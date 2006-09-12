Interbank FX, LLC

Account: 1207820 Name: Txsundevil Currency: USD 2006 September 13, 14:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
114677542006.09.12 12:30sell1.97eurusd1.27311.27440.00002006.09.12 12:301.27210.000.000.00197.00
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
114687442006.09.12 12:31sell2.05eurusd1.27181.27280.00002006.09.12 12:331.27090.000.000.00184.50
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
114696152006.09.12 12:33buy2.12eurusd1.26991.26900.00002006.09.12 12:341.26900.000.000.00-190.80
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
114703142006.09.12 12:34buy2.05eurusd1.26871.26760.00002006.09.12 12:381.26950.000.000.00164.00
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
114714402006.09.12 12:38buy2.11eurusd1.26961.26870.00002006.09.12 12:501.27050.000.000.00189.90
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
114778712006.09.12 13:32buy2.19eurusd1.27141.27050.00002006.09.12 13:331.27050.000.000.00-197.10
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
114782412006.09.12 13:33buy2.11eurusd1.27071.26980.00002006.09.12 13:511.26980.000.000.00-189.90
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
114901792006.09.12 15:24sell2.04eurusd1.26991.27080.00002006.09.12 16:111.26910.000.000.00163.20
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
114931962006.09.12 16:34buy2.10eurusd1.26831.26740.00002006.09.12 18:011.26920.000.000.00189.00
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
114969802006.09.12 18:03buy2.18eurusd1.26831.26740.00002006.09.12 18:521.26920.000.000.00196.20
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115060102006.09.12 21:21buy2.86usdjpy117.89117.800.002006.09.12 22:53117.800.000.000.00-218.51
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115099672006.09.12 22:54sell2.17eurusd1.26931.27020.00002006.09.12 23:561.26840.000.000.00195.30
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
115127392006.09.12 23:56buy2.25eurusd1.26851.26760.00002006.09.13 00:121.26760.000.000.00-202.50
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115166712006.09.13 00:42buy2.75usdjpy117.78117.690.002006.09.13 01:17117.890.000.000.00256.60
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115184432006.09.13 01:17sell2.88usdjpy117.90117.990.002006.09.13 01:50117.990.000.000.00-219.68
  NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
115198972006.09.13 01:50sell2.77usdjpy117.97118.060.002006.09.13 06:25117.870.000.000.00235.00
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
115293722006.09.13 06:36buy2.88usdjpy117.84117.750.002006.09.13 06:36117.750.000.000.00-220.13
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115295002006.09.13 06:36buy2.77usdjpy117.77117.680.002006.09.13 07:15117.680.000.000.00-211.85
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115324202006.09.13 07:15buy2.67usdjpy117.68117.590.002006.09.13 07:19117.590.000.000.00-204.35
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115327032006.09.13 07:19buy2.57usdjpy117.61117.520.002006.09.13 07:39117.690.000.000.00174.70
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115370692006.09.13 08:20buy2.65usdjpy117.65117.560.002006.09.13 08:23117.560.000.000.00-202.88
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115373502006.09.13 08:23buy2.55usdjpy117.57117.480.002006.09.13 08:31117.640.000.000.00151.73
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115381702006.09.13 08:32buy2.63usdjpy117.64117.550.002006.09.13 08:38117.550.000.000.00-201.36
  NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
115384472006.09.13 08:38buy2.53usdjpy117.57117.480.002006.09.13 08:53117.640.000.000.00150.54
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115393992006.09.13 08:53sell2.05eurusd1.26921.27010.00002006.09.13 10:111.26830.000.000.00184.50
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
115442252006.09.13 10:39buy2.69usdjpy117.58117.490.002006.09.13 11:12117.670.000.000.00205.74
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115487482006.09.13 12:23buy2.21eurusd1.26731.26640.00002006.09.13 12:431.26820.000.000.00198.90
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
115525982006.09.13 13:26sell2.28eurusd1.26921.27010.00002006.09.13 13:551.26830.000.000.00205.20
  NeuroCluster-testing-AI-LS1
115547332006.09.13 13:55sell3.00usdjpy117.71117.800.002006.09.13 14:01117.800.000.000.00-229.20
  NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
  0.00 0.00 0.00 753.75
Closed P/L: 753.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
115568852006.09.13 14:27buy2.88usdjpy117.66117.570.00 117.630.000.000.00-73.45
  NeuroCluster-testing-AI-LB1
  0.00 0.00 0.00 -73.45
 Floating P/L: -73.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 753.75 Floating P/L: -73.45 Margin: 2 880.00
Balance: 5 768.32 Equity: 5 694.87 Free Margin: 2 814.87