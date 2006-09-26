Interbank FX, LLC
|Account: 1239961
|
|Currency: USD
|2006 September 29, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12516516
|2006.09.26 17:22
|balance
|Deposit
|25 000.00
|12521746
|2006.09.26 18:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2697
|1.2762
|1.2686
|2006.09.26 19:04
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12553091
|2006.09.27 06:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2673
|1.2608
|1.2684
|2006.09.27 06:26
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12551357
|2006.09.27 06:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.0676
|1.2690
|2006.09.27 06:47
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12559000
|2006.09.27 07:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2690
|1.4700
|1.2679
|2006.09.27 08:06
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12562577
|2006.09.27 08:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.0674
|1.2695
|2006.09.27 08:22
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12566885
|2006.09.27 09:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.4703
|1.2682
|2006.09.27 09:59
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12571444
|2006.09.27 10:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2702
|1.4712
|1.2691
|2006.09.27 10:38
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12576893
|2006.09.27 12:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4701
|1.2680
|2006.09.27 12:29
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12577153
|2006.09.27 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2707
|1.4717
|1.2696
|2006.09.27 12:35
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12580918
|2006.09.27 12:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.0681
|1.2702
|2006.09.27 12:42
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12582729
|2006.09.27 12:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4701
|1.2680
|2006.09.27 12:51
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12588656
|2006.09.27 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2698
|1.0688
|1.2709
|2006.09.27 14:00
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|12590345
|2006.09.27 14:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2680
|1.0670
|1.2691
|2006.09.27 14:06
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12579548
|2006.09.27 12:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2705
|1.0695
|1.2716
|2006.09.27 14:44
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12598475
|2006.09.27 15:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2712
|1.4722
|1.2701
|2006.09.27 15:11
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12595291
|2006.09.27 14:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2703
|1.4713
|1.2692
|2006.09.27 15:18
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12599335
|2006.09.27 15:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2702
|1.0692
|1.2713
|2006.09.27 15:29
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12626054
|2006.09.28 00:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.4732
|1.2711
|2006.09.28 02:26
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12647422
|2006.09.28 06:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2713
|1.0703
|1.2723
|2006.09.28 06:21
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12649091
|2006.09.28 06:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.4733
|1.2713
|2006.09.28 06:35
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12652621
|2006.09.28 07:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.0709
|1.2729
|2006.09.28 07:35
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12656764
|2006.09.28 08:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.0709
|1.2729
|2006.09.28 08:24
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12660058
|2006.09.28 09:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2713
|1.0703
|1.2723
|2006.09.28 09:28
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12672046
|2006.09.28 12:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2703
|1.0693
|1.2713
|2006.09.28 12:29
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12592999
|2006.09.27 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.4703
|1.2682
|2006.09.28 14:22
|1.2692
|0.00
|0.00
|21.60
|10.00
|12592031
|2006.09.27 14:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4698
|1.2677
|2006.09.28 14:25
|1.2687
|0.00
|0.00
|21.60
|10.00
|12682360
|2006.09.28 14:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.0683
|1.2703
|2006.09.28 15:03
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12688100
|2006.09.28 15:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.4704
|1.2684
|2006.09.28 15:07
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12688925
|2006.09.28 15:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.0683
|1.2703
|2006.09.28 15:08
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12673188
|2006.09.28 12:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2706
|1.0696
|1.2716
|2006.09.28 18:44
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12703671
|2006.09.28 18:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2714
|1.4724
|1.2704
|2006.09.28 18:48
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12702663
|2006.09.28 18:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2708
|1.4718
|1.2698
|2006.09.28 19:39
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12746794
|2006.09.29 06:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.2629
|1.2705
|2006.09.29 06:25
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12687378
|2006.09.28 14:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.4699
|1.2679
|2006.09.29 06:39
|1.2688
|0.00
|0.00
|7.20
|10.00
|12749512
|2006.09.29 06:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.2618
|1.2694
|2006.09.29 06:56
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12756684
|2006.09.29 07:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2669
|1.2604
|1.2680
|2006.09.29 07:54
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12757899
|2006.09.29 08:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2668
|1.2603
|1.2679
|2006.09.29 08:21
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12752818
|2006.09.29 07:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2675
|1.2610
|1.2686
|2006.09.29 08:37
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12761067
|2006.09.29 08:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2674
|1.2739
|1.2663
|2006.09.29 09:04
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12763319
|2006.09.29 09:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.2607
|1.2683
|2006.09.29 09:35
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12764817
|2006.09.29 09:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.2737
|1.2661
|2006.09.29 09:41
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12777320
|2006.09.29 12:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2661
|1.2596
|1.2672
|2006.09.29 12:35
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12778970
|2006.09.29 12:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2654
|1.2589
|1.2665
|2006.09.29 12:59
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12782855
|2006.09.29 12:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2654
|1.2719
|1.2643
|2006.09.29 12:59
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12785552
|2006.09.29 13:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2662
|1.2727
|1.2651
|2006.09.29 13:25
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12786161
|2006.09.29 13:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2666
|1.2731
|1.2655
|2006.09.29 13:33
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12787323
|2006.09.29 13:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.2735
|1.2659
|2006.09.29 13:55
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12788013
|2006.09.29 13:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2660
|1.2595
|1.2671
|2006.09.29 13:57
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12788563
|2006.09.29 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2653
|1.2588
|1.2664
|2006.09.29 14:02
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12790505
|2006.09.29 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2664
|1.2729
|1.2653
|2006.09.29 14:10
|1.2663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12791584
|2006.09.29 14:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2666
|1.2731
|1.2655
|2006.09.29 14:25
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12796778
|2006.09.29 15:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.2607
|1.2683
|2006.09.29 15:16
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12801604
|2006.09.29 15:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2698
|1.2633
|1.2709
|2006.09.29 15:38
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12799897
|2006.09.29 15:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2697
|1.2762
|1.2686
|2006.09.29 15:41
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12804054
|2006.09.29 15:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.2623
|1.2699
|2006.09.29 16:13
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12805952
|2006.09.29 16:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2692
|1.2757
|1.2681
|2006.09.29 16:14
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|50.40
|660.00
|Closed P/L:
|710.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12795099
|2006.09.29 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.2737
|1.2661
|
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|12797303
|2006.09.29 15:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2680
|1.2745
|1.2669
|
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|
|Floating P/L:
|-160.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|710.40
|Floating P/L:
|-160.00
|Margin:
|2 000.00
|Balance:
|25 710.40
|Equity:
|25 550.40
|Free Margin:
|23 550.40