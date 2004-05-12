Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.11.10 08:00 - 2006.09.26 00:00 (2001.01.03 - 2006.09.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test17668Ticks modelled2004890Modelling quality89.49%
Initial deposit5000.00
Total net profit85948.01Gross profit171841.47Gross loss-85893.46
Profit factor2.00Expected payoff53.19
Absolute drawdown3084.20Maximal drawdown4270.98 (69.03%)Relative drawdown69.03% (4270.98)
Total trades1616Short positions (won %)565 (70.27%)Long positions (won %)1051 (61.18%)
Profit trades (% of total)1040 (64.36%)Loss trades (% of total)576 (35.64%)
Largestprofit trade880.00loss trade-160.50
Averageprofit trade165.23loss trade-149.12
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (3519.99)consecutive losses (loss in money)14 (-2100.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3519.99 (18)consecutive loss (count of losses)-2100.00 (14)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.11.11 10:24buy110.001.66781.66630.0000
22003.11.11 10:30s/l110.001.66631.66630.0000-150.004850.00
32003.11.12 14:14buy210.001.67401.67250.0000
42003.11.12 14:44close210.001.67511.67250.0000110.004960.00
52003.11.12 14:57buy310.001.67401.67250.0000
62003.11.12 15:09s/l310.001.67251.67250.0000-150.004810.00
72003.11.12 17:30buy410.001.67561.67410.0000
82003.11.12 17:41close410.001.67661.67410.0000100.004910.00
92003.11.12 18:35buy510.001.67441.67290.0000
102003.11.12 18:46close510.001.67571.67290.0000130.005040.00
112003.11.13 16:09buy610.001.68671.68520.0000
122003.11.13 16:18s/l610.001.68521.68520.0000-150.004890.00
132003.11.13 16:22buy710.001.68671.68520.0000
142003.11.13 16:26s/l710.001.68521.68520.0000-150.004740.00
152003.11.13 16:59buy810.001.68681.68530.0000
162003.11.13 17:30close810.001.68821.68530.0000140.004880.00
172003.11.14 13:25buy910.001.68951.68800.0000
182003.11.14 13:49s/l910.001.68801.68800.0000-150.004730.00
192003.11.14 13:49buy1010.001.68821.68670.0000
202003.11.14 14:49s/l1010.001.68671.68670.0000-150.004580.00
212003.11.17 11:11buy1110.001.69031.68880.0000
222003.11.17 11:34close1110.001.69161.68880.0000130.004710.00
232003.11.17 12:51buy1210.001.69071.68920.0000
242003.11.17 13:09s/l1210.001.68921.68920.0000-150.004560.00
252003.11.17 17:12buy1310.001.68931.68780.0000
262003.11.17 17:27s/l1310.001.68781.68780.0000-150.004410.00
272003.11.17 17:30buy1410.001.68931.68780.0000
282003.11.17 18:32s/l1410.001.68781.68780.0000-150.004260.00
292003.11.18 00:32buy1510.001.69061.68910.0000
302003.11.18 01:15close1510.001.69191.68910.0000130.004390.00
312003.11.18 10:13buy1610.001.69251.69100.0000
322003.11.18 10:28close1610.001.69391.69100.0000140.004530.00
332003.11.18 18:22buy1710.001.69881.69730.0000
342003.11.18 18:27s/l1710.001.69731.69730.0000-150.004380.00
352003.11.18 18:53buy1810.001.69891.69740.0000
362003.11.18 19:04close1810.001.69991.69740.0000100.004480.00
372003.11.18 23:02buy1910.001.70411.70260.0000
382003.11.18 23:20s/l1910.001.70261.70260.0000-150.004330.00
392003.11.18 23:44buy2010.001.70231.70080.0000
402003.11.19 00:52close2010.001.70421.70080.0000186.504516.50
412003.11.20 15:01buy2110.001.70481.70330.0000
422003.11.20 15:27close2110.001.70731.70330.0000250.004766.50
432003.11.20 15:31buy2210.001.70481.70330.0000
442003.11.20 15:32close2210.001.70631.70330.0000150.004916.50
452003.11.20 15:36buy2310.001.70481.70330.0000
462003.11.20 16:22s/l2310.001.70331.70330.0000-150.004766.50
472003.11.20 16:46buy2410.001.70291.70140.0000
482003.11.20 16:50modify2410.001.70291.70290.0000
492003.11.20 16:52s/l2410.001.7028861.70290.0000-1.434765.07
502003.11.20 16:52buy2510.001.70251.70100.0000
512003.11.20 16:59modify2510.001.70251.70290.0000
522003.11.20 17:00close2510.001.70391.70290.0000140.004905.07
532003.11.21 11:13buy2610.001.70321.70170.0000
542003.11.21 11:18modify2610.001.70321.70290.0000
552003.11.21 11:26s/l2610.001.7028861.70290.0000-31.434873.64
562003.11.21 11:26buy2710.001.70321.70170.0000
572003.11.21 11:52s/l2710.001.70171.70170.0000-150.004723.64
582003.11.26 00:46buy2810.001.69781.69630.0000
592003.11.26 04:12close2810.001.69931.69630.0000150.004873.64
602003.11.28 09:42buy2910.001.71581.71430.0000
612003.11.28 09:58modify2910.001.71581.71440.0000
622003.11.28 09:58close2910.001.71731.71440.0000150.005023.64
632003.11.28 12:28buy3010.001.71851.71700.0000
642003.11.28 12:44close3010.001.72041.71700.0000190.005213.64
652003.12.02 19:24buy3110.001.72971.72820.0000
662003.12.02 19:53s/l3110.001.72821.72820.0000-150.005063.64
672003.12.04 00:53buy3210.001.72741.72590.0000
682003.12.04 01:55s/l3210.001.72591.72590.0000-150.004913.64
692003.12.04 10:06buy3310.001.72461.72310.0000
702003.12.04 11:02s/l3310.001.72311.72310.0000-150.004763.64
712003.12.08 08:55buy3410.001.72761.72610.0000
722003.12.08 09:25close3410.001.72901.72610.0000140.004903.64
732003.12.08 15:34buy3510.001.73181.73030.0000
742003.12.08 17:59close3510.001.73361.73030.0000180.005083.64
752003.12.09 18:00buy3610.001.74341.74190.0000
762003.12.09 19:38s/l3610.001.74191.74190.0000-150.004933.64
772003.12.10 16:13buy3710.001.74581.74430.0000
782003.12.10 17:10close3710.001.74691.74430.0000110.005043.64
792003.12.11 12:16buy3810.001.74181.74030.0000
802003.12.11 12:31modify3810.001.74181.74190.0000
812003.12.11 12:44close3810.001.74311.74190.0000130.005173.64
822003.12.12 12:59buy3910.001.74781.74630.0000
832003.12.12 13:20s/l3910.001.74631.74630.0000-150.005023.64
842003.12.15 08:06buy4010.001.74431.74280.0000
852003.12.15 08:40s/l4010.001.74281.74280.0000-150.004873.64
862003.12.15 16:27buy4110.001.74641.74490.0000
872003.12.15 17:09s/l4110.001.74491.74490.0000-150.004723.64
882003.12.17 20:05buy4210.001.76691.76540.0000
892003.12.17 20:13close4210.001.76841.76540.0000150.004873.64
902003.12.17 20:50buy4310.001.76691.76540.0000
912003.12.17 20:59s/l4310.001.76541.76540.0000-150.004723.64
922003.12.18 23:44buy4410.001.77051.76900.0000
932003.12.19 01:48s/l4410.001.76901.76900.0000-153.504570.14
942003.12.22 22:18buy4510.001.76301.76150.0000
952003.12.23 03:55close4510.001.76411.76150.0000106.504676.64
962003.12.23 11:14buy4610.001.76371.76220.0000
972003.12.23 12:18close4610.001.76541.76220.0000170.004846.64
982003.12.23 13:48buy4710.001.76391.76240.0000
992003.12.23 14:56close4710.001.76531.76240.0000140.004986.64
1002003.12.24 09:47buy4810.001.76431.76280.0000
1012003.12.24 10:12close4810.001.76551.76280.0000120.005106.64
1022003.12.24 11:29buy4910.001.76501.76350.0000
1032003.12.24 12:52close4910.001.76621.76350.0000120.005226.64
1042003.12.24 13:00buy5010.001.76811.76660.0000
1052003.12.24 14:05s/l5010.001.76661.76660.0000-150.005076.64
1062003.12.24 15:06buy5110.001.77121.76970.0000
1072003.12.24 15:16close5110.001.77231.76970.0000110.005186.64
1082003.12.24 16:15buy5210.001.77321.77170.0000
1092003.12.24 16:33s/l5210.001.77171.77170.0000-150.005036.64
1102003.12.24 16:33buy5310.001.77191.77040.0000
1112003.12.24 16:47close5310.001.77321.77040.0000130.005166.64
1122003.12.25 00:01buy5410.001.77451.77300.0000
1132003.12.25 01:52close5410.001.77611.77300.0000160.005326.64
1142003.12.31 17:47buy5510.001.78781.78630.0000
1152003.12.31 17:53s/l5510.001.78631.78630.0000-150.005176.64
1162003.12.31 17:53buy5610.001.78581.78430.0000
1172003.12.31 18:59s/l5610.001.78431.78430.0000-150.005026.64
1182004.01.02 16:17buy5710.001.78651.78500.0000
1192004.01.02 16:28close5710.001.78811.78500.0000160.005186.64
1202004.01.05 19:30buy5810.001.80711.80560.0000
1212004.01.05 21:56s/l5810.001.80561.80560.0000-150.005036.64
1222004.01.13 08:38buy5910.001.84581.84430.0000
1232004.01.13 09:02s/l5910.001.84431.84430.0000-150.004886.64
1242004.01.13 17:24buy6010.001.84521.84370.0000
1252004.01.13 17:26s/l6010.001.84371.84370.0000-150.004736.64
1262004.01.14 00:36buy6110.001.84731.84580.0000
1272004.01.14 02:05s/l6110.001.84581.84580.0000-150.004586.64
1282004.01.14 20:37buy6210.001.83721.83570.0000
1292004.01.14 20:41s/l6210.001.83571.83570.0000-150.004436.64
1302004.01.20 09:21buy6310.001.79181.79030.0000
1312004.01.20 09:45close6310.001.79341.79030.0000160.004596.64
1322004.01.20 10:09buy6410.001.79671.79520.0000
1332004.01.20 10:30close6410.001.79911.79520.0000240.004836.64
1342004.01.20 11:14buy6510.001.79821.79670.0000
1352004.01.20 11:32s/l6510.001.79671.79670.0000-150.004686.64
1362004.01.20 11:32buy6610.001.79711.79560.0000
1372004.01.20 12:10close6610.001.79851.79560.0000140.004826.64
1382004.01.20 14:58buy6710.001.81011.80860.0000
1392004.01.20 15:10s/l6710.001.80861.80860.0000-150.004676.64
1402004.01.20 20:50buy6810.001.81891.81740.0000
1412004.01.20 22:59close6810.001.82071.81740.0000180.004856.64
1422004.01.21 11:20buy6910.001.83381.83230.0000
1432004.01.21 11:29s/l6910.001.83231.83230.0000-150.004706.64
1442004.01.21 11:33buy7010.001.83081.82930.0000
1452004.01.21 11:41close7010.001.83331.82930.0000250.004956.64
1462004.01.21 17:57buy7110.001.83001.82850.0000
1472004.01.21 21:09s/l7110.001.82851.82850.0000-150.004806.64
1482004.01.22 09:13buy7210.001.83501.83350.0000
1492004.01.22 09:14s/l7210.001.83351.83350.0000-150.004656.64
1502004.01.22 09:21buy7310.001.83511.83360.0000
1512004.01.22 10:37close7310.001.83711.83360.0000200.004856.64
1522004.01.22 11:12buy7410.001.84111.83960.0000
1532004.01.22 11:41modify7410.001.84111.84270.0000
1542004.01.22 11:41close7410.001.84371.84270.0000260.005116.64
1552004.01.22 12:47buy7510.001.84431.84280.0000
1562004.01.22 12:51s/l7510.001.84281.84280.0000-150.004966.64
1572004.01.22 18:15buy7610.001.84321.84170.0000
1582004.01.22 18:22modify7610.001.84321.84270.0000
1592004.01.22 18:40s/l7610.001.8426571.84270.0000-54.294912.35
1602004.01.22 18:51buy7710.001.84291.84140.0000
1612004.01.22 19:21modify7710.001.84291.84270.0000
1622004.01.22 19:53s/l7710.001.8426571.84270.0000-24.294888.06
1632004.01.23 10:07buy7810.001.84511.84360.0000
1642004.01.23 10:09s/l7810.001.84361.84360.0000-150.004738.06
1652004.01.23 10:13buy7910.001.84471.84320.0000
1662004.01.23 10:30modify7910.001.84471.84410.0000
1672004.01.23 10:30close7910.001.84831.84410.0000360.005098.06
1682004.01.23 11:27buy8010.001.85021.84870.0000
1692004.01.23 11:35s/l8010.001.84871.84870.0000-150.004948.06
1702004.01.23 11:42buy8110.001.84811.84660.0000
1712004.01.23 11:58close8110.001.84971.84660.0000160.005108.06
1722004.01.23 12:13buy8210.001.84801.84650.0000
1732004.01.23 13:04s/l8210.001.84651.84650.0000-150.004958.06
1742004.01.26 10:06buy8310.001.82581.82430.0000
1752004.01.26 10:15s/l8310.001.82431.82430.0000-150.004808.06
1762004.01.26 10:16buy8410.001.82351.82200.0000
1772004.01.26 11:12close8410.001.82701.82200.0000350.005158.06
1782004.01.26 13:56buy8510.001.82451.82300.0000
1792004.01.26 14:21close8510.001.82671.82300.0000220.005378.06
1802004.01.28 09:57buy8610.001.82801.82650.0000
1812004.01.28 10:08close8610.001.83081.82650.0000280.005658.06
1822004.01.28 20:22buy8710.001.82871.82720.0000
1832004.01.28 20:24s/l8710.001.82721.82720.0000-150.005508.06
1842004.01.29 08:47buy8810.001.81681.81530.0000
1852004.01.29 08:53close8810.001.81901.81530.0000220.005728.06
1862004.01.29 13:38buy8910.001.82041.81890.0000
1872004.01.29 14:03s/l8910.001.81891.81890.0000-150.005578.06
1882004.01.30 15:57buy9010.001.81661.81510.0000
1892004.01.30 16:00s/l9010.001.81511.81510.0000-150.005428.06
1902004.01.30 16:00buy9110.001.81481.81330.0000
1912004.01.30 16:05close9110.001.81651.81330.0000170.005598.06
1922004.01.30 16:09buy9210.001.81431.81280.0000
1932004.01.30 16:15s/l9210.001.81281.81280.0000-150.005448.06
1942004.01.30 16:15buy9310.001.81241.81090.0000
1952004.01.30 16:17s/l9310.001.81091.81090.0000-150.005298.06
1962004.01.30 16:17buy9410.001.81131.80980.0000
1972004.01.30 16:31close9410.001.81311.80980.0000180.005478.06
1982004.01.30 16:32buy9510.001.81341.81190.0000
1992004.01.30 16:38close9510.001.81551.81190.0000210.005688.06
2002004.02.04 08:58buy9610.001.83691.83540.0000
2012004.02.04 09:04s/l9610.001.83541.83540.0000-150.005538.06
2022004.02.05 10:05buy9710.001.83221.83070.0000
2032004.02.05 10:30close9710.001.83451.83070.0000230.005768.06
2042004.02.05 12:59buy9810.001.83291.83140.0000
2052004.02.05 13:01close9810.001.83411.83140.0000120.005888.06
2062004.02.06 02:18buy9910.001.83481.83330.0000
2072004.02.06 02:53s/l9910.001.83331.83330.0000-150.005738.06
2082004.02.06 10:43buy10010.001.83501.83350.0000
2092004.02.06 10:59s/l10010.001.83351.83350.0000-150.005588.06
2102004.02.06 16:14buy10110.001.84611.84460.0000
2112004.02.06 16:15modify10110.001.84611.84490.0000
2122004.02.06 16:27close10110.001.84791.84490.0000180.005768.06
2132004.02.06 17:24buy10210.001.84571.84420.0000
2142004.02.06 17:27modify10210.001.84571.84490.0000
2152004.02.06 17:35s/l10210.001.8448891.84490.0000-81.075686.99
2162004.02.06 17:35buy10310.001.84521.84370.0000
2172004.02.06 17:40modify10310.001.84521.84490.0000
2182004.02.06 17:41close10310.001.84641.84490.0000120.005806.99
2192004.02.10 22:46buy10410.001.86881.86730.0000
2202004.02.11 00:20s/l10410.001.86731.86730.0000-153.505653.49
2212004.02.11 11:08buy10510.001.86841.86690.0000
2222004.02.11 11:31close10510.001.87021.86690.0000180.005833.49
2232004.02.11 18:02buy10610.001.88411.88260.0000
2242004.02.11 18:16s/l10610.001.88261.88260.0000-150.005683.49
2252004.02.11 18:31buy10710.001.88181.88030.0000
2262004.02.11 19:04close10710.001.88361.88030.0000180.005863.49
2272004.02.12 02:46buy10810.001.88971.88820.0000
2282004.02.12 03:18close10810.001.89081.88820.0000110.005973.49
2292004.02.13 16:04buy10910.001.89531.89380.0000
2302004.02.13 16:06s/l10910.001.89381.89380.0000-150.005823.49
2312004.02.13 16:07buy11010.001.89291.89140.0000
2322004.02.13 16:21s/l11010.001.89141.89140.0000-150.005673.49
2332004.02.13 16:21buy11110.001.89181.89030.0000
2342004.02.13 16:23s/l11110.001.89031.89030.0000-150.005523.49
2352004.02.13 16:26buy11210.001.89211.89060.0000
2362004.02.13 16:34s/l11210.001.89061.89060.0000-150.005373.49
2372004.02.17 04:40buy11310.001.88971.88820.0000
2382004.02.17 05:11modify11310.001.88971.88980.0000
2392004.02.17 05:45s/l11310.001.8897681.88980.00006.795380.28
2402004.02.17 15:11buy11410.001.90441.90290.0000
2412004.02.17 15:16close11410.001.90631.90290.0000190.005570.28
2422004.02.17 15:44buy11510.001.90441.90290.0000
2432004.02.17 15:59close11510.001.90551.90290.0000110.005680.28
2442004.02.17 16:40buy11610.001.90351.90200.0000
2452004.02.17 16:57s/l11610.001.90201.90200.0000-150.005530.28
2462004.02.17 16:57buy11710.001.90191.90040.0000
2472004.02.17 16:58modify11710.001.90191.90060.0000
2482004.02.17 17:31close11710.001.90451.90060.0000260.005790.28
2492004.02.17 20:24buy11810.001.90361.90210.0000
2502004.02.18 01:12close11810.001.90581.90210.0000216.506006.78
2512004.02.19 08:33buy11910.001.88841.88690.0000
2522004.02.19 08:46s/l11910.001.88691.88690.0000-150.005856.78
2532004.02.19 14:44buy12010.001.89471.89320.0000
2542004.02.19 14:47s/l12010.001.89321.89320.0000-150.005706.78
2552004.02.19 14:51buy12110.001.89071.88920.0000
2562004.02.19 14:55s/l12110.001.88921.88920.0000-150.005556.78
2572004.02.19 14:55buy12210.001.88961.88810.0000
2582004.02.19 15:29close12210.001.89261.88810.0000300.005856.78
2592004.02.19 21:46buy12310.001.89191.89040.0000
2602004.02.19 22:43close12310.001.89431.89040.0000240.006096.78
2612004.02.23 19:48buy12410.001.86101.85950.0000
2622004.02.23 20:11close12410.001.86191.85950.000090.006186.78
2632004.02.24 00:03buy12510.001.86811.86660.0000
2642004.02.24 01:48s/l12510.001.86661.86660.0000-150.006036.78
2652004.02.27 16:18buy12610.001.85451.85300.0000
2662004.02.27 16:19s/l12610.001.85301.85300.0000-150.005886.78
2672004.02.27 16:19buy12710.001.85331.85180.0000
2682004.02.27 16:29close12710.001.85511.85180.0000180.006066.78
2692004.03.01 16:01buy12810.001.87181.87030.0000
2702004.03.01 16:04s/l12810.001.87031.87030.0000-150.005916.78
2712004.03.01 16:13buy12910.001.86941.86790.0000
2722004.03.01 16:14s/l12910.001.86791.86790.0000-150.005766.78
2732004.03.01 16:14buy13010.001.86821.86670.0000
2742004.03.01 16:15s/l13010.001.86671.86670.0000-150.005616.78
2752004.03.01 16:35buy13110.001.86881.86730.0000
2762004.03.01 16:42s/l13110.001.86731.86730.0000-150.005466.78
2772004.03.01 16:43buy13210.001.86821.86670.0000
2782004.03.01 16:49s/l13210.001.86671.86670.0000-150.005316.78
2792004.03.01 16:59buy13310.001.86911.86760.0000
2802004.03.01 17:22s/l13310.001.86761.86760.0000-150.005166.78
2812004.03.04 00:53buy13410.001.82771.82620.0000
2822004.03.04 01:14s/l13410.001.82621.82620.0000-150.005016.78
2832004.03.05 16:15buy13510.001.84531.84380.0000
2842004.03.05 16:44close13510.001.84711.84380.0000180.005196.78
2852004.03.05 16:52buy13610.001.84561.84410.0000
2862004.03.05 16:54close13610.001.84761.84410.0000200.005396.78
2872004.03.05 17:04buy13710.001.84551.84400.0000
2882004.03.05 17:29s/l13710.001.84401.84400.0000-150.005246.78
2892004.03.05 18:52buy13810.001.84131.83980.0000
2902004.03.05 18:58close13810.001.84351.83980.0000220.005466.78
2912004.03.08 14:26buy13910.001.84741.84590.0000
2922004.03.08 16:06close13910.001.84871.84590.0000130.005596.78
2932004.03.11 14:49buy14010.001.80321.80170.0000
2942004.03.11 15:01s/l14010.001.80171.80170.0000-150.005446.78
2952004.03.11 15:47buy14110.001.80021.79870.0000
2962004.03.11 16:43s/l14110.001.79871.79870.0000-150.005296.78
2972004.03.12 19:19buy14210.001.79811.79660.0000
2982004.03.12 19:23s/l14210.001.79661.79660.0000-150.005146.78
2992004.03.16 17:23buy14310.001.81351.81200.0000
3002004.03.16 17:52s/l14310.001.81201.81200.0000-150.004996.78
3012004.03.16 17:52buy14410.001.81121.80970.0000
3022004.03.16 17:58s/l14410.001.80971.80970.0000-150.004846.78
3032004.03.16 17:58buy14510.001.80891.80740.0000
3042004.03.16 18:00close14510.001.81041.80740.0000150.004996.78
3052004.03.17 05:38buy14610.001.81591.81440.0000
3062004.03.17 06:23s/l14610.001.81441.81440.0000-150.004846.78
3072004.03.17 14:41buy14710.001.81391.81240.0000
3082004.03.17 14:44s/l14710.001.81241.81240.0000-150.004696.78
3092004.03.17 14:52buy14810.001.81391.81240.0000
3102004.03.17 14:56s/l14810.001.81241.81240.0000-150.004546.78
3112004.03.18 06:31buy14910.001.82541.82390.0000
3122004.03.18 07:57s/l14910.001.82391.82390.0000-150.004396.78
3132004.03.18 09:42buy15010.001.82191.82040.0000
3142004.03.18 10:03close15010.001.82421.82040.0000230.004626.78
3152004.03.18 11:18buy15110.001.82531.82380.0000
3162004.03.18 12:17s/l15110.001.82381.82380.0000-150.004476.78
3172004.03.18 18:25buy15210.001.83541.83390.0000
3182004.03.18 18:52s/l15210.001.83391.83390.0000-150.004326.78
3192004.03.18 18:59buy15310.001.83541.83390.0000
3202004.03.18 19:09s/l15310.001.83391.83390.0000-150.004176.78
3212004.03.19 16:28buy15410.001.83381.83230.0000
3222004.03.19 17:01close15410.001.83521.83230.0000140.004316.78
3232004.03.22 09:48buy15510.001.83251.83100.0000
3242004.03.22 10:11close15510.001.83401.83100.0000150.004466.78
3252004.03.22 17:02buy15610.001.84651.84500.0000
3262004.03.22 17:52close15610.001.84851.84500.0000200.004666.78
3272004.03.23 07:41buy15710.001.84841.84690.0000
3282004.03.23 07:59close15710.001.85001.84690.0000160.004826.78
3292004.03.25 20:37buy15810.001.80811.80660.0000
3302004.03.25 22:13s/l15810.001.80661.80660.0000-150.004676.78
3312004.03.26 13:25buy15910.001.81791.81640.0000
3322004.03.26 14:33close15910.001.82021.81640.0000230.004906.78
3332004.03.26 16:28buy16010.001.81591.81440.0000
3342004.03.26 16:34s/l16010.001.81441.81440.0000-150.004756.78
3352004.03.26 16:57buy16110.001.81061.80910.0000
3362004.03.26 17:22close16110.001.81261.80910.0000200.004956.78
3372004.03.29 16:39buy16210.001.81941.81790.0000
3382004.03.29 17:01s/l16210.001.81791.81790.0000-150.004806.78
3392004.03.29 18:19buy16310.001.81721.81570.0000
3402004.03.29 18:43s/l16310.001.81571.81570.0000-150.004656.78
3412004.03.31 07:58buy16410.001.83281.83130.0000
3422004.03.31 08:30close16410.001.83481.83130.0000200.004856.78
3432004.03.31 09:55buy16510.001.83481.83330.0000
3442004.03.31 09:59close16510.001.83581.83330.0000100.004956.78
3452004.04.01 00:37buy16610.001.84421.84270.0000
3462004.04.01 01:58s/l16610.001.84271.84270.0000-150.004806.78
3472004.04.01 11:07buy16710.001.84801.84650.0000
3482004.04.01 11:44close16710.001.84971.84650.0000170.004976.78
3492004.04.01 13:54buy16810.001.84911.84760.0000
3502004.04.01 14:02s/l16810.001.84761.84760.0000-150.004826.78
3512004.04.01 17:01buy16910.001.85401.85250.0000
3522004.04.01 17:10close16910.001.85551.85250.0000150.004976.78
3532004.04.01 17:17buy17010.001.85681.85530.0000
3542004.04.01 17:22s/l17010.001.85531.85530.0000-150.004826.78
3552004.04.01 17:23buy17110.001.85501.85350.0000
3562004.04.01 17:35s/l17110.001.85351.85350.0000-150.004676.78
3572004.04.01 17:35buy17210.001.85381.85230.0000
3582004.04.01 18:19close17210.001.85571.85230.0000190.004866.78
3592004.04.06 13:36buy17310.001.83421.83270.0000
3602004.04.06 14:09close17310.001.83611.83270.0000190.005056.78
3612004.04.06 18:07buy17410.001.83751.83600.0000
3622004.04.06 18:10close17410.001.83901.83600.0000150.005206.78
3632004.04.08 09:01buy17510.001.84311.84160.0000
3642004.04.08 09:04s/l17510.001.84161.84160.0000-150.005056.78
3652004.04.08 09:42buy17610.001.84041.83890.0000
3662004.04.08 10:00s/l17610.001.83891.83890.0000-150.004906.78
3672004.04.15 10:35buy17710.001.78961.78810.0000
3682004.04.15 10:41s/l17710.001.78811.78810.0000-150.004756.78
3692004.04.15 10:41buy17810.001.78781.78630.0000
3702004.04.15 11:06s/l17810.001.78631.78630.0000-150.004606.78
3712004.04.16 07:36buy17910.001.79201.79050.0000
3722004.04.16 07:38s/l17910.001.79051.79050.0000-150.004456.78
3732004.04.16 11:39buy18010.001.79201.79050.0000
3742004.04.16 11:53s/l18010.001.79051.79050.0000-150.004306.78
3752004.04.16 18:22buy18110.001.79811.79660.0000
3762004.04.16 18:32s/l18110.001.79661.79660.0000-150.004156.78
3772004.04.16 18:32buy18210.001.79701.79550.0000
3782004.04.16 18:39s/l18210.001.79551.79550.0000-150.004006.78
3792004.04.16 18:39buy18310.001.79561.79410.0000
3802004.04.16 18:52s/l18310.001.79411.79410.0000-150.003856.78
3812004.04.16 18:52buy18410.001.79431.79280.0000
3822004.04.16 18:56s/l18410.001.79281.79280.0000-150.003706.78
3832004.04.16 18:56buy18510.001.79321.79170.0000
3842004.04.16 19:38close18510.001.79641.79170.0000320.004026.78
3852004.04.19 12:18buy18610.001.80931.80780.0000
3862004.04.19 14:03s/l18610.001.80781.80780.0000-150.003876.78
3872004.04.19 14:06buy18710.001.80701.80550.0000
3882004.04.19 15:09close18710.001.80971.80550.0000270.004146.78
3892004.04.20 20:28buy18810.001.79351.79200.0000
3902004.04.20 21:00s/l18810.001.79201.79200.0000-150.003996.78
3912004.04.21 19:58buy18910.001.77361.77210.0000
3922004.04.21 19:59s/l18910.001.77211.77210.0000-150.003846.78
3932004.04.22 16:43buy19010.001.76771.76620.0000
3942004.04.22 17:09close19010.001.76961.76620.0000190.004036.78
3952004.04.23 13:28buy19110.001.77471.77320.0000
3962004.04.23 14:24s/l19110.001.77321.77320.0000-150.003886.78
3972004.04.26 21:33buy19210.001.78711.78560.0000
3982004.04.27 00:56s/l19210.001.78561.78560.0000-153.503733.28
3992004.04.27 06:57buy19310.001.78521.78370.0000
4002004.04.27 08:01close19310.001.78681.78370.0000160.003893.28
4012004.04.27 10:28buy19410.001.79071.78920.0000
4022004.04.27 10:49s/l19410.001.78921.78920.0000-150.003743.28
4032004.04.27 18:14buy19510.001.79161.79010.0000
4042004.04.27 18:28s/l19510.001.79011.79010.0000-150.003593.28
4052004.04.27 18:29buy19610.001.78991.78840.0000
4062004.04.27 18:33s/l19610.001.78841.78840.0000-150.003443.28
4072004.04.27 18:33buy19710.001.78821.78670.0000
4082004.04.27 20:15close19710.001.78991.78670.0000170.003613.28
4092004.04.30 14:27buy19810.001.77111.76960.0000
4102004.04.30 14:35close19810.001.77251.76960.0000140.003753.28
4112004.05.04 04:22buy19910.001.77221.77070.0000
4122004.05.04 05:00close19910.001.77351.77070.0000130.003883.28
4132004.05.04 12:56buy20010.001.78731.78580.0000
4142004.05.04 13:22close20010.001.78851.78580.0000120.004003.28
4152004.05.04 16:39buy20110.001.79141.78990.0000
4162004.05.04 16:56close20110.001.79341.78990.0000200.004203.28
4172004.05.05 12:25buy20210.001.79591.79440.0000
4182004.05.05 12:50s/l20210.001.79441.79440.0000-150.004053.28
4192004.05.06 15:49buy20310.001.79331.79180.0000
4202004.05.06 16:04s/l20310.001.79181.79180.0000-150.003903.28
4212004.05.06 18:19buy20410.001.79211.79060.0000
4222004.05.06 18:45close20410.001.79401.79060.0000190.004093.28
4232004.05.07 14:30buy20510.001.79051.78900.0000
4242004.05.07 14:35s/l20510.001.78901.78900.0000-150.003943.28
4252004.05.07 14:35buy20610.001.78941.78790.0000
4262004.05.07 14:43close20610.001.79171.78790.0000230.004173.28
4272004.05.07 14:47buy20710.001.79141.78990.0000
4282004.05.07 14:48s/l20710.001.78991.78990.0000-150.004023.28
4292004.05.07 14:48buy20810.001.79021.78870.0000
4302004.05.07 14:51s/l20810.001.78871.78870.0000-150.003873.28
4312004.05.07 14:51buy20910.001.78881.78730.0000
4322004.05.07 14:56close20910.001.79121.78730.0000240.004113.28
4332004.05.07 14:57buy21010.001.79071.78920.0000
4342004.05.07 15:02s/l21010.001.78921.78920.0000-150.003963.28
4352004.05.12 02:30buy21110.001.75991.75840.0000
4362004.05.12 02:55s/l21110.001.75841.75840.0000-150.003813.28
4372004.05.12 02:55buy21210.001.75861.75710.0000
4382004.05.12 03:03s/l21210.001.75711.75710.0000-150.003663.28
4392004.05.12 14:15buy21310.001.77051.76900.0000
4402004.05.12 14:30close21310.001.77301.76900.0000250.003913.28
4412004.05.12 15:04buy21410.001.77661.77510.0000
4422004.05.12 15:36close21410.001.77791.77510.0000130.004043.28
4432004.05.12 16:16buy21510.001.77671.77520.0000
4442004.05.12 16:19s/l21510.001.77521.77520.0000-150.003893.28
4452004.05.12 16:19buy21610.001.77521.77370.0000
4462004.05.12 16:30s/l21610.001.77371.77370.0000-150.003743.28
4472004.05.12 16:30buy21710.001.77401.77250.0000
4482004.05.12 16:41close21710.001.77601.77250.0000200.003943.28
4492004.05.12 16:43buy21810.001.77621.77470.0000
4502004.05.12 16:54s/l21810.001.77471.77470.0000-150.003793.28
4512004.05.12 16:54buy21910.001.77481.77330.0000
4522004.05.12 17:08s/l21910.001.77331.77330.0000-150.003643.28
4532004.05.12 17:34buy22010.001.77361.77210.0000
4542004.05.12 19:57close22010.001.77541.77210.0000180.003823.28
4552004.05.13 11:19buy22110.001.76821.76670.0000
4562004.05.13 11:31s/l22110.001.76671.76670.0000-150.003673.28
4572004.05.14 16:14buy22210.001.75941.75790.0000
4582004.05.14 16:29s/l22210.001.75791.75790.0000-150.003523.28
4592004.05.14 16:29buy22310.001.75811.75660.0000
4602004.05.14 17:00close22310.001.76031.75660.0000220.003743.28
4612004.05.14 17:43buy22410.001.75861.75710.0000
4622004.05.17 00:00close22410.001.76071.75710.0000206.503949.78
4632004.05.17 08:40buy22510.001.76341.76190.0000
4642004.05.17 08:48s/l22510.001.76191.76190.0000-150.003799.78
4652004.05.17 08:54buy22610.001.76341.76190.0000
4662004.05.17 09:04close22610.001.76531.76190.0000190.003989.78
4672004.05.19 11:14buy22710.001.78321.78170.0000
4682004.05.19 11:34close22710.001.78481.78170.0000160.004149.78
4692004.05.19 15:54buy22810.001.78041.77890.0000
4702004.05.19 16:59close22810.001.78221.77890.0000180.004329.78
4712004.05.20 16:49buy22910.001.77141.76990.0000
4722004.05.20 18:08s/l22910.001.76991.76990.0000-150.004179.78
4732004.05.25 16:59buy23010.001.81081.80930.0000
4742004.05.25 17:34close23010.001.81301.80930.0000220.004399.78
4752004.05.25 21:20buy23110.001.81091.80940.0000
4762004.05.25 22:48close23110.001.81241.80940.0000150.004549.78
4772004.05.26 04:34buy23210.001.81171.81020.0000
4782004.05.26 05:27s/l23210.001.81021.81020.0000-150.004399.78
4792004.05.26 12:38buy23310.001.81701.81550.0000
4802004.05.26 13:07close23310.001.81831.81550.0000130.004529.78
4812004.05.28 10:19buy23410.001.83911.83760.0000
4822004.05.28 10:59s/l23410.001.83761.83760.0000-150.004379.78
4832004.05.31 02:51buy23510.001.83451.83300.0000
4842004.05.31 07:58close23510.001.83641.83300.0000190.004569.78
4852004.06.01 09:25buy23610.001.83491.83340.0000
4862004.06.01 09:59close23610.001.83631.83340.0000140.004709.78
4872004.06.01 12:25buy23710.001.83801.83650.0000
4882004.06.01 12:36close23710.001.83921.83650.0000120.004829.78
4892004.06.01 12:43buy23810.001.83821.83670.0000
4902004.06.01 13:11s/l23810.001.83671.83670.0000-150.004679.78
4912004.06.01 13:11buy23910.001.83681.83530.0000
4922004.06.01 14:20close23910.001.83811.83530.0000130.004809.78
4932004.06.02 07:26buy24010.001.84341.84190.0000
4942004.06.02 07:49close24010.001.84431.84190.000090.004899.78
4952004.06.02 09:19buy24110.001.84451.84300.0000
4962004.06.02 09:24close24110.001.84571.84300.0000120.005019.78
4972004.06.03 13:18buy24210.001.83491.83340.0000
4982004.06.03 14:15close24210.001.83701.83340.0000210.005229.78
4992004.06.03 16:03buy24310.001.83551.83400.0000
5002004.06.03 16:08close24310.001.83801.83400.0000250.005479.78
5012004.06.04 15:24buy24410.001.83941.83790.0000
5022004.06.04 15:28close24410.001.84121.83790.0000180.005659.78
5032004.06.04 16:48buy24510.001.83731.83580.0000
5042004.06.04 17:15s/l24510.001.83581.83580.0000-150.005509.78
5052004.06.07 09:43buy24610.001.84421.84270.0000
5062004.06.07 09:51s/l24610.001.84271.84270.0000-150.005359.78
5072004.06.09 03:19buy24710.001.83671.83520.0000
5082004.06.09 03:29s/l24710.001.83521.83520.0000-150.005209.78
5092004.06.10 10:14buy24810.001.82841.82690.0000
5102004.06.10 10:58s/l24810.001.82691.82690.0000-150.005059.78
5112004.06.14 17:26buy24910.001.81531.81380.0000
5122004.06.14 18:05s/l24910.001.81381.81380.0000-150.004909.78
5132004.06.16 16:01buy25010.001.83101.82950.0000
5142004.06.16 16:36s/l25010.001.82951.82950.0000-150.004759.78
5152004.06.17 15:15buy25110.001.83591.83440.0000
5162004.06.17 15:34s/l25110.001.83441.83440.0000-150.004609.78
5172004.06.17 15:37buy25210.001.83371.83220.0000
5182004.06.17 15:45s/l25210.001.83221.83220.0000-150.004459.78
5192004.06.17 15:45buy25310.001.83241.83090.0000
5202004.06.17 16:03s/l25310.001.83091.83090.0000-150.004309.78
5212004.06.22 02:49buy25410.001.83221.83070.0000
5222004.06.22 02:53s/l25410.001.83071.83070.0000-150.004159.78
5232004.06.23 09:22buy25510.001.82661.82510.0000
5242004.06.23 09:24s/l25510.001.82511.82510.0000-150.004009.78
5252004.06.23 09:27buy25610.001.82431.82280.0000
5262004.06.23 09:31s/l25610.001.82281.82280.0000-150.003859.78
5272004.06.23 09:31buy25710.001.82321.82170.0000
5282004.06.23 09:33s/l25710.001.82171.82170.0000-150.003709.78
5292004.06.23 09:33buy25810.001.82211.82060.0000
5302004.06.23 09:38s/l25810.001.82061.82060.0000-150.003559.78
5312004.06.23 09:38buy25910.001.82091.81940.0000
5322004.06.23 10:30close25910.001.82251.81940.0000160.003719.78
5332004.06.24 17:36buy26010.001.81951.81800.0000
5342004.06.24 17:59close26010.001.82091.81800.0000140.003859.78
5352004.06.28 02:13buy26110.001.82481.82330.0000
5362004.06.28 02:20s/l26110.001.82331.82330.0000-150.003709.78
5372004.06.28 02:53buy26210.001.82451.82300.0000
5382004.06.28 04:04s/l26210.001.82301.82300.0000-150.003559.78
5392004.06.28 10:13buy26310.001.82641.82490.0000
5402004.06.28 11:23s/l26310.001.82491.82490.0000-150.003409.78
5412004.06.28 16:22buy26410.001.83091.82940.0000
5422004.06.28 16:27s/l26410.001.82941.82940.0000-150.003259.78
5432004.06.28 16:29buy26510.001.83051.82900.0000
5442004.06.28 16:37s/l26510.001.82901.82900.0000-150.003109.78
5452004.06.28 16:37buy26610.001.83041.82890.0000
5462004.06.28 16:37s/l26610.001.82891.82890.0000-150.002959.78
5472004.06.28 16:38buy26710.001.82901.82750.0000
5482004.06.28 16:38s/l26710.001.82751.82750.0000-150.002809.78
5492004.06.28 16:38buy26810.001.82791.82640.0000
5502004.06.28 16:38s/l26810.001.82641.82640.0000-150.002659.78
5512004.06.28 16:38buy26910.001.82671.82520.0000
5522004.06.28 16:38close26910.001.82861.82520.0000190.002849.78
5532004.06.28 16:38buy27010.001.82871.82720.0000
5542004.06.28 16:38s/l27010.001.82721.82720.0000-150.002699.78
5552004.06.28 16:38buy27110.001.82751.82600.0000
5562004.06.28 16:46close27110.001.82941.82600.0000190.012889.79
5572004.06.28 16:47buy27210.001.83051.82900.0000
5582004.06.28 16:57s/l27210.001.82901.82900.0000-150.002739.79
5592004.06.28 16:58buy27310.001.82871.82720.0000
5602004.06.28 17:12close27310.001.83021.82720.0000150.002889.79
5612004.06.28 18:55buy27410.001.82581.82430.0000
5622004.06.28 20:22close27410.001.82791.82430.0000210.003099.79
5632004.07.01 02:51buy27510.001.82011.81860.0000
5642004.07.01 02:57s/l27510.001.81861.81860.0000-150.002949.79
5652004.07.01 03:29buy27610.001.81741.81590.0000
5662004.07.01 04:13s/l27610.001.81591.81590.0000-150.002799.79
5672004.07.05 09:02buy27710.001.83361.83210.0000
5682004.07.05 09:14s/l27710.001.83211.83210.0000-150.002649.79
5692004.07.05 09:14buy27810.001.83231.83080.0000
5702004.07.05 09:44s/l27810.001.83081.83080.0000-150.002499.79
5712004.07.06 03:40buy27910.001.83041.82890.0000
5722004.07.06 06:11close27910.001.83221.82890.0000180.012679.80
5732004.07.06 09:22buy28010.001.83061.82910.0000
5742004.07.06 09:41close28010.001.83191.82910.0000130.002809.80
5752004.07.06 15:12buy28110.001.84181.84030.0000
5762004.07.06 15:36s/l28110.001.84031.84030.0000-150.002659.80
5772004.07.06 15:36buy28210.001.84061.83910.0000
5782004.07.06 15:47close28210.001.84171.83910.0000110.002769.80
5792004.07.06 15:50buy28310.001.84181.84030.0000
5802004.07.06 15:55close28310.001.84271.84030.000090.002859.80
5812004.07.06 16:26buy28410.001.83931.83780.0000
5822004.07.06 17:13close28410.001.84031.83780.0000100.002959.80
5832004.07.06 19:05buy28510.001.84221.84070.0000
5842004.07.06 19:11s/l28510.001.84071.84070.0000-150.002809.80
5852004.07.06 19:47buy28610.001.84221.84070.0000
5862004.07.06 20:23close28610.001.84331.84070.0000110.002919.80
5872004.07.06 23:10buy28710.001.84091.83940.0000
5882004.07.07 01:54close28710.001.84191.83940.000096.503016.30
5892004.07.07 02:28buy28810.001.84131.83980.0000
5902004.07.07 02:34s/l28810.001.83981.83980.0000-150.002866.30
5912004.07.07 02:34buy28910.001.84011.83860.0000
5922004.07.07 03:00close28910.001.84111.83860.0000100.002966.30
5932004.07.07 07:16buy29010.001.84241.84090.0000
5942004.07.07 07:35close29010.001.84341.84090.0000100.003066.30
5952004.07.07 13:56buy29110.001.85191.85040.0000
5962004.07.07 14:37s/l29110.001.85041.85040.0000-150.002916.30
5972004.07.07 14:41buy29210.001.85121.84970.0000
5982004.07.07 15:00close29210.001.85231.84970.0000110.003026.30
5992004.07.08 02:34buy29310.001.85371.85220.0000
6002004.07.08 03:18close29310.001.85501.85220.0000130.003156.30
6012004.07.08 17:40buy29410.001.85521.85370.0000
6022004.07.08 17:51close29410.001.85641.85370.0000120.003276.30
6032004.07.09 17:19buy29510.001.85271.85120.0000
6042004.07.09 17:23close29510.001.85361.85120.000090.003366.30
6052004.07.09 18:13buy29610.001.85471.85320.0000
6062004.07.09 18:41close29610.001.85601.85320.0000130.003496.30
6072004.07.12 02:53buy29710.001.85931.85780.0000
6082004.07.12 03:17s/l29710.001.85781.85780.0000-150.003346.30
6092004.07.12 08:39buy29810.001.85801.85650.0000
6102004.07.12 08:45close29810.001.85891.85650.000090.003436.30
6112004.07.12 22:31buy29910.001.86421.86270.0000
6122004.07.12 22:32s/l29910.001.86271.86270.0000-150.003286.30
6132004.07.13 14:20buy30010.001.86091.85940.0000
6142004.07.13 14:30s/l30010.001.85941.85940.0000-150.003136.30
6152004.07.13 14:34buy30110.001.85881.85730.0000
6162004.07.13 14:40s/l30110.001.85731.85730.0000-150.002986.30
6172004.07.13 14:40buy30210.001.85701.85550.0000
6182004.07.13 14:43s/l30210.001.85551.85550.0000-150.002836.30
6192004.07.13 14:43buy30310.001.85591.85440.0000
6202004.07.13 14:45s/l30310.001.85441.85440.0000-150.002686.30
6212004.07.13 14:45buy30410.001.85471.85320.0000
6222004.07.13 14:58close30410.001.85621.85320.0000150.002836.30
6232004.07.13 14:58buy30510.001.85661.85510.0000
6242004.07.13 15:06s/l30510.001.85511.85510.0000-150.002686.30
6252004.07.14 04:58buy30610.001.85661.85510.0000
6262004.07.14 07:20s/l30610.001.85511.85510.0000-150.002536.30
6272004.07.14 19:59buy30710.001.85611.85460.0000
6282004.07.15 02:39s/l30710.001.85461.85460.0000-160.502375.80
6292004.07.15 17:05buy30810.001.85231.85080.0000
6302004.07.15 17:40close30810.001.85371.85080.0000140.002515.80
6312004.07.15 18:01buy30910.001.85151.85000.0000
6322004.07.15 18:09close30910.001.85301.85000.0000150.002665.80
6332004.07.15 18:09buy31010.001.85361.85210.0000
6342004.07.15 18:48s/l31010.001.85211.85210.0000-150.002515.80
6352004.07.15 18:51buy31110.001.85181.85030.0000
6362004.07.15 19:42s/l31110.001.85031.85030.0000-150.002365.80
6372004.07.16 16:36buy31210.001.87351.87200.0000
6382004.07.16 16:43s/l31210.001.87201.87200.0000-150.002215.80
6392004.07.16 16:48buy31310.001.87351.87200.0000
6402004.07.16 16:56s/l31310.001.87201.87200.0000-150.002065.80
6412004.07.16 17:38buy31410.001.87151.87000.0000
6422004.07.16 18:57s/l31410.001.87001.87000.0000-150.001915.80
6432004.07.19 03:25buy31510.001.87341.87190.0000
6442004.07.19 03:44close31510.001.87481.87190.0000140.002055.80
6452004.07.21 10:32buy31610.001.85141.84990.0000
6462004.07.21 11:17close31610.001.85281.84990.0000140.002195.80
6472004.07.22 00:16buy31710.001.84071.83920.0000
6482004.07.22 01:00s/l31710.001.83921.83920.0000-150.002045.80
6492004.07.22 20:59buy31810.001.84251.84100.0000
6502004.07.22 23:07close31810.001.84451.84100.0000200.012245.81
6512004.07.27 10:02buy31910.001.84141.83990.0000
6522004.07.27 10:10close31910.001.84291.83990.0000150.002395.81
6532004.07.27 12:03buy32010.001.84351.84200.0000
6542004.07.27 12:12s/l32010.001.84201.84200.0000-150.002245.81
6552004.07.27 12:18buy32110.001.84181.84030.0000
6562004.07.27 14:15s/l32110.001.84031.84030.0000-150.002095.81
6572004.07.30 18:59buy32210.001.81601.81450.0000
6582004.07.30 19:05close32210.001.81751.81450.0000150.002245.81
6592004.08.02 15:51buy32310.001.82731.82580.0000
6602004.08.02 16:01close32310.001.82921.82580.0000190.002435.81
6612004.08.06 08:08buy32410.001.82561.82410.0000
6622004.08.06 09:11s/l32410.001.82411.82410.0000-150.002285.81
6632004.08.06 09:26buy32510.001.82391.82240.0000
6642004.08.06 09:32close32510.001.82471.82240.000080.002365.81
6652004.08.06 18:56buy32610.001.84411.84260.0000
6662004.08.06 19:01s/l32610.001.84261.84260.0000-150.002215.81
6672004.08.09 00:28buy32710.001.84311.84160.0000
6682004.08.09 01:00s/l32710.001.84161.84160.0000-150.002065.81
6692004.08.16 15:00buy32810.001.84141.83990.0000
6702004.08.16 15:02close32810.001.84261.83990.0000120.002185.81
6712004.08.16 15:04buy32910.001.84141.83990.0000
6722004.08.16 15:14close32910.001.84291.83990.0000150.002335.81
6732004.08.16 15:22buy33010.001.84131.83980.0000
6742004.08.16 15:46close33010.001.84241.83980.0000110.002445.81
6752004.08.18 04:19buy33110.001.82801.82650.0000
6762004.08.18 05:34close33110.001.82881.82650.000080.012525.82
6772004.08.19 14:42buy33210.001.82761.82610.0000
6782004.08.19 14:45s/l33210.001.82611.82610.0000-150.002375.82
6792004.08.19 14:54buy33310.001.82631.82480.0000
6802004.08.19 15:13close33310.001.82741.82480.0000110.002485.82
6812004.08.19 18:00buy33410.001.83071.82920.0000
6822004.08.19 19:01close33410.001.83171.82920.0000100.002585.82
6832004.08.19 20:16buy33510.001.83161.83010.0000
6842004.08.19 22:19close33510.001.83271.83010.0000110.002695.82
6852004.08.20 09:09buy33610.001.83201.83050.0000
6862004.08.20 09:21s/l33610.001.83051.83050.0000-150.002545.82
6872004.08.23 08:33buy33710.001.81691.81540.0000
6882004.08.23 08:56s/l33710.001.81541.81540.0000-150.002395.82
6892004.08.23 14:20buy33810.001.81531.81380.0000
6902004.08.23 14:25s/l33810.001.81381.81380.0000-150.002245.82
6912004.08.23 16:11buy33910.001.81671.81520.0000
6922004.08.23 16:36s/l33910.001.81521.81520.0000-150.002095.82
6932004.08.24 08:14buy34010.001.80701.80550.0000
6942004.08.24 12:10s/l34010.001.80551.80550.0000-150.001945.82
6952004.08.25 12:05buy34110.001.79531.79380.0000
6962004.08.25 12:19close34110.001.79721.79380.0000190.012135.83
6972004.08.25 12:46buy34210.001.79531.79380.0000
6982004.08.25 12:57close34210.001.79711.79380.0000180.002315.83
6992004.08.27 10:08buy34310.001.79821.79670.0000
7002004.08.27 10:32close34310.001.79921.79670.0000100.012415.84
7012004.08.30 10:43buy34410.001.78911.78760.0000
7022004.08.30 12:27close34410.001.79041.78760.0000130.002545.84
7032004.08.30 20:29buy34510.001.79601.79450.0000
7042004.08.30 20:41s/l34510.001.79451.79450.0000-150.002395.84
7052004.08.30 20:44buy34610.001.79431.79280.0000
7062004.08.30 22:00close34610.001.79631.79280.0000200.002595.84
7072004.08.31 20:58buy34710.001.80091.79940.0000
7082004.08.31 21:05close34710.001.80241.79940.0000150.002745.84
7092004.08.31 22:34buy34810.001.80051.79900.0000
7102004.08.31 22:37close34810.001.80221.79900.0000170.002915.84
7112004.09.06 13:13buy34910.001.77941.77790.0000
7122004.09.06 14:59s/l34910.001.77791.77790.0000-150.002765.84
7132004.09.06 23:26buy35010.001.77991.77840.0000
7142004.09.07 02:12close35010.001.78091.77840.000096.502862.34
7152004.09.07 08:47buy35110.001.78301.78150.0000
7162004.09.07 09:29s/l35110.001.78151.78150.0000-150.002712.34
7172004.09.07 09:31buy35210.001.78161.78010.0000
7182004.09.07 09:58close35210.001.78261.78010.000099.992812.33
7192004.09.07 09:58buy35310.001.78301.78150.0000
7202004.09.07 10:24close35310.001.78421.78150.0000120.002932.33
7212004.09.08 11:11buy35410.001.77611.77460.0000
7222004.09.08 11:41close35410.001.77741.77460.0000130.003062.33
7232004.09.09 18:15buy35510.001.78431.78280.0000
7242004.09.09 18:30s/l35510.001.78281.78280.0000-150.002912.33
7252004.09.14 15:02buy35610.001.79971.79820.0000
7262004.09.14 15:06s/l35610.001.79821.79820.0000-150.002762.33
7272004.09.14 15:15buy35710.001.79781.79630.0000
7282004.09.14 15:24close35710.001.79861.79630.000080.012842.34
7292004.09.14 15:39buy35810.001.79791.79640.0000
7302004.09.14 16:02close35810.001.79931.79640.0000140.002982.34
7312004.09.14 18:10buy35910.001.79931.79780.0000
7322004.09.14 18:30close35910.001.80071.79780.0000140.013122.35
7332004.09.14 18:45buy36010.001.79931.79780.0000
7342004.09.14 20:30s/l36010.001.79781.79780.0000-150.002972.35
7352004.09.16 08:44buy36110.001.77761.77610.0000
7362004.09.16 09:03close36110.001.77861.77610.0000100.003072.35
7372004.09.16 16:02buy36210.001.78681.78530.0000
7382004.09.16 16:21close36210.001.78801.78530.0000120.003192.35
7392004.09.21 21:26buy36310.001.79611.79460.0000
7402004.09.21 21:38close36310.001.79741.79460.0000130.003322.35
7412004.09.23 11:17buy36410.001.79771.79620.0000
7422004.09.23 11:20s/l36410.001.79621.79620.0000-150.003172.35
7432004.09.23 11:20buy36510.001.79651.79500.0000
7442004.09.23 11:23close36510.001.79741.79500.000090.003262.35
7452004.09.23 11:23buy36610.001.79721.79570.0000
7462004.09.23 11:24close36610.001.79801.79570.000080.003342.35
7472004.09.23 11:25buy36710.001.79831.79680.0000
7482004.09.23 11:43close36710.001.79991.79680.0000160.003502.35
7492004.09.23 11:52buy36810.001.79841.79690.0000
7502004.09.23 12:02close36810.001.79981.79690.0000140.003642.35
7512004.09.23 15:23buy36910.001.80171.80020.0000
7522004.09.23 15:43s/l36910.001.80021.80020.0000-150.003492.35
7532004.09.23 15:43buy37010.001.80051.79900.0000
7542004.09.23 16:19s/l37010.001.79901.79900.0000-150.003342.35
7552004.09.23 16:19buy37110.001.79881.79730.0000
7562004.09.23 16:31close37110.001.80051.79730.0000170.003512.35
7572004.09.23 16:34buy37210.001.79881.79730.0000
7582004.09.23 16:40s/l37210.001.79731.79730.0000-150.003362.35
7592004.09.23 16:42buy37310.001.79881.79730.0000
7602004.09.23 17:33close37310.001.80001.79730.0000120.003482.35
7612004.09.24 16:22buy37410.001.80381.80230.0000
7622004.09.24 16:35close37410.001.80491.80230.0000110.013592.36
7632004.09.24 16:40buy37510.001.80371.80220.0000
7642004.09.24 17:00s/l37510.001.80221.80220.0000-150.003442.36
7652004.09.24 17:19buy37610.001.80111.79960.0000
7662004.09.24 17:20close37610.001.80261.79960.0000150.013592.37
7672004.09.24 17:35buy37710.001.80101.79950.0000
7682004.09.24 17:43close37710.001.80271.79950.0000169.993762.36
7692004.09.30 15:20buy37810.001.80511.80360.0000
7702004.09.30 15:27close37810.001.80681.80360.0000170.003932.36
7712004.10.06 08:12buy37910.001.78351.78200.0000
7722004.10.06 08:37s/l37910.001.78201.78200.0000-150.003782.36
7732004.10.06 08:59buy38010.001.78031.77880.0000
7742004.10.06 09:59s/l38010.001.77881.77880.0000-150.003632.36
7752004.10.07 14:12buy38110.001.78121.77970.0000
7762004.10.07 15:14close38110.001.78241.77970.0000120.003752.36
7772004.10.11 09:00buy38210.001.79541.79390.0000
7782004.10.11 14:59close38210.001.79651.79390.0000110.003862.36
7792004.10.12 17:04buy38310.001.78781.78630.0000
7802004.10.12 17:59close38310.001.79111.78630.0000330.004192.36
7812004.10.12 18:07buy38410.001.78901.78750.0000
7822004.10.12 19:59close38410.001.79111.78750.0000210.004402.36
7832004.10.14 06:00buy38510.001.79441.79290.0000
7842004.10.14 06:59close38510.001.79811.79290.0000370.004772.36
7852004.10.14 07:55buy38610.001.79791.79640.0000
7862004.10.14 07:59close38610.001.79921.79640.0000130.004902.36
7872004.10.14 09:00buy38710.001.79861.79710.0000
7882004.10.14 09:06close38710.001.79941.79710.000080.014982.37
7892004.10.14 09:07buy38810.001.79921.79770.0000
7902004.10.14 10:16close38810.001.79991.79770.000070.015052.38
7912004.10.14 11:59buy38910.001.79961.79810.0000
7922004.10.14 13:59s/l38910.001.79811.79810.0000-150.004902.38
7932004.10.14 13:59buy39010.001.79661.79510.0000
7942004.10.15 05:00close39010.001.79771.79510.0000106.505008.88
7952004.10.15 16:00buy39110.001.80261.80110.0000
7962004.10.15 16:04close39110.001.80331.80110.000070.005078.88
7972004.10.15 16:04buy39210.001.80371.80220.0000
7982004.10.15 16:10close39210.001.80431.80220.000060.005138.88
7992004.10.15 16:59buy39310.001.80291.80140.0000
8002004.10.17 23:50close39310.001.80411.80140.0000120.005258.88
8012004.10.20 11:06buy39410.001.80761.80610.0000
8022004.10.20 12:59close39410.001.80981.80610.0000220.005478.88
8032004.10.20 19:00buy39510.001.81731.81580.0000
8042004.10.20 22:59s/l39510.001.81581.81580.0000-150.005328.88
8052004.10.21 09:36buy39610.001.82741.82590.0000
8062004.10.21 09:59close39610.001.82891.82590.0000150.005478.88
8072004.10.21 11:00buy39710.001.82871.82720.0000
8082004.10.21 11:19s/l39710.001.82721.82720.0000-150.005328.88
8092004.10.21 11:19buy39810.001.82741.82590.0000
8102004.10.21 11:22close39810.001.82831.82590.000090.005418.88
8112004.10.21 11:23buy39910.001.82871.82720.0000
8122004.10.21 11:59s/l39910.001.82721.82720.0000-150.005268.88
8132004.10.21 11:59buy40010.001.82711.82560.0000
8142004.10.21 12:00close40010.001.82931.82560.0000220.005488.88
8152004.10.22 08:01buy40110.001.82851.82700.0000
8162004.10.22 08:15s/l40110.001.82701.82700.0000-150.005338.88
8172004.10.22 08:15buy40210.001.82741.82590.0000
8182004.10.22 08:19close40210.001.82851.82590.0000110.005448.88
8192004.10.25 09:38buy40310.001.84121.83970.0000
8202004.10.25 09:59close40310.001.84291.83970.0000170.005618.88
8212004.10.27 07:01buy40410.001.83661.83510.0000
8222004.10.27 07:24close40410.001.83751.83510.000090.005708.88
8232004.10.27 07:24buy40510.001.83771.83620.0000
8242004.10.27 08:59s/l40510.001.83621.83620.0000-150.005558.88
8252004.10.27 13:20buy40610.001.84051.83900.0000
8262004.10.27 14:59s/l40610.001.83901.83900.0000-150.005408.88
8272004.10.28 07:59buy40710.001.83161.83010.0000
8282004.10.28 08:01s/l40710.001.83011.83010.0000-150.005258.88
8292004.10.28 14:05buy40810.001.82921.82770.0000
8302004.10.28 14:59close40810.001.83061.82770.0000140.005398.88
8312004.10.28 15:02buy40910.001.82961.82810.0000
8322004.10.28 15:06close40910.001.83101.82810.0000140.005538.88
8332004.10.29 05:59buy41010.001.82961.82810.0000
8342004.10.29 06:00close41010.001.83151.82810.0000190.015728.89
8352004.11.01 00:00buy41110.001.83941.83790.0000
8362004.11.01 01:59s/l41110.001.83791.83790.0000-150.005578.89
8372004.11.02 14:00buy41210.001.83711.83560.0000
8382004.11.02 14:26close41210.001.83831.83560.0000119.995698.88
8392004.11.02 22:00buy41310.001.83991.83840.0000
8402004.11.03 00:34s/l41310.001.83841.83840.0000-153.505545.38
8412004.11.03 09:04buy41410.001.83851.83700.0000
8422004.11.03 11:00close41410.001.84001.83700.0000150.005695.38
8432004.11.03 14:24buy41510.001.84641.84490.0000
8442004.11.03 14:27close41510.001.84761.84490.0000119.995815.37
8452004.11.03 15:59buy41610.001.84511.84360.0000
8462004.11.03 17:00close41610.001.84761.84360.0000250.006065.37
8472004.11.14 23:47buy41710.001.85581.85430.0000
8482004.11.14 23:51close41710.001.85711.85430.0000130.006195.37
8492004.11.16 12:16buy41810.001.85251.85100.0000
8502004.11.16 12:59close41810.001.85501.85100.0000250.006445.37
8512004.11.16 13:00buy41910.001.85251.85100.0000
8522004.11.16 13:07close41910.001.85341.85100.000090.006535.37
8532004.11.16 13:07buy42010.001.85371.85220.0000
8542004.11.16 13:59s/l42010.001.85221.85220.0000-150.006385.37
8552004.11.16 13:59buy42110.001.85211.85060.0000
8562004.11.16 14:00close42110.001.85371.85060.0000160.006545.37
8572004.11.17 08:15buy42210.001.85431.85280.0000
8582004.11.17 08:59close42210.001.85741.85280.0000310.006855.37
8592004.11.17 11:00buy42310.001.85771.85620.0000
8602004.11.17 11:04close42310.001.85881.85620.0000110.006965.37
8612004.11.17 11:10buy42410.001.85771.85620.0000
8622004.11.17 11:19close42410.001.85881.85620.0000110.007075.37
8632004.11.19 13:00buy42510.001.85691.85540.0000
8642004.11.19 13:30close42510.001.85811.85540.0000120.017195.38
8652004.11.19 13:38buy42610.001.85691.85540.0000
8662004.11.19 15:00close42610.001.85811.85540.0000120.007315.38
8672004.11.23 17:00buy42710.001.87101.86950.0000
8682004.11.23 18:59s/l42710.001.86951.86950.0000-150.007165.38
8692004.11.26 11:02buy42810.001.89131.88980.0000
8702004.11.26 11:11close42810.001.89241.88980.0000110.007275.38
8712004.11.26 12:17buy42910.001.89261.89110.0000
8722004.11.26 12:18close42910.001.89381.89110.0000120.007395.38
8732004.12.01 15:00buy43010.001.92621.92470.0000
8742004.12.01 15:59modify43010.001.92621.92480.0000
8752004.12.01 15:59close43010.001.92981.92480.0000360.007755.38
8762004.12.02 08:06buy43110.001.93561.93410.0000
8772004.12.02 08:59modify43110.001.93561.93440.0000
8782004.12.02 08:59close43110.001.93821.93440.0000260.008015.38
8792004.12.07 06:00buy43210.001.94561.94410.0000
8802004.12.07 07:27close43210.001.94741.94410.0000180.008195.38
8812004.12.07 13:00buy43310.001.94831.94680.0000
8822004.12.07 13:59s/l43310.001.94681.94680.0000-150.008045.38
8832004.12.07 13:59buy43410.001.94511.94360.0000
8842004.12.07 14:59s/l43410.001.94361.94360.0000-150.007895.38
8852004.12.08 16:10buy43510.001.92781.92630.0000
8862004.12.08 16:59close43510.001.93341.92630.0000560.008455.38
8872004.12.09 18:23buy43610.001.92561.92410.0000
8882004.12.09 22:59s/l43610.001.92411.92410.0000-150.008305.38
8892004.12.09 22:59buy43710.001.92341.92190.0000
8902004.12.09 23:59s/l43710.001.92191.92190.0000-150.008155.38
8912004.12.13 19:20buy43810.001.92511.92360.0000
8922004.12.13 22:59s/l43810.001.92361.92360.0000-150.008005.38
8932004.12.14 07:01buy43910.001.92101.91950.0000
8942004.12.14 07:52close43910.001.92241.91950.0000139.998145.37
8952004.12.14 10:16buy44010.001.92471.92320.0000
8962004.12.14 10:59close44010.001.92721.92320.0000250.008395.37
8972004.12.14 14:59buy44110.001.92351.92200.0000
8982004.12.14 15:59s/l44110.001.92201.92200.0000-150.008245.37
8992004.12.15 00:59buy44210.001.92471.92320.0000
9002004.12.15 01:59s/l44210.001.92321.92320.0000-150.008095.37
9012004.12.15 08:05buy44310.001.92781.92630.0000
9022004.12.15 08:20close44310.001.92881.92630.0000100.008195.37
9032004.12.15 10:27buy44410.001.93381.93230.0000
9042004.12.15 10:59close44410.001.93551.93230.0000170.008365.37
9052004.12.16 07:00buy44510.001.94091.93940.0000
9062004.12.16 07:36close44510.001.94151.93940.000060.018425.38
9072004.12.16 09:20buy44610.001.94531.94380.0000
9082004.12.16 09:59modify44610.001.94531.94460.0000
9092004.12.16 09:59close44610.001.94651.94460.0000120.008545.38
9102004.12.16 12:18buy44710.001.94951.94800.0000
9112004.12.16 12:59close44710.001.95111.94800.0000160.008705.38
9122004.12.16 13:59buy44810.001.94011.93860.0000
9132004.12.16 14:23close44810.001.94211.93860.0000200.008905.38
9142004.12.17 16:01buy44910.001.93751.93600.0000
9152004.12.17 16:59close44910.001.94291.93600.0000540.009445.38
9162004.12.17 17:11buy45010.001.93931.93780.0000
9172004.12.17 18:11s/l45010.001.93781.93780.0000-150.009295.38
9182004.12.20 09:12buy45110.001.94581.94430.0000
9192004.12.20 10:08modify45110.001.94581.94660.0000
9202004.12.20 10:59s/l45110.001.9465681.94660.000076.799372.17
9212004.12.22 19:00buy45210.001.91431.91280.0000
9222004.12.22 20:02close45210.001.91721.91280.0000290.009662.17
9232004.12.23 03:00buy45310.001.91631.91480.0000
9242004.12.23 04:59close45310.001.91931.91480.0000300.009962.17
9252004.12.23 05:01buy45410.001.91831.91680.0000
9262004.12.23 06:59close45410.001.92131.91680.0000300.0010262.17
9272004.12.23 09:01buy45510.001.92091.91940.0000
9282004.12.23 09:59s/l45510.001.91941.91940.0000-150.0010112.17
9292004.12.23 09:59buy45610.001.91941.91790.0000
9302004.12.23 11:00close45610.001.92181.91790.0000240.0010352.17
9312004.12.23 14:01buy45710.001.91921.91770.0000
9322004.12.23 14:30close45710.001.92061.91770.0000140.0110492.18
9332004.12.23 14:30buy45810.001.91891.91740.0000
9342004.12.23 14:30close45810.001.92061.91740.0000170.0110662.19
9352004.12.23 23:59buy45910.001.92051.91900.0000
9362004.12.24 01:29close45910.001.92231.91900.0000176.5010838.69
9372004.12.24 10:00buy46010.001.92591.92440.0000
9382004.12.24 13:59s/l46010.001.92441.92440.0000-150.0010688.69
9392004.12.30 04:00buy46110.001.91971.91820.0000
9402004.12.30 04:23close46110.001.92101.91820.0000129.9910818.68
9412004.12.30 08:00buy46210.001.92001.91850.0000
9422004.12.30 09:04close46210.001.92171.91850.0000170.0010988.68
9432004.12.31 06:05buy46310.001.92691.92540.0000
9442004.12.31 08:00close46310.001.92881.92540.0000190.0011178.68
9452004.12.31 12:00buy46410.001.92921.92770.0000
9462004.12.31 12:02close46410.001.93051.92770.0000129.9911308.67
9472005.01.03 09:59buy46510.001.90891.90740.0000
9482005.01.03 10:59s/l46510.001.90741.90740.0000-150.0011158.67
9492005.01.04 05:59buy46610.001.90321.90170.0000
9502005.01.04 06:56close46610.001.90531.90170.0000210.0011368.67
9512005.01.05 15:14buy46710.001.88691.88540.0000
9522005.01.05 16:02s/l46710.001.88541.88540.0000-150.0011218.67
9532005.01.05 16:02buy46810.001.88441.88290.0000
9542005.01.05 17:07close46810.001.88621.88290.0000180.0011398.67
9552005.01.07 10:01buy46910.001.87971.87820.0000
9562005.01.07 10:02close46910.001.88181.87820.0000210.0011608.67
9572005.01.07 10:03buy47010.001.88011.87860.0000
9582005.01.07 10:05close47010.001.88201.87860.0000190.0111798.68
9592005.01.07 14:00buy47110.001.87971.87820.0000
9602005.01.07 14:14s/l47110.001.87821.87820.0000-150.0011648.68
9612005.01.07 14:14buy47210.001.87851.87700.0000
9622005.01.07 14:15s/l47210.001.87701.87700.0000-150.0011498.68
9632005.01.07 14:15buy47310.001.87731.87580.0000
9642005.01.07 14:59s/l47310.001.87581.87580.0000-150.0011348.68
9652005.01.10 10:00buy47410.001.87571.87420.0000
9662005.01.10 12:00close47410.001.87801.87420.0000230.0011578.68
9672005.01.12 12:27buy47510.001.87561.87410.0000
9682005.01.13 12:00close47510.001.88071.87410.0000499.5012078.18
9692005.01.13 18:59buy47610.001.88031.87880.0000
9702005.01.13 19:00close47610.001.88301.87880.0000270.0012348.18
9712005.01.13 21:00buy47710.001.88091.87940.0000
9722005.01.13 21:19close47710.001.88201.87940.0000110.0012458.18
9732005.01.18 05:10buy47810.001.85821.85670.0000
9742005.01.18 06:18s/l47810.001.85671.85670.0000-150.0012308.18
9752005.01.18 13:00buy47910.001.87141.86990.0000
9762005.01.18 13:06s/l47910.001.86991.86990.0000-150.0012158.18
9772005.01.18 13:06buy48010.001.86991.86840.0000
9782005.01.18 13:56close48010.001.87141.86840.0000150.0012308.18
9792005.01.18 13:59buy48110.001.86641.86490.0000
9802005.01.18 15:00close48110.001.86851.86490.0000210.0012518.18
9812005.01.19 14:59buy48210.001.87611.87460.0000
9822005.01.19 15:59s/l48210.001.87461.87460.0000-150.0012368.18
9832005.01.20 22:59buy48310.001.87071.86920.0000
9842005.01.20 23:59s/l48310.001.86921.86920.0000-150.0012218.18
9852005.01.21 05:01buy48410.001.86991.86840.0000
9862005.01.21 07:00close48410.001.87181.86840.0000190.0112408.19
9872005.01.21 07:55buy48510.001.87051.86900.0000
9882005.01.21 08:00s/l48510.001.86901.86900.0000-150.0012258.19
9892005.01.21 08:13buy48610.001.86841.86690.0000
9902005.01.21 08:28close48610.001.87011.86690.0000170.0012428.19
9912005.01.21 08:29buy48710.001.87081.86930.0000
9922005.01.21 08:40close48710.001.87261.86930.0000180.0012608.19
9932005.01.21 12:59sell48810.001.86901.87050.0000
9942005.01.21 15:59s/l48810.001.87051.87050.0000-150.0012458.19
9952005.01.24 02:00sell48910.001.87701.87850.0000
9962005.01.24 06:59s/l48910.001.87851.87850.0000-150.0012308.19
9972005.01.25 23:59sell49010.001.86661.86810.0000
9982005.01.26 02:59s/l49010.001.86811.86810.0000-147.8512160.34
9992005.01.26 13:00buy49110.001.87931.87780.0000
10002005.01.26 14:38close49110.001.88101.87780.0000170.0012330.34
10012005.01.27 07:44buy49210.001.88151.88000.0000
10022005.01.27 08:00close49210.001.88341.88000.0000189.9912520.33
10032005.01.28 09:04sell49310.001.88811.88960.0000
10042005.01.28 09:13close49310.001.88701.88960.0000110.0012630.33
10052005.01.28 09:14sell49410.001.88671.88820.0000
10062005.01.28 10:59close49410.001.88291.88820.0000380.0013010.33
10072005.01.28 13:56buy49510.001.88521.88370.0000
10082005.01.28 14:00s/l49510.001.88371.88370.0000-150.0012860.33
10092005.01.28 15:10sell49610.001.88651.88800.0000
10102005.01.31 01:00close49610.001.88481.88800.0000172.1513032.48
10112005.02.01 14:02sell49710.001.88201.88350.0000
10122005.02.01 14:31close49710.001.88051.88350.0000150.0013182.48
10132005.02.01 16:00sell49810.001.88101.88250.0000
10142005.02.01 16:00s/l49810.001.88251.88250.0000-150.0013032.48
10152005.02.01 16:00sell49910.001.88221.88370.0000
10162005.02.01 16:01close49910.001.88071.88370.0000150.0013182.48
10172005.02.01 16:01sell50010.001.88111.88260.0000
10182005.02.01 16:04close50010.001.88021.88260.000090.0113272.49
10192005.02.01 16:04sell50110.001.87981.88130.0000
10202005.02.01 16:06s/l50110.001.88131.88130.0000-150.0013122.49
10212005.02.01 16:06sell50210.001.88111.88260.0000
10222005.02.01 16:09close50210.001.88021.88260.000090.0113212.50
10232005.02.01 16:10sell50310.001.87981.88130.0000
10242005.02.01 16:59s/l50310.001.88131.88130.0000-150.0013062.50
10252005.02.01 16:59sell50410.001.88221.88370.0000
10262005.02.01 18:59s/l50410.001.88371.88370.0000-150.0012912.50
10272005.02.02 05:10buy50510.001.88401.88250.0000
10282005.02.02 06:52close50510.001.88511.88250.0000110.0013022.50
10292005.02.02 08:02buy50610.001.88471.88320.0000
10302005.02.02 09:59close50610.001.88541.88320.000070.0013092.50
10312005.02.02 14:59buy50710.001.88471.88320.0000
10322005.02.02 18:59close50710.001.88641.88320.0000170.0013262.50
10332005.02.03 10:33buy50810.001.88781.88630.0000
10342005.02.03 11:00s/l50810.001.88631.88630.0000-150.0013112.50
10352005.02.03 11:00buy50910.001.88571.88420.0000
10362005.02.03 11:06close50910.001.88661.88420.000090.0013202.50
10372005.02.03 11:07buy51010.001.88681.88530.0000
10382005.02.03 11:08close51010.001.88761.88530.000080.0113282.51
10392005.02.03 11:09buy51110.001.88781.88630.0000
10402005.02.03 11:18close51110.001.88861.88630.000080.0113362.52
10412005.02.03 11:59buy51210.001.88571.88420.0000
10422005.02.03 12:59s/l51210.001.88421.88420.0000-150.0013212.52
10432005.02.03 14:00sell51310.001.88081.88230.0000
10442005.02.03 16:00close51310.001.87941.88230.0000140.0113352.53
10452005.02.07 09:59sell51410.001.87021.87170.0000
10462005.02.07 10:00s/l51410.001.87171.87170.0000-150.0013202.53
10472005.02.07 10:27sell51510.001.87061.87210.0000
10482005.02.07 10:37close51510.001.86901.87210.0000160.0013362.53
10492005.02.08 08:34sell51610.001.85691.85840.0000
10502005.02.08 09:19close51610.001.85551.85840.0000140.0013502.53
10512005.02.08 10:00sell51710.001.85541.85690.0000
10522005.02.08 11:00s/l51710.001.85691.85690.0000-150.0013352.53
10532005.02.08 14:15sell51810.001.85601.85750.0000
10542005.02.08 17:59close51810.001.85501.85750.000099.9913452.52
10552005.02.09 09:00buy51910.001.86151.86000.0000
10562005.02.09 10:00close51910.001.86281.86000.0000130.0013582.52
10572005.02.10 13:00sell52010.001.85971.86120.0000
10582005.02.10 13:01close52010.001.85861.86120.0000110.0013692.52
10592005.02.10 13:01sell52110.001.85851.86000.0000
10602005.02.10 13:05s/l52110.001.86001.86000.0000-150.0013542.52
10612005.02.10 13:05sell52210.001.85971.86120.0000
10622005.02.10 13:15close52210.001.85861.86120.0000110.0113652.53
10632005.02.10 13:15sell52310.001.85861.86010.0000
10642005.02.10 13:59s/l52310.001.86011.86010.0000-150.0013502.53
10652005.02.11 12:00sell52410.001.86641.86790.0000
10662005.02.11 13:05close52410.001.86571.86790.000070.0113572.54
10672005.02.11 17:00buy52510.001.86591.86440.0000
10682005.02.11 18:00close52510.001.86681.86440.000089.9913662.53
10692005.02.14 09:25buy52610.001.88461.88310.0000
10702005.02.14 10:59close52610.001.88671.88310.0000210.0013872.53
10712005.02.14 17:10buy52710.001.88951.88800.0000
10722005.02.14 19:31s/l52710.001.88801.88800.0000-150.0013722.53
10732005.02.15 06:40buy52810.001.88701.88550.0000
10742005.02.15 07:29close52810.001.88821.88550.0000120.0013842.53
10752005.02.15 08:35buy52910.001.88811.88660.0000
10762005.02.15 09:34s/l52910.001.88661.88660.0000-150.0013692.53
10772005.02.15 13:00buy53010.001.88651.88500.0000
10782005.02.15 13:45close53010.001.88841.88500.0000190.0113882.54
10792005.02.15 13:45buy53110.001.88871.88720.0000
10802005.02.15 13:52s/l53110.001.88721.88720.0000-150.0013732.54
10812005.02.15 13:52buy53210.001.88761.88610.0000
10822005.02.15 15:07close53210.001.89031.88610.0000270.0014002.54
10832005.02.15 21:00buy53310.001.89501.89350.0000
10842005.02.15 23:59s/l53310.001.89351.89350.0000-150.0013852.54
10852005.02.17 09:21buy53410.001.88901.88750.0000
10862005.02.17 10:00close53410.001.89021.88750.0000120.0013972.54
10872005.02.17 16:48buy53510.001.89201.89050.0000
10882005.02.17 16:59close53510.001.89421.89050.0000220.0014192.54
10892005.02.18 08:04buy53610.001.89351.89200.0000
10902005.02.18 08:47close53610.001.89461.89200.0000110.0014302.54
10912005.02.18 09:03buy53710.001.89501.89350.0000
10922005.02.18 09:59s/l53710.001.89351.89350.0000-150.0014152.54
10932005.02.18 09:59buy53810.001.89341.89190.0000
10942005.02.18 10:59s/l53810.001.89191.89190.0000-150.0014002.54
10952005.02.18 14:00buy53910.001.89341.89190.0000
10962005.02.18 14:59close53910.001.89411.89190.000070.0014072.54
10972005.02.22 07:05buy54010.001.90611.90460.0000
10982005.02.22 07:22close54010.001.90701.90460.000089.9914162.53
10992005.02.22 10:00buy54110.001.90971.90820.0000
11002005.02.22 11:00close54110.001.91071.90820.0000100.0014262.53
11012005.02.22 11:00buy54210.001.90851.90700.0000
11022005.02.22 11:16close54210.001.91051.90700.0000200.0014462.53
11032005.02.22 11:59buy54310.001.90801.90650.0000
11042005.02.22 12:16close54310.001.91121.90650.0000320.0014782.53
11052005.02.23 07:00sell54410.001.90801.90950.0000
11062005.02.23 08:59s/l54410.001.90951.90950.0000-150.0014632.53
11072005.02.23 13:35buy54510.001.91011.90860.0000
11082005.02.23 13:47s/l54510.001.90861.90860.0000-150.0014482.53
11092005.02.23 13:54buy54610.001.90781.90630.0000
11102005.02.23 14:59s/l54610.001.90631.90630.0000-150.0014332.53
11112005.02.24 11:59buy54710.001.90951.90800.0000
11122005.02.24 12:52close54710.001.91141.90800.0000190.0014522.53
11132005.02.24 15:11sell54810.001.91041.91190.0000
11142005.02.24 15:48close54810.001.90861.91190.0000180.0014702.53
11152005.02.24 23:13sell54910.001.90971.91120.0000
11162005.02.24 23:59s/l54910.001.91121.91120.0000-150.0014552.53
11172005.02.28 06:00buy55010.001.92171.92020.0000
11182005.02.28 07:24close55010.001.92301.92020.0000130.0014682.53
11192005.02.28 15:00buy55110.001.92371.92220.0000
11202005.02.28 16:32close55110.001.92501.92220.0000130.0014812.53
11212005.03.01 11:42buy55210.001.92111.91960.0000
11222005.03.01 12:59s/l55210.001.91961.91960.0000-150.0014662.53
11232005.03.01 12:59buy55310.001.91961.91810.0000
11242005.03.01 14:00close55310.001.92191.91810.0000230.0014892.53
11252005.03.01 14:46sell55410.001.91991.92140.0000
11262005.03.01 16:00close55410.001.91851.92140.0000140.0015032.53
11272005.03.01 17:00sell55510.001.91991.92140.0000
11282005.03.01 20:59s/l55510.001.92141.92140.0000-150.0014882.53
11292005.03.02 10:18sell55610.001.91031.91180.0000
11302005.03.02 10:43close55610.001.90911.91180.0000120.0015002.53
11312005.03.02 14:10sell55710.001.90981.91130.0000
11322005.03.02 15:22s/l55710.001.91131.91130.0000-150.0014852.53
11332005.03.03 08:06sell55810.001.91111.91260.0000
11342005.03.03 08:37close55810.001.91021.91260.000090.0014942.53
11352005.03.03 10:25sell55910.001.91031.91180.0000
11362005.03.03 12:00s/l55910.001.91181.91180.0000-150.0014792.53
11372005.03.03 14:41sell56010.001.90971.91120.0000
11382005.03.03 15:07close56010.001.90861.91120.0000110.0014902.53
11392005.03.03 18:02sell56110.001.90751.90900.0000
11402005.03.03 20:00close56110.001.90681.90900.000070.0014972.53
11412005.03.03 21:01sell56210.001.90731.90880.0000
11422005.03.03 22:42close56210.001.90661.90880.000069.9915042.52
11432005.03.04 08:22sell56310.001.90691.90840.0000
11442005.03.04 12:59s/l56310.001.90841.90840.0000-150.0014892.52
11452005.03.07 10:59sell56410.001.91551.91700.0000
11462005.03.07 11:00s/l56410.001.91701.91700.0000-150.0014742.52
11472005.03.07 15:59sell56510.001.91641.91790.0000
11482005.03.07 17:00close56510.001.91411.91790.0000230.0014972.52
11492005.03.08 00:01sell56610.001.91501.91650.0000
11502005.03.08 06:59s/l56610.001.91651.91650.0000-150.0014822.52
11512005.03.08 08:59buy56710.001.91981.91830.0000
11522005.03.08 09:50close56710.001.92081.91830.0000100.0014922.52
11532005.03.08 14:59buy56810.001.92861.92710.0000
11542005.03.08 14:59close56810.001.93081.92710.0000220.0015142.52
11552005.03.08 15:30buy56910.001.92851.92700.0000
11562005.03.08 15:56close56910.001.92951.92700.0000100.0015242.52
11572005.03.08 16:59buy57010.001.92821.92670.0000
11582005.03.08 17:45close57010.001.92951.92670.0000130.0015372.52
11592005.03.09 08:00buy57110.001.92921.92770.0000
11602005.03.09 08:28s/l57110.001.92771.92770.0000-150.0015222.52
11612005.03.09 08:38buy57210.001.92761.92610.0000
11622005.03.09 08:49close57210.001.92881.92610.0000120.0115342.53
11632005.03.09 08:50buy57310.001.92921.92770.0000
11642005.03.09 08:55s/l57310.001.92771.92770.0000-150.0015192.53
11652005.03.09 08:58buy57410.001.92921.92770.0000
11662005.03.09 08:59s/l57410.001.92771.92770.0000-150.0015042.53
11672005.03.09 14:00sell57510.001.92381.92530.0000
11682005.03.09 14:59close57510.001.92151.92530.0000230.0015272.53
11692005.03.09 19:59buy57610.001.92381.92230.0000
11702005.03.09 21:34close57610.001.92591.92230.0000210.0015482.53
11712005.03.10 11:33buy57710.001.92731.92580.0000
11722005.03.10 13:02s/l57710.001.92581.92580.0000-150.0015332.53
11732005.03.10 14:30sell57810.001.92661.92810.0000
11742005.03.10 14:59close57810.001.92391.92810.0000270.0015602.53
11752005.03.10 22:59sell57910.001.92351.92500.0000
11762005.03.10 23:42close57910.001.92181.92500.0000170.0015772.53
11772005.03.13 23:01buy58010.001.92621.92470.0000
11782005.03.13 23:05close58010.001.92701.92470.000080.0015852.53
11792005.03.13 23:26buy58110.001.92621.92470.0000
11802005.03.13 23:51close58110.001.92701.92470.000080.0015932.53
11812005.03.14 10:36sell58210.001.92101.92250.0000
11822005.03.14 10:37close58210.001.91951.92250.0000150.0016082.53
11832005.03.14 16:20sell58310.001.91271.91420.0000
11842005.03.14 16:38close58310.001.91131.91420.0000140.0016222.53
11852005.03.15 07:00sell58410.001.91421.91570.0000
11862005.03.15 07:41s/l58410.001.91571.91570.0000-150.0016072.53
11872005.03.15 07:41sell58510.001.91541.91690.0000
11882005.03.15 07:59close58510.001.91201.91690.0000340.0016412.53
11892005.03.15 13:07buy58610.001.92081.91930.0000
11902005.03.15 13:25close58610.001.92171.91930.000090.0016502.53
11912005.03.15 13:59buy58710.001.91591.91440.0000
11922005.03.15 15:53s/l58710.001.91441.91440.0000-150.0016352.53
11932005.03.15 20:11sell58810.001.91321.91470.0000
11942005.03.16 00:24close58810.001.91141.91470.0000182.1516534.68
11952005.03.16 12:28buy58910.001.92241.92090.0000
11962005.03.16 12:37close58910.001.92341.92090.000099.9916634.67
11972005.03.16 12:53buy59010.001.92251.92100.0000
11982005.03.16 12:55close59010.001.92391.92100.0000140.0016774.67
11992005.03.17 11:59buy59110.001.92381.92230.0000
12002005.03.17 12:59s/l59110.001.92231.92230.0000-150.0016624.67
12012005.03.18 15:59sell59210.001.91901.92050.0000
12022005.03.18 17:59s/l59210.001.92051.92050.0000-150.0016474.67
12032005.03.22 17:16sell59310.001.89971.90120.0000
12042005.03.22 18:57close59310.001.89861.90120.0000110.0016584.67
12052005.03.23 09:00sell59410.001.88171.88320.0000
12062005.03.23 10:13close59410.001.88071.88320.0000100.0016684.67
12072005.03.23 12:59sell59510.001.87871.88020.0000
12082005.03.23 12:59close59510.001.87281.88020.0000590.0017274.67
12092005.03.23 13:59sell59610.001.87591.87740.0000
12102005.03.23 13:59close59610.001.87441.87740.0000150.0017424.67
12112005.03.23 14:27sell59710.001.87691.87840.0000
12122005.03.23 14:30close59710.001.87631.87840.000060.0017484.67
12132005.03.24 12:59sell59810.001.87181.87330.0000
12142005.03.24 13:00close59810.001.87031.87330.0000150.0017634.67
12152005.03.28 13:05sell59910.001.86391.86540.0000
12162005.03.28 13:59s/l59910.001.86541.86540.0000-150.0017484.67
12172005.03.29 14:03buy60010.001.87341.87190.0000
12182005.03.29 14:22close60010.001.87461.87190.0000120.0117604.68
12192005.03.29 15:10buy60110.001.87501.87350.0000
12202005.03.29 15:18s/l60110.001.87351.87350.0000-150.0017454.68
12212005.03.29 15:19buy60210.001.87341.87190.0000
12222005.03.29 15:59close60210.001.87501.87190.0000160.0017614.68
12232005.03.30 05:37buy60310.001.87881.87730.0000
12242005.03.30 05:59close60310.001.88001.87730.0000120.0017734.68
12252005.03.30 07:59buy60410.001.87841.87690.0000
12262005.03.30 08:01close60410.001.87961.87690.0000120.0017854.68
12272005.03.30 13:51buy60510.001.88171.88020.0000
12282005.03.30 13:59close60510.001.88321.88020.0000150.0018004.68
12292005.03.31 12:01buy60610.001.88241.88090.0000
12302005.03.31 12:59close60610.001.88661.88090.0000420.0018424.68
12312005.03.31 15:59buy60710.001.88851.88700.0000
12322005.03.31 16:58close60710.001.88951.88700.0000100.0018524.68
12332005.04.01 06:59buy60810.001.88721.88570.0000
12342005.04.01 08:05s/l60810.001.88571.88570.0000-150.0018374.68
12352005.04.01 13:00buy60910.001.88791.88640.0000
12362005.04.01 14:00s/l60910.001.88641.88640.0000-150.0018224.68
12372005.04.04 08:40sell61010.001.87611.87760.0000
12382005.04.04 08:59close61010.001.87461.87760.0000150.0018374.68
12392005.04.04 09:06sell61110.001.87771.87920.0000
12402005.04.04 09:48close61110.001.87631.87920.0000140.0118514.69
12412005.04.05 12:00sell61210.001.87471.87620.0000
12422005.04.05 12:59s/l61210.001.87621.87620.0000-150.0018364.69
12432005.04.05 12:59sell61310.001.87761.87910.0000
12442005.04.05 14:37close61310.001.87641.87910.0000120.0018484.69
12452005.04.06 03:30buy61410.001.88071.87920.0000
12462005.04.06 04:34close61410.001.88211.87920.0000140.0118624.70
12472005.04.07 05:06buy61510.001.88251.88100.0000
12482005.04.07 05:59close61510.001.88361.88100.0000110.0018734.70
12492005.04.07 08:52buy61610.001.88261.88110.0000
12502005.04.07 08:59s/l61610.001.88111.88110.0000-150.0018584.70
12512005.04.07 08:59buy61710.001.88101.87950.0000
12522005.04.07 09:59s/l61710.001.87951.87950.0000-150.0018434.70
12532005.04.11 12:00buy61810.001.89001.88850.0000
12542005.04.11 12:04s/l61810.001.88851.88850.0000-150.0018284.70
12552005.04.11 12:12buy61910.001.88871.88720.0000
12562005.04.11 12:59close61910.001.88981.88720.0000110.0018394.70
12572005.04.11 14:21buy62010.001.88881.88730.0000
12582005.04.11 14:56close62010.001.88981.88730.0000100.0018494.70
12592005.04.12 00:00buy62110.001.89091.88940.0000
12602005.04.12 00:47s/l62110.001.88941.88940.0000-150.0018344.70
12612005.04.12 03:21buy62210.001.89091.88940.0000
12622005.04.12 06:59close62210.001.89341.88940.0000250.0018594.70
12632005.04.12 07:59buy62310.001.89241.89090.0000
12642005.04.12 11:16close62310.001.89371.89090.0000130.0018724.70
12652005.04.12 18:59sell62410.001.89101.89250.0000
12662005.04.12 22:46s/l62410.001.89251.89250.0000-150.0018574.70
12672005.04.12 23:59buy62510.001.89001.88850.0000
12682005.04.13 00:00close62510.001.89181.88850.0000176.5018751.20
12692005.04.13 14:30sell62610.001.89241.89390.0000
12702005.04.13 14:47close62610.001.89131.89390.0000110.0018861.20
12712005.04.13 16:52buy62710.001.89211.89060.0000
12722005.04.13 17:05close62710.001.89321.89060.0000110.0018971.20
12732005.04.14 07:01sell62810.001.88891.89040.0000
12742005.04.14 08:11close62810.001.88781.89040.0000110.0019081.20
12752005.04.14 13:21sell62910.001.88131.88280.0000
12762005.04.14 13:59close62910.001.87841.88280.0000290.0019371.20
12772005.04.14 14:28sell63010.001.88151.88300.0000
12782005.04.14 14:52close63010.001.88061.88300.000090.0019461.20
12792005.04.14 14:53sell63110.001.88141.88290.0000
12802005.04.14 14:59close63110.001.88041.88290.0000100.0019561.20
12812005.04.14 14:59sell63210.001.88101.88250.0000
12822005.04.14 15:43close63210.001.87961.88250.0000140.0019701.20
12832005.04.14 23:00sell63310.001.88131.88280.0000
12842005.04.14 23:38close63310.001.88041.88280.000090.0119791.21
12852005.04.14 23:51sell63410.001.88021.88170.0000
12862005.04.15 01:46s/l63410.001.88171.88170.0000-147.8519643.36
12872005.04.15 11:01buy63510.001.88321.88170.0000
12882005.04.15 11:59close63510.001.88701.88170.0000380.0020023.36
12892005.04.15 13:01buy63610.001.88361.88210.0000
12902005.04.15 13:34close63610.001.88521.88210.0000160.0020183.36
12912005.04.18 11:59buy63710.001.89921.89770.0000
12922005.04.18 14:59close63710.001.90401.89770.0000480.0020663.36
12932005.04.19 07:50buy63810.001.90511.90360.0000
12942005.04.19 07:59close63810.001.90901.90360.0000390.0021053.36
12952005.04.19 20:00buy63910.001.91751.91600.0000
12962005.04.19 20:59close63910.001.91841.91600.000090.0021143.36
12972005.04.20 16:32buy64010.001.91781.91630.0000
12982005.04.20 17:00close64010.001.91901.91630.0000120.0021263.36
12992005.04.20 18:15buy64110.001.91861.91710.0000
13002005.04.20 19:59close64110.001.92001.91710.0000140.0021403.36
13012005.04.21 13:29sell64210.001.90981.91130.0000
13022005.04.21 13:43close64210.001.90811.91130.0000170.0021573.36
13032005.04.21 14:59sell64310.001.91301.91450.0000
13042005.04.21 15:02close64310.001.90891.91450.0000410.0021983.36
13052005.04.21 17:21sell64410.001.91061.91210.0000
13062005.04.21 17:46close64410.001.90961.91210.0000100.0022083.36
13072005.04.21 17:46sell64510.001.90911.91060.0000
13082005.04.21 18:05close64510.001.90771.91060.0000140.0022223.36
13092005.04.21 19:02sell64610.001.90871.91020.0000
13102005.04.21 22:00close64610.001.90781.91020.000090.0022313.36
13112005.04.22 08:59buy64710.001.91001.90850.0000
13122005.04.22 09:40close64710.001.91161.90850.0000160.0022473.36
13132005.04.22 19:00buy64810.001.91391.91240.0000
13142005.04.24 23:00close64810.001.91621.91240.0000229.9922703.35
13152005.04.26 11:00sell64910.001.90621.90770.0000
13162005.04.26 12:00close64910.001.90531.90770.000090.0022793.35
13172005.04.27 04:59sell65010.001.90561.90710.0000
13182005.04.27 05:30close65010.001.90421.90710.0000140.0022933.35
13192005.04.27 14:42buy65110.001.90691.90540.0000
13202005.04.27 14:56close65110.001.90811.90540.0000120.0023053.35
13212005.04.27 14:56buy65210.001.90701.90550.0000
13222005.04.27 14:57close65210.001.90811.90550.0000110.0023163.35
13232005.04.27 15:59buy65310.001.90501.90350.0000
13242005.04.27 16:59s/l65310.001.90351.90350.0000-150.0023013.35
13252005.04.28 12:00buy65410.001.90361.90210.0000
13262005.04.28 12:55close65410.001.90491.90210.0000130.0123143.36
13272005.04.29 07:00buy65510.001.91271.91120.0000
13282005.04.29 07:45close65510.001.91361.91120.000090.0023233.36
13292005.04.29 07:49buy65610.001.91361.91210.0000
13302005.04.29 07:49s/l65610.001.91211.91210.0000-150.0023083.36
13312005.04.29 07:49buy65710.001.91331.91180.0000
13322005.04.29 09:00close65710.001.91451.91180.0000120.0023203.36
13332005.04.29 10:22buy65810.001.91161.91010.0000
13342005.04.29 10:29close65810.001.91251.91010.000089.9923293.35
13352005.05.02 15:59sell65910.001.89621.89770.0000
13362005.05.02 16:09close65910.001.89461.89770.0000160.0023453.35
13372005.05.03 11:59sell66010.001.89171.89320.0000
13382005.05.03 12:58close66010.001.89031.89320.0000140.0023593.35
13392005.05.03 15:59sell66110.001.89191.89340.0000
13402005.05.03 18:59close66110.001.89001.89340.0000190.0023783.35
13412005.05.04 05:59buy66210.001.90021.89870.0000
13422005.05.04 07:59s/l66210.001.89871.89870.0000-150.0023633.35
13432005.05.04 15:29buy66310.001.90081.89930.0000
13442005.05.04 15:59close66310.001.90231.89930.0000150.0123783.36
13452005.05.04 15:59buy66410.001.90021.89870.0000
13462005.05.04 16:00close66410.001.90111.89870.000090.0023873.36
13472005.05.05 13:55buy66510.001.90361.90210.0000
13482005.05.05 14:30close66510.001.90461.90210.0000100.0023973.36
13492005.05.05 17:00buy66610.001.90481.90330.0000
13502005.05.05 19:00close66610.001.90621.90330.0000140.0124113.37
13512005.05.05 21:00buy66710.001.90511.90360.0000
13522005.05.05 21:14close66710.001.90621.90360.0000110.0024223.37
13532005.05.06 00:47sell66810.001.90111.90260.0000
13542005.05.06 01:06s/l66810.001.90261.90260.0000-150.0024073.37
13552005.05.06 13:00sell66910.001.89481.89630.0000
13562005.05.06 13:59close66910.001.89341.89630.0000140.0024213.37
13572005.05.08 23:24sell67010.001.89091.89240.0000
13582005.05.08 23:48close67010.001.88941.89240.0000150.0024363.37
13592005.05.09 09:00sell67110.001.88531.88680.0000
13602005.05.09 10:40close67110.001.88401.88680.0000130.0024493.37
13612005.05.10 07:59sell67210.001.87891.88040.0000
13622005.05.10 08:16s/l67210.001.88041.88040.0000-150.0024343.37
13632005.05.10 08:16sell67310.001.88071.88220.0000
13642005.05.10 08:18close67310.001.87961.88220.0000110.0024453.37
13652005.05.10 08:59sell67410.001.88061.88210.0000
13662005.05.10 09:59close67410.001.87961.88210.0000100.0024553.37
13672005.05.10 14:00sell67510.001.88301.88450.0000
13682005.05.10 14:30close67510.001.88131.88450.0000170.0024723.37
13692005.05.10 14:59sell67610.001.88361.88510.0000
13702005.05.10 15:00close67610.001.88191.88510.0000170.0024893.37
13712005.05.11 09:17buy67710.001.88511.88360.0000
13722005.05.11 09:20close67710.001.88581.88360.000070.0024963.37
13732005.05.11 09:52buy67810.001.88511.88360.0000
13742005.05.11 09:56close67810.001.88591.88360.000080.0125043.38
13752005.05.11 22:58sell67910.001.87311.87460.0000
13762005.05.12 00:01close67910.001.87211.87460.0000106.4525149.83
13772005.05.12 05:22sell68010.001.87221.87370.0000
13782005.05.12 05:59close68010.001.87101.87370.0000120.0025269.83
13792005.05.12 08:33sell68110.001.86721.86870.0000
13802005.05.12 08:34close68110.001.86521.86870.0000200.0025469.83
13812005.05.12 08:35sell68210.001.86711.86860.0000
13822005.05.12 08:59close68210.001.86561.86860.0000150.0025619.83
13832005.05.13 14:24sell68310.001.85571.85720.0000
13842005.05.13 14:35close68310.001.85461.85720.0000110.0025729.83
13852005.05.13 17:00sell68410.001.85091.85240.0000
13862005.05.13 19:00close68410.001.84991.85240.0000100.0025829.83
13872005.05.16 08:46sell68510.001.84151.84300.0000
13882005.05.16 09:00s/l68510.001.84301.84300.0000-150.0025679.83
13892005.05.16 09:00sell68610.001.84331.84480.0000
13902005.05.16 09:23close68610.001.84201.84480.0000130.0025809.83
13912005.05.17 10:37buy68710.001.83901.83750.0000
13922005.05.17 11:00close68710.001.84061.83750.0000160.0025969.83
13932005.05.17 13:01sell68810.001.83891.84040.0000
13942005.05.17 14:30close68810.001.83731.84040.0000160.0026129.83
13952005.05.17 18:32sell68910.001.83981.84130.0000
13962005.05.17 18:59close68910.001.83701.84130.0000279.9926409.82
13972005.05.18 13:11buy69010.001.83301.83150.0000
13982005.05.18 14:02close69010.001.83411.83150.0000110.0026519.82
13992005.05.19 11:14buy69110.001.83981.83830.0000
14002005.05.19 12:59s/l69110.001.83831.83830.0000-150.0026369.82
14012005.05.20 18:59sell69210.001.82621.82770.0000
14022005.05.22 23:49close69210.001.82481.82770.0000140.0026509.82
14032005.05.24 12:25buy69310.001.83341.83190.0000
14042005.05.24 13:17s/l69310.001.83191.83190.0000-150.0026359.82
14052005.05.24 13:59buy69410.001.83201.83050.0000
14062005.05.24 14:59s/l69410.001.83051.83050.0000-150.0026209.82
14072005.05.24 17:03sell69510.001.82901.83050.0000
14082005.05.24 17:07close69510.001.82791.83050.0000110.0026319.82
14092005.05.25 14:00buy69610.001.82951.82800.0000
14102005.05.25 15:15close69610.001.83121.82800.0000170.0026489.82
14112005.05.26 08:01sell69710.001.82761.82910.0000
14122005.05.26 08:11close69710.001.82621.82910.0000140.0026629.82
14132005.05.26 09:59sell69810.001.82821.82970.0000
14142005.05.26 10:28close69810.001.82581.82970.0000240.0026869.82
14152005.05.26 15:07sell69910.001.82331.82480.0000
14162005.05.26 15:59close69910.001.82101.82480.0000230.0027099.82
14172005.05.27 12:53buy70010.001.82431.82280.0000
14182005.05.27 13:06s/l70010.001.82281.82280.0000-150.0026949.82
14192005.05.27 14:06sell70110.001.82471.82620.0000
14202005.05.27 15:39close70110.001.82321.82620.0000150.0027099.82
14212005.05.27 16:26sell70210.001.82361.82510.0000
14222005.05.27 18:00close70210.001.82261.82510.0000100.0127199.83
14232005.05.27 19:02sell70310.001.82361.82510.0000
14242005.05.29 23:10close70310.001.82271.82510.000090.0127289.84
14252005.05.30 15:00buy70410.001.82311.82160.0000
14262005.05.31 00:59s/l70410.001.82161.82160.0000-153.5027136.34
14272005.05.31 04:00sell70510.001.81531.81680.0000
14282005.05.31 04:35close70510.001.81371.81680.0000160.0127296.35
14292005.05.31 14:49buy70610.001.82261.82110.0000
14302005.05.31 16:10close70610.001.82411.82110.0000150.0027446.35
14312005.05.31 20:15sell70710.001.81791.81940.0000
14322005.05.31 22:22modify70710.001.81791.81740.0000
14332005.05.31 22:59s/l70710.001.8173861.81740.000051.4327497.78
14342005.06.01 00:59sell70810.001.81981.82130.0000
14352005.06.01 01:59s/l70810.001.82131.82130.0000-150.0027347.78
14362005.06.02 09:14buy70910.001.81651.81500.0000
14372005.06.02 09:18close70910.001.81791.81500.0000140.0027487.78
14382005.06.02 09:29buy71010.001.81661.81510.0000
14392005.06.02 09:38close71010.001.81801.81510.0000140.0127627.79
14402005.06.02 14:00sell71110.001.81551.81700.0000
14412005.06.02 14:26close71110.001.81441.81700.0000110.0027737.79
14422005.06.02 14:30sell71210.001.81541.81690.0000
14432005.06.02 14:30close71210.001.81461.81690.000080.0027817.79
14442005.06.02 14:33sell71310.001.81521.81670.0000
14452005.06.02 14:59s/l71310.001.81671.81670.0000-150.0027667.79
14462005.06.02 14:59sell71410.001.81681.81830.0000
14472005.06.02 16:13close71410.001.81511.81830.0000170.0027837.79
14482005.06.02 19:46buy71510.001.81611.81460.0000
14492005.06.03 00:59close71510.001.81881.81460.0000266.4928104.28
14502005.06.03 02:41buy71610.001.81801.81650.0000
14512005.06.03 06:59s/l71610.001.81651.81650.0000-150.0027954.28
14522005.06.06 04:48buy71710.001.81511.81360.0000
14532005.06.06 04:59close71710.001.81641.81360.0000130.0028084.28
14542005.06.06 10:36buy71810.001.81951.81800.0000
14552005.06.06 12:14close71810.001.82061.81800.0000110.0028194.28
14562005.06.07 22:59buy71910.001.83341.83190.0000
14572005.06.07 23:18close71910.001.83471.83190.0000130.0028324.28
14582005.06.08 10:00buy72010.001.83711.83560.0000
14592005.06.08 10:59s/l72010.001.83561.83560.0000-150.0028174.28
14602005.06.08 10:59buy72110.001.83541.83390.0000
14612005.06.08 11:41close72110.001.83681.83390.0000140.0028314.28
14622005.06.09 12:00sell72210.001.82451.82600.0000
14632005.06.09 12:14close72210.001.82331.82600.0000120.0128434.29
14642005.06.12 23:02sell72310.001.81301.81450.0000
14652005.06.13 01:59close72310.001.80941.81450.0000362.1528796.44
14662005.06.13 11:20sell72410.001.80491.80640.0000
14672005.06.13 11:28close72410.001.80371.80640.0000120.0128916.45
14682005.06.13 11:59sell72510.001.80421.80570.0000
14692005.06.13 14:59close72510.001.80161.80570.0000260.0029176.45
14702005.06.14 00:00sell72610.001.80741.80890.0000
14712005.06.14 01:30modify72610.001.80741.80670.0000
14722005.06.14 01:32close72610.001.80521.80670.0000220.0029396.45
14732005.06.14 13:59buy72710.001.80761.80610.0000
14742005.06.14 15:13s/l72710.001.80611.80610.0000-150.0029246.45
14752005.06.15 12:02buy72810.001.80831.80680.0000
14762005.06.15 12:59close72810.001.81021.80680.0000190.0029436.45
14772005.06.15 16:35buy72910.001.82051.81900.0000
14782005.06.15 16:59close72910.001.82301.81900.0000250.0029686.45
14792005.06.16 17:00buy73010.001.81991.81840.0000
14802005.06.16 18:13close73010.001.82181.81840.0000190.0029876.45
14812005.06.20 20:59sell73110.001.82481.82630.0000
14822005.06.20 21:46close73110.001.82391.82630.000090.0029966.45
14832005.06.20 22:00buy73210.001.82321.82170.0000
14842005.06.20 22:28close73210.001.82411.82170.000090.0030056.45
14852005.06.20 22:59buy73310.001.82301.82150.0000
14862005.06.20 23:59s/l73310.001.82151.82150.0000-150.0029906.45
14872005.06.21 00:58sell73410.001.82221.82370.0000
14882005.06.21 03:59s/l73410.001.82371.82370.0000-150.0029756.45
14892005.06.21 15:25buy73510.001.82381.82230.0000
14902005.06.21 16:47close73510.001.82471.82230.000090.0029846.45
14912005.06.22 11:00sell73610.001.82271.82420.0000
14922005.06.22 11:09close73610.001.82151.82420.0000120.0029966.45
14932005.06.22 14:59sell73710.001.82261.82410.0000
14942005.06.22 16:01close73710.001.81951.82410.0000310.0030276.45
14952005.06.23 08:35sell73810.001.82111.82260.0000
14962005.06.23 08:49close73810.001.81971.82260.0000140.0030416.45
14972005.06.23 11:23sell73910.001.82181.82330.0000
14982005.06.23 11:30close73910.001.82091.82330.000090.0030506.45
14992005.06.24 06:13sell74010.001.81731.81880.0000
15002005.06.24 06:23close74010.001.81581.81880.0000150.0130656.46
15012005.06.24 12:09buy74110.001.82111.81960.0000
15022005.06.24 12:21close74110.001.82241.81960.0000130.0030786.46
15032005.06.27 03:02buy74210.001.82361.82210.0000
15042005.06.27 05:59close74210.001.82441.82210.000080.0030866.46
15052005.06.27 06:01buy74310.001.82401.82250.0000
15062005.06.27 06:59close74310.001.82641.82250.0000239.9931106.45
15072005.06.27 08:44buy74410.001.82841.82690.0000
15082005.06.27 10:59close74410.001.83101.82690.0000260.0031366.45
15092005.06.28 21:13sell74510.001.81671.81820.0000
15102005.06.29 05:00s/l74510.001.81821.81820.0000-147.8531218.60
15112005.06.29 08:14sell74610.001.81611.81760.0000
15122005.06.29 08:17close74610.001.81501.81760.0000110.0031328.60
15132005.06.29 15:59sell74710.001.80761.80910.0000
15142005.06.29 16:00modify74710.001.80761.80670.0000
15152005.06.29 16:00close74710.001.80551.80670.0000210.0031538.60
15162005.07.01 09:01sell74810.001.78201.78350.0000
15172005.07.01 09:21close74810.001.78031.78350.0000169.9931708.59
15182005.07.01 09:59sell74910.001.78261.78410.0000
15192005.07.01 10:41close74910.001.77961.78410.0000300.0032008.59
15202005.07.04 03:59sell75010.001.75961.76110.0000
15212005.07.04 04:00s/l75010.001.76111.76110.0000-150.0031858.59
15222005.07.04 12:59sell75110.001.76101.76250.0000
15232005.07.04 16:59close75110.001.75851.76250.0000250.0032108.59
15242005.07.05 08:00sell75210.001.75801.75950.0000
15252005.07.05 08:29close75210.001.75631.75950.0000170.0032278.59
15262005.07.05 08:59sell75310.001.75991.76140.0000
15272005.07.05 09:59close75310.001.75591.76140.0000400.0032678.59
15282005.07.05 10:25sell75410.001.75701.75850.0000
15292005.07.05 10:30close75410.001.75501.75850.0000200.0032878.59
15302005.07.05 10:35sell75510.001.75701.75850.0000
15312005.07.05 10:59close75510.001.75491.75850.0000210.0033088.59
15322005.07.05 15:00sell75610.001.75681.75830.0000
15332005.07.05 16:58close75610.001.75491.75830.0000190.0133278.60
15342005.07.05 17:39sell75710.001.75631.75780.0000
15352005.07.05 18:55close75710.001.75441.75780.0000190.0033468.60
15362005.07.06 23:00sell75810.001.75401.75550.0000
15372005.07.06 23:37close75810.001.75211.75550.0000189.9933658.59
15382005.07.07 10:59sell75910.001.74691.74840.0000
15392005.07.07 11:19close75910.001.74391.74840.0000300.0033958.59
15402005.07.07 11:25sell76010.001.74781.74930.0000
15412005.07.07 11:25close76010.001.74561.74930.0000220.0034178.59
15422005.07.07 11:26sell76110.001.74781.74930.0000
15432005.07.07 11:28close76110.001.74521.74930.0000260.0034438.59
15442005.07.07 11:35sell76210.001.74771.74920.0000
15452005.07.07 11:40close76210.001.74531.74920.0000240.0034678.59
15462005.07.08 13:59sell76310.001.74161.74310.0000
15472005.07.08 14:29modify76310.001.74161.74120.0000
15482005.07.08 14:29close76310.001.73631.74120.0000530.0035208.59
15492005.07.08 18:00sell76410.001.73601.73750.0000
15502005.07.08 18:42close76410.001.73501.73750.0000100.0035308.59
15512005.07.08 18:59sell76510.001.73561.73710.0000
15522005.07.10 23:00s/l76510.001.73711.73710.0000-150.0035158.59
15532005.07.12 15:57buy76610.001.77181.77030.0000
15542005.07.12 15:59close76610.001.77491.77030.0000310.0035468.59
15552005.07.13 19:59sell76710.001.76371.76520.0000
15562005.07.13 23:59close76710.001.76111.76520.0000260.0035728.59
15572005.07.14 19:31sell76810.001.75651.75800.0000
15582005.07.14 19:38close76810.001.75521.75800.0000130.0035858.59
15592005.07.18 09:58sell76910.001.74871.75020.0000
15602005.07.18 10:01close76910.001.74771.75020.0000100.0035958.59
15612005.07.18 20:56sell77010.001.74901.75050.0000
15622005.07.18 22:00close77010.001.74711.75050.0000190.0036148.59
15632005.07.19 12:00sell77110.001.74241.74390.0000
15642005.07.19 12:32close77110.001.74081.74390.0000160.0036308.59
15652005.07.19 12:32sell77210.001.74031.74180.0000
15662005.07.19 13:00close77210.001.73871.74180.0000160.0036468.59
15672005.07.19 14:00sell77310.001.73881.74030.0000
15682005.07.19 15:44close77310.001.73731.74030.0000150.0036618.59
15692005.07.20 00:04sell77410.001.73971.74120.0000
15702005.07.20 00:28close77410.001.73771.74120.0000200.0036818.59
15712005.07.20 09:30sell77510.001.73761.73910.0000
15722005.07.20 09:41s/l77510.001.73911.73910.0000-150.0036668.59
15732005.07.20 09:41sell77610.001.73871.74020.0000
15742005.07.20 10:05s/l77610.001.74021.74020.0000-150.0036518.59
15752005.07.20 13:45sell77710.001.73841.73990.0000
15762005.07.20 14:16close77710.001.73731.73990.0000110.0036628.59
15772005.07.20 17:15sell77810.001.73131.73280.0000
15782005.07.20 17:19close77810.001.72921.73280.0000209.9936838.58
15792005.07.20 17:59sell77910.001.73691.73840.0000
15802005.07.20 18:59s/l77910.001.73841.73840.0000-150.0036688.58
15812005.07.20 20:00buy78010.001.73711.73560.0000
15822005.07.20 20:02close78010.001.73861.73560.0000149.9936838.57
15832005.07.20 20:59buy78110.001.73791.73640.0000
15842005.07.20 21:00close78110.001.74091.73640.0000300.0037138.57
15852005.07.21 09:00buy78210.001.74591.74440.0000
15862005.07.21 09:05close78210.001.74771.74440.0000180.0037318.57
15872005.07.21 12:00buy78310.001.74731.74580.0000
15882005.07.21 12:03s/l78310.001.74581.74580.0000-150.0037168.57
15892005.07.21 12:03buy78410.001.74601.74450.0000
15902005.07.21 12:59close78410.001.75011.74450.0000410.0037578.57
15912005.07.21 13:02buy78510.001.74831.74680.0000
15922005.07.21 13:20close78510.001.75051.74680.0000220.0037798.57
15932005.07.21 13:59buy78610.001.74531.74380.0000
15942005.07.21 14:30close78610.001.74911.74380.0000380.0038178.57
15952005.07.22 11:59sell78710.001.74991.75140.0000
15962005.07.22 12:55close78710.001.74841.75140.0000150.0038328.57
15972005.07.22 13:00sell78810.001.74811.74960.0000
15982005.07.22 13:59close78810.001.74391.74960.0000420.0038748.57
15992005.07.22 14:16sell78910.001.74551.74700.0000
16002005.07.22 15:48close78910.001.74391.74700.0000160.0038908.57
16012005.07.22 16:26sell79010.001.74111.74260.0000
16022005.07.22 16:59close79010.001.73651.74260.0000460.0039368.57
16032005.07.26 13:43sell79110.001.73801.73950.0000
16042005.07.26 13:59close79110.001.73641.73950.0000160.0039528.57
16052005.07.26 14:00sell79210.001.73951.74100.0000
16062005.07.26 14:16close79210.001.73821.74100.0000130.0039658.57
16072005.07.26 14:59sell79310.001.74161.74310.0000
16082005.07.26 17:07s/l79310.001.74311.74310.0000-150.0039508.57
16092005.07.29 15:00buy79410.001.75801.75650.0000
16102005.07.29 15:04close79410.001.75931.75650.0000130.0139638.58
16112005.07.29 15:18buy79510.001.75781.75630.0000
16122005.07.29 15:20s/l79510.001.75631.75630.0000-150.0039488.58
16132005.07.29 15:20buy79610.001.75651.75500.0000
16142005.07.29 15:21close79610.001.75811.75500.0000159.9939648.57
16152005.07.29 15:21buy79710.001.75781.75630.0000
16162005.07.29 15:26close79710.001.75931.75630.0000150.0039798.57
16172005.07.29 15:57buy79810.001.75781.75630.0000
16182005.07.29 15:58s/l79810.001.75631.75630.0000-150.0039648.57
16192005.07.29 15:58buy79910.001.75661.75510.0000
16202005.07.29 15:59close79910.001.75801.75510.0000139.9939788.56
16212005.08.01 09:59buy80010.001.76591.76440.0000
16222005.08.01 10:24close80010.001.76731.76440.0000140.0039928.56
16232005.08.01 11:05buy80110.001.76691.76540.0000
16242005.08.01 12:38close80110.001.76851.76540.0000160.0140088.57
16252005.08.01 15:00buy80210.001.76931.76780.0000
16262005.08.01 15:33close80210.001.77101.76780.0000170.0040258.57
16272005.08.02 02:32buy80310.001.76971.76820.0000
16282005.08.02 03:29close80310.001.77071.76820.0000100.0040358.57
16292005.08.02 12:00buy80410.001.77191.77040.0000
16302005.08.02 12:59close80410.001.77391.77040.0000200.0040558.57
16312005.08.02 13:00buy80510.001.77221.77070.0000
16322005.08.02 13:36close80510.001.77341.77070.0000120.0140678.58
16332005.08.02 16:02buy80610.001.77201.77050.0000
16342005.08.02 18:59s/l80610.001.77051.77050.0000-150.0040528.58
16352005.08.03 05:42sell80710.001.76671.76820.0000
16362005.08.03 06:59s/l80710.001.76821.76820.0000-150.0040378.58
16372005.08.03 06:59sell80810.001.76921.77070.0000
16382005.08.03 08:59s/l80810.001.77071.77070.0000-150.0040228.58
16392005.08.03 12:11buy80910.001.78091.77940.0000
16402005.08.03 12:59s/l80910.001.77941.77940.0000-150.0040078.58
16412005.08.03 12:59buy81010.001.77961.77810.0000
16422005.08.03 13:22close81010.001.78071.77810.0000110.0040188.58
16432005.08.04 11:41buy81110.001.77691.77540.0000
16442005.08.04 15:00close81110.001.77851.77540.0000160.0040348.58
16452005.08.05 07:59sell81210.001.77951.78100.0000
16462005.08.05 08:27close81210.001.77801.78100.0000150.0040498.58
16472005.08.05 13:59sell81310.001.77731.77880.0000
16482005.08.05 13:59close81310.001.77461.77880.0000270.0040768.58
16492005.08.05 14:33sell81410.001.77641.77790.0000
16502005.08.05 14:36close81410.001.77521.77790.0000120.0040888.58
16512005.08.05 18:59sell81510.001.77721.77870.0000
16522005.08.05 19:59s/l81510.001.77871.77870.0000-150.0040738.58
16532005.08.10 10:59buy81610.001.79411.79260.0000
16542005.08.10 12:00close81610.001.79531.79260.0000120.0040858.58
16552005.08.11 15:35buy81710.001.80681.80530.0000
16562005.08.11 15:38close81710.001.80791.80530.0000110.0040968.58
16572005.08.16 09:00buy81810.001.81021.80870.0000
16582005.08.16 09:07close81810.001.81151.80870.0000130.0041098.58
16592005.08.16 21:01buy81910.001.81001.80850.0000
16602005.08.17 02:59s/l81910.001.80851.80850.0000-153.5040945.08
16612005.08.17 10:30sell82010.001.80811.80960.0000
16622005.08.17 10:30close82010.001.80681.80960.0000130.0041075.08
16632005.08.17 10:30sell82110.001.80811.80960.0000
16642005.08.17 10:31s/l82110.001.80961.80960.0000-150.0040925.08
16652005.08.17 10:32sell82210.001.80811.80960.0000
16662005.08.17 10:43close82210.001.80681.80960.0000130.0041055.08
16672005.08.17 11:00buy82310.001.80841.80690.0000
16682005.08.17 11:59close82310.001.80971.80690.0000130.0041185.08
16692005.08.17 13:20buy82410.001.80971.80820.0000
16702005.08.17 14:31s/l82410.001.80821.80820.0000-150.0041035.08
16712005.08.18 04:19buy82510.001.80511.80360.0000
16722005.08.18 07:44s/l82510.001.80361.80360.0000-150.0040885.08
16732005.08.18 09:00buy82610.001.80501.80350.0000
16742005.08.18 09:35close82610.001.80621.80350.0000120.0041005.08
16752005.08.18 12:17sell82710.001.80401.80550.0000
16762005.08.18 12:59close82710.001.79701.80550.0000700.0041705.08
16772005.08.18 13:00sell82810.001.79821.79970.0000
16782005.08.18 13:59close82810.001.79521.79970.0000300.0042005.08
16792005.08.18 18:03sell82910.001.79481.79630.0000
16802005.08.18 19:00close82910.001.79361.79630.0000120.0042125.08
16812005.08.18 19:59sell83010.001.79531.79680.0000
16822005.08.18 21:00close83010.001.79361.79680.0000170.0042295.08
16832005.08.19 08:05sell83110.001.79241.79390.0000
16842005.08.19 08:48close83110.001.79121.79390.0000120.0042415.08
16852005.08.22 11:59buy83210.001.79971.79820.0000
16862005.08.22 11:59close83210.001.80381.79820.0000410.0042825.08
16872005.08.22 23:00buy83310.001.80071.79920.0000
16882005.08.23 01:59s/l83310.001.79921.79920.0000-153.5042671.58
16892005.08.24 02:00sell83410.001.79911.80060.0000
16902005.08.24 02:59close83410.001.79651.80060.0000260.0042931.58
16912005.08.24 08:01sell83510.001.79361.79510.0000
16922005.08.24 09:16close83510.001.79231.79510.0000130.0043061.58
16932005.08.24 09:59sell83610.001.79471.79620.0000
16942005.08.24 10:14close83610.001.79281.79620.0000190.0043251.58
16952005.08.24 14:31buy83710.001.79851.79700.0000
16962005.08.24 16:22close83710.001.79991.79700.0000140.0043391.58
16972005.08.25 07:01buy83810.001.80561.80410.0000
16982005.08.25 09:59s/l83810.001.80411.80410.0000-150.0043241.58
16992005.08.25 19:59buy83910.001.80331.80180.0000
17002005.08.25 23:59s/l83910.001.80181.80180.0000-150.0043091.58
17012005.08.26 06:02buy84010.001.80261.80110.0000
17022005.08.26 06:41close84010.001.80391.80110.0000130.0043221.58
17032005.08.26 19:59sell84110.001.80211.80360.0000
17042005.08.28 23:00s/l84110.001.80361.80360.0000-150.0043071.58
17052005.08.28 23:06sell84210.001.80731.80880.0000
17062005.08.28 23:15close84210.001.80591.80880.0000140.0043211.58
17072005.08.30 13:59sell84310.001.78651.78800.0000
17082005.08.30 14:02close84310.001.78511.78800.0000140.0043351.58
17092005.08.31 07:00sell84410.001.78531.78680.0000
17102005.08.31 08:14close84410.001.78431.78680.0000100.0043451.58
17112005.08.31 10:07sell84510.001.78531.78680.0000
17122005.08.31 10:59close84510.001.78341.78680.0000190.0043641.58
17132005.08.31 11:00sell84610.001.78471.78620.0000
17142005.08.31 11:19s/l84610.001.78621.78620.0000-150.0043491.58
17152005.08.31 11:19sell84710.001.78581.78730.0000
17162005.08.31 11:31close84710.001.78471.78730.0000110.0143601.59
17172005.08.31 11:36sell84810.001.78531.78680.0000
17182005.08.31 11:55close84810.001.78411.78680.0000120.0043721.59
17192005.08.31 11:55sell84910.001.78411.78560.0000
17202005.08.31 12:59s/l84910.001.78561.78560.0000-150.0043571.59
17212005.08.31 13:36buy85010.001.78531.78380.0000
17222005.08.31 13:59close85010.001.78901.78380.0000370.0043941.59
17232005.08.31 17:59buy85110.001.80281.80130.0000
17242005.08.31 18:26close85110.001.80461.80130.0000180.0044121.59
17252005.09.01 08:00buy85210.001.80421.80270.0000
17262005.09.01 08:59close85210.001.80811.80270.0000390.0044511.59
17272005.09.01 13:59buy85310.001.81421.81270.0000
17282005.09.01 13:59close85310.001.81651.81270.0000230.0044741.59
17292005.09.01 15:59buy85410.001.82881.82730.0000
17302005.09.01 17:14close85410.001.82971.82730.000090.0144831.60
17312005.09.01 19:59buy85510.001.83331.83180.0000
17322005.09.01 20:22close85510.001.83421.83180.000090.0044921.60
17332005.09.02 09:00buy85610.001.83611.83460.0000
17342005.09.02 09:47close85610.001.83721.83460.0000110.0045031.60
17352005.09.02 09:47buy85710.001.83781.83630.0000
17362005.09.02 09:49close85710.001.83861.83630.000080.0045111.60
17372005.09.02 09:49buy85810.001.83901.83750.0000
17382005.09.02 09:59s/l85810.001.83751.83750.0000-150.0044961.60
17392005.09.02 09:59buy85910.001.83711.83560.0000
17402005.09.02 10:02close85910.001.83851.83560.0000140.0045101.60
17412005.09.02 14:50buy86010.001.83551.83400.0000
17422005.09.02 14:58s/l86010.001.83401.83400.0000-150.0044951.60
17432005.09.02 15:00buy86110.001.83791.83640.0000
17442005.09.02 15:59close86110.001.84181.83640.0000390.0045341.60
17452005.09.02 17:59buy86210.001.84201.84050.0000
17462005.09.02 18:55close86210.001.84351.84050.0000150.0045491.60
17472005.09.02 19:00buy86310.001.84311.84160.0000
17482005.09.02 20:59s/l86310.001.84161.84160.0000-150.0045341.60
17492005.09.05 07:30buy86410.001.84641.84490.0000
17502005.09.05 08:10close86410.001.84791.84490.0000150.0045491.60
17512005.09.06 08:00sell86510.001.84161.84310.0000
17522005.09.06 08:36close86510.001.83961.84310.0000200.0145691.61
17532005.09.06 08:59sell86610.001.84111.84260.0000
17542005.09.06 10:43s/l86610.001.84261.84260.0000-150.0045541.61
17552005.09.07 08:12buy86710.001.84051.83900.0000
17562005.09.07 08:58close86710.001.84251.83900.0000200.0045741.61
17572005.09.08 14:36buy86810.001.84011.83860.0000
17582005.09.08 14:52close86810.001.84261.83860.0000250.0145991.62
17592005.09.08 15:59buy86910.001.83841.83690.0000
17602005.09.08 16:12close86910.001.84071.83690.0000230.0046221.62
17612005.09.09 03:48buy87010.001.83771.83620.0000
17622005.09.09 05:01close87010.001.83881.83620.0000110.0046331.62
17632005.09.09 08:58sell87110.001.83801.83950.0000
17642005.09.09 09:00close87110.001.83631.83950.0000170.0146501.63
17652005.09.09 09:00sell87210.001.83831.83980.0000
17662005.09.09 09:46close87210.001.83731.83980.0000100.0046601.63
17672005.09.09 11:00sell87310.001.83631.83780.0000
17682005.09.09 11:42close87310.001.83501.83780.0000130.0046731.63
17692005.09.09 11:59sell87410.001.83651.83800.0000
17702005.09.09 12:59s/l87410.001.83801.83800.0000-150.0046581.63
17712005.09.12 00:06buy87510.001.84131.83980.0000
17722005.09.12 02:59s/l87510.001.83981.83980.0000-150.0046431.63
17732005.09.12 13:59sell87610.001.82521.82670.0000
17742005.09.12 14:46close87610.001.82391.82670.0000130.0046561.63
17752005.09.13 07:11sell87710.001.82221.82370.0000
17762005.09.13 08:10close87710.001.82051.82370.0000170.0046731.63
17772005.09.13 09:39sell87810.001.82171.82320.0000
17782005.09.13 10:11s/l87810.001.82321.82320.0000-150.0046581.63
17792005.09.14 08:57buy87910.001.82491.82340.0000
17802005.09.14 09:14s/l87910.001.82341.82340.0000-150.0046431.63
17812005.09.14 12:59buy88010.001.82601.82450.0000
17822005.09.14 12:59close88010.001.82871.82450.0000270.0046701.63
17832005.09.15 03:59sell88110.001.81861.82010.0000
17842005.09.15 04:51close88110.001.81741.82010.0000120.0046821.63
17852005.09.15 08:32sell88210.001.81741.81890.0000
17862005.09.15 08:58close88210.001.81661.81890.000080.0046901.63
17872005.09.15 10:59sell88310.001.80991.81140.0000
17882005.09.15 10:59close88310.001.80901.81140.000090.0046991.63
17892005.09.15 12:00sell88410.001.80871.81020.0000
17902005.09.15 12:59close88410.001.80731.81020.0000140.0147131.64
17912005.09.15 14:00sell88510.001.80791.80940.0000
17922005.09.15 14:04close88510.001.80701.80940.000090.0147221.65
17932005.09.15 14:18sell88610.001.80751.80900.0000
17942005.09.15 14:59close88610.001.80461.80900.0000290.0047511.65
17952005.09.15 15:05sell88710.001.80681.80830.0000
17962005.09.15 15:22close88710.001.80591.80830.000090.0047601.65
17972005.09.15 15:25sell88810.001.80511.80660.0000
17982005.09.15 15:40s/l88810.001.80661.80660.0000-150.0047451.65
17992005.09.15 15:40sell88910.001.80631.80780.0000
18002005.09.15 15:48close88910.001.80531.80780.000099.9947551.64
18012005.09.15 15:48sell89010.001.80501.80650.0000
18022005.09.15 15:54s/l89010.001.80651.80650.0000-150.0047401.64
18032005.09.15 15:54sell89110.001.80621.80770.0000
18042005.09.15 16:08close89110.001.80511.80770.0000110.0047511.64
18052005.09.15 16:42sell89210.001.80751.80900.0000
18062005.09.15 16:46close89210.001.80641.80900.0000110.0047621.64
18072005.09.15 16:59sell89310.001.80741.80890.0000
18082005.09.15 17:05close89310.001.80561.80890.0000180.0047801.64
18092005.09.16 17:00sell89410.001.80431.80580.0000
18102005.09.16 17:59s/l89410.001.80581.80580.0000-150.0047651.64
18112005.09.16 17:59sell89510.001.80551.80700.0000
18122005.09.16 18:59s/l89510.001.80701.80700.0000-150.0047501.64
18132005.09.16 18:59sell89610.001.80811.80960.0000
18142005.09.18 23:00close89610.001.80161.80960.0000650.0048151.64
18152005.09.19 07:22sell89710.001.80201.80350.0000
18162005.09.19 07:59close89710.001.80051.80350.0000150.0048301.64
18172005.09.19 08:59sell89810.001.80311.80460.0000
18182005.09.19 09:28close89810.001.80081.80460.0000230.0048531.64
18192005.09.19 16:59buy89910.001.80271.80120.0000
18202005.09.19 18:15close89910.001.80451.80120.0000180.0048711.64
18212005.09.19 18:23sell90010.001.80331.80480.0000
18222005.09.19 19:59s/l90010.001.80481.80480.0000-150.0048561.64
18232005.09.20 08:14buy90110.001.80421.80270.0000
18242005.09.20 08:30close90110.001.80581.80270.0000160.0048721.64
18252005.09.20 12:19buy90210.001.80401.80250.0000
18262005.09.20 12:49close90210.001.80581.80250.0000179.9948901.63
18272005.09.21 00:00sell90310.001.79911.80060.0000
18282005.09.21 03:59s/l90310.001.80061.80060.0000-150.0048751.63
18292005.09.21 03:59sell90410.001.80181.80330.0000
18302005.09.21 04:59s/l90410.001.80331.80330.0000-150.0048601.63
18312005.09.21 07:24buy90510.001.80681.80530.0000
18322005.09.21 07:30close90510.001.80831.80530.0000150.0148751.64
18332005.09.21 07:37buy90610.001.80681.80530.0000
18342005.09.21 07:59s/l90610.001.80531.80530.0000-150.0048601.64
18352005.09.21 15:06buy90710.001.81061.80910.0000
18362005.09.21 16:59s/l90710.001.80911.80910.0000-150.0048451.64
18372005.09.22 08:00buy90810.001.80831.80680.0000
18382005.09.22 08:32close90810.001.80961.80680.0000130.0048581.64
18392005.09.22 08:59buy90910.001.80761.80610.0000
18402005.09.22 09:59s/l90910.001.80611.80610.0000-150.0048431.64
18412005.09.22 16:03sell91010.001.79291.79440.0000
18422005.09.22 16:12close91010.001.79141.79440.0000150.0048581.64
18432005.09.22 18:39sell91110.001.79081.79230.0000
18442005.09.22 19:04s/l91110.001.79231.79230.0000-150.0048431.64
18452005.09.23 09:01sell91210.001.78671.78820.0000
18462005.09.23 09:23close91210.001.78541.78820.0000130.0048561.64
18472005.09.23 09:58sell91310.001.78661.78810.0000
18482005.09.23 10:54close91310.001.78531.78810.0000130.0048691.64
18492005.09.23 11:00sell91410.001.78931.79080.0000
18502005.09.23 11:00close91410.001.78771.79080.0000160.0048851.64
18512005.09.23 11:00sell91510.001.79001.79150.0000
18522005.09.23 11:01close91510.001.78851.79150.0000150.0049001.64
18532005.09.23 11:01sell91610.001.78901.79050.0000
18542005.09.23 11:03close91610.001.78791.79050.0000110.0049111.64
18552005.09.23 11:03sell91710.001.78961.79110.0000
18562005.09.23 11:03close91710.001.78761.79110.0000200.0049311.64
18572005.09.23 11:06sell91810.001.78931.79080.0000
18582005.09.23 11:10close91810.001.78811.79080.0000120.0049431.64
18592005.09.23 11:28sell91910.001.78711.78860.0000
18602005.09.23 11:34close91910.001.78601.78860.0000110.0249541.66
18612005.09.23 15:26sell92010.001.78051.78200.0000
18622005.09.23 15:58close92010.001.77881.78200.0000170.0149711.67
18632005.09.27 08:59sell92110.001.76981.77130.0000
18642005.09.27 09:06close92110.001.76761.77130.0000220.0049931.67
18652005.09.28 07:01buy92210.001.77031.76880.0000
18662005.09.28 08:59s/l92210.001.76881.76880.0000-150.0049781.67
18672005.09.28 08:59buy92310.001.76821.76670.0000
18682005.09.28 10:33s/l92310.001.76671.76670.0000-150.0049631.67
18692005.09.28 13:00sell92410.001.76641.76790.0000
18702005.09.28 13:10close92410.001.76511.76790.0000129.9949761.66
18712005.09.28 13:57sell92510.001.76641.76790.0000
18722005.09.28 14:30close92510.001.76511.76790.0000129.9949891.65
18732005.09.28 15:00sell92610.001.76491.76640.0000
18742005.09.28 16:59s/l92610.001.76641.76640.0000-150.0049741.65
18752005.09.28 19:50sell92710.001.76751.76900.0000
18762005.09.28 22:59s/l92710.001.76901.76900.0000-150.0049591.65
18772005.09.29 15:00sell92810.001.76301.76450.0000
18782005.09.29 17:00close92810.001.76151.76450.0000149.9949741.64
18792005.09.29 17:59sell92910.001.76401.76550.0000
18802005.09.29 18:03close92910.001.76221.76550.0000179.9949921.63
18812005.09.30 08:01sell93010.001.76061.76210.0000
18822005.09.30 08:59close93010.001.75871.76210.0000190.0050111.63
18832005.09.30 09:59sell93110.001.76311.76460.0000
18842005.09.30 10:59s/l93110.001.76461.76460.0000-150.0049961.63
18852005.09.30 12:13buy93210.001.76421.76270.0000
18862005.09.30 12:48close93210.001.76601.76270.0000180.0050141.63
18872005.09.30 12:53buy93310.001.76651.76500.0000
18882005.09.30 12:59s/l93310.001.76501.76500.0000-150.0049991.63
18892005.09.30 16:00buy93410.001.76551.76400.0000
18902005.09.30 16:38close93410.001.76771.76400.0000220.0050211.63
18912005.09.30 16:38buy93510.001.76761.76610.0000
18922005.09.30 16:39close93510.001.76941.76610.0000180.0050391.63
18932005.10.03 10:22sell93610.001.75531.75680.0000
18942005.10.03 10:58close93610.001.75401.75680.0000130.0050521.63
18952005.10.03 15:38sell93710.001.75631.75780.0000
18962005.10.03 16:00close93710.001.75461.75780.0000170.0050691.63
18972005.10.03 23:00sell93810.001.75461.75610.0000
18982005.10.04 02:18s/l93810.001.75611.75610.0000-147.8550543.78
18992005.10.04 15:00buy93910.001.75861.75710.0000
19002005.10.04 15:17close93910.001.75991.75710.0000130.0050673.78
19012005.10.06 05:12buy94010.001.77331.77180.0000
19022005.10.06 06:47close94010.001.77481.77180.0000149.9950823.77
19032005.10.06 15:09buy94110.001.77141.76990.0000
19042005.10.06 15:14close94110.001.77241.76990.0000100.0050923.77
19052005.10.06 22:36buy94210.001.77841.77690.0000
19062005.10.06 23:59s/l94210.001.77691.77690.0000-150.0050773.77
19072005.10.07 03:03buy94310.001.77651.77500.0000
19082005.10.07 06:59s/l94310.001.77501.77500.0000-150.0050623.77
19092005.10.07 12:01sell94410.001.76871.77020.0000
19102005.10.07 12:58close94410.001.76741.77020.0000130.0050753.77
19112005.10.07 13:59sell94510.001.76301.76450.0000
19122005.10.07 13:59close94510.001.76021.76450.0000280.0051033.77
19132005.10.07 16:39sell94610.001.76091.76240.0000
19142005.10.07 17:59s/l94610.001.76241.76240.0000-150.0050883.77
19152005.10.09 23:59sell94710.001.76021.76170.0000
19162005.10.10 01:59s/l94710.001.76171.76170.0000-147.8550735.92
19172005.10.10 09:00buy94810.001.76071.75920.0000
19182005.10.10 09:13close94810.001.76221.75920.0000150.0050885.92
19192005.10.11 15:25sell94910.001.74781.74930.0000
19202005.10.11 18:59close94910.001.74551.74930.0000230.0051115.92
19212005.10.11 19:00sell95010.001.74681.74830.0000
19222005.10.11 23:59close95010.001.74361.74830.0000319.9951435.91
19232005.10.12 22:00buy95110.001.75151.75000.0000
19242005.10.12 23:45close95110.001.75231.75000.000080.0051515.91
19252005.10.13 08:45sell95210.001.74651.74800.0000
19262005.10.13 08:51s/l95210.001.74801.74800.0000-150.0051365.91
19272005.10.13 22:06buy95310.001.75561.75410.0000
19282005.10.14 00:44s/l95310.001.75411.75410.0000-153.5051212.41
19292005.10.14 12:59sell95410.001.75561.75710.0000
19302005.10.14 13:59close95410.001.75371.75710.0000190.0051402.41
19312005.10.14 19:11buy95510.001.76921.76770.0000
19322005.10.14 19:43close95510.001.77041.76770.0000120.0051522.41
19332005.10.17 00:00sell95610.001.76791.76940.0000
19342005.10.17 00:27close95610.001.76641.76940.0000150.0051672.41
19352005.10.17 00:31sell95710.001.76521.76670.0000
19362005.10.17 00:59s/l95710.001.76671.76670.0000-150.0051522.41
19372005.10.18 13:59sell95810.001.74801.74950.0000
19382005.10.18 14:01close95810.001.74621.74950.0000180.0051702.41
19392005.10.19 16:54buy95910.001.76171.76020.0000
19402005.10.19 18:02close95910.001.76321.76020.0000150.0051852.41
19412005.10.20 14:59buy96010.001.76801.76650.0000
19422005.10.20 14:59close96010.001.77081.76650.0000280.0052132.41
19432005.10.20 15:17buy96110.001.76871.76720.0000
19442005.10.20 15:59close96110.001.77161.76720.0000290.0052422.41
19452005.10.20 16:05buy96210.001.76921.76770.0000
19462005.10.20 17:24close96210.001.77131.76770.0000210.0052632.41
19472005.10.21 02:11buy96310.001.77611.77460.0000
19482005.10.21 02:13close96310.001.77781.77460.0000170.0052802.41
19492005.10.21 14:37buy96410.001.77541.77390.0000
19502005.10.21 15:59s/l96410.001.77391.77390.0000-150.0052652.41
19512005.10.24 07:46buy96510.001.76721.76570.0000
19522005.10.24 09:00close96510.001.76891.76570.0000170.0052822.41
19532005.10.24 17:30buy96610.001.76831.76680.0000
19542005.10.24 17:44close96610.001.77021.76680.0000190.0053012.41
19552005.10.25 13:17buy96710.001.77761.77610.0000
19562005.10.25 13:59close96710.001.78021.77610.0000260.0053272.41
19572005.10.26 17:41sell96810.001.77551.77700.0000
19582005.10.26 18:10close96810.001.77461.77700.000090.0053362.41
19592005.10.27 09:00buy96910.001.78431.78280.0000
19602005.10.27 09:59close96910.001.78581.78280.0000150.0053512.41
19612005.10.27 10:59buy97010.001.78551.78400.0000
19622005.10.27 11:36s/l97010.001.78401.78400.0000-150.0053362.41
19632005.10.28 15:54sell97110.001.78031.78180.0000
19642005.10.28 15:59close97110.001.77841.78180.0000190.0053552.41
19652005.10.28 17:03sell97210.001.77611.77760.0000
19662005.10.28 17:59close97210.001.77471.77760.0000140.0053692.41
19672005.10.31 16:09sell97310.001.77091.77240.0000
19682005.10.31 16:38close97310.001.76971.77240.0000120.0053812.41
19692005.11.04 13:59sell97410.001.76821.76970.0000
19702005.11.04 14:00close97410.001.76451.76970.0000370.0054182.41
19712005.11.04 16:15sell97510.001.75271.75420.0000
19722005.11.04 16:59close97510.001.75081.75420.0000190.0054372.41
19732005.11.04 18:00sell97610.001.75071.75220.0000
19742005.11.04 20:59s/l97610.001.75221.75220.0000-150.0054222.41
19752005.11.07 08:00sell97710.001.75021.75170.0000
19762005.11.07 09:00close97710.001.74841.75170.0000180.0054402.41
19772005.11.07 14:28sell97810.001.74351.74500.0000
19782005.11.07 14:59close97810.001.74111.74500.0000240.0054642.41
19792005.11.07 16:30sell97910.001.74371.74520.0000
19802005.11.07 19:59s/l97910.001.74521.74520.0000-150.0054492.41
19812005.11.07 19:59sell98010.001.74531.74680.0000
19822005.11.07 21:00close98010.001.74401.74680.0000130.0054622.41
19832005.11.07 22:00sell98110.001.74491.74640.0000
19842005.11.07 22:59close98110.001.74281.74640.0000210.0054832.41
19852005.11.08 03:59sell98210.001.73861.74010.0000
19862005.11.08 07:37close98210.001.73741.74010.0000120.0054952.41
19872005.11.08 08:00sell98310.001.73721.73870.0000
19882005.11.08 09:00close98310.001.73611.73870.0000110.0055062.41
19892005.11.08 12:00sell98410.001.73651.73800.0000
19902005.11.08 12:03modify98410.001.73651.73630.0000
19912005.11.08 12:08close98410.001.73501.73630.0000150.0155212.42
19922005.11.09 02:05buy98510.001.74241.74090.0000
19932005.11.09 06:59close98510.001.74381.74090.0000140.0055352.42
19942005.11.09 07:00buy98610.001.74261.74110.0000
19952005.11.09 07:54close98610.001.74391.74110.0000129.9955482.41
19962005.11.09 13:59sell98710.001.74451.74600.0000
19972005.11.09 14:22close98710.001.74021.74600.0000430.0055912.41
19982005.11.09 18:00sell98810.001.74101.74250.0000
19992005.11.09 18:01close98810.001.73991.74250.0000110.0056022.41
20002005.11.09 18:59sell98910.001.74291.74440.0000
20012005.11.09 20:11s/l98910.001.74441.74440.0000-150.0055872.41
20022005.11.10 14:59buy99010.001.74491.74340.0000
20032005.11.10 15:00close99010.001.74711.74340.0000220.0056092.41
20042005.11.11 00:39sell99110.001.74221.74370.0000
20052005.11.11 00:57close99110.001.74091.74370.0000130.0056222.41
20062005.11.11 06:00sell99210.001.74301.74450.0000
20072005.11.11 06:20close99210.001.74161.74450.0000140.0056362.41
20082005.11.11 06:59sell99310.001.74321.74470.0000
20092005.11.11 08:39close99310.001.74221.74470.0000100.0056462.41
20102005.11.14 10:00buy99410.001.74731.74580.0000
20112005.11.14 11:59s/l99410.001.74581.74580.0000-150.0056312.41
20122005.11.14 11:59buy99510.001.74441.74290.0000
20132005.11.14 12:59s/l99510.001.74291.74290.0000-150.0056162.41
20142005.11.14 17:05sell99610.001.73711.73860.0000
20152005.11.14 19:14s/l99610.001.73861.73860.0000-150.0056012.41
20162005.11.15 12:04sell99710.001.73341.73490.0000
20172005.11.15 14:29s/l99710.001.73491.73490.0000-150.0055862.41
20182005.11.15 18:59sell99810.001.73461.73610.0000
20192005.11.15 20:21close99810.001.73321.73610.0000140.0056002.41
20202005.11.16 12:19sell99910.001.72661.72810.0000
20212005.11.16 14:00close99910.001.72381.72810.0000280.0056282.41
20222005.11.16 16:13sell100010.001.71651.71800.0000
20232005.11.16 17:12s/l100010.001.71801.71800.0000-150.0056132.41
20242005.11.16 17:21sell100110.001.71821.71970.0000
20252005.11.16 22:18close100110.001.71671.71970.0000150.0056282.41
20262005.11.16 22:59sell100210.001.71801.71950.0000
20272005.11.17 01:27s/l100210.001.71951.71950.0000-143.5556138.86
20282005.11.17 03:00sell100310.001.71781.71930.0000
20292005.11.17 03:53close100310.001.71661.71930.0000120.0056258.86
20302005.11.17 03:59sell100410.001.71801.71950.0000
20312005.11.17 08:30close100410.001.71721.71950.000080.0056338.86
20322005.11.17 18:00sell100510.001.71971.72120.0000
20332005.11.17 18:59s/l100510.001.72121.72120.0000-150.0056188.86
20342005.11.18 09:00sell100610.001.71311.71460.0000
20352005.11.18 09:19close100610.001.71191.71460.0000120.0056308.86
20362005.11.18 12:59sell100710.001.71461.71610.0000
20372005.11.18 13:00close100710.001.71271.71610.0000190.0156498.87
20382005.11.18 15:00buy100810.001.71421.71270.0000
20392005.11.18 15:02close100810.001.71581.71270.0000160.0056658.87
20402005.11.18 15:02buy100910.001.71581.71430.0000
20412005.11.18 15:03close100910.001.71701.71430.0000120.0056778.87
20422005.11.18 15:03buy101010.001.71731.71580.0000
20432005.11.18 15:05close101010.001.71821.71580.000090.0056868.87
20442005.11.18 15:07buy101110.001.71741.71590.0000
20452005.11.18 15:07close101110.001.71831.71590.000090.0056958.87
20462005.11.18 15:07buy101210.001.71721.71570.0000
20472005.11.18 15:24close101210.001.71821.71570.0000100.0057058.87
20482005.11.18 15:24buy101310.001.71781.71630.0000
20492005.11.18 15:27close101310.001.71871.71630.000090.0057148.87
20502005.11.18 15:59buy101410.001.71401.71250.0000
20512005.11.18 16:03close101410.001.71741.71250.0000340.0057488.87
20522005.11.18 16:03sell101510.001.71721.71870.0000
20532005.11.18 16:11modify101510.001.71721.71550.0000
20542005.11.18 16:11close101510.001.71471.71550.0000250.0057738.87
20552005.11.21 02:59sell101610.001.71641.71790.0000
20562005.11.21 03:59s/l101610.001.71791.71790.0000-150.0057588.87
20572005.11.22 10:03sell101710.001.71231.71380.0000
20582005.11.22 12:01s/l101710.001.71381.71380.0000-150.0057438.87
20592005.11.22 14:03sell101810.001.71041.71190.0000
20602005.11.22 14:12close101810.001.70921.71190.0000120.0057558.87
20612005.11.22 16:45sell101910.001.71251.71400.0000
20622005.11.22 16:45s/l101910.001.71401.71400.0000-150.0057408.87
20632005.11.22 16:45sell102010.001.71261.71410.0000
20642005.11.22 16:46s/l102010.001.71411.71410.0000-150.0057258.87
20652005.11.22 16:46sell102110.001.71381.71530.0000
20662005.11.22 16:48close102110.001.71271.71530.0000110.0157368.88
20672005.11.22 16:48sell102210.001.71251.71400.0000
20682005.11.22 16:59s/l102210.001.71401.71400.0000-150.0057218.88
20692005.11.22 17:10sell102310.001.71441.71590.0000
20702005.11.22 19:59s/l102310.001.71591.71590.0000-150.0057068.88
20712005.11.23 00:59buy102410.001.71911.71760.0000
20722005.11.23 01:00close102410.001.72081.71760.0000170.0057238.88
20732005.11.23 23:59buy102510.001.72231.72080.0000
20742005.11.24 00:59close102510.001.72371.72080.0000129.5057368.38
20752005.11.25 08:08sell102610.001.72071.72220.0000
20762005.11.25 08:34close102610.001.71981.72220.000090.0057458.38
20772005.11.25 10:59sell102710.001.72051.72200.0000
20782005.11.25 12:59close102710.001.71951.72200.0000100.0057558.38
20792005.11.25 14:44sell102810.001.72151.72300.0000
20802005.11.25 14:59close102810.001.71991.72300.0000160.0057718.38
20812005.11.25 16:31sell102910.001.71721.71870.0000
20822005.11.25 16:51close102910.001.71611.71870.0000110.0057828.38
20832005.11.28 09:00sell103010.001.70771.70920.0000
20842005.11.28 09:59s/l103010.001.70921.70920.0000-150.0057678.38
20852005.11.28 09:59sell103110.001.71011.71160.0000
20862005.11.28 13:02s/l103110.001.71161.71160.0000-150.0057528.38
20872005.11.28 20:06buy103210.001.72941.72790.0000
20882005.11.28 20:09close103210.001.73091.72790.0000150.0057678.38
20892005.11.28 20:09buy103310.001.73131.72980.0000
20902005.11.28 20:11close103310.001.73281.72980.0000150.0057828.38
20912005.11.28 20:59buy103410.001.73161.73010.0000
20922005.11.28 21:36s/l103410.001.73011.73010.0000-150.0057678.38
20932005.11.29 18:00sell103510.001.71991.72140.0000
20942005.11.29 19:04s/l103510.001.72141.72140.0000-150.0057528.38
20952005.12.01 20:59buy103610.001.73081.72930.0000
20962005.12.01 23:59close103610.001.73281.72930.0000200.0057728.38
20972005.12.02 08:14sell103710.001.73021.73170.0000
20982005.12.02 08:29close103710.001.72881.73170.0000140.0057868.38
20992005.12.02 12:13sell103810.001.72751.72900.0000
21002005.12.02 13:59s/l103810.001.72901.72900.0000-150.0057718.38
21012005.12.02 14:00buy103910.001.72771.72620.0000
21022005.12.02 14:22close103910.001.72891.72620.0000120.0057838.38
21032005.12.02 14:23buy104010.001.72941.72790.0000
21042005.12.02 14:29s/l104010.001.72791.72790.0000-150.0057688.38
21052005.12.02 14:29buy104110.001.72771.72620.0000
21062005.12.02 14:29close104110.001.72901.72620.0000130.0057818.38
21072005.12.02 14:29buy104210.001.72951.72800.0000
21082005.12.02 14:29s/l104210.001.72801.72800.0000-150.0057668.38
21092005.12.02 14:29buy104310.001.72791.72640.0000
21102005.12.02 14:30close104310.001.72901.72640.0000110.0057778.38
21112005.12.02 14:30buy104410.001.72951.72800.0000
21122005.12.02 14:30s/l104410.001.72801.72800.0000-150.0057628.38
21132005.12.02 14:30buy104510.001.72831.72680.0000
21142005.12.02 14:46close104510.001.72971.72680.0000140.0057768.38
21152005.12.02 14:46buy104610.001.73121.72970.0000
21162005.12.02 14:46s/l104610.001.72971.72970.0000-150.0057618.38
21172005.12.02 14:46buy104710.001.73011.72860.0000
21182005.12.02 14:47close104710.001.73171.72860.0000159.9957778.37
21192005.12.02 14:47buy104810.001.73141.72990.0000
21202005.12.02 14:50close104810.001.73591.72990.0000450.0058228.37
21212005.12.02 14:59buy104910.001.72791.72640.0000
21222005.12.02 15:00close104910.001.73011.72640.0000220.0058448.37
21232005.12.02 16:32sell105010.001.73131.73280.0000
21242005.12.02 16:44close105010.001.72941.73280.0000190.0058638.37
21252005.12.02 16:47sell105110.001.73121.73270.0000
21262005.12.02 16:51close105110.001.72921.73270.0000199.9958838.36
21272005.12.05 14:00buy105210.001.73791.73640.0000
21282005.12.05 14:03close105210.001.73911.73640.0000120.0058958.36
21292005.12.06 15:59sell105310.001.73821.73970.0000
21302005.12.06 16:59s/l105310.001.73971.73970.0000-150.0058808.36
21312005.12.08 14:22buy105410.001.74421.74270.0000
21322005.12.08 14:23close105410.001.74541.74270.0000120.0058928.36
21332005.12.08 14:59buy105510.001.74421.74270.0000
21342005.12.08 15:13close105510.001.74511.74270.000090.0059018.36
21352005.12.08 20:00buy105610.001.75271.75120.0000
21362005.12.09 00:59s/l105610.001.75121.75120.0000-153.5058864.86
21372005.12.09 14:19buy105710.001.75191.75040.0000
21382005.12.09 14:52close105710.001.75301.75040.0000110.0058974.86
21392005.12.09 16:00buy105810.001.75461.75310.0000
21402005.12.09 16:05close105810.001.75531.75310.000070.0059044.86
21412005.12.09 16:07buy105910.001.75571.75420.0000
21422005.12.09 16:15s/l105910.001.75421.75420.0000-150.0058894.86
21432005.12.09 16:22buy106010.001.75571.75420.0000
21442005.12.09 16:27s/l106010.001.75421.75420.0000-150.0058744.86
21452005.12.09 16:45buy106110.001.75561.75410.0000
21462005.12.09 17:12s/l106110.001.75411.75410.0000-150.0058594.86
21472005.12.14 09:00buy106210.001.77561.77410.0000
21482005.12.14 09:14close106210.001.77731.77410.0000170.0058764.86
21492005.12.14 09:59buy106310.001.77231.77080.0000
21502005.12.14 11:01s/l106310.001.77081.77080.0000-150.0058614.86
21512005.12.14 15:07sell106410.001.77341.77490.0000
21522005.12.14 15:41close106410.001.77211.77490.0000130.0058744.86
21532005.12.15 16:12sell106510.001.76571.76720.0000
21542005.12.15 16:15close106510.001.76431.76720.0000140.0058884.86
21552005.12.16 09:00buy106610.001.77021.76870.0000
21562005.12.16 09:06s/l106610.001.76871.76870.0000-150.0058734.86
21572005.12.16 10:37buy106710.001.77031.76880.0000
21582005.12.16 10:51close106710.001.77181.76880.0000150.0058884.86
21592005.12.16 18:59buy106810.001.77011.76860.0000
21602005.12.16 19:59close106810.001.77261.76860.0000250.0059134.86
21612005.12.16 20:33buy106910.001.77181.77030.0000
21622005.12.16 21:00s/l106910.001.77031.77030.0000-150.0058984.86
21632005.12.19 16:00sell107010.001.76431.76580.0000
21642005.12.19 17:00close107010.001.76261.76580.0000170.0059154.86
21652005.12.19 19:59sell107110.001.76261.76410.0000
21662005.12.20 02:00close107110.001.76101.76410.0000162.1559317.01
21672005.12.20 04:00sell107210.001.76031.76180.0000
21682005.12.20 04:53close107210.001.75911.76180.0000120.0059437.01
21692005.12.20 08:59sell107310.001.76281.76430.0000
21702005.12.20 09:00close107310.001.76081.76430.0000199.9959637.00
21712005.12.20 15:02sell107410.001.76171.76320.0000
21722005.12.20 15:47close107410.001.76031.76320.0000140.0059777.00
21732005.12.20 17:48sell107510.001.75591.75740.0000
21742005.12.20 17:51close107510.001.75451.75740.0000140.0059917.00
21752005.12.20 21:00sell107610.001.75451.75600.0000
21762005.12.20 23:59s/l107610.001.75601.75600.0000-150.0059767.00
21772005.12.21 10:44sell107710.001.75331.75480.0000
21782005.12.21 10:54close107710.001.75211.75480.0000120.0059887.00
21792005.12.21 15:36sell107810.001.74391.74540.0000
21802005.12.21 15:42close107810.001.74291.74540.0000100.0059987.00
21812005.12.22 10:57sell107910.001.73881.74030.0000
21822005.12.22 10:57close107910.001.73771.74030.0000110.0060097.00
21832005.12.22 10:59sell108010.001.73821.73970.0000
21842005.12.22 11:00close108010.001.73671.73970.0000150.0060247.00
21852005.12.22 16:00sell108110.001.73981.74130.0000
21862005.12.22 17:42close108110.001.73801.74130.0000180.0060427.00
21872005.12.23 09:00sell108210.001.73921.74070.0000
21882005.12.23 09:30close108210.001.73801.74070.0000120.0060547.00
21892005.12.23 09:46sell108310.001.73921.74070.0000
21902005.12.23 10:21close108310.001.73801.74070.0000120.0060667.00
21912005.12.23 11:00sell108410.001.73831.73980.0000
21922005.12.23 11:12close108410.001.73731.73980.0000100.0060767.00
21932005.12.23 11:22sell108510.001.73821.73970.0000
21942005.12.23 11:26close108510.001.73671.73970.0000149.9960916.99
21952005.12.23 12:00sell108610.001.73691.73840.0000
21962005.12.23 12:59close108610.001.73571.73840.0000120.0061036.99
21972005.12.23 14:21sell108710.001.73371.73520.0000
21982005.12.23 14:59close108710.001.73171.73520.0000200.0061236.99
21992005.12.23 18:05sell108810.001.73331.73480.0000
22002005.12.23 18:59s/l108810.001.73481.73480.0000-150.0061086.99
22012005.12.23 18:59sell108910.001.73451.73600.0000
22022005.12.26 23:00close108910.001.73311.73600.0000142.1561229.14
22032005.12.27 07:21sell109010.001.73131.73280.0000
22042005.12.27 08:59s/l109010.001.73281.73280.0000-150.0061079.14
22052005.12.27 13:59buy109110.001.73421.73270.0000
22062005.12.27 14:59s/l109110.001.73271.73270.0000-150.0060929.14
22072005.12.27 15:13sell109210.001.73311.73460.0000
22082005.12.27 15:59close109210.001.73201.73460.0000110.0061039.14
22092005.12.27 23:59sell109310.001.72961.73110.0000
22102005.12.28 06:59s/l109310.001.73111.73110.0000-147.8560891.29
22112005.12.28 08:28buy109410.001.73761.73610.0000
22122005.12.28 10:11s/l109410.001.73611.73610.0000-150.0060741.29
22132005.12.28 18:03sell109510.001.71971.72120.0000
22142005.12.28 18:07close109510.001.71851.72120.0000120.0060861.29
22152005.12.28 18:07sell109610.001.71801.71950.0000
22162005.12.28 18:08close109610.001.71661.71950.0000140.0061001.29
22172005.12.28 20:01sell109710.001.71571.71720.0000
22182005.12.28 22:12s/l109710.001.71721.71720.0000-150.0060851.29
22192005.12.28 22:59sell109810.001.71811.71960.0000
22202005.12.28 23:59s/l109810.001.71961.71960.0000-150.0060701.29
22212005.12.29 00:59sell109910.001.72081.72230.0000
22222005.12.29 04:59s/l109910.001.72231.72230.0000-150.0060551.29
22232005.12.30 07:00buy110010.001.72721.72570.0000
22242005.12.30 07:43close110010.001.72891.72570.0000170.0060721.29
22252005.12.30 12:00sell110110.001.72331.72480.0000
22262005.12.30 12:18close110110.001.72241.72480.000090.0060811.29
22272005.12.30 14:00sell110210.001.72121.72270.0000
22282005.12.30 15:59close110210.001.71701.72270.0000420.0061231.29
22292005.12.30 17:21sell110310.001.71981.72130.0000
22302005.12.30 17:25close110310.001.71841.72130.0000139.9961371.28
22312005.12.30 22:00sell110410.001.72131.72280.0000
22322006.01.02 22:59close110410.001.71991.72280.0000142.1561513.43
22332006.01.04 09:31buy110510.001.75271.75120.0000
22342006.01.04 09:59close110510.001.75471.75120.0000200.0061713.43
22352006.01.04 11:00buy110610.001.75501.75350.0000
22362006.01.04 11:08close110610.001.75561.75350.000060.0061773.43
22372006.01.04 11:08buy110710.001.75591.75440.0000
22382006.01.04 11:35s/l110710.001.75441.75440.0000-150.0061623.43
22392006.01.04 11:45buy110810.001.75601.75450.0000
22402006.01.04 11:59s/l110810.001.75451.75450.0000-150.0061473.43
22412006.01.04 11:59buy110910.001.75471.75320.0000
22422006.01.04 12:59close110910.001.75651.75320.0000180.0061653.43
22432006.01.05 09:59sell111010.001.75541.75690.0000
22442006.01.05 10:00close111010.001.75271.75690.0000270.0061923.43
22452006.01.05 11:16sell111110.001.75231.75380.0000
22462006.01.05 11:59s/l111110.001.75381.75380.0000-150.0061773.43
22472006.01.05 15:18sell111210.001.75441.75590.0000
22482006.01.05 15:48close111210.001.75291.75590.0000150.0061923.43
22492006.01.05 15:59sell111310.001.75571.75720.0000
22502006.01.05 17:59s/l111310.001.75721.75720.0000-150.0061773.43
22512006.01.06 13:03buy111410.001.75551.75400.0000
22522006.01.06 13:59close111410.001.76431.75400.0000880.0062653.43
22532006.01.09 00:59sell111510.001.77121.77270.0000
22542006.01.09 01:00close111510.001.76911.77270.0000210.0062863.43
22552006.01.09 09:19sell111610.001.76841.76990.0000
22562006.01.09 09:21close111610.001.76721.76990.0000120.0062983.43
22572006.01.09 09:28sell111710.001.76711.76860.0000
22582006.01.09 09:41close111710.001.76621.76860.000090.0063073.43
22592006.01.09 09:59sell111810.001.76761.76910.0000
22602006.01.09 10:00close111810.001.76611.76910.0000150.0063223.43
22612006.01.09 12:00sell111910.001.76721.76870.0000
22622006.01.09 13:01close111910.001.76591.76870.0000130.0163353.44
22632006.01.09 14:12sell112010.001.76701.76850.0000
22642006.01.09 14:43close112010.001.76571.76850.0000130.0063483.44
22652006.01.09 16:00sell112110.001.76521.76670.0000
22662006.01.09 16:13close112110.001.76391.76670.0000130.0063613.44
22672006.01.09 16:26sell112210.001.76511.76660.0000
22682006.01.09 16:31s/l112210.001.76661.76660.0000-150.0063463.44
22692006.01.09 16:41sell112310.001.76531.76680.0000
22702006.01.09 16:50close112310.001.76401.76680.0000130.0063593.44
22712006.01.09 17:34sell112410.001.76681.76830.0000
22722006.01.09 17:37close112410.001.76581.76830.000099.9963693.43
22732006.01.09 17:44sell112510.001.76521.76670.0000
22742006.01.09 17:59s/l112510.001.76671.76670.0000-150.0063543.43
22752006.01.09 17:59sell112610.001.76751.76900.0000
22762006.01.09 18:31close112610.001.76591.76900.0000160.0063703.43
22772006.01.10 03:08sell112710.001.76631.76780.0000
22782006.01.10 03:30close112710.001.76511.76780.0000119.9963823.42
22792006.01.10 23:02sell112810.001.76431.76580.0000
22802006.01.11 01:59close112810.001.76211.76580.0000222.1564045.57
22812006.01.11 06:02sell112910.001.76251.76400.0000
22822006.01.11 06:39close112910.001.76081.76400.0000169.9964215.56
22832006.01.11 06:59sell113010.001.76241.76390.0000
22842006.01.11 07:00close113010.001.76081.76390.0000159.9964375.55
22852006.01.11 11:59sell113110.001.75711.75860.0000
22862006.01.11 13:59close113110.001.75581.75860.0000130.0064505.55
22872006.01.12 11:59buy113210.001.76871.76720.0000
22882006.01.12 12:59close113210.001.77071.76720.0000200.0064705.55
22892006.01.13 08:29buy113310.001.76601.76450.0000
22902006.01.13 09:00close113310.001.76721.76450.0000120.0064825.55
22912006.01.13 09:07buy113410.001.76681.76530.0000
22922006.01.13 10:00close113410.001.76851.76530.0000170.0064995.55
22932006.01.13 10:00buy113510.001.76661.76510.0000
22942006.01.13 10:00close113510.001.76731.76510.000070.0065065.55
22952006.01.13 10:00buy113610.001.76691.76540.0000
22962006.01.13 10:02close113610.001.76761.76540.000070.0065135.55
22972006.01.13 10:14buy113710.001.76681.76530.0000
22982006.01.13 10:14close113710.001.76771.76530.000090.0065225.55
22992006.01.13 14:26buy113810.001.76831.76680.0000
23002006.01.13 14:31close113810.001.76941.76680.0000110.0065335.55
23012006.01.13 14:32buy113910.001.76961.76810.0000
23022006.01.13 14:39close113910.001.77121.76810.0000160.0065495.55
23032006.01.13 14:59buy114010.001.76931.76780.0000
23042006.01.13 15:12close114010.001.77051.76780.0000120.0065615.55
23052006.01.16 07:59sell114110.001.77651.77800.0000
23062006.01.16 08:00close114110.001.77491.77800.0000160.0065775.55
23072006.01.19 11:21sell114210.001.75691.75840.0000
23082006.01.19 12:00close114210.001.75591.75840.0000100.0065875.55
23092006.01.20 20:11buy114310.001.77041.76890.0000
23102006.01.20 21:00s/l114310.001.76891.76890.0000-150.0065725.55
23112006.01.23 05:12buy114410.001.77951.77800.0000
23122006.01.23 07:12close114410.001.78101.77800.0000150.0165875.56
23132006.01.23 07:59buy114510.001.77691.77540.0000
23142006.01.23 08:01close114510.001.77961.77540.0000270.0066145.56
23152006.01.24 19:59buy114610.001.78641.78490.0000
23162006.01.24 21:59s/l114610.001.78491.78490.0000-150.0065995.56
23172006.01.24 21:59buy114710.001.78491.78340.0000
23182006.01.24 22:59s/l114710.001.78341.78340.0000-150.0065845.56
23192006.01.25 10:16buy114810.001.78811.78660.0000
23202006.01.25 10:31close114810.001.79041.78660.0000230.0066075.56
23212006.01.25 10:31buy114910.001.78971.78820.0000
23222006.01.25 10:48close114910.001.79131.78820.0000160.0066235.56
23232006.01.25 10:59buy115010.001.78931.78780.0000
23242006.01.25 11:00close115010.001.79221.78780.0000290.0066525.56
23252006.01.25 12:42buy115110.001.79091.78940.0000
23262006.01.25 13:21s/l115110.001.78941.78940.0000-150.0066375.56
23272006.01.25 13:59buy115210.001.78851.78700.0000
23282006.01.25 15:16s/l115210.001.78701.78700.0000-150.0066225.56
23292006.01.26 17:07sell115310.001.78511.78660.0000
23302006.01.26 17:27close115310.001.78361.78660.0000150.0066375.56
23312006.01.27 12:00sell115410.001.77871.78020.0000
23322006.01.27 12:03close115410.001.77761.78020.0000110.0066485.56
23332006.01.27 12:03sell115510.001.77721.77870.0000
23342006.01.27 12:59s/l115510.001.77871.77870.0000-150.0066335.56
23352006.01.27 12:59sell115610.001.77861.78010.0000
23362006.01.27 13:59s/l115610.001.78011.78010.0000-150.0066185.56
23372006.01.27 16:43sell115710.001.77581.77730.0000
23382006.01.27 16:59close115710.001.77311.77730.0000270.0066455.56
23392006.01.27 20:14sell115810.001.76901.77050.0000
23402006.01.27 20:46close115810.001.76781.77050.0000120.0166575.57
23412006.01.30 19:04sell115910.001.76701.76850.0000
23422006.01.30 19:43close115910.001.76601.76850.0000100.0066675.57
23432006.01.31 06:59buy116010.001.76891.76740.0000
23442006.01.31 07:00close116010.001.77021.76740.0000130.0066805.57
23452006.01.31 13:43buy116110.001.77031.76880.0000
23462006.01.31 13:51close116110.001.77161.76880.0000130.0066935.57
23472006.01.31 18:06buy116210.001.78241.78090.0000
23482006.01.31 18:14close116210.001.78421.78090.0000180.0067115.57
23492006.01.31 19:40buy116310.001.78321.78170.0000
23502006.01.31 19:59s/l116310.001.78171.78170.0000-150.0066965.57
23512006.01.31 19:59buy116410.001.78041.77890.0000
23522006.01.31 20:16close116410.001.78201.77890.0000160.0067125.57
23532006.01.31 20:25buy116510.001.77961.77810.0000
23542006.01.31 22:28s/l116510.001.77811.77810.0000-150.0066975.57
23552006.02.01 06:00buy116610.001.78011.77860.0000
23562006.02.01 08:00s/l116610.001.77861.77860.0000-150.0066825.57
23572006.02.01 09:00buy116710.001.77901.77750.0000
23582006.02.01 09:39close116710.001.78011.77750.0000110.0066935.57
23592006.02.01 11:00sell116810.001.77771.77920.0000
23602006.02.01 11:49close116810.001.77641.77920.0000130.0067065.57
23612006.02.01 14:18sell116910.001.77691.77840.0000
23622006.02.01 14:30close116910.001.77501.77840.0000190.0167255.58
23632006.02.01 16:00buy117010.001.77771.77620.0000
23642006.02.01 16:12close117010.001.77901.77620.0000130.0067385.58
23652006.02.01 16:46buy117110.001.77771.77620.0000
23662006.02.01 18:35s/l117110.001.77621.77620.0000-150.0067235.58
23672006.02.02 07:59sell117210.001.77521.77670.0000
23682006.02.02 08:00close117210.001.77351.77670.0000170.0067405.58
23692006.02.03 16:00sell117310.001.76331.76480.0000
23702006.02.03 16:21close117310.001.76201.76480.0000130.0067535.58
23712006.02.06 14:21sell117410.001.75241.75390.0000
23722006.02.06 14:38s/l117410.001.75391.75390.0000-150.0067385.58
23732006.02.08 00:59buy117510.001.74471.74320.0000
23742006.02.08 03:18close117510.001.74601.74320.0000130.0067515.58
23752006.02.09 02:59buy117610.001.74221.74070.0000
23762006.02.09 03:15close117610.001.74361.74070.0000140.0067655.58
23772006.02.09 10:30sell117710.001.74091.74240.0000
23782006.02.09 10:31close117710.001.73941.74240.0000150.0067805.58
23792006.02.09 13:00sell117810.001.74251.74400.0000
23802006.02.09 13:31close117810.001.74131.74400.0000120.0067925.58
23812006.02.09 13:59sell117910.001.74221.74370.0000
23822006.02.09 14:00close117910.001.74071.74370.0000149.9968075.57
23832006.02.09 20:12sell118010.001.74131.74280.0000
23842006.02.09 20:59close118010.001.73991.74280.0000140.0068215.57
23852006.02.10 00:41buy118110.001.74381.74230.0000
23862006.02.10 00:59s/l118110.001.74231.74230.0000-150.0068065.57
23872006.02.10 14:50buy118210.001.75461.75310.0000
23882006.02.10 14:55close118210.001.75641.75310.0000180.0068245.57
23892006.02.10 15:59buy118310.001.74541.74390.0000
23902006.02.10 16:54s/l118310.001.74391.74390.0000-150.0068095.57
23912006.02.13 04:59sell118410.001.74341.74490.0000
23922006.02.13 07:04close118410.001.74251.74490.000090.0068185.57
23932006.02.13 14:04sell118510.001.73991.74140.0000
23942006.02.13 14:26close118510.001.73861.74140.0000130.0068315.57
23952006.02.13 14:42sell118610.001.74001.74150.0000
23962006.02.13 14:59s/l118610.001.74151.74150.0000-150.0068165.57
23972006.02.13 14:59sell118710.001.74161.74310.0000
23982006.02.13 15:59s/l118710.001.74311.74310.0000-150.0068015.57
23992006.02.14 00:01buy118810.001.74181.74030.0000
24002006.02.14 00:17close118810.001.74291.74030.0000110.0068125.57
24012006.02.14 00:59buy118910.001.74181.74030.0000
24022006.02.14 06:59close118910.001.74391.74030.0000210.0068335.57
24032006.02.14 07:00buy119010.001.74251.74100.0000
24042006.02.14 07:44close119010.001.74391.74100.0000140.0068475.57
24052006.02.14 16:00sell119110.001.73151.73300.0000
24062006.02.14 16:04close119110.001.73061.73300.000089.9968565.56
24072006.02.14 16:59sell119210.001.73341.73490.0000
24082006.02.14 18:34s/l119210.001.73491.73490.0000-150.0068415.56
24092006.02.14 19:59sell119310.001.73551.73700.0000
24102006.02.14 20:59s/l119310.001.73701.73700.0000-150.0068265.56
24112006.02.16 10:00sell119410.001.73591.73740.0000
24122006.02.16 10:30close119410.001.73381.73740.0000210.0068475.56
24132006.02.16 10:30sell119510.001.73531.73680.0000
24142006.02.16 10:30close119510.001.73381.73680.0000150.0068625.56
24152006.02.17 16:18buy119610.001.74041.73890.0000
24162006.02.17 16:19close119610.001.74221.73890.0000180.0068805.56
24172006.02.17 19:06buy119710.001.74111.73960.0000
24182006.02.17 19:19close119710.001.74221.73960.0000110.0068915.56
24192006.02.17 19:23buy119810.001.74111.73960.0000
24202006.02.19 22:52close119810.001.74201.73960.000090.0069005.56
24212006.02.20 05:00buy119910.001.74441.74290.0000
24222006.02.20 08:59s/l119910.001.74291.74290.0000-150.0068855.56
24232006.02.20 08:59buy120010.001.74201.74050.0000
24242006.02.20 09:00close120010.001.74411.74050.0000210.0069065.56
24252006.02.20 09:00sell120110.001.74411.74560.0000
24262006.02.20 09:20close120110.001.74281.74560.0000129.9969195.55
24272006.02.20 21:00buy120210.001.74411.74260.0000
24282006.02.20 23:55close120210.001.74501.74260.000090.0069285.55
24292006.02.21 08:04sell120310.001.74361.74510.0000
24302006.02.21 08:28close120310.001.74271.74510.000090.0069375.55
24312006.02.21 10:01sell120410.001.74331.74480.0000
24322006.02.21 10:21close120410.001.74261.74480.000070.0069445.55
24332006.02.21 15:59buy120510.001.74331.74180.0000
24342006.02.21 16:00close120510.001.74501.74180.0000170.0069615.55
24352006.02.22 03:59buy120610.001.74571.74420.0000
24362006.02.22 08:34s/l120610.001.74421.74420.0000-150.0069465.55
24372006.02.22 12:01sell120710.001.74091.74240.0000
24382006.02.22 14:08close120710.001.74001.74240.000090.0169555.56
24392006.02.22 16:59sell120810.001.74291.74440.0000
24402006.02.22 17:29close120810.001.74201.74440.000090.0069645.56
24412006.02.24 09:13sell120910.001.75061.75210.0000
24422006.02.24 09:28close120910.001.74951.75210.0000110.0069755.56
24432006.02.24 09:30sell121010.001.74991.75140.0000
24442006.02.24 09:35close121010.001.74831.75140.0000160.0069915.56
24452006.02.27 02:56buy121110.001.74341.74190.0000
24462006.02.27 02:59close121110.001.74471.74190.0000130.0070045.56
24472006.02.28 08:59sell121210.001.74051.74200.0000
24482006.02.28 09:59s/l121210.001.74201.74200.0000-150.0069895.56
24492006.02.28 14:09buy121310.001.74681.74530.0000
24502006.02.28 14:15close121310.001.74761.74530.000080.0069975.56
24512006.03.01 14:02buy121410.001.75611.75460.0000
24522006.03.01 14:32close121410.001.75741.75460.0000130.0070105.56
24532006.03.01 14:59buy121510.001.75691.75540.0000
24542006.03.01 15:59s/l121510.001.75541.75540.0000-150.0069955.56
24552006.03.03 15:59buy121610.001.75181.75030.0000
24562006.03.03 16:04close121610.001.75421.75030.0000240.0070195.56
24572006.03.06 17:00sell121710.001.75071.75220.0000
24582006.03.06 17:49close121710.001.74911.75220.0000160.0070355.56
24592006.03.07 05:50sell121810.001.74661.74810.0000
24602006.03.07 05:57close121810.001.74541.74810.0000120.0070475.56
24612006.03.07 05:59sell121910.001.74621.74770.0000
24622006.03.07 07:59close121910.001.74491.74770.0000130.0070605.56
24632006.03.07 16:23sell122010.001.73631.73780.0000
24642006.03.07 16:26s/l122010.001.73781.73780.0000-150.0070455.56
24652006.03.07 16:31sell122110.001.73631.73780.0000
24662006.03.07 17:28s/l122110.001.73781.73780.0000-150.0070305.56
24672006.03.07 23:00sell122210.001.73601.73750.0000
24682006.03.08 01:36close122210.001.73501.73750.0000102.1470407.70
24692006.03.08 08:19buy122310.001.73801.73650.0000
24702006.03.08 08:27close122310.001.73921.73650.0000120.0070527.70
24712006.03.08 08:59buy122410.001.73861.73710.0000
24722006.03.08 09:04close122410.001.74051.73710.0000190.0070717.70
24732006.03.08 11:00buy122510.001.73871.73720.0000
24742006.03.08 11:04close122510.001.74041.73720.0000170.0070887.70
24752006.03.08 11:31buy122610.001.73871.73720.0000
24762006.03.08 13:59s/l122610.001.73721.73720.0000-150.0070737.70
24772006.03.09 16:23buy122710.001.73741.73590.0000
24782006.03.09 17:21s/l122710.001.73591.73590.0000-150.0070587.70
24792006.03.10 09:52buy122810.001.73801.73650.0000
24802006.03.10 09:56close122810.001.73891.73650.000090.0070677.70
24812006.03.10 14:33sell122910.001.73211.73360.0000
24822006.03.10 14:46close122910.001.73081.73360.0000130.0070807.70
24832006.03.10 17:00sell123010.001.72571.72720.0000
24842006.03.10 19:23close123010.001.72511.72720.000060.0070867.70
24852006.03.10 19:59sell123110.001.72641.72790.0000
24862006.03.12 23:02s/l123110.001.72791.72790.0000-150.0070717.70
24872006.03.13 08:04buy123210.001.72761.72610.0000
24882006.03.13 08:37close123210.001.72921.72610.0000160.0070877.70
24892006.03.13 09:33sell123310.001.72621.72770.0000
24902006.03.13 10:59s/l123310.001.72771.72770.0000-150.0070727.70
24912006.03.13 10:59sell123410.001.72741.72890.0000
24922006.03.13 15:59s/l123410.001.72891.72890.0000-150.0070577.70
24932006.03.14 19:00buy123510.001.74661.74510.0000
24942006.03.14 19:21close123510.001.74771.74510.0000110.0070687.70
24952006.03.15 06:00buy123610.001.74651.74500.0000
24962006.03.15 09:59s/l123610.001.74501.74500.0000-150.0070537.70
24972006.03.15 10:00sell123710.001.74541.74690.0000
24982006.03.15 10:30close123710.001.74281.74690.0000260.0070797.70
24992006.03.15 10:30sell123810.001.74541.74690.0000
25002006.03.15 10:30close123810.001.74261.74690.0000280.0071077.70
25012006.03.15 10:30sell123910.001.74461.74610.0000
25022006.03.15 10:30close123910.001.74261.74610.0000200.0071277.70
25032006.03.15 10:59sell124010.001.74531.74680.0000
25042006.03.15 14:59s/l124010.001.74681.74680.0000-150.0071127.70
25052006.03.15 15:00buy124110.001.74491.74340.0000
25062006.03.15 15:09close124110.001.74631.74340.0000140.0071267.70
25072006.03.15 15:09buy124210.001.74681.74530.0000
25082006.03.15 15:22close124210.001.74831.74530.0000150.0071417.70
25092006.03.15 20:02buy124310.001.74771.74620.0000
25102006.03.16 04:59s/l124310.001.74621.74620.0000-160.5071257.20
25112006.03.17 15:19sell124410.001.75411.75560.0000
25122006.03.17 16:59s/l124410.001.75561.75560.0000-150.0071107.20
25132006.03.20 08:18buy124510.001.75651.75500.0000
25142006.03.20 09:00close124510.001.75801.75500.0000150.0071257.20
25152006.03.20 12:04sell124610.001.75591.75740.0000
25162006.03.20 15:49close124610.001.75471.75740.0000120.0071377.20
25172006.03.21 09:15sell124710.001.75011.75160.0000
25182006.03.21 09:24close124710.001.74891.75160.0000120.0071497.20
25192006.03.21 11:00sell124810.001.74951.75100.0000
25202006.03.21 11:36close124810.001.74831.75100.0000120.0071617.20
25212006.03.21 11:59sell124910.001.74931.75080.0000
25222006.03.21 15:05close124910.001.74811.75080.0000120.0071737.20
25232006.03.21 19:30sell125010.001.74811.74960.0000
25242006.03.21 19:38close125010.001.74731.74960.000080.0071817.20
25252006.03.22 13:00sell125110.001.74711.74860.0000
25262006.03.22 13:46close125110.001.74611.74860.0000100.0071917.20
25272006.03.22 13:59sell125210.001.74831.74980.0000
25282006.03.22 15:27s/l125210.001.74981.74980.0000-150.0071767.20
25292006.03.22 16:00sell125310.001.74901.75050.0000
25302006.03.22 16:58close125310.001.74801.75050.0000100.0071867.20
25312006.03.22 16:58sell125410.001.74781.74930.0000
25322006.03.22 17:42s/l125410.001.74931.74930.0000-150.0071717.20
25332006.03.27 05:06buy125510.001.74601.74450.0000
25342006.03.27 05:07close125510.001.74661.74450.000060.0071777.20
25352006.03.27 05:37buy125610.001.74701.74550.0000
25362006.03.27 13:59close125610.001.74901.74550.0000200.0071977.20
25372006.03.27 14:00buy125710.001.74761.74610.0000
25382006.03.27 21:02s/l125710.001.74611.74610.0000-150.0071827.20
25392006.03.28 14:00buy125810.001.74951.74800.0000
25402006.03.28 15:24close125810.001.75091.74800.0000140.0071967.20
25412006.03.28 18:10buy125910.001.74921.74770.0000
25422006.03.28 18:42close125910.001.75061.74770.0000140.0072107.20
25432006.03.28 22:10sell126010.001.74371.74520.0000
25442006.03.29 01:04close126010.001.74291.74520.000082.1572189.35
25452006.03.29 14:44sell126110.001.73361.73510.0000
25462006.03.29 15:09s/l126110.001.73511.73510.0000-150.0072039.35
25472006.03.30 12:00buy126210.001.73951.73800.0000
25482006.03.30 13:22close126210.001.74081.73800.0000130.0072169.35
25492006.04.03 14:07sell126310.001.72971.73120.0000
25502006.04.03 14:29close126310.001.72821.73120.0000150.0072319.35
25512006.04.03 15:59buy126410.001.73611.73460.0000
25522006.04.03 15:59close126410.001.73881.73460.0000270.0072589.35
25532006.04.04 18:11buy126510.001.75531.75380.0000
25542006.04.04 18:37close126510.001.75641.75380.0000110.0072699.35
25552006.04.04 19:03buy126610.001.75561.75410.0000
25562006.04.05 01:11s/l126610.001.75411.75410.0000-153.5072545.85
25572006.04.05 08:00buy126710.001.75821.75670.0000
25582006.04.05 08:08s/l126710.001.75671.75670.0000-150.0072395.85
25592006.04.05 08:08buy126810.001.75711.75560.0000
25602006.04.05 08:21close126810.001.75821.75560.0000110.0072505.85
25612006.04.05 08:59buy126910.001.75411.75260.0000
25622006.04.05 10:59s/l126910.001.75261.75260.0000-150.0072355.85
25632006.04.05 15:00sell127010.001.75181.75330.0000
25642006.04.05 15:59close127010.001.75001.75330.0000180.0072535.85
25652006.04.05 22:59buy127110.001.75281.75130.0000
25662006.04.06 00:59s/l127110.001.75131.75130.0000-160.5072375.35
25672006.04.06 10:15buy127210.001.75601.75450.0000
25682006.04.06 10:58close127210.001.75791.75450.0000190.0072565.35
25692006.04.06 14:56sell127310.001.75391.75540.0000
25702006.04.06 14:57close127310.001.75221.75540.0000170.0072735.35
25712006.04.07 15:59sell127410.001.74281.74430.0000
25722006.04.07 15:59close127410.001.74081.74430.0000200.0072935.35
25732006.04.10 10:57buy127510.001.74531.74380.0000
25742006.04.10 13:45s/l127510.001.74381.74380.0000-150.0072785.35
25752006.04.10 18:00sell127610.001.74041.74190.0000
25762006.04.10 18:59s/l127610.001.74191.74190.0000-150.0072635.35
25772006.04.10 18:59sell127710.001.74191.74340.0000
25782006.04.10 21:59s/l127710.001.74341.74340.0000-150.0072485.35
25792006.04.11 15:00buy127810.001.74481.74330.0000
25802006.04.11 15:32close127810.001.74581.74330.0000100.0072585.35
25812006.04.12 10:44buy127910.001.75391.75240.0000
25822006.04.12 10:48close127910.001.75491.75240.0000100.0072685.35
25832006.04.12 10:59buy128010.001.75421.75270.0000
25842006.04.12 11:00close128010.001.75531.75270.0000110.0072795.35
25852006.04.13 09:26buy128110.001.75391.75240.0000
25862006.04.13 10:59s/l128110.001.75241.75240.0000-150.0072645.35
25872006.04.13 14:00sell128210.001.75191.75340.0000
25882006.04.13 14:32s/l128210.001.75341.75340.0000-150.0072495.35
25892006.04.13 14:36sell128310.001.75191.75340.0000
25902006.04.13 14:57close128310.001.75061.75340.0000130.0072625.35
25912006.04.17 15:19buy128410.001.77051.76900.0000
25922006.04.17 15:22close128410.001.77181.76900.0000130.0072755.35
25932006.04.17 15:22buy128510.001.77231.77080.0000
25942006.04.17 15:24s/l128510.001.77081.77080.0000-150.0072605.35
25952006.04.17 15:24buy128610.001.77091.76940.0000
25962006.04.17 17:00close128610.001.77271.76940.0000180.0072785.35
25972006.04.18 15:13buy128710.001.77621.77470.0000
25982006.04.18 15:38close128710.001.77771.77470.0000150.0072935.35
25992006.04.19 11:01buy128810.001.78451.78300.0000
26002006.04.19 11:12close128810.001.78561.78300.0000110.0073045.35
26012006.04.19 15:59buy128910.001.78771.78620.0000
26022006.04.19 16:05close128910.001.78891.78620.0000120.0073165.35
26032006.04.19 19:05buy129010.001.79181.79030.0000
26042006.04.19 20:04close129010.001.79271.79030.000090.0073255.35
26052006.04.24 16:59sell129110.001.78851.79000.0000
26062006.04.24 17:59s/l129110.001.79001.79000.0000-150.0073105.35
26072006.04.25 14:00buy129210.001.78641.78490.0000
26082006.04.25 14:08close129210.001.78791.78490.0000150.0073255.35
26092006.04.25 19:59buy129310.001.78771.78620.0000
26102006.04.25 20:44close129310.001.78891.78620.0000120.0073375.35
26112006.04.26 05:22sell129410.001.78801.78950.0000
26122006.04.26 05:51close129410.001.78721.78950.000080.0073455.35
26132006.04.26 17:59buy129510.001.78431.78280.0000
26142006.04.26 18:59close129510.001.78601.78280.0000170.0073625.35
26152006.04.27 08:00sell129610.001.78551.78700.0000
26162006.04.27 09:28close129610.001.78431.78700.0000120.0073745.35
26172006.04.27 12:16sell129710.001.78591.78740.0000
26182006.04.27 12:27close129710.001.78491.78740.0000100.0073845.35
26192006.04.27 13:59buy129810.001.78601.78450.0000
26202006.04.27 14:57close129810.001.78731.78450.0000130.0073975.35
26212006.04.27 15:59buy129910.001.79881.79730.0000
26222006.04.27 15:59close129910.001.80111.79730.0000230.0074205.35
26232006.04.28 10:40buy130010.001.80671.80520.0000
26242006.04.28 10:59close130010.001.80841.80520.0000170.0074375.35
26252006.05.01 12:00buy130110.001.82581.82430.0000
26262006.05.01 12:59close130110.001.83221.82430.0000640.0075015.35
26272006.05.01 14:56buy130210.001.83151.83000.0000
26282006.05.01 14:57close130210.001.83331.83000.0000180.0075195.35
26292006.05.01 14:57buy130310.001.83291.83140.0000
26302006.05.01 15:59s/l130310.001.83141.83140.0000-150.0075045.35
26312006.05.01 15:59buy130410.001.82871.82720.0000
26322006.05.01 19:59s/l130410.001.82721.82720.0000-150.0074895.35
26332006.05.02 07:00sell130510.001.82381.82530.0000
26342006.05.02 07:59close130510.001.82281.82530.0000100.0074995.35
26352006.05.03 04:29buy130610.001.84271.84120.0000
26362006.05.03 06:59close130610.001.84541.84120.0000270.0075265.35
26372006.05.03 07:01buy130710.001.84271.84120.0000
26382006.05.03 07:59s/l130710.001.84121.84120.0000-150.0075115.35
26392006.05.03 07:59buy130810.001.83851.83700.0000
26402006.05.03 08:00close130810.001.83941.83700.000090.0075205.35
26412006.05.03 16:59buy130910.001.84271.84120.0000
26422006.05.03 17:03s/l130910.001.84121.84120.0000-150.0075055.35
26432006.05.04 16:05buy131010.001.84661.84510.0000
26442006.05.04 16:19close131010.001.84751.84510.000090.0075145.35
26452006.05.04 16:19buy131110.001.84781.84630.0000
26462006.05.04 16:21close131110.001.84871.84630.000090.0075235.35
26472006.05.04 16:27buy131210.001.84791.84640.0000
26482006.05.04 16:45close131210.001.84881.84640.000090.0075325.35
26492006.05.04 20:08buy131310.001.85131.84980.0000
26502006.05.04 20:10close131310.001.85311.84980.0000180.0075505.35
26512006.05.05 00:53buy131410.001.85111.84960.0000
26522006.05.05 08:59s/l131410.001.84961.84960.0000-150.0075355.35
26532006.05.05 14:31buy131510.001.85671.85520.0000
26542006.05.05 14:31close131510.001.85971.85520.0000300.0075655.35
26552006.05.05 14:31buy131610.001.85811.85660.0000
26562006.05.05 14:31close131610.001.85971.85660.0000160.0075815.35
26572006.05.05 14:31buy131710.001.85851.85700.0000
26582006.05.05 14:31s/l131710.001.85701.85700.0000-150.0075665.35
26592006.05.05 14:31buy131810.001.85691.85540.0000
26602006.05.05 14:31close131810.001.85971.85540.0000280.0075945.35
26612006.05.05 14:31buy131910.001.85811.85660.0000
26622006.05.05 14:31close131910.001.85951.85660.0000140.0076085.35
26632006.05.05 14:31buy132010.001.85671.85520.0000
26642006.05.05 14:31close132010.001.85911.85520.0000240.0076325.35
26652006.05.05 14:31buy132110.001.85671.85520.0000
26662006.05.05 14:31close132110.001.85911.85520.0000240.0076565.35
26672006.05.05 14:31buy132210.001.85781.85630.0000
26682006.05.05 14:31close132210.001.85961.85630.0000180.0076745.35
26692006.05.05 14:31buy132310.001.85801.85650.0000
26702006.05.05 14:31close132310.001.85961.85650.0000160.0076905.35
26712006.05.05 14:31buy132410.001.85801.85650.0000
26722006.05.05 14:31close132410.001.85961.85650.0000160.0077065.35
26732006.05.05 14:31buy132510.001.85821.85670.0000
26742006.05.05 14:31s/l132510.001.85671.85670.0000-150.0076915.35
26752006.05.05 14:31buy132610.001.85671.85520.0000
26762006.05.05 14:31close132610.001.85881.85520.0000210.0077125.35
26772006.05.05 14:31buy132710.001.85831.85680.0000
26782006.05.05 14:31s/l132710.001.85681.85680.0000-150.0076975.35
26792006.05.05 14:31buy132810.001.85671.85520.0000
26802006.05.05 14:31close132810.001.85971.85520.0000300.0077275.35
26812006.05.05 14:31buy132910.001.85811.85660.0000
26822006.05.05 14:31close132910.001.85971.85660.0000160.0077435.35
26832006.05.05 14:31buy133010.001.85851.85700.0000
26842006.05.05 14:31s/l133010.001.85701.85700.0000-150.0077285.35
26852006.05.05 14:31buy133110.001.85691.85540.0000
26862006.05.05 14:31close133110.001.85971.85540.0000280.0077565.35
26872006.05.05 14:31buy133210.001.85811.85660.0000
26882006.05.05 14:31close133210.001.85951.85660.0000140.0077705.35
26892006.05.05 14:31buy133310.001.85941.85790.0000
26902006.05.05 14:32s/l133310.001.85791.85790.0000-150.0077555.35
26912006.05.05 14:32buy133410.001.85821.85670.0000
26922006.05.05 14:32close133410.001.85981.85670.0000160.0077715.35
26932006.05.05 14:32buy133510.001.85841.85690.0000
26942006.05.05 14:37s/l133510.001.85691.85690.0000-150.0077565.35
26952006.05.05 14:37buy133610.001.85721.85570.0000
26962006.05.05 14:59close133610.001.85921.85570.0000200.0077765.35
26972006.05.07 21:02buy133710.001.86261.86110.0000
26982006.05.07 21:27close133710.001.86341.86110.000080.0077845.35
26992006.05.08 10:18buy133810.001.86301.86150.0000
27002006.05.08 10:26close133810.001.86451.86150.0000150.0077995.35
27012006.05.08 12:42buy133910.001.86301.86150.0000
27022006.05.08 13:59s/l133910.001.86151.86150.0000-150.0077845.35
27032006.05.09 08:08sell134010.001.85571.85720.0000
27042006.05.09 08:32close134010.001.85431.85720.0000140.0077985.35
27052006.05.09 15:04buy134110.001.86211.86060.0000
27062006.05.09 15:52close134110.001.86351.86060.0000140.0078125.35
27072006.05.10 07:59buy134210.001.87011.86860.0000
27082006.05.10 08:00s/l134210.001.86861.86860.0000-150.0077975.35
27092006.05.10 20:07buy134310.001.86571.86420.0000
27102006.05.10 20:12close134310.001.86711.86420.0000140.0078115.35
27112006.05.10 20:17buy134410.001.86571.86420.0000
27122006.05.10 20:17s/l134410.001.86421.86420.0000-150.0077965.35
27132006.05.10 20:19buy134510.001.86571.86420.0000
27142006.05.10 20:19s/l134510.001.86421.86420.0000-150.0077815.35
27152006.05.10 20:20buy134610.001.86571.86420.0000
27162006.05.10 20:22s/l134610.001.86421.86420.0000-150.0077665.35
27172006.05.11 08:45sell134710.001.85771.85920.0000
27182006.05.11 08:45s/l134710.001.85921.85920.0000-150.0077515.35
27192006.05.11 08:45sell134810.001.85911.86060.0000
27202006.05.11 08:45close134810.001.85661.86060.0000250.0077765.35
27212006.05.11 08:59sell134910.001.85951.86100.0000
27222006.05.11 09:59s/l134910.001.86101.86100.0000-150.0077615.35
27232006.05.11 14:53buy135010.001.87121.86970.0000
27242006.05.11 14:59close135010.001.87931.86970.0000810.0078425.35
27252006.05.11 16:59buy135110.001.88131.87980.0000
27262006.05.11 16:59close135110.001.88481.87980.0000350.0078775.35
27272006.05.11 17:40buy135210.001.88321.88170.0000
27282006.05.11 17:57close135210.001.88521.88170.0000200.0078975.35
27292006.05.12 13:00buy135310.001.89641.89490.0000
27302006.05.12 13:59s/l135310.001.89491.89490.0000-150.0078825.35
27312006.05.12 14:20buy135410.001.89301.89150.0000
27322006.05.12 14:30close135410.001.89601.89150.0000300.0079125.35
27332006.05.12 14:30buy135510.001.89221.89070.0000
27342006.05.12 14:30close135510.001.89511.89070.0000290.0079415.35
27352006.05.12 14:30buy135610.001.88931.88780.0000
27362006.05.12 14:30close135610.001.89181.88780.0000250.0079665.35
27372006.05.12 14:30buy135710.001.88961.88810.0000
27382006.05.12 14:30close135710.001.89411.88810.0000450.0080115.35
27392006.05.12 14:30buy135810.001.88941.88790.0000
27402006.05.12 14:31s/l135810.001.88791.88790.0000-150.0079965.35
27412006.05.12 14:31buy135910.001.88831.88680.0000
27422006.05.12 14:31close135910.001.89291.88680.0000460.0080425.35
27432006.05.12 14:31buy136010.001.88941.88790.0000
27442006.05.12 14:31close136010.001.89291.88790.0000350.0080775.35
27452006.05.12 14:32buy136110.001.88961.88810.0000
27462006.05.12 14:32s/l136110.001.88811.88810.0000-150.0080625.35
27472006.05.12 14:32buy136210.001.88831.88680.0000
27482006.05.12 14:32close136210.001.89181.88680.0000350.0080975.35
27492006.05.12 14:32buy136310.001.88831.88680.0000
27502006.05.12 14:32close136310.001.89171.88680.0000340.0081315.35
27512006.05.12 14:33buy136410.001.88951.88800.0000
27522006.05.12 14:34close136410.001.89181.88800.0000230.0081545.35
27532006.05.12 14:34buy136510.001.88951.88800.0000
27542006.05.12 14:35close136510.001.89161.88800.0000210.0081755.35
27552006.05.12 14:35buy136610.001.88961.88810.0000
27562006.05.12 14:38s/l136610.001.88811.88810.0000-150.0081605.35
27572006.05.12 14:38buy136710.001.88831.88680.0000
27582006.05.12 14:44close136710.001.89161.88680.0000330.0081935.35
27592006.05.12 14:44buy136810.001.88961.88810.0000
27602006.05.12 14:45close136810.001.89171.88810.0000210.0082145.35
27612006.05.12 14:59buy136910.001.89071.88920.0000
27622006.05.12 15:03close136910.001.89381.88920.0000310.0082455.35
27632006.05.15 00:01buy137010.001.89701.89550.0000
27642006.05.15 00:15close137010.001.89841.89550.0000140.0082595.35
27652006.05.15 15:02sell137110.001.88461.88610.0000
27662006.05.15 15:21close137110.001.88231.88610.0000230.0082825.35
27672006.05.15 17:05sell137210.001.88181.88330.0000
27682006.05.15 18:59close137210.001.87951.88330.0000230.0083055.35
27692006.05.15 20:09sell137310.001.87971.88120.0000
27702006.05.15 22:34close137310.001.87751.88120.0000220.0083275.35
27712006.05.15 23:59sell137410.001.87791.87940.0000
27722006.05.16 00:37s/l137410.001.87941.87940.0000-147.8583127.50
27732006.05.16 04:57buy137510.001.88331.88180.0000
27742006.05.16 05:53close137510.001.88491.88180.0000160.0083287.50
27752006.05.16 06:49buy137610.001.88331.88180.0000
27762006.05.16 07:02s/l137610.001.88181.88180.0000-150.0083137.50
27772006.05.16 10:00sell137710.001.88211.88360.0000
27782006.05.16 12:59s/l137710.001.88361.88360.0000-150.0082987.50
27792006.05.17 13:51buy137810.001.89551.89400.0000
27802006.05.17 13:59s/l137810.001.89401.89400.0000-150.0082837.50
27812006.05.17 13:59buy137910.001.89161.89010.0000
27822006.05.17 14:59s/l137910.001.89011.89010.0000-150.0082687.50
27832006.05.17 16:28sell138010.001.88481.88630.0000
27842006.05.17 16:31close138010.001.88291.88630.0000190.0082877.50
27852006.05.17 22:01sell138110.001.88261.88410.0000
27862006.05.18 01:59s/l138110.001.88411.88410.0000-143.5582733.95
27872006.05.18 07:04sell138210.001.88421.88570.0000
27882006.05.18 08:59s/l138210.001.88571.88570.0000-150.0082583.95
27892006.05.18 15:05buy138310.001.88771.88620.0000
27902006.05.18 15:32close138310.001.88961.88620.0000190.0082773.95
27912006.05.18 15:59buy138410.001.88791.88640.0000
27922006.05.18 16:15close138410.001.89171.88640.0000380.0083153.95
27932006.05.18 22:39buy138510.001.89221.89070.0000
27942006.05.18 22:47close138510.001.89361.89070.0000140.0083293.95
27952006.05.18 22:47buy138610.001.89431.89280.0000
27962006.05.18 22:57s/l138610.001.89281.89280.0000-150.0083143.95
27972006.05.19 00:41buy138710.001.89261.89110.0000
27982006.05.19 03:57s/l138710.001.89111.89110.0000-150.0082993.95
27992006.05.19 10:18sell138810.001.87621.87770.0000
28002006.05.19 11:45close138810.001.87411.87770.0000210.0083203.95
28012006.05.22 03:00sell138910.001.87321.87470.0000
28022006.05.22 03:25close138910.001.87201.87470.0000120.0083323.95
28032006.05.22 07:00sell139010.001.87221.87370.0000
28042006.05.22 07:45close139010.001.86931.87370.0000290.0083613.95
28052006.05.22 07:49sell139110.001.86781.86930.0000
28062006.05.22 07:59s/l139110.001.86931.86930.0000-150.0083463.95
28072006.05.22 07:59sell139210.001.87181.87330.0000
28082006.05.22 08:59s/l139210.001.87331.87330.0000-150.0083313.95
28092006.05.22 16:59buy139310.001.88321.88170.0000
28102006.05.22 17:49close139310.001.88591.88170.0000270.0083583.95
28112006.05.24 06:34sell139410.001.87721.87870.0000
28122006.05.24 06:59s/l139410.001.87871.87870.0000-150.0083433.95
28132006.05.24 09:20buy139510.001.88141.87990.0000
28142006.05.24 09:46close139510.001.88301.87990.0000160.0083593.95
28152006.05.24 11:11buy139610.001.88201.88050.0000
28162006.05.24 12:32close139610.001.88451.88050.0000250.0083843.95
28172006.05.24 13:58buy139710.001.88141.87990.0000
28182006.05.24 13:59s/l139710.001.87991.87990.0000-150.0083693.95
28192006.05.24 13:59buy139810.001.87771.87620.0000
28202006.05.24 14:59s/l139810.001.87621.87620.0000-150.0083543.95
28212006.05.24 15:59sell139910.001.86961.87110.0000
28222006.05.24 16:36close139910.001.86701.87110.0000260.0083803.95
28232006.05.24 17:59sell140010.001.87011.87160.0000
28242006.05.24 18:59s/l140010.001.87161.87160.0000-150.0083653.95
28252006.05.24 22:14sell140110.001.87141.87290.0000
28262006.05.24 22:33close140110.001.86911.87290.0000230.0083883.95
28272006.05.25 17:00sell140210.001.87101.87250.0000
28282006.05.25 18:59s/l140210.001.87251.87250.0000-150.0083733.95
28292006.05.25 22:59buy140310.001.87541.87390.0000
28302006.05.25 23:21s/l140310.001.87391.87390.0000-150.0083583.95
28312006.05.26 05:00sell140410.001.87101.87250.0000
28322006.05.26 05:15close140410.001.86951.87250.0000150.0083733.95
28332006.05.26 05:59sell140510.001.87111.87260.0000
28342006.05.26 06:00close140510.001.86971.87260.0000140.0083873.95
28352006.05.26 17:13sell140610.001.85671.85820.0000
28362006.05.28 21:00s/l140610.001.85821.85820.0000-150.0083723.95
28372006.05.28 23:02sell140710.001.85941.86090.0000
28382006.05.28 23:48close140710.001.85811.86090.0000130.0083853.95
28392006.05.29 03:00buy140810.001.85981.85830.0000
28402006.05.29 07:07close140810.001.86101.85830.0000120.0083973.95
28412006.05.30 00:35sell140910.001.86011.86160.0000
28422006.05.30 02:59s/l140910.001.86161.86160.0000-150.0083823.95
28432006.05.30 11:00buy141010.001.87591.87440.0000
28442006.05.30 11:49close141010.001.87731.87440.0000140.0083963.95
28452006.05.30 11:59buy141110.001.87421.87270.0000
28462006.05.30 12:59close141110.001.87611.87270.0000190.0084153.95
28472006.05.30 17:44buy141210.001.88241.88090.0000
28482006.05.30 18:41close141210.001.88381.88090.0000140.0084293.95
28492006.05.31 16:04sell141310.001.87461.87610.0000
28502006.05.31 16:04close141310.001.87351.87610.0000110.0084403.95
28512006.06.01 08:19sell141410.001.86571.86720.0000
28522006.06.01 08:37close141410.001.86441.86720.0000130.0084533.95
28532006.06.01 09:59sell141510.001.86571.86720.0000
28542006.06.01 10:00close141510.001.86421.86720.0000150.0084683.95
28552006.06.02 15:03buy141610.001.88251.88100.0000
28562006.06.02 15:18close141610.001.88411.88100.0000160.0084843.95
28572006.06.02 15:23buy141710.001.88301.88150.0000
28582006.06.02 15:28s/l141710.001.88151.88150.0000-150.0084693.95
28592006.06.02 15:29buy141810.001.88231.88080.0000
28602006.06.02 16:59close141810.001.88451.88080.0000220.0084913.95
28612006.06.02 18:02buy141910.001.88301.88150.0000
28622006.06.04 22:52close141910.001.88461.88150.0000160.0085073.95
28632006.06.05 08:00buy142010.001.88401.88250.0000
28642006.06.05 08:08close142010.001.88521.88250.0000120.0085193.95
28652006.06.05 08:55buy142110.001.88311.88160.0000
28662006.06.05 08:59close142110.001.88601.88160.0000290.0085483.95
28672006.06.06 07:59buy142210.001.87391.87240.0000
28682006.06.06 08:00s/l142210.001.87241.87240.0000-150.0085333.95
28692006.06.06 13:59sell142310.001.86601.86750.0000
28702006.06.06 14:33close142310.001.86421.86750.0000180.0085513.95
28712006.06.07 07:51sell142410.001.86091.86240.0000
28722006.06.07 10:09s/l142410.001.86241.86240.0000-150.0085363.95
28732006.06.07 15:07sell142510.001.85981.86130.0000
28742006.06.07 15:19close142510.001.85771.86130.0000210.0085573.95
28752006.06.08 14:02sell142610.001.84411.84560.0000
28762006.06.08 14:25close142610.001.84271.84560.0000140.0085713.95
28772006.06.08 15:09sell142710.001.84111.84260.0000
28782006.06.08 15:33close142710.001.83911.84260.0000200.0085913.95
28792006.06.09 13:01sell142810.001.84311.84460.0000
28802006.06.09 13:59s/l142810.001.84461.84460.0000-150.0085763.95
28812006.06.12 09:36buy142910.001.84331.84180.0000
28822006.06.12 10:00s/l142910.001.84181.84180.0000-150.0085613.95
28832006.06.12 14:21buy143010.001.84251.84100.0000
28842006.06.12 14:29close143010.001.84331.84100.000080.0085693.95
28852006.06.12 14:34buy143110.001.84281.84130.0000
28862006.06.12 14:42close143110.001.84361.84130.000080.0085773.95
28872006.06.12 14:59buy143210.001.84271.84120.0000
28882006.06.12 16:00close143210.001.84391.84120.0000120.0085893.95
28892006.06.13 00:07sell143310.001.84201.84350.0000
28902006.06.13 01:30close143310.001.84081.84350.0000120.0086013.95
28912006.06.14 12:59buy143410.001.83691.83540.0000
28922006.06.14 13:00close143410.001.84091.83540.0000400.0086413.95
28932006.06.14 13:07sell143510.001.84161.84310.0000
28942006.06.14 13:59s/l143510.001.84311.84310.0000-150.0086263.95
28952006.06.14 14:46buy143610.001.84601.84450.0000
28962006.06.14 15:27close143610.001.84721.84450.0000120.0086383.95
28972006.06.14 16:02buy143710.001.84881.84730.0000
28982006.06.14 16:17s/l143710.001.84731.84730.0000-150.0086233.95
28992006.06.14 16:20buy143810.001.84871.84720.0000
29002006.06.14 16:25s/l143810.001.84721.84720.0000-150.0086083.95
29012006.06.14 16:26buy143910.001.84741.84590.0000
29022006.06.14 17:59s/l143910.001.84591.84590.0000-150.0085933.95
29032006.06.14 18:59buy144010.001.84261.84110.0000
29042006.06.14 19:58close144010.001.84401.84110.0000140.0086073.95
29052006.06.15 14:00buy144110.001.84871.84720.0000
29062006.06.15 14:27close144110.001.85031.84720.0000160.0086233.95
29072006.06.16 14:59sell144210.001.85081.85230.0000
29082006.06.16 15:00s/l144210.001.85231.85230.0000-150.0086083.95
29092006.06.16 16:25sell144310.001.84941.85090.0000
29102006.06.16 16:59close144310.001.84831.85090.0000110.0086193.95
29112006.06.16 17:00sell144410.001.84941.85090.0000
29122006.06.16 18:59s/l144410.001.85091.85090.0000-150.0086043.95
29132006.06.18 22:44sell144510.001.85331.85480.0000
29142006.06.19 00:01close144510.001.85201.85480.0000132.1486176.09
29152006.06.20 16:00sell144610.001.84271.84420.0000
29162006.06.20 16:13close144610.001.84171.84420.0000100.0086276.09
29172006.06.20 18:28buy144710.001.84251.84100.0000
29182006.06.20 23:59close144710.001.84461.84100.0000210.0086486.09
29192006.06.22 00:59buy144810.001.84511.84360.0000
29202006.06.22 03:59close144810.001.84631.84360.0000120.0086606.09
29212006.06.22 15:00sell144910.001.83041.83190.0000
29222006.06.22 15:18close144910.001.82891.83190.0000150.0086756.09
29232006.06.22 17:00sell145010.001.82881.83030.0000
29242006.06.23 07:59close145010.001.82751.83030.0000132.1586888.24
29252006.06.23 09:48sell145110.001.82511.82660.0000
29262006.06.23 09:59close145110.001.82331.82660.0000180.0087068.24
29272006.06.23 13:49sell145210.001.81921.82070.0000
29282006.06.23 13:53close145210.001.81791.82070.0000130.0087198.24
29292006.06.23 13:54sell145310.001.81831.81980.0000
29302006.06.23 15:59s/l145310.001.81981.81980.0000-150.0087048.24
29312006.06.23 15:59sell145410.001.82011.82160.0000
29322006.06.23 19:59close145410.001.81831.82160.0000180.0087228.24
29332006.06.26 06:00buy145510.001.81891.81740.0000
29342006.06.26 07:59close145510.001.82271.81740.0000380.0087608.24
29352006.06.26 08:00buy145610.001.82071.81920.0000
29362006.06.26 09:07close145610.001.82151.81920.000080.0087688.24
29372006.06.26 11:53buy145710.001.81961.81810.0000
29382006.06.26 11:53close145710.001.82091.81810.0000130.0087818.24
29392006.06.26 11:54buy145810.001.81951.81800.0000
29402006.06.26 12:20close145810.001.82121.81800.0000170.0087988.24
29412006.06.26 15:59sell145910.001.81931.82080.0000
29422006.06.26 16:59s/l145910.001.82081.82080.0000-150.0087838.24
29432006.06.26 16:59sell146010.001.82091.82240.0000
29442006.06.26 17:59s/l146010.001.82241.82240.0000-150.0087688.24
29452006.06.27 07:01sell146110.001.82451.82600.0000
29462006.06.27 08:31close146110.001.82321.82600.0000130.0087818.24
29472006.06.27 21:44sell146210.001.82241.82390.0000
29482006.06.27 22:00close146210.001.82101.82390.0000140.0087958.24
29492006.06.28 08:59sell146310.001.81921.82070.0000
29502006.06.28 09:08close146310.001.81811.82070.0000110.0088068.24
29512006.06.28 15:59sell146410.001.81751.81900.0000
29522006.06.28 15:59close146410.001.81611.81900.0000140.0088208.24
29532006.06.28 16:23sell146510.001.81781.81930.0000
29542006.06.28 16:25close146510.001.81691.81930.000090.0188298.25
29552006.06.28 16:26sell146610.001.81681.81830.0000
29562006.06.28 18:59s/l146610.001.81831.81830.0000-150.0088148.25
29572006.06.29 07:21sell146710.001.81781.81930.0000
29582006.06.29 07:59close146710.001.81631.81930.0000150.0088298.25
29592006.06.29 09:22sell146810.001.81601.81750.0000
29602006.06.29 09:59close146810.001.81211.81750.0000390.0088688.25
29612006.06.29 12:24sell146910.001.81341.81490.0000
29622006.06.29 12:59s/l146910.001.81491.81490.0000-150.0088538.25
29632006.06.29 19:59buy147010.001.82601.82450.0000
29642006.06.29 21:00close147010.001.82801.82450.0000200.0088738.25
29652006.06.30 02:59buy147110.001.83161.83010.0000
29662006.06.30 03:36close147110.001.83361.83010.0000200.0088938.25
29672006.06.30 06:00buy147210.001.83301.83150.0000
29682006.06.30 07:59s/l147210.001.83151.83150.0000-150.0088788.25
29692006.06.30 07:59buy147310.001.83051.82900.0000
29702006.06.30 08:13close147310.001.83381.82900.0000330.0089118.25
29712006.06.30 14:38buy147410.001.84371.84220.0000
29722006.06.30 14:59close147410.001.84951.84220.0000580.0089698.25
29732006.06.30 15:00buy147510.001.84731.84580.0000
29742006.07.03 01:59s/l147510.001.84581.84580.0000-153.5089544.75
29752006.07.05 06:00buy147610.001.84401.84250.0000
29762006.07.05 06:52close147610.001.84511.84250.0000110.0089654.75
29772006.07.05 06:52buy147710.001.84521.84370.0000
29782006.07.05 06:56close147710.001.84611.84370.000090.0089744.75
29792006.07.05 06:59buy147810.001.84381.84230.0000
29802006.07.05 07:59s/l147810.001.84231.84230.0000-150.0089594.75
29812006.07.05 08:57sell147910.001.84381.84530.0000
29822006.07.05 08:59close147910.001.84261.84530.0000120.0089714.75
29832006.07.05 12:04buy148010.001.84491.84340.0000
29842006.07.05 12:56close148010.001.84601.84340.0000110.0089824.75
29852006.07.05 15:50sell148110.001.83501.83650.0000
29862006.07.06 06:59s/l148110.001.83651.83650.0000-143.5589681.20
29872006.07.07 06:00sell148210.001.83671.83820.0000
29882006.07.07 07:59s/l148210.001.83821.83820.0000-150.0089531.20
29892006.07.10 10:00sell148310.001.84561.84710.0000
29902006.07.10 10:59close148310.001.84381.84710.0000180.0089711.20
29912006.07.11 07:00sell148410.001.84291.84440.0000
29922006.07.11 08:10close148410.001.84191.84440.0000100.0089811.20
29932006.07.11 11:00sell148510.001.84071.84220.0000
29942006.07.11 11:59close148510.001.83941.84220.0000130.0089941.20
29952006.07.11 12:59sell148610.001.84021.84170.0000
29962006.07.11 13:03close148610.001.83881.84170.0000140.0090081.20
29972006.07.11 14:59sell148710.001.84251.84400.0000
29982006.07.11 17:59s/l148710.001.84401.84400.0000-150.0089931.20
29992006.07.12 08:00buy148810.001.84551.84400.0000
30002006.07.12 08:36close148810.001.84661.84400.0000110.0090041.20
30012006.07.13 00:12sell148910.001.83451.83600.0000
30022006.07.13 01:59s/l148910.001.83601.83600.0000-150.0089891.20
30032006.07.13 23:26buy149010.001.84351.84200.0000
30042006.07.14 00:59s/l149010.001.84201.84200.0000-153.5089737.70
30052006.07.14 07:03sell149110.001.84071.84220.0000
30062006.07.14 08:18close149110.001.83951.84220.0000120.0089857.70
30072006.07.17 12:20sell149210.001.82171.82320.0000
30082006.07.17 12:26close149210.001.82081.82320.000090.0089947.70
30092006.07.17 21:00sell149310.001.81921.82070.0000
30102006.07.18 02:59s/l149310.001.82071.82070.0000-147.8589799.85
30112006.07.18 17:08sell149410.001.82621.82770.0000
30122006.07.18 17:42s/l149410.001.82771.82770.0000-150.0089649.85
30132006.07.19 10:21buy149510.001.82761.82610.0000
30142006.07.19 10:28close149510.001.82901.82610.0000140.0089789.85
30152006.07.19 13:00sell149610.001.82741.82890.0000
30162006.07.19 14:00s/l149610.001.82891.82890.0000-150.0089639.85
30172006.07.20 15:00buy149710.001.84991.84840.0000
30182006.07.20 16:38s/l149710.001.84841.84840.0000-150.0089489.85
30192006.07.21 05:59buy149810.001.84821.84670.0000
30202006.07.21 06:59close149810.001.85061.84670.0000240.0089729.85
30212006.07.24 08:01sell149910.001.85181.85330.0000
30222006.07.24 11:28s/l149910.001.85331.85330.0000-150.0089579.85
30232006.07.25 12:00sell150010.001.85081.85230.0000
30242006.07.25 13:59s/l150010.001.85231.85230.0000-150.0089429.85
30252006.07.28 10:02buy150110.001.85901.85750.0000
30262006.07.28 10:13s/l150110.001.85751.85750.0000-150.0089279.85
30272006.07.28 10:13buy150210.001.85791.85640.0000
30282006.07.28 10:55close150210.001.85901.85640.0000110.0089389.85
30292006.07.28 10:56buy150310.001.85901.85750.0000
30302006.07.28 10:59s/l150310.001.85751.85750.0000-150.0089239.85
30312006.07.28 10:59buy150410.001.85761.85610.0000
30322006.07.28 11:59s/l150410.001.85611.85610.0000-150.0089089.85
30332006.07.31 10:00buy150510.001.86421.86270.0000
30342006.07.31 10:08close150510.001.86481.86270.000060.0089149.85
30352006.07.31 10:21buy150610.001.86491.86340.0000
30362006.07.31 11:03close150610.001.86631.86340.0000140.0089289.85
30372006.07.31 13:44buy150710.001.86661.86510.0000
30382006.07.31 14:01s/l150710.001.86511.86510.0000-150.0089139.85
30392006.07.31 14:03buy150810.001.86561.86410.0000
30402006.07.31 14:13close150810.001.86631.86410.000070.0089209.85
30412006.07.31 14:18buy150910.001.86561.86410.0000
30422006.07.31 14:29close150910.001.86631.86410.000070.0089279.85
30432006.07.31 14:53buy151010.001.86561.86410.0000
30442006.07.31 14:53close151010.001.86671.86410.0000110.0089389.85
30452006.07.31 14:55buy151110.001.86561.86410.0000
30462006.07.31 14:58close151110.001.86671.86410.0000110.0089499.85
30472006.07.31 16:59buy151210.001.86771.86620.0000
30482006.08.01 01:59s/l151210.001.86621.86620.0000-153.5089346.35
30492006.08.01 09:10buy151310.001.86521.86370.0000
30502006.08.01 10:31close151310.001.86661.86370.0000140.0089486.35
30512006.08.01 12:00buy151410.001.86611.86460.0000
30522006.08.01 12:36close151410.001.86671.86460.000060.0189546.36
30532006.08.01 12:47buy151510.001.86691.86540.0000
30542006.08.01 12:59s/l151510.001.86541.86540.0000-150.0089396.36
30552006.08.01 12:59buy151610.001.86491.86340.0000
30562006.08.01 13:00close151610.001.86711.86340.0000220.0089616.36
30572006.08.02 15:00buy151710.001.87771.87620.0000
30582006.08.02 15:00s/l151710.001.87621.87620.0000-150.0089466.36
30592006.08.02 15:00buy151810.001.87641.87490.0000
30602006.08.02 15:20close151810.001.87731.87490.000090.0089556.36
30612006.08.02 15:22buy151910.001.87691.87540.0000
30622006.08.02 15:25close151910.001.87791.87540.0000100.0089656.36
30632006.08.02 15:25buy152010.001.87811.87660.0000
30642006.08.02 15:49s/l152010.001.87661.87660.0000-150.0089506.36
30652006.08.02 15:49buy152110.001.87691.87540.0000
30662006.08.02 15:59close152110.001.87781.87540.000090.0089596.36
30672006.08.03 14:26buy152210.001.88701.88550.0000
30682006.08.03 14:30close152210.001.88831.88550.0000130.0089726.36
30692006.08.03 15:59buy152310.001.88501.88350.0000
30702006.08.03 16:00close152310.001.88761.88350.0000260.0089986.36
30712006.08.04 09:59buy152410.001.89041.88890.0000
30722006.08.04 10:09close152410.001.89141.88890.0000100.0090086.36
30732006.08.07 08:00buy152510.001.90661.90510.0000
30742006.08.07 08:20close152510.001.90751.90510.000089.9990176.35
30752006.08.07 08:28buy152610.001.90701.90550.0000
30762006.08.07 08:59close152610.001.90821.90550.0000120.0090296.35
30772006.08.07 11:20buy152710.001.90771.90620.0000
30782006.08.07 12:29close152710.001.90851.90620.000080.0090376.35
30792006.08.07 16:53buy152810.001.90961.90810.0000
30802006.08.07 17:59s/l152810.001.90811.90810.0000-150.0090226.35
30812006.08.08 20:00buy152910.001.90721.90570.0000
30822006.08.08 20:14close152910.001.90871.90570.0000150.0090376.35
30832006.08.08 20:14buy153010.001.90791.90640.0000
30842006.08.08 20:15close153010.001.90921.90640.0000130.0090506.35
30852006.08.08 20:59buy153110.001.90781.90630.0000
30862006.08.08 21:20s/l153110.001.90631.90630.0000-150.0090356.35
30872006.08.09 07:59buy153210.001.90561.90410.0000
30882006.08.09 07:59close153210.001.90731.90410.0000170.0090526.35
30892006.08.10 17:08sell153310.001.89061.89210.0000
30902006.08.10 17:16close153310.001.88921.89210.0000140.0090666.35
30912006.08.10 17:29sell153410.001.89061.89210.0000
30922006.08.10 18:59s/l153410.001.89211.89210.0000-150.0090516.35
30932006.08.10 18:59sell153510.001.89371.89520.0000
30942006.08.11 06:59close153510.001.89171.89520.0000202.1590718.50
30952006.08.11 13:00sell153610.001.89511.89660.0000
30962006.08.11 14:59s/l153610.001.89661.89660.0000-150.0090568.50
30972006.08.13 22:14sell153710.001.89091.89240.0000
30982006.08.13 23:00s/l153710.001.89241.89240.0000-150.0090418.50
30992006.08.14 15:31buy153810.001.88981.88830.0000
31002006.08.14 15:37close153810.001.89121.88830.0000140.0090558.50
31012006.08.17 15:05sell153910.001.89451.89600.0000
31022006.08.17 16:05close153910.001.89301.89600.0000150.0090708.50
31032006.08.18 08:48sell154010.001.88451.88600.0000
31042006.08.18 11:59close154010.001.88001.88600.0000450.0091158.50
31052006.08.18 12:00sell154110.001.88141.88290.0000
31062006.08.18 13:00s/l154110.001.88291.88290.0000-150.0091008.50
31072006.08.18 13:00sell154210.001.88381.88530.0000
31082006.08.18 13:13close154210.001.88291.88530.000090.0091098.50
31092006.08.18 13:59sell154310.001.88411.88560.0000
31102006.08.18 14:00close154310.001.87981.88560.0000430.0091528.50
31112006.08.22 00:02sell154410.001.89211.89360.0000
31122006.08.22 00:23close154410.001.89091.89360.0000120.0191648.51
31132006.08.22 07:00buy154510.001.89241.89090.0000
31142006.08.22 08:59s/l154510.001.89091.89090.0000-150.0091498.51
31152006.08.22 19:00sell154610.001.88841.88990.0000
31162006.08.22 19:32close154610.001.88711.88990.0000130.0091628.51
31172006.08.22 19:59sell154710.001.88831.88980.0000
31182006.08.22 21:01close154710.001.88731.88980.0000100.0091728.51
31192006.08.23 00:01sell154810.001.88821.88970.0000
31202006.08.23 01:56close154810.001.88711.88970.0000110.0091838.51
31212006.08.23 08:59buy154910.001.89121.88970.0000
31222006.08.23 09:59close154910.001.89231.88970.0000110.0091948.51
31232006.08.23 14:00buy155010.001.89241.89090.0000
31242006.08.23 14:42close155010.001.89371.89090.0000130.0092078.51
31252006.08.23 14:42buy155110.001.89401.89250.0000
31262006.08.23 14:56close155110.001.89531.89250.0000130.0092208.51
31272006.08.23 14:59buy155210.001.89401.89250.0000
31282006.08.23 16:59s/l155210.001.89251.89250.0000-150.0092058.51
31292006.08.23 21:59buy155310.001.89321.89170.0000
31302006.08.24 00:57s/l155310.001.89171.89170.0000-160.5091898.01
31312006.08.24 08:12sell155410.001.89101.89250.0000
31322006.08.24 08:34close155410.001.89011.89250.000090.0091988.01
31332006.08.24 08:57sell155510.001.89111.89260.0000
31342006.08.24 08:59s/l155510.001.89261.89260.0000-150.0091838.01
31352006.08.24 08:59sell155610.001.89341.89490.0000
31362006.08.24 11:59s/l155610.001.89491.89490.0000-150.0091688.01
31372006.08.24 14:59buy155710.001.89161.89010.0000
31382006.08.24 15:59s/l155710.001.89011.89010.0000-150.0091538.01
31392006.08.29 18:17sell155810.001.89691.89840.0000
31402006.08.29 18:31s/l155810.001.89841.89840.0000-150.0091388.01
31412006.08.29 18:31sell155910.001.89811.89960.0000
31422006.08.29 18:37s/l155910.001.89961.89960.0000-150.0091238.01
31432006.08.29 18:37sell156010.001.89921.90070.0000
31442006.08.29 21:01close156010.001.89811.90070.0000110.0091348.01
31452006.09.01 13:47sell156110.001.89861.90010.0000
31462006.09.01 13:47close156110.001.89781.90010.000080.0091428.01
31472006.09.01 13:47sell156210.001.89861.90010.0000
31482006.09.01 13:52close156210.001.89781.90010.000080.0091508.01
31492006.09.01 14:02sell156310.001.89961.90110.0000
31502006.09.01 14:02close156310.001.89781.90110.0000180.0091688.01
31512006.09.01 14:02sell156410.001.89961.90110.0000
31522006.09.01 14:02s/l156410.001.90111.90110.0000-150.0091538.01
31532006.09.01 14:02sell156510.001.90071.90220.0000
31542006.09.01 14:02close156510.001.89951.90220.0000120.0091658.01
31552006.09.01 14:02sell156610.001.89971.90120.0000
31562006.09.01 14:02s/l156610.001.90121.90120.0000-150.0091508.01
31572006.09.01 14:02sell156710.001.90101.90250.0000
31582006.09.01 14:02close156710.001.89951.90250.0000150.0091658.01
31592006.09.01 14:02sell156810.001.89971.90120.0000
31602006.09.01 14:02close156810.001.89871.90120.0000100.0091758.01
31612006.09.01 14:02sell156910.001.89841.89990.0000
31622006.09.01 14:02s/l156910.001.89991.89990.0000-150.0091608.01
31632006.09.01 14:02sell157010.001.89961.90110.0000
31642006.09.01 14:02s/l157010.001.90111.90110.0000-150.0091458.01
31652006.09.01 14:02sell157110.001.90081.90230.0000
31662006.09.01 14:02close157110.001.89961.90230.0000120.0091578.01
31672006.09.01 14:02sell157210.001.89971.90120.0000
31682006.09.01 14:14close157210.001.89871.90120.0000100.0091678.01
31692006.09.01 14:15sell157310.001.89981.90130.0000
31702006.09.01 14:19close157310.001.89891.90130.000090.0091768.01
31712006.09.01 14:21sell157410.001.89841.89990.0000
31722006.09.01 14:26s/l157410.001.89991.89990.0000-150.0091618.01
31732006.09.01 14:26sell157510.001.89961.90110.0000
31742006.09.01 14:38s/l157510.001.90111.90110.0000-150.0091468.01
31752006.09.01 14:38sell157610.001.90071.90220.0000
31762006.09.01 14:44s/l157610.001.90221.90220.0000-150.0091318.01
31772006.09.01 14:44sell157710.001.90191.90340.0000
31782006.09.01 14:58s/l157710.001.90341.90340.0000-150.0091168.01
31792006.09.01 14:58sell157810.001.90301.90450.0000
31802006.09.01 15:08close157810.001.90211.90450.000090.0091258.01
31812006.09.05 09:38sell157910.001.90011.90160.0000
31822006.09.05 11:10close157910.001.89941.90160.000070.0091328.01
31832006.09.07 07:22sell158010.001.88561.88710.0000
31842006.09.07 07:33close158010.001.88481.88710.000080.0091408.01
31852006.09.07 13:56sell158110.001.87401.87550.0000
31862006.09.07 15:07s/l158110.001.87551.87550.0000-150.0091258.01
31872006.09.08 18:50sell158210.001.86571.86720.0000
31882006.09.10 22:00close158210.001.86511.86720.000060.0091318.01
31892006.09.10 22:53sell158310.001.86531.86680.0000
31902006.09.10 23:52s/l158310.001.86681.86680.0000-150.0091168.01
31912006.09.11 09:40sell158410.001.86671.86820.0000
31922006.09.11 09:50s/l158410.001.86821.86820.0000-150.0091018.01
31932006.09.11 10:56buy158510.001.86611.86460.0000
31942006.09.11 11:04s/l158510.001.86461.86460.0000-150.0090868.01
31952006.09.11 12:45sell158610.001.86601.86750.0000
31962006.09.11 13:51close158610.001.86501.86750.0000100.0090968.01
31972006.09.11 15:20sell158710.001.86321.86470.0000
31982006.09.11 15:32close158710.001.86221.86470.0000100.0091068.01
31992006.09.11 20:28sell158810.001.86521.86670.0000
32002006.09.11 23:43s/l158810.001.86671.86670.0000-150.0090918.01
32012006.09.12 06:24buy158910.001.86761.86610.0000
32022006.09.12 06:50close158910.001.86871.86610.0000110.0091028.01
32032006.09.12 15:16buy159010.001.87491.87340.0000
32042006.09.12 16:35s/l159010.001.87341.87340.0000-150.0090878.01
32052006.09.12 18:09buy159110.001.87301.87150.0000
32062006.09.12 18:38close159110.001.87411.87150.0000110.0090988.01
32072006.09.13 07:33buy159210.001.87441.87290.0000
32082006.09.13 08:29close159210.001.87571.87290.0000130.0091118.01
32092006.09.14 12:40buy159310.001.88471.88320.0000
32102006.09.14 12:41s/l159310.001.88321.88320.0000-150.0090968.01
32112006.09.14 12:41buy159410.001.88361.88210.0000
32122006.09.14 12:51close159410.001.88501.88210.0000140.0091108.01
32132006.09.14 15:40buy159510.001.88881.88730.0000
32142006.09.14 15:40close159510.001.88981.88730.0000100.0091208.01
32152006.09.14 15:40buy159610.001.88901.88750.0000
32162006.09.14 18:42s/l159610.001.88751.88750.0000-150.0091058.01
32172006.09.15 12:36sell159710.001.88441.88590.0000
32182006.09.15 12:43close159710.001.88291.88590.0000150.0091208.01
32192006.09.18 08:56buy159810.001.88111.87960.0000
32202006.09.18 09:02s/l159810.001.87961.87960.0000-150.0091058.01
32212006.09.18 17:40buy159910.001.87761.87610.0000
32222006.09.18 18:12close159910.001.87861.87610.0000100.0091158.01
32232006.09.19 07:15buy160010.001.88221.88070.0000
32242006.09.19 07:21s/l160010.001.88071.88070.0000-150.0091008.01
32252006.09.19 07:21buy160110.001.88101.87950.0000
32262006.09.19 07:42close160110.001.88191.87950.000090.0091098.01
32272006.09.19 07:42buy160210.001.88221.88070.0000
32282006.09.19 07:46s/l160210.001.88071.88070.0000-150.0090948.01
32292006.09.19 07:46buy160310.001.88101.87950.0000
32302006.09.19 07:53s/l160310.001.87951.87950.0000-150.0090798.01
32312006.09.19 15:18buy160410.001.88411.88260.0000
32322006.09.19 15:22s/l160410.001.88261.88260.0000-150.0090648.01
32332006.09.19 15:22buy160510.001.88291.88140.0000
32342006.09.19 15:26close160510.001.88371.88140.000080.0090728.01
32352006.09.19 15:26buy160610.001.88381.88230.0000
32362006.09.19 15:42s/l160610.001.88231.88230.0000-150.0090578.01
32372006.09.19 15:42buy160710.001.88251.88100.0000
32382006.09.19 15:42close160710.001.88331.88100.000080.0090658.01
32392006.09.19 15:42buy160810.001.88321.88170.0000
32402006.09.19 15:42s/l160810.001.88171.88170.0000-150.0090508.01
32412006.09.19 15:42buy160910.001.88211.88060.0000
32422006.09.19 15:44close160910.001.88291.88060.000080.0090588.01
32432006.09.19 15:44buy161010.001.88341.88190.0000
32442006.09.19 15:52s/l161010.001.88191.88190.0000-150.0090438.01
32452006.09.19 15:52buy161110.001.88231.88080.0000
32462006.09.19 16:52s/l161110.001.88081.88080.0000-150.0090288.01
32472006.09.20 16:38buy161210.001.88821.88670.0000
32482006.09.20 17:54close161210.001.88981.88670.0000160.0090448.01
32492006.09.20 18:19buy161310.001.88801.88650.0000
32502006.09.20 18:19close161310.001.88951.88650.0000150.0090598.01
32512006.09.21 02:50buy161410.001.89111.88960.0000
32522006.09.21 05:42close161410.001.89211.88960.0000100.0090698.01
32532006.09.21 14:20buy161510.001.89581.89430.0000
32542006.09.21 14:41close161510.001.89681.89430.0000100.0090798.01
32552006.09.22 11:39buy161610.001.90211.90060.0000
32562006.09.22 12:20close161610.001.90361.90060.0000150.0090948.01