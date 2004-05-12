|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.11.10 08:00 - 2006.09.26 00:00 (2001.01.03 - 2006.09.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|17668
|Ticks modelled
|2004890
|Modelling quality
|89.49%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|85948.01
|Gross profit
|171841.47
|Gross loss
|-85893.46
|Profit factor
|2.00
|Expected payoff
|53.19
|Absolute drawdown
|3084.20
|Maximal drawdown
|4270.98 (69.03%)
|Relative drawdown
|69.03% (4270.98)
|Total trades
|1616
|Short positions (won %)
|565 (70.27%)
|Long positions (won %)
|1051 (61.18%)
|Profit trades (% of total)
|1040 (64.36%)
|Loss trades (% of total)
|576 (35.64%)
|Largest
|profit trade
|880.00
|loss trade
|-160.50
|Average
|profit trade
|165.23
|loss trade
|-149.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (3519.99)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-2100.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3519.99 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-2100.00 (14)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.11.11 10:24
|buy
|1
|10.00
|1.6678
|1.6663
|0.0000
|2
|2003.11.11 10:30
|s/l
|1
|10.00
|1.6663
|1.6663
|0.0000
|-150.00
|4850.00
|3
|2003.11.12 14:14
|buy
|2
|10.00
|1.6740
|1.6725
|0.0000
|4
|2003.11.12 14:44
|close
|2
|10.00
|1.6751
|1.6725
|0.0000
|110.00
|4960.00
|5
|2003.11.12 14:57
|buy
|3
|10.00
|1.6740
|1.6725
|0.0000
|6
|2003.11.12 15:09
|s/l
|3
|10.00
|1.6725
|1.6725
|0.0000
|-150.00
|4810.00
|7
|2003.11.12 17:30
|buy
|4
|10.00
|1.6756
|1.6741
|0.0000
|8
|2003.11.12 17:41
|close
|4
|10.00
|1.6766
|1.6741
|0.0000
|100.00
|4910.00
|9
|2003.11.12 18:35
|buy
|5
|10.00
|1.6744
|1.6729
|0.0000
|10
|2003.11.12 18:46
|close
|5
|10.00
|1.6757
|1.6729
|0.0000
|130.00
|5040.00
|11
|2003.11.13 16:09
|buy
|6
|10.00
|1.6867
|1.6852
|0.0000
|12
|2003.11.13 16:18
|s/l
|6
|10.00
|1.6852
|1.6852
|0.0000
|-150.00
|4890.00
|13
|2003.11.13 16:22
|buy
|7
|10.00
|1.6867
|1.6852
|0.0000
|14
|2003.11.13 16:26
|s/l
|7
|10.00
|1.6852
|1.6852
|0.0000
|-150.00
|4740.00
|15
|2003.11.13 16:59
|buy
|8
|10.00
|1.6868
|1.6853
|0.0000
|16
|2003.11.13 17:30
|close
|8
|10.00
|1.6882
|1.6853
|0.0000
|140.00
|4880.00
|17
|2003.11.14 13:25
|buy
|9
|10.00
|1.6895
|1.6880
|0.0000
|18
|2003.11.14 13:49
|s/l
|9
|10.00
|1.6880
|1.6880
|0.0000
|-150.00
|4730.00
|19
|2003.11.14 13:49
|buy
|10
|10.00
|1.6882
|1.6867
|0.0000
|20
|2003.11.14 14:49
|s/l
|10
|10.00
|1.6867
|1.6867
|0.0000
|-150.00
|4580.00
|21
|2003.11.17 11:11
|buy
|11
|10.00
|1.6903
|1.6888
|0.0000
|22
|2003.11.17 11:34
|close
|11
|10.00
|1.6916
|1.6888
|0.0000
|130.00
|4710.00
|23
|2003.11.17 12:51
|buy
|12
|10.00
|1.6907
|1.6892
|0.0000
|24
|2003.11.17 13:09
|s/l
|12
|10.00
|1.6892
|1.6892
|0.0000
|-150.00
|4560.00
|25
|2003.11.17 17:12
|buy
|13
|10.00
|1.6893
|1.6878
|0.0000
|26
|2003.11.17 17:27
|s/l
|13
|10.00
|1.6878
|1.6878
|0.0000
|-150.00
|4410.00
|27
|2003.11.17 17:30
|buy
|14
|10.00
|1.6893
|1.6878
|0.0000
|28
|2003.11.17 18:32
|s/l
|14
|10.00
|1.6878
|1.6878
|0.0000
|-150.00
|4260.00
|29
|2003.11.18 00:32
|buy
|15
|10.00
|1.6906
|1.6891
|0.0000
|30
|2003.11.18 01:15
|close
|15
|10.00
|1.6919
|1.6891
|0.0000
|130.00
|4390.00
|31
|2003.11.18 10:13
|buy
|16
|10.00
|1.6925
|1.6910
|0.0000
|32
|2003.11.18 10:28
|close
|16
|10.00
|1.6939
|1.6910
|0.0000
|140.00
|4530.00
|33
|2003.11.18 18:22
|buy
|17
|10.00
|1.6988
|1.6973
|0.0000
|34
|2003.11.18 18:27
|s/l
|17
|10.00
|1.6973
|1.6973
|0.0000
|-150.00
|4380.00
|35
|2003.11.18 18:53
|buy
|18
|10.00
|1.6989
|1.6974
|0.0000
|36
|2003.11.18 19:04
|close
|18
|10.00
|1.6999
|1.6974
|0.0000
|100.00
|4480.00
|37
|2003.11.18 23:02
|buy
|19
|10.00
|1.7041
|1.7026
|0.0000
|38
|2003.11.18 23:20
|s/l
|19
|10.00
|1.7026
|1.7026
|0.0000
|-150.00
|4330.00
|39
|2003.11.18 23:44
|buy
|20
|10.00
|1.7023
|1.7008
|0.0000
|40
|2003.11.19 00:52
|close
|20
|10.00
|1.7042
|1.7008
|0.0000
|186.50
|4516.50
|41
|2003.11.20 15:01
|buy
|21
|10.00
|1.7048
|1.7033
|0.0000
|42
|2003.11.20 15:27
|close
|21
|10.00
|1.7073
|1.7033
|0.0000
|250.00
|4766.50
|43
|2003.11.20 15:31
|buy
|22
|10.00
|1.7048
|1.7033
|0.0000
|44
|2003.11.20 15:32
|close
|22
|10.00
|1.7063
|1.7033
|0.0000
|150.00
|4916.50
|45
|2003.11.20 15:36
|buy
|23
|10.00
|1.7048
|1.7033
|0.0000
|46
|2003.11.20 16:22
|s/l
|23
|10.00
|1.7033
|1.7033
|0.0000
|-150.00
|4766.50
|47
|2003.11.20 16:46
|buy
|24
|10.00
|1.7029
|1.7014
|0.0000
|48
|2003.11.20 16:50
|modify
|24
|10.00
|1.7029
|1.7029
|0.0000
|49
|2003.11.20 16:52
|s/l
|24
|10.00
|1.702886
|1.7029
|0.0000
|-1.43
|4765.07
|50
|2003.11.20 16:52
|buy
|25
|10.00
|1.7025
|1.7010
|0.0000
|51
|2003.11.20 16:59
|modify
|25
|10.00
|1.7025
|1.7029
|0.0000
|52
|2003.11.20 17:00
|close
|25
|10.00
|1.7039
|1.7029
|0.0000
|140.00
|4905.07
|53
|2003.11.21 11:13
|buy
|26
|10.00
|1.7032
|1.7017
|0.0000
|54
|2003.11.21 11:18
|modify
|26
|10.00
|1.7032
|1.7029
|0.0000
|55
|2003.11.21 11:26
|s/l
|26
|10.00
|1.702886
|1.7029
|0.0000
|-31.43
|4873.64
|56
|2003.11.21 11:26
|buy
|27
|10.00
|1.7032
|1.7017
|0.0000
|57
|2003.11.21 11:52
|s/l
|27
|10.00
|1.7017
|1.7017
|0.0000
|-150.00
|4723.64
|58
|2003.11.26 00:46
|buy
|28
|10.00
|1.6978
|1.6963
|0.0000
|59
|2003.11.26 04:12
|close
|28
|10.00
|1.6993
|1.6963
|0.0000
|150.00
|4873.64
|60
|2003.11.28 09:42
|buy
|29
|10.00
|1.7158
|1.7143
|0.0000
|61
|2003.11.28 09:58
|modify
|29
|10.00
|1.7158
|1.7144
|0.0000
|62
|2003.11.28 09:58
|close
|29
|10.00
|1.7173
|1.7144
|0.0000
|150.00
|5023.64
|63
|2003.11.28 12:28
|buy
|30
|10.00
|1.7185
|1.7170
|0.0000
|64
|2003.11.28 12:44
|close
|30
|10.00
|1.7204
|1.7170
|0.0000
|190.00
|5213.64
|65
|2003.12.02 19:24
|buy
|31
|10.00
|1.7297
|1.7282
|0.0000
|66
|2003.12.02 19:53
|s/l
|31
|10.00
|1.7282
|1.7282
|0.0000
|-150.00
|5063.64
|67
|2003.12.04 00:53
|buy
|32
|10.00
|1.7274
|1.7259
|0.0000
|68
|2003.12.04 01:55
|s/l
|32
|10.00
|1.7259
|1.7259
|0.0000
|-150.00
|4913.64
|69
|2003.12.04 10:06
|buy
|33
|10.00
|1.7246
|1.7231
|0.0000
|70
|2003.12.04 11:02
|s/l
|33
|10.00
|1.7231
|1.7231
|0.0000
|-150.00
|4763.64
|71
|2003.12.08 08:55
|buy
|34
|10.00
|1.7276
|1.7261
|0.0000
|72
|2003.12.08 09:25
|close
|34
|10.00
|1.7290
|1.7261
|0.0000
|140.00
|4903.64
|73
|2003.12.08 15:34
|buy
|35
|10.00
|1.7318
|1.7303
|0.0000
|74
|2003.12.08 17:59
|close
|35
|10.00
|1.7336
|1.7303
|0.0000
|180.00
|5083.64
|75
|2003.12.09 18:00
|buy
|36
|10.00
|1.7434
|1.7419
|0.0000
|76
|2003.12.09 19:38
|s/l
|36
|10.00
|1.7419
|1.7419
|0.0000
|-150.00
|4933.64
|77
|2003.12.10 16:13
|buy
|37
|10.00
|1.7458
|1.7443
|0.0000
|78
|2003.12.10 17:10
|close
|37
|10.00
|1.7469
|1.7443
|0.0000
|110.00
|5043.64
|79
|2003.12.11 12:16
|buy
|38
|10.00
|1.7418
|1.7403
|0.0000
|80
|2003.12.11 12:31
|modify
|38
|10.00
|1.7418
|1.7419
|0.0000
|81
|2003.12.11 12:44
|close
|38
|10.00
|1.7431
|1.7419
|0.0000
|130.00
|5173.64
|82
|2003.12.12 12:59
|buy
|39
|10.00
|1.7478
|1.7463
|0.0000
|83
|2003.12.12 13:20
|s/l
|39
|10.00
|1.7463
|1.7463
|0.0000
|-150.00
|5023.64
|84
|2003.12.15 08:06
|buy
|40
|10.00
|1.7443
|1.7428
|0.0000
|85
|2003.12.15 08:40
|s/l
|40
|10.00
|1.7428
|1.7428
|0.0000
|-150.00
|4873.64
|86
|2003.12.15 16:27
|buy
|41
|10.00
|1.7464
|1.7449
|0.0000
|87
|2003.12.15 17:09
|s/l
|41
|10.00
|1.7449
|1.7449
|0.0000
|-150.00
|4723.64
|88
|2003.12.17 20:05
|buy
|42
|10.00
|1.7669
|1.7654
|0.0000
|89
|2003.12.17 20:13
|close
|42
|10.00
|1.7684
|1.7654
|0.0000
|150.00
|4873.64
|90
|2003.12.17 20:50
|buy
|43
|10.00
|1.7669
|1.7654
|0.0000
|91
|2003.12.17 20:59
|s/l
|43
|10.00
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-150.00
|4723.64
|92
|2003.12.18 23:44
|buy
|44
|10.00
|1.7705
|1.7690
|0.0000
|93
|2003.12.19 01:48
|s/l
|44
|10.00
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-153.50
|4570.14
|94
|2003.12.22 22:18
|buy
|45
|10.00
|1.7630
|1.7615
|0.0000
|95
|2003.12.23 03:55
|close
|45
|10.00
|1.7641
|1.7615
|0.0000
|106.50
|4676.64
|96
|2003.12.23 11:14
|buy
|46
|10.00
|1.7637
|1.7622
|0.0000
|97
|2003.12.23 12:18
|close
|46
|10.00
|1.7654
|1.7622
|0.0000
|170.00
|4846.64
|98
|2003.12.23 13:48
|buy
|47
|10.00
|1.7639
|1.7624
|0.0000
|99
|2003.12.23 14:56
|close
|47
|10.00
|1.7653
|1.7624
|0.0000
|140.00
|4986.64
|100
|2003.12.24 09:47
|buy
|48
|10.00
|1.7643
|1.7628
|0.0000
|101
|2003.12.24 10:12
|close
|48
|10.00
|1.7655
|1.7628
|0.0000
|120.00
|5106.64
|102
|2003.12.24 11:29
|buy
|49
|10.00
|1.7650
|1.7635
|0.0000
|103
|2003.12.24 12:52
|close
|49
|10.00
|1.7662
|1.7635
|0.0000
|120.00
|5226.64
|104
|2003.12.24 13:00
|buy
|50
|10.00
|1.7681
|1.7666
|0.0000
|105
|2003.12.24 14:05
|s/l
|50
|10.00
|1.7666
|1.7666
|0.0000
|-150.00
|5076.64
|106
|2003.12.24 15:06
|buy
|51
|10.00
|1.7712
|1.7697
|0.0000
|107
|2003.12.24 15:16
|close
|51
|10.00
|1.7723
|1.7697
|0.0000
|110.00
|5186.64
|108
|2003.12.24 16:15
|buy
|52
|10.00
|1.7732
|1.7717
|0.0000
|109
|2003.12.24 16:33
|s/l
|52
|10.00
|1.7717
|1.7717
|0.0000
|-150.00
|5036.64
|110
|2003.12.24 16:33
|buy
|53
|10.00
|1.7719
|1.7704
|0.0000
|111
|2003.12.24 16:47
|close
|53
|10.00
|1.7732
|1.7704
|0.0000
|130.00
|5166.64
|112
|2003.12.25 00:01
|buy
|54
|10.00
|1.7745
|1.7730
|0.0000
|113
|2003.12.25 01:52
|close
|54
|10.00
|1.7761
|1.7730
|0.0000
|160.00
|5326.64
|114
|2003.12.31 17:47
|buy
|55
|10.00
|1.7878
|1.7863
|0.0000
|115
|2003.12.31 17:53
|s/l
|55
|10.00
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-150.00
|5176.64
|116
|2003.12.31 17:53
|buy
|56
|10.00
|1.7858
|1.7843
|0.0000
|117
|2003.12.31 18:59
|s/l
|56
|10.00
|1.7843
|1.7843
|0.0000
|-150.00
|5026.64
|118
|2004.01.02 16:17
|buy
|57
|10.00
|1.7865
|1.7850
|0.0000
|119
|2004.01.02 16:28
|close
|57
|10.00
|1.7881
|1.7850
|0.0000
|160.00
|5186.64
|120
|2004.01.05 19:30
|buy
|58
|10.00
|1.8071
|1.8056
|0.0000
|121
|2004.01.05 21:56
|s/l
|58
|10.00
|1.8056
|1.8056
|0.0000
|-150.00
|5036.64
|122
|2004.01.13 08:38
|buy
|59
|10.00
|1.8458
|1.8443
|0.0000
|123
|2004.01.13 09:02
|s/l
|59
|10.00
|1.8443
|1.8443
|0.0000
|-150.00
|4886.64
|124
|2004.01.13 17:24
|buy
|60
|10.00
|1.8452
|1.8437
|0.0000
|125
|2004.01.13 17:26
|s/l
|60
|10.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-150.00
|4736.64
|126
|2004.01.14 00:36
|buy
|61
|10.00
|1.8473
|1.8458
|0.0000
|127
|2004.01.14 02:05
|s/l
|61
|10.00
|1.8458
|1.8458
|0.0000
|-150.00
|4586.64
|128
|2004.01.14 20:37
|buy
|62
|10.00
|1.8372
|1.8357
|0.0000
|129
|2004.01.14 20:41
|s/l
|62
|10.00
|1.8357
|1.8357
|0.0000
|-150.00
|4436.64
|130
|2004.01.20 09:21
|buy
|63
|10.00
|1.7918
|1.7903
|0.0000
|131
|2004.01.20 09:45
|close
|63
|10.00
|1.7934
|1.7903
|0.0000
|160.00
|4596.64
|132
|2004.01.20 10:09
|buy
|64
|10.00
|1.7967
|1.7952
|0.0000
|133
|2004.01.20 10:30
|close
|64
|10.00
|1.7991
|1.7952
|0.0000
|240.00
|4836.64
|134
|2004.01.20 11:14
|buy
|65
|10.00
|1.7982
|1.7967
|0.0000
|135
|2004.01.20 11:32
|s/l
|65
|10.00
|1.7967
|1.7967
|0.0000
|-150.00
|4686.64
|136
|2004.01.20 11:32
|buy
|66
|10.00
|1.7971
|1.7956
|0.0000
|137
|2004.01.20 12:10
|close
|66
|10.00
|1.7985
|1.7956
|0.0000
|140.00
|4826.64
|138
|2004.01.20 14:58
|buy
|67
|10.00
|1.8101
|1.8086
|0.0000
|139
|2004.01.20 15:10
|s/l
|67
|10.00
|1.8086
|1.8086
|0.0000
|-150.00
|4676.64
|140
|2004.01.20 20:50
|buy
|68
|10.00
|1.8189
|1.8174
|0.0000
|141
|2004.01.20 22:59
|close
|68
|10.00
|1.8207
|1.8174
|0.0000
|180.00
|4856.64
|142
|2004.01.21 11:20
|buy
|69
|10.00
|1.8338
|1.8323
|0.0000
|143
|2004.01.21 11:29
|s/l
|69
|10.00
|1.8323
|1.8323
|0.0000
|-150.00
|4706.64
|144
|2004.01.21 11:33
|buy
|70
|10.00
|1.8308
|1.8293
|0.0000
|145
|2004.01.21 11:41
|close
|70
|10.00
|1.8333
|1.8293
|0.0000
|250.00
|4956.64
|146
|2004.01.21 17:57
|buy
|71
|10.00
|1.8300
|1.8285
|0.0000
|147
|2004.01.21 21:09
|s/l
|71
|10.00
|1.8285
|1.8285
|0.0000
|-150.00
|4806.64
|148
|2004.01.22 09:13
|buy
|72
|10.00
|1.8350
|1.8335
|0.0000
|149
|2004.01.22 09:14
|s/l
|72
|10.00
|1.8335
|1.8335
|0.0000
|-150.00
|4656.64
|150
|2004.01.22 09:21
|buy
|73
|10.00
|1.8351
|1.8336
|0.0000
|151
|2004.01.22 10:37
|close
|73
|10.00
|1.8371
|1.8336
|0.0000
|200.00
|4856.64
|152
|2004.01.22 11:12
|buy
|74
|10.00
|1.8411
|1.8396
|0.0000
|153
|2004.01.22 11:41
|modify
|74
|10.00
|1.8411
|1.8427
|0.0000
|154
|2004.01.22 11:41
|close
|74
|10.00
|1.8437
|1.8427
|0.0000
|260.00
|5116.64
|155
|2004.01.22 12:47
|buy
|75
|10.00
|1.8443
|1.8428
|0.0000
|156
|2004.01.22 12:51
|s/l
|75
|10.00
|1.8428
|1.8428
|0.0000
|-150.00
|4966.64
|157
|2004.01.22 18:15
|buy
|76
|10.00
|1.8432
|1.8417
|0.0000
|158
|2004.01.22 18:22
|modify
|76
|10.00
|1.8432
|1.8427
|0.0000
|159
|2004.01.22 18:40
|s/l
|76
|10.00
|1.842657
|1.8427
|0.0000
|-54.29
|4912.35
|160
|2004.01.22 18:51
|buy
|77
|10.00
|1.8429
|1.8414
|0.0000
|161
|2004.01.22 19:21
|modify
|77
|10.00
|1.8429
|1.8427
|0.0000
|162
|2004.01.22 19:53
|s/l
|77
|10.00
|1.842657
|1.8427
|0.0000
|-24.29
|4888.06
|163
|2004.01.23 10:07
|buy
|78
|10.00
|1.8451
|1.8436
|0.0000
|164
|2004.01.23 10:09
|s/l
|78
|10.00
|1.8436
|1.8436
|0.0000
|-150.00
|4738.06
|165
|2004.01.23 10:13
|buy
|79
|10.00
|1.8447
|1.8432
|0.0000
|166
|2004.01.23 10:30
|modify
|79
|10.00
|1.8447
|1.8441
|0.0000
|167
|2004.01.23 10:30
|close
|79
|10.00
|1.8483
|1.8441
|0.0000
|360.00
|5098.06
|168
|2004.01.23 11:27
|buy
|80
|10.00
|1.8502
|1.8487
|0.0000
|169
|2004.01.23 11:35
|s/l
|80
|10.00
|1.8487
|1.8487
|0.0000
|-150.00
|4948.06
|170
|2004.01.23 11:42
|buy
|81
|10.00
|1.8481
|1.8466
|0.0000
|171
|2004.01.23 11:58
|close
|81
|10.00
|1.8497
|1.8466
|0.0000
|160.00
|5108.06
|172
|2004.01.23 12:13
|buy
|82
|10.00
|1.8480
|1.8465
|0.0000
|173
|2004.01.23 13:04
|s/l
|82
|10.00
|1.8465
|1.8465
|0.0000
|-150.00
|4958.06
|174
|2004.01.26 10:06
|buy
|83
|10.00
|1.8258
|1.8243
|0.0000
|175
|2004.01.26 10:15
|s/l
|83
|10.00
|1.8243
|1.8243
|0.0000
|-150.00
|4808.06
|176
|2004.01.26 10:16
|buy
|84
|10.00
|1.8235
|1.8220
|0.0000
|177
|2004.01.26 11:12
|close
|84
|10.00
|1.8270
|1.8220
|0.0000
|350.00
|5158.06
|178
|2004.01.26 13:56
|buy
|85
|10.00
|1.8245
|1.8230
|0.0000
|179
|2004.01.26 14:21
|close
|85
|10.00
|1.8267
|1.8230
|0.0000
|220.00
|5378.06
|180
|2004.01.28 09:57
|buy
|86
|10.00
|1.8280
|1.8265
|0.0000
|181
|2004.01.28 10:08
|close
|86
|10.00
|1.8308
|1.8265
|0.0000
|280.00
|5658.06
|182
|2004.01.28 20:22
|buy
|87
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|183
|2004.01.28 20:24
|s/l
|87
|10.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-150.00
|5508.06
|184
|2004.01.29 08:47
|buy
|88
|10.00
|1.8168
|1.8153
|0.0000
|185
|2004.01.29 08:53
|close
|88
|10.00
|1.8190
|1.8153
|0.0000
|220.00
|5728.06
|186
|2004.01.29 13:38
|buy
|89
|10.00
|1.8204
|1.8189
|0.0000
|187
|2004.01.29 14:03
|s/l
|89
|10.00
|1.8189
|1.8189
|0.0000
|-150.00
|5578.06
|188
|2004.01.30 15:57
|buy
|90
|10.00
|1.8166
|1.8151
|0.0000
|189
|2004.01.30 16:00
|s/l
|90
|10.00
|1.8151
|1.8151
|0.0000
|-150.00
|5428.06
|190
|2004.01.30 16:00
|buy
|91
|10.00
|1.8148
|1.8133
|0.0000
|191
|2004.01.30 16:05
|close
|91
|10.00
|1.8165
|1.8133
|0.0000
|170.00
|5598.06
|192
|2004.01.30 16:09
|buy
|92
|10.00
|1.8143
|1.8128
|0.0000
|193
|2004.01.30 16:15
|s/l
|92
|10.00
|1.8128
|1.8128
|0.0000
|-150.00
|5448.06
|194
|2004.01.30 16:15
|buy
|93
|10.00
|1.8124
|1.8109
|0.0000
|195
|2004.01.30 16:17
|s/l
|93
|10.00
|1.8109
|1.8109
|0.0000
|-150.00
|5298.06
|196
|2004.01.30 16:17
|buy
|94
|10.00
|1.8113
|1.8098
|0.0000
|197
|2004.01.30 16:31
|close
|94
|10.00
|1.8131
|1.8098
|0.0000
|180.00
|5478.06
|198
|2004.01.30 16:32
|buy
|95
|10.00
|1.8134
|1.8119
|0.0000
|199
|2004.01.30 16:38
|close
|95
|10.00
|1.8155
|1.8119
|0.0000
|210.00
|5688.06
|200
|2004.02.04 08:58
|buy
|96
|10.00
|1.8369
|1.8354
|0.0000
|201
|2004.02.04 09:04
|s/l
|96
|10.00
|1.8354
|1.8354
|0.0000
|-150.00
|5538.06
|202
|2004.02.05 10:05
|buy
|97
|10.00
|1.8322
|1.8307
|0.0000
|203
|2004.02.05 10:30
|close
|97
|10.00
|1.8345
|1.8307
|0.0000
|230.00
|5768.06
|204
|2004.02.05 12:59
|buy
|98
|10.00
|1.8329
|1.8314
|0.0000
|205
|2004.02.05 13:01
|close
|98
|10.00
|1.8341
|1.8314
|0.0000
|120.00
|5888.06
|206
|2004.02.06 02:18
|buy
|99
|10.00
|1.8348
|1.8333
|0.0000
|207
|2004.02.06 02:53
|s/l
|99
|10.00
|1.8333
|1.8333
|0.0000
|-150.00
|5738.06
|208
|2004.02.06 10:43
|buy
|100
|10.00
|1.8350
|1.8335
|0.0000
|209
|2004.02.06 10:59
|s/l
|100
|10.00
|1.8335
|1.8335
|0.0000
|-150.00
|5588.06
|210
|2004.02.06 16:14
|buy
|101
|10.00
|1.8461
|1.8446
|0.0000
|211
|2004.02.06 16:15
|modify
|101
|10.00
|1.8461
|1.8449
|0.0000
|212
|2004.02.06 16:27
|close
|101
|10.00
|1.8479
|1.8449
|0.0000
|180.00
|5768.06
|213
|2004.02.06 17:24
|buy
|102
|10.00
|1.8457
|1.8442
|0.0000
|214
|2004.02.06 17:27
|modify
|102
|10.00
|1.8457
|1.8449
|0.0000
|215
|2004.02.06 17:35
|s/l
|102
|10.00
|1.844889
|1.8449
|0.0000
|-81.07
|5686.99
|216
|2004.02.06 17:35
|buy
|103
|10.00
|1.8452
|1.8437
|0.0000
|217
|2004.02.06 17:40
|modify
|103
|10.00
|1.8452
|1.8449
|0.0000
|218
|2004.02.06 17:41
|close
|103
|10.00
|1.8464
|1.8449
|0.0000
|120.00
|5806.99
|219
|2004.02.10 22:46
|buy
|104
|10.00
|1.8688
|1.8673
|0.0000
|220
|2004.02.11 00:20
|s/l
|104
|10.00
|1.8673
|1.8673
|0.0000
|-153.50
|5653.49
|221
|2004.02.11 11:08
|buy
|105
|10.00
|1.8684
|1.8669
|0.0000
|222
|2004.02.11 11:31
|close
|105
|10.00
|1.8702
|1.8669
|0.0000
|180.00
|5833.49
|223
|2004.02.11 18:02
|buy
|106
|10.00
|1.8841
|1.8826
|0.0000
|224
|2004.02.11 18:16
|s/l
|106
|10.00
|1.8826
|1.8826
|0.0000
|-150.00
|5683.49
|225
|2004.02.11 18:31
|buy
|107
|10.00
|1.8818
|1.8803
|0.0000
|226
|2004.02.11 19:04
|close
|107
|10.00
|1.8836
|1.8803
|0.0000
|180.00
|5863.49
|227
|2004.02.12 02:46
|buy
|108
|10.00
|1.8897
|1.8882
|0.0000
|228
|2004.02.12 03:18
|close
|108
|10.00
|1.8908
|1.8882
|0.0000
|110.00
|5973.49
|229
|2004.02.13 16:04
|buy
|109
|10.00
|1.8953
|1.8938
|0.0000
|230
|2004.02.13 16:06
|s/l
|109
|10.00
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-150.00
|5823.49
|231
|2004.02.13 16:07
|buy
|110
|10.00
|1.8929
|1.8914
|0.0000
|232
|2004.02.13 16:21
|s/l
|110
|10.00
|1.8914
|1.8914
|0.0000
|-150.00
|5673.49
|233
|2004.02.13 16:21
|buy
|111
|10.00
|1.8918
|1.8903
|0.0000
|234
|2004.02.13 16:23
|s/l
|111
|10.00
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|-150.00
|5523.49
|235
|2004.02.13 16:26
|buy
|112
|10.00
|1.8921
|1.8906
|0.0000
|236
|2004.02.13 16:34
|s/l
|112
|10.00
|1.8906
|1.8906
|0.0000
|-150.00
|5373.49
|237
|2004.02.17 04:40
|buy
|113
|10.00
|1.8897
|1.8882
|0.0000
|238
|2004.02.17 05:11
|modify
|113
|10.00
|1.8897
|1.8898
|0.0000
|239
|2004.02.17 05:45
|s/l
|113
|10.00
|1.889768
|1.8898
|0.0000
|6.79
|5380.28
|240
|2004.02.17 15:11
|buy
|114
|10.00
|1.9044
|1.9029
|0.0000
|241
|2004.02.17 15:16
|close
|114
|10.00
|1.9063
|1.9029
|0.0000
|190.00
|5570.28
|242
|2004.02.17 15:44
|buy
|115
|10.00
|1.9044
|1.9029
|0.0000
|243
|2004.02.17 15:59
|close
|115
|10.00
|1.9055
|1.9029
|0.0000
|110.00
|5680.28
|244
|2004.02.17 16:40
|buy
|116
|10.00
|1.9035
|1.9020
|0.0000
|245
|2004.02.17 16:57
|s/l
|116
|10.00
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|-150.00
|5530.28
|246
|2004.02.17 16:57
|buy
|117
|10.00
|1.9019
|1.9004
|0.0000
|247
|2004.02.17 16:58
|modify
|117
|10.00
|1.9019
|1.9006
|0.0000
|248
|2004.02.17 17:31
|close
|117
|10.00
|1.9045
|1.9006
|0.0000
|260.00
|5790.28
|249
|2004.02.17 20:24
|buy
|118
|10.00
|1.9036
|1.9021
|0.0000
|250
|2004.02.18 01:12
|close
|118
|10.00
|1.9058
|1.9021
|0.0000
|216.50
|6006.78
|251
|2004.02.19 08:33
|buy
|119
|10.00
|1.8884
|1.8869
|0.0000
|252
|2004.02.19 08:46
|s/l
|119
|10.00
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|-150.00
|5856.78
|253
|2004.02.19 14:44
|buy
|120
|10.00
|1.8947
|1.8932
|0.0000
|254
|2004.02.19 14:47
|s/l
|120
|10.00
|1.8932
|1.8932
|0.0000
|-150.00
|5706.78
|255
|2004.02.19 14:51
|buy
|121
|10.00
|1.8907
|1.8892
|0.0000
|256
|2004.02.19 14:55
|s/l
|121
|10.00
|1.8892
|1.8892
|0.0000
|-150.00
|5556.78
|257
|2004.02.19 14:55
|buy
|122
|10.00
|1.8896
|1.8881
|0.0000
|258
|2004.02.19 15:29
|close
|122
|10.00
|1.8926
|1.8881
|0.0000
|300.00
|5856.78
|259
|2004.02.19 21:46
|buy
|123
|10.00
|1.8919
|1.8904
|0.0000
|260
|2004.02.19 22:43
|close
|123
|10.00
|1.8943
|1.8904
|0.0000
|240.00
|6096.78
|261
|2004.02.23 19:48
|buy
|124
|10.00
|1.8610
|1.8595
|0.0000
|262
|2004.02.23 20:11
|close
|124
|10.00
|1.8619
|1.8595
|0.0000
|90.00
|6186.78
|263
|2004.02.24 00:03
|buy
|125
|10.00
|1.8681
|1.8666
|0.0000
|264
|2004.02.24 01:48
|s/l
|125
|10.00
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-150.00
|6036.78
|265
|2004.02.27 16:18
|buy
|126
|10.00
|1.8545
|1.8530
|0.0000
|266
|2004.02.27 16:19
|s/l
|126
|10.00
|1.8530
|1.8530
|0.0000
|-150.00
|5886.78
|267
|2004.02.27 16:19
|buy
|127
|10.00
|1.8533
|1.8518
|0.0000
|268
|2004.02.27 16:29
|close
|127
|10.00
|1.8551
|1.8518
|0.0000
|180.00
|6066.78
|269
|2004.03.01 16:01
|buy
|128
|10.00
|1.8718
|1.8703
|0.0000
|270
|2004.03.01 16:04
|s/l
|128
|10.00
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|-150.00
|5916.78
|271
|2004.03.01 16:13
|buy
|129
|10.00
|1.8694
|1.8679
|0.0000
|272
|2004.03.01 16:14
|s/l
|129
|10.00
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-150.00
|5766.78
|273
|2004.03.01 16:14
|buy
|130
|10.00
|1.8682
|1.8667
|0.0000
|274
|2004.03.01 16:15
|s/l
|130
|10.00
|1.8667
|1.8667
|0.0000
|-150.00
|5616.78
|275
|2004.03.01 16:35
|buy
|131
|10.00
|1.8688
|1.8673
|0.0000
|276
|2004.03.01 16:42
|s/l
|131
|10.00
|1.8673
|1.8673
|0.0000
|-150.00
|5466.78
|277
|2004.03.01 16:43
|buy
|132
|10.00
|1.8682
|1.8667
|0.0000
|278
|2004.03.01 16:49
|s/l
|132
|10.00
|1.8667
|1.8667
|0.0000
|-150.00
|5316.78
|279
|2004.03.01 16:59
|buy
|133
|10.00
|1.8691
|1.8676
|0.0000
|280
|2004.03.01 17:22
|s/l
|133
|10.00
|1.8676
|1.8676
|0.0000
|-150.00
|5166.78
|281
|2004.03.04 00:53
|buy
|134
|10.00
|1.8277
|1.8262
|0.0000
|282
|2004.03.04 01:14
|s/l
|134
|10.00
|1.8262
|1.8262
|0.0000
|-150.00
|5016.78
|283
|2004.03.05 16:15
|buy
|135
|10.00
|1.8453
|1.8438
|0.0000
|284
|2004.03.05 16:44
|close
|135
|10.00
|1.8471
|1.8438
|0.0000
|180.00
|5196.78
|285
|2004.03.05 16:52
|buy
|136
|10.00
|1.8456
|1.8441
|0.0000
|286
|2004.03.05 16:54
|close
|136
|10.00
|1.8476
|1.8441
|0.0000
|200.00
|5396.78
|287
|2004.03.05 17:04
|buy
|137
|10.00
|1.8455
|1.8440
|0.0000
|288
|2004.03.05 17:29
|s/l
|137
|10.00
|1.8440
|1.8440
|0.0000
|-150.00
|5246.78
|289
|2004.03.05 18:52
|buy
|138
|10.00
|1.8413
|1.8398
|0.0000
|290
|2004.03.05 18:58
|close
|138
|10.00
|1.8435
|1.8398
|0.0000
|220.00
|5466.78
|291
|2004.03.08 14:26
|buy
|139
|10.00
|1.8474
|1.8459
|0.0000
|292
|2004.03.08 16:06
|close
|139
|10.00
|1.8487
|1.8459
|0.0000
|130.00
|5596.78
|293
|2004.03.11 14:49
|buy
|140
|10.00
|1.8032
|1.8017
|0.0000
|294
|2004.03.11 15:01
|s/l
|140
|10.00
|1.8017
|1.8017
|0.0000
|-150.00
|5446.78
|295
|2004.03.11 15:47
|buy
|141
|10.00
|1.8002
|1.7987
|0.0000
|296
|2004.03.11 16:43
|s/l
|141
|10.00
|1.7987
|1.7987
|0.0000
|-150.00
|5296.78
|297
|2004.03.12 19:19
|buy
|142
|10.00
|1.7981
|1.7966
|0.0000
|298
|2004.03.12 19:23
|s/l
|142
|10.00
|1.7966
|1.7966
|0.0000
|-150.00
|5146.78
|299
|2004.03.16 17:23
|buy
|143
|10.00
|1.8135
|1.8120
|0.0000
|300
|2004.03.16 17:52
|s/l
|143
|10.00
|1.8120
|1.8120
|0.0000
|-150.00
|4996.78
|301
|2004.03.16 17:52
|buy
|144
|10.00
|1.8112
|1.8097
|0.0000
|302
|2004.03.16 17:58
|s/l
|144
|10.00
|1.8097
|1.8097
|0.0000
|-150.00
|4846.78
|303
|2004.03.16 17:58
|buy
|145
|10.00
|1.8089
|1.8074
|0.0000
|304
|2004.03.16 18:00
|close
|145
|10.00
|1.8104
|1.8074
|0.0000
|150.00
|4996.78
|305
|2004.03.17 05:38
|buy
|146
|10.00
|1.8159
|1.8144
|0.0000
|306
|2004.03.17 06:23
|s/l
|146
|10.00
|1.8144
|1.8144
|0.0000
|-150.00
|4846.78
|307
|2004.03.17 14:41
|buy
|147
|10.00
|1.8139
|1.8124
|0.0000
|308
|2004.03.17 14:44
|s/l
|147
|10.00
|1.8124
|1.8124
|0.0000
|-150.00
|4696.78
|309
|2004.03.17 14:52
|buy
|148
|10.00
|1.8139
|1.8124
|0.0000
|310
|2004.03.17 14:56
|s/l
|148
|10.00
|1.8124
|1.8124
|0.0000
|-150.00
|4546.78
|311
|2004.03.18 06:31
|buy
|149
|10.00
|1.8254
|1.8239
|0.0000
|312
|2004.03.18 07:57
|s/l
|149
|10.00
|1.8239
|1.8239
|0.0000
|-150.00
|4396.78
|313
|2004.03.18 09:42
|buy
|150
|10.00
|1.8219
|1.8204
|0.0000
|314
|2004.03.18 10:03
|close
|150
|10.00
|1.8242
|1.8204
|0.0000
|230.00
|4626.78
|315
|2004.03.18 11:18
|buy
|151
|10.00
|1.8253
|1.8238
|0.0000
|316
|2004.03.18 12:17
|s/l
|151
|10.00
|1.8238
|1.8238
|0.0000
|-150.00
|4476.78
|317
|2004.03.18 18:25
|buy
|152
|10.00
|1.8354
|1.8339
|0.0000
|318
|2004.03.18 18:52
|s/l
|152
|10.00
|1.8339
|1.8339
|0.0000
|-150.00
|4326.78
|319
|2004.03.18 18:59
|buy
|153
|10.00
|1.8354
|1.8339
|0.0000
|320
|2004.03.18 19:09
|s/l
|153
|10.00
|1.8339
|1.8339
|0.0000
|-150.00
|4176.78
|321
|2004.03.19 16:28
|buy
|154
|10.00
|1.8338
|1.8323
|0.0000
|322
|2004.03.19 17:01
|close
|154
|10.00
|1.8352
|1.8323
|0.0000
|140.00
|4316.78
|323
|2004.03.22 09:48
|buy
|155
|10.00
|1.8325
|1.8310
|0.0000
|324
|2004.03.22 10:11
|close
|155
|10.00
|1.8340
|1.8310
|0.0000
|150.00
|4466.78
|325
|2004.03.22 17:02
|buy
|156
|10.00
|1.8465
|1.8450
|0.0000
|326
|2004.03.22 17:52
|close
|156
|10.00
|1.8485
|1.8450
|0.0000
|200.00
|4666.78
|327
|2004.03.23 07:41
|buy
|157
|10.00
|1.8484
|1.8469
|0.0000
|328
|2004.03.23 07:59
|close
|157
|10.00
|1.8500
|1.8469
|0.0000
|160.00
|4826.78
|329
|2004.03.25 20:37
|buy
|158
|10.00
|1.8081
|1.8066
|0.0000
|330
|2004.03.25 22:13
|s/l
|158
|10.00
|1.8066
|1.8066
|0.0000
|-150.00
|4676.78
|331
|2004.03.26 13:25
|buy
|159
|10.00
|1.8179
|1.8164
|0.0000
|332
|2004.03.26 14:33
|close
|159
|10.00
|1.8202
|1.8164
|0.0000
|230.00
|4906.78
|333
|2004.03.26 16:28
|buy
|160
|10.00
|1.8159
|1.8144
|0.0000
|334
|2004.03.26 16:34
|s/l
|160
|10.00
|1.8144
|1.8144
|0.0000
|-150.00
|4756.78
|335
|2004.03.26 16:57
|buy
|161
|10.00
|1.8106
|1.8091
|0.0000
|336
|2004.03.26 17:22
|close
|161
|10.00
|1.8126
|1.8091
|0.0000
|200.00
|4956.78
|337
|2004.03.29 16:39
|buy
|162
|10.00
|1.8194
|1.8179
|0.0000
|338
|2004.03.29 17:01
|s/l
|162
|10.00
|1.8179
|1.8179
|0.0000
|-150.00
|4806.78
|339
|2004.03.29 18:19
|buy
|163
|10.00
|1.8172
|1.8157
|0.0000
|340
|2004.03.29 18:43
|s/l
|163
|10.00
|1.8157
|1.8157
|0.0000
|-150.00
|4656.78
|341
|2004.03.31 07:58
|buy
|164
|10.00
|1.8328
|1.8313
|0.0000
|342
|2004.03.31 08:30
|close
|164
|10.00
|1.8348
|1.8313
|0.0000
|200.00
|4856.78
|343
|2004.03.31 09:55
|buy
|165
|10.00
|1.8348
|1.8333
|0.0000
|344
|2004.03.31 09:59
|close
|165
|10.00
|1.8358
|1.8333
|0.0000
|100.00
|4956.78
|345
|2004.04.01 00:37
|buy
|166
|10.00
|1.8442
|1.8427
|0.0000
|346
|2004.04.01 01:58
|s/l
|166
|10.00
|1.8427
|1.8427
|0.0000
|-150.00
|4806.78
|347
|2004.04.01 11:07
|buy
|167
|10.00
|1.8480
|1.8465
|0.0000
|348
|2004.04.01 11:44
|close
|167
|10.00
|1.8497
|1.8465
|0.0000
|170.00
|4976.78
|349
|2004.04.01 13:54
|buy
|168
|10.00
|1.8491
|1.8476
|0.0000
|350
|2004.04.01 14:02
|s/l
|168
|10.00
|1.8476
|1.8476
|0.0000
|-150.00
|4826.78
|351
|2004.04.01 17:01
|buy
|169
|10.00
|1.8540
|1.8525
|0.0000
|352
|2004.04.01 17:10
|close
|169
|10.00
|1.8555
|1.8525
|0.0000
|150.00
|4976.78
|353
|2004.04.01 17:17
|buy
|170
|10.00
|1.8568
|1.8553
|0.0000
|354
|2004.04.01 17:22
|s/l
|170
|10.00
|1.8553
|1.8553
|0.0000
|-150.00
|4826.78
|355
|2004.04.01 17:23
|buy
|171
|10.00
|1.8550
|1.8535
|0.0000
|356
|2004.04.01 17:35
|s/l
|171
|10.00
|1.8535
|1.8535
|0.0000
|-150.00
|4676.78
|357
|2004.04.01 17:35
|buy
|172
|10.00
|1.8538
|1.8523
|0.0000
|358
|2004.04.01 18:19
|close
|172
|10.00
|1.8557
|1.8523
|0.0000
|190.00
|4866.78
|359
|2004.04.06 13:36
|buy
|173
|10.00
|1.8342
|1.8327
|0.0000
|360
|2004.04.06 14:09
|close
|173
|10.00
|1.8361
|1.8327
|0.0000
|190.00
|5056.78
|361
|2004.04.06 18:07
|buy
|174
|10.00
|1.8375
|1.8360
|0.0000
|362
|2004.04.06 18:10
|close
|174
|10.00
|1.8390
|1.8360
|0.0000
|150.00
|5206.78
|363
|2004.04.08 09:01
|buy
|175
|10.00
|1.8431
|1.8416
|0.0000
|364
|2004.04.08 09:04
|s/l
|175
|10.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-150.00
|5056.78
|365
|2004.04.08 09:42
|buy
|176
|10.00
|1.8404
|1.8389
|0.0000
|366
|2004.04.08 10:00
|s/l
|176
|10.00
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|-150.00
|4906.78
|367
|2004.04.15 10:35
|buy
|177
|10.00
|1.7896
|1.7881
|0.0000
|368
|2004.04.15 10:41
|s/l
|177
|10.00
|1.7881
|1.7881
|0.0000
|-150.00
|4756.78
|369
|2004.04.15 10:41
|buy
|178
|10.00
|1.7878
|1.7863
|0.0000
|370
|2004.04.15 11:06
|s/l
|178
|10.00
|1.7863
|1.7863
|0.0000
|-150.00
|4606.78
|371
|2004.04.16 07:36
|buy
|179
|10.00
|1.7920
|1.7905
|0.0000
|372
|2004.04.16 07:38
|s/l
|179
|10.00
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|-150.00
|4456.78
|373
|2004.04.16 11:39
|buy
|180
|10.00
|1.7920
|1.7905
|0.0000
|374
|2004.04.16 11:53
|s/l
|180
|10.00
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|-150.00
|4306.78
|375
|2004.04.16 18:22
|buy
|181
|10.00
|1.7981
|1.7966
|0.0000
|376
|2004.04.16 18:32
|s/l
|181
|10.00
|1.7966
|1.7966
|0.0000
|-150.00
|4156.78
|377
|2004.04.16 18:32
|buy
|182
|10.00
|1.7970
|1.7955
|0.0000
|378
|2004.04.16 18:39
|s/l
|182
|10.00
|1.7955
|1.7955
|0.0000
|-150.00
|4006.78
|379
|2004.04.16 18:39
|buy
|183
|10.00
|1.7956
|1.7941
|0.0000
|380
|2004.04.16 18:52
|s/l
|183
|10.00
|1.7941
|1.7941
|0.0000
|-150.00
|3856.78
|381
|2004.04.16 18:52
|buy
|184
|10.00
|1.7943
|1.7928
|0.0000
|382
|2004.04.16 18:56
|s/l
|184
|10.00
|1.7928
|1.7928
|0.0000
|-150.00
|3706.78
|383
|2004.04.16 18:56
|buy
|185
|10.00
|1.7932
|1.7917
|0.0000
|384
|2004.04.16 19:38
|close
|185
|10.00
|1.7964
|1.7917
|0.0000
|320.00
|4026.78
|385
|2004.04.19 12:18
|buy
|186
|10.00
|1.8093
|1.8078
|0.0000
|386
|2004.04.19 14:03
|s/l
|186
|10.00
|1.8078
|1.8078
|0.0000
|-150.00
|3876.78
|387
|2004.04.19 14:06
|buy
|187
|10.00
|1.8070
|1.8055
|0.0000
|388
|2004.04.19 15:09
|close
|187
|10.00
|1.8097
|1.8055
|0.0000
|270.00
|4146.78
|389
|2004.04.20 20:28
|buy
|188
|10.00
|1.7935
|1.7920
|0.0000
|390
|2004.04.20 21:00
|s/l
|188
|10.00
|1.7920
|1.7920
|0.0000
|-150.00
|3996.78
|391
|2004.04.21 19:58
|buy
|189
|10.00
|1.7736
|1.7721
|0.0000
|392
|2004.04.21 19:59
|s/l
|189
|10.00
|1.7721
|1.7721
|0.0000
|-150.00
|3846.78
|393
|2004.04.22 16:43
|buy
|190
|10.00
|1.7677
|1.7662
|0.0000
|394
|2004.04.22 17:09
|close
|190
|10.00
|1.7696
|1.7662
|0.0000
|190.00
|4036.78
|395
|2004.04.23 13:28
|buy
|191
|10.00
|1.7747
|1.7732
|0.0000
|396
|2004.04.23 14:24
|s/l
|191
|10.00
|1.7732
|1.7732
|0.0000
|-150.00
|3886.78
|397
|2004.04.26 21:33
|buy
|192
|10.00
|1.7871
|1.7856
|0.0000
|398
|2004.04.27 00:56
|s/l
|192
|10.00
|1.7856
|1.7856
|0.0000
|-153.50
|3733.28
|399
|2004.04.27 06:57
|buy
|193
|10.00
|1.7852
|1.7837
|0.0000
|400
|2004.04.27 08:01
|close
|193
|10.00
|1.7868
|1.7837
|0.0000
|160.00
|3893.28
|401
|2004.04.27 10:28
|buy
|194
|10.00
|1.7907
|1.7892
|0.0000
|402
|2004.04.27 10:49
|s/l
|194
|10.00
|1.7892
|1.7892
|0.0000
|-150.00
|3743.28
|403
|2004.04.27 18:14
|buy
|195
|10.00
|1.7916
|1.7901
|0.0000
|404
|2004.04.27 18:28
|s/l
|195
|10.00
|1.7901
|1.7901
|0.0000
|-150.00
|3593.28
|405
|2004.04.27 18:29
|buy
|196
|10.00
|1.7899
|1.7884
|0.0000
|406
|2004.04.27 18:33
|s/l
|196
|10.00
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-150.00
|3443.28
|407
|2004.04.27 18:33
|buy
|197
|10.00
|1.7882
|1.7867
|0.0000
|408
|2004.04.27 20:15
|close
|197
|10.00
|1.7899
|1.7867
|0.0000
|170.00
|3613.28
|409
|2004.04.30 14:27
|buy
|198
|10.00
|1.7711
|1.7696
|0.0000
|410
|2004.04.30 14:35
|close
|198
|10.00
|1.7725
|1.7696
|0.0000
|140.00
|3753.28
|411
|2004.05.04 04:22
|buy
|199
|10.00
|1.7722
|1.7707
|0.0000
|412
|2004.05.04 05:00
|close
|199
|10.00
|1.7735
|1.7707
|0.0000
|130.00
|3883.28
|413
|2004.05.04 12:56
|buy
|200
|10.00
|1.7873
|1.7858
|0.0000
|414
|2004.05.04 13:22
|close
|200
|10.00
|1.7885
|1.7858
|0.0000
|120.00
|4003.28
|415
|2004.05.04 16:39
|buy
|201
|10.00
|1.7914
|1.7899
|0.0000
|416
|2004.05.04 16:56
|close
|201
|10.00
|1.7934
|1.7899
|0.0000
|200.00
|4203.28
|417
|2004.05.05 12:25
|buy
|202
|10.00
|1.7959
|1.7944
|0.0000
|418
|2004.05.05 12:50
|s/l
|202
|10.00
|1.7944
|1.7944
|0.0000
|-150.00
|4053.28
|419
|2004.05.06 15:49
|buy
|203
|10.00
|1.7933
|1.7918
|0.0000
|420
|2004.05.06 16:04
|s/l
|203
|10.00
|1.7918
|1.7918
|0.0000
|-150.00
|3903.28
|421
|2004.05.06 18:19
|buy
|204
|10.00
|1.7921
|1.7906
|0.0000
|422
|2004.05.06 18:45
|close
|204
|10.00
|1.7940
|1.7906
|0.0000
|190.00
|4093.28
|423
|2004.05.07 14:30
|buy
|205
|10.00
|1.7905
|1.7890
|0.0000
|424
|2004.05.07 14:35
|s/l
|205
|10.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-150.00
|3943.28
|425
|2004.05.07 14:35
|buy
|206
|10.00
|1.7894
|1.7879
|0.0000
|426
|2004.05.07 14:43
|close
|206
|10.00
|1.7917
|1.7879
|0.0000
|230.00
|4173.28
|427
|2004.05.07 14:47
|buy
|207
|10.00
|1.7914
|1.7899
|0.0000
|428
|2004.05.07 14:48
|s/l
|207
|10.00
|1.7899
|1.7899
|0.0000
|-150.00
|4023.28
|429
|2004.05.07 14:48
|buy
|208
|10.00
|1.7902
|1.7887
|0.0000
|430
|2004.05.07 14:51
|s/l
|208
|10.00
|1.7887
|1.7887
|0.0000
|-150.00
|3873.28
|431
|2004.05.07 14:51
|buy
|209
|10.00
|1.7888
|1.7873
|0.0000
|432
|2004.05.07 14:56
|close
|209
|10.00
|1.7912
|1.7873
|0.0000
|240.00
|4113.28
|433
|2004.05.07 14:57
|buy
|210
|10.00
|1.7907
|1.7892
|0.0000
|434
|2004.05.07 15:02
|s/l
|210
|10.00
|1.7892
|1.7892
|0.0000
|-150.00
|3963.28
|435
|2004.05.12 02:30
|buy
|211
|10.00
|1.7599
|1.7584
|0.0000
|436
|2004.05.12 02:55
|s/l
|211
|10.00
|1.7584
|1.7584
|0.0000
|-150.00
|3813.28
|437
|2004.05.12 02:55
|buy
|212
|10.00
|1.7586
|1.7571
|0.0000
|438
|2004.05.12 03:03
|s/l
|212
|10.00
|1.7571
|1.7571
|0.0000
|-150.00
|3663.28
|439
|2004.05.12 14:15
|buy
|213
|10.00
|1.7705
|1.7690
|0.0000
|440
|2004.05.12 14:30
|close
|213
|10.00
|1.7730
|1.7690
|0.0000
|250.00
|3913.28
|441
|2004.05.12 15:04
|buy
|214
|10.00
|1.7766
|1.7751
|0.0000
|442
|2004.05.12 15:36
|close
|214
|10.00
|1.7779
|1.7751
|0.0000
|130.00
|4043.28
|443
|2004.05.12 16:16
|buy
|215
|10.00
|1.7767
|1.7752
|0.0000
|444
|2004.05.12 16:19
|s/l
|215
|10.00
|1.7752
|1.7752
|0.0000
|-150.00
|3893.28
|445
|2004.05.12 16:19
|buy
|216
|10.00
|1.7752
|1.7737
|0.0000
|446
|2004.05.12 16:30
|s/l
|216
|10.00
|1.7737
|1.7737
|0.0000
|-150.00
|3743.28
|447
|2004.05.12 16:30
|buy
|217
|10.00
|1.7740
|1.7725
|0.0000
|448
|2004.05.12 16:41
|close
|217
|10.00
|1.7760
|1.7725
|0.0000
|200.00
|3943.28
|449
|2004.05.12 16:43
|buy
|218
|10.00
|1.7762
|1.7747
|0.0000
|450
|2004.05.12 16:54
|s/l
|218
|10.00
|1.7747
|1.7747
|0.0000
|-150.00
|3793.28
|451
|2004.05.12 16:54
|buy
|219
|10.00
|1.7748
|1.7733
|0.0000
|452
|2004.05.12 17:08
|s/l
|219
|10.00
|1.7733
|1.7733
|0.0000
|-150.00
|3643.28
|453
|2004.05.12 17:34
|buy
|220
|10.00
|1.7736
|1.7721
|0.0000
|454
|2004.05.12 19:57
|close
|220
|10.00
|1.7754
|1.7721
|0.0000
|180.00
|3823.28
|455
|2004.05.13 11:19
|buy
|221
|10.00
|1.7682
|1.7667
|0.0000
|456
|2004.05.13 11:31
|s/l
|221
|10.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-150.00
|3673.28
|457
|2004.05.14 16:14
|buy
|222
|10.00
|1.7594
|1.7579
|0.0000
|458
|2004.05.14 16:29
|s/l
|222
|10.00
|1.7579
|1.7579
|0.0000
|-150.00
|3523.28
|459
|2004.05.14 16:29
|buy
|223
|10.00
|1.7581
|1.7566
|0.0000
|460
|2004.05.14 17:00
|close
|223
|10.00
|1.7603
|1.7566
|0.0000
|220.00
|3743.28
|461
|2004.05.14 17:43
|buy
|224
|10.00
|1.7586
|1.7571
|0.0000
|462
|2004.05.17 00:00
|close
|224
|10.00
|1.7607
|1.7571
|0.0000
|206.50
|3949.78
|463
|2004.05.17 08:40
|buy
|225
|10.00
|1.7634
|1.7619
|0.0000
|464
|2004.05.17 08:48
|s/l
|225
|10.00
|1.7619
|1.7619
|0.0000
|-150.00
|3799.78
|465
|2004.05.17 08:54
|buy
|226
|10.00
|1.7634
|1.7619
|0.0000
|466
|2004.05.17 09:04
|close
|226
|10.00
|1.7653
|1.7619
|0.0000
|190.00
|3989.78
|467
|2004.05.19 11:14
|buy
|227
|10.00
|1.7832
|1.7817
|0.0000
|468
|2004.05.19 11:34
|close
|227
|10.00
|1.7848
|1.7817
|0.0000
|160.00
|4149.78
|469
|2004.05.19 15:54
|buy
|228
|10.00
|1.7804
|1.7789
|0.0000
|470
|2004.05.19 16:59
|close
|228
|10.00
|1.7822
|1.7789
|0.0000
|180.00
|4329.78
|471
|2004.05.20 16:49
|buy
|229
|10.00
|1.7714
|1.7699
|0.0000
|472
|2004.05.20 18:08
|s/l
|229
|10.00
|1.7699
|1.7699
|0.0000
|-150.00
|4179.78
|473
|2004.05.25 16:59
|buy
|230
|10.00
|1.8108
|1.8093
|0.0000
|474
|2004.05.25 17:34
|close
|230
|10.00
|1.8130
|1.8093
|0.0000
|220.00
|4399.78
|475
|2004.05.25 21:20
|buy
|231
|10.00
|1.8109
|1.8094
|0.0000
|476
|2004.05.25 22:48
|close
|231
|10.00
|1.8124
|1.8094
|0.0000
|150.00
|4549.78
|477
|2004.05.26 04:34
|buy
|232
|10.00
|1.8117
|1.8102
|0.0000
|478
|2004.05.26 05:27
|s/l
|232
|10.00
|1.8102
|1.8102
|0.0000
|-150.00
|4399.78
|479
|2004.05.26 12:38
|buy
|233
|10.00
|1.8170
|1.8155
|0.0000
|480
|2004.05.26 13:07
|close
|233
|10.00
|1.8183
|1.8155
|0.0000
|130.00
|4529.78
|481
|2004.05.28 10:19
|buy
|234
|10.00
|1.8391
|1.8376
|0.0000
|482
|2004.05.28 10:59
|s/l
|234
|10.00
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|-150.00
|4379.78
|483
|2004.05.31 02:51
|buy
|235
|10.00
|1.8345
|1.8330
|0.0000
|484
|2004.05.31 07:58
|close
|235
|10.00
|1.8364
|1.8330
|0.0000
|190.00
|4569.78
|485
|2004.06.01 09:25
|buy
|236
|10.00
|1.8349
|1.8334
|0.0000
|486
|2004.06.01 09:59
|close
|236
|10.00
|1.8363
|1.8334
|0.0000
|140.00
|4709.78
|487
|2004.06.01 12:25
|buy
|237
|10.00
|1.8380
|1.8365
|0.0000
|488
|2004.06.01 12:36
|close
|237
|10.00
|1.8392
|1.8365
|0.0000
|120.00
|4829.78
|489
|2004.06.01 12:43
|buy
|238
|10.00
|1.8382
|1.8367
|0.0000
|490
|2004.06.01 13:11
|s/l
|238
|10.00
|1.8367
|1.8367
|0.0000
|-150.00
|4679.78
|491
|2004.06.01 13:11
|buy
|239
|10.00
|1.8368
|1.8353
|0.0000
|492
|2004.06.01 14:20
|close
|239
|10.00
|1.8381
|1.8353
|0.0000
|130.00
|4809.78
|493
|2004.06.02 07:26
|buy
|240
|10.00
|1.8434
|1.8419
|0.0000
|494
|2004.06.02 07:49
|close
|240
|10.00
|1.8443
|1.8419
|0.0000
|90.00
|4899.78
|495
|2004.06.02 09:19
|buy
|241
|10.00
|1.8445
|1.8430
|0.0000
|496
|2004.06.02 09:24
|close
|241
|10.00
|1.8457
|1.8430
|0.0000
|120.00
|5019.78
|497
|2004.06.03 13:18
|buy
|242
|10.00
|1.8349
|1.8334
|0.0000
|498
|2004.06.03 14:15
|close
|242
|10.00
|1.8370
|1.8334
|0.0000
|210.00
|5229.78
|499
|2004.06.03 16:03
|buy
|243
|10.00
|1.8355
|1.8340
|0.0000
|500
|2004.06.03 16:08
|close
|243
|10.00
|1.8380
|1.8340
|0.0000
|250.00
|5479.78
|501
|2004.06.04 15:24
|buy
|244
|10.00
|1.8394
|1.8379
|0.0000
|502
|2004.06.04 15:28
|close
|244
|10.00
|1.8412
|1.8379
|0.0000
|180.00
|5659.78
|503
|2004.06.04 16:48
|buy
|245
|10.00
|1.8373
|1.8358
|0.0000
|504
|2004.06.04 17:15
|s/l
|245
|10.00
|1.8358
|1.8358
|0.0000
|-150.00
|5509.78
|505
|2004.06.07 09:43
|buy
|246
|10.00
|1.8442
|1.8427
|0.0000
|506
|2004.06.07 09:51
|s/l
|246
|10.00
|1.8427
|1.8427
|0.0000
|-150.00
|5359.78
|507
|2004.06.09 03:19
|buy
|247
|10.00
|1.8367
|1.8352
|0.0000
|508
|2004.06.09 03:29
|s/l
|247
|10.00
|1.8352
|1.8352
|0.0000
|-150.00
|5209.78
|509
|2004.06.10 10:14
|buy
|248
|10.00
|1.8284
|1.8269
|0.0000
|510
|2004.06.10 10:58
|s/l
|248
|10.00
|1.8269
|1.8269
|0.0000
|-150.00
|5059.78
|511
|2004.06.14 17:26
|buy
|249
|10.00
|1.8153
|1.8138
|0.0000
|512
|2004.06.14 18:05
|s/l
|249
|10.00
|1.8138
|1.8138
|0.0000
|-150.00
|4909.78
|513
|2004.06.16 16:01
|buy
|250
|10.00
|1.8310
|1.8295
|0.0000
|514
|2004.06.16 16:36
|s/l
|250
|10.00
|1.8295
|1.8295
|0.0000
|-150.00
|4759.78
|515
|2004.06.17 15:15
|buy
|251
|10.00
|1.8359
|1.8344
|0.0000
|516
|2004.06.17 15:34
|s/l
|251
|10.00
|1.8344
|1.8344
|0.0000
|-150.00
|4609.78
|517
|2004.06.17 15:37
|buy
|252
|10.00
|1.8337
|1.8322
|0.0000
|518
|2004.06.17 15:45
|s/l
|252
|10.00
|1.8322
|1.8322
|0.0000
|-150.00
|4459.78
|519
|2004.06.17 15:45
|buy
|253
|10.00
|1.8324
|1.8309
|0.0000
|520
|2004.06.17 16:03
|s/l
|253
|10.00
|1.8309
|1.8309
|0.0000
|-150.00
|4309.78
|521
|2004.06.22 02:49
|buy
|254
|10.00
|1.8322
|1.8307
|0.0000
|522
|2004.06.22 02:53
|s/l
|254
|10.00
|1.8307
|1.8307
|0.0000
|-150.00
|4159.78
|523
|2004.06.23 09:22
|buy
|255
|10.00
|1.8266
|1.8251
|0.0000
|524
|2004.06.23 09:24
|s/l
|255
|10.00
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-150.00
|4009.78
|525
|2004.06.23 09:27
|buy
|256
|10.00
|1.8243
|1.8228
|0.0000
|526
|2004.06.23 09:31
|s/l
|256
|10.00
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|-150.00
|3859.78
|527
|2004.06.23 09:31
|buy
|257
|10.00
|1.8232
|1.8217
|0.0000
|528
|2004.06.23 09:33
|s/l
|257
|10.00
|1.8217
|1.8217
|0.0000
|-150.00
|3709.78
|529
|2004.06.23 09:33
|buy
|258
|10.00
|1.8221
|1.8206
|0.0000
|530
|2004.06.23 09:38
|s/l
|258
|10.00
|1.8206
|1.8206
|0.0000
|-150.00
|3559.78
|531
|2004.06.23 09:38
|buy
|259
|10.00
|1.8209
|1.8194
|0.0000
|532
|2004.06.23 10:30
|close
|259
|10.00
|1.8225
|1.8194
|0.0000
|160.00
|3719.78
|533
|2004.06.24 17:36
|buy
|260
|10.00
|1.8195
|1.8180
|0.0000
|534
|2004.06.24 17:59
|close
|260
|10.00
|1.8209
|1.8180
|0.0000
|140.00
|3859.78
|535
|2004.06.28 02:13
|buy
|261
|10.00
|1.8248
|1.8233
|0.0000
|536
|2004.06.28 02:20
|s/l
|261
|10.00
|1.8233
|1.8233
|0.0000
|-150.00
|3709.78
|537
|2004.06.28 02:53
|buy
|262
|10.00
|1.8245
|1.8230
|0.0000
|538
|2004.06.28 04:04
|s/l
|262
|10.00
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|-150.00
|3559.78
|539
|2004.06.28 10:13
|buy
|263
|10.00
|1.8264
|1.8249
|0.0000
|540
|2004.06.28 11:23
|s/l
|263
|10.00
|1.8249
|1.8249
|0.0000
|-150.00
|3409.78
|541
|2004.06.28 16:22
|buy
|264
|10.00
|1.8309
|1.8294
|0.0000
|542
|2004.06.28 16:27
|s/l
|264
|10.00
|1.8294
|1.8294
|0.0000
|-150.00
|3259.78
|543
|2004.06.28 16:29
|buy
|265
|10.00
|1.8305
|1.8290
|0.0000
|544
|2004.06.28 16:37
|s/l
|265
|10.00
|1.8290
|1.8290
|0.0000
|-150.00
|3109.78
|545
|2004.06.28 16:37
|buy
|266
|10.00
|1.8304
|1.8289
|0.0000
|546
|2004.06.28 16:37
|s/l
|266
|10.00
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-150.00
|2959.78
|547
|2004.06.28 16:38
|buy
|267
|10.00
|1.8290
|1.8275
|0.0000
|548
|2004.06.28 16:38
|s/l
|267
|10.00
|1.8275
|1.8275
|0.0000
|-150.00
|2809.78
|549
|2004.06.28 16:38
|buy
|268
|10.00
|1.8279
|1.8264
|0.0000
|550
|2004.06.28 16:38
|s/l
|268
|10.00
|1.8264
|1.8264
|0.0000
|-150.00
|2659.78
|551
|2004.06.28 16:38
|buy
|269
|10.00
|1.8267
|1.8252
|0.0000
|552
|2004.06.28 16:38
|close
|269
|10.00
|1.8286
|1.8252
|0.0000
|190.00
|2849.78
|553
|2004.06.28 16:38
|buy
|270
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|554
|2004.06.28 16:38
|s/l
|270
|10.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-150.00
|2699.78
|555
|2004.06.28 16:38
|buy
|271
|10.00
|1.8275
|1.8260
|0.0000
|556
|2004.06.28 16:46
|close
|271
|10.00
|1.8294
|1.8260
|0.0000
|190.01
|2889.79
|557
|2004.06.28 16:47
|buy
|272
|10.00
|1.8305
|1.8290
|0.0000
|558
|2004.06.28 16:57
|s/l
|272
|10.00
|1.8290
|1.8290
|0.0000
|-150.00
|2739.79
|559
|2004.06.28 16:58
|buy
|273
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|560
|2004.06.28 17:12
|close
|273
|10.00
|1.8302
|1.8272
|0.0000
|150.00
|2889.79
|561
|2004.06.28 18:55
|buy
|274
|10.00
|1.8258
|1.8243
|0.0000
|562
|2004.06.28 20:22
|close
|274
|10.00
|1.8279
|1.8243
|0.0000
|210.00
|3099.79
|563
|2004.07.01 02:51
|buy
|275
|10.00
|1.8201
|1.8186
|0.0000
|564
|2004.07.01 02:57
|s/l
|275
|10.00
|1.8186
|1.8186
|0.0000
|-150.00
|2949.79
|565
|2004.07.01 03:29
|buy
|276
|10.00
|1.8174
|1.8159
|0.0000
|566
|2004.07.01 04:13
|s/l
|276
|10.00
|1.8159
|1.8159
|0.0000
|-150.00
|2799.79
|567
|2004.07.05 09:02
|buy
|277
|10.00
|1.8336
|1.8321
|0.0000
|568
|2004.07.05 09:14
|s/l
|277
|10.00
|1.8321
|1.8321
|0.0000
|-150.00
|2649.79
|569
|2004.07.05 09:14
|buy
|278
|10.00
|1.8323
|1.8308
|0.0000
|570
|2004.07.05 09:44
|s/l
|278
|10.00
|1.8308
|1.8308
|0.0000
|-150.00
|2499.79
|571
|2004.07.06 03:40
|buy
|279
|10.00
|1.8304
|1.8289
|0.0000
|572
|2004.07.06 06:11
|close
|279
|10.00
|1.8322
|1.8289
|0.0000
|180.01
|2679.80
|573
|2004.07.06 09:22
|buy
|280
|10.00
|1.8306
|1.8291
|0.0000
|574
|2004.07.06 09:41
|close
|280
|10.00
|1.8319
|1.8291
|0.0000
|130.00
|2809.80
|575
|2004.07.06 15:12
|buy
|281
|10.00
|1.8418
|1.8403
|0.0000
|576
|2004.07.06 15:36
|s/l
|281
|10.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-150.00
|2659.80
|577
|2004.07.06 15:36
|buy
|282
|10.00
|1.8406
|1.8391
|0.0000
|578
|2004.07.06 15:47
|close
|282
|10.00
|1.8417
|1.8391
|0.0000
|110.00
|2769.80
|579
|2004.07.06 15:50
|buy
|283
|10.00
|1.8418
|1.8403
|0.0000
|580
|2004.07.06 15:55
|close
|283
|10.00
|1.8427
|1.8403
|0.0000
|90.00
|2859.80
|581
|2004.07.06 16:26
|buy
|284
|10.00
|1.8393
|1.8378
|0.0000
|582
|2004.07.06 17:13
|close
|284
|10.00
|1.8403
|1.8378
|0.0000
|100.00
|2959.80
|583
|2004.07.06 19:05
|buy
|285
|10.00
|1.8422
|1.8407
|0.0000
|584
|2004.07.06 19:11
|s/l
|285
|10.00
|1.8407
|1.8407
|0.0000
|-150.00
|2809.80
|585
|2004.07.06 19:47
|buy
|286
|10.00
|1.8422
|1.8407
|0.0000
|586
|2004.07.06 20:23
|close
|286
|10.00
|1.8433
|1.8407
|0.0000
|110.00
|2919.80
|587
|2004.07.06 23:10
|buy
|287
|10.00
|1.8409
|1.8394
|0.0000
|588
|2004.07.07 01:54
|close
|287
|10.00
|1.8419
|1.8394
|0.0000
|96.50
|3016.30
|589
|2004.07.07 02:28
|buy
|288
|10.00
|1.8413
|1.8398
|0.0000
|590
|2004.07.07 02:34
|s/l
|288
|10.00
|1.8398
|1.8398
|0.0000
|-150.00
|2866.30
|591
|2004.07.07 02:34
|buy
|289
|10.00
|1.8401
|1.8386
|0.0000
|592
|2004.07.07 03:00
|close
|289
|10.00
|1.8411
|1.8386
|0.0000
|100.00
|2966.30
|593
|2004.07.07 07:16
|buy
|290
|10.00
|1.8424
|1.8409
|0.0000
|594
|2004.07.07 07:35
|close
|290
|10.00
|1.8434
|1.8409
|0.0000
|100.00
|3066.30
|595
|2004.07.07 13:56
|buy
|291
|10.00
|1.8519
|1.8504
|0.0000
|596
|2004.07.07 14:37
|s/l
|291
|10.00
|1.8504
|1.8504
|0.0000
|-150.00
|2916.30
|597
|2004.07.07 14:41
|buy
|292
|10.00
|1.8512
|1.8497
|0.0000
|598
|2004.07.07 15:00
|close
|292
|10.00
|1.8523
|1.8497
|0.0000
|110.00
|3026.30
|599
|2004.07.08 02:34
|buy
|293
|10.00
|1.8537
|1.8522
|0.0000
|600
|2004.07.08 03:18
|close
|293
|10.00
|1.8550
|1.8522
|0.0000
|130.00
|3156.30
|601
|2004.07.08 17:40
|buy
|294
|10.00
|1.8552
|1.8537
|0.0000
|602
|2004.07.08 17:51
|close
|294
|10.00
|1.8564
|1.8537
|0.0000
|120.00
|3276.30
|603
|2004.07.09 17:19
|buy
|295
|10.00
|1.8527
|1.8512
|0.0000
|604
|2004.07.09 17:23
|close
|295
|10.00
|1.8536
|1.8512
|0.0000
|90.00
|3366.30
|605
|2004.07.09 18:13
|buy
|296
|10.00
|1.8547
|1.8532
|0.0000
|606
|2004.07.09 18:41
|close
|296
|10.00
|1.8560
|1.8532
|0.0000
|130.00
|3496.30
|607
|2004.07.12 02:53
|buy
|297
|10.00
|1.8593
|1.8578
|0.0000
|608
|2004.07.12 03:17
|s/l
|297
|10.00
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|-150.00
|3346.30
|609
|2004.07.12 08:39
|buy
|298
|10.00
|1.8580
|1.8565
|0.0000
|610
|2004.07.12 08:45
|close
|298
|10.00
|1.8589
|1.8565
|0.0000
|90.00
|3436.30
|611
|2004.07.12 22:31
|buy
|299
|10.00
|1.8642
|1.8627
|0.0000
|612
|2004.07.12 22:32
|s/l
|299
|10.00
|1.8627
|1.8627
|0.0000
|-150.00
|3286.30
|613
|2004.07.13 14:20
|buy
|300
|10.00
|1.8609
|1.8594
|0.0000
|614
|2004.07.13 14:30
|s/l
|300
|10.00
|1.8594
|1.8594
|0.0000
|-150.00
|3136.30
|615
|2004.07.13 14:34
|buy
|301
|10.00
|1.8588
|1.8573
|0.0000
|616
|2004.07.13 14:40
|s/l
|301
|10.00
|1.8573
|1.8573
|0.0000
|-150.00
|2986.30
|617
|2004.07.13 14:40
|buy
|302
|10.00
|1.8570
|1.8555
|0.0000
|618
|2004.07.13 14:43
|s/l
|302
|10.00
|1.8555
|1.8555
|0.0000
|-150.00
|2836.30
|619
|2004.07.13 14:43
|buy
|303
|10.00
|1.8559
|1.8544
|0.0000
|620
|2004.07.13 14:45
|s/l
|303
|10.00
|1.8544
|1.8544
|0.0000
|-150.00
|2686.30
|621
|2004.07.13 14:45
|buy
|304
|10.00
|1.8547
|1.8532
|0.0000
|622
|2004.07.13 14:58
|close
|304
|10.00
|1.8562
|1.8532
|0.0000
|150.00
|2836.30
|623
|2004.07.13 14:58
|buy
|305
|10.00
|1.8566
|1.8551
|0.0000
|624
|2004.07.13 15:06
|s/l
|305
|10.00
|1.8551
|1.8551
|0.0000
|-150.00
|2686.30
|625
|2004.07.14 04:58
|buy
|306
|10.00
|1.8566
|1.8551
|0.0000
|626
|2004.07.14 07:20
|s/l
|306
|10.00
|1.8551
|1.8551
|0.0000
|-150.00
|2536.30
|627
|2004.07.14 19:59
|buy
|307
|10.00
|1.8561
|1.8546
|0.0000
|628
|2004.07.15 02:39
|s/l
|307
|10.00
|1.8546
|1.8546
|0.0000
|-160.50
|2375.80
|629
|2004.07.15 17:05
|buy
|308
|10.00
|1.8523
|1.8508
|0.0000
|630
|2004.07.15 17:40
|close
|308
|10.00
|1.8537
|1.8508
|0.0000
|140.00
|2515.80
|631
|2004.07.15 18:01
|buy
|309
|10.00
|1.8515
|1.8500
|0.0000
|632
|2004.07.15 18:09
|close
|309
|10.00
|1.8530
|1.8500
|0.0000
|150.00
|2665.80
|633
|2004.07.15 18:09
|buy
|310
|10.00
|1.8536
|1.8521
|0.0000
|634
|2004.07.15 18:48
|s/l
|310
|10.00
|1.8521
|1.8521
|0.0000
|-150.00
|2515.80
|635
|2004.07.15 18:51
|buy
|311
|10.00
|1.8518
|1.8503
|0.0000
|636
|2004.07.15 19:42
|s/l
|311
|10.00
|1.8503
|1.8503
|0.0000
|-150.00
|2365.80
|637
|2004.07.16 16:36
|buy
|312
|10.00
|1.8735
|1.8720
|0.0000
|638
|2004.07.16 16:43
|s/l
|312
|10.00
|1.8720
|1.8720
|0.0000
|-150.00
|2215.80
|639
|2004.07.16 16:48
|buy
|313
|10.00
|1.8735
|1.8720
|0.0000
|640
|2004.07.16 16:56
|s/l
|313
|10.00
|1.8720
|1.8720
|0.0000
|-150.00
|2065.80
|641
|2004.07.16 17:38
|buy
|314
|10.00
|1.8715
|1.8700
|0.0000
|642
|2004.07.16 18:57
|s/l
|314
|10.00
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|-150.00
|1915.80
|643
|2004.07.19 03:25
|buy
|315
|10.00
|1.8734
|1.8719
|0.0000
|644
|2004.07.19 03:44
|close
|315
|10.00
|1.8748
|1.8719
|0.0000
|140.00
|2055.80
|645
|2004.07.21 10:32
|buy
|316
|10.00
|1.8514
|1.8499
|0.0000
|646
|2004.07.21 11:17
|close
|316
|10.00
|1.8528
|1.8499
|0.0000
|140.00
|2195.80
|647
|2004.07.22 00:16
|buy
|317
|10.00
|1.8407
|1.8392
|0.0000
|648
|2004.07.22 01:00
|s/l
|317
|10.00
|1.8392
|1.8392
|0.0000
|-150.00
|2045.80
|649
|2004.07.22 20:59
|buy
|318
|10.00
|1.8425
|1.8410
|0.0000
|650
|2004.07.22 23:07
|close
|318
|10.00
|1.8445
|1.8410
|0.0000
|200.01
|2245.81
|651
|2004.07.27 10:02
|buy
|319
|10.00
|1.8414
|1.8399
|0.0000
|652
|2004.07.27 10:10
|close
|319
|10.00
|1.8429
|1.8399
|0.0000
|150.00
|2395.81
|653
|2004.07.27 12:03
|buy
|320
|10.00
|1.8435
|1.8420
|0.0000
|654
|2004.07.27 12:12
|s/l
|320
|10.00
|1.8420
|1.8420
|0.0000
|-150.00
|2245.81
|655
|2004.07.27 12:18
|buy
|321
|10.00
|1.8418
|1.8403
|0.0000
|656
|2004.07.27 14:15
|s/l
|321
|10.00
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-150.00
|2095.81
|657
|2004.07.30 18:59
|buy
|322
|10.00
|1.8160
|1.8145
|0.0000
|658
|2004.07.30 19:05
|close
|322
|10.00
|1.8175
|1.8145
|0.0000
|150.00
|2245.81
|659
|2004.08.02 15:51
|buy
|323
|10.00
|1.8273
|1.8258
|0.0000
|660
|2004.08.02 16:01
|close
|323
|10.00
|1.8292
|1.8258
|0.0000
|190.00
|2435.81
|661
|2004.08.06 08:08
|buy
|324
|10.00
|1.8256
|1.8241
|0.0000
|662
|2004.08.06 09:11
|s/l
|324
|10.00
|1.8241
|1.8241
|0.0000
|-150.00
|2285.81
|663
|2004.08.06 09:26
|buy
|325
|10.00
|1.8239
|1.8224
|0.0000
|664
|2004.08.06 09:32
|close
|325
|10.00
|1.8247
|1.8224
|0.0000
|80.00
|2365.81
|665
|2004.08.06 18:56
|buy
|326
|10.00
|1.8441
|1.8426
|0.0000
|666
|2004.08.06 19:01
|s/l
|326
|10.00
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|-150.00
|2215.81
|667
|2004.08.09 00:28
|buy
|327
|10.00
|1.8431
|1.8416
|0.0000
|668
|2004.08.09 01:00
|s/l
|327
|10.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-150.00
|2065.81
|669
|2004.08.16 15:00
|buy
|328
|10.00
|1.8414
|1.8399
|0.0000
|670
|2004.08.16 15:02
|close
|328
|10.00
|1.8426
|1.8399
|0.0000
|120.00
|2185.81
|671
|2004.08.16 15:04
|buy
|329
|10.00
|1.8414
|1.8399
|0.0000
|672
|2004.08.16 15:14
|close
|329
|10.00
|1.8429
|1.8399
|0.0000
|150.00
|2335.81
|673
|2004.08.16 15:22
|buy
|330
|10.00
|1.8413
|1.8398
|0.0000
|674
|2004.08.16 15:46
|close
|330
|10.00
|1.8424
|1.8398
|0.0000
|110.00
|2445.81
|675
|2004.08.18 04:19
|buy
|331
|10.00
|1.8280
|1.8265
|0.0000
|676
|2004.08.18 05:34
|close
|331
|10.00
|1.8288
|1.8265
|0.0000
|80.01
|2525.82
|677
|2004.08.19 14:42
|buy
|332
|10.00
|1.8276
|1.8261
|0.0000
|678
|2004.08.19 14:45
|s/l
|332
|10.00
|1.8261
|1.8261
|0.0000
|-150.00
|2375.82
|679
|2004.08.19 14:54
|buy
|333
|10.00
|1.8263
|1.8248
|0.0000
|680
|2004.08.19 15:13
|close
|333
|10.00
|1.8274
|1.8248
|0.0000
|110.00
|2485.82
|681
|2004.08.19 18:00
|buy
|334
|10.00
|1.8307
|1.8292
|0.0000
|682
|2004.08.19 19:01
|close
|334
|10.00
|1.8317
|1.8292
|0.0000
|100.00
|2585.82
|683
|2004.08.19 20:16
|buy
|335
|10.00
|1.8316
|1.8301
|0.0000
|684
|2004.08.19 22:19
|close
|335
|10.00
|1.8327
|1.8301
|0.0000
|110.00
|2695.82
|685
|2004.08.20 09:09
|buy
|336
|10.00
|1.8320
|1.8305
|0.0000
|686
|2004.08.20 09:21
|s/l
|336
|10.00
|1.8305
|1.8305
|0.0000
|-150.00
|2545.82
|687
|2004.08.23 08:33
|buy
|337
|10.00
|1.8169
|1.8154
|0.0000
|688
|2004.08.23 08:56
|s/l
|337
|10.00
|1.8154
|1.8154
|0.0000
|-150.00
|2395.82
|689
|2004.08.23 14:20
|buy
|338
|10.00
|1.8153
|1.8138
|0.0000
|690
|2004.08.23 14:25
|s/l
|338
|10.00
|1.8138
|1.8138
|0.0000
|-150.00
|2245.82
|691
|2004.08.23 16:11
|buy
|339
|10.00
|1.8167
|1.8152
|0.0000
|692
|2004.08.23 16:36
|s/l
|339
|10.00
|1.8152
|1.8152
|0.0000
|-150.00
|2095.82
|693
|2004.08.24 08:14
|buy
|340
|10.00
|1.8070
|1.8055
|0.0000
|694
|2004.08.24 12:10
|s/l
|340
|10.00
|1.8055
|1.8055
|0.0000
|-150.00
|1945.82
|695
|2004.08.25 12:05
|buy
|341
|10.00
|1.7953
|1.7938
|0.0000
|696
|2004.08.25 12:19
|close
|341
|10.00
|1.7972
|1.7938
|0.0000
|190.01
|2135.83
|697
|2004.08.25 12:46
|buy
|342
|10.00
|1.7953
|1.7938
|0.0000
|698
|2004.08.25 12:57
|close
|342
|10.00
|1.7971
|1.7938
|0.0000
|180.00
|2315.83
|699
|2004.08.27 10:08
|buy
|343
|10.00
|1.7982
|1.7967
|0.0000
|700
|2004.08.27 10:32
|close
|343
|10.00
|1.7992
|1.7967
|0.0000
|100.01
|2415.84
|701
|2004.08.30 10:43
|buy
|344
|10.00
|1.7891
|1.7876
|0.0000
|702
|2004.08.30 12:27
|close
|344
|10.00
|1.7904
|1.7876
|0.0000
|130.00
|2545.84
|703
|2004.08.30 20:29
|buy
|345
|10.00
|1.7960
|1.7945
|0.0000
|704
|2004.08.30 20:41
|s/l
|345
|10.00
|1.7945
|1.7945
|0.0000
|-150.00
|2395.84
|705
|2004.08.30 20:44
|buy
|346
|10.00
|1.7943
|1.7928
|0.0000
|706
|2004.08.30 22:00
|close
|346
|10.00
|1.7963
|1.7928
|0.0000
|200.00
|2595.84
|707
|2004.08.31 20:58
|buy
|347
|10.00
|1.8009
|1.7994
|0.0000
|708
|2004.08.31 21:05
|close
|347
|10.00
|1.8024
|1.7994
|0.0000
|150.00
|2745.84
|709
|2004.08.31 22:34
|buy
|348
|10.00
|1.8005
|1.7990
|0.0000
|710
|2004.08.31 22:37
|close
|348
|10.00
|1.8022
|1.7990
|0.0000
|170.00
|2915.84
|711
|2004.09.06 13:13
|buy
|349
|10.00
|1.7794
|1.7779
|0.0000
|712
|2004.09.06 14:59
|s/l
|349
|10.00
|1.7779
|1.7779
|0.0000
|-150.00
|2765.84
|713
|2004.09.06 23:26
|buy
|350
|10.00
|1.7799
|1.7784
|0.0000
|714
|2004.09.07 02:12
|close
|350
|10.00
|1.7809
|1.7784
|0.0000
|96.50
|2862.34
|715
|2004.09.07 08:47
|buy
|351
|10.00
|1.7830
|1.7815
|0.0000
|716
|2004.09.07 09:29
|s/l
|351
|10.00
|1.7815
|1.7815
|0.0000
|-150.00
|2712.34
|717
|2004.09.07 09:31
|buy
|352
|10.00
|1.7816
|1.7801
|0.0000
|718
|2004.09.07 09:58
|close
|352
|10.00
|1.7826
|1.7801
|0.0000
|99.99
|2812.33
|719
|2004.09.07 09:58
|buy
|353
|10.00
|1.7830
|1.7815
|0.0000
|720
|2004.09.07 10:24
|close
|353
|10.00
|1.7842
|1.7815
|0.0000
|120.00
|2932.33
|721
|2004.09.08 11:11
|buy
|354
|10.00
|1.7761
|1.7746
|0.0000
|722
|2004.09.08 11:41
|close
|354
|10.00
|1.7774
|1.7746
|0.0000
|130.00
|3062.33
|723
|2004.09.09 18:15
|buy
|355
|10.00
|1.7843
|1.7828
|0.0000
|724
|2004.09.09 18:30
|s/l
|355
|10.00
|1.7828
|1.7828
|0.0000
|-150.00
|2912.33
|725
|2004.09.14 15:02
|buy
|356
|10.00
|1.7997
|1.7982
|0.0000
|726
|2004.09.14 15:06
|s/l
|356
|10.00
|1.7982
|1.7982
|0.0000
|-150.00
|2762.33
|727
|2004.09.14 15:15
|buy
|357
|10.00
|1.7978
|1.7963
|0.0000
|728
|2004.09.14 15:24
|close
|357
|10.00
|1.7986
|1.7963
|0.0000
|80.01
|2842.34
|729
|2004.09.14 15:39
|buy
|358
|10.00
|1.7979
|1.7964
|0.0000
|730
|2004.09.14 16:02
|close
|358
|10.00
|1.7993
|1.7964
|0.0000
|140.00
|2982.34
|731
|2004.09.14 18:10
|buy
|359
|10.00
|1.7993
|1.7978
|0.0000
|732
|2004.09.14 18:30
|close
|359
|10.00
|1.8007
|1.7978
|0.0000
|140.01
|3122.35
|733
|2004.09.14 18:45
|buy
|360
|10.00
|1.7993
|1.7978
|0.0000
|734
|2004.09.14 20:30
|s/l
|360
|10.00
|1.7978
|1.7978
|0.0000
|-150.00
|2972.35
|735
|2004.09.16 08:44
|buy
|361
|10.00
|1.7776
|1.7761
|0.0000
|736
|2004.09.16 09:03
|close
|361
|10.00
|1.7786
|1.7761
|0.0000
|100.00
|3072.35
|737
|2004.09.16 16:02
|buy
|362
|10.00
|1.7868
|1.7853
|0.0000
|738
|2004.09.16 16:21
|close
|362
|10.00
|1.7880
|1.7853
|0.0000
|120.00
|3192.35
|739
|2004.09.21 21:26
|buy
|363
|10.00
|1.7961
|1.7946
|0.0000
|740
|2004.09.21 21:38
|close
|363
|10.00
|1.7974
|1.7946
|0.0000
|130.00
|3322.35
|741
|2004.09.23 11:17
|buy
|364
|10.00
|1.7977
|1.7962
|0.0000
|742
|2004.09.23 11:20
|s/l
|364
|10.00
|1.7962
|1.7962
|0.0000
|-150.00
|3172.35
|743
|2004.09.23 11:20
|buy
|365
|10.00
|1.7965
|1.7950
|0.0000
|744
|2004.09.23 11:23
|close
|365
|10.00
|1.7974
|1.7950
|0.0000
|90.00
|3262.35
|745
|2004.09.23 11:23
|buy
|366
|10.00
|1.7972
|1.7957
|0.0000
|746
|2004.09.23 11:24
|close
|366
|10.00
|1.7980
|1.7957
|0.0000
|80.00
|3342.35
|747
|2004.09.23 11:25
|buy
|367
|10.00
|1.7983
|1.7968
|0.0000
|748
|2004.09.23 11:43
|close
|367
|10.00
|1.7999
|1.7968
|0.0000
|160.00
|3502.35
|749
|2004.09.23 11:52
|buy
|368
|10.00
|1.7984
|1.7969
|0.0000
|750
|2004.09.23 12:02
|close
|368
|10.00
|1.7998
|1.7969
|0.0000
|140.00
|3642.35
|751
|2004.09.23 15:23
|buy
|369
|10.00
|1.8017
|1.8002
|0.0000
|752
|2004.09.23 15:43
|s/l
|369
|10.00
|1.8002
|1.8002
|0.0000
|-150.00
|3492.35
|753
|2004.09.23 15:43
|buy
|370
|10.00
|1.8005
|1.7990
|0.0000
|754
|2004.09.23 16:19
|s/l
|370
|10.00
|1.7990
|1.7990
|0.0000
|-150.00
|3342.35
|755
|2004.09.23 16:19
|buy
|371
|10.00
|1.7988
|1.7973
|0.0000
|756
|2004.09.23 16:31
|close
|371
|10.00
|1.8005
|1.7973
|0.0000
|170.00
|3512.35
|757
|2004.09.23 16:34
|buy
|372
|10.00
|1.7988
|1.7973
|0.0000
|758
|2004.09.23 16:40
|s/l
|372
|10.00
|1.7973
|1.7973
|0.0000
|-150.00
|3362.35
|759
|2004.09.23 16:42
|buy
|373
|10.00
|1.7988
|1.7973
|0.0000
|760
|2004.09.23 17:33
|close
|373
|10.00
|1.8000
|1.7973
|0.0000
|120.00
|3482.35
|761
|2004.09.24 16:22
|buy
|374
|10.00
|1.8038
|1.8023
|0.0000
|762
|2004.09.24 16:35
|close
|374
|10.00
|1.8049
|1.8023
|0.0000
|110.01
|3592.36
|763
|2004.09.24 16:40
|buy
|375
|10.00
|1.8037
|1.8022
|0.0000
|764
|2004.09.24 17:00
|s/l
|375
|10.00
|1.8022
|1.8022
|0.0000
|-150.00
|3442.36
|765
|2004.09.24 17:19
|buy
|376
|10.00
|1.8011
|1.7996
|0.0000
|766
|2004.09.24 17:20
|close
|376
|10.00
|1.8026
|1.7996
|0.0000
|150.01
|3592.37
|767
|2004.09.24 17:35
|buy
|377
|10.00
|1.8010
|1.7995
|0.0000
|768
|2004.09.24 17:43
|close
|377
|10.00
|1.8027
|1.7995
|0.0000
|169.99
|3762.36
|769
|2004.09.30 15:20
|buy
|378
|10.00
|1.8051
|1.8036
|0.0000
|770
|2004.09.30 15:27
|close
|378
|10.00
|1.8068
|1.8036
|0.0000
|170.00
|3932.36
|771
|2004.10.06 08:12
|buy
|379
|10.00
|1.7835
|1.7820
|0.0000
|772
|2004.10.06 08:37
|s/l
|379
|10.00
|1.7820
|1.7820
|0.0000
|-150.00
|3782.36
|773
|2004.10.06 08:59
|buy
|380
|10.00
|1.7803
|1.7788
|0.0000
|774
|2004.10.06 09:59
|s/l
|380
|10.00
|1.7788
|1.7788
|0.0000
|-150.00
|3632.36
|775
|2004.10.07 14:12
|buy
|381
|10.00
|1.7812
|1.7797
|0.0000
|776
|2004.10.07 15:14
|close
|381
|10.00
|1.7824
|1.7797
|0.0000
|120.00
|3752.36
|777
|2004.10.11 09:00
|buy
|382
|10.00
|1.7954
|1.7939
|0.0000
|778
|2004.10.11 14:59
|close
|382
|10.00
|1.7965
|1.7939
|0.0000
|110.00
|3862.36
|779
|2004.10.12 17:04
|buy
|383
|10.00
|1.7878
|1.7863
|0.0000
|780
|2004.10.12 17:59
|close
|383
|10.00
|1.7911
|1.7863
|0.0000
|330.00
|4192.36
|781
|2004.10.12 18:07
|buy
|384
|10.00
|1.7890
|1.7875
|0.0000
|782
|2004.10.12 19:59
|close
|384
|10.00
|1.7911
|1.7875
|0.0000
|210.00
|4402.36
|783
|2004.10.14 06:00
|buy
|385
|10.00
|1.7944
|1.7929
|0.0000
|784
|2004.10.14 06:59
|close
|385
|10.00
|1.7981
|1.7929
|0.0000
|370.00
|4772.36
|785
|2004.10.14 07:55
|buy
|386
|10.00
|1.7979
|1.7964
|0.0000
|786
|2004.10.14 07:59
|close
|386
|10.00
|1.7992
|1.7964
|0.0000
|130.00
|4902.36
|787
|2004.10.14 09:00
|buy
|387
|10.00
|1.7986
|1.7971
|0.0000
|788
|2004.10.14 09:06
|close
|387
|10.00
|1.7994
|1.7971
|0.0000
|80.01
|4982.37
|789
|2004.10.14 09:07
|buy
|388
|10.00
|1.7992
|1.7977
|0.0000
|790
|2004.10.14 10:16
|close
|388
|10.00
|1.7999
|1.7977
|0.0000
|70.01
|5052.38
|791
|2004.10.14 11:59
|buy
|389
|10.00
|1.7996
|1.7981
|0.0000
|792
|2004.10.14 13:59
|s/l
|389
|10.00
|1.7981
|1.7981
|0.0000
|-150.00
|4902.38
|793
|2004.10.14 13:59
|buy
|390
|10.00
|1.7966
|1.7951
|0.0000
|794
|2004.10.15 05:00
|close
|390
|10.00
|1.7977
|1.7951
|0.0000
|106.50
|5008.88
|795
|2004.10.15 16:00
|buy
|391
|10.00
|1.8026
|1.8011
|0.0000
|796
|2004.10.15 16:04
|close
|391
|10.00
|1.8033
|1.8011
|0.0000
|70.00
|5078.88
|797
|2004.10.15 16:04
|buy
|392
|10.00
|1.8037
|1.8022
|0.0000
|798
|2004.10.15 16:10
|close
|392
|10.00
|1.8043
|1.8022
|0.0000
|60.00
|5138.88
|799
|2004.10.15 16:59
|buy
|393
|10.00
|1.8029
|1.8014
|0.0000
|800
|2004.10.17 23:50
|close
|393
|10.00
|1.8041
|1.8014
|0.0000
|120.00
|5258.88
|801
|2004.10.20 11:06
|buy
|394
|10.00
|1.8076
|1.8061
|0.0000
|802
|2004.10.20 12:59
|close
|394
|10.00
|1.8098
|1.8061
|0.0000
|220.00
|5478.88
|803
|2004.10.20 19:00
|buy
|395
|10.00
|1.8173
|1.8158
|0.0000
|804
|2004.10.20 22:59
|s/l
|395
|10.00
|1.8158
|1.8158
|0.0000
|-150.00
|5328.88
|805
|2004.10.21 09:36
|buy
|396
|10.00
|1.8274
|1.8259
|0.0000
|806
|2004.10.21 09:59
|close
|396
|10.00
|1.8289
|1.8259
|0.0000
|150.00
|5478.88
|807
|2004.10.21 11:00
|buy
|397
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|808
|2004.10.21 11:19
|s/l
|397
|10.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-150.00
|5328.88
|809
|2004.10.21 11:19
|buy
|398
|10.00
|1.8274
|1.8259
|0.0000
|810
|2004.10.21 11:22
|close
|398
|10.00
|1.8283
|1.8259
|0.0000
|90.00
|5418.88
|811
|2004.10.21 11:23
|buy
|399
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|812
|2004.10.21 11:59
|s/l
|399
|10.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-150.00
|5268.88
|813
|2004.10.21 11:59
|buy
|400
|10.00
|1.8271
|1.8256
|0.0000
|814
|2004.10.21 12:00
|close
|400
|10.00
|1.8293
|1.8256
|0.0000
|220.00
|5488.88
|815
|2004.10.22 08:01
|buy
|401
|10.00
|1.8285
|1.8270
|0.0000
|816
|2004.10.22 08:15
|s/l
|401
|10.00
|1.8270
|1.8270
|0.0000
|-150.00
|5338.88
|817
|2004.10.22 08:15
|buy
|402
|10.00
|1.8274
|1.8259
|0.0000
|818
|2004.10.22 08:19
|close
|402
|10.00
|1.8285
|1.8259
|0.0000
|110.00
|5448.88
|819
|2004.10.25 09:38
|buy
|403
|10.00
|1.8412
|1.8397
|0.0000
|820
|2004.10.25 09:59
|close
|403
|10.00
|1.8429
|1.8397
|0.0000
|170.00
|5618.88
|821
|2004.10.27 07:01
|buy
|404
|10.00
|1.8366
|1.8351
|0.0000
|822
|2004.10.27 07:24
|close
|404
|10.00
|1.8375
|1.8351
|0.0000
|90.00
|5708.88
|823
|2004.10.27 07:24
|buy
|405
|10.00
|1.8377
|1.8362
|0.0000
|824
|2004.10.27 08:59
|s/l
|405
|10.00
|1.8362
|1.8362
|0.0000
|-150.00
|5558.88
|825
|2004.10.27 13:20
|buy
|406
|10.00
|1.8405
|1.8390
|0.0000
|826
|2004.10.27 14:59
|s/l
|406
|10.00
|1.8390
|1.8390
|0.0000
|-150.00
|5408.88
|827
|2004.10.28 07:59
|buy
|407
|10.00
|1.8316
|1.8301
|0.0000
|828
|2004.10.28 08:01
|s/l
|407
|10.00
|1.8301
|1.8301
|0.0000
|-150.00
|5258.88
|829
|2004.10.28 14:05
|buy
|408
|10.00
|1.8292
|1.8277
|0.0000
|830
|2004.10.28 14:59
|close
|408
|10.00
|1.8306
|1.8277
|0.0000
|140.00
|5398.88
|831
|2004.10.28 15:02
|buy
|409
|10.00
|1.8296
|1.8281
|0.0000
|832
|2004.10.28 15:06
|close
|409
|10.00
|1.8310
|1.8281
|0.0000
|140.00
|5538.88
|833
|2004.10.29 05:59
|buy
|410
|10.00
|1.8296
|1.8281
|0.0000
|834
|2004.10.29 06:00
|close
|410
|10.00
|1.8315
|1.8281
|0.0000
|190.01
|5728.89
|835
|2004.11.01 00:00
|buy
|411
|10.00
|1.8394
|1.8379
|0.0000
|836
|2004.11.01 01:59
|s/l
|411
|10.00
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-150.00
|5578.89
|837
|2004.11.02 14:00
|buy
|412
|10.00
|1.8371
|1.8356
|0.0000
|838
|2004.11.02 14:26
|close
|412
|10.00
|1.8383
|1.8356
|0.0000
|119.99
|5698.88
|839
|2004.11.02 22:00
|buy
|413
|10.00
|1.8399
|1.8384
|0.0000
|840
|2004.11.03 00:34
|s/l
|413
|10.00
|1.8384
|1.8384
|0.0000
|-153.50
|5545.38
|841
|2004.11.03 09:04
|buy
|414
|10.00
|1.8385
|1.8370
|0.0000
|842
|2004.11.03 11:00
|close
|414
|10.00
|1.8400
|1.8370
|0.0000
|150.00
|5695.38
|843
|2004.11.03 14:24
|buy
|415
|10.00
|1.8464
|1.8449
|0.0000
|844
|2004.11.03 14:27
|close
|415
|10.00
|1.8476
|1.8449
|0.0000
|119.99
|5815.37
|845
|2004.11.03 15:59
|buy
|416
|10.00
|1.8451
|1.8436
|0.0000
|846
|2004.11.03 17:00
|close
|416
|10.00
|1.8476
|1.8436
|0.0000
|250.00
|6065.37
|847
|2004.11.14 23:47
|buy
|417
|10.00
|1.8558
|1.8543
|0.0000
|848
|2004.11.14 23:51
|close
|417
|10.00
|1.8571
|1.8543
|0.0000
|130.00
|6195.37
|849
|2004.11.16 12:16
|buy
|418
|10.00
|1.8525
|1.8510
|0.0000
|850
|2004.11.16 12:59
|close
|418
|10.00
|1.8550
|1.8510
|0.0000
|250.00
|6445.37
|851
|2004.11.16 13:00
|buy
|419
|10.00
|1.8525
|1.8510
|0.0000
|852
|2004.11.16 13:07
|close
|419
|10.00
|1.8534
|1.8510
|0.0000
|90.00
|6535.37
|853
|2004.11.16 13:07
|buy
|420
|10.00
|1.8537
|1.8522
|0.0000
|854
|2004.11.16 13:59
|s/l
|420
|10.00
|1.8522
|1.8522
|0.0000
|-150.00
|6385.37
|855
|2004.11.16 13:59
|buy
|421
|10.00
|1.8521
|1.8506
|0.0000
|856
|2004.11.16 14:00
|close
|421
|10.00
|1.8537
|1.8506
|0.0000
|160.00
|6545.37
|857
|2004.11.17 08:15
|buy
|422
|10.00
|1.8543
|1.8528
|0.0000
|858
|2004.11.17 08:59
|close
|422
|10.00
|1.8574
|1.8528
|0.0000
|310.00
|6855.37
|859
|2004.11.17 11:00
|buy
|423
|10.00
|1.8577
|1.8562
|0.0000
|860
|2004.11.17 11:04
|close
|423
|10.00
|1.8588
|1.8562
|0.0000
|110.00
|6965.37
|861
|2004.11.17 11:10
|buy
|424
|10.00
|1.8577
|1.8562
|0.0000
|862
|2004.11.17 11:19
|close
|424
|10.00
|1.8588
|1.8562
|0.0000
|110.00
|7075.37
|863
|2004.11.19 13:00
|buy
|425
|10.00
|1.8569
|1.8554
|0.0000
|864
|2004.11.19 13:30
|close
|425
|10.00
|1.8581
|1.8554
|0.0000
|120.01
|7195.38
|865
|2004.11.19 13:38
|buy
|426
|10.00
|1.8569
|1.8554
|0.0000
|866
|2004.11.19 15:00
|close
|426
|10.00
|1.8581
|1.8554
|0.0000
|120.00
|7315.38
|867
|2004.11.23 17:00
|buy
|427
|10.00
|1.8710
|1.8695
|0.0000
|868
|2004.11.23 18:59
|s/l
|427
|10.00
|1.8695
|1.8695
|0.0000
|-150.00
|7165.38
|869
|2004.11.26 11:02
|buy
|428
|10.00
|1.8913
|1.8898
|0.0000
|870
|2004.11.26 11:11
|close
|428
|10.00
|1.8924
|1.8898
|0.0000
|110.00
|7275.38
|871
|2004.11.26 12:17
|buy
|429
|10.00
|1.8926
|1.8911
|0.0000
|872
|2004.11.26 12:18
|close
|429
|10.00
|1.8938
|1.8911
|0.0000
|120.00
|7395.38
|873
|2004.12.01 15:00
|buy
|430
|10.00
|1.9262
|1.9247
|0.0000
|874
|2004.12.01 15:59
|modify
|430
|10.00
|1.9262
|1.9248
|0.0000
|875
|2004.12.01 15:59
|close
|430
|10.00
|1.9298
|1.9248
|0.0000
|360.00
|7755.38
|876
|2004.12.02 08:06
|buy
|431
|10.00
|1.9356
|1.9341
|0.0000
|877
|2004.12.02 08:59
|modify
|431
|10.00
|1.9356
|1.9344
|0.0000
|878
|2004.12.02 08:59
|close
|431
|10.00
|1.9382
|1.9344
|0.0000
|260.00
|8015.38
|879
|2004.12.07 06:00
|buy
|432
|10.00
|1.9456
|1.9441
|0.0000
|880
|2004.12.07 07:27
|close
|432
|10.00
|1.9474
|1.9441
|0.0000
|180.00
|8195.38
|881
|2004.12.07 13:00
|buy
|433
|10.00
|1.9483
|1.9468
|0.0000
|882
|2004.12.07 13:59
|s/l
|433
|10.00
|1.9468
|1.9468
|0.0000
|-150.00
|8045.38
|883
|2004.12.07 13:59
|buy
|434
|10.00
|1.9451
|1.9436
|0.0000
|884
|2004.12.07 14:59
|s/l
|434
|10.00
|1.9436
|1.9436
|0.0000
|-150.00
|7895.38
|885
|2004.12.08 16:10
|buy
|435
|10.00
|1.9278
|1.9263
|0.0000
|886
|2004.12.08 16:59
|close
|435
|10.00
|1.9334
|1.9263
|0.0000
|560.00
|8455.38
|887
|2004.12.09 18:23
|buy
|436
|10.00
|1.9256
|1.9241
|0.0000
|888
|2004.12.09 22:59
|s/l
|436
|10.00
|1.9241
|1.9241
|0.0000
|-150.00
|8305.38
|889
|2004.12.09 22:59
|buy
|437
|10.00
|1.9234
|1.9219
|0.0000
|890
|2004.12.09 23:59
|s/l
|437
|10.00
|1.9219
|1.9219
|0.0000
|-150.00
|8155.38
|891
|2004.12.13 19:20
|buy
|438
|10.00
|1.9251
|1.9236
|0.0000
|892
|2004.12.13 22:59
|s/l
|438
|10.00
|1.9236
|1.9236
|0.0000
|-150.00
|8005.38
|893
|2004.12.14 07:01
|buy
|439
|10.00
|1.9210
|1.9195
|0.0000
|894
|2004.12.14 07:52
|close
|439
|10.00
|1.9224
|1.9195
|0.0000
|139.99
|8145.37
|895
|2004.12.14 10:16
|buy
|440
|10.00
|1.9247
|1.9232
|0.0000
|896
|2004.12.14 10:59
|close
|440
|10.00
|1.9272
|1.9232
|0.0000
|250.00
|8395.37
|897
|2004.12.14 14:59
|buy
|441
|10.00
|1.9235
|1.9220
|0.0000
|898
|2004.12.14 15:59
|s/l
|441
|10.00
|1.9220
|1.9220
|0.0000
|-150.00
|8245.37
|899
|2004.12.15 00:59
|buy
|442
|10.00
|1.9247
|1.9232
|0.0000
|900
|2004.12.15 01:59
|s/l
|442
|10.00
|1.9232
|1.9232
|0.0000
|-150.00
|8095.37
|901
|2004.12.15 08:05
|buy
|443
|10.00
|1.9278
|1.9263
|0.0000
|902
|2004.12.15 08:20
|close
|443
|10.00
|1.9288
|1.9263
|0.0000
|100.00
|8195.37
|903
|2004.12.15 10:27
|buy
|444
|10.00
|1.9338
|1.9323
|0.0000
|904
|2004.12.15 10:59
|close
|444
|10.00
|1.9355
|1.9323
|0.0000
|170.00
|8365.37
|905
|2004.12.16 07:00
|buy
|445
|10.00
|1.9409
|1.9394
|0.0000
|906
|2004.12.16 07:36
|close
|445
|10.00
|1.9415
|1.9394
|0.0000
|60.01
|8425.38
|907
|2004.12.16 09:20
|buy
|446
|10.00
|1.9453
|1.9438
|0.0000
|908
|2004.12.16 09:59
|modify
|446
|10.00
|1.9453
|1.9446
|0.0000
|909
|2004.12.16 09:59
|close
|446
|10.00
|1.9465
|1.9446
|0.0000
|120.00
|8545.38
|910
|2004.12.16 12:18
|buy
|447
|10.00
|1.9495
|1.9480
|0.0000
|911
|2004.12.16 12:59
|close
|447
|10.00
|1.9511
|1.9480
|0.0000
|160.00
|8705.38
|912
|2004.12.16 13:59
|buy
|448
|10.00
|1.9401
|1.9386
|0.0000
|913
|2004.12.16 14:23
|close
|448
|10.00
|1.9421
|1.9386
|0.0000
|200.00
|8905.38
|914
|2004.12.17 16:01
|buy
|449
|10.00
|1.9375
|1.9360
|0.0000
|915
|2004.12.17 16:59
|close
|449
|10.00
|1.9429
|1.9360
|0.0000
|540.00
|9445.38
|916
|2004.12.17 17:11
|buy
|450
|10.00
|1.9393
|1.9378
|0.0000
|917
|2004.12.17 18:11
|s/l
|450
|10.00
|1.9378
|1.9378
|0.0000
|-150.00
|9295.38
|918
|2004.12.20 09:12
|buy
|451
|10.00
|1.9458
|1.9443
|0.0000
|919
|2004.12.20 10:08
|modify
|451
|10.00
|1.9458
|1.9466
|0.0000
|920
|2004.12.20 10:59
|s/l
|451
|10.00
|1.946568
|1.9466
|0.0000
|76.79
|9372.17
|921
|2004.12.22 19:00
|buy
|452
|10.00
|1.9143
|1.9128
|0.0000
|922
|2004.12.22 20:02
|close
|452
|10.00
|1.9172
|1.9128
|0.0000
|290.00
|9662.17
|923
|2004.12.23 03:00
|buy
|453
|10.00
|1.9163
|1.9148
|0.0000
|924
|2004.12.23 04:59
|close
|453
|10.00
|1.9193
|1.9148
|0.0000
|300.00
|9962.17
|925
|2004.12.23 05:01
|buy
|454
|10.00
|1.9183
|1.9168
|0.0000
|926
|2004.12.23 06:59
|close
|454
|10.00
|1.9213
|1.9168
|0.0000
|300.00
|10262.17
|927
|2004.12.23 09:01
|buy
|455
|10.00
|1.9209
|1.9194
|0.0000
|928
|2004.12.23 09:59
|s/l
|455
|10.00
|1.9194
|1.9194
|0.0000
|-150.00
|10112.17
|929
|2004.12.23 09:59
|buy
|456
|10.00
|1.9194
|1.9179
|0.0000
|930
|2004.12.23 11:00
|close
|456
|10.00
|1.9218
|1.9179
|0.0000
|240.00
|10352.17
|931
|2004.12.23 14:01
|buy
|457
|10.00
|1.9192
|1.9177
|0.0000
|932
|2004.12.23 14:30
|close
|457
|10.00
|1.9206
|1.9177
|0.0000
|140.01
|10492.18
|933
|2004.12.23 14:30
|buy
|458
|10.00
|1.9189
|1.9174
|0.0000
|934
|2004.12.23 14:30
|close
|458
|10.00
|1.9206
|1.9174
|0.0000
|170.01
|10662.19
|935
|2004.12.23 23:59
|buy
|459
|10.00
|1.9205
|1.9190
|0.0000
|936
|2004.12.24 01:29
|close
|459
|10.00
|1.9223
|1.9190
|0.0000
|176.50
|10838.69
|937
|2004.12.24 10:00
|buy
|460
|10.00
|1.9259
|1.9244
|0.0000
|938
|2004.12.24 13:59
|s/l
|460
|10.00
|1.9244
|1.9244
|0.0000
|-150.00
|10688.69
|939
|2004.12.30 04:00
|buy
|461
|10.00
|1.9197
|1.9182
|0.0000
|940
|2004.12.30 04:23
|close
|461
|10.00
|1.9210
|1.9182
|0.0000
|129.99
|10818.68
|941
|2004.12.30 08:00
|buy
|462
|10.00
|1.9200
|1.9185
|0.0000
|942
|2004.12.30 09:04
|close
|462
|10.00
|1.9217
|1.9185
|0.0000
|170.00
|10988.68
|943
|2004.12.31 06:05
|buy
|463
|10.00
|1.9269
|1.9254
|0.0000
|944
|2004.12.31 08:00
|close
|463
|10.00
|1.9288
|1.9254
|0.0000
|190.00
|11178.68
|945
|2004.12.31 12:00
|buy
|464
|10.00
|1.9292
|1.9277
|0.0000
|946
|2004.12.31 12:02
|close
|464
|10.00
|1.9305
|1.9277
|0.0000
|129.99
|11308.67
|947
|2005.01.03 09:59
|buy
|465
|10.00
|1.9089
|1.9074
|0.0000
|948
|2005.01.03 10:59
|s/l
|465
|10.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-150.00
|11158.67
|949
|2005.01.04 05:59
|buy
|466
|10.00
|1.9032
|1.9017
|0.0000
|950
|2005.01.04 06:56
|close
|466
|10.00
|1.9053
|1.9017
|0.0000
|210.00
|11368.67
|951
|2005.01.05 15:14
|buy
|467
|10.00
|1.8869
|1.8854
|0.0000
|952
|2005.01.05 16:02
|s/l
|467
|10.00
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|-150.00
|11218.67
|953
|2005.01.05 16:02
|buy
|468
|10.00
|1.8844
|1.8829
|0.0000
|954
|2005.01.05 17:07
|close
|468
|10.00
|1.8862
|1.8829
|0.0000
|180.00
|11398.67
|955
|2005.01.07 10:01
|buy
|469
|10.00
|1.8797
|1.8782
|0.0000
|956
|2005.01.07 10:02
|close
|469
|10.00
|1.8818
|1.8782
|0.0000
|210.00
|11608.67
|957
|2005.01.07 10:03
|buy
|470
|10.00
|1.8801
|1.8786
|0.0000
|958
|2005.01.07 10:05
|close
|470
|10.00
|1.8820
|1.8786
|0.0000
|190.01
|11798.68
|959
|2005.01.07 14:00
|buy
|471
|10.00
|1.8797
|1.8782
|0.0000
|960
|2005.01.07 14:14
|s/l
|471
|10.00
|1.8782
|1.8782
|0.0000
|-150.00
|11648.68
|961
|2005.01.07 14:14
|buy
|472
|10.00
|1.8785
|1.8770
|0.0000
|962
|2005.01.07 14:15
|s/l
|472
|10.00
|1.8770
|1.8770
|0.0000
|-150.00
|11498.68
|963
|2005.01.07 14:15
|buy
|473
|10.00
|1.8773
|1.8758
|0.0000
|964
|2005.01.07 14:59
|s/l
|473
|10.00
|1.8758
|1.8758
|0.0000
|-150.00
|11348.68
|965
|2005.01.10 10:00
|buy
|474
|10.00
|1.8757
|1.8742
|0.0000
|966
|2005.01.10 12:00
|close
|474
|10.00
|1.8780
|1.8742
|0.0000
|230.00
|11578.68
|967
|2005.01.12 12:27
|buy
|475
|10.00
|1.8756
|1.8741
|0.0000
|968
|2005.01.13 12:00
|close
|475
|10.00
|1.8807
|1.8741
|0.0000
|499.50
|12078.18
|969
|2005.01.13 18:59
|buy
|476
|10.00
|1.8803
|1.8788
|0.0000
|970
|2005.01.13 19:00
|close
|476
|10.00
|1.8830
|1.8788
|0.0000
|270.00
|12348.18
|971
|2005.01.13 21:00
|buy
|477
|10.00
|1.8809
|1.8794
|0.0000
|972
|2005.01.13 21:19
|close
|477
|10.00
|1.8820
|1.8794
|0.0000
|110.00
|12458.18
|973
|2005.01.18 05:10
|buy
|478
|10.00
|1.8582
|1.8567
|0.0000
|974
|2005.01.18 06:18
|s/l
|478
|10.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-150.00
|12308.18
|975
|2005.01.18 13:00
|buy
|479
|10.00
|1.8714
|1.8699
|0.0000
|976
|2005.01.18 13:06
|s/l
|479
|10.00
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|-150.00
|12158.18
|977
|2005.01.18 13:06
|buy
|480
|10.00
|1.8699
|1.8684
|0.0000
|978
|2005.01.18 13:56
|close
|480
|10.00
|1.8714
|1.8684
|0.0000
|150.00
|12308.18
|979
|2005.01.18 13:59
|buy
|481
|10.00
|1.8664
|1.8649
|0.0000
|980
|2005.01.18 15:00
|close
|481
|10.00
|1.8685
|1.8649
|0.0000
|210.00
|12518.18
|981
|2005.01.19 14:59
|buy
|482
|10.00
|1.8761
|1.8746
|0.0000
|982
|2005.01.19 15:59
|s/l
|482
|10.00
|1.8746
|1.8746
|0.0000
|-150.00
|12368.18
|983
|2005.01.20 22:59
|buy
|483
|10.00
|1.8707
|1.8692
|0.0000
|984
|2005.01.20 23:59
|s/l
|483
|10.00
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|-150.00
|12218.18
|985
|2005.01.21 05:01
|buy
|484
|10.00
|1.8699
|1.8684
|0.0000
|986
|2005.01.21 07:00
|close
|484
|10.00
|1.8718
|1.8684
|0.0000
|190.01
|12408.19
|987
|2005.01.21 07:55
|buy
|485
|10.00
|1.8705
|1.8690
|0.0000
|988
|2005.01.21 08:00
|s/l
|485
|10.00
|1.8690
|1.8690
|0.0000
|-150.00
|12258.19
|989
|2005.01.21 08:13
|buy
|486
|10.00
|1.8684
|1.8669
|0.0000
|990
|2005.01.21 08:28
|close
|486
|10.00
|1.8701
|1.8669
|0.0000
|170.00
|12428.19
|991
|2005.01.21 08:29
|buy
|487
|10.00
|1.8708
|1.8693
|0.0000
|992
|2005.01.21 08:40
|close
|487
|10.00
|1.8726
|1.8693
|0.0000
|180.00
|12608.19
|993
|2005.01.21 12:59
|sell
|488
|10.00
|1.8690
|1.8705
|0.0000
|994
|2005.01.21 15:59
|s/l
|488
|10.00
|1.8705
|1.8705
|0.0000
|-150.00
|12458.19
|995
|2005.01.24 02:00
|sell
|489
|10.00
|1.8770
|1.8785
|0.0000
|996
|2005.01.24 06:59
|s/l
|489
|10.00
|1.8785
|1.8785
|0.0000
|-150.00
|12308.19
|997
|2005.01.25 23:59
|sell
|490
|10.00
|1.8666
|1.8681
|0.0000
|998
|2005.01.26 02:59
|s/l
|490
|10.00
|1.8681
|1.8681
|0.0000
|-147.85
|12160.34
|999
|2005.01.26 13:00
|buy
|491
|10.00
|1.8793
|1.8778
|0.0000
|1000
|2005.01.26 14:38
|close
|491
|10.00
|1.8810
|1.8778
|0.0000
|170.00
|12330.34
|1001
|2005.01.27 07:44
|buy
|492
|10.00
|1.8815
|1.8800
|0.0000
|1002
|2005.01.27 08:00
|close
|492
|10.00
|1.8834
|1.8800
|0.0000
|189.99
|12520.33
|1003
|2005.01.28 09:04
|sell
|493
|10.00
|1.8881
|1.8896
|0.0000
|1004
|2005.01.28 09:13
|close
|493
|10.00
|1.8870
|1.8896
|0.0000
|110.00
|12630.33
|1005
|2005.01.28 09:14
|sell
|494
|10.00
|1.8867
|1.8882
|0.0000
|1006
|2005.01.28 10:59
|close
|494
|10.00
|1.8829
|1.8882
|0.0000
|380.00
|13010.33
|1007
|2005.01.28 13:56
|buy
|495
|10.00
|1.8852
|1.8837
|0.0000
|1008
|2005.01.28 14:00
|s/l
|495
|10.00
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-150.00
|12860.33
|1009
|2005.01.28 15:10
|sell
|496
|10.00
|1.8865
|1.8880
|0.0000
|1010
|2005.01.31 01:00
|close
|496
|10.00
|1.8848
|1.8880
|0.0000
|172.15
|13032.48
|1011
|2005.02.01 14:02
|sell
|497
|10.00
|1.8820
|1.8835
|0.0000
|1012
|2005.02.01 14:31
|close
|497
|10.00
|1.8805
|1.8835
|0.0000
|150.00
|13182.48
|1013
|2005.02.01 16:00
|sell
|498
|10.00
|1.8810
|1.8825
|0.0000
|1014
|2005.02.01 16:00
|s/l
|498
|10.00
|1.8825
|1.8825
|0.0000
|-150.00
|13032.48
|1015
|2005.02.01 16:00
|sell
|499
|10.00
|1.8822
|1.8837
|0.0000
|1016
|2005.02.01 16:01
|close
|499
|10.00
|1.8807
|1.8837
|0.0000
|150.00
|13182.48
|1017
|2005.02.01 16:01
|sell
|500
|10.00
|1.8811
|1.8826
|0.0000
|1018
|2005.02.01 16:04
|close
|500
|10.00
|1.8802
|1.8826
|0.0000
|90.01
|13272.49
|1019
|2005.02.01 16:04
|sell
|501
|10.00
|1.8798
|1.8813
|0.0000
|1020
|2005.02.01 16:06
|s/l
|501
|10.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|-150.00
|13122.49
|1021
|2005.02.01 16:06
|sell
|502
|10.00
|1.8811
|1.8826
|0.0000
|1022
|2005.02.01 16:09
|close
|502
|10.00
|1.8802
|1.8826
|0.0000
|90.01
|13212.50
|1023
|2005.02.01 16:10
|sell
|503
|10.00
|1.8798
|1.8813
|0.0000
|1024
|2005.02.01 16:59
|s/l
|503
|10.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|-150.00
|13062.50
|1025
|2005.02.01 16:59
|sell
|504
|10.00
|1.8822
|1.8837
|0.0000
|1026
|2005.02.01 18:59
|s/l
|504
|10.00
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-150.00
|12912.50
|1027
|2005.02.02 05:10
|buy
|505
|10.00
|1.8840
|1.8825
|0.0000
|1028
|2005.02.02 06:52
|close
|505
|10.00
|1.8851
|1.8825
|0.0000
|110.00
|13022.50
|1029
|2005.02.02 08:02
|buy
|506
|10.00
|1.8847
|1.8832
|0.0000
|1030
|2005.02.02 09:59
|close
|506
|10.00
|1.8854
|1.8832
|0.0000
|70.00
|13092.50
|1031
|2005.02.02 14:59
|buy
|507
|10.00
|1.8847
|1.8832
|0.0000
|1032
|2005.02.02 18:59
|close
|507
|10.00
|1.8864
|1.8832
|0.0000
|170.00
|13262.50
|1033
|2005.02.03 10:33
|buy
|508
|10.00
|1.8878
|1.8863
|0.0000
|1034
|2005.02.03 11:00
|s/l
|508
|10.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-150.00
|13112.50
|1035
|2005.02.03 11:00
|buy
|509
|10.00
|1.8857
|1.8842
|0.0000
|1036
|2005.02.03 11:06
|close
|509
|10.00
|1.8866
|1.8842
|0.0000
|90.00
|13202.50
|1037
|2005.02.03 11:07
|buy
|510
|10.00
|1.8868
|1.8853
|0.0000
|1038
|2005.02.03 11:08
|close
|510
|10.00
|1.8876
|1.8853
|0.0000
|80.01
|13282.51
|1039
|2005.02.03 11:09
|buy
|511
|10.00
|1.8878
|1.8863
|0.0000
|1040
|2005.02.03 11:18
|close
|511
|10.00
|1.8886
|1.8863
|0.0000
|80.01
|13362.52
|1041
|2005.02.03 11:59
|buy
|512
|10.00
|1.8857
|1.8842
|0.0000
|1042
|2005.02.03 12:59
|s/l
|512
|10.00
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-150.00
|13212.52
|1043
|2005.02.03 14:00
|sell
|513
|10.00
|1.8808
|1.8823
|0.0000
|1044
|2005.02.03 16:00
|close
|513
|10.00
|1.8794
|1.8823
|0.0000
|140.01
|13352.53
|1045
|2005.02.07 09:59
|sell
|514
|10.00
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|1046
|2005.02.07 10:00
|s/l
|514
|10.00
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|-150.00
|13202.53
|1047
|2005.02.07 10:27
|sell
|515
|10.00
|1.8706
|1.8721
|0.0000
|1048
|2005.02.07 10:37
|close
|515
|10.00
|1.8690
|1.8721
|0.0000
|160.00
|13362.53
|1049
|2005.02.08 08:34
|sell
|516
|10.00
|1.8569
|1.8584
|0.0000
|1050
|2005.02.08 09:19
|close
|516
|10.00
|1.8555
|1.8584
|0.0000
|140.00
|13502.53
|1051
|2005.02.08 10:00
|sell
|517
|10.00
|1.8554
|1.8569
|0.0000
|1052
|2005.02.08 11:00
|s/l
|517
|10.00
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-150.00
|13352.53
|1053
|2005.02.08 14:15
|sell
|518
|10.00
|1.8560
|1.8575
|0.0000
|1054
|2005.02.08 17:59
|close
|518
|10.00
|1.8550
|1.8575
|0.0000
|99.99
|13452.52
|1055
|2005.02.09 09:00
|buy
|519
|10.00
|1.8615
|1.8600
|0.0000
|1056
|2005.02.09 10:00
|close
|519
|10.00
|1.8628
|1.8600
|0.0000
|130.00
|13582.52
|1057
|2005.02.10 13:00
|sell
|520
|10.00
|1.8597
|1.8612
|0.0000
|1058
|2005.02.10 13:01
|close
|520
|10.00
|1.8586
|1.8612
|0.0000
|110.00
|13692.52
|1059
|2005.02.10 13:01
|sell
|521
|10.00
|1.8585
|1.8600
|0.0000
|1060
|2005.02.10 13:05
|s/l
|521
|10.00
|1.8600
|1.8600
|0.0000
|-150.00
|13542.52
|1061
|2005.02.10 13:05
|sell
|522
|10.00
|1.8597
|1.8612
|0.0000
|1062
|2005.02.10 13:15
|close
|522
|10.00
|1.8586
|1.8612
|0.0000
|110.01
|13652.53
|1063
|2005.02.10 13:15
|sell
|523
|10.00
|1.8586
|1.8601
|0.0000
|1064
|2005.02.10 13:59
|s/l
|523
|10.00
|1.8601
|1.8601
|0.0000
|-150.00
|13502.53
|1065
|2005.02.11 12:00
|sell
|524
|10.00
|1.8664
|1.8679
|0.0000
|1066
|2005.02.11 13:05
|close
|524
|10.00
|1.8657
|1.8679
|0.0000
|70.01
|13572.54
|1067
|2005.02.11 17:00
|buy
|525
|10.00
|1.8659
|1.8644
|0.0000
|1068
|2005.02.11 18:00
|close
|525
|10.00
|1.8668
|1.8644
|0.0000
|89.99
|13662.53
|1069
|2005.02.14 09:25
|buy
|526
|10.00
|1.8846
|1.8831
|0.0000
|1070
|2005.02.14 10:59
|close
|526
|10.00
|1.8867
|1.8831
|0.0000
|210.00
|13872.53
|1071
|2005.02.14 17:10
|buy
|527
|10.00
|1.8895
|1.8880
|0.0000
|1072
|2005.02.14 19:31
|s/l
|527
|10.00
|1.8880
|1.8880
|0.0000
|-150.00
|13722.53
|1073
|2005.02.15 06:40
|buy
|528
|10.00
|1.8870
|1.8855
|0.0000
|1074
|2005.02.15 07:29
|close
|528
|10.00
|1.8882
|1.8855
|0.0000
|120.00
|13842.53
|1075
|2005.02.15 08:35
|buy
|529
|10.00
|1.8881
|1.8866
|0.0000
|1076
|2005.02.15 09:34
|s/l
|529
|10.00
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-150.00
|13692.53
|1077
|2005.02.15 13:00
|buy
|530
|10.00
|1.8865
|1.8850
|0.0000
|1078
|2005.02.15 13:45
|close
|530
|10.00
|1.8884
|1.8850
|0.0000
|190.01
|13882.54
|1079
|2005.02.15 13:45
|buy
|531
|10.00
|1.8887
|1.8872
|0.0000
|1080
|2005.02.15 13:52
|s/l
|531
|10.00
|1.8872
|1.8872
|0.0000
|-150.00
|13732.54
|1081
|2005.02.15 13:52
|buy
|532
|10.00
|1.8876
|1.8861
|0.0000
|1082
|2005.02.15 15:07
|close
|532
|10.00
|1.8903
|1.8861
|0.0000
|270.00
|14002.54
|1083
|2005.02.15 21:00
|buy
|533
|10.00
|1.8950
|1.8935
|0.0000
|1084
|2005.02.15 23:59
|s/l
|533
|10.00
|1.8935
|1.8935
|0.0000
|-150.00
|13852.54
|1085
|2005.02.17 09:21
|buy
|534
|10.00
|1.8890
|1.8875
|0.0000
|1086
|2005.02.17 10:00
|close
|534
|10.00
|1.8902
|1.8875
|0.0000
|120.00
|13972.54
|1087
|2005.02.17 16:48
|buy
|535
|10.00
|1.8920
|1.8905
|0.0000
|1088
|2005.02.17 16:59
|close
|535
|10.00
|1.8942
|1.8905
|0.0000
|220.00
|14192.54
|1089
|2005.02.18 08:04
|buy
|536
|10.00
|1.8935
|1.8920
|0.0000
|1090
|2005.02.18 08:47
|close
|536
|10.00
|1.8946
|1.8920
|0.0000
|110.00
|14302.54
|1091
|2005.02.18 09:03
|buy
|537
|10.00
|1.8950
|1.8935
|0.0000
|1092
|2005.02.18 09:59
|s/l
|537
|10.00
|1.8935
|1.8935
|0.0000
|-150.00
|14152.54
|1093
|2005.02.18 09:59
|buy
|538
|10.00
|1.8934
|1.8919
|0.0000
|1094
|2005.02.18 10:59
|s/l
|538
|10.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-150.00
|14002.54
|1095
|2005.02.18 14:00
|buy
|539
|10.00
|1.8934
|1.8919
|0.0000
|1096
|2005.02.18 14:59
|close
|539
|10.00
|1.8941
|1.8919
|0.0000
|70.00
|14072.54
|1097
|2005.02.22 07:05
|buy
|540
|10.00
|1.9061
|1.9046
|0.0000
|1098
|2005.02.22 07:22
|close
|540
|10.00
|1.9070
|1.9046
|0.0000
|89.99
|14162.53
|1099
|2005.02.22 10:00
|buy
|541
|10.00
|1.9097
|1.9082
|0.0000
|1100
|2005.02.22 11:00
|close
|541
|10.00
|1.9107
|1.9082
|0.0000
|100.00
|14262.53
|1101
|2005.02.22 11:00
|buy
|542
|10.00
|1.9085
|1.9070
|0.0000
|1102
|2005.02.22 11:16
|close
|542
|10.00
|1.9105
|1.9070
|0.0000
|200.00
|14462.53
|1103
|2005.02.22 11:59
|buy
|543
|10.00
|1.9080
|1.9065
|0.0000
|1104
|2005.02.22 12:16
|close
|543
|10.00
|1.9112
|1.9065
|0.0000
|320.00
|14782.53
|1105
|2005.02.23 07:00
|sell
|544
|10.00
|1.9080
|1.9095
|0.0000
|1106
|2005.02.23 08:59
|s/l
|544
|10.00
|1.9095
|1.9095
|0.0000
|-150.00
|14632.53
|1107
|2005.02.23 13:35
|buy
|545
|10.00
|1.9101
|1.9086
|0.0000
|1108
|2005.02.23 13:47
|s/l
|545
|10.00
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|-150.00
|14482.53
|1109
|2005.02.23 13:54
|buy
|546
|10.00
|1.9078
|1.9063
|0.0000
|1110
|2005.02.23 14:59
|s/l
|546
|10.00
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-150.00
|14332.53
|1111
|2005.02.24 11:59
|buy
|547
|10.00
|1.9095
|1.9080
|0.0000
|1112
|2005.02.24 12:52
|close
|547
|10.00
|1.9114
|1.9080
|0.0000
|190.00
|14522.53
|1113
|2005.02.24 15:11
|sell
|548
|10.00
|1.9104
|1.9119
|0.0000
|1114
|2005.02.24 15:48
|close
|548
|10.00
|1.9086
|1.9119
|0.0000
|180.00
|14702.53
|1115
|2005.02.24 23:13
|sell
|549
|10.00
|1.9097
|1.9112
|0.0000
|1116
|2005.02.24 23:59
|s/l
|549
|10.00
|1.9112
|1.9112
|0.0000
|-150.00
|14552.53
|1117
|2005.02.28 06:00
|buy
|550
|10.00
|1.9217
|1.9202
|0.0000
|1118
|2005.02.28 07:24
|close
|550
|10.00
|1.9230
|1.9202
|0.0000
|130.00
|14682.53
|1119
|2005.02.28 15:00
|buy
|551
|10.00
|1.9237
|1.9222
|0.0000
|1120
|2005.02.28 16:32
|close
|551
|10.00
|1.9250
|1.9222
|0.0000
|130.00
|14812.53
|1121
|2005.03.01 11:42
|buy
|552
|10.00
|1.9211
|1.9196
|0.0000
|1122
|2005.03.01 12:59
|s/l
|552
|10.00
|1.9196
|1.9196
|0.0000
|-150.00
|14662.53
|1123
|2005.03.01 12:59
|buy
|553
|10.00
|1.9196
|1.9181
|0.0000
|1124
|2005.03.01 14:00
|close
|553
|10.00
|1.9219
|1.9181
|0.0000
|230.00
|14892.53
|1125
|2005.03.01 14:46
|sell
|554
|10.00
|1.9199
|1.9214
|0.0000
|1126
|2005.03.01 16:00
|close
|554
|10.00
|1.9185
|1.9214
|0.0000
|140.00
|15032.53
|1127
|2005.03.01 17:00
|sell
|555
|10.00
|1.9199
|1.9214
|0.0000
|1128
|2005.03.01 20:59
|s/l
|555
|10.00
|1.9214
|1.9214
|0.0000
|-150.00
|14882.53
|1129
|2005.03.02 10:18
|sell
|556
|10.00
|1.9103
|1.9118
|0.0000
|1130
|2005.03.02 10:43
|close
|556
|10.00
|1.9091
|1.9118
|0.0000
|120.00
|15002.53
|1131
|2005.03.02 14:10
|sell
|557
|10.00
|1.9098
|1.9113
|0.0000
|1132
|2005.03.02 15:22
|s/l
|557
|10.00
|1.9113
|1.9113
|0.0000
|-150.00
|14852.53
|1133
|2005.03.03 08:06
|sell
|558
|10.00
|1.9111
|1.9126
|0.0000
|1134
|2005.03.03 08:37
|close
|558
|10.00
|1.9102
|1.9126
|0.0000
|90.00
|14942.53
|1135
|2005.03.03 10:25
|sell
|559
|10.00
|1.9103
|1.9118
|0.0000
|1136
|2005.03.03 12:00
|s/l
|559
|10.00
|1.9118
|1.9118
|0.0000
|-150.00
|14792.53
|1137
|2005.03.03 14:41
|sell
|560
|10.00
|1.9097
|1.9112
|0.0000
|1138
|2005.03.03 15:07
|close
|560
|10.00
|1.9086
|1.9112
|0.0000
|110.00
|14902.53
|1139
|2005.03.03 18:02
|sell
|561
|10.00
|1.9075
|1.9090
|0.0000
|1140
|2005.03.03 20:00
|close
|561
|10.00
|1.9068
|1.9090
|0.0000
|70.00
|14972.53
|1141
|2005.03.03 21:01
|sell
|562
|10.00
|1.9073
|1.9088
|0.0000
|1142
|2005.03.03 22:42
|close
|562
|10.00
|1.9066
|1.9088
|0.0000
|69.99
|15042.52
|1143
|2005.03.04 08:22
|sell
|563
|10.00
|1.9069
|1.9084
|0.0000
|1144
|2005.03.04 12:59
|s/l
|563
|10.00
|1.9084
|1.9084
|0.0000
|-150.00
|14892.52
|1145
|2005.03.07 10:59
|sell
|564
|10.00
|1.9155
|1.9170
|0.0000
|1146
|2005.03.07 11:00
|s/l
|564
|10.00
|1.9170
|1.9170
|0.0000
|-150.00
|14742.52
|1147
|2005.03.07 15:59
|sell
|565
|10.00
|1.9164
|1.9179
|0.0000
|1148
|2005.03.07 17:00
|close
|565
|10.00
|1.9141
|1.9179
|0.0000
|230.00
|14972.52
|1149
|2005.03.08 00:01
|sell
|566
|10.00
|1.9150
|1.9165
|0.0000
|1150
|2005.03.08 06:59
|s/l
|566
|10.00
|1.9165
|1.9165
|0.0000
|-150.00
|14822.52
|1151
|2005.03.08 08:59
|buy
|567
|10.00
|1.9198
|1.9183
|0.0000
|1152
|2005.03.08 09:50
|close
|567
|10.00
|1.9208
|1.9183
|0.0000
|100.00
|14922.52
|1153
|2005.03.08 14:59
|buy
|568
|10.00
|1.9286
|1.9271
|0.0000
|1154
|2005.03.08 14:59
|close
|568
|10.00
|1.9308
|1.9271
|0.0000
|220.00
|15142.52
|1155
|2005.03.08 15:30
|buy
|569
|10.00
|1.9285
|1.9270
|0.0000
|1156
|2005.03.08 15:56
|close
|569
|10.00
|1.9295
|1.9270
|0.0000
|100.00
|15242.52
|1157
|2005.03.08 16:59
|buy
|570
|10.00
|1.9282
|1.9267
|0.0000
|1158
|2005.03.08 17:45
|close
|570
|10.00
|1.9295
|1.9267
|0.0000
|130.00
|15372.52
|1159
|2005.03.09 08:00
|buy
|571
|10.00
|1.9292
|1.9277
|0.0000
|1160
|2005.03.09 08:28
|s/l
|571
|10.00
|1.9277
|1.9277
|0.0000
|-150.00
|15222.52
|1161
|2005.03.09 08:38
|buy
|572
|10.00
|1.9276
|1.9261
|0.0000
|1162
|2005.03.09 08:49
|close
|572
|10.00
|1.9288
|1.9261
|0.0000
|120.01
|15342.53
|1163
|2005.03.09 08:50
|buy
|573
|10.00
|1.9292
|1.9277
|0.0000
|1164
|2005.03.09 08:55
|s/l
|573
|10.00
|1.9277
|1.9277
|0.0000
|-150.00
|15192.53
|1165
|2005.03.09 08:58
|buy
|574
|10.00
|1.9292
|1.9277
|0.0000
|1166
|2005.03.09 08:59
|s/l
|574
|10.00
|1.9277
|1.9277
|0.0000
|-150.00
|15042.53
|1167
|2005.03.09 14:00
|sell
|575
|10.00
|1.9238
|1.9253
|0.0000
|1168
|2005.03.09 14:59
|close
|575
|10.00
|1.9215
|1.9253
|0.0000
|230.00
|15272.53
|1169
|2005.03.09 19:59
|buy
|576
|10.00
|1.9238
|1.9223
|0.0000
|1170
|2005.03.09 21:34
|close
|576
|10.00
|1.9259
|1.9223
|0.0000
|210.00
|15482.53
|1171
|2005.03.10 11:33
|buy
|577
|10.00
|1.9273
|1.9258
|0.0000
|1172
|2005.03.10 13:02
|s/l
|577
|10.00
|1.9258
|1.9258
|0.0000
|-150.00
|15332.53
|1173
|2005.03.10 14:30
|sell
|578
|10.00
|1.9266
|1.9281
|0.0000
|1174
|2005.03.10 14:59
|close
|578
|10.00
|1.9239
|1.9281
|0.0000
|270.00
|15602.53
|1175
|2005.03.10 22:59
|sell
|579
|10.00
|1.9235
|1.9250
|0.0000
|1176
|2005.03.10 23:42
|close
|579
|10.00
|1.9218
|1.9250
|0.0000
|170.00
|15772.53
|1177
|2005.03.13 23:01
|buy
|580
|10.00
|1.9262
|1.9247
|0.0000
|1178
|2005.03.13 23:05
|close
|580
|10.00
|1.9270
|1.9247
|0.0000
|80.00
|15852.53
|1179
|2005.03.13 23:26
|buy
|581
|10.00
|1.9262
|1.9247
|0.0000
|1180
|2005.03.13 23:51
|close
|581
|10.00
|1.9270
|1.9247
|0.0000
|80.00
|15932.53
|1181
|2005.03.14 10:36
|sell
|582
|10.00
|1.9210
|1.9225
|0.0000
|1182
|2005.03.14 10:37
|close
|582
|10.00
|1.9195
|1.9225
|0.0000
|150.00
|16082.53
|1183
|2005.03.14 16:20
|sell
|583
|10.00
|1.9127
|1.9142
|0.0000
|1184
|2005.03.14 16:38
|close
|583
|10.00
|1.9113
|1.9142
|0.0000
|140.00
|16222.53
|1185
|2005.03.15 07:00
|sell
|584
|10.00
|1.9142
|1.9157
|0.0000
|1186
|2005.03.15 07:41
|s/l
|584
|10.00
|1.9157
|1.9157
|0.0000
|-150.00
|16072.53
|1187
|2005.03.15 07:41
|sell
|585
|10.00
|1.9154
|1.9169
|0.0000
|1188
|2005.03.15 07:59
|close
|585
|10.00
|1.9120
|1.9169
|0.0000
|340.00
|16412.53
|1189
|2005.03.15 13:07
|buy
|586
|10.00
|1.9208
|1.9193
|0.0000
|1190
|2005.03.15 13:25
|close
|586
|10.00
|1.9217
|1.9193
|0.0000
|90.00
|16502.53
|1191
|2005.03.15 13:59
|buy
|587
|10.00
|1.9159
|1.9144
|0.0000
|1192
|2005.03.15 15:53
|s/l
|587
|10.00
|1.9144
|1.9144
|0.0000
|-150.00
|16352.53
|1193
|2005.03.15 20:11
|sell
|588
|10.00
|1.9132
|1.9147
|0.0000
|1194
|2005.03.16 00:24
|close
|588
|10.00
|1.9114
|1.9147
|0.0000
|182.15
|16534.68
|1195
|2005.03.16 12:28
|buy
|589
|10.00
|1.9224
|1.9209
|0.0000
|1196
|2005.03.16 12:37
|close
|589
|10.00
|1.9234
|1.9209
|0.0000
|99.99
|16634.67
|1197
|2005.03.16 12:53
|buy
|590
|10.00
|1.9225
|1.9210
|0.0000
|1198
|2005.03.16 12:55
|close
|590
|10.00
|1.9239
|1.9210
|0.0000
|140.00
|16774.67
|1199
|2005.03.17 11:59
|buy
|591
|10.00
|1.9238
|1.9223
|0.0000
|1200
|2005.03.17 12:59
|s/l
|591
|10.00
|1.9223
|1.9223
|0.0000
|-150.00
|16624.67
|1201
|2005.03.18 15:59
|sell
|592
|10.00
|1.9190
|1.9205
|0.0000
|1202
|2005.03.18 17:59
|s/l
|592
|10.00
|1.9205
|1.9205
|0.0000
|-150.00
|16474.67
|1203
|2005.03.22 17:16
|sell
|593
|10.00
|1.8997
|1.9012
|0.0000
|1204
|2005.03.22 18:57
|close
|593
|10.00
|1.8986
|1.9012
|0.0000
|110.00
|16584.67
|1205
|2005.03.23 09:00
|sell
|594
|10.00
|1.8817
|1.8832
|0.0000
|1206
|2005.03.23 10:13
|close
|594
|10.00
|1.8807
|1.8832
|0.0000
|100.00
|16684.67
|1207
|2005.03.23 12:59
|sell
|595
|10.00
|1.8787
|1.8802
|0.0000
|1208
|2005.03.23 12:59
|close
|595
|10.00
|1.8728
|1.8802
|0.0000
|590.00
|17274.67
|1209
|2005.03.23 13:59
|sell
|596
|10.00
|1.8759
|1.8774
|0.0000
|1210
|2005.03.23 13:59
|close
|596
|10.00
|1.8744
|1.8774
|0.0000
|150.00
|17424.67
|1211
|2005.03.23 14:27
|sell
|597
|10.00
|1.8769
|1.8784
|0.0000
|1212
|2005.03.23 14:30
|close
|597
|10.00
|1.8763
|1.8784
|0.0000
|60.00
|17484.67
|1213
|2005.03.24 12:59
|sell
|598
|10.00
|1.8718
|1.8733
|0.0000
|1214
|2005.03.24 13:00
|close
|598
|10.00
|1.8703
|1.8733
|0.0000
|150.00
|17634.67
|1215
|2005.03.28 13:05
|sell
|599
|10.00
|1.8639
|1.8654
|0.0000
|1216
|2005.03.28 13:59
|s/l
|599
|10.00
|1.8654
|1.8654
|0.0000
|-150.00
|17484.67
|1217
|2005.03.29 14:03
|buy
|600
|10.00
|1.8734
|1.8719
|0.0000
|1218
|2005.03.29 14:22
|close
|600
|10.00
|1.8746
|1.8719
|0.0000
|120.01
|17604.68
|1219
|2005.03.29 15:10
|buy
|601
|10.00
|1.8750
|1.8735
|0.0000
|1220
|2005.03.29 15:18
|s/l
|601
|10.00
|1.8735
|1.8735
|0.0000
|-150.00
|17454.68
|1221
|2005.03.29 15:19
|buy
|602
|10.00
|1.8734
|1.8719
|0.0000
|1222
|2005.03.29 15:59
|close
|602
|10.00
|1.8750
|1.8719
|0.0000
|160.00
|17614.68
|1223
|2005.03.30 05:37
|buy
|603
|10.00
|1.8788
|1.8773
|0.0000
|1224
|2005.03.30 05:59
|close
|603
|10.00
|1.8800
|1.8773
|0.0000
|120.00
|17734.68
|1225
|2005.03.30 07:59
|buy
|604
|10.00
|1.8784
|1.8769
|0.0000
|1226
|2005.03.30 08:01
|close
|604
|10.00
|1.8796
|1.8769
|0.0000
|120.00
|17854.68
|1227
|2005.03.30 13:51
|buy
|605
|10.00
|1.8817
|1.8802
|0.0000
|1228
|2005.03.30 13:59
|close
|605
|10.00
|1.8832
|1.8802
|0.0000
|150.00
|18004.68
|1229
|2005.03.31 12:01
|buy
|606
|10.00
|1.8824
|1.8809
|0.0000
|1230
|2005.03.31 12:59
|close
|606
|10.00
|1.8866
|1.8809
|0.0000
|420.00
|18424.68
|1231
|2005.03.31 15:59
|buy
|607
|10.00
|1.8885
|1.8870
|0.0000
|1232
|2005.03.31 16:58
|close
|607
|10.00
|1.8895
|1.8870
|0.0000
|100.00
|18524.68
|1233
|2005.04.01 06:59
|buy
|608
|10.00
|1.8872
|1.8857
|0.0000
|1234
|2005.04.01 08:05
|s/l
|608
|10.00
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-150.00
|18374.68
|1235
|2005.04.01 13:00
|buy
|609
|10.00
|1.8879
|1.8864
|0.0000
|1236
|2005.04.01 14:00
|s/l
|609
|10.00
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|-150.00
|18224.68
|1237
|2005.04.04 08:40
|sell
|610
|10.00
|1.8761
|1.8776
|0.0000
|1238
|2005.04.04 08:59
|close
|610
|10.00
|1.8746
|1.8776
|0.0000
|150.00
|18374.68
|1239
|2005.04.04 09:06
|sell
|611
|10.00
|1.8777
|1.8792
|0.0000
|1240
|2005.04.04 09:48
|close
|611
|10.00
|1.8763
|1.8792
|0.0000
|140.01
|18514.69
|1241
|2005.04.05 12:00
|sell
|612
|10.00
|1.8747
|1.8762
|0.0000
|1242
|2005.04.05 12:59
|s/l
|612
|10.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-150.00
|18364.69
|1243
|2005.04.05 12:59
|sell
|613
|10.00
|1.8776
|1.8791
|0.0000
|1244
|2005.04.05 14:37
|close
|613
|10.00
|1.8764
|1.8791
|0.0000
|120.00
|18484.69
|1245
|2005.04.06 03:30
|buy
|614
|10.00
|1.8807
|1.8792
|0.0000
|1246
|2005.04.06 04:34
|close
|614
|10.00
|1.8821
|1.8792
|0.0000
|140.01
|18624.70
|1247
|2005.04.07 05:06
|buy
|615
|10.00
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|1248
|2005.04.07 05:59
|close
|615
|10.00
|1.8836
|1.8810
|0.0000
|110.00
|18734.70
|1249
|2005.04.07 08:52
|buy
|616
|10.00
|1.8826
|1.8811
|0.0000
|1250
|2005.04.07 08:59
|s/l
|616
|10.00
|1.8811
|1.8811
|0.0000
|-150.00
|18584.70
|1251
|2005.04.07 08:59
|buy
|617
|10.00
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|1252
|2005.04.07 09:59
|s/l
|617
|10.00
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|-150.00
|18434.70
|1253
|2005.04.11 12:00
|buy
|618
|10.00
|1.8900
|1.8885
|0.0000
|1254
|2005.04.11 12:04
|s/l
|618
|10.00
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|-150.00
|18284.70
|1255
|2005.04.11 12:12
|buy
|619
|10.00
|1.8887
|1.8872
|0.0000
|1256
|2005.04.11 12:59
|close
|619
|10.00
|1.8898
|1.8872
|0.0000
|110.00
|18394.70
|1257
|2005.04.11 14:21
|buy
|620
|10.00
|1.8888
|1.8873
|0.0000
|1258
|2005.04.11 14:56
|close
|620
|10.00
|1.8898
|1.8873
|0.0000
|100.00
|18494.70
|1259
|2005.04.12 00:00
|buy
|621
|10.00
|1.8909
|1.8894
|0.0000
|1260
|2005.04.12 00:47
|s/l
|621
|10.00
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-150.00
|18344.70
|1261
|2005.04.12 03:21
|buy
|622
|10.00
|1.8909
|1.8894
|0.0000
|1262
|2005.04.12 06:59
|close
|622
|10.00
|1.8934
|1.8894
|0.0000
|250.00
|18594.70
|1263
|2005.04.12 07:59
|buy
|623
|10.00
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|1264
|2005.04.12 11:16
|close
|623
|10.00
|1.8937
|1.8909
|0.0000
|130.00
|18724.70
|1265
|2005.04.12 18:59
|sell
|624
|10.00
|1.8910
|1.8925
|0.0000
|1266
|2005.04.12 22:46
|s/l
|624
|10.00
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-150.00
|18574.70
|1267
|2005.04.12 23:59
|buy
|625
|10.00
|1.8900
|1.8885
|0.0000
|1268
|2005.04.13 00:00
|close
|625
|10.00
|1.8918
|1.8885
|0.0000
|176.50
|18751.20
|1269
|2005.04.13 14:30
|sell
|626
|10.00
|1.8924
|1.8939
|0.0000
|1270
|2005.04.13 14:47
|close
|626
|10.00
|1.8913
|1.8939
|0.0000
|110.00
|18861.20
|1271
|2005.04.13 16:52
|buy
|627
|10.00
|1.8921
|1.8906
|0.0000
|1272
|2005.04.13 17:05
|close
|627
|10.00
|1.8932
|1.8906
|0.0000
|110.00
|18971.20
|1273
|2005.04.14 07:01
|sell
|628
|10.00
|1.8889
|1.8904
|0.0000
|1274
|2005.04.14 08:11
|close
|628
|10.00
|1.8878
|1.8904
|0.0000
|110.00
|19081.20
|1275
|2005.04.14 13:21
|sell
|629
|10.00
|1.8813
|1.8828
|0.0000
|1276
|2005.04.14 13:59
|close
|629
|10.00
|1.8784
|1.8828
|0.0000
|290.00
|19371.20
|1277
|2005.04.14 14:28
|sell
|630
|10.00
|1.8815
|1.8830
|0.0000
|1278
|2005.04.14 14:52
|close
|630
|10.00
|1.8806
|1.8830
|0.0000
|90.00
|19461.20
|1279
|2005.04.14 14:53
|sell
|631
|10.00
|1.8814
|1.8829
|0.0000
|1280
|2005.04.14 14:59
|close
|631
|10.00
|1.8804
|1.8829
|0.0000
|100.00
|19561.20
|1281
|2005.04.14 14:59
|sell
|632
|10.00
|1.8810
|1.8825
|0.0000
|1282
|2005.04.14 15:43
|close
|632
|10.00
|1.8796
|1.8825
|0.0000
|140.00
|19701.20
|1283
|2005.04.14 23:00
|sell
|633
|10.00
|1.8813
|1.8828
|0.0000
|1284
|2005.04.14 23:38
|close
|633
|10.00
|1.8804
|1.8828
|0.0000
|90.01
|19791.21
|1285
|2005.04.14 23:51
|sell
|634
|10.00
|1.8802
|1.8817
|0.0000
|1286
|2005.04.15 01:46
|s/l
|634
|10.00
|1.8817
|1.8817
|0.0000
|-147.85
|19643.36
|1287
|2005.04.15 11:01
|buy
|635
|10.00
|1.8832
|1.8817
|0.0000
|1288
|2005.04.15 11:59
|close
|635
|10.00
|1.8870
|1.8817
|0.0000
|380.00
|20023.36
|1289
|2005.04.15 13:01
|buy
|636
|10.00
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|1290
|2005.04.15 13:34
|close
|636
|10.00
|1.8852
|1.8821
|0.0000
|160.00
|20183.36
|1291
|2005.04.18 11:59
|buy
|637
|10.00
|1.8992
|1.8977
|0.0000
|1292
|2005.04.18 14:59
|close
|637
|10.00
|1.9040
|1.8977
|0.0000
|480.00
|20663.36
|1293
|2005.04.19 07:50
|buy
|638
|10.00
|1.9051
|1.9036
|0.0000
|1294
|2005.04.19 07:59
|close
|638
|10.00
|1.9090
|1.9036
|0.0000
|390.00
|21053.36
|1295
|2005.04.19 20:00
|buy
|639
|10.00
|1.9175
|1.9160
|0.0000
|1296
|2005.04.19 20:59
|close
|639
|10.00
|1.9184
|1.9160
|0.0000
|90.00
|21143.36
|1297
|2005.04.20 16:32
|buy
|640
|10.00
|1.9178
|1.9163
|0.0000
|1298
|2005.04.20 17:00
|close
|640
|10.00
|1.9190
|1.9163
|0.0000
|120.00
|21263.36
|1299
|2005.04.20 18:15
|buy
|641
|10.00
|1.9186
|1.9171
|0.0000
|1300
|2005.04.20 19:59
|close
|641
|10.00
|1.9200
|1.9171
|0.0000
|140.00
|21403.36
|1301
|2005.04.21 13:29
|sell
|642
|10.00
|1.9098
|1.9113
|0.0000
|1302
|2005.04.21 13:43
|close
|642
|10.00
|1.9081
|1.9113
|0.0000
|170.00
|21573.36
|1303
|2005.04.21 14:59
|sell
|643
|10.00
|1.9130
|1.9145
|0.0000
|1304
|2005.04.21 15:02
|close
|643
|10.00
|1.9089
|1.9145
|0.0000
|410.00
|21983.36
|1305
|2005.04.21 17:21
|sell
|644
|10.00
|1.9106
|1.9121
|0.0000
|1306
|2005.04.21 17:46
|close
|644
|10.00
|1.9096
|1.9121
|0.0000
|100.00
|22083.36
|1307
|2005.04.21 17:46
|sell
|645
|10.00
|1.9091
|1.9106
|0.0000
|1308
|2005.04.21 18:05
|close
|645
|10.00
|1.9077
|1.9106
|0.0000
|140.00
|22223.36
|1309
|2005.04.21 19:02
|sell
|646
|10.00
|1.9087
|1.9102
|0.0000
|1310
|2005.04.21 22:00
|close
|646
|10.00
|1.9078
|1.9102
|0.0000
|90.00
|22313.36
|1311
|2005.04.22 08:59
|buy
|647
|10.00
|1.9100
|1.9085
|0.0000
|1312
|2005.04.22 09:40
|close
|647
|10.00
|1.9116
|1.9085
|0.0000
|160.00
|22473.36
|1313
|2005.04.22 19:00
|buy
|648
|10.00
|1.9139
|1.9124
|0.0000
|1314
|2005.04.24 23:00
|close
|648
|10.00
|1.9162
|1.9124
|0.0000
|229.99
|22703.35
|1315
|2005.04.26 11:00
|sell
|649
|10.00
|1.9062
|1.9077
|0.0000
|1316
|2005.04.26 12:00
|close
|649
|10.00
|1.9053
|1.9077
|0.0000
|90.00
|22793.35
|1317
|2005.04.27 04:59
|sell
|650
|10.00
|1.9056
|1.9071
|0.0000
|1318
|2005.04.27 05:30
|close
|650
|10.00
|1.9042
|1.9071
|0.0000
|140.00
|22933.35
|1319
|2005.04.27 14:42
|buy
|651
|10.00
|1.9069
|1.9054
|0.0000
|1320
|2005.04.27 14:56
|close
|651
|10.00
|1.9081
|1.9054
|0.0000
|120.00
|23053.35
|1321
|2005.04.27 14:56
|buy
|652
|10.00
|1.9070
|1.9055
|0.0000
|1322
|2005.04.27 14:57
|close
|652
|10.00
|1.9081
|1.9055
|0.0000
|110.00
|23163.35
|1323
|2005.04.27 15:59
|buy
|653
|10.00
|1.9050
|1.9035
|0.0000
|1324
|2005.04.27 16:59
|s/l
|653
|10.00
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-150.00
|23013.35
|1325
|2005.04.28 12:00
|buy
|654
|10.00
|1.9036
|1.9021
|0.0000
|1326
|2005.04.28 12:55
|close
|654
|10.00
|1.9049
|1.9021
|0.0000
|130.01
|23143.36
|1327
|2005.04.29 07:00
|buy
|655
|10.00
|1.9127
|1.9112
|0.0000
|1328
|2005.04.29 07:45
|close
|655
|10.00
|1.9136
|1.9112
|0.0000
|90.00
|23233.36
|1329
|2005.04.29 07:49
|buy
|656
|10.00
|1.9136
|1.9121
|0.0000
|1330
|2005.04.29 07:49
|s/l
|656
|10.00
|1.9121
|1.9121
|0.0000
|-150.00
|23083.36
|1331
|2005.04.29 07:49
|buy
|657
|10.00
|1.9133
|1.9118
|0.0000
|1332
|2005.04.29 09:00
|close
|657
|10.00
|1.9145
|1.9118
|0.0000
|120.00
|23203.36
|1333
|2005.04.29 10:22
|buy
|658
|10.00
|1.9116
|1.9101
|0.0000
|1334
|2005.04.29 10:29
|close
|658
|10.00
|1.9125
|1.9101
|0.0000
|89.99
|23293.35
|1335
|2005.05.02 15:59
|sell
|659
|10.00
|1.8962
|1.8977
|0.0000
|1336
|2005.05.02 16:09
|close
|659
|10.00
|1.8946
|1.8977
|0.0000
|160.00
|23453.35
|1337
|2005.05.03 11:59
|sell
|660
|10.00
|1.8917
|1.8932
|0.0000
|1338
|2005.05.03 12:58
|close
|660
|10.00
|1.8903
|1.8932
|0.0000
|140.00
|23593.35
|1339
|2005.05.03 15:59
|sell
|661
|10.00
|1.8919
|1.8934
|0.0000
|1340
|2005.05.03 18:59
|close
|661
|10.00
|1.8900
|1.8934
|0.0000
|190.00
|23783.35
|1341
|2005.05.04 05:59
|buy
|662
|10.00
|1.9002
|1.8987
|0.0000
|1342
|2005.05.04 07:59
|s/l
|662
|10.00
|1.8987
|1.8987
|0.0000
|-150.00
|23633.35
|1343
|2005.05.04 15:29
|buy
|663
|10.00
|1.9008
|1.8993
|0.0000
|1344
|2005.05.04 15:59
|close
|663
|10.00
|1.9023
|1.8993
|0.0000
|150.01
|23783.36
|1345
|2005.05.04 15:59
|buy
|664
|10.00
|1.9002
|1.8987
|0.0000
|1346
|2005.05.04 16:00
|close
|664
|10.00
|1.9011
|1.8987
|0.0000
|90.00
|23873.36
|1347
|2005.05.05 13:55
|buy
|665
|10.00
|1.9036
|1.9021
|0.0000
|1348
|2005.05.05 14:30
|close
|665
|10.00
|1.9046
|1.9021
|0.0000
|100.00
|23973.36
|1349
|2005.05.05 17:00
|buy
|666
|10.00
|1.9048
|1.9033
|0.0000
|1350
|2005.05.05 19:00
|close
|666
|10.00
|1.9062
|1.9033
|0.0000
|140.01
|24113.37
|1351
|2005.05.05 21:00
|buy
|667
|10.00
|1.9051
|1.9036
|0.0000
|1352
|2005.05.05 21:14
|close
|667
|10.00
|1.9062
|1.9036
|0.0000
|110.00
|24223.37
|1353
|2005.05.06 00:47
|sell
|668
|10.00
|1.9011
|1.9026
|0.0000
|1354
|2005.05.06 01:06
|s/l
|668
|10.00
|1.9026
|1.9026
|0.0000
|-150.00
|24073.37
|1355
|2005.05.06 13:00
|sell
|669
|10.00
|1.8948
|1.8963
|0.0000
|1356
|2005.05.06 13:59
|close
|669
|10.00
|1.8934
|1.8963
|0.0000
|140.00
|24213.37
|1357
|2005.05.08 23:24
|sell
|670
|10.00
|1.8909
|1.8924
|0.0000
|1358
|2005.05.08 23:48
|close
|670
|10.00
|1.8894
|1.8924
|0.0000
|150.00
|24363.37
|1359
|2005.05.09 09:00
|sell
|671
|10.00
|1.8853
|1.8868
|0.0000
|1360
|2005.05.09 10:40
|close
|671
|10.00
|1.8840
|1.8868
|0.0000
|130.00
|24493.37
|1361
|2005.05.10 07:59
|sell
|672
|10.00
|1.8789
|1.8804
|0.0000
|1362
|2005.05.10 08:16
|s/l
|672
|10.00
|1.8804
|1.8804
|0.0000
|-150.00
|24343.37
|1363
|2005.05.10 08:16
|sell
|673
|10.00
|1.8807
|1.8822
|0.0000
|1364
|2005.05.10 08:18
|close
|673
|10.00
|1.8796
|1.8822
|0.0000
|110.00
|24453.37
|1365
|2005.05.10 08:59
|sell
|674
|10.00
|1.8806
|1.8821
|0.0000
|1366
|2005.05.10 09:59
|close
|674
|10.00
|1.8796
|1.8821
|0.0000
|100.00
|24553.37
|1367
|2005.05.10 14:00
|sell
|675
|10.00
|1.8830
|1.8845
|0.0000
|1368
|2005.05.10 14:30
|close
|675
|10.00
|1.8813
|1.8845
|0.0000
|170.00
|24723.37
|1369
|2005.05.10 14:59
|sell
|676
|10.00
|1.8836
|1.8851
|0.0000
|1370
|2005.05.10 15:00
|close
|676
|10.00
|1.8819
|1.8851
|0.0000
|170.00
|24893.37
|1371
|2005.05.11 09:17
|buy
|677
|10.00
|1.8851
|1.8836
|0.0000
|1372
|2005.05.11 09:20
|close
|677
|10.00
|1.8858
|1.8836
|0.0000
|70.00
|24963.37
|1373
|2005.05.11 09:52
|buy
|678
|10.00
|1.8851
|1.8836
|0.0000
|1374
|2005.05.11 09:56
|close
|678
|10.00
|1.8859
|1.8836
|0.0000
|80.01
|25043.38
|1375
|2005.05.11 22:58
|sell
|679
|10.00
|1.8731
|1.8746
|0.0000
|1376
|2005.05.12 00:01
|close
|679
|10.00
|1.8721
|1.8746
|0.0000
|106.45
|25149.83
|1377
|2005.05.12 05:22
|sell
|680
|10.00
|1.8722
|1.8737
|0.0000
|1378
|2005.05.12 05:59
|close
|680
|10.00
|1.8710
|1.8737
|0.0000
|120.00
|25269.83
|1379
|2005.05.12 08:33
|sell
|681
|10.00
|1.8672
|1.8687
|0.0000
|1380
|2005.05.12 08:34
|close
|681
|10.00
|1.8652
|1.8687
|0.0000
|200.00
|25469.83
|1381
|2005.05.12 08:35
|sell
|682
|10.00
|1.8671
|1.8686
|0.0000
|1382
|2005.05.12 08:59
|close
|682
|10.00
|1.8656
|1.8686
|0.0000
|150.00
|25619.83
|1383
|2005.05.13 14:24
|sell
|683
|10.00
|1.8557
|1.8572
|0.0000
|1384
|2005.05.13 14:35
|close
|683
|10.00
|1.8546
|1.8572
|0.0000
|110.00
|25729.83
|1385
|2005.05.13 17:00
|sell
|684
|10.00
|1.8509
|1.8524
|0.0000
|1386
|2005.05.13 19:00
|close
|684
|10.00
|1.8499
|1.8524
|0.0000
|100.00
|25829.83
|1387
|2005.05.16 08:46
|sell
|685
|10.00
|1.8415
|1.8430
|0.0000
|1388
|2005.05.16 09:00
|s/l
|685
|10.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-150.00
|25679.83
|1389
|2005.05.16 09:00
|sell
|686
|10.00
|1.8433
|1.8448
|0.0000
|1390
|2005.05.16 09:23
|close
|686
|10.00
|1.8420
|1.8448
|0.0000
|130.00
|25809.83
|1391
|2005.05.17 10:37
|buy
|687
|10.00
|1.8390
|1.8375
|0.0000
|1392
|2005.05.17 11:00
|close
|687
|10.00
|1.8406
|1.8375
|0.0000
|160.00
|25969.83
|1393
|2005.05.17 13:01
|sell
|688
|10.00
|1.8389
|1.8404
|0.0000
|1394
|2005.05.17 14:30
|close
|688
|10.00
|1.8373
|1.8404
|0.0000
|160.00
|26129.83
|1395
|2005.05.17 18:32
|sell
|689
|10.00
|1.8398
|1.8413
|0.0000
|1396
|2005.05.17 18:59
|close
|689
|10.00
|1.8370
|1.8413
|0.0000
|279.99
|26409.82
|1397
|2005.05.18 13:11
|buy
|690
|10.00
|1.8330
|1.8315
|0.0000
|1398
|2005.05.18 14:02
|close
|690
|10.00
|1.8341
|1.8315
|0.0000
|110.00
|26519.82
|1399
|2005.05.19 11:14
|buy
|691
|10.00
|1.8398
|1.8383
|0.0000
|1400
|2005.05.19 12:59
|s/l
|691
|10.00
|1.8383
|1.8383
|0.0000
|-150.00
|26369.82
|1401
|2005.05.20 18:59
|sell
|692
|10.00
|1.8262
|1.8277
|0.0000
|1402
|2005.05.22 23:49
|close
|692
|10.00
|1.8248
|1.8277
|0.0000
|140.00
|26509.82
|1403
|2005.05.24 12:25
|buy
|693
|10.00
|1.8334
|1.8319
|0.0000
|1404
|2005.05.24 13:17
|s/l
|693
|10.00
|1.8319
|1.8319
|0.0000
|-150.00
|26359.82
|1405
|2005.05.24 13:59
|buy
|694
|10.00
|1.8320
|1.8305
|0.0000
|1406
|2005.05.24 14:59
|s/l
|694
|10.00
|1.8305
|1.8305
|0.0000
|-150.00
|26209.82
|1407
|2005.05.24 17:03
|sell
|695
|10.00
|1.8290
|1.8305
|0.0000
|1408
|2005.05.24 17:07
|close
|695
|10.00
|1.8279
|1.8305
|0.0000
|110.00
|26319.82
|1409
|2005.05.25 14:00
|buy
|696
|10.00
|1.8295
|1.8280
|0.0000
|1410
|2005.05.25 15:15
|close
|696
|10.00
|1.8312
|1.8280
|0.0000
|170.00
|26489.82
|1411
|2005.05.26 08:01
|sell
|697
|10.00
|1.8276
|1.8291
|0.0000
|1412
|2005.05.26 08:11
|close
|697
|10.00
|1.8262
|1.8291
|0.0000
|140.00
|26629.82
|1413
|2005.05.26 09:59
|sell
|698
|10.00
|1.8282
|1.8297
|0.0000
|1414
|2005.05.26 10:28
|close
|698
|10.00
|1.8258
|1.8297
|0.0000
|240.00
|26869.82
|1415
|2005.05.26 15:07
|sell
|699
|10.00
|1.8233
|1.8248
|0.0000
|1416
|2005.05.26 15:59
|close
|699
|10.00
|1.8210
|1.8248
|0.0000
|230.00
|27099.82
|1417
|2005.05.27 12:53
|buy
|700
|10.00
|1.8243
|1.8228
|0.0000
|1418
|2005.05.27 13:06
|s/l
|700
|10.00
|1.8228
|1.8228
|0.0000
|-150.00
|26949.82
|1419
|2005.05.27 14:06
|sell
|701
|10.00
|1.8247
|1.8262
|0.0000
|1420
|2005.05.27 15:39
|close
|701
|10.00
|1.8232
|1.8262
|0.0000
|150.00
|27099.82
|1421
|2005.05.27 16:26
|sell
|702
|10.00
|1.8236
|1.8251
|0.0000
|1422
|2005.05.27 18:00
|close
|702
|10.00
|1.8226
|1.8251
|0.0000
|100.01
|27199.83
|1423
|2005.05.27 19:02
|sell
|703
|10.00
|1.8236
|1.8251
|0.0000
|1424
|2005.05.29 23:10
|close
|703
|10.00
|1.8227
|1.8251
|0.0000
|90.01
|27289.84
|1425
|2005.05.30 15:00
|buy
|704
|10.00
|1.8231
|1.8216
|0.0000
|1426
|2005.05.31 00:59
|s/l
|704
|10.00
|1.8216
|1.8216
|0.0000
|-153.50
|27136.34
|1427
|2005.05.31 04:00
|sell
|705
|10.00
|1.8153
|1.8168
|0.0000
|1428
|2005.05.31 04:35
|close
|705
|10.00
|1.8137
|1.8168
|0.0000
|160.01
|27296.35
|1429
|2005.05.31 14:49
|buy
|706
|10.00
|1.8226
|1.8211
|0.0000
|1430
|2005.05.31 16:10
|close
|706
|10.00
|1.8241
|1.8211
|0.0000
|150.00
|27446.35
|1431
|2005.05.31 20:15
|sell
|707
|10.00
|1.8179
|1.8194
|0.0000
|1432
|2005.05.31 22:22
|modify
|707
|10.00
|1.8179
|1.8174
|0.0000
|1433
|2005.05.31 22:59
|s/l
|707
|10.00
|1.817386
|1.8174
|0.0000
|51.43
|27497.78
|1434
|2005.06.01 00:59
|sell
|708
|10.00
|1.8198
|1.8213
|0.0000
|1435
|2005.06.01 01:59
|s/l
|708
|10.00
|1.8213
|1.8213
|0.0000
|-150.00
|27347.78
|1436
|2005.06.02 09:14
|buy
|709
|10.00
|1.8165
|1.8150
|0.0000
|1437
|2005.06.02 09:18
|close
|709
|10.00
|1.8179
|1.8150
|0.0000
|140.00
|27487.78
|1438
|2005.06.02 09:29
|buy
|710
|10.00
|1.8166
|1.8151
|0.0000
|1439
|2005.06.02 09:38
|close
|710
|10.00
|1.8180
|1.8151
|0.0000
|140.01
|27627.79
|1440
|2005.06.02 14:00
|sell
|711
|10.00
|1.8155
|1.8170
|0.0000
|1441
|2005.06.02 14:26
|close
|711
|10.00
|1.8144
|1.8170
|0.0000
|110.00
|27737.79
|1442
|2005.06.02 14:30
|sell
|712
|10.00
|1.8154
|1.8169
|0.0000
|1443
|2005.06.02 14:30
|close
|712
|10.00
|1.8146
|1.8169
|0.0000
|80.00
|27817.79
|1444
|2005.06.02 14:33
|sell
|713
|10.00
|1.8152
|1.8167
|0.0000
|1445
|2005.06.02 14:59
|s/l
|713
|10.00
|1.8167
|1.8167
|0.0000
|-150.00
|27667.79
|1446
|2005.06.02 14:59
|sell
|714
|10.00
|1.8168
|1.8183
|0.0000
|1447
|2005.06.02 16:13
|close
|714
|10.00
|1.8151
|1.8183
|0.0000
|170.00
|27837.79
|1448
|2005.06.02 19:46
|buy
|715
|10.00
|1.8161
|1.8146
|0.0000
|1449
|2005.06.03 00:59
|close
|715
|10.00
|1.8188
|1.8146
|0.0000
|266.49
|28104.28
|1450
|2005.06.03 02:41
|buy
|716
|10.00
|1.8180
|1.8165
|0.0000
|1451
|2005.06.03 06:59
|s/l
|716
|10.00
|1.8165
|1.8165
|0.0000
|-150.00
|27954.28
|1452
|2005.06.06 04:48
|buy
|717
|10.00
|1.8151
|1.8136
|0.0000
|1453
|2005.06.06 04:59
|close
|717
|10.00
|1.8164
|1.8136
|0.0000
|130.00
|28084.28
|1454
|2005.06.06 10:36
|buy
|718
|10.00
|1.8195
|1.8180
|0.0000
|1455
|2005.06.06 12:14
|close
|718
|10.00
|1.8206
|1.8180
|0.0000
|110.00
|28194.28
|1456
|2005.06.07 22:59
|buy
|719
|10.00
|1.8334
|1.8319
|0.0000
|1457
|2005.06.07 23:18
|close
|719
|10.00
|1.8347
|1.8319
|0.0000
|130.00
|28324.28
|1458
|2005.06.08 10:00
|buy
|720
|10.00
|1.8371
|1.8356
|0.0000
|1459
|2005.06.08 10:59
|s/l
|720
|10.00
|1.8356
|1.8356
|0.0000
|-150.00
|28174.28
|1460
|2005.06.08 10:59
|buy
|721
|10.00
|1.8354
|1.8339
|0.0000
|1461
|2005.06.08 11:41
|close
|721
|10.00
|1.8368
|1.8339
|0.0000
|140.00
|28314.28
|1462
|2005.06.09 12:00
|sell
|722
|10.00
|1.8245
|1.8260
|0.0000
|1463
|2005.06.09 12:14
|close
|722
|10.00
|1.8233
|1.8260
|0.0000
|120.01
|28434.29
|1464
|2005.06.12 23:02
|sell
|723
|10.00
|1.8130
|1.8145
|0.0000
|1465
|2005.06.13 01:59
|close
|723
|10.00
|1.8094
|1.8145
|0.0000
|362.15
|28796.44
|1466
|2005.06.13 11:20
|sell
|724
|10.00
|1.8049
|1.8064
|0.0000
|1467
|2005.06.13 11:28
|close
|724
|10.00
|1.8037
|1.8064
|0.0000
|120.01
|28916.45
|1468
|2005.06.13 11:59
|sell
|725
|10.00
|1.8042
|1.8057
|0.0000
|1469
|2005.06.13 14:59
|close
|725
|10.00
|1.8016
|1.8057
|0.0000
|260.00
|29176.45
|1470
|2005.06.14 00:00
|sell
|726
|10.00
|1.8074
|1.8089
|0.0000
|1471
|2005.06.14 01:30
|modify
|726
|10.00
|1.8074
|1.8067
|0.0000
|1472
|2005.06.14 01:32
|close
|726
|10.00
|1.8052
|1.8067
|0.0000
|220.00
|29396.45
|1473
|2005.06.14 13:59
|buy
|727
|10.00
|1.8076
|1.8061
|0.0000
|1474
|2005.06.14 15:13
|s/l
|727
|10.00
|1.8061
|1.8061
|0.0000
|-150.00
|29246.45
|1475
|2005.06.15 12:02
|buy
|728
|10.00
|1.8083
|1.8068
|0.0000
|1476
|2005.06.15 12:59
|close
|728
|10.00
|1.8102
|1.8068
|0.0000
|190.00
|29436.45
|1477
|2005.06.15 16:35
|buy
|729
|10.00
|1.8205
|1.8190
|0.0000
|1478
|2005.06.15 16:59
|close
|729
|10.00
|1.8230
|1.8190
|0.0000
|250.00
|29686.45
|1479
|2005.06.16 17:00
|buy
|730
|10.00
|1.8199
|1.8184
|0.0000
|1480
|2005.06.16 18:13
|close
|730
|10.00
|1.8218
|1.8184
|0.0000
|190.00
|29876.45
|1481
|2005.06.20 20:59
|sell
|731
|10.00
|1.8248
|1.8263
|0.0000
|1482
|2005.06.20 21:46
|close
|731
|10.00
|1.8239
|1.8263
|0.0000
|90.00
|29966.45
|1483
|2005.06.20 22:00
|buy
|732
|10.00
|1.8232
|1.8217
|0.0000
|1484
|2005.06.20 22:28
|close
|732
|10.00
|1.8241
|1.8217
|0.0000
|90.00
|30056.45
|1485
|2005.06.20 22:59
|buy
|733
|10.00
|1.8230
|1.8215
|0.0000
|1486
|2005.06.20 23:59
|s/l
|733
|10.00
|1.8215
|1.8215
|0.0000
|-150.00
|29906.45
|1487
|2005.06.21 00:58
|sell
|734
|10.00
|1.8222
|1.8237
|0.0000
|1488
|2005.06.21 03:59
|s/l
|734
|10.00
|1.8237
|1.8237
|0.0000
|-150.00
|29756.45
|1489
|2005.06.21 15:25
|buy
|735
|10.00
|1.8238
|1.8223
|0.0000
|1490
|2005.06.21 16:47
|close
|735
|10.00
|1.8247
|1.8223
|0.0000
|90.00
|29846.45
|1491
|2005.06.22 11:00
|sell
|736
|10.00
|1.8227
|1.8242
|0.0000
|1492
|2005.06.22 11:09
|close
|736
|10.00
|1.8215
|1.8242
|0.0000
|120.00
|29966.45
|1493
|2005.06.22 14:59
|sell
|737
|10.00
|1.8226
|1.8241
|0.0000
|1494
|2005.06.22 16:01
|close
|737
|10.00
|1.8195
|1.8241
|0.0000
|310.00
|30276.45
|1495
|2005.06.23 08:35
|sell
|738
|10.00
|1.8211
|1.8226
|0.0000
|1496
|2005.06.23 08:49
|close
|738
|10.00
|1.8197
|1.8226
|0.0000
|140.00
|30416.45
|1497
|2005.06.23 11:23
|sell
|739
|10.00
|1.8218
|1.8233
|0.0000
|1498
|2005.06.23 11:30
|close
|739
|10.00
|1.8209
|1.8233
|0.0000
|90.00
|30506.45
|1499
|2005.06.24 06:13
|sell
|740
|10.00
|1.8173
|1.8188
|0.0000
|1500
|2005.06.24 06:23
|close
|740
|10.00
|1.8158
|1.8188
|0.0000
|150.01
|30656.46
|1501
|2005.06.24 12:09
|buy
|741
|10.00
|1.8211
|1.8196
|0.0000
|1502
|2005.06.24 12:21
|close
|741
|10.00
|1.8224
|1.8196
|0.0000
|130.00
|30786.46
|1503
|2005.06.27 03:02
|buy
|742
|10.00
|1.8236
|1.8221
|0.0000
|1504
|2005.06.27 05:59
|close
|742
|10.00
|1.8244
|1.8221
|0.0000
|80.00
|30866.46
|1505
|2005.06.27 06:01
|buy
|743
|10.00
|1.8240
|1.8225
|0.0000
|1506
|2005.06.27 06:59
|close
|743
|10.00
|1.8264
|1.8225
|0.0000
|239.99
|31106.45
|1507
|2005.06.27 08:44
|buy
|744
|10.00
|1.8284
|1.8269
|0.0000
|1508
|2005.06.27 10:59
|close
|744
|10.00
|1.8310
|1.8269
|0.0000
|260.00
|31366.45
|1509
|2005.06.28 21:13
|sell
|745
|10.00
|1.8167
|1.8182
|0.0000
|1510
|2005.06.29 05:00
|s/l
|745
|10.00
|1.8182
|1.8182
|0.0000
|-147.85
|31218.60
|1511
|2005.06.29 08:14
|sell
|746
|10.00
|1.8161
|1.8176
|0.0000
|1512
|2005.06.29 08:17
|close
|746
|10.00
|1.8150
|1.8176
|0.0000
|110.00
|31328.60
|1513
|2005.06.29 15:59
|sell
|747
|10.00
|1.8076
|1.8091
|0.0000
|1514
|2005.06.29 16:00
|modify
|747
|10.00
|1.8076
|1.8067
|0.0000
|1515
|2005.06.29 16:00
|close
|747
|10.00
|1.8055
|1.8067
|0.0000
|210.00
|31538.60
|1516
|2005.07.01 09:01
|sell
|748
|10.00
|1.7820
|1.7835
|0.0000
|1517
|2005.07.01 09:21
|close
|748
|10.00
|1.7803
|1.7835
|0.0000
|169.99
|31708.59
|1518
|2005.07.01 09:59
|sell
|749
|10.00
|1.7826
|1.7841
|0.0000
|1519
|2005.07.01 10:41
|close
|749
|10.00
|1.7796
|1.7841
|0.0000
|300.00
|32008.59
|1520
|2005.07.04 03:59
|sell
|750
|10.00
|1.7596
|1.7611
|0.0000
|1521
|2005.07.04 04:00
|s/l
|750
|10.00
|1.7611
|1.7611
|0.0000
|-150.00
|31858.59
|1522
|2005.07.04 12:59
|sell
|751
|10.00
|1.7610
|1.7625
|0.0000
|1523
|2005.07.04 16:59
|close
|751
|10.00
|1.7585
|1.7625
|0.0000
|250.00
|32108.59
|1524
|2005.07.05 08:00
|sell
|752
|10.00
|1.7580
|1.7595
|0.0000
|1525
|2005.07.05 08:29
|close
|752
|10.00
|1.7563
|1.7595
|0.0000
|170.00
|32278.59
|1526
|2005.07.05 08:59
|sell
|753
|10.00
|1.7599
|1.7614
|0.0000
|1527
|2005.07.05 09:59
|close
|753
|10.00
|1.7559
|1.7614
|0.0000
|400.00
|32678.59
|1528
|2005.07.05 10:25
|sell
|754
|10.00
|1.7570
|1.7585
|0.0000
|1529
|2005.07.05 10:30
|close
|754
|10.00
|1.7550
|1.7585
|0.0000
|200.00
|32878.59
|1530
|2005.07.05 10:35
|sell
|755
|10.00
|1.7570
|1.7585
|0.0000
|1531
|2005.07.05 10:59
|close
|755
|10.00
|1.7549
|1.7585
|0.0000
|210.00
|33088.59
|1532
|2005.07.05 15:00
|sell
|756
|10.00
|1.7568
|1.7583
|0.0000
|1533
|2005.07.05 16:58
|close
|756
|10.00
|1.7549
|1.7583
|0.0000
|190.01
|33278.60
|1534
|2005.07.05 17:39
|sell
|757
|10.00
|1.7563
|1.7578
|0.0000
|1535
|2005.07.05 18:55
|close
|757
|10.00
|1.7544
|1.7578
|0.0000
|190.00
|33468.60
|1536
|2005.07.06 23:00
|sell
|758
|10.00
|1.7540
|1.7555
|0.0000
|1537
|2005.07.06 23:37
|close
|758
|10.00
|1.7521
|1.7555
|0.0000
|189.99
|33658.59
|1538
|2005.07.07 10:59
|sell
|759
|10.00
|1.7469
|1.7484
|0.0000
|1539
|2005.07.07 11:19
|close
|759
|10.00
|1.7439
|1.7484
|0.0000
|300.00
|33958.59
|1540
|2005.07.07 11:25
|sell
|760
|10.00
|1.7478
|1.7493
|0.0000
|1541
|2005.07.07 11:25
|close
|760
|10.00
|1.7456
|1.7493
|0.0000
|220.00
|34178.59
|1542
|2005.07.07 11:26
|sell
|761
|10.00
|1.7478
|1.7493
|0.0000
|1543
|2005.07.07 11:28
|close
|761
|10.00
|1.7452
|1.7493
|0.0000
|260.00
|34438.59
|1544
|2005.07.07 11:35
|sell
|762
|10.00
|1.7477
|1.7492
|0.0000
|1545
|2005.07.07 11:40
|close
|762
|10.00
|1.7453
|1.7492
|0.0000
|240.00
|34678.59
|1546
|2005.07.08 13:59
|sell
|763
|10.00
|1.7416
|1.7431
|0.0000
|1547
|2005.07.08 14:29
|modify
|763
|10.00
|1.7416
|1.7412
|0.0000
|1548
|2005.07.08 14:29
|close
|763
|10.00
|1.7363
|1.7412
|0.0000
|530.00
|35208.59
|1549
|2005.07.08 18:00
|sell
|764
|10.00
|1.7360
|1.7375
|0.0000
|1550
|2005.07.08 18:42
|close
|764
|10.00
|1.7350
|1.7375
|0.0000
|100.00
|35308.59
|1551
|2005.07.08 18:59
|sell
|765
|10.00
|1.7356
|1.7371
|0.0000
|1552
|2005.07.10 23:00
|s/l
|765
|10.00
|1.7371
|1.7371
|0.0000
|-150.00
|35158.59
|1553
|2005.07.12 15:57
|buy
|766
|10.00
|1.7718
|1.7703
|0.0000
|1554
|2005.07.12 15:59
|close
|766
|10.00
|1.7749
|1.7703
|0.0000
|310.00
|35468.59
|1555
|2005.07.13 19:59
|sell
|767
|10.00
|1.7637
|1.7652
|0.0000
|1556
|2005.07.13 23:59
|close
|767
|10.00
|1.7611
|1.7652
|0.0000
|260.00
|35728.59
|1557
|2005.07.14 19:31
|sell
|768
|10.00
|1.7565
|1.7580
|0.0000
|1558
|2005.07.14 19:38
|close
|768
|10.00
|1.7552
|1.7580
|0.0000
|130.00
|35858.59
|1559
|2005.07.18 09:58
|sell
|769
|10.00
|1.7487
|1.7502
|0.0000
|1560
|2005.07.18 10:01
|close
|769
|10.00
|1.7477
|1.7502
|0.0000
|100.00
|35958.59
|1561
|2005.07.18 20:56
|sell
|770
|10.00
|1.7490
|1.7505
|0.0000
|1562
|2005.07.18 22:00
|close
|770
|10.00
|1.7471
|1.7505
|0.0000
|190.00
|36148.59
|1563
|2005.07.19 12:00
|sell
|771
|10.00
|1.7424
|1.7439
|0.0000
|1564
|2005.07.19 12:32
|close
|771
|10.00
|1.7408
|1.7439
|0.0000
|160.00
|36308.59
|1565
|2005.07.19 12:32
|sell
|772
|10.00
|1.7403
|1.7418
|0.0000
|1566
|2005.07.19 13:00
|close
|772
|10.00
|1.7387
|1.7418
|0.0000
|160.00
|36468.59
|1567
|2005.07.19 14:00
|sell
|773
|10.00
|1.7388
|1.7403
|0.0000
|1568
|2005.07.19 15:44
|close
|773
|10.00
|1.7373
|1.7403
|0.0000
|150.00
|36618.59
|1569
|2005.07.20 00:04
|sell
|774
|10.00
|1.7397
|1.7412
|0.0000
|1570
|2005.07.20 00:28
|close
|774
|10.00
|1.7377
|1.7412
|0.0000
|200.00
|36818.59
|1571
|2005.07.20 09:30
|sell
|775
|10.00
|1.7376
|1.7391
|0.0000
|1572
|2005.07.20 09:41
|s/l
|775
|10.00
|1.7391
|1.7391
|0.0000
|-150.00
|36668.59
|1573
|2005.07.20 09:41
|sell
|776
|10.00
|1.7387
|1.7402
|0.0000
|1574
|2005.07.20 10:05
|s/l
|776
|10.00
|1.7402
|1.7402
|0.0000
|-150.00
|36518.59
|1575
|2005.07.20 13:45
|sell
|777
|10.00
|1.7384
|1.7399
|0.0000
|1576
|2005.07.20 14:16
|close
|777
|10.00
|1.7373
|1.7399
|0.0000
|110.00
|36628.59
|1577
|2005.07.20 17:15
|sell
|778
|10.00
|1.7313
|1.7328
|0.0000
|1578
|2005.07.20 17:19
|close
|778
|10.00
|1.7292
|1.7328
|0.0000
|209.99
|36838.58
|1579
|2005.07.20 17:59
|sell
|779
|10.00
|1.7369
|1.7384
|0.0000
|1580
|2005.07.20 18:59
|s/l
|779
|10.00
|1.7384
|1.7384
|0.0000
|-150.00
|36688.58
|1581
|2005.07.20 20:00
|buy
|780
|10.00
|1.7371
|1.7356
|0.0000
|1582
|2005.07.20 20:02
|close
|780
|10.00
|1.7386
|1.7356
|0.0000
|149.99
|36838.57
|1583
|2005.07.20 20:59
|buy
|781
|10.00
|1.7379
|1.7364
|0.0000
|1584
|2005.07.20 21:00
|close
|781
|10.00
|1.7409
|1.7364
|0.0000
|300.00
|37138.57
|1585
|2005.07.21 09:00
|buy
|782
|10.00
|1.7459
|1.7444
|0.0000
|1586
|2005.07.21 09:05
|close
|782
|10.00
|1.7477
|1.7444
|0.0000
|180.00
|37318.57
|1587
|2005.07.21 12:00
|buy
|783
|10.00
|1.7473
|1.7458
|0.0000
|1588
|2005.07.21 12:03
|s/l
|783
|10.00
|1.7458
|1.7458
|0.0000
|-150.00
|37168.57
|1589
|2005.07.21 12:03
|buy
|784
|10.00
|1.7460
|1.7445
|0.0000
|1590
|2005.07.21 12:59
|close
|784
|10.00
|1.7501
|1.7445
|0.0000
|410.00
|37578.57
|1591
|2005.07.21 13:02
|buy
|785
|10.00
|1.7483
|1.7468
|0.0000
|1592
|2005.07.21 13:20
|close
|785
|10.00
|1.7505
|1.7468
|0.0000
|220.00
|37798.57
|1593
|2005.07.21 13:59
|buy
|786
|10.00
|1.7453
|1.7438
|0.0000
|1594
|2005.07.21 14:30
|close
|786
|10.00
|1.7491
|1.7438
|0.0000
|380.00
|38178.57
|1595
|2005.07.22 11:59
|sell
|787
|10.00
|1.7499
|1.7514
|0.0000
|1596
|2005.07.22 12:55
|close
|787
|10.00
|1.7484
|1.7514
|0.0000
|150.00
|38328.57
|1597
|2005.07.22 13:00
|sell
|788
|10.00
|1.7481
|1.7496
|0.0000
|1598
|2005.07.22 13:59
|close
|788
|10.00
|1.7439
|1.7496
|0.0000
|420.00
|38748.57
|1599
|2005.07.22 14:16
|sell
|789
|10.00
|1.7455
|1.7470
|0.0000
|1600
|2005.07.22 15:48
|close
|789
|10.00
|1.7439
|1.7470
|0.0000
|160.00
|38908.57
|1601
|2005.07.22 16:26
|sell
|790
|10.00
|1.7411
|1.7426
|0.0000
|1602
|2005.07.22 16:59
|close
|790
|10.00
|1.7365
|1.7426
|0.0000
|460.00
|39368.57
|1603
|2005.07.26 13:43
|sell
|791
|10.00
|1.7380
|1.7395
|0.0000
|1604
|2005.07.26 13:59
|close
|791
|10.00
|1.7364
|1.7395
|0.0000
|160.00
|39528.57
|1605
|2005.07.26 14:00
|sell
|792
|10.00
|1.7395
|1.7410
|0.0000
|1606
|2005.07.26 14:16
|close
|792
|10.00
|1.7382
|1.7410
|0.0000
|130.00
|39658.57
|1607
|2005.07.26 14:59
|sell
|793
|10.00
|1.7416
|1.7431
|0.0000
|1608
|2005.07.26 17:07
|s/l
|793
|10.00
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|-150.00
|39508.57
|1609
|2005.07.29 15:00
|buy
|794
|10.00
|1.7580
|1.7565
|0.0000
|1610
|2005.07.29 15:04
|close
|794
|10.00
|1.7593
|1.7565
|0.0000
|130.01
|39638.58
|1611
|2005.07.29 15:18
|buy
|795
|10.00
|1.7578
|1.7563
|0.0000
|1612
|2005.07.29 15:20
|s/l
|795
|10.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-150.00
|39488.58
|1613
|2005.07.29 15:20
|buy
|796
|10.00
|1.7565
|1.7550
|0.0000
|1614
|2005.07.29 15:21
|close
|796
|10.00
|1.7581
|1.7550
|0.0000
|159.99
|39648.57
|1615
|2005.07.29 15:21
|buy
|797
|10.00
|1.7578
|1.7563
|0.0000
|1616
|2005.07.29 15:26
|close
|797
|10.00
|1.7593
|1.7563
|0.0000
|150.00
|39798.57
|1617
|2005.07.29 15:57
|buy
|798
|10.00
|1.7578
|1.7563
|0.0000
|1618
|2005.07.29 15:58
|s/l
|798
|10.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-150.00
|39648.57
|1619
|2005.07.29 15:58
|buy
|799
|10.00
|1.7566
|1.7551
|0.0000
|1620
|2005.07.29 15:59
|close
|799
|10.00
|1.7580
|1.7551
|0.0000
|139.99
|39788.56
|1621
|2005.08.01 09:59
|buy
|800
|10.00
|1.7659
|1.7644
|0.0000
|1622
|2005.08.01 10:24
|close
|800
|10.00
|1.7673
|1.7644
|0.0000
|140.00
|39928.56
|1623
|2005.08.01 11:05
|buy
|801
|10.00
|1.7669
|1.7654
|0.0000
|1624
|2005.08.01 12:38
|close
|801
|10.00
|1.7685
|1.7654
|0.0000
|160.01
|40088.57
|1625
|2005.08.01 15:00
|buy
|802
|10.00
|1.7693
|1.7678
|0.0000
|1626
|2005.08.01 15:33
|close
|802
|10.00
|1.7710
|1.7678
|0.0000
|170.00
|40258.57
|1627
|2005.08.02 02:32
|buy
|803
|10.00
|1.7697
|1.7682
|0.0000
|1628
|2005.08.02 03:29
|close
|803
|10.00
|1.7707
|1.7682
|0.0000
|100.00
|40358.57
|1629
|2005.08.02 12:00
|buy
|804
|10.00
|1.7719
|1.7704
|0.0000
|1630
|2005.08.02 12:59
|close
|804
|10.00
|1.7739
|1.7704
|0.0000
|200.00
|40558.57
|1631
|2005.08.02 13:00
|buy
|805
|10.00
|1.7722
|1.7707
|0.0000
|1632
|2005.08.02 13:36
|close
|805
|10.00
|1.7734
|1.7707
|0.0000
|120.01
|40678.58
|1633
|2005.08.02 16:02
|buy
|806
|10.00
|1.7720
|1.7705
|0.0000
|1634
|2005.08.02 18:59
|s/l
|806
|10.00
|1.7705
|1.7705
|0.0000
|-150.00
|40528.58
|1635
|2005.08.03 05:42
|sell
|807
|10.00
|1.7667
|1.7682
|0.0000
|1636
|2005.08.03 06:59
|s/l
|807
|10.00
|1.7682
|1.7682
|0.0000
|-150.00
|40378.58
|1637
|2005.08.03 06:59
|sell
|808
|10.00
|1.7692
|1.7707
|0.0000
|1638
|2005.08.03 08:59
|s/l
|808
|10.00
|1.7707
|1.7707
|0.0000
|-150.00
|40228.58
|1639
|2005.08.03 12:11
|buy
|809
|10.00
|1.7809
|1.7794
|0.0000
|1640
|2005.08.03 12:59
|s/l
|809
|10.00
|1.7794
|1.7794
|0.0000
|-150.00
|40078.58
|1641
|2005.08.03 12:59
|buy
|810
|10.00
|1.7796
|1.7781
|0.0000
|1642
|2005.08.03 13:22
|close
|810
|10.00
|1.7807
|1.7781
|0.0000
|110.00
|40188.58
|1643
|2005.08.04 11:41
|buy
|811
|10.00
|1.7769
|1.7754
|0.0000
|1644
|2005.08.04 15:00
|close
|811
|10.00
|1.7785
|1.7754
|0.0000
|160.00
|40348.58
|1645
|2005.08.05 07:59
|sell
|812
|10.00
|1.7795
|1.7810
|0.0000
|1646
|2005.08.05 08:27
|close
|812
|10.00
|1.7780
|1.7810
|0.0000
|150.00
|40498.58
|1647
|2005.08.05 13:59
|sell
|813
|10.00
|1.7773
|1.7788
|0.0000
|1648
|2005.08.05 13:59
|close
|813
|10.00
|1.7746
|1.7788
|0.0000
|270.00
|40768.58
|1649
|2005.08.05 14:33
|sell
|814
|10.00
|1.7764
|1.7779
|0.0000
|1650
|2005.08.05 14:36
|close
|814
|10.00
|1.7752
|1.7779
|0.0000
|120.00
|40888.58
|1651
|2005.08.05 18:59
|sell
|815
|10.00
|1.7772
|1.7787
|0.0000
|1652
|2005.08.05 19:59
|s/l
|815
|10.00
|1.7787
|1.7787
|0.0000
|-150.00
|40738.58
|1653
|2005.08.10 10:59
|buy
|816
|10.00
|1.7941
|1.7926
|0.0000
|1654
|2005.08.10 12:00
|close
|816
|10.00
|1.7953
|1.7926
|0.0000
|120.00
|40858.58
|1655
|2005.08.11 15:35
|buy
|817
|10.00
|1.8068
|1.8053
|0.0000
|1656
|2005.08.11 15:38
|close
|817
|10.00
|1.8079
|1.8053
|0.0000
|110.00
|40968.58
|1657
|2005.08.16 09:00
|buy
|818
|10.00
|1.8102
|1.8087
|0.0000
|1658
|2005.08.16 09:07
|close
|818
|10.00
|1.8115
|1.8087
|0.0000
|130.00
|41098.58
|1659
|2005.08.16 21:01
|buy
|819
|10.00
|1.8100
|1.8085
|0.0000
|1660
|2005.08.17 02:59
|s/l
|819
|10.00
|1.8085
|1.8085
|0.0000
|-153.50
|40945.08
|1661
|2005.08.17 10:30
|sell
|820
|10.00
|1.8081
|1.8096
|0.0000
|1662
|2005.08.17 10:30
|close
|820
|10.00
|1.8068
|1.8096
|0.0000
|130.00
|41075.08
|1663
|2005.08.17 10:30
|sell
|821
|10.00
|1.8081
|1.8096
|0.0000
|1664
|2005.08.17 10:31
|s/l
|821
|10.00
|1.8096
|1.8096
|0.0000
|-150.00
|40925.08
|1665
|2005.08.17 10:32
|sell
|822
|10.00
|1.8081
|1.8096
|0.0000
|1666
|2005.08.17 10:43
|close
|822
|10.00
|1.8068
|1.8096
|0.0000
|130.00
|41055.08
|1667
|2005.08.17 11:00
|buy
|823
|10.00
|1.8084
|1.8069
|0.0000
|1668
|2005.08.17 11:59
|close
|823
|10.00
|1.8097
|1.8069
|0.0000
|130.00
|41185.08
|1669
|2005.08.17 13:20
|buy
|824
|10.00
|1.8097
|1.8082
|0.0000
|1670
|2005.08.17 14:31
|s/l
|824
|10.00
|1.8082
|1.8082
|0.0000
|-150.00
|41035.08
|1671
|2005.08.18 04:19
|buy
|825
|10.00
|1.8051
|1.8036
|0.0000
|1672
|2005.08.18 07:44
|s/l
|825
|10.00
|1.8036
|1.8036
|0.0000
|-150.00
|40885.08
|1673
|2005.08.18 09:00
|buy
|826
|10.00
|1.8050
|1.8035
|0.0000
|1674
|2005.08.18 09:35
|close
|826
|10.00
|1.8062
|1.8035
|0.0000
|120.00
|41005.08
|1675
|2005.08.18 12:17
|sell
|827
|10.00
|1.8040
|1.8055
|0.0000
|1676
|2005.08.18 12:59
|close
|827
|10.00
|1.7970
|1.8055
|0.0000
|700.00
|41705.08
|1677
|2005.08.18 13:00
|sell
|828
|10.00
|1.7982
|1.7997
|0.0000
|1678
|2005.08.18 13:59
|close
|828
|10.00
|1.7952
|1.7997
|0.0000
|300.00
|42005.08
|1679
|2005.08.18 18:03
|sell
|829
|10.00
|1.7948
|1.7963
|0.0000
|1680
|2005.08.18 19:00
|close
|829
|10.00
|1.7936
|1.7963
|0.0000
|120.00
|42125.08
|1681
|2005.08.18 19:59
|sell
|830
|10.00
|1.7953
|1.7968
|0.0000
|1682
|2005.08.18 21:00
|close
|830
|10.00
|1.7936
|1.7968
|0.0000
|170.00
|42295.08
|1683
|2005.08.19 08:05
|sell
|831
|10.00
|1.7924
|1.7939
|0.0000
|1684
|2005.08.19 08:48
|close
|831
|10.00
|1.7912
|1.7939
|0.0000
|120.00
|42415.08
|1685
|2005.08.22 11:59
|buy
|832
|10.00
|1.7997
|1.7982
|0.0000
|1686
|2005.08.22 11:59
|close
|832
|10.00
|1.8038
|1.7982
|0.0000
|410.00
|42825.08
|1687
|2005.08.22 23:00
|buy
|833
|10.00
|1.8007
|1.7992
|0.0000
|1688
|2005.08.23 01:59
|s/l
|833
|10.00
|1.7992
|1.7992
|0.0000
|-153.50
|42671.58
|1689
|2005.08.24 02:00
|sell
|834
|10.00
|1.7991
|1.8006
|0.0000
|1690
|2005.08.24 02:59
|close
|834
|10.00
|1.7965
|1.8006
|0.0000
|260.00
|42931.58
|1691
|2005.08.24 08:01
|sell
|835
|10.00
|1.7936
|1.7951
|0.0000
|1692
|2005.08.24 09:16
|close
|835
|10.00
|1.7923
|1.7951
|0.0000
|130.00
|43061.58
|1693
|2005.08.24 09:59
|sell
|836
|10.00
|1.7947
|1.7962
|0.0000
|1694
|2005.08.24 10:14
|close
|836
|10.00
|1.7928
|1.7962
|0.0000
|190.00
|43251.58
|1695
|2005.08.24 14:31
|buy
|837
|10.00
|1.7985
|1.7970
|0.0000
|1696
|2005.08.24 16:22
|close
|837
|10.00
|1.7999
|1.7970
|0.0000
|140.00
|43391.58
|1697
|2005.08.25 07:01
|buy
|838
|10.00
|1.8056
|1.8041
|0.0000
|1698
|2005.08.25 09:59
|s/l
|838
|10.00
|1.8041
|1.8041
|0.0000
|-150.00
|43241.58
|1699
|2005.08.25 19:59
|buy
|839
|10.00
|1.8033
|1.8018
|0.0000
|1700
|2005.08.25 23:59
|s/l
|839
|10.00
|1.8018
|1.8018
|0.0000
|-150.00
|43091.58
|1701
|2005.08.26 06:02
|buy
|840
|10.00
|1.8026
|1.8011
|0.0000
|1702
|2005.08.26 06:41
|close
|840
|10.00
|1.8039
|1.8011
|0.0000
|130.00
|43221.58
|1703
|2005.08.26 19:59
|sell
|841
|10.00
|1.8021
|1.8036
|0.0000
|1704
|2005.08.28 23:00
|s/l
|841
|10.00
|1.8036
|1.8036
|0.0000
|-150.00
|43071.58
|1705
|2005.08.28 23:06
|sell
|842
|10.00
|1.8073
|1.8088
|0.0000
|1706
|2005.08.28 23:15
|close
|842
|10.00
|1.8059
|1.8088
|0.0000
|140.00
|43211.58
|1707
|2005.08.30 13:59
|sell
|843
|10.00
|1.7865
|1.7880
|0.0000
|1708
|2005.08.30 14:02
|close
|843
|10.00
|1.7851
|1.7880
|0.0000
|140.00
|43351.58
|1709
|2005.08.31 07:00
|sell
|844
|10.00
|1.7853
|1.7868
|0.0000
|1710
|2005.08.31 08:14
|close
|844
|10.00
|1.7843
|1.7868
|0.0000
|100.00
|43451.58
|1711
|2005.08.31 10:07
|sell
|845
|10.00
|1.7853
|1.7868
|0.0000
|1712
|2005.08.31 10:59
|close
|845
|10.00
|1.7834
|1.7868
|0.0000
|190.00
|43641.58
|1713
|2005.08.31 11:00
|sell
|846
|10.00
|1.7847
|1.7862
|0.0000
|1714
|2005.08.31 11:19
|s/l
|846
|10.00
|1.7862
|1.7862
|0.0000
|-150.00
|43491.58
|1715
|2005.08.31 11:19
|sell
|847
|10.00
|1.7858
|1.7873
|0.0000
|1716
|2005.08.31 11:31
|close
|847
|10.00
|1.7847
|1.7873
|0.0000
|110.01
|43601.59
|1717
|2005.08.31 11:36
|sell
|848
|10.00
|1.7853
|1.7868
|0.0000
|1718
|2005.08.31 11:55
|close
|848
|10.00
|1.7841
|1.7868
|0.0000
|120.00
|43721.59
|1719
|2005.08.31 11:55
|sell
|849
|10.00
|1.7841
|1.7856
|0.0000
|1720
|2005.08.31 12:59
|s/l
|849
|10.00
|1.7856
|1.7856
|0.0000
|-150.00
|43571.59
|1721
|2005.08.31 13:36
|buy
|850
|10.00
|1.7853
|1.7838
|0.0000
|1722
|2005.08.31 13:59
|close
|850
|10.00
|1.7890
|1.7838
|0.0000
|370.00
|43941.59
|1723
|2005.08.31 17:59
|buy
|851
|10.00
|1.8028
|1.8013
|0.0000
|1724
|2005.08.31 18:26
|close
|851
|10.00
|1.8046
|1.8013
|0.0000
|180.00
|44121.59
|1725
|2005.09.01 08:00
|buy
|852
|10.00
|1.8042
|1.8027
|0.0000
|1726
|2005.09.01 08:59
|close
|852
|10.00
|1.8081
|1.8027
|0.0000
|390.00
|44511.59
|1727
|2005.09.01 13:59
|buy
|853
|10.00
|1.8142
|1.8127
|0.0000
|1728
|2005.09.01 13:59
|close
|853
|10.00
|1.8165
|1.8127
|0.0000
|230.00
|44741.59
|1729
|2005.09.01 15:59
|buy
|854
|10.00
|1.8288
|1.8273
|0.0000
|1730
|2005.09.01 17:14
|close
|854
|10.00
|1.8297
|1.8273
|0.0000
|90.01
|44831.60
|1731
|2005.09.01 19:59
|buy
|855
|10.00
|1.8333
|1.8318
|0.0000
|1732
|2005.09.01 20:22
|close
|855
|10.00
|1.8342
|1.8318
|0.0000
|90.00
|44921.60
|1733
|2005.09.02 09:00
|buy
|856
|10.00
|1.8361
|1.8346
|0.0000
|1734
|2005.09.02 09:47
|close
|856
|10.00
|1.8372
|1.8346
|0.0000
|110.00
|45031.60
|1735
|2005.09.02 09:47
|buy
|857
|10.00
|1.8378
|1.8363
|0.0000
|1736
|2005.09.02 09:49
|close
|857
|10.00
|1.8386
|1.8363
|0.0000
|80.00
|45111.60
|1737
|2005.09.02 09:49
|buy
|858
|10.00
|1.8390
|1.8375
|0.0000
|1738
|2005.09.02 09:59
|s/l
|858
|10.00
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|-150.00
|44961.60
|1739
|2005.09.02 09:59
|buy
|859
|10.00
|1.8371
|1.8356
|0.0000
|1740
|2005.09.02 10:02
|close
|859
|10.00
|1.8385
|1.8356
|0.0000
|140.00
|45101.60
|1741
|2005.09.02 14:50
|buy
|860
|10.00
|1.8355
|1.8340
|0.0000
|1742
|2005.09.02 14:58
|s/l
|860
|10.00
|1.8340
|1.8340
|0.0000
|-150.00
|44951.60
|1743
|2005.09.02 15:00
|buy
|861
|10.00
|1.8379
|1.8364
|0.0000
|1744
|2005.09.02 15:59
|close
|861
|10.00
|1.8418
|1.8364
|0.0000
|390.00
|45341.60
|1745
|2005.09.02 17:59
|buy
|862
|10.00
|1.8420
|1.8405
|0.0000
|1746
|2005.09.02 18:55
|close
|862
|10.00
|1.8435
|1.8405
|0.0000
|150.00
|45491.60
|1747
|2005.09.02 19:00
|buy
|863
|10.00
|1.8431
|1.8416
|0.0000
|1748
|2005.09.02 20:59
|s/l
|863
|10.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-150.00
|45341.60
|1749
|2005.09.05 07:30
|buy
|864
|10.00
|1.8464
|1.8449
|0.0000
|1750
|2005.09.05 08:10
|close
|864
|10.00
|1.8479
|1.8449
|0.0000
|150.00
|45491.60
|1751
|2005.09.06 08:00
|sell
|865
|10.00
|1.8416
|1.8431
|0.0000
|1752
|2005.09.06 08:36
|close
|865
|10.00
|1.8396
|1.8431
|0.0000
|200.01
|45691.61
|1753
|2005.09.06 08:59
|sell
|866
|10.00
|1.8411
|1.8426
|0.0000
|1754
|2005.09.06 10:43
|s/l
|866
|10.00
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|-150.00
|45541.61
|1755
|2005.09.07 08:12
|buy
|867
|10.00
|1.8405
|1.8390
|0.0000
|1756
|2005.09.07 08:58
|close
|867
|10.00
|1.8425
|1.8390
|0.0000
|200.00
|45741.61
|1757
|2005.09.08 14:36
|buy
|868
|10.00
|1.8401
|1.8386
|0.0000
|1758
|2005.09.08 14:52
|close
|868
|10.00
|1.8426
|1.8386
|0.0000
|250.01
|45991.62
|1759
|2005.09.08 15:59
|buy
|869
|10.00
|1.8384
|1.8369
|0.0000
|1760
|2005.09.08 16:12
|close
|869
|10.00
|1.8407
|1.8369
|0.0000
|230.00
|46221.62
|1761
|2005.09.09 03:48
|buy
|870
|10.00
|1.8377
|1.8362
|0.0000
|1762
|2005.09.09 05:01
|close
|870
|10.00
|1.8388
|1.8362
|0.0000
|110.00
|46331.62
|1763
|2005.09.09 08:58
|sell
|871
|10.00
|1.8380
|1.8395
|0.0000
|1764
|2005.09.09 09:00
|close
|871
|10.00
|1.8363
|1.8395
|0.0000
|170.01
|46501.63
|1765
|2005.09.09 09:00
|sell
|872
|10.00
|1.8383
|1.8398
|0.0000
|1766
|2005.09.09 09:46
|close
|872
|10.00
|1.8373
|1.8398
|0.0000
|100.00
|46601.63
|1767
|2005.09.09 11:00
|sell
|873
|10.00
|1.8363
|1.8378
|0.0000
|1768
|2005.09.09 11:42
|close
|873
|10.00
|1.8350
|1.8378
|0.0000
|130.00
|46731.63
|1769
|2005.09.09 11:59
|sell
|874
|10.00
|1.8365
|1.8380
|0.0000
|1770
|2005.09.09 12:59
|s/l
|874
|10.00
|1.8380
|1.8380
|0.0000
|-150.00
|46581.63
|1771
|2005.09.12 00:06
|buy
|875
|10.00
|1.8413
|1.8398
|0.0000
|1772
|2005.09.12 02:59
|s/l
|875
|10.00
|1.8398
|1.8398
|0.0000
|-150.00
|46431.63
|1773
|2005.09.12 13:59
|sell
|876
|10.00
|1.8252
|1.8267
|0.0000
|1774
|2005.09.12 14:46
|close
|876
|10.00
|1.8239
|1.8267
|0.0000
|130.00
|46561.63
|1775
|2005.09.13 07:11
|sell
|877
|10.00
|1.8222
|1.8237
|0.0000
|1776
|2005.09.13 08:10
|close
|877
|10.00
|1.8205
|1.8237
|0.0000
|170.00
|46731.63
|1777
|2005.09.13 09:39
|sell
|878
|10.00
|1.8217
|1.8232
|0.0000
|1778
|2005.09.13 10:11
|s/l
|878
|10.00
|1.8232
|1.8232
|0.0000
|-150.00
|46581.63
|1779
|2005.09.14 08:57
|buy
|879
|10.00
|1.8249
|1.8234
|0.0000
|1780
|2005.09.14 09:14
|s/l
|879
|10.00
|1.8234
|1.8234
|0.0000
|-150.00
|46431.63
|1781
|2005.09.14 12:59
|buy
|880
|10.00
|1.8260
|1.8245
|0.0000
|1782
|2005.09.14 12:59
|close
|880
|10.00
|1.8287
|1.8245
|0.0000
|270.00
|46701.63
|1783
|2005.09.15 03:59
|sell
|881
|10.00
|1.8186
|1.8201
|0.0000
|1784
|2005.09.15 04:51
|close
|881
|10.00
|1.8174
|1.8201
|0.0000
|120.00
|46821.63
|1785
|2005.09.15 08:32
|sell
|882
|10.00
|1.8174
|1.8189
|0.0000
|1786
|2005.09.15 08:58
|close
|882
|10.00
|1.8166
|1.8189
|0.0000
|80.00
|46901.63
|1787
|2005.09.15 10:59
|sell
|883
|10.00
|1.8099
|1.8114
|0.0000
|1788
|2005.09.15 10:59
|close
|883
|10.00
|1.8090
|1.8114
|0.0000
|90.00
|46991.63
|1789
|2005.09.15 12:00
|sell
|884
|10.00
|1.8087
|1.8102
|0.0000
|1790
|2005.09.15 12:59
|close
|884
|10.00
|1.8073
|1.8102
|0.0000
|140.01
|47131.64
|1791
|2005.09.15 14:00
|sell
|885
|10.00
|1.8079
|1.8094
|0.0000
|1792
|2005.09.15 14:04
|close
|885
|10.00
|1.8070
|1.8094
|0.0000
|90.01
|47221.65
|1793
|2005.09.15 14:18
|sell
|886
|10.00
|1.8075
|1.8090
|0.0000
|1794
|2005.09.15 14:59
|close
|886
|10.00
|1.8046
|1.8090
|0.0000
|290.00
|47511.65
|1795
|2005.09.15 15:05
|sell
|887
|10.00
|1.8068
|1.8083
|0.0000
|1796
|2005.09.15 15:22
|close
|887
|10.00
|1.8059
|1.8083
|0.0000
|90.00
|47601.65
|1797
|2005.09.15 15:25
|sell
|888
|10.00
|1.8051
|1.8066
|0.0000
|1798
|2005.09.15 15:40
|s/l
|888
|10.00
|1.8066
|1.8066
|0.0000
|-150.00
|47451.65
|1799
|2005.09.15 15:40
|sell
|889
|10.00
|1.8063
|1.8078
|0.0000
|1800
|2005.09.15 15:48
|close
|889
|10.00
|1.8053
|1.8078
|0.0000
|99.99
|47551.64
|1801
|2005.09.15 15:48
|sell
|890
|10.00
|1.8050
|1.8065
|0.0000
|1802
|2005.09.15 15:54
|s/l
|890
|10.00
|1.8065
|1.8065
|0.0000
|-150.00
|47401.64
|1803
|2005.09.15 15:54
|sell
|891
|10.00
|1.8062
|1.8077
|0.0000
|1804
|2005.09.15 16:08
|close
|891
|10.00
|1.8051
|1.8077
|0.0000
|110.00
|47511.64
|1805
|2005.09.15 16:42
|sell
|892
|10.00
|1.8075
|1.8090
|0.0000
|1806
|2005.09.15 16:46
|close
|892
|10.00
|1.8064
|1.8090
|0.0000
|110.00
|47621.64
|1807
|2005.09.15 16:59
|sell
|893
|10.00
|1.8074
|1.8089
|0.0000
|1808
|2005.09.15 17:05
|close
|893
|10.00
|1.8056
|1.8089
|0.0000
|180.00
|47801.64
|1809
|2005.09.16 17:00
|sell
|894
|10.00
|1.8043
|1.8058
|0.0000
|1810
|2005.09.16 17:59
|s/l
|894
|10.00
|1.8058
|1.8058
|0.0000
|-150.00
|47651.64
|1811
|2005.09.16 17:59
|sell
|895
|10.00
|1.8055
|1.8070
|0.0000
|1812
|2005.09.16 18:59
|s/l
|895
|10.00
|1.8070
|1.8070
|0.0000
|-150.00
|47501.64
|1813
|2005.09.16 18:59
|sell
|896
|10.00
|1.8081
|1.8096
|0.0000
|1814
|2005.09.18 23:00
|close
|896
|10.00
|1.8016
|1.8096
|0.0000
|650.00
|48151.64
|1815
|2005.09.19 07:22
|sell
|897
|10.00
|1.8020
|1.8035
|0.0000
|1816
|2005.09.19 07:59
|close
|897
|10.00
|1.8005
|1.8035
|0.0000
|150.00
|48301.64
|1817
|2005.09.19 08:59
|sell
|898
|10.00
|1.8031
|1.8046
|0.0000
|1818
|2005.09.19 09:28
|close
|898
|10.00
|1.8008
|1.8046
|0.0000
|230.00
|48531.64
|1819
|2005.09.19 16:59
|buy
|899
|10.00
|1.8027
|1.8012
|0.0000
|1820
|2005.09.19 18:15
|close
|899
|10.00
|1.8045
|1.8012
|0.0000
|180.00
|48711.64
|1821
|2005.09.19 18:23
|sell
|900
|10.00
|1.8033
|1.8048
|0.0000
|1822
|2005.09.19 19:59
|s/l
|900
|10.00
|1.8048
|1.8048
|0.0000
|-150.00
|48561.64
|1823
|2005.09.20 08:14
|buy
|901
|10.00
|1.8042
|1.8027
|0.0000
|1824
|2005.09.20 08:30
|close
|901
|10.00
|1.8058
|1.8027
|0.0000
|160.00
|48721.64
|1825
|2005.09.20 12:19
|buy
|902
|10.00
|1.8040
|1.8025
|0.0000
|1826
|2005.09.20 12:49
|close
|902
|10.00
|1.8058
|1.8025
|0.0000
|179.99
|48901.63
|1827
|2005.09.21 00:00
|sell
|903
|10.00
|1.7991
|1.8006
|0.0000
|1828
|2005.09.21 03:59
|s/l
|903
|10.00
|1.8006
|1.8006
|0.0000
|-150.00
|48751.63
|1829
|2005.09.21 03:59
|sell
|904
|10.00
|1.8018
|1.8033
|0.0000
|1830
|2005.09.21 04:59
|s/l
|904
|10.00
|1.8033
|1.8033
|0.0000
|-150.00
|48601.63
|1831
|2005.09.21 07:24
|buy
|905
|10.00
|1.8068
|1.8053
|0.0000
|1832
|2005.09.21 07:30
|close
|905
|10.00
|1.8083
|1.8053
|0.0000
|150.01
|48751.64
|1833
|2005.09.21 07:37
|buy
|906
|10.00
|1.8068
|1.8053
|0.0000
|1834
|2005.09.21 07:59
|s/l
|906
|10.00
|1.8053
|1.8053
|0.0000
|-150.00
|48601.64
|1835
|2005.09.21 15:06
|buy
|907
|10.00
|1.8106
|1.8091
|0.0000
|1836
|2005.09.21 16:59
|s/l
|907
|10.00
|1.8091
|1.8091
|0.0000
|-150.00
|48451.64
|1837
|2005.09.22 08:00
|buy
|908
|10.00
|1.8083
|1.8068
|0.0000
|1838
|2005.09.22 08:32
|close
|908
|10.00
|1.8096
|1.8068
|0.0000
|130.00
|48581.64
|1839
|2005.09.22 08:59
|buy
|909
|10.00
|1.8076
|1.8061
|0.0000
|1840
|2005.09.22 09:59
|s/l
|909
|10.00
|1.8061
|1.8061
|0.0000
|-150.00
|48431.64
|1841
|2005.09.22 16:03
|sell
|910
|10.00
|1.7929
|1.7944
|0.0000
|1842
|2005.09.22 16:12
|close
|910
|10.00
|1.7914
|1.7944
|0.0000
|150.00
|48581.64
|1843
|2005.09.22 18:39
|sell
|911
|10.00
|1.7908
|1.7923
|0.0000
|1844
|2005.09.22 19:04
|s/l
|911
|10.00
|1.7923
|1.7923
|0.0000
|-150.00
|48431.64
|1845
|2005.09.23 09:01
|sell
|912
|10.00
|1.7867
|1.7882
|0.0000
|1846
|2005.09.23 09:23
|close
|912
|10.00
|1.7854
|1.7882
|0.0000
|130.00
|48561.64
|1847
|2005.09.23 09:58
|sell
|913
|10.00
|1.7866
|1.7881
|0.0000
|1848
|2005.09.23 10:54
|close
|913
|10.00
|1.7853
|1.7881
|0.0000
|130.00
|48691.64
|1849
|2005.09.23 11:00
|sell
|914
|10.00
|1.7893
|1.7908
|0.0000
|1850
|2005.09.23 11:00
|close
|914
|10.00
|1.7877
|1.7908
|0.0000
|160.00
|48851.64
|1851
|2005.09.23 11:00
|sell
|915
|10.00
|1.7900
|1.7915
|0.0000
|1852
|2005.09.23 11:01
|close
|915
|10.00
|1.7885
|1.7915
|0.0000
|150.00
|49001.64
|1853
|2005.09.23 11:01
|sell
|916
|10.00
|1.7890
|1.7905
|0.0000
|1854
|2005.09.23 11:03
|close
|916
|10.00
|1.7879
|1.7905
|0.0000
|110.00
|49111.64
|1855
|2005.09.23 11:03
|sell
|917
|10.00
|1.7896
|1.7911
|0.0000
|1856
|2005.09.23 11:03
|close
|917
|10.00
|1.7876
|1.7911
|0.0000
|200.00
|49311.64
|1857
|2005.09.23 11:06
|sell
|918
|10.00
|1.7893
|1.7908
|0.0000
|1858
|2005.09.23 11:10
|close
|918
|10.00
|1.7881
|1.7908
|0.0000
|120.00
|49431.64
|1859
|2005.09.23 11:28
|sell
|919
|10.00
|1.7871
|1.7886
|0.0000
|1860
|2005.09.23 11:34
|close
|919
|10.00
|1.7860
|1.7886
|0.0000
|110.02
|49541.66
|1861
|2005.09.23 15:26
|sell
|920
|10.00
|1.7805
|1.7820
|0.0000
|1862
|2005.09.23 15:58
|close
|920
|10.00
|1.7788
|1.7820
|0.0000
|170.01
|49711.67
|1863
|2005.09.27 08:59
|sell
|921
|10.00
|1.7698
|1.7713
|0.0000
|1864
|2005.09.27 09:06
|close
|921
|10.00
|1.7676
|1.7713
|0.0000
|220.00
|49931.67
|1865
|2005.09.28 07:01
|buy
|922
|10.00
|1.7703
|1.7688
|0.0000
|1866
|2005.09.28 08:59
|s/l
|922
|10.00
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|-150.00
|49781.67
|1867
|2005.09.28 08:59
|buy
|923
|10.00
|1.7682
|1.7667
|0.0000
|1868
|2005.09.28 10:33
|s/l
|923
|10.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-150.00
|49631.67
|1869
|2005.09.28 13:00
|sell
|924
|10.00
|1.7664
|1.7679
|0.0000
|1870
|2005.09.28 13:10
|close
|924
|10.00
|1.7651
|1.7679
|0.0000
|129.99
|49761.66
|1871
|2005.09.28 13:57
|sell
|925
|10.00
|1.7664
|1.7679
|0.0000
|1872
|2005.09.28 14:30
|close
|925
|10.00
|1.7651
|1.7679
|0.0000
|129.99
|49891.65
|1873
|2005.09.28 15:00
|sell
|926
|10.00
|1.7649
|1.7664
|0.0000
|1874
|2005.09.28 16:59
|s/l
|926
|10.00
|1.7664
|1.7664
|0.0000
|-150.00
|49741.65
|1875
|2005.09.28 19:50
|sell
|927
|10.00
|1.7675
|1.7690
|0.0000
|1876
|2005.09.28 22:59
|s/l
|927
|10.00
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-150.00
|49591.65
|1877
|2005.09.29 15:00
|sell
|928
|10.00
|1.7630
|1.7645
|0.0000
|1878
|2005.09.29 17:00
|close
|928
|10.00
|1.7615
|1.7645
|0.0000
|149.99
|49741.64
|1879
|2005.09.29 17:59
|sell
|929
|10.00
|1.7640
|1.7655
|0.0000
|1880
|2005.09.29 18:03
|close
|929
|10.00
|1.7622
|1.7655
|0.0000
|179.99
|49921.63
|1881
|2005.09.30 08:01
|sell
|930
|10.00
|1.7606
|1.7621
|0.0000
|1882
|2005.09.30 08:59
|close
|930
|10.00
|1.7587
|1.7621
|0.0000
|190.00
|50111.63
|1883
|2005.09.30 09:59
|sell
|931
|10.00
|1.7631
|1.7646
|0.0000
|1884
|2005.09.30 10:59
|s/l
|931
|10.00
|1.7646
|1.7646
|0.0000
|-150.00
|49961.63
|1885
|2005.09.30 12:13
|buy
|932
|10.00
|1.7642
|1.7627
|0.0000
|1886
|2005.09.30 12:48
|close
|932
|10.00
|1.7660
|1.7627
|0.0000
|180.00
|50141.63
|1887
|2005.09.30 12:53
|buy
|933
|10.00
|1.7665
|1.7650
|0.0000
|1888
|2005.09.30 12:59
|s/l
|933
|10.00
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-150.00
|49991.63
|1889
|2005.09.30 16:00
|buy
|934
|10.00
|1.7655
|1.7640
|0.0000
|1890
|2005.09.30 16:38
|close
|934
|10.00
|1.7677
|1.7640
|0.0000
|220.00
|50211.63
|1891
|2005.09.30 16:38
|buy
|935
|10.00
|1.7676
|1.7661
|0.0000
|1892
|2005.09.30 16:39
|close
|935
|10.00
|1.7694
|1.7661
|0.0000
|180.00
|50391.63
|1893
|2005.10.03 10:22
|sell
|936
|10.00
|1.7553
|1.7568
|0.0000
|1894
|2005.10.03 10:58
|close
|936
|10.00
|1.7540
|1.7568
|0.0000
|130.00
|50521.63
|1895
|2005.10.03 15:38
|sell
|937
|10.00
|1.7563
|1.7578
|0.0000
|1896
|2005.10.03 16:00
|close
|937
|10.00
|1.7546
|1.7578
|0.0000
|170.00
|50691.63
|1897
|2005.10.03 23:00
|sell
|938
|10.00
|1.7546
|1.7561
|0.0000
|1898
|2005.10.04 02:18
|s/l
|938
|10.00
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-147.85
|50543.78
|1899
|2005.10.04 15:00
|buy
|939
|10.00
|1.7586
|1.7571
|0.0000
|1900
|2005.10.04 15:17
|close
|939
|10.00
|1.7599
|1.7571
|0.0000
|130.00
|50673.78
|1901
|2005.10.06 05:12
|buy
|940
|10.00
|1.7733
|1.7718
|0.0000
|1902
|2005.10.06 06:47
|close
|940
|10.00
|1.7748
|1.7718
|0.0000
|149.99
|50823.77
|1903
|2005.10.06 15:09
|buy
|941
|10.00
|1.7714
|1.7699
|0.0000
|1904
|2005.10.06 15:14
|close
|941
|10.00
|1.7724
|1.7699
|0.0000
|100.00
|50923.77
|1905
|2005.10.06 22:36
|buy
|942
|10.00
|1.7784
|1.7769
|0.0000
|1906
|2005.10.06 23:59
|s/l
|942
|10.00
|1.7769
|1.7769
|0.0000
|-150.00
|50773.77
|1907
|2005.10.07 03:03
|buy
|943
|10.00
|1.7765
|1.7750
|0.0000
|1908
|2005.10.07 06:59
|s/l
|943
|10.00
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-150.00
|50623.77
|1909
|2005.10.07 12:01
|sell
|944
|10.00
|1.7687
|1.7702
|0.0000
|1910
|2005.10.07 12:58
|close
|944
|10.00
|1.7674
|1.7702
|0.0000
|130.00
|50753.77
|1911
|2005.10.07 13:59
|sell
|945
|10.00
|1.7630
|1.7645
|0.0000
|1912
|2005.10.07 13:59
|close
|945
|10.00
|1.7602
|1.7645
|0.0000
|280.00
|51033.77
|1913
|2005.10.07 16:39
|sell
|946
|10.00
|1.7609
|1.7624
|0.0000
|1914
|2005.10.07 17:59
|s/l
|946
|10.00
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-150.00
|50883.77
|1915
|2005.10.09 23:59
|sell
|947
|10.00
|1.7602
|1.7617
|0.0000
|1916
|2005.10.10 01:59
|s/l
|947
|10.00
|1.7617
|1.7617
|0.0000
|-147.85
|50735.92
|1917
|2005.10.10 09:00
|buy
|948
|10.00
|1.7607
|1.7592
|0.0000
|1918
|2005.10.10 09:13
|close
|948
|10.00
|1.7622
|1.7592
|0.0000
|150.00
|50885.92
|1919
|2005.10.11 15:25
|sell
|949
|10.00
|1.7478
|1.7493
|0.0000
|1920
|2005.10.11 18:59
|close
|949
|10.00
|1.7455
|1.7493
|0.0000
|230.00
|51115.92
|1921
|2005.10.11 19:00
|sell
|950
|10.00
|1.7468
|1.7483
|0.0000
|1922
|2005.10.11 23:59
|close
|950
|10.00
|1.7436
|1.7483
|0.0000
|319.99
|51435.91
|1923
|2005.10.12 22:00
|buy
|951
|10.00
|1.7515
|1.7500
|0.0000
|1924
|2005.10.12 23:45
|close
|951
|10.00
|1.7523
|1.7500
|0.0000
|80.00
|51515.91
|1925
|2005.10.13 08:45
|sell
|952
|10.00
|1.7465
|1.7480
|0.0000
|1926
|2005.10.13 08:51
|s/l
|952
|10.00
|1.7480
|1.7480
|0.0000
|-150.00
|51365.91
|1927
|2005.10.13 22:06
|buy
|953
|10.00
|1.7556
|1.7541
|0.0000
|1928
|2005.10.14 00:44
|s/l
|953
|10.00
|1.7541
|1.7541
|0.0000
|-153.50
|51212.41
|1929
|2005.10.14 12:59
|sell
|954
|10.00
|1.7556
|1.7571
|0.0000
|1930
|2005.10.14 13:59
|close
|954
|10.00
|1.7537
|1.7571
|0.0000
|190.00
|51402.41
|1931
|2005.10.14 19:11
|buy
|955
|10.00
|1.7692
|1.7677
|0.0000
|1932
|2005.10.14 19:43
|close
|955
|10.00
|1.7704
|1.7677
|0.0000
|120.00
|51522.41
|1933
|2005.10.17 00:00
|sell
|956
|10.00
|1.7679
|1.7694
|0.0000
|1934
|2005.10.17 00:27
|close
|956
|10.00
|1.7664
|1.7694
|0.0000
|150.00
|51672.41
|1935
|2005.10.17 00:31
|sell
|957
|10.00
|1.7652
|1.7667
|0.0000
|1936
|2005.10.17 00:59
|s/l
|957
|10.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-150.00
|51522.41
|1937
|2005.10.18 13:59
|sell
|958
|10.00
|1.7480
|1.7495
|0.0000
|1938
|2005.10.18 14:01
|close
|958
|10.00
|1.7462
|1.7495
|0.0000
|180.00
|51702.41
|1939
|2005.10.19 16:54
|buy
|959
|10.00
|1.7617
|1.7602
|0.0000
|1940
|2005.10.19 18:02
|close
|959
|10.00
|1.7632
|1.7602
|0.0000
|150.00
|51852.41
|1941
|2005.10.20 14:59
|buy
|960
|10.00
|1.7680
|1.7665
|0.0000
|1942
|2005.10.20 14:59
|close
|960
|10.00
|1.7708
|1.7665
|0.0000
|280.00
|52132.41
|1943
|2005.10.20 15:17
|buy
|961
|10.00
|1.7687
|1.7672
|0.0000
|1944
|2005.10.20 15:59
|close
|961
|10.00
|1.7716
|1.7672
|0.0000
|290.00
|52422.41
|1945
|2005.10.20 16:05
|buy
|962
|10.00
|1.7692
|1.7677
|0.0000
|1946
|2005.10.20 17:24
|close
|962
|10.00
|1.7713
|1.7677
|0.0000
|210.00
|52632.41
|1947
|2005.10.21 02:11
|buy
|963
|10.00
|1.7761
|1.7746
|0.0000
|1948
|2005.10.21 02:13
|close
|963
|10.00
|1.7778
|1.7746
|0.0000
|170.00
|52802.41
|1949
|2005.10.21 14:37
|buy
|964
|10.00
|1.7754
|1.7739
|0.0000
|1950
|2005.10.21 15:59
|s/l
|964
|10.00
|1.7739
|1.7739
|0.0000
|-150.00
|52652.41
|1951
|2005.10.24 07:46
|buy
|965
|10.00
|1.7672
|1.7657
|0.0000
|1952
|2005.10.24 09:00
|close
|965
|10.00
|1.7689
|1.7657
|0.0000
|170.00
|52822.41
|1953
|2005.10.24 17:30
|buy
|966
|10.00
|1.7683
|1.7668
|0.0000
|1954
|2005.10.24 17:44
|close
|966
|10.00
|1.7702
|1.7668
|0.0000
|190.00
|53012.41
|1955
|2005.10.25 13:17
|buy
|967
|10.00
|1.7776
|1.7761
|0.0000
|1956
|2005.10.25 13:59
|close
|967
|10.00
|1.7802
|1.7761
|0.0000
|260.00
|53272.41
|1957
|2005.10.26 17:41
|sell
|968
|10.00
|1.7755
|1.7770
|0.0000
|1958
|2005.10.26 18:10
|close
|968
|10.00
|1.7746
|1.7770
|0.0000
|90.00
|53362.41
|1959
|2005.10.27 09:00
|buy
|969
|10.00
|1.7843
|1.7828
|0.0000
|1960
|2005.10.27 09:59
|close
|969
|10.00
|1.7858
|1.7828
|0.0000
|150.00
|53512.41
|1961
|2005.10.27 10:59
|buy
|970
|10.00
|1.7855
|1.7840
|0.0000
|1962
|2005.10.27 11:36
|s/l
|970
|10.00
|1.7840
|1.7840
|0.0000
|-150.00
|53362.41
|1963
|2005.10.28 15:54
|sell
|971
|10.00
|1.7803
|1.7818
|0.0000
|1964
|2005.10.28 15:59
|close
|971
|10.00
|1.7784
|1.7818
|0.0000
|190.00
|53552.41
|1965
|2005.10.28 17:03
|sell
|972
|10.00
|1.7761
|1.7776
|0.0000
|1966
|2005.10.28 17:59
|close
|972
|10.00
|1.7747
|1.7776
|0.0000
|140.00
|53692.41
|1967
|2005.10.31 16:09
|sell
|973
|10.00
|1.7709
|1.7724
|0.0000
|1968
|2005.10.31 16:38
|close
|973
|10.00
|1.7697
|1.7724
|0.0000
|120.00
|53812.41
|1969
|2005.11.04 13:59
|sell
|974
|10.00
|1.7682
|1.7697
|0.0000
|1970
|2005.11.04 14:00
|close
|974
|10.00
|1.7645
|1.7697
|0.0000
|370.00
|54182.41
|1971
|2005.11.04 16:15
|sell
|975
|10.00
|1.7527
|1.7542
|0.0000
|1972
|2005.11.04 16:59
|close
|975
|10.00
|1.7508
|1.7542
|0.0000
|190.00
|54372.41
|1973
|2005.11.04 18:00
|sell
|976
|10.00
|1.7507
|1.7522
|0.0000
|1974
|2005.11.04 20:59
|s/l
|976
|10.00
|1.7522
|1.7522
|0.0000
|-150.00
|54222.41
|1975
|2005.11.07 08:00
|sell
|977
|10.00
|1.7502
|1.7517
|0.0000
|1976
|2005.11.07 09:00
|close
|977
|10.00
|1.7484
|1.7517
|0.0000
|180.00
|54402.41
|1977
|2005.11.07 14:28
|sell
|978
|10.00
|1.7435
|1.7450
|0.0000
|1978
|2005.11.07 14:59
|close
|978
|10.00
|1.7411
|1.7450
|0.0000
|240.00
|54642.41
|1979
|2005.11.07 16:30
|sell
|979
|10.00
|1.7437
|1.7452
|0.0000
|1980
|2005.11.07 19:59
|s/l
|979
|10.00
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|-150.00
|54492.41
|1981
|2005.11.07 19:59
|sell
|980
|10.00
|1.7453
|1.7468
|0.0000
|1982
|2005.11.07 21:00
|close
|980
|10.00
|1.7440
|1.7468
|0.0000
|130.00
|54622.41
|1983
|2005.11.07 22:00
|sell
|981
|10.00
|1.7449
|1.7464
|0.0000
|1984
|2005.11.07 22:59
|close
|981
|10.00
|1.7428
|1.7464
|0.0000
|210.00
|54832.41
|1985
|2005.11.08 03:59
|sell
|982
|10.00
|1.7386
|1.7401
|0.0000
|1986
|2005.11.08 07:37
|close
|982
|10.00
|1.7374
|1.7401
|0.0000
|120.00
|54952.41
|1987
|2005.11.08 08:00
|sell
|983
|10.00
|1.7372
|1.7387
|0.0000
|1988
|2005.11.08 09:00
|close
|983
|10.00
|1.7361
|1.7387
|0.0000
|110.00
|55062.41
|1989
|2005.11.08 12:00
|sell
|984
|10.00
|1.7365
|1.7380
|0.0000
|1990
|2005.11.08 12:03
|modify
|984
|10.00
|1.7365
|1.7363
|0.0000
|1991
|2005.11.08 12:08
|close
|984
|10.00
|1.7350
|1.7363
|0.0000
|150.01
|55212.42
|1992
|2005.11.09 02:05
|buy
|985
|10.00
|1.7424
|1.7409
|0.0000
|1993
|2005.11.09 06:59
|close
|985
|10.00
|1.7438
|1.7409
|0.0000
|140.00
|55352.42
|1994
|2005.11.09 07:00
|buy
|986
|10.00
|1.7426
|1.7411
|0.0000
|1995
|2005.11.09 07:54
|close
|986
|10.00
|1.7439
|1.7411
|0.0000
|129.99
|55482.41
|1996
|2005.11.09 13:59
|sell
|987
|10.00
|1.7445
|1.7460
|0.0000
|1997
|2005.11.09 14:22
|close
|987
|10.00
|1.7402
|1.7460
|0.0000
|430.00
|55912.41
|1998
|2005.11.09 18:00
|sell
|988
|10.00
|1.7410
|1.7425
|0.0000
|1999
|2005.11.09 18:01
|close
|988
|10.00
|1.7399
|1.7425
|0.0000
|110.00
|56022.41
|2000
|2005.11.09 18:59
|sell
|989
|10.00
|1.7429
|1.7444
|0.0000
|2001
|2005.11.09 20:11
|s/l
|989
|10.00
|1.7444
|1.7444
|0.0000
|-150.00
|55872.41
|2002
|2005.11.10 14:59
|buy
|990
|10.00
|1.7449
|1.7434
|0.0000
|2003
|2005.11.10 15:00
|close
|990
|10.00
|1.7471
|1.7434
|0.0000
|220.00
|56092.41
|2004
|2005.11.11 00:39
|sell
|991
|10.00
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|2005
|2005.11.11 00:57
|close
|991
|10.00
|1.7409
|1.7437
|0.0000
|130.00
|56222.41
|2006
|2005.11.11 06:00
|sell
|992
|10.00
|1.7430
|1.7445
|0.0000
|2007
|2005.11.11 06:20
|close
|992
|10.00
|1.7416
|1.7445
|0.0000
|140.00
|56362.41
|2008
|2005.11.11 06:59
|sell
|993
|10.00
|1.7432
|1.7447
|0.0000
|2009
|2005.11.11 08:39
|close
|993
|10.00
|1.7422
|1.7447
|0.0000
|100.00
|56462.41
|2010
|2005.11.14 10:00
|buy
|994
|10.00
|1.7473
|1.7458
|0.0000
|2011
|2005.11.14 11:59
|s/l
|994
|10.00
|1.7458
|1.7458
|0.0000
|-150.00
|56312.41
|2012
|2005.11.14 11:59
|buy
|995
|10.00
|1.7444
|1.7429
|0.0000
|2013
|2005.11.14 12:59
|s/l
|995
|10.00
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-150.00
|56162.41
|2014
|2005.11.14 17:05
|sell
|996
|10.00
|1.7371
|1.7386
|0.0000
|2015
|2005.11.14 19:14
|s/l
|996
|10.00
|1.7386
|1.7386
|0.0000
|-150.00
|56012.41
|2016
|2005.11.15 12:04
|sell
|997
|10.00
|1.7334
|1.7349
|0.0000
|2017
|2005.11.15 14:29
|s/l
|997
|10.00
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|-150.00
|55862.41
|2018
|2005.11.15 18:59
|sell
|998
|10.00
|1.7346
|1.7361
|0.0000
|2019
|2005.11.15 20:21
|close
|998
|10.00
|1.7332
|1.7361
|0.0000
|140.00
|56002.41
|2020
|2005.11.16 12:19
|sell
|999
|10.00
|1.7266
|1.7281
|0.0000
|2021
|2005.11.16 14:00
|close
|999
|10.00
|1.7238
|1.7281
|0.0000
|280.00
|56282.41
|2022
|2005.11.16 16:13
|sell
|1000
|10.00
|1.7165
|1.7180
|0.0000
|2023
|2005.11.16 17:12
|s/l
|1000
|10.00
|1.7180
|1.7180
|0.0000
|-150.00
|56132.41
|2024
|2005.11.16 17:21
|sell
|1001
|10.00
|1.7182
|1.7197
|0.0000
|2025
|2005.11.16 22:18
|close
|1001
|10.00
|1.7167
|1.7197
|0.0000
|150.00
|56282.41
|2026
|2005.11.16 22:59
|sell
|1002
|10.00
|1.7180
|1.7195
|0.0000
|2027
|2005.11.17 01:27
|s/l
|1002
|10.00
|1.7195
|1.7195
|0.0000
|-143.55
|56138.86
|2028
|2005.11.17 03:00
|sell
|1003
|10.00
|1.7178
|1.7193
|0.0000
|2029
|2005.11.17 03:53
|close
|1003
|10.00
|1.7166
|1.7193
|0.0000
|120.00
|56258.86
|2030
|2005.11.17 03:59
|sell
|1004
|10.00
|1.7180
|1.7195
|0.0000
|2031
|2005.11.17 08:30
|close
|1004
|10.00
|1.7172
|1.7195
|0.0000
|80.00
|56338.86
|2032
|2005.11.17 18:00
|sell
|1005
|10.00
|1.7197
|1.7212
|0.0000
|2033
|2005.11.17 18:59
|s/l
|1005
|10.00
|1.7212
|1.7212
|0.0000
|-150.00
|56188.86
|2034
|2005.11.18 09:00
|sell
|1006
|10.00
|1.7131
|1.7146
|0.0000
|2035
|2005.11.18 09:19
|close
|1006
|10.00
|1.7119
|1.7146
|0.0000
|120.00
|56308.86
|2036
|2005.11.18 12:59
|sell
|1007
|10.00
|1.7146
|1.7161
|0.0000
|2037
|2005.11.18 13:00
|close
|1007
|10.00
|1.7127
|1.7161
|0.0000
|190.01
|56498.87
|2038
|2005.11.18 15:00
|buy
|1008
|10.00
|1.7142
|1.7127
|0.0000
|2039
|2005.11.18 15:02
|close
|1008
|10.00
|1.7158
|1.7127
|0.0000
|160.00
|56658.87
|2040
|2005.11.18 15:02
|buy
|1009
|10.00
|1.7158
|1.7143
|0.0000
|2041
|2005.11.18 15:03
|close
|1009
|10.00
|1.7170
|1.7143
|0.0000
|120.00
|56778.87
|2042
|2005.11.18 15:03
|buy
|1010
|10.00
|1.7173
|1.7158
|0.0000
|2043
|2005.11.18 15:05
|close
|1010
|10.00
|1.7182
|1.7158
|0.0000
|90.00
|56868.87
|2044
|2005.11.18 15:07
|buy
|1011
|10.00
|1.7174
|1.7159
|0.0000
|2045
|2005.11.18 15:07
|close
|1011
|10.00
|1.7183
|1.7159
|0.0000
|90.00
|56958.87
|2046
|2005.11.18 15:07
|buy
|1012
|10.00
|1.7172
|1.7157
|0.0000
|2047
|2005.11.18 15:24
|close
|1012
|10.00
|1.7182
|1.7157
|0.0000
|100.00
|57058.87
|2048
|2005.11.18 15:24
|buy
|1013
|10.00
|1.7178
|1.7163
|0.0000
|2049
|2005.11.18 15:27
|close
|1013
|10.00
|1.7187
|1.7163
|0.0000
|90.00
|57148.87
|2050
|2005.11.18 15:59
|buy
|1014
|10.00
|1.7140
|1.7125
|0.0000
|2051
|2005.11.18 16:03
|close
|1014
|10.00
|1.7174
|1.7125
|0.0000
|340.00
|57488.87
|2052
|2005.11.18 16:03
|sell
|1015
|10.00
|1.7172
|1.7187
|0.0000
|2053
|2005.11.18 16:11
|modify
|1015
|10.00
|1.7172
|1.7155
|0.0000
|2054
|2005.11.18 16:11
|close
|1015
|10.00
|1.7147
|1.7155
|0.0000
|250.00
|57738.87
|2055
|2005.11.21 02:59
|sell
|1016
|10.00
|1.7164
|1.7179
|0.0000
|2056
|2005.11.21 03:59
|s/l
|1016
|10.00
|1.7179
|1.7179
|0.0000
|-150.00
|57588.87
|2057
|2005.11.22 10:03
|sell
|1017
|10.00
|1.7123
|1.7138
|0.0000
|2058
|2005.11.22 12:01
|s/l
|1017
|10.00
|1.7138
|1.7138
|0.0000
|-150.00
|57438.87
|2059
|2005.11.22 14:03
|sell
|1018
|10.00
|1.7104
|1.7119
|0.0000
|2060
|2005.11.22 14:12
|close
|1018
|10.00
|1.7092
|1.7119
|0.0000
|120.00
|57558.87
|2061
|2005.11.22 16:45
|sell
|1019
|10.00
|1.7125
|1.7140
|0.0000
|2062
|2005.11.22 16:45
|s/l
|1019
|10.00
|1.7140
|1.7140
|0.0000
|-150.00
|57408.87
|2063
|2005.11.22 16:45
|sell
|1020
|10.00
|1.7126
|1.7141
|0.0000
|2064
|2005.11.22 16:46
|s/l
|1020
|10.00
|1.7141
|1.7141
|0.0000
|-150.00
|57258.87
|2065
|2005.11.22 16:46
|sell
|1021
|10.00
|1.7138
|1.7153
|0.0000
|2066
|2005.11.22 16:48
|close
|1021
|10.00
|1.7127
|1.7153
|0.0000
|110.01
|57368.88
|2067
|2005.11.22 16:48
|sell
|1022
|10.00
|1.7125
|1.7140
|0.0000
|2068
|2005.11.22 16:59
|s/l
|1022
|10.00
|1.7140
|1.7140
|0.0000
|-150.00
|57218.88
|2069
|2005.11.22 17:10
|sell
|1023
|10.00
|1.7144
|1.7159
|0.0000
|2070
|2005.11.22 19:59
|s/l
|1023
|10.00
|1.7159
|1.7159
|0.0000
|-150.00
|57068.88
|2071
|2005.11.23 00:59
|buy
|1024
|10.00
|1.7191
|1.7176
|0.0000
|2072
|2005.11.23 01:00
|close
|1024
|10.00
|1.7208
|1.7176
|0.0000
|170.00
|57238.88
|2073
|2005.11.23 23:59
|buy
|1025
|10.00
|1.7223
|1.7208
|0.0000
|2074
|2005.11.24 00:59
|close
|1025
|10.00
|1.7237
|1.7208
|0.0000
|129.50
|57368.38
|2075
|2005.11.25 08:08
|sell
|1026
|10.00
|1.7207
|1.7222
|0.0000
|2076
|2005.11.25 08:34
|close
|1026
|10.00
|1.7198
|1.7222
|0.0000
|90.00
|57458.38
|2077
|2005.11.25 10:59
|sell
|1027
|10.00
|1.7205
|1.7220
|0.0000
|2078
|2005.11.25 12:59
|close
|1027
|10.00
|1.7195
|1.7220
|0.0000
|100.00
|57558.38
|2079
|2005.11.25 14:44
|sell
|1028
|10.00
|1.7215
|1.7230
|0.0000
|2080
|2005.11.25 14:59
|close
|1028
|10.00
|1.7199
|1.7230
|0.0000
|160.00
|57718.38
|2081
|2005.11.25 16:31
|sell
|1029
|10.00
|1.7172
|1.7187
|0.0000
|2082
|2005.11.25 16:51
|close
|1029
|10.00
|1.7161
|1.7187
|0.0000
|110.00
|57828.38
|2083
|2005.11.28 09:00
|sell
|1030
|10.00
|1.7077
|1.7092
|0.0000
|2084
|2005.11.28 09:59
|s/l
|1030
|10.00
|1.7092
|1.7092
|0.0000
|-150.00
|57678.38
|2085
|2005.11.28 09:59
|sell
|1031
|10.00
|1.7101
|1.7116
|0.0000
|2086
|2005.11.28 13:02
|s/l
|1031
|10.00
|1.7116
|1.7116
|0.0000
|-150.00
|57528.38
|2087
|2005.11.28 20:06
|buy
|1032
|10.00
|1.7294
|1.7279
|0.0000
|2088
|2005.11.28 20:09
|close
|1032
|10.00
|1.7309
|1.7279
|0.0000
|150.00
|57678.38
|2089
|2005.11.28 20:09
|buy
|1033
|10.00
|1.7313
|1.7298
|0.0000
|2090
|2005.11.28 20:11
|close
|1033
|10.00
|1.7328
|1.7298
|0.0000
|150.00
|57828.38
|2091
|2005.11.28 20:59
|buy
|1034
|10.00
|1.7316
|1.7301
|0.0000
|2092
|2005.11.28 21:36
|s/l
|1034
|10.00
|1.7301
|1.7301
|0.0000
|-150.00
|57678.38
|2093
|2005.11.29 18:00
|sell
|1035
|10.00
|1.7199
|1.7214
|0.0000
|2094
|2005.11.29 19:04
|s/l
|1035
|10.00
|1.7214
|1.7214
|0.0000
|-150.00
|57528.38
|2095
|2005.12.01 20:59
|buy
|1036
|10.00
|1.7308
|1.7293
|0.0000
|2096
|2005.12.01 23:59
|close
|1036
|10.00
|1.7328
|1.7293
|0.0000
|200.00
|57728.38
|2097
|2005.12.02 08:14
|sell
|1037
|10.00
|1.7302
|1.7317
|0.0000
|2098
|2005.12.02 08:29
|close
|1037
|10.00
|1.7288
|1.7317
|0.0000
|140.00
|57868.38
|2099
|2005.12.02 12:13
|sell
|1038
|10.00
|1.7275
|1.7290
|0.0000
|2100
|2005.12.02 13:59
|s/l
|1038
|10.00
|1.7290
|1.7290
|0.0000
|-150.00
|57718.38
|2101
|2005.12.02 14:00
|buy
|1039
|10.00
|1.7277
|1.7262
|0.0000
|2102
|2005.12.02 14:22
|close
|1039
|10.00
|1.7289
|1.7262
|0.0000
|120.00
|57838.38
|2103
|2005.12.02 14:23
|buy
|1040
|10.00
|1.7294
|1.7279
|0.0000
|2104
|2005.12.02 14:29
|s/l
|1040
|10.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-150.00
|57688.38
|2105
|2005.12.02 14:29
|buy
|1041
|10.00
|1.7277
|1.7262
|0.0000
|2106
|2005.12.02 14:29
|close
|1041
|10.00
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|130.00
|57818.38
|2107
|2005.12.02 14:29
|buy
|1042
|10.00
|1.7295
|1.7280
|0.0000
|2108
|2005.12.02 14:29
|s/l
|1042
|10.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-150.00
|57668.38
|2109
|2005.12.02 14:29
|buy
|1043
|10.00
|1.7279
|1.7264
|0.0000
|2110
|2005.12.02 14:30
|close
|1043
|10.00
|1.7290
|1.7264
|0.0000
|110.00
|57778.38
|2111
|2005.12.02 14:30
|buy
|1044
|10.00
|1.7295
|1.7280
|0.0000
|2112
|2005.12.02 14:30
|s/l
|1044
|10.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-150.00
|57628.38
|2113
|2005.12.02 14:30
|buy
|1045
|10.00
|1.7283
|1.7268
|0.0000
|2114
|2005.12.02 14:46
|close
|1045
|10.00
|1.7297
|1.7268
|0.0000
|140.00
|57768.38
|2115
|2005.12.02 14:46
|buy
|1046
|10.00
|1.7312
|1.7297
|0.0000
|2116
|2005.12.02 14:46
|s/l
|1046
|10.00
|1.7297
|1.7297
|0.0000
|-150.00
|57618.38
|2117
|2005.12.02 14:46
|buy
|1047
|10.00
|1.7301
|1.7286
|0.0000
|2118
|2005.12.02 14:47
|close
|1047
|10.00
|1.7317
|1.7286
|0.0000
|159.99
|57778.37
|2119
|2005.12.02 14:47
|buy
|1048
|10.00
|1.7314
|1.7299
|0.0000
|2120
|2005.12.02 14:50
|close
|1048
|10.00
|1.7359
|1.7299
|0.0000
|450.00
|58228.37
|2121
|2005.12.02 14:59
|buy
|1049
|10.00
|1.7279
|1.7264
|0.0000
|2122
|2005.12.02 15:00
|close
|1049
|10.00
|1.7301
|1.7264
|0.0000
|220.00
|58448.37
|2123
|2005.12.02 16:32
|sell
|1050
|10.00
|1.7313
|1.7328
|0.0000
|2124
|2005.12.02 16:44
|close
|1050
|10.00
|1.7294
|1.7328
|0.0000
|190.00
|58638.37
|2125
|2005.12.02 16:47
|sell
|1051
|10.00
|1.7312
|1.7327
|0.0000
|2126
|2005.12.02 16:51
|close
|1051
|10.00
|1.7292
|1.7327
|0.0000
|199.99
|58838.36
|2127
|2005.12.05 14:00
|buy
|1052
|10.00
|1.7379
|1.7364
|0.0000
|2128
|2005.12.05 14:03
|close
|1052
|10.00
|1.7391
|1.7364
|0.0000
|120.00
|58958.36
|2129
|2005.12.06 15:59
|sell
|1053
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|2130
|2005.12.06 16:59
|s/l
|1053
|10.00
|1.7397
|1.7397
|0.0000
|-150.00
|58808.36
|2131
|2005.12.08 14:22
|buy
|1054
|10.00
|1.7442
|1.7427
|0.0000
|2132
|2005.12.08 14:23
|close
|1054
|10.00
|1.7454
|1.7427
|0.0000
|120.00
|58928.36
|2133
|2005.12.08 14:59
|buy
|1055
|10.00
|1.7442
|1.7427
|0.0000
|2134
|2005.12.08 15:13
|close
|1055
|10.00
|1.7451
|1.7427
|0.0000
|90.00
|59018.36
|2135
|2005.12.08 20:00
|buy
|1056
|10.00
|1.7527
|1.7512
|0.0000
|2136
|2005.12.09 00:59
|s/l
|1056
|10.00
|1.7512
|1.7512
|0.0000
|-153.50
|58864.86
|2137
|2005.12.09 14:19
|buy
|1057
|10.00
|1.7519
|1.7504
|0.0000
|2138
|2005.12.09 14:52
|close
|1057
|10.00
|1.7530
|1.7504
|0.0000
|110.00
|58974.86
|2139
|2005.12.09 16:00
|buy
|1058
|10.00
|1.7546
|1.7531
|0.0000
|2140
|2005.12.09 16:05
|close
|1058
|10.00
|1.7553
|1.7531
|0.0000
|70.00
|59044.86
|2141
|2005.12.09 16:07
|buy
|1059
|10.00
|1.7557
|1.7542
|0.0000
|2142
|2005.12.09 16:15
|s/l
|1059
|10.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-150.00
|58894.86
|2143
|2005.12.09 16:22
|buy
|1060
|10.00
|1.7557
|1.7542
|0.0000
|2144
|2005.12.09 16:27
|s/l
|1060
|10.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-150.00
|58744.86
|2145
|2005.12.09 16:45
|buy
|1061
|10.00
|1.7556
|1.7541
|0.0000
|2146
|2005.12.09 17:12
|s/l
|1061
|10.00
|1.7541
|1.7541
|0.0000
|-150.00
|58594.86
|2147
|2005.12.14 09:00
|buy
|1062
|10.00
|1.7756
|1.7741
|0.0000
|2148
|2005.12.14 09:14
|close
|1062
|10.00
|1.7773
|1.7741
|0.0000
|170.00
|58764.86
|2149
|2005.12.14 09:59
|buy
|1063
|10.00
|1.7723
|1.7708
|0.0000
|2150
|2005.12.14 11:01
|s/l
|1063
|10.00
|1.7708
|1.7708
|0.0000
|-150.00
|58614.86
|2151
|2005.12.14 15:07
|sell
|1064
|10.00
|1.7734
|1.7749
|0.0000
|2152
|2005.12.14 15:41
|close
|1064
|10.00
|1.7721
|1.7749
|0.0000
|130.00
|58744.86
|2153
|2005.12.15 16:12
|sell
|1065
|10.00
|1.7657
|1.7672
|0.0000
|2154
|2005.12.15 16:15
|close
|1065
|10.00
|1.7643
|1.7672
|0.0000
|140.00
|58884.86
|2155
|2005.12.16 09:00
|buy
|1066
|10.00
|1.7702
|1.7687
|0.0000
|2156
|2005.12.16 09:06
|s/l
|1066
|10.00
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-150.00
|58734.86
|2157
|2005.12.16 10:37
|buy
|1067
|10.00
|1.7703
|1.7688
|0.0000
|2158
|2005.12.16 10:51
|close
|1067
|10.00
|1.7718
|1.7688
|0.0000
|150.00
|58884.86
|2159
|2005.12.16 18:59
|buy
|1068
|10.00
|1.7701
|1.7686
|0.0000
|2160
|2005.12.16 19:59
|close
|1068
|10.00
|1.7726
|1.7686
|0.0000
|250.00
|59134.86
|2161
|2005.12.16 20:33
|buy
|1069
|10.00
|1.7718
|1.7703
|0.0000
|2162
|2005.12.16 21:00
|s/l
|1069
|10.00
|1.7703
|1.7703
|0.0000
|-150.00
|58984.86
|2163
|2005.12.19 16:00
|sell
|1070
|10.00
|1.7643
|1.7658
|0.0000
|2164
|2005.12.19 17:00
|close
|1070
|10.00
|1.7626
|1.7658
|0.0000
|170.00
|59154.86
|2165
|2005.12.19 19:59
|sell
|1071
|10.00
|1.7626
|1.7641
|0.0000
|2166
|2005.12.20 02:00
|close
|1071
|10.00
|1.7610
|1.7641
|0.0000
|162.15
|59317.01
|2167
|2005.12.20 04:00
|sell
|1072
|10.00
|1.7603
|1.7618
|0.0000
|2168
|2005.12.20 04:53
|close
|1072
|10.00
|1.7591
|1.7618
|0.0000
|120.00
|59437.01
|2169
|2005.12.20 08:59
|sell
|1073
|10.00
|1.7628
|1.7643
|0.0000
|2170
|2005.12.20 09:00
|close
|1073
|10.00
|1.7608
|1.7643
|0.0000
|199.99
|59637.00
|2171
|2005.12.20 15:02
|sell
|1074
|10.00
|1.7617
|1.7632
|0.0000
|2172
|2005.12.20 15:47
|close
|1074
|10.00
|1.7603
|1.7632
|0.0000
|140.00
|59777.00
|2173
|2005.12.20 17:48
|sell
|1075
|10.00
|1.7559
|1.7574
|0.0000
|2174
|2005.12.20 17:51
|close
|1075
|10.00
|1.7545
|1.7574
|0.0000
|140.00
|59917.00
|2175
|2005.12.20 21:00
|sell
|1076
|10.00
|1.7545
|1.7560
|0.0000
|2176
|2005.12.20 23:59
|s/l
|1076
|10.00
|1.7560
|1.7560
|0.0000
|-150.00
|59767.00
|2177
|2005.12.21 10:44
|sell
|1077
|10.00
|1.7533
|1.7548
|0.0000
|2178
|2005.12.21 10:54
|close
|1077
|10.00
|1.7521
|1.7548
|0.0000
|120.00
|59887.00
|2179
|2005.12.21 15:36
|sell
|1078
|10.00
|1.7439
|1.7454
|0.0000
|2180
|2005.12.21 15:42
|close
|1078
|10.00
|1.7429
|1.7454
|0.0000
|100.00
|59987.00
|2181
|2005.12.22 10:57
|sell
|1079
|10.00
|1.7388
|1.7403
|0.0000
|2182
|2005.12.22 10:57
|close
|1079
|10.00
|1.7377
|1.7403
|0.0000
|110.00
|60097.00
|2183
|2005.12.22 10:59
|sell
|1080
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|2184
|2005.12.22 11:00
|close
|1080
|10.00
|1.7367
|1.7397
|0.0000
|150.00
|60247.00
|2185
|2005.12.22 16:00
|sell
|1081
|10.00
|1.7398
|1.7413
|0.0000
|2186
|2005.12.22 17:42
|close
|1081
|10.00
|1.7380
|1.7413
|0.0000
|180.00
|60427.00
|2187
|2005.12.23 09:00
|sell
|1082
|10.00
|1.7392
|1.7407
|0.0000
|2188
|2005.12.23 09:30
|close
|1082
|10.00
|1.7380
|1.7407
|0.0000
|120.00
|60547.00
|2189
|2005.12.23 09:46
|sell
|1083
|10.00
|1.7392
|1.7407
|0.0000
|2190
|2005.12.23 10:21
|close
|1083
|10.00
|1.7380
|1.7407
|0.0000
|120.00
|60667.00
|2191
|2005.12.23 11:00
|sell
|1084
|10.00
|1.7383
|1.7398
|0.0000
|2192
|2005.12.23 11:12
|close
|1084
|10.00
|1.7373
|1.7398
|0.0000
|100.00
|60767.00
|2193
|2005.12.23 11:22
|sell
|1085
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|2194
|2005.12.23 11:26
|close
|1085
|10.00
|1.7367
|1.7397
|0.0000
|149.99
|60916.99
|2195
|2005.12.23 12:00
|sell
|1086
|10.00
|1.7369
|1.7384
|0.0000
|2196
|2005.12.23 12:59
|close
|1086
|10.00
|1.7357
|1.7384
|0.0000
|120.00
|61036.99
|2197
|2005.12.23 14:21
|sell
|1087
|10.00
|1.7337
|1.7352
|0.0000
|2198
|2005.12.23 14:59
|close
|1087
|10.00
|1.7317
|1.7352
|0.0000
|200.00
|61236.99
|2199
|2005.12.23 18:05
|sell
|1088
|10.00
|1.7333
|1.7348
|0.0000
|2200
|2005.12.23 18:59
|s/l
|1088
|10.00
|1.7348
|1.7348
|0.0000
|-150.00
|61086.99
|2201
|2005.12.23 18:59
|sell
|1089
|10.00
|1.7345
|1.7360
|0.0000
|2202
|2005.12.26 23:00
|close
|1089
|10.00
|1.7331
|1.7360
|0.0000
|142.15
|61229.14
|2203
|2005.12.27 07:21
|sell
|1090
|10.00
|1.7313
|1.7328
|0.0000
|2204
|2005.12.27 08:59
|s/l
|1090
|10.00
|1.7328
|1.7328
|0.0000
|-150.00
|61079.14
|2205
|2005.12.27 13:59
|buy
|1091
|10.00
|1.7342
|1.7327
|0.0000
|2206
|2005.12.27 14:59
|s/l
|1091
|10.00
|1.7327
|1.7327
|0.0000
|-150.00
|60929.14
|2207
|2005.12.27 15:13
|sell
|1092
|10.00
|1.7331
|1.7346
|0.0000
|2208
|2005.12.27 15:59
|close
|1092
|10.00
|1.7320
|1.7346
|0.0000
|110.00
|61039.14
|2209
|2005.12.27 23:59
|sell
|1093
|10.00
|1.7296
|1.7311
|0.0000
|2210
|2005.12.28 06:59
|s/l
|1093
|10.00
|1.7311
|1.7311
|0.0000
|-147.85
|60891.29
|2211
|2005.12.28 08:28
|buy
|1094
|10.00
|1.7376
|1.7361
|0.0000
|2212
|2005.12.28 10:11
|s/l
|1094
|10.00
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|-150.00
|60741.29
|2213
|2005.12.28 18:03
|sell
|1095
|10.00
|1.7197
|1.7212
|0.0000
|2214
|2005.12.28 18:07
|close
|1095
|10.00
|1.7185
|1.7212
|0.0000
|120.00
|60861.29
|2215
|2005.12.28 18:07
|sell
|1096
|10.00
|1.7180
|1.7195
|0.0000
|2216
|2005.12.28 18:08
|close
|1096
|10.00
|1.7166
|1.7195
|0.0000
|140.00
|61001.29
|2217
|2005.12.28 20:01
|sell
|1097
|10.00
|1.7157
|1.7172
|0.0000
|2218
|2005.12.28 22:12
|s/l
|1097
|10.00
|1.7172
|1.7172
|0.0000
|-150.00
|60851.29
|2219
|2005.12.28 22:59
|sell
|1098
|10.00
|1.7181
|1.7196
|0.0000
|2220
|2005.12.28 23:59
|s/l
|1098
|10.00
|1.7196
|1.7196
|0.0000
|-150.00
|60701.29
|2221
|2005.12.29 00:59
|sell
|1099
|10.00
|1.7208
|1.7223
|0.0000
|2222
|2005.12.29 04:59
|s/l
|1099
|10.00
|1.7223
|1.7223
|0.0000
|-150.00
|60551.29
|2223
|2005.12.30 07:00
|buy
|1100
|10.00
|1.7272
|1.7257
|0.0000
|2224
|2005.12.30 07:43
|close
|1100
|10.00
|1.7289
|1.7257
|0.0000
|170.00
|60721.29
|2225
|2005.12.30 12:00
|sell
|1101
|10.00
|1.7233
|1.7248
|0.0000
|2226
|2005.12.30 12:18
|close
|1101
|10.00
|1.7224
|1.7248
|0.0000
|90.00
|60811.29
|2227
|2005.12.30 14:00
|sell
|1102
|10.00
|1.7212
|1.7227
|0.0000
|2228
|2005.12.30 15:59
|close
|1102
|10.00
|1.7170
|1.7227
|0.0000
|420.00
|61231.29
|2229
|2005.12.30 17:21
|sell
|1103
|10.00
|1.7198
|1.7213
|0.0000
|2230
|2005.12.30 17:25
|close
|1103
|10.00
|1.7184
|1.7213
|0.0000
|139.99
|61371.28
|2231
|2005.12.30 22:00
|sell
|1104
|10.00
|1.7213
|1.7228
|0.0000
|2232
|2006.01.02 22:59
|close
|1104
|10.00
|1.7199
|1.7228
|0.0000
|142.15
|61513.43
|2233
|2006.01.04 09:31
|buy
|1105
|10.00
|1.7527
|1.7512
|0.0000
|2234
|2006.01.04 09:59
|close
|1105
|10.00
|1.7547
|1.7512
|0.0000
|200.00
|61713.43
|2235
|2006.01.04 11:00
|buy
|1106
|10.00
|1.7550
|1.7535
|0.0000
|2236
|2006.01.04 11:08
|close
|1106
|10.00
|1.7556
|1.7535
|0.0000
|60.00
|61773.43
|2237
|2006.01.04 11:08
|buy
|1107
|10.00
|1.7559
|1.7544
|0.0000
|2238
|2006.01.04 11:35
|s/l
|1107
|10.00
|1.7544
|1.7544
|0.0000
|-150.00
|61623.43
|2239
|2006.01.04 11:45
|buy
|1108
|10.00
|1.7560
|1.7545
|0.0000
|2240
|2006.01.04 11:59
|s/l
|1108
|10.00
|1.7545
|1.7545
|0.0000
|-150.00
|61473.43
|2241
|2006.01.04 11:59
|buy
|1109
|10.00
|1.7547
|1.7532
|0.0000
|2242
|2006.01.04 12:59
|close
|1109
|10.00
|1.7565
|1.7532
|0.0000
|180.00
|61653.43
|2243
|2006.01.05 09:59
|sell
|1110
|10.00
|1.7554
|1.7569
|0.0000
|2244
|2006.01.05 10:00
|close
|1110
|10.00
|1.7527
|1.7569
|0.0000
|270.00
|61923.43
|2245
|2006.01.05 11:16
|sell
|1111
|10.00
|1.7523
|1.7538
|0.0000
|2246
|2006.01.05 11:59
|s/l
|1111
|10.00
|1.7538
|1.7538
|0.0000
|-150.00
|61773.43
|2247
|2006.01.05 15:18
|sell
|1112
|10.00
|1.7544
|1.7559
|0.0000
|2248
|2006.01.05 15:48
|close
|1112
|10.00
|1.7529
|1.7559
|0.0000
|150.00
|61923.43
|2249
|2006.01.05 15:59
|sell
|1113
|10.00
|1.7557
|1.7572
|0.0000
|2250
|2006.01.05 17:59
|s/l
|1113
|10.00
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-150.00
|61773.43
|2251
|2006.01.06 13:03
|buy
|1114
|10.00
|1.7555
|1.7540
|0.0000
|2252
|2006.01.06 13:59
|close
|1114
|10.00
|1.7643
|1.7540
|0.0000
|880.00
|62653.43
|2253
|2006.01.09 00:59
|sell
|1115
|10.00
|1.7712
|1.7727
|0.0000
|2254
|2006.01.09 01:00
|close
|1115
|10.00
|1.7691
|1.7727
|0.0000
|210.00
|62863.43
|2255
|2006.01.09 09:19
|sell
|1116
|10.00
|1.7684
|1.7699
|0.0000
|2256
|2006.01.09 09:21
|close
|1116
|10.00
|1.7672
|1.7699
|0.0000
|120.00
|62983.43
|2257
|2006.01.09 09:28
|sell
|1117
|10.00
|1.7671
|1.7686
|0.0000
|2258
|2006.01.09 09:41
|close
|1117
|10.00
|1.7662
|1.7686
|0.0000
|90.00
|63073.43
|2259
|2006.01.09 09:59
|sell
|1118
|10.00
|1.7676
|1.7691
|0.0000
|2260
|2006.01.09 10:00
|close
|1118
|10.00
|1.7661
|1.7691
|0.0000
|150.00
|63223.43
|2261
|2006.01.09 12:00
|sell
|1119
|10.00
|1.7672
|1.7687
|0.0000
|2262
|2006.01.09 13:01
|close
|1119
|10.00
|1.7659
|1.7687
|0.0000
|130.01
|63353.44
|2263
|2006.01.09 14:12
|sell
|1120
|10.00
|1.7670
|1.7685
|0.0000
|2264
|2006.01.09 14:43
|close
|1120
|10.00
|1.7657
|1.7685
|0.0000
|130.00
|63483.44
|2265
|2006.01.09 16:00
|sell
|1121
|10.00
|1.7652
|1.7667
|0.0000
|2266
|2006.01.09 16:13
|close
|1121
|10.00
|1.7639
|1.7667
|0.0000
|130.00
|63613.44
|2267
|2006.01.09 16:26
|sell
|1122
|10.00
|1.7651
|1.7666
|0.0000
|2268
|2006.01.09 16:31
|s/l
|1122
|10.00
|1.7666
|1.7666
|0.0000
|-150.00
|63463.44
|2269
|2006.01.09 16:41
|sell
|1123
|10.00
|1.7653
|1.7668
|0.0000
|2270
|2006.01.09 16:50
|close
|1123
|10.00
|1.7640
|1.7668
|0.0000
|130.00
|63593.44
|2271
|2006.01.09 17:34
|sell
|1124
|10.00
|1.7668
|1.7683
|0.0000
|2272
|2006.01.09 17:37
|close
|1124
|10.00
|1.7658
|1.7683
|0.0000
|99.99
|63693.43
|2273
|2006.01.09 17:44
|sell
|1125
|10.00
|1.7652
|1.7667
|0.0000
|2274
|2006.01.09 17:59
|s/l
|1125
|10.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-150.00
|63543.43
|2275
|2006.01.09 17:59
|sell
|1126
|10.00
|1.7675
|1.7690
|0.0000
|2276
|2006.01.09 18:31
|close
|1126
|10.00
|1.7659
|1.7690
|0.0000
|160.00
|63703.43
|2277
|2006.01.10 03:08
|sell
|1127
|10.00
|1.7663
|1.7678
|0.0000
|2278
|2006.01.10 03:30
|close
|1127
|10.00
|1.7651
|1.7678
|0.0000
|119.99
|63823.42
|2279
|2006.01.10 23:02
|sell
|1128
|10.00
|1.7643
|1.7658
|0.0000
|2280
|2006.01.11 01:59
|close
|1128
|10.00
|1.7621
|1.7658
|0.0000
|222.15
|64045.57
|2281
|2006.01.11 06:02
|sell
|1129
|10.00
|1.7625
|1.7640
|0.0000
|2282
|2006.01.11 06:39
|close
|1129
|10.00
|1.7608
|1.7640
|0.0000
|169.99
|64215.56
|2283
|2006.01.11 06:59
|sell
|1130
|10.00
|1.7624
|1.7639
|0.0000
|2284
|2006.01.11 07:00
|close
|1130
|10.00
|1.7608
|1.7639
|0.0000
|159.99
|64375.55
|2285
|2006.01.11 11:59
|sell
|1131
|10.00
|1.7571
|1.7586
|0.0000
|2286
|2006.01.11 13:59
|close
|1131
|10.00
|1.7558
|1.7586
|0.0000
|130.00
|64505.55
|2287
|2006.01.12 11:59
|buy
|1132
|10.00
|1.7687
|1.7672
|0.0000
|2288
|2006.01.12 12:59
|close
|1132
|10.00
|1.7707
|1.7672
|0.0000
|200.00
|64705.55
|2289
|2006.01.13 08:29
|buy
|1133
|10.00
|1.7660
|1.7645
|0.0000
|2290
|2006.01.13 09:00
|close
|1133
|10.00
|1.7672
|1.7645
|0.0000
|120.00
|64825.55
|2291
|2006.01.13 09:07
|buy
|1134
|10.00
|1.7668
|1.7653
|0.0000
|2292
|2006.01.13 10:00
|close
|1134
|10.00
|1.7685
|1.7653
|0.0000
|170.00
|64995.55
|2293
|2006.01.13 10:00
|buy
|1135
|10.00
|1.7666
|1.7651
|0.0000
|2294
|2006.01.13 10:00
|close
|1135
|10.00
|1.7673
|1.7651
|0.0000
|70.00
|65065.55
|2295
|2006.01.13 10:00
|buy
|1136
|10.00
|1.7669
|1.7654
|0.0000
|2296
|2006.01.13 10:02
|close
|1136
|10.00
|1.7676
|1.7654
|0.0000
|70.00
|65135.55
|2297
|2006.01.13 10:14
|buy
|1137
|10.00
|1.7668
|1.7653
|0.0000
|2298
|2006.01.13 10:14
|close
|1137
|10.00
|1.7677
|1.7653
|0.0000
|90.00
|65225.55
|2299
|2006.01.13 14:26
|buy
|1138
|10.00
|1.7683
|1.7668
|0.0000
|2300
|2006.01.13 14:31
|close
|1138
|10.00
|1.7694
|1.7668
|0.0000
|110.00
|65335.55
|2301
|2006.01.13 14:32
|buy
|1139
|10.00
|1.7696
|1.7681
|0.0000
|2302
|2006.01.13 14:39
|close
|1139
|10.00
|1.7712
|1.7681
|0.0000
|160.00
|65495.55
|2303
|2006.01.13 14:59
|buy
|1140
|10.00
|1.7693
|1.7678
|0.0000
|2304
|2006.01.13 15:12
|close
|1140
|10.00
|1.7705
|1.7678
|0.0000
|120.00
|65615.55
|2305
|2006.01.16 07:59
|sell
|1141
|10.00
|1.7765
|1.7780
|0.0000
|2306
|2006.01.16 08:00
|close
|1141
|10.00
|1.7749
|1.7780
|0.0000
|160.00
|65775.55
|2307
|2006.01.19 11:21
|sell
|1142
|10.00
|1.7569
|1.7584
|0.0000
|2308
|2006.01.19 12:00
|close
|1142
|10.00
|1.7559
|1.7584
|0.0000
|100.00
|65875.55
|2309
|2006.01.20 20:11
|buy
|1143
|10.00
|1.7704
|1.7689
|0.0000
|2310
|2006.01.20 21:00
|s/l
|1143
|10.00
|1.7689
|1.7689
|0.0000
|-150.00
|65725.55
|2311
|2006.01.23 05:12
|buy
|1144
|10.00
|1.7795
|1.7780
|0.0000
|2312
|2006.01.23 07:12
|close
|1144
|10.00
|1.7810
|1.7780
|0.0000
|150.01
|65875.56
|2313
|2006.01.23 07:59
|buy
|1145
|10.00
|1.7769
|1.7754
|0.0000
|2314
|2006.01.23 08:01
|close
|1145
|10.00
|1.7796
|1.7754
|0.0000
|270.00
|66145.56
|2315
|2006.01.24 19:59
|buy
|1146
|10.00
|1.7864
|1.7849
|0.0000
|2316
|2006.01.24 21:59
|s/l
|1146
|10.00
|1.7849
|1.7849
|0.0000
|-150.00
|65995.56
|2317
|2006.01.24 21:59
|buy
|1147
|10.00
|1.7849
|1.7834
|0.0000
|2318
|2006.01.24 22:59
|s/l
|1147
|10.00
|1.7834
|1.7834
|0.0000
|-150.00
|65845.56
|2319
|2006.01.25 10:16
|buy
|1148
|10.00
|1.7881
|1.7866
|0.0000
|2320
|2006.01.25 10:31
|close
|1148
|10.00
|1.7904
|1.7866
|0.0000
|230.00
|66075.56
|2321
|2006.01.25 10:31
|buy
|1149
|10.00
|1.7897
|1.7882
|0.0000
|2322
|2006.01.25 10:48
|close
|1149
|10.00
|1.7913
|1.7882
|0.0000
|160.00
|66235.56
|2323
|2006.01.25 10:59
|buy
|1150
|10.00
|1.7893
|1.7878
|0.0000
|2324
|2006.01.25 11:00
|close
|1150
|10.00
|1.7922
|1.7878
|0.0000
|290.00
|66525.56
|2325
|2006.01.25 12:42
|buy
|1151
|10.00
|1.7909
|1.7894
|0.0000
|2326
|2006.01.25 13:21
|s/l
|1151
|10.00
|1.7894
|1.7894
|0.0000
|-150.00
|66375.56
|2327
|2006.01.25 13:59
|buy
|1152
|10.00
|1.7885
|1.7870
|0.0000
|2328
|2006.01.25 15:16
|s/l
|1152
|10.00
|1.7870
|1.7870
|0.0000
|-150.00
|66225.56
|2329
|2006.01.26 17:07
|sell
|1153
|10.00
|1.7851
|1.7866
|0.0000
|2330
|2006.01.26 17:27
|close
|1153
|10.00
|1.7836
|1.7866
|0.0000
|150.00
|66375.56
|2331
|2006.01.27 12:00
|sell
|1154
|10.00
|1.7787
|1.7802
|0.0000
|2332
|2006.01.27 12:03
|close
|1154
|10.00
|1.7776
|1.7802
|0.0000
|110.00
|66485.56
|2333
|2006.01.27 12:03
|sell
|1155
|10.00
|1.7772
|1.7787
|0.0000
|2334
|2006.01.27 12:59
|s/l
|1155
|10.00
|1.7787
|1.7787
|0.0000
|-150.00
|66335.56
|2335
|2006.01.27 12:59
|sell
|1156
|10.00
|1.7786
|1.7801
|0.0000
|2336
|2006.01.27 13:59
|s/l
|1156
|10.00
|1.7801
|1.7801
|0.0000
|-150.00
|66185.56
|2337
|2006.01.27 16:43
|sell
|1157
|10.00
|1.7758
|1.7773
|0.0000
|2338
|2006.01.27 16:59
|close
|1157
|10.00
|1.7731
|1.7773
|0.0000
|270.00
|66455.56
|2339
|2006.01.27 20:14
|sell
|1158
|10.00
|1.7690
|1.7705
|0.0000
|2340
|2006.01.27 20:46
|close
|1158
|10.00
|1.7678
|1.7705
|0.0000
|120.01
|66575.57
|2341
|2006.01.30 19:04
|sell
|1159
|10.00
|1.7670
|1.7685
|0.0000
|2342
|2006.01.30 19:43
|close
|1159
|10.00
|1.7660
|1.7685
|0.0000
|100.00
|66675.57
|2343
|2006.01.31 06:59
|buy
|1160
|10.00
|1.7689
|1.7674
|0.0000
|2344
|2006.01.31 07:00
|close
|1160
|10.00
|1.7702
|1.7674
|0.0000
|130.00
|66805.57
|2345
|2006.01.31 13:43
|buy
|1161
|10.00
|1.7703
|1.7688
|0.0000
|2346
|2006.01.31 13:51
|close
|1161
|10.00
|1.7716
|1.7688
|0.0000
|130.00
|66935.57
|2347
|2006.01.31 18:06
|buy
|1162
|10.00
|1.7824
|1.7809
|0.0000
|2348
|2006.01.31 18:14
|close
|1162
|10.00
|1.7842
|1.7809
|0.0000
|180.00
|67115.57
|2349
|2006.01.31 19:40
|buy
|1163
|10.00
|1.7832
|1.7817
|0.0000
|2350
|2006.01.31 19:59
|s/l
|1163
|10.00
|1.7817
|1.7817
|0.0000
|-150.00
|66965.57
|2351
|2006.01.31 19:59
|buy
|1164
|10.00
|1.7804
|1.7789
|0.0000
|2352
|2006.01.31 20:16
|close
|1164
|10.00
|1.7820
|1.7789
|0.0000
|160.00
|67125.57
|2353
|2006.01.31 20:25
|buy
|1165
|10.00
|1.7796
|1.7781
|0.0000
|2354
|2006.01.31 22:28
|s/l
|1165
|10.00
|1.7781
|1.7781
|0.0000
|-150.00
|66975.57
|2355
|2006.02.01 06:00
|buy
|1166
|10.00
|1.7801
|1.7786
|0.0000
|2356
|2006.02.01 08:00
|s/l
|1166
|10.00
|1.7786
|1.7786
|0.0000
|-150.00
|66825.57
|2357
|2006.02.01 09:00
|buy
|1167
|10.00
|1.7790
|1.7775
|0.0000
|2358
|2006.02.01 09:39
|close
|1167
|10.00
|1.7801
|1.7775
|0.0000
|110.00
|66935.57
|2359
|2006.02.01 11:00
|sell
|1168
|10.00
|1.7777
|1.7792
|0.0000
|2360
|2006.02.01 11:49
|close
|1168
|10.00
|1.7764
|1.7792
|0.0000
|130.00
|67065.57
|2361
|2006.02.01 14:18
|sell
|1169
|10.00
|1.7769
|1.7784
|0.0000
|2362
|2006.02.01 14:30
|close
|1169
|10.00
|1.7750
|1.7784
|0.0000
|190.01
|67255.58
|2363
|2006.02.01 16:00
|buy
|1170
|10.00
|1.7777
|1.7762
|0.0000
|2364
|2006.02.01 16:12
|close
|1170
|10.00
|1.7790
|1.7762
|0.0000
|130.00
|67385.58
|2365
|2006.02.01 16:46
|buy
|1171
|10.00
|1.7777
|1.7762
|0.0000
|2366
|2006.02.01 18:35
|s/l
|1171
|10.00
|1.7762
|1.7762
|0.0000
|-150.00
|67235.58
|2367
|2006.02.02 07:59
|sell
|1172
|10.00
|1.7752
|1.7767
|0.0000
|2368
|2006.02.02 08:00
|close
|1172
|10.00
|1.7735
|1.7767
|0.0000
|170.00
|67405.58
|2369
|2006.02.03 16:00
|sell
|1173
|10.00
|1.7633
|1.7648
|0.0000
|2370
|2006.02.03 16:21
|close
|1173
|10.00
|1.7620
|1.7648
|0.0000
|130.00
|67535.58
|2371
|2006.02.06 14:21
|sell
|1174
|10.00
|1.7524
|1.7539
|0.0000
|2372
|2006.02.06 14:38
|s/l
|1174
|10.00
|1.7539
|1.7539
|0.0000
|-150.00
|67385.58
|2373
|2006.02.08 00:59
|buy
|1175
|10.00
|1.7447
|1.7432
|0.0000
|2374
|2006.02.08 03:18
|close
|1175
|10.00
|1.7460
|1.7432
|0.0000
|130.00
|67515.58
|2375
|2006.02.09 02:59
|buy
|1176
|10.00
|1.7422
|1.7407
|0.0000
|2376
|2006.02.09 03:15
|close
|1176
|10.00
|1.7436
|1.7407
|0.0000
|140.00
|67655.58
|2377
|2006.02.09 10:30
|sell
|1177
|10.00
|1.7409
|1.7424
|0.0000
|2378
|2006.02.09 10:31
|close
|1177
|10.00
|1.7394
|1.7424
|0.0000
|150.00
|67805.58
|2379
|2006.02.09 13:00
|sell
|1178
|10.00
|1.7425
|1.7440
|0.0000
|2380
|2006.02.09 13:31
|close
|1178
|10.00
|1.7413
|1.7440
|0.0000
|120.00
|67925.58
|2381
|2006.02.09 13:59
|sell
|1179
|10.00
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|2382
|2006.02.09 14:00
|close
|1179
|10.00
|1.7407
|1.7437
|0.0000
|149.99
|68075.57
|2383
|2006.02.09 20:12
|sell
|1180
|10.00
|1.7413
|1.7428
|0.0000
|2384
|2006.02.09 20:59
|close
|1180
|10.00
|1.7399
|1.7428
|0.0000
|140.00
|68215.57
|2385
|2006.02.10 00:41
|buy
|1181
|10.00
|1.7438
|1.7423
|0.0000
|2386
|2006.02.10 00:59
|s/l
|1181
|10.00
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|-150.00
|68065.57
|2387
|2006.02.10 14:50
|buy
|1182
|10.00
|1.7546
|1.7531
|0.0000
|2388
|2006.02.10 14:55
|close
|1182
|10.00
|1.7564
|1.7531
|0.0000
|180.00
|68245.57
|2389
|2006.02.10 15:59
|buy
|1183
|10.00
|1.7454
|1.7439
|0.0000
|2390
|2006.02.10 16:54
|s/l
|1183
|10.00
|1.7439
|1.7439
|0.0000
|-150.00
|68095.57
|2391
|2006.02.13 04:59
|sell
|1184
|10.00
|1.7434
|1.7449
|0.0000
|2392
|2006.02.13 07:04
|close
|1184
|10.00
|1.7425
|1.7449
|0.0000
|90.00
|68185.57
|2393
|2006.02.13 14:04
|sell
|1185
|10.00
|1.7399
|1.7414
|0.0000
|2394
|2006.02.13 14:26
|close
|1185
|10.00
|1.7386
|1.7414
|0.0000
|130.00
|68315.57
|2395
|2006.02.13 14:42
|sell
|1186
|10.00
|1.7400
|1.7415
|0.0000
|2396
|2006.02.13 14:59
|s/l
|1186
|10.00
|1.7415
|1.7415
|0.0000
|-150.00
|68165.57
|2397
|2006.02.13 14:59
|sell
|1187
|10.00
|1.7416
|1.7431
|0.0000
|2398
|2006.02.13 15:59
|s/l
|1187
|10.00
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|-150.00
|68015.57
|2399
|2006.02.14 00:01
|buy
|1188
|10.00
|1.7418
|1.7403
|0.0000
|2400
|2006.02.14 00:17
|close
|1188
|10.00
|1.7429
|1.7403
|0.0000
|110.00
|68125.57
|2401
|2006.02.14 00:59
|buy
|1189
|10.00
|1.7418
|1.7403
|0.0000
|2402
|2006.02.14 06:59
|close
|1189
|10.00
|1.7439
|1.7403
|0.0000
|210.00
|68335.57
|2403
|2006.02.14 07:00
|buy
|1190
|10.00
|1.7425
|1.7410
|0.0000
|2404
|2006.02.14 07:44
|close
|1190
|10.00
|1.7439
|1.7410
|0.0000
|140.00
|68475.57
|2405
|2006.02.14 16:00
|sell
|1191
|10.00
|1.7315
|1.7330
|0.0000
|2406
|2006.02.14 16:04
|close
|1191
|10.00
|1.7306
|1.7330
|0.0000
|89.99
|68565.56
|2407
|2006.02.14 16:59
|sell
|1192
|10.00
|1.7334
|1.7349
|0.0000
|2408
|2006.02.14 18:34
|s/l
|1192
|10.00
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|-150.00
|68415.56
|2409
|2006.02.14 19:59
|sell
|1193
|10.00
|1.7355
|1.7370
|0.0000
|2410
|2006.02.14 20:59
|s/l
|1193
|10.00
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|-150.00
|68265.56
|2411
|2006.02.16 10:00
|sell
|1194
|10.00
|1.7359
|1.7374
|0.0000
|2412
|2006.02.16 10:30
|close
|1194
|10.00
|1.7338
|1.7374
|0.0000
|210.00
|68475.56
|2413
|2006.02.16 10:30
|sell
|1195
|10.00
|1.7353
|1.7368
|0.0000
|2414
|2006.02.16 10:30
|close
|1195
|10.00
|1.7338
|1.7368
|0.0000
|150.00
|68625.56
|2415
|2006.02.17 16:18
|buy
|1196
|10.00
|1.7404
|1.7389
|0.0000
|2416
|2006.02.17 16:19
|close
|1196
|10.00
|1.7422
|1.7389
|0.0000
|180.00
|68805.56
|2417
|2006.02.17 19:06
|buy
|1197
|10.00
|1.7411
|1.7396
|0.0000
|2418
|2006.02.17 19:19
|close
|1197
|10.00
|1.7422
|1.7396
|0.0000
|110.00
|68915.56
|2419
|2006.02.17 19:23
|buy
|1198
|10.00
|1.7411
|1.7396
|0.0000
|2420
|2006.02.19 22:52
|close
|1198
|10.00
|1.7420
|1.7396
|0.0000
|90.00
|69005.56
|2421
|2006.02.20 05:00
|buy
|1199
|10.00
|1.7444
|1.7429
|0.0000
|2422
|2006.02.20 08:59
|s/l
|1199
|10.00
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-150.00
|68855.56
|2423
|2006.02.20 08:59
|buy
|1200
|10.00
|1.7420
|1.7405
|0.0000
|2424
|2006.02.20 09:00
|close
|1200
|10.00
|1.7441
|1.7405
|0.0000
|210.00
|69065.56
|2425
|2006.02.20 09:00
|sell
|1201
|10.00
|1.7441
|1.7456
|0.0000
|2426
|2006.02.20 09:20
|close
|1201
|10.00
|1.7428
|1.7456
|0.0000
|129.99
|69195.55
|2427
|2006.02.20 21:00
|buy
|1202
|10.00
|1.7441
|1.7426
|0.0000
|2428
|2006.02.20 23:55
|close
|1202
|10.00
|1.7450
|1.7426
|0.0000
|90.00
|69285.55
|2429
|2006.02.21 08:04
|sell
|1203
|10.00
|1.7436
|1.7451
|0.0000
|2430
|2006.02.21 08:28
|close
|1203
|10.00
|1.7427
|1.7451
|0.0000
|90.00
|69375.55
|2431
|2006.02.21 10:01
|sell
|1204
|10.00
|1.7433
|1.7448
|0.0000
|2432
|2006.02.21 10:21
|close
|1204
|10.00
|1.7426
|1.7448
|0.0000
|70.00
|69445.55
|2433
|2006.02.21 15:59
|buy
|1205
|10.00
|1.7433
|1.7418
|0.0000
|2434
|2006.02.21 16:00
|close
|1205
|10.00
|1.7450
|1.7418
|0.0000
|170.00
|69615.55
|2435
|2006.02.22 03:59
|buy
|1206
|10.00
|1.7457
|1.7442
|0.0000
|2436
|2006.02.22 08:34
|s/l
|1206
|10.00
|1.7442
|1.7442
|0.0000
|-150.00
|69465.55
|2437
|2006.02.22 12:01
|sell
|1207
|10.00
|1.7409
|1.7424
|0.0000
|2438
|2006.02.22 14:08
|close
|1207
|10.00
|1.7400
|1.7424
|0.0000
|90.01
|69555.56
|2439
|2006.02.22 16:59
|sell
|1208
|10.00
|1.7429
|1.7444
|0.0000
|2440
|2006.02.22 17:29
|close
|1208
|10.00
|1.7420
|1.7444
|0.0000
|90.00
|69645.56
|2441
|2006.02.24 09:13
|sell
|1209
|10.00
|1.7506
|1.7521
|0.0000
|2442
|2006.02.24 09:28
|close
|1209
|10.00
|1.7495
|1.7521
|0.0000
|110.00
|69755.56
|2443
|2006.02.24 09:30
|sell
|1210
|10.00
|1.7499
|1.7514
|0.0000
|2444
|2006.02.24 09:35
|close
|1210
|10.00
|1.7483
|1.7514
|0.0000
|160.00
|69915.56
|2445
|2006.02.27 02:56
|buy
|1211
|10.00
|1.7434
|1.7419
|0.0000
|2446
|2006.02.27 02:59
|close
|1211
|10.00
|1.7447
|1.7419
|0.0000
|130.00
|70045.56
|2447
|2006.02.28 08:59
|sell
|1212
|10.00
|1.7405
|1.7420
|0.0000
|2448
|2006.02.28 09:59
|s/l
|1212
|10.00
|1.7420
|1.7420
|0.0000
|-150.00
|69895.56
|2449
|2006.02.28 14:09
|buy
|1213
|10.00
|1.7468
|1.7453
|0.0000
|2450
|2006.02.28 14:15
|close
|1213
|10.00
|1.7476
|1.7453
|0.0000
|80.00
|69975.56
|2451
|2006.03.01 14:02
|buy
|1214
|10.00
|1.7561
|1.7546
|0.0000
|2452
|2006.03.01 14:32
|close
|1214
|10.00
|1.7574
|1.7546
|0.0000
|130.00
|70105.56
|2453
|2006.03.01 14:59
|buy
|1215
|10.00
|1.7569
|1.7554
|0.0000
|2454
|2006.03.01 15:59
|s/l
|1215
|10.00
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-150.00
|69955.56
|2455
|2006.03.03 15:59
|buy
|1216
|10.00
|1.7518
|1.7503
|0.0000
|2456
|2006.03.03 16:04
|close
|1216
|10.00
|1.7542
|1.7503
|0.0000
|240.00
|70195.56
|2457
|2006.03.06 17:00
|sell
|1217
|10.00
|1.7507
|1.7522
|0.0000
|2458
|2006.03.06 17:49
|close
|1217
|10.00
|1.7491
|1.7522
|0.0000
|160.00
|70355.56
|2459
|2006.03.07 05:50
|sell
|1218
|10.00
|1.7466
|1.7481
|0.0000
|2460
|2006.03.07 05:57
|close
|1218
|10.00
|1.7454
|1.7481
|0.0000
|120.00
|70475.56
|2461
|2006.03.07 05:59
|sell
|1219
|10.00
|1.7462
|1.7477
|0.0000
|2462
|2006.03.07 07:59
|close
|1219
|10.00
|1.7449
|1.7477
|0.0000
|130.00
|70605.56
|2463
|2006.03.07 16:23
|sell
|1220
|10.00
|1.7363
|1.7378
|0.0000
|2464
|2006.03.07 16:26
|s/l
|1220
|10.00
|1.7378
|1.7378
|0.0000
|-150.00
|70455.56
|2465
|2006.03.07 16:31
|sell
|1221
|10.00
|1.7363
|1.7378
|0.0000
|2466
|2006.03.07 17:28
|s/l
|1221
|10.00
|1.7378
|1.7378
|0.0000
|-150.00
|70305.56
|2467
|2006.03.07 23:00
|sell
|1222
|10.00
|1.7360
|1.7375
|0.0000
|2468
|2006.03.08 01:36
|close
|1222
|10.00
|1.7350
|1.7375
|0.0000
|102.14
|70407.70
|2469
|2006.03.08 08:19
|buy
|1223
|10.00
|1.7380
|1.7365
|0.0000
|2470
|2006.03.08 08:27
|close
|1223
|10.00
|1.7392
|1.7365
|0.0000
|120.00
|70527.70
|2471
|2006.03.08 08:59
|buy
|1224
|10.00
|1.7386
|1.7371
|0.0000
|2472
|2006.03.08 09:04
|close
|1224
|10.00
|1.7405
|1.7371
|0.0000
|190.00
|70717.70
|2473
|2006.03.08 11:00
|buy
|1225
|10.00
|1.7387
|1.7372
|0.0000
|2474
|2006.03.08 11:04
|close
|1225
|10.00
|1.7404
|1.7372
|0.0000
|170.00
|70887.70
|2475
|2006.03.08 11:31
|buy
|1226
|10.00
|1.7387
|1.7372
|0.0000
|2476
|2006.03.08 13:59
|s/l
|1226
|10.00
|1.7372
|1.7372
|0.0000
|-150.00
|70737.70
|2477
|2006.03.09 16:23
|buy
|1227
|10.00
|1.7374
|1.7359
|0.0000
|2478
|2006.03.09 17:21
|s/l
|1227
|10.00
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|-150.00
|70587.70
|2479
|2006.03.10 09:52
|buy
|1228
|10.00
|1.7380
|1.7365
|0.0000
|2480
|2006.03.10 09:56
|close
|1228
|10.00
|1.7389
|1.7365
|0.0000
|90.00
|70677.70
|2481
|2006.03.10 14:33
|sell
|1229
|10.00
|1.7321
|1.7336
|0.0000
|2482
|2006.03.10 14:46
|close
|1229
|10.00
|1.7308
|1.7336
|0.0000
|130.00
|70807.70
|2483
|2006.03.10 17:00
|sell
|1230
|10.00
|1.7257
|1.7272
|0.0000
|2484
|2006.03.10 19:23
|close
|1230
|10.00
|1.7251
|1.7272
|0.0000
|60.00
|70867.70
|2485
|2006.03.10 19:59
|sell
|1231
|10.00
|1.7264
|1.7279
|0.0000
|2486
|2006.03.12 23:02
|s/l
|1231
|10.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-150.00
|70717.70
|2487
|2006.03.13 08:04
|buy
|1232
|10.00
|1.7276
|1.7261
|0.0000
|2488
|2006.03.13 08:37
|close
|1232
|10.00
|1.7292
|1.7261
|0.0000
|160.00
|70877.70
|2489
|2006.03.13 09:33
|sell
|1233
|10.00
|1.7262
|1.7277
|0.0000
|2490
|2006.03.13 10:59
|s/l
|1233
|10.00
|1.7277
|1.7277
|0.0000
|-150.00
|70727.70
|2491
|2006.03.13 10:59
|sell
|1234
|10.00
|1.7274
|1.7289
|0.0000
|2492
|2006.03.13 15:59
|s/l
|1234
|10.00
|1.7289
|1.7289
|0.0000
|-150.00
|70577.70
|2493
|2006.03.14 19:00
|buy
|1235
|10.00
|1.7466
|1.7451
|0.0000
|2494
|2006.03.14 19:21
|close
|1235
|10.00
|1.7477
|1.7451
|0.0000
|110.00
|70687.70
|2495
|2006.03.15 06:00
|buy
|1236
|10.00
|1.7465
|1.7450
|0.0000
|2496
|2006.03.15 09:59
|s/l
|1236
|10.00
|1.7450
|1.7450
|0.0000
|-150.00
|70537.70
|2497
|2006.03.15 10:00
|sell
|1237
|10.00
|1.7454
|1.7469
|0.0000
|2498
|2006.03.15 10:30
|close
|1237
|10.00
|1.7428
|1.7469
|0.0000
|260.00
|70797.70
|2499
|2006.03.15 10:30
|sell
|1238
|10.00
|1.7454
|1.7469
|0.0000
|2500
|2006.03.15 10:30
|close
|1238
|10.00
|1.7426
|1.7469
|0.0000
|280.00
|71077.70
|2501
|2006.03.15 10:30
|sell
|1239
|10.00
|1.7446
|1.7461
|0.0000
|2502
|2006.03.15 10:30
|close
|1239
|10.00
|1.7426
|1.7461
|0.0000
|200.00
|71277.70
|2503
|2006.03.15 10:59
|sell
|1240
|10.00
|1.7453
|1.7468
|0.0000
|2504
|2006.03.15 14:59
|s/l
|1240
|10.00
|1.7468
|1.7468
|0.0000
|-150.00
|71127.70
|2505
|2006.03.15 15:00
|buy
|1241
|10.00
|1.7449
|1.7434
|0.0000
|2506
|2006.03.15 15:09
|close
|1241
|10.00
|1.7463
|1.7434
|0.0000
|140.00
|71267.70
|2507
|2006.03.15 15:09
|buy
|1242
|10.00
|1.7468
|1.7453
|0.0000
|2508
|2006.03.15 15:22
|close
|1242
|10.00
|1.7483
|1.7453
|0.0000
|150.00
|71417.70
|2509
|2006.03.15 20:02
|buy
|1243
|10.00
|1.7477
|1.7462
|0.0000
|2510
|2006.03.16 04:59
|s/l
|1243
|10.00
|1.7462
|1.7462
|0.0000
|-160.50
|71257.20
|2511
|2006.03.17 15:19
|sell
|1244
|10.00
|1.7541
|1.7556
|0.0000
|2512
|2006.03.17 16:59
|s/l
|1244
|10.00
|1.7556
|1.7556
|0.0000
|-150.00
|71107.20
|2513
|2006.03.20 08:18
|buy
|1245
|10.00
|1.7565
|1.7550
|0.0000
|2514
|2006.03.20 09:00
|close
|1245
|10.00
|1.7580
|1.7550
|0.0000
|150.00
|71257.20
|2515
|2006.03.20 12:04
|sell
|1246
|10.00
|1.7559
|1.7574
|0.0000
|2516
|2006.03.20 15:49
|close
|1246
|10.00
|1.7547
|1.7574
|0.0000
|120.00
|71377.20
|2517
|2006.03.21 09:15
|sell
|1247
|10.00
|1.7501
|1.7516
|0.0000
|2518
|2006.03.21 09:24
|close
|1247
|10.00
|1.7489
|1.7516
|0.0000
|120.00
|71497.20
|2519
|2006.03.21 11:00
|sell
|1248
|10.00
|1.7495
|1.7510
|0.0000
|2520
|2006.03.21 11:36
|close
|1248
|10.00
|1.7483
|1.7510
|0.0000
|120.00
|71617.20
|2521
|2006.03.21 11:59
|sell
|1249
|10.00
|1.7493
|1.7508
|0.0000
|2522
|2006.03.21 15:05
|close
|1249
|10.00
|1.7481
|1.7508
|0.0000
|120.00
|71737.20
|2523
|2006.03.21 19:30
|sell
|1250
|10.00
|1.7481
|1.7496
|0.0000
|2524
|2006.03.21 19:38
|close
|1250
|10.00
|1.7473
|1.7496
|0.0000
|80.00
|71817.20
|2525
|2006.03.22 13:00
|sell
|1251
|10.00
|1.7471
|1.7486
|0.0000
|2526
|2006.03.22 13:46
|close
|1251
|10.00
|1.7461
|1.7486
|0.0000
|100.00
|71917.20
|2527
|2006.03.22 13:59
|sell
|1252
|10.00
|1.7483
|1.7498
|0.0000
|2528
|2006.03.22 15:27
|s/l
|1252
|10.00
|1.7498
|1.7498
|0.0000
|-150.00
|71767.20
|2529
|2006.03.22 16:00
|sell
|1253
|10.00
|1.7490
|1.7505
|0.0000
|2530
|2006.03.22 16:58
|close
|1253
|10.00
|1.7480
|1.7505
|0.0000
|100.00
|71867.20
|2531
|2006.03.22 16:58
|sell
|1254
|10.00
|1.7478
|1.7493
|0.0000
|2532
|2006.03.22 17:42
|s/l
|1254
|10.00
|1.7493
|1.7493
|0.0000
|-150.00
|71717.20
|2533
|2006.03.27 05:06
|buy
|1255
|10.00
|1.7460
|1.7445
|0.0000
|2534
|2006.03.27 05:07
|close
|1255
|10.00
|1.7466
|1.7445
|0.0000
|60.00
|71777.20
|2535
|2006.03.27 05:37
|buy
|1256
|10.00
|1.7470
|1.7455
|0.0000
|2536
|2006.03.27 13:59
|close
|1256
|10.00
|1.7490
|1.7455
|0.0000
|200.00
|71977.20
|2537
|2006.03.27 14:00
|buy
|1257
|10.00
|1.7476
|1.7461
|0.0000
|2538
|2006.03.27 21:02
|s/l
|1257
|10.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|-150.00
|71827.20
|2539
|2006.03.28 14:00
|buy
|1258
|10.00
|1.7495
|1.7480
|0.0000
|2540
|2006.03.28 15:24
|close
|1258
|10.00
|1.7509
|1.7480
|0.0000
|140.00
|71967.20
|2541
|2006.03.28 18:10
|buy
|1259
|10.00
|1.7492
|1.7477
|0.0000
|2542
|2006.03.28 18:42
|close
|1259
|10.00
|1.7506
|1.7477
|0.0000
|140.00
|72107.20
|2543
|2006.03.28 22:10
|sell
|1260
|10.00
|1.7437
|1.7452
|0.0000
|2544
|2006.03.29 01:04
|close
|1260
|10.00
|1.7429
|1.7452
|0.0000
|82.15
|72189.35
|2545
|2006.03.29 14:44
|sell
|1261
|10.00
|1.7336
|1.7351
|0.0000
|2546
|2006.03.29 15:09
|s/l
|1261
|10.00
|1.7351
|1.7351
|0.0000
|-150.00
|72039.35
|2547
|2006.03.30 12:00
|buy
|1262
|10.00
|1.7395
|1.7380
|0.0000
|2548
|2006.03.30 13:22
|close
|1262
|10.00
|1.7408
|1.7380
|0.0000
|130.00
|72169.35
|2549
|2006.04.03 14:07
|sell
|1263
|10.00
|1.7297
|1.7312
|0.0000
|2550
|2006.04.03 14:29
|close
|1263
|10.00
|1.7282
|1.7312
|0.0000
|150.00
|72319.35
|2551
|2006.04.03 15:59
|buy
|1264
|10.00
|1.7361
|1.7346
|0.0000
|2552
|2006.04.03 15:59
|close
|1264
|10.00
|1.7388
|1.7346
|0.0000
|270.00
|72589.35
|2553
|2006.04.04 18:11
|buy
|1265
|10.00
|1.7553
|1.7538
|0.0000
|2554
|2006.04.04 18:37
|close
|1265
|10.00
|1.7564
|1.7538
|0.0000
|110.00
|72699.35
|2555
|2006.04.04 19:03
|buy
|1266
|10.00
|1.7556
|1.7541
|0.0000
|2556
|2006.04.05 01:11
|s/l
|1266
|10.00
|1.7541
|1.7541
|0.0000
|-153.50
|72545.85
|2557
|2006.04.05 08:00
|buy
|1267
|10.00
|1.7582
|1.7567
|0.0000
|2558
|2006.04.05 08:08
|s/l
|1267
|10.00
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-150.00
|72395.85
|2559
|2006.04.05 08:08
|buy
|1268
|10.00
|1.7571
|1.7556
|0.0000
|2560
|2006.04.05 08:21
|close
|1268
|10.00
|1.7582
|1.7556
|0.0000
|110.00
|72505.85
|2561
|2006.04.05 08:59
|buy
|1269
|10.00
|1.7541
|1.7526
|0.0000
|2562
|2006.04.05 10:59
|s/l
|1269
|10.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-150.00
|72355.85
|2563
|2006.04.05 15:00
|sell
|1270
|10.00
|1.7518
|1.7533
|0.0000
|2564
|2006.04.05 15:59
|close
|1270
|10.00
|1.7500
|1.7533
|0.0000
|180.00
|72535.85
|2565
|2006.04.05 22:59
|buy
|1271
|10.00
|1.7528
|1.7513
|0.0000
|2566
|2006.04.06 00:59
|s/l
|1271
|10.00
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|-160.50
|72375.35
|2567
|2006.04.06 10:15
|buy
|1272
|10.00
|1.7560
|1.7545
|0.0000
|2568
|2006.04.06 10:58
|close
|1272
|10.00
|1.7579
|1.7545
|0.0000
|190.00
|72565.35
|2569
|2006.04.06 14:56
|sell
|1273
|10.00
|1.7539
|1.7554
|0.0000
|2570
|2006.04.06 14:57
|close
|1273
|10.00
|1.7522
|1.7554
|0.0000
|170.00
|72735.35
|2571
|2006.04.07 15:59
|sell
|1274
|10.00
|1.7428
|1.7443
|0.0000
|2572
|2006.04.07 15:59
|close
|1274
|10.00
|1.7408
|1.7443
|0.0000
|200.00
|72935.35
|2573
|2006.04.10 10:57
|buy
|1275
|10.00
|1.7453
|1.7438
|0.0000
|2574
|2006.04.10 13:45
|s/l
|1275
|10.00
|1.7438
|1.7438
|0.0000
|-150.00
|72785.35
|2575
|2006.04.10 18:00
|sell
|1276
|10.00
|1.7404
|1.7419
|0.0000
|2576
|2006.04.10 18:59
|s/l
|1276
|10.00
|1.7419
|1.7419
|0.0000
|-150.00
|72635.35
|2577
|2006.04.10 18:59
|sell
|1277
|10.00
|1.7419
|1.7434
|0.0000
|2578
|2006.04.10 21:59
|s/l
|1277
|10.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-150.00
|72485.35
|2579
|2006.04.11 15:00
|buy
|1278
|10.00
|1.7448
|1.7433
|0.0000
|2580
|2006.04.11 15:32
|close
|1278
|10.00
|1.7458
|1.7433
|0.0000
|100.00
|72585.35
|2581
|2006.04.12 10:44
|buy
|1279
|10.00
|1.7539
|1.7524
|0.0000
|2582
|2006.04.12 10:48
|close
|1279
|10.00
|1.7549
|1.7524
|0.0000
|100.00
|72685.35
|2583
|2006.04.12 10:59
|buy
|1280
|10.00
|1.7542
|1.7527
|0.0000
|2584
|2006.04.12 11:00
|close
|1280
|10.00
|1.7553
|1.7527
|0.0000
|110.00
|72795.35
|2585
|2006.04.13 09:26
|buy
|1281
|10.00
|1.7539
|1.7524
|0.0000
|2586
|2006.04.13 10:59
|s/l
|1281
|10.00
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|-150.00
|72645.35
|2587
|2006.04.13 14:00
|sell
|1282
|10.00
|1.7519
|1.7534
|0.0000
|2588
|2006.04.13 14:32
|s/l
|1282
|10.00
|1.7534
|1.7534
|0.0000
|-150.00
|72495.35
|2589
|2006.04.13 14:36
|sell
|1283
|10.00
|1.7519
|1.7534
|0.0000
|2590
|2006.04.13 14:57
|close
|1283
|10.00
|1.7506
|1.7534
|0.0000
|130.00
|72625.35
|2591
|2006.04.17 15:19
|buy
|1284
|10.00
|1.7705
|1.7690
|0.0000
|2592
|2006.04.17 15:22
|close
|1284
|10.00
|1.7718
|1.7690
|0.0000
|130.00
|72755.35
|2593
|2006.04.17 15:22
|buy
|1285
|10.00
|1.7723
|1.7708
|0.0000
|2594
|2006.04.17 15:24
|s/l
|1285
|10.00
|1.7708
|1.7708
|0.0000
|-150.00
|72605.35
|2595
|2006.04.17 15:24
|buy
|1286
|10.00
|1.7709
|1.7694
|0.0000
|2596
|2006.04.17 17:00
|close
|1286
|10.00
|1.7727
|1.7694
|0.0000
|180.00
|72785.35
|2597
|2006.04.18 15:13
|buy
|1287
|10.00
|1.7762
|1.7747
|0.0000
|2598
|2006.04.18 15:38
|close
|1287
|10.00
|1.7777
|1.7747
|0.0000
|150.00
|72935.35
|2599
|2006.04.19 11:01
|buy
|1288
|10.00
|1.7845
|1.7830
|0.0000
|2600
|2006.04.19 11:12
|close
|1288
|10.00
|1.7856
|1.7830
|0.0000
|110.00
|73045.35
|2601
|2006.04.19 15:59
|buy
|1289
|10.00
|1.7877
|1.7862
|0.0000
|2602
|2006.04.19 16:05
|close
|1289
|10.00
|1.7889
|1.7862
|0.0000
|120.00
|73165.35
|2603
|2006.04.19 19:05
|buy
|1290
|10.00
|1.7918
|1.7903
|0.0000
|2604
|2006.04.19 20:04
|close
|1290
|10.00
|1.7927
|1.7903
|0.0000
|90.00
|73255.35
|2605
|2006.04.24 16:59
|sell
|1291
|10.00
|1.7885
|1.7900
|0.0000
|2606
|2006.04.24 17:59
|s/l
|1291
|10.00
|1.7900
|1.7900
|0.0000
|-150.00
|73105.35
|2607
|2006.04.25 14:00
|buy
|1292
|10.00
|1.7864
|1.7849
|0.0000
|2608
|2006.04.25 14:08
|close
|1292
|10.00
|1.7879
|1.7849
|0.0000
|150.00
|73255.35
|2609
|2006.04.25 19:59
|buy
|1293
|10.00
|1.7877
|1.7862
|0.0000
|2610
|2006.04.25 20:44
|close
|1293
|10.00
|1.7889
|1.7862
|0.0000
|120.00
|73375.35
|2611
|2006.04.26 05:22
|sell
|1294
|10.00
|1.7880
|1.7895
|0.0000
|2612
|2006.04.26 05:51
|close
|1294
|10.00
|1.7872
|1.7895
|0.0000
|80.00
|73455.35
|2613
|2006.04.26 17:59
|buy
|1295
|10.00
|1.7843
|1.7828
|0.0000
|2614
|2006.04.26 18:59
|close
|1295
|10.00
|1.7860
|1.7828
|0.0000
|170.00
|73625.35
|2615
|2006.04.27 08:00
|sell
|1296
|10.00
|1.7855
|1.7870
|0.0000
|2616
|2006.04.27 09:28
|close
|1296
|10.00
|1.7843
|1.7870
|0.0000
|120.00
|73745.35
|2617
|2006.04.27 12:16
|sell
|1297
|10.00
|1.7859
|1.7874
|0.0000
|2618
|2006.04.27 12:27
|close
|1297
|10.00
|1.7849
|1.7874
|0.0000
|100.00
|73845.35
|2619
|2006.04.27 13:59
|buy
|1298
|10.00
|1.7860
|1.7845
|0.0000
|2620
|2006.04.27 14:57
|close
|1298
|10.00
|1.7873
|1.7845
|0.0000
|130.00
|73975.35
|2621
|2006.04.27 15:59
|buy
|1299
|10.00
|1.7988
|1.7973
|0.0000
|2622
|2006.04.27 15:59
|close
|1299
|10.00
|1.8011
|1.7973
|0.0000
|230.00
|74205.35
|2623
|2006.04.28 10:40
|buy
|1300
|10.00
|1.8067
|1.8052
|0.0000
|2624
|2006.04.28 10:59
|close
|1300
|10.00
|1.8084
|1.8052
|0.0000
|170.00
|74375.35
|2625
|2006.05.01 12:00
|buy
|1301
|10.00
|1.8258
|1.8243
|0.0000
|2626
|2006.05.01 12:59
|close
|1301
|10.00
|1.8322
|1.8243
|0.0000
|640.00
|75015.35
|2627
|2006.05.01 14:56
|buy
|1302
|10.00
|1.8315
|1.8300
|0.0000
|2628
|2006.05.01 14:57
|close
|1302
|10.00
|1.8333
|1.8300
|0.0000
|180.00
|75195.35
|2629
|2006.05.01 14:57
|buy
|1303
|10.00
|1.8329
|1.8314
|0.0000
|2630
|2006.05.01 15:59
|s/l
|1303
|10.00
|1.8314
|1.8314
|0.0000
|-150.00
|75045.35
|2631
|2006.05.01 15:59
|buy
|1304
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|2632
|2006.05.01 19:59
|s/l
|1304
|10.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-150.00
|74895.35
|2633
|2006.05.02 07:00
|sell
|1305
|10.00
|1.8238
|1.8253
|0.0000
|2634
|2006.05.02 07:59
|close
|1305
|10.00
|1.8228
|1.8253
|0.0000
|100.00
|74995.35
|2635
|2006.05.03 04:29
|buy
|1306
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|2636
|2006.05.03 06:59
|close
|1306
|10.00
|1.8454
|1.8412
|0.0000
|270.00
|75265.35
|2637
|2006.05.03 07:01
|buy
|1307
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|2638
|2006.05.03 07:59
|s/l
|1307
|10.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-150.00
|75115.35
|2639
|2006.05.03 07:59
|buy
|1308
|10.00
|1.8385
|1.8370
|0.0000
|2640
|2006.05.03 08:00
|close
|1308
|10.00
|1.8394
|1.8370
|0.0000
|90.00
|75205.35
|2641
|2006.05.03 16:59
|buy
|1309
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|2642
|2006.05.03 17:03
|s/l
|1309
|10.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-150.00
|75055.35
|2643
|2006.05.04 16:05
|buy
|1310
|10.00
|1.8466
|1.8451
|0.0000
|2644
|2006.05.04 16:19
|close
|1310
|10.00
|1.8475
|1.8451
|0.0000
|90.00
|75145.35
|2645
|2006.05.04 16:19
|buy
|1311
|10.00
|1.8478
|1.8463
|0.0000
|2646
|2006.05.04 16:21
|close
|1311
|10.00
|1.8487
|1.8463
|0.0000
|90.00
|75235.35
|2647
|2006.05.04 16:27
|buy
|1312
|10.00
|1.8479
|1.8464
|0.0000
|2648
|2006.05.04 16:45
|close
|1312
|10.00
|1.8488
|1.8464
|0.0000
|90.00
|75325.35
|2649
|2006.05.04 20:08
|buy
|1313
|10.00
|1.8513
|1.8498
|0.0000
|2650
|2006.05.04 20:10
|close
|1313
|10.00
|1.8531
|1.8498
|0.0000
|180.00
|75505.35
|2651
|2006.05.05 00:53
|buy
|1314
|10.00
|1.8511
|1.8496
|0.0000
|2652
|2006.05.05 08:59
|s/l
|1314
|10.00
|1.8496
|1.8496
|0.0000
|-150.00
|75355.35
|2653
|2006.05.05 14:31
|buy
|1315
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|2654
|2006.05.05 14:31
|close
|1315
|10.00
|1.8597
|1.8552
|0.0000
|300.00
|75655.35
|2655
|2006.05.05 14:31
|buy
|1316
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|2656
|2006.05.05 14:31
|close
|1316
|10.00
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|160.00
|75815.35
|2657
|2006.05.05 14:31
|buy
|1317
|10.00
|1.8585
|1.8570
|0.0000
|2658
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1317
|10.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-150.00
|75665.35
|2659
|2006.05.05 14:31
|buy
|1318
|10.00
|1.8569
|1.8554
|0.0000
|2660
|2006.05.05 14:31
|close
|1318
|10.00
|1.8597
|1.8554
|0.0000
|280.00
|75945.35
|2661
|2006.05.05 14:31
|buy
|1319
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|2662
|2006.05.05 14:31
|close
|1319
|10.00
|1.8595
|1.8566
|0.0000
|140.00
|76085.35
|2663
|2006.05.05 14:31
|buy
|1320
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|2664
|2006.05.05 14:31
|close
|1320
|10.00
|1.8591
|1.8552
|0.0000
|240.00
|76325.35
|2665
|2006.05.05 14:31
|buy
|1321
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|2666
|2006.05.05 14:31
|close
|1321
|10.00
|1.8591
|1.8552
|0.0000
|240.00
|76565.35
|2667
|2006.05.05 14:31
|buy
|1322
|10.00
|1.8578
|1.8563
|0.0000
|2668
|2006.05.05 14:31
|close
|1322
|10.00
|1.8596
|1.8563
|0.0000
|180.00
|76745.35
|2669
|2006.05.05 14:31
|buy
|1323
|10.00
|1.8580
|1.8565
|0.0000
|2670
|2006.05.05 14:31
|close
|1323
|10.00
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|160.00
|76905.35
|2671
|2006.05.05 14:31
|buy
|1324
|10.00
|1.8580
|1.8565
|0.0000
|2672
|2006.05.05 14:31
|close
|1324
|10.00
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|160.00
|77065.35
|2673
|2006.05.05 14:31
|buy
|1325
|10.00
|1.8582
|1.8567
|0.0000
|2674
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1325
|10.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-150.00
|76915.35
|2675
|2006.05.05 14:31
|buy
|1326
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|2676
|2006.05.05 14:31
|close
|1326
|10.00
|1.8588
|1.8552
|0.0000
|210.00
|77125.35
|2677
|2006.05.05 14:31
|buy
|1327
|10.00
|1.8583
|1.8568
|0.0000
|2678
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1327
|10.00
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-150.00
|76975.35
|2679
|2006.05.05 14:31
|buy
|1328
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|2680
|2006.05.05 14:31
|close
|1328
|10.00
|1.8597
|1.8552
|0.0000
|300.00
|77275.35
|2681
|2006.05.05 14:31
|buy
|1329
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|2682
|2006.05.05 14:31
|close
|1329
|10.00
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|160.00
|77435.35
|2683
|2006.05.05 14:31
|buy
|1330
|10.00
|1.8585
|1.8570
|0.0000
|2684
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1330
|10.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-150.00
|77285.35
|2685
|2006.05.05 14:31
|buy
|1331
|10.00
|1.8569
|1.8554
|0.0000
|2686
|2006.05.05 14:31
|close
|1331
|10.00
|1.8597
|1.8554
|0.0000
|280.00
|77565.35
|2687
|2006.05.05 14:31
|buy
|1332
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|2688
|2006.05.05 14:31
|close
|1332
|10.00
|1.8595
|1.8566
|0.0000
|140.00
|77705.35
|2689
|2006.05.05 14:31
|buy
|1333
|10.00
|1.8594
|1.8579
|0.0000
|2690
|2006.05.05 14:32
|s/l
|1333
|10.00
|1.8579
|1.8579
|0.0000
|-150.00
|77555.35
|2691
|2006.05.05 14:32
|buy
|1334
|10.00
|1.8582
|1.8567
|0.0000
|2692
|2006.05.05 14:32
|close
|1334
|10.00
|1.8598
|1.8567
|0.0000
|160.00
|77715.35
|2693
|2006.05.05 14:32
|buy
|1335
|10.00
|1.8584
|1.8569
|0.0000
|2694
|2006.05.05 14:37
|s/l
|1335
|10.00
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-150.00
|77565.35
|2695
|2006.05.05 14:37
|buy
|1336
|10.00
|1.8572
|1.8557
|0.0000
|2696
|2006.05.05 14:59
|close
|1336
|10.00
|1.8592
|1.8557
|0.0000
|200.00
|77765.35
|2697
|2006.05.07 21:02
|buy
|1337
|10.00
|1.8626
|1.8611
|0.0000
|2698
|2006.05.07 21:27
|close
|1337
|10.00
|1.8634
|1.8611
|0.0000
|80.00
|77845.35
|2699
|2006.05.08 10:18
|buy
|1338
|10.00
|1.8630
|1.8615
|0.0000
|2700
|2006.05.08 10:26
|close
|1338
|10.00
|1.8645
|1.8615
|0.0000
|150.00
|77995.35
|2701
|2006.05.08 12:42
|buy
|1339
|10.00
|1.8630
|1.8615
|0.0000
|2702
|2006.05.08 13:59
|s/l
|1339
|10.00
|1.8615
|1.8615
|0.0000
|-150.00
|77845.35
|2703
|2006.05.09 08:08
|sell
|1340
|10.00
|1.8557
|1.8572
|0.0000
|2704
|2006.05.09 08:32
|close
|1340
|10.00
|1.8543
|1.8572
|0.0000
|140.00
|77985.35
|2705
|2006.05.09 15:04
|buy
|1341
|10.00
|1.8621
|1.8606
|0.0000
|2706
|2006.05.09 15:52
|close
|1341
|10.00
|1.8635
|1.8606
|0.0000
|140.00
|78125.35
|2707
|2006.05.10 07:59
|buy
|1342
|10.00
|1.8701
|1.8686
|0.0000
|2708
|2006.05.10 08:00
|s/l
|1342
|10.00
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-150.00
|77975.35
|2709
|2006.05.10 20:07
|buy
|1343
|10.00
|1.8657
|1.8642
|0.0000
|2710
|2006.05.10 20:12
|close
|1343
|10.00
|1.8671
|1.8642
|0.0000
|140.00
|78115.35
|2711
|2006.05.10 20:17
|buy
|1344
|10.00
|1.8657
|1.8642
|0.0000
|2712
|2006.05.10 20:17
|s/l
|1344
|10.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-150.00
|77965.35
|2713
|2006.05.10 20:19
|buy
|1345
|10.00
|1.8657
|1.8642
|0.0000
|2714
|2006.05.10 20:19
|s/l
|1345
|10.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-150.00
|77815.35
|2715
|2006.05.10 20:20
|buy
|1346
|10.00
|1.8657
|1.8642
|0.0000
|2716
|2006.05.10 20:22
|s/l
|1346
|10.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-150.00
|77665.35
|2717
|2006.05.11 08:45
|sell
|1347
|10.00
|1.8577
|1.8592
|0.0000
|2718
|2006.05.11 08:45
|s/l
|1347
|10.00
|1.8592
|1.8592
|0.0000
|-150.00
|77515.35
|2719
|2006.05.11 08:45
|sell
|1348
|10.00
|1.8591
|1.8606
|0.0000
|2720
|2006.05.11 08:45
|close
|1348
|10.00
|1.8566
|1.8606
|0.0000
|250.00
|77765.35
|2721
|2006.05.11 08:59
|sell
|1349
|10.00
|1.8595
|1.8610
|0.0000
|2722
|2006.05.11 09:59
|s/l
|1349
|10.00
|1.8610
|1.8610
|0.0000
|-150.00
|77615.35
|2723
|2006.05.11 14:53
|buy
|1350
|10.00
|1.8712
|1.8697
|0.0000
|2724
|2006.05.11 14:59
|close
|1350
|10.00
|1.8793
|1.8697
|0.0000
|810.00
|78425.35
|2725
|2006.05.11 16:59
|buy
|1351
|10.00
|1.8813
|1.8798
|0.0000
|2726
|2006.05.11 16:59
|close
|1351
|10.00
|1.8848
|1.8798
|0.0000
|350.00
|78775.35
|2727
|2006.05.11 17:40
|buy
|1352
|10.00
|1.8832
|1.8817
|0.0000
|2728
|2006.05.11 17:57
|close
|1352
|10.00
|1.8852
|1.8817
|0.0000
|200.00
|78975.35
|2729
|2006.05.12 13:00
|buy
|1353
|10.00
|1.8964
|1.8949
|0.0000
|2730
|2006.05.12 13:59
|s/l
|1353
|10.00
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|-150.00
|78825.35
|2731
|2006.05.12 14:20
|buy
|1354
|10.00
|1.8930
|1.8915
|0.0000
|2732
|2006.05.12 14:30
|close
|1354
|10.00
|1.8960
|1.8915
|0.0000
|300.00
|79125.35
|2733
|2006.05.12 14:30
|buy
|1355
|10.00
|1.8922
|1.8907
|0.0000
|2734
|2006.05.12 14:30
|close
|1355
|10.00
|1.8951
|1.8907
|0.0000
|290.00
|79415.35
|2735
|2006.05.12 14:30
|buy
|1356
|10.00
|1.8893
|1.8878
|0.0000
|2736
|2006.05.12 14:30
|close
|1356
|10.00
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|250.00
|79665.35
|2737
|2006.05.12 14:30
|buy
|1357
|10.00
|1.8896
|1.8881
|0.0000
|2738
|2006.05.12 14:30
|close
|1357
|10.00
|1.8941
|1.8881
|0.0000
|450.00
|80115.35
|2739
|2006.05.12 14:30
|buy
|1358
|10.00
|1.8894
|1.8879
|0.0000
|2740
|2006.05.12 14:31
|s/l
|1358
|10.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-150.00
|79965.35
|2741
|2006.05.12 14:31
|buy
|1359
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|2742
|2006.05.12 14:31
|close
|1359
|10.00
|1.8929
|1.8868
|0.0000
|460.00
|80425.35
|2743
|2006.05.12 14:31
|buy
|1360
|10.00
|1.8894
|1.8879
|0.0000
|2744
|2006.05.12 14:31
|close
|1360
|10.00
|1.8929
|1.8879
|0.0000
|350.00
|80775.35
|2745
|2006.05.12 14:32
|buy
|1361
|10.00
|1.8896
|1.8881
|0.0000
|2746
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1361
|10.00
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|-150.00
|80625.35
|2747
|2006.05.12 14:32
|buy
|1362
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|2748
|2006.05.12 14:32
|close
|1362
|10.00
|1.8918
|1.8868
|0.0000
|350.00
|80975.35
|2749
|2006.05.12 14:32
|buy
|1363
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|2750
|2006.05.12 14:32
|close
|1363
|10.00
|1.8917
|1.8868
|0.0000
|340.00
|81315.35
|2751
|2006.05.12 14:33
|buy
|1364
|10.00
|1.8895
|1.8880
|0.0000
|2752
|2006.05.12 14:34
|close
|1364
|10.00
|1.8918
|1.8880
|0.0000
|230.00
|81545.35
|2753
|2006.05.12 14:34
|buy
|1365
|10.00
|1.8895
|1.8880
|0.0000
|2754
|2006.05.12 14:35
|close
|1365
|10.00
|1.8916
|1.8880
|0.0000
|210.00
|81755.35
|2755
|2006.05.12 14:35
|buy
|1366
|10.00
|1.8896
|1.8881
|0.0000
|2756
|2006.05.12 14:38
|s/l
|1366
|10.00
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|-150.00
|81605.35
|2757
|2006.05.12 14:38
|buy
|1367
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|2758
|2006.05.12 14:44
|close
|1367
|10.00
|1.8916
|1.8868
|0.0000
|330.00
|81935.35
|2759
|2006.05.12 14:44
|buy
|1368
|10.00
|1.8896
|1.8881
|0.0000
|2760
|2006.05.12 14:45
|close
|1368
|10.00
|1.8917
|1.8881
|0.0000
|210.00
|82145.35
|2761
|2006.05.12 14:59
|buy
|1369
|10.00
|1.8907
|1.8892
|0.0000
|2762
|2006.05.12 15:03
|close
|1369
|10.00
|1.8938
|1.8892
|0.0000
|310.00
|82455.35
|2763
|2006.05.15 00:01
|buy
|1370
|10.00
|1.8970
|1.8955
|0.0000
|2764
|2006.05.15 00:15
|close
|1370
|10.00
|1.8984
|1.8955
|0.0000
|140.00
|82595.35
|2765
|2006.05.15 15:02
|sell
|1371
|10.00
|1.8846
|1.8861
|0.0000
|2766
|2006.05.15 15:21
|close
|1371
|10.00
|1.8823
|1.8861
|0.0000
|230.00
|82825.35
|2767
|2006.05.15 17:05
|sell
|1372
|10.00
|1.8818
|1.8833
|0.0000
|2768
|2006.05.15 18:59
|close
|1372
|10.00
|1.8795
|1.8833
|0.0000
|230.00
|83055.35
|2769
|2006.05.15 20:09
|sell
|1373
|10.00
|1.8797
|1.8812
|0.0000
|2770
|2006.05.15 22:34
|close
|1373
|10.00
|1.8775
|1.8812
|0.0000
|220.00
|83275.35
|2771
|2006.05.15 23:59
|sell
|1374
|10.00
|1.8779
|1.8794
|0.0000
|2772
|2006.05.16 00:37
|s/l
|1374
|10.00
|1.8794
|1.8794
|0.0000
|-147.85
|83127.50
|2773
|2006.05.16 04:57
|buy
|1375
|10.00
|1.8833
|1.8818
|0.0000
|2774
|2006.05.16 05:53
|close
|1375
|10.00
|1.8849
|1.8818
|0.0000
|160.00
|83287.50
|2775
|2006.05.16 06:49
|buy
|1376
|10.00
|1.8833
|1.8818
|0.0000
|2776
|2006.05.16 07:02
|s/l
|1376
|10.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-150.00
|83137.50
|2777
|2006.05.16 10:00
|sell
|1377
|10.00
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|2778
|2006.05.16 12:59
|s/l
|1377
|10.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-150.00
|82987.50
|2779
|2006.05.17 13:51
|buy
|1378
|10.00
|1.8955
|1.8940
|0.0000
|2780
|2006.05.17 13:59
|s/l
|1378
|10.00
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|-150.00
|82837.50
|2781
|2006.05.17 13:59
|buy
|1379
|10.00
|1.8916
|1.8901
|0.0000
|2782
|2006.05.17 14:59
|s/l
|1379
|10.00
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-150.00
|82687.50
|2783
|2006.05.17 16:28
|sell
|1380
|10.00
|1.8848
|1.8863
|0.0000
|2784
|2006.05.17 16:31
|close
|1380
|10.00
|1.8829
|1.8863
|0.0000
|190.00
|82877.50
|2785
|2006.05.17 22:01
|sell
|1381
|10.00
|1.8826
|1.8841
|0.0000
|2786
|2006.05.18 01:59
|s/l
|1381
|10.00
|1.8841
|1.8841
|0.0000
|-143.55
|82733.95
|2787
|2006.05.18 07:04
|sell
|1382
|10.00
|1.8842
|1.8857
|0.0000
|2788
|2006.05.18 08:59
|s/l
|1382
|10.00
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-150.00
|82583.95
|2789
|2006.05.18 15:05
|buy
|1383
|10.00
|1.8877
|1.8862
|0.0000
|2790
|2006.05.18 15:32
|close
|1383
|10.00
|1.8896
|1.8862
|0.0000
|190.00
|82773.95
|2791
|2006.05.18 15:59
|buy
|1384
|10.00
|1.8879
|1.8864
|0.0000
|2792
|2006.05.18 16:15
|close
|1384
|10.00
|1.8917
|1.8864
|0.0000
|380.00
|83153.95
|2793
|2006.05.18 22:39
|buy
|1385
|10.00
|1.8922
|1.8907
|0.0000
|2794
|2006.05.18 22:47
|close
|1385
|10.00
|1.8936
|1.8907
|0.0000
|140.00
|83293.95
|2795
|2006.05.18 22:47
|buy
|1386
|10.00
|1.8943
|1.8928
|0.0000
|2796
|2006.05.18 22:57
|s/l
|1386
|10.00
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-150.00
|83143.95
|2797
|2006.05.19 00:41
|buy
|1387
|10.00
|1.8926
|1.8911
|0.0000
|2798
|2006.05.19 03:57
|s/l
|1387
|10.00
|1.8911
|1.8911
|0.0000
|-150.00
|82993.95
|2799
|2006.05.19 10:18
|sell
|1388
|10.00
|1.8762
|1.8777
|0.0000
|2800
|2006.05.19 11:45
|close
|1388
|10.00
|1.8741
|1.8777
|0.0000
|210.00
|83203.95
|2801
|2006.05.22 03:00
|sell
|1389
|10.00
|1.8732
|1.8747
|0.0000
|2802
|2006.05.22 03:25
|close
|1389
|10.00
|1.8720
|1.8747
|0.0000
|120.00
|83323.95
|2803
|2006.05.22 07:00
|sell
|1390
|10.00
|1.8722
|1.8737
|0.0000
|2804
|2006.05.22 07:45
|close
|1390
|10.00
|1.8693
|1.8737
|0.0000
|290.00
|83613.95
|2805
|2006.05.22 07:49
|sell
|1391
|10.00
|1.8678
|1.8693
|0.0000
|2806
|2006.05.22 07:59
|s/l
|1391
|10.00
|1.8693
|1.8693
|0.0000
|-150.00
|83463.95
|2807
|2006.05.22 07:59
|sell
|1392
|10.00
|1.8718
|1.8733
|0.0000
|2808
|2006.05.22 08:59
|s/l
|1392
|10.00
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|-150.00
|83313.95
|2809
|2006.05.22 16:59
|buy
|1393
|10.00
|1.8832
|1.8817
|0.0000
|2810
|2006.05.22 17:49
|close
|1393
|10.00
|1.8859
|1.8817
|0.0000
|270.00
|83583.95
|2811
|2006.05.24 06:34
|sell
|1394
|10.00
|1.8772
|1.8787
|0.0000
|2812
|2006.05.24 06:59
|s/l
|1394
|10.00
|1.8787
|1.8787
|0.0000
|-150.00
|83433.95
|2813
|2006.05.24 09:20
|buy
|1395
|10.00
|1.8814
|1.8799
|0.0000
|2814
|2006.05.24 09:46
|close
|1395
|10.00
|1.8830
|1.8799
|0.0000
|160.00
|83593.95
|2815
|2006.05.24 11:11
|buy
|1396
|10.00
|1.8820
|1.8805
|0.0000
|2816
|2006.05.24 12:32
|close
|1396
|10.00
|1.8845
|1.8805
|0.0000
|250.00
|83843.95
|2817
|2006.05.24 13:58
|buy
|1397
|10.00
|1.8814
|1.8799
|0.0000
|2818
|2006.05.24 13:59
|s/l
|1397
|10.00
|1.8799
|1.8799
|0.0000
|-150.00
|83693.95
|2819
|2006.05.24 13:59
|buy
|1398
|10.00
|1.8777
|1.8762
|0.0000
|2820
|2006.05.24 14:59
|s/l
|1398
|10.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-150.00
|83543.95
|2821
|2006.05.24 15:59
|sell
|1399
|10.00
|1.8696
|1.8711
|0.0000
|2822
|2006.05.24 16:36
|close
|1399
|10.00
|1.8670
|1.8711
|0.0000
|260.00
|83803.95
|2823
|2006.05.24 17:59
|sell
|1400
|10.00
|1.8701
|1.8716
|0.0000
|2824
|2006.05.24 18:59
|s/l
|1400
|10.00
|1.8716
|1.8716
|0.0000
|-150.00
|83653.95
|2825
|2006.05.24 22:14
|sell
|1401
|10.00
|1.8714
|1.8729
|0.0000
|2826
|2006.05.24 22:33
|close
|1401
|10.00
|1.8691
|1.8729
|0.0000
|230.00
|83883.95
|2827
|2006.05.25 17:00
|sell
|1402
|10.00
|1.8710
|1.8725
|0.0000
|2828
|2006.05.25 18:59
|s/l
|1402
|10.00
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-150.00
|83733.95
|2829
|2006.05.25 22:59
|buy
|1403
|10.00
|1.8754
|1.8739
|0.0000
|2830
|2006.05.25 23:21
|s/l
|1403
|10.00
|1.8739
|1.8739
|0.0000
|-150.00
|83583.95
|2831
|2006.05.26 05:00
|sell
|1404
|10.00
|1.8710
|1.8725
|0.0000
|2832
|2006.05.26 05:15
|close
|1404
|10.00
|1.8695
|1.8725
|0.0000
|150.00
|83733.95
|2833
|2006.05.26 05:59
|sell
|1405
|10.00
|1.8711
|1.8726
|0.0000
|2834
|2006.05.26 06:00
|close
|1405
|10.00
|1.8697
|1.8726
|0.0000
|140.00
|83873.95
|2835
|2006.05.26 17:13
|sell
|1406
|10.00
|1.8567
|1.8582
|0.0000
|2836
|2006.05.28 21:00
|s/l
|1406
|10.00
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-150.00
|83723.95
|2837
|2006.05.28 23:02
|sell
|1407
|10.00
|1.8594
|1.8609
|0.0000
|2838
|2006.05.28 23:48
|close
|1407
|10.00
|1.8581
|1.8609
|0.0000
|130.00
|83853.95
|2839
|2006.05.29 03:00
|buy
|1408
|10.00
|1.8598
|1.8583
|0.0000
|2840
|2006.05.29 07:07
|close
|1408
|10.00
|1.8610
|1.8583
|0.0000
|120.00
|83973.95
|2841
|2006.05.30 00:35
|sell
|1409
|10.00
|1.8601
|1.8616
|0.0000
|2842
|2006.05.30 02:59
|s/l
|1409
|10.00
|1.8616
|1.8616
|0.0000
|-150.00
|83823.95
|2843
|2006.05.30 11:00
|buy
|1410
|10.00
|1.8759
|1.8744
|0.0000
|2844
|2006.05.30 11:49
|close
|1410
|10.00
|1.8773
|1.8744
|0.0000
|140.00
|83963.95
|2845
|2006.05.30 11:59
|buy
|1411
|10.00
|1.8742
|1.8727
|0.0000
|2846
|2006.05.30 12:59
|close
|1411
|10.00
|1.8761
|1.8727
|0.0000
|190.00
|84153.95
|2847
|2006.05.30 17:44
|buy
|1412
|10.00
|1.8824
|1.8809
|0.0000
|2848
|2006.05.30 18:41
|close
|1412
|10.00
|1.8838
|1.8809
|0.0000
|140.00
|84293.95
|2849
|2006.05.31 16:04
|sell
|1413
|10.00
|1.8746
|1.8761
|0.0000
|2850
|2006.05.31 16:04
|close
|1413
|10.00
|1.8735
|1.8761
|0.0000
|110.00
|84403.95
|2851
|2006.06.01 08:19
|sell
|1414
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|2852
|2006.06.01 08:37
|close
|1414
|10.00
|1.8644
|1.8672
|0.0000
|130.00
|84533.95
|2853
|2006.06.01 09:59
|sell
|1415
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|2854
|2006.06.01 10:00
|close
|1415
|10.00
|1.8642
|1.8672
|0.0000
|150.00
|84683.95
|2855
|2006.06.02 15:03
|buy
|1416
|10.00
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|2856
|2006.06.02 15:18
|close
|1416
|10.00
|1.8841
|1.8810
|0.0000
|160.00
|84843.95
|2857
|2006.06.02 15:23
|buy
|1417
|10.00
|1.8830
|1.8815
|0.0000
|2858
|2006.06.02 15:28
|s/l
|1417
|10.00
|1.8815
|1.8815
|0.0000
|-150.00
|84693.95
|2859
|2006.06.02 15:29
|buy
|1418
|10.00
|1.8823
|1.8808
|0.0000
|2860
|2006.06.02 16:59
|close
|1418
|10.00
|1.8845
|1.8808
|0.0000
|220.00
|84913.95
|2861
|2006.06.02 18:02
|buy
|1419
|10.00
|1.8830
|1.8815
|0.0000
|2862
|2006.06.04 22:52
|close
|1419
|10.00
|1.8846
|1.8815
|0.0000
|160.00
|85073.95
|2863
|2006.06.05 08:00
|buy
|1420
|10.00
|1.8840
|1.8825
|0.0000
|2864
|2006.06.05 08:08
|close
|1420
|10.00
|1.8852
|1.8825
|0.0000
|120.00
|85193.95
|2865
|2006.06.05 08:55
|buy
|1421
|10.00
|1.8831
|1.8816
|0.0000
|2866
|2006.06.05 08:59
|close
|1421
|10.00
|1.8860
|1.8816
|0.0000
|290.00
|85483.95
|2867
|2006.06.06 07:59
|buy
|1422
|10.00
|1.8739
|1.8724
|0.0000
|2868
|2006.06.06 08:00
|s/l
|1422
|10.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-150.00
|85333.95
|2869
|2006.06.06 13:59
|sell
|1423
|10.00
|1.8660
|1.8675
|0.0000
|2870
|2006.06.06 14:33
|close
|1423
|10.00
|1.8642
|1.8675
|0.0000
|180.00
|85513.95
|2871
|2006.06.07 07:51
|sell
|1424
|10.00
|1.8609
|1.8624
|0.0000
|2872
|2006.06.07 10:09
|s/l
|1424
|10.00
|1.8624
|1.8624
|0.0000
|-150.00
|85363.95
|2873
|2006.06.07 15:07
|sell
|1425
|10.00
|1.8598
|1.8613
|0.0000
|2874
|2006.06.07 15:19
|close
|1425
|10.00
|1.8577
|1.8613
|0.0000
|210.00
|85573.95
|2875
|2006.06.08 14:02
|sell
|1426
|10.00
|1.8441
|1.8456
|0.0000
|2876
|2006.06.08 14:25
|close
|1426
|10.00
|1.8427
|1.8456
|0.0000
|140.00
|85713.95
|2877
|2006.06.08 15:09
|sell
|1427
|10.00
|1.8411
|1.8426
|0.0000
|2878
|2006.06.08 15:33
|close
|1427
|10.00
|1.8391
|1.8426
|0.0000
|200.00
|85913.95
|2879
|2006.06.09 13:01
|sell
|1428
|10.00
|1.8431
|1.8446
|0.0000
|2880
|2006.06.09 13:59
|s/l
|1428
|10.00
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|-150.00
|85763.95
|2881
|2006.06.12 09:36
|buy
|1429
|10.00
|1.8433
|1.8418
|0.0000
|2882
|2006.06.12 10:00
|s/l
|1429
|10.00
|1.8418
|1.8418
|0.0000
|-150.00
|85613.95
|2883
|2006.06.12 14:21
|buy
|1430
|10.00
|1.8425
|1.8410
|0.0000
|2884
|2006.06.12 14:29
|close
|1430
|10.00
|1.8433
|1.8410
|0.0000
|80.00
|85693.95
|2885
|2006.06.12 14:34
|buy
|1431
|10.00
|1.8428
|1.8413
|0.0000
|2886
|2006.06.12 14:42
|close
|1431
|10.00
|1.8436
|1.8413
|0.0000
|80.00
|85773.95
|2887
|2006.06.12 14:59
|buy
|1432
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|2888
|2006.06.12 16:00
|close
|1432
|10.00
|1.8439
|1.8412
|0.0000
|120.00
|85893.95
|2889
|2006.06.13 00:07
|sell
|1433
|10.00
|1.8420
|1.8435
|0.0000
|2890
|2006.06.13 01:30
|close
|1433
|10.00
|1.8408
|1.8435
|0.0000
|120.00
|86013.95
|2891
|2006.06.14 12:59
|buy
|1434
|10.00
|1.8369
|1.8354
|0.0000
|2892
|2006.06.14 13:00
|close
|1434
|10.00
|1.8409
|1.8354
|0.0000
|400.00
|86413.95
|2893
|2006.06.14 13:07
|sell
|1435
|10.00
|1.8416
|1.8431
|0.0000
|2894
|2006.06.14 13:59
|s/l
|1435
|10.00
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|-150.00
|86263.95
|2895
|2006.06.14 14:46
|buy
|1436
|10.00
|1.8460
|1.8445
|0.0000
|2896
|2006.06.14 15:27
|close
|1436
|10.00
|1.8472
|1.8445
|0.0000
|120.00
|86383.95
|2897
|2006.06.14 16:02
|buy
|1437
|10.00
|1.8488
|1.8473
|0.0000
|2898
|2006.06.14 16:17
|s/l
|1437
|10.00
|1.8473
|1.8473
|0.0000
|-150.00
|86233.95
|2899
|2006.06.14 16:20
|buy
|1438
|10.00
|1.8487
|1.8472
|0.0000
|2900
|2006.06.14 16:25
|s/l
|1438
|10.00
|1.8472
|1.8472
|0.0000
|-150.00
|86083.95
|2901
|2006.06.14 16:26
|buy
|1439
|10.00
|1.8474
|1.8459
|0.0000
|2902
|2006.06.14 17:59
|s/l
|1439
|10.00
|1.8459
|1.8459
|0.0000
|-150.00
|85933.95
|2903
|2006.06.14 18:59
|buy
|1440
|10.00
|1.8426
|1.8411
|0.0000
|2904
|2006.06.14 19:58
|close
|1440
|10.00
|1.8440
|1.8411
|0.0000
|140.00
|86073.95
|2905
|2006.06.15 14:00
|buy
|1441
|10.00
|1.8487
|1.8472
|0.0000
|2906
|2006.06.15 14:27
|close
|1441
|10.00
|1.8503
|1.8472
|0.0000
|160.00
|86233.95
|2907
|2006.06.16 14:59
|sell
|1442
|10.00
|1.8508
|1.8523
|0.0000
|2908
|2006.06.16 15:00
|s/l
|1442
|10.00
|1.8523
|1.8523
|0.0000
|-150.00
|86083.95
|2909
|2006.06.16 16:25
|sell
|1443
|10.00
|1.8494
|1.8509
|0.0000
|2910
|2006.06.16 16:59
|close
|1443
|10.00
|1.8483
|1.8509
|0.0000
|110.00
|86193.95
|2911
|2006.06.16 17:00
|sell
|1444
|10.00
|1.8494
|1.8509
|0.0000
|2912
|2006.06.16 18:59
|s/l
|1444
|10.00
|1.8509
|1.8509
|0.0000
|-150.00
|86043.95
|2913
|2006.06.18 22:44
|sell
|1445
|10.00
|1.8533
|1.8548
|0.0000
|2914
|2006.06.19 00:01
|close
|1445
|10.00
|1.8520
|1.8548
|0.0000
|132.14
|86176.09
|2915
|2006.06.20 16:00
|sell
|1446
|10.00
|1.8427
|1.8442
|0.0000
|2916
|2006.06.20 16:13
|close
|1446
|10.00
|1.8417
|1.8442
|0.0000
|100.00
|86276.09
|2917
|2006.06.20 18:28
|buy
|1447
|10.00
|1.8425
|1.8410
|0.0000
|2918
|2006.06.20 23:59
|close
|1447
|10.00
|1.8446
|1.8410
|0.0000
|210.00
|86486.09
|2919
|2006.06.22 00:59
|buy
|1448
|10.00
|1.8451
|1.8436
|0.0000
|2920
|2006.06.22 03:59
|close
|1448
|10.00
|1.8463
|1.8436
|0.0000
|120.00
|86606.09
|2921
|2006.06.22 15:00
|sell
|1449
|10.00
|1.8304
|1.8319
|0.0000
|2922
|2006.06.22 15:18
|close
|1449
|10.00
|1.8289
|1.8319
|0.0000
|150.00
|86756.09
|2923
|2006.06.22 17:00
|sell
|1450
|10.00
|1.8288
|1.8303
|0.0000
|2924
|2006.06.23 07:59
|close
|1450
|10.00
|1.8275
|1.8303
|0.0000
|132.15
|86888.24
|2925
|2006.06.23 09:48
|sell
|1451
|10.00
|1.8251
|1.8266
|0.0000
|2926
|2006.06.23 09:59
|close
|1451
|10.00
|1.8233
|1.8266
|0.0000
|180.00
|87068.24
|2927
|2006.06.23 13:49
|sell
|1452
|10.00
|1.8192
|1.8207
|0.0000
|2928
|2006.06.23 13:53
|close
|1452
|10.00
|1.8179
|1.8207
|0.0000
|130.00
|87198.24
|2929
|2006.06.23 13:54
|sell
|1453
|10.00
|1.8183
|1.8198
|0.0000
|2930
|2006.06.23 15:59
|s/l
|1453
|10.00
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|-150.00
|87048.24
|2931
|2006.06.23 15:59
|sell
|1454
|10.00
|1.8201
|1.8216
|0.0000
|2932
|2006.06.23 19:59
|close
|1454
|10.00
|1.8183
|1.8216
|0.0000
|180.00
|87228.24
|2933
|2006.06.26 06:00
|buy
|1455
|10.00
|1.8189
|1.8174
|0.0000
|2934
|2006.06.26 07:59
|close
|1455
|10.00
|1.8227
|1.8174
|0.0000
|380.00
|87608.24
|2935
|2006.06.26 08:00
|buy
|1456
|10.00
|1.8207
|1.8192
|0.0000
|2936
|2006.06.26 09:07
|close
|1456
|10.00
|1.8215
|1.8192
|0.0000
|80.00
|87688.24
|2937
|2006.06.26 11:53
|buy
|1457
|10.00
|1.8196
|1.8181
|0.0000
|2938
|2006.06.26 11:53
|close
|1457
|10.00
|1.8209
|1.8181
|0.0000
|130.00
|87818.24
|2939
|2006.06.26 11:54
|buy
|1458
|10.00
|1.8195
|1.8180
|0.0000
|2940
|2006.06.26 12:20
|close
|1458
|10.00
|1.8212
|1.8180
|0.0000
|170.00
|87988.24
|2941
|2006.06.26 15:59
|sell
|1459
|10.00
|1.8193
|1.8208
|0.0000
|2942
|2006.06.26 16:59
|s/l
|1459
|10.00
|1.8208
|1.8208
|0.0000
|-150.00
|87838.24
|2943
|2006.06.26 16:59
|sell
|1460
|10.00
|1.8209
|1.8224
|0.0000
|2944
|2006.06.26 17:59
|s/l
|1460
|10.00
|1.8224
|1.8224
|0.0000
|-150.00
|87688.24
|2945
|2006.06.27 07:01
|sell
|1461
|10.00
|1.8245
|1.8260
|0.0000
|2946
|2006.06.27 08:31
|close
|1461
|10.00
|1.8232
|1.8260
|0.0000
|130.00
|87818.24
|2947
|2006.06.27 21:44
|sell
|1462
|10.00
|1.8224
|1.8239
|0.0000
|2948
|2006.06.27 22:00
|close
|1462
|10.00
|1.8210
|1.8239
|0.0000
|140.00
|87958.24
|2949
|2006.06.28 08:59
|sell
|1463
|10.00
|1.8192
|1.8207
|0.0000
|2950
|2006.06.28 09:08
|close
|1463
|10.00
|1.8181
|1.8207
|0.0000
|110.00
|88068.24
|2951
|2006.06.28 15:59
|sell
|1464
|10.00
|1.8175
|1.8190
|0.0000
|2952
|2006.06.28 15:59
|close
|1464
|10.00
|1.8161
|1.8190
|0.0000
|140.00
|88208.24
|2953
|2006.06.28 16:23
|sell
|1465
|10.00
|1.8178
|1.8193
|0.0000
|2954
|2006.06.28 16:25
|close
|1465
|10.00
|1.8169
|1.8193
|0.0000
|90.01
|88298.25
|2955
|2006.06.28 16:26
|sell
|1466
|10.00
|1.8168
|1.8183
|0.0000
|2956
|2006.06.28 18:59
|s/l
|1466
|10.00
|1.8183
|1.8183
|0.0000
|-150.00
|88148.25
|2957
|2006.06.29 07:21
|sell
|1467
|10.00
|1.8178
|1.8193
|0.0000
|2958
|2006.06.29 07:59
|close
|1467
|10.00
|1.8163
|1.8193
|0.0000
|150.00
|88298.25
|2959
|2006.06.29 09:22
|sell
|1468
|10.00
|1.8160
|1.8175
|0.0000
|2960
|2006.06.29 09:59
|close
|1468
|10.00
|1.8121
|1.8175
|0.0000
|390.00
|88688.25
|2961
|2006.06.29 12:24
|sell
|1469
|10.00
|1.8134
|1.8149
|0.0000
|2962
|2006.06.29 12:59
|s/l
|1469
|10.00
|1.8149
|1.8149
|0.0000
|-150.00
|88538.25
|2963
|2006.06.29 19:59
|buy
|1470
|10.00
|1.8260
|1.8245
|0.0000
|2964
|2006.06.29 21:00
|close
|1470
|10.00
|1.8280
|1.8245
|0.0000
|200.00
|88738.25
|2965
|2006.06.30 02:59
|buy
|1471
|10.00
|1.8316
|1.8301
|0.0000
|2966
|2006.06.30 03:36
|close
|1471
|10.00
|1.8336
|1.8301
|0.0000
|200.00
|88938.25
|2967
|2006.06.30 06:00
|buy
|1472
|10.00
|1.8330
|1.8315
|0.0000
|2968
|2006.06.30 07:59
|s/l
|1472
|10.00
|1.8315
|1.8315
|0.0000
|-150.00
|88788.25
|2969
|2006.06.30 07:59
|buy
|1473
|10.00
|1.8305
|1.8290
|0.0000
|2970
|2006.06.30 08:13
|close
|1473
|10.00
|1.8338
|1.8290
|0.0000
|330.00
|89118.25
|2971
|2006.06.30 14:38
|buy
|1474
|10.00
|1.8437
|1.8422
|0.0000
|2972
|2006.06.30 14:59
|close
|1474
|10.00
|1.8495
|1.8422
|0.0000
|580.00
|89698.25
|2973
|2006.06.30 15:00
|buy
|1475
|10.00
|1.8473
|1.8458
|0.0000
|2974
|2006.07.03 01:59
|s/l
|1475
|10.00
|1.8458
|1.8458
|0.0000
|-153.50
|89544.75
|2975
|2006.07.05 06:00
|buy
|1476
|10.00
|1.8440
|1.8425
|0.0000
|2976
|2006.07.05 06:52
|close
|1476
|10.00
|1.8451
|1.8425
|0.0000
|110.00
|89654.75
|2977
|2006.07.05 06:52
|buy
|1477
|10.00
|1.8452
|1.8437
|0.0000
|2978
|2006.07.05 06:56
|close
|1477
|10.00
|1.8461
|1.8437
|0.0000
|90.00
|89744.75
|2979
|2006.07.05 06:59
|buy
|1478
|10.00
|1.8438
|1.8423
|0.0000
|2980
|2006.07.05 07:59
|s/l
|1478
|10.00
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-150.00
|89594.75
|2981
|2006.07.05 08:57
|sell
|1479
|10.00
|1.8438
|1.8453
|0.0000
|2982
|2006.07.05 08:59
|close
|1479
|10.00
|1.8426
|1.8453
|0.0000
|120.00
|89714.75
|2983
|2006.07.05 12:04
|buy
|1480
|10.00
|1.8449
|1.8434
|0.0000
|2984
|2006.07.05 12:56
|close
|1480
|10.00
|1.8460
|1.8434
|0.0000
|110.00
|89824.75
|2985
|2006.07.05 15:50
|sell
|1481
|10.00
|1.8350
|1.8365
|0.0000
|2986
|2006.07.06 06:59
|s/l
|1481
|10.00
|1.8365
|1.8365
|0.0000
|-143.55
|89681.20
|2987
|2006.07.07 06:00
|sell
|1482
|10.00
|1.8367
|1.8382
|0.0000
|2988
|2006.07.07 07:59
|s/l
|1482
|10.00
|1.8382
|1.8382
|0.0000
|-150.00
|89531.20
|2989
|2006.07.10 10:00
|sell
|1483
|10.00
|1.8456
|1.8471
|0.0000
|2990
|2006.07.10 10:59
|close
|1483
|10.00
|1.8438
|1.8471
|0.0000
|180.00
|89711.20
|2991
|2006.07.11 07:00
|sell
|1484
|10.00
|1.8429
|1.8444
|0.0000
|2992
|2006.07.11 08:10
|close
|1484
|10.00
|1.8419
|1.8444
|0.0000
|100.00
|89811.20
|2993
|2006.07.11 11:00
|sell
|1485
|10.00
|1.8407
|1.8422
|0.0000
|2994
|2006.07.11 11:59
|close
|1485
|10.00
|1.8394
|1.8422
|0.0000
|130.00
|89941.20
|2995
|2006.07.11 12:59
|sell
|1486
|10.00
|1.8402
|1.8417
|0.0000
|2996
|2006.07.11 13:03
|close
|1486
|10.00
|1.8388
|1.8417
|0.0000
|140.00
|90081.20
|2997
|2006.07.11 14:59
|sell
|1487
|10.00
|1.8425
|1.8440
|0.0000
|2998
|2006.07.11 17:59
|s/l
|1487
|10.00
|1.8440
|1.8440
|0.0000
|-150.00
|89931.20
|2999
|2006.07.12 08:00
|buy
|1488
|10.00
|1.8455
|1.8440
|0.0000
|3000
|2006.07.12 08:36
|close
|1488
|10.00
|1.8466
|1.8440
|0.0000
|110.00
|90041.20
|3001
|2006.07.13 00:12
|sell
|1489
|10.00
|1.8345
|1.8360
|0.0000
|3002
|2006.07.13 01:59
|s/l
|1489
|10.00
|1.8360
|1.8360
|0.0000
|-150.00
|89891.20
|3003
|2006.07.13 23:26
|buy
|1490
|10.00
|1.8435
|1.8420
|0.0000
|3004
|2006.07.14 00:59
|s/l
|1490
|10.00
|1.8420
|1.8420
|0.0000
|-153.50
|89737.70
|3005
|2006.07.14 07:03
|sell
|1491
|10.00
|1.8407
|1.8422
|0.0000
|3006
|2006.07.14 08:18
|close
|1491
|10.00
|1.8395
|1.8422
|0.0000
|120.00
|89857.70
|3007
|2006.07.17 12:20
|sell
|1492
|10.00
|1.8217
|1.8232
|0.0000
|3008
|2006.07.17 12:26
|close
|1492
|10.00
|1.8208
|1.8232
|0.0000
|90.00
|89947.70
|3009
|2006.07.17 21:00
|sell
|1493
|10.00
|1.8192
|1.8207
|0.0000
|3010
|2006.07.18 02:59
|s/l
|1493
|10.00
|1.8207
|1.8207
|0.0000
|-147.85
|89799.85
|3011
|2006.07.18 17:08
|sell
|1494
|10.00
|1.8262
|1.8277
|0.0000
|3012
|2006.07.18 17:42
|s/l
|1494
|10.00
|1.8277
|1.8277
|0.0000
|-150.00
|89649.85
|3013
|2006.07.19 10:21
|buy
|1495
|10.00
|1.8276
|1.8261
|0.0000
|3014
|2006.07.19 10:28
|close
|1495
|10.00
|1.8290
|1.8261
|0.0000
|140.00
|89789.85
|3015
|2006.07.19 13:00
|sell
|1496
|10.00
|1.8274
|1.8289
|0.0000
|3016
|2006.07.19 14:00
|s/l
|1496
|10.00
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-150.00
|89639.85
|3017
|2006.07.20 15:00
|buy
|1497
|10.00
|1.8499
|1.8484
|0.0000
|3018
|2006.07.20 16:38
|s/l
|1497
|10.00
|1.8484
|1.8484
|0.0000
|-150.00
|89489.85
|3019
|2006.07.21 05:59
|buy
|1498
|10.00
|1.8482
|1.8467
|0.0000
|3020
|2006.07.21 06:59
|close
|1498
|10.00
|1.8506
|1.8467
|0.0000
|240.00
|89729.85
|3021
|2006.07.24 08:01
|sell
|1499
|10.00
|1.8518
|1.8533
|0.0000
|3022
|2006.07.24 11:28
|s/l
|1499
|10.00
|1.8533
|1.8533
|0.0000
|-150.00
|89579.85
|3023
|2006.07.25 12:00
|sell
|1500
|10.00
|1.8508
|1.8523
|0.0000
|3024
|2006.07.25 13:59
|s/l
|1500
|10.00
|1.8523
|1.8523
|0.0000
|-150.00
|89429.85
|3025
|2006.07.28 10:02
|buy
|1501
|10.00
|1.8590
|1.8575
|0.0000
|3026
|2006.07.28 10:13
|s/l
|1501
|10.00
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|-150.00
|89279.85
|3027
|2006.07.28 10:13
|buy
|1502
|10.00
|1.8579
|1.8564
|0.0000
|3028
|2006.07.28 10:55
|close
|1502
|10.00
|1.8590
|1.8564
|0.0000
|110.00
|89389.85
|3029
|2006.07.28 10:56
|buy
|1503
|10.00
|1.8590
|1.8575
|0.0000
|3030
|2006.07.28 10:59
|s/l
|1503
|10.00
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|-150.00
|89239.85
|3031
|2006.07.28 10:59
|buy
|1504
|10.00
|1.8576
|1.8561
|0.0000
|3032
|2006.07.28 11:59
|s/l
|1504
|10.00
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|-150.00
|89089.85
|3033
|2006.07.31 10:00
|buy
|1505
|10.00
|1.8642
|1.8627
|0.0000
|3034
|2006.07.31 10:08
|close
|1505
|10.00
|1.8648
|1.8627
|0.0000
|60.00
|89149.85
|3035
|2006.07.31 10:21
|buy
|1506
|10.00
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|3036
|2006.07.31 11:03
|close
|1506
|10.00
|1.8663
|1.8634
|0.0000
|140.00
|89289.85
|3037
|2006.07.31 13:44
|buy
|1507
|10.00
|1.8666
|1.8651
|0.0000
|3038
|2006.07.31 14:01
|s/l
|1507
|10.00
|1.8651
|1.8651
|0.0000
|-150.00
|89139.85
|3039
|2006.07.31 14:03
|buy
|1508
|10.00
|1.8656
|1.8641
|0.0000
|3040
|2006.07.31 14:13
|close
|1508
|10.00
|1.8663
|1.8641
|0.0000
|70.00
|89209.85
|3041
|2006.07.31 14:18
|buy
|1509
|10.00
|1.8656
|1.8641
|0.0000
|3042
|2006.07.31 14:29
|close
|1509
|10.00
|1.8663
|1.8641
|0.0000
|70.00
|89279.85
|3043
|2006.07.31 14:53
|buy
|1510
|10.00
|1.8656
|1.8641
|0.0000
|3044
|2006.07.31 14:53
|close
|1510
|10.00
|1.8667
|1.8641
|0.0000
|110.00
|89389.85
|3045
|2006.07.31 14:55
|buy
|1511
|10.00
|1.8656
|1.8641
|0.0000
|3046
|2006.07.31 14:58
|close
|1511
|10.00
|1.8667
|1.8641
|0.0000
|110.00
|89499.85
|3047
|2006.07.31 16:59
|buy
|1512
|10.00
|1.8677
|1.8662
|0.0000
|3048
|2006.08.01 01:59
|s/l
|1512
|10.00
|1.8662
|1.8662
|0.0000
|-153.50
|89346.35
|3049
|2006.08.01 09:10
|buy
|1513
|10.00
|1.8652
|1.8637
|0.0000
|3050
|2006.08.01 10:31
|close
|1513
|10.00
|1.8666
|1.8637
|0.0000
|140.00
|89486.35
|3051
|2006.08.01 12:00
|buy
|1514
|10.00
|1.8661
|1.8646
|0.0000
|3052
|2006.08.01 12:36
|close
|1514
|10.00
|1.8667
|1.8646
|0.0000
|60.01
|89546.36
|3053
|2006.08.01 12:47
|buy
|1515
|10.00
|1.8669
|1.8654
|0.0000
|3054
|2006.08.01 12:59
|s/l
|1515
|10.00
|1.8654
|1.8654
|0.0000
|-150.00
|89396.36
|3055
|2006.08.01 12:59
|buy
|1516
|10.00
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|3056
|2006.08.01 13:00
|close
|1516
|10.00
|1.8671
|1.8634
|0.0000
|220.00
|89616.36
|3057
|2006.08.02 15:00
|buy
|1517
|10.00
|1.8777
|1.8762
|0.0000
|3058
|2006.08.02 15:00
|s/l
|1517
|10.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-150.00
|89466.36
|3059
|2006.08.02 15:00
|buy
|1518
|10.00
|1.8764
|1.8749
|0.0000
|3060
|2006.08.02 15:20
|close
|1518
|10.00
|1.8773
|1.8749
|0.0000
|90.00
|89556.36
|3061
|2006.08.02 15:22
|buy
|1519
|10.00
|1.8769
|1.8754
|0.0000
|3062
|2006.08.02 15:25
|close
|1519
|10.00
|1.8779
|1.8754
|0.0000
|100.00
|89656.36
|3063
|2006.08.02 15:25
|buy
|1520
|10.00
|1.8781
|1.8766
|0.0000
|3064
|2006.08.02 15:49
|s/l
|1520
|10.00
|1.8766
|1.8766
|0.0000
|-150.00
|89506.36
|3065
|2006.08.02 15:49
|buy
|1521
|10.00
|1.8769
|1.8754
|0.0000
|3066
|2006.08.02 15:59
|close
|1521
|10.00
|1.8778
|1.8754
|0.0000
|90.00
|89596.36
|3067
|2006.08.03 14:26
|buy
|1522
|10.00
|1.8870
|1.8855
|0.0000
|3068
|2006.08.03 14:30
|close
|1522
|10.00
|1.8883
|1.8855
|0.0000
|130.00
|89726.36
|3069
|2006.08.03 15:59
|buy
|1523
|10.00
|1.8850
|1.8835
|0.0000
|3070
|2006.08.03 16:00
|close
|1523
|10.00
|1.8876
|1.8835
|0.0000
|260.00
|89986.36
|3071
|2006.08.04 09:59
|buy
|1524
|10.00
|1.8904
|1.8889
|0.0000
|3072
|2006.08.04 10:09
|close
|1524
|10.00
|1.8914
|1.8889
|0.0000
|100.00
|90086.36
|3073
|2006.08.07 08:00
|buy
|1525
|10.00
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|3074
|2006.08.07 08:20
|close
|1525
|10.00
|1.9075
|1.9051
|0.0000
|89.99
|90176.35
|3075
|2006.08.07 08:28
|buy
|1526
|10.00
|1.9070
|1.9055
|0.0000
|3076
|2006.08.07 08:59
|close
|1526
|10.00
|1.9082
|1.9055
|0.0000
|120.00
|90296.35
|3077
|2006.08.07 11:20
|buy
|1527
|10.00
|1.9077
|1.9062
|0.0000
|3078
|2006.08.07 12:29
|close
|1527
|10.00
|1.9085
|1.9062
|0.0000
|80.00
|90376.35
|3079
|2006.08.07 16:53
|buy
|1528
|10.00
|1.9096
|1.9081
|0.0000
|3080
|2006.08.07 17:59
|s/l
|1528
|10.00
|1.9081
|1.9081
|0.0000
|-150.00
|90226.35
|3081
|2006.08.08 20:00
|buy
|1529
|10.00
|1.9072
|1.9057
|0.0000
|3082
|2006.08.08 20:14
|close
|1529
|10.00
|1.9087
|1.9057
|0.0000
|150.00
|90376.35
|3083
|2006.08.08 20:14
|buy
|1530
|10.00
|1.9079
|1.9064
|0.0000
|3084
|2006.08.08 20:15
|close
|1530
|10.00
|1.9092
|1.9064
|0.0000
|130.00
|90506.35
|3085
|2006.08.08 20:59
|buy
|1531
|10.00
|1.9078
|1.9063
|0.0000
|3086
|2006.08.08 21:20
|s/l
|1531
|10.00
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-150.00
|90356.35
|3087
|2006.08.09 07:59
|buy
|1532
|10.00
|1.9056
|1.9041
|0.0000
|3088
|2006.08.09 07:59
|close
|1532
|10.00
|1.9073
|1.9041
|0.0000
|170.00
|90526.35
|3089
|2006.08.10 17:08
|sell
|1533
|10.00
|1.8906
|1.8921
|0.0000
|3090
|2006.08.10 17:16
|close
|1533
|10.00
|1.8892
|1.8921
|0.0000
|140.00
|90666.35
|3091
|2006.08.10 17:29
|sell
|1534
|10.00
|1.8906
|1.8921
|0.0000
|3092
|2006.08.10 18:59
|s/l
|1534
|10.00
|1.8921
|1.8921
|0.0000
|-150.00
|90516.35
|3093
|2006.08.10 18:59
|sell
|1535
|10.00
|1.8937
|1.8952
|0.0000
|3094
|2006.08.11 06:59
|close
|1535
|10.00
|1.8917
|1.8952
|0.0000
|202.15
|90718.50
|3095
|2006.08.11 13:00
|sell
|1536
|10.00
|1.8951
|1.8966
|0.0000
|3096
|2006.08.11 14:59
|s/l
|1536
|10.00
|1.8966
|1.8966
|0.0000
|-150.00
|90568.50
|3097
|2006.08.13 22:14
|sell
|1537
|10.00
|1.8909
|1.8924
|0.0000
|3098
|2006.08.13 23:00
|s/l
|1537
|10.00
|1.8924
|1.8924
|0.0000
|-150.00
|90418.50
|3099
|2006.08.14 15:31
|buy
|1538
|10.00
|1.8898
|1.8883
|0.0000
|3100
|2006.08.14 15:37
|close
|1538
|10.00
|1.8912
|1.8883
|0.0000
|140.00
|90558.50
|3101
|2006.08.17 15:05
|sell
|1539
|10.00
|1.8945
|1.8960
|0.0000
|3102
|2006.08.17 16:05
|close
|1539
|10.00
|1.8930
|1.8960
|0.0000
|150.00
|90708.50
|3103
|2006.08.18 08:48
|sell
|1540
|10.00
|1.8845
|1.8860
|0.0000
|3104
|2006.08.18 11:59
|close
|1540
|10.00
|1.8800
|1.8860
|0.0000
|450.00
|91158.50
|3105
|2006.08.18 12:00
|sell
|1541
|10.00
|1.8814
|1.8829
|0.0000
|3106
|2006.08.18 13:00
|s/l
|1541
|10.00
|1.8829
|1.8829
|0.0000
|-150.00
|91008.50
|3107
|2006.08.18 13:00
|sell
|1542
|10.00
|1.8838
|1.8853
|0.0000
|3108
|2006.08.18 13:13
|close
|1542
|10.00
|1.8829
|1.8853
|0.0000
|90.00
|91098.50
|3109
|2006.08.18 13:59
|sell
|1543
|10.00
|1.8841
|1.8856
|0.0000
|3110
|2006.08.18 14:00
|close
|1543
|10.00
|1.8798
|1.8856
|0.0000
|430.00
|91528.50
|3111
|2006.08.22 00:02
|sell
|1544
|10.00
|1.8921
|1.8936
|0.0000
|3112
|2006.08.22 00:23
|close
|1544
|10.00
|1.8909
|1.8936
|0.0000
|120.01
|91648.51
|3113
|2006.08.22 07:00
|buy
|1545
|10.00
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|3114
|2006.08.22 08:59
|s/l
|1545
|10.00
|1.8909
|1.8909
|0.0000
|-150.00
|91498.51
|3115
|2006.08.22 19:00
|sell
|1546
|10.00
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|3116
|2006.08.22 19:32
|close
|1546
|10.00
|1.8871
|1.8899
|0.0000
|130.00
|91628.51
|3117
|2006.08.22 19:59
|sell
|1547
|10.00
|1.8883
|1.8898
|0.0000
|3118
|2006.08.22 21:01
|close
|1547
|10.00
|1.8873
|1.8898
|0.0000
|100.00
|91728.51
|3119
|2006.08.23 00:01
|sell
|1548
|10.00
|1.8882
|1.8897
|0.0000
|3120
|2006.08.23 01:56
|close
|1548
|10.00
|1.8871
|1.8897
|0.0000
|110.00
|91838.51
|3121
|2006.08.23 08:59
|buy
|1549
|10.00
|1.8912
|1.8897
|0.0000
|3122
|2006.08.23 09:59
|close
|1549
|10.00
|1.8923
|1.8897
|0.0000
|110.00
|91948.51
|3123
|2006.08.23 14:00
|buy
|1550
|10.00
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|3124
|2006.08.23 14:42
|close
|1550
|10.00
|1.8937
|1.8909
|0.0000
|130.00
|92078.51
|3125
|2006.08.23 14:42
|buy
|1551
|10.00
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|3126
|2006.08.23 14:56
|close
|1551
|10.00
|1.8953
|1.8925
|0.0000
|130.00
|92208.51
|3127
|2006.08.23 14:59
|buy
|1552
|10.00
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|3128
|2006.08.23 16:59
|s/l
|1552
|10.00
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-150.00
|92058.51
|3129
|2006.08.23 21:59
|buy
|1553
|10.00
|1.8932
|1.8917
|0.0000
|3130
|2006.08.24 00:57
|s/l
|1553
|10.00
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-160.50
|91898.01
|3131
|2006.08.24 08:12
|sell
|1554
|10.00
|1.8910
|1.8925
|0.0000
|3132
|2006.08.24 08:34
|close
|1554
|10.00
|1.8901
|1.8925
|0.0000
|90.00
|91988.01
|3133
|2006.08.24 08:57
|sell
|1555
|10.00
|1.8911
|1.8926
|0.0000
|3134
|2006.08.24 08:59
|s/l
|1555
|10.00
|1.8926
|1.8926
|0.0000
|-150.00
|91838.01
|3135
|2006.08.24 08:59
|sell
|1556
|10.00
|1.8934
|1.8949
|0.0000
|3136
|2006.08.24 11:59
|s/l
|1556
|10.00
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|-150.00
|91688.01
|3137
|2006.08.24 14:59
|buy
|1557
|10.00
|1.8916
|1.8901
|0.0000
|3138
|2006.08.24 15:59
|s/l
|1557
|10.00
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-150.00
|91538.01
|3139
|2006.08.29 18:17
|sell
|1558
|10.00
|1.8969
|1.8984
|0.0000
|3140
|2006.08.29 18:31
|s/l
|1558
|10.00
|1.8984
|1.8984
|0.0000
|-150.00
|91388.01
|3141
|2006.08.29 18:31
|sell
|1559
|10.00
|1.8981
|1.8996
|0.0000
|3142
|2006.08.29 18:37
|s/l
|1559
|10.00
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-150.00
|91238.01
|3143
|2006.08.29 18:37
|sell
|1560
|10.00
|1.8992
|1.9007
|0.0000
|3144
|2006.08.29 21:01
|close
|1560
|10.00
|1.8981
|1.9007
|0.0000
|110.00
|91348.01
|3145
|2006.09.01 13:47
|sell
|1561
|10.00
|1.8986
|1.9001
|0.0000
|3146
|2006.09.01 13:47
|close
|1561
|10.00
|1.8978
|1.9001
|0.0000
|80.00
|91428.01
|3147
|2006.09.01 13:47
|sell
|1562
|10.00
|1.8986
|1.9001
|0.0000
|3148
|2006.09.01 13:52
|close
|1562
|10.00
|1.8978
|1.9001
|0.0000
|80.00
|91508.01
|3149
|2006.09.01 14:02
|sell
|1563
|10.00
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|3150
|2006.09.01 14:02
|close
|1563
|10.00
|1.8978
|1.9011
|0.0000
|180.00
|91688.01
|3151
|2006.09.01 14:02
|sell
|1564
|10.00
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|3152
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1564
|10.00
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|-150.00
|91538.01
|3153
|2006.09.01 14:02
|sell
|1565
|10.00
|1.9007
|1.9022
|0.0000
|3154
|2006.09.01 14:02
|close
|1565
|10.00
|1.8995
|1.9022
|0.0000
|120.00
|91658.01
|3155
|2006.09.01 14:02
|sell
|1566
|10.00
|1.8997
|1.9012
|0.0000
|3156
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1566
|10.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|-150.00
|91508.01
|3157
|2006.09.01 14:02
|sell
|1567
|10.00
|1.9010
|1.9025
|0.0000
|3158
|2006.09.01 14:02
|close
|1567
|10.00
|1.8995
|1.9025
|0.0000
|150.00
|91658.01
|3159
|2006.09.01 14:02
|sell
|1568
|10.00
|1.8997
|1.9012
|0.0000
|3160
|2006.09.01 14:02
|close
|1568
|10.00
|1.8987
|1.9012
|0.0000
|100.00
|91758.01
|3161
|2006.09.01 14:02
|sell
|1569
|10.00
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|3162
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1569
|10.00
|1.8999
|1.8999
|0.0000
|-150.00
|91608.01
|3163
|2006.09.01 14:02
|sell
|1570
|10.00
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|3164
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1570
|10.00
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|-150.00
|91458.01
|3165
|2006.09.01 14:02
|sell
|1571
|10.00
|1.9008
|1.9023
|0.0000
|3166
|2006.09.01 14:02
|close
|1571
|10.00
|1.8996
|1.9023
|0.0000
|120.00
|91578.01
|3167
|2006.09.01 14:02
|sell
|1572
|10.00
|1.8997
|1.9012
|0.0000
|3168
|2006.09.01 14:14
|close
|1572
|10.00
|1.8987
|1.9012
|0.0000
|100.00
|91678.01
|3169
|2006.09.01 14:15
|sell
|1573
|10.00
|1.8998
|1.9013
|0.0000
|3170
|2006.09.01 14:19
|close
|1573
|10.00
|1.8989
|1.9013
|0.0000
|90.00
|91768.01
|3171
|2006.09.01 14:21
|sell
|1574
|10.00
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|3172
|2006.09.01 14:26
|s/l
|1574
|10.00
|1.8999
|1.8999
|0.0000
|-150.00
|91618.01
|3173
|2006.09.01 14:26
|sell
|1575
|10.00
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|3174
|2006.09.01 14:38
|s/l
|1575
|10.00
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|-150.00
|91468.01
|3175
|2006.09.01 14:38
|sell
|1576
|10.00
|1.9007
|1.9022
|0.0000
|3176
|2006.09.01 14:44
|s/l
|1576
|10.00
|1.9022
|1.9022
|0.0000
|-150.00
|91318.01
|3177
|2006.09.01 14:44
|sell
|1577
|10.00
|1.9019
|1.9034
|0.0000
|3178
|2006.09.01 14:58
|s/l
|1577
|10.00
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|-150.00
|91168.01
|3179
|2006.09.01 14:58
|sell
|1578
|10.00
|1.9030
|1.9045
|0.0000
|3180
|2006.09.01 15:08
|close
|1578
|10.00
|1.9021
|1.9045
|0.0000
|90.00
|91258.01
|3181
|2006.09.05 09:38
|sell
|1579
|10.00
|1.9001
|1.9016
|0.0000
|3182
|2006.09.05 11:10
|close
|1579
|10.00
|1.8994
|1.9016
|0.0000
|70.00
|91328.01
|3183
|2006.09.07 07:22
|sell
|1580
|10.00
|1.8856
|1.8871
|0.0000
|3184
|2006.09.07 07:33
|close
|1580
|10.00
|1.8848
|1.8871
|0.0000
|80.00
|91408.01
|3185
|2006.09.07 13:56
|sell
|1581
|10.00
|1.8740
|1.8755
|0.0000
|3186
|2006.09.07 15:07
|s/l
|1581
|10.00
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-150.00
|91258.01
|3187
|2006.09.08 18:50
|sell
|1582
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|3188
|2006.09.10 22:00
|close
|1582
|10.00
|1.8651
|1.8672
|0.0000
|60.00
|91318.01
|3189
|2006.09.10 22:53
|sell
|1583
|10.00
|1.8653
|1.8668
|0.0000
|3190
|2006.09.10 23:52
|s/l
|1583
|10.00
|1.8668
|1.8668
|0.0000
|-150.00
|91168.01
|3191
|2006.09.11 09:40
|sell
|1584
|10.00
|1.8667
|1.8682
|0.0000
|3192
|2006.09.11 09:50
|s/l
|1584
|10.00
|1.8682
|1.8682
|0.0000
|-150.00
|91018.01
|3193
|2006.09.11 10:56
|buy
|1585
|10.00
|1.8661
|1.8646
|0.0000
|3194
|2006.09.11 11:04
|s/l
|1585
|10.00
|1.8646
|1.8646
|0.0000
|-150.00
|90868.01
|3195
|2006.09.11 12:45
|sell
|1586
|10.00
|1.8660
|1.8675
|0.0000
|3196
|2006.09.11 13:51
|close
|1586
|10.00
|1.8650
|1.8675
|0.0000
|100.00
|90968.01
|3197
|2006.09.11 15:20
|sell
|1587
|10.00
|1.8632
|1.8647
|0.0000
|3198
|2006.09.11 15:32
|close
|1587
|10.00
|1.8622
|1.8647
|0.0000
|100.00
|91068.01
|3199
|2006.09.11 20:28
|sell
|1588
|10.00
|1.8652
|1.8667
|0.0000
|3200
|2006.09.11 23:43
|s/l
|1588
|10.00
|1.8667
|1.8667
|0.0000
|-150.00
|90918.01
|3201
|2006.09.12 06:24
|buy
|1589
|10.00
|1.8676
|1.8661
|0.0000
|3202
|2006.09.12 06:50
|close
|1589
|10.00
|1.8687
|1.8661
|0.0000
|110.00
|91028.01
|3203
|2006.09.12 15:16
|buy
|1590
|10.00
|1.8749
|1.8734
|0.0000
|3204
|2006.09.12 16:35
|s/l
|1590
|10.00
|1.8734
|1.8734
|0.0000
|-150.00
|90878.01
|3205
|2006.09.12 18:09
|buy
|1591
|10.00
|1.8730
|1.8715
|0.0000
|3206
|2006.09.12 18:38
|close
|1591
|10.00
|1.8741
|1.8715
|0.0000
|110.00
|90988.01
|3207
|2006.09.13 07:33
|buy
|1592
|10.00
|1.8744
|1.8729
|0.0000
|3208
|2006.09.13 08:29
|close
|1592
|10.00
|1.8757
|1.8729
|0.0000
|130.00
|91118.01
|3209
|2006.09.14 12:40
|buy
|1593
|10.00
|1.8847
|1.8832
|0.0000
|3210
|2006.09.14 12:41
|s/l
|1593
|10.00
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-150.00
|90968.01
|3211
|2006.09.14 12:41
|buy
|1594
|10.00
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|3212
|2006.09.14 12:51
|close
|1594
|10.00
|1.8850
|1.8821
|0.0000
|140.00
|91108.01
|3213
|2006.09.14 15:40
|buy
|1595
|10.00
|1.8888
|1.8873
|0.0000
|3214
|2006.09.14 15:40
|close
|1595
|10.00
|1.8898
|1.8873
|0.0000
|100.00
|91208.01
|3215
|2006.09.14 15:40
|buy
|1596
|10.00
|1.8890
|1.8875
|0.0000
|3216
|2006.09.14 18:42
|s/l
|1596
|10.00
|1.8875
|1.8875
|0.0000
|-150.00
|91058.01
|3217
|2006.09.15 12:36
|sell
|1597
|10.00
|1.8844
|1.8859
|0.0000
|3218
|2006.09.15 12:43
|close
|1597
|10.00
|1.8829
|1.8859
|0.0000
|150.00
|91208.01
|3219
|2006.09.18 08:56
|buy
|1598
|10.00
|1.8811
|1.8796
|0.0000
|3220
|2006.09.18 09:02
|s/l
|1598
|10.00
|1.8796
|1.8796
|0.0000
|-150.00
|91058.01
|3221
|2006.09.18 17:40
|buy
|1599
|10.00
|1.8776
|1.8761
|0.0000
|3222
|2006.09.18 18:12
|close
|1599
|10.00
|1.8786
|1.8761
|0.0000
|100.00
|91158.01
|3223
|2006.09.19 07:15
|buy
|1600
|10.00
|1.8822
|1.8807
|0.0000
|3224
|2006.09.19 07:21
|s/l
|1600
|10.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-150.00
|91008.01
|3225
|2006.09.19 07:21
|buy
|1601
|10.00
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|3226
|2006.09.19 07:42
|close
|1601
|10.00
|1.8819
|1.8795
|0.0000
|90.00
|91098.01
|3227
|2006.09.19 07:42
|buy
|1602
|10.00
|1.8822
|1.8807
|0.0000
|3228
|2006.09.19 07:46
|s/l
|1602
|10.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-150.00
|90948.01
|3229
|2006.09.19 07:46
|buy
|1603
|10.00
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|3230
|2006.09.19 07:53
|s/l
|1603
|10.00
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|-150.00
|90798.01
|3231
|2006.09.19 15:18
|buy
|1604
|10.00
|1.8841
|1.8826
|0.0000
|3232
|2006.09.19 15:22
|s/l
|1604
|10.00
|1.8826
|1.8826
|0.0000
|-150.00
|90648.01
|3233
|2006.09.19 15:22
|buy
|1605
|10.00
|1.8829
|1.8814
|0.0000
|3234
|2006.09.19 15:26
|close
|1605
|10.00
|1.8837
|1.8814
|0.0000
|80.00
|90728.01
|3235
|2006.09.19 15:26
|buy
|1606
|10.00
|1.8838
|1.8823
|0.0000
|3236
|2006.09.19 15:42
|s/l
|1606
|10.00
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-150.00
|90578.01
|3237
|2006.09.19 15:42
|buy
|1607
|10.00
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|3238
|2006.09.19 15:42
|close
|1607
|10.00
|1.8833
|1.8810
|0.0000
|80.00
|90658.01
|3239
|2006.09.19 15:42
|buy
|1608
|10.00
|1.8832
|1.8817
|0.0000
|3240
|2006.09.19 15:42
|s/l
|1608
|10.00
|1.8817
|1.8817
|0.0000
|-150.00
|90508.01
|3241
|2006.09.19 15:42
|buy
|1609
|10.00
|1.8821
|1.8806
|0.0000
|3242
|2006.09.19 15:44
|close
|1609
|10.00
|1.8829
|1.8806
|0.0000
|80.00
|90588.01
|3243
|2006.09.19 15:44
|buy
|1610
|10.00
|1.8834
|1.8819
|0.0000
|3244
|2006.09.19 15:52
|s/l
|1610
|10.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-150.00
|90438.01
|3245
|2006.09.19 15:52
|buy
|1611
|10.00
|1.8823
|1.8808
|0.0000
|3246
|2006.09.19 16:52
|s/l
|1611
|10.00
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-150.00
|90288.01
|3247
|2006.09.20 16:38
|buy
|1612
|10.00
|1.8882
|1.8867
|0.0000
|3248
|2006.09.20 17:54
|close
|1612
|10.00
|1.8898
|1.8867
|0.0000
|160.00
|90448.01
|3249
|2006.09.20 18:19
|buy
|1613
|10.00
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|3250
|2006.09.20 18:19
|close
|1613
|10.00
|1.8895
|1.8865
|0.0000
|150.00
|90598.01
|3251
|2006.09.21 02:50
|buy
|1614
|10.00
|1.8911
|1.8896
|0.0000
|3252
|2006.09.21 05:42
|close
|1614
|10.00
|1.8921
|1.8896
|0.0000
|100.00
|90698.01
|3253
|2006.09.21 14:20
|buy
|1615
|10.00
|1.8958
|1.8943
|0.0000
|3254
|2006.09.21 14:41
|close
|1615
|10.00
|1.8968
|1.8943
|0.0000
|100.00
|90798.01
|3255
|2006.09.22 11:39
|buy
|1616
|10.00
|1.9021
|1.9006
|0.0000
|3256
|2006.09.22 12:20
|close
|1616
|10.00
|1.9036
|1.9006
|0.0000
|150.00
|90948.01