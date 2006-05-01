Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.05.01 00:00 - 2006.09.25 00:00 (2006.05.01 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test322679Ticks modelled914466Modelling quality24.32%
Initial deposit2922500.00
Total net profit866018.50Gross profit3529955.62Gross loss-2663937.12
Profit factor1.33Expected payoff858.29
Absolute drawdown27036.54Maximal drawdown126000.24 (3.32%)Relative drawdown3.32% (126000.24)
Total trades1009Short positions (won %)449 (78.17%)Long positions (won %)560 (79.46%)
Profit trades (% of total)796 (78.89%)Loss trades (% of total)213 (21.11%)
Largestprofit trade15999.61loss trade-14050.00
Averageprofit trade4434.62loss trade-12506.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (82000.28)consecutive losses (loss in money)4 (-52000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)82000.28 (18)consecutive loss (count of losses)-52000.00 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 04:53buy1100.001.82471.82340.0000
22006.05.01 05:06close1100.001.82511.82340.00003999.802926499.80
32006.05.01 06:06buy2100.001.82641.82510.0000
42006.05.01 06:07close2100.001.82671.82510.00002999.642929499.44
52006.05.01 08:48buy3100.001.82681.82550.0000
62006.05.01 09:00s/l3100.001.82551.82550.0000-13000.002916499.44
72006.05.01 11:30buy4100.001.82531.82400.0000
82006.05.01 11:53close4100.001.82561.82400.00003000.832919500.27
92006.05.01 13:54buy5100.001.82701.82570.0000
102006.05.01 13:55close5100.001.82721.82570.00002000.662921500.93
112006.05.01 14:10buy6100.001.82761.82630.0000
122006.05.01 14:11modify6100.001.82761.82700.0000
132006.05.01 14:11modify6100.001.82761.82700.0000
142006.05.01 14:11modify6100.001.82761.82710.0000
152006.05.01 14:12modify6100.001.82761.82720.0000
162006.05.01 14:14s/l6100.001.8271541.82720.0000-4463.802917037.13
172006.05.01 14:14buy7100.001.82731.82600.0000
182006.05.01 14:14close7100.001.82761.82600.00002999.632920036.76
192006.05.01 14:14buy8100.001.82741.82610.0000
202006.05.01 14:19modify8100.001.82741.82720.0000
212006.05.01 14:19close8100.001.82771.82720.00002999.642923036.40
222006.05.01 15:11buy9100.001.83601.83470.0000
232006.05.01 15:11modify9100.001.83601.83470.0000
242006.05.01 15:11modify9100.001.83601.83480.0000
252006.05.01 15:11modify9100.001.83601.83500.0000
262006.05.01 15:11modify9100.001.83601.83510.0000
272006.05.01 15:11modify9100.001.83601.83520.0000
282006.05.01 15:11close9100.001.83641.83520.00003999.482927035.88
292006.05.01 15:37buy10100.001.83881.83750.0000
302006.05.01 15:37modify10100.001.83881.83790.0000
312006.05.01 15:37modify10100.001.83881.83820.0000
322006.05.01 15:37close10100.001.83911.83820.00002999.612930035.49
332006.05.01 15:41buy11100.001.84051.83920.0000
342006.05.01 15:41modify11100.001.84051.83930.0000
352006.05.01 15:41modify11100.001.84051.83950.0000
362006.05.01 15:41modify11100.001.84051.83970.0000
372006.05.01 15:41close11100.001.84091.83970.00004000.002934035.49
382006.05.01 15:42buy12100.001.84031.83900.0000
392006.05.01 15:42modify12100.001.84031.83970.0000
402006.05.01 15:42close12100.001.84061.83970.00002999.502937034.99
412006.05.01 15:42buy13100.001.84031.83900.0000
422006.05.01 15:43modify13100.001.84031.83970.0000
432006.05.01 15:44close13100.001.84061.83970.00002999.502940034.49
442006.05.01 15:45buy14100.001.84041.83910.0000
452006.05.01 15:45modify14100.001.84041.83970.0000
462006.05.01 15:47s/l14100.001.8397431.83970.0000-6571.162933463.33
472006.05.01 16:04buy15100.001.83661.83530.0000
482006.05.01 16:06s/l15100.001.83531.83530.0000-13000.002920463.33
492006.05.01 16:31buy16100.001.83771.83640.0000
502006.05.01 16:31close16100.001.83811.83640.00004000.002924463.33
512006.05.01 16:31buy17100.001.83771.83640.0000
522006.05.01 16:37s/l17100.001.83641.83640.0000-13000.002911463.33
532006.05.01 17:49buy18100.001.82821.82690.0000
542006.05.01 18:09close18100.001.82861.82690.00004000.512915463.84
552006.05.01 18:16buy19100.001.82871.82740.0000
562006.05.01 18:16close19100.001.82911.82740.00003999.812919463.65
572006.05.01 18:16buy20100.001.82881.82750.0000
582006.05.01 18:20close20100.001.82931.82750.00004999.972924463.62
592006.05.01 22:32buy21100.001.82591.82460.0000
602006.05.01 23:00close21100.001.82641.82460.00005000.002929463.62
612006.05.01 23:01buy22100.001.82631.82500.0000
622006.05.01 23:01close22100.001.82661.82500.00003000.082932463.70
632006.05.02 08:00sell23100.001.82261.82390.0000
642006.05.02 08:11s/l23100.001.82391.82390.0000-13000.002919463.70
652006.05.02 08:15sell24100.001.82341.82470.0000
662006.05.02 08:21close24100.001.82311.82470.00002999.642922463.34
672006.05.02 08:21sell25100.001.82321.82450.0000
682006.05.02 08:31s/l25100.001.82451.82450.0000-13000.002909463.34
692006.05.02 08:57sell26100.001.82101.82230.0000
702006.05.02 09:03s/l26100.001.82231.82230.0000-13000.002896463.34
712006.05.02 10:32buy27100.001.83151.83020.0000
722006.05.02 10:36close27100.001.83231.83020.00008000.002904463.34
732006.05.02 10:48buy28100.001.83491.83360.0000
742006.05.02 10:48close28100.001.83531.83360.00004000.122908463.46
752006.05.02 10:48buy29100.001.83511.83380.0000
762006.05.02 10:53s/l29100.001.83381.83380.0000-13000.002895463.46
772006.05.02 12:00buy30100.001.83471.83340.0000
782006.05.02 12:00close30100.001.83521.83340.00005000.002900463.46
792006.05.02 14:22buy31100.001.83691.83560.0000
802006.05.02 14:30close31100.001.83731.83560.00003999.802904463.26
812006.05.02 14:42buy32100.001.83791.83660.0000
822006.05.02 14:42close32100.001.83841.83660.00005000.062909463.32
832006.05.02 14:42buy33100.001.83771.83640.0000
842006.05.02 14:43close33100.001.83811.83640.00003999.812913463.13
852006.05.02 14:48buy34100.001.83841.83710.0000
862006.05.02 14:57s/l34100.001.83711.83710.0000-13000.002900463.13
872006.05.02 15:40buy35100.001.83921.83790.0000
882006.05.02 15:40close35100.001.83961.83790.00003999.802904462.93
892006.05.02 16:32buy36100.001.83831.83700.0000
902006.05.02 16:35close36100.001.83911.83700.00008000.462912463.39
912006.05.02 17:03buy37100.001.83921.83790.0000
922006.05.02 17:03close37100.001.83981.83790.00006000.002918463.39
932006.05.02 17:44buy38100.001.84051.83920.0000
942006.05.02 17:44modify38100.001.84051.83980.0000
952006.05.02 17:44modify38100.001.84051.84010.0000
962006.05.02 17:44s/l38100.001.8401431.84010.0000-3571.712914891.68
972006.05.02 17:44buy39100.001.84021.83890.0000
982006.05.02 17:44close39100.001.84061.83890.00003999.672918891.35
992006.05.02 17:44buy40100.001.84041.83910.0000
1002006.05.02 17:46modify40100.001.84041.84020.0000
1012006.05.02 17:46close40100.001.84091.84020.00004999.972923891.32
1022006.05.02 18:50buy41100.001.83891.83760.0000
1032006.05.02 18:59s/l41100.001.83761.83760.0000-13000.002910891.32
1042006.05.02 19:05buy42100.001.83851.83720.0000
1052006.05.02 19:11close42100.001.83911.83720.00006000.132916891.45
1062006.05.02 20:17buy43100.001.83951.83820.0000
1072006.05.02 20:17close43100.001.84001.83820.00005000.332921891.78
1082006.05.02 20:19buy44100.001.83971.83840.0000
1092006.05.02 20:19close44100.001.84021.83840.00005000.002926891.78
1102006.05.02 20:19buy45100.001.83981.83850.0000
1112006.05.02 20:31s/l45100.001.83851.83850.0000-13000.002913891.78
1122006.05.02 20:57buy46100.001.84031.83900.0000
1132006.05.02 20:59close46100.001.84071.83900.00003999.802917891.58
1142006.05.03 02:24buy47100.001.83771.83640.0000
1152006.05.03 03:03close47100.001.83811.83640.00004000.242921891.82
1162006.05.03 03:34buy48100.001.83941.83810.0000
1172006.05.03 03:34close48100.001.83971.83810.00002999.642924891.46
1182006.05.03 04:54buy49100.001.84341.84210.0000
1192006.05.03 04:57close49100.001.84381.84210.00003999.812928891.27
1202006.05.03 06:32buy50100.001.84171.84040.0000
1212006.05.03 06:32close50100.001.84211.84040.00003999.802932891.07
1222006.05.03 07:44buy51100.001.84281.84150.0000
1232006.05.03 07:44close51100.001.84311.84150.00002999.642935890.71
1242006.05.03 07:48buy52100.001.84311.84180.0000
1252006.05.03 08:02close52100.001.84341.84180.00002999.642938890.35
1262006.05.03 08:03buy53100.001.84341.84210.0000
1272006.05.03 08:08s/l53100.001.84211.84210.0000-13000.002925890.35
1282006.05.03 09:23buy54100.001.84281.84150.0000
1292006.05.03 09:40s/l54100.001.84151.84150.0000-13000.002912890.35
1302006.05.03 13:38buy55100.001.83941.83810.0000
1312006.05.03 13:41close55100.001.83981.83810.00003999.802916890.15
1322006.05.03 14:26buy56100.001.83941.83810.0000
1332006.05.03 14:26close56100.001.84011.83810.00007000.002923890.15
1342006.05.03 14:31buy57100.001.83981.83850.0000
1352006.05.03 14:42close57100.001.84021.83850.00003999.802927889.95
1362006.05.03 16:11buy58100.001.83751.83620.0000
1372006.05.03 16:11close58100.001.83831.83620.00008000.572935890.52
1382006.05.03 16:11buy59100.001.83751.83620.0000
1392006.05.03 16:12close59100.001.83801.83620.00005000.572940891.09
1402006.05.03 17:26buy60100.001.84381.84250.0000
1412006.05.03 17:26modify60100.001.84381.84340.0000
1422006.05.03 17:26modify60100.001.84381.84360.0000
1432006.05.03 17:26close60100.001.84431.84360.00005000.002945891.09
1442006.05.03 17:26buy61100.001.84371.84240.0000
1452006.05.03 17:29modify61100.001.84371.84360.0000
1462006.05.03 17:30close61100.001.84431.84360.00006000.142951891.23
1472006.05.03 19:04buy62100.001.84311.84180.0000
1482006.05.03 19:06close62100.001.84361.84180.00004999.972956891.20
1492006.05.03 23:15buy63100.001.84281.84150.0000
1502006.05.04 00:33s/l63100.001.84151.84150.0000-14050.002942841.20
1512006.05.04 05:06sell64100.001.83991.84120.0000
1522006.05.04 05:21close64100.001.83931.84120.00006000.172948841.37
1532006.05.04 05:42sell65100.001.83841.83970.0000
1542006.05.04 05:43close65100.001.83801.83970.00003999.802952841.17
1552006.05.04 07:42sell66100.001.83911.84040.0000
1562006.05.04 08:07close66100.001.83831.84040.00008000.462960841.63
1572006.05.04 08:31sell67100.001.83711.83840.0000
1582006.05.04 08:34close67100.001.83681.83840.00003000.832963842.46
1592006.05.04 08:41sell68100.001.83491.83620.0000
1602006.05.04 08:41close68100.001.83451.83620.00004000.222967842.68
1612006.05.04 08:41sell69100.001.83481.83610.0000
1622006.05.04 08:44close69100.001.83411.83610.00007000.052974842.73
1632006.05.04 13:56buy70100.001.84151.84020.0000
1642006.05.04 14:18close70100.001.84221.84020.00007000.302981843.03
1652006.05.04 16:08buy71100.001.84581.84450.0000
1662006.05.04 16:08modify71100.001.84581.84510.0000
1672006.05.04 16:08modify71100.001.84581.84520.0000
1682006.05.04 16:08modify71100.001.84581.84530.0000
1692006.05.04 16:08modify71100.001.84581.84580.0000
1702006.05.04 16:08close71100.001.84651.84580.00006999.912988842.94
1712006.05.04 16:08buy72100.001.84581.84450.0000
1722006.05.04 16:15close72100.001.84621.84450.00003999.912992842.85
1732006.05.04 16:26buy73100.001.84781.84650.0000
1742006.05.04 16:26modify73100.001.84781.84690.0000
1752006.05.04 16:26modify73100.001.84781.84700.0000
1762006.05.04 16:26modify73100.001.84781.84730.0000
1772006.05.04 16:26modify73100.001.84781.84740.0000
1782006.05.04 16:26close73100.001.84821.84740.00004000.172996843.02
1792006.05.04 16:26buy74100.001.84781.84650.0000
1802006.05.04 16:29modify74100.001.84781.84740.0000
1812006.05.04 16:31s/l74100.001.8474391.84740.0000-3607.092993235.93
1822006.05.04 16:52buy75100.001.84881.84750.0000
1832006.05.04 16:53modify75100.001.84881.84800.0000
1842006.05.04 16:54modify75100.001.84881.84800.0000
1852006.05.04 16:56modify75100.001.84881.84810.0000
1862006.05.04 16:56modify75100.001.84881.84850.0000
1872006.05.04 16:56modify75100.001.84881.84860.0000
1882006.05.04 16:56modify75100.001.84881.84870.0000
1892006.05.04 16:56close75100.001.84931.84870.00004999.972998235.90
1902006.05.04 17:36buy76100.001.84891.84760.0000
1912006.05.04 17:36modify76100.001.84891.84870.0000
1922006.05.04 17:37s/l76100.001.8486791.84870.0000-2214.882996021.02
1932006.05.04 19:25buy77100.001.84921.84790.0000
1942006.05.04 19:31close77100.001.84961.84790.00003999.803000020.82
1952006.05.04 20:18buy78100.001.85401.85270.0000
1962006.05.04 20:18modify78100.001.85401.85290.0000
1972006.05.04 20:18modify78100.001.85401.85310.0000
1982006.05.04 20:18close78100.001.85441.85310.00003999.423004020.24
1992006.05.04 20:18buy79100.001.85401.85270.0000
2002006.05.04 20:19modify79100.001.85401.85310.0000
2012006.05.04 20:23s/l79100.001.8530931.85310.0000-9071.882994948.36
2022006.05.05 00:22buy80100.001.85391.85260.0000
2032006.05.05 00:22close80100.001.85421.85260.00002999.642997948.00
2042006.05.05 00:22buy81100.001.85391.85260.0000
2052006.05.05 00:23close81100.001.85431.85260.00003999.803001947.80
2062006.05.05 06:40buy82100.001.85141.85010.0000
2072006.05.05 06:42close82100.001.85161.85010.00002000.663003948.46
2082006.05.05 07:09buy83100.001.85201.85070.0000
2092006.05.05 07:17close83100.001.85221.85070.00002000.663005949.12
2102006.05.05 07:35buy84100.001.85211.85080.0000
2112006.05.05 07:57s/l84100.001.85081.85080.0000-13000.002992949.12
2122006.05.05 08:53buy85100.001.85201.85070.0000
2132006.05.05 09:03s/l85100.001.85071.85070.0000-13000.002979949.12
2142006.05.05 10:00buy86100.001.85101.84970.0000
2152006.05.05 10:09s/l86100.001.84971.84970.0000-13000.002966949.12
2162006.05.05 11:48buy87100.001.85041.84910.0000
2172006.05.05 11:48close87100.001.85071.84910.00002999.432969948.55
2182006.05.05 11:48buy88100.001.85051.84920.0000
2192006.05.05 12:03s/l88100.001.84921.84920.0000-13000.002956948.55
2202006.05.05 14:30buy89100.001.84931.84800.0000
2212006.05.05 14:30close89100.001.85041.84800.000011000.062967948.61
2222006.05.05 14:31buy90100.001.85641.85510.0000
2232006.05.05 14:31modify90100.001.85641.85530.0000
2242006.05.05 14:31modify90100.001.85641.85560.0000
2252006.05.05 14:31close90100.001.85691.85560.00005000.002972948.61
2262006.05.05 14:31buy91100.001.85461.85330.0000
2272006.05.05 14:31modify91100.001.85461.85560.0000
2282006.05.05 14:31close91100.001.85621.85560.000015999.612988948.22
2292006.05.05 14:32buy92100.001.85831.85700.0000
2302006.05.05 14:32modify92100.001.85831.85740.0000
2312006.05.05 14:32close92100.001.85921.85740.00009000.012997948.23
2322006.05.05 14:34buy93100.001.85841.85710.0000
2332006.05.05 14:34modify93100.001.85841.85740.0000
2342006.05.05 14:34close93100.001.85891.85740.00005000.003002948.23
2352006.05.05 14:34buy94100.001.85831.85700.0000
2362006.05.05 14:35modify94100.001.85831.85740.0000
2372006.05.05 14:36s/l94100.001.8573571.85740.0000-9428.872993519.36
2382006.05.05 14:36buy95100.001.85751.85620.0000
2392006.05.05 14:39s/l95100.001.85621.85620.0000-13000.002980519.36
2402006.05.05 15:27buy96100.001.85931.85800.0000
2412006.05.05 15:27modify96100.001.85931.85820.0000
2422006.05.05 15:27modify96100.001.85931.85830.0000
2432006.05.05 15:27modify96100.001.85931.85840.0000
2442006.05.05 15:27modify96100.001.85931.85860.0000
2452006.05.05 15:27modify96100.001.85931.85870.0000
2462006.05.05 15:27close96100.001.85971.85870.00003999.812984519.17
2472006.05.05 15:31buy97100.001.86121.85990.0000
2482006.05.05 15:31modify97100.001.86121.86000.0000
2492006.05.05 15:31modify97100.001.86121.86010.0000
2502006.05.05 15:31modify97100.001.86121.86030.0000
2512006.05.05 15:31modify97100.001.86121.86040.0000
2522006.05.05 15:31modify97100.001.86121.86060.0000
2532006.05.05 15:31close97100.001.86171.86060.00005000.002989519.17
2542006.05.05 15:47buy98100.001.86031.85900.0000
2552006.05.05 15:47close98100.001.86081.85900.00004999.692994518.86
2562006.05.05 15:47buy99100.001.86031.85900.0000
2572006.05.05 15:59close99100.001.86091.85900.00005999.693000518.55
2582006.05.05 16:04buy100100.001.86141.86010.0000
2592006.05.05 16:04modify100100.001.86141.86060.0000
2602006.05.05 16:04modify100100.001.86141.86070.0000
2612006.05.05 16:04close100100.001.86171.86070.00003000.583003519.13
2622006.05.05 16:04buy101100.001.86121.85990.0000
2632006.05.05 16:08modify101100.001.86121.86070.0000
2642006.05.05 16:08close101100.001.86161.86070.00004000.993007520.12
2652006.05.05 19:54buy102100.001.85951.85820.0000
2662006.05.05 20:14close102100.001.85991.85820.00003999.813011519.93
2672006.05.08 00:00buy103100.001.86271.86140.0000
2682006.05.08 00:01modify103100.001.86271.86180.0000
2692006.05.08 00:01modify103100.001.86271.86200.0000
2702006.05.08 00:12s/l103100.001.8620291.86200.0000-6713.923004806.01
2712006.05.08 00:24buy104100.001.86201.86070.0000
2722006.05.08 00:37s/l104100.001.86071.86070.0000-13000.002991806.01
2732006.05.08 04:51sell105100.001.86111.86240.0000
2742006.05.08 04:58close105100.001.86081.86240.00002999.632994805.64
2752006.05.08 08:51sell106100.001.85921.86050.0000
2762006.05.08 08:51close106100.001.85891.86050.00003000.012997805.65
2772006.05.08 09:05buy107100.001.86181.86050.0000
2782006.05.08 09:05close107100.001.86211.86050.00003000.003000805.65
2792006.05.08 09:05buy108100.001.86201.86070.0000
2802006.05.08 09:37s/l108100.001.86071.86070.0000-13000.002987805.65
2812006.05.08 09:49buy109100.001.86141.86010.0000
2822006.05.08 10:08close109100.001.86171.86010.00003000.002990805.65
2832006.05.08 10:09buy110100.001.86181.86050.0000
2842006.05.08 10:18close110100.001.86211.86050.00002999.592993805.24
2852006.05.08 10:31buy111100.001.86771.86640.0000
2862006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86640.0000
2872006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86650.0000
2882006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86660.0000
2892006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86670.0000
2902006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86680.0000
2912006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86690.0000
2922006.05.08 10:31modify111100.001.86771.86710.0000
2932006.05.08 10:31close111100.001.86821.86710.00005000.522998805.76
2942006.05.08 10:31buy112100.001.86791.86660.0000
2952006.05.08 10:32modify112100.001.86791.86710.0000
2962006.05.08 10:35close112100.001.86821.86710.00002999.633001805.39
2972006.05.08 10:46buy113100.001.86831.86700.0000
2982006.05.08 10:46modify113100.001.86831.86730.0000
2992006.05.08 10:46modify113100.001.86831.86740.0000
3002006.05.08 10:46modify113100.001.86831.86750.0000
3012006.05.08 10:48s/l113100.001.8674611.86750.0000-8392.552993412.84
3022006.05.08 13:23buy114100.001.86531.86400.0000
3032006.05.08 13:30s/l114100.001.86401.86400.0000-13000.002980412.84
3042006.05.08 13:45buy115100.001.86461.86330.0000
3052006.05.08 13:58s/l115100.001.86331.86330.0000-13000.002967412.84
3062006.05.08 14:10sell116100.001.86391.86520.0000
3072006.05.08 14:13close116100.001.86361.86520.00002999.642970412.48
3082006.05.08 14:20sell117100.001.86331.86460.0000
3092006.05.08 14:20close117100.001.86301.86460.00002999.662973412.14
3102006.05.08 14:24sell118100.001.86311.86440.0000
3112006.05.08 14:40close118100.001.86261.86440.00004999.972978412.11
3122006.05.08 16:14sell119100.001.85711.85840.0000
3132006.05.08 16:18close119100.001.85661.85840.00005000.002983412.11
3142006.05.08 16:44sell120100.001.85791.85920.0000
3152006.05.08 16:44close120100.001.85761.85920.00003000.232986412.34
3162006.05.08 16:57sell121100.001.85851.85980.0000
3172006.05.08 16:57close121100.001.85801.85980.00005000.002991412.34
3182006.05.08 16:57sell122100.001.85811.85940.0000
3192006.05.08 17:13s/l122100.001.85941.85940.0000-13000.002978412.34
3202006.05.08 17:36sell123100.001.85891.86020.0000
3212006.05.08 17:41close123100.001.85861.86020.00002999.642981411.98
3222006.05.08 18:45sell124100.001.85791.85920.0000
3232006.05.08 18:45close124100.001.85761.85920.00003000.232984412.21
3242006.05.08 19:59sell125100.001.85651.85780.0000
3252006.05.08 20:06close125100.001.85541.85780.000010999.782995411.99
3262006.05.08 20:08sell126100.001.85631.85760.0000
3272006.05.08 20:23s/l126100.001.85761.85760.0000-13000.002982411.99
3282006.05.08 23:07sell127100.001.85861.85990.0000
3292006.05.08 23:09close127100.001.85791.85990.00007000.102989412.09
3302006.05.09 02:27sell128100.001.85761.85890.0000
3312006.05.09 02:55close128100.001.85721.85890.00003999.812993411.90
3322006.05.09 08:16sell129100.001.85631.85760.0000
3332006.05.09 08:31close129100.001.85591.85760.00003999.962997411.86
3342006.05.09 08:33sell130100.001.85481.85610.0000
3352006.05.09 08:33close130100.001.85451.85610.00002999.643000411.50
3362006.05.09 08:33sell131100.001.85471.85600.0000
3372006.05.09 08:43close131100.001.85441.85600.00002999.633003411.13
3382006.05.09 08:45sell132100.001.85491.85620.0000
3392006.05.09 08:45close132100.001.85461.85620.00002999.633006410.76
3402006.05.09 08:45sell133100.001.85491.85620.0000
3412006.05.09 08:56close133100.001.85451.85620.00004000.023010410.78
3422006.05.09 08:59sell134100.001.85491.85620.0000
3432006.05.09 08:59close134100.001.85461.85620.00003000.003013410.78
3442006.05.09 08:59sell135100.001.85511.85640.0000
3452006.05.09 09:01close135100.001.85481.85640.00003000.363016411.14
3462006.05.09 10:07sell136100.001.85211.85340.0000
3472006.05.09 10:11s/l136100.001.85341.85340.0000-13000.003003411.14
3482006.05.09 12:49sell137100.001.85481.85610.0000
3492006.05.09 13:05s/l137100.001.85611.85610.0000-13000.002990411.14
3502006.05.09 15:07buy138100.001.86151.86020.0000
3512006.05.09 15:21close138100.001.86191.86020.00003999.802994410.94
3522006.05.09 15:22buy139100.001.86131.86000.0000
3532006.05.09 15:22close139100.001.86181.86000.00004999.972999410.91
3542006.05.09 15:22buy140100.001.86141.86010.0000
3552006.05.09 15:26close140100.001.86191.86010.00005000.253004411.16
3562006.05.09 16:12buy141100.001.86561.86430.0000
3572006.05.09 16:12close141100.001.86611.86430.00004999.543009410.70
3582006.05.09 16:21buy142100.001.86681.86550.0000
3592006.05.09 16:25s/l142100.001.86551.86550.0000-13000.002996410.70
3602006.05.09 16:25buy143100.001.86571.86440.0000
3612006.05.09 16:25close143100.001.86621.86440.00005000.273001410.97
3622006.05.09 16:25buy144100.001.86581.86450.0000
3632006.05.09 16:26close144100.001.86621.86450.00003999.803005410.77
3642006.05.09 16:37buy145100.001.86641.86510.0000
3652006.05.09 16:37close145100.001.86701.86510.00006000.003011410.77
3662006.05.09 16:37buy146100.001.86751.86620.0000
3672006.05.09 16:37modify146100.001.86751.86750.0000
3682006.05.09 16:37close146100.001.86801.86750.00005000.003016410.77
3692006.05.09 16:37buy147100.001.86821.86690.0000
3702006.05.09 16:38modify147100.001.86821.86750.0000
3712006.05.09 16:38s/l147100.001.8674611.86750.0000-7392.863009017.91
3722006.05.09 16:39buy148100.001.86751.86620.0000
3732006.05.09 16:39modify148100.001.86751.86750.0000
3742006.05.09 16:39close148100.001.86801.86750.00005000.003014017.91
3752006.05.09 16:39buy149100.001.86741.86610.0000
3762006.05.09 16:40close149100.001.86781.86610.00003999.833018017.74
3772006.05.09 18:47buy150100.001.86501.86370.0000
3782006.05.09 18:49close150100.001.86541.86370.00003999.813022017.55
3792006.05.09 22:56buy151100.001.86681.86550.0000
3802006.05.09 22:57close151100.001.86711.86550.00002999.633025017.18
3812006.05.10 00:31buy152100.001.86631.86500.0000
3822006.05.10 00:55close152100.001.86661.86500.00003000.833028018.01
3832006.05.10 02:04buy153100.001.86611.86480.0000
3842006.05.10 03:12s/l153100.001.86481.86480.0000-13000.003015018.01
3852006.05.10 07:19buy154100.001.86591.86460.0000
3862006.05.10 07:33close154100.001.86621.86460.00002999.643018017.65
3872006.05.10 08:40buy155100.001.86671.86540.0000
3882006.05.10 08:45close155100.001.86711.86540.00004000.003022017.65
3892006.05.10 08:52buy156100.001.86921.86790.0000
3902006.05.10 08:53modify156100.001.86921.86810.0000
3912006.05.10 08:53modify156100.001.86921.86870.0000
3922006.05.10 08:53close156100.001.86951.86870.00003000.423025018.07
3932006.05.10 08:56buy157100.001.87141.87010.0000
3942006.05.10 08:56modify157100.001.87141.87020.0000
3952006.05.10 08:56modify157100.001.87141.87030.0000
3962006.05.10 08:56modify157100.001.87141.87050.0000
3972006.05.10 08:56close157100.001.87181.87050.00004000.003029018.07
3982006.05.10 08:56buy158100.001.87131.87000.0000
3992006.05.10 08:57modify158100.001.87131.87050.0000
4002006.05.10 08:58close158100.001.87181.87050.00005000.513034018.58
4012006.05.10 08:59buy159100.001.87081.86950.0000
4022006.05.10 08:59modify159100.001.87081.87050.0000
4032006.05.10 08:59close159100.001.87111.87050.00003000.003037018.58
4042006.05.10 08:59buy160100.001.87081.86950.0000
4052006.05.10 09:01modify160100.001.87081.87050.0000
4062006.05.10 09:01close160100.001.87121.87050.00004000.153041018.73
4072006.05.10 09:03buy161100.001.87081.86950.0000
4082006.05.10 09:03modify161100.001.87081.87050.0000
4092006.05.10 09:03close161100.001.87111.87050.00002999.643044018.37
4102006.05.10 09:03buy162100.001.87081.86950.0000
4112006.05.10 09:15modify162100.001.87081.87060.0000
4122006.05.10 09:15close162100.001.87131.87060.00004999.973049018.34
4132006.05.10 10:32buy163100.001.86671.86540.0000
4142006.05.10 10:33close163100.001.86741.86540.00006999.803056018.14
4152006.05.10 11:11buy164100.001.86681.86550.0000
4162006.05.10 11:11close164100.001.86741.86550.00006000.003062018.14
4172006.05.10 11:31buy165100.001.86471.86340.0000
4182006.05.10 11:31close165100.001.86541.86340.00007000.003069018.14
4192006.05.10 11:31buy166100.001.86461.86330.0000
4202006.05.10 11:31s/l166100.001.86331.86330.0000-13000.003056018.14
4212006.05.10 14:42buy167100.001.86291.86160.0000
4222006.05.10 14:44close167100.001.86341.86160.00004999.963061018.10
4232006.05.10 16:24buy168100.001.86561.86430.0000
4242006.05.10 16:36s/l168100.001.86431.86430.0000-13000.003048018.10
4252006.05.10 16:56buy169100.001.86371.86240.0000
4262006.05.10 16:56close169100.001.86411.86240.00004000.003052018.10
4272006.05.10 16:56buy170100.001.86381.86250.0000
4282006.05.10 17:02s/l170100.001.86251.86250.0000-13000.003039018.10
4292006.05.10 20:15buy171100.001.86641.86510.0000
4302006.05.10 20:15close171100.001.86681.86510.00004000.303043018.40
4312006.05.10 20:15buy172100.001.86651.86520.0000
4322006.05.10 20:17close172100.001.86691.86520.00003999.803047018.20
4332006.05.10 20:35buy173100.001.86521.86390.0000
4342006.05.10 20:35close173100.001.86571.86390.00005000.003052018.20
4352006.05.10 20:35buy174100.001.86521.86390.0000
4362006.05.10 20:37s/l174100.001.86391.86390.0000-13000.003039018.20
4372006.05.10 20:39buy175100.001.86421.86290.0000
4382006.05.10 20:39close175100.001.86491.86290.00007000.303046018.50
4392006.05.10 20:45buy176100.001.86821.86690.0000
4402006.05.10 20:45close176100.001.86871.86690.00005000.003051018.50
4412006.05.10 20:45buy177100.001.86821.86690.0000
4422006.05.10 20:50close177100.001.86851.86690.00002999.633054018.13
4432006.05.10 22:01buy178100.001.86591.86460.0000
4442006.05.10 22:07s/l178100.001.86461.86460.0000-13000.003041018.13
4452006.05.10 23:34buy179100.001.86531.86400.0000
4462006.05.10 23:57s/l179100.001.86401.86400.0000-13000.003028018.13
4472006.05.11 00:52sell180100.001.86261.86390.0000
4482006.05.11 00:52close180100.001.86211.86390.00004999.693033017.82
4492006.05.11 07:11sell181100.001.85501.85630.0000
4502006.05.11 07:29s/l181100.001.85631.85630.0000-13000.003020017.82
4512006.05.11 09:27sell182100.001.85581.85710.0000
4522006.05.11 09:28close182100.001.85541.85710.00004000.333024018.15
4532006.05.11 09:29sell183100.001.85461.85590.0000
4542006.05.11 09:29close183100.001.85421.85590.00003999.533028017.68
4552006.05.11 09:37sell184100.001.85491.85620.0000
4562006.05.11 09:42s/l184100.001.85621.85620.0000-13000.003015017.68
4572006.05.11 10:12buy185100.001.85561.85430.0000
4582006.05.11 10:23close185100.001.85601.85430.00003999.813019017.49
4592006.05.11 14:39buy186100.001.86841.86710.0000
4602006.05.11 14:39close186100.001.86891.86710.00005000.003024017.49
4612006.05.11 14:54buy187100.001.86951.86820.0000
4622006.05.11 14:54close187100.001.87001.86820.00004999.923029017.41
4632006.05.11 14:54buy188100.001.86981.86850.0000
4642006.05.11 14:55s/l188100.001.86851.86850.0000-13000.003016017.41
4652006.05.11 15:47buy189100.001.87021.86890.0000
4662006.05.11 15:49close189100.001.87061.86890.00004000.003020017.41
4672006.05.11 16:37buy190100.001.87821.87690.0000
4682006.05.11 16:37modify190100.001.87821.87730.0000
4692006.05.11 16:37modify190100.001.87821.87740.0000
4702006.05.11 16:37modify190100.001.87821.87750.0000
4712006.05.11 16:37modify190100.001.87821.87760.0000
4722006.05.11 16:37close190100.001.87861.87760.00003999.793024017.20
4732006.05.11 16:48buy191100.001.88011.87880.0000
4742006.05.11 16:48modify191100.001.88011.87890.0000
4752006.05.11 16:48modify191100.001.88011.87900.0000
4762006.05.11 16:48modify191100.001.88011.87910.0000
4772006.05.11 16:48modify191100.001.88011.87920.0000
4782006.05.11 16:48close191100.001.88051.87920.00004000.003028017.20
4792006.05.11 16:48buy192100.001.88011.87880.0000
4802006.05.11 16:49modify192100.001.88011.87920.0000
4812006.05.11 16:52s/l192100.001.8792041.87920.0000-8964.063019053.14
4822006.05.11 17:39buy193100.001.88201.88070.0000
4832006.05.11 17:39modify193100.001.88201.88100.0000
4842006.05.11 17:39modify193100.001.88201.88110.0000
4852006.05.11 17:39modify193100.001.88201.88120.0000
4862006.05.11 17:39modify193100.001.88201.88160.0000
4872006.05.11 17:39modify193100.001.88201.88170.0000
4882006.05.11 17:39close193100.001.88241.88170.00004000.363023053.50
4892006.05.11 17:39buy194100.001.88181.88050.0000
4902006.05.11 17:40modify194100.001.88181.88170.0000
4912006.05.11 17:40close194100.001.88241.88170.00005999.783029053.28
4922006.05.11 17:48buy195100.001.88251.88120.0000
4932006.05.11 17:48modify195100.001.88251.88170.0000
4942006.05.11 17:48modify195100.001.88251.88170.0000
4952006.05.11 17:50modify195100.001.88251.88180.0000
4962006.05.11 17:53modify195100.001.88251.88210.0000
4972006.05.11 17:53close195100.001.88301.88210.00004999.813034053.09
4982006.05.11 21:21buy196100.001.88391.88260.0000
4992006.05.11 21:50s/l196100.001.88261.88260.0000-13000.003021053.09
5002006.05.11 23:20buy197100.001.88201.88070.0000
5012006.05.11 23:39close197100.001.88271.88070.00006999.663028052.75
5022006.05.12 02:11buy198100.001.88571.88440.0000
5032006.05.12 02:11modify198100.001.88571.88510.0000
5042006.05.12 02:11s/l198100.001.8850541.88510.0000-6464.553021588.20
5052006.05.12 02:11buy199100.001.88501.88370.0000
5062006.05.12 02:11close199100.001.88531.88370.00003000.433024588.63
5072006.05.12 06:31buy200100.001.88421.88290.0000
5082006.05.12 06:37close200100.001.88461.88290.00004000.993028589.62
5092006.05.12 07:05buy201100.001.88521.88390.0000
5102006.05.12 07:05close201100.001.88541.88390.00002000.573030590.19
5112006.05.12 07:05buy202100.001.88511.88380.0000
5122006.05.12 07:31close202100.001.88531.88380.00002000.663032590.85
5132006.05.12 07:46buy203100.001.88671.88540.0000
5142006.05.12 07:46close203100.001.88721.88540.00004999.973037590.82
5152006.05.12 08:26buy204100.001.88751.88620.0000
5162006.05.12 08:28close204100.001.88811.88620.00006000.143043590.96
5172006.05.12 08:58buy205100.001.88631.88500.0000
5182006.05.12 09:00s/l205100.001.88501.88500.0000-13000.003030590.96
5192006.05.12 09:28buy206100.001.88941.88810.0000
5202006.05.12 09:28modify206100.001.88941.88840.0000
5212006.05.12 09:28modify206100.001.88941.88870.0000
5222006.05.12 09:29modify206100.001.88941.88900.0000
5232006.05.12 09:29close206100.001.88981.88900.00004000.283034591.24
5242006.05.12 09:36buy207100.001.88891.88760.0000
5252006.05.12 09:36close207100.001.88931.88760.00004000.003038591.24
5262006.05.12 09:36buy208100.001.88931.88800.0000
5272006.05.12 09:37modify208100.001.88931.88900.0000
5282006.05.12 09:37close208100.001.88991.88900.00006000.443044591.68
5292006.05.12 10:22buy209100.001.89101.88970.0000
5302006.05.12 10:22close209100.001.89161.88970.00006000.013050591.69
5312006.05.12 10:22buy210100.001.89161.89030.0000
5322006.05.12 10:22close210100.001.89211.89030.00005000.003055591.69
5332006.05.12 10:22buy211100.001.89101.88970.0000
5342006.05.12 10:42close211100.001.89161.88970.00006000.143061591.83
5352006.05.12 11:02buy212100.001.89261.89130.0000
5362006.05.12 11:02modify212100.001.89261.89170.0000
5372006.05.12 11:02modify212100.001.89261.89180.0000
5382006.05.12 11:02modify212100.001.89261.89190.0000
5392006.05.12 11:02modify212100.001.89261.89200.0000
5402006.05.12 11:02modify212100.001.89261.89220.0000
5412006.05.12 11:03s/l212100.001.8921891.89220.0000-4107.783057484.05
5422006.05.12 11:32buy213100.001.89401.89270.0000
5432006.05.12 11:32modify213100.001.89401.89320.0000
5442006.05.12 11:32modify213100.001.89401.89330.0000
5452006.05.12 11:32modify213100.001.89401.89350.0000
5462006.05.12 11:32modify213100.001.89401.89360.0000
5472006.05.12 11:32modify213100.001.89401.89370.0000
5482006.05.12 11:33s/l213100.001.8936751.89370.0000-3250.563054233.49
5492006.05.12 11:35buy214100.001.89461.89330.0000
5502006.05.12 11:35modify214100.001.89461.89380.0000
5512006.05.12 11:35modify214100.001.89461.89390.0000
5522006.05.12 11:35modify214100.001.89461.89400.0000
5532006.05.12 11:35modify214100.001.89461.89410.0000
5542006.05.12 11:35modify214100.001.89461.89420.0000
5552006.05.12 11:35modify214100.001.89461.89430.0000
5562006.05.12 11:35close214100.001.89501.89430.00003999.803058233.29
5572006.05.12 11:42buy215100.001.89881.89750.0000
5582006.05.12 11:42modify215100.001.89881.89760.0000
5592006.05.12 11:42modify215100.001.89881.89770.0000
5602006.05.12 11:42modify215100.001.89881.89780.0000
5612006.05.12 11:42modify215100.001.89881.89800.0000
5622006.05.12 11:42close215100.001.89921.89800.00004000.003062233.29
5632006.05.12 11:42buy216100.001.89901.89770.0000
5642006.05.12 11:43modify216100.001.89901.89800.0000
5652006.05.12 11:49s/l216100.001.8979681.89800.0000-10321.453051911.84
5662006.05.12 14:30buy217100.001.89401.89270.0000
5672006.05.12 14:30s/l217100.001.89271.89270.0000-13000.003038911.84
5682006.05.12 14:30buy218100.001.89381.89250.0000
5692006.05.12 14:30close218100.001.89441.89250.00006000.003044911.84
5702006.05.12 14:30buy219100.001.89411.89280.0000
5712006.05.12 14:30s/l219100.001.89281.89280.0000-13000.003031911.84
5722006.05.12 14:53buy220100.001.89701.89570.0000
5732006.05.12 14:53close220100.001.89741.89570.00004000.003035911.84
5742006.05.12 14:53buy221100.001.89741.89610.0000
5752006.05.12 14:53close221100.001.89821.89610.00008000.003043911.84
5762006.05.12 14:53buy222100.001.89691.89560.0000
5772006.05.12 14:54close222100.001.89741.89560.00004999.973048911.81
5782006.05.12 14:54buy223100.001.89611.89480.0000
5792006.05.12 14:55close223100.001.89671.89480.00006000.143054911.95
5802006.05.12 15:01buy224100.001.89611.89480.0000
5812006.05.12 15:01close224100.001.89671.89480.00006000.003060911.95
5822006.05.12 15:01buy225100.001.89591.89460.0000
5832006.05.12 15:03s/l225100.001.89461.89460.0000-13000.003047911.95
5842006.05.12 15:20buy226100.001.89431.89300.0000
5852006.05.12 15:20close226100.001.89531.89300.000010000.313057912.26
5862006.05.12 15:54buy227100.001.89851.89720.0000
5872006.05.12 15:54modify227100.001.89851.89800.0000
5882006.05.12 15:54modify227100.001.89851.89810.0000
5892006.05.12 15:54close227100.001.89931.89810.00008000.003065912.26
5902006.05.12 15:54buy228100.001.89791.89660.0000
5912006.05.12 15:57s/l228100.001.89661.89660.0000-13000.003052912.26
5922006.05.12 16:23buy229100.001.89431.89300.0000
5932006.05.12 16:27s/l229100.001.89301.89300.0000-13000.003039912.26
5942006.05.12 17:09buy230100.001.89101.88970.0000
5952006.05.12 17:14close230100.001.89141.88970.00003999.813043912.07
5962006.05.12 18:59buy231100.001.89071.88940.0000
5972006.05.12 19:11close231100.001.89111.88940.00004001.003047913.07
5982006.05.12 20:22buy232100.001.89211.89080.0000
5992006.05.12 20:25close232100.001.89261.89080.00005001.173052914.24
6002006.05.12 21:58buy233100.001.89511.89380.0000
6012006.05.12 22:18s/l233100.001.89381.89380.0000-13000.003039914.24
6022006.05.15 00:04buy234100.001.89671.89540.0000
6032006.05.15 00:04close234100.001.89731.89540.00006000.143045914.38
6042006.05.15 02:05sell235100.001.89811.89940.0000
6052006.05.15 02:06close235100.001.89761.89940.00005000.193050914.57
6062006.05.15 02:14sell236100.001.89711.89840.0000
6072006.05.15 02:17close236100.001.89671.89840.00003999.813054914.38
6082006.05.15 02:36sell237100.001.89471.89600.0000
6092006.05.15 02:36close237100.001.89421.89600.00004999.473059913.85
6102006.05.15 02:36sell238100.001.89471.89600.0000
6112006.05.15 03:09s/l238100.001.89601.89600.0000-13000.003046913.85
6122006.05.15 09:43sell239100.001.89241.89370.0000
6132006.05.15 09:51close239100.001.89211.89370.00003000.263049914.11
6142006.05.15 10:09sell240100.001.88661.88790.0000
6152006.05.15 10:10s/l240100.001.88791.88790.0000-13000.003036914.11
6162006.05.15 10:10sell241100.001.88791.88920.0000
6172006.05.15 10:10close241100.001.88751.88920.00004000.003040914.11
6182006.05.15 10:10sell242100.001.88821.88950.0000
6192006.05.15 10:11close242100.001.88781.88950.00004000.453044914.56
6202006.05.15 10:30sell243100.001.88401.88530.0000
6212006.05.15 10:32close243100.001.88351.88530.00004999.973049914.53
6222006.05.15 13:21sell244100.001.88141.88270.0000
6232006.05.15 13:27close244100.001.88101.88270.00003999.803053914.33
6242006.05.15 13:33sell245100.001.88081.88210.0000
6252006.05.15 13:45close245100.001.88061.88210.00002000.673055915.00
6262006.05.15 13:45sell246100.001.88101.88230.0000
6272006.05.15 13:55s/l246100.001.88231.88230.0000-13000.003042915.00
6282006.05.15 14:06sell247100.001.88281.88410.0000
6292006.05.15 14:09close247100.001.88251.88410.00002999.643045914.64
6302006.05.15 14:15sell248100.001.88271.88400.0000
6312006.05.15 14:21s/l248100.001.88401.88400.0000-13000.003032914.64
6322006.05.15 14:36sell249100.001.88461.88590.0000
6332006.05.15 15:00s/l249100.001.88591.88590.0000-13000.003019914.64
6342006.05.15 15:13sell250100.001.88361.88490.0000
6352006.05.15 15:13close250100.001.88291.88490.00006999.973026914.61
6362006.05.15 15:13sell251100.001.88361.88490.0000
6372006.05.15 15:19close251100.001.88321.88490.00003999.813030914.42
6382006.05.15 15:29sell252100.001.88161.88290.0000
6392006.05.15 15:31close252100.001.88111.88290.00005000.223035914.64
6402006.05.15 15:58sell253100.001.88391.88520.0000
6412006.05.15 15:58close253100.001.88331.88520.00006000.003041914.64
6422006.05.15 15:58sell254100.001.88391.88520.0000
6432006.05.15 15:59close254100.001.88341.88520.00004999.513046914.15
6442006.05.15 17:00sell255100.001.88271.88400.0000
6452006.05.15 17:05close255100.001.88201.88400.00006999.663053913.81
6462006.05.15 18:24sell256100.001.88081.88210.0000
6472006.05.15 18:44close256100.001.88041.88210.00003999.723057913.53
6482006.05.15 18:46sell257100.001.88091.88220.0000
6492006.05.15 18:49close257100.001.88051.88220.00003999.803061913.33
6502006.05.15 19:00sell258100.001.87971.88100.0000
6512006.05.15 19:00close258100.001.87901.88100.00007000.003068913.33
6522006.05.15 19:00sell259100.001.87941.88070.0000
6532006.05.15 19:00close259100.001.87891.88070.00004999.823073913.15
6542006.05.15 19:00sell260100.001.87981.88110.0000
6552006.05.15 19:00close260100.001.87891.88110.00008999.823082912.97
6562006.05.15 19:00sell261100.001.87941.88070.0000
6572006.05.15 19:07s/l261100.001.88071.88070.0000-13000.003069912.97
6582006.05.15 19:07sell262100.001.88061.88190.0000
6592006.05.15 19:07close262100.001.88011.88190.00004999.973074912.94
6602006.05.15 21:55sell263100.001.87791.87920.0000
6612006.05.15 22:01close263100.001.87741.87920.00004999.973079912.91
6622006.05.16 00:59sell264100.001.87611.87740.0000
6632006.05.16 01:00close264100.001.87581.87740.00003000.203082913.11
6642006.05.16 03:04sell265100.001.87931.88060.0000
6652006.05.16 03:06close265100.001.87901.88060.00002999.633085912.74
6662006.05.16 06:00buy266100.001.88541.88410.0000
6672006.05.16 06:04close266100.001.88611.88410.00007000.303092913.04
6682006.05.16 08:29sell267100.001.88001.88130.0000
6692006.05.16 08:29close267100.001.87941.88130.00006000.003098913.04
6702006.05.16 08:29sell268100.001.88021.88150.0000
6712006.05.16 08:57s/l268100.001.88151.88150.0000-13000.003085913.04
6722006.05.16 09:27sell269100.001.88161.88290.0000
6732006.05.16 09:29close269100.001.88121.88290.00003999.803089912.84
6742006.05.16 09:41sell270100.001.88091.88220.0000
6752006.05.16 09:41close270100.001.88051.88220.00004000.253093913.09
6762006.05.16 09:41sell271100.001.88091.88220.0000
6772006.05.16 09:49s/l271100.001.88221.88220.0000-13000.003080913.09
6782006.05.16 11:01sell272100.001.87741.87870.0000
6792006.05.16 11:01close272100.001.87701.87870.00004001.003084914.09
6802006.05.16 11:03sell273100.001.87671.87800.0000
6812006.05.16 11:18close273100.001.87621.87800.00004999.533089913.62
6822006.05.16 11:21sell274100.001.87531.87660.0000
6832006.05.16 11:21close274100.001.87501.87660.00003000.333092913.95
6842006.05.16 11:21sell275100.001.87521.87650.0000
6852006.05.16 11:26s/l275100.001.87651.87650.0000-13000.003079913.95
6862006.05.16 13:11buy276100.001.88251.88120.0000
6872006.05.16 13:19s/l276100.001.88121.88120.0000-13000.003066913.95
6882006.05.16 13:30buy277100.001.88101.87970.0000
6892006.05.16 13:36close277100.001.88151.87970.00004999.973071913.92
6902006.05.16 14:11buy278100.001.88131.88000.0000
6912006.05.16 14:16close278100.001.88171.88000.00003999.803075913.72
6922006.05.16 14:38buy279100.001.88591.88460.0000
6932006.05.16 14:38close279100.001.88641.88460.00005000.003080913.72
6942006.05.16 14:38buy280100.001.88591.88460.0000
6952006.05.16 14:40close280100.001.88651.88460.00006000.133086913.85
6962006.05.16 14:41buy281100.001.88621.88490.0000
6972006.05.16 14:41close281100.001.88671.88490.00005000.343091914.19
6982006.05.16 14:56buy282100.001.88591.88460.0000
6992006.05.16 14:56close282100.001.88641.88460.00004999.973096914.16
7002006.05.16 15:02buy283100.001.88571.88440.0000
7012006.05.16 15:02close283100.001.88611.88440.00004000.463100914.62
7022006.05.16 15:02buy284100.001.88581.88450.0000
7032006.05.16 15:03close284100.001.88631.88450.00004999.973105914.59
7042006.05.16 15:34buy285100.001.88621.88490.0000
7052006.05.16 15:37s/l285100.001.88491.88490.0000-13000.003092914.59
7062006.05.16 17:14sell286100.001.88301.88430.0000
7072006.05.16 17:18close286100.001.88231.88430.00007000.163099914.75
7082006.05.16 17:22sell287100.001.88301.88430.0000
7092006.05.16 17:22close287100.001.88251.88430.00005000.163104914.91
7102006.05.16 17:22sell288100.001.88281.88410.0000
7112006.05.16 17:23close288100.001.88221.88410.00005999.833110914.74
7122006.05.16 22:44buy289100.001.88731.88600.0000
7132006.05.16 22:50close289100.001.88751.88600.00002000.673112915.41
7142006.05.16 23:39buy290100.001.88821.88690.0000
7152006.05.17 01:00s/l290100.001.88691.88690.0000-13350.003099565.41
7162006.05.17 03:17buy291100.001.88641.88510.0000
7172006.05.17 03:20close291100.001.88661.88510.00002000.673101566.08
7182006.05.17 03:33buy292100.001.88691.88560.0000
7192006.05.17 03:39close292100.001.88721.88560.00002999.643104565.72
7202006.05.17 03:39buy293100.001.88721.88590.0000
7212006.05.17 03:50close293100.001.88761.88590.00003999.803108565.52
7222006.05.17 05:36buy294100.001.89191.89060.0000
7232006.05.17 05:36close294100.001.89231.89060.00003999.713112565.23
7242006.05.17 05:36buy295100.001.89201.89070.0000
7252006.05.17 05:43close295100.001.89231.89070.00002999.643115564.87
7262006.05.17 08:57buy296100.001.89151.89020.0000
7272006.05.17 09:03close296100.001.89201.89020.00004999.973120564.84
7282006.05.17 09:55buy297100.001.89611.89480.0000
7292006.05.17 10:02close297100.001.89661.89480.00005000.083125564.92
7302006.05.17 10:32buy298100.001.89571.89440.0000
7312006.05.17 10:32close298100.001.89621.89440.00005000.553130565.47
7322006.05.17 10:32buy299100.001.89621.89490.0000
7332006.05.17 10:32close299100.001.89671.89490.00005000.003135565.47
7342006.05.17 10:32buy300100.001.89631.89500.0000
7352006.05.17 10:32close300100.001.89701.89500.00006999.553142565.02
7362006.05.17 10:32buy301100.001.89641.89510.0000
7372006.05.17 10:33close301100.001.89711.89510.00007000.583149565.60
7382006.05.17 10:34buy302100.001.89661.89530.0000
7392006.05.17 10:34close302100.001.89711.89530.00005000.253154565.85
7402006.05.17 10:34buy303100.001.89701.89570.0000
7412006.05.17 10:35close303100.001.89761.89570.00006000.003160565.85
7422006.05.17 10:36buy304100.001.89751.89620.0000
7432006.05.17 10:48close304100.001.89801.89620.00004999.953165565.80
7442006.05.17 10:53buy305100.001.89881.89750.0000
7452006.05.17 10:53modify305100.001.89881.89810.0000
7462006.05.17 10:53modify305100.001.89881.89820.0000
7472006.05.17 10:53modify305100.001.89881.89830.0000
7482006.05.17 10:53modify305100.001.89881.89840.0000
7492006.05.17 10:53modify305100.001.89881.89850.0000
7502006.05.17 10:53close305100.001.89921.89850.00004000.183169565.98
7512006.05.17 10:53buy306100.001.89881.89750.0000
7522006.05.17 10:57s/l306100.001.89751.89750.0000-13000.003156565.98
7532006.05.17 11:00buy307100.001.89801.89670.0000
7542006.05.17 11:00close307100.001.89851.89670.00005000.003161565.98
7552006.05.17 11:00buy308100.001.89801.89670.0000
7562006.05.17 11:05close308100.001.89841.89670.00003999.803165565.78
7572006.05.17 13:02buy309100.001.89671.89540.0000
7582006.05.17 13:48close309100.001.89711.89540.00003999.813169565.59
7592006.05.17 14:44buy310100.001.90081.89950.0000
7602006.05.17 14:44close310100.001.90131.89950.00005000.003174565.59
7612006.05.17 14:44buy311100.001.90071.89940.0000
7622006.05.17 14:45close311100.001.90111.89940.00003999.413178565.00
7632006.05.17 14:49buy312100.001.89831.89700.0000
7642006.05.17 14:52s/l312100.001.89701.89700.0000-13000.003165565.00
7652006.05.17 16:20sell313100.001.89091.89220.0000
7662006.05.17 16:21close313100.001.89041.89220.00004999.973170564.97
7672006.05.17 18:02sell314100.001.88251.88380.0000
7682006.05.17 18:02close314100.001.88201.88380.00005000.003175564.97
7692006.05.17 18:02sell315100.001.88251.88380.0000
7702006.05.17 18:32s/l315100.001.88381.88380.0000-13000.003162564.97
7712006.05.17 19:27sell316100.001.88471.88600.0000
7722006.05.17 19:27close316100.001.88421.88600.00004999.413167564.38
7732006.05.17 21:16sell317100.001.88241.88370.0000
7742006.05.17 21:18close317100.001.88201.88370.00003999.803171564.18
7752006.05.17 23:38sell318100.001.88201.88330.0000
7762006.05.17 23:39close318100.001.88161.88330.00004000.113175564.29
7772006.05.17 23:55sell319100.001.88021.88150.0000
7782006.05.18 00:00close319100.001.87981.88150.00004645.283180209.57
7792006.05.18 04:27sell320100.001.88611.88740.0000
7802006.05.18 04:36close320100.001.88571.88740.00004001.003184210.57
7812006.05.18 07:55sell321100.001.88391.88520.0000
7822006.05.18 07:58close321100.001.88351.88520.00004000.993188211.56
7832006.05.18 08:24sell322100.001.88201.88330.0000
7842006.05.18 08:33close322100.001.88141.88330.00006000.133194211.69
7852006.05.18 08:58sell323100.001.88161.88290.0000
7862006.05.18 09:06s/l323100.001.88291.88290.0000-13000.003181211.69
7872006.05.18 09:12buy324100.001.88241.88110.0000
7882006.05.18 09:12close324100.001.88271.88110.00002999.633184211.32
7892006.05.18 09:12buy325100.001.88241.88110.0000
7902006.05.18 09:26close325100.001.88271.88110.00002999.633187210.95
7912006.05.18 09:44buy326100.001.88441.88310.0000
7922006.05.18 09:44close326100.001.88491.88310.00005000.233192211.18
7932006.05.18 09:44buy327100.001.88491.88360.0000
7942006.05.18 10:09close327100.001.88541.88360.00005000.573197211.75
7952006.05.18 10:34buy328100.001.88961.88830.0000
7962006.05.18 10:34close328100.001.89011.88830.00004999.953202211.70
7972006.05.18 10:34buy329100.001.88961.88830.0000
7982006.05.18 10:44s/l329100.001.88831.88830.0000-13000.003189211.70
7992006.05.18 11:55sell330100.001.88801.88930.0000
8002006.05.18 12:04close330100.001.88751.88930.00004999.863194211.56
8012006.05.18 13:27sell331100.001.88531.88660.0000
8022006.05.18 13:31close331100.001.88501.88660.00003000.403197211.96
8032006.05.18 16:02buy332100.001.89221.89090.0000
8042006.05.18 16:02close332100.001.89261.89090.00004000.403201212.36
8052006.05.18 16:52buy333100.001.89151.89020.0000
8062006.05.18 16:52close333100.001.89201.89020.00004999.603206211.96
8072006.05.18 16:52buy334100.001.89141.89010.0000
8082006.05.18 16:58s/l334100.001.89011.89010.0000-13000.003193211.96
8092006.05.18 17:08buy335100.001.89071.88940.0000
8102006.05.18 17:08close335100.001.89111.88940.00004000.513197212.47
8112006.05.18 17:08buy336100.001.89071.88940.0000
8122006.05.18 17:09close336100.001.89111.88940.00004001.003201213.47
8132006.05.18 17:11buy337100.001.89111.88980.0000
8142006.05.18 17:18s/l337100.001.88981.88980.0000-13000.003188213.47
8152006.05.18 18:05buy338100.001.88721.88590.0000
8162006.05.18 18:06close338100.001.88821.88590.000010000.353198213.82
8172006.05.18 18:22buy339100.001.88881.88750.0000
8182006.05.18 18:32close339100.001.88931.88750.00004999.973203213.79
8192006.05.18 22:41buy340100.001.89221.89090.0000
8202006.05.18 22:46close340100.001.89261.89090.00004000.403207214.19
8212006.05.18 23:06buy341100.001.89321.89190.0000
8222006.05.18 23:07close341100.001.89371.89190.00004999.973212214.16
8232006.05.19 00:05buy342100.001.89511.89380.0000
8242006.05.19 00:27s/l342100.001.89381.89380.0000-13000.003199214.16
8252006.05.19 07:01sell343100.001.89151.89280.0000
8262006.05.19 07:11close343100.001.89111.89280.00003999.803203213.96
8272006.05.19 07:48sell344100.001.89041.89170.0000
8282006.05.19 08:06close344100.001.89021.89170.00002000.663205214.62
8292006.05.19 09:08sell345100.001.88601.88730.0000
8302006.05.19 09:08close345100.001.88561.88730.00004000.003209214.62
8312006.05.19 09:08sell346100.001.88591.88720.0000
8322006.05.19 09:10close346100.001.88561.88720.00003000.213212214.83
8332006.05.19 09:11sell347100.001.88551.88680.0000
8342006.05.19 09:11close347100.001.88511.88680.00003999.543216214.37
8352006.05.19 09:11sell348100.001.88541.88670.0000
8362006.05.19 09:18close348100.001.88481.88670.00006000.143222214.51
8372006.05.19 09:41sell349100.001.88091.88220.0000
8382006.05.19 09:41close349100.001.88041.88220.00004999.973227214.48
8392006.05.19 10:06sell350100.001.87941.88070.0000
8402006.05.19 10:08close350100.001.87911.88070.00002999.493230213.97
8412006.05.19 10:14sell351100.001.87941.88070.0000
8422006.05.19 10:17close351100.001.87901.88070.00004000.153234214.12
8432006.05.19 10:22sell352100.001.87661.87790.0000
8442006.05.19 10:25close352100.001.87611.87790.00004999.703239213.82
8452006.05.19 10:28sell353100.001.87651.87780.0000
8462006.05.19 10:28close353100.001.87611.87780.00003999.703243213.52
8472006.05.19 10:28sell354100.001.87651.87780.0000
8482006.05.19 10:49s/l354100.001.87781.87780.0000-13000.003230213.52
8492006.05.19 11:03sell355100.001.87661.87790.0000
8502006.05.19 11:03close355100.001.87611.87790.00005000.003235213.52
8512006.05.19 11:03sell356100.001.87651.87780.0000
8522006.05.19 11:29close356100.001.87581.87780.00007000.103242213.62
8532006.05.19 11:46sell357100.001.87281.87410.0000
8542006.05.19 11:46close357100.001.87221.87410.00005999.933248213.55
8552006.05.19 11:46sell358100.001.87281.87410.0000
8562006.05.19 11:49close358100.001.87231.87410.00004999.973253213.52
8572006.05.19 15:01sell359100.001.87311.87440.0000
8582006.05.19 15:02close359100.001.87261.87440.00004999.973258213.49
8592006.05.19 15:06sell360100.001.87191.87320.0000
8602006.05.19 15:06close360100.001.87131.87320.00006000.513264214.00
8612006.05.19 15:06sell361100.001.87191.87320.0000
8622006.05.19 15:09s/l361100.001.87321.87320.0000-13000.003251214.00
8632006.05.19 16:17sell362100.001.87411.87540.0000
8642006.05.19 16:18close362100.001.87351.87540.00005999.703257213.70
8652006.05.19 16:45sell363100.001.87221.87350.0000
8662006.05.19 16:45close363100.001.87161.87350.00006000.003263213.70
8672006.05.19 16:45sell364100.001.87241.87370.0000
8682006.05.19 16:46close364100.001.87171.87370.00007000.453270214.15
8692006.05.19 16:58sell365100.001.87191.87320.0000
8702006.05.19 16:58close365100.001.87111.87320.00007999.273278213.42
8712006.05.19 16:58sell366100.001.87191.87320.0000
8722006.05.19 16:59close366100.001.87131.87320.00005999.623284213.04
8732006.05.22 05:11sell367100.001.86951.87080.0000
8742006.05.22 05:19s/l367100.001.87081.87080.0000-13000.003271213.04
8752006.05.22 06:42sell368100.001.87051.87180.0000
8762006.05.22 06:57s/l368100.001.87181.87180.0000-13000.003258213.04
8772006.05.22 07:50sell369100.001.86811.86940.0000
8782006.05.22 08:05close369100.001.86781.86940.00003000.363261213.40
8792006.05.22 08:57sell370100.001.86511.86640.0000
8802006.05.22 08:59close370100.001.86481.86640.00003000.573264213.97
8812006.05.22 10:47sell371100.001.87331.87460.0000
8822006.05.22 10:47close371100.001.87291.87460.00003999.563268213.53
8832006.05.22 10:47sell372100.001.87331.87460.0000
8842006.05.22 11:02close372100.001.87281.87460.00004999.973273213.50
8852006.05.22 11:52sell373100.001.87251.87380.0000
8862006.05.22 11:59s/l373100.001.87381.87380.0000-13000.003260213.50
8872006.05.22 12:21sell374100.001.87601.87730.0000
8882006.05.22 12:24s/l374100.001.87731.87730.0000-13000.003247213.50
8892006.05.22 12:40sell375100.001.87651.87780.0000
8902006.05.22 12:47s/l375100.001.87781.87780.0000-13000.003234213.50
8912006.05.22 14:45buy376100.001.87581.87450.0000
8922006.05.22 14:45close376100.001.87621.87450.00004000.003238213.50
8932006.05.22 14:45buy377100.001.87591.87460.0000
8942006.05.22 14:46close377100.001.87631.87460.00003999.803242213.30
8952006.05.22 15:56buy378100.001.87691.87560.0000
8962006.05.22 15:57close378100.001.87731.87560.00004000.003246213.30
8972006.05.22 16:12buy379100.001.87911.87780.0000
8982006.05.22 16:12close379100.001.87961.87780.00004999.493251212.79
8992006.05.22 16:12buy380100.001.87911.87780.0000
9002006.05.22 16:18close380100.001.87951.87780.00003999.493255212.28
9012006.05.22 17:18buy381100.001.88351.88220.0000
9022006.05.22 17:26close381100.001.88401.88220.00004999.443260211.72
9032006.05.22 17:31buy382100.001.88451.88320.0000
9042006.05.22 17:33close382100.001.88491.88320.00003999.803264211.52
9052006.05.22 18:22buy383100.001.88441.88310.0000
9062006.05.22 18:27s/l383100.001.88311.88310.0000-13000.003251211.52
9072006.05.22 18:57buy384100.001.88421.88290.0000
9082006.05.22 19:16close384100.001.88461.88290.00004000.433255211.95
9092006.05.22 20:05buy385100.001.88611.88480.0000
9102006.05.22 20:05close385100.001.88671.88480.00005999.793261211.74
9112006.05.22 20:05buy386100.001.88611.88480.0000
9122006.05.22 20:07close386100.001.88661.88480.00004999.793266211.53
9132006.05.22 20:10buy387100.001.88731.88600.0000
9142006.05.22 20:11close387100.001.88771.88600.00004000.193270211.72
9152006.05.22 20:14buy388100.001.88801.88670.0000
9162006.05.22 20:14close388100.001.88841.88670.00004000.003274211.72
9172006.05.22 20:17buy389100.001.88671.88540.0000
9182006.05.22 20:17close389100.001.88721.88540.00004999.993279211.71
9192006.05.22 20:17buy390100.001.88691.88560.0000
9202006.05.22 20:17close390100.001.88761.88560.00007000.003286211.71
9212006.05.22 20:17buy391100.001.88701.88570.0000
9222006.05.22 20:22close391100.001.88741.88570.00003999.803290211.51
9232006.05.22 20:26buy392100.001.88741.88610.0000
9242006.05.22 20:26close392100.001.88791.88610.00005000.023295211.53
9252006.05.22 22:56buy393100.001.88661.88530.0000
9262006.05.22 22:57close393100.001.88681.88530.00002000.673297212.20
9272006.05.22 23:03buy394100.001.88701.88570.0000
9282006.05.22 23:04close394100.001.88741.88570.00003999.803301212.00
9292006.05.23 02:10buy395100.001.88471.88340.0000
9302006.05.23 02:43s/l395100.001.88341.88340.0000-13000.003288212.00
9312006.05.23 04:25buy396100.001.88491.88360.0000
9322006.05.23 05:10s/l396100.001.88361.88360.0000-13000.003275212.00
9332006.05.23 06:29buy397100.001.88471.88340.0000
9342006.05.23 06:45close397100.001.88521.88340.00004999.973280211.97
9352006.05.23 09:05buy398100.001.88701.88570.0000
9362006.05.23 09:14close398100.001.88741.88570.00003999.803284211.77
9372006.05.23 11:13buy399100.001.88441.88310.0000
9382006.05.23 11:13close399100.001.88481.88310.00004000.233288212.00
9392006.05.23 11:13buy400100.001.88441.88310.0000
9402006.05.23 11:19close400100.001.88481.88310.00003999.803292211.80
9412006.05.23 15:50buy401100.001.87951.87820.0000
9422006.05.23 15:52close401100.001.88011.87820.00006000.123298211.92
9432006.05.23 16:04buy402100.001.88051.87920.0000
9442006.05.23 16:04close402100.001.88091.87920.00003999.553302211.47
9452006.05.23 16:04buy403100.001.88051.87920.0000
9462006.05.23 16:13s/l403100.001.87921.87920.0000-13000.003289211.47
9472006.05.23 16:32buy404100.001.88291.88160.0000
9482006.05.23 16:32close404100.001.88351.88160.00006000.003295211.47
9492006.05.23 16:35buy405100.001.88321.88190.0000
9502006.05.23 16:35close405100.001.88361.88190.00003999.843299211.31
9512006.05.23 16:35buy406100.001.88351.88220.0000
9522006.05.23 16:38close406100.001.88401.88220.00004999.973304211.28
9532006.05.23 17:13buy407100.001.87961.87830.0000
9542006.05.23 17:14close407100.001.88001.87830.00003999.953308211.23
9552006.05.23 17:24buy408100.001.88231.88100.0000
9562006.05.23 17:29s/l408100.001.88101.88100.0000-13000.003295211.23
9572006.05.23 18:08buy409100.001.88071.87940.0000
9582006.05.23 18:08close409100.001.88111.87940.00004001.003299212.23
9592006.05.23 18:08buy410100.001.88071.87940.0000
9602006.05.23 18:13close410100.001.88111.87940.00004000.413303212.64
9612006.05.23 18:57buy411100.001.88221.88090.0000
9622006.05.23 19:31close411100.001.88261.88090.00003999.813307212.45
9632006.05.23 19:45buy412100.001.88291.88160.0000
9642006.05.23 19:45close412100.001.88331.88160.00004000.003311212.45
9652006.05.23 20:50buy413100.001.88621.88490.0000
9662006.05.23 20:58s/l413100.001.88491.88490.0000-13000.003298212.45
9672006.05.24 00:09sell414100.001.87531.87660.0000
9682006.05.24 00:09close414100.001.87501.87660.00003000.503301212.95
9692006.05.24 00:09sell415100.001.87521.87650.0000
9702006.05.24 00:10close415100.001.87481.87650.00004000.333305213.28
9712006.05.24 02:18sell416100.001.88051.88180.0000
9722006.05.24 02:28close416100.001.88021.88180.00002999.593308212.87
9732006.05.24 02:46sell417100.001.87931.88060.0000
9742006.05.24 02:46close417100.001.87891.88060.00003999.803312212.67
9752006.05.24 02:46sell418100.001.87921.88050.0000
9762006.05.24 02:49close418100.001.87881.88050.00003999.813316212.48
9772006.05.24 02:53sell419100.001.87871.88000.0000
9782006.05.24 02:58close419100.001.87831.88000.00004000.183320212.66
9792006.05.24 03:09sell420100.001.87681.87810.0000
9802006.05.24 03:17s/l420100.001.87811.87810.0000-13000.003307212.66
9812006.05.24 07:06sell421100.001.87751.87880.0000
9822006.05.24 07:30close421100.001.87711.87880.00004000.993311213.65
9832006.05.24 07:50sell422100.001.87411.87540.0000
9842006.05.24 07:50close422100.001.87371.87540.00003999.703315213.35
9852006.05.24 07:50sell423100.001.87411.87540.0000
9862006.05.24 07:52s/l423100.001.87541.87540.0000-13000.003302213.35
9872006.05.24 07:52sell424100.001.87531.87660.0000
9882006.05.24 07:52close424100.001.87491.87660.00004000.503306213.85
9892006.05.24 08:36buy425100.001.87681.87550.0000
9902006.05.24 08:42close425100.001.87761.87550.00007999.733314213.58
9912006.05.24 08:56buy426100.001.87891.87760.0000
9922006.05.24 08:56close426100.001.87971.87760.00007999.823322213.40
9932006.05.24 08:56buy427100.001.87891.87760.0000
9942006.05.24 09:00close427100.001.87941.87760.00004999.823327213.22
9952006.05.24 09:52buy428100.001.88261.88130.0000
9962006.05.24 10:00close428100.001.88311.88130.00004999.643332212.86
9972006.05.24 10:34buy429100.001.88471.88340.0000
9982006.05.24 10:34close429100.001.88541.88340.00007000.573339213.43
9992006.05.24 10:34buy430100.001.88451.88320.0000
10002006.05.24 10:36close430100.001.88501.88320.00005000.063344213.49
10012006.05.24 10:37buy431100.001.88531.88400.0000
10022006.05.24 10:37close431100.001.88571.88400.00003999.873348213.36
10032006.05.24 11:07buy432100.001.88371.88240.0000
10042006.05.24 11:10s/l432100.001.88241.88240.0000-13000.003335213.36
10052006.05.24 12:36buy433100.001.88411.88280.0000
10062006.05.24 12:36close433100.001.88481.88280.00007000.003342213.36
10072006.05.24 12:36buy434100.001.88371.88240.0000
10082006.05.24 12:39close434100.001.88411.88240.00004000.203346213.56
10092006.05.24 13:02buy435100.001.88471.88340.0000
10102006.05.24 13:02close435100.001.88511.88340.00003999.803350213.36
10112006.05.24 13:02buy436100.001.88471.88340.0000
10122006.05.24 13:23s/l436100.001.88341.88340.0000-13000.003337213.36
10132006.05.24 15:03sell437100.001.88231.88360.0000
10142006.05.24 15:03close437100.001.88171.88360.00006000.193343213.55
10152006.05.24 15:03sell438100.001.88231.88360.0000
10162006.05.24 15:07close438100.001.88171.88360.00006000.133349213.68
10172006.05.24 15:12sell439100.001.87791.87920.0000
10182006.05.24 15:12close439100.001.87761.87920.00003000.043352213.72
10192006.05.24 15:15sell440100.001.87591.87720.0000
10202006.05.24 15:15close440100.001.87551.87720.00004000.303356214.02
10212006.05.24 16:22sell441100.001.87041.87170.0000
10222006.05.24 16:22close441100.001.86991.87170.00004999.523361213.54
10232006.05.24 16:22sell442100.001.87031.87160.0000
10242006.05.24 16:30close442100.001.86971.87160.00006000.143367213.68
10252006.05.24 16:42sell443100.001.86631.86760.0000
10262006.05.24 16:42close443100.001.86581.86760.00004999.973372213.65
10272006.05.24 16:42sell444100.001.86621.86750.0000
10282006.05.24 16:46close444100.001.86571.86750.00004999.703377213.35
10292006.05.24 17:20sell445100.001.86651.86780.0000
10302006.05.24 17:20close445100.001.86611.86780.00004000.203381213.55
10312006.05.24 17:20sell446100.001.86641.86770.0000
10322006.05.24 17:21close446100.001.86581.86770.00006000.033387213.58
10332006.05.24 17:23sell447100.001.86671.86800.0000
10342006.05.24 17:30close447100.001.86631.86800.00004000.993391214.57
10352006.05.24 18:14sell448100.001.86801.86930.0000
10362006.05.24 18:14close448100.001.86751.86930.00005000.313396214.88
10372006.05.24 18:45sell449100.001.86841.86970.0000
10382006.05.24 18:45close449100.001.86801.86970.00003999.813400214.69
10392006.05.24 18:45sell450100.001.86841.86970.0000
10402006.05.24 18:52close450100.001.86801.86970.00003999.813404214.50
10412006.05.24 23:08sell451100.001.86811.86940.0000
10422006.05.24 23:10close451100.001.86761.86940.00004999.973409214.47
10432006.05.25 00:54sell452100.001.87051.87180.0000
10442006.05.25 01:28close452100.001.87021.87180.00002999.643412214.11
10452006.05.25 04:14sell453100.001.86921.87050.0000
10462006.05.25 04:20close453100.001.86891.87050.00002999.733415213.84
10472006.05.25 05:16sell454100.001.86861.86990.0000
10482006.05.25 05:40close454100.001.86821.86990.00003999.803419213.64
10492006.05.25 07:14sell455100.001.86821.86950.0000
10502006.05.25 08:01s/l455100.001.86951.86950.0000-13000.003406213.64
10512006.05.25 08:08sell456100.001.86891.87020.0000
10522006.05.25 08:20s/l456100.001.87021.87020.0000-13000.003393213.64
10532006.05.25 09:23sell457100.001.87011.87140.0000
10542006.05.25 09:24close457100.001.86981.87140.00002999.423396213.06
10552006.05.25 10:01sell458100.001.86871.87000.0000
10562006.05.25 10:31s/l458100.001.87001.87000.0000-13000.003383213.06
10572006.05.25 11:18sell459100.001.87211.87340.0000
10582006.05.25 11:19close459100.001.87181.87340.00002999.683386212.74
10592006.05.25 11:35sell460100.001.87221.87350.0000
10602006.05.25 11:35close460100.001.87191.87350.00002999.643389212.38
10612006.05.25 11:35sell461100.001.87211.87340.0000
10622006.05.25 11:58close461100.001.87161.87340.00004999.973394212.35
10632006.05.25 12:05sell462100.001.87131.87260.0000
10642006.05.25 12:06close462100.001.87091.87260.00003999.803398212.15
10652006.05.25 12:25sell463100.001.87021.87150.0000
10662006.05.25 12:25close463100.001.86981.87150.00004000.383402212.53
10672006.05.25 12:25sell464100.001.87011.87140.0000
10682006.05.25 12:51s/l464100.001.87141.87140.0000-13000.003389212.53
10692006.05.25 13:29sell465100.001.86941.87070.0000
10702006.05.25 13:36close465100.001.86901.87070.00003999.803393212.33
10712006.05.25 13:40sell466100.001.86931.87060.0000
10722006.05.25 13:59s/l466100.001.87061.87060.0000-13000.003380212.33
10732006.05.25 14:10sell467100.001.86941.87070.0000
10742006.05.25 14:11close467100.001.86911.87070.00003000.833383213.16
10752006.05.25 14:13sell468100.001.86821.86950.0000
10762006.05.25 14:15close468100.001.86771.86950.00005000.003388213.16
10772006.05.25 14:17sell469100.001.86771.86900.0000
10782006.05.25 14:17close469100.001.86731.86900.00003999.813392212.97
10792006.05.25 14:17sell470100.001.86771.86900.0000
10802006.05.25 14:30s/l470100.001.86901.86900.0000-13000.003379212.97
10812006.05.25 14:58sell471100.001.86981.87110.0000
10822006.05.25 14:58close471100.001.86921.87110.00005999.723385212.69
10832006.05.25 14:58sell472100.001.86981.87110.0000
10842006.05.25 15:03s/l472100.001.87111.87110.0000-13000.003372212.69
10852006.05.25 16:06sell473100.001.87201.87330.0000
10862006.05.25 16:06close473100.001.87131.87330.00007000.303379212.99
10872006.05.25 16:06sell474100.001.87191.87320.0000
10882006.05.25 16:07close474100.001.87141.87320.00004999.973384212.96
10892006.05.25 16:15sell475100.001.87051.87180.0000
10902006.05.25 16:15close475100.001.86991.87180.00005999.693390212.65
10912006.05.25 16:15sell476100.001.87041.87170.0000
10922006.05.25 16:20s/l476100.001.87171.87170.0000-13000.003377212.65
10932006.05.25 16:32sell477100.001.87221.87350.0000
10942006.05.25 16:35close477100.001.87151.87350.00007000.123384212.77
10952006.05.25 17:20sell478100.001.87161.87290.0000
10962006.05.25 17:34s/l478100.001.87291.87290.0000-13000.003371212.77
10972006.05.25 18:26sell479100.001.87021.87150.0000
10982006.05.25 18:52close479100.001.86981.87150.00003999.423375212.19
10992006.05.25 21:15sell480100.001.87281.87410.0000
11002006.05.25 21:16close480100.001.87231.87410.00004999.933380212.12
11012006.05.25 23:55buy481100.001.87681.87550.0000
11022006.05.25 23:56close481100.001.87721.87550.00003999.803384211.92
11032006.05.26 02:30sell482100.001.87441.87570.0000
11042006.05.26 02:32close482100.001.87411.87570.00002999.643387211.56
11052006.05.26 05:22sell483100.001.86901.87030.0000
11062006.05.26 05:22close483100.001.86871.87030.00002999.583390211.14
11072006.05.26 05:22sell484100.001.86891.87020.0000
11082006.05.26 05:41close484100.001.86861.87020.00002999.633393210.77
11092006.05.26 09:01sell485100.001.87101.87230.0000
11102006.05.26 09:05close485100.001.87071.87230.00003000.823396211.59
11112006.05.26 09:54sell486100.001.87081.87210.0000
11122006.05.26 09:58s/l486100.001.87211.87210.0000-13000.003383211.59
11132006.05.26 10:31sell487100.001.87221.87350.0000
11142006.05.26 11:09close487100.001.87181.87350.00003999.803387211.39
11152006.05.26 14:12sell488100.001.86661.86790.0000
11162006.05.26 14:12close488100.001.86631.86790.00003000.373390211.76
11172006.05.26 14:12sell489100.001.86661.86790.0000
11182006.05.26 14:14s/l489100.001.86791.86790.0000-13000.003377211.76
11192006.05.26 14:35sell490100.001.86911.87040.0000
11202006.05.26 14:37close490100.001.86851.87040.00006000.393383212.15
11212006.05.26 14:39sell491100.001.86981.87110.0000
11222006.05.26 14:39close491100.001.86931.87110.00005000.253388212.40
11232006.05.26 14:46sell492100.001.87001.87130.0000
11242006.05.26 14:46close492100.001.86951.87130.00004999.923393212.32
11252006.05.26 15:37sell493100.001.86011.86140.0000
11262006.05.26 15:37close493100.001.85961.86140.00004999.973398212.29
11272006.05.26 15:44sell494100.001.85921.86050.0000
11282006.05.26 15:44close494100.001.85881.86050.00004000.003402212.29
11292006.05.26 15:44sell495100.001.85931.86060.0000
11302006.05.26 15:49s/l495100.001.86061.86060.0000-13000.003389212.29
11312006.05.26 16:28sell496100.001.85401.85530.0000
11322006.05.26 16:30close496100.001.85361.85530.00003999.723393212.01
11332006.05.26 16:31sell497100.001.85421.85550.0000
11342006.05.26 16:31close497100.001.85371.85550.00004999.973398211.98
11352006.05.29 02:28buy498100.001.85881.85750.0000
11362006.05.29 02:54close498100.001.85911.85750.00002999.643401211.62
11372006.05.29 05:20buy499100.001.86031.85900.0000
11382006.05.29 05:58s/l499100.001.85901.85900.0000-13000.003388211.62
11392006.05.29 08:09buy500100.001.86061.85930.0000
11402006.05.29 08:14close500100.001.86081.85930.00002000.673390212.29
11412006.05.29 09:04buy501100.001.86021.85890.0000
11422006.05.29 09:30close501100.001.86051.85890.00002999.783393212.07
11432006.05.29 09:31buy502100.001.86061.85930.0000
11442006.05.29 09:49close502100.001.86081.85930.00002000.673395212.74
11452006.05.29 09:50buy503100.001.86091.85960.0000
11462006.05.29 11:03close503100.001.86121.85960.00002999.753398212.49
11472006.05.29 11:07buy504100.001.86171.86040.0000
11482006.05.29 11:08close504100.001.86211.86040.00003999.803402212.29
11492006.05.29 11:10buy505100.001.86371.86240.0000
11502006.05.29 11:30close505100.001.86411.86240.00003999.803406212.09
11512006.05.29 11:57buy506100.001.86361.86230.0000
11522006.05.29 12:43s/l506100.001.86231.86230.0000-13000.003393212.09
11532006.05.29 13:57buy507100.001.86151.86020.0000
11542006.05.29 14:02close507100.001.86171.86020.00002000.663395212.75
11552006.05.29 17:05buy508100.001.85881.85750.0000
11562006.05.29 17:12s/l508100.001.85751.85750.0000-13000.003382212.75
11572006.05.29 18:48buy509100.001.85811.85680.0000
11582006.05.29 19:01close509100.001.85851.85680.00003999.773386212.52
11592006.05.29 23:58buy510100.001.85881.85750.0000
11602006.05.30 00:29close510100.001.85921.85750.00003649.813389862.33
11612006.05.30 04:26buy511100.001.86131.86000.0000
11622006.05.30 04:33close511100.001.86151.86000.00002000.673391863.00
11632006.05.30 04:49buy512100.001.86371.86240.0000
11642006.05.30 04:49close512100.001.86421.86240.00004999.973396862.97
11652006.05.30 05:06buy513100.001.86661.86530.0000
11662006.05.30 05:12close513100.001.86731.86530.00006999.973403862.94
11672006.05.30 05:19buy514100.001.86731.86600.0000
11682006.05.30 05:19close514100.001.86791.86600.00006000.003409862.94
11692006.05.30 05:19buy515100.001.86741.86610.0000
11702006.05.30 05:21close515100.001.86791.86610.00004999.833414862.77
11712006.05.30 06:57buy516100.001.86771.86640.0000
11722006.05.30 06:57close516100.001.86801.86640.00003000.523417863.29
11732006.05.30 07:17buy517100.001.86851.86720.0000
11742006.05.30 07:46s/l517100.001.86721.86720.0000-13000.003404863.29
11752006.05.30 08:21buy518100.001.87381.87250.0000
11762006.05.30 08:21close518100.001.87411.87250.00003000.003407863.29
11772006.05.30 08:21buy519100.001.87371.87240.0000
11782006.05.30 08:30close519100.001.87411.87240.00003999.803411863.09
11792006.05.30 08:51buy520100.001.87271.87140.0000
11802006.05.30 08:51close520100.001.87331.87140.00005999.563417862.65
11812006.05.30 08:51buy521100.001.87241.87110.0000
11822006.05.30 08:51close521100.001.87331.87110.00008999.563426862.21
11832006.05.30 09:08buy522100.001.87601.87470.0000
11842006.05.30 09:08close522100.001.87651.87470.00004999.963431862.17
11852006.05.30 09:08buy523100.001.87601.87470.0000
11862006.05.30 09:14s/l523100.001.87471.87470.0000-13000.003418862.17
11872006.05.30 09:24buy524100.001.87531.87400.0000
11882006.05.30 09:30s/l524100.001.87401.87400.0000-13000.003405862.17
11892006.05.30 09:44buy525100.001.87561.87430.0000
11902006.05.30 09:45close525100.001.87591.87430.00003000.003408862.17
11912006.05.30 09:52buy526100.001.87571.87440.0000
11922006.05.30 09:52close526100.001.87611.87440.00004000.363412862.53
11932006.05.30 09:52buy527100.001.87591.87460.0000
11942006.05.30 10:20s/l527100.001.87461.87460.0000-13000.003399862.53
11952006.05.30 12:22buy528100.001.87871.87740.0000
11962006.05.30 12:36close528100.001.87921.87740.00005000.153404862.68
11972006.05.30 13:47buy529100.001.87421.87290.0000
11982006.05.30 13:47close529100.001.87451.87290.00003000.363407863.04
11992006.05.30 14:14buy530100.001.87471.87340.0000
12002006.05.30 14:14close530100.001.87521.87340.00005000.003412863.04
12012006.05.30 14:14buy531100.001.87481.87350.0000
12022006.05.30 14:15close531100.001.87511.87350.00002999.473415862.51
12032006.05.30 15:00buy532100.001.87441.87310.0000
12042006.05.30 15:00close532100.001.87481.87310.00003999.673419862.18
12052006.05.30 15:00buy533100.001.87441.87310.0000
12062006.05.30 15:06s/l533100.001.87311.87310.0000-13000.003406862.18
12072006.05.30 15:20buy534100.001.87491.87360.0000
12082006.05.30 15:20close534100.001.87571.87360.00008000.003414862.18
12092006.05.30 15:22buy535100.001.87631.87500.0000
12102006.05.30 15:22close535100.001.87701.87500.00007000.303421862.48
12112006.05.30 15:22buy536100.001.87631.87500.0000
12122006.05.30 15:28close536100.001.87691.87500.00006000.143427862.62
12132006.05.30 16:00buy537100.001.88201.88070.0000
12142006.05.30 16:00close537100.001.88251.88070.00004999.443432862.06
12152006.05.30 16:05buy538100.001.88561.88430.0000
12162006.05.30 16:05close538100.001.88601.88430.00003999.433436861.49
12172006.05.30 16:05buy539100.001.88571.88440.0000
12182006.05.30 16:15s/l539100.001.88441.88440.0000-13000.003423861.49
12192006.05.30 17:32buy540100.001.88411.88280.0000
12202006.05.30 17:32close540100.001.88451.88280.00004000.273427861.76
12212006.05.30 18:22buy541100.001.88261.88130.0000
12222006.05.30 18:32close541100.001.88301.88130.00003999.803431861.56
12232006.05.30 19:33buy542100.001.88261.88130.0000
12242006.05.30 19:33close542100.001.88291.88130.00002999.643434861.20
12252006.05.30 19:33buy543100.001.88261.88130.0000
12262006.05.30 19:40s/l543100.001.88131.88130.0000-13000.003421861.20
12272006.05.30 20:59buy544100.001.88361.88230.0000
12282006.05.30 21:03close544100.001.88391.88230.00003000.833424862.03
12292006.05.30 21:53buy545100.001.88351.88220.0000
12302006.05.30 22:30close545100.001.88381.88220.00003000.833427862.86
12312006.05.30 22:50buy546100.001.88511.88380.0000
12322006.05.30 22:58s/l546100.001.88381.88380.0000-13000.003414862.86
12332006.05.30 23:10buy547100.001.88441.88310.0000
12342006.05.30 23:10close547100.001.88471.88310.00003000.003417862.86
12352006.05.30 23:10buy548100.001.88491.88360.0000
12362006.05.30 23:41s/l548100.001.88361.88360.0000-13000.003404862.86
12372006.05.31 02:19buy549100.001.88061.87930.0000
12382006.05.31 02:24close549100.001.88101.87930.00004000.583408863.44
12392006.05.31 05:40buy550100.001.88231.88100.0000
12402006.05.31 06:08close550100.001.88251.88100.00002000.663410864.10
12412006.05.31 06:23buy551100.001.88421.88290.0000
12422006.05.31 06:39close551100.001.88451.88290.00003000.563413864.66
12432006.05.31 07:25buy552100.001.88281.88150.0000
12442006.05.31 07:38close552100.001.88311.88150.00003000.833416865.49
12452006.05.31 07:48buy553100.001.88351.88220.0000
12462006.05.31 08:02s/l553100.001.88221.88220.0000-13000.003403865.49
12472006.05.31 08:21buy554100.001.88231.88100.0000
12482006.05.31 08:21close554100.001.88281.88100.00005000.003408865.49
12492006.05.31 08:21buy555100.001.88221.88090.0000
12502006.05.31 08:23close555100.001.88271.88090.00005000.313413865.80
12512006.05.31 08:54buy556100.001.88391.88260.0000
12522006.05.31 08:54close556100.001.88431.88260.00004000.003417865.80
12532006.05.31 08:54buy557100.001.88361.88230.0000
12542006.05.31 08:55close557100.001.88421.88230.00006000.373423866.17
12552006.05.31 09:01buy558100.001.88371.88240.0000
12562006.05.31 09:01close558100.001.88431.88240.00006000.203429866.37
12572006.05.31 09:28buy559100.001.88451.88320.0000
12582006.05.31 09:38s/l559100.001.88321.88320.0000-13000.003416866.37
12592006.05.31 10:20buy560100.001.88041.87910.0000
12602006.05.31 10:24s/l560100.001.87911.87910.0000-13000.003403866.37
12612006.05.31 14:13sell561100.001.87601.87730.0000
12622006.05.31 14:13close561100.001.87551.87730.00004999.973408866.34
12632006.05.31 14:47sell562100.001.87441.87570.0000
12642006.05.31 14:51close562100.001.87411.87570.00003000.003411866.34
12652006.05.31 15:22sell563100.001.87511.87640.0000
12662006.05.31 15:29close563100.001.87471.87640.00003999.813415866.15
12672006.05.31 15:31sell564100.001.87391.87520.0000
12682006.05.31 15:32close564100.001.87361.87520.00003000.003418866.15
12692006.05.31 16:04sell565100.001.87411.87540.0000
12702006.05.31 16:04close565100.001.87381.87540.00003000.003421866.15
12712006.05.31 16:04sell566100.001.87361.87490.0000
12722006.05.31 16:05s/l566100.001.87491.87490.0000-13000.003408866.15
12732006.05.31 20:01sell567100.001.87341.87470.0000
12742006.05.31 20:01close567100.001.87301.87470.00003999.733412865.88
12752006.05.31 20:03sell568100.001.87281.87410.0000
12762006.05.31 20:03close568100.001.87241.87410.00003999.813416865.69
12772006.05.31 20:03sell569100.001.87271.87400.0000
12782006.05.31 20:05s/l569100.001.87401.87400.0000-13000.003403865.69
12792006.05.31 20:07sell570100.001.87361.87490.0000
12802006.05.31 20:09s/l570100.001.87491.87490.0000-13000.003390865.69
12812006.05.31 20:21sell571100.001.87371.87500.0000
12822006.05.31 20:21close571100.001.87311.87500.00005999.913396865.60
12832006.05.31 20:21sell572100.001.87381.87510.0000
12842006.05.31 20:25close572100.001.87341.87510.00004000.393400865.99
12852006.05.31 21:02sell573100.001.86921.87050.0000
12862006.05.31 21:02close573100.001.86881.87050.00003999.803404865.79
12872006.06.01 00:56sell574100.001.87091.87220.0000
12882006.06.01 01:08close574100.001.87061.87220.00003000.833407866.62
12892006.06.01 02:10sell575100.001.87091.87220.0000
12902006.06.01 02:18close575100.001.87061.87220.00003000.833410867.45
12912006.06.01 02:40sell576100.001.86741.86870.0000
12922006.06.01 02:43close576100.001.86701.86870.00004000.503414867.95
12932006.06.01 03:08sell577100.001.86611.86740.0000
12942006.06.01 03:16s/l577100.001.86741.86740.0000-13000.003401867.95
12952006.06.01 04:44sell578100.001.86551.86680.0000
12962006.06.01 05:22close578100.001.86521.86680.00002999.633404867.58
12972006.06.01 09:17sell579100.001.86251.86380.0000
12982006.06.01 09:21close579100.001.86201.86380.00004999.523409867.10
12992006.06.01 09:33sell580100.001.86121.86250.0000
13002006.06.01 09:35close580100.001.86081.86250.00004000.053413867.15
13012006.06.01 09:36sell581100.001.86141.86270.0000
13022006.06.01 09:36close581100.001.86101.86270.00004000.003417867.15
13032006.06.01 09:36sell582100.001.86181.86310.0000
13042006.06.01 09:38close582100.001.86131.86310.00004999.973422867.12
13052006.06.01 09:39sell583100.001.86221.86350.0000
13062006.06.01 09:46s/l583100.001.86351.86350.0000-13000.003409867.12
13072006.06.01 14:22sell584100.001.85921.86050.0000
13082006.06.01 14:26close584100.001.85881.86050.00003999.813413866.93
13092006.06.01 14:42sell585100.001.86101.86230.0000
13102006.06.01 14:43close585100.001.86051.86230.00004999.973418866.90
13112006.06.01 14:56sell586100.001.85731.85860.0000
13122006.06.01 15:01s/l586100.001.85861.85860.0000-13000.003405866.90
13132006.06.01 15:42sell587100.001.85761.85890.0000
13142006.06.01 15:49close587100.001.85711.85890.00004999.743410866.64
13152006.06.01 16:00sell588100.001.85751.85880.0000
13162006.06.01 16:00s/l588100.001.85881.85880.0000-13000.003397866.64
13172006.06.01 16:00sell589100.001.85751.85880.0000
13182006.06.01 16:00close589100.001.85691.85880.00006000.563403867.20
13192006.06.01 16:00sell590100.001.85751.85880.0000
13202006.06.01 16:01s/l590100.001.85881.85880.0000-13000.003390867.20
13212006.06.01 18:09sell591100.001.86801.86930.0000
13222006.06.01 18:09close591100.001.86751.86930.00004999.973395867.17
13232006.06.01 18:09sell592100.001.86791.86920.0000
13242006.06.01 18:20close592100.001.86751.86920.00003999.803399866.97
13252006.06.01 20:22sell593100.001.86611.86740.0000
13262006.06.01 20:48close593100.001.86581.86740.00002999.543402866.51
13272006.06.02 00:27buy594100.001.86551.86420.0000
13282006.06.02 00:52close594100.001.86571.86420.00002000.663404867.17
13292006.06.02 06:32buy595100.001.86701.86570.0000
13302006.06.02 06:38s/l595100.001.86571.86570.0000-13000.003391867.17
13312006.06.02 07:05sell596100.001.86591.86720.0000
13322006.06.02 07:53close596100.001.86561.86720.00002999.643394866.81
13332006.06.02 08:18sell597100.001.86391.86520.0000
13342006.06.02 08:18close597100.001.86351.86520.00004000.003398866.81
13352006.06.02 08:52sell598100.001.86341.86470.0000
13362006.06.02 08:52close598100.001.86311.86470.00002997.253401864.06
13372006.06.02 08:52sell599100.001.86341.86470.0000
13382006.06.02 09:11close599100.001.86301.86470.00003998.633405862.69
13392006.06.02 10:31buy600100.001.86411.86280.0000
13402006.06.02 10:37close600100.001.86451.86280.00004001.003409863.69
13412006.06.02 14:31buy601100.001.87401.87270.0000
13422006.06.02 14:31close601100.001.87441.87270.00003999.613413863.30
13432006.06.02 14:31buy602100.001.87421.87290.0000
13442006.06.02 14:32close602100.001.87461.87290.00004000.473417863.77
13452006.06.02 14:35buy603100.001.87671.87540.0000
13462006.06.02 14:35close603100.001.87731.87540.00006000.003423863.77
13472006.06.02 14:41buy604100.001.87851.87720.0000
13482006.06.02 14:41close604100.001.87921.87720.00007000.003430863.77
13492006.06.02 14:41buy605100.001.87931.87800.0000
13502006.06.02 14:42close605100.001.87971.87800.00004000.353434864.12
13512006.06.02 14:46buy606100.001.88241.88110.0000
13522006.06.02 14:46close606100.001.88301.88110.00005999.973440864.09
13532006.06.02 14:46buy607100.001.88291.88160.0000
13542006.06.02 14:47close607100.001.88331.88160.00003999.813444863.90
13552006.06.02 14:47buy608100.001.88211.88080.0000
13562006.06.02 14:48close608100.001.88261.88080.00005000.473449864.37
13572006.06.02 14:49buy609100.001.88221.88090.0000
13582006.06.02 14:49close609100.001.88261.88090.00004000.003453864.37
13592006.06.02 14:52buy610100.001.88071.87940.0000
13602006.06.02 14:52close610100.001.88101.87940.00003000.413456864.78
13612006.06.02 14:52buy611100.001.88081.87950.0000
13622006.06.02 14:55s/l611100.001.87951.87950.0000-13000.003443864.78
13632006.06.02 15:01buy612100.001.88071.87940.0000
13642006.06.02 15:01close612100.001.88111.87940.00004000.413447865.19
13652006.06.02 15:01buy613100.001.88071.87940.0000
13662006.06.02 15:03close613100.001.88141.87940.00007000.413454865.60
13672006.06.02 15:15buy614100.001.88241.88110.0000
13682006.06.02 15:15close614100.001.88291.88110.00004999.973459865.57
13692006.06.02 15:21buy615100.001.88381.88250.0000
13702006.06.02 15:24s/l615100.001.88251.88250.0000-13000.003446865.57
13712006.06.02 16:09buy616100.001.88191.88060.0000
13722006.06.02 16:10close616100.001.88231.88060.00004000.003450865.57
13732006.06.02 16:37buy617100.001.88281.88150.0000
13742006.06.02 16:38close617100.001.88331.88150.00004999.973455865.54
13752006.06.02 16:57buy618100.001.88501.88370.0000
13762006.06.02 16:57close618100.001.88551.88370.00004999.973460865.51
13772006.06.02 17:36buy619100.001.88471.88340.0000
13782006.06.02 17:39close619100.001.88511.88340.00004000.073464865.58
13792006.06.05 02:23sell620100.001.88301.88430.0000
13802006.06.05 03:19s/l620100.001.88431.88430.0000-13000.003451865.58
13812006.06.05 08:10buy621100.001.88471.88340.0000
13822006.06.05 08:11close621100.001.88511.88340.00003999.803455865.38
13832006.06.05 08:13buy622100.001.88461.88330.0000
13842006.06.05 08:13close622100.001.88521.88330.00006000.143461865.52
13852006.06.05 08:13buy623100.001.88461.88330.0000
13862006.06.05 08:16close623100.001.88491.88330.00002999.903464865.42
13872006.06.05 10:41buy624100.001.88541.88410.0000
13882006.06.05 10:54close624100.001.88581.88410.00003999.803468865.22
13892006.06.05 12:06sell625100.001.88501.88630.0000
13902006.06.05 12:06close625100.001.88461.88630.00004000.003472865.22
13912006.06.05 12:06sell626100.001.88511.88640.0000
13922006.06.05 12:06close626100.001.88451.88640.00006000.003478865.22
13932006.06.05 12:06sell627100.001.88561.88690.0000
13942006.06.05 12:13close627100.001.88521.88690.00003999.813482865.03
13952006.06.05 14:12sell628100.001.88221.88350.0000
13962006.06.05 14:26close628100.001.88181.88350.00004000.033486865.06
13972006.06.05 14:28sell629100.001.88161.88290.0000
13982006.06.05 14:37close629100.001.88121.88290.00004000.223490865.28
13992006.06.05 14:59sell630100.001.87931.88060.0000
14002006.06.05 14:59close630100.001.87891.88060.00003999.983494865.26
14012006.06.05 14:59sell631100.001.87901.88030.0000
14022006.06.05 15:00close631100.001.87851.88030.00005000.003499865.26
14032006.06.05 15:01sell632100.001.87931.88060.0000
14042006.06.05 15:01close632100.001.87881.88060.00004999.983504865.24
14052006.06.05 15:01sell633100.001.87881.88010.0000
14062006.06.05 15:01close633100.001.87831.88010.00005000.003509865.24
14072006.06.05 15:01sell634100.001.87911.88040.0000
14082006.06.05 15:02close634100.001.87861.88040.00004999.653514864.89
14092006.06.05 15:51sell635100.001.87901.88030.0000
14102006.06.05 15:57close635100.001.87871.88030.00002999.643517864.53
14112006.06.05 16:05sell636100.001.87881.88010.0000
14122006.06.05 16:06close636100.001.87841.88010.00003999.463521863.99
14132006.06.05 16:59sell637100.001.87651.87780.0000
14142006.06.05 17:35s/l637100.001.87781.87780.0000-13000.003508863.99
14152006.06.05 18:31sell638100.001.87911.88040.0000
14162006.06.05 19:23close638100.001.87871.88040.00004000.153512864.14
14172006.06.05 19:25sell639100.001.87911.88040.0000
14182006.06.05 19:30close639100.001.87881.88040.00002999.643515863.78
14192006.06.05 21:02sell640100.001.87361.87490.0000
14202006.06.05 21:26close640100.001.87321.87490.00003999.803519863.58
14212006.06.06 00:55sell641100.001.87151.87280.0000
14222006.06.06 00:57close641100.001.87121.87280.00002999.643522863.22
14232006.06.06 03:08sell642100.001.87101.87230.0000
14242006.06.06 03:10close642100.001.87071.87230.00003000.513525863.73
14252006.06.06 03:19sell643100.001.86981.87110.0000
14262006.06.06 03:19close643100.001.86951.87110.00002999.723528863.45
14272006.06.06 04:50sell644100.001.87131.87260.0000
14282006.06.06 05:04close644100.001.87081.87260.00004999.973533863.42
14292006.06.06 05:39sell645100.001.87071.87200.0000
14302006.06.06 06:11close645100.001.87041.87200.00002999.643536863.06
14312006.06.06 09:18sell646100.001.87601.87730.0000
14322006.06.06 09:18close646100.001.87571.87730.00003000.473539863.53
14332006.06.06 09:18sell647100.001.87591.87720.0000
14342006.06.06 09:18close647100.001.87561.87720.00003000.003542863.53
14352006.06.06 09:18sell648100.001.87601.87730.0000
14362006.06.06 09:32close648100.001.87571.87730.00003000.473545864.00
14372006.06.06 09:35sell649100.001.87501.87630.0000
14382006.06.06 09:37close649100.001.87461.87630.00003999.803549863.80
14392006.06.06 10:06sell650100.001.87421.87550.0000
14402006.06.06 10:17close650100.001.87391.87550.00002999.633552863.43
14412006.06.06 12:17sell651100.001.87001.87130.0000
14422006.06.06 12:22close651100.001.86961.87130.00003999.763556863.19
14432006.06.06 12:32sell652100.001.86831.86960.0000
14442006.06.06 12:39s/l652100.001.86961.86960.0000-13000.003543863.19
14452006.06.06 13:02sell653100.001.86891.87020.0000
14462006.06.06 13:24close653100.001.86861.87020.00002999.633546862.82
14472006.06.06 14:00sell654100.001.86801.86930.0000
14482006.06.06 14:00close654100.001.86771.86930.00003000.833549863.65
14492006.06.06 14:17sell655100.001.86591.86720.0000
14502006.06.06 14:19close655100.001.86551.86720.00003999.413553863.06
14512006.06.06 14:34sell656100.001.86411.86540.0000
14522006.06.06 14:41s/l656100.001.86541.86540.0000-13000.003540863.06
14532006.06.06 14:56sell657100.001.86401.86530.0000
14542006.06.06 15:06s/l657100.001.86531.86530.0000-13000.003527863.06
14552006.06.06 15:40sell658100.001.86201.86330.0000
14562006.06.06 15:54s/l658100.001.86331.86330.0000-13000.003514863.06
14572006.06.06 16:32sell659100.001.86381.86510.0000
14582006.06.06 16:32close659100.001.86351.86510.00003000.493517863.55
14592006.06.06 16:40sell660100.001.86341.86470.0000
14602006.06.06 16:40close660100.001.86301.86470.00003999.803521863.35
14612006.06.06 17:00sell661100.001.86021.86150.0000
14622006.06.06 17:00close661100.001.85981.86150.00004000.003525863.35
14632006.06.06 17:00sell662100.001.86011.86140.0000
14642006.06.06 17:01close662100.001.85981.86140.00003000.313528863.66
14652006.06.06 17:52sell663100.001.86091.86220.0000
14662006.06.06 17:52close663100.001.86051.86220.00004000.553532864.21
14672006.06.06 17:52sell664100.001.86121.86250.0000
14682006.06.06 17:53close664100.001.86071.86250.00004999.753537863.96
14692006.06.06 17:59sell665100.001.86091.86220.0000
14702006.06.06 17:59close665100.001.86051.86220.00004000.443541864.40
14712006.06.06 17:59sell666100.001.86081.86210.0000
14722006.06.06 18:02close666100.001.86031.86210.00004999.973546864.37
14732006.06.06 23:19sell667100.001.85981.86110.0000
14742006.06.06 23:20close667100.001.85941.86110.00003999.803550864.17
14752006.06.07 00:13sell668100.001.86021.86150.0000
14762006.06.07 00:20close668100.001.85981.86150.00004000.993554865.16
14772006.06.07 00:30sell669100.001.85941.86070.0000
14782006.06.07 00:57s/l669100.001.86071.86070.0000-13000.003541865.16
14792006.06.07 02:04sell670100.001.86121.86250.0000
14802006.06.07 03:08s/l670100.001.86251.86250.0000-13000.003528865.16
14812006.06.07 06:55sell671100.001.86261.86390.0000
14822006.06.07 07:03close671100.001.86231.86390.00002999.643531864.80
14832006.06.07 07:53sell672100.001.86081.86210.0000
14842006.06.07 07:56close672100.001.86031.86210.00004999.973536864.77
14852006.06.07 08:18sell673100.001.85881.86010.0000
14862006.06.07 08:30close673100.001.85841.86010.00004000.003540864.77
14872006.06.07 08:39sell674100.001.85661.85790.0000
14882006.06.07 09:01close674100.001.85631.85790.00003000.833543865.60
14892006.06.07 09:35sell675100.001.85591.85720.0000
14902006.06.07 09:41close675100.001.85561.85720.00003000.343546865.94
14912006.06.07 12:00sell676100.001.86061.86190.0000
14922006.06.07 12:06s/l676100.001.86191.86190.0000-13000.003533865.94
14932006.06.07 15:27sell677100.001.85671.85800.0000
14942006.06.07 15:32close677100.001.85631.85800.00003999.813537865.75
14952006.06.07 15:48sell678100.001.85411.85540.0000
14962006.06.07 15:49close678100.001.85371.85540.00004000.003541865.75
14972006.06.07 15:51sell679100.001.85381.85510.0000
14982006.06.07 15:51close679100.001.85331.85510.00005000.003546865.75
14992006.06.07 15:51sell680100.001.85381.85510.0000
15002006.06.07 15:56s/l680100.001.85511.85510.0000-13000.003533865.75
15012006.06.07 16:34sell681100.001.85471.85600.0000
15022006.06.07 16:34close681100.001.85431.85600.00003999.693537865.44
15032006.06.07 19:47sell682100.001.85751.85880.0000
15042006.06.07 20:08close682100.001.85701.85880.00005000.003542865.44
15052006.06.08 02:43sell683100.001.85641.85770.0000
15062006.06.08 02:48close683100.001.85611.85770.00003000.133545865.57
15072006.06.08 02:52sell684100.001.85631.85760.0000
15082006.06.08 02:58close684100.001.85601.85760.00002999.633548865.20
15092006.06.08 03:22sell685100.001.85481.85610.0000
15102006.06.08 03:23close685100.001.85451.85610.00002999.863551865.06
15112006.06.08 03:40sell686100.001.85481.85610.0000
15122006.06.08 04:09close686100.001.85451.85610.00002999.643554864.70
15132006.06.08 06:39sell687100.001.85561.85690.0000
15142006.06.08 07:11close687100.001.85531.85690.00002999.633557864.33
15152006.06.08 07:28sell688100.001.85521.85650.0000
15162006.06.08 08:01s/l688100.001.85651.85650.0000-13000.003544864.33
15172006.06.08 08:40sell689100.001.85161.85290.0000
15182006.06.08 08:40close689100.001.85131.85290.00003000.003547864.33
15192006.06.08 08:40sell690100.001.85151.85280.0000
15202006.06.08 08:49s/l690100.001.85281.85280.0000-13000.003534864.33
15212006.06.08 09:12sell691100.001.85111.85240.0000
15222006.06.08 09:12close691100.001.85081.85240.00002999.963537864.29
15232006.06.08 09:12sell692100.001.85121.85250.0000
15242006.06.08 09:19close692100.001.85041.85250.00007999.853545864.14
15252006.06.08 10:31sell693100.001.84761.84890.0000
15262006.06.08 10:36s/l693100.001.84891.84890.0000-13000.003532864.14
15272006.06.08 11:21sell694100.001.84951.85080.0000
15282006.06.08 11:21close694100.001.84911.85080.00003999.803536863.94
15292006.06.08 11:21sell695100.001.84921.85050.0000
15302006.06.08 11:29close695100.001.84891.85050.00002999.533539863.47
15312006.06.08 13:56sell696100.001.84651.84780.0000
15322006.06.08 13:56close696100.001.84611.84780.00004000.003543863.47
15332006.06.08 14:08sell697100.001.84391.84520.0000
15342006.06.08 14:17close697100.001.84351.84520.00003999.803547863.27
15352006.06.08 14:24sell698100.001.84381.84510.0000
15362006.06.08 14:24close698100.001.84341.84510.00003999.813551863.08
15372006.06.08 14:24sell699100.001.84381.84510.0000
15382006.06.08 14:24close699100.001.84341.84510.00003999.813555862.89
15392006.06.08 14:37sell700100.001.83921.84050.0000
15402006.06.08 14:37close700100.001.83861.84050.00005999.943561862.83
15412006.06.08 14:37sell701100.001.83911.84040.0000
15422006.06.08 14:39s/l701100.001.84041.84040.0000-13000.003548862.83
15432006.06.08 14:39sell702100.001.84061.84190.0000
15442006.06.08 14:39close702100.001.84011.84190.00005000.003553862.83
15452006.06.08 14:46sell703100.001.83781.83910.0000
15462006.06.08 14:46close703100.001.83731.83910.00004999.973558862.80
15472006.06.08 14:48sell704100.001.83881.84010.0000
15482006.06.08 14:48close704100.001.83841.84010.00003999.533562862.33
15492006.06.08 14:48sell705100.001.83871.84000.0000
15502006.06.08 14:53s/l705100.001.84001.84000.0000-13000.003549862.33
15512006.06.08 15:25sell706100.001.84031.84160.0000
15522006.06.08 15:32close706100.001.83941.84160.00008999.803558862.13
15532006.06.08 17:00sell707100.001.83941.84070.0000
15542006.06.08 17:00close707100.001.83901.84070.00004000.533562862.66
15552006.06.08 17:00sell708100.001.83931.84060.0000
15562006.06.08 17:03s/l708100.001.84061.84060.0000-13000.003549862.66
15572006.06.08 23:01sell709100.001.84221.84350.0000
15582006.06.08 23:09s/l709100.001.84351.84350.0000-13000.003536862.66
15592006.06.09 04:56sell710100.001.84261.84390.0000
15602006.06.09 05:55close710100.001.84231.84390.00002999.643539862.30
15612006.06.09 07:32sell711100.001.84311.84440.0000
15622006.06.09 08:05close711100.001.84281.84440.00002999.523542861.82
15632006.06.09 08:07sell712100.001.84271.84400.0000
15642006.06.09 08:09close712100.001.84221.84400.00004999.973547861.79
15652006.06.09 08:49sell713100.001.84281.84410.0000
15662006.06.09 08:55s/l713100.001.84411.84410.0000-13000.003534861.79
15672006.06.09 09:12sell714100.001.84491.84620.0000
15682006.06.09 09:15close714100.001.84461.84620.00003000.123537861.91
15692006.06.09 12:49sell715100.001.84321.84450.0000
15702006.06.09 12:49close715100.001.84291.84450.00002999.633540861.54
15712006.06.09 12:49sell716100.001.84321.84450.0000
15722006.06.09 12:49close716100.001.84291.84450.00002999.633543861.17
15732006.06.09 14:26sell717100.001.84351.84480.0000
15742006.06.09 14:30close717100.001.84241.84480.000011000.003554861.17
15752006.06.09 14:31sell718100.001.83971.84100.0000
15762006.06.09 14:31close718100.001.83891.84100.00007999.843562861.01
15772006.06.09 14:36sell719100.001.83781.83910.0000
15782006.06.09 14:36close719100.001.83751.83910.00003000.003565861.01
15792006.06.09 14:38sell720100.001.83821.83950.0000
15802006.06.09 14:38close720100.001.83751.83950.00007000.003572861.01
15812006.06.09 14:38sell721100.001.83831.83960.0000
15822006.06.09 14:40close721100.001.83781.83960.00004999.973577860.98
15832006.06.09 14:45sell722100.001.83831.83960.0000
15842006.06.09 14:45close722100.001.83781.83960.00005000.003582860.98
15852006.06.09 14:45sell723100.001.83811.83940.0000
15862006.06.09 14:48s/l723100.001.83941.83940.0000-13000.003569860.98
15872006.06.09 14:54sell724100.001.83871.84000.0000
15882006.06.09 14:54close724100.001.83841.84000.00003000.833572861.81
15892006.06.09 14:54sell725100.001.83871.84000.0000
15902006.06.09 14:56close725100.001.83781.84000.00009000.563581862.37
15912006.06.09 15:02sell726100.001.83841.83970.0000
15922006.06.09 15:17s/l726100.001.83971.83970.0000-13000.003568862.37
15932006.06.09 20:52sell727100.001.84111.84240.0000
15942006.06.09 22:09close727100.001.84071.84240.00003999.803572862.17
15952006.06.12 02:32buy728100.001.83931.83800.0000
15962006.06.12 02:37close728100.001.83971.83800.00003999.813576861.98
15972006.06.12 02:44buy729100.001.84051.83920.0000
15982006.06.12 03:11close729100.001.84091.83920.00003999.803580861.78
15992006.06.12 06:48buy730100.001.84211.84080.0000
16002006.06.12 07:11close730100.001.84231.84080.00002000.663582862.44
16012006.06.12 11:57buy731100.001.84291.84160.0000
16022006.06.12 12:08close731100.001.84321.84160.00003000.003585862.44
16032006.06.12 12:49buy732100.001.84251.84120.0000
16042006.06.12 13:23s/l732100.001.84121.84120.0000-13000.003572862.44
16052006.06.12 13:57buy733100.001.83911.83780.0000
16062006.06.12 13:58close733100.001.83941.83780.00003000.003575862.44
16072006.06.12 14:00buy734100.001.84041.83910.0000
16082006.06.12 14:00close734100.001.84071.83910.00003000.833578863.27
16092006.06.12 14:03buy735100.001.84121.83990.0000
16102006.06.12 14:03close735100.001.84151.83990.00003000.003581863.27
16112006.06.12 14:03buy736100.001.84121.83990.0000
16122006.06.12 14:05close736100.001.84151.83990.00003000.393584863.66
16132006.06.12 14:06buy737100.001.84111.83980.0000
16142006.06.12 14:06close737100.001.84141.83980.00003000.003587863.66
16152006.06.12 14:06buy738100.001.84111.83980.0000
16162006.06.12 14:12close738100.001.84151.83980.00004000.563591864.22
16172006.06.12 14:32buy739100.001.84321.84190.0000
16182006.06.12 14:42close739100.001.84361.84190.00003999.813595864.03
16192006.06.12 16:46buy740100.001.84511.84380.0000
16202006.06.12 16:53s/l740100.001.84381.84380.0000-13000.003582864.03
16212006.06.12 17:32buy741100.001.84251.84120.0000
16222006.06.12 17:32close741100.001.84281.84120.00002999.433585863.46
16232006.06.12 17:32buy742100.001.84271.84140.0000
16242006.06.12 17:38close742100.001.84301.84140.00003000.293588863.75
16252006.06.12 17:45buy743100.001.84301.84170.0000
16262006.06.12 17:45close743100.001.84351.84170.00005000.183593863.93
16272006.06.12 17:45buy744100.001.84301.84170.0000
16282006.06.12 17:45close744100.001.84341.84170.00004000.003597863.93
16292006.06.12 17:45buy745100.001.84301.84170.0000
16302006.06.12 17:46close745100.001.84341.84170.00003999.793601863.72
16312006.06.12 18:59buy746100.001.84401.84270.0000
16322006.06.12 19:40close746100.001.84441.84270.00004000.993605864.71
16332006.06.13 02:40sell747100.001.84181.84310.0000
16342006.06.13 03:04close747100.001.84141.84310.00003999.803609864.51
16352006.06.13 06:19sell748100.001.84021.84150.0000
16362006.06.13 07:26s/l748100.001.84151.84150.0000-13000.003596864.51
16372006.06.13 07:59sell749100.001.84031.84160.0000
16382006.06.13 08:05close749100.001.83991.84160.00004000.003600864.51
16392006.06.13 08:50buy750100.001.84021.83890.0000
16402006.06.13 08:50close750100.001.84051.83890.00003000.003603864.51
16412006.06.13 08:50buy751100.001.84001.83870.0000
16422006.06.13 08:50close751100.001.84041.83870.00004000.003607864.51
16432006.06.13 08:51buy752100.001.83951.83820.0000
16442006.06.13 08:51close752100.001.84051.83820.00009999.643617864.15
16452006.06.13 08:51buy753100.001.83961.83830.0000
16462006.06.13 08:52close753100.001.84031.83830.00006999.113624863.26
16472006.06.13 09:13buy754100.001.84001.83870.0000
16482006.06.13 09:16close754100.001.84031.83870.00003000.003627863.26
16492006.06.13 09:25buy755100.001.84281.84150.0000
16502006.06.13 09:25close755100.001.84351.84150.00007000.003634863.26
16512006.06.13 10:06buy756100.001.84231.84100.0000
16522006.06.13 10:06close756100.001.84271.84100.00003999.813638863.07
16532006.06.13 10:06buy757100.001.84231.84100.0000
16542006.06.13 10:12close757100.001.84261.84100.00002999.643641862.71
16552006.06.13 10:31buy758100.001.84461.84330.0000
16562006.06.13 10:35s/l758100.001.84331.84330.0000-13000.003628862.71
16572006.06.13 13:20sell759100.001.84131.84260.0000
16582006.06.13 13:20close759100.001.84091.84260.00003999.813632862.52
16592006.06.13 13:20sell760100.001.84131.84260.0000
16602006.06.13 13:54close760100.001.84091.84260.00003999.813636862.33
16612006.06.13 14:36buy761100.001.83881.83750.0000
16622006.06.13 14:36close761100.001.83911.83750.00003000.033639862.36
16632006.06.13 14:44buy762100.001.83801.83670.0000
16642006.06.13 14:45close762100.001.83841.83670.00004000.063643862.42
16652006.06.13 14:55buy763100.001.83841.83710.0000
16662006.06.13 14:55close763100.001.83911.83710.00007000.303650862.72
16672006.06.13 16:56sell764100.001.83751.83880.0000
16682006.06.13 16:56close764100.001.83661.83880.00008999.763659862.48
16692006.06.13 16:56sell765100.001.83751.83880.0000
16702006.06.13 16:59close765100.001.83691.83880.00005999.763665862.24
16712006.06.13 17:01sell766100.001.83731.83860.0000
16722006.06.13 17:01close766100.001.83671.83860.00005999.513671861.75
16732006.06.13 17:01sell767100.001.83741.83870.0000
16742006.06.13 17:05close767100.001.83691.83870.00004999.973676861.72
16752006.06.13 19:28sell768100.001.83311.83440.0000
16762006.06.13 19:57s/l768100.001.83441.83440.0000-13000.003663861.72
16772006.06.14 00:39sell769100.001.83401.83530.0000
16782006.06.14 00:42close769100.001.83371.83530.00002999.633666861.35
16792006.06.14 05:28sell770100.001.83491.83620.0000
16802006.06.14 05:29close770100.001.83471.83620.00002000.673668862.02
16812006.06.14 08:21buy771100.001.83881.83750.0000
16822006.06.14 08:21close771100.001.83911.83750.00002999.613671861.63
16832006.06.14 08:21buy772100.001.83881.83750.0000
16842006.06.14 08:24close772100.001.83931.83750.00004999.613676861.24
16852006.06.14 08:32buy773100.001.83901.83770.0000
16862006.06.14 08:48close773100.001.83931.83770.00003000.833679862.07
16872006.06.14 09:01buy774100.001.84031.83900.0000
16882006.06.14 09:09s/l774100.001.83901.83900.0000-13000.003666862.07
16892006.06.14 09:40buy775100.001.84231.84100.0000
16902006.06.14 09:40close775100.001.84261.84100.00002999.643669861.71
16912006.06.14 10:30buy776100.001.84361.84230.0000
16922006.06.14 10:30close776100.001.84421.84230.00005999.983675861.69
16932006.06.14 12:08buy777100.001.84241.84110.0000
16942006.06.14 12:13s/l777100.001.84111.84110.0000-13000.003662861.69
16952006.06.14 12:41buy778100.001.84161.84030.0000
16962006.06.14 12:41close778100.001.84201.84030.00003999.813666861.50
16972006.06.14 12:41buy779100.001.84161.84030.0000
16982006.06.14 13:17s/l779100.001.84031.84030.0000-13000.003653861.50
16992006.06.14 14:03buy780100.001.84091.83960.0000
17002006.06.14 14:24close780100.001.84121.83960.00002999.643656861.14
17012006.06.14 14:34buy781100.001.83881.83750.0000
17022006.06.14 14:34close781100.001.83921.83750.00004000.203660861.34
17032006.06.14 14:37buy782100.001.84061.83930.0000
17042006.06.14 14:37close782100.001.84101.83930.00004000.003664861.34
17052006.06.14 14:38buy783100.001.84031.83900.0000
17062006.06.14 14:38close783100.001.84071.83900.00004000.003668861.34
17072006.06.14 14:39buy784100.001.84051.83920.0000
17082006.06.14 14:39close784100.001.84091.83920.00003999.443672860.78
17092006.06.14 14:41buy785100.001.83941.83810.0000
17102006.06.14 14:41close785100.001.83981.83810.00004000.003676860.78
17112006.06.14 14:41buy786100.001.83931.83800.0000
17122006.06.14 14:43s/l786100.001.83801.83800.0000-13000.003663860.78
17132006.06.14 15:20buy787100.001.84421.84290.0000
17142006.06.14 15:20close787100.001.84461.84290.00004000.003667860.78
17152006.06.14 15:21buy788100.001.84601.84470.0000
17162006.06.14 15:21close788100.001.84651.84470.00005000.003672860.78
17172006.06.14 15:21buy789100.001.84571.84440.0000
17182006.06.14 15:27close789100.001.84611.84440.00004000.083676860.86
17192006.06.14 15:32buy790100.001.84831.84700.0000
17202006.06.14 15:32close790100.001.84871.84700.00004000.533680861.39
17212006.06.14 15:32buy791100.001.84831.84700.0000
17222006.06.14 15:58s/l791100.001.84701.84700.0000-13000.003667861.39
17232006.06.14 18:50buy792100.001.84751.84620.0000
17242006.06.14 18:50close792100.001.84791.84620.00003999.803671861.19
17252006.06.14 18:50buy793100.001.84761.84630.0000
17262006.06.14 19:06close793100.001.84801.84630.00004001.003675862.19
17272006.06.14 20:03buy794100.001.84561.84430.0000
17282006.06.14 20:07close794100.001.84591.84430.00003000.833678863.02
17292006.06.14 20:22buy795100.001.84571.84440.0000
17302006.06.14 20:22close795100.001.84601.84440.00003000.003681863.02
17312006.06.14 20:22buy796100.001.84571.84440.0000
17322006.06.14 20:22close796100.001.84601.84440.00003000.003684863.02
17332006.06.14 20:22buy797100.001.84591.84460.0000
17342006.06.14 20:30s/l797100.001.84461.84460.0000-13000.003671863.02
17352006.06.14 21:42buy798100.001.84351.84220.0000
17362006.06.14 21:52s/l798100.001.84221.84220.0000-13000.003658863.02
17372006.06.14 22:26buy799100.001.84121.83990.0000
17382006.06.14 22:29close799100.001.84221.83990.000010000.393668863.41
17392006.06.14 22:30buy800100.001.84171.84040.0000
17402006.06.14 22:36close800100.001.84221.84040.00004999.973673863.38
17412006.06.14 23:05buy801100.001.84251.84120.0000
17422006.06.14 23:13close801100.001.84321.84120.00006999.113680862.49
17432006.06.14 23:17buy802100.001.84261.84130.0000
17442006.06.14 23:17close802100.001.84301.84130.00004000.993684863.48
17452006.06.14 23:18buy803100.001.84241.84110.0000
17462006.06.14 23:18close803100.001.84291.84110.00005000.383689863.86
17472006.06.15 00:41buy804100.001.84541.84410.0000
17482006.06.15 01:26s/l804100.001.84411.84410.0000-13000.003676863.86
17492006.06.15 02:17buy805100.001.84351.84220.0000
17502006.06.15 02:23close805100.001.84381.84220.00002999.643679863.50
17512006.06.15 07:17buy806100.001.84331.84200.0000
17522006.06.15 07:23close806100.001.84361.84200.00003000.833682864.33
17532006.06.15 07:28buy807100.001.84361.84230.0000
17542006.06.15 07:42close807100.001.84401.84230.00003999.803686864.13
17552006.06.15 08:01buy808100.001.84491.84360.0000
17562006.06.15 08:09close808100.001.84511.84360.00002000.663688864.79
17572006.06.15 08:13buy809100.001.84591.84460.0000
17582006.06.15 08:13close809100.001.84631.84460.00003999.803692864.59
17592006.06.15 08:13buy810100.001.84601.84470.0000
17602006.06.15 08:47close810100.001.84631.84470.00002999.643695864.23
17612006.06.15 08:57buy811100.001.84711.84580.0000
17622006.06.15 09:03s/l811100.001.84581.84580.0000-13000.003682864.23
17632006.06.15 09:36buy812100.001.84471.84340.0000
17642006.06.15 09:42close812100.001.84501.84340.00003000.543685864.77
17652006.06.15 11:04buy813100.001.84561.84430.0000
17662006.06.15 11:10close813100.001.84601.84430.00003999.803689864.57
17672006.06.15 13:59buy814100.001.84851.84720.0000
17682006.06.15 13:59close814100.001.84891.84720.00004000.003693864.57
17692006.06.15 13:59buy815100.001.84841.84710.0000
17702006.06.15 14:05close815100.001.84871.84710.00003000.833696865.40
17712006.06.15 14:13buy816100.001.84871.84740.0000
17722006.06.15 14:13close816100.001.84901.84740.00002999.873699865.27
17732006.06.15 14:14buy817100.001.84871.84740.0000
17742006.06.15 14:14close817100.001.84911.84740.00004000.003703865.27
17752006.06.15 14:14buy818100.001.84901.84770.0000
17762006.06.15 14:26close818100.001.84951.84770.00004999.413708864.68
17772006.06.15 14:30buy819100.001.84851.84720.0000
17782006.06.15 14:30close819100.001.84881.84720.00003000.203711864.88
17792006.06.15 14:30buy820100.001.84911.84780.0000
17802006.06.15 14:30close820100.001.84941.84780.00003000.003714864.88
17812006.06.15 14:30buy821100.001.84951.84820.0000
17822006.06.15 14:30close821100.001.85021.84820.00007000.573721865.45
17832006.06.15 14:30buy822100.001.84891.84760.0000
17842006.06.15 14:32s/l822100.001.84761.84760.0000-13000.003708865.45
17852006.06.15 14:43buy823100.001.84701.84570.0000
17862006.06.15 14:44close823100.001.84751.84570.00005000.003713865.45
17872006.06.15 15:02buy824100.001.85101.84970.0000
17882006.06.15 15:02close824100.001.85151.84970.00005000.003718865.45
17892006.06.15 15:11buy825100.001.85411.85280.0000
17902006.06.15 15:13s/l825100.001.85281.85280.0000-13000.003705865.45
17912006.06.15 15:13buy826100.001.85251.85120.0000
17922006.06.15 15:13close826100.001.85311.85120.00005999.523711864.97
17932006.06.15 15:15buy827100.001.85191.85060.0000
17942006.06.15 15:15close827100.001.85231.85060.00004000.003715864.97
17952006.06.15 15:17buy828100.001.85331.85200.0000
17962006.06.15 15:17close828100.001.85391.85200.00006000.583721865.55
17972006.06.15 18:03buy829100.001.84781.84650.0000
17982006.06.15 18:04close829100.001.84831.84650.00005000.173726865.72
17992006.06.15 22:05buy830100.001.84821.84690.0000
18002006.06.15 22:15close830100.001.84851.84690.00002999.633729865.35
18012006.06.15 22:43buy831100.001.84911.84780.0000
18022006.06.15 22:50close831100.001.84941.84780.00003000.433732865.78
18032006.06.16 00:44buy832100.001.84971.84840.0000
18042006.06.16 01:02close832100.001.85001.84840.00003000.833735866.61
18052006.06.16 02:48buy833100.001.85271.85140.0000
18062006.06.16 05:01s/l833100.001.85141.85140.0000-13000.003722866.61
18072006.06.16 07:25buy834100.001.85261.85130.0000
18082006.06.16 08:02close834100.001.85311.85130.00004999.973727866.58
18092006.06.16 08:09buy835100.001.85281.85150.0000
18102006.06.16 08:10close835100.001.85311.85150.00003000.003730866.58
18112006.06.16 08:32buy836100.001.85331.85200.0000
18122006.06.16 08:43close836100.001.85361.85200.00003000.253733866.83
18132006.06.16 08:54buy837100.001.85471.85340.0000
18142006.06.16 08:57s/l837100.001.85341.85340.0000-13000.003720866.83
18152006.06.16 10:11buy838100.001.85521.85390.0000
18162006.06.16 10:24s/l838100.001.85391.85390.0000-13000.003707866.83
18172006.06.16 10:52buy839100.001.85421.85290.0000
18182006.06.16 10:59close839100.001.85461.85290.00003999.813711866.64
18192006.06.16 12:00buy840100.001.85291.85160.0000
18202006.06.16 12:00close840100.001.85321.85160.00003000.053714866.69
18212006.06.16 12:00buy841100.001.85301.85170.0000
18222006.06.16 12:02close841100.001.85351.85170.00004999.883719866.57
18232006.06.16 12:27buy842100.001.85301.85170.0000
18242006.06.16 12:32close842100.001.85381.85170.00007999.883727866.45
18252006.06.16 14:35sell843100.001.85271.85400.0000
18262006.06.16 14:35close843100.001.85231.85400.00003999.953731866.40
18272006.06.16 15:00buy844100.001.85281.85150.0000
18282006.06.16 15:00close844100.001.85341.85150.00006000.143737866.54
18292006.06.16 16:37sell845100.001.84951.85080.0000
18302006.06.16 16:47close845100.001.84921.85080.00003000.233740866.77
18312006.06.16 20:40buy846100.001.85081.84950.0000
18322006.06.16 20:40close846100.001.85131.84950.00005000.013745866.78
18332006.06.16 22:35buy847100.001.85051.84920.0000
18342006.06.19 00:02close847100.001.85171.84920.000011649.943757516.72
18352006.06.19 12:49sell848100.001.84431.84560.0000
18362006.06.19 13:17s/l848100.001.84561.84560.0000-13000.003744516.72
18372006.06.19 13:57sell849100.001.84701.84830.0000
18382006.06.19 14:10close849100.001.84661.84830.00003999.803748516.52
18392006.06.19 14:22sell850100.001.84521.84650.0000
18402006.06.19 14:22close850100.001.84481.84650.00003999.813752516.33
18412006.06.19 14:22sell851100.001.84501.84630.0000
18422006.06.19 14:26close851100.001.84461.84630.00004000.293756516.62
18432006.06.19 15:16sell852100.001.84141.84270.0000
18442006.06.19 15:34close852100.001.84081.84270.00006000.133762516.75
18452006.06.19 15:50sell853100.001.84171.84300.0000
18462006.06.19 16:01close853100.001.84141.84300.00002999.643765516.39
18472006.06.19 16:10sell854100.001.83941.84070.0000
18482006.06.19 16:10close854100.001.83911.84070.00003000.003768516.39
18492006.06.19 16:11sell855100.001.83941.84070.0000
18502006.06.19 16:22close855100.001.83911.84070.00003000.533771516.92
18512006.06.19 18:48sell856100.001.83911.84040.0000
18522006.06.19 18:48close856100.001.83871.84040.00004000.033775516.95
18532006.06.19 19:01sell857100.001.83901.84030.0000
18542006.06.19 19:01close857100.001.83871.84030.00003000.003778516.95
18552006.06.19 19:01sell858100.001.83911.84040.0000
18562006.06.19 19:14close858100.001.83881.84040.00002999.643781516.59
18572006.06.19 22:18sell859100.001.84111.84240.0000
18582006.06.19 23:04close859100.001.84081.84240.00002999.633784516.22
18592006.06.20 05:45sell860100.001.84071.84200.0000
18602006.06.20 06:35close860100.001.84051.84200.00002000.663786516.88
18612006.06.20 06:44buy861100.001.84061.83930.0000
18622006.06.20 06:56close861100.001.84081.83930.00002000.663788517.54
18632006.06.20 08:04buy862100.001.84471.84340.0000
18642006.06.20 08:15s/l862100.001.84341.84340.0000-13000.003775517.54
18652006.06.20 08:58buy863100.001.84501.84370.0000
18662006.06.20 09:02close863100.001.84541.84370.00004000.053779517.59
18672006.06.20 09:03buy864100.001.84541.84410.0000
18682006.06.20 09:06close864100.001.84571.84410.00003000.833782518.42
18692006.06.20 10:30sell865100.001.84361.84490.0000
18702006.06.20 10:30close865100.001.84331.84490.00003000.003785518.42
18712006.06.20 10:30sell866100.001.84371.84500.0000
18722006.06.20 10:47close866100.001.84341.84500.00003000.513788518.93
18732006.06.20 12:31sell867100.001.84041.84170.0000
18742006.06.20 12:31close867100.001.84011.84170.00002999.813791518.74
18752006.06.20 12:31sell868100.001.84031.84160.0000
18762006.06.20 12:46s/l868100.001.84161.84160.0000-13000.003778518.74
18772006.06.20 13:04sell869100.001.84061.84190.0000
18782006.06.20 13:18close869100.001.84011.84190.00005000.003783518.74
18792006.06.20 13:21sell870100.001.84041.84170.0000
18802006.06.20 13:38close870100.001.84011.84170.00002999.643786518.38
18812006.06.20 14:30buy871100.001.83871.83740.0000
18822006.06.20 14:30s/l871100.001.83741.83740.0000-13000.003773518.38
18832006.06.20 14:35buy872100.001.83881.83750.0000
18842006.06.20 14:38s/l872100.001.83751.83750.0000-13000.003760518.38
18852006.06.20 15:33sell873100.001.84111.84240.0000
18862006.06.20 15:44s/l873100.001.84241.84240.0000-13000.003747518.38
18872006.06.20 16:16sell874100.001.84221.84350.0000
18882006.06.20 16:26s/l874100.001.84351.84350.0000-13000.003734518.38
18892006.06.20 16:46sell875100.001.84231.84360.0000
18902006.06.20 16:58close875100.001.84191.84360.00004000.993738519.37
18912006.06.21 00:48buy876100.001.84301.84170.0000
18922006.06.21 01:01close876100.001.84331.84170.00002999.643741519.01
18932006.06.21 04:10buy877100.001.84601.84470.0000
18942006.06.21 04:15close877100.001.84651.84470.00004999.583746518.59
18952006.06.21 04:34buy878100.001.84661.84530.0000
18962006.06.21 05:03close878100.001.84711.84530.00004999.963751518.55
18972006.06.21 05:04buy879100.001.84691.84560.0000
18982006.06.21 05:19s/l879100.001.84561.84560.0000-13000.003738518.55
18992006.06.21 07:18buy880100.001.84621.84490.0000
19002006.06.21 08:09s/l880100.001.84491.84490.0000-13000.003725518.55
19012006.06.21 10:04buy881100.001.84521.84390.0000
19022006.06.21 10:07close881100.001.84551.84390.00002999.633728518.18
19032006.06.21 12:00sell882100.001.84301.84430.0000
19042006.06.21 12:06close882100.001.84271.84430.00003000.833731519.01
19052006.06.21 12:15sell883100.001.84201.84330.0000
19062006.06.21 12:31close883100.001.84161.84330.00003999.813735518.82
19072006.06.21 12:34sell884100.001.84121.84250.0000
19082006.06.21 14:05s/l884100.001.84251.84250.0000-13000.003722518.82
19092006.06.21 14:08buy885100.001.84231.84100.0000
19102006.06.21 14:09close885100.001.84271.84100.00003999.813726518.63
19112006.06.21 15:00buy886100.001.84331.84200.0000
19122006.06.21 15:03close886100.001.84371.84200.00004000.483730519.11
19132006.06.21 15:07buy887100.001.84401.84270.0000
19142006.06.21 15:16close887100.001.84431.84270.00003000.513733519.62
19152006.06.21 15:23buy888100.001.84451.84320.0000
19162006.06.21 15:51s/l888100.001.84321.84320.0000-13000.003720519.62
19172006.06.21 16:45buy889100.001.84341.84210.0000
19182006.06.21 16:56close889100.001.84391.84210.00004999.973725519.59
19192006.06.21 16:59buy890100.001.84351.84220.0000
19202006.06.21 17:01close890100.001.84381.84220.00002999.643728519.23
19212006.06.21 17:32buy891100.001.84361.84230.0000
19222006.06.21 17:53close891100.001.84391.84230.00002999.633731518.86
19232006.06.21 18:31buy892100.001.84491.84360.0000
19242006.06.21 19:10close892100.001.84521.84360.00002999.643734518.50
19252006.06.22 04:44buy893100.001.84481.84350.0000
19262006.06.22 05:12close893100.001.84511.84350.00003000.003737518.50
19272006.06.22 05:56buy894100.001.84631.84500.0000
19282006.06.22 06:10close894100.001.84661.84500.00003000.003740518.50
19292006.06.22 08:46sell895100.001.84611.84740.0000
19302006.06.22 08:48close895100.001.84581.84740.00003000.003743518.50
19312006.06.22 10:01sell896100.001.84171.84300.0000
19322006.06.22 10:10close896100.001.84141.84300.00003000.003746518.50
19332006.06.22 10:49sell897100.001.83971.84100.0000
19342006.06.22 10:57close897100.001.83921.84100.00005000.003751518.50
19352006.06.22 12:30sell898100.001.83451.83580.0000
19362006.06.22 12:30close898100.001.83421.83580.00003000.003754518.50
19372006.06.22 12:55sell899100.001.83141.83270.0000
19382006.06.22 12:55close899100.001.83111.83270.00003000.003757518.50
19392006.06.22 12:55sell900100.001.83141.83270.0000
19402006.06.22 12:58s/l900100.001.83271.83270.0000-13000.003744518.50
19412006.06.22 13:04sell901100.001.83221.83350.0000
19422006.06.22 13:05close901100.001.83181.83350.00004000.003748518.50
19432006.06.22 13:22sell902100.001.83051.83180.0000
19442006.06.22 13:29s/l902100.001.83181.83180.0000-13000.003735518.50
19452006.06.22 14:10sell903100.001.82981.83110.0000
19462006.06.22 14:16s/l903100.001.83111.83110.0000-13000.003722518.50
19472006.06.22 14:29sell904100.001.82971.83100.0000
19482006.06.22 14:30close904100.001.82911.83100.00006000.003728518.50
19492006.06.22 15:31sell905100.001.82751.82880.0000
19502006.06.22 15:36s/l905100.001.82881.82880.0000-13000.003715518.50
19512006.06.22 16:15sell906100.001.82781.82910.0000
19522006.06.22 16:18close906100.001.82741.82910.00004000.003719518.50
19532006.06.22 16:26sell907100.001.82671.82800.0000
19542006.06.22 16:38s/l907100.001.82801.82800.0000-13000.003706518.50
19552006.06.22 17:50sell908100.001.83031.83160.0000
19562006.06.22 17:52close908100.001.82991.83160.00004000.003710518.50
19572006.06.22 21:05sell909100.001.82811.82940.0000
19582006.06.22 21:06close909100.001.82771.82940.00004000.003714518.50
19592006.06.22 22:57sell910100.001.82781.82910.0000
19602006.06.22 23:08s/l910100.001.82911.82910.0000-13000.003701518.50
19612006.06.23 00:20sell911100.001.82761.82890.0000
19622006.06.23 02:30s/l911100.001.82891.82890.0000-13000.003688518.50
19632006.06.23 03:31sell912100.001.82811.82940.0000
19642006.06.23 03:33close912100.001.82781.82940.00003000.003691518.50
19652006.06.23 05:37sell913100.001.82811.82940.0000
19662006.06.23 07:37s/l913100.001.82941.82940.0000-13000.003678518.50
19672006.06.23 07:54sell914100.001.82861.82990.0000
19682006.06.23 08:11s/l914100.001.82991.82990.0000-13000.003665518.50
19692006.06.23 09:22sell915100.001.82831.82960.0000
19702006.06.23 09:22close915100.001.82761.82960.00007000.003672518.50
19712006.06.23 09:47sell916100.001.82761.82890.0000
19722006.06.23 09:47close916100.001.82711.82890.00005000.003677518.50
19732006.06.23 09:47sell917100.001.82751.82880.0000
19742006.06.23 09:51close917100.001.82711.82880.00004000.003681518.50
19752006.06.23 10:47sell918100.001.82471.82600.0000
19762006.06.23 10:47close918100.001.82421.82600.00005000.003686518.50
19772006.06.23 10:47sell919100.001.82471.82600.0000
19782006.06.23 10:51close919100.001.82421.82600.00005000.003691518.50
19792006.06.23 11:42sell920100.001.82351.82480.0000
19802006.06.23 11:49close920100.001.82251.82480.000010000.003701518.50
19812006.06.23 11:51sell921100.001.82311.82440.0000
19822006.06.23 12:08close921100.001.82261.82440.00005000.003706518.50
19832006.06.23 15:26sell922100.001.81681.81810.0000
19842006.06.23 15:26modify922100.001.81681.81660.0000
19852006.06.23 15:26close922100.001.81601.81660.00008000.003714518.50
19862006.06.23 15:30sell923100.001.81661.81790.0000
19872006.06.23 15:32close923100.001.81591.81790.00007000.003721518.50
19882006.06.23 16:16sell924100.001.81991.82120.0000
19892006.06.23 16:29s/l924100.001.82121.82120.0000-13000.003708518.50
19902006.06.23 16:39sell925100.001.82061.82190.0000
19912006.06.23 16:42close925100.001.82001.82190.00006000.003714518.50
19922006.06.23 21:44sell926100.001.81811.81940.0000
19932006.06.25 23:15s/l926100.001.81941.81940.0000-13000.003701518.50
19942006.06.25 23:27sell927100.001.81881.82010.0000
19952006.06.25 23:39close927100.001.81851.82010.00003000.003704518.50
19962006.06.26 00:43buy928100.001.81851.81720.0000
19972006.06.26 00:44close928100.001.81891.81720.00004000.003708518.50
19982006.06.26 00:45buy929100.001.81831.81700.0000
19992006.06.26 00:45close929100.001.81871.81700.00004000.003712518.50
20002006.06.26 04:22sell930100.001.82011.82140.0000
20012006.06.26 04:30close930100.001.81971.82140.00004000.003716518.50
20022006.06.26 07:57buy931100.001.81901.81770.0000
20032006.06.26 07:59close931100.001.81941.81770.00004000.003720518.50
20042006.06.26 08:00buy932100.001.81961.81830.0000
20052006.06.26 08:04close932100.001.81981.81830.00002000.003722518.50
20062006.06.26 08:05buy933100.001.81971.81840.0000
20072006.06.26 08:08s/l933100.001.81841.81840.0000-13000.003709518.50
20082006.06.26 08:45buy934100.001.81871.81740.0000
20092006.06.26 08:45close934100.001.81901.81740.00003000.003712518.50
20102006.06.26 08:45buy935100.001.81891.81760.0000
20112006.06.26 08:53s/l935100.001.81761.81760.0000-13000.003699518.50
20122006.06.26 09:19buy936100.001.82301.82170.0000
20132006.06.26 09:20close936100.001.82431.82170.000013000.003712518.50
20142006.06.26 09:21buy937100.001.82371.82240.0000
20152006.06.26 09:23close937100.001.82421.82240.00005000.003717518.50
20162006.06.26 12:02buy938100.001.81951.81820.0000
20172006.06.26 12:04close938100.001.82021.81820.00007000.003724518.50
20182006.06.26 16:01sell939100.001.81811.81940.0000
20192006.06.26 16:01close939100.001.81761.81940.00005000.003729518.50
20202006.06.26 16:01sell940100.001.81811.81940.0000
20212006.06.26 16:07close940100.001.81741.81940.00007000.003736518.50
20222006.06.26 16:08sell941100.001.81801.81930.0000
20232006.06.26 16:15close941100.001.81761.81930.00004000.003740518.50
20242006.06.26 17:20buy942100.001.81741.81610.0000
20252006.06.26 17:25close942100.001.81781.81610.00004000.003744518.50
20262006.06.26 19:24buy943100.001.82311.82180.0000
20272006.06.26 19:38close943100.001.82361.82180.00005000.003749518.50
20282006.06.26 22:15buy944100.001.82361.82230.0000
20292006.06.26 23:05close944100.001.82391.82230.00003000.003752518.50
20302006.06.27 03:40buy945100.001.82471.82340.0000
20312006.06.27 03:47close945100.001.82511.82340.00004000.003756518.50
20322006.06.27 06:34buy946100.001.82391.82260.0000
20332006.06.27 06:39close946100.001.82421.82260.00003000.003759518.50
20342006.06.27 06:44buy947100.001.82441.82310.0000
20352006.06.27 07:07close947100.001.82471.82310.00003000.003762518.50
20362006.06.27 09:31buy948100.001.82231.82100.0000
20372006.06.27 09:33s/l948100.001.82101.82100.0000-13000.003749518.50
20382006.06.27 09:40buy949100.001.82351.82220.0000
20392006.06.27 09:41close949100.001.82391.82220.00004000.003753518.50
20402006.06.27 10:14sell950100.001.82201.82330.0000
20412006.06.27 10:18close950100.001.82141.82330.00006000.003759518.50
20422006.06.27 12:24sell951100.001.81991.82120.0000
20432006.06.27 12:38s/l951100.001.82121.82120.0000-13000.003746518.50
20442006.06.27 15:36buy952100.001.82251.82120.0000
20452006.06.27 15:49close952100.001.82301.82120.00005000.003751518.50
20462006.06.27 16:26buy953100.001.82501.82370.0000
20472006.06.27 16:26close953100.001.82551.82370.00005000.003756518.50
20482006.06.27 16:26buy954100.001.82501.82370.0000
20492006.06.27 16:45s/l954100.001.82371.82370.0000-13000.003743518.50
20502006.06.27 23:34sell955100.001.82211.82340.0000
20512006.06.27 23:54close955100.001.82151.82340.00006000.003749518.50
20522006.06.28 04:34buy956100.001.82331.82200.0000
20532006.06.28 04:53close956100.001.82381.82200.00005000.003754518.50
20542006.06.28 08:17sell957100.001.82071.82200.0000
20552006.06.28 08:17close957100.001.82011.82200.00006000.003760518.50
20562006.06.28 08:17sell958100.001.82041.82170.0000
20572006.06.28 08:46s/l958100.001.82171.82170.0000-13000.003747518.50
20582006.06.28 09:21sell959100.001.81761.81890.0000
20592006.06.28 09:29close959100.001.81721.81890.00004000.003751518.50
20602006.06.28 09:36sell960100.001.81751.81880.0000
20612006.06.28 09:38close960100.001.81711.81880.00004000.003755518.50
20622006.06.28 10:59sell961100.001.82101.82230.0000
20632006.06.28 11:26close961100.001.82071.82230.00003000.003758518.50
20642006.06.28 11:26sell962100.001.82081.82210.0000
20652006.06.28 12:08close962100.001.82041.82210.00004000.003762518.50
20662006.06.28 12:59sell963100.001.81871.82000.0000
20672006.06.28 12:59close963100.001.81831.82000.00004000.003766518.50
20682006.06.28 13:10sell964100.001.81841.81970.0000
20692006.06.28 13:34s/l964100.001.81971.81970.0000-13000.003753518.50
20702006.06.28 14:03sell965100.001.81911.82040.0000
20712006.06.28 14:16close965100.001.81861.82040.00005000.003758518.50
20722006.06.28 18:36sell966100.001.81701.81830.0000
20732006.06.28 18:53s/l966100.001.81831.81830.0000-13000.003745518.50
20742006.06.28 20:08sell967100.001.81791.81920.0000
20752006.06.28 21:14s/l967100.001.81921.81920.0000-13000.003732518.50
20762006.06.29 00:24sell968100.001.81771.81900.0000
20772006.06.29 00:49close968100.001.81741.81900.00003000.003735518.50
20782006.06.29 05:48sell969100.001.81771.81900.0000
20792006.06.29 06:11close969100.001.81751.81900.00002000.003737518.50
20802006.06.29 06:24sell970100.001.81611.81740.0000
20812006.06.29 06:34s/l970100.001.81741.81740.0000-13000.003724518.50
20822006.06.29 06:51sell971100.001.81631.81760.0000
20832006.06.29 07:06s/l971100.001.81761.81760.0000-13000.003711518.50
20842006.06.29 08:31sell972100.001.81541.81670.0000
20852006.06.29 08:31modify972100.001.81541.81530.0000
20862006.06.29 08:31close972100.001.81471.81530.00007000.003718518.50
20872006.06.29 08:31sell973100.001.81481.81610.0000
20882006.06.29 08:41s/l973100.001.81611.81610.0000-13000.003705518.50
20892006.06.29 09:39sell974100.001.81431.81560.0000
20902006.06.29 09:45close974100.001.81371.81560.00006000.003711518.50
20912006.06.29 10:44sell975100.001.81241.81370.0000
20922006.06.29 11:05close975100.001.81201.81370.00004000.003715518.50
20932006.06.29 12:15sell976100.001.81281.81410.0000
20942006.06.29 12:35s/l976100.001.81411.81410.0000-13000.003702518.50
20952006.06.29 13:32sell977100.001.81381.81510.0000
20962006.06.29 13:42close977100.001.81351.81510.00003000.003705518.50
20972006.06.29 13:56sell978100.001.81301.81430.0000
20982006.06.29 13:59close978100.001.81271.81430.00003000.003708518.50
20992006.06.29 14:52sell979100.001.81291.81420.0000
21002006.06.29 14:57close979100.001.81251.81420.00004000.003712518.50
21012006.06.29 15:44sell980100.001.81041.81170.0000
21022006.06.29 15:44close980100.001.80991.81170.00005000.003717518.50
21032006.06.29 15:44sell981100.001.81041.81170.0000
21042006.06.29 15:51close981100.001.80991.81170.00005000.003722518.50
21052006.06.29 16:38sell982100.001.81091.81220.0000
21062006.06.29 16:38close982100.001.81051.81220.00004000.003726518.50
21072006.06.29 18:03sell983100.001.81001.81130.0000
21082006.06.29 18:03close983100.001.80961.81130.00004000.003730518.50
21092006.06.29 18:03sell984100.001.80971.81100.0000
21102006.06.29 18:16s/l984100.001.81101.81100.0000-13000.003717518.50
21112006.06.29 18:39sell985100.001.82551.82680.0000
21122006.06.29 18:41close985100.001.82441.82680.000011000.003728518.50
21132006.06.29 19:00buy986100.001.82891.82760.0000
21142006.06.29 19:00close986100.001.82971.82760.00008000.003736518.50
21152006.06.29 19:00buy987100.001.82891.82760.0000
21162006.06.29 19:10s/l987100.001.82761.82760.0000-13000.003723518.50
21172006.06.30 00:49buy988100.001.82811.82680.0000
21182006.06.30 00:49close988100.001.82841.82680.00003000.003726518.50
21192006.06.30 00:49buy989100.001.82821.82690.0000
21202006.06.30 00:53close989100.001.82851.82690.00003000.003729518.50
21212006.06.30 03:23buy990100.001.83211.83080.0000
21222006.06.30 03:28close990100.001.83261.83080.00005000.003734518.50
21232006.06.30 03:48buy991100.001.83341.83210.0000
21242006.06.30 03:48close991100.001.83391.83210.00005000.003739518.50
21252006.06.30 03:48buy992100.001.83341.83210.0000
21262006.06.30 05:08close992100.001.83411.83210.00007000.003746518.50
21272006.06.30 05:12buy993100.001.83361.83230.0000
21282006.06.30 05:19close993100.001.83391.83230.00003000.003749518.50
21292006.06.30 05:30buy994100.001.83491.83360.0000
21302006.06.30 05:44close994100.001.83521.83360.00003000.003752518.50
21312006.06.30 11:53buy995100.001.83561.83430.0000
21322006.06.30 11:56close995100.001.83601.83430.00004000.003756518.50
21332006.06.30 12:26buy996100.001.83751.83620.0000
21342006.06.30 12:26close996100.001.83781.83620.00003000.003759518.50
21352006.06.30 12:26buy997100.001.83751.83620.0000
21362006.06.30 12:30close997100.001.83781.83620.00003000.003762518.50
21372006.06.30 12:33buy998100.001.83901.83770.0000
21382006.06.30 12:33close998100.001.83971.83770.00007000.003769518.50
21392006.06.30 12:36buy999100.001.83971.83840.0000
21402006.06.30 12:36close999100.001.84021.83840.00005000.003774518.50
21412006.06.30 12:43buy1000100.001.84251.84120.0000
21422006.06.30 12:43close1000100.001.84291.84120.00004000.003778518.50
21432006.06.30 13:08buy1001100.001.84401.84270.0000
21442006.06.30 13:39close1001100.001.84431.84270.00003000.003781518.50
21452006.06.30 14:11buy1002100.001.84511.84380.0000
21462006.06.30 14:15s/l1002100.001.84381.84380.0000-13000.003768518.50
21472006.06.30 15:06buy1003100.001.84821.84690.0000
21482006.06.30 15:06close1003100.001.84861.84690.00004000.003772518.50
21492006.06.30 15:06buy1004100.001.84821.84690.0000
21502006.06.30 15:08close1004100.001.84871.84690.00005000.003777518.50
21512006.06.30 15:49buy1005100.001.84811.84680.0000
21522006.06.30 15:58close1005100.001.84861.84680.00005000.003782518.50
21532006.06.30 16:00buy1006100.001.84841.84710.0000
21542006.06.30 16:01close1006100.001.84891.84710.00005000.003787518.50
21552006.06.30 19:19buy1007100.001.84811.84680.0000
21562006.06.30 19:32close1007100.001.84841.84680.00003000.003790518.50
21572006.07.02 23:51buy1008100.001.84671.84540.0000
21582006.07.02 23:55close1008100.001.84721.84540.00005000.003795518.50
21592006.07.03 02:23sell1009100.001.84561.84690.0000
21602006.07.03 03:03close at stop1009100.001.84631.84690.0000-7000.003788518.50