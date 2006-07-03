Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.01)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=16; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TimeTradeHoursDisabled="09,13,14"; GMT=1; MagicNumber=123000;
Баров в истории1508Смоделировано тиков158905Качество моделирования90.00%
Начальный депозит500.00
Чистая прибыль687.60Общая прибыль2884.37Общий убыток-2196.76
Прибыльность1.31Матожидание выигрыша4.35
Абсолютная просадка75.05Максимальная просадка487.25 (29.73%)Относительная просадка29.73% (487.25)
Всего сделок158Короткие позиции (% выигравших)70 (57.14%)Длинные позиции (% выигравших)88 (55.68%)
Прибыльные сделки (% от всех)89 (56.33%)Убыточные сделки (% от всех)69 (43.67%)
Самая большаяприбыльная сделка90.00убыточная сделка-54.15
Средняяприбыльная сделка32.41убыточная сделка-31.84
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)15 (396.08)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-270.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)426.70 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-270.00 (5)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.07.03 12:34sell10.101.27901.28080.0000
22006.07.03 13:20s/l10.101.28081.28080.0000-18.00482.00
32006.07.03 13:20sell20.101.28071.28250.0000
42006.07.03 14:13close20.101.27901.28250.000017.00499.00
52006.07.04 13:09buy30.101.27941.27760.0000
62006.07.04 20:38close30.101.28101.27760.000016.00515.00
72006.07.04 23:36buy40.101.27921.27740.0000
82006.07.05 01:52s/l40.101.27741.27740.0000-18.05496.95
92006.07.05 06:16sell50.101.27961.28140.0000
102006.07.05 07:14s/l50.101.28141.28140.0000-18.00478.95
112006.07.05 07:14sell60.101.28131.28310.0000
122006.07.05 07:34s/l60.101.28311.28310.0000-18.00460.95
132006.07.05 08:22buy70.101.28091.27910.0000
142006.07.05 08:43s/l70.101.27911.27910.0000-18.00442.95
152006.07.05 08:43buy80.101.27931.27750.0000
162006.07.05 09:14s/l80.101.27751.27750.0000-18.00424.95
172006.07.05 13:57sell90.101.27941.28120.0000
182006.07.05 14:16close90.101.27751.28120.000019.00443.95
192006.07.06 16:23sell100.101.27741.27920.0000
202006.07.06 16:34close100.101.27571.27920.000017.00460.95
212006.07.10 13:04buy110.101.27601.27420.0000
222006.07.10 14:29s/l110.101.27421.27420.0000-18.00442.95
232006.07.11 08:58buy120.101.27091.26910.0000
242006.07.11 09:25close120.101.27301.26910.000021.00463.95
252006.07.11 13:24sell130.101.27511.27690.0000
262006.07.11 15:01close130.101.27351.27690.000016.00479.95
272006.07.11 19:25sell140.101.27631.27810.0000
282006.07.12 10:34close140.101.27481.27810.000015.03494.97
292006.07.12 11:00buy150.101.27491.27310.0000
302006.07.12 12:03s/l150.101.27311.27310.0000-18.00476.97
312006.07.12 16:07buy160.101.26791.26610.0000
322006.07.12 16:33close160.101.26971.26610.000018.00494.97
332006.07.13 03:51sell170.101.27201.27380.0000
342006.07.13 08:38close170.101.27031.27380.000017.00511.97
352006.07.13 16:46buy180.101.26911.26730.0000
362006.07.13 17:18s/l180.101.26731.26730.0000-18.00493.97
372006.07.13 17:25buy190.101.26761.26580.0000
382006.07.13 20:43close190.101.26931.26580.000017.00510.97
392006.07.13 20:52sell200.101.27011.27190.0000
402006.07.14 02:05close200.101.26851.27190.000016.03527.00
412006.07.14 03:17buy210.101.26751.26570.0000
422006.07.14 06:19close210.101.26911.26570.000016.00543.00
432006.07.14 08:18buy220.101.26781.26600.0000
442006.07.14 08:23s/l220.101.26601.26600.0000-18.00525.00
452006.07.14 08:36buy230.101.26651.26470.0000
462006.07.14 10:46close230.101.26811.26470.000016.00541.00
472006.07.14 11:00buy240.101.26791.26610.0000
482006.07.14 13:18s/l240.101.26611.26610.0000-18.00523.00
492006.07.17 16:18buy250.101.25251.25070.0000
502006.07.18 08:49close250.101.25411.25070.000015.95538.95
512006.07.18 09:11sell260.101.25441.25620.0000
522006.07.18 10:55close260.101.25281.25620.000016.00554.95
532006.07.18 12:22sell270.101.25351.25530.0000
542006.07.18 12:41s/l270.101.25531.25530.0000-18.00536.95
552006.07.18 12:41sell280.101.25511.25690.0000
562006.07.18 13:00close280.101.25361.25690.000015.00551.95
572006.07.18 13:00sell290.101.25361.25540.0000
582006.07.18 14:31close290.101.25211.25540.000015.00566.95
592006.07.18 16:18buy300.101.25061.24880.0000
602006.07.18 16:35s/l300.101.24881.24880.0000-18.00548.95
612006.07.18 16:39buy310.101.24941.24760.0000
622006.07.18 16:46s/l310.101.24761.24760.0000-18.00530.95
632006.07.18 16:53buy320.101.24931.24750.0000
642006.07.18 17:34close320.101.25081.24750.000015.00545.95
652006.07.18 17:41buy330.101.25061.24880.0000
662006.07.18 20:12s/l330.101.24881.24880.0000-18.00527.95
672006.07.19 02:30buy340.101.24911.24730.0000
682006.07.19 08:37close340.101.25091.24730.000018.00545.95
692006.07.19 16:00sell350.101.25141.25320.0000
702006.07.19 16:01s/l350.101.25321.25320.0000-18.00527.95
712006.07.19 16:02sell360.101.25281.25460.0000
722006.07.19 16:07s/l360.101.25461.25460.0000-18.00509.95
732006.07.19 20:17buy370.101.25951.25770.0000
742006.07.20 03:07close370.101.26111.25770.000015.85525.80
752006.07.20 03:23sell380.101.26161.26340.0000
762006.07.20 08:06close380.101.26001.26340.000016.00541.80
772006.07.20 12:36sell390.101.26261.26440.0000
782006.07.20 13:24s/l390.101.26441.26440.0000-18.00523.80
792006.07.20 13:24sell400.101.26431.26610.0000
802006.07.20 15:28close400.101.26281.26610.000015.00538.80
812006.07.20 18:21buy410.101.26251.26070.0000
822006.07.20 20:00close410.101.26401.26070.000015.00553.80
832006.07.20 20:16sell420.101.26511.26690.0000
842006.07.20 21:33close420.101.26351.26690.000016.00569.80
852006.07.21 09:15sell430.101.26611.26790.0000
862006.07.21 10:33s/l430.101.26791.26790.0000-18.00551.80
872006.07.21 11:00sell440.101.26721.26900.0000
882006.07.21 15:08s/l440.101.26901.26900.0000-18.00533.80
892006.07.24 02:00buy450.101.26841.26660.0000
902006.07.24 02:49s/l450.101.26661.26660.0000-18.00515.80
912006.07.24 07:47buy460.101.26301.26120.0000
922006.07.24 10:48s/l460.101.26121.26120.0000-18.00497.80
932006.07.24 11:00buy470.101.26231.26050.0000
942006.07.24 14:16close470.101.26371.26050.000014.00511.80
952006.07.24 17:08buy480.101.26201.26020.0000
962006.07.25 06:16close480.101.26371.26020.000016.95528.75
972006.07.25 07:19sell490.101.26421.26600.0000
982006.07.25 07:58s/l490.101.26601.26600.0000-18.00510.75
992006.07.25 07:58sell500.101.26581.26760.0000
1002006.07.25 10:26close500.101.26411.26760.000017.00527.75
1012006.07.25 11:00buy510.101.26411.26230.0000
1022006.07.25 15:49close510.101.26581.26230.000017.00544.75
1032006.07.25 16:00buy520.101.26481.26300.0000
1042006.07.25 16:00close520.101.26651.26300.000017.00561.75
1052006.07.25 16:01buy530.101.26491.26310.0000
1062006.07.25 16:10s/l530.101.26311.26310.0000-18.00543.75
1072006.07.25 16:10buy540.101.26331.26150.0000
1082006.07.25 16:22s/l540.101.26151.26150.0000-18.00525.75
1092006.07.26 16:05sell550.101.26511.26690.0000
1102006.07.26 16:23close550.101.26121.26690.000039.00564.75
1112006.07.26 17:30sell560.101.26361.26540.0000
1122006.07.26 18:20s/l560.101.26541.26540.0000-18.00546.75
1132006.07.26 18:20sell570.101.26561.26740.0000
1142006.07.26 19:30close570.101.26241.26740.000032.00578.75
1152006.07.26 19:59sell580.101.26611.26790.0000
1162006.07.26 20:09s/l580.101.26791.26790.0000-18.00560.75
1172006.07.26 20:13sell590.101.26971.27150.0000
1182006.07.26 20:17close590.101.26761.27150.000021.00581.75
1192006.07.26 20:20sell600.101.26801.26980.0000
1202006.07.26 20:55close600.101.26641.26980.000016.00597.75
1212006.07.26 21:25sell610.101.26971.27150.0000
1222006.07.26 22:15s/l610.101.27151.27150.0000-18.00579.75
1232006.07.26 23:06sell620.101.26951.27130.0000
1242006.07.26 23:10s/l620.101.27131.27130.0000-18.00561.75
1252006.07.26 23:25sell630.101.26851.27030.0000
1262006.07.26 23:59s/l630.101.27031.27030.0000-18.00543.75
1272006.07.27 06:20sell640.101.27361.27540.0000
1282006.07.27 12:30close640.101.27161.27540.000020.00563.75
1292006.07.27 12:45buy650.101.27101.26920.0000
1302006.07.27 13:01close650.101.27341.26920.000024.00587.75
1312006.07.27 20:20buy660.101.26851.26670.0000
1322006.07.27 21:51close660.101.27041.26670.000019.00606.75
1332006.07.28 00:15buy670.101.26811.26630.0000
1342006.07.28 01:55close670.101.26971.26630.000016.00622.75
1352006.07.28 03:59buy680.101.26791.26610.0000
1362006.07.28 07:25close680.101.26951.26610.000016.00638.75
1372006.07.28 12:02buy690.101.26751.26570.0000
1382006.07.28 12:33close690.101.26981.26570.000023.00661.75
1392006.07.28 12:34buy700.101.26621.26440.0000
1402006.07.28 12:35close700.101.27041.26440.000042.00703.75
1412006.07.28 19:20sell710.101.27691.27870.0000
1422006.07.31 00:00close710.101.27491.27870.000020.03723.77
1432006.07.31 01:15sell720.101.27621.27800.0000
1442006.07.31 03:59close720.101.27471.27800.000015.00738.77
1452006.08.01 01:46buy730.101.27431.27250.0000
1462006.08.01 02:25close730.101.27621.27250.000019.00757.77
1472006.08.01 12:00sell740.101.27671.27850.0000
1482006.08.01 14:37close740.101.27491.27850.000018.00775.77
1492006.08.01 16:01buy750.201.27391.27210.0000
1502006.08.01 17:31close750.201.27611.27210.000044.00819.77
1512006.08.01 22:28sell760.201.28271.28450.0000
1522006.08.02 10:34close760.201.27991.28450.000056.05875.82
1532006.08.02 11:22buy770.201.27941.27760.0000
1542006.08.02 14:18close770.201.28111.27760.000034.00909.82
1552006.08.02 18:25buy780.201.27801.27620.0000
1562006.08.02 18:41close780.201.27951.27620.000030.00939.82
1572006.08.02 21:48buy790.201.27841.27660.0000
1582006.08.03 02:23s/l790.201.27661.27660.0000-36.30903.52
1592006.08.03 13:05sell800.201.27731.27910.0000
1602006.08.03 14:02s/l800.201.27911.27910.0000-36.00867.52
1612006.08.03 16:57buy810.201.27891.27710.0000
1622006.08.03 17:13s/l810.201.27711.27710.0000-36.00831.52
1632006.08.03 17:15buy820.201.27701.27520.0000
1642006.08.03 18:31close820.201.27901.27520.000040.00871.52
1652006.08.03 18:32buy830.201.27891.27710.0000
1662006.08.03 19:08close830.201.28081.27710.000038.00909.52
1672006.08.04 09:03buy840.201.27871.27690.0000
1682006.08.04 14:29close840.201.28111.27690.000048.00957.52
1692006.08.04 17:13buy850.201.28851.28670.0000
1702006.08.07 08:59s/l850.201.28671.28670.0000-36.10921.42
1712006.08.07 08:59buy860.201.28681.28500.0000
1722006.08.07 14:02s/l860.201.28501.28500.0000-36.00885.42
1732006.08.07 19:15buy870.201.28491.28310.0000
1742006.08.07 20:00s/l870.201.28311.28310.0000-36.00849.42
1752006.08.07 23:58buy880.201.28211.28030.0000
1762006.08.08 09:02close880.201.28431.28030.000043.90893.31
1772006.08.08 09:03sell890.201.28431.28610.0000
1782006.08.08 20:14s/l890.201.28611.28610.0000-36.00857.31
1792006.08.08 20:14sell900.201.28611.28790.0000
1802006.08.08 20:14s/l900.201.28791.28790.0000-36.00821.31
1812006.08.08 20:14sell910.201.28801.28980.0000
1822006.08.08 20:14close910.201.28351.28980.000090.00911.31
1832006.08.08 20:14sell920.201.28791.28970.0000
1842006.08.08 20:23close920.201.28491.28970.000060.00971.31
1852006.08.08 20:23sell930.201.28661.28840.0000
1862006.08.08 20:23close930.201.28281.28840.000076.001047.31
1872006.08.08 20:24buy940.201.28201.28020.0000
1882006.08.08 20:24close940.201.28361.28020.000032.001079.31
1892006.08.08 20:24buy950.201.28201.28020.0000
1902006.08.08 20:25close950.201.28361.28020.000032.001111.31
1912006.08.08 20:26buy960.201.28191.28010.0000
1922006.08.08 20:27close960.201.28351.28010.000032.001143.31
1932006.08.08 20:33sell970.201.28571.28750.0000
1942006.08.08 20:33close970.201.28371.28750.000040.001183.31
1952006.08.08 20:34sell980.201.28681.28860.0000
1962006.08.08 20:34close980.201.28401.28860.000056.001239.31
1972006.08.08 20:34sell990.201.28641.28820.0000
1982006.08.08 20:34s/l990.201.28821.28820.0000-36.001203.31
1992006.08.08 20:34sell1000.201.28791.28970.0000
2002006.08.08 20:34close1000.201.28571.28970.000044.001247.31
2012006.08.08 20:34sell1010.201.28621.28800.0000
2022006.08.08 20:34close1010.201.28321.28800.000060.001307.31
2032006.08.08 20:34sell1020.301.28611.28790.0000
2042006.08.08 20:46close1020.301.28411.28790.000060.001367.31
2052006.08.08 20:46sell1030.301.28621.28800.0000
2062006.08.08 21:19close1030.301.28421.28800.000060.001427.31
2072006.08.08 23:53buy1040.301.28211.28030.0000
2082006.08.09 00:48s/l1040.301.28031.28030.0000-54.151373.16
2092006.08.09 00:48buy1050.301.28021.27840.0000
2102006.08.09 00:49s/l1050.301.27841.27840.0000-54.001319.16
2112006.08.09 00:49buy1060.301.27911.27730.0000
2122006.08.09 00:49s/l1060.301.27731.27730.0000-54.001265.16
2132006.08.09 00:55buy1070.201.27871.27690.0000
2142006.08.09 00:59s/l1070.201.27691.27690.0000-36.001229.16
2152006.08.09 01:26buy1080.201.27861.27680.0000
2162006.08.09 07:19close1080.201.28031.27680.000034.001263.16
2172006.08.09 08:14sell1090.201.28261.28440.0000
2182006.08.09 09:02s/l1090.201.28441.28440.0000-36.001227.16
2192006.08.09 09:02sell1100.201.28371.28550.0000
2202006.08.09 10:06s/l1100.201.28551.28550.0000-36.001191.16
2212006.08.09 16:15sell1110.201.28931.29110.0000
2222006.08.09 16:34close1110.201.28771.29110.000032.001223.16
2232006.08.09 18:04sell1120.201.28931.29110.0000
2242006.08.09 19:30close1120.201.28771.29110.000032.001255.16
2252006.08.10 03:31sell1130.201.28821.29000.0000
2262006.08.10 08:15s/l1130.201.29001.29000.0000-36.001219.16
2272006.08.10 08:15sell1140.201.29001.29180.0000
2282006.08.10 09:25close1140.201.28791.29180.000042.001261.16
2292006.08.10 09:51buy1150.201.28611.28430.0000
2302006.08.10 10:12s/l1150.201.28431.28430.0000-36.001225.16
2312006.08.10 11:28buy1160.201.28611.28430.0000
2322006.08.10 14:31s/l1160.201.28431.28430.0000-36.001189.16
2332006.08.11 03:27buy1170.201.27771.27590.0000
2342006.08.11 08:22s/l1170.201.27591.27590.0000-36.001153.16
2352006.08.11 08:22buy1180.201.27611.27430.0000
2362006.08.11 08:33s/l1180.201.27431.27430.0000-36.001117.16
2372006.08.11 08:33buy1190.201.27431.27250.0000
2382006.08.11 08:38close1190.201.27661.27250.000046.001163.16
2392006.08.11 08:38buy1200.201.27621.27440.0000
2402006.08.11 09:37close1200.201.27821.27440.000040.001203.16
2412006.08.11 16:32sell1210.201.27781.27960.0000
2422006.08.11 17:59close1210.201.27571.27960.000042.001245.16
2432006.08.14 01:05sell1220.201.27351.27530.0000
2442006.08.14 06:46s/l1220.201.27531.27530.0000-36.001209.16
2452006.08.14 09:26buy1230.201.27271.27090.0000
2462006.08.14 10:03close1230.201.27431.27090.000032.001241.16
2472006.08.14 16:20sell1240.201.27531.27710.0000
2482006.08.14 17:07close1240.201.27371.27710.000032.001273.16
2492006.08.14 19:58buy1250.301.27181.27000.0000
2502006.08.15 02:23close1250.301.27331.27000.000044.851318.01
2512006.08.15 03:50buy1260.301.27051.26870.0000
2522006.08.15 04:08close1260.301.27281.26870.000069.001387.01
2532006.08.15 07:24sell1270.301.27431.27610.0000
2542006.08.15 08:26close1270.301.27241.27610.000057.001444.01
2552006.08.15 08:26buy1280.301.27251.27070.0000
2562006.08.15 14:30close1280.301.27481.27070.000069.001513.01
2572006.08.15 18:14buy1290.301.27781.27600.0000
2582006.08.16 14:30close1290.301.28001.27600.000065.851578.86
2592006.08.17 09:34sell1300.301.28761.28940.0000
2602006.08.17 11:18close1300.301.28571.28940.000057.001635.86
2612006.08.18 16:12buy1310.301.28221.28040.0000
2622006.08.18 16:17s/l1310.301.28041.28040.0000-54.001581.86
2632006.08.18 16:17buy1320.301.28061.27880.0000
2642006.08.18 20:37close1320.301.28251.27880.000057.001638.86
2652006.08.21 09:22sell1330.301.28931.29110.0000
2662006.08.21 14:09s/l1330.301.29111.29110.0000-54.001584.86
2672006.08.21 17:18buy1340.301.29131.28950.0000
2682006.08.21 20:00s/l1340.301.28951.28950.0000-54.001530.86
2692006.08.21 23:25buy1350.301.28871.28690.0000
2702006.08.22 00:08s/l1350.301.28691.28690.0000-54.151476.71
2712006.08.22 00:08buy1360.301.28641.28460.0000
2722006.08.22 05:35close1360.301.28731.28460.000027.001503.71
2732006.08.22 11:00buy1370.301.28471.28290.0000
2742006.08.22 13:51s/l1370.301.28291.28290.0000-54.001449.71
2752006.08.22 13:56buy1380.301.28161.27980.0000
2762006.08.22 15:11s/l1380.301.27981.27980.0000-54.001395.71
2772006.08.23 09:20sell1390.301.28161.28340.0000
2782006.08.23 15:50s/l1390.301.28341.28340.0000-54.001341.71
2792006.08.23 16:19buy1400.301.28191.28010.0000
2802006.08.23 16:31s/l1400.301.28011.28010.0000-54.001287.71
2812006.08.23 16:46buy1410.301.28061.27880.0000
2822006.08.23 17:01s/l1410.301.27881.27880.0000-54.001233.71
2832006.08.24 03:02buy1420.201.27721.27540.0000
2842006.08.24 10:00close1420.201.27981.27540.000052.001285.71
2852006.08.24 16:03buy1430.301.28071.27890.0000
2862006.08.24 17:04s/l1430.301.27891.27890.0000-54.001231.71
2872006.08.24 17:04buy1440.201.27911.27730.0000
2882006.08.24 17:46s/l1440.201.27731.27730.0000-36.001195.71
2892006.08.25 08:30buy1450.201.27481.27300.0000
2902006.08.25 09:42close1450.201.27711.27300.000046.001241.71
2912006.08.25 16:07buy1460.201.27361.27180.0000
2922006.08.25 17:07close1460.201.27551.27180.000038.001279.71
2932006.08.28 05:27sell1470.301.27931.28110.0000
2942006.08.28 09:26s/l1470.301.28111.28110.0000-54.001225.71
2952006.08.28 16:59buy1480.201.27911.27730.0000
2962006.08.29 02:48close1480.201.28101.27730.000037.901263.60
2972006.08.29 02:48sell1490.201.28091.28270.0000
2982006.08.29 06:16s/l1490.201.28271.28270.0000-36.001227.60
2992006.08.29 16:21buy1500.201.27771.27590.0000
3002006.08.29 16:25s/l1500.201.27591.27590.0000-36.001191.60
3012006.08.29 16:25buy1510.201.27601.27420.0000
3022006.08.29 20:00close1510.201.27741.27420.000028.001219.60
3032006.08.29 20:00buy1520.201.27561.27380.0000
3042006.08.29 20:00close1520.201.27741.27380.000036.001255.60
3052006.08.29 20:05sell1530.201.27901.28080.0000
3062006.08.29 20:15s/l1530.201.28081.28080.0000-36.001219.60
3072006.08.29 20:15sell1540.201.28061.28240.0000
3082006.08.29 20:30s/l1540.201.28241.28240.0000-36.001183.60
3092006.08.30 03:34sell1550.201.28501.28680.0000
3102006.08.30 03:46close1550.201.28301.28680.000040.001223.60
3112006.08.31 09:21sell1560.201.28481.28660.0000
3122006.08.31 14:30s/l1560.201.28661.28660.0000-36.001187.60
3132006.08.31 16:01buy1570.201.28161.27980.0000
3142006.08.31 16:28s/l1570.201.27981.27980.0000-36.001151.60
3152006.08.31 16:28buy1580.201.27971.27790.0000
3162006.08.31 21:00close1580.201.28151.27790.000036.001187.60