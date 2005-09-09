|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.09.09 00:00 - 2006.09.25 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|17689
|Ticks modelled
|1034941
|Modelling quality
|89.90%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|8625020.57
|Gross profit
|13496067.44
|Gross loss
|-4871046.87
|Profit factor
|2.77
|Expected payoff
|6104.05
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|146892.13 (1.77%)
|Relative drawdown
|26.86% (39783.70)
|Total trades
|1413
|Short positions (won %)
|677 (72.97%)
|Long positions (won %)
|736 (72.15%)
|Profit trades (% of total)
|1025 (72.54%)
|Loss trades (% of total)
|388 (27.46%)
|Largest
|profit trade
|83000.00
|loss trade
|-14050.00
|Average
|profit trade
|13166.90
|loss trade
|-12554.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (6993.80)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-65000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|223998.42 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-65000.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.09 03:42
|buy
|1
|0.41
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|2
|2005.09.09 03:50
|close
|1
|0.41
|1.8384
|1.8362
|0.0000
|36.90
|536.90
|3
|2005.09.09 08:17
|sell
|2
|0.44
|1.8378
|1.8391
|0.0000
|4
|2005.09.09 08:25
|close
|2
|0.44
|1.8358
|1.8391
|0.0000
|88.00
|624.90
|5
|2005.09.09 09:07
|sell
|3
|0.51
|1.8376
|1.8389
|0.0000
|6
|2005.09.09 09:15
|s/l
|3
|0.51
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|-66.30
|558.60
|7
|2005.09.09 09:15
|sell
|4
|0.46
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|8
|2005.09.09 09:20
|close
|4
|0.46
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|50.60
|609.20
|9
|2005.09.09 09:20
|sell
|5
|0.50
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|10
|2005.09.09 09:20
|close
|5
|0.50
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|55.00
|664.20
|11
|2005.09.09 09:20
|sell
|6
|0.54
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|12
|2005.09.09 09:20
|close
|6
|0.54
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|59.40
|723.60
|13
|2005.09.09 09:20
|sell
|7
|0.59
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|14
|2005.09.09 09:20
|close
|7
|0.59
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|64.90
|788.50
|15
|2005.09.09 09:20
|sell
|8
|0.64
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|16
|2005.09.09 09:20
|close
|8
|0.64
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|70.40
|858.90
|17
|2005.09.09 09:20
|sell
|9
|0.70
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|18
|2005.09.09 09:21
|close
|9
|0.70
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|77.00
|935.90
|19
|2005.09.09 09:21
|sell
|10
|0.76
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|20
|2005.09.09 09:21
|close
|10
|0.76
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|83.60
|1019.50
|21
|2005.09.09 09:21
|sell
|11
|0.83
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|22
|2005.09.09 09:21
|close
|11
|0.83
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|91.30
|1110.80
|23
|2005.09.09 09:21
|sell
|12
|0.91
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|24
|2005.09.09 09:21
|close
|12
|0.91
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|100.10
|1210.90
|25
|2005.09.09 09:21
|sell
|13
|0.99
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|26
|2005.09.09 09:21
|close
|13
|0.99
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|108.90
|1319.80
|27
|2005.09.09 09:21
|sell
|14
|1.08
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|28
|2005.09.09 09:21
|close
|14
|1.08
|1.8376
|1.8400
|0.0000
|118.80
|1438.60
|29
|2005.09.09 09:22
|sell
|15
|1.17
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|30
|2005.09.09 09:22
|close
|15
|1.17
|1.8357
|1.8400
|0.0000
|351.00
|1789.60
|31
|2005.09.09 09:47
|sell
|16
|1.46
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|32
|2005.09.09 09:47
|close
|16
|1.46
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|175.20
|1964.80
|33
|2005.09.09 09:47
|sell
|17
|1.60
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|34
|2005.09.09 09:47
|close
|17
|1.60
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|192.00
|2156.80
|35
|2005.09.09 09:48
|sell
|18
|1.76
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|36
|2005.09.09 09:48
|close
|18
|1.76
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|211.20
|2368.00
|37
|2005.09.09 09:48
|sell
|19
|1.93
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|38
|2005.09.09 09:48
|close
|19
|1.93
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|231.60
|2599.60
|39
|2005.09.09 09:48
|sell
|20
|2.12
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|40
|2005.09.09 09:48
|close
|20
|2.12
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|254.40
|2854.00
|41
|2005.09.09 09:48
|sell
|21
|2.33
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|42
|2005.09.09 09:48
|close
|21
|2.33
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|279.60
|3133.60
|43
|2005.09.09 09:48
|sell
|22
|2.56
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|44
|2005.09.09 09:48
|close
|22
|2.56
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|307.20
|3440.80
|45
|2005.09.09 09:48
|sell
|23
|2.81
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|46
|2005.09.09 09:49
|close
|23
|2.81
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|337.20
|3778.00
|47
|2005.09.09 09:49
|sell
|24
|3.08
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|48
|2005.09.09 09:49
|close
|24
|3.08
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|369.60
|4147.60
|49
|2005.09.09 09:49
|sell
|25
|3.39
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|50
|2005.09.09 09:49
|close
|25
|3.39
|1.8360
|1.8385
|0.0000
|406.80
|4554.40
|51
|2005.09.09 09:49
|sell
|26
|3.72
|1.8372
|1.8385
|0.0000
|52
|2005.09.09 09:50
|close
|26
|3.72
|1.8339
|1.8385
|0.0000
|1227.60
|5782.00
|53
|2005.09.09 11:34
|sell
|27
|4.72
|1.8366
|1.8379
|0.0000
|54
|2005.09.09 11:40
|close
|27
|4.72
|1.8347
|1.8379
|0.0000
|896.80
|6678.80
|55
|2005.09.09 11:42
|sell
|28
|5.46
|1.8360
|1.8373
|0.0000
|56
|2005.09.09 11:45
|close
|28
|5.46
|1.8344
|1.8373
|0.0000
|873.60
|7552.40
|57
|2005.09.09 11:59
|sell
|29
|6.17
|1.8363
|1.8376
|0.0000
|58
|2005.09.09 12:04
|s/l
|29
|6.17
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|-802.10
|6750.30
|59
|2005.09.09 12:04
|sell
|30
|5.51
|1.8386
|1.8399
|0.0000
|60
|2005.09.09 12:07
|modify
|30
|5.51
|1.8386
|1.8379
|0.0000
|61
|2005.09.09 12:07
|close
|30
|5.51
|1.8368
|1.8379
|0.0000
|991.80
|7742.10
|62
|2005.09.09 12:10
|sell
|31
|6.32
|1.8385
|1.8398
|0.0000
|63
|2005.09.09 12:12
|modify
|31
|6.32
|1.8385
|1.8379
|0.0000
|64
|2005.09.09 12:15
|s/l
|31
|6.32
|1.837918
|1.8379
|0.0000
|367.91
|8110.01
|65
|2005.09.09 15:32
|buy
|32
|6.62
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|66
|2005.09.09 15:40
|close
|32
|6.62
|1.8399
|1.8375
|0.0000
|728.20
|8838.21
|67
|2005.09.09 15:59
|buy
|33
|7.21
|1.8388
|1.8375
|0.0000
|68
|2005.09.09 16:20
|close
|33
|7.21
|1.8401
|1.8375
|0.0000
|937.34
|9775.55
|69
|2005.09.12 00:13
|buy
|34
|7.96
|1.8416
|1.8403
|0.0000
|70
|2005.09.12 02:27
|s/l
|34
|7.96
|1.8403
|1.8403
|0.0000
|-1034.80
|8740.75
|71
|2005.09.12 03:59
|sell
|35
|7.14
|1.8367
|1.8380
|0.0000
|72
|2005.09.12 04:47
|close
|35
|7.14
|1.8357
|1.8380
|0.0000
|714.00
|9454.75
|73
|2005.09.13 07:11
|sell
|36
|7.78
|1.8222
|1.8235
|0.0000
|74
|2005.09.13 08:10
|close
|36
|7.78
|1.8205
|1.8235
|0.0000
|1322.60
|10777.35
|75
|2005.09.13 09:39
|sell
|37
|8.87
|1.8217
|1.8230
|0.0000
|76
|2005.09.13 10:11
|s/l
|37
|8.87
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|-1153.10
|9624.25
|77
|2005.09.13 16:07
|sell
|38
|7.92
|1.8230
|1.8243
|0.0000
|78
|2005.09.13 17:31
|close
|38
|7.92
|1.8215
|1.8243
|0.0000
|1188.00
|10812.25
|79
|2005.09.14 08:57
|buy
|39
|8.89
|1.8247
|1.8234
|0.0000
|80
|2005.09.14 09:14
|s/l
|39
|8.89
|1.8234
|1.8234
|0.0000
|-1155.70
|9656.55
|81
|2005.09.14 12:59
|buy
|40
|7.93
|1.8258
|1.8245
|0.0000
|82
|2005.09.14 12:59
|close
|40
|7.93
|1.8287
|1.8245
|0.0000
|2299.70
|11956.25
|83
|2005.09.14 15:59
|buy
|41
|9.83
|1.8244
|1.8231
|0.0000
|84
|2005.09.14 16:59
|close
|41
|9.83
|1.8268
|1.8231
|0.0000
|2359.20
|14315.45
|85
|2005.09.15 03:59
|sell
|42
|11.81
|1.8186
|1.8199
|0.0000
|86
|2005.09.15 04:38
|close
|42
|11.81
|1.8176
|1.8199
|0.0000
|1181.00
|15496.45
|87
|2005.09.15 08:32
|sell
|43
|12.79
|1.8174
|1.8187
|0.0000
|88
|2005.09.15 08:46
|close
|43
|12.79
|1.8165
|1.8187
|0.0000
|1151.06
|16647.51
|89
|2005.09.15 10:59
|sell
|44
|13.80
|1.8099
|1.8112
|0.0000
|90
|2005.09.15 10:59
|close
|44
|13.80
|1.8088
|1.8112
|0.0000
|1518.00
|18165.51
|91
|2005.09.15 12:00
|sell
|45
|15.07
|1.8087
|1.8100
|0.0000
|92
|2005.09.15 12:59
|close
|45
|15.07
|1.8071
|1.8100
|0.0000
|2411.33
|20576.84
|93
|2005.09.15 14:00
|sell
|46
|17.07
|1.8079
|1.8092
|0.0000
|94
|2005.09.15 14:02
|close
|46
|17.07
|1.8074
|1.8092
|0.0000
|853.70
|21430.54
|95
|2005.09.15 14:13
|sell
|47
|17.79
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|96
|2005.09.15 14:14
|close
|47
|17.79
|1.8066
|1.8087
|0.0000
|1423.30
|22853.84
|97
|2005.09.15 14:19
|sell
|48
|18.97
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|98
|2005.09.15 14:36
|close
|48
|18.97
|1.8067
|1.8087
|0.0000
|1327.90
|24181.74
|99
|2005.09.15 14:43
|sell
|49
|20.07
|1.8076
|1.8089
|0.0000
|100
|2005.09.15 14:51
|close
|49
|20.07
|1.8068
|1.8089
|0.0000
|1605.69
|25787.43
|101
|2005.09.15 15:05
|sell
|50
|21.41
|1.8068
|1.8081
|0.0000
|102
|2005.09.15 15:22
|close
|50
|21.41
|1.8058
|1.8081
|0.0000
|2141.00
|27928.43
|103
|2005.09.15 15:25
|sell
|51
|23.21
|1.8051
|1.8064
|0.0000
|104
|2005.09.15 15:40
|s/l
|51
|23.21
|1.8064
|1.8064
|0.0000
|-3017.30
|24911.13
|105
|2005.09.15 15:40
|sell
|52
|20.69
|1.8063
|1.8076
|0.0000
|106
|2005.09.15 15:48
|close
|52
|20.69
|1.8051
|1.8076
|0.0000
|2482.70
|27393.83
|107
|2005.09.15 15:48
|sell
|53
|22.76
|1.8050
|1.8063
|0.0000
|108
|2005.09.15 15:54
|s/l
|53
|22.76
|1.8063
|1.8063
|0.0000
|-2958.80
|24435.03
|109
|2005.09.15 15:54
|sell
|54
|20.29
|1.8062
|1.8075
|0.0000
|110
|2005.09.15 16:08
|close
|54
|20.29
|1.8052
|1.8075
|0.0000
|2029.06
|26464.09
|111
|2005.09.15 16:15
|sell
|55
|21.97
|1.8071
|1.8084
|0.0000
|112
|2005.09.15 16:17
|close
|55
|21.97
|1.8066
|1.8084
|0.0000
|1098.50
|27562.59
|113
|2005.09.15 16:59
|sell
|56
|22.87
|1.8074
|1.8087
|0.0000
|114
|2005.09.15 17:05
|close
|56
|22.87
|1.8054
|1.8087
|0.0000
|4574.00
|32136.59
|115
|2005.09.15 18:00
|sell
|57
|26.68
|1.8065
|1.8078
|0.0000
|116
|2005.09.15 18:11
|close
|57
|26.68
|1.8049
|1.8078
|0.0000
|4268.80
|36405.39
|117
|2005.09.15 18:22
|sell
|58
|30.23
|1.8065
|1.8078
|0.0000
|118
|2005.09.15 19:24
|close
|58
|30.23
|1.8055
|1.8078
|0.0000
|3023.01
|39428.40
|119
|2005.09.15 20:45
|sell
|59
|32.75
|1.8060
|1.8073
|0.0000
|120
|2005.09.15 22:59
|s/l
|59
|32.75
|1.8073
|1.8073
|0.0000
|-4257.50
|35170.90
|121
|2005.09.16 14:59
|sell
|60
|29.22
|1.8052
|1.8065
|0.0000
|122
|2005.09.16 15:54
|close
|60
|29.22
|1.8042
|1.8065
|0.0000
|2922.00
|38092.90
|123
|2005.09.16 17:00
|sell
|61
|31.67
|1.8043
|1.8056
|0.0000
|124
|2005.09.16 17:51
|close
|61
|31.67
|1.8032
|1.8056
|0.0000
|3483.54
|41576.44
|125
|2005.09.16 17:59
|sell
|62
|34.54
|1.8055
|1.8068
|0.0000
|126
|2005.09.16 18:59
|s/l
|62
|34.54
|1.8068
|1.8068
|0.0000
|-4490.20
|37086.24
|127
|2005.09.16 18:59
|sell
|63
|30.77
|1.8081
|1.8094
|0.0000
|128
|2005.09.16 20:13
|modify
|63
|30.77
|1.8081
|1.8080
|0.0000
|129
|2005.09.16 20:13
|s/l
|63
|30.77
|1.808011
|1.8080
|0.0000
|274.73
|37360.97
|130
|2005.09.19 07:22
|sell
|64
|31.10
|1.8020
|1.8033
|0.0000
|131
|2005.09.19 07:39
|close
|64
|31.10
|1.8005
|1.8033
|0.0000
|4664.99
|42025.96
|132
|2005.09.19 07:40
|sell
|65
|35.01
|1.8005
|1.8018
|0.0000
|133
|2005.09.19 08:07
|close
|65
|35.01
|1.7995
|1.8018
|0.0000
|3501.28
|45527.24
|134
|2005.09.19 08:59
|sell
|66
|37.87
|1.8031
|1.8044
|0.0000
|135
|2005.09.19 09:28
|close
|66
|37.87
|1.8006
|1.8044
|0.0000
|9467.50
|54994.74
|136
|2005.09.19 16:59
|buy
|67
|45.77
|1.8025
|1.8012
|0.0000
|137
|2005.09.19 18:06
|close
|67
|45.77
|1.8041
|1.8012
|0.0000
|7323.37
|62318.11
|138
|2005.09.19 18:23
|sell
|68
|51.84
|1.8033
|1.8046
|0.0000
|139
|2005.09.19 18:54
|close
|68
|51.84
|1.8017
|1.8046
|0.0000
|8294.52
|70612.63
|140
|2005.09.20 08:14
|buy
|69
|58.72
|1.8040
|1.8027
|0.0000
|141
|2005.09.20 08:29
|close
|69
|58.72
|1.8056
|1.8027
|0.0000
|9395.48
|80008.11
|142
|2005.09.20 09:59
|buy
|70
|66.58
|1.8027
|1.8014
|0.0000
|143
|2005.09.20 10:00
|close
|70
|66.58
|1.8058
|1.8014
|0.0000
|20640.33
|100648.44
|144
|2005.09.20 12:19
|buy
|71
|83.71
|1.8038
|1.8025
|0.0000
|145
|2005.09.20 12:48
|close
|71
|83.71
|1.8056
|1.8025
|0.0000
|15067.58
|115716.02
|146
|2005.09.20 12:59
|buy
|72
|96.21
|1.8044
|1.8031
|0.0000
|147
|2005.09.20 13:26
|close
|72
|96.21
|1.8060
|1.8031
|0.0000
|15393.60
|131109.62
|148
|2005.09.21 00:00
|sell
|73
|100.00
|1.7991
|1.8004
|0.0000
|149
|2005.09.21 00:42
|close
|73
|100.00
|1.7978
|1.8004
|0.0000
|12999.69
|144109.31
|150
|2005.09.21 03:59
|sell
|74
|100.00
|1.8018
|1.8031
|0.0000
|151
|2005.09.21 04:59
|s/l
|74
|100.00
|1.8031
|1.8031
|0.0000
|-13000.00
|131109.31
|152
|2005.09.21 07:24
|buy
|75
|100.00
|1.8066
|1.8053
|0.0000
|153
|2005.09.21 07:30
|close
|75
|100.00
|1.8083
|1.8053
|0.0000
|17000.77
|148110.08
|154
|2005.09.21 07:37
|buy
|76
|100.00
|1.8066
|1.8053
|0.0000
|155
|2005.09.21 07:59
|s/l
|76
|100.00
|1.8053
|1.8053
|0.0000
|-13000.00
|135110.08
|156
|2005.09.21 15:06
|buy
|77
|100.00
|1.8104
|1.8091
|0.0000
|157
|2005.09.21 16:59
|s/l
|77
|100.00
|1.8091
|1.8091
|0.0000
|-13000.00
|122110.08
|158
|2005.09.22 08:00
|buy
|78
|100.00
|1.8081
|1.8068
|0.0000
|159
|2005.09.22 08:27
|close
|78
|100.00
|1.8094
|1.8068
|0.0000
|13001.30
|135111.38
|160
|2005.09.22 08:59
|buy
|79
|100.00
|1.8074
|1.8061
|0.0000
|161
|2005.09.22 09:59
|s/l
|79
|100.00
|1.8061
|1.8061
|0.0000
|-13000.00
|122111.38
|162
|2005.09.22 16:03
|sell
|80
|100.00
|1.7929
|1.7942
|0.0000
|163
|2005.09.22 16:12
|close
|80
|100.00
|1.7917
|1.7942
|0.0000
|12000.00
|134111.38
|164
|2005.09.22 18:39
|sell
|81
|100.00
|1.7908
|1.7921
|0.0000
|165
|2005.09.22 19:04
|s/l
|81
|100.00
|1.7921
|1.7921
|0.0000
|-13000.00
|121111.38
|166
|2005.09.22 22:49
|sell
|82
|100.00
|1.7915
|1.7928
|0.0000
|167
|2005.09.23 05:22
|s/l
|82
|100.00
|1.7928
|1.7928
|0.0000
|-12785.00
|108326.38
|168
|2005.09.23 09:01
|sell
|83
|90.94
|1.7867
|1.7880
|0.0000
|169
|2005.09.23 09:22
|close
|83
|90.94
|1.7854
|1.7880
|0.0000
|11822.20
|120148.58
|170
|2005.09.23 09:58
|sell
|84
|100.00
|1.7865
|1.7878
|0.0000
|171
|2005.09.23 10:54
|close
|84
|100.00
|1.7847
|1.7878
|0.0000
|18000.00
|138148.58
|172
|2005.09.23 11:00
|sell
|85
|100.00
|1.7893
|1.7906
|0.0000
|173
|2005.09.23 11:00
|close
|85
|100.00
|1.7875
|1.7906
|0.0000
|18000.00
|156148.58
|174
|2005.09.23 11:00
|sell
|86
|100.00
|1.7880
|1.7893
|0.0000
|175
|2005.09.23 11:00
|s/l
|86
|100.00
|1.7893
|1.7893
|0.0000
|-13000.00
|143148.58
|176
|2005.09.23 11:00
|sell
|87
|100.00
|1.7900
|1.7913
|0.0000
|177
|2005.09.23 11:01
|modify
|87
|100.00
|1.7900
|1.7893
|0.0000
|178
|2005.09.23 11:01
|close
|87
|100.00
|1.7888
|1.7893
|0.0000
|11999.62
|155148.20
|179
|2005.09.23 11:01
|sell
|88
|100.00
|1.7881
|1.7894
|0.0000
|180
|2005.09.23 11:01
|s/l
|88
|100.00
|1.7894
|1.7894
|0.0000
|-13000.00
|142148.20
|181
|2005.09.23 11:01
|sell
|89
|100.00
|1.7896
|1.7909
|0.0000
|182
|2005.09.23 11:02
|modify
|89
|100.00
|1.7896
|1.7893
|0.0000
|183
|2005.09.23 11:02
|close
|89
|100.00
|1.7886
|1.7893
|0.0000
|10000.00
|152148.20
|184
|2005.09.23 11:02
|sell
|90
|100.00
|1.7883
|1.7896
|0.0000
|185
|2005.09.23 11:02
|s/l
|90
|100.00
|1.7896
|1.7896
|0.0000
|-13000.00
|139148.20
|186
|2005.09.23 11:02
|sell
|91
|100.00
|1.7896
|1.7909
|0.0000
|187
|2005.09.23 11:03
|modify
|91
|100.00
|1.7896
|1.7893
|0.0000
|188
|2005.09.23 11:03
|close
|91
|100.00
|1.7879
|1.7893
|0.0000
|17000.15
|156148.35
|189
|2005.09.23 11:03
|sell
|92
|100.00
|1.7871
|1.7884
|0.0000
|190
|2005.09.23 11:03
|s/l
|92
|100.00
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-13000.00
|143148.35
|191
|2005.09.23 11:03
|sell
|93
|100.00
|1.7886
|1.7899
|0.0000
|192
|2005.09.23 11:03
|close
|93
|100.00
|1.7874
|1.7899
|0.0000
|12000.26
|155148.61
|193
|2005.09.23 11:04
|sell
|94
|100.00
|1.7871
|1.7884
|0.0000
|194
|2005.09.23 11:06
|s/l
|94
|100.00
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|-13000.00
|142148.61
|195
|2005.09.23 11:06
|sell
|95
|100.00
|1.7893
|1.7906
|0.0000
|196
|2005.09.23 11:09
|close
|95
|100.00
|1.7883
|1.7906
|0.0000
|10000.80
|152149.41
|197
|2005.09.23 11:09
|sell
|96
|100.00
|1.7881
|1.7894
|0.0000
|198
|2005.09.23 11:09
|s/l
|96
|100.00
|1.7894
|1.7894
|0.0000
|-13000.00
|139149.41
|199
|2005.09.23 11:09
|sell
|97
|100.00
|1.7893
|1.7906
|0.0000
|200
|2005.09.23 11:10
|close
|97
|100.00
|1.7879
|1.7906
|0.0000
|14000.27
|153149.68
|201
|2005.09.23 11:10
|sell
|98
|100.00
|1.7883
|1.7896
|0.0000
|202
|2005.09.23 11:11
|close
|98
|100.00
|1.7874
|1.7896
|0.0000
|9000.37
|162150.05
|203
|2005.09.23 11:11
|sell
|99
|100.00
|1.7870
|1.7883
|0.0000
|204
|2005.09.23 11:15
|close
|99
|100.00
|1.7860
|1.7883
|0.0000
|9999.61
|172149.66
|205
|2005.09.23 11:24
|sell
|100
|100.00
|1.7870
|1.7883
|0.0000
|206
|2005.09.23 11:32
|close
|100
|100.00
|1.7862
|1.7883
|0.0000
|8000.47
|180150.13
|207
|2005.09.23 15:26
|sell
|101
|100.00
|1.7805
|1.7818
|0.0000
|208
|2005.09.23 15:57
|close
|101
|100.00
|1.7790
|1.7818
|0.0000
|14999.89
|195150.02
|209
|2005.09.23 17:33
|sell
|102
|100.00
|1.7788
|1.7801
|0.0000
|210
|2005.09.23 17:40
|close
|102
|100.00
|1.7778
|1.7801
|0.0000
|9999.61
|205149.63
|211
|2005.09.23 17:47
|sell
|103
|100.00
|1.7789
|1.7802
|0.0000
|212
|2005.09.23 17:59
|close
|103
|100.00
|1.7777
|1.7802
|0.0000
|12000.00
|217149.63
|213
|2005.09.26 12:11
|sell
|104
|100.00
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|214
|2005.09.26 12:42
|s/l
|104
|100.00
|1.7744
|1.7744
|0.0000
|-13000.00
|204149.63
|215
|2005.09.26 12:42
|sell
|105
|100.00
|1.7746
|1.7759
|0.0000
|216
|2005.09.26 12:52
|close
|105
|100.00
|1.7736
|1.7759
|0.0000
|10000.80
|214150.43
|217
|2005.09.26 12:55
|sell
|106
|100.00
|1.7731
|1.7744
|0.0000
|218
|2005.09.26 12:59
|close
|106
|100.00
|1.7720
|1.7744
|0.0000
|11000.19
|225150.62
|219
|2005.09.26 13:00
|sell
|107
|100.00
|1.7734
|1.7747
|0.0000
|220
|2005.09.26 13:43
|close
|107
|100.00
|1.7723
|1.7747
|0.0000
|10999.77
|236150.39
|221
|2005.09.26 13:59
|sell
|108
|100.00
|1.7737
|1.7750
|0.0000
|222
|2005.09.26 15:59
|s/l
|108
|100.00
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-13000.00
|223150.39
|223
|2005.09.27 03:59
|sell
|109
|100.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|224
|2005.09.27 04:59
|close
|109
|100.00
|1.7700
|1.7725
|0.0000
|12000.00
|235150.39
|225
|2005.09.27 08:00
|sell
|110
|100.00
|1.7689
|1.7702
|0.0000
|226
|2005.09.27 08:04
|close
|110
|100.00
|1.7679
|1.7702
|0.0000
|10000.37
|245150.76
|227
|2005.09.27 08:59
|sell
|111
|100.00
|1.7698
|1.7711
|0.0000
|228
|2005.09.27 09:06
|close
|111
|100.00
|1.7674
|1.7711
|0.0000
|24000.00
|269150.76
|229
|2005.09.27 12:42
|sell
|112
|100.00
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|230
|2005.09.27 12:59
|close
|112
|100.00
|1.7656
|1.7683
|0.0000
|13999.48
|283150.24
|231
|2005.09.28 08:00
|buy
|113
|100.00
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|232
|2005.09.28 08:11
|close
|113
|100.00
|1.7708
|1.7686
|0.0000
|8999.94
|292150.18
|233
|2005.09.28 08:44
|buy
|114
|100.00
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|234
|2005.09.28 08:58
|close
|114
|100.00
|1.7709
|1.7687
|0.0000
|9000.52
|301150.70
|235
|2005.09.28 08:59
|buy
|115
|100.00
|1.7680
|1.7667
|0.0000
|236
|2005.09.28 10:33
|s/l
|115
|100.00
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-13000.00
|288150.70
|237
|2005.09.28 11:08
|sell
|116
|100.00
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|238
|2005.09.28 12:01
|close
|116
|100.00
|1.7659
|1.7684
|0.0000
|12000.00
|300150.70
|239
|2005.09.28 13:00
|sell
|117
|100.00
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|240
|2005.09.28 13:07
|close
|117
|100.00
|1.7654
|1.7677
|0.0000
|9999.61
|310150.31
|241
|2005.09.28 13:52
|sell
|118
|100.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|242
|2005.09.28 14:30
|close
|118
|100.00
|1.7649
|1.7675
|0.0000
|12998.91
|323149.22
|243
|2005.09.28 15:00
|sell
|119
|100.00
|1.7649
|1.7662
|0.0000
|244
|2005.09.28 16:06
|close
|119
|100.00
|1.7634
|1.7662
|0.0000
|15000.00
|338149.22
|245
|2005.09.29 05:04
|buy
|120
|100.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|246
|2005.09.29 05:07
|close
|120
|100.00
|1.7692
|1.7668
|0.0000
|11000.10
|349149.32
|247
|2005.09.29 05:59
|buy
|121
|100.00
|1.7672
|1.7659
|0.0000
|248
|2005.09.29 06:05
|close
|121
|100.00
|1.7690
|1.7659
|0.0000
|18000.00
|367149.32
|249
|2005.09.29 15:00
|sell
|122
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|250
|2005.09.29 16:08
|close
|122
|100.00
|1.7620
|1.7643
|0.0000
|10000.11
|377149.43
|251
|2005.09.29 17:59
|sell
|123
|100.00
|1.7640
|1.7653
|0.0000
|252
|2005.09.29 18:03
|close
|123
|100.00
|1.7620
|1.7653
|0.0000
|19999.49
|397148.92
|253
|2005.09.29 19:33
|sell
|124
|100.00
|1.7628
|1.7641
|0.0000
|254
|2005.09.29 20:56
|close
|124
|100.00
|1.7616
|1.7641
|0.0000
|11999.94
|409148.86
|255
|2005.09.30 00:22
|sell
|125
|100.00
|1.7599
|1.7612
|0.0000
|256
|2005.09.30 00:48
|close
|125
|100.00
|1.7586
|1.7612
|0.0000
|13000.11
|422148.97
|257
|2005.09.30 00:59
|sell
|126
|100.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|258
|2005.09.30 01:59
|s/l
|126
|100.00
|1.7615
|1.7615
|0.0000
|-13000.00
|409148.97
|259
|2005.09.30 08:01
|sell
|127
|100.00
|1.7606
|1.7619
|0.0000
|260
|2005.09.30 08:59
|close
|127
|100.00
|1.7585
|1.7619
|0.0000
|21000.00
|430148.97
|261
|2005.09.30 09:01
|sell
|128
|100.00
|1.7595
|1.7608
|0.0000
|262
|2005.09.30 09:12
|close
|128
|100.00
|1.7582
|1.7608
|0.0000
|13000.11
|443149.08
|263
|2005.09.30 09:59
|sell
|129
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|264
|2005.09.30 10:59
|s/l
|129
|100.00
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-13000.00
|430149.08
|265
|2005.09.30 12:13
|buy
|130
|100.00
|1.7640
|1.7627
|0.0000
|266
|2005.09.30 12:28
|close
|130
|100.00
|1.7655
|1.7627
|0.0000
|15000.00
|445149.08
|267
|2005.09.30 12:34
|buy
|131
|100.00
|1.7647
|1.7634
|0.0000
|268
|2005.09.30 12:53
|close
|131
|100.00
|1.7662
|1.7634
|0.0000
|14999.24
|460148.32
|269
|2005.09.30 12:53
|buy
|132
|100.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|270
|2005.09.30 12:59
|s/l
|132
|100.00
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-13000.00
|447148.32
|271
|2005.09.30 16:00
|buy
|133
|100.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|272
|2005.09.30 16:37
|close
|133
|100.00
|1.7673
|1.7640
|0.0000
|20000.08
|467148.40
|273
|2005.09.30 16:37
|buy
|134
|100.00
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|274
|2005.09.30 16:38
|close
|134
|100.00
|1.7691
|1.7660
|0.0000
|18000.00
|485148.40
|275
|2005.10.03 10:22
|sell
|135
|100.00
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|276
|2005.10.03 10:58
|close
|135
|100.00
|1.7540
|1.7566
|0.0000
|13000.10
|498148.50
|277
|2005.10.03 15:38
|sell
|136
|100.00
|1.7563
|1.7576
|0.0000
|278
|2005.10.03 15:59
|close
|136
|100.00
|1.7544
|1.7576
|0.0000
|18999.73
|517148.23
|279
|2005.10.03 23:00
|sell
|137
|100.00
|1.7546
|1.7559
|0.0000
|280
|2005.10.04 02:18
|s/l
|137
|100.00
|1.7559
|1.7559
|0.0000
|-12785.00
|504363.23
|281
|2005.10.04 08:00
|sell
|138
|100.00
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|282
|2005.10.04 08:08
|close
|138
|100.00
|1.7557
|1.7578
|0.0000
|8000.47
|512363.70
|283
|2005.10.04 09:01
|buy
|139
|100.00
|1.7562
|1.7549
|0.0000
|284
|2005.10.04 10:00
|close
|139
|100.00
|1.7581
|1.7549
|0.0000
|19000.00
|531363.70
|285
|2005.10.04 12:00
|buy
|140
|100.00
|1.7582
|1.7569
|0.0000
|286
|2005.10.04 13:50
|close
|140
|100.00
|1.7592
|1.7569
|0.0000
|9999.84
|541363.54
|287
|2005.10.04 15:00
|buy
|141
|100.00
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|288
|2005.10.04 15:16
|close
|141
|100.00
|1.7595
|1.7572
|0.0000
|10000.27
|551363.81
|289
|2005.10.04 15:16
|buy
|142
|100.00
|1.7596
|1.7583
|0.0000
|290
|2005.10.04 15:24
|close
|142
|100.00
|1.7604
|1.7583
|0.0000
|8000.00
|559363.81
|291
|2005.10.04 15:59
|buy
|143
|100.00
|1.7589
|1.7576
|0.0000
|292
|2005.10.04 16:00
|close
|143
|100.00
|1.7610
|1.7576
|0.0000
|21000.37
|580364.18
|293
|2005.10.04 18:18
|buy
|144
|100.00
|1.7599
|1.7586
|0.0000
|294
|2005.10.04 18:20
|close
|144
|100.00
|1.7609
|1.7586
|0.0000
|10000.00
|590364.18
|295
|2005.10.05 05:02
|buy
|145
|100.00
|1.7616
|1.7603
|0.0000
|296
|2005.10.05 05:12
|close
|145
|100.00
|1.7628
|1.7603
|0.0000
|11999.94
|602364.12
|297
|2005.10.05 05:40
|buy
|146
|100.00
|1.7616
|1.7603
|0.0000
|298
|2005.10.05 06:00
|close
|146
|100.00
|1.7626
|1.7603
|0.0000
|9999.61
|612363.73
|299
|2005.10.05 08:53
|buy
|147
|100.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|300
|2005.10.05 08:59
|close
|147
|100.00
|1.7660
|1.7628
|0.0000
|19000.00
|631363.73
|301
|2005.10.05 09:49
|buy
|148
|100.00
|1.7649
|1.7636
|0.0000
|302
|2005.10.05 11:59
|s/l
|148
|100.00
|1.7636
|1.7636
|0.0000
|-13000.00
|618363.73
|303
|2005.10.06 05:12
|buy
|149
|100.00
|1.7731
|1.7718
|0.0000
|304
|2005.10.06 06:46
|close
|149
|100.00
|1.7746
|1.7718
|0.0000
|15000.15
|633363.88
|305
|2005.10.06 15:09
|buy
|150
|100.00
|1.7712
|1.7699
|0.0000
|306
|2005.10.06 15:14
|close
|150
|100.00
|1.7724
|1.7699
|0.0000
|12000.00
|645363.88
|307
|2005.10.06 15:14
|buy
|151
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|308
|2005.10.06 15:17
|close
|151
|100.00
|1.7738
|1.7714
|0.0000
|11000.15
|656364.03
|309
|2005.10.06 15:40
|buy
|152
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|310
|2005.10.06 15:47
|close
|152
|100.00
|1.7736
|1.7714
|0.0000
|8999.44
|665363.47
|311
|2005.10.06 15:59
|buy
|153
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|312
|2005.10.06 16:00
|close
|153
|100.00
|1.7744
|1.7714
|0.0000
|17000.00
|682363.47
|313
|2005.10.06 22:01
|buy
|154
|100.00
|1.7784
|1.7771
|0.0000
|314
|2005.10.06 23:59
|s/l
|154
|100.00
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-13000.00
|669363.47
|315
|2005.10.07 03:03
|buy
|155
|100.00
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|316
|2005.10.07 06:59
|s/l
|155
|100.00
|1.7750
|1.7750
|0.0000
|-13000.00
|656363.47
|317
|2005.10.07 11:15
|sell
|156
|100.00
|1.7691
|1.7704
|0.0000
|318
|2005.10.07 11:59
|close
|156
|100.00
|1.7679
|1.7704
|0.0000
|12000.00
|668363.47
|319
|2005.10.07 12:01
|sell
|157
|100.00
|1.7687
|1.7700
|0.0000
|320
|2005.10.07 12:58
|close
|157
|100.00
|1.7672
|1.7700
|0.0000
|15000.44
|683363.91
|321
|2005.10.09 23:01
|sell
|158
|100.00
|1.7595
|1.7608
|0.0000
|322
|2005.10.09 23:11
|close
|158
|100.00
|1.7582
|1.7608
|0.0000
|13000.00
|696363.91
|323
|2005.10.09 23:22
|sell
|159
|100.00
|1.7605
|1.7618
|0.0000
|324
|2005.10.09 23:39
|close
|159
|100.00
|1.7592
|1.7618
|0.0000
|13000.00
|709363.91
|325
|2005.10.09 23:59
|sell
|160
|100.00
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|326
|2005.10.10 00:51
|close
|160
|100.00
|1.7591
|1.7615
|0.0000
|11215.00
|720578.91
|327
|2005.10.11 00:15
|sell
|161
|100.00
|1.7552
|1.7565
|0.0000
|328
|2005.10.11 00:56
|close
|161
|100.00
|1.7541
|1.7565
|0.0000
|11000.00
|731578.91
|329
|2005.10.11 07:00
|sell
|162
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|330
|2005.10.11 08:59
|s/l
|162
|100.00
|1.7507
|1.7507
|0.0000
|-13000.00
|718578.91
|331
|2005.10.11 08:59
|sell
|163
|100.00
|1.7532
|1.7545
|0.0000
|332
|2005.10.11 09:59
|close
|163
|100.00
|1.7514
|1.7545
|0.0000
|18000.00
|736578.91
|333
|2005.10.11 15:25
|sell
|164
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|334
|2005.10.11 15:42
|close
|164
|100.00
|1.7464
|1.7491
|0.0000
|14000.00
|750578.91
|335
|2005.10.11 19:00
|sell
|165
|100.00
|1.7468
|1.7481
|0.0000
|336
|2005.10.11 19:47
|close
|165
|100.00
|1.7454
|1.7481
|0.0000
|13999.08
|764577.99
|337
|2005.10.12 08:59
|sell
|166
|100.00
|1.7442
|1.7455
|0.0000
|338
|2005.10.12 09:59
|s/l
|166
|100.00
|1.7455
|1.7455
|0.0000
|-13000.00
|751577.99
|339
|2005.10.12 22:00
|buy
|167
|100.00
|1.7513
|1.7500
|0.0000
|340
|2005.10.13 00:32
|close
|167
|100.00
|1.7528
|1.7500
|0.0000
|13949.88
|765527.87
|341
|2005.10.13 08:45
|sell
|168
|100.00
|1.7465
|1.7478
|0.0000
|342
|2005.10.13 08:51
|s/l
|168
|100.00
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|-13000.00
|752527.87
|343
|2005.10.13 22:06
|buy
|169
|100.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|344
|2005.10.13 22:56
|close
|169
|100.00
|1.7565
|1.7541
|0.0000
|11000.06
|763527.93
|345
|2005.10.14 00:59
|buy
|170
|100.00
|1.7520
|1.7507
|0.0000
|346
|2005.10.14 02:59
|close
|170
|100.00
|1.7543
|1.7507
|0.0000
|23000.00
|786527.93
|347
|2005.10.14 08:17
|buy
|171
|100.00
|1.7552
|1.7539
|0.0000
|348
|2005.10.14 08:59
|close
|171
|100.00
|1.7564
|1.7539
|0.0000
|12000.00
|798527.93
|349
|2005.10.14 12:59
|sell
|172
|100.00
|1.7556
|1.7569
|0.0000
|350
|2005.10.14 13:59
|close
|172
|100.00
|1.7535
|1.7569
|0.0000
|21000.00
|819527.93
|351
|2005.10.14 15:59
|buy
|173
|100.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|352
|2005.10.14 15:59
|close
|173
|100.00
|1.7677
|1.7640
|0.0000
|24000.00
|843527.93
|353
|2005.10.14 19:11
|buy
|174
|100.00
|1.7690
|1.7677
|0.0000
|354
|2005.10.14 19:41
|close
|174
|100.00
|1.7702
|1.7677
|0.0000
|12000.14
|855528.07
|355
|2005.10.17 03:21
|buy
|175
|100.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|356
|2005.10.17 04:34
|close
|175
|100.00
|1.7714
|1.7689
|0.0000
|11999.75
|867527.82
|357
|2005.10.17 10:00
|sell
|176
|100.00
|1.7597
|1.7610
|0.0000
|358
|2005.10.17 10:59
|close
|176
|100.00
|1.7582
|1.7610
|0.0000
|15000.00
|882527.82
|359
|2005.10.17 15:08
|sell
|177
|100.00
|1.7554
|1.7567
|0.0000
|360
|2005.10.17 16:18
|close
|177
|100.00
|1.7542
|1.7567
|0.0000
|12000.51
|894528.33
|361
|2005.10.19 05:41
|sell
|178
|100.00
|1.7470
|1.7483
|0.0000
|362
|2005.10.19 05:59
|s/l
|178
|100.00
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|-13000.00
|881528.33
|363
|2005.10.19 07:59
|sell
|179
|100.00
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|364
|2005.10.19 08:30
|modify
|179
|100.00
|1.7479
|1.7476
|0.0000
|365
|2005.10.19 08:31
|close
|179
|100.00
|1.7461
|1.7476
|0.0000
|18000.00
|899528.33
|366
|2005.10.19 16:54
|buy
|180
|100.00
|1.7615
|1.7602
|0.0000
|367
|2005.10.19 18:01
|close
|180
|100.00
|1.7630
|1.7602
|0.0000
|15000.11
|914528.44
|368
|2005.10.20 09:00
|buy
|181
|100.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|369
|2005.10.20 09:11
|close
|181
|100.00
|1.7658
|1.7628
|0.0000
|16999.57
|931528.01
|370
|2005.10.20 09:23
|buy
|182
|100.00
|1.7646
|1.7633
|0.0000
|371
|2005.10.20 09:59
|close
|182
|100.00
|1.7677
|1.7633
|0.0000
|31000.00
|962528.01
|372
|2005.10.20 12:38
|buy
|183
|100.00
|1.7655
|1.7642
|0.0000
|373
|2005.10.20 12:46
|close
|183
|100.00
|1.7670
|1.7642
|0.0000
|14999.25
|977527.26
|374
|2005.10.20 15:17
|buy
|184
|100.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|375
|2005.10.20 15:58
|close
|184
|100.00
|1.7702
|1.7672
|0.0000
|17000.14
|994527.40
|376
|2005.10.20 16:05
|buy
|185
|100.00
|1.7690
|1.7677
|0.0000
|377
|2005.10.20 17:00
|close
|185
|100.00
|1.7704
|1.7677
|0.0000
|14000.47
|1008527.87
|378
|2005.10.21 02:11
|buy
|186
|100.00
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|379
|2005.10.21 02:13
|close
|186
|100.00
|1.7778
|1.7746
|0.0000
|18999.91
|1027527.78
|380
|2005.10.21 05:59
|buy
|187
|100.00
|1.7734
|1.7721
|0.0000
|381
|2005.10.21 06:01
|close
|187
|100.00
|1.7759
|1.7721
|0.0000
|25000.06
|1052527.84
|382
|2005.10.21 07:20
|buy
|188
|100.00
|1.7744
|1.7731
|0.0000
|383
|2005.10.21 07:59
|close
|188
|100.00
|1.7771
|1.7731
|0.0000
|27000.00
|1079527.84
|384
|2005.10.21 09:01
|buy
|189
|100.00
|1.7762
|1.7749
|0.0000
|385
|2005.10.21 09:35
|close
|189
|100.00
|1.7771
|1.7749
|0.0000
|8999.67
|1088527.51
|386
|2005.10.21 09:49
|buy
|190
|100.00
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|387
|2005.10.21 09:56
|close
|190
|100.00
|1.7772
|1.7750
|0.0000
|8999.45
|1097526.96
|388
|2005.10.21 14:37
|buy
|191
|100.00
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|389
|2005.10.21 15:59
|s/l
|191
|100.00
|1.7739
|1.7739
|0.0000
|-13000.00
|1084526.96
|390
|2005.10.24 07:46
|buy
|192
|100.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|391
|2005.10.24 09:00
|close
|192
|100.00
|1.7687
|1.7657
|0.0000
|17000.04
|1101527.00
|392
|2005.10.24 17:30
|buy
|193
|100.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|393
|2005.10.24 17:36
|close
|193
|100.00
|1.7694
|1.7668
|0.0000
|13000.10
|1114527.10
|394
|2005.10.24 17:59
|buy
|194
|100.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|395
|2005.10.24 20:59
|close
|194
|100.00
|1.7689
|1.7657
|0.0000
|19000.00
|1133527.10
|396
|2005.10.25 03:44
|sell
|195
|100.00
|1.7674
|1.7687
|0.0000
|397
|2005.10.25 04:25
|close
|195
|100.00
|1.7656
|1.7687
|0.0000
|18000.26
|1151527.36
|398
|2005.10.25 13:17
|buy
|196
|100.00
|1.7774
|1.7761
|0.0000
|399
|2005.10.25 13:59
|close
|196
|100.00
|1.7802
|1.7761
|0.0000
|28000.00
|1179527.36
|400
|2005.10.26 10:05
|sell
|197
|100.00
|1.7768
|1.7781
|0.0000
|401
|2005.10.26 11:57
|close
|197
|100.00
|1.7760
|1.7781
|0.0000
|8000.00
|1187527.36
|402
|2005.10.26 12:01
|sell
|198
|100.00
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|403
|2005.10.26 13:21
|close
|198
|100.00
|1.7757
|1.7778
|0.0000
|7999.28
|1195526.64
|404
|2005.10.26 17:41
|sell
|199
|100.00
|1.7755
|1.7768
|0.0000
|405
|2005.10.26 17:59
|close
|199
|100.00
|1.7747
|1.7768
|0.0000
|8000.00
|1203526.64
|406
|2005.10.26 20:58
|sell
|200
|100.00
|1.7750
|1.7763
|0.0000
|407
|2005.10.27 00:08
|s/l
|200
|100.00
|1.7763
|1.7763
|0.0000
|-12355.00
|1191171.64
|408
|2005.10.28 03:00
|buy
|201
|100.00
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|409
|2005.10.28 04:41
|close
|201
|100.00
|1.7843
|1.7817
|0.0000
|13000.11
|1204171.75
|410
|2005.10.28 15:54
|sell
|202
|100.00
|1.7803
|1.7816
|0.0000
|411
|2005.10.28 15:59
|close
|202
|100.00
|1.7782
|1.7816
|0.0000
|21000.21
|1225171.96
|412
|2005.10.28 17:03
|sell
|203
|100.00
|1.7761
|1.7774
|0.0000
|413
|2005.10.28 17:59
|close
|203
|100.00
|1.7745
|1.7774
|0.0000
|16000.00
|1241171.96
|414
|2005.11.01 16:00
|sell
|204
|100.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|415
|2005.11.01 16:00
|close
|204
|100.00
|1.7632
|1.7658
|0.0000
|13000.00
|1254171.96
|416
|2005.11.01 16:00
|sell
|205
|100.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|417
|2005.11.01 16:00
|close
|205
|100.00
|1.7617
|1.7658
|0.0000
|28000.00
|1282171.96
|418
|2005.11.01 16:09
|sell
|206
|100.00
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|419
|2005.11.01 16:26
|close
|206
|100.00
|1.7633
|1.7658
|0.0000
|12000.00
|1294171.96
|420
|2005.11.02 12:01
|sell
|207
|100.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|421
|2005.11.02 12:08
|close
|207
|100.00
|1.7650
|1.7675
|0.0000
|11999.46
|1306171.42
|422
|2005.11.03 10:30
|buy
|208
|100.00
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|423
|2005.11.03 10:34
|close
|208
|100.00
|1.7775
|1.7752
|0.0000
|10000.33
|1316171.75
|424
|2005.11.03 12:02
|buy
|209
|100.00
|1.7764
|1.7751
|0.0000
|425
|2005.11.03 12:26
|close
|209
|100.00
|1.7776
|1.7751
|0.0000
|12000.50
|1328172.25
|426
|2005.11.03 16:00
|buy
|210
|100.00
|1.7741
|1.7728
|0.0000
|427
|2005.11.03 16:14
|s/l
|210
|100.00
|1.7728
|1.7728
|0.0000
|-13000.00
|1315172.25
|428
|2005.11.03 18:00
|sell
|211
|100.00
|1.7719
|1.7732
|0.0000
|429
|2005.11.03 18:04
|close
|211
|100.00
|1.7708
|1.7732
|0.0000
|11000.58
|1326172.83
|430
|2005.11.04 13:05
|sell
|212
|100.00
|1.7650
|1.7663
|0.0000
|431
|2005.11.04 13:37
|close
|212
|100.00
|1.7641
|1.7663
|0.0000
|8999.44
|1335172.27
|432
|2005.11.04 13:59
|sell
|213
|100.00
|1.7682
|1.7695
|0.0000
|433
|2005.11.04 14:00
|close
|213
|100.00
|1.7643
|1.7695
|0.0000
|39000.44
|1374172.71
|434
|2005.11.04 16:00
|sell
|214
|100.00
|1.7513
|1.7526
|0.0000
|435
|2005.11.04 16:15
|s/l
|214
|100.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-13000.00
|1361172.71
|436
|2005.11.04 18:00
|sell
|215
|100.00
|1.7507
|1.7520
|0.0000
|437
|2005.11.04 18:08
|close
|215
|100.00
|1.7494
|1.7520
|0.0000
|13000.14
|1374172.85
|438
|2005.11.07 08:00
|sell
|216
|100.00
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|439
|2005.11.07 09:00
|close
|216
|100.00
|1.7482
|1.7515
|0.0000
|20000.00
|1394172.85
|440
|2005.11.07 14:28
|sell
|217
|100.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|441
|2005.11.07 14:59
|close
|217
|100.00
|1.7409
|1.7448
|0.0000
|26000.00
|1420172.85
|442
|2005.11.07 16:26
|sell
|218
|100.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|443
|2005.11.07 17:00
|close
|218
|100.00
|1.7426
|1.7448
|0.0000
|8999.94
|1429172.79
|444
|2005.11.07 19:59
|sell
|219
|100.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|445
|2005.11.07 21:00
|close
|219
|100.00
|1.7438
|1.7466
|0.0000
|15000.00
|1444172.79
|446
|2005.11.07 22:00
|sell
|220
|100.00
|1.7449
|1.7462
|0.0000
|447
|2005.11.07 22:59
|close
|220
|100.00
|1.7426
|1.7462
|0.0000
|22999.88
|1467172.67
|448
|2005.11.08 02:15
|sell
|221
|100.00
|1.7385
|1.7398
|0.0000
|449
|2005.11.08 02:16
|close
|221
|100.00
|1.7372
|1.7398
|0.0000
|13000.00
|1480172.67
|450
|2005.11.08 02:16
|sell
|222
|100.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|451
|2005.11.08 03:59
|s/l
|222
|100.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-13000.00
|1467172.67
|452
|2005.11.08 03:59
|sell
|223
|100.00
|1.7386
|1.7399
|0.0000
|453
|2005.11.08 04:18
|close
|223
|100.00
|1.7374
|1.7399
|0.0000
|12000.00
|1479172.67
|454
|2005.11.08 08:01
|sell
|224
|100.00
|1.7370
|1.7383
|0.0000
|455
|2005.11.08 08:59
|close
|224
|100.00
|1.7360
|1.7383
|0.0000
|9999.89
|1489172.56
|456
|2005.11.08 12:59
|sell
|225
|100.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|457
|2005.11.08 14:36
|s/l
|225
|100.00
|1.7382
|1.7382
|0.0000
|-13000.00
|1476172.56
|458
|2005.11.09 02:05
|buy
|226
|100.00
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|459
|2005.11.09 02:43
|close
|226
|100.00
|1.7433
|1.7409
|0.0000
|10999.77
|1487172.33
|460
|2005.11.09 07:00
|buy
|227
|100.00
|1.7424
|1.7411
|0.0000
|461
|2005.11.09 07:54
|close
|227
|100.00
|1.7435
|1.7411
|0.0000
|10999.83
|1498172.16
|462
|2005.11.09 13:59
|sell
|228
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|463
|2005.11.09 14:00
|modify
|228
|100.00
|1.7445
|1.7403
|0.0000
|464
|2005.11.09 14:23
|s/l
|228
|100.00
|1.740254
|1.7403
|0.0000
|42464.29
|1540636.45
|465
|2005.11.09 18:00
|sell
|229
|100.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|466
|2005.11.09 18:01
|close
|229
|100.00
|1.7399
|1.7423
|0.0000
|11000.00
|1551636.45
|467
|2005.11.09 18:01
|sell
|230
|100.00
|1.7403
|1.7416
|0.0000
|468
|2005.11.09 18:13
|modify
|230
|100.00
|1.7403
|1.7403
|0.0000
|469
|2005.11.09 18:15
|close
|230
|100.00
|1.7394
|1.7403
|0.0000
|9000.63
|1560637.08
|470
|2005.11.09 18:59
|sell
|231
|100.00
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|471
|2005.11.09 20:11
|s/l
|231
|100.00
|1.7442
|1.7442
|0.0000
|-13000.00
|1547637.08
|472
|2005.11.10 14:59
|buy
|232
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|473
|2005.11.10 15:00
|close
|232
|100.00
|1.7471
|1.7434
|0.0000
|24000.00
|1571637.08
|474
|2005.11.10 16:10
|buy
|233
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|475
|2005.11.10 16:27
|close
|233
|100.00
|1.7462
|1.7434
|0.0000
|14999.65
|1586636.73
|476
|2005.11.11 00:02
|sell
|234
|100.00
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|477
|2005.11.11 00:57
|close
|234
|100.00
|1.7403
|1.7425
|0.0000
|8999.44
|1595636.17
|478
|2005.11.11 06:00
|sell
|235
|100.00
|1.7430
|1.7443
|0.0000
|479
|2005.11.11 06:16
|close
|235
|100.00
|1.7420
|1.7443
|0.0000
|10000.80
|1605636.97
|480
|2005.11.11 06:59
|sell
|236
|100.00
|1.7432
|1.7445
|0.0000
|481
|2005.11.11 08:32
|close
|236
|100.00
|1.7423
|1.7445
|0.0000
|9000.00
|1614636.97
|482
|2005.11.14 10:00
|buy
|237
|100.00
|1.7471
|1.7458
|0.0000
|483
|2005.11.14 10:02
|close
|237
|100.00
|1.7478
|1.7458
|0.0000
|7000.38
|1621637.35
|484
|2005.11.14 10:59
|buy
|238
|100.00
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|485
|2005.11.14 11:59
|s/l
|238
|100.00
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|-13000.00
|1608637.35
|486
|2005.11.14 11:59
|buy
|239
|100.00
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|487
|2005.11.14 12:59
|s/l
|239
|100.00
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-13000.00
|1595637.35
|488
|2005.11.14 17:05
|sell
|240
|100.00
|1.7371
|1.7384
|0.0000
|489
|2005.11.14 19:14
|s/l
|240
|100.00
|1.7384
|1.7384
|0.0000
|-13000.00
|1582637.35
|490
|2005.11.15 12:04
|sell
|241
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|491
|2005.11.15 12:17
|close
|241
|100.00
|1.7320
|1.7347
|0.0000
|13999.87
|1596637.22
|492
|2005.11.15 12:24
|sell
|242
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|493
|2005.11.15 13:01
|close
|242
|100.00
|1.7317
|1.7347
|0.0000
|16999.70
|1613636.92
|494
|2005.11.15 18:59
|sell
|243
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|495
|2005.11.15 20:21
|close
|243
|100.00
|1.7331
|1.7359
|0.0000
|15000.00
|1628636.92
|496
|2005.11.16 12:12
|sell
|244
|100.00
|1.7264
|1.7277
|0.0000
|497
|2005.11.16 12:25
|close
|244
|100.00
|1.7253
|1.7277
|0.0000
|11000.18
|1639637.10
|498
|2005.11.16 15:15
|sell
|245
|100.00
|1.7175
|1.7188
|0.0000
|499
|2005.11.16 15:59
|close
|245
|100.00
|1.7155
|1.7188
|0.0000
|20000.00
|1659637.10
|500
|2005.11.16 16:06
|sell
|246
|100.00
|1.7163
|1.7176
|0.0000
|501
|2005.11.16 17:12
|s/l
|246
|100.00
|1.7176
|1.7176
|0.0000
|-13000.00
|1646637.10
|502
|2005.11.16 17:21
|sell
|247
|100.00
|1.7182
|1.7195
|0.0000
|503
|2005.11.16 21:59
|close
|247
|100.00
|1.7169
|1.7195
|0.0000
|12999.68
|1659636.78
|504
|2005.11.16 22:59
|sell
|248
|100.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|505
|2005.11.17 01:27
|s/l
|248
|100.00
|1.7193
|1.7193
|0.0000
|-12355.00
|1647281.78
|506
|2005.11.17 03:14
|sell
|249
|100.00
|1.7170
|1.7183
|0.0000
|507
|2005.11.17 03:58
|close
|249
|100.00
|1.7162
|1.7183
|0.0000
|8000.08
|1655281.86
|508
|2005.11.17 18:00
|sell
|250
|100.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|509
|2005.11.17 18:04
|close
|250
|100.00
|1.7187
|1.7210
|0.0000
|10000.00
|1665281.86
|510
|2005.11.17 18:16
|sell
|251
|100.00
|1.7196
|1.7209
|0.0000
|511
|2005.11.17 18:31
|close
|251
|100.00
|1.7186
|1.7209
|0.0000
|10000.00
|1675281.86
|512
|2005.11.18 09:00
|sell
|252
|100.00
|1.7131
|1.7144
|0.0000
|513
|2005.11.18 09:14
|close
|252
|100.00
|1.7119
|1.7144
|0.0000
|12000.37
|1687282.23
|514
|2005.11.18 09:32
|sell
|253
|100.00
|1.7128
|1.7141
|0.0000
|515
|2005.11.18 09:38
|close
|253
|100.00
|1.7113
|1.7141
|0.0000
|15000.18
|1702282.41
|516
|2005.11.18 12:59
|sell
|254
|100.00
|1.7146
|1.7159
|0.0000
|517
|2005.11.18 13:00
|close
|254
|100.00
|1.7125
|1.7159
|0.0000
|21000.57
|1723282.98
|518
|2005.11.18 15:00
|buy
|255
|100.00
|1.7140
|1.7127
|0.0000
|519
|2005.11.18 15:01
|close
|255
|100.00
|1.7149
|1.7127
|0.0000
|9000.64
|1732283.62
|520
|2005.11.18 15:01
|buy
|256
|100.00
|1.7150
|1.7137
|0.0000
|521
|2005.11.18 15:02
|close
|256
|100.00
|1.7165
|1.7137
|0.0000
|15000.44
|1747284.06
|522
|2005.11.18 15:02
|buy
|257
|100.00
|1.7165
|1.7152
|0.0000
|523
|2005.11.18 15:02
|s/l
|257
|100.00
|1.7152
|1.7152
|0.0000
|-13000.00
|1734284.06
|524
|2005.11.18 15:02
|buy
|258
|100.00
|1.7152
|1.7139
|0.0000
|525
|2005.11.18 15:02
|close
|258
|100.00
|1.7165
|1.7139
|0.0000
|13000.44
|1747284.50
|526
|2005.11.18 15:03
|buy
|259
|100.00
|1.7168
|1.7155
|0.0000
|527
|2005.11.18 15:04
|close
|259
|100.00
|1.7180
|1.7155
|0.0000
|12001.13
|1759285.63
|528
|2005.11.18 15:05
|buy
|260
|100.00
|1.7182
|1.7169
|0.0000
|529
|2005.11.18 15:07
|s/l
|260
|100.00
|1.7169
|1.7169
|0.0000
|-13000.00
|1746285.63
|530
|2005.11.18 15:07
|buy
|261
|100.00
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|531
|2005.11.18 15:07
|close
|261
|100.00
|1.7181
|1.7158
|0.0000
|10000.00
|1756285.63
|532
|2005.11.18 15:07
|buy
|262
|100.00
|1.7170
|1.7157
|0.0000
|533
|2005.11.18 15:11
|close
|262
|100.00
|1.7179
|1.7157
|0.0000
|9000.26
|1765285.89
|534
|2005.11.18 15:11
|buy
|263
|100.00
|1.7182
|1.7169
|0.0000
|535
|2005.11.18 15:15
|s/l
|263
|100.00
|1.7169
|1.7169
|0.0000
|-13000.00
|1752285.89
|536
|2005.11.18 15:15
|buy
|264
|100.00
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|537
|2005.11.18 15:23
|close
|264
|100.00
|1.7180
|1.7158
|0.0000
|9000.54
|1761286.43
|538
|2005.11.18 15:23
|buy
|265
|100.00
|1.7179
|1.7166
|0.0000
|539
|2005.11.18 15:27
|close
|265
|100.00
|1.7188
|1.7166
|0.0000
|8999.49
|1770285.92
|540
|2005.11.18 15:28
|buy
|266
|100.00
|1.7178
|1.7165
|0.0000
|541
|2005.11.18 15:28
|close
|266
|100.00
|1.7186
|1.7165
|0.0000
|8000.47
|1778286.39
|542
|2005.11.18 15:30
|buy
|267
|100.00
|1.7195
|1.7182
|0.0000
|543
|2005.11.18 15:32
|close
|267
|100.00
|1.7206
|1.7182
|0.0000
|10999.77
|1789286.16
|544
|2005.11.18 15:59
|buy
|268
|100.00
|1.7138
|1.7125
|0.0000
|545
|2005.11.18 16:03
|close
|268
|100.00
|1.7174
|1.7125
|0.0000
|36000.00
|1825286.16
|546
|2005.11.18 16:03
|sell
|269
|100.00
|1.7172
|1.7185
|0.0000
|547
|2005.11.18 16:11
|close
|269
|100.00
|1.7156
|1.7185
|0.0000
|16000.41
|1841286.57
|548
|2005.11.21 02:59
|sell
|270
|100.00
|1.7164
|1.7177
|0.0000
|549
|2005.11.21 03:59
|s/l
|270
|100.00
|1.7177
|1.7177
|0.0000
|-13000.00
|1828286.57
|550
|2005.11.21 04:05
|buy
|271
|100.00
|1.7167
|1.7154
|0.0000
|551
|2005.11.21 04:51
|close
|271
|100.00
|1.7178
|1.7154
|0.0000
|11000.21
|1839286.78
|552
|2005.11.22 10:03
|sell
|272
|100.00
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|553
|2005.11.22 10:16
|close
|272
|100.00
|1.7113
|1.7136
|0.0000
|9999.61
|1849286.39
|554
|2005.11.22 10:27
|sell
|273
|100.00
|1.7121
|1.7134
|0.0000
|555
|2005.11.22 10:33
|close
|273
|100.00
|1.7111
|1.7134
|0.0000
|10000.29
|1859286.68
|556
|2005.11.22 10:59
|sell
|274
|100.00
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|557
|2005.11.22 11:00
|close
|274
|100.00
|1.7114
|1.7136
|0.0000
|9000.00
|1868286.68
|558
|2005.11.22 14:03
|sell
|275
|100.00
|1.7104
|1.7117
|0.0000
|559
|2005.11.22 14:12
|close
|275
|100.00
|1.7092
|1.7117
|0.0000
|11999.94
|1880286.62
|560
|2005.11.22 16:45
|sell
|276
|100.00
|1.7125
|1.7138
|0.0000
|561
|2005.11.22 16:45
|s/l
|276
|100.00
|1.7138
|1.7138
|0.0000
|-13000.00
|1867286.62
|562
|2005.11.22 16:45
|sell
|277
|100.00
|1.7126
|1.7139
|0.0000
|563
|2005.11.22 16:46
|s/l
|277
|100.00
|1.7139
|1.7139
|0.0000
|-13000.00
|1854286.62
|564
|2005.11.22 16:46
|sell
|278
|100.00
|1.7138
|1.7151
|0.0000
|565
|2005.11.22 16:46
|close
|278
|100.00
|1.7127
|1.7151
|0.0000
|10999.77
|1865286.39
|566
|2005.11.22 16:47
|sell
|279
|100.00
|1.7126
|1.7139
|0.0000
|567
|2005.11.22 16:52
|close
|279
|100.00
|1.7114
|1.7139
|0.0000
|11999.93
|1877286.32
|568
|2005.11.24 05:59
|buy
|280
|100.00
|1.7221
|1.7208
|0.0000
|569
|2005.11.24 06:59
|s/l
|280
|100.00
|1.7208
|1.7208
|0.0000
|-13000.00
|1864286.32
|570
|2005.11.24 16:29
|buy
|281
|100.00
|1.7237
|1.7224
|0.0000
|571
|2005.11.24 18:00
|s/l
|281
|100.00
|1.7224
|1.7224
|0.0000
|-13000.00
|1851286.32
|572
|2005.11.25 10:59
|sell
|282
|100.00
|1.7205
|1.7218
|0.0000
|573
|2005.11.25 11:43
|close
|282
|100.00
|1.7192
|1.7218
|0.0000
|13000.00
|1864286.32
|574
|2005.11.28 20:06
|buy
|283
|100.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|575
|2005.11.28 20:09
|close
|283
|100.00
|1.7302
|1.7279
|0.0000
|10000.00
|1874286.32
|576
|2005.11.28 22:31
|buy
|284
|100.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|577
|2005.11.28 22:33
|close
|284
|100.00
|1.7302
|1.7279
|0.0000
|10000.80
|1884287.12
|578
|2005.11.29 18:00
|sell
|285
|100.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|579
|2005.11.29 18:20
|close
|285
|100.00
|1.7172
|1.7212
|0.0000
|26999.92
|1911287.04
|580
|2005.11.29 18:57
|sell
|286
|100.00
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|581
|2005.11.29 19:05
|s/l
|286
|100.00
|1.7212
|1.7212
|0.0000
|-13000.00
|1898287.04
|582
|2005.11.30 18:01
|buy
|287
|100.00
|1.7319
|1.7306
|0.0000
|583
|2005.11.30 18:04
|close
|287
|100.00
|1.7329
|1.7306
|0.0000
|10000.79
|1908287.83
|584
|2005.11.30 18:11
|buy
|288
|100.00
|1.7317
|1.7304
|0.0000
|585
|2005.11.30 18:18
|close
|288
|100.00
|1.7326
|1.7304
|0.0000
|8999.74
|1917287.57
|586
|2005.11.30 18:35
|buy
|289
|100.00
|1.7320
|1.7307
|0.0000
|587
|2005.11.30 18:59
|s/l
|289
|100.00
|1.7307
|1.7307
|0.0000
|-13000.00
|1904287.57
|588
|2005.11.30 18:59
|buy
|290
|100.00
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|589
|2005.11.30 19:14
|close
|290
|100.00
|1.7305
|1.7280
|0.0000
|12000.00
|1916287.57
|590
|2005.12.01 18:25
|buy
|291
|100.00
|1.7314
|1.7301
|0.0000
|591
|2005.12.01 18:46
|close
|291
|100.00
|1.7330
|1.7301
|0.0000
|16000.00
|1932287.57
|592
|2005.12.02 08:14
|sell
|292
|100.00
|1.7302
|1.7315
|0.0000
|593
|2005.12.02 08:28
|close
|292
|100.00
|1.7288
|1.7315
|0.0000
|13999.75
|1946287.32
|594
|2005.12.02 12:13
|sell
|293
|100.00
|1.7275
|1.7288
|0.0000
|595
|2005.12.02 12:59
|close
|293
|100.00
|1.7264
|1.7288
|0.0000
|11000.15
|1957287.47
|596
|2005.12.02 12:59
|sell
|294
|100.00
|1.7275
|1.7288
|0.0000
|597
|2005.12.02 13:29
|close
|294
|100.00
|1.7260
|1.7288
|0.0000
|14999.63
|1972287.10
|598
|2005.12.02 14:00
|buy
|295
|100.00
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|599
|2005.12.02 14:22
|close
|295
|100.00
|1.7288
|1.7262
|0.0000
|13000.00
|1985287.10
|600
|2005.12.02 14:22
|buy
|296
|100.00
|1.7291
|1.7278
|0.0000
|601
|2005.12.02 14:29
|s/l
|296
|100.00
|1.7278
|1.7278
|0.0000
|-13000.00
|1972287.10
|602
|2005.12.02 14:29
|buy
|297
|100.00
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|603
|2005.12.02 14:29
|close
|297
|100.00
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|14999.52
|1987286.62
|604
|2005.12.02 14:29
|buy
|298
|100.00
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|605
|2005.12.02 14:29
|s/l
|298
|100.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-13000.00
|1974286.62
|606
|2005.12.02 14:29
|buy
|299
|100.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|607
|2005.12.02 14:30
|close
|299
|100.00
|1.7288
|1.7264
|0.0000
|11000.38
|1985287.00
|608
|2005.12.02 14:30
|buy
|300
|100.00
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|609
|2005.12.02 14:30
|s/l
|300
|100.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-13000.00
|1972287.00
|610
|2005.12.02 14:30
|buy
|301
|100.00
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|611
|2005.12.02 14:37
|close
|301
|100.00
|1.7292
|1.7268
|0.0000
|11000.06
|1983287.06
|612
|2005.12.02 14:37
|buy
|302
|100.00
|1.7294
|1.7281
|0.0000
|613
|2005.12.02 14:38
|s/l
|302
|100.00
|1.7281
|1.7281
|0.0000
|-13000.00
|1970287.06
|614
|2005.12.02 14:38
|buy
|303
|100.00
|1.7283
|1.7270
|0.0000
|615
|2005.12.02 14:46
|close
|303
|100.00
|1.7297
|1.7270
|0.0000
|14000.00
|1984287.06
|616
|2005.12.02 14:46
|buy
|304
|100.00
|1.7310
|1.7297
|0.0000
|617
|2005.12.02 14:46
|s/l
|304
|100.00
|1.7297
|1.7297
|0.0000
|-13000.00
|1971287.06
|618
|2005.12.02 14:46
|buy
|305
|100.00
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|619
|2005.12.02 14:47
|close
|305
|100.00
|1.7317
|1.7286
|0.0000
|17999.44
|1989286.50
|620
|2005.12.02 14:47
|buy
|306
|100.00
|1.7316
|1.7303
|0.0000
|621
|2005.12.02 14:50
|close
|306
|100.00
|1.7359
|1.7303
|0.0000
|43000.44
|2032286.94
|622
|2005.12.02 14:52
|buy
|307
|100.00
|1.7321
|1.7308
|0.0000
|623
|2005.12.02 14:52
|close
|307
|100.00
|1.7338
|1.7308
|0.0000
|17000.77
|2049287.71
|624
|2005.12.02 14:52
|buy
|308
|100.00
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|625
|2005.12.02 14:53
|close
|308
|100.00
|1.7340
|1.7302
|0.0000
|24999.72
|2074287.43
|626
|2005.12.02 14:53
|buy
|309
|100.00
|1.7342
|1.7329
|0.0000
|627
|2005.12.02 14:55
|close
|309
|100.00
|1.7353
|1.7329
|0.0000
|11000.32
|2085287.75
|628
|2005.12.02 14:59
|buy
|310
|100.00
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|629
|2005.12.02 15:00
|close
|310
|100.00
|1.7301
|1.7264
|0.0000
|24000.00
|2109287.75
|630
|2005.12.02 16:32
|sell
|311
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|631
|2005.12.02 16:43
|close
|311
|100.00
|1.7294
|1.7326
|0.0000
|18999.90
|2128287.65
|632
|2005.12.02 16:47
|sell
|312
|100.00
|1.7312
|1.7325
|0.0000
|633
|2005.12.02 16:51
|close
|312
|100.00
|1.7293
|1.7325
|0.0000
|19000.00
|2147287.65
|634
|2005.12.05 14:00
|buy
|313
|100.00
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|635
|2005.12.05 14:02
|close
|313
|100.00
|1.7386
|1.7364
|0.0000
|9000.00
|2156287.65
|636
|2005.12.05 14:02
|buy
|314
|100.00
|1.7390
|1.7377
|0.0000
|637
|2005.12.05 14:03
|close
|314
|100.00
|1.7395
|1.7377
|0.0000
|5000.00
|2161287.65
|638
|2005.12.05 14:05
|buy
|315
|100.00
|1.7388
|1.7375
|0.0000
|639
|2005.12.05 14:16
|s/l
|315
|100.00
|1.7375
|1.7375
|0.0000
|-13000.00
|2148287.65
|640
|2005.12.05 14:16
|buy
|316
|100.00
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|641
|2005.12.05 14:27
|close
|316
|100.00
|1.7384
|1.7364
|0.0000
|6999.82
|2155287.47
|642
|2005.12.05 14:27
|buy
|317
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|643
|2005.12.05 14:38
|close
|317
|100.00
|1.7391
|1.7373
|0.0000
|4999.79
|2160287.26
|644
|2005.12.05 15:59
|buy
|318
|100.00
|1.7370
|1.7357
|0.0000
|645
|2005.12.05 16:00
|close
|318
|100.00
|1.7398
|1.7357
|0.0000
|28000.00
|2188287.26
|646
|2005.12.06 15:59
|sell
|319
|100.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|647
|2005.12.06 16:59
|s/l
|319
|100.00
|1.7395
|1.7395
|0.0000
|-13000.00
|2175287.26
|648
|2005.12.08 02:59
|buy
|320
|100.00
|1.7348
|1.7335
|0.0000
|649
|2005.12.08 03:01
|close
|320
|100.00
|1.7357
|1.7335
|0.0000
|9000.11
|2184287.37
|650
|2005.12.08 14:59
|buy
|321
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|651
|2005.12.08 15:00
|close
|321
|100.00
|1.7449
|1.7427
|0.0000
|8999.88
|2193287.25
|652
|2005.12.08 20:00
|buy
|322
|100.00
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|653
|2005.12.08 20:17
|close
|322
|100.00
|1.7534
|1.7512
|0.0000
|8999.44
|2202286.69
|654
|2005.12.09 16:00
|buy
|323
|100.00
|1.7544
|1.7531
|0.0000
|655
|2005.12.09 16:04
|close
|323
|100.00
|1.7551
|1.7531
|0.0000
|7000.18
|2209286.87
|656
|2005.12.09 16:07
|buy
|324
|100.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|657
|2005.12.09 16:15
|s/l
|324
|100.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-13000.00
|2196286.87
|658
|2005.12.09 16:15
|buy
|325
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|659
|2005.12.09 16:18
|close
|325
|100.00
|1.7551
|1.7527
|0.0000
|10999.77
|2207286.64
|660
|2005.12.09 16:27
|buy
|326
|100.00
|1.7541
|1.7528
|0.0000
|661
|2005.12.09 16:32
|close
|326
|100.00
|1.7552
|1.7528
|0.0000
|11000.28
|2218286.92
|662
|2005.12.09 16:32
|buy
|327
|100.00
|1.7545
|1.7532
|0.0000
|663
|2005.12.09 16:33
|close
|327
|100.00
|1.7552
|1.7532
|0.0000
|7000.28
|2225287.20
|664
|2005.12.09 16:44
|buy
|328
|100.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|665
|2005.12.09 16:44
|close
|328
|100.00
|1.7563
|1.7542
|0.0000
|7999.55
|2233286.75
|666
|2005.12.12 09:25
|buy
|329
|100.00
|1.7623
|1.7610
|0.0000
|667
|2005.12.12 09:59
|close
|329
|100.00
|1.7647
|1.7610
|0.0000
|24000.00
|2257286.75
|668
|2005.12.12 22:00
|buy
|330
|100.00
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|669
|2005.12.13 01:59
|close
|330
|100.00
|1.7780
|1.7739
|0.0000
|27650.24
|2284936.99
|670
|2005.12.13 14:31
|buy
|331
|100.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|671
|2005.12.13 14:44
|s/l
|331
|100.00
|1.7689
|1.7689
|0.0000
|-13000.00
|2271936.99
|672
|2005.12.13 14:48
|buy
|332
|100.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|673
|2005.12.13 14:59
|close
|332
|100.00
|1.7710
|1.7689
|0.0000
|8000.47
|2279937.46
|674
|2005.12.13 15:51
|buy
|333
|100.00
|1.7693
|1.7680
|0.0000
|675
|2005.12.13 15:57
|close
|333
|100.00
|1.7701
|1.7680
|0.0000
|8000.49
|2287937.95
|676
|2005.12.14 03:14
|buy
|334
|100.00
|1.7733
|1.7720
|0.0000
|677
|2005.12.14 03:15
|close
|334
|100.00
|1.7742
|1.7720
|0.0000
|8999.63
|2296937.58
|678
|2005.12.14 05:59
|buy
|335
|100.00
|1.7731
|1.7718
|0.0000
|679
|2005.12.14 06:00
|close
|335
|100.00
|1.7740
|1.7718
|0.0000
|9000.49
|2305938.07
|680
|2005.12.14 15:05
|sell
|336
|100.00
|1.7730
|1.7743
|0.0000
|681
|2005.12.14 15:41
|close
|336
|100.00
|1.7721
|1.7743
|0.0000
|9000.63
|2314938.70
|682
|2005.12.14 15:59
|sell
|337
|100.00
|1.7739
|1.7752
|0.0000
|683
|2005.12.14 16:04
|close
|337
|100.00
|1.7726
|1.7752
|0.0000
|13000.00
|2327938.70
|684
|2005.12.14 16:04
|buy
|338
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|685
|2005.12.14 16:15
|close
|338
|100.00
|1.7741
|1.7714
|0.0000
|14000.00
|2341938.70
|686
|2005.12.14 16:21
|buy
|339
|100.00
|1.7727
|1.7714
|0.0000
|687
|2005.12.14 16:36
|close
|339
|100.00
|1.7742
|1.7714
|0.0000
|14999.25
|2356937.95
|688
|2005.12.14 20:00
|buy
|340
|100.00
|1.7723
|1.7710
|0.0000
|689
|2005.12.14 20:17
|close
|340
|100.00
|1.7732
|1.7710
|0.0000
|9000.63
|2365938.58
|690
|2005.12.14 20:59
|buy
|341
|100.00
|1.7725
|1.7712
|0.0000
|691
|2005.12.15 00:45
|s/l
|341
|100.00
|1.7712
|1.7712
|0.0000
|-14050.00
|2351888.58
|692
|2005.12.15 09:05
|sell
|342
|100.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|693
|2005.12.15 09:06
|s/l
|342
|100.00
|1.7725
|1.7725
|0.0000
|-13000.00
|2338888.58
|694
|2005.12.15 09:07
|sell
|343
|100.00
|1.7711
|1.7724
|0.0000
|695
|2005.12.15 09:18
|close
|343
|100.00
|1.7700
|1.7724
|0.0000
|11000.96
|2349889.54
|696
|2005.12.15 09:20
|sell
|344
|100.00
|1.7710
|1.7723
|0.0000
|697
|2005.12.15 09:24
|s/l
|344
|100.00
|1.7723
|1.7723
|0.0000
|-13000.00
|2336889.54
|698
|2005.12.15 09:24
|sell
|345
|100.00
|1.7724
|1.7737
|0.0000
|699
|2005.12.15 09:26
|close
|345
|100.00
|1.7713
|1.7737
|0.0000
|10999.56
|2347889.10
|700
|2005.12.15 09:26
|sell
|346
|100.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|701
|2005.12.15 09:31
|close
|346
|100.00
|1.7698
|1.7725
|0.0000
|13999.66
|2361888.76
|702
|2005.12.15 09:39
|sell
|347
|100.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|703
|2005.12.15 09:44
|close
|347
|100.00
|1.7699
|1.7725
|0.0000
|13000.00
|2374888.76
|704
|2005.12.15 09:59
|sell
|348
|100.00
|1.7733
|1.7746
|0.0000
|705
|2005.12.15 10:26
|close
|348
|100.00
|1.7710
|1.7746
|0.0000
|23000.00
|2397888.76
|706
|2005.12.15 16:12
|sell
|349
|100.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|707
|2005.12.15 16:15
|close
|349
|100.00
|1.7641
|1.7670
|0.0000
|16000.00
|2413888.76
|708
|2005.12.15 17:12
|sell
|350
|100.00
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|709
|2005.12.15 17:59
|close
|350
|100.00
|1.7636
|1.7670
|0.0000
|21000.00
|2434888.76
|710
|2005.12.16 09:00
|buy
|351
|100.00
|1.7700
|1.7687
|0.0000
|711
|2005.12.16 09:06
|s/l
|351
|100.00
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-13000.00
|2421888.76
|712
|2005.12.16 09:06
|buy
|352
|100.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|713
|2005.12.16 09:48
|close
|352
|100.00
|1.7694
|1.7672
|0.0000
|9000.01
|2430888.77
|714
|2005.12.16 09:48
|buy
|353
|100.00
|1.7695
|1.7682
|0.0000
|715
|2005.12.16 09:58
|close
|353
|100.00
|1.7702
|1.7682
|0.0000
|7000.30
|2437889.07
|716
|2005.12.16 10:00
|buy
|354
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|717
|2005.12.16 10:16
|s/l
|354
|100.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-13000.00
|2424889.07
|718
|2005.12.16 10:17
|buy
|355
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|719
|2005.12.16 10:21
|close
|355
|100.00
|1.7727
|1.7704
|0.0000
|9999.61
|2434888.68
|720
|2005.12.16 10:30
|buy
|356
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|721
|2005.12.16 10:37
|s/l
|356
|100.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-13000.00
|2421888.68
|722
|2005.12.16 10:37
|buy
|357
|100.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|723
|2005.12.16 10:51
|close
|357
|100.00
|1.7713
|1.7689
|0.0000
|11000.00
|2432888.68
|724
|2005.12.16 10:52
|buy
|358
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|725
|2005.12.16 10:57
|close
|358
|100.00
|1.7730
|1.7704
|0.0000
|13000.09
|2445888.77
|726
|2005.12.16 18:59
|buy
|359
|100.00
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|727
|2005.12.16 19:59
|close
|359
|100.00
|1.7726
|1.7686
|0.0000
|27000.00
|2472888.77
|728
|2005.12.16 22:03
|buy
|360
|100.00
|1.7718
|1.7705
|0.0000
|729
|2005.12.16 22:55
|close
|360
|100.00
|1.7728
|1.7705
|0.0000
|9999.69
|2482888.46
|730
|2005.12.19 16:00
|sell
|361
|100.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|731
|2005.12.19 16:58
|close
|361
|100.00
|1.7626
|1.7656
|0.0000
|16999.69
|2499888.15
|732
|2005.12.19 19:59
|sell
|362
|100.00
|1.7626
|1.7639
|0.0000
|733
|2005.12.20 02:00
|close
|362
|100.00
|1.7608
|1.7639
|0.0000
|18215.00
|2518103.15
|734
|2005.12.20 04:00
|sell
|363
|100.00
|1.7603
|1.7616
|0.0000
|735
|2005.12.20 04:52
|close
|363
|100.00
|1.7594
|1.7616
|0.0000
|9000.23
|2527103.38
|736
|2005.12.20 05:59
|sell
|364
|100.00
|1.7611
|1.7624
|0.0000
|737
|2005.12.20 08:59
|s/l
|364
|100.00
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-13000.00
|2514103.38
|738
|2005.12.20 15:02
|sell
|365
|100.00
|1.7617
|1.7630
|0.0000
|739
|2005.12.20 15:29
|close
|365
|100.00
|1.7607
|1.7630
|0.0000
|10000.80
|2524104.18
|740
|2005.12.20 15:34
|sell
|366
|100.00
|1.7616
|1.7629
|0.0000
|741
|2005.12.20 15:40
|close
|366
|100.00
|1.7606
|1.7629
|0.0000
|9999.61
|2534103.79
|742
|2005.12.20 17:48
|sell
|367
|100.00
|1.7559
|1.7572
|0.0000
|743
|2005.12.20 17:50
|close
|367
|100.00
|1.7547
|1.7572
|0.0000
|11999.94
|2546103.73
|744
|2005.12.20 17:57
|sell
|368
|100.00
|1.7555
|1.7568
|0.0000
|745
|2005.12.20 17:59
|close
|368
|100.00
|1.7542
|1.7568
|0.0000
|12999.59
|2559103.32
|746
|2005.12.20 21:00
|sell
|369
|100.00
|1.7545
|1.7558
|0.0000
|747
|2005.12.20 21:41
|close
|369
|100.00
|1.7533
|1.7558
|0.0000
|11999.93
|2571103.25
|748
|2005.12.20 21:59
|sell
|370
|100.00
|1.7548
|1.7561
|0.0000
|749
|2005.12.20 23:59
|s/l
|370
|100.00
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-13000.00
|2558103.25
|750
|2005.12.21 16:44
|sell
|371
|100.00
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|751
|2005.12.21 16:51
|close
|371
|100.00
|1.7400
|1.7425
|0.0000
|12000.00
|2570103.25
|752
|2005.12.22 10:57
|sell
|372
|100.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|753
|2005.12.22 10:57
|close
|372
|100.00
|1.7378
|1.7401
|0.0000
|10000.00
|2580103.25
|754
|2005.12.22 10:57
|sell
|373
|100.00
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|755
|2005.12.22 10:58
|close
|373
|100.00
|1.7367
|1.7388
|0.0000
|8000.00
|2588103.25
|756
|2005.12.22 10:59
|sell
|374
|100.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|757
|2005.12.22 11:00
|close
|374
|100.00
|1.7365
|1.7395
|0.0000
|17000.08
|2605103.33
|758
|2005.12.22 16:00
|sell
|375
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|759
|2005.12.22 17:42
|close
|375
|100.00
|1.7378
|1.7411
|0.0000
|20000.00
|2625103.33
|760
|2005.12.23 09:00
|sell
|376
|100.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|761
|2005.12.23 09:26
|close
|376
|100.00
|1.7379
|1.7405
|0.0000
|13000.10
|2638103.43
|762
|2005.12.23 09:46
|sell
|377
|100.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|763
|2005.12.23 10:00
|close
|377
|100.00
|1.7380
|1.7405
|0.0000
|11999.94
|2650103.37
|764
|2005.12.23 11:00
|sell
|378
|100.00
|1.7383
|1.7396
|0.0000
|765
|2005.12.23 11:12
|close
|378
|100.00
|1.7374
|1.7396
|0.0000
|8999.66
|2659103.03
|766
|2005.12.23 11:22
|sell
|379
|100.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|767
|2005.12.23 11:25
|close
|379
|100.00
|1.7373
|1.7395
|0.0000
|8999.44
|2668102.47
|768
|2005.12.23 12:00
|sell
|380
|100.00
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|769
|2005.12.23 12:59
|close
|380
|100.00
|1.7358
|1.7382
|0.0000
|10999.72
|2679102.19
|770
|2005.12.23 14:21
|sell
|381
|100.00
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|771
|2005.12.23 14:59
|close
|381
|100.00
|1.7315
|1.7351
|0.0000
|23000.00
|2702102.19
|772
|2005.12.23 15:00
|sell
|382
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|773
|2005.12.23 15:01
|close
|382
|100.00
|1.7315
|1.7334
|0.0000
|6000.00
|2708102.19
|774
|2005.12.23 15:04
|sell
|383
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|775
|2005.12.23 15:04
|close
|383
|100.00
|1.7315
|1.7334
|0.0000
|6000.14
|2714102.33
|776
|2005.12.23 15:05
|sell
|384
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|777
|2005.12.23 15:14
|s/l
|384
|100.00
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|-13000.00
|2701102.33
|778
|2005.12.23 15:14
|sell
|385
|100.00
|1.7333
|1.7346
|0.0000
|779
|2005.12.23 15:31
|close
|385
|100.00
|1.7322
|1.7346
|0.0000
|11000.07
|2712102.40
|780
|2005.12.23 15:59
|sell
|386
|100.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|781
|2005.12.23 16:06
|s/l
|386
|100.00
|1.7334
|1.7334
|0.0000
|-13000.00
|2699102.40
|782
|2005.12.23 16:06
|sell
|387
|100.00
|1.7332
|1.7345
|0.0000
|783
|2005.12.23 16:11
|close
|387
|100.00
|1.7320
|1.7345
|0.0000
|12000.00
|2711102.40
|784
|2005.12.23 22:01
|sell
|388
|100.00
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|785
|2005.12.23 22:21
|close
|388
|100.00
|1.7341
|1.7361
|0.0000
|7000.30
|2718102.70
|786
|2005.12.23 22:23
|sell
|389
|100.00
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|787
|2005.12.23 22:35
|close
|389
|100.00
|1.7342
|1.7362
|0.0000
|7000.32
|2725103.02
|788
|2005.12.27 00:31
|sell
|390
|100.00
|1.7318
|1.7331
|0.0000
|789
|2005.12.27 00:58
|close
|390
|100.00
|1.7305
|1.7331
|0.0000
|12999.60
|2738102.62
|790
|2005.12.27 02:16
|sell
|391
|100.00
|1.7314
|1.7327
|0.0000
|791
|2005.12.27 02:28
|close
|391
|100.00
|1.7308
|1.7327
|0.0000
|6000.14
|2744102.76
|792
|2005.12.27 07:21
|sell
|392
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|793
|2005.12.27 07:37
|close
|392
|100.00
|1.7304
|1.7326
|0.0000
|8999.44
|2753102.20
|794
|2005.12.27 15:13
|sell
|393
|100.00
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|795
|2005.12.27 15:59
|close
|393
|100.00
|1.7318
|1.7344
|0.0000
|13000.00
|2766102.20
|796
|2005.12.27 18:04
|sell
|394
|100.00
|1.7309
|1.7322
|0.0000
|797
|2005.12.27 18:45
|close
|394
|100.00
|1.7300
|1.7322
|0.0000
|9000.49
|2775102.69
|798
|2005.12.27 20:28
|sell
|395
|100.00
|1.7283
|1.7296
|0.0000
|799
|2005.12.27 20:42
|close
|395
|100.00
|1.7269
|1.7296
|0.0000
|14000.52
|2789103.21
|800
|2005.12.27 23:59
|sell
|396
|100.00
|1.7296
|1.7309
|0.0000
|801
|2005.12.28 06:59
|s/l
|396
|100.00
|1.7309
|1.7309
|0.0000
|-12785.00
|2776318.21
|802
|2005.12.28 09:59
|buy
|397
|100.00
|1.7365
|1.7352
|0.0000
|803
|2005.12.28 11:10
|close
|397
|100.00
|1.7378
|1.7352
|0.0000
|13000.00
|2789318.21
|804
|2005.12.28 11:43
|buy
|398
|100.00
|1.7365
|1.7352
|0.0000
|805
|2005.12.28 12:00
|close
|398
|100.00
|1.7374
|1.7352
|0.0000
|9000.08
|2798318.29
|806
|2005.12.28 18:03
|sell
|399
|100.00
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|807
|2005.12.28 18:07
|close
|399
|100.00
|1.7186
|1.7210
|0.0000
|11000.00
|2809318.29
|808
|2005.12.28 18:07
|sell
|400
|100.00
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|809
|2005.12.28 18:08
|close
|400
|100.00
|1.7164
|1.7193
|0.0000
|16000.00
|2825318.29
|810
|2005.12.29 00:59
|sell
|401
|100.00
|1.7208
|1.7221
|0.0000
|811
|2005.12.29 04:59
|s/l
|401
|100.00
|1.7221
|1.7221
|0.0000
|-13000.00
|2812318.29
|812
|2005.12.30 07:00
|buy
|402
|100.00
|1.7270
|1.7257
|0.0000
|813
|2005.12.30 07:28
|close
|402
|100.00
|1.7281
|1.7257
|0.0000
|10999.77
|2823318.06
|814
|2005.12.30 07:29
|buy
|403
|100.00
|1.7278
|1.7265
|0.0000
|815
|2005.12.30 07:59
|s/l
|403
|100.00
|1.7265
|1.7265
|0.0000
|-13000.00
|2810318.06
|816
|2005.12.30 07:59
|buy
|404
|100.00
|1.7263
|1.7250
|0.0000
|817
|2005.12.30 08:00
|close
|404
|100.00
|1.7283
|1.7250
|0.0000
|20000.00
|2830318.06
|818
|2005.12.30 14:00
|sell
|405
|100.00
|1.7212
|1.7225
|0.0000
|819
|2005.12.30 14:35
|close
|405
|100.00
|1.7201
|1.7225
|0.0000
|10999.88
|2841317.94
|820
|2005.12.30 16:00
|sell
|406
|100.00
|1.7210
|1.7223
|0.0000
|821
|2005.12.30 16:07
|close
|406
|100.00
|1.7193
|1.7223
|0.0000
|17000.02
|2858317.96
|822
|2005.12.30 16:07
|sell
|407
|100.00
|1.7196
|1.7209
|0.0000
|823
|2005.12.30 16:24
|s/l
|407
|100.00
|1.7209
|1.7209
|0.0000
|-13000.00
|2845317.96
|824
|2005.12.30 16:24
|sell
|408
|100.00
|1.7212
|1.7225
|0.0000
|825
|2005.12.30 16:41
|close
|408
|100.00
|1.7197
|1.7225
|0.0000
|15000.54
|2860318.50
|826
|2005.12.30 16:45
|sell
|409
|100.00
|1.7196
|1.7209
|0.0000
|827
|2005.12.30 16:49
|s/l
|409
|100.00
|1.7209
|1.7209
|0.0000
|-13000.00
|2847318.50
|828
|2005.12.30 16:49
|sell
|410
|100.00
|1.7209
|1.7222
|0.0000
|829
|2005.12.30 16:53
|close
|410
|100.00
|1.7189
|1.7222
|0.0000
|20000.08
|2867318.58
|830
|2005.12.30 16:54
|sell
|411
|100.00
|1.7179
|1.7192
|0.0000
|831
|2005.12.30 17:20
|s/l
|411
|100.00
|1.7192
|1.7192
|0.0000
|-13000.00
|2854318.58
|832
|2006.01.03 06:00
|buy
|412
|100.00
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|833
|2006.01.03 06:07
|close
|412
|100.00
|1.7284
|1.7262
|0.0000
|8999.52
|2863318.10
|834
|2006.01.03 06:08
|buy
|413
|100.00
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|835
|2006.01.03 06:11
|s/l
|413
|100.00
|1.7276
|1.7276
|0.0000
|-13000.00
|2850318.10
|836
|2006.01.03 06:11
|buy
|414
|100.00
|1.7278
|1.7265
|0.0000
|837
|2006.01.03 06:13
|close
|414
|100.00
|1.7287
|1.7265
|0.0000
|9000.64
|2859318.74
|838
|2006.01.03 06:14
|buy
|415
|100.00
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|839
|2006.01.03 06:19
|close
|415
|100.00
|1.7297
|1.7276
|0.0000
|7999.27
|2867318.01
|840
|2006.01.03 10:15
|buy
|416
|100.00
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|841
|2006.01.03 10:27
|close
|416
|100.00
|1.7312
|1.7288
|0.0000
|10999.80
|2878317.81
|842
|2006.01.03 10:59
|buy
|417
|100.00
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|843
|2006.01.03 12:08
|s/l
|417
|100.00
|1.7286
|1.7286
|0.0000
|-13000.00
|2865317.81
|844
|2006.01.03 18:14
|buy
|418
|100.00
|1.7413
|1.7400
|0.0000
|845
|2006.01.03 18:54
|close
|418
|100.00
|1.7423
|1.7400
|0.0000
|10000.00
|2875317.81
|846
|2006.01.03 22:01
|buy
|419
|100.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|847
|2006.01.03 22:59
|close
|419
|100.00
|1.7465
|1.7442
|0.0000
|9999.45
|2885317.26
|848
|2006.01.04 03:26
|buy
|420
|100.00
|1.7511
|1.7498
|0.0000
|849
|2006.01.04 03:27
|close
|420
|100.00
|1.7522
|1.7498
|0.0000
|11000.07
|2896317.33
|850
|2006.01.04 14:02
|buy
|421
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|851
|2006.01.04 14:06
|close
|421
|100.00
|1.7569
|1.7545
|0.0000
|11000.24
|2907317.57
|852
|2006.01.04 14:13
|buy
|422
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|853
|2006.01.04 14:40
|close
|422
|100.00
|1.7570
|1.7545
|0.0000
|11999.93
|2919317.50
|854
|2006.01.04 16:02
|buy
|423
|100.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|855
|2006.01.04 16:04
|close
|423
|100.00
|1.7583
|1.7559
|0.0000
|11000.00
|2930317.50
|856
|2006.01.04 16:05
|buy
|424
|100.00
|1.7572
|1.7559
|0.0000
|857
|2006.01.04 16:29
|close
|424
|100.00
|1.7584
|1.7559
|0.0000
|11999.63
|2942317.13
|858
|2006.01.04 22:59
|buy
|425
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|859
|2006.01.04 23:00
|close
|425
|100.00
|1.7577
|1.7546
|0.0000
|18000.00
|2960317.13
|860
|2006.01.05 11:16
|sell
|426
|100.00
|1.7523
|1.7536
|0.0000
|861
|2006.01.05 11:59
|s/l
|426
|100.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|-13000.00
|2947317.13
|862
|2006.01.05 15:18
|sell
|427
|100.00
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|863
|2006.01.05 15:48
|close
|427
|100.00
|1.7525
|1.7557
|0.0000
|19000.00
|2966317.13
|864
|2006.01.06 10:03
|buy
|428
|100.00
|1.7542
|1.7529
|0.0000
|865
|2006.01.06 10:14
|close
|428
|100.00
|1.7553
|1.7529
|0.0000
|11000.45
|2977317.58
|866
|2006.01.06 10:59
|buy
|429
|100.00
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|867
|2006.01.06 12:59
|close
|429
|100.00
|1.7565
|1.7537
|0.0000
|15000.00
|2992317.58
|868
|2006.01.06 13:03
|buy
|430
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|869
|2006.01.06 13:40
|close
|430
|100.00
|1.7568
|1.7540
|0.0000
|15000.44
|3007318.02
|870
|2006.01.06 16:00
|buy
|431
|100.00
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|871
|2006.01.06 16:11
|close
|431
|100.00
|1.7701
|1.7674
|0.0000
|14000.30
|3021318.32
|872
|2006.01.06 16:11
|buy
|432
|100.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|873
|2006.01.06 16:15
|close
|432
|100.00
|1.7716
|1.7691
|0.0000
|12000.00
|3033318.32
|874
|2006.01.06 16:23
|buy
|433
|100.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|875
|2006.01.06 16:29
|s/l
|433
|100.00
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-13000.00
|3020318.32
|876
|2006.01.06 16:31
|buy
|434
|100.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|877
|2006.01.06 16:33
|s/l
|434
|100.00
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-13000.00
|3007318.32
|878
|2006.01.06 16:38
|buy
|435
|100.00
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|879
|2006.01.06 16:49
|close
|435
|100.00
|1.7717
|1.7691
|0.0000
|13000.25
|3020318.57
|880
|2006.01.09 00:59
|sell
|436
|100.00
|1.7712
|1.7725
|0.0000
|881
|2006.01.09 01:00
|close
|436
|100.00
|1.7689
|1.7725
|0.0000
|22999.96
|3043318.53
|882
|2006.01.09 09:28
|sell
|437
|100.00
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|883
|2006.01.09 09:41
|close
|437
|100.00
|1.7659
|1.7684
|0.0000
|11999.77
|3055318.30
|884
|2006.01.09 12:00
|sell
|438
|100.00
|1.7672
|1.7685
|0.0000
|885
|2006.01.09 12:06
|close
|438
|100.00
|1.7658
|1.7685
|0.0000
|13999.93
|3069318.23
|886
|2006.01.09 14:12
|sell
|439
|100.00
|1.7670
|1.7683
|0.0000
|887
|2006.01.09 14:43
|close
|439
|100.00
|1.7655
|1.7683
|0.0000
|14999.25
|3084317.48
|888
|2006.01.09 15:29
|sell
|440
|100.00
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|889
|2006.01.09 15:51
|close
|440
|100.00
|1.7657
|1.7682
|0.0000
|11999.94
|3096317.42
|890
|2006.01.09 16:01
|sell
|441
|100.00
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|891
|2006.01.09 16:12
|close
|441
|100.00
|1.7638
|1.7667
|0.0000
|16000.08
|3112317.50
|892
|2006.01.09 16:28
|sell
|442
|100.00
|1.7654
|1.7667
|0.0000
|893
|2006.01.09 16:44
|close
|442
|100.00
|1.7642
|1.7667
|0.0000
|12000.00
|3124317.50
|894
|2006.01.09 17:34
|sell
|443
|100.00
|1.7668
|1.7681
|0.0000
|895
|2006.01.09 17:35
|close
|443
|100.00
|1.7658
|1.7681
|0.0000
|10000.34
|3134317.84
|896
|2006.01.09 17:44
|sell
|444
|100.00
|1.7652
|1.7665
|0.0000
|897
|2006.01.09 17:59
|s/l
|444
|100.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-13000.00
|3121317.84
|898
|2006.01.09 17:59
|sell
|445
|100.00
|1.7675
|1.7688
|0.0000
|899
|2006.01.09 18:31
|close
|445
|100.00
|1.7657
|1.7688
|0.0000
|18000.00
|3139317.84
|900
|2006.01.10 03:08
|sell
|446
|100.00
|1.7663
|1.7676
|0.0000
|901
|2006.01.10 03:30
|close
|446
|100.00
|1.7649
|1.7676
|0.0000
|13999.08
|3153316.92
|902
|2006.01.10 11:00
|buy
|447
|100.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|903
|2006.01.10 11:11
|close
|447
|100.00
|1.7690
|1.7664
|0.0000
|13000.00
|3166316.92
|904
|2006.01.10 11:25
|buy
|448
|100.00
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|905
|2006.01.10 11:33
|close
|448
|100.00
|1.7690
|1.7664
|0.0000
|12999.57
|3179316.49
|906
|2006.01.10 12:59
|buy
|449
|100.00
|1.7672
|1.7659
|0.0000
|907
|2006.01.10 13:59
|s/l
|449
|100.00
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|-13000.00
|3166316.49
|908
|2006.01.10 23:02
|sell
|450
|100.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|909
|2006.01.10 23:22
|close
|450
|100.00
|1.7634
|1.7656
|0.0000
|8999.44
|3175315.93
|910
|2006.01.10 23:59
|sell
|451
|100.00
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|911
|2006.01.11 01:54
|close
|451
|100.00
|1.7628
|1.7656
|0.0000
|15215.55
|3190531.48
|912
|2006.01.11 02:01
|sell
|452
|100.00
|1.7631
|1.7644
|0.0000
|913
|2006.01.11 02:42
|close
|452
|100.00
|1.7618
|1.7644
|0.0000
|13000.10
|3203531.58
|914
|2006.01.11 06:25
|sell
|453
|100.00
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|915
|2006.01.11 06:39
|close
|453
|100.00
|1.7606
|1.7633
|0.0000
|13999.08
|3217530.66
|916
|2006.01.11 11:59
|sell
|454
|100.00
|1.7571
|1.7584
|0.0000
|917
|2006.01.11 13:59
|close
|454
|100.00
|1.7556
|1.7584
|0.0000
|15000.00
|3232530.66
|918
|2006.01.11 14:59
|sell
|455
|100.00
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|919
|2006.01.11 15:22
|close
|455
|100.00
|1.7586
|1.7620
|0.0000
|21000.00
|3253530.66
|920
|2006.01.11 18:00
|buy
|456
|100.00
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|921
|2006.01.11 18:06
|close
|456
|100.00
|1.7657
|1.7628
|0.0000
|15999.83
|3269530.49
|922
|2006.01.12 07:00
|buy
|457
|100.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|923
|2006.01.12 07:45
|close
|457
|100.00
|1.7673
|1.7652
|0.0000
|8000.47
|3277530.96
|924
|2006.01.12 13:00
|buy
|458
|100.00
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|925
|2006.01.12 13:02
|s/l
|458
|100.00
|1.7672
|1.7672
|0.0000
|-13000.00
|3264530.96
|926
|2006.01.12 13:02
|buy
|459
|100.00
|1.7674
|1.7661
|0.0000
|927
|2006.01.12 13:07
|close
|459
|100.00
|1.7685
|1.7661
|0.0000
|10999.77
|3275530.73
|928
|2006.01.12 13:07
|buy
|460
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|929
|2006.01.12 13:09
|s/l
|460
|100.00
|1.7676
|1.7676
|0.0000
|-13000.00
|3262530.73
|930
|2006.01.12 13:09
|buy
|461
|100.00
|1.7675
|1.7662
|0.0000
|931
|2006.01.12 13:13
|close
|461
|100.00
|1.7686
|1.7662
|0.0000
|10999.77
|3273530.50
|932
|2006.01.12 13:13
|buy
|462
|100.00
|1.7682
|1.7669
|0.0000
|933
|2006.01.12 13:25
|close
|462
|100.00
|1.7694
|1.7669
|0.0000
|12000.00
|3285530.50
|934
|2006.01.12 13:25
|buy
|463
|100.00
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|935
|2006.01.12 13:34
|close
|463
|100.00
|1.7700
|1.7676
|0.0000
|10999.96
|3296530.46
|936
|2006.01.12 13:59
|buy
|464
|100.00
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|937
|2006.01.12 14:59
|s/l
|464
|100.00
|1.7653
|1.7653
|0.0000
|-13000.00
|3283530.46
|938
|2006.01.13 08:29
|buy
|465
|100.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|939
|2006.01.13 08:49
|close
|465
|100.00
|1.7670
|1.7640
|0.0000
|17000.00
|3300530.46
|940
|2006.01.13 10:00
|buy
|466
|100.00
|1.7664
|1.7651
|0.0000
|941
|2006.01.13 10:00
|close
|466
|100.00
|1.7670
|1.7651
|0.0000
|6000.00
|3306530.46
|942
|2006.01.13 10:00
|buy
|467
|100.00
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|943
|2006.01.13 10:00
|close
|467
|100.00
|1.7673
|1.7652
|0.0000
|8000.10
|3314530.56
|944
|2006.01.13 10:00
|buy
|468
|100.00
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|945
|2006.01.13 10:02
|close
|468
|100.00
|1.7675
|1.7654
|0.0000
|8000.00
|3322530.56
|946
|2006.01.13 10:14
|buy
|469
|100.00
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|947
|2006.01.13 10:14
|close
|469
|100.00
|1.7677
|1.7653
|0.0000
|10999.57
|3333530.13
|948
|2006.01.13 14:26
|buy
|470
|100.00
|1.7681
|1.7668
|0.0000
|949
|2006.01.13 14:31
|close
|470
|100.00
|1.7691
|1.7668
|0.0000
|10000.00
|3343530.13
|950
|2006.01.13 14:32
|buy
|471
|100.00
|1.7694
|1.7681
|0.0000
|951
|2006.01.13 14:35
|close
|471
|100.00
|1.7708
|1.7681
|0.0000
|14000.27
|3357530.40
|952
|2006.01.13 21:57
|buy
|472
|100.00
|1.7756
|1.7743
|0.0000
|953
|2006.01.15 23:04
|close
|472
|100.00
|1.7774
|1.7743
|0.0000
|17999.57
|3375529.97
|954
|2006.01.16 07:59
|sell
|473
|100.00
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|955
|2006.01.16 08:00
|close
|473
|100.00
|1.7747
|1.7778
|0.0000
|18000.00
|3393529.97
|956
|2006.01.16 15:01
|sell
|474
|100.00
|1.7674
|1.7687
|0.0000
|957
|2006.01.16 15:30
|close
|474
|100.00
|1.7665
|1.7687
|0.0000
|9000.63
|3402530.60
|958
|2006.01.16 15:31
|sell
|475
|100.00
|1.7662
|1.7675
|0.0000
|959
|2006.01.16 15:38
|close
|475
|100.00
|1.7653
|1.7675
|0.0000
|8999.46
|3411530.06
|960
|2006.01.18 00:59
|buy
|476
|100.00
|1.7663
|1.7650
|0.0000
|961
|2006.01.18 01:59
|s/l
|476
|100.00
|1.7650
|1.7650
|0.0000
|-13000.00
|3398530.06
|962
|2006.01.19 09:01
|sell
|477
|100.00
|1.7567
|1.7580
|0.0000
|963
|2006.01.19 09:10
|close
|477
|100.00
|1.7557
|1.7580
|0.0000
|10000.00
|3408530.06
|964
|2006.01.19 09:26
|sell
|478
|100.00
|1.7567
|1.7580
|0.0000
|965
|2006.01.19 09:34
|close
|478
|100.00
|1.7555
|1.7580
|0.0000
|11999.55
|3420529.61
|966
|2006.01.19 11:21
|sell
|479
|100.00
|1.7568
|1.7581
|0.0000
|967
|2006.01.19 12:00
|close
|479
|100.00
|1.7559
|1.7581
|0.0000
|9000.56
|3429530.17
|968
|2006.01.20 17:17
|buy
|480
|100.00
|1.7650
|1.7637
|0.0000
|969
|2006.01.20 17:36
|close
|480
|100.00
|1.7663
|1.7637
|0.0000
|13000.00
|3442530.17
|970
|2006.01.20 20:11
|buy
|481
|100.00
|1.7702
|1.7689
|0.0000
|971
|2006.01.20 21:00
|s/l
|481
|100.00
|1.7689
|1.7689
|0.0000
|-13000.00
|3429530.17
|972
|2006.01.23 05:12
|buy
|482
|100.00
|1.7793
|1.7780
|0.0000
|973
|2006.01.23 05:48
|close
|482
|100.00
|1.7806
|1.7780
|0.0000
|13000.59
|3442530.76
|974
|2006.01.23 07:59
|buy
|483
|100.00
|1.7767
|1.7754
|0.0000
|975
|2006.01.23 08:01
|close
|483
|100.00
|1.7796
|1.7754
|0.0000
|29000.00
|3471530.76
|976
|2006.01.23 13:40
|buy
|484
|100.00
|1.7851
|1.7838
|0.0000
|977
|2006.01.23 13:52
|close
|484
|100.00
|1.7868
|1.7838
|0.0000
|17000.00
|3488530.76
|978
|2006.01.23 16:06
|buy
|485
|100.00
|1.7839
|1.7826
|0.0000
|979
|2006.01.23 17:59
|close
|485
|100.00
|1.7862
|1.7826
|0.0000
|23000.00
|3511530.76
|980
|2006.01.24 19:59
|buy
|486
|100.00
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|981
|2006.01.24 20:01
|close
|486
|100.00
|1.7874
|1.7849
|0.0000
|12000.00
|3523530.76
|982
|2006.01.25 10:16
|buy
|487
|100.00
|1.7879
|1.7866
|0.0000
|983
|2006.01.25 10:31
|close
|487
|100.00
|1.7904
|1.7866
|0.0000
|25000.00
|3548530.76
|984
|2006.01.25 10:31
|buy
|488
|100.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|985
|2006.01.25 10:31
|s/l
|488
|100.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-13000.00
|3535530.76
|986
|2006.01.25 10:31
|buy
|489
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|987
|2006.01.25 10:32
|close
|489
|100.00
|1.7905
|1.7878
|0.0000
|14000.27
|3549531.03
|988
|2006.01.25 10:32
|buy
|490
|100.00
|1.7903
|1.7890
|0.0000
|989
|2006.01.25 10:33
|s/l
|490
|100.00
|1.7890
|1.7890
|0.0000
|-13000.00
|3536531.03
|990
|2006.01.25 10:33
|buy
|491
|100.00
|1.7892
|1.7879
|0.0000
|991
|2006.01.25 10:48
|close
|491
|100.00
|1.7906
|1.7879
|0.0000
|14000.00
|3550531.03
|992
|2006.01.25 10:48
|buy
|492
|100.00
|1.7902
|1.7889
|0.0000
|993
|2006.01.25 10:48
|close
|492
|100.00
|1.7913
|1.7889
|0.0000
|11000.00
|3561531.03
|994
|2006.01.25 10:48
|buy
|493
|100.00
|1.7915
|1.7902
|0.0000
|995
|2006.01.25 10:55
|close
|493
|100.00
|1.7927
|1.7902
|0.0000
|12000.52
|3573531.55
|996
|2006.01.25 10:59
|buy
|494
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|997
|2006.01.25 11:00
|close
|494
|100.00
|1.7922
|1.7878
|0.0000
|31000.00
|3604531.55
|998
|2006.01.25 12:42
|buy
|495
|100.00
|1.7907
|1.7894
|0.0000
|999
|2006.01.25 12:56
|close
|495
|100.00
|1.7920
|1.7894
|0.0000
|13000.10
|3617531.65
|1000
|2006.01.25 12:59
|buy
|496
|100.00
|1.7910
|1.7897
|0.0000
|1001
|2006.01.25 13:21
|s/l
|496
|100.00
|1.7897
|1.7897
|0.0000
|-13000.00
|3604531.65
|1002
|2006.01.26 08:06
|buy
|497
|100.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|1003
|2006.01.26 08:52
|close
|497
|100.00
|1.7868
|1.7841
|0.0000
|14000.00
|3618531.65
|1004
|2006.01.26 15:28
|buy
|498
|100.00
|1.7855
|1.7842
|0.0000
|1005
|2006.01.26 15:35
|close
|498
|100.00
|1.7866
|1.7842
|0.0000
|10999.78
|3629531.43
|1006
|2006.01.26 17:07
|sell
|499
|100.00
|1.7851
|1.7864
|0.0000
|1007
|2006.01.26 17:27
|close
|499
|100.00
|1.7834
|1.7864
|0.0000
|17000.00
|3646531.43
|1008
|2006.01.27 12:00
|sell
|500
|100.00
|1.7787
|1.7800
|0.0000
|1009
|2006.01.27 12:02
|close
|500
|100.00
|1.7776
|1.7800
|0.0000
|10999.77
|3657531.20
|1010
|2006.01.27 12:03
|sell
|501
|100.00
|1.7772
|1.7785
|0.0000
|1011
|2006.01.27 12:09
|close
|501
|100.00
|1.7763
|1.7785
|0.0000
|9000.00
|3666531.20
|1012
|2006.01.27 12:19
|sell
|502
|100.00
|1.7772
|1.7785
|0.0000
|1013
|2006.01.27 12:56
|close
|502
|100.00
|1.7763
|1.7785
|0.0000
|8999.84
|3675531.04
|1014
|2006.01.27 12:59
|sell
|503
|100.00
|1.7786
|1.7799
|0.0000
|1015
|2006.01.27 13:59
|s/l
|503
|100.00
|1.7799
|1.7799
|0.0000
|-13000.00
|3662531.04
|1016
|2006.01.27 15:10
|buy
|504
|100.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|1017
|2006.01.27 15:21
|close
|504
|100.00
|1.7866
|1.7841
|0.0000
|11999.94
|3674530.98
|1018
|2006.01.27 15:37
|buy
|505
|100.00
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|1019
|2006.01.27 15:57
|close
|505
|100.00
|1.7866
|1.7841
|0.0000
|12000.00
|3686530.98
|1020
|2006.01.27 20:14
|sell
|506
|100.00
|1.7690
|1.7703
|0.0000
|1021
|2006.01.27 20:31
|close
|506
|100.00
|1.7679
|1.7703
|0.0000
|11000.96
|3697531.94
|1022
|2006.01.29 23:11
|sell
|507
|100.00
|1.7700
|1.7713
|0.0000
|1023
|2006.01.29 23:58
|close
|507
|100.00
|1.7687
|1.7713
|0.0000
|13000.00
|3710531.94
|1024
|2006.01.31 13:43
|buy
|508
|100.00
|1.7701
|1.7688
|0.0000
|1025
|2006.01.31 13:51
|close
|508
|100.00
|1.7714
|1.7688
|0.0000
|13000.00
|3723531.94
|1026
|2006.01.31 19:40
|buy
|509
|100.00
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|1027
|2006.01.31 19:59
|s/l
|509
|100.00
|1.7817
|1.7817
|0.0000
|-13000.00
|3710531.94
|1028
|2006.01.31 19:59
|buy
|510
|100.00
|1.7802
|1.7789
|0.0000
|1029
|2006.01.31 20:16
|close
|510
|100.00
|1.7820
|1.7789
|0.0000
|18000.00
|3728531.94
|1030
|2006.01.31 20:25
|buy
|511
|100.00
|1.7794
|1.7781
|0.0000
|1031
|2006.01.31 22:28
|s/l
|511
|100.00
|1.7781
|1.7781
|0.0000
|-13000.00
|3715531.94
|1032
|2006.02.01 06:00
|buy
|512
|100.00
|1.7798
|1.7785
|0.0000
|1033
|2006.02.01 06:42
|close
|512
|100.00
|1.7812
|1.7785
|0.0000
|14000.27
|3729532.21
|1034
|2006.02.01 09:00
|buy
|513
|100.00
|1.7788
|1.7775
|0.0000
|1035
|2006.02.01 09:39
|close
|513
|100.00
|1.7801
|1.7775
|0.0000
|12999.88
|3742532.09
|1036
|2006.02.01 11:00
|sell
|514
|100.00
|1.7777
|1.7790
|0.0000
|1037
|2006.02.01 11:47
|close
|514
|100.00
|1.7763
|1.7790
|0.0000
|13999.61
|3756531.70
|1038
|2006.02.01 14:18
|sell
|515
|100.00
|1.7769
|1.7782
|0.0000
|1039
|2006.02.01 14:30
|close
|515
|100.00
|1.7750
|1.7782
|0.0000
|19000.53
|3775532.23
|1040
|2006.02.01 16:00
|buy
|516
|100.00
|1.7775
|1.7762
|0.0000
|1041
|2006.02.01 16:12
|close
|516
|100.00
|1.7789
|1.7762
|0.0000
|14000.00
|3789532.23
|1042
|2006.02.01 16:22
|buy
|517
|100.00
|1.7777
|1.7764
|0.0000
|1043
|2006.02.01 18:07
|s/l
|517
|100.00
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-13000.00
|3776532.23
|1044
|2006.02.02 09:59
|sell
|518
|100.00
|1.7743
|1.7756
|0.0000
|1045
|2006.02.02 12:05
|s/l
|518
|100.00
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-13000.00
|3763532.23
|1046
|2006.02.03 10:26
|sell
|519
|100.00
|1.7765
|1.7778
|0.0000
|1047
|2006.02.03 10:59
|close
|519
|100.00
|1.7755
|1.7778
|0.0000
|9999.74
|3773531.97
|1048
|2006.02.03 16:00
|sell
|520
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|1049
|2006.02.03 16:21
|close
|520
|100.00
|1.7618
|1.7643
|0.0000
|12000.00
|3785531.97
|1050
|2006.02.03 16:23
|sell
|521
|100.00
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|1051
|2006.02.03 17:04
|close
|521
|100.00
|1.7607
|1.7643
|0.0000
|23000.11
|3808532.08
|1052
|2006.02.03 19:59
|sell
|522
|100.00
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|1053
|2006.02.03 20:31
|s/l
|522
|100.00
|1.7633
|1.7633
|0.0000
|-13000.00
|3795532.08
|1054
|2006.02.05 23:21
|sell
|523
|100.00
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|1055
|2006.02.06 02:59
|close
|523
|100.00
|1.7609
|1.7650
|0.0000
|28215.00
|3823747.08
|1056
|2006.02.06 03:04
|sell
|524
|100.00
|1.7623
|1.7636
|0.0000
|1057
|2006.02.06 03:57
|close
|524
|100.00
|1.7611
|1.7636
|0.0000
|11999.79
|3835746.87
|1058
|2006.02.06 08:01
|sell
|525
|100.00
|1.7585
|1.7598
|0.0000
|1059
|2006.02.06 08:32
|close
|525
|100.00
|1.7572
|1.7598
|0.0000
|13000.31
|3848747.18
|1060
|2006.02.06 11:00
|sell
|526
|100.00
|1.7553
|1.7566
|0.0000
|1061
|2006.02.06 11:59
|close
|526
|100.00
|1.7529
|1.7566
|0.0000
|24000.45
|3872747.63
|1062
|2006.02.06 14:21
|sell
|527
|100.00
|1.7524
|1.7537
|0.0000
|1063
|2006.02.06 14:38
|s/l
|527
|100.00
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|-13000.00
|3859747.63
|1064
|2006.02.06 14:52
|sell
|528
|100.00
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|1065
|2006.02.06 14:58
|close
|528
|100.00
|1.7508
|1.7535
|0.0000
|14000.27
|3873747.90
|1066
|2006.02.07 16:03
|sell
|529
|100.00
|1.7447
|1.7460
|0.0000
|1067
|2006.02.07 16:10
|close
|529
|100.00
|1.7435
|1.7460
|0.0000
|12000.39
|3885748.29
|1068
|2006.02.07 16:16
|sell
|530
|100.00
|1.7423
|1.7436
|0.0000
|1069
|2006.02.07 16:41
|close
|530
|100.00
|1.7412
|1.7436
|0.0000
|11000.34
|3896748.63
|1070
|2006.02.07 16:50
|sell
|531
|100.00
|1.7423
|1.7436
|0.0000
|1071
|2006.02.07 16:58
|close
|531
|100.00
|1.7412
|1.7436
|0.0000
|11000.00
|3907748.63
|1072
|2006.02.07 21:47
|sell
|532
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1073
|2006.02.07 21:56
|close
|532
|100.00
|1.7434
|1.7458
|0.0000
|11000.97
|3918749.60
|1074
|2006.02.08 00:59
|buy
|533
|100.00
|1.7445
|1.7432
|0.0000
|1075
|2006.02.08 03:17
|close
|533
|100.00
|1.7457
|1.7432
|0.0000
|12000.02
|3930749.62
|1076
|2006.02.08 09:10
|sell
|534
|100.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|1077
|2006.02.08 09:55
|close
|534
|100.00
|1.7409
|1.7441
|0.0000
|18999.94
|3949749.56
|1078
|2006.02.09 02:59
|buy
|535
|100.00
|1.7420
|1.7407
|0.0000
|1079
|2006.02.09 03:15
|close
|535
|100.00
|1.7436
|1.7407
|0.0000
|16000.00
|3965749.56
|1080
|2006.02.09 10:30
|sell
|536
|100.00
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|1081
|2006.02.09 10:31
|close
|536
|100.00
|1.7393
|1.7422
|0.0000
|16000.00
|3981749.56
|1082
|2006.02.09 13:00
|sell
|537
|100.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|1083
|2006.02.09 13:31
|close
|537
|100.00
|1.7411
|1.7438
|0.0000
|14000.00
|3995749.56
|1084
|2006.02.09 13:59
|sell
|538
|100.00
|1.7422
|1.7435
|0.0000
|1085
|2006.02.09 14:00
|close
|538
|100.00
|1.7407
|1.7435
|0.0000
|15000.27
|4010749.83
|1086
|2006.02.09 16:59
|sell
|539
|100.00
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|1087
|2006.02.09 19:20
|close
|539
|100.00
|1.7405
|1.7426
|0.0000
|8000.00
|4018749.83
|1088
|2006.02.10 00:41
|buy
|540
|100.00
|1.7436
|1.7423
|0.0000
|1089
|2006.02.10 00:59
|s/l
|540
|100.00
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|-13000.00
|4005749.83
|1090
|2006.02.10 08:59
|buy
|541
|100.00
|1.7435
|1.7422
|0.0000
|1091
|2006.02.10 09:01
|close
|541
|100.00
|1.7454
|1.7422
|0.0000
|19000.00
|4024749.83
|1092
|2006.02.10 13:56
|buy
|542
|100.00
|1.7488
|1.7475
|0.0000
|1093
|2006.02.10 13:59
|close
|542
|100.00
|1.7498
|1.7475
|0.0000
|10000.00
|4034749.83
|1094
|2006.02.10 14:54
|buy
|543
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1095
|2006.02.10 14:55
|close
|543
|100.00
|1.7564
|1.7540
|0.0000
|11000.00
|4045749.83
|1096
|2006.02.10 15:59
|buy
|544
|100.00
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|1097
|2006.02.10 16:40
|close
|544
|100.00
|1.7471
|1.7439
|0.0000
|19000.00
|4064749.83
|1098
|2006.02.13 04:59
|sell
|545
|100.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|1099
|2006.02.13 07:01
|close
|545
|100.00
|1.7425
|1.7447
|0.0000
|8999.66
|4073749.49
|1100
|2006.02.13 10:17
|sell
|546
|100.00
|1.7397
|1.7410
|0.0000
|1101
|2006.02.13 10:25
|close
|546
|100.00
|1.7386
|1.7410
|0.0000
|11000.00
|4084749.49
|1102
|2006.02.13 14:04
|sell
|547
|100.00
|1.7399
|1.7412
|0.0000
|1103
|2006.02.13 14:24
|close
|547
|100.00
|1.7386
|1.7412
|0.0000
|12999.93
|4097749.42
|1104
|2006.02.13 14:41
|sell
|548
|100.00
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|1105
|2006.02.13 14:59
|s/l
|548
|100.00
|1.7411
|1.7411
|0.0000
|-13000.00
|4084749.42
|1106
|2006.02.13 14:59
|sell
|549
|100.00
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|1107
|2006.02.13 15:33
|close
|549
|100.00
|1.7403
|1.7429
|0.0000
|13000.00
|4097749.42
|1108
|2006.02.14 00:01
|buy
|550
|100.00
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|1109
|2006.02.14 00:14
|close
|550
|100.00
|1.7427
|1.7403
|0.0000
|10999.78
|4108749.20
|1110
|2006.02.14 00:14
|buy
|551
|100.00
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|1111
|2006.02.14 01:34
|s/l
|551
|100.00
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-13000.00
|4095749.20
|1112
|2006.02.14 05:00
|buy
|552
|100.00
|1.7415
|1.7402
|0.0000
|1113
|2006.02.14 06:00
|close
|552
|100.00
|1.7422
|1.7402
|0.0000
|7000.13
|4102749.33
|1114
|2006.02.14 12:02
|sell
|553
|100.00
|1.7365
|1.7378
|0.0000
|1115
|2006.02.14 12:38
|close
|553
|100.00
|1.7353
|1.7378
|0.0000
|11999.69
|4114749.02
|1116
|2006.02.14 16:00
|sell
|554
|100.00
|1.7315
|1.7328
|0.0000
|1117
|2006.02.14 16:03
|close
|554
|100.00
|1.7307
|1.7328
|0.0000
|8000.00
|4122749.02
|1118
|2006.02.14 16:03
|sell
|555
|100.00
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|1119
|2006.02.14 16:03
|close
|555
|100.00
|1.7306
|1.7326
|0.0000
|7000.00
|4129749.02
|1120
|2006.02.14 16:59
|sell
|556
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|1121
|2006.02.14 18:34
|s/l
|556
|100.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-13000.00
|4116749.02
|1122
|2006.02.14 18:35
|sell
|557
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|1123
|2006.02.14 20:00
|s/l
|557
|100.00
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|-13000.00
|4103749.02
|1124
|2006.02.16 10:00
|sell
|558
|100.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|1125
|2006.02.16 10:30
|close
|558
|100.00
|1.7345
|1.7372
|0.0000
|14000.00
|4117749.02
|1126
|2006.02.16 10:30
|sell
|559
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|1127
|2006.02.16 10:30
|s/l
|559
|100.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-13000.00
|4104749.02
|1128
|2006.02.16 10:30
|sell
|560
|100.00
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|1129
|2006.02.16 10:30
|s/l
|560
|100.00
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-13000.00
|4091749.02
|1130
|2006.02.16 10:30
|sell
|561
|100.00
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|1131
|2006.02.16 10:30
|close
|561
|100.00
|1.7336
|1.7366
|0.0000
|17000.00
|4108749.02
|1132
|2006.02.16 10:32
|sell
|562
|100.00
|1.7335
|1.7348
|0.0000
|1133
|2006.02.16 10:47
|close
|562
|100.00
|1.7316
|1.7348
|0.0000
|18999.91
|4127748.93
|1134
|2006.02.16 12:50
|sell
|563
|100.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|1135
|2006.02.16 12:59
|close
|563
|100.00
|1.7344
|1.7365
|0.0000
|8000.47
|4135749.40
|1136
|2006.02.16 16:59
|sell
|564
|100.00
|1.7352
|1.7365
|0.0000
|1137
|2006.02.16 17:18
|close
|564
|100.00
|1.7345
|1.7365
|0.0000
|7000.47
|4142749.87
|1138
|2006.02.17 04:02
|sell
|565
|100.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|1139
|2006.02.17 04:25
|close
|565
|100.00
|1.7351
|1.7372
|0.0000
|8000.44
|4150750.31
|1140
|2006.02.17 11:12
|buy
|566
|100.00
|1.7363
|1.7350
|0.0000
|1141
|2006.02.17 11:18
|close
|566
|100.00
|1.7373
|1.7350
|0.0000
|10000.80
|4160751.11
|1142
|2006.02.17 11:59
|buy
|567
|100.00
|1.7361
|1.7348
|0.0000
|1143
|2006.02.17 13:06
|s/l
|567
|100.00
|1.7348
|1.7348
|0.0000
|-13000.00
|4147751.11
|1144
|2006.02.17 16:18
|buy
|568
|100.00
|1.7402
|1.7389
|0.0000
|1145
|2006.02.17 16:19
|close
|568
|100.00
|1.7422
|1.7389
|0.0000
|19999.90
|4167751.01
|1146
|2006.02.17 19:04
|buy
|569
|100.00
|1.7405
|1.7392
|0.0000
|1147
|2006.02.17 19:12
|close
|569
|100.00
|1.7414
|1.7392
|0.0000
|9000.00
|4176751.01
|1148
|2006.02.17 19:13
|buy
|570
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|1149
|2006.02.17 19:20
|close
|570
|100.00
|1.7423
|1.7399
|0.0000
|10999.44
|4187750.45
|1150
|2006.02.17 19:23
|buy
|571
|100.00
|1.7412
|1.7399
|0.0000
|1151
|2006.02.19 22:52
|close
|571
|100.00
|1.7420
|1.7399
|0.0000
|8000.00
|4195750.45
|1152
|2006.02.20 07:01
|buy
|572
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|1153
|2006.02.20 07:45
|close
|572
|100.00
|1.7449
|1.7427
|0.0000
|8999.44
|4204749.89
|1154
|2006.02.20 09:00
|sell
|573
|100.00
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|1155
|2006.02.20 09:20
|close
|573
|100.00
|1.7432
|1.7454
|0.0000
|9000.00
|4213749.89
|1156
|2006.02.20 09:30
|sell
|574
|100.00
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|1157
|2006.02.20 09:37
|close
|574
|100.00
|1.7416
|1.7438
|0.0000
|8999.97
|4222749.86
|1158
|2006.02.21 06:59
|sell
|575
|100.00
|1.7439
|1.7452
|0.0000
|1159
|2006.02.21 07:59
|close
|575
|100.00
|1.7428
|1.7452
|0.0000
|11000.00
|4233749.86
|1160
|2006.02.21 08:04
|sell
|576
|100.00
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|1161
|2006.02.21 08:28
|close
|576
|100.00
|1.7422
|1.7448
|0.0000
|13000.10
|4246749.96
|1162
|2006.02.21 10:00
|sell
|577
|100.00
|1.7432
|1.7445
|0.0000
|1163
|2006.02.21 10:17
|close
|577
|100.00
|1.7426
|1.7445
|0.0000
|5998.94
|4252748.90
|1164
|2006.02.21 15:59
|buy
|578
|100.00
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|1165
|2006.02.21 16:00
|close
|578
|100.00
|1.7450
|1.7418
|0.0000
|19000.05
|4271748.95
|1166
|2006.02.21 16:59
|sell
|579
|100.00
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|1167
|2006.02.21 17:20
|close
|579
|100.00
|1.7435
|1.7458
|0.0000
|10000.00
|4281748.95
|1168
|2006.02.22 09:00
|sell
|580
|100.00
|1.7450
|1.7463
|0.0000
|1169
|2006.02.22 09:50
|close
|580
|100.00
|1.7439
|1.7463
|0.0000
|10999.78
|4292748.73
|1170
|2006.02.22 12:01
|sell
|581
|100.00
|1.7409
|1.7422
|0.0000
|1171
|2006.02.22 12:21
|close
|581
|100.00
|1.7399
|1.7422
|0.0000
|10000.00
|4302748.73
|1172
|2006.02.22 16:59
|sell
|582
|100.00
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|1173
|2006.02.22 17:29
|close
|582
|100.00
|1.7418
|1.7442
|0.0000
|11000.00
|4313748.73
|1174
|2006.02.23 13:00
|buy
|583
|100.00
|1.7527
|1.7514
|0.0000
|1175
|2006.02.23 13:59
|close
|583
|100.00
|1.7536
|1.7514
|0.0000
|9000.00
|4322748.73
|1176
|2006.02.23 18:00
|buy
|584
|100.00
|1.7523
|1.7510
|0.0000
|1177
|2006.02.23 18:30
|close
|584
|100.00
|1.7532
|1.7510
|0.0000
|9000.09
|4331748.82
|1178
|2006.02.24 09:13
|sell
|585
|100.00
|1.7506
|1.7519
|0.0000
|1179
|2006.02.24 09:28
|close
|585
|100.00
|1.7495
|1.7519
|0.0000
|11000.00
|4342748.82
|1180
|2006.02.24 09:30
|sell
|586
|100.00
|1.7499
|1.7512
|0.0000
|1181
|2006.02.24 09:31
|close
|586
|100.00
|1.7491
|1.7512
|0.0000
|7999.44
|4350748.26
|1182
|2006.02.24 09:33
|sell
|587
|100.00
|1.7500
|1.7513
|0.0000
|1183
|2006.02.24 09:35
|close
|587
|100.00
|1.7490
|1.7513
|0.0000
|10000.00
|4360748.26
|1184
|2006.02.28 08:59
|sell
|588
|100.00
|1.7405
|1.7418
|0.0000
|1185
|2006.02.28 09:59
|s/l
|588
|100.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-13000.00
|4347748.26
|1186
|2006.02.28 14:00
|buy
|589
|100.00
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|1187
|2006.02.28 14:16
|close
|589
|100.00
|1.7477
|1.7457
|0.0000
|6999.76
|4354748.02
|1188
|2006.03.01 14:02
|buy
|590
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1189
|2006.03.01 14:07
|close
|590
|100.00
|1.7571
|1.7546
|0.0000
|11999.94
|4366747.96
|1190
|2006.03.01 14:21
|buy
|591
|100.00
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|1191
|2006.03.01 14:32
|close
|591
|100.00
|1.7571
|1.7546
|0.0000
|12000.08
|4378748.04
|1192
|2006.03.01 14:59
|buy
|592
|100.00
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|1193
|2006.03.01 15:59
|s/l
|592
|100.00
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-13000.00
|4365748.04
|1194
|2006.03.01 17:41
|sell
|593
|100.00
|1.7498
|1.7511
|0.0000
|1195
|2006.03.01 17:48
|close
|593
|100.00
|1.7487
|1.7511
|0.0000
|11000.00
|4376748.04
|1196
|2006.03.01 17:59
|sell
|594
|100.00
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|1197
|2006.03.01 18:00
|close
|594
|100.00
|1.7474
|1.7507
|0.0000
|19999.88
|4396747.92
|1198
|2006.03.02 11:00
|sell
|595
|100.00
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|1199
|2006.03.02 11:25
|close
|595
|100.00
|1.7479
|1.7500
|0.0000
|8000.47
|4404748.39
|1200
|2006.03.02 13:19
|sell
|596
|100.00
|1.7472
|1.7485
|0.0000
|1201
|2006.03.02 13:56
|close
|596
|100.00
|1.7459
|1.7485
|0.0000
|12999.98
|4417748.37
|1202
|2006.03.02 16:19
|sell
|597
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1203
|2006.03.02 16:23
|s/l
|597
|100.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-13000.00
|4404748.37
|1204
|2006.03.02 16:28
|sell
|598
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1205
|2006.03.02 16:36
|s/l
|598
|100.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-13000.00
|4391748.37
|1206
|2006.03.02 16:36
|sell
|599
|100.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|1207
|2006.03.02 16:37
|close
|599
|100.00
|1.7483
|1.7508
|0.0000
|12000.36
|4403748.73
|1208
|2006.03.02 16:37
|sell
|600
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1209
|2006.03.02 16:39
|s/l
|600
|100.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-13000.00
|4390748.73
|1210
|2006.03.02 16:41
|sell
|601
|100.00
|1.7478
|1.7491
|0.0000
|1211
|2006.03.02 16:54
|close
|601
|100.00
|1.7466
|1.7491
|0.0000
|11999.94
|4402748.67
|1212
|2006.03.03 00:59
|buy
|602
|100.00
|1.7512
|1.7499
|0.0000
|1213
|2006.03.03 01:00
|close
|602
|100.00
|1.7531
|1.7499
|0.0000
|19000.38
|4421749.05
|1214
|2006.03.03 14:24
|buy
|603
|100.00
|1.7568
|1.7555
|0.0000
|1215
|2006.03.03 14:41
|close
|603
|100.00
|1.7578
|1.7555
|0.0000
|9999.83
|4431748.88
|1216
|2006.03.03 15:01
|buy
|604
|100.00
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|1217
|2006.03.03 15:58
|close
|604
|100.00
|1.7585
|1.7563
|0.0000
|8999.44
|4440748.32
|1218
|2006.03.03 15:59
|buy
|605
|100.00
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|1219
|2006.03.03 16:04
|close
|605
|100.00
|1.7542
|1.7503
|0.0000
|26000.00
|4466748.32
|1220
|2006.03.06 17:00
|sell
|606
|100.00
|1.7507
|1.7520
|0.0000
|1221
|2006.03.06 17:47
|close
|606
|100.00
|1.7492
|1.7520
|0.0000
|15000.47
|4481748.79
|1222
|2006.03.07 16:21
|sell
|607
|100.00
|1.7362
|1.7375
|0.0000
|1223
|2006.03.07 16:26
|s/l
|607
|100.00
|1.7375
|1.7375
|0.0000
|-13000.00
|4468748.79
|1224
|2006.03.07 16:30
|sell
|608
|100.00
|1.7362
|1.7375
|0.0000
|1225
|2006.03.07 16:34
|close
|608
|100.00
|1.7351
|1.7375
|0.0000
|10999.77
|4479748.56
|1226
|2006.03.07 23:03
|sell
|609
|100.00
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|1227
|2006.03.08 01:36
|close
|609
|100.00
|1.7348
|1.7372
|0.0000
|11215.44
|4490964.00
|1228
|2006.03.08 08:19
|buy
|610
|100.00
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|1229
|2006.03.08 08:20
|close
|610
|100.00
|1.7389
|1.7365
|0.0000
|11000.00
|4501964.00
|1230
|2006.03.08 08:20
|buy
|611
|100.00
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|1231
|2006.03.08 08:28
|close
|611
|100.00
|1.7396
|1.7373
|0.0000
|9999.61
|4511963.61
|1232
|2006.03.08 08:29
|buy
|612
|100.00
|1.7394
|1.7381
|0.0000
|1233
|2006.03.08 08:39
|close
|612
|100.00
|1.7403
|1.7381
|0.0000
|9000.04
|4520963.65
|1234
|2006.03.08 08:39
|buy
|613
|100.00
|1.7406
|1.7393
|0.0000
|1235
|2006.03.08 08:59
|s/l
|613
|100.00
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|-13000.00
|4507963.65
|1236
|2006.03.08 08:59
|buy
|614
|100.00
|1.7384
|1.7371
|0.0000
|1237
|2006.03.08 09:04
|close
|614
|100.00
|1.7405
|1.7371
|0.0000
|21000.00
|4528963.65
|1238
|2006.03.08 11:00
|buy
|615
|100.00
|1.7385
|1.7372
|0.0000
|1239
|2006.03.08 11:03
|close
|615
|100.00
|1.7400
|1.7372
|0.0000
|15000.10
|4543963.75
|1240
|2006.03.08 11:31
|buy
|616
|100.00
|1.7387
|1.7374
|0.0000
|1241
|2006.03.08 13:59
|s/l
|616
|100.00
|1.7374
|1.7374
|0.0000
|-13000.00
|4530963.75
|1242
|2006.03.09 00:00
|sell
|617
|100.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|1243
|2006.03.09 00:46
|close
|617
|100.00
|1.7365
|1.7395
|0.0000
|16999.57
|4547963.32
|1244
|2006.03.09 09:01
|sell
|618
|100.00
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|1245
|2006.03.09 09:37
|close
|618
|100.00
|1.7367
|1.7388
|0.0000
|7999.27
|4555962.59
|1246
|2006.03.10 09:52
|buy
|619
|100.00
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|1247
|2006.03.10 09:56
|close
|619
|100.00
|1.7387
|1.7365
|0.0000
|9000.00
|4564962.59
|1248
|2006.03.10 17:02
|sell
|620
|100.00
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|1249
|2006.03.10 17:35
|close
|620
|100.00
|1.7254
|1.7275
|0.0000
|7999.28
|4572961.87
|1250
|2006.03.10 17:59
|sell
|621
|100.00
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|1251
|2006.03.10 18:59
|close
|621
|100.00
|1.7251
|1.7275
|0.0000
|11000.00
|4583961.87
|1252
|2006.03.10 19:00
|sell
|622
|100.00
|1.7256
|1.7269
|0.0000
|1253
|2006.03.10 19:18
|close
|622
|100.00
|1.7252
|1.7269
|0.0000
|3999.80
|4587961.67
|1254
|2006.03.10 19:59
|sell
|623
|100.00
|1.7264
|1.7277
|0.0000
|1255
|2006.03.12 23:02
|s/l
|623
|100.00
|1.7277
|1.7277
|0.0000
|-13000.00
|4574961.67
|1256
|2006.03.13 08:04
|buy
|624
|100.00
|1.7274
|1.7261
|0.0000
|1257
|2006.03.13 08:22
|close
|624
|100.00
|1.7282
|1.7261
|0.0000
|7999.69
|4582961.36
|1258
|2006.03.13 08:39
|buy
|625
|100.00
|1.7286
|1.7273
|0.0000
|1259
|2006.03.13 08:59
|s/l
|625
|100.00
|1.7273
|1.7273
|0.0000
|-13000.00
|4569961.36
|1260
|2006.03.13 09:33
|sell
|626
|100.00
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|1261
|2006.03.13 10:59
|s/l
|626
|100.00
|1.7275
|1.7275
|0.0000
|-13000.00
|4556961.36
|1262
|2006.03.13 17:00
|buy
|627
|100.00
|1.7296
|1.7283
|0.0000
|1263
|2006.03.13 17:15
|close
|627
|100.00
|1.7308
|1.7283
|0.0000
|11999.94
|4568961.30
|1264
|2006.03.13 17:15
|buy
|628
|100.00
|1.7307
|1.7294
|0.0000
|1265
|2006.03.13 17:19
|close
|628
|100.00
|1.7314
|1.7294
|0.0000
|7000.13
|4575961.43
|1266
|2006.03.13 17:59
|buy
|629
|100.00
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|1267
|2006.03.13 19:00
|close
|629
|100.00
|1.7314
|1.7288
|0.0000
|13000.00
|4588961.43
|1268
|2006.03.15 06:00
|buy
|630
|100.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|1269
|2006.03.15 06:55
|close
|630
|100.00
|1.7471
|1.7450
|0.0000
|8000.47
|4596961.90
|1270
|2006.03.15 10:00
|sell
|631
|100.00
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|1271
|2006.03.15 10:30
|close
|631
|100.00
|1.7426
|1.7467
|0.0000
|27999.52
|4624961.42
|1272
|2006.03.15 10:30
|sell
|632
|100.00
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|1273
|2006.03.15 10:30
|close
|632
|100.00
|1.7424
|1.7467
|0.0000
|30000.00
|4654961.42
|1274
|2006.03.15 10:30
|sell
|633
|100.00
|1.7444
|1.7457
|0.0000
|1275
|2006.03.15 10:30
|close
|633
|100.00
|1.7424
|1.7457
|0.0000
|20000.00
|4674961.42
|1276
|2006.03.15 10:59
|sell
|634
|100.00
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|1277
|2006.03.15 14:59
|s/l
|634
|100.00
|1.7466
|1.7466
|0.0000
|-13000.00
|4661961.42
|1278
|2006.03.15 15:00
|buy
|635
|100.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|1279
|2006.03.15 15:09
|close
|635
|100.00
|1.7460
|1.7434
|0.0000
|13000.00
|4674961.42
|1280
|2006.03.15 15:09
|buy
|636
|100.00
|1.7463
|1.7450
|0.0000
|1281
|2006.03.15 15:12
|close
|636
|100.00
|1.7474
|1.7450
|0.0000
|11000.00
|4685961.42
|1282
|2006.03.15 15:14
|buy
|637
|100.00
|1.7467
|1.7454
|0.0000
|1283
|2006.03.15 15:14
|close
|637
|100.00
|1.7475
|1.7454
|0.0000
|8000.00
|4693961.42
|1284
|2006.03.15 15:15
|buy
|638
|100.00
|1.7464
|1.7451
|0.0000
|1285
|2006.03.15 15:17
|close
|638
|100.00
|1.7475
|1.7451
|0.0000
|11000.35
|4704961.77
|1286
|2006.03.15 15:59
|buy
|639
|100.00
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|1287
|2006.03.15 16:00
|close
|639
|100.00
|1.7470
|1.7442
|0.0000
|14999.79
|4719961.56
|1288
|2006.03.15 20:02
|buy
|640
|100.00
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|1289
|2006.03.15 20:23
|close
|640
|100.00
|1.7488
|1.7462
|0.0000
|13000.39
|4732961.95
|1290
|2006.03.16 00:30
|buy
|641
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|1291
|2006.03.16 04:59
|s/l
|641
|100.00
|1.7464
|1.7464
|0.0000
|-13000.00
|4719961.95
|1292
|2006.03.16 07:59
|sell
|642
|100.00
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|1293
|2006.03.16 09:00
|s/l
|642
|100.00
|1.7492
|1.7492
|0.0000
|-13000.00
|4706961.95
|1294
|2006.03.16 09:00
|buy
|643
|100.00
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|1295
|2006.03.16 10:02
|close
|643
|100.00
|1.7488
|1.7464
|0.0000
|11000.96
|4717962.91
|1296
|2006.03.16 17:05
|buy
|644
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1297
|2006.03.16 17:06
|close
|644
|100.00
|1.7566
|1.7540
|0.0000
|13000.00
|4730962.91
|1298
|2006.03.16 17:27
|buy
|645
|100.00
|1.7553
|1.7540
|0.0000
|1299
|2006.03.16 17:59
|close
|645
|100.00
|1.7574
|1.7540
|0.0000
|20999.88
|4751962.79
|1300
|2006.03.17 14:02
|buy
|646
|100.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|1301
|2006.03.17 14:28
|close
|646
|100.00
|1.7557
|1.7538
|0.0000
|6000.00
|4757962.79
|1302
|2006.03.17 15:03
|sell
|647
|100.00
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|1303
|2006.03.17 15:59
|close
|647
|100.00
|1.7540
|1.7563
|0.0000
|10000.00
|4767962.79
|1304
|2006.03.17 17:11
|buy
|648
|100.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|1305
|2006.03.17 18:08
|close
|648
|100.00
|1.7567
|1.7542
|0.0000
|12000.00
|4779962.79
|1306
|2006.03.17 19:06
|buy
|649
|100.00
|1.7560
|1.7547
|0.0000
|1307
|2006.03.17 19:59
|close
|649
|100.00
|1.7570
|1.7547
|0.0000
|10000.00
|4789962.79
|1308
|2006.03.20 08:18
|buy
|650
|100.00
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|1309
|2006.03.20 08:59
|close
|650
|100.00
|1.7578
|1.7550
|0.0000
|15000.00
|4804962.79
|1310
|2006.03.20 11:59
|buy
|651
|100.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|1311
|2006.03.20 12:04
|close
|651
|100.00
|1.7559
|1.7520
|0.0000
|26000.00
|4830962.79
|1312
|2006.03.20 17:00
|buy
|652
|100.00
|1.7555
|1.7542
|0.0000
|1313
|2006.03.20 17:21
|s/l
|652
|100.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-13000.00
|4817962.79
|1314
|2006.03.21 09:15
|sell
|653
|100.00
|1.7501
|1.7514
|0.0000
|1315
|2006.03.21 09:24
|close
|653
|100.00
|1.7487
|1.7514
|0.0000
|14000.10
|4831962.89
|1316
|2006.03.21 11:03
|sell
|654
|100.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1317
|2006.03.21 11:36
|close
|654
|100.00
|1.7477
|1.7503
|0.0000
|12999.53
|4844962.42
|1318
|2006.03.21 19:30
|sell
|655
|100.00
|1.7481
|1.7494
|0.0000
|1319
|2006.03.21 19:37
|close
|655
|100.00
|1.7472
|1.7494
|0.0000
|9000.63
|4853963.05
|1320
|2006.03.22 13:59
|sell
|656
|100.00
|1.7483
|1.7496
|0.0000
|1321
|2006.03.22 15:27
|s/l
|656
|100.00
|1.7496
|1.7496
|0.0000
|-13000.00
|4840963.05
|1322
|2006.03.22 16:00
|sell
|657
|100.00
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1323
|2006.03.22 16:58
|close
|657
|100.00
|1.7480
|1.7503
|0.0000
|9999.60
|4850962.65
|1324
|2006.03.22 16:58
|sell
|658
|100.00
|1.7476
|1.7489
|0.0000
|1325
|2006.03.22 17:24
|s/l
|658
|100.00
|1.7489
|1.7489
|0.0000
|-13000.00
|4837962.65
|1326
|2006.03.24 08:52
|sell
|659
|100.00
|1.7327
|1.7340
|0.0000
|1327
|2006.03.24 08:55
|close
|659
|100.00
|1.7314
|1.7340
|0.0000
|13000.00
|4850962.65
|1328
|2006.03.24 12:31
|sell
|660
|100.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|1329
|2006.03.24 12:42
|close
|660
|100.00
|1.7322
|1.7343
|0.0000
|8000.47
|4858963.12
|1330
|2006.03.24 12:47
|sell
|661
|100.00
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|1331
|2006.03.24 12:58
|close
|661
|100.00
|1.7323
|1.7343
|0.0000
|7000.30
|4865963.42
|1332
|2006.03.24 14:40
|sell
|662
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|1333
|2006.03.24 14:41
|close
|662
|100.00
|1.7339
|1.7359
|0.0000
|6999.63
|4872963.05
|1334
|2006.03.24 14:44
|sell
|663
|100.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|1335
|2006.03.24 14:47
|close
|663
|100.00
|1.7338
|1.7359
|0.0000
|7999.80
|4880962.85
|1336
|2006.03.24 16:01
|buy
|664
|100.00
|1.7402
|1.7389
|0.0000
|1337
|2006.03.24 16:06
|close
|664
|100.00
|1.7412
|1.7389
|0.0000
|9999.90
|4890962.75
|1338
|2006.03.27 05:06
|buy
|665
|100.00
|1.7458
|1.7445
|0.0000
|1339
|2006.03.27 05:07
|close
|665
|100.00
|1.7464
|1.7445
|0.0000
|6000.00
|4896962.75
|1340
|2006.03.27 05:26
|buy
|666
|100.00
|1.7469
|1.7456
|0.0000
|1341
|2006.03.27 13:59
|close
|666
|100.00
|1.7490
|1.7456
|0.0000
|20999.52
|4917962.27
|1342
|2006.03.27 18:07
|buy
|667
|100.00
|1.7467
|1.7454
|0.0000
|1343
|2006.03.27 19:59
|close
|667
|100.00
|1.7477
|1.7454
|0.0000
|9999.76
|4927962.03
|1344
|2006.03.28 08:57
|buy
|668
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|1345
|2006.03.28 10:02
|close
|668
|100.00
|1.7485
|1.7461
|0.0000
|10999.78
|4938961.81
|1346
|2006.03.28 10:11
|buy
|669
|100.00
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|1347
|2006.03.28 10:30
|close
|669
|100.00
|1.7485
|1.7461
|0.0000
|11000.00
|4949961.81
|1348
|2006.03.28 10:46
|buy
|670
|100.00
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1349
|2006.03.28 11:30
|close
|670
|100.00
|1.7497
|1.7460
|0.0000
|23999.50
|4973961.31
|1350
|2006.03.28 12:59
|buy
|671
|100.00
|1.7491
|1.7478
|0.0000
|1351
|2006.03.28 13:59
|close
|671
|100.00
|1.7524
|1.7478
|0.0000
|33000.00
|5006961.31
|1352
|2006.03.28 14:00
|buy
|672
|100.00
|1.7493
|1.7480
|0.0000
|1353
|2006.03.28 14:04
|close
|672
|100.00
|1.7505
|1.7480
|0.0000
|12000.30
|5018961.61
|1354
|2006.03.28 14:05
|buy
|673
|100.00
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|1355
|2006.03.28 15:24
|close
|673
|100.00
|1.7511
|1.7484
|0.0000
|13999.64
|5032961.25
|1356
|2006.03.28 18:10
|buy
|674
|100.00
|1.7491
|1.7478
|0.0000
|1357
|2006.03.28 18:41
|close
|674
|100.00
|1.7504
|1.7478
|0.0000
|12999.47
|5045960.72
|1358
|2006.03.28 22:10
|sell
|675
|100.00
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1359
|2006.03.28 22:59
|close
|675
|100.00
|1.7429
|1.7450
|0.0000
|8000.00
|5053960.72
|1360
|2006.03.29 13:18
|sell
|676
|100.00
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|1361
|2006.03.29 13:20
|close
|676
|100.00
|1.7349
|1.7370
|0.0000
|8000.35
|5061961.07
|1362
|2006.03.29 14:44
|sell
|677
|100.00
|1.7336
|1.7349
|0.0000
|1363
|2006.03.29 15:09
|s/l
|677
|100.00
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|-13000.00
|5048961.07
|1364
|2006.03.30 15:59
|buy
|678
|100.00
|1.7433
|1.7420
|0.0000
|1365
|2006.03.30 16:31
|close
|678
|100.00
|1.7453
|1.7420
|0.0000
|20000.55
|5068961.62
|1366
|2006.03.31 10:59
|sell
|679
|100.00
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1367
|2006.03.31 10:59
|close
|679
|100.00
|1.7350
|1.7389
|0.0000
|26000.00
|5094961.62
|1368
|2006.03.31 11:19
|sell
|680
|100.00
|1.7374
|1.7387
|0.0000
|1369
|2006.03.31 11:59
|close
|680
|100.00
|1.7360
|1.7387
|0.0000
|14000.00
|5108961.62
|1370
|2006.04.03 02:31
|sell
|681
|100.00
|1.7351
|1.7364
|0.0000
|1371
|2006.04.03 04:00
|close
|681
|100.00
|1.7334
|1.7364
|0.0000
|17000.00
|5125961.62
|1372
|2006.04.03 14:07
|sell
|682
|100.00
|1.7297
|1.7310
|0.0000
|1373
|2006.04.03 14:28
|close
|682
|100.00
|1.7284
|1.7310
|0.0000
|13000.00
|5138961.62
|1374
|2006.04.03 15:59
|buy
|683
|100.00
|1.7359
|1.7346
|0.0000
|1375
|2006.04.03 15:59
|close
|683
|100.00
|1.7388
|1.7346
|0.0000
|29000.00
|5167961.62
|1376
|2006.04.04 18:11
|buy
|684
|100.00
|1.7551
|1.7538
|0.0000
|1377
|2006.04.04 18:34
|close
|684
|100.00
|1.7563
|1.7538
|0.0000
|11999.73
|5179961.35
|1378
|2006.04.04 19:03
|buy
|685
|100.00
|1.7554
|1.7541
|0.0000
|1379
|2006.04.05 01:11
|s/l
|685
|100.00
|1.7541
|1.7541
|0.0000
|-13350.00
|5166611.35
|1380
|2006.04.05 08:00
|buy
|686
|100.00
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|1381
|2006.04.05 08:09
|s/l
|686
|100.00
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-13000.00
|5153611.35
|1382
|2006.04.05 08:09
|buy
|687
|100.00
|1.7566
|1.7553
|0.0000
|1383
|2006.04.05 08:21
|close
|687
|100.00
|1.7578
|1.7553
|0.0000
|12000.11
|5165611.46
|1384
|2006.04.05 08:59
|buy
|688
|100.00
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|1385
|2006.04.05 10:59
|s/l
|688
|100.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-13000.00
|5152611.46
|1386
|2006.04.05 15:00
|sell
|689
|100.00
|1.7518
|1.7531
|0.0000
|1387
|2006.04.05 15:59
|close
|689
|100.00
|1.7498
|1.7531
|0.0000
|20000.00
|5172611.46
|1388
|2006.04.05 22:59
|buy
|690
|100.00
|1.7526
|1.7513
|0.0000
|1389
|2006.04.06 00:59
|s/l
|690
|100.00
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|-14050.00
|5158561.46
|1390
|2006.04.06 10:15
|buy
|691
|100.00
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|1391
|2006.04.06 10:58
|close
|691
|100.00
|1.7579
|1.7545
|0.0000
|21000.00
|5179561.46
|1392
|2006.04.10 11:59
|buy
|692
|100.00
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|1393
|2006.04.10 13:00
|close
|692
|100.00
|1.7452
|1.7427
|0.0000
|12000.38
|5191561.84
|1394
|2006.04.10 18:00
|sell
|693
|100.00
|1.7404
|1.7417
|0.0000
|1395
|2006.04.10 18:57
|close
|693
|100.00
|1.7397
|1.7417
|0.0000
|6999.54
|5198561.38
|1396
|2006.04.10 18:59
|sell
|694
|100.00
|1.7419
|1.7432
|0.0000
|1397
|2006.04.10 21:59
|s/l
|694
|100.00
|1.7432
|1.7432
|0.0000
|-13000.00
|5185561.38
|1398
|2006.04.11 09:00
|sell
|695
|100.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|1399
|2006.04.11 10:30
|close
|695
|100.00
|1.7416
|1.7447
|0.0000
|17999.78
|5203561.16
|1400
|2006.04.12 10:44
|buy
|696
|100.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|1401
|2006.04.12 10:48
|close
|696
|100.00
|1.7546
|1.7524
|0.0000
|9000.00
|5212561.16
|1402
|2006.04.12 10:48
|buy
|697
|100.00
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|1403
|2006.04.12 10:48
|close
|697
|100.00
|1.7554
|1.7533
|0.0000
|7999.85
|5220561.01
|1404
|2006.04.12 10:50
|buy
|698
|100.00
|1.7546
|1.7533
|0.0000
|1405
|2006.04.12 10:59
|close
|698
|100.00
|1.7554
|1.7533
|0.0000
|7999.27
|5228560.28
|1406
|2006.04.12 10:59
|buy
|699
|100.00
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|1407
|2006.04.12 11:00
|close
|699
|100.00
|1.7553
|1.7527
|0.0000
|13000.45
|5241560.73
|1408
|2006.04.13 00:52
|sell
|700
|100.00
|1.7510
|1.7523
|0.0000
|1409
|2006.04.13 01:00
|close
|700
|100.00
|1.7498
|1.7523
|0.0000
|12000.47
|5253561.20
|1410
|2006.04.13 07:28
|buy
|701
|100.00
|1.7533
|1.7520
|0.0000
|1411
|2006.04.13 07:59
|close
|701
|100.00
|1.7543
|1.7520
|0.0000
|10000.00
|5263561.20
|1412
|2006.04.13 09:26
|buy
|702
|100.00
|1.7537
|1.7524
|0.0000
|1413
|2006.04.13 10:59
|s/l
|702
|100.00
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|-13000.00
|5250561.20
|1414
|2006.04.13 10:59
|buy
|703
|100.00
|1.7522
|1.7509
|0.0000
|1415
|2006.04.13 12:59
|s/l
|703
|100.00
|1.7509
|1.7509
|0.0000
|-13000.00
|5237561.20
|1416
|2006.04.13 14:00
|sell
|704
|100.00
|1.7519
|1.7532
|0.0000
|1417
|2006.04.13 14:30
|s/l
|704
|100.00
|1.7532
|1.7532
|0.0000
|-13000.00
|5224561.20
|1418
|2006.04.13 14:31
|sell
|705
|100.00
|1.7520
|1.7533
|0.0000
|1419
|2006.04.13 14:32
|s/l
|705
|100.00
|1.7533
|1.7533
|0.0000
|-13000.00
|5211561.20
|1420
|2006.04.13 14:32
|sell
|706
|100.00
|1.7533
|1.7546
|0.0000
|1421
|2006.04.13 14:36
|close
|706
|100.00
|1.7520
|1.7546
|0.0000
|12999.52
|5224560.72
|1422
|2006.04.13 14:36
|sell
|707
|100.00
|1.7518
|1.7531
|0.0000
|1423
|2006.04.13 14:56
|close
|707
|100.00
|1.7505
|1.7531
|0.0000
|12999.50
|5237560.22
|1424
|2006.04.17 13:00
|buy
|708
|100.00
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|1425
|2006.04.17 13:59
|close
|708
|100.00
|1.7690
|1.7657
|0.0000
|20000.00
|5257560.22
|1426
|2006.04.17 15:00
|buy
|709
|100.00
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|1427
|2006.04.17 15:21
|close
|709
|100.00
|1.7716
|1.7690
|0.0000
|13000.08
|5270560.30
|1428
|2006.04.17 15:21
|buy
|710
|100.00
|1.7717
|1.7704
|0.0000
|1429
|2006.04.17 15:30
|s/l
|710
|100.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-13000.00
|5257560.30
|1430
|2006.04.17 15:30
|buy
|711
|100.00
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|1431
|2006.04.17 16:59
|close
|711
|100.00
|1.7716
|1.7690
|0.0000
|13000.00
|5270560.30
|1432
|2006.04.18 14:39
|buy
|712
|100.00
|1.7755
|1.7742
|0.0000
|1433
|2006.04.18 14:50
|close
|712
|100.00
|1.7764
|1.7742
|0.0000
|8999.70
|5279560.00
|1434
|2006.04.18 14:51
|buy
|713
|100.00
|1.7764
|1.7751
|0.0000
|1435
|2006.04.18 14:52
|close
|713
|100.00
|1.7774
|1.7751
|0.0000
|10000.17
|5289560.17
|1436
|2006.04.18 15:13
|buy
|714
|100.00
|1.7760
|1.7747
|0.0000
|1437
|2006.04.18 15:17
|close
|714
|100.00
|1.7771
|1.7747
|0.0000
|10999.77
|5300559.94
|1438
|2006.04.18 15:27
|buy
|715
|100.00
|1.7760
|1.7747
|0.0000
|1439
|2006.04.18 15:30
|close
|715
|100.00
|1.7771
|1.7747
|0.0000
|10999.67
|5311559.61
|1440
|2006.04.18 19:59
|buy
|716
|100.00
|1.7790
|1.7777
|0.0000
|1441
|2006.04.18 19:59
|close
|716
|100.00
|1.7802
|1.7777
|0.0000
|12000.00
|5323559.61
|1442
|2006.04.18 20:03
|buy
|717
|100.00
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|1443
|2006.04.18 20:25
|close
|717
|100.00
|1.7805
|1.7786
|0.0000
|6000.00
|5329559.61
|1444
|2006.04.18 20:34
|buy
|718
|100.00
|1.7799
|1.7786
|0.0000
|1445
|2006.04.18 20:59
|close
|718
|100.00
|1.7832
|1.7786
|0.0000
|33000.00
|5362559.61
|1446
|2006.04.18 21:00
|buy
|719
|100.00
|1.7827
|1.7814
|0.0000
|1447
|2006.04.18 21:59
|close
|719
|100.00
|1.7840
|1.7814
|0.0000
|13000.00
|5375559.61
|1448
|2006.04.19 09:58
|buy
|720
|100.00
|1.7842
|1.7829
|0.0000
|1449
|2006.04.19 09:59
|close
|720
|100.00
|1.7860
|1.7829
|0.0000
|18000.00
|5393559.61
|1450
|2006.04.19 11:00
|buy
|721
|100.00
|1.7844
|1.7831
|0.0000
|1451
|2006.04.19 11:12
|close
|721
|100.00
|1.7855
|1.7831
|0.0000
|11000.47
|5404560.08
|1452
|2006.04.19 13:07
|buy
|722
|100.00
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|1453
|2006.04.19 13:10
|close
|722
|100.00
|1.7847
|1.7825
|0.0000
|9000.36
|5413560.44
|1454
|2006.04.19 13:44
|buy
|723
|100.00
|1.7838
|1.7825
|0.0000
|1455
|2006.04.19 13:59
|close
|723
|100.00
|1.7869
|1.7825
|0.0000
|31000.00
|5444560.44
|1456
|2006.04.19 19:05
|buy
|724
|100.00
|1.7916
|1.7903
|0.0000
|1457
|2006.04.19 19:19
|close
|724
|100.00
|1.7928
|1.7903
|0.0000
|11999.94
|5456560.38
|1458
|2006.04.19 23:59
|buy
|725
|100.00
|1.7915
|1.7902
|0.0000
|1459
|2006.04.20 00:59
|s/l
|725
|100.00
|1.7902
|1.7902
|0.0000
|-14050.00
|5442510.38
|1460
|2006.04.20 15:06
|sell
|726
|100.00
|1.7804
|1.7817
|0.0000
|1461
|2006.04.20 17:02
|close
|726
|100.00
|1.7781
|1.7817
|0.0000
|23000.00
|5465510.38
|1462
|2006.04.21 20:06
|buy
|727
|100.00
|1.7816
|1.7803
|0.0000
|1463
|2006.04.21 20:23
|close
|727
|100.00
|1.7830
|1.7803
|0.0000
|14000.27
|5479510.65
|1464
|2006.04.21 20:54
|buy
|728
|100.00
|1.7816
|1.7803
|0.0000
|1465
|2006.04.23 21:00
|close
|728
|100.00
|1.7862
|1.7803
|0.0000
|46000.35
|5525511.00
|1466
|2006.04.24 08:54
|buy
|729
|100.00
|1.7893
|1.7880
|0.0000
|1467
|2006.04.24 09:40
|close
|729
|100.00
|1.7905
|1.7880
|0.0000
|12000.45
|5537511.45
|1468
|2006.04.24 12:59
|buy
|730
|100.00
|1.7865
|1.7852
|0.0000
|1469
|2006.04.24 13:59
|s/l
|730
|100.00
|1.7852
|1.7852
|0.0000
|-13000.00
|5524511.45
|1470
|2006.04.24 16:59
|sell
|731
|100.00
|1.7885
|1.7898
|0.0000
|1471
|2006.04.24 17:59
|s/l
|731
|100.00
|1.7898
|1.7898
|0.0000
|-13000.00
|5511511.45
|1472
|2006.04.25 06:59
|buy
|732
|100.00
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|1473
|2006.04.25 08:00
|close
|732
|100.00
|1.7872
|1.7848
|0.0000
|11000.00
|5522511.45
|1474
|2006.04.25 14:00
|buy
|733
|100.00
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|1475
|2006.04.25 14:07
|close
|733
|100.00
|1.7872
|1.7849
|0.0000
|9999.87
|5532511.32
|1476
|2006.04.25 14:07
|buy
|734
|100.00
|1.7873
|1.7860
|0.0000
|1477
|2006.04.25 14:09
|close
|734
|100.00
|1.7882
|1.7860
|0.0000
|9000.21
|5541511.53
|1478
|2006.04.25 14:09
|buy
|735
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|1479
|2006.04.25 14:09
|close
|735
|100.00
|1.7900
|1.7878
|0.0000
|9000.00
|5550511.53
|1480
|2006.04.25 14:11
|buy
|736
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|1481
|2006.04.25 14:19
|close
|736
|100.00
|1.7901
|1.7878
|0.0000
|10000.00
|5560511.53
|1482
|2006.04.25 14:34
|buy
|737
|100.00
|1.7891
|1.7878
|0.0000
|1483
|2006.04.25 14:47
|close
|737
|100.00
|1.7899
|1.7878
|0.0000
|7999.82
|5568511.35
|1484
|2006.04.25 14:59
|buy
|738
|100.00
|1.7882
|1.7869
|0.0000
|1485
|2006.04.25 16:00
|s/l
|738
|100.00
|1.7869
|1.7869
|0.0000
|-13000.00
|5555511.35
|1486
|2006.04.25 16:07
|buy
|739
|100.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|1487
|2006.04.25 16:53
|close
|739
|100.00
|1.7877
|1.7857
|0.0000
|7000.00
|5562511.35
|1488
|2006.04.25 16:54
|buy
|740
|100.00
|1.7870
|1.7857
|0.0000
|1489
|2006.04.25 16:57
|close
|740
|100.00
|1.7877
|1.7857
|0.0000
|6999.73
|5569511.08
|1490
|2006.04.25 19:00
|buy
|741
|100.00
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|1491
|2006.04.25 20:44
|close
|741
|100.00
|1.7889
|1.7862
|0.0000
|14000.00
|5583511.08
|1492
|2006.04.26 03:23
|sell
|742
|100.00
|1.7877
|1.7890
|0.0000
|1493
|2006.04.26 03:39
|close
|742
|100.00
|1.7870
|1.7890
|0.0000
|7000.30
|5590511.38
|1494
|2006.04.26 05:14
|sell
|743
|100.00
|1.7879
|1.7892
|0.0000
|1495
|2006.04.26 05:51
|close
|743
|100.00
|1.7870
|1.7892
|0.0000
|8999.44
|5599510.82
|1496
|2006.04.26 08:03
|sell
|744
|100.00
|1.7848
|1.7861
|0.0000
|1497
|2006.04.26 08:59
|close
|744
|100.00
|1.7827
|1.7861
|0.0000
|21000.00
|5620510.82
|1498
|2006.04.26 18:00
|sell
|745
|100.00
|1.7860
|1.7873
|0.0000
|1499
|2006.04.26 18:59
|close
|745
|100.00
|1.7851
|1.7873
|0.0000
|9000.00
|5629510.82
|1500
|2006.04.27 02:52
|sell
|746
|100.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1501
|2006.04.27 03:24
|close
|746
|100.00
|1.7850
|1.7871
|0.0000
|8000.00
|5637510.82
|1502
|2006.04.27 08:00
|sell
|747
|100.00
|1.7855
|1.7868
|0.0000
|1503
|2006.04.27 08:06
|close
|747
|100.00
|1.7847
|1.7868
|0.0000
|8000.47
|5645511.29
|1504
|2006.04.27 08:06
|sell
|748
|100.00
|1.7846
|1.7859
|0.0000
|1505
|2006.04.27 09:29
|close
|748
|100.00
|1.7838
|1.7859
|0.0000
|8000.46
|5653511.75
|1506
|2006.04.27 09:59
|sell
|749
|100.00
|1.7859
|1.7872
|0.0000
|1507
|2006.04.27 10:00
|close
|749
|100.00
|1.7833
|1.7872
|0.0000
|25999.91
|5679511.66
|1508
|2006.04.27 12:00
|sell
|750
|100.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1509
|2006.04.27 12:03
|close
|750
|100.00
|1.7849
|1.7871
|0.0000
|8999.44
|5688511.10
|1510
|2006.04.27 12:16
|sell
|751
|100.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1511
|2006.04.27 12:27
|close
|751
|100.00
|1.7849
|1.7871
|0.0000
|8999.64
|5697510.74
|1512
|2006.04.27 12:27
|sell
|752
|100.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|1513
|2006.04.27 12:40
|close
|752
|100.00
|1.7836
|1.7858
|0.0000
|8999.44
|5706510.18
|1514
|2006.04.27 12:49
|sell
|753
|100.00
|1.7845
|1.7858
|0.0000
|1515
|2006.04.27 12:59
|s/l
|753
|100.00
|1.7858
|1.7858
|0.0000
|-13000.00
|5693510.18
|1516
|2006.04.27 15:59
|buy
|754
|100.00
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|1517
|2006.04.27 15:59
|close
|754
|100.00
|1.8011
|1.7973
|0.0000
|25000.00
|5718510.18
|1518
|2006.04.27 17:08
|buy
|755
|100.00
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|1519
|2006.04.27 17:34
|s/l
|755
|100.00
|1.8011
|1.8011
|0.0000
|-13000.00
|5705510.18
|1520
|2006.04.27 17:38
|buy
|756
|100.00
|1.8022
|1.8009
|0.0000
|1521
|2006.04.28 00:06
|s/l
|756
|100.00
|1.8009
|1.8009
|0.0000
|-13350.00
|5692160.18
|1522
|2006.04.28 10:41
|buy
|757
|100.00
|1.8065
|1.8052
|0.0000
|1523
|2006.04.28 10:59
|close
|757
|100.00
|1.8084
|1.8052
|0.0000
|19000.00
|5711160.18
|1524
|2006.05.01 12:00
|buy
|758
|100.00
|1.8256
|1.8243
|0.0000
|1525
|2006.05.01 12:59
|close
|758
|100.00
|1.8322
|1.8243
|0.0000
|66000.05
|5777160.23
|1526
|2006.05.01 14:56
|buy
|759
|100.00
|1.8313
|1.8300
|0.0000
|1527
|2006.05.01 14:57
|close
|759
|100.00
|1.8334
|1.8300
|0.0000
|21000.00
|5798160.23
|1528
|2006.05.01 14:57
|buy
|760
|100.00
|1.8327
|1.8314
|0.0000
|1529
|2006.05.01 15:59
|s/l
|760
|100.00
|1.8314
|1.8314
|0.0000
|-13000.00
|5785160.23
|1530
|2006.05.01 15:59
|buy
|761
|100.00
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|1531
|2006.05.01 17:35
|close
|761
|100.00
|1.8298
|1.8272
|0.0000
|13000.00
|5798160.23
|1532
|2006.05.02 07:00
|sell
|762
|100.00
|1.8238
|1.8251
|0.0000
|1533
|2006.05.02 07:59
|close
|762
|100.00
|1.8226
|1.8251
|0.0000
|11999.68
|5810159.91
|1534
|2006.05.02 11:00
|buy
|763
|100.00
|1.8333
|1.8320
|0.0000
|1535
|2006.05.02 11:22
|close
|763
|100.00
|1.8345
|1.8320
|0.0000
|11999.94
|5822159.85
|1536
|2006.05.02 11:32
|buy
|764
|100.00
|1.8333
|1.8320
|0.0000
|1537
|2006.05.02 11:49
|close
|764
|100.00
|1.8345
|1.8320
|0.0000
|12000.00
|5834159.85
|1538
|2006.05.02 14:00
|buy
|765
|100.00
|1.8350
|1.8337
|0.0000
|1539
|2006.05.02 14:19
|modify
|765
|100.00
|1.8350
|1.8365
|0.0000
|1540
|2006.05.02 14:19
|close
|765
|100.00
|1.8371
|1.8365
|0.0000
|21000.29
|5855160.14
|1541
|2006.05.02 16:24
|buy
|766
|100.00
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|1542
|2006.05.02 16:37
|close
|766
|100.00
|1.8399
|1.8376
|0.0000
|9999.61
|5865159.75
|1543
|2006.05.02 16:38
|buy
|767
|100.00
|1.8389
|1.8376
|0.0000
|1544
|2006.05.02 16:55
|close
|767
|100.00
|1.8399
|1.8376
|0.0000
|9999.44
|5875159.19
|1545
|2006.05.03 04:29
|buy
|768
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1546
|2006.05.03 04:32
|close
|768
|100.00
|1.8436
|1.8412
|0.0000
|10999.43
|5886158.62
|1547
|2006.05.03 06:35
|buy
|769
|100.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|1548
|2006.05.03 06:59
|modify
|769
|100.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|1549
|2006.05.03 06:59
|close
|769
|100.00
|1.8454
|1.8414
|0.0000
|27000.00
|5913158.62
|1550
|2006.05.03 16:59
|buy
|770
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1551
|2006.05.03 16:59
|modify
|770
|100.00
|1.8425
|1.8414
|0.0000
|1552
|2006.05.03 17:03
|s/l
|770
|100.00
|1.841414
|1.8414
|0.0000
|-10857.14
|5902301.48
|1553
|2006.05.03 22:59
|buy
|771
|100.00
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|1554
|2006.05.04 00:00
|close
|771
|100.00
|1.8409
|1.8381
|0.0000
|13950.00
|5916251.48
|1555
|2006.05.04 07:00
|sell
|772
|100.00
|1.8390
|1.8403
|0.0000
|1556
|2006.05.04 07:59
|close
|772
|100.00
|1.8376
|1.8403
|0.0000
|14000.00
|5930251.48
|1557
|2006.05.04 09:18
|sell
|773
|100.00
|1.8379
|1.8392
|0.0000
|1558
|2006.05.04 09:37
|close
|773
|100.00
|1.8364
|1.8392
|0.0000
|15000.00
|5945251.48
|1559
|2006.05.04 16:05
|buy
|774
|100.00
|1.8464
|1.8451
|0.0000
|1560
|2006.05.04 16:19
|close
|774
|100.00
|1.8474
|1.8451
|0.0000
|9999.50
|5955250.98
|1561
|2006.05.04 16:19
|buy
|775
|100.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|1562
|2006.05.04 16:21
|close
|775
|100.00
|1.8486
|1.8462
|0.0000
|11000.00
|5966250.98
|1563
|2006.05.04 16:27
|buy
|776
|100.00
|1.8477
|1.8464
|0.0000
|1564
|2006.05.04 16:42
|close
|776
|100.00
|1.8486
|1.8464
|0.0000
|9000.00
|5975250.98
|1565
|2006.05.04 22:59
|buy
|777
|100.00
|1.8512
|1.8499
|0.0000
|1566
|2006.05.04 23:12
|close
|777
|100.00
|1.8524
|1.8499
|0.0000
|12000.00
|5987250.98
|1567
|2006.05.05 14:00
|buy
|778
|100.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1568
|2006.05.05 14:31
|close
|778
|100.00
|1.8590
|1.8552
|0.0000
|25000.00
|6012250.98
|1569
|2006.05.05 14:31
|buy
|779
|100.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|1570
|2006.05.05 14:31
|close
|779
|100.00
|1.8594
|1.8567
|0.0000
|14000.00
|6026250.98
|1571
|2006.05.05 14:31
|buy
|780
|100.00
|1.8584
|1.8571
|0.0000
|1572
|2006.05.05 14:31
|close
|780
|100.00
|1.8597
|1.8571
|0.0000
|13000.00
|6039250.98
|1573
|2006.05.05 14:31
|buy
|781
|100.00
|1.8589
|1.8576
|0.0000
|1574
|2006.05.05 14:31
|s/l
|781
|100.00
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-13000.00
|6026250.98
|1575
|2006.05.05 14:31
|buy
|782
|100.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1576
|2006.05.05 14:31
|close
|782
|100.00
|1.8581
|1.8552
|0.0000
|16000.00
|6042250.98
|1577
|2006.05.05 14:31
|buy
|783
|100.00
|1.8572
|1.8559
|0.0000
|1578
|2006.05.05 14:31
|close
|783
|100.00
|1.8585
|1.8559
|0.0000
|13000.00
|6055250.98
|1579
|2006.05.05 14:31
|buy
|784
|100.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|1580
|2006.05.05 14:31
|close
|784
|100.00
|1.8613
|1.8566
|0.0000
|34000.00
|6089250.98
|1581
|2006.05.05 14:31
|buy
|785
|100.00
|1.8584
|1.8571
|0.0000
|1582
|2006.05.05 14:31
|close
|785
|100.00
|1.8599
|1.8571
|0.0000
|15000.00
|6104250.98
|1583
|2006.05.05 14:31
|buy
|786
|100.00
|1.8587
|1.8574
|0.0000
|1584
|2006.05.05 14:31
|close
|786
|100.00
|1.8599
|1.8574
|0.0000
|12000.00
|6116250.98
|1585
|2006.05.05 14:31
|buy
|787
|100.00
|1.8570
|1.8557
|0.0000
|1586
|2006.05.05 14:31
|modify
|787
|100.00
|1.8570
|1.8563
|0.0000
|1587
|2006.05.05 14:31
|close
|787
|100.00
|1.8585
|1.8563
|0.0000
|15000.00
|6131250.98
|1588
|2006.05.05 14:31
|buy
|788
|100.00
|1.8578
|1.8565
|0.0000
|1589
|2006.05.05 14:31
|s/l
|788
|100.00
|1.8565
|1.8565
|0.0000
|-13000.00
|6118250.98
|1590
|2006.05.05 14:31
|buy
|789
|100.00
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1591
|2006.05.05 14:31
|modify
|789
|100.00
|1.8565
|1.8563
|0.0000
|1592
|2006.05.05 14:31
|close
|789
|100.00
|1.8598
|1.8563
|0.0000
|33000.00
|6151250.98
|1593
|2006.05.05 14:31
|buy
|790
|100.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|1594
|2006.05.05 14:31
|close
|790
|100.00
|1.8604
|1.8568
|0.0000
|23000.00
|6174250.98
|1595
|2006.05.05 14:31
|buy
|791
|100.00
|1.8587
|1.8574
|0.0000
|1596
|2006.05.05 14:31
|s/l
|791
|100.00
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-13000.00
|6161250.98
|1597
|2006.05.05 14:31
|buy
|792
|100.00
|1.8574
|1.8561
|0.0000
|1598
|2006.05.05 14:31
|modify
|792
|100.00
|1.8574
|1.8563
|0.0000
|1599
|2006.05.05 14:31
|close
|792
|100.00
|1.8604
|1.8563
|0.0000
|30000.00
|6191250.98
|1600
|2006.05.05 14:31
|buy
|793
|100.00
|1.8592
|1.8579
|0.0000
|1601
|2006.05.05 14:32
|s/l
|793
|100.00
|1.8579
|1.8579
|0.0000
|-13000.00
|6178250.98
|1602
|2006.05.05 14:32
|buy
|794
|100.00
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|1603
|2006.05.05 14:32
|close
|794
|100.00
|1.8593
|1.8566
|0.0000
|14000.00
|6192250.98
|1604
|2006.05.05 14:32
|buy
|795
|100.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|1605
|2006.05.05 14:32
|close
|795
|100.00
|1.8593
|1.8568
|0.0000
|12000.00
|6204250.98
|1606
|2006.05.05 14:32
|buy
|796
|100.00
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|1607
|2006.05.05 14:37
|s/l
|796
|100.00
|1.8573
|1.8573
|0.0000
|-13000.00
|6191250.98
|1608
|2006.05.05 14:37
|buy
|797
|100.00
|1.8571
|1.8558
|0.0000
|1609
|2006.05.05 14:37
|modify
|797
|100.00
|1.8571
|1.8563
|0.0000
|1610
|2006.05.05 14:55
|close
|797
|100.00
|1.8584
|1.8563
|0.0000
|13000.00
|6204250.98
|1611
|2006.05.05 14:55
|buy
|798
|100.00
|1.8585
|1.8572
|0.0000
|1612
|2006.05.05 14:57
|s/l
|798
|100.00
|1.8572
|1.8572
|0.0000
|-13000.00
|6191250.98
|1613
|2006.05.05 14:57
|buy
|799
|100.00
|1.8574
|1.8561
|0.0000
|1614
|2006.05.05 14:57
|modify
|799
|100.00
|1.8574
|1.8563
|0.0000
|1615
|2006.05.05 14:59
|close
|799
|100.00
|1.8592
|1.8563
|0.0000
|18000.00
|6209250.98
|1616
|2006.05.05 15:00
|buy
|800
|100.00
|1.8573
|1.8560
|0.0000
|1617
|2006.05.05 15:00
|modify
|800
|100.00
|1.8573
|1.8563
|0.0000
|1618
|2006.05.05 15:02
|close
|800
|100.00
|1.8583
|1.8563
|0.0000
|9999.90
|6219250.88
|1619
|2006.05.05 15:02
|buy
|801
|100.00
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|1620
|2006.05.05 15:02
|modify
|801
|100.00
|1.8575
|1.8563
|0.0000
|1621
|2006.05.05 15:06
|close
|801
|100.00
|1.8584
|1.8563
|0.0000
|9000.00
|6228250.88
|1622
|2006.05.05 17:00
|buy
|802
|100.00
|1.8590
|1.8577
|0.0000
|1623
|2006.05.05 18:59
|close
|802
|100.00
|1.8600
|1.8577
|0.0000
|10000.14
|6238251.02
|1624
|2006.05.07 21:03
|buy
|803
|100.00
|1.8626
|1.8613
|0.0000
|1625
|2006.05.07 21:48
|close
|803
|100.00
|1.8638
|1.8613
|0.0000
|12000.00
|6250251.02
|1626
|2006.05.07 22:06
|buy
|804
|100.00
|1.8607
|1.8594
|0.0000
|1627
|2006.05.07 22:47
|close
|804
|100.00
|1.8628
|1.8594
|0.0000
|21000.00
|6271251.02
|1628
|2006.05.08 00:25
|buy
|805
|100.00
|1.8615
|1.8602
|0.0000
|1629
|2006.05.08 03:51
|s/l
|805
|100.00
|1.8602
|1.8602
|0.0000
|-13000.00
|6258251.02
|1630
|2006.05.08 10:19
|buy
|806
|100.00
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|1631
|2006.05.08 10:26
|close
|806
|100.00
|1.8645
|1.8615
|0.0000
|17000.00
|6275251.02
|1632
|2006.05.08 10:26
|buy
|807
|100.00
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|1633
|2006.05.08 10:28
|close
|807
|100.00
|1.8664
|1.8640
|0.0000
|11000.00
|6286251.02
|1634
|2006.05.08 10:59
|buy
|808
|100.00
|1.8640
|1.8627
|0.0000
|1635
|2006.05.08 11:02
|close
|808
|100.00
|1.8664
|1.8627
|0.0000
|24000.00
|6310251.02
|1636
|2006.05.08 12:42
|buy
|809
|100.00
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|1637
|2006.05.08 12:42
|modify
|809
|100.00
|1.8628
|1.8619
|0.0000
|1638
|2006.05.08 13:02
|close
|809
|100.00
|1.8638
|1.8619
|0.0000
|10000.80
|6320251.82
|1639
|2006.05.08 15:50
|sell
|810
|100.00
|1.8603
|1.8616
|0.0000
|1640
|2006.05.08 15:58
|close
|810
|100.00
|1.8598
|1.8616
|0.0000
|5000.00
|6325251.82
|1641
|2006.05.09 15:03
|buy
|811
|100.00
|1.8619
|1.8606
|0.0000
|1642
|2006.05.09 15:05
|modify
|811
|100.00
|1.8619
|1.8619
|0.0000
|1643
|2006.05.09 15:06
|s/l
|811
|100.00
|1.861868
|1.8619
|0.0000
|-321.43
|6324930.39
|1644
|2006.05.10 20:01
|buy
|812
|100.00
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|1645
|2006.05.10 20:11
|close
|812
|100.00
|1.8658
|1.8634
|0.0000
|10999.54
|6335929.93
|1646
|2006.05.10 20:17
|buy
|813
|100.00
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|1647
|2006.05.10 20:17
|s/l
|813
|100.00
|1.8640
|1.8640
|0.0000
|-13000.00
|6322929.93
|1648
|2006.05.10 20:19
|buy
|814
|100.00
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|1649
|2006.05.10 20:19
|close
|814
|100.00
|1.8669
|1.8642
|0.0000
|14000.00
|6336929.93
|1650
|2006.05.10 20:19
|buy
|815
|100.00
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|1651
|2006.05.10 20:19
|s/l
|815
|100.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-13000.00
|6323929.93
|1652
|2006.05.10 20:20
|buy
|816
|100.00
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|1653
|2006.05.10 20:20
|s/l
|816
|100.00
|1.8642
|1.8642
|0.0000
|-13000.00
|6310929.93
|1654
|2006.05.11 08:01
|sell
|817
|100.00
|1.8554
|1.8567
|0.0000
|1655
|2006.05.11 08:27
|s/l
|817
|100.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-13000.00
|6297929.93
|1656
|2006.05.11 08:27
|sell
|818
|100.00
|1.8566
|1.8579
|0.0000
|1657
|2006.05.11 08:50
|close
|818
|100.00
|1.8556
|1.8579
|0.0000
|10000.80
|6307930.73
|1658
|2006.05.11 08:50
|sell
|819
|100.00
|1.8554
|1.8567
|0.0000
|1659
|2006.05.11 08:59
|s/l
|819
|100.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-13000.00
|6294930.73
|1660
|2006.05.11 08:59
|sell
|820
|100.00
|1.8595
|1.8608
|0.0000
|1661
|2006.05.11 09:59
|s/l
|820
|100.00
|1.8608
|1.8608
|0.0000
|-13000.00
|6281930.73
|1662
|2006.05.11 14:53
|buy
|821
|100.00
|1.8710
|1.8697
|0.0000
|1663
|2006.05.11 14:59
|modify
|821
|100.00
|1.8710
|1.8722
|0.0000
|1664
|2006.05.11 14:59
|close
|821
|100.00
|1.8793
|1.8722
|0.0000
|83000.00
|6364930.73
|1665
|2006.05.11 17:41
|buy
|822
|100.00
|1.8830
|1.8817
|0.0000
|1666
|2006.05.11 17:54
|close
|822
|100.00
|1.8850
|1.8817
|0.0000
|20000.00
|6384930.73
|1667
|2006.05.12 00:41
|buy
|823
|100.00
|1.8838
|1.8825
|0.0000
|1668
|2006.05.12 01:00
|close
|823
|100.00
|1.8847
|1.8825
|0.0000
|9000.00
|6393930.73
|1669
|2006.05.12 13:00
|buy
|824
|100.00
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|1670
|2006.05.12 13:59
|s/l
|824
|100.00
|1.8951
|1.8951
|0.0000
|-13000.00
|6380930.73
|1671
|2006.05.12 13:59
|buy
|825
|100.00
|1.8942
|1.8929
|0.0000
|1672
|2006.05.12 14:12
|close
|825
|100.00
|1.8966
|1.8929
|0.0000
|24000.08
|6404930.81
|1673
|2006.05.12 14:30
|buy
|826
|100.00
|1.8925
|1.8912
|0.0000
|1674
|2006.05.12 14:30
|close
|826
|100.00
|1.8963
|1.8912
|0.0000
|38000.00
|6442930.81
|1675
|2006.05.12 14:30
|buy
|827
|100.00
|1.8893
|1.8880
|0.0000
|1676
|2006.05.12 14:30
|modify
|827
|100.00
|1.8893
|1.8907
|0.0000
|1677
|2006.05.12 14:30
|close
|827
|100.00
|1.8918
|1.8907
|0.0000
|25000.44
|6467931.25
|1678
|2006.05.12 14:30
|buy
|828
|100.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|1679
|2006.05.12 14:30
|modify
|828
|100.00
|1.8910
|1.8907
|0.0000
|1680
|2006.05.12 14:30
|s/l
|828
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|-2999.95
|6464931.30
|1681
|2006.05.12 14:30
|buy
|829
|100.00
|1.8905
|1.8892
|0.0000
|1682
|2006.05.12 14:30
|modify
|829
|100.00
|1.8905
|1.8907
|0.0000
|1683
|2006.05.12 14:30
|close
|829
|100.00
|1.8935
|1.8907
|0.0000
|30000.00
|6494931.30
|1684
|2006.05.12 14:30
|buy
|830
|100.00
|1.8928
|1.8915
|0.0000
|1685
|2006.05.12 14:30
|s/l
|830
|100.00
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-13000.00
|6481931.30
|1686
|2006.05.12 14:30
|buy
|831
|100.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1687
|2006.05.12 14:31
|s/l
|831
|100.00
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|-13000.00
|6468931.30
|1688
|2006.05.12 14:31
|buy
|832
|100.00
|1.8887
|1.8874
|0.0000
|1689
|2006.05.12 14:31
|modify
|832
|100.00
|1.8887
|1.8907
|0.0000
|1690
|2006.05.12 14:31
|close
|832
|100.00
|1.8934
|1.8907
|0.0000
|47000.00
|6515931.30
|1691
|2006.05.12 14:31
|buy
|833
|100.00
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|1692
|2006.05.12 14:31
|s/l
|833
|100.00
|1.8891
|1.8891
|0.0000
|-13000.00
|6502931.30
|1693
|2006.05.12 14:31
|buy
|834
|100.00
|1.8890
|1.8877
|0.0000
|1694
|2006.05.12 14:32
|modify
|834
|100.00
|1.8890
|1.8907
|0.0000
|1695
|2006.05.12 14:32
|close
|834
|100.00
|1.8919
|1.8907
|0.0000
|28999.75
|6531931.05
|1696
|2006.05.12 14:32
|buy
|835
|100.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|1697
|2006.05.12 14:32
|modify
|835
|100.00
|1.8910
|1.8907
|0.0000
|1698
|2006.05.12 14:32
|close
|835
|100.00
|1.8926
|1.8907
|0.0000
|16000.00
|6547931.05
|1699
|2006.05.12 14:32
|buy
|836
|100.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|1700
|2006.05.12 14:32
|s/l
|836
|100.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-13000.00
|6534931.05
|1701
|2006.05.12 14:32
|buy
|837
|100.00
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|1702
|2006.05.12 14:32
|s/l
|837
|100.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-13000.00
|6521931.05
|1703
|2006.05.12 14:32
|buy
|838
|100.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|1704
|2006.05.12 14:32
|modify
|838
|100.00
|1.8881
|1.8907
|0.0000
|1705
|2006.05.12 14:32
|close
|838
|100.00
|1.8921
|1.8907
|0.0000
|39999.77
|6561930.82
|1706
|2006.05.12 14:33
|buy
|839
|100.00
|1.8902
|1.8889
|0.0000
|1707
|2006.05.12 14:33
|s/l
|839
|100.00
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|-13000.00
|6548930.82
|1708
|2006.05.12 14:33
|buy
|840
|100.00
|1.8889
|1.8876
|0.0000
|1709
|2006.05.12 14:34
|close
|840
|100.00
|1.8907
|1.8876
|0.0000
|18000.00
|6566930.82
|1710
|2006.05.12 14:34
|buy
|841
|100.00
|1.8908
|1.8895
|0.0000
|1711
|2006.05.12 14:34
|modify
|841
|100.00
|1.8908
|1.8907
|0.0000
|1712
|2006.05.12 14:34
|s/l
|841
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|-999.95
|6565930.87
|1713
|2006.05.12 14:34
|buy
|842
|100.00
|1.8909
|1.8896
|0.0000
|1714
|2006.05.12 14:34
|s/l
|842
|100.00
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|-13000.00
|6552930.87
|1715
|2006.05.12 14:34
|buy
|843
|100.00
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|1716
|2006.05.12 14:35
|modify
|843
|100.00
|1.8897
|1.8907
|0.0000
|1717
|2006.05.12 14:35
|s/l
|843
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|10000.05
|6562930.92
|1718
|2006.05.12 14:35
|buy
|844
|100.00
|1.8900
|1.8887
|0.0000
|1719
|2006.05.12 14:36
|s/l
|844
|100.00
|1.8887
|1.8887
|0.0000
|-13000.00
|6549930.92
|1720
|2006.05.12 14:36
|buy
|845
|100.00
|1.8888
|1.8875
|0.0000
|1721
|2006.05.12 14:37
|close
|845
|100.00
|1.8910
|1.8875
|0.0000
|22000.00
|6571930.92
|1722
|2006.05.12 14:37
|buy
|846
|100.00
|1.8908
|1.8895
|0.0000
|1723
|2006.05.12 14:37
|s/l
|846
|100.00
|1.8895
|1.8895
|0.0000
|-13000.00
|6558930.92
|1724
|2006.05.12 14:37
|buy
|847
|100.00
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|1725
|2006.05.12 14:38
|s/l
|847
|100.00
|1.8882
|1.8882
|0.0000
|-13000.00
|6545930.92
|1726
|2006.05.12 14:38
|buy
|848
|100.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|1727
|2006.05.12 14:43
|close
|848
|100.00
|1.8901
|1.8870
|0.0000
|18000.00
|6563930.92
|1728
|2006.05.12 14:43
|buy
|849
|100.00
|1.8899
|1.8886
|0.0000
|1729
|2006.05.12 14:44
|s/l
|849
|100.00
|1.8886
|1.8886
|0.0000
|-13000.00
|6550930.92
|1730
|2006.05.12 14:44
|buy
|850
|100.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|1731
|2006.05.12 14:44
|modify
|850
|100.00
|1.8883
|1.8907
|0.0000
|1732
|2006.05.12 14:44
|close
|850
|100.00
|1.8914
|1.8907
|0.0000
|30999.80
|6581930.72
|1733
|2006.05.12 14:44
|buy
|851
|100.00
|1.8909
|1.8896
|0.0000
|1734
|2006.05.12 14:44
|modify
|851
|100.00
|1.8909
|1.8907
|0.0000
|1735
|2006.05.12 14:44
|close
|851
|100.00
|1.8929
|1.8907
|0.0000
|20000.00
|6601930.72
|1736
|2006.05.12 14:44
|buy
|852
|100.00
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|1737
|2006.05.12 14:44
|s/l
|852
|100.00
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-13000.00
|6588930.72
|1738
|2006.05.12 14:44
|buy
|853
|100.00
|1.8884
|1.8871
|0.0000
|1739
|2006.05.12 14:44
|close
|853
|100.00
|1.8905
|1.8871
|0.0000
|21000.00
|6609930.72
|1740
|2006.05.12 14:44
|buy
|854
|100.00
|1.8909
|1.8896
|0.0000
|1741
|2006.05.12 14:44
|modify
|854
|100.00
|1.8909
|1.8907
|0.0000
|1742
|2006.05.12 14:45
|s/l
|854
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|-1999.95
|6607930.77
|1743
|2006.05.12 14:45
|buy
|855
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|1744
|2006.05.12 14:45
|modify
|855
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|1745
|2006.05.12 14:45
|close
|855
|100.00
|1.8931
|1.8907
|0.0000
|24000.74
|6631931.51
|1746
|2006.05.12 14:45
|buy
|856
|100.00
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|1747
|2006.05.12 14:45
|modify
|856
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|1748
|2006.05.12 14:45
|close
|856
|100.00
|1.8922
|1.8907
|0.0000
|15000.51
|6646932.02
|1749
|2006.05.12 14:45
|buy
|857
|100.00
|1.8929
|1.8916
|0.0000
|1750
|2006.05.12 14:46
|close
|857
|100.00
|1.8941
|1.8916
|0.0000
|12000.00
|6658932.02
|1751
|2006.05.12 14:59
|buy
|858
|100.00
|1.8905
|1.8892
|0.0000
|1752
|2006.05.12 15:00
|modify
|858
|100.00
|1.8905
|1.8907
|0.0000
|1753
|2006.05.12 15:00
|close
|858
|100.00
|1.8923
|1.8907
|0.0000
|18000.00
|6676932.02
|1754
|2006.05.15 00:00
|buy
|859
|100.00
|1.8965
|1.8952
|0.0000
|1755
|2006.05.15 00:11
|close
|859
|100.00
|1.8981
|1.8952
|0.0000
|16000.61
|6692932.63
|1756
|2006.05.15 00:59
|buy
|860
|100.00
|1.8957
|1.8944
|0.0000
|1757
|2006.05.15 01:00
|close
|860
|100.00
|1.8995
|1.8944
|0.0000
|38000.12
|6730932.75
|1758
|2006.05.15 14:24
|sell
|861
|100.00
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|1759
|2006.05.15 14:27
|s/l
|861
|100.00
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|-13000.00
|6717932.75
|1760
|2006.05.15 14:30
|sell
|862
|100.00
|1.8863
|1.8876
|0.0000
|1761
|2006.05.15 14:31
|close
|862
|100.00
|1.8852
|1.8876
|0.0000
|11000.10
|6728932.85
|1762
|2006.05.15 14:31
|sell
|863
|100.00
|1.8861
|1.8874
|0.0000
|1763
|2006.05.15 14:32
|close
|863
|100.00
|1.8849
|1.8874
|0.0000
|12000.00
|6740932.85
|1764
|2006.05.15 14:32
|sell
|864
|100.00
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|1765
|2006.05.15 14:59
|close
|864
|100.00
|1.8822
|1.8858
|0.0000
|23000.00
|6763932.85
|1766
|2006.05.15 15:03
|sell
|865
|100.00
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|1767
|2006.05.15 15:07
|close
|865
|100.00
|1.8827
|1.8858
|0.0000
|18000.00
|6781932.85
|1768
|2006.05.15 23:59
|sell
|866
|100.00
|1.8779
|1.8792
|0.0000
|1769
|2006.05.16 00:37
|s/l
|866
|100.00
|1.8792
|1.8792
|0.0000
|-12785.00
|6769147.85
|1770
|2006.05.16 04:57
|buy
|867
|100.00
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1771
|2006.05.16 05:52
|close
|867
|100.00
|1.8845
|1.8818
|0.0000
|14000.27
|6783148.12
|1772
|2006.05.16 06:49
|buy
|868
|100.00
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1773
|2006.05.16 07:02
|s/l
|868
|100.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-13000.00
|6770148.12
|1774
|2006.05.16 19:59
|buy
|869
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|1775
|2006.05.17 01:01
|s/l
|869
|100.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-13350.00
|6756798.12
|1776
|2006.05.17 06:50
|buy
|870
|100.00
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|1777
|2006.05.17 07:21
|close
|870
|100.00
|1.8920
|1.8893
|0.0000
|13999.08
|6770797.20
|1778
|2006.05.17 13:51
|buy
|871
|100.00
|1.8953
|1.8940
|0.0000
|1779
|2006.05.17 13:59
|s/l
|871
|100.00
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|-13000.00
|6757797.20
|1780
|2006.05.17 13:59
|buy
|872
|100.00
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|1781
|2006.05.17 14:30
|modify
|872
|100.00
|1.8914
|1.8918
|0.0000
|1782
|2006.05.17 14:30
|close
|872
|100.00
|1.8935
|1.8918
|0.0000
|21000.00
|6778797.20
|1783
|2006.05.17 16:42
|sell
|873
|100.00
|1.8844
|1.8857
|0.0000
|1784
|2006.05.17 17:01
|s/l
|873
|100.00
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-13000.00
|6765797.20
|1785
|2006.05.17 18:03
|sell
|874
|100.00
|1.8826
|1.8839
|0.0000
|1786
|2006.05.17 21:59
|close
|874
|100.00
|1.8799
|1.8839
|0.0000
|26999.50
|6792796.70
|1787
|2006.05.17 22:00
|sell
|875
|100.00
|1.8825
|1.8838
|0.0000
|1788
|2006.05.18 01:59
|s/l
|875
|100.00
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-12355.00
|6780441.70
|1789
|2006.05.18 07:04
|sell
|876
|100.00
|1.8842
|1.8855
|0.0000
|1790
|2006.05.18 08:59
|s/l
|876
|100.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-13000.00
|6767441.70
|1791
|2006.05.18 15:05
|buy
|877
|100.00
|1.8876
|1.8863
|0.0000
|1792
|2006.05.18 15:31
|close
|877
|100.00
|1.8893
|1.8863
|0.0000
|17000.00
|6784441.70
|1793
|2006.05.18 15:59
|buy
|878
|100.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|1794
|2006.05.18 16:15
|close
|878
|100.00
|1.8917
|1.8864
|0.0000
|40000.00
|6824441.70
|1795
|2006.05.18 17:18
|buy
|879
|100.00
|1.8899
|1.8886
|0.0000
|1796
|2006.05.18 20:59
|modify
|879
|100.00
|1.8899
|1.8918
|0.0000
|1797
|2006.05.18 20:59
|close
|879
|100.00
|1.8933
|1.8918
|0.0000
|33999.45
|6858441.15
|1798
|2006.05.18 22:38
|buy
|880
|100.00
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|1799
|2006.05.18 22:40
|modify
|880
|100.00
|1.8920
|1.8918
|0.0000
|1800
|2006.05.18 22:46
|close
|880
|100.00
|1.8934
|1.8918
|0.0000
|13999.54
|6872440.69
|1801
|2006.05.18 22:47
|buy
|881
|100.00
|1.8941
|1.8928
|0.0000
|1802
|2006.05.18 22:57
|s/l
|881
|100.00
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-13000.00
|6859440.69
|1803
|2006.05.19 00:41
|buy
|882
|100.00
|1.8924
|1.8911
|0.0000
|1804
|2006.05.19 00:41
|modify
|882
|100.00
|1.8924
|1.8918
|0.0000
|1805
|2006.05.19 00:42
|s/l
|882
|100.00
|1.891775
|1.8918
|0.0000
|-6249.81
|6853190.88
|1806
|2006.05.19 00:42
|buy
|883
|100.00
|1.8919
|1.8906
|0.0000
|1807
|2006.05.19 00:43
|modify
|883
|100.00
|1.8919
|1.8918
|0.0000
|1808
|2006.05.19 01:18
|close
|883
|100.00
|1.8935
|1.8918
|0.0000
|15999.41
|6869190.29
|1809
|2006.05.19 10:18
|sell
|884
|100.00
|1.8762
|1.8775
|0.0000
|1810
|2006.05.19 10:19
|close
|884
|100.00
|1.8741
|1.8775
|0.0000
|21000.00
|6890190.29
|1811
|2006.05.19 10:19
|sell
|885
|100.00
|1.8761
|1.8774
|0.0000
|1812
|2006.05.19 11:45
|close
|885
|100.00
|1.8743
|1.8774
|0.0000
|17999.44
|6908189.73
|1813
|2006.05.22 07:00
|sell
|886
|100.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1814
|2006.05.22 07:44
|close
|886
|100.00
|1.8697
|1.8735
|0.0000
|24999.71
|6933189.44
|1815
|2006.05.22 07:49
|sell
|887
|100.00
|1.8677
|1.8690
|0.0000
|1816
|2006.05.22 07:59
|s/l
|887
|100.00
|1.8690
|1.8690
|0.0000
|-13000.00
|6920189.44
|1817
|2006.05.22 07:59
|sell
|888
|100.00
|1.8718
|1.8731
|0.0000
|1818
|2006.05.22 08:59
|s/l
|888
|100.00
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-13000.00
|6907189.44
|1819
|2006.05.22 16:59
|buy
|889
|100.00
|1.8830
|1.8817
|0.0000
|1820
|2006.05.22 17:30
|close
|889
|100.00
|1.8851
|1.8817
|0.0000
|21000.07
|6928189.51
|1821
|2006.05.23 23:59
|sell
|890
|100.00
|1.8790
|1.8803
|0.0000
|1822
|2006.05.24 01:00
|close
|890
|100.00
|1.8764
|1.8803
|0.0000
|26215.00
|6954404.51
|1823
|2006.05.24 06:34
|sell
|891
|100.00
|1.8772
|1.8785
|0.0000
|1824
|2006.05.24 06:59
|s/l
|891
|100.00
|1.8785
|1.8785
|0.0000
|-13000.00
|6941404.51
|1825
|2006.05.24 09:04
|buy
|892
|100.00
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|1826
|2006.05.24 09:46
|close
|892
|100.00
|1.8827
|1.8799
|0.0000
|15000.00
|6956404.51
|1827
|2006.05.24 09:49
|buy
|893
|100.00
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|1828
|2006.05.24 10:03
|close
|893
|100.00
|1.8843
|1.8812
|0.0000
|17999.94
|6974404.45
|1829
|2006.05.24 11:10
|buy
|894
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1830
|2006.05.24 12:32
|close
|894
|100.00
|1.8839
|1.8809
|0.0000
|17000.00
|6991404.45
|1831
|2006.05.24 13:37
|buy
|895
|100.00
|1.8819
|1.8806
|0.0000
|1832
|2006.05.24 13:59
|s/l
|895
|100.00
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-13000.00
|6978404.45
|1833
|2006.05.24 13:59
|buy
|896
|100.00
|1.8775
|1.8762
|0.0000
|1834
|2006.05.24 14:59
|s/l
|896
|100.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-13000.00
|6965404.45
|1835
|2006.05.24 22:14
|sell
|897
|100.00
|1.8714
|1.8727
|0.0000
|1836
|2006.05.24 22:26
|close
|897
|100.00
|1.8696
|1.8727
|0.0000
|17999.99
|6983404.44
|1837
|2006.05.24 22:59
|sell
|898
|100.00
|1.8709
|1.8722
|0.0000
|1838
|2006.05.24 23:59
|close
|898
|100.00
|1.8694
|1.8722
|0.0000
|15000.00
|6998404.44
|1839
|2006.05.25 05:00
|sell
|899
|100.00
|1.8694
|1.8707
|0.0000
|1840
|2006.05.25 08:23
|s/l
|899
|100.00
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|-13000.00
|6985404.44
|1841
|2006.05.25 17:00
|sell
|900
|100.00
|1.8710
|1.8723
|0.0000
|1842
|2006.05.25 18:59
|s/l
|900
|100.00
|1.8723
|1.8723
|0.0000
|-13000.00
|6972404.44
|1843
|2006.05.25 22:00
|buy
|901
|100.00
|1.8752
|1.8739
|0.0000
|1844
|2006.05.25 23:22
|s/l
|901
|100.00
|1.8739
|1.8739
|0.0000
|-13000.00
|6959404.44
|1845
|2006.05.26 05:00
|sell
|902
|100.00
|1.8710
|1.8723
|0.0000
|1846
|2006.05.26 05:15
|close
|902
|100.00
|1.8693
|1.8723
|0.0000
|17000.51
|6976404.95
|1847
|2006.05.26 05:59
|sell
|903
|100.00
|1.8711
|1.8724
|0.0000
|1848
|2006.05.26 06:00
|close
|903
|100.00
|1.8695
|1.8724
|0.0000
|15999.92
|6992404.87
|1849
|2006.05.26 15:50
|sell
|904
|100.00
|1.8569
|1.8582
|0.0000
|1850
|2006.05.26 15:50
|s/l
|904
|100.00
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-13000.00
|6979404.87
|1851
|2006.05.26 15:50
|sell
|905
|100.00
|1.8569
|1.8582
|0.0000
|1852
|2006.05.26 15:56
|s/l
|905
|100.00
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-13000.00
|6966404.87
|1853
|2006.05.26 17:13
|sell
|906
|100.00
|1.8568
|1.8581
|0.0000
|1854
|2006.05.28 21:00
|s/l
|906
|100.00
|1.8581
|1.8581
|0.0000
|-13000.00
|6953404.87
|1855
|2006.05.28 23:02
|sell
|907
|100.00
|1.8594
|1.8607
|0.0000
|1856
|2006.05.28 23:47
|close
|907
|100.00
|1.8582
|1.8607
|0.0000
|12000.00
|6965404.87
|1857
|2006.05.29 03:01
|buy
|908
|100.00
|1.8593
|1.8580
|0.0000
|1858
|2006.05.29 04:00
|close
|908
|100.00
|1.8603
|1.8580
|0.0000
|9999.61
|6975404.48
|1859
|2006.05.30 00:35
|sell
|909
|100.00
|1.8601
|1.8614
|0.0000
|1860
|2006.05.30 02:59
|s/l
|909
|100.00
|1.8614
|1.8614
|0.0000
|-13000.00
|6962404.48
|1861
|2006.05.30 17:44
|buy
|910
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1862
|2006.05.30 18:41
|close
|910
|100.00
|1.8838
|1.8809
|0.0000
|16000.30
|6978404.78
|1863
|2006.05.31 06:01
|buy
|911
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1864
|2006.05.31 06:21
|close
|911
|100.00
|1.8834
|1.8809
|0.0000
|12000.31
|6990405.09
|1865
|2006.05.31 13:35
|sell
|912
|100.00
|1.8759
|1.8772
|0.0000
|1866
|2006.05.31 14:00
|close
|912
|100.00
|1.8742
|1.8772
|0.0000
|17000.00
|7007405.09
|1867
|2006.05.31 15:00
|sell
|913
|100.00
|1.8739
|1.8752
|0.0000
|1868
|2006.05.31 15:33
|close
|913
|100.00
|1.8730
|1.8752
|0.0000
|9000.07
|7016405.16
|1869
|2006.05.31 15:33
|sell
|914
|100.00
|1.8729
|1.8742
|0.0000
|1870
|2006.05.31 15:39
|s/l
|914
|100.00
|1.8742
|1.8742
|0.0000
|-13000.00
|7003405.16
|1871
|2006.05.31 15:39
|sell
|915
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|1872
|2006.05.31 15:41
|close
|915
|100.00
|1.8729
|1.8754
|0.0000
|11999.70
|7015404.86
|1873
|2006.05.31 15:41
|sell
|916
|100.00
|1.8732
|1.8745
|0.0000
|1874
|2006.05.31 15:46
|s/l
|916
|100.00
|1.8745
|1.8745
|0.0000
|-13000.00
|7002404.86
|1875
|2006.05.31 15:46
|sell
|917
|100.00
|1.8743
|1.8756
|0.0000
|1876
|2006.05.31 16:00
|close
|917
|100.00
|1.8732
|1.8756
|0.0000
|11000.00
|7013404.86
|1877
|2006.05.31 16:04
|sell
|918
|100.00
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|1878
|2006.05.31 16:04
|close
|918
|100.00
|1.8736
|1.8759
|0.0000
|10000.00
|7023404.86
|1879
|2006.05.31 16:04
|sell
|919
|100.00
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|1880
|2006.05.31 16:04
|close
|919
|100.00
|1.8734
|1.8759
|0.0000
|11999.41
|7035404.27
|1881
|2006.05.31 17:02
|sell
|920
|100.00
|1.8739
|1.8752
|0.0000
|1882
|2006.05.31 17:02
|close
|920
|100.00
|1.8729
|1.8752
|0.0000
|10000.24
|7045404.51
|1883
|2006.06.01 08:00
|sell
|921
|100.00
|1.8668
|1.8681
|0.0000
|1884
|2006.06.01 08:20
|close
|921
|100.00
|1.8655
|1.8681
|0.0000
|12998.92
|7058403.43
|1885
|2006.06.01 08:20
|sell
|922
|100.00
|1.8655
|1.8668
|0.0000
|1886
|2006.06.01 08:38
|close
|922
|100.00
|1.8641
|1.8668
|0.0000
|14000.00
|7072403.43
|1887
|2006.06.01 09:59
|sell
|923
|100.00
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|1888
|2006.06.01 10:00
|close
|923
|100.00
|1.8645
|1.8670
|0.0000
|12000.00
|7084403.43
|1889
|2006.06.01 14:20
|sell
|924
|100.00
|1.8590
|1.8603
|0.0000
|1890
|2006.06.01 14:30
|s/l
|924
|100.00
|1.8603
|1.8603
|0.0000
|-13000.00
|7071403.43
|1891
|2006.06.01 14:30
|sell
|925
|100.00
|1.8590
|1.8603
|0.0000
|1892
|2006.06.01 14:30
|s/l
|925
|100.00
|1.8603
|1.8603
|0.0000
|-13000.00
|7058403.43
|1893
|2006.06.01 14:30
|sell
|926
|100.00
|1.8590
|1.8603
|0.0000
|1894
|2006.06.01 14:30
|s/l
|926
|100.00
|1.8603
|1.8603
|0.0000
|-13000.00
|7045403.43
|1895
|2006.06.01 14:32
|sell
|927
|100.00
|1.8617
|1.8630
|0.0000
|1896
|2006.06.01 14:33
|close
|927
|100.00
|1.8603
|1.8630
|0.0000
|14000.00
|7059403.43
|1897
|2006.06.01 14:38
|sell
|928
|100.00
|1.8615
|1.8628
|0.0000
|1898
|2006.06.01 14:46
|close
|928
|100.00
|1.8599
|1.8628
|0.0000
|16000.25
|7075403.68
|1899
|2006.06.01 14:46
|sell
|929
|100.00
|1.8591
|1.8604
|0.0000
|1900
|2006.06.01 14:49
|close
|929
|100.00
|1.8576
|1.8604
|0.0000
|15000.00
|7090403.68
|1901
|2006.06.01 14:59
|sell
|930
|100.00
|1.8679
|1.8692
|0.0000
|1902
|2006.06.01 15:59
|close
|930
|100.00
|1.8651
|1.8692
|0.0000
|28000.00
|7118403.68
|1903
|2006.06.02 15:03
|buy
|931
|100.00
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1904
|2006.06.02 15:18
|close
|931
|100.00
|1.8835
|1.8809
|0.0000
|12999.80
|7131403.48
|1905
|2006.06.02 15:22
|buy
|932
|100.00
|1.8834
|1.8821
|0.0000
|1906
|2006.06.02 15:28
|s/l
|932
|100.00
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|-13000.00
|7118403.48
|1907
|2006.06.02 15:28
|buy
|933
|100.00
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|1908
|2006.06.02 16:59
|close
|933
|100.00
|1.8845
|1.8810
|0.0000
|22000.14
|7140403.62
|1909
|2006.06.02 17:53
|buy
|934
|100.00
|1.8833
|1.8820
|0.0000
|1910
|2006.06.04 22:52
|close
|934
|100.00
|1.8848
|1.8820
|0.0000
|15000.00
|7155403.62
|1911
|2006.06.05 07:02
|sell
|935
|100.00
|1.8842
|1.8855
|0.0000
|1912
|2006.06.05 07:59
|s/l
|935
|100.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-13000.00
|7142403.62
|1913
|2006.06.05 09:28
|buy
|936
|100.00
|1.8851
|1.8838
|0.0000
|1914
|2006.06.05 09:31
|close
|936
|100.00
|1.8864
|1.8838
|0.0000
|13000.26
|7155403.88
|1915
|2006.06.05 15:00
|sell
|937
|100.00
|1.8783
|1.8796
|0.0000
|1916
|2006.06.05 16:03
|s/l
|937
|100.00
|1.8796
|1.8796
|0.0000
|-13000.00
|7142403.88
|1917
|2006.06.06 07:59
|buy
|938
|100.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|1918
|2006.06.06 08:00
|s/l
|938
|100.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-13000.00
|7129403.88
|1919
|2006.06.06 13:59
|sell
|939
|100.00
|1.8660
|1.8673
|0.0000
|1920
|2006.06.06 13:59
|close
|939
|100.00
|1.8644
|1.8673
|0.0000
|16000.00
|7145403.88
|1921
|2006.06.06 18:38
|sell
|940
|100.00
|1.8617
|1.8630
|0.0000
|1922
|2006.06.06 20:00
|close
|940
|100.00
|1.8606
|1.8630
|0.0000
|11000.58
|7156404.46
|1923
|2006.06.07 07:51
|sell
|941
|100.00
|1.8609
|1.8622
|0.0000
|1924
|2006.06.07 08:06
|close
|941
|100.00
|1.8593
|1.8622
|0.0000
|16000.16
|7172404.62
|1925
|2006.06.07 15:05
|sell
|942
|100.00
|1.8598
|1.8611
|0.0000
|1926
|2006.06.07 15:19
|close
|942
|100.00
|1.8579
|1.8611
|0.0000
|19000.10
|7191404.72
|1927
|2006.06.07 15:22
|sell
|943
|100.00
|1.8565
|1.8578
|0.0000
|1928
|2006.06.07 15:45
|close
|943
|100.00
|1.8548
|1.8578
|0.0000
|17000.30
|7208405.02
|1929
|2006.06.07 21:00
|sell
|944
|100.00
|1.8563
|1.8576
|0.0000
|1930
|2006.06.08 06:59
|close
|944
|100.00
|1.8523
|1.8576
|0.0000
|40644.96
|7249049.98
|1931
|2006.06.08 08:38
|sell
|945
|100.00
|1.8509
|1.8522
|0.0000
|1932
|2006.06.08 08:59
|close
|945
|100.00
|1.8489
|1.8522
|0.0000
|20000.00
|7269049.98
|1933
|2006.06.08 14:01
|sell
|946
|100.00
|1.8441
|1.8454
|0.0000
|1934
|2006.06.08 14:05
|close
|946
|100.00
|1.8427
|1.8454
|0.0000
|14000.00
|7283049.98
|1935
|2006.06.08 14:10
|sell
|947
|100.00
|1.8440
|1.8453
|0.0000
|1936
|2006.06.08 14:25
|close
|947
|100.00
|1.8426
|1.8453
|0.0000
|14000.27
|7297050.25
|1937
|2006.06.08 14:31
|sell
|948
|100.00
|1.8441
|1.8454
|0.0000
|1938
|2006.06.08 14:31
|close
|948
|100.00
|1.8415
|1.8454
|0.0000
|26000.00
|7323050.25
|1939
|2006.06.08 15:01
|sell
|949
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|1940
|2006.06.08 15:18
|s/l
|949
|100.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-13000.00
|7310050.25
|1941
|2006.06.08 15:21
|sell
|950
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|1942
|2006.06.08 15:32
|s/l
|950
|100.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-13000.00
|7297050.25
|1943
|2006.06.08 15:32
|sell
|951
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|1944
|2006.06.08 15:33
|close
|951
|100.00
|1.8389
|1.8416
|0.0000
|14000.00
|7311050.25
|1945
|2006.06.08 15:59
|sell
|952
|100.00
|1.8424
|1.8437
|0.0000
|1946
|2006.06.08 16:19
|s/l
|952
|100.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-13000.00
|7298050.25
|1947
|2006.06.08 23:12
|sell
|953
|100.00
|1.8440
|1.8453
|0.0000
|1948
|2006.06.09 00:16
|close
|953
|100.00
|1.8427
|1.8453
|0.0000
|13214.82
|7311265.07
|1949
|2006.06.09 13:00
|sell
|954
|100.00
|1.8424
|1.8437
|0.0000
|1950
|2006.06.09 13:02
|s/l
|954
|100.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-13000.00
|7298265.07
|1951
|2006.06.09 13:02
|sell
|955
|100.00
|1.8436
|1.8449
|0.0000
|1952
|2006.06.09 13:59
|s/l
|955
|100.00
|1.8449
|1.8449
|0.0000
|-13000.00
|7285265.07
|1953
|2006.06.12 09:36
|buy
|956
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|1954
|2006.06.12 09:51
|s/l
|956
|100.00
|1.8420
|1.8420
|0.0000
|-13000.00
|7272265.07
|1955
|2006.06.12 09:51
|buy
|957
|100.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|1956
|2006.06.12 10:05
|s/l
|957
|100.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-13000.00
|7259265.07
|1957
|2006.06.12 14:20
|buy
|958
|100.00
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1958
|2006.06.12 14:28
|close
|958
|100.00
|1.8431
|1.8410
|0.0000
|7999.52
|7267264.59
|1959
|2006.06.12 14:34
|buy
|959
|100.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|1960
|2006.06.12 14:42
|close
|959
|100.00
|1.8436
|1.8416
|0.0000
|7000.30
|7274264.89
|1961
|2006.06.12 14:59
|buy
|960
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1962
|2006.06.12 15:00
|close
|960
|100.00
|1.8441
|1.8412
|0.0000
|16000.00
|7290264.89
|1963
|2006.06.12 20:59
|buy
|961
|100.00
|1.8426
|1.8413
|0.0000
|1964
|2006.06.12 23:22
|s/l
|961
|100.00
|1.8413
|1.8413
|0.0000
|-13000.00
|7277264.89
|1965
|2006.06.13 15:00
|sell
|962
|100.00
|1.8386
|1.8399
|0.0000
|1966
|2006.06.13 15:02
|s/l
|962
|100.00
|1.8399
|1.8399
|0.0000
|-13000.00
|7264264.89
|1967
|2006.06.13 15:03
|sell
|963
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|1968
|2006.06.13 15:15
|close
|963
|100.00
|1.8390
|1.8420
|0.0000
|17000.00
|7281264.89
|1969
|2006.06.13 15:15
|sell
|964
|100.00
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|1970
|2006.06.13 15:30
|s/l
|964
|100.00
|1.8400
|1.8400
|0.0000
|-13000.00
|7268264.89
|1971
|2006.06.13 15:35
|sell
|965
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|1972
|2006.06.13 16:31
|close
|965
|100.00
|1.8387
|1.8420
|0.0000
|20000.00
|7288264.89
|1973
|2006.06.14 13:00
|sell
|966
|100.00
|1.8409
|1.8422
|0.0000
|1974
|2006.06.14 13:59
|s/l
|966
|100.00
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|-13000.00
|7275264.89
|1975
|2006.06.14 14:46
|buy
|967
|100.00
|1.8458
|1.8445
|0.0000
|1976
|2006.06.14 15:21
|close
|967
|100.00
|1.8467
|1.8445
|0.0000
|8999.53
|7284264.42
|1977
|2006.06.14 16:00
|buy
|968
|100.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|1978
|2006.06.14 16:02
|close
|968
|100.00
|1.8484
|1.8462
|0.0000
|9000.00
|7293264.42
|1979
|2006.06.14 16:02
|buy
|969
|100.00
|1.8487
|1.8474
|0.0000
|1980
|2006.06.14 16:17
|s/l
|969
|100.00
|1.8474
|1.8474
|0.0000
|-13000.00
|7280264.42
|1981
|2006.06.14 16:17
|buy
|970
|100.00
|1.8475
|1.8462
|0.0000
|1982
|2006.06.14 17:00
|s/l
|970
|100.00
|1.8462
|1.8462
|0.0000
|-13000.00
|7267264.42
|1983
|2006.06.14 18:59
|buy
|971
|100.00
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|1984
|2006.06.14 19:58
|close
|971
|100.00
|1.8440
|1.8411
|0.0000
|16000.00
|7283264.42
|1985
|2006.06.15 07:00
|buy
|972
|100.00
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|1986
|2006.06.15 07:48
|close
|972
|100.00
|1.8448
|1.8418
|0.0000
|16999.57
|7300263.99
|1987
|2006.06.15 07:53
|buy
|973
|100.00
|1.8452
|1.8439
|0.0000
|1988
|2006.06.15 08:52
|close
|973
|100.00
|1.8465
|1.8439
|0.0000
|13000.39
|7313264.38
|1989
|2006.06.15 11:37
|buy
|974
|100.00
|1.8466
|1.8453
|0.0000
|1990
|2006.06.15 11:51
|close
|974
|100.00
|1.8485
|1.8453
|0.0000
|19000.00
|7332264.38
|1991
|2006.06.15 14:00
|buy
|975
|100.00
|1.8485
|1.8472
|0.0000
|1992
|2006.06.15 14:27
|close
|975
|100.00
|1.8496
|1.8472
|0.0000
|10999.57
|7343263.95
|1993
|2006.06.15 14:27
|buy
|976
|100.00
|1.8497
|1.8484
|0.0000
|1994
|2006.06.15 14:27
|close
|976
|100.00
|1.8506
|1.8484
|0.0000
|9000.00
|7352263.95
|1995
|2006.06.15 14:27
|buy
|977
|100.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|1996
|2006.06.15 14:27
|close
|977
|100.00
|1.8512
|1.8485
|0.0000
|14000.00
|7366263.95
|1997
|2006.06.15 14:28
|buy
|978
|100.00
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|1998
|2006.06.15 14:28
|close
|978
|100.00
|1.8507
|1.8485
|0.0000
|9000.64
|7375264.59
|1999
|2006.06.15 14:30
|buy
|979
|100.00
|1.8499
|1.8486
|0.0000
|2000
|2006.06.15 14:30
|s/l
|979
|100.00
|1.8486
|1.8486
|0.0000
|-13000.00
|7362264.59
|2001
|2006.06.15 14:30
|buy
|980
|100.00
|1.8487
|1.8474
|0.0000
|2002
|2006.06.15 14:30
|close
|980
|100.00
|1.8498
|1.8474
|0.0000
|11000.00
|7373264.59
|2003
|2006.06.15 14:30
|buy
|981
|100.00
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|2004
|2006.06.15 15:59
|s/l
|981
|100.00
|1.8476
|1.8476
|0.0000
|-13000.00
|7360264.59
|2005
|2006.06.16 07:07
|buy
|982
|100.00
|1.8528
|1.8515
|0.0000
|2006
|2006.06.16 08:24
|close
|982
|100.00
|1.8538
|1.8515
|0.0000
|10000.80
|7370265.39
|2007
|2006.06.16 09:00
|buy
|983
|100.00
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|2008
|2006.06.16 10:09
|close
|983
|100.00
|1.8545
|1.8522
|0.0000
|10000.25
|7380265.64
|2009
|2006.06.16 11:31
|buy
|984
|100.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|2010
|2006.06.16 11:35
|close
|984
|100.00
|1.8543
|1.8520
|0.0000
|10000.80
|7390266.44
|2011
|2006.06.16 11:48
|buy
|985
|100.00
|1.8533
|1.8520
|0.0000
|2012
|2006.06.16 12:13
|s/l
|985
|100.00
|1.8520
|1.8520
|0.0000
|-13000.00
|7377266.44
|2013
|2006.06.16 12:13
|buy
|986
|100.00
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|2014
|2006.06.16 12:21
|close
|986
|100.00
|1.8530
|1.8507
|0.0000
|10000.45
|7387266.89
|2015
|2006.06.16 12:22
|buy
|987
|100.00
|1.8534
|1.8521
|0.0000
|2016
|2006.06.16 12:34
|close
|987
|100.00
|1.8543
|1.8521
|0.0000
|9000.00
|7396266.89
|2017
|2006.06.16 16:12
|sell
|988
|100.00
|1.8493
|1.8506
|0.0000
|2018
|2006.06.16 18:59
|s/l
|988
|100.00
|1.8506
|1.8506
|0.0000
|-13000.00
|7383266.89
|2019
|2006.06.18 22:44
|sell
|989
|100.00
|1.8533
|1.8546
|0.0000
|2020
|2006.06.18 22:55
|close
|989
|100.00
|1.8524
|1.8546
|0.0000
|9000.00
|7392266.89
|2021
|2006.06.19 16:01
|sell
|990
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|2022
|2006.06.19 16:09
|close
|990
|100.00
|1.8396
|1.8424
|0.0000
|15000.00
|7407266.89
|2023
|2006.06.19 18:00
|sell
|991
|100.00
|1.8401
|1.8414
|0.0000
|2024
|2006.06.19 18:43
|close
|991
|100.00
|1.8387
|1.8414
|0.0000
|14000.50
|7421267.39
|2025
|2006.06.20 06:58
|buy
|992
|100.00
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|2026
|2006.06.20 06:59
|close
|992
|100.00
|1.8448
|1.8416
|0.0000
|19000.00
|7440267.39
|2027
|2006.06.20 08:15
|buy
|993
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|2028
|2006.06.20 08:55
|close
|993
|100.00
|1.8443
|1.8420
|0.0000
|10000.00
|7450267.39
|2029
|2006.06.20 12:12
|sell
|994
|100.00
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|2030
|2006.06.20 12:30
|close
|994
|100.00
|1.8405
|1.8427
|0.0000
|9000.63
|7459268.02
|2031
|2006.06.20 12:46
|sell
|995
|100.00
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|2032
|2006.06.20 12:56
|close
|995
|100.00
|1.8405
|1.8427
|0.0000
|9000.63
|7468268.65
|2033
|2006.06.20 16:00
|sell
|996
|100.00
|1.8427
|1.8440
|0.0000
|2034
|2006.06.20 16:12
|close
|996
|100.00
|1.8420
|1.8440
|0.0000
|7000.31
|7475268.96
|2035
|2006.06.20 16:25
|sell
|997
|100.00
|1.8426
|1.8439
|0.0000
|2036
|2006.06.20 16:58
|close
|997
|100.00
|1.8419
|1.8439
|0.0000
|7000.30
|7482269.26
|2037
|2006.06.20 16:59
|sell
|998
|100.00
|1.8434
|1.8447
|0.0000
|2038
|2006.06.20 18:28
|close
|998
|100.00
|1.8423
|1.8447
|0.0000
|11000.00
|7493269.26
|2039
|2006.06.22 00:23
|buy
|999
|100.00
|1.8454
|1.8441
|0.0000
|2040
|2006.06.22 03:59
|close
|999
|100.00
|1.8463
|1.8441
|0.0000
|9000.57
|7502269.83
|2041
|2006.06.22 14:27
|sell
|1000
|100.00
|1.8290
|1.8303
|0.0000
|2042
|2006.06.22 15:00
|s/l
|1000
|100.00
|1.8303
|1.8303
|0.0000
|-13000.00
|7489269.83
|2043
|2006.06.22 15:00
|sell
|1001
|100.00
|1.8303
|1.8316
|0.0000
|2044
|2006.06.22 15:17
|close
|1001
|100.00
|1.8291
|1.8316
|0.0000
|12000.00
|7501269.83
|2045
|2006.06.22 17:26
|sell
|1002
|100.00
|1.8289
|1.8302
|0.0000
|2046
|2006.06.22 18:43
|close
|1002
|100.00
|1.8278
|1.8302
|0.0000
|11000.00
|7512269.83
|2047
|2006.06.23 09:59
|sell
|1003
|100.00
|1.8251
|1.8264
|0.0000
|2048
|2006.06.23 09:59
|close
|1003
|100.00
|1.8231
|1.8264
|0.0000
|20000.00
|7532269.83
|2049
|2006.06.23 13:49
|sell
|1004
|100.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|2050
|2006.06.23 13:53
|close
|1004
|100.00
|1.8177
|1.8205
|0.0000
|15000.00
|7547269.83
|2051
|2006.06.23 13:53
|sell
|1005
|100.00
|1.8183
|1.8196
|0.0000
|2052
|2006.06.23 15:59
|s/l
|1005
|100.00
|1.8196
|1.8196
|0.0000
|-13000.00
|7534269.83
|2053
|2006.06.23 16:29
|sell
|1006
|100.00
|1.8211
|1.8224
|0.0000
|2054
|2006.06.23 17:00
|close
|1006
|100.00
|1.8192
|1.8224
|0.0000
|19000.00
|7553269.83
|2055
|2006.06.26 06:00
|buy
|1007
|100.00
|1.8187
|1.8174
|0.0000
|2056
|2006.06.26 06:59
|close
|1007
|100.00
|1.8196
|1.8174
|0.0000
|9000.00
|7562269.83
|2057
|2006.06.26 11:52
|buy
|1008
|100.00
|1.8193
|1.8180
|0.0000
|2058
|2006.06.26 12:19
|close
|1008
|100.00
|1.8208
|1.8180
|0.0000
|15000.00
|7577269.83
|2059
|2006.06.26 16:59
|sell
|1009
|100.00
|1.8209
|1.8222
|0.0000
|2060
|2006.06.26 17:59
|s/l
|1009
|100.00
|1.8222
|1.8222
|0.0000
|-13000.00
|7564269.83
|2061
|2006.06.27 07:00
|sell
|1010
|100.00
|1.8245
|1.8258
|0.0000
|2062
|2006.06.27 08:10
|close
|1010
|100.00
|1.8235
|1.8258
|0.0000
|10000.00
|7574269.83
|2063
|2006.06.28 08:59
|sell
|1011
|100.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|2064
|2006.06.28 09:08
|close
|1011
|100.00
|1.8182
|1.8205
|0.0000
|10000.00
|7584269.83
|2065
|2006.06.28 15:04
|sell
|1012
|100.00
|1.8168
|1.8181
|0.0000
|2066
|2006.06.28 15:44
|close
|1012
|100.00
|1.8158
|1.8181
|0.0000
|10000.00
|7594269.83
|2067
|2006.06.28 16:26
|sell
|1013
|100.00
|1.8173
|1.8186
|0.0000
|2068
|2006.06.28 17:25
|close
|1013
|100.00
|1.8166
|1.8186
|0.0000
|7000.00
|7601269.83
|2069
|2006.06.28 21:20
|sell
|1014
|100.00
|1.8196
|1.8209
|0.0000
|2070
|2006.06.28 21:49
|close
|1014
|100.00
|1.8185
|1.8209
|0.0000
|11000.00
|7612269.83
|2071
|2006.06.29 09:22
|sell
|1015
|100.00
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|2072
|2006.06.29 09:25
|close
|1015
|100.00
|1.8152
|1.8173
|0.0000
|8000.00
|7620269.83
|2073
|2006.06.29 12:00
|sell
|1016
|100.00
|1.8134
|1.8147
|0.0000
|2074
|2006.06.29 12:43
|s/l
|1016
|100.00
|1.8147
|1.8147
|0.0000
|-13000.00
|7607269.83
|2075
|2006.06.29 12:43
|sell
|1017
|100.00
|1.8148
|1.8161
|0.0000
|2076
|2006.06.29 13:15
|close
|1017
|100.00
|1.8139
|1.8161
|0.0000
|9000.00
|7616269.83
|2077
|2006.06.29 18:16
|sell
|1018
|100.00
|1.8120
|1.8133
|0.0000
|2078
|2006.06.29 18:16
|close
|1018
|100.00
|1.8098
|1.8133
|0.0000
|22000.00
|7638269.83
|2079
|2006.06.29 18:16
|sell
|1019
|100.00
|1.8123
|1.8136
|0.0000
|2080
|2006.06.29 18:16
|s/l
|1019
|100.00
|1.8136
|1.8136
|0.0000
|-13000.00
|7625269.83
|2081
|2006.06.29 18:16
|sell
|1020
|100.00
|1.8137
|1.8150
|0.0000
|2082
|2006.06.29 18:16
|close
|1020
|100.00
|1.8114
|1.8150
|0.0000
|23000.00
|7648269.83
|2083
|2006.06.29 18:16
|sell
|1021
|100.00
|1.8142
|1.8155
|0.0000
|2084
|2006.06.29 18:16
|close
|1021
|100.00
|1.8130
|1.8155
|0.0000
|12000.00
|7660269.83
|2085
|2006.06.29 18:16
|sell
|1022
|100.00
|1.8142
|1.8155
|0.0000
|2086
|2006.06.29 18:16
|close
|1022
|100.00
|1.8102
|1.8155
|0.0000
|40000.00
|7700269.83
|2087
|2006.06.29 18:16
|sell
|1023
|100.00
|1.8142
|1.8155
|0.0000
|2088
|2006.06.29 18:16
|close
|1023
|100.00
|1.8095
|1.8155
|0.0000
|47000.00
|7747269.83
|2089
|2006.06.29 18:16
|sell
|1024
|100.00
|1.8112
|1.8125
|0.0000
|2090
|2006.06.29 18:16
|s/l
|1024
|100.00
|1.8125
|1.8125
|0.0000
|-13000.00
|7734269.83
|2091
|2006.06.29 18:16
|sell
|1025
|100.00
|1.8142
|1.8155
|0.0000
|2092
|2006.06.29 18:16
|close
|1025
|100.00
|1.8092
|1.8155
|0.0000
|50000.00
|7784269.83
|2093
|2006.06.29 18:16
|sell
|1026
|100.00
|1.8112
|1.8125
|0.0000
|2094
|2006.06.29 18:16
|s/l
|1026
|100.00
|1.8125
|1.8125
|0.0000
|-13000.00
|7771269.83
|2095
|2006.06.29 18:16
|sell
|1027
|100.00
|1.8161
|1.8174
|0.0000
|2096
|2006.06.29 18:16
|close
|1027
|100.00
|1.8129
|1.8174
|0.0000
|32000.00
|7803269.83
|2097
|2006.06.29 18:16
|sell
|1028
|100.00
|1.8161
|1.8174
|0.0000
|2098
|2006.06.29 18:16
|close
|1028
|100.00
|1.8113
|1.8174
|0.0000
|48000.00
|7851269.83
|2099
|2006.06.29 18:16
|sell
|1029
|100.00
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|2100
|2006.06.29 18:16
|close
|1029
|100.00
|1.8106
|1.8173
|0.0000
|54000.00
|7905269.83
|2101
|2006.06.29 18:16
|sell
|1030
|100.00
|1.8109
|1.8122
|0.0000
|2102
|2006.06.29 18:16
|s/l
|1030
|100.00
|1.8122
|1.8122
|0.0000
|-13000.00
|7892269.83
|2103
|2006.06.29 18:16
|sell
|1031
|100.00
|1.8123
|1.8136
|0.0000
|2104
|2006.06.29 18:16
|s/l
|1031
|100.00
|1.8136
|1.8136
|0.0000
|-13000.00
|7879269.83
|2105
|2006.06.29 18:16
|sell
|1032
|100.00
|1.8138
|1.8151
|0.0000
|2106
|2006.06.29 18:16
|close
|1032
|100.00
|1.8124
|1.8151
|0.0000
|14000.00
|7893269.83
|2107
|2006.06.29 18:16
|sell
|1033
|100.00
|1.8138
|1.8151
|0.0000
|2108
|2006.06.29 18:16
|s/l
|1033
|100.00
|1.8151
|1.8151
|0.0000
|-13000.00
|7880269.83
|2109
|2006.06.29 18:16
|sell
|1034
|100.00
|1.8152
|1.8165
|0.0000
|2110
|2006.06.29 18:16
|close
|1034
|100.00
|1.8121
|1.8165
|0.0000
|31000.00
|7911269.83
|2111
|2006.06.29 18:16
|sell
|1035
|100.00
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|2112
|2006.06.29 18:16
|close
|1035
|100.00
|1.8105
|1.8173
|0.0000
|55000.00
|7966269.83
|2113
|2006.06.29 18:16
|sell
|1036
|100.00
|1.8152
|1.8165
|0.0000
|2114
|2006.06.29 18:16
|close
|1036
|100.00
|1.8138
|1.8165
|0.0000
|14000.00
|7980269.83
|2115
|2006.06.29 18:16
|sell
|1037
|100.00
|1.8157
|1.8170
|0.0000
|2116
|2006.06.29 18:17
|s/l
|1037
|100.00
|1.8170
|1.8170
|0.0000
|-13000.00
|7967269.83
|2117
|2006.06.29 18:17
|sell
|1038
|100.00
|1.8170
|1.8183
|0.0000
|2118
|2006.06.29 18:17
|close
|1038
|100.00
|1.8128
|1.8183
|0.0000
|42000.00
|8009269.83
|2119
|2006.06.29 19:06
|buy
|1039
|100.00
|1.8284
|1.8271
|0.0000
|2120
|2006.06.29 19:11
|s/l
|1039
|100.00
|1.8271
|1.8271
|0.0000
|-13000.00
|7996269.83
|2121
|2006.06.29 19:27
|buy
|1040
|100.00
|1.8284
|1.8271
|0.0000
|2122
|2006.06.29 19:37
|s/l
|1040
|100.00
|1.8271
|1.8271
|0.0000
|-13000.00
|7983269.83
|2123
|2006.06.29 19:40
|buy
|1041
|100.00
|1.8266
|1.8253
|0.0000
|2124
|2006.06.30 00:48
|close
|1041
|100.00
|1.8283
|1.8253
|0.0000
|16650.00
|7999919.83
|2125
|2006.06.30 02:53
|buy
|1042
|100.00
|1.8316
|1.8303
|0.0000
|2126
|2006.06.30 03:31
|close
|1042
|100.00
|1.8332
|1.8303
|0.0000
|16000.00
|8015919.83
|2127
|2006.06.30 06:13
|buy
|1043
|100.00
|1.8346
|1.8333
|0.0000
|2128
|2006.06.30 06:14
|s/l
|1043
|100.00
|1.8333
|1.8333
|0.0000
|-13000.00
|8002919.83
|2129
|2006.06.30 06:16
|buy
|1044
|100.00
|1.8328
|1.8315
|0.0000
|2130
|2006.06.30 07:19
|s/l
|1044
|100.00
|1.8315
|1.8315
|0.0000
|-13000.00
|7989919.83
|2131
|2006.06.30 14:02
|buy
|1045
|100.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|2132
|2006.06.30 14:09
|close
|1045
|100.00
|1.8453
|1.8425
|0.0000
|15000.00
|8004919.83
|2133
|2006.06.30 14:15
|buy
|1046
|100.00
|1.8438
|1.8425
|0.0000
|2134
|2006.06.30 14:32
|close
|1046
|100.00
|1.8452
|1.8425
|0.0000
|14000.00
|8018919.83
|2135
|2006.07.04 07:35
|buy
|1047
|100.00
|1.8427
|1.8414
|0.0000
|2136
|2006.07.04 08:00
|close
|1047
|100.00
|1.8435
|1.8414
|0.0000
|8000.00
|8026919.83
|2137
|2006.07.05 04:56
|sell
|1048
|100.00
|1.8460
|1.8473
|0.0000
|2138
|2006.07.05 05:19
|s/l
|1048
|100.00
|1.8473
|1.8473
|0.0000
|-13000.00
|8013919.83
|2139
|2006.07.05 06:28
|buy
|1049
|100.00
|1.8451
|1.8438
|0.0000
|2140
|2006.07.05 06:31
|close
|1049
|100.00
|1.8461
|1.8438
|0.0000
|10000.00
|8023919.83
|2141
|2006.07.05 06:37
|buy
|1050
|100.00
|1.8450
|1.8437
|0.0000
|2142
|2006.07.05 06:55
|s/l
|1050
|100.00
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-13000.00
|8010919.83
|2143
|2006.07.05 06:55
|buy
|1051
|100.00
|1.8439
|1.8426
|0.0000
|2144
|2006.07.05 07:14
|s/l
|1051
|100.00
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|-13000.00
|7997919.83
|2145
|2006.07.05 08:26
|sell
|1052
|100.00
|1.8437
|1.8450
|0.0000
|2146
|2006.07.05 08:58
|close
|1052
|100.00
|1.8426
|1.8450
|0.0000
|11000.00
|8008919.83
|2147
|2006.07.05 12:03
|buy
|1053
|100.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|2148
|2006.07.05 12:15
|s/l
|1053
|100.00
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-13000.00
|7995919.83
|2149
|2006.07.05 12:15
|buy
|1054
|100.00
|1.8430
|1.8417
|0.0000
|2150
|2006.07.05 12:16
|s/l
|1054
|100.00
|1.8417
|1.8417
|0.0000
|-13000.00
|7982919.83
|2151
|2006.07.05 12:16
|buy
|1055
|100.00
|1.8419
|1.8406
|0.0000
|2152
|2006.07.05 12:18
|s/l
|1055
|100.00
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-13000.00
|7969919.83
|2153
|2006.07.06 10:46
|sell
|1056
|100.00
|1.8356
|1.8369
|0.0000
|2154
|2006.07.06 11:09
|close
|1056
|100.00
|1.8346
|1.8369
|0.0000
|10000.00
|7979919.83
|2155
|2006.07.07 11:48
|buy
|1057
|100.00
|1.8396
|1.8383
|0.0000
|2156
|2006.07.07 12:19
|close
|1057
|100.00
|1.8406
|1.8383
|0.0000
|10000.00
|7989919.83
|2157
|2006.07.07 18:08
|buy
|1058
|100.00
|1.8519
|1.8506
|0.0000
|2158
|2006.07.09 21:00
|s/l
|1058
|100.00
|1.8506
|1.8506
|0.0000
|-13000.00
|7976919.83
|2159
|2006.07.10 00:14
|buy
|1059
|100.00
|1.8494
|1.8481
|0.0000
|2160
|2006.07.10 00:19
|s/l
|1059
|100.00
|1.8481
|1.8481
|0.0000
|-13000.00
|7963919.83
|2161
|2006.07.10 00:19
|buy
|1060
|100.00
|1.8479
|1.8466
|0.0000
|2162
|2006.07.10 00:41
|close
|1060
|100.00
|1.8490
|1.8466
|0.0000
|11000.00
|7974919.83
|2163
|2006.07.10 00:42
|buy
|1061
|100.00
|1.8494
|1.8481
|0.0000
|2164
|2006.07.10 01:42
|close
|1061
|100.00
|1.8503
|1.8481
|0.0000
|9000.00
|7983919.83
|2165
|2006.07.10 02:12
|buy
|1062
|100.00
|1.8501
|1.8488
|0.0000
|2166
|2006.07.10 02:22
|s/l
|1062
|100.00
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|-13000.00
|7970919.83
|2167
|2006.07.10 07:08
|sell
|1063
|100.00
|1.8511
|1.8524
|0.0000
|2168
|2006.07.10 07:12
|close
|1063
|100.00
|1.8503
|1.8524
|0.0000
|8000.00
|7978919.83
|2169
|2006.07.10 07:14
|sell
|1064
|100.00
|1.8511
|1.8524
|0.0000
|2170
|2006.07.10 07:45
|close
|1064
|100.00
|1.8503
|1.8524
|0.0000
|8000.00
|7986919.83
|2171
|2006.07.10 14:57
|sell
|1065
|100.00
|1.8401
|1.8414
|0.0000
|2172
|2006.07.10 15:54
|s/l
|1065
|100.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-13000.00
|7973919.83
|2173
|2006.07.11 07:05
|sell
|1066
|100.00
|1.8396
|1.8409
|0.0000
|2174
|2006.07.11 07:15
|s/l
|1066
|100.00
|1.8409
|1.8409
|0.0000
|-13000.00
|7960919.83
|2175
|2006.07.11 07:15
|sell
|1067
|100.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|2176
|2006.07.11 07:37
|s/l
|1067
|100.00
|1.8420
|1.8420
|0.0000
|-13000.00
|7947919.83
|2177
|2006.07.11 07:37
|sell
|1068
|100.00
|1.8418
|1.8431
|0.0000
|2178
|2006.07.11 08:10
|s/l
|1068
|100.00
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|-13000.00
|7934919.83
|2179
|2006.07.11 11:23
|sell
|1069
|100.00
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|2180
|2006.07.11 12:03
|close
|1069
|100.00
|1.8390
|1.8415
|0.0000
|12000.00
|7946919.83
|2181
|2006.07.11 12:30
|sell
|1070
|100.00
|1.8416
|1.8429
|0.0000
|2182
|2006.07.11 12:43
|close
|1070
|100.00
|1.8408
|1.8429
|0.0000
|8000.00
|7954919.83
|2183
|2006.07.12 08:30
|buy
|1071
|100.00
|1.8442
|1.8429
|0.0000
|2184
|2006.07.12 08:30
|close
|1071
|100.00
|1.8454
|1.8429
|0.0000
|12000.00
|7966919.83
|2185
|2006.07.12 08:32
|buy
|1072
|100.00
|1.8443
|1.8430
|0.0000
|2186
|2006.07.12 08:33
|s/l
|1072
|100.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-13000.00
|7953919.83
|2187
|2006.07.12 12:31
|sell
|1073
|100.00
|1.8405
|1.8418
|0.0000
|2188
|2006.07.12 12:32
|close
|1073
|100.00
|1.8350
|1.8418
|0.0000
|55000.00
|8008919.83
|2189
|2006.07.13 00:51
|sell
|1074
|100.00
|1.8345
|1.8358
|0.0000
|2190
|2006.07.13 01:51
|s/l
|1074
|100.00
|1.8358
|1.8358
|0.0000
|-13000.00
|7995919.83
|2191
|2006.07.13 09:12
|buy
|1075
|100.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|2192
|2006.07.13 09:20
|close
|1075
|100.00
|1.8403
|1.8379
|0.0000
|11000.00
|8006919.83
|2193
|2006.07.13 10:03
|buy
|1076
|100.00
|1.8382
|1.8369
|0.0000
|2194
|2006.07.13 10:09
|s/l
|1076
|100.00
|1.8369
|1.8369
|0.0000
|-13000.00
|7993919.83
|2195
|2006.07.13 10:13
|buy
|1077
|100.00
|1.8382
|1.8369
|0.0000
|2196
|2006.07.13 10:24
|close
|1077
|100.00
|1.8392
|1.8369
|0.0000
|10000.00
|8003919.83
|2197
|2006.07.13 15:19
|buy
|1078
|100.00
|1.8385
|1.8372
|0.0000
|2198
|2006.07.13 15:27
|close
|1078
|100.00
|1.8403
|1.8372
|0.0000
|18000.00
|8021919.83
|2199
|2006.07.13 15:46
|buy
|1079
|100.00
|1.8392
|1.8379
|0.0000
|2200
|2006.07.13 15:57
|close
|1079
|100.00
|1.8406
|1.8379
|0.0000
|14000.00
|8035919.83
|2201
|2006.07.13 23:55
|buy
|1080
|100.00
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|2202
|2006.07.14 00:55
|s/l
|1080
|100.00
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-13350.00
|8022569.83
|2203
|2006.07.14 03:04
|sell
|1081
|100.00
|1.8418
|1.8431
|0.0000
|2204
|2006.07.14 03:46
|close
|1081
|100.00
|1.8408
|1.8431
|0.0000
|10000.00
|8032569.83
|2205
|2006.07.14 07:18
|sell
|1082
|100.00
|1.8386
|1.8399
|0.0000
|2206
|2006.07.14 07:20
|close
|1082
|100.00
|1.8374
|1.8399
|0.0000
|12000.00
|8044569.83
|2207
|2006.07.14 07:36
|sell
|1083
|100.00
|1.8387
|1.8400
|0.0000
|2208
|2006.07.14 07:57
|s/l
|1083
|100.00
|1.8400
|1.8400
|0.0000
|-13000.00
|8031569.83
|2209
|2006.07.14 07:57
|sell
|1084
|100.00
|1.8401
|1.8414
|0.0000
|2210
|2006.07.14 08:15
|close
|1084
|100.00
|1.8382
|1.8414
|0.0000
|19000.00
|8050569.83
|2211
|2006.07.14 09:22
|sell
|1085
|100.00
|1.8411
|1.8424
|0.0000
|2212
|2006.07.14 09:34
|close
|1085
|100.00
|1.8401
|1.8424
|0.0000
|10000.00
|8060569.83
|2213
|2006.07.14 12:56
|buy
|1086
|100.00
|1.8406
|1.8393
|0.0000
|2214
|2006.07.14 12:59
|s/l
|1086
|100.00
|1.8393
|1.8393
|0.0000
|-13000.00
|8047569.83
|2215
|2006.07.14 15:18
|sell
|1087
|100.00
|1.8359
|1.8372
|0.0000
|2216
|2006.07.14 17:11
|s/l
|1087
|100.00
|1.8372
|1.8372
|0.0000
|-13000.00
|8034569.83
|2217
|2006.07.17 05:39
|sell
|1088
|100.00
|1.8371
|1.8384
|0.0000
|2218
|2006.07.17 06:00
|close
|1088
|100.00
|1.8363
|1.8384
|0.0000
|8000.00
|8042569.83
|2219
|2006.07.17 06:13
|sell
|1089
|100.00
|1.8369
|1.8382
|0.0000
|2220
|2006.07.17 07:07
|close
|1089
|100.00
|1.8353
|1.8382
|0.0000
|16000.00
|8058569.83
|2221
|2006.07.17 11:28
|sell
|1090
|100.00
|1.8213
|1.8226
|0.0000
|2222
|2006.07.17 11:52
|close
|1090
|100.00
|1.8197
|1.8226
|0.0000
|16000.00
|8074569.83
|2223
|2006.07.17 12:05
|sell
|1091
|100.00
|1.8216
|1.8229
|0.0000
|2224
|2006.07.17 12:07
|s/l
|1091
|100.00
|1.8229
|1.8229
|0.0000
|-13000.00
|8061569.83
|2225
|2006.07.17 12:07
|sell
|1092
|100.00
|1.8228
|1.8241
|0.0000
|2226
|2006.07.17 12:14
|close
|1092
|100.00
|1.8219
|1.8241
|0.0000
|9000.00
|8070569.83
|2227
|2006.07.17 12:15
|sell
|1093
|100.00
|1.8217
|1.8230
|0.0000
|2228
|2006.07.17 12:22
|close
|1093
|100.00
|1.8209
|1.8230
|0.0000
|8000.00
|8078569.83
|2229
|2006.07.17 21:07
|sell
|1094
|100.00
|1.8190
|1.8203
|0.0000
|2230
|2006.07.17 23:30
|s/l
|1094
|100.00
|1.8203
|1.8203
|0.0000
|-13000.00
|8065569.83
|2231
|2006.07.18 17:02
|sell
|1095
|100.00
|1.8262
|1.8275
|0.0000
|2232
|2006.07.18 17:26
|s/l
|1095
|100.00
|1.8275
|1.8275
|0.0000
|-13000.00
|8052569.83
|2233
|2006.07.18 17:32
|sell
|1096
|100.00
|1.8262
|1.8275
|0.0000
|2234
|2006.07.18 18:11
|close
|1096
|100.00
|1.8248
|1.8275
|0.0000
|14000.00
|8066569.83
|2235
|2006.07.19 02:54
|sell
|1097
|100.00
|1.8261
|1.8274
|0.0000
|2236
|2006.07.19 06:04
|close
|1097
|100.00
|1.8250
|1.8274
|0.0000
|11000.00
|8077569.83
|2237
|2006.07.19 07:24
|buy
|1098
|100.00
|1.8259
|1.8246
|0.0000
|2238
|2006.07.19 07:25
|close
|1098
|100.00
|1.8265
|1.8246
|0.0000
|6000.00
|8083569.83
|2239
|2006.07.19 10:23
|buy
|1099
|100.00
|1.8274
|1.8261
|0.0000
|2240
|2006.07.19 11:00
|close
|1099
|100.00
|1.8280
|1.8261
|0.0000
|6000.00
|8089569.83
|2241
|2006.07.19 13:16
|sell
|1100
|100.00
|1.8248
|1.8261
|0.0000
|2242
|2006.07.19 13:20
|close
|1100
|100.00
|1.8239
|1.8261
|0.0000
|9000.00
|8098569.83
|2243
|2006.07.19 13:30
|sell
|1101
|100.00
|1.8248
|1.8261
|0.0000
|2244
|2006.07.19 13:34
|s/l
|1101
|100.00
|1.8261
|1.8261
|0.0000
|-13000.00
|8085569.83
|2245
|2006.07.19 13:34
|sell
|1102
|100.00
|1.8259
|1.8272
|0.0000
|2246
|2006.07.19 13:44
|s/l
|1102
|100.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-13000.00
|8072569.83
|2247
|2006.07.19 13:44
|sell
|1103
|100.00
|1.8271
|1.8284
|0.0000
|2248
|2006.07.19 14:00
|s/l
|1103
|100.00
|1.8284
|1.8284
|0.0000
|-13000.00
|8059569.83
|2249
|2006.07.19 15:04
|buy
|1104
|100.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|2250
|2006.07.19 15:05
|s/l
|1104
|100.00
|1.8362
|1.8362
|0.0000
|-13000.00
|8046569.83
|2251
|2006.07.19 15:05
|buy
|1105
|100.00
|1.8363
|1.8350
|0.0000
|2252
|2006.07.19 15:13
|close
|1105
|100.00
|1.8378
|1.8350
|0.0000
|15000.00
|8061569.83
|2253
|2006.07.19 15:13
|buy
|1106
|100.00
|1.8373
|1.8360
|0.0000
|2254
|2006.07.19 15:42
|close
|1106
|100.00
|1.8383
|1.8360
|0.0000
|10000.00
|8071569.83
|2255
|2006.07.19 15:43
|buy
|1107
|100.00
|1.8375
|1.8362
|0.0000
|2256
|2006.07.19 16:24
|close
|1107
|100.00
|1.8388
|1.8362
|0.0000
|13000.00
|8084569.83
|2257
|2006.07.19 20:10
|buy
|1108
|100.00
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|2258
|2006.07.20 01:07
|close
|1108
|100.00
|1.8435
|1.8412
|0.0000
|8950.00
|8093519.83
|2259
|2006.07.20 04:32
|buy
|1109
|100.00
|1.8444
|1.8431
|0.0000
|2260
|2006.07.20 06:02
|s/l
|1109
|100.00
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|-13000.00
|8080519.83
|2261
|2006.07.20 07:07
|buy
|1110
|100.00
|1.8433
|1.8420
|0.0000
|2262
|2006.07.20 07:27
|close
|1110
|100.00
|1.8443
|1.8420
|0.0000
|10000.00
|8090519.83
|2263
|2006.07.20 08:01
|buy
|1111
|100.00
|1.8448
|1.8435
|0.0000
|2264
|2006.07.20 08:30
|close
|1111
|100.00
|1.8477
|1.8435
|0.0000
|29000.00
|8119519.83
|2265
|2006.07.20 08:30
|buy
|1112
|100.00
|1.8442
|1.8429
|0.0000
|2266
|2006.07.20 08:30
|close
|1112
|100.00
|1.8453
|1.8429
|0.0000
|11000.00
|8130519.83
|2267
|2006.07.20 09:31
|buy
|1113
|100.00
|1.8466
|1.8453
|0.0000
|2268
|2006.07.20 09:51
|s/l
|1113
|100.00
|1.8453
|1.8453
|0.0000
|-13000.00
|8117519.83
|2269
|2006.07.20 12:34
|buy
|1114
|100.00
|1.8501
|1.8488
|0.0000
|2270
|2006.07.20 12:46
|s/l
|1114
|100.00
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|-13000.00
|8104519.83
|2271
|2006.07.20 12:47
|buy
|1115
|100.00
|1.8499
|1.8486
|0.0000
|2272
|2006.07.20 13:29
|s/l
|1115
|100.00
|1.8486
|1.8486
|0.0000
|-13000.00
|8091519.83
|2273
|2006.07.20 13:36
|buy
|1116
|100.00
|1.8485
|1.8472
|0.0000
|2274
|2006.07.20 13:42
|close
|1116
|100.00
|1.8498
|1.8472
|0.0000
|13000.00
|8104519.83
|2275
|2006.07.20 19:12
|buy
|1117
|100.00
|1.8488
|1.8475
|0.0000
|2276
|2006.07.20 21:48
|s/l
|1117
|100.00
|1.8475
|1.8475
|0.0000
|-13000.00
|8091519.83
|2277
|2006.07.21 09:08
|buy
|1118
|100.00
|1.8537
|1.8524
|0.0000
|2278
|2006.07.21 09:19
|close
|1118
|100.00
|1.8543
|1.8524
|0.0000
|6000.00
|8097519.83
|2279
|2006.07.21 09:46
|buy
|1119
|100.00
|1.8537
|1.8524
|0.0000
|2280
|2006.07.21 09:46
|close
|1119
|100.00
|1.8544
|1.8524
|0.0000
|7000.00
|8104519.83
|2281
|2006.07.21 09:50
|buy
|1120
|100.00
|1.8537
|1.8524
|0.0000
|2282
|2006.07.21 09:53
|close
|1120
|100.00
|1.8547
|1.8524
|0.0000
|10000.00
|8114519.83
|2283
|2006.07.21 11:41
|buy
|1121
|100.00
|1.8556
|1.8543
|0.0000
|2284
|2006.07.21 12:19
|close
|1121
|100.00
|1.8573
|1.8543
|0.0000
|17000.00
|8131519.83
|2285
|2006.07.24 00:03
|buy
|1122
|100.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|2286
|2006.07.24 00:49
|s/l
|1122
|100.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-13000.00
|8118519.83
|2287
|2006.07.24 08:12
|sell
|1123
|100.00
|1.8506
|1.8519
|0.0000
|2288
|2006.07.24 08:59
|s/l
|1123
|100.00
|1.8519
|1.8519
|0.0000
|-13000.00
|8105519.83
|2289
|2006.07.24 09:28
|sell
|1124
|100.00
|1.8533
|1.8546
|0.0000
|2290
|2006.07.24 10:30
|close
|1124
|100.00
|1.8517
|1.8546
|0.0000
|16000.00
|8121519.83
|2291
|2006.07.24 11:07
|sell
|1125
|100.00
|1.8531
|1.8544
|0.0000
|2292
|2006.07.24 12:17
|s/l
|1125
|100.00
|1.8544
|1.8544
|0.0000
|-13000.00
|8108519.83
|2293
|2006.07.25 14:00
|buy
|1126
|100.00
|1.8504
|1.8491
|0.0000
|2294
|2006.07.25 14:00
|close
|1126
|100.00
|1.8518
|1.8491
|0.0000
|14000.00
|8122519.83
|2295
|2006.07.25 14:06
|buy
|1127
|100.00
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|2296
|2006.07.25 14:10
|s/l
|1127
|100.00
|1.8476
|1.8476
|0.0000
|-13000.00
|8109519.83
|2297
|2006.07.25 14:10
|buy
|1128
|100.00
|1.8478
|1.8465
|0.0000
|2298
|2006.07.25 14:11
|s/l
|1128
|100.00
|1.8465
|1.8465
|0.0000
|-13000.00
|8096519.83
|2299
|2006.07.25 14:11
|buy
|1129
|100.00
|1.8466
|1.8453
|0.0000
|2300
|2006.07.25 14:36
|s/l
|1129
|100.00
|1.8453
|1.8453
|0.0000
|-13000.00
|8083519.83
|2301
|2006.07.25 21:23
|sell
|1130
|100.00
|1.8399
|1.8412
|0.0000
|2302
|2006.07.25 23:43
|s/l
|1130
|100.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-13000.00
|8070519.83
|2303
|2006.07.26 06:35
|sell
|1131
|100.00
|1.8420
|1.8433
|0.0000
|2304
|2006.07.26 06:48
|close
|1131
|100.00
|1.8408
|1.8433
|0.0000
|12000.00
|8082519.83
|2305
|2006.07.26 08:00
|sell
|1132
|100.00
|1.8403
|1.8416
|0.0000
|2306
|2006.07.26 08:02
|s/l
|1132
|100.00
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-13000.00
|8069519.83
|2307
|2006.07.26 08:02
|sell
|1133
|100.00
|1.8415
|1.8428
|0.0000
|2308
|2006.07.26 08:18
|close
|1133
|100.00
|1.8405
|1.8428
|0.0000
|10000.00
|8079519.83
|2309
|2006.07.26 08:18
|sell
|1134
|100.00
|1.8404
|1.8417
|0.0000
|2310
|2006.07.26 12:40
|s/l
|1134
|100.00
|1.8417
|1.8417
|0.0000
|-13000.00
|8066519.83
|2311
|2006.07.27 09:04
|buy
|1135
|100.00
|1.8593
|1.8580
|0.0000
|2312
|2006.07.27 09:08
|close
|1135
|100.00
|1.8602
|1.8580
|0.0000
|9000.00
|8075519.83
|2313
|2006.07.27 12:29
|buy
|1136
|100.00
|1.8604
|1.8591
|0.0000
|2314
|2006.07.27 12:30
|s/l
|1136
|100.00
|1.8591
|1.8591
|0.0000
|-13000.00
|8062519.83
|2315
|2006.07.27 12:30
|buy
|1137
|100.00
|1.8603
|1.8590
|0.0000
|2316
|2006.07.27 12:30
|s/l
|1137
|100.00
|1.8590
|1.8590
|0.0000
|-13000.00
|8049519.83
|2317
|2006.07.27 12:30
|buy
|1138
|100.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|2318
|2006.07.27 12:54
|close
|1138
|100.00
|1.8598
|1.8568
|0.0000
|17000.00
|8066519.83
|2319
|2006.07.27 12:55
|buy
|1139
|100.00
|1.8603
|1.8590
|0.0000
|2320
|2006.07.27 12:56
|close
|1139
|100.00
|1.8620
|1.8590
|0.0000
|17000.00
|8083519.83
|2321
|2006.07.28 03:54
|sell
|1140
|100.00
|1.8583
|1.8596
|0.0000
|2322
|2006.07.28 05:31
|close
|1140
|100.00
|1.8572
|1.8596
|0.0000
|11000.00
|8094519.83
|2323
|2006.07.28 08:13
|buy
|1141
|100.00
|1.8578
|1.8565
|0.0000
|2324
|2006.07.28 08:35
|close
|1141
|100.00
|1.8586
|1.8565
|0.0000
|8000.00
|8102519.83
|2325
|2006.07.28 08:55
|buy
|1142
|100.00
|1.8590
|1.8577
|0.0000
|2326
|2006.07.28 09:07
|close
|1142
|100.00
|1.8598
|1.8577
|0.0000
|8000.00
|8110519.83
|2327
|2006.07.28 10:32
|buy
|1143
|100.00
|1.8591
|1.8578
|0.0000
|2328
|2006.07.28 10:39
|s/l
|1143
|100.00
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|-13000.00
|8097519.83
|2329
|2006.07.28 10:39
|buy
|1144
|100.00
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|2330
|2006.07.28 11:34
|s/l
|1144
|100.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-13000.00
|8084519.83
|2331
|2006.07.28 18:49
|buy
|1145
|100.00
|1.8638
|1.8625
|0.0000
|2332
|2006.07.28 19:55
|s/l
|1145
|100.00
|1.8625
|1.8625
|0.0000
|-13000.00
|8071519.83
|2333
|2006.07.31 02:45
|sell
|1146
|100.00
|1.8632
|1.8645
|0.0000
|2334
|2006.07.31 03:26
|s/l
|1146
|100.00
|1.8645
|1.8645
|0.0000
|-13000.00
|8058519.83
|2335
|2006.07.31 05:36
|buy
|1147
|100.00
|1.8649
|1.8636
|0.0000
|2336
|2006.07.31 06:31
|s/l
|1147
|100.00
|1.8636
|1.8636
|0.0000
|-13000.00
|8045519.83
|2337
|2006.07.31 06:32
|buy
|1148
|100.00
|1.8635
|1.8622
|0.0000
|2338
|2006.07.31 07:18
|close
|1148
|100.00
|1.8642
|1.8622
|0.0000
|7000.00
|8052519.83
|2339
|2006.07.31 09:17
|buy
|1149
|100.00
|1.8652
|1.8639
|0.0000
|2340
|2006.07.31 10:23
|s/l
|1149
|100.00
|1.8639
|1.8639
|0.0000
|-13000.00
|8039519.83
|2341
|2006.07.31 12:02
|buy
|1150
|100.00
|1.8651
|1.8638
|0.0000
|2342
|2006.07.31 12:12
|close
|1150
|100.00
|1.8664
|1.8638
|0.0000
|13000.00
|8052519.83
|2343
|2006.07.31 12:52
|buy
|1151
|100.00
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|2344
|2006.07.31 12:52
|close
|1151
|100.00
|1.8660
|1.8634
|0.0000
|13000.00
|8065519.83
|2345
|2006.07.31 13:01
|buy
|1152
|100.00
|1.8673
|1.8660
|0.0000
|2346
|2006.07.31 13:16
|close
|1152
|100.00
|1.8681
|1.8660
|0.0000
|8000.00
|8073519.83
|2347
|2006.07.31 13:25
|buy
|1153
|100.00
|1.8673
|1.8660
|0.0000
|2348
|2006.07.31 13:57
|s/l
|1153
|100.00
|1.8660
|1.8660
|0.0000
|-13000.00
|8060519.83
|2349
|2006.07.31 13:57
|buy
|1154
|100.00
|1.8661
|1.8648
|0.0000
|2350
|2006.07.31 14:00
|s/l
|1154
|100.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-13000.00
|8047519.83
|2351
|2006.07.31 14:00
|buy
|1155
|100.00
|1.8649
|1.8636
|0.0000
|2352
|2006.07.31 14:02
|close
|1155
|100.00
|1.8666
|1.8636
|0.0000
|17000.00
|8064519.83
|2353
|2006.07.31 14:18
|buy
|1156
|100.00
|1.8649
|1.8636
|0.0000
|2354
|2006.07.31 14:49
|close
|1156
|100.00
|1.8662
|1.8636
|0.0000
|13000.00
|8077519.83
|2355
|2006.07.31 18:22
|buy
|1157
|100.00
|1.8672
|1.8659
|0.0000
|2356
|2006.07.31 18:52
|close
|1157
|100.00
|1.8683
|1.8659
|0.0000
|11000.00
|8088519.83
|2357
|2006.08.01 02:03
|sell
|1158
|100.00
|1.8656
|1.8669
|0.0000
|2358
|2006.08.01 04:44
|close
|1158
|100.00
|1.8646
|1.8669
|0.0000
|10000.00
|8098519.83
|2359
|2006.08.01 08:38
|sell
|1159
|100.00
|1.8681
|1.8694
|0.0000
|2360
|2006.08.01 08:57
|close
|1159
|100.00
|1.8671
|1.8694
|0.0000
|10000.00
|8108519.83
|2361
|2006.08.01 09:20
|buy
|1160
|100.00
|1.8657
|1.8644
|0.0000
|2362
|2006.08.01 10:10
|close
|1160
|100.00
|1.8664
|1.8644
|0.0000
|7000.00
|8115519.83
|2363
|2006.08.01 13:30
|sell
|1161
|100.00
|1.8671
|1.8684
|0.0000
|2364
|2006.08.01 13:47
|s/l
|1161
|100.00
|1.8684
|1.8684
|0.0000
|-13000.00
|8102519.83
|2365
|2006.08.01 14:04
|buy
|1162
|100.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|2366
|2006.08.01 14:06
|close
|1162
|100.00
|1.8667
|1.8641
|0.0000
|13000.00
|8115519.83
|2367
|2006.08.01 14:18
|buy
|1163
|100.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|2368
|2006.08.01 14:18
|close
|1163
|100.00
|1.8664
|1.8641
|0.0000
|10000.00
|8125519.83
|2369
|2006.08.01 14:19
|buy
|1164
|100.00
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|2370
|2006.08.01 14:38
|close
|1164
|100.00
|1.8664
|1.8641
|0.0000
|10000.00
|8135519.83
|2371
|2006.08.02 04:57
|buy
|1165
|100.00
|1.8763
|1.8750
|0.0000
|2372
|2006.08.02 06:03
|close
|1165
|100.00
|1.8770
|1.8750
|0.0000
|7000.00
|8142519.83
|2373
|2006.08.02 06:37
|buy
|1166
|100.00
|1.8760
|1.8747
|0.0000
|2374
|2006.08.02 06:44
|s/l
|1166
|100.00
|1.8747
|1.8747
|0.0000
|-13000.00
|8129519.83
|2375
|2006.08.02 15:04
|buy
|1167
|100.00
|1.8767
|1.8754
|0.0000
|2376
|2006.08.02 15:05
|s/l
|1167
|100.00
|1.8754
|1.8754
|0.0000
|-13000.00
|8116519.83
|2377
|2006.08.02 15:05
|buy
|1168
|100.00
|1.8756
|1.8743
|0.0000
|2378
|2006.08.02 15:07
|s/l
|1168
|100.00
|1.8743
|1.8743
|0.0000
|-13000.00
|8103519.83
|2379
|2006.08.02 15:07
|buy
|1169
|100.00
|1.8744
|1.8731
|0.0000
|2380
|2006.08.02 15:08
|close
|1169
|100.00
|1.8756
|1.8731
|0.0000
|12000.00
|8115519.83
|2381
|2006.08.02 15:08
|buy
|1170
|100.00
|1.8757
|1.8744
|0.0000
|2382
|2006.08.02 15:15
|s/l
|1170
|100.00
|1.8744
|1.8744
|0.0000
|-13000.00
|8102519.83
|2383
|2006.08.02 15:15
|buy
|1171
|100.00
|1.8743
|1.8730
|0.0000
|2384
|2006.08.02 15:22
|close
|1171
|100.00
|1.8755
|1.8730
|0.0000
|12000.00
|8114519.83
|2385
|2006.08.02 15:22
|buy
|1172
|100.00
|1.8754
|1.8741
|0.0000
|2386
|2006.08.02 15:25
|close
|1172
|100.00
|1.8764
|1.8741
|0.0000
|10000.00
|8124519.83
|2387
|2006.08.02 15:25
|buy
|1173
|100.00
|1.8767
|1.8754
|0.0000
|2388
|2006.08.02 15:33
|close
|1173
|100.00
|1.8775
|1.8754
|0.0000
|8000.00
|8132519.83
|2389
|2006.08.02 19:48
|buy
|1174
|100.00
|1.8761
|1.8748
|0.0000
|2390
|2006.08.02 21:56
|close
|1174
|100.00
|1.8771
|1.8748
|0.0000
|10000.00
|8142519.83
|2391
|2006.08.03 13:12
|buy
|1175
|100.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|2392
|2006.08.03 13:12
|close
|1175
|100.00
|1.8893
|1.8870
|0.0000
|10000.00
|8152519.83
|2393
|2006.08.03 13:12
|buy
|1176
|100.00
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|2394
|2006.08.03 13:13
|close
|1176
|100.00
|1.8890
|1.8869
|0.0000
|8000.00
|8160519.83
|2395
|2006.08.03 13:28
|buy
|1177
|100.00
|1.8883
|1.8870
|0.0000
|2396
|2006.08.03 14:10
|s/l
|1177
|100.00
|1.8870
|1.8870
|0.0000
|-13000.00
|8147519.83
|2397
|2006.08.03 14:11
|buy
|1178
|100.00
|1.8868
|1.8855
|0.0000
|2398
|2006.08.03 14:30
|close
|1178
|100.00
|1.8881
|1.8855
|0.0000
|13000.00
|8160519.83
|2399
|2006.08.03 15:09
|buy
|1179
|100.00
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|2400
|2006.08.03 15:13
|s/l
|1179
|100.00
|1.8862
|1.8862
|0.0000
|-13000.00
|8147519.83
|2401
|2006.08.03 15:13
|buy
|1180
|100.00
|1.8858
|1.8845
|0.0000
|2402
|2006.08.03 15:14
|close
|1180
|100.00
|1.8874
|1.8845
|0.0000
|16000.00
|8163519.83
|2403
|2006.08.03 15:14
|buy
|1181
|100.00
|1.8856
|1.8843
|0.0000
|2404
|2006.08.03 15:14
|close
|1181
|100.00
|1.8866
|1.8843
|0.0000
|10000.00
|8173519.83
|2405
|2006.08.03 15:14
|buy
|1182
|100.00
|1.8855
|1.8842
|0.0000
|2406
|2006.08.03 15:21
|close
|1182
|100.00
|1.8865
|1.8842
|0.0000
|10000.00
|8183519.83
|2407
|2006.08.03 15:21
|buy
|1183
|100.00
|1.8855
|1.8842
|0.0000
|2408
|2006.08.03 15:22
|close
|1183
|100.00
|1.8866
|1.8842
|0.0000
|11000.00
|8194519.83
|2409
|2006.08.03 15:23
|buy
|1184
|100.00
|1.8860
|1.8847
|0.0000
|2410
|2006.08.03 15:30
|close
|1184
|100.00
|1.8870
|1.8847
|0.0000
|10000.00
|8204519.83
|2411
|2006.08.03 15:35
|buy
|1185
|100.00
|1.8862
|1.8849
|0.0000
|2412
|2006.08.03 15:58
|s/l
|1185
|100.00
|1.8849
|1.8849
|0.0000
|-13000.00
|8191519.83
|2413
|2006.08.03 15:58
|buy
|1186
|100.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|2414
|2006.08.03 16:18
|close
|1186
|100.00
|1.8862
|1.8836
|0.0000
|13000.00
|8204519.83
|2415
|2006.08.03 20:22
|buy
|1187
|100.00
|1.8873
|1.8860
|0.0000
|2416
|2006.08.03 22:18
|close
|1187
|100.00
|1.8882
|1.8860
|0.0000
|9000.00
|8213519.83
|2417
|2006.08.04 07:02
|buy
|1188
|100.00
|1.8866
|1.8853
|0.0000
|2418
|2006.08.04 07:22
|close
|1188
|100.00
|1.8877
|1.8853
|0.0000
|11000.00
|8224519.83
|2419
|2006.08.04 10:56
|buy
|1189
|100.00
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|2420
|2006.08.04 11:23
|close
|1189
|100.00
|1.8914
|1.8891
|0.0000
|10000.00
|8234519.83
|2421
|2006.08.04 13:05
|buy
|1190
|100.00
|1.9060
|1.9047
|0.0000
|2422
|2006.08.04 13:05
|close
|1190
|100.00
|1.9069
|1.9047
|0.0000
|9000.00
|8243519.83
|2423
|2006.08.04 13:05
|buy
|1191
|100.00
|1.9060
|1.9047
|0.0000
|2424
|2006.08.04 13:33
|s/l
|1191
|100.00
|1.9047
|1.9047
|0.0000
|-13000.00
|8230519.83
|2425
|2006.08.04 13:33
|buy
|1192
|100.00
|1.9046
|1.9033
|0.0000
|2426
|2006.08.04 13:44
|close
|1192
|100.00
|1.9056
|1.9033
|0.0000
|10000.00
|8240519.83
|2427
|2006.08.04 13:44
|buy
|1193
|100.00
|1.9060
|1.9047
|0.0000
|2428
|2006.08.04 13:45
|close
|1193
|100.00
|1.9072
|1.9047
|0.0000
|12000.00
|8252519.83
|2429
|2006.08.04 15:16
|buy
|1194
|100.00
|1.9080
|1.9067
|0.0000
|2430
|2006.08.04 15:29
|close
|1194
|100.00
|1.9092
|1.9067
|0.0000
|12000.00
|8264519.83
|2431
|2006.08.07 08:06
|buy
|1195
|100.00
|1.9082
|1.9069
|0.0000
|2432
|2006.08.07 08:30
|s/l
|1195
|100.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-13000.00
|8251519.83
|2433
|2006.08.07 08:30
|buy
|1196
|100.00
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|2434
|2006.08.07 08:30
|modify
|1196
|100.00
|1.9065
|1.9057
|0.0000
|2435
|2006.08.07 08:31
|close
|1196
|100.00
|1.9080
|1.9057
|0.0000
|15000.00
|8266519.83
|2436
|2006.08.07 08:31
|buy
|1197
|100.00
|1.9071
|1.9058
|0.0000
|2437
|2006.08.07 08:33
|close
|1197
|100.00
|1.9079
|1.9058
|0.0000
|8000.00
|8274519.83
|2438
|2006.08.07 08:36
|buy
|1198
|100.00
|1.9069
|1.9056
|0.0000
|2439
|2006.08.07 08:36
|modify
|1198
|100.00
|1.9069
|1.9057
|0.0000
|2440
|2006.08.07 08:53
|close
|1198
|100.00
|1.9078
|1.9057
|0.0000
|9000.00
|8283519.83
|2441
|2006.08.07 08:59
|buy
|1199
|100.00
|1.9082
|1.9069
|0.0000
|2442
|2006.08.07 09:29
|s/l
|1199
|100.00
|1.9069
|1.9069
|0.0000
|-13000.00
|8270519.83
|2443
|2006.08.07 11:06
|buy
|1200
|100.00
|1.9087
|1.9074
|0.0000
|2444
|2006.08.07 11:36
|s/l
|1200
|100.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-13000.00
|8257519.83
|2445
|2006.08.07 11:36
|buy
|1201
|100.00
|1.9075
|1.9062
|0.0000
|2446
|2006.08.07 11:44
|close
|1201
|100.00
|1.9084
|1.9062
|0.0000
|9000.00
|8266519.83
|2447
|2006.08.07 11:44
|buy
|1202
|100.00
|1.9087
|1.9074
|0.0000
|2448
|2006.08.07 12:10
|s/l
|1202
|100.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-13000.00
|8253519.83
|2449
|2006.08.07 13:14
|buy
|1203
|100.00
|1.9099
|1.9086
|0.0000
|2450
|2006.08.07 13:41
|close
|1203
|100.00
|1.9106
|1.9086
|0.0000
|7000.00
|8260519.83
|2451
|2006.08.07 16:00
|buy
|1204
|100.00
|1.9094
|1.9081
|0.0000
|2452
|2006.08.07 16:00
|close
|1204
|100.00
|1.9101
|1.9081
|0.0000
|7000.00
|8267519.83
|2453
|2006.08.07 16:06
|buy
|1205
|100.00
|1.9096
|1.9083
|0.0000
|2454
|2006.08.07 16:09
|close
|1205
|100.00
|1.9103
|1.9083
|0.0000
|7000.00
|8274519.83
|2455
|2006.08.07 16:22
|buy
|1206
|100.00
|1.9096
|1.9083
|0.0000
|2456
|2006.08.07 16:34
|s/l
|1206
|100.00
|1.9083
|1.9083
|0.0000
|-13000.00
|8261519.83
|2457
|2006.08.07 16:34
|buy
|1207
|100.00
|1.9083
|1.9070
|0.0000
|2458
|2006.08.07 16:34
|modify
|1207
|100.00
|1.9083
|1.9071
|0.0000
|2459
|2006.08.07 17:23
|s/l
|1207
|100.00
|1.907096
|1.9071
|0.0000
|-12035.71
|8249484.12
|2460
|2006.08.08 18:24
|buy
|1208
|100.00
|1.9041
|1.9028
|0.0000
|2461
|2006.08.08 18:24
|close
|1208
|100.00
|1.9058
|1.9028
|0.0000
|17000.00
|8266484.12
|2462
|2006.08.08 18:24
|buy
|1209
|100.00
|1.9040
|1.9027
|0.0000
|2463
|2006.08.08 18:24
|close
|1209
|100.00
|1.9058
|1.9027
|0.0000
|18000.00
|8284484.12
|2464
|2006.08.08 18:24
|buy
|1210
|100.00
|1.9040
|1.9027
|0.0000
|2465
|2006.08.08 18:24
|close
|1210
|100.00
|1.9061
|1.9027
|0.0000
|21000.00
|8305484.12
|2466
|2006.08.08 19:19
|buy
|1211
|100.00
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|2467
|2006.08.08 19:24
|modify
|1211
|100.00
|1.9070
|1.9071
|0.0000
|2468
|2006.08.08 19:24
|s/l
|1211
|100.00
|1.907096
|1.9071
|0.0000
|964.29
|8306448.41
|2469
|2006.08.08 20:50
|buy
|1212
|100.00
|1.9073
|1.9060
|0.0000
|2470
|2006.08.08 21:01
|modify
|1212
|100.00
|1.9073
|1.9071
|0.0000
|2471
|2006.08.08 21:27
|s/l
|1212
|100.00
|1.907096
|1.9071
|0.0000
|-2035.71
|8304412.70
|2472
|2006.08.09 06:01
|sell
|1213
|100.00
|1.9023
|1.9036
|0.0000
|2473
|2006.08.09 06:13
|s/l
|1213
|100.00
|1.9036
|1.9036
|0.0000
|-13000.00
|8291412.70
|2474
|2006.08.09 06:13
|sell
|1214
|100.00
|1.9035
|1.9048
|0.0000
|2475
|2006.08.09 06:14
|s/l
|1214
|100.00
|1.9048
|1.9048
|0.0000
|-13000.00
|8278412.70
|2476
|2006.08.09 06:14
|sell
|1215
|100.00
|1.9047
|1.9060
|0.0000
|2477
|2006.08.09 06:16
|close
|1215
|100.00
|1.9038
|1.9060
|0.0000
|9000.00
|8287412.70
|2478
|2006.08.09 06:16
|sell
|1216
|100.00
|1.9033
|1.9046
|0.0000
|2479
|2006.08.09 06:23
|s/l
|1216
|100.00
|1.9046
|1.9046
|0.0000
|-13000.00
|8274412.70
|2480
|2006.08.09 06:23
|sell
|1217
|100.00
|1.9045
|1.9058
|0.0000
|2481
|2006.08.09 06:54
|s/l
|1217
|100.00
|1.9058
|1.9058
|0.0000
|-13000.00
|8261412.70
|2482
|2006.08.09 06:54
|sell
|1218
|100.00
|1.9061
|1.9074
|0.0000
|2483
|2006.08.09 06:59
|s/l
|1218
|100.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-13000.00
|8248412.70
|2484
|2006.08.09 06:59
|sell
|1219
|100.00
|1.9072
|1.9085
|0.0000
|2485
|2006.08.09 07:24
|close
|1219
|100.00
|1.9056
|1.9085
|0.0000
|16000.00
|8264412.70
|2486
|2006.08.09 07:26
|buy
|1220
|100.00
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|2487
|2006.08.09 07:50
|close
|1220
|100.00
|1.9075
|1.9051
|0.0000
|11000.00
|8275412.70
|2488
|2006.08.09 09:29
|buy
|1221
|100.00
|1.9079
|1.9066
|0.0000
|2489
|2006.08.09 09:29
|modify
|1221
|100.00
|1.9079
|1.9071
|0.0000
|2490
|2006.08.09 09:30
|close
|1221
|100.00
|1.9090
|1.9071
|0.0000
|11000.00
|8286412.70
|2491
|2006.08.09 09:34
|buy
|1222
|100.00
|1.9079
|1.9066
|0.0000
|2492
|2006.08.09 09:34
|modify
|1222
|100.00
|1.9079
|1.9071
|0.0000
|2493
|2006.08.09 09:34
|s/l
|1222
|100.00
|1.907096
|1.9071
|0.0000
|-8035.71
|8278376.99
|2494
|2006.08.09 09:34
|buy
|1223
|100.00
|1.9069
|1.9056
|0.0000
|2495
|2006.08.09 09:34
|modify
|1223
|100.00
|1.9069
|1.9071
|0.0000
|2496
|2006.08.09 09:34
|close
|1223
|100.00
|1.9081
|1.9071
|0.0000
|12000.00
|8290376.99
|2497
|2006.08.09 09:34
|buy
|1224
|100.00
|1.9079
|1.9066
|0.0000
|2498
|2006.08.09 09:34
|modify
|1224
|100.00
|1.9079
|1.9071
|0.0000
|2499
|2006.08.09 09:34
|s/l
|1224
|100.00
|1.907096
|1.9071
|0.0000
|-8035.71
|8282341.28
|2500
|2006.08.09 09:34
|buy
|1225
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2501
|2006.08.09 09:43
|s/l
|1225
|100.00
|1.9055
|1.9055
|0.0000
|-13000.00
|8269341.28
|2502
|2006.08.09 09:43
|buy
|1226
|100.00
|1.9057
|1.9044
|0.0000
|2503
|2006.08.09 09:58
|close
|1226
|100.00
|1.9065
|1.9044
|0.0000
|8000.00
|8277341.28
|2504
|2006.08.09 09:58
|buy
|1227
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2505
|2006.08.09 10:04
|s/l
|1227
|100.00
|1.9055
|1.9055
|0.0000
|-13000.00
|8264341.28
|2506
|2006.08.09 15:14
|buy
|1228
|100.00
|1.9075
|1.9062
|0.0000
|2507
|2006.08.09 15:15
|modify
|1228
|100.00
|1.9075
|1.9071
|0.0000
|2508
|2006.08.09 15:36
|close
|1228
|100.00
|1.9087
|1.9071
|0.0000
|12000.00
|8276341.28
|2509
|2006.08.10 06:14
|sell
|1229
|100.00
|1.9067
|1.9080
|0.0000
|2510
|2006.08.10 06:15
|s/l
|1229
|100.00
|1.9080
|1.9080
|0.0000
|-13000.00
|8263341.28
|2511
|2006.08.10 17:24
|sell
|1230
|100.00
|1.8905
|1.8918
|0.0000
|2512
|2006.08.10 17:59
|s/l
|1230
|100.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-13000.00
|8250341.28
|2513
|2006.08.11 07:03
|sell
|1231
|100.00
|1.8922
|1.8935
|0.0000
|2514
|2006.08.11 07:10
|s/l
|1231
|100.00
|1.8935
|1.8935
|0.0000
|-13000.00
|8237341.28
|2515
|2006.08.11 07:10
|sell
|1232
|100.00
|1.8934
|1.8947
|0.0000
|2516
|2006.08.11 07:19
|close
|1232
|100.00
|1.8925
|1.8947
|0.0000
|9000.00
|8246341.28
|2517
|2006.08.11 07:27
|sell
|1233
|100.00
|1.8932
|1.8945
|0.0000
|2518
|2006.08.11 07:50
|s/l
|1233
|100.00
|1.8945
|1.8945
|0.0000
|-13000.00
|8233341.28
|2519
|2006.08.11 07:50
|sell
|1234
|100.00
|1.8944
|1.8957
|0.0000
|2520
|2006.08.11 08:11
|s/l
|1234
|100.00
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-13000.00
|8220341.28
|2521
|2006.08.11 13:30
|sell
|1235
|100.00
|1.8916
|1.8929
|0.0000
|2522
|2006.08.11 13:37
|s/l
|1235
|100.00
|1.8929
|1.8929
|0.0000
|-13000.00
|8207341.28
|2523
|2006.08.11 13:44
|sell
|1236
|100.00
|1.8934
|1.8947
|0.0000
|2524
|2006.08.11 13:45
|s/l
|1236
|100.00
|1.8947
|1.8947
|0.0000
|-13000.00
|8194341.28
|2525
|2006.08.11 13:45
|sell
|1237
|100.00
|1.8948
|1.8961
|0.0000
|2526
|2006.08.11 13:59
|close
|1237
|100.00
|1.8934
|1.8961
|0.0000
|14000.00
|8208341.28
|2527
|2006.08.11 13:59
|sell
|1238
|100.00
|1.8947
|1.8960
|0.0000
|2528
|2006.08.11 14:16
|s/l
|1238
|100.00
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-13000.00
|8195341.28
|2529
|2006.08.13 22:36
|sell
|1239
|100.00
|1.8912
|1.8925
|0.0000
|2530
|2006.08.13 23:06
|s/l
|1239
|100.00
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-13000.00
|8182341.28
|2531
|2006.08.14 00:07
|buy
|1240
|100.00
|1.8917
|1.8904
|0.0000
|2532
|2006.08.14 00:36
|close
|1240
|100.00
|1.8928
|1.8904
|0.0000
|11000.00
|8193341.28
|2533
|2006.08.14 15:35
|buy
|1241
|100.00
|1.8902
|1.8889
|0.0000
|2534
|2006.08.14 16:30
|s/l
|1241
|100.00
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|-13000.00
|8180341.28
|2535
|2006.08.14 18:06
|sell
|1242
|100.00
|1.8892
|1.8905
|0.0000
|2536
|2006.08.14 18:16
|close
|1242
|100.00
|1.8880
|1.8905
|0.0000
|12000.00
|8192341.28
|2537
|2006.08.14 21:32
|sell
|1243
|100.00
|1.8887
|1.8900
|0.0000
|2538
|2006.08.15 00:20
|s/l
|1243
|100.00
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|-12785.00
|8179556.28
|2539
|2006.08.15 07:09
|sell
|1244
|100.00
|1.8903
|1.8916
|0.0000
|2540
|2006.08.15 07:18
|close
|1244
|100.00
|1.8893
|1.8916
|0.0000
|10000.00
|8189556.28
|2541
|2006.08.15 07:27
|sell
|1245
|100.00
|1.8903
|1.8916
|0.0000
|2542
|2006.08.15 07:36
|s/l
|1245
|100.00
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|-13000.00
|8176556.28
|2543
|2006.08.15 11:50
|sell
|1246
|100.00
|1.8881
|1.8894
|0.0000
|2544
|2006.08.15 12:30
|s/l
|1246
|100.00
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-13000.00
|8163556.28
|2545
|2006.08.16 15:14
|buy
|1247
|100.00
|1.8987
|1.8974
|0.0000
|2546
|2006.08.16 15:20
|close
|1247
|100.00
|1.8996
|1.8974
|0.0000
|9000.00
|8172556.28
|2547
|2006.08.17 07:25
|sell
|1248
|100.00
|1.8976
|1.8989
|0.0000
|2548
|2006.08.17 07:35
|s/l
|1248
|100.00
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|-13000.00
|8159556.28
|2549
|2006.08.17 08:30
|buy
|1249
|100.00
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|2550
|2006.08.17 08:30
|close
|1249
|100.00
|1.8978
|1.8951
|0.0000
|14000.00
|8173556.28
|2551
|2006.08.17 08:31
|buy
|1250
|100.00
|1.8968
|1.8955
|0.0000
|2552
|2006.08.17 08:59
|close
|1250
|100.00
|1.8978
|1.8955
|0.0000
|10000.00
|8183556.28
|2553
|2006.08.17 08:59
|buy
|1251
|100.00
|1.8969
|1.8956
|0.0000
|2554
|2006.08.17 10:43
|s/l
|1251
|100.00
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|-13000.00
|8170556.28
|2555
|2006.08.17 15:08
|sell
|1252
|100.00
|1.8947
|1.8960
|0.0000
|2556
|2006.08.17 15:11
|close
|1252
|100.00
|1.8939
|1.8960
|0.0000
|8000.00
|8178556.28
|2557
|2006.08.17 19:07
|sell
|1253
|100.00
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|2558
|2006.08.17 21:09
|s/l
|1253
|100.00
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|-13000.00
|8165556.28
|2559
|2006.08.18 15:32
|sell
|1254
|100.00
|1.8819
|1.8832
|0.0000
|2560
|2006.08.18 15:38
|close
|1254
|100.00
|1.8806
|1.8832
|0.0000
|13000.00
|8178556.28
|2561
|2006.08.21 16:06
|buy
|1255
|100.00
|1.8956
|1.8943
|0.0000
|2562
|2006.08.21 17:06
|s/l
|1255
|100.00
|1.8943
|1.8943
|0.0000
|-13000.00
|8165556.28
|2563
|2006.08.22 00:12
|sell
|1256
|100.00
|1.8920
|1.8933
|0.0000
|2564
|2006.08.22 00:53
|close
|1256
|100.00
|1.8908
|1.8933
|0.0000
|12000.00
|8177556.28
|2565
|2006.08.22 07:33
|buy
|1257
|100.00
|1.8926
|1.8913
|0.0000
|2566
|2006.08.22 07:40
|s/l
|1257
|100.00
|1.8913
|1.8913
|0.0000
|-13000.00
|8164556.28
|2567
|2006.08.22 07:40
|buy
|1258
|100.00
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|2568
|2006.08.22 08:00
|close
|1258
|100.00
|1.8924
|1.8901
|0.0000
|10000.00
|8174556.28
|2569
|2006.08.23 00:11
|sell
|1259
|100.00
|1.8882
|1.8895
|0.0000
|2570
|2006.08.23 01:57
|close
|1259
|100.00
|1.8871
|1.8895
|0.0000
|11000.00
|8185556.28
|2571
|2006.08.23 08:17
|buy
|1260
|100.00
|1.8913
|1.8900
|0.0000
|2572
|2006.08.23 09:59
|close
|1260
|100.00
|1.8923
|1.8900
|0.0000
|10000.00
|8195556.28
|2573
|2006.08.23 12:19
|buy
|1261
|100.00
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|2574
|2006.08.23 12:30
|close
|1261
|100.00
|1.8920
|1.8897
|0.0000
|10000.00
|8205556.28
|2575
|2006.08.23 14:19
|buy
|1262
|100.00
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|2576
|2006.08.23 14:19
|close
|1262
|100.00
|1.8972
|1.8948
|0.0000
|11000.00
|8216556.28
|2577
|2006.08.23 14:19
|buy
|1263
|100.00
|1.8960
|1.8947
|0.0000
|2578
|2006.08.23 14:31
|s/l
|1263
|100.00
|1.8947
|1.8947
|0.0000
|-13000.00
|8203556.28
|2579
|2006.08.23 14:31
|buy
|1264
|100.00
|1.8946
|1.8933
|0.0000
|2580
|2006.08.23 14:36
|s/l
|1264
|100.00
|1.8933
|1.8933
|0.0000
|-13000.00
|8190556.28
|2581
|2006.08.23 14:36
|buy
|1265
|100.00
|1.8934
|1.8921
|0.0000
|2582
|2006.08.23 14:36
|s/l
|1265
|100.00
|1.8921
|1.8921
|0.0000
|-13000.00
|8177556.28
|2583
|2006.08.23 14:36
|buy
|1266
|100.00
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|2584
|2006.08.23 14:40
|close
|1266
|100.00
|1.8935
|1.8909
|0.0000
|13000.00
|8190556.28
|2585
|2006.08.23 14:40
|buy
|1267
|100.00
|1.8936
|1.8923
|0.0000
|2586
|2006.08.23 15:01
|s/l
|1267
|100.00
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|-13000.00
|8177556.28
|2587
|2006.08.23 16:58
|buy
|1268
|100.00
|1.8919
|1.8906
|0.0000
|2588
|2006.08.23 17:19
|close
|1268
|100.00
|1.8928
|1.8906
|0.0000
|9000.00
|8186556.28
|2589
|2006.08.23 21:32
|buy
|1269
|100.00
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|2590
|2006.08.23 21:32
|close
|1269
|100.00
|1.8926
|1.8907
|0.0000
|6000.00
|8192556.28
|2591
|2006.08.23 21:32
|buy
|1270
|100.00
|1.8921
|1.8908
|0.0000
|2592
|2006.08.23 21:36
|close
|1270
|100.00
|1.8927
|1.8908
|0.0000
|6000.00
|8198556.28
|2593
|2006.08.24 06:13
|sell
|1271
|100.00
|1.8917
|1.8930
|0.0000
|2594
|2006.08.24 06:26
|close
|1271
|100.00
|1.8907
|1.8930
|0.0000
|10000.00
|8208556.28
|2595
|2006.08.24 08:00
|sell
|1272
|100.00
|1.8913
|1.8926
|0.0000
|2596
|2006.08.24 08:00
|close
|1272
|100.00
|1.8898
|1.8926
|0.0000
|15000.00
|8223556.28
|2597
|2006.08.24 08:00
|sell
|1273
|100.00
|1.8907
|1.8920
|0.0000
|2598
|2006.08.24 08:01
|close
|1273
|100.00
|1.8893
|1.8920
|0.0000
|14000.00
|8237556.28
|2599
|2006.08.24 08:01
|sell
|1274
|100.00
|1.8925
|1.8938
|0.0000
|2600
|2006.08.24 08:01
|close
|1274
|100.00
|1.8899
|1.8938
|0.0000
|26000.00
|8263556.28
|2601
|2006.08.24 08:01
|sell
|1275
|100.00
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|2602
|2006.08.24 08:01
|close
|1275
|100.00
|1.8907
|1.8931
|0.0000
|11000.00
|8274556.28
|2603
|2006.08.24 08:01
|sell
|1276
|100.00
|1.8910
|1.8923
|0.0000
|2604
|2006.08.24 08:01
|s/l
|1276
|100.00
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|-13000.00
|8261556.28
|2605
|2006.08.24 08:01
|sell
|1277
|100.00
|1.8942
|1.8955
|0.0000
|2606
|2006.08.24 08:01
|close
|1277
|100.00
|1.8922
|1.8955
|0.0000
|20000.00
|8281556.28
|2607
|2006.08.24 08:01
|sell
|1278
|100.00
|1.8915
|1.8928
|0.0000
|2608
|2006.08.24 08:01
|close
|1278
|100.00
|1.8894
|1.8928
|0.0000
|21000.00
|8302556.28
|2609
|2006.08.24 08:01
|sell
|1279
|100.00
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|2610
|2006.08.24 08:14
|s/l
|1279
|100.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-13000.00
|8289556.28
|2611
|2006.08.24 08:14
|sell
|1280
|100.00
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|2612
|2006.08.24 08:14
|close
|1280
|100.00
|1.8909
|1.8931
|0.0000
|9000.00
|8298556.28
|2613
|2006.08.24 08:14
|sell
|1281
|100.00
|1.8915
|1.8928
|0.0000
|2614
|2006.08.24 08:14
|close
|1281
|100.00
|1.8907
|1.8928
|0.0000
|8000.00
|8306556.28
|2615
|2006.08.24 08:14
|sell
|1282
|100.00
|1.8913
|1.8926
|0.0000
|2616
|2006.08.24 08:48
|s/l
|1282
|100.00
|1.8926
|1.8926
|0.0000
|-13000.00
|8293556.28
|2617
|2006.08.24 08:48
|sell
|1283
|100.00
|1.8930
|1.8943
|0.0000
|2618
|2006.08.24 08:48
|s/l
|1283
|100.00
|1.8943
|1.8943
|0.0000
|-13000.00
|8280556.28
|2619
|2006.08.24 08:48
|sell
|1284
|100.00
|1.8942
|1.8955
|0.0000
|2620
|2006.08.24 08:51
|close
|1284
|100.00
|1.8927
|1.8955
|0.0000
|15000.00
|8295556.28
|2621
|2006.08.24 08:51
|sell
|1285
|100.00
|1.8926
|1.8939
|0.0000
|2622
|2006.08.24 08:54
|s/l
|1285
|100.00
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|-13000.00
|8282556.28
|2623
|2006.08.24 08:54
|sell
|1286
|100.00
|1.8938
|1.8951
|0.0000
|2624
|2006.08.24 09:22
|close
|1286
|100.00
|1.8925
|1.8951
|0.0000
|13000.00
|8295556.28
|2625
|2006.08.24 12:32
|buy
|1287
|100.00
|1.8932
|1.8919
|0.0000
|2626
|2006.08.24 12:44
|s/l
|1287
|100.00
|1.8919
|1.8919
|0.0000
|-13000.00
|8282556.28
|2627
|2006.08.24 14:38
|buy
|1288
|100.00
|1.8930
|1.8917
|0.0000
|2628
|2006.08.24 14:56
|s/l
|1288
|100.00
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-13000.00
|8269556.28
|2629
|2006.08.24 16:25
|sell
|1289
|100.00
|1.8895
|1.8908
|0.0000
|2630
|2006.08.24 17:12
|close
|1289
|100.00
|1.8881
|1.8908
|0.0000
|14000.00
|8283556.28
|2631
|2006.08.25 08:05
|sell
|1290
|100.00
|1.8848
|1.8861
|0.0000
|2632
|2006.08.25 08:19
|s/l
|1290
|100.00
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|-13000.00
|8270556.28
|2633
|2006.08.25 08:26
|sell
|1291
|100.00
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|2634
|2006.08.25 08:39
|s/l
|1291
|100.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-13000.00
|8257556.28
|2635
|2006.08.25 08:39
|sell
|1292
|100.00
|1.8878
|1.8891
|0.0000
|2636
|2006.08.25 09:00
|close
|1292
|100.00
|1.8869
|1.8891
|0.0000
|9000.00
|8266556.28
|2637
|2006.08.25 13:53
|sell
|1293
|100.00
|1.8881
|1.8894
|0.0000
|2638
|2006.08.25 14:07
|close
|1293
|100.00
|1.8868
|1.8894
|0.0000
|13000.00
|8279556.28
|2639
|2006.08.28 11:28
|buy
|1294
|100.00
|1.8943
|1.8930
|0.0000
|2640
|2006.08.28 11:56
|close
|1294
|100.00
|1.8955
|1.8930
|0.0000
|12000.00
|8291556.28
|2641
|2006.08.28 14:25
|buy
|1295
|100.00
|1.8974
|1.8961
|0.0000
|2642
|2006.08.28 14:52
|close
|1295
|100.00
|1.8987
|1.8961
|0.0000
|13000.00
|8304556.28
|2643
|2006.08.29 06:02
|buy
|1296
|100.00
|1.8972
|1.8959
|0.0000
|2644
|2006.08.29 06:31
|close
|1296
|100.00
|1.8980
|1.8959
|0.0000
|8000.00
|8312556.28
|2645
|2006.08.29 06:48
|buy
|1297
|100.00
|1.8983
|1.8970
|0.0000
|2646
|2006.08.29 07:28
|close
|1297
|100.00
|1.8996
|1.8970
|0.0000
|13000.00
|8325556.28
|2647
|2006.08.29 12:59
|buy
|1298
|100.00
|1.8980
|1.8967
|0.0000
|2648
|2006.08.29 14:00
|close
|1298
|100.00
|1.8991
|1.8967
|0.0000
|11000.00
|8336556.28
|2649
|2006.08.29 18:22
|sell
|1299
|100.00
|1.8987
|1.9000
|0.0000
|2650
|2006.08.29 18:22
|close
|1299
|100.00
|1.8963
|1.9000
|0.0000
|24000.00
|8360556.28
|2651
|2006.08.29 18:23
|sell
|1300
|100.00
|1.8976
|1.8989
|0.0000
|2652
|2006.08.29 18:23
|s/l
|1300
|100.00
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|-13000.00
|8347556.28
|2653
|2006.08.29 18:23
|sell
|1301
|100.00
|1.8987
|1.9000
|0.0000
|2654
|2006.08.29 18:28
|close
|1301
|100.00
|1.8965
|1.9000
|0.0000
|22000.00
|8369556.28
|2655
|2006.08.29 18:36
|sell
|1302
|100.00
|1.8972
|1.8985
|0.0000
|2656
|2006.08.29 18:41
|s/l
|1302
|100.00
|1.8985
|1.8985
|0.0000
|-13000.00
|8356556.28
|2657
|2006.08.29 18:41
|sell
|1303
|100.00
|1.8990
|1.9003
|0.0000
|2658
|2006.08.29 18:54
|close
|1303
|100.00
|1.8966
|1.9003
|0.0000
|24000.00
|8380556.28
|2659
|2006.08.29 18:59
|sell
|1304
|100.00
|1.8990
|1.9003
|0.0000
|2660
|2006.08.29 20:03
|close
|1304
|100.00
|1.8978
|1.9003
|0.0000
|12000.00
|8392556.28
|2661
|2006.08.31 03:45
|buy
|1305
|100.00
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|2662
|2006.08.31 06:02
|close
|1305
|100.00
|1.9052
|1.9031
|0.0000
|8000.00
|8400556.28
|2663
|2006.08.31 07:02
|buy
|1306
|100.00
|1.9063
|1.9050
|0.0000
|2664
|2006.08.31 07:21
|close
|1306
|100.00
|1.9071
|1.9050
|0.0000
|8000.00
|8408556.28
|2665
|2006.08.31 11:30
|buy
|1307
|100.00
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|2666
|2006.08.31 11:48
|close
|1307
|100.00
|1.9074
|1.9052
|0.0000
|9000.00
|8417556.28
|2667
|2006.08.31 12:06
|buy
|1308
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2668
|2006.08.31 12:30
|modify
|1308
|100.00
|1.9068
|1.9071
|0.0000
|2669
|2006.08.31 12:30
|close
|1308
|100.00
|1.9081
|1.9071
|0.0000
|13000.00
|8430556.28
|2670
|2006.08.31 12:30
|buy
|1309
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2671
|2006.08.31 12:30
|modify
|1309
|100.00
|1.9068
|1.9071
|0.0000
|2672
|2006.08.31 12:30
|close
|1309
|100.00
|1.9081
|1.9071
|0.0000
|13000.00
|8443556.28
|2673
|2006.08.31 12:31
|buy
|1310
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2674
|2006.08.31 12:31
|modify
|1310
|100.00
|1.9068
|1.9071
|0.0000
|2675
|2006.08.31 12:31
|s/l
|1310
|100.00
|1.907096
|1.9071
|0.0000
|2964.29
|8446520.57
|2676
|2006.08.31 12:31
|buy
|1311
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2677
|2006.08.31 12:32
|modify
|1311
|100.00
|1.9068
|1.9071
|0.0000
|2678
|2006.08.31 12:32
|close
|1311
|100.00
|1.9077
|1.9071
|0.0000
|9000.00
|8455520.57
|2679
|2006.08.31 12:32
|buy
|1312
|100.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|2680
|2006.08.31 12:33
|modify
|1312
|100.00
|1.9068
|1.9071
|0.0000
|2681
|2006.08.31 12:33
|close
|1312
|100.00
|1.9079
|1.9071
|0.0000
|11000.00
|8466520.57
|2682
|2006.08.31 13:30
|buy
|1313
|100.00
|1.9052
|1.9039
|0.0000
|2683
|2006.08.31 13:35
|close
|1313
|100.00
|1.9062
|1.9039
|0.0000
|10000.00
|8476520.57
|2684
|2006.08.31 13:38
|buy
|1314
|100.00
|1.9055
|1.9042
|0.0000
|2685
|2006.08.31 13:43
|s/l
|1314
|100.00
|1.9042
|1.9042
|0.0000
|-13000.00
|8463520.57
|2686
|2006.08.31 13:43
|buy
|1315
|100.00
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|2687
|2006.08.31 13:43
|close
|1315
|100.00
|1.9057
|1.9030
|0.0000
|14000.00
|8477520.57
|2688
|2006.08.31 13:43
|buy
|1316
|100.00
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|2689
|2006.08.31 13:50
|close
|1316
|100.00
|1.9055
|1.9030
|0.0000
|12000.00
|8489520.57
|2690
|2006.08.31 13:50
|buy
|1317
|100.00
|1.9055
|1.9042
|0.0000
|2691
|2006.08.31 13:57
|s/l
|1317
|100.00
|1.9042
|1.9042
|0.0000
|-13000.00
|8476520.57
|2692
|2006.08.31 13:57
|buy
|1318
|100.00
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|2693
|2006.08.31 14:00
|s/l
|1318
|100.00
|1.9031
|1.9031
|0.0000
|-13000.00
|8463520.57
|2694
|2006.08.31 19:23
|buy
|1319
|100.00
|1.9041
|1.9028
|0.0000
|2695
|2006.08.31 21:09
|close
|1319
|100.00
|1.9049
|1.9028
|0.0000
|8000.00
|8471520.57
|2696
|2006.08.31 21:36
|buy
|1320
|100.00
|1.9038
|1.9025
|0.0000
|2697
|2006.08.31 21:48
|s/l
|1320
|100.00
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-13000.00
|8458520.57
|2698
|2006.08.31 21:48
|buy
|1321
|100.00
|1.9025
|1.9012
|0.0000
|2699
|2006.08.31 21:49
|close
|1321
|100.00
|1.9033
|1.9012
|0.0000
|8000.00
|8466520.57
|2700
|2006.08.31 21:51
|buy
|1322
|100.00
|1.9038
|1.9025
|0.0000
|2701
|2006.08.31 22:17
|s/l
|1322
|100.00
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-13000.00
|8453520.57
|2702
|2006.09.01 13:45
|sell
|1323
|100.00
|1.8986
|1.8999
|0.0000
|2703
|2006.09.01 13:46
|close
|1323
|100.00
|1.8976
|1.8999
|0.0000
|10000.00
|8463520.57
|2704
|2006.09.01 13:46
|sell
|1324
|100.00
|1.8986
|1.8999
|0.0000
|2705
|2006.09.01 13:50
|close
|1324
|100.00
|1.8978
|1.8999
|0.0000
|8000.00
|8471520.57
|2706
|2006.09.01 14:00
|sell
|1325
|100.00
|1.8994
|1.9007
|0.0000
|2707
|2006.09.01 14:00
|close
|1325
|100.00
|1.8986
|1.9007
|0.0000
|8000.00
|8479520.57
|2708
|2006.09.01 14:00
|sell
|1326
|100.00
|1.9003
|1.9016
|0.0000
|2709
|2006.09.01 14:01
|s/l
|1326
|100.00
|1.9016
|1.9016
|0.0000
|-13000.00
|8466520.57
|2710
|2006.09.01 14:01
|sell
|1327
|100.00
|1.9015
|1.9028
|0.0000
|2711
|2006.09.01 14:01
|close
|1327
|100.00
|1.9001
|1.9028
|0.0000
|14000.00
|8480520.57
|2712
|2006.09.01 14:01
|sell
|1328
|100.00
|1.9008
|1.9021
|0.0000
|2713
|2006.09.01 14:01
|s/l
|1328
|100.00
|1.9021
|1.9021
|0.0000
|-13000.00
|8467520.57
|2714
|2006.09.01 14:01
|sell
|1329
|100.00
|1.9038
|1.9051
|0.0000
|2715
|2006.09.01 14:01
|close
|1329
|100.00
|1.9015
|1.9051
|0.0000
|23000.00
|8490520.57
|2716
|2006.09.01 14:02
|sell
|1330
|100.00
|1.9012
|1.9025
|0.0000
|2717
|2006.09.01 14:02
|close
|1330
|100.00
|1.9001
|1.9025
|0.0000
|11000.00
|8501520.57
|2718
|2006.09.01 14:02
|sell
|1331
|100.00
|1.9002
|1.9015
|0.0000
|2719
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1331
|100.00
|1.9015
|1.9015
|0.0000
|-13000.00
|8488520.57
|2720
|2006.09.01 14:02
|sell
|1332
|100.00
|1.9014
|1.9027
|0.0000
|2721
|2006.09.01 14:03
|close
|1332
|100.00
|1.9003
|1.9027
|0.0000
|11000.00
|8499520.57
|2722
|2006.09.01 14:03
|sell
|1333
|100.00
|1.9000
|1.9013
|0.0000
|2723
|2006.09.01 14:13
|close
|1333
|100.00
|1.8991
|1.9013
|0.0000
|9000.00
|8508520.57
|2724
|2006.09.01 14:13
|sell
|1334
|100.00
|1.8994
|1.9007
|0.0000
|2725
|2006.09.01 14:14
|close
|1334
|100.00
|1.8985
|1.9007
|0.0000
|9000.00
|8517520.57
|2726
|2006.09.01 14:15
|sell
|1335
|100.00
|1.8995
|1.9008
|0.0000
|2727
|2006.09.01 14:19
|close
|1335
|100.00
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|8000.00
|8525520.57
|2728
|2006.09.01 14:26
|sell
|1336
|100.00
|1.8993
|1.9006
|0.0000
|2729
|2006.09.01 14:38
|s/l
|1336
|100.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-13000.00
|8512520.57
|2730
|2006.09.01 14:38
|sell
|1337
|100.00
|1.9005
|1.9018
|0.0000
|2731
|2006.09.01 14:43
|s/l
|1337
|100.00
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-13000.00
|8499520.57
|2732
|2006.09.01 14:43
|sell
|1338
|100.00
|1.9017
|1.9030
|0.0000
|2733
|2006.09.01 14:57
|s/l
|1338
|100.00
|1.9030
|1.9030
|0.0000
|-13000.00
|8486520.57
|2734
|2006.09.01 14:57
|sell
|1339
|100.00
|1.9028
|1.9041
|0.0000
|2735
|2006.09.01 15:36
|close
|1339
|100.00
|1.9012
|1.9041
|0.0000
|16000.00
|8502520.57
|2736
|2006.09.05 09:17
|sell
|1340
|100.00
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|2737
|2006.09.05 09:33
|close
|1340
|100.00
|1.8986
|1.9004
|0.0000
|5000.00
|8507520.57
|2738
|2006.09.05 09:37
|sell
|1341
|100.00
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|2739
|2006.09.05 09:38
|s/l
|1341
|100.00
|1.9004
|1.9004
|0.0000
|-13000.00
|8494520.57
|2740
|2006.09.05 09:38
|sell
|1342
|100.00
|1.9004
|1.9017
|0.0000
|2741
|2006.09.05 09:42
|close
|1342
|100.00
|1.8998
|1.9017
|0.0000
|6000.00
|8500520.57
|2742
|2006.09.05 09:50
|sell
|1343
|100.00
|1.9000
|1.9013
|0.0000
|2743
|2006.09.05 11:07
|close
|1343
|100.00
|1.8996
|1.9013
|0.0000
|4000.00
|8504520.57
|2744
|2006.09.06 14:01
|sell
|1344
|100.00
|1.8810
|1.8823
|0.0000
|2745
|2006.09.06 14:15
|s/l
|1344
|100.00
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-13000.00
|8491520.57
|2746
|2006.09.06 14:15
|sell
|1345
|100.00
|1.8824
|1.8837
|0.0000
|2747
|2006.09.06 14:17
|close
|1345
|100.00
|1.8815
|1.8837
|0.0000
|9000.00
|8500520.57
|2748
|2006.09.06 14:19
|sell
|1346
|100.00
|1.8821
|1.8834
|0.0000
|2749
|2006.09.06 14:31
|close
|1346
|100.00
|1.8813
|1.8834
|0.0000
|8000.00
|8508520.57
|2750
|2006.09.06 14:31
|sell
|1347
|100.00
|1.8810
|1.8823
|0.0000
|2751
|2006.09.06 14:43
|close
|1347
|100.00
|1.8800
|1.8823
|0.0000
|10000.00
|8518520.57
|2752
|2006.09.06 15:11
|sell
|1348
|100.00
|1.8814
|1.8827
|0.0000
|2753
|2006.09.06 16:13
|close
|1348
|100.00
|1.8807
|1.8827
|0.0000
|7000.00
|8525520.57
|2754
|2006.09.06 20:36
|sell
|1349
|100.00
|1.8851
|1.8864
|0.0000
|2755
|2006.09.06 20:45
|close
|1349
|100.00
|1.8843
|1.8864
|0.0000
|8000.00
|8533520.57
|2756
|2006.09.07 07:22
|sell
|1350
|100.00
|1.8856
|1.8869
|0.0000
|2757
|2006.09.07 07:33
|close
|1350
|100.00
|1.8847
|1.8869
|0.0000
|9000.00
|8542520.57
|2758
|2006.09.07 13:56
|sell
|1351
|100.00
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|2759
|2006.09.07 15:07
|s/l
|1351
|100.00
|1.8754
|1.8754
|0.0000
|-13000.00
|8529520.57
|2760
|2006.09.08 06:51
|sell
|1352
|100.00
|1.8748
|1.8761
|0.0000
|2761
|2006.09.08 07:06
|close
|1352
|100.00
|1.8736
|1.8761
|0.0000
|12000.00
|8541520.57
|2762
|2006.09.08 15:34
|sell
|1353
|100.00
|1.8659
|1.8672
|0.0000
|2763
|2006.09.08 15:47
|close
|1353
|100.00
|1.8648
|1.8672
|0.0000
|11000.00
|8552520.57
|2764
|2006.09.10 22:10
|sell
|1354
|100.00
|1.8652
|1.8665
|0.0000
|2765
|2006.09.10 22:11
|close
|1354
|100.00
|1.8647
|1.8665
|0.0000
|5000.00
|8557520.57
|2766
|2006.09.10 22:49
|sell
|1355
|100.00
|1.8652
|1.8665
|0.0000
|2767
|2006.09.10 23:16
|s/l
|1355
|100.00
|1.8665
|1.8665
|0.0000
|-13000.00
|8544520.57
|2768
|2006.09.11 00:42
|buy
|1356
|100.00
|1.8657
|1.8644
|0.0000
|2769
|2006.09.11 00:59
|s/l
|1356
|100.00
|1.8644
|1.8644
|0.0000
|-13000.00
|8531520.57
|2770
|2006.09.11 09:40
|sell
|1357
|100.00
|1.8665
|1.8678
|0.0000
|2771
|2006.09.11 09:44
|close
|1357
|100.00
|1.8658
|1.8678
|0.0000
|7000.00
|8538520.57
|2772
|2006.09.11 09:45
|sell
|1358
|100.00
|1.8665
|1.8678
|0.0000
|2773
|2006.09.11 09:50
|s/l
|1358
|100.00
|1.8678
|1.8678
|0.0000
|-13000.00
|8525520.57
|2774
|2006.09.11 10:56
|buy
|1359
|100.00
|1.8659
|1.8646
|0.0000
|2775
|2006.09.11 11:04
|s/l
|1359
|100.00
|1.8646
|1.8646
|0.0000
|-13000.00
|8512520.57
|2776
|2006.09.11 12:28
|sell
|1360
|100.00
|1.8658
|1.8671
|0.0000
|2777
|2006.09.11 12:37
|close
|1360
|100.00
|1.8649
|1.8671
|0.0000
|9000.00
|8521520.57
|2778
|2006.09.11 12:45
|sell
|1361
|100.00
|1.8660
|1.8673
|0.0000
|2779
|2006.09.11 13:10
|close
|1361
|100.00
|1.8651
|1.8673
|0.0000
|9000.00
|8530520.57
|2780
|2006.09.11 18:40
|sell
|1362
|100.00
|1.8645
|1.8658
|0.0000
|2781
|2006.09.11 22:56
|s/l
|1362
|100.00
|1.8658
|1.8658
|0.0000
|-13000.00
|8517520.57
|2782
|2006.09.12 11:25
|buy
|1363
|100.00
|1.8735
|1.8722
|0.0000
|2783
|2006.09.12 12:28
|s/l
|1363
|100.00
|1.8722
|1.8722
|0.0000
|-13000.00
|8504520.57
|2784
|2006.09.12 12:34
|buy
|1364
|100.00
|1.8712
|1.8699
|0.0000
|2785
|2006.09.12 12:34
|close
|1364
|100.00
|1.8722
|1.8699
|0.0000
|10000.00
|8514520.57
|2786
|2006.09.12 13:51
|buy
|1365
|100.00
|1.8740
|1.8727
|0.0000
|2787
|2006.09.12 14:00
|close
|1365
|100.00
|1.8749
|1.8727
|0.0000
|9000.00
|8523520.57
|2788
|2006.09.12 15:12
|buy
|1366
|100.00
|1.8748
|1.8735
|0.0000
|2789
|2006.09.12 15:24
|close
|1366
|100.00
|1.8757
|1.8735
|0.0000
|9000.00
|8532520.57
|2790
|2006.09.12 15:27
|buy
|1367
|100.00
|1.8748
|1.8735
|0.0000
|2791
|2006.09.12 16:25
|s/l
|1367
|100.00
|1.8735
|1.8735
|0.0000
|-13000.00
|8519520.57
|2792
|2006.09.12 18:08
|buy
|1368
|100.00
|1.8729
|1.8716
|0.0000
|2793
|2006.09.12 18:38
|close
|1368
|100.00
|1.8740
|1.8716
|0.0000
|11000.00
|8530520.57
|2794
|2006.09.13 07:32
|buy
|1369
|100.00
|1.8743
|1.8730
|0.0000
|2795
|2006.09.13 08:28
|close
|1369
|100.00
|1.8754
|1.8730
|0.0000
|11000.00
|8541520.57
|2796
|2006.09.13 09:06
|buy
|1370
|100.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|2797
|2006.09.13 09:12
|s/l
|1370
|100.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-13000.00
|8528520.57
|2798
|2006.09.13 09:12
|buy
|1371
|100.00
|1.8725
|1.8712
|0.0000
|2799
|2006.09.13 09:25
|close
|1371
|100.00
|1.8734
|1.8712
|0.0000
|9000.00
|8537520.57
|2800
|2006.09.13 09:29
|buy
|1372
|100.00
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|2801
|2006.09.13 10:48
|close
|1372
|100.00
|1.8748
|1.8724
|0.0000
|11000.00
|8548520.57
|2802
|2006.09.14 09:27
|buy
|1373
|100.00
|1.8794
|1.8781
|0.0000
|2803
|2006.09.14 09:38
|close
|1373
|100.00
|1.8803
|1.8781
|0.0000
|9000.00
|8557520.57
|2804
|2006.09.14 12:30
|buy
|1374
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|2805
|2006.09.14 12:30
|close
|1374
|100.00
|1.8868
|1.8846
|0.0000
|9000.00
|8566520.57
|2806
|2006.09.14 12:39
|buy
|1375
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|2807
|2006.09.14 12:40
|s/l
|1375
|100.00
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-13000.00
|8553520.57
|2808
|2006.09.14 12:40
|buy
|1376
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|2809
|2006.09.14 12:41
|s/l
|1376
|100.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-13000.00
|8540520.57
|2810
|2006.09.14 12:41
|buy
|1377
|100.00
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|2811
|2006.09.14 12:51
|close
|1377
|100.00
|1.8846
|1.8823
|0.0000
|10000.00
|8550520.57
|2812
|2006.09.14 12:51
|buy
|1378
|100.00
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|2813
|2006.09.14 12:52
|close
|1378
|100.00
|1.8856
|1.8834
|0.0000
|9000.00
|8559520.57
|2814
|2006.09.14 12:52
|buy
|1379
|100.00
|1.8859
|1.8846
|0.0000
|2815
|2006.09.14 12:56
|close
|1379
|100.00
|1.8867
|1.8846
|0.0000
|8000.00
|8567520.57
|2816
|2006.09.14 15:07
|buy
|1380
|100.00
|1.8903
|1.8890
|0.0000
|2817
|2006.09.14 15:40
|s/l
|1380
|100.00
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-13000.00
|8554520.57
|2818
|2006.09.14 15:40
|buy
|1381
|100.00
|1.8888
|1.8875
|0.0000
|2819
|2006.09.14 15:41
|close
|1381
|100.00
|1.8897
|1.8875
|0.0000
|9000.00
|8563520.57
|2820
|2006.09.14 15:41
|buy
|1382
|100.00
|1.8884
|1.8871
|0.0000
|2821
|2006.09.14 18:58
|s/l
|1382
|100.00
|1.8871
|1.8871
|0.0000
|-13000.00
|8550520.57
|2822
|2006.09.15 12:32
|sell
|1383
|100.00
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|2823
|2006.09.15 12:33
|close
|1383
|100.00
|1.8827
|1.8852
|0.0000
|12000.00
|8562520.57
|2824
|2006.09.15 12:35
|sell
|1384
|100.00
|1.8840
|1.8853
|0.0000
|2825
|2006.09.15 12:43
|close
|1384
|100.00
|1.8830
|1.8853
|0.0000
|10000.00
|8572520.57
|2826
|2006.09.15 19:37
|sell
|1385
|100.00
|1.8813
|1.8826
|0.0000
|2827
|2006.09.15 19:50
|close
|1385
|100.00
|1.8798
|1.8826
|0.0000
|15000.00
|8587520.57
|2828
|2006.09.18 08:51
|buy
|1386
|100.00
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|2829
|2006.09.18 09:02
|s/l
|1386
|100.00
|1.8799
|1.8799
|0.0000
|-13000.00
|8574520.57
|2830
|2006.09.18 09:03
|buy
|1387
|100.00
|1.8794
|1.8781
|0.0000
|2831
|2006.09.18 09:10
|s/l
|1387
|100.00
|1.8781
|1.8781
|0.0000
|-13000.00
|8561520.57
|2832
|2006.09.18 13:00
|sell
|1388
|100.00
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|2833
|2006.09.18 13:00
|close
|1388
|100.00
|1.8775
|1.8801
|0.0000
|13000.00
|8574520.57
|2834
|2006.09.18 13:02
|sell
|1389
|100.00
|1.8789
|1.8802
|0.0000
|2835
|2006.09.18 13:15
|close
|1389
|100.00
|1.8776
|1.8802
|0.0000
|13000.00
|8587520.57
|2836
|2006.09.18 17:39
|buy
|1390
|100.00
|1.8779
|1.8766
|0.0000
|2837
|2006.09.18 17:42
|s/l
|1390
|100.00
|1.8766
|1.8766
|0.0000
|-13000.00
|8574520.57
|2838
|2006.09.18 17:42
|buy
|1391
|100.00
|1.8767
|1.8754
|0.0000
|2839
|2006.09.18 17:54
|close
|1391
|100.00
|1.8777
|1.8754
|0.0000
|10000.00
|8584520.57
|2840
|2006.09.18 17:54
|buy
|1392
|100.00
|1.8779
|1.8766
|0.0000
|2841
|2006.09.18 18:12
|close
|1392
|100.00
|1.8788
|1.8766
|0.0000
|9000.00
|8593520.57
|2842
|2006.09.19 07:13
|buy
|1393
|100.00
|1.8821
|1.8808
|0.0000
|2843
|2006.09.19 07:21
|s/l
|1393
|100.00
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-13000.00
|8580520.57
|2844
|2006.09.19 07:21
|buy
|1394
|100.00
|1.8809
|1.8796
|0.0000
|2845
|2006.09.19 07:42
|close
|1394
|100.00
|1.8818
|1.8796
|0.0000
|9000.00
|8589520.57
|2846
|2006.09.19 07:42
|buy
|1395
|100.00
|1.8821
|1.8808
|0.0000
|2847
|2006.09.19 07:46
|s/l
|1395
|100.00
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-13000.00
|8576520.57
|2848
|2006.09.19 07:46
|buy
|1396
|100.00
|1.8809
|1.8796
|0.0000
|2849
|2006.09.19 07:53
|s/l
|1396
|100.00
|1.8796
|1.8796
|0.0000
|-13000.00
|8563520.57
|2850
|2006.09.19 09:07
|sell
|1397
|100.00
|1.8807
|1.8820
|0.0000
|2851
|2006.09.19 09:40
|close
|1397
|100.00
|1.8796
|1.8820
|0.0000
|11000.00
|8574520.57
|2852
|2006.09.19 10:05
|sell
|1398
|100.00
|1.8805
|1.8818
|0.0000
|2853
|2006.09.19 11:12
|s/l
|1398
|100.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-13000.00
|8561520.57
|2854
|2006.09.20 07:50
|buy
|1399
|100.00
|1.8807
|1.8794
|0.0000
|2855
|2006.09.20 08:05
|close
|1399
|100.00
|1.8818
|1.8794
|0.0000
|11000.00
|8572520.57
|2856
|2006.09.20 08:51
|sell
|1400
|100.00
|1.8833
|1.8846
|0.0000
|2857
|2006.09.20 09:11
|close
|1400
|100.00
|1.8822
|1.8846
|0.0000
|11000.00
|8583520.57
|2858
|2006.09.20 16:38
|buy
|1401
|100.00
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|2859
|2006.09.20 16:43
|close
|1401
|100.00
|1.8886
|1.8868
|0.0000
|5000.00
|8588520.57
|2860
|2006.09.20 18:15
|buy
|1402
|100.00
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|2861
|2006.09.20 18:15
|close
|1402
|100.00
|1.8906
|1.8869
|0.0000
|24000.00
|8612520.57
|2862
|2006.09.20 18:19
|buy
|1403
|100.00
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|2863
|2006.09.20 18:19
|close
|1403
|100.00
|1.8887
|1.8865
|0.0000
|9000.00
|8621520.57
|2864
|2006.09.21 02:08
|buy
|1404
|100.00
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|2865
|2006.09.21 02:50
|s/l
|1404
|100.00
|1.8907
|1.8907
|0.0000
|-13000.00
|8608520.57
|2866
|2006.09.21 02:50
|buy
|1405
|100.00
|1.8908
|1.8895
|0.0000
|2867
|2006.09.21 04:11
|close
|1405
|100.00
|1.8916
|1.8895
|0.0000
|8000.00
|8616520.57
|2868
|2006.09.21 14:04
|buy
|1406
|100.00
|1.8975
|1.8962
|0.0000
|2869
|2006.09.21 14:09
|s/l
|1406
|100.00
|1.8962
|1.8962
|0.0000
|-13000.00
|8603520.57
|2870
|2006.09.21 14:09
|buy
|1407
|100.00
|1.8963
|1.8950
|0.0000
|2871
|2006.09.21 14:48
|close
|1407
|100.00
|1.8973
|1.8950
|0.0000
|10000.00
|8613520.57
|2872
|2006.09.21 14:48
|buy
|1408
|100.00
|1.8965
|1.8952
|0.0000
|2873
|2006.09.21 14:49
|close
|1408
|100.00
|1.8973
|1.8952
|0.0000
|8000.00
|8621520.57
|2874
|2006.09.21 14:49
|buy
|1409
|100.00
|1.8975
|1.8962
|0.0000
|2875
|2006.09.21 14:57
|s/l
|1409
|100.00
|1.8962
|1.8962
|0.0000
|-13000.00
|8608520.57
|2876
|2006.09.21 14:57
|buy
|1410
|100.00
|1.8963
|1.8950
|0.0000
|2877
|2006.09.21 15:03
|close
|1410
|100.00
|1.8975
|1.8950
|0.0000
|12000.00
|8620520.57
|2878
|2006.09.22 00:59
|buy
|1411
|100.00
|1.9020
|1.9007
|0.0000
|2879
|2006.09.22 06:19
|close
|1411
|100.00
|1.9028
|1.9007
|0.0000
|8000.00
|8628520.57
|2880
|2006.09.22 13:14
|buy
|1412
|100.00
|1.9023
|1.9010
|0.0000
|2881
|2006.09.22 13:31
|close
|1412
|100.00
|1.9033
|1.9010
|0.0000
|10000.00
|8638520.57
|2882
|2006.09.22 13:42
|buy
|1413
|100.00
|1.9023
|1.9010
|0.0000
|2883
|2006.09.22 13:59
|s/l
|1413
|100.00
|1.9010
|1.9010
|0.0000
|-13000.00
|8625520.57