Interbank FX, LLC

Account: 1239961   Currency: USD 2006 September 29, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
125165162006.09.26 17:22balanceDeposit25 000.00
125217462006.09.26 18:53sell1.00eurusd1.26971.27621.26862006.09.26 19:041.26960.000.000.0010.00
125530912006.09.27 06:23buy1.00eurusd1.26731.26081.26842006.09.27 06:261.26750.000.000.0020.00
125513572006.09.27 06:09buy1.00eurusd1.26791.06761.26902006.09.27 06:471.26800.000.000.0010.00
125590002006.09.27 07:54sell1.00eurusd1.26901.47001.26792006.09.27 08:061.26890.000.000.0010.00
125625772006.09.27 08:16buy1.00eurusd1.26841.06741.26952006.09.27 08:221.26850.000.000.0010.00
125668852006.09.27 09:14sell1.00eurusd1.26931.47031.26822006.09.27 09:591.26920.000.000.0010.00
125714442006.09.27 10:38sell1.00eurusd1.27021.47121.26912006.09.27 10:381.27010.000.000.0010.00
125768932006.09.27 12:29sell1.00eurusd1.26911.47011.26802006.09.27 12:291.26900.000.000.0010.00
125771532006.09.27 12:31sell1.00eurusd1.27071.47171.26962006.09.27 12:351.27060.000.000.0010.00
125809182006.09.27 12:40buy1.00eurusd1.26911.06811.27022006.09.27 12:421.26920.000.000.0010.00
125827292006.09.27 12:51sell1.00eurusd1.26911.47011.26802006.09.27 12:511.26900.000.000.0010.00
125886562006.09.27 14:00buy1.00eurusd1.26981.06881.27092006.09.27 14:001.27010.000.000.0030.00
125903452006.09.27 14:05buy1.00eurusd1.26801.06701.26912006.09.27 14:061.26820.000.000.0020.00
125795482006.09.27 12:35buy1.00eurusd1.27051.06951.27162006.09.27 14:441.27060.000.000.0010.00
125984752006.09.27 15:09sell1.00eurusd1.27121.47221.27012006.09.27 15:111.27110.000.000.0010.00
125952912006.09.27 14:44sell1.00eurusd1.27031.47131.26922006.09.27 15:181.27010.000.000.0020.00
125993352006.09.27 15:18buy1.00eurusd1.27021.06921.27132006.09.27 15:291.27030.000.000.0010.00
126260542006.09.28 00:25sell1.00eurusd1.27221.47321.27112006.09.28 02:261.27200.000.000.0020.00
126474222006.09.28 06:19buy1.00eurusd1.27131.07031.27232006.09.28 06:211.27140.000.000.0010.00
126490912006.09.28 06:34sell1.00eurusd1.27231.47331.27132006.09.28 06:351.27220.000.000.0010.00
126526212006.09.28 07:12buy1.00eurusd1.27191.07091.27292006.09.28 07:351.27200.000.000.0010.00
126567642006.09.28 08:23buy1.00eurusd1.27191.07091.27292006.09.28 08:241.27200.000.000.0010.00
126600582006.09.28 09:11buy1.00eurusd1.27131.07031.27232006.09.28 09:281.27140.000.000.0010.00
126720462006.09.28 12:29buy1.00eurusd1.27031.06931.27132006.09.28 12:291.27040.000.000.0010.00
125929992006.09.27 14:19sell1.00eurusd1.26931.47031.26822006.09.28 14:221.26920.000.0021.6010.00
125920312006.09.27 14:13sell1.00eurusd1.26881.46981.26772006.09.28 14:251.26870.000.0021.6010.00
126823602006.09.28 14:20buy1.00eurusd1.26931.06831.27032006.09.28 15:031.26940.000.000.0010.00
126881002006.09.28 15:03sell1.00eurusd1.26941.47041.26842006.09.28 15:071.26930.000.000.0010.00
126889252006.09.28 15:07buy1.00eurusd1.26931.06831.27032006.09.28 15:081.26940.000.000.0010.00
126731882006.09.28 12:34buy1.00eurusd1.27061.06961.27162006.09.28 18:441.27070.000.000.0010.00
127036712006.09.28 18:47sell1.00eurusd1.27141.47241.27042006.09.28 18:481.27130.000.000.0010.00
127026632006.09.28 18:44sell1.00eurusd1.27081.47181.26982006.09.28 19:391.27070.000.000.0010.00
127467942006.09.29 06:23buy1.00eurusd1.26941.26291.27052006.09.29 06:251.26950.000.000.0010.00
126873782006.09.28 14:59sell1.00eurusd1.26891.46991.26792006.09.29 06:391.26880.000.007.2010.00
127495122006.09.29 06:53buy1.00eurusd1.26831.26181.26942006.09.29 06:561.26840.000.000.0010.00
127566842006.09.29 07:49buy1.00eurusd1.26691.26041.26802006.09.29 07:541.26710.000.000.0020.00
127578992006.09.29 08:04buy1.00eurusd1.26681.26031.26792006.09.29 08:211.26700.000.000.0020.00
127528182006.09.29 07:22buy1.00eurusd1.26751.26101.26862006.09.29 08:371.26760.000.000.0010.00
127610672006.09.29 08:36sell1.00eurusd1.26741.27391.26632006.09.29 09:041.26720.000.000.0020.00
127633192006.09.29 09:04buy1.00eurusd1.26721.26071.26832006.09.29 09:351.26730.000.000.0010.00
127648172006.09.29 09:34sell1.00eurusd1.26721.27371.26612006.09.29 09:411.26710.000.000.0010.00
127773202006.09.29 12:30buy1.00eurusd1.26611.25961.26722006.09.29 12:351.26620.000.000.0010.00
127789702006.09.29 12:39buy1.00eurusd1.26541.25891.26652006.09.29 12:591.26550.000.000.0010.00
127828552006.09.29 12:58sell1.00eurusd1.26541.27191.26432006.09.29 12:591.26530.000.000.0010.00
127855522006.09.29 13:24sell1.00eurusd1.26621.27271.26512006.09.29 13:251.26610.000.000.0010.00
127861612006.09.29 13:33sell1.00eurusd1.26661.27311.26552006.09.29 13:331.26650.000.000.0010.00
127873232006.09.29 13:53sell1.00eurusd1.26701.27351.26592006.09.29 13:551.26690.000.000.0010.00
127880132006.09.29 13:57buy1.00eurusd1.26601.25951.26712006.09.29 13:571.26610.000.000.0010.00
127885632006.09.29 14:00buy1.00eurusd1.26531.25881.26642006.09.29 14:021.26540.000.000.0010.00
127905052006.09.29 14:09sell1.00eurusd1.26641.27291.26532006.09.29 14:101.26630.000.000.0010.00
127915842006.09.29 14:22sell1.00eurusd1.26661.27311.26552006.09.29 14:251.26650.000.000.0010.00
127967782006.09.29 15:14buy1.00eurusd1.26721.26071.26832006.09.29 15:161.26730.000.000.0010.00
128016042006.09.29 15:32buy1.00eurusd1.26981.26331.27092006.09.29 15:381.26990.000.000.0010.00
127998972006.09.29 15:27sell1.00eurusd1.26971.27621.26862006.09.29 15:411.26950.000.000.0020.00
128040542006.09.29 15:56buy1.00eurusd1.26881.26231.26992006.09.29 16:131.26890.000.000.0010.00
128059522006.09.29 16:13sell1.00eurusd1.26921.27571.26812006.09.29 16:141.26910.000.000.0010.00
  0.00 0.00 50.40 660.00
Closed P/L: 710.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
127950992006.09.29 15:01sell1.00eurusd1.26721.27371.2661 1.26840.000.000.00-120.00
127973032006.09.29 15:21sell1.00eurusd1.26801.27451.2669 1.26840.000.000.00-40.00
  0.00 0.00 0.00 -160.00
 Floating P/L: -160.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 710.40 Floating P/L: -160.00 Margin: 2 000.00
Balance: 25 710.40 Equity: 25 550.40 Free Margin: 23 550.40