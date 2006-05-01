|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.05.01 00:00 - 2006.09.25 00:00 (2006.05.01 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|322679
|Ticks modelled
|914466
|Modelling quality
|24.32%
|Initial deposit
|2922500.00
|Total net profit
|866018.50
|Gross profit
|3529955.62
|Gross loss
|-2663937.12
|Profit factor
|1.33
|Expected payoff
|858.29
|Absolute drawdown
|27036.54
|Maximal drawdown
|126000.24 (3.32%)
|Relative drawdown
|3.32% (126000.24)
|Total trades
|1009
|Short positions (won %)
|449 (78.17%)
|Long positions (won %)
|560 (79.46%)
|Profit trades (% of total)
|796 (78.89%)
|Loss trades (% of total)
|213 (21.11%)
|Largest
|profit trade
|15999.61
|loss trade
|-14050.00
|Average
|profit trade
|4434.62
|loss trade
|-12506.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (82000.28)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-52000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|82000.28 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-52000.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 04:53
|buy
|1
|100.00
|1.8247
|1.8234
|0.0000
|2
|2006.05.01 05:06
|close
|1
|100.00
|1.8251
|1.8234
|0.0000
|3999.80
|2926499.80
|3
|2006.05.01 06:06
|buy
|2
|100.00
|1.8264
|1.8251
|0.0000
|4
|2006.05.01 06:07
|close
|2
|100.00
|1.8267
|1.8251
|0.0000
|2999.64
|2929499.44
|5
|2006.05.01 08:48
|buy
|3
|100.00
|1.8268
|1.8255
|0.0000
|6
|2006.05.01 09:00
|s/l
|3
|100.00
|1.8255
|1.8255
|0.0000
|-13000.00
|2916499.44
|7
|2006.05.01 11:30
|buy
|4
|100.00
|1.8253
|1.8240
|0.0000
|8
|2006.05.01 11:53
|close
|4
|100.00
|1.8256
|1.8240
|0.0000
|3000.83
|2919500.27
|9
|2006.05.01 13:54
|buy
|5
|100.00
|1.8270
|1.8257
|0.0000
|10
|2006.05.01 13:55
|close
|5
|100.00
|1.8272
|1.8257
|0.0000
|2000.66
|2921500.93
|11
|2006.05.01 14:10
|buy
|6
|100.00
|1.8276
|1.8263
|0.0000
|12
|2006.05.01 14:11
|modify
|6
|100.00
|1.8276
|1.8270
|0.0000
|13
|2006.05.01 14:11
|modify
|6
|100.00
|1.8276
|1.8270
|0.0000
|14
|2006.05.01 14:11
|modify
|6
|100.00
|1.8276
|1.8271
|0.0000
|15
|2006.05.01 14:12
|modify
|6
|100.00
|1.8276
|1.8272
|0.0000
|16
|2006.05.01 14:14
|s/l
|6
|100.00
|1.827154
|1.8272
|0.0000
|-4463.80
|2917037.13
|17
|2006.05.01 14:14
|buy
|7
|100.00
|1.8273
|1.8260
|0.0000
|18
|2006.05.01 14:14
|close
|7
|100.00
|1.8276
|1.8260
|0.0000
|2999.63
|2920036.76
|19
|2006.05.01 14:14
|buy
|8
|100.00
|1.8274
|1.8261
|0.0000
|20
|2006.05.01 14:19
|modify
|8
|100.00
|1.8274
|1.8272
|0.0000
|21
|2006.05.01 14:19
|close
|8
|100.00
|1.8277
|1.8272
|0.0000
|2999.64
|2923036.40
|22
|2006.05.01 15:11
|buy
|9
|100.00
|1.8360
|1.8347
|0.0000
|23
|2006.05.01 15:11
|modify
|9
|100.00
|1.8360
|1.8347
|0.0000
|24
|2006.05.01 15:11
|modify
|9
|100.00
|1.8360
|1.8348
|0.0000
|25
|2006.05.01 15:11
|modify
|9
|100.00
|1.8360
|1.8350
|0.0000
|26
|2006.05.01 15:11
|modify
|9
|100.00
|1.8360
|1.8351
|0.0000
|27
|2006.05.01 15:11
|modify
|9
|100.00
|1.8360
|1.8352
|0.0000
|28
|2006.05.01 15:11
|close
|9
|100.00
|1.8364
|1.8352
|0.0000
|3999.48
|2927035.88
|29
|2006.05.01 15:37
|buy
|10
|100.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|30
|2006.05.01 15:37
|modify
|10
|100.00
|1.8388
|1.8379
|0.0000
|31
|2006.05.01 15:37
|modify
|10
|100.00
|1.8388
|1.8382
|0.0000
|32
|2006.05.01 15:37
|close
|10
|100.00
|1.8391
|1.8382
|0.0000
|2999.61
|2930035.49
|33
|2006.05.01 15:41
|buy
|11
|100.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|34
|2006.05.01 15:41
|modify
|11
|100.00
|1.8405
|1.8393
|0.0000
|35
|2006.05.01 15:41
|modify
|11
|100.00
|1.8405
|1.8395
|0.0000
|36
|2006.05.01 15:41
|modify
|11
|100.00
|1.8405
|1.8397
|0.0000
|37
|2006.05.01 15:41
|close
|11
|100.00
|1.8409
|1.8397
|0.0000
|4000.00
|2934035.49
|38
|2006.05.01 15:42
|buy
|12
|100.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|39
|2006.05.01 15:42
|modify
|12
|100.00
|1.8403
|1.8397
|0.0000
|40
|2006.05.01 15:42
|close
|12
|100.00
|1.8406
|1.8397
|0.0000
|2999.50
|2937034.99
|41
|2006.05.01 15:42
|buy
|13
|100.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|42
|2006.05.01 15:43
|modify
|13
|100.00
|1.8403
|1.8397
|0.0000
|43
|2006.05.01 15:44
|close
|13
|100.00
|1.8406
|1.8397
|0.0000
|2999.50
|2940034.49
|44
|2006.05.01 15:45
|buy
|14
|100.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|45
|2006.05.01 15:45
|modify
|14
|100.00
|1.8404
|1.8397
|0.0000
|46
|2006.05.01 15:47
|s/l
|14
|100.00
|1.839743
|1.8397
|0.0000
|-6571.16
|2933463.33
|47
|2006.05.01 16:04
|buy
|15
|100.00
|1.8366
|1.8353
|0.0000
|48
|2006.05.01 16:06
|s/l
|15
|100.00
|1.8353
|1.8353
|0.0000
|-13000.00
|2920463.33
|49
|2006.05.01 16:31
|buy
|16
|100.00
|1.8377
|1.8364
|0.0000
|50
|2006.05.01 16:31
|close
|16
|100.00
|1.8381
|1.8364
|0.0000
|4000.00
|2924463.33
|51
|2006.05.01 16:31
|buy
|17
|100.00
|1.8377
|1.8364
|0.0000
|52
|2006.05.01 16:37
|s/l
|17
|100.00
|1.8364
|1.8364
|0.0000
|-13000.00
|2911463.33
|53
|2006.05.01 17:49
|buy
|18
|100.00
|1.8282
|1.8269
|0.0000
|54
|2006.05.01 18:09
|close
|18
|100.00
|1.8286
|1.8269
|0.0000
|4000.51
|2915463.84
|55
|2006.05.01 18:16
|buy
|19
|100.00
|1.8287
|1.8274
|0.0000
|56
|2006.05.01 18:16
|close
|19
|100.00
|1.8291
|1.8274
|0.0000
|3999.81
|2919463.65
|57
|2006.05.01 18:16
|buy
|20
|100.00
|1.8288
|1.8275
|0.0000
|58
|2006.05.01 18:20
|close
|20
|100.00
|1.8293
|1.8275
|0.0000
|4999.97
|2924463.62
|59
|2006.05.01 22:32
|buy
|21
|100.00
|1.8259
|1.8246
|0.0000
|60
|2006.05.01 23:00
|close
|21
|100.00
|1.8264
|1.8246
|0.0000
|5000.00
|2929463.62
|61
|2006.05.01 23:01
|buy
|22
|100.00
|1.8263
|1.8250
|0.0000
|62
|2006.05.01 23:01
|close
|22
|100.00
|1.8266
|1.8250
|0.0000
|3000.08
|2932463.70
|63
|2006.05.02 08:00
|sell
|23
|100.00
|1.8226
|1.8239
|0.0000
|64
|2006.05.02 08:11
|s/l
|23
|100.00
|1.8239
|1.8239
|0.0000
|-13000.00
|2919463.70
|65
|2006.05.02 08:15
|sell
|24
|100.00
|1.8234
|1.8247
|0.0000
|66
|2006.05.02 08:21
|close
|24
|100.00
|1.8231
|1.8247
|0.0000
|2999.64
|2922463.34
|67
|2006.05.02 08:21
|sell
|25
|100.00
|1.8232
|1.8245
|0.0000
|68
|2006.05.02 08:31
|s/l
|25
|100.00
|1.8245
|1.8245
|0.0000
|-13000.00
|2909463.34
|69
|2006.05.02 08:57
|sell
|26
|100.00
|1.8210
|1.8223
|0.0000
|70
|2006.05.02 09:03
|s/l
|26
|100.00
|1.8223
|1.8223
|0.0000
|-13000.00
|2896463.34
|71
|2006.05.02 10:32
|buy
|27
|100.00
|1.8315
|1.8302
|0.0000
|72
|2006.05.02 10:36
|close
|27
|100.00
|1.8323
|1.8302
|0.0000
|8000.00
|2904463.34
|73
|2006.05.02 10:48
|buy
|28
|100.00
|1.8349
|1.8336
|0.0000
|74
|2006.05.02 10:48
|close
|28
|100.00
|1.8353
|1.8336
|0.0000
|4000.12
|2908463.46
|75
|2006.05.02 10:48
|buy
|29
|100.00
|1.8351
|1.8338
|0.0000
|76
|2006.05.02 10:53
|s/l
|29
|100.00
|1.8338
|1.8338
|0.0000
|-13000.00
|2895463.46
|77
|2006.05.02 12:00
|buy
|30
|100.00
|1.8347
|1.8334
|0.0000
|78
|2006.05.02 12:00
|close
|30
|100.00
|1.8352
|1.8334
|0.0000
|5000.00
|2900463.46
|79
|2006.05.02 14:22
|buy
|31
|100.00
|1.8369
|1.8356
|0.0000
|80
|2006.05.02 14:30
|close
|31
|100.00
|1.8373
|1.8356
|0.0000
|3999.80
|2904463.26
|81
|2006.05.02 14:42
|buy
|32
|100.00
|1.8379
|1.8366
|0.0000
|82
|2006.05.02 14:42
|close
|32
|100.00
|1.8384
|1.8366
|0.0000
|5000.06
|2909463.32
|83
|2006.05.02 14:42
|buy
|33
|100.00
|1.8377
|1.8364
|0.0000
|84
|2006.05.02 14:43
|close
|33
|100.00
|1.8381
|1.8364
|0.0000
|3999.81
|2913463.13
|85
|2006.05.02 14:48
|buy
|34
|100.00
|1.8384
|1.8371
|0.0000
|86
|2006.05.02 14:57
|s/l
|34
|100.00
|1.8371
|1.8371
|0.0000
|-13000.00
|2900463.13
|87
|2006.05.02 15:40
|buy
|35
|100.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|88
|2006.05.02 15:40
|close
|35
|100.00
|1.8396
|1.8379
|0.0000
|3999.80
|2904462.93
|89
|2006.05.02 16:32
|buy
|36
|100.00
|1.8383
|1.8370
|0.0000
|90
|2006.05.02 16:35
|close
|36
|100.00
|1.8391
|1.8370
|0.0000
|8000.46
|2912463.39
|91
|2006.05.02 17:03
|buy
|37
|100.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|92
|2006.05.02 17:03
|close
|37
|100.00
|1.8398
|1.8379
|0.0000
|6000.00
|2918463.39
|93
|2006.05.02 17:44
|buy
|38
|100.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|94
|2006.05.02 17:44
|modify
|38
|100.00
|1.8405
|1.8398
|0.0000
|95
|2006.05.02 17:44
|modify
|38
|100.00
|1.8405
|1.8401
|0.0000
|96
|2006.05.02 17:44
|s/l
|38
|100.00
|1.840143
|1.8401
|0.0000
|-3571.71
|2914891.68
|97
|2006.05.02 17:44
|buy
|39
|100.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|98
|2006.05.02 17:44
|close
|39
|100.00
|1.8406
|1.8389
|0.0000
|3999.67
|2918891.35
|99
|2006.05.02 17:44
|buy
|40
|100.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|100
|2006.05.02 17:46
|modify
|40
|100.00
|1.8404
|1.8402
|0.0000
|101
|2006.05.02 17:46
|close
|40
|100.00
|1.8409
|1.8402
|0.0000
|4999.97
|2923891.32
|102
|2006.05.02 18:50
|buy
|41
|100.00
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|103
|2006.05.02 18:59
|s/l
|41
|100.00
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|-13000.00
|2910891.32
|104
|2006.05.02 19:05
|buy
|42
|100.00
|1.8385
|1.8372
|0.0000
|105
|2006.05.02 19:11
|close
|42
|100.00
|1.8391
|1.8372
|0.0000
|6000.13
|2916891.45
|106
|2006.05.02 20:17
|buy
|43
|100.00
|1.8395
|1.8382
|0.0000
|107
|2006.05.02 20:17
|close
|43
|100.00
|1.8400
|1.8382
|0.0000
|5000.33
|2921891.78
|108
|2006.05.02 20:19
|buy
|44
|100.00
|1.8397
|1.8384
|0.0000
|109
|2006.05.02 20:19
|close
|44
|100.00
|1.8402
|1.8384
|0.0000
|5000.00
|2926891.78
|110
|2006.05.02 20:19
|buy
|45
|100.00
|1.8398
|1.8385
|0.0000
|111
|2006.05.02 20:31
|s/l
|45
|100.00
|1.8385
|1.8385
|0.0000
|-13000.00
|2913891.78
|112
|2006.05.02 20:57
|buy
|46
|100.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|113
|2006.05.02 20:59
|close
|46
|100.00
|1.8407
|1.8390
|0.0000
|3999.80
|2917891.58
|114
|2006.05.03 02:24
|buy
|47
|100.00
|1.8377
|1.8364
|0.0000
|115
|2006.05.03 03:03
|close
|47
|100.00
|1.8381
|1.8364
|0.0000
|4000.24
|2921891.82
|116
|2006.05.03 03:34
|buy
|48
|100.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|117
|2006.05.03 03:34
|close
|48
|100.00
|1.8397
|1.8381
|0.0000
|2999.64
|2924891.46
|118
|2006.05.03 04:54
|buy
|49
|100.00
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|119
|2006.05.03 04:57
|close
|49
|100.00
|1.8438
|1.8421
|0.0000
|3999.81
|2928891.27
|120
|2006.05.03 06:32
|buy
|50
|100.00
|1.8417
|1.8404
|0.0000
|121
|2006.05.03 06:32
|close
|50
|100.00
|1.8421
|1.8404
|0.0000
|3999.80
|2932891.07
|122
|2006.05.03 07:44
|buy
|51
|100.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|123
|2006.05.03 07:44
|close
|51
|100.00
|1.8431
|1.8415
|0.0000
|2999.64
|2935890.71
|124
|2006.05.03 07:48
|buy
|52
|100.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|125
|2006.05.03 08:02
|close
|52
|100.00
|1.8434
|1.8418
|0.0000
|2999.64
|2938890.35
|126
|2006.05.03 08:03
|buy
|53
|100.00
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|127
|2006.05.03 08:08
|s/l
|53
|100.00
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-13000.00
|2925890.35
|128
|2006.05.03 09:23
|buy
|54
|100.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|129
|2006.05.03 09:40
|s/l
|54
|100.00
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-13000.00
|2912890.35
|130
|2006.05.03 13:38
|buy
|55
|100.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|131
|2006.05.03 13:41
|close
|55
|100.00
|1.8398
|1.8381
|0.0000
|3999.80
|2916890.15
|132
|2006.05.03 14:26
|buy
|56
|100.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|133
|2006.05.03 14:26
|close
|56
|100.00
|1.8401
|1.8381
|0.0000
|7000.00
|2923890.15
|134
|2006.05.03 14:31
|buy
|57
|100.00
|1.8398
|1.8385
|0.0000
|135
|2006.05.03 14:42
|close
|57
|100.00
|1.8402
|1.8385
|0.0000
|3999.80
|2927889.95
|136
|2006.05.03 16:11
|buy
|58
|100.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|137
|2006.05.03 16:11
|close
|58
|100.00
|1.8383
|1.8362
|0.0000
|8000.57
|2935890.52
|138
|2006.05.03 16:11
|buy
|59
|100.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|139
|2006.05.03 16:12
|close
|59
|100.00
|1.8380
|1.8362
|0.0000
|5000.57
|2940891.09
|140
|2006.05.03 17:26
|buy
|60
|100.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|141
|2006.05.03 17:26
|modify
|60
|100.00
|1.8438
|1.8434
|0.0000
|142
|2006.05.03 17:26
|modify
|60
|100.00
|1.8438
|1.8436
|0.0000
|143
|2006.05.03 17:26
|close
|60
|100.00
|1.8443
|1.8436
|0.0000
|5000.00
|2945891.09
|144
|2006.05.03 17:26
|buy
|61
|100.00
|1.8437
|1.8424
|0.0000
|145
|2006.05.03 17:29
|modify
|61
|100.00
|1.8437
|1.8436
|0.0000
|146
|2006.05.03 17:30
|close
|61
|100.00
|1.8443
|1.8436
|0.0000
|6000.14
|2951891.23
|147
|2006.05.03 19:04
|buy
|62
|100.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|148
|2006.05.03 19:06
|close
|62
|100.00
|1.8436
|1.8418
|0.0000
|4999.97
|2956891.20
|149
|2006.05.03 23:15
|buy
|63
|100.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|150
|2006.05.04 00:33
|s/l
|63
|100.00
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-14050.00
|2942841.20
|151
|2006.05.04 05:06
|sell
|64
|100.00
|1.8399
|1.8412
|0.0000
|152
|2006.05.04 05:21
|close
|64
|100.00
|1.8393
|1.8412
|0.0000
|6000.17
|2948841.37
|153
|2006.05.04 05:42
|sell
|65
|100.00
|1.8384
|1.8397
|0.0000
|154
|2006.05.04 05:43
|close
|65
|100.00
|1.8380
|1.8397
|0.0000
|3999.80
|2952841.17
|155
|2006.05.04 07:42
|sell
|66
|100.00
|1.8391
|1.8404
|0.0000
|156
|2006.05.04 08:07
|close
|66
|100.00
|1.8383
|1.8404
|0.0000
|8000.46
|2960841.63
|157
|2006.05.04 08:31
|sell
|67
|100.00
|1.8371
|1.8384
|0.0000
|158
|2006.05.04 08:34
|close
|67
|100.00
|1.8368
|1.8384
|0.0000
|3000.83
|2963842.46
|159
|2006.05.04 08:41
|sell
|68
|100.00
|1.8349
|1.8362
|0.0000
|160
|2006.05.04 08:41
|close
|68
|100.00
|1.8345
|1.8362
|0.0000
|4000.22
|2967842.68
|161
|2006.05.04 08:41
|sell
|69
|100.00
|1.8348
|1.8361
|0.0000
|162
|2006.05.04 08:44
|close
|69
|100.00
|1.8341
|1.8361
|0.0000
|7000.05
|2974842.73
|163
|2006.05.04 13:56
|buy
|70
|100.00
|1.8415
|1.8402
|0.0000
|164
|2006.05.04 14:18
|close
|70
|100.00
|1.8422
|1.8402
|0.0000
|7000.30
|2981843.03
|165
|2006.05.04 16:08
|buy
|71
|100.00
|1.8458
|1.8445
|0.0000
|166
|2006.05.04 16:08
|modify
|71
|100.00
|1.8458
|1.8451
|0.0000
|167
|2006.05.04 16:08
|modify
|71
|100.00
|1.8458
|1.8452
|0.0000
|168
|2006.05.04 16:08
|modify
|71
|100.00
|1.8458
|1.8453
|0.0000
|169
|2006.05.04 16:08
|modify
|71
|100.00
|1.8458
|1.8458
|0.0000
|170
|2006.05.04 16:08
|close
|71
|100.00
|1.8465
|1.8458
|0.0000
|6999.91
|2988842.94
|171
|2006.05.04 16:08
|buy
|72
|100.00
|1.8458
|1.8445
|0.0000
|172
|2006.05.04 16:15
|close
|72
|100.00
|1.8462
|1.8445
|0.0000
|3999.91
|2992842.85
|173
|2006.05.04 16:26
|buy
|73
|100.00
|1.8478
|1.8465
|0.0000
|174
|2006.05.04 16:26
|modify
|73
|100.00
|1.8478
|1.8469
|0.0000
|175
|2006.05.04 16:26
|modify
|73
|100.00
|1.8478
|1.8470
|0.0000
|176
|2006.05.04 16:26
|modify
|73
|100.00
|1.8478
|1.8473
|0.0000
|177
|2006.05.04 16:26
|modify
|73
|100.00
|1.8478
|1.8474
|0.0000
|178
|2006.05.04 16:26
|close
|73
|100.00
|1.8482
|1.8474
|0.0000
|4000.17
|2996843.02
|179
|2006.05.04 16:26
|buy
|74
|100.00
|1.8478
|1.8465
|0.0000
|180
|2006.05.04 16:29
|modify
|74
|100.00
|1.8478
|1.8474
|0.0000
|181
|2006.05.04 16:31
|s/l
|74
|100.00
|1.847439
|1.8474
|0.0000
|-3607.09
|2993235.93
|182
|2006.05.04 16:52
|buy
|75
|100.00
|1.8488
|1.8475
|0.0000
|183
|2006.05.04 16:53
|modify
|75
|100.00
|1.8488
|1.8480
|0.0000
|184
|2006.05.04 16:54
|modify
|75
|100.00
|1.8488
|1.8480
|0.0000
|185
|2006.05.04 16:56
|modify
|75
|100.00
|1.8488
|1.8481
|0.0000
|186
|2006.05.04 16:56
|modify
|75
|100.00
|1.8488
|1.8485
|0.0000
|187
|2006.05.04 16:56
|modify
|75
|100.00
|1.8488
|1.8486
|0.0000
|188
|2006.05.04 16:56
|modify
|75
|100.00
|1.8488
|1.8487
|0.0000
|189
|2006.05.04 16:56
|close
|75
|100.00
|1.8493
|1.8487
|0.0000
|4999.97
|2998235.90
|190
|2006.05.04 17:36
|buy
|76
|100.00
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|191
|2006.05.04 17:36
|modify
|76
|100.00
|1.8489
|1.8487
|0.0000
|192
|2006.05.04 17:37
|s/l
|76
|100.00
|1.848679
|1.8487
|0.0000
|-2214.88
|2996021.02
|193
|2006.05.04 19:25
|buy
|77
|100.00
|1.8492
|1.8479
|0.0000
|194
|2006.05.04 19:31
|close
|77
|100.00
|1.8496
|1.8479
|0.0000
|3999.80
|3000020.82
|195
|2006.05.04 20:18
|buy
|78
|100.00
|1.8540
|1.8527
|0.0000
|196
|2006.05.04 20:18
|modify
|78
|100.00
|1.8540
|1.8529
|0.0000
|197
|2006.05.04 20:18
|modify
|78
|100.00
|1.8540
|1.8531
|0.0000
|198
|2006.05.04 20:18
|close
|78
|100.00
|1.8544
|1.8531
|0.0000
|3999.42
|3004020.24
|199
|2006.05.04 20:18
|buy
|79
|100.00
|1.8540
|1.8527
|0.0000
|200
|2006.05.04 20:19
|modify
|79
|100.00
|1.8540
|1.8531
|0.0000
|201
|2006.05.04 20:23
|s/l
|79
|100.00
|1.853093
|1.8531
|0.0000
|-9071.88
|2994948.36
|202
|2006.05.05 00:22
|buy
|80
|100.00
|1.8539
|1.8526
|0.0000
|203
|2006.05.05 00:22
|close
|80
|100.00
|1.8542
|1.8526
|0.0000
|2999.64
|2997948.00
|204
|2006.05.05 00:22
|buy
|81
|100.00
|1.8539
|1.8526
|0.0000
|205
|2006.05.05 00:23
|close
|81
|100.00
|1.8543
|1.8526
|0.0000
|3999.80
|3001947.80
|206
|2006.05.05 06:40
|buy
|82
|100.00
|1.8514
|1.8501
|0.0000
|207
|2006.05.05 06:42
|close
|82
|100.00
|1.8516
|1.8501
|0.0000
|2000.66
|3003948.46
|208
|2006.05.05 07:09
|buy
|83
|100.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|209
|2006.05.05 07:17
|close
|83
|100.00
|1.8522
|1.8507
|0.0000
|2000.66
|3005949.12
|210
|2006.05.05 07:35
|buy
|84
|100.00
|1.8521
|1.8508
|0.0000
|211
|2006.05.05 07:57
|s/l
|84
|100.00
|1.8508
|1.8508
|0.0000
|-13000.00
|2992949.12
|212
|2006.05.05 08:53
|buy
|85
|100.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|213
|2006.05.05 09:03
|s/l
|85
|100.00
|1.8507
|1.8507
|0.0000
|-13000.00
|2979949.12
|214
|2006.05.05 10:00
|buy
|86
|100.00
|1.8510
|1.8497
|0.0000
|215
|2006.05.05 10:09
|s/l
|86
|100.00
|1.8497
|1.8497
|0.0000
|-13000.00
|2966949.12
|216
|2006.05.05 11:48
|buy
|87
|100.00
|1.8504
|1.8491
|0.0000
|217
|2006.05.05 11:48
|close
|87
|100.00
|1.8507
|1.8491
|0.0000
|2999.43
|2969948.55
|218
|2006.05.05 11:48
|buy
|88
|100.00
|1.8505
|1.8492
|0.0000
|219
|2006.05.05 12:03
|s/l
|88
|100.00
|1.8492
|1.8492
|0.0000
|-13000.00
|2956948.55
|220
|2006.05.05 14:30
|buy
|89
|100.00
|1.8493
|1.8480
|0.0000
|221
|2006.05.05 14:30
|close
|89
|100.00
|1.8504
|1.8480
|0.0000
|11000.06
|2967948.61
|222
|2006.05.05 14:31
|buy
|90
|100.00
|1.8564
|1.8551
|0.0000
|223
|2006.05.05 14:31
|modify
|90
|100.00
|1.8564
|1.8553
|0.0000
|224
|2006.05.05 14:31
|modify
|90
|100.00
|1.8564
|1.8556
|0.0000
|225
|2006.05.05 14:31
|close
|90
|100.00
|1.8569
|1.8556
|0.0000
|5000.00
|2972948.61
|226
|2006.05.05 14:31
|buy
|91
|100.00
|1.8546
|1.8533
|0.0000
|227
|2006.05.05 14:31
|modify
|91
|100.00
|1.8546
|1.8556
|0.0000
|228
|2006.05.05 14:31
|close
|91
|100.00
|1.8562
|1.8556
|0.0000
|15999.61
|2988948.22
|229
|2006.05.05 14:32
|buy
|92
|100.00
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|230
|2006.05.05 14:32
|modify
|92
|100.00
|1.8583
|1.8574
|0.0000
|231
|2006.05.05 14:32
|close
|92
|100.00
|1.8592
|1.8574
|0.0000
|9000.01
|2997948.23
|232
|2006.05.05 14:34
|buy
|93
|100.00
|1.8584
|1.8571
|0.0000
|233
|2006.05.05 14:34
|modify
|93
|100.00
|1.8584
|1.8574
|0.0000
|234
|2006.05.05 14:34
|close
|93
|100.00
|1.8589
|1.8574
|0.0000
|5000.00
|3002948.23
|235
|2006.05.05 14:34
|buy
|94
|100.00
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|236
|2006.05.05 14:35
|modify
|94
|100.00
|1.8583
|1.8574
|0.0000
|237
|2006.05.05 14:36
|s/l
|94
|100.00
|1.857357
|1.8574
|0.0000
|-9428.87
|2993519.36
|238
|2006.05.05 14:36
|buy
|95
|100.00
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|239
|2006.05.05 14:39
|s/l
|95
|100.00
|1.8562
|1.8562
|0.0000
|-13000.00
|2980519.36
|240
|2006.05.05 15:27
|buy
|96
|100.00
|1.8593
|1.8580
|0.0000
|241
|2006.05.05 15:27
|modify
|96
|100.00
|1.8593
|1.8582
|0.0000
|242
|2006.05.05 15:27
|modify
|96
|100.00
|1.8593
|1.8583
|0.0000
|243
|2006.05.05 15:27
|modify
|96
|100.00
|1.8593
|1.8584
|0.0000
|244
|2006.05.05 15:27
|modify
|96
|100.00
|1.8593
|1.8586
|0.0000
|245
|2006.05.05 15:27
|modify
|96
|100.00
|1.8593
|1.8587
|0.0000
|246
|2006.05.05 15:27
|close
|96
|100.00
|1.8597
|1.8587
|0.0000
|3999.81
|2984519.17
|247
|2006.05.05 15:31
|buy
|97
|100.00
|1.8612
|1.8599
|0.0000
|248
|2006.05.05 15:31
|modify
|97
|100.00
|1.8612
|1.8600
|0.0000
|249
|2006.05.05 15:31
|modify
|97
|100.00
|1.8612
|1.8601
|0.0000
|250
|2006.05.05 15:31
|modify
|97
|100.00
|1.8612
|1.8603
|0.0000
|251
|2006.05.05 15:31
|modify
|97
|100.00
|1.8612
|1.8604
|0.0000
|252
|2006.05.05 15:31
|modify
|97
|100.00
|1.8612
|1.8606
|0.0000
|253
|2006.05.05 15:31
|close
|97
|100.00
|1.8617
|1.8606
|0.0000
|5000.00
|2989519.17
|254
|2006.05.05 15:47
|buy
|98
|100.00
|1.8603
|1.8590
|0.0000
|255
|2006.05.05 15:47
|close
|98
|100.00
|1.8608
|1.8590
|0.0000
|4999.69
|2994518.86
|256
|2006.05.05 15:47
|buy
|99
|100.00
|1.8603
|1.8590
|0.0000
|257
|2006.05.05 15:59
|close
|99
|100.00
|1.8609
|1.8590
|0.0000
|5999.69
|3000518.55
|258
|2006.05.05 16:04
|buy
|100
|100.00
|1.8614
|1.8601
|0.0000
|259
|2006.05.05 16:04
|modify
|100
|100.00
|1.8614
|1.8606
|0.0000
|260
|2006.05.05 16:04
|modify
|100
|100.00
|1.8614
|1.8607
|0.0000
|261
|2006.05.05 16:04
|close
|100
|100.00
|1.8617
|1.8607
|0.0000
|3000.58
|3003519.13
|262
|2006.05.05 16:04
|buy
|101
|100.00
|1.8612
|1.8599
|0.0000
|263
|2006.05.05 16:08
|modify
|101
|100.00
|1.8612
|1.8607
|0.0000
|264
|2006.05.05 16:08
|close
|101
|100.00
|1.8616
|1.8607
|0.0000
|4000.99
|3007520.12
|265
|2006.05.05 19:54
|buy
|102
|100.00
|1.8595
|1.8582
|0.0000
|266
|2006.05.05 20:14
|close
|102
|100.00
|1.8599
|1.8582
|0.0000
|3999.81
|3011519.93
|267
|2006.05.08 00:00
|buy
|103
|100.00
|1.8627
|1.8614
|0.0000
|268
|2006.05.08 00:01
|modify
|103
|100.00
|1.8627
|1.8618
|0.0000
|269
|2006.05.08 00:01
|modify
|103
|100.00
|1.8627
|1.8620
|0.0000
|270
|2006.05.08 00:12
|s/l
|103
|100.00
|1.862029
|1.8620
|0.0000
|-6713.92
|3004806.01
|271
|2006.05.08 00:24
|buy
|104
|100.00
|1.8620
|1.8607
|0.0000
|272
|2006.05.08 00:37
|s/l
|104
|100.00
|1.8607
|1.8607
|0.0000
|-13000.00
|2991806.01
|273
|2006.05.08 04:51
|sell
|105
|100.00
|1.8611
|1.8624
|0.0000
|274
|2006.05.08 04:58
|close
|105
|100.00
|1.8608
|1.8624
|0.0000
|2999.63
|2994805.64
|275
|2006.05.08 08:51
|sell
|106
|100.00
|1.8592
|1.8605
|0.0000
|276
|2006.05.08 08:51
|close
|106
|100.00
|1.8589
|1.8605
|0.0000
|3000.01
|2997805.65
|277
|2006.05.08 09:05
|buy
|107
|100.00
|1.8618
|1.8605
|0.0000
|278
|2006.05.08 09:05
|close
|107
|100.00
|1.8621
|1.8605
|0.0000
|3000.00
|3000805.65
|279
|2006.05.08 09:05
|buy
|108
|100.00
|1.8620
|1.8607
|0.0000
|280
|2006.05.08 09:37
|s/l
|108
|100.00
|1.8607
|1.8607
|0.0000
|-13000.00
|2987805.65
|281
|2006.05.08 09:49
|buy
|109
|100.00
|1.8614
|1.8601
|0.0000
|282
|2006.05.08 10:08
|close
|109
|100.00
|1.8617
|1.8601
|0.0000
|3000.00
|2990805.65
|283
|2006.05.08 10:09
|buy
|110
|100.00
|1.8618
|1.8605
|0.0000
|284
|2006.05.08 10:18
|close
|110
|100.00
|1.8621
|1.8605
|0.0000
|2999.59
|2993805.24
|285
|2006.05.08 10:31
|buy
|111
|100.00
|1.8677
|1.8664
|0.0000
|286
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8664
|0.0000
|287
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8665
|0.0000
|288
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8666
|0.0000
|289
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8667
|0.0000
|290
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8668
|0.0000
|291
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8669
|0.0000
|292
|2006.05.08 10:31
|modify
|111
|100.00
|1.8677
|1.8671
|0.0000
|293
|2006.05.08 10:31
|close
|111
|100.00
|1.8682
|1.8671
|0.0000
|5000.52
|2998805.76
|294
|2006.05.08 10:31
|buy
|112
|100.00
|1.8679
|1.8666
|0.0000
|295
|2006.05.08 10:32
|modify
|112
|100.00
|1.8679
|1.8671
|0.0000
|296
|2006.05.08 10:35
|close
|112
|100.00
|1.8682
|1.8671
|0.0000
|2999.63
|3001805.39
|297
|2006.05.08 10:46
|buy
|113
|100.00
|1.8683
|1.8670
|0.0000
|298
|2006.05.08 10:46
|modify
|113
|100.00
|1.8683
|1.8673
|0.0000
|299
|2006.05.08 10:46
|modify
|113
|100.00
|1.8683
|1.8674
|0.0000
|300
|2006.05.08 10:46
|modify
|113
|100.00
|1.8683
|1.8675
|0.0000
|301
|2006.05.08 10:48
|s/l
|113
|100.00
|1.867461
|1.8675
|0.0000
|-8392.55
|2993412.84
|302
|2006.05.08 13:23
|buy
|114
|100.00
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|303
|2006.05.08 13:30
|s/l
|114
|100.00
|1.8640
|1.8640
|0.0000
|-13000.00
|2980412.84
|304
|2006.05.08 13:45
|buy
|115
|100.00
|1.8646
|1.8633
|0.0000
|305
|2006.05.08 13:58
|s/l
|115
|100.00
|1.8633
|1.8633
|0.0000
|-13000.00
|2967412.84
|306
|2006.05.08 14:10
|sell
|116
|100.00
|1.8639
|1.8652
|0.0000
|307
|2006.05.08 14:13
|close
|116
|100.00
|1.8636
|1.8652
|0.0000
|2999.64
|2970412.48
|308
|2006.05.08 14:20
|sell
|117
|100.00
|1.8633
|1.8646
|0.0000
|309
|2006.05.08 14:20
|close
|117
|100.00
|1.8630
|1.8646
|0.0000
|2999.66
|2973412.14
|310
|2006.05.08 14:24
|sell
|118
|100.00
|1.8631
|1.8644
|0.0000
|311
|2006.05.08 14:40
|close
|118
|100.00
|1.8626
|1.8644
|0.0000
|4999.97
|2978412.11
|312
|2006.05.08 16:14
|sell
|119
|100.00
|1.8571
|1.8584
|0.0000
|313
|2006.05.08 16:18
|close
|119
|100.00
|1.8566
|1.8584
|0.0000
|5000.00
|2983412.11
|314
|2006.05.08 16:44
|sell
|120
|100.00
|1.8579
|1.8592
|0.0000
|315
|2006.05.08 16:44
|close
|120
|100.00
|1.8576
|1.8592
|0.0000
|3000.23
|2986412.34
|316
|2006.05.08 16:57
|sell
|121
|100.00
|1.8585
|1.8598
|0.0000
|317
|2006.05.08 16:57
|close
|121
|100.00
|1.8580
|1.8598
|0.0000
|5000.00
|2991412.34
|318
|2006.05.08 16:57
|sell
|122
|100.00
|1.8581
|1.8594
|0.0000
|319
|2006.05.08 17:13
|s/l
|122
|100.00
|1.8594
|1.8594
|0.0000
|-13000.00
|2978412.34
|320
|2006.05.08 17:36
|sell
|123
|100.00
|1.8589
|1.8602
|0.0000
|321
|2006.05.08 17:41
|close
|123
|100.00
|1.8586
|1.8602
|0.0000
|2999.64
|2981411.98
|322
|2006.05.08 18:45
|sell
|124
|100.00
|1.8579
|1.8592
|0.0000
|323
|2006.05.08 18:45
|close
|124
|100.00
|1.8576
|1.8592
|0.0000
|3000.23
|2984412.21
|324
|2006.05.08 19:59
|sell
|125
|100.00
|1.8565
|1.8578
|0.0000
|325
|2006.05.08 20:06
|close
|125
|100.00
|1.8554
|1.8578
|0.0000
|10999.78
|2995411.99
|326
|2006.05.08 20:08
|sell
|126
|100.00
|1.8563
|1.8576
|0.0000
|327
|2006.05.08 20:23
|s/l
|126
|100.00
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-13000.00
|2982411.99
|328
|2006.05.08 23:07
|sell
|127
|100.00
|1.8586
|1.8599
|0.0000
|329
|2006.05.08 23:09
|close
|127
|100.00
|1.8579
|1.8599
|0.0000
|7000.10
|2989412.09
|330
|2006.05.09 02:27
|sell
|128
|100.00
|1.8576
|1.8589
|0.0000
|331
|2006.05.09 02:55
|close
|128
|100.00
|1.8572
|1.8589
|0.0000
|3999.81
|2993411.90
|332
|2006.05.09 08:16
|sell
|129
|100.00
|1.8563
|1.8576
|0.0000
|333
|2006.05.09 08:31
|close
|129
|100.00
|1.8559
|1.8576
|0.0000
|3999.96
|2997411.86
|334
|2006.05.09 08:33
|sell
|130
|100.00
|1.8548
|1.8561
|0.0000
|335
|2006.05.09 08:33
|close
|130
|100.00
|1.8545
|1.8561
|0.0000
|2999.64
|3000411.50
|336
|2006.05.09 08:33
|sell
|131
|100.00
|1.8547
|1.8560
|0.0000
|337
|2006.05.09 08:43
|close
|131
|100.00
|1.8544
|1.8560
|0.0000
|2999.63
|3003411.13
|338
|2006.05.09 08:45
|sell
|132
|100.00
|1.8549
|1.8562
|0.0000
|339
|2006.05.09 08:45
|close
|132
|100.00
|1.8546
|1.8562
|0.0000
|2999.63
|3006410.76
|340
|2006.05.09 08:45
|sell
|133
|100.00
|1.8549
|1.8562
|0.0000
|341
|2006.05.09 08:56
|close
|133
|100.00
|1.8545
|1.8562
|0.0000
|4000.02
|3010410.78
|342
|2006.05.09 08:59
|sell
|134
|100.00
|1.8549
|1.8562
|0.0000
|343
|2006.05.09 08:59
|close
|134
|100.00
|1.8546
|1.8562
|0.0000
|3000.00
|3013410.78
|344
|2006.05.09 08:59
|sell
|135
|100.00
|1.8551
|1.8564
|0.0000
|345
|2006.05.09 09:01
|close
|135
|100.00
|1.8548
|1.8564
|0.0000
|3000.36
|3016411.14
|346
|2006.05.09 10:07
|sell
|136
|100.00
|1.8521
|1.8534
|0.0000
|347
|2006.05.09 10:11
|s/l
|136
|100.00
|1.8534
|1.8534
|0.0000
|-13000.00
|3003411.14
|348
|2006.05.09 12:49
|sell
|137
|100.00
|1.8548
|1.8561
|0.0000
|349
|2006.05.09 13:05
|s/l
|137
|100.00
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|-13000.00
|2990411.14
|350
|2006.05.09 15:07
|buy
|138
|100.00
|1.8615
|1.8602
|0.0000
|351
|2006.05.09 15:21
|close
|138
|100.00
|1.8619
|1.8602
|0.0000
|3999.80
|2994410.94
|352
|2006.05.09 15:22
|buy
|139
|100.00
|1.8613
|1.8600
|0.0000
|353
|2006.05.09 15:22
|close
|139
|100.00
|1.8618
|1.8600
|0.0000
|4999.97
|2999410.91
|354
|2006.05.09 15:22
|buy
|140
|100.00
|1.8614
|1.8601
|0.0000
|355
|2006.05.09 15:26
|close
|140
|100.00
|1.8619
|1.8601
|0.0000
|5000.25
|3004411.16
|356
|2006.05.09 16:12
|buy
|141
|100.00
|1.8656
|1.8643
|0.0000
|357
|2006.05.09 16:12
|close
|141
|100.00
|1.8661
|1.8643
|0.0000
|4999.54
|3009410.70
|358
|2006.05.09 16:21
|buy
|142
|100.00
|1.8668
|1.8655
|0.0000
|359
|2006.05.09 16:25
|s/l
|142
|100.00
|1.8655
|1.8655
|0.0000
|-13000.00
|2996410.70
|360
|2006.05.09 16:25
|buy
|143
|100.00
|1.8657
|1.8644
|0.0000
|361
|2006.05.09 16:25
|close
|143
|100.00
|1.8662
|1.8644
|0.0000
|5000.27
|3001410.97
|362
|2006.05.09 16:25
|buy
|144
|100.00
|1.8658
|1.8645
|0.0000
|363
|2006.05.09 16:26
|close
|144
|100.00
|1.8662
|1.8645
|0.0000
|3999.80
|3005410.77
|364
|2006.05.09 16:37
|buy
|145
|100.00
|1.8664
|1.8651
|0.0000
|365
|2006.05.09 16:37
|close
|145
|100.00
|1.8670
|1.8651
|0.0000
|6000.00
|3011410.77
|366
|2006.05.09 16:37
|buy
|146
|100.00
|1.8675
|1.8662
|0.0000
|367
|2006.05.09 16:37
|modify
|146
|100.00
|1.8675
|1.8675
|0.0000
|368
|2006.05.09 16:37
|close
|146
|100.00
|1.8680
|1.8675
|0.0000
|5000.00
|3016410.77
|369
|2006.05.09 16:37
|buy
|147
|100.00
|1.8682
|1.8669
|0.0000
|370
|2006.05.09 16:38
|modify
|147
|100.00
|1.8682
|1.8675
|0.0000
|371
|2006.05.09 16:38
|s/l
|147
|100.00
|1.867461
|1.8675
|0.0000
|-7392.86
|3009017.91
|372
|2006.05.09 16:39
|buy
|148
|100.00
|1.8675
|1.8662
|0.0000
|373
|2006.05.09 16:39
|modify
|148
|100.00
|1.8675
|1.8675
|0.0000
|374
|2006.05.09 16:39
|close
|148
|100.00
|1.8680
|1.8675
|0.0000
|5000.00
|3014017.91
|375
|2006.05.09 16:39
|buy
|149
|100.00
|1.8674
|1.8661
|0.0000
|376
|2006.05.09 16:40
|close
|149
|100.00
|1.8678
|1.8661
|0.0000
|3999.83
|3018017.74
|377
|2006.05.09 18:47
|buy
|150
|100.00
|1.8650
|1.8637
|0.0000
|378
|2006.05.09 18:49
|close
|150
|100.00
|1.8654
|1.8637
|0.0000
|3999.81
|3022017.55
|379
|2006.05.09 22:56
|buy
|151
|100.00
|1.8668
|1.8655
|0.0000
|380
|2006.05.09 22:57
|close
|151
|100.00
|1.8671
|1.8655
|0.0000
|2999.63
|3025017.18
|381
|2006.05.10 00:31
|buy
|152
|100.00
|1.8663
|1.8650
|0.0000
|382
|2006.05.10 00:55
|close
|152
|100.00
|1.8666
|1.8650
|0.0000
|3000.83
|3028018.01
|383
|2006.05.10 02:04
|buy
|153
|100.00
|1.8661
|1.8648
|0.0000
|384
|2006.05.10 03:12
|s/l
|153
|100.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-13000.00
|3015018.01
|385
|2006.05.10 07:19
|buy
|154
|100.00
|1.8659
|1.8646
|0.0000
|386
|2006.05.10 07:33
|close
|154
|100.00
|1.8662
|1.8646
|0.0000
|2999.64
|3018017.65
|387
|2006.05.10 08:40
|buy
|155
|100.00
|1.8667
|1.8654
|0.0000
|388
|2006.05.10 08:45
|close
|155
|100.00
|1.8671
|1.8654
|0.0000
|4000.00
|3022017.65
|389
|2006.05.10 08:52
|buy
|156
|100.00
|1.8692
|1.8679
|0.0000
|390
|2006.05.10 08:53
|modify
|156
|100.00
|1.8692
|1.8681
|0.0000
|391
|2006.05.10 08:53
|modify
|156
|100.00
|1.8692
|1.8687
|0.0000
|392
|2006.05.10 08:53
|close
|156
|100.00
|1.8695
|1.8687
|0.0000
|3000.42
|3025018.07
|393
|2006.05.10 08:56
|buy
|157
|100.00
|1.8714
|1.8701
|0.0000
|394
|2006.05.10 08:56
|modify
|157
|100.00
|1.8714
|1.8702
|0.0000
|395
|2006.05.10 08:56
|modify
|157
|100.00
|1.8714
|1.8703
|0.0000
|396
|2006.05.10 08:56
|modify
|157
|100.00
|1.8714
|1.8705
|0.0000
|397
|2006.05.10 08:56
|close
|157
|100.00
|1.8718
|1.8705
|0.0000
|4000.00
|3029018.07
|398
|2006.05.10 08:56
|buy
|158
|100.00
|1.8713
|1.8700
|0.0000
|399
|2006.05.10 08:57
|modify
|158
|100.00
|1.8713
|1.8705
|0.0000
|400
|2006.05.10 08:58
|close
|158
|100.00
|1.8718
|1.8705
|0.0000
|5000.51
|3034018.58
|401
|2006.05.10 08:59
|buy
|159
|100.00
|1.8708
|1.8695
|0.0000
|402
|2006.05.10 08:59
|modify
|159
|100.00
|1.8708
|1.8705
|0.0000
|403
|2006.05.10 08:59
|close
|159
|100.00
|1.8711
|1.8705
|0.0000
|3000.00
|3037018.58
|404
|2006.05.10 08:59
|buy
|160
|100.00
|1.8708
|1.8695
|0.0000
|405
|2006.05.10 09:01
|modify
|160
|100.00
|1.8708
|1.8705
|0.0000
|406
|2006.05.10 09:01
|close
|160
|100.00
|1.8712
|1.8705
|0.0000
|4000.15
|3041018.73
|407
|2006.05.10 09:03
|buy
|161
|100.00
|1.8708
|1.8695
|0.0000
|408
|2006.05.10 09:03
|modify
|161
|100.00
|1.8708
|1.8705
|0.0000
|409
|2006.05.10 09:03
|close
|161
|100.00
|1.8711
|1.8705
|0.0000
|2999.64
|3044018.37
|410
|2006.05.10 09:03
|buy
|162
|100.00
|1.8708
|1.8695
|0.0000
|411
|2006.05.10 09:15
|modify
|162
|100.00
|1.8708
|1.8706
|0.0000
|412
|2006.05.10 09:15
|close
|162
|100.00
|1.8713
|1.8706
|0.0000
|4999.97
|3049018.34
|413
|2006.05.10 10:32
|buy
|163
|100.00
|1.8667
|1.8654
|0.0000
|414
|2006.05.10 10:33
|close
|163
|100.00
|1.8674
|1.8654
|0.0000
|6999.80
|3056018.14
|415
|2006.05.10 11:11
|buy
|164
|100.00
|1.8668
|1.8655
|0.0000
|416
|2006.05.10 11:11
|close
|164
|100.00
|1.8674
|1.8655
|0.0000
|6000.00
|3062018.14
|417
|2006.05.10 11:31
|buy
|165
|100.00
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|418
|2006.05.10 11:31
|close
|165
|100.00
|1.8654
|1.8634
|0.0000
|7000.00
|3069018.14
|419
|2006.05.10 11:31
|buy
|166
|100.00
|1.8646
|1.8633
|0.0000
|420
|2006.05.10 11:31
|s/l
|166
|100.00
|1.8633
|1.8633
|0.0000
|-13000.00
|3056018.14
|421
|2006.05.10 14:42
|buy
|167
|100.00
|1.8629
|1.8616
|0.0000
|422
|2006.05.10 14:44
|close
|167
|100.00
|1.8634
|1.8616
|0.0000
|4999.96
|3061018.10
|423
|2006.05.10 16:24
|buy
|168
|100.00
|1.8656
|1.8643
|0.0000
|424
|2006.05.10 16:36
|s/l
|168
|100.00
|1.8643
|1.8643
|0.0000
|-13000.00
|3048018.10
|425
|2006.05.10 16:56
|buy
|169
|100.00
|1.8637
|1.8624
|0.0000
|426
|2006.05.10 16:56
|close
|169
|100.00
|1.8641
|1.8624
|0.0000
|4000.00
|3052018.10
|427
|2006.05.10 16:56
|buy
|170
|100.00
|1.8638
|1.8625
|0.0000
|428
|2006.05.10 17:02
|s/l
|170
|100.00
|1.8625
|1.8625
|0.0000
|-13000.00
|3039018.10
|429
|2006.05.10 20:15
|buy
|171
|100.00
|1.8664
|1.8651
|0.0000
|430
|2006.05.10 20:15
|close
|171
|100.00
|1.8668
|1.8651
|0.0000
|4000.30
|3043018.40
|431
|2006.05.10 20:15
|buy
|172
|100.00
|1.8665
|1.8652
|0.0000
|432
|2006.05.10 20:17
|close
|172
|100.00
|1.8669
|1.8652
|0.0000
|3999.80
|3047018.20
|433
|2006.05.10 20:35
|buy
|173
|100.00
|1.8652
|1.8639
|0.0000
|434
|2006.05.10 20:35
|close
|173
|100.00
|1.8657
|1.8639
|0.0000
|5000.00
|3052018.20
|435
|2006.05.10 20:35
|buy
|174
|100.00
|1.8652
|1.8639
|0.0000
|436
|2006.05.10 20:37
|s/l
|174
|100.00
|1.8639
|1.8639
|0.0000
|-13000.00
|3039018.20
|437
|2006.05.10 20:39
|buy
|175
|100.00
|1.8642
|1.8629
|0.0000
|438
|2006.05.10 20:39
|close
|175
|100.00
|1.8649
|1.8629
|0.0000
|7000.30
|3046018.50
|439
|2006.05.10 20:45
|buy
|176
|100.00
|1.8682
|1.8669
|0.0000
|440
|2006.05.10 20:45
|close
|176
|100.00
|1.8687
|1.8669
|0.0000
|5000.00
|3051018.50
|441
|2006.05.10 20:45
|buy
|177
|100.00
|1.8682
|1.8669
|0.0000
|442
|2006.05.10 20:50
|close
|177
|100.00
|1.8685
|1.8669
|0.0000
|2999.63
|3054018.13
|443
|2006.05.10 22:01
|buy
|178
|100.00
|1.8659
|1.8646
|0.0000
|444
|2006.05.10 22:07
|s/l
|178
|100.00
|1.8646
|1.8646
|0.0000
|-13000.00
|3041018.13
|445
|2006.05.10 23:34
|buy
|179
|100.00
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|446
|2006.05.10 23:57
|s/l
|179
|100.00
|1.8640
|1.8640
|0.0000
|-13000.00
|3028018.13
|447
|2006.05.11 00:52
|sell
|180
|100.00
|1.8626
|1.8639
|0.0000
|448
|2006.05.11 00:52
|close
|180
|100.00
|1.8621
|1.8639
|0.0000
|4999.69
|3033017.82
|449
|2006.05.11 07:11
|sell
|181
|100.00
|1.8550
|1.8563
|0.0000
|450
|2006.05.11 07:29
|s/l
|181
|100.00
|1.8563
|1.8563
|0.0000
|-13000.00
|3020017.82
|451
|2006.05.11 09:27
|sell
|182
|100.00
|1.8558
|1.8571
|0.0000
|452
|2006.05.11 09:28
|close
|182
|100.00
|1.8554
|1.8571
|0.0000
|4000.33
|3024018.15
|453
|2006.05.11 09:29
|sell
|183
|100.00
|1.8546
|1.8559
|0.0000
|454
|2006.05.11 09:29
|close
|183
|100.00
|1.8542
|1.8559
|0.0000
|3999.53
|3028017.68
|455
|2006.05.11 09:37
|sell
|184
|100.00
|1.8549
|1.8562
|0.0000
|456
|2006.05.11 09:42
|s/l
|184
|100.00
|1.8562
|1.8562
|0.0000
|-13000.00
|3015017.68
|457
|2006.05.11 10:12
|buy
|185
|100.00
|1.8556
|1.8543
|0.0000
|458
|2006.05.11 10:23
|close
|185
|100.00
|1.8560
|1.8543
|0.0000
|3999.81
|3019017.49
|459
|2006.05.11 14:39
|buy
|186
|100.00
|1.8684
|1.8671
|0.0000
|460
|2006.05.11 14:39
|close
|186
|100.00
|1.8689
|1.8671
|0.0000
|5000.00
|3024017.49
|461
|2006.05.11 14:54
|buy
|187
|100.00
|1.8695
|1.8682
|0.0000
|462
|2006.05.11 14:54
|close
|187
|100.00
|1.8700
|1.8682
|0.0000
|4999.92
|3029017.41
|463
|2006.05.11 14:54
|buy
|188
|100.00
|1.8698
|1.8685
|0.0000
|464
|2006.05.11 14:55
|s/l
|188
|100.00
|1.8685
|1.8685
|0.0000
|-13000.00
|3016017.41
|465
|2006.05.11 15:47
|buy
|189
|100.00
|1.8702
|1.8689
|0.0000
|466
|2006.05.11 15:49
|close
|189
|100.00
|1.8706
|1.8689
|0.0000
|4000.00
|3020017.41
|467
|2006.05.11 16:37
|buy
|190
|100.00
|1.8782
|1.8769
|0.0000
|468
|2006.05.11 16:37
|modify
|190
|100.00
|1.8782
|1.8773
|0.0000
|469
|2006.05.11 16:37
|modify
|190
|100.00
|1.8782
|1.8774
|0.0000
|470
|2006.05.11 16:37
|modify
|190
|100.00
|1.8782
|1.8775
|0.0000
|471
|2006.05.11 16:37
|modify
|190
|100.00
|1.8782
|1.8776
|0.0000
|472
|2006.05.11 16:37
|close
|190
|100.00
|1.8786
|1.8776
|0.0000
|3999.79
|3024017.20
|473
|2006.05.11 16:48
|buy
|191
|100.00
|1.8801
|1.8788
|0.0000
|474
|2006.05.11 16:48
|modify
|191
|100.00
|1.8801
|1.8789
|0.0000
|475
|2006.05.11 16:48
|modify
|191
|100.00
|1.8801
|1.8790
|0.0000
|476
|2006.05.11 16:48
|modify
|191
|100.00
|1.8801
|1.8791
|0.0000
|477
|2006.05.11 16:48
|modify
|191
|100.00
|1.8801
|1.8792
|0.0000
|478
|2006.05.11 16:48
|close
|191
|100.00
|1.8805
|1.8792
|0.0000
|4000.00
|3028017.20
|479
|2006.05.11 16:48
|buy
|192
|100.00
|1.8801
|1.8788
|0.0000
|480
|2006.05.11 16:49
|modify
|192
|100.00
|1.8801
|1.8792
|0.0000
|481
|2006.05.11 16:52
|s/l
|192
|100.00
|1.879204
|1.8792
|0.0000
|-8964.06
|3019053.14
|482
|2006.05.11 17:39
|buy
|193
|100.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|483
|2006.05.11 17:39
|modify
|193
|100.00
|1.8820
|1.8810
|0.0000
|484
|2006.05.11 17:39
|modify
|193
|100.00
|1.8820
|1.8811
|0.0000
|485
|2006.05.11 17:39
|modify
|193
|100.00
|1.8820
|1.8812
|0.0000
|486
|2006.05.11 17:39
|modify
|193
|100.00
|1.8820
|1.8816
|0.0000
|487
|2006.05.11 17:39
|modify
|193
|100.00
|1.8820
|1.8817
|0.0000
|488
|2006.05.11 17:39
|close
|193
|100.00
|1.8824
|1.8817
|0.0000
|4000.36
|3023053.50
|489
|2006.05.11 17:39
|buy
|194
|100.00
|1.8818
|1.8805
|0.0000
|490
|2006.05.11 17:40
|modify
|194
|100.00
|1.8818
|1.8817
|0.0000
|491
|2006.05.11 17:40
|close
|194
|100.00
|1.8824
|1.8817
|0.0000
|5999.78
|3029053.28
|492
|2006.05.11 17:48
|buy
|195
|100.00
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|493
|2006.05.11 17:48
|modify
|195
|100.00
|1.8825
|1.8817
|0.0000
|494
|2006.05.11 17:48
|modify
|195
|100.00
|1.8825
|1.8817
|0.0000
|495
|2006.05.11 17:50
|modify
|195
|100.00
|1.8825
|1.8818
|0.0000
|496
|2006.05.11 17:53
|modify
|195
|100.00
|1.8825
|1.8821
|0.0000
|497
|2006.05.11 17:53
|close
|195
|100.00
|1.8830
|1.8821
|0.0000
|4999.81
|3034053.09
|498
|2006.05.11 21:21
|buy
|196
|100.00
|1.8839
|1.8826
|0.0000
|499
|2006.05.11 21:50
|s/l
|196
|100.00
|1.8826
|1.8826
|0.0000
|-13000.00
|3021053.09
|500
|2006.05.11 23:20
|buy
|197
|100.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|501
|2006.05.11 23:39
|close
|197
|100.00
|1.8827
|1.8807
|0.0000
|6999.66
|3028052.75
|502
|2006.05.12 02:11
|buy
|198
|100.00
|1.8857
|1.8844
|0.0000
|503
|2006.05.12 02:11
|modify
|198
|100.00
|1.8857
|1.8851
|0.0000
|504
|2006.05.12 02:11
|s/l
|198
|100.00
|1.885054
|1.8851
|0.0000
|-6464.55
|3021588.20
|505
|2006.05.12 02:11
|buy
|199
|100.00
|1.8850
|1.8837
|0.0000
|506
|2006.05.12 02:11
|close
|199
|100.00
|1.8853
|1.8837
|0.0000
|3000.43
|3024588.63
|507
|2006.05.12 06:31
|buy
|200
|100.00
|1.8842
|1.8829
|0.0000
|508
|2006.05.12 06:37
|close
|200
|100.00
|1.8846
|1.8829
|0.0000
|4000.99
|3028589.62
|509
|2006.05.12 07:05
|buy
|201
|100.00
|1.8852
|1.8839
|0.0000
|510
|2006.05.12 07:05
|close
|201
|100.00
|1.8854
|1.8839
|0.0000
|2000.57
|3030590.19
|511
|2006.05.12 07:05
|buy
|202
|100.00
|1.8851
|1.8838
|0.0000
|512
|2006.05.12 07:31
|close
|202
|100.00
|1.8853
|1.8838
|0.0000
|2000.66
|3032590.85
|513
|2006.05.12 07:46
|buy
|203
|100.00
|1.8867
|1.8854
|0.0000
|514
|2006.05.12 07:46
|close
|203
|100.00
|1.8872
|1.8854
|0.0000
|4999.97
|3037590.82
|515
|2006.05.12 08:26
|buy
|204
|100.00
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|516
|2006.05.12 08:28
|close
|204
|100.00
|1.8881
|1.8862
|0.0000
|6000.14
|3043590.96
|517
|2006.05.12 08:58
|buy
|205
|100.00
|1.8863
|1.8850
|0.0000
|518
|2006.05.12 09:00
|s/l
|205
|100.00
|1.8850
|1.8850
|0.0000
|-13000.00
|3030590.96
|519
|2006.05.12 09:28
|buy
|206
|100.00
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|520
|2006.05.12 09:28
|modify
|206
|100.00
|1.8894
|1.8884
|0.0000
|521
|2006.05.12 09:28
|modify
|206
|100.00
|1.8894
|1.8887
|0.0000
|522
|2006.05.12 09:29
|modify
|206
|100.00
|1.8894
|1.8890
|0.0000
|523
|2006.05.12 09:29
|close
|206
|100.00
|1.8898
|1.8890
|0.0000
|4000.28
|3034591.24
|524
|2006.05.12 09:36
|buy
|207
|100.00
|1.8889
|1.8876
|0.0000
|525
|2006.05.12 09:36
|close
|207
|100.00
|1.8893
|1.8876
|0.0000
|4000.00
|3038591.24
|526
|2006.05.12 09:36
|buy
|208
|100.00
|1.8893
|1.8880
|0.0000
|527
|2006.05.12 09:37
|modify
|208
|100.00
|1.8893
|1.8890
|0.0000
|528
|2006.05.12 09:37
|close
|208
|100.00
|1.8899
|1.8890
|0.0000
|6000.44
|3044591.68
|529
|2006.05.12 10:22
|buy
|209
|100.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|530
|2006.05.12 10:22
|close
|209
|100.00
|1.8916
|1.8897
|0.0000
|6000.01
|3050591.69
|531
|2006.05.12 10:22
|buy
|210
|100.00
|1.8916
|1.8903
|0.0000
|532
|2006.05.12 10:22
|close
|210
|100.00
|1.8921
|1.8903
|0.0000
|5000.00
|3055591.69
|533
|2006.05.12 10:22
|buy
|211
|100.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|534
|2006.05.12 10:42
|close
|211
|100.00
|1.8916
|1.8897
|0.0000
|6000.14
|3061591.83
|535
|2006.05.12 11:02
|buy
|212
|100.00
|1.8926
|1.8913
|0.0000
|536
|2006.05.12 11:02
|modify
|212
|100.00
|1.8926
|1.8917
|0.0000
|537
|2006.05.12 11:02
|modify
|212
|100.00
|1.8926
|1.8918
|0.0000
|538
|2006.05.12 11:02
|modify
|212
|100.00
|1.8926
|1.8919
|0.0000
|539
|2006.05.12 11:02
|modify
|212
|100.00
|1.8926
|1.8920
|0.0000
|540
|2006.05.12 11:02
|modify
|212
|100.00
|1.8926
|1.8922
|0.0000
|541
|2006.05.12 11:03
|s/l
|212
|100.00
|1.892189
|1.8922
|0.0000
|-4107.78
|3057484.05
|542
|2006.05.12 11:32
|buy
|213
|100.00
|1.8940
|1.8927
|0.0000
|543
|2006.05.12 11:32
|modify
|213
|100.00
|1.8940
|1.8932
|0.0000
|544
|2006.05.12 11:32
|modify
|213
|100.00
|1.8940
|1.8933
|0.0000
|545
|2006.05.12 11:32
|modify
|213
|100.00
|1.8940
|1.8935
|0.0000
|546
|2006.05.12 11:32
|modify
|213
|100.00
|1.8940
|1.8936
|0.0000
|547
|2006.05.12 11:32
|modify
|213
|100.00
|1.8940
|1.8937
|0.0000
|548
|2006.05.12 11:33
|s/l
|213
|100.00
|1.893675
|1.8937
|0.0000
|-3250.56
|3054233.49
|549
|2006.05.12 11:35
|buy
|214
|100.00
|1.8946
|1.8933
|0.0000
|550
|2006.05.12 11:35
|modify
|214
|100.00
|1.8946
|1.8938
|0.0000
|551
|2006.05.12 11:35
|modify
|214
|100.00
|1.8946
|1.8939
|0.0000
|552
|2006.05.12 11:35
|modify
|214
|100.00
|1.8946
|1.8940
|0.0000
|553
|2006.05.12 11:35
|modify
|214
|100.00
|1.8946
|1.8941
|0.0000
|554
|2006.05.12 11:35
|modify
|214
|100.00
|1.8946
|1.8942
|0.0000
|555
|2006.05.12 11:35
|modify
|214
|100.00
|1.8946
|1.8943
|0.0000
|556
|2006.05.12 11:35
|close
|214
|100.00
|1.8950
|1.8943
|0.0000
|3999.80
|3058233.29
|557
|2006.05.12 11:42
|buy
|215
|100.00
|1.8988
|1.8975
|0.0000
|558
|2006.05.12 11:42
|modify
|215
|100.00
|1.8988
|1.8976
|0.0000
|559
|2006.05.12 11:42
|modify
|215
|100.00
|1.8988
|1.8977
|0.0000
|560
|2006.05.12 11:42
|modify
|215
|100.00
|1.8988
|1.8978
|0.0000
|561
|2006.05.12 11:42
|modify
|215
|100.00
|1.8988
|1.8980
|0.0000
|562
|2006.05.12 11:42
|close
|215
|100.00
|1.8992
|1.8980
|0.0000
|4000.00
|3062233.29
|563
|2006.05.12 11:42
|buy
|216
|100.00
|1.8990
|1.8977
|0.0000
|564
|2006.05.12 11:43
|modify
|216
|100.00
|1.8990
|1.8980
|0.0000
|565
|2006.05.12 11:49
|s/l
|216
|100.00
|1.897968
|1.8980
|0.0000
|-10321.45
|3051911.84
|566
|2006.05.12 14:30
|buy
|217
|100.00
|1.8940
|1.8927
|0.0000
|567
|2006.05.12 14:30
|s/l
|217
|100.00
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-13000.00
|3038911.84
|568
|2006.05.12 14:30
|buy
|218
|100.00
|1.8938
|1.8925
|0.0000
|569
|2006.05.12 14:30
|close
|218
|100.00
|1.8944
|1.8925
|0.0000
|6000.00
|3044911.84
|570
|2006.05.12 14:30
|buy
|219
|100.00
|1.8941
|1.8928
|0.0000
|571
|2006.05.12 14:30
|s/l
|219
|100.00
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-13000.00
|3031911.84
|572
|2006.05.12 14:53
|buy
|220
|100.00
|1.8970
|1.8957
|0.0000
|573
|2006.05.12 14:53
|close
|220
|100.00
|1.8974
|1.8957
|0.0000
|4000.00
|3035911.84
|574
|2006.05.12 14:53
|buy
|221
|100.00
|1.8974
|1.8961
|0.0000
|575
|2006.05.12 14:53
|close
|221
|100.00
|1.8982
|1.8961
|0.0000
|8000.00
|3043911.84
|576
|2006.05.12 14:53
|buy
|222
|100.00
|1.8969
|1.8956
|0.0000
|577
|2006.05.12 14:54
|close
|222
|100.00
|1.8974
|1.8956
|0.0000
|4999.97
|3048911.81
|578
|2006.05.12 14:54
|buy
|223
|100.00
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|579
|2006.05.12 14:55
|close
|223
|100.00
|1.8967
|1.8948
|0.0000
|6000.14
|3054911.95
|580
|2006.05.12 15:01
|buy
|224
|100.00
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|581
|2006.05.12 15:01
|close
|224
|100.00
|1.8967
|1.8948
|0.0000
|6000.00
|3060911.95
|582
|2006.05.12 15:01
|buy
|225
|100.00
|1.8959
|1.8946
|0.0000
|583
|2006.05.12 15:03
|s/l
|225
|100.00
|1.8946
|1.8946
|0.0000
|-13000.00
|3047911.95
|584
|2006.05.12 15:20
|buy
|226
|100.00
|1.8943
|1.8930
|0.0000
|585
|2006.05.12 15:20
|close
|226
|100.00
|1.8953
|1.8930
|0.0000
|10000.31
|3057912.26
|586
|2006.05.12 15:54
|buy
|227
|100.00
|1.8985
|1.8972
|0.0000
|587
|2006.05.12 15:54
|modify
|227
|100.00
|1.8985
|1.8980
|0.0000
|588
|2006.05.12 15:54
|modify
|227
|100.00
|1.8985
|1.8981
|0.0000
|589
|2006.05.12 15:54
|close
|227
|100.00
|1.8993
|1.8981
|0.0000
|8000.00
|3065912.26
|590
|2006.05.12 15:54
|buy
|228
|100.00
|1.8979
|1.8966
|0.0000
|591
|2006.05.12 15:57
|s/l
|228
|100.00
|1.8966
|1.8966
|0.0000
|-13000.00
|3052912.26
|592
|2006.05.12 16:23
|buy
|229
|100.00
|1.8943
|1.8930
|0.0000
|593
|2006.05.12 16:27
|s/l
|229
|100.00
|1.8930
|1.8930
|0.0000
|-13000.00
|3039912.26
|594
|2006.05.12 17:09
|buy
|230
|100.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|595
|2006.05.12 17:14
|close
|230
|100.00
|1.8914
|1.8897
|0.0000
|3999.81
|3043912.07
|596
|2006.05.12 18:59
|buy
|231
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|597
|2006.05.12 19:11
|close
|231
|100.00
|1.8911
|1.8894
|0.0000
|4001.00
|3047913.07
|598
|2006.05.12 20:22
|buy
|232
|100.00
|1.8921
|1.8908
|0.0000
|599
|2006.05.12 20:25
|close
|232
|100.00
|1.8926
|1.8908
|0.0000
|5001.17
|3052914.24
|600
|2006.05.12 21:58
|buy
|233
|100.00
|1.8951
|1.8938
|0.0000
|601
|2006.05.12 22:18
|s/l
|233
|100.00
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-13000.00
|3039914.24
|602
|2006.05.15 00:04
|buy
|234
|100.00
|1.8967
|1.8954
|0.0000
|603
|2006.05.15 00:04
|close
|234
|100.00
|1.8973
|1.8954
|0.0000
|6000.14
|3045914.38
|604
|2006.05.15 02:05
|sell
|235
|100.00
|1.8981
|1.8994
|0.0000
|605
|2006.05.15 02:06
|close
|235
|100.00
|1.8976
|1.8994
|0.0000
|5000.19
|3050914.57
|606
|2006.05.15 02:14
|sell
|236
|100.00
|1.8971
|1.8984
|0.0000
|607
|2006.05.15 02:17
|close
|236
|100.00
|1.8967
|1.8984
|0.0000
|3999.81
|3054914.38
|608
|2006.05.15 02:36
|sell
|237
|100.00
|1.8947
|1.8960
|0.0000
|609
|2006.05.15 02:36
|close
|237
|100.00
|1.8942
|1.8960
|0.0000
|4999.47
|3059913.85
|610
|2006.05.15 02:36
|sell
|238
|100.00
|1.8947
|1.8960
|0.0000
|611
|2006.05.15 03:09
|s/l
|238
|100.00
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-13000.00
|3046913.85
|612
|2006.05.15 09:43
|sell
|239
|100.00
|1.8924
|1.8937
|0.0000
|613
|2006.05.15 09:51
|close
|239
|100.00
|1.8921
|1.8937
|0.0000
|3000.26
|3049914.11
|614
|2006.05.15 10:09
|sell
|240
|100.00
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|615
|2006.05.15 10:10
|s/l
|240
|100.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-13000.00
|3036914.11
|616
|2006.05.15 10:10
|sell
|241
|100.00
|1.8879
|1.8892
|0.0000
|617
|2006.05.15 10:10
|close
|241
|100.00
|1.8875
|1.8892
|0.0000
|4000.00
|3040914.11
|618
|2006.05.15 10:10
|sell
|242
|100.00
|1.8882
|1.8895
|0.0000
|619
|2006.05.15 10:11
|close
|242
|100.00
|1.8878
|1.8895
|0.0000
|4000.45
|3044914.56
|620
|2006.05.15 10:30
|sell
|243
|100.00
|1.8840
|1.8853
|0.0000
|621
|2006.05.15 10:32
|close
|243
|100.00
|1.8835
|1.8853
|0.0000
|4999.97
|3049914.53
|622
|2006.05.15 13:21
|sell
|244
|100.00
|1.8814
|1.8827
|0.0000
|623
|2006.05.15 13:27
|close
|244
|100.00
|1.8810
|1.8827
|0.0000
|3999.80
|3053914.33
|624
|2006.05.15 13:33
|sell
|245
|100.00
|1.8808
|1.8821
|0.0000
|625
|2006.05.15 13:45
|close
|245
|100.00
|1.8806
|1.8821
|0.0000
|2000.67
|3055915.00
|626
|2006.05.15 13:45
|sell
|246
|100.00
|1.8810
|1.8823
|0.0000
|627
|2006.05.15 13:55
|s/l
|246
|100.00
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-13000.00
|3042915.00
|628
|2006.05.15 14:06
|sell
|247
|100.00
|1.8828
|1.8841
|0.0000
|629
|2006.05.15 14:09
|close
|247
|100.00
|1.8825
|1.8841
|0.0000
|2999.64
|3045914.64
|630
|2006.05.15 14:15
|sell
|248
|100.00
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|631
|2006.05.15 14:21
|s/l
|248
|100.00
|1.8840
|1.8840
|0.0000
|-13000.00
|3032914.64
|632
|2006.05.15 14:36
|sell
|249
|100.00
|1.8846
|1.8859
|0.0000
|633
|2006.05.15 15:00
|s/l
|249
|100.00
|1.8859
|1.8859
|0.0000
|-13000.00
|3019914.64
|634
|2006.05.15 15:13
|sell
|250
|100.00
|1.8836
|1.8849
|0.0000
|635
|2006.05.15 15:13
|close
|250
|100.00
|1.8829
|1.8849
|0.0000
|6999.97
|3026914.61
|636
|2006.05.15 15:13
|sell
|251
|100.00
|1.8836
|1.8849
|0.0000
|637
|2006.05.15 15:19
|close
|251
|100.00
|1.8832
|1.8849
|0.0000
|3999.81
|3030914.42
|638
|2006.05.15 15:29
|sell
|252
|100.00
|1.8816
|1.8829
|0.0000
|639
|2006.05.15 15:31
|close
|252
|100.00
|1.8811
|1.8829
|0.0000
|5000.22
|3035914.64
|640
|2006.05.15 15:58
|sell
|253
|100.00
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|641
|2006.05.15 15:58
|close
|253
|100.00
|1.8833
|1.8852
|0.0000
|6000.00
|3041914.64
|642
|2006.05.15 15:58
|sell
|254
|100.00
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|643
|2006.05.15 15:59
|close
|254
|100.00
|1.8834
|1.8852
|0.0000
|4999.51
|3046914.15
|644
|2006.05.15 17:00
|sell
|255
|100.00
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|645
|2006.05.15 17:05
|close
|255
|100.00
|1.8820
|1.8840
|0.0000
|6999.66
|3053913.81
|646
|2006.05.15 18:24
|sell
|256
|100.00
|1.8808
|1.8821
|0.0000
|647
|2006.05.15 18:44
|close
|256
|100.00
|1.8804
|1.8821
|0.0000
|3999.72
|3057913.53
|648
|2006.05.15 18:46
|sell
|257
|100.00
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|649
|2006.05.15 18:49
|close
|257
|100.00
|1.8805
|1.8822
|0.0000
|3999.80
|3061913.33
|650
|2006.05.15 19:00
|sell
|258
|100.00
|1.8797
|1.8810
|0.0000
|651
|2006.05.15 19:00
|close
|258
|100.00
|1.8790
|1.8810
|0.0000
|7000.00
|3068913.33
|652
|2006.05.15 19:00
|sell
|259
|100.00
|1.8794
|1.8807
|0.0000
|653
|2006.05.15 19:00
|close
|259
|100.00
|1.8789
|1.8807
|0.0000
|4999.82
|3073913.15
|654
|2006.05.15 19:00
|sell
|260
|100.00
|1.8798
|1.8811
|0.0000
|655
|2006.05.15 19:00
|close
|260
|100.00
|1.8789
|1.8811
|0.0000
|8999.82
|3082912.97
|656
|2006.05.15 19:00
|sell
|261
|100.00
|1.8794
|1.8807
|0.0000
|657
|2006.05.15 19:07
|s/l
|261
|100.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-13000.00
|3069912.97
|658
|2006.05.15 19:07
|sell
|262
|100.00
|1.8806
|1.8819
|0.0000
|659
|2006.05.15 19:07
|close
|262
|100.00
|1.8801
|1.8819
|0.0000
|4999.97
|3074912.94
|660
|2006.05.15 21:55
|sell
|263
|100.00
|1.8779
|1.8792
|0.0000
|661
|2006.05.15 22:01
|close
|263
|100.00
|1.8774
|1.8792
|0.0000
|4999.97
|3079912.91
|662
|2006.05.16 00:59
|sell
|264
|100.00
|1.8761
|1.8774
|0.0000
|663
|2006.05.16 01:00
|close
|264
|100.00
|1.8758
|1.8774
|0.0000
|3000.20
|3082913.11
|664
|2006.05.16 03:04
|sell
|265
|100.00
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|665
|2006.05.16 03:06
|close
|265
|100.00
|1.8790
|1.8806
|0.0000
|2999.63
|3085912.74
|666
|2006.05.16 06:00
|buy
|266
|100.00
|1.8854
|1.8841
|0.0000
|667
|2006.05.16 06:04
|close
|266
|100.00
|1.8861
|1.8841
|0.0000
|7000.30
|3092913.04
|668
|2006.05.16 08:29
|sell
|267
|100.00
|1.8800
|1.8813
|0.0000
|669
|2006.05.16 08:29
|close
|267
|100.00
|1.8794
|1.8813
|0.0000
|6000.00
|3098913.04
|670
|2006.05.16 08:29
|sell
|268
|100.00
|1.8802
|1.8815
|0.0000
|671
|2006.05.16 08:57
|s/l
|268
|100.00
|1.8815
|1.8815
|0.0000
|-13000.00
|3085913.04
|672
|2006.05.16 09:27
|sell
|269
|100.00
|1.8816
|1.8829
|0.0000
|673
|2006.05.16 09:29
|close
|269
|100.00
|1.8812
|1.8829
|0.0000
|3999.80
|3089912.84
|674
|2006.05.16 09:41
|sell
|270
|100.00
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|675
|2006.05.16 09:41
|close
|270
|100.00
|1.8805
|1.8822
|0.0000
|4000.25
|3093913.09
|676
|2006.05.16 09:41
|sell
|271
|100.00
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|677
|2006.05.16 09:49
|s/l
|271
|100.00
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|-13000.00
|3080913.09
|678
|2006.05.16 11:01
|sell
|272
|100.00
|1.8774
|1.8787
|0.0000
|679
|2006.05.16 11:01
|close
|272
|100.00
|1.8770
|1.8787
|0.0000
|4001.00
|3084914.09
|680
|2006.05.16 11:03
|sell
|273
|100.00
|1.8767
|1.8780
|0.0000
|681
|2006.05.16 11:18
|close
|273
|100.00
|1.8762
|1.8780
|0.0000
|4999.53
|3089913.62
|682
|2006.05.16 11:21
|sell
|274
|100.00
|1.8753
|1.8766
|0.0000
|683
|2006.05.16 11:21
|close
|274
|100.00
|1.8750
|1.8766
|0.0000
|3000.33
|3092913.95
|684
|2006.05.16 11:21
|sell
|275
|100.00
|1.8752
|1.8765
|0.0000
|685
|2006.05.16 11:26
|s/l
|275
|100.00
|1.8765
|1.8765
|0.0000
|-13000.00
|3079913.95
|686
|2006.05.16 13:11
|buy
|276
|100.00
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|687
|2006.05.16 13:19
|s/l
|276
|100.00
|1.8812
|1.8812
|0.0000
|-13000.00
|3066913.95
|688
|2006.05.16 13:30
|buy
|277
|100.00
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|689
|2006.05.16 13:36
|close
|277
|100.00
|1.8815
|1.8797
|0.0000
|4999.97
|3071913.92
|690
|2006.05.16 14:11
|buy
|278
|100.00
|1.8813
|1.8800
|0.0000
|691
|2006.05.16 14:16
|close
|278
|100.00
|1.8817
|1.8800
|0.0000
|3999.80
|3075913.72
|692
|2006.05.16 14:38
|buy
|279
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|693
|2006.05.16 14:38
|close
|279
|100.00
|1.8864
|1.8846
|0.0000
|5000.00
|3080913.72
|694
|2006.05.16 14:38
|buy
|280
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|695
|2006.05.16 14:40
|close
|280
|100.00
|1.8865
|1.8846
|0.0000
|6000.13
|3086913.85
|696
|2006.05.16 14:41
|buy
|281
|100.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|697
|2006.05.16 14:41
|close
|281
|100.00
|1.8867
|1.8849
|0.0000
|5000.34
|3091914.19
|698
|2006.05.16 14:56
|buy
|282
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|699
|2006.05.16 14:56
|close
|282
|100.00
|1.8864
|1.8846
|0.0000
|4999.97
|3096914.16
|700
|2006.05.16 15:02
|buy
|283
|100.00
|1.8857
|1.8844
|0.0000
|701
|2006.05.16 15:02
|close
|283
|100.00
|1.8861
|1.8844
|0.0000
|4000.46
|3100914.62
|702
|2006.05.16 15:02
|buy
|284
|100.00
|1.8858
|1.8845
|0.0000
|703
|2006.05.16 15:03
|close
|284
|100.00
|1.8863
|1.8845
|0.0000
|4999.97
|3105914.59
|704
|2006.05.16 15:34
|buy
|285
|100.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|705
|2006.05.16 15:37
|s/l
|285
|100.00
|1.8849
|1.8849
|0.0000
|-13000.00
|3092914.59
|706
|2006.05.16 17:14
|sell
|286
|100.00
|1.8830
|1.8843
|0.0000
|707
|2006.05.16 17:18
|close
|286
|100.00
|1.8823
|1.8843
|0.0000
|7000.16
|3099914.75
|708
|2006.05.16 17:22
|sell
|287
|100.00
|1.8830
|1.8843
|0.0000
|709
|2006.05.16 17:22
|close
|287
|100.00
|1.8825
|1.8843
|0.0000
|5000.16
|3104914.91
|710
|2006.05.16 17:22
|sell
|288
|100.00
|1.8828
|1.8841
|0.0000
|711
|2006.05.16 17:23
|close
|288
|100.00
|1.8822
|1.8841
|0.0000
|5999.83
|3110914.74
|712
|2006.05.16 22:44
|buy
|289
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|713
|2006.05.16 22:50
|close
|289
|100.00
|1.8875
|1.8860
|0.0000
|2000.67
|3112915.41
|714
|2006.05.16 23:39
|buy
|290
|100.00
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|715
|2006.05.17 01:00
|s/l
|290
|100.00
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|-13350.00
|3099565.41
|716
|2006.05.17 03:17
|buy
|291
|100.00
|1.8864
|1.8851
|0.0000
|717
|2006.05.17 03:20
|close
|291
|100.00
|1.8866
|1.8851
|0.0000
|2000.67
|3101566.08
|718
|2006.05.17 03:33
|buy
|292
|100.00
|1.8869
|1.8856
|0.0000
|719
|2006.05.17 03:39
|close
|292
|100.00
|1.8872
|1.8856
|0.0000
|2999.64
|3104565.72
|720
|2006.05.17 03:39
|buy
|293
|100.00
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|721
|2006.05.17 03:50
|close
|293
|100.00
|1.8876
|1.8859
|0.0000
|3999.80
|3108565.52
|722
|2006.05.17 05:36
|buy
|294
|100.00
|1.8919
|1.8906
|0.0000
|723
|2006.05.17 05:36
|close
|294
|100.00
|1.8923
|1.8906
|0.0000
|3999.71
|3112565.23
|724
|2006.05.17 05:36
|buy
|295
|100.00
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|725
|2006.05.17 05:43
|close
|295
|100.00
|1.8923
|1.8907
|0.0000
|2999.64
|3115564.87
|726
|2006.05.17 08:57
|buy
|296
|100.00
|1.8915
|1.8902
|0.0000
|727
|2006.05.17 09:03
|close
|296
|100.00
|1.8920
|1.8902
|0.0000
|4999.97
|3120564.84
|728
|2006.05.17 09:55
|buy
|297
|100.00
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|729
|2006.05.17 10:02
|close
|297
|100.00
|1.8966
|1.8948
|0.0000
|5000.08
|3125564.92
|730
|2006.05.17 10:32
|buy
|298
|100.00
|1.8957
|1.8944
|0.0000
|731
|2006.05.17 10:32
|close
|298
|100.00
|1.8962
|1.8944
|0.0000
|5000.55
|3130565.47
|732
|2006.05.17 10:32
|buy
|299
|100.00
|1.8962
|1.8949
|0.0000
|733
|2006.05.17 10:32
|close
|299
|100.00
|1.8967
|1.8949
|0.0000
|5000.00
|3135565.47
|734
|2006.05.17 10:32
|buy
|300
|100.00
|1.8963
|1.8950
|0.0000
|735
|2006.05.17 10:32
|close
|300
|100.00
|1.8970
|1.8950
|0.0000
|6999.55
|3142565.02
|736
|2006.05.17 10:32
|buy
|301
|100.00
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|737
|2006.05.17 10:33
|close
|301
|100.00
|1.8971
|1.8951
|0.0000
|7000.58
|3149565.60
|738
|2006.05.17 10:34
|buy
|302
|100.00
|1.8966
|1.8953
|0.0000
|739
|2006.05.17 10:34
|close
|302
|100.00
|1.8971
|1.8953
|0.0000
|5000.25
|3154565.85
|740
|2006.05.17 10:34
|buy
|303
|100.00
|1.8970
|1.8957
|0.0000
|741
|2006.05.17 10:35
|close
|303
|100.00
|1.8976
|1.8957
|0.0000
|6000.00
|3160565.85
|742
|2006.05.17 10:36
|buy
|304
|100.00
|1.8975
|1.8962
|0.0000
|743
|2006.05.17 10:48
|close
|304
|100.00
|1.8980
|1.8962
|0.0000
|4999.95
|3165565.80
|744
|2006.05.17 10:53
|buy
|305
|100.00
|1.8988
|1.8975
|0.0000
|745
|2006.05.17 10:53
|modify
|305
|100.00
|1.8988
|1.8981
|0.0000
|746
|2006.05.17 10:53
|modify
|305
|100.00
|1.8988
|1.8982
|0.0000
|747
|2006.05.17 10:53
|modify
|305
|100.00
|1.8988
|1.8983
|0.0000
|748
|2006.05.17 10:53
|modify
|305
|100.00
|1.8988
|1.8984
|0.0000
|749
|2006.05.17 10:53
|modify
|305
|100.00
|1.8988
|1.8985
|0.0000
|750
|2006.05.17 10:53
|close
|305
|100.00
|1.8992
|1.8985
|0.0000
|4000.18
|3169565.98
|751
|2006.05.17 10:53
|buy
|306
|100.00
|1.8988
|1.8975
|0.0000
|752
|2006.05.17 10:57
|s/l
|306
|100.00
|1.8975
|1.8975
|0.0000
|-13000.00
|3156565.98
|753
|2006.05.17 11:00
|buy
|307
|100.00
|1.8980
|1.8967
|0.0000
|754
|2006.05.17 11:00
|close
|307
|100.00
|1.8985
|1.8967
|0.0000
|5000.00
|3161565.98
|755
|2006.05.17 11:00
|buy
|308
|100.00
|1.8980
|1.8967
|0.0000
|756
|2006.05.17 11:05
|close
|308
|100.00
|1.8984
|1.8967
|0.0000
|3999.80
|3165565.78
|757
|2006.05.17 13:02
|buy
|309
|100.00
|1.8967
|1.8954
|0.0000
|758
|2006.05.17 13:48
|close
|309
|100.00
|1.8971
|1.8954
|0.0000
|3999.81
|3169565.59
|759
|2006.05.17 14:44
|buy
|310
|100.00
|1.9008
|1.8995
|0.0000
|760
|2006.05.17 14:44
|close
|310
|100.00
|1.9013
|1.8995
|0.0000
|5000.00
|3174565.59
|761
|2006.05.17 14:44
|buy
|311
|100.00
|1.9007
|1.8994
|0.0000
|762
|2006.05.17 14:45
|close
|311
|100.00
|1.9011
|1.8994
|0.0000
|3999.41
|3178565.00
|763
|2006.05.17 14:49
|buy
|312
|100.00
|1.8983
|1.8970
|0.0000
|764
|2006.05.17 14:52
|s/l
|312
|100.00
|1.8970
|1.8970
|0.0000
|-13000.00
|3165565.00
|765
|2006.05.17 16:20
|sell
|313
|100.00
|1.8909
|1.8922
|0.0000
|766
|2006.05.17 16:21
|close
|313
|100.00
|1.8904
|1.8922
|0.0000
|4999.97
|3170564.97
|767
|2006.05.17 18:02
|sell
|314
|100.00
|1.8825
|1.8838
|0.0000
|768
|2006.05.17 18:02
|close
|314
|100.00
|1.8820
|1.8838
|0.0000
|5000.00
|3175564.97
|769
|2006.05.17 18:02
|sell
|315
|100.00
|1.8825
|1.8838
|0.0000
|770
|2006.05.17 18:32
|s/l
|315
|100.00
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-13000.00
|3162564.97
|771
|2006.05.17 19:27
|sell
|316
|100.00
|1.8847
|1.8860
|0.0000
|772
|2006.05.17 19:27
|close
|316
|100.00
|1.8842
|1.8860
|0.0000
|4999.41
|3167564.38
|773
|2006.05.17 21:16
|sell
|317
|100.00
|1.8824
|1.8837
|0.0000
|774
|2006.05.17 21:18
|close
|317
|100.00
|1.8820
|1.8837
|0.0000
|3999.80
|3171564.18
|775
|2006.05.17 23:38
|sell
|318
|100.00
|1.8820
|1.8833
|0.0000
|776
|2006.05.17 23:39
|close
|318
|100.00
|1.8816
|1.8833
|0.0000
|4000.11
|3175564.29
|777
|2006.05.17 23:55
|sell
|319
|100.00
|1.8802
|1.8815
|0.0000
|778
|2006.05.18 00:00
|close
|319
|100.00
|1.8798
|1.8815
|0.0000
|4645.28
|3180209.57
|779
|2006.05.18 04:27
|sell
|320
|100.00
|1.8861
|1.8874
|0.0000
|780
|2006.05.18 04:36
|close
|320
|100.00
|1.8857
|1.8874
|0.0000
|4001.00
|3184210.57
|781
|2006.05.18 07:55
|sell
|321
|100.00
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|782
|2006.05.18 07:58
|close
|321
|100.00
|1.8835
|1.8852
|0.0000
|4000.99
|3188211.56
|783
|2006.05.18 08:24
|sell
|322
|100.00
|1.8820
|1.8833
|0.0000
|784
|2006.05.18 08:33
|close
|322
|100.00
|1.8814
|1.8833
|0.0000
|6000.13
|3194211.69
|785
|2006.05.18 08:58
|sell
|323
|100.00
|1.8816
|1.8829
|0.0000
|786
|2006.05.18 09:06
|s/l
|323
|100.00
|1.8829
|1.8829
|0.0000
|-13000.00
|3181211.69
|787
|2006.05.18 09:12
|buy
|324
|100.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|788
|2006.05.18 09:12
|close
|324
|100.00
|1.8827
|1.8811
|0.0000
|2999.63
|3184211.32
|789
|2006.05.18 09:12
|buy
|325
|100.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|790
|2006.05.18 09:26
|close
|325
|100.00
|1.8827
|1.8811
|0.0000
|2999.63
|3187210.95
|791
|2006.05.18 09:44
|buy
|326
|100.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|792
|2006.05.18 09:44
|close
|326
|100.00
|1.8849
|1.8831
|0.0000
|5000.23
|3192211.18
|793
|2006.05.18 09:44
|buy
|327
|100.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|794
|2006.05.18 10:09
|close
|327
|100.00
|1.8854
|1.8836
|0.0000
|5000.57
|3197211.75
|795
|2006.05.18 10:34
|buy
|328
|100.00
|1.8896
|1.8883
|0.0000
|796
|2006.05.18 10:34
|close
|328
|100.00
|1.8901
|1.8883
|0.0000
|4999.95
|3202211.70
|797
|2006.05.18 10:34
|buy
|329
|100.00
|1.8896
|1.8883
|0.0000
|798
|2006.05.18 10:44
|s/l
|329
|100.00
|1.8883
|1.8883
|0.0000
|-13000.00
|3189211.70
|799
|2006.05.18 11:55
|sell
|330
|100.00
|1.8880
|1.8893
|0.0000
|800
|2006.05.18 12:04
|close
|330
|100.00
|1.8875
|1.8893
|0.0000
|4999.86
|3194211.56
|801
|2006.05.18 13:27
|sell
|331
|100.00
|1.8853
|1.8866
|0.0000
|802
|2006.05.18 13:31
|close
|331
|100.00
|1.8850
|1.8866
|0.0000
|3000.40
|3197211.96
|803
|2006.05.18 16:02
|buy
|332
|100.00
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|804
|2006.05.18 16:02
|close
|332
|100.00
|1.8926
|1.8909
|0.0000
|4000.40
|3201212.36
|805
|2006.05.18 16:52
|buy
|333
|100.00
|1.8915
|1.8902
|0.0000
|806
|2006.05.18 16:52
|close
|333
|100.00
|1.8920
|1.8902
|0.0000
|4999.60
|3206211.96
|807
|2006.05.18 16:52
|buy
|334
|100.00
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|808
|2006.05.18 16:58
|s/l
|334
|100.00
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-13000.00
|3193211.96
|809
|2006.05.18 17:08
|buy
|335
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|810
|2006.05.18 17:08
|close
|335
|100.00
|1.8911
|1.8894
|0.0000
|4000.51
|3197212.47
|811
|2006.05.18 17:08
|buy
|336
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|812
|2006.05.18 17:09
|close
|336
|100.00
|1.8911
|1.8894
|0.0000
|4001.00
|3201213.47
|813
|2006.05.18 17:11
|buy
|337
|100.00
|1.8911
|1.8898
|0.0000
|814
|2006.05.18 17:18
|s/l
|337
|100.00
|1.8898
|1.8898
|0.0000
|-13000.00
|3188213.47
|815
|2006.05.18 18:05
|buy
|338
|100.00
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|816
|2006.05.18 18:06
|close
|338
|100.00
|1.8882
|1.8859
|0.0000
|10000.35
|3198213.82
|817
|2006.05.18 18:22
|buy
|339
|100.00
|1.8888
|1.8875
|0.0000
|818
|2006.05.18 18:32
|close
|339
|100.00
|1.8893
|1.8875
|0.0000
|4999.97
|3203213.79
|819
|2006.05.18 22:41
|buy
|340
|100.00
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|820
|2006.05.18 22:46
|close
|340
|100.00
|1.8926
|1.8909
|0.0000
|4000.40
|3207214.19
|821
|2006.05.18 23:06
|buy
|341
|100.00
|1.8932
|1.8919
|0.0000
|822
|2006.05.18 23:07
|close
|341
|100.00
|1.8937
|1.8919
|0.0000
|4999.97
|3212214.16
|823
|2006.05.19 00:05
|buy
|342
|100.00
|1.8951
|1.8938
|0.0000
|824
|2006.05.19 00:27
|s/l
|342
|100.00
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-13000.00
|3199214.16
|825
|2006.05.19 07:01
|sell
|343
|100.00
|1.8915
|1.8928
|0.0000
|826
|2006.05.19 07:11
|close
|343
|100.00
|1.8911
|1.8928
|0.0000
|3999.80
|3203213.96
|827
|2006.05.19 07:48
|sell
|344
|100.00
|1.8904
|1.8917
|0.0000
|828
|2006.05.19 08:06
|close
|344
|100.00
|1.8902
|1.8917
|0.0000
|2000.66
|3205214.62
|829
|2006.05.19 09:08
|sell
|345
|100.00
|1.8860
|1.8873
|0.0000
|830
|2006.05.19 09:08
|close
|345
|100.00
|1.8856
|1.8873
|0.0000
|4000.00
|3209214.62
|831
|2006.05.19 09:08
|sell
|346
|100.00
|1.8859
|1.8872
|0.0000
|832
|2006.05.19 09:10
|close
|346
|100.00
|1.8856
|1.8872
|0.0000
|3000.21
|3212214.83
|833
|2006.05.19 09:11
|sell
|347
|100.00
|1.8855
|1.8868
|0.0000
|834
|2006.05.19 09:11
|close
|347
|100.00
|1.8851
|1.8868
|0.0000
|3999.54
|3216214.37
|835
|2006.05.19 09:11
|sell
|348
|100.00
|1.8854
|1.8867
|0.0000
|836
|2006.05.19 09:18
|close
|348
|100.00
|1.8848
|1.8867
|0.0000
|6000.14
|3222214.51
|837
|2006.05.19 09:41
|sell
|349
|100.00
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|838
|2006.05.19 09:41
|close
|349
|100.00
|1.8804
|1.8822
|0.0000
|4999.97
|3227214.48
|839
|2006.05.19 10:06
|sell
|350
|100.00
|1.8794
|1.8807
|0.0000
|840
|2006.05.19 10:08
|close
|350
|100.00
|1.8791
|1.8807
|0.0000
|2999.49
|3230213.97
|841
|2006.05.19 10:14
|sell
|351
|100.00
|1.8794
|1.8807
|0.0000
|842
|2006.05.19 10:17
|close
|351
|100.00
|1.8790
|1.8807
|0.0000
|4000.15
|3234214.12
|843
|2006.05.19 10:22
|sell
|352
|100.00
|1.8766
|1.8779
|0.0000
|844
|2006.05.19 10:25
|close
|352
|100.00
|1.8761
|1.8779
|0.0000
|4999.70
|3239213.82
|845
|2006.05.19 10:28
|sell
|353
|100.00
|1.8765
|1.8778
|0.0000
|846
|2006.05.19 10:28
|close
|353
|100.00
|1.8761
|1.8778
|0.0000
|3999.70
|3243213.52
|847
|2006.05.19 10:28
|sell
|354
|100.00
|1.8765
|1.8778
|0.0000
|848
|2006.05.19 10:49
|s/l
|354
|100.00
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|-13000.00
|3230213.52
|849
|2006.05.19 11:03
|sell
|355
|100.00
|1.8766
|1.8779
|0.0000
|850
|2006.05.19 11:03
|close
|355
|100.00
|1.8761
|1.8779
|0.0000
|5000.00
|3235213.52
|851
|2006.05.19 11:03
|sell
|356
|100.00
|1.8765
|1.8778
|0.0000
|852
|2006.05.19 11:29
|close
|356
|100.00
|1.8758
|1.8778
|0.0000
|7000.10
|3242213.62
|853
|2006.05.19 11:46
|sell
|357
|100.00
|1.8728
|1.8741
|0.0000
|854
|2006.05.19 11:46
|close
|357
|100.00
|1.8722
|1.8741
|0.0000
|5999.93
|3248213.55
|855
|2006.05.19 11:46
|sell
|358
|100.00
|1.8728
|1.8741
|0.0000
|856
|2006.05.19 11:49
|close
|358
|100.00
|1.8723
|1.8741
|0.0000
|4999.97
|3253213.52
|857
|2006.05.19 15:01
|sell
|359
|100.00
|1.8731
|1.8744
|0.0000
|858
|2006.05.19 15:02
|close
|359
|100.00
|1.8726
|1.8744
|0.0000
|4999.97
|3258213.49
|859
|2006.05.19 15:06
|sell
|360
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|860
|2006.05.19 15:06
|close
|360
|100.00
|1.8713
|1.8732
|0.0000
|6000.51
|3264214.00
|861
|2006.05.19 15:06
|sell
|361
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|862
|2006.05.19 15:09
|s/l
|361
|100.00
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-13000.00
|3251214.00
|863
|2006.05.19 16:17
|sell
|362
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|864
|2006.05.19 16:18
|close
|362
|100.00
|1.8735
|1.8754
|0.0000
|5999.70
|3257213.70
|865
|2006.05.19 16:45
|sell
|363
|100.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|866
|2006.05.19 16:45
|close
|363
|100.00
|1.8716
|1.8735
|0.0000
|6000.00
|3263213.70
|867
|2006.05.19 16:45
|sell
|364
|100.00
|1.8724
|1.8737
|0.0000
|868
|2006.05.19 16:46
|close
|364
|100.00
|1.8717
|1.8737
|0.0000
|7000.45
|3270214.15
|869
|2006.05.19 16:58
|sell
|365
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|870
|2006.05.19 16:58
|close
|365
|100.00
|1.8711
|1.8732
|0.0000
|7999.27
|3278213.42
|871
|2006.05.19 16:58
|sell
|366
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|872
|2006.05.19 16:59
|close
|366
|100.00
|1.8713
|1.8732
|0.0000
|5999.62
|3284213.04
|873
|2006.05.22 05:11
|sell
|367
|100.00
|1.8695
|1.8708
|0.0000
|874
|2006.05.22 05:19
|s/l
|367
|100.00
|1.8708
|1.8708
|0.0000
|-13000.00
|3271213.04
|875
|2006.05.22 06:42
|sell
|368
|100.00
|1.8705
|1.8718
|0.0000
|876
|2006.05.22 06:57
|s/l
|368
|100.00
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-13000.00
|3258213.04
|877
|2006.05.22 07:50
|sell
|369
|100.00
|1.8681
|1.8694
|0.0000
|878
|2006.05.22 08:05
|close
|369
|100.00
|1.8678
|1.8694
|0.0000
|3000.36
|3261213.40
|879
|2006.05.22 08:57
|sell
|370
|100.00
|1.8651
|1.8664
|0.0000
|880
|2006.05.22 08:59
|close
|370
|100.00
|1.8648
|1.8664
|0.0000
|3000.57
|3264213.97
|881
|2006.05.22 10:47
|sell
|371
|100.00
|1.8733
|1.8746
|0.0000
|882
|2006.05.22 10:47
|close
|371
|100.00
|1.8729
|1.8746
|0.0000
|3999.56
|3268213.53
|883
|2006.05.22 10:47
|sell
|372
|100.00
|1.8733
|1.8746
|0.0000
|884
|2006.05.22 11:02
|close
|372
|100.00
|1.8728
|1.8746
|0.0000
|4999.97
|3273213.50
|885
|2006.05.22 11:52
|sell
|373
|100.00
|1.8725
|1.8738
|0.0000
|886
|2006.05.22 11:59
|s/l
|373
|100.00
|1.8738
|1.8738
|0.0000
|-13000.00
|3260213.50
|887
|2006.05.22 12:21
|sell
|374
|100.00
|1.8760
|1.8773
|0.0000
|888
|2006.05.22 12:24
|s/l
|374
|100.00
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|-13000.00
|3247213.50
|889
|2006.05.22 12:40
|sell
|375
|100.00
|1.8765
|1.8778
|0.0000
|890
|2006.05.22 12:47
|s/l
|375
|100.00
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|-13000.00
|3234213.50
|891
|2006.05.22 14:45
|buy
|376
|100.00
|1.8758
|1.8745
|0.0000
|892
|2006.05.22 14:45
|close
|376
|100.00
|1.8762
|1.8745
|0.0000
|4000.00
|3238213.50
|893
|2006.05.22 14:45
|buy
|377
|100.00
|1.8759
|1.8746
|0.0000
|894
|2006.05.22 14:46
|close
|377
|100.00
|1.8763
|1.8746
|0.0000
|3999.80
|3242213.30
|895
|2006.05.22 15:56
|buy
|378
|100.00
|1.8769
|1.8756
|0.0000
|896
|2006.05.22 15:57
|close
|378
|100.00
|1.8773
|1.8756
|0.0000
|4000.00
|3246213.30
|897
|2006.05.22 16:12
|buy
|379
|100.00
|1.8791
|1.8778
|0.0000
|898
|2006.05.22 16:12
|close
|379
|100.00
|1.8796
|1.8778
|0.0000
|4999.49
|3251212.79
|899
|2006.05.22 16:12
|buy
|380
|100.00
|1.8791
|1.8778
|0.0000
|900
|2006.05.22 16:18
|close
|380
|100.00
|1.8795
|1.8778
|0.0000
|3999.49
|3255212.28
|901
|2006.05.22 17:18
|buy
|381
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|902
|2006.05.22 17:26
|close
|381
|100.00
|1.8840
|1.8822
|0.0000
|4999.44
|3260211.72
|903
|2006.05.22 17:31
|buy
|382
|100.00
|1.8845
|1.8832
|0.0000
|904
|2006.05.22 17:33
|close
|382
|100.00
|1.8849
|1.8832
|0.0000
|3999.80
|3264211.52
|905
|2006.05.22 18:22
|buy
|383
|100.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|906
|2006.05.22 18:27
|s/l
|383
|100.00
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-13000.00
|3251211.52
|907
|2006.05.22 18:57
|buy
|384
|100.00
|1.8842
|1.8829
|0.0000
|908
|2006.05.22 19:16
|close
|384
|100.00
|1.8846
|1.8829
|0.0000
|4000.43
|3255211.95
|909
|2006.05.22 20:05
|buy
|385
|100.00
|1.8861
|1.8848
|0.0000
|910
|2006.05.22 20:05
|close
|385
|100.00
|1.8867
|1.8848
|0.0000
|5999.79
|3261211.74
|911
|2006.05.22 20:05
|buy
|386
|100.00
|1.8861
|1.8848
|0.0000
|912
|2006.05.22 20:07
|close
|386
|100.00
|1.8866
|1.8848
|0.0000
|4999.79
|3266211.53
|913
|2006.05.22 20:10
|buy
|387
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|914
|2006.05.22 20:11
|close
|387
|100.00
|1.8877
|1.8860
|0.0000
|4000.19
|3270211.72
|915
|2006.05.22 20:14
|buy
|388
|100.00
|1.8880
|1.8867
|0.0000
|916
|2006.05.22 20:14
|close
|388
|100.00
|1.8884
|1.8867
|0.0000
|4000.00
|3274211.72
|917
|2006.05.22 20:17
|buy
|389
|100.00
|1.8867
|1.8854
|0.0000
|918
|2006.05.22 20:17
|close
|389
|100.00
|1.8872
|1.8854
|0.0000
|4999.99
|3279211.71
|919
|2006.05.22 20:17
|buy
|390
|100.00
|1.8869
|1.8856
|0.0000
|920
|2006.05.22 20:17
|close
|390
|100.00
|1.8876
|1.8856
|0.0000
|7000.00
|3286211.71
|921
|2006.05.22 20:17
|buy
|391
|100.00
|1.8870
|1.8857
|0.0000
|922
|2006.05.22 20:22
|close
|391
|100.00
|1.8874
|1.8857
|0.0000
|3999.80
|3290211.51
|923
|2006.05.22 20:26
|buy
|392
|100.00
|1.8874
|1.8861
|0.0000
|924
|2006.05.22 20:26
|close
|392
|100.00
|1.8879
|1.8861
|0.0000
|5000.02
|3295211.53
|925
|2006.05.22 22:56
|buy
|393
|100.00
|1.8866
|1.8853
|0.0000
|926
|2006.05.22 22:57
|close
|393
|100.00
|1.8868
|1.8853
|0.0000
|2000.67
|3297212.20
|927
|2006.05.22 23:03
|buy
|394
|100.00
|1.8870
|1.8857
|0.0000
|928
|2006.05.22 23:04
|close
|394
|100.00
|1.8874
|1.8857
|0.0000
|3999.80
|3301212.00
|929
|2006.05.23 02:10
|buy
|395
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|930
|2006.05.23 02:43
|s/l
|395
|100.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-13000.00
|3288212.00
|931
|2006.05.23 04:25
|buy
|396
|100.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|932
|2006.05.23 05:10
|s/l
|396
|100.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-13000.00
|3275212.00
|933
|2006.05.23 06:29
|buy
|397
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|934
|2006.05.23 06:45
|close
|397
|100.00
|1.8852
|1.8834
|0.0000
|4999.97
|3280211.97
|935
|2006.05.23 09:05
|buy
|398
|100.00
|1.8870
|1.8857
|0.0000
|936
|2006.05.23 09:14
|close
|398
|100.00
|1.8874
|1.8857
|0.0000
|3999.80
|3284211.77
|937
|2006.05.23 11:13
|buy
|399
|100.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|938
|2006.05.23 11:13
|close
|399
|100.00
|1.8848
|1.8831
|0.0000
|4000.23
|3288212.00
|939
|2006.05.23 11:13
|buy
|400
|100.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|940
|2006.05.23 11:19
|close
|400
|100.00
|1.8848
|1.8831
|0.0000
|3999.80
|3292211.80
|941
|2006.05.23 15:50
|buy
|401
|100.00
|1.8795
|1.8782
|0.0000
|942
|2006.05.23 15:52
|close
|401
|100.00
|1.8801
|1.8782
|0.0000
|6000.12
|3298211.92
|943
|2006.05.23 16:04
|buy
|402
|100.00
|1.8805
|1.8792
|0.0000
|944
|2006.05.23 16:04
|close
|402
|100.00
|1.8809
|1.8792
|0.0000
|3999.55
|3302211.47
|945
|2006.05.23 16:04
|buy
|403
|100.00
|1.8805
|1.8792
|0.0000
|946
|2006.05.23 16:13
|s/l
|403
|100.00
|1.8792
|1.8792
|0.0000
|-13000.00
|3289211.47
|947
|2006.05.23 16:32
|buy
|404
|100.00
|1.8829
|1.8816
|0.0000
|948
|2006.05.23 16:32
|close
|404
|100.00
|1.8835
|1.8816
|0.0000
|6000.00
|3295211.47
|949
|2006.05.23 16:35
|buy
|405
|100.00
|1.8832
|1.8819
|0.0000
|950
|2006.05.23 16:35
|close
|405
|100.00
|1.8836
|1.8819
|0.0000
|3999.84
|3299211.31
|951
|2006.05.23 16:35
|buy
|406
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|952
|2006.05.23 16:38
|close
|406
|100.00
|1.8840
|1.8822
|0.0000
|4999.97
|3304211.28
|953
|2006.05.23 17:13
|buy
|407
|100.00
|1.8796
|1.8783
|0.0000
|954
|2006.05.23 17:14
|close
|407
|100.00
|1.8800
|1.8783
|0.0000
|3999.95
|3308211.23
|955
|2006.05.23 17:24
|buy
|408
|100.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|956
|2006.05.23 17:29
|s/l
|408
|100.00
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|-13000.00
|3295211.23
|957
|2006.05.23 18:08
|buy
|409
|100.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|958
|2006.05.23 18:08
|close
|409
|100.00
|1.8811
|1.8794
|0.0000
|4001.00
|3299212.23
|959
|2006.05.23 18:08
|buy
|410
|100.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|960
|2006.05.23 18:13
|close
|410
|100.00
|1.8811
|1.8794
|0.0000
|4000.41
|3303212.64
|961
|2006.05.23 18:57
|buy
|411
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|962
|2006.05.23 19:31
|close
|411
|100.00
|1.8826
|1.8809
|0.0000
|3999.81
|3307212.45
|963
|2006.05.23 19:45
|buy
|412
|100.00
|1.8829
|1.8816
|0.0000
|964
|2006.05.23 19:45
|close
|412
|100.00
|1.8833
|1.8816
|0.0000
|4000.00
|3311212.45
|965
|2006.05.23 20:50
|buy
|413
|100.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|966
|2006.05.23 20:58
|s/l
|413
|100.00
|1.8849
|1.8849
|0.0000
|-13000.00
|3298212.45
|967
|2006.05.24 00:09
|sell
|414
|100.00
|1.8753
|1.8766
|0.0000
|968
|2006.05.24 00:09
|close
|414
|100.00
|1.8750
|1.8766
|0.0000
|3000.50
|3301212.95
|969
|2006.05.24 00:09
|sell
|415
|100.00
|1.8752
|1.8765
|0.0000
|970
|2006.05.24 00:10
|close
|415
|100.00
|1.8748
|1.8765
|0.0000
|4000.33
|3305213.28
|971
|2006.05.24 02:18
|sell
|416
|100.00
|1.8805
|1.8818
|0.0000
|972
|2006.05.24 02:28
|close
|416
|100.00
|1.8802
|1.8818
|0.0000
|2999.59
|3308212.87
|973
|2006.05.24 02:46
|sell
|417
|100.00
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|974
|2006.05.24 02:46
|close
|417
|100.00
|1.8789
|1.8806
|0.0000
|3999.80
|3312212.67
|975
|2006.05.24 02:46
|sell
|418
|100.00
|1.8792
|1.8805
|0.0000
|976
|2006.05.24 02:49
|close
|418
|100.00
|1.8788
|1.8805
|0.0000
|3999.81
|3316212.48
|977
|2006.05.24 02:53
|sell
|419
|100.00
|1.8787
|1.8800
|0.0000
|978
|2006.05.24 02:58
|close
|419
|100.00
|1.8783
|1.8800
|0.0000
|4000.18
|3320212.66
|979
|2006.05.24 03:09
|sell
|420
|100.00
|1.8768
|1.8781
|0.0000
|980
|2006.05.24 03:17
|s/l
|420
|100.00
|1.8781
|1.8781
|0.0000
|-13000.00
|3307212.66
|981
|2006.05.24 07:06
|sell
|421
|100.00
|1.8775
|1.8788
|0.0000
|982
|2006.05.24 07:30
|close
|421
|100.00
|1.8771
|1.8788
|0.0000
|4000.99
|3311213.65
|983
|2006.05.24 07:50
|sell
|422
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|984
|2006.05.24 07:50
|close
|422
|100.00
|1.8737
|1.8754
|0.0000
|3999.70
|3315213.35
|985
|2006.05.24 07:50
|sell
|423
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|986
|2006.05.24 07:52
|s/l
|423
|100.00
|1.8754
|1.8754
|0.0000
|-13000.00
|3302213.35
|987
|2006.05.24 07:52
|sell
|424
|100.00
|1.8753
|1.8766
|0.0000
|988
|2006.05.24 07:52
|close
|424
|100.00
|1.8749
|1.8766
|0.0000
|4000.50
|3306213.85
|989
|2006.05.24 08:36
|buy
|425
|100.00
|1.8768
|1.8755
|0.0000
|990
|2006.05.24 08:42
|close
|425
|100.00
|1.8776
|1.8755
|0.0000
|7999.73
|3314213.58
|991
|2006.05.24 08:56
|buy
|426
|100.00
|1.8789
|1.8776
|0.0000
|992
|2006.05.24 08:56
|close
|426
|100.00
|1.8797
|1.8776
|0.0000
|7999.82
|3322213.40
|993
|2006.05.24 08:56
|buy
|427
|100.00
|1.8789
|1.8776
|0.0000
|994
|2006.05.24 09:00
|close
|427
|100.00
|1.8794
|1.8776
|0.0000
|4999.82
|3327213.22
|995
|2006.05.24 09:52
|buy
|428
|100.00
|1.8826
|1.8813
|0.0000
|996
|2006.05.24 10:00
|close
|428
|100.00
|1.8831
|1.8813
|0.0000
|4999.64
|3332212.86
|997
|2006.05.24 10:34
|buy
|429
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|998
|2006.05.24 10:34
|close
|429
|100.00
|1.8854
|1.8834
|0.0000
|7000.57
|3339213.43
|999
|2006.05.24 10:34
|buy
|430
|100.00
|1.8845
|1.8832
|0.0000
|1000
|2006.05.24 10:36
|close
|430
|100.00
|1.8850
|1.8832
|0.0000
|5000.06
|3344213.49
|1001
|2006.05.24 10:37
|buy
|431
|100.00
|1.8853
|1.8840
|0.0000
|1002
|2006.05.24 10:37
|close
|431
|100.00
|1.8857
|1.8840
|0.0000
|3999.87
|3348213.36
|1003
|2006.05.24 11:07
|buy
|432
|100.00
|1.8837
|1.8824
|0.0000
|1004
|2006.05.24 11:10
|s/l
|432
|100.00
|1.8824
|1.8824
|0.0000
|-13000.00
|3335213.36
|1005
|2006.05.24 12:36
|buy
|433
|100.00
|1.8841
|1.8828
|0.0000
|1006
|2006.05.24 12:36
|close
|433
|100.00
|1.8848
|1.8828
|0.0000
|7000.00
|3342213.36
|1007
|2006.05.24 12:36
|buy
|434
|100.00
|1.8837
|1.8824
|0.0000
|1008
|2006.05.24 12:39
|close
|434
|100.00
|1.8841
|1.8824
|0.0000
|4000.20
|3346213.56
|1009
|2006.05.24 13:02
|buy
|435
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|1010
|2006.05.24 13:02
|close
|435
|100.00
|1.8851
|1.8834
|0.0000
|3999.80
|3350213.36
|1011
|2006.05.24 13:02
|buy
|436
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|1012
|2006.05.24 13:23
|s/l
|436
|100.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-13000.00
|3337213.36
|1013
|2006.05.24 15:03
|sell
|437
|100.00
|1.8823
|1.8836
|0.0000
|1014
|2006.05.24 15:03
|close
|437
|100.00
|1.8817
|1.8836
|0.0000
|6000.19
|3343213.55
|1015
|2006.05.24 15:03
|sell
|438
|100.00
|1.8823
|1.8836
|0.0000
|1016
|2006.05.24 15:07
|close
|438
|100.00
|1.8817
|1.8836
|0.0000
|6000.13
|3349213.68
|1017
|2006.05.24 15:12
|sell
|439
|100.00
|1.8779
|1.8792
|0.0000
|1018
|2006.05.24 15:12
|close
|439
|100.00
|1.8776
|1.8792
|0.0000
|3000.04
|3352213.72
|1019
|2006.05.24 15:15
|sell
|440
|100.00
|1.8759
|1.8772
|0.0000
|1020
|2006.05.24 15:15
|close
|440
|100.00
|1.8755
|1.8772
|0.0000
|4000.30
|3356214.02
|1021
|2006.05.24 16:22
|sell
|441
|100.00
|1.8704
|1.8717
|0.0000
|1022
|2006.05.24 16:22
|close
|441
|100.00
|1.8699
|1.8717
|0.0000
|4999.52
|3361213.54
|1023
|2006.05.24 16:22
|sell
|442
|100.00
|1.8703
|1.8716
|0.0000
|1024
|2006.05.24 16:30
|close
|442
|100.00
|1.8697
|1.8716
|0.0000
|6000.14
|3367213.68
|1025
|2006.05.24 16:42
|sell
|443
|100.00
|1.8663
|1.8676
|0.0000
|1026
|2006.05.24 16:42
|close
|443
|100.00
|1.8658
|1.8676
|0.0000
|4999.97
|3372213.65
|1027
|2006.05.24 16:42
|sell
|444
|100.00
|1.8662
|1.8675
|0.0000
|1028
|2006.05.24 16:46
|close
|444
|100.00
|1.8657
|1.8675
|0.0000
|4999.70
|3377213.35
|1029
|2006.05.24 17:20
|sell
|445
|100.00
|1.8665
|1.8678
|0.0000
|1030
|2006.05.24 17:20
|close
|445
|100.00
|1.8661
|1.8678
|0.0000
|4000.20
|3381213.55
|1031
|2006.05.24 17:20
|sell
|446
|100.00
|1.8664
|1.8677
|0.0000
|1032
|2006.05.24 17:21
|close
|446
|100.00
|1.8658
|1.8677
|0.0000
|6000.03
|3387213.58
|1033
|2006.05.24 17:23
|sell
|447
|100.00
|1.8667
|1.8680
|0.0000
|1034
|2006.05.24 17:30
|close
|447
|100.00
|1.8663
|1.8680
|0.0000
|4000.99
|3391214.57
|1035
|2006.05.24 18:14
|sell
|448
|100.00
|1.8680
|1.8693
|0.0000
|1036
|2006.05.24 18:14
|close
|448
|100.00
|1.8675
|1.8693
|0.0000
|5000.31
|3396214.88
|1037
|2006.05.24 18:45
|sell
|449
|100.00
|1.8684
|1.8697
|0.0000
|1038
|2006.05.24 18:45
|close
|449
|100.00
|1.8680
|1.8697
|0.0000
|3999.81
|3400214.69
|1039
|2006.05.24 18:45
|sell
|450
|100.00
|1.8684
|1.8697
|0.0000
|1040
|2006.05.24 18:52
|close
|450
|100.00
|1.8680
|1.8697
|0.0000
|3999.81
|3404214.50
|1041
|2006.05.24 23:08
|sell
|451
|100.00
|1.8681
|1.8694
|0.0000
|1042
|2006.05.24 23:10
|close
|451
|100.00
|1.8676
|1.8694
|0.0000
|4999.97
|3409214.47
|1043
|2006.05.25 00:54
|sell
|452
|100.00
|1.8705
|1.8718
|0.0000
|1044
|2006.05.25 01:28
|close
|452
|100.00
|1.8702
|1.8718
|0.0000
|2999.64
|3412214.11
|1045
|2006.05.25 04:14
|sell
|453
|100.00
|1.8692
|1.8705
|0.0000
|1046
|2006.05.25 04:20
|close
|453
|100.00
|1.8689
|1.8705
|0.0000
|2999.73
|3415213.84
|1047
|2006.05.25 05:16
|sell
|454
|100.00
|1.8686
|1.8699
|0.0000
|1048
|2006.05.25 05:40
|close
|454
|100.00
|1.8682
|1.8699
|0.0000
|3999.80
|3419213.64
|1049
|2006.05.25 07:14
|sell
|455
|100.00
|1.8682
|1.8695
|0.0000
|1050
|2006.05.25 08:01
|s/l
|455
|100.00
|1.8695
|1.8695
|0.0000
|-13000.00
|3406213.64
|1051
|2006.05.25 08:08
|sell
|456
|100.00
|1.8689
|1.8702
|0.0000
|1052
|2006.05.25 08:20
|s/l
|456
|100.00
|1.8702
|1.8702
|0.0000
|-13000.00
|3393213.64
|1053
|2006.05.25 09:23
|sell
|457
|100.00
|1.8701
|1.8714
|0.0000
|1054
|2006.05.25 09:24
|close
|457
|100.00
|1.8698
|1.8714
|0.0000
|2999.42
|3396213.06
|1055
|2006.05.25 10:01
|sell
|458
|100.00
|1.8687
|1.8700
|0.0000
|1056
|2006.05.25 10:31
|s/l
|458
|100.00
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|-13000.00
|3383213.06
|1057
|2006.05.25 11:18
|sell
|459
|100.00
|1.8721
|1.8734
|0.0000
|1058
|2006.05.25 11:19
|close
|459
|100.00
|1.8718
|1.8734
|0.0000
|2999.68
|3386212.74
|1059
|2006.05.25 11:35
|sell
|460
|100.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1060
|2006.05.25 11:35
|close
|460
|100.00
|1.8719
|1.8735
|0.0000
|2999.64
|3389212.38
|1061
|2006.05.25 11:35
|sell
|461
|100.00
|1.8721
|1.8734
|0.0000
|1062
|2006.05.25 11:58
|close
|461
|100.00
|1.8716
|1.8734
|0.0000
|4999.97
|3394212.35
|1063
|2006.05.25 12:05
|sell
|462
|100.00
|1.8713
|1.8726
|0.0000
|1064
|2006.05.25 12:06
|close
|462
|100.00
|1.8709
|1.8726
|0.0000
|3999.80
|3398212.15
|1065
|2006.05.25 12:25
|sell
|463
|100.00
|1.8702
|1.8715
|0.0000
|1066
|2006.05.25 12:25
|close
|463
|100.00
|1.8698
|1.8715
|0.0000
|4000.38
|3402212.53
|1067
|2006.05.25 12:25
|sell
|464
|100.00
|1.8701
|1.8714
|0.0000
|1068
|2006.05.25 12:51
|s/l
|464
|100.00
|1.8714
|1.8714
|0.0000
|-13000.00
|3389212.53
|1069
|2006.05.25 13:29
|sell
|465
|100.00
|1.8694
|1.8707
|0.0000
|1070
|2006.05.25 13:36
|close
|465
|100.00
|1.8690
|1.8707
|0.0000
|3999.80
|3393212.33
|1071
|2006.05.25 13:40
|sell
|466
|100.00
|1.8693
|1.8706
|0.0000
|1072
|2006.05.25 13:59
|s/l
|466
|100.00
|1.8706
|1.8706
|0.0000
|-13000.00
|3380212.33
|1073
|2006.05.25 14:10
|sell
|467
|100.00
|1.8694
|1.8707
|0.0000
|1074
|2006.05.25 14:11
|close
|467
|100.00
|1.8691
|1.8707
|0.0000
|3000.83
|3383213.16
|1075
|2006.05.25 14:13
|sell
|468
|100.00
|1.8682
|1.8695
|0.0000
|1076
|2006.05.25 14:15
|close
|468
|100.00
|1.8677
|1.8695
|0.0000
|5000.00
|3388213.16
|1077
|2006.05.25 14:17
|sell
|469
|100.00
|1.8677
|1.8690
|0.0000
|1078
|2006.05.25 14:17
|close
|469
|100.00
|1.8673
|1.8690
|0.0000
|3999.81
|3392212.97
|1079
|2006.05.25 14:17
|sell
|470
|100.00
|1.8677
|1.8690
|0.0000
|1080
|2006.05.25 14:30
|s/l
|470
|100.00
|1.8690
|1.8690
|0.0000
|-13000.00
|3379212.97
|1081
|2006.05.25 14:58
|sell
|471
|100.00
|1.8698
|1.8711
|0.0000
|1082
|2006.05.25 14:58
|close
|471
|100.00
|1.8692
|1.8711
|0.0000
|5999.72
|3385212.69
|1083
|2006.05.25 14:58
|sell
|472
|100.00
|1.8698
|1.8711
|0.0000
|1084
|2006.05.25 15:03
|s/l
|472
|100.00
|1.8711
|1.8711
|0.0000
|-13000.00
|3372212.69
|1085
|2006.05.25 16:06
|sell
|473
|100.00
|1.8720
|1.8733
|0.0000
|1086
|2006.05.25 16:06
|close
|473
|100.00
|1.8713
|1.8733
|0.0000
|7000.30
|3379212.99
|1087
|2006.05.25 16:06
|sell
|474
|100.00
|1.8719
|1.8732
|0.0000
|1088
|2006.05.25 16:07
|close
|474
|100.00
|1.8714
|1.8732
|0.0000
|4999.97
|3384212.96
|1089
|2006.05.25 16:15
|sell
|475
|100.00
|1.8705
|1.8718
|0.0000
|1090
|2006.05.25 16:15
|close
|475
|100.00
|1.8699
|1.8718
|0.0000
|5999.69
|3390212.65
|1091
|2006.05.25 16:15
|sell
|476
|100.00
|1.8704
|1.8717
|0.0000
|1092
|2006.05.25 16:20
|s/l
|476
|100.00
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|-13000.00
|3377212.65
|1093
|2006.05.25 16:32
|sell
|477
|100.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1094
|2006.05.25 16:35
|close
|477
|100.00
|1.8715
|1.8735
|0.0000
|7000.12
|3384212.77
|1095
|2006.05.25 17:20
|sell
|478
|100.00
|1.8716
|1.8729
|0.0000
|1096
|2006.05.25 17:34
|s/l
|478
|100.00
|1.8729
|1.8729
|0.0000
|-13000.00
|3371212.77
|1097
|2006.05.25 18:26
|sell
|479
|100.00
|1.8702
|1.8715
|0.0000
|1098
|2006.05.25 18:52
|close
|479
|100.00
|1.8698
|1.8715
|0.0000
|3999.42
|3375212.19
|1099
|2006.05.25 21:15
|sell
|480
|100.00
|1.8728
|1.8741
|0.0000
|1100
|2006.05.25 21:16
|close
|480
|100.00
|1.8723
|1.8741
|0.0000
|4999.93
|3380212.12
|1101
|2006.05.25 23:55
|buy
|481
|100.00
|1.8768
|1.8755
|0.0000
|1102
|2006.05.25 23:56
|close
|481
|100.00
|1.8772
|1.8755
|0.0000
|3999.80
|3384211.92
|1103
|2006.05.26 02:30
|sell
|482
|100.00
|1.8744
|1.8757
|0.0000
|1104
|2006.05.26 02:32
|close
|482
|100.00
|1.8741
|1.8757
|0.0000
|2999.64
|3387211.56
|1105
|2006.05.26 05:22
|sell
|483
|100.00
|1.8690
|1.8703
|0.0000
|1106
|2006.05.26 05:22
|close
|483
|100.00
|1.8687
|1.8703
|0.0000
|2999.58
|3390211.14
|1107
|2006.05.26 05:22
|sell
|484
|100.00
|1.8689
|1.8702
|0.0000
|1108
|2006.05.26 05:41
|close
|484
|100.00
|1.8686
|1.8702
|0.0000
|2999.63
|3393210.77
|1109
|2006.05.26 09:01
|sell
|485
|100.00
|1.8710
|1.8723
|0.0000
|1110
|2006.05.26 09:05
|close
|485
|100.00
|1.8707
|1.8723
|0.0000
|3000.82
|3396211.59
|1111
|2006.05.26 09:54
|sell
|486
|100.00
|1.8708
|1.8721
|0.0000
|1112
|2006.05.26 09:58
|s/l
|486
|100.00
|1.8721
|1.8721
|0.0000
|-13000.00
|3383211.59
|1113
|2006.05.26 10:31
|sell
|487
|100.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1114
|2006.05.26 11:09
|close
|487
|100.00
|1.8718
|1.8735
|0.0000
|3999.80
|3387211.39
|1115
|2006.05.26 14:12
|sell
|488
|100.00
|1.8666
|1.8679
|0.0000
|1116
|2006.05.26 14:12
|close
|488
|100.00
|1.8663
|1.8679
|0.0000
|3000.37
|3390211.76
|1117
|2006.05.26 14:12
|sell
|489
|100.00
|1.8666
|1.8679
|0.0000
|1118
|2006.05.26 14:14
|s/l
|489
|100.00
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-13000.00
|3377211.76
|1119
|2006.05.26 14:35
|sell
|490
|100.00
|1.8691
|1.8704
|0.0000
|1120
|2006.05.26 14:37
|close
|490
|100.00
|1.8685
|1.8704
|0.0000
|6000.39
|3383212.15
|1121
|2006.05.26 14:39
|sell
|491
|100.00
|1.8698
|1.8711
|0.0000
|1122
|2006.05.26 14:39
|close
|491
|100.00
|1.8693
|1.8711
|0.0000
|5000.25
|3388212.40
|1123
|2006.05.26 14:46
|sell
|492
|100.00
|1.8700
|1.8713
|0.0000
|1124
|2006.05.26 14:46
|close
|492
|100.00
|1.8695
|1.8713
|0.0000
|4999.92
|3393212.32
|1125
|2006.05.26 15:37
|sell
|493
|100.00
|1.8601
|1.8614
|0.0000
|1126
|2006.05.26 15:37
|close
|493
|100.00
|1.8596
|1.8614
|0.0000
|4999.97
|3398212.29
|1127
|2006.05.26 15:44
|sell
|494
|100.00
|1.8592
|1.8605
|0.0000
|1128
|2006.05.26 15:44
|close
|494
|100.00
|1.8588
|1.8605
|0.0000
|4000.00
|3402212.29
|1129
|2006.05.26 15:44
|sell
|495
|100.00
|1.8593
|1.8606
|0.0000
|1130
|2006.05.26 15:49
|s/l
|495
|100.00
|1.8606
|1.8606
|0.0000
|-13000.00
|3389212.29
|1131
|2006.05.26 16:28
|sell
|496
|100.00
|1.8540
|1.8553
|0.0000
|1132
|2006.05.26 16:30
|close
|496
|100.00
|1.8536
|1.8553
|0.0000
|3999.72
|3393212.01
|1133
|2006.05.26 16:31
|sell
|497
|100.00
|1.8542
|1.8555
|0.0000
|1134
|2006.05.26 16:31
|close
|497
|100.00
|1.8537
|1.8555
|0.0000
|4999.97
|3398211.98
|1135
|2006.05.29 02:28
|buy
|498
|100.00
|1.8588
|1.8575
|0.0000
|1136
|2006.05.29 02:54
|close
|498
|100.00
|1.8591
|1.8575
|0.0000
|2999.64
|3401211.62
|1137
|2006.05.29 05:20
|buy
|499
|100.00
|1.8603
|1.8590
|0.0000
|1138
|2006.05.29 05:58
|s/l
|499
|100.00
|1.8590
|1.8590
|0.0000
|-13000.00
|3388211.62
|1139
|2006.05.29 08:09
|buy
|500
|100.00
|1.8606
|1.8593
|0.0000
|1140
|2006.05.29 08:14
|close
|500
|100.00
|1.8608
|1.8593
|0.0000
|2000.67
|3390212.29
|1141
|2006.05.29 09:04
|buy
|501
|100.00
|1.8602
|1.8589
|0.0000
|1142
|2006.05.29 09:30
|close
|501
|100.00
|1.8605
|1.8589
|0.0000
|2999.78
|3393212.07
|1143
|2006.05.29 09:31
|buy
|502
|100.00
|1.8606
|1.8593
|0.0000
|1144
|2006.05.29 09:49
|close
|502
|100.00
|1.8608
|1.8593
|0.0000
|2000.67
|3395212.74
|1145
|2006.05.29 09:50
|buy
|503
|100.00
|1.8609
|1.8596
|0.0000
|1146
|2006.05.29 11:03
|close
|503
|100.00
|1.8612
|1.8596
|0.0000
|2999.75
|3398212.49
|1147
|2006.05.29 11:07
|buy
|504
|100.00
|1.8617
|1.8604
|0.0000
|1148
|2006.05.29 11:08
|close
|504
|100.00
|1.8621
|1.8604
|0.0000
|3999.80
|3402212.29
|1149
|2006.05.29 11:10
|buy
|505
|100.00
|1.8637
|1.8624
|0.0000
|1150
|2006.05.29 11:30
|close
|505
|100.00
|1.8641
|1.8624
|0.0000
|3999.80
|3406212.09
|1151
|2006.05.29 11:57
|buy
|506
|100.00
|1.8636
|1.8623
|0.0000
|1152
|2006.05.29 12:43
|s/l
|506
|100.00
|1.8623
|1.8623
|0.0000
|-13000.00
|3393212.09
|1153
|2006.05.29 13:57
|buy
|507
|100.00
|1.8615
|1.8602
|0.0000
|1154
|2006.05.29 14:02
|close
|507
|100.00
|1.8617
|1.8602
|0.0000
|2000.66
|3395212.75
|1155
|2006.05.29 17:05
|buy
|508
|100.00
|1.8588
|1.8575
|0.0000
|1156
|2006.05.29 17:12
|s/l
|508
|100.00
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|-13000.00
|3382212.75
|1157
|2006.05.29 18:48
|buy
|509
|100.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|1158
|2006.05.29 19:01
|close
|509
|100.00
|1.8585
|1.8568
|0.0000
|3999.77
|3386212.52
|1159
|2006.05.29 23:58
|buy
|510
|100.00
|1.8588
|1.8575
|0.0000
|1160
|2006.05.30 00:29
|close
|510
|100.00
|1.8592
|1.8575
|0.0000
|3649.81
|3389862.33
|1161
|2006.05.30 04:26
|buy
|511
|100.00
|1.8613
|1.8600
|0.0000
|1162
|2006.05.30 04:33
|close
|511
|100.00
|1.8615
|1.8600
|0.0000
|2000.67
|3391863.00
|1163
|2006.05.30 04:49
|buy
|512
|100.00
|1.8637
|1.8624
|0.0000
|1164
|2006.05.30 04:49
|close
|512
|100.00
|1.8642
|1.8624
|0.0000
|4999.97
|3396862.97
|1165
|2006.05.30 05:06
|buy
|513
|100.00
|1.8666
|1.8653
|0.0000
|1166
|2006.05.30 05:12
|close
|513
|100.00
|1.8673
|1.8653
|0.0000
|6999.97
|3403862.94
|1167
|2006.05.30 05:19
|buy
|514
|100.00
|1.8673
|1.8660
|0.0000
|1168
|2006.05.30 05:19
|close
|514
|100.00
|1.8679
|1.8660
|0.0000
|6000.00
|3409862.94
|1169
|2006.05.30 05:19
|buy
|515
|100.00
|1.8674
|1.8661
|0.0000
|1170
|2006.05.30 05:21
|close
|515
|100.00
|1.8679
|1.8661
|0.0000
|4999.83
|3414862.77
|1171
|2006.05.30 06:57
|buy
|516
|100.00
|1.8677
|1.8664
|0.0000
|1172
|2006.05.30 06:57
|close
|516
|100.00
|1.8680
|1.8664
|0.0000
|3000.52
|3417863.29
|1173
|2006.05.30 07:17
|buy
|517
|100.00
|1.8685
|1.8672
|0.0000
|1174
|2006.05.30 07:46
|s/l
|517
|100.00
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-13000.00
|3404863.29
|1175
|2006.05.30 08:21
|buy
|518
|100.00
|1.8738
|1.8725
|0.0000
|1176
|2006.05.30 08:21
|close
|518
|100.00
|1.8741
|1.8725
|0.0000
|3000.00
|3407863.29
|1177
|2006.05.30 08:21
|buy
|519
|100.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|1178
|2006.05.30 08:30
|close
|519
|100.00
|1.8741
|1.8724
|0.0000
|3999.80
|3411863.09
|1179
|2006.05.30 08:51
|buy
|520
|100.00
|1.8727
|1.8714
|0.0000
|1180
|2006.05.30 08:51
|close
|520
|100.00
|1.8733
|1.8714
|0.0000
|5999.56
|3417862.65
|1181
|2006.05.30 08:51
|buy
|521
|100.00
|1.8724
|1.8711
|0.0000
|1182
|2006.05.30 08:51
|close
|521
|100.00
|1.8733
|1.8711
|0.0000
|8999.56
|3426862.21
|1183
|2006.05.30 09:08
|buy
|522
|100.00
|1.8760
|1.8747
|0.0000
|1184
|2006.05.30 09:08
|close
|522
|100.00
|1.8765
|1.8747
|0.0000
|4999.96
|3431862.17
|1185
|2006.05.30 09:08
|buy
|523
|100.00
|1.8760
|1.8747
|0.0000
|1186
|2006.05.30 09:14
|s/l
|523
|100.00
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|-13000.00
|3418862.17
|1187
|2006.05.30 09:24
|buy
|524
|100.00
|1.8753
|1.8740
|0.0000
|1188
|2006.05.30 09:30
|s/l
|524
|100.00
|1.8740
|1.8740
|0.0000
|-13000.00
|3405862.17
|1189
|2006.05.30 09:44
|buy
|525
|100.00
|1.8756
|1.8743
|0.0000
|1190
|2006.05.30 09:45
|close
|525
|100.00
|1.8759
|1.8743
|0.0000
|3000.00
|3408862.17
|1191
|2006.05.30 09:52
|buy
|526
|100.00
|1.8757
|1.8744
|0.0000
|1192
|2006.05.30 09:52
|close
|526
|100.00
|1.8761
|1.8744
|0.0000
|4000.36
|3412862.53
|1193
|2006.05.30 09:52
|buy
|527
|100.00
|1.8759
|1.8746
|0.0000
|1194
|2006.05.30 10:20
|s/l
|527
|100.00
|1.8746
|1.8746
|0.0000
|-13000.00
|3399862.53
|1195
|2006.05.30 12:22
|buy
|528
|100.00
|1.8787
|1.8774
|0.0000
|1196
|2006.05.30 12:36
|close
|528
|100.00
|1.8792
|1.8774
|0.0000
|5000.15
|3404862.68
|1197
|2006.05.30 13:47
|buy
|529
|100.00
|1.8742
|1.8729
|0.0000
|1198
|2006.05.30 13:47
|close
|529
|100.00
|1.8745
|1.8729
|0.0000
|3000.36
|3407863.04
|1199
|2006.05.30 14:14
|buy
|530
|100.00
|1.8747
|1.8734
|0.0000
|1200
|2006.05.30 14:14
|close
|530
|100.00
|1.8752
|1.8734
|0.0000
|5000.00
|3412863.04
|1201
|2006.05.30 14:14
|buy
|531
|100.00
|1.8748
|1.8735
|0.0000
|1202
|2006.05.30 14:15
|close
|531
|100.00
|1.8751
|1.8735
|0.0000
|2999.47
|3415862.51
|1203
|2006.05.30 15:00
|buy
|532
|100.00
|1.8744
|1.8731
|0.0000
|1204
|2006.05.30 15:00
|close
|532
|100.00
|1.8748
|1.8731
|0.0000
|3999.67
|3419862.18
|1205
|2006.05.30 15:00
|buy
|533
|100.00
|1.8744
|1.8731
|0.0000
|1206
|2006.05.30 15:06
|s/l
|533
|100.00
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-13000.00
|3406862.18
|1207
|2006.05.30 15:20
|buy
|534
|100.00
|1.8749
|1.8736
|0.0000
|1208
|2006.05.30 15:20
|close
|534
|100.00
|1.8757
|1.8736
|0.0000
|8000.00
|3414862.18
|1209
|2006.05.30 15:22
|buy
|535
|100.00
|1.8763
|1.8750
|0.0000
|1210
|2006.05.30 15:22
|close
|535
|100.00
|1.8770
|1.8750
|0.0000
|7000.30
|3421862.48
|1211
|2006.05.30 15:22
|buy
|536
|100.00
|1.8763
|1.8750
|0.0000
|1212
|2006.05.30 15:28
|close
|536
|100.00
|1.8769
|1.8750
|0.0000
|6000.14
|3427862.62
|1213
|2006.05.30 16:00
|buy
|537
|100.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|1214
|2006.05.30 16:00
|close
|537
|100.00
|1.8825
|1.8807
|0.0000
|4999.44
|3432862.06
|1215
|2006.05.30 16:05
|buy
|538
|100.00
|1.8856
|1.8843
|0.0000
|1216
|2006.05.30 16:05
|close
|538
|100.00
|1.8860
|1.8843
|0.0000
|3999.43
|3436861.49
|1217
|2006.05.30 16:05
|buy
|539
|100.00
|1.8857
|1.8844
|0.0000
|1218
|2006.05.30 16:15
|s/l
|539
|100.00
|1.8844
|1.8844
|0.0000
|-13000.00
|3423861.49
|1219
|2006.05.30 17:32
|buy
|540
|100.00
|1.8841
|1.8828
|0.0000
|1220
|2006.05.30 17:32
|close
|540
|100.00
|1.8845
|1.8828
|0.0000
|4000.27
|3427861.76
|1221
|2006.05.30 18:22
|buy
|541
|100.00
|1.8826
|1.8813
|0.0000
|1222
|2006.05.30 18:32
|close
|541
|100.00
|1.8830
|1.8813
|0.0000
|3999.80
|3431861.56
|1223
|2006.05.30 19:33
|buy
|542
|100.00
|1.8826
|1.8813
|0.0000
|1224
|2006.05.30 19:33
|close
|542
|100.00
|1.8829
|1.8813
|0.0000
|2999.64
|3434861.20
|1225
|2006.05.30 19:33
|buy
|543
|100.00
|1.8826
|1.8813
|0.0000
|1226
|2006.05.30 19:40
|s/l
|543
|100.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|-13000.00
|3421861.20
|1227
|2006.05.30 20:59
|buy
|544
|100.00
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|1228
|2006.05.30 21:03
|close
|544
|100.00
|1.8839
|1.8823
|0.0000
|3000.83
|3424862.03
|1229
|2006.05.30 21:53
|buy
|545
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|1230
|2006.05.30 22:30
|close
|545
|100.00
|1.8838
|1.8822
|0.0000
|3000.83
|3427862.86
|1231
|2006.05.30 22:50
|buy
|546
|100.00
|1.8851
|1.8838
|0.0000
|1232
|2006.05.30 22:58
|s/l
|546
|100.00
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-13000.00
|3414862.86
|1233
|2006.05.30 23:10
|buy
|547
|100.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|1234
|2006.05.30 23:10
|close
|547
|100.00
|1.8847
|1.8831
|0.0000
|3000.00
|3417862.86
|1235
|2006.05.30 23:10
|buy
|548
|100.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|1236
|2006.05.30 23:41
|s/l
|548
|100.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-13000.00
|3404862.86
|1237
|2006.05.31 02:19
|buy
|549
|100.00
|1.8806
|1.8793
|0.0000
|1238
|2006.05.31 02:24
|close
|549
|100.00
|1.8810
|1.8793
|0.0000
|4000.58
|3408863.44
|1239
|2006.05.31 05:40
|buy
|550
|100.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|1240
|2006.05.31 06:08
|close
|550
|100.00
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|2000.66
|3410864.10
|1241
|2006.05.31 06:23
|buy
|551
|100.00
|1.8842
|1.8829
|0.0000
|1242
|2006.05.31 06:39
|close
|551
|100.00
|1.8845
|1.8829
|0.0000
|3000.56
|3413864.66
|1243
|2006.05.31 07:25
|buy
|552
|100.00
|1.8828
|1.8815
|0.0000
|1244
|2006.05.31 07:38
|close
|552
|100.00
|1.8831
|1.8815
|0.0000
|3000.83
|3416865.49
|1245
|2006.05.31 07:48
|buy
|553
|100.00
|1.8835
|1.8822
|0.0000
|1246
|2006.05.31 08:02
|s/l
|553
|100.00
|1.8822
|1.8822
|0.0000
|-13000.00
|3403865.49
|1247
|2006.05.31 08:21
|buy
|554
|100.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|1248
|2006.05.31 08:21
|close
|554
|100.00
|1.8828
|1.8810
|0.0000
|5000.00
|3408865.49
|1249
|2006.05.31 08:21
|buy
|555
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1250
|2006.05.31 08:23
|close
|555
|100.00
|1.8827
|1.8809
|0.0000
|5000.31
|3413865.80
|1251
|2006.05.31 08:54
|buy
|556
|100.00
|1.8839
|1.8826
|0.0000
|1252
|2006.05.31 08:54
|close
|556
|100.00
|1.8843
|1.8826
|0.0000
|4000.00
|3417865.80
|1253
|2006.05.31 08:54
|buy
|557
|100.00
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|1254
|2006.05.31 08:55
|close
|557
|100.00
|1.8842
|1.8823
|0.0000
|6000.37
|3423866.17
|1255
|2006.05.31 09:01
|buy
|558
|100.00
|1.8837
|1.8824
|0.0000
|1256
|2006.05.31 09:01
|close
|558
|100.00
|1.8843
|1.8824
|0.0000
|6000.20
|3429866.37
|1257
|2006.05.31 09:28
|buy
|559
|100.00
|1.8845
|1.8832
|0.0000
|1258
|2006.05.31 09:38
|s/l
|559
|100.00
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-13000.00
|3416866.37
|1259
|2006.05.31 10:20
|buy
|560
|100.00
|1.8804
|1.8791
|0.0000
|1260
|2006.05.31 10:24
|s/l
|560
|100.00
|1.8791
|1.8791
|0.0000
|-13000.00
|3403866.37
|1261
|2006.05.31 14:13
|sell
|561
|100.00
|1.8760
|1.8773
|0.0000
|1262
|2006.05.31 14:13
|close
|561
|100.00
|1.8755
|1.8773
|0.0000
|4999.97
|3408866.34
|1263
|2006.05.31 14:47
|sell
|562
|100.00
|1.8744
|1.8757
|0.0000
|1264
|2006.05.31 14:51
|close
|562
|100.00
|1.8741
|1.8757
|0.0000
|3000.00
|3411866.34
|1265
|2006.05.31 15:22
|sell
|563
|100.00
|1.8751
|1.8764
|0.0000
|1266
|2006.05.31 15:29
|close
|563
|100.00
|1.8747
|1.8764
|0.0000
|3999.81
|3415866.15
|1267
|2006.05.31 15:31
|sell
|564
|100.00
|1.8739
|1.8752
|0.0000
|1268
|2006.05.31 15:32
|close
|564
|100.00
|1.8736
|1.8752
|0.0000
|3000.00
|3418866.15
|1269
|2006.05.31 16:04
|sell
|565
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|1270
|2006.05.31 16:04
|close
|565
|100.00
|1.8738
|1.8754
|0.0000
|3000.00
|3421866.15
|1271
|2006.05.31 16:04
|sell
|566
|100.00
|1.8736
|1.8749
|0.0000
|1272
|2006.05.31 16:05
|s/l
|566
|100.00
|1.8749
|1.8749
|0.0000
|-13000.00
|3408866.15
|1273
|2006.05.31 20:01
|sell
|567
|100.00
|1.8734
|1.8747
|0.0000
|1274
|2006.05.31 20:01
|close
|567
|100.00
|1.8730
|1.8747
|0.0000
|3999.73
|3412865.88
|1275
|2006.05.31 20:03
|sell
|568
|100.00
|1.8728
|1.8741
|0.0000
|1276
|2006.05.31 20:03
|close
|568
|100.00
|1.8724
|1.8741
|0.0000
|3999.81
|3416865.69
|1277
|2006.05.31 20:03
|sell
|569
|100.00
|1.8727
|1.8740
|0.0000
|1278
|2006.05.31 20:05
|s/l
|569
|100.00
|1.8740
|1.8740
|0.0000
|-13000.00
|3403865.69
|1279
|2006.05.31 20:07
|sell
|570
|100.00
|1.8736
|1.8749
|0.0000
|1280
|2006.05.31 20:09
|s/l
|570
|100.00
|1.8749
|1.8749
|0.0000
|-13000.00
|3390865.69
|1281
|2006.05.31 20:21
|sell
|571
|100.00
|1.8737
|1.8750
|0.0000
|1282
|2006.05.31 20:21
|close
|571
|100.00
|1.8731
|1.8750
|0.0000
|5999.91
|3396865.60
|1283
|2006.05.31 20:21
|sell
|572
|100.00
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|1284
|2006.05.31 20:25
|close
|572
|100.00
|1.8734
|1.8751
|0.0000
|4000.39
|3400865.99
|1285
|2006.05.31 21:02
|sell
|573
|100.00
|1.8692
|1.8705
|0.0000
|1286
|2006.05.31 21:02
|close
|573
|100.00
|1.8688
|1.8705
|0.0000
|3999.80
|3404865.79
|1287
|2006.06.01 00:56
|sell
|574
|100.00
|1.8709
|1.8722
|0.0000
|1288
|2006.06.01 01:08
|close
|574
|100.00
|1.8706
|1.8722
|0.0000
|3000.83
|3407866.62
|1289
|2006.06.01 02:10
|sell
|575
|100.00
|1.8709
|1.8722
|0.0000
|1290
|2006.06.01 02:18
|close
|575
|100.00
|1.8706
|1.8722
|0.0000
|3000.83
|3410867.45
|1291
|2006.06.01 02:40
|sell
|576
|100.00
|1.8674
|1.8687
|0.0000
|1292
|2006.06.01 02:43
|close
|576
|100.00
|1.8670
|1.8687
|0.0000
|4000.50
|3414867.95
|1293
|2006.06.01 03:08
|sell
|577
|100.00
|1.8661
|1.8674
|0.0000
|1294
|2006.06.01 03:16
|s/l
|577
|100.00
|1.8674
|1.8674
|0.0000
|-13000.00
|3401867.95
|1295
|2006.06.01 04:44
|sell
|578
|100.00
|1.8655
|1.8668
|0.0000
|1296
|2006.06.01 05:22
|close
|578
|100.00
|1.8652
|1.8668
|0.0000
|2999.63
|3404867.58
|1297
|2006.06.01 09:17
|sell
|579
|100.00
|1.8625
|1.8638
|0.0000
|1298
|2006.06.01 09:21
|close
|579
|100.00
|1.8620
|1.8638
|0.0000
|4999.52
|3409867.10
|1299
|2006.06.01 09:33
|sell
|580
|100.00
|1.8612
|1.8625
|0.0000
|1300
|2006.06.01 09:35
|close
|580
|100.00
|1.8608
|1.8625
|0.0000
|4000.05
|3413867.15
|1301
|2006.06.01 09:36
|sell
|581
|100.00
|1.8614
|1.8627
|0.0000
|1302
|2006.06.01 09:36
|close
|581
|100.00
|1.8610
|1.8627
|0.0000
|4000.00
|3417867.15
|1303
|2006.06.01 09:36
|sell
|582
|100.00
|1.8618
|1.8631
|0.0000
|1304
|2006.06.01 09:38
|close
|582
|100.00
|1.8613
|1.8631
|0.0000
|4999.97
|3422867.12
|1305
|2006.06.01 09:39
|sell
|583
|100.00
|1.8622
|1.8635
|0.0000
|1306
|2006.06.01 09:46
|s/l
|583
|100.00
|1.8635
|1.8635
|0.0000
|-13000.00
|3409867.12
|1307
|2006.06.01 14:22
|sell
|584
|100.00
|1.8592
|1.8605
|0.0000
|1308
|2006.06.01 14:26
|close
|584
|100.00
|1.8588
|1.8605
|0.0000
|3999.81
|3413866.93
|1309
|2006.06.01 14:42
|sell
|585
|100.00
|1.8610
|1.8623
|0.0000
|1310
|2006.06.01 14:43
|close
|585
|100.00
|1.8605
|1.8623
|0.0000
|4999.97
|3418866.90
|1311
|2006.06.01 14:56
|sell
|586
|100.00
|1.8573
|1.8586
|0.0000
|1312
|2006.06.01 15:01
|s/l
|586
|100.00
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|-13000.00
|3405866.90
|1313
|2006.06.01 15:42
|sell
|587
|100.00
|1.8576
|1.8589
|0.0000
|1314
|2006.06.01 15:49
|close
|587
|100.00
|1.8571
|1.8589
|0.0000
|4999.74
|3410866.64
|1315
|2006.06.01 16:00
|sell
|588
|100.00
|1.8575
|1.8588
|0.0000
|1316
|2006.06.01 16:00
|s/l
|588
|100.00
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|-13000.00
|3397866.64
|1317
|2006.06.01 16:00
|sell
|589
|100.00
|1.8575
|1.8588
|0.0000
|1318
|2006.06.01 16:00
|close
|589
|100.00
|1.8569
|1.8588
|0.0000
|6000.56
|3403867.20
|1319
|2006.06.01 16:00
|sell
|590
|100.00
|1.8575
|1.8588
|0.0000
|1320
|2006.06.01 16:01
|s/l
|590
|100.00
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|-13000.00
|3390867.20
|1321
|2006.06.01 18:09
|sell
|591
|100.00
|1.8680
|1.8693
|0.0000
|1322
|2006.06.01 18:09
|close
|591
|100.00
|1.8675
|1.8693
|0.0000
|4999.97
|3395867.17
|1323
|2006.06.01 18:09
|sell
|592
|100.00
|1.8679
|1.8692
|0.0000
|1324
|2006.06.01 18:20
|close
|592
|100.00
|1.8675
|1.8692
|0.0000
|3999.80
|3399866.97
|1325
|2006.06.01 20:22
|sell
|593
|100.00
|1.8661
|1.8674
|0.0000
|1326
|2006.06.01 20:48
|close
|593
|100.00
|1.8658
|1.8674
|0.0000
|2999.54
|3402866.51
|1327
|2006.06.02 00:27
|buy
|594
|100.00
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|1328
|2006.06.02 00:52
|close
|594
|100.00
|1.8657
|1.8642
|0.0000
|2000.66
|3404867.17
|1329
|2006.06.02 06:32
|buy
|595
|100.00
|1.8670
|1.8657
|0.0000
|1330
|2006.06.02 06:38
|s/l
|595
|100.00
|1.8657
|1.8657
|0.0000
|-13000.00
|3391867.17
|1331
|2006.06.02 07:05
|sell
|596
|100.00
|1.8659
|1.8672
|0.0000
|1332
|2006.06.02 07:53
|close
|596
|100.00
|1.8656
|1.8672
|0.0000
|2999.64
|3394866.81
|1333
|2006.06.02 08:18
|sell
|597
|100.00
|1.8639
|1.8652
|0.0000
|1334
|2006.06.02 08:18
|close
|597
|100.00
|1.8635
|1.8652
|0.0000
|4000.00
|3398866.81
|1335
|2006.06.02 08:52
|sell
|598
|100.00
|1.8634
|1.8647
|0.0000
|1336
|2006.06.02 08:52
|close
|598
|100.00
|1.8631
|1.8647
|0.0000
|2997.25
|3401864.06
|1337
|2006.06.02 08:52
|sell
|599
|100.00
|1.8634
|1.8647
|0.0000
|1338
|2006.06.02 09:11
|close
|599
|100.00
|1.8630
|1.8647
|0.0000
|3998.63
|3405862.69
|1339
|2006.06.02 10:31
|buy
|600
|100.00
|1.8641
|1.8628
|0.0000
|1340
|2006.06.02 10:37
|close
|600
|100.00
|1.8645
|1.8628
|0.0000
|4001.00
|3409863.69
|1341
|2006.06.02 14:31
|buy
|601
|100.00
|1.8740
|1.8727
|0.0000
|1342
|2006.06.02 14:31
|close
|601
|100.00
|1.8744
|1.8727
|0.0000
|3999.61
|3413863.30
|1343
|2006.06.02 14:31
|buy
|602
|100.00
|1.8742
|1.8729
|0.0000
|1344
|2006.06.02 14:32
|close
|602
|100.00
|1.8746
|1.8729
|0.0000
|4000.47
|3417863.77
|1345
|2006.06.02 14:35
|buy
|603
|100.00
|1.8767
|1.8754
|0.0000
|1346
|2006.06.02 14:35
|close
|603
|100.00
|1.8773
|1.8754
|0.0000
|6000.00
|3423863.77
|1347
|2006.06.02 14:41
|buy
|604
|100.00
|1.8785
|1.8772
|0.0000
|1348
|2006.06.02 14:41
|close
|604
|100.00
|1.8792
|1.8772
|0.0000
|7000.00
|3430863.77
|1349
|2006.06.02 14:41
|buy
|605
|100.00
|1.8793
|1.8780
|0.0000
|1350
|2006.06.02 14:42
|close
|605
|100.00
|1.8797
|1.8780
|0.0000
|4000.35
|3434864.12
|1351
|2006.06.02 14:46
|buy
|606
|100.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|1352
|2006.06.02 14:46
|close
|606
|100.00
|1.8830
|1.8811
|0.0000
|5999.97
|3440864.09
|1353
|2006.06.02 14:46
|buy
|607
|100.00
|1.8829
|1.8816
|0.0000
|1354
|2006.06.02 14:47
|close
|607
|100.00
|1.8833
|1.8816
|0.0000
|3999.81
|3444863.90
|1355
|2006.06.02 14:47
|buy
|608
|100.00
|1.8821
|1.8808
|0.0000
|1356
|2006.06.02 14:48
|close
|608
|100.00
|1.8826
|1.8808
|0.0000
|5000.47
|3449864.37
|1357
|2006.06.02 14:49
|buy
|609
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1358
|2006.06.02 14:49
|close
|609
|100.00
|1.8826
|1.8809
|0.0000
|4000.00
|3453864.37
|1359
|2006.06.02 14:52
|buy
|610
|100.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|1360
|2006.06.02 14:52
|close
|610
|100.00
|1.8810
|1.8794
|0.0000
|3000.41
|3456864.78
|1361
|2006.06.02 14:52
|buy
|611
|100.00
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|1362
|2006.06.02 14:55
|s/l
|611
|100.00
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|-13000.00
|3443864.78
|1363
|2006.06.02 15:01
|buy
|612
|100.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|1364
|2006.06.02 15:01
|close
|612
|100.00
|1.8811
|1.8794
|0.0000
|4000.41
|3447865.19
|1365
|2006.06.02 15:01
|buy
|613
|100.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|1366
|2006.06.02 15:03
|close
|613
|100.00
|1.8814
|1.8794
|0.0000
|7000.41
|3454865.60
|1367
|2006.06.02 15:15
|buy
|614
|100.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|1368
|2006.06.02 15:15
|close
|614
|100.00
|1.8829
|1.8811
|0.0000
|4999.97
|3459865.57
|1369
|2006.06.02 15:21
|buy
|615
|100.00
|1.8838
|1.8825
|0.0000
|1370
|2006.06.02 15:24
|s/l
|615
|100.00
|1.8825
|1.8825
|0.0000
|-13000.00
|3446865.57
|1371
|2006.06.02 16:09
|buy
|616
|100.00
|1.8819
|1.8806
|0.0000
|1372
|2006.06.02 16:10
|close
|616
|100.00
|1.8823
|1.8806
|0.0000
|4000.00
|3450865.57
|1373
|2006.06.02 16:37
|buy
|617
|100.00
|1.8828
|1.8815
|0.0000
|1374
|2006.06.02 16:38
|close
|617
|100.00
|1.8833
|1.8815
|0.0000
|4999.97
|3455865.54
|1375
|2006.06.02 16:57
|buy
|618
|100.00
|1.8850
|1.8837
|0.0000
|1376
|2006.06.02 16:57
|close
|618
|100.00
|1.8855
|1.8837
|0.0000
|4999.97
|3460865.51
|1377
|2006.06.02 17:36
|buy
|619
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|1378
|2006.06.02 17:39
|close
|619
|100.00
|1.8851
|1.8834
|0.0000
|4000.07
|3464865.58
|1379
|2006.06.05 02:23
|sell
|620
|100.00
|1.8830
|1.8843
|0.0000
|1380
|2006.06.05 03:19
|s/l
|620
|100.00
|1.8843
|1.8843
|0.0000
|-13000.00
|3451865.58
|1381
|2006.06.05 08:10
|buy
|621
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|1382
|2006.06.05 08:11
|close
|621
|100.00
|1.8851
|1.8834
|0.0000
|3999.80
|3455865.38
|1383
|2006.06.05 08:13
|buy
|622
|100.00
|1.8846
|1.8833
|0.0000
|1384
|2006.06.05 08:13
|close
|622
|100.00
|1.8852
|1.8833
|0.0000
|6000.14
|3461865.52
|1385
|2006.06.05 08:13
|buy
|623
|100.00
|1.8846
|1.8833
|0.0000
|1386
|2006.06.05 08:16
|close
|623
|100.00
|1.8849
|1.8833
|0.0000
|2999.90
|3464865.42
|1387
|2006.06.05 10:41
|buy
|624
|100.00
|1.8854
|1.8841
|0.0000
|1388
|2006.06.05 10:54
|close
|624
|100.00
|1.8858
|1.8841
|0.0000
|3999.80
|3468865.22
|1389
|2006.06.05 12:06
|sell
|625
|100.00
|1.8850
|1.8863
|0.0000
|1390
|2006.06.05 12:06
|close
|625
|100.00
|1.8846
|1.8863
|0.0000
|4000.00
|3472865.22
|1391
|2006.06.05 12:06
|sell
|626
|100.00
|1.8851
|1.8864
|0.0000
|1392
|2006.06.05 12:06
|close
|626
|100.00
|1.8845
|1.8864
|0.0000
|6000.00
|3478865.22
|1393
|2006.06.05 12:06
|sell
|627
|100.00
|1.8856
|1.8869
|0.0000
|1394
|2006.06.05 12:13
|close
|627
|100.00
|1.8852
|1.8869
|0.0000
|3999.81
|3482865.03
|1395
|2006.06.05 14:12
|sell
|628
|100.00
|1.8822
|1.8835
|0.0000
|1396
|2006.06.05 14:26
|close
|628
|100.00
|1.8818
|1.8835
|0.0000
|4000.03
|3486865.06
|1397
|2006.06.05 14:28
|sell
|629
|100.00
|1.8816
|1.8829
|0.0000
|1398
|2006.06.05 14:37
|close
|629
|100.00
|1.8812
|1.8829
|0.0000
|4000.22
|3490865.28
|1399
|2006.06.05 14:59
|sell
|630
|100.00
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|1400
|2006.06.05 14:59
|close
|630
|100.00
|1.8789
|1.8806
|0.0000
|3999.98
|3494865.26
|1401
|2006.06.05 14:59
|sell
|631
|100.00
|1.8790
|1.8803
|0.0000
|1402
|2006.06.05 15:00
|close
|631
|100.00
|1.8785
|1.8803
|0.0000
|5000.00
|3499865.26
|1403
|2006.06.05 15:01
|sell
|632
|100.00
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|1404
|2006.06.05 15:01
|close
|632
|100.00
|1.8788
|1.8806
|0.0000
|4999.98
|3504865.24
|1405
|2006.06.05 15:01
|sell
|633
|100.00
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|1406
|2006.06.05 15:01
|close
|633
|100.00
|1.8783
|1.8801
|0.0000
|5000.00
|3509865.24
|1407
|2006.06.05 15:01
|sell
|634
|100.00
|1.8791
|1.8804
|0.0000
|1408
|2006.06.05 15:02
|close
|634
|100.00
|1.8786
|1.8804
|0.0000
|4999.65
|3514864.89
|1409
|2006.06.05 15:51
|sell
|635
|100.00
|1.8790
|1.8803
|0.0000
|1410
|2006.06.05 15:57
|close
|635
|100.00
|1.8787
|1.8803
|0.0000
|2999.64
|3517864.53
|1411
|2006.06.05 16:05
|sell
|636
|100.00
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|1412
|2006.06.05 16:06
|close
|636
|100.00
|1.8784
|1.8801
|0.0000
|3999.46
|3521863.99
|1413
|2006.06.05 16:59
|sell
|637
|100.00
|1.8765
|1.8778
|0.0000
|1414
|2006.06.05 17:35
|s/l
|637
|100.00
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|-13000.00
|3508863.99
|1415
|2006.06.05 18:31
|sell
|638
|100.00
|1.8791
|1.8804
|0.0000
|1416
|2006.06.05 19:23
|close
|638
|100.00
|1.8787
|1.8804
|0.0000
|4000.15
|3512864.14
|1417
|2006.06.05 19:25
|sell
|639
|100.00
|1.8791
|1.8804
|0.0000
|1418
|2006.06.05 19:30
|close
|639
|100.00
|1.8788
|1.8804
|0.0000
|2999.64
|3515863.78
|1419
|2006.06.05 21:02
|sell
|640
|100.00
|1.8736
|1.8749
|0.0000
|1420
|2006.06.05 21:26
|close
|640
|100.00
|1.8732
|1.8749
|0.0000
|3999.80
|3519863.58
|1421
|2006.06.06 00:55
|sell
|641
|100.00
|1.8715
|1.8728
|0.0000
|1422
|2006.06.06 00:57
|close
|641
|100.00
|1.8712
|1.8728
|0.0000
|2999.64
|3522863.22
|1423
|2006.06.06 03:08
|sell
|642
|100.00
|1.8710
|1.8723
|0.0000
|1424
|2006.06.06 03:10
|close
|642
|100.00
|1.8707
|1.8723
|0.0000
|3000.51
|3525863.73
|1425
|2006.06.06 03:19
|sell
|643
|100.00
|1.8698
|1.8711
|0.0000
|1426
|2006.06.06 03:19
|close
|643
|100.00
|1.8695
|1.8711
|0.0000
|2999.72
|3528863.45
|1427
|2006.06.06 04:50
|sell
|644
|100.00
|1.8713
|1.8726
|0.0000
|1428
|2006.06.06 05:04
|close
|644
|100.00
|1.8708
|1.8726
|0.0000
|4999.97
|3533863.42
|1429
|2006.06.06 05:39
|sell
|645
|100.00
|1.8707
|1.8720
|0.0000
|1430
|2006.06.06 06:11
|close
|645
|100.00
|1.8704
|1.8720
|0.0000
|2999.64
|3536863.06
|1431
|2006.06.06 09:18
|sell
|646
|100.00
|1.8760
|1.8773
|0.0000
|1432
|2006.06.06 09:18
|close
|646
|100.00
|1.8757
|1.8773
|0.0000
|3000.47
|3539863.53
|1433
|2006.06.06 09:18
|sell
|647
|100.00
|1.8759
|1.8772
|0.0000
|1434
|2006.06.06 09:18
|close
|647
|100.00
|1.8756
|1.8772
|0.0000
|3000.00
|3542863.53
|1435
|2006.06.06 09:18
|sell
|648
|100.00
|1.8760
|1.8773
|0.0000
|1436
|2006.06.06 09:32
|close
|648
|100.00
|1.8757
|1.8773
|0.0000
|3000.47
|3545864.00
|1437
|2006.06.06 09:35
|sell
|649
|100.00
|1.8750
|1.8763
|0.0000
|1438
|2006.06.06 09:37
|close
|649
|100.00
|1.8746
|1.8763
|0.0000
|3999.80
|3549863.80
|1439
|2006.06.06 10:06
|sell
|650
|100.00
|1.8742
|1.8755
|0.0000
|1440
|2006.06.06 10:17
|close
|650
|100.00
|1.8739
|1.8755
|0.0000
|2999.63
|3552863.43
|1441
|2006.06.06 12:17
|sell
|651
|100.00
|1.8700
|1.8713
|0.0000
|1442
|2006.06.06 12:22
|close
|651
|100.00
|1.8696
|1.8713
|0.0000
|3999.76
|3556863.19
|1443
|2006.06.06 12:32
|sell
|652
|100.00
|1.8683
|1.8696
|0.0000
|1444
|2006.06.06 12:39
|s/l
|652
|100.00
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|-13000.00
|3543863.19
|1445
|2006.06.06 13:02
|sell
|653
|100.00
|1.8689
|1.8702
|0.0000
|1446
|2006.06.06 13:24
|close
|653
|100.00
|1.8686
|1.8702
|0.0000
|2999.63
|3546862.82
|1447
|2006.06.06 14:00
|sell
|654
|100.00
|1.8680
|1.8693
|0.0000
|1448
|2006.06.06 14:00
|close
|654
|100.00
|1.8677
|1.8693
|0.0000
|3000.83
|3549863.65
|1449
|2006.06.06 14:17
|sell
|655
|100.00
|1.8659
|1.8672
|0.0000
|1450
|2006.06.06 14:19
|close
|655
|100.00
|1.8655
|1.8672
|0.0000
|3999.41
|3553863.06
|1451
|2006.06.06 14:34
|sell
|656
|100.00
|1.8641
|1.8654
|0.0000
|1452
|2006.06.06 14:41
|s/l
|656
|100.00
|1.8654
|1.8654
|0.0000
|-13000.00
|3540863.06
|1453
|2006.06.06 14:56
|sell
|657
|100.00
|1.8640
|1.8653
|0.0000
|1454
|2006.06.06 15:06
|s/l
|657
|100.00
|1.8653
|1.8653
|0.0000
|-13000.00
|3527863.06
|1455
|2006.06.06 15:40
|sell
|658
|100.00
|1.8620
|1.8633
|0.0000
|1456
|2006.06.06 15:54
|s/l
|658
|100.00
|1.8633
|1.8633
|0.0000
|-13000.00
|3514863.06
|1457
|2006.06.06 16:32
|sell
|659
|100.00
|1.8638
|1.8651
|0.0000
|1458
|2006.06.06 16:32
|close
|659
|100.00
|1.8635
|1.8651
|0.0000
|3000.49
|3517863.55
|1459
|2006.06.06 16:40
|sell
|660
|100.00
|1.8634
|1.8647
|0.0000
|1460
|2006.06.06 16:40
|close
|660
|100.00
|1.8630
|1.8647
|0.0000
|3999.80
|3521863.35
|1461
|2006.06.06 17:00
|sell
|661
|100.00
|1.8602
|1.8615
|0.0000
|1462
|2006.06.06 17:00
|close
|661
|100.00
|1.8598
|1.8615
|0.0000
|4000.00
|3525863.35
|1463
|2006.06.06 17:00
|sell
|662
|100.00
|1.8601
|1.8614
|0.0000
|1464
|2006.06.06 17:01
|close
|662
|100.00
|1.8598
|1.8614
|0.0000
|3000.31
|3528863.66
|1465
|2006.06.06 17:52
|sell
|663
|100.00
|1.8609
|1.8622
|0.0000
|1466
|2006.06.06 17:52
|close
|663
|100.00
|1.8605
|1.8622
|0.0000
|4000.55
|3532864.21
|1467
|2006.06.06 17:52
|sell
|664
|100.00
|1.8612
|1.8625
|0.0000
|1468
|2006.06.06 17:53
|close
|664
|100.00
|1.8607
|1.8625
|0.0000
|4999.75
|3537863.96
|1469
|2006.06.06 17:59
|sell
|665
|100.00
|1.8609
|1.8622
|0.0000
|1470
|2006.06.06 17:59
|close
|665
|100.00
|1.8605
|1.8622
|0.0000
|4000.44
|3541864.40
|1471
|2006.06.06 17:59
|sell
|666
|100.00
|1.8608
|1.8621
|0.0000
|1472
|2006.06.06 18:02
|close
|666
|100.00
|1.8603
|1.8621
|0.0000
|4999.97
|3546864.37
|1473
|2006.06.06 23:19
|sell
|667
|100.00
|1.8598
|1.8611
|0.0000
|1474
|2006.06.06 23:20
|close
|667
|100.00
|1.8594
|1.8611
|0.0000
|3999.80
|3550864.17
|1475
|2006.06.07 00:13
|sell
|668
|100.00
|1.8602
|1.8615
|0.0000
|1476
|2006.06.07 00:20
|close
|668
|100.00
|1.8598
|1.8615
|0.0000
|4000.99
|3554865.16
|1477
|2006.06.07 00:30
|sell
|669
|100.00
|1.8594
|1.8607
|0.0000
|1478
|2006.06.07 00:57
|s/l
|669
|100.00
|1.8607
|1.8607
|0.0000
|-13000.00
|3541865.16
|1479
|2006.06.07 02:04
|sell
|670
|100.00
|1.8612
|1.8625
|0.0000
|1480
|2006.06.07 03:08
|s/l
|670
|100.00
|1.8625
|1.8625
|0.0000
|-13000.00
|3528865.16
|1481
|2006.06.07 06:55
|sell
|671
|100.00
|1.8626
|1.8639
|0.0000
|1482
|2006.06.07 07:03
|close
|671
|100.00
|1.8623
|1.8639
|0.0000
|2999.64
|3531864.80
|1483
|2006.06.07 07:53
|sell
|672
|100.00
|1.8608
|1.8621
|0.0000
|1484
|2006.06.07 07:56
|close
|672
|100.00
|1.8603
|1.8621
|0.0000
|4999.97
|3536864.77
|1485
|2006.06.07 08:18
|sell
|673
|100.00
|1.8588
|1.8601
|0.0000
|1486
|2006.06.07 08:30
|close
|673
|100.00
|1.8584
|1.8601
|0.0000
|4000.00
|3540864.77
|1487
|2006.06.07 08:39
|sell
|674
|100.00
|1.8566
|1.8579
|0.0000
|1488
|2006.06.07 09:01
|close
|674
|100.00
|1.8563
|1.8579
|0.0000
|3000.83
|3543865.60
|1489
|2006.06.07 09:35
|sell
|675
|100.00
|1.8559
|1.8572
|0.0000
|1490
|2006.06.07 09:41
|close
|675
|100.00
|1.8556
|1.8572
|0.0000
|3000.34
|3546865.94
|1491
|2006.06.07 12:00
|sell
|676
|100.00
|1.8606
|1.8619
|0.0000
|1492
|2006.06.07 12:06
|s/l
|676
|100.00
|1.8619
|1.8619
|0.0000
|-13000.00
|3533865.94
|1493
|2006.06.07 15:27
|sell
|677
|100.00
|1.8567
|1.8580
|0.0000
|1494
|2006.06.07 15:32
|close
|677
|100.00
|1.8563
|1.8580
|0.0000
|3999.81
|3537865.75
|1495
|2006.06.07 15:48
|sell
|678
|100.00
|1.8541
|1.8554
|0.0000
|1496
|2006.06.07 15:49
|close
|678
|100.00
|1.8537
|1.8554
|0.0000
|4000.00
|3541865.75
|1497
|2006.06.07 15:51
|sell
|679
|100.00
|1.8538
|1.8551
|0.0000
|1498
|2006.06.07 15:51
|close
|679
|100.00
|1.8533
|1.8551
|0.0000
|5000.00
|3546865.75
|1499
|2006.06.07 15:51
|sell
|680
|100.00
|1.8538
|1.8551
|0.0000
|1500
|2006.06.07 15:56
|s/l
|680
|100.00
|1.8551
|1.8551
|0.0000
|-13000.00
|3533865.75
|1501
|2006.06.07 16:34
|sell
|681
|100.00
|1.8547
|1.8560
|0.0000
|1502
|2006.06.07 16:34
|close
|681
|100.00
|1.8543
|1.8560
|0.0000
|3999.69
|3537865.44
|1503
|2006.06.07 19:47
|sell
|682
|100.00
|1.8575
|1.8588
|0.0000
|1504
|2006.06.07 20:08
|close
|682
|100.00
|1.8570
|1.8588
|0.0000
|5000.00
|3542865.44
|1505
|2006.06.08 02:43
|sell
|683
|100.00
|1.8564
|1.8577
|0.0000
|1506
|2006.06.08 02:48
|close
|683
|100.00
|1.8561
|1.8577
|0.0000
|3000.13
|3545865.57
|1507
|2006.06.08 02:52
|sell
|684
|100.00
|1.8563
|1.8576
|0.0000
|1508
|2006.06.08 02:58
|close
|684
|100.00
|1.8560
|1.8576
|0.0000
|2999.63
|3548865.20
|1509
|2006.06.08 03:22
|sell
|685
|100.00
|1.8548
|1.8561
|0.0000
|1510
|2006.06.08 03:23
|close
|685
|100.00
|1.8545
|1.8561
|0.0000
|2999.86
|3551865.06
|1511
|2006.06.08 03:40
|sell
|686
|100.00
|1.8548
|1.8561
|0.0000
|1512
|2006.06.08 04:09
|close
|686
|100.00
|1.8545
|1.8561
|0.0000
|2999.64
|3554864.70
|1513
|2006.06.08 06:39
|sell
|687
|100.00
|1.8556
|1.8569
|0.0000
|1514
|2006.06.08 07:11
|close
|687
|100.00
|1.8553
|1.8569
|0.0000
|2999.63
|3557864.33
|1515
|2006.06.08 07:28
|sell
|688
|100.00
|1.8552
|1.8565
|0.0000
|1516
|2006.06.08 08:01
|s/l
|688
|100.00
|1.8565
|1.8565
|0.0000
|-13000.00
|3544864.33
|1517
|2006.06.08 08:40
|sell
|689
|100.00
|1.8516
|1.8529
|0.0000
|1518
|2006.06.08 08:40
|close
|689
|100.00
|1.8513
|1.8529
|0.0000
|3000.00
|3547864.33
|1519
|2006.06.08 08:40
|sell
|690
|100.00
|1.8515
|1.8528
|0.0000
|1520
|2006.06.08 08:49
|s/l
|690
|100.00
|1.8528
|1.8528
|0.0000
|-13000.00
|3534864.33
|1521
|2006.06.08 09:12
|sell
|691
|100.00
|1.8511
|1.8524
|0.0000
|1522
|2006.06.08 09:12
|close
|691
|100.00
|1.8508
|1.8524
|0.0000
|2999.96
|3537864.29
|1523
|2006.06.08 09:12
|sell
|692
|100.00
|1.8512
|1.8525
|0.0000
|1524
|2006.06.08 09:19
|close
|692
|100.00
|1.8504
|1.8525
|0.0000
|7999.85
|3545864.14
|1525
|2006.06.08 10:31
|sell
|693
|100.00
|1.8476
|1.8489
|0.0000
|1526
|2006.06.08 10:36
|s/l
|693
|100.00
|1.8489
|1.8489
|0.0000
|-13000.00
|3532864.14
|1527
|2006.06.08 11:21
|sell
|694
|100.00
|1.8495
|1.8508
|0.0000
|1528
|2006.06.08 11:21
|close
|694
|100.00
|1.8491
|1.8508
|0.0000
|3999.80
|3536863.94
|1529
|2006.06.08 11:21
|sell
|695
|100.00
|1.8492
|1.8505
|0.0000
|1530
|2006.06.08 11:29
|close
|695
|100.00
|1.8489
|1.8505
|0.0000
|2999.53
|3539863.47
|1531
|2006.06.08 13:56
|sell
|696
|100.00
|1.8465
|1.8478
|0.0000
|1532
|2006.06.08 13:56
|close
|696
|100.00
|1.8461
|1.8478
|0.0000
|4000.00
|3543863.47
|1533
|2006.06.08 14:08
|sell
|697
|100.00
|1.8439
|1.8452
|0.0000
|1534
|2006.06.08 14:17
|close
|697
|100.00
|1.8435
|1.8452
|0.0000
|3999.80
|3547863.27
|1535
|2006.06.08 14:24
|sell
|698
|100.00
|1.8438
|1.8451
|0.0000
|1536
|2006.06.08 14:24
|close
|698
|100.00
|1.8434
|1.8451
|0.0000
|3999.81
|3551863.08
|1537
|2006.06.08 14:24
|sell
|699
|100.00
|1.8438
|1.8451
|0.0000
|1538
|2006.06.08 14:24
|close
|699
|100.00
|1.8434
|1.8451
|0.0000
|3999.81
|3555862.89
|1539
|2006.06.08 14:37
|sell
|700
|100.00
|1.8392
|1.8405
|0.0000
|1540
|2006.06.08 14:37
|close
|700
|100.00
|1.8386
|1.8405
|0.0000
|5999.94
|3561862.83
|1541
|2006.06.08 14:37
|sell
|701
|100.00
|1.8391
|1.8404
|0.0000
|1542
|2006.06.08 14:39
|s/l
|701
|100.00
|1.8404
|1.8404
|0.0000
|-13000.00
|3548862.83
|1543
|2006.06.08 14:39
|sell
|702
|100.00
|1.8406
|1.8419
|0.0000
|1544
|2006.06.08 14:39
|close
|702
|100.00
|1.8401
|1.8419
|0.0000
|5000.00
|3553862.83
|1545
|2006.06.08 14:46
|sell
|703
|100.00
|1.8378
|1.8391
|0.0000
|1546
|2006.06.08 14:46
|close
|703
|100.00
|1.8373
|1.8391
|0.0000
|4999.97
|3558862.80
|1547
|2006.06.08 14:48
|sell
|704
|100.00
|1.8388
|1.8401
|0.0000
|1548
|2006.06.08 14:48
|close
|704
|100.00
|1.8384
|1.8401
|0.0000
|3999.53
|3562862.33
|1549
|2006.06.08 14:48
|sell
|705
|100.00
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|1550
|2006.06.08 14:53
|s/l
|705
|100.00
|1.8400
|1.8400
|0.0000
|-13000.00
|3549862.33
|1551
|2006.06.08 15:25
|sell
|706
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|1552
|2006.06.08 15:32
|close
|706
|100.00
|1.8394
|1.8416
|0.0000
|8999.80
|3558862.13
|1553
|2006.06.08 17:00
|sell
|707
|100.00
|1.8394
|1.8407
|0.0000
|1554
|2006.06.08 17:00
|close
|707
|100.00
|1.8390
|1.8407
|0.0000
|4000.53
|3562862.66
|1555
|2006.06.08 17:00
|sell
|708
|100.00
|1.8393
|1.8406
|0.0000
|1556
|2006.06.08 17:03
|s/l
|708
|100.00
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-13000.00
|3549862.66
|1557
|2006.06.08 23:01
|sell
|709
|100.00
|1.8422
|1.8435
|0.0000
|1558
|2006.06.08 23:09
|s/l
|709
|100.00
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-13000.00
|3536862.66
|1559
|2006.06.09 04:56
|sell
|710
|100.00
|1.8426
|1.8439
|0.0000
|1560
|2006.06.09 05:55
|close
|710
|100.00
|1.8423
|1.8439
|0.0000
|2999.64
|3539862.30
|1561
|2006.06.09 07:32
|sell
|711
|100.00
|1.8431
|1.8444
|0.0000
|1562
|2006.06.09 08:05
|close
|711
|100.00
|1.8428
|1.8444
|0.0000
|2999.52
|3542861.82
|1563
|2006.06.09 08:07
|sell
|712
|100.00
|1.8427
|1.8440
|0.0000
|1564
|2006.06.09 08:09
|close
|712
|100.00
|1.8422
|1.8440
|0.0000
|4999.97
|3547861.79
|1565
|2006.06.09 08:49
|sell
|713
|100.00
|1.8428
|1.8441
|0.0000
|1566
|2006.06.09 08:55
|s/l
|713
|100.00
|1.8441
|1.8441
|0.0000
|-13000.00
|3534861.79
|1567
|2006.06.09 09:12
|sell
|714
|100.00
|1.8449
|1.8462
|0.0000
|1568
|2006.06.09 09:15
|close
|714
|100.00
|1.8446
|1.8462
|0.0000
|3000.12
|3537861.91
|1569
|2006.06.09 12:49
|sell
|715
|100.00
|1.8432
|1.8445
|0.0000
|1570
|2006.06.09 12:49
|close
|715
|100.00
|1.8429
|1.8445
|0.0000
|2999.63
|3540861.54
|1571
|2006.06.09 12:49
|sell
|716
|100.00
|1.8432
|1.8445
|0.0000
|1572
|2006.06.09 12:49
|close
|716
|100.00
|1.8429
|1.8445
|0.0000
|2999.63
|3543861.17
|1573
|2006.06.09 14:26
|sell
|717
|100.00
|1.8435
|1.8448
|0.0000
|1574
|2006.06.09 14:30
|close
|717
|100.00
|1.8424
|1.8448
|0.0000
|11000.00
|3554861.17
|1575
|2006.06.09 14:31
|sell
|718
|100.00
|1.8397
|1.8410
|0.0000
|1576
|2006.06.09 14:31
|close
|718
|100.00
|1.8389
|1.8410
|0.0000
|7999.84
|3562861.01
|1577
|2006.06.09 14:36
|sell
|719
|100.00
|1.8378
|1.8391
|0.0000
|1578
|2006.06.09 14:36
|close
|719
|100.00
|1.8375
|1.8391
|0.0000
|3000.00
|3565861.01
|1579
|2006.06.09 14:38
|sell
|720
|100.00
|1.8382
|1.8395
|0.0000
|1580
|2006.06.09 14:38
|close
|720
|100.00
|1.8375
|1.8395
|0.0000
|7000.00
|3572861.01
|1581
|2006.06.09 14:38
|sell
|721
|100.00
|1.8383
|1.8396
|0.0000
|1582
|2006.06.09 14:40
|close
|721
|100.00
|1.8378
|1.8396
|0.0000
|4999.97
|3577860.98
|1583
|2006.06.09 14:45
|sell
|722
|100.00
|1.8383
|1.8396
|0.0000
|1584
|2006.06.09 14:45
|close
|722
|100.00
|1.8378
|1.8396
|0.0000
|5000.00
|3582860.98
|1585
|2006.06.09 14:45
|sell
|723
|100.00
|1.8381
|1.8394
|0.0000
|1586
|2006.06.09 14:48
|s/l
|723
|100.00
|1.8394
|1.8394
|0.0000
|-13000.00
|3569860.98
|1587
|2006.06.09 14:54
|sell
|724
|100.00
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|1588
|2006.06.09 14:54
|close
|724
|100.00
|1.8384
|1.8400
|0.0000
|3000.83
|3572861.81
|1589
|2006.06.09 14:54
|sell
|725
|100.00
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|1590
|2006.06.09 14:56
|close
|725
|100.00
|1.8378
|1.8400
|0.0000
|9000.56
|3581862.37
|1591
|2006.06.09 15:02
|sell
|726
|100.00
|1.8384
|1.8397
|0.0000
|1592
|2006.06.09 15:17
|s/l
|726
|100.00
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|-13000.00
|3568862.37
|1593
|2006.06.09 20:52
|sell
|727
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|1594
|2006.06.09 22:09
|close
|727
|100.00
|1.8407
|1.8424
|0.0000
|3999.80
|3572862.17
|1595
|2006.06.12 02:32
|buy
|728
|100.00
|1.8393
|1.8380
|0.0000
|1596
|2006.06.12 02:37
|close
|728
|100.00
|1.8397
|1.8380
|0.0000
|3999.81
|3576861.98
|1597
|2006.06.12 02:44
|buy
|729
|100.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|1598
|2006.06.12 03:11
|close
|729
|100.00
|1.8409
|1.8392
|0.0000
|3999.80
|3580861.78
|1599
|2006.06.12 06:48
|buy
|730
|100.00
|1.8421
|1.8408
|0.0000
|1600
|2006.06.12 07:11
|close
|730
|100.00
|1.8423
|1.8408
|0.0000
|2000.66
|3582862.44
|1601
|2006.06.12 11:57
|buy
|731
|100.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|1602
|2006.06.12 12:08
|close
|731
|100.00
|1.8432
|1.8416
|0.0000
|3000.00
|3585862.44
|1603
|2006.06.12 12:49
|buy
|732
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1604
|2006.06.12 13:23
|s/l
|732
|100.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-13000.00
|3572862.44
|1605
|2006.06.12 13:57
|buy
|733
|100.00
|1.8391
|1.8378
|0.0000
|1606
|2006.06.12 13:58
|close
|733
|100.00
|1.8394
|1.8378
|0.0000
|3000.00
|3575862.44
|1607
|2006.06.12 14:00
|buy
|734
|100.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|1608
|2006.06.12 14:00
|close
|734
|100.00
|1.8407
|1.8391
|0.0000
|3000.83
|3578863.27
|1609
|2006.06.12 14:03
|buy
|735
|100.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|1610
|2006.06.12 14:03
|close
|735
|100.00
|1.8415
|1.8399
|0.0000
|3000.00
|3581863.27
|1611
|2006.06.12 14:03
|buy
|736
|100.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|1612
|2006.06.12 14:05
|close
|736
|100.00
|1.8415
|1.8399
|0.0000
|3000.39
|3584863.66
|1613
|2006.06.12 14:06
|buy
|737
|100.00
|1.8411
|1.8398
|0.0000
|1614
|2006.06.12 14:06
|close
|737
|100.00
|1.8414
|1.8398
|0.0000
|3000.00
|3587863.66
|1615
|2006.06.12 14:06
|buy
|738
|100.00
|1.8411
|1.8398
|0.0000
|1616
|2006.06.12 14:12
|close
|738
|100.00
|1.8415
|1.8398
|0.0000
|4000.56
|3591864.22
|1617
|2006.06.12 14:32
|buy
|739
|100.00
|1.8432
|1.8419
|0.0000
|1618
|2006.06.12 14:42
|close
|739
|100.00
|1.8436
|1.8419
|0.0000
|3999.81
|3595864.03
|1619
|2006.06.12 16:46
|buy
|740
|100.00
|1.8451
|1.8438
|0.0000
|1620
|2006.06.12 16:53
|s/l
|740
|100.00
|1.8438
|1.8438
|0.0000
|-13000.00
|3582864.03
|1621
|2006.06.12 17:32
|buy
|741
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1622
|2006.06.12 17:32
|close
|741
|100.00
|1.8428
|1.8412
|0.0000
|2999.43
|3585863.46
|1623
|2006.06.12 17:32
|buy
|742
|100.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|1624
|2006.06.12 17:38
|close
|742
|100.00
|1.8430
|1.8414
|0.0000
|3000.29
|3588863.75
|1625
|2006.06.12 17:45
|buy
|743
|100.00
|1.8430
|1.8417
|0.0000
|1626
|2006.06.12 17:45
|close
|743
|100.00
|1.8435
|1.8417
|0.0000
|5000.18
|3593863.93
|1627
|2006.06.12 17:45
|buy
|744
|100.00
|1.8430
|1.8417
|0.0000
|1628
|2006.06.12 17:45
|close
|744
|100.00
|1.8434
|1.8417
|0.0000
|4000.00
|3597863.93
|1629
|2006.06.12 17:45
|buy
|745
|100.00
|1.8430
|1.8417
|0.0000
|1630
|2006.06.12 17:46
|close
|745
|100.00
|1.8434
|1.8417
|0.0000
|3999.79
|3601863.72
|1631
|2006.06.12 18:59
|buy
|746
|100.00
|1.8440
|1.8427
|0.0000
|1632
|2006.06.12 19:40
|close
|746
|100.00
|1.8444
|1.8427
|0.0000
|4000.99
|3605864.71
|1633
|2006.06.13 02:40
|sell
|747
|100.00
|1.8418
|1.8431
|0.0000
|1634
|2006.06.13 03:04
|close
|747
|100.00
|1.8414
|1.8431
|0.0000
|3999.80
|3609864.51
|1635
|2006.06.13 06:19
|sell
|748
|100.00
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1636
|2006.06.13 07:26
|s/l
|748
|100.00
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-13000.00
|3596864.51
|1637
|2006.06.13 07:59
|sell
|749
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|1638
|2006.06.13 08:05
|close
|749
|100.00
|1.8399
|1.8416
|0.0000
|4000.00
|3600864.51
|1639
|2006.06.13 08:50
|buy
|750
|100.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|1640
|2006.06.13 08:50
|close
|750
|100.00
|1.8405
|1.8389
|0.0000
|3000.00
|3603864.51
|1641
|2006.06.13 08:50
|buy
|751
|100.00
|1.8400
|1.8387
|0.0000
|1642
|2006.06.13 08:50
|close
|751
|100.00
|1.8404
|1.8387
|0.0000
|4000.00
|3607864.51
|1643
|2006.06.13 08:51
|buy
|752
|100.00
|1.8395
|1.8382
|0.0000
|1644
|2006.06.13 08:51
|close
|752
|100.00
|1.8405
|1.8382
|0.0000
|9999.64
|3617864.15
|1645
|2006.06.13 08:51
|buy
|753
|100.00
|1.8396
|1.8383
|0.0000
|1646
|2006.06.13 08:52
|close
|753
|100.00
|1.8403
|1.8383
|0.0000
|6999.11
|3624863.26
|1647
|2006.06.13 09:13
|buy
|754
|100.00
|1.8400
|1.8387
|0.0000
|1648
|2006.06.13 09:16
|close
|754
|100.00
|1.8403
|1.8387
|0.0000
|3000.00
|3627863.26
|1649
|2006.06.13 09:25
|buy
|755
|100.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|1650
|2006.06.13 09:25
|close
|755
|100.00
|1.8435
|1.8415
|0.0000
|7000.00
|3634863.26
|1651
|2006.06.13 10:06
|buy
|756
|100.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1652
|2006.06.13 10:06
|close
|756
|100.00
|1.8427
|1.8410
|0.0000
|3999.81
|3638863.07
|1653
|2006.06.13 10:06
|buy
|757
|100.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1654
|2006.06.13 10:12
|close
|757
|100.00
|1.8426
|1.8410
|0.0000
|2999.64
|3641862.71
|1655
|2006.06.13 10:31
|buy
|758
|100.00
|1.8446
|1.8433
|0.0000
|1656
|2006.06.13 10:35
|s/l
|758
|100.00
|1.8433
|1.8433
|0.0000
|-13000.00
|3628862.71
|1657
|2006.06.13 13:20
|sell
|759
|100.00
|1.8413
|1.8426
|0.0000
|1658
|2006.06.13 13:20
|close
|759
|100.00
|1.8409
|1.8426
|0.0000
|3999.81
|3632862.52
|1659
|2006.06.13 13:20
|sell
|760
|100.00
|1.8413
|1.8426
|0.0000
|1660
|2006.06.13 13:54
|close
|760
|100.00
|1.8409
|1.8426
|0.0000
|3999.81
|3636862.33
|1661
|2006.06.13 14:36
|buy
|761
|100.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|1662
|2006.06.13 14:36
|close
|761
|100.00
|1.8391
|1.8375
|0.0000
|3000.03
|3639862.36
|1663
|2006.06.13 14:44
|buy
|762
|100.00
|1.8380
|1.8367
|0.0000
|1664
|2006.06.13 14:45
|close
|762
|100.00
|1.8384
|1.8367
|0.0000
|4000.06
|3643862.42
|1665
|2006.06.13 14:55
|buy
|763
|100.00
|1.8384
|1.8371
|0.0000
|1666
|2006.06.13 14:55
|close
|763
|100.00
|1.8391
|1.8371
|0.0000
|7000.30
|3650862.72
|1667
|2006.06.13 16:56
|sell
|764
|100.00
|1.8375
|1.8388
|0.0000
|1668
|2006.06.13 16:56
|close
|764
|100.00
|1.8366
|1.8388
|0.0000
|8999.76
|3659862.48
|1669
|2006.06.13 16:56
|sell
|765
|100.00
|1.8375
|1.8388
|0.0000
|1670
|2006.06.13 16:59
|close
|765
|100.00
|1.8369
|1.8388
|0.0000
|5999.76
|3665862.24
|1671
|2006.06.13 17:01
|sell
|766
|100.00
|1.8373
|1.8386
|0.0000
|1672
|2006.06.13 17:01
|close
|766
|100.00
|1.8367
|1.8386
|0.0000
|5999.51
|3671861.75
|1673
|2006.06.13 17:01
|sell
|767
|100.00
|1.8374
|1.8387
|0.0000
|1674
|2006.06.13 17:05
|close
|767
|100.00
|1.8369
|1.8387
|0.0000
|4999.97
|3676861.72
|1675
|2006.06.13 19:28
|sell
|768
|100.00
|1.8331
|1.8344
|0.0000
|1676
|2006.06.13 19:57
|s/l
|768
|100.00
|1.8344
|1.8344
|0.0000
|-13000.00
|3663861.72
|1677
|2006.06.14 00:39
|sell
|769
|100.00
|1.8340
|1.8353
|0.0000
|1678
|2006.06.14 00:42
|close
|769
|100.00
|1.8337
|1.8353
|0.0000
|2999.63
|3666861.35
|1679
|2006.06.14 05:28
|sell
|770
|100.00
|1.8349
|1.8362
|0.0000
|1680
|2006.06.14 05:29
|close
|770
|100.00
|1.8347
|1.8362
|0.0000
|2000.67
|3668862.02
|1681
|2006.06.14 08:21
|buy
|771
|100.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|1682
|2006.06.14 08:21
|close
|771
|100.00
|1.8391
|1.8375
|0.0000
|2999.61
|3671861.63
|1683
|2006.06.14 08:21
|buy
|772
|100.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|1684
|2006.06.14 08:24
|close
|772
|100.00
|1.8393
|1.8375
|0.0000
|4999.61
|3676861.24
|1685
|2006.06.14 08:32
|buy
|773
|100.00
|1.8390
|1.8377
|0.0000
|1686
|2006.06.14 08:48
|close
|773
|100.00
|1.8393
|1.8377
|0.0000
|3000.83
|3679862.07
|1687
|2006.06.14 09:01
|buy
|774
|100.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|1688
|2006.06.14 09:09
|s/l
|774
|100.00
|1.8390
|1.8390
|0.0000
|-13000.00
|3666862.07
|1689
|2006.06.14 09:40
|buy
|775
|100.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1690
|2006.06.14 09:40
|close
|775
|100.00
|1.8426
|1.8410
|0.0000
|2999.64
|3669861.71
|1691
|2006.06.14 10:30
|buy
|776
|100.00
|1.8436
|1.8423
|0.0000
|1692
|2006.06.14 10:30
|close
|776
|100.00
|1.8442
|1.8423
|0.0000
|5999.98
|3675861.69
|1693
|2006.06.14 12:08
|buy
|777
|100.00
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|1694
|2006.06.14 12:13
|s/l
|777
|100.00
|1.8411
|1.8411
|0.0000
|-13000.00
|3662861.69
|1695
|2006.06.14 12:41
|buy
|778
|100.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|1696
|2006.06.14 12:41
|close
|778
|100.00
|1.8420
|1.8403
|0.0000
|3999.81
|3666861.50
|1697
|2006.06.14 12:41
|buy
|779
|100.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|1698
|2006.06.14 13:17
|s/l
|779
|100.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-13000.00
|3653861.50
|1699
|2006.06.14 14:03
|buy
|780
|100.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|1700
|2006.06.14 14:24
|close
|780
|100.00
|1.8412
|1.8396
|0.0000
|2999.64
|3656861.14
|1701
|2006.06.14 14:34
|buy
|781
|100.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|1702
|2006.06.14 14:34
|close
|781
|100.00
|1.8392
|1.8375
|0.0000
|4000.20
|3660861.34
|1703
|2006.06.14 14:37
|buy
|782
|100.00
|1.8406
|1.8393
|0.0000
|1704
|2006.06.14 14:37
|close
|782
|100.00
|1.8410
|1.8393
|0.0000
|4000.00
|3664861.34
|1705
|2006.06.14 14:38
|buy
|783
|100.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|1706
|2006.06.14 14:38
|close
|783
|100.00
|1.8407
|1.8390
|0.0000
|4000.00
|3668861.34
|1707
|2006.06.14 14:39
|buy
|784
|100.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|1708
|2006.06.14 14:39
|close
|784
|100.00
|1.8409
|1.8392
|0.0000
|3999.44
|3672860.78
|1709
|2006.06.14 14:41
|buy
|785
|100.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|1710
|2006.06.14 14:41
|close
|785
|100.00
|1.8398
|1.8381
|0.0000
|4000.00
|3676860.78
|1711
|2006.06.14 14:41
|buy
|786
|100.00
|1.8393
|1.8380
|0.0000
|1712
|2006.06.14 14:43
|s/l
|786
|100.00
|1.8380
|1.8380
|0.0000
|-13000.00
|3663860.78
|1713
|2006.06.14 15:20
|buy
|787
|100.00
|1.8442
|1.8429
|0.0000
|1714
|2006.06.14 15:20
|close
|787
|100.00
|1.8446
|1.8429
|0.0000
|4000.00
|3667860.78
|1715
|2006.06.14 15:21
|buy
|788
|100.00
|1.8460
|1.8447
|0.0000
|1716
|2006.06.14 15:21
|close
|788
|100.00
|1.8465
|1.8447
|0.0000
|5000.00
|3672860.78
|1717
|2006.06.14 15:21
|buy
|789
|100.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|1718
|2006.06.14 15:27
|close
|789
|100.00
|1.8461
|1.8444
|0.0000
|4000.08
|3676860.86
|1719
|2006.06.14 15:32
|buy
|790
|100.00
|1.8483
|1.8470
|0.0000
|1720
|2006.06.14 15:32
|close
|790
|100.00
|1.8487
|1.8470
|0.0000
|4000.53
|3680861.39
|1721
|2006.06.14 15:32
|buy
|791
|100.00
|1.8483
|1.8470
|0.0000
|1722
|2006.06.14 15:58
|s/l
|791
|100.00
|1.8470
|1.8470
|0.0000
|-13000.00
|3667861.39
|1723
|2006.06.14 18:50
|buy
|792
|100.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|1724
|2006.06.14 18:50
|close
|792
|100.00
|1.8479
|1.8462
|0.0000
|3999.80
|3671861.19
|1725
|2006.06.14 18:50
|buy
|793
|100.00
|1.8476
|1.8463
|0.0000
|1726
|2006.06.14 19:06
|close
|793
|100.00
|1.8480
|1.8463
|0.0000
|4001.00
|3675862.19
|1727
|2006.06.14 20:03
|buy
|794
|100.00
|1.8456
|1.8443
|0.0000
|1728
|2006.06.14 20:07
|close
|794
|100.00
|1.8459
|1.8443
|0.0000
|3000.83
|3678863.02
|1729
|2006.06.14 20:22
|buy
|795
|100.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|1730
|2006.06.14 20:22
|close
|795
|100.00
|1.8460
|1.8444
|0.0000
|3000.00
|3681863.02
|1731
|2006.06.14 20:22
|buy
|796
|100.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|1732
|2006.06.14 20:22
|close
|796
|100.00
|1.8460
|1.8444
|0.0000
|3000.00
|3684863.02
|1733
|2006.06.14 20:22
|buy
|797
|100.00
|1.8459
|1.8446
|0.0000
|1734
|2006.06.14 20:30
|s/l
|797
|100.00
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|-13000.00
|3671863.02
|1735
|2006.06.14 21:42
|buy
|798
|100.00
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|1736
|2006.06.14 21:52
|s/l
|798
|100.00
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|-13000.00
|3658863.02
|1737
|2006.06.14 22:26
|buy
|799
|100.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|1738
|2006.06.14 22:29
|close
|799
|100.00
|1.8422
|1.8399
|0.0000
|10000.39
|3668863.41
|1739
|2006.06.14 22:30
|buy
|800
|100.00
|1.8417
|1.8404
|0.0000
|1740
|2006.06.14 22:36
|close
|800
|100.00
|1.8422
|1.8404
|0.0000
|4999.97
|3673863.38
|1741
|2006.06.14 23:05
|buy
|801
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1742
|2006.06.14 23:13
|close
|801
|100.00
|1.8432
|1.8412
|0.0000
|6999.11
|3680862.49
|1743
|2006.06.14 23:17
|buy
|802
|100.00
|1.8426
|1.8413
|0.0000
|1744
|2006.06.14 23:17
|close
|802
|100.00
|1.8430
|1.8413
|0.0000
|4000.99
|3684863.48
|1745
|2006.06.14 23:18
|buy
|803
|100.00
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|1746
|2006.06.14 23:18
|close
|803
|100.00
|1.8429
|1.8411
|0.0000
|5000.38
|3689863.86
|1747
|2006.06.15 00:41
|buy
|804
|100.00
|1.8454
|1.8441
|0.0000
|1748
|2006.06.15 01:26
|s/l
|804
|100.00
|1.8441
|1.8441
|0.0000
|-13000.00
|3676863.86
|1749
|2006.06.15 02:17
|buy
|805
|100.00
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|1750
|2006.06.15 02:23
|close
|805
|100.00
|1.8438
|1.8422
|0.0000
|2999.64
|3679863.50
|1751
|2006.06.15 07:17
|buy
|806
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|1752
|2006.06.15 07:23
|close
|806
|100.00
|1.8436
|1.8420
|0.0000
|3000.83
|3682864.33
|1753
|2006.06.15 07:28
|buy
|807
|100.00
|1.8436
|1.8423
|0.0000
|1754
|2006.06.15 07:42
|close
|807
|100.00
|1.8440
|1.8423
|0.0000
|3999.80
|3686864.13
|1755
|2006.06.15 08:01
|buy
|808
|100.00
|1.8449
|1.8436
|0.0000
|1756
|2006.06.15 08:09
|close
|808
|100.00
|1.8451
|1.8436
|0.0000
|2000.66
|3688864.79
|1757
|2006.06.15 08:13
|buy
|809
|100.00
|1.8459
|1.8446
|0.0000
|1758
|2006.06.15 08:13
|close
|809
|100.00
|1.8463
|1.8446
|0.0000
|3999.80
|3692864.59
|1759
|2006.06.15 08:13
|buy
|810
|100.00
|1.8460
|1.8447
|0.0000
|1760
|2006.06.15 08:47
|close
|810
|100.00
|1.8463
|1.8447
|0.0000
|2999.64
|3695864.23
|1761
|2006.06.15 08:57
|buy
|811
|100.00
|1.8471
|1.8458
|0.0000
|1762
|2006.06.15 09:03
|s/l
|811
|100.00
|1.8458
|1.8458
|0.0000
|-13000.00
|3682864.23
|1763
|2006.06.15 09:36
|buy
|812
|100.00
|1.8447
|1.8434
|0.0000
|1764
|2006.06.15 09:42
|close
|812
|100.00
|1.8450
|1.8434
|0.0000
|3000.54
|3685864.77
|1765
|2006.06.15 11:04
|buy
|813
|100.00
|1.8456
|1.8443
|0.0000
|1766
|2006.06.15 11:10
|close
|813
|100.00
|1.8460
|1.8443
|0.0000
|3999.80
|3689864.57
|1767
|2006.06.15 13:59
|buy
|814
|100.00
|1.8485
|1.8472
|0.0000
|1768
|2006.06.15 13:59
|close
|814
|100.00
|1.8489
|1.8472
|0.0000
|4000.00
|3693864.57
|1769
|2006.06.15 13:59
|buy
|815
|100.00
|1.8484
|1.8471
|0.0000
|1770
|2006.06.15 14:05
|close
|815
|100.00
|1.8487
|1.8471
|0.0000
|3000.83
|3696865.40
|1771
|2006.06.15 14:13
|buy
|816
|100.00
|1.8487
|1.8474
|0.0000
|1772
|2006.06.15 14:13
|close
|816
|100.00
|1.8490
|1.8474
|0.0000
|2999.87
|3699865.27
|1773
|2006.06.15 14:14
|buy
|817
|100.00
|1.8487
|1.8474
|0.0000
|1774
|2006.06.15 14:14
|close
|817
|100.00
|1.8491
|1.8474
|0.0000
|4000.00
|3703865.27
|1775
|2006.06.15 14:14
|buy
|818
|100.00
|1.8490
|1.8477
|0.0000
|1776
|2006.06.15 14:26
|close
|818
|100.00
|1.8495
|1.8477
|0.0000
|4999.41
|3708864.68
|1777
|2006.06.15 14:30
|buy
|819
|100.00
|1.8485
|1.8472
|0.0000
|1778
|2006.06.15 14:30
|close
|819
|100.00
|1.8488
|1.8472
|0.0000
|3000.20
|3711864.88
|1779
|2006.06.15 14:30
|buy
|820
|100.00
|1.8491
|1.8478
|0.0000
|1780
|2006.06.15 14:30
|close
|820
|100.00
|1.8494
|1.8478
|0.0000
|3000.00
|3714864.88
|1781
|2006.06.15 14:30
|buy
|821
|100.00
|1.8495
|1.8482
|0.0000
|1782
|2006.06.15 14:30
|close
|821
|100.00
|1.8502
|1.8482
|0.0000
|7000.57
|3721865.45
|1783
|2006.06.15 14:30
|buy
|822
|100.00
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|1784
|2006.06.15 14:32
|s/l
|822
|100.00
|1.8476
|1.8476
|0.0000
|-13000.00
|3708865.45
|1785
|2006.06.15 14:43
|buy
|823
|100.00
|1.8470
|1.8457
|0.0000
|1786
|2006.06.15 14:44
|close
|823
|100.00
|1.8475
|1.8457
|0.0000
|5000.00
|3713865.45
|1787
|2006.06.15 15:02
|buy
|824
|100.00
|1.8510
|1.8497
|0.0000
|1788
|2006.06.15 15:02
|close
|824
|100.00
|1.8515
|1.8497
|0.0000
|5000.00
|3718865.45
|1789
|2006.06.15 15:11
|buy
|825
|100.00
|1.8541
|1.8528
|0.0000
|1790
|2006.06.15 15:13
|s/l
|825
|100.00
|1.8528
|1.8528
|0.0000
|-13000.00
|3705865.45
|1791
|2006.06.15 15:13
|buy
|826
|100.00
|1.8525
|1.8512
|0.0000
|1792
|2006.06.15 15:13
|close
|826
|100.00
|1.8531
|1.8512
|0.0000
|5999.52
|3711864.97
|1793
|2006.06.15 15:15
|buy
|827
|100.00
|1.8519
|1.8506
|0.0000
|1794
|2006.06.15 15:15
|close
|827
|100.00
|1.8523
|1.8506
|0.0000
|4000.00
|3715864.97
|1795
|2006.06.15 15:17
|buy
|828
|100.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|1796
|2006.06.15 15:17
|close
|828
|100.00
|1.8539
|1.8520
|0.0000
|6000.58
|3721865.55
|1797
|2006.06.15 18:03
|buy
|829
|100.00
|1.8478
|1.8465
|0.0000
|1798
|2006.06.15 18:04
|close
|829
|100.00
|1.8483
|1.8465
|0.0000
|5000.17
|3726865.72
|1799
|2006.06.15 22:05
|buy
|830
|100.00
|1.8482
|1.8469
|0.0000
|1800
|2006.06.15 22:15
|close
|830
|100.00
|1.8485
|1.8469
|0.0000
|2999.63
|3729865.35
|1801
|2006.06.15 22:43
|buy
|831
|100.00
|1.8491
|1.8478
|0.0000
|1802
|2006.06.15 22:50
|close
|831
|100.00
|1.8494
|1.8478
|0.0000
|3000.43
|3732865.78
|1803
|2006.06.16 00:44
|buy
|832
|100.00
|1.8497
|1.8484
|0.0000
|1804
|2006.06.16 01:02
|close
|832
|100.00
|1.8500
|1.8484
|0.0000
|3000.83
|3735866.61
|1805
|2006.06.16 02:48
|buy
|833
|100.00
|1.8527
|1.8514
|0.0000
|1806
|2006.06.16 05:01
|s/l
|833
|100.00
|1.8514
|1.8514
|0.0000
|-13000.00
|3722866.61
|1807
|2006.06.16 07:25
|buy
|834
|100.00
|1.8526
|1.8513
|0.0000
|1808
|2006.06.16 08:02
|close
|834
|100.00
|1.8531
|1.8513
|0.0000
|4999.97
|3727866.58
|1809
|2006.06.16 08:09
|buy
|835
|100.00
|1.8528
|1.8515
|0.0000
|1810
|2006.06.16 08:10
|close
|835
|100.00
|1.8531
|1.8515
|0.0000
|3000.00
|3730866.58
|1811
|2006.06.16 08:32
|buy
|836
|100.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|1812
|2006.06.16 08:43
|close
|836
|100.00
|1.8536
|1.8520
|0.0000
|3000.25
|3733866.83
|1813
|2006.06.16 08:54
|buy
|837
|100.00
|1.8547
|1.8534
|0.0000
|1814
|2006.06.16 08:57
|s/l
|837
|100.00
|1.8534
|1.8534
|0.0000
|-13000.00
|3720866.83
|1815
|2006.06.16 10:11
|buy
|838
|100.00
|1.8552
|1.8539
|0.0000
|1816
|2006.06.16 10:24
|s/l
|838
|100.00
|1.8539
|1.8539
|0.0000
|-13000.00
|3707866.83
|1817
|2006.06.16 10:52
|buy
|839
|100.00
|1.8542
|1.8529
|0.0000
|1818
|2006.06.16 10:59
|close
|839
|100.00
|1.8546
|1.8529
|0.0000
|3999.81
|3711866.64
|1819
|2006.06.16 12:00
|buy
|840
|100.00
|1.8529
|1.8516
|0.0000
|1820
|2006.06.16 12:00
|close
|840
|100.00
|1.8532
|1.8516
|0.0000
|3000.05
|3714866.69
|1821
|2006.06.16 12:00
|buy
|841
|100.00
|1.8530
|1.8517
|0.0000
|1822
|2006.06.16 12:02
|close
|841
|100.00
|1.8535
|1.8517
|0.0000
|4999.88
|3719866.57
|1823
|2006.06.16 12:27
|buy
|842
|100.00
|1.8530
|1.8517
|0.0000
|1824
|2006.06.16 12:32
|close
|842
|100.00
|1.8538
|1.8517
|0.0000
|7999.88
|3727866.45
|1825
|2006.06.16 14:35
|sell
|843
|100.00
|1.8527
|1.8540
|0.0000
|1826
|2006.06.16 14:35
|close
|843
|100.00
|1.8523
|1.8540
|0.0000
|3999.95
|3731866.40
|1827
|2006.06.16 15:00
|buy
|844
|100.00
|1.8528
|1.8515
|0.0000
|1828
|2006.06.16 15:00
|close
|844
|100.00
|1.8534
|1.8515
|0.0000
|6000.14
|3737866.54
|1829
|2006.06.16 16:37
|sell
|845
|100.00
|1.8495
|1.8508
|0.0000
|1830
|2006.06.16 16:47
|close
|845
|100.00
|1.8492
|1.8508
|0.0000
|3000.23
|3740866.77
|1831
|2006.06.16 20:40
|buy
|846
|100.00
|1.8508
|1.8495
|0.0000
|1832
|2006.06.16 20:40
|close
|846
|100.00
|1.8513
|1.8495
|0.0000
|5000.01
|3745866.78
|1833
|2006.06.16 22:35
|buy
|847
|100.00
|1.8505
|1.8492
|0.0000
|1834
|2006.06.19 00:02
|close
|847
|100.00
|1.8517
|1.8492
|0.0000
|11649.94
|3757516.72
|1835
|2006.06.19 12:49
|sell
|848
|100.00
|1.8443
|1.8456
|0.0000
|1836
|2006.06.19 13:17
|s/l
|848
|100.00
|1.8456
|1.8456
|0.0000
|-13000.00
|3744516.72
|1837
|2006.06.19 13:57
|sell
|849
|100.00
|1.8470
|1.8483
|0.0000
|1838
|2006.06.19 14:10
|close
|849
|100.00
|1.8466
|1.8483
|0.0000
|3999.80
|3748516.52
|1839
|2006.06.19 14:22
|sell
|850
|100.00
|1.8452
|1.8465
|0.0000
|1840
|2006.06.19 14:22
|close
|850
|100.00
|1.8448
|1.8465
|0.0000
|3999.81
|3752516.33
|1841
|2006.06.19 14:22
|sell
|851
|100.00
|1.8450
|1.8463
|0.0000
|1842
|2006.06.19 14:26
|close
|851
|100.00
|1.8446
|1.8463
|0.0000
|4000.29
|3756516.62
|1843
|2006.06.19 15:16
|sell
|852
|100.00
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|1844
|2006.06.19 15:34
|close
|852
|100.00
|1.8408
|1.8427
|0.0000
|6000.13
|3762516.75
|1845
|2006.06.19 15:50
|sell
|853
|100.00
|1.8417
|1.8430
|0.0000
|1846
|2006.06.19 16:01
|close
|853
|100.00
|1.8414
|1.8430
|0.0000
|2999.64
|3765516.39
|1847
|2006.06.19 16:10
|sell
|854
|100.00
|1.8394
|1.8407
|0.0000
|1848
|2006.06.19 16:10
|close
|854
|100.00
|1.8391
|1.8407
|0.0000
|3000.00
|3768516.39
|1849
|2006.06.19 16:11
|sell
|855
|100.00
|1.8394
|1.8407
|0.0000
|1850
|2006.06.19 16:22
|close
|855
|100.00
|1.8391
|1.8407
|0.0000
|3000.53
|3771516.92
|1851
|2006.06.19 18:48
|sell
|856
|100.00
|1.8391
|1.8404
|0.0000
|1852
|2006.06.19 18:48
|close
|856
|100.00
|1.8387
|1.8404
|0.0000
|4000.03
|3775516.95
|1853
|2006.06.19 19:01
|sell
|857
|100.00
|1.8390
|1.8403
|0.0000
|1854
|2006.06.19 19:01
|close
|857
|100.00
|1.8387
|1.8403
|0.0000
|3000.00
|3778516.95
|1855
|2006.06.19 19:01
|sell
|858
|100.00
|1.8391
|1.8404
|0.0000
|1856
|2006.06.19 19:14
|close
|858
|100.00
|1.8388
|1.8404
|0.0000
|2999.64
|3781516.59
|1857
|2006.06.19 22:18
|sell
|859
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|1858
|2006.06.19 23:04
|close
|859
|100.00
|1.8408
|1.8424
|0.0000
|2999.63
|3784516.22
|1859
|2006.06.20 05:45
|sell
|860
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|1860
|2006.06.20 06:35
|close
|860
|100.00
|1.8405
|1.8420
|0.0000
|2000.66
|3786516.88
|1861
|2006.06.20 06:44
|buy
|861
|100.00
|1.8406
|1.8393
|0.0000
|1862
|2006.06.20 06:56
|close
|861
|100.00
|1.8408
|1.8393
|0.0000
|2000.66
|3788517.54
|1863
|2006.06.20 08:04
|buy
|862
|100.00
|1.8447
|1.8434
|0.0000
|1864
|2006.06.20 08:15
|s/l
|862
|100.00
|1.8434
|1.8434
|0.0000
|-13000.00
|3775517.54
|1865
|2006.06.20 08:58
|buy
|863
|100.00
|1.8450
|1.8437
|0.0000
|1866
|2006.06.20 09:02
|close
|863
|100.00
|1.8454
|1.8437
|0.0000
|4000.05
|3779517.59
|1867
|2006.06.20 09:03
|buy
|864
|100.00
|1.8454
|1.8441
|0.0000
|1868
|2006.06.20 09:06
|close
|864
|100.00
|1.8457
|1.8441
|0.0000
|3000.83
|3782518.42
|1869
|2006.06.20 10:30
|sell
|865
|100.00
|1.8436
|1.8449
|0.0000
|1870
|2006.06.20 10:30
|close
|865
|100.00
|1.8433
|1.8449
|0.0000
|3000.00
|3785518.42
|1871
|2006.06.20 10:30
|sell
|866
|100.00
|1.8437
|1.8450
|0.0000
|1872
|2006.06.20 10:47
|close
|866
|100.00
|1.8434
|1.8450
|0.0000
|3000.51
|3788518.93
|1873
|2006.06.20 12:31
|sell
|867
|100.00
|1.8404
|1.8417
|0.0000
|1874
|2006.06.20 12:31
|close
|867
|100.00
|1.8401
|1.8417
|0.0000
|2999.81
|3791518.74
|1875
|2006.06.20 12:31
|sell
|868
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|1876
|2006.06.20 12:46
|s/l
|868
|100.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-13000.00
|3778518.74
|1877
|2006.06.20 13:04
|sell
|869
|100.00
|1.8406
|1.8419
|0.0000
|1878
|2006.06.20 13:18
|close
|869
|100.00
|1.8401
|1.8419
|0.0000
|5000.00
|3783518.74
|1879
|2006.06.20 13:21
|sell
|870
|100.00
|1.8404
|1.8417
|0.0000
|1880
|2006.06.20 13:38
|close
|870
|100.00
|1.8401
|1.8417
|0.0000
|2999.64
|3786518.38
|1881
|2006.06.20 14:30
|buy
|871
|100.00
|1.8387
|1.8374
|0.0000
|1882
|2006.06.20 14:30
|s/l
|871
|100.00
|1.8374
|1.8374
|0.0000
|-13000.00
|3773518.38
|1883
|2006.06.20 14:35
|buy
|872
|100.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|1884
|2006.06.20 14:38
|s/l
|872
|100.00
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|-13000.00
|3760518.38
|1885
|2006.06.20 15:33
|sell
|873
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|1886
|2006.06.20 15:44
|s/l
|873
|100.00
|1.8424
|1.8424
|0.0000
|-13000.00
|3747518.38
|1887
|2006.06.20 16:16
|sell
|874
|100.00
|1.8422
|1.8435
|0.0000
|1888
|2006.06.20 16:26
|s/l
|874
|100.00
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-13000.00
|3734518.38
|1889
|2006.06.20 16:46
|sell
|875
|100.00
|1.8423
|1.8436
|0.0000
|1890
|2006.06.20 16:58
|close
|875
|100.00
|1.8419
|1.8436
|0.0000
|4000.99
|3738519.37
|1891
|2006.06.21 00:48
|buy
|876
|100.00
|1.8430
|1.8417
|0.0000
|1892
|2006.06.21 01:01
|close
|876
|100.00
|1.8433
|1.8417
|0.0000
|2999.64
|3741519.01
|1893
|2006.06.21 04:10
|buy
|877
|100.00
|1.8460
|1.8447
|0.0000
|1894
|2006.06.21 04:15
|close
|877
|100.00
|1.8465
|1.8447
|0.0000
|4999.58
|3746518.59
|1895
|2006.06.21 04:34
|buy
|878
|100.00
|1.8466
|1.8453
|0.0000
|1896
|2006.06.21 05:03
|close
|878
|100.00
|1.8471
|1.8453
|0.0000
|4999.96
|3751518.55
|1897
|2006.06.21 05:04
|buy
|879
|100.00
|1.8469
|1.8456
|0.0000
|1898
|2006.06.21 05:19
|s/l
|879
|100.00
|1.8456
|1.8456
|0.0000
|-13000.00
|3738518.55
|1899
|2006.06.21 07:18
|buy
|880
|100.00
|1.8462
|1.8449
|0.0000
|1900
|2006.06.21 08:09
|s/l
|880
|100.00
|1.8449
|1.8449
|0.0000
|-13000.00
|3725518.55
|1901
|2006.06.21 10:04
|buy
|881
|100.00
|1.8452
|1.8439
|0.0000
|1902
|2006.06.21 10:07
|close
|881
|100.00
|1.8455
|1.8439
|0.0000
|2999.63
|3728518.18
|1903
|2006.06.21 12:00
|sell
|882
|100.00
|1.8430
|1.8443
|0.0000
|1904
|2006.06.21 12:06
|close
|882
|100.00
|1.8427
|1.8443
|0.0000
|3000.83
|3731519.01
|1905
|2006.06.21 12:15
|sell
|883
|100.00
|1.8420
|1.8433
|0.0000
|1906
|2006.06.21 12:31
|close
|883
|100.00
|1.8416
|1.8433
|0.0000
|3999.81
|3735518.82
|1907
|2006.06.21 12:34
|sell
|884
|100.00
|1.8412
|1.8425
|0.0000
|1908
|2006.06.21 14:05
|s/l
|884
|100.00
|1.8425
|1.8425
|0.0000
|-13000.00
|3722518.82
|1909
|2006.06.21 14:08
|buy
|885
|100.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1910
|2006.06.21 14:09
|close
|885
|100.00
|1.8427
|1.8410
|0.0000
|3999.81
|3726518.63
|1911
|2006.06.21 15:00
|buy
|886
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|1912
|2006.06.21 15:03
|close
|886
|100.00
|1.8437
|1.8420
|0.0000
|4000.48
|3730519.11
|1913
|2006.06.21 15:07
|buy
|887
|100.00
|1.8440
|1.8427
|0.0000
|1914
|2006.06.21 15:16
|close
|887
|100.00
|1.8443
|1.8427
|0.0000
|3000.51
|3733519.62
|1915
|2006.06.21 15:23
|buy
|888
|100.00
|1.8445
|1.8432
|0.0000
|1916
|2006.06.21 15:51
|s/l
|888
|100.00
|1.8432
|1.8432
|0.0000
|-13000.00
|3720519.62
|1917
|2006.06.21 16:45
|buy
|889
|100.00
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|1918
|2006.06.21 16:56
|close
|889
|100.00
|1.8439
|1.8421
|0.0000
|4999.97
|3725519.59
|1919
|2006.06.21 16:59
|buy
|890
|100.00
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|1920
|2006.06.21 17:01
|close
|890
|100.00
|1.8438
|1.8422
|0.0000
|2999.64
|3728519.23
|1921
|2006.06.21 17:32
|buy
|891
|100.00
|1.8436
|1.8423
|0.0000
|1922
|2006.06.21 17:53
|close
|891
|100.00
|1.8439
|1.8423
|0.0000
|2999.63
|3731518.86
|1923
|2006.06.21 18:31
|buy
|892
|100.00
|1.8449
|1.8436
|0.0000
|1924
|2006.06.21 19:10
|close
|892
|100.00
|1.8452
|1.8436
|0.0000
|2999.64
|3734518.50
|1925
|2006.06.22 04:44
|buy
|893
|100.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|1926
|2006.06.22 05:12
|close
|893
|100.00
|1.8451
|1.8435
|0.0000
|3000.00
|3737518.50
|1927
|2006.06.22 05:56
|buy
|894
|100.00
|1.8463
|1.8450
|0.0000
|1928
|2006.06.22 06:10
|close
|894
|100.00
|1.8466
|1.8450
|0.0000
|3000.00
|3740518.50
|1929
|2006.06.22 08:46
|sell
|895
|100.00
|1.8461
|1.8474
|0.0000
|1930
|2006.06.22 08:48
|close
|895
|100.00
|1.8458
|1.8474
|0.0000
|3000.00
|3743518.50
|1931
|2006.06.22 10:01
|sell
|896
|100.00
|1.8417
|1.8430
|0.0000
|1932
|2006.06.22 10:10
|close
|896
|100.00
|1.8414
|1.8430
|0.0000
|3000.00
|3746518.50
|1933
|2006.06.22 10:49
|sell
|897
|100.00
|1.8397
|1.8410
|0.0000
|1934
|2006.06.22 10:57
|close
|897
|100.00
|1.8392
|1.8410
|0.0000
|5000.00
|3751518.50
|1935
|2006.06.22 12:30
|sell
|898
|100.00
|1.8345
|1.8358
|0.0000
|1936
|2006.06.22 12:30
|close
|898
|100.00
|1.8342
|1.8358
|0.0000
|3000.00
|3754518.50
|1937
|2006.06.22 12:55
|sell
|899
|100.00
|1.8314
|1.8327
|0.0000
|1938
|2006.06.22 12:55
|close
|899
|100.00
|1.8311
|1.8327
|0.0000
|3000.00
|3757518.50
|1939
|2006.06.22 12:55
|sell
|900
|100.00
|1.8314
|1.8327
|0.0000
|1940
|2006.06.22 12:58
|s/l
|900
|100.00
|1.8327
|1.8327
|0.0000
|-13000.00
|3744518.50
|1941
|2006.06.22 13:04
|sell
|901
|100.00
|1.8322
|1.8335
|0.0000
|1942
|2006.06.22 13:05
|close
|901
|100.00
|1.8318
|1.8335
|0.0000
|4000.00
|3748518.50
|1943
|2006.06.22 13:22
|sell
|902
|100.00
|1.8305
|1.8318
|0.0000
|1944
|2006.06.22 13:29
|s/l
|902
|100.00
|1.8318
|1.8318
|0.0000
|-13000.00
|3735518.50
|1945
|2006.06.22 14:10
|sell
|903
|100.00
|1.8298
|1.8311
|0.0000
|1946
|2006.06.22 14:16
|s/l
|903
|100.00
|1.8311
|1.8311
|0.0000
|-13000.00
|3722518.50
|1947
|2006.06.22 14:29
|sell
|904
|100.00
|1.8297
|1.8310
|0.0000
|1948
|2006.06.22 14:30
|close
|904
|100.00
|1.8291
|1.8310
|0.0000
|6000.00
|3728518.50
|1949
|2006.06.22 15:31
|sell
|905
|100.00
|1.8275
|1.8288
|0.0000
|1950
|2006.06.22 15:36
|s/l
|905
|100.00
|1.8288
|1.8288
|0.0000
|-13000.00
|3715518.50
|1951
|2006.06.22 16:15
|sell
|906
|100.00
|1.8278
|1.8291
|0.0000
|1952
|2006.06.22 16:18
|close
|906
|100.00
|1.8274
|1.8291
|0.0000
|4000.00
|3719518.50
|1953
|2006.06.22 16:26
|sell
|907
|100.00
|1.8267
|1.8280
|0.0000
|1954
|2006.06.22 16:38
|s/l
|907
|100.00
|1.8280
|1.8280
|0.0000
|-13000.00
|3706518.50
|1955
|2006.06.22 17:50
|sell
|908
|100.00
|1.8303
|1.8316
|0.0000
|1956
|2006.06.22 17:52
|close
|908
|100.00
|1.8299
|1.8316
|0.0000
|4000.00
|3710518.50
|1957
|2006.06.22 21:05
|sell
|909
|100.00
|1.8281
|1.8294
|0.0000
|1958
|2006.06.22 21:06
|close
|909
|100.00
|1.8277
|1.8294
|0.0000
|4000.00
|3714518.50
|1959
|2006.06.22 22:57
|sell
|910
|100.00
|1.8278
|1.8291
|0.0000
|1960
|2006.06.22 23:08
|s/l
|910
|100.00
|1.8291
|1.8291
|0.0000
|-13000.00
|3701518.50
|1961
|2006.06.23 00:20
|sell
|911
|100.00
|1.8276
|1.8289
|0.0000
|1962
|2006.06.23 02:30
|s/l
|911
|100.00
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-13000.00
|3688518.50
|1963
|2006.06.23 03:31
|sell
|912
|100.00
|1.8281
|1.8294
|0.0000
|1964
|2006.06.23 03:33
|close
|912
|100.00
|1.8278
|1.8294
|0.0000
|3000.00
|3691518.50
|1965
|2006.06.23 05:37
|sell
|913
|100.00
|1.8281
|1.8294
|0.0000
|1966
|2006.06.23 07:37
|s/l
|913
|100.00
|1.8294
|1.8294
|0.0000
|-13000.00
|3678518.50
|1967
|2006.06.23 07:54
|sell
|914
|100.00
|1.8286
|1.8299
|0.0000
|1968
|2006.06.23 08:11
|s/l
|914
|100.00
|1.8299
|1.8299
|0.0000
|-13000.00
|3665518.50
|1969
|2006.06.23 09:22
|sell
|915
|100.00
|1.8283
|1.8296
|0.0000
|1970
|2006.06.23 09:22
|close
|915
|100.00
|1.8276
|1.8296
|0.0000
|7000.00
|3672518.50
|1971
|2006.06.23 09:47
|sell
|916
|100.00
|1.8276
|1.8289
|0.0000
|1972
|2006.06.23 09:47
|close
|916
|100.00
|1.8271
|1.8289
|0.0000
|5000.00
|3677518.50
|1973
|2006.06.23 09:47
|sell
|917
|100.00
|1.8275
|1.8288
|0.0000
|1974
|2006.06.23 09:51
|close
|917
|100.00
|1.8271
|1.8288
|0.0000
|4000.00
|3681518.50
|1975
|2006.06.23 10:47
|sell
|918
|100.00
|1.8247
|1.8260
|0.0000
|1976
|2006.06.23 10:47
|close
|918
|100.00
|1.8242
|1.8260
|0.0000
|5000.00
|3686518.50
|1977
|2006.06.23 10:47
|sell
|919
|100.00
|1.8247
|1.8260
|0.0000
|1978
|2006.06.23 10:51
|close
|919
|100.00
|1.8242
|1.8260
|0.0000
|5000.00
|3691518.50
|1979
|2006.06.23 11:42
|sell
|920
|100.00
|1.8235
|1.8248
|0.0000
|1980
|2006.06.23 11:49
|close
|920
|100.00
|1.8225
|1.8248
|0.0000
|10000.00
|3701518.50
|1981
|2006.06.23 11:51
|sell
|921
|100.00
|1.8231
|1.8244
|0.0000
|1982
|2006.06.23 12:08
|close
|921
|100.00
|1.8226
|1.8244
|0.0000
|5000.00
|3706518.50
|1983
|2006.06.23 15:26
|sell
|922
|100.00
|1.8168
|1.8181
|0.0000
|1984
|2006.06.23 15:26
|modify
|922
|100.00
|1.8168
|1.8166
|0.0000
|1985
|2006.06.23 15:26
|close
|922
|100.00
|1.8160
|1.8166
|0.0000
|8000.00
|3714518.50
|1986
|2006.06.23 15:30
|sell
|923
|100.00
|1.8166
|1.8179
|0.0000
|1987
|2006.06.23 15:32
|close
|923
|100.00
|1.8159
|1.8179
|0.0000
|7000.00
|3721518.50
|1988
|2006.06.23 16:16
|sell
|924
|100.00
|1.8199
|1.8212
|0.0000
|1989
|2006.06.23 16:29
|s/l
|924
|100.00
|1.8212
|1.8212
|0.0000
|-13000.00
|3708518.50
|1990
|2006.06.23 16:39
|sell
|925
|100.00
|1.8206
|1.8219
|0.0000
|1991
|2006.06.23 16:42
|close
|925
|100.00
|1.8200
|1.8219
|0.0000
|6000.00
|3714518.50
|1992
|2006.06.23 21:44
|sell
|926
|100.00
|1.8181
|1.8194
|0.0000
|1993
|2006.06.25 23:15
|s/l
|926
|100.00
|1.8194
|1.8194
|0.0000
|-13000.00
|3701518.50
|1994
|2006.06.25 23:27
|sell
|927
|100.00
|1.8188
|1.8201
|0.0000
|1995
|2006.06.25 23:39
|close
|927
|100.00
|1.8185
|1.8201
|0.0000
|3000.00
|3704518.50
|1996
|2006.06.26 00:43
|buy
|928
|100.00
|1.8185
|1.8172
|0.0000
|1997
|2006.06.26 00:44
|close
|928
|100.00
|1.8189
|1.8172
|0.0000
|4000.00
|3708518.50
|1998
|2006.06.26 00:45
|buy
|929
|100.00
|1.8183
|1.8170
|0.0000
|1999
|2006.06.26 00:45
|close
|929
|100.00
|1.8187
|1.8170
|0.0000
|4000.00
|3712518.50
|2000
|2006.06.26 04:22
|sell
|930
|100.00
|1.8201
|1.8214
|0.0000
|2001
|2006.06.26 04:30
|close
|930
|100.00
|1.8197
|1.8214
|0.0000
|4000.00
|3716518.50
|2002
|2006.06.26 07:57
|buy
|931
|100.00
|1.8190
|1.8177
|0.0000
|2003
|2006.06.26 07:59
|close
|931
|100.00
|1.8194
|1.8177
|0.0000
|4000.00
|3720518.50
|2004
|2006.06.26 08:00
|buy
|932
|100.00
|1.8196
|1.8183
|0.0000
|2005
|2006.06.26 08:04
|close
|932
|100.00
|1.8198
|1.8183
|0.0000
|2000.00
|3722518.50
|2006
|2006.06.26 08:05
|buy
|933
|100.00
|1.8197
|1.8184
|0.0000
|2007
|2006.06.26 08:08
|s/l
|933
|100.00
|1.8184
|1.8184
|0.0000
|-13000.00
|3709518.50
|2008
|2006.06.26 08:45
|buy
|934
|100.00
|1.8187
|1.8174
|0.0000
|2009
|2006.06.26 08:45
|close
|934
|100.00
|1.8190
|1.8174
|0.0000
|3000.00
|3712518.50
|2010
|2006.06.26 08:45
|buy
|935
|100.00
|1.8189
|1.8176
|0.0000
|2011
|2006.06.26 08:53
|s/l
|935
|100.00
|1.8176
|1.8176
|0.0000
|-13000.00
|3699518.50
|2012
|2006.06.26 09:19
|buy
|936
|100.00
|1.8230
|1.8217
|0.0000
|2013
|2006.06.26 09:20
|close
|936
|100.00
|1.8243
|1.8217
|0.0000
|13000.00
|3712518.50
|2014
|2006.06.26 09:21
|buy
|937
|100.00
|1.8237
|1.8224
|0.0000
|2015
|2006.06.26 09:23
|close
|937
|100.00
|1.8242
|1.8224
|0.0000
|5000.00
|3717518.50
|2016
|2006.06.26 12:02
|buy
|938
|100.00
|1.8195
|1.8182
|0.0000
|2017
|2006.06.26 12:04
|close
|938
|100.00
|1.8202
|1.8182
|0.0000
|7000.00
|3724518.50
|2018
|2006.06.26 16:01
|sell
|939
|100.00
|1.8181
|1.8194
|0.0000
|2019
|2006.06.26 16:01
|close
|939
|100.00
|1.8176
|1.8194
|0.0000
|5000.00
|3729518.50
|2020
|2006.06.26 16:01
|sell
|940
|100.00
|1.8181
|1.8194
|0.0000
|2021
|2006.06.26 16:07
|close
|940
|100.00
|1.8174
|1.8194
|0.0000
|7000.00
|3736518.50
|2022
|2006.06.26 16:08
|sell
|941
|100.00
|1.8180
|1.8193
|0.0000
|2023
|2006.06.26 16:15
|close
|941
|100.00
|1.8176
|1.8193
|0.0000
|4000.00
|3740518.50
|2024
|2006.06.26 17:20
|buy
|942
|100.00
|1.8174
|1.8161
|0.0000
|2025
|2006.06.26 17:25
|close
|942
|100.00
|1.8178
|1.8161
|0.0000
|4000.00
|3744518.50
|2026
|2006.06.26 19:24
|buy
|943
|100.00
|1.8231
|1.8218
|0.0000
|2027
|2006.06.26 19:38
|close
|943
|100.00
|1.8236
|1.8218
|0.0000
|5000.00
|3749518.50
|2028
|2006.06.26 22:15
|buy
|944
|100.00
|1.8236
|1.8223
|0.0000
|2029
|2006.06.26 23:05
|close
|944
|100.00
|1.8239
|1.8223
|0.0000
|3000.00
|3752518.50
|2030
|2006.06.27 03:40
|buy
|945
|100.00
|1.8247
|1.8234
|0.0000
|2031
|2006.06.27 03:47
|close
|945
|100.00
|1.8251
|1.8234
|0.0000
|4000.00
|3756518.50
|2032
|2006.06.27 06:34
|buy
|946
|100.00
|1.8239
|1.8226
|0.0000
|2033
|2006.06.27 06:39
|close
|946
|100.00
|1.8242
|1.8226
|0.0000
|3000.00
|3759518.50
|2034
|2006.06.27 06:44
|buy
|947
|100.00
|1.8244
|1.8231
|0.0000
|2035
|2006.06.27 07:07
|close
|947
|100.00
|1.8247
|1.8231
|0.0000
|3000.00
|3762518.50
|2036
|2006.06.27 09:31
|buy
|948
|100.00
|1.8223
|1.8210
|0.0000
|2037
|2006.06.27 09:33
|s/l
|948
|100.00
|1.8210
|1.8210
|0.0000
|-13000.00
|3749518.50
|2038
|2006.06.27 09:40
|buy
|949
|100.00
|1.8235
|1.8222
|0.0000
|2039
|2006.06.27 09:41
|close
|949
|100.00
|1.8239
|1.8222
|0.0000
|4000.00
|3753518.50
|2040
|2006.06.27 10:14
|sell
|950
|100.00
|1.8220
|1.8233
|0.0000
|2041
|2006.06.27 10:18
|close
|950
|100.00
|1.8214
|1.8233
|0.0000
|6000.00
|3759518.50
|2042
|2006.06.27 12:24
|sell
|951
|100.00
|1.8199
|1.8212
|0.0000
|2043
|2006.06.27 12:38
|s/l
|951
|100.00
|1.8212
|1.8212
|0.0000
|-13000.00
|3746518.50
|2044
|2006.06.27 15:36
|buy
|952
|100.00
|1.8225
|1.8212
|0.0000
|2045
|2006.06.27 15:49
|close
|952
|100.00
|1.8230
|1.8212
|0.0000
|5000.00
|3751518.50
|2046
|2006.06.27 16:26
|buy
|953
|100.00
|1.8250
|1.8237
|0.0000
|2047
|2006.06.27 16:26
|close
|953
|100.00
|1.8255
|1.8237
|0.0000
|5000.00
|3756518.50
|2048
|2006.06.27 16:26
|buy
|954
|100.00
|1.8250
|1.8237
|0.0000
|2049
|2006.06.27 16:45
|s/l
|954
|100.00
|1.8237
|1.8237
|0.0000
|-13000.00
|3743518.50
|2050
|2006.06.27 23:34
|sell
|955
|100.00
|1.8221
|1.8234
|0.0000
|2051
|2006.06.27 23:54
|close
|955
|100.00
|1.8215
|1.8234
|0.0000
|6000.00
|3749518.50
|2052
|2006.06.28 04:34
|buy
|956
|100.00
|1.8233
|1.8220
|0.0000
|2053
|2006.06.28 04:53
|close
|956
|100.00
|1.8238
|1.8220
|0.0000
|5000.00
|3754518.50
|2054
|2006.06.28 08:17
|sell
|957
|100.00
|1.8207
|1.8220
|0.0000
|2055
|2006.06.28 08:17
|close
|957
|100.00
|1.8201
|1.8220
|0.0000
|6000.00
|3760518.50
|2056
|2006.06.28 08:17
|sell
|958
|100.00
|1.8204
|1.8217
|0.0000
|2057
|2006.06.28 08:46
|s/l
|958
|100.00
|1.8217
|1.8217
|0.0000
|-13000.00
|3747518.50
|2058
|2006.06.28 09:21
|sell
|959
|100.00
|1.8176
|1.8189
|0.0000
|2059
|2006.06.28 09:29
|close
|959
|100.00
|1.8172
|1.8189
|0.0000
|4000.00
|3751518.50
|2060
|2006.06.28 09:36
|sell
|960
|100.00
|1.8175
|1.8188
|0.0000
|2061
|2006.06.28 09:38
|close
|960
|100.00
|1.8171
|1.8188
|0.0000
|4000.00
|3755518.50
|2062
|2006.06.28 10:59
|sell
|961
|100.00
|1.8210
|1.8223
|0.0000
|2063
|2006.06.28 11:26
|close
|961
|100.00
|1.8207
|1.8223
|0.0000
|3000.00
|3758518.50
|2064
|2006.06.28 11:26
|sell
|962
|100.00
|1.8208
|1.8221
|0.0000
|2065
|2006.06.28 12:08
|close
|962
|100.00
|1.8204
|1.8221
|0.0000
|4000.00
|3762518.50
|2066
|2006.06.28 12:59
|sell
|963
|100.00
|1.8187
|1.8200
|0.0000
|2067
|2006.06.28 12:59
|close
|963
|100.00
|1.8183
|1.8200
|0.0000
|4000.00
|3766518.50
|2068
|2006.06.28 13:10
|sell
|964
|100.00
|1.8184
|1.8197
|0.0000
|2069
|2006.06.28 13:34
|s/l
|964
|100.00
|1.8197
|1.8197
|0.0000
|-13000.00
|3753518.50
|2070
|2006.06.28 14:03
|sell
|965
|100.00
|1.8191
|1.8204
|0.0000
|2071
|2006.06.28 14:16
|close
|965
|100.00
|1.8186
|1.8204
|0.0000
|5000.00
|3758518.50
|2072
|2006.06.28 18:36
|sell
|966
|100.00
|1.8170
|1.8183
|0.0000
|2073
|2006.06.28 18:53
|s/l
|966
|100.00
|1.8183
|1.8183
|0.0000
|-13000.00
|3745518.50
|2074
|2006.06.28 20:08
|sell
|967
|100.00
|1.8179
|1.8192
|0.0000
|2075
|2006.06.28 21:14
|s/l
|967
|100.00
|1.8192
|1.8192
|0.0000
|-13000.00
|3732518.50
|2076
|2006.06.29 00:24
|sell
|968
|100.00
|1.8177
|1.8190
|0.0000
|2077
|2006.06.29 00:49
|close
|968
|100.00
|1.8174
|1.8190
|0.0000
|3000.00
|3735518.50
|2078
|2006.06.29 05:48
|sell
|969
|100.00
|1.8177
|1.8190
|0.0000
|2079
|2006.06.29 06:11
|close
|969
|100.00
|1.8175
|1.8190
|0.0000
|2000.00
|3737518.50
|2080
|2006.06.29 06:24
|sell
|970
|100.00
|1.8161
|1.8174
|0.0000
|2081
|2006.06.29 06:34
|s/l
|970
|100.00
|1.8174
|1.8174
|0.0000
|-13000.00
|3724518.50
|2082
|2006.06.29 06:51
|sell
|971
|100.00
|1.8163
|1.8176
|0.0000
|2083
|2006.06.29 07:06
|s/l
|971
|100.00
|1.8176
|1.8176
|0.0000
|-13000.00
|3711518.50
|2084
|2006.06.29 08:31
|sell
|972
|100.00
|1.8154
|1.8167
|0.0000
|2085
|2006.06.29 08:31
|modify
|972
|100.00
|1.8154
|1.8153
|0.0000
|2086
|2006.06.29 08:31
|close
|972
|100.00
|1.8147
|1.8153
|0.0000
|7000.00
|3718518.50
|2087
|2006.06.29 08:31
|sell
|973
|100.00
|1.8148
|1.8161
|0.0000
|2088
|2006.06.29 08:41
|s/l
|973
|100.00
|1.8161
|1.8161
|0.0000
|-13000.00
|3705518.50
|2089
|2006.06.29 09:39
|sell
|974
|100.00
|1.8143
|1.8156
|0.0000
|2090
|2006.06.29 09:45
|close
|974
|100.00
|1.8137
|1.8156
|0.0000
|6000.00
|3711518.50
|2091
|2006.06.29 10:44
|sell
|975
|100.00
|1.8124
|1.8137
|0.0000
|2092
|2006.06.29 11:05
|close
|975
|100.00
|1.8120
|1.8137
|0.0000
|4000.00
|3715518.50
|2093
|2006.06.29 12:15
|sell
|976
|100.00
|1.8128
|1.8141
|0.0000
|2094
|2006.06.29 12:35
|s/l
|976
|100.00
|1.8141
|1.8141
|0.0000
|-13000.00
|3702518.50
|2095
|2006.06.29 13:32
|sell
|977
|100.00
|1.8138
|1.8151
|0.0000
|2096
|2006.06.29 13:42
|close
|977
|100.00
|1.8135
|1.8151
|0.0000
|3000.00
|3705518.50
|2097
|2006.06.29 13:56
|sell
|978
|100.00
|1.8130
|1.8143
|0.0000
|2098
|2006.06.29 13:59
|close
|978
|100.00
|1.8127
|1.8143
|0.0000
|3000.00
|3708518.50
|2099
|2006.06.29 14:52
|sell
|979
|100.00
|1.8129
|1.8142
|0.0000
|2100
|2006.06.29 14:57
|close
|979
|100.00
|1.8125
|1.8142
|0.0000
|4000.00
|3712518.50
|2101
|2006.06.29 15:44
|sell
|980
|100.00
|1.8104
|1.8117
|0.0000
|2102
|2006.06.29 15:44
|close
|980
|100.00
|1.8099
|1.8117
|0.0000
|5000.00
|3717518.50
|2103
|2006.06.29 15:44
|sell
|981
|100.00
|1.8104
|1.8117
|0.0000
|2104
|2006.06.29 15:51
|close
|981
|100.00
|1.8099
|1.8117
|0.0000
|5000.00
|3722518.50
|2105
|2006.06.29 16:38
|sell
|982
|100.00
|1.8109
|1.8122
|0.0000
|2106
|2006.06.29 16:38
|close
|982
|100.00
|1.8105
|1.8122
|0.0000
|4000.00
|3726518.50
|2107
|2006.06.29 18:03
|sell
|983
|100.00
|1.8100
|1.8113
|0.0000
|2108
|2006.06.29 18:03
|close
|983
|100.00
|1.8096
|1.8113
|0.0000
|4000.00
|3730518.50
|2109
|2006.06.29 18:03
|sell
|984
|100.00
|1.8097
|1.8110
|0.0000
|2110
|2006.06.29 18:16
|s/l
|984
|100.00
|1.8110
|1.8110
|0.0000
|-13000.00
|3717518.50
|2111
|2006.06.29 18:39
|sell
|985
|100.00
|1.8255
|1.8268
|0.0000
|2112
|2006.06.29 18:41
|close
|985
|100.00
|1.8244
|1.8268
|0.0000
|11000.00
|3728518.50
|2113
|2006.06.29 19:00
|buy
|986
|100.00
|1.8289
|1.8276
|0.0000
|2114
|2006.06.29 19:00
|close
|986
|100.00
|1.8297
|1.8276
|0.0000
|8000.00
|3736518.50
|2115
|2006.06.29 19:00
|buy
|987
|100.00
|1.8289
|1.8276
|0.0000
|2116
|2006.06.29 19:10
|s/l
|987
|100.00
|1.8276
|1.8276
|0.0000
|-13000.00
|3723518.50
|2117
|2006.06.30 00:49
|buy
|988
|100.00
|1.8281
|1.8268
|0.0000
|2118
|2006.06.30 00:49
|close
|988
|100.00
|1.8284
|1.8268
|0.0000
|3000.00
|3726518.50
|2119
|2006.06.30 00:49
|buy
|989
|100.00
|1.8282
|1.8269
|0.0000
|2120
|2006.06.30 00:53
|close
|989
|100.00
|1.8285
|1.8269
|0.0000
|3000.00
|3729518.50
|2121
|2006.06.30 03:23
|buy
|990
|100.00
|1.8321
|1.8308
|0.0000
|2122
|2006.06.30 03:28
|close
|990
|100.00
|1.8326
|1.8308
|0.0000
|5000.00
|3734518.50
|2123
|2006.06.30 03:48
|buy
|991
|100.00
|1.8334
|1.8321
|0.0000
|2124
|2006.06.30 03:48
|close
|991
|100.00
|1.8339
|1.8321
|0.0000
|5000.00
|3739518.50
|2125
|2006.06.30 03:48
|buy
|992
|100.00
|1.8334
|1.8321
|0.0000
|2126
|2006.06.30 05:08
|close
|992
|100.00
|1.8341
|1.8321
|0.0000
|7000.00
|3746518.50
|2127
|2006.06.30 05:12
|buy
|993
|100.00
|1.8336
|1.8323
|0.0000
|2128
|2006.06.30 05:19
|close
|993
|100.00
|1.8339
|1.8323
|0.0000
|3000.00
|3749518.50
|2129
|2006.06.30 05:30
|buy
|994
|100.00
|1.8349
|1.8336
|0.0000
|2130
|2006.06.30 05:44
|close
|994
|100.00
|1.8352
|1.8336
|0.0000
|3000.00
|3752518.50
|2131
|2006.06.30 11:53
|buy
|995
|100.00
|1.8356
|1.8343
|0.0000
|2132
|2006.06.30 11:56
|close
|995
|100.00
|1.8360
|1.8343
|0.0000
|4000.00
|3756518.50
|2133
|2006.06.30 12:26
|buy
|996
|100.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|2134
|2006.06.30 12:26
|close
|996
|100.00
|1.8378
|1.8362
|0.0000
|3000.00
|3759518.50
|2135
|2006.06.30 12:26
|buy
|997
|100.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|2136
|2006.06.30 12:30
|close
|997
|100.00
|1.8378
|1.8362
|0.0000
|3000.00
|3762518.50
|2137
|2006.06.30 12:33
|buy
|998
|100.00
|1.8390
|1.8377
|0.0000
|2138
|2006.06.30 12:33
|close
|998
|100.00
|1.8397
|1.8377
|0.0000
|7000.00
|3769518.50
|2139
|2006.06.30 12:36
|buy
|999
|100.00
|1.8397
|1.8384
|0.0000
|2140
|2006.06.30 12:36
|close
|999
|100.00
|1.8402
|1.8384
|0.0000
|5000.00
|3774518.50
|2141
|2006.06.30 12:43
|buy
|1000
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|2142
|2006.06.30 12:43
|close
|1000
|100.00
|1.8429
|1.8412
|0.0000
|4000.00
|3778518.50
|2143
|2006.06.30 13:08
|buy
|1001
|100.00
|1.8440
|1.8427
|0.0000
|2144
|2006.06.30 13:39
|close
|1001
|100.00
|1.8443
|1.8427
|0.0000
|3000.00
|3781518.50
|2145
|2006.06.30 14:11
|buy
|1002
|100.00
|1.8451
|1.8438
|0.0000
|2146
|2006.06.30 14:15
|s/l
|1002
|100.00
|1.8438
|1.8438
|0.0000
|-13000.00
|3768518.50
|2147
|2006.06.30 15:06
|buy
|1003
|100.00
|1.8482
|1.8469
|0.0000
|2148
|2006.06.30 15:06
|close
|1003
|100.00
|1.8486
|1.8469
|0.0000
|4000.00
|3772518.50
|2149
|2006.06.30 15:06
|buy
|1004
|100.00
|1.8482
|1.8469
|0.0000
|2150
|2006.06.30 15:08
|close
|1004
|100.00
|1.8487
|1.8469
|0.0000
|5000.00
|3777518.50
|2151
|2006.06.30 15:49
|buy
|1005
|100.00
|1.8481
|1.8468
|0.0000
|2152
|2006.06.30 15:58
|close
|1005
|100.00
|1.8486
|1.8468
|0.0000
|5000.00
|3782518.50
|2153
|2006.06.30 16:00
|buy
|1006
|100.00
|1.8484
|1.8471
|0.0000
|2154
|2006.06.30 16:01
|close
|1006
|100.00
|1.8489
|1.8471
|0.0000
|5000.00
|3787518.50
|2155
|2006.06.30 19:19
|buy
|1007
|100.00
|1.8481
|1.8468
|0.0000
|2156
|2006.06.30 19:32
|close
|1007
|100.00
|1.8484
|1.8468
|0.0000
|3000.00
|3790518.50
|2157
|2006.07.02 23:51
|buy
|1008
|100.00
|1.8467
|1.8454
|0.0000
|2158
|2006.07.02 23:55
|close
|1008
|100.00
|1.8472
|1.8454
|0.0000
|5000.00
|3795518.50
|2159
|2006.07.03 02:23
|sell
|1009
|100.00
|1.8456
|1.8469
|0.0000
|2160
|2006.07.03 03:03
|close at stop
|1009
|100.00
|1.8463
|1.8469
|0.0000
|-7000.00
|3788518.50