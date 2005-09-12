|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.09.09 17:20 - 2006.09.25 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|322679
|Ticks modelled
|1585242
|Modelling quality
|24.73%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|88955.40
|Gross profit
|428631.66
|Gross loss
|-339676.26
|Profit factor
|1.26
|Expected payoff
|101.09
|Absolute drawdown
|36.32
|Maximal drawdown
|36637.90 (29.06%)
|Relative drawdown
|61.25% (816.80)
|Total trades
|880
|Short positions (won %)
|463 (82.51%)
|Long positions (won %)
|417 (79.38%)
|Profit trades (% of total)
|713 (81.02%)
|Loss trades (% of total)
|167 (18.98%)
|Largest
|profit trade
|13722.06
|loss trade
|-13000.00
|Average
|profit trade
|601.17
|loss trade
|-2033.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (15979.56)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-36637.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|44298.92 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-36637.90 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.09 17:25
|buy
|1
|0.41
|1.8413
|1.8400
|0.0000
|2
|2005.09.09 17:26
|modify
|1
|0.41
|1.8413
|1.8404
|0.0000
|3
|2005.09.09 17:26
|s/l
|1
|0.41
|1.840414
|1.8404
|0.0000
|-36.32
|463.68
|4
|2005.09.09 18:04
|buy
|2
|0.38
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|5
|2005.09.09 18:11
|close
|2
|0.38
|1.8394
|1.8376
|0.0000
|19.00
|482.68
|6
|2005.09.09 18:13
|buy
|3
|0.39
|1.8391
|1.8378
|0.0000
|7
|2005.09.09 18:15
|close
|3
|0.39
|1.8394
|1.8378
|0.0000
|11.70
|494.38
|8
|2005.09.09 18:18
|buy
|4
|0.40
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|9
|2005.09.09 18:21
|close
|4
|0.40
|1.8397
|1.8381
|0.0000
|12.00
|506.38
|10
|2005.09.09 19:41
|buy
|5
|0.41
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|11
|2005.09.09 20:20
|close
|5
|0.41
|1.8396
|1.8381
|0.0000
|8.20
|514.58
|12
|2005.09.09 21:21
|buy
|6
|0.42
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|13
|2005.09.09 21:45
|close
|6
|0.42
|1.8395
|1.8379
|0.0000
|12.60
|527.18
|14
|2005.09.09 22:59
|buy
|7
|0.43
|1.8393
|1.8380
|0.0000
|15
|2005.09.12 00:01
|close
|7
|0.43
|1.8413
|1.8380
|0.0000
|84.50
|611.68
|16
|2005.09.12 00:22
|buy
|8
|0.50
|1.8415
|1.8402
|0.0000
|17
|2005.09.12 01:23
|close
|8
|0.50
|1.8418
|1.8402
|0.0000
|15.00
|626.68
|18
|2005.09.12 02:20
|sell
|9
|0.51
|1.8419
|1.8432
|0.0000
|19
|2005.09.12 02:24
|close
|9
|0.51
|1.8414
|1.8432
|0.0000
|25.51
|652.19
|20
|2005.09.12 03:02
|sell
|10
|0.53
|1.8405
|1.8418
|0.0000
|21
|2005.09.12 04:12
|close
|10
|0.53
|1.8401
|1.8418
|0.0000
|21.20
|673.39
|22
|2005.09.12 04:13
|sell
|11
|0.55
|1.8396
|1.8409
|0.0000
|23
|2005.09.12 04:14
|close
|11
|0.55
|1.8392
|1.8409
|0.0000
|22.00
|695.39
|24
|2005.09.12 04:17
|sell
|12
|0.57
|1.8378
|1.8391
|0.0000
|25
|2005.09.12 04:22
|close
|12
|0.57
|1.8375
|1.8391
|0.0000
|17.10
|712.49
|26
|2005.09.12 04:23
|sell
|13
|0.58
|1.8369
|1.8382
|0.0000
|27
|2005.09.12 04:27
|close
|13
|0.58
|1.8367
|1.8382
|0.0000
|11.60
|724.09
|28
|2005.09.12 04:31
|sell
|14
|0.59
|1.8363
|1.8376
|0.0000
|29
|2005.09.12 04:40
|close
|14
|0.59
|1.8360
|1.8376
|0.0000
|17.70
|741.79
|30
|2005.09.12 05:10
|sell
|15
|0.61
|1.8342
|1.8355
|0.0000
|31
|2005.09.12 05:30
|s/l
|15
|0.61
|1.8355
|1.8355
|0.0000
|-79.30
|662.49
|32
|2005.09.12 06:11
|sell
|16
|0.54
|1.8355
|1.8368
|0.0000
|33
|2005.09.12 06:18
|close
|16
|0.54
|1.8350
|1.8368
|0.0000
|27.00
|689.49
|34
|2005.09.12 08:42
|sell
|17
|0.56
|1.8327
|1.8340
|0.0000
|35
|2005.09.12 08:42
|close
|17
|0.56
|1.8323
|1.8340
|0.0000
|22.40
|711.89
|36
|2005.09.12 08:42
|sell
|18
|0.58
|1.8325
|1.8338
|0.0000
|37
|2005.09.12 08:45
|close
|18
|0.58
|1.8322
|1.8338
|0.0000
|17.40
|729.29
|38
|2005.09.12 09:02
|sell
|19
|0.60
|1.8297
|1.8310
|0.0000
|39
|2005.09.12 09:04
|modify
|19
|0.60
|1.8297
|1.8297
|0.0000
|40
|2005.09.12 09:04
|close
|19
|0.60
|1.8289
|1.8297
|0.0000
|48.01
|777.30
|41
|2005.09.12 09:30
|sell
|20
|0.64
|1.8275
|1.8288
|0.0000
|42
|2005.09.12 09:38
|close
|20
|0.64
|1.8270
|1.8288
|0.0000
|32.01
|809.31
|43
|2005.09.12 09:43
|sell
|21
|0.66
|1.8272
|1.8285
|0.0000
|44
|2005.09.12 09:45
|close
|21
|0.66
|1.8268
|1.8285
|0.0000
|26.40
|835.71
|45
|2005.09.12 10:08
|sell
|22
|0.69
|1.8274
|1.8287
|0.0000
|46
|2005.09.12 10:09
|close
|22
|0.69
|1.8270
|1.8287
|0.0000
|27.60
|863.31
|47
|2005.09.12 13:43
|sell
|23
|0.71
|1.8272
|1.8285
|0.0000
|48
|2005.09.12 13:53
|close
|23
|0.71
|1.8270
|1.8285
|0.0000
|14.20
|877.51
|49
|2005.09.12 14:17
|sell
|24
|0.72
|1.8259
|1.8272
|0.0000
|50
|2005.09.12 14:25
|close
|24
|0.72
|1.8256
|1.8272
|0.0000
|21.62
|899.13
|51
|2005.09.12 14:35
|sell
|25
|0.74
|1.8253
|1.8266
|0.0000
|52
|2005.09.12 14:37
|modify
|25
|0.74
|1.8253
|1.8253
|0.0000
|53
|2005.09.12 14:37
|close
|25
|0.74
|1.8247
|1.8253
|0.0000
|44.41
|943.54
|54
|2005.09.12 15:09
|sell
|26
|0.78
|1.8237
|1.8250
|0.0000
|55
|2005.09.12 15:44
|close
|26
|0.78
|1.8234
|1.8250
|0.0000
|23.40
|966.94
|56
|2005.09.12 15:46
|sell
|27
|0.80
|1.8230
|1.8243
|0.0000
|57
|2005.09.12 15:46
|close
|27
|0.80
|1.8226
|1.8243
|0.0000
|32.01
|998.95
|58
|2005.09.12 15:47
|sell
|28
|0.82
|1.8234
|1.8247
|0.0000
|59
|2005.09.12 15:54
|s/l
|28
|0.82
|1.8247
|1.8247
|0.0000
|-106.60
|892.35
|60
|2005.09.12 16:36
|sell
|29
|0.73
|1.8232
|1.8245
|0.0000
|61
|2005.09.12 16:37
|close
|29
|0.73
|1.8228
|1.8245
|0.0000
|29.22
|921.57
|62
|2005.09.12 17:00
|sell
|30
|0.76
|1.8226
|1.8239
|0.0000
|63
|2005.09.12 17:09
|s/l
|30
|0.76
|1.8239
|1.8239
|0.0000
|-98.80
|822.77
|64
|2005.09.12 18:41
|sell
|31
|0.68
|1.8199
|1.8212
|0.0000
|65
|2005.09.12 18:53
|s/l
|31
|0.68
|1.8212
|1.8212
|0.0000
|-88.40
|734.37
|66
|2005.09.12 21:39
|sell
|32
|0.61
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|67
|2005.09.12 22:11
|close
|32
|0.61
|1.8186
|1.8205
|0.0000
|36.60
|770.97
|68
|2005.09.12 22:12
|sell
|33
|0.64
|1.8188
|1.8201
|0.0000
|69
|2005.09.12 22:43
|s/l
|33
|0.64
|1.8201
|1.8201
|0.0000
|-83.20
|687.77
|70
|2005.09.13 00:33
|sell
|34
|0.57
|1.8199
|1.8212
|0.0000
|71
|2005.09.13 01:01
|s/l
|34
|0.57
|1.8212
|1.8212
|0.0000
|-74.10
|613.67
|72
|2005.09.13 08:03
|sell
|35
|0.51
|1.8222
|1.8235
|0.0000
|73
|2005.09.13 08:03
|close
|35
|0.51
|1.8219
|1.8235
|0.0000
|15.30
|628.97
|74
|2005.09.13 08:25
|sell
|36
|0.52
|1.8207
|1.8220
|0.0000
|75
|2005.09.13 08:33
|close
|36
|0.52
|1.8205
|1.8220
|0.0000
|10.40
|639.37
|76
|2005.09.13 08:43
|sell
|37
|0.53
|1.8201
|1.8214
|0.0000
|77
|2005.09.13 08:44
|close
|37
|0.53
|1.8198
|1.8214
|0.0000
|15.90
|655.27
|78
|2005.09.13 08:47
|sell
|38
|0.54
|1.8198
|1.8211
|0.0000
|79
|2005.09.13 08:49
|close
|38
|0.54
|1.8195
|1.8211
|0.0000
|16.20
|671.47
|80
|2005.09.13 09:22
|sell
|39
|0.55
|1.8193
|1.8206
|0.0000
|81
|2005.09.13 09:24
|close
|39
|0.55
|1.8190
|1.8206
|0.0000
|16.50
|687.97
|82
|2005.09.13 10:42
|sell
|40
|0.57
|1.8207
|1.8220
|0.0000
|83
|2005.09.13 10:42
|close
|40
|0.57
|1.8204
|1.8220
|0.0000
|17.10
|705.07
|84
|2005.09.13 10:42
|sell
|41
|0.58
|1.8209
|1.8222
|0.0000
|85
|2005.09.13 10:57
|close
|41
|0.58
|1.8205
|1.8222
|0.0000
|23.20
|728.27
|86
|2005.09.13 12:17
|sell
|42
|0.60
|1.8209
|1.8222
|0.0000
|87
|2005.09.13 12:35
|s/l
|42
|0.60
|1.8222
|1.8222
|0.0000
|-78.00
|650.27
|88
|2005.09.13 14:35
|sell
|43
|0.54
|1.8199
|1.8212
|0.0000
|89
|2005.09.13 14:37
|s/l
|43
|0.54
|1.8212
|1.8212
|0.0000
|-70.20
|580.07
|90
|2005.09.13 14:38
|sell
|44
|0.48
|1.8218
|1.8231
|0.0000
|91
|2005.09.13 14:38
|close
|44
|0.48
|1.8215
|1.8231
|0.0000
|14.40
|594.47
|92
|2005.09.13 14:38
|sell
|45
|0.49
|1.8220
|1.8233
|0.0000
|93
|2005.09.13 14:45
|close
|45
|0.49
|1.8216
|1.8233
|0.0000
|19.60
|614.07
|94
|2005.09.13 17:26
|sell
|46
|0.51
|1.8222
|1.8235
|0.0000
|95
|2005.09.13 17:27
|close
|46
|0.51
|1.8219
|1.8235
|0.0000
|15.30
|629.37
|96
|2005.09.13 17:48
|sell
|47
|0.52
|1.8215
|1.8228
|0.0000
|97
|2005.09.13 18:25
|s/l
|47
|0.52
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|-67.60
|561.77
|98
|2005.09.13 21:43
|sell
|48
|0.46
|1.8226
|1.8239
|0.0000
|99
|2005.09.13 22:33
|close
|48
|0.46
|1.8222
|1.8239
|0.0000
|18.40
|580.17
|100
|2005.09.13 22:56
|sell
|49
|0.48
|1.8224
|1.8237
|0.0000
|101
|2005.09.13 23:01
|close
|49
|0.48
|1.8222
|1.8237
|0.0000
|9.60
|589.77
|102
|2005.09.14 00:42
|buy
|50
|0.49
|1.8220
|1.8207
|0.0000
|103
|2005.09.14 00:49
|close
|50
|0.49
|1.8222
|1.8207
|0.0000
|9.80
|599.57
|104
|2005.09.14 03:32
|buy
|51
|0.49
|1.8264
|1.8251
|0.0000
|105
|2005.09.14 03:34
|close
|51
|0.49
|1.8268
|1.8251
|0.0000
|19.60
|619.17
|106
|2005.09.14 07:26
|buy
|52
|0.51
|1.8277
|1.8264
|0.0000
|107
|2005.09.14 07:28
|close
|52
|0.51
|1.8279
|1.8264
|0.0000
|10.20
|629.37
|108
|2005.09.14 07:38
|buy
|53
|0.52
|1.8277
|1.8264
|0.0000
|109
|2005.09.14 08:07
|s/l
|53
|0.52
|1.8264
|1.8264
|0.0000
|-67.60
|561.77
|110
|2005.09.14 08:47
|buy
|54
|0.46
|1.8253
|1.8240
|0.0000
|111
|2005.09.14 08:49
|close
|54
|0.46
|1.8256
|1.8240
|0.0000
|13.80
|575.57
|112
|2005.09.14 09:46
|buy
|55
|0.47
|1.8257
|1.8244
|0.0000
|113
|2005.09.14 09:46
|close
|55
|0.47
|1.8260
|1.8244
|0.0000
|14.10
|589.67
|114
|2005.09.14 09:46
|buy
|56
|0.48
|1.8257
|1.8244
|0.0000
|115
|2005.09.14 09:49
|close
|56
|0.48
|1.8260
|1.8244
|0.0000
|14.40
|604.07
|116
|2005.09.14 10:22
|buy
|57
|0.50
|1.8243
|1.8230
|0.0000
|117
|2005.09.14 10:28
|s/l
|57
|0.50
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|-65.00
|539.07
|118
|2005.09.14 10:56
|buy
|58
|0.44
|1.8241
|1.8228
|0.0000
|119
|2005.09.14 10:56
|close
|58
|0.44
|1.8245
|1.8228
|0.0000
|17.60
|556.67
|120
|2005.09.14 10:56
|buy
|59
|0.46
|1.8243
|1.8230
|0.0000
|121
|2005.09.14 11:00
|s/l
|59
|0.46
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|-59.80
|496.87
|122
|2005.09.14 11:50
|buy
|60
|0.41
|1.8224
|1.8211
|0.0000
|123
|2005.09.14 11:53
|close
|60
|0.41
|1.8226
|1.8211
|0.0000
|8.20
|505.07
|124
|2005.09.14 13:30
|buy
|61
|0.42
|1.8257
|1.8244
|0.0000
|125
|2005.09.14 13:31
|close
|61
|0.42
|1.8262
|1.8244
|0.0000
|21.00
|526.07
|126
|2005.09.14 14:11
|buy
|62
|0.43
|1.8281
|1.8268
|0.0000
|127
|2005.09.14 14:12
|close
|62
|0.43
|1.8284
|1.8268
|0.0000
|12.90
|538.97
|128
|2005.09.14 14:15
|buy
|63
|0.44
|1.8281
|1.8268
|0.0000
|129
|2005.09.14 14:18
|close
|63
|0.44
|1.8285
|1.8268
|0.0000
|17.60
|556.57
|130
|2005.09.14 14:36
|buy
|64
|0.46
|1.8286
|1.8273
|0.0000
|131
|2005.09.14 14:39
|s/l
|64
|0.46
|1.8273
|1.8273
|0.0000
|-59.80
|496.77
|132
|2005.09.14 15:01
|buy
|65
|0.41
|1.8279
|1.8266
|0.0000
|133
|2005.09.14 15:01
|close
|65
|0.41
|1.8285
|1.8266
|0.0000
|24.60
|521.37
|134
|2005.09.14 16:20
|buy
|66
|0.43
|1.8287
|1.8274
|0.0000
|135
|2005.09.14 16:23
|close
|66
|0.43
|1.8291
|1.8274
|0.0000
|17.20
|538.57
|136
|2005.09.14 16:29
|buy
|67
|0.44
|1.8293
|1.8280
|0.0000
|137
|2005.09.14 16:29
|close
|67
|0.44
|1.8296
|1.8280
|0.0000
|13.20
|551.77
|138
|2005.09.14 16:29
|buy
|68
|0.45
|1.8293
|1.8280
|0.0000
|139
|2005.09.14 16:30
|close
|68
|0.45
|1.8296
|1.8280
|0.0000
|13.50
|565.27
|140
|2005.09.14 22:08
|buy
|69
|0.46
|1.8241
|1.8228
|0.0000
|141
|2005.09.14 22:09
|close
|69
|0.46
|1.8243
|1.8228
|0.0000
|9.20
|574.47
|142
|2005.09.14 22:25
|buy
|70
|0.47
|1.8241
|1.8228
|0.0000
|143
|2005.09.14 22:55
|close
|70
|0.47
|1.8245
|1.8228
|0.0000
|18.80
|593.27
|144
|2005.09.15 00:51
|sell
|71
|0.49
|1.8224
|1.8237
|0.0000
|145
|2005.09.15 01:53
|close
|71
|0.49
|1.8222
|1.8237
|0.0000
|9.80
|603.07
|146
|2005.09.15 03:13
|sell
|72
|0.50
|1.8218
|1.8231
|0.0000
|147
|2005.09.15 03:13
|close
|72
|0.50
|1.8213
|1.8231
|0.0000
|25.00
|628.07
|148
|2005.09.15 03:14
|sell
|73
|0.52
|1.8218
|1.8231
|0.0000
|149
|2005.09.15 03:14
|close
|73
|0.52
|1.8215
|1.8231
|0.0000
|15.60
|643.67
|150
|2005.09.15 03:14
|sell
|74
|0.53
|1.8218
|1.8231
|0.0000
|151
|2005.09.15 03:16
|close
|74
|0.53
|1.8214
|1.8231
|0.0000
|21.20
|664.87
|152
|2005.09.15 03:16
|sell
|75
|0.55
|1.8218
|1.8231
|0.0000
|153
|2005.09.15 03:21
|close
|75
|0.55
|1.8213
|1.8231
|0.0000
|27.50
|692.37
|154
|2005.09.15 03:33
|sell
|76
|0.57
|1.8203
|1.8216
|0.0000
|155
|2005.09.15 03:44
|close
|76
|0.57
|1.8198
|1.8216
|0.0000
|28.50
|720.87
|156
|2005.09.15 04:24
|sell
|77
|0.59
|1.8190
|1.8203
|0.0000
|157
|2005.09.15 04:24
|close
|77
|0.59
|1.8187
|1.8203
|0.0000
|17.70
|738.57
|158
|2005.09.15 04:24
|sell
|78
|0.61
|1.8190
|1.8203
|0.0000
|159
|2005.09.15 04:28
|close
|78
|0.61
|1.8186
|1.8203
|0.0000
|24.40
|762.97
|160
|2005.09.15 06:27
|sell
|79
|0.63
|1.8190
|1.8203
|0.0000
|161
|2005.09.15 06:35
|close
|79
|0.63
|1.8184
|1.8203
|0.0000
|37.80
|800.77
|162
|2005.09.15 06:50
|sell
|80
|0.66
|1.8184
|1.8197
|0.0000
|163
|2005.09.15 06:51
|close
|80
|0.66
|1.8182
|1.8197
|0.0000
|13.20
|813.97
|164
|2005.09.15 08:34
|sell
|81
|0.67
|1.8176
|1.8189
|0.0000
|165
|2005.09.15 08:34
|close
|81
|0.67
|1.8173
|1.8189
|0.0000
|20.10
|834.07
|166
|2005.09.15 08:34
|sell
|82
|0.69
|1.8177
|1.8190
|0.0000
|167
|2005.09.15 08:41
|close
|82
|0.69
|1.8171
|1.8190
|0.0000
|41.39
|875.46
|168
|2005.09.15 09:32
|sell
|83
|0.72
|1.8150
|1.8163
|0.0000
|169
|2005.09.15 09:54
|s/l
|83
|0.72
|1.8163
|1.8163
|0.0000
|-93.60
|781.86
|170
|2005.09.15 10:59
|sell
|84
|0.65
|1.8107
|1.8120
|0.0000
|171
|2005.09.15 11:01
|close
|84
|0.65
|1.8103
|1.8120
|0.0000
|26.00
|807.86
|172
|2005.09.15 11:20
|sell
|85
|0.67
|1.8093
|1.8106
|0.0000
|173
|2005.09.15 11:20
|close
|85
|0.67
|1.8089
|1.8106
|0.0000
|26.80
|834.66
|174
|2005.09.15 11:20
|sell
|86
|0.69
|1.8097
|1.8110
|0.0000
|175
|2005.09.15 11:22
|close
|86
|0.69
|1.8091
|1.8110
|0.0000
|41.40
|876.06
|176
|2005.09.15 11:35
|sell
|87
|0.73
|1.8096
|1.8109
|0.0000
|177
|2005.09.15 11:35
|close
|87
|0.73
|1.8092
|1.8109
|0.0000
|29.20
|905.26
|178
|2005.09.15 11:35
|sell
|88
|0.75
|1.8096
|1.8109
|0.0000
|179
|2005.09.15 11:36
|close
|88
|0.75
|1.8091
|1.8109
|0.0000
|37.50
|942.76
|180
|2005.09.15 14:12
|sell
|89
|0.78
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|181
|2005.09.15 14:13
|close
|89
|0.78
|1.8070
|1.8087
|0.0000
|31.20
|973.96
|182
|2005.09.15 14:41
|sell
|90
|0.81
|1.8067
|1.8080
|0.0000
|183
|2005.09.15 14:41
|close
|90
|0.81
|1.8064
|1.8080
|0.0000
|24.30
|998.26
|184
|2005.09.15 14:41
|sell
|91
|0.83
|1.8068
|1.8081
|0.0000
|185
|2005.09.15 14:52
|close
|91
|0.83
|1.8065
|1.8081
|0.0000
|24.89
|1023.15
|186
|2005.09.15 15:48
|sell
|92
|0.85
|1.8056
|1.8069
|0.0000
|187
|2005.09.15 15:57
|s/l
|92
|0.85
|1.8069
|1.8069
|0.0000
|-110.50
|912.65
|188
|2005.09.15 16:55
|sell
|93
|0.76
|1.8053
|1.8066
|0.0000
|189
|2005.09.15 16:56
|close
|93
|0.76
|1.8049
|1.8066
|0.0000
|30.40
|943.05
|190
|2005.09.15 17:00
|sell
|94
|0.78
|1.8047
|1.8060
|0.0000
|191
|2005.09.15 17:00
|close
|94
|0.78
|1.8043
|1.8060
|0.0000
|31.20
|974.25
|192
|2005.09.15 18:13
|sell
|95
|0.81
|1.8057
|1.8070
|0.0000
|193
|2005.09.15 18:18
|close
|95
|0.81
|1.8051
|1.8070
|0.0000
|48.61
|1022.86
|194
|2005.09.15 21:48
|sell
|96
|0.85
|1.8051
|1.8064
|0.0000
|195
|2005.09.15 21:55
|close
|96
|0.85
|1.8049
|1.8064
|0.0000
|17.02
|1039.88
|196
|2005.09.16 02:15
|sell
|97
|0.86
|1.8070
|1.8083
|0.0000
|197
|2005.09.16 02:19
|close
|97
|0.86
|1.8068
|1.8083
|0.0000
|17.20
|1057.08
|198
|2005.09.16 02:42
|sell
|98
|0.88
|1.8068
|1.8081
|0.0000
|199
|2005.09.16 02:45
|close
|98
|0.88
|1.8066
|1.8081
|0.0000
|17.61
|1074.69
|200
|2005.09.16 03:23
|sell
|99
|0.89
|1.8062
|1.8075
|0.0000
|201
|2005.09.16 03:51
|s/l
|99
|0.89
|1.8075
|1.8075
|0.0000
|-115.70
|958.99
|202
|2005.09.16 06:15
|buy
|100
|0.80
|1.8094
|1.8081
|0.0000
|203
|2005.09.16 06:15
|close
|100
|0.80
|1.8098
|1.8081
|0.0000
|32.00
|990.99
|204
|2005.09.16 06:33
|buy
|101
|0.82
|1.8131
|1.8118
|0.0000
|205
|2005.09.16 06:33
|close
|101
|0.82
|1.8133
|1.8118
|0.0000
|16.40
|1007.39
|206
|2005.09.16 07:11
|buy
|102
|0.83
|1.8129
|1.8116
|0.0000
|207
|2005.09.16 07:11
|close
|102
|0.83
|1.8136
|1.8116
|0.0000
|58.11
|1065.50
|208
|2005.09.16 07:11
|buy
|103
|0.88
|1.8129
|1.8116
|0.0000
|209
|2005.09.16 07:31
|s/l
|103
|0.88
|1.8116
|1.8116
|0.0000
|-114.40
|951.10
|210
|2005.09.16 08:16
|sell
|104
|0.79
|1.8114
|1.8127
|0.0000
|211
|2005.09.16 08:24
|close
|104
|0.79
|1.8110
|1.8127
|0.0000
|31.60
|982.70
|212
|2005.09.16 08:33
|sell
|105
|0.81
|1.8106
|1.8119
|0.0000
|213
|2005.09.16 08:41
|s/l
|105
|0.81
|1.8119
|1.8119
|0.0000
|-105.30
|877.40
|214
|2005.09.16 08:42
|buy
|106
|0.73
|1.8114
|1.8101
|0.0000
|215
|2005.09.16 08:45
|close
|106
|0.73
|1.8118
|1.8101
|0.0000
|29.20
|906.60
|216
|2005.09.16 08:48
|buy
|107
|0.75
|1.8112
|1.8099
|0.0000
|217
|2005.09.16 08:48
|close
|107
|0.75
|1.8116
|1.8099
|0.0000
|30.00
|936.60
|218
|2005.09.16 08:48
|buy
|108
|0.78
|1.8112
|1.8099
|0.0000
|219
|2005.09.16 08:59
|close
|108
|0.78
|1.8116
|1.8099
|0.0000
|31.21
|967.81
|220
|2005.09.16 09:19
|sell
|109
|0.80
|1.8117
|1.8130
|0.0000
|221
|2005.09.16 09:25
|close
|109
|0.80
|1.8113
|1.8130
|0.0000
|32.00
|999.81
|222
|2005.09.16 09:36
|sell
|110
|0.83
|1.8112
|1.8125
|0.0000
|223
|2005.09.16 09:36
|close
|110
|0.83
|1.8108
|1.8125
|0.0000
|33.20
|1033.01
|224
|2005.09.16 09:36
|sell
|111
|0.86
|1.8109
|1.8122
|0.0000
|225
|2005.09.16 10:39
|close
|111
|0.86
|1.8106
|1.8122
|0.0000
|25.80
|1058.81
|226
|2005.09.16 12:02
|sell
|112
|0.88
|1.8104
|1.8117
|0.0000
|227
|2005.09.16 12:07
|s/l
|112
|0.88
|1.8117
|1.8117
|0.0000
|-114.40
|944.41
|228
|2005.09.16 13:04
|sell
|113
|0.78
|1.8106
|1.8119
|0.0000
|229
|2005.09.16 13:21
|close
|113
|0.78
|1.8104
|1.8119
|0.0000
|15.60
|960.01
|230
|2005.09.16 14:20
|sell
|114
|0.80
|1.8094
|1.8107
|0.0000
|231
|2005.09.16 14:20
|close
|114
|0.80
|1.8090
|1.8107
|0.0000
|32.01
|992.02
|232
|2005.09.16 14:47
|sell
|115
|0.82
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|233
|2005.09.16 14:47
|close
|115
|0.82
|1.8077
|1.8094
|0.0000
|32.81
|1024.83
|234
|2005.09.16 14:47
|sell
|116
|0.85
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|235
|2005.09.16 15:00
|close
|116
|0.85
|1.8076
|1.8094
|0.0000
|42.50
|1067.33
|236
|2005.09.16 16:00
|sell
|117
|0.89
|1.8037
|1.8050
|0.0000
|237
|2005.09.16 16:00
|close
|117
|0.89
|1.8033
|1.8050
|0.0000
|35.60
|1102.93
|238
|2005.09.16 18:21
|sell
|118
|0.92
|1.8035
|1.8048
|0.0000
|239
|2005.09.16 19:06
|close
|118
|0.92
|1.8032
|1.8048
|0.0000
|27.59
|1130.52
|240
|2005.09.19 00:28
|buy
|119
|0.94
|1.8026
|1.8013
|0.0000
|241
|2005.09.19 00:44
|s/l
|119
|0.94
|1.8013
|1.8013
|0.0000
|-122.20
|1008.32
|242
|2005.09.19 02:11
|buy
|120
|0.84
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|243
|2005.09.19 02:20
|close
|120
|0.84
|1.8028
|1.8011
|0.0000
|33.59
|1041.91
|244
|2005.09.19 03:30
|buy
|121
|0.87
|1.8045
|1.8032
|0.0000
|245
|2005.09.19 03:37
|s/l
|121
|0.87
|1.8032
|1.8032
|0.0000
|-113.10
|928.80
|246
|2005.09.19 07:27
|sell
|122
|0.77
|1.8020
|1.8033
|0.0000
|247
|2005.09.19 07:31
|modify
|122
|0.77
|1.8020
|1.8018
|0.0000
|248
|2005.09.19 07:31
|close
|122
|0.77
|1.8015
|1.8018
|0.0000
|38.50
|967.30
|249
|2005.09.19 08:03
|sell
|123
|0.81
|1.8003
|1.8016
|0.0000
|250
|2005.09.19 08:04
|close
|123
|0.81
|1.7999
|1.8016
|0.0000
|32.40
|999.70
|251
|2005.09.19 08:11
|sell
|124
|0.83
|1.7988
|1.8001
|0.0000
|252
|2005.09.19 08:23
|s/l
|124
|0.83
|1.8001
|1.8001
|0.0000
|-107.90
|891.80
|253
|2005.09.19 09:07
|buy
|125
|0.74
|1.7992
|1.7979
|0.0000
|254
|2005.09.19 09:07
|close
|125
|0.74
|1.7995
|1.7979
|0.0000
|22.21
|914.01
|255
|2005.09.19 09:07
|buy
|126
|0.76
|1.7992
|1.7979
|0.0000
|256
|2005.09.19 09:10
|close
|126
|0.76
|1.7995
|1.7979
|0.0000
|22.81
|936.82
|257
|2005.09.19 12:08
|buy
|127
|0.78
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|258
|2005.09.19 12:08
|close
|127
|0.78
|1.8027
|1.8011
|0.0000
|23.40
|960.22
|259
|2005.09.19 15:16
|buy
|128
|0.80
|1.8034
|1.8021
|0.0000
|260
|2005.09.19 15:21
|close
|128
|0.80
|1.8037
|1.8021
|0.0000
|24.01
|984.23
|261
|2005.09.19 15:50
|buy
|129
|0.82
|1.8047
|1.8034
|0.0000
|262
|2005.09.19 15:51
|close
|129
|0.82
|1.8051
|1.8034
|0.0000
|32.81
|1017.04
|263
|2005.09.19 15:55
|buy
|130
|0.85
|1.8047
|1.8034
|0.0000
|264
|2005.09.19 15:55
|close
|130
|0.85
|1.8051
|1.8034
|0.0000
|34.00
|1051.04
|265
|2005.09.19 15:55
|buy
|131
|0.87
|1.8047
|1.8034
|0.0000
|266
|2005.09.19 16:20
|close
|131
|0.87
|1.8051
|1.8034
|0.0000
|34.81
|1085.85
|267
|2005.09.19 16:22
|buy
|132
|0.90
|1.8051
|1.8038
|0.0000
|268
|2005.09.19 16:22
|close
|132
|0.90
|1.8055
|1.8038
|0.0000
|36.00
|1121.85
|269
|2005.09.19 17:08
|buy
|133
|0.93
|1.8056
|1.8043
|0.0000
|270
|2005.09.19 17:27
|s/l
|133
|0.93
|1.8043
|1.8043
|0.0000
|-120.90
|1000.95
|271
|2005.09.19 18:33
|sell
|134
|0.83
|1.8036
|1.8049
|0.0000
|272
|2005.09.19 18:36
|close
|134
|0.83
|1.8029
|1.8049
|0.0000
|58.10
|1059.05
|273
|2005.09.19 18:37
|sell
|135
|0.88
|1.8033
|1.8046
|0.0000
|274
|2005.09.19 18:45
|close
|135
|0.88
|1.8028
|1.8046
|0.0000
|44.00
|1103.05
|275
|2005.09.19 18:54
|sell
|136
|0.92
|1.8022
|1.8035
|0.0000
|276
|2005.09.19 18:54
|close
|136
|0.92
|1.8019
|1.8035
|0.0000
|27.61
|1130.66
|277
|2005.09.19 20:03
|buy
|137
|0.94
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|278
|2005.09.19 20:19
|close
|137
|0.94
|1.8028
|1.8011
|0.0000
|37.61
|1168.27
|279
|2005.09.19 22:32
|buy
|138
|0.97
|1.8022
|1.8009
|0.0000
|280
|2005.09.19 22:32
|close
|138
|0.97
|1.8026
|1.8009
|0.0000
|38.80
|1207.07
|281
|2005.09.19 22:32
|buy
|139
|1.00
|1.8022
|1.8009
|0.0000
|282
|2005.09.19 22:43
|close
|139
|1.00
|1.8026
|1.8009
|0.0000
|40.00
|1247.07
|283
|2005.09.19 22:52
|buy
|140
|1.04
|1.8028
|1.8015
|0.0000
|284
|2005.09.20 01:16
|close
|140
|1.04
|1.8032
|1.8015
|0.0000
|37.96
|1285.03
|285
|2005.09.20 03:38
|buy
|141
|1.07
|1.8032
|1.8019
|0.0000
|286
|2005.09.20 04:02
|close
|141
|1.07
|1.8034
|1.8019
|0.0000
|21.40
|1306.43
|287
|2005.09.20 04:12
|buy
|142
|1.09
|1.8043
|1.8030
|0.0000
|288
|2005.09.20 04:45
|s/l
|142
|1.09
|1.8030
|1.8030
|0.0000
|-141.70
|1164.73
|289
|2005.09.20 06:05
|buy
|143
|0.97
|1.8045
|1.8032
|0.0000
|290
|2005.09.20 07:25
|s/l
|143
|0.97
|1.8032
|1.8032
|0.0000
|-126.10
|1038.63
|291
|2005.09.20 08:11
|buy
|144
|0.86
|1.8032
|1.8019
|0.0000
|292
|2005.09.20 08:11
|close
|144
|0.86
|1.8036
|1.8019
|0.0000
|34.41
|1073.04
|293
|2005.09.20 08:11
|buy
|145
|0.89
|1.8032
|1.8019
|0.0000
|294
|2005.09.20 08:13
|close
|145
|0.89
|1.8034
|1.8019
|0.0000
|17.80
|1090.84
|295
|2005.09.20 08:13
|buy
|146
|0.91
|1.8034
|1.8021
|0.0000
|296
|2005.09.20 08:13
|close
|146
|0.91
|1.8037
|1.8021
|0.0000
|27.31
|1118.15
|297
|2005.09.20 08:20
|buy
|147
|0.93
|1.8039
|1.8026
|0.0000
|298
|2005.09.20 08:20
|close
|147
|0.93
|1.8041
|1.8026
|0.0000
|18.60
|1136.75
|299
|2005.09.20 08:20
|buy
|148
|0.95
|1.8039
|1.8026
|0.0000
|300
|2005.09.20 08:24
|close
|148
|0.95
|1.8041
|1.8026
|0.0000
|19.00
|1155.75
|301
|2005.09.20 08:43
|buy
|149
|0.96
|1.8075
|1.8062
|0.0000
|302
|2005.09.20 08:57
|s/l
|149
|0.96
|1.8062
|1.8062
|0.0000
|-124.80
|1030.95
|303
|2005.09.20 09:47
|buy
|150
|0.86
|1.8058
|1.8045
|0.0000
|304
|2005.09.20 10:20
|close
|150
|0.86
|1.8062
|1.8045
|0.0000
|34.40
|1065.35
|305
|2005.09.20 11:16
|buy
|151
|0.89
|1.8043
|1.8030
|0.0000
|306
|2005.09.20 11:16
|close
|151
|0.89
|1.8047
|1.8030
|0.0000
|35.60
|1100.95
|307
|2005.09.20 11:16
|buy
|152
|0.92
|1.8043
|1.8030
|0.0000
|308
|2005.09.20 11:18
|s/l
|152
|0.92
|1.8030
|1.8030
|0.0000
|-119.60
|981.35
|309
|2005.09.20 11:31
|buy
|153
|0.82
|1.8039
|1.8026
|0.0000
|310
|2005.09.20 11:42
|s/l
|153
|0.82
|1.8026
|1.8026
|0.0000
|-106.60
|874.75
|311
|2005.09.20 12:22
|buy
|154
|0.73
|1.8038
|1.8025
|0.0000
|312
|2005.09.20 12:47
|close
|154
|0.73
|1.8041
|1.8025
|0.0000
|21.90
|896.65
|313
|2005.09.20 12:50
|buy
|155
|0.75
|1.8054
|1.8041
|0.0000
|314
|2005.09.20 13:24
|close
|155
|0.75
|1.8058
|1.8041
|0.0000
|30.01
|926.66
|315
|2005.09.20 16:18
|buy
|156
|0.77
|1.8051
|1.8038
|0.0000
|316
|2005.09.20 16:20
|close
|156
|0.77
|1.8054
|1.8038
|0.0000
|23.09
|949.75
|317
|2005.09.20 17:39
|buy
|157
|0.79
|1.8047
|1.8034
|0.0000
|318
|2005.09.20 18:03
|close
|157
|0.79
|1.8054
|1.8034
|0.0000
|55.30
|1005.05
|319
|2005.09.20 20:17
|sell
|158
|0.84
|1.8034
|1.8047
|0.0000
|320
|2005.09.20 20:17
|close
|158
|0.84
|1.8018
|1.8047
|0.0000
|134.40
|1139.45
|321
|2005.09.20 20:17
|sell
|159
|0.95
|1.8033
|1.8046
|0.0000
|322
|2005.09.20 20:18
|close
|159
|0.95
|1.8029
|1.8046
|0.0000
|37.99
|1177.44
|323
|2005.09.20 20:25
|sell
|160
|0.98
|1.8001
|1.8014
|0.0000
|324
|2005.09.20 20:25
|close
|160
|0.98
|1.7998
|1.8014
|0.0000
|29.41
|1206.85
|325
|2005.09.20 20:25
|sell
|161
|1.01
|1.8001
|1.8014
|0.0000
|326
|2005.09.20 20:29
|close
|161
|1.01
|1.7995
|1.8014
|0.0000
|60.60
|1267.45
|327
|2005.09.21 02:06
|sell
|162
|1.06
|1.7963
|1.7976
|0.0000
|328
|2005.09.21 02:29
|s/l
|162
|1.06
|1.7976
|1.7976
|0.0000
|-137.80
|1129.65
|329
|2005.09.21 04:37
|buy
|163
|0.94
|1.8009
|1.7996
|0.0000
|330
|2005.09.21 04:59
|s/l
|163
|0.94
|1.7996
|1.7996
|0.0000
|-122.20
|1007.45
|331
|2005.09.21 06:32
|buy
|164
|0.84
|1.8032
|1.8019
|0.0000
|332
|2005.09.21 06:35
|close
|164
|0.84
|1.8041
|1.8019
|0.0000
|75.60
|1083.05
|333
|2005.09.21 06:36
|buy
|165
|0.90
|1.8039
|1.8026
|0.0000
|334
|2005.09.21 06:38
|close
|165
|0.90
|1.8047
|1.8026
|0.0000
|71.99
|1155.04
|335
|2005.09.21 07:35
|buy
|166
|0.96
|1.8072
|1.8059
|0.0000
|336
|2005.09.21 07:47
|s/l
|166
|0.96
|1.8059
|1.8059
|0.0000
|-124.80
|1030.24
|337
|2005.09.21 08:39
|buy
|167
|0.86
|1.8058
|1.8045
|0.0000
|338
|2005.09.21 08:40
|close
|167
|0.86
|1.8062
|1.8045
|0.0000
|34.40
|1064.64
|339
|2005.09.21 08:55
|buy
|168
|0.88
|1.8087
|1.8074
|0.0000
|340
|2005.09.21 09:11
|s/l
|168
|0.88
|1.8074
|1.8074
|0.0000
|-114.40
|950.24
|341
|2005.09.21 10:23
|buy
|169
|0.79
|1.8081
|1.8068
|0.0000
|342
|2005.09.21 10:31
|close
|169
|0.79
|1.8085
|1.8068
|0.0000
|31.60
|981.84
|343
|2005.09.21 10:42
|buy
|170
|0.81
|1.8094
|1.8081
|0.0000
|344
|2005.09.21 10:43
|close
|170
|0.81
|1.8097
|1.8081
|0.0000
|24.30
|1006.14
|345
|2005.09.21 10:51
|buy
|171
|0.83
|1.8116
|1.8103
|0.0000
|346
|2005.09.21 11:06
|s/l
|171
|0.83
|1.8103
|1.8103
|0.0000
|-107.90
|898.24
|347
|2005.09.21 13:09
|buy
|172
|0.74
|1.8100
|1.8087
|0.0000
|348
|2005.09.21 13:11
|close
|172
|0.74
|1.8104
|1.8087
|0.0000
|29.60
|927.84
|349
|2005.09.21 14:21
|buy
|173
|0.77
|1.8116
|1.8103
|0.0000
|350
|2005.09.21 14:31
|close
|173
|0.77
|1.8119
|1.8103
|0.0000
|23.09
|950.93
|351
|2005.09.21 14:31
|buy
|174
|0.79
|1.8118
|1.8105
|0.0000
|352
|2005.09.21 14:38
|close
|174
|0.79
|1.8121
|1.8105
|0.0000
|23.69
|974.62
|353
|2005.09.21 16:01
|buy
|175
|0.81
|1.8112
|1.8099
|0.0000
|354
|2005.09.21 16:02
|close
|175
|0.81
|1.8116
|1.8099
|0.0000
|32.41
|1007.03
|355
|2005.09.21 16:07
|buy
|176
|0.83
|1.8119
|1.8106
|0.0000
|356
|2005.09.21 16:07
|close
|176
|0.83
|1.8123
|1.8106
|0.0000
|33.20
|1040.23
|357
|2005.09.21 16:13
|buy
|177
|0.86
|1.8120
|1.8107
|0.0000
|358
|2005.09.21 16:18
|s/l
|177
|0.86
|1.8107
|1.8107
|0.0000
|-111.80
|928.43
|359
|2005.09.21 16:48
|buy
|178
|0.77
|1.8108
|1.8095
|0.0000
|360
|2005.09.21 16:48
|close
|178
|0.77
|1.8112
|1.8095
|0.0000
|30.80
|959.23
|361
|2005.09.21 17:01
|buy
|179
|0.79
|1.8120
|1.8107
|0.0000
|362
|2005.09.21 17:03
|close
|179
|0.79
|1.8123
|1.8107
|0.0000
|23.70
|982.93
|363
|2005.09.21 17:06
|buy
|180
|0.81
|1.8121
|1.8108
|0.0000
|364
|2005.09.21 17:10
|s/l
|180
|0.81
|1.8108
|1.8108
|0.0000
|-105.30
|877.63
|365
|2005.09.21 21:00
|buy
|181
|0.73
|1.8087
|1.8074
|0.0000
|366
|2005.09.21 21:55
|close
|181
|0.73
|1.8091
|1.8074
|0.0000
|29.20
|906.83
|367
|2005.09.22 02:28
|sell
|182
|0.75
|1.8137
|1.8150
|0.0000
|368
|2005.09.22 02:28
|close
|182
|0.75
|1.8135
|1.8150
|0.0000
|15.01
|921.84
|369
|2005.09.22 03:14
|sell
|183
|0.76
|1.8097
|1.8110
|0.0000
|370
|2005.09.22 03:15
|close
|183
|0.76
|1.8094
|1.8110
|0.0000
|22.80
|944.64
|371
|2005.09.22 03:18
|sell
|184
|0.78
|1.8096
|1.8109
|0.0000
|372
|2005.09.22 03:29
|close
|184
|0.78
|1.8091
|1.8109
|0.0000
|39.01
|983.65
|373
|2005.09.22 03:55
|sell
|185
|0.82
|1.8073
|1.8086
|0.0000
|374
|2005.09.22 04:01
|close
|185
|0.82
|1.8070
|1.8086
|0.0000
|24.61
|1008.26
|375
|2005.09.22 04:12
|sell
|186
|0.84
|1.8070
|1.8083
|0.0000
|376
|2005.09.22 04:12
|close
|186
|0.84
|1.8067
|1.8083
|0.0000
|25.20
|1033.46
|377
|2005.09.22 04:12
|sell
|187
|0.86
|1.8070
|1.8083
|0.0000
|378
|2005.09.22 04:13
|close
|187
|0.86
|1.8066
|1.8083
|0.0000
|34.40
|1067.86
|379
|2005.09.22 06:31
|buy
|188
|0.89
|1.8072
|1.8059
|0.0000
|380
|2005.09.22 06:53
|s/l
|188
|0.89
|1.8059
|1.8059
|0.0000
|-115.70
|952.16
|381
|2005.09.22 06:58
|buy
|189
|0.79
|1.8064
|1.8051
|0.0000
|382
|2005.09.22 07:07
|close
|189
|0.79
|1.8073
|1.8051
|0.0000
|71.11
|1023.27
|383
|2005.09.22 07:17
|buy
|190
|0.85
|1.8085
|1.8072
|0.0000
|384
|2005.09.22 07:20
|close
|190
|0.85
|1.8089
|1.8072
|0.0000
|33.99
|1057.26
|385
|2005.09.22 08:45
|buy
|191
|0.88
|1.8091
|1.8078
|0.0000
|386
|2005.09.22 08:45
|close
|191
|0.88
|1.8095
|1.8078
|0.0000
|35.20
|1092.46
|387
|2005.09.22 08:45
|buy
|192
|0.91
|1.8091
|1.8078
|0.0000
|388
|2005.09.22 08:48
|close
|192
|0.91
|1.8094
|1.8078
|0.0000
|27.30
|1119.76
|389
|2005.09.22 09:13
|sell
|193
|0.93
|1.8089
|1.8102
|0.0000
|390
|2005.09.22 09:49
|s/l
|193
|0.93
|1.8102
|1.8102
|0.0000
|-120.90
|998.86
|391
|2005.09.22 11:11
|sell
|194
|0.83
|1.8062
|1.8075
|0.0000
|392
|2005.09.22 11:17
|close
|194
|0.83
|1.8058
|1.8075
|0.0000
|33.20
|1032.06
|393
|2005.09.22 12:55
|sell
|195
|0.86
|1.8018
|1.8031
|0.0000
|394
|2005.09.22 13:06
|s/l
|195
|0.86
|1.8031
|1.8031
|0.0000
|-111.80
|920.26
|395
|2005.09.22 14:10
|sell
|196
|0.77
|1.8011
|1.8024
|0.0000
|396
|2005.09.22 14:17
|close
|196
|0.77
|1.8007
|1.8024
|0.0000
|30.80
|951.06
|397
|2005.09.22 14:17
|sell
|197
|0.79
|1.8009
|1.8022
|0.0000
|398
|2005.09.22 14:19
|close
|197
|0.79
|1.8003
|1.8022
|0.0000
|47.41
|998.47
|399
|2005.09.22 14:48
|sell
|198
|0.83
|1.7948
|1.7961
|0.0000
|400
|2005.09.22 14:58
|s/l
|198
|0.83
|1.7961
|1.7961
|0.0000
|-107.90
|890.57
|401
|2005.09.22 15:10
|sell
|199
|0.74
|1.7969
|1.7982
|0.0000
|402
|2005.09.22 15:16
|close
|199
|0.74
|1.7965
|1.7982
|0.0000
|29.60
|920.17
|403
|2005.09.22 15:24
|sell
|200
|0.77
|1.7952
|1.7965
|0.0000
|404
|2005.09.22 15:24
|close
|200
|0.77
|1.7948
|1.7965
|0.0000
|30.81
|950.98
|405
|2005.09.22 15:38
|sell
|201
|0.79
|1.7954
|1.7967
|0.0000
|406
|2005.09.22 15:38
|close
|201
|0.79
|1.7948
|1.7967
|0.0000
|47.40
|998.38
|407
|2005.09.22 15:38
|sell
|202
|0.83
|1.7954
|1.7967
|0.0000
|408
|2005.09.22 15:57
|close
|202
|0.83
|1.7950
|1.7967
|0.0000
|33.19
|1031.57
|409
|2005.09.22 16:43
|sell
|203
|0.86
|1.7895
|1.7908
|0.0000
|410
|2005.09.22 16:43
|close
|203
|0.86
|1.7891
|1.7908
|0.0000
|34.40
|1065.97
|411
|2005.09.22 18:46
|sell
|204
|0.89
|1.7912
|1.7925
|0.0000
|412
|2005.09.22 19:20
|close
|204
|0.89
|1.7906
|1.7925
|0.0000
|53.40
|1119.37
|413
|2005.09.22 19:27
|sell
|205
|0.94
|1.7906
|1.7919
|0.0000
|414
|2005.09.22 19:29
|close
|205
|0.94
|1.7902
|1.7919
|0.0000
|37.61
|1156.98
|415
|2005.09.22 22:59
|sell
|206
|0.97
|1.7906
|1.7919
|0.0000
|416
|2005.09.22 23:28
|close
|206
|0.97
|1.7902
|1.7919
|0.0000
|38.81
|1195.79
|417
|2005.09.23 07:25
|sell
|207
|1.00
|1.7908
|1.7921
|0.0000
|418
|2005.09.23 07:50
|s/l
|207
|1.00
|1.7921
|1.7921
|0.0000
|-130.00
|1065.79
|419
|2005.09.23 08:15
|sell
|208
|0.89
|1.7904
|1.7917
|0.0000
|420
|2005.09.23 08:16
|close
|208
|0.89
|1.7902
|1.7917
|0.0000
|17.80
|1083.59
|421
|2005.09.23 08:42
|sell
|209
|0.91
|1.7891
|1.7904
|0.0000
|422
|2005.09.23 08:52
|close
|209
|0.91
|1.7887
|1.7904
|0.0000
|36.40
|1119.99
|423
|2005.09.23 09:43
|sell
|210
|0.94
|1.7846
|1.7859
|0.0000
|424
|2005.09.23 09:53
|s/l
|210
|0.94
|1.7859
|1.7859
|0.0000
|-122.20
|997.79
|425
|2005.09.23 10:57
|sell
|211
|0.84
|1.7851
|1.7864
|0.0000
|426
|2005.09.23 10:57
|close
|211
|0.84
|1.7847
|1.7864
|0.0000
|33.61
|1031.40
|427
|2005.09.23 10:57
|sell
|212
|0.87
|1.7850
|1.7863
|0.0000
|428
|2005.09.23 11:00
|s/l
|212
|0.87
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-113.10
|918.30
|429
|2005.09.23 11:20
|sell
|213
|0.77
|1.7856
|1.7869
|0.0000
|430
|2005.09.23 11:20
|close
|213
|0.77
|1.7851
|1.7869
|0.0000
|38.51
|956.81
|431
|2005.09.23 11:22
|sell
|214
|0.80
|1.7862
|1.7875
|0.0000
|432
|2005.09.23 11:25
|s/l
|214
|0.80
|1.7875
|1.7875
|0.0000
|-104.00
|852.81
|433
|2005.09.23 11:59
|sell
|215
|0.72
|1.7853
|1.7866
|0.0000
|434
|2005.09.23 12:16
|close
|215
|0.72
|1.7849
|1.7866
|0.0000
|28.80
|881.61
|435
|2005.09.23 14:47
|sell
|216
|0.74
|1.7853
|1.7866
|0.0000
|436
|2005.09.23 14:47
|close
|216
|0.74
|1.7847
|1.7866
|0.0000
|44.40
|926.01
|437
|2005.09.23 14:51
|sell
|217
|0.78
|1.7837
|1.7850
|0.0000
|438
|2005.09.23 14:51
|close
|217
|0.78
|1.7834
|1.7850
|0.0000
|23.40
|949.41
|439
|2005.09.23 14:51
|sell
|218
|0.80
|1.7837
|1.7850
|0.0000
|440
|2005.09.23 14:58
|close
|218
|0.80
|1.7833
|1.7850
|0.0000
|32.00
|981.41
|441
|2005.09.23 15:05
|sell
|219
|0.83
|1.7835
|1.7848
|0.0000
|442
|2005.09.23 15:05
|close
|219
|0.83
|1.7831
|1.7848
|0.0000
|33.21
|1014.62
|443
|2005.09.23 15:05
|sell
|220
|0.85
|1.7835
|1.7848
|0.0000
|444
|2005.09.23 15:13
|modify
|220
|0.85
|1.7835
|1.7835
|0.0000
|445
|2005.09.23 15:13
|close
|220
|0.85
|1.7828
|1.7835
|0.0000
|59.50
|1074.12
|446
|2005.09.23 15:18
|sell
|221
|0.90
|1.7832
|1.7845
|0.0000
|447
|2005.09.23 15:18
|close
|221
|0.90
|1.7829
|1.7845
|0.0000
|27.00
|1101.12
|448
|2005.09.23 15:18
|sell
|222
|0.93
|1.7831
|1.7844
|0.0000
|449
|2005.09.23 15:24
|close
|222
|0.93
|1.7826
|1.7844
|0.0000
|46.49
|1147.61
|450
|2005.09.23 15:28
|sell
|223
|0.97
|1.7809
|1.7822
|0.0000
|451
|2005.09.23 15:28
|close
|223
|0.97
|1.7805
|1.7822
|0.0000
|38.80
|1186.41
|452
|2005.09.23 15:28
|sell
|224
|1.00
|1.7809
|1.7822
|0.0000
|453
|2005.09.23 15:53
|close
|224
|1.00
|1.7804
|1.7822
|0.0000
|50.00
|1236.41
|454
|2005.09.23 17:46
|sell
|225
|1.04
|1.7782
|1.7795
|0.0000
|455
|2005.09.23 17:50
|s/l
|225
|1.04
|1.7795
|1.7795
|0.0000
|-135.20
|1101.21
|456
|2005.09.23 19:50
|sell
|226
|0.93
|1.7770
|1.7783
|0.0000
|457
|2005.09.23 20:45
|close
|226
|0.93
|1.7767
|1.7783
|0.0000
|27.91
|1129.12
|458
|2005.09.23 21:13
|sell
|227
|0.95
|1.7772
|1.7785
|0.0000
|459
|2005.09.23 22:04
|close
|227
|0.95
|1.7768
|1.7785
|0.0000
|38.01
|1167.13
|460
|2005.09.26 00:48
|buy
|228
|0.99
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|461
|2005.09.26 00:51
|close
|228
|0.99
|1.7725
|1.7710
|0.0000
|19.80
|1186.93
|462
|2005.09.26 02:05
|sell
|229
|1.00
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|463
|2005.09.26 02:20
|close
|229
|1.00
|1.7727
|1.7744
|0.0000
|40.00
|1226.93
|464
|2005.09.26 02:40
|sell
|230
|1.04
|1.7721
|1.7734
|0.0000
|465
|2005.09.26 02:40
|close
|230
|1.04
|1.7717
|1.7734
|0.0000
|41.60
|1268.53
|466
|2005.09.26 02:40
|sell
|231
|1.07
|1.7718
|1.7731
|0.0000
|467
|2005.09.26 02:49
|close
|231
|1.07
|1.7714
|1.7731
|0.0000
|42.81
|1311.34
|468
|2005.09.26 06:05
|buy
|232
|1.11
|1.7750
|1.7737
|0.0000
|469
|2005.09.26 06:30
|close
|232
|1.11
|1.7752
|1.7737
|0.0000
|22.21
|1333.55
|470
|2005.09.26 08:00
|buy
|233
|1.13
|1.7761
|1.7748
|0.0000
|471
|2005.09.26 08:09
|s/l
|233
|1.13
|1.7748
|1.7748
|0.0000
|-146.90
|1186.65
|472
|2005.09.26 08:48
|buy
|234
|1.00
|1.7726
|1.7713
|0.0000
|473
|2005.09.26 08:48
|close
|234
|1.00
|1.7731
|1.7713
|0.0000
|50.00
|1236.65
|474
|2005.09.26 08:48
|buy
|235
|1.05
|1.7725
|1.7712
|0.0000
|475
|2005.09.26 08:59
|s/l
|235
|1.05
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|-136.50
|1100.15
|476
|2005.09.26 10:16
|buy
|236
|0.93
|1.7744
|1.7731
|0.0000
|477
|2005.09.26 10:32
|close
|236
|0.93
|1.7747
|1.7731
|0.0000
|27.90
|1128.05
|478
|2005.09.26 10:36
|buy
|237
|0.95
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|479
|2005.09.26 10:42
|close
|237
|0.95
|1.7752
|1.7735
|0.0000
|38.00
|1166.05
|480
|2005.09.26 10:46
|buy
|238
|0.99
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|481
|2005.09.26 10:46
|close
|238
|0.99
|1.7751
|1.7735
|0.0000
|29.70
|1195.75
|482
|2005.09.26 10:46
|buy
|239
|1.01
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|483
|2005.09.26 10:52
|s/l
|239
|1.01
|1.7735
|1.7735
|0.0000
|-131.30
|1064.45
|484
|2005.09.26 11:59
|buy
|240
|0.90
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|485
|2005.09.26 12:00
|s/l
|240
|0.90
|1.7727
|1.7727
|0.0000
|-117.00
|947.45
|486
|2005.09.26 14:52
|buy
|241
|0.80
|1.7738
|1.7725
|0.0000
|487
|2005.09.26 14:52
|close
|241
|0.80
|1.7742
|1.7725
|0.0000
|32.00
|979.45
|488
|2005.09.26 14:52
|buy
|242
|0.83
|1.7738
|1.7725
|0.0000
|489
|2005.09.26 14:57
|s/l
|242
|0.83
|1.7725
|1.7725
|0.0000
|-107.90
|871.55
|490
|2005.09.26 17:31
|buy
|243
|0.74
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|491
|2005.09.26 17:33
|close
|243
|0.74
|1.7752
|1.7735
|0.0000
|29.60
|901.15
|492
|2005.09.26 17:56
|buy
|244
|0.76
|1.7772
|1.7759
|0.0000
|493
|2005.09.26 17:56
|close
|244
|0.76
|1.7775
|1.7759
|0.0000
|22.80
|923.95
|494
|2005.09.26 17:56
|buy
|245
|0.78
|1.7772
|1.7759
|0.0000
|495
|2005.09.26 18:01
|close
|245
|0.78
|1.7776
|1.7759
|0.0000
|31.20
|955.15
|496
|2005.09.26 19:49
|buy
|246
|0.81
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|497
|2005.09.26 20:11
|close
|246
|0.81
|1.7767
|1.7750
|0.0000
|32.40
|987.55
|498
|2005.09.26 20:55
|buy
|247
|0.83
|1.7780
|1.7767
|0.0000
|499
|2005.09.26 21:10
|close
|247
|0.83
|1.7784
|1.7767
|0.0000
|33.20
|1020.75
|500
|2005.09.26 22:18
|buy
|248
|0.86
|1.7792
|1.7779
|0.0000
|501
|2005.09.26 23:18
|close
|248
|0.86
|1.7795
|1.7779
|0.0000
|25.80
|1046.55
|502
|2005.09.27 00:59
|buy
|249
|0.88
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|503
|2005.09.27 02:09
|s/l
|249
|0.88
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-114.40
|932.15
|504
|2005.09.27 02:18
|sell
|250
|0.79
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|505
|2005.09.27 02:27
|s/l
|250
|0.79
|1.7778
|1.7778
|0.0000
|-102.70
|829.45
|506
|2005.09.27 02:46
|sell
|251
|0.70
|1.7771
|1.7784
|0.0000
|507
|2005.09.27 02:59
|close
|251
|0.70
|1.7767
|1.7784
|0.0000
|28.00
|857.45
|508
|2005.09.27 03:16
|sell
|252
|0.72
|1.7755
|1.7768
|0.0000
|509
|2005.09.27 03:19
|close
|252
|0.72
|1.7750
|1.7768
|0.0000
|36.00
|893.45
|510
|2005.09.27 03:32
|sell
|253
|0.76
|1.7732
|1.7745
|0.0000
|511
|2005.09.27 03:32
|close
|253
|0.76
|1.7729
|1.7745
|0.0000
|22.80
|916.25
|512
|2005.09.27 03:32
|sell
|254
|0.78
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|513
|2005.09.27 03:48
|close
|254
|0.78
|1.7725
|1.7744
|0.0000
|46.80
|963.05
|514
|2005.09.27 03:50
|sell
|255
|0.81
|1.7725
|1.7738
|0.0000
|515
|2005.09.27 04:10
|s/l
|255
|0.81
|1.7738
|1.7738
|0.0000
|-105.30
|857.75
|516
|2005.09.27 05:00
|sell
|256
|0.73
|1.7692
|1.7705
|0.0000
|517
|2005.09.27 05:00
|modify
|256
|0.73
|1.7692
|1.7690
|0.0000
|518
|2005.09.27 05:00
|close
|256
|0.73
|1.7685
|1.7690
|0.0000
|51.10
|908.85
|519
|2005.09.27 05:00
|sell
|257
|0.77
|1.7693
|1.7706
|0.0000
|520
|2005.09.27 05:20
|s/l
|257
|0.77
|1.7706
|1.7706
|0.0000
|-100.10
|808.75
|521
|2005.09.27 07:31
|sell
|258
|0.69
|1.7704
|1.7717
|0.0000
|522
|2005.09.27 07:39
|close
|258
|0.69
|1.7702
|1.7717
|0.0000
|13.80
|822.55
|523
|2005.09.27 08:06
|sell
|259
|0.70
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|524
|2005.09.27 08:06
|close
|259
|0.70
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|28.00
|850.55
|525
|2005.09.27 08:06
|sell
|260
|0.72
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|526
|2005.09.27 08:09
|close
|260
|0.72
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|28.80
|879.35
|527
|2005.09.27 08:17
|sell
|261
|0.75
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|528
|2005.09.27 08:17
|close
|261
|0.75
|1.7663
|1.7679
|0.0000
|22.50
|901.85
|529
|2005.09.27 08:17
|sell
|262
|0.77
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|530
|2005.09.27 08:22
|s/l
|262
|0.77
|1.7679
|1.7679
|0.0000
|-100.10
|801.75
|531
|2005.09.27 10:04
|sell
|263
|0.68
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|532
|2005.09.27 10:10
|s/l
|263
|0.68
|1.7683
|1.7683
|0.0000
|-88.40
|713.35
|533
|2005.09.27 11:21
|sell
|264
|0.61
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|534
|2005.09.27 11:23
|close
|264
|0.61
|1.7677
|1.7694
|0.0000
|24.40
|737.75
|535
|2005.09.27 13:16
|sell
|265
|0.63
|1.7673
|1.7686
|0.0000
|536
|2005.09.27 13:33
|close
|265
|0.63
|1.7668
|1.7686
|0.0000
|31.50
|769.25
|537
|2005.09.27 13:38
|sell
|266
|0.65
|1.7660
|1.7673
|0.0000
|538
|2005.09.27 13:43
|close
|266
|0.65
|1.7655
|1.7673
|0.0000
|32.50
|801.75
|539
|2005.09.27 14:08
|sell
|267
|0.68
|1.7651
|1.7664
|0.0000
|540
|2005.09.27 14:16
|close
|267
|0.68
|1.7647
|1.7664
|0.0000
|27.20
|828.95
|541
|2005.09.27 16:21
|sell
|268
|0.70
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|542
|2005.09.27 16:21
|close
|268
|0.70
|1.7653
|1.7669
|0.0000
|21.00
|849.95
|543
|2005.09.27 16:21
|sell
|269
|0.72
|1.7655
|1.7668
|0.0000
|544
|2005.09.27 16:26
|s/l
|269
|0.72
|1.7668
|1.7668
|0.0000
|-93.60
|756.35
|545
|2005.09.27 16:35
|sell
|270
|0.64
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|546
|2005.09.27 16:46
|close
|270
|0.64
|1.7662
|1.7679
|0.0000
|25.60
|781.95
|547
|2005.09.27 17:36
|sell
|271
|0.66
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|548
|2005.09.27 18:33
|close
|271
|0.66
|1.7666
|1.7683
|0.0000
|26.40
|808.35
|549
|2005.09.28 02:30
|sell
|272
|0.69
|1.7690
|1.7703
|0.0000
|550
|2005.09.28 02:45
|close
|272
|0.69
|1.7687
|1.7703
|0.0000
|20.70
|829.05
|551
|2005.09.28 03:17
|sell
|273
|0.70
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|552
|2005.09.28 03:37
|s/l
|273
|0.70
|1.7682
|1.7682
|0.0000
|-91.00
|738.05
|553
|2005.09.28 05:57
|buy
|274
|0.63
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|554
|2005.09.28 05:57
|close
|274
|0.63
|1.7691
|1.7674
|0.0000
|25.20
|763.25
|555
|2005.09.28 06:01
|buy
|275
|0.65
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|556
|2005.09.28 06:01
|close
|275
|0.65
|1.7694
|1.7676
|0.0000
|32.50
|795.75
|557
|2005.09.28 06:47
|buy
|276
|0.67
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|558
|2005.09.28 06:50
|close
|276
|0.67
|1.7711
|1.7695
|0.0000
|20.10
|815.85
|559
|2005.09.28 06:53
|buy
|277
|0.69
|1.7707
|1.7694
|0.0000
|560
|2005.09.28 07:10
|s/l
|277
|0.69
|1.7694
|1.7694
|0.0000
|-89.70
|726.15
|561
|2005.09.28 08:14
|buy
|278
|0.62
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|562
|2005.09.28 08:28
|close
|278
|0.62
|1.7712
|1.7695
|0.0000
|24.80
|750.95
|563
|2005.09.28 09:07
|sell
|279
|0.64
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|564
|2005.09.28 09:14
|close
|279
|0.64
|1.7696
|1.7713
|0.0000
|25.60
|776.55
|565
|2005.09.28 10:30
|sell
|280
|0.66
|1.7704
|1.7717
|0.0000
|566
|2005.09.28 10:30
|close
|280
|0.66
|1.7701
|1.7717
|0.0000
|19.80
|796.35
|567
|2005.09.28 10:30
|sell
|281
|0.67
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|568
|2005.09.28 10:30
|close
|281
|0.67
|1.7697
|1.7713
|0.0000
|20.10
|816.45
|569
|2005.09.28 10:30
|sell
|282
|0.69
|1.7697
|1.7710
|0.0000
|570
|2005.09.28 10:30
|close
|282
|0.69
|1.7694
|1.7710
|0.0000
|20.70
|837.15
|571
|2005.09.28 10:41
|sell
|283
|0.71
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|572
|2005.09.28 10:41
|close
|283
|0.71
|1.7662
|1.7679
|0.0000
|28.40
|865.55
|573
|2005.09.28 10:41
|sell
|284
|0.73
|1.7666
|1.7679
|0.0000
|574
|2005.09.28 10:54
|s/l
|284
|0.73
|1.7679
|1.7679
|0.0000
|-94.90
|770.65
|575
|2005.09.28 11:13
|sell
|285
|0.65
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|576
|2005.09.28 11:43
|s/l
|285
|0.65
|1.7681
|1.7681
|0.0000
|-84.50
|686.15
|577
|2005.09.28 12:02
|sell
|286
|0.58
|1.7660
|1.7673
|0.0000
|578
|2005.09.28 12:02
|close
|286
|0.58
|1.7656
|1.7673
|0.0000
|23.20
|709.35
|579
|2005.09.28 12:02
|sell
|287
|0.60
|1.7660
|1.7673
|0.0000
|580
|2005.09.28 12:03
|close
|287
|0.60
|1.7656
|1.7673
|0.0000
|24.00
|733.35
|581
|2005.09.28 12:21
|sell
|288
|0.62
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|582
|2005.09.28 12:32
|close
|288
|0.62
|1.7647
|1.7665
|0.0000
|31.00
|764.35
|583
|2005.09.28 14:33
|sell
|289
|0.65
|1.7653
|1.7666
|0.0000
|584
|2005.09.28 14:42
|close
|289
|0.65
|1.7649
|1.7666
|0.0000
|26.00
|790.35
|585
|2005.09.28 16:50
|sell
|290
|0.67
|1.7614
|1.7627
|0.0000
|586
|2005.09.28 16:50
|close
|290
|0.67
|1.7611
|1.7627
|0.0000
|20.10
|810.45
|587
|2005.09.28 17:45
|sell
|291
|0.69
|1.7617
|1.7630
|0.0000
|588
|2005.09.28 17:50
|s/l
|291
|0.69
|1.7630
|1.7630
|0.0000
|-89.70
|720.75
|589
|2005.09.28 18:09
|sell
|292
|0.61
|1.7638
|1.7651
|0.0000
|590
|2005.09.28 18:09
|close
|292
|0.61
|1.7635
|1.7651
|0.0000
|18.30
|739.05
|591
|2005.09.28 18:09
|sell
|293
|0.63
|1.7639
|1.7652
|0.0000
|592
|2005.09.28 18:20
|s/l
|293
|0.63
|1.7652
|1.7652
|0.0000
|-81.90
|657.15
|593
|2005.09.29 02:18
|buy
|294
|0.56
|1.7679
|1.7666
|0.0000
|594
|2005.09.29 02:35
|s/l
|294
|0.56
|1.7666
|1.7666
|0.0000
|-72.80
|584.35
|595
|2005.09.29 04:15
|buy
|295
|0.50
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|596
|2005.09.29 05:07
|close
|295
|0.50
|1.7692
|1.7674
|0.0000
|25.00
|609.35
|597
|2005.09.29 05:37
|buy
|296
|0.52
|1.7696
|1.7683
|0.0000
|598
|2005.09.29 06:17
|close
|296
|0.52
|1.7700
|1.7683
|0.0000
|20.80
|630.15
|599
|2005.09.29 06:17
|buy
|297
|0.53
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|600
|2005.09.29 06:34
|s/l
|297
|0.53
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-68.90
|561.25
|601
|2005.09.29 08:00
|sell
|298
|0.48
|1.7672
|1.7685
|0.0000
|602
|2005.09.29 08:00
|close
|298
|0.48
|1.7668
|1.7685
|0.0000
|19.20
|580.45
|603
|2005.09.29 08:00
|sell
|299
|0.49
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|604
|2005.09.29 08:06
|s/l
|299
|0.49
|1.7683
|1.7683
|0.0000
|-63.70
|516.75
|605
|2005.09.29 08:22
|sell
|300
|0.44
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|606
|2005.09.29 08:38
|close
|300
|0.44
|1.7677
|1.7694
|0.0000
|17.60
|534.35
|607
|2005.09.29 08:54
|sell
|301
|0.45
|1.7679
|1.7692
|0.0000
|608
|2005.09.29 09:00
|close
|301
|0.45
|1.7676
|1.7692
|0.0000
|13.50
|547.85
|609
|2005.09.29 09:15
|sell
|302
|0.47
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|610
|2005.09.29 09:37
|close
|302
|0.47
|1.7658
|1.7675
|0.0000
|18.80
|566.65
|611
|2005.09.29 09:42
|sell
|303
|0.48
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|612
|2005.09.29 09:42
|close
|303
|0.48
|1.7649
|1.7665
|0.0000
|14.40
|581.05
|613
|2005.09.29 09:42
|sell
|304
|0.49
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|614
|2005.09.29 09:57
|close
|304
|0.49
|1.7646
|1.7665
|0.0000
|29.40
|610.45
|615
|2005.09.29 10:59
|sell
|305
|0.52
|1.7659
|1.7672
|0.0000
|616
|2005.09.29 11:04
|close
|305
|0.52
|1.7656
|1.7672
|0.0000
|15.60
|626.05
|617
|2005.09.29 11:06
|sell
|306
|0.53
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|618
|2005.09.29 11:43
|close
|306
|0.53
|1.7652
|1.7669
|0.0000
|21.20
|647.25
|619
|2005.09.29 14:57
|sell
|307
|0.55
|1.7629
|1.7642
|0.0000
|620
|2005.09.29 14:57
|close
|307
|0.55
|1.7626
|1.7642
|0.0000
|16.50
|663.75
|621
|2005.09.29 14:57
|sell
|308
|0.56
|1.7629
|1.7642
|0.0000
|622
|2005.09.29 15:04
|s/l
|308
|0.56
|1.7642
|1.7642
|0.0000
|-72.80
|590.95
|623
|2005.09.29 16:09
|sell
|309
|0.50
|1.7624
|1.7637
|0.0000
|624
|2005.09.29 16:09
|close
|309
|0.50
|1.7618
|1.7637
|0.0000
|30.00
|620.95
|625
|2005.09.29 16:09
|sell
|310
|0.53
|1.7624
|1.7637
|0.0000
|626
|2005.09.29 16:11
|close
|310
|0.53
|1.7620
|1.7637
|0.0000
|21.20
|642.15
|627
|2005.09.29 16:16
|sell
|311
|0.55
|1.7618
|1.7631
|0.0000
|628
|2005.09.29 16:26
|close
|311
|0.55
|1.7613
|1.7631
|0.0000
|27.50
|669.65
|629
|2005.09.29 16:45
|sell
|312
|0.57
|1.7606
|1.7619
|0.0000
|630
|2005.09.29 16:45
|modify
|312
|0.57
|1.7606
|1.7602
|0.0000
|631
|2005.09.29 16:45
|close
|312
|0.57
|1.7595
|1.7602
|0.0000
|62.70
|732.35
|632
|2005.09.29 16:45
|sell
|313
|0.62
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|633
|2005.09.29 16:45
|close
|313
|0.62
|1.7595
|1.7613
|0.0000
|31.00
|763.35
|634
|2005.09.29 16:45
|sell
|314
|0.65
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|635
|2005.09.29 16:45
|close
|314
|0.65
|1.7595
|1.7613
|0.0000
|32.50
|795.85
|636
|2005.09.29 16:45
|sell
|315
|0.68
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|637
|2005.09.29 16:50
|s/l
|315
|0.68
|1.7620
|1.7620
|0.0000
|-88.40
|707.45
|638
|2005.09.29 17:04
|sell
|316
|0.60
|1.7616
|1.7629
|0.0000
|639
|2005.09.29 17:19
|close
|316
|0.60
|1.7610
|1.7629
|0.0000
|36.00
|743.45
|640
|2005.09.30 00:46
|sell
|317
|0.63
|1.7599
|1.7612
|0.0000
|641
|2005.09.30 00:48
|close
|317
|0.63
|1.7592
|1.7612
|0.0000
|44.10
|787.55
|642
|2005.09.30 02:43
|sell
|318
|0.67
|1.7601
|1.7614
|0.0000
|643
|2005.09.30 02:52
|close
|318
|0.67
|1.7597
|1.7614
|0.0000
|26.80
|814.35
|644
|2005.09.30 02:55
|sell
|319
|0.69
|1.7593
|1.7606
|0.0000
|645
|2005.09.30 02:55
|close
|319
|0.69
|1.7584
|1.7606
|0.0000
|62.10
|876.45
|646
|2005.09.30 02:55
|sell
|320
|0.75
|1.7592
|1.7605
|0.0000
|647
|2005.09.30 03:05
|s/l
|320
|0.75
|1.7605
|1.7605
|0.0000
|-97.50
|778.95
|648
|2005.09.30 03:14
|buy
|321
|0.66
|1.7610
|1.7597
|0.0000
|649
|2005.09.30 03:18
|close
|321
|0.66
|1.7613
|1.7597
|0.0000
|19.80
|798.75
|650
|2005.09.30 03:28
|buy
|322
|0.68
|1.7612
|1.7599
|0.0000
|651
|2005.09.30 03:30
|close
|322
|0.68
|1.7616
|1.7599
|0.0000
|27.20
|825.95
|652
|2005.09.30 06:47
|sell
|323
|0.70
|1.7622
|1.7635
|0.0000
|653
|2005.09.30 07:15
|close
|323
|0.70
|1.7618
|1.7635
|0.0000
|28.00
|853.95
|654
|2005.09.30 08:16
|sell
|324
|0.73
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|655
|2005.09.30 08:30
|close
|324
|0.73
|1.7603
|1.7620
|0.0000
|29.20
|883.15
|656
|2005.09.30 09:19
|sell
|325
|0.75
|1.7584
|1.7597
|0.0000
|657
|2005.09.30 09:19
|close
|325
|0.75
|1.7580
|1.7597
|0.0000
|30.00
|913.15
|658
|2005.09.30 10:01
|buy
|326
|0.78
|1.7590
|1.7577
|0.0000
|659
|2005.09.30 10:06
|close
|326
|0.78
|1.7595
|1.7577
|0.0000
|39.00
|952.15
|660
|2005.09.30 10:13
|buy
|327
|0.81
|1.7599
|1.7586
|0.0000
|661
|2005.09.30 10:20
|s/l
|327
|0.81
|1.7586
|1.7586
|0.0000
|-105.30
|846.85
|662
|2005.09.30 10:45
|buy
|328
|0.72
|1.7582
|1.7569
|0.0000
|663
|2005.09.30 10:47
|close
|328
|0.72
|1.7586
|1.7569
|0.0000
|28.80
|875.65
|664
|2005.09.30 10:59
|buy
|329
|0.75
|1.7586
|1.7573
|0.0000
|665
|2005.09.30 11:04
|close
|329
|0.75
|1.7589
|1.7573
|0.0000
|22.50
|898.15
|666
|2005.09.30 11:31
|buy
|330
|0.77
|1.7597
|1.7584
|0.0000
|667
|2005.09.30 11:31
|close
|330
|0.77
|1.7601
|1.7584
|0.0000
|30.80
|928.95
|668
|2005.09.30 11:31
|buy
|331
|0.79
|1.7595
|1.7582
|0.0000
|669
|2005.09.30 11:32
|close
|331
|0.79
|1.7603
|1.7582
|0.0000
|63.20
|992.15
|670
|2005.09.30 12:01
|buy
|332
|0.84
|1.7620
|1.7607
|0.0000
|671
|2005.09.30 12:01
|close
|332
|0.84
|1.7623
|1.7607
|0.0000
|25.20
|1017.35
|672
|2005.09.30 12:01
|buy
|333
|0.87
|1.7620
|1.7607
|0.0000
|673
|2005.09.30 12:06
|close
|333
|0.87
|1.7626
|1.7607
|0.0000
|52.20
|1069.55
|674
|2005.09.30 12:29
|buy
|334
|0.91
|1.7651
|1.7638
|0.0000
|675
|2005.09.30 12:36
|close
|334
|0.91
|1.7655
|1.7638
|0.0000
|36.40
|1105.95
|676
|2005.09.30 13:17
|buy
|335
|0.94
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|677
|2005.09.30 13:34
|close
|335
|0.94
|1.7680
|1.7660
|0.0000
|65.80
|1171.75
|678
|2005.09.30 13:43
|buy
|336
|0.99
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|679
|2005.09.30 13:44
|close
|336
|0.99
|1.7685
|1.7668
|0.0000
|39.60
|1211.35
|680
|2005.09.30 14:20
|buy
|337
|1.03
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|681
|2005.09.30 14:30
|close
|337
|1.03
|1.7667
|1.7651
|0.0000
|30.91
|1242.26
|682
|2005.09.30 14:30
|buy
|338
|1.06
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|683
|2005.09.30 14:35
|s/l
|338
|1.06
|1.7649
|1.7649
|0.0000
|-137.80
|1104.46
|684
|2005.09.30 15:31
|buy
|339
|0.94
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|685
|2005.09.30 15:31
|close
|339
|0.94
|1.7667
|1.7651
|0.0000
|28.21
|1132.68
|686
|2005.09.30 15:31
|buy
|340
|0.96
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|687
|2005.09.30 15:35
|close
|340
|0.96
|1.7667
|1.7651
|0.0000
|28.81
|1161.48
|688
|2005.09.30 15:40
|buy
|341
|0.99
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|689
|2005.09.30 15:40
|close
|341
|0.99
|1.7671
|1.7655
|0.0000
|29.70
|1191.18
|690
|2005.09.30 15:40
|buy
|342
|1.01
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|691
|2005.09.30 15:56
|s/l
|342
|1.01
|1.7655
|1.7655
|0.0000
|-131.30
|1059.89
|692
|2005.09.30 16:07
|buy
|343
|0.90
|1.7654
|1.7641
|0.0000
|693
|2005.09.30 16:17
|close
|343
|0.90
|1.7662
|1.7641
|0.0000
|72.00
|1131.89
|694
|2005.09.30 16:21
|buy
|344
|0.96
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|695
|2005.09.30 16:26
|close
|344
|0.96
|1.7666
|1.7649
|0.0000
|38.40
|1170.29
|696
|2005.09.30 16:51
|buy
|345
|0.99
|1.7719
|1.7706
|0.0000
|697
|2005.09.30 16:51
|close
|345
|0.99
|1.7722
|1.7706
|0.0000
|29.70
|1199.99
|698
|2005.09.30 17:35
|buy
|346
|1.02
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|699
|2005.09.30 17:35
|close
|346
|1.02
|1.7704
|1.7685
|0.0000
|61.20
|1261.19
|700
|2005.09.30 17:35
|buy
|347
|1.07
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|701
|2005.09.30 17:36
|s/l
|347
|1.07
|1.7685
|1.7685
|0.0000
|-139.10
|1122.09
|702
|2005.09.30 17:36
|buy
|348
|0.95
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|703
|2005.09.30 17:36
|close
|348
|0.95
|1.7692
|1.7675
|0.0000
|38.00
|1160.09
|704
|2005.09.30 21:00
|buy
|349
|0.99
|1.7620
|1.7607
|0.0000
|705
|2005.09.30 21:02
|close
|349
|0.99
|1.7624
|1.7607
|0.0000
|39.59
|1199.68
|706
|2005.10.03 02:50
|sell
|350
|1.02
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|707
|2005.10.03 03:04
|close
|350
|1.02
|1.7576
|1.7593
|0.0000
|40.80
|1240.48
|708
|2005.10.03 03:13
|sell
|351
|1.06
|1.7572
|1.7585
|0.0000
|709
|2005.10.03 03:17
|close
|351
|1.06
|1.7569
|1.7585
|0.0000
|31.80
|1272.28
|710
|2005.10.03 03:32
|sell
|352
|1.09
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|711
|2005.10.03 03:38
|close
|352
|1.09
|1.7560
|1.7578
|0.0000
|54.50
|1326.78
|712
|2005.10.03 05:41
|sell
|353
|1.13
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|713
|2005.10.03 05:59
|s/l
|353
|1.13
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-146.90
|1179.88
|714
|2005.10.03 07:35
|sell
|354
|1.01
|1.7586
|1.7599
|0.0000
|715
|2005.10.03 07:40
|close
|354
|1.01
|1.7582
|1.7599
|0.0000
|40.40
|1220.28
|716
|2005.10.03 07:54
|sell
|355
|1.04
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|717
|2005.10.03 07:57
|close
|355
|1.04
|1.7576
|1.7593
|0.0000
|41.60
|1261.88
|718
|2005.10.03 08:49
|sell
|356
|1.08
|1.7571
|1.7584
|0.0000
|719
|2005.10.03 09:13
|close
|356
|1.08
|1.7567
|1.7584
|0.0000
|43.20
|1305.08
|720
|2005.10.03 09:17
|sell
|357
|1.11
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|721
|2005.10.03 09:27
|s/l
|357
|1.11
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-144.30
|1160.78
|722
|2005.10.03 09:39
|sell
|358
|0.99
|1.7578
|1.7591
|0.0000
|723
|2005.10.03 09:40
|close
|358
|0.99
|1.7575
|1.7591
|0.0000
|29.70
|1190.48
|724
|2005.10.03 09:44
|sell
|359
|1.02
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|725
|2005.10.03 09:47
|close
|359
|1.02
|1.7561
|1.7578
|0.0000
|40.80
|1231.28
|726
|2005.10.03 09:51
|sell
|360
|1.05
|1.7561
|1.7574
|0.0000
|727
|2005.10.03 09:51
|close
|360
|1.05
|1.7557
|1.7574
|0.0000
|42.01
|1273.29
|728
|2005.10.03 10:32
|sell
|361
|1.09
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|729
|2005.10.03 10:32
|close
|361
|1.09
|1.7547
|1.7563
|0.0000
|32.70
|1305.99
|730
|2005.10.03 10:32
|sell
|362
|1.12
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|731
|2005.10.03 10:39
|close
|362
|1.12
|1.7546
|1.7563
|0.0000
|44.80
|1350.79
|732
|2005.10.03 11:09
|sell
|363
|1.16
|1.7529
|1.7542
|0.0000
|733
|2005.10.03 11:09
|close
|363
|1.16
|1.7526
|1.7542
|0.0000
|34.80
|1385.59
|734
|2005.10.03 11:09
|sell
|364
|1.19
|1.7530
|1.7543
|0.0000
|735
|2005.10.03 11:20
|s/l
|364
|1.19
|1.7543
|1.7543
|0.0000
|-154.70
|1230.89
|736
|2005.10.03 12:23
|sell
|365
|1.05
|1.7536
|1.7549
|0.0000
|737
|2005.10.03 12:30
|s/l
|365
|1.05
|1.7549
|1.7549
|0.0000
|-136.50
|1094.39
|738
|2005.10.03 13:00
|sell
|366
|0.94
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|739
|2005.10.03 13:01
|close
|366
|0.94
|1.7538
|1.7555
|0.0000
|37.60
|1131.98
|740
|2005.10.03 15:01
|sell
|367
|0.97
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|741
|2005.10.03 15:55
|close
|367
|0.97
|1.7548
|1.7566
|0.0000
|48.50
|1180.48
|742
|2005.10.03 15:55
|sell
|368
|1.01
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|743
|2005.10.03 15:59
|close
|368
|1.01
|1.7544
|1.7563
|0.0000
|60.60
|1241.08
|744
|2005.10.03 16:01
|sell
|369
|1.06
|1.7538
|1.7551
|0.0000
|745
|2005.10.03 16:01
|close
|369
|1.06
|1.7535
|1.7551
|0.0000
|31.81
|1272.89
|746
|2005.10.03 16:03
|sell
|370
|1.09
|1.7541
|1.7554
|0.0000
|747
|2005.10.03 16:03
|close
|370
|1.09
|1.7536
|1.7554
|0.0000
|54.50
|1327.39
|748
|2005.10.03 16:03
|sell
|371
|1.14
|1.7540
|1.7553
|0.0000
|749
|2005.10.03 16:05
|close
|371
|1.14
|1.7536
|1.7553
|0.0000
|45.59
|1372.98
|750
|2005.10.03 16:13
|sell
|372
|1.18
|1.7527
|1.7540
|0.0000
|751
|2005.10.03 16:16
|close
|372
|1.18
|1.7523
|1.7540
|0.0000
|47.20
|1420.18
|752
|2005.10.03 16:38
|sell
|373
|1.22
|1.7528
|1.7541
|0.0000
|753
|2005.10.03 16:39
|close
|373
|1.22
|1.7525
|1.7541
|0.0000
|36.60
|1456.78
|754
|2005.10.03 17:29
|sell
|374
|1.24
|1.7557
|1.7570
|0.0000
|755
|2005.10.03 17:29
|close
|374
|1.24
|1.7554
|1.7570
|0.0000
|37.20
|1493.98
|756
|2005.10.03 17:29
|sell
|375
|1.28
|1.7557
|1.7570
|0.0000
|757
|2005.10.03 17:30
|close
|375
|1.28
|1.7554
|1.7570
|0.0000
|38.40
|1532.38
|758
|2005.10.03 18:37
|sell
|376
|1.31
|1.7549
|1.7562
|0.0000
|759
|2005.10.03 18:40
|close
|376
|1.31
|1.7546
|1.7562
|0.0000
|39.30
|1571.68
|760
|2005.10.03 23:24
|sell
|377
|1.34
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|761
|2005.10.03 23:31
|close
|377
|1.34
|1.7542
|1.7559
|0.0000
|53.62
|1625.30
|762
|2005.10.03 23:48
|sell
|378
|1.39
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|763
|2005.10.03 23:52
|close
|378
|1.39
|1.7536
|1.7557
|0.0000
|111.20
|1736.50
|764
|2005.10.04 07:54
|sell
|379
|1.48
|1.7576
|1.7589
|0.0000
|765
|2005.10.04 07:55
|close
|379
|1.48
|1.7569
|1.7589
|0.0000
|103.58
|1840.08
|766
|2005.10.04 08:04
|sell
|380
|1.57
|1.7561
|1.7574
|0.0000
|767
|2005.10.04 08:07
|close
|380
|1.57
|1.7558
|1.7574
|0.0000
|47.11
|1887.19
|768
|2005.10.04 08:11
|sell
|381
|1.61
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|769
|2005.10.04 08:24
|s/l
|381
|1.61
|1.7576
|1.7576
|0.0000
|-209.30
|1677.89
|770
|2005.10.04 09:06
|buy
|382
|1.43
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|771
|2005.10.04 09:08
|close
|382
|1.43
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|57.20
|1735.09
|772
|2005.10.04 09:08
|buy
|383
|1.48
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|773
|2005.10.04 09:29
|close
|383
|1.48
|1.7570
|1.7554
|0.0000
|44.40
|1779.49
|774
|2005.10.04 10:21
|buy
|384
|1.52
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|775
|2005.10.04 10:59
|close
|384
|1.52
|1.7568
|1.7550
|0.0000
|76.00
|1855.49
|776
|2005.10.04 11:57
|buy
|385
|1.58
|1.7575
|1.7562
|0.0000
|777
|2005.10.04 11:59
|close
|385
|1.58
|1.7580
|1.7562
|0.0000
|79.00
|1934.49
|778
|2005.10.04 12:59
|buy
|386
|1.65
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|779
|2005.10.04 13:02
|close
|386
|1.65
|1.7574
|1.7558
|0.0000
|49.51
|1984.00
|780
|2005.10.04 13:27
|buy
|387
|1.69
|1.7582
|1.7569
|0.0000
|781
|2005.10.04 13:36
|close
|387
|1.69
|1.7586
|1.7569
|0.0000
|67.60
|2051.60
|782
|2005.10.04 13:39
|buy
|388
|1.75
|1.7582
|1.7569
|0.0000
|783
|2005.10.04 13:44
|close
|388
|1.75
|1.7586
|1.7569
|0.0000
|70.00
|2121.60
|784
|2005.10.04 13:49
|buy
|389
|1.81
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|785
|2005.10.04 13:50
|close
|389
|1.81
|1.7592
|1.7575
|0.0000
|72.40
|2194.00
|786
|2005.10.04 14:18
|buy
|390
|1.87
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|787
|2005.10.04 14:18
|close
|390
|1.87
|1.7591
|1.7575
|0.0000
|56.10
|2250.10
|788
|2005.10.04 14:18
|buy
|391
|1.92
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|789
|2005.10.04 14:21
|close
|391
|1.92
|1.7591
|1.7575
|0.0000
|57.59
|2307.69
|790
|2005.10.04 15:30
|buy
|392
|1.97
|1.7606
|1.7593
|0.0000
|791
|2005.10.04 15:30
|close
|392
|1.97
|1.7613
|1.7593
|0.0000
|137.89
|2445.58
|792
|2005.10.04 15:30
|buy
|393
|2.08
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|793
|2005.10.04 15:33
|close
|393
|2.08
|1.7611
|1.7592
|0.0000
|124.79
|2570.37
|794
|2005.10.04 15:36
|buy
|394
|2.19
|1.7610
|1.7597
|0.0000
|795
|2005.10.04 15:36
|close
|394
|2.19
|1.7614
|1.7597
|0.0000
|87.60
|2657.97
|796
|2005.10.04 15:36
|buy
|395
|2.26
|1.7613
|1.7600
|0.0000
|797
|2005.10.04 15:57
|s/l
|395
|2.26
|1.7600
|1.7600
|0.0000
|-293.80
|2364.17
|798
|2005.10.04 16:00
|buy
|396
|2.01
|1.7606
|1.7593
|0.0000
|799
|2005.10.04 16:00
|close
|396
|2.01
|1.7609
|1.7593
|0.0000
|60.30
|2424.47
|800
|2005.10.04 16:22
|buy
|397
|2.07
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|801
|2005.10.04 16:22
|close
|397
|2.07
|1.7609
|1.7592
|0.0000
|82.79
|2507.26
|802
|2005.10.04 16:22
|buy
|398
|2.14
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|803
|2005.10.04 16:22
|close
|398
|2.14
|1.7609
|1.7592
|0.0000
|85.59
|2592.85
|804
|2005.10.04 16:22
|buy
|399
|2.21
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|805
|2005.10.04 16:22
|close
|399
|2.21
|1.7609
|1.7592
|0.0000
|88.39
|2681.24
|806
|2005.10.04 16:22
|buy
|400
|2.28
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|807
|2005.10.04 16:23
|close
|400
|2.28
|1.7609
|1.7592
|0.0000
|91.19
|2772.43
|808
|2005.10.04 23:25
|buy
|401
|2.36
|1.7588
|1.7575
|0.0000
|809
|2005.10.04 23:32
|close
|401
|2.36
|1.7592
|1.7575
|0.0000
|94.39
|2866.82
|810
|2005.10.05 02:29
|buy
|402
|2.45
|1.7586
|1.7573
|0.0000
|811
|2005.10.05 02:36
|close
|402
|2.45
|1.7588
|1.7573
|0.0000
|49.02
|2915.84
|812
|2005.10.05 03:05
|buy
|403
|2.49
|1.7599
|1.7586
|0.0000
|813
|2005.10.05 03:18
|close
|403
|2.49
|1.7603
|1.7586
|0.0000
|99.61
|3015.45
|814
|2005.10.05 03:32
|buy
|404
|2.57
|1.7607
|1.7594
|0.0000
|815
|2005.10.05 03:32
|close
|404
|2.57
|1.7612
|1.7594
|0.0000
|128.50
|3143.95
|816
|2005.10.05 03:32
|buy
|405
|2.68
|1.7607
|1.7594
|0.0000
|817
|2005.10.05 03:33
|close
|405
|2.68
|1.7610
|1.7594
|0.0000
|80.42
|3224.37
|818
|2005.10.05 03:34
|buy
|406
|2.75
|1.7607
|1.7594
|0.0000
|819
|2005.10.05 03:34
|close
|406
|2.75
|1.7610
|1.7594
|0.0000
|82.52
|3306.89
|820
|2005.10.05 04:32
|buy
|407
|2.82
|1.7616
|1.7603
|0.0000
|821
|2005.10.05 05:12
|close
|407
|2.82
|1.7623
|1.7603
|0.0000
|197.40
|3504.29
|822
|2005.10.05 05:51
|buy
|408
|2.98
|1.7622
|1.7609
|0.0000
|823
|2005.10.05 05:53
|close
|408
|2.98
|1.7626
|1.7609
|0.0000
|119.19
|3623.48
|824
|2005.10.05 07:46
|buy
|409
|3.09
|1.7618
|1.7605
|0.0000
|825
|2005.10.05 08:25
|close
|409
|3.09
|1.7622
|1.7605
|0.0000
|123.59
|3747.07
|826
|2005.10.05 08:25
|buy
|410
|3.19
|1.7622
|1.7609
|0.0000
|827
|2005.10.05 08:37
|close
|410
|3.19
|1.7626
|1.7609
|0.0000
|127.59
|3874.67
|828
|2005.10.05 08:54
|buy
|411
|3.30
|1.7636
|1.7623
|0.0000
|829
|2005.10.05 08:54
|close
|411
|3.30
|1.7639
|1.7623
|0.0000
|99.02
|3973.68
|830
|2005.10.05 08:54
|buy
|412
|3.38
|1.7637
|1.7624
|0.0000
|831
|2005.10.05 09:10
|s/l
|412
|3.38
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-439.40
|3534.28
|832
|2005.10.05 09:34
|buy
|413
|3.01
|1.7624
|1.7611
|0.0000
|833
|2005.10.05 09:39
|close
|413
|3.01
|1.7633
|1.7611
|0.0000
|270.88
|3805.17
|834
|2005.10.05 09:43
|buy
|414
|3.24
|1.7639
|1.7626
|0.0000
|835
|2005.10.05 09:43
|close
|414
|3.24
|1.7643
|1.7626
|0.0000
|129.60
|3934.76
|836
|2005.10.05 10:28
|buy
|415
|3.34
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|837
|2005.10.05 10:40
|s/l
|415
|3.34
|1.7640
|1.7640
|0.0000
|-434.20
|3500.57
|838
|2005.10.05 12:32
|buy
|416
|2.98
|1.7639
|1.7626
|0.0000
|839
|2005.10.05 12:55
|close
|416
|2.98
|1.7643
|1.7626
|0.0000
|119.20
|3619.76
|840
|2005.10.05 14:10
|buy
|417
|3.08
|1.7628
|1.7615
|0.0000
|841
|2005.10.05 14:36
|s/l
|417
|3.08
|1.7615
|1.7615
|0.0000
|-400.40
|3219.36
|842
|2005.10.05 15:20
|buy
|418
|2.75
|1.7586
|1.7573
|0.0000
|843
|2005.10.05 15:20
|close
|418
|2.75
|1.7590
|1.7573
|0.0000
|109.99
|3329.35
|844
|2005.10.05 16:03
|buy
|419
|2.84
|1.7603
|1.7590
|0.0000
|845
|2005.10.05 16:03
|close
|419
|2.84
|1.7607
|1.7590
|0.0000
|113.60
|3442.95
|846
|2005.10.05 16:05
|buy
|420
|2.93
|1.7601
|1.7588
|0.0000
|847
|2005.10.05 16:05
|close
|420
|2.93
|1.7605
|1.7588
|0.0000
|117.20
|3560.15
|848
|2005.10.05 16:09
|buy
|421
|3.03
|1.7610
|1.7597
|0.0000
|849
|2005.10.05 16:11
|close
|421
|3.03
|1.7614
|1.7597
|0.0000
|121.20
|3681.35
|850
|2005.10.05 16:26
|buy
|422
|3.13
|1.7625
|1.7612
|0.0000
|851
|2005.10.05 16:27
|close
|422
|3.13
|1.7629
|1.7612
|0.0000
|125.20
|3806.55
|852
|2005.10.05 16:38
|buy
|423
|3.24
|1.7634
|1.7621
|0.0000
|853
|2005.10.05 16:38
|close
|423
|3.24
|1.7638
|1.7621
|0.0000
|129.59
|3936.14
|854
|2005.10.05 16:38
|buy
|424
|3.35
|1.7634
|1.7621
|0.0000
|855
|2005.10.05 16:42
|s/l
|424
|3.35
|1.7621
|1.7621
|0.0000
|-435.50
|3500.64
|856
|2005.10.05 17:07
|buy
|425
|2.98
|1.7620
|1.7607
|0.0000
|857
|2005.10.05 17:10
|close
|425
|2.98
|1.7624
|1.7607
|0.0000
|119.19
|3619.83
|858
|2005.10.05 18:02
|buy
|426
|3.08
|1.7649
|1.7636
|0.0000
|859
|2005.10.05 18:03
|close
|426
|3.08
|1.7653
|1.7636
|0.0000
|123.19
|3743.02
|860
|2005.10.05 20:57
|buy
|427
|3.19
|1.7618
|1.7605
|0.0000
|861
|2005.10.05 21:30
|s/l
|427
|3.19
|1.7605
|1.7605
|0.0000
|-414.70
|3328.32
|862
|2005.10.05 23:50
|buy
|428
|2.83
|1.7637
|1.7624
|0.0000
|863
|2005.10.05 23:50
|close
|428
|2.83
|1.7641
|1.7624
|0.0000
|113.20
|3441.52
|864
|2005.10.05 23:59
|buy
|429
|2.92
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|865
|2005.10.05 23:59
|close
|429
|2.92
|1.7669
|1.7651
|0.0000
|146.00
|3587.52
|866
|2005.10.06 00:00
|buy
|430
|3.05
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|867
|2005.10.06 00:10
|s/l
|430
|3.05
|1.7653
|1.7653
|0.0000
|-396.50
|3191.02
|868
|2005.10.06 00:22
|buy
|431
|2.71
|1.7658
|1.7645
|0.0000
|869
|2005.10.06 00:26
|close
|431
|2.71
|1.7662
|1.7645
|0.0000
|108.40
|3299.42
|870
|2005.10.06 02:08
|buy
|432
|2.80
|1.7679
|1.7666
|0.0000
|871
|2005.10.06 02:09
|close
|432
|2.80
|1.7687
|1.7666
|0.0000
|224.01
|3523.43
|872
|2005.10.06 02:10
|buy
|433
|2.99
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|873
|2005.10.06 02:13
|close
|433
|2.99
|1.7691
|1.7670
|0.0000
|239.18
|3762.61
|874
|2005.10.06 02:36
|buy
|434
|3.18
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|875
|2005.10.06 02:37
|s/l
|434
|3.18
|1.7729
|1.7729
|0.0000
|-413.40
|3349.21
|876
|2005.10.06 05:18
|buy
|435
|2.83
|1.7733
|1.7720
|0.0000
|877
|2005.10.06 06:34
|close
|435
|2.83
|1.7736
|1.7720
|0.0000
|84.88
|3434.09
|878
|2005.10.06 06:41
|buy
|436
|2.90
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|879
|2005.10.06 06:46
|close
|436
|2.90
|1.7744
|1.7727
|0.0000
|116.00
|3550.09
|880
|2005.10.06 07:47
|buy
|437
|3.00
|1.7726
|1.7713
|0.0000
|881
|2005.10.06 08:03
|close
|437
|3.00
|1.7729
|1.7713
|0.0000
|90.00
|3640.09
|882
|2005.10.06 08:20
|buy
|438
|3.08
|1.7733
|1.7720
|0.0000
|883
|2005.10.06 08:21
|close
|438
|3.08
|1.7738
|1.7720
|0.0000
|153.99
|3794.08
|884
|2005.10.06 08:31
|buy
|439
|3.21
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|885
|2005.10.06 08:32
|close
|439
|3.21
|1.7743
|1.7727
|0.0000
|96.30
|3890.38
|886
|2005.10.06 09:09
|buy
|440
|3.29
|1.7730
|1.7717
|0.0000
|887
|2005.10.06 09:15
|close
|440
|3.29
|1.7733
|1.7717
|0.0000
|98.72
|3989.10
|888
|2005.10.06 14:05
|buy
|441
|3.38
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|889
|2005.10.06 14:05
|close
|441
|3.38
|1.7708
|1.7691
|0.0000
|135.20
|4124.30
|890
|2005.10.06 14:05
|buy
|442
|3.49
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|891
|2005.10.06 14:15
|s/l
|442
|3.49
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-453.70
|3670.60
|892
|2005.10.06 15:12
|buy
|443
|3.11
|1.7710
|1.7697
|0.0000
|893
|2005.10.06 15:13
|close
|443
|3.11
|1.7713
|1.7697
|0.0000
|93.30
|3763.90
|894
|2005.10.06 15:20
|buy
|444
|3.18
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|895
|2005.10.06 15:20
|close
|444
|3.18
|1.7746
|1.7729
|0.0000
|127.19
|3891.09
|896
|2005.10.06 15:55
|buy
|445
|3.29
|1.7738
|1.7725
|0.0000
|897
|2005.10.06 15:55
|close
|445
|3.29
|1.7742
|1.7725
|0.0000
|131.61
|4022.70
|898
|2005.10.06 15:55
|buy
|446
|3.40
|1.7738
|1.7725
|0.0000
|899
|2005.10.06 15:59
|close
|446
|3.40
|1.7744
|1.7725
|0.0000
|204.01
|4226.72
|900
|2005.10.06 17:26
|buy
|447
|3.58
|1.7719
|1.7706
|0.0000
|901
|2005.10.06 17:33
|close
|447
|3.58
|1.7722
|1.7706
|0.0000
|107.39
|4334.11
|902
|2005.10.06 18:46
|buy
|448
|3.66
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|903
|2005.10.06 19:19
|close
|448
|3.66
|1.7751
|1.7735
|0.0000
|109.79
|4443.90
|904
|2005.10.06 19:55
|buy
|449
|3.75
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|905
|2005.10.06 20:05
|close
|449
|3.75
|1.7788
|1.7771
|0.0000
|149.99
|4593.89
|906
|2005.10.06 20:27
|buy
|450
|3.87
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|907
|2005.10.06 20:27
|close
|450
|3.87
|1.7802
|1.7786
|0.0000
|116.08
|4709.97
|908
|2005.10.06 21:38
|buy
|451
|3.97
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|909
|2005.10.06 21:56
|s/l
|451
|3.97
|1.7786
|1.7786
|0.0000
|-516.10
|4193.86
|910
|2005.10.06 23:10
|buy
|452
|3.54
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|911
|2005.10.06 23:16
|close
|452
|3.54
|1.7793
|1.7777
|0.0000
|106.19
|4300.05
|912
|2005.10.07 03:07
|buy
|453
|3.63
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|913
|2005.10.07 03:12
|close
|453
|3.63
|1.7761
|1.7746
|0.0000
|72.62
|4372.67
|914
|2005.10.07 04:44
|buy
|454
|3.69
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|915
|2005.10.07 04:50
|close
|454
|3.69
|1.7761
|1.7746
|0.0000
|73.82
|4446.49
|916
|2005.10.07 07:36
|sell
|455
|3.76
|1.7759
|1.7772
|0.0000
|917
|2005.10.07 07:38
|close
|455
|3.76
|1.7756
|1.7772
|0.0000
|112.78
|4559.27
|918
|2005.10.07 07:44
|sell
|456
|3.85
|1.7754
|1.7767
|0.0000
|919
|2005.10.07 08:10
|s/l
|456
|3.85
|1.7767
|1.7767
|0.0000
|-500.50
|4058.77
|920
|2005.10.07 08:39
|sell
|457
|3.43
|1.7729
|1.7742
|0.0000
|921
|2005.10.07 08:46
|close
|457
|3.43
|1.7725
|1.7742
|0.0000
|137.19
|4195.96
|922
|2005.10.07 08:47
|sell
|458
|3.55
|1.7727
|1.7740
|0.0000
|923
|2005.10.07 08:47
|close
|458
|3.55
|1.7723
|1.7740
|0.0000
|141.99
|4337.95
|924
|2005.10.07 08:47
|sell
|459
|3.67
|1.7727
|1.7740
|0.0000
|925
|2005.10.07 08:49
|close
|459
|3.67
|1.7723
|1.7740
|0.0000
|146.79
|4484.74
|926
|2005.10.07 09:28
|sell
|460
|3.80
|1.7701
|1.7714
|0.0000
|927
|2005.10.07 09:28
|close
|460
|3.80
|1.7698
|1.7714
|0.0000
|114.00
|4598.74
|928
|2005.10.07 09:28
|sell
|461
|3.90
|1.7697
|1.7710
|0.0000
|929
|2005.10.07 09:34
|close
|461
|3.90
|1.7694
|1.7710
|0.0000
|117.01
|4715.75
|930
|2005.10.07 09:35
|sell
|462
|4.00
|1.7698
|1.7711
|0.0000
|931
|2005.10.07 09:40
|close
|462
|4.00
|1.7693
|1.7711
|0.0000
|200.00
|4915.75
|932
|2005.10.07 10:12
|sell
|463
|4.16
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|933
|2005.10.07 10:55
|close
|463
|4.16
|1.7706
|1.7725
|0.0000
|249.56
|5165.31
|934
|2005.10.07 11:01
|sell
|464
|4.38
|1.7702
|1.7715
|0.0000
|935
|2005.10.07 11:05
|close
|464
|4.38
|1.7698
|1.7715
|0.0000
|175.20
|5340.51
|936
|2005.10.07 12:33
|sell
|465
|4.53
|1.7697
|1.7710
|0.0000
|937
|2005.10.07 12:40
|close
|465
|4.53
|1.7693
|1.7710
|0.0000
|181.22
|5521.73
|938
|2005.10.07 13:00
|sell
|466
|4.68
|1.7683
|1.7696
|0.0000
|939
|2005.10.07 13:00
|close
|466
|4.68
|1.7680
|1.7696
|0.0000
|140.43
|5662.16
|940
|2005.10.07 13:00
|sell
|467
|4.80
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|941
|2005.10.07 13:11
|close
|467
|4.80
|1.7677
|1.7694
|0.0000
|191.99
|5854.15
|942
|2005.10.07 14:22
|sell
|468
|4.97
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|943
|2005.10.07 14:22
|close
|468
|4.97
|1.7658
|1.7675
|0.0000
|198.79
|6052.94
|944
|2005.10.07 14:22
|sell
|469
|5.14
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|945
|2005.10.07 14:30
|close
|469
|5.14
|1.7659
|1.7675
|0.0000
|154.17
|6207.11
|946
|2005.10.07 14:31
|sell
|470
|5.28
|1.7649
|1.7662
|0.0000
|947
|2005.10.07 14:31
|close
|470
|5.28
|1.7646
|1.7662
|0.0000
|158.40
|6365.51
|948
|2005.10.07 14:31
|sell
|471
|5.41
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|949
|2005.10.07 14:31
|close
|471
|5.41
|1.7636
|1.7656
|0.0000
|378.72
|6744.23
|950
|2005.10.07 14:31
|sell
|472
|5.73
|1.7641
|1.7654
|0.0000
|951
|2005.10.07 14:32
|s/l
|472
|5.73
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-744.90
|5999.33
|952
|2005.10.07 14:37
|sell
|473
|5.10
|1.7635
|1.7648
|0.0000
|953
|2005.10.07 14:37
|close
|473
|5.10
|1.7628
|1.7648
|0.0000
|356.99
|6356.32
|954
|2005.10.07 14:37
|sell
|474
|5.41
|1.7633
|1.7646
|0.0000
|955
|2005.10.07 14:38
|close
|474
|5.41
|1.7624
|1.7646
|0.0000
|486.87
|6843.19
|956
|2005.10.07 14:39
|sell
|475
|5.82
|1.7629
|1.7642
|0.0000
|957
|2005.10.07 14:39
|close
|475
|5.82
|1.7622
|1.7642
|0.0000
|407.40
|7250.59
|958
|2005.10.07 14:39
|sell
|476
|6.17
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|959
|2005.10.07 14:40
|close
|476
|6.17
|1.7621
|1.7641
|0.0000
|431.89
|7682.48
|960
|2005.10.07 14:44
|sell
|477
|6.53
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|961
|2005.10.07 14:44
|close
|477
|6.53
|1.7631
|1.7650
|0.0000
|391.81
|8074.29
|962
|2005.10.07 14:44
|sell
|478
|6.87
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|963
|2005.10.07 14:47
|s/l
|478
|6.87
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-893.10
|7181.19
|964
|2005.10.07 15:07
|sell
|479
|6.12
|1.7608
|1.7621
|0.0000
|965
|2005.10.07 15:07
|close
|479
|6.12
|1.7604
|1.7621
|0.0000
|244.80
|7425.99
|966
|2005.10.07 15:18
|sell
|480
|6.33
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|967
|2005.10.07 15:18
|close
|480
|6.33
|1.7596
|1.7613
|0.0000
|253.20
|7679.19
|968
|2005.10.07 15:18
|sell
|481
|6.54
|1.7601
|1.7614
|0.0000
|969
|2005.10.07 15:22
|close
|481
|6.54
|1.7596
|1.7614
|0.0000
|327.00
|8006.19
|970
|2005.10.07 15:23
|sell
|482
|6.82
|1.7603
|1.7616
|0.0000
|971
|2005.10.07 15:23
|close
|482
|6.82
|1.7597
|1.7616
|0.0000
|409.23
|8415.42
|972
|2005.10.07 15:29
|sell
|483
|7.17
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|973
|2005.10.07 15:32
|close
|483
|7.17
|1.7595
|1.7613
|0.0000
|358.50
|8773.92
|974
|2005.10.07 15:41
|sell
|484
|7.48
|1.7600
|1.7613
|0.0000
|975
|2005.10.07 15:46
|s/l
|484
|7.48
|1.7613
|1.7613
|0.0000
|-972.40
|7801.52
|976
|2005.10.07 17:00
|sell
|485
|6.65
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|977
|2005.10.07 17:00
|close
|485
|6.65
|1.7600
|1.7618
|0.0000
|332.47
|8133.99
|978
|2005.10.07 17:00
|sell
|486
|6.93
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|979
|2005.10.07 17:13
|close
|486
|6.93
|1.7601
|1.7618
|0.0000
|277.19
|8411.18
|980
|2005.10.07 17:27
|sell
|487
|7.17
|1.7594
|1.7607
|0.0000
|981
|2005.10.07 17:27
|close
|487
|7.17
|1.7588
|1.7607
|0.0000
|430.20
|8841.39
|982
|2005.10.07 17:27
|sell
|488
|7.54
|1.7593
|1.7606
|0.0000
|983
|2005.10.07 17:46
|s/l
|488
|7.54
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|-980.20
|7861.19
|984
|2005.10.07 18:11
|sell
|489
|6.71
|1.7584
|1.7597
|0.0000
|985
|2005.10.07 18:11
|close
|489
|6.71
|1.7578
|1.7597
|0.0000
|402.61
|8263.80
|986
|2005.10.07 18:11
|sell
|490
|7.05
|1.7584
|1.7597
|0.0000
|987
|2005.10.07 18:19
|s/l
|490
|7.05
|1.7597
|1.7597
|0.0000
|-916.50
|7347.30
|988
|2005.10.07 22:53
|sell
|491
|6.26
|1.7603
|1.7616
|0.0000
|989
|2005.10.10 00:40
|close
|491
|6.26
|1.7600
|1.7616
|0.0000
|201.32
|7548.61
|990
|2005.10.10 04:35
|buy
|492
|6.43
|1.7603
|1.7590
|0.0000
|991
|2005.10.10 06:21
|s/l
|492
|6.43
|1.7590
|1.7590
|0.0000
|-835.90
|6712.71
|992
|2005.10.10 07:22
|buy
|493
|5.72
|1.7601
|1.7588
|0.0000
|993
|2005.10.10 07:29
|close
|493
|5.72
|1.7605
|1.7588
|0.0000
|228.78
|6941.49
|994
|2005.10.10 08:30
|buy
|494
|5.91
|1.7617
|1.7604
|0.0000
|995
|2005.10.10 08:40
|close
|494
|5.91
|1.7622
|1.7604
|0.0000
|295.50
|7236.99
|996
|2005.10.10 08:59
|buy
|495
|6.17
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|997
|2005.10.10 09:02
|close
|495
|6.17
|1.7609
|1.7592
|0.0000
|246.78
|7483.77
|998
|2005.10.10 09:56
|buy
|496
|6.37
|1.7628
|1.7615
|0.0000
|999
|2005.10.10 09:57
|close
|496
|6.37
|1.7632
|1.7615
|0.0000
|254.86
|7738.63
|1000
|2005.10.10 10:32
|buy
|497
|6.59
|1.7624
|1.7611
|0.0000
|1001
|2005.10.10 10:52
|s/l
|497
|6.59
|1.7611
|1.7611
|0.0000
|-856.70
|6881.93
|1002
|2005.10.10 11:16
|sell
|498
|5.87
|1.7593
|1.7606
|0.0000
|1003
|2005.10.10 11:16
|close
|498
|5.87
|1.7590
|1.7606
|0.0000
|176.10
|7058.03
|1004
|2005.10.10 11:16
|sell
|499
|6.02
|1.7593
|1.7606
|0.0000
|1005
|2005.10.10 11:21
|close
|499
|6.02
|1.7590
|1.7606
|0.0000
|180.58
|7238.61
|1006
|2005.10.10 12:06
|sell
|500
|6.17
|1.7593
|1.7606
|0.0000
|1007
|2005.10.10 12:37
|close
|500
|6.17
|1.7590
|1.7606
|0.0000
|185.08
|7423.69
|1008
|2005.10.10 14:25
|sell
|501
|6.34
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|1009
|2005.10.10 14:33
|close
|501
|6.34
|1.7551
|1.7572
|0.0000
|507.22
|7930.91
|1010
|2005.10.10 16:14
|sell
|502
|6.78
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|1011
|2005.10.10 16:17
|close
|502
|6.78
|1.7538
|1.7555
|0.0000
|271.19
|8202.10
|1012
|2005.10.10 16:18
|sell
|503
|7.02
|1.7538
|1.7551
|0.0000
|1013
|2005.10.10 16:18
|close
|503
|7.02
|1.7536
|1.7551
|0.0000
|140.44
|8342.54
|1014
|2005.10.10 16:59
|sell
|504
|7.14
|1.7521
|1.7534
|0.0000
|1015
|2005.10.10 16:59
|close
|504
|7.14
|1.7518
|1.7534
|0.0000
|214.19
|8556.73
|1016
|2005.10.10 16:59
|sell
|505
|7.33
|1.7521
|1.7534
|0.0000
|1017
|2005.10.10 17:04
|close
|505
|7.33
|1.7518
|1.7534
|0.0000
|219.89
|8776.62
|1018
|2005.10.10 20:49
|sell
|506
|7.51
|1.7533
|1.7546
|0.0000
|1019
|2005.10.10 20:53
|close
|506
|7.51
|1.7530
|1.7546
|0.0000
|225.27
|9001.89
|1020
|2005.10.11 02:06
|sell
|507
|7.70
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|1021
|2005.10.11 02:07
|close
|507
|7.70
|1.7544
|1.7559
|0.0000
|154.05
|9155.94
|1022
|2005.10.11 03:30
|sell
|508
|7.84
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|1023
|2005.10.11 03:40
|s/l
|508
|7.84
|1.7528
|1.7528
|0.0000
|-1019.20
|8136.74
|1024
|2005.10.11 04:21
|sell
|509
|6.96
|1.7525
|1.7538
|0.0000
|1025
|2005.10.11 04:32
|close
|509
|6.96
|1.7521
|1.7538
|0.0000
|278.44
|8415.18
|1026
|2005.10.11 08:00
|sell
|510
|7.21
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1027
|2005.10.11 08:00
|close
|510
|7.21
|1.7495
|1.7515
|0.0000
|504.72
|8919.90
|1028
|2005.10.11 08:01
|sell
|511
|7.65
|1.7500
|1.7513
|0.0000
|1029
|2005.10.11 08:02
|close
|511
|7.65
|1.7497
|1.7513
|0.0000
|229.50
|9149.40
|1030
|2005.10.11 08:15
|sell
|512
|7.85
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1031
|2005.10.11 08:16
|close
|512
|7.85
|1.7479
|1.7498
|0.0000
|470.99
|9620.39
|1032
|2005.10.11 08:17
|sell
|513
|8.25
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1033
|2005.10.11 08:17
|close
|513
|8.25
|1.7480
|1.7498
|0.0000
|412.49
|10032.88
|1034
|2005.10.11 08:17
|sell
|514
|8.61
|1.7483
|1.7496
|0.0000
|1035
|2005.10.11 08:21
|close
|514
|8.61
|1.7479
|1.7496
|0.0000
|344.38
|10377.26
|1036
|2005.10.11 08:40
|sell
|515
|8.90
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1037
|2005.10.11 08:53
|close
|515
|8.90
|1.7487
|1.7503
|0.0000
|266.97
|10644.23
|1038
|2005.10.11 09:31
|sell
|516
|9.13
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|1039
|2005.10.11 09:31
|close
|516
|9.13
|1.7479
|1.7494
|0.0000
|182.66
|10826.89
|1040
|2005.10.11 09:31
|sell
|517
|9.29
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|1041
|2005.10.11 09:34
|close
|517
|9.29
|1.7479
|1.7494
|0.0000
|185.86
|11012.75
|1042
|2005.10.11 09:35
|sell
|518
|9.45
|1.7485
|1.7498
|0.0000
|1043
|2005.10.11 09:41
|close
|518
|9.45
|1.7481
|1.7498
|0.0000
|377.98
|11390.73
|1044
|2005.10.11 10:34
|sell
|519
|9.77
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1045
|2005.10.11 10:39
|s/l
|519
|9.77
|1.7503
|1.7503
|0.0000
|-1270.10
|10120.63
|1046
|2005.10.11 13:08
|sell
|520
|8.66
|1.7528
|1.7541
|0.0000
|1047
|2005.10.11 13:22
|close
|520
|8.66
|1.7525
|1.7541
|0.0000
|259.77
|10380.40
|1048
|2005.10.11 14:18
|sell
|521
|8.90
|1.7500
|1.7513
|0.0000
|1049
|2005.10.11 14:25
|close
|521
|8.90
|1.7497
|1.7513
|0.0000
|267.00
|10647.40
|1050
|2005.10.11 15:03
|sell
|522
|9.13
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|1051
|2005.10.11 15:10
|close
|522
|9.13
|1.7490
|1.7507
|0.0000
|365.18
|11012.58
|1052
|2005.10.11 15:49
|sell
|523
|9.46
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|1053
|2005.10.11 15:49
|close
|523
|9.46
|1.7462
|1.7479
|0.0000
|378.38
|11390.96
|1054
|2005.10.11 15:49
|sell
|524
|9.78
|1.7464
|1.7477
|0.0000
|1055
|2005.10.11 15:54
|close
|524
|9.78
|1.7461
|1.7477
|0.0000
|293.40
|11684.36
|1056
|2005.10.11 16:02
|sell
|525
|10.04
|1.7458
|1.7471
|0.0000
|1057
|2005.10.11 16:08
|close
|525
|10.04
|1.7453
|1.7471
|0.0000
|502.02
|12186.38
|1058
|2005.10.11 16:28
|sell
|526
|10.47
|1.7467
|1.7480
|0.0000
|1059
|2005.10.11 16:37
|close
|526
|10.47
|1.7462
|1.7480
|0.0000
|523.50
|12709.88
|1060
|2005.10.11 16:39
|sell
|527
|10.92
|1.7464
|1.7477
|0.0000
|1061
|2005.10.11 16:42
|close
|527
|10.92
|1.7460
|1.7477
|0.0000
|436.78
|13146.66
|1062
|2005.10.11 19:47
|sell
|528
|11.30
|1.7456
|1.7469
|0.0000
|1063
|2005.10.11 20:06
|close
|528
|11.30
|1.7452
|1.7469
|0.0000
|451.98
|13598.64
|1064
|2005.10.11 20:32
|sell
|529
|11.68
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1065
|2005.10.11 20:32
|close
|529
|11.68
|1.7455
|1.7475
|0.0000
|817.56
|14416.20
|1066
|2005.10.11 20:58
|sell
|530
|12.39
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|1067
|2005.10.11 21:36
|s/l
|530
|12.39
|1.7462
|1.7462
|0.0000
|-1610.70
|12805.50
|1068
|2005.10.12 02:35
|sell
|531
|11.02
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|1069
|2005.10.12 02:56
|close
|531
|11.02
|1.7420
|1.7437
|0.0000
|440.91
|13246.41
|1070
|2005.10.12 04:15
|sell
|532
|11.40
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|1071
|2005.10.12 05:55
|s/l
|532
|11.40
|1.7448
|1.7448
|0.0000
|-1482.00
|11764.41
|1072
|2005.10.12 06:35
|sell
|533
|10.12
|1.7443
|1.7456
|0.0000
|1073
|2005.10.12 07:37
|close
|533
|10.12
|1.7441
|1.7456
|0.0000
|202.47
|11966.88
|1074
|2005.10.12 07:47
|sell
|534
|10.29
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1075
|2005.10.12 07:48
|close
|534
|10.29
|1.7433
|1.7450
|0.0000
|411.58
|12378.46
|1076
|2005.10.12 07:48
|sell
|535
|10.65
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|1077
|2005.10.12 07:49
|close
|535
|10.65
|1.7432
|1.7448
|0.0000
|319.46
|12697.92
|1078
|2005.10.12 08:02
|sell
|536
|10.93
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|1079
|2005.10.12 08:03
|close
|536
|10.93
|1.7420
|1.7437
|0.0000
|437.30
|13135.22
|1080
|2005.10.12 08:06
|sell
|537
|11.31
|1.7420
|1.7433
|0.0000
|1081
|2005.10.12 08:13
|close
|537
|11.31
|1.7414
|1.7433
|0.0000
|678.61
|13813.83
|1082
|2005.10.12 08:38
|sell
|538
|11.90
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|1083
|2005.10.12 08:52
|close
|538
|11.90
|1.7407
|1.7424
|0.0000
|475.97
|14289.80
|1084
|2005.10.12 09:12
|sell
|539
|12.31
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|1085
|2005.10.12 09:41
|close
|539
|12.31
|1.7413
|1.7429
|0.0000
|369.41
|14659.21
|1086
|2005.10.12 10:21
|sell
|540
|12.61
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1087
|2005.10.12 10:23
|close
|540
|12.61
|1.7435
|1.7450
|0.0000
|252.28
|14911.49
|1088
|2005.10.12 10:26
|sell
|541
|12.83
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1089
|2005.10.12 10:30
|close
|541
|12.83
|1.7433
|1.7450
|0.0000
|513.24
|15424.73
|1090
|2005.10.12 12:01
|buy
|542
|13.25
|1.7460
|1.7447
|0.0000
|1091
|2005.10.12 12:05
|close
|542
|13.25
|1.7464
|1.7447
|0.0000
|529.98
|15954.71
|1092
|2005.10.12 12:42
|buy
|543
|13.70
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|1093
|2005.10.12 13:09
|close
|543
|13.70
|1.7471
|1.7453
|0.0000
|685.00
|16639.71
|1094
|2005.10.12 13:15
|buy
|544
|14.28
|1.7483
|1.7470
|0.0000
|1095
|2005.10.12 13:16
|close
|544
|14.28
|1.7488
|1.7470
|0.0000
|713.94
|17353.65
|1096
|2005.10.12 14:38
|buy
|545
|14.88
|1.7501
|1.7488
|0.0000
|1097
|2005.10.12 14:40
|close
|545
|14.88
|1.7504
|1.7488
|0.0000
|446.32
|17799.97
|1098
|2005.10.12 14:44
|buy
|546
|15.26
|1.7502
|1.7489
|0.0000
|1099
|2005.10.12 14:55
|close
|546
|15.26
|1.7506
|1.7489
|0.0000
|610.37
|18410.34
|1100
|2005.10.12 15:04
|buy
|547
|15.76
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1101
|2005.10.12 15:04
|close
|547
|15.76
|1.7530
|1.7514
|0.0000
|472.74
|18883.08
|1102
|2005.10.12 17:30
|buy
|548
|16.15
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1103
|2005.10.12 18:10
|s/l
|548
|16.15
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|-2099.50
|16783.58
|1104
|2005.10.12 18:29
|buy
|549
|14.36
|1.7538
|1.7525
|0.0000
|1105
|2005.10.12 18:33
|s/l
|549
|14.36
|1.7525
|1.7525
|0.0000
|-1866.80
|14916.78
|1106
|2005.10.12 23:24
|buy
|550
|12.78
|1.7515
|1.7502
|0.0000
|1107
|2005.10.12 23:25
|close
|550
|12.78
|1.7517
|1.7502
|0.0000
|255.69
|15172.47
|1108
|2005.10.13 00:00
|buy
|551
|12.99
|1.7521
|1.7508
|0.0000
|1109
|2005.10.13 00:00
|close
|551
|12.99
|1.7525
|1.7508
|0.0000
|519.73
|15692.20
|1110
|2005.10.13 02:42
|sell
|552
|13.45
|1.7496
|1.7509
|0.0000
|1111
|2005.10.13 02:56
|close
|552
|13.45
|1.7493
|1.7509
|0.0000
|403.54
|16095.74
|1112
|2005.10.13 02:56
|sell
|553
|13.80
|1.7496
|1.7509
|0.0000
|1113
|2005.10.13 03:04
|close
|553
|13.80
|1.7494
|1.7509
|0.0000
|276.09
|16371.83
|1114
|2005.10.13 04:48
|sell
|554
|14.07
|1.7452
|1.7465
|0.0000
|1115
|2005.10.13 05:30
|s/l
|554
|14.07
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|-1829.10
|14542.73
|1116
|2005.10.13 07:43
|sell
|555
|12.49
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1117
|2005.10.13 07:54
|close
|555
|12.49
|1.7458
|1.7473
|0.0000
|249.88
|14792.61
|1118
|2005.10.13 07:55
|sell
|556
|12.71
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1119
|2005.10.13 07:56
|close
|556
|12.71
|1.7456
|1.7473
|0.0000
|508.53
|15301.14
|1120
|2005.10.13 09:12
|sell
|557
|13.14
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|1121
|2005.10.13 09:14
|close
|557
|13.14
|1.7462
|1.7483
|0.0000
|1051.10
|16352.24
|1122
|2005.10.13 09:16
|sell
|558
|14.04
|1.7471
|1.7484
|0.0000
|1123
|2005.10.13 09:16
|close
|558
|14.04
|1.7462
|1.7484
|0.0000
|1263.53
|17615.77
|1124
|2005.10.13 09:16
|sell
|559
|15.13
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|1125
|2005.10.13 09:17
|close
|559
|15.13
|1.7462
|1.7479
|0.0000
|605.17
|18220.94
|1126
|2005.10.13 09:34
|sell
|560
|15.66
|1.7456
|1.7469
|0.0000
|1127
|2005.10.13 09:53
|close
|560
|15.66
|1.7453
|1.7469
|0.0000
|469.77
|18690.71
|1128
|2005.10.13 10:40
|sell
|561
|16.05
|1.7471
|1.7484
|0.0000
|1129
|2005.10.13 10:44
|s/l
|561
|16.05
|1.7484
|1.7484
|0.0000
|-2086.50
|16604.21
|1130
|2005.10.13 12:03
|buy
|562
|14.25
|1.7479
|1.7466
|0.0000
|1131
|2005.10.13 12:04
|close
|562
|14.25
|1.7484
|1.7466
|0.0000
|712.53
|17316.74
|1132
|2005.10.13 12:18
|buy
|563
|14.86
|1.7483
|1.7470
|0.0000
|1133
|2005.10.13 12:30
|close
|563
|14.86
|1.7487
|1.7470
|0.0000
|594.37
|17911.11
|1134
|2005.10.13 12:51
|buy
|564
|15.36
|1.7490
|1.7477
|0.0000
|1135
|2005.10.13 13:12
|s/l
|564
|15.36
|1.7477
|1.7477
|0.0000
|-1996.80
|15914.31
|1136
|2005.10.13 14:32
|sell
|565
|13.66
|1.7480
|1.7493
|0.0000
|1137
|2005.10.13 14:32
|close
|565
|13.66
|1.7475
|1.7493
|0.0000
|682.96
|16597.27
|1138
|2005.10.13 14:32
|sell
|566
|14.24
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|1139
|2005.10.13 14:33
|close
|566
|14.24
|1.7478
|1.7494
|0.0000
|427.26
|17024.53
|1140
|2005.10.13 14:41
|sell
|567
|14.63
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1141
|2005.10.13 14:41
|close
|567
|14.63
|1.7455
|1.7473
|0.0000
|731.58
|17756.11
|1142
|2005.10.13 14:41
|sell
|568
|15.25
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1143
|2005.10.13 14:46
|s/l
|568
|15.25
|1.7473
|1.7473
|0.0000
|-1982.50
|15773.61
|1144
|2005.10.13 14:57
|sell
|569
|13.55
|1.7456
|1.7469
|0.0000
|1145
|2005.10.13 14:59
|s/l
|569
|13.55
|1.7469
|1.7469
|0.0000
|-1761.50
|14012.11
|1146
|2005.10.13 15:15
|sell
|570
|12.03
|1.7471
|1.7484
|0.0000
|1147
|2005.10.13 15:20
|close
|570
|12.03
|1.7464
|1.7484
|0.0000
|842.13
|14854.24
|1148
|2005.10.13 16:12
|sell
|571
|12.76
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1149
|2005.10.13 16:41
|s/l
|571
|12.76
|1.7475
|1.7475
|0.0000
|-1658.80
|13195.44
|1150
|2005.10.13 17:09
|buy
|572
|11.32
|1.7483
|1.7470
|0.0000
|1151
|2005.10.13 17:28
|close
|572
|11.32
|1.7487
|1.7470
|0.0000
|452.78
|13648.22
|1152
|2005.10.13 17:32
|buy
|573
|11.71
|1.7487
|1.7474
|0.0000
|1153
|2005.10.13 17:34
|close
|573
|11.71
|1.7490
|1.7474
|0.0000
|351.31
|13999.53
|1154
|2005.10.13 18:20
|buy
|574
|12.02
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|1155
|2005.10.13 18:20
|close
|574
|12.02
|1.7479
|1.7462
|0.0000
|480.78
|14480.31
|1156
|2005.10.13 19:00
|buy
|575
|12.39
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1157
|2005.10.13 19:01
|close
|575
|12.39
|1.7531
|1.7514
|0.0000
|495.58
|14975.89
|1158
|2005.10.13 19:19
|buy
|576
|12.81
|1.7532
|1.7519
|0.0000
|1159
|2005.10.13 19:25
|close
|576
|12.81
|1.7536
|1.7519
|0.0000
|512.37
|15488.26
|1160
|2005.10.13 19:44
|buy
|577
|13.24
|1.7552
|1.7539
|0.0000
|1161
|2005.10.13 19:49
|s/l
|577
|13.24
|1.7539
|1.7539
|0.0000
|-1721.20
|13767.06
|1162
|2005.10.13 21:00
|buy
|578
|11.77
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|1163
|2005.10.13 21:25
|close
|578
|11.77
|1.7555
|1.7538
|0.0000
|470.78
|14237.84
|1164
|2005.10.13 22:48
|buy
|579
|12.17
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|1165
|2005.10.13 22:50
|close
|579
|12.17
|1.7561
|1.7544
|0.0000
|486.92
|14724.76
|1166
|2005.10.14 02:31
|buy
|580
|12.62
|1.7506
|1.7493
|0.0000
|1167
|2005.10.14 02:33
|close
|580
|12.62
|1.7511
|1.7493
|0.0000
|631.00
|15355.76
|1168
|2005.10.14 03:37
|buy
|581
|13.15
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|1169
|2005.10.14 03:55
|close
|581
|13.15
|1.7527
|1.7510
|0.0000
|525.97
|15881.73
|1170
|2005.10.14 04:41
|buy
|582
|13.58
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|1171
|2005.10.14 04:41
|close
|582
|13.58
|1.7549
|1.7533
|0.0000
|407.35
|16289.08
|1172
|2005.10.14 04:41
|buy
|583
|13.93
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|1173
|2005.10.14 04:42
|close
|583
|13.93
|1.7549
|1.7533
|0.0000
|417.85
|16706.93
|1174
|2005.10.14 06:03
|buy
|584
|14.28
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|1175
|2005.10.14 06:03
|close
|584
|14.28
|1.7559
|1.7544
|0.0000
|285.66
|16992.59
|1176
|2005.10.14 06:03
|buy
|585
|14.52
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|1177
|2005.10.14 06:08
|close
|585
|14.52
|1.7561
|1.7544
|0.0000
|580.95
|17573.54
|1178
|2005.10.14 08:50
|buy
|586
|15.02
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|1179
|2005.10.14 08:51
|close
|586
|15.02
|1.7561
|1.7544
|0.0000
|600.95
|18174.49
|1180
|2005.10.14 09:01
|buy
|587
|15.53
|1.7557
|1.7544
|0.0000
|1181
|2005.10.14 09:01
|close
|587
|15.53
|1.7561
|1.7544
|0.0000
|621.35
|18795.84
|1182
|2005.10.14 09:01
|buy
|588
|16.06
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1183
|2005.10.14 09:02
|close
|588
|16.06
|1.7563
|1.7546
|0.0000
|642.41
|19438.25
|1184
|2005.10.14 09:14
|buy
|589
|16.60
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|1185
|2005.10.14 09:42
|close
|589
|16.60
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|663.99
|20102.24
|1186
|2005.10.14 11:12
|sell
|590
|17.20
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|1187
|2005.10.14 11:12
|close
|590
|17.20
|1.7531
|1.7547
|0.0000
|515.95
|20618.19
|1188
|2005.10.14 11:12
|sell
|591
|17.64
|1.7528
|1.7541
|0.0000
|1189
|2005.10.14 11:13
|close
|591
|17.64
|1.7521
|1.7541
|0.0000
|1234.87
|21853.06
|1190
|2005.10.14 14:35
|buy
|592
|18.70
|1.7528
|1.7515
|0.0000
|1191
|2005.10.14 14:35
|close
|592
|18.70
|1.7534
|1.7515
|0.0000
|1121.94
|22975.00
|1192
|2005.10.14 14:35
|buy
|593
|19.67
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|1193
|2005.10.14 14:37
|close
|593
|19.67
|1.7532
|1.7512
|0.0000
|1376.85
|24351.85
|1194
|2005.10.14 15:37
|buy
|594
|20.80
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|1195
|2005.10.14 15:45
|close
|594
|20.80
|1.7569
|1.7550
|0.0000
|1247.78
|25599.63
|1196
|2005.10.14 16:37
|buy
|595
|21.77
|1.7643
|1.7630
|0.0000
|1197
|2005.10.14 16:37
|close
|595
|21.77
|1.7648
|1.7630
|0.0000
|1088.60
|26688.23
|1198
|2005.10.14 16:39
|buy
|596
|22.70
|1.7639
|1.7626
|0.0000
|1199
|2005.10.14 16:41
|close
|596
|22.70
|1.7643
|1.7626
|0.0000
|907.95
|27596.18
|1200
|2005.10.14 16:44
|buy
|597
|23.46
|1.7647
|1.7634
|0.0000
|1201
|2005.10.14 16:44
|close
|597
|23.46
|1.7651
|1.7634
|0.0000
|938.36
|28534.54
|1202
|2005.10.14 17:00
|buy
|598
|24.24
|1.7658
|1.7645
|0.0000
|1203
|2005.10.14 17:01
|close
|598
|24.24
|1.7663
|1.7645
|0.0000
|1212.08
|29746.62
|1204
|2005.10.14 17:23
|buy
|599
|25.24
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|1205
|2005.10.14 17:47
|s/l
|599
|25.24
|1.7668
|1.7668
|0.0000
|-3281.20
|26465.42
|1206
|2005.10.14 19:47
|buy
|600
|22.43
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|1207
|2005.10.14 19:53
|close
|600
|22.43
|1.7702
|1.7685
|0.0000
|897.15
|27362.57
|1208
|2005.10.14 22:46
|buy
|601
|23.21
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|1209
|2005.10.17 00:08
|s/l
|601
|23.21
|1.7672
|1.7672
|0.0000
|-3098.54
|24264.04
|1210
|2005.10.17 00:16
|sell
|602
|20.60
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|1211
|2005.10.17 00:16
|close
|602
|20.60
|1.7668
|1.7684
|0.0000
|617.92
|24881.96
|1212
|2005.10.17 02:46
|buy
|603
|21.07
|1.7716
|1.7703
|0.0000
|1213
|2005.10.17 02:51
|close
|603
|21.07
|1.7719
|1.7703
|0.0000
|632.22
|25514.18
|1214
|2005.10.17 02:53
|buy
|604
|21.60
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|1215
|2005.10.17 02:55
|s/l
|604
|21.60
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|-2808.00
|22706.18
|1216
|2005.10.17 06:26
|buy
|605
|19.24
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|1217
|2005.10.17 07:06
|close
|605
|19.24
|1.7704
|1.7687
|0.0000
|769.79
|23475.97
|1218
|2005.10.17 08:29
|buy
|606
|19.93
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|1219
|2005.10.17 08:39
|close
|606
|19.93
|1.7677
|1.7658
|0.0000
|1195.82
|24671.79
|1220
|2005.10.17 09:24
|sell
|607
|20.94
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|1221
|2005.10.17 09:33
|close
|607
|20.94
|1.7666
|1.7683
|0.0000
|837.56
|25509.35
|1222
|2005.10.17 10:58
|sell
|608
|21.71
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|1223
|2005.10.17 11:09
|close
|608
|21.71
|1.7622
|1.7639
|0.0000
|868.36
|26377.71
|1224
|2005.10.17 11:11
|sell
|609
|22.46
|1.7618
|1.7631
|0.0000
|1225
|2005.10.17 11:12
|close
|609
|22.46
|1.7614
|1.7631
|0.0000
|898.51
|27276.22
|1226
|2005.10.17 14:15
|sell
|610
|23.29
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|1227
|2005.10.17 14:26
|close
|610
|23.29
|1.7561
|1.7578
|0.0000
|931.55
|28207.77
|1228
|2005.10.17 14:34
|sell
|611
|24.11
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|1229
|2005.10.17 14:41
|s/l
|611
|24.11
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-3134.30
|25073.47
|1230
|2005.10.17 15:11
|sell
|612
|21.42
|1.7561
|1.7574
|0.0000
|1231
|2005.10.17 15:43
|s/l
|612
|21.42
|1.7574
|1.7574
|0.0000
|-2784.60
|22288.87
|1232
|2005.10.17 16:23
|sell
|613
|19.07
|1.7534
|1.7547
|0.0000
|1233
|2005.10.17 16:23
|close
|613
|19.07
|1.7531
|1.7547
|0.0000
|572.04
|22860.91
|1234
|2005.10.17 16:23
|sell
|614
|19.56
|1.7532
|1.7545
|0.0000
|1235
|2005.10.17 16:26
|s/l
|614
|19.56
|1.7545
|1.7545
|0.0000
|-2542.80
|20318.11
|1236
|2005.10.17 16:26
|sell
|615
|17.37
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|1237
|2005.10.17 16:27
|close
|615
|17.37
|1.7540
|1.7557
|0.0000
|694.77
|21012.88
|1238
|2005.10.17 16:59
|sell
|616
|17.98
|1.7530
|1.7543
|0.0000
|1239
|2005.10.17 17:02
|s/l
|616
|17.98
|1.7543
|1.7543
|0.0000
|-2337.40
|18675.48
|1240
|2005.10.17 17:50
|sell
|617
|15.96
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|1241
|2005.10.17 18:02
|s/l
|617
|15.96
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-2074.80
|16600.68
|1242
|2005.10.17 19:23
|sell
|618
|14.19
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|1243
|2005.10.17 19:38
|close
|618
|14.19
|1.7549
|1.7566
|0.0000
|567.66
|17168.34
|1244
|2005.10.17 20:06
|sell
|619
|14.68
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|1245
|2005.10.17 20:52
|close
|619
|14.68
|1.7542
|1.7559
|0.0000
|587.28
|17755.62
|1246
|2005.10.18 02:52
|sell
|620
|15.21
|1.7508
|1.7521
|0.0000
|1247
|2005.10.18 03:22
|s/l
|620
|15.21
|1.7521
|1.7521
|0.0000
|-1977.30
|15778.32
|1248
|2005.10.18 06:36
|sell
|621
|13.52
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1249
|2005.10.18 07:59
|close
|621
|13.52
|1.7499
|1.7515
|0.0000
|405.64
|16183.96
|1250
|2005.10.18 08:03
|sell
|622
|13.87
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|1251
|2005.10.18 08:08
|close
|622
|13.87
|1.7500
|1.7515
|0.0000
|277.50
|16461.46
|1252
|2005.10.18 08:09
|sell
|623
|14.11
|1.7500
|1.7513
|0.0000
|1253
|2005.10.18 08:20
|close
|623
|14.11
|1.7496
|1.7513
|0.0000
|564.37
|17025.83
|1254
|2005.10.18 08:48
|sell
|624
|14.60
|1.7496
|1.7509
|0.0000
|1255
|2005.10.18 08:48
|close
|624
|14.60
|1.7493
|1.7509
|0.0000
|438.12
|17463.95
|1256
|2005.10.18 08:48
|sell
|625
|14.97
|1.7496
|1.7509
|0.0000
|1257
|2005.10.18 08:59
|s/l
|625
|14.97
|1.7509
|1.7509
|0.0000
|-1946.10
|15517.85
|1258
|2005.10.18 09:35
|sell
|626
|13.29
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|1259
|2005.10.18 09:36
|close
|626
|13.29
|1.7512
|1.7528
|0.0000
|398.65
|15916.50
|1260
|2005.10.18 09:39
|sell
|627
|13.63
|1.7515
|1.7528
|0.0000
|1261
|2005.10.18 09:41
|close
|627
|13.63
|1.7512
|1.7528
|0.0000
|408.91
|16325.41
|1262
|2005.10.18 09:53
|sell
|628
|14.00
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|1263
|2005.10.18 09:58
|close
|628
|14.00
|1.7485
|1.7506
|0.0000
|1120.06
|17445.47
|1264
|2005.10.18 10:00
|sell
|629
|14.96
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|1265
|2005.10.18 10:00
|close
|629
|14.96
|1.7489
|1.7505
|0.0000
|448.75
|17894.22
|1266
|2005.10.18 10:00
|sell
|630
|15.34
|1.7492
|1.7505
|0.0000
|1267
|2005.10.18 10:14
|s/l
|630
|15.34
|1.7505
|1.7505
|0.0000
|-1994.20
|15900.02
|1268
|2005.10.18 10:57
|sell
|631
|13.66
|1.7463
|1.7476
|0.0000
|1269
|2005.10.18 11:02
|close
|631
|13.66
|1.7460
|1.7476
|0.0000
|409.77
|16309.79
|1270
|2005.10.18 11:06
|sell
|632
|14.01
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1271
|2005.10.18 11:06
|close
|632
|14.01
|1.7456
|1.7473
|0.0000
|560.54
|16870.33
|1272
|2005.10.18 11:06
|sell
|633
|14.49
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1273
|2005.10.18 11:17
|close
|633
|14.49
|1.7456
|1.7473
|0.0000
|579.74
|17450.07
|1274
|2005.10.18 11:51
|sell
|634
|14.99
|1.7456
|1.7469
|0.0000
|1275
|2005.10.18 11:55
|close
|634
|14.99
|1.7453
|1.7469
|0.0000
|449.65
|17899.72
|1276
|2005.10.18 11:55
|sell
|635
|15.38
|1.7456
|1.7469
|0.0000
|1277
|2005.10.18 12:09
|close
|635
|15.38
|1.7452
|1.7469
|0.0000
|615.17
|18514.89
|1278
|2005.10.18 12:22
|sell
|636
|15.92
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|1279
|2005.10.18 12:23
|close
|636
|15.92
|1.7445
|1.7462
|0.0000
|636.77
|19151.66
|1280
|2005.10.18 14:30
|sell
|637
|16.47
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1281
|2005.10.18 14:30
|close
|637
|16.47
|1.7442
|1.7458
|0.0000
|494.17
|19645.83
|1282
|2005.10.18 15:08
|sell
|638
|16.91
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|1283
|2005.10.18 15:12
|s/l
|638
|16.91
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|-2198.30
|17447.53
|1284
|2005.10.18 16:37
|sell
|639
|14.98
|1.7468
|1.7481
|0.0000
|1285
|2005.10.18 16:41
|close
|639
|14.98
|1.7464
|1.7481
|0.0000
|599.17
|18046.70
|1286
|2005.10.18 22:26
|sell
|640
|15.46
|1.7509
|1.7522
|0.0000
|1287
|2005.10.18 23:19
|close
|640
|15.46
|1.7504
|1.7522
|0.0000
|772.95
|18819.65
|1288
|2005.10.19 00:50
|sell
|641
|16.14
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1289
|2005.10.19 01:00
|close
|641
|16.14
|1.7483
|1.7503
|0.0000
|1129.65
|19949.30
|1290
|2005.10.19 02:57
|sell
|642
|17.14
|1.7459
|1.7472
|0.0000
|1291
|2005.10.19 02:57
|close
|642
|17.14
|1.7456
|1.7472
|0.0000
|514.28
|20463.58
|1292
|2005.10.19 02:57
|sell
|643
|17.58
|1.7460
|1.7473
|0.0000
|1293
|2005.10.19 03:45
|close
|643
|17.58
|1.7456
|1.7473
|0.0000
|703.37
|21166.95
|1294
|2005.10.19 05:19
|sell
|644
|18.18
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|1295
|2005.10.19 06:26
|close
|644
|18.18
|1.7458
|1.7475
|0.0000
|727.17
|21894.12
|1296
|2005.10.19 08:00
|buy
|645
|18.79
|1.7481
|1.7468
|0.0000
|1297
|2005.10.19 08:30
|s/l
|645
|18.79
|1.7468
|1.7468
|0.0000
|-2442.70
|19451.42
|1298
|2005.10.19 08:51
|buy
|646
|16.72
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1299
|2005.10.19 08:51
|close
|646
|16.72
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|668.79
|20120.21
|1300
|2005.10.19 08:51
|buy
|647
|17.30
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1301
|2005.10.19 09:11
|close
|647
|17.30
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|691.96
|20812.17
|1302
|2005.10.19 09:17
|buy
|648
|17.89
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1303
|2005.10.19 09:17
|close
|648
|17.89
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|715.56
|21527.73
|1304
|2005.10.19 09:17
|buy
|649
|18.51
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1305
|2005.10.19 09:19
|close
|649
|18.51
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|740.36
|22268.09
|1306
|2005.10.19 10:04
|buy
|650
|19.11
|1.7479
|1.7466
|0.0000
|1307
|2005.10.19 10:14
|s/l
|650
|19.11
|1.7466
|1.7466
|0.0000
|-2484.30
|19783.79
|1308
|2005.10.19 10:31
|buy
|651
|16.99
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1309
|2005.10.19 10:34
|close
|651
|16.99
|1.7477
|1.7460
|0.0000
|679.56
|20463.35
|1310
|2005.10.19 10:56
|buy
|652
|17.54
|1.7498
|1.7485
|0.0000
|1311
|2005.10.19 10:58
|close
|652
|17.54
|1.7502
|1.7485
|0.0000
|701.57
|21164.92
|1312
|2005.10.19 11:09
|buy
|653
|18.11
|1.7531
|1.7518
|0.0000
|1313
|2005.10.19 11:09
|close
|653
|18.11
|1.7535
|1.7518
|0.0000
|724.39
|21889.31
|1314
|2005.10.19 11:11
|buy
|654
|18.73
|1.7531
|1.7518
|0.0000
|1315
|2005.10.19 11:20
|s/l
|654
|18.73
|1.7518
|1.7518
|0.0000
|-2434.90
|19454.41
|1316
|2005.10.19 11:27
|buy
|655
|16.63
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|1317
|2005.10.19 11:33
|close
|655
|16.63
|1.7553
|1.7537
|0.0000
|499.03
|19953.44
|1318
|2005.10.19 11:39
|buy
|656
|17.05
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|1319
|2005.10.19 11:39
|close
|656
|17.05
|1.7558
|1.7541
|0.0000
|682.00
|20635.44
|1320
|2005.10.19 11:39
|buy
|657
|17.64
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1321
|2005.10.19 11:44
|s/l
|657
|17.64
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|-2293.20
|18342.24
|1322
|2005.10.19 12:04
|buy
|658
|15.67
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1323
|2005.10.19 12:04
|close
|658
|15.67
|1.7563
|1.7546
|0.0000
|626.81
|18969.05
|1324
|2005.10.19 12:04
|buy
|659
|16.21
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1325
|2005.10.19 12:04
|close
|659
|16.21
|1.7563
|1.7546
|0.0000
|648.40
|19617.45
|1326
|2005.10.19 12:04
|buy
|660
|16.76
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1327
|2005.10.19 12:09
|close
|660
|16.76
|1.7563
|1.7546
|0.0000
|670.36
|20287.81
|1328
|2005.10.19 12:15
|buy
|661
|17.33
|1.7566
|1.7553
|0.0000
|1329
|2005.10.19 12:19
|close
|661
|17.33
|1.7571
|1.7553
|0.0000
|866.50
|21154.31
|1330
|2005.10.19 12:21
|buy
|662
|18.07
|1.7565
|1.7552
|0.0000
|1331
|2005.10.19 12:28
|close
|662
|18.07
|1.7570
|1.7552
|0.0000
|903.55
|22057.86
|1332
|2005.10.19 12:51
|buy
|663
|18.82
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|1333
|2005.10.19 12:51
|close
|663
|18.82
|1.7584
|1.7567
|0.0000
|752.83
|22810.69
|1334
|2005.10.19 12:51
|buy
|664
|19.47
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|1335
|2005.10.19 13:00
|close
|664
|19.47
|1.7585
|1.7567
|0.0000
|973.53
|23784.22
|1336
|2005.10.19 15:41
|buy
|665
|20.31
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|1337
|2005.10.19 15:44
|close
|665
|20.31
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|812.36
|24596.58
|1338
|2005.10.19 17:02
|buy
|666
|20.95
|1.7612
|1.7599
|0.0000
|1339
|2005.10.19 17:02
|close
|666
|20.95
|1.7616
|1.7599
|0.0000
|837.96
|25434.54
|1340
|2005.10.19 17:11
|buy
|667
|21.65
|1.7622
|1.7609
|0.0000
|1341
|2005.10.19 17:18
|close
|667
|21.65
|1.7626
|1.7609
|0.0000
|866.08
|26300.62
|1342
|2005.10.19 21:32
|buy
|668
|22.34
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|1343
|2005.10.19 21:33
|close
|668
|22.34
|1.7664
|1.7647
|0.0000
|893.55
|27194.17
|1344
|2005.10.19 21:37
|buy
|669
|23.10
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|1345
|2005.10.19 21:57
|close
|669
|23.10
|1.7666
|1.7649
|0.0000
|923.96
|28118.13
|1346
|2005.10.19 22:09
|buy
|670
|23.88
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|1347
|2005.10.19 23:38
|s/l
|670
|23.88
|1.7649
|1.7649
|0.0000
|-3104.40
|25013.73
|1348
|2005.10.20 06:38
|buy
|671
|21.31
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|1349
|2005.10.20 06:38
|close
|671
|21.31
|1.7613
|1.7592
|0.0000
|1704.64
|26718.37
|1350
|2005.10.20 09:16
|buy
|672
|22.70
|1.7655
|1.7642
|0.0000
|1351
|2005.10.20 09:16
|close
|672
|22.70
|1.7661
|1.7642
|0.0000
|1362.00
|28080.37
|1352
|2005.10.20 09:16
|buy
|673
|23.86
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|1353
|2005.10.20 09:28
|s/l
|673
|23.86
|1.7640
|1.7640
|0.0000
|-3101.80
|24978.57
|1354
|2005.10.20 10:44
|buy
|674
|21.20
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1355
|2005.10.20 10:53
|close
|674
|21.20
|1.7681
|1.7664
|0.0000
|848.05
|25826.62
|1356
|2005.10.20 10:55
|buy
|675
|21.92
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1357
|2005.10.20 11:01
|close
|675
|21.92
|1.7681
|1.7664
|0.0000
|876.76
|26703.38
|1358
|2005.10.20 11:54
|buy
|676
|22.66
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1359
|2005.10.20 12:01
|close
|676
|22.66
|1.7681
|1.7664
|0.0000
|906.35
|27609.73
|1360
|2005.10.20 12:51
|buy
|677
|23.44
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|1361
|2005.10.20 13:12
|s/l
|677
|23.44
|1.7655
|1.7655
|0.0000
|-3047.20
|24562.53
|1362
|2005.10.20 15:18
|buy
|678
|20.84
|1.7679
|1.7666
|0.0000
|1363
|2005.10.20 15:33
|close
|678
|20.84
|1.7683
|1.7666
|0.0000
|833.81
|25396.34
|1364
|2005.10.20 15:53
|buy
|679
|21.55
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|1365
|2005.10.20 15:55
|close
|679
|21.55
|1.7684
|1.7668
|0.0000
|646.52
|26042.86
|1366
|2005.10.20 16:03
|buy
|680
|22.09
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|1367
|2005.10.20 16:03
|close
|680
|22.09
|1.7692
|1.7675
|0.0000
|883.60
|26926.46
|1368
|2005.10.20 16:03
|buy
|681
|22.84
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1369
|2005.10.20 16:05
|close
|681
|22.84
|1.7692
|1.7676
|0.0000
|685.12
|27611.58
|1370
|2005.10.20 16:16
|buy
|682
|23.42
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|1371
|2005.10.20 16:18
|close
|682
|23.42
|1.7690
|1.7672
|0.0000
|1171.00
|28782.58
|1372
|2005.10.20 17:35
|buy
|683
|24.38
|1.7710
|1.7697
|0.0000
|1373
|2005.10.20 17:35
|close
|683
|24.38
|1.7715
|1.7697
|0.0000
|1218.98
|30001.56
|1374
|2005.10.20 17:35
|buy
|684
|25.42
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|1375
|2005.10.20 17:37
|close
|684
|25.42
|1.7711
|1.7695
|0.0000
|762.81
|30764.37
|1376
|2005.10.20 19:32
|buy
|685
|26.08
|1.7696
|1.7683
|0.0000
|1377
|2005.10.20 19:40
|close
|685
|26.08
|1.7700
|1.7683
|0.0000
|1043.15
|31807.52
|1378
|2005.10.20 20:12
|buy
|686
|26.95
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|1379
|2005.10.20 20:16
|close
|686
|26.95
|1.7711
|1.7695
|0.0000
|808.72
|32616.24
|1380
|2005.10.20 21:33
|buy
|687
|27.58
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|1381
|2005.10.20 21:33
|close
|687
|27.58
|1.7745
|1.7729
|0.0000
|827.27
|33443.51
|1382
|2005.10.20 21:33
|buy
|688
|28.28
|1.7742
|1.7729
|0.0000
|1383
|2005.10.20 21:38
|s/l
|688
|28.28
|1.7729
|1.7729
|0.0000
|-3676.40
|29767.11
|1384
|2005.10.20 21:48
|buy
|689
|25.17
|1.7744
|1.7731
|0.0000
|1385
|2005.10.21 01:46
|close
|689
|25.17
|1.7748
|1.7731
|0.0000
|918.79
|30685.90
|1386
|2005.10.21 02:09
|buy
|690
|25.92
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|1387
|2005.10.21 02:12
|close
|690
|25.92
|1.7763
|1.7746
|0.0000
|1036.75
|31722.65
|1388
|2005.10.21 04:36
|buy
|691
|26.81
|1.7753
|1.7740
|0.0000
|1389
|2005.10.21 04:57
|close
|691
|26.81
|1.7757
|1.7740
|0.0000
|1072.35
|32795.00
|1390
|2005.10.21 05:09
|buy
|692
|27.70
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|1391
|2005.10.21 05:10
|close
|692
|27.70
|1.7763
|1.7746
|0.0000
|1107.94
|33902.94
|1392
|2005.10.21 07:03
|buy
|693
|28.66
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|1393
|2005.10.21 07:08
|close
|693
|28.66
|1.7751
|1.7735
|0.0000
|859.72
|34762.66
|1394
|2005.10.21 07:09
|buy
|694
|29.38
|1.7748
|1.7735
|0.0000
|1395
|2005.10.21 07:35
|s/l
|694
|29.38
|1.7735
|1.7735
|0.0000
|-3819.40
|30943.26
|1396
|2005.10.21 10:17
|buy
|695
|26.11
|1.7777
|1.7764
|0.0000
|1397
|2005.10.21 10:20
|s/l
|695
|26.11
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-3394.30
|27548.96
|1398
|2005.10.21 11:45
|buy
|696
|23.26
|1.7770
|1.7757
|0.0000
|1399
|2005.10.21 12:12
|s/l
|696
|23.26
|1.7757
|1.7757
|0.0000
|-3023.80
|24525.16
|1400
|2005.10.21 12:22
|buy
|697
|20.71
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|1401
|2005.10.21 12:24
|close
|697
|20.71
|1.7772
|1.7752
|0.0000
|1449.77
|25974.93
|1402
|2005.10.21 13:01
|buy
|698
|21.97
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|1403
|2005.10.21 13:02
|close
|698
|21.97
|1.7744
|1.7727
|0.0000
|878.79
|26853.72
|1404
|2005.10.21 14:59
|buy
|699
|22.68
|1.7761
|1.7748
|0.0000
|1405
|2005.10.21 15:10
|close
|699
|22.68
|1.7766
|1.7748
|0.0000
|1133.99
|27987.71
|1406
|2005.10.21 15:18
|buy
|700
|23.62
|1.7774
|1.7761
|0.0000
|1407
|2005.10.21 15:23
|s/l
|700
|23.62
|1.7761
|1.7761
|0.0000
|-3070.60
|24917.11
|1408
|2005.10.21 16:26
|sell
|701
|21.05
|1.7757
|1.7770
|0.0000
|1409
|2005.10.21 16:26
|close
|701
|21.05
|1.7754
|1.7770
|0.0000
|631.44
|25548.55
|1410
|2005.10.21 16:26
|sell
|702
|21.59
|1.7754
|1.7767
|0.0000
|1411
|2005.10.21 16:39
|close
|702
|21.59
|1.7750
|1.7767
|0.0000
|863.72
|26412.27
|1412
|2005.10.21 17:25
|sell
|703
|22.37
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|1413
|2005.10.21 17:25
|close
|703
|22.37
|1.7708
|1.7724
|0.0000
|671.10
|27083.37
|1414
|2005.10.21 17:25
|sell
|704
|22.94
|1.7708
|1.7721
|0.0000
|1415
|2005.10.21 17:28
|close
|704
|22.94
|1.7705
|1.7721
|0.0000
|688.19
|27771.56
|1416
|2005.10.21 18:00
|sell
|705
|23.55
|1.7692
|1.7705
|0.0000
|1417
|2005.10.21 18:08
|close
|705
|23.55
|1.7689
|1.7705
|0.0000
|706.49
|28478.05
|1418
|2005.10.21 19:32
|sell
|706
|24.19
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|1419
|2005.10.21 19:41
|close
|706
|24.19
|1.7654
|1.7670
|0.0000
|725.65
|29203.70
|1420
|2005.10.21 19:42
|sell
|707
|24.81
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|1421
|2005.10.21 19:49
|close
|707
|24.81
|1.7639
|1.7669
|0.0000
|4217.60
|33421.30
|1422
|2005.10.21 20:23
|sell
|708
|28.40
|1.7653
|1.7666
|0.0000
|1423
|2005.10.21 20:55
|close
|708
|28.40
|1.7649
|1.7666
|0.0000
|1135.94
|34557.24
|1424
|2005.10.21 22:46
|sell
|709
|29.32
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|1425
|2005.10.21 22:55
|close
|709
|29.32
|1.7678
|1.7694
|0.0000
|879.43
|35436.67
|1426
|2005.10.24 05:11
|sell
|710
|30.12
|1.7650
|1.7663
|0.0000
|1427
|2005.10.24 05:35
|s/l
|710
|30.12
|1.7663
|1.7663
|0.0000
|-3915.60
|31521.07
|1428
|2005.10.24 08:16
|buy
|711
|26.75
|1.7675
|1.7662
|0.0000
|1429
|2005.10.24 08:36
|s/l
|711
|26.75
|1.7662
|1.7662
|0.0000
|-3477.50
|28043.57
|1430
|2005.10.24 08:47
|buy
|712
|23.81
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|1431
|2005.10.24 08:47
|close
|712
|23.81
|1.7669
|1.7653
|0.0000
|714.35
|28757.92
|1432
|2005.10.24 08:47
|buy
|713
|24.42
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|1433
|2005.10.24 08:49
|close
|713
|24.42
|1.7669
|1.7653
|0.0000
|732.51
|29490.43
|1434
|2005.10.24 09:45
|buy
|714
|25.02
|1.7683
|1.7670
|0.0000
|1435
|2005.10.24 09:57
|s/l
|714
|25.02
|1.7670
|1.7670
|0.0000
|-3252.60
|26237.83
|1436
|2005.10.24 10:41
|buy
|715
|22.28
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|1437
|2005.10.24 10:41
|close
|715
|22.28
|1.7668
|1.7651
|0.0000
|891.32
|27129.15
|1438
|2005.10.24 11:40
|buy
|716
|23.03
|1.7675
|1.7662
|0.0000
|1439
|2005.10.24 11:56
|close
|716
|23.03
|1.7679
|1.7662
|0.0000
|921.16
|28050.31
|1440
|2005.10.24 12:05
|buy
|717
|23.78
|1.7692
|1.7679
|0.0000
|1441
|2005.10.24 12:05
|close
|717
|23.78
|1.7698
|1.7679
|0.0000
|1426.55
|29476.86
|1442
|2005.10.24 12:05
|buy
|718
|24.99
|1.7693
|1.7680
|0.0000
|1443
|2005.10.24 12:35
|s/l
|718
|24.99
|1.7680
|1.7680
|0.0000
|-3248.70
|26228.16
|1444
|2005.10.24 14:37
|sell
|719
|22.26
|1.7672
|1.7685
|0.0000
|1445
|2005.10.24 14:44
|close
|719
|22.26
|1.7668
|1.7685
|0.0000
|890.35
|27118.51
|1446
|2005.10.24 14:53
|sell
|720
|23.02
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|1447
|2005.10.24 14:53
|close
|720
|23.02
|1.7664
|1.7681
|0.0000
|921.03
|28039.54
|1448
|2005.10.24 14:58
|sell
|721
|23.81
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|1449
|2005.10.24 14:58
|close
|721
|23.81
|1.7665
|1.7681
|0.0000
|714.41
|28753.95
|1450
|2005.10.24 14:58
|sell
|722
|24.41
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|1451
|2005.10.24 15:00
|close
|722
|24.41
|1.7664
|1.7681
|0.0000
|976.64
|29730.59
|1452
|2005.10.24 17:07
|buy
|723
|25.21
|1.7693
|1.7680
|0.0000
|1453
|2005.10.24 17:21
|s/l
|723
|25.21
|1.7680
|1.7680
|0.0000
|-3277.30
|26453.29
|1454
|2005.10.24 18:09
|buy
|724
|22.40
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|1455
|2005.10.24 18:15
|s/l
|724
|22.40
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-2912.00
|23541.29
|1456
|2005.10.24 18:50
|buy
|725
|19.96
|1.7692
|1.7679
|0.0000
|1457
|2005.10.24 19:02
|close
|725
|19.96
|1.7695
|1.7679
|0.0000
|598.80
|24140.09
|1458
|2005.10.24 19:51
|buy
|726
|20.49
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1459
|2005.10.24 19:51
|close
|726
|20.49
|1.7680
|1.7664
|0.0000
|614.61
|24754.70
|1460
|2005.10.24 19:51
|buy
|727
|21.01
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|1461
|2005.10.24 19:59
|s/l
|727
|21.01
|1.7664
|1.7664
|0.0000
|-2731.30
|22023.40
|1462
|2005.10.24 21:01
|buy
|728
|18.70
|1.7668
|1.7655
|0.0000
|1463
|2005.10.24 21:04
|close
|728
|18.70
|1.7671
|1.7655
|0.0000
|560.94
|22584.34
|1464
|2005.10.24 22:24
|buy
|729
|19.16
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|1465
|2005.10.24 22:49
|close
|729
|19.16
|1.7690
|1.7672
|0.0000
|957.99
|23542.33
|1466
|2005.10.24 22:54
|buy
|730
|19.97
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|1467
|2005.10.24 23:03
|close
|730
|19.97
|1.7692
|1.7676
|0.0000
|599.02
|24141.35
|1468
|2005.10.25 02:15
|sell
|731
|20.52
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|1469
|2005.10.25 02:16
|close
|731
|20.52
|1.7641
|1.7658
|0.0000
|820.71
|24962.06
|1470
|2005.10.25 05:57
|sell
|732
|21.19
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|1471
|2005.10.25 06:08
|close
|732
|21.19
|1.7666
|1.7683
|0.0000
|847.56
|25809.62
|1472
|2005.10.25 07:23
|sell
|733
|21.91
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|1473
|2005.10.25 07:39
|close
|733
|21.91
|1.7664
|1.7683
|0.0000
|1314.63
|27124.25
|1474
|2005.10.25 07:45
|sell
|734
|23.03
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|1475
|2005.10.25 07:45
|close
|734
|23.03
|1.7660
|1.7677
|0.0000
|921.43
|28045.68
|1476
|2005.10.25 07:45
|sell
|735
|23.82
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|1477
|2005.10.25 07:47
|close
|735
|23.82
|1.7660
|1.7677
|0.0000
|952.75
|28998.43
|1478
|2005.10.25 07:54
|sell
|736
|24.63
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|1479
|2005.10.25 07:58
|close
|736
|24.63
|1.7656
|1.7675
|0.0000
|1477.54
|30475.97
|1480
|2005.10.25 08:03
|buy
|737
|25.89
|1.7658
|1.7645
|0.0000
|1481
|2005.10.25 08:13
|s/l
|737
|25.89
|1.7645
|1.7645
|0.0000
|-3365.70
|27110.27
|1482
|2005.10.25 08:26
|buy
|738
|23.04
|1.7649
|1.7636
|0.0000
|1483
|2005.10.25 08:30
|s/l
|738
|23.04
|1.7636
|1.7636
|0.0000
|-2995.20
|24115.07
|1484
|2005.10.25 08:54
|buy
|739
|20.49
|1.7656
|1.7643
|0.0000
|1485
|2005.10.25 08:55
|close
|739
|20.49
|1.7660
|1.7643
|0.0000
|819.49
|24934.56
|1486
|2005.10.25 08:57
|buy
|740
|21.18
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|1487
|2005.10.25 09:06
|close
|740
|21.18
|1.7666
|1.7647
|0.0000
|1270.83
|26205.39
|1488
|2005.10.25 09:35
|buy
|741
|22.23
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|1489
|2005.10.25 09:35
|close
|741
|22.23
|1.7691
|1.7674
|0.0000
|889.16
|27094.55
|1490
|2005.10.25 09:42
|buy
|742
|22.97
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|1491
|2005.10.25 09:42
|close
|742
|22.97
|1.7702
|1.7685
|0.0000
|918.72
|28013.27
|1492
|2005.10.25 09:42
|buy
|743
|23.75
|1.7698
|1.7685
|0.0000
|1493
|2005.10.25 09:44
|close
|743
|23.75
|1.7702
|1.7685
|0.0000
|949.95
|28963.22
|1494
|2005.10.25 09:47
|buy
|744
|24.55
|1.7696
|1.7683
|0.0000
|1495
|2005.10.25 09:52
|close
|744
|24.55
|1.7700
|1.7683
|0.0000
|981.95
|29945.17
|1496
|2005.10.25 10:14
|buy
|745
|25.35
|1.7719
|1.7706
|0.0000
|1497
|2005.10.25 10:17
|close
|745
|25.35
|1.7725
|1.7706
|0.0000
|1520.94
|31466.11
|1498
|2005.10.25 10:23
|buy
|746
|26.59
|1.7751
|1.7738
|0.0000
|1499
|2005.10.25 10:23
|close
|746
|26.59
|1.7756
|1.7738
|0.0000
|1329.50
|32795.61
|1500
|2005.10.25 10:23
|buy
|747
|27.71
|1.7754
|1.7741
|0.0000
|1501
|2005.10.25 10:28
|s/l
|747
|27.71
|1.7741
|1.7741
|0.0000
|-3602.30
|29193.31
|1502
|2005.10.25 10:36
|buy
|748
|24.67
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|1503
|2005.10.25 10:37
|close
|748
|24.67
|1.7757
|1.7739
|0.0000
|1233.43
|30426.74
|1504
|2005.10.25 10:38
|buy
|749
|25.70
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|1505
|2005.10.25 10:44
|close
|749
|25.70
|1.7765
|1.7746
|0.0000
|1541.97
|31968.71
|1506
|2005.10.25 10:45
|buy
|750
|27.01
|1.7757
|1.7744
|0.0000
|1507
|2005.10.25 10:45
|close
|750
|27.01
|1.7761
|1.7744
|0.0000
|1080.35
|33049.06
|1508
|2005.10.25 10:45
|buy
|751
|27.92
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|1509
|2005.10.25 10:48
|close
|751
|27.92
|1.7763
|1.7746
|0.0000
|1116.75
|34165.81
|1510
|2005.10.25 14:01
|buy
|752
|28.83
|1.7777
|1.7764
|0.0000
|1511
|2005.10.25 14:03
|s/l
|752
|28.83
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-3747.90
|30417.91
|1512
|2005.10.25 14:19
|buy
|753
|25.70
|1.7758
|1.7745
|0.0000
|1513
|2005.10.25 14:20
|close
|753
|25.70
|1.7763
|1.7745
|0.0000
|1284.88
|31702.79
|1514
|2005.10.25 14:45
|buy
|754
|26.77
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|1515
|2005.10.25 14:46
|close
|754
|26.77
|1.7769
|1.7752
|0.0000
|1071.06
|32773.85
|1516
|2005.10.25 14:59
|buy
|755
|27.63
|1.7793
|1.7780
|0.0000
|1517
|2005.10.25 15:00
|close
|755
|27.63
|1.7797
|1.7780
|0.0000
|1105.31
|33879.16
|1518
|2005.10.25 15:02
|buy
|756
|28.57
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1519
|2005.10.25 15:03
|close
|756
|28.57
|1.7793
|1.7777
|0.0000
|857.07
|34736.23
|1520
|2005.10.25 15:13
|buy
|757
|29.27
|1.7801
|1.7788
|0.0000
|1521
|2005.10.25 15:19
|s/l
|757
|29.27
|1.7788
|1.7788
|0.0000
|-3805.10
|30931.13
|1522
|2005.10.25 15:57
|buy
|758
|26.08
|1.7792
|1.7779
|0.0000
|1523
|2005.10.25 15:58
|close
|758
|26.08
|1.7795
|1.7779
|0.0000
|782.31
|31713.44
|1524
|2005.10.25 16:13
|buy
|759
|26.67
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|1525
|2005.10.25 16:24
|close
|759
|26.67
|1.7843
|1.7826
|0.0000
|1066.75
|32780.19
|1526
|2005.10.25 16:24
|buy
|760
|27.56
|1.7841
|1.7828
|0.0000
|1527
|2005.10.25 16:25
|close
|760
|27.56
|1.7845
|1.7828
|0.0000
|1102.35
|33882.54
|1528
|2005.10.25 16:29
|buy
|761
|28.46
|1.7857
|1.7844
|0.0000
|1529
|2005.10.25 16:29
|close
|761
|28.46
|1.7862
|1.7844
|0.0000
|1422.99
|35305.53
|1530
|2005.10.25 16:29
|buy
|762
|29.66
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|1531
|2005.10.25 16:36
|close
|762
|29.66
|1.7865
|1.7847
|0.0000
|1483.06
|36788.59
|1532
|2005.10.25 16:37
|buy
|763
|30.90
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|1533
|2005.10.25 16:40
|close
|763
|30.90
|1.7862
|1.7845
|0.0000
|1236.30
|38024.89
|1534
|2005.10.25 16:53
|buy
|764
|31.94
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|1535
|2005.10.25 17:16
|close
|764
|31.94
|1.7864
|1.7847
|0.0000
|1277.53
|39302.42
|1536
|2005.10.25 20:16
|buy
|765
|33.01
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|1537
|2005.10.25 20:56
|s/l
|765
|33.01
|1.7849
|1.7849
|0.0000
|-4291.30
|35011.12
|1538
|2005.10.26 00:59
|buy
|766
|29.45
|1.7837
|1.7824
|0.0000
|1539
|2005.10.26 02:54
|close
|766
|29.45
|1.7839
|1.7824
|0.0000
|589.20
|35600.32
|1540
|2005.10.26 02:55
|buy
|767
|29.94
|1.7837
|1.7824
|0.0000
|1541
|2005.10.26 03:41
|close
|767
|29.94
|1.7841
|1.7824
|0.0000
|1197.90
|36798.22
|1542
|2005.10.26 03:46
|buy
|768
|30.94
|1.7845
|1.7832
|0.0000
|1543
|2005.10.26 04:02
|s/l
|768
|30.94
|1.7832
|1.7832
|0.0000
|-4022.20
|32776.02
|1544
|2005.10.26 08:41
|sell
|769
|27.54
|1.7851
|1.7864
|0.0000
|1545
|2005.10.26 08:41
|close
|769
|27.54
|1.7848
|1.7864
|0.0000
|826.15
|33602.17
|1546
|2005.10.26 08:42
|sell
|770
|28.24
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|1547
|2005.10.26 08:42
|close
|770
|28.24
|1.7843
|1.7860
|0.0000
|1129.70
|34731.87
|1548
|2005.10.26 08:42
|sell
|771
|29.20
|1.7843
|1.7856
|0.0000
|1549
|2005.10.26 08:43
|close
|771
|29.20
|1.7839
|1.7856
|0.0000
|1168.03
|35899.90
|1550
|2005.10.26 08:52
|sell
|772
|30.19
|1.7839
|1.7852
|0.0000
|1551
|2005.10.26 08:53
|close
|772
|30.19
|1.7835
|1.7852
|0.0000
|1207.67
|37107.57
|1552
|2005.10.26 08:54
|sell
|773
|31.20
|1.7839
|1.7852
|0.0000
|1553
|2005.10.26 08:54
|close
|773
|31.20
|1.7834
|1.7852
|0.0000
|1560.07
|38667.64
|1554
|2005.10.26 08:54
|sell
|774
|32.52
|1.7837
|1.7850
|0.0000
|1555
|2005.10.26 09:09
|close
|774
|32.52
|1.7828
|1.7850
|0.0000
|2926.62
|41594.26
|1556
|2005.10.26 10:06
|sell
|775
|35.10
|1.7776
|1.7789
|0.0000
|1557
|2005.10.26 10:10
|close
|775
|35.10
|1.7771
|1.7789
|0.0000
|1754.99
|43349.25
|1558
|2005.10.26 11:55
|sell
|776
|36.59
|1.7771
|1.7784
|0.0000
|1559
|2005.10.26 11:56
|close
|776
|36.59
|1.7767
|1.7784
|0.0000
|1463.53
|44812.78
|1560
|2005.10.26 12:03
|sell
|777
|37.84
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|1561
|2005.10.26 12:05
|close
|777
|37.84
|1.7761
|1.7778
|0.0000
|1513.58
|46326.36
|1562
|2005.10.26 12:07
|sell
|778
|39.12
|1.7763
|1.7776
|0.0000
|1563
|2005.10.26 12:16
|s/l
|778
|39.12
|1.7776
|1.7776
|0.0000
|-5085.60
|41240.76
|1564
|2005.10.26 12:42
|sell
|779
|34.83
|1.7761
|1.7774
|0.0000
|1565
|2005.10.26 12:54
|close
|779
|34.83
|1.7757
|1.7774
|0.0000
|1393.13
|42633.89
|1566
|2005.10.26 14:14
|sell
|780
|36.05
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1567
|2005.10.26 14:19
|close
|780
|36.05
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|1442.18
|44076.07
|1568
|2005.10.26 17:19
|sell
|781
|37.21
|1.7770
|1.7783
|0.0000
|1569
|2005.10.26 17:32
|close
|781
|37.21
|1.7765
|1.7783
|0.0000
|1860.49
|45936.56
|1570
|2005.10.26 18:16
|sell
|782
|38.85
|1.7738
|1.7751
|0.0000
|1571
|2005.10.26 18:16
|close
|782
|38.85
|1.7735
|1.7751
|0.0000
|1165.56
|47102.12
|1572
|2005.10.26 18:16
|sell
|783
|39.84
|1.7735
|1.7748
|0.0000
|1573
|2005.10.26 18:16
|close
|783
|39.84
|1.7732
|1.7748
|0.0000
|1195.20
|48297.32
|1574
|2005.10.26 18:16
|sell
|784
|40.85
|1.7736
|1.7749
|0.0000
|1575
|2005.10.26 18:18
|close
|784
|40.85
|1.7731
|1.7749
|0.0000
|2042.49
|50339.81
|1576
|2005.10.26 23:58
|sell
|785
|42.53
|1.7753
|1.7766
|0.0000
|1577
|2005.10.26 23:59
|close
|785
|42.53
|1.7750
|1.7766
|0.0000
|1276.25
|51616.06
|1578
|2005.10.27 02:14
|buy
|786
|43.51
|1.7796
|1.7783
|0.0000
|1579
|2005.10.27 02:14
|close
|786
|43.51
|1.7803
|1.7783
|0.0000
|3045.79
|54661.85
|1580
|2005.10.27 02:14
|buy
|787
|46.08
|1.7795
|1.7782
|0.0000
|1581
|2005.10.27 02:16
|close
|787
|46.08
|1.7798
|1.7782
|0.0000
|1382.52
|56044.37
|1582
|2005.10.27 02:22
|buy
|788
|47.22
|1.7805
|1.7792
|0.0000
|1583
|2005.10.27 02:22
|close
|788
|47.22
|1.7808
|1.7792
|0.0000
|1416.50
|57460.87
|1584
|2005.10.27 02:22
|buy
|789
|48.41
|1.7805
|1.7792
|0.0000
|1585
|2005.10.27 02:26
|close
|789
|48.41
|1.7812
|1.7792
|0.0000
|3388.85
|60849.72
|1586
|2005.10.27 05:18
|buy
|790
|51.17
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|1587
|2005.10.27 05:32
|s/l
|790
|51.17
|1.7826
|1.7826
|0.0000
|-6652.10
|54197.62
|1588
|2005.10.27 05:42
|buy
|791
|45.59
|1.7835
|1.7822
|0.0000
|1589
|2005.10.27 05:51
|close
|791
|45.59
|1.7839
|1.7822
|0.0000
|1823.51
|56021.13
|1590
|2005.10.27 06:27
|buy
|792
|47.11
|1.7841
|1.7828
|0.0000
|1591
|2005.10.27 06:28
|close
|792
|47.11
|1.7844
|1.7828
|0.0000
|1413.19
|57434.32
|1592
|2005.10.27 07:36
|buy
|793
|48.34
|1.7824
|1.7811
|0.0000
|1593
|2005.10.27 07:39
|close
|793
|48.34
|1.7828
|1.7811
|0.0000
|1933.40
|59367.72
|1594
|2005.10.27 07:39
|buy
|794
|49.97
|1.7824
|1.7811
|0.0000
|1595
|2005.10.27 07:54
|s/l
|794
|49.97
|1.7811
|1.7811
|0.0000
|-6496.10
|52871.62
|1596
|2005.10.27 08:07
|buy
|795
|44.54
|1.7809
|1.7796
|0.0000
|1597
|2005.10.27 08:07
|close
|795
|44.54
|1.7813
|1.7796
|0.0000
|1781.51
|54653.13
|1598
|2005.10.27 08:13
|buy
|796
|46.03
|1.7812
|1.7799
|0.0000
|1599
|2005.10.27 08:13
|close
|796
|46.03
|1.7815
|1.7799
|0.0000
|1380.74
|56033.87
|1600
|2005.10.27 08:13
|buy
|797
|47.19
|1.7812
|1.7799
|0.0000
|1601
|2005.10.27 08:15
|s/l
|797
|47.19
|1.7799
|1.7799
|0.0000
|-6134.70
|49899.17
|1602
|2005.10.27 08:48
|buy
|798
|42.04
|1.7807
|1.7794
|0.0000
|1603
|2005.10.27 08:48
|close
|798
|42.04
|1.7814
|1.7794
|0.0000
|2942.57
|52841.74
|1604
|2005.10.27 08:50
|buy
|799
|44.51
|1.7810
|1.7797
|0.0000
|1605
|2005.10.27 08:50
|close
|799
|44.51
|1.7815
|1.7797
|0.0000
|2225.42
|55067.16
|1606
|2005.10.27 09:27
|buy
|800
|46.31
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|1607
|2005.10.27 09:27
|close
|800
|46.31
|1.7843
|1.7826
|0.0000
|1852.45
|56919.61
|1608
|2005.10.27 09:27
|buy
|801
|47.87
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|1609
|2005.10.27 09:29
|close
|801
|47.87
|1.7843
|1.7826
|0.0000
|1914.70
|58834.31
|1610
|2005.10.27 12:11
|buy
|802
|49.42
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|1611
|2005.10.27 12:11
|close
|802
|49.42
|1.7862
|1.7845
|0.0000
|1976.80
|60811.11
|1612
|2005.10.27 12:33
|buy
|803
|51.14
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|1613
|2005.10.27 12:36
|close
|803
|51.14
|1.7843
|1.7825
|0.0000
|2556.84
|63367.95
|1614
|2005.10.27 13:05
|buy
|804
|53.26
|1.7849
|1.7836
|0.0000
|1615
|2005.10.27 13:05
|close
|804
|53.26
|1.7853
|1.7836
|0.0000
|2130.21
|65498.16
|1616
|2005.10.27 13:05
|buy
|805
|55.05
|1.7849
|1.7836
|0.0000
|1617
|2005.10.27 13:07
|close
|805
|55.05
|1.7854
|1.7836
|0.0000
|2752.48
|68250.64
|1618
|2005.10.27 14:23
|buy
|806
|57.33
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|1619
|2005.10.27 14:25
|close
|806
|57.33
|1.7864
|1.7847
|0.0000
|2293.08
|70543.72
|1620
|2005.10.27 14:39
|buy
|807
|59.20
|1.7877
|1.7864
|0.0000
|1621
|2005.10.27 14:39
|close
|807
|59.20
|1.7881
|1.7864
|0.0000
|2367.86
|72911.58
|1622
|2005.10.27 14:43
|buy
|808
|61.17
|1.7881
|1.7868
|0.0000
|1623
|2005.10.27 14:43
|close
|808
|61.17
|1.7885
|1.7868
|0.0000
|2446.68
|75358.26
|1624
|2005.10.27 14:44
|buy
|809
|63.21
|1.7885
|1.7872
|0.0000
|1625
|2005.10.27 14:45
|close
|809
|63.21
|1.7890
|1.7872
|0.0000
|3160.26
|78518.52
|1626
|2005.10.27 15:32
|buy
|810
|65.85
|1.7889
|1.7876
|0.0000
|1627
|2005.10.27 15:32
|close
|810
|65.85
|1.7893
|1.7876
|0.0000
|2633.87
|81152.39
|1628
|2005.10.27 16:27
|buy
|811
|68.18
|1.7856
|1.7843
|0.0000
|1629
|2005.10.27 16:27
|close
|811
|68.18
|1.7862
|1.7843
|0.0000
|4090.90
|85243.29
|1630
|2005.10.27 16:27
|buy
|812
|71.61
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|1631
|2005.10.27 16:31
|s/l
|812
|71.61
|1.7845
|1.7845
|0.0000
|-9309.30
|75933.99
|1632
|2005.10.27 17:15
|buy
|813
|63.90
|1.7826
|1.7813
|0.0000
|1633
|2005.10.27 17:21
|close
|813
|63.90
|1.7832
|1.7813
|0.0000
|3834.08
|79768.07
|1634
|2005.10.27 17:21
|buy
|814
|67.11
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|1635
|2005.10.27 17:33
|close
|814
|67.11
|1.7834
|1.7817
|0.0000
|2684.79
|82452.86
|1636
|2005.10.27 20:56
|buy
|815
|69.34
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|1637
|2005.10.27 21:24
|close
|815
|69.34
|1.7841
|1.7825
|0.0000
|2080.59
|84533.45
|1638
|2005.10.27 22:36
|buy
|816
|71.12
|1.7832
|1.7819
|0.0000
|1639
|2005.10.27 23:45
|close
|816
|71.12
|1.7834
|1.7819
|0.0000
|1422.87
|85956.32
|1640
|2005.10.28 02:34
|sell
|817
|72.33
|1.7826
|1.7839
|0.0000
|1641
|2005.10.28 02:52
|s/l
|817
|72.33
|1.7839
|1.7839
|0.0000
|-9402.90
|76553.42
|1642
|2005.10.28 06:33
|buy
|818
|64.38
|1.7837
|1.7824
|0.0000
|1643
|2005.10.28 06:35
|close
|818
|64.38
|1.7839
|1.7824
|0.0000
|1288.02
|77841.44
|1644
|2005.10.28 07:48
|buy
|819
|65.45
|1.7841
|1.7828
|0.0000
|1645
|2005.10.28 07:48
|close
|819
|65.45
|1.7845
|1.7828
|0.0000
|2617.87
|80459.31
|1646
|2005.10.28 07:50
|buy
|820
|67.65
|1.7841
|1.7828
|0.0000
|1647
|2005.10.28 08:04
|s/l
|820
|67.65
|1.7828
|1.7828
|0.0000
|-8794.50
|71664.81
|1648
|2005.10.28 08:34
|buy
|821
|60.25
|1.7843
|1.7830
|0.0000
|1649
|2005.10.28 08:36
|close
|821
|60.25
|1.7847
|1.7830
|0.0000
|2409.88
|74074.69
|1650
|2005.10.28 09:19
|sell
|822
|62.32
|1.7829
|1.7842
|0.0000
|1651
|2005.10.28 09:22
|s/l
|822
|62.32
|1.7842
|1.7842
|0.0000
|-8101.60
|65973.09
|1652
|2005.10.28 09:50
|sell
|823
|55.45
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|1653
|2005.10.28 10:00
|close
|823
|55.45
|1.7843
|1.7860
|0.0000
|2217.89
|68190.98
|1654
|2005.10.28 10:32
|sell
|824
|57.37
|1.7828
|1.7841
|0.0000
|1655
|2005.10.28 10:32
|close
|824
|57.37
|1.7820
|1.7841
|0.0000
|4589.19
|72780.17
|1656
|2005.10.28 14:00
|sell
|825
|61.23
|1.7830
|1.7843
|0.0000
|1657
|2005.10.28 14:30
|close
|825
|61.23
|1.7824
|1.7843
|0.0000
|3673.75
|76453.92
|1658
|2005.10.28 14:32
|sell
|826
|64.34
|1.7825
|1.7838
|0.0000
|1659
|2005.10.28 14:32
|close
|826
|64.34
|1.7818
|1.7838
|0.0000
|4503.81
|80957.73
|1660
|2005.10.28 14:32
|sell
|827
|68.12
|1.7826
|1.7839
|0.0000
|1661
|2005.10.28 14:44
|close
|827
|68.12
|1.7822
|1.7839
|0.0000
|2725.48
|83683.21
|1662
|2005.10.28 14:53
|sell
|828
|70.55
|1.7792
|1.7805
|0.0000
|1663
|2005.10.28 14:53
|close
|828
|70.55
|1.7788
|1.7805
|0.0000
|2822.16
|86505.37
|1664
|2005.10.28 14:53
|sell
|829
|72.93
|1.7792
|1.7805
|0.0000
|1665
|2005.10.28 14:58
|s/l
|829
|72.93
|1.7805
|1.7805
|0.0000
|-9480.90
|77024.47
|1666
|2005.10.28 15:02
|sell
|830
|64.94
|1.7791
|1.7804
|0.0000
|1667
|2005.10.28 15:12
|close
|830
|64.94
|1.7787
|1.7804
|0.0000
|2597.22
|79621.69
|1668
|2005.10.28 15:15
|sell
|831
|67.18
|1.7779
|1.7792
|0.0000
|1669
|2005.10.28 15:16
|close
|831
|67.18
|1.7776
|1.7792
|0.0000
|2015.40
|81637.09
|1670
|2005.10.28 16:06
|sell
|832
|68.75
|1.7812
|1.7825
|0.0000
|1671
|2005.10.28 16:06
|close
|832
|68.75
|1.7807
|1.7825
|0.0000
|3437.13
|85074.22
|1672
|2005.10.28 16:06
|sell
|833
|71.64
|1.7812
|1.7825
|0.0000
|1673
|2005.10.28 16:08
|close
|833
|71.64
|1.7809
|1.7825
|0.0000
|2149.80
|87224.02
|1674
|2005.10.28 18:27
|sell
|834
|73.66
|1.7761
|1.7774
|0.0000
|1675
|2005.10.28 18:56
|close
|834
|73.66
|1.7757
|1.7774
|0.0000
|2946.25
|90170.27
|1676
|2005.10.28 19:01
|sell
|835
|76.19
|1.7752
|1.7765
|0.0000
|1677
|2005.10.28 19:01
|close
|835
|76.19
|1.7748
|1.7765
|0.0000
|3047.67
|93217.94
|1678
|2005.10.28 19:01
|sell
|836
|78.77
|1.7752
|1.7765
|0.0000
|1679
|2005.10.28 19:02
|close
|836
|78.77
|1.7748
|1.7765
|0.0000
|3150.64
|96368.58
|1680
|2005.10.28 19:08
|sell
|837
|81.46
|1.7746
|1.7759
|0.0000
|1681
|2005.10.28 19:18
|close
|837
|81.46
|1.7742
|1.7759
|0.0000
|3258.24
|99626.82
|1682
|2005.10.31 00:19
|sell
|838
|84.26
|1.7736
|1.7749
|0.0000
|1683
|2005.10.31 00:59
|s/l
|838
|84.26
|1.7749
|1.7749
|0.0000
|-10953.80
|88673.02
|1684
|2005.10.31 06:44
|buy
|839
|74.93
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|1685
|2005.10.31 06:51
|close
|839
|74.93
|1.7755
|1.7739
|0.0000
|2248.52
|90921.54
|1686
|2005.10.31 08:27
|buy
|840
|76.77
|1.7767
|1.7754
|0.0000
|1687
|2005.10.31 08:28
|close
|840
|76.77
|1.7770
|1.7754
|0.0000
|2302.82
|93224.36
|1688
|2005.10.31 08:32
|buy
|841
|78.64
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|1689
|2005.10.31 08:35
|s/l
|841
|78.64
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-10223.20
|83001.16
|1690
|2005.10.31 10:01
|buy
|842
|69.92
|1.7809
|1.7796
|0.0000
|1691
|2005.10.31 10:02
|close
|842
|69.92
|1.7811
|1.7796
|0.0000
|1398.86
|84400.02
|1692
|2005.10.31 10:24
|buy
|843
|71.06
|1.7818
|1.7805
|0.0000
|1693
|2005.10.31 10:48
|s/l
|843
|71.06
|1.7805
|1.7805
|0.0000
|-9237.80
|75162.22
|1694
|2005.10.31 13:26
|buy
|844
|63.38
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1695
|2005.10.31 13:26
|close
|844
|63.38
|1.7795
|1.7777
|0.0000
|3168.98
|78331.20
|1696
|2005.10.31 13:26
|buy
|845
|66.05
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1697
|2005.10.31 13:31
|s/l
|845
|66.05
|1.7777
|1.7777
|0.0000
|-8586.50
|69744.70
|1698
|2005.10.31 15:02
|sell
|846
|58.97
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1699
|2005.10.31 15:12
|close
|846
|58.97
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|2359.39
|72104.09
|1700
|2005.10.31 15:58
|sell
|847
|60.97
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1701
|2005.10.31 15:58
|close
|847
|60.97
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|2439.10
|74543.19
|1702
|2005.10.31 15:58
|sell
|848
|63.03
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1703
|2005.10.31 15:58
|close
|848
|63.03
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|2521.20
|77064.39
|1704
|2005.10.31 15:58
|sell
|849
|65.16
|1.7740
|1.7753
|0.0000
|1705
|2005.10.31 15:58
|close
|849
|65.16
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|2606.40
|79670.79
|1706
|2005.10.31 16:11
|sell
|850
|67.48
|1.7709
|1.7722
|0.0000
|1707
|2005.10.31 16:11
|close
|850
|67.48
|1.7706
|1.7722
|0.0000
|2024.47
|81695.26
|1708
|2005.10.31 16:11
|sell
|851
|69.20
|1.7709
|1.7722
|0.0000
|1709
|2005.10.31 16:17
|close
|851
|69.20
|1.7704
|1.7722
|0.0000
|3459.98
|85155.24
|1710
|2005.10.31 16:30
|sell
|852
|72.13
|1.7708
|1.7721
|0.0000
|1711
|2005.10.31 16:31
|close
|852
|72.13
|1.7705
|1.7721
|0.0000
|2163.86
|87319.10
|1712
|2005.10.31 16:40
|sell
|853
|74.04
|1.7691
|1.7704
|0.0000
|1713
|2005.10.31 16:40
|close
|853
|74.04
|1.7685
|1.7704
|0.0000
|4442.50
|91761.60
|1714
|2005.10.31 16:52
|sell
|854
|77.82
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1715
|2005.10.31 16:58
|s/l
|854
|77.82
|1.7700
|1.7700
|0.0000
|-10116.60
|81645.00
|1716
|2005.10.31 17:21
|sell
|855
|69.27
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|1717
|2005.10.31 17:27
|s/l
|855
|69.27
|1.7694
|1.7694
|0.0000
|-9005.10
|72639.90
|1718
|2005.10.31 18:00
|sell
|856
|61.59
|1.7691
|1.7704
|0.0000
|1719
|2005.10.31 18:23
|close
|856
|61.59
|1.7688
|1.7704
|0.0000
|1848.13
|74488.03
|1720
|2005.10.31 23:52
|sell
|857
|63.20
|1.7679
|1.7692
|0.0000
|1721
|2005.11.01 00:18
|close
|857
|63.20
|1.7676
|1.7692
|0.0000
|2032.40
|76520.43
|1722
|2005.11.01 02:45
|sell
|858
|64.90
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1723
|2005.11.01 02:46
|close
|858
|64.90
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|2595.87
|79116.30
|1724
|2005.11.01 02:47
|sell
|859
|67.11
|1.7683
|1.7696
|0.0000
|1725
|2005.11.01 02:55
|close
|859
|67.11
|1.7679
|1.7696
|0.0000
|2685.07
|81801.37
|1726
|2005.11.01 02:58
|sell
|860
|69.41
|1.7677
|1.7690
|0.0000
|1727
|2005.11.01 03:26
|s/l
|860
|69.41
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-9023.30
|72778.07
|1728
|2005.11.01 03:44
|sell
|861
|61.72
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1729
|2005.11.01 04:21
|close
|861
|61.72
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|2468.68
|75246.75
|1730
|2005.11.01 04:53
|sell
|862
|63.83
|1.7682
|1.7695
|0.0000
|1731
|2005.11.01 05:19
|close
|862
|63.83
|1.7679
|1.7695
|0.0000
|1915.18
|77161.93
|1732
|2005.11.01 06:13
|sell
|863
|65.46
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|1733
|2005.11.01 06:20
|close
|863
|65.46
|1.7679
|1.7694
|0.0000
|1309.63
|78471.56
|1734
|2005.11.01 07:12
|sell
|864
|66.57
|1.7681
|1.7694
|0.0000
|1735
|2005.11.01 07:19
|close
|864
|66.57
|1.7679
|1.7694
|0.0000
|1331.84
|79803.40
|1736
|2005.11.01 07:31
|sell
|865
|67.71
|1.7679
|1.7692
|0.0000
|1737
|2005.11.01 07:37
|close
|865
|67.71
|1.7676
|1.7692
|0.0000
|2031.86
|81835.26
|1738
|2005.11.01 11:29
|sell
|866
|69.35
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|1739
|2005.11.01 11:31
|close
|866
|69.35
|1.7696
|1.7713
|0.0000
|2773.87
|84609.13
|1740
|2005.11.01 11:55
|sell
|867
|71.73
|1.7694
|1.7707
|0.0000
|1741
|2005.11.01 12:24
|close
|867
|71.73
|1.7688
|1.7707
|0.0000
|4303.80
|88912.93
|1742
|2005.11.01 12:38
|sell
|868
|75.41
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|1743
|2005.11.01 13:05
|close
|868
|75.41
|1.7683
|1.7700
|0.0000
|3016.25
|91929.18
|1744
|2005.11.01 14:09
|sell
|869
|77.96
|1.7688
|1.7701
|0.0000
|1745
|2005.11.01 14:24
|s/l
|869
|77.96
|1.7701
|1.7701
|0.0000
|-10134.80
|81794.38
|1746
|2005.11.01 14:59
|sell
|870
|69.44
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|1747
|2005.11.01 14:59
|close
|870
|69.44
|1.7664
|1.7681
|0.0000
|2778.29
|84572.67
|1748
|2005.11.01 16:02
|sell
|871
|71.97
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|1749
|2005.11.01 16:02
|close
|871
|71.97
|1.7620
|1.7639
|0.0000
|4317.43
|88890.10
|1750
|2005.11.01 16:06
|sell
|872
|75.64
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|1751
|2005.11.01 16:06
|close
|872
|75.64
|1.7620
|1.7641
|0.0000
|6050.66
|94940.76
|1752
|2005.11.01 16:07
|sell
|873
|80.72
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|1753
|2005.11.01 16:07
|close
|873
|80.72
|1.7626
|1.7656
|0.0000
|13722.06
|108662.82
|1754
|2005.11.01 16:07
|sell
|874
|92.38
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|1755
|2005.11.01 16:08
|close
|874
|92.38
|1.7637
|1.7656
|0.0000
|5542.93
|114205.75
|1756
|2005.11.01 16:28
|sell
|875
|97.17
|1.7629
|1.7642
|0.0000
|1757
|2005.11.01 16:28
|close
|875
|97.17
|1.7625
|1.7642
|0.0000
|3886.75
|118092.50
|1758
|2005.11.01 16:39
|sell
|876
|100.00
|1.7616
|1.7629
|0.0000
|1759
|2005.11.01 16:42
|close
|876
|100.00
|1.7611
|1.7629
|0.0000
|4999.97
|123092.47
|1760
|2005.11.01 19:17
|sell
|877
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|1761
|2005.11.01 19:39
|close
|877
|100.00
|1.7628
|1.7644
|0.0000
|3000.83
|126093.30
|1762
|2005.11.01 20:17
|sell
|878
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|1763
|2005.11.01 20:19
|s/l
|878
|100.00
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-13000.00
|113093.30
|1764
|2005.11.01 20:27
|sell
|879
|96.24
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|1765
|2005.11.01 20:33
|s/l
|879
|96.24
|1.7639
|1.7639
|0.0000
|-12511.20
|100582.10
|1766
|2005.11.01 20:37
|sell
|880
|85.59
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|1767
|2005.11.01 20:40
|s/l
|880
|85.59
|1.7641
|1.7641
|0.0000
|-11126.70
|89455.40