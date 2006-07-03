|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.01)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=16; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TimeTradeHoursDisabled="09,13,14"; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Баров в истории
|1508
|Смоделировано тиков
|158905
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|500.00
|Чистая прибыль
|687.60
|Общая прибыль
|2884.37
|Общий убыток
|-2196.76
|Прибыльность
|1.31
|Матожидание выигрыша
|4.35
|Абсолютная просадка
|75.05
|Максимальная просадка
|487.25 (29.73%)
|Относительная просадка
|29.73% (487.25)
|Всего сделок
|158
|Короткие позиции (% выигравших)
|70 (57.14%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|88 (55.68%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|89 (56.33%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|69 (43.67%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|90.00
|убыточная сделка
|-54.15
|Средняя
|прибыльная сделка
|32.41
|убыточная сделка
|-31.84
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|15 (396.08)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-270.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|426.70 (8)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-270.00 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2006.07.03 12:34
|sell
|1
|0.10
|1.2790
|1.2808
|0.0000
|2
|2006.07.03 13:20
|s/l
|1
|0.10
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-18.00
|482.00
|3
|2006.07.03 13:20
|sell
|2
|0.10
|1.2807
|1.2825
|0.0000
|4
|2006.07.03 14:13
|close
|2
|0.10
|1.2790
|1.2825
|0.0000
|17.00
|499.00
|5
|2006.07.04 13:09
|buy
|3
|0.10
|1.2794
|1.2776
|0.0000
|6
|2006.07.04 20:38
|close
|3
|0.10
|1.2810
|1.2776
|0.0000
|16.00
|515.00
|7
|2006.07.04 23:36
|buy
|4
|0.10
|1.2792
|1.2774
|0.0000
|8
|2006.07.05 01:52
|s/l
|4
|0.10
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-18.05
|496.95
|9
|2006.07.05 06:16
|sell
|5
|0.10
|1.2796
|1.2814
|0.0000
|10
|2006.07.05 07:14
|s/l
|5
|0.10
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-18.00
|478.95
|11
|2006.07.05 07:14
|sell
|6
|0.10
|1.2813
|1.2831
|0.0000
|12
|2006.07.05 07:34
|s/l
|6
|0.10
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-18.00
|460.95
|13
|2006.07.05 08:22
|buy
|7
|0.10
|1.2809
|1.2791
|0.0000
|14
|2006.07.05 08:43
|s/l
|7
|0.10
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-18.00
|442.95
|15
|2006.07.05 08:43
|buy
|8
|0.10
|1.2793
|1.2775
|0.0000
|16
|2006.07.05 09:14
|s/l
|8
|0.10
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-18.00
|424.95
|17
|2006.07.05 13:57
|sell
|9
|0.10
|1.2794
|1.2812
|0.0000
|18
|2006.07.05 14:16
|close
|9
|0.10
|1.2775
|1.2812
|0.0000
|19.00
|443.95
|19
|2006.07.06 16:23
|sell
|10
|0.10
|1.2774
|1.2792
|0.0000
|20
|2006.07.06 16:34
|close
|10
|0.10
|1.2757
|1.2792
|0.0000
|17.00
|460.95
|21
|2006.07.10 13:04
|buy
|11
|0.10
|1.2760
|1.2742
|0.0000
|22
|2006.07.10 14:29
|s/l
|11
|0.10
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-18.00
|442.95
|23
|2006.07.11 08:58
|buy
|12
|0.10
|1.2709
|1.2691
|0.0000
|24
|2006.07.11 09:25
|close
|12
|0.10
|1.2730
|1.2691
|0.0000
|21.00
|463.95
|25
|2006.07.11 13:24
|sell
|13
|0.10
|1.2751
|1.2769
|0.0000
|26
|2006.07.11 15:01
|close
|13
|0.10
|1.2735
|1.2769
|0.0000
|16.00
|479.95
|27
|2006.07.11 19:25
|sell
|14
|0.10
|1.2763
|1.2781
|0.0000
|28
|2006.07.12 10:34
|close
|14
|0.10
|1.2748
|1.2781
|0.0000
|15.03
|494.97
|29
|2006.07.12 11:00
|buy
|15
|0.10
|1.2749
|1.2731
|0.0000
|30
|2006.07.12 12:03
|s/l
|15
|0.10
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-18.00
|476.97
|31
|2006.07.12 16:07
|buy
|16
|0.10
|1.2679
|1.2661
|0.0000
|32
|2006.07.12 16:33
|close
|16
|0.10
|1.2697
|1.2661
|0.0000
|18.00
|494.97
|33
|2006.07.13 03:51
|sell
|17
|0.10
|1.2720
|1.2738
|0.0000
|34
|2006.07.13 08:38
|close
|17
|0.10
|1.2703
|1.2738
|0.0000
|17.00
|511.97
|35
|2006.07.13 16:46
|buy
|18
|0.10
|1.2691
|1.2673
|0.0000
|36
|2006.07.13 17:18
|s/l
|18
|0.10
|1.2673
|1.2673
|0.0000
|-18.00
|493.97
|37
|2006.07.13 17:25
|buy
|19
|0.10
|1.2676
|1.2658
|0.0000
|38
|2006.07.13 20:43
|close
|19
|0.10
|1.2693
|1.2658
|0.0000
|17.00
|510.97
|39
|2006.07.13 20:52
|sell
|20
|0.10
|1.2701
|1.2719
|0.0000
|40
|2006.07.14 02:05
|close
|20
|0.10
|1.2685
|1.2719
|0.0000
|16.03
|527.00
|41
|2006.07.14 03:17
|buy
|21
|0.10
|1.2675
|1.2657
|0.0000
|42
|2006.07.14 06:19
|close
|21
|0.10
|1.2691
|1.2657
|0.0000
|16.00
|543.00
|43
|2006.07.14 08:18
|buy
|22
|0.10
|1.2678
|1.2660
|0.0000
|44
|2006.07.14 08:23
|s/l
|22
|0.10
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|-18.00
|525.00
|45
|2006.07.14 08:36
|buy
|23
|0.10
|1.2665
|1.2647
|0.0000
|46
|2006.07.14 10:46
|close
|23
|0.10
|1.2681
|1.2647
|0.0000
|16.00
|541.00
|47
|2006.07.14 11:00
|buy
|24
|0.10
|1.2679
|1.2661
|0.0000
|48
|2006.07.14 13:18
|s/l
|24
|0.10
|1.2661
|1.2661
|0.0000
|-18.00
|523.00
|49
|2006.07.17 16:18
|buy
|25
|0.10
|1.2525
|1.2507
|0.0000
|50
|2006.07.18 08:49
|close
|25
|0.10
|1.2541
|1.2507
|0.0000
|15.95
|538.95
|51
|2006.07.18 09:11
|sell
|26
|0.10
|1.2544
|1.2562
|0.0000
|52
|2006.07.18 10:55
|close
|26
|0.10
|1.2528
|1.2562
|0.0000
|16.00
|554.95
|53
|2006.07.18 12:22
|sell
|27
|0.10
|1.2535
|1.2553
|0.0000
|54
|2006.07.18 12:41
|s/l
|27
|0.10
|1.2553
|1.2553
|0.0000
|-18.00
|536.95
|55
|2006.07.18 12:41
|sell
|28
|0.10
|1.2551
|1.2569
|0.0000
|56
|2006.07.18 13:00
|close
|28
|0.10
|1.2536
|1.2569
|0.0000
|15.00
|551.95
|57
|2006.07.18 13:00
|sell
|29
|0.10
|1.2536
|1.2554
|0.0000
|58
|2006.07.18 14:31
|close
|29
|0.10
|1.2521
|1.2554
|0.0000
|15.00
|566.95
|59
|2006.07.18 16:18
|buy
|30
|0.10
|1.2506
|1.2488
|0.0000
|60
|2006.07.18 16:35
|s/l
|30
|0.10
|1.2488
|1.2488
|0.0000
|-18.00
|548.95
|61
|2006.07.18 16:39
|buy
|31
|0.10
|1.2494
|1.2476
|0.0000
|62
|2006.07.18 16:46
|s/l
|31
|0.10
|1.2476
|1.2476
|0.0000
|-18.00
|530.95
|63
|2006.07.18 16:53
|buy
|32
|0.10
|1.2493
|1.2475
|0.0000
|64
|2006.07.18 17:34
|close
|32
|0.10
|1.2508
|1.2475
|0.0000
|15.00
|545.95
|65
|2006.07.18 17:41
|buy
|33
|0.10
|1.2506
|1.2488
|0.0000
|66
|2006.07.18 20:12
|s/l
|33
|0.10
|1.2488
|1.2488
|0.0000
|-18.00
|527.95
|67
|2006.07.19 02:30
|buy
|34
|0.10
|1.2491
|1.2473
|0.0000
|68
|2006.07.19 08:37
|close
|34
|0.10
|1.2509
|1.2473
|0.0000
|18.00
|545.95
|69
|2006.07.19 16:00
|sell
|35
|0.10
|1.2514
|1.2532
|0.0000
|70
|2006.07.19 16:01
|s/l
|35
|0.10
|1.2532
|1.2532
|0.0000
|-18.00
|527.95
|71
|2006.07.19 16:02
|sell
|36
|0.10
|1.2528
|1.2546
|0.0000
|72
|2006.07.19 16:07
|s/l
|36
|0.10
|1.2546
|1.2546
|0.0000
|-18.00
|509.95
|73
|2006.07.19 20:17
|buy
|37
|0.10
|1.2595
|1.2577
|0.0000
|74
|2006.07.20 03:07
|close
|37
|0.10
|1.2611
|1.2577
|0.0000
|15.85
|525.80
|75
|2006.07.20 03:23
|sell
|38
|0.10
|1.2616
|1.2634
|0.0000
|76
|2006.07.20 08:06
|close
|38
|0.10
|1.2600
|1.2634
|0.0000
|16.00
|541.80
|77
|2006.07.20 12:36
|sell
|39
|0.10
|1.2626
|1.2644
|0.0000
|78
|2006.07.20 13:24
|s/l
|39
|0.10
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-18.00
|523.80
|79
|2006.07.20 13:24
|sell
|40
|0.10
|1.2643
|1.2661
|0.0000
|80
|2006.07.20 15:28
|close
|40
|0.10
|1.2628
|1.2661
|0.0000
|15.00
|538.80
|81
|2006.07.20 18:21
|buy
|41
|0.10
|1.2625
|1.2607
|0.0000
|82
|2006.07.20 20:00
|close
|41
|0.10
|1.2640
|1.2607
|0.0000
|15.00
|553.80
|83
|2006.07.20 20:16
|sell
|42
|0.10
|1.2651
|1.2669
|0.0000
|84
|2006.07.20 21:33
|close
|42
|0.10
|1.2635
|1.2669
|0.0000
|16.00
|569.80
|85
|2006.07.21 09:15
|sell
|43
|0.10
|1.2661
|1.2679
|0.0000
|86
|2006.07.21 10:33
|s/l
|43
|0.10
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-18.00
|551.80
|87
|2006.07.21 11:00
|sell
|44
|0.10
|1.2672
|1.2690
|0.0000
|88
|2006.07.21 15:08
|s/l
|44
|0.10
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-18.00
|533.80
|89
|2006.07.24 02:00
|buy
|45
|0.10
|1.2684
|1.2666
|0.0000
|90
|2006.07.24 02:49
|s/l
|45
|0.10
|1.2666
|1.2666
|0.0000
|-18.00
|515.80
|91
|2006.07.24 07:47
|buy
|46
|0.10
|1.2630
|1.2612
|0.0000
|92
|2006.07.24 10:48
|s/l
|46
|0.10
|1.2612
|1.2612
|0.0000
|-18.00
|497.80
|93
|2006.07.24 11:00
|buy
|47
|0.10
|1.2623
|1.2605
|0.0000
|94
|2006.07.24 14:16
|close
|47
|0.10
|1.2637
|1.2605
|0.0000
|14.00
|511.80
|95
|2006.07.24 17:08
|buy
|48
|0.10
|1.2620
|1.2602
|0.0000
|96
|2006.07.25 06:16
|close
|48
|0.10
|1.2637
|1.2602
|0.0000
|16.95
|528.75
|97
|2006.07.25 07:19
|sell
|49
|0.10
|1.2642
|1.2660
|0.0000
|98
|2006.07.25 07:58
|s/l
|49
|0.10
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|-18.00
|510.75
|99
|2006.07.25 07:58
|sell
|50
|0.10
|1.2658
|1.2676
|0.0000
|100
|2006.07.25 10:26
|close
|50
|0.10
|1.2641
|1.2676
|0.0000
|17.00
|527.75
|101
|2006.07.25 11:00
|buy
|51
|0.10
|1.2641
|1.2623
|0.0000
|102
|2006.07.25 15:49
|close
|51
|0.10
|1.2658
|1.2623
|0.0000
|17.00
|544.75
|103
|2006.07.25 16:00
|buy
|52
|0.10
|1.2648
|1.2630
|0.0000
|104
|2006.07.25 16:00
|close
|52
|0.10
|1.2665
|1.2630
|0.0000
|17.00
|561.75
|105
|2006.07.25 16:01
|buy
|53
|0.10
|1.2649
|1.2631
|0.0000
|106
|2006.07.25 16:10
|s/l
|53
|0.10
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-18.00
|543.75
|107
|2006.07.25 16:10
|buy
|54
|0.10
|1.2633
|1.2615
|0.0000
|108
|2006.07.25 16:22
|s/l
|54
|0.10
|1.2615
|1.2615
|0.0000
|-18.00
|525.75
|109
|2006.07.26 16:05
|sell
|55
|0.10
|1.2651
|1.2669
|0.0000
|110
|2006.07.26 16:23
|close
|55
|0.10
|1.2612
|1.2669
|0.0000
|39.00
|564.75
|111
|2006.07.26 17:30
|sell
|56
|0.10
|1.2636
|1.2654
|0.0000
|112
|2006.07.26 18:20
|s/l
|56
|0.10
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-18.00
|546.75
|113
|2006.07.26 18:20
|sell
|57
|0.10
|1.2656
|1.2674
|0.0000
|114
|2006.07.26 19:30
|close
|57
|0.10
|1.2624
|1.2674
|0.0000
|32.00
|578.75
|115
|2006.07.26 19:59
|sell
|58
|0.10
|1.2661
|1.2679
|0.0000
|116
|2006.07.26 20:09
|s/l
|58
|0.10
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-18.00
|560.75
|117
|2006.07.26 20:13
|sell
|59
|0.10
|1.2697
|1.2715
|0.0000
|118
|2006.07.26 20:17
|close
|59
|0.10
|1.2676
|1.2715
|0.0000
|21.00
|581.75
|119
|2006.07.26 20:20
|sell
|60
|0.10
|1.2680
|1.2698
|0.0000
|120
|2006.07.26 20:55
|close
|60
|0.10
|1.2664
|1.2698
|0.0000
|16.00
|597.75
|121
|2006.07.26 21:25
|sell
|61
|0.10
|1.2697
|1.2715
|0.0000
|122
|2006.07.26 22:15
|s/l
|61
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-18.00
|579.75
|123
|2006.07.26 23:06
|sell
|62
|0.10
|1.2695
|1.2713
|0.0000
|124
|2006.07.26 23:10
|s/l
|62
|0.10
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-18.00
|561.75
|125
|2006.07.26 23:25
|sell
|63
|0.10
|1.2685
|1.2703
|0.0000
|126
|2006.07.26 23:59
|s/l
|63
|0.10
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-18.00
|543.75
|127
|2006.07.27 06:20
|sell
|64
|0.10
|1.2736
|1.2754
|0.0000
|128
|2006.07.27 12:30
|close
|64
|0.10
|1.2716
|1.2754
|0.0000
|20.00
|563.75
|129
|2006.07.27 12:45
|buy
|65
|0.10
|1.2710
|1.2692
|0.0000
|130
|2006.07.27 13:01
|close
|65
|0.10
|1.2734
|1.2692
|0.0000
|24.00
|587.75
|131
|2006.07.27 20:20
|buy
|66
|0.10
|1.2685
|1.2667
|0.0000
|132
|2006.07.27 21:51
|close
|66
|0.10
|1.2704
|1.2667
|0.0000
|19.00
|606.75
|133
|2006.07.28 00:15
|buy
|67
|0.10
|1.2681
|1.2663
|0.0000
|134
|2006.07.28 01:55
|close
|67
|0.10
|1.2697
|1.2663
|0.0000
|16.00
|622.75
|135
|2006.07.28 03:59
|buy
|68
|0.10
|1.2679
|1.2661
|0.0000
|136
|2006.07.28 07:25
|close
|68
|0.10
|1.2695
|1.2661
|0.0000
|16.00
|638.75
|137
|2006.07.28 12:02
|buy
|69
|0.10
|1.2675
|1.2657
|0.0000
|138
|2006.07.28 12:33
|close
|69
|0.10
|1.2698
|1.2657
|0.0000
|23.00
|661.75
|139
|2006.07.28 12:34
|buy
|70
|0.10
|1.2662
|1.2644
|0.0000
|140
|2006.07.28 12:35
|close
|70
|0.10
|1.2704
|1.2644
|0.0000
|42.00
|703.75
|141
|2006.07.28 19:20
|sell
|71
|0.10
|1.2769
|1.2787
|0.0000
|142
|2006.07.31 00:00
|close
|71
|0.10
|1.2749
|1.2787
|0.0000
|20.03
|723.77
|143
|2006.07.31 01:15
|sell
|72
|0.10
|1.2762
|1.2780
|0.0000
|144
|2006.07.31 03:59
|close
|72
|0.10
|1.2747
|1.2780
|0.0000
|15.00
|738.77
|145
|2006.08.01 01:46
|buy
|73
|0.10
|1.2743
|1.2725
|0.0000
|146
|2006.08.01 02:25
|close
|73
|0.10
|1.2762
|1.2725
|0.0000
|19.00
|757.77
|147
|2006.08.01 12:00
|sell
|74
|0.10
|1.2767
|1.2785
|0.0000
|148
|2006.08.01 14:37
|close
|74
|0.10
|1.2749
|1.2785
|0.0000
|18.00
|775.77
|149
|2006.08.01 16:01
|buy
|75
|0.20
|1.2739
|1.2721
|0.0000
|150
|2006.08.01 17:31
|close
|75
|0.20
|1.2761
|1.2721
|0.0000
|44.00
|819.77
|151
|2006.08.01 22:28
|sell
|76
|0.20
|1.2827
|1.2845
|0.0000
|152
|2006.08.02 10:34
|close
|76
|0.20
|1.2799
|1.2845
|0.0000
|56.05
|875.82
|153
|2006.08.02 11:22
|buy
|77
|0.20
|1.2794
|1.2776
|0.0000
|154
|2006.08.02 14:18
|close
|77
|0.20
|1.2811
|1.2776
|0.0000
|34.00
|909.82
|155
|2006.08.02 18:25
|buy
|78
|0.20
|1.2780
|1.2762
|0.0000
|156
|2006.08.02 18:41
|close
|78
|0.20
|1.2795
|1.2762
|0.0000
|30.00
|939.82
|157
|2006.08.02 21:48
|buy
|79
|0.20
|1.2784
|1.2766
|0.0000
|158
|2006.08.03 02:23
|s/l
|79
|0.20
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-36.30
|903.52
|159
|2006.08.03 13:05
|sell
|80
|0.20
|1.2773
|1.2791
|0.0000
|160
|2006.08.03 14:02
|s/l
|80
|0.20
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-36.00
|867.52
|161
|2006.08.03 16:57
|buy
|81
|0.20
|1.2789
|1.2771
|0.0000
|162
|2006.08.03 17:13
|s/l
|81
|0.20
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-36.00
|831.52
|163
|2006.08.03 17:15
|buy
|82
|0.20
|1.2770
|1.2752
|0.0000
|164
|2006.08.03 18:31
|close
|82
|0.20
|1.2790
|1.2752
|0.0000
|40.00
|871.52
|165
|2006.08.03 18:32
|buy
|83
|0.20
|1.2789
|1.2771
|0.0000
|166
|2006.08.03 19:08
|close
|83
|0.20
|1.2808
|1.2771
|0.0000
|38.00
|909.52
|167
|2006.08.04 09:03
|buy
|84
|0.20
|1.2787
|1.2769
|0.0000
|168
|2006.08.04 14:29
|close
|84
|0.20
|1.2811
|1.2769
|0.0000
|48.00
|957.52
|169
|2006.08.04 17:13
|buy
|85
|0.20
|1.2885
|1.2867
|0.0000
|170
|2006.08.07 08:59
|s/l
|85
|0.20
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-36.10
|921.42
|171
|2006.08.07 08:59
|buy
|86
|0.20
|1.2868
|1.2850
|0.0000
|172
|2006.08.07 14:02
|s/l
|86
|0.20
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|-36.00
|885.42
|173
|2006.08.07 19:15
|buy
|87
|0.20
|1.2849
|1.2831
|0.0000
|174
|2006.08.07 20:00
|s/l
|87
|0.20
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-36.00
|849.42
|175
|2006.08.07 23:58
|buy
|88
|0.20
|1.2821
|1.2803
|0.0000
|176
|2006.08.08 09:02
|close
|88
|0.20
|1.2843
|1.2803
|0.0000
|43.90
|893.31
|177
|2006.08.08 09:03
|sell
|89
|0.20
|1.2843
|1.2861
|0.0000
|178
|2006.08.08 20:14
|s/l
|89
|0.20
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-36.00
|857.31
|179
|2006.08.08 20:14
|sell
|90
|0.20
|1.2861
|1.2879
|0.0000
|180
|2006.08.08 20:14
|s/l
|90
|0.20
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-36.00
|821.31
|181
|2006.08.08 20:14
|sell
|91
|0.20
|1.2880
|1.2898
|0.0000
|182
|2006.08.08 20:14
|close
|91
|0.20
|1.2835
|1.2898
|0.0000
|90.00
|911.31
|183
|2006.08.08 20:14
|sell
|92
|0.20
|1.2879
|1.2897
|0.0000
|184
|2006.08.08 20:23
|close
|92
|0.20
|1.2849
|1.2897
|0.0000
|60.00
|971.31
|185
|2006.08.08 20:23
|sell
|93
|0.20
|1.2866
|1.2884
|0.0000
|186
|2006.08.08 20:23
|close
|93
|0.20
|1.2828
|1.2884
|0.0000
|76.00
|1047.31
|187
|2006.08.08 20:24
|buy
|94
|0.20
|1.2820
|1.2802
|0.0000
|188
|2006.08.08 20:24
|close
|94
|0.20
|1.2836
|1.2802
|0.0000
|32.00
|1079.31
|189
|2006.08.08 20:24
|buy
|95
|0.20
|1.2820
|1.2802
|0.0000
|190
|2006.08.08 20:25
|close
|95
|0.20
|1.2836
|1.2802
|0.0000
|32.00
|1111.31
|191
|2006.08.08 20:26
|buy
|96
|0.20
|1.2819
|1.2801
|0.0000
|192
|2006.08.08 20:27
|close
|96
|0.20
|1.2835
|1.2801
|0.0000
|32.00
|1143.31
|193
|2006.08.08 20:33
|sell
|97
|0.20
|1.2857
|1.2875
|0.0000
|194
|2006.08.08 20:33
|close
|97
|0.20
|1.2837
|1.2875
|0.0000
|40.00
|1183.31
|195
|2006.08.08 20:34
|sell
|98
|0.20
|1.2868
|1.2886
|0.0000
|196
|2006.08.08 20:34
|close
|98
|0.20
|1.2840
|1.2886
|0.0000
|56.00
|1239.31
|197
|2006.08.08 20:34
|sell
|99
|0.20
|1.2864
|1.2882
|0.0000
|198
|2006.08.08 20:34
|s/l
|99
|0.20
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-36.00
|1203.31
|199
|2006.08.08 20:34
|sell
|100
|0.20
|1.2879
|1.2897
|0.0000
|200
|2006.08.08 20:34
|close
|100
|0.20
|1.2857
|1.2897
|0.0000
|44.00
|1247.31
|201
|2006.08.08 20:34
|sell
|101
|0.20
|1.2862
|1.2880
|0.0000
|202
|2006.08.08 20:34
|close
|101
|0.20
|1.2832
|1.2880
|0.0000
|60.00
|1307.31
|203
|2006.08.08 20:34
|sell
|102
|0.30
|1.2861
|1.2879
|0.0000
|204
|2006.08.08 20:46
|close
|102
|0.30
|1.2841
|1.2879
|0.0000
|60.00
|1367.31
|205
|2006.08.08 20:46
|sell
|103
|0.30
|1.2862
|1.2880
|0.0000
|206
|2006.08.08 21:19
|close
|103
|0.30
|1.2842
|1.2880
|0.0000
|60.00
|1427.31
|207
|2006.08.08 23:53
|buy
|104
|0.30
|1.2821
|1.2803
|0.0000
|208
|2006.08.09 00:48
|s/l
|104
|0.30
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-54.15
|1373.16
|209
|2006.08.09 00:48
|buy
|105
|0.30
|1.2802
|1.2784
|0.0000
|210
|2006.08.09 00:49
|s/l
|105
|0.30
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|-54.00
|1319.16
|211
|2006.08.09 00:49
|buy
|106
|0.30
|1.2791
|1.2773
|0.0000
|212
|2006.08.09 00:49
|s/l
|106
|0.30
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-54.00
|1265.16
|213
|2006.08.09 00:55
|buy
|107
|0.20
|1.2787
|1.2769
|0.0000
|214
|2006.08.09 00:59
|s/l
|107
|0.20
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-36.00
|1229.16
|215
|2006.08.09 01:26
|buy
|108
|0.20
|1.2786
|1.2768
|0.0000
|216
|2006.08.09 07:19
|close
|108
|0.20
|1.2803
|1.2768
|0.0000
|34.00
|1263.16
|217
|2006.08.09 08:14
|sell
|109
|0.20
|1.2826
|1.2844
|0.0000
|218
|2006.08.09 09:02
|s/l
|109
|0.20
|1.2844
|1.2844
|0.0000
|-36.00
|1227.16
|219
|2006.08.09 09:02
|sell
|110
|0.20
|1.2837
|1.2855
|0.0000
|220
|2006.08.09 10:06
|s/l
|110
|0.20
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-36.00
|1191.16
|221
|2006.08.09 16:15
|sell
|111
|0.20
|1.2893
|1.2911
|0.0000
|222
|2006.08.09 16:34
|close
|111
|0.20
|1.2877
|1.2911
|0.0000
|32.00
|1223.16
|223
|2006.08.09 18:04
|sell
|112
|0.20
|1.2893
|1.2911
|0.0000
|224
|2006.08.09 19:30
|close
|112
|0.20
|1.2877
|1.2911
|0.0000
|32.00
|1255.16
|225
|2006.08.10 03:31
|sell
|113
|0.20
|1.2882
|1.2900
|0.0000
|226
|2006.08.10 08:15
|s/l
|113
|0.20
|1.2900
|1.2900
|0.0000
|-36.00
|1219.16
|227
|2006.08.10 08:15
|sell
|114
|0.20
|1.2900
|1.2918
|0.0000
|228
|2006.08.10 09:25
|close
|114
|0.20
|1.2879
|1.2918
|0.0000
|42.00
|1261.16
|229
|2006.08.10 09:51
|buy
|115
|0.20
|1.2861
|1.2843
|0.0000
|230
|2006.08.10 10:12
|s/l
|115
|0.20
|1.2843
|1.2843
|0.0000
|-36.00
|1225.16
|231
|2006.08.10 11:28
|buy
|116
|0.20
|1.2861
|1.2843
|0.0000
|232
|2006.08.10 14:31
|s/l
|116
|0.20
|1.2843
|1.2843
|0.0000
|-36.00
|1189.16
|233
|2006.08.11 03:27
|buy
|117
|0.20
|1.2777
|1.2759
|0.0000
|234
|2006.08.11 08:22
|s/l
|117
|0.20
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-36.00
|1153.16
|235
|2006.08.11 08:22
|buy
|118
|0.20
|1.2761
|1.2743
|0.0000
|236
|2006.08.11 08:33
|s/l
|118
|0.20
|1.2743
|1.2743
|0.0000
|-36.00
|1117.16
|237
|2006.08.11 08:33
|buy
|119
|0.20
|1.2743
|1.2725
|0.0000
|238
|2006.08.11 08:38
|close
|119
|0.20
|1.2766
|1.2725
|0.0000
|46.00
|1163.16
|239
|2006.08.11 08:38
|buy
|120
|0.20
|1.2762
|1.2744
|0.0000
|240
|2006.08.11 09:37
|close
|120
|0.20
|1.2782
|1.2744
|0.0000
|40.00
|1203.16
|241
|2006.08.11 16:32
|sell
|121
|0.20
|1.2778
|1.2796
|0.0000
|242
|2006.08.11 17:59
|close
|121
|0.20
|1.2757
|1.2796
|0.0000
|42.00
|1245.16
|243
|2006.08.14 01:05
|sell
|122
|0.20
|1.2735
|1.2753
|0.0000
|244
|2006.08.14 06:46
|s/l
|122
|0.20
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-36.00
|1209.16
|245
|2006.08.14 09:26
|buy
|123
|0.20
|1.2727
|1.2709
|0.0000
|246
|2006.08.14 10:03
|close
|123
|0.20
|1.2743
|1.2709
|0.0000
|32.00
|1241.16
|247
|2006.08.14 16:20
|sell
|124
|0.20
|1.2753
|1.2771
|0.0000
|248
|2006.08.14 17:07
|close
|124
|0.20
|1.2737
|1.2771
|0.0000
|32.00
|1273.16
|249
|2006.08.14 19:58
|buy
|125
|0.30
|1.2718
|1.2700
|0.0000
|250
|2006.08.15 02:23
|close
|125
|0.30
|1.2733
|1.2700
|0.0000
|44.85
|1318.01
|251
|2006.08.15 03:50
|buy
|126
|0.30
|1.2705
|1.2687
|0.0000
|252
|2006.08.15 04:08
|close
|126
|0.30
|1.2728
|1.2687
|0.0000
|69.00
|1387.01
|253
|2006.08.15 07:24
|sell
|127
|0.30
|1.2743
|1.2761
|0.0000
|254
|2006.08.15 08:26
|close
|127
|0.30
|1.2724
|1.2761
|0.0000
|57.00
|1444.01
|255
|2006.08.15 08:26
|buy
|128
|0.30
|1.2725
|1.2707
|0.0000
|256
|2006.08.15 14:30
|close
|128
|0.30
|1.2748
|1.2707
|0.0000
|69.00
|1513.01
|257
|2006.08.15 18:14
|buy
|129
|0.30
|1.2778
|1.2760
|0.0000
|258
|2006.08.16 14:30
|close
|129
|0.30
|1.2800
|1.2760
|0.0000
|65.85
|1578.86
|259
|2006.08.17 09:34
|sell
|130
|0.30
|1.2876
|1.2894
|0.0000
|260
|2006.08.17 11:18
|close
|130
|0.30
|1.2857
|1.2894
|0.0000
|57.00
|1635.86
|261
|2006.08.18 16:12
|buy
|131
|0.30
|1.2822
|1.2804
|0.0000
|262
|2006.08.18 16:17
|s/l
|131
|0.30
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-54.00
|1581.86
|263
|2006.08.18 16:17
|buy
|132
|0.30
|1.2806
|1.2788
|0.0000
|264
|2006.08.18 20:37
|close
|132
|0.30
|1.2825
|1.2788
|0.0000
|57.00
|1638.86
|265
|2006.08.21 09:22
|sell
|133
|0.30
|1.2893
|1.2911
|0.0000
|266
|2006.08.21 14:09
|s/l
|133
|0.30
|1.2911
|1.2911
|0.0000
|-54.00
|1584.86
|267
|2006.08.21 17:18
|buy
|134
|0.30
|1.2913
|1.2895
|0.0000
|268
|2006.08.21 20:00
|s/l
|134
|0.30
|1.2895
|1.2895
|0.0000
|-54.00
|1530.86
|269
|2006.08.21 23:25
|buy
|135
|0.30
|1.2887
|1.2869
|0.0000
|270
|2006.08.22 00:08
|s/l
|135
|0.30
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-54.15
|1476.71
|271
|2006.08.22 00:08
|buy
|136
|0.30
|1.2864
|1.2846
|0.0000
|272
|2006.08.22 05:35
|close
|136
|0.30
|1.2873
|1.2846
|0.0000
|27.00
|1503.71
|273
|2006.08.22 11:00
|buy
|137
|0.30
|1.2847
|1.2829
|0.0000
|274
|2006.08.22 13:51
|s/l
|137
|0.30
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-54.00
|1449.71
|275
|2006.08.22 13:56
|buy
|138
|0.30
|1.2816
|1.2798
|0.0000
|276
|2006.08.22 15:11
|s/l
|138
|0.30
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-54.00
|1395.71
|277
|2006.08.23 09:20
|sell
|139
|0.30
|1.2816
|1.2834
|0.0000
|278
|2006.08.23 15:50
|s/l
|139
|0.30
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-54.00
|1341.71
|279
|2006.08.23 16:19
|buy
|140
|0.30
|1.2819
|1.2801
|0.0000
|280
|2006.08.23 16:31
|s/l
|140
|0.30
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|-54.00
|1287.71
|281
|2006.08.23 16:46
|buy
|141
|0.30
|1.2806
|1.2788
|0.0000
|282
|2006.08.23 17:01
|s/l
|141
|0.30
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-54.00
|1233.71
|283
|2006.08.24 03:02
|buy
|142
|0.20
|1.2772
|1.2754
|0.0000
|284
|2006.08.24 10:00
|close
|142
|0.20
|1.2798
|1.2754
|0.0000
|52.00
|1285.71
|285
|2006.08.24 16:03
|buy
|143
|0.30
|1.2807
|1.2789
|0.0000
|286
|2006.08.24 17:04
|s/l
|143
|0.30
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-54.00
|1231.71
|287
|2006.08.24 17:04
|buy
|144
|0.20
|1.2791
|1.2773
|0.0000
|288
|2006.08.24 17:46
|s/l
|144
|0.20
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-36.00
|1195.71
|289
|2006.08.25 08:30
|buy
|145
|0.20
|1.2748
|1.2730
|0.0000
|290
|2006.08.25 09:42
|close
|145
|0.20
|1.2771
|1.2730
|0.0000
|46.00
|1241.71
|291
|2006.08.25 16:07
|buy
|146
|0.20
|1.2736
|1.2718
|0.0000
|292
|2006.08.25 17:07
|close
|146
|0.20
|1.2755
|1.2718
|0.0000
|38.00
|1279.71
|293
|2006.08.28 05:27
|sell
|147
|0.30
|1.2793
|1.2811
|0.0000
|294
|2006.08.28 09:26
|s/l
|147
|0.30
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-54.00
|1225.71
|295
|2006.08.28 16:59
|buy
|148
|0.20
|1.2791
|1.2773
|0.0000
|296
|2006.08.29 02:48
|close
|148
|0.20
|1.2810
|1.2773
|0.0000
|37.90
|1263.60
|297
|2006.08.29 02:48
|sell
|149
|0.20
|1.2809
|1.2827
|0.0000
|298
|2006.08.29 06:16
|s/l
|149
|0.20
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-36.00
|1227.60
|299
|2006.08.29 16:21
|buy
|150
|0.20
|1.2777
|1.2759
|0.0000
|300
|2006.08.29 16:25
|s/l
|150
|0.20
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-36.00
|1191.60
|301
|2006.08.29 16:25
|buy
|151
|0.20
|1.2760
|1.2742
|0.0000
|302
|2006.08.29 20:00
|close
|151
|0.20
|1.2774
|1.2742
|0.0000
|28.00
|1219.60
|303
|2006.08.29 20:00
|buy
|152
|0.20
|1.2756
|1.2738
|0.0000
|304
|2006.08.29 20:00
|close
|152
|0.20
|1.2774
|1.2738
|0.0000
|36.00
|1255.60
|305
|2006.08.29 20:05
|sell
|153
|0.20
|1.2790
|1.2808
|0.0000
|306
|2006.08.29 20:15
|s/l
|153
|0.20
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-36.00
|1219.60
|307
|2006.08.29 20:15
|sell
|154
|0.20
|1.2806
|1.2824
|0.0000
|308
|2006.08.29 20:30
|s/l
|154
|0.20
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-36.00
|1183.60
|309
|2006.08.30 03:34
|sell
|155
|0.20
|1.2850
|1.2868
|0.0000
|310
|2006.08.30 03:46
|close
|155
|0.20
|1.2830
|1.2868
|0.0000
|40.00
|1223.60
|311
|2006.08.31 09:21
|sell
|156
|0.20
|1.2848
|1.2866
|0.0000
|312
|2006.08.31 14:30
|s/l
|156
|0.20
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-36.00
|1187.60
|313
|2006.08.31 16:01
|buy
|157
|0.20
|1.2816
|1.2798
|0.0000
|314
|2006.08.31 16:28
|s/l
|157
|0.20
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-36.00
|1151.60
|315
|2006.08.31 16:28
|buy
|158
|0.20
|1.2797
|1.2779
|0.0000
|316
|2006.08.31 21:00
|close
|158
|0.20
|1.2815
|1.2779
|0.0000
|36.00
|1187.60