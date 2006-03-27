|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.03.27 04:30 - 2006.09.19 19:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; Slippage=3; EAName="Daily Hi-Lo Breakout"; MagicNumber=1568; MaxTrades=1; GMTShift=0; TimeAHour=8; TimeAMin=30; TimeBMin=35; LiveHour=6; LiveMin=0; LookBackHour=7; LookBackMin=30; MaxOpenTradeHours=8; MaxOpenTradeMins=0; StopLossPips=35; TrailPips=70; TrailStartPips=70; ProfitPips=120; StretchPips=7; MinRangePips=15; MM=true; RiskPercent=2.5;
|Bars in test
|20978
|Ticks modelled
|480698
|Modelling quality
|89.57%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4690.00
|Gross profit
|15683.00
|Gross loss
|-10993.00
|Profit factor
|1.43
|Expected payoff
|70.00
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2106.00 (15.44%)
|Relative drawdown
|15.44% (2106.00)
|Total trades
|67
|Short positions (won %)
|33 (45.45%)
|Long positions (won %)
|34 (41.18%)
|Profit trades (% of total)
|29 (43.28%)
|Loss trades (% of total)
|38 (56.72%)
|Largest
|profit trade
|1080.00
|loss trade
|-385.00
|Average
|profit trade
|540.79
|loss trade
|-289.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (1708.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1645.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2146.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1645.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.27 07:30
|buy stop
|1
|0.70
|1.7492
|1.7457
|1.7612
|2
|2006.03.27 07:30
|sell stop
|2
|0.70
|1.7410
|1.7445
|1.7290
|3
|2006.03.27 13:30
|delete
|2
|0.70
|1.7410
|1.7445
|1.7290
|4
|2006.03.27 13:30
|delete
|1
|0.70
|1.7492
|1.7457
|1.7612
|5
|2006.03.28 07:30
|buy stop
|3
|0.70
|1.7489
|1.7454
|1.7609
|6
|2006.03.28 07:30
|sell stop
|4
|0.70
|1.7431
|1.7466
|1.7311
|7
|2006.03.28 08:03
|buy
|3
|0.70
|1.7489
|1.7454
|1.7609
|8
|2006.03.28 08:03
|delete
|4
|0.70
|1.7431
|1.7466
|1.7311
|9
|2006.03.28 15:30
|close
|3
|0.70
|1.7491
|1.7454
|1.7609
|14.00
|10014.00
|10
|2006.03.29 07:30
|buy stop
|5
|0.70
|1.7450
|1.7415
|1.7570
|11
|2006.03.29 07:30
|sell stop
|6
|0.70
|1.7396
|1.7431
|1.7276
|12
|2006.03.29 07:45
|sell
|6
|0.70
|1.7396
|1.7431
|1.7276
|13
|2006.03.29 07:45
|delete
|5
|0.70
|1.7450
|1.7415
|1.7570
|14
|2006.03.29 13:57
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7396
|1.7276
|15
|2006.03.29 13:57
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7395
|1.7276
|16
|2006.03.29 13:57
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7394
|1.7276
|17
|2006.03.29 13:57
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7393
|1.7276
|18
|2006.03.29 13:58
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7391
|1.7276
|19
|2006.03.29 14:04
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7389
|1.7276
|20
|2006.03.29 14:04
|modify
|6
|0.70
|1.7396
|1.7388
|1.7276
|21
|2006.03.29 15:30
|close
|6
|0.70
|1.7343
|1.7388
|1.7276
|371.00
|10385.00
|22
|2006.03.30 07:30
|buy stop
|7
|0.70
|1.7429
|1.7394
|1.7549
|23
|2006.03.30 07:30
|sell stop
|8
|0.70
|1.7338
|1.7373
|1.7218
|24
|2006.03.30 13:30
|delete
|8
|0.70
|1.7338
|1.7373
|1.7218
|25
|2006.03.30 13:30
|delete
|7
|0.70
|1.7429
|1.7394
|1.7549
|26
|2006.03.31 07:30
|buy stop
|9
|0.70
|1.7480
|1.7445
|1.7600
|27
|2006.03.31 07:30
|sell stop
|10
|0.70
|1.7401
|1.7436
|1.7281
|28
|2006.03.31 08:14
|sell
|10
|0.70
|1.7401
|1.7436
|1.7281
|29
|2006.03.31 08:14
|delete
|9
|0.70
|1.7480
|1.7445
|1.7600
|30
|2006.03.31 15:30
|close
|10
|0.70
|1.7372
|1.7436
|1.7281
|203.00
|10588.00
|31
|2006.04.03 07:30
|buy stop
|11
|0.80
|1.7373
|1.7338
|1.7493
|32
|2006.04.03 07:30
|sell stop
|12
|0.80
|1.7244
|1.7279
|1.7124
|33
|2006.04.03 13:30
|delete
|12
|0.80
|1.7244
|1.7279
|1.7124
|34
|2006.04.03 13:30
|delete
|11
|0.80
|1.7373
|1.7338
|1.7493
|35
|2006.04.04 07:30
|buy stop
|13
|0.80
|1.7434
|1.7399
|1.7554
|36
|2006.04.04 07:30
|sell stop
|14
|0.80
|1.7360
|1.7395
|1.7240
|37
|2006.04.04 07:31
|buy
|13
|0.80
|1.7434
|1.7399
|1.7554
|38
|2006.04.04 07:31
|delete
|14
|0.80
|1.7360
|1.7395
|1.7240
|39
|2006.04.04 12:05
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7435
|1.7554
|40
|2006.04.04 12:20
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7440
|1.7554
|41
|2006.04.04 12:20
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7441
|1.7554
|42
|2006.04.04 12:21
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7442
|1.7554
|43
|2006.04.04 12:21
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7451
|1.7554
|44
|2006.04.04 12:21
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7453
|1.7554
|45
|2006.04.04 12:27
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7455
|1.7554
|46
|2006.04.04 12:27
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7456
|1.7554
|47
|2006.04.04 12:27
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7457
|1.7554
|48
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7458
|1.7554
|49
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7461
|1.7554
|50
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7464
|1.7554
|51
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7466
|1.7554
|52
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7468
|1.7554
|53
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7469
|1.7554
|54
|2006.04.04 12:28
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7470
|1.7554
|55
|2006.04.04 12:29
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7475
|1.7554
|56
|2006.04.04 12:29
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7478
|1.7554
|57
|2006.04.04 12:29
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7479
|1.7554
|58
|2006.04.04 12:29
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7480
|1.7554
|59
|2006.04.04 13:47
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7481
|1.7554
|60
|2006.04.04 13:47
|modify
|13
|0.80
|1.7434
|1.7482
|1.7554
|61
|2006.04.04 13:47
|t/p
|13
|0.80
|1.7554
|1.7482
|1.7554
|960.00
|11548.00
|62
|2006.04.05 07:30
|buy stop
|15
|0.80
|1.7624
|1.7589
|1.7744
|63
|2006.04.05 07:30
|sell stop
|16
|0.80
|1.7523
|1.7558
|1.7403
|64
|2006.04.05 09:05
|sell
|16
|0.80
|1.7523
|1.7558
|1.7403
|65
|2006.04.05 09:05
|delete
|15
|0.80
|1.7624
|1.7589
|1.7744
|66
|2006.04.05 15:30
|close
|16
|0.80
|1.7503
|1.7558
|1.7403
|160.00
|11708.00
|67
|2006.04.06 07:30
|buy stop
|17
|0.80
|1.7563
|1.7528
|1.7683
|68
|2006.04.06 07:30
|sell stop
|18
|0.80
|1.7497
|1.7532
|1.7377
|69
|2006.04.06 08:57
|buy
|17
|0.80
|1.7563
|1.7528
|1.7683
|70
|2006.04.06 08:57
|delete
|18
|0.80
|1.7497
|1.7532
|1.7377
|71
|2006.04.06 12:47
|s/l
|17
|0.80
|1.7528
|1.7528
|1.7683
|-280.00
|11428.00
|72
|2006.04.07 07:30
|buy stop
|19
|0.80
|1.7534
|1.7499
|1.7654
|73
|2006.04.07 07:30
|sell stop
|20
|0.80
|1.7482
|1.7517
|1.7362
|74
|2006.04.07 11:31
|sell
|20
|0.80
|1.7482
|1.7517
|1.7362
|75
|2006.04.07 11:31
|delete
|19
|0.80
|1.7534
|1.7499
|1.7654
|76
|2006.04.07 12:31
|s/l
|20
|0.80
|1.7517
|1.7517
|1.7362
|-280.00
|11148.00
|77
|2006.04.10 07:30
|buy stop
|21
|0.80
|1.7472
|1.7437
|1.7592
|78
|2006.04.10 07:30
|sell stop
|22
|0.80
|1.7415
|1.7450
|1.7295
|79
|2006.04.10 09:45
|buy
|21
|0.80
|1.7472
|1.7437
|1.7592
|80
|2006.04.10 09:45
|delete
|22
|0.80
|1.7415
|1.7450
|1.7295
|81
|2006.04.10 11:45
|s/l
|21
|0.80
|1.7437
|1.7437
|1.7592
|-280.00
|10868.00
|82
|2006.04.11 07:30
|buy stop
|23
|0.80
|1.7464
|1.7429
|1.7584
|83
|2006.04.11 07:30
|sell stop
|24
|0.80
|1.7409
|1.7444
|1.7289
|84
|2006.04.11 08:30
|sell
|24
|0.80
|1.7409
|1.7444
|1.7289
|85
|2006.04.11 08:30
|delete
|23
|0.80
|1.7464
|1.7429
|1.7584
|86
|2006.04.11 12:14
|s/l
|24
|0.80
|1.7444
|1.7444
|1.7289
|-280.00
|10588.00
|87
|2006.04.12 07:30
|buy stop
|25
|0.80
|1.7547
|1.7512
|1.7667
|88
|2006.04.12 07:30
|sell stop
|26
|0.80
|1.7473
|1.7508
|1.7353
|89
|2006.04.12 07:34
|buy
|25
|0.80
|1.7547
|1.7512
|1.7667
|90
|2006.04.12 07:34
|delete
|26
|0.80
|1.7473
|1.7508
|1.7353
|91
|2006.04.12 12:30
|s/l
|25
|0.80
|1.7512
|1.7512
|1.7667
|-280.00
|10308.00
|92
|2006.04.13 07:30
|buy stop
|27
|0.70
|1.7559
|1.7524
|1.7679
|93
|2006.04.13 07:30
|sell stop
|28
|0.70
|1.7483
|1.7518
|1.7363
|94
|2006.04.13 08:28
|buy
|27
|0.70
|1.7559
|1.7524
|1.7679
|95
|2006.04.13 08:28
|delete
|28
|0.70
|1.7483
|1.7518
|1.7363
|96
|2006.04.13 09:51
|s/l
|27
|0.70
|1.7524
|1.7524
|1.7679
|-245.00
|10063.00
|97
|2006.04.14 07:30
|buy stop
|29
|0.70
|1.7538
|1.7503
|1.7658
|98
|2006.04.14 07:30
|sell stop
|30
|0.70
|1.7503
|1.7538
|1.7383
|99
|2006.04.14 13:30
|delete
|30
|0.70
|1.7503
|1.7538
|1.7383
|100
|2006.04.14 13:30
|delete
|29
|0.70
|1.7538
|1.7503
|1.7658
|101
|2006.04.17 07:30
|buy stop
|31
|0.70
|1.7610
|1.7575
|1.7730
|102
|2006.04.17 07:30
|sell stop
|32
|0.70
|1.7543
|1.7578
|1.7423
|103
|2006.04.17 11:39
|buy
|31
|0.70
|1.7610
|1.7575
|1.7730
|104
|2006.04.17 11:39
|delete
|32
|0.70
|1.7543
|1.7578
|1.7423
|105
|2006.04.17 12:18
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7612
|1.7730
|106
|2006.04.17 12:18
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7615
|1.7730
|107
|2006.04.17 12:19
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7616
|1.7730
|108
|2006.04.17 12:19
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7617
|1.7730
|109
|2006.04.17 12:19
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7618
|1.7730
|110
|2006.04.17 12:19
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7619
|1.7730
|111
|2006.04.17 12:19
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7621
|1.7730
|112
|2006.04.17 12:19
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7626
|1.7730
|113
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7627
|1.7730
|114
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7628
|1.7730
|115
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7630
|1.7730
|116
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7631
|1.7730
|117
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7632
|1.7730
|118
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7634
|1.7730
|119
|2006.04.17 12:21
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7635
|1.7730
|120
|2006.04.17 12:31
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7636
|1.7730
|121
|2006.04.17 12:31
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7638
|1.7730
|122
|2006.04.17 12:31
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7640
|1.7730
|123
|2006.04.17 12:31
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7641
|1.7730
|124
|2006.04.17 12:32
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7646
|1.7730
|125
|2006.04.17 12:32
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7650
|1.7730
|126
|2006.04.17 12:32
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7651
|1.7730
|127
|2006.04.17 12:33
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7652
|1.7730
|128
|2006.04.17 12:33
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7656
|1.7730
|129
|2006.04.17 14:46
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7658
|1.7730
|130
|2006.04.17 14:46
|modify
|31
|0.70
|1.7610
|1.7659
|1.7730
|131
|2006.04.17 14:50
|t/p
|31
|0.70
|1.7730
|1.7659
|1.7730
|840.00
|10903.00
|132
|2006.04.18 07:30
|buy stop
|33
|0.80
|1.7741
|1.7706
|1.7861
|133
|2006.04.18 07:30
|sell stop
|34
|0.80
|1.7692
|1.7727
|1.7572
|134
|2006.04.18 08:04
|sell
|34
|0.80
|1.7692
|1.7727
|1.7572
|135
|2006.04.18 08:04
|delete
|33
|0.80
|1.7741
|1.7706
|1.7861
|136
|2006.04.18 09:33
|s/l
|34
|0.80
|1.7727
|1.7727
|1.7572
|-280.00
|10623.00
|137
|2006.04.19 07:30
|buy stop
|35
|0.80
|1.7846
|1.7811
|1.7966
|138
|2006.04.19 07:30
|sell stop
|36
|0.80
|1.7787
|1.7822
|1.7667
|139
|2006.04.19 08:22
|buy
|35
|0.80
|1.7846
|1.7811
|1.7966
|140
|2006.04.19 08:22
|delete
|36
|0.80
|1.7787
|1.7822
|1.7667
|141
|2006.04.19 15:30
|close
|35
|0.80
|1.7893
|1.7811
|1.7966
|376.00
|10999.00
|142
|2006.04.20 07:30
|buy stop
|37
|0.80
|1.7924
|1.7889
|1.8044
|143
|2006.04.20 07:30
|sell stop
|38
|0.80
|1.7856
|1.7891
|1.7736
|144
|2006.04.20 08:31
|sell
|38
|0.80
|1.7856
|1.7891
|1.7736
|145
|2006.04.20 08:31
|delete
|37
|0.80
|1.7924
|1.7889
|1.8044
|146
|2006.04.20 14:06
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7856
|1.7736
|147
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7855
|1.7736
|148
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7854
|1.7736
|149
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7853
|1.7736
|150
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7850
|1.7736
|151
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7847
|1.7736
|152
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7844
|1.7736
|153
|2006.04.20 14:07
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7843
|1.7736
|154
|2006.04.20 14:08
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7842
|1.7736
|155
|2006.04.20 14:08
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7840
|1.7736
|156
|2006.04.20 14:49
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7839
|1.7736
|157
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7838
|1.7736
|158
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7837
|1.7736
|159
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7836
|1.7736
|160
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7835
|1.7736
|161
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7834
|1.7736
|162
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7833
|1.7736
|163
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7832
|1.7736
|164
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7831
|1.7736
|165
|2006.04.20 14:50
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7829
|1.7736
|166
|2006.04.20 14:51
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7828
|1.7736
|167
|2006.04.20 14:51
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7827
|1.7736
|168
|2006.04.20 14:51
|modify
|38
|0.80
|1.7856
|1.7826
|1.7736
|169
|2006.04.20 15:30
|close
|38
|0.80
|1.7786
|1.7826
|1.7736
|560.00
|11559.00
|170
|2006.04.21 07:30
|buy stop
|39
|0.80
|1.7805
|1.7770
|1.7925
|171
|2006.04.21 07:30
|sell stop
|40
|0.80
|1.7742
|1.7777
|1.7622
|172
|2006.04.21 08:05
|buy
|39
|0.80
|1.7805
|1.7770
|1.7925
|173
|2006.04.21 08:05
|delete
|40
|0.80
|1.7742
|1.7777
|1.7622
|174
|2006.04.21 15:30
|close
|39
|0.80
|1.7835
|1.7770
|1.7925
|240.00
|11799.00
|175
|2006.04.24 07:30
|buy stop
|41
|0.80
|1.7902
|1.7867
|1.8022
|176
|2006.04.24 07:30
|sell stop
|42
|0.80
|1.7841
|1.7876
|1.7721
|177
|2006.04.24 07:37
|buy
|41
|0.80
|1.7902
|1.7867
|1.8022
|178
|2006.04.24 07:37
|delete
|42
|0.80
|1.7841
|1.7876
|1.7721
|179
|2006.04.24 12:12
|s/l
|41
|0.80
|1.7867
|1.7867
|1.8022
|-280.00
|11519.00
|180
|2006.04.25 07:30
|buy stop
|43
|0.80
|1.7894
|1.7859
|1.8014
|181
|2006.04.25 07:30
|sell stop
|44
|0.80
|1.7843
|1.7878
|1.7723
|182
|2006.04.25 08:13
|sell
|44
|0.80
|1.7843
|1.7878
|1.7723
|183
|2006.04.25 08:13
|delete
|43
|0.80
|1.7894
|1.7859
|1.8014
|184
|2006.04.25 08:24
|s/l
|44
|0.80
|1.7878
|1.7878
|1.7723
|-280.00
|11239.00
|185
|2006.04.26 07:30
|buy stop
|45
|0.80
|1.7901
|1.7866
|1.8021
|186
|2006.04.26 07:30
|sell stop
|46
|0.80
|1.7832
|1.7867
|1.7712
|187
|2006.04.26 07:38
|sell
|46
|0.80
|1.7832
|1.7867
|1.7712
|188
|2006.04.26 07:38
|delete
|45
|0.80
|1.7901
|1.7866
|1.8021
|189
|2006.04.26 13:23
|s/l
|46
|0.80
|1.7867
|1.7867
|1.7712
|-280.00
|10959.00
|190
|2006.04.27 07:30
|buy stop
|47
|0.80
|1.7871
|1.7836
|1.7991
|191
|2006.04.27 07:30
|sell stop
|48
|0.80
|1.7828
|1.7863
|1.7708
|192
|2006.04.27 07:57
|sell
|48
|0.80
|1.7828
|1.7863
|1.7708
|193
|2006.04.27 07:57
|delete
|47
|0.80
|1.7871
|1.7836
|1.7991
|194
|2006.04.27 12:57
|s/l
|48
|0.80
|1.7863
|1.7863
|1.7708
|-280.00
|10679.00
|195
|2006.04.28 07:30
|buy stop
|49
|0.80
|1.8041
|1.8006
|1.8161
|196
|2006.04.28 07:30
|sell stop
|50
|0.80
|1.7992
|1.8027
|1.7872
|197
|2006.04.28 07:51
|buy
|49
|0.80
|1.8041
|1.8006
|1.8161
|198
|2006.04.28 07:51
|delete
|50
|0.80
|1.7992
|1.8027
|1.7872
|199
|2006.04.28 13:47
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8041
|1.8161
|200
|2006.04.28 13:48
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8042
|1.8161
|201
|2006.04.28 13:48
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8043
|1.8161
|202
|2006.04.28 13:48
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8044
|1.8161
|203
|2006.04.28 13:48
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8045
|1.8161
|204
|2006.04.28 13:48
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8046
|1.8161
|205
|2006.04.28 13:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8049
|1.8161
|206
|2006.04.28 13:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8051
|1.8161
|207
|2006.04.28 13:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8052
|1.8161
|208
|2006.04.28 13:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8053
|1.8161
|209
|2006.04.28 13:52
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8054
|1.8161
|210
|2006.04.28 13:52
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8055
|1.8161
|211
|2006.04.28 13:52
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8056
|1.8161
|212
|2006.04.28 14:18
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8057
|1.8161
|213
|2006.04.28 14:18
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8060
|1.8161
|214
|2006.04.28 14:18
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8061
|1.8161
|215
|2006.04.28 14:38
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8062
|1.8161
|216
|2006.04.28 14:38
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8064
|1.8161
|217
|2006.04.28 14:38
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8066
|1.8161
|218
|2006.04.28 14:41
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8067
|1.8161
|219
|2006.04.28 14:41
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8068
|1.8161
|220
|2006.04.28 14:49
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8069
|1.8161
|221
|2006.04.28 14:49
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8070
|1.8161
|222
|2006.04.28 14:50
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8071
|1.8161
|223
|2006.04.28 14:50
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8073
|1.8161
|224
|2006.04.28 14:50
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8074
|1.8161
|225
|2006.04.28 14:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8075
|1.8161
|226
|2006.04.28 14:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8078
|1.8161
|227
|2006.04.28 14:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8080
|1.8161
|228
|2006.04.28 14:51
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8082
|1.8161
|229
|2006.04.28 14:53
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8083
|1.8161
|230
|2006.04.28 14:53
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8084
|1.8161
|231
|2006.04.28 14:53
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8085
|1.8161
|232
|2006.04.28 14:53
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8086
|1.8161
|233
|2006.04.28 14:53
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8087
|1.8161
|234
|2006.04.28 14:53
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8088
|1.8161
|235
|2006.04.28 14:55
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8089
|1.8161
|236
|2006.04.28 14:56
|modify
|49
|0.80
|1.8041
|1.8090
|1.8161
|237
|2006.04.28 14:56
|t/p
|49
|0.80
|1.8161
|1.8090
|1.8161
|960.00
|11639.00
|238
|2006.05.01 07:30
|buy stop
|51
|0.80
|1.8287
|1.8252
|1.8407
|239
|2006.05.01 07:30
|sell stop
|52
|0.80
|1.8221
|1.8256
|1.8101
|240
|2006.05.01 12:22
|buy
|51
|0.80
|1.8287
|1.8252
|1.8407
|241
|2006.05.01 12:22
|delete
|52
|0.80
|1.8221
|1.8256
|1.8101
|242
|2006.05.01 12:30
|s/l
|51
|0.80
|1.8252
|1.8252
|1.8407
|-280.00
|11359.00
|243
|2006.05.02 07:30
|buy stop
|53
|0.80
|1.8264
|1.8229
|1.8384
|244
|2006.05.02 07:30
|sell stop
|54
|0.80
|1.8199
|1.8234
|1.8079
|245
|2006.05.02 07:37
|buy
|53
|0.80
|1.8264
|1.8229
|1.8384
|246
|2006.05.02 07:37
|delete
|54
|0.80
|1.8199
|1.8234
|1.8079
|247
|2006.05.02 08:40
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8267
|1.8384
|248
|2006.05.02 08:40
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8268
|1.8384
|249
|2006.05.02 08:40
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8269
|1.8384
|250
|2006.05.02 08:40
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8270
|1.8384
|251
|2006.05.02 08:41
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8277
|1.8384
|252
|2006.05.02 08:41
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8279
|1.8384
|253
|2006.05.02 08:41
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8280
|1.8384
|254
|2006.05.02 08:41
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8282
|1.8384
|255
|2006.05.02 08:45
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8283
|1.8384
|256
|2006.05.02 08:45
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8284
|1.8384
|257
|2006.05.02 10:05
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8286
|1.8384
|258
|2006.05.02 10:05
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8288
|1.8384
|259
|2006.05.02 10:05
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8290
|1.8384
|260
|2006.05.02 10:05
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8292
|1.8384
|261
|2006.05.02 10:05
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8293
|1.8384
|262
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8294
|1.8384
|263
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8296
|1.8384
|264
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8299
|1.8384
|265
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8300
|1.8384
|266
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8302
|1.8384
|267
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8305
|1.8384
|268
|2006.05.02 10:06
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8307
|1.8384
|269
|2006.05.02 10:13
|modify
|53
|0.80
|1.8264
|1.8310
|1.8384
|270
|2006.05.02 10:13
|t/p
|53
|0.80
|1.8384
|1.8310
|1.8384
|960.00
|12319.00
|271
|2006.05.03 07:30
|buy stop
|55
|0.90
|1.8485
|1.8450
|1.8605
|272
|2006.05.03 07:30
|sell stop
|56
|0.90
|1.8357
|1.8392
|1.8237
|273
|2006.05.03 08:26
|sell
|56
|0.90
|1.8357
|1.8392
|1.8237
|274
|2006.05.03 08:26
|delete
|55
|0.90
|1.8485
|1.8450
|1.8605
|275
|2006.05.03 11:08
|s/l
|56
|0.90
|1.8392
|1.8392
|1.8237
|-315.00
|12004.00
|276
|2006.05.04 07:30
|buy stop
|57
|0.90
|1.8416
|1.8381
|1.8536
|277
|2006.05.04 07:30
|sell stop
|58
|0.90
|1.8327
|1.8362
|1.8207
|278
|2006.05.04 10:23
|buy
|57
|0.90
|1.8416
|1.8381
|1.8536
|279
|2006.05.04 10:23
|delete
|58
|0.90
|1.8327
|1.8362
|1.8207
|280
|2006.05.04 14:22
|modify
|57
|0.90
|1.8416
|1.8416
|1.8536
|281
|2006.05.04 14:45
|modify
|57
|0.90
|1.8416
|1.8419
|1.8536
|282
|2006.05.04 14:45
|modify
|57
|0.90
|1.8416
|1.8422
|1.8536
|283
|2006.05.04 15:29
|modify
|57
|0.90
|1.8416
|1.8423
|1.8536
|284
|2006.05.04 15:30
|close
|57
|0.90
|1.8490
|1.8423
|1.8536
|666.00
|12670.00
|285
|2006.05.05 07:30
|buy stop
|59
|0.90
|1.8536
|1.8501
|1.8656
|286
|2006.05.05 07:30
|sell stop
|60
|0.90
|1.8480
|1.8515
|1.8360
|287
|2006.05.05 07:32
|sell
|60
|0.90
|1.8480
|1.8515
|1.8360
|288
|2006.05.05 07:32
|delete
|59
|0.90
|1.8536
|1.8501
|1.8656
|289
|2006.05.05 07:57
|s/l
|60
|0.90
|1.8515
|1.8515
|1.8360
|-315.00
|12355.00
|290
|2006.05.08 07:30
|buy stop
|61
|0.90
|1.8636
|1.8601
|1.8756
|291
|2006.05.08 07:30
|sell stop
|62
|0.90
|1.8574
|1.8609
|1.8454
|292
|2006.05.08 08:24
|buy
|61
|0.90
|1.8636
|1.8601
|1.8756
|293
|2006.05.08 08:24
|delete
|62
|0.90
|1.8574
|1.8609
|1.8454
|294
|2006.05.08 13:51
|s/l
|61
|0.90
|1.8601
|1.8601
|1.8756
|-315.00
|12040.00
|295
|2006.05.09 07:30
|buy stop
|63
|0.90
|1.8595
|1.8560
|1.8715
|296
|2006.05.09 07:30
|sell stop
|64
|0.90
|1.8505
|1.8540
|1.8385
|297
|2006.05.09 12:23
|buy
|63
|0.90
|1.8595
|1.8560
|1.8715
|298
|2006.05.09 12:23
|delete
|64
|0.90
|1.8505
|1.8540
|1.8385
|299
|2006.05.09 14:08
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8595
|1.8715
|300
|2006.05.09 14:08
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8596
|1.8715
|301
|2006.05.09 14:08
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8598
|1.8715
|302
|2006.05.09 14:08
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8599
|1.8715
|303
|2006.05.09 14:08
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8600
|1.8715
|304
|2006.05.09 14:18
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8601
|1.8715
|305
|2006.05.09 14:19
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8602
|1.8715
|306
|2006.05.09 14:19
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8605
|1.8715
|307
|2006.05.09 14:20
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8606
|1.8715
|308
|2006.05.09 14:20
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8608
|1.8715
|309
|2006.05.09 14:20
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8609
|1.8715
|310
|2006.05.09 14:34
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8610
|1.8715
|311
|2006.05.09 14:34
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8612
|1.8715
|312
|2006.05.09 14:34
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8613
|1.8715
|313
|2006.05.09 14:35
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8614
|1.8715
|314
|2006.05.09 14:35
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8615
|1.8715
|315
|2006.05.09 14:35
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8616
|1.8715
|316
|2006.05.09 14:35
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8618
|1.8715
|317
|2006.05.09 14:36
|modify
|63
|0.90
|1.8595
|1.8620
|1.8715
|318
|2006.05.09 15:30
|close
|63
|0.90
|1.8644
|1.8620
|1.8715
|441.00
|12481.00
|319
|2006.05.10 07:30
|buy stop
|65
|0.90
|1.8740
|1.8705
|1.8860
|320
|2006.05.10 07:30
|sell stop
|66
|0.90
|1.8638
|1.8673
|1.8518
|321
|2006.05.10 08:27
|sell
|66
|0.90
|1.8638
|1.8673
|1.8518
|322
|2006.05.10 08:27
|delete
|65
|0.90
|1.8740
|1.8705
|1.8860
|323
|2006.05.10 08:31
|s/l
|66
|0.90
|1.8673
|1.8673
|1.8518
|-315.00
|12166.00
|324
|2006.05.11 07:30
|buy stop
|67
|0.90
|1.8603
|1.8568
|1.8723
|325
|2006.05.11 07:30
|sell stop
|68
|0.90
|1.8520
|1.8555
|1.8400
|326
|2006.05.11 08:32
|buy
|67
|0.90
|1.8603
|1.8568
|1.8723
|327
|2006.05.11 08:32
|delete
|68
|0.90
|1.8520
|1.8555
|1.8400
|328
|2006.05.11 10:27
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8604
|1.8723
|329
|2006.05.11 10:27
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8605
|1.8723
|330
|2006.05.11 10:33
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8609
|1.8723
|331
|2006.05.11 12:31
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8611
|1.8723
|332
|2006.05.11 12:31
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8612
|1.8723
|333
|2006.05.11 12:31
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8616
|1.8723
|334
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8621
|1.8723
|335
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8624
|1.8723
|336
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8625
|1.8723
|337
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8626
|1.8723
|338
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8627
|1.8723
|339
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8631
|1.8723
|340
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8632
|1.8723
|341
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8636
|1.8723
|342
|2006.05.11 12:32
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8637
|1.8723
|343
|2006.05.11 12:53
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8638
|1.8723
|344
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8639
|1.8723
|345
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8640
|1.8723
|346
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8641
|1.8723
|347
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8642
|1.8723
|348
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8643
|1.8723
|349
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8644
|1.8723
|350
|2006.05.11 13:49
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8645
|1.8723
|351
|2006.05.11 13:51
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8646
|1.8723
|352
|2006.05.11 13:51
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8647
|1.8723
|353
|2006.05.11 13:52
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8648
|1.8723
|354
|2006.05.11 13:52
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8649
|1.8723
|355
|2006.05.11 13:52
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8650
|1.8723
|356
|2006.05.11 13:52
|modify
|67
|0.90
|1.8603
|1.8652
|1.8723
|357
|2006.05.11 13:52
|t/p
|67
|0.90
|1.8723
|1.8652
|1.8723
|1080.00
|13246.00
|358
|2006.05.12 07:30
|buy stop
|69
|0.90
|1.8918
|1.8883
|1.9038
|359
|2006.05.12 07:30
|sell stop
|70
|0.90
|1.8815
|1.8850
|1.8695
|360
|2006.05.12 08:21
|buy
|69
|0.90
|1.8918
|1.8883
|1.9038
|361
|2006.05.12 08:21
|delete
|70
|0.90
|1.8815
|1.8850
|1.8695
|362
|2006.05.12 09:41
|modify
|69
|0.90
|1.8918
|1.8918
|1.9038
|363
|2006.05.12 09:41
|modify
|69
|0.90
|1.8918
|1.8920
|1.9038
|364
|2006.05.12 09:41
|modify
|69
|0.90
|1.8918
|1.8922
|1.9038
|365
|2006.05.12 09:41
|modify
|69
|0.90
|1.8918
|1.8923
|1.9038
|366
|2006.05.12 12:20
|s/l
|69
|0.90
|1.8923
|1.8923
|1.9038
|45.00
|13291.00
|367
|2006.05.15 07:30
|buy stop
|71
|0.90
|1.9003
|1.8968
|1.9123
|368
|2006.05.15 07:30
|sell stop
|72
|0.90
|1.8898
|1.8933
|1.8778
|369
|2006.05.15 08:00
|sell
|72
|0.90
|1.8898
|1.8933
|1.8778
|370
|2006.05.15 08:00
|delete
|71
|0.90
|1.9003
|1.8968
|1.9123
|371
|2006.05.15 10:37
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8898
|1.8778
|372
|2006.05.15 10:38
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8895
|1.8778
|373
|2006.05.15 10:38
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8894
|1.8778
|374
|2006.05.15 10:38
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8893
|1.8778
|375
|2006.05.15 10:40
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8891
|1.8778
|376
|2006.05.15 10:41
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8890
|1.8778
|377
|2006.05.15 10:41
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8889
|1.8778
|378
|2006.05.15 10:41
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8888
|1.8778
|379
|2006.05.15 10:41
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8887
|1.8778
|380
|2006.05.15 10:41
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8886
|1.8778
|381
|2006.05.15 10:42
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8885
|1.8778
|382
|2006.05.15 10:42
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8884
|1.8778
|383
|2006.05.15 10:42
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8883
|1.8778
|384
|2006.05.15 10:42
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8882
|1.8778
|385
|2006.05.15 10:42
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8881
|1.8778
|386
|2006.05.15 10:48
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8879
|1.8778
|387
|2006.05.15 10:52
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8873
|1.8778
|388
|2006.05.15 10:52
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8870
|1.8778
|389
|2006.05.15 10:54
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8869
|1.8778
|390
|2006.05.15 10:55
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8867
|1.8778
|391
|2006.05.15 10:55
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8864
|1.8778
|392
|2006.05.15 10:56
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8863
|1.8778
|393
|2006.05.15 10:56
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8860
|1.8778
|394
|2006.05.15 10:56
|modify
|72
|0.90
|1.8898
|1.8859
|1.8778
|395
|2006.05.15 12:26
|s/l
|72
|0.90
|1.8859
|1.8859
|1.8778
|351.00
|13642.00
|396
|2006.05.16 07:30
|buy stop
|73
|1.00
|1.8872
|1.8837
|1.8992
|397
|2006.05.16 07:30
|sell stop
|74
|1.00
|1.8771
|1.8806
|1.8651
|398
|2006.05.16 09:00
|sell
|74
|1.00
|1.8771
|1.8806
|1.8651
|399
|2006.05.16 09:00
|delete
|73
|1.00
|1.8872
|1.8837
|1.8992
|400
|2006.05.16 09:50
|s/l
|74
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.8651
|-350.00
|13292.00
|401
|2006.05.17 07:30
|buy stop
|75
|0.90
|1.8979
|1.8944
|1.9099
|402
|2006.05.17 07:30
|sell stop
|76
|0.90
|1.8845
|1.8880
|1.8725
|403
|2006.05.17 08:30
|buy
|75
|0.90
|1.8979
|1.8944
|1.9099
|404
|2006.05.17 08:30
|delete
|76
|0.90
|1.8845
|1.8880
|1.8725
|405
|2006.05.17 12:30
|s/l
|75
|0.90
|1.8944
|1.8944
|1.9099
|-315.00
|12977.00
|406
|2006.05.18 07:30
|buy stop
|77
|0.90
|1.8872
|1.8837
|1.8992
|407
|2006.05.18 07:30
|sell stop
|78
|0.90
|1.8798
|1.8833
|1.8678
|408
|2006.05.18 08:26
|buy
|77
|0.90
|1.8872
|1.8837
|1.8992
|409
|2006.05.18 08:26
|delete
|78
|0.90
|1.8798
|1.8833
|1.8678
|410
|2006.05.18 11:36
|s/l
|77
|0.90
|1.8837
|1.8837
|1.8992
|-315.00
|12662.00
|411
|2006.05.19 07:30
|buy stop
|79
|0.90
|1.8963
|1.8928
|1.9083
|412
|2006.05.19 07:30
|sell stop
|80
|0.90
|1.8814
|1.8849
|1.8694
|413
|2006.05.19 07:31
|sell
|80
|0.90
|1.8814
|1.8849
|1.8694
|414
|2006.05.19 07:31
|delete
|79
|0.90
|1.8963
|1.8928
|1.9083
|415
|2006.05.19 09:44
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8814
|1.8694
|416
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8813
|1.8694
|417
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8810
|1.8694
|418
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8804
|1.8694
|419
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8801
|1.8694
|420
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8799
|1.8694
|421
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8789
|1.8694
|422
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8788
|1.8694
|423
|2006.05.19 09:45
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8787
|1.8694
|424
|2006.05.19 09:50
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8786
|1.8694
|425
|2006.05.19 09:51
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8784
|1.8694
|426
|2006.05.19 10:03
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8781
|1.8694
|427
|2006.05.19 10:03
|modify
|80
|0.90
|1.8814
|1.8777
|1.8694
|428
|2006.05.19 12:12
|s/l
|80
|0.90
|1.8777
|1.8777
|1.8694
|333.00
|12995.00
|429
|2006.05.22 07:30
|buy stop
|81
|0.90
|1.8773
|1.8738
|1.8893
|430
|2006.05.22 07:30
|sell stop
|82
|0.90
|1.8623
|1.8658
|1.8503
|431
|2006.05.22 10:25
|buy
|81
|0.90
|1.8773
|1.8738
|1.8893
|432
|2006.05.22 10:25
|delete
|82
|0.90
|1.8623
|1.8658
|1.8503
|433
|2006.05.22 12:13
|s/l
|81
|0.90
|1.8738
|1.8738
|1.8893
|-315.00
|12680.00
|434
|2006.05.23 07:30
|buy stop
|83
|0.90
|1.8892
|1.8857
|1.9012
|435
|2006.05.23 07:30
|sell stop
|84
|0.90
|1.8822
|1.8857
|1.8702
|436
|2006.05.23 07:35
|sell
|84
|0.90
|1.8822
|1.8857
|1.8702
|437
|2006.05.23 07:35
|delete
|83
|0.90
|1.8892
|1.8857
|1.9012
|438
|2006.05.23 15:30
|close
|84
|0.90
|1.8813
|1.8857
|1.8702
|81.00
|12761.00
|439
|2006.05.24 07:30
|buy stop
|85
|0.90
|1.8824
|1.8789
|1.8944
|440
|2006.05.24 07:30
|sell stop
|86
|0.90
|1.8722
|1.8757
|1.8602
|441
|2006.05.24 07:45
|buy
|85
|0.90
|1.8824
|1.8789
|1.8944
|442
|2006.05.24 07:45
|delete
|86
|0.90
|1.8722
|1.8757
|1.8602
|443
|2006.05.24 13:10
|s/l
|85
|0.90
|1.8789
|1.8789
|1.8944
|-315.00
|12446.00
|444
|2006.05.25 07:30
|buy stop
|87
|0.90
|1.8724
|1.8689
|1.8844
|445
|2006.05.25 07:30
|sell stop
|88
|0.90
|1.8667
|1.8702
|1.8547
|446
|2006.05.25 08:42
|buy
|87
|0.90
|1.8724
|1.8689
|1.8844
|447
|2006.05.25 08:42
|delete
|88
|0.90
|1.8667
|1.8702
|1.8547
|448
|2006.05.25 10:05
|s/l
|87
|0.90
|1.8689
|1.8689
|1.8844
|-315.00
|12131.00
|449
|2006.05.26 07:30
|buy stop
|89
|0.90
|1.8758
|1.8723
|1.8878
|450
|2006.05.26 07:30
|sell stop
|90
|0.90
|1.8668
|1.8703
|1.8548
|451
|2006.05.26 12:11
|sell
|90
|0.90
|1.8668
|1.8703
|1.8548
|452
|2006.05.26 12:11
|delete
|89
|0.90
|1.8758
|1.8723
|1.8878
|453
|2006.05.26 12:30
|s/l
|90
|0.90
|1.8703
|1.8703
|1.8548
|-315.00
|11816.00
|454
|2006.05.30 07:30
|buy stop
|91
|0.80
|1.8778
|1.8743
|1.8898
|455
|2006.05.30 07:30
|sell stop
|92
|0.80
|1.8572
|1.8607
|1.8452
|456
|2006.05.30 09:51
|buy
|91
|0.80
|1.8778
|1.8743
|1.8898
|457
|2006.05.30 09:51
|delete
|92
|0.80
|1.8572
|1.8607
|1.8452
|458
|2006.05.30 11:40
|s/l
|91
|0.80
|1.8743
|1.8743
|1.8898
|-280.00
|11536.00
|459
|2006.05.31 07:30
|buy stop
|93
|0.80
|1.8861
|1.8826
|1.8981
|460
|2006.05.31 07:30
|sell stop
|94
|0.80
|1.8779
|1.8814
|1.8659
|461
|2006.05.31 08:29
|sell
|94
|0.80
|1.8779
|1.8814
|1.8659
|462
|2006.05.31 08:29
|delete
|93
|0.80
|1.8861
|1.8826
|1.8981
|463
|2006.05.31 14:59
|modify
|94
|0.80
|1.8779
|1.8779
|1.8659
|464
|2006.05.31 15:30
|close
|94
|0.80
|1.8734
|1.8779
|1.8659
|360.00
|11896.00
|465
|2006.06.01 07:30
|buy stop
|95
|0.80
|1.8718
|1.8683
|1.8838
|466
|2006.06.01 07:30
|sell stop
|96
|0.80
|1.8609
|1.8644
|1.8489
|467
|2006.06.01 07:33
|sell
|96
|0.80
|1.8609
|1.8644
|1.8489
|468
|2006.06.01 07:33
|delete
|95
|0.80
|1.8718
|1.8683
|1.8838
|469
|2006.06.01 07:48
|s/l
|96
|0.80
|1.8644
|1.8644
|1.8489
|-280.00
|11616.00
|470
|2006.06.02 07:30
|buy stop
|97
|0.80
|1.8682
|1.8647
|1.8802
|471
|2006.06.02 07:30
|sell stop
|98
|0.80
|1.8602
|1.8637
|1.8482
|472
|2006.06.02 10:23
|buy
|97
|0.80
|1.8682
|1.8647
|1.8802
|473
|2006.06.02 10:23
|delete
|98
|0.80
|1.8602
|1.8637
|1.8482
|474
|2006.06.02 12:31
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8686
|1.8802
|475
|2006.06.02 12:32
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8700
|1.8802
|476
|2006.06.02 12:32
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8711
|1.8802
|477
|2006.06.02 12:36
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8715
|1.8802
|478
|2006.06.02 12:41
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8716
|1.8802
|479
|2006.06.02 12:41
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8718
|1.8802
|480
|2006.06.02 12:41
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8719
|1.8802
|481
|2006.06.02 12:41
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8720
|1.8802
|482
|2006.06.02 12:42
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8721
|1.8802
|483
|2006.06.02 12:42
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8727
|1.8802
|484
|2006.06.02 12:42
|modify
|97
|0.80
|1.8682
|1.8729
|1.8802
|485
|2006.06.02 12:42
|t/p
|97
|0.80
|1.8802
|1.8729
|1.8802
|960.00
|12576.00
|486
|2006.06.05 07:30
|buy stop
|99
|0.90
|1.8862
|1.8827
|1.8982
|487
|2006.06.05 07:30
|sell stop
|100
|0.90
|1.8805
|1.8840
|1.8685
|488
|2006.06.05 07:32
|buy
|99
|0.90
|1.8862
|1.8827
|1.8982
|489
|2006.06.05 07:32
|delete
|100
|0.90
|1.8805
|1.8840
|1.8685
|490
|2006.06.05 08:18
|s/l
|99
|0.90
|1.8827
|1.8827
|1.8982
|-315.00
|12261.00
|491
|2006.06.06 07:30
|buy stop
|101
|0.90
|1.8780
|1.8745
|1.8900
|492
|2006.06.06 07:30
|sell stop
|102
|0.90
|1.8683
|1.8718
|1.8563
|493
|2006.06.06 10:26
|sell
|102
|0.90
|1.8683
|1.8718
|1.8563
|494
|2006.06.06 10:26
|delete
|101
|0.90
|1.8780
|1.8745
|1.8900
|495
|2006.06.06 14:52
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8683
|1.8563
|496
|2006.06.06 14:52
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8682
|1.8563
|497
|2006.06.06 14:52
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8681
|1.8563
|498
|2006.06.06 14:53
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8680
|1.8563
|499
|2006.06.06 14:54
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8678
|1.8563
|500
|2006.06.06 14:54
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8677
|1.8563
|501
|2006.06.06 14:54
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8676
|1.8563
|502
|2006.06.06 14:54
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8675
|1.8563
|503
|2006.06.06 14:54
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8674
|1.8563
|504
|2006.06.06 14:54
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8673
|1.8563
|505
|2006.06.06 14:55
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8672
|1.8563
|506
|2006.06.06 15:00
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8667
|1.8563
|507
|2006.06.06 15:01
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8665
|1.8563
|508
|2006.06.06 15:06
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8664
|1.8563
|509
|2006.06.06 15:06
|modify
|102
|0.90
|1.8683
|1.8662
|1.8563
|510
|2006.06.06 15:30
|close
|102
|0.90
|1.8605
|1.8662
|1.8563
|702.00
|12963.00
|511
|2006.06.07 07:30
|buy stop
|103
|0.90
|1.8646
|1.8611
|1.8766
|512
|2006.06.07 07:30
|sell stop
|104
|0.90
|1.8553
|1.8588
|1.8433
|513
|2006.06.07 07:34
|sell
|104
|0.90
|1.8553
|1.8588
|1.8433
|514
|2006.06.07 07:34
|delete
|103
|0.90
|1.8646
|1.8611
|1.8766
|515
|2006.06.07 07:57
|s/l
|104
|0.90
|1.8588
|1.8588
|1.8433
|-315.00
|12648.00
|516
|2006.06.08 07:30
|buy stop
|105
|0.90
|1.8585
|1.8550
|1.8705
|517
|2006.06.08 07:30
|sell stop
|106
|0.90
|1.8468
|1.8503
|1.8348
|518
|2006.06.08 08:32
|sell
|106
|0.90
|1.8468
|1.8503
|1.8348
|519
|2006.06.08 08:32
|delete
|105
|0.90
|1.8585
|1.8550
|1.8705
|520
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8467
|1.8348
|521
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8466
|1.8348
|522
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8464
|1.8348
|523
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8463
|1.8348
|524
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8458
|1.8348
|525
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8452
|1.8348
|526
|2006.06.08 12:34
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8448
|1.8348
|527
|2006.06.08 12:35
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8447
|1.8348
|528
|2006.06.08 12:46
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8445
|1.8348
|529
|2006.06.08 12:46
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8444
|1.8348
|530
|2006.06.08 12:46
|modify
|106
|0.90
|1.8468
|1.8441
|1.8348
|531
|2006.06.08 15:30
|close
|106
|0.90
|1.8410
|1.8441
|1.8348
|522.00
|13170.00
|532
|2006.06.09 07:30
|buy stop
|107
|0.90
|1.8465
|1.8430
|1.8585
|533
|2006.06.09 07:30
|sell stop
|108
|0.90
|1.8404
|1.8439
|1.8284
|534
|2006.06.09 12:31
|sell
|108
|0.90
|1.8404
|1.8439
|1.8284
|535
|2006.06.09 12:31
|delete
|107
|0.90
|1.8465
|1.8430
|1.8585
|536
|2006.06.09 12:31
|s/l
|108
|0.90
|1.8439
|1.8439
|1.8284
|-315.00
|12855.00
|537
|2006.06.12 07:30
|buy stop
|109
|0.90
|1.8462
|1.8427
|1.8582
|538
|2006.06.12 07:30
|sell stop
|110
|0.90
|1.8372
|1.8407
|1.8252
|539
|2006.06.12 08:33
|buy
|109
|0.90
|1.8462
|1.8427
|1.8582
|540
|2006.06.12 08:33
|delete
|110
|0.90
|1.8372
|1.8407
|1.8252
|541
|2006.06.12 09:40
|s/l
|109
|0.90
|1.8427
|1.8427
|1.8582
|-315.00
|12540.00
|542
|2006.06.13 07:30
|buy stop
|111
|0.90
|1.8445
|1.8410
|1.8565
|543
|2006.06.13 07:30
|sell stop
|112
|0.90
|1.8376
|1.8411
|1.8256
|544
|2006.06.13 08:31
|buy
|111
|0.90
|1.8445
|1.8410
|1.8565
|545
|2006.06.13 08:31
|delete
|112
|0.90
|1.8376
|1.8411
|1.8256
|546
|2006.06.13 09:12
|s/l
|111
|0.90
|1.8410
|1.8410
|1.8565
|-315.00
|12225.00
|547
|2006.06.14 07:30
|buy stop
|113
|0.90
|1.8426
|1.8391
|1.8546
|548
|2006.06.14 07:30
|sell stop
|114
|0.90
|1.8324
|1.8359
|1.8204
|549
|2006.06.14 07:39
|buy
|113
|0.90
|1.8426
|1.8391
|1.8546
|550
|2006.06.14 07:39
|delete
|114
|0.90
|1.8324
|1.8359
|1.8204
|551
|2006.06.14 12:30
|s/l
|113
|0.90
|1.8391
|1.8391
|1.8546
|-315.00
|11910.00
|552
|2006.06.15 07:30
|buy stop
|115
|0.90
|1.8483
|1.8448
|1.8603
|553
|2006.06.15 07:30
|sell stop
|116
|0.90
|1.8411
|1.8446
|1.8291
|554
|2006.06.15 09:46
|buy
|115
|0.90
|1.8483
|1.8448
|1.8603
|555
|2006.06.15 09:46
|delete
|116
|0.90
|1.8411
|1.8446
|1.8291
|556
|2006.06.15 15:30
|close
|115
|0.90
|1.8481
|1.8448
|1.8603
|-18.00
|11892.00
|557
|2006.06.16 07:30
|buy stop
|117
|0.80
|1.8557
|1.8522
|1.8677
|558
|2006.06.16 07:30
|sell stop
|118
|0.80
|1.8491
|1.8526
|1.8371
|559
|2006.06.16 08:11
|buy
|117
|0.80
|1.8557
|1.8522
|1.8677
|560
|2006.06.16 08:12
|delete
|118
|0.80
|1.8491
|1.8526
|1.8371
|561
|2006.06.16 10:15
|s/l
|117
|0.80
|1.8522
|1.8522
|1.8677
|-280.00
|11612.00
|562
|2006.06.19 07:30
|buy stop
|119
|0.80
|1.8528
|1.8493
|1.8648
|563
|2006.06.19 07:30
|sell stop
|120
|0.80
|1.8412
|1.8447
|1.8292
|564
|2006.06.19 13:08
|sell
|120
|0.80
|1.8412
|1.8447
|1.8292
|565
|2006.06.19 13:08
|delete
|119
|0.80
|1.8528
|1.8493
|1.8648
|566
|2006.06.19 15:30
|close
|120
|0.80
|1.8374
|1.8447
|1.8292
|304.00
|11916.00
|567
|2006.06.20 07:30
|buy stop
|121
|0.90
|1.8466
|1.8431
|1.8586
|568
|2006.06.20 07:30
|sell stop
|122
|0.90
|1.8373
|1.8408
|1.8253
|569
|2006.06.20 12:22
|sell
|122
|0.90
|1.8373
|1.8408
|1.8253
|570
|2006.06.20 12:22
|delete
|121
|0.90
|1.8466
|1.8431
|1.8586
|571
|2006.06.20 12:53
|s/l
|122
|0.90
|1.8408
|1.8408
|1.8253
|-315.00
|11601.00
|572
|2006.06.21 07:30
|buy stop
|123
|0.80
|1.8479
|1.8444
|1.8599
|573
|2006.06.21 07:30
|sell stop
|124
|0.80
|1.8436
|1.8471
|1.8316
|574
|2006.06.21 08:30
|sell
|124
|0.80
|1.8436
|1.8471
|1.8316
|575
|2006.06.21 08:30
|delete
|123
|0.80
|1.8479
|1.8444
|1.8599
|576
|2006.06.21 15:30
|close
|124
|0.80
|1.8435
|1.8471
|1.8316
|8.00
|11609.00
|577
|2006.06.22 07:30
|buy stop
|125
|0.80
|1.8475
|1.8440
|1.8595
|578
|2006.06.22 07:30
|sell stop
|126
|0.80
|1.8415
|1.8450
|1.8295
|579
|2006.06.22 07:51
|sell
|126
|0.80
|1.8415
|1.8450
|1.8295
|580
|2006.06.22 07:51
|delete
|125
|0.80
|1.8475
|1.8440
|1.8595
|581
|2006.06.22 10:29
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8414
|1.8295
|582
|2006.06.22 10:29
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8413
|1.8295
|583
|2006.06.22 10:29
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8412
|1.8295
|584
|2006.06.22 10:31
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8411
|1.8295
|585
|2006.06.22 10:45
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8410
|1.8295
|586
|2006.06.22 10:47
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8409
|1.8295
|587
|2006.06.22 10:47
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8399
|1.8295
|588
|2006.06.22 10:47
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8397
|1.8295
|589
|2006.06.22 10:48
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8396
|1.8295
|590
|2006.06.22 10:50
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8395
|1.8295
|591
|2006.06.22 10:50
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8394
|1.8295
|592
|2006.06.22 10:52
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8389
|1.8295
|593
|2006.06.22 10:53
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8388
|1.8295
|594
|2006.06.22 10:53
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8386
|1.8295
|595
|2006.06.22 10:53
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8385
|1.8295
|596
|2006.06.22 10:53
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8384
|1.8295
|597
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8383
|1.8295
|598
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8382
|1.8295
|599
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8381
|1.8295
|600
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8380
|1.8295
|601
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8377
|1.8295
|602
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8376
|1.8295
|603
|2006.06.22 10:54
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8375
|1.8295
|604
|2006.06.22 11:20
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8374
|1.8295
|605
|2006.06.22 11:20
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8373
|1.8295
|606
|2006.06.22 12:07
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8372
|1.8295
|607
|2006.06.22 12:07
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8371
|1.8295
|608
|2006.06.22 12:07
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8370
|1.8295
|609
|2006.06.22 12:07
|modify
|126
|0.80
|1.8415
|1.8369
|1.8295
|610
|2006.06.22 12:07
|t/p
|126
|0.80
|1.8295
|1.8369
|1.8295
|960.00
|12569.00
|611
|2006.06.23 07:30
|buy stop
|127
|0.90
|1.8320
|1.8285
|1.8440
|612
|2006.06.23 07:30
|sell stop
|128
|0.90
|1.8257
|1.8292
|1.8137
|613
|2006.06.23 08:14
|sell
|128
|0.90
|1.8257
|1.8292
|1.8137
|614
|2006.06.23 08:14
|delete
|127
|0.90
|1.8320
|1.8285
|1.8440
|615
|2006.06.23 11:51
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8257
|1.8137
|616
|2006.06.23 11:51
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8256
|1.8137
|617
|2006.06.23 11:52
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8254
|1.8137
|618
|2006.06.23 11:52
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8253
|1.8137
|619
|2006.06.23 11:52
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8252
|1.8137
|620
|2006.06.23 11:52
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8251
|1.8137
|621
|2006.06.23 11:53
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8250
|1.8137
|622
|2006.06.23 11:53
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8249
|1.8137
|623
|2006.06.23 11:53
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8248
|1.8137
|624
|2006.06.23 12:10
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8247
|1.8137
|625
|2006.06.23 12:10
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8246
|1.8137
|626
|2006.06.23 12:10
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8245
|1.8137
|627
|2006.06.23 12:10
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8244
|1.8137
|628
|2006.06.23 12:10
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8243
|1.8137
|629
|2006.06.23 12:11
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8242
|1.8137
|630
|2006.06.23 12:11
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8241
|1.8137
|631
|2006.06.23 12:11
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8240
|1.8137
|632
|2006.06.23 12:11
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8239
|1.8137
|633
|2006.06.23 12:11
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8238
|1.8137
|634
|2006.06.23 12:11
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8237
|1.8137
|635
|2006.06.23 12:15
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8236
|1.8137
|636
|2006.06.23 12:15
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8233
|1.8137
|637
|2006.06.23 12:16
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8231
|1.8137
|638
|2006.06.23 12:16
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8230
|1.8137
|639
|2006.06.23 12:16
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8228
|1.8137
|640
|2006.06.23 12:16
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8227
|1.8137
|641
|2006.06.23 12:20
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8226
|1.8137
|642
|2006.06.23 12:20
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8225
|1.8137
|643
|2006.06.23 12:20
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8224
|1.8137
|644
|2006.06.23 12:20
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8223
|1.8137
|645
|2006.06.23 12:37
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8222
|1.8137
|646
|2006.06.23 12:42
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8221
|1.8137
|647
|2006.06.23 12:43
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8219
|1.8137
|648
|2006.06.23 12:43
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8218
|1.8137
|649
|2006.06.23 12:43
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8216
|1.8137
|650
|2006.06.23 12:44
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8215
|1.8137
|651
|2006.06.23 12:48
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8214
|1.8137
|652
|2006.06.23 12:48
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8213
|1.8137
|653
|2006.06.23 12:48
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8211
|1.8137
|654
|2006.06.23 12:48
|modify
|128
|0.90
|1.8257
|1.8208
|1.8137
|655
|2006.06.23 12:48
|t/p
|128
|0.90
|1.8137
|1.8208
|1.8137
|1080.00
|13649.00
|656
|2006.06.26 07:30
|buy stop
|129
|1.00
|1.8252
|1.8217
|1.8372
|657
|2006.06.26 07:30
|sell stop
|130
|1.00
|1.8165
|1.8200
|1.8045
|658
|2006.06.26 13:30
|delete
|130
|1.00
|1.8165
|1.8200
|1.8045
|659
|2006.06.26 13:30
|delete
|129
|1.00
|1.8252
|1.8217
|1.8372
|660
|2006.06.27 07:30
|buy stop
|131
|1.00
|1.8271
|1.8236
|1.8391
|661
|2006.06.27 07:30
|sell stop
|132
|1.00
|1.8210
|1.8245
|1.8090
|662
|2006.06.27 08:18
|sell
|132
|1.00
|1.8210
|1.8245
|1.8090
|663
|2006.06.27 08:18
|delete
|131
|1.00
|1.8271
|1.8236
|1.8391
|664
|2006.06.27 14:15
|s/l
|132
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.8090
|-350.00
|13299.00
|665
|2006.09.11 07:30
|buy stop
|133
|0.90
|1.8685
|1.8650
|1.8805
|666
|2006.09.11 07:30
|sell stop
|134
|0.90
|1.8629
|1.8664
|1.8509
|667
|2006.09.11 08:08
|buy
|133
|0.90
|1.8685
|1.8650
|1.8805
|668
|2006.09.11 08:08
|delete
|134
|0.90
|1.8629
|1.8664
|1.8509
|669
|2006.09.11 09:02
|s/l
|133
|0.90
|1.8650
|1.8650
|1.8805
|-315.00
|12984.00
|670
|2006.09.12 07:30
|buy stop
|135
|0.90
|1.8704
|1.8669
|1.8824
|671
|2006.09.12 07:30
|sell stop
|136
|0.90
|1.8654
|1.8689
|1.8534
|672
|2006.09.12 08:30
|buy
|135
|0.90
|1.8704
|1.8669
|1.8824
|673
|2006.09.12 08:30
|delete
|136
|0.90
|1.8654
|1.8689
|1.8534
|674
|2006.09.12 15:30
|close
|135
|0.90
|1.8748
|1.8669
|1.8824
|396.00
|13380.00
|675
|2006.09.13 07:30
|buy stop
|137
|1.00
|1.8769
|1.8734
|1.8889
|676
|2006.09.13 07:30
|sell stop
|138
|1.00
|1.8702
|1.8737
|1.8582
|677
|2006.09.13 13:30
|delete
|138
|1.00
|1.8702
|1.8737
|1.8582
|678
|2006.09.13 13:30
|delete
|137
|1.00
|1.8769
|1.8734
|1.8889
|679
|2006.09.14 07:30
|buy stop
|139
|1.00
|1.8800
|1.8765
|1.8920
|680
|2006.09.14 07:30
|sell stop
|140
|1.00
|1.8750
|1.8785
|1.8630
|681
|2006.09.14 07:33
|buy
|139
|1.00
|1.8800
|1.8765
|1.8920
|682
|2006.09.14 07:33
|delete
|140
|1.00
|1.8750
|1.8785
|1.8630
|683
|2006.09.14 11:34
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8800
|1.8920
|684
|2006.09.14 11:34
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8803
|1.8920
|685
|2006.09.14 11:35
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8804
|1.8920
|686
|2006.09.14 11:41
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8805
|1.8920
|687
|2006.09.14 12:29
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8806
|1.8920
|688
|2006.09.14 12:30
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8807
|1.8920
|689
|2006.09.14 12:30
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8809
|1.8920
|690
|2006.09.14 12:30
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8811
|1.8920
|691
|2006.09.14 12:30
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8812
|1.8920
|692
|2006.09.14 12:30
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8816
|1.8920
|693
|2006.09.14 14:19
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8817
|1.8920
|694
|2006.09.14 14:20
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8818
|1.8920
|695
|2006.09.14 14:20
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8819
|1.8920
|696
|2006.09.14 14:20
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8820
|1.8920
|697
|2006.09.14 14:20
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8821
|1.8920
|698
|2006.09.14 14:20
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8823
|1.8920
|699
|2006.09.14 14:20
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8824
|1.8920
|700
|2006.09.14 14:48
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8825
|1.8920
|701
|2006.09.14 14:48
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8826
|1.8920
|702
|2006.09.14 14:52
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8827
|1.8920
|703
|2006.09.14 14:52
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8828
|1.8920
|704
|2006.09.14 14:52
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8829
|1.8920
|705
|2006.09.14 14:52
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8830
|1.8920
|706
|2006.09.14 14:55
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8834
|1.8920
|707
|2006.09.14 14:55
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8835
|1.8920
|708
|2006.09.14 14:56
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8837
|1.8920
|709
|2006.09.14 14:56
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8839
|1.8920
|710
|2006.09.14 14:56
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8847
|1.8920
|711
|2006.09.14 14:56
|modify
|139
|1.00
|1.8800
|1.8848
|1.8920
|712
|2006.09.14 15:30
|close
|139
|1.00
|1.8895
|1.8848
|1.8920
|950.00
|14330.00
|713
|2006.09.15 07:30
|buy stop
|141
|1.00
|1.8890
|1.8855
|1.9010
|714
|2006.09.15 07:30
|sell stop
|142
|1.00
|1.8848
|1.8883
|1.8728
|715
|2006.09.15 07:55
|sell
|142
|1.00
|1.8848
|1.8883
|1.8728
|716
|2006.09.15 07:55
|delete
|141
|1.00
|1.8890
|1.8855
|1.9010
|717
|2006.09.15 13:35
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8848
|1.8728
|718
|2006.09.15 13:35
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8847
|1.8728
|719
|2006.09.15 13:35
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8846
|1.8728
|720
|2006.09.15 13:37
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8845
|1.8728
|721
|2006.09.15 13:37
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8843
|1.8728
|722
|2006.09.15 13:37
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8842
|1.8728
|723
|2006.09.15 13:37
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8841
|1.8728
|724
|2006.09.15 13:38
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8840
|1.8728
|725
|2006.09.15 13:38
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8838
|1.8728
|726
|2006.09.15 13:38
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8837
|1.8728
|727
|2006.09.15 13:41
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8836
|1.8728
|728
|2006.09.15 13:42
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8835
|1.8728
|729
|2006.09.15 13:42
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8834
|1.8728
|730
|2006.09.15 13:42
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8833
|1.8728
|731
|2006.09.15 13:50
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8831
|1.8728
|732
|2006.09.15 13:50
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8830
|1.8728
|733
|2006.09.15 13:50
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8829
|1.8728
|734
|2006.09.15 14:13
|modify
|142
|1.00
|1.8848
|1.8828
|1.8728
|735
|2006.09.15 15:30
|close
|142
|1.00
|1.8768
|1.8828
|1.8728
|800.00
|15130.00
|736
|2006.09.18 07:30
|buy stop
|143
|1.10
|1.8849
|1.8814
|1.8969
|737
|2006.09.18 07:30
|sell stop
|144
|1.10
|1.8768
|1.8803
|1.8648
|738
|2006.09.18 09:13
|sell
|144
|1.10
|1.8768
|1.8803
|1.8648
|739
|2006.09.18 09:13
|delete
|143
|1.10
|1.8849
|1.8814
|1.8969
|740
|2006.09.18 15:30
|close
|144
|1.10
|1.8773
|1.8803
|1.8648
|-55.00
|15075.00
|741
|2006.09.19 07:30
|buy stop
|145
|1.10
|1.8836
|1.8801
|1.8956
|742
|2006.09.19 07:30
|sell stop
|146
|1.10
|1.8793
|1.8828
|1.8673
|743
|2006.09.19 07:53
|sell
|146
|1.10
|1.8793
|1.8828
|1.8673
|744
|2006.09.19 07:53
|delete
|145
|1.10
|1.8836
|1.8801
|1.8956
|745
|2006.09.19 12:30
|s/l
|146
|1.10
|1.8828
|1.8828
|1.8673
|-385.00
|14690.00