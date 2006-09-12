|Account: 1207820
|Name: Txsundevil
|Currency: USD
|2006 September 13, 14:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11467754
|2006.09.12 12:30
|sell
|1.97
|eurusd
|1.2731
|1.2744
|0.0000
|2006.09.12 12:30
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|197.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11468744
|2006.09.12 12:31
|sell
|2.05
|eurusd
|1.2718
|1.2728
|0.0000
|2006.09.12 12:33
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|184.50
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11469615
|2006.09.12 12:33
|buy
|2.12
|eurusd
|1.2699
|1.2690
|0.0000
|2006.09.12 12:34
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.80
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11470314
|2006.09.12 12:34
|buy
|2.05
|eurusd
|1.2687
|1.2676
|0.0000
|2006.09.12 12:38
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11471440
|2006.09.12 12:38
|buy
|2.11
|eurusd
|1.2696
|1.2687
|0.0000
|2006.09.12 12:50
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|189.90
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11477871
|2006.09.12 13:32
|buy
|2.19
|eurusd
|1.2714
|1.2705
|0.0000
|2006.09.12 13:33
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-197.10
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11478241
|2006.09.12 13:33
|buy
|2.11
|eurusd
|1.2707
|1.2698
|0.0000
|2006.09.12 13:51
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.90
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11490179
|2006.09.12 15:24
|sell
|2.04
|eurusd
|1.2699
|1.2708
|0.0000
|2006.09.12 16:11
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|163.20
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11493196
|2006.09.12 16:34
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2683
|1.2674
|0.0000
|2006.09.12 18:01
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11496980
|2006.09.12 18:03
|buy
|2.18
|eurusd
|1.2683
|1.2674
|0.0000
|2006.09.12 18:52
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|196.20
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11506010
|2006.09.12 21:21
|buy
|2.86
|usdjpy
|117.89
|117.80
|0.00
|2006.09.12 22:53
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.51
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11509967
|2006.09.12 22:54
|sell
|2.17
|eurusd
|1.2693
|1.2702
|0.0000
|2006.09.12 23:56
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|195.30
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11512739
|2006.09.12 23:56
|buy
|2.25
|eurusd
|1.2685
|1.2676
|0.0000
|2006.09.13 00:12
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.50
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11516671
|2006.09.13 00:42
|buy
|2.75
|usdjpy
|117.78
|117.69
|0.00
|2006.09.13 01:17
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|256.60
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11518443
|2006.09.13 01:17
|sell
|2.88
|usdjpy
|117.90
|117.99
|0.00
|2006.09.13 01:50
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.68
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|11519897
|2006.09.13 01:50
|sell
|2.77
|usdjpy
|117.97
|118.06
|0.00
|2006.09.13 06:25
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|235.00
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11529372
|2006.09.13 06:36
|buy
|2.88
|usdjpy
|117.84
|117.75
|0.00
|2006.09.13 06:36
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.13
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11529500
|2006.09.13 06:36
|buy
|2.77
|usdjpy
|117.77
|117.68
|0.00
|2006.09.13 07:15
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.85
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11532420
|2006.09.13 07:15
|buy
|2.67
|usdjpy
|117.68
|117.59
|0.00
|2006.09.13 07:19
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.35
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11532703
|2006.09.13 07:19
|buy
|2.57
|usdjpy
|117.61
|117.52
|0.00
|2006.09.13 07:39
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|174.70
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11537069
|2006.09.13 08:20
|buy
|2.65
|usdjpy
|117.65
|117.56
|0.00
|2006.09.13 08:23
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.88
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11537350
|2006.09.13 08:23
|buy
|2.55
|usdjpy
|117.57
|117.48
|0.00
|2006.09.13 08:31
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|151.73
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11538170
|2006.09.13 08:32
|buy
|2.63
|usdjpy
|117.64
|117.55
|0.00
|2006.09.13 08:38
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.36
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1[sl]
|11538447
|2006.09.13 08:38
|buy
|2.53
|usdjpy
|117.57
|117.48
|0.00
|2006.09.13 08:53
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|150.54
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11539399
|2006.09.13 08:53
|sell
|2.05
|eurusd
|1.2692
|1.2701
|0.0000
|2006.09.13 10:11
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|184.50
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11544225
|2006.09.13 10:39
|buy
|2.69
|usdjpy
|117.58
|117.49
|0.00
|2006.09.13 11:12
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|205.74
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11548748
|2006.09.13 12:23
|buy
|2.21
|eurusd
|1.2673
|1.2664
|0.0000
|2006.09.13 12:43
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|198.90
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|11552598
|2006.09.13 13:26
|sell
|2.28
|eurusd
|1.2692
|1.2701
|0.0000
|2006.09.13 13:55
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|205.20
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1
|11554733
|2006.09.13 13:55
|sell
|3.00
|usdjpy
|117.71
|117.80
|0.00
|2006.09.13 14:01
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.20
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
|
|0.00
|0.00
|0.00
|753.75
|Closed P/L:
|753.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11556885
|2006.09.13 14:27
|buy
|2.88
|usdjpy
|117.66
|117.57
|0.00
|
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.45
|
|
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.45
|
|Floating P/L:
|-73.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|753.75
|Floating P/L:
|-73.45
|Margin:
|2 880.00
|Balance:
|5 768.32
|Equity:
|5 694.87
|Free Margin:
|2 814.87