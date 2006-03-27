Strategy Tester Report
Daily Hi-Lo Breakout

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.03.27 04:30 - 2006.09.19 19:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; Slippage=3; EAName="Daily Hi-Lo Breakout"; MagicNumber=1568; MaxTrades=1; GMTShift=0; TimeAHour=8; TimeAMin=30; TimeBMin=35; LiveHour=6; LiveMin=0; LookBackHour=7; LookBackMin=30; MaxOpenTradeHours=8; MaxOpenTradeMins=0; StopLossPips=35; TrailPips=70; TrailStartPips=70; ProfitPips=120; StretchPips=7; MinRangePips=15; MM=true; RiskPercent=2.5;
Bars in test20978Ticks modelled480698Modelling quality89.57%
Initial deposit10000.00
Total net profit4690.00Gross profit15683.00Gross loss-10993.00
Profit factor1.43Expected payoff70.00
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2106.00 (15.44%)Relative drawdown15.44% (2106.00)
Total trades67Short positions (won %)33 (45.45%)Long positions (won %)34 (41.18%)
Profit trades (% of total)29 (43.28%)Loss trades (% of total)38 (56.72%)
Largestprofit trade1080.00loss trade-385.00
Averageprofit trade540.79loss trade-289.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (1708.00)consecutive losses (loss in money)6 (-1645.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2146.00 (3)consecutive loss (count of losses)-1645.00 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.27 07:30buy stop10.701.74921.74571.7612
22006.03.27 07:30sell stop20.701.74101.74451.7290
32006.03.27 13:30delete20.701.74101.74451.7290
42006.03.27 13:30delete10.701.74921.74571.7612
52006.03.28 07:30buy stop30.701.74891.74541.7609
62006.03.28 07:30sell stop40.701.74311.74661.7311
72006.03.28 08:03buy30.701.74891.74541.7609
82006.03.28 08:03delete40.701.74311.74661.7311
92006.03.28 15:30close30.701.74911.74541.760914.0010014.00
102006.03.29 07:30buy stop50.701.74501.74151.7570
112006.03.29 07:30sell stop60.701.73961.74311.7276
122006.03.29 07:45sell60.701.73961.74311.7276
132006.03.29 07:45delete50.701.74501.74151.7570
142006.03.29 13:57modify60.701.73961.73961.7276
152006.03.29 13:57modify60.701.73961.73951.7276
162006.03.29 13:57modify60.701.73961.73941.7276
172006.03.29 13:57modify60.701.73961.73931.7276
182006.03.29 13:58modify60.701.73961.73911.7276
192006.03.29 14:04modify60.701.73961.73891.7276
202006.03.29 14:04modify60.701.73961.73881.7276
212006.03.29 15:30close60.701.73431.73881.7276371.0010385.00
222006.03.30 07:30buy stop70.701.74291.73941.7549
232006.03.30 07:30sell stop80.701.73381.73731.7218
242006.03.30 13:30delete80.701.73381.73731.7218
252006.03.30 13:30delete70.701.74291.73941.7549
262006.03.31 07:30buy stop90.701.74801.74451.7600
272006.03.31 07:30sell stop100.701.74011.74361.7281
282006.03.31 08:14sell100.701.74011.74361.7281
292006.03.31 08:14delete90.701.74801.74451.7600
302006.03.31 15:30close100.701.73721.74361.7281203.0010588.00
312006.04.03 07:30buy stop110.801.73731.73381.7493
322006.04.03 07:30sell stop120.801.72441.72791.7124
332006.04.03 13:30delete120.801.72441.72791.7124
342006.04.03 13:30delete110.801.73731.73381.7493
352006.04.04 07:30buy stop130.801.74341.73991.7554
362006.04.04 07:30sell stop140.801.73601.73951.7240
372006.04.04 07:31buy130.801.74341.73991.7554
382006.04.04 07:31delete140.801.73601.73951.7240
392006.04.04 12:05modify130.801.74341.74351.7554
402006.04.04 12:20modify130.801.74341.74401.7554
412006.04.04 12:20modify130.801.74341.74411.7554
422006.04.04 12:21modify130.801.74341.74421.7554
432006.04.04 12:21modify130.801.74341.74511.7554
442006.04.04 12:21modify130.801.74341.74531.7554
452006.04.04 12:27modify130.801.74341.74551.7554
462006.04.04 12:27modify130.801.74341.74561.7554
472006.04.04 12:27modify130.801.74341.74571.7554
482006.04.04 12:28modify130.801.74341.74581.7554
492006.04.04 12:28modify130.801.74341.74611.7554
502006.04.04 12:28modify130.801.74341.74641.7554
512006.04.04 12:28modify130.801.74341.74661.7554
522006.04.04 12:28modify130.801.74341.74681.7554
532006.04.04 12:28modify130.801.74341.74691.7554
542006.04.04 12:28modify130.801.74341.74701.7554
552006.04.04 12:29modify130.801.74341.74751.7554
562006.04.04 12:29modify130.801.74341.74781.7554
572006.04.04 12:29modify130.801.74341.74791.7554
582006.04.04 12:29modify130.801.74341.74801.7554
592006.04.04 13:47modify130.801.74341.74811.7554
602006.04.04 13:47modify130.801.74341.74821.7554
612006.04.04 13:47t/p130.801.75541.74821.7554960.0011548.00
622006.04.05 07:30buy stop150.801.76241.75891.7744
632006.04.05 07:30sell stop160.801.75231.75581.7403
642006.04.05 09:05sell160.801.75231.75581.7403
652006.04.05 09:05delete150.801.76241.75891.7744
662006.04.05 15:30close160.801.75031.75581.7403160.0011708.00
672006.04.06 07:30buy stop170.801.75631.75281.7683
682006.04.06 07:30sell stop180.801.74971.75321.7377
692006.04.06 08:57buy170.801.75631.75281.7683
702006.04.06 08:57delete180.801.74971.75321.7377
712006.04.06 12:47s/l170.801.75281.75281.7683-280.0011428.00
722006.04.07 07:30buy stop190.801.75341.74991.7654
732006.04.07 07:30sell stop200.801.74821.75171.7362
742006.04.07 11:31sell200.801.74821.75171.7362
752006.04.07 11:31delete190.801.75341.74991.7654
762006.04.07 12:31s/l200.801.75171.75171.7362-280.0011148.00
772006.04.10 07:30buy stop210.801.74721.74371.7592
782006.04.10 07:30sell stop220.801.74151.74501.7295
792006.04.10 09:45buy210.801.74721.74371.7592
802006.04.10 09:45delete220.801.74151.74501.7295
812006.04.10 11:45s/l210.801.74371.74371.7592-280.0010868.00
822006.04.11 07:30buy stop230.801.74641.74291.7584
832006.04.11 07:30sell stop240.801.74091.74441.7289
842006.04.11 08:30sell240.801.74091.74441.7289
852006.04.11 08:30delete230.801.74641.74291.7584
862006.04.11 12:14s/l240.801.74441.74441.7289-280.0010588.00
872006.04.12 07:30buy stop250.801.75471.75121.7667
882006.04.12 07:30sell stop260.801.74731.75081.7353
892006.04.12 07:34buy250.801.75471.75121.7667
902006.04.12 07:34delete260.801.74731.75081.7353
912006.04.12 12:30s/l250.801.75121.75121.7667-280.0010308.00
922006.04.13 07:30buy stop270.701.75591.75241.7679
932006.04.13 07:30sell stop280.701.74831.75181.7363
942006.04.13 08:28buy270.701.75591.75241.7679
952006.04.13 08:28delete280.701.74831.75181.7363
962006.04.13 09:51s/l270.701.75241.75241.7679-245.0010063.00
972006.04.14 07:30buy stop290.701.75381.75031.7658
982006.04.14 07:30sell stop300.701.75031.75381.7383
992006.04.14 13:30delete300.701.75031.75381.7383
1002006.04.14 13:30delete290.701.75381.75031.7658
1012006.04.17 07:30buy stop310.701.76101.75751.7730
1022006.04.17 07:30sell stop320.701.75431.75781.7423
1032006.04.17 11:39buy310.701.76101.75751.7730
1042006.04.17 11:39delete320.701.75431.75781.7423
1052006.04.17 12:18modify310.701.76101.76121.7730
1062006.04.17 12:18modify310.701.76101.76151.7730
1072006.04.17 12:19modify310.701.76101.76161.7730
1082006.04.17 12:19modify310.701.76101.76171.7730
1092006.04.17 12:19modify310.701.76101.76181.7730
1102006.04.17 12:19modify310.701.76101.76191.7730
1112006.04.17 12:19modify310.701.76101.76211.7730
1122006.04.17 12:19modify310.701.76101.76261.7730
1132006.04.17 12:21modify310.701.76101.76271.7730
1142006.04.17 12:21modify310.701.76101.76281.7730
1152006.04.17 12:21modify310.701.76101.76301.7730
1162006.04.17 12:21modify310.701.76101.76311.7730
1172006.04.17 12:21modify310.701.76101.76321.7730
1182006.04.17 12:21modify310.701.76101.76341.7730
1192006.04.17 12:21modify310.701.76101.76351.7730
1202006.04.17 12:31modify310.701.76101.76361.7730
1212006.04.17 12:31modify310.701.76101.76381.7730
1222006.04.17 12:31modify310.701.76101.76401.7730
1232006.04.17 12:31modify310.701.76101.76411.7730
1242006.04.17 12:32modify310.701.76101.76461.7730
1252006.04.17 12:32modify310.701.76101.76501.7730
1262006.04.17 12:32modify310.701.76101.76511.7730
1272006.04.17 12:33modify310.701.76101.76521.7730
1282006.04.17 12:33modify310.701.76101.76561.7730
1292006.04.17 14:46modify310.701.76101.76581.7730
1302006.04.17 14:46modify310.701.76101.76591.7730
1312006.04.17 14:50t/p310.701.77301.76591.7730840.0010903.00
1322006.04.18 07:30buy stop330.801.77411.77061.7861
1332006.04.18 07:30sell stop340.801.76921.77271.7572
1342006.04.18 08:04sell340.801.76921.77271.7572
1352006.04.18 08:04delete330.801.77411.77061.7861
1362006.04.18 09:33s/l340.801.77271.77271.7572-280.0010623.00
1372006.04.19 07:30buy stop350.801.78461.78111.7966
1382006.04.19 07:30sell stop360.801.77871.78221.7667
1392006.04.19 08:22buy350.801.78461.78111.7966
1402006.04.19 08:22delete360.801.77871.78221.7667
1412006.04.19 15:30close350.801.78931.78111.7966376.0010999.00
1422006.04.20 07:30buy stop370.801.79241.78891.8044
1432006.04.20 07:30sell stop380.801.78561.78911.7736
1442006.04.20 08:31sell380.801.78561.78911.7736
1452006.04.20 08:31delete370.801.79241.78891.8044
1462006.04.20 14:06modify380.801.78561.78561.7736
1472006.04.20 14:07modify380.801.78561.78551.7736
1482006.04.20 14:07modify380.801.78561.78541.7736
1492006.04.20 14:07modify380.801.78561.78531.7736
1502006.04.20 14:07modify380.801.78561.78501.7736
1512006.04.20 14:07modify380.801.78561.78471.7736
1522006.04.20 14:07modify380.801.78561.78441.7736
1532006.04.20 14:07modify380.801.78561.78431.7736
1542006.04.20 14:08modify380.801.78561.78421.7736
1552006.04.20 14:08modify380.801.78561.78401.7736
1562006.04.20 14:49modify380.801.78561.78391.7736
1572006.04.20 14:50modify380.801.78561.78381.7736
1582006.04.20 14:50modify380.801.78561.78371.7736
1592006.04.20 14:50modify380.801.78561.78361.7736
1602006.04.20 14:50modify380.801.78561.78351.7736
1612006.04.20 14:50modify380.801.78561.78341.7736
1622006.04.20 14:50modify380.801.78561.78331.7736
1632006.04.20 14:50modify380.801.78561.78321.7736
1642006.04.20 14:50modify380.801.78561.78311.7736
1652006.04.20 14:50modify380.801.78561.78291.7736
1662006.04.20 14:51modify380.801.78561.78281.7736
1672006.04.20 14:51modify380.801.78561.78271.7736
1682006.04.20 14:51modify380.801.78561.78261.7736
1692006.04.20 15:30close380.801.77861.78261.7736560.0011559.00
1702006.04.21 07:30buy stop390.801.78051.77701.7925
1712006.04.21 07:30sell stop400.801.77421.77771.7622
1722006.04.21 08:05buy390.801.78051.77701.7925
1732006.04.21 08:05delete400.801.77421.77771.7622
1742006.04.21 15:30close390.801.78351.77701.7925240.0011799.00
1752006.04.24 07:30buy stop410.801.79021.78671.8022
1762006.04.24 07:30sell stop420.801.78411.78761.7721
1772006.04.24 07:37buy410.801.79021.78671.8022
1782006.04.24 07:37delete420.801.78411.78761.7721
1792006.04.24 12:12s/l410.801.78671.78671.8022-280.0011519.00
1802006.04.25 07:30buy stop430.801.78941.78591.8014
1812006.04.25 07:30sell stop440.801.78431.78781.7723
1822006.04.25 08:13sell440.801.78431.78781.7723
1832006.04.25 08:13delete430.801.78941.78591.8014
1842006.04.25 08:24s/l440.801.78781.78781.7723-280.0011239.00
1852006.04.26 07:30buy stop450.801.79011.78661.8021
1862006.04.26 07:30sell stop460.801.78321.78671.7712
1872006.04.26 07:38sell460.801.78321.78671.7712
1882006.04.26 07:38delete450.801.79011.78661.8021
1892006.04.26 13:23s/l460.801.78671.78671.7712-280.0010959.00
1902006.04.27 07:30buy stop470.801.78711.78361.7991
1912006.04.27 07:30sell stop480.801.78281.78631.7708
1922006.04.27 07:57sell480.801.78281.78631.7708
1932006.04.27 07:57delete470.801.78711.78361.7991
1942006.04.27 12:57s/l480.801.78631.78631.7708-280.0010679.00
1952006.04.28 07:30buy stop490.801.80411.80061.8161
1962006.04.28 07:30sell stop500.801.79921.80271.7872
1972006.04.28 07:51buy490.801.80411.80061.8161
1982006.04.28 07:51delete500.801.79921.80271.7872
1992006.04.28 13:47modify490.801.80411.80411.8161
2002006.04.28 13:48modify490.801.80411.80421.8161
2012006.04.28 13:48modify490.801.80411.80431.8161
2022006.04.28 13:48modify490.801.80411.80441.8161
2032006.04.28 13:48modify490.801.80411.80451.8161
2042006.04.28 13:48modify490.801.80411.80461.8161
2052006.04.28 13:51modify490.801.80411.80491.8161
2062006.04.28 13:51modify490.801.80411.80511.8161
2072006.04.28 13:51modify490.801.80411.80521.8161
2082006.04.28 13:51modify490.801.80411.80531.8161
2092006.04.28 13:52modify490.801.80411.80541.8161
2102006.04.28 13:52modify490.801.80411.80551.8161
2112006.04.28 13:52modify490.801.80411.80561.8161
2122006.04.28 14:18modify490.801.80411.80571.8161
2132006.04.28 14:18modify490.801.80411.80601.8161
2142006.04.28 14:18modify490.801.80411.80611.8161
2152006.04.28 14:38modify490.801.80411.80621.8161
2162006.04.28 14:38modify490.801.80411.80641.8161
2172006.04.28 14:38modify490.801.80411.80661.8161
2182006.04.28 14:41modify490.801.80411.80671.8161
2192006.04.28 14:41modify490.801.80411.80681.8161
2202006.04.28 14:49modify490.801.80411.80691.8161
2212006.04.28 14:49modify490.801.80411.80701.8161
2222006.04.28 14:50modify490.801.80411.80711.8161
2232006.04.28 14:50modify490.801.80411.80731.8161
2242006.04.28 14:50modify490.801.80411.80741.8161
2252006.04.28 14:51modify490.801.80411.80751.8161
2262006.04.28 14:51modify490.801.80411.80781.8161
2272006.04.28 14:51modify490.801.80411.80801.8161
2282006.04.28 14:51modify490.801.80411.80821.8161
2292006.04.28 14:53modify490.801.80411.80831.8161
2302006.04.28 14:53modify490.801.80411.80841.8161
2312006.04.28 14:53modify490.801.80411.80851.8161
2322006.04.28 14:53modify490.801.80411.80861.8161
2332006.04.28 14:53modify490.801.80411.80871.8161
2342006.04.28 14:53modify490.801.80411.80881.8161
2352006.04.28 14:55modify490.801.80411.80891.8161
2362006.04.28 14:56modify490.801.80411.80901.8161
2372006.04.28 14:56t/p490.801.81611.80901.8161960.0011639.00
2382006.05.01 07:30buy stop510.801.82871.82521.8407
2392006.05.01 07:30sell stop520.801.82211.82561.8101
2402006.05.01 12:22buy510.801.82871.82521.8407
2412006.05.01 12:22delete520.801.82211.82561.8101
2422006.05.01 12:30s/l510.801.82521.82521.8407-280.0011359.00
2432006.05.02 07:30buy stop530.801.82641.82291.8384
2442006.05.02 07:30sell stop540.801.81991.82341.8079
2452006.05.02 07:37buy530.801.82641.82291.8384
2462006.05.02 07:37delete540.801.81991.82341.8079
2472006.05.02 08:40modify530.801.82641.82671.8384
2482006.05.02 08:40modify530.801.82641.82681.8384
2492006.05.02 08:40modify530.801.82641.82691.8384
2502006.05.02 08:40modify530.801.82641.82701.8384
2512006.05.02 08:41modify530.801.82641.82771.8384
2522006.05.02 08:41modify530.801.82641.82791.8384
2532006.05.02 08:41modify530.801.82641.82801.8384
2542006.05.02 08:41modify530.801.82641.82821.8384
2552006.05.02 08:45modify530.801.82641.82831.8384
2562006.05.02 08:45modify530.801.82641.82841.8384
2572006.05.02 10:05modify530.801.82641.82861.8384
2582006.05.02 10:05modify530.801.82641.82881.8384
2592006.05.02 10:05modify530.801.82641.82901.8384
2602006.05.02 10:05modify530.801.82641.82921.8384
2612006.05.02 10:05modify530.801.82641.82931.8384
2622006.05.02 10:06modify530.801.82641.82941.8384
2632006.05.02 10:06modify530.801.82641.82961.8384
2642006.05.02 10:06modify530.801.82641.82991.8384
2652006.05.02 10:06modify530.801.82641.83001.8384
2662006.05.02 10:06modify530.801.82641.83021.8384
2672006.05.02 10:06modify530.801.82641.83051.8384
2682006.05.02 10:06modify530.801.82641.83071.8384
2692006.05.02 10:13modify530.801.82641.83101.8384
2702006.05.02 10:13t/p530.801.83841.83101.8384960.0012319.00
2712006.05.03 07:30buy stop550.901.84851.84501.8605
2722006.05.03 07:30sell stop560.901.83571.83921.8237
2732006.05.03 08:26sell560.901.83571.83921.8237
2742006.05.03 08:26delete550.901.84851.84501.8605
2752006.05.03 11:08s/l560.901.83921.83921.8237-315.0012004.00
2762006.05.04 07:30buy stop570.901.84161.83811.8536
2772006.05.04 07:30sell stop580.901.83271.83621.8207
2782006.05.04 10:23buy570.901.84161.83811.8536
2792006.05.04 10:23delete580.901.83271.83621.8207
2802006.05.04 14:22modify570.901.84161.84161.8536
2812006.05.04 14:45modify570.901.84161.84191.8536
2822006.05.04 14:45modify570.901.84161.84221.8536
2832006.05.04 15:29modify570.901.84161.84231.8536
2842006.05.04 15:30close570.901.84901.84231.8536666.0012670.00
2852006.05.05 07:30buy stop590.901.85361.85011.8656
2862006.05.05 07:30sell stop600.901.84801.85151.8360
2872006.05.05 07:32sell600.901.84801.85151.8360
2882006.05.05 07:32delete590.901.85361.85011.8656
2892006.05.05 07:57s/l600.901.85151.85151.8360-315.0012355.00
2902006.05.08 07:30buy stop610.901.86361.86011.8756
2912006.05.08 07:30sell stop620.901.85741.86091.8454
2922006.05.08 08:24buy610.901.86361.86011.8756
2932006.05.08 08:24delete620.901.85741.86091.8454
2942006.05.08 13:51s/l610.901.86011.86011.8756-315.0012040.00
2952006.05.09 07:30buy stop630.901.85951.85601.8715
2962006.05.09 07:30sell stop640.901.85051.85401.8385
2972006.05.09 12:23buy630.901.85951.85601.8715
2982006.05.09 12:23delete640.901.85051.85401.8385
2992006.05.09 14:08modify630.901.85951.85951.8715
3002006.05.09 14:08modify630.901.85951.85961.8715
3012006.05.09 14:08modify630.901.85951.85981.8715
3022006.05.09 14:08modify630.901.85951.85991.8715
3032006.05.09 14:08modify630.901.85951.86001.8715
3042006.05.09 14:18modify630.901.85951.86011.8715
3052006.05.09 14:19modify630.901.85951.86021.8715
3062006.05.09 14:19modify630.901.85951.86051.8715
3072006.05.09 14:20modify630.901.85951.86061.8715
3082006.05.09 14:20modify630.901.85951.86081.8715
3092006.05.09 14:20modify630.901.85951.86091.8715
3102006.05.09 14:34modify630.901.85951.86101.8715
3112006.05.09 14:34modify630.901.85951.86121.8715
3122006.05.09 14:34modify630.901.85951.86131.8715
3132006.05.09 14:35modify630.901.85951.86141.8715
3142006.05.09 14:35modify630.901.85951.86151.8715
3152006.05.09 14:35modify630.901.85951.86161.8715
3162006.05.09 14:35modify630.901.85951.86181.8715
3172006.05.09 14:36modify630.901.85951.86201.8715
3182006.05.09 15:30close630.901.86441.86201.8715441.0012481.00
3192006.05.10 07:30buy stop650.901.87401.87051.8860
3202006.05.10 07:30sell stop660.901.86381.86731.8518
3212006.05.10 08:27sell660.901.86381.86731.8518
3222006.05.10 08:27delete650.901.87401.87051.8860
3232006.05.10 08:31s/l660.901.86731.86731.8518-315.0012166.00
3242006.05.11 07:30buy stop670.901.86031.85681.8723
3252006.05.11 07:30sell stop680.901.85201.85551.8400
3262006.05.11 08:32buy670.901.86031.85681.8723
3272006.05.11 08:32delete680.901.85201.85551.8400
3282006.05.11 10:27modify670.901.86031.86041.8723
3292006.05.11 10:27modify670.901.86031.86051.8723
3302006.05.11 10:33modify670.901.86031.86091.8723
3312006.05.11 12:31modify670.901.86031.86111.8723
3322006.05.11 12:31modify670.901.86031.86121.8723
3332006.05.11 12:31modify670.901.86031.86161.8723
3342006.05.11 12:32modify670.901.86031.86211.8723
3352006.05.11 12:32modify670.901.86031.86241.8723
3362006.05.11 12:32modify670.901.86031.86251.8723
3372006.05.11 12:32modify670.901.86031.86261.8723
3382006.05.11 12:32modify670.901.86031.86271.8723
3392006.05.11 12:32modify670.901.86031.86311.8723
3402006.05.11 12:32modify670.901.86031.86321.8723
3412006.05.11 12:32modify670.901.86031.86361.8723
3422006.05.11 12:32modify670.901.86031.86371.8723
3432006.05.11 12:53modify670.901.86031.86381.8723
3442006.05.11 13:49modify670.901.86031.86391.8723
3452006.05.11 13:49modify670.901.86031.86401.8723
3462006.05.11 13:49modify670.901.86031.86411.8723
3472006.05.11 13:49modify670.901.86031.86421.8723
3482006.05.11 13:49modify670.901.86031.86431.8723
3492006.05.11 13:49modify670.901.86031.86441.8723
3502006.05.11 13:49modify670.901.86031.86451.8723
3512006.05.11 13:51modify670.901.86031.86461.8723
3522006.05.11 13:51modify670.901.86031.86471.8723
3532006.05.11 13:52modify670.901.86031.86481.8723
3542006.05.11 13:52modify670.901.86031.86491.8723
3552006.05.11 13:52modify670.901.86031.86501.8723
3562006.05.11 13:52modify670.901.86031.86521.8723
3572006.05.11 13:52t/p670.901.87231.86521.87231080.0013246.00
3582006.05.12 07:30buy stop690.901.89181.88831.9038
3592006.05.12 07:30sell stop700.901.88151.88501.8695
3602006.05.12 08:21buy690.901.89181.88831.9038
3612006.05.12 08:21delete700.901.88151.88501.8695
3622006.05.12 09:41modify690.901.89181.89181.9038
3632006.05.12 09:41modify690.901.89181.89201.9038
3642006.05.12 09:41modify690.901.89181.89221.9038
3652006.05.12 09:41modify690.901.89181.89231.9038
3662006.05.12 12:20s/l690.901.89231.89231.903845.0013291.00
3672006.05.15 07:30buy stop710.901.90031.89681.9123
3682006.05.15 07:30sell stop720.901.88981.89331.8778
3692006.05.15 08:00sell720.901.88981.89331.8778
3702006.05.15 08:00delete710.901.90031.89681.9123
3712006.05.15 10:37modify720.901.88981.88981.8778
3722006.05.15 10:38modify720.901.88981.88951.8778
3732006.05.15 10:38modify720.901.88981.88941.8778
3742006.05.15 10:38modify720.901.88981.88931.8778
3752006.05.15 10:40modify720.901.88981.88911.8778
3762006.05.15 10:41modify720.901.88981.88901.8778
3772006.05.15 10:41modify720.901.88981.88891.8778
3782006.05.15 10:41modify720.901.88981.88881.8778
3792006.05.15 10:41modify720.901.88981.88871.8778
3802006.05.15 10:41modify720.901.88981.88861.8778
3812006.05.15 10:42modify720.901.88981.88851.8778
3822006.05.15 10:42modify720.901.88981.88841.8778
3832006.05.15 10:42modify720.901.88981.88831.8778
3842006.05.15 10:42modify720.901.88981.88821.8778
3852006.05.15 10:42modify720.901.88981.88811.8778
3862006.05.15 10:48modify720.901.88981.88791.8778
3872006.05.15 10:52modify720.901.88981.88731.8778
3882006.05.15 10:52modify720.901.88981.88701.8778
3892006.05.15 10:54modify720.901.88981.88691.8778
3902006.05.15 10:55modify720.901.88981.88671.8778
3912006.05.15 10:55modify720.901.88981.88641.8778
3922006.05.15 10:56modify720.901.88981.88631.8778
3932006.05.15 10:56modify720.901.88981.88601.8778
3942006.05.15 10:56modify720.901.88981.88591.8778
3952006.05.15 12:26s/l720.901.88591.88591.8778351.0013642.00
3962006.05.16 07:30buy stop731.001.88721.88371.8992
3972006.05.16 07:30sell stop741.001.87711.88061.8651
3982006.05.16 09:00sell741.001.87711.88061.8651
3992006.05.16 09:00delete731.001.88721.88371.8992
4002006.05.16 09:50s/l741.001.88061.88061.8651-350.0013292.00
4012006.05.17 07:30buy stop750.901.89791.89441.9099
4022006.05.17 07:30sell stop760.901.88451.88801.8725
4032006.05.17 08:30buy750.901.89791.89441.9099
4042006.05.17 08:30delete760.901.88451.88801.8725
4052006.05.17 12:30s/l750.901.89441.89441.9099-315.0012977.00
4062006.05.18 07:30buy stop770.901.88721.88371.8992
4072006.05.18 07:30sell stop780.901.87981.88331.8678
4082006.05.18 08:26buy770.901.88721.88371.8992
4092006.05.18 08:26delete780.901.87981.88331.8678
4102006.05.18 11:36s/l770.901.88371.88371.8992-315.0012662.00
4112006.05.19 07:30buy stop790.901.89631.89281.9083
4122006.05.19 07:30sell stop800.901.88141.88491.8694
4132006.05.19 07:31sell800.901.88141.88491.8694
4142006.05.19 07:31delete790.901.89631.89281.9083
4152006.05.19 09:44modify800.901.88141.88141.8694
4162006.05.19 09:45modify800.901.88141.88131.8694
4172006.05.19 09:45modify800.901.88141.88101.8694
4182006.05.19 09:45modify800.901.88141.88041.8694
4192006.05.19 09:45modify800.901.88141.88011.8694
4202006.05.19 09:45modify800.901.88141.87991.8694
4212006.05.19 09:45modify800.901.88141.87891.8694
4222006.05.19 09:45modify800.901.88141.87881.8694
4232006.05.19 09:45modify800.901.88141.87871.8694
4242006.05.19 09:50modify800.901.88141.87861.8694
4252006.05.19 09:51modify800.901.88141.87841.8694
4262006.05.19 10:03modify800.901.88141.87811.8694
4272006.05.19 10:03modify800.901.88141.87771.8694
4282006.05.19 12:12s/l800.901.87771.87771.8694333.0012995.00
4292006.05.22 07:30buy stop810.901.87731.87381.8893
4302006.05.22 07:30sell stop820.901.86231.86581.8503
4312006.05.22 10:25buy810.901.87731.87381.8893
4322006.05.22 10:25delete820.901.86231.86581.8503
4332006.05.22 12:13s/l810.901.87381.87381.8893-315.0012680.00
4342006.05.23 07:30buy stop830.901.88921.88571.9012
4352006.05.23 07:30sell stop840.901.88221.88571.8702
4362006.05.23 07:35sell840.901.88221.88571.8702
4372006.05.23 07:35delete830.901.88921.88571.9012
4382006.05.23 15:30close840.901.88131.88571.870281.0012761.00
4392006.05.24 07:30buy stop850.901.88241.87891.8944
4402006.05.24 07:30sell stop860.901.87221.87571.8602
4412006.05.24 07:45buy850.901.88241.87891.8944
4422006.05.24 07:45delete860.901.87221.87571.8602
4432006.05.24 13:10s/l850.901.87891.87891.8944-315.0012446.00
4442006.05.25 07:30buy stop870.901.87241.86891.8844
4452006.05.25 07:30sell stop880.901.86671.87021.8547
4462006.05.25 08:42buy870.901.87241.86891.8844
4472006.05.25 08:42delete880.901.86671.87021.8547
4482006.05.25 10:05s/l870.901.86891.86891.8844-315.0012131.00
4492006.05.26 07:30buy stop890.901.87581.87231.8878
4502006.05.26 07:30sell stop900.901.86681.87031.8548
4512006.05.26 12:11sell900.901.86681.87031.8548
4522006.05.26 12:11delete890.901.87581.87231.8878
4532006.05.26 12:30s/l900.901.87031.87031.8548-315.0011816.00
4542006.05.30 07:30buy stop910.801.87781.87431.8898
4552006.05.30 07:30sell stop920.801.85721.86071.8452
4562006.05.30 09:51buy910.801.87781.87431.8898
4572006.05.30 09:51delete920.801.85721.86071.8452
4582006.05.30 11:40s/l910.801.87431.87431.8898-280.0011536.00
4592006.05.31 07:30buy stop930.801.88611.88261.8981
4602006.05.31 07:30sell stop940.801.87791.88141.8659
4612006.05.31 08:29sell940.801.87791.88141.8659
4622006.05.31 08:29delete930.801.88611.88261.8981
4632006.05.31 14:59modify940.801.87791.87791.8659
4642006.05.31 15:30close940.801.87341.87791.8659360.0011896.00
4652006.06.01 07:30buy stop950.801.87181.86831.8838
4662006.06.01 07:30sell stop960.801.86091.86441.8489
4672006.06.01 07:33sell960.801.86091.86441.8489
4682006.06.01 07:33delete950.801.87181.86831.8838
4692006.06.01 07:48s/l960.801.86441.86441.8489-280.0011616.00
4702006.06.02 07:30buy stop970.801.86821.86471.8802
4712006.06.02 07:30sell stop980.801.86021.86371.8482
4722006.06.02 10:23buy970.801.86821.86471.8802
4732006.06.02 10:23delete980.801.86021.86371.8482
4742006.06.02 12:31modify970.801.86821.86861.8802
4752006.06.02 12:32modify970.801.86821.87001.8802
4762006.06.02 12:32modify970.801.86821.87111.8802
4772006.06.02 12:36modify970.801.86821.87151.8802
4782006.06.02 12:41modify970.801.86821.87161.8802
4792006.06.02 12:41modify970.801.86821.87181.8802
4802006.06.02 12:41modify970.801.86821.87191.8802
4812006.06.02 12:41modify970.801.86821.87201.8802
4822006.06.02 12:42modify970.801.86821.87211.8802
4832006.06.02 12:42modify970.801.86821.87271.8802
4842006.06.02 12:42modify970.801.86821.87291.8802
4852006.06.02 12:42t/p970.801.88021.87291.8802960.0012576.00
4862006.06.05 07:30buy stop990.901.88621.88271.8982
4872006.06.05 07:30sell stop1000.901.88051.88401.8685
4882006.06.05 07:32buy990.901.88621.88271.8982
4892006.06.05 07:32delete1000.901.88051.88401.8685
4902006.06.05 08:18s/l990.901.88271.88271.8982-315.0012261.00
4912006.06.06 07:30buy stop1010.901.87801.87451.8900
4922006.06.06 07:30sell stop1020.901.86831.87181.8563
4932006.06.06 10:26sell1020.901.86831.87181.8563
4942006.06.06 10:26delete1010.901.87801.87451.8900
4952006.06.06 14:52modify1020.901.86831.86831.8563
4962006.06.06 14:52modify1020.901.86831.86821.8563
4972006.06.06 14:52modify1020.901.86831.86811.8563
4982006.06.06 14:53modify1020.901.86831.86801.8563
4992006.06.06 14:54modify1020.901.86831.86781.8563
5002006.06.06 14:54modify1020.901.86831.86771.8563
5012006.06.06 14:54modify1020.901.86831.86761.8563
5022006.06.06 14:54modify1020.901.86831.86751.8563
5032006.06.06 14:54modify1020.901.86831.86741.8563
5042006.06.06 14:54modify1020.901.86831.86731.8563
5052006.06.06 14:55modify1020.901.86831.86721.8563
5062006.06.06 15:00modify1020.901.86831.86671.8563
5072006.06.06 15:01modify1020.901.86831.86651.8563
5082006.06.06 15:06modify1020.901.86831.86641.8563
5092006.06.06 15:06modify1020.901.86831.86621.8563
5102006.06.06 15:30close1020.901.86051.86621.8563702.0012963.00
5112006.06.07 07:30buy stop1030.901.86461.86111.8766
5122006.06.07 07:30sell stop1040.901.85531.85881.8433
5132006.06.07 07:34sell1040.901.85531.85881.8433
5142006.06.07 07:34delete1030.901.86461.86111.8766
5152006.06.07 07:57s/l1040.901.85881.85881.8433-315.0012648.00
5162006.06.08 07:30buy stop1050.901.85851.85501.8705
5172006.06.08 07:30sell stop1060.901.84681.85031.8348
5182006.06.08 08:32sell1060.901.84681.85031.8348
5192006.06.08 08:32delete1050.901.85851.85501.8705
5202006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84671.8348
5212006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84661.8348
5222006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84641.8348
5232006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84631.8348
5242006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84581.8348
5252006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84521.8348
5262006.06.08 12:34modify1060.901.84681.84481.8348
5272006.06.08 12:35modify1060.901.84681.84471.8348
5282006.06.08 12:46modify1060.901.84681.84451.8348
5292006.06.08 12:46modify1060.901.84681.84441.8348
5302006.06.08 12:46modify1060.901.84681.84411.8348
5312006.06.08 15:30close1060.901.84101.84411.8348522.0013170.00
5322006.06.09 07:30buy stop1070.901.84651.84301.8585
5332006.06.09 07:30sell stop1080.901.84041.84391.8284
5342006.06.09 12:31sell1080.901.84041.84391.8284
5352006.06.09 12:31delete1070.901.84651.84301.8585
5362006.06.09 12:31s/l1080.901.84391.84391.8284-315.0012855.00
5372006.06.12 07:30buy stop1090.901.84621.84271.8582
5382006.06.12 07:30sell stop1100.901.83721.84071.8252
5392006.06.12 08:33buy1090.901.84621.84271.8582
5402006.06.12 08:33delete1100.901.83721.84071.8252
5412006.06.12 09:40s/l1090.901.84271.84271.8582-315.0012540.00
5422006.06.13 07:30buy stop1110.901.84451.84101.8565
5432006.06.13 07:30sell stop1120.901.83761.84111.8256
5442006.06.13 08:31buy1110.901.84451.84101.8565
5452006.06.13 08:31delete1120.901.83761.84111.8256
5462006.06.13 09:12s/l1110.901.84101.84101.8565-315.0012225.00
5472006.06.14 07:30buy stop1130.901.84261.83911.8546
5482006.06.14 07:30sell stop1140.901.83241.83591.8204
5492006.06.14 07:39buy1130.901.84261.83911.8546
5502006.06.14 07:39delete1140.901.83241.83591.8204
5512006.06.14 12:30s/l1130.901.83911.83911.8546-315.0011910.00
5522006.06.15 07:30buy stop1150.901.84831.84481.8603
5532006.06.15 07:30sell stop1160.901.84111.84461.8291
5542006.06.15 09:46buy1150.901.84831.84481.8603
5552006.06.15 09:46delete1160.901.84111.84461.8291
5562006.06.15 15:30close1150.901.84811.84481.8603-18.0011892.00
5572006.06.16 07:30buy stop1170.801.85571.85221.8677
5582006.06.16 07:30sell stop1180.801.84911.85261.8371
5592006.06.16 08:11buy1170.801.85571.85221.8677
5602006.06.16 08:12delete1180.801.84911.85261.8371
5612006.06.16 10:15s/l1170.801.85221.85221.8677-280.0011612.00
5622006.06.19 07:30buy stop1190.801.85281.84931.8648
5632006.06.19 07:30sell stop1200.801.84121.84471.8292
5642006.06.19 13:08sell1200.801.84121.84471.8292
5652006.06.19 13:08delete1190.801.85281.84931.8648
5662006.06.19 15:30close1200.801.83741.84471.8292304.0011916.00
5672006.06.20 07:30buy stop1210.901.84661.84311.8586
5682006.06.20 07:30sell stop1220.901.83731.84081.8253
5692006.06.20 12:22sell1220.901.83731.84081.8253
5702006.06.20 12:22delete1210.901.84661.84311.8586
5712006.06.20 12:53s/l1220.901.84081.84081.8253-315.0011601.00
5722006.06.21 07:30buy stop1230.801.84791.84441.8599
5732006.06.21 07:30sell stop1240.801.84361.84711.8316
5742006.06.21 08:30sell1240.801.84361.84711.8316
5752006.06.21 08:30delete1230.801.84791.84441.8599
5762006.06.21 15:30close1240.801.84351.84711.83168.0011609.00
5772006.06.22 07:30buy stop1250.801.84751.84401.8595
5782006.06.22 07:30sell stop1260.801.84151.84501.8295
5792006.06.22 07:51sell1260.801.84151.84501.8295
5802006.06.22 07:51delete1250.801.84751.84401.8595
5812006.06.22 10:29modify1260.801.84151.84141.8295
5822006.06.22 10:29modify1260.801.84151.84131.8295
5832006.06.22 10:29modify1260.801.84151.84121.8295
5842006.06.22 10:31modify1260.801.84151.84111.8295
5852006.06.22 10:45modify1260.801.84151.84101.8295
5862006.06.22 10:47modify1260.801.84151.84091.8295
5872006.06.22 10:47modify1260.801.84151.83991.8295
5882006.06.22 10:47modify1260.801.84151.83971.8295
5892006.06.22 10:48modify1260.801.84151.83961.8295
5902006.06.22 10:50modify1260.801.84151.83951.8295
5912006.06.22 10:50modify1260.801.84151.83941.8295
5922006.06.22 10:52modify1260.801.84151.83891.8295
5932006.06.22 10:53modify1260.801.84151.83881.8295
5942006.06.22 10:53modify1260.801.84151.83861.8295
5952006.06.22 10:53modify1260.801.84151.83851.8295
5962006.06.22 10:53modify1260.801.84151.83841.8295
5972006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83831.8295
5982006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83821.8295
5992006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83811.8295
6002006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83801.8295
6012006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83771.8295
6022006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83761.8295
6032006.06.22 10:54modify1260.801.84151.83751.8295
6042006.06.22 11:20modify1260.801.84151.83741.8295
6052006.06.22 11:20modify1260.801.84151.83731.8295
6062006.06.22 12:07modify1260.801.84151.83721.8295
6072006.06.22 12:07modify1260.801.84151.83711.8295
6082006.06.22 12:07modify1260.801.84151.83701.8295
6092006.06.22 12:07modify1260.801.84151.83691.8295
6102006.06.22 12:07t/p1260.801.82951.83691.8295960.0012569.00
6112006.06.23 07:30buy stop1270.901.83201.82851.8440
6122006.06.23 07:30sell stop1280.901.82571.82921.8137
6132006.06.23 08:14sell1280.901.82571.82921.8137
6142006.06.23 08:14delete1270.901.83201.82851.8440
6152006.06.23 11:51modify1280.901.82571.82571.8137
6162006.06.23 11:51modify1280.901.82571.82561.8137
6172006.06.23 11:52modify1280.901.82571.82541.8137
6182006.06.23 11:52modify1280.901.82571.82531.8137
6192006.06.23 11:52modify1280.901.82571.82521.8137
6202006.06.23 11:52modify1280.901.82571.82511.8137
6212006.06.23 11:53modify1280.901.82571.82501.8137
6222006.06.23 11:53modify1280.901.82571.82491.8137
6232006.06.23 11:53modify1280.901.82571.82481.8137
6242006.06.23 12:10modify1280.901.82571.82471.8137
6252006.06.23 12:10modify1280.901.82571.82461.8137
6262006.06.23 12:10modify1280.901.82571.82451.8137
6272006.06.23 12:10modify1280.901.82571.82441.8137
6282006.06.23 12:10modify1280.901.82571.82431.8137
6292006.06.23 12:11modify1280.901.82571.82421.8137
6302006.06.23 12:11modify1280.901.82571.82411.8137
6312006.06.23 12:11modify1280.901.82571.82401.8137
6322006.06.23 12:11modify1280.901.82571.82391.8137
6332006.06.23 12:11modify1280.901.82571.82381.8137
6342006.06.23 12:11modify1280.901.82571.82371.8137
6352006.06.23 12:15modify1280.901.82571.82361.8137
6362006.06.23 12:15modify1280.901.82571.82331.8137
6372006.06.23 12:16modify1280.901.82571.82311.8137
6382006.06.23 12:16modify1280.901.82571.82301.8137
6392006.06.23 12:16modify1280.901.82571.82281.8137
6402006.06.23 12:16modify1280.901.82571.82271.8137
6412006.06.23 12:20modify1280.901.82571.82261.8137
6422006.06.23 12:20modify1280.901.82571.82251.8137
6432006.06.23 12:20modify1280.901.82571.82241.8137
6442006.06.23 12:20modify1280.901.82571.82231.8137
6452006.06.23 12:37modify1280.901.82571.82221.8137
6462006.06.23 12:42modify1280.901.82571.82211.8137
6472006.06.23 12:43modify1280.901.82571.82191.8137
6482006.06.23 12:43modify1280.901.82571.82181.8137
6492006.06.23 12:43modify1280.901.82571.82161.8137
6502006.06.23 12:44modify1280.901.82571.82151.8137
6512006.06.23 12:48modify1280.901.82571.82141.8137
6522006.06.23 12:48modify1280.901.82571.82131.8137
6532006.06.23 12:48modify1280.901.82571.82111.8137
6542006.06.23 12:48modify1280.901.82571.82081.8137
6552006.06.23 12:48t/p1280.901.81371.82081.81371080.0013649.00
6562006.06.26 07:30buy stop1291.001.82521.82171.8372
6572006.06.26 07:30sell stop1301.001.81651.82001.8045
6582006.06.26 13:30delete1301.001.81651.82001.8045
6592006.06.26 13:30delete1291.001.82521.82171.8372
6602006.06.27 07:30buy stop1311.001.82711.82361.8391
6612006.06.27 07:30sell stop1321.001.82101.82451.8090
6622006.06.27 08:18sell1321.001.82101.82451.8090
6632006.06.27 08:18delete1311.001.82711.82361.8391
6642006.06.27 14:15s/l1321.001.82451.82451.8090-350.0013299.00
6652006.09.11 07:30buy stop1330.901.86851.86501.8805
6662006.09.11 07:30sell stop1340.901.86291.86641.8509
6672006.09.11 08:08buy1330.901.86851.86501.8805
6682006.09.11 08:08delete1340.901.86291.86641.8509
6692006.09.11 09:02s/l1330.901.86501.86501.8805-315.0012984.00
6702006.09.12 07:30buy stop1350.901.87041.86691.8824
6712006.09.12 07:30sell stop1360.901.86541.86891.8534
6722006.09.12 08:30buy1350.901.87041.86691.8824
6732006.09.12 08:30delete1360.901.86541.86891.8534
6742006.09.12 15:30close1350.901.87481.86691.8824396.0013380.00
6752006.09.13 07:30buy stop1371.001.87691.87341.8889
6762006.09.13 07:30sell stop1381.001.87021.87371.8582
6772006.09.13 13:30delete1381.001.87021.87371.8582
6782006.09.13 13:30delete1371.001.87691.87341.8889
6792006.09.14 07:30buy stop1391.001.88001.87651.8920
6802006.09.14 07:30sell stop1401.001.87501.87851.8630
6812006.09.14 07:33buy1391.001.88001.87651.8920
6822006.09.14 07:33delete1401.001.87501.87851.8630
6832006.09.14 11:34modify1391.001.88001.88001.8920
6842006.09.14 11:34modify1391.001.88001.88031.8920
6852006.09.14 11:35modify1391.001.88001.88041.8920
6862006.09.14 11:41modify1391.001.88001.88051.8920
6872006.09.14 12:29modify1391.001.88001.88061.8920
6882006.09.14 12:30modify1391.001.88001.88071.8920
6892006.09.14 12:30modify1391.001.88001.88091.8920
6902006.09.14 12:30modify1391.001.88001.88111.8920
6912006.09.14 12:30modify1391.001.88001.88121.8920
6922006.09.14 12:30modify1391.001.88001.88161.8920
6932006.09.14 14:19modify1391.001.88001.88171.8920
6942006.09.14 14:20modify1391.001.88001.88181.8920
6952006.09.14 14:20modify1391.001.88001.88191.8920
6962006.09.14 14:20modify1391.001.88001.88201.8920
6972006.09.14 14:20modify1391.001.88001.88211.8920
6982006.09.14 14:20modify1391.001.88001.88231.8920
6992006.09.14 14:20modify1391.001.88001.88241.8920
7002006.09.14 14:48modify1391.001.88001.88251.8920
7012006.09.14 14:48modify1391.001.88001.88261.8920
7022006.09.14 14:52modify1391.001.88001.88271.8920
7032006.09.14 14:52modify1391.001.88001.88281.8920
7042006.09.14 14:52modify1391.001.88001.88291.8920
7052006.09.14 14:52modify1391.001.88001.88301.8920
7062006.09.14 14:55modify1391.001.88001.88341.8920
7072006.09.14 14:55modify1391.001.88001.88351.8920
7082006.09.14 14:56modify1391.001.88001.88371.8920
7092006.09.14 14:56modify1391.001.88001.88391.8920
7102006.09.14 14:56modify1391.001.88001.88471.8920
7112006.09.14 14:56modify1391.001.88001.88481.8920
7122006.09.14 15:30close1391.001.88951.88481.8920950.0014330.00
7132006.09.15 07:30buy stop1411.001.88901.88551.9010
7142006.09.15 07:30sell stop1421.001.88481.88831.8728
7152006.09.15 07:55sell1421.001.88481.88831.8728
7162006.09.15 07:55delete1411.001.88901.88551.9010
7172006.09.15 13:35modify1421.001.88481.88481.8728
7182006.09.15 13:35modify1421.001.88481.88471.8728
7192006.09.15 13:35modify1421.001.88481.88461.8728
7202006.09.15 13:37modify1421.001.88481.88451.8728
7212006.09.15 13:37modify1421.001.88481.88431.8728
7222006.09.15 13:37modify1421.001.88481.88421.8728
7232006.09.15 13:37modify1421.001.88481.88411.8728
7242006.09.15 13:38modify1421.001.88481.88401.8728
7252006.09.15 13:38modify1421.001.88481.88381.8728
7262006.09.15 13:38modify1421.001.88481.88371.8728
7272006.09.15 13:41modify1421.001.88481.88361.8728
7282006.09.15 13:42modify1421.001.88481.88351.8728
7292006.09.15 13:42modify1421.001.88481.88341.8728
7302006.09.15 13:42modify1421.001.88481.88331.8728
7312006.09.15 13:50modify1421.001.88481.88311.8728
7322006.09.15 13:50modify1421.001.88481.88301.8728
7332006.09.15 13:50modify1421.001.88481.88291.8728
7342006.09.15 14:13modify1421.001.88481.88281.8728
7352006.09.15 15:30close1421.001.87681.88281.8728800.0015130.00
7362006.09.18 07:30buy stop1431.101.88491.88141.8969
7372006.09.18 07:30sell stop1441.101.87681.88031.8648
7382006.09.18 09:13sell1441.101.87681.88031.8648
7392006.09.18 09:13delete1431.101.88491.88141.8969
7402006.09.18 15:30close1441.101.87731.88031.8648-55.0015075.00
7412006.09.19 07:30buy stop1451.101.88361.88011.8956
7422006.09.19 07:30sell stop1461.101.87931.88281.8673
7432006.09.19 07:53sell1461.101.87931.88281.8673
7442006.09.19 07:53delete1451.101.88361.88011.8956
7452006.09.19 12:30s/l1461.101.88281.88281.8673-385.0014690.00