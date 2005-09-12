Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.09.09 17:20 - 2006.09.25 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test322679Ticks modelled1585242Modelling quality24.73%
Initial deposit500.00
Total net profit88955.40Gross profit428631.66Gross loss-339676.26
Profit factor1.26Expected payoff101.09
Absolute drawdown36.32Maximal drawdown36637.90 (29.06%)Relative drawdown61.25% (816.80)
Total trades880Short positions (won %)463 (82.51%)Long positions (won %)417 (79.38%)
Profit trades (% of total)713 (81.02%)Loss trades (% of total)167 (18.98%)
Largestprofit trade13722.06loss trade-13000.00
Averageprofit trade601.17loss trade-2033.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (15979.56)consecutive losses (loss in money)3 (-36637.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)44298.92 (8)consecutive loss (count of losses)-36637.90 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.09 17:25buy10.411.84131.84000.0000
22005.09.09 17:26modify10.411.84131.84040.0000
32005.09.09 17:26s/l10.411.8404141.84040.0000-36.32463.68
42005.09.09 18:04buy20.381.83891.83760.0000
52005.09.09 18:11close20.381.83941.83760.000019.00482.68
62005.09.09 18:13buy30.391.83911.83780.0000
72005.09.09 18:15close30.391.83941.83780.000011.70494.38
82005.09.09 18:18buy40.401.83941.83810.0000
92005.09.09 18:21close40.401.83971.83810.000012.00506.38
102005.09.09 19:41buy50.411.83941.83810.0000
112005.09.09 20:20close50.411.83961.83810.00008.20514.58
122005.09.09 21:21buy60.421.83921.83790.0000
132005.09.09 21:45close60.421.83951.83790.000012.60527.18
142005.09.09 22:59buy70.431.83931.83800.0000
152005.09.12 00:01close70.431.84131.83800.000084.50611.68
162005.09.12 00:22buy80.501.84151.84020.0000
172005.09.12 01:23close80.501.84181.84020.000015.00626.68
182005.09.12 02:20sell90.511.84191.84320.0000
192005.09.12 02:24close90.511.84141.84320.000025.51652.19
202005.09.12 03:02sell100.531.84051.84180.0000
212005.09.12 04:12close100.531.84011.84180.000021.20673.39
222005.09.12 04:13sell110.551.83961.84090.0000
232005.09.12 04:14close110.551.83921.84090.000022.00695.39
242005.09.12 04:17sell120.571.83781.83910.0000
252005.09.12 04:22close120.571.83751.83910.000017.10712.49
262005.09.12 04:23sell130.581.83691.83820.0000
272005.09.12 04:27close130.581.83671.83820.000011.60724.09
282005.09.12 04:31sell140.591.83631.83760.0000
292005.09.12 04:40close140.591.83601.83760.000017.70741.79
302005.09.12 05:10sell150.611.83421.83550.0000
312005.09.12 05:30s/l150.611.83551.83550.0000-79.30662.49
322005.09.12 06:11sell160.541.83551.83680.0000
332005.09.12 06:18close160.541.83501.83680.000027.00689.49
342005.09.12 08:42sell170.561.83271.83400.0000
352005.09.12 08:42close170.561.83231.83400.000022.40711.89
362005.09.12 08:42sell180.581.83251.83380.0000
372005.09.12 08:45close180.581.83221.83380.000017.40729.29
382005.09.12 09:02sell190.601.82971.83100.0000
392005.09.12 09:04modify190.601.82971.82970.0000
402005.09.12 09:04close190.601.82891.82970.000048.01777.30
412005.09.12 09:30sell200.641.82751.82880.0000
422005.09.12 09:38close200.641.82701.82880.000032.01809.31
432005.09.12 09:43sell210.661.82721.82850.0000
442005.09.12 09:45close210.661.82681.82850.000026.40835.71
452005.09.12 10:08sell220.691.82741.82870.0000
462005.09.12 10:09close220.691.82701.82870.000027.60863.31
472005.09.12 13:43sell230.711.82721.82850.0000
482005.09.12 13:53close230.711.82701.82850.000014.20877.51
492005.09.12 14:17sell240.721.82591.82720.0000
502005.09.12 14:25close240.721.82561.82720.000021.62899.13
512005.09.12 14:35sell250.741.82531.82660.0000
522005.09.12 14:37modify250.741.82531.82530.0000
532005.09.12 14:37close250.741.82471.82530.000044.41943.54
542005.09.12 15:09sell260.781.82371.82500.0000
552005.09.12 15:44close260.781.82341.82500.000023.40966.94
562005.09.12 15:46sell270.801.82301.82430.0000
572005.09.12 15:46close270.801.82261.82430.000032.01998.95
582005.09.12 15:47sell280.821.82341.82470.0000
592005.09.12 15:54s/l280.821.82471.82470.0000-106.60892.35
602005.09.12 16:36sell290.731.82321.82450.0000
612005.09.12 16:37close290.731.82281.82450.000029.22921.57
622005.09.12 17:00sell300.761.82261.82390.0000
632005.09.12 17:09s/l300.761.82391.82390.0000-98.80822.77
642005.09.12 18:41sell310.681.81991.82120.0000
652005.09.12 18:53s/l310.681.82121.82120.0000-88.40734.37
662005.09.12 21:39sell320.611.81921.82050.0000
672005.09.12 22:11close320.611.81861.82050.000036.60770.97
682005.09.12 22:12sell330.641.81881.82010.0000
692005.09.12 22:43s/l330.641.82011.82010.0000-83.20687.77
702005.09.13 00:33sell340.571.81991.82120.0000
712005.09.13 01:01s/l340.571.82121.82120.0000-74.10613.67
722005.09.13 08:03sell350.511.82221.82350.0000
732005.09.13 08:03close350.511.82191.82350.000015.30628.97
742005.09.13 08:25sell360.521.82071.82200.0000
752005.09.13 08:33close360.521.82051.82200.000010.40639.37
762005.09.13 08:43sell370.531.82011.82140.0000
772005.09.13 08:44close370.531.81981.82140.000015.90655.27
782005.09.13 08:47sell380.541.81981.82110.0000
792005.09.13 08:49close380.541.81951.82110.000016.20671.47
802005.09.13 09:22sell390.551.81931.82060.0000
812005.09.13 09:24close390.551.81901.82060.000016.50687.97
822005.09.13 10:42sell400.571.82071.82200.0000
832005.09.13 10:42close400.571.82041.82200.000017.10705.07
842005.09.13 10:42sell410.581.82091.82220.0000
852005.09.13 10:57close410.581.82051.82220.000023.20728.27
862005.09.13 12:17sell420.601.82091.82220.0000
872005.09.13 12:35s/l420.601.82221.82220.0000-78.00650.27
882005.09.13 14:35sell430.541.81991.82120.0000
892005.09.13 14:37s/l430.541.82121.82120.0000-70.20580.07
902005.09.13 14:38sell440.481.82181.82310.0000
912005.09.13 14:38close440.481.82151.82310.000014.40594.47
922005.09.13 14:38sell450.491.82201.82330.0000
932005.09.13 14:45close450.491.82161.82330.000019.60614.07
942005.09.13 17:26sell460.511.82221.82350.0000
952005.09.13 17:27close460.511.82191.82350.000015.30629.37
962005.09.13 17:48sell470.521.82151.82280.0000
972005.09.13 18:25s/l470.521.82281.82280.0000-67.60561.77
982005.09.13 21:43sell480.461.82261.82390.0000
992005.09.13 22:33close480.461.82221.82390.000018.40580.17
1002005.09.13 22:56sell490.481.82241.82370.0000
1012005.09.13 23:01close490.481.82221.82370.00009.60589.77
1022005.09.14 00:42buy500.491.82201.82070.0000
1032005.09.14 00:49close500.491.82221.82070.00009.80599.57
1042005.09.14 03:32buy510.491.82641.82510.0000
1052005.09.14 03:34close510.491.82681.82510.000019.60619.17
1062005.09.14 07:26buy520.511.82771.82640.0000
1072005.09.14 07:28close520.511.82791.82640.000010.20629.37
1082005.09.14 07:38buy530.521.82771.82640.0000
1092005.09.14 08:07s/l530.521.82641.82640.0000-67.60561.77
1102005.09.14 08:47buy540.461.82531.82400.0000
1112005.09.14 08:49close540.461.82561.82400.000013.80575.57
1122005.09.14 09:46buy550.471.82571.82440.0000
1132005.09.14 09:46close550.471.82601.82440.000014.10589.67
1142005.09.14 09:46buy560.481.82571.82440.0000
1152005.09.14 09:49close560.481.82601.82440.000014.40604.07
1162005.09.14 10:22buy570.501.82431.82300.0000
1172005.09.14 10:28s/l570.501.82301.82300.0000-65.00539.07
1182005.09.14 10:56buy580.441.82411.82280.0000
1192005.09.14 10:56close580.441.82451.82280.000017.60556.67
1202005.09.14 10:56buy590.461.82431.82300.0000
1212005.09.14 11:00s/l590.461.82301.82300.0000-59.80496.87
1222005.09.14 11:50buy600.411.82241.82110.0000
1232005.09.14 11:53close600.411.82261.82110.00008.20505.07
1242005.09.14 13:30buy610.421.82571.82440.0000
1252005.09.14 13:31close610.421.82621.82440.000021.00526.07
1262005.09.14 14:11buy620.431.82811.82680.0000
1272005.09.14 14:12close620.431.82841.82680.000012.90538.97
1282005.09.14 14:15buy630.441.82811.82680.0000
1292005.09.14 14:18close630.441.82851.82680.000017.60556.57
1302005.09.14 14:36buy640.461.82861.82730.0000
1312005.09.14 14:39s/l640.461.82731.82730.0000-59.80496.77
1322005.09.14 15:01buy650.411.82791.82660.0000
1332005.09.14 15:01close650.411.82851.82660.000024.60521.37
1342005.09.14 16:20buy660.431.82871.82740.0000
1352005.09.14 16:23close660.431.82911.82740.000017.20538.57
1362005.09.14 16:29buy670.441.82931.82800.0000
1372005.09.14 16:29close670.441.82961.82800.000013.20551.77
1382005.09.14 16:29buy680.451.82931.82800.0000
1392005.09.14 16:30close680.451.82961.82800.000013.50565.27
1402005.09.14 22:08buy690.461.82411.82280.0000
1412005.09.14 22:09close690.461.82431.82280.00009.20574.47
1422005.09.14 22:25buy700.471.82411.82280.0000
1432005.09.14 22:55close700.471.82451.82280.000018.80593.27
1442005.09.15 00:51sell710.491.82241.82370.0000
1452005.09.15 01:53close710.491.82221.82370.00009.80603.07
1462005.09.15 03:13sell720.501.82181.82310.0000
1472005.09.15 03:13close720.501.82131.82310.000025.00628.07
1482005.09.15 03:14sell730.521.82181.82310.0000
1492005.09.15 03:14close730.521.82151.82310.000015.60643.67
1502005.09.15 03:14sell740.531.82181.82310.0000
1512005.09.15 03:16close740.531.82141.82310.000021.20664.87
1522005.09.15 03:16sell750.551.82181.82310.0000
1532005.09.15 03:21close750.551.82131.82310.000027.50692.37
1542005.09.15 03:33sell760.571.82031.82160.0000
1552005.09.15 03:44close760.571.81981.82160.000028.50720.87
1562005.09.15 04:24sell770.591.81901.82030.0000
1572005.09.15 04:24close770.591.81871.82030.000017.70738.57
1582005.09.15 04:24sell780.611.81901.82030.0000
1592005.09.15 04:28close780.611.81861.82030.000024.40762.97
1602005.09.15 06:27sell790.631.81901.82030.0000
1612005.09.15 06:35close790.631.81841.82030.000037.80800.77
1622005.09.15 06:50sell800.661.81841.81970.0000
1632005.09.15 06:51close800.661.81821.81970.000013.20813.97
1642005.09.15 08:34sell810.671.81761.81890.0000
1652005.09.15 08:34close810.671.81731.81890.000020.10834.07
1662005.09.15 08:34sell820.691.81771.81900.0000
1672005.09.15 08:41close820.691.81711.81900.000041.39875.46
1682005.09.15 09:32sell830.721.81501.81630.0000
1692005.09.15 09:54s/l830.721.81631.81630.0000-93.60781.86
1702005.09.15 10:59sell840.651.81071.81200.0000
1712005.09.15 11:01close840.651.81031.81200.000026.00807.86
1722005.09.15 11:20sell850.671.80931.81060.0000
1732005.09.15 11:20close850.671.80891.81060.000026.80834.66
1742005.09.15 11:20sell860.691.80971.81100.0000
1752005.09.15 11:22close860.691.80911.81100.000041.40876.06
1762005.09.15 11:35sell870.731.80961.81090.0000
1772005.09.15 11:35close870.731.80921.81090.000029.20905.26
1782005.09.15 11:35sell880.751.80961.81090.0000
1792005.09.15 11:36close880.751.80911.81090.000037.50942.76
1802005.09.15 14:12sell890.781.80741.80870.0000
1812005.09.15 14:13close890.781.80701.80870.000031.20973.96
1822005.09.15 14:41sell900.811.80671.80800.0000
1832005.09.15 14:41close900.811.80641.80800.000024.30998.26
1842005.09.15 14:41sell910.831.80681.80810.0000
1852005.09.15 14:52close910.831.80651.80810.000024.891023.15
1862005.09.15 15:48sell920.851.80561.80690.0000
1872005.09.15 15:57s/l920.851.80691.80690.0000-110.50912.65
1882005.09.15 16:55sell930.761.80531.80660.0000
1892005.09.15 16:56close930.761.80491.80660.000030.40943.05
1902005.09.15 17:00sell940.781.80471.80600.0000
1912005.09.15 17:00close940.781.80431.80600.000031.20974.25
1922005.09.15 18:13sell950.811.80571.80700.0000
1932005.09.15 18:18close950.811.80511.80700.000048.611022.86
1942005.09.15 21:48sell960.851.80511.80640.0000
1952005.09.15 21:55close960.851.80491.80640.000017.021039.88
1962005.09.16 02:15sell970.861.80701.80830.0000
1972005.09.16 02:19close970.861.80681.80830.000017.201057.08
1982005.09.16 02:42sell980.881.80681.80810.0000
1992005.09.16 02:45close980.881.80661.80810.000017.611074.69
2002005.09.16 03:23sell990.891.80621.80750.0000
2012005.09.16 03:51s/l990.891.80751.80750.0000-115.70958.99
2022005.09.16 06:15buy1000.801.80941.80810.0000
2032005.09.16 06:15close1000.801.80981.80810.000032.00990.99
2042005.09.16 06:33buy1010.821.81311.81180.0000
2052005.09.16 06:33close1010.821.81331.81180.000016.401007.39
2062005.09.16 07:11buy1020.831.81291.81160.0000
2072005.09.16 07:11close1020.831.81361.81160.000058.111065.50
2082005.09.16 07:11buy1030.881.81291.81160.0000
2092005.09.16 07:31s/l1030.881.81161.81160.0000-114.40951.10
2102005.09.16 08:16sell1040.791.81141.81270.0000
2112005.09.16 08:24close1040.791.81101.81270.000031.60982.70
2122005.09.16 08:33sell1050.811.81061.81190.0000
2132005.09.16 08:41s/l1050.811.81191.81190.0000-105.30877.40
2142005.09.16 08:42buy1060.731.81141.81010.0000
2152005.09.16 08:45close1060.731.81181.81010.000029.20906.60
2162005.09.16 08:48buy1070.751.81121.80990.0000
2172005.09.16 08:48close1070.751.81161.80990.000030.00936.60
2182005.09.16 08:48buy1080.781.81121.80990.0000
2192005.09.16 08:59close1080.781.81161.80990.000031.21967.81
2202005.09.16 09:19sell1090.801.81171.81300.0000
2212005.09.16 09:25close1090.801.81131.81300.000032.00999.81
2222005.09.16 09:36sell1100.831.81121.81250.0000
2232005.09.16 09:36close1100.831.81081.81250.000033.201033.01
2242005.09.16 09:36sell1110.861.81091.81220.0000
2252005.09.16 10:39close1110.861.81061.81220.000025.801058.81
2262005.09.16 12:02sell1120.881.81041.81170.0000
2272005.09.16 12:07s/l1120.881.81171.81170.0000-114.40944.41
2282005.09.16 13:04sell1130.781.81061.81190.0000
2292005.09.16 13:21close1130.781.81041.81190.000015.60960.01
2302005.09.16 14:20sell1140.801.80941.81070.0000
2312005.09.16 14:20close1140.801.80901.81070.000032.01992.02
2322005.09.16 14:47sell1150.821.80811.80940.0000
2332005.09.16 14:47close1150.821.80771.80940.000032.811024.83
2342005.09.16 14:47sell1160.851.80811.80940.0000
2352005.09.16 15:00close1160.851.80761.80940.000042.501067.33
2362005.09.16 16:00sell1170.891.80371.80500.0000
2372005.09.16 16:00close1170.891.80331.80500.000035.601102.93
2382005.09.16 18:21sell1180.921.80351.80480.0000
2392005.09.16 19:06close1180.921.80321.80480.000027.591130.52
2402005.09.19 00:28buy1190.941.80261.80130.0000
2412005.09.19 00:44s/l1190.941.80131.80130.0000-122.201008.32
2422005.09.19 02:11buy1200.841.80241.80110.0000
2432005.09.19 02:20close1200.841.80281.80110.000033.591041.91
2442005.09.19 03:30buy1210.871.80451.80320.0000
2452005.09.19 03:37s/l1210.871.80321.80320.0000-113.10928.80
2462005.09.19 07:27sell1220.771.80201.80330.0000
2472005.09.19 07:31modify1220.771.80201.80180.0000
2482005.09.19 07:31close1220.771.80151.80180.000038.50967.30
2492005.09.19 08:03sell1230.811.80031.80160.0000
2502005.09.19 08:04close1230.811.79991.80160.000032.40999.70
2512005.09.19 08:11sell1240.831.79881.80010.0000
2522005.09.19 08:23s/l1240.831.80011.80010.0000-107.90891.80
2532005.09.19 09:07buy1250.741.79921.79790.0000
2542005.09.19 09:07close1250.741.79951.79790.000022.21914.01
2552005.09.19 09:07buy1260.761.79921.79790.0000
2562005.09.19 09:10close1260.761.79951.79790.000022.81936.82
2572005.09.19 12:08buy1270.781.80241.80110.0000
2582005.09.19 12:08close1270.781.80271.80110.000023.40960.22
2592005.09.19 15:16buy1280.801.80341.80210.0000
2602005.09.19 15:21close1280.801.80371.80210.000024.01984.23
2612005.09.19 15:50buy1290.821.80471.80340.0000
2622005.09.19 15:51close1290.821.80511.80340.000032.811017.04
2632005.09.19 15:55buy1300.851.80471.80340.0000
2642005.09.19 15:55close1300.851.80511.80340.000034.001051.04
2652005.09.19 15:55buy1310.871.80471.80340.0000
2662005.09.19 16:20close1310.871.80511.80340.000034.811085.85
2672005.09.19 16:22buy1320.901.80511.80380.0000
2682005.09.19 16:22close1320.901.80551.80380.000036.001121.85
2692005.09.19 17:08buy1330.931.80561.80430.0000
2702005.09.19 17:27s/l1330.931.80431.80430.0000-120.901000.95
2712005.09.19 18:33sell1340.831.80361.80490.0000
2722005.09.19 18:36close1340.831.80291.80490.000058.101059.05
2732005.09.19 18:37sell1350.881.80331.80460.0000
2742005.09.19 18:45close1350.881.80281.80460.000044.001103.05
2752005.09.19 18:54sell1360.921.80221.80350.0000
2762005.09.19 18:54close1360.921.80191.80350.000027.611130.66
2772005.09.19 20:03buy1370.941.80241.80110.0000
2782005.09.19 20:19close1370.941.80281.80110.000037.611168.27
2792005.09.19 22:32buy1380.971.80221.80090.0000
2802005.09.19 22:32close1380.971.80261.80090.000038.801207.07
2812005.09.19 22:32buy1391.001.80221.80090.0000
2822005.09.19 22:43close1391.001.80261.80090.000040.001247.07
2832005.09.19 22:52buy1401.041.80281.80150.0000
2842005.09.20 01:16close1401.041.80321.80150.000037.961285.03
2852005.09.20 03:38buy1411.071.80321.80190.0000
2862005.09.20 04:02close1411.071.80341.80190.000021.401306.43
2872005.09.20 04:12buy1421.091.80431.80300.0000
2882005.09.20 04:45s/l1421.091.80301.80300.0000-141.701164.73
2892005.09.20 06:05buy1430.971.80451.80320.0000
2902005.09.20 07:25s/l1430.971.80321.80320.0000-126.101038.63
2912005.09.20 08:11buy1440.861.80321.80190.0000
2922005.09.20 08:11close1440.861.80361.80190.000034.411073.04
2932005.09.20 08:11buy1450.891.80321.80190.0000
2942005.09.20 08:13close1450.891.80341.80190.000017.801090.84
2952005.09.20 08:13buy1460.911.80341.80210.0000
2962005.09.20 08:13close1460.911.80371.80210.000027.311118.15
2972005.09.20 08:20buy1470.931.80391.80260.0000
2982005.09.20 08:20close1470.931.80411.80260.000018.601136.75
2992005.09.20 08:20buy1480.951.80391.80260.0000
3002005.09.20 08:24close1480.951.80411.80260.000019.001155.75
3012005.09.20 08:43buy1490.961.80751.80620.0000
3022005.09.20 08:57s/l1490.961.80621.80620.0000-124.801030.95
3032005.09.20 09:47buy1500.861.80581.80450.0000
3042005.09.20 10:20close1500.861.80621.80450.000034.401065.35
3052005.09.20 11:16buy1510.891.80431.80300.0000
3062005.09.20 11:16close1510.891.80471.80300.000035.601100.95
3072005.09.20 11:16buy1520.921.80431.80300.0000
3082005.09.20 11:18s/l1520.921.80301.80300.0000-119.60981.35
3092005.09.20 11:31buy1530.821.80391.80260.0000
3102005.09.20 11:42s/l1530.821.80261.80260.0000-106.60874.75
3112005.09.20 12:22buy1540.731.80381.80250.0000
3122005.09.20 12:47close1540.731.80411.80250.000021.90896.65
3132005.09.20 12:50buy1550.751.80541.80410.0000
3142005.09.20 13:24close1550.751.80581.80410.000030.01926.66
3152005.09.20 16:18buy1560.771.80511.80380.0000
3162005.09.20 16:20close1560.771.80541.80380.000023.09949.75
3172005.09.20 17:39buy1570.791.80471.80340.0000
3182005.09.20 18:03close1570.791.80541.80340.000055.301005.05
3192005.09.20 20:17sell1580.841.80341.80470.0000
3202005.09.20 20:17close1580.841.80181.80470.0000134.401139.45
3212005.09.20 20:17sell1590.951.80331.80460.0000
3222005.09.20 20:18close1590.951.80291.80460.000037.991177.44
3232005.09.20 20:25sell1600.981.80011.80140.0000
3242005.09.20 20:25close1600.981.79981.80140.000029.411206.85
3252005.09.20 20:25sell1611.011.80011.80140.0000
3262005.09.20 20:29close1611.011.79951.80140.000060.601267.45
3272005.09.21 02:06sell1621.061.79631.79760.0000
3282005.09.21 02:29s/l1621.061.79761.79760.0000-137.801129.65
3292005.09.21 04:37buy1630.941.80091.79960.0000
3302005.09.21 04:59s/l1630.941.79961.79960.0000-122.201007.45
3312005.09.21 06:32buy1640.841.80321.80190.0000
3322005.09.21 06:35close1640.841.80411.80190.000075.601083.05
3332005.09.21 06:36buy1650.901.80391.80260.0000
3342005.09.21 06:38close1650.901.80471.80260.000071.991155.04
3352005.09.21 07:35buy1660.961.80721.80590.0000
3362005.09.21 07:47s/l1660.961.80591.80590.0000-124.801030.24
3372005.09.21 08:39buy1670.861.80581.80450.0000
3382005.09.21 08:40close1670.861.80621.80450.000034.401064.64
3392005.09.21 08:55buy1680.881.80871.80740.0000
3402005.09.21 09:11s/l1680.881.80741.80740.0000-114.40950.24
3412005.09.21 10:23buy1690.791.80811.80680.0000
3422005.09.21 10:31close1690.791.80851.80680.000031.60981.84
3432005.09.21 10:42buy1700.811.80941.80810.0000
3442005.09.21 10:43close1700.811.80971.80810.000024.301006.14
3452005.09.21 10:51buy1710.831.81161.81030.0000
3462005.09.21 11:06s/l1710.831.81031.81030.0000-107.90898.24
3472005.09.21 13:09buy1720.741.81001.80870.0000
3482005.09.21 13:11close1720.741.81041.80870.000029.60927.84
3492005.09.21 14:21buy1730.771.81161.81030.0000
3502005.09.21 14:31close1730.771.81191.81030.000023.09950.93
3512005.09.21 14:31buy1740.791.81181.81050.0000
3522005.09.21 14:38close1740.791.81211.81050.000023.69974.62
3532005.09.21 16:01buy1750.811.81121.80990.0000
3542005.09.21 16:02close1750.811.81161.80990.000032.411007.03
3552005.09.21 16:07buy1760.831.81191.81060.0000
3562005.09.21 16:07close1760.831.81231.81060.000033.201040.23
3572005.09.21 16:13buy1770.861.81201.81070.0000
3582005.09.21 16:18s/l1770.861.81071.81070.0000-111.80928.43
3592005.09.21 16:48buy1780.771.81081.80950.0000
3602005.09.21 16:48close1780.771.81121.80950.000030.80959.23
3612005.09.21 17:01buy1790.791.81201.81070.0000
3622005.09.21 17:03close1790.791.81231.81070.000023.70982.93
3632005.09.21 17:06buy1800.811.81211.81080.0000
3642005.09.21 17:10s/l1800.811.81081.81080.0000-105.30877.63
3652005.09.21 21:00buy1810.731.80871.80740.0000
3662005.09.21 21:55close1810.731.80911.80740.000029.20906.83
3672005.09.22 02:28sell1820.751.81371.81500.0000
3682005.09.22 02:28close1820.751.81351.81500.000015.01921.84
3692005.09.22 03:14sell1830.761.80971.81100.0000
3702005.09.22 03:15close1830.761.80941.81100.000022.80944.64
3712005.09.22 03:18sell1840.781.80961.81090.0000
3722005.09.22 03:29close1840.781.80911.81090.000039.01983.65
3732005.09.22 03:55sell1850.821.80731.80860.0000
3742005.09.22 04:01close1850.821.80701.80860.000024.611008.26
3752005.09.22 04:12sell1860.841.80701.80830.0000
3762005.09.22 04:12close1860.841.80671.80830.000025.201033.46
3772005.09.22 04:12sell1870.861.80701.80830.0000
3782005.09.22 04:13close1870.861.80661.80830.000034.401067.86
3792005.09.22 06:31buy1880.891.80721.80590.0000
3802005.09.22 06:53s/l1880.891.80591.80590.0000-115.70952.16
3812005.09.22 06:58buy1890.791.80641.80510.0000
3822005.09.22 07:07close1890.791.80731.80510.000071.111023.27
3832005.09.22 07:17buy1900.851.80851.80720.0000
3842005.09.22 07:20close1900.851.80891.80720.000033.991057.26
3852005.09.22 08:45buy1910.881.80911.80780.0000
3862005.09.22 08:45close1910.881.80951.80780.000035.201092.46
3872005.09.22 08:45buy1920.911.80911.80780.0000
3882005.09.22 08:48close1920.911.80941.80780.000027.301119.76
3892005.09.22 09:13sell1930.931.80891.81020.0000
3902005.09.22 09:49s/l1930.931.81021.81020.0000-120.90998.86
3912005.09.22 11:11sell1940.831.80621.80750.0000
3922005.09.22 11:17close1940.831.80581.80750.000033.201032.06
3932005.09.22 12:55sell1950.861.80181.80310.0000
3942005.09.22 13:06s/l1950.861.80311.80310.0000-111.80920.26
3952005.09.22 14:10sell1960.771.80111.80240.0000
3962005.09.22 14:17close1960.771.80071.80240.000030.80951.06
3972005.09.22 14:17sell1970.791.80091.80220.0000
3982005.09.22 14:19close1970.791.80031.80220.000047.41998.47
3992005.09.22 14:48sell1980.831.79481.79610.0000
4002005.09.22 14:58s/l1980.831.79611.79610.0000-107.90890.57
4012005.09.22 15:10sell1990.741.79691.79820.0000
4022005.09.22 15:16close1990.741.79651.79820.000029.60920.17
4032005.09.22 15:24sell2000.771.79521.79650.0000
4042005.09.22 15:24close2000.771.79481.79650.000030.81950.98
4052005.09.22 15:38sell2010.791.79541.79670.0000
4062005.09.22 15:38close2010.791.79481.79670.000047.40998.38
4072005.09.22 15:38sell2020.831.79541.79670.0000
4082005.09.22 15:57close2020.831.79501.79670.000033.191031.57
4092005.09.22 16:43sell2030.861.78951.79080.0000
4102005.09.22 16:43close2030.861.78911.79080.000034.401065.97
4112005.09.22 18:46sell2040.891.79121.79250.0000
4122005.09.22 19:20close2040.891.79061.79250.000053.401119.37
4132005.09.22 19:27sell2050.941.79061.79190.0000
4142005.09.22 19:29close2050.941.79021.79190.000037.611156.98
4152005.09.22 22:59sell2060.971.79061.79190.0000
4162005.09.22 23:28close2060.971.79021.79190.000038.811195.79
4172005.09.23 07:25sell2071.001.79081.79210.0000
4182005.09.23 07:50s/l2071.001.79211.79210.0000-130.001065.79
4192005.09.23 08:15sell2080.891.79041.79170.0000
4202005.09.23 08:16close2080.891.79021.79170.000017.801083.59
4212005.09.23 08:42sell2090.911.78911.79040.0000
4222005.09.23 08:52close2090.911.78871.79040.000036.401119.99
4232005.09.23 09:43sell2100.941.78461.78590.0000
4242005.09.23 09:53s/l2100.941.78591.78590.0000-122.20997.79
4252005.09.23 10:57sell2110.841.78511.78640.0000
4262005.09.23 10:57close2110.841.78471.78640.000033.611031.40
4272005.09.23 10:57sell2120.871.78501.78630.0000
4282005.09.23 11:00s/l2120.871.78631.78630.0000-113.10918.30
4292005.09.23 11:20sell2130.771.78561.78690.0000
4302005.09.23 11:20close2130.771.78511.78690.000038.51956.81
4312005.09.23 11:22sell2140.801.78621.78750.0000
4322005.09.23 11:25s/l2140.801.78751.78750.0000-104.00852.81
4332005.09.23 11:59sell2150.721.78531.78660.0000
4342005.09.23 12:16close2150.721.78491.78660.000028.80881.61
4352005.09.23 14:47sell2160.741.78531.78660.0000
4362005.09.23 14:47close2160.741.78471.78660.000044.40926.01
4372005.09.23 14:51sell2170.781.78371.78500.0000
4382005.09.23 14:51close2170.781.78341.78500.000023.40949.41
4392005.09.23 14:51sell2180.801.78371.78500.0000
4402005.09.23 14:58close2180.801.78331.78500.000032.00981.41
4412005.09.23 15:05sell2190.831.78351.78480.0000
4422005.09.23 15:05close2190.831.78311.78480.000033.211014.62
4432005.09.23 15:05sell2200.851.78351.78480.0000
4442005.09.23 15:13modify2200.851.78351.78350.0000
4452005.09.23 15:13close2200.851.78281.78350.000059.501074.12
4462005.09.23 15:18sell2210.901.78321.78450.0000
4472005.09.23 15:18close2210.901.78291.78450.000027.001101.12
4482005.09.23 15:18sell2220.931.78311.78440.0000
4492005.09.23 15:24close2220.931.78261.78440.000046.491147.61
4502005.09.23 15:28sell2230.971.78091.78220.0000
4512005.09.23 15:28close2230.971.78051.78220.000038.801186.41
4522005.09.23 15:28sell2241.001.78091.78220.0000
4532005.09.23 15:53close2241.001.78041.78220.000050.001236.41
4542005.09.23 17:46sell2251.041.77821.77950.0000
4552005.09.23 17:50s/l2251.041.77951.77950.0000-135.201101.21
4562005.09.23 19:50sell2260.931.77701.77830.0000
4572005.09.23 20:45close2260.931.77671.77830.000027.911129.12
4582005.09.23 21:13sell2270.951.77721.77850.0000
4592005.09.23 22:04close2270.951.77681.77850.000038.011167.13
4602005.09.26 00:48buy2280.991.77231.77100.0000
4612005.09.26 00:51close2280.991.77251.77100.000019.801186.93
4622005.09.26 02:05sell2291.001.77311.77440.0000
4632005.09.26 02:20close2291.001.77271.77440.000040.001226.93
4642005.09.26 02:40sell2301.041.77211.77340.0000
4652005.09.26 02:40close2301.041.77171.77340.000041.601268.53
4662005.09.26 02:40sell2311.071.77181.77310.0000
4672005.09.26 02:49close2311.071.77141.77310.000042.811311.34
4682005.09.26 06:05buy2321.111.77501.77370.0000
4692005.09.26 06:30close2321.111.77521.77370.000022.211333.55
4702005.09.26 08:00buy2331.131.77611.77480.0000
4712005.09.26 08:09s/l2331.131.77481.77480.0000-146.901186.65
4722005.09.26 08:48buy2341.001.77261.77130.0000
4732005.09.26 08:48close2341.001.77311.77130.000050.001236.65
4742005.09.26 08:48buy2351.051.77251.77120.0000
4752005.09.26 08:59s/l2351.051.77121.77120.0000-136.501100.15
4762005.09.26 10:16buy2360.931.77441.77310.0000
4772005.09.26 10:32close2360.931.77471.77310.000027.901128.05
4782005.09.26 10:36buy2370.951.77481.77350.0000
4792005.09.26 10:42close2370.951.77521.77350.000038.001166.05
4802005.09.26 10:46buy2380.991.77481.77350.0000
4812005.09.26 10:46close2380.991.77511.77350.000029.701195.75
4822005.09.26 10:46buy2391.011.77481.77350.0000
4832005.09.26 10:52s/l2391.011.77351.77350.0000-131.301064.45
4842005.09.26 11:59buy2400.901.77401.77270.0000
4852005.09.26 12:00s/l2400.901.77271.77270.0000-117.00947.45
4862005.09.26 14:52buy2410.801.77381.77250.0000
4872005.09.26 14:52close2410.801.77421.77250.000032.00979.45
4882005.09.26 14:52buy2420.831.77381.77250.0000
4892005.09.26 14:57s/l2420.831.77251.77250.0000-107.90871.55
4902005.09.26 17:31buy2430.741.77481.77350.0000
4912005.09.26 17:33close2430.741.77521.77350.000029.60901.15
4922005.09.26 17:56buy2440.761.77721.77590.0000
4932005.09.26 17:56close2440.761.77751.77590.000022.80923.95
4942005.09.26 17:56buy2450.781.77721.77590.0000
4952005.09.26 18:01close2450.781.77761.77590.000031.20955.15
4962005.09.26 19:49buy2460.811.77631.77500.0000
4972005.09.26 20:11close2460.811.77671.77500.000032.40987.55
4982005.09.26 20:55buy2470.831.77801.77670.0000
4992005.09.26 21:10close2470.831.77841.77670.000033.201020.75
5002005.09.26 22:18buy2480.861.77921.77790.0000
5012005.09.26 23:18close2480.861.77951.77790.000025.801046.55
5022005.09.27 00:59buy2490.881.77841.77710.0000
5032005.09.27 02:09s/l2490.881.77711.77710.0000-114.40932.15
5042005.09.27 02:18sell2500.791.77651.77780.0000
5052005.09.27 02:27s/l2500.791.77781.77780.0000-102.70829.45
5062005.09.27 02:46sell2510.701.77711.77840.0000
5072005.09.27 02:59close2510.701.77671.77840.000028.00857.45
5082005.09.27 03:16sell2520.721.77551.77680.0000
5092005.09.27 03:19close2520.721.77501.77680.000036.00893.45
5102005.09.27 03:32sell2530.761.77321.77450.0000
5112005.09.27 03:32close2530.761.77291.77450.000022.80916.25
5122005.09.27 03:32sell2540.781.77311.77440.0000
5132005.09.27 03:48close2540.781.77251.77440.000046.80963.05
5142005.09.27 03:50sell2550.811.77251.77380.0000
5152005.09.27 04:10s/l2550.811.77381.77380.0000-105.30857.75
5162005.09.27 05:00sell2560.731.76921.77050.0000
5172005.09.27 05:00modify2560.731.76921.76900.0000
5182005.09.27 05:00close2560.731.76851.76900.000051.10908.85
5192005.09.27 05:00sell2570.771.76931.77060.0000
5202005.09.27 05:20s/l2570.771.77061.77060.0000-100.10808.75
5212005.09.27 07:31sell2580.691.77041.77170.0000
5222005.09.27 07:39close2580.691.77021.77170.000013.80822.55
5232005.09.27 08:06sell2590.701.76871.77000.0000
5242005.09.27 08:06close2590.701.76831.77000.000028.00850.55
5252005.09.27 08:06sell2600.721.76871.77000.0000
5262005.09.27 08:09close2600.721.76831.77000.000028.80879.35
5272005.09.27 08:17sell2610.751.76661.76790.0000
5282005.09.27 08:17close2610.751.76631.76790.000022.50901.85
5292005.09.27 08:17sell2620.771.76661.76790.0000
5302005.09.27 08:22s/l2620.771.76791.76790.0000-100.10801.75
5312005.09.27 10:04sell2630.681.76701.76830.0000
5322005.09.27 10:10s/l2630.681.76831.76830.0000-88.40713.35
5332005.09.27 11:21sell2640.611.76811.76940.0000
5342005.09.27 11:23close2640.611.76771.76940.000024.40737.75
5352005.09.27 13:16sell2650.631.76731.76860.0000
5362005.09.27 13:33close2650.631.76681.76860.000031.50769.25
5372005.09.27 13:38sell2660.651.76601.76730.0000
5382005.09.27 13:43close2660.651.76551.76730.000032.50801.75
5392005.09.27 14:08sell2670.681.76511.76640.0000
5402005.09.27 14:16close2670.681.76471.76640.000027.20828.95
5412005.09.27 16:21sell2680.701.76561.76690.0000
5422005.09.27 16:21close2680.701.76531.76690.000021.00849.95
5432005.09.27 16:21sell2690.721.76551.76680.0000
5442005.09.27 16:26s/l2690.721.76681.76680.0000-93.60756.35
5452005.09.27 16:35sell2700.641.76661.76790.0000
5462005.09.27 16:46close2700.641.76621.76790.000025.60781.95
5472005.09.27 17:36sell2710.661.76701.76830.0000
5482005.09.27 18:33close2710.661.76661.76830.000026.40808.35
5492005.09.28 02:30sell2720.691.76901.77030.0000
5502005.09.28 02:45close2720.691.76871.77030.000020.70829.05
5512005.09.28 03:17sell2730.701.76691.76820.0000
5522005.09.28 03:37s/l2730.701.76821.76820.0000-91.00738.05
5532005.09.28 05:57buy2740.631.76871.76740.0000
5542005.09.28 05:57close2740.631.76911.76740.000025.20763.25
5552005.09.28 06:01buy2750.651.76891.76760.0000
5562005.09.28 06:01close2750.651.76941.76760.000032.50795.75
5572005.09.28 06:47buy2760.671.77081.76950.0000
5582005.09.28 06:50close2760.671.77111.76950.000020.10815.85
5592005.09.28 06:53buy2770.691.77071.76940.0000
5602005.09.28 07:10s/l2770.691.76941.76940.0000-89.70726.15
5612005.09.28 08:14buy2780.621.77081.76950.0000
5622005.09.28 08:28close2780.621.77121.76950.000024.80750.95
5632005.09.28 09:07sell2790.641.77001.77130.0000
5642005.09.28 09:14close2790.641.76961.77130.000025.60776.55
5652005.09.28 10:30sell2800.661.77041.77170.0000
5662005.09.28 10:30close2800.661.77011.77170.000019.80796.35
5672005.09.28 10:30sell2810.671.77001.77130.0000
5682005.09.28 10:30close2810.671.76971.77130.000020.10816.45
5692005.09.28 10:30sell2820.691.76971.77100.0000
5702005.09.28 10:30close2820.691.76941.77100.000020.70837.15
5712005.09.28 10:41sell2830.711.76661.76790.0000
5722005.09.28 10:41close2830.711.76621.76790.000028.40865.55
5732005.09.28 10:41sell2840.731.76661.76790.0000
5742005.09.28 10:54s/l2840.731.76791.76790.0000-94.90770.65
5752005.09.28 11:13sell2850.651.76681.76810.0000
5762005.09.28 11:43s/l2850.651.76811.76810.0000-84.50686.15
5772005.09.28 12:02sell2860.581.76601.76730.0000
5782005.09.28 12:02close2860.581.76561.76730.000023.20709.35
5792005.09.28 12:02sell2870.601.76601.76730.0000
5802005.09.28 12:03close2870.601.76561.76730.000024.00733.35
5812005.09.28 12:21sell2880.621.76521.76650.0000
5822005.09.28 12:32close2880.621.76471.76650.000031.00764.35
5832005.09.28 14:33sell2890.651.76531.76660.0000
5842005.09.28 14:42close2890.651.76491.76660.000026.00790.35
5852005.09.28 16:50sell2900.671.76141.76270.0000
5862005.09.28 16:50close2900.671.76111.76270.000020.10810.45
5872005.09.28 17:45sell2910.691.76171.76300.0000
5882005.09.28 17:50s/l2910.691.76301.76300.0000-89.70720.75
5892005.09.28 18:09sell2920.611.76381.76510.0000
5902005.09.28 18:09close2920.611.76351.76510.000018.30739.05
5912005.09.28 18:09sell2930.631.76391.76520.0000
5922005.09.28 18:20s/l2930.631.76521.76520.0000-81.90657.15
5932005.09.29 02:18buy2940.561.76791.76660.0000
5942005.09.29 02:35s/l2940.561.76661.76660.0000-72.80584.35
5952005.09.29 04:15buy2950.501.76871.76740.0000
5962005.09.29 05:07close2950.501.76921.76740.000025.00609.35
5972005.09.29 05:37buy2960.521.76961.76830.0000
5982005.09.29 06:17close2960.521.77001.76830.000020.80630.15
5992005.09.29 06:17buy2970.531.77001.76870.0000
6002005.09.29 06:34s/l2970.531.76871.76870.0000-68.90561.25
6012005.09.29 08:00sell2980.481.76721.76850.0000
6022005.09.29 08:00close2980.481.76681.76850.000019.20580.45
6032005.09.29 08:00sell2990.491.76701.76830.0000
6042005.09.29 08:06s/l2990.491.76831.76830.0000-63.70516.75
6052005.09.29 08:22sell3000.441.76811.76940.0000
6062005.09.29 08:38close3000.441.76771.76940.000017.60534.35
6072005.09.29 08:54sell3010.451.76791.76920.0000
6082005.09.29 09:00close3010.451.76761.76920.000013.50547.85
6092005.09.29 09:15sell3020.471.76621.76750.0000
6102005.09.29 09:37close3020.471.76581.76750.000018.80566.65
6112005.09.29 09:42sell3030.481.76521.76650.0000
6122005.09.29 09:42close3030.481.76491.76650.000014.40581.05
6132005.09.29 09:42sell3040.491.76521.76650.0000
6142005.09.29 09:57close3040.491.76461.76650.000029.40610.45
6152005.09.29 10:59sell3050.521.76591.76720.0000
6162005.09.29 11:04close3050.521.76561.76720.000015.60626.05
6172005.09.29 11:06sell3060.531.76561.76690.0000
6182005.09.29 11:43close3060.531.76521.76690.000021.20647.25
6192005.09.29 14:57sell3070.551.76291.76420.0000
6202005.09.29 14:57close3070.551.76261.76420.000016.50663.75
6212005.09.29 14:57sell3080.561.76291.76420.0000
6222005.09.29 15:04s/l3080.561.76421.76420.0000-72.80590.95
6232005.09.29 16:09sell3090.501.76241.76370.0000
6242005.09.29 16:09close3090.501.76181.76370.000030.00620.95
6252005.09.29 16:09sell3100.531.76241.76370.0000
6262005.09.29 16:11close3100.531.76201.76370.000021.20642.15
6272005.09.29 16:16sell3110.551.76181.76310.0000
6282005.09.29 16:26close3110.551.76131.76310.000027.50669.65
6292005.09.29 16:45sell3120.571.76061.76190.0000
6302005.09.29 16:45modify3120.571.76061.76020.0000
6312005.09.29 16:45close3120.571.75951.76020.000062.70732.35
6322005.09.29 16:45sell3130.621.76001.76130.0000
6332005.09.29 16:45close3130.621.75951.76130.000031.00763.35
6342005.09.29 16:45sell3140.651.76001.76130.0000
6352005.09.29 16:45close3140.651.75951.76130.000032.50795.85
6362005.09.29 16:45sell3150.681.76071.76200.0000
6372005.09.29 16:50s/l3150.681.76201.76200.0000-88.40707.45
6382005.09.29 17:04sell3160.601.76161.76290.0000
6392005.09.29 17:19close3160.601.76101.76290.000036.00743.45
6402005.09.30 00:46sell3170.631.75991.76120.0000
6412005.09.30 00:48close3170.631.75921.76120.000044.10787.55
6422005.09.30 02:43sell3180.671.76011.76140.0000
6432005.09.30 02:52close3180.671.75971.76140.000026.80814.35
6442005.09.30 02:55sell3190.691.75931.76060.0000
6452005.09.30 02:55close3190.691.75841.76060.000062.10876.45
6462005.09.30 02:55sell3200.751.75921.76050.0000
6472005.09.30 03:05s/l3200.751.76051.76050.0000-97.50778.95
6482005.09.30 03:14buy3210.661.76101.75970.0000
6492005.09.30 03:18close3210.661.76131.75970.000019.80798.75
6502005.09.30 03:28buy3220.681.76121.75990.0000
6512005.09.30 03:30close3220.681.76161.75990.000027.20825.95
6522005.09.30 06:47sell3230.701.76221.76350.0000
6532005.09.30 07:15close3230.701.76181.76350.000028.00853.95
6542005.09.30 08:16sell3240.731.76071.76200.0000
6552005.09.30 08:30close3240.731.76031.76200.000029.20883.15
6562005.09.30 09:19sell3250.751.75841.75970.0000
6572005.09.30 09:19close3250.751.75801.75970.000030.00913.15
6582005.09.30 10:01buy3260.781.75901.75770.0000
6592005.09.30 10:06close3260.781.75951.75770.000039.00952.15
6602005.09.30 10:13buy3270.811.75991.75860.0000
6612005.09.30 10:20s/l3270.811.75861.75860.0000-105.30846.85
6622005.09.30 10:45buy3280.721.75821.75690.0000
6632005.09.30 10:47close3280.721.75861.75690.000028.80875.65
6642005.09.30 10:59buy3290.751.75861.75730.0000
6652005.09.30 11:04close3290.751.75891.75730.000022.50898.15
6662005.09.30 11:31buy3300.771.75971.75840.0000
6672005.09.30 11:31close3300.771.76011.75840.000030.80928.95
6682005.09.30 11:31buy3310.791.75951.75820.0000
6692005.09.30 11:32close3310.791.76031.75820.000063.20992.15
6702005.09.30 12:01buy3320.841.76201.76070.0000
6712005.09.30 12:01close3320.841.76231.76070.000025.201017.35
6722005.09.30 12:01buy3330.871.76201.76070.0000
6732005.09.30 12:06close3330.871.76261.76070.000052.201069.55
6742005.09.30 12:29buy3340.911.76511.76380.0000
6752005.09.30 12:36close3340.911.76551.76380.000036.401105.95
6762005.09.30 13:17buy3350.941.76731.76600.0000
6772005.09.30 13:34close3350.941.76801.76600.000065.801171.75
6782005.09.30 13:43buy3360.991.76811.76680.0000
6792005.09.30 13:44close3360.991.76851.76680.000039.601211.35
6802005.09.30 14:20buy3371.031.76641.76510.0000
6812005.09.30 14:30close3371.031.76671.76510.000030.911242.26
6822005.09.30 14:30buy3381.061.76621.76490.0000
6832005.09.30 14:35s/l3381.061.76491.76490.0000-137.801104.46
6842005.09.30 15:31buy3390.941.76641.76510.0000
6852005.09.30 15:31close3390.941.76671.76510.000028.211132.68
6862005.09.30 15:31buy3400.961.76641.76510.0000
6872005.09.30 15:35close3400.961.76671.76510.000028.811161.48
6882005.09.30 15:40buy3410.991.76681.76550.0000
6892005.09.30 15:40close3410.991.76711.76550.000029.701191.18
6902005.09.30 15:40buy3421.011.76681.76550.0000
6912005.09.30 15:56s/l3421.011.76551.76550.0000-131.301059.89
6922005.09.30 16:07buy3430.901.76541.76410.0000
6932005.09.30 16:17close3430.901.76621.76410.000072.001131.89
6942005.09.30 16:21buy3440.961.76621.76490.0000
6952005.09.30 16:26close3440.961.76661.76490.000038.401170.29
6962005.09.30 16:51buy3450.991.77191.77060.0000
6972005.09.30 16:51close3450.991.77221.77060.000029.701199.99
6982005.09.30 17:35buy3461.021.76981.76850.0000
6992005.09.30 17:35close3461.021.77041.76850.000061.201261.19
7002005.09.30 17:35buy3471.071.76981.76850.0000
7012005.09.30 17:36s/l3471.071.76851.76850.0000-139.101122.09
7022005.09.30 17:36buy3480.951.76881.76750.0000
7032005.09.30 17:36close3480.951.76921.76750.000038.001160.09
7042005.09.30 21:00buy3490.991.76201.76070.0000
7052005.09.30 21:02close3490.991.76241.76070.000039.591199.68
7062005.10.03 02:50sell3501.021.75801.75930.0000
7072005.10.03 03:04close3501.021.75761.75930.000040.801240.48
7082005.10.03 03:13sell3511.061.75721.75850.0000
7092005.10.03 03:17close3511.061.75691.75850.000031.801272.28
7102005.10.03 03:32sell3521.091.75651.75780.0000
7112005.10.03 03:38close3521.091.75601.75780.000054.501326.78
7122005.10.03 05:41sell3531.131.75501.75630.0000
7132005.10.03 05:59s/l3531.131.75631.75630.0000-146.901179.88
7142005.10.03 07:35sell3541.011.75861.75990.0000
7152005.10.03 07:40close3541.011.75821.75990.000040.401220.28
7162005.10.03 07:54sell3551.041.75801.75930.0000
7172005.10.03 07:57close3551.041.75761.75930.000041.601261.88
7182005.10.03 08:49sell3561.081.75711.75840.0000
7192005.10.03 09:13close3561.081.75671.75840.000043.201305.08
7202005.10.03 09:17sell3571.111.75591.75720.0000
7212005.10.03 09:27s/l3571.111.75721.75720.0000-144.301160.78
7222005.10.03 09:39sell3580.991.75781.75910.0000
7232005.10.03 09:40close3580.991.75751.75910.000029.701190.48
7242005.10.03 09:44sell3591.021.75651.75780.0000
7252005.10.03 09:47close3591.021.75611.75780.000040.801231.28
7262005.10.03 09:51sell3601.051.75611.75740.0000
7272005.10.03 09:51close3601.051.75571.75740.000042.011273.29
7282005.10.03 10:32sell3611.091.75501.75630.0000
7292005.10.03 10:32close3611.091.75471.75630.000032.701305.99
7302005.10.03 10:32sell3621.121.75501.75630.0000
7312005.10.03 10:39close3621.121.75461.75630.000044.801350.79
7322005.10.03 11:09sell3631.161.75291.75420.0000
7332005.10.03 11:09close3631.161.75261.75420.000034.801385.59
7342005.10.03 11:09sell3641.191.75301.75430.0000
7352005.10.03 11:20s/l3641.191.75431.75430.0000-154.701230.89
7362005.10.03 12:23sell3651.051.75361.75490.0000
7372005.10.03 12:30s/l3651.051.75491.75490.0000-136.501094.39
7382005.10.03 13:00sell3660.941.75421.75550.0000
7392005.10.03 13:01close3660.941.75381.75550.000037.601131.98
7402005.10.03 15:01sell3670.971.75531.75660.0000
7412005.10.03 15:55close3670.971.75481.75660.000048.501180.48
7422005.10.03 15:55sell3681.011.75501.75630.0000
7432005.10.03 15:59close3681.011.75441.75630.000060.601241.08
7442005.10.03 16:01sell3691.061.75381.75510.0000
7452005.10.03 16:01close3691.061.75351.75510.000031.811272.89
7462005.10.03 16:03sell3701.091.75411.75540.0000
7472005.10.03 16:03close3701.091.75361.75540.000054.501327.39
7482005.10.03 16:03sell3711.141.75401.75530.0000
7492005.10.03 16:05close3711.141.75361.75530.000045.591372.98
7502005.10.03 16:13sell3721.181.75271.75400.0000
7512005.10.03 16:16close3721.181.75231.75400.000047.201420.18
7522005.10.03 16:38sell3731.221.75281.75410.0000
7532005.10.03 16:39close3731.221.75251.75410.000036.601456.78
7542005.10.03 17:29sell3741.241.75571.75700.0000
7552005.10.03 17:29close3741.241.75541.75700.000037.201493.98
7562005.10.03 17:29sell3751.281.75571.75700.0000
7572005.10.03 17:30close3751.281.75541.75700.000038.401532.38
7582005.10.03 18:37sell3761.311.75491.75620.0000
7592005.10.03 18:40close3761.311.75461.75620.000039.301571.68
7602005.10.03 23:24sell3771.341.75461.75590.0000
7612005.10.03 23:31close3771.341.75421.75590.000053.621625.30
7622005.10.03 23:48sell3781.391.75441.75570.0000
7632005.10.03 23:52close3781.391.75361.75570.0000111.201736.50
7642005.10.04 07:54sell3791.481.75761.75890.0000
7652005.10.04 07:55close3791.481.75691.75890.0000103.581840.08
7662005.10.04 08:04sell3801.571.75611.75740.0000
7672005.10.04 08:07close3801.571.75581.75740.000047.111887.19
7682005.10.04 08:11sell3811.611.75631.75760.0000
7692005.10.04 08:24s/l3811.611.75761.75760.0000-209.301677.89
7702005.10.04 09:06buy3821.431.75671.75540.0000
7712005.10.04 09:08close3821.431.75711.75540.000057.201735.09
7722005.10.04 09:08buy3831.481.75671.75540.0000
7732005.10.04 09:29close3831.481.75701.75540.000044.401779.49
7742005.10.04 10:21buy3841.521.75631.75500.0000
7752005.10.04 10:59close3841.521.75681.75500.000076.001855.49
7762005.10.04 11:57buy3851.581.75751.75620.0000
7772005.10.04 11:59close3851.581.75801.75620.000079.001934.49
7782005.10.04 12:59buy3861.651.75711.75580.0000
7792005.10.04 13:02close3861.651.75741.75580.000049.511984.00
7802005.10.04 13:27buy3871.691.75821.75690.0000
7812005.10.04 13:36close3871.691.75861.75690.000067.602051.60
7822005.10.04 13:39buy3881.751.75821.75690.0000
7832005.10.04 13:44close3881.751.75861.75690.000070.002121.60
7842005.10.04 13:49buy3891.811.75881.75750.0000
7852005.10.04 13:50close3891.811.75921.75750.000072.402194.00
7862005.10.04 14:18buy3901.871.75881.75750.0000
7872005.10.04 14:18close3901.871.75911.75750.000056.102250.10
7882005.10.04 14:18buy3911.921.75881.75750.0000
7892005.10.04 14:21close3911.921.75911.75750.000057.592307.69
7902005.10.04 15:30buy3921.971.76061.75930.0000
7912005.10.04 15:30close3921.971.76131.75930.0000137.892445.58
7922005.10.04 15:30buy3932.081.76051.75920.0000
7932005.10.04 15:33close3932.081.76111.75920.0000124.792570.37
7942005.10.04 15:36buy3942.191.76101.75970.0000
7952005.10.04 15:36close3942.191.76141.75970.000087.602657.97
7962005.10.04 15:36buy3952.261.76131.76000.0000
7972005.10.04 15:57s/l3952.261.76001.76000.0000-293.802364.17
7982005.10.04 16:00buy3962.011.76061.75930.0000
7992005.10.04 16:00close3962.011.76091.75930.000060.302424.47
8002005.10.04 16:22buy3972.071.76051.75920.0000
8012005.10.04 16:22close3972.071.76091.75920.000082.792507.26
8022005.10.04 16:22buy3982.141.76051.75920.0000
8032005.10.04 16:22close3982.141.76091.75920.000085.592592.85
8042005.10.04 16:22buy3992.211.76051.75920.0000
8052005.10.04 16:22close3992.211.76091.75920.000088.392681.24
8062005.10.04 16:22buy4002.281.76051.75920.0000
8072005.10.04 16:23close4002.281.76091.75920.000091.192772.43
8082005.10.04 23:25buy4012.361.75881.75750.0000
8092005.10.04 23:32close4012.361.75921.75750.000094.392866.82
8102005.10.05 02:29buy4022.451.75861.75730.0000
8112005.10.05 02:36close4022.451.75881.75730.000049.022915.84
8122005.10.05 03:05buy4032.491.75991.75860.0000
8132005.10.05 03:18close4032.491.76031.75860.000099.613015.45
8142005.10.05 03:32buy4042.571.76071.75940.0000
8152005.10.05 03:32close4042.571.76121.75940.0000128.503143.95
8162005.10.05 03:32buy4052.681.76071.75940.0000
8172005.10.05 03:33close4052.681.76101.75940.000080.423224.37
8182005.10.05 03:34buy4062.751.76071.75940.0000
8192005.10.05 03:34close4062.751.76101.75940.000082.523306.89
8202005.10.05 04:32buy4072.821.76161.76030.0000
8212005.10.05 05:12close4072.821.76231.76030.0000197.403504.29
8222005.10.05 05:51buy4082.981.76221.76090.0000
8232005.10.05 05:53close4082.981.76261.76090.0000119.193623.48
8242005.10.05 07:46buy4093.091.76181.76050.0000
8252005.10.05 08:25close4093.091.76221.76050.0000123.593747.07
8262005.10.05 08:25buy4103.191.76221.76090.0000
8272005.10.05 08:37close4103.191.76261.76090.0000127.593874.67
8282005.10.05 08:54buy4113.301.76361.76230.0000
8292005.10.05 08:54close4113.301.76391.76230.000099.023973.68
8302005.10.05 08:54buy4123.381.76371.76240.0000
8312005.10.05 09:10s/l4123.381.76241.76240.0000-439.403534.28
8322005.10.05 09:34buy4133.011.76241.76110.0000
8332005.10.05 09:39close4133.011.76331.76110.0000270.883805.17
8342005.10.05 09:43buy4143.241.76391.76260.0000
8352005.10.05 09:43close4143.241.76431.76260.0000129.603934.76
8362005.10.05 10:28buy4153.341.76531.76400.0000
8372005.10.05 10:40s/l4153.341.76401.76400.0000-434.203500.57
8382005.10.05 12:32buy4162.981.76391.76260.0000
8392005.10.05 12:55close4162.981.76431.76260.0000119.203619.76
8402005.10.05 14:10buy4173.081.76281.76150.0000
8412005.10.05 14:36s/l4173.081.76151.76150.0000-400.403219.36
8422005.10.05 15:20buy4182.751.75861.75730.0000
8432005.10.05 15:20close4182.751.75901.75730.0000109.993329.35
8442005.10.05 16:03buy4192.841.76031.75900.0000
8452005.10.05 16:03close4192.841.76071.75900.0000113.603442.95
8462005.10.05 16:05buy4202.931.76011.75880.0000
8472005.10.05 16:05close4202.931.76051.75880.0000117.203560.15
8482005.10.05 16:09buy4213.031.76101.75970.0000
8492005.10.05 16:11close4213.031.76141.75970.0000121.203681.35
8502005.10.05 16:26buy4223.131.76251.76120.0000
8512005.10.05 16:27close4223.131.76291.76120.0000125.203806.55
8522005.10.05 16:38buy4233.241.76341.76210.0000
8532005.10.05 16:38close4233.241.76381.76210.0000129.593936.14
8542005.10.05 16:38buy4243.351.76341.76210.0000
8552005.10.05 16:42s/l4243.351.76211.76210.0000-435.503500.64
8562005.10.05 17:07buy4252.981.76201.76070.0000
8572005.10.05 17:10close4252.981.76241.76070.0000119.193619.83
8582005.10.05 18:02buy4263.081.76491.76360.0000
8592005.10.05 18:03close4263.081.76531.76360.0000123.193743.02
8602005.10.05 20:57buy4273.191.76181.76050.0000
8612005.10.05 21:30s/l4273.191.76051.76050.0000-414.703328.32
8622005.10.05 23:50buy4282.831.76371.76240.0000
8632005.10.05 23:50close4282.831.76411.76240.0000113.203441.52
8642005.10.05 23:59buy4292.921.76641.76510.0000
8652005.10.05 23:59close4292.921.76691.76510.0000146.003587.52
8662005.10.06 00:00buy4303.051.76661.76530.0000
8672005.10.06 00:10s/l4303.051.76531.76530.0000-396.503191.02
8682005.10.06 00:22buy4312.711.76581.76450.0000
8692005.10.06 00:26close4312.711.76621.76450.0000108.403299.42
8702005.10.06 02:08buy4322.801.76791.76660.0000
8712005.10.06 02:09close4322.801.76871.76660.0000224.013523.43
8722005.10.06 02:10buy4332.991.76831.76700.0000
8732005.10.06 02:13close4332.991.76911.76700.0000239.183762.61
8742005.10.06 02:36buy4343.181.77421.77290.0000
8752005.10.06 02:37s/l4343.181.77291.77290.0000-413.403349.21
8762005.10.06 05:18buy4352.831.77331.77200.0000
8772005.10.06 06:34close4352.831.77361.77200.000084.883434.09
8782005.10.06 06:41buy4362.901.77401.77270.0000
8792005.10.06 06:46close4362.901.77441.77270.0000116.003550.09
8802005.10.06 07:47buy4373.001.77261.77130.0000
8812005.10.06 08:03close4373.001.77291.77130.000090.003640.09
8822005.10.06 08:20buy4383.081.77331.77200.0000
8832005.10.06 08:21close4383.081.77381.77200.0000153.993794.08
8842005.10.06 08:31buy4393.211.77401.77270.0000
8852005.10.06 08:32close4393.211.77431.77270.000096.303890.38
8862005.10.06 09:09buy4403.291.77301.77170.0000
8872005.10.06 09:15close4403.291.77331.77170.000098.723989.10
8882005.10.06 14:05buy4413.381.77041.76910.0000
8892005.10.06 14:05close4413.381.77081.76910.0000135.204124.30
8902005.10.06 14:05buy4423.491.77041.76910.0000
8912005.10.06 14:15s/l4423.491.76911.76910.0000-453.703670.60
8922005.10.06 15:12buy4433.111.77101.76970.0000
8932005.10.06 15:13close4433.111.77131.76970.000093.303763.90
8942005.10.06 15:20buy4443.181.77421.77290.0000
8952005.10.06 15:20close4443.181.77461.77290.0000127.193891.09
8962005.10.06 15:55buy4453.291.77381.77250.0000
8972005.10.06 15:55close4453.291.77421.77250.0000131.614022.70
8982005.10.06 15:55buy4463.401.77381.77250.0000
8992005.10.06 15:59close4463.401.77441.77250.0000204.014226.72
9002005.10.06 17:26buy4473.581.77191.77060.0000
9012005.10.06 17:33close4473.581.77221.77060.0000107.394334.11
9022005.10.06 18:46buy4483.661.77481.77350.0000
9032005.10.06 19:19close4483.661.77511.77350.0000109.794443.90
9042005.10.06 19:55buy4493.751.77841.77710.0000
9052005.10.06 20:05close4493.751.77881.77710.0000149.994593.89
9062005.10.06 20:27buy4503.871.77991.77860.0000
9072005.10.06 20:27close4503.871.78021.77860.0000116.084709.97
9082005.10.06 21:38buy4513.971.77991.77860.0000
9092005.10.06 21:56s/l4513.971.77861.77860.0000-516.104193.86
9102005.10.06 23:10buy4523.541.77901.77770.0000
9112005.10.06 23:16close4523.541.77931.77770.0000106.194300.05
9122005.10.07 03:07buy4533.631.77591.77460.0000
9132005.10.07 03:12close4533.631.77611.77460.000072.624372.67
9142005.10.07 04:44buy4543.691.77591.77460.0000
9152005.10.07 04:50close4543.691.77611.77460.000073.824446.49
9162005.10.07 07:36sell4553.761.77591.77720.0000
9172005.10.07 07:38close4553.761.77561.77720.0000112.784559.27
9182005.10.07 07:44sell4563.851.77541.77670.0000
9192005.10.07 08:10s/l4563.851.77671.77670.0000-500.504058.77
9202005.10.07 08:39sell4573.431.77291.77420.0000
9212005.10.07 08:46close4573.431.77251.77420.0000137.194195.96
9222005.10.07 08:47sell4583.551.77271.77400.0000
9232005.10.07 08:47close4583.551.77231.77400.0000141.994337.95
9242005.10.07 08:47sell4593.671.77271.77400.0000
9252005.10.07 08:49close4593.671.77231.77400.0000146.794484.74
9262005.10.07 09:28sell4603.801.77011.77140.0000
9272005.10.07 09:28close4603.801.76981.77140.0000114.004598.74
9282005.10.07 09:28sell4613.901.76971.77100.0000
9292005.10.07 09:34close4613.901.76941.77100.0000117.014715.75
9302005.10.07 09:35sell4624.001.76981.77110.0000
9312005.10.07 09:40close4624.001.76931.77110.0000200.004915.75
9322005.10.07 10:12sell4634.161.77121.77250.0000
9332005.10.07 10:55close4634.161.77061.77250.0000249.565165.31
9342005.10.07 11:01sell4644.381.77021.77150.0000
9352005.10.07 11:05close4644.381.76981.77150.0000175.205340.51
9362005.10.07 12:33sell4654.531.76971.77100.0000
9372005.10.07 12:40close4654.531.76931.77100.0000181.225521.73
9382005.10.07 13:00sell4664.681.76831.76960.0000
9392005.10.07 13:00close4664.681.76801.76960.0000140.435662.16
9402005.10.07 13:00sell4674.801.76811.76940.0000
9412005.10.07 13:11close4674.801.76771.76940.0000191.995854.15
9422005.10.07 14:22sell4684.971.76621.76750.0000
9432005.10.07 14:22close4684.971.76581.76750.0000198.796052.94
9442005.10.07 14:22sell4695.141.76621.76750.0000
9452005.10.07 14:30close4695.141.76591.76750.0000154.176207.11
9462005.10.07 14:31sell4705.281.76491.76620.0000
9472005.10.07 14:31close4705.281.76461.76620.0000158.406365.51
9482005.10.07 14:31sell4715.411.76431.76560.0000
9492005.10.07 14:31close4715.411.76361.76560.0000378.726744.23
9502005.10.07 14:31sell4725.731.76411.76540.0000
9512005.10.07 14:32s/l4725.731.76541.76540.0000-744.905999.33
9522005.10.07 14:37sell4735.101.76351.76480.0000
9532005.10.07 14:37close4735.101.76281.76480.0000356.996356.32
9542005.10.07 14:37sell4745.411.76331.76460.0000
9552005.10.07 14:38close4745.411.76241.76460.0000486.876843.19
9562005.10.07 14:39sell4755.821.76291.76420.0000
9572005.10.07 14:39close4755.821.76221.76420.0000407.407250.59
9582005.10.07 14:39sell4766.171.76281.76410.0000
9592005.10.07 14:40close4766.171.76211.76410.0000431.897682.48
9602005.10.07 14:44sell4776.531.76371.76500.0000
9612005.10.07 14:44close4776.531.76311.76500.0000391.818074.29
9622005.10.07 14:44sell4786.871.76371.76500.0000
9632005.10.07 14:47s/l4786.871.76501.76500.0000-893.107181.19
9642005.10.07 15:07sell4796.121.76081.76210.0000
9652005.10.07 15:07close4796.121.76041.76210.0000244.807425.99
9662005.10.07 15:18sell4806.331.76001.76130.0000
9672005.10.07 15:18close4806.331.75961.76130.0000253.207679.19
9682005.10.07 15:18sell4816.541.76011.76140.0000
9692005.10.07 15:22close4816.541.75961.76140.0000327.008006.19
9702005.10.07 15:23sell4826.821.76031.76160.0000
9712005.10.07 15:23close4826.821.75971.76160.0000409.238415.42
9722005.10.07 15:29sell4837.171.76001.76130.0000
9732005.10.07 15:32close4837.171.75951.76130.0000358.508773.92
9742005.10.07 15:41sell4847.481.76001.76130.0000
9752005.10.07 15:46s/l4847.481.76131.76130.0000-972.407801.52
9762005.10.07 17:00sell4856.651.76051.76180.0000
9772005.10.07 17:00close4856.651.76001.76180.0000332.478133.99
9782005.10.07 17:00sell4866.931.76051.76180.0000
9792005.10.07 17:13close4866.931.76011.76180.0000277.198411.18
9802005.10.07 17:27sell4877.171.75941.76070.0000
9812005.10.07 17:27close4877.171.75881.76070.0000430.208841.39
9822005.10.07 17:27sell4887.541.75931.76060.0000
9832005.10.07 17:46s/l4887.541.76061.76060.0000-980.207861.19
9842005.10.07 18:11sell4896.711.75841.75970.0000
9852005.10.07 18:11close4896.711.75781.75970.0000402.618263.80
9862005.10.07 18:11sell4907.051.75841.75970.0000
9872005.10.07 18:19s/l4907.051.75971.75970.0000-916.507347.30
9882005.10.07 22:53sell4916.261.76031.76160.0000
9892005.10.10 00:40close4916.261.76001.76160.0000201.327548.61
9902005.10.10 04:35buy4926.431.76031.75900.0000
9912005.10.10 06:21s/l4926.431.75901.75900.0000-835.906712.71
9922005.10.10 07:22buy4935.721.76011.75880.0000
9932005.10.10 07:29close4935.721.76051.75880.0000228.786941.49
9942005.10.10 08:30buy4945.911.76171.76040.0000
9952005.10.10 08:40close4945.911.76221.76040.0000295.507236.99
9962005.10.10 08:59buy4956.171.76051.75920.0000
9972005.10.10 09:02close4956.171.76091.75920.0000246.787483.77
9982005.10.10 09:56buy4966.371.76281.76150.0000
9992005.10.10 09:57close4966.371.76321.76150.0000254.867738.63
10002005.10.10 10:32buy4976.591.76241.76110.0000
10012005.10.10 10:52s/l4976.591.76111.76110.0000-856.706881.93
10022005.10.10 11:16sell4985.871.75931.76060.0000
10032005.10.10 11:16close4985.871.75901.76060.0000176.107058.03
10042005.10.10 11:16sell4996.021.75931.76060.0000
10052005.10.10 11:21close4996.021.75901.76060.0000180.587238.61
10062005.10.10 12:06sell5006.171.75931.76060.0000
10072005.10.10 12:37close5006.171.75901.76060.0000185.087423.69
10082005.10.10 14:25sell5016.341.75591.75720.0000
10092005.10.10 14:33close5016.341.75511.75720.0000507.227930.91
10102005.10.10 16:14sell5026.781.75421.75550.0000
10112005.10.10 16:17close5026.781.75381.75550.0000271.198202.10
10122005.10.10 16:18sell5037.021.75381.75510.0000
10132005.10.10 16:18close5037.021.75361.75510.0000140.448342.54
10142005.10.10 16:59sell5047.141.75211.75340.0000
10152005.10.10 16:59close5047.141.75181.75340.0000214.198556.73
10162005.10.10 16:59sell5057.331.75211.75340.0000
10172005.10.10 17:04close5057.331.75181.75340.0000219.898776.62
10182005.10.10 20:49sell5067.511.75331.75460.0000
10192005.10.10 20:53close5067.511.75301.75460.0000225.279001.89
10202005.10.11 02:06sell5077.701.75461.75590.0000
10212005.10.11 02:07close5077.701.75441.75590.0000154.059155.94
10222005.10.11 03:30sell5087.841.75151.75280.0000
10232005.10.11 03:40s/l5087.841.75281.75280.0000-1019.208136.74
10242005.10.11 04:21sell5096.961.75251.75380.0000
10252005.10.11 04:32close5096.961.75211.75380.0000278.448415.18
10262005.10.11 08:00sell5107.211.75021.75150.0000
10272005.10.11 08:00close5107.211.74951.75150.0000504.728919.90
10282005.10.11 08:01sell5117.651.75001.75130.0000
10292005.10.11 08:02close5117.651.74971.75130.0000229.509149.40
10302005.10.11 08:15sell5127.851.74851.74980.0000
10312005.10.11 08:16close5127.851.74791.74980.0000470.999620.39
10322005.10.11 08:17sell5138.251.74851.74980.0000
10332005.10.11 08:17close5138.251.74801.74980.0000412.4910032.88
10342005.10.11 08:17sell5148.611.74831.74960.0000
10352005.10.11 08:21close5148.611.74791.74960.0000344.3810377.26
10362005.10.11 08:40sell5158.901.74901.75030.0000
10372005.10.11 08:53close5158.901.74871.75030.0000266.9710644.23
10382005.10.11 09:31sell5169.131.74811.74940.0000
10392005.10.11 09:31close5169.131.74791.74940.0000182.6610826.89
10402005.10.11 09:31sell5179.291.74811.74940.0000
10412005.10.11 09:34close5179.291.74791.74940.0000185.8611012.75
10422005.10.11 09:35sell5189.451.74851.74980.0000
10432005.10.11 09:41close5189.451.74811.74980.0000377.9811390.73
10442005.10.11 10:34sell5199.771.74901.75030.0000
10452005.10.11 10:39s/l5199.771.75031.75030.0000-1270.1010120.63
10462005.10.11 13:08sell5208.661.75281.75410.0000
10472005.10.11 13:22close5208.661.75251.75410.0000259.7710380.40
10482005.10.11 14:18sell5218.901.75001.75130.0000
10492005.10.11 14:25close5218.901.74971.75130.0000267.0010647.40
10502005.10.11 15:03sell5229.131.74941.75070.0000
10512005.10.11 15:10close5229.131.74901.75070.0000365.1811012.58
10522005.10.11 15:49sell5239.461.74661.74790.0000
10532005.10.11 15:49close5239.461.74621.74790.0000378.3811390.96
10542005.10.11 15:49sell5249.781.74641.74770.0000
10552005.10.11 15:54close5249.781.74611.74770.0000293.4011684.36
10562005.10.11 16:02sell52510.041.74581.74710.0000
10572005.10.11 16:08close52510.041.74531.74710.0000502.0212186.38
10582005.10.11 16:28sell52610.471.74671.74800.0000
10592005.10.11 16:37close52610.471.74621.74800.0000523.5012709.88
10602005.10.11 16:39sell52710.921.74641.74770.0000
10612005.10.11 16:42close52710.921.74601.74770.0000436.7813146.66
10622005.10.11 19:47sell52811.301.74561.74690.0000
10632005.10.11 20:06close52811.301.74521.74690.0000451.9813598.64
10642005.10.11 20:32sell52911.681.74621.74750.0000
10652005.10.11 20:32close52911.681.74551.74750.0000817.5614416.20
10662005.10.11 20:58sell53012.391.74491.74620.0000
10672005.10.11 21:36s/l53012.391.74621.74620.0000-1610.7012805.50
10682005.10.12 02:35sell53111.021.74241.74370.0000
10692005.10.12 02:56close53111.021.74201.74370.0000440.9113246.41
10702005.10.12 04:15sell53211.401.74351.74480.0000
10712005.10.12 05:55s/l53211.401.74481.74480.0000-1482.0011764.41
10722005.10.12 06:35sell53310.121.74431.74560.0000
10732005.10.12 07:37close53310.121.74411.74560.0000202.4711966.88
10742005.10.12 07:47sell53410.291.74371.74500.0000
10752005.10.12 07:48close53410.291.74331.74500.0000411.5812378.46
10762005.10.12 07:48sell53510.651.74351.74480.0000
10772005.10.12 07:49close53510.651.74321.74480.0000319.4612697.92
10782005.10.12 08:02sell53610.931.74241.74370.0000
10792005.10.12 08:03close53610.931.74201.74370.0000437.3013135.22
10802005.10.12 08:06sell53711.311.74201.74330.0000
10812005.10.12 08:13close53711.311.74141.74330.0000678.6113813.83
10822005.10.12 08:38sell53811.901.74111.74240.0000
10832005.10.12 08:52close53811.901.74071.74240.0000475.9714289.80
10842005.10.12 09:12sell53912.311.74161.74290.0000
10852005.10.12 09:41close53912.311.74131.74290.0000369.4114659.21
10862005.10.12 10:21sell54012.611.74371.74500.0000
10872005.10.12 10:23close54012.611.74351.74500.0000252.2814911.49
10882005.10.12 10:26sell54112.831.74371.74500.0000
10892005.10.12 10:30close54112.831.74331.74500.0000513.2415424.73
10902005.10.12 12:01buy54213.251.74601.74470.0000
10912005.10.12 12:05close54213.251.74641.74470.0000529.9815954.71
10922005.10.12 12:42buy54313.701.74661.74530.0000
10932005.10.12 13:09close54313.701.74711.74530.0000685.0016639.71
10942005.10.12 13:15buy54414.281.74831.74700.0000
10952005.10.12 13:16close54414.281.74881.74700.0000713.9417353.65
10962005.10.12 14:38buy54514.881.75011.74880.0000
10972005.10.12 14:40close54514.881.75041.74880.0000446.3217799.97
10982005.10.12 14:44buy54615.261.75021.74890.0000
10992005.10.12 14:55close54615.261.75061.74890.0000610.3718410.34
11002005.10.12 15:04buy54715.761.75271.75140.0000
11012005.10.12 15:04close54715.761.75301.75140.0000472.7418883.08
11022005.10.12 17:30buy54816.151.75401.75270.0000
11032005.10.12 18:10s/l54816.151.75271.75270.0000-2099.5016783.58
11042005.10.12 18:29buy54914.361.75381.75250.0000
11052005.10.12 18:33s/l54914.361.75251.75250.0000-1866.8014916.78
11062005.10.12 23:24buy55012.781.75151.75020.0000
11072005.10.12 23:25close55012.781.75171.75020.0000255.6915172.47
11082005.10.13 00:00buy55112.991.75211.75080.0000
11092005.10.13 00:00close55112.991.75251.75080.0000519.7315692.20
11102005.10.13 02:42sell55213.451.74961.75090.0000
11112005.10.13 02:56close55213.451.74931.75090.0000403.5416095.74
11122005.10.13 02:56sell55313.801.74961.75090.0000
11132005.10.13 03:04close55313.801.74941.75090.0000276.0916371.83
11142005.10.13 04:48sell55414.071.74521.74650.0000
11152005.10.13 05:30s/l55414.071.74651.74650.0000-1829.1014542.73
11162005.10.13 07:43sell55512.491.74601.74730.0000
11172005.10.13 07:54close55512.491.74581.74730.0000249.8814792.61
11182005.10.13 07:55sell55612.711.74601.74730.0000
11192005.10.13 07:56close55612.711.74561.74730.0000508.5315301.14
11202005.10.13 09:12sell55713.141.74701.74830.0000
11212005.10.13 09:14close55713.141.74621.74830.00001051.1016352.24
11222005.10.13 09:16sell55814.041.74711.74840.0000
11232005.10.13 09:16close55814.041.74621.74840.00001263.5317615.77
11242005.10.13 09:16sell55915.131.74661.74790.0000
11252005.10.13 09:17close55915.131.74621.74790.0000605.1718220.94
11262005.10.13 09:34sell56015.661.74561.74690.0000
11272005.10.13 09:53close56015.661.74531.74690.0000469.7718690.71
11282005.10.13 10:40sell56116.051.74711.74840.0000
11292005.10.13 10:44s/l56116.051.74841.74840.0000-2086.5016604.21
11302005.10.13 12:03buy56214.251.74791.74660.0000
11312005.10.13 12:04close56214.251.74841.74660.0000712.5317316.74
11322005.10.13 12:18buy56314.861.74831.74700.0000
11332005.10.13 12:30close56314.861.74871.74700.0000594.3717911.11
11342005.10.13 12:51buy56415.361.74901.74770.0000
11352005.10.13 13:12s/l56415.361.74771.74770.0000-1996.8015914.31
11362005.10.13 14:32sell56513.661.74801.74930.0000
11372005.10.13 14:32close56513.661.74751.74930.0000682.9616597.27
11382005.10.13 14:32sell56614.241.74811.74940.0000
11392005.10.13 14:33close56614.241.74781.74940.0000427.2617024.53
11402005.10.13 14:41sell56714.631.74601.74730.0000
11412005.10.13 14:41close56714.631.74551.74730.0000731.5817756.11
11422005.10.13 14:41sell56815.251.74601.74730.0000
11432005.10.13 14:46s/l56815.251.74731.74730.0000-1982.5015773.61
11442005.10.13 14:57sell56913.551.74561.74690.0000
11452005.10.13 14:59s/l56913.551.74691.74690.0000-1761.5014012.11
11462005.10.13 15:15sell57012.031.74711.74840.0000
11472005.10.13 15:20close57012.031.74641.74840.0000842.1314854.24
11482005.10.13 16:12sell57112.761.74621.74750.0000
11492005.10.13 16:41s/l57112.761.74751.74750.0000-1658.8013195.44
11502005.10.13 17:09buy57211.321.74831.74700.0000
11512005.10.13 17:28close57211.321.74871.74700.0000452.7813648.22
11522005.10.13 17:32buy57311.711.74871.74740.0000
11532005.10.13 17:34close57311.711.74901.74740.0000351.3113999.53
11542005.10.13 18:20buy57412.021.74751.74620.0000
11552005.10.13 18:20close57412.021.74791.74620.0000480.7814480.31
11562005.10.13 19:00buy57512.391.75271.75140.0000
11572005.10.13 19:01close57512.391.75311.75140.0000495.5814975.89
11582005.10.13 19:19buy57612.811.75321.75190.0000
11592005.10.13 19:25close57612.811.75361.75190.0000512.3715488.26
11602005.10.13 19:44buy57713.241.75521.75390.0000
11612005.10.13 19:49s/l57713.241.75391.75390.0000-1721.2013767.06
11622005.10.13 21:00buy57811.771.75511.75380.0000
11632005.10.13 21:25close57811.771.75551.75380.0000470.7814237.84
11642005.10.13 22:48buy57912.171.75571.75440.0000
11652005.10.13 22:50close57912.171.75611.75440.0000486.9214724.76
11662005.10.14 02:31buy58012.621.75061.74930.0000
11672005.10.14 02:33close58012.621.75111.74930.0000631.0015355.76
11682005.10.14 03:37buy58113.151.75231.75100.0000
11692005.10.14 03:55close58113.151.75271.75100.0000525.9715881.73
11702005.10.14 04:41buy58213.581.75461.75330.0000
11712005.10.14 04:41close58213.581.75491.75330.0000407.3516289.08
11722005.10.14 04:41buy58313.931.75461.75330.0000
11732005.10.14 04:42close58313.931.75491.75330.0000417.8516706.93
11742005.10.14 06:03buy58414.281.75571.75440.0000
11752005.10.14 06:03close58414.281.75591.75440.0000285.6616992.59
11762005.10.14 06:03buy58514.521.75571.75440.0000
11772005.10.14 06:08close58514.521.75611.75440.0000580.9517573.54
11782005.10.14 08:50buy58615.021.75571.75440.0000
11792005.10.14 08:51close58615.021.75611.75440.0000600.9518174.49
11802005.10.14 09:01buy58715.531.75571.75440.0000
11812005.10.14 09:01close58715.531.75611.75440.0000621.3518795.84
11822005.10.14 09:01buy58816.061.75591.75460.0000
11832005.10.14 09:02close58816.061.75631.75460.0000642.4119438.25
11842005.10.14 09:14buy58916.601.75671.75540.0000
11852005.10.14 09:42close58916.601.75711.75540.0000663.9920102.24
11862005.10.14 11:12sell59017.201.75341.75470.0000
11872005.10.14 11:12close59017.201.75311.75470.0000515.9520618.19
11882005.10.14 11:12sell59117.641.75281.75410.0000
11892005.10.14 11:13close59117.641.75211.75410.00001234.8721853.06
11902005.10.14 14:35buy59218.701.75281.75150.0000
11912005.10.14 14:35close59218.701.75341.75150.00001121.9422975.00
11922005.10.14 14:35buy59319.671.75251.75120.0000
11932005.10.14 14:37close59319.671.75321.75120.00001376.8524351.85
11942005.10.14 15:37buy59420.801.75631.75500.0000
11952005.10.14 15:45close59420.801.75691.75500.00001247.7825599.63
11962005.10.14 16:37buy59521.771.76431.76300.0000
11972005.10.14 16:37close59521.771.76481.76300.00001088.6026688.23
11982005.10.14 16:39buy59622.701.76391.76260.0000
11992005.10.14 16:41close59622.701.76431.76260.0000907.9527596.18
12002005.10.14 16:44buy59723.461.76471.76340.0000
12012005.10.14 16:44close59723.461.76511.76340.0000938.3628534.54
12022005.10.14 17:00buy59824.241.76581.76450.0000
12032005.10.14 17:01close59824.241.76631.76450.00001212.0829746.62
12042005.10.14 17:23buy59925.241.76811.76680.0000
12052005.10.14 17:47s/l59925.241.76681.76680.0000-3281.2026465.42
12062005.10.14 19:47buy60022.431.76981.76850.0000
12072005.10.14 19:53close60022.431.77021.76850.0000897.1527362.57
12082005.10.14 22:46buy60123.211.76851.76720.0000
12092005.10.17 00:08s/l60123.211.76721.76720.0000-3098.5424264.04
12102005.10.17 00:16sell60220.601.76711.76840.0000
12112005.10.17 00:16close60220.601.76681.76840.0000617.9224881.96
12122005.10.17 02:46buy60321.071.77161.77030.0000
12132005.10.17 02:51close60321.071.77191.77030.0000632.2225514.18
12142005.10.17 02:53buy60421.601.77231.77100.0000
12152005.10.17 02:55s/l60421.601.77101.77100.0000-2808.0022706.18
12162005.10.17 06:26buy60519.241.77001.76870.0000
12172005.10.17 07:06close60519.241.77041.76870.0000769.7923475.97
12182005.10.17 08:29buy60619.931.76711.76580.0000
12192005.10.17 08:39close60619.931.76771.76580.00001195.8224671.79
12202005.10.17 09:24sell60720.941.76701.76830.0000
12212005.10.17 09:33close60720.941.76661.76830.0000837.5625509.35
12222005.10.17 10:58sell60821.711.76261.76390.0000
12232005.10.17 11:09close60821.711.76221.76390.0000868.3626377.71
12242005.10.17 11:11sell60922.461.76181.76310.0000
12252005.10.17 11:12close60922.461.76141.76310.0000898.5127276.22
12262005.10.17 14:15sell61023.291.75651.75780.0000
12272005.10.17 14:26close61023.291.75611.75780.0000931.5528207.77
12282005.10.17 14:34sell61124.111.75481.75610.0000
12292005.10.17 14:41s/l61124.111.75611.75610.0000-3134.3025073.47
12302005.10.17 15:11sell61221.421.75611.75740.0000
12312005.10.17 15:43s/l61221.421.75741.75740.0000-2784.6022288.87
12322005.10.17 16:23sell61319.071.75341.75470.0000
12332005.10.17 16:23close61319.071.75311.75470.0000572.0422860.91
12342005.10.17 16:23sell61419.561.75321.75450.0000
12352005.10.17 16:26s/l61419.561.75451.75450.0000-2542.8020318.11
12362005.10.17 16:26sell61517.371.75441.75570.0000
12372005.10.17 16:27close61517.371.75401.75570.0000694.7721012.88
12382005.10.17 16:59sell61617.981.75301.75430.0000
12392005.10.17 17:02s/l61617.981.75431.75430.0000-2337.4018675.48
12402005.10.17 17:50sell61715.961.75481.75610.0000
12412005.10.17 18:02s/l61715.961.75611.75610.0000-2074.8016600.68
12422005.10.17 19:23sell61814.191.75531.75660.0000
12432005.10.17 19:38close61814.191.75491.75660.0000567.6617168.34
12442005.10.17 20:06sell61914.681.75461.75590.0000
12452005.10.17 20:52close61914.681.75421.75590.0000587.2817755.62
12462005.10.18 02:52sell62015.211.75081.75210.0000
12472005.10.18 03:22s/l62015.211.75211.75210.0000-1977.3015778.32
12482005.10.18 06:36sell62113.521.75021.75150.0000
12492005.10.18 07:59close62113.521.74991.75150.0000405.6416183.96
12502005.10.18 08:03sell62213.871.75021.75150.0000
12512005.10.18 08:08close62213.871.75001.75150.0000277.5016461.46
12522005.10.18 08:09sell62314.111.75001.75130.0000
12532005.10.18 08:20close62314.111.74961.75130.0000564.3717025.83
12542005.10.18 08:48sell62414.601.74961.75090.0000
12552005.10.18 08:48close62414.601.74931.75090.0000438.1217463.95
12562005.10.18 08:48sell62514.971.74961.75090.0000
12572005.10.18 08:59s/l62514.971.75091.75090.0000-1946.1015517.85
12582005.10.18 09:35sell62613.291.75151.75280.0000
12592005.10.18 09:36close62613.291.75121.75280.0000398.6515916.50
12602005.10.18 09:39sell62713.631.75151.75280.0000
12612005.10.18 09:41close62713.631.75121.75280.0000408.9116325.41
12622005.10.18 09:53sell62814.001.74931.75060.0000
12632005.10.18 09:58close62814.001.74851.75060.00001120.0617445.47
12642005.10.18 10:00sell62914.961.74921.75050.0000
12652005.10.18 10:00close62914.961.74891.75050.0000448.7517894.22
12662005.10.18 10:00sell63015.341.74921.75050.0000
12672005.10.18 10:14s/l63015.341.75051.75050.0000-1994.2015900.02
12682005.10.18 10:57sell63113.661.74631.74760.0000
12692005.10.18 11:02close63113.661.74601.74760.0000409.7716309.79
12702005.10.18 11:06sell63214.011.74601.74730.0000
12712005.10.18 11:06close63214.011.74561.74730.0000560.5416870.33
12722005.10.18 11:06sell63314.491.74601.74730.0000
12732005.10.18 11:17close63314.491.74561.74730.0000579.7417450.07
12742005.10.18 11:51sell63414.991.74561.74690.0000
12752005.10.18 11:55close63414.991.74531.74690.0000449.6517899.72
12762005.10.18 11:55sell63515.381.74561.74690.0000
12772005.10.18 12:09close63515.381.74521.74690.0000615.1718514.89
12782005.10.18 12:22sell63615.921.74491.74620.0000
12792005.10.18 12:23close63615.921.74451.74620.0000636.7719151.66
12802005.10.18 14:30sell63716.471.74451.74580.0000
12812005.10.18 14:30close63716.471.74421.74580.0000494.1719645.83
12822005.10.18 15:08sell63816.911.74281.74410.0000
12832005.10.18 15:12s/l63816.911.74411.74410.0000-2198.3017447.53
12842005.10.18 16:37sell63914.981.74681.74810.0000
12852005.10.18 16:41close63914.981.74641.74810.0000599.1718046.70
12862005.10.18 22:26sell64015.461.75091.75220.0000
12872005.10.18 23:19close64015.461.75041.75220.0000772.9518819.65
12882005.10.19 00:50sell64116.141.74901.75030.0000
12892005.10.19 01:00close64116.141.74831.75030.00001129.6519949.30
12902005.10.19 02:57sell64217.141.74591.74720.0000
12912005.10.19 02:57close64217.141.74561.74720.0000514.2820463.58
12922005.10.19 02:57sell64317.581.74601.74730.0000
12932005.10.19 03:45close64317.581.74561.74730.0000703.3721166.95
12942005.10.19 05:19sell64418.181.74621.74750.0000
12952005.10.19 06:26close64418.181.74581.74750.0000727.1721894.12
12962005.10.19 08:00buy64518.791.74811.74680.0000
12972005.10.19 08:30s/l64518.791.74681.74680.0000-2442.7019451.42
12982005.10.19 08:51buy64616.721.74521.74390.0000
12992005.10.19 08:51close64616.721.74561.74390.0000668.7920120.21
13002005.10.19 08:51buy64717.301.74521.74390.0000
13012005.10.19 09:11close64717.301.74561.74390.0000691.9620812.17
13022005.10.19 09:17buy64817.891.74521.74390.0000
13032005.10.19 09:17close64817.891.74561.74390.0000715.5621527.73
13042005.10.19 09:17buy64918.511.74521.74390.0000
13052005.10.19 09:19close64918.511.74561.74390.0000740.3622268.09
13062005.10.19 10:04buy65019.111.74791.74660.0000
13072005.10.19 10:14s/l65019.111.74661.74660.0000-2484.3019783.79
13082005.10.19 10:31buy65116.991.74731.74600.0000
13092005.10.19 10:34close65116.991.74771.74600.0000679.5620463.35
13102005.10.19 10:56buy65217.541.74981.74850.0000
13112005.10.19 10:58close65217.541.75021.74850.0000701.5721164.92
13122005.10.19 11:09buy65318.111.75311.75180.0000
13132005.10.19 11:09close65318.111.75351.75180.0000724.3921889.31
13142005.10.19 11:11buy65418.731.75311.75180.0000
13152005.10.19 11:20s/l65418.731.75181.75180.0000-2434.9019454.41
13162005.10.19 11:27buy65516.631.75501.75370.0000
13172005.10.19 11:33close65516.631.75531.75370.0000499.0319953.44
13182005.10.19 11:39buy65617.051.75541.75410.0000
13192005.10.19 11:39close65617.051.75581.75410.0000682.0020635.44
13202005.10.19 11:39buy65717.641.75531.75400.0000
13212005.10.19 11:44s/l65717.641.75401.75400.0000-2293.2018342.24
13222005.10.19 12:04buy65815.671.75591.75460.0000
13232005.10.19 12:04close65815.671.75631.75460.0000626.8118969.05
13242005.10.19 12:04buy65916.211.75591.75460.0000
13252005.10.19 12:04close65916.211.75631.75460.0000648.4019617.45
13262005.10.19 12:04buy66016.761.75591.75460.0000
13272005.10.19 12:09close66016.761.75631.75460.0000670.3620287.81
13282005.10.19 12:15buy66117.331.75661.75530.0000
13292005.10.19 12:19close66117.331.75711.75530.0000866.5021154.31
13302005.10.19 12:21buy66218.071.75651.75520.0000
13312005.10.19 12:28close66218.071.75701.75520.0000903.5522057.86
13322005.10.19 12:51buy66318.821.75801.75670.0000
13332005.10.19 12:51close66318.821.75841.75670.0000752.8322810.69
13342005.10.19 12:51buy66419.471.75801.75670.0000
13352005.10.19 13:00close66419.471.75851.75670.0000973.5323784.22
13362005.10.19 15:41buy66520.311.75671.75540.0000
13372005.10.19 15:44close66520.311.75711.75540.0000812.3624596.58
13382005.10.19 17:02buy66620.951.76121.75990.0000
13392005.10.19 17:02close66620.951.76161.75990.0000837.9625434.54
13402005.10.19 17:11buy66721.651.76221.76090.0000
13412005.10.19 17:18close66721.651.76261.76090.0000866.0826300.62
13422005.10.19 21:32buy66822.341.76601.76470.0000
13432005.10.19 21:33close66822.341.76641.76470.0000893.5527194.17
13442005.10.19 21:37buy66923.101.76621.76490.0000
13452005.10.19 21:57close66923.101.76661.76490.0000923.9628118.13
13462005.10.19 22:09buy67023.881.76621.76490.0000
13472005.10.19 23:38s/l67023.881.76491.76490.0000-3104.4025013.73
13482005.10.20 06:38buy67121.311.76051.75920.0000
13492005.10.20 06:38close67121.311.76131.75920.00001704.6426718.37
13502005.10.20 09:16buy67222.701.76551.76420.0000
13512005.10.20 09:16close67222.701.76611.76420.00001362.0028080.37
13522005.10.20 09:16buy67323.861.76531.76400.0000
13532005.10.20 09:28s/l67323.861.76401.76400.0000-3101.8024978.57
13542005.10.20 10:44buy67421.201.76771.76640.0000
13552005.10.20 10:53close67421.201.76811.76640.0000848.0525826.62
13562005.10.20 10:55buy67521.921.76771.76640.0000
13572005.10.20 11:01close67521.921.76811.76640.0000876.7626703.38
13582005.10.20 11:54buy67622.661.76771.76640.0000
13592005.10.20 12:01close67622.661.76811.76640.0000906.3527609.73
13602005.10.20 12:51buy67723.441.76681.76550.0000
13612005.10.20 13:12s/l67723.441.76551.76550.0000-3047.2024562.53
13622005.10.20 15:18buy67820.841.76791.76660.0000
13632005.10.20 15:33close67820.841.76831.76660.0000833.8125396.34
13642005.10.20 15:53buy67921.551.76811.76680.0000
13652005.10.20 15:55close67921.551.76841.76680.0000646.5226042.86
13662005.10.20 16:03buy68022.091.76881.76750.0000
13672005.10.20 16:03close68022.091.76921.76750.0000883.6026926.46
13682005.10.20 16:03buy68122.841.76891.76760.0000
13692005.10.20 16:05close68122.841.76921.76760.0000685.1227611.58
13702005.10.20 16:16buy68223.421.76851.76720.0000
13712005.10.20 16:18close68223.421.76901.76720.00001171.0028782.58
13722005.10.20 17:35buy68324.381.77101.76970.0000
13732005.10.20 17:35close68324.381.77151.76970.00001218.9830001.56
13742005.10.20 17:35buy68425.421.77081.76950.0000
13752005.10.20 17:37close68425.421.77111.76950.0000762.8130764.37
13762005.10.20 19:32buy68526.081.76961.76830.0000
13772005.10.20 19:40close68526.081.77001.76830.00001043.1531807.52
13782005.10.20 20:12buy68626.951.77081.76950.0000
13792005.10.20 20:16close68626.951.77111.76950.0000808.7232616.24
13802005.10.20 21:33buy68727.581.77421.77290.0000
13812005.10.20 21:33close68727.581.77451.77290.0000827.2733443.51
13822005.10.20 21:33buy68828.281.77421.77290.0000
13832005.10.20 21:38s/l68828.281.77291.77290.0000-3676.4029767.11
13842005.10.20 21:48buy68925.171.77441.77310.0000
13852005.10.21 01:46close68925.171.77481.77310.0000918.7930685.90
13862005.10.21 02:09buy69025.921.77591.77460.0000
13872005.10.21 02:12close69025.921.77631.77460.00001036.7531722.65
13882005.10.21 04:36buy69126.811.77531.77400.0000
13892005.10.21 04:57close69126.811.77571.77400.00001072.3532795.00
13902005.10.21 05:09buy69227.701.77591.77460.0000
13912005.10.21 05:10close69227.701.77631.77460.00001107.9433902.94
13922005.10.21 07:03buy69328.661.77481.77350.0000
13932005.10.21 07:08close69328.661.77511.77350.0000859.7234762.66
13942005.10.21 07:09buy69429.381.77481.77350.0000
13952005.10.21 07:35s/l69429.381.77351.77350.0000-3819.4030943.26
13962005.10.21 10:17buy69526.111.77771.77640.0000
13972005.10.21 10:20s/l69526.111.77641.77640.0000-3394.3027548.96
13982005.10.21 11:45buy69623.261.77701.77570.0000
13992005.10.21 12:12s/l69623.261.77571.77570.0000-3023.8024525.16
14002005.10.21 12:22buy69720.711.77651.77520.0000
14012005.10.21 12:24close69720.711.77721.77520.00001449.7725974.93
14022005.10.21 13:01buy69821.971.77401.77270.0000
14032005.10.21 13:02close69821.971.77441.77270.0000878.7926853.72
14042005.10.21 14:59buy69922.681.77611.77480.0000
14052005.10.21 15:10close69922.681.77661.77480.00001133.9927987.71
14062005.10.21 15:18buy70023.621.77741.77610.0000
14072005.10.21 15:23s/l70023.621.77611.77610.0000-3070.6024917.11
14082005.10.21 16:26sell70121.051.77571.77700.0000
14092005.10.21 16:26close70121.051.77541.77700.0000631.4425548.55
14102005.10.21 16:26sell70221.591.77541.77670.0000
14112005.10.21 16:39close70221.591.77501.77670.0000863.7226412.27
14122005.10.21 17:25sell70322.371.77111.77240.0000
14132005.10.21 17:25close70322.371.77081.77240.0000671.1027083.37
14142005.10.21 17:25sell70422.941.77081.77210.0000
14152005.10.21 17:28close70422.941.77051.77210.0000688.1927771.56
14162005.10.21 18:00sell70523.551.76921.77050.0000
14172005.10.21 18:08close70523.551.76891.77050.0000706.4928478.05
14182005.10.21 19:32sell70624.191.76571.76700.0000
14192005.10.21 19:41close70624.191.76541.76700.0000725.6529203.70
14202005.10.21 19:42sell70724.811.76561.76690.0000
14212005.10.21 19:49close70724.811.76391.76690.00004217.6033421.30
14222005.10.21 20:23sell70828.401.76531.76660.0000
14232005.10.21 20:55close70828.401.76491.76660.00001135.9434557.24
14242005.10.21 22:46sell70929.321.76811.76940.0000
14252005.10.21 22:55close70929.321.76781.76940.0000879.4335436.67
14262005.10.24 05:11sell71030.121.76501.76630.0000
14272005.10.24 05:35s/l71030.121.76631.76630.0000-3915.6031521.07
14282005.10.24 08:16buy71126.751.76751.76620.0000
14292005.10.24 08:36s/l71126.751.76621.76620.0000-3477.5028043.57
14302005.10.24 08:47buy71223.811.76661.76530.0000
14312005.10.24 08:47close71223.811.76691.76530.0000714.3528757.92
14322005.10.24 08:47buy71324.421.76661.76530.0000
14332005.10.24 08:49close71324.421.76691.76530.0000732.5129490.43
14342005.10.24 09:45buy71425.021.76831.76700.0000
14352005.10.24 09:57s/l71425.021.76701.76700.0000-3252.6026237.83
14362005.10.24 10:41buy71522.281.76641.76510.0000
14372005.10.24 10:41close71522.281.76681.76510.0000891.3227129.15
14382005.10.24 11:40buy71623.031.76751.76620.0000
14392005.10.24 11:56close71623.031.76791.76620.0000921.1628050.31
14402005.10.24 12:05buy71723.781.76921.76790.0000
14412005.10.24 12:05close71723.781.76981.76790.00001426.5529476.86
14422005.10.24 12:05buy71824.991.76931.76800.0000
14432005.10.24 12:35s/l71824.991.76801.76800.0000-3248.7026228.16
14442005.10.24 14:37sell71922.261.76721.76850.0000
14452005.10.24 14:44close71922.261.76681.76850.0000890.3527118.51
14462005.10.24 14:53sell72023.021.76681.76810.0000
14472005.10.24 14:53close72023.021.76641.76810.0000921.0328039.54
14482005.10.24 14:58sell72123.811.76681.76810.0000
14492005.10.24 14:58close72123.811.76651.76810.0000714.4128753.95
14502005.10.24 14:58sell72224.411.76681.76810.0000
14512005.10.24 15:00close72224.411.76641.76810.0000976.6429730.59
14522005.10.24 17:07buy72325.211.76931.76800.0000
14532005.10.24 17:21s/l72325.211.76801.76800.0000-3277.3026453.29
14542005.10.24 18:09buy72422.401.77171.77040.0000
14552005.10.24 18:15s/l72422.401.77041.77040.0000-2912.0023541.29
14562005.10.24 18:50buy72519.961.76921.76790.0000
14572005.10.24 19:02close72519.961.76951.76790.0000598.8024140.09
14582005.10.24 19:51buy72620.491.76771.76640.0000
14592005.10.24 19:51close72620.491.76801.76640.0000614.6124754.70
14602005.10.24 19:51buy72721.011.76771.76640.0000
14612005.10.24 19:59s/l72721.011.76641.76640.0000-2731.3022023.40
14622005.10.24 21:01buy72818.701.76681.76550.0000
14632005.10.24 21:04close72818.701.76711.76550.0000560.9422584.34
14642005.10.24 22:24buy72919.161.76851.76720.0000
14652005.10.24 22:49close72919.161.76901.76720.0000957.9923542.33
14662005.10.24 22:54buy73019.971.76891.76760.0000
14672005.10.24 23:03close73019.971.76921.76760.0000599.0224141.35
14682005.10.25 02:15sell73120.521.76451.76580.0000
14692005.10.25 02:16close73120.521.76411.76580.0000820.7124962.06
14702005.10.25 05:57sell73221.191.76701.76830.0000
14712005.10.25 06:08close73221.191.76661.76830.0000847.5625809.62
14722005.10.25 07:23sell73321.911.76701.76830.0000
14732005.10.25 07:39close73321.911.76641.76830.00001314.6327124.25
14742005.10.25 07:45sell73423.031.76641.76770.0000
14752005.10.25 07:45close73423.031.76601.76770.0000921.4328045.68
14762005.10.25 07:45sell73523.821.76641.76770.0000
14772005.10.25 07:47close73523.821.76601.76770.0000952.7528998.43
14782005.10.25 07:54sell73624.631.76621.76750.0000
14792005.10.25 07:58close73624.631.76561.76750.00001477.5430475.97
14802005.10.25 08:03buy73725.891.76581.76450.0000
14812005.10.25 08:13s/l73725.891.76451.76450.0000-3365.7027110.27
14822005.10.25 08:26buy73823.041.76491.76360.0000
14832005.10.25 08:30s/l73823.041.76361.76360.0000-2995.2024115.07
14842005.10.25 08:54buy73920.491.76561.76430.0000
14852005.10.25 08:55close73920.491.76601.76430.0000819.4924934.56
14862005.10.25 08:57buy74021.181.76601.76470.0000
14872005.10.25 09:06close74021.181.76661.76470.00001270.8326205.39
14882005.10.25 09:35buy74122.231.76871.76740.0000
14892005.10.25 09:35close74122.231.76911.76740.0000889.1627094.55
14902005.10.25 09:42buy74222.971.76981.76850.0000
14912005.10.25 09:42close74222.971.77021.76850.0000918.7228013.27
14922005.10.25 09:42buy74323.751.76981.76850.0000
14932005.10.25 09:44close74323.751.77021.76850.0000949.9528963.22
14942005.10.25 09:47buy74424.551.76961.76830.0000
14952005.10.25 09:52close74424.551.77001.76830.0000981.9529945.17
14962005.10.25 10:14buy74525.351.77191.77060.0000
14972005.10.25 10:17close74525.351.77251.77060.00001520.9431466.11
14982005.10.25 10:23buy74626.591.77511.77380.0000
14992005.10.25 10:23close74626.591.77561.77380.00001329.5032795.61
15002005.10.25 10:23buy74727.711.77541.77410.0000
15012005.10.25 10:28s/l74727.711.77411.77410.0000-3602.3029193.31
15022005.10.25 10:36buy74824.671.77521.77390.0000
15032005.10.25 10:37close74824.671.77571.77390.00001233.4330426.74
15042005.10.25 10:38buy74925.701.77591.77460.0000
15052005.10.25 10:44close74925.701.77651.77460.00001541.9731968.71
15062005.10.25 10:45buy75027.011.77571.77440.0000
15072005.10.25 10:45close75027.011.77611.77440.00001080.3533049.06
15082005.10.25 10:45buy75127.921.77591.77460.0000
15092005.10.25 10:48close75127.921.77631.77460.00001116.7534165.81
15102005.10.25 14:01buy75228.831.77771.77640.0000
15112005.10.25 14:03s/l75228.831.77641.77640.0000-3747.9030417.91
15122005.10.25 14:19buy75325.701.77581.77450.0000
15132005.10.25 14:20close75325.701.77631.77450.00001284.8831702.79
15142005.10.25 14:45buy75426.771.77651.77520.0000
15152005.10.25 14:46close75426.771.77691.77520.00001071.0632773.85
15162005.10.25 14:59buy75527.631.77931.77800.0000
15172005.10.25 15:00close75527.631.77971.77800.00001105.3133879.16
15182005.10.25 15:02buy75628.571.77901.77770.0000
15192005.10.25 15:03close75628.571.77931.77770.0000857.0734736.23
15202005.10.25 15:13buy75729.271.78011.77880.0000
15212005.10.25 15:19s/l75729.271.77881.77880.0000-3805.1030931.13
15222005.10.25 15:57buy75826.081.77921.77790.0000
15232005.10.25 15:58close75826.081.77951.77790.0000782.3131713.44
15242005.10.25 16:13buy75926.671.78391.78260.0000
15252005.10.25 16:24close75926.671.78431.78260.00001066.7532780.19
15262005.10.25 16:24buy76027.561.78411.78280.0000
15272005.10.25 16:25close76027.561.78451.78280.00001102.3533882.54
15282005.10.25 16:29buy76128.461.78571.78440.0000
15292005.10.25 16:29close76128.461.78621.78440.00001422.9935305.53
15302005.10.25 16:29buy76229.661.78601.78470.0000
15312005.10.25 16:36close76229.661.78651.78470.00001483.0636788.59
15322005.10.25 16:37buy76330.901.78581.78450.0000
15332005.10.25 16:40close76330.901.78621.78450.00001236.3038024.89
15342005.10.25 16:53buy76431.941.78601.78470.0000
15352005.10.25 17:16close76431.941.78641.78470.00001277.5339302.42
15362005.10.25 20:16buy76533.011.78621.78490.0000
15372005.10.25 20:56s/l76533.011.78491.78490.0000-4291.3035011.12
15382005.10.26 00:59buy76629.451.78371.78240.0000
15392005.10.26 02:54close76629.451.78391.78240.0000589.2035600.32
15402005.10.26 02:55buy76729.941.78371.78240.0000
15412005.10.26 03:41close76729.941.78411.78240.00001197.9036798.22
15422005.10.26 03:46buy76830.941.78451.78320.0000
15432005.10.26 04:02s/l76830.941.78321.78320.0000-4022.2032776.02
15442005.10.26 08:41sell76927.541.78511.78640.0000
15452005.10.26 08:41close76927.541.78481.78640.0000826.1533602.17
15462005.10.26 08:42sell77028.241.78471.78600.0000
15472005.10.26 08:42close77028.241.78431.78600.00001129.7034731.87
15482005.10.26 08:42sell77129.201.78431.78560.0000
15492005.10.26 08:43close77129.201.78391.78560.00001168.0335899.90
15502005.10.26 08:52sell77230.191.78391.78520.0000
15512005.10.26 08:53close77230.191.78351.78520.00001207.6737107.57
15522005.10.26 08:54sell77331.201.78391.78520.0000
15532005.10.26 08:54close77331.201.78341.78520.00001560.0738667.64
15542005.10.26 08:54sell77432.521.78371.78500.0000
15552005.10.26 09:09close77432.521.78281.78500.00002926.6241594.26
15562005.10.26 10:06sell77535.101.77761.77890.0000
15572005.10.26 10:10close77535.101.77711.77890.00001754.9943349.25
15582005.10.26 11:55sell77636.591.77711.77840.0000
15592005.10.26 11:56close77636.591.77671.77840.00001463.5344812.78
15602005.10.26 12:03sell77737.841.77651.77780.0000
15612005.10.26 12:05close77737.841.77611.77780.00001513.5846326.36
15622005.10.26 12:07sell77839.121.77631.77760.0000
15632005.10.26 12:16s/l77839.121.77761.77760.0000-5085.6041240.76
15642005.10.26 12:42sell77934.831.77611.77740.0000
15652005.10.26 12:54close77934.831.77571.77740.00001393.1342633.89
15662005.10.26 14:14sell78036.051.77401.77530.0000
15672005.10.26 14:19close78036.051.77361.77530.00001442.1844076.07
15682005.10.26 17:19sell78137.211.77701.77830.0000
15692005.10.26 17:32close78137.211.77651.77830.00001860.4945936.56
15702005.10.26 18:16sell78238.851.77381.77510.0000
15712005.10.26 18:16close78238.851.77351.77510.00001165.5647102.12
15722005.10.26 18:16sell78339.841.77351.77480.0000
15732005.10.26 18:16close78339.841.77321.77480.00001195.2048297.32
15742005.10.26 18:16sell78440.851.77361.77490.0000
15752005.10.26 18:18close78440.851.77311.77490.00002042.4950339.81
15762005.10.26 23:58sell78542.531.77531.77660.0000
15772005.10.26 23:59close78542.531.77501.77660.00001276.2551616.06
15782005.10.27 02:14buy78643.511.77961.77830.0000
15792005.10.27 02:14close78643.511.78031.77830.00003045.7954661.85
15802005.10.27 02:14buy78746.081.77951.77820.0000
15812005.10.27 02:16close78746.081.77981.77820.00001382.5256044.37
15822005.10.27 02:22buy78847.221.78051.77920.0000
15832005.10.27 02:22close78847.221.78081.77920.00001416.5057460.87
15842005.10.27 02:22buy78948.411.78051.77920.0000
15852005.10.27 02:26close78948.411.78121.77920.00003388.8560849.72
15862005.10.27 05:18buy79051.171.78391.78260.0000
15872005.10.27 05:32s/l79051.171.78261.78260.0000-6652.1054197.62
15882005.10.27 05:42buy79145.591.78351.78220.0000
15892005.10.27 05:51close79145.591.78391.78220.00001823.5156021.13
15902005.10.27 06:27buy79247.111.78411.78280.0000
15912005.10.27 06:28close79247.111.78441.78280.00001413.1957434.32
15922005.10.27 07:36buy79348.341.78241.78110.0000
15932005.10.27 07:39close79348.341.78281.78110.00001933.4059367.72
15942005.10.27 07:39buy79449.971.78241.78110.0000
15952005.10.27 07:54s/l79449.971.78111.78110.0000-6496.1052871.62
15962005.10.27 08:07buy79544.541.78091.77960.0000
15972005.10.27 08:07close79544.541.78131.77960.00001781.5154653.13
15982005.10.27 08:13buy79646.031.78121.77990.0000
15992005.10.27 08:13close79646.031.78151.77990.00001380.7456033.87
16002005.10.27 08:13buy79747.191.78121.77990.0000
16012005.10.27 08:15s/l79747.191.77991.77990.0000-6134.7049899.17
16022005.10.27 08:48buy79842.041.78071.77940.0000
16032005.10.27 08:48close79842.041.78141.77940.00002942.5752841.74
16042005.10.27 08:50buy79944.511.78101.77970.0000
16052005.10.27 08:50close79944.511.78151.77970.00002225.4255067.16
16062005.10.27 09:27buy80046.311.78391.78260.0000
16072005.10.27 09:27close80046.311.78431.78260.00001852.4556919.61
16082005.10.27 09:27buy80147.871.78391.78260.0000
16092005.10.27 09:29close80147.871.78431.78260.00001914.7058834.31
16102005.10.27 12:11buy80249.421.78581.78450.0000
16112005.10.27 12:11close80249.421.78621.78450.00001976.8060811.11
16122005.10.27 12:33buy80351.141.78381.78250.0000
16132005.10.27 12:36close80351.141.78431.78250.00002556.8463367.95
16142005.10.27 13:05buy80453.261.78491.78360.0000
16152005.10.27 13:05close80453.261.78531.78360.00002130.2165498.16
16162005.10.27 13:05buy80555.051.78491.78360.0000
16172005.10.27 13:07close80555.051.78541.78360.00002752.4868250.64
16182005.10.27 14:23buy80657.331.78601.78470.0000
16192005.10.27 14:25close80657.331.78641.78470.00002293.0870543.72
16202005.10.27 14:39buy80759.201.78771.78640.0000
16212005.10.27 14:39close80759.201.78811.78640.00002367.8672911.58
16222005.10.27 14:43buy80861.171.78811.78680.0000
16232005.10.27 14:43close80861.171.78851.78680.00002446.6875358.26
16242005.10.27 14:44buy80963.211.78851.78720.0000
16252005.10.27 14:45close80963.211.78901.78720.00003160.2678518.52
16262005.10.27 15:32buy81065.851.78891.78760.0000
16272005.10.27 15:32close81065.851.78931.78760.00002633.8781152.39
16282005.10.27 16:27buy81168.181.78561.78430.0000
16292005.10.27 16:27close81168.181.78621.78430.00004090.9085243.29
16302005.10.27 16:27buy81271.611.78581.78450.0000
16312005.10.27 16:31s/l81271.611.78451.78450.0000-9309.3075933.99
16322005.10.27 17:15buy81363.901.78261.78130.0000
16332005.10.27 17:21close81363.901.78321.78130.00003834.0879768.07
16342005.10.27 17:21buy81467.111.78301.78170.0000
16352005.10.27 17:33close81467.111.78341.78170.00002684.7982452.86
16362005.10.27 20:56buy81569.341.78381.78250.0000
16372005.10.27 21:24close81569.341.78411.78250.00002080.5984533.45
16382005.10.27 22:36buy81671.121.78321.78190.0000
16392005.10.27 23:45close81671.121.78341.78190.00001422.8785956.32
16402005.10.28 02:34sell81772.331.78261.78390.0000
16412005.10.28 02:52s/l81772.331.78391.78390.0000-9402.9076553.42
16422005.10.28 06:33buy81864.381.78371.78240.0000
16432005.10.28 06:35close81864.381.78391.78240.00001288.0277841.44
16442005.10.28 07:48buy81965.451.78411.78280.0000
16452005.10.28 07:48close81965.451.78451.78280.00002617.8780459.31
16462005.10.28 07:50buy82067.651.78411.78280.0000
16472005.10.28 08:04s/l82067.651.78281.78280.0000-8794.5071664.81
16482005.10.28 08:34buy82160.251.78431.78300.0000
16492005.10.28 08:36close82160.251.78471.78300.00002409.8874074.69
16502005.10.28 09:19sell82262.321.78291.78420.0000
16512005.10.28 09:22s/l82262.321.78421.78420.0000-8101.6065973.09
16522005.10.28 09:50sell82355.451.78471.78600.0000
16532005.10.28 10:00close82355.451.78431.78600.00002217.8968190.98
16542005.10.28 10:32sell82457.371.78281.78410.0000
16552005.10.28 10:32close82457.371.78201.78410.00004589.1972780.17
16562005.10.28 14:00sell82561.231.78301.78430.0000
16572005.10.28 14:30close82561.231.78241.78430.00003673.7576453.92
16582005.10.28 14:32sell82664.341.78251.78380.0000
16592005.10.28 14:32close82664.341.78181.78380.00004503.8180957.73
16602005.10.28 14:32sell82768.121.78261.78390.0000
16612005.10.28 14:44close82768.121.78221.78390.00002725.4883683.21
16622005.10.28 14:53sell82870.551.77921.78050.0000
16632005.10.28 14:53close82870.551.77881.78050.00002822.1686505.37
16642005.10.28 14:53sell82972.931.77921.78050.0000
16652005.10.28 14:58s/l82972.931.78051.78050.0000-9480.9077024.47
16662005.10.28 15:02sell83064.941.77911.78040.0000
16672005.10.28 15:12close83064.941.77871.78040.00002597.2279621.69
16682005.10.28 15:15sell83167.181.77791.77920.0000
16692005.10.28 15:16close83167.181.77761.77920.00002015.4081637.09
16702005.10.28 16:06sell83268.751.78121.78250.0000
16712005.10.28 16:06close83268.751.78071.78250.00003437.1385074.22
16722005.10.28 16:06sell83371.641.78121.78250.0000
16732005.10.28 16:08close83371.641.78091.78250.00002149.8087224.02
16742005.10.28 18:27sell83473.661.77611.77740.0000
16752005.10.28 18:56close83473.661.77571.77740.00002946.2590170.27
16762005.10.28 19:01sell83576.191.77521.77650.0000
16772005.10.28 19:01close83576.191.77481.77650.00003047.6793217.94
16782005.10.28 19:01sell83678.771.77521.77650.0000
16792005.10.28 19:02close83678.771.77481.77650.00003150.6496368.58
16802005.10.28 19:08sell83781.461.77461.77590.0000
16812005.10.28 19:18close83781.461.77421.77590.00003258.2499626.82
16822005.10.31 00:19sell83884.261.77361.77490.0000
16832005.10.31 00:59s/l83884.261.77491.77490.0000-10953.8088673.02
16842005.10.31 06:44buy83974.931.77521.77390.0000
16852005.10.31 06:51close83974.931.77551.77390.00002248.5290921.54
16862005.10.31 08:27buy84076.771.77671.77540.0000
16872005.10.31 08:28close84076.771.77701.77540.00002302.8293224.36
16882005.10.31 08:32buy84178.641.77841.77710.0000
16892005.10.31 08:35s/l84178.641.77711.77710.0000-10223.2083001.16
16902005.10.31 10:01buy84269.921.78091.77960.0000
16912005.10.31 10:02close84269.921.78111.77960.00001398.8684400.02
16922005.10.31 10:24buy84371.061.78181.78050.0000
16932005.10.31 10:48s/l84371.061.78051.78050.0000-9237.8075162.22
16942005.10.31 13:26buy84463.381.77901.77770.0000
16952005.10.31 13:26close84463.381.77951.77770.00003168.9878331.20
16962005.10.31 13:26buy84566.051.77901.77770.0000
16972005.10.31 13:31s/l84566.051.77771.77770.0000-8586.5069744.70
16982005.10.31 15:02sell84658.971.77401.77530.0000
16992005.10.31 15:12close84658.971.77361.77530.00002359.3972104.09
17002005.10.31 15:58sell84760.971.77401.77530.0000
17012005.10.31 15:58close84760.971.77361.77530.00002439.1074543.19
17022005.10.31 15:58sell84863.031.77401.77530.0000
17032005.10.31 15:58close84863.031.77361.77530.00002521.2077064.39
17042005.10.31 15:58sell84965.161.77401.77530.0000
17052005.10.31 15:58close84965.161.77361.77530.00002606.4079670.79
17062005.10.31 16:11sell85067.481.77091.77220.0000
17072005.10.31 16:11close85067.481.77061.77220.00002024.4781695.26
17082005.10.31 16:11sell85169.201.77091.77220.0000
17092005.10.31 16:17close85169.201.77041.77220.00003459.9885155.24
17102005.10.31 16:30sell85272.131.77081.77210.0000
17112005.10.31 16:31close85272.131.77051.77210.00002163.8687319.10
17122005.10.31 16:40sell85374.041.76911.77040.0000
17132005.10.31 16:40close85374.041.76851.77040.00004442.5091761.60
17142005.10.31 16:52sell85477.821.76871.77000.0000
17152005.10.31 16:58s/l85477.821.77001.77000.0000-10116.6081645.00
17162005.10.31 17:21sell85569.271.76811.76940.0000
17172005.10.31 17:27s/l85569.271.76941.76940.0000-9005.1072639.90
17182005.10.31 18:00sell85661.591.76911.77040.0000
17192005.10.31 18:23close85661.591.76881.77040.00001848.1374488.03
17202005.10.31 23:52sell85763.201.76791.76920.0000
17212005.11.01 00:18close85763.201.76761.76920.00002032.4076520.43
17222005.11.01 02:45sell85864.901.76871.77000.0000
17232005.11.01 02:46close85864.901.76831.77000.00002595.8779116.30
17242005.11.01 02:47sell85967.111.76831.76960.0000
17252005.11.01 02:55close85967.111.76791.76960.00002685.0781801.37
17262005.11.01 02:58sell86069.411.76771.76900.0000
17272005.11.01 03:26s/l86069.411.76901.76900.0000-9023.3072778.07
17282005.11.01 03:44sell86161.721.76871.77000.0000
17292005.11.01 04:21close86161.721.76831.77000.00002468.6875246.75
17302005.11.01 04:53sell86263.831.76821.76950.0000
17312005.11.01 05:19close86263.831.76791.76950.00001915.1877161.93
17322005.11.01 06:13sell86365.461.76811.76940.0000
17332005.11.01 06:20close86365.461.76791.76940.00001309.6378471.56
17342005.11.01 07:12sell86466.571.76811.76940.0000
17352005.11.01 07:19close86466.571.76791.76940.00001331.8479803.40
17362005.11.01 07:31sell86567.711.76791.76920.0000
17372005.11.01 07:37close86567.711.76761.76920.00002031.8681835.26
17382005.11.01 11:29sell86669.351.77001.77130.0000
17392005.11.01 11:31close86669.351.76961.77130.00002773.8784609.13
17402005.11.01 11:55sell86771.731.76941.77070.0000
17412005.11.01 12:24close86771.731.76881.77070.00004303.8088912.93
17422005.11.01 12:38sell86875.411.76871.77000.0000
17432005.11.01 13:05close86875.411.76831.77000.00003016.2591929.18
17442005.11.01 14:09sell86977.961.76881.77010.0000
17452005.11.01 14:24s/l86977.961.77011.77010.0000-10134.8081794.38
17462005.11.01 14:59sell87069.441.76681.76810.0000
17472005.11.01 14:59close87069.441.76641.76810.00002778.2984572.67
17482005.11.01 16:02sell87171.971.76261.76390.0000
17492005.11.01 16:02close87171.971.76201.76390.00004317.4388890.10
17502005.11.01 16:06sell87275.641.76281.76410.0000
17512005.11.01 16:06close87275.641.76201.76410.00006050.6694940.76
17522005.11.01 16:07sell87380.721.76431.76560.0000
17532005.11.01 16:07close87380.721.76261.76560.000013722.06108662.82
17542005.11.01 16:07sell87492.381.76431.76560.0000
17552005.11.01 16:08close87492.381.76371.76560.00005542.93114205.75
17562005.11.01 16:28sell87597.171.76291.76420.0000
17572005.11.01 16:28close87597.171.76251.76420.00003886.75118092.50
17582005.11.01 16:39sell876100.001.76161.76290.0000
17592005.11.01 16:42close876100.001.76111.76290.00004999.97123092.47
17602005.11.01 19:17sell877100.001.76311.76440.0000
17612005.11.01 19:39close877100.001.76281.76440.00003000.83126093.30
17622005.11.01 20:17sell878100.001.76311.76440.0000
17632005.11.01 20:19s/l878100.001.76441.76440.0000-13000.00113093.30
17642005.11.01 20:27sell87996.241.76261.76390.0000
17652005.11.01 20:33s/l87996.241.76391.76390.0000-12511.20100582.10
17662005.11.01 20:37sell88085.591.76281.76410.0000
17672005.11.01 20:40s/l88085.591.76411.76410.0000-11126.7089455.40