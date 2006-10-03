|Account: 9000462
|Name: James Dugan
|Currency: USD
|2006 October 3, 12:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|630822
|2006.10.03 01:26
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1153
|1.1193
|1.1073
|2006.10.03 12:21
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.74
|
|67030
|SBO1 30 min Artemis1 v1.2[sl]
|630909
|2006.10.03 02:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.64
|117.55
|116.84
|2006.10.03 08:32
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|
|63030
|SBO1 30 min Artemis1 v1.2[sl]
|631933
|2006.10.03 07:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|117.84
|116.64
|2006.10.03 09:37
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.94
|
|63030
|SBO2 30 min Artemis1 v1.2[sl]
|632007
|2006.10.03 07:38
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.73
|150.13
|148.93
|2006.10.03 09:34
|150.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.97
|
|64030
|SBO1 30 min Artemis1 v1.2[sl]
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.99
|Closed P/L:
|-95.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|630391
|2006.10.02 22:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7485
|0.7445
|0.7565
|
|0.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|
|68030
|LBO1 30 min Artemis1 v1.20
|631027
|2006.10.03 08:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2711
|1.2761
|
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|631300
|2006.10.03 06:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2764
|1.2724
|1.2844
|
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|
|60030
|LBO2 30 min Artemis1 v1.20
|631895
|2006.10.03 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2432
|1.2472
|1.2352
|
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.26
|
|62030
|SBO1 30 min Artemis1 v1.20
|632981
|2006.10.03 09:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.17
|149.77
|150.97
|
|149.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.98
|
|64030
|LBO1 30 min Artemis1 v1.20
|633827
|2006.10.03 11:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.64
|118.04
|116.84
|
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.28
|
|63030
|SBO1 30 min Artemis1 v1.20
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.52
|
|Floating P/L:
|-214.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-95.99
|Floating P/L:
|-214.52
|Margin:
|1 804.03
|Balance:
|3 594.75
|Equity:
|3 380.23
|Free Margin:
|1 576.20