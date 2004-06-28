|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.04.01 00:00 - 2006.09.26 00:00 (2004.04.01 - 2006.09.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=3; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|17668
|Ticks modelled
|1907920
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|391.00
|Total net profit
|46790.06
|Gross profit
|74108.42
|Gross loss
|-27318.36
|Profit factor
|2.71
|Expected payoff
|19.30
|Absolute drawdown
|225.15
|Maximal drawdown
|943.05 (76.72%)
|Relative drawdown
|76.72% (943.05)
|Total trades
|2424
|Short positions (won %)
|916 (75.44%)
|Long positions (won %)
|1508 (68.50%)
|Profit trades (% of total)
|1724 (71.12%)
|Loss trades (% of total)
|700 (28.88%)
|Largest
|profit trade
|399.00
|loss trade
|-42.15
|Average
|profit trade
|42.99
|loss trade
|-39.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (639.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-352.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|954.64 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-352.05 (9)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.04.01 00:09
|buy
|1
|3.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|2
|2004.04.01 00:18
|s/l
|1
|3.00
|1.8444
|1.8444
|0.0000
|-39.00
|352.00
|3
|2004.04.01 00:18
|buy
|2
|3.00
|1.8445
|1.8432
|0.0000
|4
|2004.04.01 00:26
|close
|2
|3.00
|1.8453
|1.8432
|0.0000
|24.00
|376.00
|5
|2004.04.01 00:35
|buy
|3
|3.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|6
|2004.04.01 00:45
|s/l
|3
|3.00
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-39.00
|337.00
|7
|2004.04.01 00:45
|buy
|4
|3.00
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|8
|2004.04.01 02:08
|s/l
|4
|3.00
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|-39.00
|298.00
|9
|2004.04.01 11:07
|buy
|5
|3.00
|1.8478
|1.8465
|0.0000
|10
|2004.04.01 11:42
|close
|5
|3.00
|1.8488
|1.8465
|0.0000
|30.00
|328.00
|11
|2004.04.01 12:19
|buy
|6
|3.00
|1.8485
|1.8472
|0.0000
|12
|2004.04.01 12:45
|close
|6
|3.00
|1.8505
|1.8472
|0.0000
|60.00
|388.00
|13
|2004.04.01 13:53
|buy
|7
|3.00
|1.8492
|1.8479
|0.0000
|14
|2004.04.01 14:02
|s/l
|7
|3.00
|1.8479
|1.8479
|0.0000
|-39.00
|349.00
|15
|2004.04.01 17:00
|buy
|8
|3.00
|1.8553
|1.8540
|0.0000
|16
|2004.04.01 17:01
|s/l
|8
|3.00
|1.8540
|1.8540
|0.0000
|-39.00
|310.00
|17
|2004.04.01 17:01
|buy
|9
|3.00
|1.8538
|1.8525
|0.0000
|18
|2004.04.01 17:09
|close
|9
|3.00
|1.8554
|1.8525
|0.0000
|48.00
|358.00
|19
|2004.04.01 17:11
|buy
|10
|3.00
|1.8568
|1.8555
|0.0000
|20
|2004.04.01 17:20
|s/l
|10
|3.00
|1.8555
|1.8555
|0.0000
|-39.00
|319.00
|21
|2004.04.01 17:23
|buy
|11
|3.00
|1.8548
|1.8535
|0.0000
|22
|2004.04.01 17:35
|s/l
|11
|3.00
|1.8535
|1.8535
|0.0000
|-39.00
|280.00
|23
|2004.04.01 17:35
|buy
|12
|3.00
|1.8536
|1.8523
|0.0000
|24
|2004.04.01 18:05
|close
|12
|3.00
|1.8547
|1.8523
|0.0000
|33.00
|313.00
|25
|2004.04.06 13:36
|buy
|13
|3.00
|1.8340
|1.8327
|0.0000
|26
|2004.04.06 13:59
|close
|13
|3.00
|1.8352
|1.8327
|0.0000
|36.00
|349.00
|27
|2004.04.06 16:38
|buy
|14
|3.00
|1.8324
|1.8311
|0.0000
|28
|2004.04.06 17:25
|close
|14
|3.00
|1.8343
|1.8311
|0.0000
|57.00
|406.00
|29
|2004.04.06 18:07
|buy
|15
|3.00
|1.8373
|1.8360
|0.0000
|30
|2004.04.06 18:10
|close
|15
|3.00
|1.8390
|1.8360
|0.0000
|51.00
|457.00
|31
|2004.04.08 09:17
|buy
|16
|3.00
|1.8413
|1.8400
|0.0000
|32
|2004.04.08 09:33
|close
|16
|3.00
|1.8425
|1.8400
|0.0000
|36.00
|493.00
|33
|2004.04.08 09:41
|buy
|17
|3.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|34
|2004.04.08 09:46
|s/l
|17
|3.00
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|-39.00
|454.00
|35
|2004.04.08 09:46
|buy
|18
|3.00
|1.8397
|1.8384
|0.0000
|36
|2004.04.08 10:43
|close
|18
|3.00
|1.8415
|1.8384
|0.0000
|54.00
|508.00
|37
|2004.04.08 11:18
|buy
|19
|3.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|38
|2004.04.08 11:51
|close
|19
|3.00
|1.8415
|1.8392
|0.0000
|30.00
|538.00
|39
|2004.04.14 23:58
|buy
|20
|3.00
|1.7899
|1.7886
|0.0000
|40
|2004.04.15 00:02
|s/l
|20
|3.00
|1.7886
|1.7886
|0.0000
|-42.15
|495.85
|41
|2004.04.15 04:58
|buy
|21
|3.00
|1.7894
|1.7881
|0.0000
|42
|2004.04.15 05:10
|s/l
|21
|3.00
|1.7881
|1.7881
|0.0000
|-39.00
|456.85
|43
|2004.04.15 10:35
|buy
|22
|3.00
|1.7894
|1.7881
|0.0000
|44
|2004.04.15 10:41
|s/l
|22
|3.00
|1.7881
|1.7881
|0.0000
|-39.00
|417.85
|45
|2004.04.15 10:41
|buy
|23
|3.00
|1.7876
|1.7863
|0.0000
|46
|2004.04.15 11:06
|s/l
|23
|3.00
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-39.00
|378.85
|47
|2004.04.16 07:36
|buy
|24
|3.00
|1.7918
|1.7905
|0.0000
|48
|2004.04.16 07:38
|s/l
|24
|3.00
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|-39.00
|339.85
|49
|2004.04.16 11:39
|buy
|25
|3.00
|1.7918
|1.7905
|0.0000
|50
|2004.04.16 11:53
|s/l
|25
|3.00
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|-39.00
|300.85
|51
|2004.04.16 12:24
|buy
|26
|3.00
|1.7881
|1.7868
|0.0000
|52
|2004.04.16 12:39
|close
|26
|3.00
|1.7888
|1.7868
|0.0000
|21.00
|321.85
|53
|2004.04.16 18:22
|buy
|27
|3.00
|1.7979
|1.7966
|0.0000
|54
|2004.04.16 18:32
|s/l
|27
|3.00
|1.7966
|1.7966
|0.0000
|-39.00
|282.85
|55
|2004.04.16 18:32
|buy
|28
|3.00
|1.7968
|1.7955
|0.0000
|56
|2004.04.16 18:39
|s/l
|28
|3.00
|1.7955
|1.7955
|0.0000
|-39.00
|243.85
|57
|2004.04.16 18:39
|buy
|29
|3.00
|1.7954
|1.7941
|0.0000
|58
|2004.04.16 18:52
|s/l
|29
|3.00
|1.7941
|1.7941
|0.0000
|-39.00
|204.85
|59
|2004.04.16 18:52
|buy
|30
|3.00
|1.7941
|1.7928
|0.0000
|60
|2004.04.16 18:56
|s/l
|30
|3.00
|1.7928
|1.7928
|0.0000
|-39.00
|165.85
|61
|2004.04.16 18:56
|buy
|31
|2.78
|1.7930
|1.7917
|0.0000
|62
|2004.04.16 19:40
|close
|31
|2.78
|1.7969
|1.7917
|0.0000
|108.42
|274.27
|63
|2004.04.19 12:18
|buy
|32
|3.00
|1.8091
|1.8078
|0.0000
|64
|2004.04.19 13:15
|close
|32
|3.00
|1.8113
|1.8078
|0.0000
|66.00
|340.27
|65
|2004.04.20 20:28
|buy
|33
|3.00
|1.7933
|1.7920
|0.0000
|66
|2004.04.20 21:00
|s/l
|33
|3.00
|1.7920
|1.7920
|0.0000
|-39.00
|301.27
|67
|2004.04.21 19:58
|buy
|34
|3.00
|1.7734
|1.7721
|0.0000
|68
|2004.04.21 19:59
|s/l
|34
|3.00
|1.7721
|1.7721
|0.0000
|-39.00
|262.27
|69
|2004.04.21 19:59
|buy
|35
|3.00
|1.7721
|1.7708
|0.0000
|70
|2004.04.21 23:00
|close
|35
|3.00
|1.7746
|1.7708
|0.0000
|75.00
|337.27
|71
|2004.04.22 16:43
|buy
|36
|3.00
|1.7675
|1.7662
|0.0000
|72
|2004.04.22 17:09
|close
|36
|3.00
|1.7696
|1.7662
|0.0000
|63.00
|400.27
|73
|2004.04.23 13:28
|buy
|37
|3.00
|1.7745
|1.7732
|0.0000
|74
|2004.04.23 14:24
|s/l
|37
|3.00
|1.7732
|1.7732
|0.0000
|-39.00
|361.27
|75
|2004.04.27 06:57
|buy
|38
|3.00
|1.7850
|1.7837
|0.0000
|76
|2004.04.27 08:00
|close
|38
|3.00
|1.7866
|1.7837
|0.0000
|48.00
|409.27
|77
|2004.04.27 10:28
|buy
|39
|3.00
|1.7905
|1.7892
|0.0000
|78
|2004.04.27 10:49
|s/l
|39
|3.00
|1.7892
|1.7892
|0.0000
|-39.00
|370.27
|79
|2004.04.27 14:08
|buy
|40
|3.00
|1.7905
|1.7892
|0.0000
|80
|2004.04.27 14:53
|s/l
|40
|3.00
|1.7892
|1.7892
|0.0000
|-39.00
|331.27
|81
|2004.04.27 18:14
|buy
|41
|3.00
|1.7914
|1.7901
|0.0000
|82
|2004.04.27 18:28
|s/l
|41
|3.00
|1.7901
|1.7901
|0.0000
|-39.00
|292.27
|83
|2004.04.27 18:29
|buy
|42
|3.00
|1.7897
|1.7884
|0.0000
|84
|2004.04.27 18:33
|s/l
|42
|3.00
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-39.00
|253.27
|85
|2004.04.27 18:33
|buy
|43
|3.00
|1.7880
|1.7867
|0.0000
|86
|2004.04.27 20:15
|close
|43
|3.00
|1.7899
|1.7867
|0.0000
|57.00
|310.27
|87
|2004.04.28 07:20
|buy
|44
|3.00
|1.7925
|1.7912
|0.0000
|88
|2004.04.28 07:48
|s/l
|44
|3.00
|1.7912
|1.7912
|0.0000
|-39.00
|271.27
|89
|2004.04.28 07:48
|buy
|45
|3.00
|1.7913
|1.7900
|0.0000
|90
|2004.04.28 08:00
|s/l
|45
|3.00
|1.7900
|1.7900
|0.0000
|-39.00
|232.27
|91
|2004.04.30 07:48
|buy
|46
|3.00
|1.7734
|1.7721
|0.0000
|92
|2004.04.30 07:59
|close
|46
|3.00
|1.7746
|1.7721
|0.0000
|36.00
|268.27
|93
|2004.04.30 14:27
|buy
|47
|3.00
|1.7709
|1.7696
|0.0000
|94
|2004.04.30 14:35
|close
|47
|3.00
|1.7725
|1.7696
|0.0000
|48.00
|316.27
|95
|2004.04.30 16:14
|buy
|48
|3.00
|1.7766
|1.7753
|0.0000
|96
|2004.04.30 16:23
|close
|48
|3.00
|1.7779
|1.7753
|0.0000
|39.00
|355.27
|97
|2004.04.30 16:36
|buy
|49
|3.00
|1.7768
|1.7755
|0.0000
|98
|2004.04.30 16:53
|s/l
|49
|3.00
|1.7755
|1.7755
|0.0000
|-39.00
|316.27
|99
|2004.04.30 16:54
|buy
|50
|3.00
|1.7741
|1.7728
|0.0000
|100
|2004.04.30 17:19
|close
|50
|3.00
|1.7757
|1.7728
|0.0000
|48.00
|364.27
|101
|2004.05.04 04:22
|buy
|51
|3.00
|1.7720
|1.7707
|0.0000
|102
|2004.05.04 06:00
|close
|51
|3.00
|1.7738
|1.7707
|0.0000
|54.00
|418.27
|103
|2004.05.04 12:55
|buy
|52
|3.00
|1.7874
|1.7861
|0.0000
|104
|2004.05.04 13:34
|close
|52
|3.00
|1.7894
|1.7861
|0.0000
|60.00
|478.27
|105
|2004.05.04 17:24
|buy
|53
|3.00
|1.7911
|1.7898
|0.0000
|106
|2004.05.04 18:04
|s/l
|53
|3.00
|1.7898
|1.7898
|0.0000
|-39.00
|439.27
|107
|2004.05.05 12:24
|buy
|54
|3.00
|1.7962
|1.7949
|0.0000
|108
|2004.05.05 12:48
|s/l
|54
|3.00
|1.7949
|1.7949
|0.0000
|-39.00
|400.27
|109
|2004.05.06 13:00
|buy
|55
|3.00
|1.7924
|1.7911
|0.0000
|110
|2004.05.06 13:02
|close
|55
|3.00
|1.7953
|1.7911
|0.0000
|87.00
|487.27
|111
|2004.05.06 13:10
|buy
|56
|3.00
|1.7924
|1.7911
|0.0000
|112
|2004.05.06 13:23
|close
|56
|3.00
|1.7943
|1.7911
|0.0000
|57.00
|544.27
|113
|2004.05.06 15:29
|buy
|57
|3.00
|1.7954
|1.7941
|0.0000
|114
|2004.05.06 15:43
|s/l
|57
|3.00
|1.7941
|1.7941
|0.0000
|-39.00
|505.27
|115
|2004.05.06 15:44
|buy
|58
|3.00
|1.7933
|1.7920
|0.0000
|116
|2004.05.06 16:04
|s/l
|58
|3.00
|1.7920
|1.7920
|0.0000
|-39.00
|466.27
|117
|2004.05.06 18:19
|buy
|59
|3.00
|1.7919
|1.7906
|0.0000
|118
|2004.05.06 18:44
|close
|59
|3.00
|1.7938
|1.7906
|0.0000
|57.00
|523.27
|119
|2004.05.07 14:30
|buy
|60
|3.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|120
|2004.05.07 14:35
|s/l
|60
|3.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-39.00
|484.27
|121
|2004.05.07 14:35
|buy
|61
|3.00
|1.7892
|1.7879
|0.0000
|122
|2004.05.07 14:43
|close
|61
|3.00
|1.7917
|1.7879
|0.0000
|75.00
|559.27
|123
|2004.05.07 14:47
|buy
|62
|3.00
|1.7912
|1.7899
|0.0000
|124
|2004.05.07 14:48
|s/l
|62
|3.00
|1.7899
|1.7899
|0.0000
|-39.00
|520.27
|125
|2004.05.07 14:48
|buy
|63
|3.00
|1.7900
|1.7887
|0.0000
|126
|2004.05.07 14:51
|s/l
|63
|3.00
|1.7887
|1.7887
|0.0000
|-39.00
|481.27
|127
|2004.05.07 14:51
|buy
|64
|3.00
|1.7886
|1.7873
|0.0000
|128
|2004.05.07 14:55
|close
|64
|3.00
|1.7909
|1.7873
|0.0000
|69.00
|550.27
|129
|2004.05.07 14:56
|buy
|65
|3.00
|1.7914
|1.7901
|0.0000
|130
|2004.05.07 14:58
|s/l
|65
|3.00
|1.7901
|1.7901
|0.0000
|-39.00
|511.27
|131
|2004.05.07 14:58
|buy
|66
|3.00
|1.7901
|1.7888
|0.0000
|132
|2004.05.07 15:30
|s/l
|66
|3.00
|1.7888
|1.7888
|0.0000
|-39.00
|472.27
|133
|2004.05.12 14:14
|buy
|67
|3.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|134
|2004.05.12 14:30
|close
|67
|3.00
|1.7730
|1.7691
|0.0000
|78.00
|550.27
|135
|2004.05.12 16:16
|buy
|68
|3.00
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|136
|2004.05.12 16:19
|s/l
|68
|3.00
|1.7752
|1.7752
|0.0000
|-39.00
|511.27
|137
|2004.05.12 16:19
|buy
|69
|3.00
|1.7750
|1.7737
|0.0000
|138
|2004.05.12 16:30
|s/l
|69
|3.00
|1.7737
|1.7737
|0.0000
|-39.00
|472.27
|139
|2004.05.12 16:30
|buy
|70
|3.00
|1.7738
|1.7725
|0.0000
|140
|2004.05.12 16:40
|close
|70
|3.00
|1.7756
|1.7725
|0.0000
|54.00
|526.27
|141
|2004.05.12 16:41
|buy
|71
|3.00
|1.7762
|1.7749
|0.0000
|142
|2004.05.12 16:54
|s/l
|71
|3.00
|1.7749
|1.7749
|0.0000
|-39.00
|487.27
|143
|2004.05.12 16:54
|buy
|72
|3.00
|1.7746
|1.7733
|0.0000
|144
|2004.05.12 17:08
|s/l
|72
|3.00
|1.7733
|1.7733
|0.0000
|-39.00
|448.27
|145
|2004.05.12 17:11
|buy
|73
|3.00
|1.7736
|1.7723
|0.0000
|146
|2004.05.12 19:57
|close
|73
|3.00
|1.7754
|1.7723
|0.0000
|54.00
|502.27
|147
|2004.05.13 11:19
|buy
|74
|3.00
|1.7680
|1.7667
|0.0000
|148
|2004.05.13 11:31
|s/l
|74
|3.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-39.00
|463.27
|149
|2004.05.14 16:14
|buy
|75
|3.00
|1.7592
|1.7579
|0.0000
|150
|2004.05.14 16:29
|s/l
|75
|3.00
|1.7579
|1.7579
|0.0000
|-39.00
|424.27
|151
|2004.05.14 16:29
|buy
|76
|3.00
|1.7579
|1.7566
|0.0000
|152
|2004.05.14 17:00
|close
|76
|3.00
|1.7603
|1.7566
|0.0000
|72.00
|496.27
|153
|2004.05.14 17:43
|buy
|77
|3.00
|1.7584
|1.7571
|0.0000
|154
|2004.05.17 00:00
|close
|77
|3.00
|1.7607
|1.7571
|0.0000
|67.95
|564.22
|155
|2004.05.17 08:40
|buy
|78
|3.00
|1.7632
|1.7619
|0.0000
|156
|2004.05.17 08:48
|s/l
|78
|3.00
|1.7619
|1.7619
|0.0000
|-39.00
|525.22
|157
|2004.05.17 08:54
|buy
|79
|3.00
|1.7632
|1.7619
|0.0000
|158
|2004.05.17 09:04
|close
|79
|3.00
|1.7653
|1.7619
|0.0000
|63.00
|588.22
|159
|2004.05.18 16:10
|buy
|80
|3.00
|1.7680
|1.7667
|0.0000
|160
|2004.05.18 16:17
|close
|80
|3.00
|1.7700
|1.7667
|0.0000
|60.00
|648.22
|161
|2004.05.18 16:20
|buy
|81
|3.00
|1.7696
|1.7683
|0.0000
|162
|2004.05.18 16:36
|close
|81
|3.00
|1.7708
|1.7683
|0.0000
|36.00
|684.22
|163
|2004.05.18 16:38
|buy
|82
|3.00
|1.7696
|1.7683
|0.0000
|164
|2004.05.18 16:49
|s/l
|82
|3.00
|1.7683
|1.7683
|0.0000
|-39.00
|645.22
|165
|2004.05.19 15:37
|buy
|83
|3.00
|1.7819
|1.7806
|0.0000
|166
|2004.05.19 15:54
|s/l
|83
|3.00
|1.7806
|1.7806
|0.0000
|-39.00
|606.22
|167
|2004.05.19 15:54
|buy
|84
|3.00
|1.7802
|1.7789
|0.0000
|168
|2004.05.19 16:52
|close
|84
|3.00
|1.7818
|1.7789
|0.0000
|48.00
|654.22
|169
|2004.05.20 16:49
|buy
|85
|3.00
|1.7712
|1.7699
|0.0000
|170
|2004.05.20 18:00
|close
|85
|3.00
|1.7726
|1.7699
|0.0000
|42.00
|696.22
|171
|2004.05.20 23:04
|buy
|86
|3.00
|1.7769
|1.7756
|0.0000
|172
|2004.05.21 00:56
|s/l
|86
|3.00
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-40.05
|656.17
|173
|2004.05.21 04:02
|buy
|87
|3.00
|1.7755
|1.7742
|0.0000
|174
|2004.05.21 04:03
|s/l
|87
|3.00
|1.7742
|1.7742
|0.0000
|-39.00
|617.17
|175
|2004.05.21 04:09
|buy
|88
|3.00
|1.7755
|1.7742
|0.0000
|176
|2004.05.21 04:17
|close
|88
|3.00
|1.7773
|1.7742
|0.0000
|54.00
|671.17
|177
|2004.05.21 15:20
|buy
|89
|3.00
|1.7924
|1.7911
|0.0000
|178
|2004.05.21 15:34
|s/l
|89
|3.00
|1.7911
|1.7911
|0.0000
|-39.00
|632.17
|179
|2004.05.21 15:52
|buy
|90
|3.00
|1.7904
|1.7891
|0.0000
|180
|2004.05.21 16:09
|close
|90
|3.00
|1.7921
|1.7891
|0.0000
|51.00
|683.17
|181
|2004.05.24 16:12
|buy
|91
|3.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|182
|2004.05.24 17:13
|close
|91
|3.00
|1.7919
|1.7890
|0.0000
|48.00
|731.17
|183
|2004.05.25 12:10
|buy
|92
|3.00
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|184
|2004.05.25 12:26
|close
|92
|3.00
|1.8038
|1.8011
|0.0000
|42.00
|773.17
|185
|2004.05.25 16:09
|buy
|93
|3.00
|1.8107
|1.8094
|0.0000
|186
|2004.05.25 16:34
|s/l
|93
|3.00
|1.8094
|1.8094
|0.0000
|-39.00
|734.17
|187
|2004.05.25 16:40
|buy
|94
|3.00
|1.8087
|1.8074
|0.0000
|188
|2004.05.25 16:59
|close
|94
|3.00
|1.8104
|1.8074
|0.0000
|51.00
|785.17
|189
|2004.05.25 16:59
|buy
|95
|3.00
|1.8108
|1.8095
|0.0000
|190
|2004.05.25 17:34
|close
|95
|3.00
|1.8130
|1.8095
|0.0000
|66.00
|851.17
|191
|2004.05.26 04:30
|buy
|96
|3.00
|1.8118
|1.8105
|0.0000
|192
|2004.05.26 05:27
|s/l
|96
|3.00
|1.8105
|1.8105
|0.0000
|-39.00
|812.17
|193
|2004.05.26 12:13
|buy
|97
|3.00
|1.8170
|1.8157
|0.0000
|194
|2004.05.26 13:07
|close
|97
|3.00
|1.8183
|1.8157
|0.0000
|39.00
|851.17
|195
|2004.05.26 13:31
|buy
|98
|3.00
|1.8165
|1.8152
|0.0000
|196
|2004.05.26 13:49
|close
|98
|3.00
|1.8176
|1.8152
|0.0000
|33.00
|884.17
|197
|2004.05.26 13:55
|buy
|99
|3.00
|1.8165
|1.8152
|0.0000
|198
|2004.05.26 13:57
|s/l
|99
|3.00
|1.8152
|1.8152
|0.0000
|-39.00
|845.17
|199
|2004.05.26 13:58
|buy
|100
|3.00
|1.8150
|1.8137
|0.0000
|200
|2004.05.26 14:10
|close
|100
|3.00
|1.8163
|1.8137
|0.0000
|39.00
|884.17
|201
|2004.05.26 15:12
|buy
|101
|3.00
|1.8170
|1.8157
|0.0000
|202
|2004.05.26 15:36
|s/l
|101
|3.00
|1.8157
|1.8157
|0.0000
|-39.00
|845.17
|203
|2004.05.27 04:03
|buy
|102
|3.00
|1.8168
|1.8155
|0.0000
|204
|2004.05.27 04:40
|close
|102
|3.00
|1.8182
|1.8155
|0.0000
|42.00
|887.17
|205
|2004.05.27 09:38
|buy
|103
|3.00
|1.8233
|1.8220
|0.0000
|206
|2004.05.27 10:50
|close
|103
|3.00
|1.8248
|1.8220
|0.0000
|45.00
|932.17
|207
|2004.05.27 12:40
|buy
|104
|3.00
|1.8237
|1.8224
|0.0000
|208
|2004.05.27 12:55
|close
|104
|3.00
|1.8253
|1.8224
|0.0000
|48.00
|980.17
|209
|2004.05.27 18:34
|buy
|105
|3.00
|1.8350
|1.8337
|0.0000
|210
|2004.05.27 20:50
|close
|105
|3.00
|1.8363
|1.8337
|0.0000
|39.00
|1019.17
|211
|2004.05.28 02:54
|buy
|106
|3.00
|1.8364
|1.8351
|0.0000
|212
|2004.05.28 03:58
|close
|106
|3.00
|1.8380
|1.8351
|0.0000
|48.00
|1067.17
|213
|2004.05.28 10:08
|buy
|107
|3.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|214
|2004.05.28 10:43
|s/l
|107
|3.00
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|-39.00
|1028.17
|215
|2004.05.28 10:59
|buy
|108
|3.00
|1.8376
|1.8363
|0.0000
|216
|2004.05.28 11:07
|s/l
|108
|3.00
|1.8363
|1.8363
|0.0000
|-39.00
|989.17
|217
|2004.05.31 02:43
|buy
|109
|3.00
|1.8345
|1.8332
|0.0000
|218
|2004.05.31 05:00
|close
|109
|3.00
|1.8356
|1.8332
|0.0000
|33.00
|1022.17
|219
|2004.05.31 05:17
|buy
|110
|3.00
|1.8347
|1.8334
|0.0000
|220
|2004.05.31 08:00
|close
|110
|3.00
|1.8363
|1.8334
|0.0000
|48.00
|1070.17
|221
|2004.06.01 09:25
|buy
|111
|3.00
|1.8347
|1.8334
|0.0000
|222
|2004.06.01 09:59
|close
|111
|3.00
|1.8363
|1.8334
|0.0000
|48.00
|1118.17
|223
|2004.06.01 12:02
|buy
|112
|3.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|224
|2004.06.01 12:10
|s/l
|112
|3.00
|1.8391
|1.8391
|0.0000
|-39.00
|1079.17
|225
|2004.06.01 12:10
|buy
|113
|3.00
|1.8391
|1.8378
|0.0000
|226
|2004.06.01 12:25
|s/l
|113
|3.00
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|-39.00
|1040.17
|227
|2004.06.01 12:25
|buy
|114
|3.00
|1.8378
|1.8365
|0.0000
|228
|2004.06.01 12:29
|close
|114
|3.00
|1.8389
|1.8365
|0.0000
|33.00
|1073.17
|229
|2004.06.01 12:32
|buy
|115
|3.00
|1.8391
|1.8378
|0.0000
|230
|2004.06.01 12:54
|s/l
|115
|3.00
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|-39.00
|1034.17
|231
|2004.06.01 12:54
|buy
|116
|3.00
|1.8379
|1.8366
|0.0000
|232
|2004.06.01 13:11
|s/l
|116
|3.00
|1.8366
|1.8366
|0.0000
|-39.00
|995.17
|233
|2004.06.01 13:11
|buy
|117
|3.00
|1.8366
|1.8353
|0.0000
|234
|2004.06.01 14:20
|close
|117
|3.00
|1.8381
|1.8353
|0.0000
|45.00
|1040.17
|235
|2004.06.01 16:11
|buy
|118
|3.00
|1.8347
|1.8334
|0.0000
|236
|2004.06.01 16:49
|close
|118
|3.00
|1.8359
|1.8334
|0.0000
|36.00
|1076.17
|237
|2004.06.02 07:26
|buy
|119
|3.00
|1.8432
|1.8419
|0.0000
|238
|2004.06.02 07:49
|close
|119
|3.00
|1.8443
|1.8419
|0.0000
|33.00
|1109.17
|239
|2004.06.02 09:19
|buy
|120
|3.00
|1.8443
|1.8430
|0.0000
|240
|2004.06.02 09:24
|close
|120
|3.00
|1.8457
|1.8430
|0.0000
|42.00
|1151.17
|241
|2004.06.02 10:30
|buy
|121
|3.00
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|242
|2004.06.02 11:02
|s/l
|121
|3.00
|1.8444
|1.8444
|0.0000
|-39.00
|1112.17
|243
|2004.06.02 14:55
|buy
|122
|3.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|244
|2004.06.02 14:59
|s/l
|122
|3.00
|1.8425
|1.8425
|0.0000
|-39.00
|1073.17
|245
|2004.06.02 14:59
|buy
|123
|3.00
|1.8426
|1.8413
|0.0000
|246
|2004.06.02 15:04
|close
|123
|3.00
|1.8435
|1.8413
|0.0000
|27.00
|1100.17
|247
|2004.06.02 16:47
|buy
|124
|3.00
|1.8443
|1.8430
|0.0000
|248
|2004.06.02 16:59
|s/l
|124
|3.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-39.00
|1061.17
|249
|2004.06.03 13:18
|buy
|125
|3.00
|1.8347
|1.8334
|0.0000
|250
|2004.06.03 13:21
|close
|125
|3.00
|1.8365
|1.8334
|0.0000
|54.00
|1115.17
|251
|2004.06.03 16:03
|buy
|126
|3.00
|1.8353
|1.8340
|0.0000
|252
|2004.06.03 16:07
|close
|126
|3.00
|1.8370
|1.8340
|0.0000
|51.00
|1166.17
|253
|2004.06.03 17:10
|buy
|127
|3.00
|1.8408
|1.8395
|0.0000
|254
|2004.06.03 17:27
|close
|127
|3.00
|1.8427
|1.8395
|0.0000
|57.00
|1223.17
|255
|2004.06.03 17:32
|buy
|128
|3.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|256
|2004.06.03 17:49
|s/l
|128
|3.00
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|-39.00
|1184.17
|257
|2004.06.03 17:49
|buy
|129
|3.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|258
|2004.06.03 18:06
|s/l
|129
|3.00
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|-39.00
|1145.17
|259
|2004.06.04 15:01
|buy
|130
|3.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|260
|2004.06.04 15:09
|close
|130
|3.00
|1.8427
|1.8403
|0.0000
|33.00
|1178.17
|261
|2004.06.04 15:18
|buy
|131
|3.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|262
|2004.06.04 16:06
|s/l
|131
|3.00
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|-39.00
|1139.17
|263
|2004.06.04 16:06
|buy
|132
|3.00
|1.8384
|1.8371
|0.0000
|264
|2004.06.04 16:10
|close
|132
|3.00
|1.8397
|1.8371
|0.0000
|39.00
|1178.17
|265
|2004.06.04 16:38
|buy
|133
|3.00
|1.8384
|1.8371
|0.0000
|266
|2004.06.04 16:42
|close
|133
|3.00
|1.8401
|1.8371
|0.0000
|51.00
|1229.17
|267
|2004.06.04 16:44
|buy
|134
|3.00
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|268
|2004.06.04 16:47
|s/l
|134
|3.00
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|-39.00
|1190.17
|269
|2004.06.04 16:47
|buy
|135
|3.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|270
|2004.06.04 17:14
|s/l
|135
|3.00
|1.8362
|1.8362
|0.0000
|-39.00
|1151.17
|271
|2004.06.07 02:17
|buy
|136
|3.00
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|272
|2004.06.07 02:30
|close
|136
|3.00
|1.8450
|1.8421
|0.0000
|48.00
|1199.17
|273
|2004.06.07 08:43
|buy
|137
|3.00
|1.8450
|1.8437
|0.0000
|274
|2004.06.07 09:44
|s/l
|137
|3.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-39.00
|1160.17
|275
|2004.06.07 20:56
|buy
|138
|3.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|276
|2004.06.07 22:52
|close
|138
|3.00
|1.8416
|1.8390
|0.0000
|39.00
|1199.17
|277
|2004.06.08 12:26
|buy
|139
|3.00
|1.8422
|1.8409
|0.0000
|278
|2004.06.08 13:05
|s/l
|139
|3.00
|1.8409
|1.8409
|0.0000
|-39.00
|1160.17
|279
|2004.06.09 02:09
|buy
|140
|3.00
|1.8385
|1.8372
|0.0000
|280
|2004.06.09 03:08
|s/l
|140
|3.00
|1.8372
|1.8372
|0.0000
|-39.00
|1121.17
|281
|2004.06.09 03:19
|buy
|141
|3.00
|1.8365
|1.8352
|0.0000
|282
|2004.06.09 03:29
|s/l
|141
|3.00
|1.8352
|1.8352
|0.0000
|-39.00
|1082.17
|283
|2004.06.10 10:14
|buy
|142
|3.00
|1.8282
|1.8269
|0.0000
|284
|2004.06.10 10:58
|s/l
|142
|3.00
|1.8269
|1.8269
|0.0000
|-39.00
|1043.17
|285
|2004.06.10 10:59
|buy
|143
|3.00
|1.8283
|1.8270
|0.0000
|286
|2004.06.10 11:36
|close
|143
|3.00
|1.8300
|1.8270
|0.0000
|51.00
|1094.17
|287
|2004.06.10 19:14
|buy
|144
|3.00
|1.8410
|1.8397
|0.0000
|288
|2004.06.10 19:21
|close
|144
|3.00
|1.8423
|1.8397
|0.0000
|39.00
|1133.17
|289
|2004.06.10 23:15
|buy
|145
|3.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|290
|2004.06.11 01:46
|s/l
|145
|3.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-40.05
|1093.12
|291
|2004.06.14 17:26
|buy
|146
|3.00
|1.8151
|1.8138
|0.0000
|292
|2004.06.14 18:05
|s/l
|146
|3.00
|1.8138
|1.8138
|0.0000
|-39.00
|1054.12
|293
|2004.06.16 16:01
|buy
|147
|3.00
|1.8308
|1.8295
|0.0000
|294
|2004.06.16 16:36
|s/l
|147
|3.00
|1.8295
|1.8295
|0.0000
|-39.00
|1015.12
|295
|2004.06.16 16:37
|buy
|148
|3.00
|1.8295
|1.8282
|0.0000
|296
|2004.06.16 16:38
|s/l
|148
|3.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|-39.00
|976.12
|297
|2004.06.16 16:38
|buy
|149
|3.00
|1.8283
|1.8270
|0.0000
|298
|2004.06.16 16:38
|s/l
|149
|3.00
|1.8270
|1.8270
|0.0000
|-39.00
|937.12
|299
|2004.06.16 16:39
|buy
|150
|3.00
|1.8277
|1.8264
|0.0000
|300
|2004.06.16 16:39
|s/l
|150
|3.00
|1.8264
|1.8264
|0.0000
|-39.00
|898.12
|301
|2004.06.17 15:15
|buy
|151
|3.00
|1.8357
|1.8344
|0.0000
|302
|2004.06.17 15:34
|s/l
|151
|3.00
|1.8344
|1.8344
|0.0000
|-39.00
|859.12
|303
|2004.06.17 15:37
|buy
|152
|3.00
|1.8335
|1.8322
|0.0000
|304
|2004.06.17 15:45
|s/l
|152
|3.00
|1.8322
|1.8322
|0.0000
|-39.00
|820.12
|305
|2004.06.17 15:45
|buy
|153
|3.00
|1.8322
|1.8309
|0.0000
|306
|2004.06.17 16:03
|s/l
|153
|3.00
|1.8309
|1.8309
|0.0000
|-39.00
|781.12
|307
|2004.06.21 02:53
|buy
|154
|3.00
|1.8379
|1.8366
|0.0000
|308
|2004.06.21 02:59
|close
|154
|3.00
|1.8389
|1.8366
|0.0000
|30.00
|811.12
|309
|2004.06.21 03:50
|buy
|155
|3.00
|1.8383
|1.8370
|0.0000
|310
|2004.06.21 08:40
|s/l
|155
|3.00
|1.8370
|1.8370
|0.0000
|-39.00
|772.12
|311
|2004.06.23 09:22
|buy
|156
|3.00
|1.8264
|1.8251
|0.0000
|312
|2004.06.23 09:24
|s/l
|156
|3.00
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-39.00
|733.12
|313
|2004.06.23 09:27
|buy
|157
|3.00
|1.8241
|1.8228
|0.0000
|314
|2004.06.23 09:31
|s/l
|157
|3.00
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|-39.00
|694.12
|315
|2004.06.23 09:31
|buy
|158
|3.00
|1.8230
|1.8217
|0.0000
|316
|2004.06.23 09:33
|s/l
|158
|3.00
|1.8217
|1.8217
|0.0000
|-39.00
|655.12
|317
|2004.06.23 09:33
|buy
|159
|3.00
|1.8219
|1.8206
|0.0000
|318
|2004.06.23 09:38
|s/l
|159
|3.00
|1.8206
|1.8206
|0.0000
|-39.00
|616.12
|319
|2004.06.23 09:38
|buy
|160
|3.00
|1.8207
|1.8194
|0.0000
|320
|2004.06.23 10:30
|close
|160
|3.00
|1.8225
|1.8194
|0.0000
|54.00
|670.12
|321
|2004.06.24 17:36
|buy
|161
|3.00
|1.8193
|1.8180
|0.0000
|322
|2004.06.24 17:58
|close
|161
|3.00
|1.8206
|1.8180
|0.0000
|39.00
|709.12
|323
|2004.06.25 13:50
|buy
|162
|3.00
|1.8218
|1.8205
|0.0000
|324
|2004.06.25 14:12
|s/l
|162
|3.00
|1.8205
|1.8205
|0.0000
|-39.00
|670.12
|325
|2004.06.28 02:13
|buy
|163
|3.00
|1.8246
|1.8233
|0.0000
|326
|2004.06.28 02:20
|s/l
|163
|3.00
|1.8233
|1.8233
|0.0000
|-39.00
|631.12
|327
|2004.06.28 02:53
|buy
|164
|3.00
|1.8243
|1.8230
|0.0000
|328
|2004.06.28 04:04
|s/l
|164
|3.00
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|-39.00
|592.12
|329
|2004.06.28 10:13
|buy
|165
|3.00
|1.8262
|1.8249
|0.0000
|330
|2004.06.28 11:23
|s/l
|165
|3.00
|1.8249
|1.8249
|0.0000
|-39.00
|553.12
|331
|2004.06.28 16:22
|buy
|166
|3.00
|1.8307
|1.8294
|0.0000
|332
|2004.06.28 16:27
|s/l
|166
|3.00
|1.8294
|1.8294
|0.0000
|-39.00
|514.12
|333
|2004.06.28 16:29
|buy
|167
|3.00
|1.8303
|1.8290
|0.0000
|334
|2004.06.28 16:37
|s/l
|167
|3.00
|1.8290
|1.8290
|0.0000
|-39.00
|475.12
|335
|2004.06.28 16:37
|buy
|168
|3.00
|1.8302
|1.8289
|0.0000
|336
|2004.06.28 16:37
|s/l
|168
|3.00
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-39.00
|436.12
|337
|2004.06.28 16:38
|buy
|169
|3.00
|1.8288
|1.8275
|0.0000
|338
|2004.06.28 16:38
|s/l
|169
|3.00
|1.8275
|1.8275
|0.0000
|-39.00
|397.12
|339
|2004.06.28 16:38
|buy
|170
|3.00
|1.8277
|1.8264
|0.0000
|340
|2004.06.28 16:38
|s/l
|170
|3.00
|1.8264
|1.8264
|0.0000
|-39.00
|358.12
|341
|2004.06.28 16:38
|buy
|171
|3.00
|1.8265
|1.8252
|0.0000
|342
|2004.06.28 16:38
|close
|171
|3.00
|1.8286
|1.8252
|0.0000
|63.00
|421.12
|343
|2004.06.28 16:38
|buy
|172
|3.00
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|344
|2004.06.28 16:38
|s/l
|172
|3.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-39.00
|382.12
|345
|2004.06.28 16:38
|buy
|173
|3.00
|1.8273
|1.8260
|0.0000
|346
|2004.06.28 16:46
|close
|173
|3.00
|1.8294
|1.8260
|0.0000
|63.00
|445.12
|347
|2004.06.28 16:47
|buy
|174
|3.00
|1.8303
|1.8290
|0.0000
|348
|2004.06.28 16:57
|s/l
|174
|3.00
|1.8290
|1.8290
|0.0000
|-39.00
|406.12
|349
|2004.06.28 16:58
|buy
|175
|3.00
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|350
|2004.06.28 17:12
|close
|175
|3.00
|1.8299
|1.8272
|0.0000
|42.00
|448.12
|351
|2004.06.28 18:28
|buy
|176
|3.00
|1.8284
|1.8271
|0.0000
|352
|2004.06.28 18:36
|s/l
|176
|3.00
|1.8271
|1.8271
|0.0000
|-39.00
|409.12
|353
|2004.06.28 18:38
|buy
|177
|3.00
|1.8263
|1.8250
|0.0000
|354
|2004.06.28 19:00
|s/l
|177
|3.00
|1.8250
|1.8250
|0.0000
|-39.00
|370.12
|355
|2004.07.01 02:56
|buy
|178
|3.00
|1.8193
|1.8180
|0.0000
|356
|2004.07.01 03:06
|s/l
|178
|3.00
|1.8180
|1.8180
|0.0000
|-39.00
|331.12
|357
|2004.07.01 03:29
|buy
|179
|3.00
|1.8172
|1.8159
|0.0000
|358
|2004.07.01 04:13
|s/l
|179
|3.00
|1.8159
|1.8159
|0.0000
|-39.00
|292.12
|359
|2004.07.01 16:06
|buy
|180
|3.00
|1.8153
|1.8140
|0.0000
|360
|2004.07.01 16:25
|close
|180
|3.00
|1.8163
|1.8140
|0.0000
|30.00
|322.12
|361
|2004.07.01 18:10
|buy
|181
|3.00
|1.8151
|1.8138
|0.0000
|362
|2004.07.01 18:18
|close
|181
|3.00
|1.8161
|1.8138
|0.0000
|30.00
|352.12
|363
|2004.07.02 04:07
|buy
|182
|3.00
|1.8190
|1.8177
|0.0000
|364
|2004.07.02 04:09
|s/l
|182
|3.00
|1.8177
|1.8177
|0.0000
|-39.00
|313.12
|365
|2004.07.02 04:09
|buy
|183
|3.00
|1.8177
|1.8164
|0.0000
|366
|2004.07.02 04:22
|close
|183
|3.00
|1.8189
|1.8164
|0.0000
|36.00
|349.12
|367
|2004.07.02 04:22
|buy
|184
|3.00
|1.8190
|1.8177
|0.0000
|368
|2004.07.02 04:59
|close
|184
|3.00
|1.8201
|1.8177
|0.0000
|33.00
|382.12
|369
|2004.07.02 11:40
|buy
|185
|3.00
|1.8190
|1.8177
|0.0000
|370
|2004.07.02 12:23
|s/l
|185
|3.00
|1.8177
|1.8177
|0.0000
|-39.00
|343.12
|371
|2004.07.02 15:10
|buy
|186
|3.00
|1.8293
|1.8280
|0.0000
|372
|2004.07.02 15:13
|close
|186
|3.00
|1.8304
|1.8280
|0.0000
|33.00
|376.12
|373
|2004.07.02 15:17
|buy
|187
|3.00
|1.8295
|1.8282
|0.0000
|374
|2004.07.02 15:27
|close
|187
|3.00
|1.8306
|1.8282
|0.0000
|33.00
|409.12
|375
|2004.07.02 15:29
|buy
|188
|3.00
|1.8295
|1.8282
|0.0000
|376
|2004.07.02 15:41
|close
|188
|3.00
|1.8306
|1.8282
|0.0000
|33.00
|442.12
|377
|2004.07.02 15:52
|buy
|189
|3.00
|1.8295
|1.8282
|0.0000
|378
|2004.07.02 16:11
|s/l
|189
|3.00
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|-39.00
|403.12
|379
|2004.07.02 16:58
|buy
|190
|3.00
|1.8267
|1.8254
|0.0000
|380
|2004.07.02 17:00
|close
|190
|3.00
|1.8279
|1.8254
|0.0000
|36.00
|439.12
|381
|2004.07.05 02:56
|buy
|191
|3.00
|1.8335
|1.8322
|0.0000
|382
|2004.07.05 07:36
|s/l
|191
|3.00
|1.8322
|1.8322
|0.0000
|-39.00
|400.12
|383
|2004.07.05 09:01
|buy
|192
|3.00
|1.8325
|1.8312
|0.0000
|384
|2004.07.05 09:02
|close
|192
|3.00
|1.8333
|1.8312
|0.0000
|24.00
|424.12
|385
|2004.07.05 09:02
|buy
|193
|3.00
|1.8335
|1.8322
|0.0000
|386
|2004.07.05 09:14
|s/l
|193
|3.00
|1.8322
|1.8322
|0.0000
|-39.00
|385.12
|387
|2004.07.05 09:14
|buy
|194
|3.00
|1.8321
|1.8308
|0.0000
|388
|2004.07.05 09:44
|s/l
|194
|3.00
|1.8308
|1.8308
|0.0000
|-39.00
|346.12
|389
|2004.07.06 03:31
|buy
|195
|3.00
|1.8303
|1.8290
|0.0000
|390
|2004.07.06 05:31
|close
|195
|3.00
|1.8313
|1.8290
|0.0000
|30.00
|376.12
|391
|2004.07.06 08:52
|buy
|196
|3.00
|1.8317
|1.8304
|0.0000
|392
|2004.07.06 09:16
|s/l
|196
|3.00
|1.8304
|1.8304
|0.0000
|-39.00
|337.12
|393
|2004.07.06 09:22
|buy
|197
|3.00
|1.8305
|1.8292
|0.0000
|394
|2004.07.06 09:41
|close
|197
|3.00
|1.8317
|1.8292
|0.0000
|36.00
|373.12
|395
|2004.07.06 10:09
|buy
|198
|3.00
|1.8322
|1.8309
|0.0000
|396
|2004.07.06 10:12
|s/l
|198
|3.00
|1.8309
|1.8309
|0.0000
|-39.00
|334.12
|397
|2004.07.06 10:27
|buy
|199
|3.00
|1.8320
|1.8307
|0.0000
|398
|2004.07.06 10:31
|close
|199
|3.00
|1.8331
|1.8307
|0.0000
|33.00
|367.12
|399
|2004.07.06 10:49
|buy
|200
|3.00
|1.8321
|1.8308
|0.0000
|400
|2004.07.06 11:18
|close
|200
|3.00
|1.8334
|1.8308
|0.0000
|39.00
|406.12
|401
|2004.07.06 11:49
|buy
|201
|3.00
|1.8322
|1.8309
|0.0000
|402
|2004.07.06 12:36
|close
|201
|3.00
|1.8332
|1.8309
|0.0000
|30.00
|436.12
|403
|2004.07.06 15:02
|buy
|202
|3.00
|1.8432
|1.8419
|0.0000
|404
|2004.07.06 15:05
|s/l
|202
|3.00
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-39.00
|397.12
|405
|2004.07.06 15:05
|buy
|203
|3.00
|1.8421
|1.8408
|0.0000
|406
|2004.07.06 15:36
|s/l
|203
|3.00
|1.8408
|1.8408
|0.0000
|-39.00
|358.12
|407
|2004.07.06 15:36
|buy
|204
|3.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|408
|2004.07.06 15:53
|close
|204
|3.00
|1.8418
|1.8396
|0.0000
|27.00
|385.12
|409
|2004.07.06 15:53
|buy
|205
|3.00
|1.8420
|1.8407
|0.0000
|410
|2004.07.06 15:55
|close
|205
|3.00
|1.8427
|1.8407
|0.0000
|21.00
|406.12
|411
|2004.07.06 15:56
|buy
|206
|3.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|412
|2004.07.06 16:03
|s/l
|206
|3.00
|1.8418
|1.8418
|0.0000
|-39.00
|367.12
|413
|2004.07.06 16:04
|buy
|207
|3.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|414
|2004.07.06 16:06
|s/l
|207
|3.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-39.00
|328.12
|415
|2004.07.06 16:06
|buy
|208
|3.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|416
|2004.07.06 16:09
|close
|208
|3.00
|1.8414
|1.8389
|0.0000
|36.00
|364.12
|417
|2004.07.06 16:09
|buy
|209
|3.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|418
|2004.07.06 16:22
|s/l
|209
|3.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-39.00
|325.12
|419
|2004.07.06 16:23
|buy
|210
|3.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|420
|2004.07.06 16:26
|s/l
|210
|3.00
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|-39.00
|286.12
|421
|2004.07.06 16:26
|buy
|211
|3.00
|1.8391
|1.8378
|0.0000
|422
|2004.07.06 17:12
|close
|211
|3.00
|1.8401
|1.8378
|0.0000
|30.00
|316.12
|423
|2004.07.06 18:22
|buy
|212
|3.00
|1.8414
|1.8401
|0.0000
|424
|2004.07.06 18:48
|close
|212
|3.00
|1.8426
|1.8401
|0.0000
|36.00
|352.12
|425
|2004.07.06 19:04
|buy
|213
|3.00
|1.8422
|1.8409
|0.0000
|426
|2004.07.06 19:10
|s/l
|213
|3.00
|1.8409
|1.8409
|0.0000
|-39.00
|313.12
|427
|2004.07.06 19:10
|buy
|214
|3.00
|1.8411
|1.8398
|0.0000
|428
|2004.07.06 19:47
|close
|214
|3.00
|1.8420
|1.8398
|0.0000
|27.00
|340.12
|429
|2004.07.06 19:48
|buy
|215
|3.00
|1.8421
|1.8408
|0.0000
|430
|2004.07.06 20:23
|close
|215
|3.00
|1.8433
|1.8408
|0.0000
|36.00
|376.12
|431
|2004.07.06 23:10
|buy
|216
|3.00
|1.8407
|1.8394
|0.0000
|432
|2004.07.07 01:54
|close
|216
|3.00
|1.8416
|1.8394
|0.0000
|25.95
|402.07
|433
|2004.07.07 02:28
|buy
|217
|3.00
|1.8413
|1.8400
|0.0000
|434
|2004.07.07 02:34
|s/l
|217
|3.00
|1.8400
|1.8400
|0.0000
|-39.00
|363.07
|435
|2004.07.07 02:34
|buy
|218
|3.00
|1.8400
|1.8387
|0.0000
|436
|2004.07.07 02:59
|close
|218
|3.00
|1.8413
|1.8387
|0.0000
|39.00
|402.07
|437
|2004.07.07 06:59
|buy
|219
|3.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|438
|2004.07.07 07:05
|close
|219
|3.00
|1.8435
|1.8414
|0.0000
|24.00
|426.07
|439
|2004.07.07 07:16
|buy
|220
|3.00
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|440
|2004.07.07 07:23
|close
|220
|3.00
|1.8432
|1.8411
|0.0000
|24.00
|450.07
|441
|2004.07.07 09:10
|buy
|221
|3.00
|1.8453
|1.8440
|0.0000
|442
|2004.07.07 09:17
|close
|221
|3.00
|1.8462
|1.8440
|0.0000
|27.00
|477.07
|443
|2004.07.07 09:53
|buy
|222
|3.00
|1.8453
|1.8440
|0.0000
|444
|2004.07.07 10:04
|close
|222
|3.00
|1.8466
|1.8440
|0.0000
|39.00
|516.07
|445
|2004.07.07 13:51
|buy
|223
|3.00
|1.8518
|1.8505
|0.0000
|446
|2004.07.07 14:34
|s/l
|223
|3.00
|1.8505
|1.8505
|0.0000
|-39.00
|477.07
|447
|2004.07.07 14:35
|buy
|224
|3.00
|1.8510
|1.8497
|0.0000
|448
|2004.07.07 15:00
|close
|224
|3.00
|1.8523
|1.8497
|0.0000
|39.00
|516.07
|449
|2004.07.07 18:02
|buy
|225
|3.00
|1.8563
|1.8550
|0.0000
|450
|2004.07.07 18:42
|s/l
|225
|3.00
|1.8550
|1.8550
|0.0000
|-39.00
|477.07
|451
|2004.07.07 18:42
|buy
|226
|3.00
|1.8550
|1.8537
|0.0000
|452
|2004.07.07 19:34
|s/l
|226
|3.00
|1.8537
|1.8537
|0.0000
|-39.00
|438.07
|453
|2004.07.07 19:38
|buy
|227
|3.00
|1.8542
|1.8529
|0.0000
|454
|2004.07.07 19:50
|close
|227
|3.00
|1.8552
|1.8529
|0.0000
|30.00
|468.07
|455
|2004.07.07 20:53
|buy
|228
|3.00
|1.8554
|1.8541
|0.0000
|456
|2004.07.08 00:23
|s/l
|228
|3.00
|1.8541
|1.8541
|0.0000
|-42.15
|425.92
|457
|2004.07.08 02:34
|buy
|229
|3.00
|1.8536
|1.8523
|0.0000
|458
|2004.07.08 03:18
|close
|229
|3.00
|1.8548
|1.8523
|0.0000
|36.00
|461.92
|459
|2004.07.08 17:23
|buy
|230
|3.00
|1.8556
|1.8543
|0.0000
|460
|2004.07.08 17:55
|close
|230
|3.00
|1.8566
|1.8543
|0.0000
|30.00
|491.92
|461
|2004.07.09 04:57
|buy
|231
|3.00
|1.8545
|1.8532
|0.0000
|462
|2004.07.09 07:34
|close
|231
|3.00
|1.8562
|1.8532
|0.0000
|51.00
|542.92
|463
|2004.07.09 17:19
|buy
|232
|3.00
|1.8525
|1.8512
|0.0000
|464
|2004.07.09 17:19
|modify
|232
|3.00
|1.8525
|1.8517
|0.0000
|465
|2004.07.09 17:23
|close
|232
|3.00
|1.8536
|1.8517
|0.0000
|33.00
|575.92
|466
|2004.07.09 18:13
|buy
|233
|3.00
|1.8545
|1.8532
|0.0000
|467
|2004.07.09 18:40
|close
|233
|3.00
|1.8558
|1.8532
|0.0000
|39.00
|614.92
|468
|2004.07.12 02:53
|buy
|234
|3.00
|1.8591
|1.8578
|0.0000
|469
|2004.07.12 03:17
|s/l
|234
|3.00
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|-39.00
|575.92
|470
|2004.07.12 08:39
|buy
|235
|3.00
|1.8578
|1.8565
|0.0000
|471
|2004.07.12 08:45
|close
|235
|3.00
|1.8588
|1.8565
|0.0000
|30.00
|605.92
|472
|2004.07.12 09:01
|buy
|236
|3.00
|1.8574
|1.8561
|0.0000
|473
|2004.07.12 09:03
|close
|236
|3.00
|1.8585
|1.8561
|0.0000
|33.00
|638.92
|474
|2004.07.12 13:22
|buy
|237
|3.00
|1.8608
|1.8595
|0.0000
|475
|2004.07.12 13:41
|close
|237
|3.00
|1.8617
|1.8595
|0.0000
|27.00
|665.92
|476
|2004.07.12 13:44
|buy
|238
|3.00
|1.8607
|1.8594
|0.0000
|477
|2004.07.12 13:47
|s/l
|238
|3.00
|1.8594
|1.8594
|0.0000
|-39.00
|626.92
|478
|2004.07.12 13:47
|buy
|239
|3.00
|1.8596
|1.8583
|0.0000
|479
|2004.07.12 14:42
|close
|239
|3.00
|1.8608
|1.8583
|0.0000
|36.00
|662.92
|480
|2004.07.12 22:31
|buy
|240
|3.00
|1.8640
|1.8627
|0.0000
|481
|2004.07.12 22:32
|s/l
|240
|3.00
|1.8627
|1.8627
|0.0000
|-39.00
|623.92
|482
|2004.07.13 14:20
|buy
|241
|3.00
|1.8607
|1.8594
|0.0000
|483
|2004.07.13 14:30
|s/l
|241
|3.00
|1.8594
|1.8594
|0.0000
|-39.00
|584.92
|484
|2004.07.13 14:34
|buy
|242
|3.00
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|485
|2004.07.13 14:40
|s/l
|242
|3.00
|1.8573
|1.8573
|0.0000
|-39.00
|545.92
|486
|2004.07.13 14:40
|buy
|243
|3.00
|1.8568
|1.8555
|0.0000
|487
|2004.07.13 14:43
|s/l
|243
|3.00
|1.8555
|1.8555
|0.0000
|-39.00
|506.92
|488
|2004.07.13 14:43
|buy
|244
|3.00
|1.8557
|1.8544
|0.0000
|489
|2004.07.13 14:45
|s/l
|244
|3.00
|1.8544
|1.8544
|0.0000
|-39.00
|467.92
|490
|2004.07.13 14:45
|buy
|245
|3.00
|1.8545
|1.8532
|0.0000
|491
|2004.07.13 14:54
|close
|245
|3.00
|1.8560
|1.8532
|0.0000
|45.00
|512.92
|492
|2004.07.13 14:54
|buy
|246
|3.00
|1.8550
|1.8537
|0.0000
|493
|2004.07.13 15:11
|close
|246
|3.00
|1.8563
|1.8537
|0.0000
|39.00
|551.92
|494
|2004.07.14 04:58
|buy
|247
|3.00
|1.8564
|1.8551
|0.0000
|495
|2004.07.14 07:20
|s/l
|247
|3.00
|1.8551
|1.8551
|0.0000
|-39.00
|512.92
|496
|2004.07.14 19:59
|buy
|248
|3.00
|1.8559
|1.8546
|0.0000
|497
|2004.07.14 22:10
|close
|248
|3.00
|1.8569
|1.8546
|0.0000
|30.00
|542.92
|498
|2004.07.15 14:34
|buy
|249
|3.00
|1.8522
|1.8509
|0.0000
|499
|2004.07.15 14:41
|s/l
|249
|3.00
|1.8509
|1.8509
|0.0000
|-39.00
|503.92
|500
|2004.07.15 14:41
|buy
|250
|3.00
|1.8506
|1.8493
|0.0000
|501
|2004.07.15 15:01
|close
|250
|3.00
|1.8518
|1.8493
|0.0000
|36.00
|539.92
|502
|2004.07.15 17:04
|buy
|251
|3.00
|1.8523
|1.8510
|0.0000
|503
|2004.07.15 17:38
|close
|251
|3.00
|1.8535
|1.8510
|0.0000
|36.00
|575.92
|504
|2004.07.15 18:00
|buy
|252
|3.00
|1.8518
|1.8505
|0.0000
|505
|2004.07.15 18:00
|close
|252
|3.00
|1.8531
|1.8505
|0.0000
|39.00
|614.92
|506
|2004.07.15 18:00
|buy
|253
|3.00
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|507
|2004.07.15 18:00
|s/l
|253
|3.00
|1.8522
|1.8522
|0.0000
|-39.00
|575.92
|508
|2004.07.15 18:01
|buy
|254
|3.00
|1.8517
|1.8504
|0.0000
|509
|2004.07.15 18:03
|s/l
|254
|3.00
|1.8504
|1.8504
|0.0000
|-39.00
|536.92
|510
|2004.07.15 18:03
|buy
|255
|3.00
|1.8505
|1.8492
|0.0000
|511
|2004.07.15 18:04
|close
|255
|3.00
|1.8520
|1.8492
|0.0000
|45.00
|581.92
|512
|2004.07.15 18:04
|buy
|256
|3.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|513
|2004.07.15 18:09
|close
|256
|3.00
|1.8533
|1.8507
|0.0000
|39.00
|620.92
|514
|2004.07.15 18:11
|buy
|257
|3.00
|1.8534
|1.8521
|0.0000
|515
|2004.07.15 18:48
|s/l
|257
|3.00
|1.8521
|1.8521
|0.0000
|-39.00
|581.92
|516
|2004.07.15 18:48
|buy
|258
|3.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|517
|2004.07.15 18:52
|s/l
|258
|3.00
|1.8507
|1.8507
|0.0000
|-39.00
|542.92
|518
|2004.07.15 18:52
|buy
|259
|3.00
|1.8508
|1.8495
|0.0000
|519
|2004.07.15 21:11
|close
|259
|3.00
|1.8522
|1.8495
|0.0000
|42.00
|584.92
|520
|2004.07.16 16:09
|buy
|260
|3.00
|1.8731
|1.8718
|0.0000
|521
|2004.07.16 16:11
|s/l
|260
|3.00
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-39.00
|545.92
|522
|2004.07.16 16:30
|buy
|261
|3.00
|1.8731
|1.8718
|0.0000
|523
|2004.07.16 16:43
|s/l
|261
|3.00
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-39.00
|506.92
|524
|2004.07.16 16:48
|buy
|262
|3.00
|1.8731
|1.8718
|0.0000
|525
|2004.07.16 16:56
|s/l
|262
|3.00
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-39.00
|467.92
|526
|2004.07.16 17:38
|buy
|263
|3.00
|1.8713
|1.8700
|0.0000
|527
|2004.07.16 18:57
|s/l
|263
|3.00
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|-39.00
|428.92
|528
|2004.07.19 03:25
|buy
|264
|3.00
|1.8732
|1.8719
|0.0000
|529
|2004.07.19 03:40
|close
|264
|3.00
|1.8746
|1.8719
|0.0000
|42.00
|470.92
|530
|2004.07.19 18:51
|buy
|265
|3.00
|1.8713
|1.8700
|0.0000
|531
|2004.07.19 19:20
|s/l
|265
|3.00
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|-39.00
|431.92
|532
|2004.07.21 10:15
|buy
|266
|3.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|533
|2004.07.21 10:20
|s/l
|266
|3.00
|1.8520
|1.8520
|0.0000
|-39.00
|392.92
|534
|2004.07.21 10:32
|buy
|267
|3.00
|1.8513
|1.8500
|0.0000
|535
|2004.07.21 11:17
|close
|267
|3.00
|1.8525
|1.8500
|0.0000
|36.00
|428.92
|536
|2004.07.22 00:16
|buy
|268
|3.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|537
|2004.07.22 01:00
|s/l
|268
|3.00
|1.8392
|1.8392
|0.0000
|-39.00
|389.92
|538
|2004.07.22 20:59
|buy
|269
|3.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|539
|2004.07.22 23:07
|close
|269
|3.00
|1.8445
|1.8410
|0.0000
|66.00
|455.92
|540
|2004.07.26 08:09
|buy
|270
|3.00
|1.8349
|1.8336
|0.0000
|541
|2004.07.26 08:50
|close
|270
|3.00
|1.8365
|1.8336
|0.0000
|48.00
|503.92
|542
|2004.07.26 17:03
|buy
|271
|3.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|543
|2004.07.26 17:29
|s/l
|271
|3.00
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-39.00
|464.92
|544
|2004.07.26 17:47
|buy
|272
|3.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|545
|2004.07.26 18:27
|close
|272
|3.00
|1.8410
|1.8379
|0.0000
|54.00
|518.92
|546
|2004.07.26 21:39
|buy
|273
|3.00
|1.8410
|1.8397
|0.0000
|547
|2004.07.26 22:41
|s/l
|273
|3.00
|1.8397
|1.8397
|0.0000
|-39.00
|479.92
|548
|2004.07.27 00:11
|buy
|274
|3.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|549
|2004.07.27 01:10
|s/l
|274
|3.00
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|-39.00
|440.92
|550
|2004.07.27 04:21
|buy
|275
|3.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|551
|2004.07.27 06:31
|s/l
|275
|3.00
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-39.00
|401.92
|552
|2004.07.27 06:31
|buy
|276
|3.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|553
|2004.07.27 06:49
|close
|276
|3.00
|1.8424
|1.8403
|0.0000
|24.00
|425.92
|554
|2004.07.27 06:50
|buy
|277
|3.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|555
|2004.07.27 07:03
|s/l
|277
|3.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-39.00
|386.92
|556
|2004.07.27 10:02
|buy
|278
|3.00
|1.8415
|1.8402
|0.0000
|557
|2004.07.27 10:10
|close
|278
|3.00
|1.8425
|1.8402
|0.0000
|30.00
|416.92
|558
|2004.07.27 12:02
|buy
|279
|3.00
|1.8436
|1.8423
|0.0000
|559
|2004.07.27 12:11
|s/l
|279
|3.00
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-39.00
|377.92
|560
|2004.07.27 12:11
|buy
|280
|3.00
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|561
|2004.07.27 13:30
|s/l
|280
|3.00
|1.8411
|1.8411
|0.0000
|-39.00
|338.92
|562
|2004.07.29 09:02
|buy
|281
|3.00
|1.8262
|1.8249
|0.0000
|563
|2004.07.29 09:07
|s/l
|281
|3.00
|1.8249
|1.8249
|0.0000
|-39.00
|299.92
|564
|2004.07.30 18:59
|buy
|282
|3.00
|1.8158
|1.8145
|0.0000
|565
|2004.07.30 19:27
|close
|282
|3.00
|1.8181
|1.8145
|0.0000
|69.00
|368.92
|566
|2004.08.02 15:51
|buy
|283
|3.00
|1.8271
|1.8258
|0.0000
|567
|2004.08.02 16:01
|close
|283
|3.00
|1.8288
|1.8258
|0.0000
|51.00
|419.92
|568
|2004.08.05 02:56
|buy
|284
|3.00
|1.8249
|1.8236
|0.0000
|569
|2004.08.05 05:00
|close
|284
|3.00
|1.8260
|1.8236
|0.0000
|33.00
|452.92
|570
|2004.08.06 09:12
|buy
|285
|3.00
|1.8240
|1.8227
|0.0000
|571
|2004.08.06 09:32
|close
|285
|3.00
|1.8247
|1.8227
|0.0000
|21.00
|473.92
|572
|2004.08.06 18:10
|buy
|286
|3.00
|1.8455
|1.8442
|0.0000
|573
|2004.08.06 18:14
|close
|286
|3.00
|1.8461
|1.8442
|0.0000
|18.00
|491.92
|574
|2004.08.06 18:18
|buy
|287
|3.00
|1.8455
|1.8442
|0.0000
|575
|2004.08.06 18:21
|close
|287
|3.00
|1.8461
|1.8442
|0.0000
|18.00
|509.92
|576
|2004.08.06 18:25
|buy
|288
|3.00
|1.8455
|1.8442
|0.0000
|577
|2004.08.06 18:32
|close
|288
|3.00
|1.8463
|1.8442
|0.0000
|24.00
|533.92
|578
|2004.08.06 18:36
|buy
|289
|3.00
|1.8455
|1.8442
|0.0000
|579
|2004.08.06 18:52
|s/l
|289
|3.00
|1.8442
|1.8442
|0.0000
|-39.00
|494.92
|580
|2004.08.06 18:53
|buy
|290
|3.00
|1.8443
|1.8430
|0.0000
|581
|2004.08.06 19:01
|s/l
|290
|3.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-39.00
|455.92
|582
|2004.08.09 03:16
|buy
|291
|3.00
|1.8414
|1.8401
|0.0000
|583
|2004.08.09 03:36
|close
|291
|3.00
|1.8423
|1.8401
|0.0000
|27.00
|482.92
|584
|2004.08.09 05:14
|buy
|292
|3.00
|1.8418
|1.8405
|0.0000
|585
|2004.08.09 07:00
|close
|292
|3.00
|1.8426
|1.8405
|0.0000
|24.00
|506.92
|586
|2004.08.09 09:20
|buy
|293
|3.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|587
|2004.08.09 09:33
|s/l
|293
|3.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-39.00
|467.92
|588
|2004.08.09 23:01
|buy
|294
|3.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|589
|2004.08.09 23:10
|close
|294
|3.00
|1.8413
|1.8391
|0.0000
|27.00
|494.92
|590
|2004.08.10 07:44
|buy
|295
|3.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|591
|2004.08.10 08:45
|s/l
|295
|3.00
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|-39.00
|455.92
|592
|2004.08.10 18:41
|buy
|296
|3.00
|1.8359
|1.8346
|0.0000
|593
|2004.08.10 19:30
|close
|296
|3.00
|1.8366
|1.8346
|0.0000
|21.00
|476.92
|594
|2004.08.16 15:00
|buy
|297
|3.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|595
|2004.08.16 15:02
|close
|297
|3.00
|1.8426
|1.8399
|0.0000
|42.00
|518.92
|596
|2004.08.16 15:04
|buy
|298
|3.00
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|597
|2004.08.16 15:14
|close
|298
|3.00
|1.8424
|1.8399
|0.0000
|36.00
|554.92
|598
|2004.08.16 15:22
|buy
|299
|3.00
|1.8411
|1.8398
|0.0000
|599
|2004.08.16 15:46
|close
|299
|3.00
|1.8423
|1.8398
|0.0000
|36.00
|590.92
|600
|2004.08.16 16:10
|buy
|300
|3.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|601
|2004.08.16 16:11
|s/l
|300
|3.00
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-39.00
|551.92
|602
|2004.08.16 16:22
|buy
|301
|3.00
|1.8409
|1.8396
|0.0000
|603
|2004.08.16 16:38
|s/l
|301
|3.00
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|-39.00
|512.92
|604
|2004.08.18 02:32
|buy
|302
|3.00
|1.8283
|1.8270
|0.0000
|605
|2004.08.18 05:43
|close
|302
|3.00
|1.8290
|1.8270
|0.0000
|21.00
|533.92
|606
|2004.08.19 14:54
|buy
|303
|3.00
|1.8261
|1.8248
|0.0000
|607
|2004.08.19 15:12
|close
|303
|3.00
|1.8271
|1.8248
|0.0000
|30.00
|563.92
|608
|2004.08.19 20:16
|buy
|304
|3.00
|1.8314
|1.8301
|0.0000
|609
|2004.08.19 20:40
|close
|304
|3.00
|1.8325
|1.8301
|0.0000
|33.00
|596.92
|610
|2004.08.19 20:59
|buy
|305
|3.00
|1.8315
|1.8302
|0.0000
|611
|2004.08.19 23:00
|close
|305
|3.00
|1.8331
|1.8302
|0.0000
|48.00
|644.92
|612
|2004.08.20 09:09
|buy
|306
|3.00
|1.8318
|1.8305
|0.0000
|613
|2004.08.20 09:21
|s/l
|306
|3.00
|1.8305
|1.8305
|0.0000
|-39.00
|605.92
|614
|2004.08.23 08:33
|buy
|307
|3.00
|1.8167
|1.8154
|0.0000
|615
|2004.08.23 08:56
|s/l
|307
|3.00
|1.8154
|1.8154
|0.0000
|-39.00
|566.92
|616
|2004.08.23 14:20
|buy
|308
|3.00
|1.8151
|1.8138
|0.0000
|617
|2004.08.23 14:25
|s/l
|308
|3.00
|1.8138
|1.8138
|0.0000
|-39.00
|527.92
|618
|2004.08.23 16:11
|buy
|309
|3.00
|1.8165
|1.8152
|0.0000
|619
|2004.08.23 16:36
|s/l
|309
|3.00
|1.8152
|1.8152
|0.0000
|-39.00
|488.92
|620
|2004.08.24 08:14
|buy
|310
|3.00
|1.8068
|1.8055
|0.0000
|621
|2004.08.24 12:10
|s/l
|310
|3.00
|1.8055
|1.8055
|0.0000
|-39.00
|449.92
|622
|2004.08.25 12:05
|buy
|311
|3.00
|1.7953
|1.7940
|0.0000
|623
|2004.08.25 12:14
|close
|311
|3.00
|1.7967
|1.7940
|0.0000
|42.00
|491.92
|624
|2004.08.25 12:45
|buy
|312
|3.00
|1.7953
|1.7940
|0.0000
|625
|2004.08.25 12:56
|close
|312
|3.00
|1.7965
|1.7940
|0.0000
|36.00
|527.92
|626
|2004.08.26 10:17
|buy
|313
|3.00
|1.7955
|1.7942
|0.0000
|627
|2004.08.26 10:30
|s/l
|313
|3.00
|1.7942
|1.7942
|0.0000
|-39.00
|488.92
|628
|2004.08.26 10:40
|buy
|314
|3.00
|1.7955
|1.7942
|0.0000
|629
|2004.08.26 10:45
|s/l
|314
|3.00
|1.7942
|1.7942
|0.0000
|-39.00
|449.92
|630
|2004.08.26 14:18
|buy
|315
|3.00
|1.7969
|1.7956
|0.0000
|631
|2004.08.26 14:26
|close
|315
|3.00
|1.7980
|1.7956
|0.0000
|33.00
|482.92
|632
|2004.08.26 14:38
|buy
|316
|3.00
|1.7969
|1.7956
|0.0000
|633
|2004.08.26 14:47
|s/l
|316
|3.00
|1.7956
|1.7956
|0.0000
|-39.00
|443.92
|634
|2004.08.26 14:48
|buy
|317
|3.00
|1.7953
|1.7940
|0.0000
|635
|2004.08.26 15:51
|s/l
|317
|3.00
|1.7940
|1.7940
|0.0000
|-39.00
|404.92
|636
|2004.08.26 20:19
|buy
|318
|3.00
|1.7959
|1.7946
|0.0000
|637
|2004.08.26 20:36
|s/l
|318
|3.00
|1.7946
|1.7946
|0.0000
|-39.00
|365.92
|638
|2004.08.26 20:36
|buy
|319
|3.00
|1.7947
|1.7934
|0.0000
|639
|2004.08.26 20:57
|close
|319
|3.00
|1.7955
|1.7934
|0.0000
|24.00
|389.92
|640
|2004.08.27 09:03
|buy
|320
|3.00
|1.8015
|1.8002
|0.0000
|641
|2004.08.27 09:55
|s/l
|320
|3.00
|1.8002
|1.8002
|0.0000
|-39.00
|350.92
|642
|2004.08.27 09:56
|buy
|321
|3.00
|1.7999
|1.7986
|0.0000
|643
|2004.08.27 10:03
|s/l
|321
|3.00
|1.7986
|1.7986
|0.0000
|-39.00
|311.92
|644
|2004.08.27 10:08
|buy
|322
|3.00
|1.7980
|1.7967
|0.0000
|645
|2004.08.27 10:32
|close
|322
|3.00
|1.7991
|1.7967
|0.0000
|33.00
|344.92
|646
|2004.08.30 10:43
|buy
|323
|3.00
|1.7889
|1.7876
|0.0000
|647
|2004.08.30 12:27
|close
|323
|3.00
|1.7904
|1.7876
|0.0000
|45.00
|389.92
|648
|2004.08.30 20:29
|buy
|324
|3.00
|1.7958
|1.7945
|0.0000
|649
|2004.08.30 20:41
|s/l
|324
|3.00
|1.7945
|1.7945
|0.0000
|-39.00
|350.92
|650
|2004.08.30 20:44
|buy
|325
|3.00
|1.7941
|1.7928
|0.0000
|651
|2004.08.30 21:59
|close
|325
|3.00
|1.7961
|1.7928
|0.0000
|60.00
|410.92
|652
|2004.08.31 08:43
|buy
|326
|3.00
|1.7966
|1.7953
|0.0000
|653
|2004.08.31 09:05
|s/l
|326
|3.00
|1.7953
|1.7953
|0.0000
|-39.00
|371.92
|654
|2004.08.31 20:58
|buy
|327
|3.00
|1.8007
|1.7994
|0.0000
|655
|2004.08.31 21:05
|close
|327
|3.00
|1.8021
|1.7994
|0.0000
|42.00
|413.92
|656
|2004.09.02 04:27
|buy
|328
|3.00
|1.7934
|1.7921
|0.0000
|657
|2004.09.02 05:25
|s/l
|328
|3.00
|1.7921
|1.7921
|0.0000
|-39.00
|374.92
|658
|2004.09.02 10:02
|buy
|329
|3.00
|1.7946
|1.7933
|0.0000
|659
|2004.09.02 10:15
|close
|329
|3.00
|1.7959
|1.7933
|0.0000
|39.00
|413.92
|660
|2004.09.02 11:39
|buy
|330
|3.00
|1.7950
|1.7937
|0.0000
|661
|2004.09.02 11:42
|s/l
|330
|3.00
|1.7937
|1.7937
|0.0000
|-39.00
|374.92
|662
|2004.09.02 11:43
|buy
|331
|3.00
|1.7936
|1.7923
|0.0000
|663
|2004.09.02 11:55
|s/l
|331
|3.00
|1.7923
|1.7923
|0.0000
|-39.00
|335.92
|664
|2004.09.02 11:55
|buy
|332
|3.00
|1.7925
|1.7912
|0.0000
|665
|2004.09.02 12:35
|close
|332
|3.00
|1.7940
|1.7912
|0.0000
|45.00
|380.92
|666
|2004.09.03 02:48
|buy
|333
|3.00
|1.7898
|1.7885
|0.0000
|667
|2004.09.03 04:27
|close
|333
|3.00
|1.7911
|1.7885
|0.0000
|39.00
|419.92
|668
|2004.09.06 13:13
|buy
|334
|3.00
|1.7792
|1.7779
|0.0000
|669
|2004.09.06 14:15
|close
|334
|3.00
|1.7805
|1.7779
|0.0000
|39.00
|458.92
|670
|2004.09.06 23:26
|buy
|335
|3.00
|1.7797
|1.7784
|0.0000
|671
|2004.09.07 00:02
|close
|335
|3.00
|1.7807
|1.7784
|0.0000
|28.95
|487.87
|672
|2004.09.07 08:47
|buy
|336
|3.00
|1.7828
|1.7815
|0.0000
|673
|2004.09.07 08:50
|close
|336
|3.00
|1.7837
|1.7815
|0.0000
|27.00
|514.87
|674
|2004.09.07 09:04
|buy
|337
|3.00
|1.7828
|1.7815
|0.0000
|675
|2004.09.07 09:07
|close
|337
|3.00
|1.7837
|1.7815
|0.0000
|27.00
|541.87
|676
|2004.09.07 09:10
|buy
|338
|3.00
|1.7828
|1.7815
|0.0000
|677
|2004.09.07 09:29
|s/l
|338
|3.00
|1.7815
|1.7815
|0.0000
|-39.00
|502.87
|678
|2004.09.07 09:29
|buy
|339
|3.00
|1.7817
|1.7804
|0.0000
|679
|2004.09.07 09:58
|close
|339
|3.00
|1.7826
|1.7804
|0.0000
|27.00
|529.87
|680
|2004.09.07 09:58
|buy
|340
|3.00
|1.7828
|1.7815
|0.0000
|681
|2004.09.07 10:22
|close
|340
|3.00
|1.7840
|1.7815
|0.0000
|36.00
|565.87
|682
|2004.09.08 05:46
|buy
|341
|3.00
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|683
|2004.09.08 07:21
|s/l
|341
|3.00
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-39.00
|526.87
|684
|2004.09.08 21:31
|buy
|342
|3.00
|1.7866
|1.7853
|0.0000
|685
|2004.09.09 00:51
|close
|342
|3.00
|1.7874
|1.7853
|0.0000
|20.85
|547.72
|686
|2004.09.09 03:27
|buy
|343
|3.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|687
|2004.09.09 07:30
|s/l
|343
|3.00
|1.7851
|1.7851
|0.0000
|-39.00
|508.72
|688
|2004.09.09 09:08
|buy
|344
|3.00
|1.7869
|1.7856
|0.0000
|689
|2004.09.09 10:02
|s/l
|344
|3.00
|1.7856
|1.7856
|0.0000
|-39.00
|469.72
|690
|2004.09.09 18:12
|buy
|345
|3.00
|1.7845
|1.7832
|0.0000
|691
|2004.09.09 18:27
|s/l
|345
|3.00
|1.7832
|1.7832
|0.0000
|-39.00
|430.72
|692
|2004.09.09 21:03
|buy
|346
|3.00
|1.7841
|1.7828
|0.0000
|693
|2004.09.09 21:59
|close
|346
|3.00
|1.7847
|1.7828
|0.0000
|18.00
|448.72
|694
|2004.09.10 02:24
|buy
|347
|3.00
|1.7868
|1.7855
|0.0000
|695
|2004.09.10 02:48
|close
|347
|3.00
|1.7877
|1.7855
|0.0000
|27.00
|475.72
|696
|2004.09.10 17:51
|buy
|348
|3.00
|1.7982
|1.7969
|0.0000
|697
|2004.09.13 01:46
|s/l
|348
|3.00
|1.7969
|1.7969
|0.0000
|-40.05
|435.67
|698
|2004.09.13 13:59
|buy
|349
|3.00
|1.7989
|1.7976
|0.0000
|699
|2004.09.13 14:20
|close
|349
|3.00
|1.7999
|1.7976
|0.0000
|30.00
|465.67
|700
|2004.09.14 10:34
|buy
|350
|3.00
|1.7969
|1.7956
|0.0000
|701
|2004.09.14 10:44
|close
|350
|3.00
|1.7982
|1.7956
|0.0000
|39.00
|504.67
|702
|2004.09.14 10:51
|buy
|351
|3.00
|1.7973
|1.7960
|0.0000
|703
|2004.09.14 11:00
|s/l
|351
|3.00
|1.7960
|1.7960
|0.0000
|-39.00
|465.67
|704
|2004.09.14 15:02
|buy
|352
|3.00
|1.7995
|1.7982
|0.0000
|705
|2004.09.14 15:06
|s/l
|352
|3.00
|1.7982
|1.7982
|0.0000
|-39.00
|426.67
|706
|2004.09.14 15:15
|buy
|353
|3.00
|1.7976
|1.7963
|0.0000
|707
|2004.09.14 15:24
|close
|353
|3.00
|1.7986
|1.7963
|0.0000
|30.00
|456.67
|708
|2004.09.14 15:39
|buy
|354
|3.00
|1.7977
|1.7964
|0.0000
|709
|2004.09.14 15:51
|close
|354
|3.00
|1.7985
|1.7964
|0.0000
|24.00
|480.67
|710
|2004.09.14 18:10
|buy
|355
|3.00
|1.7991
|1.7978
|0.0000
|711
|2004.09.14 18:18
|close
|355
|3.00
|1.8001
|1.7978
|0.0000
|30.00
|510.67
|712
|2004.09.14 18:45
|buy
|356
|3.00
|1.7991
|1.7978
|0.0000
|713
|2004.09.14 20:30
|s/l
|356
|3.00
|1.7978
|1.7978
|0.0000
|-39.00
|471.67
|714
|2004.09.14 20:48
|buy
|357
|3.00
|1.7976
|1.7963
|0.0000
|715
|2004.09.14 21:18
|s/l
|357
|3.00
|1.7963
|1.7963
|0.0000
|-39.00
|432.67
|716
|2004.09.16 08:44
|buy
|358
|3.00
|1.7774
|1.7761
|0.0000
|717
|2004.09.16 09:02
|close
|358
|3.00
|1.7783
|1.7761
|0.0000
|27.00
|459.67
|718
|2004.09.16 14:30
|buy
|359
|3.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|719
|2004.09.16 14:30
|close
|359
|3.00
|1.7872
|1.7851
|0.0000
|24.00
|483.67
|720
|2004.09.16 14:30
|buy
|360
|3.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|721
|2004.09.16 14:30
|close
|360
|3.00
|1.7872
|1.7851
|0.0000
|24.00
|507.67
|722
|2004.09.16 14:30
|buy
|361
|3.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|723
|2004.09.16 14:31
|close
|361
|3.00
|1.7872
|1.7851
|0.0000
|24.00
|531.67
|724
|2004.09.16 14:31
|buy
|362
|3.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|725
|2004.09.16 14:31
|close
|362
|3.00
|1.7872
|1.7851
|0.0000
|24.00
|555.67
|726
|2004.09.16 14:31
|buy
|363
|3.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|727
|2004.09.16 14:34
|close
|363
|3.00
|1.7872
|1.7851
|0.0000
|24.00
|579.67
|728
|2004.09.16 14:36
|buy
|364
|3.00
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|729
|2004.09.16 14:46
|close
|364
|3.00
|1.7871
|1.7847
|0.0000
|33.00
|612.67
|730
|2004.09.16 15:03
|buy
|365
|3.00
|1.7867
|1.7854
|0.0000
|731
|2004.09.16 15:17
|s/l
|365
|3.00
|1.7854
|1.7854
|0.0000
|-39.00
|573.67
|732
|2004.09.16 15:56
|buy
|366
|3.00
|1.7867
|1.7854
|0.0000
|733
|2004.09.16 16:17
|close
|366
|3.00
|1.7879
|1.7854
|0.0000
|36.00
|609.67
|734
|2004.09.16 23:21
|buy
|367
|3.00
|1.7923
|1.7910
|0.0000
|735
|2004.09.17 00:13
|close
|367
|3.00
|1.7935
|1.7910
|0.0000
|34.95
|644.62
|736
|2004.09.17 05:01
|buy
|368
|3.00
|1.7929
|1.7916
|0.0000
|737
|2004.09.17 08:08
|close
|368
|3.00
|1.7940
|1.7916
|0.0000
|33.00
|677.62
|738
|2004.09.17 13:27
|buy
|369
|3.00
|1.7947
|1.7934
|0.0000
|739
|2004.09.17 13:36
|close
|369
|3.00
|1.7953
|1.7934
|0.0000
|18.00
|695.62
|740
|2004.09.17 14:05
|buy
|370
|3.00
|1.7946
|1.7933
|0.0000
|741
|2004.09.17 14:15
|close
|370
|3.00
|1.7956
|1.7933
|0.0000
|30.00
|725.62
|742
|2004.09.20 19:06
|buy
|371
|3.00
|1.7849
|1.7836
|0.0000
|743
|2004.09.20 19:17
|close
|371
|3.00
|1.7854
|1.7836
|0.0000
|15.00
|740.62
|744
|2004.09.20 21:00
|buy
|372
|3.00
|1.7851
|1.7838
|0.0000
|745
|2004.09.20 22:32
|close
|372
|3.00
|1.7859
|1.7838
|0.0000
|24.00
|764.62
|746
|2004.09.21 21:25
|buy
|373
|3.00
|1.7966
|1.7953
|0.0000
|747
|2004.09.21 21:40
|close
|373
|3.00
|1.7976
|1.7953
|0.0000
|30.00
|794.62
|748
|2004.09.22 09:08
|buy
|374
|3.00
|1.7995
|1.7982
|0.0000
|749
|2004.09.22 09:18
|s/l
|374
|3.00
|1.7982
|1.7982
|0.0000
|-39.00
|755.62
|750
|2004.09.22 09:18
|buy
|375
|3.00
|1.7982
|1.7969
|0.0000
|751
|2004.09.22 09:45
|s/l
|375
|3.00
|1.7969
|1.7969
|0.0000
|-39.00
|716.62
|752
|2004.09.22 09:45
|buy
|376
|3.00
|1.7970
|1.7957
|0.0000
|753
|2004.09.22 10:29
|s/l
|376
|3.00
|1.7957
|1.7957
|0.0000
|-39.00
|677.62
|754
|2004.09.22 18:22
|buy
|377
|3.00
|1.7933
|1.7920
|0.0000
|755
|2004.09.22 18:42
|s/l
|377
|3.00
|1.7920
|1.7920
|0.0000
|-39.00
|638.62
|756
|2004.09.22 18:57
|buy
|378
|3.00
|1.7931
|1.7918
|0.0000
|757
|2004.09.22 20:26
|s/l
|378
|3.00
|1.7918
|1.7918
|0.0000
|-39.00
|599.62
|758
|2004.09.23 15:43
|buy
|379
|3.00
|1.8001
|1.7988
|0.0000
|759
|2004.09.23 16:04
|close
|379
|3.00
|1.8015
|1.7988
|0.0000
|42.00
|641.62
|760
|2004.09.23 16:19
|buy
|380
|3.00
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|761
|2004.09.23 16:24
|close
|380
|3.00
|1.7999
|1.7973
|0.0000
|39.00
|680.62
|762
|2004.09.23 16:34
|buy
|381
|3.00
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|763
|2004.09.23 16:40
|s/l
|381
|3.00
|1.7973
|1.7973
|0.0000
|-39.00
|641.62
|764
|2004.09.23 16:42
|buy
|382
|3.00
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|765
|2004.09.23 17:32
|close
|382
|3.00
|1.7999
|1.7973
|0.0000
|39.00
|680.62
|766
|2004.09.24 16:22
|buy
|383
|3.00
|1.8036
|1.8023
|0.0000
|767
|2004.09.24 16:35
|close
|383
|3.00
|1.8049
|1.8023
|0.0000
|39.00
|719.62
|768
|2004.09.24 16:40
|buy
|384
|3.00
|1.8035
|1.8022
|0.0000
|769
|2004.09.24 17:00
|s/l
|384
|3.00
|1.8022
|1.8022
|0.0000
|-39.00
|680.62
|770
|2004.09.24 17:19
|buy
|385
|3.00
|1.8009
|1.7996
|0.0000
|771
|2004.09.24 17:20
|close
|385
|3.00
|1.8026
|1.7996
|0.0000
|51.00
|731.62
|772
|2004.09.24 17:35
|buy
|386
|3.00
|1.8008
|1.7995
|0.0000
|773
|2004.09.24 17:41
|close
|386
|3.00
|1.8022
|1.7995
|0.0000
|42.00
|773.62
|774
|2004.09.28 16:57
|buy
|387
|3.00
|1.8108
|1.8095
|0.0000
|775
|2004.09.28 16:59
|close
|387
|3.00
|1.8118
|1.8095
|0.0000
|30.00
|803.62
|776
|2004.09.30 15:20
|buy
|388
|3.00
|1.8049
|1.8036
|0.0000
|777
|2004.09.30 15:27
|close
|388
|3.00
|1.8068
|1.8036
|0.0000
|57.00
|860.62
|778
|2004.10.06 08:12
|buy
|389
|3.00
|1.7833
|1.7820
|0.0000
|779
|2004.10.06 08:37
|s/l
|389
|3.00
|1.7820
|1.7820
|0.0000
|-39.00
|821.62
|780
|2004.10.06 08:59
|buy
|390
|3.00
|1.7801
|1.7788
|0.0000
|781
|2004.10.06 09:59
|s/l
|390
|3.00
|1.7788
|1.7788
|0.0000
|-39.00
|782.62
|782
|2004.10.07 14:12
|buy
|391
|3.00
|1.7810
|1.7797
|0.0000
|783
|2004.10.07 15:11
|close
|391
|3.00
|1.7821
|1.7797
|0.0000
|33.00
|815.62
|784
|2004.10.11 06:51
|buy
|392
|3.00
|1.7944
|1.7931
|0.0000
|785
|2004.10.11 06:59
|close
|392
|3.00
|1.7952
|1.7931
|0.0000
|24.00
|839.62
|786
|2004.10.12 18:07
|buy
|393
|3.00
|1.7888
|1.7875
|0.0000
|787
|2004.10.12 19:59
|close
|393
|3.00
|1.7911
|1.7875
|0.0000
|69.00
|908.62
|788
|2004.10.13 07:12
|buy
|394
|3.00
|1.7908
|1.7895
|0.0000
|789
|2004.10.13 07:59
|close
|394
|3.00
|1.7926
|1.7895
|0.0000
|54.00
|962.62
|790
|2004.10.13 21:02
|buy
|395
|3.00
|1.7936
|1.7923
|0.0000
|791
|2004.10.14 04:59
|close
|395
|3.00
|1.7953
|1.7923
|0.0000
|47.85
|1010.47
|792
|2004.10.14 09:00
|buy
|396
|3.00
|1.7984
|1.7971
|0.0000
|793
|2004.10.14 09:05
|close
|396
|3.00
|1.7992
|1.7971
|0.0000
|24.00
|1034.47
|794
|2004.10.14 09:05
|buy
|397
|3.00
|1.7988
|1.7975
|0.0000
|795
|2004.10.14 10:00
|close
|397
|3.00
|1.7994
|1.7975
|0.0000
|18.00
|1052.47
|796
|2004.10.14 11:59
|buy
|398
|3.00
|1.7994
|1.7981
|0.0000
|797
|2004.10.14 13:59
|s/l
|398
|3.00
|1.7981
|1.7981
|0.0000
|-39.00
|1013.47
|798
|2004.10.14 13:59
|buy
|399
|3.00
|1.7964
|1.7951
|0.0000
|799
|2004.10.14 16:05
|close
|399
|3.00
|1.7972
|1.7951
|0.0000
|24.00
|1037.47
|800
|2004.10.15 12:00
|buy
|400
|3.00
|1.7978
|1.7965
|0.0000
|801
|2004.10.15 12:51
|close
|400
|3.00
|1.7990
|1.7965
|0.0000
|36.00
|1073.47
|802
|2004.10.15 16:00
|buy
|401
|3.00
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|803
|2004.10.15 16:04
|close
|401
|3.00
|1.8033
|1.8011
|0.0000
|27.00
|1100.47
|804
|2004.10.15 16:04
|buy
|402
|3.00
|1.8035
|1.8022
|0.0000
|805
|2004.10.15 16:10
|close
|402
|3.00
|1.8043
|1.8022
|0.0000
|24.00
|1124.47
|806
|2004.10.15 16:59
|buy
|403
|3.00
|1.8027
|1.8014
|0.0000
|807
|2004.10.15 17:05
|close
|403
|3.00
|1.8035
|1.8014
|0.0000
|24.00
|1148.47
|808
|2004.10.19 16:00
|buy
|404
|3.00
|1.8030
|1.8017
|0.0000
|809
|2004.10.19 16:59
|close
|404
|3.00
|1.8042
|1.8017
|0.0000
|36.00
|1184.47
|810
|2004.10.20 11:06
|buy
|405
|3.00
|1.8074
|1.8061
|0.0000
|811
|2004.10.20 11:33
|close
|405
|3.00
|1.8083
|1.8061
|0.0000
|27.00
|1211.47
|812
|2004.10.20 19:00
|buy
|406
|3.00
|1.8171
|1.8158
|0.0000
|813
|2004.10.20 19:16
|close
|406
|3.00
|1.8179
|1.8158
|0.0000
|24.00
|1235.47
|814
|2004.10.20 19:20
|buy
|407
|3.00
|1.8172
|1.8159
|0.0000
|815
|2004.10.20 20:00
|close
|407
|3.00
|1.8180
|1.8159
|0.0000
|24.00
|1259.47
|816
|2004.10.21 09:36
|buy
|408
|3.00
|1.8272
|1.8259
|0.0000
|817
|2004.10.21 09:59
|close
|408
|3.00
|1.8289
|1.8259
|0.0000
|51.00
|1310.47
|818
|2004.10.21 11:00
|buy
|409
|3.00
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|819
|2004.10.21 11:19
|s/l
|409
|3.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-39.00
|1271.47
|820
|2004.10.21 11:19
|buy
|410
|3.00
|1.8272
|1.8259
|0.0000
|821
|2004.10.21 11:21
|close
|410
|3.00
|1.8281
|1.8259
|0.0000
|27.00
|1298.47
|822
|2004.10.21 11:22
|buy
|411
|3.00
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|823
|2004.10.21 11:59
|s/l
|411
|3.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-39.00
|1259.47
|824
|2004.10.21 11:59
|buy
|412
|3.00
|1.8269
|1.8256
|0.0000
|825
|2004.10.21 12:00
|close
|412
|3.00
|1.8293
|1.8256
|0.0000
|72.00
|1331.47
|826
|2004.10.22 02:35
|buy
|413
|3.00
|1.8283
|1.8270
|0.0000
|827
|2004.10.22 06:59
|close
|413
|3.00
|1.8304
|1.8270
|0.0000
|63.00
|1394.47
|828
|2004.10.25 11:09
|buy
|414
|3.00
|1.8418
|1.8405
|0.0000
|829
|2004.10.25 11:09
|s/l
|414
|3.00
|1.8405
|1.8405
|0.0000
|-39.00
|1355.47
|830
|2004.10.25 11:09
|buy
|415
|3.00
|1.8418
|1.8405
|0.0000
|831
|2004.10.25 11:09
|s/l
|415
|3.00
|1.8405
|1.8405
|0.0000
|-39.00
|1316.47
|832
|2004.10.25 11:13
|buy
|416
|3.00
|1.8418
|1.8405
|0.0000
|833
|2004.10.25 11:59
|s/l
|416
|3.00
|1.8405
|1.8405
|0.0000
|-39.00
|1277.47
|834
|2004.10.25 11:59
|buy
|417
|3.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|835
|2004.10.25 12:31
|close
|417
|3.00
|1.8424
|1.8391
|0.0000
|60.00
|1337.47
|836
|2004.10.25 18:00
|buy
|418
|3.00
|1.8402
|1.8389
|0.0000
|837
|2004.10.25 18:59
|close
|418
|3.00
|1.8412
|1.8389
|0.0000
|30.00
|1367.47
|838
|2004.10.26 14:00
|buy
|419
|3.00
|1.8381
|1.8368
|0.0000
|839
|2004.10.26 15:59
|s/l
|419
|3.00
|1.8368
|1.8368
|0.0000
|-39.00
|1328.47
|840
|2004.10.27 07:01
|buy
|420
|3.00
|1.8364
|1.8351
|0.0000
|841
|2004.10.27 07:04
|close
|420
|3.00
|1.8373
|1.8351
|0.0000
|27.00
|1355.47
|842
|2004.10.27 07:12
|buy
|421
|3.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|843
|2004.10.27 08:59
|s/l
|421
|3.00
|1.8362
|1.8362
|0.0000
|-39.00
|1316.47
|844
|2004.10.27 13:20
|buy
|422
|3.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|845
|2004.10.27 14:59
|s/l
|422
|3.00
|1.8390
|1.8390
|0.0000
|-39.00
|1277.47
|846
|2004.10.27 14:59
|buy
|423
|3.00
|1.8368
|1.8355
|0.0000
|847
|2004.10.27 15:59
|s/l
|423
|3.00
|1.8355
|1.8355
|0.0000
|-39.00
|1238.47
|848
|2004.10.28 07:59
|buy
|424
|3.00
|1.8314
|1.8301
|0.0000
|849
|2004.10.28 08:01
|s/l
|424
|3.00
|1.8301
|1.8301
|0.0000
|-39.00
|1199.47
|850
|2004.10.28 14:05
|buy
|425
|3.00
|1.8290
|1.8277
|0.0000
|851
|2004.10.28 14:59
|close
|425
|3.00
|1.8306
|1.8277
|0.0000
|48.00
|1247.47
|852
|2004.10.28 15:02
|buy
|426
|3.00
|1.8294
|1.8281
|0.0000
|853
|2004.10.28 15:06
|close
|426
|3.00
|1.8310
|1.8281
|0.0000
|48.00
|1295.47
|854
|2004.10.29 13:00
|buy
|427
|3.00
|1.8316
|1.8303
|0.0000
|855
|2004.10.29 14:02
|s/l
|427
|3.00
|1.8303
|1.8303
|0.0000
|-39.00
|1256.47
|856
|2004.11.01 00:00
|buy
|428
|3.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|857
|2004.11.01 01:59
|s/l
|428
|3.00
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-39.00
|1217.47
|858
|2004.11.02 14:00
|buy
|429
|3.00
|1.8369
|1.8356
|0.0000
|859
|2004.11.02 14:22
|close
|429
|3.00
|1.8380
|1.8356
|0.0000
|33.00
|1250.47
|860
|2004.11.02 22:25
|buy
|430
|3.00
|1.8401
|1.8388
|0.0000
|861
|2004.11.03 00:33
|s/l
|430
|3.00
|1.8388
|1.8388
|0.0000
|-40.05
|1210.42
|862
|2004.11.03 14:24
|buy
|431
|3.00
|1.8462
|1.8449
|0.0000
|863
|2004.11.03 14:27
|close
|431
|3.00
|1.8475
|1.8449
|0.0000
|39.00
|1249.42
|864
|2004.11.04 12:02
|buy
|432
|3.00
|1.8470
|1.8457
|0.0000
|865
|2004.11.04 13:59
|s/l
|432
|3.00
|1.8457
|1.8457
|0.0000
|-39.00
|1210.42
|866
|2004.11.08 06:00
|buy
|433
|3.00
|1.8550
|1.8537
|0.0000
|867
|2004.11.08 06:55
|close
|433
|3.00
|1.8565
|1.8537
|0.0000
|45.00
|1255.42
|868
|2004.11.09 09:27
|buy
|434
|3.00
|1.8539
|1.8526
|0.0000
|869
|2004.11.09 09:59
|s/l
|434
|3.00
|1.8526
|1.8526
|0.0000
|-39.00
|1216.42
|870
|2004.11.09 17:00
|buy
|435
|3.00
|1.8569
|1.8556
|0.0000
|871
|2004.11.09 17:09
|close
|435
|3.00
|1.8584
|1.8556
|0.0000
|45.00
|1261.42
|872
|2004.11.09 17:59
|buy
|436
|3.00
|1.8566
|1.8553
|0.0000
|873
|2004.11.09 19:10
|close
|436
|3.00
|1.8577
|1.8553
|0.0000
|33.00
|1294.42
|874
|2004.11.12 05:13
|buy
|437
|3.00
|1.8476
|1.8463
|0.0000
|875
|2004.11.12 07:00
|close
|437
|3.00
|1.8487
|1.8463
|0.0000
|33.00
|1327.42
|876
|2004.11.14 23:13
|buy
|438
|3.00
|1.8558
|1.8545
|0.0000
|877
|2004.11.14 23:16
|s/l
|438
|3.00
|1.8545
|1.8545
|0.0000
|-39.00
|1288.42
|878
|2004.11.14 23:18
|buy
|439
|3.00
|1.8543
|1.8530
|0.0000
|879
|2004.11.14 23:33
|close
|439
|3.00
|1.8555
|1.8530
|0.0000
|36.00
|1324.42
|880
|2004.11.14 23:46
|buy
|440
|3.00
|1.8558
|1.8545
|0.0000
|881
|2004.11.14 23:51
|close
|440
|3.00
|1.8569
|1.8545
|0.0000
|33.00
|1357.42
|882
|2004.11.16 10:25
|buy
|441
|3.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|883
|2004.11.16 11:04
|close
|441
|3.00
|1.8528
|1.8507
|0.0000
|24.00
|1381.42
|884
|2004.11.16 12:16
|buy
|442
|3.00
|1.8524
|1.8511
|0.0000
|885
|2004.11.16 12:59
|close
|442
|3.00
|1.8550
|1.8511
|0.0000
|78.00
|1459.42
|886
|2004.11.16 13:00
|buy
|443
|3.00
|1.8523
|1.8510
|0.0000
|887
|2004.11.16 13:05
|close
|443
|3.00
|1.8532
|1.8510
|0.0000
|27.00
|1486.42
|888
|2004.11.16 13:07
|buy
|444
|3.00
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|889
|2004.11.16 13:17
|close
|444
|3.00
|1.8544
|1.8522
|0.0000
|27.00
|1513.42
|890
|2004.11.16 13:19
|buy
|445
|3.00
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|891
|2004.11.16 13:59
|s/l
|445
|3.00
|1.8522
|1.8522
|0.0000
|-39.00
|1474.42
|892
|2004.11.16 13:59
|buy
|446
|3.00
|1.8519
|1.8506
|0.0000
|893
|2004.11.16 14:00
|close
|446
|3.00
|1.8537
|1.8506
|0.0000
|54.00
|1528.42
|894
|2004.11.17 08:01
|buy
|447
|3.00
|1.8544
|1.8531
|0.0000
|895
|2004.11.17 08:57
|close
|447
|3.00
|1.8554
|1.8531
|0.0000
|30.00
|1558.42
|896
|2004.11.17 11:00
|buy
|448
|3.00
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|897
|2004.11.17 11:03
|close
|448
|3.00
|1.8586
|1.8563
|0.0000
|30.00
|1588.42
|898
|2004.11.17 11:10
|buy
|449
|3.00
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|899
|2004.11.17 11:18
|close
|449
|3.00
|1.8586
|1.8562
|0.0000
|33.00
|1621.42
|900
|2004.11.18 07:00
|buy
|450
|3.00
|1.8594
|1.8581
|0.0000
|901
|2004.11.18 07:17
|close
|450
|3.00
|1.8605
|1.8581
|0.0000
|33.00
|1654.42
|902
|2004.11.19 13:00
|buy
|451
|3.00
|1.8567
|1.8554
|0.0000
|903
|2004.11.19 13:29
|close
|451
|3.00
|1.8579
|1.8554
|0.0000
|36.00
|1690.42
|904
|2004.11.19 13:38
|buy
|452
|3.00
|1.8567
|1.8554
|0.0000
|905
|2004.11.19 14:30
|close
|452
|3.00
|1.8582
|1.8554
|0.0000
|45.00
|1735.42
|906
|2004.11.23 17:00
|buy
|453
|3.00
|1.8708
|1.8695
|0.0000
|907
|2004.11.23 18:59
|s/l
|453
|3.00
|1.8695
|1.8695
|0.0000
|-39.00
|1696.42
|908
|2004.11.24 13:00
|buy
|454
|3.00
|1.8785
|1.8772
|0.0000
|909
|2004.11.24 13:13
|close
|454
|3.00
|1.8794
|1.8772
|0.0000
|27.00
|1723.42
|910
|2004.11.24 22:00
|buy
|455
|3.00
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|911
|2004.11.25 02:00
|close
|455
|3.00
|1.8816
|1.8795
|0.0000
|20.85
|1744.27
|912
|2004.11.26 11:02
|buy
|456
|3.00
|1.8911
|1.8898
|0.0000
|913
|2004.11.26 11:11
|close
|456
|3.00
|1.8922
|1.8898
|0.0000
|33.00
|1777.27
|914
|2004.11.26 12:17
|buy
|457
|3.00
|1.8924
|1.8911
|0.0000
|915
|2004.11.26 12:18
|close
|457
|3.00
|1.8936
|1.8911
|0.0000
|36.00
|1813.27
|916
|2004.12.01 00:16
|buy
|458
|3.00
|1.9106
|1.9093
|0.0000
|917
|2004.12.01 04:59
|close
|458
|3.00
|1.9128
|1.9093
|0.0000
|66.00
|1879.27
|918
|2004.12.02 08:06
|buy
|459
|3.00
|1.9354
|1.9341
|0.0000
|919
|2004.12.02 08:59
|modify
|459
|3.00
|1.9354
|1.9344
|0.0000
|920
|2004.12.02 08:59
|close
|459
|3.00
|1.9382
|1.9344
|0.0000
|84.00
|1963.27
|921
|2004.12.07 06:00
|buy
|460
|3.00
|1.9454
|1.9441
|0.0000
|922
|2004.12.07 07:27
|close
|460
|3.00
|1.9469
|1.9441
|0.0000
|45.00
|2008.27
|923
|2004.12.07 13:00
|buy
|461
|3.00
|1.9481
|1.9468
|0.0000
|924
|2004.12.07 13:59
|s/l
|461
|3.00
|1.9468
|1.9468
|0.0000
|-39.00
|1969.27
|925
|2004.12.07 13:59
|buy
|462
|3.00
|1.9449
|1.9436
|0.0000
|926
|2004.12.07 14:59
|s/l
|462
|3.00
|1.9436
|1.9436
|0.0000
|-39.00
|1930.27
|927
|2004.12.08 16:10
|buy
|463
|3.00
|1.9276
|1.9263
|0.0000
|928
|2004.12.08 16:14
|close
|463
|3.00
|1.9288
|1.9263
|0.0000
|36.00
|1966.27
|929
|2004.12.09 18:23
|buy
|464
|3.00
|1.9254
|1.9241
|0.0000
|930
|2004.12.09 18:59
|close
|464
|3.00
|1.9278
|1.9241
|0.0000
|72.00
|2038.27
|931
|2004.12.09 22:59
|buy
|465
|3.00
|1.9232
|1.9219
|0.0000
|932
|2004.12.09 23:59
|s/l
|465
|3.00
|1.9219
|1.9219
|0.0000
|-39.00
|1999.27
|933
|2004.12.13 19:20
|buy
|466
|3.00
|1.9249
|1.9236
|0.0000
|934
|2004.12.13 22:59
|s/l
|466
|3.00
|1.9236
|1.9236
|0.0000
|-39.00
|1960.27
|935
|2004.12.14 10:16
|buy
|467
|3.00
|1.9245
|1.9232
|0.0000
|936
|2004.12.14 10:59
|close
|467
|3.00
|1.9272
|1.9232
|0.0000
|81.00
|2041.27
|937
|2004.12.14 14:15
|buy
|468
|3.00
|1.9254
|1.9241
|0.0000
|938
|2004.12.14 14:59
|s/l
|468
|3.00
|1.9241
|1.9241
|0.0000
|-39.00
|2002.27
|939
|2004.12.14 14:59
|buy
|469
|3.00
|1.9233
|1.9220
|0.0000
|940
|2004.12.14 15:00
|close
|469
|3.00
|1.9246
|1.9220
|0.0000
|39.00
|2041.27
|941
|2004.12.15 08:05
|buy
|470
|3.00
|1.9276
|1.9263
|0.0000
|942
|2004.12.15 08:19
|close
|470
|3.00
|1.9287
|1.9263
|0.0000
|33.00
|2074.27
|943
|2004.12.15 10:27
|buy
|471
|3.00
|1.9336
|1.9323
|0.0000
|944
|2004.12.15 10:59
|close
|471
|3.00
|1.9355
|1.9323
|0.0000
|57.00
|2131.27
|945
|2004.12.15 15:14
|buy
|472
|3.00
|1.9426
|1.9413
|0.0000
|946
|2004.12.15 16:00
|close
|472
|3.00
|1.9439
|1.9413
|0.0000
|39.00
|2170.27
|947
|2004.12.15 16:59
|buy
|473
|3.00
|1.9431
|1.9418
|0.0000
|948
|2004.12.15 19:12
|s/l
|473
|3.00
|1.9418
|1.9418
|0.0000
|-39.00
|2131.27
|949
|2004.12.16 07:00
|buy
|474
|3.00
|1.9407
|1.9394
|0.0000
|950
|2004.12.16 07:29
|close
|474
|3.00
|1.9413
|1.9394
|0.0000
|18.00
|2149.27
|951
|2004.12.16 07:39
|buy
|475
|3.00
|1.9420
|1.9407
|0.0000
|952
|2004.12.16 08:23
|close
|475
|3.00
|1.9430
|1.9407
|0.0000
|30.00
|2179.27
|953
|2004.12.16 09:20
|buy
|476
|3.00
|1.9451
|1.9438
|0.0000
|954
|2004.12.16 09:59
|modify
|476
|3.00
|1.9451
|1.9446
|0.0000
|955
|2004.12.16 09:59
|close
|476
|3.00
|1.9465
|1.9446
|0.0000
|42.00
|2221.27
|956
|2004.12.16 12:18
|buy
|477
|3.00
|1.9493
|1.9480
|0.0000
|957
|2004.12.16 12:59
|close
|477
|3.00
|1.9511
|1.9480
|0.0000
|54.00
|2275.27
|958
|2004.12.16 13:59
|buy
|478
|3.00
|1.9399
|1.9386
|0.0000
|959
|2004.12.16 14:23
|close
|478
|3.00
|1.9421
|1.9386
|0.0000
|66.00
|2341.27
|960
|2004.12.17 16:01
|buy
|479
|3.00
|1.9373
|1.9360
|0.0000
|961
|2004.12.17 16:59
|close
|479
|3.00
|1.9429
|1.9360
|0.0000
|168.00
|2509.27
|962
|2004.12.17 17:11
|buy
|480
|3.00
|1.9391
|1.9378
|0.0000
|963
|2004.12.17 18:11
|s/l
|480
|3.00
|1.9378
|1.9378
|0.0000
|-39.00
|2470.27
|964
|2004.12.20 09:12
|buy
|481
|3.00
|1.9456
|1.9443
|0.0000
|965
|2004.12.20 10:08
|modify
|481
|3.00
|1.9456
|1.9466
|0.0000
|966
|2004.12.20 10:59
|s/l
|481
|3.00
|1.946568
|1.9466
|0.0000
|29.04
|2499.31
|967
|2004.12.22 07:59
|buy
|482
|3.00
|1.9274
|1.9261
|0.0000
|968
|2004.12.22 08:14
|s/l
|482
|3.00
|1.9261
|1.9261
|0.0000
|-39.00
|2460.31
|969
|2004.12.22 19:00
|buy
|483
|3.00
|1.9141
|1.9128
|0.0000
|970
|2004.12.22 20:02
|close
|483
|3.00
|1.9172
|1.9128
|0.0000
|93.00
|2553.31
|971
|2004.12.23 00:03
|buy
|484
|3.00
|1.9160
|1.9147
|0.0000
|972
|2004.12.23 01:00
|s/l
|484
|3.00
|1.9147
|1.9147
|0.0000
|-39.00
|2514.31
|973
|2004.12.23 03:00
|buy
|485
|3.00
|1.9161
|1.9148
|0.0000
|974
|2004.12.23 04:59
|close
|485
|3.00
|1.9193
|1.9148
|0.0000
|96.00
|2610.31
|975
|2004.12.23 05:01
|buy
|486
|3.00
|1.9181
|1.9168
|0.0000
|976
|2004.12.23 06:47
|close
|486
|3.00
|1.9193
|1.9168
|0.0000
|36.00
|2646.31
|977
|2004.12.23 09:01
|buy
|487
|3.00
|1.9207
|1.9194
|0.0000
|978
|2004.12.23 09:59
|s/l
|487
|3.00
|1.9194
|1.9194
|0.0000
|-39.00
|2607.31
|979
|2004.12.23 09:59
|buy
|488
|3.00
|1.9192
|1.9179
|0.0000
|980
|2004.12.23 11:00
|close
|488
|3.00
|1.9218
|1.9179
|0.0000
|78.00
|2685.31
|981
|2004.12.23 14:01
|buy
|489
|3.00
|1.9190
|1.9177
|0.0000
|982
|2004.12.23 14:30
|close
|489
|3.00
|1.9206
|1.9177
|0.0000
|48.00
|2733.31
|983
|2004.12.23 14:30
|buy
|490
|3.00
|1.9187
|1.9174
|0.0000
|984
|2004.12.23 14:30
|close
|490
|3.00
|1.9206
|1.9174
|0.0000
|57.00
|2790.31
|985
|2004.12.28 13:59
|buy
|491
|3.00
|1.9348
|1.9335
|0.0000
|986
|2004.12.28 14:59
|s/l
|491
|3.00
|1.9335
|1.9335
|0.0000
|-39.00
|2751.31
|987
|2004.12.30 04:00
|buy
|492
|3.00
|1.9195
|1.9182
|0.0000
|988
|2004.12.30 04:17
|close
|492
|3.00
|1.9208
|1.9182
|0.0000
|39.00
|2790.31
|989
|2004.12.30 08:00
|buy
|493
|3.00
|1.9198
|1.9185
|0.0000
|990
|2004.12.30 08:59
|close
|493
|3.00
|1.9213
|1.9185
|0.0000
|45.00
|2835.31
|991
|2004.12.30 09:00
|buy
|494
|3.00
|1.9199
|1.9186
|0.0000
|992
|2004.12.30 09:04
|close
|494
|3.00
|1.9213
|1.9186
|0.0000
|42.00
|2877.31
|993
|2004.12.30 20:01
|buy
|495
|3.00
|1.9251
|1.9238
|0.0000
|994
|2004.12.30 20:28
|close
|495
|3.00
|1.9260
|1.9238
|0.0000
|27.00
|2904.31
|995
|2004.12.30 20:39
|buy
|496
|3.00
|1.9251
|1.9238
|0.0000
|996
|2004.12.30 22:59
|s/l
|496
|3.00
|1.9238
|1.9238
|0.0000
|-39.00
|2865.31
|997
|2004.12.31 06:59
|buy
|497
|3.00
|1.9256
|1.9243
|0.0000
|998
|2004.12.31 07:01
|close
|497
|3.00
|1.9273
|1.9243
|0.0000
|51.00
|2916.31
|999
|2004.12.31 12:00
|buy
|498
|3.00
|1.9300
|1.9287
|0.0000
|1000
|2004.12.31 12:00
|s/l
|498
|3.00
|1.9287
|1.9287
|0.0000
|-39.00
|2877.31
|1001
|2004.12.31 12:00
|buy
|499
|3.00
|1.9288
|1.9275
|0.0000
|1002
|2004.12.31 12:01
|close
|499
|3.00
|1.9298
|1.9275
|0.0000
|30.00
|2907.31
|1003
|2004.12.31 12:04
|buy
|500
|3.00
|1.9302
|1.9289
|0.0000
|1004
|2004.12.31 12:14
|close
|500
|3.00
|1.9311
|1.9289
|0.0000
|27.00
|2934.31
|1005
|2005.01.03 09:59
|buy
|501
|3.00
|1.9087
|1.9074
|0.0000
|1006
|2005.01.03 10:59
|s/l
|501
|3.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-39.00
|2895.31
|1007
|2005.01.04 05:59
|buy
|502
|3.00
|1.9030
|1.9017
|0.0000
|1008
|2005.01.04 06:56
|close
|502
|3.00
|1.9053
|1.9017
|0.0000
|69.00
|2964.31
|1009
|2005.01.05 13:09
|buy
|503
|3.00
|1.8795
|1.8782
|0.0000
|1010
|2005.01.05 13:59
|close
|503
|3.00
|1.8833
|1.8782
|0.0000
|114.00
|3078.31
|1011
|2005.01.05 16:00
|buy
|504
|3.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|1012
|2005.01.05 16:02
|s/l
|504
|3.00
|1.8849
|1.8849
|0.0000
|-39.00
|3039.31
|1013
|2005.01.05 16:02
|buy
|505
|3.00
|1.8842
|1.8829
|0.0000
|1014
|2005.01.05 17:00
|close
|505
|3.00
|1.8856
|1.8829
|0.0000
|42.00
|3081.31
|1015
|2005.01.07 10:01
|buy
|506
|3.00
|1.8795
|1.8782
|0.0000
|1016
|2005.01.07 10:02
|close
|506
|3.00
|1.8818
|1.8782
|0.0000
|69.00
|3150.31
|1017
|2005.01.07 10:03
|buy
|507
|3.00
|1.8799
|1.8786
|0.0000
|1018
|2005.01.07 10:05
|close
|507
|3.00
|1.8820
|1.8786
|0.0000
|63.00
|3213.31
|1019
|2005.01.07 14:03
|buy
|508
|3.00
|1.8791
|1.8778
|0.0000
|1020
|2005.01.07 14:15
|s/l
|508
|3.00
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|-39.00
|3174.31
|1021
|2005.01.07 14:15
|buy
|509
|3.00
|1.8775
|1.8762
|0.0000
|1022
|2005.01.07 14:59
|s/l
|509
|3.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-39.00
|3135.31
|1023
|2005.01.10 10:00
|buy
|510
|3.00
|1.8755
|1.8742
|0.0000
|1024
|2005.01.10 11:00
|close
|510
|3.00
|1.8762
|1.8742
|0.0000
|21.00
|3156.31
|1025
|2005.01.11 05:17
|buy
|511
|3.00
|1.8800
|1.8787
|0.0000
|1026
|2005.01.11 06:59
|s/l
|511
|3.00
|1.8787
|1.8787
|0.0000
|-39.00
|3117.31
|1027
|2005.01.11 16:59
|buy
|512
|3.00
|1.8786
|1.8773
|0.0000
|1028
|2005.01.11 17:00
|s/l
|512
|3.00
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|-39.00
|3078.31
|1029
|2005.01.11 18:59
|buy
|513
|3.00
|1.8778
|1.8765
|0.0000
|1030
|2005.01.12 01:26
|s/l
|513
|3.00
|1.8765
|1.8765
|0.0000
|-40.05
|3038.26
|1031
|2005.01.12 12:27
|buy
|514
|3.00
|1.8754
|1.8741
|0.0000
|1032
|2005.01.13 12:00
|close
|514
|3.00
|1.8807
|1.8741
|0.0000
|155.85
|3194.11
|1033
|2005.01.13 14:25
|buy
|515
|3.00
|1.8816
|1.8803
|0.0000
|1034
|2005.01.13 14:32
|close
|515
|3.00
|1.8828
|1.8803
|0.0000
|36.00
|3230.11
|1035
|2005.01.13 18:59
|buy
|516
|3.00
|1.8801
|1.8788
|0.0000
|1036
|2005.01.13 19:00
|close
|516
|3.00
|1.8830
|1.8788
|0.0000
|87.00
|3317.11
|1037
|2005.01.13 21:00
|buy
|517
|3.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|1038
|2005.01.13 21:13
|close
|517
|3.00
|1.8817
|1.8794
|0.0000
|30.00
|3347.11
|1039
|2005.01.13 21:31
|buy
|518
|3.00
|1.8813
|1.8800
|0.0000
|1040
|2005.01.13 21:49
|close
|518
|3.00
|1.8826
|1.8800
|0.0000
|39.00
|3386.11
|1041
|2005.01.17 08:59
|buy
|519
|3.00
|1.8698
|1.8685
|0.0000
|1042
|2005.01.17 10:59
|s/l
|519
|3.00
|1.8685
|1.8685
|0.0000
|-39.00
|3347.11
|1043
|2005.01.18 05:10
|buy
|520
|3.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|1044
|2005.01.18 06:18
|s/l
|520
|3.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-39.00
|3308.11
|1045
|2005.01.18 13:00
|buy
|521
|3.00
|1.8712
|1.8699
|0.0000
|1046
|2005.01.18 13:06
|s/l
|521
|3.00
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|-39.00
|3269.11
|1047
|2005.01.18 13:06
|buy
|522
|3.00
|1.8697
|1.8684
|0.0000
|1048
|2005.01.18 13:55
|close
|522
|3.00
|1.8710
|1.8684
|0.0000
|39.00
|3308.11
|1049
|2005.01.18 13:56
|buy
|523
|3.00
|1.8712
|1.8699
|0.0000
|1050
|2005.01.18 13:59
|s/l
|523
|3.00
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|-39.00
|3269.11
|1051
|2005.01.18 13:59
|buy
|524
|3.00
|1.8662
|1.8649
|0.0000
|1052
|2005.01.18 15:00
|close
|524
|3.00
|1.8685
|1.8649
|0.0000
|69.00
|3338.11
|1053
|2005.01.18 18:11
|buy
|525
|3.00
|1.8670
|1.8657
|0.0000
|1054
|2005.01.18 18:23
|close
|525
|3.00
|1.8684
|1.8657
|0.0000
|42.00
|3380.11
|1055
|2005.01.19 11:10
|buy
|526
|3.00
|1.8781
|1.8768
|0.0000
|1056
|2005.01.19 11:13
|close
|526
|3.00
|1.8794
|1.8768
|0.0000
|39.00
|3419.11
|1057
|2005.01.19 11:20
|buy
|527
|3.00
|1.8792
|1.8779
|0.0000
|1058
|2005.01.19 13:35
|s/l
|527
|3.00
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|-39.00
|3380.11
|1059
|2005.01.19 14:59
|buy
|528
|3.00
|1.8759
|1.8746
|0.0000
|1060
|2005.01.19 15:59
|s/l
|528
|3.00
|1.8746
|1.8746
|0.0000
|-39.00
|3341.11
|1061
|2005.01.19 16:59
|buy
|529
|3.00
|1.8717
|1.8704
|0.0000
|1062
|2005.01.19 17:59
|s/l
|529
|3.00
|1.8704
|1.8704
|0.0000
|-39.00
|3302.11
|1063
|2005.01.20 06:05
|buy
|530
|3.00
|1.8722
|1.8709
|0.0000
|1064
|2005.01.20 06:59
|s/l
|530
|3.00
|1.8709
|1.8709
|0.0000
|-39.00
|3263.11
|1065
|2005.01.20 06:59
|buy
|531
|3.00
|1.8694
|1.8681
|0.0000
|1066
|2005.01.20 07:59
|s/l
|531
|3.00
|1.8681
|1.8681
|0.0000
|-39.00
|3224.11
|1067
|2005.01.20 14:28
|buy
|532
|3.00
|1.8705
|1.8692
|0.0000
|1068
|2005.01.20 14:29
|s/l
|532
|3.00
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|-39.00
|3185.11
|1069
|2005.01.21 05:01
|buy
|533
|3.00
|1.8697
|1.8684
|0.0000
|1070
|2005.01.21 06:59
|close
|533
|3.00
|1.8719
|1.8684
|0.0000
|66.00
|3251.11
|1071
|2005.01.21 07:55
|buy
|534
|3.00
|1.8703
|1.8690
|0.0000
|1072
|2005.01.21 08:00
|close
|534
|3.00
|1.8720
|1.8690
|0.0000
|51.00
|3302.11
|1073
|2005.01.21 08:13
|buy
|535
|3.00
|1.8682
|1.8669
|0.0000
|1074
|2005.01.21 08:26
|close
|535
|3.00
|1.8699
|1.8669
|0.0000
|51.00
|3353.11
|1075
|2005.01.21 08:29
|buy
|536
|3.00
|1.8706
|1.8693
|0.0000
|1076
|2005.01.21 08:40
|close
|536
|3.00
|1.8722
|1.8693
|0.0000
|48.00
|3401.11
|1077
|2005.01.21 12:59
|sell
|537
|3.00
|1.8690
|1.8703
|0.0000
|1078
|2005.01.21 15:59
|s/l
|537
|3.00
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|-39.00
|3362.11
|1079
|2005.01.21 17:00
|buy
|538
|3.00
|1.8773
|1.8760
|0.0000
|1080
|2005.01.21 19:00
|close
|538
|3.00
|1.8789
|1.8760
|0.0000
|48.00
|3410.11
|1081
|2005.01.24 00:59
|buy
|539
|3.00
|1.8755
|1.8742
|0.0000
|1082
|2005.01.24 05:59
|close
|539
|3.00
|1.8778
|1.8742
|0.0000
|69.00
|3479.11
|1083
|2005.01.24 08:42
|buy
|540
|3.00
|1.8803
|1.8790
|0.0000
|1084
|2005.01.24 09:00
|close
|540
|3.00
|1.8823
|1.8790
|0.0000
|60.00
|3539.11
|1085
|2005.01.24 15:27
|sell
|541
|3.00
|1.8784
|1.8797
|0.0000
|1086
|2005.01.24 18:59
|s/l
|541
|3.00
|1.8797
|1.8797
|0.0000
|-39.00
|3500.11
|1087
|2005.01.24 21:59
|buy
|542
|3.00
|1.8785
|1.8772
|0.0000
|1088
|2005.01.25 00:59
|s/l
|542
|3.00
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|-40.05
|3460.06
|1089
|2005.01.27 07:02
|buy
|543
|3.00
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|1090
|2005.01.27 07:44
|s/l
|543
|3.00
|1.8812
|1.8812
|0.0000
|-39.00
|3421.06
|1091
|2005.01.27 07:44
|buy
|544
|3.00
|1.8813
|1.8800
|0.0000
|1092
|2005.01.27 08:00
|close
|544
|3.00
|1.8832
|1.8800
|0.0000
|57.00
|3478.06
|1093
|2005.01.27 23:59
|buy
|545
|3.00
|1.8879
|1.8866
|0.0000
|1094
|2005.01.28 00:59
|s/l
|545
|3.00
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-40.05
|3438.01
|1095
|2005.01.28 05:01
|sell
|546
|3.00
|1.8872
|1.8885
|0.0000
|1096
|2005.01.28 05:47
|close
|546
|3.00
|1.8862
|1.8885
|0.0000
|30.00
|3468.01
|1097
|2005.01.28 05:59
|sell
|547
|3.00
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|1098
|2005.01.28 06:19
|close
|547
|3.00
|1.8859
|1.8884
|0.0000
|36.00
|3504.01
|1099
|2005.01.28 09:04
|sell
|548
|3.00
|1.8881
|1.8894
|0.0000
|1100
|2005.01.28 09:13
|close
|548
|3.00
|1.8868
|1.8894
|0.0000
|39.00
|3543.01
|1101
|2005.01.28 09:14
|sell
|549
|3.00
|1.8867
|1.8880
|0.0000
|1102
|2005.01.28 09:30
|close
|549
|3.00
|1.8855
|1.8880
|0.0000
|36.00
|3579.01
|1103
|2005.01.28 10:00
|buy
|550
|3.00
|1.8861
|1.8848
|0.0000
|1104
|2005.01.28 10:02
|close
|550
|3.00
|1.8873
|1.8848
|0.0000
|36.00
|3615.01
|1105
|2005.01.28 10:02
|buy
|551
|3.00
|1.8868
|1.8855
|0.0000
|1106
|2005.01.28 10:40
|s/l
|551
|3.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-39.00
|3576.01
|1107
|2005.01.28 13:56
|buy
|552
|3.00
|1.8850
|1.8837
|0.0000
|1108
|2005.01.28 14:00
|s/l
|552
|3.00
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-39.00
|3537.01
|1109
|2005.01.28 15:10
|sell
|553
|3.00
|1.8865
|1.8878
|0.0000
|1110
|2005.01.28 15:15
|close
|553
|3.00
|1.8851
|1.8878
|0.0000
|42.00
|3579.01
|1111
|2005.01.28 15:16
|sell
|554
|3.00
|1.8857
|1.8870
|0.0000
|1112
|2005.01.28 18:59
|s/l
|554
|3.00
|1.8870
|1.8870
|0.0000
|-39.00
|3540.01
|1113
|2005.01.31 00:00
|buy
|555
|3.00
|1.8853
|1.8840
|0.0000
|1114
|2005.01.31 03:01
|s/l
|555
|3.00
|1.8840
|1.8840
|0.0000
|-39.00
|3501.01
|1115
|2005.01.31 10:00
|sell
|556
|3.00
|1.8830
|1.8843
|0.0000
|1116
|2005.01.31 11:59
|s/l
|556
|3.00
|1.8843
|1.8843
|0.0000
|-39.00
|3462.01
|1117
|2005.02.01 05:04
|buy
|557
|3.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|1118
|2005.02.01 06:02
|close
|557
|3.00
|1.8859
|1.8836
|0.0000
|30.00
|3492.01
|1119
|2005.02.01 10:00
|sell
|558
|3.00
|1.8826
|1.8839
|0.0000
|1120
|2005.02.01 10:15
|close
|558
|3.00
|1.8807
|1.8839
|0.0000
|57.00
|3549.01
|1121
|2005.02.01 10:59
|sell
|559
|3.00
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|1122
|2005.02.01 11:00
|close
|559
|3.00
|1.8810
|1.8840
|0.0000
|51.00
|3600.01
|1123
|2005.02.01 14:02
|sell
|560
|3.00
|1.8820
|1.8833
|0.0000
|1124
|2005.02.01 14:31
|close
|560
|3.00
|1.8805
|1.8833
|0.0000
|45.00
|3645.01
|1125
|2005.02.01 16:01
|sell
|561
|3.00
|1.8807
|1.8820
|0.0000
|1126
|2005.02.01 16:59
|s/l
|561
|3.00
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|-39.00
|3606.01
|1127
|2005.02.02 05:10
|buy
|562
|3.00
|1.8838
|1.8825
|0.0000
|1128
|2005.02.02 06:51
|close
|562
|3.00
|1.8847
|1.8825
|0.0000
|27.00
|3633.01
|1129
|2005.02.02 08:02
|buy
|563
|3.00
|1.8845
|1.8832
|0.0000
|1130
|2005.02.02 09:59
|close
|563
|3.00
|1.8854
|1.8832
|0.0000
|27.00
|3660.01
|1131
|2005.02.02 12:06
|buy
|564
|3.00
|1.8868
|1.8855
|0.0000
|1132
|2005.02.02 12:07
|close
|564
|3.00
|1.8880
|1.8855
|0.0000
|36.00
|3696.01
|1133
|2005.02.02 13:51
|buy
|565
|3.00
|1.8863
|1.8850
|0.0000
|1134
|2005.02.02 14:00
|close
|565
|3.00
|1.8873
|1.8850
|0.0000
|30.00
|3726.01
|1135
|2005.02.02 14:59
|buy
|566
|3.00
|1.8845
|1.8832
|0.0000
|1136
|2005.02.02 18:59
|close
|566
|3.00
|1.8864
|1.8832
|0.0000
|57.00
|3783.01
|1137
|2005.02.03 10:33
|buy
|567
|3.00
|1.8876
|1.8863
|0.0000
|1138
|2005.02.03 11:00
|s/l
|567
|3.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-39.00
|3744.01
|1139
|2005.02.03 11:00
|buy
|568
|3.00
|1.8855
|1.8842
|0.0000
|1140
|2005.02.03 11:05
|close
|568
|3.00
|1.8864
|1.8842
|0.0000
|27.00
|3771.01
|1141
|2005.02.03 11:06
|buy
|569
|3.00
|1.8866
|1.8853
|0.0000
|1142
|2005.02.03 11:08
|close
|569
|3.00
|1.8874
|1.8853
|0.0000
|24.00
|3795.01
|1143
|2005.02.03 11:08
|buy
|570
|3.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|1144
|2005.02.03 11:18
|close
|570
|3.00
|1.8885
|1.8864
|0.0000
|24.00
|3819.01
|1145
|2005.02.03 11:59
|buy
|571
|3.00
|1.8855
|1.8842
|0.0000
|1146
|2005.02.03 12:59
|s/l
|571
|3.00
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-39.00
|3780.01
|1147
|2005.02.03 14:00
|sell
|572
|3.00
|1.8808
|1.8821
|0.0000
|1148
|2005.02.03 14:59
|close
|572
|3.00
|1.8795
|1.8821
|0.0000
|39.00
|3819.01
|1149
|2005.02.03 15:07
|sell
|573
|3.00
|1.8810
|1.8823
|0.0000
|1150
|2005.02.03 16:00
|close
|573
|3.00
|1.8796
|1.8823
|0.0000
|42.00
|3861.01
|1151
|2005.02.04 13:28
|buy
|574
|3.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|1152
|2005.02.04 13:59
|close
|574
|3.00
|1.8835
|1.8810
|0.0000
|36.00
|3897.01
|1153
|2005.02.04 18:14
|sell
|575
|3.00
|1.8763
|1.8776
|0.0000
|1154
|2005.02.04 18:59
|close
|575
|3.00
|1.8750
|1.8776
|0.0000
|39.00
|3936.01
|1155
|2005.02.07 10:00
|sell
|576
|3.00
|1.8721
|1.8734
|0.0000
|1156
|2005.02.07 10:21
|modify
|576
|3.00
|1.8721
|1.8721
|0.0000
|1157
|2005.02.07 10:22
|close
|576
|3.00
|1.8710
|1.8721
|0.0000
|33.00
|3969.01
|1158
|2005.02.07 10:22
|sell
|577
|3.00
|1.8712
|1.8725
|0.0000
|1159
|2005.02.07 10:27
|close
|577
|3.00
|1.8702
|1.8725
|0.0000
|30.00
|3999.01
|1160
|2005.02.07 10:59
|sell
|578
|3.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1161
|2005.02.07 11:59
|modify
|578
|3.00
|1.8722
|1.8721
|0.0000
|1162
|2005.02.07 12:00
|close
|578
|3.00
|1.8696
|1.8721
|0.0000
|78.00
|4077.01
|1163
|2005.02.08 08:34
|sell
|579
|3.00
|1.8569
|1.8582
|0.0000
|1164
|2005.02.08 09:00
|close
|579
|3.00
|1.8558
|1.8582
|0.0000
|33.00
|4110.01
|1165
|2005.02.08 10:00
|sell
|580
|3.00
|1.8554
|1.8567
|0.0000
|1166
|2005.02.08 11:00
|s/l
|580
|3.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-39.00
|4071.01
|1167
|2005.02.08 14:15
|sell
|581
|3.00
|1.8560
|1.8573
|0.0000
|1168
|2005.02.08 14:33
|close
|581
|3.00
|1.8548
|1.8573
|0.0000
|36.00
|4107.01
|1169
|2005.02.08 14:43
|sell
|582
|3.00
|1.8556
|1.8569
|0.0000
|1170
|2005.02.08 16:10
|s/l
|582
|3.00
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-39.00
|4068.01
|1171
|2005.02.09 05:01
|buy
|583
|3.00
|1.8566
|1.8553
|0.0000
|1172
|2005.02.09 06:55
|close
|583
|3.00
|1.8579
|1.8553
|0.0000
|39.00
|4107.01
|1173
|2005.02.09 07:06
|buy
|584
|3.00
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|1174
|2005.02.09 08:19
|close
|584
|3.00
|1.8590
|1.8562
|0.0000
|45.00
|4152.01
|1175
|2005.02.09 09:00
|buy
|585
|3.00
|1.8613
|1.8600
|0.0000
|1176
|2005.02.09 10:00
|close
|585
|3.00
|1.8628
|1.8600
|0.0000
|45.00
|4197.01
|1177
|2005.02.09 18:00
|buy
|586
|3.00
|1.8577
|1.8564
|0.0000
|1178
|2005.02.09 19:59
|close
|586
|3.00
|1.8588
|1.8564
|0.0000
|33.00
|4230.01
|1179
|2005.02.10 09:24
|buy
|587
|3.00
|1.8599
|1.8586
|0.0000
|1180
|2005.02.10 11:59
|s/l
|587
|3.00
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|-39.00
|4191.01
|1181
|2005.02.10 17:00
|buy
|588
|3.00
|1.8708
|1.8695
|0.0000
|1182
|2005.02.10 17:06
|close
|588
|3.00
|1.8722
|1.8695
|0.0000
|42.00
|4233.01
|1183
|2005.02.10 17:59
|buy
|589
|3.00
|1.8704
|1.8691
|0.0000
|1184
|2005.02.10 18:59
|s/l
|589
|3.00
|1.8691
|1.8691
|0.0000
|-39.00
|4194.01
|1185
|2005.02.11 07:49
|buy
|590
|3.00
|1.8693
|1.8680
|0.0000
|1186
|2005.02.11 09:59
|s/l
|590
|3.00
|1.8680
|1.8680
|0.0000
|-39.00
|4155.01
|1187
|2005.02.11 12:00
|sell
|591
|3.00
|1.8664
|1.8677
|0.0000
|1188
|2005.02.11 12:54
|close
|591
|3.00
|1.8653
|1.8677
|0.0000
|33.00
|4188.01
|1189
|2005.02.11 12:57
|sell
|592
|3.00
|1.8659
|1.8672
|0.0000
|1190
|2005.02.11 13:03
|close
|592
|3.00
|1.8655
|1.8672
|0.0000
|12.00
|4200.01
|1191
|2005.02.11 17:00
|buy
|593
|3.00
|1.8657
|1.8644
|0.0000
|1192
|2005.02.11 17:26
|close
|593
|3.00
|1.8672
|1.8644
|0.0000
|45.00
|4245.01
|1193
|2005.02.14 09:25
|buy
|594
|3.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|1194
|2005.02.14 10:59
|close
|594
|3.00
|1.8867
|1.8831
|0.0000
|69.00
|4314.01
|1195
|2005.02.14 19:31
|buy
|595
|3.00
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|1196
|2005.02.14 19:46
|close
|595
|3.00
|1.8890
|1.8862
|0.0000
|45.00
|4359.01
|1197
|2005.02.15 06:40
|buy
|596
|3.00
|1.8868
|1.8855
|0.0000
|1198
|2005.02.15 07:29
|close
|596
|3.00
|1.8882
|1.8855
|0.0000
|42.00
|4401.01
|1199
|2005.02.15 08:35
|buy
|597
|3.00
|1.8879
|1.8866
|0.0000
|1200
|2005.02.15 09:34
|s/l
|597
|3.00
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-39.00
|4362.01
|1201
|2005.02.15 13:00
|buy
|598
|3.00
|1.8863
|1.8850
|0.0000
|1202
|2005.02.15 13:45
|close
|598
|3.00
|1.8881
|1.8850
|0.0000
|54.00
|4416.01
|1203
|2005.02.15 13:45
|buy
|599
|3.00
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|1204
|2005.02.15 13:59
|s/l
|599
|3.00
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|-39.00
|4377.01
|1205
|2005.02.15 13:59
|buy
|600
|3.00
|1.8866
|1.8853
|0.0000
|1206
|2005.02.15 15:00
|close
|600
|3.00
|1.8886
|1.8853
|0.0000
|60.00
|4437.01
|1207
|2005.02.15 21:00
|buy
|601
|3.00
|1.8952
|1.8939
|0.0000
|1208
|2005.02.15 23:59
|s/l
|601
|3.00
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|-39.00
|4398.01
|1209
|2005.02.16 06:00
|sell
|602
|3.00
|1.8933
|1.8946
|0.0000
|1210
|2005.02.16 08:00
|close
|602
|3.00
|1.8910
|1.8946
|0.0000
|69.00
|4467.01
|1211
|2005.02.16 11:38
|sell
|603
|3.00
|1.8863
|1.8876
|0.0000
|1212
|2005.02.16 12:34
|close
|603
|3.00
|1.8849
|1.8876
|0.0000
|42.00
|4509.01
|1213
|2005.02.16 16:00
|sell
|604
|3.00
|1.8813
|1.8826
|0.0000
|1214
|2005.02.16 16:01
|close
|604
|3.00
|1.8800
|1.8826
|0.0000
|39.00
|4548.01
|1215
|2005.02.16 17:59
|sell
|605
|3.00
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|1216
|2005.02.16 19:29
|close
|605
|3.00
|1.8837
|1.8879
|0.0000
|87.00
|4635.01
|1217
|2005.02.17 09:21
|buy
|606
|3.00
|1.8888
|1.8875
|0.0000
|1218
|2005.02.17 10:00
|close
|606
|3.00
|1.8902
|1.8875
|0.0000
|42.00
|4677.01
|1219
|2005.02.17 16:48
|buy
|607
|3.00
|1.8918
|1.8905
|0.0000
|1220
|2005.02.17 16:59
|close
|607
|3.00
|1.8942
|1.8905
|0.0000
|72.00
|4749.01
|1221
|2005.02.18 08:04
|buy
|608
|3.00
|1.8933
|1.8920
|0.0000
|1222
|2005.02.18 08:32
|close
|608
|3.00
|1.8943
|1.8920
|0.0000
|30.00
|4779.01
|1223
|2005.02.18 08:37
|buy
|609
|3.00
|1.8937
|1.8924
|0.0000
|1224
|2005.02.18 08:47
|close
|609
|3.00
|1.8946
|1.8924
|0.0000
|27.00
|4806.01
|1225
|2005.02.18 09:03
|buy
|610
|3.00
|1.8948
|1.8935
|0.0000
|1226
|2005.02.18 09:59
|close
|610
|3.00
|1.8956
|1.8935
|0.0000
|24.00
|4830.01
|1227
|2005.02.18 09:59
|buy
|611
|3.00
|1.8932
|1.8919
|0.0000
|1228
|2005.02.18 10:59
|s/l
|611
|3.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-39.00
|4791.01
|1229
|2005.02.18 14:00
|buy
|612
|3.00
|1.8932
|1.8919
|0.0000
|1230
|2005.02.18 14:59
|close
|612
|3.00
|1.8941
|1.8919
|0.0000
|27.00
|4818.01
|1231
|2005.02.18 16:14
|buy
|613
|3.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|1232
|2005.02.18 16:17
|close
|613
|3.00
|1.8937
|1.8918
|0.0000
|18.00
|4836.01
|1233
|2005.02.21 08:40
|buy
|614
|3.00
|1.8967
|1.8954
|0.0000
|1234
|2005.02.21 09:00
|s/l
|614
|3.00
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|-39.00
|4797.01
|1235
|2005.02.21 15:53
|buy
|615
|3.00
|1.8965
|1.8952
|0.0000
|1236
|2005.02.21 16:59
|close
|615
|3.00
|1.8976
|1.8952
|0.0000
|33.00
|4830.01
|1237
|2005.02.22 07:00
|buy
|616
|3.00
|1.9072
|1.9059
|0.0000
|1238
|2005.02.22 07:05
|s/l
|616
|3.00
|1.9059
|1.9059
|0.0000
|-39.00
|4791.01
|1239
|2005.02.22 07:05
|buy
|617
|3.00
|1.9059
|1.9046
|0.0000
|1240
|2005.02.22 07:22
|close
|617
|3.00
|1.9070
|1.9046
|0.0000
|33.00
|4824.01
|1241
|2005.02.22 07:23
|buy
|618
|3.00
|1.9072
|1.9059
|0.0000
|1242
|2005.02.22 08:01
|close
|618
|3.00
|1.9084
|1.9059
|0.0000
|36.00
|4860.01
|1243
|2005.02.22 10:00
|buy
|619
|3.00
|1.9095
|1.9082
|0.0000
|1244
|2005.02.22 10:59
|close
|619
|3.00
|1.9106
|1.9082
|0.0000
|33.00
|4893.01
|1245
|2005.02.22 16:03
|buy
|620
|3.00
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|1246
|2005.02.22 17:07
|s/l
|620
|3.00
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-39.00
|4854.01
|1247
|2005.02.22 21:59
|buy
|621
|3.00
|1.9104
|1.9091
|0.0000
|1248
|2005.02.22 22:47
|close
|621
|3.00
|1.9116
|1.9091
|0.0000
|36.00
|4890.01
|1249
|2005.02.22 23:59
|buy
|622
|3.00
|1.9078
|1.9065
|0.0000
|1250
|2005.02.23 01:01
|close
|622
|3.00
|1.9106
|1.9065
|0.0000
|82.95
|4972.96
|1251
|2005.02.23 02:10
|buy
|623
|3.00
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|1252
|2005.02.23 03:04
|close
|623
|3.00
|1.9086
|1.9057
|0.0000
|48.00
|5020.96
|1253
|2005.02.23 07:06
|sell
|624
|3.00
|1.9085
|1.9098
|0.0000
|1254
|2005.02.23 08:59
|s/l
|624
|3.00
|1.9098
|1.9098
|0.0000
|-39.00
|4981.96
|1255
|2005.02.23 09:56
|buy
|625
|3.00
|1.9081
|1.9068
|0.0000
|1256
|2005.02.23 11:00
|close
|625
|3.00
|1.9099
|1.9068
|0.0000
|54.00
|5035.96
|1257
|2005.02.23 13:11
|buy
|626
|3.00
|1.9082
|1.9069
|0.0000
|1258
|2005.02.23 13:35
|close
|626
|3.00
|1.9095
|1.9069
|0.0000
|39.00
|5074.96
|1259
|2005.02.23 13:35
|buy
|627
|3.00
|1.9099
|1.9086
|0.0000
|1260
|2005.02.23 13:47
|s/l
|627
|3.00
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|-39.00
|5035.96
|1261
|2005.02.23 13:52
|buy
|628
|3.00
|1.9080
|1.9067
|0.0000
|1262
|2005.02.23 14:30
|close
|628
|3.00
|1.9093
|1.9067
|0.0000
|39.00
|5074.96
|1263
|2005.02.24 09:15
|sell
|629
|3.00
|1.9068
|1.9081
|0.0000
|1264
|2005.02.24 10:00
|s/l
|629
|3.00
|1.9081
|1.9081
|0.0000
|-39.00
|5035.96
|1265
|2005.02.24 10:00
|sell
|630
|3.00
|1.9084
|1.9097
|0.0000
|1266
|2005.02.24 10:04
|s/l
|630
|3.00
|1.9097
|1.9097
|0.0000
|-39.00
|4996.96
|1267
|2005.02.24 10:04
|sell
|631
|3.00
|1.9096
|1.9109
|0.0000
|1268
|2005.02.24 10:08
|close
|631
|3.00
|1.9087
|1.9109
|0.0000
|27.00
|5023.96
|1269
|2005.02.24 10:08
|sell
|632
|3.00
|1.9084
|1.9097
|0.0000
|1270
|2005.02.24 10:13
|close
|632
|3.00
|1.9075
|1.9097
|0.0000
|27.00
|5050.96
|1271
|2005.02.24 14:59
|buy
|633
|3.00
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|1272
|2005.02.24 15:00
|close
|633
|3.00
|1.9092
|1.9063
|0.0000
|48.00
|5098.96
|1273
|2005.02.24 15:08
|sell
|634
|3.00
|1.9100
|1.9113
|0.0000
|1274
|2005.02.24 15:14
|s/l
|634
|3.00
|1.9113
|1.9113
|0.0000
|-39.00
|5059.96
|1275
|2005.02.24 15:41
|sell
|635
|3.00
|1.9103
|1.9116
|0.0000
|1276
|2005.02.24 15:47
|close
|635
|3.00
|1.9088
|1.9116
|0.0000
|45.00
|5104.96
|1277
|2005.02.24 17:27
|buy
|636
|3.00
|1.9111
|1.9098
|0.0000
|1278
|2005.02.24 20:59
|s/l
|636
|3.00
|1.9098
|1.9098
|0.0000
|-39.00
|5065.96
|1279
|2005.02.24 23:04
|sell
|637
|3.00
|1.9095
|1.9108
|0.0000
|1280
|2005.02.24 23:59
|s/l
|637
|3.00
|1.9108
|1.9108
|0.0000
|-39.00
|5026.96
|1281
|2005.02.28 06:01
|buy
|638
|3.00
|1.9211
|1.9198
|0.0000
|1282
|2005.02.28 07:03
|close
|638
|3.00
|1.9222
|1.9198
|0.0000
|33.00
|5059.96
|1283
|2005.02.28 07:03
|sell
|639
|3.00
|1.9222
|1.9235
|0.0000
|1284
|2005.02.28 07:59
|s/l
|639
|3.00
|1.9235
|1.9235
|0.0000
|-39.00
|5020.96
|1285
|2005.02.28 10:37
|buy
|640
|3.00
|1.9232
|1.9219
|0.0000
|1286
|2005.02.28 10:59
|s/l
|640
|3.00
|1.9219
|1.9219
|0.0000
|-39.00
|4981.96
|1287
|2005.02.28 15:10
|buy
|641
|3.00
|1.9232
|1.9219
|0.0000
|1288
|2005.02.28 15:59
|close
|641
|3.00
|1.9242
|1.9219
|0.0000
|30.00
|5011.96
|1289
|2005.03.01 02:11
|sell
|642
|3.00
|1.9196
|1.9209
|0.0000
|1290
|2005.03.01 02:50
|close
|642
|3.00
|1.9183
|1.9209
|0.0000
|39.00
|5050.96
|1291
|2005.03.01 11:42
|buy
|643
|3.00
|1.9208
|1.9195
|0.0000
|1292
|2005.03.01 12:17
|close
|643
|3.00
|1.9219
|1.9195
|0.0000
|33.00
|5083.96
|1293
|2005.03.01 12:33
|buy
|644
|3.00
|1.9205
|1.9192
|0.0000
|1294
|2005.03.01 12:59
|close
|644
|3.00
|1.9217
|1.9192
|0.0000
|36.00
|5119.96
|1295
|2005.03.01 14:46
|sell
|645
|3.00
|1.9199
|1.9212
|0.0000
|1296
|2005.03.01 16:00
|close
|645
|3.00
|1.9183
|1.9212
|0.0000
|48.00
|5167.96
|1297
|2005.03.01 17:00
|sell
|646
|3.00
|1.9199
|1.9212
|0.0000
|1298
|2005.03.01 20:59
|s/l
|646
|3.00
|1.9212
|1.9212
|0.0000
|-39.00
|5128.96
|1299
|2005.03.02 05:00
|sell
|647
|3.00
|1.9177
|1.9190
|0.0000
|1300
|2005.03.02 06:56
|close
|647
|3.00
|1.9166
|1.9190
|0.0000
|33.00
|5161.96
|1301
|2005.03.02 10:00
|sell
|648
|3.00
|1.9116
|1.9129
|0.0000
|1302
|2005.03.02 10:18
|close
|648
|3.00
|1.9105
|1.9129
|0.0000
|33.00
|5194.96
|1303
|2005.03.02 10:18
|sell
|649
|3.00
|1.9102
|1.9115
|0.0000
|1304
|2005.03.02 10:40
|close
|649
|3.00
|1.9091
|1.9115
|0.0000
|33.00
|5227.96
|1305
|2005.03.02 11:31
|sell
|650
|3.00
|1.9105
|1.9118
|0.0000
|1306
|2005.03.02 12:00
|close
|650
|3.00
|1.9092
|1.9118
|0.0000
|39.00
|5266.96
|1307
|2005.03.03 08:06
|sell
|651
|3.00
|1.9111
|1.9124
|0.0000
|1308
|2005.03.03 08:34
|close
|651
|3.00
|1.9101
|1.9124
|0.0000
|30.00
|5296.96
|1309
|2005.03.03 10:26
|sell
|652
|3.00
|1.9104
|1.9117
|0.0000
|1310
|2005.03.03 11:00
|close
|652
|3.00
|1.9096
|1.9117
|0.0000
|24.00
|5320.96
|1311
|2005.03.03 16:33
|sell
|653
|3.00
|1.9089
|1.9102
|0.0000
|1312
|2005.03.03 17:03
|close
|653
|3.00
|1.9078
|1.9102
|0.0000
|33.00
|5353.96
|1313
|2005.03.03 18:02
|sell
|654
|3.00
|1.9075
|1.9088
|0.0000
|1314
|2005.03.03 20:00
|close
|654
|3.00
|1.9066
|1.9088
|0.0000
|27.00
|5380.96
|1315
|2005.03.03 21:01
|sell
|655
|3.00
|1.9072
|1.9085
|0.0000
|1316
|2005.03.03 22:00
|close
|655
|3.00
|1.9065
|1.9085
|0.0000
|21.00
|5401.96
|1317
|2005.03.04 05:00
|sell
|656
|3.00
|1.9070
|1.9083
|0.0000
|1318
|2005.03.04 08:00
|close
|656
|3.00
|1.9060
|1.9083
|0.0000
|30.00
|5431.96
|1319
|2005.03.04 16:33
|buy
|657
|3.00
|1.9233
|1.9220
|0.0000
|1320
|2005.03.04 16:35
|close
|657
|3.00
|1.9240
|1.9220
|0.0000
|21.00
|5452.96
|1321
|2005.03.07 11:02
|sell
|658
|3.00
|1.9162
|1.9175
|0.0000
|1322
|2005.03.07 11:27
|close
|658
|3.00
|1.9148
|1.9175
|0.0000
|42.00
|5494.96
|1323
|2005.03.07 15:59
|sell
|659
|3.00
|1.9164
|1.9177
|0.0000
|1324
|2005.03.07 17:00
|close
|659
|3.00
|1.9139
|1.9177
|0.0000
|75.00
|5569.96
|1325
|2005.03.08 00:01
|sell
|660
|3.00
|1.9150
|1.9163
|0.0000
|1326
|2005.03.08 00:50
|close
|660
|3.00
|1.9142
|1.9163
|0.0000
|24.00
|5593.96
|1327
|2005.03.08 08:59
|buy
|661
|3.00
|1.9196
|1.9183
|0.0000
|1328
|2005.03.08 09:46
|close
|661
|3.00
|1.9205
|1.9183
|0.0000
|27.00
|5620.96
|1329
|2005.03.08 15:30
|buy
|662
|3.00
|1.9283
|1.9270
|0.0000
|1330
|2005.03.08 15:56
|close
|662
|3.00
|1.9292
|1.9270
|0.0000
|27.00
|5647.96
|1331
|2005.03.08 15:57
|buy
|663
|3.00
|1.9302
|1.9289
|0.0000
|1332
|2005.03.08 16:08
|s/l
|663
|3.00
|1.9289
|1.9289
|0.0000
|-39.00
|5608.96
|1333
|2005.03.08 22:00
|buy
|664
|3.00
|1.9286
|1.9273
|0.0000
|1334
|2005.03.08 22:38
|s/l
|664
|3.00
|1.9273
|1.9273
|0.0000
|-39.00
|5569.96
|1335
|2005.03.08 22:38
|buy
|665
|3.00
|1.9275
|1.9262
|0.0000
|1336
|2005.03.08 22:50
|close
|665
|3.00
|1.9285
|1.9262
|0.0000
|30.00
|5599.96
|1337
|2005.03.08 22:53
|buy
|666
|3.00
|1.9289
|1.9276
|0.0000
|1338
|2005.03.09 00:42
|s/l
|666
|3.00
|1.9276
|1.9276
|0.0000
|-40.05
|5559.91
|1339
|2005.03.09 07:19
|buy
|667
|3.00
|1.9283
|1.9270
|0.0000
|1340
|2005.03.09 07:59
|close
|667
|3.00
|1.9301
|1.9270
|0.0000
|54.00
|5613.91
|1341
|2005.03.09 08:00
|buy
|668
|3.00
|1.9290
|1.9277
|0.0000
|1342
|2005.03.09 08:28
|s/l
|668
|3.00
|1.9277
|1.9277
|0.0000
|-39.00
|5574.91
|1343
|2005.03.09 08:37
|buy
|669
|3.00
|1.9277
|1.9264
|0.0000
|1344
|2005.03.09 08:47
|close
|669
|3.00
|1.9287
|1.9264
|0.0000
|30.00
|5604.91
|1345
|2005.03.09 08:49
|buy
|670
|3.00
|1.9290
|1.9277
|0.0000
|1346
|2005.03.09 08:55
|s/l
|670
|3.00
|1.9277
|1.9277
|0.0000
|-39.00
|5565.91
|1347
|2005.03.09 08:55
|buy
|671
|3.00
|1.9277
|1.9264
|0.0000
|1348
|2005.03.09 08:58
|close
|671
|3.00
|1.9288
|1.9264
|0.0000
|33.00
|5598.91
|1349
|2005.03.09 08:58
|buy
|672
|3.00
|1.9292
|1.9279
|0.0000
|1350
|2005.03.09 08:59
|s/l
|672
|3.00
|1.9279
|1.9279
|0.0000
|-39.00
|5559.91
|1351
|2005.03.09 14:00
|sell
|673
|3.00
|1.9233
|1.9246
|0.0000
|1352
|2005.03.09 14:59
|close
|673
|3.00
|1.9213
|1.9246
|0.0000
|60.00
|5619.91
|1353
|2005.03.09 16:59
|sell
|674
|3.00
|1.9267
|1.9280
|0.0000
|1354
|2005.03.09 18:41
|s/l
|674
|3.00
|1.9280
|1.9280
|0.0000
|-39.00
|5580.91
|1355
|2005.03.09 19:59
|buy
|675
|3.00
|1.9236
|1.9223
|0.0000
|1356
|2005.03.09 20:59
|close
|675
|3.00
|1.9253
|1.9223
|0.0000
|51.00
|5631.91
|1357
|2005.03.09 20:59
|sell
|676
|3.00
|1.9251
|1.9264
|0.0000
|1358
|2005.03.09 21:36
|close
|676
|3.00
|1.9242
|1.9264
|0.0000
|27.00
|5658.91
|1359
|2005.03.10 00:05
|sell
|677
|3.00
|1.9244
|1.9257
|0.0000
|1360
|2005.03.10 00:45
|close
|677
|3.00
|1.9230
|1.9257
|0.0000
|42.00
|5700.91
|1361
|2005.03.10 00:59
|sell
|678
|3.00
|1.9258
|1.9271
|0.0000
|1362
|2005.03.10 02:59
|s/l
|678
|3.00
|1.9271
|1.9271
|0.0000
|-39.00
|5661.91
|1363
|2005.03.10 11:33
|buy
|679
|3.00
|1.9271
|1.9258
|0.0000
|1364
|2005.03.10 13:02
|s/l
|679
|3.00
|1.9258
|1.9258
|0.0000
|-39.00
|5622.91
|1365
|2005.03.10 14:30
|sell
|680
|3.00
|1.9266
|1.9279
|0.0000
|1366
|2005.03.10 14:59
|close
|680
|3.00
|1.9237
|1.9279
|0.0000
|87.00
|5709.91
|1367
|2005.03.10 22:59
|sell
|681
|3.00
|1.9235
|1.9248
|0.0000
|1368
|2005.03.10 23:39
|close
|681
|3.00
|1.9219
|1.9248
|0.0000
|48.00
|5757.91
|1369
|2005.03.11 09:53
|sell
|682
|3.00
|1.9196
|1.9209
|0.0000
|1370
|2005.03.11 09:57
|close
|682
|3.00
|1.9182
|1.9209
|0.0000
|42.00
|5799.91
|1371
|2005.03.11 15:22
|buy
|683
|3.00
|1.9248
|1.9235
|0.0000
|1372
|2005.03.11 16:00
|close
|683
|3.00
|1.9266
|1.9235
|0.0000
|54.00
|5853.91
|1373
|2005.03.13 23:41
|buy
|684
|3.00
|1.9258
|1.9245
|0.0000
|1374
|2005.03.13 23:50
|close
|684
|3.00
|1.9265
|1.9245
|0.0000
|21.00
|5874.91
|1375
|2005.03.13 23:59
|buy
|685
|3.00
|1.9252
|1.9239
|0.0000
|1376
|2005.03.14 00:59
|s/l
|685
|3.00
|1.9239
|1.9239
|0.0000
|-40.05
|5834.86
|1377
|2005.03.14 16:20
|sell
|686
|3.00
|1.9127
|1.9140
|0.0000
|1378
|2005.03.14 16:38
|close
|686
|3.00
|1.9113
|1.9140
|0.0000
|42.00
|5876.86
|1379
|2005.03.15 07:00
|sell
|687
|3.00
|1.9142
|1.9155
|0.0000
|1380
|2005.03.15 07:41
|s/l
|687
|3.00
|1.9155
|1.9155
|0.0000
|-39.00
|5837.86
|1381
|2005.03.15 07:41
|sell
|688
|3.00
|1.9154
|1.9167
|0.0000
|1382
|2005.03.15 07:59
|close
|688
|3.00
|1.9118
|1.9167
|0.0000
|108.00
|5945.86
|1383
|2005.03.15 13:00
|buy
|689
|3.00
|1.9212
|1.9199
|0.0000
|1384
|2005.03.15 13:51
|close
|689
|3.00
|1.9219
|1.9199
|0.0000
|21.00
|5966.86
|1385
|2005.03.15 13:59
|buy
|690
|3.00
|1.9157
|1.9144
|0.0000
|1386
|2005.03.15 15:53
|s/l
|690
|3.00
|1.9144
|1.9144
|0.0000
|-39.00
|5927.86
|1387
|2005.03.15 20:11
|sell
|691
|3.00
|1.9132
|1.9145
|0.0000
|1388
|2005.03.15 21:59
|close
|691
|3.00
|1.9121
|1.9145
|0.0000
|33.00
|5960.86
|1389
|2005.03.16 08:39
|buy
|692
|3.00
|1.9201
|1.9188
|0.0000
|1390
|2005.03.16 08:51
|close
|692
|3.00
|1.9211
|1.9188
|0.0000
|30.00
|5990.86
|1391
|2005.03.16 08:59
|buy
|693
|3.00
|1.9201
|1.9188
|0.0000
|1392
|2005.03.16 09:01
|close
|693
|3.00
|1.9210
|1.9188
|0.0000
|27.00
|6017.86
|1393
|2005.03.16 12:03
|buy
|694
|3.00
|1.9212
|1.9199
|0.0000
|1394
|2005.03.16 12:32
|close
|694
|3.00
|1.9221
|1.9199
|0.0000
|27.00
|6044.86
|1395
|2005.03.16 12:32
|buy
|695
|3.00
|1.9222
|1.9209
|0.0000
|1396
|2005.03.16 12:37
|close
|695
|3.00
|1.9231
|1.9209
|0.0000
|27.00
|6071.86
|1397
|2005.03.16 12:53
|buy
|696
|3.00
|1.9224
|1.9211
|0.0000
|1398
|2005.03.16 12:55
|close
|696
|3.00
|1.9239
|1.9211
|0.0000
|45.00
|6116.86
|1399
|2005.03.16 14:41
|buy
|697
|3.00
|1.9265
|1.9252
|0.0000
|1400
|2005.03.16 14:43
|close
|697
|3.00
|1.9274
|1.9252
|0.0000
|27.00
|6143.86
|1401
|2005.03.16 18:10
|buy
|698
|3.00
|1.9263
|1.9250
|0.0000
|1402
|2005.03.16 18:35
|s/l
|698
|3.00
|1.9250
|1.9250
|0.0000
|-39.00
|6104.86
|1403
|2005.03.16 18:35
|buy
|699
|3.00
|1.9251
|1.9238
|0.0000
|1404
|2005.03.16 18:59
|close
|699
|3.00
|1.9261
|1.9238
|0.0000
|30.00
|6134.86
|1405
|2005.03.16 18:59
|buy
|700
|3.00
|1.9263
|1.9250
|0.0000
|1406
|2005.03.16 23:59
|s/l
|700
|3.00
|1.9250
|1.9250
|0.0000
|-39.00
|6095.86
|1407
|2005.03.17 09:02
|buy
|701
|3.00
|1.9240
|1.9227
|0.0000
|1408
|2005.03.17 09:24
|close
|701
|3.00
|1.9256
|1.9227
|0.0000
|48.00
|6143.86
|1409
|2005.03.17 11:35
|buy
|702
|3.00
|1.9238
|1.9225
|0.0000
|1410
|2005.03.17 11:45
|close
|702
|3.00
|1.9252
|1.9225
|0.0000
|42.00
|6185.86
|1411
|2005.03.17 11:56
|buy
|703
|3.00
|1.9238
|1.9225
|0.0000
|1412
|2005.03.17 12:59
|s/l
|703
|3.00
|1.9225
|1.9225
|0.0000
|-39.00
|6146.86
|1413
|2005.03.18 15:59
|sell
|704
|3.00
|1.9190
|1.9203
|0.0000
|1414
|2005.03.18 17:59
|s/l
|704
|3.00
|1.9203
|1.9203
|0.0000
|-39.00
|6107.86
|1415
|2005.03.21 02:59
|sell
|705
|3.00
|1.9151
|1.9164
|0.0000
|1416
|2005.03.21 02:59
|close
|705
|3.00
|1.9129
|1.9164
|0.0000
|66.00
|6173.86
|1417
|2005.03.21 15:59
|sell
|706
|3.00
|1.8980
|1.8993
|0.0000
|1418
|2005.03.21 16:19
|close
|706
|3.00
|1.8970
|1.8993
|0.0000
|30.00
|6203.86
|1419
|2005.03.22 17:16
|sell
|707
|3.00
|1.8997
|1.9010
|0.0000
|1420
|2005.03.22 18:56
|close
|707
|3.00
|1.8986
|1.9010
|0.0000
|33.00
|6236.86
|1421
|2005.03.23 09:00
|sell
|708
|3.00
|1.8817
|1.8830
|0.0000
|1422
|2005.03.23 10:13
|close
|708
|3.00
|1.8807
|1.8830
|0.0000
|30.00
|6266.86
|1423
|2005.03.23 10:30
|sell
|709
|3.00
|1.8820
|1.8833
|0.0000
|1424
|2005.03.23 10:40
|close
|709
|3.00
|1.8809
|1.8833
|0.0000
|33.00
|6299.86
|1425
|2005.03.23 12:59
|sell
|710
|3.00
|1.8787
|1.8800
|0.0000
|1426
|2005.03.23 12:59
|close
|710
|3.00
|1.8726
|1.8800
|0.0000
|183.00
|6482.86
|1427
|2005.03.23 13:59
|sell
|711
|3.00
|1.8759
|1.8772
|0.0000
|1428
|2005.03.23 13:59
|close
|711
|3.00
|1.8742
|1.8772
|0.0000
|51.00
|6533.86
|1429
|2005.03.23 14:27
|sell
|712
|3.00
|1.8769
|1.8782
|0.0000
|1430
|2005.03.23 14:30
|close
|712
|3.00
|1.8761
|1.8782
|0.0000
|24.00
|6557.86
|1431
|2005.03.24 10:46
|sell
|713
|3.00
|1.8695
|1.8708
|0.0000
|1432
|2005.03.24 10:47
|close
|713
|3.00
|1.8685
|1.8708
|0.0000
|30.00
|6587.86
|1433
|2005.03.24 10:54
|sell
|714
|3.00
|1.8695
|1.8708
|0.0000
|1434
|2005.03.24 12:00
|close
|714
|3.00
|1.8683
|1.8708
|0.0000
|36.00
|6623.86
|1435
|2005.03.24 12:59
|sell
|715
|3.00
|1.8718
|1.8731
|0.0000
|1436
|2005.03.24 13:00
|close
|715
|3.00
|1.8701
|1.8731
|0.0000
|51.00
|6674.86
|1437
|2005.03.25 13:00
|sell
|716
|3.00
|1.8699
|1.8712
|0.0000
|1438
|2005.03.25 13:55
|close
|716
|3.00
|1.8687
|1.8712
|0.0000
|36.00
|6710.86
|1439
|2005.03.28 02:59
|sell
|717
|3.00
|1.8640
|1.8653
|0.0000
|1440
|2005.03.28 02:59
|close
|717
|3.00
|1.8632
|1.8653
|0.0000
|24.00
|6734.86
|1441
|2005.03.28 13:00
|sell
|718
|3.00
|1.8633
|1.8646
|0.0000
|1442
|2005.03.28 13:32
|s/l
|718
|3.00
|1.8646
|1.8646
|0.0000
|-39.00
|6695.86
|1443
|2005.03.28 13:32
|sell
|719
|3.00
|1.8645
|1.8658
|0.0000
|1444
|2005.03.28 13:59
|s/l
|719
|3.00
|1.8658
|1.8658
|0.0000
|-39.00
|6656.86
|1445
|2005.03.29 10:05
|buy
|720
|3.00
|1.8725
|1.8712
|0.0000
|1446
|2005.03.29 10:31
|close
|720
|3.00
|1.8742
|1.8712
|0.0000
|51.00
|6707.86
|1447
|2005.03.29 14:00
|buy
|721
|3.00
|1.8733
|1.8720
|0.0000
|1448
|2005.03.29 14:21
|close
|721
|3.00
|1.8744
|1.8720
|0.0000
|33.00
|6740.86
|1449
|2005.03.29 15:10
|buy
|722
|3.00
|1.8748
|1.8735
|0.0000
|1450
|2005.03.29 15:18
|s/l
|722
|3.00
|1.8735
|1.8735
|0.0000
|-39.00
|6701.86
|1451
|2005.03.29 15:18
|buy
|723
|3.00
|1.8733
|1.8720
|0.0000
|1452
|2005.03.29 15:40
|close
|723
|3.00
|1.8744
|1.8720
|0.0000
|33.00
|6734.86
|1453
|2005.03.29 15:45
|buy
|724
|3.00
|1.8736
|1.8723
|0.0000
|1454
|2005.03.29 15:59
|close
|724
|3.00
|1.8750
|1.8723
|0.0000
|42.00
|6776.86
|1455
|2005.03.30 00:00
|buy
|725
|3.00
|1.8750
|1.8737
|0.0000
|1456
|2005.03.30 00:59
|close
|725
|3.00
|1.8766
|1.8737
|0.0000
|48.00
|6824.86
|1457
|2005.03.30 05:37
|buy
|726
|3.00
|1.8786
|1.8773
|0.0000
|1458
|2005.03.30 05:59
|close
|726
|3.00
|1.8800
|1.8773
|0.0000
|42.00
|6866.86
|1459
|2005.03.30 07:04
|buy
|727
|3.00
|1.8789
|1.8776
|0.0000
|1460
|2005.03.30 07:56
|close
|727
|3.00
|1.8798
|1.8776
|0.0000
|27.00
|6893.86
|1461
|2005.03.30 09:00
|buy
|728
|3.00
|1.8798
|1.8785
|0.0000
|1462
|2005.03.30 09:44
|close
|728
|3.00
|1.8807
|1.8785
|0.0000
|27.00
|6920.86
|1463
|2005.03.30 09:49
|buy
|729
|3.00
|1.8798
|1.8785
|0.0000
|1464
|2005.03.30 10:00
|close
|729
|3.00
|1.8804
|1.8785
|0.0000
|18.00
|6938.86
|1465
|2005.03.30 14:08
|buy
|730
|3.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|1466
|2005.03.30 14:41
|close
|730
|3.00
|1.8831
|1.8807
|0.0000
|33.00
|6971.86
|1467
|2005.03.30 14:46
|buy
|731
|3.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|1468
|2005.03.30 15:02
|s/l
|731
|3.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-39.00
|6932.86
|1469
|2005.03.30 15:20
|buy
|732
|3.00
|1.8801
|1.8788
|0.0000
|1470
|2005.03.30 15:30
|close
|732
|3.00
|1.8815
|1.8788
|0.0000
|42.00
|6974.86
|1471
|2005.03.30 15:30
|buy
|733
|3.00
|1.8800
|1.8787
|0.0000
|1472
|2005.03.30 15:30
|close
|733
|3.00
|1.8816
|1.8787
|0.0000
|48.00
|7022.86
|1473
|2005.03.30 15:30
|buy
|734
|3.00
|1.8800
|1.8787
|0.0000
|1474
|2005.03.30 15:32
|close
|734
|3.00
|1.8811
|1.8787
|0.0000
|33.00
|7055.86
|1475
|2005.03.31 10:11
|buy
|735
|3.00
|1.8818
|1.8805
|0.0000
|1476
|2005.03.31 11:00
|close
|735
|3.00
|1.8826
|1.8805
|0.0000
|24.00
|7079.86
|1477
|2005.03.31 12:00
|buy
|736
|3.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|1478
|2005.03.31 12:59
|close
|736
|3.00
|1.8866
|1.8810
|0.0000
|129.00
|7208.86
|1479
|2005.03.31 15:59
|buy
|737
|3.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|1480
|2005.03.31 16:12
|close
|737
|3.00
|1.8893
|1.8870
|0.0000
|30.00
|7238.86
|1481
|2005.03.31 22:59
|buy
|738
|3.00
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|1482
|2005.03.31 23:00
|close
|738
|3.00
|1.8895
|1.8865
|0.0000
|51.00
|7289.86
|1483
|2005.04.01 07:42
|buy
|739
|3.00
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|1484
|2005.04.01 08:04
|s/l
|739
|3.00
|1.8859
|1.8859
|0.0000
|-39.00
|7250.86
|1485
|2005.04.01 13:00
|buy
|740
|3.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|1486
|2005.04.01 14:00
|s/l
|740
|3.00
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|-39.00
|7211.86
|1487
|2005.04.01 14:20
|buy
|741
|3.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|1488
|2005.04.01 14:59
|s/l
|741
|3.00
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|-39.00
|7172.86
|1489
|2005.04.04 07:00
|sell
|742
|3.00
|1.8790
|1.8803
|0.0000
|1490
|2005.04.04 07:59
|close
|742
|3.00
|1.8748
|1.8803
|0.0000
|126.00
|7298.86
|1491
|2005.04.04 09:06
|sell
|743
|3.00
|1.8777
|1.8790
|0.0000
|1492
|2005.04.04 09:47
|close
|743
|3.00
|1.8763
|1.8790
|0.0000
|42.00
|7340.86
|1493
|2005.04.05 00:00
|buy
|744
|3.00
|1.8757
|1.8744
|0.0000
|1494
|2005.04.05 01:15
|close
|744
|3.00
|1.8765
|1.8744
|0.0000
|24.00
|7364.86
|1495
|2005.04.05 05:59
|buy
|745
|3.00
|1.8754
|1.8741
|0.0000
|1496
|2005.04.05 06:10
|close
|745
|3.00
|1.8766
|1.8741
|0.0000
|36.00
|7400.86
|1497
|2005.04.05 08:01
|sell
|746
|3.00
|1.8748
|1.8761
|0.0000
|1498
|2005.04.05 08:24
|s/l
|746
|3.00
|1.8761
|1.8761
|0.0000
|-39.00
|7361.86
|1499
|2005.04.05 08:33
|sell
|747
|3.00
|1.8748
|1.8761
|0.0000
|1500
|2005.04.05 11:00
|close
|747
|3.00
|1.8740
|1.8761
|0.0000
|24.00
|7385.86
|1501
|2005.04.06 13:29
|sell
|748
|3.00
|1.8794
|1.8807
|0.0000
|1502
|2005.04.06 14:09
|close
|748
|3.00
|1.8785
|1.8807
|0.0000
|27.00
|7412.86
|1503
|2005.04.06 15:33
|sell
|749
|3.00
|1.8781
|1.8794
|0.0000
|1504
|2005.04.06 16:01
|s/l
|749
|3.00
|1.8794
|1.8794
|0.0000
|-39.00
|7373.86
|1505
|2005.04.07 05:06
|buy
|750
|3.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|1506
|2005.04.07 05:59
|close
|750
|3.00
|1.8836
|1.8810
|0.0000
|39.00
|7412.86
|1507
|2005.04.07 06:06
|buy
|751
|3.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|1508
|2005.04.07 06:54
|close
|751
|3.00
|1.8835
|1.8811
|0.0000
|33.00
|7445.86
|1509
|2005.04.07 08:52
|buy
|752
|3.00
|1.8824
|1.8811
|0.0000
|1510
|2005.04.07 08:59
|s/l
|752
|3.00
|1.8811
|1.8811
|0.0000
|-39.00
|7406.86
|1511
|2005.04.07 08:59
|buy
|753
|3.00
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|1512
|2005.04.07 09:59
|s/l
|753
|3.00
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|-39.00
|7367.86
|1513
|2005.04.08 07:00
|sell
|754
|3.00
|1.8692
|1.8705
|0.0000
|1514
|2005.04.08 08:57
|close
|754
|3.00
|1.8681
|1.8705
|0.0000
|33.00
|7400.86
|1515
|2005.04.11 12:00
|buy
|755
|3.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1516
|2005.04.11 12:04
|s/l
|755
|3.00
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|-39.00
|7361.86
|1517
|2005.04.11 12:12
|buy
|756
|3.00
|1.8885
|1.8872
|0.0000
|1518
|2005.04.11 12:25
|close
|756
|3.00
|1.8896
|1.8872
|0.0000
|33.00
|7394.86
|1519
|2005.04.11 12:57
|buy
|757
|3.00
|1.8886
|1.8873
|0.0000
|1520
|2005.04.11 12:59
|close
|757
|3.00
|1.8898
|1.8873
|0.0000
|36.00
|7430.86
|1521
|2005.04.11 14:21
|buy
|758
|3.00
|1.8886
|1.8873
|0.0000
|1522
|2005.04.11 14:56
|close
|758
|3.00
|1.8897
|1.8873
|0.0000
|33.00
|7463.86
|1523
|2005.04.12 00:18
|buy
|759
|3.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1524
|2005.04.12 01:27
|close
|759
|3.00
|1.8909
|1.8885
|0.0000
|33.00
|7496.86
|1525
|2005.04.12 03:21
|buy
|760
|3.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|1526
|2005.04.12 06:59
|close
|760
|3.00
|1.8934
|1.8894
|0.0000
|81.00
|7577.86
|1527
|2005.04.12 07:23
|buy
|761
|3.00
|1.8912
|1.8899
|0.0000
|1528
|2005.04.12 08:17
|close
|761
|3.00
|1.8925
|1.8899
|0.0000
|39.00
|7616.86
|1529
|2005.04.12 10:03
|buy
|762
|3.00
|1.8915
|1.8902
|0.0000
|1530
|2005.04.12 10:44
|close
|762
|3.00
|1.8926
|1.8902
|0.0000
|33.00
|7649.86
|1531
|2005.04.12 10:54
|buy
|763
|3.00
|1.8915
|1.8902
|0.0000
|1532
|2005.04.12 10:59
|close
|763
|3.00
|1.8936
|1.8902
|0.0000
|63.00
|7712.86
|1533
|2005.04.12 11:04
|buy
|764
|3.00
|1.8925
|1.8912
|0.0000
|1534
|2005.04.12 11:16
|close
|764
|3.00
|1.8936
|1.8912
|0.0000
|33.00
|7745.86
|1535
|2005.04.12 11:50
|buy
|765
|3.00
|1.8927
|1.8914
|0.0000
|1536
|2005.04.12 11:59
|close
|765
|3.00
|1.8942
|1.8914
|0.0000
|45.00
|7790.86
|1537
|2005.04.12 18:59
|sell
|766
|3.00
|1.8910
|1.8923
|0.0000
|1538
|2005.04.12 22:46
|s/l
|766
|3.00
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|-39.00
|7751.86
|1539
|2005.04.12 23:59
|buy
|767
|3.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1540
|2005.04.13 00:00
|close
|767
|3.00
|1.8918
|1.8885
|0.0000
|58.95
|7810.81
|1541
|2005.04.13 08:00
|buy
|768
|3.00
|1.8929
|1.8916
|0.0000
|1542
|2005.04.13 08:18
|close
|768
|3.00
|1.8940
|1.8916
|0.0000
|33.00
|7843.81
|1543
|2005.04.13 14:00
|sell
|769
|3.00
|1.8916
|1.8929
|0.0000
|1544
|2005.04.13 14:15
|close
|769
|3.00
|1.8904
|1.8929
|0.0000
|36.00
|7879.81
|1545
|2005.04.13 14:30
|sell
|770
|3.00
|1.8915
|1.8928
|0.0000
|1546
|2005.04.13 14:30
|s/l
|770
|3.00
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-39.00
|7840.81
|1547
|2005.04.13 14:30
|sell
|771
|3.00
|1.8928
|1.8941
|0.0000
|1548
|2005.04.13 14:31
|close
|771
|3.00
|1.8918
|1.8941
|0.0000
|30.00
|7870.81
|1549
|2005.04.13 14:31
|sell
|772
|3.00
|1.8919
|1.8932
|0.0000
|1550
|2005.04.13 14:47
|close
|772
|3.00
|1.8909
|1.8932
|0.0000
|30.00
|7900.81
|1551
|2005.04.13 14:47
|sell
|773
|3.00
|1.8920
|1.8933
|0.0000
|1552
|2005.04.13 14:47
|close
|773
|3.00
|1.8908
|1.8933
|0.0000
|36.00
|7936.81
|1553
|2005.04.13 14:59
|sell
|774
|3.00
|1.8922
|1.8935
|0.0000
|1554
|2005.04.13 17:05
|s/l
|774
|3.00
|1.8935
|1.8935
|0.0000
|-39.00
|7897.81
|1555
|2005.04.13 18:00
|buy
|775
|3.00
|1.8927
|1.8914
|0.0000
|1556
|2005.04.13 19:00
|close
|775
|3.00
|1.8940
|1.8914
|0.0000
|39.00
|7936.81
|1557
|2005.04.14 07:03
|sell
|776
|3.00
|1.8891
|1.8904
|0.0000
|1558
|2005.04.14 08:01
|close
|776
|3.00
|1.8880
|1.8904
|0.0000
|33.00
|7969.81
|1559
|2005.04.14 14:28
|sell
|777
|3.00
|1.8815
|1.8828
|0.0000
|1560
|2005.04.14 14:52
|close
|777
|3.00
|1.8807
|1.8828
|0.0000
|24.00
|7993.81
|1561
|2005.04.14 14:53
|sell
|778
|3.00
|1.8814
|1.8827
|0.0000
|1562
|2005.04.14 14:53
|close
|778
|3.00
|1.8805
|1.8827
|0.0000
|27.00
|8020.81
|1563
|2005.04.14 14:54
|sell
|779
|3.00
|1.8815
|1.8828
|0.0000
|1564
|2005.04.14 14:55
|close
|779
|3.00
|1.8807
|1.8828
|0.0000
|24.00
|8044.81
|1565
|2005.04.14 14:56
|sell
|780
|3.00
|1.8811
|1.8824
|0.0000
|1566
|2005.04.14 14:59
|close
|780
|3.00
|1.8802
|1.8824
|0.0000
|27.00
|8071.81
|1567
|2005.04.14 14:59
|sell
|781
|3.00
|1.8810
|1.8823
|0.0000
|1568
|2005.04.14 15:23
|close
|781
|3.00
|1.8798
|1.8823
|0.0000
|36.00
|8107.81
|1569
|2005.04.15 11:00
|buy
|782
|3.00
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1570
|2005.04.15 11:59
|close
|782
|3.00
|1.8870
|1.8818
|0.0000
|117.00
|8224.81
|1571
|2005.04.15 13:00
|buy
|783
|3.00
|1.8838
|1.8825
|0.0000
|1572
|2005.04.15 13:34
|close
|783
|3.00
|1.8852
|1.8825
|0.0000
|42.00
|8266.81
|1573
|2005.04.15 13:37
|buy
|784
|3.00
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|1574
|2005.04.15 13:40
|close
|784
|3.00
|1.8858
|1.8831
|0.0000
|42.00
|8308.81
|1575
|2005.04.15 13:40
|buy
|785
|3.00
|1.8841
|1.8828
|0.0000
|1576
|2005.04.15 13:40
|close
|785
|3.00
|1.8858
|1.8828
|0.0000
|51.00
|8359.81
|1577
|2005.04.18 06:59
|sell
|786
|3.00
|1.8924
|1.8937
|0.0000
|1578
|2005.04.18 07:59
|s/l
|786
|3.00
|1.8937
|1.8937
|0.0000
|-39.00
|8320.81
|1579
|2005.04.18 10:32
|buy
|787
|3.00
|1.8987
|1.8974
|0.0000
|1580
|2005.04.18 10:40
|close
|787
|3.00
|1.8997
|1.8974
|0.0000
|30.00
|8350.81
|1581
|2005.04.18 14:52
|buy
|788
|3.00
|1.8992
|1.8979
|0.0000
|1582
|2005.04.18 14:59
|close
|788
|3.00
|1.9040
|1.8979
|0.0000
|144.00
|8494.81
|1583
|2005.04.19 07:50
|buy
|789
|3.00
|1.9049
|1.9036
|0.0000
|1584
|2005.04.19 07:59
|close
|789
|3.00
|1.9090
|1.9036
|0.0000
|123.00
|8617.81
|1585
|2005.04.20 13:00
|sell
|790
|3.00
|1.9133
|1.9146
|0.0000
|1586
|2005.04.20 13:16
|s/l
|790
|3.00
|1.9146
|1.9146
|0.0000
|-39.00
|8578.81
|1587
|2005.04.20 13:17
|sell
|791
|3.00
|1.9148
|1.9161
|0.0000
|1588
|2005.04.20 14:59
|s/l
|791
|3.00
|1.9161
|1.9161
|0.0000
|-39.00
|8539.81
|1589
|2005.04.20 16:32
|buy
|792
|3.00
|1.9176
|1.9163
|0.0000
|1590
|2005.04.20 17:00
|close
|792
|3.00
|1.9190
|1.9163
|0.0000
|42.00
|8581.81
|1591
|2005.04.20 18:15
|buy
|793
|3.00
|1.9184
|1.9171
|0.0000
|1592
|2005.04.20 18:44
|close
|793
|3.00
|1.9194
|1.9171
|0.0000
|30.00
|8611.81
|1593
|2005.04.20 18:54
|buy
|794
|3.00
|1.9185
|1.9172
|0.0000
|1594
|2005.04.20 19:59
|close
|794
|3.00
|1.9200
|1.9172
|0.0000
|45.00
|8656.81
|1595
|2005.04.21 08:53
|sell
|795
|3.00
|1.9174
|1.9187
|0.0000
|1596
|2005.04.21 08:59
|close
|795
|3.00
|1.9132
|1.9187
|0.0000
|126.00
|8782.81
|1597
|2005.04.21 13:29
|sell
|796
|3.00
|1.9098
|1.9111
|0.0000
|1598
|2005.04.21 13:40
|close
|796
|3.00
|1.9089
|1.9111
|0.0000
|27.00
|8809.81
|1599
|2005.04.21 14:59
|sell
|797
|3.00
|1.9130
|1.9143
|0.0000
|1600
|2005.04.21 15:02
|close
|797
|3.00
|1.9087
|1.9143
|0.0000
|129.00
|8938.81
|1601
|2005.04.21 17:21
|sell
|798
|3.00
|1.9106
|1.9119
|0.0000
|1602
|2005.04.21 17:43
|close
|798
|3.00
|1.9096
|1.9119
|0.0000
|30.00
|8968.81
|1603
|2005.04.21 17:46
|sell
|799
|3.00
|1.9091
|1.9104
|0.0000
|1604
|2005.04.21 17:59
|close
|799
|3.00
|1.9082
|1.9104
|0.0000
|27.00
|8995.81
|1605
|2005.04.21 19:02
|sell
|800
|3.00
|1.9087
|1.9100
|0.0000
|1606
|2005.04.21 21:59
|close
|800
|3.00
|1.9076
|1.9100
|0.0000
|33.00
|9028.81
|1607
|2005.04.22 08:59
|buy
|801
|3.00
|1.9098
|1.9085
|0.0000
|1608
|2005.04.22 09:40
|close
|801
|3.00
|1.9113
|1.9085
|0.0000
|45.00
|9073.81
|1609
|2005.04.22 19:00
|buy
|802
|3.00
|1.9137
|1.9124
|0.0000
|1610
|2005.04.24 23:00
|close
|802
|3.00
|1.9162
|1.9124
|0.0000
|75.00
|9148.81
|1611
|2005.04.25 14:06
|sell
|803
|3.00
|1.9112
|1.9125
|0.0000
|1612
|2005.04.25 14:25
|close
|803
|3.00
|1.9100
|1.9125
|0.0000
|36.00
|9184.81
|1613
|2005.04.25 14:59
|sell
|804
|3.00
|1.9112
|1.9125
|0.0000
|1614
|2005.04.26 03:59
|s/l
|804
|3.00
|1.9125
|1.9125
|0.0000
|-38.35
|9146.45
|1615
|2005.04.26 08:59
|sell
|805
|3.00
|1.9073
|1.9086
|0.0000
|1616
|2005.04.26 08:59
|close
|805
|3.00
|1.9062
|1.9086
|0.0000
|33.00
|9179.45
|1617
|2005.04.26 11:00
|sell
|806
|3.00
|1.9062
|1.9075
|0.0000
|1618
|2005.04.26 12:00
|close
|806
|3.00
|1.9053
|1.9075
|0.0000
|27.00
|9206.45
|1619
|2005.04.27 07:00
|sell
|807
|3.00
|1.9020
|1.9033
|0.0000
|1620
|2005.04.27 08:38
|close
|807
|3.00
|1.9007
|1.9033
|0.0000
|39.00
|9245.45
|1621
|2005.04.27 15:59
|buy
|808
|3.00
|1.9048
|1.9035
|0.0000
|1622
|2005.04.27 16:59
|s/l
|808
|3.00
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-39.00
|9206.45
|1623
|2005.04.28 06:59
|buy
|809
|3.00
|1.9038
|1.9025
|0.0000
|1624
|2005.04.28 10:00
|s/l
|809
|3.00
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-39.00
|9167.45
|1625
|2005.04.28 12:00
|buy
|810
|3.00
|1.9042
|1.9029
|0.0000
|1626
|2005.04.28 12:56
|close
|810
|3.00
|1.9055
|1.9029
|0.0000
|39.00
|9206.45
|1627
|2005.04.28 12:59
|buy
|811
|3.00
|1.9057
|1.9044
|0.0000
|1628
|2005.04.28 13:22
|close
|811
|3.00
|1.9067
|1.9044
|0.0000
|30.00
|9236.45
|1629
|2005.04.29 07:00
|buy
|812
|3.00
|1.9125
|1.9112
|0.0000
|1630
|2005.04.29 07:45
|close
|812
|3.00
|1.9136
|1.9112
|0.0000
|33.00
|9269.45
|1631
|2005.04.29 07:49
|buy
|813
|3.00
|1.9125
|1.9112
|0.0000
|1632
|2005.04.29 07:49
|close
|813
|3.00
|1.9135
|1.9112
|0.0000
|30.00
|9299.45
|1633
|2005.04.29 10:19
|buy
|814
|3.00
|1.9118
|1.9105
|0.0000
|1634
|2005.04.29 10:30
|close
|814
|3.00
|1.9127
|1.9105
|0.0000
|27.00
|9326.45
|1635
|2005.04.29 10:35
|buy
|815
|3.00
|1.9118
|1.9105
|0.0000
|1636
|2005.04.29 11:28
|close
|815
|3.00
|1.9127
|1.9105
|0.0000
|27.00
|9353.45
|1637
|2005.05.02 08:22
|sell
|816
|3.00
|1.9042
|1.9055
|0.0000
|1638
|2005.05.02 08:40
|close
|816
|3.00
|1.9032
|1.9055
|0.0000
|30.00
|9383.45
|1639
|2005.05.03 11:59
|sell
|817
|3.00
|1.8917
|1.8930
|0.0000
|1640
|2005.05.03 12:56
|close
|817
|3.00
|1.8904
|1.8930
|0.0000
|39.00
|9422.45
|1641
|2005.05.03 15:59
|sell
|818
|3.00
|1.8919
|1.8932
|0.0000
|1642
|2005.05.03 16:21
|close
|818
|3.00
|1.8910
|1.8932
|0.0000
|27.00
|9449.45
|1643
|2005.05.04 05:59
|buy
|819
|3.00
|1.9000
|1.8987
|0.0000
|1644
|2005.05.04 06:22
|close
|819
|3.00
|1.9015
|1.8987
|0.0000
|45.00
|9494.45
|1645
|2005.05.04 15:28
|buy
|820
|3.00
|1.9007
|1.8994
|0.0000
|1646
|2005.05.04 15:55
|close
|820
|3.00
|1.9021
|1.8994
|0.0000
|42.00
|9536.45
|1647
|2005.05.05 13:54
|buy
|821
|3.00
|1.9040
|1.9027
|0.0000
|1648
|2005.05.05 14:35
|close
|821
|3.00
|1.9048
|1.9027
|0.0000
|24.00
|9560.45
|1649
|2005.05.05 17:00
|buy
|822
|3.00
|1.9046
|1.9033
|0.0000
|1650
|2005.05.05 18:38
|close
|822
|3.00
|1.9056
|1.9033
|0.0000
|30.00
|9590.45
|1651
|2005.05.05 21:00
|buy
|823
|3.00
|1.9049
|1.9036
|0.0000
|1652
|2005.05.05 21:14
|close
|823
|3.00
|1.9064
|1.9036
|0.0000
|45.00
|9635.45
|1653
|2005.05.05 21:27
|buy
|824
|3.00
|1.9053
|1.9040
|0.0000
|1654
|2005.05.05 21:59
|s/l
|824
|3.00
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-39.00
|9596.45
|1655
|2005.05.06 00:47
|sell
|825
|3.00
|1.9011
|1.9024
|0.0000
|1656
|2005.05.06 01:06
|s/l
|825
|3.00
|1.9024
|1.9024
|0.0000
|-39.00
|9557.45
|1657
|2005.05.06 14:30
|sell
|826
|3.00
|1.8946
|1.8959
|0.0000
|1658
|2005.05.06 14:33
|close
|826
|3.00
|1.8937
|1.8959
|0.0000
|27.00
|9584.45
|1659
|2005.05.06 14:35
|sell
|827
|3.00
|1.8940
|1.8953
|0.0000
|1660
|2005.05.06 14:44
|close
|827
|3.00
|1.8926
|1.8953
|0.0000
|42.00
|9626.45
|1661
|2005.05.06 14:44
|sell
|828
|3.00
|1.8940
|1.8953
|0.0000
|1662
|2005.05.06 14:44
|close
|828
|3.00
|1.8926
|1.8953
|0.0000
|42.00
|9668.45
|1663
|2005.05.08 23:24
|sell
|829
|3.00
|1.8909
|1.8922
|0.0000
|1664
|2005.05.08 23:48
|close
|829
|3.00
|1.8892
|1.8922
|0.0000
|51.00
|9719.45
|1665
|2005.05.09 07:24
|sell
|830
|3.00
|1.8876
|1.8889
|0.0000
|1666
|2005.05.09 07:45
|close
|830
|3.00
|1.8867
|1.8889
|0.0000
|27.00
|9746.45
|1667
|2005.05.09 07:59
|sell
|831
|3.00
|1.8876
|1.8889
|0.0000
|1668
|2005.05.09 07:59
|close
|831
|3.00
|1.8858
|1.8889
|0.0000
|54.00
|9800.45
|1669
|2005.05.09 08:00
|sell
|832
|3.00
|1.8870
|1.8883
|0.0000
|1670
|2005.05.09 08:35
|close
|832
|3.00
|1.8862
|1.8883
|0.0000
|24.00
|9824.45
|1671
|2005.05.09 08:40
|sell
|833
|3.00
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|1672
|2005.05.09 08:40
|close
|833
|3.00
|1.8865
|1.8884
|0.0000
|18.00
|9842.45
|1673
|2005.05.09 08:41
|sell
|834
|3.00
|1.8870
|1.8883
|0.0000
|1674
|2005.05.09 08:44
|close
|834
|3.00
|1.8863
|1.8883
|0.0000
|21.00
|9863.45
|1675
|2005.05.10 07:59
|sell
|835
|3.00
|1.8789
|1.8802
|0.0000
|1676
|2005.05.10 08:16
|s/l
|835
|3.00
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-39.00
|9824.45
|1677
|2005.05.10 08:16
|sell
|836
|3.00
|1.8807
|1.8820
|0.0000
|1678
|2005.05.10 08:18
|close
|836
|3.00
|1.8794
|1.8820
|0.0000
|39.00
|9863.45
|1679
|2005.05.10 08:22
|sell
|837
|3.00
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|1680
|2005.05.10 08:48
|close
|837
|3.00
|1.8777
|1.8801
|0.0000
|33.00
|9896.45
|1681
|2005.05.10 08:59
|sell
|838
|3.00
|1.8806
|1.8819
|0.0000
|1682
|2005.05.10 09:59
|close
|838
|3.00
|1.8794
|1.8819
|0.0000
|36.00
|9932.45
|1683
|2005.05.10 10:59
|sell
|839
|3.00
|1.8834
|1.8847
|0.0000
|1684
|2005.05.10 11:59
|close
|839
|3.00
|1.8823
|1.8847
|0.0000
|33.00
|9965.45
|1685
|2005.05.10 14:00
|sell
|840
|3.00
|1.8829
|1.8842
|0.0000
|1686
|2005.05.10 14:26
|close
|840
|3.00
|1.8817
|1.8842
|0.0000
|36.00
|10001.46
|1687
|2005.05.11 09:00
|buy
|841
|3.00
|1.8853
|1.8840
|0.0000
|1688
|2005.05.11 09:25
|close
|841
|3.00
|1.8859
|1.8840
|0.0000
|18.00
|10019.46
|1689
|2005.05.11 09:25
|buy
|842
|3.00
|1.8863
|1.8850
|0.0000
|1690
|2005.05.11 09:52
|s/l
|842
|3.00
|1.8850
|1.8850
|0.0000
|-39.00
|9980.45
|1691
|2005.05.11 09:52
|buy
|843
|3.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|1692
|2005.05.11 09:55
|close
|843
|3.00
|1.8855
|1.8836
|0.0000
|18.00
|9998.45
|1693
|2005.05.11 09:55
|buy
|844
|3.00
|1.8858
|1.8845
|0.0000
|1694
|2005.05.11 09:57
|close
|844
|3.00
|1.8864
|1.8845
|0.0000
|18.00
|10016.46
|1695
|2005.05.11 09:57
|buy
|845
|3.00
|1.8861
|1.8848
|0.0000
|1696
|2005.05.11 09:59
|s/l
|845
|3.00
|1.8848
|1.8848
|0.0000
|-39.00
|9977.45
|1697
|2005.05.11 09:59
|buy
|846
|3.00
|1.8850
|1.8837
|0.0000
|1698
|2005.05.11 10:59
|s/l
|846
|3.00
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-39.00
|9938.45
|1699
|2005.05.11 15:08
|sell
|847
|3.00
|1.8761
|1.8774
|0.0000
|1700
|2005.05.11 15:09
|close
|847
|3.00
|1.8750
|1.8774
|0.0000
|33.00
|9971.45
|1701
|2005.05.11 19:00
|sell
|848
|3.00
|1.8721
|1.8734
|0.0000
|1702
|2005.05.11 22:59
|s/l
|848
|3.00
|1.8734
|1.8734
|0.0000
|-39.00
|9932.45
|1703
|2005.05.11 22:59
|sell
|849
|3.00
|1.8732
|1.8745
|0.0000
|1704
|2005.05.11 23:07
|close
|849
|3.00
|1.8721
|1.8745
|0.0000
|33.00
|9965.45
|1705
|2005.05.12 05:22
|sell
|850
|3.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1706
|2005.05.12 05:59
|close
|850
|3.00
|1.8708
|1.8735
|0.0000
|42.00
|10007.46
|1707
|2005.05.12 08:34
|sell
|851
|3.00
|1.8666
|1.8679
|0.0000
|1708
|2005.05.12 08:34
|close
|851
|3.00
|1.8650
|1.8679
|0.0000
|48.00
|10055.46
|1709
|2005.05.12 08:35
|sell
|852
|3.00
|1.8672
|1.8685
|0.0000
|1710
|2005.05.12 08:59
|close
|852
|3.00
|1.8654
|1.8685
|0.0000
|54.00
|10109.46
|1711
|2005.05.12 09:00
|sell
|853
|3.00
|1.8668
|1.8681
|0.0000
|1712
|2005.05.12 09:20
|close
|853
|3.00
|1.8657
|1.8681
|0.0000
|33.00
|10142.46
|1713
|2005.05.12 09:59
|sell
|854
|3.00
|1.8676
|1.8689
|0.0000
|1714
|2005.05.12 10:59
|s/l
|854
|3.00
|1.8689
|1.8689
|0.0000
|-39.00
|10103.46
|1715
|2005.05.13 14:24
|sell
|855
|3.00
|1.8557
|1.8570
|0.0000
|1716
|2005.05.13 14:25
|close
|855
|3.00
|1.8546
|1.8570
|0.0000
|33.00
|10136.46
|1717
|2005.05.13 17:00
|sell
|856
|3.00
|1.8509
|1.8522
|0.0000
|1718
|2005.05.13 19:00
|close
|856
|3.00
|1.8497
|1.8522
|0.0000
|36.00
|10172.46
|1719
|2005.05.16 08:46
|sell
|857
|3.00
|1.8415
|1.8428
|0.0000
|1720
|2005.05.16 09:00
|s/l
|857
|3.00
|1.8428
|1.8428
|0.0000
|-39.00
|10133.46
|1721
|2005.05.16 09:00
|sell
|858
|3.00
|1.8433
|1.8446
|0.0000
|1722
|2005.05.16 09:23
|close
|858
|3.00
|1.8418
|1.8446
|0.0000
|45.00
|10178.46
|1723
|2005.05.16 11:47
|sell
|859
|3.00
|1.8384
|1.8397
|0.0000
|1724
|2005.05.16 12:00
|close
|859
|3.00
|1.8374
|1.8397
|0.0000
|30.00
|10208.46
|1725
|2005.05.16 15:00
|sell
|860
|3.00
|1.8366
|1.8379
|0.0000
|1726
|2005.05.16 15:00
|close
|860
|3.00
|1.8349
|1.8379
|0.0000
|51.00
|10259.46
|1727
|2005.05.16 15:14
|sell
|861
|3.00
|1.8366
|1.8379
|0.0000
|1728
|2005.05.16 15:28
|close
|861
|3.00
|1.8352
|1.8379
|0.0000
|42.00
|10301.46
|1729
|2005.05.16 15:32
|sell
|862
|3.00
|1.8367
|1.8380
|0.0000
|1730
|2005.05.16 18:12
|s/l
|862
|3.00
|1.8380
|1.8380
|0.0000
|-39.00
|10262.46
|1731
|2005.05.17 10:37
|buy
|863
|3.00
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|1732
|2005.05.17 11:00
|close
|863
|3.00
|1.8404
|1.8375
|0.0000
|48.00
|10310.46
|1733
|2005.05.17 18:00
|sell
|864
|3.00
|1.8397
|1.8410
|0.0000
|1734
|2005.05.17 18:59
|close
|864
|3.00
|1.8368
|1.8410
|0.0000
|87.00
|10397.46
|1735
|2005.05.17 20:00
|sell
|865
|3.00
|1.8342
|1.8355
|0.0000
|1736
|2005.05.17 21:35
|s/l
|865
|3.00
|1.8355
|1.8355
|0.0000
|-39.00
|10358.46
|1737
|2005.05.18 02:02
|sell
|866
|3.00
|1.8317
|1.8330
|0.0000
|1738
|2005.05.18 02:08
|close
|866
|3.00
|1.8306
|1.8330
|0.0000
|33.00
|10391.46
|1739
|2005.05.18 02:18
|sell
|867
|3.00
|1.8317
|1.8330
|0.0000
|1740
|2005.05.18 04:59
|s/l
|867
|3.00
|1.8330
|1.8330
|0.0000
|-39.00
|10352.46
|1741
|2005.05.18 13:11
|buy
|868
|3.00
|1.8328
|1.8315
|0.0000
|1742
|2005.05.18 13:25
|close
|868
|3.00
|1.8342
|1.8315
|0.0000
|42.00
|10394.46
|1743
|2005.05.18 13:25
|buy
|869
|3.00
|1.8344
|1.8331
|0.0000
|1744
|2005.05.18 13:27
|s/l
|869
|3.00
|1.8331
|1.8331
|0.0000
|-39.00
|10355.46
|1745
|2005.05.18 13:27
|buy
|870
|3.00
|1.8333
|1.8320
|0.0000
|1746
|2005.05.18 14:30
|close
|870
|3.00
|1.8346
|1.8320
|0.0000
|39.00
|10394.46
|1747
|2005.05.19 04:23
|buy
|871
|3.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|1748
|2005.05.19 05:59
|s/l
|871
|3.00
|1.8392
|1.8392
|0.0000
|-39.00
|10355.46
|1749
|2005.05.19 09:01
|buy
|872
|3.00
|1.8404
|1.8391
|0.0000
|1750
|2005.05.19 09:31
|s/l
|872
|3.00
|1.8391
|1.8391
|0.0000
|-39.00
|10316.46
|1751
|2005.05.23 15:17
|buy
|873
|3.00
|1.8277
|1.8264
|0.0000
|1752
|2005.05.23 15:45
|close
|873
|3.00
|1.8291
|1.8264
|0.0000
|42.00
|10358.46
|1753
|2005.05.24 07:21
|buy
|874
|3.00
|1.8301
|1.8288
|0.0000
|1754
|2005.05.24 07:59
|close
|874
|3.00
|1.8314
|1.8288
|0.0000
|39.00
|10397.46
|1755
|2005.05.24 13:16
|buy
|875
|3.00
|1.8325
|1.8312
|0.0000
|1756
|2005.05.24 13:33
|close
|875
|3.00
|1.8334
|1.8312
|0.0000
|27.00
|10424.46
|1757
|2005.05.24 17:03
|sell
|876
|3.00
|1.8290
|1.8303
|0.0000
|1758
|2005.05.24 17:07
|close
|876
|3.00
|1.8277
|1.8303
|0.0000
|39.00
|10463.46
|1759
|2005.05.25 12:19
|sell
|877
|3.00
|1.8276
|1.8289
|0.0000
|1760
|2005.05.25 12:59
|s/l
|877
|3.00
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-39.00
|10424.46
|1761
|2005.05.25 12:59
|sell
|878
|3.00
|1.8292
|1.8305
|0.0000
|1762
|2005.05.25 13:59
|s/l
|878
|3.00
|1.8305
|1.8305
|0.0000
|-39.00
|10385.46
|1763
|2005.05.26 13:00
|sell
|879
|3.00
|1.8259
|1.8272
|0.0000
|1764
|2005.05.26 13:15
|close
|879
|3.00
|1.8243
|1.8272
|0.0000
|48.00
|10433.46
|1765
|2005.05.26 15:07
|sell
|880
|3.00
|1.8233
|1.8246
|0.0000
|1766
|2005.05.26 15:59
|close
|880
|3.00
|1.8208
|1.8246
|0.0000
|75.00
|10508.46
|1767
|2005.05.27 12:53
|buy
|881
|3.00
|1.8241
|1.8228
|0.0000
|1768
|2005.05.27 13:06
|s/l
|881
|3.00
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|-39.00
|10469.46
|1769
|2005.05.27 14:06
|sell
|882
|3.00
|1.8247
|1.8260
|0.0000
|1770
|2005.05.27 14:59
|close
|882
|3.00
|1.8236
|1.8260
|0.0000
|33.00
|10502.46
|1771
|2005.05.27 16:26
|sell
|883
|3.00
|1.8236
|1.8249
|0.0000
|1772
|2005.05.27 16:38
|close
|883
|3.00
|1.8228
|1.8249
|0.0000
|24.00
|10526.46
|1773
|2005.05.27 16:40
|sell
|884
|3.00
|1.8236
|1.8249
|0.0000
|1774
|2005.05.27 17:07
|close
|884
|3.00
|1.8228
|1.8249
|0.0000
|24.00
|10550.46
|1775
|2005.05.27 19:02
|sell
|885
|3.00
|1.8235
|1.8248
|0.0000
|1776
|2005.05.29 23:12
|close
|885
|3.00
|1.8220
|1.8248
|0.0000
|45.00
|10595.46
|1777
|2005.05.30 00:59
|sell
|886
|3.00
|1.8223
|1.8236
|0.0000
|1778
|2005.05.30 01:59
|s/l
|886
|3.00
|1.8236
|1.8236
|0.0000
|-39.00
|10556.46
|1779
|2005.05.30 15:00
|buy
|887
|3.00
|1.8229
|1.8216
|0.0000
|1780
|2005.05.31 00:59
|s/l
|887
|3.00
|1.8216
|1.8216
|0.0000
|-40.05
|10516.41
|1781
|2005.05.31 05:00
|sell
|888
|3.00
|1.8144
|1.8157
|0.0000
|1782
|2005.05.31 05:47
|close
|888
|3.00
|1.8133
|1.8157
|0.0000
|33.00
|10549.41
|1783
|2005.05.31 14:49
|buy
|889
|3.00
|1.8224
|1.8211
|0.0000
|1784
|2005.05.31 15:21
|close
|889
|3.00
|1.8233
|1.8211
|0.0000
|27.00
|10576.41
|1785
|2005.05.31 20:15
|sell
|890
|3.00
|1.8179
|1.8192
|0.0000
|1786
|2005.05.31 22:22
|modify
|890
|3.00
|1.8179
|1.8170
|0.0000
|1787
|2005.05.31 22:59
|s/l
|890
|3.00
|1.817018
|1.8170
|0.0000
|26.46
|10602.87
|1788
|2005.06.01 00:59
|sell
|891
|3.00
|1.8198
|1.8211
|0.0000
|1789
|2005.06.01 01:59
|s/l
|891
|3.00
|1.8211
|1.8211
|0.0000
|-39.00
|10563.87
|1790
|2005.06.01 11:27
|sell
|892
|3.00
|1.8143
|1.8156
|0.0000
|1791
|2005.06.01 11:36
|close
|892
|3.00
|1.8131
|1.8156
|0.0000
|36.00
|10599.87
|1792
|2005.06.01 23:13
|sell
|893
|3.00
|1.8112
|1.8125
|0.0000
|1793
|2005.06.02 01:59
|s/l
|893
|3.00
|1.8125
|1.8125
|0.0000
|-37.06
|10562.80
|1794
|2005.06.02 09:14
|buy
|894
|3.00
|1.8163
|1.8150
|0.0000
|1795
|2005.06.02 09:17
|close
|894
|3.00
|1.8177
|1.8150
|0.0000
|42.00
|10604.80
|1796
|2005.06.02 09:29
|buy
|895
|3.00
|1.8164
|1.8151
|0.0000
|1797
|2005.06.02 09:36
|close
|895
|3.00
|1.8178
|1.8151
|0.0000
|42.00
|10646.80
|1798
|2005.06.02 12:00
|buy
|896
|3.00
|1.8150
|1.8137
|0.0000
|1799
|2005.06.02 13:59
|s/l
|896
|3.00
|1.8137
|1.8137
|0.0000
|-39.00
|10607.80
|1800
|2005.06.02 14:00
|sell
|897
|3.00
|1.8155
|1.8168
|0.0000
|1801
|2005.06.02 14:25
|modify
|897
|3.00
|1.8155
|1.8154
|0.0000
|1802
|2005.06.02 14:26
|close
|897
|3.00
|1.8146
|1.8154
|0.0000
|27.00
|10634.80
|1803
|2005.06.02 14:30
|sell
|898
|3.00
|1.8154
|1.8167
|0.0000
|1804
|2005.06.02 14:30
|modify
|898
|3.00
|1.8154
|1.8154
|0.0000
|1805
|2005.06.02 14:30
|close
|898
|3.00
|1.8144
|1.8154
|0.0000
|30.00
|10664.80
|1806
|2005.06.02 14:34
|sell
|899
|3.00
|1.8156
|1.8169
|0.0000
|1807
|2005.06.02 14:59
|s/l
|899
|3.00
|1.8169
|1.8169
|0.0000
|-39.00
|10625.80
|1808
|2005.06.02 14:59
|sell
|900
|3.00
|1.8168
|1.8181
|0.0000
|1809
|2005.06.02 15:00
|close
|900
|3.00
|1.8154
|1.8181
|0.0000
|42.00
|10667.80
|1810
|2005.06.02 15:00
|buy
|901
|3.00
|1.8155
|1.8142
|0.0000
|1811
|2005.06.02 16:21
|close
|901
|3.00
|1.8167
|1.8142
|0.0000
|36.00
|10703.80
|1812
|2005.06.02 19:46
|buy
|902
|3.00
|1.8159
|1.8146
|0.0000
|1813
|2005.06.03 00:59
|close
|902
|3.00
|1.8188
|1.8146
|0.0000
|85.95
|10789.75
|1814
|2005.06.06 04:48
|buy
|903
|3.00
|1.8149
|1.8136
|0.0000
|1815
|2005.06.06 04:58
|close
|903
|3.00
|1.8160
|1.8136
|0.0000
|33.00
|10822.75
|1816
|2005.06.06 04:59
|buy
|904
|3.00
|1.8166
|1.8153
|0.0000
|1817
|2005.06.06 06:00
|close
|904
|3.00
|1.8177
|1.8153
|0.0000
|33.00
|10855.75
|1818
|2005.06.07 10:39
|buy
|905
|3.00
|1.8313
|1.8300
|0.0000
|1819
|2005.06.07 12:59
|s/l
|905
|3.00
|1.8300
|1.8300
|0.0000
|-39.00
|10816.75
|1820
|2005.06.07 17:23
|buy
|906
|3.00
|1.8337
|1.8324
|0.0000
|1821
|2005.06.07 18:59
|close
|906
|3.00
|1.8346
|1.8324
|0.0000
|27.00
|10843.75
|1822
|2005.06.07 21:00
|buy
|907
|3.00
|1.8345
|1.8332
|0.0000
|1823
|2005.06.07 21:59
|close
|907
|3.00
|1.8350
|1.8332
|0.0000
|15.00
|10858.75
|1824
|2005.06.07 22:59
|buy
|908
|3.00
|1.8332
|1.8319
|0.0000
|1825
|2005.06.07 23:18
|close
|908
|3.00
|1.8347
|1.8319
|0.0000
|45.00
|10903.75
|1826
|2005.06.08 07:00
|buy
|909
|3.00
|1.8365
|1.8352
|0.0000
|1827
|2005.06.08 07:16
|close
|909
|3.00
|1.8373
|1.8352
|0.0000
|24.00
|10927.75
|1828
|2005.06.08 10:00
|buy
|910
|3.00
|1.8369
|1.8356
|0.0000
|1829
|2005.06.08 10:59
|s/l
|910
|3.00
|1.8356
|1.8356
|0.0000
|-39.00
|10888.75
|1830
|2005.06.08 10:59
|buy
|911
|3.00
|1.8352
|1.8339
|0.0000
|1831
|2005.06.08 11:41
|close
|911
|3.00
|1.8364
|1.8339
|0.0000
|36.00
|10924.75
|1832
|2005.06.08 15:00
|buy
|912
|3.00
|1.8363
|1.8350
|0.0000
|1833
|2005.06.08 15:18
|close
|912
|3.00
|1.8372
|1.8350
|0.0000
|27.00
|10951.75
|1834
|2005.06.08 15:40
|buy
|913
|3.00
|1.8367
|1.8354
|0.0000
|1835
|2005.06.08 15:56
|close
|913
|3.00
|1.8376
|1.8354
|0.0000
|27.00
|10978.75
|1836
|2005.06.08 15:59
|buy
|914
|3.00
|1.8368
|1.8355
|0.0000
|1837
|2005.06.08 16:59
|s/l
|914
|3.00
|1.8355
|1.8355
|0.0000
|-39.00
|10939.75
|1838
|2005.06.09 07:00
|sell
|915
|3.00
|1.8254
|1.8267
|0.0000
|1839
|2005.06.09 09:01
|close
|915
|3.00
|1.8243
|1.8267
|0.0000
|33.00
|10972.75
|1840
|2005.06.09 12:00
|sell
|916
|3.00
|1.8245
|1.8258
|0.0000
|1841
|2005.06.09 12:14
|close
|916
|3.00
|1.8232
|1.8258
|0.0000
|39.00
|11011.75
|1842
|2005.06.09 13:00
|sell
|917
|3.00
|1.8237
|1.8250
|0.0000
|1843
|2005.06.09 13:13
|close
|917
|3.00
|1.8226
|1.8250
|0.0000
|33.00
|11044.75
|1844
|2005.06.09 19:08
|sell
|918
|3.00
|1.8209
|1.8222
|0.0000
|1845
|2005.06.10 01:00
|s/l
|918
|3.00
|1.8222
|1.8222
|0.0000
|-38.35
|11006.40
|1846
|2005.06.10 10:46
|buy
|919
|3.00
|1.8240
|1.8227
|0.0000
|1847
|2005.06.10 12:00
|close
|919
|3.00
|1.8258
|1.8227
|0.0000
|54.00
|11060.40
|1848
|2005.06.10 17:00
|sell
|920
|3.00
|1.8134
|1.8147
|0.0000
|1849
|2005.06.10 17:05
|close
|920
|3.00
|1.8121
|1.8147
|0.0000
|39.00
|11099.40
|1850
|2005.06.10 19:12
|sell
|921
|3.00
|1.8128
|1.8141
|0.0000
|1851
|2005.06.13 01:59
|close
|921
|3.00
|1.8092
|1.8141
|0.0000
|108.65
|11208.04
|1852
|2005.06.13 10:42
|sell
|922
|3.00
|1.8052
|1.8065
|0.0000
|1853
|2005.06.13 10:59
|close
|922
|3.00
|1.8022
|1.8065
|0.0000
|90.00
|11298.04
|1854
|2005.06.13 11:20
|sell
|923
|3.00
|1.8049
|1.8062
|0.0000
|1855
|2005.06.13 11:25
|close
|923
|3.00
|1.8036
|1.8062
|0.0000
|39.00
|11337.04
|1856
|2005.06.13 11:59
|sell
|924
|3.00
|1.8042
|1.8055
|0.0000
|1857
|2005.06.13 13:13
|close
|924
|3.00
|1.8027
|1.8055
|0.0000
|45.00
|11382.04
|1858
|2005.06.14 00:00
|sell
|925
|3.00
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|1859
|2005.06.14 01:29
|modify
|925
|3.00
|1.8074
|1.8066
|0.0000
|1860
|2005.06.14 01:32
|close
|925
|3.00
|1.8052
|1.8066
|0.0000
|66.00
|11448.04
|1861
|2005.06.14 06:11
|sell
|926
|3.00
|1.8073
|1.8086
|0.0000
|1862
|2005.06.14 06:49
|close
|926
|3.00
|1.8062
|1.8086
|0.0000
|33.00
|11481.04
|1863
|2005.06.14 13:17
|buy
|927
|3.00
|1.8110
|1.8097
|0.0000
|1864
|2005.06.14 13:53
|s/l
|927
|3.00
|1.8097
|1.8097
|0.0000
|-39.00
|11442.04
|1865
|2005.06.14 13:59
|buy
|928
|3.00
|1.8074
|1.8061
|0.0000
|1866
|2005.06.14 15:13
|s/l
|928
|3.00
|1.8061
|1.8061
|0.0000
|-39.00
|11403.04
|1867
|2005.06.15 06:04
|buy
|929
|3.00
|1.8079
|1.8066
|0.0000
|1868
|2005.06.15 07:35
|close
|929
|3.00
|1.8099
|1.8066
|0.0000
|60.00
|11463.04
|1869
|2005.06.15 08:18
|buy
|930
|3.00
|1.8090
|1.8077
|0.0000
|1870
|2005.06.15 08:59
|s/l
|930
|3.00
|1.8077
|1.8077
|0.0000
|-39.00
|11424.04
|1871
|2005.06.15 12:02
|buy
|931
|3.00
|1.8081
|1.8068
|0.0000
|1872
|2005.06.15 12:32
|close
|931
|3.00
|1.8090
|1.8068
|0.0000
|27.00
|11451.04
|1873
|2005.06.15 16:35
|buy
|932
|3.00
|1.8203
|1.8190
|0.0000
|1874
|2005.06.15 16:59
|close
|932
|3.00
|1.8230
|1.8190
|0.0000
|81.00
|11532.04
|1875
|2005.06.15 17:31
|buy
|933
|3.00
|1.8219
|1.8206
|0.0000
|1876
|2005.06.15 17:59
|close
|933
|3.00
|1.8236
|1.8206
|0.0000
|51.00
|11583.04
|1877
|2005.06.16 17:00
|buy
|934
|3.00
|1.8197
|1.8184
|0.0000
|1878
|2005.06.16 17:59
|close
|934
|3.00
|1.8210
|1.8184
|0.0000
|39.00
|11622.04
|1879
|2005.06.17 15:46
|buy
|935
|3.00
|1.8231
|1.8218
|0.0000
|1880
|2005.06.17 15:59
|close
|935
|3.00
|1.8266
|1.8218
|0.0000
|105.00
|11727.04
|1881
|2005.06.17 16:00
|buy
|936
|3.00
|1.8254
|1.8241
|0.0000
|1882
|2005.06.17 17:59
|close
|936
|3.00
|1.8268
|1.8241
|0.0000
|42.00
|11769.04
|1883
|2005.06.17 20:11
|buy
|937
|3.00
|1.8297
|1.8284
|0.0000
|1884
|2005.06.19 23:00
|s/l
|937
|3.00
|1.8284
|1.8284
|0.0000
|-39.00
|11730.04
|1885
|2005.06.20 02:00
|buy
|938
|3.00
|1.8258
|1.8245
|0.0000
|1886
|2005.06.20 02:05
|close
|938
|3.00
|1.8268
|1.8245
|0.0000
|30.00
|11760.04
|1887
|2005.06.20 02:59
|buy
|939
|3.00
|1.8260
|1.8247
|0.0000
|1888
|2005.06.20 04:00
|close
|939
|3.00
|1.8270
|1.8247
|0.0000
|30.00
|11790.04
|1889
|2005.06.20 14:37
|sell
|940
|3.00
|1.8244
|1.8257
|0.0000
|1890
|2005.06.20 14:44
|close
|940
|3.00
|1.8237
|1.8257
|0.0000
|21.00
|11811.04
|1891
|2005.06.20 20:59
|sell
|941
|3.00
|1.8248
|1.8261
|0.0000
|1892
|2005.06.20 21:46
|close
|941
|3.00
|1.8237
|1.8261
|0.0000
|33.00
|11844.04
|1893
|2005.06.20 22:00
|buy
|942
|3.00
|1.8230
|1.8217
|0.0000
|1894
|2005.06.20 22:27
|close
|942
|3.00
|1.8239
|1.8217
|0.0000
|27.00
|11871.04
|1895
|2005.06.20 22:59
|buy
|943
|3.00
|1.8228
|1.8215
|0.0000
|1896
|2005.06.20 23:59
|s/l
|943
|3.00
|1.8215
|1.8215
|0.0000
|-39.00
|11832.04
|1897
|2005.06.21 00:58
|sell
|944
|3.00
|1.8222
|1.8235
|0.0000
|1898
|2005.06.21 03:59
|s/l
|944
|3.00
|1.8235
|1.8235
|0.0000
|-39.00
|11793.04
|1899
|2005.06.21 15:25
|buy
|945
|3.00
|1.8236
|1.8223
|0.0000
|1900
|2005.06.21 16:47
|close
|945
|3.00
|1.8243
|1.8223
|0.0000
|21.00
|11814.04
|1901
|2005.06.22 14:11
|sell
|946
|3.00
|1.8214
|1.8227
|0.0000
|1902
|2005.06.22 14:22
|close
|946
|3.00
|1.8203
|1.8227
|0.0000
|33.00
|11847.04
|1903
|2005.06.22 14:37
|sell
|947
|3.00
|1.8217
|1.8230
|0.0000
|1904
|2005.06.22 14:56
|close
|947
|3.00
|1.8206
|1.8230
|0.0000
|33.00
|11880.04
|1905
|2005.06.22 14:59
|sell
|948
|3.00
|1.8226
|1.8239
|0.0000
|1906
|2005.06.22 15:02
|close
|948
|3.00
|1.8215
|1.8239
|0.0000
|33.00
|11913.04
|1907
|2005.06.22 17:00
|sell
|949
|3.00
|1.8220
|1.8233
|0.0000
|1908
|2005.06.22 23:00
|close
|949
|3.00
|1.8210
|1.8233
|0.0000
|30.00
|11943.04
|1909
|2005.06.23 13:58
|sell
|950
|3.00
|1.8188
|1.8201
|0.0000
|1910
|2005.06.23 14:34
|s/l
|950
|3.00
|1.8201
|1.8201
|0.0000
|-39.00
|11904.04
|1911
|2005.06.23 17:00
|sell
|951
|3.00
|1.8182
|1.8195
|0.0000
|1912
|2005.06.23 18:32
|close
|951
|3.00
|1.8173
|1.8195
|0.0000
|27.00
|11931.04
|1913
|2005.06.24 06:13
|sell
|952
|3.00
|1.8173
|1.8186
|0.0000
|1914
|2005.06.24 06:14
|close
|952
|3.00
|1.8161
|1.8186
|0.0000
|36.00
|11967.04
|1915
|2005.06.24 12:06
|buy
|953
|3.00
|1.8211
|1.8198
|0.0000
|1916
|2005.06.24 12:20
|close
|953
|3.00
|1.8222
|1.8198
|0.0000
|33.00
|12000.04
|1917
|2005.06.24 15:02
|buy
|954
|3.00
|1.8205
|1.8192
|0.0000
|1918
|2005.06.24 15:03
|close
|954
|3.00
|1.8213
|1.8192
|0.0000
|24.00
|12024.04
|1919
|2005.06.24 17:25
|buy
|955
|3.00
|1.8220
|1.8207
|0.0000
|1920
|2005.06.24 19:59
|close
|955
|3.00
|1.8240
|1.8207
|0.0000
|60.00
|12084.04
|1921
|2005.06.27 06:01
|buy
|956
|3.00
|1.8238
|1.8225
|0.0000
|1922
|2005.06.27 06:59
|close
|956
|3.00
|1.8264
|1.8225
|0.0000
|78.00
|12162.04
|1923
|2005.06.27 08:44
|buy
|957
|3.00
|1.8282
|1.8269
|0.0000
|1924
|2005.06.27 10:00
|close
|957
|3.00
|1.8291
|1.8269
|0.0000
|27.00
|12189.04
|1925
|2005.06.27 17:16
|buy
|958
|3.00
|1.8270
|1.8257
|0.0000
|1926
|2005.06.27 18:00
|close
|958
|3.00
|1.8284
|1.8257
|0.0000
|42.00
|12231.04
|1927
|2005.06.28 10:06
|sell
|959
|3.00
|1.8222
|1.8235
|0.0000
|1928
|2005.06.28 10:40
|close
|959
|3.00
|1.8209
|1.8235
|0.0000
|39.00
|12270.04
|1929
|2005.06.28 14:23
|sell
|960
|3.00
|1.8188
|1.8201
|0.0000
|1930
|2005.06.28 14:59
|close
|960
|3.00
|1.8174
|1.8201
|0.0000
|42.00
|12312.04
|1931
|2005.06.28 21:13
|sell
|961
|3.00
|1.8167
|1.8180
|0.0000
|1932
|2005.06.29 05:00
|s/l
|961
|3.00
|1.8180
|1.8180
|0.0000
|-38.35
|12273.69
|1933
|2005.06.29 08:14
|sell
|962
|3.00
|1.8161
|1.8174
|0.0000
|1934
|2005.06.29 08:17
|close
|962
|3.00
|1.8150
|1.8174
|0.0000
|33.00
|12306.69
|1935
|2005.06.29 15:59
|sell
|963
|3.00
|1.8076
|1.8089
|0.0000
|1936
|2005.06.29 16:00
|modify
|963
|3.00
|1.8076
|1.8066
|0.0000
|1937
|2005.06.29 16:00
|close
|963
|3.00
|1.8053
|1.8066
|0.0000
|69.00
|12375.69
|1938
|2005.06.30 07:00
|buy
|964
|3.00
|1.8066
|1.8053
|0.0000
|1939
|2005.06.30 07:57
|close
|964
|3.00
|1.8081
|1.8053
|0.0000
|45.00
|12420.69
|1940
|2005.06.30 23:00
|sell
|965
|3.00
|1.7917
|1.7930
|0.0000
|1941
|2005.06.30 23:58
|close
|965
|3.00
|1.7906
|1.7930
|0.0000
|33.00
|12453.69
|1942
|2005.07.01 08:59
|sell
|966
|3.00
|1.7804
|1.7817
|0.0000
|1943
|2005.07.01 08:59
|close
|966
|3.00
|1.7776
|1.7817
|0.0000
|84.00
|12537.69
|1944
|2005.07.01 09:01
|sell
|967
|3.00
|1.7820
|1.7833
|0.0000
|1945
|2005.07.01 09:20
|close
|967
|3.00
|1.7803
|1.7833
|0.0000
|51.00
|12588.69
|1946
|2005.07.01 09:20
|sell
|968
|3.00
|1.7809
|1.7822
|0.0000
|1947
|2005.07.01 09:21
|close
|968
|3.00
|1.7795
|1.7822
|0.0000
|42.00
|12630.69
|1948
|2005.07.01 09:23
|sell
|969
|3.00
|1.7784
|1.7797
|0.0000
|1949
|2005.07.01 09:33
|close
|969
|3.00
|1.7773
|1.7797
|0.0000
|33.00
|12663.69
|1950
|2005.07.01 09:59
|sell
|970
|3.00
|1.7826
|1.7839
|0.0000
|1951
|2005.07.01 10:41
|modify
|970
|3.00
|1.7826
|1.7824
|0.0000
|1952
|2005.07.01 10:41
|close
|970
|3.00
|1.7794
|1.7824
|0.0000
|96.00
|12759.69
|1953
|2005.07.04 22:50
|sell
|971
|3.00
|1.7593
|1.7606
|0.0000
|1954
|2005.07.04 23:59
|s/l
|971
|3.00
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|-39.00
|12720.69
|1955
|2005.07.05 08:00
|sell
|972
|3.00
|1.7578
|1.7591
|0.0000
|1956
|2005.07.05 08:29
|close
|972
|3.00
|1.7561
|1.7591
|0.0000
|51.00
|12771.69
|1957
|2005.07.05 08:59
|sell
|973
|3.00
|1.7599
|1.7612
|0.0000
|1958
|2005.07.05 09:59
|close
|973
|3.00
|1.7557
|1.7612
|0.0000
|126.00
|12897.69
|1959
|2005.07.05 10:25
|sell
|974
|3.00
|1.7570
|1.7583
|0.0000
|1960
|2005.07.05 10:30
|close
|974
|3.00
|1.7548
|1.7583
|0.0000
|66.00
|12963.69
|1961
|2005.07.05 10:35
|sell
|975
|3.00
|1.7569
|1.7582
|0.0000
|1962
|2005.07.05 10:59
|close
|975
|3.00
|1.7547
|1.7582
|0.0000
|66.00
|13029.69
|1963
|2005.07.05 11:34
|sell
|976
|3.00
|1.7561
|1.7574
|0.0000
|1964
|2005.07.05 11:59
|close
|976
|3.00
|1.7532
|1.7574
|0.0000
|87.00
|13116.69
|1965
|2005.07.05 15:00
|sell
|977
|3.00
|1.7568
|1.7581
|0.0000
|1966
|2005.07.05 15:23
|close
|977
|3.00
|1.7559
|1.7581
|0.0000
|27.00
|13143.69
|1967
|2005.07.05 15:38
|sell
|978
|3.00
|1.7564
|1.7577
|0.0000
|1968
|2005.07.05 15:46
|s/l
|978
|3.00
|1.7577
|1.7577
|0.0000
|-39.00
|13104.69
|1969
|2005.07.05 15:46
|sell
|979
|3.00
|1.7575
|1.7588
|0.0000
|1970
|2005.07.05 15:55
|close
|979
|3.00
|1.7565
|1.7588
|0.0000
|30.00
|13134.69
|1971
|2005.07.05 15:56
|sell
|980
|3.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|1972
|2005.07.05 16:56
|close
|980
|3.00
|1.7548
|1.7578
|0.0000
|51.00
|13185.69
|1973
|2005.07.05 17:38
|sell
|981
|3.00
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|1974
|2005.07.05 19:59
|s/l
|981
|3.00
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-39.00
|13146.69
|1975
|2005.07.06 23:00
|sell
|982
|3.00
|1.7540
|1.7553
|0.0000
|1976
|2005.07.06 23:37
|close
|982
|3.00
|1.7523
|1.7553
|0.0000
|51.00
|13197.69
|1977
|2005.07.07 03:59
|sell
|983
|3.00
|1.7516
|1.7529
|0.0000
|1978
|2005.07.07 03:59
|close
|983
|3.00
|1.7502
|1.7529
|0.0000
|42.00
|13239.69
|1979
|2005.07.07 09:45
|sell
|984
|3.00
|1.7527
|1.7540
|0.0000
|1980
|2005.07.07 09:59
|modify
|984
|3.00
|1.7527
|1.7465
|0.0000
|1981
|2005.07.07 10:00
|close
|984
|3.00
|1.7421
|1.7465
|0.0000
|318.00
|13557.69
|1982
|2005.07.07 10:59
|sell
|985
|3.00
|1.7469
|1.7482
|0.0000
|1983
|2005.07.07 10:59
|modify
|985
|3.00
|1.7469
|1.7465
|0.0000
|1984
|2005.07.07 11:18
|s/l
|985
|3.00
|1.746511
|1.7465
|0.0000
|11.68
|13569.37
|1985
|2005.07.07 11:25
|sell
|986
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1986
|2005.07.07 11:25
|modify
|986
|3.00
|1.7478
|1.7465
|0.0000
|1987
|2005.07.07 11:25
|close
|986
|3.00
|1.7454
|1.7465
|0.0000
|72.00
|13641.37
|1988
|2005.07.07 11:26
|sell
|987
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1989
|2005.07.07 11:28
|modify
|987
|3.00
|1.7478
|1.7465
|0.0000
|1990
|2005.07.07 11:28
|close
|987
|3.00
|1.7455
|1.7465
|0.0000
|69.00
|13710.37
|1991
|2005.07.07 11:35
|sell
|988
|3.00
|1.7477
|1.7490
|0.0000
|1992
|2005.07.07 11:38
|modify
|988
|3.00
|1.7477
|1.7465
|0.0000
|1993
|2005.07.07 11:38
|s/l
|988
|3.00
|1.746511
|1.7465
|0.0000
|35.68
|13746.05
|1994
|2005.07.08 11:59
|sell
|989
|3.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|1995
|2005.07.08 12:10
|s/l
|989
|3.00
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|-39.00
|13707.05
|1996
|2005.07.08 13:59
|sell
|990
|3.00
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|1997
|2005.07.08 14:29
|modify
|990
|3.00
|1.7416
|1.7384
|0.0000
|1998
|2005.07.08 14:29
|close
|990
|3.00
|1.7361
|1.7384
|0.0000
|165.00
|13872.05
|1999
|2005.07.11 05:36
|buy
|991
|3.00
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|2000
|2005.07.11 05:56
|close
|991
|3.00
|1.7432
|1.7409
|0.0000
|30.00
|13902.05
|2001
|2005.07.12 15:57
|buy
|992
|3.00
|1.7716
|1.7703
|0.0000
|2002
|2005.07.12 15:59
|close
|992
|3.00
|1.7749
|1.7703
|0.0000
|99.00
|14001.05
|2003
|2005.07.13 10:00
|sell
|993
|3.00
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|2004
|2005.07.13 10:42
|close
|993
|3.00
|1.7647
|1.7681
|0.0000
|63.00
|14064.05
|2005
|2005.07.14 19:31
|sell
|994
|3.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|2006
|2005.07.14 19:37
|close
|994
|3.00
|1.7552
|1.7578
|0.0000
|39.00
|14103.05
|2007
|2005.07.15 08:27
|buy
|995
|3.00
|1.7614
|1.7601
|0.0000
|2008
|2005.07.15 08:38
|close
|995
|3.00
|1.7629
|1.7601
|0.0000
|45.00
|14148.05
|2009
|2005.07.15 09:59
|buy
|996
|3.00
|1.7598
|1.7585
|0.0000
|2010
|2005.07.15 11:04
|close
|996
|3.00
|1.7613
|1.7585
|0.0000
|45.00
|14193.05
|2011
|2005.07.18 09:58
|sell
|997
|3.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|2012
|2005.07.18 10:01
|close
|997
|3.00
|1.7477
|1.7500
|0.0000
|30.00
|14223.05
|2013
|2005.07.18 20:56
|sell
|998
|3.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|2014
|2005.07.18 21:59
|close
|998
|3.00
|1.7480
|1.7503
|0.0000
|30.00
|14253.05
|2015
|2005.07.18 23:00
|sell
|999
|3.00
|1.7483
|1.7496
|0.0000
|2016
|2005.07.19 01:59
|close
|999
|3.00
|1.7469
|1.7496
|0.0000
|42.65
|14295.69
|2017
|2005.07.19 09:59
|sell
|1000
|3.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|2018
|2005.07.19 10:00
|close
|1000
|3.00
|1.7399
|1.7438
|0.0000
|78.00
|14373.69
|2019
|2005.07.19 12:00
|sell
|1001
|3.00
|1.7424
|1.7437
|0.0000
|2020
|2005.07.19 12:28
|close
|1001
|3.00
|1.7413
|1.7437
|0.0000
|33.00
|14406.69
|2021
|2005.07.19 12:28
|sell
|1002
|3.00
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|2022
|2005.07.19 12:33
|close
|1002
|3.00
|1.7401
|1.7424
|0.0000
|30.00
|14436.69
|2023
|2005.07.19 14:00
|sell
|1003
|3.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|2024
|2005.07.19 14:59
|modify
|1003
|3.00
|1.7388
|1.7384
|0.0000
|2025
|2005.07.19 14:59
|close
|1003
|3.00
|1.7376
|1.7384
|0.0000
|36.00
|14472.69
|2026
|2005.07.19 15:00
|sell
|1004
|3.00
|1.7389
|1.7402
|0.0000
|2027
|2005.07.19 15:31
|modify
|1004
|3.00
|1.7389
|1.7384
|0.0000
|2028
|2005.07.19 15:31
|close
|1004
|3.00
|1.7376
|1.7384
|0.0000
|39.00
|14511.69
|2029
|2005.07.20 00:04
|sell
|1005
|3.00
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|2030
|2005.07.20 00:28
|modify
|1005
|3.00
|1.7397
|1.7384
|0.0000
|2031
|2005.07.20 00:28
|close
|1005
|3.00
|1.7375
|1.7384
|0.0000
|66.00
|14577.69
|2032
|2005.07.20 07:00
|sell
|1006
|3.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|2033
|2005.07.20 08:06
|close
|1006
|3.00
|1.7363
|1.7389
|0.0000
|39.00
|14616.69
|2034
|2005.07.20 09:04
|sell
|1007
|3.00
|1.7372
|1.7385
|0.0000
|2035
|2005.07.20 09:16
|close
|1007
|3.00
|1.7357
|1.7385
|0.0000
|45.00
|14661.69
|2036
|2005.07.20 09:27
|sell
|1008
|3.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|2037
|2005.07.20 09:36
|s/l
|1008
|3.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-39.00
|14622.69
|2038
|2005.07.20 09:36
|sell
|1009
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|2039
|2005.07.20 09:53
|s/l
|1009
|3.00
|1.7395
|1.7395
|0.0000
|-39.00
|14583.69
|2040
|2005.07.20 09:53
|sell
|1010
|3.00
|1.7395
|1.7408
|0.0000
|2041
|2005.07.20 10:08
|s/l
|1010
|3.00
|1.7408
|1.7408
|0.0000
|-39.00
|14544.69
|2042
|2005.07.20 13:45
|sell
|1011
|3.00
|1.7384
|1.7397
|0.0000
|2043
|2005.07.20 14:07
|close
|1011
|3.00
|1.7374
|1.7397
|0.0000
|30.00
|14574.69
|2044
|2005.07.20 15:59
|sell
|1012
|3.00
|1.7318
|1.7331
|0.0000
|2045
|2005.07.20 16:00
|close
|1012
|3.00
|1.7305
|1.7331
|0.0000
|39.00
|14613.69
|2046
|2005.07.20 17:14
|sell
|1013
|3.00
|1.7311
|1.7324
|0.0000
|2047
|2005.07.20 17:19
|close
|1013
|3.00
|1.7290
|1.7324
|0.0000
|63.00
|14676.69
|2048
|2005.07.20 17:59
|sell
|1014
|3.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|2049
|2005.07.20 18:59
|s/l
|1014
|3.00
|1.7382
|1.7382
|0.0000
|-39.00
|14637.69
|2050
|2005.07.20 20:00
|buy
|1015
|3.00
|1.7369
|1.7356
|0.0000
|2051
|2005.07.20 20:02
|close
|1015
|3.00
|1.7386
|1.7356
|0.0000
|51.00
|14688.69
|2052
|2005.07.20 20:59
|buy
|1016
|3.00
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|2053
|2005.07.20 21:00
|close
|1016
|3.00
|1.7409
|1.7364
|0.0000
|96.00
|14784.69
|2054
|2005.07.21 08:46
|buy
|1017
|3.00
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|2055
|2005.07.21 08:59
|close
|1017
|3.00
|1.7482
|1.7426
|0.0000
|129.00
|14913.69
|2056
|2005.07.21 09:02
|buy
|1018
|3.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|2057
|2005.07.21 09:10
|close
|1018
|3.00
|1.7481
|1.7451
|0.0000
|51.00
|14964.69
|2058
|2005.07.21 09:33
|buy
|1019
|3.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|2059
|2005.07.21 10:17
|s/l
|1019
|3.00
|1.7451
|1.7451
|0.0000
|-39.00
|14925.69
|2060
|2005.07.21 12:00
|buy
|1020
|3.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|2061
|2005.07.21 12:03
|s/l
|1020
|3.00
|1.7458
|1.7458
|0.0000
|-39.00
|14886.69
|2062
|2005.07.21 12:03
|buy
|1021
|3.00
|1.7458
|1.7445
|0.0000
|2063
|2005.07.21 12:59
|close
|1021
|3.00
|1.7501
|1.7445
|0.0000
|129.00
|15015.69
|2064
|2005.07.21 13:02
|buy
|1022
|3.00
|1.7481
|1.7468
|0.0000
|2065
|2005.07.21 13:05
|close
|1022
|3.00
|1.7498
|1.7468
|0.0000
|51.00
|15066.69
|2066
|2005.07.21 13:12
|buy
|1023
|3.00
|1.7481
|1.7468
|0.0000
|2067
|2005.07.21 13:16
|close
|1023
|3.00
|1.7501
|1.7468
|0.0000
|60.00
|15126.69
|2068
|2005.07.21 13:59
|buy
|1024
|3.00
|1.7451
|1.7438
|0.0000
|2069
|2005.07.21 14:30
|close
|1024
|3.00
|1.7491
|1.7438
|0.0000
|120.00
|15246.69
|2070
|2005.07.22 11:59
|sell
|1025
|3.00
|1.7499
|1.7512
|0.0000
|2071
|2005.07.22 12:55
|close
|1025
|3.00
|1.7484
|1.7512
|0.0000
|45.00
|15291.69
|2072
|2005.07.22 13:00
|sell
|1026
|3.00
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|2073
|2005.07.22 13:59
|close
|1026
|3.00
|1.7437
|1.7494
|0.0000
|132.00
|15423.69
|2074
|2005.07.22 14:16
|sell
|1027
|3.00
|1.7455
|1.7468
|0.0000
|2075
|2005.07.22 14:59
|close
|1027
|3.00
|1.7441
|1.7468
|0.0000
|42.00
|15465.69
|2076
|2005.07.22 16:26
|sell
|1028
|3.00
|1.7411
|1.7424
|0.0000
|2077
|2005.07.22 16:59
|close
|1028
|3.00
|1.7363
|1.7424
|0.0000
|144.00
|15609.69
|2078
|2005.07.22 17:58
|sell
|1029
|3.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|2079
|2005.07.22 18:17
|close
|1029
|3.00
|1.7376
|1.7405
|0.0000
|48.00
|15657.69
|2080
|2005.07.24 23:59
|sell
|1030
|3.00
|1.7390
|1.7403
|0.0000
|2081
|2005.07.25 00:02
|close
|1030
|3.00
|1.7374
|1.7403
|0.0000
|48.65
|15706.34
|2082
|2005.07.25 08:59
|sell
|1031
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|2083
|2005.07.25 09:59
|s/l
|1031
|3.00
|1.7395
|1.7395
|0.0000
|-39.00
|15667.34
|2084
|2005.07.25 15:59
|buy
|1032
|3.00
|1.7425
|1.7412
|0.0000
|2085
|2005.07.25 15:59
|close
|1032
|3.00
|1.7454
|1.7412
|0.0000
|87.00
|15754.34
|2086
|2005.07.25 22:50
|buy
|1033
|3.00
|1.7450
|1.7437
|0.0000
|2087
|2005.07.25 23:02
|close
|1033
|3.00
|1.7462
|1.7437
|0.0000
|36.00
|15790.34
|2088
|2005.07.25 23:59
|buy
|1034
|3.00
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|2089
|2005.07.26 00:44
|close
|1034
|3.00
|1.7452
|1.7426
|0.0000
|37.95
|15828.29
|2090
|2005.07.26 10:34
|sell
|1035
|3.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|2091
|2005.07.26 10:54
|close
|1035
|3.00
|1.7378
|1.7401
|0.0000
|30.00
|15858.29
|2092
|2005.07.26 13:43
|sell
|1036
|3.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|2093
|2005.07.26 13:59
|close
|1036
|3.00
|1.7362
|1.7393
|0.0000
|54.00
|15912.29
|2094
|2005.07.26 14:00
|sell
|1037
|3.00
|1.7395
|1.7408
|0.0000
|2095
|2005.07.26 14:16
|close
|1037
|3.00
|1.7385
|1.7408
|0.0000
|30.00
|15942.29
|2096
|2005.07.26 14:16
|sell
|1038
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|2097
|2005.07.26 14:17
|close
|1038
|3.00
|1.7372
|1.7395
|0.0000
|30.00
|15972.29
|2098
|2005.07.26 14:20
|sell
|1039
|3.00
|1.7380
|1.7393
|0.0000
|2099
|2005.07.26 14:40
|close
|1039
|3.00
|1.7369
|1.7393
|0.0000
|33.00
|16005.29
|2100
|2005.07.26 14:40
|sell
|1040
|3.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|2101
|2005.07.26 14:44
|close
|1040
|3.00
|1.7359
|1.7382
|0.0000
|30.00
|16035.29
|2102
|2005.07.26 14:52
|sell
|1041
|3.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|2103
|2005.07.26 14:59
|s/l
|1041
|3.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-39.00
|15996.29
|2104
|2005.07.26 14:59
|sell
|1042
|3.00
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|2105
|2005.07.26 15:59
|close
|1042
|3.00
|1.7396
|1.7429
|0.0000
|60.00
|16056.29
|2106
|2005.07.27 08:00
|sell
|1043
|3.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|2107
|2005.07.27 08:59
|s/l
|1043
|3.00
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|-39.00
|16017.29
|2108
|2005.07.28 18:02
|buy
|1044
|3.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|2109
|2005.07.28 18:07
|close
|1044
|3.00
|1.7565
|1.7541
|0.0000
|33.00
|16050.29
|2110
|2005.07.29 15:00
|buy
|1045
|3.00
|1.7578
|1.7565
|0.0000
|2111
|2005.07.29 15:04
|close
|1045
|3.00
|1.7591
|1.7565
|0.0000
|39.00
|16089.29
|2112
|2005.07.29 15:18
|buy
|1046
|3.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|2113
|2005.07.29 15:20
|s/l
|1046
|3.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-39.00
|16050.29
|2114
|2005.07.29 15:20
|buy
|1047
|3.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|2115
|2005.07.29 15:21
|close
|1047
|3.00
|1.7581
|1.7550
|0.0000
|54.00
|16104.29
|2116
|2005.07.29 15:21
|buy
|1048
|3.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|2117
|2005.07.29 15:26
|close
|1048
|3.00
|1.7593
|1.7563
|0.0000
|51.00
|16155.29
|2118
|2005.07.29 15:57
|buy
|1049
|3.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|2119
|2005.07.29 15:58
|s/l
|1049
|3.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-39.00
|16116.29
|2120
|2005.07.29 15:58
|buy
|1050
|3.00
|1.7564
|1.7551
|0.0000
|2121
|2005.07.29 15:58
|close
|1050
|3.00
|1.7578
|1.7551
|0.0000
|42.00
|16158.29
|2122
|2005.07.29 16:00
|buy
|1051
|3.00
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|2123
|2005.07.29 16:36
|close
|1051
|3.00
|1.7589
|1.7567
|0.0000
|27.00
|16185.29
|2124
|2005.08.01 15:00
|buy
|1052
|3.00
|1.7691
|1.7678
|0.0000
|2125
|2005.08.01 15:10
|close
|1052
|3.00
|1.7698
|1.7678
|0.0000
|21.00
|16206.29
|2126
|2005.08.01 15:15
|buy
|1053
|3.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|2127
|2005.08.01 15:18
|close
|1053
|3.00
|1.7693
|1.7672
|0.0000
|24.00
|16230.29
|2128
|2005.08.01 15:59
|buy
|1054
|3.00
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|2129
|2005.08.01 16:00
|close
|1054
|3.00
|1.7710
|1.7684
|0.0000
|39.00
|16269.29
|2130
|2005.08.02 02:32
|buy
|1055
|3.00
|1.7695
|1.7682
|0.0000
|2131
|2005.08.02 03:28
|close
|1055
|3.00
|1.7704
|1.7682
|0.0000
|27.00
|16296.29
|2132
|2005.08.02 12:00
|buy
|1056
|3.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|2133
|2005.08.02 12:49
|close
|1056
|3.00
|1.7727
|1.7704
|0.0000
|30.00
|16326.29
|2134
|2005.08.02 13:00
|buy
|1057
|3.00
|1.7720
|1.7707
|0.0000
|2135
|2005.08.02 13:12
|close
|1057
|3.00
|1.7732
|1.7707
|0.0000
|36.00
|16362.29
|2136
|2005.08.02 16:02
|buy
|1058
|3.00
|1.7718
|1.7705
|0.0000
|2137
|2005.08.02 18:59
|s/l
|1058
|3.00
|1.7705
|1.7705
|0.0000
|-39.00
|16323.29
|2138
|2005.08.03 02:01
|sell
|1059
|3.00
|1.7683
|1.7696
|0.0000
|2139
|2005.08.03 02:59
|close
|1059
|3.00
|1.7664
|1.7696
|0.0000
|57.00
|16380.29
|2140
|2005.08.03 05:42
|sell
|1060
|3.00
|1.7667
|1.7680
|0.0000
|2141
|2005.08.03 06:59
|s/l
|1060
|3.00
|1.7680
|1.7680
|0.0000
|-39.00
|16341.29
|2142
|2005.08.03 10:59
|buy
|1061
|3.00
|1.7796
|1.7783
|0.0000
|2143
|2005.08.03 11:25
|close
|1061
|3.00
|1.7810
|1.7783
|0.0000
|42.00
|16383.29
|2144
|2005.08.03 12:11
|buy
|1062
|3.00
|1.7807
|1.7794
|0.0000
|2145
|2005.08.03 12:59
|s/l
|1062
|3.00
|1.7794
|1.7794
|0.0000
|-39.00
|16344.29
|2146
|2005.08.03 12:59
|buy
|1063
|3.00
|1.7794
|1.7781
|0.0000
|2147
|2005.08.03 13:21
|close
|1063
|3.00
|1.7805
|1.7781
|0.0000
|33.00
|16377.29
|2148
|2005.08.04 02:02
|buy
|1064
|3.00
|1.7780
|1.7767
|0.0000
|2149
|2005.08.04 02:53
|close
|1064
|3.00
|1.7788
|1.7767
|0.0000
|24.00
|16401.29
|2150
|2005.08.04 09:00
|sell
|1065
|3.00
|1.7779
|1.7792
|0.0000
|2151
|2005.08.04 09:06
|close
|1065
|3.00
|1.7767
|1.7792
|0.0000
|36.00
|16437.29
|2152
|2005.08.04 09:59
|sell
|1066
|3.00
|1.7776
|1.7789
|0.0000
|2153
|2005.08.04 10:59
|close
|1066
|3.00
|1.7765
|1.7789
|0.0000
|33.00
|16470.29
|2154
|2005.08.04 11:41
|buy
|1067
|3.00
|1.7767
|1.7754
|0.0000
|2155
|2005.08.04 14:59
|close
|1067
|3.00
|1.7785
|1.7754
|0.0000
|54.00
|16524.29
|2156
|2005.08.05 06:21
|sell
|1068
|3.00
|1.7776
|1.7789
|0.0000
|2157
|2005.08.05 06:45
|close
|1068
|3.00
|1.7769
|1.7789
|0.0000
|21.00
|16545.29
|2158
|2005.08.05 08:49
|buy
|1069
|3.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|2159
|2005.08.05 10:00
|close
|1069
|3.00
|1.7792
|1.7771
|0.0000
|24.00
|16569.29
|2160
|2005.08.05 12:01
|buy
|1070
|3.00
|1.7781
|1.7768
|0.0000
|2161
|2005.08.05 12:59
|s/l
|1070
|3.00
|1.7768
|1.7768
|0.0000
|-39.00
|16530.29
|2162
|2005.08.05 13:59
|sell
|1071
|3.00
|1.7773
|1.7786
|0.0000
|2163
|2005.08.05 13:59
|close
|1071
|3.00
|1.7744
|1.7786
|0.0000
|87.00
|16617.29
|2164
|2005.08.05 14:33
|sell
|1072
|3.00
|1.7764
|1.7777
|0.0000
|2165
|2005.08.05 14:35
|close
|1072
|3.00
|1.7756
|1.7777
|0.0000
|24.00
|16641.29
|2166
|2005.08.05 14:36
|sell
|1073
|3.00
|1.7751
|1.7764
|0.0000
|2167
|2005.08.05 14:36
|close
|1073
|3.00
|1.7739
|1.7764
|0.0000
|36.00
|16677.29
|2168
|2005.08.05 14:40
|sell
|1074
|3.00
|1.7752
|1.7765
|0.0000
|2169
|2005.08.05 14:41
|s/l
|1074
|3.00
|1.7765
|1.7765
|0.0000
|-39.00
|16638.29
|2170
|2005.08.05 14:41
|sell
|1075
|3.00
|1.7764
|1.7777
|0.0000
|2171
|2005.08.05 14:41
|close
|1075
|3.00
|1.7754
|1.7777
|0.0000
|30.00
|16668.29
|2172
|2005.08.05 14:41
|sell
|1076
|3.00
|1.7751
|1.7764
|0.0000
|2173
|2005.08.05 14:41
|s/l
|1076
|3.00
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-39.00
|16629.29
|2174
|2005.08.05 14:41
|sell
|1077
|3.00
|1.7764
|1.7777
|0.0000
|2175
|2005.08.05 14:42
|close
|1077
|3.00
|1.7756
|1.7777
|0.0000
|24.00
|16653.29
|2176
|2005.08.05 14:42
|sell
|1078
|3.00
|1.7760
|1.7773
|0.0000
|2177
|2005.08.05 14:43
|close
|1078
|3.00
|1.7751
|1.7773
|0.0000
|27.00
|16680.29
|2178
|2005.08.05 14:43
|sell
|1079
|3.00
|1.7750
|1.7763
|0.0000
|2179
|2005.08.05 14:44
|s/l
|1079
|3.00
|1.7763
|1.7763
|0.0000
|-39.00
|16641.29
|2180
|2005.08.05 14:44
|sell
|1080
|3.00
|1.7761
|1.7774
|0.0000
|2181
|2005.08.05 14:45
|close
|1080
|3.00
|1.7752
|1.7774
|0.0000
|27.00
|16668.29
|2182
|2005.08.05 14:45
|sell
|1081
|3.00
|1.7750
|1.7763
|0.0000
|2183
|2005.08.05 14:56
|close
|1081
|3.00
|1.7736
|1.7763
|0.0000
|42.00
|16710.29
|2184
|2005.08.05 15:27
|sell
|1082
|3.00
|1.7750
|1.7763
|0.0000
|2185
|2005.08.05 15:48
|close
|1082
|3.00
|1.7742
|1.7763
|0.0000
|24.00
|16734.29
|2186
|2005.08.05 18:59
|sell
|1083
|3.00
|1.7772
|1.7785
|0.0000
|2187
|2005.08.05 19:59
|s/l
|1083
|3.00
|1.7785
|1.7785
|0.0000
|-39.00
|16695.29
|2188
|2005.08.08 02:11
|sell
|1084
|3.00
|1.7752
|1.7765
|0.0000
|2189
|2005.08.08 02:59
|close
|1084
|3.00
|1.7741
|1.7765
|0.0000
|33.00
|16728.29
|2190
|2005.08.08 12:39
|buy
|1085
|3.00
|1.7885
|1.7872
|0.0000
|2191
|2005.08.08 13:07
|s/l
|1085
|3.00
|1.7872
|1.7872
|0.0000
|-39.00
|16689.29
|2192
|2005.08.09 06:00
|buy
|1086
|3.00
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|2193
|2005.08.09 06:59
|close
|1086
|3.00
|1.7893
|1.7862
|0.0000
|54.00
|16743.29
|2194
|2005.08.09 07:00
|buy
|1087
|3.00
|1.7858
|1.7845
|0.0000
|2195
|2005.08.09 07:42
|close
|1087
|3.00
|1.7872
|1.7845
|0.0000
|42.00
|16785.29
|2196
|2005.08.09 07:59
|buy
|1088
|3.00
|1.7867
|1.7854
|0.0000
|2197
|2005.08.09 08:59
|s/l
|1088
|3.00
|1.7854
|1.7854
|0.0000
|-39.00
|16746.29
|2198
|2005.08.09 11:00
|sell
|1089
|3.00
|1.7841
|1.7854
|0.0000
|2199
|2005.08.09 18:59
|s/l
|1089
|3.00
|1.7854
|1.7854
|0.0000
|-39.00
|16707.29
|2200
|2005.08.10 03:29
|buy
|1090
|3.00
|1.7879
|1.7866
|0.0000
|2201
|2005.08.10 05:59
|close
|1090
|3.00
|1.7904
|1.7866
|0.0000
|75.00
|16782.29
|2202
|2005.08.10 07:22
|buy
|1091
|3.00
|1.7886
|1.7873
|0.0000
|2203
|2005.08.10 07:23
|close
|1091
|3.00
|1.7900
|1.7873
|0.0000
|42.00
|16824.29
|2204
|2005.08.10 15:33
|buy
|1092
|3.00
|1.7936
|1.7923
|0.0000
|2205
|2005.08.10 15:54
|close
|1092
|3.00
|1.7953
|1.7923
|0.0000
|51.00
|16875.29
|2206
|2005.08.10 15:59
|buy
|1093
|3.00
|1.7924
|1.7911
|0.0000
|2207
|2005.08.10 16:59
|close
|1093
|3.00
|1.7948
|1.7911
|0.0000
|72.00
|16947.29
|2208
|2005.08.10 22:53
|buy
|1094
|3.00
|1.7950
|1.7937
|0.0000
|2209
|2005.08.10 23:19
|close
|1094
|3.00
|1.7965
|1.7937
|0.0000
|45.00
|16992.29
|2210
|2005.08.11 04:01
|buy
|1095
|3.00
|1.7984
|1.7971
|0.0000
|2211
|2005.08.11 07:28
|close
|1095
|3.00
|1.7995
|1.7971
|0.0000
|33.00
|17025.29
|2212
|2005.08.11 23:00
|buy
|1096
|3.00
|1.8110
|1.8097
|0.0000
|2213
|2005.08.11 23:08
|close
|1096
|3.00
|1.8127
|1.8097
|0.0000
|51.00
|17076.29
|2214
|2005.08.11 23:58
|buy
|1097
|3.00
|1.8110
|1.8097
|0.0000
|2215
|2005.08.12 02:20
|s/l
|1097
|3.00
|1.8097
|1.8097
|0.0000
|-40.05
|17036.24
|2216
|2005.08.15 17:59
|sell
|1098
|3.00
|1.8102
|1.8115
|0.0000
|2217
|2005.08.15 18:59
|s/l
|1098
|3.00
|1.8115
|1.8115
|0.0000
|-39.00
|16997.24
|2218
|2005.08.16 09:00
|buy
|1099
|3.00
|1.8100
|1.8087
|0.0000
|2219
|2005.08.16 09:06
|close
|1099
|3.00
|1.8111
|1.8087
|0.0000
|33.00
|17030.24
|2220
|2005.08.16 13:00
|sell
|1100
|3.00
|1.8079
|1.8092
|0.0000
|2221
|2005.08.16 13:06
|close
|1100
|3.00
|1.8068
|1.8092
|0.0000
|33.00
|17063.24
|2222
|2005.08.16 13:13
|sell
|1101
|3.00
|1.8064
|1.8077
|0.0000
|2223
|2005.08.16 13:19
|s/l
|1101
|3.00
|1.8077
|1.8077
|0.0000
|-39.00
|17024.24
|2224
|2005.08.16 13:19
|sell
|1102
|3.00
|1.8079
|1.8092
|0.0000
|2225
|2005.08.16 14:38
|close
|1102
|3.00
|1.8063
|1.8092
|0.0000
|48.00
|17072.24
|2226
|2005.08.16 21:01
|buy
|1103
|3.00
|1.8098
|1.8085
|0.0000
|2227
|2005.08.16 23:00
|close
|1103
|3.00
|1.8113
|1.8085
|0.0000
|45.00
|17117.24
|2228
|2005.08.17 10:30
|sell
|1104
|3.00
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|2229
|2005.08.17 10:30
|close
|1104
|3.00
|1.8066
|1.8094
|0.0000
|45.00
|17162.24
|2230
|2005.08.17 10:30
|sell
|1105
|3.00
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|2231
|2005.08.17 10:31
|s/l
|1105
|3.00
|1.8094
|1.8094
|0.0000
|-39.00
|17123.24
|2232
|2005.08.17 10:32
|sell
|1106
|3.00
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|2233
|2005.08.17 10:37
|close
|1106
|3.00
|1.8068
|1.8094
|0.0000
|39.00
|17162.24
|2234
|2005.08.17 11:00
|buy
|1107
|3.00
|1.8082
|1.8069
|0.0000
|2235
|2005.08.17 11:59
|close
|1107
|3.00
|1.8097
|1.8069
|0.0000
|45.00
|17207.24
|2236
|2005.08.17 13:20
|buy
|1108
|3.00
|1.8095
|1.8082
|0.0000
|2237
|2005.08.17 14:31
|s/l
|1108
|3.00
|1.8082
|1.8082
|0.0000
|-39.00
|17168.24
|2238
|2005.08.17 17:56
|sell
|1109
|3.00
|1.8070
|1.8083
|0.0000
|2239
|2005.08.17 18:34
|close
|1109
|3.00
|1.8053
|1.8083
|0.0000
|51.00
|17219.24
|2240
|2005.08.18 00:04
|sell
|1110
|3.00
|1.8060
|1.8073
|0.0000
|2241
|2005.08.18 00:59
|close
|1110
|3.00
|1.8044
|1.8073
|0.0000
|48.00
|17267.24
|2242
|2005.08.18 04:19
|buy
|1111
|3.00
|1.8049
|1.8036
|0.0000
|2243
|2005.08.18 04:39
|close
|1111
|3.00
|1.8060
|1.8036
|0.0000
|33.00
|17300.24
|2244
|2005.08.18 06:28
|sell
|1112
|3.00
|1.8055
|1.8068
|0.0000
|2245
|2005.08.18 07:41
|close
|1112
|3.00
|1.8041
|1.8068
|0.0000
|42.00
|17342.24
|2246
|2005.08.18 09:00
|buy
|1113
|3.00
|1.8048
|1.8035
|0.0000
|2247
|2005.08.18 09:30
|close
|1113
|3.00
|1.8058
|1.8035
|0.0000
|30.00
|17372.24
|2248
|2005.08.18 11:47
|sell
|1114
|3.00
|1.8048
|1.8061
|0.0000
|2249
|2005.08.18 11:59
|close
|1114
|3.00
|1.8031
|1.8061
|0.0000
|51.00
|17423.24
|2250
|2005.08.18 13:00
|sell
|1115
|3.00
|1.7982
|1.7995
|0.0000
|2251
|2005.08.18 13:59
|close
|1115
|3.00
|1.7950
|1.7995
|0.0000
|96.00
|17519.24
|2252
|2005.08.18 18:03
|sell
|1116
|3.00
|1.7948
|1.7961
|0.0000
|2253
|2005.08.18 18:59
|close
|1116
|3.00
|1.7934
|1.7961
|0.0000
|42.00
|17561.24
|2254
|2005.08.18 22:00
|sell
|1117
|3.00
|1.7951
|1.7964
|0.0000
|2255
|2005.08.18 23:51
|close
|1117
|3.00
|1.7938
|1.7964
|0.0000
|39.00
|17600.24
|2256
|2005.08.19 08:00
|sell
|1118
|3.00
|1.7912
|1.7925
|0.0000
|2257
|2005.08.19 08:00
|s/l
|1118
|3.00
|1.7925
|1.7925
|0.0000
|-39.00
|17561.24
|2258
|2005.08.19 15:15
|sell
|1119
|3.00
|1.7940
|1.7953
|0.0000
|2259
|2005.08.19 15:21
|close
|1119
|3.00
|1.7927
|1.7953
|0.0000
|39.00
|17600.24
|2260
|2005.08.22 09:59
|buy
|1120
|3.00
|1.7964
|1.7951
|0.0000
|2261
|2005.08.22 10:00
|close
|1120
|3.00
|1.7986
|1.7951
|0.0000
|66.00
|17666.24
|2262
|2005.08.22 11:59
|buy
|1121
|3.00
|1.7995
|1.7982
|0.0000
|2263
|2005.08.22 11:59
|close
|1121
|3.00
|1.8038
|1.7982
|0.0000
|129.00
|17795.24
|2264
|2005.08.22 13:53
|buy
|1122
|3.00
|1.8028
|1.8015
|0.0000
|2265
|2005.08.22 14:03
|close
|1122
|3.00
|1.8041
|1.8015
|0.0000
|39.00
|17834.24
|2266
|2005.08.22 23:00
|buy
|1123
|3.00
|1.8005
|1.7992
|0.0000
|2267
|2005.08.22 23:59
|close
|1123
|3.00
|1.8015
|1.7992
|0.0000
|30.00
|17864.24
|2268
|2005.08.23 16:04
|buy
|1124
|3.00
|1.7998
|1.7985
|0.0000
|2269
|2005.08.23 16:59
|close
|1124
|3.00
|1.8008
|1.7985
|0.0000
|30.00
|17894.24
|2270
|2005.08.24 02:00
|sell
|1125
|3.00
|1.7991
|1.8004
|0.0000
|2271
|2005.08.24 02:59
|close
|1125
|3.00
|1.7963
|1.8004
|0.0000
|84.00
|17978.24
|2272
|2005.08.24 08:01
|sell
|1126
|3.00
|1.7936
|1.7949
|0.0000
|2273
|2005.08.24 09:07
|close
|1126
|3.00
|1.7923
|1.7949
|0.0000
|39.00
|18017.24
|2274
|2005.08.24 09:59
|sell
|1127
|3.00
|1.7947
|1.7960
|0.0000
|2275
|2005.08.24 10:14
|close
|1127
|3.00
|1.7926
|1.7960
|0.0000
|63.00
|18080.24
|2276
|2005.08.24 14:31
|buy
|1128
|3.00
|1.7983
|1.7970
|0.0000
|2277
|2005.08.24 14:31
|close
|1128
|3.00
|1.7995
|1.7970
|0.0000
|36.00
|18116.24
|2278
|2005.08.24 14:32
|buy
|1129
|3.00
|1.7984
|1.7971
|0.0000
|2279
|2005.08.24 16:22
|close
|1129
|3.00
|1.7999
|1.7971
|0.0000
|45.00
|18161.24
|2280
|2005.08.25 07:01
|buy
|1130
|3.00
|1.8054
|1.8041
|0.0000
|2281
|2005.08.25 09:59
|s/l
|1130
|3.00
|1.8041
|1.8041
|0.0000
|-39.00
|18122.24
|2282
|2005.08.25 19:59
|buy
|1131
|3.00
|1.8031
|1.8018
|0.0000
|2283
|2005.08.25 23:59
|s/l
|1131
|3.00
|1.8018
|1.8018
|0.0000
|-39.00
|18083.24
|2284
|2005.08.26 06:02
|buy
|1132
|3.00
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|2285
|2005.08.26 06:41
|close
|1132
|3.00
|1.8039
|1.8011
|0.0000
|45.00
|18128.24
|2286
|2005.08.28 23:06
|sell
|1133
|3.00
|1.8073
|1.8086
|0.0000
|2287
|2005.08.28 23:15
|close
|1133
|3.00
|1.8060
|1.8086
|0.0000
|39.00
|18167.24
|2288
|2005.08.29 12:32
|sell
|1134
|3.00
|1.8037
|1.8050
|0.0000
|2289
|2005.08.29 12:59
|close
|1134
|3.00
|1.8028
|1.8050
|0.0000
|27.00
|18194.24
|2290
|2005.08.30 13:40
|sell
|1135
|3.00
|1.7860
|1.7873
|0.0000
|2291
|2005.08.30 14:02
|close
|1135
|3.00
|1.7849
|1.7873
|0.0000
|33.00
|18227.24
|2292
|2005.08.30 15:51
|sell
|1136
|3.00
|1.7866
|1.7879
|0.0000
|2293
|2005.08.30 15:59
|close
|1136
|3.00
|1.7842
|1.7879
|0.0000
|72.00
|18299.24
|2294
|2005.08.30 17:00
|sell
|1137
|3.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|2295
|2005.08.30 17:05
|s/l
|1137
|3.00
|1.7858
|1.7858
|0.0000
|-39.00
|18260.24
|2296
|2005.08.30 17:07
|sell
|1138
|3.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|2297
|2005.08.30 17:42
|close
|1138
|3.00
|1.7847
|1.7871
|0.0000
|33.00
|18293.24
|2298
|2005.08.30 17:42
|sell
|1139
|3.00
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|2299
|2005.08.30 18:59
|s/l
|1139
|3.00
|1.7860
|1.7860
|0.0000
|-39.00
|18254.24
|2300
|2005.08.31 05:30
|sell
|1140
|3.00
|1.7864
|1.7877
|0.0000
|2301
|2005.08.31 05:59
|close
|1140
|3.00
|1.7852
|1.7877
|0.0000
|36.00
|18290.24
|2302
|2005.08.31 07:00
|sell
|1141
|3.00
|1.7853
|1.7866
|0.0000
|2303
|2005.08.31 07:49
|close
|1141
|3.00
|1.7843
|1.7866
|0.0000
|30.00
|18320.24
|2304
|2005.08.31 08:38
|sell
|1142
|3.00
|1.7851
|1.7864
|0.0000
|2305
|2005.08.31 08:52
|close
|1142
|3.00
|1.7841
|1.7864
|0.0000
|30.00
|18350.24
|2306
|2005.08.31 10:07
|sell
|1143
|3.00
|1.7853
|1.7866
|0.0000
|2307
|2005.08.31 10:59
|close
|1143
|3.00
|1.7832
|1.7866
|0.0000
|63.00
|18413.24
|2308
|2005.08.31 11:00
|sell
|1144
|3.00
|1.7847
|1.7860
|0.0000
|2309
|2005.08.31 11:19
|s/l
|1144
|3.00
|1.7860
|1.7860
|0.0000
|-39.00
|18374.24
|2310
|2005.08.31 11:19
|sell
|1145
|3.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|2311
|2005.08.31 11:30
|close
|1145
|3.00
|1.7847
|1.7871
|0.0000
|33.00
|18407.24
|2312
|2005.08.31 11:35
|sell
|1146
|3.00
|1.7850
|1.7863
|0.0000
|2313
|2005.08.31 11:55
|close
|1146
|3.00
|1.7839
|1.7863
|0.0000
|33.00
|18440.24
|2314
|2005.08.31 11:55
|sell
|1147
|3.00
|1.7839
|1.7852
|0.0000
|2315
|2005.08.31 12:28
|s/l
|1147
|3.00
|1.7852
|1.7852
|0.0000
|-39.00
|18401.24
|2316
|2005.08.31 13:36
|buy
|1148
|3.00
|1.7851
|1.7838
|0.0000
|2317
|2005.08.31 13:59
|close
|1148
|3.00
|1.7890
|1.7838
|0.0000
|117.00
|18518.24
|2318
|2005.08.31 15:59
|buy
|1149
|3.00
|1.7973
|1.7960
|0.0000
|2319
|2005.08.31 15:59
|close
|1149
|3.00
|1.8012
|1.7960
|0.0000
|117.00
|18635.24
|2320
|2005.08.31 17:59
|buy
|1150
|3.00
|1.8026
|1.8013
|0.0000
|2321
|2005.08.31 18:25
|close
|1150
|3.00
|1.8045
|1.8013
|0.0000
|57.00
|18692.24
|2322
|2005.09.01 13:59
|buy
|1151
|3.00
|1.8140
|1.8127
|0.0000
|2323
|2005.09.01 13:59
|close
|1151
|3.00
|1.8165
|1.8127
|0.0000
|75.00
|18767.24
|2324
|2005.09.01 14:54
|buy
|1152
|3.00
|1.8160
|1.8147
|0.0000
|2325
|2005.09.01 15:00
|close
|1152
|3.00
|1.8293
|1.8147
|0.0000
|399.00
|19166.24
|2326
|2005.09.01 15:59
|buy
|1153
|3.00
|1.8276
|1.8263
|0.0000
|2327
|2005.09.01 16:55
|close
|1153
|3.00
|1.8287
|1.8263
|0.0000
|33.00
|19199.24
|2328
|2005.09.01 19:59
|buy
|1154
|3.00
|1.8331
|1.8318
|0.0000
|2329
|2005.09.01 20:22
|close
|1154
|3.00
|1.8338
|1.8318
|0.0000
|21.00
|19220.24
|2330
|2005.09.02 09:00
|buy
|1155
|3.00
|1.8359
|1.8346
|0.0000
|2331
|2005.09.02 09:42
|close
|1155
|3.00
|1.8371
|1.8346
|0.0000
|36.00
|19256.24
|2332
|2005.09.02 09:42
|buy
|1156
|3.00
|1.8373
|1.8360
|0.0000
|2333
|2005.09.02 09:49
|close
|1156
|3.00
|1.8384
|1.8360
|0.0000
|33.00
|19289.24
|2334
|2005.09.02 09:49
|buy
|1157
|3.00
|1.8387
|1.8374
|0.0000
|2335
|2005.09.02 09:59
|s/l
|1157
|3.00
|1.8374
|1.8374
|0.0000
|-39.00
|19250.24
|2336
|2005.09.02 09:59
|buy
|1158
|3.00
|1.8369
|1.8356
|0.0000
|2337
|2005.09.02 10:02
|close
|1158
|3.00
|1.8385
|1.8356
|0.0000
|48.00
|19298.24
|2338
|2005.09.02 14:50
|buy
|1159
|3.00
|1.8353
|1.8340
|0.0000
|2339
|2005.09.02 14:58
|s/l
|1159
|3.00
|1.8340
|1.8340
|0.0000
|-39.00
|19259.24
|2340
|2005.09.02 15:00
|buy
|1160
|3.00
|1.8377
|1.8364
|0.0000
|2341
|2005.09.02 15:59
|close
|1160
|3.00
|1.8418
|1.8364
|0.0000
|123.00
|19382.24
|2342
|2005.09.02 19:00
|buy
|1161
|3.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|2343
|2005.09.02 20:15
|close
|1161
|3.00
|1.8446
|1.8416
|0.0000
|51.00
|19433.24
|2344
|2005.09.06 00:15
|sell
|1162
|3.00
|1.8433
|1.8446
|0.0000
|2345
|2005.09.06 00:39
|close
|1162
|3.00
|1.8426
|1.8446
|0.0000
|21.00
|19454.24
|2346
|2005.09.06 05:15
|sell
|1163
|3.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|2347
|2005.09.06 06:19
|close
|1163
|3.00
|1.8403
|1.8424
|0.0000
|24.00
|19478.24
|2348
|2005.09.06 08:00
|sell
|1164
|3.00
|1.8416
|1.8429
|0.0000
|2349
|2005.09.06 08:17
|close
|1164
|3.00
|1.8406
|1.8429
|0.0000
|30.00
|19508.24
|2350
|2005.09.06 08:28
|sell
|1165
|3.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|2351
|2005.09.06 08:35
|close
|1165
|3.00
|1.8401
|1.8424
|0.0000
|30.00
|19538.24
|2352
|2005.09.06 08:59
|sell
|1166
|3.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|2353
|2005.09.06 10:43
|s/l
|1166
|3.00
|1.8424
|1.8424
|0.0000
|-39.00
|19499.24
|2354
|2005.09.06 14:09
|buy
|1167
|3.00
|1.8449
|1.8436
|0.0000
|2355
|2005.09.06 14:25
|close
|1167
|3.00
|1.8462
|1.8436
|0.0000
|39.00
|19538.24
|2356
|2005.09.06 14:35
|buy
|1168
|3.00
|1.8449
|1.8436
|0.0000
|2357
|2005.09.06 14:59
|s/l
|1168
|3.00
|1.8436
|1.8436
|0.0000
|-39.00
|19499.24
|2358
|2005.09.07 08:12
|buy
|1169
|3.00
|1.8403
|1.8390
|0.0000
|2359
|2005.09.07 08:55
|close
|1169
|3.00
|1.8420
|1.8390
|0.0000
|51.00
|19550.24
|2360
|2005.09.07 08:59
|buy
|1170
|3.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|2361
|2005.09.07 10:19
|close
|1170
|3.00
|1.8433
|1.8392
|0.0000
|84.00
|19634.24
|2362
|2005.09.08 14:36
|buy
|1171
|3.00
|1.8399
|1.8386
|0.0000
|2363
|2005.09.08 14:52
|close
|1171
|3.00
|1.8426
|1.8386
|0.0000
|81.00
|19715.24
|2364
|2005.09.08 15:59
|buy
|1172
|3.00
|1.8382
|1.8369
|0.0000
|2365
|2005.09.08 16:12
|close
|1172
|3.00
|1.8407
|1.8369
|0.0000
|75.00
|19790.24
|2366
|2005.09.09 03:48
|buy
|1173
|3.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|2367
|2005.09.09 04:02
|close
|1173
|3.00
|1.8386
|1.8362
|0.0000
|33.00
|19823.24
|2368
|2005.09.09 08:58
|sell
|1174
|3.00
|1.8380
|1.8393
|0.0000
|2369
|2005.09.09 08:59
|close
|1174
|3.00
|1.8360
|1.8393
|0.0000
|60.00
|19883.24
|2370
|2005.09.09 09:00
|sell
|1175
|3.00
|1.8383
|1.8396
|0.0000
|2371
|2005.09.09 09:46
|close
|1175
|3.00
|1.8371
|1.8396
|0.0000
|36.00
|19919.24
|2372
|2005.09.09 11:00
|sell
|1176
|3.00
|1.8363
|1.8376
|0.0000
|2373
|2005.09.09 11:42
|close
|1176
|3.00
|1.8350
|1.8376
|0.0000
|39.00
|19958.24
|2374
|2005.09.09 11:59
|sell
|1177
|3.00
|1.8365
|1.8378
|0.0000
|2375
|2005.09.09 12:59
|s/l
|1177
|3.00
|1.8378
|1.8378
|0.0000
|-39.00
|19919.24
|2376
|2005.09.09 15:23
|buy
|1178
|3.00
|1.8396
|1.8383
|0.0000
|2377
|2005.09.09 16:03
|s/l
|1178
|3.00
|1.8383
|1.8383
|0.0000
|-39.00
|19880.24
|2378
|2005.09.12 00:13
|buy
|1179
|3.00
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|2379
|2005.09.12 02:27
|s/l
|1179
|3.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-39.00
|19841.24
|2380
|2005.09.12 03:59
|sell
|1180
|3.00
|1.8367
|1.8380
|0.0000
|2381
|2005.09.12 04:47
|close
|1180
|3.00
|1.8357
|1.8380
|0.0000
|30.00
|19871.24
|2382
|2005.09.13 07:11
|sell
|1181
|3.00
|1.8222
|1.8235
|0.0000
|2383
|2005.09.13 08:10
|close
|1181
|3.00
|1.8205
|1.8235
|0.0000
|51.00
|19922.24
|2384
|2005.09.13 09:39
|sell
|1182
|3.00
|1.8217
|1.8230
|0.0000
|2385
|2005.09.13 10:11
|s/l
|1182
|3.00
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|-39.00
|19883.24
|2386
|2005.09.13 16:07
|sell
|1183
|3.00
|1.8230
|1.8243
|0.0000
|2387
|2005.09.13 17:31
|close
|1183
|3.00
|1.8215
|1.8243
|0.0000
|45.00
|19928.24
|2388
|2005.09.14 08:57
|buy
|1184
|3.00
|1.8247
|1.8234
|0.0000
|2389
|2005.09.14 09:14
|s/l
|1184
|3.00
|1.8234
|1.8234
|0.0000
|-39.00
|19889.24
|2390
|2005.09.14 12:59
|buy
|1185
|3.00
|1.8258
|1.8245
|0.0000
|2391
|2005.09.14 12:59
|close
|1185
|3.00
|1.8287
|1.8245
|0.0000
|87.00
|19976.24
|2392
|2005.09.14 15:59
|buy
|1186
|3.00
|1.8244
|1.8231
|0.0000
|2393
|2005.09.14 16:59
|close
|1186
|3.00
|1.8268
|1.8231
|0.0000
|72.00
|20048.24
|2394
|2005.09.15 03:59
|sell
|1187
|3.00
|1.8186
|1.8199
|0.0000
|2395
|2005.09.15 04:38
|close
|1187
|3.00
|1.8176
|1.8199
|0.0000
|30.00
|20078.24
|2396
|2005.09.15 08:32
|sell
|1188
|3.00
|1.8174
|1.8187
|0.0000
|2397
|2005.09.15 08:46
|close
|1188
|3.00
|1.8165
|1.8187
|0.0000
|27.00
|20105.24
|2398
|2005.09.15 10:59
|sell
|1189
|3.00
|1.8099
|1.8112
|0.0000
|2399
|2005.09.15 10:59
|close
|1189
|3.00
|1.8088
|1.8112
|0.0000
|33.00
|20138.24
|2400
|2005.09.15 12:00
|sell
|1190
|3.00
|1.8087
|1.8100
|0.0000
|2401
|2005.09.15 12:59
|close
|1190
|3.00
|1.8071
|1.8100
|0.0000
|48.00
|20186.24
|2402
|2005.09.15 14:00
|sell
|1191
|3.00
|1.8079
|1.8092
|0.0000
|2403
|2005.09.15 14:02
|close
|1191
|3.00
|1.8074
|1.8092
|0.0000
|15.00
|20201.24
|2404
|2005.09.15 14:13
|sell
|1192
|3.00
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|2405
|2005.09.15 14:14
|close
|1192
|3.00
|1.8066
|1.8087
|0.0000
|24.00
|20225.24
|2406
|2005.09.15 14:19
|sell
|1193
|3.00
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|2407
|2005.09.15 14:36
|close
|1193
|3.00
|1.8067
|1.8087
|0.0000
|21.00
|20246.24
|2408
|2005.09.15 14:43
|sell
|1194
|3.00
|1.8076
|1.8089
|0.0000
|2409
|2005.09.15 14:51
|close
|1194
|3.00
|1.8068
|1.8089
|0.0000
|24.00
|20270.24
|2410
|2005.09.15 15:05
|sell
|1195
|3.00
|1.8068
|1.8081
|0.0000
|2411
|2005.09.15 15:22
|close
|1195
|3.00
|1.8058
|1.8081
|0.0000
|30.00
|20300.24
|2412
|2005.09.15 15:25
|sell
|1196
|3.00
|1.8051
|1.8064
|0.0000
|2413
|2005.09.15 15:40
|s/l
|1196
|3.00
|1.8064
|1.8064
|0.0000
|-39.00
|20261.24
|2414
|2005.09.15 15:40
|sell
|1197
|3.00
|1.8063
|1.8076
|0.0000
|2415
|2005.09.15 15:48
|close
|1197
|3.00
|1.8051
|1.8076
|0.0000
|36.00
|20297.24
|2416
|2005.09.15 15:48
|sell
|1198
|3.00
|1.8050
|1.8063
|0.0000
|2417
|2005.09.15 15:54
|s/l
|1198
|3.00
|1.8063
|1.8063
|0.0000
|-39.00
|20258.24
|2418
|2005.09.15 15:54
|sell
|1199
|3.00
|1.8062
|1.8075
|0.0000
|2419
|2005.09.15 16:08
|close
|1199
|3.00
|1.8052
|1.8075
|0.0000
|30.00
|20288.24
|2420
|2005.09.15 16:15
|sell
|1200
|3.00
|1.8071
|1.8084
|0.0000
|2421
|2005.09.15 16:17
|close
|1200
|3.00
|1.8066
|1.8084
|0.0000
|15.00
|20303.24
|2422
|2005.09.15 16:59
|sell
|1201
|3.00
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|2423
|2005.09.15 17:05
|close
|1201
|3.00
|1.8054
|1.8087
|0.0000
|60.00
|20363.24
|2424
|2005.09.15 18:00
|sell
|1202
|3.00
|1.8065
|1.8078
|0.0000
|2425
|2005.09.15 18:11
|close
|1202
|3.00
|1.8049
|1.8078
|0.0000
|48.00
|20411.24
|2426
|2005.09.15 18:22
|sell
|1203
|3.00
|1.8065
|1.8078
|0.0000
|2427
|2005.09.15 19:24
|close
|1203
|3.00
|1.8055
|1.8078
|0.0000
|30.00
|20441.24
|2428
|2005.09.15 20:45
|sell
|1204
|3.00
|1.8060
|1.8073
|0.0000
|2429
|2005.09.15 22:59
|s/l
|1204
|3.00
|1.8073
|1.8073
|0.0000
|-39.00
|20402.24
|2430
|2005.09.16 14:59
|sell
|1205
|3.00
|1.8052
|1.8065
|0.0000
|2431
|2005.09.16 15:54
|close
|1205
|3.00
|1.8042
|1.8065
|0.0000
|30.00
|20432.24
|2432
|2005.09.16 17:00
|sell
|1206
|3.00
|1.8043
|1.8056
|0.0000
|2433
|2005.09.16 17:51
|close
|1206
|3.00
|1.8032
|1.8056
|0.0000
|33.00
|20465.24
|2434
|2005.09.16 17:59
|sell
|1207
|3.00
|1.8055
|1.8068
|0.0000
|2435
|2005.09.16 18:59
|s/l
|1207
|3.00
|1.8068
|1.8068
|0.0000
|-39.00
|20426.24
|2436
|2005.09.16 18:59
|sell
|1208
|3.00
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|2437
|2005.09.18 23:04
|close
|1208
|3.00
|1.8031
|1.8094
|0.0000
|150.00
|20576.24
|2438
|2005.09.19 07:22
|sell
|1209
|3.00
|1.8020
|1.8033
|0.0000
|2439
|2005.09.19 07:39
|close
|1209
|3.00
|1.8005
|1.8033
|0.0000
|45.00
|20621.24
|2440
|2005.09.19 07:40
|sell
|1210
|3.00
|1.8005
|1.8018
|0.0000
|2441
|2005.09.19 08:07
|close
|1210
|3.00
|1.7995
|1.8018
|0.0000
|30.00
|20651.24
|2442
|2005.09.19 08:59
|sell
|1211
|3.00
|1.8031
|1.8044
|0.0000
|2443
|2005.09.19 09:28
|close
|1211
|3.00
|1.8006
|1.8044
|0.0000
|75.00
|20726.24
|2444
|2005.09.19 16:59
|buy
|1212
|3.00
|1.8025
|1.8012
|0.0000
|2445
|2005.09.19 18:06
|close
|1212
|3.00
|1.8041
|1.8012
|0.0000
|48.00
|20774.24
|2446
|2005.09.19 18:23
|sell
|1213
|3.00
|1.8033
|1.8046
|0.0000
|2447
|2005.09.19 18:54
|close
|1213
|3.00
|1.8017
|1.8046
|0.0000
|48.00
|20822.24
|2448
|2005.09.20 08:14
|buy
|1214
|3.00
|1.8040
|1.8027
|0.0000
|2449
|2005.09.20 08:29
|close
|1214
|3.00
|1.8056
|1.8027
|0.0000
|48.00
|20870.24
|2450
|2005.09.20 09:59
|buy
|1215
|3.00
|1.8027
|1.8014
|0.0000
|2451
|2005.09.20 10:00
|close
|1215
|3.00
|1.8058
|1.8014
|0.0000
|93.00
|20963.24
|2452
|2005.09.20 12:19
|buy
|1216
|3.00
|1.8038
|1.8025
|0.0000
|2453
|2005.09.20 12:48
|close
|1216
|3.00
|1.8056
|1.8025
|0.0000
|54.00
|21017.24
|2454
|2005.09.20 12:59
|buy
|1217
|3.00
|1.8044
|1.8031
|0.0000
|2455
|2005.09.20 13:26
|close
|1217
|3.00
|1.8060
|1.8031
|0.0000
|48.00
|21065.24
|2456
|2005.09.21 00:00
|sell
|1218
|3.00
|1.7991
|1.8004
|0.0000
|2457
|2005.09.21 00:42
|close
|1218
|3.00
|1.7978
|1.8004
|0.0000
|39.00
|21104.24
|2458
|2005.09.21 03:59
|sell
|1219
|3.00
|1.8018
|1.8031
|0.0000
|2459
|2005.09.21 04:59
|s/l
|1219
|3.00
|1.8031
|1.8031
|0.0000
|-39.00
|21065.24
|2460
|2005.09.21 07:24
|buy
|1220
|3.00
|1.8066
|1.8053
|0.0000
|2461
|2005.09.21 07:30
|close
|1220
|3.00
|1.8083
|1.8053
|0.0000
|51.00
|21116.24
|2462
|2005.09.21 07:37
|buy
|1221
|3.00
|1.8066
|1.8053
|0.0000
|2463
|2005.09.21 07:59
|s/l
|1221
|3.00
|1.8053
|1.8053
|0.0000
|-39.00
|21077.24
|2464
|2005.09.21 15:06
|buy
|1222
|3.00
|1.8104
|1.8091
|0.0000
|2465
|2005.09.21 16:59
|s/l
|1222
|3.00
|1.8091
|1.8091
|0.0000
|-39.00
|21038.24
|2466
|2005.09.22 08:00
|buy
|1223
|3.00
|1.8081
|1.8068
|0.0000
|2467
|2005.09.22 08:27
|close
|1223
|3.00
|1.8094
|1.8068
|0.0000
|39.00
|21077.24
|2468
|2005.09.22 08:59
|buy
|1224
|3.00
|1.8074
|1.8061
|0.0000
|2469
|2005.09.22 09:59
|s/l
|1224
|3.00
|1.8061
|1.8061
|0.0000
|-39.00
|21038.24
|2470
|2005.09.22 16:03
|sell
|1225
|3.00
|1.7929
|1.7942
|0.0000
|2471
|2005.09.22 16:12
|close
|1225
|3.00
|1.7917
|1.7942
|0.0000
|36.00
|21074.24
|2472
|2005.09.22 18:39
|sell
|1226
|3.00
|1.7908
|1.7921
|0.0000
|2473
|2005.09.22 19:04
|s/l
|1226
|3.00
|1.7921
|1.7921
|0.0000
|-39.00
|21035.24
|2474
|2005.09.22 22:49
|sell
|1227
|3.00
|1.7915
|1.7928
|0.0000
|2475
|2005.09.23 05:22
|s/l
|1227
|3.00
|1.7928
|1.7928
|0.0000
|-38.35
|20996.88
|2476
|2005.09.23 09:01
|sell
|1228
|3.00
|1.7867
|1.7880
|0.0000
|2477
|2005.09.23 09:22
|close
|1228
|3.00
|1.7854
|1.7880
|0.0000
|39.00
|21035.88
|2478
|2005.09.23 09:58
|sell
|1229
|3.00
|1.7865
|1.7878
|0.0000
|2479
|2005.09.23 10:54
|close
|1229
|3.00
|1.7847
|1.7878
|0.0000
|54.00
|21089.88
|2480
|2005.09.23 11:00
|sell
|1230
|3.00
|1.7893
|1.7906
|0.0000
|2481
|2005.09.23 11:00
|close
|1230
|3.00
|1.7875
|1.7906
|0.0000
|54.00
|21143.88
|2482
|2005.09.23 11:00
|sell
|1231
|3.00
|1.7880
|1.7893
|0.0000
|2483
|2005.09.23 11:00
|s/l
|1231
|3.00
|1.7893
|1.7893
|0.0000
|-39.00
|21104.88
|2484
|2005.09.23 11:00
|sell
|1232
|3.00
|1.7900
|1.7913
|0.0000
|2485
|2005.09.23 11:01
|close
|1232
|3.00
|1.7888
|1.7913
|0.0000
|36.00
|21140.88
|2486
|2005.09.23 11:01
|sell
|1233
|3.00
|1.7881
|1.7894
|0.0000
|2487
|2005.09.23 11:01
|s/l
|1233
|3.00
|1.7894
|1.7894
|0.0000
|-39.00
|21101.88
|2488
|2005.09.23 11:01
|sell
|1234
|3.00
|1.7896
|1.7909
|0.0000
|2489
|2005.09.23 11:02
|close
|1234
|3.00
|1.7886
|1.7909
|0.0000
|30.00
|21131.88
|2490
|2005.09.23 11:02
|sell
|1235
|3.00
|1.7883
|1.7896
|0.0000
|2491
|2005.09.23 11:02
|s/l
|1235
|3.00
|1.7896
|1.7896
|0.0000
|-39.00
|21092.88
|2492
|2005.09.23 11:02
|sell
|1236
|3.00
|1.7896
|1.7909
|0.0000
|2493
|2005.09.23 11:03
|close
|1236
|3.00
|1.7879
|1.7909
|0.0000
|51.00
|21143.88
|2494
|2005.09.23 11:03
|sell
|1237
|3.00
|1.7871
|1.7884
|0.0000
|2495
|2005.09.23 11:03
|s/l
|1237
|3.00
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-39.00
|21104.88
|2496
|2005.09.23 11:03
|sell
|1238
|3.00
|1.7886
|1.7899
|0.0000
|2497
|2005.09.23 11:03
|close
|1238
|3.00
|1.7874
|1.7899
|0.0000
|36.00
|21140.88
|2498
|2005.09.23 11:04
|sell
|1239
|3.00
|1.7871
|1.7884
|0.0000
|2499
|2005.09.23 11:06
|s/l
|1239
|3.00
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-39.00
|21101.88
|2500
|2005.09.23 11:06
|sell
|1240
|3.00
|1.7893
|1.7906
|0.0000
|2501
|2005.09.23 11:09
|close
|1240
|3.00
|1.7883
|1.7906
|0.0000
|30.00
|21131.88
|2502
|2005.09.23 11:09
|sell
|1241
|3.00
|1.7881
|1.7894
|0.0000
|2503
|2005.09.23 11:09
|s/l
|1241
|3.00
|1.7894
|1.7894
|0.0000
|-39.00
|21092.88
|2504
|2005.09.23 11:09
|sell
|1242
|3.00
|1.7893
|1.7906
|0.0000
|2505
|2005.09.23 11:10
|close
|1242
|3.00
|1.7879
|1.7906
|0.0000
|42.00
|21134.88
|2506
|2005.09.23 11:10
|sell
|1243
|3.00
|1.7883
|1.7896
|0.0000
|2507
|2005.09.23 11:11
|close
|1243
|3.00
|1.7874
|1.7896
|0.0000
|27.00
|21161.88
|2508
|2005.09.23 11:11
|sell
|1244
|3.00
|1.7870
|1.7883
|0.0000
|2509
|2005.09.23 11:15
|close
|1244
|3.00
|1.7860
|1.7883
|0.0000
|30.00
|21191.88
|2510
|2005.09.23 11:24
|sell
|1245
|3.00
|1.7870
|1.7883
|0.0000
|2511
|2005.09.23 11:32
|close
|1245
|3.00
|1.7862
|1.7883
|0.0000
|24.00
|21215.88
|2512
|2005.09.23 15:26
|sell
|1246
|3.00
|1.7805
|1.7818
|0.0000
|2513
|2005.09.23 15:57
|close
|1246
|3.00
|1.7790
|1.7818
|0.0000
|45.00
|21260.88
|2514
|2005.09.23 17:33
|sell
|1247
|3.00
|1.7788
|1.7801
|0.0000
|2515
|2005.09.23 17:40
|close
|1247
|3.00
|1.7778
|1.7801
|0.0000
|30.00
|21290.88
|2516
|2005.09.23 17:47
|sell
|1248
|3.00
|1.7789
|1.7802
|0.0000
|2517
|2005.09.23 17:59
|close
|1248
|3.00
|1.7777
|1.7802
|0.0000
|36.00
|21326.88
|2518
|2005.09.26 12:11
|sell
|1249
|3.00
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|2519
|2005.09.26 12:42
|s/l
|1249
|3.00
|1.7744
|1.7744
|0.0000
|-39.00
|21287.88
|2520
|2005.09.26 12:42
|sell
|1250
|3.00
|1.7746
|1.7759
|0.0000
|2521
|2005.09.26 12:52
|close
|1250
|3.00
|1.7736
|1.7759
|0.0000
|30.00
|21317.88
|2522
|2005.09.26 12:55
|sell
|1251
|3.00
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|2523
|2005.09.26 12:59
|close
|1251
|3.00
|1.7720
|1.7744
|0.0000
|33.00
|21350.88
|2524
|2005.09.26 13:00
|sell
|1252
|3.00
|1.7734
|1.7747
|0.0000
|2525
|2005.09.26 13:43
|close
|1252
|3.00
|1.7723
|1.7747
|0.0000
|33.00
|21383.88
|2526
|2005.09.26 13:59
|sell
|1253
|3.00
|1.7737
|1.7750
|0.0000
|2527
|2005.09.26 15:59
|s/l
|1253
|3.00
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-39.00
|21344.88
|2528
|2005.09.27 03:59
|sell
|1254
|3.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|2529
|2005.09.27 04:59
|close
|1254
|3.00
|1.7700
|1.7725
|0.0000
|36.00
|21380.88
|2530
|2005.09.27 08:00
|sell
|1255
|3.00
|1.7689
|1.7702
|0.0000
|2531
|2005.09.27 08:04
|close
|1255
|3.00
|1.7679
|1.7702
|0.0000
|30.00
|21410.88
|2532
|2005.09.27 08:59
|sell
|1256
|3.00
|1.7698
|1.7711
|0.0000
|2533
|2005.09.27 09:06
|close
|1256
|3.00
|1.7674
|1.7711
|0.0000
|72.00
|21482.88
|2534
|2005.09.27 12:42
|sell
|1257
|3.00
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|2535
|2005.09.27 12:59
|close
|1257
|3.00
|1.7656
|1.7683
|0.0000
|42.00
|21524.88
|2536
|2005.09.28 08:00
|buy
|1258
|3.00
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|2537
|2005.09.28 08:11
|close
|1258
|3.00
|1.7708
|1.7686
|0.0000
|27.00
|21551.88
|2538
|2005.09.28 08:44
|buy
|1259
|3.00
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|2539
|2005.09.28 08:58
|close
|1259
|3.00
|1.7709
|1.7687
|0.0000
|27.00
|21578.88
|2540
|2005.09.28 08:59
|buy
|1260
|3.00
|1.7680
|1.7667
|0.0000
|2541
|2005.09.28 10:33
|s/l
|1260
|3.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-39.00
|21539.88
|2542
|2005.09.28 11:08
|sell
|1261
|3.00
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|2543
|2005.09.28 12:01
|close
|1261
|3.00
|1.7659
|1.7684
|0.0000
|36.00
|21575.88
|2544
|2005.09.28 13:00
|sell
|1262
|3.00
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|2545
|2005.09.28 13:07
|close
|1262
|3.00
|1.7654
|1.7677
|0.0000
|30.00
|21605.88
|2546
|2005.09.28 13:52
|sell
|1263
|3.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|2547
|2005.09.28 14:30
|close
|1263
|3.00
|1.7649
|1.7675
|0.0000
|39.00
|21644.88
|2548
|2005.09.28 15:00
|sell
|1264
|3.00
|1.7649
|1.7662
|0.0000
|2549
|2005.09.28 16:06
|close
|1264
|3.00
|1.7634
|1.7662
|0.0000
|45.00
|21689.88
|2550
|2005.09.29 05:04
|buy
|1265
|3.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|2551
|2005.09.29 05:07
|close
|1265
|3.00
|1.7692
|1.7668
|0.0000
|33.00
|21722.88
|2552
|2005.09.29 05:59
|buy
|1266
|3.00
|1.7672
|1.7659
|0.0000
|2553
|2005.09.29 06:05
|close
|1266
|3.00
|1.7690
|1.7659
|0.0000
|54.00
|21776.88
|2554
|2005.09.29 15:00
|sell
|1267
|3.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|2555
|2005.09.29 16:08
|close
|1267
|3.00
|1.7620
|1.7643
|0.0000
|30.00
|21806.88
|2556
|2005.09.29 17:59
|sell
|1268
|3.00
|1.7640
|1.7653
|0.0000
|2557
|2005.09.29 18:03
|close
|1268
|3.00
|1.7620
|1.7653
|0.0000
|60.00
|21866.88
|2558
|2005.09.29 19:33
|sell
|1269
|3.00
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|2559
|2005.09.29 20:56
|close
|1269
|3.00
|1.7616
|1.7641
|0.0000
|36.00
|21902.88
|2560
|2005.09.30 00:22
|sell
|1270
|3.00
|1.7599
|1.7612
|0.0000
|2561
|2005.09.30 00:48
|close
|1270
|3.00
|1.7586
|1.7612
|0.0000
|39.00
|21941.88
|2562
|2005.09.30 00:59
|sell
|1271
|3.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|2563
|2005.09.30 01:59
|s/l
|1271
|3.00
|1.7615
|1.7615
|0.0000
|-39.00
|21902.88
|2564
|2005.09.30 08:01
|sell
|1272
|3.00
|1.7606
|1.7619
|0.0000
|2565
|2005.09.30 08:59
|close
|1272
|3.00
|1.7585
|1.7619
|0.0000
|63.00
|21965.88
|2566
|2005.09.30 09:01
|sell
|1273
|3.00
|1.7595
|1.7608
|0.0000
|2567
|2005.09.30 09:12
|close
|1273
|3.00
|1.7582
|1.7608
|0.0000
|39.00
|22004.88
|2568
|2005.09.30 09:59
|sell
|1274
|3.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|2569
|2005.09.30 10:59
|s/l
|1274
|3.00
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-39.00
|21965.88
|2570
|2005.09.30 12:13
|buy
|1275
|3.00
|1.7640
|1.7627
|0.0000
|2571
|2005.09.30 12:28
|close
|1275
|3.00
|1.7655
|1.7627
|0.0000
|45.00
|22010.88
|2572
|2005.09.30 12:34
|buy
|1276
|3.00
|1.7647
|1.7634
|0.0000
|2573
|2005.09.30 12:53
|close
|1276
|3.00
|1.7662
|1.7634
|0.0000
|45.00
|22055.88
|2574
|2005.09.30 12:53
|buy
|1277
|3.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|2575
|2005.09.30 12:59
|s/l
|1277
|3.00
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-39.00
|22016.88
|2576
|2005.09.30 16:00
|buy
|1278
|3.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|2577
|2005.09.30 16:37
|close
|1278
|3.00
|1.7673
|1.7640
|0.0000
|60.00
|22076.88
|2578
|2005.09.30 16:37
|buy
|1279
|3.00
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|2579
|2005.09.30 16:38
|close
|1279
|3.00
|1.7691
|1.7660
|0.0000
|54.00
|22130.88
|2580
|2005.10.03 10:22
|sell
|1280
|3.00
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|2581
|2005.10.03 10:58
|close
|1280
|3.00
|1.7540
|1.7566
|0.0000
|39.00
|22169.88
|2582
|2005.10.03 15:38
|sell
|1281
|3.00
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|2583
|2005.10.03 15:59
|close
|1281
|3.00
|1.7544
|1.7576
|0.0000
|57.00
|22226.88
|2584
|2005.10.03 23:00
|sell
|1282
|3.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|2585
|2005.10.04 02:18
|s/l
|1282
|3.00
|1.7559
|1.7559
|0.0000
|-38.35
|22188.53
|2586
|2005.10.04 08:00
|sell
|1283
|3.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|2587
|2005.10.04 08:08
|close
|1283
|3.00
|1.7557
|1.7578
|0.0000
|24.00
|22212.53
|2588
|2005.10.04 09:01
|buy
|1284
|3.00
|1.7562
|1.7549
|0.0000
|2589
|2005.10.04 10:00
|close
|1284
|3.00
|1.7581
|1.7549
|0.0000
|57.00
|22269.53
|2590
|2005.10.04 12:00
|buy
|1285
|3.00
|1.7582
|1.7569
|0.0000
|2591
|2005.10.04 13:50
|close
|1285
|3.00
|1.7592
|1.7569
|0.0000
|30.00
|22299.53
|2592
|2005.10.04 15:00
|buy
|1286
|3.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|2593
|2005.10.04 15:16
|close
|1286
|3.00
|1.7595
|1.7572
|0.0000
|30.00
|22329.53
|2594
|2005.10.04 15:16
|buy
|1287
|3.00
|1.7596
|1.7583
|0.0000
|2595
|2005.10.04 15:24
|close
|1287
|3.00
|1.7604
|1.7583
|0.0000
|24.00
|22353.53
|2596
|2005.10.04 15:59
|buy
|1288
|3.00
|1.7589
|1.7576
|0.0000
|2597
|2005.10.04 16:00
|close
|1288
|3.00
|1.7610
|1.7576
|0.0000
|63.00
|22416.53
|2598
|2005.10.04 18:18
|buy
|1289
|3.00
|1.7599
|1.7586
|0.0000
|2599
|2005.10.04 18:20
|close
|1289
|3.00
|1.7609
|1.7586
|0.0000
|30.00
|22446.53
|2600
|2005.10.05 05:02
|buy
|1290
|3.00
|1.7616
|1.7603
|0.0000
|2601
|2005.10.05 05:12
|close
|1290
|3.00
|1.7628
|1.7603
|0.0000
|36.00
|22482.53
|2602
|2005.10.05 05:40
|buy
|1291
|3.00
|1.7616
|1.7603
|0.0000
|2603
|2005.10.05 06:00
|close
|1291
|3.00
|1.7626
|1.7603
|0.0000
|30.00
|22512.53
|2604
|2005.10.05 08:53
|buy
|1292
|3.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|2605
|2005.10.05 08:59
|close
|1292
|3.00
|1.7660
|1.7628
|0.0000
|57.00
|22569.53
|2606
|2005.10.05 09:49
|buy
|1293
|3.00
|1.7649
|1.7636
|0.0000
|2607
|2005.10.05 11:59
|s/l
|1293
|3.00
|1.7636
|1.7636
|0.0000
|-39.00
|22530.53
|2608
|2005.10.06 05:12
|buy
|1294
|3.00
|1.7731
|1.7718
|0.0000
|2609
|2005.10.06 06:46
|close
|1294
|3.00
|1.7746
|1.7718
|0.0000
|45.00
|22575.53
|2610
|2005.10.06 15:09
|buy
|1295
|3.00
|1.7712
|1.7699
|0.0000
|2611
|2005.10.06 15:14
|close
|1295
|3.00
|1.7724
|1.7699
|0.0000
|36.00
|22611.53
|2612
|2005.10.06 15:14
|buy
|1296
|3.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|2613
|2005.10.06 15:17
|close
|1296
|3.00
|1.7738
|1.7714
|0.0000
|33.00
|22644.53
|2614
|2005.10.06 15:40
|buy
|1297
|3.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|2615
|2005.10.06 15:47
|close
|1297
|3.00
|1.7736
|1.7714
|0.0000
|27.00
|22671.53
|2616
|2005.10.06 15:59
|buy
|1298
|3.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|2617
|2005.10.06 16:00
|close
|1298
|3.00
|1.7744
|1.7714
|0.0000
|51.00
|22722.53
|2618
|2005.10.06 22:01
|buy
|1299
|3.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|2619
|2005.10.06 23:59
|s/l
|1299
|3.00
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-39.00
|22683.53
|2620
|2005.10.07 03:03
|buy
|1300
|3.00
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|2621
|2005.10.07 06:59
|s/l
|1300
|3.00
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-39.00
|22644.53
|2622
|2005.10.07 11:15
|sell
|1301
|3.00
|1.7691
|1.7704
|0.0000
|2623
|2005.10.07 11:59
|close
|1301
|3.00
|1.7679
|1.7704
|0.0000
|36.00
|22680.53
|2624
|2005.10.07 12:01
|sell
|1302
|3.00
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|2625
|2005.10.07 12:58
|close
|1302
|3.00
|1.7672
|1.7700
|0.0000
|45.00
|22725.53
|2626
|2005.10.09 23:01
|sell
|1303
|3.00
|1.7595
|1.7608
|0.0000
|2627
|2005.10.09 23:11
|close
|1303
|3.00
|1.7582
|1.7608
|0.0000
|39.00
|22764.53
|2628
|2005.10.09 23:22
|sell
|1304
|3.00
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|2629
|2005.10.09 23:39
|close
|1304
|3.00
|1.7592
|1.7618
|0.0000
|39.00
|22803.53
|2630
|2005.10.09 23:59
|sell
|1305
|3.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|2631
|2005.10.10 00:51
|close
|1305
|3.00
|1.7591
|1.7615
|0.0000
|33.65
|22837.17
|2632
|2005.10.11 00:15
|sell
|1306
|3.00
|1.7552
|1.7565
|0.0000
|2633
|2005.10.11 00:56
|close
|1306
|3.00
|1.7541
|1.7565
|0.0000
|33.00
|22870.17
|2634
|2005.10.11 07:00
|sell
|1307
|3.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|2635
|2005.10.11 08:59
|s/l
|1307
|3.00
|1.7507
|1.7507
|0.0000
|-39.00
|22831.17
|2636
|2005.10.11 08:59
|sell
|1308
|3.00
|1.7532
|1.7545
|0.0000
|2637
|2005.10.11 09:59
|close
|1308
|3.00
|1.7514
|1.7545
|0.0000
|54.00
|22885.17
|2638
|2005.10.11 15:25
|sell
|1309
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|2639
|2005.10.11 15:42
|close
|1309
|3.00
|1.7464
|1.7491
|0.0000
|42.00
|22927.17
|2640
|2005.10.11 19:00
|sell
|1310
|3.00
|1.7468
|1.7481
|0.0000
|2641
|2005.10.11 19:47
|close
|1310
|3.00
|1.7454
|1.7481
|0.0000
|42.00
|22969.17
|2642
|2005.10.12 08:59
|sell
|1311
|3.00
|1.7442
|1.7455
|0.0000
|2643
|2005.10.12 09:59
|s/l
|1311
|3.00
|1.7455
|1.7455
|0.0000
|-39.00
|22930.17
|2644
|2005.10.12 22:00
|buy
|1312
|3.00
|1.7513
|1.7500
|0.0000
|2645
|2005.10.13 00:32
|close
|1312
|3.00
|1.7528
|1.7500
|0.0000
|41.85
|22972.02
|2646
|2005.10.13 08:45
|sell
|1313
|3.00
|1.7465
|1.7478
|0.0000
|2647
|2005.10.13 08:51
|s/l
|1313
|3.00
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|-39.00
|22933.02
|2648
|2005.10.13 22:06
|buy
|1314
|3.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|2649
|2005.10.13 22:56
|close
|1314
|3.00
|1.7565
|1.7541
|0.0000
|33.00
|22966.02
|2650
|2005.10.14 00:59
|buy
|1315
|3.00
|1.7520
|1.7507
|0.0000
|2651
|2005.10.14 02:59
|close
|1315
|3.00
|1.7543
|1.7507
|0.0000
|69.00
|23035.02
|2652
|2005.10.14 08:17
|buy
|1316
|3.00
|1.7552
|1.7539
|0.0000
|2653
|2005.10.14 08:59
|close
|1316
|3.00
|1.7564
|1.7539
|0.0000
|36.00
|23071.02
|2654
|2005.10.14 12:59
|sell
|1317
|3.00
|1.7556
|1.7569
|0.0000
|2655
|2005.10.14 13:59
|close
|1317
|3.00
|1.7535
|1.7569
|0.0000
|63.00
|23134.02
|2656
|2005.10.14 15:59
|buy
|1318
|3.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|2657
|2005.10.14 15:59
|close
|1318
|3.00
|1.7677
|1.7640
|0.0000
|72.00
|23206.02
|2658
|2005.10.14 19:11
|buy
|1319
|3.00
|1.7690
|1.7677
|0.0000
|2659
|2005.10.14 19:41
|close
|1319
|3.00
|1.7702
|1.7677
|0.0000
|36.00
|23242.02
|2660
|2005.10.17 03:21
|buy
|1320
|3.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|2661
|2005.10.17 04:34
|close
|1320
|3.00
|1.7714
|1.7689
|0.0000
|36.00
|23278.02
|2662
|2005.10.17 10:00
|sell
|1321
|3.00
|1.7597
|1.7610
|0.0000
|2663
|2005.10.17 10:59
|close
|1321
|3.00
|1.7582
|1.7610
|0.0000
|45.00
|23323.02
|2664
|2005.10.17 15:08
|sell
|1322
|3.00
|1.7554
|1.7567
|0.0000
|2665
|2005.10.17 16:18
|close
|1322
|3.00
|1.7542
|1.7567
|0.0000
|36.00
|23359.02
|2666
|2005.10.19 05:41
|sell
|1323
|3.00
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|2667
|2005.10.19 05:59
|s/l
|1323
|3.00
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|-39.00
|23320.02
|2668
|2005.10.19 07:59
|sell
|1324
|3.00
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|2669
|2005.10.19 08:31
|close
|1324
|3.00
|1.7461
|1.7492
|0.0000
|54.00
|23374.02
|2670
|2005.10.19 16:54
|buy
|1325
|3.00
|1.7615
|1.7602
|0.0000
|2671
|2005.10.19 18:01
|close
|1325
|3.00
|1.7630
|1.7602
|0.0000
|45.00
|23419.02
|2672
|2005.10.20 09:00
|buy
|1326
|3.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|2673
|2005.10.20 09:11
|close
|1326
|3.00
|1.7658
|1.7628
|0.0000
|51.00
|23470.02
|2674
|2005.10.20 09:23
|buy
|1327
|3.00
|1.7646
|1.7633
|0.0000
|2675
|2005.10.20 09:59
|close
|1327
|3.00
|1.7677
|1.7633
|0.0000
|93.00
|23563.02
|2676
|2005.10.20 12:38
|buy
|1328
|3.00
|1.7655
|1.7642
|0.0000
|2677
|2005.10.20 12:46
|close
|1328
|3.00
|1.7670
|1.7642
|0.0000
|45.00
|23608.02
|2678
|2005.10.20 15:17
|buy
|1329
|3.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|2679
|2005.10.20 15:58
|close
|1329
|3.00
|1.7702
|1.7672
|0.0000
|51.00
|23659.02
|2680
|2005.10.20 16:05
|buy
|1330
|3.00
|1.7690
|1.7677
|0.0000
|2681
|2005.10.20 17:00
|close
|1330
|3.00
|1.7704
|1.7677
|0.0000
|42.00
|23701.02
|2682
|2005.10.21 02:11
|buy
|1331
|3.00
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|2683
|2005.10.21 02:13
|close
|1331
|3.00
|1.7778
|1.7746
|0.0000
|57.00
|23758.02
|2684
|2005.10.21 05:59
|buy
|1332
|3.00
|1.7734
|1.7721
|0.0000
|2685
|2005.10.21 06:01
|close
|1332
|3.00
|1.7759
|1.7721
|0.0000
|75.00
|23833.02
|2686
|2005.10.21 07:20
|buy
|1333
|3.00
|1.7744
|1.7731
|0.0000
|2687
|2005.10.21 07:59
|close
|1333
|3.00
|1.7771
|1.7731
|0.0000
|81.00
|23914.02
|2688
|2005.10.21 09:01
|buy
|1334
|3.00
|1.7762
|1.7749
|0.0000
|2689
|2005.10.21 09:35
|close
|1334
|3.00
|1.7771
|1.7749
|0.0000
|27.00
|23941.02
|2690
|2005.10.21 09:49
|buy
|1335
|3.00
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|2691
|2005.10.21 09:56
|close
|1335
|3.00
|1.7772
|1.7750
|0.0000
|27.00
|23968.02
|2692
|2005.10.21 14:37
|buy
|1336
|3.00
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|2693
|2005.10.21 15:59
|s/l
|1336
|3.00
|1.7739
|1.7739
|0.0000
|-39.00
|23929.02
|2694
|2005.10.24 07:46
|buy
|1337
|3.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|2695
|2005.10.24 09:00
|close
|1337
|3.00
|1.7687
|1.7657
|0.0000
|51.00
|23980.02
|2696
|2005.10.24 17:30
|buy
|1338
|3.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|2697
|2005.10.24 17:36
|close
|1338
|3.00
|1.7694
|1.7668
|0.0000
|39.00
|24019.02
|2698
|2005.10.24 17:59
|buy
|1339
|3.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|2699
|2005.10.24 20:59
|close
|1339
|3.00
|1.7689
|1.7657
|0.0000
|57.00
|24076.02
|2700
|2005.10.25 03:44
|sell
|1340
|3.00
|1.7674
|1.7687
|0.0000
|2701
|2005.10.25 04:25
|close
|1340
|3.00
|1.7656
|1.7687
|0.0000
|54.00
|24130.02
|2702
|2005.10.25 13:17
|buy
|1341
|3.00
|1.7774
|1.7761
|0.0000
|2703
|2005.10.25 13:59
|close
|1341
|3.00
|1.7802
|1.7761
|0.0000
|84.00
|24214.02
|2704
|2005.10.26 10:05
|sell
|1342
|3.00
|1.7768
|1.7781
|0.0000
|2705
|2005.10.26 11:57
|close
|1342
|3.00
|1.7760
|1.7781
|0.0000
|24.00
|24238.02
|2706
|2005.10.26 12:01
|sell
|1343
|3.00
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|2707
|2005.10.26 13:21
|close
|1343
|3.00
|1.7757
|1.7778
|0.0000
|24.00
|24262.02
|2708
|2005.10.26 17:41
|sell
|1344
|3.00
|1.7755
|1.7768
|0.0000
|2709
|2005.10.26 17:59
|close
|1344
|3.00
|1.7747
|1.7768
|0.0000
|24.00
|24286.02
|2710
|2005.10.26 20:58
|sell
|1345
|3.00
|1.7750
|1.7763
|0.0000
|2711
|2005.10.27 00:08
|s/l
|1345
|3.00
|1.7763
|1.7763
|0.0000
|-37.06
|24248.96
|2712
|2005.10.28 03:00
|buy
|1346
|3.00
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|2713
|2005.10.28 04:41
|close
|1346
|3.00
|1.7843
|1.7817
|0.0000
|39.00
|24287.96
|2714
|2005.10.28 15:54
|sell
|1347
|3.00
|1.7803
|1.7816
|0.0000
|2715
|2005.10.28 15:59
|close
|1347
|3.00
|1.7782
|1.7816
|0.0000
|63.00
|24350.96
|2716
|2005.10.28 17:03
|sell
|1348
|3.00
|1.7761
|1.7774
|0.0000
|2717
|2005.10.28 17:59
|close
|1348
|3.00
|1.7745
|1.7774
|0.0000
|48.00
|24398.96
|2718
|2005.11.01 16:00
|sell
|1349
|3.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|2719
|2005.11.01 16:00
|close
|1349
|3.00
|1.7632
|1.7658
|0.0000
|39.00
|24437.96
|2720
|2005.11.01 16:00
|sell
|1350
|3.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|2721
|2005.11.01 16:00
|close
|1350
|3.00
|1.7617
|1.7658
|0.0000
|84.00
|24521.96
|2722
|2005.11.01 16:09
|sell
|1351
|3.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|2723
|2005.11.01 16:26
|close
|1351
|3.00
|1.7633
|1.7658
|0.0000
|36.00
|24557.96
|2724
|2005.11.02 12:01
|sell
|1352
|3.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|2725
|2005.11.02 12:08
|close
|1352
|3.00
|1.7650
|1.7675
|0.0000
|36.00
|24593.96
|2726
|2005.11.03 10:30
|buy
|1353
|3.00
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|2727
|2005.11.03 10:34
|close
|1353
|3.00
|1.7775
|1.7752
|0.0000
|30.00
|24623.96
|2728
|2005.11.03 12:02
|buy
|1354
|3.00
|1.7764
|1.7751
|0.0000
|2729
|2005.11.03 12:26
|close
|1354
|3.00
|1.7776
|1.7751
|0.0000
|36.00
|24659.96
|2730
|2005.11.03 16:00
|buy
|1355
|3.00
|1.7741
|1.7728
|0.0000
|2731
|2005.11.03 16:14
|s/l
|1355
|3.00
|1.7728
|1.7728
|0.0000
|-39.00
|24620.96
|2732
|2005.11.03 18:00
|sell
|1356
|3.00
|1.7719
|1.7732
|0.0000
|2733
|2005.11.03 18:04
|close
|1356
|3.00
|1.7708
|1.7732
|0.0000
|33.00
|24653.96
|2734
|2005.11.04 13:05
|sell
|1357
|3.00
|1.7650
|1.7663
|0.0000
|2735
|2005.11.04 13:37
|close
|1357
|3.00
|1.7641
|1.7663
|0.0000
|27.00
|24680.96
|2736
|2005.11.04 13:59
|sell
|1358
|3.00
|1.7682
|1.7695
|0.0000
|2737
|2005.11.04 14:00
|close
|1358
|3.00
|1.7643
|1.7695
|0.0000
|117.00
|24797.96
|2738
|2005.11.04 16:00
|sell
|1359
|3.00
|1.7513
|1.7526
|0.0000
|2739
|2005.11.04 16:15
|s/l
|1359
|3.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-39.00
|24758.96
|2740
|2005.11.04 18:00
|sell
|1360
|3.00
|1.7507
|1.7520
|0.0000
|2741
|2005.11.04 18:08
|close
|1360
|3.00
|1.7494
|1.7520
|0.0000
|39.00
|24797.96
|2742
|2005.11.07 08:00
|sell
|1361
|3.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|2743
|2005.11.07 09:00
|close
|1361
|3.00
|1.7482
|1.7515
|0.0000
|60.00
|24857.96
|2744
|2005.11.07 14:28
|sell
|1362
|3.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|2745
|2005.11.07 14:59
|close
|1362
|3.00
|1.7409
|1.7448
|0.0000
|78.00
|24935.96
|2746
|2005.11.07 16:26
|sell
|1363
|3.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|2747
|2005.11.07 17:00
|close
|1363
|3.00
|1.7426
|1.7448
|0.0000
|27.00
|24962.96
|2748
|2005.11.07 19:59
|sell
|1364
|3.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|2749
|2005.11.07 21:00
|close
|1364
|3.00
|1.7438
|1.7466
|0.0000
|45.00
|25007.96
|2750
|2005.11.07 22:00
|sell
|1365
|3.00
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|2751
|2005.11.07 22:59
|close
|1365
|3.00
|1.7426
|1.7462
|0.0000
|69.00
|25076.96
|2752
|2005.11.08 02:15
|sell
|1366
|3.00
|1.7385
|1.7398
|0.0000
|2753
|2005.11.08 02:16
|close
|1366
|3.00
|1.7372
|1.7398
|0.0000
|39.00
|25115.96
|2754
|2005.11.08 02:16
|sell
|1367
|3.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|2755
|2005.11.08 03:59
|s/l
|1367
|3.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-39.00
|25076.96
|2756
|2005.11.08 03:59
|sell
|1368
|3.00
|1.7386
|1.7399
|0.0000
|2757
|2005.11.08 04:18
|close
|1368
|3.00
|1.7374
|1.7399
|0.0000
|36.00
|25112.96
|2758
|2005.11.08 08:01
|sell
|1369
|3.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|2759
|2005.11.08 08:59
|close
|1369
|3.00
|1.7360
|1.7383
|0.0000
|30.00
|25142.96
|2760
|2005.11.08 12:59
|sell
|1370
|3.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|2761
|2005.11.08 14:36
|s/l
|1370
|3.00
|1.7382
|1.7382
|0.0000
|-39.00
|25103.96
|2762
|2005.11.09 02:05
|buy
|1371
|3.00
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|2763
|2005.11.09 02:43
|close
|1371
|3.00
|1.7433
|1.7409
|0.0000
|33.00
|25136.96
|2764
|2005.11.09 07:00
|buy
|1372
|3.00
|1.7424
|1.7411
|0.0000
|2765
|2005.11.09 07:54
|close
|1372
|3.00
|1.7435
|1.7411
|0.0000
|33.00
|25169.96
|2766
|2005.11.09 13:59
|sell
|1373
|3.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|2767
|2005.11.09 14:23
|close
|1373
|3.00
|1.7404
|1.7458
|0.0000
|123.00
|25292.96
|2768
|2005.11.09 18:00
|sell
|1374
|3.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|2769
|2005.11.09 18:01
|close
|1374
|3.00
|1.7399
|1.7423
|0.0000
|33.00
|25325.96
|2770
|2005.11.09 18:01
|sell
|1375
|3.00
|1.7403
|1.7416
|0.0000
|2771
|2005.11.09 18:15
|close
|1375
|3.00
|1.7394
|1.7416
|0.0000
|27.00
|25352.96
|2772
|2005.11.09 18:59
|sell
|1376
|3.00
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|2773
|2005.11.09 20:11
|s/l
|1376
|3.00
|1.7442
|1.7442
|0.0000
|-39.00
|25313.96
|2774
|2005.11.10 14:59
|buy
|1377
|3.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|2775
|2005.11.10 15:00
|close
|1377
|3.00
|1.7471
|1.7434
|0.0000
|72.00
|25385.96
|2776
|2005.11.10 16:10
|buy
|1378
|3.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|2777
|2005.11.10 16:27
|close
|1378
|3.00
|1.7462
|1.7434
|0.0000
|45.00
|25430.96
|2778
|2005.11.11 00:02
|sell
|1379
|3.00
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|2779
|2005.11.11 00:57
|close
|1379
|3.00
|1.7403
|1.7425
|0.0000
|27.00
|25457.96
|2780
|2005.11.11 06:00
|sell
|1380
|3.00
|1.7430
|1.7443
|0.0000
|2781
|2005.11.11 06:16
|close
|1380
|3.00
|1.7420
|1.7443
|0.0000
|30.00
|25487.96
|2782
|2005.11.11 06:59
|sell
|1381
|3.00
|1.7432
|1.7445
|0.0000
|2783
|2005.11.11 08:32
|close
|1381
|3.00
|1.7423
|1.7445
|0.0000
|27.00
|25514.96
|2784
|2005.11.14 10:00
|buy
|1382
|3.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|2785
|2005.11.14 10:02
|close
|1382
|3.00
|1.7478
|1.7458
|0.0000
|21.00
|25535.96
|2786
|2005.11.14 10:59
|buy
|1383
|3.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|2787
|2005.11.14 11:59
|s/l
|1383
|3.00
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|-39.00
|25496.96
|2788
|2005.11.14 11:59
|buy
|1384
|3.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|2789
|2005.11.14 12:59
|s/l
|1384
|3.00
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-39.00
|25457.96
|2790
|2005.11.14 17:05
|sell
|1385
|3.00
|1.7371
|1.7384
|0.0000
|2791
|2005.11.14 19:14
|s/l
|1385
|3.00
|1.7384
|1.7384
|0.0000
|-39.00
|25418.96
|2792
|2005.11.15 12:04
|sell
|1386
|3.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|2793
|2005.11.15 12:17
|close
|1386
|3.00
|1.7320
|1.7347
|0.0000
|42.00
|25460.96
|2794
|2005.11.15 12:24
|sell
|1387
|3.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|2795
|2005.11.15 13:01
|close
|1387
|3.00
|1.7317
|1.7347
|0.0000
|51.00
|25511.96
|2796
|2005.11.15 18:59
|sell
|1388
|3.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|2797
|2005.11.15 20:21
|close
|1388
|3.00
|1.7331
|1.7359
|0.0000
|45.00
|25556.96
|2798
|2005.11.16 12:12
|sell
|1389
|3.00
|1.7264
|1.7277
|0.0000
|2799
|2005.11.16 12:25
|close
|1389
|3.00
|1.7253
|1.7277
|0.0000
|33.00
|25589.96
|2800
|2005.11.16 15:15
|sell
|1390
|3.00
|1.7175
|1.7188
|0.0000
|2801
|2005.11.16 15:59
|close
|1390
|3.00
|1.7155
|1.7188
|0.0000
|60.00
|25649.96
|2802
|2005.11.16 16:06
|sell
|1391
|3.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|2803
|2005.11.16 17:12
|s/l
|1391
|3.00
|1.7176
|1.7176
|0.0000
|-39.00
|25610.96
|2804
|2005.11.16 17:21
|sell
|1392
|3.00
|1.7182
|1.7195
|0.0000
|2805
|2005.11.16 21:59
|close
|1392
|3.00
|1.7169
|1.7195
|0.0000
|39.00
|25649.96
|2806
|2005.11.16 22:59
|sell
|1393
|3.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|2807
|2005.11.17 01:27
|s/l
|1393
|3.00
|1.7193
|1.7193
|0.0000
|-37.06
|25612.89
|2808
|2005.11.17 03:14
|sell
|1394
|3.00
|1.7170
|1.7183
|0.0000
|2809
|2005.11.17 03:58
|close
|1394
|3.00
|1.7162
|1.7183
|0.0000
|24.00
|25636.89
|2810
|2005.11.17 18:00
|sell
|1395
|3.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|2811
|2005.11.17 18:04
|close
|1395
|3.00
|1.7187
|1.7210
|0.0000
|30.00
|25666.89
|2812
|2005.11.17 18:16
|sell
|1396
|3.00
|1.7196
|1.7209
|0.0000
|2813
|2005.11.17 18:31
|close
|1396
|3.00
|1.7186
|1.7209
|0.0000
|30.00
|25696.89
|2814
|2005.11.18 09:00
|sell
|1397
|3.00
|1.7131
|1.7144
|0.0000
|2815
|2005.11.18 09:14
|close
|1397
|3.00
|1.7119
|1.7144
|0.0000
|36.00
|25732.89
|2816
|2005.11.18 09:32
|sell
|1398
|3.00
|1.7128
|1.7141
|0.0000
|2817
|2005.11.18 09:38
|close
|1398
|3.00
|1.7113
|1.7141
|0.0000
|45.00
|25777.89
|2818
|2005.11.18 12:59
|sell
|1399
|3.00
|1.7146
|1.7159
|0.0000
|2819
|2005.11.18 13:00
|close
|1399
|3.00
|1.7125
|1.7159
|0.0000
|63.00
|25840.89
|2820
|2005.11.18 15:00
|buy
|1400
|3.00
|1.7140
|1.7127
|0.0000
|2821
|2005.11.18 15:01
|close
|1400
|3.00
|1.7149
|1.7127
|0.0000
|27.00
|25867.89
|2822
|2005.11.18 15:01
|buy
|1401
|3.00
|1.7150
|1.7137
|0.0000
|2823
|2005.11.18 15:02
|close
|1401
|3.00
|1.7165
|1.7137
|0.0000
|45.00
|25912.89
|2824
|2005.11.18 15:02
|buy
|1402
|3.00
|1.7165
|1.7152
|0.0000
|2825
|2005.11.18 15:02
|s/l
|1402
|3.00
|1.7152
|1.7152
|0.0000
|-39.00
|25873.89
|2826
|2005.11.18 15:02
|buy
|1403
|3.00
|1.7152
|1.7139
|0.0000
|2827
|2005.11.18 15:02
|close
|1403
|3.00
|1.7165
|1.7139
|0.0000
|39.00
|25912.89
|2828
|2005.11.18 15:03
|buy
|1404
|3.00
|1.7168
|1.7155
|0.0000
|2829
|2005.11.18 15:04
|close
|1404
|3.00
|1.7180
|1.7155
|0.0000
|36.00
|25948.89
|2830
|2005.11.18 15:05
|buy
|1405
|3.00
|1.7182
|1.7169
|0.0000
|2831
|2005.11.18 15:07
|s/l
|1405
|3.00
|1.7169
|1.7169
|0.0000
|-39.00
|25909.89
|2832
|2005.11.18 15:07
|buy
|1406
|3.00
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|2833
|2005.11.18 15:07
|close
|1406
|3.00
|1.7181
|1.7158
|0.0000
|30.00
|25939.89
|2834
|2005.11.18 15:07
|buy
|1407
|3.00
|1.7170
|1.7157
|0.0000
|2835
|2005.11.18 15:11
|close
|1407
|3.00
|1.7179
|1.7157
|0.0000
|27.00
|25966.89
|2836
|2005.11.18 15:11
|buy
|1408
|3.00
|1.7182
|1.7169
|0.0000
|2837
|2005.11.18 15:15
|s/l
|1408
|3.00
|1.7169
|1.7169
|0.0000
|-39.00
|25927.89
|2838
|2005.11.18 15:15
|buy
|1409
|3.00
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|2839
|2005.11.18 15:23
|close
|1409
|3.00
|1.7180
|1.7158
|0.0000
|27.00
|25954.89
|2840
|2005.11.18 15:23
|buy
|1410
|3.00
|1.7179
|1.7166
|0.0000
|2841
|2005.11.18 15:27
|close
|1410
|3.00
|1.7188
|1.7166
|0.0000
|27.00
|25981.89
|2842
|2005.11.18 15:28
|buy
|1411
|3.00
|1.7178
|1.7165
|0.0000
|2843
|2005.11.18 15:28
|close
|1411
|3.00
|1.7186
|1.7165
|0.0000
|24.00
|26005.89
|2844
|2005.11.18 15:30
|buy
|1412
|3.00
|1.7195
|1.7182
|0.0000
|2845
|2005.11.18 15:32
|close
|1412
|3.00
|1.7206
|1.7182
|0.0000
|33.00
|26038.89
|2846
|2005.11.18 15:59
|buy
|1413
|3.00
|1.7138
|1.7125
|0.0000
|2847
|2005.11.18 16:03
|close
|1413
|3.00
|1.7174
|1.7125
|0.0000
|108.00
|26146.89
|2848
|2005.11.18 16:03
|sell
|1414
|3.00
|1.7172
|1.7185
|0.0000
|2849
|2005.11.18 16:11
|close
|1414
|3.00
|1.7156
|1.7185
|0.0000
|48.00
|26194.89
|2850
|2005.11.21 02:59
|sell
|1415
|3.00
|1.7164
|1.7177
|0.0000
|2851
|2005.11.21 03:59
|s/l
|1415
|3.00
|1.7177
|1.7177
|0.0000
|-39.00
|26155.89
|2852
|2005.11.21 04:05
|buy
|1416
|3.00
|1.7167
|1.7154
|0.0000
|2853
|2005.11.21 04:51
|close
|1416
|3.00
|1.7178
|1.7154
|0.0000
|33.00
|26188.89
|2854
|2005.11.22 10:03
|sell
|1417
|3.00
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|2855
|2005.11.22 10:16
|close
|1417
|3.00
|1.7113
|1.7136
|0.0000
|30.00
|26218.89
|2856
|2005.11.22 10:27
|sell
|1418
|3.00
|1.7121
|1.7134
|0.0000
|2857
|2005.11.22 10:33
|close
|1418
|3.00
|1.7111
|1.7134
|0.0000
|30.00
|26248.89
|2858
|2005.11.22 10:59
|sell
|1419
|3.00
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|2859
|2005.11.22 11:00
|close
|1419
|3.00
|1.7114
|1.7136
|0.0000
|27.00
|26275.89
|2860
|2005.11.22 14:03
|sell
|1420
|3.00
|1.7104
|1.7117
|0.0000
|2861
|2005.11.22 14:12
|close
|1420
|3.00
|1.7092
|1.7117
|0.0000
|36.00
|26311.89
|2862
|2005.11.22 16:45
|sell
|1421
|3.00
|1.7125
|1.7138
|0.0000
|2863
|2005.11.22 16:45
|s/l
|1421
|3.00
|1.7138
|1.7138
|0.0000
|-39.00
|26272.89
|2864
|2005.11.22 16:45
|sell
|1422
|3.00
|1.7126
|1.7139
|0.0000
|2865
|2005.11.22 16:46
|s/l
|1422
|3.00
|1.7139
|1.7139
|0.0000
|-39.00
|26233.89
|2866
|2005.11.22 16:46
|sell
|1423
|3.00
|1.7138
|1.7151
|0.0000
|2867
|2005.11.22 16:46
|close
|1423
|3.00
|1.7127
|1.7151
|0.0000
|33.00
|26266.89
|2868
|2005.11.22 16:47
|sell
|1424
|3.00
|1.7126
|1.7139
|0.0000
|2869
|2005.11.22 16:52
|close
|1424
|3.00
|1.7114
|1.7139
|0.0000
|36.00
|26302.89
|2870
|2005.11.24 05:59
|buy
|1425
|3.00
|1.7221
|1.7208
|0.0000
|2871
|2005.11.24 06:59
|s/l
|1425
|3.00
|1.7208
|1.7208
|0.0000
|-39.00
|26263.89
|2872
|2005.11.24 16:29
|buy
|1426
|3.00
|1.7237
|1.7224
|0.0000
|2873
|2005.11.24 18:00
|s/l
|1426
|3.00
|1.7224
|1.7224
|0.0000
|-39.00
|26224.89
|2874
|2005.11.25 10:59
|sell
|1427
|3.00
|1.7205
|1.7218
|0.0000
|2875
|2005.11.25 11:43
|close
|1427
|3.00
|1.7192
|1.7218
|0.0000
|39.00
|26263.89
|2876
|2005.11.28 20:06
|buy
|1428
|3.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|2877
|2005.11.28 20:09
|close
|1428
|3.00
|1.7302
|1.7279
|0.0000
|30.00
|26293.89
|2878
|2005.11.28 22:31
|buy
|1429
|3.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|2879
|2005.11.28 22:33
|close
|1429
|3.00
|1.7302
|1.7279
|0.0000
|30.00
|26323.89
|2880
|2005.11.29 18:00
|sell
|1430
|3.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|2881
|2005.11.29 18:20
|close
|1430
|3.00
|1.7172
|1.7212
|0.0000
|81.00
|26404.89
|2882
|2005.11.29 18:57
|sell
|1431
|3.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|2883
|2005.11.29 19:05
|s/l
|1431
|3.00
|1.7212
|1.7212
|0.0000
|-39.00
|26365.89
|2884
|2005.11.30 18:01
|buy
|1432
|3.00
|1.7319
|1.7306
|0.0000
|2885
|2005.11.30 18:04
|close
|1432
|3.00
|1.7329
|1.7306
|0.0000
|30.00
|26395.89
|2886
|2005.11.30 18:11
|buy
|1433
|3.00
|1.7317
|1.7304
|0.0000
|2887
|2005.11.30 18:18
|close
|1433
|3.00
|1.7326
|1.7304
|0.0000
|27.00
|26422.89
|2888
|2005.11.30 18:35
|buy
|1434
|3.00
|1.7320
|1.7307
|0.0000
|2889
|2005.11.30 18:59
|s/l
|1434
|3.00
|1.7307
|1.7307
|0.0000
|-39.00
|26383.89
|2890
|2005.11.30 18:59
|buy
|1435
|3.00
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|2891
|2005.11.30 19:14
|close
|1435
|3.00
|1.7305
|1.7280
|0.0000
|36.00
|26419.89
|2892
|2005.12.01 18:25
|buy
|1436
|3.00
|1.7314
|1.7301
|0.0000
|2893
|2005.12.01 18:46
|close
|1436
|3.00
|1.7330
|1.7301
|0.0000
|48.00
|26467.89
|2894
|2005.12.02 08:14
|sell
|1437
|3.00
|1.7302
|1.7315
|0.0000
|2895
|2005.12.02 08:28
|close
|1437
|3.00
|1.7288
|1.7315
|0.0000
|42.00
|26509.89
|2896
|2005.12.02 12:13
|sell
|1438
|3.00
|1.7275
|1.7288
|0.0000
|2897
|2005.12.02 12:59
|close
|1438
|3.00
|1.7264
|1.7288
|0.0000
|33.00
|26542.89
|2898
|2005.12.02 12:59
|sell
|1439
|3.00
|1.7275
|1.7288
|0.0000
|2899
|2005.12.02 13:29
|close
|1439
|3.00
|1.7260
|1.7288
|0.0000
|45.00
|26587.89
|2900
|2005.12.02 14:00
|buy
|1440
|3.00
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|2901
|2005.12.02 14:22
|close
|1440
|3.00
|1.7288
|1.7262
|0.0000
|39.00
|26626.89
|2902
|2005.12.02 14:22
|buy
|1441
|3.00
|1.7291
|1.7278
|0.0000
|2903
|2005.12.02 14:29
|s/l
|1441
|3.00
|1.7278
|1.7278
|0.0000
|-39.00
|26587.89
|2904
|2005.12.02 14:29
|buy
|1442
|3.00
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|2905
|2005.12.02 14:29
|close
|1442
|3.00
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|45.00
|26632.89
|2906
|2005.12.02 14:29
|buy
|1443
|3.00
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|2907
|2005.12.02 14:29
|s/l
|1443
|3.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-39.00
|26593.89
|2908
|2005.12.02 14:29
|buy
|1444
|3.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|2909
|2005.12.02 14:30
|close
|1444
|3.00
|1.7288
|1.7264
|0.0000
|33.00
|26626.89
|2910
|2005.12.02 14:30
|buy
|1445
|3.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|2911
|2005.12.02 14:30
|s/l
|1445
|3.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-39.00
|26587.89
|2912
|2005.12.02 14:30
|buy
|1446
|3.00
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|2913
|2005.12.02 14:37
|close
|1446
|3.00
|1.7292
|1.7268
|0.0000
|33.00
|26620.89
|2914
|2005.12.02 14:37
|buy
|1447
|3.00
|1.7294
|1.7281
|0.0000
|2915
|2005.12.02 14:38
|s/l
|1447
|3.00
|1.7281
|1.7281
|0.0000
|-39.00
|26581.89
|2916
|2005.12.02 14:38
|buy
|1448
|3.00
|1.7283
|1.7270
|0.0000
|2917
|2005.12.02 14:46
|close
|1448
|3.00
|1.7297
|1.7270
|0.0000
|42.00
|26623.89
|2918
|2005.12.02 14:46
|buy
|1449
|3.00
|1.7310
|1.7297
|0.0000
|2919
|2005.12.02 14:46
|s/l
|1449
|3.00
|1.7297
|1.7297
|0.0000
|-39.00
|26584.89
|2920
|2005.12.02 14:46
|buy
|1450
|3.00
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|2921
|2005.12.02 14:47
|close
|1450
|3.00
|1.7317
|1.7286
|0.0000
|54.00
|26638.89
|2922
|2005.12.02 14:47
|buy
|1451
|3.00
|1.7316
|1.7303
|0.0000
|2923
|2005.12.02 14:50
|close
|1451
|3.00
|1.7359
|1.7303
|0.0000
|129.00
|26767.89
|2924
|2005.12.02 14:52
|buy
|1452
|3.00
|1.7321
|1.7308
|0.0000
|2925
|2005.12.02 14:52
|close
|1452
|3.00
|1.7338
|1.7308
|0.0000
|51.00
|26818.89
|2926
|2005.12.02 14:52
|buy
|1453
|3.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|2927
|2005.12.02 14:53
|close
|1453
|3.00
|1.7340
|1.7302
|0.0000
|75.00
|26893.89
|2928
|2005.12.02 14:53
|buy
|1454
|3.00
|1.7342
|1.7329
|0.0000
|2929
|2005.12.02 14:55
|close
|1454
|3.00
|1.7353
|1.7329
|0.0000
|33.00
|26926.89
|2930
|2005.12.02 14:59
|buy
|1455
|3.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|2931
|2005.12.02 15:00
|close
|1455
|3.00
|1.7301
|1.7264
|0.0000
|72.00
|26998.89
|2932
|2005.12.02 16:32
|sell
|1456
|3.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|2933
|2005.12.02 16:43
|close
|1456
|3.00
|1.7294
|1.7326
|0.0000
|57.00
|27055.89
|2934
|2005.12.02 16:47
|sell
|1457
|3.00
|1.7312
|1.7325
|0.0000
|2935
|2005.12.02 16:51
|close
|1457
|3.00
|1.7293
|1.7325
|0.0000
|57.00
|27112.89
|2936
|2005.12.05 14:00
|buy
|1458
|3.00
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|2937
|2005.12.05 14:02
|close
|1458
|3.00
|1.7386
|1.7364
|0.0000
|27.00
|27139.89
|2938
|2005.12.05 14:02
|buy
|1459
|3.00
|1.7390
|1.7377
|0.0000
|2939
|2005.12.05 14:03
|close
|1459
|3.00
|1.7395
|1.7377
|0.0000
|15.00
|27154.89
|2940
|2005.12.05 14:05
|buy
|1460
|3.00
|1.7388
|1.7375
|0.0000
|2941
|2005.12.05 14:16
|s/l
|1460
|3.00
|1.7375
|1.7375
|0.0000
|-39.00
|27115.89
|2942
|2005.12.05 14:16
|buy
|1461
|3.00
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|2943
|2005.12.05 14:27
|close
|1461
|3.00
|1.7384
|1.7364
|0.0000
|21.00
|27136.89
|2944
|2005.12.05 14:27
|buy
|1462
|3.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|2945
|2005.12.05 14:38
|close
|1462
|3.00
|1.7391
|1.7373
|0.0000
|15.00
|27151.89
|2946
|2005.12.05 15:59
|buy
|1463
|3.00
|1.7370
|1.7357
|0.0000
|2947
|2005.12.05 16:00
|close
|1463
|3.00
|1.7398
|1.7357
|0.0000
|84.00
|27235.89
|2948
|2005.12.06 15:59
|sell
|1464
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|2949
|2005.12.06 16:59
|s/l
|1464
|3.00
|1.7395
|1.7395
|0.0000
|-39.00
|27196.89
|2950
|2005.12.08 02:59
|buy
|1465
|3.00
|1.7348
|1.7335
|0.0000
|2951
|2005.12.08 03:01
|close
|1465
|3.00
|1.7357
|1.7335
|0.0000
|27.00
|27223.89
|2952
|2005.12.08 14:59
|buy
|1466
|3.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|2953
|2005.12.08 15:00
|close
|1466
|3.00
|1.7449
|1.7427
|0.0000
|27.00
|27250.89
|2954
|2005.12.08 20:00
|buy
|1467
|3.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|2955
|2005.12.08 20:17
|close
|1467
|3.00
|1.7534
|1.7512
|0.0000
|27.00
|27277.89
|2956
|2005.12.09 16:00
|buy
|1468
|3.00
|1.7544
|1.7531
|0.0000
|2957
|2005.12.09 16:04
|close
|1468
|3.00
|1.7551
|1.7531
|0.0000
|21.00
|27298.89
|2958
|2005.12.09 16:07
|buy
|1469
|3.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|2959
|2005.12.09 16:15
|s/l
|1469
|3.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-39.00
|27259.89
|2960
|2005.12.09 16:15
|buy
|1470
|3.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|2961
|2005.12.09 16:18
|close
|1470
|3.00
|1.7551
|1.7527
|0.0000
|33.00
|27292.89
|2962
|2005.12.09 16:27
|buy
|1471
|3.00
|1.7541
|1.7528
|0.0000
|2963
|2005.12.09 16:32
|close
|1471
|3.00
|1.7552
|1.7528
|0.0000
|33.00
|27325.89
|2964
|2005.12.09 16:32
|buy
|1472
|3.00
|1.7545
|1.7532
|0.0000
|2965
|2005.12.09 16:33
|close
|1472
|3.00
|1.7552
|1.7532
|0.0000
|21.00
|27346.89
|2966
|2005.12.09 16:44
|buy
|1473
|3.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|2967
|2005.12.09 16:44
|close
|1473
|3.00
|1.7563
|1.7542
|0.0000
|24.00
|27370.89
|2968
|2005.12.12 09:25
|buy
|1474
|3.00
|1.7623
|1.7610
|0.0000
|2969
|2005.12.12 09:59
|close
|1474
|3.00
|1.7647
|1.7610
|0.0000
|72.00
|27442.89
|2970
|2005.12.12 22:00
|buy
|1475
|3.00
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|2971
|2005.12.13 01:59
|close
|1475
|3.00
|1.7780
|1.7739
|0.0000
|82.95
|27525.84
|2972
|2005.12.13 14:31
|buy
|1476
|3.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|2973
|2005.12.13 14:44
|s/l
|1476
|3.00
|1.7689
|1.7689
|0.0000
|-39.00
|27486.84
|2974
|2005.12.13 14:48
|buy
|1477
|3.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|2975
|2005.12.13 14:59
|close
|1477
|3.00
|1.7710
|1.7689
|0.0000
|24.00
|27510.84
|2976
|2005.12.13 15:51
|buy
|1478
|3.00
|1.7693
|1.7680
|0.0000
|2977
|2005.12.13 15:57
|close
|1478
|3.00
|1.7701
|1.7680
|0.0000
|24.00
|27534.84
|2978
|2005.12.14 03:14
|buy
|1479
|3.00
|1.7733
|1.7720
|0.0000
|2979
|2005.12.14 03:15
|close
|1479
|3.00
|1.7742
|1.7720
|0.0000
|27.00
|27561.84
|2980
|2005.12.14 05:59
|buy
|1480
|3.00
|1.7731
|1.7718
|0.0000
|2981
|2005.12.14 06:00
|close
|1480
|3.00
|1.7740
|1.7718
|0.0000
|27.00
|27588.84
|2982
|2005.12.14 15:05
|sell
|1481
|3.00
|1.7730
|1.7743
|0.0000
|2983
|2005.12.14 15:41
|close
|1481
|3.00
|1.7721
|1.7743
|0.0000
|27.00
|27615.84
|2984
|2005.12.14 15:59
|sell
|1482
|3.00
|1.7739
|1.7752
|0.0000
|2985
|2005.12.14 16:04
|close
|1482
|3.00
|1.7726
|1.7752
|0.0000
|39.00
|27654.84
|2986
|2005.12.14 16:04
|buy
|1483
|3.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|2987
|2005.12.14 16:15
|close
|1483
|3.00
|1.7741
|1.7714
|0.0000
|42.00
|27696.84
|2988
|2005.12.14 16:21
|buy
|1484
|3.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|2989
|2005.12.14 16:36
|close
|1484
|3.00
|1.7742
|1.7714
|0.0000
|45.00
|27741.84
|2990
|2005.12.14 20:00
|buy
|1485
|3.00
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|2991
|2005.12.14 20:17
|close
|1485
|3.00
|1.7732
|1.7710
|0.0000
|27.00
|27768.84
|2992
|2005.12.14 20:59
|buy
|1486
|3.00
|1.7725
|1.7712
|0.0000
|2993
|2005.12.15 00:45
|s/l
|1486
|3.00
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|-42.15
|27726.69
|2994
|2005.12.15 09:05
|sell
|1487
|3.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|2995
|2005.12.15 09:06
|s/l
|1487
|3.00
|1.7725
|1.7725
|0.0000
|-39.00
|27687.69
|2996
|2005.12.15 09:07
|sell
|1488
|3.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|2997
|2005.12.15 09:18
|close
|1488
|3.00
|1.7700
|1.7724
|0.0000
|33.00
|27720.69
|2998
|2005.12.15 09:20
|sell
|1489
|3.00
|1.7710
|1.7723
|0.0000
|2999
|2005.12.15 09:24
|s/l
|1489
|3.00
|1.7723
|1.7723
|0.0000
|-39.00
|27681.69
|3000
|2005.12.15 09:24
|sell
|1490
|3.00
|1.7724
|1.7737
|0.0000
|3001
|2005.12.15 09:26
|close
|1490
|3.00
|1.7713
|1.7737
|0.0000
|33.00
|27714.69
|3002
|2005.12.15 09:26
|sell
|1491
|3.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|3003
|2005.12.15 09:31
|close
|1491
|3.00
|1.7698
|1.7725
|0.0000
|42.00
|27756.69
|3004
|2005.12.15 09:39
|sell
|1492
|3.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|3005
|2005.12.15 09:44
|close
|1492
|3.00
|1.7699
|1.7725
|0.0000
|39.00
|27795.69
|3006
|2005.12.15 09:59
|sell
|1493
|3.00
|1.7733
|1.7746
|0.0000
|3007
|2005.12.15 10:26
|close
|1493
|3.00
|1.7710
|1.7746
|0.0000
|69.00
|27864.69
|3008
|2005.12.15 16:12
|sell
|1494
|3.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|3009
|2005.12.15 16:15
|close
|1494
|3.00
|1.7641
|1.7670
|0.0000
|48.00
|27912.69
|3010
|2005.12.15 17:12
|sell
|1495
|3.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|3011
|2005.12.15 17:59
|close
|1495
|3.00
|1.7636
|1.7670
|0.0000
|63.00
|27975.69
|3012
|2005.12.16 09:00
|buy
|1496
|3.00
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|3013
|2005.12.16 09:06
|s/l
|1496
|3.00
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-39.00
|27936.69
|3014
|2005.12.16 09:06
|buy
|1497
|3.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|3015
|2005.12.16 09:48
|close
|1497
|3.00
|1.7694
|1.7672
|0.0000
|27.00
|27963.69
|3016
|2005.12.16 09:48
|buy
|1498
|3.00
|1.7695
|1.7682
|0.0000
|3017
|2005.12.16 09:58
|close
|1498
|3.00
|1.7702
|1.7682
|0.0000
|21.00
|27984.69
|3018
|2005.12.16 10:00
|buy
|1499
|3.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|3019
|2005.12.16 10:16
|s/l
|1499
|3.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-39.00
|27945.69
|3020
|2005.12.16 10:17
|buy
|1500
|3.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|3021
|2005.12.16 10:21
|close
|1500
|3.00
|1.7727
|1.7704
|0.0000
|30.00
|27975.69
|3022
|2005.12.16 10:30
|buy
|1501
|3.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|3023
|2005.12.16 10:37
|s/l
|1501
|3.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-39.00
|27936.69
|3024
|2005.12.16 10:37
|buy
|1502
|3.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|3025
|2005.12.16 10:51
|close
|1502
|3.00
|1.7713
|1.7689
|0.0000
|33.00
|27969.69
|3026
|2005.12.16 10:52
|buy
|1503
|3.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|3027
|2005.12.16 10:57
|close
|1503
|3.00
|1.7730
|1.7704
|0.0000
|39.00
|28008.69
|3028
|2005.12.16 18:59
|buy
|1504
|3.00
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|3029
|2005.12.16 19:59
|close
|1504
|3.00
|1.7726
|1.7686
|0.0000
|81.00
|28089.69
|3030
|2005.12.16 22:03
|buy
|1505
|3.00
|1.7718
|1.7705
|0.0000
|3031
|2005.12.16 22:55
|close
|1505
|3.00
|1.7728
|1.7705
|0.0000
|30.00
|28119.69
|3032
|2005.12.19 16:00
|sell
|1506
|3.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|3033
|2005.12.19 16:58
|close
|1506
|3.00
|1.7626
|1.7656
|0.0000
|51.00
|28170.69
|3034
|2005.12.19 19:59
|sell
|1507
|3.00
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|3035
|2005.12.20 02:00
|close
|1507
|3.00
|1.7608
|1.7639
|0.0000
|54.65
|28225.34
|3036
|2005.12.20 04:00
|sell
|1508
|3.00
|1.7603
|1.7616
|0.0000
|3037
|2005.12.20 04:52
|close
|1508
|3.00
|1.7594
|1.7616
|0.0000
|27.00
|28252.34
|3038
|2005.12.20 05:59
|sell
|1509
|3.00
|1.7611
|1.7624
|0.0000
|3039
|2005.12.20 08:59
|s/l
|1509
|3.00
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-39.00
|28213.34
|3040
|2005.12.20 15:02
|sell
|1510
|3.00
|1.7617
|1.7630
|0.0000
|3041
|2005.12.20 15:29
|close
|1510
|3.00
|1.7607
|1.7630
|0.0000
|30.00
|28243.34
|3042
|2005.12.20 15:34
|sell
|1511
|3.00
|1.7616
|1.7629
|0.0000
|3043
|2005.12.20 15:40
|close
|1511
|3.00
|1.7606
|1.7629
|0.0000
|30.00
|28273.34
|3044
|2005.12.20 17:48
|sell
|1512
|3.00
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|3045
|2005.12.20 17:50
|close
|1512
|3.00
|1.7547
|1.7572
|0.0000
|36.00
|28309.34
|3046
|2005.12.20 17:57
|sell
|1513
|3.00
|1.7555
|1.7568
|0.0000
|3047
|2005.12.20 17:59
|close
|1513
|3.00
|1.7542
|1.7568
|0.0000
|39.00
|28348.34
|3048
|2005.12.20 21:00
|sell
|1514
|3.00
|1.7545
|1.7558
|0.0000
|3049
|2005.12.20 21:41
|close
|1514
|3.00
|1.7533
|1.7558
|0.0000
|36.00
|28384.34
|3050
|2005.12.20 21:59
|sell
|1515
|3.00
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|3051
|2005.12.20 23:59
|s/l
|1515
|3.00
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-39.00
|28345.34
|3052
|2005.12.21 16:44
|sell
|1516
|3.00
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|3053
|2005.12.21 16:51
|close
|1516
|3.00
|1.7400
|1.7425
|0.0000
|36.00
|28381.34
|3054
|2005.12.22 10:57
|sell
|1517
|3.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|3055
|2005.12.22 10:57
|close
|1517
|3.00
|1.7378
|1.7401
|0.0000
|30.00
|28411.34
|3056
|2005.12.22 10:57
|sell
|1518
|3.00
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|3057
|2005.12.22 10:58
|close
|1518
|3.00
|1.7367
|1.7388
|0.0000
|24.00
|28435.34
|3058
|2005.12.22 10:59
|sell
|1519
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|3059
|2005.12.22 11:00
|close
|1519
|3.00
|1.7365
|1.7395
|0.0000
|51.00
|28486.34
|3060
|2005.12.22 16:00
|sell
|1520
|3.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|3061
|2005.12.22 17:42
|close
|1520
|3.00
|1.7378
|1.7411
|0.0000
|60.00
|28546.34
|3062
|2005.12.23 09:00
|sell
|1521
|3.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|3063
|2005.12.23 09:26
|close
|1521
|3.00
|1.7379
|1.7405
|0.0000
|39.00
|28585.34
|3064
|2005.12.23 09:46
|sell
|1522
|3.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|3065
|2005.12.23 10:00
|close
|1522
|3.00
|1.7380
|1.7405
|0.0000
|36.00
|28621.34
|3066
|2005.12.23 11:00
|sell
|1523
|3.00
|1.7383
|1.7396
|0.0000
|3067
|2005.12.23 11:12
|close
|1523
|3.00
|1.7374
|1.7396
|0.0000
|27.00
|28648.34
|3068
|2005.12.23 11:22
|sell
|1524
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|3069
|2005.12.23 11:25
|close
|1524
|3.00
|1.7373
|1.7395
|0.0000
|27.00
|28675.34
|3070
|2005.12.23 12:00
|sell
|1525
|3.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|3071
|2005.12.23 12:59
|close
|1525
|3.00
|1.7358
|1.7382
|0.0000
|33.00
|28708.34
|3072
|2005.12.23 14:21
|sell
|1526
|3.00
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|3073
|2005.12.23 14:59
|close
|1526
|3.00
|1.7315
|1.7351
|0.0000
|69.00
|28777.34
|3074
|2005.12.23 15:00
|sell
|1527
|3.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|3075
|2005.12.23 15:01
|close
|1527
|3.00
|1.7315
|1.7334
|0.0000
|18.00
|28795.34
|3076
|2005.12.23 15:04
|sell
|1528
|3.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|3077
|2005.12.23 15:04
|close
|1528
|3.00
|1.7315
|1.7334
|0.0000
|18.00
|28813.34
|3078
|2005.12.23 15:05
|sell
|1529
|3.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|3079
|2005.12.23 15:14
|s/l
|1529
|3.00
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|-39.00
|28774.34
|3080
|2005.12.23 15:14
|sell
|1530
|3.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|3081
|2005.12.23 15:31
|close
|1530
|3.00
|1.7322
|1.7346
|0.0000
|33.00
|28807.34
|3082
|2005.12.23 15:59
|sell
|1531
|3.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|3083
|2005.12.23 16:06
|s/l
|1531
|3.00
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|-39.00
|28768.34
|3084
|2005.12.23 16:06
|sell
|1532
|3.00
|1.7332
|1.7345
|0.0000
|3085
|2005.12.23 16:11
|close
|1532
|3.00
|1.7320
|1.7345
|0.0000
|36.00
|28804.34
|3086
|2005.12.23 22:01
|sell
|1533
|3.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|3087
|2005.12.23 22:21
|close
|1533
|3.00
|1.7341
|1.7361
|0.0000
|21.00
|28825.34
|3088
|2005.12.23 22:23
|sell
|1534
|3.00
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|3089
|2005.12.23 22:35
|close
|1534
|3.00
|1.7342
|1.7362
|0.0000
|21.00
|28846.34
|3090
|2005.12.27 00:31
|sell
|1535
|3.00
|1.7318
|1.7331
|0.0000
|3091
|2005.12.27 00:58
|close
|1535
|3.00
|1.7305
|1.7331
|0.0000
|39.00
|28885.34
|3092
|2005.12.27 02:16
|sell
|1536
|3.00
|1.7314
|1.7327
|0.0000
|3093
|2005.12.27 02:28
|close
|1536
|3.00
|1.7308
|1.7327
|0.0000
|18.00
|28903.34
|3094
|2005.12.27 07:21
|sell
|1537
|3.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|3095
|2005.12.27 07:37
|close
|1537
|3.00
|1.7304
|1.7326
|0.0000
|27.00
|28930.34
|3096
|2005.12.27 15:13
|sell
|1538
|3.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|3097
|2005.12.27 15:59
|close
|1538
|3.00
|1.7318
|1.7344
|0.0000
|39.00
|28969.34
|3098
|2005.12.27 18:04
|sell
|1539
|3.00
|1.7309
|1.7322
|0.0000
|3099
|2005.12.27 18:45
|close
|1539
|3.00
|1.7300
|1.7322
|0.0000
|27.00
|28996.34
|3100
|2005.12.27 20:28
|sell
|1540
|3.00
|1.7283
|1.7296
|0.0000
|3101
|2005.12.27 20:42
|close
|1540
|3.00
|1.7269
|1.7296
|0.0000
|42.00
|29038.34
|3102
|2005.12.27 23:59
|sell
|1541
|3.00
|1.7296
|1.7309
|0.0000
|3103
|2005.12.28 06:59
|s/l
|1541
|3.00
|1.7309
|1.7309
|0.0000
|-38.35
|28999.98
|3104
|2005.12.28 09:59
|buy
|1542
|3.00
|1.7365
|1.7352
|0.0000
|3105
|2005.12.28 11:10
|close
|1542
|3.00
|1.7378
|1.7352
|0.0000
|39.00
|29038.98
|3106
|2005.12.28 11:43
|buy
|1543
|3.00
|1.7365
|1.7352
|0.0000
|3107
|2005.12.28 12:00
|close
|1543
|3.00
|1.7374
|1.7352
|0.0000
|27.00
|29065.98
|3108
|2005.12.28 18:03
|sell
|1544
|3.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|3109
|2005.12.28 18:07
|close
|1544
|3.00
|1.7186
|1.7210
|0.0000
|33.00
|29098.98
|3110
|2005.12.28 18:07
|sell
|1545
|3.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|3111
|2005.12.28 18:08
|close
|1545
|3.00
|1.7164
|1.7193
|0.0000
|48.00
|29146.98
|3112
|2005.12.29 00:59
|sell
|1546
|3.00
|1.7208
|1.7221
|0.0000
|3113
|2005.12.29 04:59
|s/l
|1546
|3.00
|1.7221
|1.7221
|0.0000
|-39.00
|29107.98
|3114
|2005.12.30 07:00
|buy
|1547
|3.00
|1.7270
|1.7257
|0.0000
|3115
|2005.12.30 07:28
|close
|1547
|3.00
|1.7281
|1.7257
|0.0000
|33.00
|29140.98
|3116
|2005.12.30 07:29
|buy
|1548
|3.00
|1.7278
|1.7265
|0.0000
|3117
|2005.12.30 07:59
|s/l
|1548
|3.00
|1.7265
|1.7265
|0.0000
|-39.00
|29101.98
|3118
|2005.12.30 07:59
|buy
|1549
|3.00
|1.7263
|1.7250
|0.0000
|3119
|2005.12.30 08:00
|close
|1549
|3.00
|1.7283
|1.7250
|0.0000
|60.00
|29161.98
|3120
|2005.12.30 14:00
|sell
|1550
|3.00
|1.7212
|1.7225
|0.0000
|3121
|2005.12.30 14:35
|close
|1550
|3.00
|1.7201
|1.7225
|0.0000
|33.00
|29194.98
|3122
|2005.12.30 16:00
|sell
|1551
|3.00
|1.7210
|1.7223
|0.0000
|3123
|2005.12.30 16:07
|close
|1551
|3.00
|1.7193
|1.7223
|0.0000
|51.00
|29245.98
|3124
|2005.12.30 16:07
|sell
|1552
|3.00
|1.7196
|1.7209
|0.0000
|3125
|2005.12.30 16:24
|s/l
|1552
|3.00
|1.7209
|1.7209
|0.0000
|-39.00
|29206.98
|3126
|2005.12.30 16:24
|sell
|1553
|3.00
|1.7212
|1.7225
|0.0000
|3127
|2005.12.30 16:41
|close
|1553
|3.00
|1.7197
|1.7225
|0.0000
|45.00
|29251.98
|3128
|2005.12.30 16:45
|sell
|1554
|3.00
|1.7196
|1.7209
|0.0000
|3129
|2005.12.30 16:49
|s/l
|1554
|3.00
|1.7209
|1.7209
|0.0000
|-39.00
|29212.98
|3130
|2005.12.30 16:49
|sell
|1555
|3.00
|1.7209
|1.7222
|0.0000
|3131
|2005.12.30 16:53
|close
|1555
|3.00
|1.7189
|1.7222
|0.0000
|60.00
|29272.98
|3132
|2005.12.30 16:54
|sell
|1556
|3.00
|1.7179
|1.7192
|0.0000
|3133
|2005.12.30 17:20
|s/l
|1556
|3.00
|1.7192
|1.7192
|0.0000
|-39.00
|29233.98
|3134
|2006.01.03 06:00
|buy
|1557
|3.00
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|3135
|2006.01.03 06:07
|close
|1557
|3.00
|1.7284
|1.7262
|0.0000
|27.00
|29260.98
|3136
|2006.01.03 06:08
|buy
|1558
|3.00
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|3137
|2006.01.03 06:11
|s/l
|1558
|3.00
|1.7276
|1.7276
|0.0000
|-39.00
|29221.98
|3138
|2006.01.03 06:11
|buy
|1559
|3.00
|1.7278
|1.7265
|0.0000
|3139
|2006.01.03 06:13
|close
|1559
|3.00
|1.7287
|1.7265
|0.0000
|27.00
|29248.98
|3140
|2006.01.03 06:14
|buy
|1560
|3.00
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|3141
|2006.01.03 06:19
|close
|1560
|3.00
|1.7297
|1.7276
|0.0000
|24.00
|29272.98
|3142
|2006.01.03 10:15
|buy
|1561
|3.00
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|3143
|2006.01.03 10:27
|close
|1561
|3.00
|1.7312
|1.7288
|0.0000
|33.00
|29305.98
|3144
|2006.01.03 10:59
|buy
|1562
|3.00
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|3145
|2006.01.03 12:08
|s/l
|1562
|3.00
|1.7286
|1.7286
|0.0000
|-39.00
|29266.98
|3146
|2006.01.03 18:14
|buy
|1563
|3.00
|1.7413
|1.7400
|0.0000
|3147
|2006.01.03 18:54
|close
|1563
|3.00
|1.7423
|1.7400
|0.0000
|30.00
|29296.98
|3148
|2006.01.03 22:01
|buy
|1564
|3.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|3149
|2006.01.03 22:59
|close
|1564
|3.00
|1.7465
|1.7442
|0.0000
|30.00
|29326.98
|3150
|2006.01.04 03:26
|buy
|1565
|3.00
|1.7511
|1.7498
|0.0000
|3151
|2006.01.04 03:27
|close
|1565
|3.00
|1.7522
|1.7498
|0.0000
|33.00
|29359.98
|3152
|2006.01.04 14:02
|buy
|1566
|3.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|3153
|2006.01.04 14:06
|close
|1566
|3.00
|1.7569
|1.7545
|0.0000
|33.00
|29392.98
|3154
|2006.01.04 14:13
|buy
|1567
|3.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|3155
|2006.01.04 14:40
|close
|1567
|3.00
|1.7570
|1.7545
|0.0000
|36.00
|29428.98
|3156
|2006.01.04 16:02
|buy
|1568
|3.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|3157
|2006.01.04 16:04
|close
|1568
|3.00
|1.7583
|1.7559
|0.0000
|33.00
|29461.98
|3158
|2006.01.04 16:05
|buy
|1569
|3.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|3159
|2006.01.04 16:29
|close
|1569
|3.00
|1.7584
|1.7559
|0.0000
|36.00
|29497.98
|3160
|2006.01.04 22:59
|buy
|1570
|3.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|3161
|2006.01.04 23:00
|close
|1570
|3.00
|1.7577
|1.7546
|0.0000
|54.00
|29551.98
|3162
|2006.01.05 11:16
|sell
|1571
|3.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|3163
|2006.01.05 11:59
|s/l
|1571
|3.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|-39.00
|29512.98
|3164
|2006.01.05 15:18
|sell
|1572
|3.00
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|3165
|2006.01.05 15:48
|close
|1572
|3.00
|1.7525
|1.7557
|0.0000
|57.00
|29569.98
|3166
|2006.01.06 10:03
|buy
|1573
|3.00
|1.7542
|1.7529
|0.0000
|3167
|2006.01.06 10:14
|close
|1573
|3.00
|1.7553
|1.7529
|0.0000
|33.00
|29602.98
|3168
|2006.01.06 10:59
|buy
|1574
|3.00
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|3169
|2006.01.06 12:59
|close
|1574
|3.00
|1.7565
|1.7537
|0.0000
|45.00
|29647.98
|3170
|2006.01.06 13:03
|buy
|1575
|3.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|3171
|2006.01.06 13:40
|close
|1575
|3.00
|1.7568
|1.7540
|0.0000
|45.00
|29692.98
|3172
|2006.01.06 16:00
|buy
|1576
|3.00
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|3173
|2006.01.06 16:11
|close
|1576
|3.00
|1.7701
|1.7674
|0.0000
|42.00
|29734.98
|3174
|2006.01.06 16:11
|buy
|1577
|3.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|3175
|2006.01.06 16:15
|close
|1577
|3.00
|1.7716
|1.7691
|0.0000
|36.00
|29770.98
|3176
|2006.01.06 16:23
|buy
|1578
|3.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|3177
|2006.01.06 16:29
|s/l
|1578
|3.00
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-39.00
|29731.98
|3178
|2006.01.06 16:31
|buy
|1579
|3.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|3179
|2006.01.06 16:33
|s/l
|1579
|3.00
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-39.00
|29692.98
|3180
|2006.01.06 16:38
|buy
|1580
|3.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|3181
|2006.01.06 16:49
|close
|1580
|3.00
|1.7717
|1.7691
|0.0000
|39.00
|29731.98
|3182
|2006.01.09 00:59
|sell
|1581
|3.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|3183
|2006.01.09 01:00
|close
|1581
|3.00
|1.7689
|1.7725
|0.0000
|69.00
|29800.98
|3184
|2006.01.09 09:28
|sell
|1582
|3.00
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|3185
|2006.01.09 09:41
|close
|1582
|3.00
|1.7659
|1.7684
|0.0000
|36.00
|29836.98
|3186
|2006.01.09 12:00
|sell
|1583
|3.00
|1.7672
|1.7685
|0.0000
|3187
|2006.01.09 12:06
|close
|1583
|3.00
|1.7658
|1.7685
|0.0000
|42.00
|29878.98
|3188
|2006.01.09 14:12
|sell
|1584
|3.00
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|3189
|2006.01.09 14:43
|close
|1584
|3.00
|1.7655
|1.7683
|0.0000
|45.00
|29923.98
|3190
|2006.01.09 15:29
|sell
|1585
|3.00
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|3191
|2006.01.09 15:51
|close
|1585
|3.00
|1.7657
|1.7682
|0.0000
|36.00
|29959.98
|3192
|2006.01.09 16:01
|sell
|1586
|3.00
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|3193
|2006.01.09 16:12
|close
|1586
|3.00
|1.7638
|1.7667
|0.0000
|48.00
|30007.98
|3194
|2006.01.09 16:28
|sell
|1587
|3.00
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|3195
|2006.01.09 16:44
|close
|1587
|3.00
|1.7642
|1.7667
|0.0000
|36.00
|30043.98
|3196
|2006.01.09 17:34
|sell
|1588
|3.00
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|3197
|2006.01.09 17:35
|close
|1588
|3.00
|1.7658
|1.7681
|0.0000
|30.00
|30073.98
|3198
|2006.01.09 17:44
|sell
|1589
|3.00
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|3199
|2006.01.09 17:59
|s/l
|1589
|3.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-39.00
|30034.98
|3200
|2006.01.09 17:59
|sell
|1590
|3.00
|1.7675
|1.7688
|0.0000
|3201
|2006.01.09 18:31
|close
|1590
|3.00
|1.7657
|1.7688
|0.0000
|54.00
|30088.98
|3202
|2006.01.10 03:08
|sell
|1591
|3.00
|1.7663
|1.7676
|0.0000
|3203
|2006.01.10 03:30
|close
|1591
|3.00
|1.7649
|1.7676
|0.0000
|42.00
|30130.98
|3204
|2006.01.10 11:00
|buy
|1592
|3.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|3205
|2006.01.10 11:11
|close
|1592
|3.00
|1.7690
|1.7664
|0.0000
|39.00
|30169.98
|3206
|2006.01.10 11:25
|buy
|1593
|3.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|3207
|2006.01.10 11:33
|close
|1593
|3.00
|1.7690
|1.7664
|0.0000
|39.00
|30208.98
|3208
|2006.01.10 12:59
|buy
|1594
|3.00
|1.7672
|1.7659
|0.0000
|3209
|2006.01.10 13:59
|s/l
|1594
|3.00
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|-39.00
|30169.98
|3210
|2006.01.10 23:02
|sell
|1595
|3.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|3211
|2006.01.10 23:22
|close
|1595
|3.00
|1.7634
|1.7656
|0.0000
|27.00
|30196.98
|3212
|2006.01.10 23:59
|sell
|1596
|3.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|3213
|2006.01.11 01:54
|close
|1596
|3.00
|1.7628
|1.7656
|0.0000
|45.65
|30242.63
|3214
|2006.01.11 02:01
|sell
|1597
|3.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|3215
|2006.01.11 02:42
|close
|1597
|3.00
|1.7618
|1.7644
|0.0000
|39.00
|30281.63
|3216
|2006.01.11 06:25
|sell
|1598
|3.00
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|3217
|2006.01.11 06:39
|close
|1598
|3.00
|1.7606
|1.7633
|0.0000
|42.00
|30323.63
|3218
|2006.01.11 11:59
|sell
|1599
|3.00
|1.7571
|1.7584
|0.0000
|3219
|2006.01.11 13:59
|close
|1599
|3.00
|1.7556
|1.7584
|0.0000
|45.00
|30368.63
|3220
|2006.01.11 14:59
|sell
|1600
|3.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|3221
|2006.01.11 15:22
|close
|1600
|3.00
|1.7586
|1.7620
|0.0000
|63.00
|30431.63
|3222
|2006.01.11 18:00
|buy
|1601
|3.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|3223
|2006.01.11 18:06
|close
|1601
|3.00
|1.7657
|1.7628
|0.0000
|48.00
|30479.63
|3224
|2006.01.12 07:00
|buy
|1602
|3.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|3225
|2006.01.12 07:45
|close
|1602
|3.00
|1.7673
|1.7652
|0.0000
|24.00
|30503.63
|3226
|2006.01.12 13:00
|buy
|1603
|3.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|3227
|2006.01.12 13:02
|s/l
|1603
|3.00
|1.7672
|1.7672
|0.0000
|-39.00
|30464.63
|3228
|2006.01.12 13:02
|buy
|1604
|3.00
|1.7674
|1.7661
|0.0000
|3229
|2006.01.12 13:07
|close
|1604
|3.00
|1.7685
|1.7661
|0.0000
|33.00
|30497.63
|3230
|2006.01.12 13:07
|buy
|1605
|3.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|3231
|2006.01.12 13:09
|s/l
|1605
|3.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-39.00
|30458.63
|3232
|2006.01.12 13:09
|buy
|1606
|3.00
|1.7675
|1.7662
|0.0000
|3233
|2006.01.12 13:13
|close
|1606
|3.00
|1.7686
|1.7662
|0.0000
|33.00
|30491.63
|3234
|2006.01.12 13:13
|buy
|1607
|3.00
|1.7682
|1.7669
|0.0000
|3235
|2006.01.12 13:25
|close
|1607
|3.00
|1.7694
|1.7669
|0.0000
|36.00
|30527.63
|3236
|2006.01.12 13:25
|buy
|1608
|3.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|3237
|2006.01.12 13:34
|close
|1608
|3.00
|1.7700
|1.7676
|0.0000
|33.00
|30560.63
|3238
|2006.01.12 13:59
|buy
|1609
|3.00
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|3239
|2006.01.12 14:59
|s/l
|1609
|3.00
|1.7653
|1.7653
|0.0000
|-39.00
|30521.63
|3240
|2006.01.13 08:29
|buy
|1610
|3.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|3241
|2006.01.13 08:49
|close
|1610
|3.00
|1.7670
|1.7640
|0.0000
|51.00
|30572.63
|3242
|2006.01.13 10:00
|buy
|1611
|3.00
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|3243
|2006.01.13 10:00
|close
|1611
|3.00
|1.7670
|1.7651
|0.0000
|18.00
|30590.63
|3244
|2006.01.13 10:00
|buy
|1612
|3.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|3245
|2006.01.13 10:00
|close
|1612
|3.00
|1.7673
|1.7652
|0.0000
|24.00
|30614.63
|3246
|2006.01.13 10:00
|buy
|1613
|3.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|3247
|2006.01.13 10:02
|close
|1613
|3.00
|1.7675
|1.7654
|0.0000
|24.00
|30638.63
|3248
|2006.01.13 10:14
|buy
|1614
|3.00
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|3249
|2006.01.13 10:14
|close
|1614
|3.00
|1.7677
|1.7653
|0.0000
|33.00
|30671.63
|3250
|2006.01.13 14:26
|buy
|1615
|3.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|3251
|2006.01.13 14:31
|close
|1615
|3.00
|1.7691
|1.7668
|0.0000
|30.00
|30701.63
|3252
|2006.01.13 14:32
|buy
|1616
|3.00
|1.7694
|1.7681
|0.0000
|3253
|2006.01.13 14:35
|close
|1616
|3.00
|1.7708
|1.7681
|0.0000
|42.00
|30743.63
|3254
|2006.01.13 21:57
|buy
|1617
|3.00
|1.7756
|1.7743
|0.0000
|3255
|2006.01.15 23:04
|close
|1617
|3.00
|1.7774
|1.7743
|0.0000
|54.00
|30797.63
|3256
|2006.01.16 07:59
|sell
|1618
|3.00
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|3257
|2006.01.16 08:00
|close
|1618
|3.00
|1.7747
|1.7778
|0.0000
|54.00
|30851.63
|3258
|2006.01.16 15:01
|sell
|1619
|3.00
|1.7674
|1.7687
|0.0000
|3259
|2006.01.16 15:30
|close
|1619
|3.00
|1.7665
|1.7687
|0.0000
|27.00
|30878.63
|3260
|2006.01.16 15:31
|sell
|1620
|3.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|3261
|2006.01.16 15:38
|close
|1620
|3.00
|1.7653
|1.7675
|0.0000
|27.00
|30905.63
|3262
|2006.01.18 00:59
|buy
|1621
|3.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|3263
|2006.01.18 01:59
|s/l
|1621
|3.00
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-39.00
|30866.63
|3264
|2006.01.19 09:01
|sell
|1622
|3.00
|1.7567
|1.7580
|0.0000
|3265
|2006.01.19 09:10
|close
|1622
|3.00
|1.7557
|1.7580
|0.0000
|30.00
|30896.63
|3266
|2006.01.19 09:26
|sell
|1623
|3.00
|1.7567
|1.7580
|0.0000
|3267
|2006.01.19 09:34
|close
|1623
|3.00
|1.7555
|1.7580
|0.0000
|36.00
|30932.63
|3268
|2006.01.19 11:21
|sell
|1624
|3.00
|1.7568
|1.7581
|0.0000
|3269
|2006.01.19 12:00
|close
|1624
|3.00
|1.7559
|1.7581
|0.0000
|27.00
|30959.63
|3270
|2006.01.20 17:17
|buy
|1625
|3.00
|1.7650
|1.7637
|0.0000
|3271
|2006.01.20 17:36
|close
|1625
|3.00
|1.7663
|1.7637
|0.0000
|39.00
|30998.63
|3272
|2006.01.20 20:11
|buy
|1626
|3.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|3273
|2006.01.20 21:00
|s/l
|1626
|3.00
|1.7689
|1.7689
|0.0000
|-39.00
|30959.63
|3274
|2006.01.23 05:12
|buy
|1627
|3.00
|1.7793
|1.7780
|0.0000
|3275
|2006.01.23 05:48
|close
|1627
|3.00
|1.7806
|1.7780
|0.0000
|39.00
|30998.63
|3276
|2006.01.23 07:59
|buy
|1628
|3.00
|1.7767
|1.7754
|0.0000
|3277
|2006.01.23 08:01
|close
|1628
|3.00
|1.7796
|1.7754
|0.0000
|87.00
|31085.63
|3278
|2006.01.23 13:40
|buy
|1629
|3.00
|1.7851
|1.7838
|0.0000
|3279
|2006.01.23 13:52
|close
|1629
|3.00
|1.7868
|1.7838
|0.0000
|51.00
|31136.63
|3280
|2006.01.23 16:06
|buy
|1630
|3.00
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|3281
|2006.01.23 17:59
|close
|1630
|3.00
|1.7862
|1.7826
|0.0000
|69.00
|31205.63
|3282
|2006.01.24 19:59
|buy
|1631
|3.00
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|3283
|2006.01.24 20:01
|close
|1631
|3.00
|1.7874
|1.7849
|0.0000
|36.00
|31241.63
|3284
|2006.01.25 10:16
|buy
|1632
|3.00
|1.7879
|1.7866
|0.0000
|3285
|2006.01.25 10:31
|close
|1632
|3.00
|1.7904
|1.7866
|0.0000
|75.00
|31316.63
|3286
|2006.01.25 10:31
|buy
|1633
|3.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|3287
|2006.01.25 10:31
|s/l
|1633
|3.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-39.00
|31277.63
|3288
|2006.01.25 10:31
|buy
|1634
|3.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|3289
|2006.01.25 10:32
|close
|1634
|3.00
|1.7905
|1.7878
|0.0000
|42.00
|31319.63
|3290
|2006.01.25 10:32
|buy
|1635
|3.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|3291
|2006.01.25 10:33
|s/l
|1635
|3.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-39.00
|31280.63
|3292
|2006.01.25 10:33
|buy
|1636
|3.00
|1.7892
|1.7879
|0.0000
|3293
|2006.01.25 10:48
|close
|1636
|3.00
|1.7906
|1.7879
|0.0000
|42.00
|31322.63
|3294
|2006.01.25 10:48
|buy
|1637
|3.00
|1.7902
|1.7889
|0.0000
|3295
|2006.01.25 10:48
|close
|1637
|3.00
|1.7913
|1.7889
|0.0000
|33.00
|31355.63
|3296
|2006.01.25 10:48
|buy
|1638
|3.00
|1.7915
|1.7902
|0.0000
|3297
|2006.01.25 10:55
|close
|1638
|3.00
|1.7927
|1.7902
|0.0000
|36.00
|31391.63
|3298
|2006.01.25 10:59
|buy
|1639
|3.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|3299
|2006.01.25 11:00
|close
|1639
|3.00
|1.7922
|1.7878
|0.0000
|93.00
|31484.63
|3300
|2006.01.25 12:42
|buy
|1640
|3.00
|1.7907
|1.7894
|0.0000
|3301
|2006.01.25 12:56
|close
|1640
|3.00
|1.7920
|1.7894
|0.0000
|39.00
|31523.63
|3302
|2006.01.25 12:59
|buy
|1641
|3.00
|1.7910
|1.7897
|0.0000
|3303
|2006.01.25 13:21
|s/l
|1641
|3.00
|1.7897
|1.7897
|0.0000
|-39.00
|31484.63
|3304
|2006.01.26 08:06
|buy
|1642
|3.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|3305
|2006.01.26 08:52
|close
|1642
|3.00
|1.7868
|1.7841
|0.0000
|42.00
|31526.63
|3306
|2006.01.26 15:28
|buy
|1643
|3.00
|1.7855
|1.7842
|0.0000
|3307
|2006.01.26 15:35
|close
|1643
|3.00
|1.7866
|1.7842
|0.0000
|33.00
|31559.63
|3308
|2006.01.26 17:07
|sell
|1644
|3.00
|1.7851
|1.7864
|0.0000
|3309
|2006.01.26 17:27
|close
|1644
|3.00
|1.7834
|1.7864
|0.0000
|51.00
|31610.63
|3310
|2006.01.27 12:00
|sell
|1645
|3.00
|1.7787
|1.7800
|0.0000
|3311
|2006.01.27 12:02
|close
|1645
|3.00
|1.7776
|1.7800
|0.0000
|33.00
|31643.63
|3312
|2006.01.27 12:03
|sell
|1646
|3.00
|1.7772
|1.7785
|0.0000
|3313
|2006.01.27 12:09
|close
|1646
|3.00
|1.7763
|1.7785
|0.0000
|27.00
|31670.63
|3314
|2006.01.27 12:19
|sell
|1647
|3.00
|1.7772
|1.7785
|0.0000
|3315
|2006.01.27 12:56
|close
|1647
|3.00
|1.7763
|1.7785
|0.0000
|27.00
|31697.63
|3316
|2006.01.27 12:59
|sell
|1648
|3.00
|1.7786
|1.7799
|0.0000
|3317
|2006.01.27 13:59
|s/l
|1648
|3.00
|1.7799
|1.7799
|0.0000
|-39.00
|31658.63
|3318
|2006.01.27 15:10
|buy
|1649
|3.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|3319
|2006.01.27 15:21
|close
|1649
|3.00
|1.7866
|1.7841
|0.0000
|36.00
|31694.63
|3320
|2006.01.27 15:37
|buy
|1650
|3.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|3321
|2006.01.27 15:57
|close
|1650
|3.00
|1.7866
|1.7841
|0.0000
|36.00
|31730.63
|3322
|2006.01.27 20:14
|sell
|1651
|3.00
|1.7690
|1.7703
|0.0000
|3323
|2006.01.27 20:31
|close
|1651
|3.00
|1.7679
|1.7703
|0.0000
|33.00
|31763.63
|3324
|2006.01.29 23:11
|sell
|1652
|3.00
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|3325
|2006.01.29 23:58
|close
|1652
|3.00
|1.7687
|1.7713
|0.0000
|39.00
|31802.63
|3326
|2006.01.31 13:43
|buy
|1653
|3.00
|1.7701
|1.7688
|0.0000
|3327
|2006.01.31 13:51
|close
|1653
|3.00
|1.7714
|1.7688
|0.0000
|39.00
|31841.63
|3328
|2006.01.31 19:40
|buy
|1654
|3.00
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|3329
|2006.01.31 19:59
|s/l
|1654
|3.00
|1.7817
|1.7817
|0.0000
|-39.00
|31802.63
|3330
|2006.01.31 19:59
|buy
|1655
|3.00
|1.7802
|1.7789
|0.0000
|3331
|2006.01.31 20:16
|close
|1655
|3.00
|1.7820
|1.7789
|0.0000
|54.00
|31856.63
|3332
|2006.01.31 20:25
|buy
|1656
|3.00
|1.7794
|1.7781
|0.0000
|3333
|2006.01.31 22:28
|s/l
|1656
|3.00
|1.7781
|1.7781
|0.0000
|-39.00
|31817.63
|3334
|2006.02.01 06:00
|buy
|1657
|3.00
|1.7798
|1.7785
|0.0000
|3335
|2006.02.01 06:42
|close
|1657
|3.00
|1.7812
|1.7785
|0.0000
|42.00
|31859.63
|3336
|2006.02.01 09:00
|buy
|1658
|3.00
|1.7788
|1.7775
|0.0000
|3337
|2006.02.01 09:39
|close
|1658
|3.00
|1.7801
|1.7775
|0.0000
|39.00
|31898.63
|3338
|2006.02.01 11:00
|sell
|1659
|3.00
|1.7777
|1.7790
|0.0000
|3339
|2006.02.01 11:47
|close
|1659
|3.00
|1.7763
|1.7790
|0.0000
|42.00
|31940.63
|3340
|2006.02.01 14:18
|sell
|1660
|3.00
|1.7769
|1.7782
|0.0000
|3341
|2006.02.01 14:30
|close
|1660
|3.00
|1.7750
|1.7782
|0.0000
|57.00
|31997.63
|3342
|2006.02.01 16:00
|buy
|1661
|3.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|3343
|2006.02.01 16:12
|close
|1661
|3.00
|1.7789
|1.7762
|0.0000
|42.00
|32039.63
|3344
|2006.02.01 16:22
|buy
|1662
|3.00
|1.7777
|1.7764
|0.0000
|3345
|2006.02.01 18:07
|s/l
|1662
|3.00
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-39.00
|32000.63
|3346
|2006.02.02 09:59
|sell
|1663
|3.00
|1.7743
|1.7756
|0.0000
|3347
|2006.02.02 12:05
|s/l
|1663
|3.00
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-39.00
|31961.63
|3348
|2006.02.03 10:26
|sell
|1664
|3.00
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|3349
|2006.02.03 10:59
|close
|1664
|3.00
|1.7755
|1.7778
|0.0000
|30.00
|31991.63
|3350
|2006.02.03 16:00
|sell
|1665
|3.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|3351
|2006.02.03 16:21
|close
|1665
|3.00
|1.7618
|1.7643
|0.0000
|36.00
|32027.63
|3352
|2006.02.03 16:23
|sell
|1666
|3.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|3353
|2006.02.03 17:04
|close
|1666
|3.00
|1.7607
|1.7643
|0.0000
|69.00
|32096.63
|3354
|2006.02.03 19:59
|sell
|1667
|3.00
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|3355
|2006.02.03 20:31
|s/l
|1667
|3.00
|1.7633
|1.7633
|0.0000
|-39.00
|32057.63
|3356
|2006.02.05 23:21
|sell
|1668
|3.00
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|3357
|2006.02.06 02:59
|close
|1668
|3.00
|1.7609
|1.7650
|0.0000
|84.64
|32142.27
|3358
|2006.02.06 03:04
|sell
|1669
|3.00
|1.7623
|1.7636
|0.0000
|3359
|2006.02.06 03:57
|close
|1669
|3.00
|1.7611
|1.7636
|0.0000
|36.00
|32178.27
|3360
|2006.02.06 08:01
|sell
|1670
|3.00
|1.7585
|1.7598
|0.0000
|3361
|2006.02.06 08:32
|close
|1670
|3.00
|1.7572
|1.7598
|0.0000
|39.00
|32217.27
|3362
|2006.02.06 11:00
|sell
|1671
|3.00
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|3363
|2006.02.06 11:59
|close
|1671
|3.00
|1.7529
|1.7566
|0.0000
|72.00
|32289.27
|3364
|2006.02.06 14:21
|sell
|1672
|3.00
|1.7524
|1.7537
|0.0000
|3365
|2006.02.06 14:38
|s/l
|1672
|3.00
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|-39.00
|32250.27
|3366
|2006.02.06 14:52
|sell
|1673
|3.00
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|3367
|2006.02.06 14:58
|close
|1673
|3.00
|1.7508
|1.7535
|0.0000
|42.00
|32292.27
|3368
|2006.02.07 16:03
|sell
|1674
|3.00
|1.7447
|1.7460
|0.0000
|3369
|2006.02.07 16:10
|close
|1674
|3.00
|1.7435
|1.7460
|0.0000
|36.00
|32328.27
|3370
|2006.02.07 16:16
|sell
|1675
|3.00
|1.7423
|1.7436
|0.0000
|3371
|2006.02.07 16:41
|close
|1675
|3.00
|1.7412
|1.7436
|0.0000
|33.00
|32361.27
|3372
|2006.02.07 16:50
|sell
|1676
|3.00
|1.7423
|1.7436
|0.0000
|3373
|2006.02.07 16:58
|close
|1676
|3.00
|1.7412
|1.7436
|0.0000
|33.00
|32394.27
|3374
|2006.02.07 21:47
|sell
|1677
|3.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|3375
|2006.02.07 21:56
|close
|1677
|3.00
|1.7434
|1.7458
|0.0000
|33.00
|32427.27
|3376
|2006.02.08 00:59
|buy
|1678
|3.00
|1.7445
|1.7432
|0.0000
|3377
|2006.02.08 03:17
|close
|1678
|3.00
|1.7457
|1.7432
|0.0000
|36.00
|32463.27
|3378
|2006.02.08 09:10
|sell
|1679
|3.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|3379
|2006.02.08 09:55
|close
|1679
|3.00
|1.7409
|1.7441
|0.0000
|57.00
|32520.27
|3380
|2006.02.09 02:59
|buy
|1680
|3.00
|1.7420
|1.7407
|0.0000
|3381
|2006.02.09 03:15
|close
|1680
|3.00
|1.7436
|1.7407
|0.0000
|48.00
|32568.27
|3382
|2006.02.09 10:30
|sell
|1681
|3.00
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|3383
|2006.02.09 10:31
|close
|1681
|3.00
|1.7393
|1.7422
|0.0000
|48.00
|32616.27
|3384
|2006.02.09 13:00
|sell
|1682
|3.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|3385
|2006.02.09 13:31
|close
|1682
|3.00
|1.7411
|1.7438
|0.0000
|42.00
|32658.27
|3386
|2006.02.09 13:59
|sell
|1683
|3.00
|1.7422
|1.7435
|0.0000
|3387
|2006.02.09 14:00
|close
|1683
|3.00
|1.7407
|1.7435
|0.0000
|45.00
|32703.27
|3388
|2006.02.09 16:59
|sell
|1684
|3.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|3389
|2006.02.09 19:20
|close
|1684
|3.00
|1.7405
|1.7426
|0.0000
|24.00
|32727.27
|3390
|2006.02.10 00:41
|buy
|1685
|3.00
|1.7436
|1.7423
|0.0000
|3391
|2006.02.10 00:59
|s/l
|1685
|3.00
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|-39.00
|32688.27
|3392
|2006.02.10 08:59
|buy
|1686
|3.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|3393
|2006.02.10 09:01
|close
|1686
|3.00
|1.7454
|1.7422
|0.0000
|57.00
|32745.27
|3394
|2006.02.10 13:56
|buy
|1687
|3.00
|1.7488
|1.7475
|0.0000
|3395
|2006.02.10 13:59
|close
|1687
|3.00
|1.7498
|1.7475
|0.0000
|30.00
|32775.27
|3396
|2006.02.10 14:54
|buy
|1688
|3.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|3397
|2006.02.10 14:55
|close
|1688
|3.00
|1.7564
|1.7540
|0.0000
|33.00
|32808.27
|3398
|2006.02.10 15:59
|buy
|1689
|3.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|3399
|2006.02.10 16:40
|close
|1689
|3.00
|1.7471
|1.7439
|0.0000
|57.00
|32865.27
|3400
|2006.02.13 04:59
|sell
|1690
|3.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|3401
|2006.02.13 07:01
|close
|1690
|3.00
|1.7425
|1.7447
|0.0000
|27.00
|32892.27
|3402
|2006.02.13 10:17
|sell
|1691
|3.00
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|3403
|2006.02.13 10:25
|close
|1691
|3.00
|1.7386
|1.7410
|0.0000
|33.00
|32925.27
|3404
|2006.02.13 14:04
|sell
|1692
|3.00
|1.7399
|1.7412
|0.0000
|3405
|2006.02.13 14:24
|close
|1692
|3.00
|1.7386
|1.7412
|0.0000
|39.00
|32964.27
|3406
|2006.02.13 14:41
|sell
|1693
|3.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|3407
|2006.02.13 14:59
|s/l
|1693
|3.00
|1.7411
|1.7411
|0.0000
|-39.00
|32925.27
|3408
|2006.02.13 14:59
|sell
|1694
|3.00
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|3409
|2006.02.13 15:33
|close
|1694
|3.00
|1.7403
|1.7429
|0.0000
|39.00
|32964.27
|3410
|2006.02.14 00:01
|buy
|1695
|3.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|3411
|2006.02.14 00:14
|close
|1695
|3.00
|1.7427
|1.7403
|0.0000
|33.00
|32997.27
|3412
|2006.02.14 00:14
|buy
|1696
|3.00
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|3413
|2006.02.14 01:34
|s/l
|1696
|3.00
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-39.00
|32958.27
|3414
|2006.02.14 05:00
|buy
|1697
|3.00
|1.7415
|1.7402
|0.0000
|3415
|2006.02.14 06:00
|close
|1697
|3.00
|1.7422
|1.7402
|0.0000
|21.00
|32979.27
|3416
|2006.02.14 12:02
|sell
|1698
|3.00
|1.7365
|1.7378
|0.0000
|3417
|2006.02.14 12:38
|close
|1698
|3.00
|1.7353
|1.7378
|0.0000
|36.00
|33015.27
|3418
|2006.02.14 16:00
|sell
|1699
|3.00
|1.7315
|1.7328
|0.0000
|3419
|2006.02.14 16:03
|close
|1699
|3.00
|1.7307
|1.7328
|0.0000
|24.00
|33039.27
|3420
|2006.02.14 16:03
|sell
|1700
|3.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|3421
|2006.02.14 16:03
|close
|1700
|3.00
|1.7306
|1.7326
|0.0000
|21.00
|33060.27
|3422
|2006.02.14 16:59
|sell
|1701
|3.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|3423
|2006.02.14 18:34
|s/l
|1701
|3.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-39.00
|33021.27
|3424
|2006.02.14 18:35
|sell
|1702
|3.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|3425
|2006.02.14 20:00
|s/l
|1702
|3.00
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|-39.00
|32982.27
|3426
|2006.02.16 10:00
|sell
|1703
|3.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|3427
|2006.02.16 10:30
|close
|1703
|3.00
|1.7345
|1.7372
|0.0000
|42.00
|33024.27
|3428
|2006.02.16 10:30
|sell
|1704
|3.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|3429
|2006.02.16 10:30
|s/l
|1704
|3.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-39.00
|32985.27
|3430
|2006.02.16 10:30
|sell
|1705
|3.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|3431
|2006.02.16 10:30
|s/l
|1705
|3.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-39.00
|32946.27
|3432
|2006.02.16 10:30
|sell
|1706
|3.00
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|3433
|2006.02.16 10:30
|close
|1706
|3.00
|1.7336
|1.7366
|0.0000
|51.00
|32997.27
|3434
|2006.02.16 10:32
|sell
|1707
|3.00
|1.7335
|1.7348
|0.0000
|3435
|2006.02.16 10:47
|close
|1707
|3.00
|1.7316
|1.7348
|0.0000
|57.00
|33054.27
|3436
|2006.02.16 12:50
|sell
|1708
|3.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|3437
|2006.02.16 12:59
|close
|1708
|3.00
|1.7344
|1.7365
|0.0000
|24.00
|33078.27
|3438
|2006.02.16 16:59
|sell
|1709
|3.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|3439
|2006.02.16 17:18
|close
|1709
|3.00
|1.7345
|1.7365
|0.0000
|21.00
|33099.27
|3440
|2006.02.17 04:02
|sell
|1710
|3.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|3441
|2006.02.17 04:25
|close
|1710
|3.00
|1.7351
|1.7372
|0.0000
|24.00
|33123.27
|3442
|2006.02.17 11:12
|buy
|1711
|3.00
|1.7363
|1.7350
|0.0000
|3443
|2006.02.17 11:18
|close
|1711
|3.00
|1.7373
|1.7350
|0.0000
|30.00
|33153.27
|3444
|2006.02.17 11:59
|buy
|1712
|3.00
|1.7361
|1.7348
|0.0000
|3445
|2006.02.17 13:06
|s/l
|1712
|3.00
|1.7348
|1.7348
|0.0000
|-39.00
|33114.27
|3446
|2006.02.17 16:18
|buy
|1713
|3.00
|1.7402
|1.7389
|0.0000
|3447
|2006.02.17 16:19
|close
|1713
|3.00
|1.7422
|1.7389
|0.0000
|60.00
|33174.27
|3448
|2006.02.17 19:04
|buy
|1714
|3.00
|1.7405
|1.7392
|0.0000
|3449
|2006.02.17 19:12
|close
|1714
|3.00
|1.7414
|1.7392
|0.0000
|27.00
|33201.27
|3450
|2006.02.17 19:13
|buy
|1715
|3.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|3451
|2006.02.17 19:20
|close
|1715
|3.00
|1.7423
|1.7399
|0.0000
|33.00
|33234.27
|3452
|2006.02.17 19:23
|buy
|1716
|3.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|3453
|2006.02.19 22:52
|close
|1716
|3.00
|1.7420
|1.7399
|0.0000
|24.00
|33258.27
|3454
|2006.02.20 07:01
|buy
|1717
|3.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|3455
|2006.02.20 07:45
|close
|1717
|3.00
|1.7449
|1.7427
|0.0000
|27.00
|33285.27
|3456
|2006.02.20 09:00
|sell
|1718
|3.00
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|3457
|2006.02.20 09:20
|close
|1718
|3.00
|1.7432
|1.7454
|0.0000
|27.00
|33312.27
|3458
|2006.02.20 09:30
|sell
|1719
|3.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|3459
|2006.02.20 09:37
|close
|1719
|3.00
|1.7416
|1.7438
|0.0000
|27.00
|33339.27
|3460
|2006.02.21 06:59
|sell
|1720
|3.00
|1.7439
|1.7452
|0.0000
|3461
|2006.02.21 07:59
|close
|1720
|3.00
|1.7428
|1.7452
|0.0000
|33.00
|33372.27
|3462
|2006.02.21 08:04
|sell
|1721
|3.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|3463
|2006.02.21 08:28
|close
|1721
|3.00
|1.7422
|1.7448
|0.0000
|39.00
|33411.27
|3464
|2006.02.21 10:00
|sell
|1722
|3.00
|1.7432
|1.7445
|0.0000
|3465
|2006.02.21 10:17
|close
|1722
|3.00
|1.7426
|1.7445
|0.0000
|18.00
|33429.27
|3466
|2006.02.21 15:59
|buy
|1723
|3.00
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|3467
|2006.02.21 16:00
|close
|1723
|3.00
|1.7450
|1.7418
|0.0000
|57.00
|33486.27
|3468
|2006.02.21 16:59
|sell
|1724
|3.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|3469
|2006.02.21 17:20
|close
|1724
|3.00
|1.7435
|1.7458
|0.0000
|30.00
|33516.27
|3470
|2006.02.22 09:00
|sell
|1725
|3.00
|1.7450
|1.7463
|0.0000
|3471
|2006.02.22 09:50
|close
|1725
|3.00
|1.7439
|1.7463
|0.0000
|33.00
|33549.27
|3472
|2006.02.22 12:01
|sell
|1726
|3.00
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|3473
|2006.02.22 12:21
|close
|1726
|3.00
|1.7399
|1.7422
|0.0000
|30.00
|33579.27
|3474
|2006.02.22 16:59
|sell
|1727
|3.00
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|3475
|2006.02.22 17:29
|close
|1727
|3.00
|1.7418
|1.7442
|0.0000
|33.00
|33612.27
|3476
|2006.02.23 13:00
|buy
|1728
|3.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|3477
|2006.02.23 13:59
|close
|1728
|3.00
|1.7536
|1.7514
|0.0000
|27.00
|33639.27
|3478
|2006.02.23 18:00
|buy
|1729
|3.00
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|3479
|2006.02.23 18:30
|close
|1729
|3.00
|1.7532
|1.7510
|0.0000
|27.00
|33666.27
|3480
|2006.02.24 09:13
|sell
|1730
|3.00
|1.7506
|1.7519
|0.0000
|3481
|2006.02.24 09:28
|close
|1730
|3.00
|1.7495
|1.7519
|0.0000
|33.00
|33699.27
|3482
|2006.02.24 09:30
|sell
|1731
|3.00
|1.7499
|1.7512
|0.0000
|3483
|2006.02.24 09:31
|close
|1731
|3.00
|1.7491
|1.7512
|0.0000
|24.00
|33723.27
|3484
|2006.02.24 09:33
|sell
|1732
|3.00
|1.7500
|1.7513
|0.0000
|3485
|2006.02.24 09:35
|close
|1732
|3.00
|1.7490
|1.7513
|0.0000
|30.00
|33753.27
|3486
|2006.02.28 08:59
|sell
|1733
|3.00
|1.7405
|1.7418
|0.0000
|3487
|2006.02.28 09:59
|s/l
|1733
|3.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-39.00
|33714.27
|3488
|2006.02.28 14:00
|buy
|1734
|3.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|3489
|2006.02.28 14:16
|close
|1734
|3.00
|1.7477
|1.7457
|0.0000
|21.00
|33735.27
|3490
|2006.03.01 14:02
|buy
|1735
|3.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|3491
|2006.03.01 14:07
|close
|1735
|3.00
|1.7571
|1.7546
|0.0000
|36.00
|33771.27
|3492
|2006.03.01 14:21
|buy
|1736
|3.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|3493
|2006.03.01 14:32
|close
|1736
|3.00
|1.7571
|1.7546
|0.0000
|36.00
|33807.27
|3494
|2006.03.01 14:59
|buy
|1737
|3.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|3495
|2006.03.01 15:59
|s/l
|1737
|3.00
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-39.00
|33768.27
|3496
|2006.03.01 17:41
|sell
|1738
|3.00
|1.7498
|1.7511
|0.0000
|3497
|2006.03.01 17:48
|close
|1738
|3.00
|1.7487
|1.7511
|0.0000
|33.00
|33801.27
|3498
|2006.03.01 17:59
|sell
|1739
|3.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|3499
|2006.03.01 18:00
|close
|1739
|3.00
|1.7474
|1.7507
|0.0000
|60.00
|33861.27
|3500
|2006.03.02 11:00
|sell
|1740
|3.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|3501
|2006.03.02 11:25
|close
|1740
|3.00
|1.7479
|1.7500
|0.0000
|24.00
|33885.27
|3502
|2006.03.02 13:19
|sell
|1741
|3.00
|1.7472
|1.7485
|0.0000
|3503
|2006.03.02 13:56
|close
|1741
|3.00
|1.7459
|1.7485
|0.0000
|39.00
|33924.27
|3504
|2006.03.02 16:19
|sell
|1742
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|3505
|2006.03.02 16:23
|s/l
|1742
|3.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-39.00
|33885.27
|3506
|2006.03.02 16:28
|sell
|1743
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|3507
|2006.03.02 16:36
|s/l
|1743
|3.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-39.00
|33846.27
|3508
|2006.03.02 16:36
|sell
|1744
|3.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|3509
|2006.03.02 16:37
|close
|1744
|3.00
|1.7483
|1.7508
|0.0000
|36.00
|33882.27
|3510
|2006.03.02 16:37
|sell
|1745
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|3511
|2006.03.02 16:39
|s/l
|1745
|3.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-39.00
|33843.27
|3512
|2006.03.02 16:41
|sell
|1746
|3.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|3513
|2006.03.02 16:54
|close
|1746
|3.00
|1.7466
|1.7491
|0.0000
|36.00
|33879.27
|3514
|2006.03.03 00:59
|buy
|1747
|3.00
|1.7512
|1.7499
|0.0000
|3515
|2006.03.03 01:00
|close
|1747
|3.00
|1.7531
|1.7499
|0.0000
|57.00
|33936.27
|3516
|2006.03.03 14:24
|buy
|1748
|3.00
|1.7568
|1.7555
|0.0000
|3517
|2006.03.03 14:41
|close
|1748
|3.00
|1.7578
|1.7555
|0.0000
|30.00
|33966.27
|3518
|2006.03.03 15:01
|buy
|1749
|3.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|3519
|2006.03.03 15:58
|close
|1749
|3.00
|1.7585
|1.7563
|0.0000
|27.00
|33993.27
|3520
|2006.03.03 15:59
|buy
|1750
|3.00
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|3521
|2006.03.03 16:04
|close
|1750
|3.00
|1.7542
|1.7503
|0.0000
|78.00
|34071.27
|3522
|2006.03.06 17:00
|sell
|1751
|3.00
|1.7507
|1.7520
|0.0000
|3523
|2006.03.06 17:47
|close
|1751
|3.00
|1.7492
|1.7520
|0.0000
|45.00
|34116.27
|3524
|2006.03.07 16:21
|sell
|1752
|3.00
|1.7362
|1.7375
|0.0000
|3525
|2006.03.07 16:26
|s/l
|1752
|3.00
|1.7375
|1.7375
|0.0000
|-39.00
|34077.27
|3526
|2006.03.07 16:30
|sell
|1753
|3.00
|1.7362
|1.7375
|0.0000
|3527
|2006.03.07 16:34
|close
|1753
|3.00
|1.7351
|1.7375
|0.0000
|33.00
|34110.27
|3528
|2006.03.07 23:03
|sell
|1754
|3.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|3529
|2006.03.08 01:36
|close
|1754
|3.00
|1.7348
|1.7372
|0.0000
|33.65
|34143.92
|3530
|2006.03.08 08:19
|buy
|1755
|3.00
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|3531
|2006.03.08 08:20
|close
|1755
|3.00
|1.7389
|1.7365
|0.0000
|33.00
|34176.92
|3532
|2006.03.08 08:20
|buy
|1756
|3.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|3533
|2006.03.08 08:28
|close
|1756
|3.00
|1.7396
|1.7373
|0.0000
|30.00
|34206.92
|3534
|2006.03.08 08:29
|buy
|1757
|3.00
|1.7394
|1.7381
|0.0000
|3535
|2006.03.08 08:39
|close
|1757
|3.00
|1.7403
|1.7381
|0.0000
|27.00
|34233.92
|3536
|2006.03.08 08:39
|buy
|1758
|3.00
|1.7406
|1.7393
|0.0000
|3537
|2006.03.08 08:59
|s/l
|1758
|3.00
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|-39.00
|34194.92
|3538
|2006.03.08 08:59
|buy
|1759
|3.00
|1.7384
|1.7371
|0.0000
|3539
|2006.03.08 09:04
|close
|1759
|3.00
|1.7405
|1.7371
|0.0000
|63.00
|34257.92
|3540
|2006.03.08 11:00
|buy
|1760
|3.00
|1.7385
|1.7372
|0.0000
|3541
|2006.03.08 11:03
|close
|1760
|3.00
|1.7400
|1.7372
|0.0000
|45.00
|34302.92
|3542
|2006.03.08 11:31
|buy
|1761
|3.00
|1.7387
|1.7374
|0.0000
|3543
|2006.03.08 13:59
|s/l
|1761
|3.00
|1.7374
|1.7374
|0.0000
|-39.00
|34263.92
|3544
|2006.03.09 00:00
|sell
|1762
|3.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|3545
|2006.03.09 00:46
|close
|1762
|3.00
|1.7365
|1.7395
|0.0000
|51.00
|34314.92
|3546
|2006.03.09 09:01
|sell
|1763
|3.00
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|3547
|2006.03.09 09:37
|close
|1763
|3.00
|1.7367
|1.7388
|0.0000
|24.00
|34338.92
|3548
|2006.03.10 09:52
|buy
|1764
|3.00
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|3549
|2006.03.10 09:56
|close
|1764
|3.00
|1.7387
|1.7365
|0.0000
|27.00
|34365.92
|3550
|2006.03.10 17:02
|sell
|1765
|3.00
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|3551
|2006.03.10 17:35
|close
|1765
|3.00
|1.7254
|1.7275
|0.0000
|24.00
|34389.92
|3552
|2006.03.10 17:59
|sell
|1766
|3.00
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|3553
|2006.03.10 18:59
|close
|1766
|3.00
|1.7251
|1.7275
|0.0000
|33.00
|34422.92
|3554
|2006.03.10 19:00
|sell
|1767
|3.00
|1.7256
|1.7269
|0.0000
|3555
|2006.03.10 19:18
|close
|1767
|3.00
|1.7252
|1.7269
|0.0000
|12.00
|34434.92
|3556
|2006.03.10 19:59
|sell
|1768
|3.00
|1.7264
|1.7277
|0.0000
|3557
|2006.03.12 23:02
|s/l
|1768
|3.00
|1.7277
|1.7277
|0.0000
|-39.00
|34395.92
|3558
|2006.03.13 08:04
|buy
|1769
|3.00
|1.7274
|1.7261
|0.0000
|3559
|2006.03.13 08:22
|close
|1769
|3.00
|1.7282
|1.7261
|0.0000
|24.00
|34419.92
|3560
|2006.03.13 08:39
|buy
|1770
|3.00
|1.7286
|1.7273
|0.0000
|3561
|2006.03.13 08:59
|s/l
|1770
|3.00
|1.7273
|1.7273
|0.0000
|-39.00
|34380.92
|3562
|2006.03.13 09:33
|sell
|1771
|3.00
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|3563
|2006.03.13 10:59
|s/l
|1771
|3.00
|1.7275
|1.7275
|0.0000
|-39.00
|34341.92
|3564
|2006.03.13 17:00
|buy
|1772
|3.00
|1.7296
|1.7283
|0.0000
|3565
|2006.03.13 17:15
|close
|1772
|3.00
|1.7308
|1.7283
|0.0000
|36.00
|34377.92
|3566
|2006.03.13 17:15
|buy
|1773
|3.00
|1.7307
|1.7294
|0.0000
|3567
|2006.03.13 17:19
|close
|1773
|3.00
|1.7314
|1.7294
|0.0000
|21.00
|34398.92
|3568
|2006.03.13 17:59
|buy
|1774
|3.00
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|3569
|2006.03.13 19:00
|close
|1774
|3.00
|1.7314
|1.7288
|0.0000
|39.00
|34437.92
|3570
|2006.03.15 06:00
|buy
|1775
|3.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|3571
|2006.03.15 06:55
|close
|1775
|3.00
|1.7471
|1.7450
|0.0000
|24.00
|34461.92
|3572
|2006.03.15 10:00
|sell
|1776
|3.00
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|3573
|2006.03.15 10:30
|close
|1776
|3.00
|1.7426
|1.7467
|0.0000
|84.00
|34545.92
|3574
|2006.03.15 10:30
|sell
|1777
|3.00
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|3575
|2006.03.15 10:30
|close
|1777
|3.00
|1.7424
|1.7467
|0.0000
|90.00
|34635.92
|3576
|2006.03.15 10:30
|sell
|1778
|3.00
|1.7444
|1.7457
|0.0000
|3577
|2006.03.15 10:30
|close
|1778
|3.00
|1.7424
|1.7457
|0.0000
|60.00
|34695.92
|3578
|2006.03.15 10:59
|sell
|1779
|3.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|3579
|2006.03.15 14:59
|s/l
|1779
|3.00
|1.7466
|1.7466
|0.0000
|-39.00
|34656.92
|3580
|2006.03.15 15:00
|buy
|1780
|3.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|3581
|2006.03.15 15:09
|close
|1780
|3.00
|1.7460
|1.7434
|0.0000
|39.00
|34695.92
|3582
|2006.03.15 15:09
|buy
|1781
|3.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|3583
|2006.03.15 15:12
|close
|1781
|3.00
|1.7474
|1.7450
|0.0000
|33.00
|34728.92
|3584
|2006.03.15 15:14
|buy
|1782
|3.00
|1.7467
|1.7454
|0.0000
|3585
|2006.03.15 15:14
|close
|1782
|3.00
|1.7475
|1.7454
|0.0000
|24.00
|34752.92
|3586
|2006.03.15 15:15
|buy
|1783
|3.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|3587
|2006.03.15 15:17
|close
|1783
|3.00
|1.7475
|1.7451
|0.0000
|33.00
|34785.92
|3588
|2006.03.15 15:59
|buy
|1784
|3.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|3589
|2006.03.15 16:00
|close
|1784
|3.00
|1.7470
|1.7442
|0.0000
|45.00
|34830.92
|3590
|2006.03.15 20:02
|buy
|1785
|3.00
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|3591
|2006.03.15 20:23
|close
|1785
|3.00
|1.7488
|1.7462
|0.0000
|39.00
|34869.92
|3592
|2006.03.16 00:30
|buy
|1786
|3.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|3593
|2006.03.16 04:59
|s/l
|1786
|3.00
|1.7464
|1.7464
|0.0000
|-39.00
|34830.92
|3594
|2006.03.16 07:59
|sell
|1787
|3.00
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|3595
|2006.03.16 09:00
|s/l
|1787
|3.00
|1.7492
|1.7492
|0.0000
|-39.00
|34791.92
|3596
|2006.03.16 09:00
|buy
|1788
|3.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|3597
|2006.03.16 10:02
|close
|1788
|3.00
|1.7488
|1.7464
|0.0000
|33.00
|34824.92
|3598
|2006.03.16 17:05
|buy
|1789
|3.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|3599
|2006.03.16 17:06
|close
|1789
|3.00
|1.7566
|1.7540
|0.0000
|39.00
|34863.92
|3600
|2006.03.16 17:27
|buy
|1790
|3.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|3601
|2006.03.16 17:59
|close
|1790
|3.00
|1.7574
|1.7540
|0.0000
|63.00
|34926.92
|3602
|2006.03.17 14:02
|buy
|1791
|3.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|3603
|2006.03.17 14:28
|close
|1791
|3.00
|1.7557
|1.7538
|0.0000
|18.00
|34944.92
|3604
|2006.03.17 15:03
|sell
|1792
|3.00
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|3605
|2006.03.17 15:59
|close
|1792
|3.00
|1.7540
|1.7563
|0.0000
|30.00
|34974.92
|3606
|2006.03.17 17:11
|buy
|1793
|3.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|3607
|2006.03.17 18:08
|close
|1793
|3.00
|1.7567
|1.7542
|0.0000
|36.00
|35010.92
|3608
|2006.03.17 19:06
|buy
|1794
|3.00
|1.7560
|1.7547
|0.0000
|3609
|2006.03.17 19:59
|close
|1794
|3.00
|1.7570
|1.7547
|0.0000
|30.00
|35040.92
|3610
|2006.03.20 08:18
|buy
|1795
|3.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|3611
|2006.03.20 08:59
|close
|1795
|3.00
|1.7578
|1.7550
|0.0000
|45.00
|35085.92
|3612
|2006.03.20 11:59
|buy
|1796
|3.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|3613
|2006.03.20 12:04
|close
|1796
|3.00
|1.7559
|1.7520
|0.0000
|78.00
|35163.92
|3614
|2006.03.20 17:00
|buy
|1797
|3.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|3615
|2006.03.20 17:21
|s/l
|1797
|3.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-39.00
|35124.92
|3616
|2006.03.21 09:15
|sell
|1798
|3.00
|1.7501
|1.7514
|0.0000
|3617
|2006.03.21 09:24
|close
|1798
|3.00
|1.7487
|1.7514
|0.0000
|42.00
|35166.92
|3618
|2006.03.21 11:03
|sell
|1799
|3.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|3619
|2006.03.21 11:36
|close
|1799
|3.00
|1.7477
|1.7503
|0.0000
|39.00
|35205.92
|3620
|2006.03.21 19:30
|sell
|1800
|3.00
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|3621
|2006.03.21 19:37
|close
|1800
|3.00
|1.7472
|1.7494
|0.0000
|27.00
|35232.92
|3622
|2006.03.22 13:59
|sell
|1801
|3.00
|1.7483
|1.7496
|0.0000
|3623
|2006.03.22 15:27
|s/l
|1801
|3.00
|1.7496
|1.7496
|0.0000
|-39.00
|35193.92
|3624
|2006.03.22 16:00
|sell
|1802
|3.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|3625
|2006.03.22 16:58
|close
|1802
|3.00
|1.7480
|1.7503
|0.0000
|30.00
|35223.92
|3626
|2006.03.22 16:58
|sell
|1803
|3.00
|1.7476
|1.7489
|0.0000
|3627
|2006.03.22 17:24
|s/l
|1803
|3.00
|1.7489
|1.7489
|0.0000
|-39.00
|35184.92
|3628
|2006.03.24 08:52
|sell
|1804
|3.00
|1.7327
|1.7340
|0.0000
|3629
|2006.03.24 08:55
|close
|1804
|3.00
|1.7314
|1.7340
|0.0000
|39.00
|35223.92
|3630
|2006.03.24 12:31
|sell
|1805
|3.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|3631
|2006.03.24 12:42
|close
|1805
|3.00
|1.7322
|1.7343
|0.0000
|24.00
|35247.92
|3632
|2006.03.24 12:47
|sell
|1806
|3.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|3633
|2006.03.24 12:58
|close
|1806
|3.00
|1.7323
|1.7343
|0.0000
|21.00
|35268.92
|3634
|2006.03.24 14:40
|sell
|1807
|3.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|3635
|2006.03.24 14:41
|close
|1807
|3.00
|1.7339
|1.7359
|0.0000
|21.00
|35289.92
|3636
|2006.03.24 14:44
|sell
|1808
|3.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|3637
|2006.03.24 14:47
|close
|1808
|3.00
|1.7338
|1.7359
|0.0000
|24.00
|35313.92
|3638
|2006.03.24 16:01
|buy
|1809
|3.00
|1.7402
|1.7389
|0.0000
|3639
|2006.03.24 16:06
|close
|1809
|3.00
|1.7412
|1.7389
|0.0000
|30.00
|35343.92
|3640
|2006.03.27 05:06
|buy
|1810
|3.00
|1.7458
|1.7445
|0.0000
|3641
|2006.03.27 05:07
|close
|1810
|3.00
|1.7464
|1.7445
|0.0000
|18.00
|35361.92
|3642
|2006.03.27 05:26
|buy
|1811
|3.00
|1.7469
|1.7456
|0.0000
|3643
|2006.03.27 13:59
|close
|1811
|3.00
|1.7490
|1.7456
|0.0000
|63.00
|35424.92
|3644
|2006.03.27 18:07
|buy
|1812
|3.00
|1.7467
|1.7454
|0.0000
|3645
|2006.03.27 19:59
|close
|1812
|3.00
|1.7477
|1.7454
|0.0000
|30.00
|35454.92
|3646
|2006.03.28 08:57
|buy
|1813
|3.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|3647
|2006.03.28 10:02
|close
|1813
|3.00
|1.7485
|1.7461
|0.0000
|33.00
|35487.92
|3648
|2006.03.28 10:11
|buy
|1814
|3.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|3649
|2006.03.28 10:30
|close
|1814
|3.00
|1.7485
|1.7461
|0.0000
|33.00
|35520.92
|3650
|2006.03.28 10:46
|buy
|1815
|3.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|3651
|2006.03.28 11:33
|close
|1815
|3.00
|1.7483
|1.7460
|0.0000
|30.00
|35550.92
|3652
|2006.03.28 12:59
|buy
|1816
|3.00
|1.7491
|1.7478
|0.0000
|3653
|2006.03.28 13:59
|close
|1816
|3.00
|1.7524
|1.7478
|0.0000
|99.00
|35649.92
|3654
|2006.03.28 14:00
|buy
|1817
|3.00
|1.7493
|1.7480
|0.0000
|3655
|2006.03.28 14:04
|close
|1817
|3.00
|1.7505
|1.7480
|0.0000
|36.00
|35685.92
|3656
|2006.03.28 14:05
|buy
|1818
|3.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|3657
|2006.03.28 15:24
|close
|1818
|3.00
|1.7510
|1.7484
|0.0000
|39.00
|35724.92
|3658
|2006.03.28 18:10
|buy
|1819
|3.00
|1.7491
|1.7478
|0.0000
|3659
|2006.03.28 18:41
|close
|1819
|3.00
|1.7504
|1.7478
|0.0000
|39.00
|35763.92
|3660
|2006.03.28 22:10
|sell
|1820
|3.00
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|3661
|2006.03.28 22:59
|close
|1820
|3.00
|1.7429
|1.7450
|0.0000
|24.00
|35787.92
|3662
|2006.03.29 13:18
|sell
|1821
|3.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|3663
|2006.03.29 13:20
|close
|1821
|3.00
|1.7349
|1.7370
|0.0000
|24.00
|35811.92
|3664
|2006.03.29 14:44
|sell
|1822
|3.00
|1.7336
|1.7349
|0.0000
|3665
|2006.03.29 15:09
|s/l
|1822
|3.00
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|-39.00
|35772.92
|3666
|2006.03.30 15:59
|buy
|1823
|3.00
|1.7433
|1.7420
|0.0000
|3667
|2006.03.30 16:31
|close
|1823
|3.00
|1.7453
|1.7420
|0.0000
|60.00
|35832.92
|3668
|2006.03.31 10:59
|sell
|1824
|3.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|3669
|2006.03.31 10:59
|close
|1824
|3.00
|1.7350
|1.7389
|0.0000
|78.00
|35910.92
|3670
|2006.03.31 11:19
|sell
|1825
|3.00
|1.7374
|1.7387
|0.0000
|3671
|2006.03.31 11:59
|close
|1825
|3.00
|1.7360
|1.7387
|0.0000
|42.00
|35952.92
|3672
|2006.04.03 02:31
|sell
|1826
|3.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|3673
|2006.04.03 04:00
|close
|1826
|3.00
|1.7334
|1.7364
|0.0000
|51.00
|36003.92
|3674
|2006.04.03 14:07
|sell
|1827
|3.00
|1.7297
|1.7310
|0.0000
|3675
|2006.04.03 14:28
|close
|1827
|3.00
|1.7284
|1.7310
|0.0000
|39.00
|36042.92
|3676
|2006.04.03 15:59
|buy
|1828
|3.00
|1.7359
|1.7346
|0.0000
|3677
|2006.04.03 15:59
|close
|1828
|3.00
|1.7388
|1.7346
|0.0000
|87.00
|36129.92
|3678
|2006.04.04 18:11
|buy
|1829
|3.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|3679
|2006.04.04 18:33
|close
|1829
|3.00
|1.7562
|1.7538
|0.0000
|33.00
|36162.92
|3680
|2006.04.04 19:03
|buy
|1830
|3.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|3681
|2006.04.05 01:11
|s/l
|1830
|3.00
|1.7541
|1.7541
|0.0000
|-40.05
|36122.86
|3682
|2006.04.05 08:00
|buy
|1831
|3.00
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|3683
|2006.04.05 08:08
|s/l
|1831
|3.00
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-39.00
|36083.86
|3684
|2006.04.05 08:08
|buy
|1832
|3.00
|1.7569
|1.7556
|0.0000
|3685
|2006.04.05 08:21
|close
|1832
|3.00
|1.7581
|1.7556
|0.0000
|36.00
|36119.86
|3686
|2006.04.05 08:59
|buy
|1833
|3.00
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|3687
|2006.04.05 10:59
|s/l
|1833
|3.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-39.00
|36080.86
|3688
|2006.04.05 15:00
|sell
|1834
|3.00
|1.7518
|1.7531
|0.0000
|3689
|2006.04.05 15:59
|close
|1834
|3.00
|1.7498
|1.7531
|0.0000
|60.00
|36140.86
|3690
|2006.04.05 22:59
|buy
|1835
|3.00
|1.7526
|1.7513
|0.0000
|3691
|2006.04.06 00:59
|s/l
|1835
|3.00
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|-42.15
|36098.71
|3692
|2006.04.06 10:15
|buy
|1836
|3.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|3693
|2006.04.06 10:58
|close
|1836
|3.00
|1.7579
|1.7545
|0.0000
|63.00
|36161.71
|3694
|2006.04.10 11:59
|buy
|1837
|3.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|3695
|2006.04.10 13:00
|close
|1837
|3.00
|1.7454
|1.7427
|0.0000
|42.00
|36203.71
|3696
|2006.04.10 18:00
|sell
|1838
|3.00
|1.7404
|1.7417
|0.0000
|3697
|2006.04.10 18:57
|close
|1838
|3.00
|1.7397
|1.7417
|0.0000
|21.00
|36224.71
|3698
|2006.04.10 18:59
|sell
|1839
|3.00
|1.7419
|1.7432
|0.0000
|3699
|2006.04.10 21:59
|s/l
|1839
|3.00
|1.7432
|1.7432
|0.0000
|-39.00
|36185.71
|3700
|2006.04.11 09:00
|sell
|1840
|3.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|3701
|2006.04.11 10:30
|close
|1840
|3.00
|1.7416
|1.7447
|0.0000
|54.00
|36239.71
|3702
|2006.04.12 10:44
|buy
|1841
|3.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|3703
|2006.04.12 10:48
|close
|1841
|3.00
|1.7546
|1.7524
|0.0000
|27.00
|36266.71
|3704
|2006.04.12 10:48
|buy
|1842
|3.00
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|3705
|2006.04.12 10:48
|close
|1842
|3.00
|1.7555
|1.7533
|0.0000
|27.00
|36293.71
|3706
|2006.04.12 10:50
|buy
|1843
|3.00
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|3707
|2006.04.12 10:59
|close
|1843
|3.00
|1.7554
|1.7533
|0.0000
|24.00
|36317.71
|3708
|2006.04.12 10:59
|buy
|1844
|3.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|3709
|2006.04.12 11:00
|close
|1844
|3.00
|1.7553
|1.7527
|0.0000
|39.00
|36356.71
|3710
|2006.04.13 00:52
|sell
|1845
|3.00
|1.7510
|1.7523
|0.0000
|3711
|2006.04.13 01:00
|close
|1845
|3.00
|1.7498
|1.7523
|0.0000
|36.00
|36392.71
|3712
|2006.04.13 07:28
|buy
|1846
|3.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|3713
|2006.04.13 07:59
|close
|1846
|3.00
|1.7543
|1.7520
|0.0000
|30.00
|36422.71
|3714
|2006.04.13 09:26
|buy
|1847
|3.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|3715
|2006.04.13 10:59
|s/l
|1847
|3.00
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|-39.00
|36383.71
|3716
|2006.04.13 10:59
|buy
|1848
|3.00
|1.7522
|1.7509
|0.0000
|3717
|2006.04.13 12:59
|s/l
|1848
|3.00
|1.7509
|1.7509
|0.0000
|-39.00
|36344.71
|3718
|2006.04.13 14:00
|sell
|1849
|3.00
|1.7519
|1.7532
|0.0000
|3719
|2006.04.13 14:32
|s/l
|1849
|3.00
|1.7532
|1.7532
|0.0000
|-39.00
|36305.71
|3720
|2006.04.13 14:32
|sell
|1850
|3.00
|1.7532
|1.7545
|0.0000
|3721
|2006.04.13 14:36
|close
|1850
|3.00
|1.7517
|1.7545
|0.0000
|45.00
|36350.71
|3722
|2006.04.13 14:36
|sell
|1851
|3.00
|1.7519
|1.7532
|0.0000
|3723
|2006.04.13 14:56
|close
|1851
|3.00
|1.7507
|1.7532
|0.0000
|36.00
|36386.71
|3724
|2006.04.17 13:55
|buy
|1852
|3.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|3725
|2006.04.17 13:59
|close
|1852
|3.00
|1.7690
|1.7657
|0.0000
|60.00
|36446.71
|3726
|2006.04.17 15:19
|buy
|1853
|3.00
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|3727
|2006.04.17 15:20
|close
|1853
|3.00
|1.7716
|1.7690
|0.0000
|39.00
|36485.71
|3728
|2006.04.17 15:21
|buy
|1854
|3.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|3729
|2006.04.17 15:29
|s/l
|1854
|3.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-39.00
|36446.71
|3730
|2006.04.17 15:29
|buy
|1855
|3.00
|1.7705
|1.7692
|0.0000
|3731
|2006.04.17 17:00
|close
|1855
|3.00
|1.7727
|1.7692
|0.0000
|66.00
|36512.71
|3732
|2006.04.18 14:00
|buy
|1856
|3.00
|1.7755
|1.7742
|0.0000
|3733
|2006.04.18 14:50
|close
|1856
|3.00
|1.7764
|1.7742
|0.0000
|27.00
|36539.71
|3734
|2006.04.18 14:51
|buy
|1857
|3.00
|1.7764
|1.7751
|0.0000
|3735
|2006.04.18 14:52
|close
|1857
|3.00
|1.7774
|1.7751
|0.0000
|30.00
|36569.71
|3736
|2006.04.18 15:13
|buy
|1858
|3.00
|1.7760
|1.7747
|0.0000
|3737
|2006.04.18 15:17
|close
|1858
|3.00
|1.7771
|1.7747
|0.0000
|33.00
|36602.71
|3738
|2006.04.18 15:27
|buy
|1859
|3.00
|1.7760
|1.7747
|0.0000
|3739
|2006.04.18 15:30
|close
|1859
|3.00
|1.7771
|1.7747
|0.0000
|33.00
|36635.71
|3740
|2006.04.18 19:59
|buy
|1860
|3.00
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|3741
|2006.04.18 19:59
|close
|1860
|3.00
|1.7802
|1.7777
|0.0000
|36.00
|36671.71
|3742
|2006.04.18 20:03
|buy
|1861
|3.00
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|3743
|2006.04.18 20:24
|close
|1861
|3.00
|1.7805
|1.7786
|0.0000
|18.00
|36689.71
|3744
|2006.04.18 20:34
|buy
|1862
|3.00
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|3745
|2006.04.18 20:59
|close
|1862
|3.00
|1.7832
|1.7786
|0.0000
|99.00
|36788.71
|3746
|2006.04.18 21:00
|buy
|1863
|3.00
|1.7827
|1.7814
|0.0000
|3747
|2006.04.18 21:59
|close
|1863
|3.00
|1.7840
|1.7814
|0.0000
|39.00
|36827.71
|3748
|2006.04.19 09:58
|buy
|1864
|3.00
|1.7842
|1.7829
|0.0000
|3749
|2006.04.19 09:59
|close
|1864
|3.00
|1.7860
|1.7829
|0.0000
|54.00
|36881.71
|3750
|2006.04.19 11:01
|buy
|1865
|3.00
|1.7843
|1.7830
|0.0000
|3751
|2006.04.19 11:06
|close
|1865
|3.00
|1.7854
|1.7830
|0.0000
|33.00
|36914.71
|3752
|2006.04.19 13:07
|buy
|1866
|3.00
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|3753
|2006.04.19 13:10
|close
|1866
|3.00
|1.7847
|1.7825
|0.0000
|27.00
|36941.71
|3754
|2006.04.19 13:44
|buy
|1867
|3.00
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|3755
|2006.04.19 13:59
|close
|1867
|3.00
|1.7869
|1.7825
|0.0000
|93.00
|37034.71
|3756
|2006.04.19 19:05
|buy
|1868
|3.00
|1.7916
|1.7903
|0.0000
|3757
|2006.04.19 19:19
|close
|1868
|3.00
|1.7928
|1.7903
|0.0000
|36.00
|37070.71
|3758
|2006.04.19 23:59
|buy
|1869
|3.00
|1.7915
|1.7902
|0.0000
|3759
|2006.04.20 00:59
|s/l
|1869
|3.00
|1.7902
|1.7902
|0.0000
|-42.15
|37028.56
|3760
|2006.04.20 15:06
|sell
|1870
|3.00
|1.7804
|1.7817
|0.0000
|3761
|2006.04.20 17:02
|close
|1870
|3.00
|1.7781
|1.7817
|0.0000
|69.00
|37097.56
|3762
|2006.04.21 20:05
|buy
|1871
|3.00
|1.7814
|1.7801
|0.0000
|3763
|2006.04.21 20:23
|close
|1871
|3.00
|1.7830
|1.7801
|0.0000
|48.00
|37145.56
|3764
|2006.04.21 20:54
|buy
|1872
|3.00
|1.7816
|1.7803
|0.0000
|3765
|2006.04.23 21:00
|close
|1872
|3.00
|1.7862
|1.7803
|0.0000
|138.00
|37283.56
|3766
|2006.04.24 08:54
|buy
|1873
|3.00
|1.7893
|1.7880
|0.0000
|3767
|2006.04.24 09:40
|close
|1873
|3.00
|1.7905
|1.7880
|0.0000
|36.00
|37319.56
|3768
|2006.04.24 12:59
|buy
|1874
|3.00
|1.7865
|1.7852
|0.0000
|3769
|2006.04.24 13:59
|s/l
|1874
|3.00
|1.7852
|1.7852
|0.0000
|-39.00
|37280.56
|3770
|2006.04.24 16:59
|sell
|1875
|3.00
|1.7885
|1.7898
|0.0000
|3771
|2006.04.24 17:59
|s/l
|1875
|3.00
|1.7898
|1.7898
|0.0000
|-39.00
|37241.56
|3772
|2006.04.25 06:59
|buy
|1876
|3.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|3773
|2006.04.25 08:00
|close
|1876
|3.00
|1.7872
|1.7848
|0.0000
|33.00
|37274.56
|3774
|2006.04.25 14:00
|buy
|1877
|3.00
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|3775
|2006.04.25 14:06
|close
|1877
|3.00
|1.7872
|1.7849
|0.0000
|30.00
|37304.56
|3776
|2006.04.25 14:06
|buy
|1878
|3.00
|1.7873
|1.7860
|0.0000
|3777
|2006.04.25 14:08
|close
|1878
|3.00
|1.7882
|1.7860
|0.0000
|27.00
|37331.56
|3778
|2006.04.25 14:10
|buy
|1879
|3.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|3779
|2006.04.25 14:15
|close
|1879
|3.00
|1.7899
|1.7878
|0.0000
|24.00
|37355.56
|3780
|2006.04.25 14:33
|buy
|1880
|3.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|3781
|2006.04.25 14:47
|close
|1880
|3.00
|1.7899
|1.7878
|0.0000
|24.00
|37379.56
|3782
|2006.04.25 14:59
|buy
|1881
|3.00
|1.7882
|1.7869
|0.0000
|3783
|2006.04.25 16:07
|s/l
|1881
|3.00
|1.7869
|1.7869
|0.0000
|-39.00
|37340.56
|3784
|2006.04.25 16:07
|buy
|1882
|3.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|3785
|2006.04.25 16:53
|close
|1882
|3.00
|1.7877
|1.7857
|0.0000
|21.00
|37361.56
|3786
|2006.04.25 16:54
|buy
|1883
|3.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|3787
|2006.04.25 16:56
|close
|1883
|3.00
|1.7877
|1.7857
|0.0000
|21.00
|37382.56
|3788
|2006.04.25 19:59
|buy
|1884
|3.00
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|3789
|2006.04.25 20:44
|close
|1884
|3.00
|1.7889
|1.7862
|0.0000
|42.00
|37424.56
|3790
|2006.04.26 03:23
|sell
|1885
|3.00
|1.7877
|1.7890
|0.0000
|3791
|2006.04.26 03:39
|close
|1885
|3.00
|1.7870
|1.7890
|0.0000
|21.00
|37445.56
|3792
|2006.04.26 05:14
|sell
|1886
|3.00
|1.7879
|1.7892
|0.0000
|3793
|2006.04.26 05:51
|close
|1886
|3.00
|1.7870
|1.7892
|0.0000
|27.00
|37472.56
|3794
|2006.04.26 08:03
|sell
|1887
|3.00
|1.7848
|1.7861
|0.0000
|3795
|2006.04.26 08:59
|close
|1887
|3.00
|1.7827
|1.7861
|0.0000
|63.00
|37535.56
|3796
|2006.04.26 18:59
|sell
|1888
|3.00
|1.7860
|1.7873
|0.0000
|3797
|2006.04.26 18:59
|close
|1888
|3.00
|1.7851
|1.7873
|0.0000
|27.00
|37562.56
|3798
|2006.04.27 02:52
|sell
|1889
|3.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|3799
|2006.04.27 03:24
|close
|1889
|3.00
|1.7850
|1.7871
|0.0000
|24.00
|37586.56
|3800
|2006.04.27 08:00
|sell
|1890
|3.00
|1.7855
|1.7868
|0.0000
|3801
|2006.04.27 08:06
|close
|1890
|3.00
|1.7847
|1.7868
|0.0000
|24.00
|37610.56
|3802
|2006.04.27 08:06
|sell
|1891
|3.00
|1.7846
|1.7859
|0.0000
|3803
|2006.04.27 09:29
|close
|1891
|3.00
|1.7838
|1.7859
|0.0000
|24.00
|37634.56
|3804
|2006.04.27 09:59
|sell
|1892
|3.00
|1.7859
|1.7872
|0.0000
|3805
|2006.04.27 10:00
|close
|1892
|3.00
|1.7833
|1.7872
|0.0000
|78.00
|37712.56
|3806
|2006.04.27 12:00
|sell
|1893
|3.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|3807
|2006.04.27 12:02
|close
|1893
|3.00
|1.7849
|1.7871
|0.0000
|27.00
|37739.56
|3808
|2006.04.27 12:15
|sell
|1894
|3.00
|1.7857
|1.7870
|0.0000
|3809
|2006.04.27 12:27
|close
|1894
|3.00
|1.7848
|1.7870
|0.0000
|27.00
|37766.56
|3810
|2006.04.27 12:27
|sell
|1895
|3.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|3811
|2006.04.27 12:40
|close
|1895
|3.00
|1.7836
|1.7858
|0.0000
|27.00
|37793.56
|3812
|2006.04.27 12:48
|sell
|1896
|3.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|3813
|2006.04.27 12:59
|close
|1896
|3.00
|1.7836
|1.7858
|0.0000
|27.00
|37820.56
|3814
|2006.04.27 15:59
|buy
|1897
|3.00
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|3815
|2006.04.27 15:59
|close
|1897
|3.00
|1.8011
|1.7973
|0.0000
|75.00
|37895.56
|3816
|2006.04.27 17:08
|buy
|1898
|3.00
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|3817
|2006.04.27 17:34
|s/l
|1898
|3.00
|1.8011
|1.8011
|0.0000
|-39.00
|37856.56
|3818
|2006.04.27 17:38
|buy
|1899
|3.00
|1.8022
|1.8009
|0.0000
|3819
|2006.04.28 00:05
|s/l
|1899
|3.00
|1.8009
|1.8009
|0.0000
|-40.05
|37816.51
|3820
|2006.04.28 10:40
|buy
|1900
|3.00
|1.8065
|1.8052
|0.0000
|3821
|2006.04.28 10:59
|close
|1900
|3.00
|1.8084
|1.8052
|0.0000
|57.00
|37873.51
|3822
|2006.05.01 12:00
|buy
|1901
|3.00
|1.8256
|1.8243
|0.0000
|3823
|2006.05.01 12:59
|close
|1901
|3.00
|1.8322
|1.8243
|0.0000
|198.00
|38071.51
|3824
|2006.05.01 14:56
|buy
|1902
|3.00
|1.8313
|1.8300
|0.0000
|3825
|2006.05.01 14:57
|close
|1902
|3.00
|1.8333
|1.8300
|0.0000
|60.00
|38131.51
|3826
|2006.05.01 14:57
|buy
|1903
|3.00
|1.8327
|1.8314
|0.0000
|3827
|2006.05.01 15:59
|s/l
|1903
|3.00
|1.8314
|1.8314
|0.0000
|-39.00
|38092.51
|3828
|2006.05.01 15:59
|buy
|1904
|3.00
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|3829
|2006.05.01 17:35
|close
|1904
|3.00
|1.8298
|1.8272
|0.0000
|39.00
|38131.51
|3830
|2006.05.02 07:00
|sell
|1905
|3.00
|1.8238
|1.8251
|0.0000
|3831
|2006.05.02 07:59
|close
|1905
|3.00
|1.8226
|1.8251
|0.0000
|36.00
|38167.51
|3832
|2006.05.02 11:00
|buy
|1906
|3.00
|1.8333
|1.8320
|0.0000
|3833
|2006.05.02 11:22
|close
|1906
|3.00
|1.8345
|1.8320
|0.0000
|36.00
|38203.51
|3834
|2006.05.02 11:32
|buy
|1907
|3.00
|1.8333
|1.8320
|0.0000
|3835
|2006.05.02 11:49
|close
|1907
|3.00
|1.8345
|1.8320
|0.0000
|36.00
|38239.51
|3836
|2006.05.02 14:00
|buy
|1908
|3.00
|1.8351
|1.8338
|0.0000
|3837
|2006.05.02 14:19
|close
|1908
|3.00
|1.8371
|1.8338
|0.0000
|60.00
|38299.51
|3838
|2006.05.02 16:25
|buy
|1909
|3.00
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|3839
|2006.05.02 16:37
|close
|1909
|3.00
|1.8399
|1.8376
|0.0000
|30.00
|38329.51
|3840
|2006.05.02 16:38
|buy
|1910
|3.00
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|3841
|2006.05.02 16:55
|close
|1910
|3.00
|1.8399
|1.8376
|0.0000
|30.00
|38359.51
|3842
|2006.05.03 04:29
|buy
|1911
|3.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|3843
|2006.05.03 04:32
|close
|1911
|3.00
|1.8436
|1.8412
|0.0000
|33.00
|38392.51
|3844
|2006.05.03 06:35
|buy
|1912
|3.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|3845
|2006.05.03 06:59
|close
|1912
|3.00
|1.8454
|1.8414
|0.0000
|81.00
|38473.51
|3846
|2006.05.03 16:59
|buy
|1913
|3.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|3847
|2006.05.03 17:03
|s/l
|1913
|3.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-39.00
|38434.51
|3848
|2006.05.03 22:59
|buy
|1914
|3.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|3849
|2006.05.04 00:00
|close
|1914
|3.00
|1.8409
|1.8381
|0.0000
|41.85
|38476.36
|3850
|2006.05.04 07:00
|sell
|1915
|3.00
|1.8388
|1.8401
|0.0000
|3851
|2006.05.04 07:59
|close
|1915
|3.00
|1.8376
|1.8401
|0.0000
|36.00
|38512.36
|3852
|2006.05.04 09:18
|sell
|1916
|3.00
|1.8379
|1.8392
|0.0000
|3853
|2006.05.04 09:36
|close
|1916
|3.00
|1.8367
|1.8392
|0.0000
|36.00
|38548.36
|3854
|2006.05.04 16:05
|buy
|1917
|3.00
|1.8464
|1.8451
|0.0000
|3855
|2006.05.04 16:19
|close
|1917
|3.00
|1.8475
|1.8451
|0.0000
|33.00
|38581.36
|3856
|2006.05.04 16:19
|buy
|1918
|3.00
|1.8476
|1.8463
|0.0000
|3857
|2006.05.04 16:21
|close
|1918
|3.00
|1.8486
|1.8463
|0.0000
|30.00
|38611.36
|3858
|2006.05.04 16:27
|buy
|1919
|3.00
|1.8477
|1.8464
|0.0000
|3859
|2006.05.04 16:41
|close
|1919
|3.00
|1.8486
|1.8464
|0.0000
|27.00
|38638.36
|3860
|2006.05.04 22:59
|buy
|1920
|3.00
|1.8513
|1.8500
|0.0000
|3861
|2006.05.04 23:12
|close
|1920
|3.00
|1.8525
|1.8500
|0.0000
|36.00
|38674.36
|3862
|2006.05.05 14:31
|buy
|1921
|3.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|3863
|2006.05.05 14:31
|close
|1921
|3.00
|1.8597
|1.8552
|0.0000
|96.00
|38770.36
|3864
|2006.05.05 14:31
|buy
|1922
|3.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|3865
|2006.05.05 14:31
|close
|1922
|3.00
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|54.00
|38824.36
|3866
|2006.05.05 14:31
|buy
|1923
|3.00
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|3867
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1923
|3.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-39.00
|38785.36
|3868
|2006.05.05 14:31
|buy
|1924
|3.00
|1.8567
|1.8554
|0.0000
|3869
|2006.05.05 14:31
|close
|1924
|3.00
|1.8597
|1.8554
|0.0000
|90.00
|38875.36
|3870
|2006.05.05 14:31
|buy
|1925
|3.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|3871
|2006.05.05 14:31
|close
|1925
|3.00
|1.8595
|1.8566
|0.0000
|48.00
|38923.36
|3872
|2006.05.05 14:31
|buy
|1926
|3.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|3873
|2006.05.05 14:31
|close
|1926
|3.00
|1.8591
|1.8552
|0.0000
|78.00
|39001.36
|3874
|2006.05.05 14:31
|buy
|1927
|3.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|3875
|2006.05.05 14:31
|close
|1927
|3.00
|1.8591
|1.8552
|0.0000
|78.00
|39079.36
|3876
|2006.05.05 14:31
|buy
|1928
|3.00
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|3877
|2006.05.05 14:31
|close
|1928
|3.00
|1.8590
|1.8563
|0.0000
|42.00
|39121.36
|3878
|2006.05.05 14:31
|buy
|1929
|3.00
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|3879
|2006.05.05 14:31
|close
|1929
|3.00
|1.8596
|1.8563
|0.0000
|60.00
|39181.36
|3880
|2006.05.05 14:31
|buy
|1930
|3.00
|1.8588
|1.8575
|0.0000
|3881
|2006.05.05 14:31
|close
|1930
|3.00
|1.8613
|1.8575
|0.0000
|75.00
|39256.36
|3882
|2006.05.05 14:31
|buy
|1931
|3.00
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|3883
|2006.05.05 14:31
|close
|1931
|3.00
|1.8613
|1.8573
|0.0000
|81.00
|39337.36
|3884
|2006.05.05 14:31
|buy
|1932
|3.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|3885
|2006.05.05 14:31
|close
|1932
|3.00
|1.8594
|1.8567
|0.0000
|42.00
|39379.36
|3886
|2006.05.05 14:31
|buy
|1933
|3.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|3887
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1933
|3.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-39.00
|39340.36
|3888
|2006.05.05 14:31
|buy
|1934
|3.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|3889
|2006.05.05 14:31
|close
|1934
|3.00
|1.8580
|1.8552
|0.0000
|45.00
|39385.36
|3890
|2006.05.05 14:31
|buy
|1935
|3.00
|1.8590
|1.8577
|0.0000
|3891
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1935
|3.00
|1.8577
|1.8577
|0.0000
|-39.00
|39346.36
|3892
|2006.05.05 14:31
|buy
|1936
|3.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|3893
|2006.05.05 14:31
|close
|1936
|3.00
|1.8597
|1.8552
|0.0000
|96.00
|39442.36
|3894
|2006.05.05 14:31
|buy
|1937
|3.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|3895
|2006.05.05 14:31
|close
|1937
|3.00
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|54.00
|39496.36
|3896
|2006.05.05 14:31
|buy
|1938
|3.00
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|3897
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1938
|3.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-39.00
|39457.36
|3898
|2006.05.05 14:31
|buy
|1939
|3.00
|1.8567
|1.8554
|0.0000
|3899
|2006.05.05 14:31
|close
|1939
|3.00
|1.8597
|1.8554
|0.0000
|90.00
|39547.36
|3900
|2006.05.05 14:31
|buy
|1940
|3.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|3901
|2006.05.05 14:31
|close
|1940
|3.00
|1.8595
|1.8566
|0.0000
|48.00
|39595.36
|3902
|2006.05.05 14:31
|buy
|1941
|3.00
|1.8592
|1.8579
|0.0000
|3903
|2006.05.05 14:32
|s/l
|1941
|3.00
|1.8579
|1.8579
|0.0000
|-39.00
|39556.36
|3904
|2006.05.05 14:32
|buy
|1942
|3.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|3905
|2006.05.05 14:32
|close
|1942
|3.00
|1.8592
|1.8567
|0.0000
|36.00
|39592.36
|3906
|2006.05.05 14:32
|buy
|1943
|3.00
|1.8582
|1.8569
|0.0000
|3907
|2006.05.05 14:37
|s/l
|1943
|3.00
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-39.00
|39553.36
|3908
|2006.05.05 14:37
|buy
|1944
|3.00
|1.8570
|1.8557
|0.0000
|3909
|2006.05.05 14:55
|close
|1944
|3.00
|1.8586
|1.8557
|0.0000
|48.00
|39601.36
|3910
|2006.05.05 14:55
|buy
|1945
|3.00
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|3911
|2006.05.05 14:57
|s/l
|1945
|3.00
|1.8573
|1.8573
|0.0000
|-39.00
|39562.36
|3912
|2006.05.05 14:57
|buy
|1946
|3.00
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|3913
|2006.05.05 14:59
|close
|1946
|3.00
|1.8592
|1.8562
|0.0000
|51.00
|39613.36
|3914
|2006.05.05 15:00
|buy
|1947
|3.00
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|3915
|2006.05.05 15:06
|close
|1947
|3.00
|1.8584
|1.8562
|0.0000
|27.00
|39640.36
|3916
|2006.05.05 15:08
|buy
|1948
|3.00
|1.8585
|1.8572
|0.0000
|3917
|2006.05.05 15:26
|close
|1948
|3.00
|1.8597
|1.8572
|0.0000
|36.00
|39676.36
|3918
|2006.05.05 17:00
|buy
|1949
|3.00
|1.8590
|1.8577
|0.0000
|3919
|2006.05.05 18:59
|close
|1949
|3.00
|1.8600
|1.8577
|0.0000
|30.00
|39706.36
|3920
|2006.05.07 21:03
|buy
|1950
|3.00
|1.8626
|1.8613
|0.0000
|3921
|2006.05.07 21:48
|close
|1950
|3.00
|1.8638
|1.8613
|0.0000
|36.00
|39742.36
|3922
|2006.05.07 22:06
|buy
|1951
|3.00
|1.8607
|1.8594
|0.0000
|3923
|2006.05.07 22:47
|close
|1951
|3.00
|1.8628
|1.8594
|0.0000
|63.00
|39805.36
|3924
|2006.05.08 00:27
|buy
|1952
|3.00
|1.8615
|1.8602
|0.0000
|3925
|2006.05.08 03:51
|s/l
|1952
|3.00
|1.8602
|1.8602
|0.0000
|-39.00
|39766.36
|3926
|2006.05.08 10:18
|buy
|1953
|3.00
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|3927
|2006.05.08 10:26
|close
|1953
|3.00
|1.8644
|1.8615
|0.0000
|48.00
|39814.36
|3928
|2006.05.08 10:26
|buy
|1954
|3.00
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|3929
|2006.05.08 10:28
|close
|1954
|3.00
|1.8664
|1.8640
|0.0000
|33.00
|39847.36
|3930
|2006.05.08 10:59
|buy
|1955
|3.00
|1.8640
|1.8627
|0.0000
|3931
|2006.05.08 11:02
|close
|1955
|3.00
|1.8664
|1.8627
|0.0000
|72.00
|39919.36
|3932
|2006.05.08 12:42
|buy
|1956
|3.00
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|3933
|2006.05.08 13:02
|close
|1956
|3.00
|1.8638
|1.8615
|0.0000
|30.00
|39949.36
|3934
|2006.05.08 15:50
|sell
|1957
|3.00
|1.8603
|1.8616
|0.0000
|3935
|2006.05.08 15:58
|close
|1957
|3.00
|1.8598
|1.8616
|0.0000
|15.00
|39964.36
|3936
|2006.05.09 15:04
|buy
|1958
|3.00
|1.8619
|1.8606
|0.0000
|3937
|2006.05.09 15:52
|close
|1958
|3.00
|1.8635
|1.8606
|0.0000
|48.00
|40012.36
|3938
|2006.05.10 20:01
|buy
|1959
|3.00
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|3939
|2006.05.10 20:11
|close
|1959
|3.00
|1.8660
|1.8634
|0.0000
|39.00
|40051.36
|3940
|2006.05.10 20:17
|buy
|1960
|3.00
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|3941
|2006.05.10 20:17
|s/l
|1960
|3.00
|1.8640
|1.8640
|0.0000
|-39.00
|40012.36
|3942
|2006.05.10 20:19
|buy
|1961
|3.00
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|3943
|2006.05.10 20:19
|s/l
|1961
|3.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-39.00
|39973.36
|3944
|2006.05.10 20:20
|buy
|1962
|3.00
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|3945
|2006.05.10 20:22
|s/l
|1962
|3.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-39.00
|39934.36
|3946
|2006.05.11 08:00
|sell
|1963
|3.00
|1.8554
|1.8567
|0.0000
|3947
|2006.05.11 08:27
|s/l
|1963
|3.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-39.00
|39895.36
|3948
|2006.05.11 08:27
|sell
|1964
|3.00
|1.8566
|1.8579
|0.0000
|3949
|2006.05.11 08:45
|s/l
|1964
|3.00
|1.8579
|1.8579
|0.0000
|-39.00
|39856.36
|3950
|2006.05.11 08:45
|sell
|1965
|3.00
|1.8591
|1.8604
|0.0000
|3951
|2006.05.11 08:45
|close
|1965
|3.00
|1.8564
|1.8604
|0.0000
|81.00
|39937.36
|3952
|2006.05.11 08:50
|sell
|1966
|3.00
|1.8554
|1.8567
|0.0000
|3953
|2006.05.11 08:59
|s/l
|1966
|3.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-39.00
|39898.36
|3954
|2006.05.11 08:59
|sell
|1967
|3.00
|1.8595
|1.8608
|0.0000
|3955
|2006.05.11 09:59
|s/l
|1967
|3.00
|1.8608
|1.8608
|0.0000
|-39.00
|39859.36
|3956
|2006.05.11 14:53
|buy
|1968
|3.00
|1.8710
|1.8697
|0.0000
|3957
|2006.05.11 14:59
|close
|1968
|3.00
|1.8793
|1.8697
|0.0000
|249.00
|40108.36
|3958
|2006.05.11 17:40
|buy
|1969
|3.00
|1.8830
|1.8817
|0.0000
|3959
|2006.05.11 17:55
|close
|1969
|3.00
|1.8849
|1.8817
|0.0000
|57.00
|40165.36
|3960
|2006.05.12 00:41
|buy
|1970
|3.00
|1.8838
|1.8825
|0.0000
|3961
|2006.05.12 01:00
|close
|1970
|3.00
|1.8847
|1.8825
|0.0000
|27.00
|40192.36
|3962
|2006.05.12 13:00
|buy
|1971
|3.00
|1.8962
|1.8949
|0.0000
|3963
|2006.05.12 13:45
|close
|1971
|3.00
|1.8972
|1.8949
|0.0000
|30.00
|40222.36
|3964
|2006.05.12 13:59
|buy
|1972
|3.00
|1.8942
|1.8929
|0.0000
|3965
|2006.05.12 14:12
|close
|1972
|3.00
|1.8964
|1.8929
|0.0000
|66.00
|40288.36
|3966
|2006.05.12 14:20
|buy
|1973
|3.00
|1.8928
|1.8915
|0.0000
|3967
|2006.05.12 14:24
|close
|1973
|3.00
|1.8941
|1.8915
|0.0000
|39.00
|40327.36
|3968
|2006.05.12 14:30
|buy
|1974
|3.00
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|3969
|2006.05.12 14:30
|close
|1974
|3.00
|1.8946
|1.8907
|0.0000
|78.00
|40405.36
|3970
|2006.05.12 14:30
|buy
|1975
|3.00
|1.8891
|1.8878
|0.0000
|3971
|2006.05.12 14:30
|close
|1975
|3.00
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|81.00
|40486.36
|3972
|2006.05.12 14:30
|buy
|1976
|3.00
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|3973
|2006.05.12 14:30
|close
|1976
|3.00
|1.8941
|1.8881
|0.0000
|141.00
|40627.36
|3974
|2006.05.12 14:30
|buy
|1977
|3.00
|1.8930
|1.8917
|0.0000
|3975
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1977
|3.00
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-39.00
|40588.36
|3976
|2006.05.12 14:30
|buy
|1978
|3.00
|1.8905
|1.8892
|0.0000
|3977
|2006.05.12 14:30
|close
|1978
|3.00
|1.8948
|1.8892
|0.0000
|129.00
|40717.36
|3978
|2006.05.12 14:30
|buy
|1979
|3.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|3979
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1979
|3.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-39.00
|40678.36
|3980
|2006.05.12 14:30
|buy
|1980
|3.00
|1.8892
|1.8879
|0.0000
|3981
|2006.05.12 14:31
|s/l
|1980
|3.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-39.00
|40639.36
|3982
|2006.05.12 14:31
|buy
|1981
|3.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|3983
|2006.05.12 14:31
|close
|1981
|3.00
|1.8929
|1.8868
|0.0000
|144.00
|40783.36
|3984
|2006.05.12 14:31
|buy
|1982
|3.00
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|3985
|2006.05.12 14:31
|close
|1982
|3.00
|1.8929
|1.8884
|0.0000
|96.00
|40879.36
|3986
|2006.05.12 14:31
|buy
|1983
|3.00
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|3987
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1983
|3.00
|1.8882
|1.8882
|0.0000
|-39.00
|40840.36
|3988
|2006.05.12 14:32
|buy
|1984
|3.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|3989
|2006.05.12 14:32
|close
|1984
|3.00
|1.8918
|1.8868
|0.0000
|111.00
|40951.36
|3990
|2006.05.12 14:32
|buy
|1985
|3.00
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|3991
|2006.05.12 14:32
|close
|1985
|3.00
|1.8925
|1.8893
|0.0000
|57.00
|41008.36
|3992
|2006.05.12 14:32
|buy
|1986
|3.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|3993
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1986
|3.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-39.00
|40969.36
|3994
|2006.05.12 14:32
|buy
|1987
|3.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|3995
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1987
|3.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-39.00
|40930.36
|3996
|2006.05.12 14:32
|buy
|1988
|3.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|3997
|2006.05.12 14:32
|close
|1988
|3.00
|1.8917
|1.8868
|0.0000
|108.00
|41038.36
|3998
|2006.05.12 14:33
|buy
|1989
|3.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|3999
|2006.05.12 14:33
|close
|1989
|3.00
|1.8937
|1.8897
|0.0000
|81.00
|41119.36
|4000
|2006.05.12 14:33
|buy
|1990
|3.00
|1.8899
|1.8886
|0.0000
|4001
|2006.05.12 14:34
|close
|1990
|3.00
|1.8918
|1.8886
|0.0000
|57.00
|41176.36
|4002
|2006.05.12 14:34
|buy
|1991
|3.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|4003
|2006.05.12 14:34
|s/l
|1991
|3.00
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-39.00
|41137.36
|4004
|2006.05.12 14:34
|buy
|1992
|3.00
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|4005
|2006.05.12 14:35
|close
|1992
|3.00
|1.8916
|1.8882
|0.0000
|63.00
|41200.36
|4006
|2006.05.12 14:35
|buy
|1993
|3.00
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|4007
|2006.05.12 14:37
|close
|1993
|3.00
|1.8913
|1.8882
|0.0000
|54.00
|41254.36
|4008
|2006.05.12 14:37
|buy
|1994
|3.00
|1.8893
|1.8880
|0.0000
|4009
|2006.05.12 14:38
|s/l
|1994
|3.00
|1.8880
|1.8880
|0.0000
|-39.00
|41215.36
|4010
|2006.05.12 14:38
|buy
|1995
|3.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|4011
|2006.05.12 14:43
|close
|1995
|3.00
|1.8899
|1.8868
|0.0000
|54.00
|41269.36
|4012
|2006.05.12 14:43
|buy
|1996
|3.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|4013
|2006.05.12 14:44
|s/l
|1996
|3.00
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|-39.00
|41230.36
|4014
|2006.05.12 14:44
|buy
|1997
|3.00
|1.8886
|1.8873
|0.0000
|4015
|2006.05.12 14:44
|close
|1997
|3.00
|1.8916
|1.8873
|0.0000
|90.00
|41320.36
|4016
|2006.05.12 14:44
|buy
|1998
|3.00
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|4017
|2006.05.12 14:44
|s/l
|1998
|3.00
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-39.00
|41281.36
|4018
|2006.05.12 14:44
|buy
|1999
|3.00
|1.8884
|1.8871
|0.0000
|4019
|2006.05.12 14:44
|close
|1999
|3.00
|1.8909
|1.8871
|0.0000
|75.00
|41356.36
|4020
|2006.05.12 14:44
|buy
|2000
|3.00
|1.8909
|1.8896
|0.0000
|4021
|2006.05.12 14:44
|s/l
|2000
|3.00
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|-39.00
|41317.36
|4022
|2006.05.12 14:44
|buy
|2001
|3.00
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|4023
|2006.05.12 14:44
|close
|2001
|3.00
|1.8915
|1.8884
|0.0000
|54.00
|41371.36
|4024
|2006.05.12 14:46
|buy
|2002
|3.00
|1.8929
|1.8916
|0.0000
|4025
|2006.05.12 14:46
|close
|2002
|3.00
|1.8941
|1.8916
|0.0000
|36.00
|41407.36
|4026
|2006.05.12 14:59
|buy
|2003
|3.00
|1.8905
|1.8892
|0.0000
|4027
|2006.05.12 15:03
|close
|2003
|3.00
|1.8938
|1.8892
|0.0000
|99.00
|41506.36
|4028
|2006.05.15 00:00
|buy
|2004
|3.00
|1.8965
|1.8952
|0.0000
|4029
|2006.05.15 00:11
|close
|2004
|3.00
|1.8981
|1.8952
|0.0000
|48.00
|41554.36
|4030
|2006.05.15 00:59
|buy
|2005
|3.00
|1.8957
|1.8944
|0.0000
|4031
|2006.05.15 01:00
|close
|2005
|3.00
|1.8995
|1.8944
|0.0000
|114.00
|41668.36
|4032
|2006.05.15 14:24
|sell
|2006
|3.00
|1.8846
|1.8859
|0.0000
|4033
|2006.05.15 14:30
|s/l
|2006
|3.00
|1.8859
|1.8859
|0.0000
|-39.00
|41629.36
|4034
|2006.05.15 14:30
|sell
|2007
|3.00
|1.8861
|1.8874
|0.0000
|4035
|2006.05.15 14:31
|close
|2007
|3.00
|1.8850
|1.8874
|0.0000
|33.00
|41662.36
|4036
|2006.05.15 14:31
|sell
|2008
|3.00
|1.8847
|1.8860
|0.0000
|4037
|2006.05.15 14:31
|s/l
|2008
|3.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-39.00
|41623.36
|4038
|2006.05.15 14:31
|sell
|2009
|3.00
|1.8861
|1.8874
|0.0000
|4039
|2006.05.15 14:32
|close
|2009
|3.00
|1.8849
|1.8874
|0.0000
|36.00
|41659.36
|4040
|2006.05.15 14:32
|sell
|2010
|3.00
|1.8846
|1.8859
|0.0000
|4041
|2006.05.15 14:59
|close
|2010
|3.00
|1.8822
|1.8859
|0.0000
|72.00
|41731.36
|4042
|2006.05.15 15:02
|sell
|2011
|3.00
|1.8846
|1.8859
|0.0000
|4043
|2006.05.15 15:07
|close
|2011
|3.00
|1.8828
|1.8859
|0.0000
|54.00
|41785.36
|4044
|2006.05.15 23:59
|sell
|2012
|3.00
|1.8779
|1.8792
|0.0000
|4045
|2006.05.16 00:37
|s/l
|2012
|3.00
|1.8792
|1.8792
|0.0000
|-38.35
|41747.01
|4046
|2006.05.16 04:57
|buy
|2013
|3.00
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|4047
|2006.05.16 05:52
|close
|2013
|3.00
|1.8845
|1.8818
|0.0000
|42.00
|41789.01
|4048
|2006.05.16 06:49
|buy
|2014
|3.00
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|4049
|2006.05.16 07:02
|s/l
|2014
|3.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-39.00
|41750.01
|4050
|2006.05.16 19:59
|buy
|2015
|3.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|4051
|2006.05.17 01:01
|s/l
|2015
|3.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-40.05
|41709.96
|4052
|2006.05.17 06:50
|buy
|2016
|3.00
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|4053
|2006.05.17 07:21
|close
|2016
|3.00
|1.8920
|1.8893
|0.0000
|42.00
|41751.96
|4054
|2006.05.17 13:51
|buy
|2017
|3.00
|1.8953
|1.8940
|0.0000
|4055
|2006.05.17 13:59
|s/l
|2017
|3.00
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|-39.00
|41712.96
|4056
|2006.05.17 13:59
|buy
|2018
|3.00
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|4057
|2006.05.17 14:30
|close
|2018
|3.00
|1.8935
|1.8901
|0.0000
|63.00
|41775.96
|4058
|2006.05.17 16:28
|sell
|2019
|3.00
|1.8848
|1.8861
|0.0000
|4059
|2006.05.17 16:31
|close
|2019
|3.00
|1.8827
|1.8861
|0.0000
|63.00
|41838.96
|4060
|2006.05.17 18:02
|sell
|2020
|3.00
|1.8826
|1.8839
|0.0000
|4061
|2006.05.17 21:59
|close
|2020
|3.00
|1.8799
|1.8839
|0.0000
|81.00
|41919.96
|4062
|2006.05.17 22:00
|sell
|2021
|3.00
|1.8824
|1.8837
|0.0000
|4063
|2006.05.18 01:59
|s/l
|2021
|3.00
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-37.06
|41882.89
|4064
|2006.05.18 07:04
|sell
|2022
|3.00
|1.8842
|1.8855
|0.0000
|4065
|2006.05.18 08:59
|s/l
|2022
|3.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-39.00
|41843.89
|4066
|2006.05.18 15:05
|buy
|2023
|3.00
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|4067
|2006.05.18 15:31
|close
|2023
|3.00
|1.8893
|1.8862
|0.0000
|54.00
|41897.89
|4068
|2006.05.18 15:59
|buy
|2024
|3.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|4069
|2006.05.18 16:15
|close
|2024
|3.00
|1.8917
|1.8864
|0.0000
|120.00
|42017.89
|4070
|2006.05.18 17:18
|buy
|2025
|3.00
|1.8899
|1.8886
|0.0000
|4071
|2006.05.18 20:59
|close
|2025
|3.00
|1.8933
|1.8886
|0.0000
|102.00
|42119.89
|4072
|2006.05.18 22:39
|buy
|2026
|3.00
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|4073
|2006.05.18 22:46
|close
|2026
|3.00
|1.8934
|1.8907
|0.0000
|42.00
|42161.89
|4074
|2006.05.18 22:47
|buy
|2027
|3.00
|1.8941
|1.8928
|0.0000
|4075
|2006.05.18 22:57
|s/l
|2027
|3.00
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-39.00
|42122.89
|4076
|2006.05.19 00:41
|buy
|2028
|3.00
|1.8924
|1.8911
|0.0000
|4077
|2006.05.19 03:57
|s/l
|2028
|3.00
|1.8911
|1.8911
|0.0000
|-39.00
|42083.89
|4078
|2006.05.19 10:18
|sell
|2029
|3.00
|1.8762
|1.8775
|0.0000
|4079
|2006.05.19 10:19
|close
|2029
|3.00
|1.8741
|1.8775
|0.0000
|63.00
|42146.89
|4080
|2006.05.19 10:19
|sell
|2030
|3.00
|1.8762
|1.8775
|0.0000
|4081
|2006.05.19 11:44
|close
|2030
|3.00
|1.8745
|1.8775
|0.0000
|51.00
|42197.89
|4082
|2006.05.22 07:00
|sell
|2031
|3.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|4083
|2006.05.22 07:44
|close
|2031
|3.00
|1.8697
|1.8735
|0.0000
|75.00
|42272.89
|4084
|2006.05.22 07:49
|sell
|2032
|3.00
|1.8678
|1.8691
|0.0000
|4085
|2006.05.22 07:59
|s/l
|2032
|3.00
|1.8691
|1.8691
|0.0000
|-39.00
|42233.89
|4086
|2006.05.22 07:59
|sell
|2033
|3.00
|1.8718
|1.8731
|0.0000
|4087
|2006.05.22 08:59
|s/l
|2033
|3.00
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-39.00
|42194.89
|4088
|2006.05.22 16:59
|buy
|2034
|3.00
|1.8830
|1.8817
|0.0000
|4089
|2006.05.22 17:30
|close
|2034
|3.00
|1.8851
|1.8817
|0.0000
|63.00
|42257.89
|4090
|2006.05.24 06:34
|sell
|2035
|3.00
|1.8772
|1.8785
|0.0000
|4091
|2006.05.24 06:59
|s/l
|2035
|3.00
|1.8785
|1.8785
|0.0000
|-39.00
|42218.89
|4092
|2006.05.24 09:20
|buy
|2036
|3.00
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|4093
|2006.05.24 09:46
|close
|2036
|3.00
|1.8827
|1.8799
|0.0000
|45.00
|42263.89
|4094
|2006.05.24 09:49
|buy
|2037
|3.00
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|4095
|2006.05.24 10:02
|close
|2037
|3.00
|1.8843
|1.8812
|0.0000
|54.00
|42317.89
|4096
|2006.05.24 11:10
|buy
|2038
|3.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|4097
|2006.05.24 12:25
|close
|2038
|3.00
|1.8837
|1.8807
|0.0000
|51.00
|42368.89
|4098
|2006.05.24 13:35
|buy
|2039
|3.00
|1.8819
|1.8806
|0.0000
|4099
|2006.05.24 13:59
|s/l
|2039
|3.00
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-39.00
|42329.89
|4100
|2006.05.24 13:59
|buy
|2040
|3.00
|1.8775
|1.8762
|0.0000
|4101
|2006.05.24 14:59
|s/l
|2040
|3.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-39.00
|42290.89
|4102
|2006.05.24 22:14
|sell
|2041
|3.00
|1.8714
|1.8727
|0.0000
|4103
|2006.05.24 22:26
|close
|2041
|3.00
|1.8696
|1.8727
|0.0000
|54.00
|42344.89
|4104
|2006.05.24 22:59
|sell
|2042
|3.00
|1.8709
|1.8722
|0.0000
|4105
|2006.05.24 23:59
|close
|2042
|3.00
|1.8694
|1.8722
|0.0000
|45.00
|42389.89
|4106
|2006.05.25 05:01
|sell
|2043
|3.00
|1.8693
|1.8706
|0.0000
|4107
|2006.05.25 08:20
|s/l
|2043
|3.00
|1.8706
|1.8706
|0.0000
|-39.00
|42350.89
|4108
|2006.05.25 17:00
|sell
|2044
|3.00
|1.8710
|1.8723
|0.0000
|4109
|2006.05.25 18:59
|s/l
|2044
|3.00
|1.8723
|1.8723
|0.0000
|-39.00
|42311.89
|4110
|2006.05.26 05:00
|sell
|2045
|3.00
|1.8710
|1.8723
|0.0000
|4111
|2006.05.26 05:15
|close
|2045
|3.00
|1.8693
|1.8723
|0.0000
|51.00
|42362.89
|4112
|2006.05.26 05:59
|sell
|2046
|3.00
|1.8711
|1.8724
|0.0000
|4113
|2006.05.26 06:00
|close
|2046
|3.00
|1.8695
|1.8724
|0.0000
|48.00
|42410.89
|4114
|2006.05.26 15:50
|sell
|2047
|3.00
|1.8569
|1.8582
|0.0000
|4115
|2006.05.26 15:50
|s/l
|2047
|3.00
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-39.00
|42371.89
|4116
|2006.05.26 15:50
|sell
|2048
|3.00
|1.8570
|1.8583
|0.0000
|4117
|2006.05.26 15:57
|s/l
|2048
|3.00
|1.8583
|1.8583
|0.0000
|-39.00
|42332.89
|4118
|2006.05.26 17:13
|sell
|2049
|3.00
|1.8567
|1.8580
|0.0000
|4119
|2006.05.28 21:00
|s/l
|2049
|3.00
|1.8580
|1.8580
|0.0000
|-39.00
|42293.89
|4120
|2006.05.28 23:02
|sell
|2050
|3.00
|1.8594
|1.8607
|0.0000
|4121
|2006.05.28 23:47
|close
|2050
|3.00
|1.8582
|1.8607
|0.0000
|36.00
|42329.89
|4122
|2006.05.29 03:00
|buy
|2051
|3.00
|1.8593
|1.8580
|0.0000
|4123
|2006.05.29 04:00
|close
|2051
|3.00
|1.8603
|1.8580
|0.0000
|30.00
|42359.89
|4124
|2006.05.30 00:35
|sell
|2052
|3.00
|1.8601
|1.8614
|0.0000
|4125
|2006.05.30 02:59
|s/l
|2052
|3.00
|1.8614
|1.8614
|0.0000
|-39.00
|42320.89
|4126
|2006.05.30 17:44
|buy
|2053
|3.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|4127
|2006.05.30 17:48
|close
|2053
|3.00
|1.8833
|1.8809
|0.0000
|33.00
|42353.89
|4128
|2006.05.30 17:53
|buy
|2054
|3.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|4129
|2006.05.30 18:41
|close
|2054
|3.00
|1.8838
|1.8809
|0.0000
|48.00
|42401.89
|4130
|2006.05.31 06:01
|buy
|2055
|3.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|4131
|2006.05.31 06:21
|close
|2055
|3.00
|1.8834
|1.8809
|0.0000
|36.00
|42437.89
|4132
|2006.05.31 13:35
|sell
|2056
|3.00
|1.8759
|1.8772
|0.0000
|4133
|2006.05.31 14:00
|close
|2056
|3.00
|1.8742
|1.8772
|0.0000
|51.00
|42488.89
|4134
|2006.05.31 15:00
|sell
|2057
|3.00
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|4135
|2006.05.31 15:33
|close
|2057
|3.00
|1.8729
|1.8751
|0.0000
|27.00
|42515.89
|4136
|2006.05.31 15:33
|sell
|2058
|3.00
|1.8731
|1.8744
|0.0000
|4137
|2006.05.31 15:46
|s/l
|2058
|3.00
|1.8744
|1.8744
|0.0000
|-39.00
|42476.89
|4138
|2006.05.31 15:46
|sell
|2059
|3.00
|1.8743
|1.8756
|0.0000
|4139
|2006.05.31 16:00
|close
|2059
|3.00
|1.8732
|1.8756
|0.0000
|33.00
|42509.89
|4140
|2006.05.31 16:04
|sell
|2060
|3.00
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|4141
|2006.05.31 16:04
|close
|2060
|3.00
|1.8734
|1.8759
|0.0000
|36.00
|42545.89
|4142
|2006.05.31 17:02
|sell
|2061
|3.00
|1.8739
|1.8752
|0.0000
|4143
|2006.05.31 17:03
|close
|2061
|3.00
|1.8727
|1.8752
|0.0000
|36.00
|42581.89
|4144
|2006.06.01 08:00
|sell
|2062
|3.00
|1.8668
|1.8681
|0.0000
|4145
|2006.06.01 08:20
|close
|2062
|3.00
|1.8655
|1.8681
|0.0000
|39.00
|42620.89
|4146
|2006.06.01 08:20
|sell
|2063
|3.00
|1.8655
|1.8668
|0.0000
|4147
|2006.06.01 08:37
|close
|2063
|3.00
|1.8639
|1.8668
|0.0000
|48.00
|42668.89
|4148
|2006.06.01 09:59
|sell
|2064
|3.00
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|4149
|2006.06.01 10:00
|close
|2064
|3.00
|1.8640
|1.8670
|0.0000
|51.00
|42719.89
|4150
|2006.06.01 14:20
|sell
|2065
|3.00
|1.8591
|1.8604
|0.0000
|4151
|2006.06.01 14:30
|s/l
|2065
|3.00
|1.8604
|1.8604
|0.0000
|-39.00
|42680.89
|4152
|2006.06.01 14:30
|sell
|2066
|3.00
|1.8590
|1.8603
|0.0000
|4153
|2006.06.01 14:30
|s/l
|2066
|3.00
|1.8603
|1.8603
|0.0000
|-39.00
|42641.89
|4154
|2006.06.01 14:31
|sell
|2067
|3.00
|1.8618
|1.8631
|0.0000
|4155
|2006.06.01 14:33
|close
|2067
|3.00
|1.8603
|1.8631
|0.0000
|45.00
|42686.89
|4156
|2006.06.01 14:38
|sell
|2068
|3.00
|1.8615
|1.8628
|0.0000
|4157
|2006.06.01 14:46
|close
|2068
|3.00
|1.8601
|1.8628
|0.0000
|42.00
|42728.89
|4158
|2006.06.01 14:46
|sell
|2069
|3.00
|1.8591
|1.8604
|0.0000
|4159
|2006.06.01 14:49
|close
|2069
|3.00
|1.8575
|1.8604
|0.0000
|48.00
|42776.89
|4160
|2006.06.01 14:59
|sell
|2070
|3.00
|1.8679
|1.8692
|0.0000
|4161
|2006.06.01 15:59
|close
|2070
|3.00
|1.8651
|1.8692
|0.0000
|84.00
|42860.89
|4162
|2006.06.02 15:03
|buy
|2071
|3.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|4163
|2006.06.02 15:17
|close
|2071
|3.00
|1.8836
|1.8810
|0.0000
|39.00
|42899.89
|4164
|2006.06.02 15:22
|buy
|2072
|3.00
|1.8832
|1.8819
|0.0000
|4165
|2006.06.02 15:28
|s/l
|2072
|3.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-39.00
|42860.89
|4166
|2006.06.02 15:28
|buy
|2073
|3.00
|1.8821
|1.8808
|0.0000
|4167
|2006.06.02 16:26
|close
|2073
|3.00
|1.8835
|1.8808
|0.0000
|42.00
|42902.89
|4168
|2006.06.02 17:29
|buy
|2074
|3.00
|1.8833
|1.8820
|0.0000
|4169
|2006.06.02 17:34
|close
|2074
|3.00
|1.8846
|1.8820
|0.0000
|39.00
|42941.89
|4170
|2006.06.05 07:01
|sell
|2075
|3.00
|1.8842
|1.8855
|0.0000
|4171
|2006.06.05 07:59
|s/l
|2075
|3.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-39.00
|42902.89
|4172
|2006.06.05 15:02
|sell
|2076
|3.00
|1.8783
|1.8796
|0.0000
|4173
|2006.06.05 16:59
|s/l
|2076
|3.00
|1.8796
|1.8796
|0.0000
|-39.00
|42863.89
|4174
|2006.06.06 07:59
|buy
|2077
|3.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|4175
|2006.06.06 08:00
|s/l
|2077
|3.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-39.00
|42824.89
|4176
|2006.06.06 13:59
|sell
|2078
|3.00
|1.8660
|1.8673
|0.0000
|4177
|2006.06.06 13:59
|close
|2078
|3.00
|1.8644
|1.8673
|0.0000
|48.00
|42872.89
|4178
|2006.06.06 18:37
|sell
|2079
|3.00
|1.8617
|1.8630
|0.0000
|4179
|2006.06.06 20:00
|close
|2079
|3.00
|1.8606
|1.8630
|0.0000
|33.00
|42905.89
|4180
|2006.06.07 07:51
|sell
|2080
|3.00
|1.8609
|1.8622
|0.0000
|4181
|2006.06.07 08:06
|close
|2080
|3.00
|1.8593
|1.8622
|0.0000
|48.00
|42953.89
|4182
|2006.06.07 15:07
|sell
|2081
|3.00
|1.8598
|1.8611
|0.0000
|4183
|2006.06.07 15:19
|close
|2081
|3.00
|1.8579
|1.8611
|0.0000
|57.00
|43010.89
|4184
|2006.06.07 15:22
|sell
|2082
|3.00
|1.8565
|1.8578
|0.0000
|4185
|2006.06.07 15:45
|close
|2082
|3.00
|1.8548
|1.8578
|0.0000
|51.00
|43061.89
|4186
|2006.06.07 21:01
|sell
|2083
|3.00
|1.8563
|1.8576
|0.0000
|4187
|2006.06.08 06:59
|close
|2083
|3.00
|1.8523
|1.8576
|0.0000
|121.94
|43183.83
|4188
|2006.06.08 08:38
|sell
|2084
|3.00
|1.8509
|1.8522
|0.0000
|4189
|2006.06.08 08:59
|close
|2084
|3.00
|1.8489
|1.8522
|0.0000
|60.00
|43243.83
|4190
|2006.06.08 14:02
|sell
|2085
|3.00
|1.8441
|1.8454
|0.0000
|4191
|2006.06.08 14:25
|close
|2085
|3.00
|1.8426
|1.8454
|0.0000
|45.00
|43288.83
|4192
|2006.06.08 15:01
|sell
|2086
|3.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|4193
|2006.06.08 15:18
|s/l
|2086
|3.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-39.00
|43249.83
|4194
|2006.06.08 15:21
|sell
|2087
|3.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|4195
|2006.06.08 15:32
|s/l
|2087
|3.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-39.00
|43210.83
|4196
|2006.06.08 15:32
|sell
|2088
|3.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|4197
|2006.06.08 15:33
|close
|2088
|3.00
|1.8389
|1.8416
|0.0000
|42.00
|43252.83
|4198
|2006.06.08 15:59
|sell
|2089
|3.00
|1.8424
|1.8437
|0.0000
|4199
|2006.06.08 16:19
|s/l
|2089
|3.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-39.00
|43213.83
|4200
|2006.06.08 23:25
|sell
|2090
|3.00
|1.8440
|1.8453
|0.0000
|4201
|2006.06.09 00:15
|close
|2090
|3.00
|1.8427
|1.8453
|0.0000
|39.65
|43253.47
|4202
|2006.06.09 13:01
|sell
|2091
|3.00
|1.8431
|1.8444
|0.0000
|4203
|2006.06.09 13:59
|s/l
|2091
|3.00
|1.8444
|1.8444
|0.0000
|-39.00
|43214.47
|4204
|2006.06.12 09:36
|buy
|2092
|3.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|4205
|2006.06.12 09:51
|s/l
|2092
|3.00
|1.8420
|1.8420
|0.0000
|-39.00
|43175.47
|4206
|2006.06.12 09:51
|buy
|2093
|3.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|4207
|2006.06.12 10:05
|s/l
|2093
|3.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-39.00
|43136.47
|4208
|2006.06.12 14:21
|buy
|2094
|3.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|4209
|2006.06.12 14:28
|close
|2094
|3.00
|1.8431
|1.8410
|0.0000
|24.00
|43160.47
|4210
|2006.06.12 14:33
|buy
|2095
|3.00
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|4211
|2006.06.12 14:42
|close
|2095
|3.00
|1.8435
|1.8415
|0.0000
|21.00
|43181.47
|4212
|2006.06.12 14:59
|buy
|2096
|3.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|4213
|2006.06.12 15:00
|close
|2096
|3.00
|1.8442
|1.8412
|0.0000
|51.00
|43232.47
|4214
|2006.06.12 20:59
|buy
|2097
|3.00
|1.8426
|1.8413
|0.0000
|4215
|2006.06.12 23:11
|s/l
|2097
|3.00
|1.8413
|1.8413
|0.0000
|-39.00
|43193.47
|4216
|2006.06.13 15:00
|sell
|2098
|3.00
|1.8386
|1.8399
|0.0000
|4217
|2006.06.13 15:02
|s/l
|2098
|3.00
|1.8399
|1.8399
|0.0000
|-39.00
|43154.47
|4218
|2006.06.13 15:03
|sell
|2099
|3.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|4219
|2006.06.13 15:15
|close
|2099
|3.00
|1.8390
|1.8420
|0.0000
|51.00
|43205.47
|4220
|2006.06.13 15:15
|sell
|2100
|3.00
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|4221
|2006.06.13 15:30
|s/l
|2100
|3.00
|1.8400
|1.8400
|0.0000
|-39.00
|43166.47
|4222
|2006.06.13 15:35
|sell
|2101
|3.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|4223
|2006.06.13 16:31
|close
|2101
|3.00
|1.8387
|1.8420
|0.0000
|60.00
|43226.47
|4224
|2006.06.14 13:00
|sell
|2102
|3.00
|1.8409
|1.8422
|0.0000
|4225
|2006.06.14 13:59
|s/l
|2102
|3.00
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|-39.00
|43187.47
|4226
|2006.06.14 14:46
|buy
|2103
|3.00
|1.8458
|1.8445
|0.0000
|4227
|2006.06.14 15:21
|close
|2103
|3.00
|1.8467
|1.8445
|0.0000
|27.00
|43214.47
|4228
|2006.06.14 16:00
|buy
|2104
|3.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|4229
|2006.06.14 16:02
|close
|2104
|3.00
|1.8484
|1.8462
|0.0000
|27.00
|43241.47
|4230
|2006.06.14 16:02
|buy
|2105
|3.00
|1.8487
|1.8474
|0.0000
|4231
|2006.06.14 16:17
|s/l
|2105
|3.00
|1.8474
|1.8474
|0.0000
|-39.00
|43202.47
|4232
|2006.06.14 16:17
|buy
|2106
|3.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|4233
|2006.06.14 17:00
|s/l
|2106
|3.00
|1.8462
|1.8462
|0.0000
|-39.00
|43163.47
|4234
|2006.06.14 18:59
|buy
|2107
|3.00
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|4235
|2006.06.14 19:58
|close
|2107
|3.00
|1.8440
|1.8411
|0.0000
|48.00
|43211.47
|4236
|2006.06.15 07:00
|buy
|2108
|3.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|4237
|2006.06.15 07:48
|close
|2108
|3.00
|1.8448
|1.8418
|0.0000
|51.00
|43262.47
|4238
|2006.06.15 07:53
|buy
|2109
|3.00
|1.8452
|1.8439
|0.0000
|4239
|2006.06.15 08:52
|close
|2109
|3.00
|1.8465
|1.8439
|0.0000
|39.00
|43301.47
|4240
|2006.06.15 11:37
|buy
|2110
|3.00
|1.8466
|1.8453
|0.0000
|4241
|2006.06.15 11:51
|close
|2110
|3.00
|1.8485
|1.8453
|0.0000
|57.00
|43358.47
|4242
|2006.06.15 14:00
|buy
|2111
|3.00
|1.8485
|1.8472
|0.0000
|4243
|2006.06.15 14:27
|close
|2111
|3.00
|1.8496
|1.8472
|0.0000
|33.00
|43391.47
|4244
|2006.06.15 14:27
|buy
|2112
|3.00
|1.8497
|1.8484
|0.0000
|4245
|2006.06.15 14:27
|close
|2112
|3.00
|1.8506
|1.8484
|0.0000
|27.00
|43418.47
|4246
|2006.06.15 14:27
|buy
|2113
|3.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|4247
|2006.06.15 14:27
|close
|2113
|3.00
|1.8512
|1.8485
|0.0000
|42.00
|43460.47
|4248
|2006.06.15 14:28
|buy
|2114
|3.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|4249
|2006.06.15 14:28
|close
|2114
|3.00
|1.8507
|1.8485
|0.0000
|27.00
|43487.47
|4250
|2006.06.15 14:30
|buy
|2115
|3.00
|1.8499
|1.8486
|0.0000
|4251
|2006.06.15 14:30
|s/l
|2115
|3.00
|1.8486
|1.8486
|0.0000
|-39.00
|43448.47
|4252
|2006.06.15 14:30
|buy
|2116
|3.00
|1.8487
|1.8474
|0.0000
|4253
|2006.06.15 14:30
|close
|2116
|3.00
|1.8498
|1.8474
|0.0000
|33.00
|43481.47
|4254
|2006.06.15 14:30
|buy
|2117
|3.00
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|4255
|2006.06.15 15:59
|s/l
|2117
|3.00
|1.8476
|1.8476
|0.0000
|-39.00
|43442.47
|4256
|2006.06.16 07:07
|buy
|2118
|3.00
|1.8528
|1.8515
|0.0000
|4257
|2006.06.16 08:24
|close
|2118
|3.00
|1.8538
|1.8515
|0.0000
|30.00
|43472.47
|4258
|2006.06.16 09:00
|buy
|2119
|3.00
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|4259
|2006.06.16 10:09
|close
|2119
|3.00
|1.8545
|1.8522
|0.0000
|30.00
|43502.47
|4260
|2006.06.16 11:31
|buy
|2120
|3.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|4261
|2006.06.16 11:35
|close
|2120
|3.00
|1.8543
|1.8520
|0.0000
|30.00
|43532.47
|4262
|2006.06.16 11:48
|buy
|2121
|3.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|4263
|2006.06.16 12:13
|s/l
|2121
|3.00
|1.8520
|1.8520
|0.0000
|-39.00
|43493.47
|4264
|2006.06.16 12:13
|buy
|2122
|3.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|4265
|2006.06.16 12:21
|close
|2122
|3.00
|1.8530
|1.8507
|0.0000
|30.00
|43523.47
|4266
|2006.06.16 12:22
|buy
|2123
|3.00
|1.8534
|1.8521
|0.0000
|4267
|2006.06.16 12:34
|close
|2123
|3.00
|1.8543
|1.8521
|0.0000
|27.00
|43550.47
|4268
|2006.06.16 16:12
|sell
|2124
|3.00
|1.8493
|1.8506
|0.0000
|4269
|2006.06.16 18:59
|s/l
|2124
|3.00
|1.8506
|1.8506
|0.0000
|-39.00
|43511.47
|4270
|2006.06.18 22:44
|sell
|2125
|3.00
|1.8533
|1.8546
|0.0000
|4271
|2006.06.18 22:55
|close
|2125
|3.00
|1.8524
|1.8546
|0.0000
|27.00
|43538.47
|4272
|2006.06.19 16:01
|sell
|2126
|3.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|4273
|2006.06.19 16:09
|close
|2126
|3.00
|1.8396
|1.8424
|0.0000
|45.00
|43583.47
|4274
|2006.06.19 18:00
|sell
|2127
|3.00
|1.8401
|1.8414
|0.0000
|4275
|2006.06.19 18:43
|close
|2127
|3.00
|1.8387
|1.8414
|0.0000
|42.00
|43625.47
|4276
|2006.06.20 06:58
|buy
|2128
|3.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|4277
|2006.06.20 06:59
|close
|2128
|3.00
|1.8448
|1.8416
|0.0000
|57.00
|43682.47
|4278
|2006.06.20 08:15
|buy
|2129
|3.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|4279
|2006.06.20 08:55
|close
|2129
|3.00
|1.8443
|1.8420
|0.0000
|30.00
|43712.47
|4280
|2006.06.20 12:12
|sell
|2130
|3.00
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|4281
|2006.06.20 12:30
|close
|2130
|3.00
|1.8405
|1.8427
|0.0000
|27.00
|43739.47
|4282
|2006.06.20 12:46
|sell
|2131
|3.00
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|4283
|2006.06.20 12:56
|close
|2131
|3.00
|1.8405
|1.8427
|0.0000
|27.00
|43766.47
|4284
|2006.06.20 16:00
|sell
|2132
|3.00
|1.8427
|1.8440
|0.0000
|4285
|2006.06.20 16:12
|close
|2132
|3.00
|1.8420
|1.8440
|0.0000
|21.00
|43787.47
|4286
|2006.06.20 16:25
|sell
|2133
|3.00
|1.8426
|1.8439
|0.0000
|4287
|2006.06.20 16:58
|close
|2133
|3.00
|1.8419
|1.8439
|0.0000
|21.00
|43808.47
|4288
|2006.06.20 16:59
|sell
|2134
|3.00
|1.8434
|1.8447
|0.0000
|4289
|2006.06.20 18:28
|close
|2134
|3.00
|1.8423
|1.8447
|0.0000
|33.00
|43841.47
|4290
|2006.06.22 00:23
|buy
|2135
|3.00
|1.8454
|1.8441
|0.0000
|4291
|2006.06.22 03:59
|close
|2135
|3.00
|1.8463
|1.8441
|0.0000
|27.00
|43868.47
|4292
|2006.06.22 07:23
|buy
|2136
|3.00
|1.8454
|1.8441
|0.0000
|4293
|2006.06.22 07:59
|s/l
|2136
|3.00
|1.8441
|1.8441
|0.0000
|-39.00
|43829.47
|4294
|2006.06.22 14:28
|sell
|2137
|3.00
|1.8290
|1.8303
|0.0000
|4295
|2006.06.22 15:00
|s/l
|2137
|3.00
|1.8303
|1.8303
|0.0000
|-39.00
|43790.47
|4296
|2006.06.22 15:00
|sell
|2138
|3.00
|1.8304
|1.8317
|0.0000
|4297
|2006.06.22 15:05
|close
|2138
|3.00
|1.8291
|1.8317
|0.0000
|39.00
|43829.47
|4298
|2006.06.22 15:14
|sell
|2139
|3.00
|1.8297
|1.8310
|0.0000
|4299
|2006.06.22 15:18
|close
|2139
|3.00
|1.8286
|1.8310
|0.0000
|33.00
|43862.47
|4300
|2006.06.22 17:00
|sell
|2140
|3.00
|1.8288
|1.8301
|0.0000
|4301
|2006.06.22 19:00
|close
|2140
|3.00
|1.8277
|1.8301
|0.0000
|33.00
|43895.47
|4302
|2006.06.23 09:48
|sell
|2141
|3.00
|1.8251
|1.8264
|0.0000
|4303
|2006.06.23 09:59
|close
|2141
|3.00
|1.8231
|1.8264
|0.0000
|60.00
|43955.47
|4304
|2006.06.23 13:49
|sell
|2142
|3.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|4305
|2006.06.23 13:53
|close
|2142
|3.00
|1.8179
|1.8205
|0.0000
|39.00
|43994.47
|4306
|2006.06.23 13:53
|sell
|2143
|3.00
|1.8178
|1.8191
|0.0000
|4307
|2006.06.23 13:56
|s/l
|2143
|3.00
|1.8191
|1.8191
|0.0000
|-39.00
|43955.47
|4308
|2006.06.23 13:56
|sell
|2144
|3.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|4309
|2006.06.23 16:22
|s/l
|2144
|3.00
|1.8205
|1.8205
|0.0000
|-39.00
|43916.47
|4310
|2006.06.23 16:23
|sell
|2145
|3.00
|1.8211
|1.8224
|0.0000
|4311
|2006.06.23 17:00
|close
|2145
|3.00
|1.8196
|1.8224
|0.0000
|45.00
|43961.47
|4312
|2006.06.26 06:00
|buy
|2146
|3.00
|1.8187
|1.8174
|0.0000
|4313
|2006.06.26 06:59
|close
|2146
|3.00
|1.8196
|1.8174
|0.0000
|27.00
|43988.47
|4314
|2006.06.26 11:53
|buy
|2147
|3.00
|1.8194
|1.8181
|0.0000
|4315
|2006.06.26 11:53
|close
|2147
|3.00
|1.8209
|1.8181
|0.0000
|45.00
|44033.47
|4316
|2006.06.26 11:54
|buy
|2148
|3.00
|1.8193
|1.8180
|0.0000
|4317
|2006.06.26 12:20
|close
|2148
|3.00
|1.8212
|1.8180
|0.0000
|57.00
|44090.47
|4318
|2006.06.26 16:59
|sell
|2149
|3.00
|1.8209
|1.8222
|0.0000
|4319
|2006.06.26 17:59
|s/l
|2149
|3.00
|1.8222
|1.8222
|0.0000
|-39.00
|44051.47
|4320
|2006.06.27 07:01
|sell
|2150
|3.00
|1.8245
|1.8258
|0.0000
|4321
|2006.06.27 08:14
|close
|2150
|3.00
|1.8235
|1.8258
|0.0000
|30.00
|44081.47
|4322
|2006.06.28 08:59
|sell
|2151
|3.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|4323
|2006.06.28 09:08
|close
|2151
|3.00
|1.8181
|1.8205
|0.0000
|33.00
|44114.47
|4324
|2006.06.28 15:00
|sell
|2152
|3.00
|1.8168
|1.8181
|0.0000
|4325
|2006.06.28 16:00
|close
|2152
|3.00
|1.8160
|1.8181
|0.0000
|24.00
|44138.47
|4326
|2006.06.28 16:23
|sell
|2153
|3.00
|1.8178
|1.8191
|0.0000
|4327
|2006.06.28 16:25
|close
|2153
|3.00
|1.8170
|1.8191
|0.0000
|24.00
|44162.47
|4328
|2006.06.28 16:59
|sell
|2154
|3.00
|1.8171
|1.8184
|0.0000
|4329
|2006.06.28 18:59
|s/l
|2154
|3.00
|1.8184
|1.8184
|0.0000
|-39.00
|44123.47
|4330
|2006.06.29 00:02
|sell
|2155
|3.00
|1.8179
|1.8192
|0.0000
|4331
|2006.06.29 01:12
|close
|2155
|3.00
|1.8171
|1.8192
|0.0000
|24.00
|44147.47
|4332
|2006.06.29 05:59
|sell
|2156
|3.00
|1.8179
|1.8192
|0.0000
|4333
|2006.06.29 06:00
|close
|2156
|3.00
|1.8169
|1.8192
|0.0000
|30.00
|44177.47
|4334
|2006.06.29 09:23
|sell
|2157
|3.00
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|4335
|2006.06.29 09:59
|close
|2157
|3.00
|1.8119
|1.8173
|0.0000
|123.00
|44300.47
|4336
|2006.06.29 12:24
|sell
|2158
|3.00
|1.8134
|1.8147
|0.0000
|4337
|2006.06.29 12:59
|s/l
|2158
|3.00
|1.8147
|1.8147
|0.0000
|-39.00
|44261.47
|4338
|2006.06.29 14:00
|sell
|2159
|3.00
|1.8133
|1.8146
|0.0000
|4339
|2006.06.29 15:51
|close
|2159
|3.00
|1.8125
|1.8146
|0.0000
|24.00
|44285.47
|4340
|2006.06.29 19:59
|buy
|2160
|3.00
|1.8258
|1.8245
|0.0000
|4341
|2006.06.29 20:59
|close
|2160
|3.00
|1.8279
|1.8245
|0.0000
|63.00
|44348.47
|4342
|2006.06.29 21:40
|buy
|2161
|3.00
|1.8265
|1.8252
|0.0000
|4343
|2006.06.30 00:59
|close
|2161
|3.00
|1.8286
|1.8252
|0.0000
|61.95
|44410.42
|4344
|2006.06.30 02:59
|buy
|2162
|3.00
|1.8314
|1.8301
|0.0000
|4345
|2006.06.30 03:36
|close
|2162
|3.00
|1.8330
|1.8301
|0.0000
|48.00
|44458.42
|4346
|2006.06.30 06:00
|buy
|2163
|3.00
|1.8328
|1.8315
|0.0000
|4347
|2006.06.30 07:59
|s/l
|2163
|3.00
|1.8315
|1.8315
|0.0000
|-39.00
|44419.42
|4348
|2006.06.30 07:59
|buy
|2164
|3.00
|1.8303
|1.8290
|0.0000
|4349
|2006.06.30 08:13
|close
|2164
|3.00
|1.8338
|1.8290
|0.0000
|105.00
|44524.42
|4350
|2006.06.30 14:38
|buy
|2165
|3.00
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|4351
|2006.06.30 14:59
|close
|2165
|3.00
|1.8495
|1.8422
|0.0000
|180.00
|44704.42
|4352
|2006.07.05 06:00
|buy
|2166
|3.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|4353
|2006.07.05 06:52
|close
|2166
|3.00
|1.8448
|1.8425
|0.0000
|30.00
|44734.42
|4354
|2006.07.05 06:52
|buy
|2167
|3.00
|1.8452
|1.8439
|0.0000
|4355
|2006.07.05 06:56
|close
|2167
|3.00
|1.8461
|1.8439
|0.0000
|27.00
|44761.42
|4356
|2006.07.05 06:59
|buy
|2168
|3.00
|1.8436
|1.8423
|0.0000
|4357
|2006.07.05 07:59
|s/l
|2168
|3.00
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-39.00
|44722.42
|4358
|2006.07.05 12:04
|buy
|2169
|3.00
|1.8447
|1.8434
|0.0000
|4359
|2006.07.05 12:54
|close
|2169
|3.00
|1.8458
|1.8434
|0.0000
|33.00
|44755.42
|4360
|2006.07.07 11:14
|buy
|2170
|3.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|4361
|2006.07.07 11:29
|close
|2170
|3.00
|1.8402
|1.8381
|0.0000
|24.00
|44779.42
|4362
|2006.07.07 11:59
|buy
|2171
|3.00
|1.8396
|1.8383
|0.0000
|4363
|2006.07.07 12:00
|close
|2171
|3.00
|1.8406
|1.8383
|0.0000
|30.00
|44809.42
|4364
|2006.07.07 18:26
|buy
|2172
|3.00
|1.8519
|1.8506
|0.0000
|4365
|2006.07.09 21:05
|s/l
|2172
|3.00
|1.8506
|1.8506
|0.0000
|-39.00
|44770.42
|4366
|2006.07.10 19:00
|sell
|2173
|3.00
|1.8416
|1.8429
|0.0000
|4367
|2006.07.10 21:00
|close
|2173
|3.00
|1.8405
|1.8429
|0.0000
|33.00
|44803.42
|4368
|2006.07.11 07:00
|sell
|2174
|3.00
|1.8429
|1.8442
|0.0000
|4369
|2006.07.11 08:09
|close
|2174
|3.00
|1.8420
|1.8442
|0.0000
|27.00
|44830.42
|4370
|2006.07.11 11:00
|sell
|2175
|3.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|4371
|2006.07.11 11:59
|close
|2175
|3.00
|1.8392
|1.8420
|0.0000
|45.00
|44875.42
|4372
|2006.07.11 12:59
|sell
|2176
|3.00
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|4373
|2006.07.11 13:01
|close
|2176
|3.00
|1.8389
|1.8415
|0.0000
|39.00
|44914.42
|4374
|2006.07.11 14:59
|sell
|2177
|3.00
|1.8425
|1.8438
|0.0000
|4375
|2006.07.11 16:01
|close
|2177
|3.00
|1.8415
|1.8438
|0.0000
|30.00
|44944.42
|4376
|2006.07.12 19:06
|sell
|2178
|3.00
|1.8340
|1.8353
|0.0000
|4377
|2006.07.13 01:59
|s/l
|2178
|3.00
|1.8353
|1.8353
|0.0000
|-37.06
|44907.36
|4378
|2006.07.13 15:59
|buy
|2179
|3.00
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|4379
|2006.07.13 17:00
|close
|2179
|3.00
|1.8421
|1.8392
|0.0000
|48.00
|44955.36
|4380
|2006.07.13 23:05
|buy
|2180
|3.00
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|4381
|2006.07.14 00:59
|s/l
|2180
|3.00
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-40.05
|44915.31
|4382
|2006.07.14 03:13
|sell
|2181
|3.00
|1.8419
|1.8432
|0.0000
|4383
|2006.07.14 03:18
|close
|2181
|3.00
|1.8410
|1.8432
|0.0000
|27.00
|44942.31
|4384
|2006.07.14 03:18
|sell
|2182
|3.00
|1.8419
|1.8432
|0.0000
|4385
|2006.07.14 03:18
|close
|2182
|3.00
|1.8411
|1.8432
|0.0000
|24.00
|44966.31
|4386
|2006.07.14 07:03
|sell
|2183
|3.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|4387
|2006.07.14 08:14
|close
|2183
|3.00
|1.8397
|1.8420
|0.0000
|30.00
|44996.31
|4388
|2006.07.14 12:03
|buy
|2184
|3.00
|1.8406
|1.8393
|0.0000
|4389
|2006.07.14 12:37
|close
|2184
|3.00
|1.8422
|1.8393
|0.0000
|48.00
|45044.31
|4390
|2006.07.17 11:25
|sell
|2185
|3.00
|1.8213
|1.8226
|0.0000
|4391
|2006.07.17 12:00
|close
|2185
|3.00
|1.8205
|1.8226
|0.0000
|24.00
|45068.31
|4392
|2006.07.17 12:19
|sell
|2186
|3.00
|1.8216
|1.8229
|0.0000
|4393
|2006.07.17 12:26
|close
|2186
|3.00
|1.8208
|1.8229
|0.0000
|24.00
|45092.31
|4394
|2006.07.17 21:00
|sell
|2187
|3.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|4395
|2006.07.17 21:26
|close
|2187
|3.00
|1.8184
|1.8205
|0.0000
|24.00
|45116.31
|4396
|2006.07.18 17:08
|sell
|2188
|3.00
|1.8262
|1.8275
|0.0000
|4397
|2006.07.18 17:42
|s/l
|2188
|3.00
|1.8275
|1.8275
|0.0000
|-39.00
|45077.31
|4398
|2006.07.19 02:59
|sell
|2189
|3.00
|1.8261
|1.8274
|0.0000
|4399
|2006.07.19 08:05
|close
|2189
|3.00
|1.8248
|1.8274
|0.0000
|39.00
|45116.31
|4400
|2006.07.19 10:21
|buy
|2190
|3.00
|1.8274
|1.8261
|0.0000
|4401
|2006.07.19 10:28
|close
|2190
|3.00
|1.8288
|1.8261
|0.0000
|42.00
|45158.31
|4402
|2006.07.19 13:00
|sell
|2191
|3.00
|1.8274
|1.8287
|0.0000
|4403
|2006.07.19 14:00
|s/l
|2191
|3.00
|1.8287
|1.8287
|0.0000
|-39.00
|45119.31
|4404
|2006.07.19 15:59
|buy
|2192
|3.00
|1.8362
|1.8349
|0.0000
|4405
|2006.07.19 15:59
|close
|2192
|3.00
|1.8375
|1.8349
|0.0000
|39.00
|45158.31
|4406
|2006.07.19 23:00
|buy
|2193
|3.00
|1.8419
|1.8406
|0.0000
|4407
|2006.07.20 00:43
|close
|2193
|3.00
|1.8429
|1.8406
|0.0000
|26.85
|45185.16
|4408
|2006.07.20 05:59
|buy
|2194
|3.00
|1.8439
|1.8426
|0.0000
|4409
|2006.07.20 06:00
|close
|2194
|3.00
|1.8451
|1.8426
|0.0000
|36.00
|45221.16
|4410
|2006.07.20 08:20
|buy
|2195
|3.00
|1.8442
|1.8429
|0.0000
|4411
|2006.07.20 08:38
|close
|2195
|3.00
|1.8451
|1.8429
|0.0000
|27.00
|45248.16
|4412
|2006.07.20 08:38
|buy
|2196
|3.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|4413
|2006.07.20 08:59
|close
|2196
|3.00
|1.8473
|1.8435
|0.0000
|75.00
|45323.16
|4414
|2006.07.20 15:00
|buy
|2197
|3.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|4415
|2006.07.20 16:38
|s/l
|2197
|3.00
|1.8485
|1.8485
|0.0000
|-39.00
|45284.16
|4416
|2006.07.20 19:00
|buy
|2198
|3.00
|1.8486
|1.8473
|0.0000
|4417
|2006.07.21 06:59
|close
|2198
|3.00
|1.8506
|1.8473
|0.0000
|58.95
|45343.11
|4418
|2006.07.21 09:15
|buy
|2199
|3.00
|1.8536
|1.8523
|0.0000
|4419
|2006.07.21 09:15
|close
|2199
|3.00
|1.8543
|1.8523
|0.0000
|21.00
|45364.11
|4420
|2006.07.21 09:16
|buy
|2200
|3.00
|1.8536
|1.8523
|0.0000
|4421
|2006.07.21 09:16
|close
|2200
|3.00
|1.8543
|1.8523
|0.0000
|21.00
|45385.11
|4422
|2006.07.21 09:26
|buy
|2201
|3.00
|1.8537
|1.8524
|0.0000
|4423
|2006.07.21 09:37
|close
|2201
|3.00
|1.8545
|1.8524
|0.0000
|24.00
|45409.11
|4424
|2006.07.21 09:57
|buy
|2202
|3.00
|1.8537
|1.8524
|0.0000
|4425
|2006.07.21 09:59
|close
|2202
|3.00
|1.8548
|1.8524
|0.0000
|33.00
|45442.11
|4426
|2006.07.21 11:00
|buy
|2203
|3.00
|1.8556
|1.8543
|0.0000
|4427
|2006.07.21 12:23
|close
|2203
|3.00
|1.8571
|1.8543
|0.0000
|45.00
|45487.11
|4428
|2006.07.24 09:59
|sell
|2204
|3.00
|1.8527
|1.8540
|0.0000
|4429
|2006.07.24 14:59
|close
|2204
|3.00
|1.8503
|1.8540
|0.0000
|72.00
|45559.11
|4430
|2006.07.25 12:00
|sell
|2205
|3.00
|1.8508
|1.8521
|0.0000
|4431
|2006.07.25 13:47
|close
|2205
|3.00
|1.8500
|1.8521
|0.0000
|24.00
|45583.11
|4432
|2006.07.26 08:13
|sell
|2206
|3.00
|1.8404
|1.8417
|0.0000
|4433
|2006.07.26 08:35
|s/l
|2206
|3.00
|1.8417
|1.8417
|0.0000
|-39.00
|45544.11
|4434
|2006.07.26 08:35
|sell
|2207
|3.00
|1.8415
|1.8428
|0.0000
|4435
|2006.07.26 08:48
|close
|2207
|3.00
|1.8406
|1.8428
|0.0000
|27.00
|45571.11
|4436
|2006.07.26 08:48
|sell
|2208
|3.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|4437
|2006.07.26 08:55
|s/l
|2208
|3.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-39.00
|45532.11
|4438
|2006.07.26 08:55
|sell
|2209
|3.00
|1.8415
|1.8428
|0.0000
|4439
|2006.07.26 08:59
|close
|2209
|3.00
|1.8401
|1.8428
|0.0000
|42.00
|45574.11
|4440
|2006.07.26 12:22
|sell
|2210
|3.00
|1.8408
|1.8421
|0.0000
|4441
|2006.07.26 12:28
|close
|2210
|3.00
|1.8400
|1.8421
|0.0000
|24.00
|45598.11
|4442
|2006.07.27 14:59
|buy
|2211
|3.00
|1.8632
|1.8619
|0.0000
|4443
|2006.07.27 14:59
|close
|2211
|3.00
|1.8642
|1.8619
|0.0000
|30.00
|45628.11
|4444
|2006.07.28 08:00
|buy
|2212
|3.00
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|4445
|2006.07.28 09:06
|close
|2212
|3.00
|1.8595
|1.8573
|0.0000
|27.00
|45655.11
|4446
|2006.07.28 10:00
|buy
|2213
|3.00
|1.8599
|1.8586
|0.0000
|4447
|2006.07.28 10:03
|s/l
|2213
|3.00
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|-39.00
|45616.11
|4448
|2006.07.28 10:03
|buy
|2214
|3.00
|1.8587
|1.8574
|0.0000
|4449
|2006.07.28 10:13
|s/l
|2214
|3.00
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-39.00
|45577.11
|4450
|2006.07.28 10:13
|buy
|2215
|3.00
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|4451
|2006.07.28 10:54
|close
|2215
|3.00
|1.8589
|1.8563
|0.0000
|39.00
|45616.11
|4452
|2006.07.28 10:54
|buy
|2216
|3.00
|1.8587
|1.8574
|0.0000
|4453
|2006.07.28 10:59
|s/l
|2216
|3.00
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-39.00
|45577.11
|4454
|2006.07.28 10:59
|buy
|2217
|3.00
|1.8574
|1.8561
|0.0000
|4455
|2006.07.28 11:59
|s/l
|2217
|3.00
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|-39.00
|45538.11
|4456
|2006.07.31 10:00
|buy
|2218
|3.00
|1.8640
|1.8627
|0.0000
|4457
|2006.07.31 10:06
|close
|2218
|3.00
|1.8646
|1.8627
|0.0000
|18.00
|45556.11
|4458
|2006.07.31 10:12
|buy
|2219
|3.00
|1.8641
|1.8628
|0.0000
|4459
|2006.07.31 10:13
|close
|2219
|3.00
|1.8647
|1.8628
|0.0000
|18.00
|45574.11
|4460
|2006.07.31 10:59
|buy
|2220
|3.00
|1.8644
|1.8631
|0.0000
|4461
|2006.07.31 11:00
|close
|2220
|3.00
|1.8657
|1.8631
|0.0000
|39.00
|45613.11
|4462
|2006.07.31 13:44
|buy
|2221
|3.00
|1.8664
|1.8651
|0.0000
|4463
|2006.07.31 14:01
|s/l
|2221
|3.00
|1.8651
|1.8651
|0.0000
|-39.00
|45574.11
|4464
|2006.07.31 14:01
|buy
|2222
|3.00
|1.8646
|1.8633
|0.0000
|4465
|2006.07.31 14:03
|close
|2222
|3.00
|1.8654
|1.8633
|0.0000
|24.00
|45598.11
|4466
|2006.07.31 14:04
|buy
|2223
|3.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|4467
|2006.07.31 14:09
|close
|2223
|3.00
|1.8660
|1.8641
|0.0000
|18.00
|45616.11
|4468
|2006.07.31 14:18
|buy
|2224
|3.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|4469
|2006.07.31 14:23
|close
|2224
|3.00
|1.8661
|1.8641
|0.0000
|21.00
|45637.11
|4470
|2006.07.31 14:52
|buy
|2225
|3.00
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|4471
|2006.07.31 14:52
|close
|2225
|3.00
|1.8659
|1.8634
|0.0000
|36.00
|45673.11
|4472
|2006.07.31 14:53
|buy
|2226
|3.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|4473
|2006.07.31 14:53
|close
|2226
|3.00
|1.8667
|1.8641
|0.0000
|39.00
|45712.11
|4474
|2006.07.31 14:55
|buy
|2227
|3.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|4475
|2006.07.31 14:56
|close
|2227
|3.00
|1.8660
|1.8641
|0.0000
|18.00
|45730.11
|4476
|2006.08.01 09:10
|buy
|2228
|3.00
|1.8650
|1.8637
|0.0000
|4477
|2006.08.01 09:32
|close
|2228
|3.00
|1.8661
|1.8637
|0.0000
|33.00
|45763.11
|4478
|2006.08.01 09:36
|buy
|2229
|3.00
|1.8656
|1.8643
|0.0000
|4479
|2006.08.01 10:31
|close
|2229
|3.00
|1.8666
|1.8643
|0.0000
|30.00
|45793.11
|4480
|2006.08.01 14:15
|buy
|2230
|3.00
|1.8661
|1.8648
|0.0000
|4481
|2006.08.01 14:23
|close
|2230
|3.00
|1.8669
|1.8648
|0.0000
|24.00
|45817.11
|4482
|2006.08.01 14:34
|buy
|2231
|3.00
|1.8661
|1.8648
|0.0000
|4483
|2006.08.01 14:34
|close
|2231
|3.00
|1.8669
|1.8648
|0.0000
|24.00
|45841.11
|4484
|2006.08.01 14:37
|buy
|2232
|3.00
|1.8661
|1.8648
|0.0000
|4485
|2006.08.01 14:37
|close
|2232
|3.00
|1.8671
|1.8648
|0.0000
|30.00
|45871.11
|4486
|2006.08.01 14:37
|buy
|2233
|3.00
|1.8661
|1.8648
|0.0000
|4487
|2006.08.01 14:38
|s/l
|2233
|3.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-39.00
|45832.11
|4488
|2006.08.01 14:38
|buy
|2234
|3.00
|1.8650
|1.8637
|0.0000
|4489
|2006.08.01 14:59
|close
|2234
|3.00
|1.8674
|1.8637
|0.0000
|72.00
|45904.11
|4490
|2006.08.02 06:58
|buy
|2235
|3.00
|1.8761
|1.8748
|0.0000
|4491
|2006.08.02 07:35
|close
|2235
|3.00
|1.8769
|1.8748
|0.0000
|24.00
|45928.11
|4492
|2006.08.02 13:04
|buy
|2236
|3.00
|1.8753
|1.8740
|0.0000
|4493
|2006.08.02 13:57
|close
|2236
|3.00
|1.8763
|1.8740
|0.0000
|30.00
|45958.11
|4494
|2006.08.02 15:00
|buy
|2237
|3.00
|1.8775
|1.8762
|0.0000
|4495
|2006.08.02 15:00
|s/l
|2237
|3.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-39.00
|45919.11
|4496
|2006.08.02 15:00
|buy
|2238
|3.00
|1.8762
|1.8749
|0.0000
|4497
|2006.08.02 15:20
|close
|2238
|3.00
|1.8773
|1.8749
|0.0000
|33.00
|45952.11
|4498
|2006.08.02 15:22
|buy
|2239
|3.00
|1.8767
|1.8754
|0.0000
|4499
|2006.08.02 15:25
|close
|2239
|3.00
|1.8779
|1.8754
|0.0000
|36.00
|45988.11
|4500
|2006.08.02 15:49
|buy
|2240
|3.00
|1.8767
|1.8754
|0.0000
|4501
|2006.08.02 15:59
|close
|2240
|3.00
|1.8778
|1.8754
|0.0000
|33.00
|46021.11
|4502
|2006.08.03 13:00
|buy
|2241
|3.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|4503
|2006.08.03 13:00
|close
|2241
|3.00
|1.8890
|1.8870
|0.0000
|21.00
|46042.11
|4504
|2006.08.03 13:00
|buy
|2242
|3.00
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|4505
|2006.08.03 13:00
|close
|2242
|3.00
|1.8897
|1.8865
|0.0000
|57.00
|46099.11
|4506
|2006.08.03 13:08
|buy
|2243
|3.00
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|4507
|2006.08.03 14:30
|close
|2243
|3.00
|1.8888
|1.8862
|0.0000
|39.00
|46138.11
|4508
|2006.08.03 15:54
|buy
|2244
|3.00
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|4509
|2006.08.03 15:59
|s/l
|2244
|3.00
|1.8862
|1.8862
|0.0000
|-39.00
|46099.11
|4510
|2006.08.03 15:59
|buy
|2245
|3.00
|1.8848
|1.8835
|0.0000
|4511
|2006.08.03 16:00
|close
|2245
|3.00
|1.8876
|1.8835
|0.0000
|84.00
|46183.11
|4512
|2006.08.04 07:48
|buy
|2246
|3.00
|1.8866
|1.8853
|0.0000
|4513
|2006.08.04 07:58
|close
|2246
|3.00
|1.8876
|1.8853
|0.0000
|30.00
|46213.11
|4514
|2006.08.04 10:00
|buy
|2247
|3.00
|1.8901
|1.8888
|0.0000
|4515
|2006.08.04 10:09
|close
|2247
|3.00
|1.8915
|1.8888
|0.0000
|42.00
|46255.11
|4516
|2006.08.04 10:25
|buy
|2248
|3.00
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|4517
|2006.08.04 11:00
|close
|2248
|3.00
|1.8914
|1.8891
|0.0000
|30.00
|46285.11
|4518
|2006.08.04 13:59
|buy
|2249
|3.00
|1.9045
|1.9032
|0.0000
|4519
|2006.08.04 13:59
|close
|2249
|3.00
|1.9092
|1.9032
|0.0000
|141.00
|46426.11
|4520
|2006.08.04 15:51
|buy
|2250
|3.00
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|4521
|2006.08.04 15:56
|close
|2250
|3.00
|1.9087
|1.9063
|0.0000
|33.00
|46459.11
|4522
|2006.08.07 08:00
|buy
|2251
|3.00
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|4523
|2006.08.07 08:18
|close
|2251
|3.00
|1.9072
|1.9051
|0.0000
|24.00
|46483.11
|4524
|2006.08.07 08:18
|buy
|2252
|3.00
|1.9074
|1.9061
|0.0000
|4525
|2006.08.07 08:50
|s/l
|2252
|3.00
|1.9061
|1.9061
|0.0000
|-39.00
|46444.11
|4526
|2006.08.07 08:50
|buy
|2253
|3.00
|1.9062
|1.9049
|0.0000
|4527
|2006.08.07 08:59
|close
|2253
|3.00
|1.9082
|1.9049
|0.0000
|60.00
|46504.11
|4528
|2006.08.07 11:06
|buy
|2254
|3.00
|1.9077
|1.9064
|0.0000
|4529
|2006.08.07 12:11
|s/l
|2254
|3.00
|1.9064
|1.9064
|0.0000
|-39.00
|46465.11
|4530
|2006.08.07 12:11
|buy
|2255
|3.00
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|4531
|2006.08.07 12:15
|close
|2255
|3.00
|1.9076
|1.9053
|0.0000
|30.00
|46495.11
|4532
|2006.08.07 12:23
|buy
|2256
|3.00
|1.9074
|1.9061
|0.0000
|4533
|2006.08.07 12:27
|close
|2256
|3.00
|1.9082
|1.9061
|0.0000
|24.00
|46519.11
|4534
|2006.08.07 16:00
|buy
|2257
|3.00
|1.9096
|1.9083
|0.0000
|4535
|2006.08.07 17:59
|s/l
|2257
|3.00
|1.9083
|1.9083
|0.0000
|-39.00
|46480.11
|4536
|2006.08.08 19:00
|buy
|2258
|3.00
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|4537
|2006.08.08 19:59
|close
|2258
|3.00
|1.9091
|1.9052
|0.0000
|78.00
|46558.11
|4538
|2006.08.08 20:00
|buy
|2259
|3.00
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|4539
|2006.08.08 20:13
|close
|2259
|3.00
|1.9078
|1.9057
|0.0000
|24.00
|46582.11
|4540
|2006.08.08 20:13
|buy
|2260
|3.00
|1.9073
|1.9060
|0.0000
|4541
|2006.08.08 20:14
|close
|2260
|3.00
|1.9087
|1.9060
|0.0000
|42.00
|46624.11
|4542
|2006.08.08 20:14
|buy
|2261
|3.00
|1.9077
|1.9064
|0.0000
|4543
|2006.08.08 20:14
|close
|2261
|3.00
|1.9085
|1.9064
|0.0000
|24.00
|46648.11
|4544
|2006.08.08 20:59
|buy
|2262
|3.00
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|4545
|2006.08.08 21:20
|s/l
|2262
|3.00
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-39.00
|46609.11
|4546
|2006.08.09 07:59
|buy
|2263
|3.00
|1.9054
|1.9041
|0.0000
|4547
|2006.08.09 07:59
|close
|2263
|3.00
|1.9073
|1.9041
|0.0000
|57.00
|46666.11
|4548
|2006.08.09 09:25
|buy
|2264
|3.00
|1.9056
|1.9043
|0.0000
|4549
|2006.08.09 09:28
|close
|2264
|3.00
|1.9069
|1.9043
|0.0000
|39.00
|46705.11
|4550
|2006.08.10 06:00
|sell
|2265
|3.00
|1.9061
|1.9074
|0.0000
|4551
|2006.08.10 06:59
|s/l
|2265
|3.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-39.00
|46666.11
|4552
|2006.08.10 17:08
|sell
|2266
|3.00
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|4553
|2006.08.10 18:59
|s/l
|2266
|3.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-39.00
|46627.11
|4554
|2006.08.11 07:00
|sell
|2267
|3.00
|1.8941
|1.8954
|0.0000
|4555
|2006.08.11 08:59
|s/l
|2267
|3.00
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|-39.00
|46588.11
|4556
|2006.08.11 13:00
|sell
|2268
|3.00
|1.8951
|1.8964
|0.0000
|4557
|2006.08.11 13:23
|close
|2268
|3.00
|1.8937
|1.8964
|0.0000
|42.00
|46630.11
|4558
|2006.08.11 13:23
|sell
|2269
|3.00
|1.8937
|1.8950
|0.0000
|4559
|2006.08.11 13:57
|s/l
|2269
|3.00
|1.8950
|1.8950
|0.0000
|-39.00
|46591.11
|4560
|2006.08.11 13:57
|sell
|2270
|3.00
|1.8949
|1.8962
|0.0000
|4561
|2006.08.11 14:08
|s/l
|2270
|3.00
|1.8962
|1.8962
|0.0000
|-39.00
|46552.11
|4562
|2006.08.11 15:59
|buy
|2271
|3.00
|1.8950
|1.8937
|0.0000
|4563
|2006.08.11 16:59
|s/l
|2271
|3.00
|1.8937
|1.8937
|0.0000
|-39.00
|46513.11
|4564
|2006.08.13 22:14
|sell
|2272
|3.00
|1.8909
|1.8922
|0.0000
|4565
|2006.08.13 23:00
|s/l
|2272
|3.00
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-39.00
|46474.11
|4566
|2006.08.15 06:00
|buy
|2273
|3.00
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|4567
|2006.08.15 06:59
|s/l
|2273
|3.00
|1.8893
|1.8893
|0.0000
|-39.00
|46435.11
|4568
|2006.08.15 06:59
|buy
|2274
|3.00
|1.8885
|1.8872
|0.0000
|4569
|2006.08.15 07:05
|close
|2274
|3.00
|1.8909
|1.8872
|0.0000
|72.00
|46507.11
|4570
|2006.08.17 08:40
|buy
|2275
|3.00
|1.8969
|1.8956
|0.0000
|4571
|2006.08.17 12:27
|s/l
|2275
|3.00
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|-39.00
|46468.11
|4572
|2006.08.17 15:05
|sell
|2276
|3.00
|1.8948
|1.8961
|0.0000
|4573
|2006.08.17 15:59
|close
|2276
|3.00
|1.8939
|1.8961
|0.0000
|27.00
|46495.11
|4574
|2006.08.18 15:02
|sell
|2277
|3.00
|1.8819
|1.8832
|0.0000
|4575
|2006.08.18 15:13
|close
|2277
|3.00
|1.8811
|1.8832
|0.0000
|24.00
|46519.11
|4576
|2006.08.18 15:13
|sell
|2278
|3.00
|1.8806
|1.8819
|0.0000
|4577
|2006.08.18 15:19
|close
|2278
|3.00
|1.8798
|1.8819
|0.0000
|24.00
|46543.11
|4578
|2006.08.18 15:31
|sell
|2279
|3.00
|1.8806
|1.8819
|0.0000
|4579
|2006.08.18 15:39
|s/l
|2279
|3.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-39.00
|46504.11
|4580
|2006.08.18 15:48
|sell
|2280
|3.00
|1.8819
|1.8832
|0.0000
|4581
|2006.08.18 15:59
|close
|2280
|3.00
|1.8806
|1.8832
|0.0000
|39.00
|46543.11
|4582
|2006.08.22 00:02
|sell
|2281
|3.00
|1.8921
|1.8934
|0.0000
|4583
|2006.08.22 00:10
|close
|2281
|3.00
|1.8909
|1.8934
|0.0000
|36.00
|46579.11
|4584
|2006.08.22 00:16
|sell
|2282
|3.00
|1.8920
|1.8933
|0.0000
|4585
|2006.08.22 00:23
|close
|2282
|3.00
|1.8908
|1.8933
|0.0000
|36.00
|46615.11
|4586
|2006.08.22 07:00
|buy
|2283
|3.00
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|4587
|2006.08.22 07:39
|close
|2283
|3.00
|1.8930
|1.8909
|0.0000
|24.00
|46639.11
|4588
|2006.08.22 07:39
|buy
|2284
|3.00
|1.8928
|1.8915
|0.0000
|4589
|2006.08.22 08:59
|s/l
|2284
|3.00
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-39.00
|46600.11
|4590
|2006.08.22 12:59
|sell
|2285
|3.00
|1.8905
|1.8918
|0.0000
|4591
|2006.08.22 13:56
|close
|2285
|3.00
|1.8894
|1.8918
|0.0000
|33.00
|46633.11
|4592
|2006.08.22 18:08
|sell
|2286
|3.00
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|4593
|2006.08.22 19:00
|s/l
|2286
|3.00
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-39.00
|46594.11
|4594
|2006.08.22 19:00
|sell
|2287
|3.00
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|4595
|2006.08.22 19:29
|close
|2287
|3.00
|1.8876
|1.8897
|0.0000
|24.00
|46618.11
|4596
|2006.08.22 19:59
|sell
|2288
|3.00
|1.8883
|1.8896
|0.0000
|4597
|2006.08.22 21:01
|close
|2288
|3.00
|1.8871
|1.8896
|0.0000
|36.00
|46654.11
|4598
|2006.08.23 00:01
|sell
|2289
|3.00
|1.8882
|1.8895
|0.0000
|4599
|2006.08.23 01:55
|close
|2289
|3.00
|1.8871
|1.8895
|0.0000
|33.00
|46687.11
|4600
|2006.08.23 14:00
|buy
|2290
|3.00
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|4601
|2006.08.23 14:42
|close
|2290
|3.00
|1.8935
|1.8909
|0.0000
|39.00
|46726.11
|4602
|2006.08.23 14:42
|buy
|2291
|3.00
|1.8938
|1.8925
|0.0000
|4603
|2006.08.23 14:55
|close
|2291
|3.00
|1.8950
|1.8925
|0.0000
|36.00
|46762.11
|4604
|2006.08.23 14:59
|buy
|2292
|3.00
|1.8938
|1.8925
|0.0000
|4605
|2006.08.23 16:59
|s/l
|2292
|3.00
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-39.00
|46723.11
|4606
|2006.08.24 02:46
|sell
|2293
|3.00
|1.8913
|1.8926
|0.0000
|4607
|2006.08.24 06:00
|close
|2293
|3.00
|1.8905
|1.8926
|0.0000
|24.00
|46747.11
|4608
|2006.08.24 08:05
|sell
|2294
|3.00
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|4609
|2006.08.24 08:14
|s/l
|2294
|3.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-39.00
|46708.11
|4610
|2006.08.24 08:14
|sell
|2295
|3.00
|1.8917
|1.8930
|0.0000
|4611
|2006.08.24 08:26
|close
|2295
|3.00
|1.8908
|1.8930
|0.0000
|27.00
|46735.11
|4612
|2006.08.24 08:26
|sell
|2296
|3.00
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|4613
|2006.08.24 08:34
|close
|2296
|3.00
|1.8897
|1.8919
|0.0000
|27.00
|46762.11
|4614
|2006.08.24 08:46
|sell
|2297
|3.00
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|4615
|2006.08.24 08:59
|s/l
|2297
|3.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-39.00
|46723.11
|4616
|2006.08.24 08:59
|sell
|2298
|3.00
|1.8934
|1.8947
|0.0000
|4617
|2006.08.24 10:00
|close
|2298
|3.00
|1.8920
|1.8947
|0.0000
|42.00
|46765.11
|4618
|2006.08.24 21:00
|sell
|2299
|3.00
|1.8881
|1.8894
|0.0000
|4619
|2006.08.24 21:29
|close
|2299
|3.00
|1.8874
|1.8894
|0.0000
|21.00
|46786.11
|4620
|2006.08.25 02:59
|sell
|2300
|3.00
|1.8888
|1.8901
|0.0000
|4621
|2006.08.25 04:00
|close
|2300
|3.00
|1.8879
|1.8901
|0.0000
|27.00
|46813.11
|4622
|2006.08.25 08:00
|sell
|2301
|3.00
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|4623
|2006.08.25 08:28
|close
|2301
|3.00
|1.8852
|1.8879
|0.0000
|42.00
|46855.11
|4624
|2006.08.25 08:28
|sell
|2302
|3.00
|1.8847
|1.8860
|0.0000
|4625
|2006.08.25 08:59
|s/l
|2302
|3.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-39.00
|46816.11
|4626
|2006.08.25 08:59
|sell
|2303
|3.00
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|4627
|2006.08.25 09:59
|s/l
|2303
|3.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-39.00
|46777.11
|4628
|2006.08.28 11:27
|buy
|2304
|3.00
|1.8943
|1.8930
|0.0000
|4629
|2006.08.28 11:38
|close
|2304
|3.00
|1.8954
|1.8930
|0.0000
|33.00
|46810.11
|4630
|2006.08.29 06:28
|buy
|2305
|3.00
|1.8983
|1.8970
|0.0000
|4631
|2006.08.29 06:39
|s/l
|2305
|3.00
|1.8970
|1.8970
|0.0000
|-39.00
|46771.11
|4632
|2006.08.29 06:39
|buy
|2306
|3.00
|1.8971
|1.8958
|0.0000
|4633
|2006.08.29 06:49
|close
|2306
|3.00
|1.8979
|1.8958
|0.0000
|24.00
|46795.11
|4634
|2006.08.29 06:51
|buy
|2307
|3.00
|1.8983
|1.8970
|0.0000
|4635
|2006.08.29 07:01
|close
|2307
|3.00
|1.8991
|1.8970
|0.0000
|24.00
|46819.11
|4636
|2006.08.29 17:14
|sell
|2308
|3.00
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|4637
|2006.08.29 17:32
|s/l
|2308
|3.00
|1.8931
|1.8931
|0.0000
|-39.00
|46780.11
|4638
|2006.08.29 17:32
|sell
|2309
|3.00
|1.8930
|1.8943
|0.0000
|4639
|2006.08.29 17:55
|close
|2309
|3.00
|1.8920
|1.8943
|0.0000
|30.00
|46810.11
|4640
|2006.08.29 17:56
|sell
|2310
|3.00
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|4641
|2006.08.29 18:00
|close
|2310
|3.00
|1.8906
|1.8931
|0.0000
|36.00
|46846.11
|4642
|2006.08.29 18:17
|sell
|2311
|3.00
|1.8969
|1.8982
|0.0000
|4643
|2006.08.29 18:31
|s/l
|2311
|3.00
|1.8982
|1.8982
|0.0000
|-39.00
|46807.11
|4644
|2006.08.29 18:31
|sell
|2312
|3.00
|1.8981
|1.8994
|0.0000
|4645
|2006.08.29 18:37
|s/l
|2312
|3.00
|1.8994
|1.8994
|0.0000
|-39.00
|46768.11
|4646
|2006.08.29 18:37
|sell
|2313
|3.00
|1.8992
|1.9005
|0.0000
|4647
|2006.08.29 19:47
|close
|2313
|3.00
|1.8982
|1.9005
|0.0000
|30.00
|46798.11
|4648
|2006.08.31 03:45
|buy
|2314
|3.00
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|4649
|2006.08.31 06:02
|close
|2314
|3.00
|1.9052
|1.9031
|0.0000
|24.00
|46822.11
|4650
|2006.08.31 07:03
|buy
|2315
|3.00
|1.9062
|1.9049
|0.0000
|4651
|2006.08.31 07:21
|close
|2315
|3.00
|1.9073
|1.9049
|0.0000
|33.00
|46855.11
|4652
|2006.08.31 11:30
|buy
|2316
|3.00
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|4653
|2006.08.31 11:48
|close
|2316
|3.00
|1.9074
|1.9052
|0.0000
|27.00
|46882.11
|4654
|2006.08.31 12:06
|buy
|2317
|3.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|4655
|2006.08.31 12:30
|close
|2317
|3.00
|1.9078
|1.9055
|0.0000
|30.00
|46912.11
|4656
|2006.08.31 12:31
|buy
|2318
|3.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|4657
|2006.08.31 12:32
|close
|2318
|3.00
|1.9078
|1.9055
|0.0000
|30.00
|46942.11
|4658
|2006.08.31 13:30
|buy
|2319
|3.00
|1.9055
|1.9042
|0.0000
|4659
|2006.08.31 13:43
|s/l
|2319
|3.00
|1.9042
|1.9042
|0.0000
|-39.00
|46903.11
|4660
|2006.08.31 13:43
|buy
|2320
|3.00
|1.9042
|1.9029
|0.0000
|4661
|2006.08.31 13:50
|close
|2320
|3.00
|1.9055
|1.9029
|0.0000
|39.00
|46942.11
|4662
|2006.08.31 13:50
|buy
|2321
|3.00
|1.9054
|1.9041
|0.0000
|4663
|2006.08.31 13:59
|s/l
|2321
|3.00
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|-39.00
|46903.11
|4664
|2006.08.31 13:59
|buy
|2322
|3.00
|1.9042
|1.9029
|0.0000
|4665
|2006.08.31 14:02
|s/l
|2322
|3.00
|1.9029
|1.9029
|0.0000
|-39.00
|46864.11
|4666
|2006.08.31 17:32
|sell
|2323
|3.00
|1.9028
|1.9041
|0.0000
|4667
|2006.08.31 18:23
|s/l
|2323
|3.00
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|-39.00
|46825.11
|4668
|2006.08.31 21:30
|buy
|2324
|3.00
|1.9039
|1.9026
|0.0000
|4669
|2006.08.31 21:48
|s/l
|2324
|3.00
|1.9026
|1.9026
|0.0000
|-39.00
|46786.11
|4670
|2006.08.31 21:48
|buy
|2325
|3.00
|1.9025
|1.9012
|0.0000
|4671
|2006.08.31 21:48
|close
|2325
|3.00
|1.9032
|1.9012
|0.0000
|21.00
|46807.11
|4672
|2006.08.31 21:53
|buy
|2326
|3.00
|1.9039
|1.9026
|0.0000
|4673
|2006.08.31 22:17
|s/l
|2326
|3.00
|1.9026
|1.9026
|0.0000
|-39.00
|46768.11
|4674
|2006.09.01 08:21
|sell
|2327
|3.00
|1.9042
|1.9055
|0.0000
|4675
|2006.09.01 08:30
|close
|2327
|3.00
|1.9034
|1.9055
|0.0000
|24.00
|46792.11
|4676
|2006.09.01 10:37
|sell
|2328
|3.00
|1.9035
|1.9048
|0.0000
|4677
|2006.09.01 11:33
|s/l
|2328
|3.00
|1.9048
|1.9048
|0.0000
|-39.00
|46753.11
|4678
|2006.09.01 13:04
|sell
|2329
|3.00
|1.8985
|1.8998
|0.0000
|4679
|2006.09.01 13:06
|close
|2329
|3.00
|1.8975
|1.8998
|0.0000
|30.00
|46783.11
|4680
|2006.09.01 13:44
|sell
|2330
|3.00
|1.8985
|1.8998
|0.0000
|4681
|2006.09.01 13:47
|close
|2330
|3.00
|1.8976
|1.8998
|0.0000
|27.00
|46810.11
|4682
|2006.09.01 13:47
|sell
|2331
|3.00
|1.8986
|1.8999
|0.0000
|4683
|2006.09.01 13:48
|close
|2331
|3.00
|1.8979
|1.8999
|0.0000
|21.00
|46831.11
|4684
|2006.09.01 13:48
|sell
|2332
|3.00
|1.8985
|1.8998
|0.0000
|4685
|2006.09.01 13:50
|close
|2332
|3.00
|1.8978
|1.8998
|0.0000
|21.00
|46852.11
|4686
|2006.09.01 14:02
|sell
|2333
|3.00
|1.8983
|1.8996
|0.0000
|4687
|2006.09.01 14:02
|s/l
|2333
|3.00
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-39.00
|46813.11
|4688
|2006.09.01 14:02
|sell
|2334
|3.00
|1.8996
|1.9009
|0.0000
|4689
|2006.09.01 14:02
|close
|2334
|3.00
|1.8987
|1.9009
|0.0000
|27.00
|46840.11
|4690
|2006.09.01 14:02
|sell
|2335
|3.00
|1.8996
|1.9009
|0.0000
|4691
|2006.09.01 14:02
|s/l
|2335
|3.00
|1.9009
|1.9009
|0.0000
|-39.00
|46801.11
|4692
|2006.09.01 14:02
|sell
|2336
|3.00
|1.9007
|1.9020
|0.0000
|4693
|2006.09.01 14:02
|close
|2336
|3.00
|1.8998
|1.9020
|0.0000
|27.00
|46828.11
|4694
|2006.09.01 14:02
|sell
|2337
|3.00
|1.9000
|1.9013
|0.0000
|4695
|2006.09.01 14:02
|s/l
|2337
|3.00
|1.9013
|1.9013
|0.0000
|-39.00
|46789.11
|4696
|2006.09.01 14:02
|sell
|2338
|3.00
|1.9015
|1.9028
|0.0000
|4697
|2006.09.01 14:02
|close
|2338
|3.00
|1.9004
|1.9028
|0.0000
|33.00
|46822.11
|4698
|2006.09.01 14:02
|sell
|2339
|3.00
|1.9003
|1.9016
|0.0000
|4699
|2006.09.01 14:02
|close
|2339
|3.00
|1.8993
|1.9016
|0.0000
|30.00
|46852.11
|4700
|2006.09.01 14:02
|sell
|2340
|3.00
|1.8997
|1.9010
|0.0000
|4701
|2006.09.01 14:02
|s/l
|2340
|3.00
|1.9010
|1.9010
|0.0000
|-39.00
|46813.11
|4702
|2006.09.01 14:02
|sell
|2341
|3.00
|1.9010
|1.9023
|0.0000
|4703
|2006.09.01 14:02
|close
|2341
|3.00
|1.8993
|1.9023
|0.0000
|51.00
|46864.11
|4704
|2006.09.01 14:02
|sell
|2342
|3.00
|1.8997
|1.9010
|0.0000
|4705
|2006.09.01 14:02
|close
|2342
|3.00
|1.8985
|1.9010
|0.0000
|36.00
|46900.11
|4706
|2006.09.01 14:02
|sell
|2343
|3.00
|1.8984
|1.8997
|0.0000
|4707
|2006.09.01 14:02
|s/l
|2343
|3.00
|1.8997
|1.8997
|0.0000
|-39.00
|46861.11
|4708
|2006.09.01 14:02
|sell
|2344
|3.00
|1.8996
|1.9009
|0.0000
|4709
|2006.09.01 14:02
|s/l
|2344
|3.00
|1.9009
|1.9009
|0.0000
|-39.00
|46822.11
|4710
|2006.09.01 14:02
|sell
|2345
|3.00
|1.9008
|1.9021
|0.0000
|4711
|2006.09.01 14:02
|close
|2345
|3.00
|1.8994
|1.9021
|0.0000
|42.00
|46864.11
|4712
|2006.09.01 14:02
|sell
|2346
|3.00
|1.8997
|1.9010
|0.0000
|4713
|2006.09.01 14:14
|close
|2346
|3.00
|1.8989
|1.9010
|0.0000
|24.00
|46888.11
|4714
|2006.09.01 14:14
|sell
|2347
|3.00
|1.8983
|1.8996
|0.0000
|4715
|2006.09.01 14:15
|s/l
|2347
|3.00
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-39.00
|46849.11
|4716
|2006.09.01 14:15
|sell
|2348
|3.00
|1.8995
|1.9008
|0.0000
|4717
|2006.09.01 14:19
|close
|2348
|3.00
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|24.00
|46873.11
|4718
|2006.09.01 14:21
|sell
|2349
|3.00
|1.8984
|1.8997
|0.0000
|4719
|2006.09.01 14:26
|s/l
|2349
|3.00
|1.8997
|1.8997
|0.0000
|-39.00
|46834.11
|4720
|2006.09.01 14:26
|sell
|2350
|3.00
|1.8996
|1.9009
|0.0000
|4721
|2006.09.01 14:38
|s/l
|2350
|3.00
|1.9009
|1.9009
|0.0000
|-39.00
|46795.11
|4722
|2006.09.01 14:38
|sell
|2351
|3.00
|1.9007
|1.9020
|0.0000
|4723
|2006.09.01 14:44
|s/l
|2351
|3.00
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|-39.00
|46756.11
|4724
|2006.09.01 14:44
|sell
|2352
|3.00
|1.9019
|1.9032
|0.0000
|4725
|2006.09.01 14:58
|s/l
|2352
|3.00
|1.9032
|1.9032
|0.0000
|-39.00
|46717.11
|4726
|2006.09.01 14:58
|sell
|2353
|3.00
|1.9030
|1.9043
|0.0000
|4727
|2006.09.01 15:25
|close
|2353
|3.00
|1.9017
|1.9043
|0.0000
|39.00
|46756.11
|4728
|2006.09.05 05:20
|sell
|2354
|3.00
|1.9040
|1.9053
|0.0000
|4729
|2006.09.05 05:53
|close
|2354
|3.00
|1.9033
|1.9053
|0.0000
|21.00
|46777.11
|4730
|2006.09.05 09:17
|sell
|2355
|3.00
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|4731
|2006.09.05 09:33
|close
|2355
|3.00
|1.8986
|1.9004
|0.0000
|15.00
|46792.11
|4732
|2006.09.05 09:37
|sell
|2356
|3.00
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|4733
|2006.09.05 09:38
|s/l
|2356
|3.00
|1.9004
|1.9004
|0.0000
|-39.00
|46753.11
|4734
|2006.09.05 09:38
|sell
|2357
|3.00
|1.9004
|1.9017
|0.0000
|4735
|2006.09.05 09:43
|close
|2357
|3.00
|1.8998
|1.9017
|0.0000
|18.00
|46771.11
|4736
|2006.09.05 09:49
|sell
|2358
|3.00
|1.8998
|1.9011
|0.0000
|4737
|2006.09.05 11:09
|close
|2358
|3.00
|1.8994
|1.9011
|0.0000
|12.00
|46783.11
|4738
|2006.09.05 15:09
|sell
|2359
|3.00
|1.8931
|1.8944
|0.0000
|4739
|2006.09.05 15:40
|close
|2359
|3.00
|1.8924
|1.8944
|0.0000
|21.00
|46804.11
|4740
|2006.09.06 14:02
|sell
|2360
|3.00
|1.8811
|1.8824
|0.0000
|4741
|2006.09.06 14:19
|s/l
|2360
|3.00
|1.8824
|1.8824
|0.0000
|-39.00
|46765.11
|4742
|2006.09.06 14:19
|sell
|2361
|3.00
|1.8822
|1.8835
|0.0000
|4743
|2006.09.06 14:25
|close
|2361
|3.00
|1.8814
|1.8835
|0.0000
|24.00
|46789.11
|4744
|2006.09.06 14:31
|sell
|2362
|3.00
|1.8811
|1.8824
|0.0000
|4745
|2006.09.06 14:43
|close
|2362
|3.00
|1.8800
|1.8824
|0.0000
|33.00
|46822.11
|4746
|2006.09.06 15:03
|sell
|2363
|3.00
|1.8812
|1.8825
|0.0000
|4747
|2006.09.06 16:20
|close
|2363
|3.00
|1.8804
|1.8825
|0.0000
|24.00
|46846.11
|4748
|2006.09.06 20:36
|sell
|2364
|3.00
|1.8851
|1.8864
|0.0000
|4749
|2006.09.06 20:45
|close
|2364
|3.00
|1.8843
|1.8864
|0.0000
|24.00
|46870.11
|4750
|2006.09.07 07:22
|sell
|2365
|3.00
|1.8856
|1.8869
|0.0000
|4751
|2006.09.07 07:32
|close
|2365
|3.00
|1.8848
|1.8869
|0.0000
|24.00
|46894.11
|4752
|2006.09.07 08:42
|sell
|2366
|3.00
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|4753
|2006.09.07 08:44
|close
|2366
|3.00
|1.8825
|1.8851
|0.0000
|39.00
|46933.11
|4754
|2006.09.07 13:56
|sell
|2367
|3.00
|1.8740
|1.8753
|0.0000
|4755
|2006.09.07 15:07
|s/l
|2367
|3.00
|1.8753
|1.8753
|0.0000
|-39.00
|46894.11
|4756
|2006.09.08 02:13
|sell
|2368
|3.00
|1.8743
|1.8756
|0.0000
|4757
|2006.09.08 03:27
|close
|2368
|3.00
|1.8733
|1.8756
|0.0000
|30.00
|46924.11
|4758
|2006.09.08 12:05
|sell
|2369
|3.00
|1.8714
|1.8727
|0.0000
|4759
|2006.09.08 12:26
|close
|2369
|3.00
|1.8705
|1.8727
|0.0000
|27.00
|46951.11
|4760
|2006.09.08 18:50
|sell
|2370
|3.00
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|4761
|2006.09.08 19:24
|close
|2370
|3.00
|1.8651
|1.8670
|0.0000
|18.00
|46969.11
|4762
|2006.09.10 22:53
|sell
|2371
|3.00
|1.8653
|1.8666
|0.0000
|4763
|2006.09.10 23:52
|s/l
|2371
|3.00
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-39.00
|46930.11
|4764
|2006.09.11 06:16
|buy
|2372
|3.00
|1.8652
|1.8639
|0.0000
|4765
|2006.09.11 06:26
|close
|2372
|3.00
|1.8663
|1.8639
|0.0000
|33.00
|46963.11
|4766
|2006.09.11 06:54
|buy
|2373
|3.00
|1.8652
|1.8639
|0.0000
|4767
|2006.09.11 07:16
|close
|2373
|3.00
|1.8663
|1.8639
|0.0000
|33.00
|46996.11
|4768
|2006.09.11 09:40
|sell
|2374
|3.00
|1.8666
|1.8679
|0.0000
|4769
|2006.09.11 09:44
|close
|2374
|3.00
|1.8658
|1.8679
|0.0000
|24.00
|47020.11
|4770
|2006.09.11 09:45
|sell
|2375
|3.00
|1.8666
|1.8679
|0.0000
|4771
|2006.09.11 09:50
|s/l
|2375
|3.00
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-39.00
|46981.11
|4772
|2006.09.11 10:56
|buy
|2376
|3.00
|1.8659
|1.8646
|0.0000
|4773
|2006.09.11 11:04
|s/l
|2376
|3.00
|1.8646
|1.8646
|0.0000
|-39.00
|46942.11
|4774
|2006.09.11 12:21
|sell
|2377
|3.00
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|4775
|2006.09.11 13:51
|close
|2377
|3.00
|1.8648
|1.8670
|0.0000
|27.00
|46969.11
|4776
|2006.09.11 15:20
|sell
|2378
|3.00
|1.8631
|1.8644
|0.0000
|4777
|2006.09.11 15:31
|close
|2378
|3.00
|1.8624
|1.8644
|0.0000
|21.00
|46990.11
|4778
|2006.09.11 18:37
|sell
|2379
|3.00
|1.8647
|1.8660
|0.0000
|4779
|2006.09.11 23:14
|s/l
|2379
|3.00
|1.8660
|1.8660
|0.0000
|-39.00
|46951.11
|4780
|2006.09.12 11:25
|buy
|2380
|3.00
|1.8735
|1.8722
|0.0000
|4781
|2006.09.12 12:28
|s/l
|2380
|3.00
|1.8722
|1.8722
|0.0000
|-39.00
|46912.11
|4782
|2006.09.12 12:34
|buy
|2381
|3.00
|1.8714
|1.8701
|0.0000
|4783
|2006.09.12 12:34
|close
|2381
|3.00
|1.8722
|1.8701
|0.0000
|24.00
|46936.11
|4784
|2006.09.12 12:34
|buy
|2382
|3.00
|1.8712
|1.8699
|0.0000
|4785
|2006.09.12 12:35
|close
|2382
|3.00
|1.8720
|1.8699
|0.0000
|24.00
|46960.11
|4786
|2006.09.12 12:35
|buy
|2383
|3.00
|1.8714
|1.8701
|0.0000
|4787
|2006.09.12 12:36
|close
|2383
|3.00
|1.8723
|1.8701
|0.0000
|27.00
|46987.11
|4788
|2006.09.12 13:11
|buy
|2384
|3.00
|1.8752
|1.8739
|0.0000
|4789
|2006.09.12 13:15
|close
|2384
|3.00
|1.8760
|1.8739
|0.0000
|24.00
|47011.11
|4790
|2006.09.12 13:32
|buy
|2385
|3.00
|1.8752
|1.8739
|0.0000
|4791
|2006.09.12 13:51
|s/l
|2385
|3.00
|1.8739
|1.8739
|0.0000
|-39.00
|46972.11
|4792
|2006.09.12 13:52
|buy
|2386
|3.00
|1.8738
|1.8725
|0.0000
|4793
|2006.09.12 14:00
|close
|2386
|3.00
|1.8749
|1.8725
|0.0000
|33.00
|47005.11
|4794
|2006.09.12 15:12
|buy
|2387
|3.00
|1.8748
|1.8735
|0.0000
|4795
|2006.09.12 15:24
|close
|2387
|3.00
|1.8757
|1.8735
|0.0000
|27.00
|47032.11
|4796
|2006.09.12 15:27
|buy
|2388
|3.00
|1.8748
|1.8735
|0.0000
|4797
|2006.09.12 16:25
|s/l
|2388
|3.00
|1.8735
|1.8735
|0.0000
|-39.00
|46993.11
|4798
|2006.09.12 18:08
|buy
|2389
|3.00
|1.8729
|1.8716
|0.0000
|4799
|2006.09.12 18:38
|close
|2389
|3.00
|1.8740
|1.8716
|0.0000
|33.00
|47026.11
|4800
|2006.09.12 23:19
|buy
|2390
|3.00
|1.8742
|1.8729
|0.0000
|4801
|2006.09.13 00:13
|s/l
|2390
|3.00
|1.8729
|1.8729
|0.0000
|-40.05
|46986.06
|4802
|2006.09.13 07:32
|buy
|2391
|3.00
|1.8743
|1.8730
|0.0000
|4803
|2006.09.13 08:28
|close
|2391
|3.00
|1.8753
|1.8730
|0.0000
|30.00
|47016.06
|4804
|2006.09.13 09:06
|buy
|2392
|3.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|4805
|2006.09.13 09:12
|s/l
|2392
|3.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-39.00
|46977.06
|4806
|2006.09.13 09:12
|buy
|2393
|3.00
|1.8725
|1.8712
|0.0000
|4807
|2006.09.13 09:25
|close
|2393
|3.00
|1.8734
|1.8712
|0.0000
|27.00
|47004.06
|4808
|2006.09.13 09:29
|buy
|2394
|3.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|4809
|2006.09.13 10:03
|close
|2394
|3.00
|1.8747
|1.8724
|0.0000
|30.00
|47034.06
|4810
|2006.09.14 12:30
|buy
|2395
|3.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|4811
|2006.09.14 12:30
|close
|2395
|3.00
|1.8868
|1.8846
|0.0000
|27.00
|47061.06
|4812
|2006.09.14 12:37
|buy
|2396
|3.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|4813
|2006.09.14 12:40
|s/l
|2396
|3.00
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-39.00
|47022.06
|4814
|2006.09.14 12:40
|buy
|2397
|3.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|4815
|2006.09.14 12:41
|s/l
|2397
|3.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-39.00
|46983.06
|4816
|2006.09.14 12:41
|buy
|2398
|3.00
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|4817
|2006.09.14 12:51
|close
|2398
|3.00
|1.8846
|1.8823
|0.0000
|30.00
|47013.06
|4818
|2006.09.14 12:51
|buy
|2399
|3.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|4819
|2006.09.14 12:52
|close
|2399
|3.00
|1.8856
|1.8834
|0.0000
|27.00
|47040.06
|4820
|2006.09.14 12:52
|buy
|2400
|3.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|4821
|2006.09.14 12:56
|close
|2400
|3.00
|1.8867
|1.8846
|0.0000
|24.00
|47064.06
|4822
|2006.09.14 15:07
|buy
|2401
|3.00
|1.8903
|1.8890
|0.0000
|4823
|2006.09.14 15:40
|s/l
|2401
|3.00
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-39.00
|47025.06
|4824
|2006.09.14 15:40
|buy
|2402
|3.00
|1.8886
|1.8873
|0.0000
|4825
|2006.09.14 15:40
|close
|2402
|3.00
|1.8898
|1.8873
|0.0000
|36.00
|47061.06
|4826
|2006.09.14 15:40
|buy
|2403
|3.00
|1.8892
|1.8879
|0.0000
|4827
|2006.09.14 17:11
|s/l
|2403
|3.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-39.00
|47022.06
|4828
|2006.09.15 12:35
|sell
|2404
|3.00
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|4829
|2006.09.15 12:36
|s/l
|2404
|3.00
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|-39.00
|46983.06
|4830
|2006.09.15 12:36
|sell
|2405
|3.00
|1.8850
|1.8863
|0.0000
|4831
|2006.09.15 12:39
|close
|2405
|3.00
|1.8837
|1.8863
|0.0000
|39.00
|47022.06
|4832
|2006.09.15 12:39
|sell
|2406
|3.00
|1.8837
|1.8850
|0.0000
|4833
|2006.09.15 12:44
|close
|2406
|3.00
|1.8821
|1.8850
|0.0000
|48.00
|47070.06
|4834
|2006.09.18 08:48
|buy
|2407
|3.00
|1.8815
|1.8802
|0.0000
|4835
|2006.09.18 09:02
|s/l
|2407
|3.00
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-39.00
|47031.06
|4836
|2006.09.18 09:03
|buy
|2408
|3.00
|1.8793
|1.8780
|0.0000
|4837
|2006.09.18 09:10
|s/l
|2408
|3.00
|1.8780
|1.8780
|0.0000
|-39.00
|46992.06
|4838
|2006.09.18 13:00
|sell
|2409
|3.00
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|4839
|2006.09.18 13:00
|close
|2409
|3.00
|1.8770
|1.8806
|0.0000
|69.00
|47061.06
|4840
|2006.09.18 13:01
|sell
|2410
|3.00
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|4841
|2006.09.18 13:01
|close
|2410
|3.00
|1.8780
|1.8806
|0.0000
|39.00
|47100.06
|4842
|2006.09.18 13:02
|sell
|2411
|3.00
|1.8790
|1.8803
|0.0000
|4843
|2006.09.18 13:12
|close
|2411
|3.00
|1.8778
|1.8803
|0.0000
|36.00
|47136.06
|4844
|2006.09.18 17:40
|buy
|2412
|3.00
|1.8774
|1.8761
|0.0000
|4845
|2006.09.18 17:58
|close
|2412
|3.00
|1.8783
|1.8761
|0.0000
|27.00
|47163.06
|4846
|2006.09.19 07:15
|buy
|2413
|3.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|4847
|2006.09.19 07:21
|s/l
|2413
|3.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-39.00
|47124.06
|4848
|2006.09.19 07:21
|buy
|2414
|3.00
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|4849
|2006.09.19 07:42
|close
|2414
|3.00
|1.8818
|1.8795
|0.0000
|30.00
|47154.06
|4850
|2006.09.19 07:42
|buy
|2415
|3.00
|1.8820
|1.8807
|0.0000
|4851
|2006.09.19 07:46
|s/l
|2415
|3.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-39.00
|47115.06
|4852
|2006.09.19 07:46
|buy
|2416
|3.00
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|4853
|2006.09.19 07:53
|s/l
|2416
|3.00
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|-39.00
|47076.06
|4854
|2006.09.19 10:05
|sell
|2417
|3.00
|1.8805
|1.8818
|0.0000
|4855
|2006.09.19 11:12
|s/l
|2417
|3.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-39.00
|47037.06
|4856
|2006.09.20 07:50
|buy
|2418
|3.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|4857
|2006.09.20 08:05
|close
|2418
|3.00
|1.8818
|1.8794
|0.0000
|33.00
|47070.06
|4858
|2006.09.20 16:28
|buy
|2419
|3.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|4859
|2006.09.20 18:00
|close
|2419
|3.00
|1.8895
|1.8870
|0.0000
|36.00
|47106.06
|4860
|2006.09.20 18:14
|buy
|2420
|3.00
|1.8879
|1.8866
|0.0000
|4861
|2006.09.20 18:14
|s/l
|2420
|3.00
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-39.00
|47067.06
|4862
|2006.09.20 18:19
|buy
|2421
|3.00
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|4863
|2006.09.20 18:19
|close
|2421
|3.00
|1.8887
|1.8865
|0.0000
|27.00
|47094.06
|4864
|2006.09.20 18:37
|buy
|2422
|3.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|4865
|2006.09.20 18:41
|close
|2422
|3.00
|1.8891
|1.8868
|0.0000
|30.00
|47124.06
|4866
|2006.09.21 02:42
|buy
|2423
|3.00
|1.8911
|1.8898
|0.0000
|4867
|2006.09.21 05:42
|close
|2423
|3.00
|1.8921
|1.8898
|0.0000
|30.00
|47154.06
|4868
|2006.09.21 14:18
|buy
|2424
|3.00
|1.8959
|1.8946
|0.0000
|4869
|2006.09.21 14:41
|close
|2424
|3.00
|1.8968
|1.8946
|0.0000
|27.00
|47181.06