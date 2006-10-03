Velocity4x

Account: 9000462 Name: James Dugan Currency: USD 2006 October 3, 12:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6308222006.10.03 01:26sell0.10usdcad1.11531.11931.10732006.10.03 12:211.11930.000.000.00-35.74
 67030SBO1 30 min Artemis1 v1.2[sl]
6309092006.10.03 02:44sell0.10usdjpy117.64117.55116.842006.10.03 08:32117.550.000.000.007.66
 63030SBO1 30 min Artemis1 v1.2[sl]
6319332006.10.03 07:33sell0.10usdjpy117.44117.84116.642006.10.03 09:37117.840.000.000.00-33.94
 63030SBO2 30 min Artemis1 v1.2[sl]
6320072006.10.03 07:38sell0.10eurjpy149.73150.13148.932006.10.03 09:34150.130.000.000.00-33.97
 64030SBO1 30 min Artemis1 v1.2[sl]
  0.00 0.00 0.00 -95.99
Closed P/L: -95.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6303912006.10.02 22:01buy0.10audusd0.74850.74450.7565 0.74620.000.000.00-23.00
 68030LBO1 30 min Artemis1 v1.20
6310272006.10.03 08:02buy1.00eurusd1.27411.27111.2761 1.27300.000.000.00-110.00
6313002006.10.03 06:13buy0.10eurusd1.27641.27241.2844 1.27300.000.000.00-34.00
 60030LBO2 30 min Artemis1 v1.20
6318952006.10.03 07:30sell0.10usdchf1.24321.24721.2352 1.24510.000.000.00-15.26
 62030SBO1 30 min Artemis1 v1.20
6329812006.10.03 09:34buy0.10eurjpy150.17149.77150.97 149.970.000.000.00-16.98
 64030LBO1 30 min Artemis1 v1.20
6338272006.10.03 11:23sell0.10usdjpy117.64118.04116.84 117.820.000.000.00-15.28
 63030SBO1 30 min Artemis1 v1.20
  0.00 0.00 0.00 -214.52
 Floating P/L: -214.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -95.99 Floating P/L: -214.52 Margin: 1 804.03
Balance: 3 594.75 Equity: 3 380.23 Free Margin: 1 576.20