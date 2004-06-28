Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.04.01 00:00 - 2006.09.26 00:00 (2004.04.01 - 2006.09.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=3; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test17668Ticks modelled1907920Modelling quality90.00%
Initial deposit391.00
Total net profit46790.06Gross profit74108.42Gross loss-27318.36
Profit factor2.71Expected payoff19.30
Absolute drawdown225.15Maximal drawdown943.05 (76.72%)Relative drawdown76.72% (943.05)
Total trades2424Short positions (won %)916 (75.44%)Long positions (won %)1508 (68.50%)
Profit trades (% of total)1724 (71.12%)Loss trades (% of total)700 (28.88%)
Largestprofit trade399.00loss trade-42.15
Averageprofit trade42.99loss trade-39.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (639.00)consecutive losses (loss in money)9 (-352.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)954.64 (18)consecutive loss (count of losses)-352.05 (9)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.04.01 00:09buy13.001.84571.84440.0000
22004.04.01 00:18s/l13.001.84441.84440.0000-39.00352.00
32004.04.01 00:18buy23.001.84451.84320.0000
42004.04.01 00:26close23.001.84531.84320.000024.00376.00
52004.04.01 00:35buy33.001.84481.84350.0000
62004.04.01 00:45s/l33.001.84351.84350.0000-39.00337.00
72004.04.01 00:45buy43.001.84351.84220.0000
82004.04.01 02:08s/l43.001.84221.84220.0000-39.00298.00
92004.04.01 11:07buy53.001.84781.84650.0000
102004.04.01 11:42close53.001.84881.84650.000030.00328.00
112004.04.01 12:19buy63.001.84851.84720.0000
122004.04.01 12:45close63.001.85051.84720.000060.00388.00
132004.04.01 13:53buy73.001.84921.84790.0000
142004.04.01 14:02s/l73.001.84791.84790.0000-39.00349.00
152004.04.01 17:00buy83.001.85531.85400.0000
162004.04.01 17:01s/l83.001.85401.85400.0000-39.00310.00
172004.04.01 17:01buy93.001.85381.85250.0000
182004.04.01 17:09close93.001.85541.85250.000048.00358.00
192004.04.01 17:11buy103.001.85681.85550.0000
202004.04.01 17:20s/l103.001.85551.85550.0000-39.00319.00
212004.04.01 17:23buy113.001.85481.85350.0000
222004.04.01 17:35s/l113.001.85351.85350.0000-39.00280.00
232004.04.01 17:35buy123.001.85361.85230.0000
242004.04.01 18:05close123.001.85471.85230.000033.00313.00
252004.04.06 13:36buy133.001.83401.83270.0000
262004.04.06 13:59close133.001.83521.83270.000036.00349.00
272004.04.06 16:38buy143.001.83241.83110.0000
282004.04.06 17:25close143.001.83431.83110.000057.00406.00
292004.04.06 18:07buy153.001.83731.83600.0000
302004.04.06 18:10close153.001.83901.83600.000051.00457.00
312004.04.08 09:17buy163.001.84131.84000.0000
322004.04.08 09:33close163.001.84251.84000.000036.00493.00
332004.04.08 09:41buy173.001.84091.83960.0000
342004.04.08 09:46s/l173.001.83961.83960.0000-39.00454.00
352004.04.08 09:46buy183.001.83971.83840.0000
362004.04.08 10:43close183.001.84151.83840.000054.00508.00
372004.04.08 11:18buy193.001.84051.83920.0000
382004.04.08 11:51close193.001.84151.83920.000030.00538.00
392004.04.14 23:58buy203.001.78991.78860.0000
402004.04.15 00:02s/l203.001.78861.78860.0000-42.15495.85
412004.04.15 04:58buy213.001.78941.78810.0000
422004.04.15 05:10s/l213.001.78811.78810.0000-39.00456.85
432004.04.15 10:35buy223.001.78941.78810.0000
442004.04.15 10:41s/l223.001.78811.78810.0000-39.00417.85
452004.04.15 10:41buy233.001.78761.78630.0000
462004.04.15 11:06s/l233.001.78631.78630.0000-39.00378.85
472004.04.16 07:36buy243.001.79181.79050.0000
482004.04.16 07:38s/l243.001.79051.79050.0000-39.00339.85
492004.04.16 11:39buy253.001.79181.79050.0000
502004.04.16 11:53s/l253.001.79051.79050.0000-39.00300.85
512004.04.16 12:24buy263.001.78811.78680.0000
522004.04.16 12:39close263.001.78881.78680.000021.00321.85
532004.04.16 18:22buy273.001.79791.79660.0000
542004.04.16 18:32s/l273.001.79661.79660.0000-39.00282.85
552004.04.16 18:32buy283.001.79681.79550.0000
562004.04.16 18:39s/l283.001.79551.79550.0000-39.00243.85
572004.04.16 18:39buy293.001.79541.79410.0000
582004.04.16 18:52s/l293.001.79411.79410.0000-39.00204.85
592004.04.16 18:52buy303.001.79411.79280.0000
602004.04.16 18:56s/l303.001.79281.79280.0000-39.00165.85
612004.04.16 18:56buy312.781.79301.79170.0000
622004.04.16 19:40close312.781.79691.79170.0000108.42274.27
632004.04.19 12:18buy323.001.80911.80780.0000
642004.04.19 13:15close323.001.81131.80780.000066.00340.27
652004.04.20 20:28buy333.001.79331.79200.0000
662004.04.20 21:00s/l333.001.79201.79200.0000-39.00301.27
672004.04.21 19:58buy343.001.77341.77210.0000
682004.04.21 19:59s/l343.001.77211.77210.0000-39.00262.27
692004.04.21 19:59buy353.001.77211.77080.0000
702004.04.21 23:00close353.001.77461.77080.000075.00337.27
712004.04.22 16:43buy363.001.76751.76620.0000
722004.04.22 17:09close363.001.76961.76620.000063.00400.27
732004.04.23 13:28buy373.001.77451.77320.0000
742004.04.23 14:24s/l373.001.77321.77320.0000-39.00361.27
752004.04.27 06:57buy383.001.78501.78370.0000
762004.04.27 08:00close383.001.78661.78370.000048.00409.27
772004.04.27 10:28buy393.001.79051.78920.0000
782004.04.27 10:49s/l393.001.78921.78920.0000-39.00370.27
792004.04.27 14:08buy403.001.79051.78920.0000
802004.04.27 14:53s/l403.001.78921.78920.0000-39.00331.27
812004.04.27 18:14buy413.001.79141.79010.0000
822004.04.27 18:28s/l413.001.79011.79010.0000-39.00292.27
832004.04.27 18:29buy423.001.78971.78840.0000
842004.04.27 18:33s/l423.001.78841.78840.0000-39.00253.27
852004.04.27 18:33buy433.001.78801.78670.0000
862004.04.27 20:15close433.001.78991.78670.000057.00310.27
872004.04.28 07:20buy443.001.79251.79120.0000
882004.04.28 07:48s/l443.001.79121.79120.0000-39.00271.27
892004.04.28 07:48buy453.001.79131.79000.0000
902004.04.28 08:00s/l453.001.79001.79000.0000-39.00232.27
912004.04.30 07:48buy463.001.77341.77210.0000
922004.04.30 07:59close463.001.77461.77210.000036.00268.27
932004.04.30 14:27buy473.001.77091.76960.0000
942004.04.30 14:35close473.001.77251.76960.000048.00316.27
952004.04.30 16:14buy483.001.77661.77530.0000
962004.04.30 16:23close483.001.77791.77530.000039.00355.27
972004.04.30 16:36buy493.001.77681.77550.0000
982004.04.30 16:53s/l493.001.77551.77550.0000-39.00316.27
992004.04.30 16:54buy503.001.77411.77280.0000
1002004.04.30 17:19close503.001.77571.77280.000048.00364.27
1012004.05.04 04:22buy513.001.77201.77070.0000
1022004.05.04 06:00close513.001.77381.77070.000054.00418.27
1032004.05.04 12:55buy523.001.78741.78610.0000
1042004.05.04 13:34close523.001.78941.78610.000060.00478.27
1052004.05.04 17:24buy533.001.79111.78980.0000
1062004.05.04 18:04s/l533.001.78981.78980.0000-39.00439.27
1072004.05.05 12:24buy543.001.79621.79490.0000
1082004.05.05 12:48s/l543.001.79491.79490.0000-39.00400.27
1092004.05.06 13:00buy553.001.79241.79110.0000
1102004.05.06 13:02close553.001.79531.79110.000087.00487.27
1112004.05.06 13:10buy563.001.79241.79110.0000
1122004.05.06 13:23close563.001.79431.79110.000057.00544.27
1132004.05.06 15:29buy573.001.79541.79410.0000
1142004.05.06 15:43s/l573.001.79411.79410.0000-39.00505.27
1152004.05.06 15:44buy583.001.79331.79200.0000
1162004.05.06 16:04s/l583.001.79201.79200.0000-39.00466.27
1172004.05.06 18:19buy593.001.79191.79060.0000
1182004.05.06 18:44close593.001.79381.79060.000057.00523.27
1192004.05.07 14:30buy603.001.79031.78900.0000
1202004.05.07 14:35s/l603.001.78901.78900.0000-39.00484.27
1212004.05.07 14:35buy613.001.78921.78790.0000
1222004.05.07 14:43close613.001.79171.78790.000075.00559.27
1232004.05.07 14:47buy623.001.79121.78990.0000
1242004.05.07 14:48s/l623.001.78991.78990.0000-39.00520.27
1252004.05.07 14:48buy633.001.79001.78870.0000
1262004.05.07 14:51s/l633.001.78871.78870.0000-39.00481.27
1272004.05.07 14:51buy643.001.78861.78730.0000
1282004.05.07 14:55close643.001.79091.78730.000069.00550.27
1292004.05.07 14:56buy653.001.79141.79010.0000
1302004.05.07 14:58s/l653.001.79011.79010.0000-39.00511.27
1312004.05.07 14:58buy663.001.79011.78880.0000
1322004.05.07 15:30s/l663.001.78881.78880.0000-39.00472.27
1332004.05.12 14:14buy673.001.77041.76910.0000
1342004.05.12 14:30close673.001.77301.76910.000078.00550.27
1352004.05.12 16:16buy683.001.77651.77520.0000
1362004.05.12 16:19s/l683.001.77521.77520.0000-39.00511.27
1372004.05.12 16:19buy693.001.77501.77370.0000
1382004.05.12 16:30s/l693.001.77371.77370.0000-39.00472.27
1392004.05.12 16:30buy703.001.77381.77250.0000
1402004.05.12 16:40close703.001.77561.77250.000054.00526.27
1412004.05.12 16:41buy713.001.77621.77490.0000
1422004.05.12 16:54s/l713.001.77491.77490.0000-39.00487.27
1432004.05.12 16:54buy723.001.77461.77330.0000
1442004.05.12 17:08s/l723.001.77331.77330.0000-39.00448.27
1452004.05.12 17:11buy733.001.77361.77230.0000
1462004.05.12 19:57close733.001.77541.77230.000054.00502.27
1472004.05.13 11:19buy743.001.76801.76670.0000
1482004.05.13 11:31s/l743.001.76671.76670.0000-39.00463.27
1492004.05.14 16:14buy753.001.75921.75790.0000
1502004.05.14 16:29s/l753.001.75791.75790.0000-39.00424.27
1512004.05.14 16:29buy763.001.75791.75660.0000
1522004.05.14 17:00close763.001.76031.75660.000072.00496.27
1532004.05.14 17:43buy773.001.75841.75710.0000
1542004.05.17 00:00close773.001.76071.75710.000067.95564.22
1552004.05.17 08:40buy783.001.76321.76190.0000
1562004.05.17 08:48s/l783.001.76191.76190.0000-39.00525.22
1572004.05.17 08:54buy793.001.76321.76190.0000
1582004.05.17 09:04close793.001.76531.76190.000063.00588.22
1592004.05.18 16:10buy803.001.76801.76670.0000
1602004.05.18 16:17close803.001.77001.76670.000060.00648.22
1612004.05.18 16:20buy813.001.76961.76830.0000
1622004.05.18 16:36close813.001.77081.76830.000036.00684.22
1632004.05.18 16:38buy823.001.76961.76830.0000
1642004.05.18 16:49s/l823.001.76831.76830.0000-39.00645.22
1652004.05.19 15:37buy833.001.78191.78060.0000
1662004.05.19 15:54s/l833.001.78061.78060.0000-39.00606.22
1672004.05.19 15:54buy843.001.78021.77890.0000
1682004.05.19 16:52close843.001.78181.77890.000048.00654.22
1692004.05.20 16:49buy853.001.77121.76990.0000
1702004.05.20 18:00close853.001.77261.76990.000042.00696.22
1712004.05.20 23:04buy863.001.77691.77560.0000
1722004.05.21 00:56s/l863.001.77561.77560.0000-40.05656.17
1732004.05.21 04:02buy873.001.77551.77420.0000
1742004.05.21 04:03s/l873.001.77421.77420.0000-39.00617.17
1752004.05.21 04:09buy883.001.77551.77420.0000
1762004.05.21 04:17close883.001.77731.77420.000054.00671.17
1772004.05.21 15:20buy893.001.79241.79110.0000
1782004.05.21 15:34s/l893.001.79111.79110.0000-39.00632.17
1792004.05.21 15:52buy903.001.79041.78910.0000
1802004.05.21 16:09close903.001.79211.78910.000051.00683.17
1812004.05.24 16:12buy913.001.79031.78900.0000
1822004.05.24 17:13close913.001.79191.78900.000048.00731.17
1832004.05.25 12:10buy923.001.80241.80110.0000
1842004.05.25 12:26close923.001.80381.80110.000042.00773.17
1852004.05.25 16:09buy933.001.81071.80940.0000
1862004.05.25 16:34s/l933.001.80941.80940.0000-39.00734.17
1872004.05.25 16:40buy943.001.80871.80740.0000
1882004.05.25 16:59close943.001.81041.80740.000051.00785.17
1892004.05.25 16:59buy953.001.81081.80950.0000
1902004.05.25 17:34close953.001.81301.80950.000066.00851.17
1912004.05.26 04:30buy963.001.81181.81050.0000
1922004.05.26 05:27s/l963.001.81051.81050.0000-39.00812.17
1932004.05.26 12:13buy973.001.81701.81570.0000
1942004.05.26 13:07close973.001.81831.81570.000039.00851.17
1952004.05.26 13:31buy983.001.81651.81520.0000
1962004.05.26 13:49close983.001.81761.81520.000033.00884.17
1972004.05.26 13:55buy993.001.81651.81520.0000
1982004.05.26 13:57s/l993.001.81521.81520.0000-39.00845.17
1992004.05.26 13:58buy1003.001.81501.81370.0000
2002004.05.26 14:10close1003.001.81631.81370.000039.00884.17
2012004.05.26 15:12buy1013.001.81701.81570.0000
2022004.05.26 15:36s/l1013.001.81571.81570.0000-39.00845.17
2032004.05.27 04:03buy1023.001.81681.81550.0000
2042004.05.27 04:40close1023.001.81821.81550.000042.00887.17
2052004.05.27 09:38buy1033.001.82331.82200.0000
2062004.05.27 10:50close1033.001.82481.82200.000045.00932.17
2072004.05.27 12:40buy1043.001.82371.82240.0000
2082004.05.27 12:55close1043.001.82531.82240.000048.00980.17
2092004.05.27 18:34buy1053.001.83501.83370.0000
2102004.05.27 20:50close1053.001.83631.83370.000039.001019.17
2112004.05.28 02:54buy1063.001.83641.83510.0000
2122004.05.28 03:58close1063.001.83801.83510.000048.001067.17
2132004.05.28 10:08buy1073.001.83941.83810.0000
2142004.05.28 10:43s/l1073.001.83811.83810.0000-39.001028.17
2152004.05.28 10:59buy1083.001.83761.83630.0000
2162004.05.28 11:07s/l1083.001.83631.83630.0000-39.00989.17
2172004.05.31 02:43buy1093.001.83451.83320.0000
2182004.05.31 05:00close1093.001.83561.83320.000033.001022.17
2192004.05.31 05:17buy1103.001.83471.83340.0000
2202004.05.31 08:00close1103.001.83631.83340.000048.001070.17
2212004.06.01 09:25buy1113.001.83471.83340.0000
2222004.06.01 09:59close1113.001.83631.83340.000048.001118.17
2232004.06.01 12:02buy1123.001.84041.83910.0000
2242004.06.01 12:10s/l1123.001.83911.83910.0000-39.001079.17
2252004.06.01 12:10buy1133.001.83911.83780.0000
2262004.06.01 12:25s/l1133.001.83781.83780.0000-39.001040.17
2272004.06.01 12:25buy1143.001.83781.83650.0000
2282004.06.01 12:29close1143.001.83891.83650.000033.001073.17
2292004.06.01 12:32buy1153.001.83911.83780.0000
2302004.06.01 12:54s/l1153.001.83781.83780.0000-39.001034.17
2312004.06.01 12:54buy1163.001.83791.83660.0000
2322004.06.01 13:11s/l1163.001.83661.83660.0000-39.00995.17
2332004.06.01 13:11buy1173.001.83661.83530.0000
2342004.06.01 14:20close1173.001.83811.83530.000045.001040.17
2352004.06.01 16:11buy1183.001.83471.83340.0000
2362004.06.01 16:49close1183.001.83591.83340.000036.001076.17
2372004.06.02 07:26buy1193.001.84321.84190.0000
2382004.06.02 07:49close1193.001.84431.84190.000033.001109.17
2392004.06.02 09:19buy1203.001.84431.84300.0000
2402004.06.02 09:24close1203.001.84571.84300.000042.001151.17
2412004.06.02 10:30buy1213.001.84571.84440.0000
2422004.06.02 11:02s/l1213.001.84441.84440.0000-39.001112.17
2432004.06.02 14:55buy1223.001.84381.84250.0000
2442004.06.02 14:59s/l1223.001.84251.84250.0000-39.001073.17
2452004.06.02 14:59buy1233.001.84261.84130.0000
2462004.06.02 15:04close1233.001.84351.84130.000027.001100.17
2472004.06.02 16:47buy1243.001.84431.84300.0000
2482004.06.02 16:59s/l1243.001.84301.84300.0000-39.001061.17
2492004.06.03 13:18buy1253.001.83471.83340.0000
2502004.06.03 13:21close1253.001.83651.83340.000054.001115.17
2512004.06.03 16:03buy1263.001.83531.83400.0000
2522004.06.03 16:07close1263.001.83701.83400.000051.001166.17
2532004.06.03 17:10buy1273.001.84081.83950.0000
2542004.06.03 17:27close1273.001.84271.83950.000057.001223.17
2552004.06.03 17:32buy1283.001.84091.83960.0000
2562004.06.03 17:49s/l1283.001.83961.83960.0000-39.001184.17
2572004.06.03 17:49buy1293.001.83881.83750.0000
2582004.06.03 18:06s/l1293.001.83751.83750.0000-39.001145.17
2592004.06.04 15:01buy1303.001.84161.84030.0000
2602004.06.04 15:09close1303.001.84271.84030.000033.001178.17
2612004.06.04 15:18buy1313.001.84021.83890.0000
2622004.06.04 16:06s/l1313.001.83891.83890.0000-39.001139.17
2632004.06.04 16:06buy1323.001.83841.83710.0000
2642004.06.04 16:10close1323.001.83971.83710.000039.001178.17
2652004.06.04 16:38buy1333.001.83841.83710.0000
2662004.06.04 16:42close1333.001.84011.83710.000051.001229.17
2672004.06.04 16:44buy1343.001.83891.83760.0000
2682004.06.04 16:47s/l1343.001.83761.83760.0000-39.001190.17
2692004.06.04 16:47buy1353.001.83751.83620.0000
2702004.06.04 17:14s/l1353.001.83621.83620.0000-39.001151.17
2712004.06.07 02:17buy1363.001.84341.84210.0000
2722004.06.07 02:30close1363.001.84501.84210.000048.001199.17
2732004.06.07 08:43buy1373.001.84501.84370.0000
2742004.06.07 09:44s/l1373.001.84371.84370.0000-39.001160.17
2752004.06.07 20:56buy1383.001.84031.83900.0000
2762004.06.07 22:52close1383.001.84161.83900.000039.001199.17
2772004.06.08 12:26buy1393.001.84221.84090.0000
2782004.06.08 13:05s/l1393.001.84091.84090.0000-39.001160.17
2792004.06.09 02:09buy1403.001.83851.83720.0000
2802004.06.09 03:08s/l1403.001.83721.83720.0000-39.001121.17
2812004.06.09 03:19buy1413.001.83651.83520.0000
2822004.06.09 03:29s/l1413.001.83521.83520.0000-39.001082.17
2832004.06.10 10:14buy1423.001.82821.82690.0000
2842004.06.10 10:58s/l1423.001.82691.82690.0000-39.001043.17
2852004.06.10 10:59buy1433.001.82831.82700.0000
2862004.06.10 11:36close1433.001.83001.82700.000051.001094.17
2872004.06.10 19:14buy1443.001.84101.83970.0000
2882004.06.10 19:21close1443.001.84231.83970.000039.001133.17
2892004.06.10 23:15buy1453.001.84161.84030.0000
2902004.06.11 01:46s/l1453.001.84031.84030.0000-40.051093.12
2912004.06.14 17:26buy1463.001.81511.81380.0000
2922004.06.14 18:05s/l1463.001.81381.81380.0000-39.001054.12
2932004.06.16 16:01buy1473.001.83081.82950.0000
2942004.06.16 16:36s/l1473.001.82951.82950.0000-39.001015.12
2952004.06.16 16:37buy1483.001.82951.82820.0000
2962004.06.16 16:38s/l1483.001.82821.82820.0000-39.00976.12
2972004.06.16 16:38buy1493.001.82831.82700.0000
2982004.06.16 16:38s/l1493.001.82701.82700.0000-39.00937.12
2992004.06.16 16:39buy1503.001.82771.82640.0000
3002004.06.16 16:39s/l1503.001.82641.82640.0000-39.00898.12
3012004.06.17 15:15buy1513.001.83571.83440.0000
3022004.06.17 15:34s/l1513.001.83441.83440.0000-39.00859.12
3032004.06.17 15:37buy1523.001.83351.83220.0000
3042004.06.17 15:45s/l1523.001.83221.83220.0000-39.00820.12
3052004.06.17 15:45buy1533.001.83221.83090.0000
3062004.06.17 16:03s/l1533.001.83091.83090.0000-39.00781.12
3072004.06.21 02:53buy1543.001.83791.83660.0000
3082004.06.21 02:59close1543.001.83891.83660.000030.00811.12
3092004.06.21 03:50buy1553.001.83831.83700.0000
3102004.06.21 08:40s/l1553.001.83701.83700.0000-39.00772.12
3112004.06.23 09:22buy1563.001.82641.82510.0000
3122004.06.23 09:24s/l1563.001.82511.82510.0000-39.00733.12
3132004.06.23 09:27buy1573.001.82411.82280.0000
3142004.06.23 09:31s/l1573.001.82281.82280.0000-39.00694.12
3152004.06.23 09:31buy1583.001.82301.82170.0000
3162004.06.23 09:33s/l1583.001.82171.82170.0000-39.00655.12
3172004.06.23 09:33buy1593.001.82191.82060.0000
3182004.06.23 09:38s/l1593.001.82061.82060.0000-39.00616.12
3192004.06.23 09:38buy1603.001.82071.81940.0000
3202004.06.23 10:30close1603.001.82251.81940.000054.00670.12
3212004.06.24 17:36buy1613.001.81931.81800.0000
3222004.06.24 17:58close1613.001.82061.81800.000039.00709.12
3232004.06.25 13:50buy1623.001.82181.82050.0000
3242004.06.25 14:12s/l1623.001.82051.82050.0000-39.00670.12
3252004.06.28 02:13buy1633.001.82461.82330.0000
3262004.06.28 02:20s/l1633.001.82331.82330.0000-39.00631.12
3272004.06.28 02:53buy1643.001.82431.82300.0000
3282004.06.28 04:04s/l1643.001.82301.82300.0000-39.00592.12
3292004.06.28 10:13buy1653.001.82621.82490.0000
3302004.06.28 11:23s/l1653.001.82491.82490.0000-39.00553.12
3312004.06.28 16:22buy1663.001.83071.82940.0000
3322004.06.28 16:27s/l1663.001.82941.82940.0000-39.00514.12
3332004.06.28 16:29buy1673.001.83031.82900.0000
3342004.06.28 16:37s/l1673.001.82901.82900.0000-39.00475.12
3352004.06.28 16:37buy1683.001.83021.82890.0000
3362004.06.28 16:37s/l1683.001.82891.82890.0000-39.00436.12
3372004.06.28 16:38buy1693.001.82881.82750.0000
3382004.06.28 16:38s/l1693.001.82751.82750.0000-39.00397.12
3392004.06.28 16:38buy1703.001.82771.82640.0000
3402004.06.28 16:38s/l1703.001.82641.82640.0000-39.00358.12
3412004.06.28 16:38buy1713.001.82651.82520.0000
3422004.06.28 16:38close1713.001.82861.82520.000063.00421.12
3432004.06.28 16:38buy1723.001.82851.82720.0000
3442004.06.28 16:38s/l1723.001.82721.82720.0000-39.00382.12
3452004.06.28 16:38buy1733.001.82731.82600.0000
3462004.06.28 16:46close1733.001.82941.82600.000063.00445.12
3472004.06.28 16:47buy1743.001.83031.82900.0000
3482004.06.28 16:57s/l1743.001.82901.82900.0000-39.00406.12
3492004.06.28 16:58buy1753.001.82851.82720.0000
3502004.06.28 17:12close1753.001.82991.82720.000042.00448.12
3512004.06.28 18:28buy1763.001.82841.82710.0000
3522004.06.28 18:36s/l1763.001.82711.82710.0000-39.00409.12
3532004.06.28 18:38buy1773.001.82631.82500.0000
3542004.06.28 19:00s/l1773.001.82501.82500.0000-39.00370.12
3552004.07.01 02:56buy1783.001.81931.81800.0000
3562004.07.01 03:06s/l1783.001.81801.81800.0000-39.00331.12
3572004.07.01 03:29buy1793.001.81721.81590.0000
3582004.07.01 04:13s/l1793.001.81591.81590.0000-39.00292.12
3592004.07.01 16:06buy1803.001.81531.81400.0000
3602004.07.01 16:25close1803.001.81631.81400.000030.00322.12
3612004.07.01 18:10buy1813.001.81511.81380.0000
3622004.07.01 18:18close1813.001.81611.81380.000030.00352.12
3632004.07.02 04:07buy1823.001.81901.81770.0000
3642004.07.02 04:09s/l1823.001.81771.81770.0000-39.00313.12
3652004.07.02 04:09buy1833.001.81771.81640.0000
3662004.07.02 04:22close1833.001.81891.81640.000036.00349.12
3672004.07.02 04:22buy1843.001.81901.81770.0000
3682004.07.02 04:59close1843.001.82011.81770.000033.00382.12
3692004.07.02 11:40buy1853.001.81901.81770.0000
3702004.07.02 12:23s/l1853.001.81771.81770.0000-39.00343.12
3712004.07.02 15:10buy1863.001.82931.82800.0000
3722004.07.02 15:13close1863.001.83041.82800.000033.00376.12
3732004.07.02 15:17buy1873.001.82951.82820.0000
3742004.07.02 15:27close1873.001.83061.82820.000033.00409.12
3752004.07.02 15:29buy1883.001.82951.82820.0000
3762004.07.02 15:41close1883.001.83061.82820.000033.00442.12
3772004.07.02 15:52buy1893.001.82951.82820.0000
3782004.07.02 16:11s/l1893.001.82821.82820.0000-39.00403.12
3792004.07.02 16:58buy1903.001.82671.82540.0000
3802004.07.02 17:00close1903.001.82791.82540.000036.00439.12
3812004.07.05 02:56buy1913.001.83351.83220.0000
3822004.07.05 07:36s/l1913.001.83221.83220.0000-39.00400.12
3832004.07.05 09:01buy1923.001.83251.83120.0000
3842004.07.05 09:02close1923.001.83331.83120.000024.00424.12
3852004.07.05 09:02buy1933.001.83351.83220.0000
3862004.07.05 09:14s/l1933.001.83221.83220.0000-39.00385.12
3872004.07.05 09:14buy1943.001.83211.83080.0000
3882004.07.05 09:44s/l1943.001.83081.83080.0000-39.00346.12
3892004.07.06 03:31buy1953.001.83031.82900.0000
3902004.07.06 05:31close1953.001.83131.82900.000030.00376.12
3912004.07.06 08:52buy1963.001.83171.83040.0000
3922004.07.06 09:16s/l1963.001.83041.83040.0000-39.00337.12
3932004.07.06 09:22buy1973.001.83051.82920.0000
3942004.07.06 09:41close1973.001.83171.82920.000036.00373.12
3952004.07.06 10:09buy1983.001.83221.83090.0000
3962004.07.06 10:12s/l1983.001.83091.83090.0000-39.00334.12
3972004.07.06 10:27buy1993.001.83201.83070.0000
3982004.07.06 10:31close1993.001.83311.83070.000033.00367.12
3992004.07.06 10:49buy2003.001.83211.83080.0000
4002004.07.06 11:18close2003.001.83341.83080.000039.00406.12
4012004.07.06 11:49buy2013.001.83221.83090.0000
4022004.07.06 12:36close2013.001.83321.83090.000030.00436.12
4032004.07.06 15:02buy2023.001.84321.84190.0000
4042004.07.06 15:05s/l2023.001.84191.84190.0000-39.00397.12
4052004.07.06 15:05buy2033.001.84211.84080.0000
4062004.07.06 15:36s/l2033.001.84081.84080.0000-39.00358.12
4072004.07.06 15:36buy2043.001.84091.83960.0000
4082004.07.06 15:53close2043.001.84181.83960.000027.00385.12
4092004.07.06 15:53buy2053.001.84201.84070.0000
4102004.07.06 15:55close2053.001.84271.84070.000021.00406.12
4112004.07.06 15:56buy2063.001.84311.84180.0000
4122004.07.06 16:03s/l2063.001.84181.84180.0000-39.00367.12
4132004.07.06 16:04buy2073.001.84161.84030.0000
4142004.07.06 16:06s/l2073.001.84031.84030.0000-39.00328.12
4152004.07.06 16:06buy2083.001.84021.83890.0000
4162004.07.06 16:09close2083.001.84141.83890.000036.00364.12
4172004.07.06 16:09buy2093.001.84161.84030.0000
4182004.07.06 16:22s/l2093.001.84031.84030.0000-39.00325.12
4192004.07.06 16:23buy2103.001.84021.83890.0000
4202004.07.06 16:26s/l2103.001.83891.83890.0000-39.00286.12
4212004.07.06 16:26buy2113.001.83911.83780.0000
4222004.07.06 17:12close2113.001.84011.83780.000030.00316.12
4232004.07.06 18:22buy2123.001.84141.84010.0000
4242004.07.06 18:48close2123.001.84261.84010.000036.00352.12
4252004.07.06 19:04buy2133.001.84221.84090.0000
4262004.07.06 19:10s/l2133.001.84091.84090.0000-39.00313.12
4272004.07.06 19:10buy2143.001.84111.83980.0000
4282004.07.06 19:47close2143.001.84201.83980.000027.00340.12
4292004.07.06 19:48buy2153.001.84211.84080.0000
4302004.07.06 20:23close2153.001.84331.84080.000036.00376.12
4312004.07.06 23:10buy2163.001.84071.83940.0000
4322004.07.07 01:54close2163.001.84161.83940.000025.95402.07
4332004.07.07 02:28buy2173.001.84131.84000.0000
4342004.07.07 02:34s/l2173.001.84001.84000.0000-39.00363.07
4352004.07.07 02:34buy2183.001.84001.83870.0000
4362004.07.07 02:59close2183.001.84131.83870.000039.00402.07
4372004.07.07 06:59buy2193.001.84271.84140.0000
4382004.07.07 07:05close2193.001.84351.84140.000024.00426.07
4392004.07.07 07:16buy2203.001.84241.84110.0000
4402004.07.07 07:23close2203.001.84321.84110.000024.00450.07
4412004.07.07 09:10buy2213.001.84531.84400.0000
4422004.07.07 09:17close2213.001.84621.84400.000027.00477.07
4432004.07.07 09:53buy2223.001.84531.84400.0000
4442004.07.07 10:04close2223.001.84661.84400.000039.00516.07
4452004.07.07 13:51buy2233.001.85181.85050.0000
4462004.07.07 14:34s/l2233.001.85051.85050.0000-39.00477.07
4472004.07.07 14:35buy2243.001.85101.84970.0000
4482004.07.07 15:00close2243.001.85231.84970.000039.00516.07
4492004.07.07 18:02buy2253.001.85631.85500.0000
4502004.07.07 18:42s/l2253.001.85501.85500.0000-39.00477.07
4512004.07.07 18:42buy2263.001.85501.85370.0000
4522004.07.07 19:34s/l2263.001.85371.85370.0000-39.00438.07
4532004.07.07 19:38buy2273.001.85421.85290.0000
4542004.07.07 19:50close2273.001.85521.85290.000030.00468.07
4552004.07.07 20:53buy2283.001.85541.85410.0000
4562004.07.08 00:23s/l2283.001.85411.85410.0000-42.15425.92
4572004.07.08 02:34buy2293.001.85361.85230.0000
4582004.07.08 03:18close2293.001.85481.85230.000036.00461.92
4592004.07.08 17:23buy2303.001.85561.85430.0000
4602004.07.08 17:55close2303.001.85661.85430.000030.00491.92
4612004.07.09 04:57buy2313.001.85451.85320.0000
4622004.07.09 07:34close2313.001.85621.85320.000051.00542.92
4632004.07.09 17:19buy2323.001.85251.85120.0000
4642004.07.09 17:19modify2323.001.85251.85170.0000
4652004.07.09 17:23close2323.001.85361.85170.000033.00575.92
4662004.07.09 18:13buy2333.001.85451.85320.0000
4672004.07.09 18:40close2333.001.85581.85320.000039.00614.92
4682004.07.12 02:53buy2343.001.85911.85780.0000
4692004.07.12 03:17s/l2343.001.85781.85780.0000-39.00575.92
4702004.07.12 08:39buy2353.001.85781.85650.0000
4712004.07.12 08:45close2353.001.85881.85650.000030.00605.92
4722004.07.12 09:01buy2363.001.85741.85610.0000
4732004.07.12 09:03close2363.001.85851.85610.000033.00638.92
4742004.07.12 13:22buy2373.001.86081.85950.0000
4752004.07.12 13:41close2373.001.86171.85950.000027.00665.92
4762004.07.12 13:44buy2383.001.86071.85940.0000
4772004.07.12 13:47s/l2383.001.85941.85940.0000-39.00626.92
4782004.07.12 13:47buy2393.001.85961.85830.0000
4792004.07.12 14:42close2393.001.86081.85830.000036.00662.92
4802004.07.12 22:31buy2403.001.86401.86270.0000
4812004.07.12 22:32s/l2403.001.86271.86270.0000-39.00623.92
4822004.07.13 14:20buy2413.001.86071.85940.0000
4832004.07.13 14:30s/l2413.001.85941.85940.0000-39.00584.92
4842004.07.13 14:34buy2423.001.85861.85730.0000
4852004.07.13 14:40s/l2423.001.85731.85730.0000-39.00545.92
4862004.07.13 14:40buy2433.001.85681.85550.0000
4872004.07.13 14:43s/l2433.001.85551.85550.0000-39.00506.92
4882004.07.13 14:43buy2443.001.85571.85440.0000
4892004.07.13 14:45s/l2443.001.85441.85440.0000-39.00467.92
4902004.07.13 14:45buy2453.001.85451.85320.0000
4912004.07.13 14:54close2453.001.85601.85320.000045.00512.92
4922004.07.13 14:54buy2463.001.85501.85370.0000
4932004.07.13 15:11close2463.001.85631.85370.000039.00551.92
4942004.07.14 04:58buy2473.001.85641.85510.0000
4952004.07.14 07:20s/l2473.001.85511.85510.0000-39.00512.92
4962004.07.14 19:59buy2483.001.85591.85460.0000
4972004.07.14 22:10close2483.001.85691.85460.000030.00542.92
4982004.07.15 14:34buy2493.001.85221.85090.0000
4992004.07.15 14:41s/l2493.001.85091.85090.0000-39.00503.92
5002004.07.15 14:41buy2503.001.85061.84930.0000
5012004.07.15 15:01close2503.001.85181.84930.000036.00539.92
5022004.07.15 17:04buy2513.001.85231.85100.0000
5032004.07.15 17:38close2513.001.85351.85100.000036.00575.92
5042004.07.15 18:00buy2523.001.85181.85050.0000
5052004.07.15 18:00close2523.001.85311.85050.000039.00614.92
5062004.07.15 18:00buy2533.001.85351.85220.0000
5072004.07.15 18:00s/l2533.001.85221.85220.0000-39.00575.92
5082004.07.15 18:01buy2543.001.85171.85040.0000
5092004.07.15 18:03s/l2543.001.85041.85040.0000-39.00536.92
5102004.07.15 18:03buy2553.001.85051.84920.0000
5112004.07.15 18:04close2553.001.85201.84920.000045.00581.92
5122004.07.15 18:04buy2563.001.85201.85070.0000
5132004.07.15 18:09close2563.001.85331.85070.000039.00620.92
5142004.07.15 18:11buy2573.001.85341.85210.0000
5152004.07.15 18:48s/l2573.001.85211.85210.0000-39.00581.92
5162004.07.15 18:48buy2583.001.85201.85070.0000
5172004.07.15 18:52s/l2583.001.85071.85070.0000-39.00542.92
5182004.07.15 18:52buy2593.001.85081.84950.0000
5192004.07.15 21:11close2593.001.85221.84950.000042.00584.92
5202004.07.16 16:09buy2603.001.87311.87180.0000
5212004.07.16 16:11s/l2603.001.87181.87180.0000-39.00545.92
5222004.07.16 16:30buy2613.001.87311.87180.0000
5232004.07.16 16:43s/l2613.001.87181.87180.0000-39.00506.92
5242004.07.16 16:48buy2623.001.87311.87180.0000
5252004.07.16 16:56s/l2623.001.87181.87180.0000-39.00467.92
5262004.07.16 17:38buy2633.001.87131.87000.0000
5272004.07.16 18:57s/l2633.001.87001.87000.0000-39.00428.92
5282004.07.19 03:25buy2643.001.87321.87190.0000
5292004.07.19 03:40close2643.001.87461.87190.000042.00470.92
5302004.07.19 18:51buy2653.001.87131.87000.0000
5312004.07.19 19:20s/l2653.001.87001.87000.0000-39.00431.92
5322004.07.21 10:15buy2663.001.85331.85200.0000
5332004.07.21 10:20s/l2663.001.85201.85200.0000-39.00392.92
5342004.07.21 10:32buy2673.001.85131.85000.0000
5352004.07.21 11:17close2673.001.85251.85000.000036.00428.92
5362004.07.22 00:16buy2683.001.84051.83920.0000
5372004.07.22 01:00s/l2683.001.83921.83920.0000-39.00389.92
5382004.07.22 20:59buy2693.001.84231.84100.0000
5392004.07.22 23:07close2693.001.84451.84100.000066.00455.92
5402004.07.26 08:09buy2703.001.83491.83360.0000
5412004.07.26 08:50close2703.001.83651.83360.000048.00503.92
5422004.07.26 17:03buy2713.001.83921.83790.0000
5432004.07.26 17:29s/l2713.001.83791.83790.0000-39.00464.92
5442004.07.26 17:47buy2723.001.83921.83790.0000
5452004.07.26 18:27close2723.001.84101.83790.000054.00518.92
5462004.07.26 21:39buy2733.001.84101.83970.0000
5472004.07.26 22:41s/l2733.001.83971.83970.0000-39.00479.92
5482004.07.27 00:11buy2743.001.84091.83960.0000
5492004.07.27 01:10s/l2743.001.83961.83960.0000-39.00440.92
5502004.07.27 04:21buy2753.001.84281.84150.0000
5512004.07.27 06:31s/l2753.001.84151.84150.0000-39.00401.92
5522004.07.27 06:31buy2763.001.84161.84030.0000
5532004.07.27 06:49close2763.001.84241.84030.000024.00425.92
5542004.07.27 06:50buy2773.001.84251.84120.0000
5552004.07.27 07:03s/l2773.001.84121.84120.0000-39.00386.92
5562004.07.27 10:02buy2783.001.84151.84020.0000
5572004.07.27 10:10close2783.001.84251.84020.000030.00416.92
5582004.07.27 12:02buy2793.001.84361.84230.0000
5592004.07.27 12:11s/l2793.001.84231.84230.0000-39.00377.92
5602004.07.27 12:11buy2803.001.84241.84110.0000
5612004.07.27 13:30s/l2803.001.84111.84110.0000-39.00338.92
5622004.07.29 09:02buy2813.001.82621.82490.0000
5632004.07.29 09:07s/l2813.001.82491.82490.0000-39.00299.92
5642004.07.30 18:59buy2823.001.81581.81450.0000
5652004.07.30 19:27close2823.001.81811.81450.000069.00368.92
5662004.08.02 15:51buy2833.001.82711.82580.0000
5672004.08.02 16:01close2833.001.82881.82580.000051.00419.92
5682004.08.05 02:56buy2843.001.82491.82360.0000
5692004.08.05 05:00close2843.001.82601.82360.000033.00452.92
5702004.08.06 09:12buy2853.001.82401.82270.0000
5712004.08.06 09:32close2853.001.82471.82270.000021.00473.92
5722004.08.06 18:10buy2863.001.84551.84420.0000
5732004.08.06 18:14close2863.001.84611.84420.000018.00491.92
5742004.08.06 18:18buy2873.001.84551.84420.0000
5752004.08.06 18:21close2873.001.84611.84420.000018.00509.92
5762004.08.06 18:25buy2883.001.84551.84420.0000
5772004.08.06 18:32close2883.001.84631.84420.000024.00533.92
5782004.08.06 18:36buy2893.001.84551.84420.0000
5792004.08.06 18:52s/l2893.001.84421.84420.0000-39.00494.92
5802004.08.06 18:53buy2903.001.84431.84300.0000
5812004.08.06 19:01s/l2903.001.84301.84300.0000-39.00455.92
5822004.08.09 03:16buy2913.001.84141.84010.0000
5832004.08.09 03:36close2913.001.84231.84010.000027.00482.92
5842004.08.09 05:14buy2923.001.84181.84050.0000
5852004.08.09 07:00close2923.001.84261.84050.000024.00506.92
5862004.08.09 09:20buy2933.001.84271.84140.0000
5872004.08.09 09:33s/l2933.001.84141.84140.0000-39.00467.92
5882004.08.09 23:01buy2943.001.84041.83910.0000
5892004.08.09 23:10close2943.001.84131.83910.000027.00494.92
5902004.08.10 07:44buy2953.001.84091.83960.0000
5912004.08.10 08:45s/l2953.001.83961.83960.0000-39.00455.92
5922004.08.10 18:41buy2963.001.83591.83460.0000
5932004.08.10 19:30close2963.001.83661.83460.000021.00476.92
5942004.08.16 15:00buy2973.001.84121.83990.0000
5952004.08.16 15:02close2973.001.84261.83990.000042.00518.92
5962004.08.16 15:04buy2983.001.84121.83990.0000
5972004.08.16 15:14close2983.001.84241.83990.000036.00554.92
5982004.08.16 15:22buy2993.001.84111.83980.0000
5992004.08.16 15:46close2993.001.84231.83980.000036.00590.92
6002004.08.16 16:10buy3003.001.84281.84150.0000
6012004.08.16 16:11s/l3003.001.84151.84150.0000-39.00551.92
6022004.08.16 16:22buy3013.001.84091.83960.0000
6032004.08.16 16:38s/l3013.001.83961.83960.0000-39.00512.92
6042004.08.18 02:32buy3023.001.82831.82700.0000
6052004.08.18 05:43close3023.001.82901.82700.000021.00533.92
6062004.08.19 14:54buy3033.001.82611.82480.0000
6072004.08.19 15:12close3033.001.82711.82480.000030.00563.92
6082004.08.19 20:16buy3043.001.83141.83010.0000
6092004.08.19 20:40close3043.001.83251.83010.000033.00596.92
6102004.08.19 20:59buy3053.001.83151.83020.0000
6112004.08.19 23:00close3053.001.83311.83020.000048.00644.92
6122004.08.20 09:09buy3063.001.83181.83050.0000
6132004.08.20 09:21s/l3063.001.83051.83050.0000-39.00605.92
6142004.08.23 08:33buy3073.001.81671.81540.0000
6152004.08.23 08:56s/l3073.001.81541.81540.0000-39.00566.92
6162004.08.23 14:20buy3083.001.81511.81380.0000
6172004.08.23 14:25s/l3083.001.81381.81380.0000-39.00527.92
6182004.08.23 16:11buy3093.001.81651.81520.0000
6192004.08.23 16:36s/l3093.001.81521.81520.0000-39.00488.92
6202004.08.24 08:14buy3103.001.80681.80550.0000
6212004.08.24 12:10s/l3103.001.80551.80550.0000-39.00449.92
6222004.08.25 12:05buy3113.001.79531.79400.0000
6232004.08.25 12:14close3113.001.79671.79400.000042.00491.92
6242004.08.25 12:45buy3123.001.79531.79400.0000
6252004.08.25 12:56close3123.001.79651.79400.000036.00527.92
6262004.08.26 10:17buy3133.001.79551.79420.0000
6272004.08.26 10:30s/l3133.001.79421.79420.0000-39.00488.92
6282004.08.26 10:40buy3143.001.79551.79420.0000
6292004.08.26 10:45s/l3143.001.79421.79420.0000-39.00449.92
6302004.08.26 14:18buy3153.001.79691.79560.0000
6312004.08.26 14:26close3153.001.79801.79560.000033.00482.92
6322004.08.26 14:38buy3163.001.79691.79560.0000
6332004.08.26 14:47s/l3163.001.79561.79560.0000-39.00443.92
6342004.08.26 14:48buy3173.001.79531.79400.0000
6352004.08.26 15:51s/l3173.001.79401.79400.0000-39.00404.92
6362004.08.26 20:19buy3183.001.79591.79460.0000
6372004.08.26 20:36s/l3183.001.79461.79460.0000-39.00365.92
6382004.08.26 20:36buy3193.001.79471.79340.0000
6392004.08.26 20:57close3193.001.79551.79340.000024.00389.92
6402004.08.27 09:03buy3203.001.80151.80020.0000
6412004.08.27 09:55s/l3203.001.80021.80020.0000-39.00350.92
6422004.08.27 09:56buy3213.001.79991.79860.0000
6432004.08.27 10:03s/l3213.001.79861.79860.0000-39.00311.92
6442004.08.27 10:08buy3223.001.79801.79670.0000
6452004.08.27 10:32close3223.001.79911.79670.000033.00344.92
6462004.08.30 10:43buy3233.001.78891.78760.0000
6472004.08.30 12:27close3233.001.79041.78760.000045.00389.92
6482004.08.30 20:29buy3243.001.79581.79450.0000
6492004.08.30 20:41s/l3243.001.79451.79450.0000-39.00350.92
6502004.08.30 20:44buy3253.001.79411.79280.0000
6512004.08.30 21:59close3253.001.79611.79280.000060.00410.92
6522004.08.31 08:43buy3263.001.79661.79530.0000
6532004.08.31 09:05s/l3263.001.79531.79530.0000-39.00371.92
6542004.08.31 20:58buy3273.001.80071.79940.0000
6552004.08.31 21:05close3273.001.80211.79940.000042.00413.92
6562004.09.02 04:27buy3283.001.79341.79210.0000
6572004.09.02 05:25s/l3283.001.79211.79210.0000-39.00374.92
6582004.09.02 10:02buy3293.001.79461.79330.0000
6592004.09.02 10:15close3293.001.79591.79330.000039.00413.92
6602004.09.02 11:39buy3303.001.79501.79370.0000
6612004.09.02 11:42s/l3303.001.79371.79370.0000-39.00374.92
6622004.09.02 11:43buy3313.001.79361.79230.0000
6632004.09.02 11:55s/l3313.001.79231.79230.0000-39.00335.92
6642004.09.02 11:55buy3323.001.79251.79120.0000
6652004.09.02 12:35close3323.001.79401.79120.000045.00380.92
6662004.09.03 02:48buy3333.001.78981.78850.0000
6672004.09.03 04:27close3333.001.79111.78850.000039.00419.92
6682004.09.06 13:13buy3343.001.77921.77790.0000
6692004.09.06 14:15close3343.001.78051.77790.000039.00458.92
6702004.09.06 23:26buy3353.001.77971.77840.0000
6712004.09.07 00:02close3353.001.78071.77840.000028.95487.87
6722004.09.07 08:47buy3363.001.78281.78150.0000
6732004.09.07 08:50close3363.001.78371.78150.000027.00514.87
6742004.09.07 09:04buy3373.001.78281.78150.0000
6752004.09.07 09:07close3373.001.78371.78150.000027.00541.87
6762004.09.07 09:10buy3383.001.78281.78150.0000
6772004.09.07 09:29s/l3383.001.78151.78150.0000-39.00502.87
6782004.09.07 09:29buy3393.001.78171.78040.0000
6792004.09.07 09:58close3393.001.78261.78040.000027.00529.87
6802004.09.07 09:58buy3403.001.78281.78150.0000
6812004.09.07 10:22close3403.001.78401.78150.000036.00565.87
6822004.09.08 05:46buy3413.001.77631.77500.0000
6832004.09.08 07:21s/l3413.001.77501.77500.0000-39.00526.87
6842004.09.08 21:31buy3423.001.78661.78530.0000
6852004.09.09 00:51close3423.001.78741.78530.000020.85547.72
6862004.09.09 03:27buy3433.001.78641.78510.0000
6872004.09.09 07:30s/l3433.001.78511.78510.0000-39.00508.72
6882004.09.09 09:08buy3443.001.78691.78560.0000
6892004.09.09 10:02s/l3443.001.78561.78560.0000-39.00469.72
6902004.09.09 18:12buy3453.001.78451.78320.0000
6912004.09.09 18:27s/l3453.001.78321.78320.0000-39.00430.72
6922004.09.09 21:03buy3463.001.78411.78280.0000
6932004.09.09 21:59close3463.001.78471.78280.000018.00448.72
6942004.09.10 02:24buy3473.001.78681.78550.0000
6952004.09.10 02:48close3473.001.78771.78550.000027.00475.72
6962004.09.10 17:51buy3483.001.79821.79690.0000
6972004.09.13 01:46s/l3483.001.79691.79690.0000-40.05435.67
6982004.09.13 13:59buy3493.001.79891.79760.0000
6992004.09.13 14:20close3493.001.79991.79760.000030.00465.67
7002004.09.14 10:34buy3503.001.79691.79560.0000
7012004.09.14 10:44close3503.001.79821.79560.000039.00504.67
7022004.09.14 10:51buy3513.001.79731.79600.0000
7032004.09.14 11:00s/l3513.001.79601.79600.0000-39.00465.67
7042004.09.14 15:02buy3523.001.79951.79820.0000
7052004.09.14 15:06s/l3523.001.79821.79820.0000-39.00426.67
7062004.09.14 15:15buy3533.001.79761.79630.0000
7072004.09.14 15:24close3533.001.79861.79630.000030.00456.67
7082004.09.14 15:39buy3543.001.79771.79640.0000
7092004.09.14 15:51close3543.001.79851.79640.000024.00480.67
7102004.09.14 18:10buy3553.001.79911.79780.0000
7112004.09.14 18:18close3553.001.80011.79780.000030.00510.67
7122004.09.14 18:45buy3563.001.79911.79780.0000
7132004.09.14 20:30s/l3563.001.79781.79780.0000-39.00471.67
7142004.09.14 20:48buy3573.001.79761.79630.0000
7152004.09.14 21:18s/l3573.001.79631.79630.0000-39.00432.67
7162004.09.16 08:44buy3583.001.77741.77610.0000
7172004.09.16 09:02close3583.001.77831.77610.000027.00459.67
7182004.09.16 14:30buy3593.001.78641.78510.0000
7192004.09.16 14:30close3593.001.78721.78510.000024.00483.67
7202004.09.16 14:30buy3603.001.78641.78510.0000
7212004.09.16 14:30close3603.001.78721.78510.000024.00507.67
7222004.09.16 14:30buy3613.001.78641.78510.0000
7232004.09.16 14:31close3613.001.78721.78510.000024.00531.67
7242004.09.16 14:31buy3623.001.78641.78510.0000
7252004.09.16 14:31close3623.001.78721.78510.000024.00555.67
7262004.09.16 14:31buy3633.001.78641.78510.0000
7272004.09.16 14:34close3633.001.78721.78510.000024.00579.67
7282004.09.16 14:36buy3643.001.78601.78470.0000
7292004.09.16 14:46close3643.001.78711.78470.000033.00612.67
7302004.09.16 15:03buy3653.001.78671.78540.0000
7312004.09.16 15:17s/l3653.001.78541.78540.0000-39.00573.67
7322004.09.16 15:56buy3663.001.78671.78540.0000
7332004.09.16 16:17close3663.001.78791.78540.000036.00609.67
7342004.09.16 23:21buy3673.001.79231.79100.0000
7352004.09.17 00:13close3673.001.79351.79100.000034.95644.62
7362004.09.17 05:01buy3683.001.79291.79160.0000
7372004.09.17 08:08close3683.001.79401.79160.000033.00677.62
7382004.09.17 13:27buy3693.001.79471.79340.0000
7392004.09.17 13:36close3693.001.79531.79340.000018.00695.62
7402004.09.17 14:05buy3703.001.79461.79330.0000
7412004.09.17 14:15close3703.001.79561.79330.000030.00725.62
7422004.09.20 19:06buy3713.001.78491.78360.0000
7432004.09.20 19:17close3713.001.78541.78360.000015.00740.62
7442004.09.20 21:00buy3723.001.78511.78380.0000
7452004.09.20 22:32close3723.001.78591.78380.000024.00764.62
7462004.09.21 21:25buy3733.001.79661.79530.0000
7472004.09.21 21:40close3733.001.79761.79530.000030.00794.62
7482004.09.22 09:08buy3743.001.79951.79820.0000
7492004.09.22 09:18s/l3743.001.79821.79820.0000-39.00755.62
7502004.09.22 09:18buy3753.001.79821.79690.0000
7512004.09.22 09:45s/l3753.001.79691.79690.0000-39.00716.62
7522004.09.22 09:45buy3763.001.79701.79570.0000
7532004.09.22 10:29s/l3763.001.79571.79570.0000-39.00677.62
7542004.09.22 18:22buy3773.001.79331.79200.0000
7552004.09.22 18:42s/l3773.001.79201.79200.0000-39.00638.62
7562004.09.22 18:57buy3783.001.79311.79180.0000
7572004.09.22 20:26s/l3783.001.79181.79180.0000-39.00599.62
7582004.09.23 15:43buy3793.001.80011.79880.0000
7592004.09.23 16:04close3793.001.80151.79880.000042.00641.62
7602004.09.23 16:19buy3803.001.79861.79730.0000
7612004.09.23 16:24close3803.001.79991.79730.000039.00680.62
7622004.09.23 16:34buy3813.001.79861.79730.0000
7632004.09.23 16:40s/l3813.001.79731.79730.0000-39.00641.62
7642004.09.23 16:42buy3823.001.79861.79730.0000
7652004.09.23 17:32close3823.001.79991.79730.000039.00680.62
7662004.09.24 16:22buy3833.001.80361.80230.0000
7672004.09.24 16:35close3833.001.80491.80230.000039.00719.62
7682004.09.24 16:40buy3843.001.80351.80220.0000
7692004.09.24 17:00s/l3843.001.80221.80220.0000-39.00680.62
7702004.09.24 17:19buy3853.001.80091.79960.0000
7712004.09.24 17:20close3853.001.80261.79960.000051.00731.62
7722004.09.24 17:35buy3863.001.80081.79950.0000
7732004.09.24 17:41close3863.001.80221.79950.000042.00773.62
7742004.09.28 16:57buy3873.001.81081.80950.0000
7752004.09.28 16:59close3873.001.81181.80950.000030.00803.62
7762004.09.30 15:20buy3883.001.80491.80360.0000
7772004.09.30 15:27close3883.001.80681.80360.000057.00860.62
7782004.10.06 08:12buy3893.001.78331.78200.0000
7792004.10.06 08:37s/l3893.001.78201.78200.0000-39.00821.62
7802004.10.06 08:59buy3903.001.78011.77880.0000
7812004.10.06 09:59s/l3903.001.77881.77880.0000-39.00782.62
7822004.10.07 14:12buy3913.001.78101.77970.0000
7832004.10.07 15:11close3913.001.78211.77970.000033.00815.62
7842004.10.11 06:51buy3923.001.79441.79310.0000
7852004.10.11 06:59close3923.001.79521.79310.000024.00839.62
7862004.10.12 18:07buy3933.001.78881.78750.0000
7872004.10.12 19:59close3933.001.79111.78750.000069.00908.62
7882004.10.13 07:12buy3943.001.79081.78950.0000
7892004.10.13 07:59close3943.001.79261.78950.000054.00962.62
7902004.10.13 21:02buy3953.001.79361.79230.0000
7912004.10.14 04:59close3953.001.79531.79230.000047.851010.47
7922004.10.14 09:00buy3963.001.79841.79710.0000
7932004.10.14 09:05close3963.001.79921.79710.000024.001034.47
7942004.10.14 09:05buy3973.001.79881.79750.0000
7952004.10.14 10:00close3973.001.79941.79750.000018.001052.47
7962004.10.14 11:59buy3983.001.79941.79810.0000
7972004.10.14 13:59s/l3983.001.79811.79810.0000-39.001013.47
7982004.10.14 13:59buy3993.001.79641.79510.0000
7992004.10.14 16:05close3993.001.79721.79510.000024.001037.47
8002004.10.15 12:00buy4003.001.79781.79650.0000
8012004.10.15 12:51close4003.001.79901.79650.000036.001073.47
8022004.10.15 16:00buy4013.001.80241.80110.0000
8032004.10.15 16:04close4013.001.80331.80110.000027.001100.47
8042004.10.15 16:04buy4023.001.80351.80220.0000
8052004.10.15 16:10close4023.001.80431.80220.000024.001124.47
8062004.10.15 16:59buy4033.001.80271.80140.0000
8072004.10.15 17:05close4033.001.80351.80140.000024.001148.47
8082004.10.19 16:00buy4043.001.80301.80170.0000
8092004.10.19 16:59close4043.001.80421.80170.000036.001184.47
8102004.10.20 11:06buy4053.001.80741.80610.0000
8112004.10.20 11:33close4053.001.80831.80610.000027.001211.47
8122004.10.20 19:00buy4063.001.81711.81580.0000
8132004.10.20 19:16close4063.001.81791.81580.000024.001235.47
8142004.10.20 19:20buy4073.001.81721.81590.0000
8152004.10.20 20:00close4073.001.81801.81590.000024.001259.47
8162004.10.21 09:36buy4083.001.82721.82590.0000
8172004.10.21 09:59close4083.001.82891.82590.000051.001310.47
8182004.10.21 11:00buy4093.001.82851.82720.0000
8192004.10.21 11:19s/l4093.001.82721.82720.0000-39.001271.47
8202004.10.21 11:19buy4103.001.82721.82590.0000
8212004.10.21 11:21close4103.001.82811.82590.000027.001298.47
8222004.10.21 11:22buy4113.001.82851.82720.0000
8232004.10.21 11:59s/l4113.001.82721.82720.0000-39.001259.47
8242004.10.21 11:59buy4123.001.82691.82560.0000
8252004.10.21 12:00close4123.001.82931.82560.000072.001331.47
8262004.10.22 02:35buy4133.001.82831.82700.0000
8272004.10.22 06:59close4133.001.83041.82700.000063.001394.47
8282004.10.25 11:09buy4143.001.84181.84050.0000
8292004.10.25 11:09s/l4143.001.84051.84050.0000-39.001355.47
8302004.10.25 11:09buy4153.001.84181.84050.0000
8312004.10.25 11:09s/l4153.001.84051.84050.0000-39.001316.47
8322004.10.25 11:13buy4163.001.84181.84050.0000
8332004.10.25 11:59s/l4163.001.84051.84050.0000-39.001277.47
8342004.10.25 11:59buy4173.001.84041.83910.0000
8352004.10.25 12:31close4173.001.84241.83910.000060.001337.47
8362004.10.25 18:00buy4183.001.84021.83890.0000
8372004.10.25 18:59close4183.001.84121.83890.000030.001367.47
8382004.10.26 14:00buy4193.001.83811.83680.0000
8392004.10.26 15:59s/l4193.001.83681.83680.0000-39.001328.47
8402004.10.27 07:01buy4203.001.83641.83510.0000
8412004.10.27 07:04close4203.001.83731.83510.000027.001355.47
8422004.10.27 07:12buy4213.001.83751.83620.0000
8432004.10.27 08:59s/l4213.001.83621.83620.0000-39.001316.47
8442004.10.27 13:20buy4223.001.84031.83900.0000
8452004.10.27 14:59s/l4223.001.83901.83900.0000-39.001277.47
8462004.10.27 14:59buy4233.001.83681.83550.0000
8472004.10.27 15:59s/l4233.001.83551.83550.0000-39.001238.47
8482004.10.28 07:59buy4243.001.83141.83010.0000
8492004.10.28 08:01s/l4243.001.83011.83010.0000-39.001199.47
8502004.10.28 14:05buy4253.001.82901.82770.0000
8512004.10.28 14:59close4253.001.83061.82770.000048.001247.47
8522004.10.28 15:02buy4263.001.82941.82810.0000
8532004.10.28 15:06close4263.001.83101.82810.000048.001295.47
8542004.10.29 13:00buy4273.001.83161.83030.0000
8552004.10.29 14:02s/l4273.001.83031.83030.0000-39.001256.47
8562004.11.01 00:00buy4283.001.83921.83790.0000
8572004.11.01 01:59s/l4283.001.83791.83790.0000-39.001217.47
8582004.11.02 14:00buy4293.001.83691.83560.0000
8592004.11.02 14:22close4293.001.83801.83560.000033.001250.47
8602004.11.02 22:25buy4303.001.84011.83880.0000
8612004.11.03 00:33s/l4303.001.83881.83880.0000-40.051210.42
8622004.11.03 14:24buy4313.001.84621.84490.0000
8632004.11.03 14:27close4313.001.84751.84490.000039.001249.42
8642004.11.04 12:02buy4323.001.84701.84570.0000
8652004.11.04 13:59s/l4323.001.84571.84570.0000-39.001210.42
8662004.11.08 06:00buy4333.001.85501.85370.0000
8672004.11.08 06:55close4333.001.85651.85370.000045.001255.42
8682004.11.09 09:27buy4343.001.85391.85260.0000
8692004.11.09 09:59s/l4343.001.85261.85260.0000-39.001216.42
8702004.11.09 17:00buy4353.001.85691.85560.0000
8712004.11.09 17:09close4353.001.85841.85560.000045.001261.42
8722004.11.09 17:59buy4363.001.85661.85530.0000
8732004.11.09 19:10close4363.001.85771.85530.000033.001294.42
8742004.11.12 05:13buy4373.001.84761.84630.0000
8752004.11.12 07:00close4373.001.84871.84630.000033.001327.42
8762004.11.14 23:13buy4383.001.85581.85450.0000
8772004.11.14 23:16s/l4383.001.85451.85450.0000-39.001288.42
8782004.11.14 23:18buy4393.001.85431.85300.0000
8792004.11.14 23:33close4393.001.85551.85300.000036.001324.42
8802004.11.14 23:46buy4403.001.85581.85450.0000
8812004.11.14 23:51close4403.001.85691.85450.000033.001357.42
8822004.11.16 10:25buy4413.001.85201.85070.0000
8832004.11.16 11:04close4413.001.85281.85070.000024.001381.42
8842004.11.16 12:16buy4423.001.85241.85110.0000
8852004.11.16 12:59close4423.001.85501.85110.000078.001459.42
8862004.11.16 13:00buy4433.001.85231.85100.0000
8872004.11.16 13:05close4433.001.85321.85100.000027.001486.42
8882004.11.16 13:07buy4443.001.85351.85220.0000
8892004.11.16 13:17close4443.001.85441.85220.000027.001513.42
8902004.11.16 13:19buy4453.001.85351.85220.0000
8912004.11.16 13:59s/l4453.001.85221.85220.0000-39.001474.42
8922004.11.16 13:59buy4463.001.85191.85060.0000
8932004.11.16 14:00close4463.001.85371.85060.000054.001528.42
8942004.11.17 08:01buy4473.001.85441.85310.0000
8952004.11.17 08:57close4473.001.85541.85310.000030.001558.42
8962004.11.17 11:00buy4483.001.85761.85630.0000
8972004.11.17 11:03close4483.001.85861.85630.000030.001588.42
8982004.11.17 11:10buy4493.001.85751.85620.0000
8992004.11.17 11:18close4493.001.85861.85620.000033.001621.42
9002004.11.18 07:00buy4503.001.85941.85810.0000
9012004.11.18 07:17close4503.001.86051.85810.000033.001654.42
9022004.11.19 13:00buy4513.001.85671.85540.0000
9032004.11.19 13:29close4513.001.85791.85540.000036.001690.42
9042004.11.19 13:38buy4523.001.85671.85540.0000
9052004.11.19 14:30close4523.001.85821.85540.000045.001735.42
9062004.11.23 17:00buy4533.001.87081.86950.0000
9072004.11.23 18:59s/l4533.001.86951.86950.0000-39.001696.42
9082004.11.24 13:00buy4543.001.87851.87720.0000
9092004.11.24 13:13close4543.001.87941.87720.000027.001723.42
9102004.11.24 22:00buy4553.001.88081.87950.0000
9112004.11.25 02:00close4553.001.88161.87950.000020.851744.27
9122004.11.26 11:02buy4563.001.89111.88980.0000
9132004.11.26 11:11close4563.001.89221.88980.000033.001777.27
9142004.11.26 12:17buy4573.001.89241.89110.0000
9152004.11.26 12:18close4573.001.89361.89110.000036.001813.27
9162004.12.01 00:16buy4583.001.91061.90930.0000
9172004.12.01 04:59close4583.001.91281.90930.000066.001879.27
9182004.12.02 08:06buy4593.001.93541.93410.0000
9192004.12.02 08:59modify4593.001.93541.93440.0000
9202004.12.02 08:59close4593.001.93821.93440.000084.001963.27
9212004.12.07 06:00buy4603.001.94541.94410.0000
9222004.12.07 07:27close4603.001.94691.94410.000045.002008.27
9232004.12.07 13:00buy4613.001.94811.94680.0000
9242004.12.07 13:59s/l4613.001.94681.94680.0000-39.001969.27
9252004.12.07 13:59buy4623.001.94491.94360.0000
9262004.12.07 14:59s/l4623.001.94361.94360.0000-39.001930.27
9272004.12.08 16:10buy4633.001.92761.92630.0000
9282004.12.08 16:14close4633.001.92881.92630.000036.001966.27
9292004.12.09 18:23buy4643.001.92541.92410.0000
9302004.12.09 18:59close4643.001.92781.92410.000072.002038.27
9312004.12.09 22:59buy4653.001.92321.92190.0000
9322004.12.09 23:59s/l4653.001.92191.92190.0000-39.001999.27
9332004.12.13 19:20buy4663.001.92491.92360.0000
9342004.12.13 22:59s/l4663.001.92361.92360.0000-39.001960.27
9352004.12.14 10:16buy4673.001.92451.92320.0000
9362004.12.14 10:59close4673.001.92721.92320.000081.002041.27
9372004.12.14 14:15buy4683.001.92541.92410.0000
9382004.12.14 14:59s/l4683.001.92411.92410.0000-39.002002.27
9392004.12.14 14:59buy4693.001.92331.92200.0000
9402004.12.14 15:00close4693.001.92461.92200.000039.002041.27
9412004.12.15 08:05buy4703.001.92761.92630.0000
9422004.12.15 08:19close4703.001.92871.92630.000033.002074.27
9432004.12.15 10:27buy4713.001.93361.93230.0000
9442004.12.15 10:59close4713.001.93551.93230.000057.002131.27
9452004.12.15 15:14buy4723.001.94261.94130.0000
9462004.12.15 16:00close4723.001.94391.94130.000039.002170.27
9472004.12.15 16:59buy4733.001.94311.94180.0000
9482004.12.15 19:12s/l4733.001.94181.94180.0000-39.002131.27
9492004.12.16 07:00buy4743.001.94071.93940.0000
9502004.12.16 07:29close4743.001.94131.93940.000018.002149.27
9512004.12.16 07:39buy4753.001.94201.94070.0000
9522004.12.16 08:23close4753.001.94301.94070.000030.002179.27
9532004.12.16 09:20buy4763.001.94511.94380.0000
9542004.12.16 09:59modify4763.001.94511.94460.0000
9552004.12.16 09:59close4763.001.94651.94460.000042.002221.27
9562004.12.16 12:18buy4773.001.94931.94800.0000
9572004.12.16 12:59close4773.001.95111.94800.000054.002275.27
9582004.12.16 13:59buy4783.001.93991.93860.0000
9592004.12.16 14:23close4783.001.94211.93860.000066.002341.27
9602004.12.17 16:01buy4793.001.93731.93600.0000
9612004.12.17 16:59close4793.001.94291.93600.0000168.002509.27
9622004.12.17 17:11buy4803.001.93911.93780.0000
9632004.12.17 18:11s/l4803.001.93781.93780.0000-39.002470.27
9642004.12.20 09:12buy4813.001.94561.94430.0000
9652004.12.20 10:08modify4813.001.94561.94660.0000
9662004.12.20 10:59s/l4813.001.9465681.94660.000029.042499.31
9672004.12.22 07:59buy4823.001.92741.92610.0000
9682004.12.22 08:14s/l4823.001.92611.92610.0000-39.002460.31
9692004.12.22 19:00buy4833.001.91411.91280.0000
9702004.12.22 20:02close4833.001.91721.91280.000093.002553.31
9712004.12.23 00:03buy4843.001.91601.91470.0000
9722004.12.23 01:00s/l4843.001.91471.91470.0000-39.002514.31
9732004.12.23 03:00buy4853.001.91611.91480.0000
9742004.12.23 04:59close4853.001.91931.91480.000096.002610.31
9752004.12.23 05:01buy4863.001.91811.91680.0000
9762004.12.23 06:47close4863.001.91931.91680.000036.002646.31
9772004.12.23 09:01buy4873.001.92071.91940.0000
9782004.12.23 09:59s/l4873.001.91941.91940.0000-39.002607.31
9792004.12.23 09:59buy4883.001.91921.91790.0000
9802004.12.23 11:00close4883.001.92181.91790.000078.002685.31
9812004.12.23 14:01buy4893.001.91901.91770.0000
9822004.12.23 14:30close4893.001.92061.91770.000048.002733.31
9832004.12.23 14:30buy4903.001.91871.91740.0000
9842004.12.23 14:30close4903.001.92061.91740.000057.002790.31
9852004.12.28 13:59buy4913.001.93481.93350.0000
9862004.12.28 14:59s/l4913.001.93351.93350.0000-39.002751.31
9872004.12.30 04:00buy4923.001.91951.91820.0000
9882004.12.30 04:17close4923.001.92081.91820.000039.002790.31
9892004.12.30 08:00buy4933.001.91981.91850.0000
9902004.12.30 08:59close4933.001.92131.91850.000045.002835.31
9912004.12.30 09:00buy4943.001.91991.91860.0000
9922004.12.30 09:04close4943.001.92131.91860.000042.002877.31
9932004.12.30 20:01buy4953.001.92511.92380.0000
9942004.12.30 20:28close4953.001.92601.92380.000027.002904.31
9952004.12.30 20:39buy4963.001.92511.92380.0000
9962004.12.30 22:59s/l4963.001.92381.92380.0000-39.002865.31
9972004.12.31 06:59buy4973.001.92561.92430.0000
9982004.12.31 07:01close4973.001.92731.92430.000051.002916.31
9992004.12.31 12:00buy4983.001.93001.92870.0000
10002004.12.31 12:00s/l4983.001.92871.92870.0000-39.002877.31
10012004.12.31 12:00buy4993.001.92881.92750.0000
10022004.12.31 12:01close4993.001.92981.92750.000030.002907.31
10032004.12.31 12:04buy5003.001.93021.92890.0000
10042004.12.31 12:14close5003.001.93111.92890.000027.002934.31
10052005.01.03 09:59buy5013.001.90871.90740.0000
10062005.01.03 10:59s/l5013.001.90741.90740.0000-39.002895.31
10072005.01.04 05:59buy5023.001.90301.90170.0000
10082005.01.04 06:56close5023.001.90531.90170.000069.002964.31
10092005.01.05 13:09buy5033.001.87951.87820.0000
10102005.01.05 13:59close5033.001.88331.87820.0000114.003078.31
10112005.01.05 16:00buy5043.001.88621.88490.0000
10122005.01.05 16:02s/l5043.001.88491.88490.0000-39.003039.31
10132005.01.05 16:02buy5053.001.88421.88290.0000
10142005.01.05 17:00close5053.001.88561.88290.000042.003081.31
10152005.01.07 10:01buy5063.001.87951.87820.0000
10162005.01.07 10:02close5063.001.88181.87820.000069.003150.31
10172005.01.07 10:03buy5073.001.87991.87860.0000
10182005.01.07 10:05close5073.001.88201.87860.000063.003213.31
10192005.01.07 14:03buy5083.001.87911.87780.0000
10202005.01.07 14:15s/l5083.001.87781.87780.0000-39.003174.31
10212005.01.07 14:15buy5093.001.87751.87620.0000
10222005.01.07 14:59s/l5093.001.87621.87620.0000-39.003135.31
10232005.01.10 10:00buy5103.001.87551.87420.0000
10242005.01.10 11:00close5103.001.87621.87420.000021.003156.31
10252005.01.11 05:17buy5113.001.88001.87870.0000
10262005.01.11 06:59s/l5113.001.87871.87870.0000-39.003117.31
10272005.01.11 16:59buy5123.001.87861.87730.0000
10282005.01.11 17:00s/l5123.001.87731.87730.0000-39.003078.31
10292005.01.11 18:59buy5133.001.87781.87650.0000
10302005.01.12 01:26s/l5133.001.87651.87650.0000-40.053038.26
10312005.01.12 12:27buy5143.001.87541.87410.0000
10322005.01.13 12:00close5143.001.88071.87410.0000155.853194.11
10332005.01.13 14:25buy5153.001.88161.88030.0000
10342005.01.13 14:32close5153.001.88281.88030.000036.003230.11
10352005.01.13 18:59buy5163.001.88011.87880.0000
10362005.01.13 19:00close5163.001.88301.87880.000087.003317.11
10372005.01.13 21:00buy5173.001.88071.87940.0000
10382005.01.13 21:13close5173.001.88171.87940.000030.003347.11
10392005.01.13 21:31buy5183.001.88131.88000.0000
10402005.01.13 21:49close5183.001.88261.88000.000039.003386.11
10412005.01.17 08:59buy5193.001.86981.86850.0000
10422005.01.17 10:59s/l5193.001.86851.86850.0000-39.003347.11
10432005.01.18 05:10buy5203.001.85801.85670.0000
10442005.01.18 06:18s/l5203.001.85671.85670.0000-39.003308.11
10452005.01.18 13:00buy5213.001.87121.86990.0000
10462005.01.18 13:06s/l5213.001.86991.86990.0000-39.003269.11
10472005.01.18 13:06buy5223.001.86971.86840.0000
10482005.01.18 13:55close5223.001.87101.86840.000039.003308.11
10492005.01.18 13:56buy5233.001.87121.86990.0000
10502005.01.18 13:59s/l5233.001.86991.86990.0000-39.003269.11
10512005.01.18 13:59buy5243.001.86621.86490.0000
10522005.01.18 15:00close5243.001.86851.86490.000069.003338.11
10532005.01.18 18:11buy5253.001.86701.86570.0000
10542005.01.18 18:23close5253.001.86841.86570.000042.003380.11
10552005.01.19 11:10buy5263.001.87811.87680.0000
10562005.01.19 11:13close5263.001.87941.87680.000039.003419.11
10572005.01.19 11:20buy5273.001.87921.87790.0000
10582005.01.19 13:35s/l5273.001.87791.87790.0000-39.003380.11
10592005.01.19 14:59buy5283.001.87591.87460.0000
10602005.01.19 15:59s/l5283.001.87461.87460.0000-39.003341.11
10612005.01.19 16:59buy5293.001.87171.87040.0000
10622005.01.19 17:59s/l5293.001.87041.87040.0000-39.003302.11
10632005.01.20 06:05buy5303.001.87221.87090.0000
10642005.01.20 06:59s/l5303.001.87091.87090.0000-39.003263.11
10652005.01.20 06:59buy5313.001.86941.86810.0000
10662005.01.20 07:59s/l5313.001.86811.86810.0000-39.003224.11
10672005.01.20 14:28buy5323.001.87051.86920.0000
10682005.01.20 14:29s/l5323.001.86921.86920.0000-39.003185.11
10692005.01.21 05:01buy5333.001.86971.86840.0000
10702005.01.21 06:59close5333.001.87191.86840.000066.003251.11
10712005.01.21 07:55buy5343.001.87031.86900.0000
10722005.01.21 08:00close5343.001.87201.86900.000051.003302.11
10732005.01.21 08:13buy5353.001.86821.86690.0000
10742005.01.21 08:26close5353.001.86991.86690.000051.003353.11
10752005.01.21 08:29buy5363.001.87061.86930.0000
10762005.01.21 08:40close5363.001.87221.86930.000048.003401.11
10772005.01.21 12:59sell5373.001.86901.87030.0000
10782005.01.21 15:59s/l5373.001.87031.87030.0000-39.003362.11
10792005.01.21 17:00buy5383.001.87731.87600.0000
10802005.01.21 19:00close5383.001.87891.87600.000048.003410.11
10812005.01.24 00:59buy5393.001.87551.87420.0000
10822005.01.24 05:59close5393.001.87781.87420.000069.003479.11
10832005.01.24 08:42buy5403.001.88031.87900.0000
10842005.01.24 09:00close5403.001.88231.87900.000060.003539.11
10852005.01.24 15:27sell5413.001.87841.87970.0000
10862005.01.24 18:59s/l5413.001.87971.87970.0000-39.003500.11
10872005.01.24 21:59buy5423.001.87851.87720.0000
10882005.01.25 00:59s/l5423.001.87721.87720.0000-40.053460.06
10892005.01.27 07:02buy5433.001.88251.88120.0000
10902005.01.27 07:44s/l5433.001.88121.88120.0000-39.003421.06
10912005.01.27 07:44buy5443.001.88131.88000.0000
10922005.01.27 08:00close5443.001.88321.88000.000057.003478.06
10932005.01.27 23:59buy5453.001.88791.88660.0000
10942005.01.28 00:59s/l5453.001.88661.88660.0000-40.053438.01
10952005.01.28 05:01sell5463.001.88721.88850.0000
10962005.01.28 05:47close5463.001.88621.88850.000030.003468.01
10972005.01.28 05:59sell5473.001.88711.88840.0000
10982005.01.28 06:19close5473.001.88591.88840.000036.003504.01
10992005.01.28 09:04sell5483.001.88811.88940.0000
11002005.01.28 09:13close5483.001.88681.88940.000039.003543.01
11012005.01.28 09:14sell5493.001.88671.88800.0000
11022005.01.28 09:30close5493.001.88551.88800.000036.003579.01
11032005.01.28 10:00buy5503.001.88611.88480.0000
11042005.01.28 10:02close5503.001.88731.88480.000036.003615.01
11052005.01.28 10:02buy5513.001.88681.88550.0000
11062005.01.28 10:40s/l5513.001.88551.88550.0000-39.003576.01
11072005.01.28 13:56buy5523.001.88501.88370.0000
11082005.01.28 14:00s/l5523.001.88371.88370.0000-39.003537.01
11092005.01.28 15:10sell5533.001.88651.88780.0000
11102005.01.28 15:15close5533.001.88511.88780.000042.003579.01
11112005.01.28 15:16sell5543.001.88571.88700.0000
11122005.01.28 18:59s/l5543.001.88701.88700.0000-39.003540.01
11132005.01.31 00:00buy5553.001.88531.88400.0000
11142005.01.31 03:01s/l5553.001.88401.88400.0000-39.003501.01
11152005.01.31 10:00sell5563.001.88301.88430.0000
11162005.01.31 11:59s/l5563.001.88431.88430.0000-39.003462.01
11172005.02.01 05:04buy5573.001.88491.88360.0000
11182005.02.01 06:02close5573.001.88591.88360.000030.003492.01
11192005.02.01 10:00sell5583.001.88261.88390.0000
11202005.02.01 10:15close5583.001.88071.88390.000057.003549.01
11212005.02.01 10:59sell5593.001.88271.88400.0000
11222005.02.01 11:00close5593.001.88101.88400.000051.003600.01
11232005.02.01 14:02sell5603.001.88201.88330.0000
11242005.02.01 14:31close5603.001.88051.88330.000045.003645.01
11252005.02.01 16:01sell5613.001.88071.88200.0000
11262005.02.01 16:59s/l5613.001.88201.88200.0000-39.003606.01
11272005.02.02 05:10buy5623.001.88381.88250.0000
11282005.02.02 06:51close5623.001.88471.88250.000027.003633.01
11292005.02.02 08:02buy5633.001.88451.88320.0000
11302005.02.02 09:59close5633.001.88541.88320.000027.003660.01
11312005.02.02 12:06buy5643.001.88681.88550.0000
11322005.02.02 12:07close5643.001.88801.88550.000036.003696.01
11332005.02.02 13:51buy5653.001.88631.88500.0000
11342005.02.02 14:00close5653.001.88731.88500.000030.003726.01
11352005.02.02 14:59buy5663.001.88451.88320.0000
11362005.02.02 18:59close5663.001.88641.88320.000057.003783.01
11372005.02.03 10:33buy5673.001.88761.88630.0000
11382005.02.03 11:00s/l5673.001.88631.88630.0000-39.003744.01
11392005.02.03 11:00buy5683.001.88551.88420.0000
11402005.02.03 11:05close5683.001.88641.88420.000027.003771.01
11412005.02.03 11:06buy5693.001.88661.88530.0000
11422005.02.03 11:08close5693.001.88741.88530.000024.003795.01
11432005.02.03 11:08buy5703.001.88771.88640.0000
11442005.02.03 11:18close5703.001.88851.88640.000024.003819.01
11452005.02.03 11:59buy5713.001.88551.88420.0000
11462005.02.03 12:59s/l5713.001.88421.88420.0000-39.003780.01
11472005.02.03 14:00sell5723.001.88081.88210.0000
11482005.02.03 14:59close5723.001.87951.88210.000039.003819.01
11492005.02.03 15:07sell5733.001.88101.88230.0000
11502005.02.03 16:00close5733.001.87961.88230.000042.003861.01
11512005.02.04 13:28buy5743.001.88231.88100.0000
11522005.02.04 13:59close5743.001.88351.88100.000036.003897.01
11532005.02.04 18:14sell5753.001.87631.87760.0000
11542005.02.04 18:59close5753.001.87501.87760.000039.003936.01
11552005.02.07 10:00sell5763.001.87211.87340.0000
11562005.02.07 10:21modify5763.001.87211.87210.0000
11572005.02.07 10:22close5763.001.87101.87210.000033.003969.01
11582005.02.07 10:22sell5773.001.87121.87250.0000
11592005.02.07 10:27close5773.001.87021.87250.000030.003999.01
11602005.02.07 10:59sell5783.001.87221.87350.0000
11612005.02.07 11:59modify5783.001.87221.87210.0000
11622005.02.07 12:00close5783.001.86961.87210.000078.004077.01
11632005.02.08 08:34sell5793.001.85691.85820.0000
11642005.02.08 09:00close5793.001.85581.85820.000033.004110.01
11652005.02.08 10:00sell5803.001.85541.85670.0000
11662005.02.08 11:00s/l5803.001.85671.85670.0000-39.004071.01
11672005.02.08 14:15sell5813.001.85601.85730.0000
11682005.02.08 14:33close5813.001.85481.85730.000036.004107.01
11692005.02.08 14:43sell5823.001.85561.85690.0000
11702005.02.08 16:10s/l5823.001.85691.85690.0000-39.004068.01
11712005.02.09 05:01buy5833.001.85661.85530.0000
11722005.02.09 06:55close5833.001.85791.85530.000039.004107.01
11732005.02.09 07:06buy5843.001.85751.85620.0000
11742005.02.09 08:19close5843.001.85901.85620.000045.004152.01
11752005.02.09 09:00buy5853.001.86131.86000.0000
11762005.02.09 10:00close5853.001.86281.86000.000045.004197.01
11772005.02.09 18:00buy5863.001.85771.85640.0000
11782005.02.09 19:59close5863.001.85881.85640.000033.004230.01
11792005.02.10 09:24buy5873.001.85991.85860.0000
11802005.02.10 11:59s/l5873.001.85861.85860.0000-39.004191.01
11812005.02.10 17:00buy5883.001.87081.86950.0000
11822005.02.10 17:06close5883.001.87221.86950.000042.004233.01
11832005.02.10 17:59buy5893.001.87041.86910.0000
11842005.02.10 18:59s/l5893.001.86911.86910.0000-39.004194.01
11852005.02.11 07:49buy5903.001.86931.86800.0000
11862005.02.11 09:59s/l5903.001.86801.86800.0000-39.004155.01
11872005.02.11 12:00sell5913.001.86641.86770.0000
11882005.02.11 12:54close5913.001.86531.86770.000033.004188.01
11892005.02.11 12:57sell5923.001.86591.86720.0000
11902005.02.11 13:03close5923.001.86551.86720.000012.004200.01
11912005.02.11 17:00buy5933.001.86571.86440.0000
11922005.02.11 17:26close5933.001.86721.86440.000045.004245.01
11932005.02.14 09:25buy5943.001.88441.88310.0000
11942005.02.14 10:59close5943.001.88671.88310.000069.004314.01
11952005.02.14 19:31buy5953.001.88751.88620.0000
11962005.02.14 19:46close5953.001.88901.88620.000045.004359.01
11972005.02.15 06:40buy5963.001.88681.88550.0000
11982005.02.15 07:29close5963.001.88821.88550.000042.004401.01
11992005.02.15 08:35buy5973.001.88791.88660.0000
12002005.02.15 09:34s/l5973.001.88661.88660.0000-39.004362.01
12012005.02.15 13:00buy5983.001.88631.88500.0000
12022005.02.15 13:45close5983.001.88811.88500.000054.004416.01
12032005.02.15 13:45buy5993.001.88821.88690.0000
12042005.02.15 13:59s/l5993.001.88691.88690.0000-39.004377.01
12052005.02.15 13:59buy6003.001.88661.88530.0000
12062005.02.15 15:00close6003.001.88861.88530.000060.004437.01
12072005.02.15 21:00buy6013.001.89521.89390.0000
12082005.02.15 23:59s/l6013.001.89391.89390.0000-39.004398.01
12092005.02.16 06:00sell6023.001.89331.89460.0000
12102005.02.16 08:00close6023.001.89101.89460.000069.004467.01
12112005.02.16 11:38sell6033.001.88631.88760.0000
12122005.02.16 12:34close6033.001.88491.88760.000042.004509.01
12132005.02.16 16:00sell6043.001.88131.88260.0000
12142005.02.16 16:01close6043.001.88001.88260.000039.004548.01
12152005.02.16 17:59sell6053.001.88661.88790.0000
12162005.02.16 19:29close6053.001.88371.88790.000087.004635.01
12172005.02.17 09:21buy6063.001.88881.88750.0000
12182005.02.17 10:00close6063.001.89021.88750.000042.004677.01
12192005.02.17 16:48buy6073.001.89181.89050.0000
12202005.02.17 16:59close6073.001.89421.89050.000072.004749.01
12212005.02.18 08:04buy6083.001.89331.89200.0000
12222005.02.18 08:32close6083.001.89431.89200.000030.004779.01
12232005.02.18 08:37buy6093.001.89371.89240.0000
12242005.02.18 08:47close6093.001.89461.89240.000027.004806.01
12252005.02.18 09:03buy6103.001.89481.89350.0000
12262005.02.18 09:59close6103.001.89561.89350.000024.004830.01
12272005.02.18 09:59buy6113.001.89321.89190.0000
12282005.02.18 10:59s/l6113.001.89191.89190.0000-39.004791.01
12292005.02.18 14:00buy6123.001.89321.89190.0000
12302005.02.18 14:59close6123.001.89411.89190.000027.004818.01
12312005.02.18 16:14buy6133.001.89311.89180.0000
12322005.02.18 16:17close6133.001.89371.89180.000018.004836.01
12332005.02.21 08:40buy6143.001.89671.89540.0000
12342005.02.21 09:00s/l6143.001.89541.89540.0000-39.004797.01
12352005.02.21 15:53buy6153.001.89651.89520.0000
12362005.02.21 16:59close6153.001.89761.89520.000033.004830.01
12372005.02.22 07:00buy6163.001.90721.90590.0000
12382005.02.22 07:05s/l6163.001.90591.90590.0000-39.004791.01
12392005.02.22 07:05buy6173.001.90591.90460.0000
12402005.02.22 07:22close6173.001.90701.90460.000033.004824.01
12412005.02.22 07:23buy6183.001.90721.90590.0000
12422005.02.22 08:01close6183.001.90841.90590.000036.004860.01
12432005.02.22 10:00buy6193.001.90951.90820.0000
12442005.02.22 10:59close6193.001.91061.90820.000033.004893.01
12452005.02.22 16:03buy6203.001.90761.90630.0000
12462005.02.22 17:07s/l6203.001.90631.90630.0000-39.004854.01
12472005.02.22 21:59buy6213.001.91041.90910.0000
12482005.02.22 22:47close6213.001.91161.90910.000036.004890.01
12492005.02.22 23:59buy6223.001.90781.90650.0000
12502005.02.23 01:01close6223.001.91061.90650.000082.954972.96
12512005.02.23 02:10buy6233.001.90701.90570.0000
12522005.02.23 03:04close6233.001.90861.90570.000048.005020.96
12532005.02.23 07:06sell6243.001.90851.90980.0000
12542005.02.23 08:59s/l6243.001.90981.90980.0000-39.004981.96
12552005.02.23 09:56buy6253.001.90811.90680.0000
12562005.02.23 11:00close6253.001.90991.90680.000054.005035.96
12572005.02.23 13:11buy6263.001.90821.90690.0000
12582005.02.23 13:35close6263.001.90951.90690.000039.005074.96
12592005.02.23 13:35buy6273.001.90991.90860.0000
12602005.02.23 13:47s/l6273.001.90861.90860.0000-39.005035.96
12612005.02.23 13:52buy6283.001.90801.90670.0000
12622005.02.23 14:30close6283.001.90931.90670.000039.005074.96
12632005.02.24 09:15sell6293.001.90681.90810.0000
12642005.02.24 10:00s/l6293.001.90811.90810.0000-39.005035.96
12652005.02.24 10:00sell6303.001.90841.90970.0000
12662005.02.24 10:04s/l6303.001.90971.90970.0000-39.004996.96
12672005.02.24 10:04sell6313.001.90961.91090.0000
12682005.02.24 10:08close6313.001.90871.91090.000027.005023.96
12692005.02.24 10:08sell6323.001.90841.90970.0000
12702005.02.24 10:13close6323.001.90751.90970.000027.005050.96
12712005.02.24 14:59buy6333.001.90761.90630.0000
12722005.02.24 15:00close6333.001.90921.90630.000048.005098.96
12732005.02.24 15:08sell6343.001.91001.91130.0000
12742005.02.24 15:14s/l6343.001.91131.91130.0000-39.005059.96
12752005.02.24 15:41sell6353.001.91031.91160.0000
12762005.02.24 15:47close6353.001.90881.91160.000045.005104.96
12772005.02.24 17:27buy6363.001.91111.90980.0000
12782005.02.24 20:59s/l6363.001.90981.90980.0000-39.005065.96
12792005.02.24 23:04sell6373.001.90951.91080.0000
12802005.02.24 23:59s/l6373.001.91081.91080.0000-39.005026.96
12812005.02.28 06:01buy6383.001.92111.91980.0000
12822005.02.28 07:03close6383.001.92221.91980.000033.005059.96
12832005.02.28 07:03sell6393.001.92221.92350.0000
12842005.02.28 07:59s/l6393.001.92351.92350.0000-39.005020.96
12852005.02.28 10:37buy6403.001.92321.92190.0000
12862005.02.28 10:59s/l6403.001.92191.92190.0000-39.004981.96
12872005.02.28 15:10buy6413.001.92321.92190.0000
12882005.02.28 15:59close6413.001.92421.92190.000030.005011.96
12892005.03.01 02:11sell6423.001.91961.92090.0000
12902005.03.01 02:50close6423.001.91831.92090.000039.005050.96
12912005.03.01 11:42buy6433.001.92081.91950.0000
12922005.03.01 12:17close6433.001.92191.91950.000033.005083.96
12932005.03.01 12:33buy6443.001.92051.91920.0000
12942005.03.01 12:59close6443.001.92171.91920.000036.005119.96
12952005.03.01 14:46sell6453.001.91991.92120.0000
12962005.03.01 16:00close6453.001.91831.92120.000048.005167.96
12972005.03.01 17:00sell6463.001.91991.92120.0000
12982005.03.01 20:59s/l6463.001.92121.92120.0000-39.005128.96
12992005.03.02 05:00sell6473.001.91771.91900.0000
13002005.03.02 06:56close6473.001.91661.91900.000033.005161.96
13012005.03.02 10:00sell6483.001.91161.91290.0000
13022005.03.02 10:18close6483.001.91051.91290.000033.005194.96
13032005.03.02 10:18sell6493.001.91021.91150.0000
13042005.03.02 10:40close6493.001.90911.91150.000033.005227.96
13052005.03.02 11:31sell6503.001.91051.91180.0000
13062005.03.02 12:00close6503.001.90921.91180.000039.005266.96
13072005.03.03 08:06sell6513.001.91111.91240.0000
13082005.03.03 08:34close6513.001.91011.91240.000030.005296.96
13092005.03.03 10:26sell6523.001.91041.91170.0000
13102005.03.03 11:00close6523.001.90961.91170.000024.005320.96
13112005.03.03 16:33sell6533.001.90891.91020.0000
13122005.03.03 17:03close6533.001.90781.91020.000033.005353.96
13132005.03.03 18:02sell6543.001.90751.90880.0000
13142005.03.03 20:00close6543.001.90661.90880.000027.005380.96
13152005.03.03 21:01sell6553.001.90721.90850.0000
13162005.03.03 22:00close6553.001.90651.90850.000021.005401.96
13172005.03.04 05:00sell6563.001.90701.90830.0000
13182005.03.04 08:00close6563.001.90601.90830.000030.005431.96
13192005.03.04 16:33buy6573.001.92331.92200.0000
13202005.03.04 16:35close6573.001.92401.92200.000021.005452.96
13212005.03.07 11:02sell6583.001.91621.91750.0000
13222005.03.07 11:27close6583.001.91481.91750.000042.005494.96
13232005.03.07 15:59sell6593.001.91641.91770.0000
13242005.03.07 17:00close6593.001.91391.91770.000075.005569.96
13252005.03.08 00:01sell6603.001.91501.91630.0000
13262005.03.08 00:50close6603.001.91421.91630.000024.005593.96
13272005.03.08 08:59buy6613.001.91961.91830.0000
13282005.03.08 09:46close6613.001.92051.91830.000027.005620.96
13292005.03.08 15:30buy6623.001.92831.92700.0000
13302005.03.08 15:56close6623.001.92921.92700.000027.005647.96
13312005.03.08 15:57buy6633.001.93021.92890.0000
13322005.03.08 16:08s/l6633.001.92891.92890.0000-39.005608.96
13332005.03.08 22:00buy6643.001.92861.92730.0000
13342005.03.08 22:38s/l6643.001.92731.92730.0000-39.005569.96
13352005.03.08 22:38buy6653.001.92751.92620.0000
13362005.03.08 22:50close6653.001.92851.92620.000030.005599.96
13372005.03.08 22:53buy6663.001.92891.92760.0000
13382005.03.09 00:42s/l6663.001.92761.92760.0000-40.055559.91
13392005.03.09 07:19buy6673.001.92831.92700.0000
13402005.03.09 07:59close6673.001.93011.92700.000054.005613.91
13412005.03.09 08:00buy6683.001.92901.92770.0000
13422005.03.09 08:28s/l6683.001.92771.92770.0000-39.005574.91
13432005.03.09 08:37buy6693.001.92771.92640.0000
13442005.03.09 08:47close6693.001.92871.92640.000030.005604.91
13452005.03.09 08:49buy6703.001.92901.92770.0000
13462005.03.09 08:55s/l6703.001.92771.92770.0000-39.005565.91
13472005.03.09 08:55buy6713.001.92771.92640.0000
13482005.03.09 08:58close6713.001.92881.92640.000033.005598.91
13492005.03.09 08:58buy6723.001.92921.92790.0000
13502005.03.09 08:59s/l6723.001.92791.92790.0000-39.005559.91
13512005.03.09 14:00sell6733.001.92331.92460.0000
13522005.03.09 14:59close6733.001.92131.92460.000060.005619.91
13532005.03.09 16:59sell6743.001.92671.92800.0000
13542005.03.09 18:41s/l6743.001.92801.92800.0000-39.005580.91
13552005.03.09 19:59buy6753.001.92361.92230.0000
13562005.03.09 20:59close6753.001.92531.92230.000051.005631.91
13572005.03.09 20:59sell6763.001.92511.92640.0000
13582005.03.09 21:36close6763.001.92421.92640.000027.005658.91
13592005.03.10 00:05sell6773.001.92441.92570.0000
13602005.03.10 00:45close6773.001.92301.92570.000042.005700.91
13612005.03.10 00:59sell6783.001.92581.92710.0000
13622005.03.10 02:59s/l6783.001.92711.92710.0000-39.005661.91
13632005.03.10 11:33buy6793.001.92711.92580.0000
13642005.03.10 13:02s/l6793.001.92581.92580.0000-39.005622.91
13652005.03.10 14:30sell6803.001.92661.92790.0000
13662005.03.10 14:59close6803.001.92371.92790.000087.005709.91
13672005.03.10 22:59sell6813.001.92351.92480.0000
13682005.03.10 23:39close6813.001.92191.92480.000048.005757.91
13692005.03.11 09:53sell6823.001.91961.92090.0000
13702005.03.11 09:57close6823.001.91821.92090.000042.005799.91
13712005.03.11 15:22buy6833.001.92481.92350.0000
13722005.03.11 16:00close6833.001.92661.92350.000054.005853.91
13732005.03.13 23:41buy6843.001.92581.92450.0000
13742005.03.13 23:50close6843.001.92651.92450.000021.005874.91
13752005.03.13 23:59buy6853.001.92521.92390.0000
13762005.03.14 00:59s/l6853.001.92391.92390.0000-40.055834.86
13772005.03.14 16:20sell6863.001.91271.91400.0000
13782005.03.14 16:38close6863.001.91131.91400.000042.005876.86
13792005.03.15 07:00sell6873.001.91421.91550.0000
13802005.03.15 07:41s/l6873.001.91551.91550.0000-39.005837.86
13812005.03.15 07:41sell6883.001.91541.91670.0000
13822005.03.15 07:59close6883.001.91181.91670.0000108.005945.86
13832005.03.15 13:00buy6893.001.92121.91990.0000
13842005.03.15 13:51close6893.001.92191.91990.000021.005966.86
13852005.03.15 13:59buy6903.001.91571.91440.0000
13862005.03.15 15:53s/l6903.001.91441.91440.0000-39.005927.86
13872005.03.15 20:11sell6913.001.91321.91450.0000
13882005.03.15 21:59close6913.001.91211.91450.000033.005960.86
13892005.03.16 08:39buy6923.001.92011.91880.0000
13902005.03.16 08:51close6923.001.92111.91880.000030.005990.86
13912005.03.16 08:59buy6933.001.92011.91880.0000
13922005.03.16 09:01close6933.001.92101.91880.000027.006017.86
13932005.03.16 12:03buy6943.001.92121.91990.0000
13942005.03.16 12:32close6943.001.92211.91990.000027.006044.86
13952005.03.16 12:32buy6953.001.92221.92090.0000
13962005.03.16 12:37close6953.001.92311.92090.000027.006071.86
13972005.03.16 12:53buy6963.001.92241.92110.0000
13982005.03.16 12:55close6963.001.92391.92110.000045.006116.86
13992005.03.16 14:41buy6973.001.92651.92520.0000
14002005.03.16 14:43close6973.001.92741.92520.000027.006143.86
14012005.03.16 18:10buy6983.001.92631.92500.0000
14022005.03.16 18:35s/l6983.001.92501.92500.0000-39.006104.86
14032005.03.16 18:35buy6993.001.92511.92380.0000
14042005.03.16 18:59close6993.001.92611.92380.000030.006134.86
14052005.03.16 18:59buy7003.001.92631.92500.0000
14062005.03.16 23:59s/l7003.001.92501.92500.0000-39.006095.86
14072005.03.17 09:02buy7013.001.92401.92270.0000
14082005.03.17 09:24close7013.001.92561.92270.000048.006143.86
14092005.03.17 11:35buy7023.001.92381.92250.0000
14102005.03.17 11:45close7023.001.92521.92250.000042.006185.86
14112005.03.17 11:56buy7033.001.92381.92250.0000
14122005.03.17 12:59s/l7033.001.92251.92250.0000-39.006146.86
14132005.03.18 15:59sell7043.001.91901.92030.0000
14142005.03.18 17:59s/l7043.001.92031.92030.0000-39.006107.86
14152005.03.21 02:59sell7053.001.91511.91640.0000
14162005.03.21 02:59close7053.001.91291.91640.000066.006173.86
14172005.03.21 15:59sell7063.001.89801.89930.0000
14182005.03.21 16:19close7063.001.89701.89930.000030.006203.86
14192005.03.22 17:16sell7073.001.89971.90100.0000
14202005.03.22 18:56close7073.001.89861.90100.000033.006236.86
14212005.03.23 09:00sell7083.001.88171.88300.0000
14222005.03.23 10:13close7083.001.88071.88300.000030.006266.86
14232005.03.23 10:30sell7093.001.88201.88330.0000
14242005.03.23 10:40close7093.001.88091.88330.000033.006299.86
14252005.03.23 12:59sell7103.001.87871.88000.0000
14262005.03.23 12:59close7103.001.87261.88000.0000183.006482.86
14272005.03.23 13:59sell7113.001.87591.87720.0000
14282005.03.23 13:59close7113.001.87421.87720.000051.006533.86
14292005.03.23 14:27sell7123.001.87691.87820.0000
14302005.03.23 14:30close7123.001.87611.87820.000024.006557.86
14312005.03.24 10:46sell7133.001.86951.87080.0000
14322005.03.24 10:47close7133.001.86851.87080.000030.006587.86
14332005.03.24 10:54sell7143.001.86951.87080.0000
14342005.03.24 12:00close7143.001.86831.87080.000036.006623.86
14352005.03.24 12:59sell7153.001.87181.87310.0000
14362005.03.24 13:00close7153.001.87011.87310.000051.006674.86
14372005.03.25 13:00sell7163.001.86991.87120.0000
14382005.03.25 13:55close7163.001.86871.87120.000036.006710.86
14392005.03.28 02:59sell7173.001.86401.86530.0000
14402005.03.28 02:59close7173.001.86321.86530.000024.006734.86
14412005.03.28 13:00sell7183.001.86331.86460.0000
14422005.03.28 13:32s/l7183.001.86461.86460.0000-39.006695.86
14432005.03.28 13:32sell7193.001.86451.86580.0000
14442005.03.28 13:59s/l7193.001.86581.86580.0000-39.006656.86
14452005.03.29 10:05buy7203.001.87251.87120.0000
14462005.03.29 10:31close7203.001.87421.87120.000051.006707.86
14472005.03.29 14:00buy7213.001.87331.87200.0000
14482005.03.29 14:21close7213.001.87441.87200.000033.006740.86
14492005.03.29 15:10buy7223.001.87481.87350.0000
14502005.03.29 15:18s/l7223.001.87351.87350.0000-39.006701.86
14512005.03.29 15:18buy7233.001.87331.87200.0000
14522005.03.29 15:40close7233.001.87441.87200.000033.006734.86
14532005.03.29 15:45buy7243.001.87361.87230.0000
14542005.03.29 15:59close7243.001.87501.87230.000042.006776.86
14552005.03.30 00:00buy7253.001.87501.87370.0000
14562005.03.30 00:59close7253.001.87661.87370.000048.006824.86
14572005.03.30 05:37buy7263.001.87861.87730.0000
14582005.03.30 05:59close7263.001.88001.87730.000042.006866.86
14592005.03.30 07:04buy7273.001.87891.87760.0000
14602005.03.30 07:56close7273.001.87981.87760.000027.006893.86
14612005.03.30 09:00buy7283.001.87981.87850.0000
14622005.03.30 09:44close7283.001.88071.87850.000027.006920.86
14632005.03.30 09:49buy7293.001.87981.87850.0000
14642005.03.30 10:00close7293.001.88041.87850.000018.006938.86
14652005.03.30 14:08buy7303.001.88201.88070.0000
14662005.03.30 14:41close7303.001.88311.88070.000033.006971.86
14672005.03.30 14:46buy7313.001.88201.88070.0000
14682005.03.30 15:02s/l7313.001.88071.88070.0000-39.006932.86
14692005.03.30 15:20buy7323.001.88011.87880.0000
14702005.03.30 15:30close7323.001.88151.87880.000042.006974.86
14712005.03.30 15:30buy7333.001.88001.87870.0000
14722005.03.30 15:30close7333.001.88161.87870.000048.007022.86
14732005.03.30 15:30buy7343.001.88001.87870.0000
14742005.03.30 15:32close7343.001.88111.87870.000033.007055.86
14752005.03.31 10:11buy7353.001.88181.88050.0000
14762005.03.31 11:00close7353.001.88261.88050.000024.007079.86
14772005.03.31 12:00buy7363.001.88231.88100.0000
14782005.03.31 12:59close7363.001.88661.88100.0000129.007208.86
14792005.03.31 15:59buy7373.001.88831.88700.0000
14802005.03.31 16:12close7373.001.88931.88700.000030.007238.86
14812005.03.31 22:59buy7383.001.88781.88650.0000
14822005.03.31 23:00close7383.001.88951.88650.000051.007289.86
14832005.04.01 07:42buy7393.001.88721.88590.0000
14842005.04.01 08:04s/l7393.001.88591.88590.0000-39.007250.86
14852005.04.01 13:00buy7403.001.88771.88640.0000
14862005.04.01 14:00s/l7403.001.88641.88640.0000-39.007211.86
14872005.04.01 14:20buy7413.001.88771.88640.0000
14882005.04.01 14:59s/l7413.001.88641.88640.0000-39.007172.86
14892005.04.04 07:00sell7423.001.87901.88030.0000
14902005.04.04 07:59close7423.001.87481.88030.0000126.007298.86
14912005.04.04 09:06sell7433.001.87771.87900.0000
14922005.04.04 09:47close7433.001.87631.87900.000042.007340.86
14932005.04.05 00:00buy7443.001.87571.87440.0000
14942005.04.05 01:15close7443.001.87651.87440.000024.007364.86
14952005.04.05 05:59buy7453.001.87541.87410.0000
14962005.04.05 06:10close7453.001.87661.87410.000036.007400.86
14972005.04.05 08:01sell7463.001.87481.87610.0000
14982005.04.05 08:24s/l7463.001.87611.87610.0000-39.007361.86
14992005.04.05 08:33sell7473.001.87481.87610.0000
15002005.04.05 11:00close7473.001.87401.87610.000024.007385.86
15012005.04.06 13:29sell7483.001.87941.88070.0000
15022005.04.06 14:09close7483.001.87851.88070.000027.007412.86
15032005.04.06 15:33sell7493.001.87811.87940.0000
15042005.04.06 16:01s/l7493.001.87941.87940.0000-39.007373.86
15052005.04.07 05:06buy7503.001.88231.88100.0000
15062005.04.07 05:59close7503.001.88361.88100.000039.007412.86
15072005.04.07 06:06buy7513.001.88241.88110.0000
15082005.04.07 06:54close7513.001.88351.88110.000033.007445.86
15092005.04.07 08:52buy7523.001.88241.88110.0000
15102005.04.07 08:59s/l7523.001.88111.88110.0000-39.007406.86
15112005.04.07 08:59buy7533.001.88081.87950.0000
15122005.04.07 09:59s/l7533.001.87951.87950.0000-39.007367.86
15132005.04.08 07:00sell7543.001.86921.87050.0000
15142005.04.08 08:57close7543.001.86811.87050.000033.007400.86
15152005.04.11 12:00buy7553.001.88981.88850.0000
15162005.04.11 12:04s/l7553.001.88851.88850.0000-39.007361.86
15172005.04.11 12:12buy7563.001.88851.88720.0000
15182005.04.11 12:25close7563.001.88961.88720.000033.007394.86
15192005.04.11 12:57buy7573.001.88861.88730.0000
15202005.04.11 12:59close7573.001.88981.88730.000036.007430.86
15212005.04.11 14:21buy7583.001.88861.88730.0000
15222005.04.11 14:56close7583.001.88971.88730.000033.007463.86
15232005.04.12 00:18buy7593.001.88981.88850.0000
15242005.04.12 01:27close7593.001.89091.88850.000033.007496.86
15252005.04.12 03:21buy7603.001.89071.88940.0000
15262005.04.12 06:59close7603.001.89341.88940.000081.007577.86
15272005.04.12 07:23buy7613.001.89121.88990.0000
15282005.04.12 08:17close7613.001.89251.88990.000039.007616.86
15292005.04.12 10:03buy7623.001.89151.89020.0000
15302005.04.12 10:44close7623.001.89261.89020.000033.007649.86
15312005.04.12 10:54buy7633.001.89151.89020.0000
15322005.04.12 10:59close7633.001.89361.89020.000063.007712.86
15332005.04.12 11:04buy7643.001.89251.89120.0000
15342005.04.12 11:16close7643.001.89361.89120.000033.007745.86
15352005.04.12 11:50buy7653.001.89271.89140.0000
15362005.04.12 11:59close7653.001.89421.89140.000045.007790.86
15372005.04.12 18:59sell7663.001.89101.89230.0000
15382005.04.12 22:46s/l7663.001.89231.89230.0000-39.007751.86
15392005.04.12 23:59buy7673.001.88981.88850.0000
15402005.04.13 00:00close7673.001.89181.88850.000058.957810.81
15412005.04.13 08:00buy7683.001.89291.89160.0000
15422005.04.13 08:18close7683.001.89401.89160.000033.007843.81
15432005.04.13 14:00sell7693.001.89161.89290.0000
15442005.04.13 14:15close7693.001.89041.89290.000036.007879.81
15452005.04.13 14:30sell7703.001.89151.89280.0000
15462005.04.13 14:30s/l7703.001.89281.89280.0000-39.007840.81
15472005.04.13 14:30sell7713.001.89281.89410.0000
15482005.04.13 14:31close7713.001.89181.89410.000030.007870.81
15492005.04.13 14:31sell7723.001.89191.89320.0000
15502005.04.13 14:47close7723.001.89091.89320.000030.007900.81
15512005.04.13 14:47sell7733.001.89201.89330.0000
15522005.04.13 14:47close7733.001.89081.89330.000036.007936.81
15532005.04.13 14:59sell7743.001.89221.89350.0000
15542005.04.13 17:05s/l7743.001.89351.89350.0000-39.007897.81
15552005.04.13 18:00buy7753.001.89271.89140.0000
15562005.04.13 19:00close7753.001.89401.89140.000039.007936.81
15572005.04.14 07:03sell7763.001.88911.89040.0000
15582005.04.14 08:01close7763.001.88801.89040.000033.007969.81
15592005.04.14 14:28sell7773.001.88151.88280.0000
15602005.04.14 14:52close7773.001.88071.88280.000024.007993.81
15612005.04.14 14:53sell7783.001.88141.88270.0000
15622005.04.14 14:53close7783.001.88051.88270.000027.008020.81
15632005.04.14 14:54sell7793.001.88151.88280.0000
15642005.04.14 14:55close7793.001.88071.88280.000024.008044.81
15652005.04.14 14:56sell7803.001.88111.88240.0000
15662005.04.14 14:59close7803.001.88021.88240.000027.008071.81
15672005.04.14 14:59sell7813.001.88101.88230.0000
15682005.04.14 15:23close7813.001.87981.88230.000036.008107.81
15692005.04.15 11:00buy7823.001.88311.88180.0000
15702005.04.15 11:59close7823.001.88701.88180.0000117.008224.81
15712005.04.15 13:00buy7833.001.88381.88250.0000
15722005.04.15 13:34close7833.001.88521.88250.000042.008266.81
15732005.04.15 13:37buy7843.001.88441.88310.0000
15742005.04.15 13:40close7843.001.88581.88310.000042.008308.81
15752005.04.15 13:40buy7853.001.88411.88280.0000
15762005.04.15 13:40close7853.001.88581.88280.000051.008359.81
15772005.04.18 06:59sell7863.001.89241.89370.0000
15782005.04.18 07:59s/l7863.001.89371.89370.0000-39.008320.81
15792005.04.18 10:32buy7873.001.89871.89740.0000
15802005.04.18 10:40close7873.001.89971.89740.000030.008350.81
15812005.04.18 14:52buy7883.001.89921.89790.0000
15822005.04.18 14:59close7883.001.90401.89790.0000144.008494.81
15832005.04.19 07:50buy7893.001.90491.90360.0000
15842005.04.19 07:59close7893.001.90901.90360.0000123.008617.81
15852005.04.20 13:00sell7903.001.91331.91460.0000
15862005.04.20 13:16s/l7903.001.91461.91460.0000-39.008578.81
15872005.04.20 13:17sell7913.001.91481.91610.0000
15882005.04.20 14:59s/l7913.001.91611.91610.0000-39.008539.81
15892005.04.20 16:32buy7923.001.91761.91630.0000
15902005.04.20 17:00close7923.001.91901.91630.000042.008581.81
15912005.04.20 18:15buy7933.001.91841.91710.0000
15922005.04.20 18:44close7933.001.91941.91710.000030.008611.81
15932005.04.20 18:54buy7943.001.91851.91720.0000
15942005.04.20 19:59close7943.001.92001.91720.000045.008656.81
15952005.04.21 08:53sell7953.001.91741.91870.0000
15962005.04.21 08:59close7953.001.91321.91870.0000126.008782.81
15972005.04.21 13:29sell7963.001.90981.91110.0000
15982005.04.21 13:40close7963.001.90891.91110.000027.008809.81
15992005.04.21 14:59sell7973.001.91301.91430.0000
16002005.04.21 15:02close7973.001.90871.91430.0000129.008938.81
16012005.04.21 17:21sell7983.001.91061.91190.0000
16022005.04.21 17:43close7983.001.90961.91190.000030.008968.81
16032005.04.21 17:46sell7993.001.90911.91040.0000
16042005.04.21 17:59close7993.001.90821.91040.000027.008995.81
16052005.04.21 19:02sell8003.001.90871.91000.0000
16062005.04.21 21:59close8003.001.90761.91000.000033.009028.81
16072005.04.22 08:59buy8013.001.90981.90850.0000
16082005.04.22 09:40close8013.001.91131.90850.000045.009073.81
16092005.04.22 19:00buy8023.001.91371.91240.0000
16102005.04.24 23:00close8023.001.91621.91240.000075.009148.81
16112005.04.25 14:06sell8033.001.91121.91250.0000
16122005.04.25 14:25close8033.001.91001.91250.000036.009184.81
16132005.04.25 14:59sell8043.001.91121.91250.0000
16142005.04.26 03:59s/l8043.001.91251.91250.0000-38.359146.45
16152005.04.26 08:59sell8053.001.90731.90860.0000
16162005.04.26 08:59close8053.001.90621.90860.000033.009179.45
16172005.04.26 11:00sell8063.001.90621.90750.0000
16182005.04.26 12:00close8063.001.90531.90750.000027.009206.45
16192005.04.27 07:00sell8073.001.90201.90330.0000
16202005.04.27 08:38close8073.001.90071.90330.000039.009245.45
16212005.04.27 15:59buy8083.001.90481.90350.0000
16222005.04.27 16:59s/l8083.001.90351.90350.0000-39.009206.45
16232005.04.28 06:59buy8093.001.90381.90250.0000
16242005.04.28 10:00s/l8093.001.90251.90250.0000-39.009167.45
16252005.04.28 12:00buy8103.001.90421.90290.0000
16262005.04.28 12:56close8103.001.90551.90290.000039.009206.45
16272005.04.28 12:59buy8113.001.90571.90440.0000
16282005.04.28 13:22close8113.001.90671.90440.000030.009236.45
16292005.04.29 07:00buy8123.001.91251.91120.0000
16302005.04.29 07:45close8123.001.91361.91120.000033.009269.45
16312005.04.29 07:49buy8133.001.91251.91120.0000
16322005.04.29 07:49close8133.001.91351.91120.000030.009299.45
16332005.04.29 10:19buy8143.001.91181.91050.0000
16342005.04.29 10:30close8143.001.91271.91050.000027.009326.45
16352005.04.29 10:35buy8153.001.91181.91050.0000
16362005.04.29 11:28close8153.001.91271.91050.000027.009353.45
16372005.05.02 08:22sell8163.001.90421.90550.0000
16382005.05.02 08:40close8163.001.90321.90550.000030.009383.45
16392005.05.03 11:59sell8173.001.89171.89300.0000
16402005.05.03 12:56close8173.001.89041.89300.000039.009422.45
16412005.05.03 15:59sell8183.001.89191.89320.0000
16422005.05.03 16:21close8183.001.89101.89320.000027.009449.45
16432005.05.04 05:59buy8193.001.90001.89870.0000
16442005.05.04 06:22close8193.001.90151.89870.000045.009494.45
16452005.05.04 15:28buy8203.001.90071.89940.0000
16462005.05.04 15:55close8203.001.90211.89940.000042.009536.45
16472005.05.05 13:54buy8213.001.90401.90270.0000
16482005.05.05 14:35close8213.001.90481.90270.000024.009560.45
16492005.05.05 17:00buy8223.001.90461.90330.0000
16502005.05.05 18:38close8223.001.90561.90330.000030.009590.45
16512005.05.05 21:00buy8233.001.90491.90360.0000
16522005.05.05 21:14close8233.001.90641.90360.000045.009635.45
16532005.05.05 21:27buy8243.001.90531.90400.0000
16542005.05.05 21:59s/l8243.001.90401.90400.0000-39.009596.45
16552005.05.06 00:47sell8253.001.90111.90240.0000
16562005.05.06 01:06s/l8253.001.90241.90240.0000-39.009557.45
16572005.05.06 14:30sell8263.001.89461.89590.0000
16582005.05.06 14:33close8263.001.89371.89590.000027.009584.45
16592005.05.06 14:35sell8273.001.89401.89530.0000
16602005.05.06 14:44close8273.001.89261.89530.000042.009626.45
16612005.05.06 14:44sell8283.001.89401.89530.0000
16622005.05.06 14:44close8283.001.89261.89530.000042.009668.45
16632005.05.08 23:24sell8293.001.89091.89220.0000
16642005.05.08 23:48close8293.001.88921.89220.000051.009719.45
16652005.05.09 07:24sell8303.001.88761.88890.0000
16662005.05.09 07:45close8303.001.88671.88890.000027.009746.45
16672005.05.09 07:59sell8313.001.88761.88890.0000
16682005.05.09 07:59close8313.001.88581.88890.000054.009800.45
16692005.05.09 08:00sell8323.001.88701.88830.0000
16702005.05.09 08:35close8323.001.88621.88830.000024.009824.45
16712005.05.09 08:40sell8333.001.88711.88840.0000
16722005.05.09 08:40close8333.001.88651.88840.000018.009842.45
16732005.05.09 08:41sell8343.001.88701.88830.0000
16742005.05.09 08:44close8343.001.88631.88830.000021.009863.45
16752005.05.10 07:59sell8353.001.87891.88020.0000
16762005.05.10 08:16s/l8353.001.88021.88020.0000-39.009824.45
16772005.05.10 08:16sell8363.001.88071.88200.0000
16782005.05.10 08:18close8363.001.87941.88200.000039.009863.45
16792005.05.10 08:22sell8373.001.87881.88010.0000
16802005.05.10 08:48close8373.001.87771.88010.000033.009896.45
16812005.05.10 08:59sell8383.001.88061.88190.0000
16822005.05.10 09:59close8383.001.87941.88190.000036.009932.45
16832005.05.10 10:59sell8393.001.88341.88470.0000
16842005.05.10 11:59close8393.001.88231.88470.000033.009965.45
16852005.05.10 14:00sell8403.001.88291.88420.0000
16862005.05.10 14:26close8403.001.88171.88420.000036.0010001.46
16872005.05.11 09:00buy8413.001.88531.88400.0000
16882005.05.11 09:25close8413.001.88591.88400.000018.0010019.46
16892005.05.11 09:25buy8423.001.88631.88500.0000
16902005.05.11 09:52s/l8423.001.88501.88500.0000-39.009980.45
16912005.05.11 09:52buy8433.001.88491.88360.0000
16922005.05.11 09:55close8433.001.88551.88360.000018.009998.45
16932005.05.11 09:55buy8443.001.88581.88450.0000
16942005.05.11 09:57close8443.001.88641.88450.000018.0010016.46
16952005.05.11 09:57buy8453.001.88611.88480.0000
16962005.05.11 09:59s/l8453.001.88481.88480.0000-39.009977.45
16972005.05.11 09:59buy8463.001.88501.88370.0000
16982005.05.11 10:59s/l8463.001.88371.88370.0000-39.009938.45
16992005.05.11 15:08sell8473.001.87611.87740.0000
17002005.05.11 15:09close8473.001.87501.87740.000033.009971.45
17012005.05.11 19:00sell8483.001.87211.87340.0000
17022005.05.11 22:59s/l8483.001.87341.87340.0000-39.009932.45
17032005.05.11 22:59sell8493.001.87321.87450.0000
17042005.05.11 23:07close8493.001.87211.87450.000033.009965.45
17052005.05.12 05:22sell8503.001.87221.87350.0000
17062005.05.12 05:59close8503.001.87081.87350.000042.0010007.46
17072005.05.12 08:34sell8513.001.86661.86790.0000
17082005.05.12 08:34close8513.001.86501.86790.000048.0010055.46
17092005.05.12 08:35sell8523.001.86721.86850.0000
17102005.05.12 08:59close8523.001.86541.86850.000054.0010109.46
17112005.05.12 09:00sell8533.001.86681.86810.0000
17122005.05.12 09:20close8533.001.86571.86810.000033.0010142.46
17132005.05.12 09:59sell8543.001.86761.86890.0000
17142005.05.12 10:59s/l8543.001.86891.86890.0000-39.0010103.46
17152005.05.13 14:24sell8553.001.85571.85700.0000
17162005.05.13 14:25close8553.001.85461.85700.000033.0010136.46
17172005.05.13 17:00sell8563.001.85091.85220.0000
17182005.05.13 19:00close8563.001.84971.85220.000036.0010172.46
17192005.05.16 08:46sell8573.001.84151.84280.0000
17202005.05.16 09:00s/l8573.001.84281.84280.0000-39.0010133.46
17212005.05.16 09:00sell8583.001.84331.84460.0000
17222005.05.16 09:23close8583.001.84181.84460.000045.0010178.46
17232005.05.16 11:47sell8593.001.83841.83970.0000
17242005.05.16 12:00close8593.001.83741.83970.000030.0010208.46
17252005.05.16 15:00sell8603.001.83661.83790.0000
17262005.05.16 15:00close8603.001.83491.83790.000051.0010259.46
17272005.05.16 15:14sell8613.001.83661.83790.0000
17282005.05.16 15:28close8613.001.83521.83790.000042.0010301.46
17292005.05.16 15:32sell8623.001.83671.83800.0000
17302005.05.16 18:12s/l8623.001.83801.83800.0000-39.0010262.46
17312005.05.17 10:37buy8633.001.83881.83750.0000
17322005.05.17 11:00close8633.001.84041.83750.000048.0010310.46
17332005.05.17 18:00sell8643.001.83971.84100.0000
17342005.05.17 18:59close8643.001.83681.84100.000087.0010397.46
17352005.05.17 20:00sell8653.001.83421.83550.0000
17362005.05.17 21:35s/l8653.001.83551.83550.0000-39.0010358.46
17372005.05.18 02:02sell8663.001.83171.83300.0000
17382005.05.18 02:08close8663.001.83061.83300.000033.0010391.46
17392005.05.18 02:18sell8673.001.83171.83300.0000
17402005.05.18 04:59s/l8673.001.83301.83300.0000-39.0010352.46
17412005.05.18 13:11buy8683.001.83281.83150.0000
17422005.05.18 13:25close8683.001.83421.83150.000042.0010394.46
17432005.05.18 13:25buy8693.001.83441.83310.0000
17442005.05.18 13:27s/l8693.001.83311.83310.0000-39.0010355.46
17452005.05.18 13:27buy8703.001.83331.83200.0000
17462005.05.18 14:30close8703.001.83461.83200.000039.0010394.46
17472005.05.19 04:23buy8713.001.84051.83920.0000
17482005.05.19 05:59s/l8713.001.83921.83920.0000-39.0010355.46
17492005.05.19 09:01buy8723.001.84041.83910.0000
17502005.05.19 09:31s/l8723.001.83911.83910.0000-39.0010316.46
17512005.05.23 15:17buy8733.001.82771.82640.0000
17522005.05.23 15:45close8733.001.82911.82640.000042.0010358.46
17532005.05.24 07:21buy8743.001.83011.82880.0000
17542005.05.24 07:59close8743.001.83141.82880.000039.0010397.46
17552005.05.24 13:16buy8753.001.83251.83120.0000
17562005.05.24 13:33close8753.001.83341.83120.000027.0010424.46
17572005.05.24 17:03sell8763.001.82901.83030.0000
17582005.05.24 17:07close8763.001.82771.83030.000039.0010463.46
17592005.05.25 12:19sell8773.001.82761.82890.0000
17602005.05.25 12:59s/l8773.001.82891.82890.0000-39.0010424.46
17612005.05.25 12:59sell8783.001.82921.83050.0000
17622005.05.25 13:59s/l8783.001.83051.83050.0000-39.0010385.46
17632005.05.26 13:00sell8793.001.82591.82720.0000
17642005.05.26 13:15close8793.001.82431.82720.000048.0010433.46
17652005.05.26 15:07sell8803.001.82331.82460.0000
17662005.05.26 15:59close8803.001.82081.82460.000075.0010508.46
17672005.05.27 12:53buy8813.001.82411.82280.0000
17682005.05.27 13:06s/l8813.001.82281.82280.0000-39.0010469.46
17692005.05.27 14:06sell8823.001.82471.82600.0000
17702005.05.27 14:59close8823.001.82361.82600.000033.0010502.46
17712005.05.27 16:26sell8833.001.82361.82490.0000
17722005.05.27 16:38close8833.001.82281.82490.000024.0010526.46
17732005.05.27 16:40sell8843.001.82361.82490.0000
17742005.05.27 17:07close8843.001.82281.82490.000024.0010550.46
17752005.05.27 19:02sell8853.001.82351.82480.0000
17762005.05.29 23:12close8853.001.82201.82480.000045.0010595.46
17772005.05.30 00:59sell8863.001.82231.82360.0000
17782005.05.30 01:59s/l8863.001.82361.82360.0000-39.0010556.46
17792005.05.30 15:00buy8873.001.82291.82160.0000
17802005.05.31 00:59s/l8873.001.82161.82160.0000-40.0510516.41
17812005.05.31 05:00sell8883.001.81441.81570.0000
17822005.05.31 05:47close8883.001.81331.81570.000033.0010549.41
17832005.05.31 14:49buy8893.001.82241.82110.0000
17842005.05.31 15:21close8893.001.82331.82110.000027.0010576.41
17852005.05.31 20:15sell8903.001.81791.81920.0000
17862005.05.31 22:22modify8903.001.81791.81700.0000
17872005.05.31 22:59s/l8903.001.8170181.81700.000026.4610602.87
17882005.06.01 00:59sell8913.001.81981.82110.0000
17892005.06.01 01:59s/l8913.001.82111.82110.0000-39.0010563.87
17902005.06.01 11:27sell8923.001.81431.81560.0000
17912005.06.01 11:36close8923.001.81311.81560.000036.0010599.87
17922005.06.01 23:13sell8933.001.81121.81250.0000
17932005.06.02 01:59s/l8933.001.81251.81250.0000-37.0610562.80
17942005.06.02 09:14buy8943.001.81631.81500.0000
17952005.06.02 09:17close8943.001.81771.81500.000042.0010604.80
17962005.06.02 09:29buy8953.001.81641.81510.0000
17972005.06.02 09:36close8953.001.81781.81510.000042.0010646.80
17982005.06.02 12:00buy8963.001.81501.81370.0000
17992005.06.02 13:59s/l8963.001.81371.81370.0000-39.0010607.80
18002005.06.02 14:00sell8973.001.81551.81680.0000
18012005.06.02 14:25modify8973.001.81551.81540.0000
18022005.06.02 14:26close8973.001.81461.81540.000027.0010634.80
18032005.06.02 14:30sell8983.001.81541.81670.0000
18042005.06.02 14:30modify8983.001.81541.81540.0000
18052005.06.02 14:30close8983.001.81441.81540.000030.0010664.80
18062005.06.02 14:34sell8993.001.81561.81690.0000
18072005.06.02 14:59s/l8993.001.81691.81690.0000-39.0010625.80
18082005.06.02 14:59sell9003.001.81681.81810.0000
18092005.06.02 15:00close9003.001.81541.81810.000042.0010667.80
18102005.06.02 15:00buy9013.001.81551.81420.0000
18112005.06.02 16:21close9013.001.81671.81420.000036.0010703.80
18122005.06.02 19:46buy9023.001.81591.81460.0000
18132005.06.03 00:59close9023.001.81881.81460.000085.9510789.75
18142005.06.06 04:48buy9033.001.81491.81360.0000
18152005.06.06 04:58close9033.001.81601.81360.000033.0010822.75
18162005.06.06 04:59buy9043.001.81661.81530.0000
18172005.06.06 06:00close9043.001.81771.81530.000033.0010855.75
18182005.06.07 10:39buy9053.001.83131.83000.0000
18192005.06.07 12:59s/l9053.001.83001.83000.0000-39.0010816.75
18202005.06.07 17:23buy9063.001.83371.83240.0000
18212005.06.07 18:59close9063.001.83461.83240.000027.0010843.75
18222005.06.07 21:00buy9073.001.83451.83320.0000
18232005.06.07 21:59close9073.001.83501.83320.000015.0010858.75
18242005.06.07 22:59buy9083.001.83321.83190.0000
18252005.06.07 23:18close9083.001.83471.83190.000045.0010903.75
18262005.06.08 07:00buy9093.001.83651.83520.0000
18272005.06.08 07:16close9093.001.83731.83520.000024.0010927.75
18282005.06.08 10:00buy9103.001.83691.83560.0000
18292005.06.08 10:59s/l9103.001.83561.83560.0000-39.0010888.75
18302005.06.08 10:59buy9113.001.83521.83390.0000
18312005.06.08 11:41close9113.001.83641.83390.000036.0010924.75
18322005.06.08 15:00buy9123.001.83631.83500.0000
18332005.06.08 15:18close9123.001.83721.83500.000027.0010951.75
18342005.06.08 15:40buy9133.001.83671.83540.0000
18352005.06.08 15:56close9133.001.83761.83540.000027.0010978.75
18362005.06.08 15:59buy9143.001.83681.83550.0000
18372005.06.08 16:59s/l9143.001.83551.83550.0000-39.0010939.75
18382005.06.09 07:00sell9153.001.82541.82670.0000
18392005.06.09 09:01close9153.001.82431.82670.000033.0010972.75
18402005.06.09 12:00sell9163.001.82451.82580.0000
18412005.06.09 12:14close9163.001.82321.82580.000039.0011011.75
18422005.06.09 13:00sell9173.001.82371.82500.0000
18432005.06.09 13:13close9173.001.82261.82500.000033.0011044.75
18442005.06.09 19:08sell9183.001.82091.82220.0000
18452005.06.10 01:00s/l9183.001.82221.82220.0000-38.3511006.40
18462005.06.10 10:46buy9193.001.82401.82270.0000
18472005.06.10 12:00close9193.001.82581.82270.000054.0011060.40
18482005.06.10 17:00sell9203.001.81341.81470.0000
18492005.06.10 17:05close9203.001.81211.81470.000039.0011099.40
18502005.06.10 19:12sell9213.001.81281.81410.0000
18512005.06.13 01:59close9213.001.80921.81410.0000108.6511208.04
18522005.06.13 10:42sell9223.001.80521.80650.0000
18532005.06.13 10:59close9223.001.80221.80650.000090.0011298.04
18542005.06.13 11:20sell9233.001.80491.80620.0000
18552005.06.13 11:25close9233.001.80361.80620.000039.0011337.04
18562005.06.13 11:59sell9243.001.80421.80550.0000
18572005.06.13 13:13close9243.001.80271.80550.000045.0011382.04
18582005.06.14 00:00sell9253.001.80741.80870.0000
18592005.06.14 01:29modify9253.001.80741.80660.0000
18602005.06.14 01:32close9253.001.80521.80660.000066.0011448.04
18612005.06.14 06:11sell9263.001.80731.80860.0000
18622005.06.14 06:49close9263.001.80621.80860.000033.0011481.04
18632005.06.14 13:17buy9273.001.81101.80970.0000
18642005.06.14 13:53s/l9273.001.80971.80970.0000-39.0011442.04
18652005.06.14 13:59buy9283.001.80741.80610.0000
18662005.06.14 15:13s/l9283.001.80611.80610.0000-39.0011403.04
18672005.06.15 06:04buy9293.001.80791.80660.0000
18682005.06.15 07:35close9293.001.80991.80660.000060.0011463.04
18692005.06.15 08:18buy9303.001.80901.80770.0000
18702005.06.15 08:59s/l9303.001.80771.80770.0000-39.0011424.04
18712005.06.15 12:02buy9313.001.80811.80680.0000
18722005.06.15 12:32close9313.001.80901.80680.000027.0011451.04
18732005.06.15 16:35buy9323.001.82031.81900.0000
18742005.06.15 16:59close9323.001.82301.81900.000081.0011532.04
18752005.06.15 17:31buy9333.001.82191.82060.0000
18762005.06.15 17:59close9333.001.82361.82060.000051.0011583.04
18772005.06.16 17:00buy9343.001.81971.81840.0000
18782005.06.16 17:59close9343.001.82101.81840.000039.0011622.04
18792005.06.17 15:46buy9353.001.82311.82180.0000
18802005.06.17 15:59close9353.001.82661.82180.0000105.0011727.04
18812005.06.17 16:00buy9363.001.82541.82410.0000
18822005.06.17 17:59close9363.001.82681.82410.000042.0011769.04
18832005.06.17 20:11buy9373.001.82971.82840.0000
18842005.06.19 23:00s/l9373.001.82841.82840.0000-39.0011730.04
18852005.06.20 02:00buy9383.001.82581.82450.0000
18862005.06.20 02:05close9383.001.82681.82450.000030.0011760.04
18872005.06.20 02:59buy9393.001.82601.82470.0000
18882005.06.20 04:00close9393.001.82701.82470.000030.0011790.04
18892005.06.20 14:37sell9403.001.82441.82570.0000
18902005.06.20 14:44close9403.001.82371.82570.000021.0011811.04
18912005.06.20 20:59sell9413.001.82481.82610.0000
18922005.06.20 21:46close9413.001.82371.82610.000033.0011844.04
18932005.06.20 22:00buy9423.001.82301.82170.0000
18942005.06.20 22:27close9423.001.82391.82170.000027.0011871.04
18952005.06.20 22:59buy9433.001.82281.82150.0000
18962005.06.20 23:59s/l9433.001.82151.82150.0000-39.0011832.04
18972005.06.21 00:58sell9443.001.82221.82350.0000
18982005.06.21 03:59s/l9443.001.82351.82350.0000-39.0011793.04
18992005.06.21 15:25buy9453.001.82361.82230.0000
19002005.06.21 16:47close9453.001.82431.82230.000021.0011814.04
19012005.06.22 14:11sell9463.001.82141.82270.0000
19022005.06.22 14:22close9463.001.82031.82270.000033.0011847.04
19032005.06.22 14:37sell9473.001.82171.82300.0000
19042005.06.22 14:56close9473.001.82061.82300.000033.0011880.04
19052005.06.22 14:59sell9483.001.82261.82390.0000
19062005.06.22 15:02close9483.001.82151.82390.000033.0011913.04
19072005.06.22 17:00sell9493.001.82201.82330.0000
19082005.06.22 23:00close9493.001.82101.82330.000030.0011943.04
19092005.06.23 13:58sell9503.001.81881.82010.0000
19102005.06.23 14:34s/l9503.001.82011.82010.0000-39.0011904.04
19112005.06.23 17:00sell9513.001.81821.81950.0000
19122005.06.23 18:32close9513.001.81731.81950.000027.0011931.04
19132005.06.24 06:13sell9523.001.81731.81860.0000
19142005.06.24 06:14close9523.001.81611.81860.000036.0011967.04
19152005.06.24 12:06buy9533.001.82111.81980.0000
19162005.06.24 12:20close9533.001.82221.81980.000033.0012000.04
19172005.06.24 15:02buy9543.001.82051.81920.0000
19182005.06.24 15:03close9543.001.82131.81920.000024.0012024.04
19192005.06.24 17:25buy9553.001.82201.82070.0000
19202005.06.24 19:59close9553.001.82401.82070.000060.0012084.04
19212005.06.27 06:01buy9563.001.82381.82250.0000
19222005.06.27 06:59close9563.001.82641.82250.000078.0012162.04
19232005.06.27 08:44buy9573.001.82821.82690.0000
19242005.06.27 10:00close9573.001.82911.82690.000027.0012189.04
19252005.06.27 17:16buy9583.001.82701.82570.0000
19262005.06.27 18:00close9583.001.82841.82570.000042.0012231.04
19272005.06.28 10:06sell9593.001.82221.82350.0000
19282005.06.28 10:40close9593.001.82091.82350.000039.0012270.04
19292005.06.28 14:23sell9603.001.81881.82010.0000
19302005.06.28 14:59close9603.001.81741.82010.000042.0012312.04
19312005.06.28 21:13sell9613.001.81671.81800.0000
19322005.06.29 05:00s/l9613.001.81801.81800.0000-38.3512273.69
19332005.06.29 08:14sell9623.001.81611.81740.0000
19342005.06.29 08:17close9623.001.81501.81740.000033.0012306.69
19352005.06.29 15:59sell9633.001.80761.80890.0000
19362005.06.29 16:00modify9633.001.80761.80660.0000
19372005.06.29 16:00close9633.001.80531.80660.000069.0012375.69
19382005.06.30 07:00buy9643.001.80661.80530.0000
19392005.06.30 07:57close9643.001.80811.80530.000045.0012420.69
19402005.06.30 23:00sell9653.001.79171.79300.0000
19412005.06.30 23:58close9653.001.79061.79300.000033.0012453.69
19422005.07.01 08:59sell9663.001.78041.78170.0000
19432005.07.01 08:59close9663.001.77761.78170.000084.0012537.69
19442005.07.01 09:01sell9673.001.78201.78330.0000
19452005.07.01 09:20close9673.001.78031.78330.000051.0012588.69
19462005.07.01 09:20sell9683.001.78091.78220.0000
19472005.07.01 09:21close9683.001.77951.78220.000042.0012630.69
19482005.07.01 09:23sell9693.001.77841.77970.0000
19492005.07.01 09:33close9693.001.77731.77970.000033.0012663.69
19502005.07.01 09:59sell9703.001.78261.78390.0000
19512005.07.01 10:41modify9703.001.78261.78240.0000
19522005.07.01 10:41close9703.001.77941.78240.000096.0012759.69
19532005.07.04 22:50sell9713.001.75931.76060.0000
19542005.07.04 23:59s/l9713.001.76061.76060.0000-39.0012720.69
19552005.07.05 08:00sell9723.001.75781.75910.0000
19562005.07.05 08:29close9723.001.75611.75910.000051.0012771.69
19572005.07.05 08:59sell9733.001.75991.76120.0000
19582005.07.05 09:59close9733.001.75571.76120.0000126.0012897.69
19592005.07.05 10:25sell9743.001.75701.75830.0000
19602005.07.05 10:30close9743.001.75481.75830.000066.0012963.69
19612005.07.05 10:35sell9753.001.75691.75820.0000
19622005.07.05 10:59close9753.001.75471.75820.000066.0013029.69
19632005.07.05 11:34sell9763.001.75611.75740.0000
19642005.07.05 11:59close9763.001.75321.75740.000087.0013116.69
19652005.07.05 15:00sell9773.001.75681.75810.0000
19662005.07.05 15:23close9773.001.75591.75810.000027.0013143.69
19672005.07.05 15:38sell9783.001.75641.75770.0000
19682005.07.05 15:46s/l9783.001.75771.75770.0000-39.0013104.69
19692005.07.05 15:46sell9793.001.75751.75880.0000
19702005.07.05 15:55close9793.001.75651.75880.000030.0013134.69
19712005.07.05 15:56sell9803.001.75651.75780.0000
19722005.07.05 16:56close9803.001.75481.75780.000051.0013185.69
19732005.07.05 17:38sell9813.001.75591.75720.0000
19742005.07.05 19:59s/l9813.001.75721.75720.0000-39.0013146.69
19752005.07.06 23:00sell9823.001.75401.75530.0000
19762005.07.06 23:37close9823.001.75231.75530.000051.0013197.69
19772005.07.07 03:59sell9833.001.75161.75290.0000
19782005.07.07 03:59close9833.001.75021.75290.000042.0013239.69
19792005.07.07 09:45sell9843.001.75271.75400.0000
19802005.07.07 09:59modify9843.001.75271.74650.0000
19812005.07.07 10:00close9843.001.74211.74650.0000318.0013557.69
19822005.07.07 10:59sell9853.001.74691.74820.0000
19832005.07.07 10:59modify9853.001.74691.74650.0000
19842005.07.07 11:18s/l9853.001.7465111.74650.000011.6813569.37
19852005.07.07 11:25sell9863.001.74781.74910.0000
19862005.07.07 11:25modify9863.001.74781.74650.0000
19872005.07.07 11:25close9863.001.74541.74650.000072.0013641.37
19882005.07.07 11:26sell9873.001.74781.74910.0000
19892005.07.07 11:28modify9873.001.74781.74650.0000
19902005.07.07 11:28close9873.001.74551.74650.000069.0013710.37
19912005.07.07 11:35sell9883.001.74771.74900.0000
19922005.07.07 11:38modify9883.001.74771.74650.0000
19932005.07.07 11:38s/l9883.001.7465111.74650.000035.6813746.05
19942005.07.08 11:59sell9893.001.73571.73700.0000
19952005.07.08 12:10s/l9893.001.73701.73700.0000-39.0013707.05
19962005.07.08 13:59sell9903.001.74161.74290.0000
19972005.07.08 14:29modify9903.001.74161.73840.0000
19982005.07.08 14:29close9903.001.73611.73840.0000165.0013872.05
19992005.07.11 05:36buy9913.001.74221.74090.0000
20002005.07.11 05:56close9913.001.74321.74090.000030.0013902.05
20012005.07.12 15:57buy9923.001.77161.77030.0000
20022005.07.12 15:59close9923.001.77491.77030.000099.0014001.05
20032005.07.13 10:00sell9933.001.76681.76810.0000
20042005.07.13 10:42close9933.001.76471.76810.000063.0014064.05
20052005.07.14 19:31sell9943.001.75651.75780.0000
20062005.07.14 19:37close9943.001.75521.75780.000039.0014103.05
20072005.07.15 08:27buy9953.001.76141.76010.0000
20082005.07.15 08:38close9953.001.76291.76010.000045.0014148.05
20092005.07.15 09:59buy9963.001.75981.75850.0000
20102005.07.15 11:04close9963.001.76131.75850.000045.0014193.05
20112005.07.18 09:58sell9973.001.74871.75000.0000
20122005.07.18 10:01close9973.001.74771.75000.000030.0014223.05
20132005.07.18 20:56sell9983.001.74901.75030.0000
20142005.07.18 21:59close9983.001.74801.75030.000030.0014253.05
20152005.07.18 23:00sell9993.001.74831.74960.0000
20162005.07.19 01:59close9993.001.74691.74960.000042.6514295.69
20172005.07.19 09:59sell10003.001.74251.74380.0000
20182005.07.19 10:00close10003.001.73991.74380.000078.0014373.69
20192005.07.19 12:00sell10013.001.74241.74370.0000
20202005.07.19 12:28close10013.001.74131.74370.000033.0014406.69
20212005.07.19 12:28sell10023.001.74111.74240.0000
20222005.07.19 12:33close10023.001.74011.74240.000030.0014436.69
20232005.07.19 14:00sell10033.001.73881.74010.0000
20242005.07.19 14:59modify10033.001.73881.73840.0000
20252005.07.19 14:59close10033.001.73761.73840.000036.0014472.69
20262005.07.19 15:00sell10043.001.73891.74020.0000
20272005.07.19 15:31modify10043.001.73891.73840.0000
20282005.07.19 15:31close10043.001.73761.73840.000039.0014511.69
20292005.07.20 00:04sell10053.001.73971.74100.0000
20302005.07.20 00:28modify10053.001.73971.73840.0000
20312005.07.20 00:28close10053.001.73751.73840.000066.0014577.69
20322005.07.20 07:00sell10063.001.73761.73890.0000
20332005.07.20 08:06close10063.001.73631.73890.000039.0014616.69
20342005.07.20 09:04sell10073.001.73721.73850.0000
20352005.07.20 09:16close10073.001.73571.73850.000045.0014661.69
20362005.07.20 09:27sell10083.001.73701.73830.0000
20372005.07.20 09:36s/l10083.001.73831.73830.0000-39.0014622.69
20382005.07.20 09:36sell10093.001.73821.73950.0000
20392005.07.20 09:53s/l10093.001.73951.73950.0000-39.0014583.69
20402005.07.20 09:53sell10103.001.73951.74080.0000
20412005.07.20 10:08s/l10103.001.74081.74080.0000-39.0014544.69
20422005.07.20 13:45sell10113.001.73841.73970.0000
20432005.07.20 14:07close10113.001.73741.73970.000030.0014574.69
20442005.07.20 15:59sell10123.001.73181.73310.0000
20452005.07.20 16:00close10123.001.73051.73310.000039.0014613.69
20462005.07.20 17:14sell10133.001.73111.73240.0000
20472005.07.20 17:19close10133.001.72901.73240.000063.0014676.69
20482005.07.20 17:59sell10143.001.73691.73820.0000
20492005.07.20 18:59s/l10143.001.73821.73820.0000-39.0014637.69
20502005.07.20 20:00buy10153.001.73691.73560.0000
20512005.07.20 20:02close10153.001.73861.73560.000051.0014688.69
20522005.07.20 20:59buy10163.001.73771.73640.0000
20532005.07.20 21:00close10163.001.74091.73640.000096.0014784.69
20542005.07.21 08:46buy10173.001.74391.74260.0000
20552005.07.21 08:59close10173.001.74821.74260.0000129.0014913.69
20562005.07.21 09:02buy10183.001.74641.74510.0000
20572005.07.21 09:10close10183.001.74811.74510.000051.0014964.69
20582005.07.21 09:33buy10193.001.74641.74510.0000
20592005.07.21 10:17s/l10193.001.74511.74510.0000-39.0014925.69
20602005.07.21 12:00buy10203.001.74711.74580.0000
20612005.07.21 12:03s/l10203.001.74581.74580.0000-39.0014886.69
20622005.07.21 12:03buy10213.001.74581.74450.0000
20632005.07.21 12:59close10213.001.75011.74450.0000129.0015015.69
20642005.07.21 13:02buy10223.001.74811.74680.0000
20652005.07.21 13:05close10223.001.74981.74680.000051.0015066.69
20662005.07.21 13:12buy10233.001.74811.74680.0000
20672005.07.21 13:16close10233.001.75011.74680.000060.0015126.69
20682005.07.21 13:59buy10243.001.74511.74380.0000
20692005.07.21 14:30close10243.001.74911.74380.0000120.0015246.69
20702005.07.22 11:59sell10253.001.74991.75120.0000
20712005.07.22 12:55close10253.001.74841.75120.000045.0015291.69
20722005.07.22 13:00sell10263.001.74811.74940.0000
20732005.07.22 13:59close10263.001.74371.74940.0000132.0015423.69
20742005.07.22 14:16sell10273.001.74551.74680.0000
20752005.07.22 14:59close10273.001.74411.74680.000042.0015465.69
20762005.07.22 16:26sell10283.001.74111.74240.0000
20772005.07.22 16:59close10283.001.73631.74240.0000144.0015609.69
20782005.07.22 17:58sell10293.001.73921.74050.0000
20792005.07.22 18:17close10293.001.73761.74050.000048.0015657.69
20802005.07.24 23:59sell10303.001.73901.74030.0000
20812005.07.25 00:02close10303.001.73741.74030.000048.6515706.34
20822005.07.25 08:59sell10313.001.73821.73950.0000
20832005.07.25 09:59s/l10313.001.73951.73950.0000-39.0015667.34
20842005.07.25 15:59buy10323.001.74251.74120.0000
20852005.07.25 15:59close10323.001.74541.74120.000087.0015754.34
20862005.07.25 22:50buy10333.001.74501.74370.0000
20872005.07.25 23:02close10333.001.74621.74370.000036.0015790.34
20882005.07.25 23:59buy10343.001.74391.74260.0000
20892005.07.26 00:44close10343.001.74521.74260.000037.9515828.29
20902005.07.26 10:34sell10353.001.73881.74010.0000
20912005.07.26 10:54close10353.001.73781.74010.000030.0015858.29
20922005.07.26 13:43sell10363.001.73801.73930.0000
20932005.07.26 13:59close10363.001.73621.73930.000054.0015912.29
20942005.07.26 14:00sell10373.001.73951.74080.0000
20952005.07.26 14:16close10373.001.73851.74080.000030.0015942.29
20962005.07.26 14:16sell10383.001.73821.73950.0000
20972005.07.26 14:17close10383.001.73721.73950.000030.0015972.29
20982005.07.26 14:20sell10393.001.73801.73930.0000
20992005.07.26 14:40close10393.001.73691.73930.000033.0016005.29
21002005.07.26 14:40sell10403.001.73691.73820.0000
21012005.07.26 14:44close10403.001.73591.73820.000030.0016035.29
21022005.07.26 14:52sell10413.001.73701.73830.0000
21032005.07.26 14:59s/l10413.001.73831.73830.0000-39.0015996.29
21042005.07.26 14:59sell10423.001.74161.74290.0000
21052005.07.26 15:59close10423.001.73961.74290.000060.0016056.29
21062005.07.27 08:00sell10433.001.73571.73700.0000
21072005.07.27 08:59s/l10433.001.73701.73700.0000-39.0016017.29
21082005.07.28 18:02buy10443.001.75541.75410.0000
21092005.07.28 18:07close10443.001.75651.75410.000033.0016050.29
21102005.07.29 15:00buy10453.001.75781.75650.0000
21112005.07.29 15:04close10453.001.75911.75650.000039.0016089.29
21122005.07.29 15:18buy10463.001.75761.75630.0000
21132005.07.29 15:20s/l10463.001.75631.75630.0000-39.0016050.29
21142005.07.29 15:20buy10473.001.75631.75500.0000
21152005.07.29 15:21close10473.001.75811.75500.000054.0016104.29
21162005.07.29 15:21buy10483.001.75761.75630.0000
21172005.07.29 15:26close10483.001.75931.75630.000051.0016155.29
21182005.07.29 15:57buy10493.001.75761.75630.0000
21192005.07.29 15:58s/l10493.001.75631.75630.0000-39.0016116.29
21202005.07.29 15:58buy10503.001.75641.75510.0000
21212005.07.29 15:58close10503.001.75781.75510.000042.0016158.29
21222005.07.29 16:00buy10513.001.75801.75670.0000
21232005.07.29 16:36close10513.001.75891.75670.000027.0016185.29
21242005.08.01 15:00buy10523.001.76911.76780.0000
21252005.08.01 15:10close10523.001.76981.76780.000021.0016206.29
21262005.08.01 15:15buy10533.001.76851.76720.0000
21272005.08.01 15:18close10533.001.76931.76720.000024.0016230.29
21282005.08.01 15:59buy10543.001.76971.76840.0000
21292005.08.01 16:00close10543.001.77101.76840.000039.0016269.29
21302005.08.02 02:32buy10553.001.76951.76820.0000
21312005.08.02 03:28close10553.001.77041.76820.000027.0016296.29
21322005.08.02 12:00buy10563.001.77171.77040.0000
21332005.08.02 12:49close10563.001.77271.77040.000030.0016326.29
21342005.08.02 13:00buy10573.001.77201.77070.0000
21352005.08.02 13:12close10573.001.77321.77070.000036.0016362.29
21362005.08.02 16:02buy10583.001.77181.77050.0000
21372005.08.02 18:59s/l10583.001.77051.77050.0000-39.0016323.29
21382005.08.03 02:01sell10593.001.76831.76960.0000
21392005.08.03 02:59close10593.001.76641.76960.000057.0016380.29
21402005.08.03 05:42sell10603.001.76671.76800.0000
21412005.08.03 06:59s/l10603.001.76801.76800.0000-39.0016341.29
21422005.08.03 10:59buy10613.001.77961.77830.0000
21432005.08.03 11:25close10613.001.78101.77830.000042.0016383.29
21442005.08.03 12:11buy10623.001.78071.77940.0000
21452005.08.03 12:59s/l10623.001.77941.77940.0000-39.0016344.29
21462005.08.03 12:59buy10633.001.77941.77810.0000
21472005.08.03 13:21close10633.001.78051.77810.000033.0016377.29
21482005.08.04 02:02buy10643.001.77801.77670.0000
21492005.08.04 02:53close10643.001.77881.77670.000024.0016401.29
21502005.08.04 09:00sell10653.001.77791.77920.0000
21512005.08.04 09:06close10653.001.77671.77920.000036.0016437.29
21522005.08.04 09:59sell10663.001.77761.77890.0000
21532005.08.04 10:59close10663.001.77651.77890.000033.0016470.29
21542005.08.04 11:41buy10673.001.77671.77540.0000
21552005.08.04 14:59close10673.001.77851.77540.000054.0016524.29
21562005.08.05 06:21sell10683.001.77761.77890.0000
21572005.08.05 06:45close10683.001.77691.77890.000021.0016545.29
21582005.08.05 08:49buy10693.001.77841.77710.0000
21592005.08.05 10:00close10693.001.77921.77710.000024.0016569.29
21602005.08.05 12:01buy10703.001.77811.77680.0000
21612005.08.05 12:59s/l10703.001.77681.77680.0000-39.0016530.29
21622005.08.05 13:59sell10713.001.77731.77860.0000
21632005.08.05 13:59close10713.001.77441.77860.000087.0016617.29
21642005.08.05 14:33sell10723.001.77641.77770.0000
21652005.08.05 14:35close10723.001.77561.77770.000024.0016641.29
21662005.08.05 14:36sell10733.001.77511.77640.0000
21672005.08.05 14:36close10733.001.77391.77640.000036.0016677.29
21682005.08.05 14:40sell10743.001.77521.77650.0000
21692005.08.05 14:41s/l10743.001.77651.77650.0000-39.0016638.29
21702005.08.05 14:41sell10753.001.77641.77770.0000
21712005.08.05 14:41close10753.001.77541.77770.000030.0016668.29
21722005.08.05 14:41sell10763.001.77511.77640.0000
21732005.08.05 14:41s/l10763.001.77641.77640.0000-39.0016629.29
21742005.08.05 14:41sell10773.001.77641.77770.0000
21752005.08.05 14:42close10773.001.77561.77770.000024.0016653.29
21762005.08.05 14:42sell10783.001.77601.77730.0000
21772005.08.05 14:43close10783.001.77511.77730.000027.0016680.29
21782005.08.05 14:43sell10793.001.77501.77630.0000
21792005.08.05 14:44s/l10793.001.77631.77630.0000-39.0016641.29
21802005.08.05 14:44sell10803.001.77611.77740.0000
21812005.08.05 14:45close10803.001.77521.77740.000027.0016668.29
21822005.08.05 14:45sell10813.001.77501.77630.0000
21832005.08.05 14:56close10813.001.77361.77630.000042.0016710.29
21842005.08.05 15:27sell10823.001.77501.77630.0000
21852005.08.05 15:48close10823.001.77421.77630.000024.0016734.29
21862005.08.05 18:59sell10833.001.77721.77850.0000
21872005.08.05 19:59s/l10833.001.77851.77850.0000-39.0016695.29
21882005.08.08 02:11sell10843.001.77521.77650.0000
21892005.08.08 02:59close10843.001.77411.77650.000033.0016728.29
21902005.08.08 12:39buy10853.001.78851.78720.0000
21912005.08.08 13:07s/l10853.001.78721.78720.0000-39.0016689.29
21922005.08.09 06:00buy10863.001.78751.78620.0000
21932005.08.09 06:59close10863.001.78931.78620.000054.0016743.29
21942005.08.09 07:00buy10873.001.78581.78450.0000
21952005.08.09 07:42close10873.001.78721.78450.000042.0016785.29
21962005.08.09 07:59buy10883.001.78671.78540.0000
21972005.08.09 08:59s/l10883.001.78541.78540.0000-39.0016746.29
21982005.08.09 11:00sell10893.001.78411.78540.0000
21992005.08.09 18:59s/l10893.001.78541.78540.0000-39.0016707.29
22002005.08.10 03:29buy10903.001.78791.78660.0000
22012005.08.10 05:59close10903.001.79041.78660.000075.0016782.29
22022005.08.10 07:22buy10913.001.78861.78730.0000
22032005.08.10 07:23close10913.001.79001.78730.000042.0016824.29
22042005.08.10 15:33buy10923.001.79361.79230.0000
22052005.08.10 15:54close10923.001.79531.79230.000051.0016875.29
22062005.08.10 15:59buy10933.001.79241.79110.0000
22072005.08.10 16:59close10933.001.79481.79110.000072.0016947.29
22082005.08.10 22:53buy10943.001.79501.79370.0000
22092005.08.10 23:19close10943.001.79651.79370.000045.0016992.29
22102005.08.11 04:01buy10953.001.79841.79710.0000
22112005.08.11 07:28close10953.001.79951.79710.000033.0017025.29
22122005.08.11 23:00buy10963.001.81101.80970.0000
22132005.08.11 23:08close10963.001.81271.80970.000051.0017076.29
22142005.08.11 23:58buy10973.001.81101.80970.0000
22152005.08.12 02:20s/l10973.001.80971.80970.0000-40.0517036.24
22162005.08.15 17:59sell10983.001.81021.81150.0000
22172005.08.15 18:59s/l10983.001.81151.81150.0000-39.0016997.24
22182005.08.16 09:00buy10993.001.81001.80870.0000
22192005.08.16 09:06close10993.001.81111.80870.000033.0017030.24
22202005.08.16 13:00sell11003.001.80791.80920.0000
22212005.08.16 13:06close11003.001.80681.80920.000033.0017063.24
22222005.08.16 13:13sell11013.001.80641.80770.0000
22232005.08.16 13:19s/l11013.001.80771.80770.0000-39.0017024.24
22242005.08.16 13:19sell11023.001.80791.80920.0000
22252005.08.16 14:38close11023.001.80631.80920.000048.0017072.24
22262005.08.16 21:01buy11033.001.80981.80850.0000
22272005.08.16 23:00close11033.001.81131.80850.000045.0017117.24
22282005.08.17 10:30sell11043.001.80811.80940.0000
22292005.08.17 10:30close11043.001.80661.80940.000045.0017162.24
22302005.08.17 10:30sell11053.001.80811.80940.0000
22312005.08.17 10:31s/l11053.001.80941.80940.0000-39.0017123.24
22322005.08.17 10:32sell11063.001.80811.80940.0000
22332005.08.17 10:37close11063.001.80681.80940.000039.0017162.24
22342005.08.17 11:00buy11073.001.80821.80690.0000
22352005.08.17 11:59close11073.001.80971.80690.000045.0017207.24
22362005.08.17 13:20buy11083.001.80951.80820.0000
22372005.08.17 14:31s/l11083.001.80821.80820.0000-39.0017168.24
22382005.08.17 17:56sell11093.001.80701.80830.0000
22392005.08.17 18:34close11093.001.80531.80830.000051.0017219.24
22402005.08.18 00:04sell11103.001.80601.80730.0000
22412005.08.18 00:59close11103.001.80441.80730.000048.0017267.24
22422005.08.18 04:19buy11113.001.80491.80360.0000
22432005.08.18 04:39close11113.001.80601.80360.000033.0017300.24
22442005.08.18 06:28sell11123.001.80551.80680.0000
22452005.08.18 07:41close11123.001.80411.80680.000042.0017342.24
22462005.08.18 09:00buy11133.001.80481.80350.0000
22472005.08.18 09:30close11133.001.80581.80350.000030.0017372.24
22482005.08.18 11:47sell11143.001.80481.80610.0000
22492005.08.18 11:59close11143.001.80311.80610.000051.0017423.24
22502005.08.18 13:00sell11153.001.79821.79950.0000
22512005.08.18 13:59close11153.001.79501.79950.000096.0017519.24
22522005.08.18 18:03sell11163.001.79481.79610.0000
22532005.08.18 18:59close11163.001.79341.79610.000042.0017561.24
22542005.08.18 22:00sell11173.001.79511.79640.0000
22552005.08.18 23:51close11173.001.79381.79640.000039.0017600.24
22562005.08.19 08:00sell11183.001.79121.79250.0000
22572005.08.19 08:00s/l11183.001.79251.79250.0000-39.0017561.24
22582005.08.19 15:15sell11193.001.79401.79530.0000
22592005.08.19 15:21close11193.001.79271.79530.000039.0017600.24
22602005.08.22 09:59buy11203.001.79641.79510.0000
22612005.08.22 10:00close11203.001.79861.79510.000066.0017666.24
22622005.08.22 11:59buy11213.001.79951.79820.0000
22632005.08.22 11:59close11213.001.80381.79820.0000129.0017795.24
22642005.08.22 13:53buy11223.001.80281.80150.0000
22652005.08.22 14:03close11223.001.80411.80150.000039.0017834.24
22662005.08.22 23:00buy11233.001.80051.79920.0000
22672005.08.22 23:59close11233.001.80151.79920.000030.0017864.24
22682005.08.23 16:04buy11243.001.79981.79850.0000
22692005.08.23 16:59close11243.001.80081.79850.000030.0017894.24
22702005.08.24 02:00sell11253.001.79911.80040.0000
22712005.08.24 02:59close11253.001.79631.80040.000084.0017978.24
22722005.08.24 08:01sell11263.001.79361.79490.0000
22732005.08.24 09:07close11263.001.79231.79490.000039.0018017.24
22742005.08.24 09:59sell11273.001.79471.79600.0000
22752005.08.24 10:14close11273.001.79261.79600.000063.0018080.24
22762005.08.24 14:31buy11283.001.79831.79700.0000
22772005.08.24 14:31close11283.001.79951.79700.000036.0018116.24
22782005.08.24 14:32buy11293.001.79841.79710.0000
22792005.08.24 16:22close11293.001.79991.79710.000045.0018161.24
22802005.08.25 07:01buy11303.001.80541.80410.0000
22812005.08.25 09:59s/l11303.001.80411.80410.0000-39.0018122.24
22822005.08.25 19:59buy11313.001.80311.80180.0000
22832005.08.25 23:59s/l11313.001.80181.80180.0000-39.0018083.24
22842005.08.26 06:02buy11323.001.80241.80110.0000
22852005.08.26 06:41close11323.001.80391.80110.000045.0018128.24
22862005.08.28 23:06sell11333.001.80731.80860.0000
22872005.08.28 23:15close11333.001.80601.80860.000039.0018167.24
22882005.08.29 12:32sell11343.001.80371.80500.0000
22892005.08.29 12:59close11343.001.80281.80500.000027.0018194.24
22902005.08.30 13:40sell11353.001.78601.78730.0000
22912005.08.30 14:02close11353.001.78491.78730.000033.0018227.24
22922005.08.30 15:51sell11363.001.78661.78790.0000
22932005.08.30 15:59close11363.001.78421.78790.000072.0018299.24
22942005.08.30 17:00sell11373.001.78451.78580.0000
22952005.08.30 17:05s/l11373.001.78581.78580.0000-39.0018260.24
22962005.08.30 17:07sell11383.001.78581.78710.0000
22972005.08.30 17:42close11383.001.78471.78710.000033.0018293.24
22982005.08.30 17:42sell11393.001.78471.78600.0000
22992005.08.30 18:59s/l11393.001.78601.78600.0000-39.0018254.24
23002005.08.31 05:30sell11403.001.78641.78770.0000
23012005.08.31 05:59close11403.001.78521.78770.000036.0018290.24
23022005.08.31 07:00sell11413.001.78531.78660.0000
23032005.08.31 07:49close11413.001.78431.78660.000030.0018320.24
23042005.08.31 08:38sell11423.001.78511.78640.0000
23052005.08.31 08:52close11423.001.78411.78640.000030.0018350.24
23062005.08.31 10:07sell11433.001.78531.78660.0000
23072005.08.31 10:59close11433.001.78321.78660.000063.0018413.24
23082005.08.31 11:00sell11443.001.78471.78600.0000
23092005.08.31 11:19s/l11443.001.78601.78600.0000-39.0018374.24
23102005.08.31 11:19sell11453.001.78581.78710.0000
23112005.08.31 11:30close11453.001.78471.78710.000033.0018407.24
23122005.08.31 11:35sell11463.001.78501.78630.0000
23132005.08.31 11:55close11463.001.78391.78630.000033.0018440.24
23142005.08.31 11:55sell11473.001.78391.78520.0000
23152005.08.31 12:28s/l11473.001.78521.78520.0000-39.0018401.24
23162005.08.31 13:36buy11483.001.78511.78380.0000
23172005.08.31 13:59close11483.001.78901.78380.0000117.0018518.24
23182005.08.31 15:59buy11493.001.79731.79600.0000
23192005.08.31 15:59close11493.001.80121.79600.0000117.0018635.24
23202005.08.31 17:59buy11503.001.80261.80130.0000
23212005.08.31 18:25close11503.001.80451.80130.000057.0018692.24
23222005.09.01 13:59buy11513.001.81401.81270.0000
23232005.09.01 13:59close11513.001.81651.81270.000075.0018767.24
23242005.09.01 14:54buy11523.001.81601.81470.0000
23252005.09.01 15:00close11523.001.82931.81470.0000399.0019166.24
23262005.09.01 15:59buy11533.001.82761.82630.0000
23272005.09.01 16:55close11533.001.82871.82630.000033.0019199.24
23282005.09.01 19:59buy11543.001.83311.83180.0000
23292005.09.01 20:22close11543.001.83381.83180.000021.0019220.24
23302005.09.02 09:00buy11553.001.83591.83460.0000
23312005.09.02 09:42close11553.001.83711.83460.000036.0019256.24
23322005.09.02 09:42buy11563.001.83731.83600.0000
23332005.09.02 09:49close11563.001.83841.83600.000033.0019289.24
23342005.09.02 09:49buy11573.001.83871.83740.0000
23352005.09.02 09:59s/l11573.001.83741.83740.0000-39.0019250.24
23362005.09.02 09:59buy11583.001.83691.83560.0000
23372005.09.02 10:02close11583.001.83851.83560.000048.0019298.24
23382005.09.02 14:50buy11593.001.83531.83400.0000
23392005.09.02 14:58s/l11593.001.83401.83400.0000-39.0019259.24
23402005.09.02 15:00buy11603.001.83771.83640.0000
23412005.09.02 15:59close11603.001.84181.83640.0000123.0019382.24
23422005.09.02 19:00buy11613.001.84291.84160.0000
23432005.09.02 20:15close11613.001.84461.84160.000051.0019433.24
23442005.09.06 00:15sell11623.001.84331.84460.0000
23452005.09.06 00:39close11623.001.84261.84460.000021.0019454.24
23462005.09.06 05:15sell11633.001.84111.84240.0000
23472005.09.06 06:19close11633.001.84031.84240.000024.0019478.24
23482005.09.06 08:00sell11643.001.84161.84290.0000
23492005.09.06 08:17close11643.001.84061.84290.000030.0019508.24
23502005.09.06 08:28sell11653.001.84111.84240.0000
23512005.09.06 08:35close11653.001.84011.84240.000030.0019538.24
23522005.09.06 08:59sell11663.001.84111.84240.0000
23532005.09.06 10:43s/l11663.001.84241.84240.0000-39.0019499.24
23542005.09.06 14:09buy11673.001.84491.84360.0000
23552005.09.06 14:25close11673.001.84621.84360.000039.0019538.24
23562005.09.06 14:35buy11683.001.84491.84360.0000
23572005.09.06 14:59s/l11683.001.84361.84360.0000-39.0019499.24
23582005.09.07 08:12buy11693.001.84031.83900.0000
23592005.09.07 08:55close11693.001.84201.83900.000051.0019550.24
23602005.09.07 08:59buy11703.001.84051.83920.0000
23612005.09.07 10:19close11703.001.84331.83920.000084.0019634.24
23622005.09.08 14:36buy11713.001.83991.83860.0000
23632005.09.08 14:52close11713.001.84261.83860.000081.0019715.24
23642005.09.08 15:59buy11723.001.83821.83690.0000
23652005.09.08 16:12close11723.001.84071.83690.000075.0019790.24
23662005.09.09 03:48buy11733.001.83751.83620.0000
23672005.09.09 04:02close11733.001.83861.83620.000033.0019823.24
23682005.09.09 08:58sell11743.001.83801.83930.0000
23692005.09.09 08:59close11743.001.83601.83930.000060.0019883.24
23702005.09.09 09:00sell11753.001.83831.83960.0000
23712005.09.09 09:46close11753.001.83711.83960.000036.0019919.24
23722005.09.09 11:00sell11763.001.83631.83760.0000
23732005.09.09 11:42close11763.001.83501.83760.000039.0019958.24
23742005.09.09 11:59sell11773.001.83651.83780.0000
23752005.09.09 12:59s/l11773.001.83781.83780.0000-39.0019919.24
23762005.09.09 15:23buy11783.001.83961.83830.0000
23772005.09.09 16:03s/l11783.001.83831.83830.0000-39.0019880.24
23782005.09.12 00:13buy11793.001.84161.84030.0000
23792005.09.12 02:27s/l11793.001.84031.84030.0000-39.0019841.24
23802005.09.12 03:59sell11803.001.83671.83800.0000
23812005.09.12 04:47close11803.001.83571.83800.000030.0019871.24
23822005.09.13 07:11sell11813.001.82221.82350.0000
23832005.09.13 08:10close11813.001.82051.82350.000051.0019922.24
23842005.09.13 09:39sell11823.001.82171.82300.0000
23852005.09.13 10:11s/l11823.001.82301.82300.0000-39.0019883.24
23862005.09.13 16:07sell11833.001.82301.82430.0000
23872005.09.13 17:31close11833.001.82151.82430.000045.0019928.24
23882005.09.14 08:57buy11843.001.82471.82340.0000
23892005.09.14 09:14s/l11843.001.82341.82340.0000-39.0019889.24
23902005.09.14 12:59buy11853.001.82581.82450.0000
23912005.09.14 12:59close11853.001.82871.82450.000087.0019976.24
23922005.09.14 15:59buy11863.001.82441.82310.0000
23932005.09.14 16:59close11863.001.82681.82310.000072.0020048.24
23942005.09.15 03:59sell11873.001.81861.81990.0000
23952005.09.15 04:38close11873.001.81761.81990.000030.0020078.24
23962005.09.15 08:32sell11883.001.81741.81870.0000
23972005.09.15 08:46close11883.001.81651.81870.000027.0020105.24
23982005.09.15 10:59sell11893.001.80991.81120.0000
23992005.09.15 10:59close11893.001.80881.81120.000033.0020138.24
24002005.09.15 12:00sell11903.001.80871.81000.0000
24012005.09.15 12:59close11903.001.80711.81000.000048.0020186.24
24022005.09.15 14:00sell11913.001.80791.80920.0000
24032005.09.15 14:02close11913.001.80741.80920.000015.0020201.24
24042005.09.15 14:13sell11923.001.80741.80870.0000
24052005.09.15 14:14close11923.001.80661.80870.000024.0020225.24
24062005.09.15 14:19sell11933.001.80741.80870.0000
24072005.09.15 14:36close11933.001.80671.80870.000021.0020246.24
24082005.09.15 14:43sell11943.001.80761.80890.0000
24092005.09.15 14:51close11943.001.80681.80890.000024.0020270.24
24102005.09.15 15:05sell11953.001.80681.80810.0000
24112005.09.15 15:22close11953.001.80581.80810.000030.0020300.24
24122005.09.15 15:25sell11963.001.80511.80640.0000
24132005.09.15 15:40s/l11963.001.80641.80640.0000-39.0020261.24
24142005.09.15 15:40sell11973.001.80631.80760.0000
24152005.09.15 15:48close11973.001.80511.80760.000036.0020297.24
24162005.09.15 15:48sell11983.001.80501.80630.0000
24172005.09.15 15:54s/l11983.001.80631.80630.0000-39.0020258.24
24182005.09.15 15:54sell11993.001.80621.80750.0000
24192005.09.15 16:08close11993.001.80521.80750.000030.0020288.24
24202005.09.15 16:15sell12003.001.80711.80840.0000
24212005.09.15 16:17close12003.001.80661.80840.000015.0020303.24
24222005.09.15 16:59sell12013.001.80741.80870.0000
24232005.09.15 17:05close12013.001.80541.80870.000060.0020363.24
24242005.09.15 18:00sell12023.001.80651.80780.0000
24252005.09.15 18:11close12023.001.80491.80780.000048.0020411.24
24262005.09.15 18:22sell12033.001.80651.80780.0000
24272005.09.15 19:24close12033.001.80551.80780.000030.0020441.24
24282005.09.15 20:45sell12043.001.80601.80730.0000
24292005.09.15 22:59s/l12043.001.80731.80730.0000-39.0020402.24
24302005.09.16 14:59sell12053.001.80521.80650.0000
24312005.09.16 15:54close12053.001.80421.80650.000030.0020432.24
24322005.09.16 17:00sell12063.001.80431.80560.0000
24332005.09.16 17:51close12063.001.80321.80560.000033.0020465.24
24342005.09.16 17:59sell12073.001.80551.80680.0000
24352005.09.16 18:59s/l12073.001.80681.80680.0000-39.0020426.24
24362005.09.16 18:59sell12083.001.80811.80940.0000
24372005.09.18 23:04close12083.001.80311.80940.0000150.0020576.24
24382005.09.19 07:22sell12093.001.80201.80330.0000
24392005.09.19 07:39close12093.001.80051.80330.000045.0020621.24
24402005.09.19 07:40sell12103.001.80051.80180.0000
24412005.09.19 08:07close12103.001.79951.80180.000030.0020651.24
24422005.09.19 08:59sell12113.001.80311.80440.0000
24432005.09.19 09:28close12113.001.80061.80440.000075.0020726.24
24442005.09.19 16:59buy12123.001.80251.80120.0000
24452005.09.19 18:06close12123.001.80411.80120.000048.0020774.24
24462005.09.19 18:23sell12133.001.80331.80460.0000
24472005.09.19 18:54close12133.001.80171.80460.000048.0020822.24
24482005.09.20 08:14buy12143.001.80401.80270.0000
24492005.09.20 08:29close12143.001.80561.80270.000048.0020870.24
24502005.09.20 09:59buy12153.001.80271.80140.0000
24512005.09.20 10:00close12153.001.80581.80140.000093.0020963.24
24522005.09.20 12:19buy12163.001.80381.80250.0000
24532005.09.20 12:48close12163.001.80561.80250.000054.0021017.24
24542005.09.20 12:59buy12173.001.80441.80310.0000
24552005.09.20 13:26close12173.001.80601.80310.000048.0021065.24
24562005.09.21 00:00sell12183.001.79911.80040.0000
24572005.09.21 00:42close12183.001.79781.80040.000039.0021104.24
24582005.09.21 03:59sell12193.001.80181.80310.0000
24592005.09.21 04:59s/l12193.001.80311.80310.0000-39.0021065.24
24602005.09.21 07:24buy12203.001.80661.80530.0000
24612005.09.21 07:30close12203.001.80831.80530.000051.0021116.24
24622005.09.21 07:37buy12213.001.80661.80530.0000
24632005.09.21 07:59s/l12213.001.80531.80530.0000-39.0021077.24
24642005.09.21 15:06buy12223.001.81041.80910.0000
24652005.09.21 16:59s/l12223.001.80911.80910.0000-39.0021038.24
24662005.09.22 08:00buy12233.001.80811.80680.0000
24672005.09.22 08:27close12233.001.80941.80680.000039.0021077.24
24682005.09.22 08:59buy12243.001.80741.80610.0000
24692005.09.22 09:59s/l12243.001.80611.80610.0000-39.0021038.24
24702005.09.22 16:03sell12253.001.79291.79420.0000
24712005.09.22 16:12close12253.001.79171.79420.000036.0021074.24
24722005.09.22 18:39sell12263.001.79081.79210.0000
24732005.09.22 19:04s/l12263.001.79211.79210.0000-39.0021035.24
24742005.09.22 22:49sell12273.001.79151.79280.0000
24752005.09.23 05:22s/l12273.001.79281.79280.0000-38.3520996.88
24762005.09.23 09:01sell12283.001.78671.78800.0000
24772005.09.23 09:22close12283.001.78541.78800.000039.0021035.88
24782005.09.23 09:58sell12293.001.78651.78780.0000
24792005.09.23 10:54close12293.001.78471.78780.000054.0021089.88
24802005.09.23 11:00sell12303.001.78931.79060.0000
24812005.09.23 11:00close12303.001.78751.79060.000054.0021143.88
24822005.09.23 11:00sell12313.001.78801.78930.0000
24832005.09.23 11:00s/l12313.001.78931.78930.0000-39.0021104.88
24842005.09.23 11:00sell12323.001.79001.79130.0000
24852005.09.23 11:01close12323.001.78881.79130.000036.0021140.88
24862005.09.23 11:01sell12333.001.78811.78940.0000
24872005.09.23 11:01s/l12333.001.78941.78940.0000-39.0021101.88
24882005.09.23 11:01sell12343.001.78961.79090.0000
24892005.09.23 11:02close12343.001.78861.79090.000030.0021131.88
24902005.09.23 11:02sell12353.001.78831.78960.0000
24912005.09.23 11:02s/l12353.001.78961.78960.0000-39.0021092.88
24922005.09.23 11:02sell12363.001.78961.79090.0000
24932005.09.23 11:03close12363.001.78791.79090.000051.0021143.88
24942005.09.23 11:03sell12373.001.78711.78840.0000
24952005.09.23 11:03s/l12373.001.78841.78840.0000-39.0021104.88
24962005.09.23 11:03sell12383.001.78861.78990.0000
24972005.09.23 11:03close12383.001.78741.78990.000036.0021140.88
24982005.09.23 11:04sell12393.001.78711.78840.0000
24992005.09.23 11:06s/l12393.001.78841.78840.0000-39.0021101.88
25002005.09.23 11:06sell12403.001.78931.79060.0000
25012005.09.23 11:09close12403.001.78831.79060.000030.0021131.88
25022005.09.23 11:09sell12413.001.78811.78940.0000
25032005.09.23 11:09s/l12413.001.78941.78940.0000-39.0021092.88
25042005.09.23 11:09sell12423.001.78931.79060.0000
25052005.09.23 11:10close12423.001.78791.79060.000042.0021134.88
25062005.09.23 11:10sell12433.001.78831.78960.0000
25072005.09.23 11:11close12433.001.78741.78960.000027.0021161.88
25082005.09.23 11:11sell12443.001.78701.78830.0000
25092005.09.23 11:15close12443.001.78601.78830.000030.0021191.88
25102005.09.23 11:24sell12453.001.78701.78830.0000
25112005.09.23 11:32close12453.001.78621.78830.000024.0021215.88
25122005.09.23 15:26sell12463.001.78051.78180.0000
25132005.09.23 15:57close12463.001.77901.78180.000045.0021260.88
25142005.09.23 17:33sell12473.001.77881.78010.0000
25152005.09.23 17:40close12473.001.77781.78010.000030.0021290.88
25162005.09.23 17:47sell12483.001.77891.78020.0000
25172005.09.23 17:59close12483.001.77771.78020.000036.0021326.88
25182005.09.26 12:11sell12493.001.77311.77440.0000
25192005.09.26 12:42s/l12493.001.77441.77440.0000-39.0021287.88
25202005.09.26 12:42sell12503.001.77461.77590.0000
25212005.09.26 12:52close12503.001.77361.77590.000030.0021317.88
25222005.09.26 12:55sell12513.001.77311.77440.0000
25232005.09.26 12:59close12513.001.77201.77440.000033.0021350.88
25242005.09.26 13:00sell12523.001.77341.77470.0000
25252005.09.26 13:43close12523.001.77231.77470.000033.0021383.88
25262005.09.26 13:59sell12533.001.77371.77500.0000
25272005.09.26 15:59s/l12533.001.77501.77500.0000-39.0021344.88
25282005.09.27 03:59sell12543.001.77121.77250.0000
25292005.09.27 04:59close12543.001.77001.77250.000036.0021380.88
25302005.09.27 08:00sell12553.001.76891.77020.0000
25312005.09.27 08:04close12553.001.76791.77020.000030.0021410.88
25322005.09.27 08:59sell12563.001.76981.77110.0000
25332005.09.27 09:06close12563.001.76741.77110.000072.0021482.88
25342005.09.27 12:42sell12573.001.76701.76830.0000
25352005.09.27 12:59close12573.001.76561.76830.000042.0021524.88
25362005.09.28 08:00buy12583.001.76991.76860.0000
25372005.09.28 08:11close12583.001.77081.76860.000027.0021551.88
25382005.09.28 08:44buy12593.001.77001.76870.0000
25392005.09.28 08:58close12593.001.77091.76870.000027.0021578.88
25402005.09.28 08:59buy12603.001.76801.76670.0000
25412005.09.28 10:33s/l12603.001.76671.76670.0000-39.0021539.88
25422005.09.28 11:08sell12613.001.76711.76840.0000
25432005.09.28 12:01close12613.001.76591.76840.000036.0021575.88
25442005.09.28 13:00sell12623.001.76641.76770.0000
25452005.09.28 13:07close12623.001.76541.76770.000030.0021605.88
25462005.09.28 13:52sell12633.001.76621.76750.0000
25472005.09.28 14:30close12633.001.76491.76750.000039.0021644.88
25482005.09.28 15:00sell12643.001.76491.76620.0000
25492005.09.28 16:06close12643.001.76341.76620.000045.0021689.88
25502005.09.29 05:04buy12653.001.76811.76680.0000
25512005.09.29 05:07close12653.001.76921.76680.000033.0021722.88
25522005.09.29 05:59buy12663.001.76721.76590.0000
25532005.09.29 06:05close12663.001.76901.76590.000054.0021776.88
25542005.09.29 15:00sell12673.001.76301.76430.0000
25552005.09.29 16:08close12673.001.76201.76430.000030.0021806.88
25562005.09.29 17:59sell12683.001.76401.76530.0000
25572005.09.29 18:03close12683.001.76201.76530.000060.0021866.88
25582005.09.29 19:33sell12693.001.76281.76410.0000
25592005.09.29 20:56close12693.001.76161.76410.000036.0021902.88
25602005.09.30 00:22sell12703.001.75991.76120.0000
25612005.09.30 00:48close12703.001.75861.76120.000039.0021941.88
25622005.09.30 00:59sell12713.001.76021.76150.0000
25632005.09.30 01:59s/l12713.001.76151.76150.0000-39.0021902.88
25642005.09.30 08:01sell12723.001.76061.76190.0000
25652005.09.30 08:59close12723.001.75851.76190.000063.0021965.88
25662005.09.30 09:01sell12733.001.75951.76080.0000
25672005.09.30 09:12close12733.001.75821.76080.000039.0022004.88
25682005.09.30 09:59sell12743.001.76311.76440.0000
25692005.09.30 10:59s/l12743.001.76441.76440.0000-39.0021965.88
25702005.09.30 12:13buy12753.001.76401.76270.0000
25712005.09.30 12:28close12753.001.76551.76270.000045.0022010.88
25722005.09.30 12:34buy12763.001.76471.76340.0000
25732005.09.30 12:53close12763.001.76621.76340.000045.0022055.88
25742005.09.30 12:53buy12773.001.76631.76500.0000
25752005.09.30 12:59s/l12773.001.76501.76500.0000-39.0022016.88
25762005.09.30 16:00buy12783.001.76531.76400.0000
25772005.09.30 16:37close12783.001.76731.76400.000060.0022076.88
25782005.09.30 16:37buy12793.001.76731.76600.0000
25792005.09.30 16:38close12793.001.76911.76600.000054.0022130.88
25802005.10.03 10:22sell12803.001.75531.75660.0000
25812005.10.03 10:58close12803.001.75401.75660.000039.0022169.88
25822005.10.03 15:38sell12813.001.75631.75760.0000
25832005.10.03 15:59close12813.001.75441.75760.000057.0022226.88
25842005.10.03 23:00sell12823.001.75461.75590.0000
25852005.10.04 02:18s/l12823.001.75591.75590.0000-38.3522188.53
25862005.10.04 08:00sell12833.001.75651.75780.0000
25872005.10.04 08:08close12833.001.75571.75780.000024.0022212.53
25882005.10.04 09:01buy12843.001.75621.75490.0000
25892005.10.04 10:00close12843.001.75811.75490.000057.0022269.53
25902005.10.04 12:00buy12853.001.75821.75690.0000
25912005.10.04 13:50close12853.001.75921.75690.000030.0022299.53
25922005.10.04 15:00buy12863.001.75851.75720.0000
25932005.10.04 15:16close12863.001.75951.75720.000030.0022329.53
25942005.10.04 15:16buy12873.001.75961.75830.0000
25952005.10.04 15:24close12873.001.76041.75830.000024.0022353.53
25962005.10.04 15:59buy12883.001.75891.75760.0000
25972005.10.04 16:00close12883.001.76101.75760.000063.0022416.53
25982005.10.04 18:18buy12893.001.75991.75860.0000
25992005.10.04 18:20close12893.001.76091.75860.000030.0022446.53
26002005.10.05 05:02buy12903.001.76161.76030.0000
26012005.10.05 05:12close12903.001.76281.76030.000036.0022482.53
26022005.10.05 05:40buy12913.001.76161.76030.0000
26032005.10.05 06:00close12913.001.76261.76030.000030.0022512.53
26042005.10.05 08:53buy12923.001.76411.76280.0000
26052005.10.05 08:59close12923.001.76601.76280.000057.0022569.53
26062005.10.05 09:49buy12933.001.76491.76360.0000
26072005.10.05 11:59s/l12933.001.76361.76360.0000-39.0022530.53
26082005.10.06 05:12buy12943.001.77311.77180.0000
26092005.10.06 06:46close12943.001.77461.77180.000045.0022575.53
26102005.10.06 15:09buy12953.001.77121.76990.0000
26112005.10.06 15:14close12953.001.77241.76990.000036.0022611.53
26122005.10.06 15:14buy12963.001.77271.77140.0000
26132005.10.06 15:17close12963.001.77381.77140.000033.0022644.53
26142005.10.06 15:40buy12973.001.77271.77140.0000
26152005.10.06 15:47close12973.001.77361.77140.000027.0022671.53
26162005.10.06 15:59buy12983.001.77271.77140.0000
26172005.10.06 16:00close12983.001.77441.77140.000051.0022722.53
26182005.10.06 22:01buy12993.001.77841.77710.0000
26192005.10.06 23:59s/l12993.001.77711.77710.0000-39.0022683.53
26202005.10.07 03:03buy13003.001.77631.77500.0000
26212005.10.07 06:59s/l13003.001.77501.77500.0000-39.0022644.53
26222005.10.07 11:15sell13013.001.76911.77040.0000
26232005.10.07 11:59close13013.001.76791.77040.000036.0022680.53
26242005.10.07 12:01sell13023.001.76871.77000.0000
26252005.10.07 12:58close13023.001.76721.77000.000045.0022725.53
26262005.10.09 23:01sell13033.001.75951.76080.0000
26272005.10.09 23:11close13033.001.75821.76080.000039.0022764.53
26282005.10.09 23:22sell13043.001.76051.76180.0000
26292005.10.09 23:39close13043.001.75921.76180.000039.0022803.53
26302005.10.09 23:59sell13053.001.76021.76150.0000
26312005.10.10 00:51close13053.001.75911.76150.000033.6522837.17
26322005.10.11 00:15sell13063.001.75521.75650.0000
26332005.10.11 00:56close13063.001.75411.75650.000033.0022870.17
26342005.10.11 07:00sell13073.001.74941.75070.0000
26352005.10.11 08:59s/l13073.001.75071.75070.0000-39.0022831.17
26362005.10.11 08:59sell13083.001.75321.75450.0000
26372005.10.11 09:59close13083.001.75141.75450.000054.0022885.17
26382005.10.11 15:25sell13093.001.74781.74910.0000
26392005.10.11 15:42close13093.001.74641.74910.000042.0022927.17
26402005.10.11 19:00sell13103.001.74681.74810.0000
26412005.10.11 19:47close13103.001.74541.74810.000042.0022969.17
26422005.10.12 08:59sell13113.001.74421.74550.0000
26432005.10.12 09:59s/l13113.001.74551.74550.0000-39.0022930.17
26442005.10.12 22:00buy13123.001.75131.75000.0000
26452005.10.13 00:32close13123.001.75281.75000.000041.8522972.02
26462005.10.13 08:45sell13133.001.74651.74780.0000
26472005.10.13 08:51s/l13133.001.74781.74780.0000-39.0022933.02
26482005.10.13 22:06buy13143.001.75541.75410.0000
26492005.10.13 22:56close13143.001.75651.75410.000033.0022966.02
26502005.10.14 00:59buy13153.001.75201.75070.0000
26512005.10.14 02:59close13153.001.75431.75070.000069.0023035.02
26522005.10.14 08:17buy13163.001.75521.75390.0000
26532005.10.14 08:59close13163.001.75641.75390.000036.0023071.02
26542005.10.14 12:59sell13173.001.75561.75690.0000
26552005.10.14 13:59close13173.001.75351.75690.000063.0023134.02
26562005.10.14 15:59buy13183.001.76531.76400.0000
26572005.10.14 15:59close13183.001.76771.76400.000072.0023206.02
26582005.10.14 19:11buy13193.001.76901.76770.0000
26592005.10.14 19:41close13193.001.77021.76770.000036.0023242.02
26602005.10.17 03:21buy13203.001.77021.76890.0000
26612005.10.17 04:34close13203.001.77141.76890.000036.0023278.02
26622005.10.17 10:00sell13213.001.75971.76100.0000
26632005.10.17 10:59close13213.001.75821.76100.000045.0023323.02
26642005.10.17 15:08sell13223.001.75541.75670.0000
26652005.10.17 16:18close13223.001.75421.75670.000036.0023359.02
26662005.10.19 05:41sell13233.001.74701.74830.0000
26672005.10.19 05:59s/l13233.001.74831.74830.0000-39.0023320.02
26682005.10.19 07:59sell13243.001.74791.74920.0000
26692005.10.19 08:31close13243.001.74611.74920.000054.0023374.02
26702005.10.19 16:54buy13253.001.76151.76020.0000
26712005.10.19 18:01close13253.001.76301.76020.000045.0023419.02
26722005.10.20 09:00buy13263.001.76411.76280.0000
26732005.10.20 09:11close13263.001.76581.76280.000051.0023470.02
26742005.10.20 09:23buy13273.001.76461.76330.0000
26752005.10.20 09:59close13273.001.76771.76330.000093.0023563.02
26762005.10.20 12:38buy13283.001.76551.76420.0000
26772005.10.20 12:46close13283.001.76701.76420.000045.0023608.02
26782005.10.20 15:17buy13293.001.76851.76720.0000
26792005.10.20 15:58close13293.001.77021.76720.000051.0023659.02
26802005.10.20 16:05buy13303.001.76901.76770.0000
26812005.10.20 17:00close13303.001.77041.76770.000042.0023701.02
26822005.10.21 02:11buy13313.001.77591.77460.0000
26832005.10.21 02:13close13313.001.77781.77460.000057.0023758.02
26842005.10.21 05:59buy13323.001.77341.77210.0000
26852005.10.21 06:01close13323.001.77591.77210.000075.0023833.02
26862005.10.21 07:20buy13333.001.77441.77310.0000
26872005.10.21 07:59close13333.001.77711.77310.000081.0023914.02
26882005.10.21 09:01buy13343.001.77621.77490.0000
26892005.10.21 09:35close13343.001.77711.77490.000027.0023941.02
26902005.10.21 09:49buy13353.001.77631.77500.0000
26912005.10.21 09:56close13353.001.77721.77500.000027.0023968.02
26922005.10.21 14:37buy13363.001.77521.77390.0000
26932005.10.21 15:59s/l13363.001.77391.77390.0000-39.0023929.02
26942005.10.24 07:46buy13373.001.76701.76570.0000
26952005.10.24 09:00close13373.001.76871.76570.000051.0023980.02
26962005.10.24 17:30buy13383.001.76811.76680.0000
26972005.10.24 17:36close13383.001.76941.76680.000039.0024019.02
26982005.10.24 17:59buy13393.001.76701.76570.0000
26992005.10.24 20:59close13393.001.76891.76570.000057.0024076.02
27002005.10.25 03:44sell13403.001.76741.76870.0000
27012005.10.25 04:25close13403.001.76561.76870.000054.0024130.02
27022005.10.25 13:17buy13413.001.77741.77610.0000
27032005.10.25 13:59close13413.001.78021.77610.000084.0024214.02
27042005.10.26 10:05sell13423.001.77681.77810.0000
27052005.10.26 11:57close13423.001.77601.77810.000024.0024238.02
27062005.10.26 12:01sell13433.001.77651.77780.0000
27072005.10.26 13:21close13433.001.77571.77780.000024.0024262.02
27082005.10.26 17:41sell13443.001.77551.77680.0000
27092005.10.26 17:59close13443.001.77471.77680.000024.0024286.02
27102005.10.26 20:58sell13453.001.77501.77630.0000
27112005.10.27 00:08s/l13453.001.77631.77630.0000-37.0624248.96
27122005.10.28 03:00buy13463.001.78301.78170.0000
27132005.10.28 04:41close13463.001.78431.78170.000039.0024287.96
27142005.10.28 15:54sell13473.001.78031.78160.0000
27152005.10.28 15:59close13473.001.77821.78160.000063.0024350.96
27162005.10.28 17:03sell13483.001.77611.77740.0000
27172005.10.28 17:59close13483.001.77451.77740.000048.0024398.96
27182005.11.01 16:00sell13493.001.76451.76580.0000
27192005.11.01 16:00close13493.001.76321.76580.000039.0024437.96
27202005.11.01 16:00sell13503.001.76451.76580.0000
27212005.11.01 16:00close13503.001.76171.76580.000084.0024521.96
27222005.11.01 16:09sell13513.001.76451.76580.0000
27232005.11.01 16:26close13513.001.76331.76580.000036.0024557.96
27242005.11.02 12:01sell13523.001.76621.76750.0000
27252005.11.02 12:08close13523.001.76501.76750.000036.0024593.96
27262005.11.03 10:30buy13533.001.77651.77520.0000
27272005.11.03 10:34close13533.001.77751.77520.000030.0024623.96
27282005.11.03 12:02buy13543.001.77641.77510.0000
27292005.11.03 12:26close13543.001.77761.77510.000036.0024659.96
27302005.11.03 16:00buy13553.001.77411.77280.0000
27312005.11.03 16:14s/l13553.001.77281.77280.0000-39.0024620.96
27322005.11.03 18:00sell13563.001.77191.77320.0000
27332005.11.03 18:04close13563.001.77081.77320.000033.0024653.96
27342005.11.04 13:05sell13573.001.76501.76630.0000
27352005.11.04 13:37close13573.001.76411.76630.000027.0024680.96
27362005.11.04 13:59sell13583.001.76821.76950.0000
27372005.11.04 14:00close13583.001.76431.76950.0000117.0024797.96
27382005.11.04 16:00sell13593.001.75131.75260.0000
27392005.11.04 16:15s/l13593.001.75261.75260.0000-39.0024758.96
27402005.11.04 18:00sell13603.001.75071.75200.0000
27412005.11.04 18:08close13603.001.74941.75200.000039.0024797.96
27422005.11.07 08:00sell13613.001.75021.75150.0000
27432005.11.07 09:00close13613.001.74821.75150.000060.0024857.96
27442005.11.07 14:28sell13623.001.74351.74480.0000
27452005.11.07 14:59close13623.001.74091.74480.000078.0024935.96
27462005.11.07 16:26sell13633.001.74351.74480.0000
27472005.11.07 17:00close13633.001.74261.74480.000027.0024962.96
27482005.11.07 19:59sell13643.001.74531.74660.0000
27492005.11.07 21:00close13643.001.74381.74660.000045.0025007.96
27502005.11.07 22:00sell13653.001.74491.74620.0000
27512005.11.07 22:59close13653.001.74261.74620.000069.0025076.96
27522005.11.08 02:15sell13663.001.73851.73980.0000
27532005.11.08 02:16close13663.001.73721.73980.000039.0025115.96
27542005.11.08 02:16sell13673.001.73701.73830.0000
27552005.11.08 03:59s/l13673.001.73831.73830.0000-39.0025076.96
27562005.11.08 03:59sell13683.001.73861.73990.0000
27572005.11.08 04:18close13683.001.73741.73990.000036.0025112.96
27582005.11.08 08:01sell13693.001.73701.73830.0000
27592005.11.08 08:59close13693.001.73601.73830.000030.0025142.96
27602005.11.08 12:59sell13703.001.73691.73820.0000
27612005.11.08 14:36s/l13703.001.73821.73820.0000-39.0025103.96
27622005.11.09 02:05buy13713.001.74221.74090.0000
27632005.11.09 02:43close13713.001.74331.74090.000033.0025136.96
27642005.11.09 07:00buy13723.001.74241.74110.0000
27652005.11.09 07:54close13723.001.74351.74110.000033.0025169.96
27662005.11.09 13:59sell13733.001.74451.74580.0000
27672005.11.09 14:23close13733.001.74041.74580.0000123.0025292.96
27682005.11.09 18:00sell13743.001.74101.74230.0000
27692005.11.09 18:01close13743.001.73991.74230.000033.0025325.96
27702005.11.09 18:01sell13753.001.74031.74160.0000
27712005.11.09 18:15close13753.001.73941.74160.000027.0025352.96
27722005.11.09 18:59sell13763.001.74291.74420.0000
27732005.11.09 20:11s/l13763.001.74421.74420.0000-39.0025313.96
27742005.11.10 14:59buy13773.001.74471.74340.0000
27752005.11.10 15:00close13773.001.74711.74340.000072.0025385.96
27762005.11.10 16:10buy13783.001.74471.74340.0000
27772005.11.10 16:27close13783.001.74621.74340.000045.0025430.96
27782005.11.11 00:02sell13793.001.74121.74250.0000
27792005.11.11 00:57close13793.001.74031.74250.000027.0025457.96
27802005.11.11 06:00sell13803.001.74301.74430.0000
27812005.11.11 06:16close13803.001.74201.74430.000030.0025487.96
27822005.11.11 06:59sell13813.001.74321.74450.0000
27832005.11.11 08:32close13813.001.74231.74450.000027.0025514.96
27842005.11.14 10:00buy13823.001.74711.74580.0000
27852005.11.14 10:02close13823.001.74781.74580.000021.0025535.96
27862005.11.14 10:59buy13833.001.74651.74520.0000
27872005.11.14 11:59s/l13833.001.74521.74520.0000-39.0025496.96
27882005.11.14 11:59buy13843.001.74421.74290.0000
27892005.11.14 12:59s/l13843.001.74291.74290.0000-39.0025457.96
27902005.11.14 17:05sell13853.001.73711.73840.0000
27912005.11.14 19:14s/l13853.001.73841.73840.0000-39.0025418.96
27922005.11.15 12:04sell13863.001.73341.73470.0000
27932005.11.15 12:17close13863.001.73201.73470.000042.0025460.96
27942005.11.15 12:24sell13873.001.73341.73470.0000
27952005.11.15 13:01close13873.001.73171.73470.000051.0025511.96
27962005.11.15 18:59sell13883.001.73461.73590.0000
27972005.11.15 20:21close13883.001.73311.73590.000045.0025556.96
27982005.11.16 12:12sell13893.001.72641.72770.0000
27992005.11.16 12:25close13893.001.72531.72770.000033.0025589.96
28002005.11.16 15:15sell13903.001.71751.71880.0000
28012005.11.16 15:59close13903.001.71551.71880.000060.0025649.96
28022005.11.16 16:06sell13913.001.71631.71760.0000
28032005.11.16 17:12s/l13913.001.71761.71760.0000-39.0025610.96
28042005.11.16 17:21sell13923.001.71821.71950.0000
28052005.11.16 21:59close13923.001.71691.71950.000039.0025649.96
28062005.11.16 22:59sell13933.001.71801.71930.0000
28072005.11.17 01:27s/l13933.001.71931.71930.0000-37.0625612.89
28082005.11.17 03:14sell13943.001.71701.71830.0000
28092005.11.17 03:58close13943.001.71621.71830.000024.0025636.89
28102005.11.17 18:00sell13953.001.71971.72100.0000
28112005.11.17 18:04close13953.001.71871.72100.000030.0025666.89
28122005.11.17 18:16sell13963.001.71961.72090.0000
28132005.11.17 18:31close13963.001.71861.72090.000030.0025696.89
28142005.11.18 09:00sell13973.001.71311.71440.0000
28152005.11.18 09:14close13973.001.71191.71440.000036.0025732.89
28162005.11.18 09:32sell13983.001.71281.71410.0000
28172005.11.18 09:38close13983.001.71131.71410.000045.0025777.89
28182005.11.18 12:59sell13993.001.71461.71590.0000
28192005.11.18 13:00close13993.001.71251.71590.000063.0025840.89
28202005.11.18 15:00buy14003.001.71401.71270.0000
28212005.11.18 15:01close14003.001.71491.71270.000027.0025867.89
28222005.11.18 15:01buy14013.001.71501.71370.0000
28232005.11.18 15:02close14013.001.71651.71370.000045.0025912.89
28242005.11.18 15:02buy14023.001.71651.71520.0000
28252005.11.18 15:02s/l14023.001.71521.71520.0000-39.0025873.89
28262005.11.18 15:02buy14033.001.71521.71390.0000
28272005.11.18 15:02close14033.001.71651.71390.000039.0025912.89
28282005.11.18 15:03buy14043.001.71681.71550.0000
28292005.11.18 15:04close14043.001.71801.71550.000036.0025948.89
28302005.11.18 15:05buy14053.001.71821.71690.0000
28312005.11.18 15:07s/l14053.001.71691.71690.0000-39.0025909.89
28322005.11.18 15:07buy14063.001.71711.71580.0000
28332005.11.18 15:07close14063.001.71811.71580.000030.0025939.89
28342005.11.18 15:07buy14073.001.71701.71570.0000
28352005.11.18 15:11close14073.001.71791.71570.000027.0025966.89
28362005.11.18 15:11buy14083.001.71821.71690.0000
28372005.11.18 15:15s/l14083.001.71691.71690.0000-39.0025927.89
28382005.11.18 15:15buy14093.001.71711.71580.0000
28392005.11.18 15:23close14093.001.71801.71580.000027.0025954.89
28402005.11.18 15:23buy14103.001.71791.71660.0000
28412005.11.18 15:27close14103.001.71881.71660.000027.0025981.89
28422005.11.18 15:28buy14113.001.71781.71650.0000
28432005.11.18 15:28close14113.001.71861.71650.000024.0026005.89
28442005.11.18 15:30buy14123.001.71951.71820.0000
28452005.11.18 15:32close14123.001.72061.71820.000033.0026038.89
28462005.11.18 15:59buy14133.001.71381.71250.0000
28472005.11.18 16:03close14133.001.71741.71250.0000108.0026146.89
28482005.11.18 16:03sell14143.001.71721.71850.0000
28492005.11.18 16:11close14143.001.71561.71850.000048.0026194.89
28502005.11.21 02:59sell14153.001.71641.71770.0000
28512005.11.21 03:59s/l14153.001.71771.71770.0000-39.0026155.89
28522005.11.21 04:05buy14163.001.71671.71540.0000
28532005.11.21 04:51close14163.001.71781.71540.000033.0026188.89
28542005.11.22 10:03sell14173.001.71231.71360.0000
28552005.11.22 10:16close14173.001.71131.71360.000030.0026218.89
28562005.11.22 10:27sell14183.001.71211.71340.0000
28572005.11.22 10:33close14183.001.71111.71340.000030.0026248.89
28582005.11.22 10:59sell14193.001.71231.71360.0000
28592005.11.22 11:00close14193.001.71141.71360.000027.0026275.89
28602005.11.22 14:03sell14203.001.71041.71170.0000
28612005.11.22 14:12close14203.001.70921.71170.000036.0026311.89
28622005.11.22 16:45sell14213.001.71251.71380.0000
28632005.11.22 16:45s/l14213.001.71381.71380.0000-39.0026272.89
28642005.11.22 16:45sell14223.001.71261.71390.0000
28652005.11.22 16:46s/l14223.001.71391.71390.0000-39.0026233.89
28662005.11.22 16:46sell14233.001.71381.71510.0000
28672005.11.22 16:46close14233.001.71271.71510.000033.0026266.89
28682005.11.22 16:47sell14243.001.71261.71390.0000
28692005.11.22 16:52close14243.001.71141.71390.000036.0026302.89
28702005.11.24 05:59buy14253.001.72211.72080.0000
28712005.11.24 06:59s/l14253.001.72081.72080.0000-39.0026263.89
28722005.11.24 16:29buy14263.001.72371.72240.0000
28732005.11.24 18:00s/l14263.001.72241.72240.0000-39.0026224.89
28742005.11.25 10:59sell14273.001.72051.72180.0000
28752005.11.25 11:43close14273.001.71921.72180.000039.0026263.89
28762005.11.28 20:06buy14283.001.72921.72790.0000
28772005.11.28 20:09close14283.001.73021.72790.000030.0026293.89
28782005.11.28 22:31buy14293.001.72921.72790.0000
28792005.11.28 22:33close14293.001.73021.72790.000030.0026323.89
28802005.11.29 18:00sell14303.001.71991.72120.0000
28812005.11.29 18:20close14303.001.71721.72120.000081.0026404.89
28822005.11.29 18:57sell14313.001.71991.72120.0000
28832005.11.29 19:05s/l14313.001.72121.72120.0000-39.0026365.89
28842005.11.30 18:01buy14323.001.73191.73060.0000
28852005.11.30 18:04close14323.001.73291.73060.000030.0026395.89
28862005.11.30 18:11buy14333.001.73171.73040.0000
28872005.11.30 18:18close14333.001.73261.73040.000027.0026422.89
28882005.11.30 18:35buy14343.001.73201.73070.0000
28892005.11.30 18:59s/l14343.001.73071.73070.0000-39.0026383.89
28902005.11.30 18:59buy14353.001.72931.72800.0000
28912005.11.30 19:14close14353.001.73051.72800.000036.0026419.89
28922005.12.01 18:25buy14363.001.73141.73010.0000
28932005.12.01 18:46close14363.001.73301.73010.000048.0026467.89
28942005.12.02 08:14sell14373.001.73021.73150.0000
28952005.12.02 08:28close14373.001.72881.73150.000042.0026509.89
28962005.12.02 12:13sell14383.001.72751.72880.0000
28972005.12.02 12:59close14383.001.72641.72880.000033.0026542.89
28982005.12.02 12:59sell14393.001.72751.72880.0000
28992005.12.02 13:29close14393.001.72601.72880.000045.0026587.89
29002005.12.02 14:00buy14403.001.72751.72620.0000
29012005.12.02 14:22close14403.001.72881.72620.000039.0026626.89
29022005.12.02 14:22buy14413.001.72911.72780.0000
29032005.12.02 14:29s/l14413.001.72781.72780.0000-39.0026587.89
29042005.12.02 14:29buy14423.001.72751.72620.0000
29052005.12.02 14:29close14423.001.72901.72620.000045.0026632.89
29062005.12.02 14:29buy14433.001.72931.72800.0000
29072005.12.02 14:29s/l14433.001.72801.72800.0000-39.0026593.89
29082005.12.02 14:29buy14443.001.72771.72640.0000
29092005.12.02 14:30close14443.001.72881.72640.000033.0026626.89
29102005.12.02 14:30buy14453.001.72921.72790.0000
29112005.12.02 14:30s/l14453.001.72791.72790.0000-39.0026587.89
29122005.12.02 14:30buy14463.001.72811.72680.0000
29132005.12.02 14:37close14463.001.72921.72680.000033.0026620.89
29142005.12.02 14:37buy14473.001.72941.72810.0000
29152005.12.02 14:38s/l14473.001.72811.72810.0000-39.0026581.89
29162005.12.02 14:38buy14483.001.72831.72700.0000
29172005.12.02 14:46close14483.001.72971.72700.000042.0026623.89
29182005.12.02 14:46buy14493.001.73101.72970.0000
29192005.12.02 14:46s/l14493.001.72971.72970.0000-39.0026584.89
29202005.12.02 14:46buy14503.001.72991.72860.0000
29212005.12.02 14:47close14503.001.73171.72860.000054.0026638.89
29222005.12.02 14:47buy14513.001.73161.73030.0000
29232005.12.02 14:50close14513.001.73591.73030.0000129.0026767.89
29242005.12.02 14:52buy14523.001.73211.73080.0000
29252005.12.02 14:52close14523.001.73381.73080.000051.0026818.89
29262005.12.02 14:52buy14533.001.73151.73020.0000
29272005.12.02 14:53close14533.001.73401.73020.000075.0026893.89
29282005.12.02 14:53buy14543.001.73421.73290.0000
29292005.12.02 14:55close14543.001.73531.73290.000033.0026926.89
29302005.12.02 14:59buy14553.001.72771.72640.0000
29312005.12.02 15:00close14553.001.73011.72640.000072.0026998.89
29322005.12.02 16:32sell14563.001.73131.73260.0000
29332005.12.02 16:43close14563.001.72941.73260.000057.0027055.89
29342005.12.02 16:47sell14573.001.73121.73250.0000
29352005.12.02 16:51close14573.001.72931.73250.000057.0027112.89
29362005.12.05 14:00buy14583.001.73771.73640.0000
29372005.12.05 14:02close14583.001.73861.73640.000027.0027139.89
29382005.12.05 14:02buy14593.001.73901.73770.0000
29392005.12.05 14:03close14593.001.73951.73770.000015.0027154.89
29402005.12.05 14:05buy14603.001.73881.73750.0000
29412005.12.05 14:16s/l14603.001.73751.73750.0000-39.0027115.89
29422005.12.05 14:16buy14613.001.73771.73640.0000
29432005.12.05 14:27close14613.001.73841.73640.000021.0027136.89
29442005.12.05 14:27buy14623.001.73861.73730.0000
29452005.12.05 14:38close14623.001.73911.73730.000015.0027151.89
29462005.12.05 15:59buy14633.001.73701.73570.0000
29472005.12.05 16:00close14633.001.73981.73570.000084.0027235.89
29482005.12.06 15:59sell14643.001.73821.73950.0000
29492005.12.06 16:59s/l14643.001.73951.73950.0000-39.0027196.89
29502005.12.08 02:59buy14653.001.73481.73350.0000
29512005.12.08 03:01close14653.001.73571.73350.000027.0027223.89
29522005.12.08 14:59buy14663.001.74401.74270.0000
29532005.12.08 15:00close14663.001.74491.74270.000027.0027250.89
29542005.12.08 20:00buy14673.001.75251.75120.0000
29552005.12.08 20:17close14673.001.75341.75120.000027.0027277.89
29562005.12.09 16:00buy14683.001.75441.75310.0000
29572005.12.09 16:04close14683.001.75511.75310.000021.0027298.89
29582005.12.09 16:07buy14693.001.75551.75420.0000
29592005.12.09 16:15s/l14693.001.75421.75420.0000-39.0027259.89
29602005.12.09 16:15buy14703.001.75401.75270.0000
29612005.12.09 16:18close14703.001.75511.75270.000033.0027292.89
29622005.12.09 16:27buy14713.001.75411.75280.0000
29632005.12.09 16:32close14713.001.75521.75280.000033.0027325.89
29642005.12.09 16:32buy14723.001.75451.75320.0000
29652005.12.09 16:33close14723.001.75521.75320.000021.0027346.89
29662005.12.09 16:44buy14733.001.75551.75420.0000
29672005.12.09 16:44close14733.001.75631.75420.000024.0027370.89
29682005.12.12 09:25buy14743.001.76231.76100.0000
29692005.12.12 09:59close14743.001.76471.76100.000072.0027442.89
29702005.12.12 22:00buy14753.001.77521.77390.0000
29712005.12.13 01:59close14753.001.77801.77390.000082.9527525.84
29722005.12.13 14:31buy14763.001.77021.76890.0000
29732005.12.13 14:44s/l14763.001.76891.76890.0000-39.0027486.84
29742005.12.13 14:48buy14773.001.77021.76890.0000
29752005.12.13 14:59close14773.001.77101.76890.000024.0027510.84
29762005.12.13 15:51buy14783.001.76931.76800.0000
29772005.12.13 15:57close14783.001.77011.76800.000024.0027534.84
29782005.12.14 03:14buy14793.001.77331.77200.0000
29792005.12.14 03:15close14793.001.77421.77200.000027.0027561.84
29802005.12.14 05:59buy14803.001.77311.77180.0000
29812005.12.14 06:00close14803.001.77401.77180.000027.0027588.84
29822005.12.14 15:05sell14813.001.77301.77430.0000
29832005.12.14 15:41close14813.001.77211.77430.000027.0027615.84
29842005.12.14 15:59sell14823.001.77391.77520.0000
29852005.12.14 16:04close14823.001.77261.77520.000039.0027654.84
29862005.12.14 16:04buy14833.001.77271.77140.0000
29872005.12.14 16:15close14833.001.77411.77140.000042.0027696.84
29882005.12.14 16:21buy14843.001.77271.77140.0000
29892005.12.14 16:36close14843.001.77421.77140.000045.0027741.84
29902005.12.14 20:00buy14853.001.77231.77100.0000
29912005.12.14 20:17close14853.001.77321.77100.000027.0027768.84
29922005.12.14 20:59buy14863.001.77251.77120.0000
29932005.12.15 00:45s/l14863.001.77121.77120.0000-42.1527726.69
29942005.12.15 09:05sell14873.001.77121.77250.0000
29952005.12.15 09:06s/l14873.001.77251.77250.0000-39.0027687.69
29962005.12.15 09:07sell14883.001.77111.77240.0000
29972005.12.15 09:18close14883.001.77001.77240.000033.0027720.69
29982005.12.15 09:20sell14893.001.77101.77230.0000
29992005.12.15 09:24s/l14893.001.77231.77230.0000-39.0027681.69
30002005.12.15 09:24sell14903.001.77241.77370.0000
30012005.12.15 09:26close14903.001.77131.77370.000033.0027714.69
30022005.12.15 09:26sell14913.001.77121.77250.0000
30032005.12.15 09:31close14913.001.76981.77250.000042.0027756.69
30042005.12.15 09:39sell14923.001.77121.77250.0000
30052005.12.15 09:44close14923.001.76991.77250.000039.0027795.69
30062005.12.15 09:59sell14933.001.77331.77460.0000
30072005.12.15 10:26close14933.001.77101.77460.000069.0027864.69
30082005.12.15 16:12sell14943.001.76571.76700.0000
30092005.12.15 16:15close14943.001.76411.76700.000048.0027912.69
30102005.12.15 17:12sell14953.001.76571.76700.0000
30112005.12.15 17:59close14953.001.76361.76700.000063.0027975.69
30122005.12.16 09:00buy14963.001.77001.76870.0000
30132005.12.16 09:06s/l14963.001.76871.76870.0000-39.0027936.69
30142005.12.16 09:06buy14973.001.76851.76720.0000
30152005.12.16 09:48close14973.001.76941.76720.000027.0027963.69
30162005.12.16 09:48buy14983.001.76951.76820.0000
30172005.12.16 09:58close14983.001.77021.76820.000021.0027984.69
30182005.12.16 10:00buy14993.001.77171.77040.0000
30192005.12.16 10:16s/l14993.001.77041.77040.0000-39.0027945.69
30202005.12.16 10:17buy15003.001.77171.77040.0000
30212005.12.16 10:21close15003.001.77271.77040.000030.0027975.69
30222005.12.16 10:30buy15013.001.77171.77040.0000
30232005.12.16 10:37s/l15013.001.77041.77040.0000-39.0027936.69
30242005.12.16 10:37buy15023.001.77021.76890.0000
30252005.12.16 10:51close15023.001.77131.76890.000033.0027969.69
30262005.12.16 10:52buy15033.001.77171.77040.0000
30272005.12.16 10:57close15033.001.77301.77040.000039.0028008.69
30282005.12.16 18:59buy15043.001.76991.76860.0000
30292005.12.16 19:59close15043.001.77261.76860.000081.0028089.69
30302005.12.16 22:03buy15053.001.77181.77050.0000
30312005.12.16 22:55close15053.001.77281.77050.000030.0028119.69
30322005.12.19 16:00sell15063.001.76431.76560.0000
30332005.12.19 16:58close15063.001.76261.76560.000051.0028170.69
30342005.12.19 19:59sell15073.001.76261.76390.0000
30352005.12.20 02:00close15073.001.76081.76390.000054.6528225.34
30362005.12.20 04:00sell15083.001.76031.76160.0000
30372005.12.20 04:52close15083.001.75941.76160.000027.0028252.34
30382005.12.20 05:59sell15093.001.76111.76240.0000
30392005.12.20 08:59s/l15093.001.76241.76240.0000-39.0028213.34
30402005.12.20 15:02sell15103.001.76171.76300.0000
30412005.12.20 15:29close15103.001.76071.76300.000030.0028243.34
30422005.12.20 15:34sell15113.001.76161.76290.0000
30432005.12.20 15:40close15113.001.76061.76290.000030.0028273.34
30442005.12.20 17:48sell15123.001.75591.75720.0000
30452005.12.20 17:50close15123.001.75471.75720.000036.0028309.34
30462005.12.20 17:57sell15133.001.75551.75680.0000
30472005.12.20 17:59close15133.001.75421.75680.000039.0028348.34
30482005.12.20 21:00sell15143.001.75451.75580.0000
30492005.12.20 21:41close15143.001.75331.75580.000036.0028384.34
30502005.12.20 21:59sell15153.001.75481.75610.0000
30512005.12.20 23:59s/l15153.001.75611.75610.0000-39.0028345.34
30522005.12.21 16:44sell15163.001.74121.74250.0000
30532005.12.21 16:51close15163.001.74001.74250.000036.0028381.34
30542005.12.22 10:57sell15173.001.73881.74010.0000
30552005.12.22 10:57close15173.001.73781.74010.000030.0028411.34
30562005.12.22 10:57sell15183.001.73751.73880.0000
30572005.12.22 10:58close15183.001.73671.73880.000024.0028435.34
30582005.12.22 10:59sell15193.001.73821.73950.0000
30592005.12.22 11:00close15193.001.73651.73950.000051.0028486.34
30602005.12.22 16:00sell15203.001.73981.74110.0000
30612005.12.22 17:42close15203.001.73781.74110.000060.0028546.34
30622005.12.23 09:00sell15213.001.73921.74050.0000
30632005.12.23 09:26close15213.001.73791.74050.000039.0028585.34
30642005.12.23 09:46sell15223.001.73921.74050.0000
30652005.12.23 10:00close15223.001.73801.74050.000036.0028621.34
30662005.12.23 11:00sell15233.001.73831.73960.0000
30672005.12.23 11:12close15233.001.73741.73960.000027.0028648.34
30682005.12.23 11:22sell15243.001.73821.73950.0000
30692005.12.23 11:25close15243.001.73731.73950.000027.0028675.34
30702005.12.23 12:00sell15253.001.73691.73820.0000
30712005.12.23 12:59close15253.001.73581.73820.000033.0028708.34
30722005.12.23 14:21sell15263.001.73381.73510.0000
30732005.12.23 14:59close15263.001.73151.73510.000069.0028777.34
30742005.12.23 15:00sell15273.001.73211.73340.0000
30752005.12.23 15:01close15273.001.73151.73340.000018.0028795.34
30762005.12.23 15:04sell15283.001.73211.73340.0000
30772005.12.23 15:04close15283.001.73151.73340.000018.0028813.34
30782005.12.23 15:05sell15293.001.73211.73340.0000
30792005.12.23 15:14s/l15293.001.73341.73340.0000-39.0028774.34
30802005.12.23 15:14sell15303.001.73331.73460.0000
30812005.12.23 15:31close15303.001.73221.73460.000033.0028807.34
30822005.12.23 15:59sell15313.001.73211.73340.0000
30832005.12.23 16:06s/l15313.001.73341.73340.0000-39.0028768.34
30842005.12.23 16:06sell15323.001.73321.73450.0000
30852005.12.23 16:11close15323.001.73201.73450.000036.0028804.34
30862005.12.23 22:01sell15333.001.73481.73610.0000
30872005.12.23 22:21close15333.001.73411.73610.000021.0028825.34
30882005.12.23 22:23sell15343.001.73491.73620.0000
30892005.12.23 22:35close15343.001.73421.73620.000021.0028846.34
30902005.12.27 00:31sell15353.001.73181.73310.0000
30912005.12.27 00:58close15353.001.73051.73310.000039.0028885.34
30922005.12.27 02:16sell15363.001.73141.73270.0000
30932005.12.27 02:28close15363.001.73081.73270.000018.0028903.34
30942005.12.27 07:21sell15373.001.73131.73260.0000
30952005.12.27 07:37close15373.001.73041.73260.000027.0028930.34
30962005.12.27 15:13sell15383.001.73311.73440.0000
30972005.12.27 15:59close15383.001.73181.73440.000039.0028969.34
30982005.12.27 18:04sell15393.001.73091.73220.0000
30992005.12.27 18:45close15393.001.73001.73220.000027.0028996.34
31002005.12.27 20:28sell15403.001.72831.72960.0000
31012005.12.27 20:42close15403.001.72691.72960.000042.0029038.34
31022005.12.27 23:59sell15413.001.72961.73090.0000
31032005.12.28 06:59s/l15413.001.73091.73090.0000-38.3528999.98
31042005.12.28 09:59buy15423.001.73651.73520.0000
31052005.12.28 11:10close15423.001.73781.73520.000039.0029038.98
31062005.12.28 11:43buy15433.001.73651.73520.0000
31072005.12.28 12:00close15433.001.73741.73520.000027.0029065.98
31082005.12.28 18:03sell15443.001.71971.72100.0000
31092005.12.28 18:07close15443.001.71861.72100.000033.0029098.98
31102005.12.28 18:07sell15453.001.71801.71930.0000
31112005.12.28 18:08close15453.001.71641.71930.000048.0029146.98
31122005.12.29 00:59sell15463.001.72081.72210.0000
31132005.12.29 04:59s/l15463.001.72211.72210.0000-39.0029107.98
31142005.12.30 07:00buy15473.001.72701.72570.0000
31152005.12.30 07:28close15473.001.72811.72570.000033.0029140.98
31162005.12.30 07:29buy15483.001.72781.72650.0000
31172005.12.30 07:59s/l15483.001.72651.72650.0000-39.0029101.98
31182005.12.30 07:59buy15493.001.72631.72500.0000
31192005.12.30 08:00close15493.001.72831.72500.000060.0029161.98
31202005.12.30 14:00sell15503.001.72121.72250.0000
31212005.12.30 14:35close15503.001.72011.72250.000033.0029194.98
31222005.12.30 16:00sell15513.001.72101.72230.0000
31232005.12.30 16:07close15513.001.71931.72230.000051.0029245.98
31242005.12.30 16:07sell15523.001.71961.72090.0000
31252005.12.30 16:24s/l15523.001.72091.72090.0000-39.0029206.98
31262005.12.30 16:24sell15533.001.72121.72250.0000
31272005.12.30 16:41close15533.001.71971.72250.000045.0029251.98
31282005.12.30 16:45sell15543.001.71961.72090.0000
31292005.12.30 16:49s/l15543.001.72091.72090.0000-39.0029212.98
31302005.12.30 16:49sell15553.001.72091.72220.0000
31312005.12.30 16:53close15553.001.71891.72220.000060.0029272.98
31322005.12.30 16:54sell15563.001.71791.71920.0000
31332005.12.30 17:20s/l15563.001.71921.71920.0000-39.0029233.98
31342006.01.03 06:00buy15573.001.72751.72620.0000
31352006.01.03 06:07close15573.001.72841.72620.000027.0029260.98
31362006.01.03 06:08buy15583.001.72891.72760.0000
31372006.01.03 06:11s/l15583.001.72761.72760.0000-39.0029221.98
31382006.01.03 06:11buy15593.001.72781.72650.0000
31392006.01.03 06:13close15593.001.72871.72650.000027.0029248.98
31402006.01.03 06:14buy15603.001.72891.72760.0000
31412006.01.03 06:19close15603.001.72971.72760.000024.0029272.98
31422006.01.03 10:15buy15613.001.73011.72880.0000
31432006.01.03 10:27close15613.001.73121.72880.000033.0029305.98
31442006.01.03 10:59buy15623.001.72991.72860.0000
31452006.01.03 12:08s/l15623.001.72861.72860.0000-39.0029266.98
31462006.01.03 18:14buy15633.001.74131.74000.0000
31472006.01.03 18:54close15633.001.74231.74000.000030.0029296.98
31482006.01.03 22:01buy15643.001.74551.74420.0000
31492006.01.03 22:59close15643.001.74651.74420.000030.0029326.98
31502006.01.04 03:26buy15653.001.75111.74980.0000
31512006.01.04 03:27close15653.001.75221.74980.000033.0029359.98
31522006.01.04 14:02buy15663.001.75581.75450.0000
31532006.01.04 14:06close15663.001.75691.75450.000033.0029392.98
31542006.01.04 14:13buy15673.001.75581.75450.0000
31552006.01.04 14:40close15673.001.75701.75450.000036.0029428.98
31562006.01.04 16:02buy15683.001.75721.75590.0000
31572006.01.04 16:04close15683.001.75831.75590.000033.0029461.98
31582006.01.04 16:05buy15693.001.75721.75590.0000
31592006.01.04 16:29close15693.001.75841.75590.000036.0029497.98
31602006.01.04 22:59buy15703.001.75591.75460.0000
31612006.01.04 23:00close15703.001.75771.75460.000054.0029551.98
31622006.01.05 11:16sell15713.001.75231.75360.0000
31632006.01.05 11:59s/l15713.001.75361.75360.0000-39.0029512.98
31642006.01.05 15:18sell15723.001.75441.75570.0000
31652006.01.05 15:48close15723.001.75251.75570.000057.0029569.98
31662006.01.06 10:03buy15733.001.75421.75290.0000
31672006.01.06 10:14close15733.001.75531.75290.000033.0029602.98
31682006.01.06 10:59buy15743.001.75501.75370.0000
31692006.01.06 12:59close15743.001.75651.75370.000045.0029647.98
31702006.01.06 13:03buy15753.001.75531.75400.0000
31712006.01.06 13:40close15753.001.75681.75400.000045.0029692.98
31722006.01.06 16:00buy15763.001.76871.76740.0000
31732006.01.06 16:11close15763.001.77011.76740.000042.0029734.98
31742006.01.06 16:11buy15773.001.77041.76910.0000
31752006.01.06 16:15close15773.001.77161.76910.000036.0029770.98
31762006.01.06 16:23buy15783.001.77041.76910.0000
31772006.01.06 16:29s/l15783.001.76911.76910.0000-39.0029731.98
31782006.01.06 16:31buy15793.001.77041.76910.0000
31792006.01.06 16:33s/l15793.001.76911.76910.0000-39.0029692.98
31802006.01.06 16:38buy15803.001.77041.76910.0000
31812006.01.06 16:49close15803.001.77171.76910.000039.0029731.98
31822006.01.09 00:59sell15813.001.77121.77250.0000
31832006.01.09 01:00close15813.001.76891.77250.000069.0029800.98
31842006.01.09 09:28sell15823.001.76711.76840.0000
31852006.01.09 09:41close15823.001.76591.76840.000036.0029836.98
31862006.01.09 12:00sell15833.001.76721.76850.0000
31872006.01.09 12:06close15833.001.76581.76850.000042.0029878.98
31882006.01.09 14:12sell15843.001.76701.76830.0000
31892006.01.09 14:43close15843.001.76551.76830.000045.0029923.98
31902006.01.09 15:29sell15853.001.76691.76820.0000
31912006.01.09 15:51close15853.001.76571.76820.000036.0029959.98
31922006.01.09 16:01sell15863.001.76541.76670.0000
31932006.01.09 16:12close15863.001.76381.76670.000048.0030007.98
31942006.01.09 16:28sell15873.001.76541.76670.0000
31952006.01.09 16:44close15873.001.76421.76670.000036.0030043.98
31962006.01.09 17:34sell15883.001.76681.76810.0000
31972006.01.09 17:35close15883.001.76581.76810.000030.0030073.98
31982006.01.09 17:44sell15893.001.76521.76650.0000
31992006.01.09 17:59s/l15893.001.76651.76650.0000-39.0030034.98
32002006.01.09 17:59sell15903.001.76751.76880.0000
32012006.01.09 18:31close15903.001.76571.76880.000054.0030088.98
32022006.01.10 03:08sell15913.001.76631.76760.0000
32032006.01.10 03:30close15913.001.76491.76760.000042.0030130.98
32042006.01.10 11:00buy15923.001.76771.76640.0000
32052006.01.10 11:11close15923.001.76901.76640.000039.0030169.98
32062006.01.10 11:25buy15933.001.76771.76640.0000
32072006.01.10 11:33close15933.001.76901.76640.000039.0030208.98
32082006.01.10 12:59buy15943.001.76721.76590.0000
32092006.01.10 13:59s/l15943.001.76591.76590.0000-39.0030169.98
32102006.01.10 23:02sell15953.001.76431.76560.0000
32112006.01.10 23:22close15953.001.76341.76560.000027.0030196.98
32122006.01.10 23:59sell15963.001.76431.76560.0000
32132006.01.11 01:54close15963.001.76281.76560.000045.6530242.63
32142006.01.11 02:01sell15973.001.76311.76440.0000
32152006.01.11 02:42close15973.001.76181.76440.000039.0030281.63
32162006.01.11 06:25sell15983.001.76201.76330.0000
32172006.01.11 06:39close15983.001.76061.76330.000042.0030323.63
32182006.01.11 11:59sell15993.001.75711.75840.0000
32192006.01.11 13:59close15993.001.75561.75840.000045.0030368.63
32202006.01.11 14:59sell16003.001.76071.76200.0000
32212006.01.11 15:22close16003.001.75861.76200.000063.0030431.63
32222006.01.11 18:00buy16013.001.76411.76280.0000
32232006.01.11 18:06close16013.001.76571.76280.000048.0030479.63
32242006.01.12 07:00buy16023.001.76651.76520.0000
32252006.01.12 07:45close16023.001.76731.76520.000024.0030503.63
32262006.01.12 13:00buy16033.001.76851.76720.0000
32272006.01.12 13:02s/l16033.001.76721.76720.0000-39.0030464.63
32282006.01.12 13:02buy16043.001.76741.76610.0000
32292006.01.12 13:07close16043.001.76851.76610.000033.0030497.63
32302006.01.12 13:07buy16053.001.76891.76760.0000
32312006.01.12 13:09s/l16053.001.76761.76760.0000-39.0030458.63
32322006.01.12 13:09buy16063.001.76751.76620.0000
32332006.01.12 13:13close16063.001.76861.76620.000033.0030491.63
32342006.01.12 13:13buy16073.001.76821.76690.0000
32352006.01.12 13:25close16073.001.76941.76690.000036.0030527.63
32362006.01.12 13:25buy16083.001.76891.76760.0000
32372006.01.12 13:34close16083.001.77001.76760.000033.0030560.63
32382006.01.12 13:59buy16093.001.76661.76530.0000
32392006.01.12 14:59s/l16093.001.76531.76530.0000-39.0030521.63
32402006.01.13 08:29buy16103.001.76531.76400.0000
32412006.01.13 08:49close16103.001.76701.76400.000051.0030572.63
32422006.01.13 10:00buy16113.001.76641.76510.0000
32432006.01.13 10:00close16113.001.76701.76510.000018.0030590.63
32442006.01.13 10:00buy16123.001.76651.76520.0000
32452006.01.13 10:00close16123.001.76731.76520.000024.0030614.63
32462006.01.13 10:00buy16133.001.76671.76540.0000
32472006.01.13 10:02close16133.001.76751.76540.000024.0030638.63
32482006.01.13 10:14buy16143.001.76661.76530.0000
32492006.01.13 10:14close16143.001.76771.76530.000033.0030671.63
32502006.01.13 14:26buy16153.001.76811.76680.0000
32512006.01.13 14:31close16153.001.76911.76680.000030.0030701.63
32522006.01.13 14:32buy16163.001.76941.76810.0000
32532006.01.13 14:35close16163.001.77081.76810.000042.0030743.63
32542006.01.13 21:57buy16173.001.77561.77430.0000
32552006.01.15 23:04close16173.001.77741.77430.000054.0030797.63
32562006.01.16 07:59sell16183.001.77651.77780.0000
32572006.01.16 08:00close16183.001.77471.77780.000054.0030851.63
32582006.01.16 15:01sell16193.001.76741.76870.0000
32592006.01.16 15:30close16193.001.76651.76870.000027.0030878.63
32602006.01.16 15:31sell16203.001.76621.76750.0000
32612006.01.16 15:38close16203.001.76531.76750.000027.0030905.63
32622006.01.18 00:59buy16213.001.76631.76500.0000
32632006.01.18 01:59s/l16213.001.76501.76500.0000-39.0030866.63
32642006.01.19 09:01sell16223.001.75671.75800.0000
32652006.01.19 09:10close16223.001.75571.75800.000030.0030896.63
32662006.01.19 09:26sell16233.001.75671.75800.0000
32672006.01.19 09:34close16233.001.75551.75800.000036.0030932.63
32682006.01.19 11:21sell16243.001.75681.75810.0000
32692006.01.19 12:00close16243.001.75591.75810.000027.0030959.63
32702006.01.20 17:17buy16253.001.76501.76370.0000
32712006.01.20 17:36close16253.001.76631.76370.000039.0030998.63
32722006.01.20 20:11buy16263.001.77021.76890.0000
32732006.01.20 21:00s/l16263.001.76891.76890.0000-39.0030959.63
32742006.01.23 05:12buy16273.001.77931.77800.0000
32752006.01.23 05:48close16273.001.78061.77800.000039.0030998.63
32762006.01.23 07:59buy16283.001.77671.77540.0000
32772006.01.23 08:01close16283.001.77961.77540.000087.0031085.63
32782006.01.23 13:40buy16293.001.78511.78380.0000
32792006.01.23 13:52close16293.001.78681.78380.000051.0031136.63
32802006.01.23 16:06buy16303.001.78391.78260.0000
32812006.01.23 17:59close16303.001.78621.78260.000069.0031205.63
32822006.01.24 19:59buy16313.001.78621.78490.0000
32832006.01.24 20:01close16313.001.78741.78490.000036.0031241.63
32842006.01.25 10:16buy16323.001.78791.78660.0000
32852006.01.25 10:31close16323.001.79041.78660.000075.0031316.63
32862006.01.25 10:31buy16333.001.79031.78900.0000
32872006.01.25 10:31s/l16333.001.78901.78900.0000-39.0031277.63
32882006.01.25 10:31buy16343.001.78911.78780.0000
32892006.01.25 10:32close16343.001.79051.78780.000042.0031319.63
32902006.01.25 10:32buy16353.001.79031.78900.0000
32912006.01.25 10:33s/l16353.001.78901.78900.0000-39.0031280.63
32922006.01.25 10:33buy16363.001.78921.78790.0000
32932006.01.25 10:48close16363.001.79061.78790.000042.0031322.63
32942006.01.25 10:48buy16373.001.79021.78890.0000
32952006.01.25 10:48close16373.001.79131.78890.000033.0031355.63
32962006.01.25 10:48buy16383.001.79151.79020.0000
32972006.01.25 10:55close16383.001.79271.79020.000036.0031391.63
32982006.01.25 10:59buy16393.001.78911.78780.0000
32992006.01.25 11:00close16393.001.79221.78780.000093.0031484.63
33002006.01.25 12:42buy16403.001.79071.78940.0000
33012006.01.25 12:56close16403.001.79201.78940.000039.0031523.63
33022006.01.25 12:59buy16413.001.79101.78970.0000
33032006.01.25 13:21s/l16413.001.78971.78970.0000-39.0031484.63
33042006.01.26 08:06buy16423.001.78541.78410.0000
33052006.01.26 08:52close16423.001.78681.78410.000042.0031526.63
33062006.01.26 15:28buy16433.001.78551.78420.0000
33072006.01.26 15:35close16433.001.78661.78420.000033.0031559.63
33082006.01.26 17:07sell16443.001.78511.78640.0000
33092006.01.26 17:27close16443.001.78341.78640.000051.0031610.63
33102006.01.27 12:00sell16453.001.77871.78000.0000
33112006.01.27 12:02close16453.001.77761.78000.000033.0031643.63
33122006.01.27 12:03sell16463.001.77721.77850.0000
33132006.01.27 12:09close16463.001.77631.77850.000027.0031670.63
33142006.01.27 12:19sell16473.001.77721.77850.0000
33152006.01.27 12:56close16473.001.77631.77850.000027.0031697.63
33162006.01.27 12:59sell16483.001.77861.77990.0000
33172006.01.27 13:59s/l16483.001.77991.77990.0000-39.0031658.63
33182006.01.27 15:10buy16493.001.78541.78410.0000
33192006.01.27 15:21close16493.001.78661.78410.000036.0031694.63
33202006.01.27 15:37buy16503.001.78541.78410.0000
33212006.01.27 15:57close16503.001.78661.78410.000036.0031730.63
33222006.01.27 20:14sell16513.001.76901.77030.0000
33232006.01.27 20:31close16513.001.76791.77030.000033.0031763.63
33242006.01.29 23:11sell16523.001.77001.77130.0000
33252006.01.29 23:58close16523.001.76871.77130.000039.0031802.63
33262006.01.31 13:43buy16533.001.77011.76880.0000
33272006.01.31 13:51close16533.001.77141.76880.000039.0031841.63
33282006.01.31 19:40buy16543.001.78301.78170.0000
33292006.01.31 19:59s/l16543.001.78171.78170.0000-39.0031802.63
33302006.01.31 19:59buy16553.001.78021.77890.0000
33312006.01.31 20:16close16553.001.78201.77890.000054.0031856.63
33322006.01.31 20:25buy16563.001.77941.77810.0000
33332006.01.31 22:28s/l16563.001.77811.77810.0000-39.0031817.63
33342006.02.01 06:00buy16573.001.77981.77850.0000
33352006.02.01 06:42close16573.001.78121.77850.000042.0031859.63
33362006.02.01 09:00buy16583.001.77881.77750.0000
33372006.02.01 09:39close16583.001.78011.77750.000039.0031898.63
33382006.02.01 11:00sell16593.001.77771.77900.0000
33392006.02.01 11:47close16593.001.77631.77900.000042.0031940.63
33402006.02.01 14:18sell16603.001.77691.77820.0000
33412006.02.01 14:30close16603.001.77501.77820.000057.0031997.63
33422006.02.01 16:00buy16613.001.77751.77620.0000
33432006.02.01 16:12close16613.001.77891.77620.000042.0032039.63
33442006.02.01 16:22buy16623.001.77771.77640.0000
33452006.02.01 18:07s/l16623.001.77641.77640.0000-39.0032000.63
33462006.02.02 09:59sell16633.001.77431.77560.0000
33472006.02.02 12:05s/l16633.001.77561.77560.0000-39.0031961.63
33482006.02.03 10:26sell16643.001.77651.77780.0000
33492006.02.03 10:59close16643.001.77551.77780.000030.0031991.63
33502006.02.03 16:00sell16653.001.76301.76430.0000
33512006.02.03 16:21close16653.001.76181.76430.000036.0032027.63
33522006.02.03 16:23sell16663.001.76301.76430.0000
33532006.02.03 17:04close16663.001.76071.76430.000069.0032096.63
33542006.02.03 19:59sell16673.001.76201.76330.0000
33552006.02.03 20:31s/l16673.001.76331.76330.0000-39.0032057.63
33562006.02.05 23:21sell16683.001.76371.76500.0000
33572006.02.06 02:59close16683.001.76091.76500.000084.6432142.27
33582006.02.06 03:04sell16693.001.76231.76360.0000
33592006.02.06 03:57close16693.001.76111.76360.000036.0032178.27
33602006.02.06 08:01sell16703.001.75851.75980.0000
33612006.02.06 08:32close16703.001.75721.75980.000039.0032217.27
33622006.02.06 11:00sell16713.001.75531.75660.0000
33632006.02.06 11:59close16713.001.75291.75660.000072.0032289.27
33642006.02.06 14:21sell16723.001.75241.75370.0000
33652006.02.06 14:38s/l16723.001.75371.75370.0000-39.0032250.27
33662006.02.06 14:52sell16733.001.75221.75350.0000
33672006.02.06 14:58close16733.001.75081.75350.000042.0032292.27
33682006.02.07 16:03sell16743.001.74471.74600.0000
33692006.02.07 16:10close16743.001.74351.74600.000036.0032328.27
33702006.02.07 16:16sell16753.001.74231.74360.0000
33712006.02.07 16:41close16753.001.74121.74360.000033.0032361.27
33722006.02.07 16:50sell16763.001.74231.74360.0000
33732006.02.07 16:58close16763.001.74121.74360.000033.0032394.27
33742006.02.07 21:47sell16773.001.74451.74580.0000
33752006.02.07 21:56close16773.001.74341.74580.000033.0032427.27
33762006.02.08 00:59buy16783.001.74451.74320.0000
33772006.02.08 03:17close16783.001.74571.74320.000036.0032463.27
33782006.02.08 09:10sell16793.001.74281.74410.0000
33792006.02.08 09:55close16793.001.74091.74410.000057.0032520.27
33802006.02.09 02:59buy16803.001.74201.74070.0000
33812006.02.09 03:15close16803.001.74361.74070.000048.0032568.27
33822006.02.09 10:30sell16813.001.74091.74220.0000
33832006.02.09 10:31close16813.001.73931.74220.000048.0032616.27
33842006.02.09 13:00sell16823.001.74251.74380.0000
33852006.02.09 13:31close16823.001.74111.74380.000042.0032658.27
33862006.02.09 13:59sell16833.001.74221.74350.0000
33872006.02.09 14:00close16833.001.74071.74350.000045.0032703.27
33882006.02.09 16:59sell16843.001.74131.74260.0000
33892006.02.09 19:20close16843.001.74051.74260.000024.0032727.27
33902006.02.10 00:41buy16853.001.74361.74230.0000
33912006.02.10 00:59s/l16853.001.74231.74230.0000-39.0032688.27
33922006.02.10 08:59buy16863.001.74351.74220.0000
33932006.02.10 09:01close16863.001.74541.74220.000057.0032745.27
33942006.02.10 13:56buy16873.001.74881.74750.0000
33952006.02.10 13:59close16873.001.74981.74750.000030.0032775.27
33962006.02.10 14:54buy16883.001.75531.75400.0000
33972006.02.10 14:55close16883.001.75641.75400.000033.0032808.27
33982006.02.10 15:59buy16893.001.74521.74390.0000
33992006.02.10 16:40close16893.001.74711.74390.000057.0032865.27
34002006.02.13 04:59sell16903.001.74341.74470.0000
34012006.02.13 07:01close16903.001.74251.74470.000027.0032892.27
34022006.02.13 10:17sell16913.001.73971.74100.0000
34032006.02.13 10:25close16913.001.73861.74100.000033.0032925.27
34042006.02.13 14:04sell16923.001.73991.74120.0000
34052006.02.13 14:24close16923.001.73861.74120.000039.0032964.27
34062006.02.13 14:41sell16933.001.73981.74110.0000
34072006.02.13 14:59s/l16933.001.74111.74110.0000-39.0032925.27
34082006.02.13 14:59sell16943.001.74161.74290.0000
34092006.02.13 15:33close16943.001.74031.74290.000039.0032964.27
34102006.02.14 00:01buy16953.001.74161.74030.0000
34112006.02.14 00:14close16953.001.74271.74030.000033.0032997.27
34122006.02.14 00:14buy16963.001.74261.74130.0000
34132006.02.14 01:34s/l16963.001.74131.74130.0000-39.0032958.27
34142006.02.14 05:00buy16973.001.74151.74020.0000
34152006.02.14 06:00close16973.001.74221.74020.000021.0032979.27
34162006.02.14 12:02sell16983.001.73651.73780.0000
34172006.02.14 12:38close16983.001.73531.73780.000036.0033015.27
34182006.02.14 16:00sell16993.001.73151.73280.0000
34192006.02.14 16:03close16993.001.73071.73280.000024.0033039.27
34202006.02.14 16:03sell17003.001.73131.73260.0000
34212006.02.14 16:03close17003.001.73061.73260.000021.0033060.27
34222006.02.14 16:59sell17013.001.73341.73470.0000
34232006.02.14 18:34s/l17013.001.73471.73470.0000-39.0033021.27
34242006.02.14 18:35sell17023.001.73461.73590.0000
34252006.02.14 20:00s/l17023.001.73591.73590.0000-39.0032982.27
34262006.02.16 10:00sell17033.001.73591.73720.0000
34272006.02.16 10:30close17033.001.73451.73720.000042.0033024.27
34282006.02.16 10:30sell17043.001.73341.73470.0000
34292006.02.16 10:30s/l17043.001.73471.73470.0000-39.0032985.27
34302006.02.16 10:30sell17053.001.73341.73470.0000
34312006.02.16 10:30s/l17053.001.73471.73470.0000-39.0032946.27
34322006.02.16 10:30sell17063.001.73531.73660.0000
34332006.02.16 10:30close17063.001.73361.73660.000051.0032997.27
34342006.02.16 10:32sell17073.001.73351.73480.0000
34352006.02.16 10:47close17073.001.73161.73480.000057.0033054.27
34362006.02.16 12:50sell17083.001.73521.73650.0000
34372006.02.16 12:59close17083.001.73441.73650.000024.0033078.27
34382006.02.16 16:59sell17093.001.73521.73650.0000
34392006.02.16 17:18close17093.001.73451.73650.000021.0033099.27
34402006.02.17 04:02sell17103.001.73591.73720.0000
34412006.02.17 04:25close17103.001.73511.73720.000024.0033123.27
34422006.02.17 11:12buy17113.001.73631.73500.0000
34432006.02.17 11:18close17113.001.73731.73500.000030.0033153.27
34442006.02.17 11:59buy17123.001.73611.73480.0000
34452006.02.17 13:06s/l17123.001.73481.73480.0000-39.0033114.27
34462006.02.17 16:18buy17133.001.74021.73890.0000
34472006.02.17 16:19close17133.001.74221.73890.000060.0033174.27
34482006.02.17 19:04buy17143.001.74051.73920.0000
34492006.02.17 19:12close17143.001.74141.73920.000027.0033201.27
34502006.02.17 19:13buy17153.001.74121.73990.0000
34512006.02.17 19:20close17153.001.74231.73990.000033.0033234.27
34522006.02.17 19:23buy17163.001.74121.73990.0000
34532006.02.19 22:52close17163.001.74201.73990.000024.0033258.27
34542006.02.20 07:01buy17173.001.74401.74270.0000
34552006.02.20 07:45close17173.001.74491.74270.000027.0033285.27
34562006.02.20 09:00sell17183.001.74411.74540.0000
34572006.02.20 09:20close17183.001.74321.74540.000027.0033312.27
34582006.02.20 09:30sell17193.001.74251.74380.0000
34592006.02.20 09:37close17193.001.74161.74380.000027.0033339.27
34602006.02.21 06:59sell17203.001.74391.74520.0000
34612006.02.21 07:59close17203.001.74281.74520.000033.0033372.27
34622006.02.21 08:04sell17213.001.74351.74480.0000
34632006.02.21 08:28close17213.001.74221.74480.000039.0033411.27
34642006.02.21 10:00sell17223.001.74321.74450.0000
34652006.02.21 10:17close17223.001.74261.74450.000018.0033429.27
34662006.02.21 15:59buy17233.001.74311.74180.0000
34672006.02.21 16:00close17233.001.74501.74180.000057.0033486.27
34682006.02.21 16:59sell17243.001.74451.74580.0000
34692006.02.21 17:20close17243.001.74351.74580.000030.0033516.27
34702006.02.22 09:00sell17253.001.74501.74630.0000
34712006.02.22 09:50close17253.001.74391.74630.000033.0033549.27
34722006.02.22 12:01sell17263.001.74091.74220.0000
34732006.02.22 12:21close17263.001.73991.74220.000030.0033579.27
34742006.02.22 16:59sell17273.001.74291.74420.0000
34752006.02.22 17:29close17273.001.74181.74420.000033.0033612.27
34762006.02.23 13:00buy17283.001.75271.75140.0000
34772006.02.23 13:59close17283.001.75361.75140.000027.0033639.27
34782006.02.23 18:00buy17293.001.75231.75100.0000
34792006.02.23 18:30close17293.001.75321.75100.000027.0033666.27
34802006.02.24 09:13sell17303.001.75061.75190.0000
34812006.02.24 09:28close17303.001.74951.75190.000033.0033699.27
34822006.02.24 09:30sell17313.001.74991.75120.0000
34832006.02.24 09:31close17313.001.74911.75120.000024.0033723.27
34842006.02.24 09:33sell17323.001.75001.75130.0000
34852006.02.24 09:35close17323.001.74901.75130.000030.0033753.27
34862006.02.28 08:59sell17333.001.74051.74180.0000
34872006.02.28 09:59s/l17333.001.74181.74180.0000-39.0033714.27
34882006.02.28 14:00buy17343.001.74701.74570.0000
34892006.02.28 14:16close17343.001.74771.74570.000021.0033735.27
34902006.03.01 14:02buy17353.001.75591.75460.0000
34912006.03.01 14:07close17353.001.75711.75460.000036.0033771.27
34922006.03.01 14:21buy17363.001.75591.75460.0000
34932006.03.01 14:32close17363.001.75711.75460.000036.0033807.27
34942006.03.01 14:59buy17373.001.75671.75540.0000
34952006.03.01 15:59s/l17373.001.75541.75540.0000-39.0033768.27
34962006.03.01 17:41sell17383.001.74981.75110.0000
34972006.03.01 17:48close17383.001.74871.75110.000033.0033801.27
34982006.03.01 17:59sell17393.001.74941.75070.0000
34992006.03.01 18:00close17393.001.74741.75070.000060.0033861.27
35002006.03.02 11:00sell17403.001.74871.75000.0000
35012006.03.02 11:25close17403.001.74791.75000.000024.0033885.27
35022006.03.02 13:19sell17413.001.74721.74850.0000
35032006.03.02 13:56close17413.001.74591.74850.000039.0033924.27
35042006.03.02 16:19sell17423.001.74781.74910.0000
35052006.03.02 16:23s/l17423.001.74911.74910.0000-39.0033885.27
35062006.03.02 16:28sell17433.001.74781.74910.0000
35072006.03.02 16:36s/l17433.001.74911.74910.0000-39.0033846.27
35082006.03.02 16:36sell17443.001.74951.75080.0000
35092006.03.02 16:37close17443.001.74831.75080.000036.0033882.27
35102006.03.02 16:37sell17453.001.74781.74910.0000
35112006.03.02 16:39s/l17453.001.74911.74910.0000-39.0033843.27
35122006.03.02 16:41sell17463.001.74781.74910.0000
35132006.03.02 16:54close17463.001.74661.74910.000036.0033879.27
35142006.03.03 00:59buy17473.001.75121.74990.0000
35152006.03.03 01:00close17473.001.75311.74990.000057.0033936.27
35162006.03.03 14:24buy17483.001.75681.75550.0000
35172006.03.03 14:41close17483.001.75781.75550.000030.0033966.27
35182006.03.03 15:01buy17493.001.75761.75630.0000
35192006.03.03 15:58close17493.001.75851.75630.000027.0033993.27
35202006.03.03 15:59buy17503.001.75161.75030.0000
35212006.03.03 16:04close17503.001.75421.75030.000078.0034071.27
35222006.03.06 17:00sell17513.001.75071.75200.0000
35232006.03.06 17:47close17513.001.74921.75200.000045.0034116.27
35242006.03.07 16:21sell17523.001.73621.73750.0000
35252006.03.07 16:26s/l17523.001.73751.73750.0000-39.0034077.27
35262006.03.07 16:30sell17533.001.73621.73750.0000
35272006.03.07 16:34close17533.001.73511.73750.000033.0034110.27
35282006.03.07 23:03sell17543.001.73591.73720.0000
35292006.03.08 01:36close17543.001.73481.73720.000033.6534143.92
35302006.03.08 08:19buy17553.001.73781.73650.0000
35312006.03.08 08:20close17553.001.73891.73650.000033.0034176.92
35322006.03.08 08:20buy17563.001.73861.73730.0000
35332006.03.08 08:28close17563.001.73961.73730.000030.0034206.92
35342006.03.08 08:29buy17573.001.73941.73810.0000
35352006.03.08 08:39close17573.001.74031.73810.000027.0034233.92
35362006.03.08 08:39buy17583.001.74061.73930.0000
35372006.03.08 08:59s/l17583.001.73931.73930.0000-39.0034194.92
35382006.03.08 08:59buy17593.001.73841.73710.0000
35392006.03.08 09:04close17593.001.74051.73710.000063.0034257.92
35402006.03.08 11:00buy17603.001.73851.73720.0000
35412006.03.08 11:03close17603.001.74001.73720.000045.0034302.92
35422006.03.08 11:31buy17613.001.73871.73740.0000
35432006.03.08 13:59s/l17613.001.73741.73740.0000-39.0034263.92
35442006.03.09 00:00sell17623.001.73821.73950.0000
35452006.03.09 00:46close17623.001.73651.73950.000051.0034314.92
35462006.03.09 09:01sell17633.001.73751.73880.0000
35472006.03.09 09:37close17633.001.73671.73880.000024.0034338.92
35482006.03.10 09:52buy17643.001.73781.73650.0000
35492006.03.10 09:56close17643.001.73871.73650.000027.0034365.92
35502006.03.10 17:02sell17653.001.72621.72750.0000
35512006.03.10 17:35close17653.001.72541.72750.000024.0034389.92
35522006.03.10 17:59sell17663.001.72621.72750.0000
35532006.03.10 18:59close17663.001.72511.72750.000033.0034422.92
35542006.03.10 19:00sell17673.001.72561.72690.0000
35552006.03.10 19:18close17673.001.72521.72690.000012.0034434.92
35562006.03.10 19:59sell17683.001.72641.72770.0000
35572006.03.12 23:02s/l17683.001.72771.72770.0000-39.0034395.92
35582006.03.13 08:04buy17693.001.72741.72610.0000
35592006.03.13 08:22close17693.001.72821.72610.000024.0034419.92
35602006.03.13 08:39buy17703.001.72861.72730.0000
35612006.03.13 08:59s/l17703.001.72731.72730.0000-39.0034380.92
35622006.03.13 09:33sell17713.001.72621.72750.0000
35632006.03.13 10:59s/l17713.001.72751.72750.0000-39.0034341.92
35642006.03.13 17:00buy17723.001.72961.72830.0000
35652006.03.13 17:15close17723.001.73081.72830.000036.0034377.92
35662006.03.13 17:15buy17733.001.73071.72940.0000
35672006.03.13 17:19close17733.001.73141.72940.000021.0034398.92
35682006.03.13 17:59buy17743.001.73011.72880.0000
35692006.03.13 19:00close17743.001.73141.72880.000039.0034437.92
35702006.03.15 06:00buy17753.001.74631.74500.0000
35712006.03.15 06:55close17753.001.74711.74500.000024.0034461.92
35722006.03.15 10:00sell17763.001.74541.74670.0000
35732006.03.15 10:30close17763.001.74261.74670.000084.0034545.92
35742006.03.15 10:30sell17773.001.74541.74670.0000
35752006.03.15 10:30close17773.001.74241.74670.000090.0034635.92
35762006.03.15 10:30sell17783.001.74441.74570.0000
35772006.03.15 10:30close17783.001.74241.74570.000060.0034695.92
35782006.03.15 10:59sell17793.001.74531.74660.0000
35792006.03.15 14:59s/l17793.001.74661.74660.0000-39.0034656.92
35802006.03.15 15:00buy17803.001.74471.74340.0000
35812006.03.15 15:09close17803.001.74601.74340.000039.0034695.92
35822006.03.15 15:09buy17813.001.74631.74500.0000
35832006.03.15 15:12close17813.001.74741.74500.000033.0034728.92
35842006.03.15 15:14buy17823.001.74671.74540.0000
35852006.03.15 15:14close17823.001.74751.74540.000024.0034752.92
35862006.03.15 15:15buy17833.001.74641.74510.0000
35872006.03.15 15:17close17833.001.74751.74510.000033.0034785.92
35882006.03.15 15:59buy17843.001.74551.74420.0000
35892006.03.15 16:00close17843.001.74701.74420.000045.0034830.92
35902006.03.15 20:02buy17853.001.74751.74620.0000
35912006.03.15 20:23close17853.001.74881.74620.000039.0034869.92
35922006.03.16 00:30buy17863.001.74771.74640.0000
35932006.03.16 04:59s/l17863.001.74641.74640.0000-39.0034830.92
35942006.03.16 07:59sell17873.001.74791.74920.0000
35952006.03.16 09:00s/l17873.001.74921.74920.0000-39.0034791.92
35962006.03.16 09:00buy17883.001.74771.74640.0000
35972006.03.16 10:02close17883.001.74881.74640.000033.0034824.92
35982006.03.16 17:05buy17893.001.75531.75400.0000
35992006.03.16 17:06close17893.001.75661.75400.000039.0034863.92
36002006.03.16 17:27buy17903.001.75531.75400.0000
36012006.03.16 17:59close17903.001.75741.75400.000063.0034926.92
36022006.03.17 14:02buy17913.001.75511.75380.0000
36032006.03.17 14:28close17913.001.75571.75380.000018.0034944.92
36042006.03.17 15:03sell17923.001.75501.75630.0000
36052006.03.17 15:59close17923.001.75401.75630.000030.0034974.92
36062006.03.17 17:11buy17933.001.75551.75420.0000
36072006.03.17 18:08close17933.001.75671.75420.000036.0035010.92
36082006.03.17 19:06buy17943.001.75601.75470.0000
36092006.03.17 19:59close17943.001.75701.75470.000030.0035040.92
36102006.03.20 08:18buy17953.001.75631.75500.0000
36112006.03.20 08:59close17953.001.75781.75500.000045.0035085.92
36122006.03.20 11:59buy17963.001.75331.75200.0000
36132006.03.20 12:04close17963.001.75591.75200.000078.0035163.92
36142006.03.20 17:00buy17973.001.75551.75420.0000
36152006.03.20 17:21s/l17973.001.75421.75420.0000-39.0035124.92
36162006.03.21 09:15sell17983.001.75011.75140.0000
36172006.03.21 09:24close17983.001.74871.75140.000042.0035166.92
36182006.03.21 11:03sell17993.001.74901.75030.0000
36192006.03.21 11:36close17993.001.74771.75030.000039.0035205.92
36202006.03.21 19:30sell18003.001.74811.74940.0000
36212006.03.21 19:37close18003.001.74721.74940.000027.0035232.92
36222006.03.22 13:59sell18013.001.74831.74960.0000
36232006.03.22 15:27s/l18013.001.74961.74960.0000-39.0035193.92
36242006.03.22 16:00sell18023.001.74901.75030.0000
36252006.03.22 16:58close18023.001.74801.75030.000030.0035223.92
36262006.03.22 16:58sell18033.001.74761.74890.0000
36272006.03.22 17:24s/l18033.001.74891.74890.0000-39.0035184.92
36282006.03.24 08:52sell18043.001.73271.73400.0000
36292006.03.24 08:55close18043.001.73141.73400.000039.0035223.92
36302006.03.24 12:31sell18053.001.73301.73430.0000
36312006.03.24 12:42close18053.001.73221.73430.000024.0035247.92
36322006.03.24 12:47sell18063.001.73301.73430.0000
36332006.03.24 12:58close18063.001.73231.73430.000021.0035268.92
36342006.03.24 14:40sell18073.001.73461.73590.0000
36352006.03.24 14:41close18073.001.73391.73590.000021.0035289.92
36362006.03.24 14:44sell18083.001.73461.73590.0000
36372006.03.24 14:47close18083.001.73381.73590.000024.0035313.92
36382006.03.24 16:01buy18093.001.74021.73890.0000
36392006.03.24 16:06close18093.001.74121.73890.000030.0035343.92
36402006.03.27 05:06buy18103.001.74581.74450.0000
36412006.03.27 05:07close18103.001.74641.74450.000018.0035361.92
36422006.03.27 05:26buy18113.001.74691.74560.0000
36432006.03.27 13:59close18113.001.74901.74560.000063.0035424.92
36442006.03.27 18:07buy18123.001.74671.74540.0000
36452006.03.27 19:59close18123.001.74771.74540.000030.0035454.92
36462006.03.28 08:57buy18133.001.74741.74610.0000
36472006.03.28 10:02close18133.001.74851.74610.000033.0035487.92
36482006.03.28 10:11buy18143.001.74741.74610.0000
36492006.03.28 10:30close18143.001.74851.74610.000033.0035520.92
36502006.03.28 10:46buy18153.001.74731.74600.0000
36512006.03.28 11:33close18153.001.74831.74600.000030.0035550.92
36522006.03.28 12:59buy18163.001.74911.74780.0000
36532006.03.28 13:59close18163.001.75241.74780.000099.0035649.92
36542006.03.28 14:00buy18173.001.74931.74800.0000
36552006.03.28 14:04close18173.001.75051.74800.000036.0035685.92
36562006.03.28 14:05buy18183.001.74971.74840.0000
36572006.03.28 15:24close18183.001.75101.74840.000039.0035724.92
36582006.03.28 18:10buy18193.001.74911.74780.0000
36592006.03.28 18:41close18193.001.75041.74780.000039.0035763.92
36602006.03.28 22:10sell18203.001.74371.74500.0000
36612006.03.28 22:59close18203.001.74291.74500.000024.0035787.92
36622006.03.29 13:18sell18213.001.73571.73700.0000
36632006.03.29 13:20close18213.001.73491.73700.000024.0035811.92
36642006.03.29 14:44sell18223.001.73361.73490.0000
36652006.03.29 15:09s/l18223.001.73491.73490.0000-39.0035772.92
36662006.03.30 15:59buy18233.001.74331.74200.0000
36672006.03.30 16:31close18233.001.74531.74200.000060.0035832.92
36682006.03.31 10:59sell18243.001.73761.73890.0000
36692006.03.31 10:59close18243.001.73501.73890.000078.0035910.92
36702006.03.31 11:19sell18253.001.73741.73870.0000
36712006.03.31 11:59close18253.001.73601.73870.000042.0035952.92
36722006.04.03 02:31sell18263.001.73511.73640.0000
36732006.04.03 04:00close18263.001.73341.73640.000051.0036003.92
36742006.04.03 14:07sell18273.001.72971.73100.0000
36752006.04.03 14:28close18273.001.72841.73100.000039.0036042.92
36762006.04.03 15:59buy18283.001.73591.73460.0000
36772006.04.03 15:59close18283.001.73881.73460.000087.0036129.92
36782006.04.04 18:11buy18293.001.75511.75380.0000
36792006.04.04 18:33close18293.001.75621.75380.000033.0036162.92
36802006.04.04 19:03buy18303.001.75541.75410.0000
36812006.04.05 01:11s/l18303.001.75411.75410.0000-40.0536122.86
36822006.04.05 08:00buy18313.001.75801.75670.0000
36832006.04.05 08:08s/l18313.001.75671.75670.0000-39.0036083.86
36842006.04.05 08:08buy18323.001.75691.75560.0000
36852006.04.05 08:21close18323.001.75811.75560.000036.0036119.86
36862006.04.05 08:59buy18333.001.75391.75260.0000
36872006.04.05 10:59s/l18333.001.75261.75260.0000-39.0036080.86
36882006.04.05 15:00sell18343.001.75181.75310.0000
36892006.04.05 15:59close18343.001.74981.75310.000060.0036140.86
36902006.04.05 22:59buy18353.001.75261.75130.0000
36912006.04.06 00:59s/l18353.001.75131.75130.0000-42.1536098.71
36922006.04.06 10:15buy18363.001.75581.75450.0000
36932006.04.06 10:58close18363.001.75791.75450.000063.0036161.71
36942006.04.10 11:59buy18373.001.74401.74270.0000
36952006.04.10 13:00close18373.001.74541.74270.000042.0036203.71
36962006.04.10 18:00sell18383.001.74041.74170.0000
36972006.04.10 18:57close18383.001.73971.74170.000021.0036224.71
36982006.04.10 18:59sell18393.001.74191.74320.0000
36992006.04.10 21:59s/l18393.001.74321.74320.0000-39.0036185.71
37002006.04.11 09:00sell18403.001.74341.74470.0000
37012006.04.11 10:30close18403.001.74161.74470.000054.0036239.71
37022006.04.12 10:44buy18413.001.75371.75240.0000
37032006.04.12 10:48close18413.001.75461.75240.000027.0036266.71
37042006.04.12 10:48buy18423.001.75461.75330.0000
37052006.04.12 10:48close18423.001.75551.75330.000027.0036293.71
37062006.04.12 10:50buy18433.001.75461.75330.0000
37072006.04.12 10:59close18433.001.75541.75330.000024.0036317.71
37082006.04.12 10:59buy18443.001.75401.75270.0000
37092006.04.12 11:00close18443.001.75531.75270.000039.0036356.71
37102006.04.13 00:52sell18453.001.75101.75230.0000
37112006.04.13 01:00close18453.001.74981.75230.000036.0036392.71
37122006.04.13 07:28buy18463.001.75331.75200.0000
37132006.04.13 07:59close18463.001.75431.75200.000030.0036422.71
37142006.04.13 09:26buy18473.001.75371.75240.0000
37152006.04.13 10:59s/l18473.001.75241.75240.0000-39.0036383.71
37162006.04.13 10:59buy18483.001.75221.75090.0000
37172006.04.13 12:59s/l18483.001.75091.75090.0000-39.0036344.71
37182006.04.13 14:00sell18493.001.75191.75320.0000
37192006.04.13 14:32s/l18493.001.75321.75320.0000-39.0036305.71
37202006.04.13 14:32sell18503.001.75321.75450.0000
37212006.04.13 14:36close18503.001.75171.75450.000045.0036350.71
37222006.04.13 14:36sell18513.001.75191.75320.0000
37232006.04.13 14:56close18513.001.75071.75320.000036.0036386.71
37242006.04.17 13:55buy18523.001.76701.76570.0000
37252006.04.17 13:59close18523.001.76901.76570.000060.0036446.71
37262006.04.17 15:19buy18533.001.77031.76900.0000
37272006.04.17 15:20close18533.001.77161.76900.000039.0036485.71
37282006.04.17 15:21buy18543.001.77171.77040.0000
37292006.04.17 15:29s/l18543.001.77041.77040.0000-39.0036446.71
37302006.04.17 15:29buy18553.001.77051.76920.0000
37312006.04.17 17:00close18553.001.77271.76920.000066.0036512.71
37322006.04.18 14:00buy18563.001.77551.77420.0000
37332006.04.18 14:50close18563.001.77641.77420.000027.0036539.71
37342006.04.18 14:51buy18573.001.77641.77510.0000
37352006.04.18 14:52close18573.001.77741.77510.000030.0036569.71
37362006.04.18 15:13buy18583.001.77601.77470.0000
37372006.04.18 15:17close18583.001.77711.77470.000033.0036602.71
37382006.04.18 15:27buy18593.001.77601.77470.0000
37392006.04.18 15:30close18593.001.77711.77470.000033.0036635.71
37402006.04.18 19:59buy18603.001.77901.77770.0000
37412006.04.18 19:59close18603.001.78021.77770.000036.0036671.71
37422006.04.18 20:03buy18613.001.77991.77860.0000
37432006.04.18 20:24close18613.001.78051.77860.000018.0036689.71
37442006.04.18 20:34buy18623.001.77991.77860.0000
37452006.04.18 20:59close18623.001.78321.77860.000099.0036788.71
37462006.04.18 21:00buy18633.001.78271.78140.0000
37472006.04.18 21:59close18633.001.78401.78140.000039.0036827.71
37482006.04.19 09:58buy18643.001.78421.78290.0000
37492006.04.19 09:59close18643.001.78601.78290.000054.0036881.71
37502006.04.19 11:01buy18653.001.78431.78300.0000
37512006.04.19 11:06close18653.001.78541.78300.000033.0036914.71
37522006.04.19 13:07buy18663.001.78381.78250.0000
37532006.04.19 13:10close18663.001.78471.78250.000027.0036941.71
37542006.04.19 13:44buy18673.001.78381.78250.0000
37552006.04.19 13:59close18673.001.78691.78250.000093.0037034.71
37562006.04.19 19:05buy18683.001.79161.79030.0000
37572006.04.19 19:19close18683.001.79281.79030.000036.0037070.71
37582006.04.19 23:59buy18693.001.79151.79020.0000
37592006.04.20 00:59s/l18693.001.79021.79020.0000-42.1537028.56
37602006.04.20 15:06sell18703.001.78041.78170.0000
37612006.04.20 17:02close18703.001.77811.78170.000069.0037097.56
37622006.04.21 20:05buy18713.001.78141.78010.0000
37632006.04.21 20:23close18713.001.78301.78010.000048.0037145.56
37642006.04.21 20:54buy18723.001.78161.78030.0000
37652006.04.23 21:00close18723.001.78621.78030.0000138.0037283.56
37662006.04.24 08:54buy18733.001.78931.78800.0000
37672006.04.24 09:40close18733.001.79051.78800.000036.0037319.56
37682006.04.24 12:59buy18743.001.78651.78520.0000
37692006.04.24 13:59s/l18743.001.78521.78520.0000-39.0037280.56
37702006.04.24 16:59sell18753.001.78851.78980.0000
37712006.04.24 17:59s/l18753.001.78981.78980.0000-39.0037241.56
37722006.04.25 06:59buy18763.001.78611.78480.0000
37732006.04.25 08:00close18763.001.78721.78480.000033.0037274.56
37742006.04.25 14:00buy18773.001.78621.78490.0000
37752006.04.25 14:06close18773.001.78721.78490.000030.0037304.56
37762006.04.25 14:06buy18783.001.78731.78600.0000
37772006.04.25 14:08close18783.001.78821.78600.000027.0037331.56
37782006.04.25 14:10buy18793.001.78911.78780.0000
37792006.04.25 14:15close18793.001.78991.78780.000024.0037355.56
37802006.04.25 14:33buy18803.001.78911.78780.0000
37812006.04.25 14:47close18803.001.78991.78780.000024.0037379.56
37822006.04.25 14:59buy18813.001.78821.78690.0000
37832006.04.25 16:07s/l18813.001.78691.78690.0000-39.0037340.56
37842006.04.25 16:07buy18823.001.78701.78570.0000
37852006.04.25 16:53close18823.001.78771.78570.000021.0037361.56
37862006.04.25 16:54buy18833.001.78701.78570.0000
37872006.04.25 16:56close18833.001.78771.78570.000021.0037382.56
37882006.04.25 19:59buy18843.001.78751.78620.0000
37892006.04.25 20:44close18843.001.78891.78620.000042.0037424.56
37902006.04.26 03:23sell18853.001.78771.78900.0000
37912006.04.26 03:39close18853.001.78701.78900.000021.0037445.56
37922006.04.26 05:14sell18863.001.78791.78920.0000
37932006.04.26 05:51close18863.001.78701.78920.000027.0037472.56
37942006.04.26 08:03sell18873.001.78481.78610.0000
37952006.04.26 08:59close18873.001.78271.78610.000063.0037535.56
37962006.04.26 18:59sell18883.001.78601.78730.0000
37972006.04.26 18:59close18883.001.78511.78730.000027.0037562.56
37982006.04.27 02:52sell18893.001.78581.78710.0000
37992006.04.27 03:24close18893.001.78501.78710.000024.0037586.56
38002006.04.27 08:00sell18903.001.78551.78680.0000
38012006.04.27 08:06close18903.001.78471.78680.000024.0037610.56
38022006.04.27 08:06sell18913.001.78461.78590.0000
38032006.04.27 09:29close18913.001.78381.78590.000024.0037634.56
38042006.04.27 09:59sell18923.001.78591.78720.0000
38052006.04.27 10:00close18923.001.78331.78720.000078.0037712.56
38062006.04.27 12:00sell18933.001.78581.78710.0000
38072006.04.27 12:02close18933.001.78491.78710.000027.0037739.56
38082006.04.27 12:15sell18943.001.78571.78700.0000
38092006.04.27 12:27close18943.001.78481.78700.000027.0037766.56
38102006.04.27 12:27sell18953.001.78451.78580.0000
38112006.04.27 12:40close18953.001.78361.78580.000027.0037793.56
38122006.04.27 12:48sell18963.001.78451.78580.0000
38132006.04.27 12:59close18963.001.78361.78580.000027.0037820.56
38142006.04.27 15:59buy18973.001.79861.79730.0000
38152006.04.27 15:59close18973.001.80111.79730.000075.0037895.56
38162006.04.27 17:08buy18983.001.80241.80110.0000
38172006.04.27 17:34s/l18983.001.80111.80110.0000-39.0037856.56
38182006.04.27 17:38buy18993.001.80221.80090.0000
38192006.04.28 00:05s/l18993.001.80091.80090.0000-40.0537816.51
38202006.04.28 10:40buy19003.001.80651.80520.0000
38212006.04.28 10:59close19003.001.80841.80520.000057.0037873.51
38222006.05.01 12:00buy19013.001.82561.82430.0000
38232006.05.01 12:59close19013.001.83221.82430.0000198.0038071.51
38242006.05.01 14:56buy19023.001.83131.83000.0000
38252006.05.01 14:57close19023.001.83331.83000.000060.0038131.51
38262006.05.01 14:57buy19033.001.83271.83140.0000
38272006.05.01 15:59s/l19033.001.83141.83140.0000-39.0038092.51
38282006.05.01 15:59buy19043.001.82851.82720.0000
38292006.05.01 17:35close19043.001.82981.82720.000039.0038131.51
38302006.05.02 07:00sell19053.001.82381.82510.0000
38312006.05.02 07:59close19053.001.82261.82510.000036.0038167.51
38322006.05.02 11:00buy19063.001.83331.83200.0000
38332006.05.02 11:22close19063.001.83451.83200.000036.0038203.51
38342006.05.02 11:32buy19073.001.83331.83200.0000
38352006.05.02 11:49close19073.001.83451.83200.000036.0038239.51
38362006.05.02 14:00buy19083.001.83511.83380.0000
38372006.05.02 14:19close19083.001.83711.83380.000060.0038299.51
38382006.05.02 16:25buy19093.001.83891.83760.0000
38392006.05.02 16:37close19093.001.83991.83760.000030.0038329.51
38402006.05.02 16:38buy19103.001.83891.83760.0000
38412006.05.02 16:55close19103.001.83991.83760.000030.0038359.51
38422006.05.03 04:29buy19113.001.84251.84120.0000
38432006.05.03 04:32close19113.001.84361.84120.000033.0038392.51
38442006.05.03 06:35buy19123.001.84271.84140.0000
38452006.05.03 06:59close19123.001.84541.84140.000081.0038473.51
38462006.05.03 16:59buy19133.001.84251.84120.0000
38472006.05.03 17:03s/l19133.001.84121.84120.0000-39.0038434.51
38482006.05.03 22:59buy19143.001.83941.83810.0000
38492006.05.04 00:00close19143.001.84091.83810.000041.8538476.36
38502006.05.04 07:00sell19153.001.83881.84010.0000
38512006.05.04 07:59close19153.001.83761.84010.000036.0038512.36
38522006.05.04 09:18sell19163.001.83791.83920.0000
38532006.05.04 09:36close19163.001.83671.83920.000036.0038548.36
38542006.05.04 16:05buy19173.001.84641.84510.0000
38552006.05.04 16:19close19173.001.84751.84510.000033.0038581.36
38562006.05.04 16:19buy19183.001.84761.84630.0000
38572006.05.04 16:21close19183.001.84861.84630.000030.0038611.36
38582006.05.04 16:27buy19193.001.84771.84640.0000
38592006.05.04 16:41close19193.001.84861.84640.000027.0038638.36
38602006.05.04 22:59buy19203.001.85131.85000.0000
38612006.05.04 23:12close19203.001.85251.85000.000036.0038674.36
38622006.05.05 14:31buy19213.001.85651.85520.0000
38632006.05.05 14:31close19213.001.85971.85520.000096.0038770.36
38642006.05.05 14:31buy19223.001.85791.85660.0000
38652006.05.05 14:31close19223.001.85971.85660.000054.0038824.36
38662006.05.05 14:31buy19233.001.85831.85700.0000
38672006.05.05 14:31s/l19233.001.85701.85700.0000-39.0038785.36
38682006.05.05 14:31buy19243.001.85671.85540.0000
38692006.05.05 14:31close19243.001.85971.85540.000090.0038875.36
38702006.05.05 14:31buy19253.001.85791.85660.0000
38712006.05.05 14:31close19253.001.85951.85660.000048.0038923.36
38722006.05.05 14:31buy19263.001.85651.85520.0000
38732006.05.05 14:31close19263.001.85911.85520.000078.0039001.36
38742006.05.05 14:31buy19273.001.85651.85520.0000
38752006.05.05 14:31close19273.001.85911.85520.000078.0039079.36
38762006.05.05 14:31buy19283.001.85761.85630.0000
38772006.05.05 14:31close19283.001.85901.85630.000042.0039121.36
38782006.05.05 14:31buy19293.001.85761.85630.0000
38792006.05.05 14:31close19293.001.85961.85630.000060.0039181.36
38802006.05.05 14:31buy19303.001.85881.85750.0000
38812006.05.05 14:31close19303.001.86131.85750.000075.0039256.36
38822006.05.05 14:31buy19313.001.85861.85730.0000
38832006.05.05 14:31close19313.001.86131.85730.000081.0039337.36
38842006.05.05 14:31buy19323.001.85801.85670.0000
38852006.05.05 14:31close19323.001.85941.85670.000042.0039379.36
38862006.05.05 14:31buy19333.001.85801.85670.0000
38872006.05.05 14:31s/l19333.001.85671.85670.0000-39.0039340.36
38882006.05.05 14:31buy19343.001.85651.85520.0000
38892006.05.05 14:31close19343.001.85801.85520.000045.0039385.36
38902006.05.05 14:31buy19353.001.85901.85770.0000
38912006.05.05 14:31s/l19353.001.85771.85770.0000-39.0039346.36
38922006.05.05 14:31buy19363.001.85651.85520.0000
38932006.05.05 14:31close19363.001.85971.85520.000096.0039442.36
38942006.05.05 14:31buy19373.001.85791.85660.0000
38952006.05.05 14:31close19373.001.85971.85660.000054.0039496.36
38962006.05.05 14:31buy19383.001.85831.85700.0000
38972006.05.05 14:31s/l19383.001.85701.85700.0000-39.0039457.36
38982006.05.05 14:31buy19393.001.85671.85540.0000
38992006.05.05 14:31close19393.001.85971.85540.000090.0039547.36
39002006.05.05 14:31buy19403.001.85791.85660.0000
39012006.05.05 14:31close19403.001.85951.85660.000048.0039595.36
39022006.05.05 14:31buy19413.001.85921.85790.0000
39032006.05.05 14:32s/l19413.001.85791.85790.0000-39.0039556.36
39042006.05.05 14:32buy19423.001.85801.85670.0000
39052006.05.05 14:32close19423.001.85921.85670.000036.0039592.36
39062006.05.05 14:32buy19433.001.85821.85690.0000
39072006.05.05 14:37s/l19433.001.85691.85690.0000-39.0039553.36
39082006.05.05 14:37buy19443.001.85701.85570.0000
39092006.05.05 14:55close19443.001.85861.85570.000048.0039601.36
39102006.05.05 14:55buy19453.001.85861.85730.0000
39112006.05.05 14:57s/l19453.001.85731.85730.0000-39.0039562.36
39122006.05.05 14:57buy19463.001.85751.85620.0000
39132006.05.05 14:59close19463.001.85921.85620.000051.0039613.36
39142006.05.05 15:00buy19473.001.85751.85620.0000
39152006.05.05 15:06close19473.001.85841.85620.000027.0039640.36
39162006.05.05 15:08buy19483.001.85851.85720.0000
39172006.05.05 15:26close19483.001.85971.85720.000036.0039676.36
39182006.05.05 17:00buy19493.001.85901.85770.0000
39192006.05.05 18:59close19493.001.86001.85770.000030.0039706.36
39202006.05.07 21:03buy19503.001.86261.86130.0000
39212006.05.07 21:48close19503.001.86381.86130.000036.0039742.36
39222006.05.07 22:06buy19513.001.86071.85940.0000
39232006.05.07 22:47close19513.001.86281.85940.000063.0039805.36
39242006.05.08 00:27buy19523.001.86151.86020.0000
39252006.05.08 03:51s/l19523.001.86021.86020.0000-39.0039766.36
39262006.05.08 10:18buy19533.001.86281.86150.0000
39272006.05.08 10:26close19533.001.86441.86150.000048.0039814.36
39282006.05.08 10:26buy19543.001.86531.86400.0000
39292006.05.08 10:28close19543.001.86641.86400.000033.0039847.36
39302006.05.08 10:59buy19553.001.86401.86270.0000
39312006.05.08 11:02close19553.001.86641.86270.000072.0039919.36
39322006.05.08 12:42buy19563.001.86281.86150.0000
39332006.05.08 13:02close19563.001.86381.86150.000030.0039949.36
39342006.05.08 15:50sell19573.001.86031.86160.0000
39352006.05.08 15:58close19573.001.85981.86160.000015.0039964.36
39362006.05.09 15:04buy19583.001.86191.86060.0000
39372006.05.09 15:52close19583.001.86351.86060.000048.0040012.36
39382006.05.10 20:01buy19593.001.86471.86340.0000
39392006.05.10 20:11close19593.001.86601.86340.000039.0040051.36
39402006.05.10 20:17buy19603.001.86531.86400.0000
39412006.05.10 20:17s/l19603.001.86401.86400.0000-39.0040012.36
39422006.05.10 20:19buy19613.001.86551.86420.0000
39432006.05.10 20:19s/l19613.001.86421.86420.0000-39.0039973.36
39442006.05.10 20:20buy19623.001.86551.86420.0000
39452006.05.10 20:22s/l19623.001.86421.86420.0000-39.0039934.36
39462006.05.11 08:00sell19633.001.85541.85670.0000
39472006.05.11 08:27s/l19633.001.85671.85670.0000-39.0039895.36
39482006.05.11 08:27sell19643.001.85661.85790.0000
39492006.05.11 08:45s/l19643.001.85791.85790.0000-39.0039856.36
39502006.05.11 08:45sell19653.001.85911.86040.0000
39512006.05.11 08:45close19653.001.85641.86040.000081.0039937.36
39522006.05.11 08:50sell19663.001.85541.85670.0000
39532006.05.11 08:59s/l19663.001.85671.85670.0000-39.0039898.36
39542006.05.11 08:59sell19673.001.85951.86080.0000
39552006.05.11 09:59s/l19673.001.86081.86080.0000-39.0039859.36
39562006.05.11 14:53buy19683.001.87101.86970.0000
39572006.05.11 14:59close19683.001.87931.86970.0000249.0040108.36
39582006.05.11 17:40buy19693.001.88301.88170.0000
39592006.05.11 17:55close19693.001.88491.88170.000057.0040165.36
39602006.05.12 00:41buy19703.001.88381.88250.0000
39612006.05.12 01:00close19703.001.88471.88250.000027.0040192.36
39622006.05.12 13:00buy19713.001.89621.89490.0000
39632006.05.12 13:45close19713.001.89721.89490.000030.0040222.36
39642006.05.12 13:59buy19723.001.89421.89290.0000
39652006.05.12 14:12close19723.001.89641.89290.000066.0040288.36
39662006.05.12 14:20buy19733.001.89281.89150.0000
39672006.05.12 14:24close19733.001.89411.89150.000039.0040327.36
39682006.05.12 14:30buy19743.001.89201.89070.0000
39692006.05.12 14:30close19743.001.89461.89070.000078.0040405.36
39702006.05.12 14:30buy19753.001.88911.88780.0000
39712006.05.12 14:30close19753.001.89181.88780.000081.0040486.36
39722006.05.12 14:30buy19763.001.88941.88810.0000
39732006.05.12 14:30close19763.001.89411.88810.0000141.0040627.36
39742006.05.12 14:30buy19773.001.89301.89170.0000
39752006.05.12 14:30s/l19773.001.89171.89170.0000-39.0040588.36
39762006.05.12 14:30buy19783.001.89051.88920.0000
39772006.05.12 14:30close19783.001.89481.88920.0000129.0040717.36
39782006.05.12 14:30buy19793.001.89311.89180.0000
39792006.05.12 14:30s/l19793.001.89181.89180.0000-39.0040678.36
39802006.05.12 14:30buy19803.001.88921.88790.0000
39812006.05.12 14:31s/l19803.001.88791.88790.0000-39.0040639.36
39822006.05.12 14:31buy19813.001.88811.88680.0000
39832006.05.12 14:31close19813.001.89291.88680.0000144.0040783.36
39842006.05.12 14:31buy19823.001.88971.88840.0000
39852006.05.12 14:31close19823.001.89291.88840.000096.0040879.36
39862006.05.12 14:31buy19833.001.88951.88820.0000
39872006.05.12 14:32s/l19833.001.88821.88820.0000-39.0040840.36
39882006.05.12 14:32buy19843.001.88811.88680.0000
39892006.05.12 14:32close19843.001.89181.88680.0000111.0040951.36
39902006.05.12 14:32buy19853.001.89061.88930.0000
39912006.05.12 14:32close19853.001.89251.88930.000057.0041008.36
39922006.05.12 14:32buy19863.001.89311.89180.0000
39932006.05.12 14:32s/l19863.001.89181.89180.0000-39.0040969.36
39942006.05.12 14:32buy19873.001.89311.89180.0000
39952006.05.12 14:32s/l19873.001.89181.89180.0000-39.0040930.36
39962006.05.12 14:32buy19883.001.88811.88680.0000
39972006.05.12 14:32close19883.001.89171.88680.0000108.0041038.36
39982006.05.12 14:33buy19893.001.89101.88970.0000
39992006.05.12 14:33close19893.001.89371.88970.000081.0041119.36
40002006.05.12 14:33buy19903.001.88991.88860.0000
40012006.05.12 14:34close19903.001.89181.88860.000057.0041176.36
40022006.05.12 14:34buy19913.001.89071.88940.0000
40032006.05.12 14:34s/l19913.001.88941.88940.0000-39.0041137.36
40042006.05.12 14:34buy19923.001.88951.88820.0000
40052006.05.12 14:35close19923.001.89161.88820.000063.0041200.36
40062006.05.12 14:35buy19933.001.88951.88820.0000
40072006.05.12 14:37close19933.001.89131.88820.000054.0041254.36
40082006.05.12 14:37buy19943.001.88931.88800.0000
40092006.05.12 14:38s/l19943.001.88801.88800.0000-39.0041215.36
40102006.05.12 14:38buy19953.001.88811.88680.0000
40112006.05.12 14:43close19953.001.88991.88680.000054.0041269.36
40122006.05.12 14:43buy19963.001.88981.88850.0000
40132006.05.12 14:44s/l19963.001.88851.88850.0000-39.0041230.36
40142006.05.12 14:44buy19973.001.88861.88730.0000
40152006.05.12 14:44close19973.001.89161.88730.000090.0041320.36
40162006.05.12 14:44buy19983.001.88971.88840.0000
40172006.05.12 14:44s/l19983.001.88841.88840.0000-39.0041281.36
40182006.05.12 14:44buy19993.001.88841.88710.0000
40192006.05.12 14:44close19993.001.89091.88710.000075.0041356.36
40202006.05.12 14:44buy20003.001.89091.88960.0000
40212006.05.12 14:44s/l20003.001.88961.88960.0000-39.0041317.36
40222006.05.12 14:44buy20013.001.88971.88840.0000
40232006.05.12 14:44close20013.001.89151.88840.000054.0041371.36
40242006.05.12 14:46buy20023.001.89291.89160.0000
40252006.05.12 14:46close20023.001.89411.89160.000036.0041407.36
40262006.05.12 14:59buy20033.001.89051.88920.0000
40272006.05.12 15:03close20033.001.89381.88920.000099.0041506.36
40282006.05.15 00:00buy20043.001.89651.89520.0000
40292006.05.15 00:11close20043.001.89811.89520.000048.0041554.36
40302006.05.15 00:59buy20053.001.89571.89440.0000
40312006.05.15 01:00close20053.001.89951.89440.0000114.0041668.36
40322006.05.15 14:24sell20063.001.88461.88590.0000
40332006.05.15 14:30s/l20063.001.88591.88590.0000-39.0041629.36
40342006.05.15 14:30sell20073.001.88611.88740.0000
40352006.05.15 14:31close20073.001.88501.88740.000033.0041662.36
40362006.05.15 14:31sell20083.001.88471.88600.0000
40372006.05.15 14:31s/l20083.001.88601.88600.0000-39.0041623.36
40382006.05.15 14:31sell20093.001.88611.88740.0000
40392006.05.15 14:32close20093.001.88491.88740.000036.0041659.36
40402006.05.15 14:32sell20103.001.88461.88590.0000
40412006.05.15 14:59close20103.001.88221.88590.000072.0041731.36
40422006.05.15 15:02sell20113.001.88461.88590.0000
40432006.05.15 15:07close20113.001.88281.88590.000054.0041785.36
40442006.05.15 23:59sell20123.001.87791.87920.0000
40452006.05.16 00:37s/l20123.001.87921.87920.0000-38.3541747.01
40462006.05.16 04:57buy20133.001.88311.88180.0000
40472006.05.16 05:52close20133.001.88451.88180.000042.0041789.01
40482006.05.16 06:49buy20143.001.88311.88180.0000
40492006.05.16 07:02s/l20143.001.88181.88180.0000-39.0041750.01
40502006.05.16 19:59buy20153.001.88731.88600.0000
40512006.05.17 01:01s/l20153.001.88601.88600.0000-40.0541709.96
40522006.05.17 06:50buy20163.001.89061.88930.0000
40532006.05.17 07:21close20163.001.89201.88930.000042.0041751.96
40542006.05.17 13:51buy20173.001.89531.89400.0000
40552006.05.17 13:59s/l20173.001.89401.89400.0000-39.0041712.96
40562006.05.17 13:59buy20183.001.89141.89010.0000
40572006.05.17 14:30close20183.001.89351.89010.000063.0041775.96
40582006.05.17 16:28sell20193.001.88481.88610.0000
40592006.05.17 16:31close20193.001.88271.88610.000063.0041838.96
40602006.05.17 18:02sell20203.001.88261.88390.0000
40612006.05.17 21:59close20203.001.87991.88390.000081.0041919.96
40622006.05.17 22:00sell20213.001.88241.88370.0000
40632006.05.18 01:59s/l20213.001.88371.88370.0000-37.0641882.89
40642006.05.18 07:04sell20223.001.88421.88550.0000
40652006.05.18 08:59s/l20223.001.88551.88550.0000-39.0041843.89
40662006.05.18 15:05buy20233.001.88751.88620.0000
40672006.05.18 15:31close20233.001.88931.88620.000054.0041897.89
40682006.05.18 15:59buy20243.001.88771.88640.0000
40692006.05.18 16:15close20243.001.89171.88640.0000120.0042017.89
40702006.05.18 17:18buy20253.001.88991.88860.0000
40712006.05.18 20:59close20253.001.89331.88860.0000102.0042119.89
40722006.05.18 22:39buy20263.001.89201.89070.0000
40732006.05.18 22:46close20263.001.89341.89070.000042.0042161.89
40742006.05.18 22:47buy20273.001.89411.89280.0000
40752006.05.18 22:57s/l20273.001.89281.89280.0000-39.0042122.89
40762006.05.19 00:41buy20283.001.89241.89110.0000
40772006.05.19 03:57s/l20283.001.89111.89110.0000-39.0042083.89
40782006.05.19 10:18sell20293.001.87621.87750.0000
40792006.05.19 10:19close20293.001.87411.87750.000063.0042146.89
40802006.05.19 10:19sell20303.001.87621.87750.0000
40812006.05.19 11:44close20303.001.87451.87750.000051.0042197.89
40822006.05.22 07:00sell20313.001.87221.87350.0000
40832006.05.22 07:44close20313.001.86971.87350.000075.0042272.89
40842006.05.22 07:49sell20323.001.86781.86910.0000
40852006.05.22 07:59s/l20323.001.86911.86910.0000-39.0042233.89
40862006.05.22 07:59sell20333.001.87181.87310.0000
40872006.05.22 08:59s/l20333.001.87311.87310.0000-39.0042194.89
40882006.05.22 16:59buy20343.001.88301.88170.0000
40892006.05.22 17:30close20343.001.88511.88170.000063.0042257.89
40902006.05.24 06:34sell20353.001.87721.87850.0000
40912006.05.24 06:59s/l20353.001.87851.87850.0000-39.0042218.89
40922006.05.24 09:20buy20363.001.88121.87990.0000
40932006.05.24 09:46close20363.001.88271.87990.000045.0042263.89
40942006.05.24 09:49buy20373.001.88251.88120.0000
40952006.05.24 10:02close20373.001.88431.88120.000054.0042317.89
40962006.05.24 11:10buy20383.001.88201.88070.0000
40972006.05.24 12:25close20383.001.88371.88070.000051.0042368.89
40982006.05.24 13:35buy20393.001.88191.88060.0000
40992006.05.24 13:59s/l20393.001.88061.88060.0000-39.0042329.89
41002006.05.24 13:59buy20403.001.87751.87620.0000
41012006.05.24 14:59s/l20403.001.87621.87620.0000-39.0042290.89
41022006.05.24 22:14sell20413.001.87141.87270.0000
41032006.05.24 22:26close20413.001.86961.87270.000054.0042344.89
41042006.05.24 22:59sell20423.001.87091.87220.0000
41052006.05.24 23:59close20423.001.86941.87220.000045.0042389.89
41062006.05.25 05:01sell20433.001.86931.87060.0000
41072006.05.25 08:20s/l20433.001.87061.87060.0000-39.0042350.89
41082006.05.25 17:00sell20443.001.87101.87230.0000
41092006.05.25 18:59s/l20443.001.87231.87230.0000-39.0042311.89
41102006.05.26 05:00sell20453.001.87101.87230.0000
41112006.05.26 05:15close20453.001.86931.87230.000051.0042362.89
41122006.05.26 05:59sell20463.001.87111.87240.0000
41132006.05.26 06:00close20463.001.86951.87240.000048.0042410.89
41142006.05.26 15:50sell20473.001.85691.85820.0000
41152006.05.26 15:50s/l20473.001.85821.85820.0000-39.0042371.89
41162006.05.26 15:50sell20483.001.85701.85830.0000
41172006.05.26 15:57s/l20483.001.85831.85830.0000-39.0042332.89
41182006.05.26 17:13sell20493.001.85671.85800.0000
41192006.05.28 21:00s/l20493.001.85801.85800.0000-39.0042293.89
41202006.05.28 23:02sell20503.001.85941.86070.0000
41212006.05.28 23:47close20503.001.85821.86070.000036.0042329.89
41222006.05.29 03:00buy20513.001.85931.85800.0000
41232006.05.29 04:00close20513.001.86031.85800.000030.0042359.89
41242006.05.30 00:35sell20523.001.86011.86140.0000
41252006.05.30 02:59s/l20523.001.86141.86140.0000-39.0042320.89
41262006.05.30 17:44buy20533.001.88221.88090.0000
41272006.05.30 17:48close20533.001.88331.88090.000033.0042353.89
41282006.05.30 17:53buy20543.001.88221.88090.0000
41292006.05.30 18:41close20543.001.88381.88090.000048.0042401.89
41302006.05.31 06:01buy20553.001.88221.88090.0000
41312006.05.31 06:21close20553.001.88341.88090.000036.0042437.89
41322006.05.31 13:35sell20563.001.87591.87720.0000
41332006.05.31 14:00close20563.001.87421.87720.000051.0042488.89
41342006.05.31 15:00sell20573.001.87381.87510.0000
41352006.05.31 15:33close20573.001.87291.87510.000027.0042515.89
41362006.05.31 15:33sell20583.001.87311.87440.0000
41372006.05.31 15:46s/l20583.001.87441.87440.0000-39.0042476.89
41382006.05.31 15:46sell20593.001.87431.87560.0000
41392006.05.31 16:00close20593.001.87321.87560.000033.0042509.89
41402006.05.31 16:04sell20603.001.87461.87590.0000
41412006.05.31 16:04close20603.001.87341.87590.000036.0042545.89
41422006.05.31 17:02sell20613.001.87391.87520.0000
41432006.05.31 17:03close20613.001.87271.87520.000036.0042581.89
41442006.06.01 08:00sell20623.001.86681.86810.0000
41452006.06.01 08:20close20623.001.86551.86810.000039.0042620.89
41462006.06.01 08:20sell20633.001.86551.86680.0000
41472006.06.01 08:37close20633.001.86391.86680.000048.0042668.89
41482006.06.01 09:59sell20643.001.86571.86700.0000
41492006.06.01 10:00close20643.001.86401.86700.000051.0042719.89
41502006.06.01 14:20sell20653.001.85911.86040.0000
41512006.06.01 14:30s/l20653.001.86041.86040.0000-39.0042680.89
41522006.06.01 14:30sell20663.001.85901.86030.0000
41532006.06.01 14:30s/l20663.001.86031.86030.0000-39.0042641.89
41542006.06.01 14:31sell20673.001.86181.86310.0000
41552006.06.01 14:33close20673.001.86031.86310.000045.0042686.89
41562006.06.01 14:38sell20683.001.86151.86280.0000
41572006.06.01 14:46close20683.001.86011.86280.000042.0042728.89
41582006.06.01 14:46sell20693.001.85911.86040.0000
41592006.06.01 14:49close20693.001.85751.86040.000048.0042776.89
41602006.06.01 14:59sell20703.001.86791.86920.0000
41612006.06.01 15:59close20703.001.86511.86920.000084.0042860.89
41622006.06.02 15:03buy20713.001.88231.88100.0000
41632006.06.02 15:17close20713.001.88361.88100.000039.0042899.89
41642006.06.02 15:22buy20723.001.88321.88190.0000
41652006.06.02 15:28s/l20723.001.88191.88190.0000-39.0042860.89
41662006.06.02 15:28buy20733.001.88211.88080.0000
41672006.06.02 16:26close20733.001.88351.88080.000042.0042902.89
41682006.06.02 17:29buy20743.001.88331.88200.0000
41692006.06.02 17:34close20743.001.88461.88200.000039.0042941.89
41702006.06.05 07:01sell20753.001.88421.88550.0000
41712006.06.05 07:59s/l20753.001.88551.88550.0000-39.0042902.89
41722006.06.05 15:02sell20763.001.87831.87960.0000
41732006.06.05 16:59s/l20763.001.87961.87960.0000-39.0042863.89
41742006.06.06 07:59buy20773.001.87371.87240.0000
41752006.06.06 08:00s/l20773.001.87241.87240.0000-39.0042824.89
41762006.06.06 13:59sell20783.001.86601.86730.0000
41772006.06.06 13:59close20783.001.86441.86730.000048.0042872.89
41782006.06.06 18:37sell20793.001.86171.86300.0000
41792006.06.06 20:00close20793.001.86061.86300.000033.0042905.89
41802006.06.07 07:51sell20803.001.86091.86220.0000
41812006.06.07 08:06close20803.001.85931.86220.000048.0042953.89
41822006.06.07 15:07sell20813.001.85981.86110.0000
41832006.06.07 15:19close20813.001.85791.86110.000057.0043010.89
41842006.06.07 15:22sell20823.001.85651.85780.0000
41852006.06.07 15:45close20823.001.85481.85780.000051.0043061.89
41862006.06.07 21:01sell20833.001.85631.85760.0000
41872006.06.08 06:59close20833.001.85231.85760.0000121.9443183.83
41882006.06.08 08:38sell20843.001.85091.85220.0000
41892006.06.08 08:59close20843.001.84891.85220.000060.0043243.83
41902006.06.08 14:02sell20853.001.84411.84540.0000
41912006.06.08 14:25close20853.001.84261.84540.000045.0043288.83
41922006.06.08 15:01sell20863.001.84031.84160.0000
41932006.06.08 15:18s/l20863.001.84161.84160.0000-39.0043249.83
41942006.06.08 15:21sell20873.001.84031.84160.0000
41952006.06.08 15:32s/l20873.001.84161.84160.0000-39.0043210.83
41962006.06.08 15:32sell20883.001.84031.84160.0000
41972006.06.08 15:33close20883.001.83891.84160.000042.0043252.83
41982006.06.08 15:59sell20893.001.84241.84370.0000
41992006.06.08 16:19s/l20893.001.84371.84370.0000-39.0043213.83
42002006.06.08 23:25sell20903.001.84401.84530.0000
42012006.06.09 00:15close20903.001.84271.84530.000039.6543253.47
42022006.06.09 13:01sell20913.001.84311.84440.0000
42032006.06.09 13:59s/l20913.001.84441.84440.0000-39.0043214.47
42042006.06.12 09:36buy20923.001.84331.84200.0000
42052006.06.12 09:51s/l20923.001.84201.84200.0000-39.0043175.47
42062006.06.12 09:51buy20933.001.84271.84140.0000
42072006.06.12 10:05s/l20933.001.84141.84140.0000-39.0043136.47
42082006.06.12 14:21buy20943.001.84231.84100.0000
42092006.06.12 14:28close20943.001.84311.84100.000024.0043160.47
42102006.06.12 14:33buy20953.001.84281.84150.0000
42112006.06.12 14:42close20953.001.84351.84150.000021.0043181.47
42122006.06.12 14:59buy20963.001.84251.84120.0000
42132006.06.12 15:00close20963.001.84421.84120.000051.0043232.47
42142006.06.12 20:59buy20973.001.84261.84130.0000
42152006.06.12 23:11s/l20973.001.84131.84130.0000-39.0043193.47
42162006.06.13 15:00sell20983.001.83861.83990.0000
42172006.06.13 15:02s/l20983.001.83991.83990.0000-39.0043154.47
42182006.06.13 15:03sell20993.001.84071.84200.0000
42192006.06.13 15:15close20993.001.83901.84200.000051.0043205.47
42202006.06.13 15:15sell21003.001.83871.84000.0000
42212006.06.13 15:30s/l21003.001.84001.84000.0000-39.0043166.47
42222006.06.13 15:35sell21013.001.84071.84200.0000
42232006.06.13 16:31close21013.001.83871.84200.000060.0043226.47
42242006.06.14 13:00sell21023.001.84091.84220.0000
42252006.06.14 13:59s/l21023.001.84221.84220.0000-39.0043187.47
42262006.06.14 14:46buy21033.001.84581.84450.0000
42272006.06.14 15:21close21033.001.84671.84450.000027.0043214.47
42282006.06.14 16:00buy21043.001.84751.84620.0000
42292006.06.14 16:02close21043.001.84841.84620.000027.0043241.47
42302006.06.14 16:02buy21053.001.84871.84740.0000
42312006.06.14 16:17s/l21053.001.84741.84740.0000-39.0043202.47
42322006.06.14 16:17buy21063.001.84751.84620.0000
42332006.06.14 17:00s/l21063.001.84621.84620.0000-39.0043163.47
42342006.06.14 18:59buy21073.001.84241.84110.0000
42352006.06.14 19:58close21073.001.84401.84110.000048.0043211.47
42362006.06.15 07:00buy21083.001.84311.84180.0000
42372006.06.15 07:48close21083.001.84481.84180.000051.0043262.47
42382006.06.15 07:53buy21093.001.84521.84390.0000
42392006.06.15 08:52close21093.001.84651.84390.000039.0043301.47
42402006.06.15 11:37buy21103.001.84661.84530.0000
42412006.06.15 11:51close21103.001.84851.84530.000057.0043358.47
42422006.06.15 14:00buy21113.001.84851.84720.0000
42432006.06.15 14:27close21113.001.84961.84720.000033.0043391.47
42442006.06.15 14:27buy21123.001.84971.84840.0000
42452006.06.15 14:27close21123.001.85061.84840.000027.0043418.47
42462006.06.15 14:27buy21133.001.84981.84850.0000
42472006.06.15 14:27close21133.001.85121.84850.000042.0043460.47
42482006.06.15 14:28buy21143.001.84981.84850.0000
42492006.06.15 14:28close21143.001.85071.84850.000027.0043487.47
42502006.06.15 14:30buy21153.001.84991.84860.0000
42512006.06.15 14:30s/l21153.001.84861.84860.0000-39.0043448.47
42522006.06.15 14:30buy21163.001.84871.84740.0000
42532006.06.15 14:30close21163.001.84981.84740.000033.0043481.47
42542006.06.15 14:30buy21173.001.84891.84760.0000
42552006.06.15 15:59s/l21173.001.84761.84760.0000-39.0043442.47
42562006.06.16 07:07buy21183.001.85281.85150.0000
42572006.06.16 08:24close21183.001.85381.85150.000030.0043472.47
42582006.06.16 09:00buy21193.001.85351.85220.0000
42592006.06.16 10:09close21193.001.85451.85220.000030.0043502.47
42602006.06.16 11:31buy21203.001.85331.85200.0000
42612006.06.16 11:35close21203.001.85431.85200.000030.0043532.47
42622006.06.16 11:48buy21213.001.85331.85200.0000
42632006.06.16 12:13s/l21213.001.85201.85200.0000-39.0043493.47
42642006.06.16 12:13buy21223.001.85201.85070.0000
42652006.06.16 12:21close21223.001.85301.85070.000030.0043523.47
42662006.06.16 12:22buy21233.001.85341.85210.0000
42672006.06.16 12:34close21233.001.85431.85210.000027.0043550.47
42682006.06.16 16:12sell21243.001.84931.85060.0000
42692006.06.16 18:59s/l21243.001.85061.85060.0000-39.0043511.47
42702006.06.18 22:44sell21253.001.85331.85460.0000
42712006.06.18 22:55close21253.001.85241.85460.000027.0043538.47
42722006.06.19 16:01sell21263.001.84111.84240.0000
42732006.06.19 16:09close21263.001.83961.84240.000045.0043583.47
42742006.06.19 18:00sell21273.001.84011.84140.0000
42752006.06.19 18:43close21273.001.83871.84140.000042.0043625.47
42762006.06.20 06:58buy21283.001.84291.84160.0000
42772006.06.20 06:59close21283.001.84481.84160.000057.0043682.47
42782006.06.20 08:15buy21293.001.84331.84200.0000
42792006.06.20 08:55close21293.001.84431.84200.000030.0043712.47
42802006.06.20 12:12sell21303.001.84141.84270.0000
42812006.06.20 12:30close21303.001.84051.84270.000027.0043739.47
42822006.06.20 12:46sell21313.001.84141.84270.0000
42832006.06.20 12:56close21313.001.84051.84270.000027.0043766.47
42842006.06.20 16:00sell21323.001.84271.84400.0000
42852006.06.20 16:12close21323.001.84201.84400.000021.0043787.47
42862006.06.20 16:25sell21333.001.84261.84390.0000
42872006.06.20 16:58close21333.001.84191.84390.000021.0043808.47
42882006.06.20 16:59sell21343.001.84341.84470.0000
42892006.06.20 18:28close21343.001.84231.84470.000033.0043841.47
42902006.06.22 00:23buy21353.001.84541.84410.0000
42912006.06.22 03:59close21353.001.84631.84410.000027.0043868.47
42922006.06.22 07:23buy21363.001.84541.84410.0000
42932006.06.22 07:59s/l21363.001.84411.84410.0000-39.0043829.47
42942006.06.22 14:28sell21373.001.82901.83030.0000
42952006.06.22 15:00s/l21373.001.83031.83030.0000-39.0043790.47
42962006.06.22 15:00sell21383.001.83041.83170.0000
42972006.06.22 15:05close21383.001.82911.83170.000039.0043829.47
42982006.06.22 15:14sell21393.001.82971.83100.0000
42992006.06.22 15:18close21393.001.82861.83100.000033.0043862.47
43002006.06.22 17:00sell21403.001.82881.83010.0000
43012006.06.22 19:00close21403.001.82771.83010.000033.0043895.47
43022006.06.23 09:48sell21413.001.82511.82640.0000
43032006.06.23 09:59close21413.001.82311.82640.000060.0043955.47
43042006.06.23 13:49sell21423.001.81921.82050.0000
43052006.06.23 13:53close21423.001.81791.82050.000039.0043994.47
43062006.06.23 13:53sell21433.001.81781.81910.0000
43072006.06.23 13:56s/l21433.001.81911.81910.0000-39.0043955.47
43082006.06.23 13:56sell21443.001.81921.82050.0000
43092006.06.23 16:22s/l21443.001.82051.82050.0000-39.0043916.47
43102006.06.23 16:23sell21453.001.82111.82240.0000
43112006.06.23 17:00close21453.001.81961.82240.000045.0043961.47
43122006.06.26 06:00buy21463.001.81871.81740.0000
43132006.06.26 06:59close21463.001.81961.81740.000027.0043988.47
43142006.06.26 11:53buy21473.001.81941.81810.0000
43152006.06.26 11:53close21473.001.82091.81810.000045.0044033.47
43162006.06.26 11:54buy21483.001.81931.81800.0000
43172006.06.26 12:20close21483.001.82121.81800.000057.0044090.47
43182006.06.26 16:59sell21493.001.82091.82220.0000
43192006.06.26 17:59s/l21493.001.82221.82220.0000-39.0044051.47
43202006.06.27 07:01sell21503.001.82451.82580.0000
43212006.06.27 08:14close21503.001.82351.82580.000030.0044081.47
43222006.06.28 08:59sell21513.001.81921.82050.0000
43232006.06.28 09:08close21513.001.81811.82050.000033.0044114.47
43242006.06.28 15:00sell21523.001.81681.81810.0000
43252006.06.28 16:00close21523.001.81601.81810.000024.0044138.47
43262006.06.28 16:23sell21533.001.81781.81910.0000
43272006.06.28 16:25close21533.001.81701.81910.000024.0044162.47
43282006.06.28 16:59sell21543.001.81711.81840.0000
43292006.06.28 18:59s/l21543.001.81841.81840.0000-39.0044123.47
43302006.06.29 00:02sell21553.001.81791.81920.0000
43312006.06.29 01:12close21553.001.81711.81920.000024.0044147.47
43322006.06.29 05:59sell21563.001.81791.81920.0000
43332006.06.29 06:00close21563.001.81691.81920.000030.0044177.47
43342006.06.29 09:23sell21573.001.81601.81730.0000
43352006.06.29 09:59close21573.001.81191.81730.0000123.0044300.47
43362006.06.29 12:24sell21583.001.81341.81470.0000
43372006.06.29 12:59s/l21583.001.81471.81470.0000-39.0044261.47
43382006.06.29 14:00sell21593.001.81331.81460.0000
43392006.06.29 15:51close21593.001.81251.81460.000024.0044285.47
43402006.06.29 19:59buy21603.001.82581.82450.0000
43412006.06.29 20:59close21603.001.82791.82450.000063.0044348.47
43422006.06.29 21:40buy21613.001.82651.82520.0000
43432006.06.30 00:59close21613.001.82861.82520.000061.9544410.42
43442006.06.30 02:59buy21623.001.83141.83010.0000
43452006.06.30 03:36close21623.001.83301.83010.000048.0044458.42
43462006.06.30 06:00buy21633.001.83281.83150.0000
43472006.06.30 07:59s/l21633.001.83151.83150.0000-39.0044419.42
43482006.06.30 07:59buy21643.001.83031.82900.0000
43492006.06.30 08:13close21643.001.83381.82900.0000105.0044524.42
43502006.06.30 14:38buy21653.001.84351.84220.0000
43512006.06.30 14:59close21653.001.84951.84220.0000180.0044704.42
43522006.07.05 06:00buy21663.001.84381.84250.0000
43532006.07.05 06:52close21663.001.84481.84250.000030.0044734.42
43542006.07.05 06:52buy21673.001.84521.84390.0000
43552006.07.05 06:56close21673.001.84611.84390.000027.0044761.42
43562006.07.05 06:59buy21683.001.84361.84230.0000
43572006.07.05 07:59s/l21683.001.84231.84230.0000-39.0044722.42
43582006.07.05 12:04buy21693.001.84471.84340.0000
43592006.07.05 12:54close21693.001.84581.84340.000033.0044755.42
43602006.07.07 11:14buy21703.001.83941.83810.0000
43612006.07.07 11:29close21703.001.84021.83810.000024.0044779.42
43622006.07.07 11:59buy21713.001.83961.83830.0000
43632006.07.07 12:00close21713.001.84061.83830.000030.0044809.42
43642006.07.07 18:26buy21723.001.85191.85060.0000
43652006.07.09 21:05s/l21723.001.85061.85060.0000-39.0044770.42
43662006.07.10 19:00sell21733.001.84161.84290.0000
43672006.07.10 21:00close21733.001.84051.84290.000033.0044803.42
43682006.07.11 07:00sell21743.001.84291.84420.0000
43692006.07.11 08:09close21743.001.84201.84420.000027.0044830.42
43702006.07.11 11:00sell21753.001.84071.84200.0000
43712006.07.11 11:59close21753.001.83921.84200.000045.0044875.42
43722006.07.11 12:59sell21763.001.84021.84150.0000
43732006.07.11 13:01close21763.001.83891.84150.000039.0044914.42
43742006.07.11 14:59sell21773.001.84251.84380.0000
43752006.07.11 16:01close21773.001.84151.84380.000030.0044944.42
43762006.07.12 19:06sell21783.001.83401.83530.0000
43772006.07.13 01:59s/l21783.001.83531.83530.0000-37.0644907.36
43782006.07.13 15:59buy21793.001.84051.83920.0000
43792006.07.13 17:00close21793.001.84211.83920.000048.0044955.36
43802006.07.13 23:05buy21803.001.84341.84210.0000
43812006.07.14 00:59s/l21803.001.84211.84210.0000-40.0544915.31
43822006.07.14 03:13sell21813.001.84191.84320.0000
43832006.07.14 03:18close21813.001.84101.84320.000027.0044942.31
43842006.07.14 03:18sell21823.001.84191.84320.0000
43852006.07.14 03:18close21823.001.84111.84320.000024.0044966.31
43862006.07.14 07:03sell21833.001.84071.84200.0000
43872006.07.14 08:14close21833.001.83971.84200.000030.0044996.31
43882006.07.14 12:03buy21843.001.84061.83930.0000
43892006.07.14 12:37close21843.001.84221.83930.000048.0045044.31
43902006.07.17 11:25sell21853.001.82131.82260.0000
43912006.07.17 12:00close21853.001.82051.82260.000024.0045068.31
43922006.07.17 12:19sell21863.001.82161.82290.0000
43932006.07.17 12:26close21863.001.82081.82290.000024.0045092.31
43942006.07.17 21:00sell21873.001.81921.82050.0000
43952006.07.17 21:26close21873.001.81841.82050.000024.0045116.31
43962006.07.18 17:08sell21883.001.82621.82750.0000
43972006.07.18 17:42s/l21883.001.82751.82750.0000-39.0045077.31
43982006.07.19 02:59sell21893.001.82611.82740.0000
43992006.07.19 08:05close21893.001.82481.82740.000039.0045116.31
44002006.07.19 10:21buy21903.001.82741.82610.0000
44012006.07.19 10:28close21903.001.82881.82610.000042.0045158.31
44022006.07.19 13:00sell21913.001.82741.82870.0000
44032006.07.19 14:00s/l21913.001.82871.82870.0000-39.0045119.31
44042006.07.19 15:59buy21923.001.83621.83490.0000
44052006.07.19 15:59close21923.001.83751.83490.000039.0045158.31
44062006.07.19 23:00buy21933.001.84191.84060.0000
44072006.07.20 00:43close21933.001.84291.84060.000026.8545185.16
44082006.07.20 05:59buy21943.001.84391.84260.0000
44092006.07.20 06:00close21943.001.84511.84260.000036.0045221.16
44102006.07.20 08:20buy21953.001.84421.84290.0000
44112006.07.20 08:38close21953.001.84511.84290.000027.0045248.16
44122006.07.20 08:38buy21963.001.84481.84350.0000
44132006.07.20 08:59close21963.001.84731.84350.000075.0045323.16
44142006.07.20 15:00buy21973.001.84981.84850.0000
44152006.07.20 16:38s/l21973.001.84851.84850.0000-39.0045284.16
44162006.07.20 19:00buy21983.001.84861.84730.0000
44172006.07.21 06:59close21983.001.85061.84730.000058.9545343.11
44182006.07.21 09:15buy21993.001.85361.85230.0000
44192006.07.21 09:15close21993.001.85431.85230.000021.0045364.11
44202006.07.21 09:16buy22003.001.85361.85230.0000
44212006.07.21 09:16close22003.001.85431.85230.000021.0045385.11
44222006.07.21 09:26buy22013.001.85371.85240.0000
44232006.07.21 09:37close22013.001.85451.85240.000024.0045409.11
44242006.07.21 09:57buy22023.001.85371.85240.0000
44252006.07.21 09:59close22023.001.85481.85240.000033.0045442.11
44262006.07.21 11:00buy22033.001.85561.85430.0000
44272006.07.21 12:23close22033.001.85711.85430.000045.0045487.11
44282006.07.24 09:59sell22043.001.85271.85400.0000
44292006.07.24 14:59close22043.001.85031.85400.000072.0045559.11
44302006.07.25 12:00sell22053.001.85081.85210.0000
44312006.07.25 13:47close22053.001.85001.85210.000024.0045583.11
44322006.07.26 08:13sell22063.001.84041.84170.0000
44332006.07.26 08:35s/l22063.001.84171.84170.0000-39.0045544.11
44342006.07.26 08:35sell22073.001.84151.84280.0000
44352006.07.26 08:48close22073.001.84061.84280.000027.0045571.11
44362006.07.26 08:48sell22083.001.84031.84160.0000
44372006.07.26 08:55s/l22083.001.84161.84160.0000-39.0045532.11
44382006.07.26 08:55sell22093.001.84151.84280.0000
44392006.07.26 08:59close22093.001.84011.84280.000042.0045574.11
44402006.07.26 12:22sell22103.001.84081.84210.0000
44412006.07.26 12:28close22103.001.84001.84210.000024.0045598.11
44422006.07.27 14:59buy22113.001.86321.86190.0000
44432006.07.27 14:59close22113.001.86421.86190.000030.0045628.11
44442006.07.28 08:00buy22123.001.85861.85730.0000
44452006.07.28 09:06close22123.001.85951.85730.000027.0045655.11
44462006.07.28 10:00buy22133.001.85991.85860.0000
44472006.07.28 10:03s/l22133.001.85861.85860.0000-39.0045616.11
44482006.07.28 10:03buy22143.001.85871.85740.0000
44492006.07.28 10:13s/l22143.001.85741.85740.0000-39.0045577.11
44502006.07.28 10:13buy22153.001.85761.85630.0000
44512006.07.28 10:54close22153.001.85891.85630.000039.0045616.11
44522006.07.28 10:54buy22163.001.85871.85740.0000
44532006.07.28 10:59s/l22163.001.85741.85740.0000-39.0045577.11
44542006.07.28 10:59buy22173.001.85741.85610.0000
44552006.07.28 11:59s/l22173.001.85611.85610.0000-39.0045538.11
44562006.07.31 10:00buy22183.001.86401.86270.0000
44572006.07.31 10:06close22183.001.86461.86270.000018.0045556.11
44582006.07.31 10:12buy22193.001.86411.86280.0000
44592006.07.31 10:13close22193.001.86471.86280.000018.0045574.11
44602006.07.31 10:59buy22203.001.86441.86310.0000
44612006.07.31 11:00close22203.001.86571.86310.000039.0045613.11
44622006.07.31 13:44buy22213.001.86641.86510.0000
44632006.07.31 14:01s/l22213.001.86511.86510.0000-39.0045574.11
44642006.07.31 14:01buy22223.001.86461.86330.0000
44652006.07.31 14:03close22223.001.86541.86330.000024.0045598.11
44662006.07.31 14:04buy22233.001.86541.86410.0000
44672006.07.31 14:09close22233.001.86601.86410.000018.0045616.11
44682006.07.31 14:18buy22243.001.86541.86410.0000
44692006.07.31 14:23close22243.001.86611.86410.000021.0045637.11
44702006.07.31 14:52buy22253.001.86471.86340.0000
44712006.07.31 14:52close22253.001.86591.86340.000036.0045673.11
44722006.07.31 14:53buy22263.001.86541.86410.0000
44732006.07.31 14:53close22263.001.86671.86410.000039.0045712.11
44742006.07.31 14:55buy22273.001.86541.86410.0000
44752006.07.31 14:56close22273.001.86601.86410.000018.0045730.11
44762006.08.01 09:10buy22283.001.86501.86370.0000
44772006.08.01 09:32close22283.001.86611.86370.000033.0045763.11
44782006.08.01 09:36buy22293.001.86561.86430.0000
44792006.08.01 10:31close22293.001.86661.86430.000030.0045793.11
44802006.08.01 14:15buy22303.001.86611.86480.0000
44812006.08.01 14:23close22303.001.86691.86480.000024.0045817.11
44822006.08.01 14:34buy22313.001.86611.86480.0000
44832006.08.01 14:34close22313.001.86691.86480.000024.0045841.11
44842006.08.01 14:37buy22323.001.86611.86480.0000
44852006.08.01 14:37close22323.001.86711.86480.000030.0045871.11
44862006.08.01 14:37buy22333.001.86611.86480.0000
44872006.08.01 14:38s/l22333.001.86481.86480.0000-39.0045832.11
44882006.08.01 14:38buy22343.001.86501.86370.0000
44892006.08.01 14:59close22343.001.86741.86370.000072.0045904.11
44902006.08.02 06:58buy22353.001.87611.87480.0000
44912006.08.02 07:35close22353.001.87691.87480.000024.0045928.11
44922006.08.02 13:04buy22363.001.87531.87400.0000
44932006.08.02 13:57close22363.001.87631.87400.000030.0045958.11
44942006.08.02 15:00buy22373.001.87751.87620.0000
44952006.08.02 15:00s/l22373.001.87621.87620.0000-39.0045919.11
44962006.08.02 15:00buy22383.001.87621.87490.0000
44972006.08.02 15:20close22383.001.87731.87490.000033.0045952.11
44982006.08.02 15:22buy22393.001.87671.87540.0000
44992006.08.02 15:25close22393.001.87791.87540.000036.0045988.11
45002006.08.02 15:49buy22403.001.87671.87540.0000
45012006.08.02 15:59close22403.001.87781.87540.000033.0046021.11
45022006.08.03 13:00buy22413.001.88831.88700.0000
45032006.08.03 13:00close22413.001.88901.88700.000021.0046042.11
45042006.08.03 13:00buy22423.001.88781.88650.0000
45052006.08.03 13:00close22423.001.88971.88650.000057.0046099.11
45062006.08.03 13:08buy22433.001.88751.88620.0000
45072006.08.03 14:30close22433.001.88881.88620.000039.0046138.11
45082006.08.03 15:54buy22443.001.88751.88620.0000
45092006.08.03 15:59s/l22443.001.88621.88620.0000-39.0046099.11
45102006.08.03 15:59buy22453.001.88481.88350.0000
45112006.08.03 16:00close22453.001.88761.88350.000084.0046183.11
45122006.08.04 07:48buy22463.001.88661.88530.0000
45132006.08.04 07:58close22463.001.88761.88530.000030.0046213.11
45142006.08.04 10:00buy22473.001.89011.88880.0000
45152006.08.04 10:09close22473.001.89151.88880.000042.0046255.11
45162006.08.04 10:25buy22483.001.89041.88910.0000
45172006.08.04 11:00close22483.001.89141.88910.000030.0046285.11
45182006.08.04 13:59buy22493.001.90451.90320.0000
45192006.08.04 13:59close22493.001.90921.90320.0000141.0046426.11
45202006.08.04 15:51buy22503.001.90761.90630.0000
45212006.08.04 15:56close22503.001.90871.90630.000033.0046459.11
45222006.08.07 08:00buy22513.001.90641.90510.0000
45232006.08.07 08:18close22513.001.90721.90510.000024.0046483.11
45242006.08.07 08:18buy22523.001.90741.90610.0000
45252006.08.07 08:50s/l22523.001.90611.90610.0000-39.0046444.11
45262006.08.07 08:50buy22533.001.90621.90490.0000
45272006.08.07 08:59close22533.001.90821.90490.000060.0046504.11
45282006.08.07 11:06buy22543.001.90771.90640.0000
45292006.08.07 12:11s/l22543.001.90641.90640.0000-39.0046465.11
45302006.08.07 12:11buy22553.001.90661.90530.0000
45312006.08.07 12:15close22553.001.90761.90530.000030.0046495.11
45322006.08.07 12:23buy22563.001.90741.90610.0000
45332006.08.07 12:27close22563.001.90821.90610.000024.0046519.11
45342006.08.07 16:00buy22573.001.90961.90830.0000
45352006.08.07 17:59s/l22573.001.90831.90830.0000-39.0046480.11
45362006.08.08 19:00buy22583.001.90651.90520.0000
45372006.08.08 19:59close22583.001.90911.90520.000078.0046558.11
45382006.08.08 20:00buy22593.001.90701.90570.0000
45392006.08.08 20:13close22593.001.90781.90570.000024.0046582.11
45402006.08.08 20:13buy22603.001.90731.90600.0000
45412006.08.08 20:14close22603.001.90871.90600.000042.0046624.11
45422006.08.08 20:14buy22613.001.90771.90640.0000
45432006.08.08 20:14close22613.001.90851.90640.000024.0046648.11
45442006.08.08 20:59buy22623.001.90761.90630.0000
45452006.08.08 21:20s/l22623.001.90631.90630.0000-39.0046609.11
45462006.08.09 07:59buy22633.001.90541.90410.0000
45472006.08.09 07:59close22633.001.90731.90410.000057.0046666.11
45482006.08.09 09:25buy22643.001.90561.90430.0000
45492006.08.09 09:28close22643.001.90691.90430.000039.0046705.11
45502006.08.10 06:00sell22653.001.90611.90740.0000
45512006.08.10 06:59s/l22653.001.90741.90740.0000-39.0046666.11
45522006.08.10 17:08sell22663.001.89061.89190.0000
45532006.08.10 18:59s/l22663.001.89191.89190.0000-39.0046627.11
45542006.08.11 07:00sell22673.001.89411.89540.0000
45552006.08.11 08:59s/l22673.001.89541.89540.0000-39.0046588.11
45562006.08.11 13:00sell22683.001.89511.89640.0000
45572006.08.11 13:23close22683.001.89371.89640.000042.0046630.11
45582006.08.11 13:23sell22693.001.89371.89500.0000
45592006.08.11 13:57s/l22693.001.89501.89500.0000-39.0046591.11
45602006.08.11 13:57sell22703.001.89491.89620.0000
45612006.08.11 14:08s/l22703.001.89621.89620.0000-39.0046552.11
45622006.08.11 15:59buy22713.001.89501.89370.0000
45632006.08.11 16:59s/l22713.001.89371.89370.0000-39.0046513.11
45642006.08.13 22:14sell22723.001.89091.89220.0000
45652006.08.13 23:00s/l22723.001.89221.89220.0000-39.0046474.11
45662006.08.15 06:00buy22733.001.89061.88930.0000
45672006.08.15 06:59s/l22733.001.88931.88930.0000-39.0046435.11
45682006.08.15 06:59buy22743.001.88851.88720.0000
45692006.08.15 07:05close22743.001.89091.88720.000072.0046507.11
45702006.08.17 08:40buy22753.001.89691.89560.0000
45712006.08.17 12:27s/l22753.001.89561.89560.0000-39.0046468.11
45722006.08.17 15:05sell22763.001.89481.89610.0000
45732006.08.17 15:59close22763.001.89391.89610.000027.0046495.11
45742006.08.18 15:02sell22773.001.88191.88320.0000
45752006.08.18 15:13close22773.001.88111.88320.000024.0046519.11
45762006.08.18 15:13sell22783.001.88061.88190.0000
45772006.08.18 15:19close22783.001.87981.88190.000024.0046543.11
45782006.08.18 15:31sell22793.001.88061.88190.0000
45792006.08.18 15:39s/l22793.001.88191.88190.0000-39.0046504.11
45802006.08.18 15:48sell22803.001.88191.88320.0000
45812006.08.18 15:59close22803.001.88061.88320.000039.0046543.11
45822006.08.22 00:02sell22813.001.89211.89340.0000
45832006.08.22 00:10close22813.001.89091.89340.000036.0046579.11
45842006.08.22 00:16sell22823.001.89201.89330.0000
45852006.08.22 00:23close22823.001.89081.89330.000036.0046615.11
45862006.08.22 07:00buy22833.001.89221.89090.0000
45872006.08.22 07:39close22833.001.89301.89090.000024.0046639.11
45882006.08.22 07:39buy22843.001.89281.89150.0000
45892006.08.22 08:59s/l22843.001.89151.89150.0000-39.0046600.11
45902006.08.22 12:59sell22853.001.89051.89180.0000
45912006.08.22 13:56close22853.001.88941.89180.000033.0046633.11
45922006.08.22 18:08sell22863.001.88711.88840.0000
45932006.08.22 19:00s/l22863.001.88841.88840.0000-39.0046594.11
45942006.08.22 19:00sell22873.001.88841.88970.0000
45952006.08.22 19:29close22873.001.88761.88970.000024.0046618.11
45962006.08.22 19:59sell22883.001.88831.88960.0000
45972006.08.22 21:01close22883.001.88711.88960.000036.0046654.11
45982006.08.23 00:01sell22893.001.88821.88950.0000
45992006.08.23 01:55close22893.001.88711.88950.000033.0046687.11
46002006.08.23 14:00buy22903.001.89221.89090.0000
46012006.08.23 14:42close22903.001.89351.89090.000039.0046726.11
46022006.08.23 14:42buy22913.001.89381.89250.0000
46032006.08.23 14:55close22913.001.89501.89250.000036.0046762.11
46042006.08.23 14:59buy22923.001.89381.89250.0000
46052006.08.23 16:59s/l22923.001.89251.89250.0000-39.0046723.11
46062006.08.24 02:46sell22933.001.89131.89260.0000
46072006.08.24 06:00close22933.001.89051.89260.000024.0046747.11
46082006.08.24 08:05sell22943.001.89061.89190.0000
46092006.08.24 08:14s/l22943.001.89191.89190.0000-39.0046708.11
46102006.08.24 08:14sell22953.001.89171.89300.0000
46112006.08.24 08:26close22953.001.89081.89300.000027.0046735.11
46122006.08.24 08:26sell22963.001.89061.89190.0000
46132006.08.24 08:34close22963.001.88971.89190.000027.0046762.11
46142006.08.24 08:46sell22973.001.89061.89190.0000
46152006.08.24 08:59s/l22973.001.89191.89190.0000-39.0046723.11
46162006.08.24 08:59sell22983.001.89341.89470.0000
46172006.08.24 10:00close22983.001.89201.89470.000042.0046765.11
46182006.08.24 21:00sell22993.001.88811.88940.0000
46192006.08.24 21:29close22993.001.88741.88940.000021.0046786.11
46202006.08.25 02:59sell23003.001.88881.89010.0000
46212006.08.25 04:00close23003.001.88791.89010.000027.0046813.11
46222006.08.25 08:00sell23013.001.88661.88790.0000
46232006.08.25 08:28close23013.001.88521.88790.000042.0046855.11
46242006.08.25 08:28sell23023.001.88471.88600.0000
46252006.08.25 08:59s/l23023.001.88601.88600.0000-39.0046816.11
46262006.08.25 08:59sell23033.001.88661.88790.0000
46272006.08.25 09:59s/l23033.001.88791.88790.0000-39.0046777.11
46282006.08.28 11:27buy23043.001.89431.89300.0000
46292006.08.28 11:38close23043.001.89541.89300.000033.0046810.11
46302006.08.29 06:28buy23053.001.89831.89700.0000
46312006.08.29 06:39s/l23053.001.89701.89700.0000-39.0046771.11
46322006.08.29 06:39buy23063.001.89711.89580.0000
46332006.08.29 06:49close23063.001.89791.89580.000024.0046795.11
46342006.08.29 06:51buy23073.001.89831.89700.0000
46352006.08.29 07:01close23073.001.89911.89700.000024.0046819.11
46362006.08.29 17:14sell23083.001.89181.89310.0000
46372006.08.29 17:32s/l23083.001.89311.89310.0000-39.0046780.11
46382006.08.29 17:32sell23093.001.89301.89430.0000
46392006.08.29 17:55close23093.001.89201.89430.000030.0046810.11
46402006.08.29 17:56sell23103.001.89181.89310.0000
46412006.08.29 18:00close23103.001.89061.89310.000036.0046846.11
46422006.08.29 18:17sell23113.001.89691.89820.0000
46432006.08.29 18:31s/l23113.001.89821.89820.0000-39.0046807.11
46442006.08.29 18:31sell23123.001.89811.89940.0000
46452006.08.29 18:37s/l23123.001.89941.89940.0000-39.0046768.11
46462006.08.29 18:37sell23133.001.89921.90050.0000
46472006.08.29 19:47close23133.001.89821.90050.000030.0046798.11
46482006.08.31 03:45buy23143.001.90441.90310.0000
46492006.08.31 06:02close23143.001.90521.90310.000024.0046822.11
46502006.08.31 07:03buy23153.001.90621.90490.0000
46512006.08.31 07:21close23153.001.90731.90490.000033.0046855.11
46522006.08.31 11:30buy23163.001.90651.90520.0000
46532006.08.31 11:48close23163.001.90741.90520.000027.0046882.11
46542006.08.31 12:06buy23173.001.90681.90550.0000
46552006.08.31 12:30close23173.001.90781.90550.000030.0046912.11
46562006.08.31 12:31buy23183.001.90681.90550.0000
46572006.08.31 12:32close23183.001.90781.90550.000030.0046942.11
46582006.08.31 13:30buy23193.001.90551.90420.0000
46592006.08.31 13:43s/l23193.001.90421.90420.0000-39.0046903.11
46602006.08.31 13:43buy23203.001.90421.90290.0000
46612006.08.31 13:50close23203.001.90551.90290.000039.0046942.11
46622006.08.31 13:50buy23213.001.90541.90410.0000
46632006.08.31 13:59s/l23213.001.90411.90410.0000-39.0046903.11
46642006.08.31 13:59buy23223.001.90421.90290.0000
46652006.08.31 14:02s/l23223.001.90291.90290.0000-39.0046864.11
46662006.08.31 17:32sell23233.001.90281.90410.0000
46672006.08.31 18:23s/l23233.001.90411.90410.0000-39.0046825.11
46682006.08.31 21:30buy23243.001.90391.90260.0000
46692006.08.31 21:48s/l23243.001.90261.90260.0000-39.0046786.11
46702006.08.31 21:48buy23253.001.90251.90120.0000
46712006.08.31 21:48close23253.001.90321.90120.000021.0046807.11
46722006.08.31 21:53buy23263.001.90391.90260.0000
46732006.08.31 22:17s/l23263.001.90261.90260.0000-39.0046768.11
46742006.09.01 08:21sell23273.001.90421.90550.0000
46752006.09.01 08:30close23273.001.90341.90550.000024.0046792.11
46762006.09.01 10:37sell23283.001.90351.90480.0000
46772006.09.01 11:33s/l23283.001.90481.90480.0000-39.0046753.11
46782006.09.01 13:04sell23293.001.89851.89980.0000
46792006.09.01 13:06close23293.001.89751.89980.000030.0046783.11
46802006.09.01 13:44sell23303.001.89851.89980.0000
46812006.09.01 13:47close23303.001.89761.89980.000027.0046810.11
46822006.09.01 13:47sell23313.001.89861.89990.0000
46832006.09.01 13:48close23313.001.89791.89990.000021.0046831.11
46842006.09.01 13:48sell23323.001.89851.89980.0000
46852006.09.01 13:50close23323.001.89781.89980.000021.0046852.11
46862006.09.01 14:02sell23333.001.89831.89960.0000
46872006.09.01 14:02s/l23333.001.89961.89960.0000-39.0046813.11
46882006.09.01 14:02sell23343.001.89961.90090.0000
46892006.09.01 14:02close23343.001.89871.90090.000027.0046840.11
46902006.09.01 14:02sell23353.001.89961.90090.0000
46912006.09.01 14:02s/l23353.001.90091.90090.0000-39.0046801.11
46922006.09.01 14:02sell23363.001.90071.90200.0000
46932006.09.01 14:02close23363.001.89981.90200.000027.0046828.11
46942006.09.01 14:02sell23373.001.90001.90130.0000
46952006.09.01 14:02s/l23373.001.90131.90130.0000-39.0046789.11
46962006.09.01 14:02sell23383.001.90151.90280.0000
46972006.09.01 14:02close23383.001.90041.90280.000033.0046822.11
46982006.09.01 14:02sell23393.001.90031.90160.0000
46992006.09.01 14:02close23393.001.89931.90160.000030.0046852.11
47002006.09.01 14:02sell23403.001.89971.90100.0000
47012006.09.01 14:02s/l23403.001.90101.90100.0000-39.0046813.11
47022006.09.01 14:02sell23413.001.90101.90230.0000
47032006.09.01 14:02close23413.001.89931.90230.000051.0046864.11
47042006.09.01 14:02sell23423.001.89971.90100.0000
47052006.09.01 14:02close23423.001.89851.90100.000036.0046900.11
47062006.09.01 14:02sell23433.001.89841.89970.0000
47072006.09.01 14:02s/l23433.001.89971.89970.0000-39.0046861.11
47082006.09.01 14:02sell23443.001.89961.90090.0000
47092006.09.01 14:02s/l23443.001.90091.90090.0000-39.0046822.11
47102006.09.01 14:02sell23453.001.90081.90210.0000
47112006.09.01 14:02close23453.001.89941.90210.000042.0046864.11
47122006.09.01 14:02sell23463.001.89971.90100.0000
47132006.09.01 14:14close23463.001.89891.90100.000024.0046888.11
47142006.09.01 14:14sell23473.001.89831.89960.0000
47152006.09.01 14:15s/l23473.001.89961.89960.0000-39.0046849.11
47162006.09.01 14:15sell23483.001.89951.90080.0000
47172006.09.01 14:19close23483.001.89871.90080.000024.0046873.11
47182006.09.01 14:21sell23493.001.89841.89970.0000
47192006.09.01 14:26s/l23493.001.89971.89970.0000-39.0046834.11
47202006.09.01 14:26sell23503.001.89961.90090.0000
47212006.09.01 14:38s/l23503.001.90091.90090.0000-39.0046795.11
47222006.09.01 14:38sell23513.001.90071.90200.0000
47232006.09.01 14:44s/l23513.001.90201.90200.0000-39.0046756.11
47242006.09.01 14:44sell23523.001.90191.90320.0000
47252006.09.01 14:58s/l23523.001.90321.90320.0000-39.0046717.11
47262006.09.01 14:58sell23533.001.90301.90430.0000
47272006.09.01 15:25close23533.001.90171.90430.000039.0046756.11
47282006.09.05 05:20sell23543.001.90401.90530.0000
47292006.09.05 05:53close23543.001.90331.90530.000021.0046777.11
47302006.09.05 09:17sell23553.001.89911.90040.0000
47312006.09.05 09:33close23553.001.89861.90040.000015.0046792.11
47322006.09.05 09:37sell23563.001.89911.90040.0000
47332006.09.05 09:38s/l23563.001.90041.90040.0000-39.0046753.11
47342006.09.05 09:38sell23573.001.90041.90170.0000
47352006.09.05 09:43close23573.001.89981.90170.000018.0046771.11
47362006.09.05 09:49sell23583.001.89981.90110.0000
47372006.09.05 11:09close23583.001.89941.90110.000012.0046783.11
47382006.09.05 15:09sell23593.001.89311.89440.0000
47392006.09.05 15:40close23593.001.89241.89440.000021.0046804.11
47402006.09.06 14:02sell23603.001.88111.88240.0000
47412006.09.06 14:19s/l23603.001.88241.88240.0000-39.0046765.11
47422006.09.06 14:19sell23613.001.88221.88350.0000
47432006.09.06 14:25close23613.001.88141.88350.000024.0046789.11
47442006.09.06 14:31sell23623.001.88111.88240.0000
47452006.09.06 14:43close23623.001.88001.88240.000033.0046822.11
47462006.09.06 15:03sell23633.001.88121.88250.0000
47472006.09.06 16:20close23633.001.88041.88250.000024.0046846.11
47482006.09.06 20:36sell23643.001.88511.88640.0000
47492006.09.06 20:45close23643.001.88431.88640.000024.0046870.11
47502006.09.07 07:22sell23653.001.88561.88690.0000
47512006.09.07 07:32close23653.001.88481.88690.000024.0046894.11
47522006.09.07 08:42sell23663.001.88381.88510.0000
47532006.09.07 08:44close23663.001.88251.88510.000039.0046933.11
47542006.09.07 13:56sell23673.001.87401.87530.0000
47552006.09.07 15:07s/l23673.001.87531.87530.0000-39.0046894.11
47562006.09.08 02:13sell23683.001.87431.87560.0000
47572006.09.08 03:27close23683.001.87331.87560.000030.0046924.11
47582006.09.08 12:05sell23693.001.87141.87270.0000
47592006.09.08 12:26close23693.001.87051.87270.000027.0046951.11
47602006.09.08 18:50sell23703.001.86571.86700.0000
47612006.09.08 19:24close23703.001.86511.86700.000018.0046969.11
47622006.09.10 22:53sell23713.001.86531.86660.0000
47632006.09.10 23:52s/l23713.001.86661.86660.0000-39.0046930.11
47642006.09.11 06:16buy23723.001.86521.86390.0000
47652006.09.11 06:26close23723.001.86631.86390.000033.0046963.11
47662006.09.11 06:54buy23733.001.86521.86390.0000
47672006.09.11 07:16close23733.001.86631.86390.000033.0046996.11
47682006.09.11 09:40sell23743.001.86661.86790.0000
47692006.09.11 09:44close23743.001.86581.86790.000024.0047020.11
47702006.09.11 09:45sell23753.001.86661.86790.0000
47712006.09.11 09:50s/l23753.001.86791.86790.0000-39.0046981.11
47722006.09.11 10:56buy23763.001.86591.86460.0000
47732006.09.11 11:04s/l23763.001.86461.86460.0000-39.0046942.11
47742006.09.11 12:21sell23773.001.86571.86700.0000
47752006.09.11 13:51close23773.001.86481.86700.000027.0046969.11
47762006.09.11 15:20sell23783.001.86311.86440.0000
47772006.09.11 15:31close23783.001.86241.86440.000021.0046990.11
47782006.09.11 18:37sell23793.001.86471.86600.0000
47792006.09.11 23:14s/l23793.001.86601.86600.0000-39.0046951.11
47802006.09.12 11:25buy23803.001.87351.87220.0000
47812006.09.12 12:28s/l23803.001.87221.87220.0000-39.0046912.11
47822006.09.12 12:34buy23813.001.87141.87010.0000
47832006.09.12 12:34close23813.001.87221.87010.000024.0046936.11
47842006.09.12 12:34buy23823.001.87121.86990.0000
47852006.09.12 12:35close23823.001.87201.86990.000024.0046960.11
47862006.09.12 12:35buy23833.001.87141.87010.0000
47872006.09.12 12:36close23833.001.87231.87010.000027.0046987.11
47882006.09.12 13:11buy23843.001.87521.87390.0000
47892006.09.12 13:15close23843.001.87601.87390.000024.0047011.11
47902006.09.12 13:32buy23853.001.87521.87390.0000
47912006.09.12 13:51s/l23853.001.87391.87390.0000-39.0046972.11
47922006.09.12 13:52buy23863.001.87381.87250.0000
47932006.09.12 14:00close23863.001.87491.87250.000033.0047005.11
47942006.09.12 15:12buy23873.001.87481.87350.0000
47952006.09.12 15:24close23873.001.87571.87350.000027.0047032.11
47962006.09.12 15:27buy23883.001.87481.87350.0000
47972006.09.12 16:25s/l23883.001.87351.87350.0000-39.0046993.11
47982006.09.12 18:08buy23893.001.87291.87160.0000
47992006.09.12 18:38close23893.001.87401.87160.000033.0047026.11
48002006.09.12 23:19buy23903.001.87421.87290.0000
48012006.09.13 00:13s/l23903.001.87291.87290.0000-40.0546986.06
48022006.09.13 07:32buy23913.001.87431.87300.0000
48032006.09.13 08:28close23913.001.87531.87300.000030.0047016.06
48042006.09.13 09:06buy23923.001.87371.87240.0000
48052006.09.13 09:12s/l23923.001.87241.87240.0000-39.0046977.06
48062006.09.13 09:12buy23933.001.87251.87120.0000
48072006.09.13 09:25close23933.001.87341.87120.000027.0047004.06
48082006.09.13 09:29buy23943.001.87371.87240.0000
48092006.09.13 10:03close23943.001.87471.87240.000030.0047034.06
48102006.09.14 12:30buy23953.001.88591.88460.0000
48112006.09.14 12:30close23953.001.88681.88460.000027.0047061.06
48122006.09.14 12:37buy23963.001.88591.88460.0000
48132006.09.14 12:40s/l23963.001.88461.88460.0000-39.0047022.06
48142006.09.14 12:40buy23973.001.88471.88340.0000
48152006.09.14 12:41s/l23973.001.88341.88340.0000-39.0046983.06
48162006.09.14 12:41buy23983.001.88361.88230.0000
48172006.09.14 12:51close23983.001.88461.88230.000030.0047013.06
48182006.09.14 12:51buy23993.001.88471.88340.0000
48192006.09.14 12:52close23993.001.88561.88340.000027.0047040.06
48202006.09.14 12:52buy24003.001.88591.88460.0000
48212006.09.14 12:56close24003.001.88671.88460.000024.0047064.06
48222006.09.14 15:07buy24013.001.89031.88900.0000
48232006.09.14 15:40s/l24013.001.88901.88900.0000-39.0047025.06
48242006.09.14 15:40buy24023.001.88861.88730.0000
48252006.09.14 15:40close24023.001.88981.88730.000036.0047061.06
48262006.09.14 15:40buy24033.001.88921.88790.0000
48272006.09.14 17:11s/l24033.001.88791.88790.0000-39.0047022.06
48282006.09.15 12:35sell24043.001.88391.88520.0000
48292006.09.15 12:36s/l24043.001.88521.88520.0000-39.0046983.06
48302006.09.15 12:36sell24053.001.88501.88630.0000
48312006.09.15 12:39close24053.001.88371.88630.000039.0047022.06
48322006.09.15 12:39sell24063.001.88371.88500.0000
48332006.09.15 12:44close24063.001.88211.88500.000048.0047070.06
48342006.09.18 08:48buy24073.001.88151.88020.0000
48352006.09.18 09:02s/l24073.001.88021.88020.0000-39.0047031.06
48362006.09.18 09:03buy24083.001.87931.87800.0000
48372006.09.18 09:10s/l24083.001.87801.87800.0000-39.0046992.06
48382006.09.18 13:00sell24093.001.87931.88060.0000
48392006.09.18 13:00close24093.001.87701.88060.000069.0047061.06
48402006.09.18 13:01sell24103.001.87931.88060.0000
48412006.09.18 13:01close24103.001.87801.88060.000039.0047100.06
48422006.09.18 13:02sell24113.001.87901.88030.0000
48432006.09.18 13:12close24113.001.87781.88030.000036.0047136.06
48442006.09.18 17:40buy24123.001.87741.87610.0000
48452006.09.18 17:58close24123.001.87831.87610.000027.0047163.06
48462006.09.19 07:15buy24133.001.88201.88070.0000
48472006.09.19 07:21s/l24133.001.88071.88070.0000-39.0047124.06
48482006.09.19 07:21buy24143.001.88081.87950.0000
48492006.09.19 07:42close24143.001.88181.87950.000030.0047154.06
48502006.09.19 07:42buy24153.001.88201.88070.0000
48512006.09.19 07:46s/l24153.001.88071.88070.0000-39.0047115.06
48522006.09.19 07:46buy24163.001.88081.87950.0000
48532006.09.19 07:53s/l24163.001.87951.87950.0000-39.0047076.06
48542006.09.19 10:05sell24173.001.88051.88180.0000
48552006.09.19 11:12s/l24173.001.88181.88180.0000-39.0047037.06
48562006.09.20 07:50buy24183.001.88071.87940.0000
48572006.09.20 08:05close24183.001.88181.87940.000033.0047070.06
48582006.09.20 16:28buy24193.001.88831.88700.0000
48592006.09.20 18:00close24193.001.88951.88700.000036.0047106.06
48602006.09.20 18:14buy24203.001.88791.88660.0000
48612006.09.20 18:14s/l24203.001.88661.88660.0000-39.0047067.06
48622006.09.20 18:19buy24213.001.88781.88650.0000
48632006.09.20 18:19close24213.001.88871.88650.000027.0047094.06
48642006.09.20 18:37buy24223.001.88811.88680.0000
48652006.09.20 18:41close24223.001.88911.88680.000030.0047124.06
48662006.09.21 02:42buy24233.001.89111.88980.0000
48672006.09.21 05:42close24233.001.89211.88980.000030.0047154.06
48682006.09.21 14:18buy24243.001.89591.89460.0000
48692006.09.21 14:41close24243.001.89681.89460.000027.0047181.06