Tradex Group, LLC
|Account: 8425
|Name: furious_angel
|Currency: USD
|2006 September 11, 23:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|381428
|2006.09.11 00:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2633
|2006.09.11 08:04
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|381430
|2006.09.11 00:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2519
|2006.09.11 16:02
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.20
|381431
|2006.09.11 00:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.03
|0.00
|117.33
|2006.09.11 03:02
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.83
|381432
|2006.09.11 00:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8646
|0.0000
|1.8676
|2006.09.11 07:38
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|381454
|2006.09.11 01:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.88
|0.00
|117.18
|2006.09.11 03:02
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.27
|381467
|2006.09.11 02:13
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.72
|0.00
|117.02
|2006.09.11 03:02
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|37.66
|381511
|2006.09.11 03:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.81
|0.00
|116.51
|2006.09.11 08:42
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|382294
|2006.09.11 06:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2678
|0.0000
|1.2648
|2006.09.11 08:04
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|382297
|2006.09.11 06:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|1.2503
|2006.09.11 16:02
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.05
|382337
|2006.09.11 07:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2693
|0.0000
|1.2663
|2006.09.11 08:04
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|382340
|2006.09.11 07:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8710
|2006.09.11 08:26
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|382353
|2006.09.11 07:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8695
|2006.09.11 08:26
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|382374
|2006.09.11 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2712
|2006.09.11 10:11
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|382384
|2006.09.11 08:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.97
|0.00
|116.67
|2006.09.11 08:42
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|382393
|2006.09.11 08:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8680
|2006.09.11 08:26
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|382400
|2006.09.11 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8663
|0.0000
|1.8693
|2006.09.11 10:09
|1.8693
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|382416
|2006.09.11 08:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.82
|2006.09.11 08:42
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|37.60
|382424
|2006.09.11 08:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.01
|0.00
|117.31
|2006.09.11 09:22
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|25.57
|382460
|2006.09.11 09:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.36
|0.00
|117.66
|2006.09.11 10:43
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.07
|382466
|2006.09.11 09:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.51
|2006.09.11 10:43
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.95
|382467
|2006.09.11 09:46
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2488
|2006.09.11 16:02
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.10
|382503
|2006.09.11 10:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2473
|2006.09.11 16:02
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.29
|382510
|2006.09.11 10:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8697
|0.0000
|1.8727
|2006.09.11 11:38
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|382519
|2006.09.11 10:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2744
|2006.09.11 17:20
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|382529
|2006.09.11 10:14
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.05
|0.00
|117.35
|2006.09.11 10:43
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|37.56
|382555
|2006.09.11 10:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8681
|0.0000
|1.8711
|2006.09.11 11:38
|1.8662
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|382566
|2006.09.11 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8666
|0.0000
|1.8696
|2006.09.11 11:38
|1.8662
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|382585
|2006.09.11 10:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.19
|0.00
|117.49
|2006.09.11 16:26
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|25.53
|382617
|2006.09.11 11:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8681
|2006.09.11 11:38
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|382652
|2006.09.11 11:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8666
|0.0000
|1.8696
|2006.09.11 13:34
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|382655
|2006.09.11 11:40
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2458
|2006.09.11 16:02
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|167.19
|382749
|2006.09.11 13:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8681
|2006.09.11 13:34
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|382783
|2006.09.11 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8695
|2006.09.11 14:45
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|382791
|2006.09.11 13:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8680
|2006.09.11 14:45
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|382841
|2006.09.11 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8692
|2006.09.11 17:20
|1.8629
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|382898
|2006.09.11 15:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8647
|0.0000
|1.8677
|2006.09.11 17:20
|1.8628
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|382913
|2006.09.11 16:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2702
|0.0000
|1.2729
|2006.09.11 17:20
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|382918
|2006.09.11 16:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8632
|0.0000
|1.8662
|2006.09.11 17:20
|1.8629
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|382935
|2006.09.11 16:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8619
|0.0000
|1.8647
|2006.09.11 17:20
|1.8630
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|382940
|2006.09.11 16:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2716
|2006.09.11 17:20
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|383212
|2006.09.11 17:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8628
|0.0000
|1.8598
|2006.09.11 19:25
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|383951
|2006.09.11 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8643
|0.0000
|1.8613
|2006.09.11 19:25
|1.8634
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|227.00
|Closed P/L:
|227.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|382916
|2006.09.11 16:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2474
|
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|382972
|2006.09.11 16:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.83
|
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.35
|383199
|2006.09.11 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2665
|
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|384441
|2006.09.11 19:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8634
|0.0000
|1.8664
|
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|24.76
|
|Floating P/L:
|24.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|227.00
|Floating P/L:
|24.76
|Margin:
|513.29
|Balance:
|7 933.09
|Equity:
|7 957.85
|Free Margin:
|7 444.56