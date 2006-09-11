Tradex Group, LLC

Account: 8425 Name: furious_angel Currency: USD 2006 September 11, 23:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3814282006.09.11 00:42sell0.10eurusd1.26630.00001.26332006.09.11 08:041.26820.000.000.00-19.00
3814302006.09.11 00:42buy0.10usdchf1.24890.00001.25192006.09.11 16:021.24390.000.000.00-40.20
3814312006.09.11 00:42buy0.10usdjpy117.030.00117.332006.09.11 03:02116.810.000.000.00-18.83
3814322006.09.11 00:42buy0.10gbpusd1.86460.00001.86762006.09.11 07:381.86760.000.000.0030.00
3814542006.09.11 01:33buy0.20usdjpy116.880.00117.182006.09.11 03:02116.820.000.000.00-10.27
3814672006.09.11 02:13buy0.40usdjpy116.720.00117.022006.09.11 03:02116.830.000.000.0037.66
3815112006.09.11 03:02sell0.10usdjpy116.810.00116.512006.09.11 08:42117.030.000.000.00-18.80
3822942006.09.11 06:56sell0.20eurusd1.26780.00001.26482006.09.11 08:041.26820.000.000.00-8.00
3822972006.09.11 06:57buy0.20usdchf1.24730.00001.25032006.09.11 16:021.24400.000.000.00-53.05
3823372006.09.11 07:38sell0.40eurusd1.26930.00001.26632006.09.11 08:041.26830.000.000.0040.00
3823402006.09.11 07:38buy0.10gbpusd1.86800.00001.87102006.09.11 08:261.86600.000.000.00-20.00
3823532006.09.11 07:55buy0.20gbpusd1.86650.00001.86952006.09.11 08:261.86580.000.000.00-14.00
3823742006.09.11 08:04buy0.10eurusd1.26820.00001.27122006.09.11 10:111.27120.000.000.0030.00
3823842006.09.11 08:13sell0.20usdjpy116.970.00116.672006.09.11 08:42117.020.000.000.00-8.55
3823932006.09.11 08:16buy0.40gbpusd1.86500.00001.86802006.09.11 08:261.86580.000.000.0032.00
3824002006.09.11 08:26buy0.10gbpusd1.86630.00001.86932006.09.11 10:091.86930.000.000.0030.00
3824162006.09.11 08:34sell0.40usdjpy117.120.00116.822006.09.11 08:42117.010.000.000.0037.60
3824242006.09.11 08:42buy0.10usdjpy117.010.00117.312006.09.11 09:22117.310.000.000.0025.57
3824602006.09.11 09:22buy0.10usdjpy117.360.00117.662006.09.11 10:43117.160.000.000.00-17.07
3824662006.09.11 09:45buy0.20usdjpy117.210.00117.512006.09.11 10:43117.140.000.000.00-11.95
3824672006.09.11 09:46buy0.40usdchf1.24580.00001.24882006.09.11 16:021.24390.000.000.00-61.10
3825032006.09.11 10:09buy0.80usdchf1.24430.00001.24732006.09.11 16:021.24400.000.000.00-19.29
3825102006.09.11 10:09buy0.10gbpusd1.86970.00001.87272006.09.11 11:381.86610.000.000.00-36.00
3825192006.09.11 10:11buy0.10eurusd1.27140.00001.27442006.09.11 17:201.26960.000.000.00-18.00
3825292006.09.11 10:14buy0.40usdjpy117.050.00117.352006.09.11 10:43117.160.000.000.0037.56
3825552006.09.11 10:30buy0.20gbpusd1.86810.00001.87112006.09.11 11:381.86620.000.000.00-38.00
3825662006.09.11 10:34buy0.40gbpusd1.86660.00001.86962006.09.11 11:381.86620.000.000.00-16.00
3825852006.09.11 10:43buy0.10usdjpy117.190.00117.492006.09.11 16:26117.490.000.000.0025.53
3826172006.09.11 11:02buy0.80gbpusd1.86510.00001.86812006.09.11 11:381.86630.000.000.0096.00
3826522006.09.11 11:38buy0.10gbpusd1.86660.00001.86962006.09.11 13:341.86600.000.000.00-6.00
3826552006.09.11 11:40buy1.60usdchf1.24280.00001.24582006.09.11 16:021.24410.000.000.00167.19
3827492006.09.11 13:04buy0.20gbpusd1.86510.00001.86812006.09.11 13:341.86600.000.000.0018.00
3827832006.09.11 13:34buy0.10gbpusd1.86650.00001.86952006.09.11 14:451.86590.000.000.00-6.00
3827912006.09.11 13:55buy0.20gbpusd1.86500.00001.86802006.09.11 14:451.86590.000.000.0018.00
3828412006.09.11 14:45buy0.10gbpusd1.86620.00001.86922006.09.11 17:201.86290.000.000.00-33.00
3828982006.09.11 15:58buy0.20gbpusd1.86470.00001.86772006.09.11 17:201.86280.000.000.00-38.00
3829132006.09.11 16:02buy0.20eurusd1.27020.00001.27292006.09.11 17:201.26950.000.000.00-14.00
3829182006.09.11 16:02buy0.40gbpusd1.86320.00001.86622006.09.11 17:201.86290.000.000.00-12.00
3829352006.09.11 16:08buy0.80gbpusd1.86190.00001.86472006.09.11 17:201.86300.000.000.0088.00
3829402006.09.11 16:09buy0.40eurusd1.26860.00001.27162006.09.11 17:201.26960.000.000.0040.00
3832122006.09.11 17:20sell0.10gbpusd1.86280.00001.85982006.09.11 19:251.86350.000.000.00-7.00
3839512006.09.11 19:00sell0.20gbpusd1.86430.00001.86132006.09.11 19:251.86340.000.000.0018.00
  0.00 0.00 0.00 227.00
Closed P/L: 227.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3829162006.09.11 16:02buy0.10usdchf1.24440.00001.2474 1.24470.000.000.002.41
3829722006.09.11 16:26buy0.10usdjpy117.530.00117.83 117.640.000.000.009.35
3831992006.09.11 17:20sell0.10eurusd1.26950.00001.2665 1.27040.000.000.00-9.00
3844412006.09.11 19:25buy0.10gbpusd1.86340.00001.8664 1.86560.000.000.0022.00
  0.00 0.00 0.00 24.76
 Floating P/L: 24.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 227.00 Floating P/L: 24.76 Margin: 513.29
Balance: 7 933.09 Equity: 7 957.85 Free Margin: 7 444.56