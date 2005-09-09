Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.09.09 00:00 - 2006.09.25 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test17689Ticks modelled1034941Modelling quality89.90%
Initial deposit500.00
Total net profit8625020.57Gross profit13496067.44Gross loss-4871046.87
Profit factor2.77Expected payoff6104.05
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown146892.13 (1.77%)Relative drawdown26.86% (39783.70)
Total trades1413Short positions (won %)677 (72.97%)Long positions (won %)736 (72.15%)
Profit trades (% of total)1025 (72.54%)Loss trades (% of total)388 (27.46%)
Largestprofit trade83000.00loss trade-14050.00
Averageprofit trade13166.90loss trade-12554.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (6993.80)consecutive losses (loss in money)5 (-65000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)223998.42 (18)consecutive loss (count of losses)-65000.00 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.09 03:42buy10.411.83751.83620.0000
22005.09.09 03:50close10.411.83841.83620.000036.90536.90
32005.09.09 08:17sell20.441.83781.83910.0000
42005.09.09 08:25close20.441.83581.83910.000088.00624.90
52005.09.09 09:07sell30.511.83761.83890.0000
62005.09.09 09:15s/l30.511.83891.83890.0000-66.30558.60
72005.09.09 09:15sell40.461.83871.84000.0000
82005.09.09 09:20close40.461.83761.84000.000050.60609.20
92005.09.09 09:20sell50.501.83871.84000.0000
102005.09.09 09:20close50.501.83761.84000.000055.00664.20
112005.09.09 09:20sell60.541.83871.84000.0000
122005.09.09 09:20close60.541.83761.84000.000059.40723.60
132005.09.09 09:20sell70.591.83871.84000.0000
142005.09.09 09:20close70.591.83761.84000.000064.90788.50
152005.09.09 09:20sell80.641.83871.84000.0000
162005.09.09 09:20close80.641.83761.84000.000070.40858.90
172005.09.09 09:20sell90.701.83871.84000.0000
182005.09.09 09:21close90.701.83761.84000.000077.00935.90
192005.09.09 09:21sell100.761.83871.84000.0000
202005.09.09 09:21close100.761.83761.84000.000083.601019.50
212005.09.09 09:21sell110.831.83871.84000.0000
222005.09.09 09:21close110.831.83761.84000.000091.301110.80
232005.09.09 09:21sell120.911.83871.84000.0000
242005.09.09 09:21close120.911.83761.84000.0000100.101210.90
252005.09.09 09:21sell130.991.83871.84000.0000
262005.09.09 09:21close130.991.83761.84000.0000108.901319.80
272005.09.09 09:21sell141.081.83871.84000.0000
282005.09.09 09:21close141.081.83761.84000.0000118.801438.60
292005.09.09 09:22sell151.171.83871.84000.0000
302005.09.09 09:22close151.171.83571.84000.0000351.001789.60
312005.09.09 09:47sell161.461.83721.83850.0000
322005.09.09 09:47close161.461.83601.83850.0000175.201964.80
332005.09.09 09:47sell171.601.83721.83850.0000
342005.09.09 09:47close171.601.83601.83850.0000192.002156.80
352005.09.09 09:48sell181.761.83721.83850.0000
362005.09.09 09:48close181.761.83601.83850.0000211.202368.00
372005.09.09 09:48sell191.931.83721.83850.0000
382005.09.09 09:48close191.931.83601.83850.0000231.602599.60
392005.09.09 09:48sell202.121.83721.83850.0000
402005.09.09 09:48close202.121.83601.83850.0000254.402854.00
412005.09.09 09:48sell212.331.83721.83850.0000
422005.09.09 09:48close212.331.83601.83850.0000279.603133.60
432005.09.09 09:48sell222.561.83721.83850.0000
442005.09.09 09:48close222.561.83601.83850.0000307.203440.80
452005.09.09 09:48sell232.811.83721.83850.0000
462005.09.09 09:49close232.811.83601.83850.0000337.203778.00
472005.09.09 09:49sell243.081.83721.83850.0000
482005.09.09 09:49close243.081.83601.83850.0000369.604147.60
492005.09.09 09:49sell253.391.83721.83850.0000
502005.09.09 09:49close253.391.83601.83850.0000406.804554.40
512005.09.09 09:49sell263.721.83721.83850.0000
522005.09.09 09:50close263.721.83391.83850.00001227.605782.00
532005.09.09 11:34sell274.721.83661.83790.0000
542005.09.09 11:40close274.721.83471.83790.0000896.806678.80
552005.09.09 11:42sell285.461.83601.83730.0000
562005.09.09 11:45close285.461.83441.83730.0000873.607552.40
572005.09.09 11:59sell296.171.83631.83760.0000
582005.09.09 12:04s/l296.171.83761.83760.0000-802.106750.30
592005.09.09 12:04sell305.511.83861.83990.0000
602005.09.09 12:07modify305.511.83861.83790.0000
612005.09.09 12:07close305.511.83681.83790.0000991.807742.10
622005.09.09 12:10sell316.321.83851.83980.0000
632005.09.09 12:12modify316.321.83851.83790.0000
642005.09.09 12:15s/l316.321.8379181.83790.0000367.918110.01
652005.09.09 15:32buy326.621.83881.83750.0000
662005.09.09 15:40close326.621.83991.83750.0000728.208838.21
672005.09.09 15:59buy337.211.83881.83750.0000
682005.09.09 16:20close337.211.84011.83750.0000937.349775.55
692005.09.12 00:13buy347.961.84161.84030.0000
702005.09.12 02:27s/l347.961.84031.84030.0000-1034.808740.75
712005.09.12 03:59sell357.141.83671.83800.0000
722005.09.12 04:47close357.141.83571.83800.0000714.009454.75
732005.09.13 07:11sell367.781.82221.82350.0000
742005.09.13 08:10close367.781.82051.82350.00001322.6010777.35
752005.09.13 09:39sell378.871.82171.82300.0000
762005.09.13 10:11s/l378.871.82301.82300.0000-1153.109624.25
772005.09.13 16:07sell387.921.82301.82430.0000
782005.09.13 17:31close387.921.82151.82430.00001188.0010812.25
792005.09.14 08:57buy398.891.82471.82340.0000
802005.09.14 09:14s/l398.891.82341.82340.0000-1155.709656.55
812005.09.14 12:59buy407.931.82581.82450.0000
822005.09.14 12:59close407.931.82871.82450.00002299.7011956.25
832005.09.14 15:59buy419.831.82441.82310.0000
842005.09.14 16:59close419.831.82681.82310.00002359.2014315.45
852005.09.15 03:59sell4211.811.81861.81990.0000
862005.09.15 04:38close4211.811.81761.81990.00001181.0015496.45
872005.09.15 08:32sell4312.791.81741.81870.0000
882005.09.15 08:46close4312.791.81651.81870.00001151.0616647.51
892005.09.15 10:59sell4413.801.80991.81120.0000
902005.09.15 10:59close4413.801.80881.81120.00001518.0018165.51
912005.09.15 12:00sell4515.071.80871.81000.0000
922005.09.15 12:59close4515.071.80711.81000.00002411.3320576.84
932005.09.15 14:00sell4617.071.80791.80920.0000
942005.09.15 14:02close4617.071.80741.80920.0000853.7021430.54
952005.09.15 14:13sell4717.791.80741.80870.0000
962005.09.15 14:14close4717.791.80661.80870.00001423.3022853.84
972005.09.15 14:19sell4818.971.80741.80870.0000
982005.09.15 14:36close4818.971.80671.80870.00001327.9024181.74
992005.09.15 14:43sell4920.071.80761.80890.0000
1002005.09.15 14:51close4920.071.80681.80890.00001605.6925787.43
1012005.09.15 15:05sell5021.411.80681.80810.0000
1022005.09.15 15:22close5021.411.80581.80810.00002141.0027928.43
1032005.09.15 15:25sell5123.211.80511.80640.0000
1042005.09.15 15:40s/l5123.211.80641.80640.0000-3017.3024911.13
1052005.09.15 15:40sell5220.691.80631.80760.0000
1062005.09.15 15:48close5220.691.80511.80760.00002482.7027393.83
1072005.09.15 15:48sell5322.761.80501.80630.0000
1082005.09.15 15:54s/l5322.761.80631.80630.0000-2958.8024435.03
1092005.09.15 15:54sell5420.291.80621.80750.0000
1102005.09.15 16:08close5420.291.80521.80750.00002029.0626464.09
1112005.09.15 16:15sell5521.971.80711.80840.0000
1122005.09.15 16:17close5521.971.80661.80840.00001098.5027562.59
1132005.09.15 16:59sell5622.871.80741.80870.0000
1142005.09.15 17:05close5622.871.80541.80870.00004574.0032136.59
1152005.09.15 18:00sell5726.681.80651.80780.0000
1162005.09.15 18:11close5726.681.80491.80780.00004268.8036405.39
1172005.09.15 18:22sell5830.231.80651.80780.0000
1182005.09.15 19:24close5830.231.80551.80780.00003023.0139428.40
1192005.09.15 20:45sell5932.751.80601.80730.0000
1202005.09.15 22:59s/l5932.751.80731.80730.0000-4257.5035170.90
1212005.09.16 14:59sell6029.221.80521.80650.0000
1222005.09.16 15:54close6029.221.80421.80650.00002922.0038092.90
1232005.09.16 17:00sell6131.671.80431.80560.0000
1242005.09.16 17:51close6131.671.80321.80560.00003483.5441576.44
1252005.09.16 17:59sell6234.541.80551.80680.0000
1262005.09.16 18:59s/l6234.541.80681.80680.0000-4490.2037086.24
1272005.09.16 18:59sell6330.771.80811.80940.0000
1282005.09.16 20:13modify6330.771.80811.80800.0000
1292005.09.16 20:13s/l6330.771.8080111.80800.0000274.7337360.97
1302005.09.19 07:22sell6431.101.80201.80330.0000
1312005.09.19 07:39close6431.101.80051.80330.00004664.9942025.96
1322005.09.19 07:40sell6535.011.80051.80180.0000
1332005.09.19 08:07close6535.011.79951.80180.00003501.2845527.24
1342005.09.19 08:59sell6637.871.80311.80440.0000
1352005.09.19 09:28close6637.871.80061.80440.00009467.5054994.74
1362005.09.19 16:59buy6745.771.80251.80120.0000
1372005.09.19 18:06close6745.771.80411.80120.00007323.3762318.11
1382005.09.19 18:23sell6851.841.80331.80460.0000
1392005.09.19 18:54close6851.841.80171.80460.00008294.5270612.63
1402005.09.20 08:14buy6958.721.80401.80270.0000
1412005.09.20 08:29close6958.721.80561.80270.00009395.4880008.11
1422005.09.20 09:59buy7066.581.80271.80140.0000
1432005.09.20 10:00close7066.581.80581.80140.000020640.33100648.44
1442005.09.20 12:19buy7183.711.80381.80250.0000
1452005.09.20 12:48close7183.711.80561.80250.000015067.58115716.02
1462005.09.20 12:59buy7296.211.80441.80310.0000
1472005.09.20 13:26close7296.211.80601.80310.000015393.60131109.62
1482005.09.21 00:00sell73100.001.79911.80040.0000
1492005.09.21 00:42close73100.001.79781.80040.000012999.69144109.31
1502005.09.21 03:59sell74100.001.80181.80310.0000
1512005.09.21 04:59s/l74100.001.80311.80310.0000-13000.00131109.31
1522005.09.21 07:24buy75100.001.80661.80530.0000
1532005.09.21 07:30close75100.001.80831.80530.000017000.77148110.08
1542005.09.21 07:37buy76100.001.80661.80530.0000
1552005.09.21 07:59s/l76100.001.80531.80530.0000-13000.00135110.08
1562005.09.21 15:06buy77100.001.81041.80910.0000
1572005.09.21 16:59s/l77100.001.80911.80910.0000-13000.00122110.08
1582005.09.22 08:00buy78100.001.80811.80680.0000
1592005.09.22 08:27close78100.001.80941.80680.000013001.30135111.38
1602005.09.22 08:59buy79100.001.80741.80610.0000
1612005.09.22 09:59s/l79100.001.80611.80610.0000-13000.00122111.38
1622005.09.22 16:03sell80100.001.79291.79420.0000
1632005.09.22 16:12close80100.001.79171.79420.000012000.00134111.38
1642005.09.22 18:39sell81100.001.79081.79210.0000
1652005.09.22 19:04s/l81100.001.79211.79210.0000-13000.00121111.38
1662005.09.22 22:49sell82100.001.79151.79280.0000
1672005.09.23 05:22s/l82100.001.79281.79280.0000-12785.00108326.38
1682005.09.23 09:01sell8390.941.78671.78800.0000
1692005.09.23 09:22close8390.941.78541.78800.000011822.20120148.58
1702005.09.23 09:58sell84100.001.78651.78780.0000
1712005.09.23 10:54close84100.001.78471.78780.000018000.00138148.58
1722005.09.23 11:00sell85100.001.78931.79060.0000
1732005.09.23 11:00close85100.001.78751.79060.000018000.00156148.58
1742005.09.23 11:00sell86100.001.78801.78930.0000
1752005.09.23 11:00s/l86100.001.78931.78930.0000-13000.00143148.58
1762005.09.23 11:00sell87100.001.79001.79130.0000
1772005.09.23 11:01modify87100.001.79001.78930.0000
1782005.09.23 11:01close87100.001.78881.78930.000011999.62155148.20
1792005.09.23 11:01sell88100.001.78811.78940.0000
1802005.09.23 11:01s/l88100.001.78941.78940.0000-13000.00142148.20
1812005.09.23 11:01sell89100.001.78961.79090.0000
1822005.09.23 11:02modify89100.001.78961.78930.0000
1832005.09.23 11:02close89100.001.78861.78930.000010000.00152148.20
1842005.09.23 11:02sell90100.001.78831.78960.0000
1852005.09.23 11:02s/l90100.001.78961.78960.0000-13000.00139148.20
1862005.09.23 11:02sell91100.001.78961.79090.0000
1872005.09.23 11:03modify91100.001.78961.78930.0000
1882005.09.23 11:03close91100.001.78791.78930.000017000.15156148.35
1892005.09.23 11:03sell92100.001.78711.78840.0000
1902005.09.23 11:03s/l92100.001.78841.78840.0000-13000.00143148.35
1912005.09.23 11:03sell93100.001.78861.78990.0000
1922005.09.23 11:03close93100.001.78741.78990.000012000.26155148.61
1932005.09.23 11:04sell94100.001.78711.78840.0000
1942005.09.23 11:06s/l94100.001.78841.78840.0000-13000.00142148.61
1952005.09.23 11:06sell95100.001.78931.79060.0000
1962005.09.23 11:09close95100.001.78831.79060.000010000.80152149.41
1972005.09.23 11:09sell96100.001.78811.78940.0000
1982005.09.23 11:09s/l96100.001.78941.78940.0000-13000.00139149.41
1992005.09.23 11:09sell97100.001.78931.79060.0000
2002005.09.23 11:10close97100.001.78791.79060.000014000.27153149.68
2012005.09.23 11:10sell98100.001.78831.78960.0000
2022005.09.23 11:11close98100.001.78741.78960.00009000.37162150.05
2032005.09.23 11:11sell99100.001.78701.78830.0000
2042005.09.23 11:15close99100.001.78601.78830.00009999.61172149.66
2052005.09.23 11:24sell100100.001.78701.78830.0000
2062005.09.23 11:32close100100.001.78621.78830.00008000.47180150.13
2072005.09.23 15:26sell101100.001.78051.78180.0000
2082005.09.23 15:57close101100.001.77901.78180.000014999.89195150.02
2092005.09.23 17:33sell102100.001.77881.78010.0000
2102005.09.23 17:40close102100.001.77781.78010.00009999.61205149.63
2112005.09.23 17:47sell103100.001.77891.78020.0000
2122005.09.23 17:59close103100.001.77771.78020.000012000.00217149.63
2132005.09.26 12:11sell104100.001.77311.77440.0000
2142005.09.26 12:42s/l104100.001.77441.77440.0000-13000.00204149.63
2152005.09.26 12:42sell105100.001.77461.77590.0000
2162005.09.26 12:52close105100.001.77361.77590.000010000.80214150.43
2172005.09.26 12:55sell106100.001.77311.77440.0000
2182005.09.26 12:59close106100.001.77201.77440.000011000.19225150.62
2192005.09.26 13:00sell107100.001.77341.77470.0000
2202005.09.26 13:43close107100.001.77231.77470.000010999.77236150.39
2212005.09.26 13:59sell108100.001.77371.77500.0000
2222005.09.26 15:59s/l108100.001.77501.77500.0000-13000.00223150.39
2232005.09.27 03:59sell109100.001.77121.77250.0000
2242005.09.27 04:59close109100.001.77001.77250.000012000.00235150.39
2252005.09.27 08:00sell110100.001.76891.77020.0000
2262005.09.27 08:04close110100.001.76791.77020.000010000.37245150.76
2272005.09.27 08:59sell111100.001.76981.77110.0000
2282005.09.27 09:06close111100.001.76741.77110.000024000.00269150.76
2292005.09.27 12:42sell112100.001.76701.76830.0000
2302005.09.27 12:59close112100.001.76561.76830.000013999.48283150.24
2312005.09.28 08:00buy113100.001.76991.76860.0000
2322005.09.28 08:11close113100.001.77081.76860.00008999.94292150.18
2332005.09.28 08:44buy114100.001.77001.76870.0000
2342005.09.28 08:58close114100.001.77091.76870.00009000.52301150.70
2352005.09.28 08:59buy115100.001.76801.76670.0000
2362005.09.28 10:33s/l115100.001.76671.76670.0000-13000.00288150.70
2372005.09.28 11:08sell116100.001.76711.76840.0000
2382005.09.28 12:01close116100.001.76591.76840.000012000.00300150.70
2392005.09.28 13:00sell117100.001.76641.76770.0000
2402005.09.28 13:07close117100.001.76541.76770.00009999.61310150.31
2412005.09.28 13:52sell118100.001.76621.76750.0000
2422005.09.28 14:30close118100.001.76491.76750.000012998.91323149.22
2432005.09.28 15:00sell119100.001.76491.76620.0000
2442005.09.28 16:06close119100.001.76341.76620.000015000.00338149.22
2452005.09.29 05:04buy120100.001.76811.76680.0000
2462005.09.29 05:07close120100.001.76921.76680.000011000.10349149.32
2472005.09.29 05:59buy121100.001.76721.76590.0000
2482005.09.29 06:05close121100.001.76901.76590.000018000.00367149.32
2492005.09.29 15:00sell122100.001.76301.76430.0000
2502005.09.29 16:08close122100.001.76201.76430.000010000.11377149.43
2512005.09.29 17:59sell123100.001.76401.76530.0000
2522005.09.29 18:03close123100.001.76201.76530.000019999.49397148.92
2532005.09.29 19:33sell124100.001.76281.76410.0000
2542005.09.29 20:56close124100.001.76161.76410.000011999.94409148.86
2552005.09.30 00:22sell125100.001.75991.76120.0000
2562005.09.30 00:48close125100.001.75861.76120.000013000.11422148.97
2572005.09.30 00:59sell126100.001.76021.76150.0000
2582005.09.30 01:59s/l126100.001.76151.76150.0000-13000.00409148.97
2592005.09.30 08:01sell127100.001.76061.76190.0000
2602005.09.30 08:59close127100.001.75851.76190.000021000.00430148.97
2612005.09.30 09:01sell128100.001.75951.76080.0000
2622005.09.30 09:12close128100.001.75821.76080.000013000.11443149.08
2632005.09.30 09:59sell129100.001.76311.76440.0000
2642005.09.30 10:59s/l129100.001.76441.76440.0000-13000.00430149.08
2652005.09.30 12:13buy130100.001.76401.76270.0000
2662005.09.30 12:28close130100.001.76551.76270.000015000.00445149.08
2672005.09.30 12:34buy131100.001.76471.76340.0000
2682005.09.30 12:53close131100.001.76621.76340.000014999.24460148.32
2692005.09.30 12:53buy132100.001.76631.76500.0000
2702005.09.30 12:59s/l132100.001.76501.76500.0000-13000.00447148.32
2712005.09.30 16:00buy133100.001.76531.76400.0000
2722005.09.30 16:37close133100.001.76731.76400.000020000.08467148.40
2732005.09.30 16:37buy134100.001.76731.76600.0000
2742005.09.30 16:38close134100.001.76911.76600.000018000.00485148.40
2752005.10.03 10:22sell135100.001.75531.75660.0000
2762005.10.03 10:58close135100.001.75401.75660.000013000.10498148.50
2772005.10.03 15:38sell136100.001.75631.75760.0000
2782005.10.03 15:59close136100.001.75441.75760.000018999.73517148.23
2792005.10.03 23:00sell137100.001.75461.75590.0000
2802005.10.04 02:18s/l137100.001.75591.75590.0000-12785.00504363.23
2812005.10.04 08:00sell138100.001.75651.75780.0000
2822005.10.04 08:08close138100.001.75571.75780.00008000.47512363.70
2832005.10.04 09:01buy139100.001.75621.75490.0000
2842005.10.04 10:00close139100.001.75811.75490.000019000.00531363.70
2852005.10.04 12:00buy140100.001.75821.75690.0000
2862005.10.04 13:50close140100.001.75921.75690.00009999.84541363.54
2872005.10.04 15:00buy141100.001.75851.75720.0000
2882005.10.04 15:16close141100.001.75951.75720.000010000.27551363.81
2892005.10.04 15:16buy142100.001.75961.75830.0000
2902005.10.04 15:24close142100.001.76041.75830.00008000.00559363.81
2912005.10.04 15:59buy143100.001.75891.75760.0000
2922005.10.04 16:00close143100.001.76101.75760.000021000.37580364.18
2932005.10.04 18:18buy144100.001.75991.75860.0000
2942005.10.04 18:20close144100.001.76091.75860.000010000.00590364.18
2952005.10.05 05:02buy145100.001.76161.76030.0000
2962005.10.05 05:12close145100.001.76281.76030.000011999.94602364.12
2972005.10.05 05:40buy146100.001.76161.76030.0000
2982005.10.05 06:00close146100.001.76261.76030.00009999.61612363.73
2992005.10.05 08:53buy147100.001.76411.76280.0000
3002005.10.05 08:59close147100.001.76601.76280.000019000.00631363.73
3012005.10.05 09:49buy148100.001.76491.76360.0000
3022005.10.05 11:59s/l148100.001.76361.76360.0000-13000.00618363.73
3032005.10.06 05:12buy149100.001.77311.77180.0000
3042005.10.06 06:46close149100.001.77461.77180.000015000.15633363.88
3052005.10.06 15:09buy150100.001.77121.76990.0000
3062005.10.06 15:14close150100.001.77241.76990.000012000.00645363.88
3072005.10.06 15:14buy151100.001.77271.77140.0000
3082005.10.06 15:17close151100.001.77381.77140.000011000.15656364.03
3092005.10.06 15:40buy152100.001.77271.77140.0000
3102005.10.06 15:47close152100.001.77361.77140.00008999.44665363.47
3112005.10.06 15:59buy153100.001.77271.77140.0000
3122005.10.06 16:00close153100.001.77441.77140.000017000.00682363.47
3132005.10.06 22:01buy154100.001.77841.77710.0000
3142005.10.06 23:59s/l154100.001.77711.77710.0000-13000.00669363.47
3152005.10.07 03:03buy155100.001.77631.77500.0000
3162005.10.07 06:59s/l155100.001.77501.77500.0000-13000.00656363.47
3172005.10.07 11:15sell156100.001.76911.77040.0000
3182005.10.07 11:59close156100.001.76791.77040.000012000.00668363.47
3192005.10.07 12:01sell157100.001.76871.77000.0000
3202005.10.07 12:58close157100.001.76721.77000.000015000.44683363.91
3212005.10.09 23:01sell158100.001.75951.76080.0000
3222005.10.09 23:11close158100.001.75821.76080.000013000.00696363.91
3232005.10.09 23:22sell159100.001.76051.76180.0000
3242005.10.09 23:39close159100.001.75921.76180.000013000.00709363.91
3252005.10.09 23:59sell160100.001.76021.76150.0000
3262005.10.10 00:51close160100.001.75911.76150.000011215.00720578.91
3272005.10.11 00:15sell161100.001.75521.75650.0000
3282005.10.11 00:56close161100.001.75411.75650.000011000.00731578.91
3292005.10.11 07:00sell162100.001.74941.75070.0000
3302005.10.11 08:59s/l162100.001.75071.75070.0000-13000.00718578.91
3312005.10.11 08:59sell163100.001.75321.75450.0000
3322005.10.11 09:59close163100.001.75141.75450.000018000.00736578.91
3332005.10.11 15:25sell164100.001.74781.74910.0000
3342005.10.11 15:42close164100.001.74641.74910.000014000.00750578.91
3352005.10.11 19:00sell165100.001.74681.74810.0000
3362005.10.11 19:47close165100.001.74541.74810.000013999.08764577.99
3372005.10.12 08:59sell166100.001.74421.74550.0000
3382005.10.12 09:59s/l166100.001.74551.74550.0000-13000.00751577.99
3392005.10.12 22:00buy167100.001.75131.75000.0000
3402005.10.13 00:32close167100.001.75281.75000.000013949.88765527.87
3412005.10.13 08:45sell168100.001.74651.74780.0000
3422005.10.13 08:51s/l168100.001.74781.74780.0000-13000.00752527.87
3432005.10.13 22:06buy169100.001.75541.75410.0000
3442005.10.13 22:56close169100.001.75651.75410.000011000.06763527.93
3452005.10.14 00:59buy170100.001.75201.75070.0000
3462005.10.14 02:59close170100.001.75431.75070.000023000.00786527.93
3472005.10.14 08:17buy171100.001.75521.75390.0000
3482005.10.14 08:59close171100.001.75641.75390.000012000.00798527.93
3492005.10.14 12:59sell172100.001.75561.75690.0000
3502005.10.14 13:59close172100.001.75351.75690.000021000.00819527.93
3512005.10.14 15:59buy173100.001.76531.76400.0000
3522005.10.14 15:59close173100.001.76771.76400.000024000.00843527.93
3532005.10.14 19:11buy174100.001.76901.76770.0000
3542005.10.14 19:41close174100.001.77021.76770.000012000.14855528.07
3552005.10.17 03:21buy175100.001.77021.76890.0000
3562005.10.17 04:34close175100.001.77141.76890.000011999.75867527.82
3572005.10.17 10:00sell176100.001.75971.76100.0000
3582005.10.17 10:59close176100.001.75821.76100.000015000.00882527.82
3592005.10.17 15:08sell177100.001.75541.75670.0000
3602005.10.17 16:18close177100.001.75421.75670.000012000.51894528.33
3612005.10.19 05:41sell178100.001.74701.74830.0000
3622005.10.19 05:59s/l178100.001.74831.74830.0000-13000.00881528.33
3632005.10.19 07:59sell179100.001.74791.74920.0000
3642005.10.19 08:30modify179100.001.74791.74760.0000
3652005.10.19 08:31close179100.001.74611.74760.000018000.00899528.33
3662005.10.19 16:54buy180100.001.76151.76020.0000
3672005.10.19 18:01close180100.001.76301.76020.000015000.11914528.44
3682005.10.20 09:00buy181100.001.76411.76280.0000
3692005.10.20 09:11close181100.001.76581.76280.000016999.57931528.01
3702005.10.20 09:23buy182100.001.76461.76330.0000
3712005.10.20 09:59close182100.001.76771.76330.000031000.00962528.01
3722005.10.20 12:38buy183100.001.76551.76420.0000
3732005.10.20 12:46close183100.001.76701.76420.000014999.25977527.26
3742005.10.20 15:17buy184100.001.76851.76720.0000
3752005.10.20 15:58close184100.001.77021.76720.000017000.14994527.40
3762005.10.20 16:05buy185100.001.76901.76770.0000
3772005.10.20 17:00close185100.001.77041.76770.000014000.471008527.87
3782005.10.21 02:11buy186100.001.77591.77460.0000
3792005.10.21 02:13close186100.001.77781.77460.000018999.911027527.78
3802005.10.21 05:59buy187100.001.77341.77210.0000
3812005.10.21 06:01close187100.001.77591.77210.000025000.061052527.84
3822005.10.21 07:20buy188100.001.77441.77310.0000
3832005.10.21 07:59close188100.001.77711.77310.000027000.001079527.84
3842005.10.21 09:01buy189100.001.77621.77490.0000
3852005.10.21 09:35close189100.001.77711.77490.00008999.671088527.51
3862005.10.21 09:49buy190100.001.77631.77500.0000
3872005.10.21 09:56close190100.001.77721.77500.00008999.451097526.96
3882005.10.21 14:37buy191100.001.77521.77390.0000
3892005.10.21 15:59s/l191100.001.77391.77390.0000-13000.001084526.96
3902005.10.24 07:46buy192100.001.76701.76570.0000
3912005.10.24 09:00close192100.001.76871.76570.000017000.041101527.00
3922005.10.24 17:30buy193100.001.76811.76680.0000
3932005.10.24 17:36close193100.001.76941.76680.000013000.101114527.10
3942005.10.24 17:59buy194100.001.76701.76570.0000
3952005.10.24 20:59close194100.001.76891.76570.000019000.001133527.10
3962005.10.25 03:44sell195100.001.76741.76870.0000
3972005.10.25 04:25close195100.001.76561.76870.000018000.261151527.36
3982005.10.25 13:17buy196100.001.77741.77610.0000
3992005.10.25 13:59close196100.001.78021.77610.000028000.001179527.36
4002005.10.26 10:05sell197100.001.77681.77810.0000
4012005.10.26 11:57close197100.001.77601.77810.00008000.001187527.36
4022005.10.26 12:01sell198100.001.77651.77780.0000
4032005.10.26 13:21close198100.001.77571.77780.00007999.281195526.64
4042005.10.26 17:41sell199100.001.77551.77680.0000
4052005.10.26 17:59close199100.001.77471.77680.00008000.001203526.64
4062005.10.26 20:58sell200100.001.77501.77630.0000
4072005.10.27 00:08s/l200100.001.77631.77630.0000-12355.001191171.64
4082005.10.28 03:00buy201100.001.78301.78170.0000
4092005.10.28 04:41close201100.001.78431.78170.000013000.111204171.75
4102005.10.28 15:54sell202100.001.78031.78160.0000
4112005.10.28 15:59close202100.001.77821.78160.000021000.211225171.96
4122005.10.28 17:03sell203100.001.77611.77740.0000
4132005.10.28 17:59close203100.001.77451.77740.000016000.001241171.96
4142005.11.01 16:00sell204100.001.76451.76580.0000
4152005.11.01 16:00close204100.001.76321.76580.000013000.001254171.96
4162005.11.01 16:00sell205100.001.76451.76580.0000
4172005.11.01 16:00close205100.001.76171.76580.000028000.001282171.96
4182005.11.01 16:09sell206100.001.76451.76580.0000
4192005.11.01 16:26close206100.001.76331.76580.000012000.001294171.96
4202005.11.02 12:01sell207100.001.76621.76750.0000
4212005.11.02 12:08close207100.001.76501.76750.000011999.461306171.42
4222005.11.03 10:30buy208100.001.77651.77520.0000
4232005.11.03 10:34close208100.001.77751.77520.000010000.331316171.75
4242005.11.03 12:02buy209100.001.77641.77510.0000
4252005.11.03 12:26close209100.001.77761.77510.000012000.501328172.25
4262005.11.03 16:00buy210100.001.77411.77280.0000
4272005.11.03 16:14s/l210100.001.77281.77280.0000-13000.001315172.25
4282005.11.03 18:00sell211100.001.77191.77320.0000
4292005.11.03 18:04close211100.001.77081.77320.000011000.581326172.83
4302005.11.04 13:05sell212100.001.76501.76630.0000
4312005.11.04 13:37close212100.001.76411.76630.00008999.441335172.27
4322005.11.04 13:59sell213100.001.76821.76950.0000
4332005.11.04 14:00close213100.001.76431.76950.000039000.441374172.71
4342005.11.04 16:00sell214100.001.75131.75260.0000
4352005.11.04 16:15s/l214100.001.75261.75260.0000-13000.001361172.71
4362005.11.04 18:00sell215100.001.75071.75200.0000
4372005.11.04 18:08close215100.001.74941.75200.000013000.141374172.85
4382005.11.07 08:00sell216100.001.75021.75150.0000
4392005.11.07 09:00close216100.001.74821.75150.000020000.001394172.85
4402005.11.07 14:28sell217100.001.74351.74480.0000
4412005.11.07 14:59close217100.001.74091.74480.000026000.001420172.85
4422005.11.07 16:26sell218100.001.74351.74480.0000
4432005.11.07 17:00close218100.001.74261.74480.00008999.941429172.79
4442005.11.07 19:59sell219100.001.74531.74660.0000
4452005.11.07 21:00close219100.001.74381.74660.000015000.001444172.79
4462005.11.07 22:00sell220100.001.74491.74620.0000
4472005.11.07 22:59close220100.001.74261.74620.000022999.881467172.67
4482005.11.08 02:15sell221100.001.73851.73980.0000
4492005.11.08 02:16close221100.001.73721.73980.000013000.001480172.67
4502005.11.08 02:16sell222100.001.73701.73830.0000
4512005.11.08 03:59s/l222100.001.73831.73830.0000-13000.001467172.67
4522005.11.08 03:59sell223100.001.73861.73990.0000
4532005.11.08 04:18close223100.001.73741.73990.000012000.001479172.67
4542005.11.08 08:01sell224100.001.73701.73830.0000
4552005.11.08 08:59close224100.001.73601.73830.00009999.891489172.56
4562005.11.08 12:59sell225100.001.73691.73820.0000
4572005.11.08 14:36s/l225100.001.73821.73820.0000-13000.001476172.56
4582005.11.09 02:05buy226100.001.74221.74090.0000
4592005.11.09 02:43close226100.001.74331.74090.000010999.771487172.33
4602005.11.09 07:00buy227100.001.74241.74110.0000
4612005.11.09 07:54close227100.001.74351.74110.000010999.831498172.16
4622005.11.09 13:59sell228100.001.74451.74580.0000
4632005.11.09 14:00modify228100.001.74451.74030.0000
4642005.11.09 14:23s/l228100.001.7402541.74030.000042464.291540636.45
4652005.11.09 18:00sell229100.001.74101.74230.0000
4662005.11.09 18:01close229100.001.73991.74230.000011000.001551636.45
4672005.11.09 18:01sell230100.001.74031.74160.0000
4682005.11.09 18:13modify230100.001.74031.74030.0000
4692005.11.09 18:15close230100.001.73941.74030.00009000.631560637.08
4702005.11.09 18:59sell231100.001.74291.74420.0000
4712005.11.09 20:11s/l231100.001.74421.74420.0000-13000.001547637.08
4722005.11.10 14:59buy232100.001.74471.74340.0000
4732005.11.10 15:00close232100.001.74711.74340.000024000.001571637.08
4742005.11.10 16:10buy233100.001.74471.74340.0000
4752005.11.10 16:27close233100.001.74621.74340.000014999.651586636.73
4762005.11.11 00:02sell234100.001.74121.74250.0000
4772005.11.11 00:57close234100.001.74031.74250.00008999.441595636.17
4782005.11.11 06:00sell235100.001.74301.74430.0000
4792005.11.11 06:16close235100.001.74201.74430.000010000.801605636.97
4802005.11.11 06:59sell236100.001.74321.74450.0000
4812005.11.11 08:32close236100.001.74231.74450.00009000.001614636.97
4822005.11.14 10:00buy237100.001.74711.74580.0000
4832005.11.14 10:02close237100.001.74781.74580.00007000.381621637.35
4842005.11.14 10:59buy238100.001.74651.74520.0000
4852005.11.14 11:59s/l238100.001.74521.74520.0000-13000.001608637.35
4862005.11.14 11:59buy239100.001.74421.74290.0000
4872005.11.14 12:59s/l239100.001.74291.74290.0000-13000.001595637.35
4882005.11.14 17:05sell240100.001.73711.73840.0000
4892005.11.14 19:14s/l240100.001.73841.73840.0000-13000.001582637.35
4902005.11.15 12:04sell241100.001.73341.73470.0000
4912005.11.15 12:17close241100.001.73201.73470.000013999.871596637.22
4922005.11.15 12:24sell242100.001.73341.73470.0000
4932005.11.15 13:01close242100.001.73171.73470.000016999.701613636.92
4942005.11.15 18:59sell243100.001.73461.73590.0000
4952005.11.15 20:21close243100.001.73311.73590.000015000.001628636.92
4962005.11.16 12:12sell244100.001.72641.72770.0000
4972005.11.16 12:25close244100.001.72531.72770.000011000.181639637.10
4982005.11.16 15:15sell245100.001.71751.71880.0000
4992005.11.16 15:59close245100.001.71551.71880.000020000.001659637.10
5002005.11.16 16:06sell246100.001.71631.71760.0000
5012005.11.16 17:12s/l246100.001.71761.71760.0000-13000.001646637.10
5022005.11.16 17:21sell247100.001.71821.71950.0000
5032005.11.16 21:59close247100.001.71691.71950.000012999.681659636.78
5042005.11.16 22:59sell248100.001.71801.71930.0000
5052005.11.17 01:27s/l248100.001.71931.71930.0000-12355.001647281.78
5062005.11.17 03:14sell249100.001.71701.71830.0000
5072005.11.17 03:58close249100.001.71621.71830.00008000.081655281.86
5082005.11.17 18:00sell250100.001.71971.72100.0000
5092005.11.17 18:04close250100.001.71871.72100.000010000.001665281.86
5102005.11.17 18:16sell251100.001.71961.72090.0000
5112005.11.17 18:31close251100.001.71861.72090.000010000.001675281.86
5122005.11.18 09:00sell252100.001.71311.71440.0000
5132005.11.18 09:14close252100.001.71191.71440.000012000.371687282.23
5142005.11.18 09:32sell253100.001.71281.71410.0000
5152005.11.18 09:38close253100.001.71131.71410.000015000.181702282.41
5162005.11.18 12:59sell254100.001.71461.71590.0000
5172005.11.18 13:00close254100.001.71251.71590.000021000.571723282.98
5182005.11.18 15:00buy255100.001.71401.71270.0000
5192005.11.18 15:01close255100.001.71491.71270.00009000.641732283.62
5202005.11.18 15:01buy256100.001.71501.71370.0000
5212005.11.18 15:02close256100.001.71651.71370.000015000.441747284.06
5222005.11.18 15:02buy257100.001.71651.71520.0000
5232005.11.18 15:02s/l257100.001.71521.71520.0000-13000.001734284.06
5242005.11.18 15:02buy258100.001.71521.71390.0000
5252005.11.18 15:02close258100.001.71651.71390.000013000.441747284.50
5262005.11.18 15:03buy259100.001.71681.71550.0000
5272005.11.18 15:04close259100.001.71801.71550.000012001.131759285.63
5282005.11.18 15:05buy260100.001.71821.71690.0000
5292005.11.18 15:07s/l260100.001.71691.71690.0000-13000.001746285.63
5302005.11.18 15:07buy261100.001.71711.71580.0000
5312005.11.18 15:07close261100.001.71811.71580.000010000.001756285.63
5322005.11.18 15:07buy262100.001.71701.71570.0000
5332005.11.18 15:11close262100.001.71791.71570.00009000.261765285.89
5342005.11.18 15:11buy263100.001.71821.71690.0000
5352005.11.18 15:15s/l263100.001.71691.71690.0000-13000.001752285.89
5362005.11.18 15:15buy264100.001.71711.71580.0000
5372005.11.18 15:23close264100.001.71801.71580.00009000.541761286.43
5382005.11.18 15:23buy265100.001.71791.71660.0000
5392005.11.18 15:27close265100.001.71881.71660.00008999.491770285.92
5402005.11.18 15:28buy266100.001.71781.71650.0000
5412005.11.18 15:28close266100.001.71861.71650.00008000.471778286.39
5422005.11.18 15:30buy267100.001.71951.71820.0000
5432005.11.18 15:32close267100.001.72061.71820.000010999.771789286.16
5442005.11.18 15:59buy268100.001.71381.71250.0000
5452005.11.18 16:03close268100.001.71741.71250.000036000.001825286.16
5462005.11.18 16:03sell269100.001.71721.71850.0000
5472005.11.18 16:11close269100.001.71561.71850.000016000.411841286.57
5482005.11.21 02:59sell270100.001.71641.71770.0000
5492005.11.21 03:59s/l270100.001.71771.71770.0000-13000.001828286.57
5502005.11.21 04:05buy271100.001.71671.71540.0000
5512005.11.21 04:51close271100.001.71781.71540.000011000.211839286.78
5522005.11.22 10:03sell272100.001.71231.71360.0000
5532005.11.22 10:16close272100.001.71131.71360.00009999.611849286.39
5542005.11.22 10:27sell273100.001.71211.71340.0000
5552005.11.22 10:33close273100.001.71111.71340.000010000.291859286.68
5562005.11.22 10:59sell274100.001.71231.71360.0000
5572005.11.22 11:00close274100.001.71141.71360.00009000.001868286.68
5582005.11.22 14:03sell275100.001.71041.71170.0000
5592005.11.22 14:12close275100.001.70921.71170.000011999.941880286.62
5602005.11.22 16:45sell276100.001.71251.71380.0000
5612005.11.22 16:45s/l276100.001.71381.71380.0000-13000.001867286.62
5622005.11.22 16:45sell277100.001.71261.71390.0000
5632005.11.22 16:46s/l277100.001.71391.71390.0000-13000.001854286.62
5642005.11.22 16:46sell278100.001.71381.71510.0000
5652005.11.22 16:46close278100.001.71271.71510.000010999.771865286.39
5662005.11.22 16:47sell279100.001.71261.71390.0000
5672005.11.22 16:52close279100.001.71141.71390.000011999.931877286.32
5682005.11.24 05:59buy280100.001.72211.72080.0000
5692005.11.24 06:59s/l280100.001.72081.72080.0000-13000.001864286.32
5702005.11.24 16:29buy281100.001.72371.72240.0000
5712005.11.24 18:00s/l281100.001.72241.72240.0000-13000.001851286.32
5722005.11.25 10:59sell282100.001.72051.72180.0000
5732005.11.25 11:43close282100.001.71921.72180.000013000.001864286.32
5742005.11.28 20:06buy283100.001.72921.72790.0000
5752005.11.28 20:09close283100.001.73021.72790.000010000.001874286.32
5762005.11.28 22:31buy284100.001.72921.72790.0000
5772005.11.28 22:33close284100.001.73021.72790.000010000.801884287.12
5782005.11.29 18:00sell285100.001.71991.72120.0000
5792005.11.29 18:20close285100.001.71721.72120.000026999.921911287.04
5802005.11.29 18:57sell286100.001.71991.72120.0000
5812005.11.29 19:05s/l286100.001.72121.72120.0000-13000.001898287.04
5822005.11.30 18:01buy287100.001.73191.73060.0000
5832005.11.30 18:04close287100.001.73291.73060.000010000.791908287.83
5842005.11.30 18:11buy288100.001.73171.73040.0000
5852005.11.30 18:18close288100.001.73261.73040.00008999.741917287.57
5862005.11.30 18:35buy289100.001.73201.73070.0000
5872005.11.30 18:59s/l289100.001.73071.73070.0000-13000.001904287.57
5882005.11.30 18:59buy290100.001.72931.72800.0000
5892005.11.30 19:14close290100.001.73051.72800.000012000.001916287.57
5902005.12.01 18:25buy291100.001.73141.73010.0000
5912005.12.01 18:46close291100.001.73301.73010.000016000.001932287.57
5922005.12.02 08:14sell292100.001.73021.73150.0000
5932005.12.02 08:28close292100.001.72881.73150.000013999.751946287.32
5942005.12.02 12:13sell293100.001.72751.72880.0000
5952005.12.02 12:59close293100.001.72641.72880.000011000.151957287.47
5962005.12.02 12:59sell294100.001.72751.72880.0000
5972005.12.02 13:29close294100.001.72601.72880.000014999.631972287.10
5982005.12.02 14:00buy295100.001.72751.72620.0000
5992005.12.02 14:22close295100.001.72881.72620.000013000.001985287.10
6002005.12.02 14:22buy296100.001.72911.72780.0000
6012005.12.02 14:29s/l296100.001.72781.72780.0000-13000.001972287.10
6022005.12.02 14:29buy297100.001.72751.72620.0000
6032005.12.02 14:29close297100.001.72901.72620.000014999.521987286.62
6042005.12.02 14:29buy298100.001.72931.72800.0000
6052005.12.02 14:29s/l298100.001.72801.72800.0000-13000.001974286.62
6062005.12.02 14:29buy299100.001.72771.72640.0000
6072005.12.02 14:30close299100.001.72881.72640.000011000.381985287.00
6082005.12.02 14:30buy300100.001.72921.72790.0000
6092005.12.02 14:30s/l300100.001.72791.72790.0000-13000.001972287.00
6102005.12.02 14:30buy301100.001.72811.72680.0000
6112005.12.02 14:37close301100.001.72921.72680.000011000.061983287.06
6122005.12.02 14:37buy302100.001.72941.72810.0000
6132005.12.02 14:38s/l302100.001.72811.72810.0000-13000.001970287.06
6142005.12.02 14:38buy303100.001.72831.72700.0000
6152005.12.02 14:46close303100.001.72971.72700.000014000.001984287.06
6162005.12.02 14:46buy304100.001.73101.72970.0000
6172005.12.02 14:46s/l304100.001.72971.72970.0000-13000.001971287.06
6182005.12.02 14:46buy305100.001.72991.72860.0000
6192005.12.02 14:47close305100.001.73171.72860.000017999.441989286.50
6202005.12.02 14:47buy306100.001.73161.73030.0000
6212005.12.02 14:50close306100.001.73591.73030.000043000.442032286.94
6222005.12.02 14:52buy307100.001.73211.73080.0000
6232005.12.02 14:52close307100.001.73381.73080.000017000.772049287.71
6242005.12.02 14:52buy308100.001.73151.73020.0000
6252005.12.02 14:53close308100.001.73401.73020.000024999.722074287.43
6262005.12.02 14:53buy309100.001.73421.73290.0000
6272005.12.02 14:55close309100.001.73531.73290.000011000.322085287.75
6282005.12.02 14:59buy310100.001.72771.72640.0000
6292005.12.02 15:00close310100.001.73011.72640.000024000.002109287.75
6302005.12.02 16:32sell311100.001.73131.73260.0000
6312005.12.02 16:43close311100.001.72941.73260.000018999.902128287.65
6322005.12.02 16:47sell312100.001.73121.73250.0000
6332005.12.02 16:51close312100.001.72931.73250.000019000.002147287.65
6342005.12.05 14:00buy313100.001.73771.73640.0000
6352005.12.05 14:02close313100.001.73861.73640.00009000.002156287.65
6362005.12.05 14:02buy314100.001.73901.73770.0000
6372005.12.05 14:03close314100.001.73951.73770.00005000.002161287.65
6382005.12.05 14:05buy315100.001.73881.73750.0000
6392005.12.05 14:16s/l315100.001.73751.73750.0000-13000.002148287.65
6402005.12.05 14:16buy316100.001.73771.73640.0000
6412005.12.05 14:27close316100.001.73841.73640.00006999.822155287.47
6422005.12.05 14:27buy317100.001.73861.73730.0000
6432005.12.05 14:38close317100.001.73911.73730.00004999.792160287.26
6442005.12.05 15:59buy318100.001.73701.73570.0000
6452005.12.05 16:00close318100.001.73981.73570.000028000.002188287.26
6462005.12.06 15:59sell319100.001.73821.73950.0000
6472005.12.06 16:59s/l319100.001.73951.73950.0000-13000.002175287.26
6482005.12.08 02:59buy320100.001.73481.73350.0000
6492005.12.08 03:01close320100.001.73571.73350.00009000.112184287.37
6502005.12.08 14:59buy321100.001.74401.74270.0000
6512005.12.08 15:00close321100.001.74491.74270.00008999.882193287.25
6522005.12.08 20:00buy322100.001.75251.75120.0000
6532005.12.08 20:17close322100.001.75341.75120.00008999.442202286.69
6542005.12.09 16:00buy323100.001.75441.75310.0000
6552005.12.09 16:04close323100.001.75511.75310.00007000.182209286.87
6562005.12.09 16:07buy324100.001.75551.75420.0000
6572005.12.09 16:15s/l324100.001.75421.75420.0000-13000.002196286.87
6582005.12.09 16:15buy325100.001.75401.75270.0000
6592005.12.09 16:18close325100.001.75511.75270.000010999.772207286.64
6602005.12.09 16:27buy326100.001.75411.75280.0000
6612005.12.09 16:32close326100.001.75521.75280.000011000.282218286.92
6622005.12.09 16:32buy327100.001.75451.75320.0000
6632005.12.09 16:33close327100.001.75521.75320.00007000.282225287.20
6642005.12.09 16:44buy328100.001.75551.75420.0000
6652005.12.09 16:44close328100.001.75631.75420.00007999.552233286.75
6662005.12.12 09:25buy329100.001.76231.76100.0000
6672005.12.12 09:59close329100.001.76471.76100.000024000.002257286.75
6682005.12.12 22:00buy330100.001.77521.77390.0000
6692005.12.13 01:59close330100.001.77801.77390.000027650.242284936.99
6702005.12.13 14:31buy331100.001.77021.76890.0000
6712005.12.13 14:44s/l331100.001.76891.76890.0000-13000.002271936.99
6722005.12.13 14:48buy332100.001.77021.76890.0000
6732005.12.13 14:59close332100.001.77101.76890.00008000.472279937.46
6742005.12.13 15:51buy333100.001.76931.76800.0000
6752005.12.13 15:57close333100.001.77011.76800.00008000.492287937.95
6762005.12.14 03:14buy334100.001.77331.77200.0000
6772005.12.14 03:15close334100.001.77421.77200.00008999.632296937.58
6782005.12.14 05:59buy335100.001.77311.77180.0000
6792005.12.14 06:00close335100.001.77401.77180.00009000.492305938.07
6802005.12.14 15:05sell336100.001.77301.77430.0000
6812005.12.14 15:41close336100.001.77211.77430.00009000.632314938.70
6822005.12.14 15:59sell337100.001.77391.77520.0000
6832005.12.14 16:04close337100.001.77261.77520.000013000.002327938.70
6842005.12.14 16:04buy338100.001.77271.77140.0000
6852005.12.14 16:15close338100.001.77411.77140.000014000.002341938.70
6862005.12.14 16:21buy339100.001.77271.77140.0000
6872005.12.14 16:36close339100.001.77421.77140.000014999.252356937.95
6882005.12.14 20:00buy340100.001.77231.77100.0000
6892005.12.14 20:17close340100.001.77321.77100.00009000.632365938.58
6902005.12.14 20:59buy341100.001.77251.77120.0000
6912005.12.15 00:45s/l341100.001.77121.77120.0000-14050.002351888.58
6922005.12.15 09:05sell342100.001.77121.77250.0000
6932005.12.15 09:06s/l342100.001.77251.77250.0000-13000.002338888.58
6942005.12.15 09:07sell343100.001.77111.77240.0000
6952005.12.15 09:18close343100.001.77001.77240.000011000.962349889.54
6962005.12.15 09:20sell344100.001.77101.77230.0000
6972005.12.15 09:24s/l344100.001.77231.77230.0000-13000.002336889.54
6982005.12.15 09:24sell345100.001.77241.77370.0000
6992005.12.15 09:26close345100.001.77131.77370.000010999.562347889.10
7002005.12.15 09:26sell346100.001.77121.77250.0000
7012005.12.15 09:31close346100.001.76981.77250.000013999.662361888.76
7022005.12.15 09:39sell347100.001.77121.77250.0000
7032005.12.15 09:44close347100.001.76991.77250.000013000.002374888.76
7042005.12.15 09:59sell348100.001.77331.77460.0000
7052005.12.15 10:26close348100.001.77101.77460.000023000.002397888.76
7062005.12.15 16:12sell349100.001.76571.76700.0000
7072005.12.15 16:15close349100.001.76411.76700.000016000.002413888.76
7082005.12.15 17:12sell350100.001.76571.76700.0000
7092005.12.15 17:59close350100.001.76361.76700.000021000.002434888.76
7102005.12.16 09:00buy351100.001.77001.76870.0000
7112005.12.16 09:06s/l351100.001.76871.76870.0000-13000.002421888.76
7122005.12.16 09:06buy352100.001.76851.76720.0000
7132005.12.16 09:48close352100.001.76941.76720.00009000.012430888.77
7142005.12.16 09:48buy353100.001.76951.76820.0000
7152005.12.16 09:58close353100.001.77021.76820.00007000.302437889.07
7162005.12.16 10:00buy354100.001.77171.77040.0000
7172005.12.16 10:16s/l354100.001.77041.77040.0000-13000.002424889.07
7182005.12.16 10:17buy355100.001.77171.77040.0000
7192005.12.16 10:21close355100.001.77271.77040.00009999.612434888.68
7202005.12.16 10:30buy356100.001.77171.77040.0000
7212005.12.16 10:37s/l356100.001.77041.77040.0000-13000.002421888.68
7222005.12.16 10:37buy357100.001.77021.76890.0000
7232005.12.16 10:51close357100.001.77131.76890.000011000.002432888.68
7242005.12.16 10:52buy358100.001.77171.77040.0000
7252005.12.16 10:57close358100.001.77301.77040.000013000.092445888.77
7262005.12.16 18:59buy359100.001.76991.76860.0000
7272005.12.16 19:59close359100.001.77261.76860.000027000.002472888.77
7282005.12.16 22:03buy360100.001.77181.77050.0000
7292005.12.16 22:55close360100.001.77281.77050.00009999.692482888.46
7302005.12.19 16:00sell361100.001.76431.76560.0000
7312005.12.19 16:58close361100.001.76261.76560.000016999.692499888.15
7322005.12.19 19:59sell362100.001.76261.76390.0000
7332005.12.20 02:00close362100.001.76081.76390.000018215.002518103.15
7342005.12.20 04:00sell363100.001.76031.76160.0000
7352005.12.20 04:52close363100.001.75941.76160.00009000.232527103.38
7362005.12.20 05:59sell364100.001.76111.76240.0000
7372005.12.20 08:59s/l364100.001.76241.76240.0000-13000.002514103.38
7382005.12.20 15:02sell365100.001.76171.76300.0000
7392005.12.20 15:29close365100.001.76071.76300.000010000.802524104.18
7402005.12.20 15:34sell366100.001.76161.76290.0000
7412005.12.20 15:40close366100.001.76061.76290.00009999.612534103.79
7422005.12.20 17:48sell367100.001.75591.75720.0000
7432005.12.20 17:50close367100.001.75471.75720.000011999.942546103.73
7442005.12.20 17:57sell368100.001.75551.75680.0000
7452005.12.20 17:59close368100.001.75421.75680.000012999.592559103.32
7462005.12.20 21:00sell369100.001.75451.75580.0000
7472005.12.20 21:41close369100.001.75331.75580.000011999.932571103.25
7482005.12.20 21:59sell370100.001.75481.75610.0000
7492005.12.20 23:59s/l370100.001.75611.75610.0000-13000.002558103.25
7502005.12.21 16:44sell371100.001.74121.74250.0000
7512005.12.21 16:51close371100.001.74001.74250.000012000.002570103.25
7522005.12.22 10:57sell372100.001.73881.74010.0000
7532005.12.22 10:57close372100.001.73781.74010.000010000.002580103.25
7542005.12.22 10:57sell373100.001.73751.73880.0000
7552005.12.22 10:58close373100.001.73671.73880.00008000.002588103.25
7562005.12.22 10:59sell374100.001.73821.73950.0000
7572005.12.22 11:00close374100.001.73651.73950.000017000.082605103.33
7582005.12.22 16:00sell375100.001.73981.74110.0000
7592005.12.22 17:42close375100.001.73781.74110.000020000.002625103.33
7602005.12.23 09:00sell376100.001.73921.74050.0000
7612005.12.23 09:26close376100.001.73791.74050.000013000.102638103.43
7622005.12.23 09:46sell377100.001.73921.74050.0000
7632005.12.23 10:00close377100.001.73801.74050.000011999.942650103.37
7642005.12.23 11:00sell378100.001.73831.73960.0000
7652005.12.23 11:12close378100.001.73741.73960.00008999.662659103.03
7662005.12.23 11:22sell379100.001.73821.73950.0000
7672005.12.23 11:25close379100.001.73731.73950.00008999.442668102.47
7682005.12.23 12:00sell380100.001.73691.73820.0000
7692005.12.23 12:59close380100.001.73581.73820.000010999.722679102.19
7702005.12.23 14:21sell381100.001.73381.73510.0000
7712005.12.23 14:59close381100.001.73151.73510.000023000.002702102.19
7722005.12.23 15:00sell382100.001.73211.73340.0000
7732005.12.23 15:01close382100.001.73151.73340.00006000.002708102.19
7742005.12.23 15:04sell383100.001.73211.73340.0000
7752005.12.23 15:04close383100.001.73151.73340.00006000.142714102.33
7762005.12.23 15:05sell384100.001.73211.73340.0000
7772005.12.23 15:14s/l384100.001.73341.73340.0000-13000.002701102.33
7782005.12.23 15:14sell385100.001.73331.73460.0000
7792005.12.23 15:31close385100.001.73221.73460.000011000.072712102.40
7802005.12.23 15:59sell386100.001.73211.73340.0000
7812005.12.23 16:06s/l386100.001.73341.73340.0000-13000.002699102.40
7822005.12.23 16:06sell387100.001.73321.73450.0000
7832005.12.23 16:11close387100.001.73201.73450.000012000.002711102.40
7842005.12.23 22:01sell388100.001.73481.73610.0000
7852005.12.23 22:21close388100.001.73411.73610.00007000.302718102.70
7862005.12.23 22:23sell389100.001.73491.73620.0000
7872005.12.23 22:35close389100.001.73421.73620.00007000.322725103.02
7882005.12.27 00:31sell390100.001.73181.73310.0000
7892005.12.27 00:58close390100.001.73051.73310.000012999.602738102.62
7902005.12.27 02:16sell391100.001.73141.73270.0000
7912005.12.27 02:28close391100.001.73081.73270.00006000.142744102.76
7922005.12.27 07:21sell392100.001.73131.73260.0000
7932005.12.27 07:37close392100.001.73041.73260.00008999.442753102.20
7942005.12.27 15:13sell393100.001.73311.73440.0000
7952005.12.27 15:59close393100.001.73181.73440.000013000.002766102.20
7962005.12.27 18:04sell394100.001.73091.73220.0000
7972005.12.27 18:45close394100.001.73001.73220.00009000.492775102.69
7982005.12.27 20:28sell395100.001.72831.72960.0000
7992005.12.27 20:42close395100.001.72691.72960.000014000.522789103.21
8002005.12.27 23:59sell396100.001.72961.73090.0000
8012005.12.28 06:59s/l396100.001.73091.73090.0000-12785.002776318.21
8022005.12.28 09:59buy397100.001.73651.73520.0000
8032005.12.28 11:10close397100.001.73781.73520.000013000.002789318.21
8042005.12.28 11:43buy398100.001.73651.73520.0000
8052005.12.28 12:00close398100.001.73741.73520.00009000.082798318.29
8062005.12.28 18:03sell399100.001.71971.72100.0000
8072005.12.28 18:07close399100.001.71861.72100.000011000.002809318.29
8082005.12.28 18:07sell400100.001.71801.71930.0000
8092005.12.28 18:08close400100.001.71641.71930.000016000.002825318.29
8102005.12.29 00:59sell401100.001.72081.72210.0000
8112005.12.29 04:59s/l401100.001.72211.72210.0000-13000.002812318.29
8122005.12.30 07:00buy402100.001.72701.72570.0000
8132005.12.30 07:28close402100.001.72811.72570.000010999.772823318.06
8142005.12.30 07:29buy403100.001.72781.72650.0000
8152005.12.30 07:59s/l403100.001.72651.72650.0000-13000.002810318.06
8162005.12.30 07:59buy404100.001.72631.72500.0000
8172005.12.30 08:00close404100.001.72831.72500.000020000.002830318.06
8182005.12.30 14:00sell405100.001.72121.72250.0000
8192005.12.30 14:35close405100.001.72011.72250.000010999.882841317.94
8202005.12.30 16:00sell406100.001.72101.72230.0000
8212005.12.30 16:07close406100.001.71931.72230.000017000.022858317.96
8222005.12.30 16:07sell407100.001.71961.72090.0000
8232005.12.30 16:24s/l407100.001.72091.72090.0000-13000.002845317.96
8242005.12.30 16:24sell408100.001.72121.72250.0000
8252005.12.30 16:41close408100.001.71971.72250.000015000.542860318.50
8262005.12.30 16:45sell409100.001.71961.72090.0000
8272005.12.30 16:49s/l409100.001.72091.72090.0000-13000.002847318.50
8282005.12.30 16:49sell410100.001.72091.72220.0000
8292005.12.30 16:53close410100.001.71891.72220.000020000.082867318.58
8302005.12.30 16:54sell411100.001.71791.71920.0000
8312005.12.30 17:20s/l411100.001.71921.71920.0000-13000.002854318.58
8322006.01.03 06:00buy412100.001.72751.72620.0000
8332006.01.03 06:07close412100.001.72841.72620.00008999.522863318.10
8342006.01.03 06:08buy413100.001.72891.72760.0000
8352006.01.03 06:11s/l413100.001.72761.72760.0000-13000.002850318.10
8362006.01.03 06:11buy414100.001.72781.72650.0000
8372006.01.03 06:13close414100.001.72871.72650.00009000.642859318.74
8382006.01.03 06:14buy415100.001.72891.72760.0000
8392006.01.03 06:19close415100.001.72971.72760.00007999.272867318.01
8402006.01.03 10:15buy416100.001.73011.72880.0000
8412006.01.03 10:27close416100.001.73121.72880.000010999.802878317.81
8422006.01.03 10:59buy417100.001.72991.72860.0000
8432006.01.03 12:08s/l417100.001.72861.72860.0000-13000.002865317.81
8442006.01.03 18:14buy418100.001.74131.74000.0000
8452006.01.03 18:54close418100.001.74231.74000.000010000.002875317.81
8462006.01.03 22:01buy419100.001.74551.74420.0000
8472006.01.03 22:59close419100.001.74651.74420.00009999.452885317.26
8482006.01.04 03:26buy420100.001.75111.74980.0000
8492006.01.04 03:27close420100.001.75221.74980.000011000.072896317.33
8502006.01.04 14:02buy421100.001.75581.75450.0000
8512006.01.04 14:06close421100.001.75691.75450.000011000.242907317.57
8522006.01.04 14:13buy422100.001.75581.75450.0000
8532006.01.04 14:40close422100.001.75701.75450.000011999.932919317.50
8542006.01.04 16:02buy423100.001.75721.75590.0000
8552006.01.04 16:04close423100.001.75831.75590.000011000.002930317.50
8562006.01.04 16:05buy424100.001.75721.75590.0000
8572006.01.04 16:29close424100.001.75841.75590.000011999.632942317.13
8582006.01.04 22:59buy425100.001.75591.75460.0000
8592006.01.04 23:00close425100.001.75771.75460.000018000.002960317.13
8602006.01.05 11:16sell426100.001.75231.75360.0000
8612006.01.05 11:59s/l426100.001.75361.75360.0000-13000.002947317.13
8622006.01.05 15:18sell427100.001.75441.75570.0000
8632006.01.05 15:48close427100.001.75251.75570.000019000.002966317.13
8642006.01.06 10:03buy428100.001.75421.75290.0000
8652006.01.06 10:14close428100.001.75531.75290.000011000.452977317.58
8662006.01.06 10:59buy429100.001.75501.75370.0000
8672006.01.06 12:59close429100.001.75651.75370.000015000.002992317.58
8682006.01.06 13:03buy430100.001.75531.75400.0000
8692006.01.06 13:40close430100.001.75681.75400.000015000.443007318.02
8702006.01.06 16:00buy431100.001.76871.76740.0000
8712006.01.06 16:11close431100.001.77011.76740.000014000.303021318.32
8722006.01.06 16:11buy432100.001.77041.76910.0000
8732006.01.06 16:15close432100.001.77161.76910.000012000.003033318.32
8742006.01.06 16:23buy433100.001.77041.76910.0000
8752006.01.06 16:29s/l433100.001.76911.76910.0000-13000.003020318.32
8762006.01.06 16:31buy434100.001.77041.76910.0000
8772006.01.06 16:33s/l434100.001.76911.76910.0000-13000.003007318.32
8782006.01.06 16:38buy435100.001.77041.76910.0000
8792006.01.06 16:49close435100.001.77171.76910.000013000.253020318.57
8802006.01.09 00:59sell436100.001.77121.77250.0000
8812006.01.09 01:00close436100.001.76891.77250.000022999.963043318.53
8822006.01.09 09:28sell437100.001.76711.76840.0000
8832006.01.09 09:41close437100.001.76591.76840.000011999.773055318.30
8842006.01.09 12:00sell438100.001.76721.76850.0000
8852006.01.09 12:06close438100.001.76581.76850.000013999.933069318.23
8862006.01.09 14:12sell439100.001.76701.76830.0000
8872006.01.09 14:43close439100.001.76551.76830.000014999.253084317.48
8882006.01.09 15:29sell440100.001.76691.76820.0000
8892006.01.09 15:51close440100.001.76571.76820.000011999.943096317.42
8902006.01.09 16:01sell441100.001.76541.76670.0000
8912006.01.09 16:12close441100.001.76381.76670.000016000.083112317.50
8922006.01.09 16:28sell442100.001.76541.76670.0000
8932006.01.09 16:44close442100.001.76421.76670.000012000.003124317.50
8942006.01.09 17:34sell443100.001.76681.76810.0000
8952006.01.09 17:35close443100.001.76581.76810.000010000.343134317.84
8962006.01.09 17:44sell444100.001.76521.76650.0000
8972006.01.09 17:59s/l444100.001.76651.76650.0000-13000.003121317.84
8982006.01.09 17:59sell445100.001.76751.76880.0000
8992006.01.09 18:31close445100.001.76571.76880.000018000.003139317.84
9002006.01.10 03:08sell446100.001.76631.76760.0000
9012006.01.10 03:30close446100.001.76491.76760.000013999.083153316.92
9022006.01.10 11:00buy447100.001.76771.76640.0000
9032006.01.10 11:11close447100.001.76901.76640.000013000.003166316.92
9042006.01.10 11:25buy448100.001.76771.76640.0000
9052006.01.10 11:33close448100.001.76901.76640.000012999.573179316.49
9062006.01.10 12:59buy449100.001.76721.76590.0000
9072006.01.10 13:59s/l449100.001.76591.76590.0000-13000.003166316.49
9082006.01.10 23:02sell450100.001.76431.76560.0000
9092006.01.10 23:22close450100.001.76341.76560.00008999.443175315.93
9102006.01.10 23:59sell451100.001.76431.76560.0000
9112006.01.11 01:54close451100.001.76281.76560.000015215.553190531.48
9122006.01.11 02:01sell452100.001.76311.76440.0000
9132006.01.11 02:42close452100.001.76181.76440.000013000.103203531.58
9142006.01.11 06:25sell453100.001.76201.76330.0000
9152006.01.11 06:39close453100.001.76061.76330.000013999.083217530.66
9162006.01.11 11:59sell454100.001.75711.75840.0000
9172006.01.11 13:59close454100.001.75561.75840.000015000.003232530.66
9182006.01.11 14:59sell455100.001.76071.76200.0000
9192006.01.11 15:22close455100.001.75861.76200.000021000.003253530.66
9202006.01.11 18:00buy456100.001.76411.76280.0000
9212006.01.11 18:06close456100.001.76571.76280.000015999.833269530.49
9222006.01.12 07:00buy457100.001.76651.76520.0000
9232006.01.12 07:45close457100.001.76731.76520.00008000.473277530.96
9242006.01.12 13:00buy458100.001.76851.76720.0000
9252006.01.12 13:02s/l458100.001.76721.76720.0000-13000.003264530.96
9262006.01.12 13:02buy459100.001.76741.76610.0000
9272006.01.12 13:07close459100.001.76851.76610.000010999.773275530.73
9282006.01.12 13:07buy460100.001.76891.76760.0000
9292006.01.12 13:09s/l460100.001.76761.76760.0000-13000.003262530.73
9302006.01.12 13:09buy461100.001.76751.76620.0000
9312006.01.12 13:13close461100.001.76861.76620.000010999.773273530.50
9322006.01.12 13:13buy462100.001.76821.76690.0000
9332006.01.12 13:25close462100.001.76941.76690.000012000.003285530.50
9342006.01.12 13:25buy463100.001.76891.76760.0000
9352006.01.12 13:34close463100.001.77001.76760.000010999.963296530.46
9362006.01.12 13:59buy464100.001.76661.76530.0000
9372006.01.12 14:59s/l464100.001.76531.76530.0000-13000.003283530.46
9382006.01.13 08:29buy465100.001.76531.76400.0000
9392006.01.13 08:49close465100.001.76701.76400.000017000.003300530.46
9402006.01.13 10:00buy466100.001.76641.76510.0000
9412006.01.13 10:00close466100.001.76701.76510.00006000.003306530.46
9422006.01.13 10:00buy467100.001.76651.76520.0000
9432006.01.13 10:00close467100.001.76731.76520.00008000.103314530.56
9442006.01.13 10:00buy468100.001.76671.76540.0000
9452006.01.13 10:02close468100.001.76751.76540.00008000.003322530.56
9462006.01.13 10:14buy469100.001.76661.76530.0000
9472006.01.13 10:14close469100.001.76771.76530.000010999.573333530.13
9482006.01.13 14:26buy470100.001.76811.76680.0000
9492006.01.13 14:31close470100.001.76911.76680.000010000.003343530.13
9502006.01.13 14:32buy471100.001.76941.76810.0000
9512006.01.13 14:35close471100.001.77081.76810.000014000.273357530.40
9522006.01.13 21:57buy472100.001.77561.77430.0000
9532006.01.15 23:04close472100.001.77741.77430.000017999.573375529.97
9542006.01.16 07:59sell473100.001.77651.77780.0000
9552006.01.16 08:00close473100.001.77471.77780.000018000.003393529.97
9562006.01.16 15:01sell474100.001.76741.76870.0000
9572006.01.16 15:30close474100.001.76651.76870.00009000.633402530.60
9582006.01.16 15:31sell475100.001.76621.76750.0000
9592006.01.16 15:38close475100.001.76531.76750.00008999.463411530.06
9602006.01.18 00:59buy476100.001.76631.76500.0000
9612006.01.18 01:59s/l476100.001.76501.76500.0000-13000.003398530.06
9622006.01.19 09:01sell477100.001.75671.75800.0000
9632006.01.19 09:10close477100.001.75571.75800.000010000.003408530.06
9642006.01.19 09:26sell478100.001.75671.75800.0000
9652006.01.19 09:34close478100.001.75551.75800.000011999.553420529.61
9662006.01.19 11:21sell479100.001.75681.75810.0000
9672006.01.19 12:00close479100.001.75591.75810.00009000.563429530.17
9682006.01.20 17:17buy480100.001.76501.76370.0000
9692006.01.20 17:36close480100.001.76631.76370.000013000.003442530.17
9702006.01.20 20:11buy481100.001.77021.76890.0000
9712006.01.20 21:00s/l481100.001.76891.76890.0000-13000.003429530.17
9722006.01.23 05:12buy482100.001.77931.77800.0000
9732006.01.23 05:48close482100.001.78061.77800.000013000.593442530.76
9742006.01.23 07:59buy483100.001.77671.77540.0000
9752006.01.23 08:01close483100.001.77961.77540.000029000.003471530.76
9762006.01.23 13:40buy484100.001.78511.78380.0000
9772006.01.23 13:52close484100.001.78681.78380.000017000.003488530.76
9782006.01.23 16:06buy485100.001.78391.78260.0000
9792006.01.23 17:59close485100.001.78621.78260.000023000.003511530.76
9802006.01.24 19:59buy486100.001.78621.78490.0000
9812006.01.24 20:01close486100.001.78741.78490.000012000.003523530.76
9822006.01.25 10:16buy487100.001.78791.78660.0000
9832006.01.25 10:31close487100.001.79041.78660.000025000.003548530.76
9842006.01.25 10:31buy488100.001.79031.78900.0000
9852006.01.25 10:31s/l488100.001.78901.78900.0000-13000.003535530.76
9862006.01.25 10:31buy489100.001.78911.78780.0000
9872006.01.25 10:32close489100.001.79051.78780.000014000.273549531.03
9882006.01.25 10:32buy490100.001.79031.78900.0000
9892006.01.25 10:33s/l490100.001.78901.78900.0000-13000.003536531.03
9902006.01.25 10:33buy491100.001.78921.78790.0000
9912006.01.25 10:48close491100.001.79061.78790.000014000.003550531.03
9922006.01.25 10:48buy492100.001.79021.78890.0000
9932006.01.25 10:48close492100.001.79131.78890.000011000.003561531.03
9942006.01.25 10:48buy493100.001.79151.79020.0000
9952006.01.25 10:55close493100.001.79271.79020.000012000.523573531.55
9962006.01.25 10:59buy494100.001.78911.78780.0000
9972006.01.25 11:00close494100.001.79221.78780.000031000.003604531.55
9982006.01.25 12:42buy495100.001.79071.78940.0000
9992006.01.25 12:56close495100.001.79201.78940.000013000.103617531.65
10002006.01.25 12:59buy496100.001.79101.78970.0000
10012006.01.25 13:21s/l496100.001.78971.78970.0000-13000.003604531.65
10022006.01.26 08:06buy497100.001.78541.78410.0000
10032006.01.26 08:52close497100.001.78681.78410.000014000.003618531.65
10042006.01.26 15:28buy498100.001.78551.78420.0000
10052006.01.26 15:35close498100.001.78661.78420.000010999.783629531.43
10062006.01.26 17:07sell499100.001.78511.78640.0000
10072006.01.26 17:27close499100.001.78341.78640.000017000.003646531.43
10082006.01.27 12:00sell500100.001.77871.78000.0000
10092006.01.27 12:02close500100.001.77761.78000.000010999.773657531.20
10102006.01.27 12:03sell501100.001.77721.77850.0000
10112006.01.27 12:09close501100.001.77631.77850.00009000.003666531.20
10122006.01.27 12:19sell502100.001.77721.77850.0000
10132006.01.27 12:56close502100.001.77631.77850.00008999.843675531.04
10142006.01.27 12:59sell503100.001.77861.77990.0000
10152006.01.27 13:59s/l503100.001.77991.77990.0000-13000.003662531.04
10162006.01.27 15:10buy504100.001.78541.78410.0000
10172006.01.27 15:21close504100.001.78661.78410.000011999.943674530.98
10182006.01.27 15:37buy505100.001.78541.78410.0000
10192006.01.27 15:57close505100.001.78661.78410.000012000.003686530.98
10202006.01.27 20:14sell506100.001.76901.77030.0000
10212006.01.27 20:31close506100.001.76791.77030.000011000.963697531.94
10222006.01.29 23:11sell507100.001.77001.77130.0000
10232006.01.29 23:58close507100.001.76871.77130.000013000.003710531.94
10242006.01.31 13:43buy508100.001.77011.76880.0000
10252006.01.31 13:51close508100.001.77141.76880.000013000.003723531.94
10262006.01.31 19:40buy509100.001.78301.78170.0000
10272006.01.31 19:59s/l509100.001.78171.78170.0000-13000.003710531.94
10282006.01.31 19:59buy510100.001.78021.77890.0000
10292006.01.31 20:16close510100.001.78201.77890.000018000.003728531.94
10302006.01.31 20:25buy511100.001.77941.77810.0000
10312006.01.31 22:28s/l511100.001.77811.77810.0000-13000.003715531.94
10322006.02.01 06:00buy512100.001.77981.77850.0000
10332006.02.01 06:42close512100.001.78121.77850.000014000.273729532.21
10342006.02.01 09:00buy513100.001.77881.77750.0000
10352006.02.01 09:39close513100.001.78011.77750.000012999.883742532.09
10362006.02.01 11:00sell514100.001.77771.77900.0000
10372006.02.01 11:47close514100.001.77631.77900.000013999.613756531.70
10382006.02.01 14:18sell515100.001.77691.77820.0000
10392006.02.01 14:30close515100.001.77501.77820.000019000.533775532.23
10402006.02.01 16:00buy516100.001.77751.77620.0000
10412006.02.01 16:12close516100.001.77891.77620.000014000.003789532.23
10422006.02.01 16:22buy517100.001.77771.77640.0000
10432006.02.01 18:07s/l517100.001.77641.77640.0000-13000.003776532.23
10442006.02.02 09:59sell518100.001.77431.77560.0000
10452006.02.02 12:05s/l518100.001.77561.77560.0000-13000.003763532.23
10462006.02.03 10:26sell519100.001.77651.77780.0000
10472006.02.03 10:59close519100.001.77551.77780.00009999.743773531.97
10482006.02.03 16:00sell520100.001.76301.76430.0000
10492006.02.03 16:21close520100.001.76181.76430.000012000.003785531.97
10502006.02.03 16:23sell521100.001.76301.76430.0000
10512006.02.03 17:04close521100.001.76071.76430.000023000.113808532.08
10522006.02.03 19:59sell522100.001.76201.76330.0000
10532006.02.03 20:31s/l522100.001.76331.76330.0000-13000.003795532.08
10542006.02.05 23:21sell523100.001.76371.76500.0000
10552006.02.06 02:59close523100.001.76091.76500.000028215.003823747.08
10562006.02.06 03:04sell524100.001.76231.76360.0000
10572006.02.06 03:57close524100.001.76111.76360.000011999.793835746.87
10582006.02.06 08:01sell525100.001.75851.75980.0000
10592006.02.06 08:32close525100.001.75721.75980.000013000.313848747.18
10602006.02.06 11:00sell526100.001.75531.75660.0000
10612006.02.06 11:59close526100.001.75291.75660.000024000.453872747.63
10622006.02.06 14:21sell527100.001.75241.75370.0000
10632006.02.06 14:38s/l527100.001.75371.75370.0000-13000.003859747.63
10642006.02.06 14:52sell528100.001.75221.75350.0000
10652006.02.06 14:58close528100.001.75081.75350.000014000.273873747.90
10662006.02.07 16:03sell529100.001.74471.74600.0000
10672006.02.07 16:10close529100.001.74351.74600.000012000.393885748.29
10682006.02.07 16:16sell530100.001.74231.74360.0000
10692006.02.07 16:41close530100.001.74121.74360.000011000.343896748.63
10702006.02.07 16:50sell531100.001.74231.74360.0000
10712006.02.07 16:58close531100.001.74121.74360.000011000.003907748.63
10722006.02.07 21:47sell532100.001.74451.74580.0000
10732006.02.07 21:56close532100.001.74341.74580.000011000.973918749.60
10742006.02.08 00:59buy533100.001.74451.74320.0000
10752006.02.08 03:17close533100.001.74571.74320.000012000.023930749.62
10762006.02.08 09:10sell534100.001.74281.74410.0000
10772006.02.08 09:55close534100.001.74091.74410.000018999.943949749.56
10782006.02.09 02:59buy535100.001.74201.74070.0000
10792006.02.09 03:15close535100.001.74361.74070.000016000.003965749.56
10802006.02.09 10:30sell536100.001.74091.74220.0000
10812006.02.09 10:31close536100.001.73931.74220.000016000.003981749.56
10822006.02.09 13:00sell537100.001.74251.74380.0000
10832006.02.09 13:31close537100.001.74111.74380.000014000.003995749.56
10842006.02.09 13:59sell538100.001.74221.74350.0000
10852006.02.09 14:00close538100.001.74071.74350.000015000.274010749.83
10862006.02.09 16:59sell539100.001.74131.74260.0000
10872006.02.09 19:20close539100.001.74051.74260.00008000.004018749.83
10882006.02.10 00:41buy540100.001.74361.74230.0000
10892006.02.10 00:59s/l540100.001.74231.74230.0000-13000.004005749.83
10902006.02.10 08:59buy541100.001.74351.74220.0000
10912006.02.10 09:01close541100.001.74541.74220.000019000.004024749.83
10922006.02.10 13:56buy542100.001.74881.74750.0000
10932006.02.10 13:59close542100.001.74981.74750.000010000.004034749.83
10942006.02.10 14:54buy543100.001.75531.75400.0000
10952006.02.10 14:55close543100.001.75641.75400.000011000.004045749.83
10962006.02.10 15:59buy544100.001.74521.74390.0000
10972006.02.10 16:40close544100.001.74711.74390.000019000.004064749.83
10982006.02.13 04:59sell545100.001.74341.74470.0000
10992006.02.13 07:01close545100.001.74251.74470.00008999.664073749.49
11002006.02.13 10:17sell546100.001.73971.74100.0000
11012006.02.13 10:25close546100.001.73861.74100.000011000.004084749.49
11022006.02.13 14:04sell547100.001.73991.74120.0000
11032006.02.13 14:24close547100.001.73861.74120.000012999.934097749.42
11042006.02.13 14:41sell548100.001.73981.74110.0000
11052006.02.13 14:59s/l548100.001.74111.74110.0000-13000.004084749.42
11062006.02.13 14:59sell549100.001.74161.74290.0000
11072006.02.13 15:33close549100.001.74031.74290.000013000.004097749.42
11082006.02.14 00:01buy550100.001.74161.74030.0000
11092006.02.14 00:14close550100.001.74271.74030.000010999.784108749.20
11102006.02.14 00:14buy551100.001.74261.74130.0000
11112006.02.14 01:34s/l551100.001.74131.74130.0000-13000.004095749.20
11122006.02.14 05:00buy552100.001.74151.74020.0000
11132006.02.14 06:00close552100.001.74221.74020.00007000.134102749.33
11142006.02.14 12:02sell553100.001.73651.73780.0000
11152006.02.14 12:38close553100.001.73531.73780.000011999.694114749.02
11162006.02.14 16:00sell554100.001.73151.73280.0000
11172006.02.14 16:03close554100.001.73071.73280.00008000.004122749.02
11182006.02.14 16:03sell555100.001.73131.73260.0000
11192006.02.14 16:03close555100.001.73061.73260.00007000.004129749.02
11202006.02.14 16:59sell556100.001.73341.73470.0000
11212006.02.14 18:34s/l556100.001.73471.73470.0000-13000.004116749.02
11222006.02.14 18:35sell557100.001.73461.73590.0000
11232006.02.14 20:00s/l557100.001.73591.73590.0000-13000.004103749.02
11242006.02.16 10:00sell558100.001.73591.73720.0000
11252006.02.16 10:30close558100.001.73451.73720.000014000.004117749.02
11262006.02.16 10:30sell559100.001.73341.73470.0000
11272006.02.16 10:30s/l559100.001.73471.73470.0000-13000.004104749.02
11282006.02.16 10:30sell560100.001.73341.73470.0000
11292006.02.16 10:30s/l560100.001.73471.73470.0000-13000.004091749.02
11302006.02.16 10:30sell561100.001.73531.73660.0000
11312006.02.16 10:30close561100.001.73361.73660.000017000.004108749.02
11322006.02.16 10:32sell562100.001.73351.73480.0000
11332006.02.16 10:47close562100.001.73161.73480.000018999.914127748.93
11342006.02.16 12:50sell563100.001.73521.73650.0000
11352006.02.16 12:59close563100.001.73441.73650.00008000.474135749.40
11362006.02.16 16:59sell564100.001.73521.73650.0000
11372006.02.16 17:18close564100.001.73451.73650.00007000.474142749.87
11382006.02.17 04:02sell565100.001.73591.73720.0000
11392006.02.17 04:25close565100.001.73511.73720.00008000.444150750.31
11402006.02.17 11:12buy566100.001.73631.73500.0000
11412006.02.17 11:18close566100.001.73731.73500.000010000.804160751.11
11422006.02.17 11:59buy567100.001.73611.73480.0000
11432006.02.17 13:06s/l567100.001.73481.73480.0000-13000.004147751.11
11442006.02.17 16:18buy568100.001.74021.73890.0000
11452006.02.17 16:19close568100.001.74221.73890.000019999.904167751.01
11462006.02.17 19:04buy569100.001.74051.73920.0000
11472006.02.17 19:12close569100.001.74141.73920.00009000.004176751.01
11482006.02.17 19:13buy570100.001.74121.73990.0000
11492006.02.17 19:20close570100.001.74231.73990.000010999.444187750.45
11502006.02.17 19:23buy571100.001.74121.73990.0000
11512006.02.19 22:52close571100.001.74201.73990.00008000.004195750.45
11522006.02.20 07:01buy572100.001.74401.74270.0000
11532006.02.20 07:45close572100.001.74491.74270.00008999.444204749.89
11542006.02.20 09:00sell573100.001.74411.74540.0000
11552006.02.20 09:20close573100.001.74321.74540.00009000.004213749.89
11562006.02.20 09:30sell574100.001.74251.74380.0000
11572006.02.20 09:37close574100.001.74161.74380.00008999.974222749.86
11582006.02.21 06:59sell575100.001.74391.74520.0000
11592006.02.21 07:59close575100.001.74281.74520.000011000.004233749.86
11602006.02.21 08:04sell576100.001.74351.74480.0000
11612006.02.21 08:28close576100.001.74221.74480.000013000.104246749.96
11622006.02.21 10:00sell577100.001.74321.74450.0000
11632006.02.21 10:17close577100.001.74261.74450.00005998.944252748.90
11642006.02.21 15:59buy578100.001.74311.74180.0000
11652006.02.21 16:00close578100.001.74501.74180.000019000.054271748.95
11662006.02.21 16:59sell579100.001.74451.74580.0000
11672006.02.21 17:20close579100.001.74351.74580.000010000.004281748.95
11682006.02.22 09:00sell580100.001.74501.74630.0000
11692006.02.22 09:50close580100.001.74391.74630.000010999.784292748.73
11702006.02.22 12:01sell581100.001.74091.74220.0000
11712006.02.22 12:21close581100.001.73991.74220.000010000.004302748.73
11722006.02.22 16:59sell582100.001.74291.74420.0000
11732006.02.22 17:29close582100.001.74181.74420.000011000.004313748.73
11742006.02.23 13:00buy583100.001.75271.75140.0000
11752006.02.23 13:59close583100.001.75361.75140.00009000.004322748.73
11762006.02.23 18:00buy584100.001.75231.75100.0000
11772006.02.23 18:30close584100.001.75321.75100.00009000.094331748.82
11782006.02.24 09:13sell585100.001.75061.75190.0000
11792006.02.24 09:28close585100.001.74951.75190.000011000.004342748.82
11802006.02.24 09:30sell586100.001.74991.75120.0000
11812006.02.24 09:31close586100.001.74911.75120.00007999.444350748.26
11822006.02.24 09:33sell587100.001.75001.75130.0000
11832006.02.24 09:35close587100.001.74901.75130.000010000.004360748.26
11842006.02.28 08:59sell588100.001.74051.74180.0000
11852006.02.28 09:59s/l588100.001.74181.74180.0000-13000.004347748.26
11862006.02.28 14:00buy589100.001.74701.74570.0000
11872006.02.28 14:16close589100.001.74771.74570.00006999.764354748.02
11882006.03.01 14:02buy590100.001.75591.75460.0000
11892006.03.01 14:07close590100.001.75711.75460.000011999.944366747.96
11902006.03.01 14:21buy591100.001.75591.75460.0000
11912006.03.01 14:32close591100.001.75711.75460.000012000.084378748.04
11922006.03.01 14:59buy592100.001.75671.75540.0000
11932006.03.01 15:59s/l592100.001.75541.75540.0000-13000.004365748.04
11942006.03.01 17:41sell593100.001.74981.75110.0000
11952006.03.01 17:48close593100.001.74871.75110.000011000.004376748.04
11962006.03.01 17:59sell594100.001.74941.75070.0000
11972006.03.01 18:00close594100.001.74741.75070.000019999.884396747.92
11982006.03.02 11:00sell595100.001.74871.75000.0000
11992006.03.02 11:25close595100.001.74791.75000.00008000.474404748.39
12002006.03.02 13:19sell596100.001.74721.74850.0000
12012006.03.02 13:56close596100.001.74591.74850.000012999.984417748.37
12022006.03.02 16:19sell597100.001.74781.74910.0000
12032006.03.02 16:23s/l597100.001.74911.74910.0000-13000.004404748.37
12042006.03.02 16:28sell598100.001.74781.74910.0000
12052006.03.02 16:36s/l598100.001.74911.74910.0000-13000.004391748.37
12062006.03.02 16:36sell599100.001.74951.75080.0000
12072006.03.02 16:37close599100.001.74831.75080.000012000.364403748.73
12082006.03.02 16:37sell600100.001.74781.74910.0000
12092006.03.02 16:39s/l600100.001.74911.74910.0000-13000.004390748.73
12102006.03.02 16:41sell601100.001.74781.74910.0000
12112006.03.02 16:54close601100.001.74661.74910.000011999.944402748.67
12122006.03.03 00:59buy602100.001.75121.74990.0000
12132006.03.03 01:00close602100.001.75311.74990.000019000.384421749.05
12142006.03.03 14:24buy603100.001.75681.75550.0000
12152006.03.03 14:41close603100.001.75781.75550.00009999.834431748.88
12162006.03.03 15:01buy604100.001.75761.75630.0000
12172006.03.03 15:58close604100.001.75851.75630.00008999.444440748.32
12182006.03.03 15:59buy605100.001.75161.75030.0000
12192006.03.03 16:04close605100.001.75421.75030.000026000.004466748.32
12202006.03.06 17:00sell606100.001.75071.75200.0000
12212006.03.06 17:47close606100.001.74921.75200.000015000.474481748.79
12222006.03.07 16:21sell607100.001.73621.73750.0000
12232006.03.07 16:26s/l607100.001.73751.73750.0000-13000.004468748.79
12242006.03.07 16:30sell608100.001.73621.73750.0000
12252006.03.07 16:34close608100.001.73511.73750.000010999.774479748.56
12262006.03.07 23:03sell609100.001.73591.73720.0000
12272006.03.08 01:36close609100.001.73481.73720.000011215.444490964.00
12282006.03.08 08:19buy610100.001.73781.73650.0000
12292006.03.08 08:20close610100.001.73891.73650.000011000.004501964.00
12302006.03.08 08:20buy611100.001.73861.73730.0000
12312006.03.08 08:28close611100.001.73961.73730.00009999.614511963.61
12322006.03.08 08:29buy612100.001.73941.73810.0000
12332006.03.08 08:39close612100.001.74031.73810.00009000.044520963.65
12342006.03.08 08:39buy613100.001.74061.73930.0000
12352006.03.08 08:59s/l613100.001.73931.73930.0000-13000.004507963.65
12362006.03.08 08:59buy614100.001.73841.73710.0000
12372006.03.08 09:04close614100.001.74051.73710.000021000.004528963.65
12382006.03.08 11:00buy615100.001.73851.73720.0000
12392006.03.08 11:03close615100.001.74001.73720.000015000.104543963.75
12402006.03.08 11:31buy616100.001.73871.73740.0000
12412006.03.08 13:59s/l616100.001.73741.73740.0000-13000.004530963.75
12422006.03.09 00:00sell617100.001.73821.73950.0000
12432006.03.09 00:46close617100.001.73651.73950.000016999.574547963.32
12442006.03.09 09:01sell618100.001.73751.73880.0000
12452006.03.09 09:37close618100.001.73671.73880.00007999.274555962.59
12462006.03.10 09:52buy619100.001.73781.73650.0000
12472006.03.10 09:56close619100.001.73871.73650.00009000.004564962.59
12482006.03.10 17:02sell620100.001.72621.72750.0000
12492006.03.10 17:35close620100.001.72541.72750.00007999.284572961.87
12502006.03.10 17:59sell621100.001.72621.72750.0000
12512006.03.10 18:59close621100.001.72511.72750.000011000.004583961.87
12522006.03.10 19:00sell622100.001.72561.72690.0000
12532006.03.10 19:18close622100.001.72521.72690.00003999.804587961.67
12542006.03.10 19:59sell623100.001.72641.72770.0000
12552006.03.12 23:02s/l623100.001.72771.72770.0000-13000.004574961.67
12562006.03.13 08:04buy624100.001.72741.72610.0000
12572006.03.13 08:22close624100.001.72821.72610.00007999.694582961.36
12582006.03.13 08:39buy625100.001.72861.72730.0000
12592006.03.13 08:59s/l625100.001.72731.72730.0000-13000.004569961.36
12602006.03.13 09:33sell626100.001.72621.72750.0000
12612006.03.13 10:59s/l626100.001.72751.72750.0000-13000.004556961.36
12622006.03.13 17:00buy627100.001.72961.72830.0000
12632006.03.13 17:15close627100.001.73081.72830.000011999.944568961.30
12642006.03.13 17:15buy628100.001.73071.72940.0000
12652006.03.13 17:19close628100.001.73141.72940.00007000.134575961.43
12662006.03.13 17:59buy629100.001.73011.72880.0000
12672006.03.13 19:00close629100.001.73141.72880.000013000.004588961.43
12682006.03.15 06:00buy630100.001.74631.74500.0000
12692006.03.15 06:55close630100.001.74711.74500.00008000.474596961.90
12702006.03.15 10:00sell631100.001.74541.74670.0000
12712006.03.15 10:30close631100.001.74261.74670.000027999.524624961.42
12722006.03.15 10:30sell632100.001.74541.74670.0000
12732006.03.15 10:30close632100.001.74241.74670.000030000.004654961.42
12742006.03.15 10:30sell633100.001.74441.74570.0000
12752006.03.15 10:30close633100.001.74241.74570.000020000.004674961.42
12762006.03.15 10:59sell634100.001.74531.74660.0000
12772006.03.15 14:59s/l634100.001.74661.74660.0000-13000.004661961.42
12782006.03.15 15:00buy635100.001.74471.74340.0000
12792006.03.15 15:09close635100.001.74601.74340.000013000.004674961.42
12802006.03.15 15:09buy636100.001.74631.74500.0000
12812006.03.15 15:12close636100.001.74741.74500.000011000.004685961.42
12822006.03.15 15:14buy637100.001.74671.74540.0000
12832006.03.15 15:14close637100.001.74751.74540.00008000.004693961.42
12842006.03.15 15:15buy638100.001.74641.74510.0000
12852006.03.15 15:17close638100.001.74751.74510.000011000.354704961.77
12862006.03.15 15:59buy639100.001.74551.74420.0000
12872006.03.15 16:00close639100.001.74701.74420.000014999.794719961.56
12882006.03.15 20:02buy640100.001.74751.74620.0000
12892006.03.15 20:23close640100.001.74881.74620.000013000.394732961.95
12902006.03.16 00:30buy641100.001.74771.74640.0000
12912006.03.16 04:59s/l641100.001.74641.74640.0000-13000.004719961.95
12922006.03.16 07:59sell642100.001.74791.74920.0000
12932006.03.16 09:00s/l642100.001.74921.74920.0000-13000.004706961.95
12942006.03.16 09:00buy643100.001.74771.74640.0000
12952006.03.16 10:02close643100.001.74881.74640.000011000.964717962.91
12962006.03.16 17:05buy644100.001.75531.75400.0000
12972006.03.16 17:06close644100.001.75661.75400.000013000.004730962.91
12982006.03.16 17:27buy645100.001.75531.75400.0000
12992006.03.16 17:59close645100.001.75741.75400.000020999.884751962.79
13002006.03.17 14:02buy646100.001.75511.75380.0000
13012006.03.17 14:28close646100.001.75571.75380.00006000.004757962.79
13022006.03.17 15:03sell647100.001.75501.75630.0000
13032006.03.17 15:59close647100.001.75401.75630.000010000.004767962.79
13042006.03.17 17:11buy648100.001.75551.75420.0000
13052006.03.17 18:08close648100.001.75671.75420.000012000.004779962.79
13062006.03.17 19:06buy649100.001.75601.75470.0000
13072006.03.17 19:59close649100.001.75701.75470.000010000.004789962.79
13082006.03.20 08:18buy650100.001.75631.75500.0000
13092006.03.20 08:59close650100.001.75781.75500.000015000.004804962.79
13102006.03.20 11:59buy651100.001.75331.75200.0000
13112006.03.20 12:04close651100.001.75591.75200.000026000.004830962.79
13122006.03.20 17:00buy652100.001.75551.75420.0000
13132006.03.20 17:21s/l652100.001.75421.75420.0000-13000.004817962.79
13142006.03.21 09:15sell653100.001.75011.75140.0000
13152006.03.21 09:24close653100.001.74871.75140.000014000.104831962.89
13162006.03.21 11:03sell654100.001.74901.75030.0000
13172006.03.21 11:36close654100.001.74771.75030.000012999.534844962.42
13182006.03.21 19:30sell655100.001.74811.74940.0000
13192006.03.21 19:37close655100.001.74721.74940.00009000.634853963.05
13202006.03.22 13:59sell656100.001.74831.74960.0000
13212006.03.22 15:27s/l656100.001.74961.74960.0000-13000.004840963.05
13222006.03.22 16:00sell657100.001.74901.75030.0000
13232006.03.22 16:58close657100.001.74801.75030.00009999.604850962.65
13242006.03.22 16:58sell658100.001.74761.74890.0000
13252006.03.22 17:24s/l658100.001.74891.74890.0000-13000.004837962.65
13262006.03.24 08:52sell659100.001.73271.73400.0000
13272006.03.24 08:55close659100.001.73141.73400.000013000.004850962.65
13282006.03.24 12:31sell660100.001.73301.73430.0000
13292006.03.24 12:42close660100.001.73221.73430.00008000.474858963.12
13302006.03.24 12:47sell661100.001.73301.73430.0000
13312006.03.24 12:58close661100.001.73231.73430.00007000.304865963.42
13322006.03.24 14:40sell662100.001.73461.73590.0000
13332006.03.24 14:41close662100.001.73391.73590.00006999.634872963.05
13342006.03.24 14:44sell663100.001.73461.73590.0000
13352006.03.24 14:47close663100.001.73381.73590.00007999.804880962.85
13362006.03.24 16:01buy664100.001.74021.73890.0000
13372006.03.24 16:06close664100.001.74121.73890.00009999.904890962.75
13382006.03.27 05:06buy665100.001.74581.74450.0000
13392006.03.27 05:07close665100.001.74641.74450.00006000.004896962.75
13402006.03.27 05:26buy666100.001.74691.74560.0000
13412006.03.27 13:59close666100.001.74901.74560.000020999.524917962.27
13422006.03.27 18:07buy667100.001.74671.74540.0000
13432006.03.27 19:59close667100.001.74771.74540.00009999.764927962.03
13442006.03.28 08:57buy668100.001.74741.74610.0000
13452006.03.28 10:02close668100.001.74851.74610.000010999.784938961.81
13462006.03.28 10:11buy669100.001.74741.74610.0000
13472006.03.28 10:30close669100.001.74851.74610.000011000.004949961.81
13482006.03.28 10:46buy670100.001.74731.74600.0000
13492006.03.28 11:30close670100.001.74971.74600.000023999.504973961.31
13502006.03.28 12:59buy671100.001.74911.74780.0000
13512006.03.28 13:59close671100.001.75241.74780.000033000.005006961.31
13522006.03.28 14:00buy672100.001.74931.74800.0000
13532006.03.28 14:04close672100.001.75051.74800.000012000.305018961.61
13542006.03.28 14:05buy673100.001.74971.74840.0000
13552006.03.28 15:24close673100.001.75111.74840.000013999.645032961.25
13562006.03.28 18:10buy674100.001.74911.74780.0000
13572006.03.28 18:41close674100.001.75041.74780.000012999.475045960.72
13582006.03.28 22:10sell675100.001.74371.74500.0000
13592006.03.28 22:59close675100.001.74291.74500.00008000.005053960.72
13602006.03.29 13:18sell676100.001.73571.73700.0000
13612006.03.29 13:20close676100.001.73491.73700.00008000.355061961.07
13622006.03.29 14:44sell677100.001.73361.73490.0000
13632006.03.29 15:09s/l677100.001.73491.73490.0000-13000.005048961.07
13642006.03.30 15:59buy678100.001.74331.74200.0000
13652006.03.30 16:31close678100.001.74531.74200.000020000.555068961.62
13662006.03.31 10:59sell679100.001.73761.73890.0000
13672006.03.31 10:59close679100.001.73501.73890.000026000.005094961.62
13682006.03.31 11:19sell680100.001.73741.73870.0000
13692006.03.31 11:59close680100.001.73601.73870.000014000.005108961.62
13702006.04.03 02:31sell681100.001.73511.73640.0000
13712006.04.03 04:00close681100.001.73341.73640.000017000.005125961.62
13722006.04.03 14:07sell682100.001.72971.73100.0000
13732006.04.03 14:28close682100.001.72841.73100.000013000.005138961.62
13742006.04.03 15:59buy683100.001.73591.73460.0000
13752006.04.03 15:59close683100.001.73881.73460.000029000.005167961.62
13762006.04.04 18:11buy684100.001.75511.75380.0000
13772006.04.04 18:34close684100.001.75631.75380.000011999.735179961.35
13782006.04.04 19:03buy685100.001.75541.75410.0000
13792006.04.05 01:11s/l685100.001.75411.75410.0000-13350.005166611.35
13802006.04.05 08:00buy686100.001.75801.75670.0000
13812006.04.05 08:09s/l686100.001.75671.75670.0000-13000.005153611.35
13822006.04.05 08:09buy687100.001.75661.75530.0000
13832006.04.05 08:21close687100.001.75781.75530.000012000.115165611.46
13842006.04.05 08:59buy688100.001.75391.75260.0000
13852006.04.05 10:59s/l688100.001.75261.75260.0000-13000.005152611.46
13862006.04.05 15:00sell689100.001.75181.75310.0000
13872006.04.05 15:59close689100.001.74981.75310.000020000.005172611.46
13882006.04.05 22:59buy690100.001.75261.75130.0000
13892006.04.06 00:59s/l690100.001.75131.75130.0000-14050.005158561.46
13902006.04.06 10:15buy691100.001.75581.75450.0000
13912006.04.06 10:58close691100.001.75791.75450.000021000.005179561.46
13922006.04.10 11:59buy692100.001.74401.74270.0000
13932006.04.10 13:00close692100.001.74521.74270.000012000.385191561.84
13942006.04.10 18:00sell693100.001.74041.74170.0000
13952006.04.10 18:57close693100.001.73971.74170.00006999.545198561.38
13962006.04.10 18:59sell694100.001.74191.74320.0000
13972006.04.10 21:59s/l694100.001.74321.74320.0000-13000.005185561.38
13982006.04.11 09:00sell695100.001.74341.74470.0000
13992006.04.11 10:30close695100.001.74161.74470.000017999.785203561.16
14002006.04.12 10:44buy696100.001.75371.75240.0000
14012006.04.12 10:48close696100.001.75461.75240.00009000.005212561.16
14022006.04.12 10:48buy697100.001.75461.75330.0000
14032006.04.12 10:48close697100.001.75541.75330.00007999.855220561.01
14042006.04.12 10:50buy698100.001.75461.75330.0000
14052006.04.12 10:59close698100.001.75541.75330.00007999.275228560.28
14062006.04.12 10:59buy699100.001.75401.75270.0000
14072006.04.12 11:00close699100.001.75531.75270.000013000.455241560.73
14082006.04.13 00:52sell700100.001.75101.75230.0000
14092006.04.13 01:00close700100.001.74981.75230.000012000.475253561.20
14102006.04.13 07:28buy701100.001.75331.75200.0000
14112006.04.13 07:59close701100.001.75431.75200.000010000.005263561.20
14122006.04.13 09:26buy702100.001.75371.75240.0000
14132006.04.13 10:59s/l702100.001.75241.75240.0000-13000.005250561.20
14142006.04.13 10:59buy703100.001.75221.75090.0000
14152006.04.13 12:59s/l703100.001.75091.75090.0000-13000.005237561.20
14162006.04.13 14:00sell704100.001.75191.75320.0000
14172006.04.13 14:30s/l704100.001.75321.75320.0000-13000.005224561.20
14182006.04.13 14:31sell705100.001.75201.75330.0000
14192006.04.13 14:32s/l705100.001.75331.75330.0000-13000.005211561.20
14202006.04.13 14:32sell706100.001.75331.75460.0000
14212006.04.13 14:36close706100.001.75201.75460.000012999.525224560.72
14222006.04.13 14:36sell707100.001.75181.75310.0000
14232006.04.13 14:56close707100.001.75051.75310.000012999.505237560.22
14242006.04.17 13:00buy708100.001.76701.76570.0000
14252006.04.17 13:59close708100.001.76901.76570.000020000.005257560.22
14262006.04.17 15:00buy709100.001.77031.76900.0000
14272006.04.17 15:21close709100.001.77161.76900.000013000.085270560.30
14282006.04.17 15:21buy710100.001.77171.77040.0000
14292006.04.17 15:30s/l710100.001.77041.77040.0000-13000.005257560.30
14302006.04.17 15:30buy711100.001.77031.76900.0000
14312006.04.17 16:59close711100.001.77161.76900.000013000.005270560.30
14322006.04.18 14:39buy712100.001.77551.77420.0000
14332006.04.18 14:50close712100.001.77641.77420.00008999.705279560.00
14342006.04.18 14:51buy713100.001.77641.77510.0000
14352006.04.18 14:52close713100.001.77741.77510.000010000.175289560.17
14362006.04.18 15:13buy714100.001.77601.77470.0000
14372006.04.18 15:17close714100.001.77711.77470.000010999.775300559.94
14382006.04.18 15:27buy715100.001.77601.77470.0000
14392006.04.18 15:30close715100.001.77711.77470.000010999.675311559.61
14402006.04.18 19:59buy716100.001.77901.77770.0000
14412006.04.18 19:59close716100.001.78021.77770.000012000.005323559.61
14422006.04.18 20:03buy717100.001.77991.77860.0000
14432006.04.18 20:25close717100.001.78051.77860.00006000.005329559.61
14442006.04.18 20:34buy718100.001.77991.77860.0000
14452006.04.18 20:59close718100.001.78321.77860.000033000.005362559.61
14462006.04.18 21:00buy719100.001.78271.78140.0000
14472006.04.18 21:59close719100.001.78401.78140.000013000.005375559.61
14482006.04.19 09:58buy720100.001.78421.78290.0000
14492006.04.19 09:59close720100.001.78601.78290.000018000.005393559.61
14502006.04.19 11:00buy721100.001.78441.78310.0000
14512006.04.19 11:12close721100.001.78551.78310.000011000.475404560.08
14522006.04.19 13:07buy722100.001.78381.78250.0000
14532006.04.19 13:10close722100.001.78471.78250.00009000.365413560.44
14542006.04.19 13:44buy723100.001.78381.78250.0000
14552006.04.19 13:59close723100.001.78691.78250.000031000.005444560.44
14562006.04.19 19:05buy724100.001.79161.79030.0000
14572006.04.19 19:19close724100.001.79281.79030.000011999.945456560.38
14582006.04.19 23:59buy725100.001.79151.79020.0000
14592006.04.20 00:59s/l725100.001.79021.79020.0000-14050.005442510.38
14602006.04.20 15:06sell726100.001.78041.78170.0000
14612006.04.20 17:02close726100.001.77811.78170.000023000.005465510.38
14622006.04.21 20:06buy727100.001.78161.78030.0000
14632006.04.21 20:23close727100.001.78301.78030.000014000.275479510.65
14642006.04.21 20:54buy728100.001.78161.78030.0000
14652006.04.23 21:00close728100.001.78621.78030.000046000.355525511.00
14662006.04.24 08:54buy729100.001.78931.78800.0000
14672006.04.24 09:40close729100.001.79051.78800.000012000.455537511.45
14682006.04.24 12:59buy730100.001.78651.78520.0000
14692006.04.24 13:59s/l730100.001.78521.78520.0000-13000.005524511.45
14702006.04.24 16:59sell731100.001.78851.78980.0000
14712006.04.24 17:59s/l731100.001.78981.78980.0000-13000.005511511.45
14722006.04.25 06:59buy732100.001.78611.78480.0000
14732006.04.25 08:00close732100.001.78721.78480.000011000.005522511.45
14742006.04.25 14:00buy733100.001.78621.78490.0000
14752006.04.25 14:07close733100.001.78721.78490.00009999.875532511.32
14762006.04.25 14:07buy734100.001.78731.78600.0000
14772006.04.25 14:09close734100.001.78821.78600.00009000.215541511.53
14782006.04.25 14:09buy735100.001.78911.78780.0000
14792006.04.25 14:09close735100.001.79001.78780.00009000.005550511.53
14802006.04.25 14:11buy736100.001.78911.78780.0000
14812006.04.25 14:19close736100.001.79011.78780.000010000.005560511.53
14822006.04.25 14:34buy737100.001.78911.78780.0000
14832006.04.25 14:47close737100.001.78991.78780.00007999.825568511.35
14842006.04.25 14:59buy738100.001.78821.78690.0000
14852006.04.25 16:00s/l738100.001.78691.78690.0000-13000.005555511.35
14862006.04.25 16:07buy739100.001.78701.78570.0000
14872006.04.25 16:53close739100.001.78771.78570.00007000.005562511.35
14882006.04.25 16:54buy740100.001.78701.78570.0000
14892006.04.25 16:57close740100.001.78771.78570.00006999.735569511.08
14902006.04.25 19:00buy741100.001.78751.78620.0000
14912006.04.25 20:44close741100.001.78891.78620.000014000.005583511.08
14922006.04.26 03:23sell742100.001.78771.78900.0000
14932006.04.26 03:39close742100.001.78701.78900.00007000.305590511.38
14942006.04.26 05:14sell743100.001.78791.78920.0000
14952006.04.26 05:51close743100.001.78701.78920.00008999.445599510.82
14962006.04.26 08:03sell744100.001.78481.78610.0000
14972006.04.26 08:59close744100.001.78271.78610.000021000.005620510.82
14982006.04.26 18:00sell745100.001.78601.78730.0000
14992006.04.26 18:59close745100.001.78511.78730.00009000.005629510.82
15002006.04.27 02:52sell746100.001.78581.78710.0000
15012006.04.27 03:24close746100.001.78501.78710.00008000.005637510.82
15022006.04.27 08:00sell747100.001.78551.78680.0000
15032006.04.27 08:06close747100.001.78471.78680.00008000.475645511.29
15042006.04.27 08:06sell748100.001.78461.78590.0000
15052006.04.27 09:29close748100.001.78381.78590.00008000.465653511.75
15062006.04.27 09:59sell749100.001.78591.78720.0000
15072006.04.27 10:00close749100.001.78331.78720.000025999.915679511.66
15082006.04.27 12:00sell750100.001.78581.78710.0000
15092006.04.27 12:03close750100.001.78491.78710.00008999.445688511.10
15102006.04.27 12:16sell751100.001.78581.78710.0000
15112006.04.27 12:27close751100.001.78491.78710.00008999.645697510.74
15122006.04.27 12:27sell752100.001.78451.78580.0000
15132006.04.27 12:40close752100.001.78361.78580.00008999.445706510.18
15142006.04.27 12:49sell753100.001.78451.78580.0000
15152006.04.27 12:59s/l753100.001.78581.78580.0000-13000.005693510.18
15162006.04.27 15:59buy754100.001.79861.79730.0000
15172006.04.27 15:59close754100.001.80111.79730.000025000.005718510.18
15182006.04.27 17:08buy755100.001.80241.80110.0000
15192006.04.27 17:34s/l755100.001.80111.80110.0000-13000.005705510.18
15202006.04.27 17:38buy756100.001.80221.80090.0000
15212006.04.28 00:06s/l756100.001.80091.80090.0000-13350.005692160.18
15222006.04.28 10:41buy757100.001.80651.80520.0000
15232006.04.28 10:59close757100.001.80841.80520.000019000.005711160.18
15242006.05.01 12:00buy758100.001.82561.82430.0000
15252006.05.01 12:59close758100.001.83221.82430.000066000.055777160.23
15262006.05.01 14:56buy759100.001.83131.83000.0000
15272006.05.01 14:57close759100.001.83341.83000.000021000.005798160.23
15282006.05.01 14:57buy760100.001.83271.83140.0000
15292006.05.01 15:59s/l760100.001.83141.83140.0000-13000.005785160.23
15302006.05.01 15:59buy761100.001.82851.82720.0000
15312006.05.01 17:35close761100.001.82981.82720.000013000.005798160.23
15322006.05.02 07:00sell762100.001.82381.82510.0000
15332006.05.02 07:59close762100.001.82261.82510.000011999.685810159.91
15342006.05.02 11:00buy763100.001.83331.83200.0000
15352006.05.02 11:22close763100.001.83451.83200.000011999.945822159.85
15362006.05.02 11:32buy764100.001.83331.83200.0000
15372006.05.02 11:49close764100.001.83451.83200.000012000.005834159.85
15382006.05.02 14:00buy765100.001.83501.83370.0000
15392006.05.02 14:19modify765100.001.83501.83650.0000
15402006.05.02 14:19close765100.001.83711.83650.000021000.295855160.14
15412006.05.02 16:24buy766100.001.83891.83760.0000
15422006.05.02 16:37close766100.001.83991.83760.00009999.615865159.75
15432006.05.02 16:38buy767100.001.83891.83760.0000
15442006.05.02 16:55close767100.001.83991.83760.00009999.445875159.19
15452006.05.03 04:29buy768100.001.84251.84120.0000
15462006.05.03 04:32close768100.001.84361.84120.000010999.435886158.62
15472006.05.03 06:35buy769100.001.84271.84140.0000
15482006.05.03 06:59modify769100.001.84271.84140.0000
15492006.05.03 06:59close769100.001.84541.84140.000027000.005913158.62
15502006.05.03 16:59buy770100.001.84251.84120.0000
15512006.05.03 16:59modify770100.001.84251.84140.0000
15522006.05.03 17:03s/l770100.001.8414141.84140.0000-10857.145902301.48
15532006.05.03 22:59buy771100.001.83941.83810.0000
15542006.05.04 00:00close771100.001.84091.83810.000013950.005916251.48
15552006.05.04 07:00sell772100.001.83901.84030.0000
15562006.05.04 07:59close772100.001.83761.84030.000014000.005930251.48
15572006.05.04 09:18sell773100.001.83791.83920.0000
15582006.05.04 09:37close773100.001.83641.83920.000015000.005945251.48
15592006.05.04 16:05buy774100.001.84641.84510.0000
15602006.05.04 16:19close774100.001.84741.84510.00009999.505955250.98
15612006.05.04 16:19buy775100.001.84751.84620.0000
15622006.05.04 16:21close775100.001.84861.84620.000011000.005966250.98
15632006.05.04 16:27buy776100.001.84771.84640.0000
15642006.05.04 16:42close776100.001.84861.84640.00009000.005975250.98
15652006.05.04 22:59buy777100.001.85121.84990.0000
15662006.05.04 23:12close777100.001.85241.84990.000012000.005987250.98
15672006.05.05 14:00buy778100.001.85651.85520.0000
15682006.05.05 14:31close778100.001.85901.85520.000025000.006012250.98
15692006.05.05 14:31buy779100.001.85801.85670.0000
15702006.05.05 14:31close779100.001.85941.85670.000014000.006026250.98
15712006.05.05 14:31buy780100.001.85841.85710.0000
15722006.05.05 14:31close780100.001.85971.85710.000013000.006039250.98
15732006.05.05 14:31buy781100.001.85891.85760.0000
15742006.05.05 14:31s/l781100.001.85761.85760.0000-13000.006026250.98
15752006.05.05 14:31buy782100.001.85651.85520.0000
15762006.05.05 14:31close782100.001.85811.85520.000016000.006042250.98
15772006.05.05 14:31buy783100.001.85721.85590.0000
15782006.05.05 14:31close783100.001.85851.85590.000013000.006055250.98
15792006.05.05 14:31buy784100.001.85791.85660.0000
15802006.05.05 14:31close784100.001.86131.85660.000034000.006089250.98
15812006.05.05 14:31buy785100.001.85841.85710.0000
15822006.05.05 14:31close785100.001.85991.85710.000015000.006104250.98
15832006.05.05 14:31buy786100.001.85871.85740.0000
15842006.05.05 14:31close786100.001.85991.85740.000012000.006116250.98
15852006.05.05 14:31buy787100.001.85701.85570.0000
15862006.05.05 14:31modify787100.001.85701.85630.0000
15872006.05.05 14:31close787100.001.85851.85630.000015000.006131250.98
15882006.05.05 14:31buy788100.001.85781.85650.0000
15892006.05.05 14:31s/l788100.001.85651.85650.0000-13000.006118250.98
15902006.05.05 14:31buy789100.001.85651.85520.0000
15912006.05.05 14:31modify789100.001.85651.85630.0000
15922006.05.05 14:31close789100.001.85981.85630.000033000.006151250.98
15932006.05.05 14:31buy790100.001.85811.85680.0000
15942006.05.05 14:31close790100.001.86041.85680.000023000.006174250.98
15952006.05.05 14:31buy791100.001.85871.85740.0000
15962006.05.05 14:31s/l791100.001.85741.85740.0000-13000.006161250.98
15972006.05.05 14:31buy792100.001.85741.85610.0000
15982006.05.05 14:31modify792100.001.85741.85630.0000
15992006.05.05 14:31close792100.001.86041.85630.000030000.006191250.98
16002006.05.05 14:31buy793100.001.85921.85790.0000
16012006.05.05 14:32s/l793100.001.85791.85790.0000-13000.006178250.98
16022006.05.05 14:32buy794100.001.85791.85660.0000
16032006.05.05 14:32close794100.001.85931.85660.000014000.006192250.98
16042006.05.05 14:32buy795100.001.85811.85680.0000
16052006.05.05 14:32close795100.001.85931.85680.000012000.006204250.98
16062006.05.05 14:32buy796100.001.85861.85730.0000
16072006.05.05 14:37s/l796100.001.85731.85730.0000-13000.006191250.98
16082006.05.05 14:37buy797100.001.85711.85580.0000
16092006.05.05 14:37modify797100.001.85711.85630.0000
16102006.05.05 14:55close797100.001.85841.85630.000013000.006204250.98
16112006.05.05 14:55buy798100.001.85851.85720.0000
16122006.05.05 14:57s/l798100.001.85721.85720.0000-13000.006191250.98
16132006.05.05 14:57buy799100.001.85741.85610.0000
16142006.05.05 14:57modify799100.001.85741.85630.0000
16152006.05.05 14:59close799100.001.85921.85630.000018000.006209250.98
16162006.05.05 15:00buy800100.001.85731.85600.0000
16172006.05.05 15:00modify800100.001.85731.85630.0000
16182006.05.05 15:02close800100.001.85831.85630.00009999.906219250.88
16192006.05.05 15:02buy801100.001.85751.85620.0000
16202006.05.05 15:02modify801100.001.85751.85630.0000
16212006.05.05 15:06close801100.001.85841.85630.00009000.006228250.88
16222006.05.05 17:00buy802100.001.85901.85770.0000
16232006.05.05 18:59close802100.001.86001.85770.000010000.146238251.02
16242006.05.07 21:03buy803100.001.86261.86130.0000
16252006.05.07 21:48close803100.001.86381.86130.000012000.006250251.02
16262006.05.07 22:06buy804100.001.86071.85940.0000
16272006.05.07 22:47close804100.001.86281.85940.000021000.006271251.02
16282006.05.08 00:25buy805100.001.86151.86020.0000
16292006.05.08 03:51s/l805100.001.86021.86020.0000-13000.006258251.02
16302006.05.08 10:19buy806100.001.86281.86150.0000
16312006.05.08 10:26close806100.001.86451.86150.000017000.006275251.02
16322006.05.08 10:26buy807100.001.86531.86400.0000
16332006.05.08 10:28close807100.001.86641.86400.000011000.006286251.02
16342006.05.08 10:59buy808100.001.86401.86270.0000
16352006.05.08 11:02close808100.001.86641.86270.000024000.006310251.02
16362006.05.08 12:42buy809100.001.86281.86150.0000
16372006.05.08 12:42modify809100.001.86281.86190.0000
16382006.05.08 13:02close809100.001.86381.86190.000010000.806320251.82
16392006.05.08 15:50sell810100.001.86031.86160.0000
16402006.05.08 15:58close810100.001.85981.86160.00005000.006325251.82
16412006.05.09 15:03buy811100.001.86191.86060.0000
16422006.05.09 15:05modify811100.001.86191.86190.0000
16432006.05.09 15:06s/l811100.001.8618681.86190.0000-321.436324930.39
16442006.05.10 20:01buy812100.001.86471.86340.0000
16452006.05.10 20:11close812100.001.86581.86340.000010999.546335929.93
16462006.05.10 20:17buy813100.001.86531.86400.0000
16472006.05.10 20:17s/l813100.001.86401.86400.0000-13000.006322929.93
16482006.05.10 20:19buy814100.001.86551.86420.0000
16492006.05.10 20:19close814100.001.86691.86420.000014000.006336929.93
16502006.05.10 20:19buy815100.001.86551.86420.0000
16512006.05.10 20:19s/l815100.001.86421.86420.0000-13000.006323929.93
16522006.05.10 20:20buy816100.001.86551.86420.0000
16532006.05.10 20:20s/l816100.001.86421.86420.0000-13000.006310929.93
16542006.05.11 08:01sell817100.001.85541.85670.0000
16552006.05.11 08:27s/l817100.001.85671.85670.0000-13000.006297929.93
16562006.05.11 08:27sell818100.001.85661.85790.0000
16572006.05.11 08:50close818100.001.85561.85790.000010000.806307930.73
16582006.05.11 08:50sell819100.001.85541.85670.0000
16592006.05.11 08:59s/l819100.001.85671.85670.0000-13000.006294930.73
16602006.05.11 08:59sell820100.001.85951.86080.0000
16612006.05.11 09:59s/l820100.001.86081.86080.0000-13000.006281930.73
16622006.05.11 14:53buy821100.001.87101.86970.0000
16632006.05.11 14:59modify821100.001.87101.87220.0000
16642006.05.11 14:59close821100.001.87931.87220.000083000.006364930.73
16652006.05.11 17:41buy822100.001.88301.88170.0000
16662006.05.11 17:54close822100.001.88501.88170.000020000.006384930.73
16672006.05.12 00:41buy823100.001.88381.88250.0000
16682006.05.12 01:00close823100.001.88471.88250.00009000.006393930.73
16692006.05.12 13:00buy824100.001.89641.89510.0000
16702006.05.12 13:59s/l824100.001.89511.89510.0000-13000.006380930.73
16712006.05.12 13:59buy825100.001.89421.89290.0000
16722006.05.12 14:12close825100.001.89661.89290.000024000.086404930.81
16732006.05.12 14:30buy826100.001.89251.89120.0000
16742006.05.12 14:30close826100.001.89631.89120.000038000.006442930.81
16752006.05.12 14:30buy827100.001.88931.88800.0000
16762006.05.12 14:30modify827100.001.88931.89070.0000
16772006.05.12 14:30close827100.001.89181.89070.000025000.446467931.25
16782006.05.12 14:30buy828100.001.89101.88970.0000
16792006.05.12 14:30modify828100.001.89101.89070.0000
16802006.05.12 14:30s/l828100.001.89071.89070.0000-2999.956464931.30
16812006.05.12 14:30buy829100.001.89051.88920.0000
16822006.05.12 14:30modify829100.001.89051.89070.0000
16832006.05.12 14:30close829100.001.89351.89070.000030000.006494931.30
16842006.05.12 14:30buy830100.001.89281.89150.0000
16852006.05.12 14:30s/l830100.001.89151.89150.0000-13000.006481931.30
16862006.05.12 14:30buy831100.001.88981.88850.0000
16872006.05.12 14:31s/l831100.001.88851.88850.0000-13000.006468931.30
16882006.05.12 14:31buy832100.001.88871.88740.0000
16892006.05.12 14:31modify832100.001.88871.89070.0000
16902006.05.12 14:31close832100.001.89341.89070.000047000.006515931.30
16912006.05.12 14:31buy833100.001.89041.88910.0000
16922006.05.12 14:31s/l833100.001.88911.88910.0000-13000.006502931.30
16932006.05.12 14:31buy834100.001.88901.88770.0000
16942006.05.12 14:32modify834100.001.88901.89070.0000
16952006.05.12 14:32close834100.001.89191.89070.000028999.756531931.05
16962006.05.12 14:32buy835100.001.89101.88970.0000
16972006.05.12 14:32modify835100.001.89101.89070.0000
16982006.05.12 14:32close835100.001.89261.89070.000016000.006547931.05
16992006.05.12 14:32buy836100.001.89311.89180.0000
17002006.05.12 14:32s/l836100.001.89181.89180.0000-13000.006534931.05
17012006.05.12 14:32buy837100.001.89311.89180.0000
17022006.05.12 14:32s/l837100.001.89181.89180.0000-13000.006521931.05
17032006.05.12 14:32buy838100.001.88811.88680.0000
17042006.05.12 14:32modify838100.001.88811.89070.0000
17052006.05.12 14:32close838100.001.89211.89070.000039999.776561930.82
17062006.05.12 14:33buy839100.001.89021.88890.0000
17072006.05.12 14:33s/l839100.001.88891.88890.0000-13000.006548930.82
17082006.05.12 14:33buy840100.001.88891.88760.0000
17092006.05.12 14:34close840100.001.89071.88760.000018000.006566930.82
17102006.05.12 14:34buy841100.001.89081.88950.0000
17112006.05.12 14:34modify841100.001.89081.89070.0000
17122006.05.12 14:34s/l841100.001.89071.89070.0000-999.956565930.87
17132006.05.12 14:34buy842100.001.89091.88960.0000
17142006.05.12 14:34s/l842100.001.88961.88960.0000-13000.006552930.87
17152006.05.12 14:34buy843100.001.88971.88840.0000
17162006.05.12 14:35modify843100.001.88971.89070.0000
17172006.05.12 14:35s/l843100.001.89071.89070.000010000.056562930.92
17182006.05.12 14:35buy844100.001.89001.88870.0000
17192006.05.12 14:36s/l844100.001.88871.88870.0000-13000.006549930.92
17202006.05.12 14:36buy845100.001.88881.88750.0000
17212006.05.12 14:37close845100.001.89101.88750.000022000.006571930.92
17222006.05.12 14:37buy846100.001.89081.88950.0000
17232006.05.12 14:37s/l846100.001.88951.88950.0000-13000.006558930.92
17242006.05.12 14:37buy847100.001.88951.88820.0000
17252006.05.12 14:38s/l847100.001.88821.88820.0000-13000.006545930.92
17262006.05.12 14:38buy848100.001.88831.88700.0000
17272006.05.12 14:43close848100.001.89011.88700.000018000.006563930.92
17282006.05.12 14:43buy849100.001.88991.88860.0000
17292006.05.12 14:44s/l849100.001.88861.88860.0000-13000.006550930.92
17302006.05.12 14:44buy850100.001.88831.88700.0000
17312006.05.12 14:44modify850100.001.88831.89070.0000
17322006.05.12 14:44close850100.001.89141.89070.000030999.806581930.72
17332006.05.12 14:44buy851100.001.89091.88960.0000
17342006.05.12 14:44modify851100.001.89091.89070.0000
17352006.05.12 14:44close851100.001.89291.89070.000020000.006601930.72
17362006.05.12 14:44buy852100.001.88971.88840.0000
17372006.05.12 14:44s/l852100.001.88841.88840.0000-13000.006588930.72
17382006.05.12 14:44buy853100.001.88841.88710.0000
17392006.05.12 14:44close853100.001.89051.88710.000021000.006609930.72
17402006.05.12 14:44buy854100.001.89091.88960.0000
17412006.05.12 14:44modify854100.001.89091.89070.0000
17422006.05.12 14:45s/l854100.001.89071.89070.0000-1999.956607930.77
17432006.05.12 14:45buy855100.001.89071.88940.0000
17442006.05.12 14:45modify855100.001.89071.89070.0000
17452006.05.12 14:45close855100.001.89311.89070.000024000.746631931.51
17462006.05.12 14:45buy856100.001.89071.88940.0000
17472006.05.12 14:45modify856100.001.89071.89070.0000
17482006.05.12 14:45close856100.001.89221.89070.000015000.516646932.02
17492006.05.12 14:45buy857100.001.89291.89160.0000
17502006.05.12 14:46close857100.001.89411.89160.000012000.006658932.02
17512006.05.12 14:59buy858100.001.89051.88920.0000
17522006.05.12 15:00modify858100.001.89051.89070.0000
17532006.05.12 15:00close858100.001.89231.89070.000018000.006676932.02
17542006.05.15 00:00buy859100.001.89651.89520.0000
17552006.05.15 00:11close859100.001.89811.89520.000016000.616692932.63
17562006.05.15 00:59buy860100.001.89571.89440.0000
17572006.05.15 01:00close860100.001.89951.89440.000038000.126730932.75
17582006.05.15 14:24sell861100.001.88451.88580.0000
17592006.05.15 14:27s/l861100.001.88581.88580.0000-13000.006717932.75
17602006.05.15 14:30sell862100.001.88631.88760.0000
17612006.05.15 14:31close862100.001.88521.88760.000011000.106728932.85
17622006.05.15 14:31sell863100.001.88611.88740.0000
17632006.05.15 14:32close863100.001.88491.88740.000012000.006740932.85
17642006.05.15 14:32sell864100.001.88451.88580.0000
17652006.05.15 14:59close864100.001.88221.88580.000023000.006763932.85
17662006.05.15 15:03sell865100.001.88451.88580.0000
17672006.05.15 15:07close865100.001.88271.88580.000018000.006781932.85
17682006.05.15 23:59sell866100.001.87791.87920.0000
17692006.05.16 00:37s/l866100.001.87921.87920.0000-12785.006769147.85
17702006.05.16 04:57buy867100.001.88311.88180.0000
17712006.05.16 05:52close867100.001.88451.88180.000014000.276783148.12
17722006.05.16 06:49buy868100.001.88311.88180.0000
17732006.05.16 07:02s/l868100.001.88181.88180.0000-13000.006770148.12
17742006.05.16 19:59buy869100.001.88731.88600.0000
17752006.05.17 01:01s/l869100.001.88601.88600.0000-13350.006756798.12
17762006.05.17 06:50buy870100.001.89061.88930.0000
17772006.05.17 07:21close870100.001.89201.88930.000013999.086770797.20
17782006.05.17 13:51buy871100.001.89531.89400.0000
17792006.05.17 13:59s/l871100.001.89401.89400.0000-13000.006757797.20
17802006.05.17 13:59buy872100.001.89141.89010.0000
17812006.05.17 14:30modify872100.001.89141.89180.0000
17822006.05.17 14:30close872100.001.89351.89180.000021000.006778797.20
17832006.05.17 16:42sell873100.001.88441.88570.0000
17842006.05.17 17:01s/l873100.001.88571.88570.0000-13000.006765797.20
17852006.05.17 18:03sell874100.001.88261.88390.0000
17862006.05.17 21:59close874100.001.87991.88390.000026999.506792796.70
17872006.05.17 22:00sell875100.001.88251.88380.0000
17882006.05.18 01:59s/l875100.001.88381.88380.0000-12355.006780441.70
17892006.05.18 07:04sell876100.001.88421.88550.0000
17902006.05.18 08:59s/l876100.001.88551.88550.0000-13000.006767441.70
17912006.05.18 15:05buy877100.001.88761.88630.0000
17922006.05.18 15:31close877100.001.88931.88630.000017000.006784441.70
17932006.05.18 15:59buy878100.001.88771.88640.0000
17942006.05.18 16:15close878100.001.89171.88640.000040000.006824441.70
17952006.05.18 17:18buy879100.001.88991.88860.0000
17962006.05.18 20:59modify879100.001.88991.89180.0000
17972006.05.18 20:59close879100.001.89331.89180.000033999.456858441.15
17982006.05.18 22:38buy880100.001.89201.89070.0000
17992006.05.18 22:40modify880100.001.89201.89180.0000
18002006.05.18 22:46close880100.001.89341.89180.000013999.546872440.69
18012006.05.18 22:47buy881100.001.89411.89280.0000
18022006.05.18 22:57s/l881100.001.89281.89280.0000-13000.006859440.69
18032006.05.19 00:41buy882100.001.89241.89110.0000
18042006.05.19 00:41modify882100.001.89241.89180.0000
18052006.05.19 00:42s/l882100.001.8917751.89180.0000-6249.816853190.88
18062006.05.19 00:42buy883100.001.89191.89060.0000
18072006.05.19 00:43modify883100.001.89191.89180.0000
18082006.05.19 01:18close883100.001.89351.89180.000015999.416869190.29
18092006.05.19 10:18sell884100.001.87621.87750.0000
18102006.05.19 10:19close884100.001.87411.87750.000021000.006890190.29
18112006.05.19 10:19sell885100.001.87611.87740.0000
18122006.05.19 11:45close885100.001.87431.87740.000017999.446908189.73
18132006.05.22 07:00sell886100.001.87221.87350.0000
18142006.05.22 07:44close886100.001.86971.87350.000024999.716933189.44
18152006.05.22 07:49sell887100.001.86771.86900.0000
18162006.05.22 07:59s/l887100.001.86901.86900.0000-13000.006920189.44
18172006.05.22 07:59sell888100.001.87181.87310.0000
18182006.05.22 08:59s/l888100.001.87311.87310.0000-13000.006907189.44
18192006.05.22 16:59buy889100.001.88301.88170.0000
18202006.05.22 17:30close889100.001.88511.88170.000021000.076928189.51
18212006.05.23 23:59sell890100.001.87901.88030.0000
18222006.05.24 01:00close890100.001.87641.88030.000026215.006954404.51
18232006.05.24 06:34sell891100.001.87721.87850.0000
18242006.05.24 06:59s/l891100.001.87851.87850.0000-13000.006941404.51
18252006.05.24 09:04buy892100.001.88121.87990.0000
18262006.05.24 09:46close892100.001.88271.87990.000015000.006956404.51
18272006.05.24 09:49buy893100.001.88251.88120.0000
18282006.05.24 10:03close893100.001.88431.88120.000017999.946974404.45
18292006.05.24 11:10buy894100.001.88221.88090.0000
18302006.05.24 12:32close894100.001.88391.88090.000017000.006991404.45
18312006.05.24 13:37buy895100.001.88191.88060.0000
18322006.05.24 13:59s/l895100.001.88061.88060.0000-13000.006978404.45
18332006.05.24 13:59buy896100.001.87751.87620.0000
18342006.05.24 14:59s/l896100.001.87621.87620.0000-13000.006965404.45
18352006.05.24 22:14sell897100.001.87141.87270.0000
18362006.05.24 22:26close897100.001.86961.87270.000017999.996983404.44
18372006.05.24 22:59sell898100.001.87091.87220.0000
18382006.05.24 23:59close898100.001.86941.87220.000015000.006998404.44
18392006.05.25 05:00sell899100.001.86941.87070.0000
18402006.05.25 08:23s/l899100.001.87071.87070.0000-13000.006985404.44
18412006.05.25 17:00sell900100.001.87101.87230.0000
18422006.05.25 18:59s/l900100.001.87231.87230.0000-13000.006972404.44
18432006.05.25 22:00buy901100.001.87521.87390.0000
18442006.05.25 23:22s/l901100.001.87391.87390.0000-13000.006959404.44
18452006.05.26 05:00sell902100.001.87101.87230.0000
18462006.05.26 05:15close902100.001.86931.87230.000017000.516976404.95
18472006.05.26 05:59sell903100.001.87111.87240.0000
18482006.05.26 06:00close903100.001.86951.87240.000015999.926992404.87
18492006.05.26 15:50sell904100.001.85691.85820.0000
18502006.05.26 15:50s/l904100.001.85821.85820.0000-13000.006979404.87
18512006.05.26 15:50sell905100.001.85691.85820.0000
18522006.05.26 15:56s/l905100.001.85821.85820.0000-13000.006966404.87
18532006.05.26 17:13sell906100.001.85681.85810.0000
18542006.05.28 21:00s/l906100.001.85811.85810.0000-13000.006953404.87
18552006.05.28 23:02sell907100.001.85941.86070.0000
18562006.05.28 23:47close907100.001.85821.86070.000012000.006965404.87
18572006.05.29 03:01buy908100.001.85931.85800.0000
18582006.05.29 04:00close908100.001.86031.85800.00009999.616975404.48
18592006.05.30 00:35sell909100.001.86011.86140.0000
18602006.05.30 02:59s/l909100.001.86141.86140.0000-13000.006962404.48
18612006.05.30 17:44buy910100.001.88221.88090.0000
18622006.05.30 18:41close910100.001.88381.88090.000016000.306978404.78
18632006.05.31 06:01buy911100.001.88221.88090.0000
18642006.05.31 06:21close911100.001.88341.88090.000012000.316990405.09
18652006.05.31 13:35sell912100.001.87591.87720.0000
18662006.05.31 14:00close912100.001.87421.87720.000017000.007007405.09
18672006.05.31 15:00sell913100.001.87391.87520.0000
18682006.05.31 15:33close913100.001.87301.87520.00009000.077016405.16
18692006.05.31 15:33sell914100.001.87291.87420.0000
18702006.05.31 15:39s/l914100.001.87421.87420.0000-13000.007003405.16
18712006.05.31 15:39sell915100.001.87411.87540.0000
18722006.05.31 15:41close915100.001.87291.87540.000011999.707015404.86
18732006.05.31 15:41sell916100.001.87321.87450.0000
18742006.05.31 15:46s/l916100.001.87451.87450.0000-13000.007002404.86
18752006.05.31 15:46sell917100.001.87431.87560.0000
18762006.05.31 16:00close917100.001.87321.87560.000011000.007013404.86
18772006.05.31 16:04sell918100.001.87461.87590.0000
18782006.05.31 16:04close918100.001.87361.87590.000010000.007023404.86
18792006.05.31 16:04sell919100.001.87461.87590.0000
18802006.05.31 16:04close919100.001.87341.87590.000011999.417035404.27
18812006.05.31 17:02sell920100.001.87391.87520.0000
18822006.05.31 17:02close920100.001.87291.87520.000010000.247045404.51
18832006.06.01 08:00sell921100.001.86681.86810.0000
18842006.06.01 08:20close921100.001.86551.86810.000012998.927058403.43
18852006.06.01 08:20sell922100.001.86551.86680.0000
18862006.06.01 08:38close922100.001.86411.86680.000014000.007072403.43
18872006.06.01 09:59sell923100.001.86571.86700.0000
18882006.06.01 10:00close923100.001.86451.86700.000012000.007084403.43
18892006.06.01 14:20sell924100.001.85901.86030.0000
18902006.06.01 14:30s/l924100.001.86031.86030.0000-13000.007071403.43
18912006.06.01 14:30sell925100.001.85901.86030.0000
18922006.06.01 14:30s/l925100.001.86031.86030.0000-13000.007058403.43
18932006.06.01 14:30sell926100.001.85901.86030.0000
18942006.06.01 14:30s/l926100.001.86031.86030.0000-13000.007045403.43
18952006.06.01 14:32sell927100.001.86171.86300.0000
18962006.06.01 14:33close927100.001.86031.86300.000014000.007059403.43
18972006.06.01 14:38sell928100.001.86151.86280.0000
18982006.06.01 14:46close928100.001.85991.86280.000016000.257075403.68
18992006.06.01 14:46sell929100.001.85911.86040.0000
19002006.06.01 14:49close929100.001.85761.86040.000015000.007090403.68
19012006.06.01 14:59sell930100.001.86791.86920.0000
19022006.06.01 15:59close930100.001.86511.86920.000028000.007118403.68
19032006.06.02 15:03buy931100.001.88221.88090.0000
19042006.06.02 15:18close931100.001.88351.88090.000012999.807131403.48
19052006.06.02 15:22buy932100.001.88341.88210.0000
19062006.06.02 15:28s/l932100.001.88211.88210.0000-13000.007118403.48
19072006.06.02 15:28buy933100.001.88231.88100.0000
19082006.06.02 16:59close933100.001.88451.88100.000022000.147140403.62
19092006.06.02 17:53buy934100.001.88331.88200.0000
19102006.06.04 22:52close934100.001.88481.88200.000015000.007155403.62
19112006.06.05 07:02sell935100.001.88421.88550.0000
19122006.06.05 07:59s/l935100.001.88551.88550.0000-13000.007142403.62
19132006.06.05 09:28buy936100.001.88511.88380.0000
19142006.06.05 09:31close936100.001.88641.88380.000013000.267155403.88
19152006.06.05 15:00sell937100.001.87831.87960.0000
19162006.06.05 16:03s/l937100.001.87961.87960.0000-13000.007142403.88
19172006.06.06 07:59buy938100.001.87371.87240.0000
19182006.06.06 08:00s/l938100.001.87241.87240.0000-13000.007129403.88
19192006.06.06 13:59sell939100.001.86601.86730.0000
19202006.06.06 13:59close939100.001.86441.86730.000016000.007145403.88
19212006.06.06 18:38sell940100.001.86171.86300.0000
19222006.06.06 20:00close940100.001.86061.86300.000011000.587156404.46
19232006.06.07 07:51sell941100.001.86091.86220.0000
19242006.06.07 08:06close941100.001.85931.86220.000016000.167172404.62
19252006.06.07 15:05sell942100.001.85981.86110.0000
19262006.06.07 15:19close942100.001.85791.86110.000019000.107191404.72
19272006.06.07 15:22sell943100.001.85651.85780.0000
19282006.06.07 15:45close943100.001.85481.85780.000017000.307208405.02
19292006.06.07 21:00sell944100.001.85631.85760.0000
19302006.06.08 06:59close944100.001.85231.85760.000040644.967249049.98
19312006.06.08 08:38sell945100.001.85091.85220.0000
19322006.06.08 08:59close945100.001.84891.85220.000020000.007269049.98
19332006.06.08 14:01sell946100.001.84411.84540.0000
19342006.06.08 14:05close946100.001.84271.84540.000014000.007283049.98
19352006.06.08 14:10sell947100.001.84401.84530.0000
19362006.06.08 14:25close947100.001.84261.84530.000014000.277297050.25
19372006.06.08 14:31sell948100.001.84411.84540.0000
19382006.06.08 14:31close948100.001.84151.84540.000026000.007323050.25
19392006.06.08 15:01sell949100.001.84031.84160.0000
19402006.06.08 15:18s/l949100.001.84161.84160.0000-13000.007310050.25
19412006.06.08 15:21sell950100.001.84031.84160.0000
19422006.06.08 15:32s/l950100.001.84161.84160.0000-13000.007297050.25
19432006.06.08 15:32sell951100.001.84031.84160.0000
19442006.06.08 15:33close951100.001.83891.84160.000014000.007311050.25
19452006.06.08 15:59sell952100.001.84241.84370.0000
19462006.06.08 16:19s/l952100.001.84371.84370.0000-13000.007298050.25
19472006.06.08 23:12sell953100.001.84401.84530.0000
19482006.06.09 00:16close953100.001.84271.84530.000013214.827311265.07
19492006.06.09 13:00sell954100.001.84241.84370.0000
19502006.06.09 13:02s/l954100.001.84371.84370.0000-13000.007298265.07
19512006.06.09 13:02sell955100.001.84361.84490.0000
19522006.06.09 13:59s/l955100.001.84491.84490.0000-13000.007285265.07
19532006.06.12 09:36buy956100.001.84331.84200.0000
19542006.06.12 09:51s/l956100.001.84201.84200.0000-13000.007272265.07
19552006.06.12 09:51buy957100.001.84271.84140.0000
19562006.06.12 10:05s/l957100.001.84141.84140.0000-13000.007259265.07
19572006.06.12 14:20buy958100.001.84231.84100.0000
19582006.06.12 14:28close958100.001.84311.84100.00007999.527267264.59
19592006.06.12 14:34buy959100.001.84291.84160.0000
19602006.06.12 14:42close959100.001.84361.84160.00007000.307274264.89
19612006.06.12 14:59buy960100.001.84251.84120.0000
19622006.06.12 15:00close960100.001.84411.84120.000016000.007290264.89
19632006.06.12 20:59buy961100.001.84261.84130.0000
19642006.06.12 23:22s/l961100.001.84131.84130.0000-13000.007277264.89
19652006.06.13 15:00sell962100.001.83861.83990.0000
19662006.06.13 15:02s/l962100.001.83991.83990.0000-13000.007264264.89
19672006.06.13 15:03sell963100.001.84071.84200.0000
19682006.06.13 15:15close963100.001.83901.84200.000017000.007281264.89
19692006.06.13 15:15sell964100.001.83871.84000.0000
19702006.06.13 15:30s/l964100.001.84001.84000.0000-13000.007268264.89
19712006.06.13 15:35sell965100.001.84071.84200.0000
19722006.06.13 16:31close965100.001.83871.84200.000020000.007288264.89
19732006.06.14 13:00sell966100.001.84091.84220.0000
19742006.06.14 13:59s/l966100.001.84221.84220.0000-13000.007275264.89
19752006.06.14 14:46buy967100.001.84581.84450.0000
19762006.06.14 15:21close967100.001.84671.84450.00008999.537284264.42
19772006.06.14 16:00buy968100.001.84751.84620.0000
19782006.06.14 16:02close968100.001.84841.84620.00009000.007293264.42
19792006.06.14 16:02buy969100.001.84871.84740.0000
19802006.06.14 16:17s/l969100.001.84741.84740.0000-13000.007280264.42
19812006.06.14 16:17buy970100.001.84751.84620.0000
19822006.06.14 17:00s/l970100.001.84621.84620.0000-13000.007267264.42
19832006.06.14 18:59buy971100.001.84241.84110.0000
19842006.06.14 19:58close971100.001.84401.84110.000016000.007283264.42
19852006.06.15 07:00buy972100.001.84311.84180.0000
19862006.06.15 07:48close972100.001.84481.84180.000016999.577300263.99
19872006.06.15 07:53buy973100.001.84521.84390.0000
19882006.06.15 08:52close973100.001.84651.84390.000013000.397313264.38
19892006.06.15 11:37buy974100.001.84661.84530.0000
19902006.06.15 11:51close974100.001.84851.84530.000019000.007332264.38
19912006.06.15 14:00buy975100.001.84851.84720.0000
19922006.06.15 14:27close975100.001.84961.84720.000010999.577343263.95
19932006.06.15 14:27buy976100.001.84971.84840.0000
19942006.06.15 14:27close976100.001.85061.84840.00009000.007352263.95
19952006.06.15 14:27buy977100.001.84981.84850.0000
19962006.06.15 14:27close977100.001.85121.84850.000014000.007366263.95
19972006.06.15 14:28buy978100.001.84981.84850.0000
19982006.06.15 14:28close978100.001.85071.84850.00009000.647375264.59
19992006.06.15 14:30buy979100.001.84991.84860.0000
20002006.06.15 14:30s/l979100.001.84861.84860.0000-13000.007362264.59
20012006.06.15 14:30buy980100.001.84871.84740.0000
20022006.06.15 14:30close980100.001.84981.84740.000011000.007373264.59
20032006.06.15 14:30buy981100.001.84891.84760.0000
20042006.06.15 15:59s/l981100.001.84761.84760.0000-13000.007360264.59
20052006.06.16 07:07buy982100.001.85281.85150.0000
20062006.06.16 08:24close982100.001.85381.85150.000010000.807370265.39
20072006.06.16 09:00buy983100.001.85351.85220.0000
20082006.06.16 10:09close983100.001.85451.85220.000010000.257380265.64
20092006.06.16 11:31buy984100.001.85331.85200.0000
20102006.06.16 11:35close984100.001.85431.85200.000010000.807390266.44
20112006.06.16 11:48buy985100.001.85331.85200.0000
20122006.06.16 12:13s/l985100.001.85201.85200.0000-13000.007377266.44
20132006.06.16 12:13buy986100.001.85201.85070.0000
20142006.06.16 12:21close986100.001.85301.85070.000010000.457387266.89
20152006.06.16 12:22buy987100.001.85341.85210.0000
20162006.06.16 12:34close987100.001.85431.85210.00009000.007396266.89
20172006.06.16 16:12sell988100.001.84931.85060.0000
20182006.06.16 18:59s/l988100.001.85061.85060.0000-13000.007383266.89
20192006.06.18 22:44sell989100.001.85331.85460.0000
20202006.06.18 22:55close989100.001.85241.85460.00009000.007392266.89
20212006.06.19 16:01sell990100.001.84111.84240.0000
20222006.06.19 16:09close990100.001.83961.84240.000015000.007407266.89
20232006.06.19 18:00sell991100.001.84011.84140.0000
20242006.06.19 18:43close991100.001.83871.84140.000014000.507421267.39
20252006.06.20 06:58buy992100.001.84291.84160.0000
20262006.06.20 06:59close992100.001.84481.84160.000019000.007440267.39
20272006.06.20 08:15buy993100.001.84331.84200.0000
20282006.06.20 08:55close993100.001.84431.84200.000010000.007450267.39
20292006.06.20 12:12sell994100.001.84141.84270.0000
20302006.06.20 12:30close994100.001.84051.84270.00009000.637459268.02
20312006.06.20 12:46sell995100.001.84141.84270.0000
20322006.06.20 12:56close995100.001.84051.84270.00009000.637468268.65
20332006.06.20 16:00sell996100.001.84271.84400.0000
20342006.06.20 16:12close996100.001.84201.84400.00007000.317475268.96
20352006.06.20 16:25sell997100.001.84261.84390.0000
20362006.06.20 16:58close997100.001.84191.84390.00007000.307482269.26
20372006.06.20 16:59sell998100.001.84341.84470.0000
20382006.06.20 18:28close998100.001.84231.84470.000011000.007493269.26
20392006.06.22 00:23buy999100.001.84541.84410.0000
20402006.06.22 03:59close999100.001.84631.84410.00009000.577502269.83
20412006.06.22 14:27sell1000100.001.82901.83030.0000
20422006.06.22 15:00s/l1000100.001.83031.83030.0000-13000.007489269.83
20432006.06.22 15:00sell1001100.001.83031.83160.0000
20442006.06.22 15:17close1001100.001.82911.83160.000012000.007501269.83
20452006.06.22 17:26sell1002100.001.82891.83020.0000
20462006.06.22 18:43close1002100.001.82781.83020.000011000.007512269.83
20472006.06.23 09:59sell1003100.001.82511.82640.0000
20482006.06.23 09:59close1003100.001.82311.82640.000020000.007532269.83
20492006.06.23 13:49sell1004100.001.81921.82050.0000
20502006.06.23 13:53close1004100.001.81771.82050.000015000.007547269.83
20512006.06.23 13:53sell1005100.001.81831.81960.0000
20522006.06.23 15:59s/l1005100.001.81961.81960.0000-13000.007534269.83
20532006.06.23 16:29sell1006100.001.82111.82240.0000
20542006.06.23 17:00close1006100.001.81921.82240.000019000.007553269.83
20552006.06.26 06:00buy1007100.001.81871.81740.0000
20562006.06.26 06:59close1007100.001.81961.81740.00009000.007562269.83
20572006.06.26 11:52buy1008100.001.81931.81800.0000
20582006.06.26 12:19close1008100.001.82081.81800.000015000.007577269.83
20592006.06.26 16:59sell1009100.001.82091.82220.0000
20602006.06.26 17:59s/l1009100.001.82221.82220.0000-13000.007564269.83
20612006.06.27 07:00sell1010100.001.82451.82580.0000
20622006.06.27 08:10close1010100.001.82351.82580.000010000.007574269.83
20632006.06.28 08:59sell1011100.001.81921.82050.0000
20642006.06.28 09:08close1011100.001.81821.82050.000010000.007584269.83
20652006.06.28 15:04sell1012100.001.81681.81810.0000
20662006.06.28 15:44close1012100.001.81581.81810.000010000.007594269.83
20672006.06.28 16:26sell1013100.001.81731.81860.0000
20682006.06.28 17:25close1013100.001.81661.81860.00007000.007601269.83
20692006.06.28 21:20sell1014100.001.81961.82090.0000
20702006.06.28 21:49close1014100.001.81851.82090.000011000.007612269.83
20712006.06.29 09:22sell1015100.001.81601.81730.0000
20722006.06.29 09:25close1015100.001.81521.81730.00008000.007620269.83
20732006.06.29 12:00sell1016100.001.81341.81470.0000
20742006.06.29 12:43s/l1016100.001.81471.81470.0000-13000.007607269.83
20752006.06.29 12:43sell1017100.001.81481.81610.0000
20762006.06.29 13:15close1017100.001.81391.81610.00009000.007616269.83
20772006.06.29 18:16sell1018100.001.81201.81330.0000
20782006.06.29 18:16close1018100.001.80981.81330.000022000.007638269.83
20792006.06.29 18:16sell1019100.001.81231.81360.0000
20802006.06.29 18:16s/l1019100.001.81361.81360.0000-13000.007625269.83
20812006.06.29 18:16sell1020100.001.81371.81500.0000
20822006.06.29 18:16close1020100.001.81141.81500.000023000.007648269.83
20832006.06.29 18:16sell1021100.001.81421.81550.0000
20842006.06.29 18:16close1021100.001.81301.81550.000012000.007660269.83
20852006.06.29 18:16sell1022100.001.81421.81550.0000
20862006.06.29 18:16close1022100.001.81021.81550.000040000.007700269.83
20872006.06.29 18:16sell1023100.001.81421.81550.0000
20882006.06.29 18:16close1023100.001.80951.81550.000047000.007747269.83
20892006.06.29 18:16sell1024100.001.81121.81250.0000
20902006.06.29 18:16s/l1024100.001.81251.81250.0000-13000.007734269.83
20912006.06.29 18:16sell1025100.001.81421.81550.0000
20922006.06.29 18:16close1025100.001.80921.81550.000050000.007784269.83
20932006.06.29 18:16sell1026100.001.81121.81250.0000
20942006.06.29 18:16s/l1026100.001.81251.81250.0000-13000.007771269.83
20952006.06.29 18:16sell1027100.001.81611.81740.0000
20962006.06.29 18:16close1027100.001.81291.81740.000032000.007803269.83
20972006.06.29 18:16sell1028100.001.81611.81740.0000
20982006.06.29 18:16close1028100.001.81131.81740.000048000.007851269.83
20992006.06.29 18:16sell1029100.001.81601.81730.0000
21002006.06.29 18:16close1029100.001.81061.81730.000054000.007905269.83
21012006.06.29 18:16sell1030100.001.81091.81220.0000
21022006.06.29 18:16s/l1030100.001.81221.81220.0000-13000.007892269.83
21032006.06.29 18:16sell1031100.001.81231.81360.0000
21042006.06.29 18:16s/l1031100.001.81361.81360.0000-13000.007879269.83
21052006.06.29 18:16sell1032100.001.81381.81510.0000
21062006.06.29 18:16close1032100.001.81241.81510.000014000.007893269.83
21072006.06.29 18:16sell1033100.001.81381.81510.0000
21082006.06.29 18:16s/l1033100.001.81511.81510.0000-13000.007880269.83
21092006.06.29 18:16sell1034100.001.81521.81650.0000
21102006.06.29 18:16close1034100.001.81211.81650.000031000.007911269.83
21112006.06.29 18:16sell1035100.001.81601.81730.0000
21122006.06.29 18:16close1035100.001.81051.81730.000055000.007966269.83
21132006.06.29 18:16sell1036100.001.81521.81650.0000
21142006.06.29 18:16close1036100.001.81381.81650.000014000.007980269.83
21152006.06.29 18:16sell1037100.001.81571.81700.0000
21162006.06.29 18:17s/l1037100.001.81701.81700.0000-13000.007967269.83
21172006.06.29 18:17sell1038100.001.81701.81830.0000
21182006.06.29 18:17close1038100.001.81281.81830.000042000.008009269.83
21192006.06.29 19:06buy1039100.001.82841.82710.0000
21202006.06.29 19:11s/l1039100.001.82711.82710.0000-13000.007996269.83
21212006.06.29 19:27buy1040100.001.82841.82710.0000
21222006.06.29 19:37s/l1040100.001.82711.82710.0000-13000.007983269.83
21232006.06.29 19:40buy1041100.001.82661.82530.0000
21242006.06.30 00:48close1041100.001.82831.82530.000016650.007999919.83
21252006.06.30 02:53buy1042100.001.83161.83030.0000
21262006.06.30 03:31close1042100.001.83321.83030.000016000.008015919.83
21272006.06.30 06:13buy1043100.001.83461.83330.0000
21282006.06.30 06:14s/l1043100.001.83331.83330.0000-13000.008002919.83
21292006.06.30 06:16buy1044100.001.83281.83150.0000
21302006.06.30 07:19s/l1044100.001.83151.83150.0000-13000.007989919.83
21312006.06.30 14:02buy1045100.001.84381.84250.0000
21322006.06.30 14:09close1045100.001.84531.84250.000015000.008004919.83
21332006.06.30 14:15buy1046100.001.84381.84250.0000
21342006.06.30 14:32close1046100.001.84521.84250.000014000.008018919.83
21352006.07.04 07:35buy1047100.001.84271.84140.0000
21362006.07.04 08:00close1047100.001.84351.84140.00008000.008026919.83
21372006.07.05 04:56sell1048100.001.84601.84730.0000
21382006.07.05 05:19s/l1048100.001.84731.84730.0000-13000.008013919.83
21392006.07.05 06:28buy1049100.001.84511.84380.0000
21402006.07.05 06:31close1049100.001.84611.84380.000010000.008023919.83
21412006.07.05 06:37buy1050100.001.84501.84370.0000
21422006.07.05 06:55s/l1050100.001.84371.84370.0000-13000.008010919.83
21432006.07.05 06:55buy1051100.001.84391.84260.0000
21442006.07.05 07:14s/l1051100.001.84261.84260.0000-13000.007997919.83
21452006.07.05 08:26sell1052100.001.84371.84500.0000
21462006.07.05 08:58close1052100.001.84261.84500.000011000.008008919.83
21472006.07.05 12:03buy1053100.001.84481.84350.0000
21482006.07.05 12:15s/l1053100.001.84351.84350.0000-13000.007995919.83
21492006.07.05 12:15buy1054100.001.84301.84170.0000
21502006.07.05 12:16s/l1054100.001.84171.84170.0000-13000.007982919.83
21512006.07.05 12:16buy1055100.001.84191.84060.0000
21522006.07.05 12:18s/l1055100.001.84061.84060.0000-13000.007969919.83
21532006.07.06 10:46sell1056100.001.83561.83690.0000
21542006.07.06 11:09close1056100.001.83461.83690.000010000.007979919.83
21552006.07.07 11:48buy1057100.001.83961.83830.0000
21562006.07.07 12:19close1057100.001.84061.83830.000010000.007989919.83
21572006.07.07 18:08buy1058100.001.85191.85060.0000
21582006.07.09 21:00s/l1058100.001.85061.85060.0000-13000.007976919.83
21592006.07.10 00:14buy1059100.001.84941.84810.0000
21602006.07.10 00:19s/l1059100.001.84811.84810.0000-13000.007963919.83
21612006.07.10 00:19buy1060100.001.84791.84660.0000
21622006.07.10 00:41close1060100.001.84901.84660.000011000.007974919.83
21632006.07.10 00:42buy1061100.001.84941.84810.0000
21642006.07.10 01:42close1061100.001.85031.84810.00009000.007983919.83
21652006.07.10 02:12buy1062100.001.85011.84880.0000
21662006.07.10 02:22s/l1062100.001.84881.84880.0000-13000.007970919.83
21672006.07.10 07:08sell1063100.001.85111.85240.0000
21682006.07.10 07:12close1063100.001.85031.85240.00008000.007978919.83
21692006.07.10 07:14sell1064100.001.85111.85240.0000
21702006.07.10 07:45close1064100.001.85031.85240.00008000.007986919.83
21712006.07.10 14:57sell1065100.001.84011.84140.0000
21722006.07.10 15:54s/l1065100.001.84141.84140.0000-13000.007973919.83
21732006.07.11 07:05sell1066100.001.83961.84090.0000
21742006.07.11 07:15s/l1066100.001.84091.84090.0000-13000.007960919.83
21752006.07.11 07:15sell1067100.001.84071.84200.0000
21762006.07.11 07:37s/l1067100.001.84201.84200.0000-13000.007947919.83
21772006.07.11 07:37sell1068100.001.84181.84310.0000
21782006.07.11 08:10s/l1068100.001.84311.84310.0000-13000.007934919.83
21792006.07.11 11:23sell1069100.001.84021.84150.0000
21802006.07.11 12:03close1069100.001.83901.84150.000012000.007946919.83
21812006.07.11 12:30sell1070100.001.84161.84290.0000
21822006.07.11 12:43close1070100.001.84081.84290.00008000.007954919.83
21832006.07.12 08:30buy1071100.001.84421.84290.0000
21842006.07.12 08:30close1071100.001.84541.84290.000012000.007966919.83
21852006.07.12 08:32buy1072100.001.84431.84300.0000
21862006.07.12 08:33s/l1072100.001.84301.84300.0000-13000.007953919.83
21872006.07.12 12:31sell1073100.001.84051.84180.0000
21882006.07.12 12:32close1073100.001.83501.84180.000055000.008008919.83
21892006.07.13 00:51sell1074100.001.83451.83580.0000
21902006.07.13 01:51s/l1074100.001.83581.83580.0000-13000.007995919.83
21912006.07.13 09:12buy1075100.001.83921.83790.0000
21922006.07.13 09:20close1075100.001.84031.83790.000011000.008006919.83
21932006.07.13 10:03buy1076100.001.83821.83690.0000
21942006.07.13 10:09s/l1076100.001.83691.83690.0000-13000.007993919.83
21952006.07.13 10:13buy1077100.001.83821.83690.0000
21962006.07.13 10:24close1077100.001.83921.83690.000010000.008003919.83
21972006.07.13 15:19buy1078100.001.83851.83720.0000
21982006.07.13 15:27close1078100.001.84031.83720.000018000.008021919.83
21992006.07.13 15:46buy1079100.001.83921.83790.0000
22002006.07.13 15:57close1079100.001.84061.83790.000014000.008035919.83
22012006.07.13 23:55buy1080100.001.84341.84210.0000
22022006.07.14 00:55s/l1080100.001.84211.84210.0000-13350.008022569.83
22032006.07.14 03:04sell1081100.001.84181.84310.0000
22042006.07.14 03:46close1081100.001.84081.84310.000010000.008032569.83
22052006.07.14 07:18sell1082100.001.83861.83990.0000
22062006.07.14 07:20close1082100.001.83741.83990.000012000.008044569.83
22072006.07.14 07:36sell1083100.001.83871.84000.0000
22082006.07.14 07:57s/l1083100.001.84001.84000.0000-13000.008031569.83
22092006.07.14 07:57sell1084100.001.84011.84140.0000
22102006.07.14 08:15close1084100.001.83821.84140.000019000.008050569.83
22112006.07.14 09:22sell1085100.001.84111.84240.0000
22122006.07.14 09:34close1085100.001.84011.84240.000010000.008060569.83
22132006.07.14 12:56buy1086100.001.84061.83930.0000
22142006.07.14 12:59s/l1086100.001.83931.83930.0000-13000.008047569.83
22152006.07.14 15:18sell1087100.001.83591.83720.0000
22162006.07.14 17:11s/l1087100.001.83721.83720.0000-13000.008034569.83
22172006.07.17 05:39sell1088100.001.83711.83840.0000
22182006.07.17 06:00close1088100.001.83631.83840.00008000.008042569.83
22192006.07.17 06:13sell1089100.001.83691.83820.0000
22202006.07.17 07:07close1089100.001.83531.83820.000016000.008058569.83
22212006.07.17 11:28sell1090100.001.82131.82260.0000
22222006.07.17 11:52close1090100.001.81971.82260.000016000.008074569.83
22232006.07.17 12:05sell1091100.001.82161.82290.0000
22242006.07.17 12:07s/l1091100.001.82291.82290.0000-13000.008061569.83
22252006.07.17 12:07sell1092100.001.82281.82410.0000
22262006.07.17 12:14close1092100.001.82191.82410.00009000.008070569.83
22272006.07.17 12:15sell1093100.001.82171.82300.0000
22282006.07.17 12:22close1093100.001.82091.82300.00008000.008078569.83
22292006.07.17 21:07sell1094100.001.81901.82030.0000
22302006.07.17 23:30s/l1094100.001.82031.82030.0000-13000.008065569.83
22312006.07.18 17:02sell1095100.001.82621.82750.0000
22322006.07.18 17:26s/l1095100.001.82751.82750.0000-13000.008052569.83
22332006.07.18 17:32sell1096100.001.82621.82750.0000
22342006.07.18 18:11close1096100.001.82481.82750.000014000.008066569.83
22352006.07.19 02:54sell1097100.001.82611.82740.0000
22362006.07.19 06:04close1097100.001.82501.82740.000011000.008077569.83
22372006.07.19 07:24buy1098100.001.82591.82460.0000
22382006.07.19 07:25close1098100.001.82651.82460.00006000.008083569.83
22392006.07.19 10:23buy1099100.001.82741.82610.0000
22402006.07.19 11:00close1099100.001.82801.82610.00006000.008089569.83
22412006.07.19 13:16sell1100100.001.82481.82610.0000
22422006.07.19 13:20close1100100.001.82391.82610.00009000.008098569.83
22432006.07.19 13:30sell1101100.001.82481.82610.0000
22442006.07.19 13:34s/l1101100.001.82611.82610.0000-13000.008085569.83
22452006.07.19 13:34sell1102100.001.82591.82720.0000
22462006.07.19 13:44s/l1102100.001.82721.82720.0000-13000.008072569.83
22472006.07.19 13:44sell1103100.001.82711.82840.0000
22482006.07.19 14:00s/l1103100.001.82841.82840.0000-13000.008059569.83
22492006.07.19 15:04buy1104100.001.83751.83620.0000
22502006.07.19 15:05s/l1104100.001.83621.83620.0000-13000.008046569.83
22512006.07.19 15:05buy1105100.001.83631.83500.0000
22522006.07.19 15:13close1105100.001.83781.83500.000015000.008061569.83
22532006.07.19 15:13buy1106100.001.83731.83600.0000
22542006.07.19 15:42close1106100.001.83831.83600.000010000.008071569.83
22552006.07.19 15:43buy1107100.001.83751.83620.0000
22562006.07.19 16:24close1107100.001.83881.83620.000013000.008084569.83
22572006.07.19 20:10buy1108100.001.84251.84120.0000
22582006.07.20 01:07close1108100.001.84351.84120.00008950.008093519.83
22592006.07.20 04:32buy1109100.001.84441.84310.0000
22602006.07.20 06:02s/l1109100.001.84311.84310.0000-13000.008080519.83
22612006.07.20 07:07buy1110100.001.84331.84200.0000
22622006.07.20 07:27close1110100.001.84431.84200.000010000.008090519.83
22632006.07.20 08:01buy1111100.001.84481.84350.0000
22642006.07.20 08:30close1111100.001.84771.84350.000029000.008119519.83
22652006.07.20 08:30buy1112100.001.84421.84290.0000
22662006.07.20 08:30close1112100.001.84531.84290.000011000.008130519.83
22672006.07.20 09:31buy1113100.001.84661.84530.0000
22682006.07.20 09:51s/l1113100.001.84531.84530.0000-13000.008117519.83
22692006.07.20 12:34buy1114100.001.85011.84880.0000
22702006.07.20 12:46s/l1114100.001.84881.84880.0000-13000.008104519.83
22712006.07.20 12:47buy1115100.001.84991.84860.0000
22722006.07.20 13:29s/l1115100.001.84861.84860.0000-13000.008091519.83
22732006.07.20 13:36buy1116100.001.84851.84720.0000
22742006.07.20 13:42close1116100.001.84981.84720.000013000.008104519.83
22752006.07.20 19:12buy1117100.001.84881.84750.0000
22762006.07.20 21:48s/l1117100.001.84751.84750.0000-13000.008091519.83
22772006.07.21 09:08buy1118100.001.85371.85240.0000
22782006.07.21 09:19close1118100.001.85431.85240.00006000.008097519.83
22792006.07.21 09:46buy1119100.001.85371.85240.0000
22802006.07.21 09:46close1119100.001.85441.85240.00007000.008104519.83
22812006.07.21 09:50buy1120100.001.85371.85240.0000
22822006.07.21 09:53close1120100.001.85471.85240.000010000.008114519.83
22832006.07.21 11:41buy1121100.001.85561.85430.0000
22842006.07.21 12:19close1121100.001.85731.85430.000017000.008131519.83
22852006.07.24 00:03buy1122100.001.85801.85670.0000
22862006.07.24 00:49s/l1122100.001.85671.85670.0000-13000.008118519.83
22872006.07.24 08:12sell1123100.001.85061.85190.0000
22882006.07.24 08:59s/l1123100.001.85191.85190.0000-13000.008105519.83
22892006.07.24 09:28sell1124100.001.85331.85460.0000
22902006.07.24 10:30close1124100.001.85171.85460.000016000.008121519.83
22912006.07.24 11:07sell1125100.001.85311.85440.0000
22922006.07.24 12:17s/l1125100.001.85441.85440.0000-13000.008108519.83
22932006.07.25 14:00buy1126100.001.85041.84910.0000
22942006.07.25 14:00close1126100.001.85181.84910.000014000.008122519.83
22952006.07.25 14:06buy1127100.001.84891.84760.0000
22962006.07.25 14:10s/l1127100.001.84761.84760.0000-13000.008109519.83
22972006.07.25 14:10buy1128100.001.84781.84650.0000
22982006.07.25 14:11s/l1128100.001.84651.84650.0000-13000.008096519.83
22992006.07.25 14:11buy1129100.001.84661.84530.0000
23002006.07.25 14:36s/l1129100.001.84531.84530.0000-13000.008083519.83
23012006.07.25 21:23sell1130100.001.83991.84120.0000
23022006.07.25 23:43s/l1130100.001.84121.84120.0000-13000.008070519.83
23032006.07.26 06:35sell1131100.001.84201.84330.0000
23042006.07.26 06:48close1131100.001.84081.84330.000012000.008082519.83
23052006.07.26 08:00sell1132100.001.84031.84160.0000
23062006.07.26 08:02s/l1132100.001.84161.84160.0000-13000.008069519.83
23072006.07.26 08:02sell1133100.001.84151.84280.0000
23082006.07.26 08:18close1133100.001.84051.84280.000010000.008079519.83
23092006.07.26 08:18sell1134100.001.84041.84170.0000
23102006.07.26 12:40s/l1134100.001.84171.84170.0000-13000.008066519.83
23112006.07.27 09:04buy1135100.001.85931.85800.0000
23122006.07.27 09:08close1135100.001.86021.85800.00009000.008075519.83
23132006.07.27 12:29buy1136100.001.86041.85910.0000
23142006.07.27 12:30s/l1136100.001.85911.85910.0000-13000.008062519.83
23152006.07.27 12:30buy1137100.001.86031.85900.0000
23162006.07.27 12:30s/l1137100.001.85901.85900.0000-13000.008049519.83
23172006.07.27 12:30buy1138100.001.85811.85680.0000
23182006.07.27 12:54close1138100.001.85981.85680.000017000.008066519.83
23192006.07.27 12:55buy1139100.001.86031.85900.0000
23202006.07.27 12:56close1139100.001.86201.85900.000017000.008083519.83
23212006.07.28 03:54sell1140100.001.85831.85960.0000
23222006.07.28 05:31close1140100.001.85721.85960.000011000.008094519.83
23232006.07.28 08:13buy1141100.001.85781.85650.0000
23242006.07.28 08:35close1141100.001.85861.85650.00008000.008102519.83
23252006.07.28 08:55buy1142100.001.85901.85770.0000
23262006.07.28 09:07close1142100.001.85981.85770.00008000.008110519.83
23272006.07.28 10:32buy1143100.001.85911.85780.0000
23282006.07.28 10:39s/l1143100.001.85781.85780.0000-13000.008097519.83
23292006.07.28 10:39buy1144100.001.85801.85670.0000
23302006.07.28 11:34s/l1144100.001.85671.85670.0000-13000.008084519.83
23312006.07.28 18:49buy1145100.001.86381.86250.0000
23322006.07.28 19:55s/l1145100.001.86251.86250.0000-13000.008071519.83
23332006.07.31 02:45sell1146100.001.86321.86450.0000
23342006.07.31 03:26s/l1146100.001.86451.86450.0000-13000.008058519.83
23352006.07.31 05:36buy1147100.001.86491.86360.0000
23362006.07.31 06:31s/l1147100.001.86361.86360.0000-13000.008045519.83
23372006.07.31 06:32buy1148100.001.86351.86220.0000
23382006.07.31 07:18close1148100.001.86421.86220.00007000.008052519.83
23392006.07.31 09:17buy1149100.001.86521.86390.0000
23402006.07.31 10:23s/l1149100.001.86391.86390.0000-13000.008039519.83
23412006.07.31 12:02buy1150100.001.86511.86380.0000
23422006.07.31 12:12close1150100.001.86641.86380.000013000.008052519.83
23432006.07.31 12:52buy1151100.001.86471.86340.0000
23442006.07.31 12:52close1151100.001.86601.86340.000013000.008065519.83
23452006.07.31 13:01buy1152100.001.86731.86600.0000
23462006.07.31 13:16close1152100.001.86811.86600.00008000.008073519.83
23472006.07.31 13:25buy1153100.001.86731.86600.0000
23482006.07.31 13:57s/l1153100.001.86601.86600.0000-13000.008060519.83
23492006.07.31 13:57buy1154100.001.86611.86480.0000
23502006.07.31 14:00s/l1154100.001.86481.86480.0000-13000.008047519.83
23512006.07.31 14:00buy1155100.001.86491.86360.0000
23522006.07.31 14:02close1155100.001.86661.86360.000017000.008064519.83
23532006.07.31 14:18buy1156100.001.86491.86360.0000
23542006.07.31 14:49close1156100.001.86621.86360.000013000.008077519.83
23552006.07.31 18:22buy1157100.001.86721.86590.0000
23562006.07.31 18:52close1157100.001.86831.86590.000011000.008088519.83
23572006.08.01 02:03sell1158100.001.86561.86690.0000
23582006.08.01 04:44close1158100.001.86461.86690.000010000.008098519.83
23592006.08.01 08:38sell1159100.001.86811.86940.0000
23602006.08.01 08:57close1159100.001.86711.86940.000010000.008108519.83
23612006.08.01 09:20buy1160100.001.86571.86440.0000
23622006.08.01 10:10close1160100.001.86641.86440.00007000.008115519.83
23632006.08.01 13:30sell1161100.001.86711.86840.0000
23642006.08.01 13:47s/l1161100.001.86841.86840.0000-13000.008102519.83
23652006.08.01 14:04buy1162100.001.86541.86410.0000
23662006.08.01 14:06close1162100.001.86671.86410.000013000.008115519.83
23672006.08.01 14:18buy1163100.001.86541.86410.0000
23682006.08.01 14:18close1163100.001.86641.86410.000010000.008125519.83
23692006.08.01 14:19buy1164100.001.86541.86410.0000
23702006.08.01 14:38close1164100.001.86641.86410.000010000.008135519.83
23712006.08.02 04:57buy1165100.001.87631.87500.0000
23722006.08.02 06:03close1165100.001.87701.87500.00007000.008142519.83
23732006.08.02 06:37buy1166100.001.87601.87470.0000
23742006.08.02 06:44s/l1166100.001.87471.87470.0000-13000.008129519.83
23752006.08.02 15:04buy1167100.001.87671.87540.0000
23762006.08.02 15:05s/l1167100.001.87541.87540.0000-13000.008116519.83
23772006.08.02 15:05buy1168100.001.87561.87430.0000
23782006.08.02 15:07s/l1168100.001.87431.87430.0000-13000.008103519.83
23792006.08.02 15:07buy1169100.001.87441.87310.0000
23802006.08.02 15:08close1169100.001.87561.87310.000012000.008115519.83
23812006.08.02 15:08buy1170100.001.87571.87440.0000
23822006.08.02 15:15s/l1170100.001.87441.87440.0000-13000.008102519.83
23832006.08.02 15:15buy1171100.001.87431.87300.0000
23842006.08.02 15:22close1171100.001.87551.87300.000012000.008114519.83
23852006.08.02 15:22buy1172100.001.87541.87410.0000
23862006.08.02 15:25close1172100.001.87641.87410.000010000.008124519.83
23872006.08.02 15:25buy1173100.001.87671.87540.0000
23882006.08.02 15:33close1173100.001.87751.87540.00008000.008132519.83
23892006.08.02 19:48buy1174100.001.87611.87480.0000
23902006.08.02 21:56close1174100.001.87711.87480.000010000.008142519.83
23912006.08.03 13:12buy1175100.001.88831.88700.0000
23922006.08.03 13:12close1175100.001.88931.88700.000010000.008152519.83
23932006.08.03 13:12buy1176100.001.88821.88690.0000
23942006.08.03 13:13close1176100.001.88901.88690.00008000.008160519.83
23952006.08.03 13:28buy1177100.001.88831.88700.0000
23962006.08.03 14:10s/l1177100.001.88701.88700.0000-13000.008147519.83
23972006.08.03 14:11buy1178100.001.88681.88550.0000
23982006.08.03 14:30close1178100.001.88811.88550.000013000.008160519.83
23992006.08.03 15:09buy1179100.001.88751.88620.0000
24002006.08.03 15:13s/l1179100.001.88621.88620.0000-13000.008147519.83
24012006.08.03 15:13buy1180100.001.88581.88450.0000
24022006.08.03 15:14close1180100.001.88741.88450.000016000.008163519.83
24032006.08.03 15:14buy1181100.001.88561.88430.0000
24042006.08.03 15:14close1181100.001.88661.88430.000010000.008173519.83
24052006.08.03 15:14buy1182100.001.88551.88420.0000
24062006.08.03 15:21close1182100.001.88651.88420.000010000.008183519.83
24072006.08.03 15:21buy1183100.001.88551.88420.0000
24082006.08.03 15:22close1183100.001.88661.88420.000011000.008194519.83
24092006.08.03 15:23buy1184100.001.88601.88470.0000
24102006.08.03 15:30close1184100.001.88701.88470.000010000.008204519.83
24112006.08.03 15:35buy1185100.001.88621.88490.0000
24122006.08.03 15:58s/l1185100.001.88491.88490.0000-13000.008191519.83
24132006.08.03 15:58buy1186100.001.88491.88360.0000
24142006.08.03 16:18close1186100.001.88621.88360.000013000.008204519.83
24152006.08.03 20:22buy1187100.001.88731.88600.0000
24162006.08.03 22:18close1187100.001.88821.88600.00009000.008213519.83
24172006.08.04 07:02buy1188100.001.88661.88530.0000
24182006.08.04 07:22close1188100.001.88771.88530.000011000.008224519.83
24192006.08.04 10:56buy1189100.001.89041.88910.0000
24202006.08.04 11:23close1189100.001.89141.88910.000010000.008234519.83
24212006.08.04 13:05buy1190100.001.90601.90470.0000
24222006.08.04 13:05close1190100.001.90691.90470.00009000.008243519.83
24232006.08.04 13:05buy1191100.001.90601.90470.0000
24242006.08.04 13:33s/l1191100.001.90471.90470.0000-13000.008230519.83
24252006.08.04 13:33buy1192100.001.90461.90330.0000
24262006.08.04 13:44close1192100.001.90561.90330.000010000.008240519.83
24272006.08.04 13:44buy1193100.001.90601.90470.0000
24282006.08.04 13:45close1193100.001.90721.90470.000012000.008252519.83
24292006.08.04 15:16buy1194100.001.90801.90670.0000
24302006.08.04 15:29close1194100.001.90921.90670.000012000.008264519.83
24312006.08.07 08:06buy1195100.001.90821.90690.0000
24322006.08.07 08:30s/l1195100.001.90691.90690.0000-13000.008251519.83
24332006.08.07 08:30buy1196100.001.90651.90520.0000
24342006.08.07 08:30modify1196100.001.90651.90570.0000
24352006.08.07 08:31close1196100.001.90801.90570.000015000.008266519.83
24362006.08.07 08:31buy1197100.001.90711.90580.0000
24372006.08.07 08:33close1197100.001.90791.90580.00008000.008274519.83
24382006.08.07 08:36buy1198100.001.90691.90560.0000
24392006.08.07 08:36modify1198100.001.90691.90570.0000
24402006.08.07 08:53close1198100.001.90781.90570.00009000.008283519.83
24412006.08.07 08:59buy1199100.001.90821.90690.0000
24422006.08.07 09:29s/l1199100.001.90691.90690.0000-13000.008270519.83
24432006.08.07 11:06buy1200100.001.90871.90740.0000
24442006.08.07 11:36s/l1200100.001.90741.90740.0000-13000.008257519.83
24452006.08.07 11:36buy1201100.001.90751.90620.0000
24462006.08.07 11:44close1201100.001.90841.90620.00009000.008266519.83
24472006.08.07 11:44buy1202100.001.90871.90740.0000
24482006.08.07 12:10s/l1202100.001.90741.90740.0000-13000.008253519.83
24492006.08.07 13:14buy1203100.001.90991.90860.0000
24502006.08.07 13:41close1203100.001.91061.90860.00007000.008260519.83
24512006.08.07 16:00buy1204100.001.90941.90810.0000
24522006.08.07 16:00close1204100.001.91011.90810.00007000.008267519.83
24532006.08.07 16:06buy1205100.001.90961.90830.0000
24542006.08.07 16:09close1205100.001.91031.90830.00007000.008274519.83
24552006.08.07 16:22buy1206100.001.90961.90830.0000
24562006.08.07 16:34s/l1206100.001.90831.90830.0000-13000.008261519.83
24572006.08.07 16:34buy1207100.001.90831.90700.0000
24582006.08.07 16:34modify1207100.001.90831.90710.0000
24592006.08.07 17:23s/l1207100.001.9070961.90710.0000-12035.718249484.12
24602006.08.08 18:24buy1208100.001.90411.90280.0000
24612006.08.08 18:24close1208100.001.90581.90280.000017000.008266484.12
24622006.08.08 18:24buy1209100.001.90401.90270.0000
24632006.08.08 18:24close1209100.001.90581.90270.000018000.008284484.12
24642006.08.08 18:24buy1210100.001.90401.90270.0000
24652006.08.08 18:24close1210100.001.90611.90270.000021000.008305484.12
24662006.08.08 19:19buy1211100.001.90701.90570.0000
24672006.08.08 19:24modify1211100.001.90701.90710.0000
24682006.08.08 19:24s/l1211100.001.9070961.90710.0000964.298306448.41
24692006.08.08 20:50buy1212100.001.90731.90600.0000
24702006.08.08 21:01modify1212100.001.90731.90710.0000
24712006.08.08 21:27s/l1212100.001.9070961.90710.0000-2035.718304412.70
24722006.08.09 06:01sell1213100.001.90231.90360.0000
24732006.08.09 06:13s/l1213100.001.90361.90360.0000-13000.008291412.70
24742006.08.09 06:13sell1214100.001.90351.90480.0000
24752006.08.09 06:14s/l1214100.001.90481.90480.0000-13000.008278412.70
24762006.08.09 06:14sell1215100.001.90471.90600.0000
24772006.08.09 06:16close1215100.001.90381.90600.00009000.008287412.70
24782006.08.09 06:16sell1216100.001.90331.90460.0000
24792006.08.09 06:23s/l1216100.001.90461.90460.0000-13000.008274412.70
24802006.08.09 06:23sell1217100.001.90451.90580.0000
24812006.08.09 06:54s/l1217100.001.90581.90580.0000-13000.008261412.70
24822006.08.09 06:54sell1218100.001.90611.90740.0000
24832006.08.09 06:59s/l1218100.001.90741.90740.0000-13000.008248412.70
24842006.08.09 06:59sell1219100.001.90721.90850.0000
24852006.08.09 07:24close1219100.001.90561.90850.000016000.008264412.70
24862006.08.09 07:26buy1220100.001.90641.90510.0000
24872006.08.09 07:50close1220100.001.90751.90510.000011000.008275412.70
24882006.08.09 09:29buy1221100.001.90791.90660.0000
24892006.08.09 09:29modify1221100.001.90791.90710.0000
24902006.08.09 09:30close1221100.001.90901.90710.000011000.008286412.70
24912006.08.09 09:34buy1222100.001.90791.90660.0000
24922006.08.09 09:34modify1222100.001.90791.90710.0000
24932006.08.09 09:34s/l1222100.001.9070961.90710.0000-8035.718278376.99
24942006.08.09 09:34buy1223100.001.90691.90560.0000
24952006.08.09 09:34modify1223100.001.90691.90710.0000
24962006.08.09 09:34close1223100.001.90811.90710.000012000.008290376.99
24972006.08.09 09:34buy1224100.001.90791.90660.0000
24982006.08.09 09:34modify1224100.001.90791.90710.0000
24992006.08.09 09:34s/l1224100.001.9070961.90710.0000-8035.718282341.28
25002006.08.09 09:34buy1225100.001.90681.90550.0000
25012006.08.09 09:43s/l1225100.001.90551.90550.0000-13000.008269341.28
25022006.08.09 09:43buy1226100.001.90571.90440.0000
25032006.08.09 09:58close1226100.001.90651.90440.00008000.008277341.28
25042006.08.09 09:58buy1227100.001.90681.90550.0000
25052006.08.09 10:04s/l1227100.001.90551.90550.0000-13000.008264341.28
25062006.08.09 15:14buy1228100.001.90751.90620.0000
25072006.08.09 15:15modify1228100.001.90751.90710.0000
25082006.08.09 15:36close1228100.001.90871.90710.000012000.008276341.28
25092006.08.10 06:14sell1229100.001.90671.90800.0000
25102006.08.10 06:15s/l1229100.001.90801.90800.0000-13000.008263341.28
25112006.08.10 17:24sell1230100.001.89051.89180.0000
25122006.08.10 17:59s/l1230100.001.89181.89180.0000-13000.008250341.28
25132006.08.11 07:03sell1231100.001.89221.89350.0000
25142006.08.11 07:10s/l1231100.001.89351.89350.0000-13000.008237341.28
25152006.08.11 07:10sell1232100.001.89341.89470.0000
25162006.08.11 07:19close1232100.001.89251.89470.00009000.008246341.28
25172006.08.11 07:27sell1233100.001.89321.89450.0000
25182006.08.11 07:50s/l1233100.001.89451.89450.0000-13000.008233341.28
25192006.08.11 07:50sell1234100.001.89441.89570.0000
25202006.08.11 08:11s/l1234100.001.89571.89570.0000-13000.008220341.28
25212006.08.11 13:30sell1235100.001.89161.89290.0000
25222006.08.11 13:37s/l1235100.001.89291.89290.0000-13000.008207341.28
25232006.08.11 13:44sell1236100.001.89341.89470.0000
25242006.08.11 13:45s/l1236100.001.89471.89470.0000-13000.008194341.28
25252006.08.11 13:45sell1237100.001.89481.89610.0000
25262006.08.11 13:59close1237100.001.89341.89610.000014000.008208341.28
25272006.08.11 13:59sell1238100.001.89471.89600.0000
25282006.08.11 14:16s/l1238100.001.89601.89600.0000-13000.008195341.28
25292006.08.13 22:36sell1239100.001.89121.89250.0000
25302006.08.13 23:06s/l1239100.001.89251.89250.0000-13000.008182341.28
25312006.08.14 00:07buy1240100.001.89171.89040.0000
25322006.08.14 00:36close1240100.001.89281.89040.000011000.008193341.28
25332006.08.14 15:35buy1241100.001.89021.88890.0000
25342006.08.14 16:30s/l1241100.001.88891.88890.0000-13000.008180341.28
25352006.08.14 18:06sell1242100.001.88921.89050.0000
25362006.08.14 18:16close1242100.001.88801.89050.000012000.008192341.28
25372006.08.14 21:32sell1243100.001.88871.89000.0000
25382006.08.15 00:20s/l1243100.001.89001.89000.0000-12785.008179556.28
25392006.08.15 07:09sell1244100.001.89031.89160.0000
25402006.08.15 07:18close1244100.001.88931.89160.000010000.008189556.28
25412006.08.15 07:27sell1245100.001.89031.89160.0000
25422006.08.15 07:36s/l1245100.001.89161.89160.0000-13000.008176556.28
25432006.08.15 11:50sell1246100.001.88811.88940.0000
25442006.08.15 12:30s/l1246100.001.88941.88940.0000-13000.008163556.28
25452006.08.16 15:14buy1247100.001.89871.89740.0000
25462006.08.16 15:20close1247100.001.89961.89740.00009000.008172556.28
25472006.08.17 07:25sell1248100.001.89761.89890.0000
25482006.08.17 07:35s/l1248100.001.89891.89890.0000-13000.008159556.28
25492006.08.17 08:30buy1249100.001.89641.89510.0000
25502006.08.17 08:30close1249100.001.89781.89510.000014000.008173556.28
25512006.08.17 08:31buy1250100.001.89681.89550.0000
25522006.08.17 08:59close1250100.001.89781.89550.000010000.008183556.28
25532006.08.17 08:59buy1251100.001.89691.89560.0000
25542006.08.17 10:43s/l1251100.001.89561.89560.0000-13000.008170556.28
25552006.08.17 15:08sell1252100.001.89471.89600.0000
25562006.08.17 15:11close1252100.001.89391.89600.00008000.008178556.28
25572006.08.17 19:07sell1253100.001.88451.88580.0000
25582006.08.17 21:09s/l1253100.001.88581.88580.0000-13000.008165556.28
25592006.08.18 15:32sell1254100.001.88191.88320.0000
25602006.08.18 15:38close1254100.001.88061.88320.000013000.008178556.28
25612006.08.21 16:06buy1255100.001.89561.89430.0000
25622006.08.21 17:06s/l1255100.001.89431.89430.0000-13000.008165556.28
25632006.08.22 00:12sell1256100.001.89201.89330.0000
25642006.08.22 00:53close1256100.001.89081.89330.000012000.008177556.28
25652006.08.22 07:33buy1257100.001.89261.89130.0000
25662006.08.22 07:40s/l1257100.001.89131.89130.0000-13000.008164556.28
25672006.08.22 07:40buy1258100.001.89141.89010.0000
25682006.08.22 08:00close1258100.001.89241.89010.000010000.008174556.28
25692006.08.23 00:11sell1259100.001.88821.88950.0000
25702006.08.23 01:57close1259100.001.88711.88950.000011000.008185556.28
25712006.08.23 08:17buy1260100.001.89131.89000.0000
25722006.08.23 09:59close1260100.001.89231.89000.000010000.008195556.28
25732006.08.23 12:19buy1261100.001.89101.88970.0000
25742006.08.23 12:30close1261100.001.89201.88970.000010000.008205556.28
25752006.08.23 14:19buy1262100.001.89611.89480.0000
25762006.08.23 14:19close1262100.001.89721.89480.000011000.008216556.28
25772006.08.23 14:19buy1263100.001.89601.89470.0000
25782006.08.23 14:31s/l1263100.001.89471.89470.0000-13000.008203556.28
25792006.08.23 14:31buy1264100.001.89461.89330.0000
25802006.08.23 14:36s/l1264100.001.89331.89330.0000-13000.008190556.28
25812006.08.23 14:36buy1265100.001.89341.89210.0000
25822006.08.23 14:36s/l1265100.001.89211.89210.0000-13000.008177556.28
25832006.08.23 14:36buy1266100.001.89221.89090.0000
25842006.08.23 14:40close1266100.001.89351.89090.000013000.008190556.28
25852006.08.23 14:40buy1267100.001.89361.89230.0000
25862006.08.23 15:01s/l1267100.001.89231.89230.0000-13000.008177556.28
25872006.08.23 16:58buy1268100.001.89191.89060.0000
25882006.08.23 17:19close1268100.001.89281.89060.00009000.008186556.28
25892006.08.23 21:32buy1269100.001.89201.89070.0000
25902006.08.23 21:32close1269100.001.89261.89070.00006000.008192556.28
25912006.08.23 21:32buy1270100.001.89211.89080.0000
25922006.08.23 21:36close1270100.001.89271.89080.00006000.008198556.28
25932006.08.24 06:13sell1271100.001.89171.89300.0000
25942006.08.24 06:26close1271100.001.89071.89300.000010000.008208556.28
25952006.08.24 08:00sell1272100.001.89131.89260.0000
25962006.08.24 08:00close1272100.001.88981.89260.000015000.008223556.28
25972006.08.24 08:00sell1273100.001.89071.89200.0000
25982006.08.24 08:01close1273100.001.88931.89200.000014000.008237556.28
25992006.08.24 08:01sell1274100.001.89251.89380.0000
26002006.08.24 08:01close1274100.001.88991.89380.000026000.008263556.28
26012006.08.24 08:01sell1275100.001.89181.89310.0000
26022006.08.24 08:01close1275100.001.89071.89310.000011000.008274556.28
26032006.08.24 08:01sell1276100.001.89101.89230.0000
26042006.08.24 08:01s/l1276100.001.89231.89230.0000-13000.008261556.28
26052006.08.24 08:01sell1277100.001.89421.89550.0000
26062006.08.24 08:01close1277100.001.89221.89550.000020000.008281556.28
26072006.08.24 08:01sell1278100.001.89151.89280.0000
26082006.08.24 08:01close1278100.001.88941.89280.000021000.008302556.28
26092006.08.24 08:01sell1279100.001.89061.89190.0000
26102006.08.24 08:14s/l1279100.001.89191.89190.0000-13000.008289556.28
26112006.08.24 08:14sell1280100.001.89181.89310.0000
26122006.08.24 08:14close1280100.001.89091.89310.00009000.008298556.28
26132006.08.24 08:14sell1281100.001.89151.89280.0000
26142006.08.24 08:14close1281100.001.89071.89280.00008000.008306556.28
26152006.08.24 08:14sell1282100.001.89131.89260.0000
26162006.08.24 08:48s/l1282100.001.89261.89260.0000-13000.008293556.28
26172006.08.24 08:48sell1283100.001.89301.89430.0000
26182006.08.24 08:48s/l1283100.001.89431.89430.0000-13000.008280556.28
26192006.08.24 08:48sell1284100.001.89421.89550.0000
26202006.08.24 08:51close1284100.001.89271.89550.000015000.008295556.28
26212006.08.24 08:51sell1285100.001.89261.89390.0000
26222006.08.24 08:54s/l1285100.001.89391.89390.0000-13000.008282556.28
26232006.08.24 08:54sell1286100.001.89381.89510.0000
26242006.08.24 09:22close1286100.001.89251.89510.000013000.008295556.28
26252006.08.24 12:32buy1287100.001.89321.89190.0000
26262006.08.24 12:44s/l1287100.001.89191.89190.0000-13000.008282556.28
26272006.08.24 14:38buy1288100.001.89301.89170.0000
26282006.08.24 14:56s/l1288100.001.89171.89170.0000-13000.008269556.28
26292006.08.24 16:25sell1289100.001.88951.89080.0000
26302006.08.24 17:12close1289100.001.88811.89080.000014000.008283556.28
26312006.08.25 08:05sell1290100.001.88481.88610.0000
26322006.08.25 08:19s/l1290100.001.88611.88610.0000-13000.008270556.28
26332006.08.25 08:26sell1291100.001.88661.88790.0000
26342006.08.25 08:39s/l1291100.001.88791.88790.0000-13000.008257556.28
26352006.08.25 08:39sell1292100.001.88781.88910.0000
26362006.08.25 09:00close1292100.001.88691.88910.00009000.008266556.28
26372006.08.25 13:53sell1293100.001.88811.88940.0000
26382006.08.25 14:07close1293100.001.88681.88940.000013000.008279556.28
26392006.08.28 11:28buy1294100.001.89431.89300.0000
26402006.08.28 11:56close1294100.001.89551.89300.000012000.008291556.28
26412006.08.28 14:25buy1295100.001.89741.89610.0000
26422006.08.28 14:52close1295100.001.89871.89610.000013000.008304556.28
26432006.08.29 06:02buy1296100.001.89721.89590.0000
26442006.08.29 06:31close1296100.001.89801.89590.00008000.008312556.28
26452006.08.29 06:48buy1297100.001.89831.89700.0000
26462006.08.29 07:28close1297100.001.89961.89700.000013000.008325556.28
26472006.08.29 12:59buy1298100.001.89801.89670.0000
26482006.08.29 14:00close1298100.001.89911.89670.000011000.008336556.28
26492006.08.29 18:22sell1299100.001.89871.90000.0000
26502006.08.29 18:22close1299100.001.89631.90000.000024000.008360556.28
26512006.08.29 18:23sell1300100.001.89761.89890.0000
26522006.08.29 18:23s/l1300100.001.89891.89890.0000-13000.008347556.28
26532006.08.29 18:23sell1301100.001.89871.90000.0000
26542006.08.29 18:28close1301100.001.89651.90000.000022000.008369556.28
26552006.08.29 18:36sell1302100.001.89721.89850.0000
26562006.08.29 18:41s/l1302100.001.89851.89850.0000-13000.008356556.28
26572006.08.29 18:41sell1303100.001.89901.90030.0000
26582006.08.29 18:54close1303100.001.89661.90030.000024000.008380556.28
26592006.08.29 18:59sell1304100.001.89901.90030.0000
26602006.08.29 20:03close1304100.001.89781.90030.000012000.008392556.28
26612006.08.31 03:45buy1305100.001.90441.90310.0000
26622006.08.31 06:02close1305100.001.90521.90310.00008000.008400556.28
26632006.08.31 07:02buy1306100.001.90631.90500.0000
26642006.08.31 07:21close1306100.001.90711.90500.00008000.008408556.28
26652006.08.31 11:30buy1307100.001.90651.90520.0000
26662006.08.31 11:48close1307100.001.90741.90520.00009000.008417556.28
26672006.08.31 12:06buy1308100.001.90681.90550.0000
26682006.08.31 12:30modify1308100.001.90681.90710.0000
26692006.08.31 12:30close1308100.001.90811.90710.000013000.008430556.28
26702006.08.31 12:30buy1309100.001.90681.90550.0000
26712006.08.31 12:30modify1309100.001.90681.90710.0000
26722006.08.31 12:30close1309100.001.90811.90710.000013000.008443556.28
26732006.08.31 12:31buy1310100.001.90681.90550.0000
26742006.08.31 12:31modify1310100.001.90681.90710.0000
26752006.08.31 12:31s/l1310100.001.9070961.90710.00002964.298446520.57
26762006.08.31 12:31buy1311100.001.90681.90550.0000
26772006.08.31 12:32modify1311100.001.90681.90710.0000
26782006.08.31 12:32close1311100.001.90771.90710.00009000.008455520.57
26792006.08.31 12:32buy1312100.001.90681.90550.0000
26802006.08.31 12:33modify1312100.001.90681.90710.0000
26812006.08.31 12:33close1312100.001.90791.90710.000011000.008466520.57
26822006.08.31 13:30buy1313100.001.90521.90390.0000
26832006.08.31 13:35close1313100.001.90621.90390.000010000.008476520.57
26842006.08.31 13:38buy1314100.001.90551.90420.0000
26852006.08.31 13:43s/l1314100.001.90421.90420.0000-13000.008463520.57
26862006.08.31 13:43buy1315100.001.90431.90300.0000
26872006.08.31 13:43close1315100.001.90571.90300.000014000.008477520.57
26882006.08.31 13:43buy1316100.001.90431.90300.0000
26892006.08.31 13:50close1316100.001.90551.90300.000012000.008489520.57
26902006.08.31 13:50buy1317100.001.90551.90420.0000
26912006.08.31 13:57s/l1317100.001.90421.90420.0000-13000.008476520.57
26922006.08.31 13:57buy1318100.001.90441.90310.0000
26932006.08.31 14:00s/l1318100.001.90311.90310.0000-13000.008463520.57
26942006.08.31 19:23buy1319100.001.90411.90280.0000
26952006.08.31 21:09close1319100.001.90491.90280.00008000.008471520.57
26962006.08.31 21:36buy1320100.001.90381.90250.0000
26972006.08.31 21:48s/l1320100.001.90251.90250.0000-13000.008458520.57
26982006.08.31 21:48buy1321100.001.90251.90120.0000
26992006.08.31 21:49close1321100.001.90331.90120.00008000.008466520.57
27002006.08.31 21:51buy1322100.001.90381.90250.0000
27012006.08.31 22:17s/l1322100.001.90251.90250.0000-13000.008453520.57
27022006.09.01 13:45sell1323100.001.89861.89990.0000
27032006.09.01 13:46close1323100.001.89761.89990.000010000.008463520.57
27042006.09.01 13:46sell1324100.001.89861.89990.0000
27052006.09.01 13:50close1324100.001.89781.89990.00008000.008471520.57
27062006.09.01 14:00sell1325100.001.89941.90070.0000
27072006.09.01 14:00close1325100.001.89861.90070.00008000.008479520.57
27082006.09.01 14:00sell1326100.001.90031.90160.0000
27092006.09.01 14:01s/l1326100.001.90161.90160.0000-13000.008466520.57
27102006.09.01 14:01sell1327100.001.90151.90280.0000
27112006.09.01 14:01close1327100.001.90011.90280.000014000.008480520.57
27122006.09.01 14:01sell1328100.001.90081.90210.0000
27132006.09.01 14:01s/l1328100.001.90211.90210.0000-13000.008467520.57
27142006.09.01 14:01sell1329100.001.90381.90510.0000
27152006.09.01 14:01close1329100.001.90151.90510.000023000.008490520.57
27162006.09.01 14:02sell1330100.001.90121.90250.0000
27172006.09.01 14:02close1330100.001.90011.90250.000011000.008501520.57
27182006.09.01 14:02sell1331100.001.90021.90150.0000
27192006.09.01 14:02s/l1331100.001.90151.90150.0000-13000.008488520.57
27202006.09.01 14:02sell1332100.001.90141.90270.0000
27212006.09.01 14:03close1332100.001.90031.90270.000011000.008499520.57
27222006.09.01 14:03sell1333100.001.90001.90130.0000
27232006.09.01 14:13close1333100.001.89911.90130.00009000.008508520.57
27242006.09.01 14:13sell1334100.001.89941.90070.0000
27252006.09.01 14:14close1334100.001.89851.90070.00009000.008517520.57
27262006.09.01 14:15sell1335100.001.89951.90080.0000
27272006.09.01 14:19close1335100.001.89871.90080.00008000.008525520.57
27282006.09.01 14:26sell1336100.001.89931.90060.0000
27292006.09.01 14:38s/l1336100.001.90061.90060.0000-13000.008512520.57
27302006.09.01 14:38sell1337100.001.90051.90180.0000
27312006.09.01 14:43s/l1337100.001.90181.90180.0000-13000.008499520.57
27322006.09.01 14:43sell1338100.001.90171.90300.0000
27332006.09.01 14:57s/l1338100.001.90301.90300.0000-13000.008486520.57
27342006.09.01 14:57sell1339100.001.90281.90410.0000
27352006.09.01 15:36close1339100.001.90121.90410.000016000.008502520.57
27362006.09.05 09:17sell1340100.001.89911.90040.0000
27372006.09.05 09:33close1340100.001.89861.90040.00005000.008507520.57
27382006.09.05 09:37sell1341100.001.89911.90040.0000
27392006.09.05 09:38s/l1341100.001.90041.90040.0000-13000.008494520.57
27402006.09.05 09:38sell1342100.001.90041.90170.0000
27412006.09.05 09:42close1342100.001.89981.90170.00006000.008500520.57
27422006.09.05 09:50sell1343100.001.90001.90130.0000
27432006.09.05 11:07close1343100.001.89961.90130.00004000.008504520.57
27442006.09.06 14:01sell1344100.001.88101.88230.0000
27452006.09.06 14:15s/l1344100.001.88231.88230.0000-13000.008491520.57
27462006.09.06 14:15sell1345100.001.88241.88370.0000
27472006.09.06 14:17close1345100.001.88151.88370.00009000.008500520.57
27482006.09.06 14:19sell1346100.001.88211.88340.0000
27492006.09.06 14:31close1346100.001.88131.88340.00008000.008508520.57
27502006.09.06 14:31sell1347100.001.88101.88230.0000
27512006.09.06 14:43close1347100.001.88001.88230.000010000.008518520.57
27522006.09.06 15:11sell1348100.001.88141.88270.0000
27532006.09.06 16:13close1348100.001.88071.88270.00007000.008525520.57
27542006.09.06 20:36sell1349100.001.88511.88640.0000
27552006.09.06 20:45close1349100.001.88431.88640.00008000.008533520.57
27562006.09.07 07:22sell1350100.001.88561.88690.0000
27572006.09.07 07:33close1350100.001.88471.88690.00009000.008542520.57
27582006.09.07 13:56sell1351100.001.87411.87540.0000
27592006.09.07 15:07s/l1351100.001.87541.87540.0000-13000.008529520.57
27602006.09.08 06:51sell1352100.001.87481.87610.0000
27612006.09.08 07:06close1352100.001.87361.87610.000012000.008541520.57
27622006.09.08 15:34sell1353100.001.86591.86720.0000
27632006.09.08 15:47close1353100.001.86481.86720.000011000.008552520.57
27642006.09.10 22:10sell1354100.001.86521.86650.0000
27652006.09.10 22:11close1354100.001.86471.86650.00005000.008557520.57
27662006.09.10 22:49sell1355100.001.86521.86650.0000
27672006.09.10 23:16s/l1355100.001.86651.86650.0000-13000.008544520.57
27682006.09.11 00:42buy1356100.001.86571.86440.0000
27692006.09.11 00:59s/l1356100.001.86441.86440.0000-13000.008531520.57
27702006.09.11 09:40sell1357100.001.86651.86780.0000
27712006.09.11 09:44close1357100.001.86581.86780.00007000.008538520.57
27722006.09.11 09:45sell1358100.001.86651.86780.0000
27732006.09.11 09:50s/l1358100.001.86781.86780.0000-13000.008525520.57
27742006.09.11 10:56buy1359100.001.86591.86460.0000
27752006.09.11 11:04s/l1359100.001.86461.86460.0000-13000.008512520.57
27762006.09.11 12:28sell1360100.001.86581.86710.0000
27772006.09.11 12:37close1360100.001.86491.86710.00009000.008521520.57
27782006.09.11 12:45sell1361100.001.86601.86730.0000
27792006.09.11 13:10close1361100.001.86511.86730.00009000.008530520.57
27802006.09.11 18:40sell1362100.001.86451.86580.0000
27812006.09.11 22:56s/l1362100.001.86581.86580.0000-13000.008517520.57
27822006.09.12 11:25buy1363100.001.87351.87220.0000
27832006.09.12 12:28s/l1363100.001.87221.87220.0000-13000.008504520.57
27842006.09.12 12:34buy1364100.001.87121.86990.0000
27852006.09.12 12:34close1364100.001.87221.86990.000010000.008514520.57
27862006.09.12 13:51buy1365100.001.87401.87270.0000
27872006.09.12 14:00close1365100.001.87491.87270.00009000.008523520.57
27882006.09.12 15:12buy1366100.001.87481.87350.0000
27892006.09.12 15:24close1366100.001.87571.87350.00009000.008532520.57
27902006.09.12 15:27buy1367100.001.87481.87350.0000
27912006.09.12 16:25s/l1367100.001.87351.87350.0000-13000.008519520.57
27922006.09.12 18:08buy1368100.001.87291.87160.0000
27932006.09.12 18:38close1368100.001.87401.87160.000011000.008530520.57
27942006.09.13 07:32buy1369100.001.87431.87300.0000
27952006.09.13 08:28close1369100.001.87541.87300.000011000.008541520.57
27962006.09.13 09:06buy1370100.001.87371.87240.0000
27972006.09.13 09:12s/l1370100.001.87241.87240.0000-13000.008528520.57
27982006.09.13 09:12buy1371100.001.87251.87120.0000
27992006.09.13 09:25close1371100.001.87341.87120.00009000.008537520.57
28002006.09.13 09:29buy1372100.001.87371.87240.0000
28012006.09.13 10:48close1372100.001.87481.87240.000011000.008548520.57
28022006.09.14 09:27buy1373100.001.87941.87810.0000
28032006.09.14 09:38close1373100.001.88031.87810.00009000.008557520.57
28042006.09.14 12:30buy1374100.001.88591.88460.0000
28052006.09.14 12:30close1374100.001.88681.88460.00009000.008566520.57
28062006.09.14 12:39buy1375100.001.88591.88460.0000
28072006.09.14 12:40s/l1375100.001.88461.88460.0000-13000.008553520.57
28082006.09.14 12:40buy1376100.001.88471.88340.0000
28092006.09.14 12:41s/l1376100.001.88341.88340.0000-13000.008540520.57
28102006.09.14 12:41buy1377100.001.88361.88230.0000
28112006.09.14 12:51close1377100.001.88461.88230.000010000.008550520.57
28122006.09.14 12:51buy1378100.001.88471.88340.0000
28132006.09.14 12:52close1378100.001.88561.88340.00009000.008559520.57
28142006.09.14 12:52buy1379100.001.88591.88460.0000
28152006.09.14 12:56close1379100.001.88671.88460.00008000.008567520.57
28162006.09.14 15:07buy1380100.001.89031.88900.0000
28172006.09.14 15:40s/l1380100.001.88901.88900.0000-13000.008554520.57
28182006.09.14 15:40buy1381100.001.88881.88750.0000
28192006.09.14 15:41close1381100.001.88971.88750.00009000.008563520.57
28202006.09.14 15:41buy1382100.001.88841.88710.0000
28212006.09.14 18:58s/l1382100.001.88711.88710.0000-13000.008550520.57
28222006.09.15 12:32sell1383100.001.88391.88520.0000
28232006.09.15 12:33close1383100.001.88271.88520.000012000.008562520.57
28242006.09.15 12:35sell1384100.001.88401.88530.0000
28252006.09.15 12:43close1384100.001.88301.88530.000010000.008572520.57
28262006.09.15 19:37sell1385100.001.88131.88260.0000
28272006.09.15 19:50close1385100.001.87981.88260.000015000.008587520.57
28282006.09.18 08:51buy1386100.001.88121.87990.0000
28292006.09.18 09:02s/l1386100.001.87991.87990.0000-13000.008574520.57
28302006.09.18 09:03buy1387100.001.87941.87810.0000
28312006.09.18 09:10s/l1387100.001.87811.87810.0000-13000.008561520.57
28322006.09.18 13:00sell1388100.001.87881.88010.0000
28332006.09.18 13:00close1388100.001.87751.88010.000013000.008574520.57
28342006.09.18 13:02sell1389100.001.87891.88020.0000
28352006.09.18 13:15close1389100.001.87761.88020.000013000.008587520.57
28362006.09.18 17:39buy1390100.001.87791.87660.0000
28372006.09.18 17:42s/l1390100.001.87661.87660.0000-13000.008574520.57
28382006.09.18 17:42buy1391100.001.87671.87540.0000
28392006.09.18 17:54close1391100.001.87771.87540.000010000.008584520.57
28402006.09.18 17:54buy1392100.001.87791.87660.0000
28412006.09.18 18:12close1392100.001.87881.87660.00009000.008593520.57
28422006.09.19 07:13buy1393100.001.88211.88080.0000
28432006.09.19 07:21s/l1393100.001.88081.88080.0000-13000.008580520.57
28442006.09.19 07:21buy1394100.001.88091.87960.0000
28452006.09.19 07:42close1394100.001.88181.87960.00009000.008589520.57
28462006.09.19 07:42buy1395100.001.88211.88080.0000
28472006.09.19 07:46s/l1395100.001.88081.88080.0000-13000.008576520.57
28482006.09.19 07:46buy1396100.001.88091.87960.0000
28492006.09.19 07:53s/l1396100.001.87961.87960.0000-13000.008563520.57
28502006.09.19 09:07sell1397100.001.88071.88200.0000
28512006.09.19 09:40close1397100.001.87961.88200.000011000.008574520.57
28522006.09.19 10:05sell1398100.001.88051.88180.0000
28532006.09.19 11:12s/l1398100.001.88181.88180.0000-13000.008561520.57
28542006.09.20 07:50buy1399100.001.88071.87940.0000
28552006.09.20 08:05close1399100.001.88181.87940.000011000.008572520.57
28562006.09.20 08:51sell1400100.001.88331.88460.0000
28572006.09.20 09:11close1400100.001.88221.88460.000011000.008583520.57
28582006.09.20 16:38buy1401100.001.88811.88680.0000
28592006.09.20 16:43close1401100.001.88861.88680.00005000.008588520.57
28602006.09.20 18:15buy1402100.001.88821.88690.0000
28612006.09.20 18:15close1402100.001.89061.88690.000024000.008612520.57
28622006.09.20 18:19buy1403100.001.88781.88650.0000
28632006.09.20 18:19close1403100.001.88871.88650.00009000.008621520.57
28642006.09.21 02:08buy1404100.001.89201.89070.0000
28652006.09.21 02:50s/l1404100.001.89071.89070.0000-13000.008608520.57
28662006.09.21 02:50buy1405100.001.89081.88950.0000
28672006.09.21 04:11close1405100.001.89161.88950.00008000.008616520.57
28682006.09.21 14:04buy1406100.001.89751.89620.0000
28692006.09.21 14:09s/l1406100.001.89621.89620.0000-13000.008603520.57
28702006.09.21 14:09buy1407100.001.89631.89500.0000
28712006.09.21 14:48close1407100.001.89731.89500.000010000.008613520.57
28722006.09.21 14:48buy1408100.001.89651.89520.0000
28732006.09.21 14:49close1408100.001.89731.89520.00008000.008621520.57
28742006.09.21 14:49buy1409100.001.89751.89620.0000
28752006.09.21 14:57s/l1409100.001.89621.89620.0000-13000.008608520.57
28762006.09.21 14:57buy1410100.001.89631.89500.0000
28772006.09.21 15:03close1410100.001.89751.89500.000012000.008620520.57
28782006.09.22 00:59buy1411100.001.90201.90070.0000
28792006.09.22 06:19close1411100.001.90281.90070.00008000.008628520.57
28802006.09.22 13:14buy1412100.001.90231.90100.0000
28812006.09.22 13:31close1412100.001.90331.90100.000010000.008638520.57
28822006.09.22 13:42buy1413100.001.90231.90100.0000
28832006.09.22 13:59s/l1413100.001.90101.90100.0000-13000.008625520.57