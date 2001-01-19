|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2001.01.09 05:00 - 2006.09.14 03:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|NUM_LOTS=1; EMA_SPEED=11; BIG_JUMP=30; DOUBLE_JUMP=55; STOP_LOSS=20; EMERGENCY_LOSS=50; TAKE_PROFIT=25; SLOPE_SMALL=5; SLOPE_LARGE=8; MINUTES_BEGIN=25; MINUTES_END=25; SLIP_BEGIN=0; SLIP_END=0; MIN_VOLUME=0; SLIPPAGE=3; ADJUST=1;
|Bars in test
|35287
|Ticks modelled
|3480083
|Modelling quality
|89.75%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|-10320.88
|Gross profit
|130998.00
|Gross loss
|-141318.88
|Profit factor
|0.93
|Expected payoff
|-10.88
|Absolute drawdown
|21599.90
|Maximal drawdown
|26863.90 (25.52%)
|Relative drawdown
|25.52% (26863.90)
|Total trades
|949
|Short positions (won %)
|445 (57.08%)
|Long positions (won %)
|504 (54.56%)
|Profit trades (% of total)
|529 (55.74%)
|Loss trades (% of total)
|420 (44.26%)
|Largest
|profit trade
|278.00
|loss trade
|-536.00
|Average
|profit trade
|247.63
|loss trade
|-336.47
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (2778.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-2634.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2778.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-3498.98 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.09 18:45
|sell
|1
|1.00
|0.9420
|0.9470
|0.9395
|2
|2001.01.09 22:39
|close
|1
|1.00
|0.9444
|0.9470
|0.9395
|-240.00
|99760.00
|3
|2001.01.11 20:37
|buy
|2
|1.00
|0.9521
|0.9471
|0.9546
|4
|2001.01.12 06:09
|t/p
|2
|1.00
|0.9546
|0.9471
|0.9546
|241.00
|100001.00
|5
|2001.01.15 04:32
|sell
|3
|1.00
|0.9475
|0.9525
|0.9450
|6
|2001.01.15 08:02
|t/p
|3
|1.00
|0.9450
|0.9525
|0.9450
|250.00
|100251.00
|7
|2001.01.15 13:29
|sell
|4
|1.00
|0.9433
|0.9483
|0.9408
|8
|2001.01.16 02:22
|t/p
|4
|1.00
|0.9408
|0.9483
|0.9408
|257.00
|100508.00
|9
|2001.01.18 22:31
|buy
|5
|1.00
|0.9441
|0.9391
|0.9466
|10
|2001.01.19 04:39
|t/p
|5
|1.00
|0.9466
|0.9391
|0.9466
|241.00
|100749.00
|11
|2001.01.19 05:27
|buy
|6
|1.00
|0.9468
|0.9418
|0.9493
|12
|2001.01.19 08:37
|t/p
|6
|1.00
|0.9493
|0.9418
|0.9493
|250.00
|100999.00
|13
|2001.01.19 15:59
|sell
|7
|1.00
|0.9398
|0.9448
|0.9373
|14
|2001.01.19 16:39
|t/p
|7
|1.00
|0.9373
|0.9448
|0.9373
|250.00
|101249.00
|15
|2001.01.19 22:59
|sell
|8
|1.00
|0.9346
|0.9396
|0.9321
|16
|2001.01.22 09:53
|t/p
|8
|1.00
|0.9321
|0.9396
|0.9321
|257.00
|101506.00
|17
|2001.01.22 15:41
|sell
|9
|1.00
|0.9311
|0.9361
|0.9286
|18
|2001.01.22 17:25
|s/l
|9
|1.00
|0.9361
|0.9361
|0.9286
|-500.00
|101006.00
|19
|2001.01.22 21:27
|buy
|10
|1.00
|0.9378
|0.9328
|0.9403
|20
|2001.01.23 03:04
|t/p
|10
|1.00
|0.9403
|0.9328
|0.9403
|241.00
|101247.00
|21
|2001.01.23 04:52
|buy
|11
|1.00
|0.9411
|0.9361
|0.9436
|22
|2001.01.23 05:17
|t/p
|11
|1.00
|0.9436
|0.9361
|0.9436
|250.00
|101497.00
|23
|2001.01.23 07:32
|buy
|12
|1.00
|0.9410
|0.9360
|0.9435
|24
|2001.01.23 11:55
|t/p
|12
|1.00
|0.9435
|0.9360
|0.9435
|250.00
|101747.00
|25
|2001.01.25 03:26
|sell
|13
|1.00
|0.9217
|0.9267
|0.9192
|26
|2001.01.25 08:30
|t/p
|13
|1.00
|0.9192
|0.9267
|0.9192
|250.00
|101997.00
|27
|2001.01.30 22:54
|buy
|14
|1.00
|0.9263
|0.9213
|0.9288
|28
|2001.01.31 08:48
|t/p
|14
|1.00
|0.9288
|0.9213
|0.9288
|241.00
|102238.00
|29
|2001.02.01 08:34
|buy
|15
|1.00
|0.9401
|0.9351
|0.9426
|30
|2001.02.01 09:36
|t/p
|15
|1.00
|0.9426
|0.9351
|0.9426
|250.00
|102488.00
|31
|2001.02.01 10:49
|buy
|16
|1.00
|0.9429
|0.9379
|0.9454
|32
|2001.02.01 18:27
|close
|16
|1.00
|0.9399
|0.9379
|0.9454
|-300.00
|102188.00
|33
|2001.02.02 00:28
|sell
|17
|1.00
|0.9370
|0.9420
|0.9345
|34
|2001.02.02 09:26
|close
|17
|1.00
|0.9397
|0.9420
|0.9345
|-270.00
|101918.00
|35
|2001.02.02 20:33
|sell
|18
|1.00
|0.9338
|0.9388
|0.9313
|36
|2001.02.05 01:50
|s/l
|18
|1.00
|0.9388
|0.9388
|0.9313
|-493.00
|101425.00
|37
|2001.02.06 15:56
|sell
|19
|1.00
|0.9324
|0.9374
|0.9299
|38
|2001.02.06 18:10
|t/p
|19
|1.00
|0.9299
|0.9374
|0.9299
|250.00
|101675.00
|39
|2001.02.06 19:36
|sell
|20
|1.00
|0.9302
|0.9352
|0.9277
|40
|2001.02.07 09:58
|t/p
|20
|1.00
|0.9277
|0.9352
|0.9277
|257.00
|101932.00
|41
|2001.02.09 19:29
|buy
|21
|1.00
|0.9259
|0.9209
|0.9284
|42
|2001.02.12 07:34
|t/p
|21
|1.00
|0.9284
|0.9209
|0.9284
|241.00
|102173.00
|43
|2001.02.13 09:35
|sell
|22
|1.00
|0.9269
|0.9319
|0.9244
|44
|2001.02.13 14:51
|t/p
|22
|1.00
|0.9244
|0.9319
|0.9244
|250.00
|102423.00
|45
|2001.02.13 21:39
|sell
|23
|1.00
|0.9202
|0.9252
|0.9177
|46
|2001.02.14 13:47
|t/p
|23
|1.00
|0.9177
|0.9252
|0.9177
|257.00
|102680.00
|47
|2001.02.15 22:26
|sell
|24
|1.00
|0.9047
|0.9097
|0.9022
|48
|2001.02.16 07:49
|s/l
|24
|1.00
|0.9097
|0.9097
|0.9022
|-493.00
|102187.00
|49
|2001.02.16 12:27
|buy
|25
|1.00
|0.9106
|0.9056
|0.9131
|50
|2001.02.16 14:36
|t/p
|25
|1.00
|0.9131
|0.9056
|0.9131
|250.00
|102437.00
|51
|2001.02.20 17:26
|sell
|26
|1.00
|0.9110
|0.9160
|0.9085
|52
|2001.02.20 23:28
|close
|26
|1.00
|0.9111
|0.9160
|0.9085
|-10.00
|102427.00
|53
|2001.02.23 16:30
|buy
|27
|1.00
|0.9077
|0.9027
|0.9102
|54
|2001.02.23 17:52
|t/p
|27
|1.00
|0.9102
|0.9027
|0.9102
|250.00
|102677.00
|55
|2001.02.27 10:27
|buy
|28
|1.00
|0.9141
|0.9091
|0.9166
|56
|2001.02.27 14:33
|t/p
|28
|1.00
|0.9166
|0.9091
|0.9166
|250.00
|102927.00
|57
|2001.03.01 20:35
|buy
|29
|1.00
|0.9312
|0.9262
|0.9337
|58
|2001.03.02 09:37
|t/p
|29
|1.00
|0.9337
|0.9262
|0.9337
|241.00
|103168.00
|59
|2001.03.06 00:36
|sell
|30
|1.00
|0.9270
|0.9320
|0.9245
|60
|2001.03.06 18:14
|s/l
|30
|1.00
|0.9320
|0.9320
|0.9245
|-500.00
|102668.00
|61
|2001.03.06 19:51
|buy
|31
|1.00
|0.9324
|0.9274
|0.9349
|62
|2001.03.07 02:26
|t/p
|31
|1.00
|0.9349
|0.9274
|0.9349
|241.00
|102909.00
|63
|2001.03.07 14:38
|sell
|32
|1.00
|0.9313
|0.9363
|0.9288
|64
|2001.03.07 15:52
|t/p
|32
|1.00
|0.9288
|0.9363
|0.9288
|250.00
|103159.00
|65
|2001.03.07 19:30
|sell
|33
|1.00
|0.9268
|0.9318
|0.9243
|66
|2001.03.07 23:34
|close
|33
|1.00
|0.9293
|0.9318
|0.9243
|-250.00
|102909.00
|67
|2001.03.09 11:27
|buy
|34
|1.00
|0.9352
|0.9302
|0.9377
|68
|2001.03.09 14:38
|s/l
|34
|1.00
|0.9302
|0.9302
|0.9377
|-500.00
|102409.00
|69
|2001.03.12 14:27
|sell
|35
|1.00
|0.9272
|0.9322
|0.9247
|70
|2001.03.12 18:32
|close
|35
|1.00
|0.9288
|0.9322
|0.9247
|-160.00
|102249.00
|71
|2001.03.13 15:30
|sell
|36
|1.00
|0.9214
|0.9264
|0.9189
|72
|2001.03.13 16:20
|t/p
|36
|1.00
|0.9189
|0.9264
|0.9189
|250.00
|102499.00
|73
|2001.03.13 21:26
|sell
|37
|1.00
|0.9141
|0.9191
|0.9116
|74
|2001.03.14 08:28
|t/p
|37
|1.00
|0.9116
|0.9191
|0.9116
|257.00
|102756.00
|75
|2001.03.14 21:29
|sell
|38
|1.00
|0.9114
|0.9164
|0.9089
|76
|2001.03.15 07:16
|t/p
|38
|1.00
|0.9089
|0.9164
|0.9089
|271.00
|103027.00
|77
|2001.03.15 18:31
|sell
|39
|1.00
|0.9050
|0.9100
|0.9025
|78
|2001.03.15 19:03
|t/p
|39
|1.00
|0.9025
|0.9100
|0.9025
|250.00
|103277.00
|79
|2001.03.16 02:45
|sell
|40
|1.00
|0.8983
|0.9033
|0.8958
|80
|2001.03.16 09:42
|t/p
|40
|1.00
|0.8958
|0.9033
|0.8958
|250.00
|103527.00
|81
|2001.03.20 18:26
|buy
|41
|1.00
|0.9049
|0.8999
|0.9074
|82
|2001.03.20 20:54
|t/p
|41
|1.00
|0.9074
|0.8999
|0.9074
|250.00
|103777.00
|83
|2001.03.21 02:40
|buy
|42
|1.00
|0.9099
|0.9049
|0.9124
|84
|2001.03.21 09:19
|s/l
|42
|1.00
|0.9049
|0.9049
|0.9124
|-500.00
|103277.00
|85
|2001.03.21 17:28
|sell
|43
|1.00
|0.8981
|0.9031
|0.8956
|86
|2001.03.21 18:05
|t/p
|43
|1.00
|0.8956
|0.9031
|0.8956
|250.00
|103527.00
|87
|2001.03.23 09:28
|buy
|44
|1.00
|0.8886
|0.8836
|0.8911
|88
|2001.03.23 10:00
|t/p
|44
|1.00
|0.8911
|0.8836
|0.8911
|250.00
|103777.00
|89
|2001.03.23 13:36
|buy
|45
|1.00
|0.8941
|0.8891
|0.8966
|90
|2001.03.23 20:31
|close
|45
|1.00
|0.8910
|0.8891
|0.8966
|-310.00
|103467.00
|91
|2001.03.29 19:27
|sell
|46
|1.00
|0.8823
|0.8873
|0.8798
|92
|2001.03.30 04:50
|t/p
|46
|1.00
|0.8798
|0.8873
|0.8798
|257.00
|103724.00
|93
|2001.03.30 16:44
|buy
|47
|1.00
|0.8844
|0.8794
|0.8869
|94
|2001.03.30 17:48
|s/l
|47
|1.00
|0.8794
|0.8794
|0.8869
|-500.00
|103224.00
|95
|2001.04.02 01:29
|sell
|48
|1.00
|0.8755
|0.8805
|0.8730
|96
|2001.04.02 05:30
|close
|48
|1.00
|0.8778
|0.8805
|0.8730
|-230.00
|102994.00
|97
|2001.04.02 17:34
|buy
|49
|1.00
|0.8817
|0.8767
|0.8842
|98
|2001.04.03 08:40
|t/p
|49
|1.00
|0.8842
|0.8767
|0.8842
|241.00
|103235.00
|99
|2001.04.04 02:38
|buy
|50
|1.00
|0.8965
|0.8915
|0.8990
|100
|2001.04.04 10:28
|close
|50
|1.00
|0.8947
|0.8915
|0.8990
|-180.00
|103055.00
|101
|2001.04.05 05:37
|buy
|51
|1.00
|0.9061
|0.9011
|0.9086
|102
|2001.04.05 11:13
|s/l
|51
|1.00
|0.9011
|0.9011
|0.9086
|-500.00
|102555.00
|103
|2001.04.05 15:31
|sell
|52
|1.00
|0.8995
|0.9045
|0.8970
|104
|2001.04.05 15:42
|t/p
|52
|1.00
|0.8970
|0.9045
|0.8970
|250.00
|102805.00
|105
|2001.04.05 19:33
|sell
|53
|1.00
|0.8965
|0.9015
|0.8940
|106
|2001.04.06 09:53
|s/l
|53
|1.00
|0.9015
|0.9015
|0.8940
|-493.00
|102312.00
|107
|2001.04.09 22:29
|sell
|54
|1.00
|0.8970
|0.9020
|0.8945
|108
|2001.04.10 12:11
|t/p
|54
|1.00
|0.8945
|0.9020
|0.8945
|257.00
|102569.00
|109
|2001.04.12 14:31
|sell
|55
|1.00
|0.8862
|0.8912
|0.8837
|110
|2001.04.12 15:50
|s/l
|55
|1.00
|0.8912
|0.8912
|0.8837
|-500.00
|102069.00
|111
|2001.04.18 16:56
|sell
|56
|1.00
|0.8786
|0.8836
|0.8761
|112
|2001.04.18 16:58
|t/p
|56
|1.00
|0.8761
|0.8836
|0.8761
|250.00
|102319.00
|113
|2001.04.20 02:27
|buy
|57
|1.00
|0.8961
|0.8911
|0.8986
|114
|2001.04.20 08:59
|t/p
|57
|1.00
|0.8986
|0.8911
|0.8986
|250.00
|102569.00
|115
|2001.04.26 17:45
|buy
|58
|1.00
|0.9008
|0.8958
|0.9033
|116
|2001.04.26 20:59
|t/p
|58
|1.00
|0.9033
|0.8958
|0.9033
|250.00
|102819.00
|117
|2001.04.27 21:27
|sell
|59
|1.00
|0.8919
|0.8969
|0.8894
|118
|2001.04.30 08:50
|t/p
|59
|1.00
|0.8894
|0.8969
|0.8894
|257.00
|103076.00
|119
|2001.04.30 13:44
|sell
|60
|1.00
|0.8874
|0.8924
|0.8849
|120
|2001.05.01 17:11
|s/l
|60
|1.00
|0.8924
|0.8924
|0.8849
|-493.00
|102583.00
|121
|2001.05.02 19:26
|buy
|61
|1.00
|0.8937
|0.8887
|0.8962
|122
|2001.05.03 00:06
|t/p
|61
|1.00
|0.8962
|0.8887
|0.8962
|223.00
|102806.00
|123
|2001.05.03 01:27
|buy
|62
|1.00
|0.8961
|0.8911
|0.8986
|124
|2001.05.03 11:33
|close
|62
|1.00
|0.8931
|0.8911
|0.8986
|-300.00
|102506.00
|125
|2001.05.08 10:37
|sell
|63
|1.00
|0.8872
|0.8922
|0.8847
|126
|2001.05.08 14:49
|t/p
|63
|1.00
|0.8847
|0.8922
|0.8847
|250.00
|102756.00
|127
|2001.05.16 05:38
|sell
|64
|1.00
|0.8751
|0.8801
|0.8726
|128
|2001.05.16 09:20
|s/l
|64
|1.00
|0.8801
|0.8801
|0.8726
|-500.00
|102256.00
|129
|2001.05.16 15:42
|buy
|65
|1.00
|0.8846
|0.8796
|0.8871
|130
|2001.05.17 09:42
|t/p
|65
|1.00
|0.8871
|0.8796
|0.8871
|223.00
|102479.00
|131
|2001.05.17 15:28
|sell
|66
|1.00
|0.8812
|0.8862
|0.8787
|132
|2001.05.18 10:40
|t/p
|66
|1.00
|0.8787
|0.8862
|0.8787
|257.00
|102736.00
|133
|2001.05.18 14:31
|sell
|67
|1.00
|0.8776
|0.8826
|0.8751
|134
|2001.05.21 00:32
|close
|67
|1.00
|0.8796
|0.8826
|0.8751
|-193.00
|102543.00
|135
|2001.05.22 20:40
|sell
|68
|1.00
|0.8640
|0.8690
|0.8615
|136
|2001.05.23 09:31
|t/p
|68
|1.00
|0.8615
|0.8690
|0.8615
|257.00
|102800.00
|137
|2001.05.23 20:50
|sell
|69
|1.00
|0.8570
|0.8620
|0.8545
|138
|2001.05.24 02:06
|t/p
|69
|1.00
|0.8545
|0.8620
|0.8545
|271.00
|103071.00
|139
|2001.05.24 14:27
|buy
|70
|1.00
|0.8592
|0.8542
|0.8617
|140
|2001.05.24 18:31
|close
|70
|1.00
|0.8575
|0.8542
|0.8617
|-170.00
|102901.00
|141
|2001.05.29 10:26
|sell
|71
|1.00
|0.8546
|0.8596
|0.8521
|142
|2001.05.30 04:30
|close
|71
|1.00
|0.8570
|0.8596
|0.8521
|-233.00
|102668.00
|143
|2001.06.04 07:33
|buy
|72
|1.00
|0.8514
|0.8464
|0.8539
|144
|2001.06.04 17:29
|s/l
|72
|1.00
|0.8464
|0.8464
|0.8539
|-500.00
|102168.00
|145
|2001.06.05 18:31
|buy
|73
|1.00
|0.8493
|0.8443
|0.8518
|146
|2001.06.05 20:30
|t/p
|73
|1.00
|0.8518
|0.8443
|0.8518
|250.00
|102418.00
|147
|2001.06.13 01:27
|buy
|74
|1.00
|0.8527
|0.8477
|0.8552
|148
|2001.06.13 10:06
|t/p
|74
|1.00
|0.8552
|0.8477
|0.8552
|250.00
|102668.00
|149
|2001.06.14 14:37
|sell
|75
|1.00
|0.8499
|0.8549
|0.8474
|150
|2001.06.14 16:19
|s/l
|75
|1.00
|0.8549
|0.8549
|0.8474
|-500.00
|102168.00
|151
|2001.06.15 00:55
|buy
|76
|1.00
|0.8625
|0.8575
|0.8650
|152
|2001.06.15 11:43
|t/p
|76
|1.00
|0.8650
|0.8575
|0.8650
|250.00
|102418.00
|153
|2001.06.15 13:39
|buy
|77
|1.00
|0.8656
|0.8606
|0.8681
|154
|2001.06.15 16:34
|s/l
|77
|1.00
|0.8606
|0.8606
|0.8681
|-500.00
|101918.00
|155
|2001.06.18 12:36
|sell
|78
|1.00
|0.8594
|0.8644
|0.8569
|156
|2001.06.19 09:18
|t/p
|78
|1.00
|0.8569
|0.8644
|0.8569
|257.00
|102175.00
|157
|2001.06.19 20:30
|sell
|79
|1.00
|0.8536
|0.8586
|0.8511
|158
|2001.06.20 13:09
|t/p
|79
|1.00
|0.8511
|0.8586
|0.8511
|257.00
|102432.00
|159
|2001.06.20 20:26
|buy
|80
|1.00
|0.8549
|0.8499
|0.8574
|160
|2001.06.21 11:22
|t/p
|80
|1.00
|0.8574
|0.8499
|0.8574
|223.00
|102655.00
|161
|2001.06.22 18:39
|buy
|81
|1.00
|0.8566
|0.8516
|0.8591
|162
|2001.06.25 04:58
|t/p
|81
|1.00
|0.8591
|0.8516
|0.8591
|241.00
|102896.00
|163
|2001.06.25 06:36
|buy
|82
|1.00
|0.8595
|0.8545
|0.8620
|164
|2001.06.25 11:59
|t/p
|82
|1.00
|0.8620
|0.8545
|0.8620
|250.00
|103146.00
|165
|2001.06.26 10:37
|buy
|83
|1.00
|0.8642
|0.8592
|0.8667
|166
|2001.06.26 14:29
|close
|83
|1.00
|0.8614
|0.8592
|0.8667
|-280.00
|102866.00
|167
|2001.06.28 10:43
|sell
|84
|1.00
|0.8568
|0.8618
|0.8543
|168
|2001.06.28 12:08
|t/p
|84
|1.00
|0.8543
|0.8618
|0.8543
|250.00
|103116.00
|169
|2001.06.29 00:27
|sell
|85
|1.00
|0.8444
|0.8494
|0.8419
|170
|2001.06.29 13:26
|close
|85
|1.00
|0.8476
|0.8494
|0.8419
|-320.00
|102796.00
|171
|2001.07.04 10:36
|sell
|86
|1.00
|0.8449
|0.8499
|0.8424
|172
|2001.07.05 03:36
|close
|86
|1.00
|0.8464
|0.8499
|0.8424
|-129.00
|102667.00
|173
|2001.07.09 00:27
|buy
|87
|1.00
|0.8466
|0.8416
|0.8491
|174
|2001.07.09 08:25
|t/p
|87
|1.00
|0.8491
|0.8416
|0.8491
|250.00
|102917.00
|175
|2001.07.10 12:35
|buy
|88
|1.00
|0.8540
|0.8490
|0.8565
|176
|2001.07.10 16:22
|t/p
|88
|1.00
|0.8565
|0.8490
|0.8565
|250.00
|103167.00
|177
|2001.07.11 16:58
|buy
|89
|1.00
|0.8611
|0.8561
|0.8636
|178
|2001.07.11 21:27
|close
|89
|1.00
|0.8593
|0.8561
|0.8636
|-180.00
|102987.00
|179
|2001.07.18 01:44
|buy
|90
|1.00
|0.8601
|0.8551
|0.8626
|180
|2001.07.18 12:42
|t/p
|90
|1.00
|0.8626
|0.8551
|0.8626
|250.00
|103237.00
|181
|2001.07.19 00:28
|buy
|91
|1.00
|0.8729
|0.8679
|0.8754
|182
|2001.07.19 09:07
|t/p
|91
|1.00
|0.8754
|0.8679
|0.8754
|250.00
|103487.00
|183
|2001.07.19 11:50
|buy
|92
|1.00
|0.8763
|0.8713
|0.8788
|184
|2001.07.19 14:26
|close
|92
|1.00
|0.8730
|0.8713
|0.8788
|-330.00
|103157.00
|185
|2001.07.19 18:36
|sell
|93
|1.00
|0.8711
|0.8761
|0.8686
|186
|2001.07.19 21:31
|close
|93
|1.00
|0.8713
|0.8761
|0.8686
|-20.00
|103137.00
|187
|2001.07.24 17:44
|buy
|94
|1.00
|0.8742
|0.8692
|0.8767
|188
|2001.07.24 21:36
|t/p
|94
|1.00
|0.8767
|0.8692
|0.8767
|250.00
|103387.00
|189
|2001.07.26 14:35
|sell
|95
|1.00
|0.8773
|0.8823
|0.8748
|190
|2001.07.26 17:17
|t/p
|95
|1.00
|0.8748
|0.8823
|0.8748
|250.00
|103637.00
|191
|2001.08.01 08:35
|buy
|96
|1.00
|0.8803
|0.8753
|0.8828
|192
|2001.08.01 13:54
|t/p
|96
|1.00
|0.8828
|0.8753
|0.8828
|250.00
|103887.00
|193
|2001.08.01 14:31
|buy
|97
|1.00
|0.8811
|0.8761
|0.8836
|194
|2001.08.01 17:43
|close
|97
|1.00
|0.8794
|0.8761
|0.8836
|-170.00
|103717.00
|195
|2001.08.08 19:48
|buy
|98
|1.00
|0.8790
|0.8740
|0.8815
|196
|2001.08.09 00:35
|t/p
|98
|1.00
|0.8815
|0.8740
|0.8815
|223.00
|103940.00
|197
|2001.08.09 11:26
|buy
|99
|1.00
|0.8853
|0.8803
|0.8878
|198
|2001.08.09 16:48
|t/p
|99
|1.00
|0.8878
|0.8803
|0.8878
|250.00
|104190.00
|199
|2001.08.13 15:34
|buy
|100
|1.00
|0.8990
|0.8940
|0.9015
|200
|2001.08.13 23:34
|close
|100
|1.00
|0.8965
|0.8940
|0.9015
|-250.00
|103940.00
|201
|2001.08.14 23:45
|buy
|101
|1.00
|0.9029
|0.8979
|0.9054
|202
|2001.08.15 09:25
|t/p
|101
|1.00
|0.9054
|0.8979
|0.9054
|241.00
|104181.00
|203
|2001.08.15 23:31
|buy
|102
|1.00
|0.9140
|0.9090
|0.9165
|204
|2001.08.16 02:59
|t/p
|102
|1.00
|0.9165
|0.9090
|0.9165
|223.00
|104404.00
|205
|2001.08.16 10:28
|buy
|103
|1.00
|0.9174
|0.9124
|0.9199
|206
|2001.08.16 15:11
|s/l
|103
|1.00
|0.9124
|0.9124
|0.9199
|-500.00
|103904.00
|207
|2001.08.17 15:32
|buy
|104
|1.00
|0.9141
|0.9091
|0.9166
|208
|2001.08.17 16:41
|t/p
|104
|1.00
|0.9166
|0.9091
|0.9166
|250.00
|104154.00
|209
|2001.08.20 16:54
|sell
|105
|1.00
|0.9124
|0.9174
|0.9099
|210
|2001.08.20 23:29
|close
|105
|1.00
|0.9144
|0.9174
|0.9099
|-200.00
|103954.00
|211
|2001.08.22 21:28
|sell
|106
|1.00
|0.9146
|0.9196
|0.9121
|212
|2001.08.23 09:19
|t/p
|106
|1.00
|0.9121
|0.9196
|0.9121
|271.00
|104225.00
|213
|2001.08.28 10:30
|sell
|107
|1.00
|0.9046
|0.9096
|0.9021
|214
|2001.08.28 17:01
|s/l
|107
|1.00
|0.9096
|0.9096
|0.9021
|-500.00
|103725.00
|215
|2001.08.29 00:28
|buy
|108
|1.00
|0.9123
|0.9073
|0.9148
|216
|2001.08.29 18:29
|close
|108
|1.00
|0.9100
|0.9073
|0.9148
|-230.00
|103495.00
|217
|2001.08.30 23:28
|buy
|109
|1.00
|0.9162
|0.9112
|0.9187
|218
|2001.08.31 07:13
|t/p
|109
|1.00
|0.9187
|0.9112
|0.9187
|241.00
|103736.00
|219
|2001.09.03 00:29
|sell
|110
|1.00
|0.9092
|0.9142
|0.9067
|220
|2001.09.03 16:23
|t/p
|110
|1.00
|0.9067
|0.9142
|0.9067
|250.00
|103986.00
|221
|2001.09.04 13:26
|sell
|111
|1.00
|0.8977
|0.9027
|0.8952
|222
|2001.09.04 16:05
|t/p
|111
|1.00
|0.8952
|0.9027
|0.8952
|250.00
|104236.00
|223
|2001.09.04 23:28
|sell
|112
|1.00
|0.8885
|0.8935
|0.8860
|224
|2001.09.05 12:11
|t/p
|112
|1.00
|0.8860
|0.8935
|0.8860
|257.00
|104493.00
|225
|2001.09.05 23:31
|sell
|113
|1.00
|0.8861
|0.8911
|0.8836
|226
|2001.09.06 04:26
|close
|113
|1.00
|0.8879
|0.8911
|0.8836
|-159.00
|104334.00
|227
|2001.09.06 23:26
|buy
|114
|1.00
|0.8955
|0.8905
|0.8980
|228
|2001.09.07 14:31
|t/p
|114
|1.00
|0.8980
|0.8905
|0.8980
|241.00
|104575.00
|229
|2001.09.10 02:30
|buy
|115
|1.00
|0.9069
|0.9019
|0.9094
|230
|2001.09.10 11:50
|close
|115
|1.00
|0.9036
|0.9019
|0.9094
|-330.00
|104245.00
|231
|2001.09.10 18:41
|sell
|116
|1.00
|0.8993
|0.9043
|0.8968
|232
|2001.09.11 11:02
|t/p
|116
|1.00
|0.8968
|0.9043
|0.8968
|257.00
|104502.00
|233
|2001.09.12 17:37
|sell
|117
|1.00
|0.9062
|0.9112
|0.9037
|234
|2001.09.13 19:26
|s/l
|117
|1.00
|0.9112
|0.9112
|0.9037
|-479.00
|104023.00
|235
|2001.09.14 17:35
|buy
|118
|1.00
|0.9202
|0.9152
|0.9227
|236
|2001.09.17 00:00
|t/p
|118
|1.00
|0.9227
|0.9152
|0.9227
|241.00
|104264.00
|237
|2001.09.17 00:29
|buy
|119
|1.00
|0.9234
|0.9184
|0.9259
|238
|2001.09.17 04:11
|t/p
|119
|1.00
|0.9259
|0.9184
|0.9259
|250.00
|104514.00
|239
|2001.09.17 05:28
|buy
|120
|1.00
|0.9267
|0.9217
|0.9292
|240
|2001.09.17 09:36
|t/p
|120
|1.00
|0.9292
|0.9217
|0.9292
|250.00
|104764.00
|241
|2001.09.18 13:28
|buy
|121
|1.00
|0.9248
|0.9198
|0.9273
|242
|2001.09.18 20:54
|t/p
|121
|1.00
|0.9273
|0.9198
|0.9273
|250.00
|105014.00
|243
|2001.09.21 05:26
|sell
|122
|1.00
|0.9214
|0.9264
|0.9189
|244
|2001.09.21 09:01
|t/p
|122
|1.00
|0.9189
|0.9264
|0.9189
|250.00
|105264.00
|245
|2001.09.21 09:44
|sell
|123
|1.00
|0.9203
|0.9253
|0.9178
|246
|2001.09.21 10:16
|s/l
|123
|1.00
|0.9253
|0.9253
|0.9178
|-500.00
|104764.00
|247
|2001.09.25 19:26
|buy
|124
|1.00
|0.9221
|0.9171
|0.9246
|248
|2001.09.27 15:05
|s/l
|124
|1.00
|0.9171
|0.9171
|0.9246
|-536.00
|104228.00
|249
|2001.09.28 04:27
|sell
|125
|1.00
|0.9139
|0.9189
|0.9114
|250
|2001.09.28 16:24
|t/p
|125
|1.00
|0.9114
|0.9189
|0.9114
|250.00
|104478.00
|251
|2001.10.01 15:29
|buy
|126
|1.00
|0.9150
|0.9100
|0.9175
|252
|2001.10.02 13:38
|t/p
|126
|1.00
|0.9175
|0.9100
|0.9175
|241.00
|104719.00
|253
|2001.10.03 06:57
|buy
|127
|1.00
|0.9214
|0.9164
|0.9239
|254
|2001.10.03 18:59
|s/l
|127
|1.00
|0.9164
|0.9164
|0.9239
|-500.00
|104219.00
|255
|2001.10.03 22:58
|sell
|128
|1.00
|0.9144
|0.9194
|0.9119
|256
|2001.10.04 14:06
|t/p
|128
|1.00
|0.9119
|0.9194
|0.9119
|271.00
|104490.00
|257
|2001.10.04 23:34
|buy
|129
|1.00
|0.9177
|0.9127
|0.9202
|258
|2001.10.05 08:43
|t/p
|129
|1.00
|0.9202
|0.9127
|0.9202
|241.00
|104731.00
|259
|2001.10.11 12:32
|sell
|130
|1.00
|0.9078
|0.9128
|0.9053
|260
|2001.10.11 14:20
|t/p
|130
|1.00
|0.9053
|0.9128
|0.9053
|250.00
|104981.00
|261
|2001.10.11 20:29
|sell
|131
|1.00
|0.9017
|0.9067
|0.8992
|262
|2001.10.12 12:51
|close
|131
|1.00
|0.9032
|0.9067
|0.8992
|-143.00
|104838.00
|263
|2001.10.15 03:34
|buy
|132
|1.00
|0.9131
|0.9081
|0.9156
|264
|2001.10.15 12:30
|close
|132
|1.00
|0.9108
|0.9081
|0.9156
|-230.00
|104608.00
|265
|2001.10.17 14:28
|sell
|133
|1.00
|0.9024
|0.9074
|0.8999
|266
|2001.10.17 16:12
|s/l
|133
|1.00
|0.9074
|0.9074
|0.8999
|-500.00
|104108.00
|267
|2001.10.19 17:50
|sell
|134
|1.00
|0.8980
|0.9030
|0.8955
|268
|2001.10.22 14:40
|t/p
|134
|1.00
|0.8955
|0.9030
|0.8955
|257.00
|104365.00
|269
|2001.10.22 19:39
|sell
|135
|1.00
|0.8923
|0.8973
|0.8898
|270
|2001.10.23 11:02
|t/p
|135
|1.00
|0.8898
|0.8973
|0.8898
|257.00
|104622.00
|271
|2001.10.23 12:46
|sell
|136
|1.00
|0.8886
|0.8936
|0.8861
|272
|2001.10.24 02:26
|close
|136
|1.00
|0.8908
|0.8936
|0.8861
|-213.00
|104409.00
|273
|2001.10.29 10:28
|buy
|137
|1.00
|0.8983
|0.8933
|0.9008
|274
|2001.10.29 14:22
|t/p
|137
|1.00
|0.9008
|0.8933
|0.9008
|250.00
|104659.00
|275
|2001.10.31 18:49
|sell
|138
|1.00
|0.9006
|0.9056
|0.8981
|276
|2001.11.01 09:36
|close
|138
|1.00
|0.9018
|0.9056
|0.8981
|-99.00
|104560.00
|277
|2001.11.01 16:46
|buy
|139
|1.00
|0.9079
|0.9029
|0.9104
|278
|2001.11.01 19:18
|s/l
|139
|1.00
|0.9029
|0.9029
|0.9104
|-500.00
|104060.00
|279
|2001.11.05 03:40
|sell
|140
|1.00
|0.8986
|0.9036
|0.8961
|280
|2001.11.05 12:01
|t/p
|140
|1.00
|0.8961
|0.9036
|0.8961
|250.00
|104310.00
|281
|2001.11.05 13:30
|sell
|141
|1.00
|0.8952
|0.9002
|0.8927
|282
|2001.11.05 22:28
|close
|141
|1.00
|0.8976
|0.9002
|0.8927
|-240.00
|104070.00
|283
|2001.11.07 12:48
|buy
|142
|1.00
|0.9026
|0.8976
|0.9051
|284
|2001.11.07 15:26
|close
|142
|1.00
|0.9004
|0.8976
|0.9051
|-220.00
|103850.00
|285
|2001.11.21 17:29
|sell
|143
|1.00
|0.8765
|0.8815
|0.8740
|286
|2001.11.21 21:37
|close
|143
|1.00
|0.8787
|0.8815
|0.8740
|-220.00
|103630.00
|287
|2001.11.27 13:26
|sell
|144
|1.00
|0.8780
|0.8830
|0.8755
|288
|2001.11.27 21:37
|s/l
|144
|1.00
|0.8830
|0.8830
|0.8755
|-500.00
|103130.00
|289
|2001.11.28 08:33
|buy
|145
|1.00
|0.8845
|0.8795
|0.8870
|290
|2001.11.28 12:26
|close
|145
|1.00
|0.8834
|0.8795
|0.8870
|-110.00
|103020.00
|291
|2001.11.30 20:55
|buy
|146
|1.00
|0.8953
|0.8903
|0.8978
|292
|2001.12.03 11:27
|close
|146
|1.00
|0.8934
|0.8903
|0.8978
|-199.00
|102821.00
|293
|2001.12.03 17:30
|sell
|147
|1.00
|0.8907
|0.8957
|0.8882
|294
|2001.12.05 09:37
|close
|147
|1.00
|0.8928
|0.8957
|0.8882
|-196.00
|102625.00
|295
|2001.12.06 20:36
|buy
|148
|1.00
|0.8945
|0.8895
|0.8970
|296
|2001.12.07 17:11
|s/l
|148
|1.00
|0.8895
|0.8895
|0.8970
|-509.00
|102116.00
|297
|2001.12.10 15:26
|sell
|149
|1.00
|0.8865
|0.8915
|0.8840
|298
|2001.12.10 17:34
|close
|149
|1.00
|0.8883
|0.8915
|0.8840
|-180.00
|101936.00
|299
|2001.12.12 05:52
|buy
|150
|1.00
|0.8969
|0.8919
|0.8994
|300
|2001.12.12 14:45
|close
|150
|1.00
|0.8943
|0.8919
|0.8994
|-260.00
|101676.00
|301
|2001.12.14 15:48
|buy
|151
|1.00
|0.9027
|0.8977
|0.9052
|302
|2001.12.17 10:51
|t/p
|151
|1.00
|0.9052
|0.8977
|0.9052
|241.00
|101917.00
|303
|2001.12.19 13:26
|sell
|152
|1.00
|0.8968
|0.9018
|0.8943
|304
|2001.12.19 19:59
|s/l
|152
|1.00
|0.9018
|0.9018
|0.8943
|-500.00
|101417.00
|305
|2001.12.21 21:41
|sell
|153
|1.00
|0.8876
|0.8926
|0.8851
|306
|2001.12.24 12:30
|t/p
|153
|1.00
|0.8851
|0.8926
|0.8851
|257.00
|101674.00
|307
|2001.12.24 21:39
|sell
|154
|1.00
|0.8767
|0.8817
|0.8742
|308
|2001.12.25 04:30
|close
|154
|1.00
|0.8790
|0.8817
|0.8742
|-223.00
|101451.00
|309
|2001.12.27 17:40
|buy
|155
|1.00
|0.8847
|0.8797
|0.8872
|310
|2001.12.27 19:52
|close
|155
|1.00
|0.8840
|0.8797
|0.8872
|-70.00
|101381.00
|311
|2002.01.02 05:32
|buy
|156
|1.00
|0.8930
|0.8880
|0.8955
|312
|2002.01.02 09:57
|t/p
|156
|1.00
|0.8955
|0.8880
|0.8955
|250.00
|101631.00
|313
|2002.01.02 17:27
|buy
|157
|1.00
|0.9031
|0.8981
|0.9056
|314
|2002.01.03 18:50
|s/l
|157
|1.00
|0.8981
|0.8981
|0.9056
|-527.00
|101104.00
|315
|2002.01.16 00:30
|sell
|158
|1.00
|0.8836
|0.8886
|0.8811
|316
|2002.01.16 09:41
|t/p
|158
|1.00
|0.8811
|0.8886
|0.8811
|250.00
|101354.00
|317
|2002.01.23 01:27
|buy
|159
|1.00
|0.8880
|0.8830
|0.8905
|318
|2002.01.23 13:29
|close
|159
|1.00
|0.8856
|0.8830
|0.8905
|-240.00
|101114.00
|319
|2002.01.25 20:26
|sell
|160
|1.00
|0.8647
|0.8697
|0.8622
|320
|2002.01.28 12:15
|t/p
|160
|1.00
|0.8622
|0.8697
|0.8622
|257.00
|101371.00
|321
|2002.02.01 14:35
|buy
|161
|1.00
|0.8623
|0.8573
|0.8648
|322
|2002.02.04 16:14
|t/p
|161
|1.00
|0.8648
|0.8573
|0.8648
|241.00
|101612.00
|323
|2002.02.04 22:32
|buy
|162
|1.00
|0.8703
|0.8653
|0.8728
|324
|2002.02.05 18:59
|close
|162
|1.00
|0.8679
|0.8653
|0.8728
|-249.00
|101363.00
|325
|2002.02.05 20:32
|sell
|163
|1.00
|0.8663
|0.8713
|0.8638
|326
|2002.02.06 14:52
|t/p
|163
|1.00
|0.8638
|0.8713
|0.8638
|257.00
|101620.00
|327
|2002.02.07 21:26
|buy
|164
|1.00
|0.8707
|0.8657
|0.8732
|328
|2002.02.08 09:11
|t/p
|164
|1.00
|0.8732
|0.8657
|0.8732
|241.00
|101861.00
|329
|2002.02.12 13:31
|sell
|165
|1.00
|0.8750
|0.8800
|0.8725
|330
|2002.02.12 23:42
|close
|165
|1.00
|0.8766
|0.8800
|0.8725
|-160.00
|101701.00
|331
|2002.02.20 18:26
|sell
|166
|1.00
|0.8716
|0.8766
|0.8691
|332
|2002.02.20 22:10
|t/p
|166
|1.00
|0.8691
|0.8766
|0.8691
|250.00
|101951.00
|333
|2002.02.22 19:27
|buy
|167
|1.00
|0.8760
|0.8710
|0.8785
|334
|2002.02.25 05:26
|close
|167
|1.00
|0.8744
|0.8710
|0.8785
|-169.00
|101782.00
|335
|2002.02.25 16:26
|sell
|168
|1.00
|0.8712
|0.8762
|0.8687
|336
|2002.02.26 12:24
|t/p
|168
|1.00
|0.8687
|0.8762
|0.8687
|257.00
|102039.00
|337
|2002.03.04 18:29
|buy
|169
|1.00
|0.8700
|0.8650
|0.8725
|338
|2002.03.05 13:26
|close
|169
|1.00
|0.8679
|0.8650
|0.8725
|-219.00
|101820.00
|339
|2002.03.06 18:28
|buy
|170
|1.00
|0.8763
|0.8713
|0.8788
|340
|2002.03.07 08:51
|t/p
|170
|1.00
|0.8788
|0.8713
|0.8788
|223.00
|102043.00
|341
|2002.03.07 21:26
|buy
|171
|1.00
|0.8827
|0.8777
|0.8852
|342
|2002.03.08 02:27
|close
|171
|1.00
|0.8804
|0.8777
|0.8852
|-239.00
|101804.00
|343
|2002.03.08 21:28
|sell
|172
|1.00
|0.8742
|0.8792
|0.8717
|344
|2002.03.11 18:31
|close
|172
|1.00
|0.8761
|0.8792
|0.8717
|-183.00
|101621.00
|345
|2002.03.14 11:54
|buy
|173
|1.00
|0.8806
|0.8756
|0.8831
|346
|2002.03.14 15:45
|t/p
|173
|1.00
|0.8831
|0.8756
|0.8831
|250.00
|101871.00
|347
|2002.03.14 16:41
|buy
|174
|1.00
|0.8825
|0.8775
|0.8850
|348
|2002.03.15 13:53
|t/p
|174
|1.00
|0.8850
|0.8775
|0.8850
|241.00
|102112.00
|349
|2002.03.20 17:26
|buy
|175
|1.00
|0.8840
|0.8790
|0.8865
|350
|2002.03.22 13:32
|close
|175
|1.00
|0.8805
|0.8790
|0.8865
|-386.00
|101726.00
|351
|2002.04.04 19:39
|sell
|176
|1.00
|0.8785
|0.8835
|0.8760
|352
|2002.04.08 15:55
|t/p
|176
|1.00
|0.8760
|0.8835
|0.8760
|264.00
|101990.00
|353
|2002.04.25 13:29
|buy
|177
|1.00
|0.8978
|0.8928
|0.9003
|354
|2002.04.26 19:03
|t/p
|177
|1.00
|0.9003
|0.8928
|0.9003
|241.00
|102231.00
|355
|2002.05.06 02:40
|buy
|178
|1.00
|0.9164
|0.9114
|0.9189
|356
|2002.05.07 14:58
|close
|178
|1.00
|0.9127
|0.9114
|0.9189
|-379.00
|101852.00
|357
|2002.05.07 14:58
|sell
|179
|1.00
|0.9127
|0.9177
|0.9102
|358
|2002.05.07 23:26
|close
|179
|1.00
|0.9149
|0.9177
|0.9102
|-220.00
|101632.00
|359
|2002.05.08 13:42
|sell
|180
|1.00
|0.9094
|0.9144
|0.9069
|360
|2002.05.08 17:32
|t/p
|180
|1.00
|0.9069
|0.9144
|0.9069
|250.00
|101882.00
|361
|2002.05.10 05:31
|buy
|181
|1.00
|0.9121
|0.9071
|0.9146
|362
|2002.05.13 08:19
|t/p
|181
|1.00
|0.9146
|0.9071
|0.9146
|241.00
|102123.00
|363
|2002.05.14 15:39
|sell
|182
|1.00
|0.9029
|0.9079
|0.9004
|364
|2002.05.15 04:00
|t/p
|182
|1.00
|0.9004
|0.9079
|0.9004
|257.00
|102380.00
|365
|2002.05.15 16:33
|buy
|183
|1.00
|0.9065
|0.9015
|0.9090
|366
|2002.05.15 18:36
|t/p
|183
|1.00
|0.9090
|0.9015
|0.9090
|250.00
|102630.00
|367
|2002.05.15 19:31
|buy
|184
|1.00
|0.9081
|0.9031
|0.9106
|368
|2002.05.15 20:47
|t/p
|184
|1.00
|0.9106
|0.9031
|0.9106
|250.00
|102880.00
|369
|2002.05.17 15:51
|buy
|185
|1.00
|0.9166
|0.9116
|0.9191
|370
|2002.05.17 16:32
|t/p
|185
|1.00
|0.9191
|0.9116
|0.9191
|250.00
|103130.00
|371
|2002.05.28 12:29
|buy
|186
|1.00
|0.9256
|0.9206
|0.9281
|372
|2002.05.28 16:11
|t/p
|186
|1.00
|0.9281
|0.9206
|0.9281
|250.00
|103380.00
|373
|2002.05.29 20:28
|buy
|187
|1.00
|0.9346
|0.9296
|0.9371
|374
|2002.05.30 08:49
|t/p
|187
|1.00
|0.9371
|0.9296
|0.9371
|223.00
|103603.00
|375
|2002.06.03 23:55
|buy
|188
|1.00
|0.9407
|0.9357
|0.9432
|376
|2002.06.04 09:48
|t/p
|188
|1.00
|0.9432
|0.9357
|0.9432
|241.00
|103844.00
|377
|2002.06.04 10:27
|buy
|189
|1.00
|0.9431
|0.9381
|0.9456
|378
|2002.06.04 22:31
|close
|189
|1.00
|0.9397
|0.9381
|0.9456
|-340.00
|103504.00
|379
|2002.06.06 21:30
|buy
|190
|1.00
|0.9454
|0.9404
|0.9479
|380
|2002.06.07 08:22
|t/p
|190
|1.00
|0.9479
|0.9404
|0.9479
|241.00
|103745.00
|381
|2002.06.10 15:51
|buy
|191
|1.00
|0.9468
|0.9418
|0.9493
|382
|2002.06.10 19:10
|s/l
|191
|1.00
|0.9418
|0.9418
|0.9493
|-500.00
|103245.00
|383
|2002.06.11 22:44
|buy
|192
|1.00
|0.9480
|0.9430
|0.9505
|384
|2002.06.12 22:59
|close
|192
|1.00
|0.9437
|0.9430
|0.9505
|-439.00
|102806.00
|385
|2002.06.14 14:35
|buy
|193
|1.00
|0.9476
|0.9426
|0.9501
|386
|2002.06.14 15:57
|t/p
|193
|1.00
|0.9501
|0.9426
|0.9501
|250.00
|103056.00
|387
|2002.06.14 16:28
|buy
|194
|1.00
|0.9479
|0.9429
|0.9504
|388
|2002.06.14 18:29
|close
|194
|1.00
|0.9456
|0.9429
|0.9504
|-230.00
|102826.00
|389
|2002.06.18 20:27
|buy
|195
|1.00
|0.9509
|0.9459
|0.9534
|390
|2002.06.19 01:32
|t/p
|195
|1.00
|0.9534
|0.9459
|0.9534
|241.00
|103067.00
|391
|2002.06.19 13:26
|buy
|196
|1.00
|0.9563
|0.9513
|0.9588
|392
|2002.06.20 11:31
|t/p
|196
|1.00
|0.9588
|0.9513
|0.9588
|223.00
|103290.00
|393
|2002.06.20 22:33
|buy
|197
|1.00
|0.9655
|0.9605
|0.9680
|394
|2002.06.21 16:19
|t/p
|197
|1.00
|0.9680
|0.9605
|0.9680
|241.00
|103531.00
|395
|2002.06.21 20:30
|buy
|198
|1.00
|0.9703
|0.9653
|0.9728
|396
|2002.06.24 09:19
|t/p
|198
|1.00
|0.9728
|0.9653
|0.9728
|241.00
|103772.00
|397
|2002.06.24 16:27
|buy
|199
|1.00
|0.9779
|0.9729
|0.9804
|398
|2002.06.24 19:58
|s/l
|199
|1.00
|0.9729
|0.9729
|0.9804
|-500.00
|103272.00
|399
|2002.06.25 04:26
|sell
|200
|1.00
|0.9679
|0.9729
|0.9654
|400
|2002.06.25 07:35
|close
|200
|1.00
|0.9707
|0.9729
|0.9654
|-280.00
|102992.00
|401
|2002.06.28 10:43
|buy
|201
|1.00
|0.9919
|0.9869
|0.9944
|402
|2002.06.28 11:43
|t/p
|201
|1.00
|0.9944
|0.9869
|0.9944
|250.00
|103242.00
|403
|2002.07.02 12:26
|sell
|202
|1.00
|0.9818
|0.9868
|0.9793
|404
|2002.07.02 16:13
|s/l
|202
|1.00
|0.9868
|0.9868
|0.9793
|-500.00
|102742.00
|405
|2002.07.04 06:31
|sell
|203
|1.00
|0.9758
|0.9808
|0.9733
|406
|2002.07.04 17:59
|close
|203
|1.00
|0.9783
|0.9808
|0.9733
|-250.00
|102492.00
|407
|2002.07.05 03:30
|sell
|204
|1.00
|0.9747
|0.9797
|0.9722
|408
|2002.07.05 13:37
|t/p
|204
|1.00
|0.9722
|0.9797
|0.9722
|250.00
|102742.00
|409
|2002.07.08 11:30
|buy
|205
|1.00
|0.9846
|0.9796
|0.9871
|410
|2002.07.08 14:30
|close
|205
|1.00
|0.9826
|0.9796
|0.9871
|-200.00
|102542.00
|411
|2002.07.11 14:29
|sell
|206
|1.00
|0.9845
|0.9895
|0.9820
|412
|2002.07.11 16:57
|s/l
|206
|1.00
|0.9895
|0.9895
|0.9820
|-500.00
|102042.00
|413
|2002.07.15 03:27
|buy
|207
|1.00
|0.9933
|0.9883
|0.9958
|414
|2002.07.15 09:13
|t/p
|207
|1.00
|0.9958
|0.9883
|0.9958
|250.00
|102292.00
|415
|2002.07.16 19:27
|sell
|208
|1.00
|1.0080
|1.0130
|1.0055
|416
|2002.07.17 00:45
|close
|208
|1.00
|1.0116
|1.0130
|1.0055
|-353.00
|101939.00
|417
|2002.07.17 09:36
|buy
|209
|1.00
|1.0095
|1.0045
|1.0120
|418
|2002.07.17 14:26
|close
|209
|1.00
|1.0068
|1.0045
|1.0120
|-270.00
|101669.00
|419
|2002.07.17 16:45
|sell
|210
|1.00
|1.0063
|1.0113
|1.0038
|420
|2002.07.17 18:28
|s/l
|210
|1.00
|1.0113
|1.0113
|1.0038
|-500.00
|101169.00
|421
|2002.07.19 08:33
|buy
|211
|1.00
|1.0162
|1.0112
|1.0187
|422
|2002.07.19 11:36
|close
|211
|1.00
|1.0147
|1.0112
|1.0187
|-150.00
|101019.00
|423
|2002.07.25 06:49
|buy
|212
|1.00
|0.9993
|0.9943
|1.0018
|424
|2002.07.25 11:24
|t/p
|212
|1.00
|1.0018
|0.9943
|1.0018
|250.00
|101269.00
|425
|2002.07.25 23:48
|buy
|213
|1.00
|1.0043
|0.9993
|1.0068
|426
|2002.07.26 05:05
|s/l
|213
|1.00
|0.9993
|0.9993
|1.0068
|-509.00
|100760.00
|427
|2002.07.29 04:59
|sell
|214
|1.00
|0.9858
|0.9908
|0.9833
|428
|2002.07.29 11:51
|t/p
|214
|1.00
|0.9833
|0.9908
|0.9833
|250.00
|101010.00
|429
|2002.07.30 18:27
|buy
|215
|1.00
|0.9858
|0.9808
|0.9883
|430
|2002.07.30 20:39
|close
|215
|1.00
|0.9843
|0.9808
|0.9883
|-150.00
|100860.00
|431
|2002.07.31 14:33
|sell
|216
|1.00
|0.9805
|0.9855
|0.9780
|432
|2002.07.31 14:53
|t/p
|216
|1.00
|0.9780
|0.9855
|0.9780
|250.00
|101110.00
|433
|2002.08.01 23:27
|buy
|217
|1.00
|0.9842
|0.9792
|0.9867
|434
|2002.08.02 01:48
|t/p
|217
|1.00
|0.9867
|0.9792
|0.9867
|241.00
|101351.00
|435
|2002.08.02 12:56
|buy
|218
|1.00
|0.9892
|0.9842
|0.9917
|436
|2002.08.02 15:26
|s/l
|218
|1.00
|0.9842
|0.9842
|0.9917
|-500.00
|100851.00
|437
|2002.08.05 21:37
|sell
|219
|1.00
|0.9816
|0.9866
|0.9791
|438
|2002.08.06 01:18
|t/p
|219
|1.00
|0.9791
|0.9866
|0.9791
|257.00
|101108.00
|439
|2002.08.06 02:29
|sell
|220
|1.00
|0.9790
|0.9840
|0.9765
|440
|2002.08.06 08:12
|t/p
|220
|1.00
|0.9765
|0.9840
|0.9765
|250.00
|101358.00
|441
|2002.08.07 20:51
|buy
|221
|1.00
|0.9745
|0.9695
|0.9770
|442
|2002.08.08 10:13
|s/l
|221
|1.00
|0.9695
|0.9695
|0.9770
|-527.00
|100831.00
|443
|2002.08.08 18:31
|sell
|222
|1.00
|0.9656
|0.9706
|0.9631
|444
|2002.08.09 07:17
|s/l
|222
|1.00
|0.9706
|0.9706
|0.9631
|-493.00
|100338.00
|445
|2002.08.12 09:26
|buy
|223
|1.00
|0.9728
|0.9678
|0.9753
|446
|2002.08.12 11:47
|t/p
|223
|1.00
|0.9753
|0.9678
|0.9753
|250.00
|100588.00
|447
|2002.08.13 23:33
|buy
|224
|1.00
|0.9835
|0.9785
|0.9860
|448
|2002.08.14 02:19
|t/p
|224
|1.00
|0.9860
|0.9785
|0.9860
|241.00
|100829.00
|449
|2002.08.14 03:29
|buy
|225
|1.00
|0.9854
|0.9804
|0.9879
|450
|2002.08.14 05:41
|t/p
|225
|1.00
|0.9879
|0.9804
|0.9879
|250.00
|101079.00
|451
|2002.08.14 07:26
|buy
|226
|1.00
|0.9875
|0.9825
|0.9900
|452
|2002.08.14 19:57
|s/l
|226
|1.00
|0.9825
|0.9825
|0.9900
|-500.00
|100579.00
|453
|2002.08.15 21:47
|buy
|227
|1.00
|0.9827
|0.9777
|0.9852
|454
|2002.08.16 04:26
|close
|227
|1.00
|0.9809
|0.9777
|0.9852
|-189.00
|100390.00
|455
|2002.08.19 20:48
|sell
|228
|1.00
|0.9768
|0.9818
|0.9743
|456
|2002.08.20 10:37
|close
|228
|1.00
|0.9795
|0.9818
|0.9743
|-263.00
|100127.00
|457
|2002.08.21 05:26
|buy
|229
|1.00
|0.9838
|0.9788
|0.9863
|458
|2002.08.21 11:35
|close
|229
|1.00
|0.9806
|0.9788
|0.9863
|-320.00
|99807.00
|459
|2002.08.21 15:51
|sell
|230
|1.00
|0.9779
|0.9829
|0.9754
|460
|2002.08.21 17:27
|close
|230
|1.00
|0.9801
|0.9829
|0.9754
|-220.00
|99587.00
|461
|2002.08.22 22:26
|sell
|231
|1.00
|0.9690
|0.9740
|0.9665
|462
|2002.08.23 04:06
|t/p
|231
|1.00
|0.9665
|0.9740
|0.9665
|257.00
|99844.00
|463
|2002.08.23 04:28
|sell
|232
|1.00
|0.9671
|0.9721
|0.9646
|464
|2002.08.23 16:45
|s/l
|232
|1.00
|0.9721
|0.9721
|0.9646
|-500.00
|99344.00
|465
|2002.08.23 17:34
|buy
|233
|1.00
|0.9720
|0.9670
|0.9745
|466
|2002.08.26 09:40
|close
|233
|1.00
|0.9693
|0.9670
|0.9745
|-279.00
|99065.00
|467
|2002.08.27 22:27
|buy
|234
|1.00
|0.9830
|0.9780
|0.9855
|468
|2002.08.28 19:36
|close
|234
|1.00
|0.9801
|0.9780
|0.9855
|-299.00
|98766.00
|469
|2002.08.29 11:57
|buy
|235
|1.00
|0.9847
|0.9797
|0.9872
|470
|2002.08.29 15:48
|t/p
|235
|1.00
|0.9872
|0.9797
|0.9872
|250.00
|99016.00
|471
|2002.09.03 22:59
|buy
|236
|1.00
|0.9968
|0.9918
|0.9993
|472
|2002.09.04 13:42
|close
|236
|1.00
|0.9931
|0.9918
|0.9993
|-379.00
|98637.00
|473
|2002.09.05 11:51
|buy
|237
|1.00
|0.9970
|0.9920
|0.9995
|474
|2002.09.05 16:28
|s/l
|237
|1.00
|0.9920
|0.9920
|0.9995
|-500.00
|98137.00
|475
|2002.09.05 18:43
|sell
|238
|1.00
|0.9920
|0.9970
|0.9895
|476
|2002.09.06 05:29
|close
|238
|1.00
|0.9943
|0.9970
|0.9895
|-223.00
|97914.00
|477
|2002.09.09 01:28
|sell
|239
|1.00
|0.9810
|0.9860
|0.9785
|478
|2002.09.09 10:08
|t/p
|239
|1.00
|0.9785
|0.9860
|0.9785
|250.00
|98164.00
|479
|2002.09.10 17:26
|sell
|240
|1.00
|0.9745
|0.9795
|0.9720
|480
|2002.09.11 15:21
|t/p
|240
|1.00
|0.9720
|0.9795
|0.9720
|257.00
|98421.00
|481
|2002.09.11 16:47
|sell
|241
|1.00
|0.9716
|0.9766
|0.9691
|482
|2002.09.11 20:27
|close
|241
|1.00
|0.9751
|0.9766
|0.9691
|-350.00
|98071.00
|483
|2002.09.16 01:54
|sell
|242
|1.00
|0.9721
|0.9771
|0.9696
|484
|2002.09.16 03:11
|t/p
|242
|1.00
|0.9696
|0.9771
|0.9696
|250.00
|98321.00
|485
|2002.09.16 05:29
|sell
|243
|1.00
|0.9696
|0.9746
|0.9671
|486
|2002.09.16 08:54
|t/p
|243
|1.00
|0.9671
|0.9746
|0.9671
|250.00
|98571.00
|487
|2002.09.18 00:37
|buy
|244
|1.00
|0.9737
|0.9687
|0.9762
|488
|2002.09.18 08:24
|s/l
|244
|1.00
|0.9687
|0.9687
|0.9762
|-500.00
|98071.00
|489
|2002.09.18 17:26
|buy
|245
|1.00
|0.9762
|0.9712
|0.9787
|490
|2002.09.18 17:44
|t/p
|245
|1.00
|0.9787
|0.9712
|0.9787
|250.00
|98321.00
|491
|2002.09.18 19:33
|buy
|246
|1.00
|0.9780
|0.9730
|0.9805
|492
|2002.09.18 21:44
|close
|246
|1.00
|0.9762
|0.9730
|0.9805
|-180.00
|98141.00
|493
|2002.09.19 12:30
|buy
|247
|1.00
|0.9804
|0.9754
|0.9829
|494
|2002.09.19 17:27
|t/p
|247
|1.00
|0.9829
|0.9754
|0.9829
|250.00
|98391.00
|495
|2002.09.19 20:27
|buy
|248
|1.00
|0.9850
|0.9800
|0.9875
|496
|2002.09.20 14:02
|s/l
|248
|1.00
|0.9800
|0.9800
|0.9875
|-509.00
|97882.00
|497
|2002.09.20 14:59
|sell
|249
|1.00
|0.9804
|0.9854
|0.9779
|498
|2002.09.23 11:10
|s/l
|249
|1.00
|0.9854
|0.9854
|0.9779
|-493.00
|97389.00
|499
|2002.09.25 14:39
|sell
|250
|1.00
|0.9772
|0.9822
|0.9747
|500
|2002.09.26 16:00
|t/p
|250
|1.00
|0.9747
|0.9822
|0.9747
|271.00
|97660.00
|501
|2002.09.30 00:29
|buy
|251
|1.00
|0.9810
|0.9760
|0.9835
|502
|2002.09.30 05:37
|t/p
|251
|1.00
|0.9835
|0.9760
|0.9835
|250.00
|97910.00
|503
|2002.09.30 17:47
|buy
|252
|1.00
|0.9879
|0.9829
|0.9904
|504
|2002.10.01 21:36
|s/l
|252
|1.00
|0.9829
|0.9829
|0.9904
|-509.00
|97401.00
|505
|2002.10.09 22:42
|buy
|253
|1.00
|0.9900
|0.9850
|0.9925
|506
|2002.10.10 16:45
|s/l
|253
|1.00
|0.9850
|0.9850
|0.9925
|-527.00
|96874.00
|507
|2002.10.15 15:50
|sell
|254
|1.00
|0.9807
|0.9857
|0.9782
|508
|2002.10.17 03:15
|t/p
|254
|1.00
|0.9782
|0.9857
|0.9782
|278.00
|97152.00
|509
|2002.10.17 19:50
|sell
|255
|1.00
|0.9713
|0.9763
|0.9688
|510
|2002.10.21 02:14
|t/p
|255
|1.00
|0.9688
|0.9763
|0.9688
|264.00
|97416.00
|511
|2002.10.21 12:31
|buy
|256
|1.00
|0.9753
|0.9703
|0.9778
|512
|2002.10.22 00:26
|close
|256
|1.00
|0.9732
|0.9703
|0.9778
|-219.00
|97197.00
|513
|2002.10.22 16:53
|buy
|257
|1.00
|0.9769
|0.9719
|0.9794
|514
|2002.10.22 19:00
|t/p
|257
|1.00
|0.9794
|0.9719
|0.9794
|250.00
|97447.00
|515
|2002.10.22 19:34
|buy
|258
|1.00
|0.9791
|0.9741
|0.9816
|516
|2002.10.23 02:30
|close
|258
|1.00
|0.9768
|0.9741
|0.9816
|-239.00
|97208.00
|517
|2002.10.28 22:28
|buy
|259
|1.00
|0.9842
|0.9792
|0.9867
|518
|2002.10.31 03:02
|t/p
|259
|1.00
|0.9867
|0.9792
|0.9867
|205.00
|97413.00
|519
|2002.10.31 17:32
|buy
|260
|1.00
|0.9882
|0.9832
|0.9907
|520
|2002.11.01 00:44
|t/p
|260
|1.00
|0.9907
|0.9832
|0.9907
|241.00
|97654.00
|521
|2002.11.07 02:56
|buy
|261
|1.00
|1.0045
|0.9995
|1.0070
|522
|2002.11.07 12:40
|close
|261
|1.00
|1.0021
|0.9995
|1.0070
|-240.00
|97414.00
|523
|2002.11.08 18:31
|buy
|262
|1.00
|1.0127
|1.0077
|1.0152
|524
|2002.11.11 11:47
|t/p
|262
|1.00
|1.0152
|1.0077
|1.0152
|241.00
|97655.00
|525
|2002.11.13 14:51
|sell
|263
|1.00
|1.0071
|1.0121
|1.0046
|526
|2002.11.14 07:56
|t/p
|263
|1.00
|1.0046
|1.0121
|1.0046
|271.00
|97926.00
|527
|2002.11.14 14:29
|buy
|264
|1.00
|1.0089
|1.0039
|1.0114
|528
|2002.11.14 15:31
|close
|264
|1.00
|1.0063
|1.0039
|1.0114
|-260.00
|97666.00
|529
|2002.11.18 00:28
|buy
|265
|1.00
|1.0095
|1.0045
|1.0120
|530
|2002.11.18 14:38
|close
|265
|1.00
|1.0067
|1.0045
|1.0120
|-280.00
|97386.00
|531
|2002.11.25 03:39
|sell
|266
|1.00
|0.9942
|0.9992
|0.9917
|532
|2002.11.25 12:41
|t/p
|266
|1.00
|0.9917
|0.9992
|0.9917
|250.00
|97636.00
|533
|2002.11.25 13:44
|sell
|267
|1.00
|0.9904
|0.9954
|0.9879
|534
|2002.11.25 18:38
|close
|267
|1.00
|0.9931
|0.9954
|0.9879
|-270.00
|97366.00
|535
|2002.12.02 16:27
|sell
|268
|1.00
|0.9894
|0.9944
|0.9869
|536
|2002.12.02 17:28
|close
|268
|1.00
|0.9926
|0.9944
|0.9869
|-320.00
|97046.00
|537
|2002.12.02 23:55
|buy
|269
|1.00
|0.9966
|0.9916
|0.9991
|538
|2002.12.03 15:19
|t/p
|269
|1.00
|0.9991
|0.9916
|0.9991
|241.00
|97287.00
|539
|2002.12.10 18:29
|sell
|270
|1.00
|1.0084
|1.0134
|1.0059
|540
|2002.12.12 10:30
|s/l
|270
|1.00
|1.0134
|1.0134
|1.0059
|-472.00
|96815.00
|541
|2002.12.12 14:32
|buy
|271
|1.00
|1.0144
|1.0094
|1.0169
|542
|2002.12.12 17:43
|t/p
|271
|1.00
|1.0169
|1.0094
|1.0169
|250.00
|97065.00
|543
|2002.12.12 19:27
|buy
|272
|1.00
|1.0183
|1.0133
|1.0208
|544
|2002.12.13 08:58
|t/p
|272
|1.00
|1.0208
|1.0133
|1.0208
|241.00
|97306.00
|545
|2002.12.17 11:40
|buy
|273
|1.00
|1.0315
|1.0265
|1.0340
|546
|2002.12.17 17:30
|s/l
|273
|1.00
|1.0265
|1.0265
|1.0340
|-500.00
|96806.00
|547
|2002.12.23 11:26
|buy
|274
|1.00
|1.0303
|1.0253
|1.0328
|548
|2002.12.23 17:17
|s/l
|274
|1.00
|1.0253
|1.0253
|1.0328
|-500.00
|96306.00
|549
|2002.12.30 19:28
|buy
|275
|1.00
|1.0468
|1.0418
|1.0493
|550
|2002.12.31 11:48
|t/p
|275
|1.00
|1.0493
|1.0418
|1.0493
|241.00
|96547.00
|551
|2003.01.02 23:30
|sell
|276
|1.00
|1.0359
|1.0409
|1.0334
|552
|2003.01.03 12:36
|close
|276
|1.00
|1.0384
|1.0409
|1.0334
|-243.00
|96304.00
|553
|2003.01.03 18:49
|buy
|277
|1.00
|1.0413
|1.0363
|1.0438
|554
|2003.01.06 05:42
|t/p
|277
|1.00
|1.0438
|1.0363
|1.0438
|241.00
|96545.00
|555
|2003.01.06 13:41
|buy
|278
|1.00
|1.0482
|1.0432
|1.0507
|556
|2003.01.07 00:33
|close
|278
|1.00
|1.0447
|1.0432
|1.0507
|-359.00
|96186.00
|557
|2003.01.07 10:29
|sell
|279
|1.00
|1.0408
|1.0458
|1.0383
|558
|2003.01.08 14:00
|t/p
|279
|1.00
|1.0383
|1.0458
|1.0383
|257.00
|96443.00
|559
|2003.01.08 15:54
|sell
|280
|1.00
|1.0380
|1.0430
|1.0355
|560
|2003.01.08 17:48
|s/l
|280
|1.00
|1.0430
|1.0430
|1.0355
|-500.00
|95943.00
|561
|2003.01.09 00:30
|buy
|281
|1.00
|1.0497
|1.0447
|1.0522
|562
|2003.01.09 01:50
|t/p
|281
|1.00
|1.0522
|1.0447
|1.0522
|250.00
|96193.00
|563
|2003.01.09 02:38
|buy
|282
|1.00
|1.0511
|1.0461
|1.0536
|564
|2003.01.09 09:03
|t/p
|282
|1.00
|1.0536
|1.0461
|1.0536
|250.00
|96443.00
|565
|2003.01.09 18:32
|sell
|283
|1.00
|1.0478
|1.0528
|1.0453
|566
|2003.01.10 08:35
|close
|283
|1.00
|1.0496
|1.0528
|1.0453
|-173.00
|96270.00
|567
|2003.01.10 10:27
|buy
|284
|1.00
|1.0515
|1.0465
|1.0540
|568
|2003.01.10 14:31
|t/p
|284
|1.00
|1.0540
|1.0465
|1.0540
|250.00
|96520.00
|569
|2003.01.13 00:26
|buy
|285
|1.00
|1.0579
|1.0529
|1.0604
|570
|2003.01.13 11:28
|close
|285
|1.00
|1.0544
|1.0529
|1.0604
|-350.00
|96170.00
|571
|2003.01.15 10:35
|sell
|286
|1.00
|1.0526
|1.0576
|1.0501
|572
|2003.01.15 16:01
|s/l
|286
|1.00
|1.0576
|1.0576
|1.0501
|-500.00
|95670.00
|573
|2003.01.17 11:56
|buy
|287
|1.00
|1.0649
|1.0599
|1.0674
|574
|2003.01.17 15:17
|t/p
|287
|1.00
|1.0674
|1.0599
|1.0674
|250.00
|95920.00
|575
|2003.01.24 19:28
|buy
|288
|1.00
|1.0835
|1.0785
|1.0860
|576
|2003.01.27 09:21
|t/p
|288
|1.00
|1.0860
|1.0785
|1.0860
|241.00
|96161.00
|577
|2003.01.28 09:57
|sell
|289
|1.00
|1.0812
|1.0862
|1.0787
|578
|2003.01.28 11:13
|t/p
|289
|1.00
|1.0787
|1.0862
|1.0787
|250.00
|96411.00
|579
|2003.01.28 11:29
|sell
|290
|1.00
|1.0797
|1.0847
|1.0772
|580
|2003.01.28 17:32
|close
|290
|1.00
|1.0826
|1.0847
|1.0772
|-290.00
|96121.00
|581
|2003.01.30 15:52
|sell
|291
|1.00
|1.0748
|1.0798
|1.0723
|582
|2003.01.30 18:13
|s/l
|291
|1.00
|1.0798
|1.0798
|1.0723
|-500.00
|95621.00
|583
|2003.01.31 00:38
|buy
|292
|1.00
|1.0817
|1.0767
|1.0842
|584
|2003.01.31 16:00
|s/l
|292
|1.00
|1.0767
|1.0767
|1.0842
|-500.00
|95121.00
|585
|2003.02.03 10:30
|sell
|293
|1.00
|1.0710
|1.0760
|1.0685
|586
|2003.02.03 15:37
|close
|293
|1.00
|1.0739
|1.0760
|1.0685
|-290.00
|94831.00
|587
|2003.02.04 09:56
|buy
|294
|1.00
|1.0797
|1.0747
|1.0822
|588
|2003.02.04 13:54
|t/p
|294
|1.00
|1.0822
|1.0747
|1.0822
|250.00
|95081.00
|589
|2003.02.06 00:34
|sell
|295
|1.00
|1.0786
|1.0836
|1.0761
|590
|2003.02.06 15:20
|s/l
|295
|1.00
|1.0836
|1.0836
|1.0761
|-500.00
|94581.00
|591
|2003.02.07 09:27
|sell
|296
|1.00
|1.0797
|1.0847
|1.0772
|592
|2003.02.07 10:41
|t/p
|296
|1.00
|1.0772
|1.0847
|1.0772
|250.00
|94831.00
|593
|2003.02.10 19:27
|sell
|297
|1.00
|1.0751
|1.0801
|1.0726
|594
|2003.02.10 23:09
|t/p
|297
|1.00
|1.0726
|1.0801
|1.0726
|250.00
|95081.00
|595
|2003.02.11 00:41
|sell
|298
|1.00
|1.0713
|1.0763
|1.0688
|596
|2003.02.11 10:37
|t/p
|298
|1.00
|1.0688
|1.0763
|1.0688
|250.00
|95331.00
|597
|2003.02.13 10:35
|buy
|299
|1.00
|1.0778
|1.0728
|1.0803
|598
|2003.02.13 15:44
|t/p
|299
|1.00
|1.0803
|1.0728
|1.0803
|250.00
|95581.00
|599
|2003.02.13 21:28
|buy
|300
|1.00
|1.0824
|1.0774
|1.0849
|600
|2003.02.14 15:51
|close
|300
|1.00
|1.0795
|1.0774
|1.0849
|-299.00
|95282.00
|601
|2003.02.14 19:28
|sell
|301
|1.00
|1.0783
|1.0833
|1.0758
|602
|2003.02.17 01:21
|t/p
|301
|1.00
|1.0758
|1.0833
|1.0758
|257.00
|95539.00
|603
|2003.02.17 07:33
|sell
|302
|1.00
|1.0720
|1.0770
|1.0695
|604
|2003.02.17 09:23
|t/p
|302
|1.00
|1.0695
|1.0770
|1.0695
|250.00
|95789.00
|605
|2003.02.19 20:50
|buy
|303
|1.00
|1.0757
|1.0707
|1.0782
|606
|2003.02.20 13:25
|t/p
|303
|1.00
|1.0782
|1.0707
|1.0782
|223.00
|96012.00
|607
|2003.02.20 20:35
|buy
|304
|1.00
|1.0824
|1.0774
|1.0849
|608
|2003.02.21 18:09
|s/l
|304
|1.00
|1.0774
|1.0774
|1.0849
|-509.00
|95503.00
|609
|2003.02.21 18:33
|sell
|305
|1.00
|1.0793
|1.0843
|1.0768
|610
|2003.02.21 19:35
|t/p
|305
|1.00
|1.0768
|1.0843
|1.0768
|250.00
|95753.00
|611
|2003.02.21 21:39
|sell
|306
|1.00
|1.0764
|1.0814
|1.0739
|612
|2003.02.24 00:00
|t/p
|306
|1.00
|1.0739
|1.0814
|1.0739
|257.00
|96010.00
|613
|2003.02.24 19:30
|buy
|307
|1.00
|1.0794
|1.0744
|1.0819
|614
|2003.02.25 16:57
|s/l
|307
|1.00
|1.0744
|1.0744
|1.0819
|-509.00
|95501.00
|615
|2003.02.26 18:31
|buy
|308
|1.00
|1.0791
|1.0741
|1.0816
|616
|2003.02.27 12:00
|t/p
|308
|1.00
|1.0816
|1.0741
|1.0816
|223.00
|95724.00
|617
|2003.02.27 23:36
|sell
|309
|1.00
|1.0741
|1.0791
|1.0716
|618
|2003.02.28 12:29
|s/l
|309
|1.00
|1.0791
|1.0791
|1.0716
|-493.00
|95231.00
|619
|2003.02.28 13:34
|buy
|310
|1.00
|1.0789
|1.0739
|1.0814
|620
|2003.03.03 16:19
|t/p
|310
|1.00
|1.0814
|1.0739
|1.0814
|241.00
|95472.00
|621
|2003.03.04 00:31
|buy
|311
|1.00
|1.0893
|1.0843
|1.0918
|622
|2003.03.04 07:30
|t/p
|311
|1.00
|1.0918
|1.0843
|1.0918
|250.00
|95722.00
|623
|2003.03.05 05:34
|buy
|312
|1.00
|1.0978
|1.0928
|1.1003
|624
|2003.03.06 02:31
|close
|312
|1.00
|1.0954
|1.0928
|1.1003
|-267.00
|95455.00
|625
|2003.03.07 15:39
|buy
|313
|1.00
|1.1047
|1.0997
|1.1072
|626
|2003.03.07 18:11
|s/l
|313
|1.00
|1.0997
|1.0997
|1.1072
|-500.00
|94955.00
|627
|2003.03.07 19:27
|sell
|314
|1.00
|1.0993
|1.1043
|1.0968
|628
|2003.03.10 05:26
|close
|314
|1.00
|1.1021
|1.1043
|1.0968
|-273.00
|94682.00
|629
|2003.03.13 08:41
|sell
|315
|1.00
|1.0907
|1.0957
|1.0882
|630
|2003.03.13 11:43
|close
|315
|1.00
|1.0912
|1.0957
|1.0882
|-50.00
|94632.00
|631
|2003.03.14 11:33
|sell
|316
|1.00
|1.0783
|1.0833
|1.0758
|632
|2003.03.14 13:16
|t/p
|316
|1.00
|1.0758
|1.0833
|1.0758
|250.00
|94882.00
|633
|2003.03.19 20:33
|sell
|317
|1.00
|1.0575
|1.0625
|1.0550
|634
|2003.03.20 03:51
|t/p
|317
|1.00
|1.0550
|1.0625
|1.0550
|271.00
|95153.00
|635
|2003.03.21 13:26
|sell
|318
|1.00
|1.0575
|1.0625
|1.0550
|636
|2003.03.21 16:11
|t/p
|318
|1.00
|1.0550
|1.0625
|1.0550
|250.00
|95403.00
|637
|2003.03.24 10:27
|buy
|319
|1.00
|1.0624
|1.0574
|1.0649
|638
|2003.03.24 11:30
|t/p
|319
|1.00
|1.0649
|1.0574
|1.0649
|250.00
|95653.00
|639
|2003.03.24 12:55
|buy
|320
|1.00
|1.0636
|1.0586
|1.0661
|640
|2003.03.24 16:38
|t/p
|320
|1.00
|1.0661
|1.0586
|1.0661
|250.00
|95903.00
|641
|2003.03.24 17:26
|buy
|321
|1.00
|1.0641
|1.0591
|1.0666
|642
|2003.03.24 20:16
|t/p
|321
|1.00
|1.0666
|1.0591
|1.0666
|250.00
|96153.00
|643
|2003.03.25 05:27
|buy
|322
|1.00
|1.0678
|1.0628
|1.0703
|644
|2003.03.25 07:38
|t/p
|322
|1.00
|1.0703
|1.0628
|1.0703
|250.00
|96403.00
|645
|2003.03.25 08:28
|buy
|323
|1.00
|1.0700
|1.0650
|1.0725
|646
|2003.03.25 18:21
|s/l
|323
|1.00
|1.0650
|1.0650
|1.0725
|-500.00
|95903.00
|647
|2003.03.25 20:43
|sell
|324
|1.00
|1.0641
|1.0691
|1.0616
|648
|2003.03.26 15:05
|s/l
|324
|1.00
|1.0691
|1.0691
|1.0616
|-493.00
|95410.00
|649
|2003.03.27 19:27
|sell
|325
|1.00
|1.0683
|1.0733
|1.0658
|650
|2003.03.28 12:37
|s/l
|325
|1.00
|1.0733
|1.0733
|1.0658
|-493.00
|94917.00
|651
|2003.03.31 01:33
|buy
|326
|1.00
|1.0781
|1.0731
|1.0806
|652
|2003.03.31 03:20
|t/p
|326
|1.00
|1.0806
|1.0731
|1.0806
|250.00
|95167.00
|653
|2003.03.31 04:29
|buy
|327
|1.00
|1.0813
|1.0763
|1.0838
|654
|2003.03.31 08:40
|t/p
|327
|1.00
|1.0838
|1.0763
|1.0838
|250.00
|95417.00
|655
|2003.03.31 17:35
|buy
|328
|1.00
|1.0901
|1.0851
|1.0926
|656
|2003.03.31 23:33
|t/p
|328
|1.00
|1.0926
|1.0851
|1.0926
|250.00
|95667.00
|657
|2003.03.31 23:46
|buy
|329
|1.00
|1.0923
|1.0873
|1.0948
|658
|2003.04.01 09:26
|close
|329
|1.00
|1.0885
|1.0873
|1.0948
|-389.00
|95278.00
|659
|2003.04.02 01:39
|buy
|330
|1.00
|1.0940
|1.0890
|1.0965
|660
|2003.04.02 05:41
|s/l
|330
|1.00
|1.0890
|1.0890
|1.0965
|-500.00
|94778.00
|661
|2003.04.07 06:42
|sell
|331
|1.00
|1.0644
|1.0694
|1.0619
|662
|2003.04.07 08:14
|t/p
|331
|1.00
|1.0619
|1.0694
|1.0619
|250.00
|95028.00
|663
|2003.04.07 13:26
|sell
|332
|1.00
|1.0601
|1.0651
|1.0576
|664
|2003.04.07 17:44
|close
|332
|1.00
|1.0622
|1.0651
|1.0576
|-210.00
|94818.00
|665
|2003.04.08 22:26
|buy
|333
|1.00
|1.0711
|1.0661
|1.0736
|666
|2003.04.09 04:13
|t/p
|333
|1.00
|1.0736
|1.0661
|1.0736
|241.00
|95059.00
|667
|2003.04.11 13:40
|sell
|334
|1.00
|1.0743
|1.0793
|1.0718
|668
|2003.04.11 14:34
|t/p
|334
|1.00
|1.0718
|1.0793
|1.0718
|250.00
|95309.00
|669
|2003.04.14 17:44
|buy
|335
|1.00
|1.0783
|1.0733
|1.0808
|670
|2003.04.15 08:32
|close
|335
|1.00
|1.0762
|1.0733
|1.0808
|-219.00
|95090.00
|671
|2003.04.15 20:28
|buy
|336
|1.00
|1.0808
|1.0758
|1.0833
|672
|2003.04.16 04:43
|close
|336
|1.00
|1.0787
|1.0758
|1.0833
|-219.00
|94871.00
|673
|2003.04.16 11:26
|buy
|337
|1.00
|1.0827
|1.0777
|1.0852
|674
|2003.04.16 15:45
|t/p
|337
|1.00
|1.0852
|1.0777
|1.0852
|250.00
|95121.00
|675
|2003.04.16 23:27
|buy
|338
|1.00
|1.0908
|1.0858
|1.0933
|676
|2003.04.17 05:05
|t/p
|338
|1.00
|1.0933
|1.0858
|1.0933
|223.00
|95344.00
|677
|2003.04.17 07:43
|buy
|339
|1.00
|1.0948
|1.0898
|1.0973
|678
|2003.04.17 11:45
|close
|339
|1.00
|1.0916
|1.0898
|1.0973
|-320.00
|95024.00
|679
|2003.04.24 18:53
|buy
|340
|1.00
|1.1032
|1.0982
|1.1057
|680
|2003.04.25 07:28
|close
|340
|1.00
|1.1012
|1.0982
|1.1057
|-209.00
|94815.00
|681
|2003.04.30 00:27
|buy
|341
|1.00
|1.1068
|1.1018
|1.1093
|682
|2003.04.30 01:43
|t/p
|341
|1.00
|1.1093
|1.1018
|1.1093
|250.00
|95065.00
|683
|2003.05.02 13:28
|buy
|342
|1.00
|1.1251
|1.1201
|1.1276
|684
|2003.05.02 15:02
|s/l
|342
|1.00
|1.1201
|1.1201
|1.1276
|-500.00
|94565.00
|685
|2003.05.06 18:33
|buy
|343
|1.00
|1.1343
|1.1293
|1.1368
|686
|2003.05.06 20:14
|t/p
|343
|1.00
|1.1368
|1.1293
|1.1368
|250.00
|94815.00
|687
|2003.05.07 02:30
|buy
|344
|1.00
|1.1416
|1.1366
|1.1441
|688
|2003.05.07 11:45
|close
|344
|1.00
|1.1394
|1.1366
|1.1441
|-220.00
|94595.00
|689
|2003.05.08 04:29
|sell
|345
|1.00
|1.1336
|1.1386
|1.1311
|690
|2003.05.08 06:30
|t/p
|345
|1.00
|1.1311
|1.1386
|1.1311
|250.00
|94845.00
|691
|2003.05.08 06:36
|sell
|346
|1.00
|1.1320
|1.1370
|1.1295
|692
|2003.05.08 13:26
|s/l
|346
|1.00
|1.1370
|1.1370
|1.1295
|-500.00
|94345.00
|693
|2003.05.12 06:35
|buy
|347
|1.00
|1.1573
|1.1523
|1.1598
|694
|2003.05.12 09:52
|t/p
|347
|1.00
|1.1598
|1.1523
|1.1598
|250.00
|94595.00
|695
|2003.05.14 09:39
|sell
|348
|1.00
|1.1484
|1.1534
|1.1459
|696
|2003.05.14 10:29
|close
|348
|1.00
|1.1519
|1.1534
|1.1459
|-350.00
|94245.00
|697
|2003.05.15 06:32
|sell
|349
|1.00
|1.1447
|1.1497
|1.1422
|698
|2003.05.15 12:35
|close
|349
|1.00
|1.1473
|1.1497
|1.1422
|-260.00
|93985.00
|699
|2003.05.16 00:28
|sell
|350
|1.00
|1.1391
|1.1441
|1.1366
|700
|2003.05.16 05:26
|close
|350
|1.00
|1.1410
|1.1441
|1.1366
|-190.00
|93795.00
|701
|2003.05.19 08:36
|buy
|351
|1.00
|1.1686
|1.1636
|1.1711
|702
|2003.05.19 10:30
|t/p
|351
|1.00
|1.1711
|1.1636
|1.1711
|250.00
|94045.00
|703
|2003.05.19 12:26
|buy
|352
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1730
|704
|2003.05.19 14:07
|s/l
|352
|1.00
|1.1655
|1.1655
|1.1730
|-500.00
|93545.00
|705
|2003.05.21 01:29
|buy
|353
|1.00
|1.1727
|1.1677
|1.1752
|706
|2003.05.21 13:58
|s/l
|353
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1752
|-500.00
|93045.00
|707
|2003.05.21 15:50
|sell
|354
|1.00
|1.1702
|1.1752
|1.1677
|708
|2003.05.21 18:53
|close
|354
|1.00
|1.1702
|1.1752
|1.1677
|0.00
|93045.00
|709
|2003.05.22 15:28
|buy
|355
|1.00
|1.1695
|1.1645
|1.1720
|710
|2003.05.23 05:30
|close
|355
|1.00
|1.1681
|1.1645
|1.1720
|-149.00
|92896.00
|711
|2003.05.23 16:51
|buy
|356
|1.00
|1.1776
|1.1726
|1.1801
|712
|2003.05.23 18:26
|t/p
|356
|1.00
|1.1801
|1.1726
|1.1801
|250.00
|93146.00
|713
|2003.05.26 21:54
|buy
|357
|1.00
|1.1872
|1.1822
|1.1897
|714
|2003.05.27 06:25
|t/p
|357
|1.00
|1.1897
|1.1822
|1.1897
|241.00
|93387.00
|715
|2003.05.28 01:40
|sell
|358
|1.00
|1.1816
|1.1866
|1.1791
|716
|2003.05.28 09:33
|t/p
|358
|1.00
|1.1791
|1.1866
|1.1791
|250.00
|93637.00
|717
|2003.05.30 01:51
|buy
|359
|1.00
|1.1887
|1.1837
|1.1912
|718
|2003.05.30 10:13
|s/l
|359
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1912
|-500.00
|93137.00
|719
|2003.05.30 22:59
|sell
|360
|1.00
|1.1768
|1.1818
|1.1743
|720
|2003.06.02 00:00
|t/p
|360
|1.00
|1.1743
|1.1818
|1.1743
|257.00
|93394.00
|721
|2003.06.03 00:30
|buy
|361
|1.00
|1.1761
|1.1711
|1.1786
|722
|2003.06.03 04:56
|close
|361
|1.00
|1.1737
|1.1711
|1.1786
|-240.00
|93154.00
|723
|2003.06.03 18:33
|sell
|362
|1.00
|1.1707
|1.1757
|1.1682
|724
|2003.06.03 21:41
|close
|362
|1.00
|1.1744
|1.1757
|1.1682
|-370.00
|92784.00
|725
|2003.06.04 17:28
|sell
|363
|1.00
|1.1693
|1.1743
|1.1668
|726
|2003.06.04 21:55
|t/p
|363
|1.00
|1.1668
|1.1743
|1.1668
|250.00
|93034.00
|727
|2003.06.05 01:53
|sell
|364
|1.00
|1.1647
|1.1697
|1.1622
|728
|2003.06.05 13:26
|s/l
|364
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1622
|-500.00
|92534.00
|729
|2003.06.09 01:30
|sell
|365
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1680
|730
|2003.06.09 02:55
|t/p
|365
|1.00
|1.1680
|1.1755
|1.1680
|250.00
|92784.00
|731
|2003.06.16 03:26
|buy
|366
|1.00
|1.1879
|1.1829
|1.1904
|732
|2003.06.16 09:40
|t/p
|366
|1.00
|1.1904
|1.1829
|1.1904
|250.00
|93034.00
|733
|2003.06.17 14:27
|sell
|367
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1778
|734
|2003.06.17 14:51
|t/p
|367
|1.00
|1.1778
|1.1853
|1.1778
|250.00
|93284.00
|735
|2003.06.17 16:33
|sell
|368
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1773
|736
|2003.06.17 17:27
|close
|368
|1.00
|1.1810
|1.1848
|1.1773
|-120.00
|93164.00
|737
|2003.06.23 04:29
|sell
|369
|1.00
|1.1578
|1.1628
|1.1553
|738
|2003.06.23 10:31
|t/p
|369
|1.00
|1.1553
|1.1628
|1.1553
|250.00
|93414.00
|739
|2003.06.24 20:31
|sell
|370
|1.00
|1.1491
|1.1541
|1.1466
|740
|2003.06.25 12:41
|s/l
|370
|1.00
|1.1541
|1.1541
|1.1466
|-493.00
|92921.00
|741
|2003.06.25 15:45
|buy
|371
|1.00
|1.1560
|1.1510
|1.1585
|742
|2003.06.25 17:54
|t/p
|371
|1.00
|1.1585
|1.1510
|1.1585
|250.00
|93171.00
|743
|2003.06.25 20:53
|buy
|372
|1.00
|1.1535
|1.1485
|1.1560
|744
|2003.06.26 01:29
|close
|372
|1.00
|1.1540
|1.1485
|1.1560
|23.00
|93194.00
|745
|2003.06.26 18:46
|sell
|373
|1.00
|1.1438
|1.1488
|1.1413
|746
|2003.06.27 09:50
|t/p
|373
|1.00
|1.1413
|1.1488
|1.1413
|257.00
|93451.00
|747
|2003.07.01 01:50
|buy
|374
|1.00
|1.1518
|1.1468
|1.1543
|748
|2003.07.01 09:27
|t/p
|374
|1.00
|1.1543
|1.1468
|1.1543
|250.00
|93701.00
|749
|2003.07.07 20:34
|sell
|375
|1.00
|1.1324
|1.1374
|1.1299
|750
|2003.07.08 10:25
|t/p
|375
|1.00
|1.1299
|1.1374
|1.1299
|257.00
|93958.00
|751
|2003.07.11 05:26
|sell
|376
|1.00
|1.1310
|1.1360
|1.1285
|752
|2003.07.11 15:14
|t/p
|376
|1.00
|1.1285
|1.1360
|1.1285
|250.00
|94208.00
|753
|2003.07.11 15:26
|sell
|377
|1.00
|1.1299
|1.1349
|1.1274
|754
|2003.07.14 01:10
|t/p
|377
|1.00
|1.1274
|1.1349
|1.1274
|257.00
|94465.00
|755
|2003.07.14 03:26
|sell
|378
|1.00
|1.1278
|1.1328
|1.1253
|756
|2003.07.14 09:13
|t/p
|378
|1.00
|1.1253
|1.1328
|1.1253
|250.00
|94715.00
|757
|2003.07.16 00:36
|sell
|379
|1.00
|1.1173
|1.1223
|1.1148
|758
|2003.07.16 01:54
|t/p
|379
|1.00
|1.1148
|1.1223
|1.1148
|250.00
|94965.00
|759
|2003.07.18 02:52
|buy
|380
|1.00
|1.1224
|1.1174
|1.1249
|760
|2003.07.18 14:38
|close
|380
|1.00
|1.1208
|1.1174
|1.1249
|-160.00
|94805.00
|761
|2003.07.21 23:26
|buy
|381
|1.00
|1.1338
|1.1288
|1.1363
|762
|2003.07.22 05:36
|close
|381
|1.00
|1.1321
|1.1288
|1.1363
|-179.00
|94626.00
|763
|2003.07.22 11:29
|buy
|382
|1.00
|1.1358
|1.1308
|1.1383
|764
|2003.07.22 18:27
|close
|382
|1.00
|1.1335
|1.1308
|1.1383
|-230.00
|94396.00
|765
|2003.07.23 10:28
|buy
|383
|1.00
|1.1382
|1.1332
|1.1407
|766
|2003.07.23 13:23
|t/p
|383
|1.00
|1.1407
|1.1332
|1.1407
|250.00
|94646.00
|767
|2003.07.24 15:49
|sell
|384
|1.00
|1.1444
|1.1494
|1.1419
|768
|2003.07.24 23:48
|close
|384
|1.00
|1.1473
|1.1494
|1.1419
|-290.00
|94356.00
|769
|2003.07.28 11:26
|buy
|385
|1.00
|1.1493
|1.1443
|1.1518
|770
|2003.07.28 13:36
|close
|385
|1.00
|1.1466
|1.1443
|1.1518
|-270.00
|94086.00
|771
|2003.07.30 16:28
|sell
|386
|1.00
|1.1405
|1.1455
|1.1380
|772
|2003.07.30 17:07
|t/p
|386
|1.00
|1.1380
|1.1455
|1.1380
|250.00
|94336.00
|773
|2003.07.31 13:55
|sell
|387
|1.00
|1.1309
|1.1359
|1.1284
|774
|2003.07.31 14:35
|t/p
|387
|1.00
|1.1284
|1.1359
|1.1284
|250.00
|94586.00
|775
|2003.07.31 21:37
|sell
|388
|1.00
|1.1242
|1.1292
|1.1217
|776
|2003.08.01 07:50
|t/p
|388
|1.00
|1.1217
|1.1292
|1.1217
|257.00
|94843.00
|777
|2003.08.01 22:44
|buy
|389
|1.00
|1.1265
|1.1215
|1.1290
|778
|2003.08.04 09:30
|t/p
|389
|1.00
|1.1290
|1.1215
|1.1290
|241.00
|95084.00
|779
|2003.08.04 20:31
|buy
|390
|1.00
|1.1354
|1.1304
|1.1379
|780
|2003.08.05 13:26
|close
|390
|1.00
|1.1330
|1.1304
|1.1379
|-249.00
|94835.00
|781
|2003.08.05 23:54
|buy
|391
|1.00
|1.1389
|1.1339
|1.1414
|782
|2003.08.06 08:13
|t/p
|391
|1.00
|1.1414
|1.1339
|1.1414
|241.00
|95076.00
|783
|2003.08.07 18:48
|buy
|392
|1.00
|1.1380
|1.1330
|1.1405
|784
|2003.08.07 20:40
|close
|392
|1.00
|1.1374
|1.1330
|1.1405
|-60.00
|95016.00
|785
|2003.08.08 15:40
|sell
|393
|1.00
|1.1328
|1.1378
|1.1303
|786
|2003.08.08 18:47
|t/p
|393
|1.00
|1.1303
|1.1378
|1.1303
|250.00
|95266.00
|787
|2003.08.08 19:31
|sell
|394
|1.00
|1.1306
|1.1356
|1.1281
|788
|2003.08.11 02:31
|t/p
|394
|1.00
|1.1281
|1.1356
|1.1281
|257.00
|95523.00
|789
|2003.08.12 12:33
|sell
|395
|1.00
|1.1332
|1.1382
|1.1307
|790
|2003.08.12 14:07
|t/p
|395
|1.00
|1.1307
|1.1382
|1.1307
|250.00
|95773.00
|791
|2003.08.12 17:32
|sell
|396
|1.00
|1.1308
|1.1358
|1.1283
|792
|2003.08.12 22:11
|t/p
|396
|1.00
|1.1283
|1.1358
|1.1283
|250.00
|96023.00
|793
|2003.08.13 09:35
|sell
|397
|1.00
|1.1235
|1.1285
|1.1210
|794
|2003.08.13 13:59
|s/l
|397
|1.00
|1.1285
|1.1285
|1.1210
|-500.00
|95523.00
|795
|2003.08.13 14:36
|buy
|398
|1.00
|1.1261
|1.1211
|1.1286
|796
|2003.08.13 16:03
|t/p
|398
|1.00
|1.1286
|1.1211
|1.1286
|250.00
|95773.00
|797
|2003.08.13 20:32
|buy
|399
|1.00
|1.1314
|1.1264
|1.1339
|798
|2003.08.14 13:28
|close
|399
|1.00
|1.1282
|1.1264
|1.1339
|-347.00
|95426.00
|799
|2003.08.18 19:52
|sell
|400
|1.00
|1.1143
|1.1193
|1.1118
|800
|2003.08.19 04:02
|t/p
|400
|1.00
|1.1118
|1.1193
|1.1118
|257.00
|95683.00
|801
|2003.08.19 04:26
|sell
|401
|1.00
|1.1129
|1.1179
|1.1104
|802
|2003.08.19 08:42
|t/p
|401
|1.00
|1.1104
|1.1179
|1.1104
|250.00
|95933.00
|803
|2003.08.20 13:52
|sell
|402
|1.00
|1.1090
|1.1140
|1.1065
|804
|2003.08.20 15:46
|s/l
|402
|1.00
|1.1140
|1.1140
|1.1065
|-500.00
|95433.00
|805
|2003.08.26 02:26
|sell
|403
|1.00
|1.0845
|1.0895
|1.0820
|806
|2003.08.26 12:52
|t/p
|403
|1.00
|1.0820
|1.0895
|1.0820
|250.00
|95683.00
|807
|2003.08.26 13:53
|sell
|404
|1.00
|1.0815
|1.0865
|1.0790
|808
|2003.08.26 16:50
|s/l
|404
|1.00
|1.0865
|1.0865
|1.0790
|-500.00
|95183.00
|809
|2003.08.27 12:27
|buy
|405
|1.00
|1.0889
|1.0839
|1.0914
|810
|2003.08.27 13:13
|t/p
|405
|1.00
|1.0914
|1.0839
|1.0914
|250.00
|95433.00
|811
|2003.08.27 15:43
|buy
|406
|1.00
|1.0902
|1.0852
|1.0927
|812
|2003.08.27 22:52
|close
|406
|1.00
|1.0881
|1.0852
|1.0927
|-210.00
|95223.00
|813
|2003.08.29 19:27
|buy
|407
|1.00
|1.0962
|1.0912
|1.0987
|814
|2003.08.29 21:54
|t/p
|407
|1.00
|1.0987
|1.0912
|1.0987
|250.00
|95473.00
|815
|2003.09.02 15:31
|sell
|408
|1.00
|1.0861
|1.0911
|1.0836
|816
|2003.09.02 19:24
|t/p
|408
|1.00
|1.0836
|1.0911
|1.0836
|250.00
|95723.00
|817
|2003.09.03 00:50
|sell
|409
|1.00
|1.0809
|1.0859
|1.0784
|818
|2003.09.03 02:23
|t/p
|409
|1.00
|1.0784
|1.0859
|1.0784
|250.00
|95973.00
|819
|2003.09.03 04:29
|sell
|410
|1.00
|1.0783
|1.0833
|1.0758
|820
|2003.09.03 17:05
|s/l
|410
|1.00
|1.0833
|1.0833
|1.0758
|-500.00
|95473.00
|821
|2003.09.03 18:27
|buy
|411
|1.00
|1.0833
|1.0783
|1.0858
|822
|2003.09.03 19:04
|t/p
|411
|1.00
|1.0858
|1.0783
|1.0858
|250.00
|95723.00
|823
|2003.09.03 19:31
|buy
|412
|1.00
|1.0850
|1.0800
|1.0875
|824
|2003.09.04 01:31
|close
|412
|1.00
|1.0817
|1.0800
|1.0875
|-357.00
|95366.00
|825
|2003.09.05 00:29
|buy
|413
|1.00
|1.0934
|1.0884
|1.0959
|826
|2003.09.05 06:38
|t/p
|413
|1.00
|1.0959
|1.0884
|1.0959
|250.00
|95616.00
|827
|2003.09.10 00:59
|buy
|414
|1.00
|1.1222
|1.1172
|1.1247
|828
|2003.09.10 11:26
|close
|414
|1.00
|1.1198
|1.1172
|1.1247
|-240.00
|95376.00
|829
|2003.09.11 10:30
|buy
|415
|1.00
|1.1247
|1.1197
|1.1272
|830
|2003.09.11 13:50
|close
|415
|1.00
|1.1222
|1.1197
|1.1272
|-250.00
|95126.00
|831
|2003.09.12 12:26
|sell
|416
|1.00
|1.1148
|1.1198
|1.1123
|832
|2003.09.12 14:31
|s/l
|416
|1.00
|1.1198
|1.1198
|1.1123
|-500.00
|94626.00
|833
|2003.09.17 18:33
|buy
|417
|1.00
|1.1232
|1.1182
|1.1257
|834
|2003.09.17 19:31
|t/p
|417
|1.00
|1.1257
|1.1182
|1.1257
|250.00
|94876.00
|835
|2003.09.19 22:27
|buy
|418
|1.00
|1.1361
|1.1311
|1.1386
|836
|2003.09.19 23:51
|t/p
|418
|1.00
|1.1386
|1.1311
|1.1386
|250.00
|95126.00
|837
|2003.09.22 08:27
|buy
|419
|1.00
|1.1439
|1.1389
|1.1464
|838
|2003.09.22 09:59
|t/p
|419
|1.00
|1.1464
|1.1389
|1.1464
|250.00
|95376.00
|839
|2003.09.22 19:49
|buy
|420
|1.00
|1.1484
|1.1434
|1.1509
|840
|2003.09.23 00:27
|close
|420
|1.00
|1.1464
|1.1434
|1.1509
|-209.00
|95167.00
|841
|2003.09.25 17:31
|buy
|421
|1.00
|1.1512
|1.1462
|1.1537
|842
|2003.09.25 18:29
|close
|421
|1.00
|1.1494
|1.1462
|1.1537
|-180.00
|94987.00
|843
|2003.09.30 08:27
|buy
|422
|1.00
|1.1626
|1.1576
|1.1651
|844
|2003.09.30 08:43
|t/p
|422
|1.00
|1.1651
|1.1576
|1.1651
|250.00
|95237.00
|845
|2003.10.01 22:44
|buy
|423
|1.00
|1.1719
|1.1669
|1.1744
|846
|2003.10.02 04:12
|t/p
|423
|1.00
|1.1744
|1.1669
|1.1744
|223.00
|95460.00
|847
|2003.10.02 05:28
|buy
|424
|1.00
|1.1755
|1.1705
|1.1780
|848
|2003.10.02 10:58
|close
|424
|1.00
|1.1735
|1.1705
|1.1780
|-200.00
|95260.00
|849
|2003.10.06 04:26
|sell
|425
|1.00
|1.1564
|1.1614
|1.1539
|850
|2003.10.06 08:10
|t/p
|425
|1.00
|1.1539
|1.1614
|1.1539
|250.00
|95510.00
|851
|2003.10.07 00:49
|buy
|426
|1.00
|1.1708
|1.1658
|1.1733
|852
|2003.10.07 08:32
|t/p
|426
|1.00
|1.1733
|1.1658
|1.1733
|250.00
|95760.00
|853
|2003.10.07 09:29
|buy
|427
|1.00
|1.1727
|1.1677
|1.1752
|854
|2003.10.07 10:02
|t/p
|427
|1.00
|1.1752
|1.1677
|1.1752
|250.00
|96010.00
|855
|2003.10.08 09:50
|buy
|428
|1.00
|1.1809
|1.1759
|1.1834
|856
|2003.10.09 01:32
|t/p
|428
|1.00
|1.1834
|1.1759
|1.1834
|223.00
|96233.00
|857
|2003.10.09 05:59
|buy
|429
|1.00
|1.1835
|1.1785
|1.1860
|858
|2003.10.09 13:47
|s/l
|429
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1860
|-500.00
|95733.00
|859
|2003.10.16 00:28
|sell
|430
|1.00
|1.1622
|1.1672
|1.1597
|860
|2003.10.16 06:27
|close
|430
|1.00
|1.1640
|1.1672
|1.1597
|-180.00
|95553.00
|861
|2003.10.17 02:28
|sell
|431
|1.00
|1.1586
|1.1636
|1.1561
|862
|2003.10.17 14:32
|t/p
|431
|1.00
|1.1561
|1.1636
|1.1561
|250.00
|95803.00
|863
|2003.10.20 02:59
|buy
|432
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1705
|864
|2003.10.20 03:19
|s/l
|432
|1.00
|1.1630
|1.1630
|1.1705
|-500.00
|95303.00
|865
|2003.10.22 22:43
|buy
|433
|1.00
|1.1796
|1.1746
|1.1821
|866
|2003.10.23 01:44
|t/p
|433
|1.00
|1.1821
|1.1746
|1.1821
|223.00
|95526.00
|867
|2003.10.24 01:44
|buy
|434
|1.00
|1.1817
|1.1767
|1.1842
|868
|2003.10.24 12:51
|s/l
|434
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1842
|-500.00
|95026.00
|869
|2003.10.24 23:52
|sell
|435
|1.00
|1.1790
|1.1840
|1.1765
|870
|2003.10.27 03:28
|t/p
|435
|1.00
|1.1765
|1.1840
|1.1765
|257.00
|95283.00
|871
|2003.10.27 06:34
|sell
|436
|1.00
|1.1740
|1.1790
|1.1715
|872
|2003.10.27 12:47
|close
|436
|1.00
|1.1763
|1.1790
|1.1715
|-230.00
|95053.00
|873
|2003.10.28 03:27
|sell
|437
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1689
|874
|2003.10.28 12:06
|t/p
|437
|1.00
|1.1689
|1.1764
|1.1689
|250.00
|95303.00
|875
|2003.10.28 15:45
|sell
|438
|1.00
|1.1687
|1.1737
|1.1662
|876
|2003.10.28 22:02
|t/p
|438
|1.00
|1.1662
|1.1737
|1.1662
|250.00
|95553.00
|877
|2003.10.31 00:45
|sell
|439
|1.00
|1.1626
|1.1676
|1.1601
|878
|2003.10.31 18:01
|t/p
|439
|1.00
|1.1601
|1.1676
|1.1601
|250.00
|95803.00
|879
|2003.10.31 21:31
|sell
|440
|1.00
|1.1572
|1.1622
|1.1547
|880
|2003.11.03 16:11
|t/p
|440
|1.00
|1.1547
|1.1622
|1.1547
|257.00
|96060.00
|881
|2003.11.03 23:48
|sell
|441
|1.00
|1.1463
|1.1513
|1.1438
|882
|2003.11.04 03:05
|t/p
|441
|1.00
|1.1438
|1.1513
|1.1438
|257.00
|96317.00
|883
|2003.11.04 04:57
|sell
|442
|1.00
|1.1441
|1.1491
|1.1416
|884
|2003.11.04 15:45
|s/l
|442
|1.00
|1.1491
|1.1491
|1.1416
|-500.00
|95817.00
|885
|2003.11.04 17:31
|buy
|443
|1.00
|1.1489
|1.1439
|1.1514
|886
|2003.11.05 01:27
|close
|443
|1.00
|1.1473
|1.1439
|1.1514
|-169.00
|95648.00
|887
|2003.11.05 10:51
|sell
|444
|1.00
|1.1461
|1.1511
|1.1436
|888
|2003.11.05 15:22
|t/p
|444
|1.00
|1.1436
|1.1511
|1.1436
|250.00
|95898.00
|889
|2003.11.05 16:27
|sell
|445
|1.00
|1.1454
|1.1504
|1.1429
|890
|2003.11.05 17:38
|close
|445
|1.00
|1.1478
|1.1504
|1.1429
|-240.00
|95658.00
|891
|2003.11.07 15:49
|sell
|446
|1.00
|1.1406
|1.1456
|1.1381
|892
|2003.11.07 16:21
|s/l
|446
|1.00
|1.1456
|1.1456
|1.1381
|-500.00
|95158.00
|893
|2003.11.07 23:48
|buy
|447
|1.00
|1.1521
|1.1471
|1.1546
|894
|2003.11.10 11:34
|s/l
|447
|1.00
|1.1471
|1.1471
|1.1546
|-509.00
|94649.00
|895
|2003.11.11 01:53
|sell
|448
|1.00
|1.1459
|1.1509
|1.1434
|896
|2003.11.11 06:35
|close
|448
|1.00
|1.1477
|1.1509
|1.1434
|-180.00
|94469.00
|897
|2003.11.12 14:26
|buy
|449
|1.00
|1.1592
|1.1542
|1.1617
|898
|2003.11.12 15:59
|t/p
|449
|1.00
|1.1617
|1.1542
|1.1617
|250.00
|94719.00
|899
|2003.11.13 11:26
|buy
|450
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1705
|900
|2003.11.13 14:45
|t/p
|450
|1.00
|1.1705
|1.1630
|1.1705
|250.00
|94969.00
|901
|2003.11.17 12:27
|buy
|451
|1.00
|1.1818
|1.1768
|1.1843
|902
|2003.11.17 14:26
|close
|451
|1.00
|1.1807
|1.1768
|1.1843
|-110.00
|94859.00
|903
|2003.11.19 13:37
|sell
|452
|1.00
|1.1919
|1.1969
|1.1894
|904
|2003.11.19 18:30
|t/p
|452
|1.00
|1.1894
|1.1969
|1.1894
|250.00
|95109.00
|905
|2003.11.19 21:32
|sell
|453
|1.00
|1.1885
|1.1935
|1.1860
|906
|2003.11.20 03:52
|close
|453
|1.00
|1.1914
|1.1935
|1.1860
|-269.00
|94840.00
|907
|2003.11.21 17:29
|buy
|454
|1.00
|1.1910
|1.1860
|1.1935
|908
|2003.11.24 09:47
|s/l
|454
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.1935
|-509.00
|94331.00
|909
|2003.11.24 22:46
|sell
|455
|1.00
|1.1766
|1.1816
|1.1741
|910
|2003.11.25 05:41
|close
|455
|1.00
|1.1796
|1.1816
|1.1741
|-293.00
|94038.00
|911
|2003.11.26 09:30
|buy
|456
|1.00
|1.1832
|1.1782
|1.1857
|912
|2003.11.26 15:33
|t/p
|456
|1.00
|1.1857
|1.1782
|1.1857
|250.00
|94288.00
|913
|2003.11.28 16:48
|buy
|457
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2025
|914
|2003.12.01 01:01
|t/p
|457
|1.00
|1.2025
|1.1950
|1.2025
|241.00
|94529.00
|915
|2003.12.04 07:30
|sell
|458
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.2034
|916
|2003.12.04 14:53
|s/l
|458
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2034
|-500.00
|94029.00
|917
|2003.12.05 20:56
|buy
|459
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2183
|918
|2003.12.08 09:54
|t/p
|459
|1.00
|1.2183
|1.2108
|1.2183
|241.00
|94270.00
|919
|2003.12.08 13:26
|buy
|460
|1.00
|1.2202
|1.2152
|1.2227
|920
|2003.12.08 14:26
|t/p
|460
|1.00
|1.2227
|1.2152
|1.2227
|250.00
|94520.00
|921
|2003.12.09 11:27
|buy
|461
|1.00
|1.2257
|1.2207
|1.2282
|922
|2003.12.09 16:29
|s/l
|461
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2282
|-500.00
|94020.00
|923
|2003.12.10 10:26
|sell
|462
|1.00
|1.2184
|1.2234
|1.2159
|924
|2003.12.10 12:11
|s/l
|462
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2159
|-500.00
|93520.00
|925
|2003.12.10 16:58
|buy
|463
|1.00
|1.2237
|1.2187
|1.2262
|926
|2003.12.10 18:43
|close
|463
|1.00
|1.2217
|1.2187
|1.2262
|-200.00
|93320.00
|927
|2003.12.11 01:54
|sell
|464
|1.00
|1.2190
|1.2240
|1.2165
|928
|2003.12.11 09:25
|t/p
|464
|1.00
|1.2165
|1.2240
|1.2165
|250.00
|93570.00
|929
|2003.12.11 10:36
|sell
|465
|1.00
|1.2167
|1.2217
|1.2142
|930
|2003.12.11 13:35
|t/p
|465
|1.00
|1.2142
|1.2217
|1.2142
|250.00
|93820.00
|931
|2003.12.15 23:27
|buy
|466
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2334
|932
|2003.12.16 05:05
|t/p
|466
|1.00
|1.2334
|1.2259
|1.2334
|241.00
|94061.00
|933
|2003.12.16 06:37
|buy
|467
|1.00
|1.2335
|1.2285
|1.2360
|934
|2003.12.17 09:34
|close
|467
|1.00
|1.2315
|1.2285
|1.2360
|-209.00
|93852.00
|935
|2003.12.18 16:33
|sell
|468
|1.00
|1.2383
|1.2433
|1.2358
|936
|2003.12.18 19:33
|close
|468
|1.00
|1.2409
|1.2433
|1.2358
|-260.00
|93592.00
|937
|2003.12.22 01:26
|sell
|469
|1.00
|1.2379
|1.2429
|1.2354
|938
|2003.12.22 03:28
|close
|469
|1.00
|1.2380
|1.2429
|1.2354
|-10.00
|93582.00
|939
|2003.12.22 11:27
|buy
|470
|1.00
|1.2431
|1.2381
|1.2456
|940
|2003.12.22 23:30
|close
|470
|1.00
|1.2401
|1.2381
|1.2456
|-300.00
|93282.00
|941
|2003.12.29 12:26
|buy
|471
|1.00
|1.2479
|1.2429
|1.2504
|942
|2003.12.29 13:30
|t/p
|471
|1.00
|1.2504
|1.2429
|1.2504
|250.00
|93532.00
|943
|2003.12.29 14:49
|buy
|472
|1.00
|1.2495
|1.2445
|1.2520
|944
|2003.12.30 16:13
|t/p
|472
|1.00
|1.2520
|1.2445
|1.2520
|241.00
|93773.00
|945
|2003.12.30 17:34
|buy
|473
|1.00
|1.2522
|1.2472
|1.2547
|946
|2003.12.30 20:07
|t/p
|473
|1.00
|1.2547
|1.2472
|1.2547
|250.00
|94023.00
|947
|2003.12.30 20:52
|buy
|474
|1.00
|1.2544
|1.2494
|1.2569
|948
|2003.12.31 02:02
|t/p
|474
|1.00
|1.2569
|1.2494
|1.2569
|241.00
|94264.00
|949
|2003.12.31 04:36
|buy
|475
|1.00
|1.2574
|1.2524
|1.2599
|950
|2003.12.31 08:51
|t/p
|475
|1.00
|1.2599
|1.2524
|1.2599
|250.00
|94514.00
|951
|2004.01.02 04:26
|sell
|476
|1.00
|1.2544
|1.2594
|1.2519
|952
|2004.01.02 06:29
|close
|476
|1.00
|1.2564
|1.2594
|1.2519
|-200.00
|94314.00
|953
|2004.01.02 12:28
|buy
|477
|1.00
|1.2613
|1.2563
|1.2638
|954
|2004.01.02 14:40
|close
|477
|1.00
|1.2593
|1.2563
|1.2638
|-200.00
|94114.00
|955
|2004.01.05 04:45
|buy
|478
|1.00
|1.2652
|1.2602
|1.2677
|956
|2004.01.05 08:24
|t/p
|478
|1.00
|1.2677
|1.2602
|1.2677
|250.00
|94364.00
|957
|2004.01.05 09:42
|buy
|479
|1.00
|1.2650
|1.2600
|1.2675
|958
|2004.01.05 11:47
|t/p
|479
|1.00
|1.2675
|1.2600
|1.2675
|250.00
|94614.00
|959
|2004.01.07 03:46
|sell
|480
|1.00
|1.2708
|1.2758
|1.2683
|960
|2004.01.07 09:36
|t/p
|480
|1.00
|1.2683
|1.2758
|1.2683
|250.00
|94864.00
|961
|2004.01.07 22:29
|sell
|481
|1.00
|1.2641
|1.2691
|1.2616
|962
|2004.01.08 02:06
|t/p
|481
|1.00
|1.2616
|1.2691
|1.2616
|271.00
|95135.00
|963
|2004.01.08 11:54
|sell
|482
|1.00
|1.2585
|1.2635
|1.2560
|964
|2004.01.08 13:41
|s/l
|482
|1.00
|1.2635
|1.2635
|1.2560
|-500.00
|94635.00
|965
|2004.01.09 00:52
|buy
|483
|1.00
|1.2773
|1.2723
|1.2798
|966
|2004.01.09 06:30
|s/l
|483
|1.00
|1.2723
|1.2723
|1.2798
|-500.00
|94135.00
|967
|2004.01.09 20:26
|buy
|484
|1.00
|1.2833
|1.2783
|1.2858
|968
|2004.01.12 08:15
|t/p
|484
|1.00
|1.2858
|1.2783
|1.2858
|241.00
|94376.00
|969
|2004.01.12 11:39
|buy
|485
|1.00
|1.2875
|1.2825
|1.2900
|970
|2004.01.12 14:00
|s/l
|485
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2900
|-500.00
|93876.00
|971
|2004.01.13 03:26
|sell
|486
|1.00
|1.2742
|1.2792
|1.2717
|972
|2004.01.13 04:30
|close
|486
|1.00
|1.2753
|1.2792
|1.2717
|-110.00
|93766.00
|973
|2004.01.13 17:33
|buy
|487
|1.00
|1.2751
|1.2701
|1.2776
|974
|2004.01.13 19:28
|close
|487
|1.00
|1.2745
|1.2701
|1.2776
|-60.00
|93706.00
|975
|2004.01.15 10:26
|sell
|488
|1.00
|1.2649
|1.2699
|1.2624
|976
|2004.01.15 14:37
|t/p
|488
|1.00
|1.2624
|1.2699
|1.2624
|250.00
|93956.00
|977
|2004.01.15 17:28
|sell
|489
|1.00
|1.2615
|1.2665
|1.2590
|978
|2004.01.15 17:59
|t/p
|489
|1.00
|1.2590
|1.2665
|1.2590
|250.00
|94206.00
|979
|2004.01.15 18:40
|sell
|490
|1.00
|1.2594
|1.2644
|1.2569
|980
|2004.01.15 21:58
|t/p
|490
|1.00
|1.2569
|1.2644
|1.2569
|250.00
|94456.00
|981
|2004.01.15 22:31
|sell
|491
|1.00
|1.2578
|1.2628
|1.2553
|982
|2004.01.16 03:59
|close
|491
|1.00
|1.2592
|1.2628
|1.2553
|-133.00
|94323.00
|983
|2004.01.19 00:30
|sell
|492
|1.00
|1.2386
|1.2436
|1.2361
|984
|2004.01.19 10:07
|t/p
|492
|1.00
|1.2361
|1.2436
|1.2361
|250.00
|94573.00
|985
|2004.01.20 22:32
|buy
|493
|1.00
|1.2578
|1.2528
|1.2603
|986
|2004.01.21 05:58
|t/p
|493
|1.00
|1.2603
|1.2528
|1.2603
|241.00
|94814.00
|987
|2004.01.27 04:45
|sell
|494
|1.00
|1.2464
|1.2514
|1.2439
|988
|2004.01.27 13:12
|s/l
|494
|1.00
|1.2514
|1.2514
|1.2439
|-500.00
|94314.00
|989
|2004.01.28 00:52
|buy
|495
|1.00
|1.2635
|1.2585
|1.2660
|990
|2004.01.28 05:32
|s/l
|495
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2660
|-500.00
|93814.00
|991
|2004.01.29 07:42
|sell
|496
|1.00
|1.2468
|1.2518
|1.2443
|992
|2004.01.29 10:47
|s/l
|496
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2443
|-500.00
|93314.00
|993
|2004.01.30 10:33
|sell
|497
|1.00
|1.2372
|1.2422
|1.2347
|994
|2004.01.30 14:30
|s/l
|497
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2347
|-500.00
|92814.00
|995
|2004.02.02 00:27
|buy
|498
|1.00
|1.2481
|1.2431
|1.2506
|996
|2004.02.02 16:46
|s/l
|498
|1.00
|1.2431
|1.2431
|1.2506
|-500.00
|92314.00
|997
|2004.02.02 20:59
|sell
|499
|1.00
|1.2412
|1.2462
|1.2387
|998
|2004.02.03 00:47
|close
|499
|1.00
|1.2437
|1.2462
|1.2387
|-243.00
|92071.00
|999
|2004.02.03 14:30
|buy
|500
|1.00
|1.2567
|1.2517
|1.2592
|1000
|2004.02.03 20:43
|close
|500
|1.00
|1.2544
|1.2517
|1.2592
|-230.00
|91841.00
|1001
|2004.02.05 21:28
|sell
|501
|1.00
|1.2542
|1.2592
|1.2517
|1002
|2004.02.06 10:59
|t/p
|501
|1.00
|1.2517
|1.2592
|1.2517
|257.00
|92098.00
|1003
|2004.02.06 22:43
|buy
|502
|1.00
|1.2700
|1.2650
|1.2725
|1004
|2004.02.09 00:00
|s/l
|502
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.2725
|-509.00
|91589.00
|1005
|2004.02.09 11:28
|buy
|503
|1.00
|1.2732
|1.2682
|1.2757
|1006
|2004.02.09 14:54
|close
|503
|1.00
|1.2723
|1.2682
|1.2757
|-90.00
|91499.00
|1007
|2004.02.09 17:48
|sell
|504
|1.00
|1.2685
|1.2735
|1.2660
|1008
|2004.02.10 04:16
|s/l
|504
|1.00
|1.2735
|1.2735
|1.2660
|-493.00
|91006.00
|1009
|2004.02.10 06:33
|buy
|505
|1.00
|1.2738
|1.2688
|1.2763
|1010
|2004.02.10 08:26
|t/p
|505
|1.00
|1.2763
|1.2688
|1.2763
|250.00
|91256.00
|1011
|2004.02.10 10:40
|buy
|506
|1.00
|1.2774
|1.2724
|1.2799
|1012
|2004.02.10 16:15
|s/l
|506
|1.00
|1.2724
|1.2724
|1.2799
|-500.00
|90756.00
|1013
|2004.02.11 10:51
|sell
|507
|1.00
|1.2669
|1.2719
|1.2644
|1014
|2004.02.11 17:01
|s/l
|507
|1.00
|1.2719
|1.2719
|1.2644
|-500.00
|90256.00
|1015
|2004.02.12 01:44
|buy
|508
|1.00
|1.2823
|1.2773
|1.2848
|1016
|2004.02.12 21:27
|close
|508
|1.00
|1.2804
|1.2773
|1.2848
|-190.00
|90066.00
|1017
|2004.02.16 00:51
|sell
|509
|1.00
|1.2728
|1.2778
|1.2703
|1018
|2004.02.16 10:34
|close
|509
|1.00
|1.2758
|1.2778
|1.2703
|-300.00
|89766.00
|1019
|2004.02.16 17:35
|buy
|510
|1.00
|1.2776
|1.2726
|1.2801
|1020
|2004.02.17 08:12
|t/p
|510
|1.00
|1.2801
|1.2726
|1.2801
|241.00
|90007.00
|1021
|2004.02.17 14:59
|buy
|511
|1.00
|1.2842
|1.2792
|1.2867
|1022
|2004.02.17 17:26
|close
|511
|1.00
|1.2830
|1.2792
|1.2867
|-120.00
|89887.00
|1023
|2004.02.18 14:38
|sell
|512
|1.00
|1.2843
|1.2893
|1.2818
|1024
|2004.02.18 17:01
|t/p
|512
|1.00
|1.2818
|1.2893
|1.2818
|250.00
|90137.00
|1025
|2004.02.19 03:31
|sell
|513
|1.00
|1.2711
|1.2761
|1.2686
|1026
|2004.02.19 14:51
|t/p
|513
|1.00
|1.2686
|1.2761
|1.2686
|250.00
|90387.00
|1027
|2004.02.20 01:26
|buy
|514
|1.00
|1.2747
|1.2697
|1.2772
|1028
|2004.02.20 06:49
|s/l
|514
|1.00
|1.2697
|1.2697
|1.2772
|-500.00
|89887.00
|1029
|2004.02.23 04:54
|sell
|515
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2475
|1030
|2004.02.23 09:09
|s/l
|515
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.2475
|-500.00
|89387.00
|1031
|2004.02.23 14:26
|buy
|516
|1.00
|1.2564
|1.2514
|1.2589
|1032
|2004.02.23 15:09
|t/p
|516
|1.00
|1.2589
|1.2514
|1.2589
|250.00
|89637.00
|1033
|2004.02.24 13:48
|buy
|517
|1.00
|1.2591
|1.2541
|1.2616
|1034
|2004.02.24 16:00
|t/p
|517
|1.00
|1.2616
|1.2541
|1.2616
|250.00
|89887.00
|1035
|2004.02.24 22:28
|buy
|518
|1.00
|1.2681
|1.2631
|1.2706
|1036
|2004.02.25 13:11
|s/l
|518
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2706
|-509.00
|89378.00
|1037
|2004.02.25 14:29
|sell
|519
|1.00
|1.2636
|1.2686
|1.2611
|1038
|2004.02.25 14:57
|t/p
|519
|1.00
|1.2611
|1.2686
|1.2611
|250.00
|89628.00
|1039
|2004.02.25 15:29
|sell
|520
|1.00
|1.2635
|1.2685
|1.2610
|1040
|2004.02.25 16:03
|t/p
|520
|1.00
|1.2610
|1.2685
|1.2610
|250.00
|89878.00
|1041
|2004.02.26 01:43
|sell
|521
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2475
|1042
|2004.02.26 09:22
|t/p
|521
|1.00
|1.2475
|1.2550
|1.2475
|250.00
|90128.00
|1043
|2004.03.04 08:33
|buy
|522
|1.00
|1.2186
|1.2136
|1.2211
|1044
|2004.03.04 09:09
|t/p
|522
|1.00
|1.2211
|1.2136
|1.2211
|250.00
|90378.00
|1045
|2004.03.04 10:26
|buy
|523
|1.00
|1.2207
|1.2157
|1.2232
|1046
|2004.03.04 11:02
|s/l
|523
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2232
|-500.00
|89878.00
|1047
|2004.03.09 01:26
|buy
|524
|1.00
|1.2417
|1.2367
|1.2442
|1048
|2004.03.09 02:50
|t/p
|524
|1.00
|1.2442
|1.2367
|1.2442
|250.00
|90128.00
|1049
|2004.03.09 04:55
|buy
|525
|1.00
|1.2437
|1.2387
|1.2462
|1050
|2004.03.09 10:58
|s/l
|525
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2462
|-500.00
|89628.00
|1051
|2004.03.10 04:35
|sell
|526
|1.00
|1.2309
|1.2359
|1.2284
|1052
|2004.03.10 08:00
|t/p
|526
|1.00
|1.2284
|1.2359
|1.2284
|250.00
|89878.00
|1053
|2004.03.12 01:56
|buy
|527
|1.00
|1.2344
|1.2294
|1.2369
|1054
|2004.03.12 04:52
|s/l
|527
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2369
|-500.00
|89378.00
|1055
|2004.03.12 14:26
|sell
|528
|1.00
|1.2244
|1.2294
|1.2219
|1056
|2004.03.12 15:58
|t/p
|528
|1.00
|1.2219
|1.2294
|1.2219
|250.00
|89628.00
|1057
|2004.03.12 20:27
|sell
|529
|1.00
|1.2193
|1.2243
|1.2168
|1058
|2004.03.15 02:57
|close
|529
|1.00
|1.2224
|1.2243
|1.2168
|-303.00
|89325.00
|1059
|2004.03.15 09:27
|buy
|530
|1.00
|1.2262
|1.2212
|1.2287
|1060
|2004.03.15 09:58
|t/p
|530
|1.00
|1.2287
|1.2212
|1.2287
|250.00
|89575.00
|1061
|2004.03.15 17:29
|sell
|531
|1.00
|1.2239
|1.2289
|1.2214
|1062
|2004.03.15 19:26
|close
|531
|1.00
|1.2244
|1.2289
|1.2214
|-50.00
|89525.00
|1063
|2004.03.16 14:33
|buy
|532
|1.00
|1.2327
|1.2277
|1.2352
|1064
|2004.03.16 16:00
|t/p
|532
|1.00
|1.2352
|1.2277
|1.2352
|250.00
|89775.00
|1065
|2004.03.19 00:56
|buy
|533
|1.00
|1.2384
|1.2334
|1.2409
|1066
|2004.03.19 11:26
|close
|533
|1.00
|1.2363
|1.2334
|1.2409
|-210.00
|89565.00
|1067
|2004.03.22 02:34
|sell
|534
|1.00
|1.2269
|1.2319
|1.2244
|1068
|2004.03.22 03:48
|t/p
|534
|1.00
|1.2244
|1.2319
|1.2244
|250.00
|89815.00
|1069
|2004.03.22 19:43
|buy
|535
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2393
|1070
|2004.03.22 23:54
|close
|535
|1.00
|1.2342
|1.2318
|1.2393
|-260.00
|89555.00
|1071
|2004.03.23 15:36
|sell
|536
|1.00
|1.2303
|1.2353
|1.2278
|1072
|2004.03.23 16:07
|t/p
|536
|1.00
|1.2278
|1.2353
|1.2278
|250.00
|89805.00
|1073
|2004.03.24 02:30
|buy
|537
|1.00
|1.2344
|1.2294
|1.2369
|1074
|2004.03.24 05:52
|close
|537
|1.00
|1.2323
|1.2294
|1.2369
|-210.00
|89595.00
|1075
|2004.03.24 10:31
|sell
|538
|1.00
|1.2293
|1.2343
|1.2268
|1076
|2004.03.24 11:42
|t/p
|538
|1.00
|1.2268
|1.2343
|1.2268
|250.00
|89845.00
|1077
|2004.03.25 02:26
|sell
|539
|1.00
|1.2139
|1.2189
|1.2114
|1078
|2004.03.25 08:21
|t/p
|539
|1.00
|1.2114
|1.2189
|1.2114
|250.00
|90095.00
|1079
|2004.03.31 05:51
|buy
|540
|1.00
|1.2232
|1.2182
|1.2257
|1080
|2004.03.31 08:17
|t/p
|540
|1.00
|1.2257
|1.2182
|1.2257
|250.00
|90345.00
|1081
|2004.04.01 00:55
|buy
|541
|1.00
|1.2306
|1.2256
|1.2331
|1082
|2004.04.01 05:28
|close
|541
|1.00
|1.2275
|1.2256
|1.2331
|-310.00
|90035.00
|1083
|2004.04.05 04:48
|sell
|542
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.2077
|1084
|2004.04.05 13:43
|t/p
|542
|1.00
|1.2077
|1.2152
|1.2077
|250.00
|90285.00
|1085
|2004.04.05 20:32
|sell
|543
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1985
|1086
|2004.04.06 06:28
|t/p
|543
|1.00
|1.1985
|1.2060
|1.1985
|257.00
|90542.00
|1087
|2004.04.07 01:50
|buy
|544
|1.00
|1.2123
|1.2073
|1.2148
|1088
|2004.04.07 03:23
|s/l
|544
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2148
|-500.00
|90042.00
|1089
|2004.04.08 08:40
|buy
|545
|1.00
|1.2193
|1.2143
|1.2218
|1090
|2004.04.08 10:26
|close
|545
|1.00
|1.2177
|1.2143
|1.2218
|-160.00
|89882.00
|1091
|2004.04.08 21:26
|sell
|546
|1.00
|1.2080
|1.2130
|1.2055
|1092
|2004.04.13 08:12
|t/p
|546
|1.00
|1.2055
|1.2130
|1.2055
|271.00
|90153.00
|1093
|2004.04.14 22:38
|buy
|547
|1.00
|1.1964
|1.1914
|1.1989
|1094
|2004.04.15 05:18
|s/l
|547
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1989
|-527.00
|89626.00
|1095
|2004.04.16 14:32
|sell
|548
|1.00
|1.1937
|1.1987
|1.1912
|1096
|2004.04.16 15:47
|s/l
|548
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1912
|-500.00
|89126.00
|1097
|2004.04.20 06:35
|sell
|549
|1.00
|1.1967
|1.2017
|1.1942
|1098
|2004.04.20 07:52
|t/p
|549
|1.00
|1.1942
|1.2017
|1.1942
|250.00
|89376.00
|1099
|2004.04.20 16:54
|sell
|550
|1.00
|1.1912
|1.1962
|1.1887
|1100
|2004.04.20 21:33
|t/p
|550
|1.00
|1.1887
|1.1962
|1.1887
|250.00
|89626.00
|1101
|2004.04.21 04:55
|sell
|551
|1.00
|1.1831
|1.1881
|1.1806
|1102
|2004.04.21 16:17
|s/l
|551
|1.00
|1.1881
|1.1881
|1.1806
|-500.00
|89126.00
|1103
|2004.04.23 02:26
|buy
|552
|1.00
|1.1906
|1.1856
|1.1931
|1104
|2004.04.23 04:35
|close
|552
|1.00
|1.1894
|1.1856
|1.1931
|-120.00
|89006.00
|1105
|2004.04.26 13:29
|buy
|553
|1.00
|1.1833
|1.1783
|1.1858
|1106
|2004.04.26 14:25
|t/p
|553
|1.00
|1.1858
|1.1783
|1.1858
|250.00
|89256.00
|1107
|2004.04.26 16:42
|buy
|554
|1.00
|1.1856
|1.1806
|1.1881
|1108
|2004.04.26 21:05
|t/p
|554
|1.00
|1.1881
|1.1806
|1.1881
|250.00
|89506.00
|1109
|2004.04.26 21:28
|buy
|555
|1.00
|1.1874
|1.1824
|1.1899
|1110
|2004.04.27 05:28
|close
|555
|1.00
|1.1843
|1.1824
|1.1899
|-319.00
|89187.00
|1111
|2004.04.27 18:26
|buy
|556
|1.00
|1.1921
|1.1871
|1.1946
|1112
|2004.04.28 09:38
|close
|556
|1.00
|1.1895
|1.1871
|1.1946
|-269.00
|88918.00
|1113
|2004.05.04 21:26
|buy
|557
|1.00
|1.2079
|1.2029
|1.2104
|1114
|2004.05.04 23:24
|t/p
|557
|1.00
|1.2104
|1.2029
|1.2104
|250.00
|89168.00
|1115
|2004.05.05 00:27
|buy
|558
|1.00
|1.2098
|1.2048
|1.2123
|1116
|2004.05.05 02:47
|t/p
|558
|1.00
|1.2123
|1.2048
|1.2123
|250.00
|89418.00
|1117
|2004.05.05 04:56
|buy
|559
|1.00
|1.2126
|1.2076
|1.2151
|1118
|2004.05.05 11:06
|t/p
|559
|1.00
|1.2151
|1.2076
|1.2151
|250.00
|89668.00
|1119
|2004.05.05 12:57
|buy
|560
|1.00
|1.2148
|1.2098
|1.2173
|1120
|2004.05.05 14:39
|close
|560
|1.00
|1.2137
|1.2098
|1.2173
|-110.00
|89558.00
|1121
|2004.05.07 05:29
|sell
|561
|1.00
|1.2050
|1.2100
|1.2025
|1122
|2004.05.07 14:28
|s/l
|561
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2025
|-500.00
|89058.00
|1123
|2004.05.10 12:28
|sell
|562
|1.00
|1.1826
|1.1876
|1.1801
|1124
|2004.05.10 21:49
|close
|562
|1.00
|1.1854
|1.1876
|1.1801
|-280.00
|88778.00
|1125
|2004.05.17 00:42
|buy
|563
|1.00
|1.1890
|1.1840
|1.1915
|1126
|2004.05.17 02:55
|t/p
|563
|1.00
|1.1915
|1.1840
|1.1915
|250.00
|89028.00
|1127
|2004.05.19 10:31
|buy
|564
|1.00
|1.1992
|1.1942
|1.2017
|1128
|2004.05.19 15:24
|t/p
|564
|1.00
|1.2017
|1.1942
|1.2017
|250.00
|89278.00
|1129
|2004.05.19 17:29
|buy
|565
|1.00
|1.2021
|1.1971
|1.2046
|1130
|2004.05.19 20:33
|close
|565
|1.00
|1.2011
|1.1971
|1.2046
|-100.00
|89178.00
|1131
|2004.05.20 20:26
|sell
|566
|1.00
|1.1909
|1.1959
|1.1884
|1132
|2004.05.20 22:40
|s/l
|566
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1884
|-500.00
|88678.00
|1133
|2004.05.21 08:49
|buy
|567
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2023
|1134
|2004.05.21 11:01
|t/p
|567
|1.00
|1.2023
|1.1948
|1.2023
|250.00
|88928.00
|1135
|2004.05.21 13:30
|buy
|568
|1.00
|1.2036
|1.1986
|1.2061
|1136
|2004.05.21 15:00
|t/p
|568
|1.00
|1.2061
|1.1986
|1.2061
|250.00
|89178.00
|1137
|2004.05.24 04:26
|sell
|569
|1.00
|1.1966
|1.2016
|1.1941
|1138
|2004.05.24 05:28
|t/p
|569
|1.00
|1.1941
|1.2016
|1.1941
|250.00
|89428.00
|1139
|2004.05.24 06:48
|sell
|570
|1.00
|1.1961
|1.2011
|1.1936
|1140
|2004.05.24 09:03
|t/p
|570
|1.00
|1.1936
|1.2011
|1.1936
|250.00
|89678.00
|1141
|2004.05.24 09:33
|sell
|571
|1.00
|1.1951
|1.2001
|1.1926
|1142
|2004.05.24 18:50
|s/l
|571
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1926
|-500.00
|89178.00
|1143
|2004.05.25 09:32
|buy
|572
|1.00
|1.2042
|1.1992
|1.2067
|1144
|2004.05.25 10:08
|t/p
|572
|1.00
|1.2067
|1.1992
|1.2067
|250.00
|89428.00
|1145
|2004.05.27 09:31
|buy
|573
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2183
|1146
|2004.05.27 14:49
|t/p
|573
|1.00
|1.2183
|1.2108
|1.2183
|250.00
|89678.00
|1147
|2004.05.27 22:48
|buy
|574
|1.00
|1.2269
|1.2219
|1.2294
|1148
|2004.05.28 16:01
|s/l
|574
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2294
|-509.00
|89169.00
|1149
|2004.05.31 04:27
|sell
|575
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2171
|1150
|2004.05.31 11:36
|close
|575
|1.00
|1.2220
|1.2246
|1.2171
|-240.00
|88929.00
|1151
|2004.06.03 05:28
|sell
|576
|1.00
|1.2191
|1.2241
|1.2166
|1152
|2004.06.03 14:35
|s/l
|576
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2166
|-500.00
|88429.00
|1153
|2004.06.04 21:26
|buy
|577
|1.00
|1.2283
|1.2233
|1.2308
|1154
|2004.06.07 00:25
|t/p
|577
|1.00
|1.2308
|1.2233
|1.2308
|241.00
|88670.00
|1155
|2004.06.07 04:44
|buy
|578
|1.00
|1.2323
|1.2273
|1.2348
|1156
|2004.06.08 03:36
|close
|578
|1.00
|1.2295
|1.2273
|1.2348
|-289.00
|88381.00
|1157
|2004.06.08 14:36
|sell
|579
|1.00
|1.2296
|1.2346
|1.2271
|1158
|2004.06.08 15:27
|t/p
|579
|1.00
|1.2271
|1.2346
|1.2271
|250.00
|88631.00
|1159
|2004.06.09 06:33
|sell
|580
|1.00
|1.2237
|1.2287
|1.2212
|1160
|2004.06.09 10:18
|t/p
|580
|1.00
|1.2212
|1.2287
|1.2212
|250.00
|88881.00
|1161
|2004.06.10 02:26
|sell
|581
|1.00
|1.2039
|1.2089
|1.2014
|1162
|2004.06.10 11:26
|close
|581
|1.00
|1.2064
|1.2089
|1.2014
|-250.00
|88631.00
|1163
|2004.06.11 04:41
|sell
|582
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2030
|1164
|2004.06.11 06:55
|t/p
|582
|1.00
|1.2030
|1.2105
|1.2030
|250.00
|88881.00
|1165
|2004.06.15 03:27
|buy
|583
|1.00
|1.2086
|1.2036
|1.2111
|1166
|2004.06.15 10:05
|s/l
|583
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2111
|-500.00
|88381.00
|1167
|2004.06.15 23:36
|buy
|584
|1.00
|1.2160
|1.2110
|1.2185
|1168
|2004.06.16 10:52
|s/l
|584
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2185
|-509.00
|87872.00
|1169
|2004.06.16 22:33
|sell
|585
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1985
|1170
|2004.06.17 12:08
|s/l
|585
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.1985
|-479.00
|87393.00
|1171
|2004.06.18 07:52
|sell
|586
|1.00
|1.1985
|1.2035
|1.1960
|1172
|2004.06.18 12:39
|s/l
|586
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1960
|-500.00
|86893.00
|1173
|2004.06.18 22:38
|buy
|587
|1.00
|1.2140
|1.2090
|1.2165
|1174
|2004.06.21 10:16
|s/l
|587
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2165
|-509.00
|86384.00
|1175
|2004.06.22 09:53
|sell
|588
|1.00
|1.2087
|1.2137
|1.2062
|1176
|2004.06.23 00:28
|close
|588
|1.00
|1.2113
|1.2137
|1.2062
|-252.99
|86131.01
|1177
|2004.06.24 20:27
|buy
|589
|1.00
|1.2173
|1.2123
|1.2198
|1178
|2004.06.25 04:27
|close
|589
|1.00
|1.2149
|1.2123
|1.2198
|-248.99
|85882.02
|1179
|2004.06.28 00:33
|buy
|590
|1.00
|1.2174
|1.2124
|1.2199
|1180
|2004.06.28 08:09
|s/l
|590
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2199
|-500.00
|85382.02
|1181
|2004.06.29 10:38
|sell
|591
|1.00
|1.2154
|1.2204
|1.2129
|1182
|2004.06.29 16:00
|t/p
|591
|1.00
|1.2129
|1.2204
|1.2129
|250.00
|85632.02
|1183
|2004.06.30 16:58
|buy
|592
|1.00
|1.2167
|1.2117
|1.2192
|1184
|2004.06.30 20:19
|t/p
|592
|1.00
|1.2192
|1.2117
|1.2192
|250.00
|85882.02
|1185
|2004.06.30 23:26
|buy
|593
|1.00
|1.2187
|1.2137
|1.2212
|1186
|2004.07.01 06:40
|close
|593
|1.00
|1.2163
|1.2137
|1.2212
|-266.99
|85615.03
|1187
|2004.07.06 15:37
|buy
|594
|1.00
|1.2303
|1.2253
|1.2328
|1188
|2004.07.06 18:47
|close
|594
|1.00
|1.2300
|1.2253
|1.2328
|-30.00
|85585.03
|1189
|2004.07.07 13:46
|buy
|595
|1.00
|1.2361
|1.2311
|1.2386
|1190
|2004.07.07 17:54
|t/p
|595
|1.00
|1.2386
|1.2311
|1.2386
|250.00
|85835.03
|1191
|2004.07.07 18:43
|buy
|596
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2398
|1192
|2004.07.08 04:27
|close
|596
|1.00
|1.2362
|1.2323
|1.2398
|-136.98
|85698.05
|1193
|2004.07.08 17:30
|buy
|597
|1.00
|1.2388
|1.2338
|1.2413
|1194
|2004.07.09 03:35
|t/p
|597
|1.00
|1.2413
|1.2338
|1.2413
|241.00
|85939.05
|1195
|2004.07.13 03:32
|sell
|598
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2364
|1196
|2004.07.13 04:44
|t/p
|598
|1.00
|1.2364
|1.2439
|1.2364
|250.00
|86189.05
|1197
|2004.07.13 05:43
|sell
|599
|1.00
|1.2370
|1.2420
|1.2345
|1198
|2004.07.13 14:37
|t/p
|599
|1.00
|1.2345
|1.2420
|1.2345
|250.00
|86439.05
|1199
|2004.07.14 16:42
|buy
|600
|1.00
|1.2402
|1.2352
|1.2427
|1200
|2004.07.15 00:31
|close
|600
|1.00
|1.2384
|1.2352
|1.2427
|-206.99
|86232.06
|1201
|2004.07.15 10:44
|sell
|601
|1.00
|1.2348
|1.2398
|1.2323
|1202
|2004.07.15 14:31
|close
|601
|1.00
|1.2370
|1.2398
|1.2323
|-219.99
|86012.07
|1203
|2004.07.21 02:45
|sell
|602
|1.00
|1.2323
|1.2373
|1.2298
|1204
|2004.07.21 12:02
|t/p
|602
|1.00
|1.2298
|1.2373
|1.2298
|250.00
|86262.07
|1205
|2004.07.26 00:31
|sell
|603
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.2077
|1206
|2004.07.26 05:26
|close
|603
|1.00
|1.2125
|1.2152
|1.2077
|-229.98
|86032.09
|1207
|2004.07.27 12:57
|buy
|604
|1.00
|1.2172
|1.2122
|1.2197
|1208
|2004.07.27 16:00
|s/l
|604
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2197
|-500.00
|85532.09
|1209
|2004.07.27 22:26
|sell
|605
|1.00
|1.2057
|1.2107
|1.2032
|1210
|2004.07.28 10:50
|t/p
|605
|1.00
|1.2032
|1.2107
|1.2032
|257.00
|85789.09
|1211
|2004.08.04 15:38
|sell
|606
|1.00
|1.1990
|1.2040
|1.1965
|1212
|2004.08.04 16:33
|s/l
|606
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1965
|-500.00
|85289.09
|1213
|2004.08.12 11:26
|buy
|607
|1.00
|1.2263
|1.2213
|1.2288
|1214
|2004.08.12 14:30
|t/p
|607
|1.00
|1.2288
|1.2213
|1.2288
|250.00
|85539.09
|1215
|2004.08.16 01:29
|buy
|608
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2398
|1216
|2004.08.16 10:37
|close
|608
|1.00
|1.2347
|1.2323
|1.2398
|-259.99
|85279.10
|1217
|2004.08.20 16:36
|sell
|609
|1.00
|1.2323
|1.2373
|1.2298
|1218
|2004.08.23 02:52
|t/p
|609
|1.00
|1.2298
|1.2373
|1.2298
|257.00
|85536.10
|1219
|2004.08.24 21:30
|sell
|610
|1.00
|1.2082
|1.2132
|1.2057
|1220
|2004.08.25 02:05
|t/p
|610
|1.00
|1.2057
|1.2132
|1.2057
|257.00
|85793.10
|1221
|2004.08.27 20:40
|sell
|611
|1.00
|1.2021
|1.2071
|1.1996
|1222
|2004.08.30 06:39
|t/p
|611
|1.00
|1.1996
|1.2071
|1.1996
|257.00
|86050.10
|1223
|2004.08.31 13:32
|buy
|612
|1.00
|1.2107
|1.2057
|1.2132
|1224
|2004.08.31 16:00
|t/p
|612
|1.00
|1.2132
|1.2057
|1.2132
|250.00
|86300.10
|1225
|2004.09.03 22:26
|sell
|613
|1.00
|1.2065
|1.2115
|1.2040
|1226
|2004.09.07 12:26
|close
|613
|1.00
|1.2100
|1.2115
|1.2040
|-335.99
|85964.11
|1227
|2004.09.08 14:41
|sell
|614
|1.00
|1.2037
|1.2087
|1.2012
|1228
|2004.09.08 16:42
|s/l
|614
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2012
|-500.00
|85464.11
|1229
|2004.09.08 23:59
|buy
|615
|1.00
|1.2180
|1.2130
|1.2205
|1230
|2004.09.09 09:33
|t/p
|615
|1.00
|1.2205
|1.2130
|1.2205
|223.00
|85687.11
|1231
|2004.09.10 01:42
|buy
|616
|1.00
|1.2239
|1.2189
|1.2264
|1232
|2004.09.10 12:45
|close
|616
|1.00
|1.2216
|1.2189
|1.2264
|-229.99
|85457.12
|1233
|2004.09.13 14:34
|sell
|617
|1.00
|1.2236
|1.2286
|1.2211
|1234
|2004.09.13 23:27
|close
|617
|1.00
|1.2258
|1.2286
|1.2211
|-220.00
|85237.12
|1235
|2004.09.17 17:29
|sell
|618
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2144
|1236
|2004.09.20 12:05
|t/p
|618
|1.00
|1.2144
|1.2219
|1.2144
|257.00
|85494.12
|1237
|2004.09.24 15:33
|buy
|619
|1.00
|1.2306
|1.2256
|1.2331
|1238
|2004.09.24 17:10
|s/l
|619
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2331
|-500.00
|84994.12
|1239
|2004.09.27 18:51
|buy
|620
|1.00
|1.2302
|1.2252
|1.2327
|1240
|2004.09.28 13:36
|t/p
|620
|1.00
|1.2327
|1.2252
|1.2327
|241.00
|85235.12
|1241
|2004.09.28 15:33
|buy
|621
|1.00
|1.2334
|1.2284
|1.2359
|1242
|2004.09.28 18:36
|close
|621
|1.00
|1.2311
|1.2284
|1.2359
|-229.99
|85005.13
|1243
|2004.09.30 19:36
|buy
|622
|1.00
|1.2426
|1.2376
|1.2451
|1244
|2004.10.01 12:27
|close
|622
|1.00
|1.2401
|1.2376
|1.2451
|-259.00
|84746.13
|1245
|2004.10.04 04:27
|sell
|623
|1.00
|1.2367
|1.2417
|1.2342
|1246
|2004.10.04 12:38
|t/p
|623
|1.00
|1.2342
|1.2417
|1.2342
|250.00
|84996.13
|1247
|2004.10.04 20:29
|sell
|624
|1.00
|1.2275
|1.2325
|1.2250
|1248
|2004.10.05 15:41
|close
|624
|1.00
|1.2308
|1.2325
|1.2250
|-322.99
|84673.14
|1249
|2004.10.06 12:26
|sell
|625
|1.00
|1.2278
|1.2328
|1.2253
|1250
|2004.10.06 15:12
|t/p
|625
|1.00
|1.2253
|1.2328
|1.2253
|250.00
|84923.14
|1251
|2004.10.08 10:36
|buy
|626
|1.00
|1.2337
|1.2287
|1.2362
|1252
|2004.10.08 14:28
|s/l
|626
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2362
|-500.00
|84423.14
|1253
|2004.10.08 20:28
|buy
|627
|1.00
|1.2413
|1.2363
|1.2438
|1254
|2004.10.11 15:26
|close
|627
|1.00
|1.2395
|1.2363
|1.2438
|-189.00
|84234.14
|1255
|2004.10.12 13:27
|sell
|628
|1.00
|1.2304
|1.2354
|1.2279
|1256
|2004.10.12 22:37
|close
|628
|1.00
|1.2323
|1.2354
|1.2279
|-189.99
|84044.15
|1257
|2004.10.14 15:32
|buy
|629
|1.00
|1.2369
|1.2319
|1.2394
|1258
|2004.10.14 16:58
|t/p
|629
|1.00
|1.2394
|1.2319
|1.2394
|250.00
|84294.15
|1259
|2004.10.15 21:42
|buy
|630
|1.00
|1.2474
|1.2424
|1.2499
|1260
|2004.10.18 15:00
|t/p
|630
|1.00
|1.2499
|1.2424
|1.2499
|241.00
|84535.15
|1261
|2004.10.18 17:27
|buy
|631
|1.00
|1.2515
|1.2465
|1.2540
|1262
|2004.10.18 19:39
|close
|631
|1.00
|1.2494
|1.2465
|1.2540
|-210.00
|84325.15
|1263
|2004.10.25 10:28
|buy
|632
|1.00
|1.2778
|1.2728
|1.2803
|1264
|2004.10.25 11:01
|t/p
|632
|1.00
|1.2803
|1.2728
|1.2803
|250.00
|84575.15
|1265
|2004.10.25 19:26
|buy
|633
|1.00
|1.2807
|1.2757
|1.2832
|1266
|2004.10.26 04:36
|t/p
|633
|1.00
|1.2832
|1.2757
|1.2832
|241.00
|84816.15
|1267
|2004.10.26 05:27
|buy
|634
|1.00
|1.2835
|1.2785
|1.2860
|1268
|2004.10.26 08:26
|close
|634
|1.00
|1.2805
|1.2785
|1.2860
|-300.00
|84516.15
|1269
|2004.10.26 20:26
|sell
|635
|1.00
|1.2755
|1.2805
|1.2730
|1270
|2004.10.27 03:53
|t/p
|635
|1.00
|1.2730
|1.2805
|1.2730
|257.00
|84773.15
|1271
|2004.10.27 04:26
|sell
|636
|1.00
|1.2736
|1.2786
|1.2711
|1272
|2004.10.27 09:27
|close
|636
|1.00
|1.2759
|1.2786
|1.2711
|-229.99
|84543.16
|1273
|2004.11.02 09:43
|sell
|637
|1.00
|1.2706
|1.2756
|1.2681
|1274
|2004.11.02 17:30
|t/p
|637
|1.00
|1.2681
|1.2756
|1.2681
|250.00
|84793.16
|1275
|2004.11.03 04:39
|sell
|638
|1.00
|1.2694
|1.2744
|1.2669
|1276
|2004.11.03 07:03
|t/p
|638
|1.00
|1.2669
|1.2744
|1.2669
|250.00
|85043.16
|1277
|2004.11.03 23:26
|buy
|639
|1.00
|1.2813
|1.2763
|1.2838
|1278
|2004.11.04 07:26
|t/p
|639
|1.00
|1.2838
|1.2763
|1.2838
|223.00
|85266.16
|1279
|2004.11.04 14:32
|buy
|640
|1.00
|1.2855
|1.2805
|1.2880
|1280
|2004.11.04 14:56
|t/p
|640
|1.00
|1.2880
|1.2805
|1.2880
|250.00
|85516.16
|1281
|2004.11.04 17:57
|buy
|641
|1.00
|1.2876
|1.2826
|1.2901
|1282
|2004.11.05 11:32
|close
|641
|1.00
|1.2855
|1.2826
|1.2901
|-219.00
|85297.16
|1283
|2004.11.08 06:30
|buy
|642
|1.00
|1.2971
|1.2921
|1.2996
|1284
|2004.11.08 13:31
|s/l
|642
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2996
|-500.00
|84797.16
|1285
|2004.11.15 01:46
|buy
|643
|1.00
|1.2986
|1.2936
|1.3011
|1286
|2004.11.15 05:33
|close
|643
|1.00
|1.2966
|1.2936
|1.3011
|-199.98
|84597.18
|1287
|2004.11.15 19:41
|sell
|644
|1.00
|1.2924
|1.2974
|1.2899
|1288
|2004.11.15 23:30
|close
|644
|1.00
|1.2946
|1.2974
|1.2899
|-220.00
|84377.18
|1289
|2004.11.16 11:37
|buy
|645
|1.00
|1.2975
|1.2925
|1.3000
|1290
|2004.11.17 10:43
|t/p
|645
|1.00
|1.3000
|1.2925
|1.3000
|241.00
|84618.18
|1291
|2004.11.18 20:55
|sell
|646
|1.00
|1.2969
|1.3019
|1.2944
|1292
|2004.11.18 23:44
|t/p
|646
|1.00
|1.2944
|1.3019
|1.2944
|250.00
|84868.18
|1293
|2004.11.19 00:31
|sell
|647
|1.00
|1.2954
|1.3004
|1.2929
|1294
|2004.11.19 07:52
|close
|647
|1.00
|1.2967
|1.3004
|1.2929
|-130.00
|84738.18
|1295
|2004.11.19 18:26
|buy
|648
|1.00
|1.3035
|1.2985
|1.3060
|1296
|2004.11.19 21:40
|close
|648
|1.00
|1.3020
|1.2985
|1.3060
|-149.99
|84588.19
|1297
|2004.11.23 04:26
|sell
|649
|1.00
|1.2995
|1.3045
|1.2970
|1298
|2004.11.23 11:40
|s/l
|649
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.2970
|-500.00
|84088.19
|1299
|2004.11.23 17:28
|buy
|650
|1.00
|1.3081
|1.3031
|1.3106
|1300
|2004.11.24 07:50
|t/p
|650
|1.00
|1.3106
|1.3031
|1.3106
|241.00
|84329.19
|1301
|2004.11.24 12:27
|buy
|651
|1.00
|1.3153
|1.3103
|1.3178
|1302
|2004.11.24 18:21
|t/p
|651
|1.00
|1.3178
|1.3103
|1.3178
|250.00
|84579.19
|1303
|2004.11.25 14:52
|buy
|652
|1.00
|1.3211
|1.3161
|1.3236
|1304
|2004.11.25 16:52
|t/p
|652
|1.00
|1.3236
|1.3161
|1.3236
|250.00
|84829.19
|1305
|2004.11.25 19:28
|buy
|653
|1.00
|1.3242
|1.3192
|1.3267
|1306
|2004.11.25 22:53
|t/p
|653
|1.00
|1.3267
|1.3192
|1.3267
|250.00
|85079.19
|1307
|2004.11.25 23:43
|buy
|654
|1.00
|1.3261
|1.3211
|1.3286
|1308
|2004.11.26 05:11
|t/p
|654
|1.00
|1.3286
|1.3211
|1.3286
|241.00
|85320.19
|1309
|2004.11.29 19:26
|buy
|655
|1.00
|1.3281
|1.3231
|1.3306
|1310
|2004.11.30 00:50
|close
|655
|1.00
|1.3271
|1.3231
|1.3306
|-109.01
|85211.18
|1311
|2004.12.03 14:28
|buy
|656
|1.00
|1.3297
|1.3247
|1.3322
|1312
|2004.12.03 14:30
|t/p
|656
|1.00
|1.3322
|1.3247
|1.3322
|250.00
|85461.18
|1313
|2004.12.06 03:28
|buy
|657
|1.00
|1.3444
|1.3394
|1.3469
|1314
|2004.12.06 21:32
|s/l
|657
|1.00
|1.3394
|1.3394
|1.3469
|-500.00
|84961.18
|1315
|2004.12.06 22:27
|sell
|658
|1.00
|1.3404
|1.3454
|1.3379
|1316
|2004.12.07 07:53
|s/l
|658
|1.00
|1.3454
|1.3454
|1.3379
|-493.00
|84468.18
|1317
|2004.12.08 13:44
|sell
|659
|1.00
|1.3320
|1.3370
|1.3295
|1318
|2004.12.08 14:23
|t/p
|659
|1.00
|1.3295
|1.3370
|1.3295
|250.00
|84718.18
|1319
|2004.12.09 00:27
|buy
|660
|1.00
|1.3348
|1.3298
|1.3373
|1320
|2004.12.09 04:22
|s/l
|660
|1.00
|1.3298
|1.3298
|1.3373
|-500.00
|84218.18
|1321
|2004.12.13 06:40
|buy
|661
|1.00
|1.3273
|1.3223
|1.3298
|1322
|2004.12.13 13:26
|close
|661
|1.00
|1.3256
|1.3223
|1.3298
|-170.00
|84048.18
|1323
|2004.12.13 18:36
|buy
|662
|1.00
|1.3300
|1.3250
|1.3325
|1324
|2004.12.13 20:44
|t/p
|662
|1.00
|1.3325
|1.3250
|1.3325
|250.00
|84298.18
|1325
|2004.12.13 21:36
|buy
|663
|1.00
|1.3306
|1.3256
|1.3331
|1326
|2004.12.14 04:54
|close
|663
|1.00
|1.3291
|1.3256
|1.3331
|-159.00
|84139.18
|1327
|2004.12.14 18:32
|sell
|664
|1.00
|1.3278
|1.3328
|1.3253
|1328
|2004.12.14 22:37
|close
|664
|1.00
|1.3297
|1.3328
|1.3253
|-190.00
|83949.18
|1329
|2004.12.15 20:33
|buy
|665
|1.00
|1.3404
|1.3354
|1.3429
|1330
|2004.12.16 15:08
|s/l
|665
|1.00
|1.3354
|1.3354
|1.3429
|-527.00
|83422.18
|1331
|2004.12.17 01:49
|sell
|666
|1.00
|1.3254
|1.3304
|1.3229
|1332
|2004.12.17 10:15
|s/l
|666
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3229
|-500.00
|82922.18
|1333
|2004.12.17 11:45
|buy
|667
|1.00
|1.3295
|1.3245
|1.3320
|1334
|2004.12.17 13:27
|close
|667
|1.00
|1.3270
|1.3245
|1.3320
|-250.00
|82672.18
|1335
|2004.12.20 11:27
|buy
|668
|1.00
|1.3354
|1.3304
|1.3379
|1336
|2004.12.20 12:35
|t/p
|668
|1.00
|1.3379
|1.3304
|1.3379
|250.00
|82922.18
|1337
|2004.12.23 16:37
|buy
|669
|1.00
|1.3481
|1.3431
|1.3506
|1338
|2004.12.23 21:05
|t/p
|669
|1.00
|1.3506
|1.3431
|1.3506
|250.00
|83172.18
|1339
|2004.12.23 22:31
|buy
|670
|1.00
|1.3504
|1.3454
|1.3529
|1340
|2004.12.24 09:10
|t/p
|670
|1.00
|1.3529
|1.3454
|1.3529
|241.00
|83413.18
|1341
|2004.12.29 02:41
|sell
|671
|1.00
|1.3573
|1.3623
|1.3548
|1342
|2004.12.29 06:32
|s/l
|671
|1.00
|1.3623
|1.3623
|1.3548
|-500.00
|82913.18
|1343
|2004.12.29 08:27
|buy
|672
|1.00
|1.3626
|1.3576
|1.3651
|1344
|2004.12.29 15:05
|s/l
|672
|1.00
|1.3576
|1.3576
|1.3651
|-500.00
|82413.18
|1345
|2004.12.29 15:42
|sell
|673
|1.00
|1.3587
|1.3637
|1.3562
|1346
|2004.12.30 06:32
|close
|673
|1.00
|1.3621
|1.3637
|1.3562
|-319.00
|82094.18
|1347
|2005.01.10 00:32
|sell
|674
|1.00
|1.3057
|1.3107
|1.3032
|1348
|2005.01.10 05:33
|close
|674
|1.00
|1.3085
|1.3107
|1.3032
|-279.99
|81814.19
|1349
|2005.01.10 12:26
|buy
|675
|1.00
|1.3096
|1.3046
|1.3121
|1350
|2005.01.10 14:56
|t/p
|675
|1.00
|1.3121
|1.3046
|1.3121
|250.00
|82064.19
|1351
|2005.01.11 13:49
|buy
|676
|1.00
|1.3157
|1.3107
|1.3182
|1352
|2005.01.11 21:03
|s/l
|676
|1.00
|1.3107
|1.3107
|1.3182
|-500.00
|81564.19
|1353
|2005.01.12 21:42
|buy
|677
|1.00
|1.3262
|1.3212
|1.3287
|1354
|2005.01.13 10:54
|close
|677
|1.00
|1.3229
|1.3212
|1.3287
|-357.00
|81207.19
|1355
|2005.01.18 00:32
|sell
|678
|1.00
|1.3049
|1.3099
|1.3024
|1356
|2005.01.18 03:14
|t/p
|678
|1.00
|1.3024
|1.3099
|1.3024
|250.00
|81457.19
|1357
|2005.01.18 03:35
|sell
|679
|1.00
|1.3028
|1.3078
|1.3003
|1358
|2005.01.18 09:30
|t/p
|679
|1.00
|1.3003
|1.3078
|1.3003
|250.00
|81707.19
|1359
|2005.01.20 14:26
|sell
|680
|1.00
|1.2948
|1.2998
|1.2923
|1360
|2005.01.21 09:27
|close
|680
|1.00
|1.2974
|1.2998
|1.2923
|-253.00
|81454.19
|1361
|2005.01.24 10:33
|buy
|681
|1.00
|1.3075
|1.3025
|1.3100
|1362
|2005.01.24 17:47
|close
|681
|1.00
|1.3042
|1.3025
|1.3100
|-330.00
|81124.19
|1363
|2005.01.25 03:26
|sell
|682
|1.00
|1.3021
|1.3071
|1.2996
|1364
|2005.01.25 07:26
|close
|682
|1.00
|1.3039
|1.3071
|1.2996
|-180.01
|80944.18
|1365
|2005.01.25 10:27
|buy
|683
|1.00
|1.3063
|1.3013
|1.3088
|1366
|2005.01.25 14:55
|close
|683
|1.00
|1.3030
|1.3013
|1.3088
|-330.00
|80614.18
|1367
|2005.01.26 11:26
|buy
|684
|1.00
|1.3006
|1.2956
|1.3031
|1368
|2005.01.26 14:38
|t/p
|684
|1.00
|1.3031
|1.2956
|1.3031
|250.00
|80864.18
|1369
|2005.01.26 20:26
|buy
|685
|1.00
|1.3080
|1.3030
|1.3105
|1370
|2005.01.27 08:50
|t/p
|685
|1.00
|1.3105
|1.3030
|1.3105
|223.00
|81087.18
|1371
|2005.01.27 15:29
|sell
|686
|1.00
|1.3029
|1.3079
|1.3004
|1372
|2005.01.28 14:52
|s/l
|686
|1.00
|1.3079
|1.3079
|1.3004
|-493.00
|80594.18
|1373
|2005.01.31 11:44
|sell
|687
|1.00
|1.2994
|1.3044
|1.2969
|1374
|2005.01.31 13:36
|s/l
|687
|1.00
|1.3044
|1.3044
|1.2969
|-500.00
|80094.18
|1375
|2005.02.02 18:37
|sell
|688
|1.00
|1.3021
|1.3071
|1.2996
|1376
|2005.02.03 14:00
|t/p
|688
|1.00
|1.2996
|1.3071
|1.2996
|271.00
|80365.18
|1377
|2005.02.07 03:26
|sell
|689
|1.00
|1.2840
|1.2890
|1.2815
|1378
|2005.02.07 17:05
|t/p
|689
|1.00
|1.2815
|1.2890
|1.2815
|250.00
|80615.18
|1379
|2005.02.08 00:26
|sell
|690
|1.00
|1.2753
|1.2803
|1.2728
|1380
|2005.02.08 19:36
|close
|690
|1.00
|1.2778
|1.2803
|1.2728
|-250.01
|80365.17
|1381
|2005.02.18 13:26
|sell
|691
|1.00
|1.3033
|1.3083
|1.3008
|1382
|2005.02.18 16:29
|close
|691
|1.00
|1.3053
|1.3083
|1.3008
|-200.01
|80165.16
|1383
|2005.02.22 13:27
|buy
|692
|1.00
|1.3203
|1.3153
|1.3228
|1384
|2005.02.22 16:02
|t/p
|692
|1.00
|1.3228
|1.3153
|1.3228
|250.00
|80415.16
|1385
|2005.02.22 18:30
|buy
|693
|1.00
|1.3232
|1.3182
|1.3257
|1386
|2005.02.22 19:55
|t/p
|693
|1.00
|1.3257
|1.3182
|1.3257
|250.00
|80665.16
|1387
|2005.02.22 23:26
|buy
|694
|1.00
|1.3258
|1.3208
|1.3283
|1388
|2005.02.23 09:22
|s/l
|694
|1.00
|1.3208
|1.3208
|1.3283
|-509.00
|80156.16
|1389
|2005.02.24 17:44
|sell
|695
|1.00
|1.3206
|1.3256
|1.3181
|1390
|2005.02.25 08:03
|t/p
|695
|1.00
|1.3181
|1.3256
|1.3181
|257.00
|80413.16
|1391
|2005.02.25 21:49
|buy
|696
|1.00
|1.3239
|1.3189
|1.3264
|1392
|2005.02.28 01:48
|t/p
|696
|1.00
|1.3264
|1.3189
|1.3264
|241.00
|80654.16
|1393
|2005.02.28 05:26
|buy
|697
|1.00
|1.3271
|1.3221
|1.3296
|1394
|2005.02.28 21:54
|close
|697
|1.00
|1.3242
|1.3221
|1.3296
|-290.01
|80364.15
|1395
|2005.03.01 00:59
|sell
|698
|1.00
|1.3216
|1.3266
|1.3191
|1396
|2005.03.01 03:33
|t/p
|698
|1.00
|1.3191
|1.3266
|1.3191
|250.00
|80614.15
|1397
|2005.03.01 04:30
|sell
|699
|1.00
|1.3188
|1.3238
|1.3163
|1398
|2005.03.01 14:27
|close
|699
|1.00
|1.3215
|1.3238
|1.3163
|-270.00
|80344.15
|1399
|2005.03.04 22:59
|buy
|700
|1.00
|1.3238
|1.3188
|1.3263
|1400
|2005.03.07 12:28
|close
|700
|1.00
|1.3210
|1.3188
|1.3263
|-289.00
|80055.15
|1401
|2005.03.08 10:44
|buy
|701
|1.00
|1.3246
|1.3196
|1.3271
|1402
|2005.03.08 15:13
|t/p
|701
|1.00
|1.3271
|1.3196
|1.3271
|250.00
|80305.15
|1403
|2005.03.08 21:51
|buy
|702
|1.00
|1.3342
|1.3292
|1.3367
|1404
|2005.03.09 09:18
|t/p
|702
|1.00
|1.3367
|1.3292
|1.3367
|241.00
|80546.15
|1405
|2005.03.09 13:27
|buy
|703
|1.00
|1.3367
|1.3317
|1.3392
|1406
|2005.03.09 14:27
|close
|703
|1.00
|1.3353
|1.3317
|1.3392
|-140.00
|80406.15
|1407
|2005.03.09 20:32
|buy
|704
|1.00
|1.3410
|1.3360
|1.3435
|1408
|2005.03.09 22:39
|close
|704
|1.00
|1.3389
|1.3360
|1.3435
|-210.00
|80196.15
|1409
|2005.03.10 05:38
|buy
|705
|1.00
|1.3429
|1.3379
|1.3454
|1410
|2005.03.11 14:30
|t/p
|705
|1.00
|1.3454
|1.3379
|1.3454
|241.00
|80437.15
|1411
|2005.03.14 10:36
|sell
|706
|1.00
|1.3409
|1.3459
|1.3384
|1412
|2005.03.14 13:34
|t/p
|706
|1.00
|1.3384
|1.3459
|1.3384
|250.00
|80687.15
|1413
|2005.03.14 14:36
|sell
|707
|1.00
|1.3387
|1.3437
|1.3362
|1414
|2005.03.14 17:19
|t/p
|707
|1.00
|1.3362
|1.3437
|1.3362
|250.00
|80937.15
|1415
|2005.03.14 19:32
|sell
|708
|1.00
|1.3354
|1.3404
|1.3329
|1416
|2005.03.15 14:32
|s/l
|708
|1.00
|1.3404
|1.3404
|1.3329
|-493.00
|80444.15
|1417
|2005.03.16 10:26
|buy
|709
|1.00
|1.3361
|1.3311
|1.3386
|1418
|2005.03.16 12:57
|t/p
|709
|1.00
|1.3386
|1.3311
|1.3386
|250.00
|80694.15
|1419
|2005.03.16 20:27
|buy
|710
|1.00
|1.3417
|1.3367
|1.3442
|1420
|2005.03.17 11:53
|s/l
|710
|1.00
|1.3367
|1.3367
|1.3442
|-527.00
|80167.15
|1421
|2005.03.17 12:28
|sell
|711
|1.00
|1.3375
|1.3425
|1.3350
|1422
|2005.03.17 14:35
|t/p
|711
|1.00
|1.3350
|1.3425
|1.3350
|250.00
|80417.15
|1423
|2005.03.18 16:59
|sell
|712
|1.00
|1.3287
|1.3337
|1.3262
|1424
|2005.03.18 19:32
|close
|712
|1.00
|1.3312
|1.3337
|1.3262
|-250.00
|80167.15
|1425
|2005.03.21 15:53
|sell
|713
|1.00
|1.3198
|1.3248
|1.3173
|1426
|2005.03.21 17:32
|t/p
|713
|1.00
|1.3173
|1.3248
|1.3173
|250.00
|80417.15
|1427
|2005.03.21 19:33
|sell
|714
|1.00
|1.3162
|1.3212
|1.3137
|1428
|2005.03.22 13:27
|close
|714
|1.00
|1.3184
|1.3212
|1.3137
|-213.01
|80204.14
|1429
|2005.03.23 22:42
|sell
|715
|1.00
|1.2993
|1.3043
|1.2968
|1430
|2005.03.24 02:34
|t/p
|715
|1.00
|1.2968
|1.3043
|1.2968
|271.00
|80475.14
|1431
|2005.03.24 18:27
|sell
|716
|1.00
|1.2962
|1.3012
|1.2937
|1432
|2005.03.24 20:54
|t/p
|716
|1.00
|1.2937
|1.3012
|1.2937
|250.00
|80725.14
|1433
|2005.03.24 21:40
|sell
|717
|1.00
|1.2939
|1.2989
|1.2914
|1434
|2005.03.25 11:29
|close
|717
|1.00
|1.2965
|1.2989
|1.2914
|-253.02
|80472.12
|1435
|2005.03.30 23:31
|sell
|718
|1.00
|1.2923
|1.2973
|1.2898
|1436
|2005.03.31 10:40
|close
|718
|1.00
|1.2954
|1.2973
|1.2898
|-289.00
|80183.12
|1437
|2005.03.31 10:40
|buy
|719
|1.00
|1.2954
|1.2904
|1.2979
|1438
|2005.03.31 15:31
|t/p
|719
|1.00
|1.2979
|1.2904
|1.2979
|250.00
|80433.12
|1439
|2005.03.31 17:31
|buy
|720
|1.00
|1.2956
|1.2906
|1.2981
|1440
|2005.03.31 20:26
|close
|720
|1.00
|1.2969
|1.2906
|1.2981
|130.00
|80563.12
|1441
|2005.04.04 18:26
|sell
|721
|1.00
|1.2837
|1.2887
|1.2812
|1442
|2005.04.05 09:09
|t/p
|721
|1.00
|1.2812
|1.2887
|1.2812
|257.00
|80820.12
|1443
|2005.04.07 09:26
|buy
|722
|1.00
|1.2920
|1.2870
|1.2945
|1444
|2005.04.07 19:19
|s/l
|722
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2945
|-500.00
|80320.12
|1445
|2005.04.11 00:41
|buy
|723
|1.00
|1.2923
|1.2873
|1.2948
|1446
|2005.04.11 10:01
|t/p
|723
|1.00
|1.2948
|1.2873
|1.2948
|250.00
|80570.12
|1447
|2005.04.11 12:36
|buy
|724
|1.00
|1.2956
|1.2906
|1.2981
|1448
|2005.04.11 13:22
|t/p
|724
|1.00
|1.2981
|1.2906
|1.2981
|250.00
|80820.12
|1449
|2005.04.11 14:27
|buy
|725
|1.00
|1.2961
|1.2911
|1.2986
|1450
|2005.04.11 18:09
|t/p
|725
|1.00
|1.2986
|1.2911
|1.2986
|250.00
|81070.12
|1451
|2005.04.11 19:55
|buy
|726
|1.00
|1.2990
|1.2940
|1.3015
|1452
|2005.04.12 14:33
|s/l
|726
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.3015
|-509.00
|80561.12
|1453
|2005.04.12 20:26
|sell
|727
|1.00
|1.2913
|1.2963
|1.2888
|1454
|2005.04.12 22:26
|close
|727
|1.00
|1.2915
|1.2963
|1.2888
|-20.00
|80541.12
|1455
|2005.04.14 13:37
|sell
|728
|1.00
|1.2832
|1.2882
|1.2807
|1456
|2005.04.14 14:52
|t/p
|728
|1.00
|1.2807
|1.2882
|1.2807
|250.00
|80791.12
|1457
|2005.04.14 17:26
|sell
|729
|1.00
|1.2814
|1.2864
|1.2789
|1458
|2005.04.15 06:27
|t/p
|729
|1.00
|1.2789
|1.2864
|1.2789
|257.00
|81048.12
|1459
|2005.04.15 11:28
|buy
|730
|1.00
|1.2841
|1.2791
|1.2866
|1460
|2005.04.15 13:51
|t/p
|730
|1.00
|1.2866
|1.2791
|1.2866
|250.00
|81298.12
|1461
|2005.04.15 22:28
|buy
|731
|1.00
|1.2920
|1.2870
|1.2945
|1462
|2005.04.18 06:29
|close
|731
|1.00
|1.2889
|1.2870
|1.2945
|-319.01
|80979.11
|1463
|2005.04.21 14:42
|sell
|732
|1.00
|1.3076
|1.3126
|1.3051
|1464
|2005.04.21 18:05
|t/p
|732
|1.00
|1.3051
|1.3126
|1.3051
|250.00
|81229.11
|1465
|2005.04.22 15:26
|buy
|733
|1.00
|1.3071
|1.3021
|1.3096
|1466
|2005.04.22 20:28
|close
|733
|1.00
|1.3051
|1.3021
|1.3096
|-200.00
|81029.11
|1467
|2005.05.02 04:31
|sell
|734
|1.00
|1.2845
|1.2895
|1.2820
|1468
|2005.05.03 15:54
|s/l
|734
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2820
|-493.00
|80536.11
|1469
|2005.05.09 01:26
|sell
|735
|1.00
|1.2821
|1.2871
|1.2796
|1470
|2005.05.09 04:17
|t/p
|735
|1.00
|1.2796
|1.2871
|1.2796
|250.00
|80786.11
|1471
|2005.05.09 04:53
|sell
|736
|1.00
|1.2805
|1.2855
|1.2780
|1472
|2005.05.09 12:41
|close
|736
|1.00
|1.2835
|1.2855
|1.2780
|-299.99
|80486.12
|1473
|2005.05.10 00:27
|buy
|737
|1.00
|1.2853
|1.2803
|1.2878
|1474
|2005.05.10 10:35
|close
|737
|1.00
|1.2827
|1.2803
|1.2878
|-260.01
|80226.11
|1475
|2005.05.11 21:26
|sell
|738
|1.00
|1.2803
|1.2853
|1.2778
|1476
|2005.05.12 08:34
|t/p
|738
|1.00
|1.2778
|1.2853
|1.2778
|271.00
|80497.11
|1477
|2005.05.16 01:49
|sell
|739
|1.00
|1.2603
|1.2653
|1.2578
|1478
|2005.05.16 16:34
|close
|739
|1.00
|1.2634
|1.2653
|1.2578
|-310.00
|80187.11
|1479
|2005.05.17 22:31
|sell
|740
|1.00
|1.2603
|1.2653
|1.2578
|1480
|2005.05.18 14:50
|s/l
|740
|1.00
|1.2653
|1.2653
|1.2578
|-493.00
|79694.11
|1481
|2005.05.18 21:40
|buy
|741
|1.00
|1.2673
|1.2623
|1.2698
|1482
|2005.05.19 15:10
|s/l
|741
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.2698
|-527.00
|79167.11
|1483
|2005.05.20 20:58
|sell
|742
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2526
|1484
|2005.05.23 20:37
|close
|742
|1.00
|1.2577
|1.2601
|1.2526
|-253.01
|78914.10
|1485
|2005.05.24 14:27
|buy
|743
|1.00
|1.2613
|1.2563
|1.2638
|1486
|2005.05.24 17:40
|close
|743
|1.00
|1.2591
|1.2563
|1.2638
|-220.00
|78694.10
|1487
|2005.05.26 14:26
|sell
|744
|1.00
|1.2528
|1.2578
|1.2503
|1488
|2005.05.26 20:39
|t/p
|744
|1.00
|1.2503
|1.2578
|1.2503
|250.00
|78944.10
|1489
|2005.05.27 19:26
|buy
|745
|1.00
|1.2574
|1.2524
|1.2599
|1490
|2005.05.30 00:44
|close
|745
|1.00
|1.2535
|1.2524
|1.2599
|-399.00
|78545.10
|1491
|2005.05.30 16:29
|sell
|746
|1.00
|1.2468
|1.2518
|1.2443
|1492
|2005.05.31 03:07
|t/p
|746
|1.00
|1.2443
|1.2518
|1.2443
|257.00
|78802.10
|1493
|2005.05.31 10:34
|sell
|747
|1.00
|1.2386
|1.2436
|1.2361
|1494
|2005.05.31 11:49
|t/p
|747
|1.00
|1.2361
|1.2436
|1.2361
|250.00
|79052.10
|1495
|2005.05.31 23:26
|sell
|748
|1.00
|1.2310
|1.2360
|1.2285
|1496
|2005.06.01 10:05
|t/p
|748
|1.00
|1.2285
|1.2360
|1.2285
|257.00
|79309.10
|1497
|2005.06.02 01:26
|sell
|749
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2176
|1498
|2005.06.02 04:35
|close
|749
|1.00
|1.2221
|1.2251
|1.2176
|-200.00
|79109.10
|1499
|2005.06.02 12:29
|buy
|750
|1.00
|1.2256
|1.2206
|1.2281
|1500
|2005.06.02 16:46
|t/p
|750
|1.00
|1.2281
|1.2206
|1.2281
|250.00
|79359.10
|1501
|2005.06.06 11:32
|buy
|751
|1.00
|1.2273
|1.2223
|1.2298
|1502
|2005.06.07 01:49
|close
|751
|1.00
|1.2259
|1.2223
|1.2298
|-149.01
|79210.09
|1503
|2005.06.07 12:38
|buy
|752
|1.00
|1.2298
|1.2248
|1.2323
|1504
|2005.06.07 16:27
|close
|752
|1.00
|1.2267
|1.2248
|1.2323
|-309.99
|78900.10
|1505
|2005.06.13 00:31
|sell
|753
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2087
|1506
|2005.06.13 03:03
|t/p
|753
|1.00
|1.2087
|1.2162
|1.2087
|250.00
|79150.10
|1507
|2005.06.13 04:27
|sell
|754
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2069
|1508
|2005.06.13 10:39
|t/p
|754
|1.00
|1.2069
|1.2144
|1.2069
|250.00
|79400.10
|1509
|2005.06.13 13:38
|sell
|755
|1.00
|1.2054
|1.2104
|1.2029
|1510
|2005.06.13 20:48
|s/l
|755
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2029
|-500.00
|78900.10
|1511
|2005.06.16 15:30
|buy
|756
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2159
|1512
|2005.06.16 15:54
|s/l
|756
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2159
|-500.00
|78400.10
|1513
|2005.06.16 15:54
|buy
|757
|1.00
|1.2085
|1.2035
|1.2110
|1514
|2005.06.16 17:29
|close
|757
|1.00
|1.2088
|1.2035
|1.2110
|30.00
|78430.10
|1515
|2005.06.20 20:41
|sell
|758
|1.00
|1.2147
|1.2197
|1.2122
|1516
|2005.06.21 09:37
|t/p
|758
|1.00
|1.2122
|1.2197
|1.2122
|257.00
|78687.10
|1517
|2005.06.21 23:30
|buy
|759
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2195
|1518
|2005.06.22 01:39
|t/p
|759
|1.00
|1.2195
|1.2120
|1.2195
|241.00
|78928.10
|1519
|2005.06.23 21:41
|sell
|760
|1.00
|1.2039
|1.2089
|1.2014
|1520
|2005.06.24 06:05
|t/p
|760
|1.00
|1.2014
|1.2089
|1.2014
|257.00
|79185.10
|1521
|2005.06.27 02:26
|buy
|761
|1.00
|1.2123
|1.2073
|1.2148
|1522
|2005.06.27 08:40
|t/p
|761
|1.00
|1.2148
|1.2073
|1.2148
|250.00
|79435.10
|1523
|2005.06.28 10:26
|sell
|762
|1.00
|1.2122
|1.2172
|1.2097
|1524
|2005.06.28 11:09
|t/p
|762
|1.00
|1.2097
|1.2172
|1.2097
|250.00
|79685.10
|1525
|2005.06.28 12:33
|sell
|763
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2084
|1526
|2005.06.28 15:04
|t/p
|763
|1.00
|1.2084
|1.2159
|1.2084
|250.00
|79935.10
|1527
|2005.06.28 23:51
|sell
|764
|1.00
|1.2066
|1.2116
|1.2041
|1528
|2005.06.29 08:16
|t/p
|764
|1.00
|1.2041
|1.2116
|1.2041
|257.00
|80192.10
|1529
|2005.06.29 10:26
|sell
|765
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.2010
|1530
|2005.06.29 17:03
|s/l
|765
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2010
|-500.00
|79692.10
|1531
|2005.07.04 06:30
|sell
|766
|1.00
|1.1921
|1.1971
|1.1896
|1532
|2005.07.04 13:07
|t/p
|766
|1.00
|1.1896
|1.1971
|1.1896
|250.00
|79942.10
|1533
|2005.07.11 06:27
|buy
|767
|1.00
|1.1995
|1.1945
|1.2020
|1534
|2005.07.11 08:47
|t/p
|767
|1.00
|1.2020
|1.1945
|1.2020
|250.00
|80192.10
|1535
|2005.07.11 09:30
|buy
|768
|1.00
|1.1997
|1.1947
|1.2022
|1536
|2005.07.11 16:14
|t/p
|768
|1.00
|1.2022
|1.1947
|1.2022
|250.00
|80442.10
|1537
|2005.07.13 22:35
|sell
|769
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.2065
|1538
|2005.07.14 03:54
|t/p
|769
|1.00
|1.2065
|1.2140
|1.2065
|271.00
|80713.10
|1539
|2005.07.14 04:45
|sell
|770
|1.00
|1.2065
|1.2115
|1.2040
|1540
|2005.07.14 15:00
|s/l
|770
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2040
|-500.00
|80213.10
|1541
|2005.07.18 00:42
|sell
|771
|1.00
|1.2028
|1.2078
|1.2003
|1542
|2005.07.18 08:28
|s/l
|771
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2003
|-500.00
|79713.10
|1543
|2005.07.19 10:39
|sell
|772
|1.00
|1.1992
|1.2042
|1.1967
|1544
|2005.07.19 13:40
|t/p
|772
|1.00
|1.1967
|1.2042
|1.1967
|250.00
|79963.10
|1545
|2005.07.19 14:30
|sell
|773
|1.00
|1.1972
|1.2022
|1.1947
|1546
|2005.07.19 18:26
|s/l
|773
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1947
|-500.00
|79463.10
|1547
|2005.07.19 21:29
|buy
|774
|1.00
|1.2038
|1.1988
|1.2063
|1548
|2005.07.20 03:07
|t/p
|774
|1.00
|1.2063
|1.1988
|1.2063
|241.00
|79704.10
|1549
|2005.07.20 07:52
|buy
|775
|1.00
|1.2072
|1.2022
|1.2097
|1550
|2005.07.20 16:28
|s/l
|775
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2097
|-500.00
|79204.10
|1551
|2005.07.25 01:34
|sell
|776
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2031
|1552
|2005.07.25 09:14
|t/p
|776
|1.00
|1.2031
|1.2106
|1.2031
|250.00
|79454.10
|1553
|2005.07.27 22:30
|buy
|777
|1.00
|1.2070
|1.2020
|1.2095
|1554
|2005.07.28 13:17
|t/p
|777
|1.00
|1.2095
|1.2020
|1.2095
|223.00
|79677.10
|1555
|2005.07.28 14:37
|buy
|778
|1.00
|1.2088
|1.2038
|1.2113
|1556
|2005.07.28 17:22
|t/p
|778
|1.00
|1.2113
|1.2038
|1.2113
|250.00
|79927.10
|1557
|2005.08.01 05:26
|buy
|779
|1.00
|1.2173
|1.2123
|1.2198
|1558
|2005.08.01 10:22
|t/p
|779
|1.00
|1.2198
|1.2123
|1.2198
|250.00
|80177.10
|1559
|2005.08.03 21:27
|buy
|780
|1.00
|1.2333
|1.2283
|1.2358
|1560
|2005.08.04 03:18
|t/p
|780
|1.00
|1.2358
|1.2283
|1.2358
|223.00
|80400.10
|1561
|2005.08.04 19:34
|buy
|781
|1.00
|1.2377
|1.2327
|1.2402
|1562
|2005.08.05 06:31
|close
|781
|1.00
|1.2362
|1.2327
|1.2402
|-159.00
|80241.10
|1563
|2005.08.11 10:41
|buy
|782
|1.00
|1.2405
|1.2355
|1.2430
|1564
|2005.08.11 15:10
|t/p
|782
|1.00
|1.2430
|1.2355
|1.2430
|250.00
|80491.10
|1565
|2005.08.11 23:26
|buy
|783
|1.00
|1.2468
|1.2418
|1.2493
|1566
|2005.08.12 14:49
|s/l
|783
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2493
|-509.00
|79982.10
|1567
|2005.08.15 08:26
|sell
|784
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2372
|1568
|2005.08.15 12:37
|t/p
|784
|1.00
|1.2372
|1.2447
|1.2372
|250.00
|80232.10
|1569
|2005.08.15 13:52
|sell
|785
|1.00
|1.2370
|1.2420
|1.2345
|1570
|2005.08.15 15:36
|t/p
|785
|1.00
|1.2345
|1.2420
|1.2345
|250.00
|80482.10
|1571
|2005.08.15 16:27
|sell
|786
|1.00
|1.2366
|1.2416
|1.2341
|1572
|2005.08.16 02:24
|t/p
|786
|1.00
|1.2341
|1.2416
|1.2341
|257.00
|80739.10
|1573
|2005.08.16 03:38
|sell
|787
|1.00
|1.2335
|1.2385
|1.2310
|1574
|2005.08.16 10:26
|close
|787
|1.00
|1.2361
|1.2385
|1.2310
|-259.99
|80479.11
|1575
|2005.08.17 09:56
|sell
|788
|1.00
|1.2294
|1.2344
|1.2269
|1576
|2005.08.17 18:30
|t/p
|788
|1.00
|1.2269
|1.2344
|1.2269
|250.00
|80729.11
|1577
|2005.08.17 19:42
|sell
|789
|1.00
|1.2274
|1.2324
|1.2249
|1578
|2005.08.18 11:19
|t/p
|789
|1.00
|1.2249
|1.2324
|1.2249
|271.00
|81000.11
|1579
|2005.08.18 20:30
|sell
|790
|1.00
|1.2175
|1.2225
|1.2150
|1580
|2005.08.19 09:20
|t/p
|790
|1.00
|1.2150
|1.2225
|1.2150
|257.00
|81257.11
|1581
|2005.08.19 10:26
|sell
|791
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2119
|1582
|2005.08.19 14:28
|close
|791
|1.00
|1.2175
|1.2194
|1.2119
|-310.02
|80947.09
|1583
|2005.08.24 07:59
|sell
|792
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2156
|1584
|2005.08.24 14:30
|s/l
|792
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2156
|-500.00
|80447.09
|1585
|2005.08.24 20:59
|buy
|793
|1.00
|1.2266
|1.2216
|1.2291
|1586
|2005.08.25 04:02
|t/p
|793
|1.00
|1.2291
|1.2216
|1.2291
|223.00
|80670.09
|1587
|2005.08.25 07:34
|buy
|794
|1.00
|1.2298
|1.2248
|1.2323
|1588
|2005.08.25 15:28
|close
|794
|1.00
|1.2276
|1.2248
|1.2323
|-220.00
|80450.09
|1589
|2005.08.26 21:51
|sell
|795
|1.00
|1.2283
|1.2333
|1.2258
|1590
|2005.08.29 01:41
|s/l
|795
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2258
|-493.00
|79957.09
|1591
|2005.08.29 22:42
|sell
|796
|1.00
|1.2230
|1.2280
|1.2205
|1592
|2005.08.30 08:13
|t/p
|796
|1.00
|1.2205
|1.2280
|1.2205
|257.00
|80214.09
|1593
|2005.08.30 13:46
|sell
|797
|1.00
|1.2186
|1.2236
|1.2161
|1594
|2005.08.30 21:40
|close
|797
|1.00
|1.2217
|1.2236
|1.2161
|-310.00
|79904.09
|1595
|2005.09.01 00:40
|buy
|798
|1.00
|1.2338
|1.2288
|1.2363
|1596
|2005.09.01 10:21
|t/p
|798
|1.00
|1.2363
|1.2288
|1.2363
|250.00
|80154.09
|1597
|2005.09.01 11:26
|buy
|799
|1.00
|1.2366
|1.2316
|1.2391
|1598
|2005.09.01 12:39
|t/p
|799
|1.00
|1.2391
|1.2316
|1.2391
|250.00
|80404.09
|1599
|2005.09.01 13:32
|buy
|800
|1.00
|1.2386
|1.2336
|1.2411
|1600
|2005.09.01 14:42
|t/p
|800
|1.00
|1.2411
|1.2336
|1.2411
|250.00
|80654.09
|1601
|2005.09.02 00:57
|buy
|801
|1.00
|1.2486
|1.2436
|1.2511
|1602
|2005.09.02 09:00
|t/p
|801
|1.00
|1.2511
|1.2436
|1.2511
|250.00
|80904.09
|1603
|2005.09.05 17:26
|sell
|802
|1.00
|1.2521
|1.2571
|1.2496
|1604
|2005.09.06 02:55
|t/p
|802
|1.00
|1.2496
|1.2571
|1.2496
|257.00
|81161.09
|1605
|2005.09.06 03:26
|sell
|803
|1.00
|1.2492
|1.2542
|1.2467
|1606
|2005.09.06 09:26
|t/p
|803
|1.00
|1.2467
|1.2542
|1.2467
|250.00
|81411.09
|1607
|2005.09.07 16:28
|sell
|804
|1.00
|1.2441
|1.2491
|1.2416
|1608
|2005.09.07 20:20
|t/p
|804
|1.00
|1.2416
|1.2491
|1.2416
|250.00
|81661.09
|1609
|2005.09.07 21:50
|sell
|805
|1.00
|1.2421
|1.2471
|1.2396
|1610
|2005.09.08 16:31
|t/p
|805
|1.00
|1.2396
|1.2471
|1.2396
|271.00
|81932.09
|1611
|2005.09.12 10:41
|sell
|806
|1.00
|1.2329
|1.2379
|1.2304
|1612
|2005.09.12 12:43
|t/p
|806
|1.00
|1.2304
|1.2379
|1.2304
|250.00
|82182.09
|1613
|2005.09.12 13:27
|sell
|807
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2283
|1614
|2005.09.12 14:55
|t/p
|807
|1.00
|1.2283
|1.2358
|1.2283
|250.00
|82432.09
|1615
|2005.09.15 07:38
|sell
|808
|1.00
|1.2230
|1.2280
|1.2205
|1616
|2005.09.15 09:09
|t/p
|808
|1.00
|1.2205
|1.2280
|1.2205
|250.00
|82682.09
|1617
|2005.09.15 09:51
|sell
|809
|1.00
|1.2211
|1.2261
|1.2186
|1618
|2005.09.16 01:35
|close
|809
|1.00
|1.2230
|1.2261
|1.2186
|-183.00
|82499.09
|1619
|2005.09.25 23:59
|sell
|810
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.2024
|1620
|2005.09.26 00:02
|t/p
|810
|1.00
|1.2024
|1.2099
|1.2024
|257.00
|82756.09
|1621
|2005.09.26 22:43
|buy
|811
|1.00
|1.2071
|1.2021
|1.2096
|1622
|2005.09.27 06:58
|s/l
|811
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2096
|-509.00
|82247.09
|1623
|2005.10.06 10:29
|buy
|812
|1.00
|1.2061
|1.2011
|1.2086
|1624
|2005.10.06 16:00
|t/p
|812
|1.00
|1.2086
|1.2011
|1.2086
|250.00
|82497.09
|1625
|2005.10.11 04:59
|sell
|813
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.2010
|1626
|2005.10.11 16:00
|t/p
|813
|1.00
|1.2010
|1.2085
|1.2010
|250.00
|82747.09
|1627
|2005.10.12 16:27
|buy
|814
|1.00
|1.2018
|1.1968
|1.2043
|1628
|2005.10.12 18:28
|t/p
|814
|1.00
|1.2043
|1.1968
|1.2043
|250.00
|82997.09
|1629
|2005.10.12 20:32
|buy
|815
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2044
|1630
|2005.10.13 06:51
|close
|815
|1.00
|1.1991
|1.1969
|1.2044
|-307.00
|82690.09
|1631
|2005.10.16 23:59
|buy
|816
|1.00
|1.2095
|1.2045
|1.2120
|1632
|2005.10.17 02:36
|close
|816
|1.00
|1.2069
|1.2045
|1.2120
|-269.00
|82421.09
|1633
|2005.10.17 17:27
|sell
|817
|1.00
|1.2036
|1.2086
|1.2011
|1634
|2005.10.18 01:00
|t/p
|817
|1.00
|1.2011
|1.2086
|1.2011
|257.00
|82678.09
|1635
|2005.10.18 04:52
|sell
|818
|1.00
|1.2002
|1.2052
|1.1977
|1636
|2005.10.18 10:00
|t/p
|818
|1.00
|1.1977
|1.2052
|1.1977
|250.00
|82928.09
|1637
|2005.10.21 00:40
|buy
|819
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2040
|1638
|2005.10.21 02:01
|t/p
|819
|1.00
|1.2040
|1.1965
|1.2040
|250.00
|83178.09
|1639
|2005.11.11 23:59
|buy
|820
|1.00
|1.1734
|1.1684
|1.1759
|1640
|2005.11.13 22:59
|close
|820
|1.00
|1.1705
|1.1684
|1.1759
|-290.00
|82888.09
|1641
|2005.11.21 22:35
|sell
|821
|1.00
|1.1729
|1.1779
|1.1704
|1642
|2005.11.22 10:17
|t/p
|821
|1.00
|1.1704
|1.1779
|1.1704
|257.00
|83145.09
|1643
|2005.11.22 11:36
|sell
|822
|1.00
|1.1713
|1.1763
|1.1688
|1644
|2005.11.22 16:11
|t/p
|822
|1.00
|1.1688
|1.1763
|1.1688
|250.00
|83395.09
|1645
|2005.11.25 19:40
|sell
|823
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1689
|1646
|2005.11.28 08:02
|t/p
|823
|1.00
|1.1689
|1.1764
|1.1689
|257.00
|83652.09
|1647
|2005.11.29 02:27
|buy
|824
|1.00
|1.1816
|1.1766
|1.1841
|1648
|2005.11.29 03:26
|close
|824
|1.00
|1.1815
|1.1766
|1.1841
|-9.99
|83642.10
|1649
|2005.12.01 18:43
|sell
|825
|1.00
|1.1713
|1.1763
|1.1688
|1650
|2005.12.01 20:28
|close
|825
|1.00
|1.1732
|1.1763
|1.1688
|-189.99
|83452.11
|1651
|2005.12.05 20:43
|buy
|826
|1.00
|1.1794
|1.1744
|1.1819
|1652
|2005.12.07 04:31
|close
|826
|1.00
|1.1775
|1.1744
|1.1819
|-208.01
|83244.10
|1653
|2005.12.07 14:42
|sell
|827
|1.00
|1.1718
|1.1768
|1.1693
|1654
|2005.12.08 09:26
|s/l
|827
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1693
|-479.00
|82765.10
|1655
|2005.12.08 10:51
|buy
|828
|1.00
|1.1764
|1.1714
|1.1789
|1656
|2005.12.08 16:11
|t/p
|828
|1.00
|1.1789
|1.1714
|1.1789
|250.00
|83015.10
|1657
|2005.12.09 17:37
|buy
|829
|1.00
|1.1817
|1.1767
|1.1842
|1658
|2005.12.11 23:51
|close
|829
|1.00
|1.1790
|1.1767
|1.1842
|-270.00
|82745.10
|1659
|2005.12.12 20:28
|buy
|830
|1.00
|1.1950
|1.1900
|1.1975
|1660
|2005.12.13 13:52
|close
|830
|1.00
|1.1924
|1.1900
|1.1975
|-269.00
|82476.10
|1661
|2005.12.14 10:27
|buy
|831
|1.00
|1.2021
|1.1971
|1.2046
|1662
|2005.12.14 14:30
|t/p
|831
|1.00
|1.2046
|1.1971
|1.2046
|250.00
|82726.10
|1663
|2005.12.20 23:26
|sell
|832
|1.00
|1.1864
|1.1914
|1.1839
|1664
|2005.12.21 09:33
|close
|832
|1.00
|1.1886
|1.1914
|1.1839
|-212.99
|82513.11
|1665
|2005.12.22 16:59
|buy
|833
|1.00
|1.1866
|1.1816
|1.1891
|1666
|2005.12.26 12:09
|t/p
|833
|1.00
|1.1891
|1.1816
|1.1891
|232.00
|82745.11
|1667
|2005.12.30 06:32
|buy
|834
|1.00
|1.1872
|1.1822
|1.1897
|1668
|2005.12.30 11:26
|close
|834
|1.00
|1.1835
|1.1822
|1.1897
|-369.99
|82375.12
|1669
|2005.12.30 15:43
|sell
|835
|1.00
|1.1794
|1.1844
|1.1769
|1670
|2005.12.30 17:39
|s/l
|835
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1769
|-500.00
|81875.12
|1671
|2006.01.03 07:27
|buy
|836
|1.00
|1.1891
|1.1841
|1.1916
|1672
|2006.01.03 15:36
|t/p
|836
|1.00
|1.1916
|1.1841
|1.1916
|250.00
|82125.12
|1673
|2006.01.04 07:26
|buy
|837
|1.00
|1.2061
|1.2011
|1.2086
|1674
|2006.01.04 10:35
|t/p
|837
|1.00
|1.2086
|1.2011
|1.2086
|250.00
|82375.12
|1675
|2006.01.04 14:29
|buy
|838
|1.00
|1.2077
|1.2027
|1.2102
|1676
|2006.01.04 14:41
|t/p
|838
|1.00
|1.2102
|1.2027
|1.2102
|250.00
|82625.12
|1677
|2006.01.04 15:46
|buy
|839
|1.00
|1.2076
|1.2026
|1.2101
|1678
|2006.01.04 18:21
|t/p
|839
|1.00
|1.2101
|1.2026
|1.2101
|250.00
|82875.12
|1679
|2006.01.09 10:49
|sell
|840
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2063
|1680
|2006.01.09 17:16
|t/p
|840
|1.00
|1.2063
|1.2138
|1.2063
|250.00
|83125.12
|1681
|2006.01.12 22:28
|sell
|841
|1.00
|1.2034
|1.2084
|1.2009
|1682
|2006.01.13 09:26
|close
|841
|1.00
|1.2064
|1.2084
|1.2009
|-293.00
|82832.12
|1683
|2006.01.15 23:27
|buy
|842
|1.00
|1.2142
|1.2092
|1.2167
|1684
|2006.01.16 00:49
|t/p
|842
|1.00
|1.2167
|1.2092
|1.2167
|241.00
|83073.12
|1685
|2006.01.16 01:58
|buy
|843
|1.00
|1.2162
|1.2112
|1.2187
|1686
|2006.01.16 13:42
|close
|843
|1.00
|1.2133
|1.2112
|1.2187
|-290.00
|82783.12
|1687
|2006.01.20 21:29
|buy
|844
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2159
|1688
|2006.01.23 00:41
|t/p
|844
|1.00
|1.2159
|1.2084
|1.2159
|241.00
|83024.12
|1689
|2006.01.23 07:44
|buy
|845
|1.00
|1.2234
|1.2184
|1.2259
|1690
|2006.01.23 10:38
|t/p
|845
|1.00
|1.2259
|1.2184
|1.2259
|250.00
|83274.12
|1691
|2006.01.26 20:58
|sell
|846
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2187
|1692
|2006.01.27 11:53
|t/p
|846
|1.00
|1.2187
|1.2262
|1.2187
|257.00
|83531.12
|1693
|2006.01.27 13:27
|sell
|847
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2158
|1694
|2006.01.27 14:42
|s/l
|847
|1.00
|1.2233
|1.2233
|1.2158
|-500.00
|83031.12
|1695
|2006.01.30 00:29
|sell
|848
|1.00
|1.2106
|1.2156
|1.2081
|1696
|2006.01.30 09:31
|t/p
|848
|1.00
|1.2081
|1.2156
|1.2081
|250.00
|83281.12
|1697
|2006.01.31 20:30
|buy
|849
|1.00
|1.2126
|1.2076
|1.2151
|1698
|2006.01.31 21:00
|t/p
|849
|1.00
|1.2151
|1.2076
|1.2151
|250.00
|83531.12
|1699
|2006.02.01 13:50
|sell
|850
|1.00
|1.2105
|1.2155
|1.2080
|1700
|2006.02.01 14:46
|t/p
|850
|1.00
|1.2080
|1.2155
|1.2080
|250.00
|83781.12
|1701
|2006.02.01 15:33
|sell
|851
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2068
|1702
|2006.02.01 20:08
|t/p
|851
|1.00
|1.2068
|1.2143
|1.2068
|250.00
|84031.12
|1703
|2006.02.01 21:28
|sell
|852
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2038
|1704
|2006.02.02 06:47
|t/p
|852
|1.00
|1.2038
|1.2113
|1.2038
|271.00
|84302.12
|1705
|2006.02.06 10:26
|sell
|853
|1.00
|1.1992
|1.2042
|1.1967
|1706
|2006.02.06 14:26
|t/p
|853
|1.00
|1.1967
|1.2042
|1.1967
|250.00
|84552.12
|1707
|2006.02.06 15:27
|sell
|854
|1.00
|1.1979
|1.2029
|1.1954
|1708
|2006.02.06 18:13
|t/p
|854
|1.00
|1.1954
|1.2029
|1.1954
|250.00
|84802.12
|1709
|2006.02.12 23:31
|sell
|855
|1.00
|1.1902
|1.1952
|1.1877
|1710
|2006.02.14 14:30
|t/p
|855
|1.00
|1.1877
|1.1952
|1.1877
|264.00
|85066.12
|1711
|2006.02.14 15:43
|sell
|856
|1.00
|1.1879
|1.1929
|1.1854
|1712
|2006.02.14 22:34
|close
|856
|1.00
|1.1915
|1.1929
|1.1854
|-360.00
|84706.12
|1713
|2006.02.17 17:48
|buy
|857
|1.00
|1.1920
|1.1870
|1.1945
|1714
|2006.02.20 00:45
|t/p
|857
|1.00
|1.1945
|1.1870
|1.1945
|241.00
|84947.12
|1715
|2006.02.20 01:26
|buy
|858
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.1969
|1716
|2006.02.20 03:20
|t/p
|858
|1.00
|1.1969
|1.1894
|1.1969
|250.00
|85197.12
|1717
|2006.02.20 04:43
|buy
|859
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.1991
|1718
|2006.02.20 10:26
|close
|859
|1.00
|1.1943
|1.1916
|1.1991
|-230.00
|84967.12
|1719
|2006.02.23 11:29
|buy
|860
|1.00
|1.1936
|1.1886
|1.1961
|1720
|2006.02.23 11:55
|t/p
|860
|1.00
|1.1961
|1.1886
|1.1961
|250.00
|85217.12
|1721
|2006.02.23 13:28
|buy
|861
|1.00
|1.1957
|1.1907
|1.1982
|1722
|2006.02.23 16:33
|s/l
|861
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1982
|-500.00
|84717.12
|1723
|2006.02.24 17:26
|sell
|862
|1.00
|1.1879
|1.1929
|1.1854
|1724
|2006.02.27 00:14
|t/p
|862
|1.00
|1.1854
|1.1929
|1.1854
|257.00
|84974.12
|1725
|2006.02.27 01:58
|sell
|863
|1.00
|1.1844
|1.1894
|1.1819
|1726
|2006.02.27 04:31
|close
|863
|1.00
|1.1869
|1.1894
|1.1819
|-250.00
|84724.12
|1727
|2006.02.28 12:26
|buy
|864
|1.00
|1.1888
|1.1838
|1.1913
|1728
|2006.02.28 16:18
|t/p
|864
|1.00
|1.1913
|1.1838
|1.1913
|250.00
|84974.12
|1729
|2006.02.28 18:26
|buy
|865
|1.00
|1.1923
|1.1873
|1.1948
|1730
|2006.03.01 01:37
|t/p
|865
|1.00
|1.1948
|1.1873
|1.1948
|241.00
|85215.12
|1731
|2006.03.02 23:31
|buy
|866
|1.00
|1.2037
|1.1987
|1.2062
|1732
|2006.03.06 00:13
|t/p
|866
|1.00
|1.2062
|1.1987
|1.2062
|232.00
|85447.12
|1733
|2006.03.06 19:30
|sell
|867
|1.00
|1.2013
|1.2063
|1.1988
|1734
|2006.03.07 01:46
|t/p
|867
|1.00
|1.1988
|1.2063
|1.1988
|257.00
|85704.12
|1735
|2006.03.07 15:26
|sell
|868
|1.00
|1.1906
|1.1956
|1.1881
|1736
|2006.03.07 16:43
|t/p
|868
|1.00
|1.1881
|1.1956
|1.1881
|250.00
|85954.12
|1737
|2006.03.07 17:26
|sell
|869
|1.00
|1.1892
|1.1942
|1.1867
|1738
|2006.03.08 11:06
|s/l
|869
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1867
|-493.00
|85461.12
|1739
|2006.03.13 03:30
|buy
|870
|1.00
|1.1942
|1.1892
|1.1967
|1740
|2006.03.13 08:37
|t/p
|870
|1.00
|1.1967
|1.1892
|1.1967
|250.00
|85711.12
|1741
|2006.03.15 21:28
|buy
|871
|1.00
|1.2071
|1.2021
|1.2096
|1742
|2006.03.16 08:49
|close
|871
|1.00
|1.2047
|1.2021
|1.2096
|-267.00
|85444.12
|1743
|2006.03.16 23:27
|buy
|872
|1.00
|1.2175
|1.2125
|1.2200
|1744
|2006.03.17 14:49
|t/p
|872
|1.00
|1.2200
|1.2125
|1.2200
|241.00
|85685.12
|1745
|2006.03.24 00:48
|sell
|873
|1.00
|1.1972
|1.2022
|1.1947
|1746
|2006.03.24 16:02
|s/l
|873
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1947
|-500.00
|85185.12
|1747
|2006.03.24 17:32
|buy
|874
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2036
|1748
|2006.03.24 18:08
|t/p
|874
|1.00
|1.2036
|1.1961
|1.2036
|250.00
|85435.12
|1749
|2006.03.24 20:26
|buy
|875
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2053
|1750
|2006.03.27 04:01
|t/p
|875
|1.00
|1.2053
|1.1978
|1.2053
|241.00
|85676.12
|1751
|2006.03.29 03:40
|sell
|876
|1.00
|1.2003
|1.2053
|1.1978
|1752
|2006.03.29 19:35
|close
|876
|1.00
|1.2026
|1.2053
|1.1978
|-230.00
|85446.12
|1753
|2006.03.29 19:35
|buy
|877
|1.00
|1.2026
|1.1976
|1.2051
|1754
|2006.03.30 02:16
|t/p
|877
|1.00
|1.2051
|1.1976
|1.2051
|223.00
|85669.12
|1755
|2006.03.30 04:32
|buy
|878
|1.00
|1.2058
|1.2008
|1.2083
|1756
|2006.03.30 12:02
|t/p
|878
|1.00
|1.2083
|1.2008
|1.2083
|250.00
|85919.12
|1757
|2006.03.30 13:26
|buy
|879
|1.00
|1.2083
|1.2033
|1.2108
|1758
|2006.03.30 15:02
|t/p
|879
|1.00
|1.2108
|1.2033
|1.2108
|250.00
|86169.12
|1759
|2006.03.31 10:35
|sell
|880
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2088
|1760
|2006.03.31 11:02
|t/p
|880
|1.00
|1.2088
|1.2163
|1.2088
|250.00
|86419.12
|1761
|2006.03.31 11:42
|sell
|881
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2083
|1762
|2006.04.03 06:01
|t/p
|881
|1.00
|1.2083
|1.2158
|1.2083
|257.00
|86676.12
|1763
|2006.04.03 22:32
|buy
|882
|1.00
|1.2141
|1.2091
|1.2166
|1764
|2006.04.04 10:11
|t/p
|882
|1.00
|1.2166
|1.2091
|1.2166
|241.00
|86917.12
|1765
|2006.04.06 20:27
|sell
|883
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2199
|1766
|2006.04.07 01:46
|t/p
|883
|1.00
|1.2199
|1.2274
|1.2199
|257.00
|87174.12
|1767
|2006.04.07 03:38
|sell
|884
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2179
|1768
|2006.04.07 08:37
|t/p
|884
|1.00
|1.2179
|1.2254
|1.2179
|250.00
|87424.12
|1769
|2006.04.07 09:32
|sell
|885
|1.00
|1.2192
|1.2242
|1.2167
|1770
|2006.04.07 15:30
|t/p
|885
|1.00
|1.2167
|1.2242
|1.2167
|250.00
|87674.12
|1771
|2006.04.17 06:27
|buy
|886
|1.00
|1.2179
|1.2129
|1.2204
|1772
|2006.04.17 13:40
|t/p
|886
|1.00
|1.2204
|1.2129
|1.2204
|250.00
|87924.12
|1773
|2006.04.24 00:42
|buy
|887
|1.00
|1.2372
|1.2322
|1.2397
|1774
|2006.04.24 06:26
|close
|887
|1.00
|1.2348
|1.2322
|1.2397
|-240.00
|87684.12
|1775
|2006.04.24 20:56
|buy
|888
|1.00
|1.2399
|1.2349
|1.2424
|1776
|2006.04.25 04:32
|close
|888
|1.00
|1.2376
|1.2349
|1.2424
|-239.00
|87445.12
|1777
|2006.04.25 15:57
|buy
|889
|1.00
|1.2419
|1.2369
|1.2444
|1778
|2006.04.25 16:20
|s/l
|889
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2444
|-500.00
|86945.12
|1779
|2006.04.26 18:27
|buy
|890
|1.00
|1.2461
|1.2411
|1.2486
|1780
|2006.04.27 12:33
|close
|890
|1.00
|1.2440
|1.2411
|1.2486
|-237.00
|86708.12
|1781
|2006.04.27 22:36
|buy
|891
|1.00
|1.2528
|1.2478
|1.2553
|1782
|2006.04.28 08:28
|t/p
|891
|1.00
|1.2553
|1.2478
|1.2553
|241.00
|86949.12
|1783
|2006.04.30 23:29
|buy
|892
|1.00
|1.2631
|1.2581
|1.2656
|1784
|2006.05.01 14:55
|t/p
|892
|1.00
|1.2656
|1.2581
|1.2656
|241.00
|87190.12
|1785
|2006.05.02 00:26
|sell
|893
|1.00
|1.2571
|1.2621
|1.2546
|1786
|2006.05.02 10:40
|s/l
|893
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.2546
|-500.00
|86690.12
|1787
|2006.05.04 11:58
|sell
|894
|1.00
|1.2596
|1.2646
|1.2571
|1788
|2006.05.04 15:49
|s/l
|894
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2571
|-500.00
|86190.12
|1789
|2006.05.08 12:27
|buy
|895
|1.00
|1.2764
|1.2714
|1.2789
|1790
|2006.05.08 15:58
|s/l
|895
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.2789
|-500.00
|85690.12
|1791
|2006.05.11 22:27
|buy
|896
|1.00
|1.2840
|1.2790
|1.2865
|1792
|2006.05.12 02:08
|t/p
|896
|1.00
|1.2865
|1.2790
|1.2865
|241.00
|85931.12
|1793
|2006.05.12 13:26
|buy
|897
|1.00
|1.2919
|1.2869
|1.2944
|1794
|2006.05.12 14:30
|s/l
|897
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2944
|-500.00
|85431.12
|1795
|2006.05.12 22:32
|buy
|898
|1.00
|1.2921
|1.2871
|1.2946
|1796
|2006.05.14 23:23
|t/p
|898
|1.00
|1.2946
|1.2871
|1.2946
|250.00
|85681.12
|1797
|2006.05.15 23:26
|sell
|899
|1.00
|1.2799
|1.2849
|1.2774
|1798
|2006.05.16 06:26
|close
|899
|1.00
|1.2830
|1.2849
|1.2774
|-303.00
|85378.12
|1799
|2006.05.18 11:32
|buy
|900
|1.00
|1.2784
|1.2734
|1.2809
|1800
|2006.05.18 15:31
|t/p
|900
|1.00
|1.2809
|1.2734
|1.2809
|250.00
|85628.12
|1801
|2006.05.19 00:26
|buy
|901
|1.00
|1.2853
|1.2803
|1.2878
|1802
|2006.05.19 09:18
|s/l
|901
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.2878
|-500.00
|85128.12
|1803
|2006.05.22 09:35
|sell
|902
|1.00
|1.2728
|1.2778
|1.2703
|1804
|2006.05.22 11:50
|close
|902
|1.00
|1.2749
|1.2778
|1.2703
|-210.00
|84918.12
|1805
|2006.05.22 23:33
|buy
|903
|1.00
|1.2866
|1.2816
|1.2891
|1806
|2006.05.23 10:34
|close
|903
|1.00
|1.2838
|1.2816
|1.2891
|-289.00
|84629.12
|1807
|2006.05.24 23:26
|sell
|904
|1.00
|1.2758
|1.2808
|1.2733
|1808
|2006.05.25 11:34
|close
|904
|1.00
|1.2782
|1.2808
|1.2733
|-219.00
|84410.12
|1809
|2006.05.25 21:28
|buy
|905
|1.00
|1.2790
|1.2740
|1.2815
|1810
|2006.05.25 23:44
|t/p
|905
|1.00
|1.2815
|1.2740
|1.2815
|250.00
|84660.12
|1811
|2006.05.26 00:34
|buy
|906
|1.00
|1.2812
|1.2762
|1.2837
|1812
|2006.05.26 04:26
|close
|906
|1.00
|1.2788
|1.2762
|1.2837
|-240.00
|84420.12
|1813
|2006.06.01 03:35
|sell
|907
|1.00
|1.2800
|1.2850
|1.2775
|1814
|2006.06.01 04:57
|t/p
|907
|1.00
|1.2775
|1.2850
|1.2775
|250.00
|84670.12
|1815
|2006.06.01 05:33
|sell
|908
|1.00
|1.2779
|1.2829
|1.2754
|1816
|2006.06.01 09:55
|t/p
|908
|1.00
|1.2754
|1.2829
|1.2754
|250.00
|84920.12
|1817
|2006.06.01 14:27
|sell
|909
|1.00
|1.2750
|1.2800
|1.2725
|1818
|2006.06.01 14:48
|t/p
|909
|1.00
|1.2725
|1.2800
|1.2725
|250.00
|85170.12
|1819
|2006.06.06 13:26
|sell
|910
|1.00
|1.2877
|1.2927
|1.2852
|1820
|2006.06.06 14:01
|t/p
|910
|1.00
|1.2852
|1.2927
|1.2852
|250.00
|85420.12
|1821
|2006.06.06 14:26
|sell
|911
|1.00
|1.2869
|1.2919
|1.2844
|1822
|2006.06.06 14:40
|t/p
|911
|1.00
|1.2844
|1.2919
|1.2844
|250.00
|85670.12
|1823
|2006.06.06 18:32
|sell
|912
|1.00
|1.2839
|1.2889
|1.2814
|1824
|2006.06.06 23:50
|t/p
|912
|1.00
|1.2814
|1.2889
|1.2814
|250.00
|85920.12
|1825
|2006.06.08 10:26
|sell
|913
|1.00
|1.2764
|1.2814
|1.2739
|1826
|2006.06.08 13:48
|t/p
|913
|1.00
|1.2739
|1.2814
|1.2739
|250.00
|86170.12
|1827
|2006.06.12 14:28
|sell
|914
|1.00
|1.2586
|1.2636
|1.2561
|1828
|2006.06.13 08:59
|t/p
|914
|1.00
|1.2561
|1.2636
|1.2561
|257.00
|86427.12
|1829
|2006.06.19 17:56
|sell
|915
|1.00
|1.2569
|1.2619
|1.2544
|1830
|2006.06.20 08:30
|close
|915
|1.00
|1.2581
|1.2619
|1.2544
|-113.00
|86314.12
|1831
|2006.06.21 18:33
|buy
|916
|1.00
|1.2661
|1.2611
|1.2686
|1832
|2006.06.22 12:21
|s/l
|916
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2686
|-527.00
|85787.12
|1833
|2006.06.22 19:30
|sell
|917
|1.00
|1.2578
|1.2628
|1.2553
|1834
|2006.06.23 10:55
|t/p
|917
|1.00
|1.2553
|1.2628
|1.2553
|257.00
|86044.12
|1835
|2006.06.26 20:30
|buy
|918
|1.00
|1.2586
|1.2536
|1.2611
|1836
|2006.06.27 02:10
|t/p
|918
|1.00
|1.2611
|1.2536
|1.2611
|241.00
|86285.12
|1837
|2006.06.28 17:26
|sell
|919
|1.00
|1.2539
|1.2589
|1.2514
|1838
|2006.06.28 23:43
|close
|919
|1.00
|1.2553
|1.2589
|1.2514
|-140.00
|86145.12
|1839
|2006.06.30 22:26
|buy
|920
|1.00
|1.2790
|1.2740
|1.2815
|1840
|2006.07.03 16:00
|t/p
|920
|1.00
|1.2815
|1.2740
|1.2815
|241.00
|86386.12
|1841
|2006.07.05 08:28
|buy
|921
|1.00
|1.2806
|1.2756
|1.2831
|1842
|2006.07.05 09:44
|s/l
|921
|1.00
|1.2756
|1.2756
|1.2831
|-500.00
|85886.12
|1843
|2006.07.10 14:34
|sell
|922
|1.00
|1.2754
|1.2804
|1.2729
|1844
|2006.07.10 15:01
|t/p
|922
|1.00
|1.2729
|1.2804
|1.2729
|250.00
|86136.12
|1845
|2006.07.10 17:32
|sell
|923
|1.00
|1.2752
|1.2802
|1.2727
|1846
|2006.07.10 20:54
|t/p
|923
|1.00
|1.2727
|1.2802
|1.2727
|250.00
|86386.12
|1847
|2006.07.12 15:32
|sell
|924
|1.00
|1.2710
|1.2760
|1.2685
|1848
|2006.07.12 16:02
|t/p
|924
|1.00
|1.2685
|1.2760
|1.2685
|250.00
|86636.12
|1849
|2006.07.12 16:36
|sell
|925
|1.00
|1.2700
|1.2750
|1.2675
|1850
|2006.07.12 16:57
|t/p
|925
|1.00
|1.2675
|1.2750
|1.2675
|250.00
|86886.12
|1851
|2006.07.12 17:30
|sell
|926
|1.00
|1.2702
|1.2752
|1.2677
|1852
|2006.07.13 09:27
|close
|926
|1.00
|1.2715
|1.2752
|1.2677
|-109.00
|86777.12
|1853
|2006.07.14 16:41
|sell
|927
|1.00
|1.2645
|1.2695
|1.2620
|1854
|2006.07.17 05:38
|t/p
|927
|1.00
|1.2620
|1.2695
|1.2620
|257.00
|87034.12
|1855
|2006.07.17 18:28
|sell
|928
|1.00
|1.2530
|1.2580
|1.2505
|1856
|2006.07.18 11:03
|t/p
|928
|1.00
|1.2505
|1.2580
|1.2505
|257.00
|87291.12
|1857
|2006.07.18 17:30
|sell
|929
|1.00
|1.2497
|1.2547
|1.2472
|1858
|2006.07.19 14:30
|t/p
|929
|1.00
|1.2472
|1.2547
|1.2472
|257.00
|87548.12
|1859
|2006.07.20 00:26
|buy
|930
|1.00
|1.2592
|1.2542
|1.2617
|1860
|2006.07.20 03:24
|t/p
|930
|1.00
|1.2617
|1.2542
|1.2617
|250.00
|87798.12
|1861
|2006.07.20 14:26
|buy
|931
|1.00
|1.2635
|1.2585
|1.2660
|1862
|2006.07.21 09:15
|t/p
|931
|1.00
|1.2660
|1.2585
|1.2660
|241.00
|88039.12
|1863
|2006.07.24 11:26
|sell
|932
|1.00
|1.2631
|1.2681
|1.2606
|1864
|2006.07.25 02:42
|t/p
|932
|1.00
|1.2606
|1.2681
|1.2606
|257.00
|88296.12
|1865
|2006.07.27 04:50
|buy
|933
|1.00
|1.2718
|1.2668
|1.2743
|1866
|2006.07.27 09:11
|t/p
|933
|1.00
|1.2743
|1.2668
|1.2743
|250.00
|88546.12
|1867
|2006.07.27 21:30
|sell
|934
|1.00
|1.2698
|1.2748
|1.2673
|1868
|2006.07.28 12:59
|t/p
|934
|1.00
|1.2673
|1.2748
|1.2673
|257.00
|88803.12
|1869
|2006.07.28 20:28
|buy
|935
|1.00
|1.2755
|1.2705
|1.2780
|1870
|2006.07.31 14:59
|t/p
|935
|1.00
|1.2780
|1.2705
|1.2780
|241.00
|89044.12
|1871
|2006.08.04 20:39
|buy
|936
|1.00
|1.2886
|1.2836
|1.2911
|1872
|2006.08.07 14:26
|close
|936
|1.00
|1.2859
|1.2836
|1.2911
|-279.00
|88765.12
|1873
|2006.08.07 20:31
|sell
|937
|1.00
|1.2842
|1.2892
|1.2817
|1874
|2006.08.07 23:57
|t/p
|937
|1.00
|1.2817
|1.2892
|1.2817
|250.00
|89015.12
|1875
|2006.08.08 00:42
|sell
|938
|1.00
|1.2819
|1.2869
|1.2794
|1876
|2006.08.08 13:26
|close
|938
|1.00
|1.2842
|1.2869
|1.2794
|-230.00
|88785.12
|1877
|2006.08.09 15:27
|buy
|939
|1.00
|1.2877
|1.2827
|1.2902
|1878
|2006.08.10 08:15
|t/p
|939
|1.00
|1.2902
|1.2827
|1.2902
|223.00
|89008.12
|1879
|2006.08.11 21:35
|sell
|940
|1.00
|1.2731
|1.2781
|1.2706
|1880
|2006.08.14 05:26
|close
|940
|1.00
|1.2746
|1.2781
|1.2706
|-143.00
|88865.12
|1881
|2006.08.17 20:41
|sell
|941
|1.00
|1.2822
|1.2872
|1.2797
|1882
|2006.08.18 13:49
|t/p
|941
|1.00
|1.2797
|1.2872
|1.2797
|257.00
|89122.12
|1883
|2006.08.21 04:26
|buy
|942
|1.00
|1.2875
|1.2825
|1.2900
|1884
|2006.08.21 09:48
|t/p
|942
|1.00
|1.2900
|1.2825
|1.2900
|250.00
|89372.12
|1885
|2006.08.21 11:26
|buy
|943
|1.00
|1.2895
|1.2845
|1.2920
|1886
|2006.08.21 14:13
|t/p
|943
|1.00
|1.2920
|1.2845
|1.2920
|250.00
|89622.12
|1887
|2006.08.21 16:56
|buy
|944
|1.00
|1.2924
|1.2874
|1.2949
|1888
|2006.08.21 20:41
|close
|944
|1.00
|1.2905
|1.2874
|1.2949
|-190.00
|89432.12
|1889
|2006.08.22 12:30
|sell
|945
|1.00
|1.2840
|1.2890
|1.2815
|1890
|2006.08.22 13:55
|t/p
|945
|1.00
|1.2815
|1.2890
|1.2815
|250.00
|89682.12
|1891
|2006.08.22 20:33
|sell
|946
|1.00
|1.2791
|1.2841
|1.2766
|1892
|2006.08.23 10:47
|close
|946
|1.00
|1.2816
|1.2841
|1.2766
|-243.00
|89439.12
|1893
|2006.08.28 06:31
|buy
|947
|1.00
|1.2790
|1.2740
|1.2815
|1894
|2006.08.28 12:39
|t/p
|947
|1.00
|1.2815
|1.2740
|1.2815
|250.00
|89689.12
|1895
|2006.09.07 11:50
|sell
|948
|1.00
|1.2789
|1.2839
|1.2764
|1896
|2006.09.07 12:36
|t/p
|948
|1.00
|1.2764
|1.2839
|1.2764
|250.00
|89939.12
|1897
|2006.09.11 12:26
|buy
|949
|1.00
|1.2725
|1.2675
|1.2750
|1898
|2006.09.11 17:30
|close
|949
|1.00
|1.2699
|1.2675
|1.2750
|-260.00
|89679.12