Strategy Tester Report
arttrader_v1_5

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.09.14 03:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersNUM_LOTS=1; EMA_SPEED=11; BIG_JUMP=30; DOUBLE_JUMP=55; STOP_LOSS=20; EMERGENCY_LOSS=50; TAKE_PROFIT=25; SLOPE_SMALL=5; SLOPE_LARGE=8; MINUTES_BEGIN=25; MINUTES_END=25; SLIP_BEGIN=0; SLIP_END=0; MIN_VOLUME=0; SLIPPAGE=3; ADJUST=1;
Bars in test35287Ticks modelled3480083Modelling quality89.75%
Initial deposit100000.00
Total net profit-10320.88Gross profit130998.00Gross loss-141318.88
Profit factor0.93Expected payoff-10.88
Absolute drawdown21599.90Maximal drawdown26863.90 (25.52%)Relative drawdown25.52% (26863.90)
Total trades949Short positions (won %)445 (57.08%)Long positions (won %)504 (54.56%)
Profit trades (% of total)529 (55.74%)Loss trades (% of total)420 (44.26%)
Largestprofit trade278.00loss trade-536.00
Averageprofit trade247.63loss trade-336.47
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (2778.00)consecutive losses (loss in money)10 (-2634.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2778.00 (11)consecutive loss (count of losses)-3498.98 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.09 18:45sell11.000.94200.94700.9395
22001.01.09 22:39close11.000.94440.94700.9395-240.0099760.00
32001.01.11 20:37buy21.000.95210.94710.9546
42001.01.12 06:09t/p21.000.95460.94710.9546241.00100001.00
52001.01.15 04:32sell31.000.94750.95250.9450
62001.01.15 08:02t/p31.000.94500.95250.9450250.00100251.00
72001.01.15 13:29sell41.000.94330.94830.9408
82001.01.16 02:22t/p41.000.94080.94830.9408257.00100508.00
92001.01.18 22:31buy51.000.94410.93910.9466
102001.01.19 04:39t/p51.000.94660.93910.9466241.00100749.00
112001.01.19 05:27buy61.000.94680.94180.9493
122001.01.19 08:37t/p61.000.94930.94180.9493250.00100999.00
132001.01.19 15:59sell71.000.93980.94480.9373
142001.01.19 16:39t/p71.000.93730.94480.9373250.00101249.00
152001.01.19 22:59sell81.000.93460.93960.9321
162001.01.22 09:53t/p81.000.93210.93960.9321257.00101506.00
172001.01.22 15:41sell91.000.93110.93610.9286
182001.01.22 17:25s/l91.000.93610.93610.9286-500.00101006.00
192001.01.22 21:27buy101.000.93780.93280.9403
202001.01.23 03:04t/p101.000.94030.93280.9403241.00101247.00
212001.01.23 04:52buy111.000.94110.93610.9436
222001.01.23 05:17t/p111.000.94360.93610.9436250.00101497.00
232001.01.23 07:32buy121.000.94100.93600.9435
242001.01.23 11:55t/p121.000.94350.93600.9435250.00101747.00
252001.01.25 03:26sell131.000.92170.92670.9192
262001.01.25 08:30t/p131.000.91920.92670.9192250.00101997.00
272001.01.30 22:54buy141.000.92630.92130.9288
282001.01.31 08:48t/p141.000.92880.92130.9288241.00102238.00
292001.02.01 08:34buy151.000.94010.93510.9426
302001.02.01 09:36t/p151.000.94260.93510.9426250.00102488.00
312001.02.01 10:49buy161.000.94290.93790.9454
322001.02.01 18:27close161.000.93990.93790.9454-300.00102188.00
332001.02.02 00:28sell171.000.93700.94200.9345
342001.02.02 09:26close171.000.93970.94200.9345-270.00101918.00
352001.02.02 20:33sell181.000.93380.93880.9313
362001.02.05 01:50s/l181.000.93880.93880.9313-493.00101425.00
372001.02.06 15:56sell191.000.93240.93740.9299
382001.02.06 18:10t/p191.000.92990.93740.9299250.00101675.00
392001.02.06 19:36sell201.000.93020.93520.9277
402001.02.07 09:58t/p201.000.92770.93520.9277257.00101932.00
412001.02.09 19:29buy211.000.92590.92090.9284
422001.02.12 07:34t/p211.000.92840.92090.9284241.00102173.00
432001.02.13 09:35sell221.000.92690.93190.9244
442001.02.13 14:51t/p221.000.92440.93190.9244250.00102423.00
452001.02.13 21:39sell231.000.92020.92520.9177
462001.02.14 13:47t/p231.000.91770.92520.9177257.00102680.00
472001.02.15 22:26sell241.000.90470.90970.9022
482001.02.16 07:49s/l241.000.90970.90970.9022-493.00102187.00
492001.02.16 12:27buy251.000.91060.90560.9131
502001.02.16 14:36t/p251.000.91310.90560.9131250.00102437.00
512001.02.20 17:26sell261.000.91100.91600.9085
522001.02.20 23:28close261.000.91110.91600.9085-10.00102427.00
532001.02.23 16:30buy271.000.90770.90270.9102
542001.02.23 17:52t/p271.000.91020.90270.9102250.00102677.00
552001.02.27 10:27buy281.000.91410.90910.9166
562001.02.27 14:33t/p281.000.91660.90910.9166250.00102927.00
572001.03.01 20:35buy291.000.93120.92620.9337
582001.03.02 09:37t/p291.000.93370.92620.9337241.00103168.00
592001.03.06 00:36sell301.000.92700.93200.9245
602001.03.06 18:14s/l301.000.93200.93200.9245-500.00102668.00
612001.03.06 19:51buy311.000.93240.92740.9349
622001.03.07 02:26t/p311.000.93490.92740.9349241.00102909.00
632001.03.07 14:38sell321.000.93130.93630.9288
642001.03.07 15:52t/p321.000.92880.93630.9288250.00103159.00
652001.03.07 19:30sell331.000.92680.93180.9243
662001.03.07 23:34close331.000.92930.93180.9243-250.00102909.00
672001.03.09 11:27buy341.000.93520.93020.9377
682001.03.09 14:38s/l341.000.93020.93020.9377-500.00102409.00
692001.03.12 14:27sell351.000.92720.93220.9247
702001.03.12 18:32close351.000.92880.93220.9247-160.00102249.00
712001.03.13 15:30sell361.000.92140.92640.9189
722001.03.13 16:20t/p361.000.91890.92640.9189250.00102499.00
732001.03.13 21:26sell371.000.91410.91910.9116
742001.03.14 08:28t/p371.000.91160.91910.9116257.00102756.00
752001.03.14 21:29sell381.000.91140.91640.9089
762001.03.15 07:16t/p381.000.90890.91640.9089271.00103027.00
772001.03.15 18:31sell391.000.90500.91000.9025
782001.03.15 19:03t/p391.000.90250.91000.9025250.00103277.00
792001.03.16 02:45sell401.000.89830.90330.8958
802001.03.16 09:42t/p401.000.89580.90330.8958250.00103527.00
812001.03.20 18:26buy411.000.90490.89990.9074
822001.03.20 20:54t/p411.000.90740.89990.9074250.00103777.00
832001.03.21 02:40buy421.000.90990.90490.9124
842001.03.21 09:19s/l421.000.90490.90490.9124-500.00103277.00
852001.03.21 17:28sell431.000.89810.90310.8956
862001.03.21 18:05t/p431.000.89560.90310.8956250.00103527.00
872001.03.23 09:28buy441.000.88860.88360.8911
882001.03.23 10:00t/p441.000.89110.88360.8911250.00103777.00
892001.03.23 13:36buy451.000.89410.88910.8966
902001.03.23 20:31close451.000.89100.88910.8966-310.00103467.00
912001.03.29 19:27sell461.000.88230.88730.8798
922001.03.30 04:50t/p461.000.87980.88730.8798257.00103724.00
932001.03.30 16:44buy471.000.88440.87940.8869
942001.03.30 17:48s/l471.000.87940.87940.8869-500.00103224.00
952001.04.02 01:29sell481.000.87550.88050.8730
962001.04.02 05:30close481.000.87780.88050.8730-230.00102994.00
972001.04.02 17:34buy491.000.88170.87670.8842
982001.04.03 08:40t/p491.000.88420.87670.8842241.00103235.00
992001.04.04 02:38buy501.000.89650.89150.8990
1002001.04.04 10:28close501.000.89470.89150.8990-180.00103055.00
1012001.04.05 05:37buy511.000.90610.90110.9086
1022001.04.05 11:13s/l511.000.90110.90110.9086-500.00102555.00
1032001.04.05 15:31sell521.000.89950.90450.8970
1042001.04.05 15:42t/p521.000.89700.90450.8970250.00102805.00
1052001.04.05 19:33sell531.000.89650.90150.8940
1062001.04.06 09:53s/l531.000.90150.90150.8940-493.00102312.00
1072001.04.09 22:29sell541.000.89700.90200.8945
1082001.04.10 12:11t/p541.000.89450.90200.8945257.00102569.00
1092001.04.12 14:31sell551.000.88620.89120.8837
1102001.04.12 15:50s/l551.000.89120.89120.8837-500.00102069.00
1112001.04.18 16:56sell561.000.87860.88360.8761
1122001.04.18 16:58t/p561.000.87610.88360.8761250.00102319.00
1132001.04.20 02:27buy571.000.89610.89110.8986
1142001.04.20 08:59t/p571.000.89860.89110.8986250.00102569.00
1152001.04.26 17:45buy581.000.90080.89580.9033
1162001.04.26 20:59t/p581.000.90330.89580.9033250.00102819.00
1172001.04.27 21:27sell591.000.89190.89690.8894
1182001.04.30 08:50t/p591.000.88940.89690.8894257.00103076.00
1192001.04.30 13:44sell601.000.88740.89240.8849
1202001.05.01 17:11s/l601.000.89240.89240.8849-493.00102583.00
1212001.05.02 19:26buy611.000.89370.88870.8962
1222001.05.03 00:06t/p611.000.89620.88870.8962223.00102806.00
1232001.05.03 01:27buy621.000.89610.89110.8986
1242001.05.03 11:33close621.000.89310.89110.8986-300.00102506.00
1252001.05.08 10:37sell631.000.88720.89220.8847
1262001.05.08 14:49t/p631.000.88470.89220.8847250.00102756.00
1272001.05.16 05:38sell641.000.87510.88010.8726
1282001.05.16 09:20s/l641.000.88010.88010.8726-500.00102256.00
1292001.05.16 15:42buy651.000.88460.87960.8871
1302001.05.17 09:42t/p651.000.88710.87960.8871223.00102479.00
1312001.05.17 15:28sell661.000.88120.88620.8787
1322001.05.18 10:40t/p661.000.87870.88620.8787257.00102736.00
1332001.05.18 14:31sell671.000.87760.88260.8751
1342001.05.21 00:32close671.000.87960.88260.8751-193.00102543.00
1352001.05.22 20:40sell681.000.86400.86900.8615
1362001.05.23 09:31t/p681.000.86150.86900.8615257.00102800.00
1372001.05.23 20:50sell691.000.85700.86200.8545
1382001.05.24 02:06t/p691.000.85450.86200.8545271.00103071.00
1392001.05.24 14:27buy701.000.85920.85420.8617
1402001.05.24 18:31close701.000.85750.85420.8617-170.00102901.00
1412001.05.29 10:26sell711.000.85460.85960.8521
1422001.05.30 04:30close711.000.85700.85960.8521-233.00102668.00
1432001.06.04 07:33buy721.000.85140.84640.8539
1442001.06.04 17:29s/l721.000.84640.84640.8539-500.00102168.00
1452001.06.05 18:31buy731.000.84930.84430.8518
1462001.06.05 20:30t/p731.000.85180.84430.8518250.00102418.00
1472001.06.13 01:27buy741.000.85270.84770.8552
1482001.06.13 10:06t/p741.000.85520.84770.8552250.00102668.00
1492001.06.14 14:37sell751.000.84990.85490.8474
1502001.06.14 16:19s/l751.000.85490.85490.8474-500.00102168.00
1512001.06.15 00:55buy761.000.86250.85750.8650
1522001.06.15 11:43t/p761.000.86500.85750.8650250.00102418.00
1532001.06.15 13:39buy771.000.86560.86060.8681
1542001.06.15 16:34s/l771.000.86060.86060.8681-500.00101918.00
1552001.06.18 12:36sell781.000.85940.86440.8569
1562001.06.19 09:18t/p781.000.85690.86440.8569257.00102175.00
1572001.06.19 20:30sell791.000.85360.85860.8511
1582001.06.20 13:09t/p791.000.85110.85860.8511257.00102432.00
1592001.06.20 20:26buy801.000.85490.84990.8574
1602001.06.21 11:22t/p801.000.85740.84990.8574223.00102655.00
1612001.06.22 18:39buy811.000.85660.85160.8591
1622001.06.25 04:58t/p811.000.85910.85160.8591241.00102896.00
1632001.06.25 06:36buy821.000.85950.85450.8620
1642001.06.25 11:59t/p821.000.86200.85450.8620250.00103146.00
1652001.06.26 10:37buy831.000.86420.85920.8667
1662001.06.26 14:29close831.000.86140.85920.8667-280.00102866.00
1672001.06.28 10:43sell841.000.85680.86180.8543
1682001.06.28 12:08t/p841.000.85430.86180.8543250.00103116.00
1692001.06.29 00:27sell851.000.84440.84940.8419
1702001.06.29 13:26close851.000.84760.84940.8419-320.00102796.00
1712001.07.04 10:36sell861.000.84490.84990.8424
1722001.07.05 03:36close861.000.84640.84990.8424-129.00102667.00
1732001.07.09 00:27buy871.000.84660.84160.8491
1742001.07.09 08:25t/p871.000.84910.84160.8491250.00102917.00
1752001.07.10 12:35buy881.000.85400.84900.8565
1762001.07.10 16:22t/p881.000.85650.84900.8565250.00103167.00
1772001.07.11 16:58buy891.000.86110.85610.8636
1782001.07.11 21:27close891.000.85930.85610.8636-180.00102987.00
1792001.07.18 01:44buy901.000.86010.85510.8626
1802001.07.18 12:42t/p901.000.86260.85510.8626250.00103237.00
1812001.07.19 00:28buy911.000.87290.86790.8754
1822001.07.19 09:07t/p911.000.87540.86790.8754250.00103487.00
1832001.07.19 11:50buy921.000.87630.87130.8788
1842001.07.19 14:26close921.000.87300.87130.8788-330.00103157.00
1852001.07.19 18:36sell931.000.87110.87610.8686
1862001.07.19 21:31close931.000.87130.87610.8686-20.00103137.00
1872001.07.24 17:44buy941.000.87420.86920.8767
1882001.07.24 21:36t/p941.000.87670.86920.8767250.00103387.00
1892001.07.26 14:35sell951.000.87730.88230.8748
1902001.07.26 17:17t/p951.000.87480.88230.8748250.00103637.00
1912001.08.01 08:35buy961.000.88030.87530.8828
1922001.08.01 13:54t/p961.000.88280.87530.8828250.00103887.00
1932001.08.01 14:31buy971.000.88110.87610.8836
1942001.08.01 17:43close971.000.87940.87610.8836-170.00103717.00
1952001.08.08 19:48buy981.000.87900.87400.8815
1962001.08.09 00:35t/p981.000.88150.87400.8815223.00103940.00
1972001.08.09 11:26buy991.000.88530.88030.8878
1982001.08.09 16:48t/p991.000.88780.88030.8878250.00104190.00
1992001.08.13 15:34buy1001.000.89900.89400.9015
2002001.08.13 23:34close1001.000.89650.89400.9015-250.00103940.00
2012001.08.14 23:45buy1011.000.90290.89790.9054
2022001.08.15 09:25t/p1011.000.90540.89790.9054241.00104181.00
2032001.08.15 23:31buy1021.000.91400.90900.9165
2042001.08.16 02:59t/p1021.000.91650.90900.9165223.00104404.00
2052001.08.16 10:28buy1031.000.91740.91240.9199
2062001.08.16 15:11s/l1031.000.91240.91240.9199-500.00103904.00
2072001.08.17 15:32buy1041.000.91410.90910.9166
2082001.08.17 16:41t/p1041.000.91660.90910.9166250.00104154.00
2092001.08.20 16:54sell1051.000.91240.91740.9099
2102001.08.20 23:29close1051.000.91440.91740.9099-200.00103954.00
2112001.08.22 21:28sell1061.000.91460.91960.9121
2122001.08.23 09:19t/p1061.000.91210.91960.9121271.00104225.00
2132001.08.28 10:30sell1071.000.90460.90960.9021
2142001.08.28 17:01s/l1071.000.90960.90960.9021-500.00103725.00
2152001.08.29 00:28buy1081.000.91230.90730.9148
2162001.08.29 18:29close1081.000.91000.90730.9148-230.00103495.00
2172001.08.30 23:28buy1091.000.91620.91120.9187
2182001.08.31 07:13t/p1091.000.91870.91120.9187241.00103736.00
2192001.09.03 00:29sell1101.000.90920.91420.9067
2202001.09.03 16:23t/p1101.000.90670.91420.9067250.00103986.00
2212001.09.04 13:26sell1111.000.89770.90270.8952
2222001.09.04 16:05t/p1111.000.89520.90270.8952250.00104236.00
2232001.09.04 23:28sell1121.000.88850.89350.8860
2242001.09.05 12:11t/p1121.000.88600.89350.8860257.00104493.00
2252001.09.05 23:31sell1131.000.88610.89110.8836
2262001.09.06 04:26close1131.000.88790.89110.8836-159.00104334.00
2272001.09.06 23:26buy1141.000.89550.89050.8980
2282001.09.07 14:31t/p1141.000.89800.89050.8980241.00104575.00
2292001.09.10 02:30buy1151.000.90690.90190.9094
2302001.09.10 11:50close1151.000.90360.90190.9094-330.00104245.00
2312001.09.10 18:41sell1161.000.89930.90430.8968
2322001.09.11 11:02t/p1161.000.89680.90430.8968257.00104502.00
2332001.09.12 17:37sell1171.000.90620.91120.9037
2342001.09.13 19:26s/l1171.000.91120.91120.9037-479.00104023.00
2352001.09.14 17:35buy1181.000.92020.91520.9227
2362001.09.17 00:00t/p1181.000.92270.91520.9227241.00104264.00
2372001.09.17 00:29buy1191.000.92340.91840.9259
2382001.09.17 04:11t/p1191.000.92590.91840.9259250.00104514.00
2392001.09.17 05:28buy1201.000.92670.92170.9292
2402001.09.17 09:36t/p1201.000.92920.92170.9292250.00104764.00
2412001.09.18 13:28buy1211.000.92480.91980.9273
2422001.09.18 20:54t/p1211.000.92730.91980.9273250.00105014.00
2432001.09.21 05:26sell1221.000.92140.92640.9189
2442001.09.21 09:01t/p1221.000.91890.92640.9189250.00105264.00
2452001.09.21 09:44sell1231.000.92030.92530.9178
2462001.09.21 10:16s/l1231.000.92530.92530.9178-500.00104764.00
2472001.09.25 19:26buy1241.000.92210.91710.9246
2482001.09.27 15:05s/l1241.000.91710.91710.9246-536.00104228.00
2492001.09.28 04:27sell1251.000.91390.91890.9114
2502001.09.28 16:24t/p1251.000.91140.91890.9114250.00104478.00
2512001.10.01 15:29buy1261.000.91500.91000.9175
2522001.10.02 13:38t/p1261.000.91750.91000.9175241.00104719.00
2532001.10.03 06:57buy1271.000.92140.91640.9239
2542001.10.03 18:59s/l1271.000.91640.91640.9239-500.00104219.00
2552001.10.03 22:58sell1281.000.91440.91940.9119
2562001.10.04 14:06t/p1281.000.91190.91940.9119271.00104490.00
2572001.10.04 23:34buy1291.000.91770.91270.9202
2582001.10.05 08:43t/p1291.000.92020.91270.9202241.00104731.00
2592001.10.11 12:32sell1301.000.90780.91280.9053
2602001.10.11 14:20t/p1301.000.90530.91280.9053250.00104981.00
2612001.10.11 20:29sell1311.000.90170.90670.8992
2622001.10.12 12:51close1311.000.90320.90670.8992-143.00104838.00
2632001.10.15 03:34buy1321.000.91310.90810.9156
2642001.10.15 12:30close1321.000.91080.90810.9156-230.00104608.00
2652001.10.17 14:28sell1331.000.90240.90740.8999
2662001.10.17 16:12s/l1331.000.90740.90740.8999-500.00104108.00
2672001.10.19 17:50sell1341.000.89800.90300.8955
2682001.10.22 14:40t/p1341.000.89550.90300.8955257.00104365.00
2692001.10.22 19:39sell1351.000.89230.89730.8898
2702001.10.23 11:02t/p1351.000.88980.89730.8898257.00104622.00
2712001.10.23 12:46sell1361.000.88860.89360.8861
2722001.10.24 02:26close1361.000.89080.89360.8861-213.00104409.00
2732001.10.29 10:28buy1371.000.89830.89330.9008
2742001.10.29 14:22t/p1371.000.90080.89330.9008250.00104659.00
2752001.10.31 18:49sell1381.000.90060.90560.8981
2762001.11.01 09:36close1381.000.90180.90560.8981-99.00104560.00
2772001.11.01 16:46buy1391.000.90790.90290.9104
2782001.11.01 19:18s/l1391.000.90290.90290.9104-500.00104060.00
2792001.11.05 03:40sell1401.000.89860.90360.8961
2802001.11.05 12:01t/p1401.000.89610.90360.8961250.00104310.00
2812001.11.05 13:30sell1411.000.89520.90020.8927
2822001.11.05 22:28close1411.000.89760.90020.8927-240.00104070.00
2832001.11.07 12:48buy1421.000.90260.89760.9051
2842001.11.07 15:26close1421.000.90040.89760.9051-220.00103850.00
2852001.11.21 17:29sell1431.000.87650.88150.8740
2862001.11.21 21:37close1431.000.87870.88150.8740-220.00103630.00
2872001.11.27 13:26sell1441.000.87800.88300.8755
2882001.11.27 21:37s/l1441.000.88300.88300.8755-500.00103130.00
2892001.11.28 08:33buy1451.000.88450.87950.8870
2902001.11.28 12:26close1451.000.88340.87950.8870-110.00103020.00
2912001.11.30 20:55buy1461.000.89530.89030.8978
2922001.12.03 11:27close1461.000.89340.89030.8978-199.00102821.00
2932001.12.03 17:30sell1471.000.89070.89570.8882
2942001.12.05 09:37close1471.000.89280.89570.8882-196.00102625.00
2952001.12.06 20:36buy1481.000.89450.88950.8970
2962001.12.07 17:11s/l1481.000.88950.88950.8970-509.00102116.00
2972001.12.10 15:26sell1491.000.88650.89150.8840
2982001.12.10 17:34close1491.000.88830.89150.8840-180.00101936.00
2992001.12.12 05:52buy1501.000.89690.89190.8994
3002001.12.12 14:45close1501.000.89430.89190.8994-260.00101676.00
3012001.12.14 15:48buy1511.000.90270.89770.9052
3022001.12.17 10:51t/p1511.000.90520.89770.9052241.00101917.00
3032001.12.19 13:26sell1521.000.89680.90180.8943
3042001.12.19 19:59s/l1521.000.90180.90180.8943-500.00101417.00
3052001.12.21 21:41sell1531.000.88760.89260.8851
3062001.12.24 12:30t/p1531.000.88510.89260.8851257.00101674.00
3072001.12.24 21:39sell1541.000.87670.88170.8742
3082001.12.25 04:30close1541.000.87900.88170.8742-223.00101451.00
3092001.12.27 17:40buy1551.000.88470.87970.8872
3102001.12.27 19:52close1551.000.88400.87970.8872-70.00101381.00
3112002.01.02 05:32buy1561.000.89300.88800.8955
3122002.01.02 09:57t/p1561.000.89550.88800.8955250.00101631.00
3132002.01.02 17:27buy1571.000.90310.89810.9056
3142002.01.03 18:50s/l1571.000.89810.89810.9056-527.00101104.00
3152002.01.16 00:30sell1581.000.88360.88860.8811
3162002.01.16 09:41t/p1581.000.88110.88860.8811250.00101354.00
3172002.01.23 01:27buy1591.000.88800.88300.8905
3182002.01.23 13:29close1591.000.88560.88300.8905-240.00101114.00
3192002.01.25 20:26sell1601.000.86470.86970.8622
3202002.01.28 12:15t/p1601.000.86220.86970.8622257.00101371.00
3212002.02.01 14:35buy1611.000.86230.85730.8648
3222002.02.04 16:14t/p1611.000.86480.85730.8648241.00101612.00
3232002.02.04 22:32buy1621.000.87030.86530.8728
3242002.02.05 18:59close1621.000.86790.86530.8728-249.00101363.00
3252002.02.05 20:32sell1631.000.86630.87130.8638
3262002.02.06 14:52t/p1631.000.86380.87130.8638257.00101620.00
3272002.02.07 21:26buy1641.000.87070.86570.8732
3282002.02.08 09:11t/p1641.000.87320.86570.8732241.00101861.00
3292002.02.12 13:31sell1651.000.87500.88000.8725
3302002.02.12 23:42close1651.000.87660.88000.8725-160.00101701.00
3312002.02.20 18:26sell1661.000.87160.87660.8691
3322002.02.20 22:10t/p1661.000.86910.87660.8691250.00101951.00
3332002.02.22 19:27buy1671.000.87600.87100.8785
3342002.02.25 05:26close1671.000.87440.87100.8785-169.00101782.00
3352002.02.25 16:26sell1681.000.87120.87620.8687
3362002.02.26 12:24t/p1681.000.86870.87620.8687257.00102039.00
3372002.03.04 18:29buy1691.000.87000.86500.8725
3382002.03.05 13:26close1691.000.86790.86500.8725-219.00101820.00
3392002.03.06 18:28buy1701.000.87630.87130.8788
3402002.03.07 08:51t/p1701.000.87880.87130.8788223.00102043.00
3412002.03.07 21:26buy1711.000.88270.87770.8852
3422002.03.08 02:27close1711.000.88040.87770.8852-239.00101804.00
3432002.03.08 21:28sell1721.000.87420.87920.8717
3442002.03.11 18:31close1721.000.87610.87920.8717-183.00101621.00
3452002.03.14 11:54buy1731.000.88060.87560.8831
3462002.03.14 15:45t/p1731.000.88310.87560.8831250.00101871.00
3472002.03.14 16:41buy1741.000.88250.87750.8850
3482002.03.15 13:53t/p1741.000.88500.87750.8850241.00102112.00
3492002.03.20 17:26buy1751.000.88400.87900.8865
3502002.03.22 13:32close1751.000.88050.87900.8865-386.00101726.00
3512002.04.04 19:39sell1761.000.87850.88350.8760
3522002.04.08 15:55t/p1761.000.87600.88350.8760264.00101990.00
3532002.04.25 13:29buy1771.000.89780.89280.9003
3542002.04.26 19:03t/p1771.000.90030.89280.9003241.00102231.00
3552002.05.06 02:40buy1781.000.91640.91140.9189
3562002.05.07 14:58close1781.000.91270.91140.9189-379.00101852.00
3572002.05.07 14:58sell1791.000.91270.91770.9102
3582002.05.07 23:26close1791.000.91490.91770.9102-220.00101632.00
3592002.05.08 13:42sell1801.000.90940.91440.9069
3602002.05.08 17:32t/p1801.000.90690.91440.9069250.00101882.00
3612002.05.10 05:31buy1811.000.91210.90710.9146
3622002.05.13 08:19t/p1811.000.91460.90710.9146241.00102123.00
3632002.05.14 15:39sell1821.000.90290.90790.9004
3642002.05.15 04:00t/p1821.000.90040.90790.9004257.00102380.00
3652002.05.15 16:33buy1831.000.90650.90150.9090
3662002.05.15 18:36t/p1831.000.90900.90150.9090250.00102630.00
3672002.05.15 19:31buy1841.000.90810.90310.9106
3682002.05.15 20:47t/p1841.000.91060.90310.9106250.00102880.00
3692002.05.17 15:51buy1851.000.91660.91160.9191
3702002.05.17 16:32t/p1851.000.91910.91160.9191250.00103130.00
3712002.05.28 12:29buy1861.000.92560.92060.9281
3722002.05.28 16:11t/p1861.000.92810.92060.9281250.00103380.00
3732002.05.29 20:28buy1871.000.93460.92960.9371
3742002.05.30 08:49t/p1871.000.93710.92960.9371223.00103603.00
3752002.06.03 23:55buy1881.000.94070.93570.9432
3762002.06.04 09:48t/p1881.000.94320.93570.9432241.00103844.00
3772002.06.04 10:27buy1891.000.94310.93810.9456
3782002.06.04 22:31close1891.000.93970.93810.9456-340.00103504.00
3792002.06.06 21:30buy1901.000.94540.94040.9479
3802002.06.07 08:22t/p1901.000.94790.94040.9479241.00103745.00
3812002.06.10 15:51buy1911.000.94680.94180.9493
3822002.06.10 19:10s/l1911.000.94180.94180.9493-500.00103245.00
3832002.06.11 22:44buy1921.000.94800.94300.9505
3842002.06.12 22:59close1921.000.94370.94300.9505-439.00102806.00
3852002.06.14 14:35buy1931.000.94760.94260.9501
3862002.06.14 15:57t/p1931.000.95010.94260.9501250.00103056.00
3872002.06.14 16:28buy1941.000.94790.94290.9504
3882002.06.14 18:29close1941.000.94560.94290.9504-230.00102826.00
3892002.06.18 20:27buy1951.000.95090.94590.9534
3902002.06.19 01:32t/p1951.000.95340.94590.9534241.00103067.00
3912002.06.19 13:26buy1961.000.95630.95130.9588
3922002.06.20 11:31t/p1961.000.95880.95130.9588223.00103290.00
3932002.06.20 22:33buy1971.000.96550.96050.9680
3942002.06.21 16:19t/p1971.000.96800.96050.9680241.00103531.00
3952002.06.21 20:30buy1981.000.97030.96530.9728
3962002.06.24 09:19t/p1981.000.97280.96530.9728241.00103772.00
3972002.06.24 16:27buy1991.000.97790.97290.9804
3982002.06.24 19:58s/l1991.000.97290.97290.9804-500.00103272.00
3992002.06.25 04:26sell2001.000.96790.97290.9654
4002002.06.25 07:35close2001.000.97070.97290.9654-280.00102992.00
4012002.06.28 10:43buy2011.000.99190.98690.9944
4022002.06.28 11:43t/p2011.000.99440.98690.9944250.00103242.00
4032002.07.02 12:26sell2021.000.98180.98680.9793
4042002.07.02 16:13s/l2021.000.98680.98680.9793-500.00102742.00
4052002.07.04 06:31sell2031.000.97580.98080.9733
4062002.07.04 17:59close2031.000.97830.98080.9733-250.00102492.00
4072002.07.05 03:30sell2041.000.97470.97970.9722
4082002.07.05 13:37t/p2041.000.97220.97970.9722250.00102742.00
4092002.07.08 11:30buy2051.000.98460.97960.9871
4102002.07.08 14:30close2051.000.98260.97960.9871-200.00102542.00
4112002.07.11 14:29sell2061.000.98450.98950.9820
4122002.07.11 16:57s/l2061.000.98950.98950.9820-500.00102042.00
4132002.07.15 03:27buy2071.000.99330.98830.9958
4142002.07.15 09:13t/p2071.000.99580.98830.9958250.00102292.00
4152002.07.16 19:27sell2081.001.00801.01301.0055
4162002.07.17 00:45close2081.001.01161.01301.0055-353.00101939.00
4172002.07.17 09:36buy2091.001.00951.00451.0120
4182002.07.17 14:26close2091.001.00681.00451.0120-270.00101669.00
4192002.07.17 16:45sell2101.001.00631.01131.0038
4202002.07.17 18:28s/l2101.001.01131.01131.0038-500.00101169.00
4212002.07.19 08:33buy2111.001.01621.01121.0187
4222002.07.19 11:36close2111.001.01471.01121.0187-150.00101019.00
4232002.07.25 06:49buy2121.000.99930.99431.0018
4242002.07.25 11:24t/p2121.001.00180.99431.0018250.00101269.00
4252002.07.25 23:48buy2131.001.00430.99931.0068
4262002.07.26 05:05s/l2131.000.99930.99931.0068-509.00100760.00
4272002.07.29 04:59sell2141.000.98580.99080.9833
4282002.07.29 11:51t/p2141.000.98330.99080.9833250.00101010.00
4292002.07.30 18:27buy2151.000.98580.98080.9883
4302002.07.30 20:39close2151.000.98430.98080.9883-150.00100860.00
4312002.07.31 14:33sell2161.000.98050.98550.9780
4322002.07.31 14:53t/p2161.000.97800.98550.9780250.00101110.00
4332002.08.01 23:27buy2171.000.98420.97920.9867
4342002.08.02 01:48t/p2171.000.98670.97920.9867241.00101351.00
4352002.08.02 12:56buy2181.000.98920.98420.9917
4362002.08.02 15:26s/l2181.000.98420.98420.9917-500.00100851.00
4372002.08.05 21:37sell2191.000.98160.98660.9791
4382002.08.06 01:18t/p2191.000.97910.98660.9791257.00101108.00
4392002.08.06 02:29sell2201.000.97900.98400.9765
4402002.08.06 08:12t/p2201.000.97650.98400.9765250.00101358.00
4412002.08.07 20:51buy2211.000.97450.96950.9770
4422002.08.08 10:13s/l2211.000.96950.96950.9770-527.00100831.00
4432002.08.08 18:31sell2221.000.96560.97060.9631
4442002.08.09 07:17s/l2221.000.97060.97060.9631-493.00100338.00
4452002.08.12 09:26buy2231.000.97280.96780.9753
4462002.08.12 11:47t/p2231.000.97530.96780.9753250.00100588.00
4472002.08.13 23:33buy2241.000.98350.97850.9860
4482002.08.14 02:19t/p2241.000.98600.97850.9860241.00100829.00
4492002.08.14 03:29buy2251.000.98540.98040.9879
4502002.08.14 05:41t/p2251.000.98790.98040.9879250.00101079.00
4512002.08.14 07:26buy2261.000.98750.98250.9900
4522002.08.14 19:57s/l2261.000.98250.98250.9900-500.00100579.00
4532002.08.15 21:47buy2271.000.98270.97770.9852
4542002.08.16 04:26close2271.000.98090.97770.9852-189.00100390.00
4552002.08.19 20:48sell2281.000.97680.98180.9743
4562002.08.20 10:37close2281.000.97950.98180.9743-263.00100127.00
4572002.08.21 05:26buy2291.000.98380.97880.9863
4582002.08.21 11:35close2291.000.98060.97880.9863-320.0099807.00
4592002.08.21 15:51sell2301.000.97790.98290.9754
4602002.08.21 17:27close2301.000.98010.98290.9754-220.0099587.00
4612002.08.22 22:26sell2311.000.96900.97400.9665
4622002.08.23 04:06t/p2311.000.96650.97400.9665257.0099844.00
4632002.08.23 04:28sell2321.000.96710.97210.9646
4642002.08.23 16:45s/l2321.000.97210.97210.9646-500.0099344.00
4652002.08.23 17:34buy2331.000.97200.96700.9745
4662002.08.26 09:40close2331.000.96930.96700.9745-279.0099065.00
4672002.08.27 22:27buy2341.000.98300.97800.9855
4682002.08.28 19:36close2341.000.98010.97800.9855-299.0098766.00
4692002.08.29 11:57buy2351.000.98470.97970.9872
4702002.08.29 15:48t/p2351.000.98720.97970.9872250.0099016.00
4712002.09.03 22:59buy2361.000.99680.99180.9993
4722002.09.04 13:42close2361.000.99310.99180.9993-379.0098637.00
4732002.09.05 11:51buy2371.000.99700.99200.9995
4742002.09.05 16:28s/l2371.000.99200.99200.9995-500.0098137.00
4752002.09.05 18:43sell2381.000.99200.99700.9895
4762002.09.06 05:29close2381.000.99430.99700.9895-223.0097914.00
4772002.09.09 01:28sell2391.000.98100.98600.9785
4782002.09.09 10:08t/p2391.000.97850.98600.9785250.0098164.00
4792002.09.10 17:26sell2401.000.97450.97950.9720
4802002.09.11 15:21t/p2401.000.97200.97950.9720257.0098421.00
4812002.09.11 16:47sell2411.000.97160.97660.9691
4822002.09.11 20:27close2411.000.97510.97660.9691-350.0098071.00
4832002.09.16 01:54sell2421.000.97210.97710.9696
4842002.09.16 03:11t/p2421.000.96960.97710.9696250.0098321.00
4852002.09.16 05:29sell2431.000.96960.97460.9671
4862002.09.16 08:54t/p2431.000.96710.97460.9671250.0098571.00
4872002.09.18 00:37buy2441.000.97370.96870.9762
4882002.09.18 08:24s/l2441.000.96870.96870.9762-500.0098071.00
4892002.09.18 17:26buy2451.000.97620.97120.9787
4902002.09.18 17:44t/p2451.000.97870.97120.9787250.0098321.00
4912002.09.18 19:33buy2461.000.97800.97300.9805
4922002.09.18 21:44close2461.000.97620.97300.9805-180.0098141.00
4932002.09.19 12:30buy2471.000.98040.97540.9829
4942002.09.19 17:27t/p2471.000.98290.97540.9829250.0098391.00
4952002.09.19 20:27buy2481.000.98500.98000.9875
4962002.09.20 14:02s/l2481.000.98000.98000.9875-509.0097882.00
4972002.09.20 14:59sell2491.000.98040.98540.9779
4982002.09.23 11:10s/l2491.000.98540.98540.9779-493.0097389.00
4992002.09.25 14:39sell2501.000.97720.98220.9747
5002002.09.26 16:00t/p2501.000.97470.98220.9747271.0097660.00
5012002.09.30 00:29buy2511.000.98100.97600.9835
5022002.09.30 05:37t/p2511.000.98350.97600.9835250.0097910.00
5032002.09.30 17:47buy2521.000.98790.98290.9904
5042002.10.01 21:36s/l2521.000.98290.98290.9904-509.0097401.00
5052002.10.09 22:42buy2531.000.99000.98500.9925
5062002.10.10 16:45s/l2531.000.98500.98500.9925-527.0096874.00
5072002.10.15 15:50sell2541.000.98070.98570.9782
5082002.10.17 03:15t/p2541.000.97820.98570.9782278.0097152.00
5092002.10.17 19:50sell2551.000.97130.97630.9688
5102002.10.21 02:14t/p2551.000.96880.97630.9688264.0097416.00
5112002.10.21 12:31buy2561.000.97530.97030.9778
5122002.10.22 00:26close2561.000.97320.97030.9778-219.0097197.00
5132002.10.22 16:53buy2571.000.97690.97190.9794
5142002.10.22 19:00t/p2571.000.97940.97190.9794250.0097447.00
5152002.10.22 19:34buy2581.000.97910.97410.9816
5162002.10.23 02:30close2581.000.97680.97410.9816-239.0097208.00
5172002.10.28 22:28buy2591.000.98420.97920.9867
5182002.10.31 03:02t/p2591.000.98670.97920.9867205.0097413.00
5192002.10.31 17:32buy2601.000.98820.98320.9907
5202002.11.01 00:44t/p2601.000.99070.98320.9907241.0097654.00
5212002.11.07 02:56buy2611.001.00450.99951.0070
5222002.11.07 12:40close2611.001.00210.99951.0070-240.0097414.00
5232002.11.08 18:31buy2621.001.01271.00771.0152
5242002.11.11 11:47t/p2621.001.01521.00771.0152241.0097655.00
5252002.11.13 14:51sell2631.001.00711.01211.0046
5262002.11.14 07:56t/p2631.001.00461.01211.0046271.0097926.00
5272002.11.14 14:29buy2641.001.00891.00391.0114
5282002.11.14 15:31close2641.001.00631.00391.0114-260.0097666.00
5292002.11.18 00:28buy2651.001.00951.00451.0120
5302002.11.18 14:38close2651.001.00671.00451.0120-280.0097386.00
5312002.11.25 03:39sell2661.000.99420.99920.9917
5322002.11.25 12:41t/p2661.000.99170.99920.9917250.0097636.00
5332002.11.25 13:44sell2671.000.99040.99540.9879
5342002.11.25 18:38close2671.000.99310.99540.9879-270.0097366.00
5352002.12.02 16:27sell2681.000.98940.99440.9869
5362002.12.02 17:28close2681.000.99260.99440.9869-320.0097046.00
5372002.12.02 23:55buy2691.000.99660.99160.9991
5382002.12.03 15:19t/p2691.000.99910.99160.9991241.0097287.00
5392002.12.10 18:29sell2701.001.00841.01341.0059
5402002.12.12 10:30s/l2701.001.01341.01341.0059-472.0096815.00
5412002.12.12 14:32buy2711.001.01441.00941.0169
5422002.12.12 17:43t/p2711.001.01691.00941.0169250.0097065.00
5432002.12.12 19:27buy2721.001.01831.01331.0208
5442002.12.13 08:58t/p2721.001.02081.01331.0208241.0097306.00
5452002.12.17 11:40buy2731.001.03151.02651.0340
5462002.12.17 17:30s/l2731.001.02651.02651.0340-500.0096806.00
5472002.12.23 11:26buy2741.001.03031.02531.0328
5482002.12.23 17:17s/l2741.001.02531.02531.0328-500.0096306.00
5492002.12.30 19:28buy2751.001.04681.04181.0493
5502002.12.31 11:48t/p2751.001.04931.04181.0493241.0096547.00
5512003.01.02 23:30sell2761.001.03591.04091.0334
5522003.01.03 12:36close2761.001.03841.04091.0334-243.0096304.00
5532003.01.03 18:49buy2771.001.04131.03631.0438
5542003.01.06 05:42t/p2771.001.04381.03631.0438241.0096545.00
5552003.01.06 13:41buy2781.001.04821.04321.0507
5562003.01.07 00:33close2781.001.04471.04321.0507-359.0096186.00
5572003.01.07 10:29sell2791.001.04081.04581.0383
5582003.01.08 14:00t/p2791.001.03831.04581.0383257.0096443.00
5592003.01.08 15:54sell2801.001.03801.04301.0355
5602003.01.08 17:48s/l2801.001.04301.04301.0355-500.0095943.00
5612003.01.09 00:30buy2811.001.04971.04471.0522
5622003.01.09 01:50t/p2811.001.05221.04471.0522250.0096193.00
5632003.01.09 02:38buy2821.001.05111.04611.0536
5642003.01.09 09:03t/p2821.001.05361.04611.0536250.0096443.00
5652003.01.09 18:32sell2831.001.04781.05281.0453
5662003.01.10 08:35close2831.001.04961.05281.0453-173.0096270.00
5672003.01.10 10:27buy2841.001.05151.04651.0540
5682003.01.10 14:31t/p2841.001.05401.04651.0540250.0096520.00
5692003.01.13 00:26buy2851.001.05791.05291.0604
5702003.01.13 11:28close2851.001.05441.05291.0604-350.0096170.00
5712003.01.15 10:35sell2861.001.05261.05761.0501
5722003.01.15 16:01s/l2861.001.05761.05761.0501-500.0095670.00
5732003.01.17 11:56buy2871.001.06491.05991.0674
5742003.01.17 15:17t/p2871.001.06741.05991.0674250.0095920.00
5752003.01.24 19:28buy2881.001.08351.07851.0860
5762003.01.27 09:21t/p2881.001.08601.07851.0860241.0096161.00
5772003.01.28 09:57sell2891.001.08121.08621.0787
5782003.01.28 11:13t/p2891.001.07871.08621.0787250.0096411.00
5792003.01.28 11:29sell2901.001.07971.08471.0772
5802003.01.28 17:32close2901.001.08261.08471.0772-290.0096121.00
5812003.01.30 15:52sell2911.001.07481.07981.0723
5822003.01.30 18:13s/l2911.001.07981.07981.0723-500.0095621.00
5832003.01.31 00:38buy2921.001.08171.07671.0842
5842003.01.31 16:00s/l2921.001.07671.07671.0842-500.0095121.00
5852003.02.03 10:30sell2931.001.07101.07601.0685
5862003.02.03 15:37close2931.001.07391.07601.0685-290.0094831.00
5872003.02.04 09:56buy2941.001.07971.07471.0822
5882003.02.04 13:54t/p2941.001.08221.07471.0822250.0095081.00
5892003.02.06 00:34sell2951.001.07861.08361.0761
5902003.02.06 15:20s/l2951.001.08361.08361.0761-500.0094581.00
5912003.02.07 09:27sell2961.001.07971.08471.0772
5922003.02.07 10:41t/p2961.001.07721.08471.0772250.0094831.00
5932003.02.10 19:27sell2971.001.07511.08011.0726
5942003.02.10 23:09t/p2971.001.07261.08011.0726250.0095081.00
5952003.02.11 00:41sell2981.001.07131.07631.0688
5962003.02.11 10:37t/p2981.001.06881.07631.0688250.0095331.00
5972003.02.13 10:35buy2991.001.07781.07281.0803
5982003.02.13 15:44t/p2991.001.08031.07281.0803250.0095581.00
5992003.02.13 21:28buy3001.001.08241.07741.0849
6002003.02.14 15:51close3001.001.07951.07741.0849-299.0095282.00
6012003.02.14 19:28sell3011.001.07831.08331.0758
6022003.02.17 01:21t/p3011.001.07581.08331.0758257.0095539.00
6032003.02.17 07:33sell3021.001.07201.07701.0695
6042003.02.17 09:23t/p3021.001.06951.07701.0695250.0095789.00
6052003.02.19 20:50buy3031.001.07571.07071.0782
6062003.02.20 13:25t/p3031.001.07821.07071.0782223.0096012.00
6072003.02.20 20:35buy3041.001.08241.07741.0849
6082003.02.21 18:09s/l3041.001.07741.07741.0849-509.0095503.00
6092003.02.21 18:33sell3051.001.07931.08431.0768
6102003.02.21 19:35t/p3051.001.07681.08431.0768250.0095753.00
6112003.02.21 21:39sell3061.001.07641.08141.0739
6122003.02.24 00:00t/p3061.001.07391.08141.0739257.0096010.00
6132003.02.24 19:30buy3071.001.07941.07441.0819
6142003.02.25 16:57s/l3071.001.07441.07441.0819-509.0095501.00
6152003.02.26 18:31buy3081.001.07911.07411.0816
6162003.02.27 12:00t/p3081.001.08161.07411.0816223.0095724.00
6172003.02.27 23:36sell3091.001.07411.07911.0716
6182003.02.28 12:29s/l3091.001.07911.07911.0716-493.0095231.00
6192003.02.28 13:34buy3101.001.07891.07391.0814
6202003.03.03 16:19t/p3101.001.08141.07391.0814241.0095472.00
6212003.03.04 00:31buy3111.001.08931.08431.0918
6222003.03.04 07:30t/p3111.001.09181.08431.0918250.0095722.00
6232003.03.05 05:34buy3121.001.09781.09281.1003
6242003.03.06 02:31close3121.001.09541.09281.1003-267.0095455.00
6252003.03.07 15:39buy3131.001.10471.09971.1072
6262003.03.07 18:11s/l3131.001.09971.09971.1072-500.0094955.00
6272003.03.07 19:27sell3141.001.09931.10431.0968
6282003.03.10 05:26close3141.001.10211.10431.0968-273.0094682.00
6292003.03.13 08:41sell3151.001.09071.09571.0882
6302003.03.13 11:43close3151.001.09121.09571.0882-50.0094632.00
6312003.03.14 11:33sell3161.001.07831.08331.0758
6322003.03.14 13:16t/p3161.001.07581.08331.0758250.0094882.00
6332003.03.19 20:33sell3171.001.05751.06251.0550
6342003.03.20 03:51t/p3171.001.05501.06251.0550271.0095153.00
6352003.03.21 13:26sell3181.001.05751.06251.0550
6362003.03.21 16:11t/p3181.001.05501.06251.0550250.0095403.00
6372003.03.24 10:27buy3191.001.06241.05741.0649
6382003.03.24 11:30t/p3191.001.06491.05741.0649250.0095653.00
6392003.03.24 12:55buy3201.001.06361.05861.0661
6402003.03.24 16:38t/p3201.001.06611.05861.0661250.0095903.00
6412003.03.24 17:26buy3211.001.06411.05911.0666
6422003.03.24 20:16t/p3211.001.06661.05911.0666250.0096153.00
6432003.03.25 05:27buy3221.001.06781.06281.0703
6442003.03.25 07:38t/p3221.001.07031.06281.0703250.0096403.00
6452003.03.25 08:28buy3231.001.07001.06501.0725
6462003.03.25 18:21s/l3231.001.06501.06501.0725-500.0095903.00
6472003.03.25 20:43sell3241.001.06411.06911.0616
6482003.03.26 15:05s/l3241.001.06911.06911.0616-493.0095410.00
6492003.03.27 19:27sell3251.001.06831.07331.0658
6502003.03.28 12:37s/l3251.001.07331.07331.0658-493.0094917.00
6512003.03.31 01:33buy3261.001.07811.07311.0806
6522003.03.31 03:20t/p3261.001.08061.07311.0806250.0095167.00
6532003.03.31 04:29buy3271.001.08131.07631.0838
6542003.03.31 08:40t/p3271.001.08381.07631.0838250.0095417.00
6552003.03.31 17:35buy3281.001.09011.08511.0926
6562003.03.31 23:33t/p3281.001.09261.08511.0926250.0095667.00
6572003.03.31 23:46buy3291.001.09231.08731.0948
6582003.04.01 09:26close3291.001.08851.08731.0948-389.0095278.00
6592003.04.02 01:39buy3301.001.09401.08901.0965
6602003.04.02 05:41s/l3301.001.08901.08901.0965-500.0094778.00
6612003.04.07 06:42sell3311.001.06441.06941.0619
6622003.04.07 08:14t/p3311.001.06191.06941.0619250.0095028.00
6632003.04.07 13:26sell3321.001.06011.06511.0576
6642003.04.07 17:44close3321.001.06221.06511.0576-210.0094818.00
6652003.04.08 22:26buy3331.001.07111.06611.0736
6662003.04.09 04:13t/p3331.001.07361.06611.0736241.0095059.00
6672003.04.11 13:40sell3341.001.07431.07931.0718
6682003.04.11 14:34t/p3341.001.07181.07931.0718250.0095309.00
6692003.04.14 17:44buy3351.001.07831.07331.0808
6702003.04.15 08:32close3351.001.07621.07331.0808-219.0095090.00
6712003.04.15 20:28buy3361.001.08081.07581.0833
6722003.04.16 04:43close3361.001.07871.07581.0833-219.0094871.00
6732003.04.16 11:26buy3371.001.08271.07771.0852
6742003.04.16 15:45t/p3371.001.08521.07771.0852250.0095121.00
6752003.04.16 23:27buy3381.001.09081.08581.0933
6762003.04.17 05:05t/p3381.001.09331.08581.0933223.0095344.00
6772003.04.17 07:43buy3391.001.09481.08981.0973
6782003.04.17 11:45close3391.001.09161.08981.0973-320.0095024.00
6792003.04.24 18:53buy3401.001.10321.09821.1057
6802003.04.25 07:28close3401.001.10121.09821.1057-209.0094815.00
6812003.04.30 00:27buy3411.001.10681.10181.1093
6822003.04.30 01:43t/p3411.001.10931.10181.1093250.0095065.00
6832003.05.02 13:28buy3421.001.12511.12011.1276
6842003.05.02 15:02s/l3421.001.12011.12011.1276-500.0094565.00
6852003.05.06 18:33buy3431.001.13431.12931.1368
6862003.05.06 20:14t/p3431.001.13681.12931.1368250.0094815.00
6872003.05.07 02:30buy3441.001.14161.13661.1441
6882003.05.07 11:45close3441.001.13941.13661.1441-220.0094595.00
6892003.05.08 04:29sell3451.001.13361.13861.1311
6902003.05.08 06:30t/p3451.001.13111.13861.1311250.0094845.00
6912003.05.08 06:36sell3461.001.13201.13701.1295
6922003.05.08 13:26s/l3461.001.13701.13701.1295-500.0094345.00
6932003.05.12 06:35buy3471.001.15731.15231.1598
6942003.05.12 09:52t/p3471.001.15981.15231.1598250.0094595.00
6952003.05.14 09:39sell3481.001.14841.15341.1459
6962003.05.14 10:29close3481.001.15191.15341.1459-350.0094245.00
6972003.05.15 06:32sell3491.001.14471.14971.1422
6982003.05.15 12:35close3491.001.14731.14971.1422-260.0093985.00
6992003.05.16 00:28sell3501.001.13911.14411.1366
7002003.05.16 05:26close3501.001.14101.14411.1366-190.0093795.00
7012003.05.19 08:36buy3511.001.16861.16361.1711
7022003.05.19 10:30t/p3511.001.17111.16361.1711250.0094045.00
7032003.05.19 12:26buy3521.001.17051.16551.1730
7042003.05.19 14:07s/l3521.001.16551.16551.1730-500.0093545.00
7052003.05.21 01:29buy3531.001.17271.16771.1752
7062003.05.21 13:58s/l3531.001.16771.16771.1752-500.0093045.00
7072003.05.21 15:50sell3541.001.17021.17521.1677
7082003.05.21 18:53close3541.001.17021.17521.16770.0093045.00
7092003.05.22 15:28buy3551.001.16951.16451.1720
7102003.05.23 05:30close3551.001.16811.16451.1720-149.0092896.00
7112003.05.23 16:51buy3561.001.17761.17261.1801
7122003.05.23 18:26t/p3561.001.18011.17261.1801250.0093146.00
7132003.05.26 21:54buy3571.001.18721.18221.1897
7142003.05.27 06:25t/p3571.001.18971.18221.1897241.0093387.00
7152003.05.28 01:40sell3581.001.18161.18661.1791
7162003.05.28 09:33t/p3581.001.17911.18661.1791250.0093637.00
7172003.05.30 01:51buy3591.001.18871.18371.1912
7182003.05.30 10:13s/l3591.001.18371.18371.1912-500.0093137.00
7192003.05.30 22:59sell3601.001.17681.18181.1743
7202003.06.02 00:00t/p3601.001.17431.18181.1743257.0093394.00
7212003.06.03 00:30buy3611.001.17611.17111.1786
7222003.06.03 04:56close3611.001.17371.17111.1786-240.0093154.00
7232003.06.03 18:33sell3621.001.17071.17571.1682
7242003.06.03 21:41close3621.001.17441.17571.1682-370.0092784.00
7252003.06.04 17:28sell3631.001.16931.17431.1668
7262003.06.04 21:55t/p3631.001.16681.17431.1668250.0093034.00
7272003.06.05 01:53sell3641.001.16471.16971.1622
7282003.06.05 13:26s/l3641.001.16971.16971.1622-500.0092534.00
7292003.06.09 01:30sell3651.001.17051.17551.1680
7302003.06.09 02:55t/p3651.001.16801.17551.1680250.0092784.00
7312003.06.16 03:26buy3661.001.18791.18291.1904
7322003.06.16 09:40t/p3661.001.19041.18291.1904250.0093034.00
7332003.06.17 14:27sell3671.001.18031.18531.1778
7342003.06.17 14:51t/p3671.001.17781.18531.1778250.0093284.00
7352003.06.17 16:33sell3681.001.17981.18481.1773
7362003.06.17 17:27close3681.001.18101.18481.1773-120.0093164.00
7372003.06.23 04:29sell3691.001.15781.16281.1553
7382003.06.23 10:31t/p3691.001.15531.16281.1553250.0093414.00
7392003.06.24 20:31sell3701.001.14911.15411.1466
7402003.06.25 12:41s/l3701.001.15411.15411.1466-493.0092921.00
7412003.06.25 15:45buy3711.001.15601.15101.1585
7422003.06.25 17:54t/p3711.001.15851.15101.1585250.0093171.00
7432003.06.25 20:53buy3721.001.15351.14851.1560
7442003.06.26 01:29close3721.001.15401.14851.156023.0093194.00
7452003.06.26 18:46sell3731.001.14381.14881.1413
7462003.06.27 09:50t/p3731.001.14131.14881.1413257.0093451.00
7472003.07.01 01:50buy3741.001.15181.14681.1543
7482003.07.01 09:27t/p3741.001.15431.14681.1543250.0093701.00
7492003.07.07 20:34sell3751.001.13241.13741.1299
7502003.07.08 10:25t/p3751.001.12991.13741.1299257.0093958.00
7512003.07.11 05:26sell3761.001.13101.13601.1285
7522003.07.11 15:14t/p3761.001.12851.13601.1285250.0094208.00
7532003.07.11 15:26sell3771.001.12991.13491.1274
7542003.07.14 01:10t/p3771.001.12741.13491.1274257.0094465.00
7552003.07.14 03:26sell3781.001.12781.13281.1253
7562003.07.14 09:13t/p3781.001.12531.13281.1253250.0094715.00
7572003.07.16 00:36sell3791.001.11731.12231.1148
7582003.07.16 01:54t/p3791.001.11481.12231.1148250.0094965.00
7592003.07.18 02:52buy3801.001.12241.11741.1249
7602003.07.18 14:38close3801.001.12081.11741.1249-160.0094805.00
7612003.07.21 23:26buy3811.001.13381.12881.1363
7622003.07.22 05:36close3811.001.13211.12881.1363-179.0094626.00
7632003.07.22 11:29buy3821.001.13581.13081.1383
7642003.07.22 18:27close3821.001.13351.13081.1383-230.0094396.00
7652003.07.23 10:28buy3831.001.13821.13321.1407
7662003.07.23 13:23t/p3831.001.14071.13321.1407250.0094646.00
7672003.07.24 15:49sell3841.001.14441.14941.1419
7682003.07.24 23:48close3841.001.14731.14941.1419-290.0094356.00
7692003.07.28 11:26buy3851.001.14931.14431.1518
7702003.07.28 13:36close3851.001.14661.14431.1518-270.0094086.00
7712003.07.30 16:28sell3861.001.14051.14551.1380
7722003.07.30 17:07t/p3861.001.13801.14551.1380250.0094336.00
7732003.07.31 13:55sell3871.001.13091.13591.1284
7742003.07.31 14:35t/p3871.001.12841.13591.1284250.0094586.00
7752003.07.31 21:37sell3881.001.12421.12921.1217
7762003.08.01 07:50t/p3881.001.12171.12921.1217257.0094843.00
7772003.08.01 22:44buy3891.001.12651.12151.1290
7782003.08.04 09:30t/p3891.001.12901.12151.1290241.0095084.00
7792003.08.04 20:31buy3901.001.13541.13041.1379
7802003.08.05 13:26close3901.001.13301.13041.1379-249.0094835.00
7812003.08.05 23:54buy3911.001.13891.13391.1414
7822003.08.06 08:13t/p3911.001.14141.13391.1414241.0095076.00
7832003.08.07 18:48buy3921.001.13801.13301.1405
7842003.08.07 20:40close3921.001.13741.13301.1405-60.0095016.00
7852003.08.08 15:40sell3931.001.13281.13781.1303
7862003.08.08 18:47t/p3931.001.13031.13781.1303250.0095266.00
7872003.08.08 19:31sell3941.001.13061.13561.1281
7882003.08.11 02:31t/p3941.001.12811.13561.1281257.0095523.00
7892003.08.12 12:33sell3951.001.13321.13821.1307
7902003.08.12 14:07t/p3951.001.13071.13821.1307250.0095773.00
7912003.08.12 17:32sell3961.001.13081.13581.1283
7922003.08.12 22:11t/p3961.001.12831.13581.1283250.0096023.00
7932003.08.13 09:35sell3971.001.12351.12851.1210
7942003.08.13 13:59s/l3971.001.12851.12851.1210-500.0095523.00
7952003.08.13 14:36buy3981.001.12611.12111.1286
7962003.08.13 16:03t/p3981.001.12861.12111.1286250.0095773.00
7972003.08.13 20:32buy3991.001.13141.12641.1339
7982003.08.14 13:28close3991.001.12821.12641.1339-347.0095426.00
7992003.08.18 19:52sell4001.001.11431.11931.1118
8002003.08.19 04:02t/p4001.001.11181.11931.1118257.0095683.00
8012003.08.19 04:26sell4011.001.11291.11791.1104
8022003.08.19 08:42t/p4011.001.11041.11791.1104250.0095933.00
8032003.08.20 13:52sell4021.001.10901.11401.1065
8042003.08.20 15:46s/l4021.001.11401.11401.1065-500.0095433.00
8052003.08.26 02:26sell4031.001.08451.08951.0820
8062003.08.26 12:52t/p4031.001.08201.08951.0820250.0095683.00
8072003.08.26 13:53sell4041.001.08151.08651.0790
8082003.08.26 16:50s/l4041.001.08651.08651.0790-500.0095183.00
8092003.08.27 12:27buy4051.001.08891.08391.0914
8102003.08.27 13:13t/p4051.001.09141.08391.0914250.0095433.00
8112003.08.27 15:43buy4061.001.09021.08521.0927
8122003.08.27 22:52close4061.001.08811.08521.0927-210.0095223.00
8132003.08.29 19:27buy4071.001.09621.09121.0987
8142003.08.29 21:54t/p4071.001.09871.09121.0987250.0095473.00
8152003.09.02 15:31sell4081.001.08611.09111.0836
8162003.09.02 19:24t/p4081.001.08361.09111.0836250.0095723.00
8172003.09.03 00:50sell4091.001.08091.08591.0784
8182003.09.03 02:23t/p4091.001.07841.08591.0784250.0095973.00
8192003.09.03 04:29sell4101.001.07831.08331.0758
8202003.09.03 17:05s/l4101.001.08331.08331.0758-500.0095473.00
8212003.09.03 18:27buy4111.001.08331.07831.0858
8222003.09.03 19:04t/p4111.001.08581.07831.0858250.0095723.00
8232003.09.03 19:31buy4121.001.08501.08001.0875
8242003.09.04 01:31close4121.001.08171.08001.0875-357.0095366.00
8252003.09.05 00:29buy4131.001.09341.08841.0959
8262003.09.05 06:38t/p4131.001.09591.08841.0959250.0095616.00
8272003.09.10 00:59buy4141.001.12221.11721.1247
8282003.09.10 11:26close4141.001.11981.11721.1247-240.0095376.00
8292003.09.11 10:30buy4151.001.12471.11971.1272
8302003.09.11 13:50close4151.001.12221.11971.1272-250.0095126.00
8312003.09.12 12:26sell4161.001.11481.11981.1123
8322003.09.12 14:31s/l4161.001.11981.11981.1123-500.0094626.00
8332003.09.17 18:33buy4171.001.12321.11821.1257
8342003.09.17 19:31t/p4171.001.12571.11821.1257250.0094876.00
8352003.09.19 22:27buy4181.001.13611.13111.1386
8362003.09.19 23:51t/p4181.001.13861.13111.1386250.0095126.00
8372003.09.22 08:27buy4191.001.14391.13891.1464
8382003.09.22 09:59t/p4191.001.14641.13891.1464250.0095376.00
8392003.09.22 19:49buy4201.001.14841.14341.1509
8402003.09.23 00:27close4201.001.14641.14341.1509-209.0095167.00
8412003.09.25 17:31buy4211.001.15121.14621.1537
8422003.09.25 18:29close4211.001.14941.14621.1537-180.0094987.00
8432003.09.30 08:27buy4221.001.16261.15761.1651
8442003.09.30 08:43t/p4221.001.16511.15761.1651250.0095237.00
8452003.10.01 22:44buy4231.001.17191.16691.1744
8462003.10.02 04:12t/p4231.001.17441.16691.1744223.0095460.00
8472003.10.02 05:28buy4241.001.17551.17051.1780
8482003.10.02 10:58close4241.001.17351.17051.1780-200.0095260.00
8492003.10.06 04:26sell4251.001.15641.16141.1539
8502003.10.06 08:10t/p4251.001.15391.16141.1539250.0095510.00
8512003.10.07 00:49buy4261.001.17081.16581.1733
8522003.10.07 08:32t/p4261.001.17331.16581.1733250.0095760.00
8532003.10.07 09:29buy4271.001.17271.16771.1752
8542003.10.07 10:02t/p4271.001.17521.16771.1752250.0096010.00
8552003.10.08 09:50buy4281.001.18091.17591.1834
8562003.10.09 01:32t/p4281.001.18341.17591.1834223.0096233.00
8572003.10.09 05:59buy4291.001.18351.17851.1860
8582003.10.09 13:47s/l4291.001.17851.17851.1860-500.0095733.00
8592003.10.16 00:28sell4301.001.16221.16721.1597
8602003.10.16 06:27close4301.001.16401.16721.1597-180.0095553.00
8612003.10.17 02:28sell4311.001.15861.16361.1561
8622003.10.17 14:32t/p4311.001.15611.16361.1561250.0095803.00
8632003.10.20 02:59buy4321.001.16801.16301.1705
8642003.10.20 03:19s/l4321.001.16301.16301.1705-500.0095303.00
8652003.10.22 22:43buy4331.001.17961.17461.1821
8662003.10.23 01:44t/p4331.001.18211.17461.1821223.0095526.00
8672003.10.24 01:44buy4341.001.18171.17671.1842
8682003.10.24 12:51s/l4341.001.17671.17671.1842-500.0095026.00
8692003.10.24 23:52sell4351.001.17901.18401.1765
8702003.10.27 03:28t/p4351.001.17651.18401.1765257.0095283.00
8712003.10.27 06:34sell4361.001.17401.17901.1715
8722003.10.27 12:47close4361.001.17631.17901.1715-230.0095053.00
8732003.10.28 03:27sell4371.001.17141.17641.1689
8742003.10.28 12:06t/p4371.001.16891.17641.1689250.0095303.00
8752003.10.28 15:45sell4381.001.16871.17371.1662
8762003.10.28 22:02t/p4381.001.16621.17371.1662250.0095553.00
8772003.10.31 00:45sell4391.001.16261.16761.1601
8782003.10.31 18:01t/p4391.001.16011.16761.1601250.0095803.00
8792003.10.31 21:31sell4401.001.15721.16221.1547
8802003.11.03 16:11t/p4401.001.15471.16221.1547257.0096060.00
8812003.11.03 23:48sell4411.001.14631.15131.1438
8822003.11.04 03:05t/p4411.001.14381.15131.1438257.0096317.00
8832003.11.04 04:57sell4421.001.14411.14911.1416
8842003.11.04 15:45s/l4421.001.14911.14911.1416-500.0095817.00
8852003.11.04 17:31buy4431.001.14891.14391.1514
8862003.11.05 01:27close4431.001.14731.14391.1514-169.0095648.00
8872003.11.05 10:51sell4441.001.14611.15111.1436
8882003.11.05 15:22t/p4441.001.14361.15111.1436250.0095898.00
8892003.11.05 16:27sell4451.001.14541.15041.1429
8902003.11.05 17:38close4451.001.14781.15041.1429-240.0095658.00
8912003.11.07 15:49sell4461.001.14061.14561.1381
8922003.11.07 16:21s/l4461.001.14561.14561.1381-500.0095158.00
8932003.11.07 23:48buy4471.001.15211.14711.1546
8942003.11.10 11:34s/l4471.001.14711.14711.1546-509.0094649.00
8952003.11.11 01:53sell4481.001.14591.15091.1434
8962003.11.11 06:35close4481.001.14771.15091.1434-180.0094469.00
8972003.11.12 14:26buy4491.001.15921.15421.1617
8982003.11.12 15:59t/p4491.001.16171.15421.1617250.0094719.00
8992003.11.13 11:26buy4501.001.16801.16301.1705
9002003.11.13 14:45t/p4501.001.17051.16301.1705250.0094969.00
9012003.11.17 12:27buy4511.001.18181.17681.1843
9022003.11.17 14:26close4511.001.18071.17681.1843-110.0094859.00
9032003.11.19 13:37sell4521.001.19191.19691.1894
9042003.11.19 18:30t/p4521.001.18941.19691.1894250.0095109.00
9052003.11.19 21:32sell4531.001.18851.19351.1860
9062003.11.20 03:52close4531.001.19141.19351.1860-269.0094840.00
9072003.11.21 17:29buy4541.001.19101.18601.1935
9082003.11.24 09:47s/l4541.001.18601.18601.1935-509.0094331.00
9092003.11.24 22:46sell4551.001.17661.18161.1741
9102003.11.25 05:41close4551.001.17961.18161.1741-293.0094038.00
9112003.11.26 09:30buy4561.001.18321.17821.1857
9122003.11.26 15:33t/p4561.001.18571.17821.1857250.0094288.00
9132003.11.28 16:48buy4571.001.20001.19501.2025
9142003.12.01 01:01t/p4571.001.20251.19501.2025241.0094529.00
9152003.12.04 07:30sell4581.001.20591.21091.2034
9162003.12.04 14:53s/l4581.001.21091.21091.2034-500.0094029.00
9172003.12.05 20:56buy4591.001.21581.21081.2183
9182003.12.08 09:54t/p4591.001.21831.21081.2183241.0094270.00
9192003.12.08 13:26buy4601.001.22021.21521.2227
9202003.12.08 14:26t/p4601.001.22271.21521.2227250.0094520.00
9212003.12.09 11:27buy4611.001.22571.22071.2282
9222003.12.09 16:29s/l4611.001.22071.22071.2282-500.0094020.00
9232003.12.10 10:26sell4621.001.21841.22341.2159
9242003.12.10 12:11s/l4621.001.22341.22341.2159-500.0093520.00
9252003.12.10 16:58buy4631.001.22371.21871.2262
9262003.12.10 18:43close4631.001.22171.21871.2262-200.0093320.00
9272003.12.11 01:54sell4641.001.21901.22401.2165
9282003.12.11 09:25t/p4641.001.21651.22401.2165250.0093570.00
9292003.12.11 10:36sell4651.001.21671.22171.2142
9302003.12.11 13:35t/p4651.001.21421.22171.2142250.0093820.00
9312003.12.15 23:27buy4661.001.23091.22591.2334
9322003.12.16 05:05t/p4661.001.23341.22591.2334241.0094061.00
9332003.12.16 06:37buy4671.001.23351.22851.2360
9342003.12.17 09:34close4671.001.23151.22851.2360-209.0093852.00
9352003.12.18 16:33sell4681.001.23831.24331.2358
9362003.12.18 19:33close4681.001.24091.24331.2358-260.0093592.00
9372003.12.22 01:26sell4691.001.23791.24291.2354
9382003.12.22 03:28close4691.001.23801.24291.2354-10.0093582.00
9392003.12.22 11:27buy4701.001.24311.23811.2456
9402003.12.22 23:30close4701.001.24011.23811.2456-300.0093282.00
9412003.12.29 12:26buy4711.001.24791.24291.2504
9422003.12.29 13:30t/p4711.001.25041.24291.2504250.0093532.00
9432003.12.29 14:49buy4721.001.24951.24451.2520
9442003.12.30 16:13t/p4721.001.25201.24451.2520241.0093773.00
9452003.12.30 17:34buy4731.001.25221.24721.2547
9462003.12.30 20:07t/p4731.001.25471.24721.2547250.0094023.00
9472003.12.30 20:52buy4741.001.25441.24941.2569
9482003.12.31 02:02t/p4741.001.25691.24941.2569241.0094264.00
9492003.12.31 04:36buy4751.001.25741.25241.2599
9502003.12.31 08:51t/p4751.001.25991.25241.2599250.0094514.00
9512004.01.02 04:26sell4761.001.25441.25941.2519
9522004.01.02 06:29close4761.001.25641.25941.2519-200.0094314.00
9532004.01.02 12:28buy4771.001.26131.25631.2638
9542004.01.02 14:40close4771.001.25931.25631.2638-200.0094114.00
9552004.01.05 04:45buy4781.001.26521.26021.2677
9562004.01.05 08:24t/p4781.001.26771.26021.2677250.0094364.00
9572004.01.05 09:42buy4791.001.26501.26001.2675
9582004.01.05 11:47t/p4791.001.26751.26001.2675250.0094614.00
9592004.01.07 03:46sell4801.001.27081.27581.2683
9602004.01.07 09:36t/p4801.001.26831.27581.2683250.0094864.00
9612004.01.07 22:29sell4811.001.26411.26911.2616
9622004.01.08 02:06t/p4811.001.26161.26911.2616271.0095135.00
9632004.01.08 11:54sell4821.001.25851.26351.2560
9642004.01.08 13:41s/l4821.001.26351.26351.2560-500.0094635.00
9652004.01.09 00:52buy4831.001.27731.27231.2798
9662004.01.09 06:30s/l4831.001.27231.27231.2798-500.0094135.00
9672004.01.09 20:26buy4841.001.28331.27831.2858
9682004.01.12 08:15t/p4841.001.28581.27831.2858241.0094376.00
9692004.01.12 11:39buy4851.001.28751.28251.2900
9702004.01.12 14:00s/l4851.001.28251.28251.2900-500.0093876.00
9712004.01.13 03:26sell4861.001.27421.27921.2717
9722004.01.13 04:30close4861.001.27531.27921.2717-110.0093766.00
9732004.01.13 17:33buy4871.001.27511.27011.2776
9742004.01.13 19:28close4871.001.27451.27011.2776-60.0093706.00
9752004.01.15 10:26sell4881.001.26491.26991.2624
9762004.01.15 14:37t/p4881.001.26241.26991.2624250.0093956.00
9772004.01.15 17:28sell4891.001.26151.26651.2590
9782004.01.15 17:59t/p4891.001.25901.26651.2590250.0094206.00
9792004.01.15 18:40sell4901.001.25941.26441.2569
9802004.01.15 21:58t/p4901.001.25691.26441.2569250.0094456.00
9812004.01.15 22:31sell4911.001.25781.26281.2553
9822004.01.16 03:59close4911.001.25921.26281.2553-133.0094323.00
9832004.01.19 00:30sell4921.001.23861.24361.2361
9842004.01.19 10:07t/p4921.001.23611.24361.2361250.0094573.00
9852004.01.20 22:32buy4931.001.25781.25281.2603
9862004.01.21 05:58t/p4931.001.26031.25281.2603241.0094814.00
9872004.01.27 04:45sell4941.001.24641.25141.2439
9882004.01.27 13:12s/l4941.001.25141.25141.2439-500.0094314.00
9892004.01.28 00:52buy4951.001.26351.25851.2660
9902004.01.28 05:32s/l4951.001.25851.25851.2660-500.0093814.00
9912004.01.29 07:42sell4961.001.24681.25181.2443
9922004.01.29 10:47s/l4961.001.25181.25181.2443-500.0093314.00
9932004.01.30 10:33sell4971.001.23721.24221.2347
9942004.01.30 14:30s/l4971.001.24221.24221.2347-500.0092814.00
9952004.02.02 00:27buy4981.001.24811.24311.2506
9962004.02.02 16:46s/l4981.001.24311.24311.2506-500.0092314.00
9972004.02.02 20:59sell4991.001.24121.24621.2387
9982004.02.03 00:47close4991.001.24371.24621.2387-243.0092071.00
9992004.02.03 14:30buy5001.001.25671.25171.2592
10002004.02.03 20:43close5001.001.25441.25171.2592-230.0091841.00
10012004.02.05 21:28sell5011.001.25421.25921.2517
10022004.02.06 10:59t/p5011.001.25171.25921.2517257.0092098.00
10032004.02.06 22:43buy5021.001.27001.26501.2725
10042004.02.09 00:00s/l5021.001.26501.26501.2725-509.0091589.00
10052004.02.09 11:28buy5031.001.27321.26821.2757
10062004.02.09 14:54close5031.001.27231.26821.2757-90.0091499.00
10072004.02.09 17:48sell5041.001.26851.27351.2660
10082004.02.10 04:16s/l5041.001.27351.27351.2660-493.0091006.00
10092004.02.10 06:33buy5051.001.27381.26881.2763
10102004.02.10 08:26t/p5051.001.27631.26881.2763250.0091256.00
10112004.02.10 10:40buy5061.001.27741.27241.2799
10122004.02.10 16:15s/l5061.001.27241.27241.2799-500.0090756.00
10132004.02.11 10:51sell5071.001.26691.27191.2644
10142004.02.11 17:01s/l5071.001.27191.27191.2644-500.0090256.00
10152004.02.12 01:44buy5081.001.28231.27731.2848
10162004.02.12 21:27close5081.001.28041.27731.2848-190.0090066.00
10172004.02.16 00:51sell5091.001.27281.27781.2703
10182004.02.16 10:34close5091.001.27581.27781.2703-300.0089766.00
10192004.02.16 17:35buy5101.001.27761.27261.2801
10202004.02.17 08:12t/p5101.001.28011.27261.2801241.0090007.00
10212004.02.17 14:59buy5111.001.28421.27921.2867
10222004.02.17 17:26close5111.001.28301.27921.2867-120.0089887.00
10232004.02.18 14:38sell5121.001.28431.28931.2818
10242004.02.18 17:01t/p5121.001.28181.28931.2818250.0090137.00
10252004.02.19 03:31sell5131.001.27111.27611.2686
10262004.02.19 14:51t/p5131.001.26861.27611.2686250.0090387.00
10272004.02.20 01:26buy5141.001.27471.26971.2772
10282004.02.20 06:49s/l5141.001.26971.26971.2772-500.0089887.00
10292004.02.23 04:54sell5151.001.25001.25501.2475
10302004.02.23 09:09s/l5151.001.25501.25501.2475-500.0089387.00
10312004.02.23 14:26buy5161.001.25641.25141.2589
10322004.02.23 15:09t/p5161.001.25891.25141.2589250.0089637.00
10332004.02.24 13:48buy5171.001.25911.25411.2616
10342004.02.24 16:00t/p5171.001.26161.25411.2616250.0089887.00
10352004.02.24 22:28buy5181.001.26811.26311.2706
10362004.02.25 13:11s/l5181.001.26311.26311.2706-509.0089378.00
10372004.02.25 14:29sell5191.001.26361.26861.2611
10382004.02.25 14:57t/p5191.001.26111.26861.2611250.0089628.00
10392004.02.25 15:29sell5201.001.26351.26851.2610
10402004.02.25 16:03t/p5201.001.26101.26851.2610250.0089878.00
10412004.02.26 01:43sell5211.001.25001.25501.2475
10422004.02.26 09:22t/p5211.001.24751.25501.2475250.0090128.00
10432004.03.04 08:33buy5221.001.21861.21361.2211
10442004.03.04 09:09t/p5221.001.22111.21361.2211250.0090378.00
10452004.03.04 10:26buy5231.001.22071.21571.2232
10462004.03.04 11:02s/l5231.001.21571.21571.2232-500.0089878.00
10472004.03.09 01:26buy5241.001.24171.23671.2442
10482004.03.09 02:50t/p5241.001.24421.23671.2442250.0090128.00
10492004.03.09 04:55buy5251.001.24371.23871.2462
10502004.03.09 10:58s/l5251.001.23871.23871.2462-500.0089628.00
10512004.03.10 04:35sell5261.001.23091.23591.2284
10522004.03.10 08:00t/p5261.001.22841.23591.2284250.0089878.00
10532004.03.12 01:56buy5271.001.23441.22941.2369
10542004.03.12 04:52s/l5271.001.22941.22941.2369-500.0089378.00
10552004.03.12 14:26sell5281.001.22441.22941.2219
10562004.03.12 15:58t/p5281.001.22191.22941.2219250.0089628.00
10572004.03.12 20:27sell5291.001.21931.22431.2168
10582004.03.15 02:57close5291.001.22241.22431.2168-303.0089325.00
10592004.03.15 09:27buy5301.001.22621.22121.2287
10602004.03.15 09:58t/p5301.001.22871.22121.2287250.0089575.00
10612004.03.15 17:29sell5311.001.22391.22891.2214
10622004.03.15 19:26close5311.001.22441.22891.2214-50.0089525.00
10632004.03.16 14:33buy5321.001.23271.22771.2352
10642004.03.16 16:00t/p5321.001.23521.22771.2352250.0089775.00
10652004.03.19 00:56buy5331.001.23841.23341.2409
10662004.03.19 11:26close5331.001.23631.23341.2409-210.0089565.00
10672004.03.22 02:34sell5341.001.22691.23191.2244
10682004.03.22 03:48t/p5341.001.22441.23191.2244250.0089815.00
10692004.03.22 19:43buy5351.001.23681.23181.2393
10702004.03.22 23:54close5351.001.23421.23181.2393-260.0089555.00
10712004.03.23 15:36sell5361.001.23031.23531.2278
10722004.03.23 16:07t/p5361.001.22781.23531.2278250.0089805.00
10732004.03.24 02:30buy5371.001.23441.22941.2369
10742004.03.24 05:52close5371.001.23231.22941.2369-210.0089595.00
10752004.03.24 10:31sell5381.001.22931.23431.2268
10762004.03.24 11:42t/p5381.001.22681.23431.2268250.0089845.00
10772004.03.25 02:26sell5391.001.21391.21891.2114
10782004.03.25 08:21t/p5391.001.21141.21891.2114250.0090095.00
10792004.03.31 05:51buy5401.001.22321.21821.2257
10802004.03.31 08:17t/p5401.001.22571.21821.2257250.0090345.00
10812004.04.01 00:55buy5411.001.23061.22561.2331
10822004.04.01 05:28close5411.001.22751.22561.2331-310.0090035.00
10832004.04.05 04:48sell5421.001.21021.21521.2077
10842004.04.05 13:43t/p5421.001.20771.21521.2077250.0090285.00
10852004.04.05 20:32sell5431.001.20101.20601.1985
10862004.04.06 06:28t/p5431.001.19851.20601.1985257.0090542.00
10872004.04.07 01:50buy5441.001.21231.20731.2148
10882004.04.07 03:23s/l5441.001.20731.20731.2148-500.0090042.00
10892004.04.08 08:40buy5451.001.21931.21431.2218
10902004.04.08 10:26close5451.001.21771.21431.2218-160.0089882.00
10912004.04.08 21:26sell5461.001.20801.21301.2055
10922004.04.13 08:12t/p5461.001.20551.21301.2055271.0090153.00
10932004.04.14 22:38buy5471.001.19641.19141.1989
10942004.04.15 05:18s/l5471.001.19141.19141.1989-527.0089626.00
10952004.04.16 14:32sell5481.001.19371.19871.1912
10962004.04.16 15:47s/l5481.001.19871.19871.1912-500.0089126.00
10972004.04.20 06:35sell5491.001.19671.20171.1942
10982004.04.20 07:52t/p5491.001.19421.20171.1942250.0089376.00
10992004.04.20 16:54sell5501.001.19121.19621.1887
11002004.04.20 21:33t/p5501.001.18871.19621.1887250.0089626.00
11012004.04.21 04:55sell5511.001.18311.18811.1806
11022004.04.21 16:17s/l5511.001.18811.18811.1806-500.0089126.00
11032004.04.23 02:26buy5521.001.19061.18561.1931
11042004.04.23 04:35close5521.001.18941.18561.1931-120.0089006.00
11052004.04.26 13:29buy5531.001.18331.17831.1858
11062004.04.26 14:25t/p5531.001.18581.17831.1858250.0089256.00
11072004.04.26 16:42buy5541.001.18561.18061.1881
11082004.04.26 21:05t/p5541.001.18811.18061.1881250.0089506.00
11092004.04.26 21:28buy5551.001.18741.18241.1899
11102004.04.27 05:28close5551.001.18431.18241.1899-319.0089187.00
11112004.04.27 18:26buy5561.001.19211.18711.1946
11122004.04.28 09:38close5561.001.18951.18711.1946-269.0088918.00
11132004.05.04 21:26buy5571.001.20791.20291.2104
11142004.05.04 23:24t/p5571.001.21041.20291.2104250.0089168.00
11152004.05.05 00:27buy5581.001.20981.20481.2123
11162004.05.05 02:47t/p5581.001.21231.20481.2123250.0089418.00
11172004.05.05 04:56buy5591.001.21261.20761.2151
11182004.05.05 11:06t/p5591.001.21511.20761.2151250.0089668.00
11192004.05.05 12:57buy5601.001.21481.20981.2173
11202004.05.05 14:39close5601.001.21371.20981.2173-110.0089558.00
11212004.05.07 05:29sell5611.001.20501.21001.2025
11222004.05.07 14:28s/l5611.001.21001.21001.2025-500.0089058.00
11232004.05.10 12:28sell5621.001.18261.18761.1801
11242004.05.10 21:49close5621.001.18541.18761.1801-280.0088778.00
11252004.05.17 00:42buy5631.001.18901.18401.1915
11262004.05.17 02:55t/p5631.001.19151.18401.1915250.0089028.00
11272004.05.19 10:31buy5641.001.19921.19421.2017
11282004.05.19 15:24t/p5641.001.20171.19421.2017250.0089278.00
11292004.05.19 17:29buy5651.001.20211.19711.2046
11302004.05.19 20:33close5651.001.20111.19711.2046-100.0089178.00
11312004.05.20 20:26sell5661.001.19091.19591.1884
11322004.05.20 22:40s/l5661.001.19591.19591.1884-500.0088678.00
11332004.05.21 08:49buy5671.001.19981.19481.2023
11342004.05.21 11:01t/p5671.001.20231.19481.2023250.0088928.00
11352004.05.21 13:30buy5681.001.20361.19861.2061
11362004.05.21 15:00t/p5681.001.20611.19861.2061250.0089178.00
11372004.05.24 04:26sell5691.001.19661.20161.1941
11382004.05.24 05:28t/p5691.001.19411.20161.1941250.0089428.00
11392004.05.24 06:48sell5701.001.19611.20111.1936
11402004.05.24 09:03t/p5701.001.19361.20111.1936250.0089678.00
11412004.05.24 09:33sell5711.001.19511.20011.1926
11422004.05.24 18:50s/l5711.001.20011.20011.1926-500.0089178.00
11432004.05.25 09:32buy5721.001.20421.19921.2067
11442004.05.25 10:08t/p5721.001.20671.19921.2067250.0089428.00
11452004.05.27 09:31buy5731.001.21581.21081.2183
11462004.05.27 14:49t/p5731.001.21831.21081.2183250.0089678.00
11472004.05.27 22:48buy5741.001.22691.22191.2294
11482004.05.28 16:01s/l5741.001.22191.22191.2294-509.0089169.00
11492004.05.31 04:27sell5751.001.21961.22461.2171
11502004.05.31 11:36close5751.001.22201.22461.2171-240.0088929.00
11512004.06.03 05:28sell5761.001.21911.22411.2166
11522004.06.03 14:35s/l5761.001.22411.22411.2166-500.0088429.00
11532004.06.04 21:26buy5771.001.22831.22331.2308
11542004.06.07 00:25t/p5771.001.23081.22331.2308241.0088670.00
11552004.06.07 04:44buy5781.001.23231.22731.2348
11562004.06.08 03:36close5781.001.22951.22731.2348-289.0088381.00
11572004.06.08 14:36sell5791.001.22961.23461.2271
11582004.06.08 15:27t/p5791.001.22711.23461.2271250.0088631.00
11592004.06.09 06:33sell5801.001.22371.22871.2212
11602004.06.09 10:18t/p5801.001.22121.22871.2212250.0088881.00
11612004.06.10 02:26sell5811.001.20391.20891.2014
11622004.06.10 11:26close5811.001.20641.20891.2014-250.0088631.00
11632004.06.11 04:41sell5821.001.20551.21051.2030
11642004.06.11 06:55t/p5821.001.20301.21051.2030250.0088881.00
11652004.06.15 03:27buy5831.001.20861.20361.2111
11662004.06.15 10:05s/l5831.001.20361.20361.2111-500.0088381.00
11672004.06.15 23:36buy5841.001.21601.21101.2185
11682004.06.16 10:52s/l5841.001.21101.21101.2185-509.0087872.00
11692004.06.16 22:33sell5851.001.20101.20601.1985
11702004.06.17 12:08s/l5851.001.20601.20601.1985-479.0087393.00
11712004.06.18 07:52sell5861.001.19851.20351.1960
11722004.06.18 12:39s/l5861.001.20351.20351.1960-500.0086893.00
11732004.06.18 22:38buy5871.001.21401.20901.2165
11742004.06.21 10:16s/l5871.001.20901.20901.2165-509.0086384.00
11752004.06.22 09:53sell5881.001.20871.21371.2062
11762004.06.23 00:28close5881.001.21131.21371.2062-252.9986131.01
11772004.06.24 20:27buy5891.001.21731.21231.2198
11782004.06.25 04:27close5891.001.21491.21231.2198-248.9985882.02
11792004.06.28 00:33buy5901.001.21741.21241.2199
11802004.06.28 08:09s/l5901.001.21241.21241.2199-500.0085382.02
11812004.06.29 10:38sell5911.001.21541.22041.2129
11822004.06.29 16:00t/p5911.001.21291.22041.2129250.0085632.02
11832004.06.30 16:58buy5921.001.21671.21171.2192
11842004.06.30 20:19t/p5921.001.21921.21171.2192250.0085882.02
11852004.06.30 23:26buy5931.001.21871.21371.2212
11862004.07.01 06:40close5931.001.21631.21371.2212-266.9985615.03
11872004.07.06 15:37buy5941.001.23031.22531.2328
11882004.07.06 18:47close5941.001.23001.22531.2328-30.0085585.03
11892004.07.07 13:46buy5951.001.23611.23111.2386
11902004.07.07 17:54t/p5951.001.23861.23111.2386250.0085835.03
11912004.07.07 18:43buy5961.001.23731.23231.2398
11922004.07.08 04:27close5961.001.23621.23231.2398-136.9885698.05
11932004.07.08 17:30buy5971.001.23881.23381.2413
11942004.07.09 03:35t/p5971.001.24131.23381.2413241.0085939.05
11952004.07.13 03:32sell5981.001.23891.24391.2364
11962004.07.13 04:44t/p5981.001.23641.24391.2364250.0086189.05
11972004.07.13 05:43sell5991.001.23701.24201.2345
11982004.07.13 14:37t/p5991.001.23451.24201.2345250.0086439.05
11992004.07.14 16:42buy6001.001.24021.23521.2427
12002004.07.15 00:31close6001.001.23841.23521.2427-206.9986232.06
12012004.07.15 10:44sell6011.001.23481.23981.2323
12022004.07.15 14:31close6011.001.23701.23981.2323-219.9986012.07
12032004.07.21 02:45sell6021.001.23231.23731.2298
12042004.07.21 12:02t/p6021.001.22981.23731.2298250.0086262.07
12052004.07.26 00:31sell6031.001.21021.21521.2077
12062004.07.26 05:26close6031.001.21251.21521.2077-229.9886032.09
12072004.07.27 12:57buy6041.001.21721.21221.2197
12082004.07.27 16:00s/l6041.001.21221.21221.2197-500.0085532.09
12092004.07.27 22:26sell6051.001.20571.21071.2032
12102004.07.28 10:50t/p6051.001.20321.21071.2032257.0085789.09
12112004.08.04 15:38sell6061.001.19901.20401.1965
12122004.08.04 16:33s/l6061.001.20401.20401.1965-500.0085289.09
12132004.08.12 11:26buy6071.001.22631.22131.2288
12142004.08.12 14:30t/p6071.001.22881.22131.2288250.0085539.09
12152004.08.16 01:29buy6081.001.23731.23231.2398
12162004.08.16 10:37close6081.001.23471.23231.2398-259.9985279.10
12172004.08.20 16:36sell6091.001.23231.23731.2298
12182004.08.23 02:52t/p6091.001.22981.23731.2298257.0085536.10
12192004.08.24 21:30sell6101.001.20821.21321.2057
12202004.08.25 02:05t/p6101.001.20571.21321.2057257.0085793.10
12212004.08.27 20:40sell6111.001.20211.20711.1996
12222004.08.30 06:39t/p6111.001.19961.20711.1996257.0086050.10
12232004.08.31 13:32buy6121.001.21071.20571.2132
12242004.08.31 16:00t/p6121.001.21321.20571.2132250.0086300.10
12252004.09.03 22:26sell6131.001.20651.21151.2040
12262004.09.07 12:26close6131.001.21001.21151.2040-335.9985964.11
12272004.09.08 14:41sell6141.001.20371.20871.2012
12282004.09.08 16:42s/l6141.001.20871.20871.2012-500.0085464.11
12292004.09.08 23:59buy6151.001.21801.21301.2205
12302004.09.09 09:33t/p6151.001.22051.21301.2205223.0085687.11
12312004.09.10 01:42buy6161.001.22391.21891.2264
12322004.09.10 12:45close6161.001.22161.21891.2264-229.9985457.12
12332004.09.13 14:34sell6171.001.22361.22861.2211
12342004.09.13 23:27close6171.001.22581.22861.2211-220.0085237.12
12352004.09.17 17:29sell6181.001.21691.22191.2144
12362004.09.20 12:05t/p6181.001.21441.22191.2144257.0085494.12
12372004.09.24 15:33buy6191.001.23061.22561.2331
12382004.09.24 17:10s/l6191.001.22561.22561.2331-500.0084994.12
12392004.09.27 18:51buy6201.001.23021.22521.2327
12402004.09.28 13:36t/p6201.001.23271.22521.2327241.0085235.12
12412004.09.28 15:33buy6211.001.23341.22841.2359
12422004.09.28 18:36close6211.001.23111.22841.2359-229.9985005.13
12432004.09.30 19:36buy6221.001.24261.23761.2451
12442004.10.01 12:27close6221.001.24011.23761.2451-259.0084746.13
12452004.10.04 04:27sell6231.001.23671.24171.2342
12462004.10.04 12:38t/p6231.001.23421.24171.2342250.0084996.13
12472004.10.04 20:29sell6241.001.22751.23251.2250
12482004.10.05 15:41close6241.001.23081.23251.2250-322.9984673.14
12492004.10.06 12:26sell6251.001.22781.23281.2253
12502004.10.06 15:12t/p6251.001.22531.23281.2253250.0084923.14
12512004.10.08 10:36buy6261.001.23371.22871.2362
12522004.10.08 14:28s/l6261.001.22871.22871.2362-500.0084423.14
12532004.10.08 20:28buy6271.001.24131.23631.2438
12542004.10.11 15:26close6271.001.23951.23631.2438-189.0084234.14
12552004.10.12 13:27sell6281.001.23041.23541.2279
12562004.10.12 22:37close6281.001.23231.23541.2279-189.9984044.15
12572004.10.14 15:32buy6291.001.23691.23191.2394
12582004.10.14 16:58t/p6291.001.23941.23191.2394250.0084294.15
12592004.10.15 21:42buy6301.001.24741.24241.2499
12602004.10.18 15:00t/p6301.001.24991.24241.2499241.0084535.15
12612004.10.18 17:27buy6311.001.25151.24651.2540
12622004.10.18 19:39close6311.001.24941.24651.2540-210.0084325.15
12632004.10.25 10:28buy6321.001.27781.27281.2803
12642004.10.25 11:01t/p6321.001.28031.27281.2803250.0084575.15
12652004.10.25 19:26buy6331.001.28071.27571.2832
12662004.10.26 04:36t/p6331.001.28321.27571.2832241.0084816.15
12672004.10.26 05:27buy6341.001.28351.27851.2860
12682004.10.26 08:26close6341.001.28051.27851.2860-300.0084516.15
12692004.10.26 20:26sell6351.001.27551.28051.2730
12702004.10.27 03:53t/p6351.001.27301.28051.2730257.0084773.15
12712004.10.27 04:26sell6361.001.27361.27861.2711
12722004.10.27 09:27close6361.001.27591.27861.2711-229.9984543.16
12732004.11.02 09:43sell6371.001.27061.27561.2681
12742004.11.02 17:30t/p6371.001.26811.27561.2681250.0084793.16
12752004.11.03 04:39sell6381.001.26941.27441.2669
12762004.11.03 07:03t/p6381.001.26691.27441.2669250.0085043.16
12772004.11.03 23:26buy6391.001.28131.27631.2838
12782004.11.04 07:26t/p6391.001.28381.27631.2838223.0085266.16
12792004.11.04 14:32buy6401.001.28551.28051.2880
12802004.11.04 14:56t/p6401.001.28801.28051.2880250.0085516.16
12812004.11.04 17:57buy6411.001.28761.28261.2901
12822004.11.05 11:32close6411.001.28551.28261.2901-219.0085297.16
12832004.11.08 06:30buy6421.001.29711.29211.2996
12842004.11.08 13:31s/l6421.001.29211.29211.2996-500.0084797.16
12852004.11.15 01:46buy6431.001.29861.29361.3011
12862004.11.15 05:33close6431.001.29661.29361.3011-199.9884597.18
12872004.11.15 19:41sell6441.001.29241.29741.2899
12882004.11.15 23:30close6441.001.29461.29741.2899-220.0084377.18
12892004.11.16 11:37buy6451.001.29751.29251.3000
12902004.11.17 10:43t/p6451.001.30001.29251.3000241.0084618.18
12912004.11.18 20:55sell6461.001.29691.30191.2944
12922004.11.18 23:44t/p6461.001.29441.30191.2944250.0084868.18
12932004.11.19 00:31sell6471.001.29541.30041.2929
12942004.11.19 07:52close6471.001.29671.30041.2929-130.0084738.18
12952004.11.19 18:26buy6481.001.30351.29851.3060
12962004.11.19 21:40close6481.001.30201.29851.3060-149.9984588.19
12972004.11.23 04:26sell6491.001.29951.30451.2970
12982004.11.23 11:40s/l6491.001.30451.30451.2970-500.0084088.19
12992004.11.23 17:28buy6501.001.30811.30311.3106
13002004.11.24 07:50t/p6501.001.31061.30311.3106241.0084329.19
13012004.11.24 12:27buy6511.001.31531.31031.3178
13022004.11.24 18:21t/p6511.001.31781.31031.3178250.0084579.19
13032004.11.25 14:52buy6521.001.32111.31611.3236
13042004.11.25 16:52t/p6521.001.32361.31611.3236250.0084829.19
13052004.11.25 19:28buy6531.001.32421.31921.3267
13062004.11.25 22:53t/p6531.001.32671.31921.3267250.0085079.19
13072004.11.25 23:43buy6541.001.32611.32111.3286
13082004.11.26 05:11t/p6541.001.32861.32111.3286241.0085320.19
13092004.11.29 19:26buy6551.001.32811.32311.3306
13102004.11.30 00:50close6551.001.32711.32311.3306-109.0185211.18
13112004.12.03 14:28buy6561.001.32971.32471.3322
13122004.12.03 14:30t/p6561.001.33221.32471.3322250.0085461.18
13132004.12.06 03:28buy6571.001.34441.33941.3469
13142004.12.06 21:32s/l6571.001.33941.33941.3469-500.0084961.18
13152004.12.06 22:27sell6581.001.34041.34541.3379
13162004.12.07 07:53s/l6581.001.34541.34541.3379-493.0084468.18
13172004.12.08 13:44sell6591.001.33201.33701.3295
13182004.12.08 14:23t/p6591.001.32951.33701.3295250.0084718.18
13192004.12.09 00:27buy6601.001.33481.32981.3373
13202004.12.09 04:22s/l6601.001.32981.32981.3373-500.0084218.18
13212004.12.13 06:40buy6611.001.32731.32231.3298
13222004.12.13 13:26close6611.001.32561.32231.3298-170.0084048.18
13232004.12.13 18:36buy6621.001.33001.32501.3325
13242004.12.13 20:44t/p6621.001.33251.32501.3325250.0084298.18
13252004.12.13 21:36buy6631.001.33061.32561.3331
13262004.12.14 04:54close6631.001.32911.32561.3331-159.0084139.18
13272004.12.14 18:32sell6641.001.32781.33281.3253
13282004.12.14 22:37close6641.001.32971.33281.3253-190.0083949.18
13292004.12.15 20:33buy6651.001.34041.33541.3429
13302004.12.16 15:08s/l6651.001.33541.33541.3429-527.0083422.18
13312004.12.17 01:49sell6661.001.32541.33041.3229
13322004.12.17 10:15s/l6661.001.33041.33041.3229-500.0082922.18
13332004.12.17 11:45buy6671.001.32951.32451.3320
13342004.12.17 13:27close6671.001.32701.32451.3320-250.0082672.18
13352004.12.20 11:27buy6681.001.33541.33041.3379
13362004.12.20 12:35t/p6681.001.33791.33041.3379250.0082922.18
13372004.12.23 16:37buy6691.001.34811.34311.3506
13382004.12.23 21:05t/p6691.001.35061.34311.3506250.0083172.18
13392004.12.23 22:31buy6701.001.35041.34541.3529
13402004.12.24 09:10t/p6701.001.35291.34541.3529241.0083413.18
13412004.12.29 02:41sell6711.001.35731.36231.3548
13422004.12.29 06:32s/l6711.001.36231.36231.3548-500.0082913.18
13432004.12.29 08:27buy6721.001.36261.35761.3651
13442004.12.29 15:05s/l6721.001.35761.35761.3651-500.0082413.18
13452004.12.29 15:42sell6731.001.35871.36371.3562
13462004.12.30 06:32close6731.001.36211.36371.3562-319.0082094.18
13472005.01.10 00:32sell6741.001.30571.31071.3032
13482005.01.10 05:33close6741.001.30851.31071.3032-279.9981814.19
13492005.01.10 12:26buy6751.001.30961.30461.3121
13502005.01.10 14:56t/p6751.001.31211.30461.3121250.0082064.19
13512005.01.11 13:49buy6761.001.31571.31071.3182
13522005.01.11 21:03s/l6761.001.31071.31071.3182-500.0081564.19
13532005.01.12 21:42buy6771.001.32621.32121.3287
13542005.01.13 10:54close6771.001.32291.32121.3287-357.0081207.19
13552005.01.18 00:32sell6781.001.30491.30991.3024
13562005.01.18 03:14t/p6781.001.30241.30991.3024250.0081457.19
13572005.01.18 03:35sell6791.001.30281.30781.3003
13582005.01.18 09:30t/p6791.001.30031.30781.3003250.0081707.19
13592005.01.20 14:26sell6801.001.29481.29981.2923
13602005.01.21 09:27close6801.001.29741.29981.2923-253.0081454.19
13612005.01.24 10:33buy6811.001.30751.30251.3100
13622005.01.24 17:47close6811.001.30421.30251.3100-330.0081124.19
13632005.01.25 03:26sell6821.001.30211.30711.2996
13642005.01.25 07:26close6821.001.30391.30711.2996-180.0180944.18
13652005.01.25 10:27buy6831.001.30631.30131.3088
13662005.01.25 14:55close6831.001.30301.30131.3088-330.0080614.18
13672005.01.26 11:26buy6841.001.30061.29561.3031
13682005.01.26 14:38t/p6841.001.30311.29561.3031250.0080864.18
13692005.01.26 20:26buy6851.001.30801.30301.3105
13702005.01.27 08:50t/p6851.001.31051.30301.3105223.0081087.18
13712005.01.27 15:29sell6861.001.30291.30791.3004
13722005.01.28 14:52s/l6861.001.30791.30791.3004-493.0080594.18
13732005.01.31 11:44sell6871.001.29941.30441.2969
13742005.01.31 13:36s/l6871.001.30441.30441.2969-500.0080094.18
13752005.02.02 18:37sell6881.001.30211.30711.2996
13762005.02.03 14:00t/p6881.001.29961.30711.2996271.0080365.18
13772005.02.07 03:26sell6891.001.28401.28901.2815
13782005.02.07 17:05t/p6891.001.28151.28901.2815250.0080615.18
13792005.02.08 00:26sell6901.001.27531.28031.2728
13802005.02.08 19:36close6901.001.27781.28031.2728-250.0180365.17
13812005.02.18 13:26sell6911.001.30331.30831.3008
13822005.02.18 16:29close6911.001.30531.30831.3008-200.0180165.16
13832005.02.22 13:27buy6921.001.32031.31531.3228
13842005.02.22 16:02t/p6921.001.32281.31531.3228250.0080415.16
13852005.02.22 18:30buy6931.001.32321.31821.3257
13862005.02.22 19:55t/p6931.001.32571.31821.3257250.0080665.16
13872005.02.22 23:26buy6941.001.32581.32081.3283
13882005.02.23 09:22s/l6941.001.32081.32081.3283-509.0080156.16
13892005.02.24 17:44sell6951.001.32061.32561.3181
13902005.02.25 08:03t/p6951.001.31811.32561.3181257.0080413.16
13912005.02.25 21:49buy6961.001.32391.31891.3264
13922005.02.28 01:48t/p6961.001.32641.31891.3264241.0080654.16
13932005.02.28 05:26buy6971.001.32711.32211.3296
13942005.02.28 21:54close6971.001.32421.32211.3296-290.0180364.15
13952005.03.01 00:59sell6981.001.32161.32661.3191
13962005.03.01 03:33t/p6981.001.31911.32661.3191250.0080614.15
13972005.03.01 04:30sell6991.001.31881.32381.3163
13982005.03.01 14:27close6991.001.32151.32381.3163-270.0080344.15
13992005.03.04 22:59buy7001.001.32381.31881.3263
14002005.03.07 12:28close7001.001.32101.31881.3263-289.0080055.15
14012005.03.08 10:44buy7011.001.32461.31961.3271
14022005.03.08 15:13t/p7011.001.32711.31961.3271250.0080305.15
14032005.03.08 21:51buy7021.001.33421.32921.3367
14042005.03.09 09:18t/p7021.001.33671.32921.3367241.0080546.15
14052005.03.09 13:27buy7031.001.33671.33171.3392
14062005.03.09 14:27close7031.001.33531.33171.3392-140.0080406.15
14072005.03.09 20:32buy7041.001.34101.33601.3435
14082005.03.09 22:39close7041.001.33891.33601.3435-210.0080196.15
14092005.03.10 05:38buy7051.001.34291.33791.3454
14102005.03.11 14:30t/p7051.001.34541.33791.3454241.0080437.15
14112005.03.14 10:36sell7061.001.34091.34591.3384
14122005.03.14 13:34t/p7061.001.33841.34591.3384250.0080687.15
14132005.03.14 14:36sell7071.001.33871.34371.3362
14142005.03.14 17:19t/p7071.001.33621.34371.3362250.0080937.15
14152005.03.14 19:32sell7081.001.33541.34041.3329
14162005.03.15 14:32s/l7081.001.34041.34041.3329-493.0080444.15
14172005.03.16 10:26buy7091.001.33611.33111.3386
14182005.03.16 12:57t/p7091.001.33861.33111.3386250.0080694.15
14192005.03.16 20:27buy7101.001.34171.33671.3442
14202005.03.17 11:53s/l7101.001.33671.33671.3442-527.0080167.15
14212005.03.17 12:28sell7111.001.33751.34251.3350
14222005.03.17 14:35t/p7111.001.33501.34251.3350250.0080417.15
14232005.03.18 16:59sell7121.001.32871.33371.3262
14242005.03.18 19:32close7121.001.33121.33371.3262-250.0080167.15
14252005.03.21 15:53sell7131.001.31981.32481.3173
14262005.03.21 17:32t/p7131.001.31731.32481.3173250.0080417.15
14272005.03.21 19:33sell7141.001.31621.32121.3137
14282005.03.22 13:27close7141.001.31841.32121.3137-213.0180204.14
14292005.03.23 22:42sell7151.001.29931.30431.2968
14302005.03.24 02:34t/p7151.001.29681.30431.2968271.0080475.14
14312005.03.24 18:27sell7161.001.29621.30121.2937
14322005.03.24 20:54t/p7161.001.29371.30121.2937250.0080725.14
14332005.03.24 21:40sell7171.001.29391.29891.2914
14342005.03.25 11:29close7171.001.29651.29891.2914-253.0280472.12
14352005.03.30 23:31sell7181.001.29231.29731.2898
14362005.03.31 10:40close7181.001.29541.29731.2898-289.0080183.12
14372005.03.31 10:40buy7191.001.29541.29041.2979
14382005.03.31 15:31t/p7191.001.29791.29041.2979250.0080433.12
14392005.03.31 17:31buy7201.001.29561.29061.2981
14402005.03.31 20:26close7201.001.29691.29061.2981130.0080563.12
14412005.04.04 18:26sell7211.001.28371.28871.2812
14422005.04.05 09:09t/p7211.001.28121.28871.2812257.0080820.12
14432005.04.07 09:26buy7221.001.29201.28701.2945
14442005.04.07 19:19s/l7221.001.28701.28701.2945-500.0080320.12
14452005.04.11 00:41buy7231.001.29231.28731.2948
14462005.04.11 10:01t/p7231.001.29481.28731.2948250.0080570.12
14472005.04.11 12:36buy7241.001.29561.29061.2981
14482005.04.11 13:22t/p7241.001.29811.29061.2981250.0080820.12
14492005.04.11 14:27buy7251.001.29611.29111.2986
14502005.04.11 18:09t/p7251.001.29861.29111.2986250.0081070.12
14512005.04.11 19:55buy7261.001.29901.29401.3015
14522005.04.12 14:33s/l7261.001.29401.29401.3015-509.0080561.12
14532005.04.12 20:26sell7271.001.29131.29631.2888
14542005.04.12 22:26close7271.001.29151.29631.2888-20.0080541.12
14552005.04.14 13:37sell7281.001.28321.28821.2807
14562005.04.14 14:52t/p7281.001.28071.28821.2807250.0080791.12
14572005.04.14 17:26sell7291.001.28141.28641.2789
14582005.04.15 06:27t/p7291.001.27891.28641.2789257.0081048.12
14592005.04.15 11:28buy7301.001.28411.27911.2866
14602005.04.15 13:51t/p7301.001.28661.27911.2866250.0081298.12
14612005.04.15 22:28buy7311.001.29201.28701.2945
14622005.04.18 06:29close7311.001.28891.28701.2945-319.0180979.11
14632005.04.21 14:42sell7321.001.30761.31261.3051
14642005.04.21 18:05t/p7321.001.30511.31261.3051250.0081229.11
14652005.04.22 15:26buy7331.001.30711.30211.3096
14662005.04.22 20:28close7331.001.30511.30211.3096-200.0081029.11
14672005.05.02 04:31sell7341.001.28451.28951.2820
14682005.05.03 15:54s/l7341.001.28951.28951.2820-493.0080536.11
14692005.05.09 01:26sell7351.001.28211.28711.2796
14702005.05.09 04:17t/p7351.001.27961.28711.2796250.0080786.11
14712005.05.09 04:53sell7361.001.28051.28551.2780
14722005.05.09 12:41close7361.001.28351.28551.2780-299.9980486.12
14732005.05.10 00:27buy7371.001.28531.28031.2878
14742005.05.10 10:35close7371.001.28271.28031.2878-260.0180226.11
14752005.05.11 21:26sell7381.001.28031.28531.2778
14762005.05.12 08:34t/p7381.001.27781.28531.2778271.0080497.11
14772005.05.16 01:49sell7391.001.26031.26531.2578
14782005.05.16 16:34close7391.001.26341.26531.2578-310.0080187.11
14792005.05.17 22:31sell7401.001.26031.26531.2578
14802005.05.18 14:50s/l7401.001.26531.26531.2578-493.0079694.11
14812005.05.18 21:40buy7411.001.26731.26231.2698
14822005.05.19 15:10s/l7411.001.26231.26231.2698-527.0079167.11
14832005.05.20 20:58sell7421.001.25511.26011.2526
14842005.05.23 20:37close7421.001.25771.26011.2526-253.0178914.10
14852005.05.24 14:27buy7431.001.26131.25631.2638
14862005.05.24 17:40close7431.001.25911.25631.2638-220.0078694.10
14872005.05.26 14:26sell7441.001.25281.25781.2503
14882005.05.26 20:39t/p7441.001.25031.25781.2503250.0078944.10
14892005.05.27 19:26buy7451.001.25741.25241.2599
14902005.05.30 00:44close7451.001.25351.25241.2599-399.0078545.10
14912005.05.30 16:29sell7461.001.24681.25181.2443
14922005.05.31 03:07t/p7461.001.24431.25181.2443257.0078802.10
14932005.05.31 10:34sell7471.001.23861.24361.2361
14942005.05.31 11:49t/p7471.001.23611.24361.2361250.0079052.10
14952005.05.31 23:26sell7481.001.23101.23601.2285
14962005.06.01 10:05t/p7481.001.22851.23601.2285257.0079309.10
14972005.06.02 01:26sell7491.001.22011.22511.2176
14982005.06.02 04:35close7491.001.22211.22511.2176-200.0079109.10
14992005.06.02 12:29buy7501.001.22561.22061.2281
15002005.06.02 16:46t/p7501.001.22811.22061.2281250.0079359.10
15012005.06.06 11:32buy7511.001.22731.22231.2298
15022005.06.07 01:49close7511.001.22591.22231.2298-149.0179210.09
15032005.06.07 12:38buy7521.001.22981.22481.2323
15042005.06.07 16:27close7521.001.22671.22481.2323-309.9978900.10
15052005.06.13 00:31sell7531.001.21121.21621.2087
15062005.06.13 03:03t/p7531.001.20871.21621.2087250.0079150.10
15072005.06.13 04:27sell7541.001.20941.21441.2069
15082005.06.13 10:39t/p7541.001.20691.21441.2069250.0079400.10
15092005.06.13 13:38sell7551.001.20541.21041.2029
15102005.06.13 20:48s/l7551.001.21041.21041.2029-500.0078900.10
15112005.06.16 15:30buy7561.001.21341.20841.2159
15122005.06.16 15:54s/l7561.001.20841.20841.2159-500.0078400.10
15132005.06.16 15:54buy7571.001.20851.20351.2110
15142005.06.16 17:29close7571.001.20881.20351.211030.0078430.10
15152005.06.20 20:41sell7581.001.21471.21971.2122
15162005.06.21 09:37t/p7581.001.21221.21971.2122257.0078687.10
15172005.06.21 23:30buy7591.001.21701.21201.2195
15182005.06.22 01:39t/p7591.001.21951.21201.2195241.0078928.10
15192005.06.23 21:41sell7601.001.20391.20891.2014
15202005.06.24 06:05t/p7601.001.20141.20891.2014257.0079185.10
15212005.06.27 02:26buy7611.001.21231.20731.2148
15222005.06.27 08:40t/p7611.001.21481.20731.2148250.0079435.10
15232005.06.28 10:26sell7621.001.21221.21721.2097
15242005.06.28 11:09t/p7621.001.20971.21721.2097250.0079685.10
15252005.06.28 12:33sell7631.001.21091.21591.2084
15262005.06.28 15:04t/p7631.001.20841.21591.2084250.0079935.10
15272005.06.28 23:51sell7641.001.20661.21161.2041
15282005.06.29 08:16t/p7641.001.20411.21161.2041257.0080192.10
15292005.06.29 10:26sell7651.001.20351.20851.2010
15302005.06.29 17:03s/l7651.001.20851.20851.2010-500.0079692.10
15312005.07.04 06:30sell7661.001.19211.19711.1896
15322005.07.04 13:07t/p7661.001.18961.19711.1896250.0079942.10
15332005.07.11 06:27buy7671.001.19951.19451.2020
15342005.07.11 08:47t/p7671.001.20201.19451.2020250.0080192.10
15352005.07.11 09:30buy7681.001.19971.19471.2022
15362005.07.11 16:14t/p7681.001.20221.19471.2022250.0080442.10
15372005.07.13 22:35sell7691.001.20901.21401.2065
15382005.07.14 03:54t/p7691.001.20651.21401.2065271.0080713.10
15392005.07.14 04:45sell7701.001.20651.21151.2040
15402005.07.14 15:00s/l7701.001.21151.21151.2040-500.0080213.10
15412005.07.18 00:42sell7711.001.20281.20781.2003
15422005.07.18 08:28s/l7711.001.20781.20781.2003-500.0079713.10
15432005.07.19 10:39sell7721.001.19921.20421.1967
15442005.07.19 13:40t/p7721.001.19671.20421.1967250.0079963.10
15452005.07.19 14:30sell7731.001.19721.20221.1947
15462005.07.19 18:26s/l7731.001.20221.20221.1947-500.0079463.10
15472005.07.19 21:29buy7741.001.20381.19881.2063
15482005.07.20 03:07t/p7741.001.20631.19881.2063241.0079704.10
15492005.07.20 07:52buy7751.001.20721.20221.2097
15502005.07.20 16:28s/l7751.001.20221.20221.2097-500.0079204.10
15512005.07.25 01:34sell7761.001.20561.21061.2031
15522005.07.25 09:14t/p7761.001.20311.21061.2031250.0079454.10
15532005.07.27 22:30buy7771.001.20701.20201.2095
15542005.07.28 13:17t/p7771.001.20951.20201.2095223.0079677.10
15552005.07.28 14:37buy7781.001.20881.20381.2113
15562005.07.28 17:22t/p7781.001.21131.20381.2113250.0079927.10
15572005.08.01 05:26buy7791.001.21731.21231.2198
15582005.08.01 10:22t/p7791.001.21981.21231.2198250.0080177.10
15592005.08.03 21:27buy7801.001.23331.22831.2358
15602005.08.04 03:18t/p7801.001.23581.22831.2358223.0080400.10
15612005.08.04 19:34buy7811.001.23771.23271.2402
15622005.08.05 06:31close7811.001.23621.23271.2402-159.0080241.10
15632005.08.11 10:41buy7821.001.24051.23551.2430
15642005.08.11 15:10t/p7821.001.24301.23551.2430250.0080491.10
15652005.08.11 23:26buy7831.001.24681.24181.2493
15662005.08.12 14:49s/l7831.001.24181.24181.2493-509.0079982.10
15672005.08.15 08:26sell7841.001.23971.24471.2372
15682005.08.15 12:37t/p7841.001.23721.24471.2372250.0080232.10
15692005.08.15 13:52sell7851.001.23701.24201.2345
15702005.08.15 15:36t/p7851.001.23451.24201.2345250.0080482.10
15712005.08.15 16:27sell7861.001.23661.24161.2341
15722005.08.16 02:24t/p7861.001.23411.24161.2341257.0080739.10
15732005.08.16 03:38sell7871.001.23351.23851.2310
15742005.08.16 10:26close7871.001.23611.23851.2310-259.9980479.11
15752005.08.17 09:56sell7881.001.22941.23441.2269
15762005.08.17 18:30t/p7881.001.22691.23441.2269250.0080729.11
15772005.08.17 19:42sell7891.001.22741.23241.2249
15782005.08.18 11:19t/p7891.001.22491.23241.2249271.0081000.11
15792005.08.18 20:30sell7901.001.21751.22251.2150
15802005.08.19 09:20t/p7901.001.21501.22251.2150257.0081257.11
15812005.08.19 10:26sell7911.001.21441.21941.2119
15822005.08.19 14:28close7911.001.21751.21941.2119-310.0280947.09
15832005.08.24 07:59sell7921.001.21811.22311.2156
15842005.08.24 14:30s/l7921.001.22311.22311.2156-500.0080447.09
15852005.08.24 20:59buy7931.001.22661.22161.2291
15862005.08.25 04:02t/p7931.001.22911.22161.2291223.0080670.09
15872005.08.25 07:34buy7941.001.22981.22481.2323
15882005.08.25 15:28close7941.001.22761.22481.2323-220.0080450.09
15892005.08.26 21:51sell7951.001.22831.23331.2258
15902005.08.29 01:41s/l7951.001.23331.23331.2258-493.0079957.09
15912005.08.29 22:42sell7961.001.22301.22801.2205
15922005.08.30 08:13t/p7961.001.22051.22801.2205257.0080214.09
15932005.08.30 13:46sell7971.001.21861.22361.2161
15942005.08.30 21:40close7971.001.22171.22361.2161-310.0079904.09
15952005.09.01 00:40buy7981.001.23381.22881.2363
15962005.09.01 10:21t/p7981.001.23631.22881.2363250.0080154.09
15972005.09.01 11:26buy7991.001.23661.23161.2391
15982005.09.01 12:39t/p7991.001.23911.23161.2391250.0080404.09
15992005.09.01 13:32buy8001.001.23861.23361.2411
16002005.09.01 14:42t/p8001.001.24111.23361.2411250.0080654.09
16012005.09.02 00:57buy8011.001.24861.24361.2511
16022005.09.02 09:00t/p8011.001.25111.24361.2511250.0080904.09
16032005.09.05 17:26sell8021.001.25211.25711.2496
16042005.09.06 02:55t/p8021.001.24961.25711.2496257.0081161.09
16052005.09.06 03:26sell8031.001.24921.25421.2467
16062005.09.06 09:26t/p8031.001.24671.25421.2467250.0081411.09
16072005.09.07 16:28sell8041.001.24411.24911.2416
16082005.09.07 20:20t/p8041.001.24161.24911.2416250.0081661.09
16092005.09.07 21:50sell8051.001.24211.24711.2396
16102005.09.08 16:31t/p8051.001.23961.24711.2396271.0081932.09
16112005.09.12 10:41sell8061.001.23291.23791.2304
16122005.09.12 12:43t/p8061.001.23041.23791.2304250.0082182.09
16132005.09.12 13:27sell8071.001.23081.23581.2283
16142005.09.12 14:55t/p8071.001.22831.23581.2283250.0082432.09
16152005.09.15 07:38sell8081.001.22301.22801.2205
16162005.09.15 09:09t/p8081.001.22051.22801.2205250.0082682.09
16172005.09.15 09:51sell8091.001.22111.22611.2186
16182005.09.16 01:35close8091.001.22301.22611.2186-183.0082499.09
16192005.09.25 23:59sell8101.001.20491.20991.2024
16202005.09.26 00:02t/p8101.001.20241.20991.2024257.0082756.09
16212005.09.26 22:43buy8111.001.20711.20211.2096
16222005.09.27 06:58s/l8111.001.20211.20211.2096-509.0082247.09
16232005.10.06 10:29buy8121.001.20611.20111.2086
16242005.10.06 16:00t/p8121.001.20861.20111.2086250.0082497.09
16252005.10.11 04:59sell8131.001.20351.20851.2010
16262005.10.11 16:00t/p8131.001.20101.20851.2010250.0082747.09
16272005.10.12 16:27buy8141.001.20181.19681.2043
16282005.10.12 18:28t/p8141.001.20431.19681.2043250.0082997.09
16292005.10.12 20:32buy8151.001.20191.19691.2044
16302005.10.13 06:51close8151.001.19911.19691.2044-307.0082690.09
16312005.10.16 23:59buy8161.001.20951.20451.2120
16322005.10.17 02:36close8161.001.20691.20451.2120-269.0082421.09
16332005.10.17 17:27sell8171.001.20361.20861.2011
16342005.10.18 01:00t/p8171.001.20111.20861.2011257.0082678.09
16352005.10.18 04:52sell8181.001.20021.20521.1977
16362005.10.18 10:00t/p8181.001.19771.20521.1977250.0082928.09
16372005.10.21 00:40buy8191.001.20151.19651.2040
16382005.10.21 02:01t/p8191.001.20401.19651.2040250.0083178.09
16392005.11.11 23:59buy8201.001.17341.16841.1759
16402005.11.13 22:59close8201.001.17051.16841.1759-290.0082888.09
16412005.11.21 22:35sell8211.001.17291.17791.1704
16422005.11.22 10:17t/p8211.001.17041.17791.1704257.0083145.09
16432005.11.22 11:36sell8221.001.17131.17631.1688
16442005.11.22 16:11t/p8221.001.16881.17631.1688250.0083395.09
16452005.11.25 19:40sell8231.001.17141.17641.1689
16462005.11.28 08:02t/p8231.001.16891.17641.1689257.0083652.09
16472005.11.29 02:27buy8241.001.18161.17661.1841
16482005.11.29 03:26close8241.001.18151.17661.1841-9.9983642.10
16492005.12.01 18:43sell8251.001.17131.17631.1688
16502005.12.01 20:28close8251.001.17321.17631.1688-189.9983452.11
16512005.12.05 20:43buy8261.001.17941.17441.1819
16522005.12.07 04:31close8261.001.17751.17441.1819-208.0183244.10
16532005.12.07 14:42sell8271.001.17181.17681.1693
16542005.12.08 09:26s/l8271.001.17681.17681.1693-479.0082765.10
16552005.12.08 10:51buy8281.001.17641.17141.1789
16562005.12.08 16:11t/p8281.001.17891.17141.1789250.0083015.10
16572005.12.09 17:37buy8291.001.18171.17671.1842
16582005.12.11 23:51close8291.001.17901.17671.1842-270.0082745.10
16592005.12.12 20:28buy8301.001.19501.19001.1975
16602005.12.13 13:52close8301.001.19241.19001.1975-269.0082476.10
16612005.12.14 10:27buy8311.001.20211.19711.2046
16622005.12.14 14:30t/p8311.001.20461.19711.2046250.0082726.10
16632005.12.20 23:26sell8321.001.18641.19141.1839
16642005.12.21 09:33close8321.001.18861.19141.1839-212.9982513.11
16652005.12.22 16:59buy8331.001.18661.18161.1891
16662005.12.26 12:09t/p8331.001.18911.18161.1891232.0082745.11
16672005.12.30 06:32buy8341.001.18721.18221.1897
16682005.12.30 11:26close8341.001.18351.18221.1897-369.9982375.12
16692005.12.30 15:43sell8351.001.17941.18441.1769
16702005.12.30 17:39s/l8351.001.18441.18441.1769-500.0081875.12
16712006.01.03 07:27buy8361.001.18911.18411.1916
16722006.01.03 15:36t/p8361.001.19161.18411.1916250.0082125.12
16732006.01.04 07:26buy8371.001.20611.20111.2086
16742006.01.04 10:35t/p8371.001.20861.20111.2086250.0082375.12
16752006.01.04 14:29buy8381.001.20771.20271.2102
16762006.01.04 14:41t/p8381.001.21021.20271.2102250.0082625.12
16772006.01.04 15:46buy8391.001.20761.20261.2101
16782006.01.04 18:21t/p8391.001.21011.20261.2101250.0082875.12
16792006.01.09 10:49sell8401.001.20881.21381.2063
16802006.01.09 17:16t/p8401.001.20631.21381.2063250.0083125.12
16812006.01.12 22:28sell8411.001.20341.20841.2009
16822006.01.13 09:26close8411.001.20641.20841.2009-293.0082832.12
16832006.01.15 23:27buy8421.001.21421.20921.2167
16842006.01.16 00:49t/p8421.001.21671.20921.2167241.0083073.12
16852006.01.16 01:58buy8431.001.21621.21121.2187
16862006.01.16 13:42close8431.001.21331.21121.2187-290.0082783.12
16872006.01.20 21:29buy8441.001.21341.20841.2159
16882006.01.23 00:41t/p8441.001.21591.20841.2159241.0083024.12
16892006.01.23 07:44buy8451.001.22341.21841.2259
16902006.01.23 10:38t/p8451.001.22591.21841.2259250.0083274.12
16912006.01.26 20:58sell8461.001.22121.22621.2187
16922006.01.27 11:53t/p8461.001.21871.22621.2187257.0083531.12
16932006.01.27 13:27sell8471.001.21831.22331.2158
16942006.01.27 14:42s/l8471.001.22331.22331.2158-500.0083031.12
16952006.01.30 00:29sell8481.001.21061.21561.2081
16962006.01.30 09:31t/p8481.001.20811.21561.2081250.0083281.12
16972006.01.31 20:30buy8491.001.21261.20761.2151
16982006.01.31 21:00t/p8491.001.21511.20761.2151250.0083531.12
16992006.02.01 13:50sell8501.001.21051.21551.2080
17002006.02.01 14:46t/p8501.001.20801.21551.2080250.0083781.12
17012006.02.01 15:33sell8511.001.20931.21431.2068
17022006.02.01 20:08t/p8511.001.20681.21431.2068250.0084031.12
17032006.02.01 21:28sell8521.001.20631.21131.2038
17042006.02.02 06:47t/p8521.001.20381.21131.2038271.0084302.12
17052006.02.06 10:26sell8531.001.19921.20421.1967
17062006.02.06 14:26t/p8531.001.19671.20421.1967250.0084552.12
17072006.02.06 15:27sell8541.001.19791.20291.1954
17082006.02.06 18:13t/p8541.001.19541.20291.1954250.0084802.12
17092006.02.12 23:31sell8551.001.19021.19521.1877
17102006.02.14 14:30t/p8551.001.18771.19521.1877264.0085066.12
17112006.02.14 15:43sell8561.001.18791.19291.1854
17122006.02.14 22:34close8561.001.19151.19291.1854-360.0084706.12
17132006.02.17 17:48buy8571.001.19201.18701.1945
17142006.02.20 00:45t/p8571.001.19451.18701.1945241.0084947.12
17152006.02.20 01:26buy8581.001.19441.18941.1969
17162006.02.20 03:20t/p8581.001.19691.18941.1969250.0085197.12
17172006.02.20 04:43buy8591.001.19661.19161.1991
17182006.02.20 10:26close8591.001.19431.19161.1991-230.0084967.12
17192006.02.23 11:29buy8601.001.19361.18861.1961
17202006.02.23 11:55t/p8601.001.19611.18861.1961250.0085217.12
17212006.02.23 13:28buy8611.001.19571.19071.1982
17222006.02.23 16:33s/l8611.001.19071.19071.1982-500.0084717.12
17232006.02.24 17:26sell8621.001.18791.19291.1854
17242006.02.27 00:14t/p8621.001.18541.19291.1854257.0084974.12
17252006.02.27 01:58sell8631.001.18441.18941.1819
17262006.02.27 04:31close8631.001.18691.18941.1819-250.0084724.12
17272006.02.28 12:26buy8641.001.18881.18381.1913
17282006.02.28 16:18t/p8641.001.19131.18381.1913250.0084974.12
17292006.02.28 18:26buy8651.001.19231.18731.1948
17302006.03.01 01:37t/p8651.001.19481.18731.1948241.0085215.12
17312006.03.02 23:31buy8661.001.20371.19871.2062
17322006.03.06 00:13t/p8661.001.20621.19871.2062232.0085447.12
17332006.03.06 19:30sell8671.001.20131.20631.1988
17342006.03.07 01:46t/p8671.001.19881.20631.1988257.0085704.12
17352006.03.07 15:26sell8681.001.19061.19561.1881
17362006.03.07 16:43t/p8681.001.18811.19561.1881250.0085954.12
17372006.03.07 17:26sell8691.001.18921.19421.1867
17382006.03.08 11:06s/l8691.001.19421.19421.1867-493.0085461.12
17392006.03.13 03:30buy8701.001.19421.18921.1967
17402006.03.13 08:37t/p8701.001.19671.18921.1967250.0085711.12
17412006.03.15 21:28buy8711.001.20711.20211.2096
17422006.03.16 08:49close8711.001.20471.20211.2096-267.0085444.12
17432006.03.16 23:27buy8721.001.21751.21251.2200
17442006.03.17 14:49t/p8721.001.22001.21251.2200241.0085685.12
17452006.03.24 00:48sell8731.001.19721.20221.1947
17462006.03.24 16:02s/l8731.001.20221.20221.1947-500.0085185.12
17472006.03.24 17:32buy8741.001.20111.19611.2036
17482006.03.24 18:08t/p8741.001.20361.19611.2036250.0085435.12
17492006.03.24 20:26buy8751.001.20281.19781.2053
17502006.03.27 04:01t/p8751.001.20531.19781.2053241.0085676.12
17512006.03.29 03:40sell8761.001.20031.20531.1978
17522006.03.29 19:35close8761.001.20261.20531.1978-230.0085446.12
17532006.03.29 19:35buy8771.001.20261.19761.2051
17542006.03.30 02:16t/p8771.001.20511.19761.2051223.0085669.12
17552006.03.30 04:32buy8781.001.20581.20081.2083
17562006.03.30 12:02t/p8781.001.20831.20081.2083250.0085919.12
17572006.03.30 13:26buy8791.001.20831.20331.2108
17582006.03.30 15:02t/p8791.001.21081.20331.2108250.0086169.12
17592006.03.31 10:35sell8801.001.21131.21631.2088
17602006.03.31 11:02t/p8801.001.20881.21631.2088250.0086419.12
17612006.03.31 11:42sell8811.001.21081.21581.2083
17622006.04.03 06:01t/p8811.001.20831.21581.2083257.0086676.12
17632006.04.03 22:32buy8821.001.21411.20911.2166
17642006.04.04 10:11t/p8821.001.21661.20911.2166241.0086917.12
17652006.04.06 20:27sell8831.001.22241.22741.2199
17662006.04.07 01:46t/p8831.001.21991.22741.2199257.0087174.12
17672006.04.07 03:38sell8841.001.22041.22541.2179
17682006.04.07 08:37t/p8841.001.21791.22541.2179250.0087424.12
17692006.04.07 09:32sell8851.001.21921.22421.2167
17702006.04.07 15:30t/p8851.001.21671.22421.2167250.0087674.12
17712006.04.17 06:27buy8861.001.21791.21291.2204
17722006.04.17 13:40t/p8861.001.22041.21291.2204250.0087924.12
17732006.04.24 00:42buy8871.001.23721.23221.2397
17742006.04.24 06:26close8871.001.23481.23221.2397-240.0087684.12
17752006.04.24 20:56buy8881.001.23991.23491.2424
17762006.04.25 04:32close8881.001.23761.23491.2424-239.0087445.12
17772006.04.25 15:57buy8891.001.24191.23691.2444
17782006.04.25 16:20s/l8891.001.23691.23691.2444-500.0086945.12
17792006.04.26 18:27buy8901.001.24611.24111.2486
17802006.04.27 12:33close8901.001.24401.24111.2486-237.0086708.12
17812006.04.27 22:36buy8911.001.25281.24781.2553
17822006.04.28 08:28t/p8911.001.25531.24781.2553241.0086949.12
17832006.04.30 23:29buy8921.001.26311.25811.2656
17842006.05.01 14:55t/p8921.001.26561.25811.2656241.0087190.12
17852006.05.02 00:26sell8931.001.25711.26211.2546
17862006.05.02 10:40s/l8931.001.26211.26211.2546-500.0086690.12
17872006.05.04 11:58sell8941.001.25961.26461.2571
17882006.05.04 15:49s/l8941.001.26461.26461.2571-500.0086190.12
17892006.05.08 12:27buy8951.001.27641.27141.2789
17902006.05.08 15:58s/l8951.001.27141.27141.2789-500.0085690.12
17912006.05.11 22:27buy8961.001.28401.27901.2865
17922006.05.12 02:08t/p8961.001.28651.27901.2865241.0085931.12
17932006.05.12 13:26buy8971.001.29191.28691.2944
17942006.05.12 14:30s/l8971.001.28691.28691.2944-500.0085431.12
17952006.05.12 22:32buy8981.001.29211.28711.2946
17962006.05.14 23:23t/p8981.001.29461.28711.2946250.0085681.12
17972006.05.15 23:26sell8991.001.27991.28491.2774
17982006.05.16 06:26close8991.001.28301.28491.2774-303.0085378.12
17992006.05.18 11:32buy9001.001.27841.27341.2809
18002006.05.18 15:31t/p9001.001.28091.27341.2809250.0085628.12
18012006.05.19 00:26buy9011.001.28531.28031.2878
18022006.05.19 09:18s/l9011.001.28031.28031.2878-500.0085128.12
18032006.05.22 09:35sell9021.001.27281.27781.2703
18042006.05.22 11:50close9021.001.27491.27781.2703-210.0084918.12
18052006.05.22 23:33buy9031.001.28661.28161.2891
18062006.05.23 10:34close9031.001.28381.28161.2891-289.0084629.12
18072006.05.24 23:26sell9041.001.27581.28081.2733
18082006.05.25 11:34close9041.001.27821.28081.2733-219.0084410.12
18092006.05.25 21:28buy9051.001.27901.27401.2815
18102006.05.25 23:44t/p9051.001.28151.27401.2815250.0084660.12
18112006.05.26 00:34buy9061.001.28121.27621.2837
18122006.05.26 04:26close9061.001.27881.27621.2837-240.0084420.12
18132006.06.01 03:35sell9071.001.28001.28501.2775
18142006.06.01 04:57t/p9071.001.27751.28501.2775250.0084670.12
18152006.06.01 05:33sell9081.001.27791.28291.2754
18162006.06.01 09:55t/p9081.001.27541.28291.2754250.0084920.12
18172006.06.01 14:27sell9091.001.27501.28001.2725
18182006.06.01 14:48t/p9091.001.27251.28001.2725250.0085170.12
18192006.06.06 13:26sell9101.001.28771.29271.2852
18202006.06.06 14:01t/p9101.001.28521.29271.2852250.0085420.12
18212006.06.06 14:26sell9111.001.28691.29191.2844
18222006.06.06 14:40t/p9111.001.28441.29191.2844250.0085670.12
18232006.06.06 18:32sell9121.001.28391.28891.2814
18242006.06.06 23:50t/p9121.001.28141.28891.2814250.0085920.12
18252006.06.08 10:26sell9131.001.27641.28141.2739
18262006.06.08 13:48t/p9131.001.27391.28141.2739250.0086170.12
18272006.06.12 14:28sell9141.001.25861.26361.2561
18282006.06.13 08:59t/p9141.001.25611.26361.2561257.0086427.12
18292006.06.19 17:56sell9151.001.25691.26191.2544
18302006.06.20 08:30close9151.001.25811.26191.2544-113.0086314.12
18312006.06.21 18:33buy9161.001.26611.26111.2686
18322006.06.22 12:21s/l9161.001.26111.26111.2686-527.0085787.12
18332006.06.22 19:30sell9171.001.25781.26281.2553
18342006.06.23 10:55t/p9171.001.25531.26281.2553257.0086044.12
18352006.06.26 20:30buy9181.001.25861.25361.2611
18362006.06.27 02:10t/p9181.001.26111.25361.2611241.0086285.12
18372006.06.28 17:26sell9191.001.25391.25891.2514
18382006.06.28 23:43close9191.001.25531.25891.2514-140.0086145.12
18392006.06.30 22:26buy9201.001.27901.27401.2815
18402006.07.03 16:00t/p9201.001.28151.27401.2815241.0086386.12
18412006.07.05 08:28buy9211.001.28061.27561.2831
18422006.07.05 09:44s/l9211.001.27561.27561.2831-500.0085886.12
18432006.07.10 14:34sell9221.001.27541.28041.2729
18442006.07.10 15:01t/p9221.001.27291.28041.2729250.0086136.12
18452006.07.10 17:32sell9231.001.27521.28021.2727
18462006.07.10 20:54t/p9231.001.27271.28021.2727250.0086386.12
18472006.07.12 15:32sell9241.001.27101.27601.2685
18482006.07.12 16:02t/p9241.001.26851.27601.2685250.0086636.12
18492006.07.12 16:36sell9251.001.27001.27501.2675
18502006.07.12 16:57t/p9251.001.26751.27501.2675250.0086886.12
18512006.07.12 17:30sell9261.001.27021.27521.2677
18522006.07.13 09:27close9261.001.27151.27521.2677-109.0086777.12
18532006.07.14 16:41sell9271.001.26451.26951.2620
18542006.07.17 05:38t/p9271.001.26201.26951.2620257.0087034.12
18552006.07.17 18:28sell9281.001.25301.25801.2505
18562006.07.18 11:03t/p9281.001.25051.25801.2505257.0087291.12
18572006.07.18 17:30sell9291.001.24971.25471.2472
18582006.07.19 14:30t/p9291.001.24721.25471.2472257.0087548.12
18592006.07.20 00:26buy9301.001.25921.25421.2617
18602006.07.20 03:24t/p9301.001.26171.25421.2617250.0087798.12
18612006.07.20 14:26buy9311.001.26351.25851.2660
18622006.07.21 09:15t/p9311.001.26601.25851.2660241.0088039.12
18632006.07.24 11:26sell9321.001.26311.26811.2606
18642006.07.25 02:42t/p9321.001.26061.26811.2606257.0088296.12
18652006.07.27 04:50buy9331.001.27181.26681.2743
18662006.07.27 09:11t/p9331.001.27431.26681.2743250.0088546.12
18672006.07.27 21:30sell9341.001.26981.27481.2673
18682006.07.28 12:59t/p9341.001.26731.27481.2673257.0088803.12
18692006.07.28 20:28buy9351.001.27551.27051.2780
18702006.07.31 14:59t/p9351.001.27801.27051.2780241.0089044.12
18712006.08.04 20:39buy9361.001.28861.28361.2911
18722006.08.07 14:26close9361.001.28591.28361.2911-279.0088765.12
18732006.08.07 20:31sell9371.001.28421.28921.2817
18742006.08.07 23:57t/p9371.001.28171.28921.2817250.0089015.12
18752006.08.08 00:42sell9381.001.28191.28691.2794
18762006.08.08 13:26close9381.001.28421.28691.2794-230.0088785.12
18772006.08.09 15:27buy9391.001.28771.28271.2902
18782006.08.10 08:15t/p9391.001.29021.28271.2902223.0089008.12
18792006.08.11 21:35sell9401.001.27311.27811.2706
18802006.08.14 05:26close9401.001.27461.27811.2706-143.0088865.12
18812006.08.17 20:41sell9411.001.28221.28721.2797
18822006.08.18 13:49t/p9411.001.27971.28721.2797257.0089122.12
18832006.08.21 04:26buy9421.001.28751.28251.2900
18842006.08.21 09:48t/p9421.001.29001.28251.2900250.0089372.12
18852006.08.21 11:26buy9431.001.28951.28451.2920
18862006.08.21 14:13t/p9431.001.29201.28451.2920250.0089622.12
18872006.08.21 16:56buy9441.001.29241.28741.2949
18882006.08.21 20:41close9441.001.29051.28741.2949-190.0089432.12
18892006.08.22 12:30sell9451.001.28401.28901.2815
18902006.08.22 13:55t/p9451.001.28151.28901.2815250.0089682.12
18912006.08.22 20:33sell9461.001.27911.28411.2766
18922006.08.23 10:47close9461.001.28161.28411.2766-243.0089439.12
18932006.08.28 06:31buy9471.001.27901.27401.2815
18942006.08.28 12:39t/p9471.001.28151.27401.2815250.0089689.12
18952006.09.07 11:50sell9481.001.27891.28391.2764
18962006.09.07 12:36t/p9481.001.27641.28391.2764250.0089939.12
18972006.09.11 12:26buy9491.001.27251.26751.2750
18982006.09.11 17:30close9491.001.26991.26751.2750-260.0089679.12