006.04.13 07:59
|buy
|698
|100.00
|1.7521
|1.7508
|0.0000
|1412
|2006.04.13 08:02
|close
|698
|100.00
|1.7525
|1.7508
|0.0000
|4000.99
|2595562.79
|1413
|2006.04.13 08:07
|buy
|699
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1414
|2006.04.13 08:12
|close
|699
|100.00
|1.7530
|1.7514
|0.0000
|2999.64
|2598562.43
|1415
|2006.04.13 08:14
|buy
|700
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1416
|2006.04.13 08:23
|close
|700
|100.00
|1.7530
|1.7514
|0.0000
|2999.64
|2601562.07
|1417
|2006.04.13 08:36
|buy
|701
|100.00
|1.7536
|1.7523
|0.0000
|1418
|2006.04.13 08:51
|close
|701
|100.00
|1.7539
|1.7523
|0.0000
|3000.83
|2604562.90
|1419
|2006.04.13 09:03
|buy
|702
|100.00
|1.7547
|1.7534
|0.0000
|1420
|2006.04.13 09:03
|close
|702
|100.00
|1.7550
|1.7534
|0.0000
|2999.64
|2607562.54
|1421
|2006.04.13 09:03
|buy
|703
|100.00
|1.7548
|1.7535
|0.0000
|1422
|2006.04.13 09:26
|s/l
|703
|100.00
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|-13000.00
|2594562.54
|1423
|2006.04.13 09:48
|buy
|704
|100.00
|1.7545
|1.7532
|0.0000
|1424
|2006.04.13 10:21
|close
|704
|100.00
|1.7548
|1.7532
|0.0000
|2999.64
|2597562.18
|1425
|2006.04.13 11:31
|buy
|705
|100.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|1426
|2006.04.13 11:32
|close
|705
|100.00
|1.7542
|1.7524
|0.0000
|4999.97
|2602562.15
|1427
|2006.04.13 12:07
|buy
|706
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1428
|2006.04.13 12:17
|close
|706
|100.00
|1.7530
|1.7514
|0.0000
|2999.64
|2605561.79
|1429
|2006.04.13 14:39
|sell
|707
|100.00
|1.7520
|1.7533
|0.0000
|1430
|2006.04.13 14:39
|close
|707
|100.00
|1.7516
|1.7533
|0.0000
|4000.00
|2609561.79
|1431
|2006.04.13 14:58
|sell
|708
|100.00
|1.7512
|1.7525
|0.0000
|1432
|2006.04.13 14:58
|close
|708
|100.00
|1.7505
|1.7525
|0.0000
|6999.11
|2616560.90
|1433
|2006.04.13 17:04
|buy
|709
|100.00
|1.7515
|1.7502
|0.0000
|1434
|2006.04.13 17:06
|close
|709
|100.00
|1.7519
|1.7502
|0.0000
|3999.58
|2620560.48
|1435
|2006.04.13 19:01
|buy
|710
|100.00
|1.7519
|1.7506
|0.0000
|1436
|2006.04.13 19:05
|close
|710
|100.00
|1.7522
|1.7506
|0.0000
|3000.07
|2623560.55
|1437
|2006.04.14 06:25
|buy
|711
|100.00
|1.7519
|1.7506
|0.0000
|1438
|2006.04.14 07:10
|close
|711
|100.00
|1.7522
|1.7506
|0.0000
|2999.63
|2626560.18
|1439
|2006.04.14 15:39
|sell
|712
|100.00
|1.7518
|1.7531
|0.0000
|1440
|2006.04.14 16:22
|close
|712
|100.00
|1.7515
|1.7531
|0.0000
|3000.23
|2629560.41
|1441
|2006.04.14 16:48
|sell
|713
|100.00
|1.7513
|1.7526
|0.0000
|1442
|2006.04.14 20:51
|close
|713
|100.00
|1.7510
|1.7526
|0.0000
|2999.63
|2632560.04
|1443
|2006.04.14 21:01
|sell
|714
|100.00
|1.7511
|1.7524
|0.0000
|1444
|2006.04.14 22:33
|close
|714
|100.00
|1.7508
|1.7524
|0.0000
|2999.44
|2635559.48
|1445
|2006.04.17 00:26
|buy
|715
|100.00
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|1446
|2006.04.17 01:29
|close
|715
|100.00
|1.7553
|1.7537
|0.0000
|3000.83
|2638560.31
|1447
|2006.04.17 02:19
|buy
|716
|100.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|1448
|2006.04.17 02:22
|close
|716
|100.00
|1.7575
|1.7558
|0.0000
|4000.00
|2642560.31
|1449
|2006.04.17 02:33
|buy
|717
|100.00
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|1450
|2006.04.17 02:55
|close
|717
|100.00
|1.7583
|1.7567
|0.0000
|2999.64
|2645559.95
|1451
|2006.04.17 02:55
|buy
|718
|100.00
|1.7581
|1.7568
|0.0000
|1452
|2006.04.17 03:04
|close
|718
|100.00
|1.7584
|1.7568
|0.0000
|2999.63
|2648559.58
|1453
|2006.04.17 03:13
|buy
|719
|100.00
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|1454
|2006.04.17 03:16
|close
|719
|100.00
|1.7592
|1.7575
|0.0000
|3999.80
|2652559.38
|1455
|2006.04.17 06:16
|buy
|720
|100.00
|1.7582
|1.7569
|0.0000
|1456
|2006.04.17 07:08
|close
|720
|100.00
|1.7585
|1.7569
|0.0000
|2999.64
|2655559.02
|1457
|2006.04.17 07:10
|buy
|721
|100.00
|1.7581
|1.7568
|0.0000
|1458
|2006.04.17 07:29
|close
|721
|100.00
|1.7584
|1.7568
|0.0000
|2999.63
|2658558.65
|1459
|2006.04.17 08:08
|buy
|722
|100.00
|1.7578
|1.7565
|0.0000
|1460
|2006.04.17 08:31
|close
|722
|100.00
|1.7581
|1.7565
|0.0000
|3000.83
|2661559.48
|1461
|2006.04.17 09:03
|buy
|723
|100.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|1462
|2006.04.17 10:24
|s/l
|723
|100.00
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-13000.00
|2648559.48
|1463
|2006.04.17 13:21
|buy
|724
|100.00
|1.7600
|1.7587
|0.0000
|1464
|2006.04.17 13:36
|close
|724
|100.00
|1.7607
|1.7587
|0.0000
|7000.30
|2655559.78
|1465
|2006.04.17 13:43
|buy
|725
|100.00
|1.7649
|1.7636
|0.0000
|1466
|2006.04.17 13:43
|modify
|725
|100.00
|1.7649
|1.7638
|0.0000
|1467
|2006.04.17 13:43
|modify
|725
|100.00
|1.7649
|1.7639
|0.0000
|1468
|2006.04.17 13:43
|modify
|725
|100.00
|1.7649
|1.7640
|0.0000
|1469
|2006.04.17 13:43
|modify
|725
|100.00
|1.7649
|1.7642
|0.0000
|1470
|2006.04.17 13:43
|modify
|725
|100.00
|1.7649
|1.7644
|0.0000
|1471
|2006.04.17 13:43
|close
|725
|100.00
|1.7652
|1.7644
|0.0000
|3000.00
|2658559.78
|1472
|2006.04.17 13:43
|buy
|726
|100.00
|1.7648
|1.7635
|0.0000
|1473
|2006.04.17 13:47
|s/l
|726
|100.00
|1.7635
|1.7635
|0.0000
|-13000.00
|2645559.78
|1474
|2006.04.17 13:48
|buy
|727
|100.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|1475
|2006.04.17 13:49
|close
|727
|100.00
|1.7644
|1.7628
|0.0000
|2999.58
|2648559.36
|1476
|2006.04.17 14:09
|buy
|728
|100.00
|1.7658
|1.7645
|0.0000
|1477
|2006.04.17 14:09
|modify
|728
|100.00
|1.7658
|1.7650
|0.0000
|1478
|2006.04.17 14:09
|modify
|728
|100.00
|1.7658
|1.7651
|0.0000
|1479
|2006.04.17 14:09
|modify
|728
|100.00
|1.7658
|1.7653
|0.0000
|1480
|2006.04.17 14:09
|modify
|728
|100.00
|1.7658
|1.7654
|0.0000
|1481
|2006.04.17 14:09
|close
|728
|100.00
|1.7661
|1.7654
|0.0000
|3000.34
|2651559.70
|1482
|2006.04.17 14:09
|buy
|729
|100.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|1483
|2006.04.17 14:09
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7654
|0.0000
|1484
|2006.04.17 14:09
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7656
|0.0000
|1485
|2006.04.17 14:09
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7657
|0.0000
|1486
|2006.04.17 14:11
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7658
|0.0000
|1487
|2006.04.17 14:12
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7658
|0.0000
|1488
|2006.04.17 14:12
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7659
|0.0000
|1489
|2006.04.17 14:13
|modify
|729
|100.00
|1.7663
|1.7661
|0.0000
|1490
|2006.04.17 14:13
|close
|729
|100.00
|1.7668
|1.7661
|0.0000
|5000.46
|2656560.16
|1491
|2006.04.17 14:22
|buy
|730
|100.00
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|1492
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7685
|0.0000
|1493
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7687
|0.0000
|1494
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7688
|0.0000
|1495
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7689
|0.0000
|1496
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7691
|0.0000
|1497
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7692
|0.0000
|1498
|2006.04.17 14:22
|modify
|730
|100.00
|1.7697
|1.7697
|0.0000
|1499
|2006.04.17 14:22
|close
|730
|100.00
|1.7706
|1.7697
|0.0000
|8999.61
|2665559.77
|1500
|2006.04.17 14:22
|buy
|731
|100.00
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|1501
|2006.04.17 14:31
|modify
|731
|100.00
|1.7697
|1.7697
|0.0000
|1502
|2006.04.17 14:31
|close
|731
|100.00
|1.7706
|1.7697
|0.0000
|8999.44
|2674559.21
|1503
|2006.04.17 14:35
|buy
|732
|100.00
|1.7711
|1.7698
|0.0000
|1504
|2006.04.17 14:35
|modify
|732
|100.00
|1.7711
|1.7702
|0.0000
|1505
|2006.04.17 14:35
|modify
|732
|100.00
|1.7711
|1.7703
|0.0000
|1506
|2006.04.17 14:35
|modify
|732
|100.00
|1.7711
|1.7704
|0.0000
|1507
|2006.04.17 14:35
|close
|732
|100.00
|1.7714
|1.7704
|0.0000
|2999.89
|2677559.10
|1508
|2006.04.17 16:13
|buy
|733
|100.00
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|1509
|2006.04.17 16:22
|close
|733
|100.00
|1.7704
|1.7686
|0.0000
|4999.50
|2682558.60
|1510
|2006.04.17 16:23
|buy
|734
|100.00
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|1511
|2006.04.17 16:25
|close
|734
|100.00
|1.7703
|1.7685
|0.0000
|5000.31
|2687558.91
|1512
|2006.04.17 19:54
|buy
|735
|100.00
|1.7721
|1.7708
|0.0000
|1513
|2006.04.17 19:54
|close
|735
|100.00
|1.7726
|1.7708
|0.0000
|4999.97
|2692558.88
|1514
|2006.04.17 19:54
|buy
|736
|100.00
|1.7722
|1.7709
|0.0000
|1515
|2006.04.17 20:10
|close
|736
|100.00
|1.7725
|1.7709
|0.0000
|3000.45
|2695559.33
|1516
|2006.04.17 22:20
|buy
|737
|100.00
|1.7693
|1.7680
|0.0000
|1517
|2006.04.17 22:28
|close
|737
|100.00
|1.7695
|1.7680
|0.0000
|2000.66
|2697559.99
|1518
|2006.04.18 02:11
|buy
|738
|100.00
|1.7716
|1.7703
|0.0000
|1519
|2006.04.18 02:45
|close
|738
|100.00
|1.7720
|1.7703
|0.0000
|3999.80
|2701559.79
|1520
|2006.04.18 03:25
|buy
|739
|100.00
|1.7729
|1.7716
|0.0000
|1521
|2006.04.18 03:26
|modify
|739
|100.00
|1.7729
|1.7724
|0.0000
|1522
|2006.04.18 03:29
|modify
|739
|100.00
|1.7729
|1.7724
|0.0000
|1523
|2006.04.18 03:31
|s/l
|739
|100.00
|1.772386
|1.7724
|0.0000
|-5142.61
|2696417.18
|1524
|2006.04.18 05:37
|buy
|740
|100.00
|1.7713
|1.7700
|0.0000
|1525
|2006.04.18 05:53
|close
|740
|100.00
|1.7716
|1.7700
|0.0000
|2999.64
|2699416.82
|1526
|2006.04.18 06:06
|buy
|741
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|1527
|2006.04.18 07:05
|s/l
|741
|100.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-13000.00
|2686416.82
|1528
|2006.04.18 07:29
|buy
|742
|100.00
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|1529
|2006.04.18 07:58
|close
|742
|100.00
|1.7711
|1.7695
|0.0000
|3000.83
|2689417.65
|1530
|2006.04.18 09:06
|buy
|743
|100.00
|1.7724
|1.7711
|0.0000
|1531
|2006.04.18 09:40
|s/l
|743
|100.00
|1.7711
|1.7711
|0.0000
|-13000.00
|2676417.65
|1532
|2006.04.18 10:19
|buy
|744
|100.00
|1.7692
|1.7679
|0.0000
|1533
|2006.04.18 10:27
|close
|744
|100.00
|1.7696
|1.7679
|0.0000
|3999.81
|2680417.46
|1534
|2006.04.18 12:18
|buy
|745
|100.00
|1.7734
|1.7721
|0.0000
|1535
|2006.04.18 12:18
|modify
|745
|100.00
|1.7734
|1.7726
|0.0000
|1536
|2006.04.18 12:18
|modify
|745
|100.00
|1.7734
|1.7727
|0.0000
|1537
|2006.04.18 12:18
|modify
|745
|100.00
|1.7734
|1.7728
|0.0000
|1538
|2006.04.18 12:18
|modify
|745
|100.00
|1.7734
|1.7729
|0.0000
|1539
|2006.04.18 12:18
|modify
|745
|100.00
|1.7734
|1.7730
|0.0000
|1540
|2006.04.18 12:18
|modify
|745
|100.00
|1.7734
|1.7732
|0.0000
|1541
|2006.04.18 12:18
|close
|745
|100.00
|1.7739
|1.7732
|0.0000
|4999.97
|2685417.43
|1542
|2006.04.18 12:25
|buy
|746
|100.00
|1.7733
|1.7720
|0.0000
|1543
|2006.04.18 12:37
|s/l
|746
|100.00
|1.7720
|1.7720
|0.0000
|-13000.00
|2672417.43
|1544
|2006.04.18 13:21
|buy
|747
|100.00
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|1545
|2006.04.18 14:19
|close
|747
|100.00
|1.7726
|1.7710
|0.0000
|3000.28
|2675417.71
|1546
|2006.04.18 14:34
|buy
|748
|100.00
|1.7736
|1.7723
|0.0000
|1547
|2006.04.18 14:34
|modify
|748
|100.00
|1.7736
|1.7732
|0.0000
|1548
|2006.04.18 14:34
|modify
|748
|100.00
|1.7736
|1.7734
|0.0000
|1549
|2006.04.18 14:34
|close
|748
|100.00
|1.7741
|1.7734
|0.0000
|4999.46
|2680417.17
|1550
|2006.04.18 14:34
|buy
|749
|100.00
|1.7736
|1.7723
|0.0000
|1551
|2006.04.18 14:35
|modify
|749
|100.00
|1.7736
|1.7734
|0.0000
|1552
|2006.04.18 14:35
|close
|749
|100.00
|1.7741
|1.7734
|0.0000
|5000.51
|2685417.68
|1553
|2006.04.18 15:02
|buy
|750
|100.00
|1.7779
|1.7766
|0.0000
|1554
|2006.04.18 15:02
|modify
|750
|100.00
|1.7779
|1.7771
|0.0000
|1555
|2006.04.18 15:02
|modify
|750
|100.00
|1.7779
|1.7772
|0.0000
|1556
|2006.04.18 15:02
|modify
|750
|100.00
|1.7779
|1.7773
|0.0000
|1557
|2006.04.18 15:02
|modify
|750
|100.00
|1.7779
|1.7774
|0.0000
|1558
|2006.04.18 15:02
|close
|750
|100.00
|1.7782
|1.7774
|0.0000
|3000.83
|2688418.51
|1559
|2006.04.18 16:19
|buy
|751
|100.00
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|1560
|2006.04.18 16:26
|close
|751
|100.00
|1.7767
|1.7750
|0.0000
|3999.81
|2692418.32
|1561
|2006.04.18 16:47
|buy
|752
|100.00
|1.7767
|1.7754
|0.0000
|1562
|2006.04.18 16:55
|close
|752
|100.00
|1.7771
|1.7754
|0.0000
|3999.80
|2696418.12
|1563
|2006.04.18 17:00
|buy
|753
|100.00
|1.7776
|1.7763
|0.0000
|1564
|2006.04.18 17:02
|modify
|753
|100.00
|1.7776
|1.7774
|0.0000
|1565
|2006.04.18 17:02
|modify
|753
|100.00
|1.7776
|1.7774
|0.0000
|1566
|2006.04.18 17:02
|close
|753
|100.00
|1.7780
|1.7774
|0.0000
|3999.80
|2700417.92
|1567
|2006.04.18 17:05
|buy
|754
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|1568
|2006.04.18 17:24
|s/l
|754
|100.00
|1.7762
|1.7762
|0.0000
|-13000.00
|2687417.92
|1569
|2006.04.18 18:24
|buy
|755
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|1570
|2006.04.18 18:24
|close
|755
|100.00
|1.7779
|1.7762
|0.0000
|3999.81
|2691417.73
|1571
|2006.04.18 18:24
|buy
|756
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|1572
|2006.04.18 18:25
|close
|756
|100.00
|1.7779
|1.7762
|0.0000
|3999.81
|2695417.54
|1573
|2006.04.18 20:12
|buy
|757
|100.00
|1.7789
|1.7776
|0.0000
|1574
|2006.04.18 20:12
|modify
|757
|100.00
|1.7789
|1.7776
|0.0000
|1575
|2006.04.18 20:12
|modify
|757
|100.00
|1.7789
|1.7776
|0.0000
|1576
|2006.04.18 20:12
|modify
|757
|100.00
|1.7789
|1.7777
|0.0000
|1577
|2006.04.18 20:12
|modify
|757
|100.00
|1.7789
|1.7779
|0.0000
|1578
|2006.04.18 20:12
|modify
|757
|100.00
|1.7789
|1.7782
|0.0000
|1579
|2006.04.18 20:12
|modify
|757
|100.00
|1.7789
|1.7783
|0.0000
|1580
|2006.04.18 20:12
|close
|757
|100.00
|1.7794
|1.7783
|0.0000
|5000.00
|2700417.54
|1581
|2006.04.18 23:00
|buy
|758
|100.00
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|1582
|2006.04.18 23:00
|modify
|758
|100.00
|1.7830
|1.7825
|0.0000
|1583
|2006.04.18 23:00
|close
|758
|100.00
|1.7832
|1.7825
|0.0000
|2000.41
|2702417.95
|1584
|2006.04.18 23:00
|buy
|759
|100.00
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|1585
|2006.04.18 23:04
|modify
|759
|100.00
|1.7830
|1.7825
|0.0000
|1586
|2006.04.18 23:04
|modify
|759
|100.00
|1.7830
|1.7825
|0.0000
|1587
|2006.04.18 23:04
|close
|759
|100.00
|1.7833
|1.7825
|0.0000
|3000.41
|2705418.36
|1588
|2006.04.18 23:10
|buy
|760
|100.00
|1.7833
|1.7820
|0.0000
|1589
|2006.04.18 23:11
|modify
|760
|100.00
|1.7833
|1.7827
|0.0000
|1590
|2006.04.18 23:11
|modify
|760
|100.00
|1.7833
|1.7829
|0.0000
|1591
|2006.04.18 23:11
|modify
|760
|100.00
|1.7833
|1.7830
|0.0000
|1592
|2006.04.18 23:11
|close
|760
|100.00
|1.7836
|1.7830
|0.0000
|2999.64
|2708418.00
|1593
|2006.04.19 03:05
|buy
|761
|100.00
|1.7829
|1.7816
|0.0000
|1594
|2006.04.19 03:05
|close
|761
|100.00
|1.7833
|1.7816
|0.0000
|4000.00
|2712418.00
|1595
|2006.04.19 03:05
|buy
|762
|100.00
|1.7828
|1.7815
|0.0000
|1596
|2006.04.19 03:11
|close
|762
|100.00
|1.7831
|1.7815
|0.0000
|2999.64
|2715417.64
|1597
|2006.04.19 08:37
|buy
|763
|100.00
|1.7822
|1.7809
|0.0000
|1598
|2006.04.19 08:39
|close
|763
|100.00
|1.7826
|1.7809
|0.0000
|4000.99
|2719418.63
|1599
|2006.04.19 09:31
|buy
|764
|100.00
|1.7832
|1.7819
|0.0000
|1600
|2006.04.19 10:16
|close
|764
|100.00
|1.7837
|1.7819
|0.0000
|5000.08
|2724418.71
|1601
|2006.04.19 10:36
|buy
|765
|100.00
|1.7848
|1.7835
|0.0000
|1602
|2006.04.19 10:36
|modify
|765
|100.00
|1.7848
|1.7840
|0.0000
|1603
|2006.04.19 10:36
|modify
|765
|100.00
|1.7848
|1.7841
|0.0000
|1604
|2006.04.19 10:36
|modify
|765
|100.00
|1.7848
|1.7844
|0.0000
|1605
|2006.04.19 10:36
|close
|765
|100.00
|1.7851
|1.7844
|0.0000
|2999.64
|2727418.35
|1606
|2006.04.19 10:47
|buy
|766
|100.00
|1.7846
|1.7833
|0.0000
|1607
|2006.04.19 10:52
|close
|766
|100.00
|1.7851
|1.7833
|0.0000
|4999.97
|2732418.32
|1608
|2006.04.19 12:29
|buy
|767
|100.00
|1.7855
|1.7842
|0.0000
|1609
|2006.04.19 13:07
|s/l
|767
|100.00
|1.7842
|1.7842
|0.0000
|-13000.00
|2719418.32
|1610
|2006.04.19 13:27
|buy
|768
|100.00
|1.7847
|1.7834
|0.0000
|1611
|2006.04.19 13:27
|close
|768
|100.00
|1.7852
|1.7834
|0.0000
|4999.97
|2724418.29
|1612
|2006.04.19 13:27
|buy
|769
|100.00
|1.7848
|1.7835
|0.0000
|1613
|2006.04.19 13:31
|close
|769
|100.00
|1.7852
|1.7835
|0.0000
|3999.81
|2728418.10
|1614
|2006.04.19 15:04
|buy
|770
|100.00
|1.7843
|1.7830
|0.0000
|1615
|2006.04.19 15:22
|s/l
|770
|100.00
|1.7830
|1.7830
|0.0000
|-13000.00
|2715418.10
|1616
|2006.04.19 15:37
|buy
|771
|100.00
|1.7843
|1.7830
|0.0000
|1617
|2006.04.19 15:37
|close
|771
|100.00
|1.7847
|1.7830
|0.0000
|3999.44
|2719417.54
|1618
|2006.04.19 15:47
|buy
|772
|100.00
|1.7850
|1.7837
|0.0000
|1619
|2006.04.19 15:47
|close
|772
|100.00
|1.7853
|1.7837
|0.0000
|3000.00
|2722417.54
|1620
|2006.04.19 15:47
|buy
|773
|100.00
|1.7852
|1.7839
|0.0000
|1621
|2006.04.19 15:49
|close
|773
|100.00
|1.7857
|1.7839
|0.0000
|4999.64
|2727417.18
|1622
|2006.04.19 16:11
|buy
|774
|100.00
|1.7884
|1.7871
|0.0000
|1623
|2006.04.19 16:11
|modify
|774
|100.00
|1.7884
|1.7875
|0.0000
|1624
|2006.04.19 16:11
|modify
|774
|100.00
|1.7884
|1.7879
|0.0000
|1625
|2006.04.19 16:11
|modify
|774
|100.00
|1.7884
|1.7881
|0.0000
|1626
|2006.04.19 16:11
|close
|774
|100.00
|1.7889
|1.7881
|0.0000
|4999.97
|2732417.15
|1627
|2006.04.19 16:11
|buy
|775
|100.00
|1.7884
|1.7871
|0.0000
|1628
|2006.04.19 16:12
|modify
|775
|100.00
|1.7884
|1.7881
|0.0000
|1629
|2006.04.19 16:12
|close
|775
|100.00
|1.7888
|1.7881
|0.0000
|3999.80
|2736416.95
|1630
|2006.04.19 16:37
|buy
|776
|100.00
|1.7893
|1.7880
|0.0000
|1631
|2006.04.19 16:38
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7883
|0.0000
|1632
|2006.04.19 16:38
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7885
|0.0000
|1633
|2006.04.19 16:38
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7887
|0.0000
|1634
|2006.04.19 16:38
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7888
|0.0000
|1635
|2006.04.19 16:39
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7889
|0.0000
|1636
|2006.04.19 16:39
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7889
|0.0000
|1637
|2006.04.19 16:39
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7890
|0.0000
|1638
|2006.04.19 16:39
|modify
|776
|100.00
|1.7893
|1.7890
|0.0000
|1639
|2006.04.19 16:40
|s/l
|776
|100.00
|1.788979
|1.7890
|0.0000
|-3214.66
|2733202.29
|1640
|2006.04.19 17:16
|buy
|777
|100.00
|1.7905
|1.7892
|0.0000
|1641
|2006.04.19 17:16
|modify
|777
|100.00
|1.7905
|1.7896
|0.0000
|1642
|2006.04.19 17:16
|modify
|777
|100.00
|1.7905
|1.7899
|0.0000
|1643
|2006.04.19 17:16
|modify
|777
|100.00
|1.7905
|1.7900
|0.0000
|1644
|2006.04.19 17:16
|modify
|777
|100.00
|1.7905
|1.7902
|0.0000
|1645
|2006.04.19 17:16
|modify
|777
|100.00
|1.7905
|1.7903
|0.0000
|1646
|2006.04.19 17:16
|close
|777
|100.00
|1.7909
|1.7903
|0.0000
|4000.00
|2737202.29
|1647
|2006.04.19 17:16
|buy
|778
|100.00
|1.7904
|1.7891
|0.0000
|1648
|2006.04.19 17:28
|s/l
|778
|100.00
|1.7891
|1.7891
|0.0000
|-13000.00
|2724202.29
|1649
|2006.04.19 18:11
|buy
|779
|100.00
|1.7904
|1.7891
|0.0000
|1650
|2006.04.19 18:12
|close
|779
|100.00
|1.7908
|1.7891
|0.0000
|3999.75
|2728202.04
|1651
|2006.04.19 18:15
|buy
|780
|100.00
|1.7913
|1.7900
|0.0000
|1652
|2006.04.19 18:15
|modify
|780
|100.00
|1.7913
|1.7906
|0.0000
|1653
|2006.04.19 18:15
|modify
|780
|100.00
|1.7913
|1.7907
|0.0000
|1654
|2006.04.19 18:15
|modify
|780
|100.00
|1.7913
|1.7908
|0.0000
|1655
|2006.04.19 18:16
|modify
|780
|100.00
|1.7913
|1.7909
|0.0000
|1656
|2006.04.19 18:16
|s/l
|780
|100.00
|1.790868
|1.7909
|0.0000
|-4322.11
|2723879.93
|1657
|2006.04.19 18:27
|buy
|781
|100.00
|1.7919
|1.7906
|0.0000
|1658
|2006.04.19 18:27
|modify
|781
|100.00
|1.7919
|1.7913
|0.0000
|1659
|2006.04.19 18:27
|modify
|781
|100.00
|1.7919
|1.7914
|0.0000
|1660
|2006.04.19 18:27
|close
|781
|100.00
|1.7922
|1.7914
|0.0000
|2999.63
|2726879.56
|1661
|2006.04.19 18:27
|buy
|782
|100.00
|1.7919
|1.7906
|0.0000
|1662
|2006.04.19 18:32
|s/l
|782
|100.00
|1.7906
|1.7906
|0.0000
|-13000.00
|2713879.56
|1663
|2006.04.19 18:39
|buy
|783
|100.00
|1.7909
|1.7896
|0.0000
|1664
|2006.04.19 18:56
|close
|783
|100.00
|1.7913
|1.7896
|0.0000
|4000.99
|2717880.55
|1665
|2006.04.19 19:21
|buy
|784
|100.00
|1.7925
|1.7912
|0.0000
|1666
|2006.04.19 19:22
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7918
|0.0000
|1667
|2006.04.19 19:22
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7919
|0.0000
|1668
|2006.04.19 19:22
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7921
|0.0000
|1669
|2006.04.19 19:22
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7921
|0.0000
|1670
|2006.04.19 19:23
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7921
|0.0000
|1671
|2006.04.19 19:24
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7921
|0.0000
|1672
|2006.04.19 19:26
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7922
|0.0000
|1673
|2006.04.19 19:27
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7923
|0.0000
|1674
|2006.04.19 19:27
|modify
|784
|100.00
|1.7925
|1.7924
|0.0000
|1675
|2006.04.19 19:27
|close
|784
|100.00
|1.7929
|1.7924
|0.0000
|3999.80
|2721880.35
|1676
|2006.04.19 20:48
|buy
|785
|100.00
|1.7931
|1.7918
|0.0000
|1677
|2006.04.19 20:50
|close
|785
|100.00
|1.7934
|1.7918
|0.0000
|3000.83
|2724881.18
|1678
|2006.04.20 03:40
|buy
|786
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|1679
|2006.04.20 03:53
|close
|786
|100.00
|1.7894
|1.7878
|0.0000
|2999.82
|2727881.00
|1680
|2006.04.20 04:55
|buy
|787
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|1681
|2006.04.20 04:58
|close
|787
|100.00
|1.7894
|1.7878
|0.0000
|2999.63
|2730880.63
|1682
|2006.04.20 05:17
|buy
|788
|100.00
|1.7887
|1.7874
|0.0000
|1683
|2006.04.20 06:14
|close
|788
|100.00
|1.7891
|1.7874
|0.0000
|4001.00
|2734881.63
|1684
|2006.04.20 07:55
|sell
|789
|100.00
|1.7891
|1.7904
|0.0000
|1685
|2006.04.20 07:58
|close
|789
|100.00
|1.7888
|1.7904
|0.0000
|3000.83
|2737882.46
|1686
|2006.04.20 08:51
|buy
|790
|100.00
|1.7878
|1.7865
|0.0000
|1687
|2006.04.20 09:10
|s/l
|790
|100.00
|1.7865
|1.7865
|0.0000
|-13000.00
|2724882.46
|1688
|2006.04.20 10:01
|sell
|791
|100.00
|1.7886
|1.7899
|0.0000
|1689
|2006.04.20 10:02
|s/l
|791
|100.00
|1.7899
|1.7899
|0.0000
|-13000.00
|2711882.46
|1690
|2006.04.20 10:29
|sell
|792
|100.00
|1.7890
|1.7903
|0.0000
|1691
|2006.04.20 10:30
|close
|792
|100.00
|1.7871
|1.7903
|0.0000
|19000.00
|2730882.46
|1692
|2006.04.20 10:31
|sell
|793
|100.00
|1.7859
|1.7872
|0.0000
|1693
|2006.04.20 10:31
|close
|793
|100.00
|1.7855
|1.7872
|0.0000
|3999.97
|2734882.43
|1694
|2006.04.20 10:31
|sell
|794
|100.00
|1.7859
|1.7872
|0.0000
|1695
|2006.04.20 10:34
|close
|794
|100.00
|1.7855
|1.7872
|0.0000
|3999.81
|2738882.24
|1696
|2006.04.20 10:43
|sell
|795
|100.00
|1.7838
|1.7851
|0.0000
|1697
|2006.04.20 10:48
|s/l
|795
|100.00
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|-13000.00
|2725882.24
|1698
|2006.04.20 11:14
|sell
|796
|100.00
|1.7832
|1.7845
|0.0000
|1699
|2006.04.20 11:33
|s/l
|796
|100.00
|1.7845
|1.7845
|0.0000
|-13000.00
|2712882.24
|1700
|2006.04.20 15:07
|sell
|797
|100.00
|1.7809
|1.7822
|0.0000
|1701
|2006.04.20 15:08
|close
|797
|100.00
|1.7806
|1.7822
|0.0000
|2999.64
|2715881.88
|1702
|2006.04.20 16:00
|sell
|798
|100.00
|1.7808
|1.7821
|0.0000
|1703
|2006.04.20 16:00
|close
|798
|100.00
|1.7805
|1.7821
|0.0000
|2999.79
|2718881.67
|1704
|2006.04.20 16:13
|sell
|799
|100.00
|1.7784
|1.7797
|0.0000
|1705
|2006.04.20 16:26
|close
|799
|100.00
|1.7780
|1.7797
|0.0000
|3999.80
|2722881.47
|1706
|2006.04.20 16:52
|sell
|800
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1707
|2006.04.20 16:52
|close
|800
|100.00
|1.7761
|1.7780
|0.0000
|6000.14
|2728881.61
|1708
|2006.04.20 16:52
|sell
|801
|100.00
|1.7767
|1.7780
|0.0000
|1709
|2006.04.20 16:57
|s/l
|801
|100.00
|1.7780
|1.7780
|0.0000
|-13000.00
|2715881.61
|1710
|2006.04.20 17:28
|sell
|802
|100.00
|1.7790
|1.7803
|0.0000
|1711
|2006.04.20 17:28
|close
|802
|100.00
|1.7784
|1.7803
|0.0000
|6000.14
|2721881.75
|1712
|2006.04.20 20:58
|sell
|803
|100.00
|1.7785
|1.7798
|0.0000
|1713
|2006.04.20 23:27
|close
|803
|100.00
|1.7781
|1.7798
|0.0000
|3999.80
|2725881.55
|1714
|2006.04.21 00:29
|sell
|804
|100.00
|1.7779
|1.7792
|0.0000
|1715
|2006.04.21 00:44
|close
|804
|100.00
|1.7776
|1.7792
|0.0000
|2999.64
|2728881.19
|1716
|2006.04.21 08:25
|sell
|805
|100.00
|1.7783
|1.7796
|0.0000
|1717
|2006.04.21 08:32
|close
|805
|100.00
|1.7780
|1.7796
|0.0000
|3000.47
|2731881.66
|1718
|2006.04.21 09:43
|sell
|806
|100.00
|1.7778
|1.7791
|0.0000
|1719
|2006.04.21 09:46
|s/l
|806
|100.00
|1.7791
|1.7791
|0.0000
|-13000.00
|2718881.66
|1720
|2006.04.21 12:00
|sell
|807
|100.00
|1.7815
|1.7828
|0.0000
|1721
|2006.04.21 12:00
|close
|807
|100.00
|1.7811
|1.7828
|0.0000
|3999.80
|2722881.46
|1722
|2006.04.21 12:00
|sell
|808
|100.00
|1.7814
|1.7827
|0.0000
|1723
|2006.04.21 12:27
|close
|808
|100.00
|1.7809
|1.7827
|0.0000
|4999.97
|2727881.43
|1724
|2006.04.21 13:01
|sell
|809
|100.00
|1.7798
|1.7811
|0.0000
|1725
|2006.04.21 13:05
|close
|809
|100.00
|1.7793
|1.7811
|0.0000
|5001.16
|2732882.59
|1726
|2006.04.21 15:01
|buy
|810
|100.00
|1.7807
|1.7794
|0.0000
|1727
|2006.04.21 15:20
|s/l
|810
|100.00
|1.7794
|1.7794
|0.0000
|-13000.00
|2719882.59
|1728
|2006.04.21 16:29
|buy
|811
|100.00
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1729
|2006.04.21 16:31
|close
|811
|100.00
|1.7799
|1.7777
|0.0000
|8999.89
|2728882.48
|1730
|2006.04.21 16:39
|buy
|812
|100.00
|1.7827
|1.7814
|0.0000
|1731
|2006.04.21 16:39
|close
|812
|100.00
|1.7833
|1.7814
|0.0000
|6000.00
|2734882.48
|1732
|2006.04.21 16:39
|buy
|813
|100.00
|1.7827
|1.7814
|0.0000
|1733
|2006.04.21 16:43
|s/l
|813
|100.00
|1.7814
|1.7814
|0.0000
|-13000.00
|2721882.48
|1734
|2006.04.21 16:44
|buy
|814
|100.00
|1.7813
|1.7800
|0.0000
|1735
|2006.04.21 16:44
|close
|814
|100.00
|1.7819
|1.7800
|0.0000
|6000.00
|2727882.48
|1736
|2006.04.21 16:44
|buy
|815
|100.00
|1.7814
|1.7801
|0.0000
|1737
|2006.04.21 16:45
|close
|815
|100.00
|1.7819
|1.7801
|0.0000
|4999.97
|2732882.45
|1738
|2006.04.21 16:58
|buy
|816
|100.00
|1.7818
|1.7805
|0.0000
|1739
|2006.04.21 16:58
|close
|816
|100.00
|1.7822
|1.7805
|0.0000
|4000.02
|2736882.47
|1740
|2006.04.21 16:58
|buy
|817
|100.00
|1.7819
|1.7806
|0.0000
|1741
|2006.04.21 17:00
|close
|817
|100.00
|1.7824
|1.7806
|0.0000
|4999.85
|2741882.32
|1742
|2006.04.21 17:15
|sell
|818
|100.00
|1.7836
|1.7849
|0.0000
|1743
|2006.04.21 17:32
|close
|818
|100.00
|1.7833
|1.7849
|0.0000
|2999.64
|2744881.96
|1744
|2006.04.21 19:03
|sell
|819
|100.00
|1.7794
|1.7807
|0.0000
|1745
|2006.04.21 19:03
|close
|819
|100.00
|1.7789
|1.7807
|0.0000
|5000.00
|2749881.96
|1746
|2006.04.21 19:03
|sell
|820
|100.00
|1.7796
|1.7809
|0.0000
|1747
|2006.04.21 19:23
|s/l
|820
|100.00
|1.7809
|1.7809
|0.0000
|-13000.00
|2736881.96
|1748
|2006.04.24 00:02
|buy
|821
|100.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|1749
|2006.04.24 00:20
|close
|821
|100.00
|1.7873
|1.7857
|0.0000
|2999.64
|2739881.60
|1750
|2006.04.24 06:04
|sell
|822
|100.00
|1.7854
|1.7867
|0.0000
|1751
|2006.04.24 06:09
|close
|822
|100.00
|1.7852
|1.7867
|0.0000
|2000.66
|2741882.26
|1752
|2006.04.24 07:41
|buy
|823
|100.00
|1.7866
|1.7853
|0.0000
|1753
|2006.04.24 08:04
|close
|823
|100.00
|1.7870
|1.7853
|0.0000
|3999.80
|2745882.06
|1754
|2006.04.24 08:09
|buy
|824
|100.00
|1.7872
|1.7859
|0.0000
|1755
|2006.04.24 08:20
|close
|824
|100.00
|1.7877
|1.7859
|0.0000
|5001.16
|2750883.22
|1756
|2006.04.24 08:25
|buy
|825
|100.00
|1.7868
|1.7855
|0.0000
|1757
|2006.04.24 08:37
|close
|825
|100.00
|1.7878
|1.7855
|0.0000
|9999.60
|2760882.82
|1758
|2006.04.24 09:26
|buy
|826
|100.00
|1.7881
|1.7868
|0.0000
|1759
|2006.04.24 09:29
|close
|826
|100.00
|1.7883
|1.7868
|0.0000
|2000.66
|2762883.48
|1760
|2006.04.24 09:32
|buy
|827
|100.00
|1.7893
|1.7880
|0.0000
|1761
|2006.04.24 09:37
|close
|827
|100.00
|1.7897
|1.7880
|0.0000
|3999.49
|2766882.97
|1762
|2006.04.24 10:32
|buy
|828
|100.00
|1.7906
|1.7893
|0.0000
|1763
|2006.04.24 10:32
|close
|828
|100.00
|1.7912
|1.7893
|0.0000
|6000.00
|2772882.97
|1764
|2006.04.24 10:32
|buy
|829
|100.00
|1.7909
|1.7896
|0.0000
|1765
|2006.04.24 10:32
|close
|829
|100.00
|1.7912
|1.7896
|0.0000
|3000.00
|2775882.97
|1766
|2006.04.24 10:32
|buy
|830
|100.00
|1.7918
|1.7905
|0.0000
|1767
|2006.04.24 10:32
|close
|830
|100.00
|1.7928
|1.7905
|0.0000
|9999.50
|2785882.47
|1768
|2006.04.24 10:32
|buy
|831
|100.00
|1.7907
|1.7894
|0.0000
|1769
|2006.04.24 10:33
|close
|831
|100.00
|1.7910
|1.7894
|0.0000
|2999.64
|2788882.11
|1770
|2006.04.24 12:59
|buy
|832
|100.00
|1.7898
|1.7885
|0.0000
|1771
|2006.04.24 13:18
|s/l
|832
|100.00
|1.7885
|1.7885
|0.0000
|-13000.00
|2775882.11
|1772
|2006.04.24 13:20
|sell
|833
|100.00
|1.7886
|1.7899
|0.0000
|1773
|2006.04.24 13:20
|close
|833
|100.00
|1.7882
|1.7899
|0.0000
|4000.12
|2779882.23
|1774
|2006.04.24 13:20
|sell
|834
|100.00
|1.7888
|1.7901
|0.0000
|1775
|2006.04.24 13:33
|close
|834
|100.00
|1.7885
|1.7901
|0.0000
|2999.64
|2782881.87
|1776
|2006.04.24 13:38
|sell
|835
|100.00
|1.7880
|1.7893
|0.0000
|1777
|2006.04.24 14:10
|close
|835
|100.00
|1.7877
|1.7893
|0.0000
|2999.88
|2785881.75
|1778
|2006.04.24 14:29
|sell
|836
|100.00
|1.7870
|1.7883
|0.0000
|1779
|2006.04.24 14:31
|close
|836
|100.00
|1.7866
|1.7883
|0.0000
|3999.80
|2789881.55
|1780
|2006.04.24 15:18
|sell
|837
|100.00
|1.7844
|1.7857
|0.0000
|1781
|2006.04.24 15:25
|close
|837
|100.00
|1.7841
|1.7857
|0.0000
|2999.63
|2792881.18
|1782
|2006.04.24 16:26
|sell
|838
|100.00
|1.7814
|1.7827
|0.0000
|1783
|2006.04.24 16:38
|s/l
|838
|100.00
|1.7827
|1.7827
|0.0000
|-13000.00
|2779881.18
|1784
|2006.04.24 16:50
|sell
|839
|100.00
|1.7812
|1.7825
|0.0000
|1785
|2006.04.24 16:54
|s/l
|839
|100.00
|1.7825
|1.7825
|0.0000
|-13000.00
|2766881.18
|1786
|2006.04.24 17:10
|buy
|840
|100.00
|1.7833
|1.7820
|0.0000
|1787
|2006.04.24 17:11
|close
|840
|100.00
|1.7837
|1.7820
|0.0000
|3999.80
|2770880.98
|1788
|2006.04.24 18:25
|buy
|841
|100.00
|1.7867
|1.7854
|0.0000
|1789
|2006.04.24 18:26
|close
|841
|100.00
|1.7870
|1.7854
|0.0000
|2999.64
|2773880.62
|1790
|2006.04.24 18:52
|buy
|842
|100.00
|1.7884
|1.7871
|0.0000
|1791
|2006.04.24 19:54
|close
|842
|100.00
|1.7889
|1.7871
|0.0000
|4999.97
|2778880.59
|1792
|2006.04.24 20:40
|buy
|843
|100.00
|1.7900
|1.7887
|0.0000
|1793
|2006.04.24 21:01
|s/l
|843
|100.00
|1.7887
|1.7887
|0.0000
|-13000.00
|2765880.59
|1794
|2006.04.24 21:29
|buy
|844
|100.00
|1.7902
|1.7889
|0.0000
|1795
|2006.04.24 21:45
|s/l
|844
|100.00
|1.7889
|1.7889
|0.0000
|-13000.00
|2752880.59
|1796
|2006.04.25 08:58
|buy
|845
|100.00
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|1797
|2006.04.25 09:02
|close
|845
|100.00
|1.7863
|1.7847
|0.0000
|2999.64
|2755880.23
|1798
|2006.04.25 10:13
|sell
|846
|100.00
|1.7854
|1.7867
|0.0000
|1799
|2006.04.25 10:13
|close
|846
|100.00
|1.7850
|1.7867
|0.0000
|4000.33
|2759880.56
|1800
|2006.04.25 10:20
|sell
|847
|100.00
|1.7867
|1.7880
|0.0000
|1801
|2006.04.25 10:20
|close
|847
|100.00
|1.7863
|1.7880
|0.0000
|4000.00
|2763880.56
|1802
|2006.04.25 10:20
|sell
|848
|100.00
|1.7867
|1.7880
|0.0000
|1803
|2006.04.25 10:22
|close
|848
|100.00
|1.7862
|1.7880
|0.0000
|4999.97
|2768880.53
|1804
|2006.04.25 11:00
|sell
|849
|100.00
|1.7854
|1.7867
|0.0000
|1805
|2006.04.25 11:18
|close
|849
|100.00
|1.7851
|1.7867
|0.0000
|3000.83
|2771881.36
|1806
|2006.04.25 11:48
|sell
|850
|100.00
|1.7849
|1.7862
|0.0000
|1807
|2006.04.25 11:48
|close
|850
|100.00
|1.7845
|1.7862
|0.0000
|3999.50
|2775880.86
|1808
|2006.04.25 12:51
|sell
|851
|100.00
|1.7844
|1.7857
|0.0000
|1809
|2006.04.25 13:00
|close
|851
|100.00
|1.7840
|1.7857
|0.0000
|3999.86
|2779880.72
|1810
|2006.04.25 15:03
|buy
|852
|100.00
|1.7904
|1.7891
|0.0000
|1811
|2006.04.25 15:03
|close
|852
|100.00
|1.7908
|1.7891
|0.0000
|4000.05
|2783880.77
|1812
|2006.04.25 15:03
|buy
|853
|100.00
|1.7904
|1.7891
|0.0000
|1813
|2006.04.25 15:05
|close
|853
|100.00
|1.7907
|1.7891
|0.0000
|3000.05
|2786880.82
|1814
|2006.04.25 15:10
|buy
|854
|100.00
|1.7913
|1.7900
|0.0000
|1815
|2006.04.25 15:11
|close
|854
|100.00
|1.7918
|1.7900
|0.0000
|4999.75
|2791880.57
|1816
|2006.04.25 20:46
|buy
|855
|100.00
|1.7874
|1.7861
|0.0000
|1817
|2006.04.25 20:46
|close
|855
|100.00
|1.7878
|1.7861
|0.0000
|3999.54
|2795880.11
|1818
|2006.04.26 02:04
|sell
|856
|100.00
|1.7879
|1.7892
|0.0000
|1819
|2006.04.26 02:40
|s/l
|856
|100.00
|1.7892
|1.7892
|0.0000
|-13000.00
|2782880.11
|1820
|2006.04.26 05:33
|sell
|857
|100.00
|1.7880
|1.7893
|0.0000
|1821
|2006.04.26 05:47
|close
|857
|100.00
|1.7876
|1.7893
|0.0000
|3999.88
|2786879.99
|1822
|2006.04.26 08:29
|sell
|858
|100.00
|1.7865
|1.7878
|0.0000
|1823
|2006.04.26 08:32
|close
|858
|100.00
|1.7862
|1.7878
|0.0000
|2999.77
|2789879.76
|1824
|2006.04.26 08:41
|sell
|859
|100.00
|1.7854
|1.7867
|0.0000
|1825
|2006.04.26 08:46
|close
|859
|100.00
|1.7851
|1.7867
|0.0000
|3000.33
|2792880.09
|1826
|2006.04.26 09:04
|sell
|860
|100.00
|1.7850
|1.7863
|0.0000
|1827
|2006.04.26 09:12
|close
|860
|100.00
|1.7845
|1.7863
|0.0000
|4999.67
|2797879.76
|1828
|2006.04.26 09:16
|sell
|861
|100.00
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|1829
|2006.04.26 09:16
|close
|861
|100.00
|1.7843
|1.7860
|0.0000
|3999.44
|2801879.20
|1830
|2006.04.26 09:16
|sell
|862
|100.00
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|1831
|2006.04.26 09:33
|close
|862
|100.00
|1.7844
|1.7860
|0.0000
|3000.36
|2804879.56
|1832
|2006.04.26 10:32
|sell
|863
|100.00
|1.7828
|1.7841
|0.0000
|1833
|2006.04.26 10:33
|close
|863
|100.00
|1.7824
|1.7841
|0.0000
|3999.80
|2808879.36
|1834
|2006.04.26 10:37
|sell
|864
|100.00
|1.7811
|1.7824
|0.0000
|1835
|2006.04.26 10:37
|close
|864
|100.00
|1.7806
|1.7824
|0.0000
|4999.62
|2813878.98
|1836
|2006.04.26 10:37
|sell
|865
|100.00
|1.7812
|1.7825
|0.0000
|1837
|2006.04.26 10:49
|s/l
|865
|100.00
|1.7825
|1.7825
|0.0000
|-13000.00
|2800878.98
|1838
|2006.04.26 13:20
|sell
|866
|100.00
|1.7831
|1.7844
|0.0000
|1839
|2006.04.26 13:31
|close
|866
|100.00
|1.7828
|1.7844
|0.0000
|2999.64
|2803878.62
|1840
|2006.04.26 14:36
|sell
|867
|100.00
|1.7822
|1.7835
|0.0000
|1841
|2006.04.26 14:38
|close
|867
|100.00
|1.7819
|1.7835
|0.0000
|2999.64
|2806878.26
|1842
|2006.04.26 14:42
|sell
|868
|100.00
|1.7819
|1.7832
|0.0000
|1843
|2006.04.26 14:43
|close
|868
|100.00
|1.7816
|1.7832
|0.0000
|3000.48
|2809878.74
|1844
|2006.04.26 14:46
|sell
|869
|100.00
|1.7810
|1.7823
|0.0000
|1845
|2006.04.26 14:46
|close
|869
|100.00
|1.7807
|1.7823
|0.0000
|3000.18
|2812878.92
|1846
|2006.04.26 14:46
|sell
|870
|100.00
|1.7810
|1.7823
|0.0000
|1847
|2006.04.26 14:51
|s/l
|870
|100.00
|1.7823
|1.7823
|0.0000
|-13000.00
|2799878.92
|1848
|2006.04.26 15:33
|sell
|871
|100.00
|1.7863
|1.7876
|0.0000
|1849
|2006.04.26 15:35
|close
|871
|100.00
|1.7860
|1.7876
|0.0000
|2999.64
|2802878.56
|1850
|2006.04.26 16:12
|buy
|872
|100.00
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|1851
|2006.04.26 16:12
|close
|872
|100.00
|1.7865
|1.7847
|0.0000
|5000.20
|2807878.76
|1852
|2006.04.26 16:36
|buy
|873
|100.00
|1.7843
|1.7830
|0.0000
|1853
|2006.04.26 16:36
|close
|873
|100.00
|1.7847
|1.7830
|0.0000
|3999.44
|2811878.20
|1854
|2006.04.26 16:36
|buy
|874
|100.00
|1.7844
|1.7831
|0.0000
|1855
|2006.04.26 16:37
|close
|874
|100.00
|1.7849
|1.7831
|0.0000
|4999.97
|2816878.17
|1856
|2006.04.26 17:07
|buy
|875
|100.00
|1.7866
|1.7853
|0.0000
|1857
|2006.04.26 17:10
|close
|875
|100.00
|1.7871
|1.7853
|0.0000
|5000.00
|2821878.17
|1858
|2006.04.26 19:41
|sell
|876
|100.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|1859
|2006.04.26 19:41
|close
|876
|100.00
|1.7842
|1.7858
|0.0000
|2999.61
|2824877.78
|1860
|2006.04.26 19:41
|sell
|877
|100.00
|1.7846
|1.7859
|0.0000
|1861
|2006.04.26 19:43
|close
|877
|100.00
|1.7842
|1.7859
|0.0000
|4000.19
|2828877.97
|1862
|2006.04.27 03:22
|sell
|878
|100.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1863
|2006.04.27 03:24
|close
|878
|100.00
|1.7854
|1.7871
|0.0000
|3999.80
|2832877.77
|1864
|2006.04.27 03:37
|sell
|879
|100.00
|1.7855
|1.7868
|0.0000
|1865
|2006.04.27 03:53
|close
|879
|100.00
|1.7852
|1.7868
|0.0000
|3000.83
|2835878.60
|1866
|2006.04.27 08:11
|sell
|880
|100.00
|1.7850
|1.7863
|0.0000
|1867
|2006.04.27 08:27
|close
|880
|100.00
|1.7847
|1.7863
|0.0000
|2999.67
|2838878.27
|1868
|2006.04.27 08:34
|sell
|881
|100.00
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|1869
|2006.04.27 09:27
|close
|881
|100.00
|1.7844
|1.7860
|0.0000
|3000.83
|2841879.10
|1870
|2006.04.27 09:59
|sell
|882
|100.00
|1.7828
|1.7841
|0.0000
|1871
|2006.04.27 09:59
|close
|882
|100.00
|1.7823
|1.7841
|0.0000
|4999.97
|2846879.07
|1872
|2006.04.27 09:59
|sell
|883
|100.00
|1.7828
|1.7841
|0.0000
|1873
|2006.04.27 10:05
|s/l
|883
|100.00
|1.7841
|1.7841
|0.0000
|-13000.00
|2833879.07
|1874
|2006.04.27 12:38
|sell
|884
|100.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|1875
|2006.04.27 12:38
|close
|884
|100.00
|1.7842
|1.7858
|0.0000
|2999.64
|2836878.71
|1876
|2006.04.27 14:04
|buy
|885
|100.00
|1.7832
|1.7819
|0.0000
|1877
|2006.04.27 14:07
|close
|885
|100.00
|1.7837
|1.7819
|0.0000
|4999.97
|2841878.68
|1878
|2006.04.27 14:12
|buy
|886
|100.00
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|1879
|2006.04.27 14:19
|close
|886
|100.00
|1.7842
|1.7826
|0.0000
|2999.53
|2844878.21
|1880
|2006.04.27 14:22
|buy
|887
|100.00
|1.7852
|1.7839
|0.0000
|1881
|2006.04.27 14:27
|close
|887
|100.00
|1.7855
|1.7839
|0.0000
|3000.50
|2847878.71
|1882
|2006.04.27 14:59
|buy
|888
|100.00
|1.7873
|1.7860
|0.0000
|1883
|2006.04.27 15:08
|close
|888
|100.00
|1.7876
|1.7860
|0.0000
|3000.43
|2850879.14
|1884
|2006.04.27 16:03
|buy
|889
|100.00
|1.7896
|1.7883
|0.0000
|1885
|2006.04.27 16:03
|close
|889
|100.00
|1.7900
|1.7883
|0.0000
|3999.62
|2854878.76
|1886
|2006.04.27 16:03
|buy
|890
|100.00
|1.7896
|1.7883
|0.0000
|1887
|2006.04.27 16:04
|close
|890
|100.00
|1.7901
|1.7883
|0.0000
|4999.97
|2859878.73
|1888
|2006.04.27 16:04
|buy
|891
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|1889
|2006.04.27 16:05
|close
|891
|100.00
|1.7895
|1.7878
|0.0000
|3999.82
|2863878.55
|1890
|2006.04.27 16:12
|buy
|892
|100.00
|1.7926
|1.7913
|0.0000
|1891
|2006.04.27 16:12
|close
|892
|100.00
|1.7930
|1.7913
|0.0000
|4000.00
|2867878.55
|1892
|2006.04.27 16:13
|buy
|893
|100.00
|1.7930
|1.7917
|0.0000
|1893
|2006.04.27 16:13
|close
|893
|100.00
|1.7934
|1.7917
|0.0000
|4000.50
|2871879.05
|1894
|2006.04.27 16:17
|buy
|894
|100.00
|1.7937
|1.7924
|0.0000
|1895
|2006.04.27 16:17
|modify
|894
|100.00
|1.7937
|1.7930
|0.0000
|1896
|2006.04.27 16:17
|close
|894
|100.00
|1.7941
|1.7930
|0.0000
|4000.53
|2875879.58
|1897
|2006.04.27 16:17
|buy
|895
|100.00
|1.7939
|1.7926
|0.0000
|1898
|2006.04.27 16:18
|modify
|895
|100.00
|1.7939
|1.7930
|0.0000
|1899
|2006.04.27 16:19
|s/l
|895
|100.00
|1.793025
|1.7930
|0.0000
|-8749.29
|2867130.29
|1900
|2006.04.27 16:21
|buy
|896
|100.00
|1.7936
|1.7923
|0.0000
|1901
|2006.04.27 16:21
|modify
|896
|100.00
|1.7936
|1.7930
|0.0000
|1902
|2006.04.27 16:21
|close
|896
|100.00
|1.7941
|1.7930
|0.0000
|4999.97
|2872130.26
|1903
|2006.04.27 16:34
|buy
|897
|100.00
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|1904
|2006.04.27 16:34
|modify
|897
|100.00
|1.7986
|1.7975
|0.0000
|1905
|2006.04.27 16:34
|close
|897
|100.00
|1.7990
|1.7975
|0.0000
|4000.00
|2876130.26
|1906
|2006.04.27 16:34
|buy
|898
|100.00
|1.7989
|1.7976
|0.0000
|1907
|2006.04.27 16:35
|modify
|898
|100.00
|1.7989
|1.7976
|0.0000
|1908
|2006.04.27 16:35
|modify
|898
|100.00
|1.7989
|1.7978
|0.0000
|1909
|2006.04.27 16:35
|close
|898
|100.00
|1.7993
|1.7978
|0.0000
|4000.25
|2880130.51
|1910
|2006.04.27 16:40
|buy
|899
|100.00
|1.7987
|1.7974
|0.0000
|1911
|2006.04.27 16:40
|modify
|899
|100.00
|1.7987
|1.7978
|0.0000
|1912
|2006.04.27 16:40
|close
|899
|100.00
|1.7991
|1.7978
|0.0000
|4000.99
|2884131.50
|1913
|2006.04.27 16:40
|buy
|900
|100.00
|1.7988
|1.7975
|0.0000
|1914
|2006.04.27 16:41
|modify
|900
|100.00
|1.7988
|1.7978
|0.0000
|1915
|2006.04.27 16:42
|modify
|900
|100.00
|1.7988
|1.7979
|0.0000
|1916
|2006.04.27 16:42
|close
|900
|100.00
|1.7993
|1.7979
|0.0000
|5000.42
|2889131.92
|1917
|2006.04.27 16:45
|buy
|901
|100.00
|1.8015
|1.8002
|0.0000
|1918
|2006.04.27 16:45
|modify
|901
|100.00
|1.8015
|1.8003
|0.0000
|1919
|2006.04.27 16:45
|modify
|901
|100.00
|1.8015
|1.8005
|0.0000
|1920
|2006.04.27 16:45
|close
|901
|100.00
|1.8018
|1.8005
|0.0000
|2999.51
|2892131.43
|1921
|2006.04.27 16:49
|buy
|902
|100.00
|1.8032
|1.8019
|0.0000
|1922
|2006.04.27 16:49
|modify
|902
|100.00
|1.8032
|1.8019
|0.0000
|1923
|2006.04.27 16:49
|modify
|902
|100.00
|1.8032
|1.8020
|0.0000
|1924
|2006.04.27 16:49
|modify
|902
|100.00
|1.8032
|1.8021
|0.0000
|1925
|2006.04.27 16:49
|modify
|902
|100.00
|1.8032
|1.8022
|0.0000
|1926
|2006.04.27 16:49
|modify
|902
|100.00
|1.8032
|1.8023
|0.0000
|1927
|2006.04.27 16:49
|close
|902
|100.00
|1.8036
|1.8023
|0.0000
|4000.27
|2896131.70
|1928
|2006.04.27 16:54
|buy
|903
|100.00
|1.8036
|1.8023
|0.0000
|1929
|2006.04.27 16:54
|modify
|903
|100.00
|1.8036
|1.8023
|0.0000
|1930
|2006.04.27 16:54
|modify
|903
|100.00
|1.8036
|1.8025
|0.0000
|1931
|2006.04.27 16:54
|modify
|903
|100.00
|1.8036
|1.8026
|0.0000
|1932
|2006.04.27 16:54
|close
|903
|100.00
|1.8039
|1.8026
|0.0000
|2999.60
|2899131.30
|1933
|2006.04.27 16:54
|buy
|904
|100.00
|1.8036
|1.8023
|0.0000
|1934
|2006.04.27 16:55
|modify
|904
|100.00
|1.8036
|1.8026
|0.0000
|1935
|2006.04.27 16:56
|s/l
|904
|100.00
|1.802571
|1.8026
|0.0000
|-10286.15
|2888845.15
|1936
|2006.04.27 17:24
|buy
|905
|100.00
|1.8003
|1.7990
|0.0000
|1937
|2006.04.27 17:33
|close
|905
|100.00
|1.8007
|1.7990
|0.0000
|4000.31
|2892845.46
|1938
|2006.04.27 18:13
|buy
|906
|100.00
|1.8031
|1.8018
|0.0000
|1939
|2006.04.27 18:20
|s/l
|906
|100.00
|1.8018
|1.8018
|0.0000
|-13000.00
|2879845.46
|1940
|2006.04.27 19:00
|buy
|907
|100.00
|1.8031
|1.8018
|0.0000
|1941
|2006.04.27 19:51
|s/l
|907
|100.00
|1.8018
|1.8018
|0.0000
|-13000.00
|2866845.46
|1942
|2006.04.27 22:58
|buy
|908
|100.00
|1.8021
|1.8008
|0.0000
|1943
|2006.04.28 00:12
|s/l
|908
|100.00
|1.8008
|1.8008
|0.0000
|-13350.00
|2853495.46
|1944
|2006.04.28 02:55
|buy
|909
|100.00
|1.8022
|1.8009
|0.0000
|1945
|2006.04.28 02:59
|close
|909
|100.00
|1.8026
|1.8009
|0.0000
|3999.80
|2857495.26
|1946
|2006.04.28 06:07
|buy
|910
|100.00
|1.8011
|1.7998
|0.0000
|1947
|2006.04.28 06:09
|close
|910
|100.00
|1.8013
|1.7998
|0.0000
|2000.67
|2859495.93
|1948
|2006.04.28 08:26
|buy
|911
|100.00
|1.8028
|1.8015
|0.0000
|1949
|2006.04.28 08:28
|close
|911
|100.00
|1.8033
|1.8015
|0.0000
|5000.23
|2864496.16
|1950
|2006.04.28 08:30
|buy
|912
|100.00
|1.8035
|1.8022
|0.0000
|1951
|2006.04.28 08:32
|s/l
|912
|100.00
|1.8022
|1.8022
|0.0000
|-13000.00
|2851496.16
|1952
|2006.04.28 10:33
|buy
|913
|100.00
|1.8050
|1.8037
|0.0000
|1953
|2006.04.28 10:33
|close
|913
|100.00
|1.8054
|1.8037
|0.0000
|3999.80
|2855495.96
|1954
|2006.04.28 10:33
|buy
|914
|100.00
|1.8050
|1.8037
|0.0000
|1955
|2006.04.28 10:36
|close
|914
|100.00
|1.8055
|1.8037
|0.0000
|4999.66
|2860495.62
|1956
|2006.04.28 10:38
|buy
|915
|100.00
|1.8056
|1.8043
|0.0000
|1957
|2006.04.28 10:39
|modify
|915
|100.00
|1.8056
|1.8051
|0.0000
|1958
|2006.04.28 10:40
|modify
|915
|100.00
|1.8056
|1.8052
|0.0000
|1959
|2006.04.28 10:40
|modify
|915
|100.00
|1.8056
|1.8054
|0.0000
|1960
|2006.04.28 10:40
|close
|915
|100.00
|1.8060
|1.8054
|0.0000
|3999.80
|2864495.42
|1961
|2006.04.28 11:23
|buy
|916
|100.00
|1.8065
|1.8052
|0.0000
|1962
|2006.04.28 11:31
|close
|916
|100.00
|1.8074
|1.8052
|0.0000
|8999.44
|2873494.86
|1963
|2006.04.28 13:57
|buy
|917
|100.00
|1.8079
|1.8066
|0.0000
|1964
|2006.04.28 13:57
|close
|917
|100.00
|1.8082
|1.8066
|0.0000
|2999.64
|2876494.50
|1965
|2006.04.28 13:57
|buy
|918
|100.00
|1.8079
|1.8066
|0.0000
|1966
|2006.04.28 14:04
|s/l
|918
|100.00
|1.8066
|1.8066
|0.0000
|-13000.00
|2863494.50
|1967
|2006.04.28 14:31
|buy
|919
|100.00
|1.8085
|1.8072
|0.0000
|1968
|2006.04.28 14:31
|modify
|919
|100.00
|1.8085
|1.8078
|0.0000
|1969
|2006.04.28 14:31
|modify
|919
|100.00
|1.8085
|1.8079
|0.0000
|1970
|2006.04.28 14:31
|modify
|919
|100.00
|1.8085
|1.8080
|0.0000
|1971
|2006.04.28 14:31
|close
|919
|100.00
|1.8088
|1.8080
|0.0000
|2999.82
|2866494.32
|1972
|2006.04.28 14:31
|buy
|920
|100.00
|1.8083
|1.8070
|0.0000
|1973
|2006.04.28 14:32
|modify
|920
|100.00
|1.8083
|1.8080
|0.0000
|1974
|2006.04.28 14:32
|close
|920
|100.00
|1.8087
|1.8080
|0.0000
|4000.15
|2870494.47
|1975
|2006.04.28 14:34
|buy
|921
|100.00
|1.8087
|1.8074
|0.0000
|1976
|2006.04.28 14:34
|modify
|921
|100.00
|1.8087
|1.8080
|0.0000
|1977
|2006.04.28 14:34
|modify
|921
|100.00
|1.8087
|1.8082
|0.0000
|1978
|2006.04.28 14:34
|close
|921
|100.00
|1.8091
|1.8082
|0.0000
|4000.32
|2874494.79
|1979
|2006.04.28 14:34
|buy
|922
|100.00
|1.8085
|1.8072
|0.0000
|1980
|2006.04.28 14:35
|modify
|922
|100.00
|1.8085
|1.8082
|0.0000
|1981
|2006.04.28 14:35
|close
|922
|100.00
|1.8089
|1.8082
|0.0000
|3999.81
|2878494.60
|1982
|2006.04.28 14:36
|buy
|923
|100.00
|1.8082
|1.8069
|0.0000
|1983
|2006.04.28 14:36
|close
|923
|100.00
|1.8086
|1.8069
|0.0000
|3999.49
|2882494.09
|1984
|2006.04.28 16:41
|buy
|924
|100.00
|1.8133
|1.8120
|0.0000
|1985
|2006.04.28 16:41
|modify
|924
|100.00
|1.8133
|1.8123
|0.0000
|1986
|2006.04.28 16:41
|modify
|924
|100.00
|1.8133
|1.8125
|0.0000
|1987
|2006.04.28 16:41
|modify
|924
|100.00
|1.8133
|1.8128
|0.0000
|1988
|2006.04.28 16:41
|modify
|924
|100.00
|1.8133
|1.8129
|0.0000
|1989
|2006.04.28 16:41
|modify
|924
|100.00
|1.8133
|1.8132
|0.0000
|1990
|2006.04.28 16:41
|close
|924
|100.00
|1.8140
|1.8132
|0.0000
|7000.30
|2889494.39
|1991
|2006.04.28 16:44
|buy
|925
|100.00
|1.8133
|1.8120
|0.0000
|1992
|2006.04.28 16:48
|modify
|925
|100.00
|1.8133
|1.8132
|0.0000
|1993
|2006.04.28 16:48
|close
|925
|100.00
|1.8139
|1.8132
|0.0000
|6000.14
|2895494.53
|1994
|2006.04.28 17:06
|buy
|926
|100.00
|1.8201
|1.8188
|0.0000
|1995
|2006.04.28 17:06
|modify
|926
|100.00
|1.8201
|1.8189
|0.0000
|1996
|2006.04.28 17:06
|modify
|926
|100.00
|1.8201
|1.8190
|0.0000
|1997
|2006.04.28 17:06
|modify
|926
|100.00
|1.8201
|1.8191
|0.0000
|1998
|2006.04.28 17:06
|modify
|926
|100.00
|1.8201
|1.8193
|0.0000
|1999
|2006.04.28 17:06
|modify
|926
|100.00
|1.8201
|1.8194
|0.0000
|2000
|2006.04.28 17:06
|modify
|926
|100.00
|1.8201
|1.8196
|0.0000
|2001
|2006.04.28 17:06
|close
|926
|100.00
|1.8207
|1.8196
|0.0000
|5999.64
|2901494.17
|2002
|2006.04.28 17:06
|buy
|927
|100.00
|1.8203
|1.8190
|0.0000
|2003
|2006.04.28 17:07
|modify
|927
|100.00
|1.8203
|1.8196
|0.0000
|2004
|2006.04.28 17:07
|modify
|927
|100.00
|1.8203
|1.8202
|0.0000
|2005
|2006.04.28 17:07
|close
|927
|100.00
|1.8213
|1.8202
|0.0000
|10000.80
|2911494.97
|2006
|2006.04.28 17:10
|buy
|928
|100.00
|1.8232
|1.8219
|0.0000
|2007
|2006.04.28 17:10
|modify
|928
|100.00
|1.8232
|1.8220
|0.0000
|2008
|2006.04.28 17:10
|modify
|928
|100.00
|1.8232
|1.8221
|0.0000
|2009
|2006.04.28 17:10
|modify
|928
|100.00
|1.8232
|1.8222
|0.0000
|2010
|2006.04.28 17:10
|modify
|928
|100.00
|1.8232
|1.8223
|0.0000
|2011
|2006.04.28 17:10
|modify
|928
|100.00
|1.8232
|1.8227
|0.0000
|2012
|2006.04.28 17:10
|close
|928
|100.00
|1.8241
|1.8227
|0.0000
|9000.46
|2920495.43
|2013
|2006.04.28 17:10
|buy
|929
|100.00
|1.8232
|1.8219
|0.0000
|2014
|2006.04.28 17:12
|modify
|929
|100.00
|1.8232
|1.8227
|0.0000
|2015
|2006.04.28 17:13
|close
|929
|100.00
|1.8236
|1.8227
|0.0000
|4000.46
|2924495.89
|2016
|2006.04.28 17:25
|buy
|930
|100.00
|1.8230
|1.8217
|0.0000
|2017
|2006.04.28 17:25
|modify
|930
|100.00
|1.8230
|1.8227
|0.0000
|2018
|2006.04.28 17:25
|close
|930
|100.00
|1.8235
|1.8227
|0.0000
|5000.37
|2929496.26
|2019
|2006.04.28 17:25
|buy
|931
|100.00
|1.8231
|1.8218
|0.0000
|2020
|2006.04.28 17:26
|s/l
|931
|100.00
|1.8218
|1.8218
|0.0000
|-13000.00
|2916496.26
|2021
|2006.04.28 19:43
|buy
|932
|100.00
|1.8213
|1.8200
|0.0000
|2022
|2006.04.28 19:46
|close
|932
|100.00
|1.8216
|1.8200
|0.0000
|2999.63
|2919495.89
|2023
|2006.04.28 22:41
|buy
|933
|100.00
|1.8257
|1.8244
|0.0000
|2024
|2006.04.28 22:59
|close
|933
|100.00
|1.8260
|1.8244
|0.0000
|2999.64
|2922495.53
|2025
|2006.05.01 04:53
|buy
|934
|100.00
|1.8247
|1.8234
|0.0000
|2026
|2006.05.01 05:06
|close
|934
|100.00
|1.8251
|1.8234
|0.0000
|3999.80
|2926495.33
|2027
|2006.05.01 06:06
|buy
|935
|100.00
|1.8264
|1.8251
|0.0000
|2028
|2006.05.01 06:07
|close
|935
|100.00
|1.8267
|1.8251
|0.0000
|2999.64
|2929494.97
|2029
|2006.05.01 08:48
|buy
|936
|100.00
|1.8268
|1.8255
|0.0000
|2030
|2006.05.01 09:00
|s/l
|936
|100.00
|1.8255
|1.8255
|0.0000
|-13000.00
|2916494.97
|2031
|2006.05.01 11:30
|buy
|937
|100.00
|1.8253
|1.8240
|0.0000
|2032
|2006.05.01 11:53
|close
|937
|100.00
|1.8256
|1.8240
|0.0000
|3000.83
|2919495.80
|2033
|2006.05.01 13:54
|buy
|938
|100.00
|1.8270
|1.8257
|0.0000
|2034
|2006.05.01 13:55
|close
|938
|100.00
|1.8272
|1.8257
|0.0000
|2000.66
|2921496.46
|2035
|2006.05.01 14:10
|buy
|939
|100.00
|1.8276
|1.8263
|0.0000
|2036
|2006.05.01 14:11
|modify
|939
|100.00
|1.8276
|1.8270
|0.0000
|2037
|2006.05.01 14:11
|modify
|939
|100.00
|1.8276
|1.8270
|0.0000
|2038
|2006.05.01 14:11
|modify
|939
|100.00
|1.8276
|1.8271
|0.0000
|2039
|2006.05.01 14:12
|modify
|939
|100.00
|1.8276
|1.8272
|0.0000
|2040
|2006.05.01 14:14
|s/l
|939
|100.00
|1.827154
|1.8272
|0.0000
|-4463.80
|2917032.66
|2041
|2006.05.01 14:14
|buy
|940
|100.00
|1.8273
|1.8260
|0.0000
|2042
|2006.05.01 14:14
|close
|940
|100.00
|1.8276
|1.8260
|0.0000
|2999.63
|2920032.29
|2043
|2006.05.01 14:14
|buy
|941
|100.00
|1.8274
|1.8261
|0.0000
|2044
|2006.05.01 14:19
|modify
|941
|100.00
|1.8274
|1.8272
|0.0000
|2045
|2006.05.01 14:19
|close
|941
|100.00
|1.8277
|1.8272
|0.0000
|2999.64
|2923031.93