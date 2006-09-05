|Account: 266626
|Name: joao f rgf
|Currency: USD
|2006 September 22, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4943591
|2006.09.05 01:57
|balance
|Deposit
|25 000.00
|4943613
|2006.09.11 05:27
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6350
|0.5850
|0.6450
|2006.09.13 01:45
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.40
|100.00
|4943614
|2006.09.05 07:09
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6450
|0.5950
|0.6550
|2006.09.14 00:26
|0.6550
|0.00
|0.00
|2.20
|100.00
|4943615
|2006.09.14 00:26
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6550
|0.6050
|0.6650
|2006.09.14 14:17
|0.6650
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|4943636
|2006.09.05 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2350
|1.1850
|1.2450
|2006.09.07 15:44
|1.2450
|0.00
|0.00
|1.29
|80.32
|4943637
|2006.09.07 15:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.1950
|1.2550
|2006.09.15 10:39
|1.2550
|0.00
|0.00
|2.56
|79.68
|4943657
|2006.09.07 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|218.50
|213.50
|219.50
|2006.09.11 23:58
|219.50
|0.00
|0.00
|1.37
|84.99
|4943658
|2006.09.05 11:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|219.50
|214.50
|220.50
|2006.09.06 06:57
|220.50
|0.00
|0.00
|0.69
|85.96
|4943659
|2006.09.05 03:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|220.50
|215.50
|221.50
|2006.09.14 11:47
|221.50
|0.00
|0.00
|7.52
|84.97
|4943681
|2006.09.07 09:28
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3250
|2.2750
|2.3350
|2006.09.12 16:51
|2.3350
|0.00
|0.00
|1.92
|80.27
|4943682
|2006.09.06 10:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3350
|2.2850
|2.3450
|2006.09.12 23:48
|2.3450
|0.00
|0.00
|3.86
|79.97
|4943684
|2006.09.05 03:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3450
|2.2950
|2.3550
|2006.09.14 15:16
|2.3550
|0.00
|0.00
|7.07
|80.10
|4943685
|2006.09.14 15:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3550
|2.3050
|2.3650
|2006.09.15 10:15
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.64
|79.79
|4943712
|2006.09.06 14:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.50
|111.50
|117.50
|2006.09.11 17:26
|117.50
|0.00
|0.00
|1.71
|85.09
|4945647
|2006.09.15 09:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3650
|2.3150
|2.3750
|2006.09.21 18:34
|2.3750
|0.00
|0.00
|3.84
|79.85
|4946600
|2006.09.08 10:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|217.50
|212.50
|218.50
|2006.09.11 09:34
|218.50
|0.00
|0.00
|0.68
|85.42
|4961043
|2006.09.05 18:30
|buy
|0.10
|cadjpy
|104.50
|99.50
|105.50
|2006.09.06 17:42
|105.50
|0.00
|0.00
|0.17
|85.75
|4983410
|2006.09.06 15:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|219.50
|214.50
|220.50
|2006.09.12 15:58
|220.50
|0.00
|0.00
|4.11
|85.11
|5185338
|2006.09.15 17:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|220.50
|215.50
|221.50
|2006.09.15 20:18
|221.50
|0.00
|0.00
|0.00
|84.69
|5208133
|2006.09.18 12:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3550
|2.3050
|2.3650
|2006.09.21 13:32
|2.3650
|0.00
|0.00
|3.20
|80.21
|5221546
|2006.09.20 10:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|220.50
|215.50
|221.50
|2006.09.20 17:39
|221.50
|0.00
|0.00
|0.00
|85.26
|0.00
|0.00
|43.23
|1 707.43
|Closed P/L:
|1 750.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4943604
|2006.09.22 15:41
|buy
|0.10
|audjpy
|87.50
|82.50
|88.50
|87.44
|0.00
|0.00
|0.26
|-5.15
|4943605
|2006.09.07 14:01
|buy
|0.10
|audjpy
|88.50
|83.50
|89.50
|87.44
|0.00
|0.00
|4.10
|-90.97
|4944241
|2006.09.05 02:25
|buy
|0.10
|audjpy
|89.50
|84.50
|90.50
|87.44
|0.00
|0.00
|5.13
|-176.79
|4961044
|2006.09.06 17:14
|buy
|0.10
|cadjpy
|105.50
|100.50
|106.50
|104.26
|0.00
|0.00
|3.23
|-106.43
|4943598
|2006.09.05 03:10
|sell
|0.10
|euraud
|1.6650
|1.7150
|1.6550
|1.7043
|0.00
|0.00
|4.57
|-295.06
|4943599
|2006.09.07 10:29
|sell
|0.10
|euraud
|1.6750
|1.7250
|1.6650
|1.7043
|0.00
|0.00
|3.66
|-219.98
|4943600
|2006.09.11 08:34
|sell
|0.10
|euraud
|1.6850
|1.7350
|1.6750
|1.7043
|0.00
|0.00
|3.20
|-144.90
|5021889
|2006.09.22 11:22
|sell
|0.10
|euraud
|1.6950
|1.7450
|1.6850
|1.7043
|0.00
|0.00
|0.23
|-69.82
|5098674
|2006.09.22 17:16
|sell
|0.10
|euraud
|1.7050
|1.7550
|1.6950
|1.7043
|0.00
|0.00
|0.23
|5.26
|4948513
|2006.09.05 09:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6750
|0.7250
|0.6650
|0.6728
|0.00
|0.00
|7.54
|41.83
|5190990
|2006.09.21 18:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3750
|2.3250
|2.3850
|2.3478
|0.00
|0.00
|1.29
|-220.21
|5284826
|2006.09.22 11:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3550
|2.3050
|2.3650
|2.3478
|0.00
|0.00
|0.65
|-58.29
|5291389
|2006.09.21 21:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3650
|2.3150
|2.3750
|2.3478
|0.00
|0.00
|1.29
|-139.25
|4943660
|2006.09.14 11:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.50
|216.50
|222.50
|221.48
|0.00
|0.00
|6.14
|-1.71
|4943616
|2006.09.14 14:17
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6650
|0.6150
|0.6750
|0.6616
|0.00
|0.00
|1.80
|-34.00
|4967242
|2006.09.13 03:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2550
|1.2050
|1.2650
|1.2352
|0.00
|0.00
|3.84
|-160.30
|5037388
|2006.09.22 11:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2350
|1.1850
|1.2450
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.32
|1.62
|5208638
|2006.09.21 19:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.1950
|1.2550
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.64
|-79.34
|4943713
|2006.09.11 17:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.50
|112.50
|118.50
|116.52
|0.00
|0.00
|4.76
|-84.11
|5118691
|2006.09.21 19:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.50
|111.50
|117.50
|116.52
|0.00
|0.00
|0.68
|1.72
|0.00
|0.00
|53.56
|-1 835.88
|Floating P/L:
|-1 782.32
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|4943606
|2006.09.05 01:57
|buy stop
|0.10
|audjpy
|90.50
|85.50
|91.50
|87.49
|Grid-AUDJPY-11111
|4943607
|2006.09.05 01:57
|buy stop
|0.10
|audjpy
|91.50
|86.50
|92.50
|87.49
|Grid-AUDJPY-11111
|4944516
|2006.09.05 02:28
|buy limit
|0.10
|audjpy
|86.50
|81.50
|87.50
|87.49
|Grid-AUDJPY-11111
|5035873
|2006.09.07 15:11
|buy limit
|0.10
|audjpy
|85.50
|80.50
|86.50
|87.49
|Grid-AUDJPY-11111
|5310535
|2006.09.22 15:52
|buy limit
|0.10
|audjpy
|84.50
|79.50
|85.50
|87.49
|Grid-AUDJPY-11111
|4961040
|2006.09.05 13:34
|buy limit
|0.10
|cadjpy
|101.50
|96.50
|102.50
|104.31
|Grid-CADJPY-11111
|4961041
|2006.09.05 13:34
|buy limit
|0.10
|cadjpy
|102.50
|97.50
|103.50
|104.31
|Grid-CADJPY-11111
|4961042
|2006.09.05 13:34
|buy limit
|0.10
|cadjpy
|103.50
|98.50
|104.50
|104.31
|Grid-CADJPY-11111
|4943596
|2006.09.05 01:57
|sell stop
|0.10
|euraud
|1.6450
|1.6950
|1.6350
|1.7033
|Grid-EURAUD-11111
|4943597
|2006.09.05 01:57
|sell stop
|0.10
|euraud
|1.6550
|1.7050
|1.6450
|1.7033
|Grid-EURAUD-11111
|4963743
|2006.09.05 15:02
|sell stop
|0.10
|euraud
|1.6350
|1.6850
|1.6250
|1.7033
|Grid-EURAUD-11111
|5131479
|2006.09.12 04:47
|sell limit
|0.10
|euraud
|1.7150
|1.7650
|1.7050
|1.7033
|Grid-EURAUD-11111
|5312180
|2006.09.22 17:09
|sell limit
|0.10
|euraud
|1.7250
|1.7750
|1.7150
|1.7033
|Grid-EURAUD-11111
|4943662
|2006.09.05 01:59
|sell stop
|0.10
|eurgbp
|0.6450
|0.6950
|0.6350
|0.6725
|Grid-EURGBP-11111
|4943665
|2006.09.05 01:59
|sell stop
|0.10
|eurgbp
|0.6550
|0.7050
|0.6450
|0.6725
|Grid-EURGBP-11111
|4943670
|2006.09.05 01:59
|sell stop
|0.10
|eurgbp
|0.6650
|0.7150
|0.6550
|0.6725
|Grid-EURGBP-11111
|4943673
|2006.09.05 01:59
|sell limit
|0.10
|eurgbp
|0.6850
|0.7350
|0.6750
|0.6725
|Grid-EURGBP-11111
|4943768
|2006.09.05 02:02
|sell limit
|0.10
|eurgbp
|0.6950
|0.7450
|0.6850
|0.6725
|Grid-EURGBP-11111
|4943680
|2006.09.05 01:59
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.3150
|2.2650
|2.3250
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|4987433
|2006.09.06 10:31
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.3050
|2.2550
|2.3150
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|5020185
|2006.09.07 09:30
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.2950
|2.2450
|2.3050
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|5147512
|2006.09.12 16:52
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.3250
|2.2750
|2.3350
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|5155827
|2006.09.12 23:50
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.3350
|2.2850
|2.3450
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|5190987
|2006.09.14 15:16
|buy limit
|0.10
|gbpchf
|2.3450
|2.2950
|2.3550
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|5208059
|2006.09.15 10:11
|buy stop
|0.10
|gbpchf
|2.3850
|2.3350
|2.3950
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|5291393
|2006.09.21 18:34
|buy stop
|0.10
|gbpchf
|2.3950
|2.3450
|2.4050
|2.3486
|Grid-GBPCHF-11111
|4943661
|2006.09.05 01:59
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|222.50
|217.50
|223.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|4956090
|2006.09.05 11:03
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|216.50
|211.50
|217.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5026898
|2006.09.07 12:15
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|215.50
|210.50
|216.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5065515
|2006.09.08 10:24
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|214.50
|209.50
|215.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5101380
|2006.09.11 09:35
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|217.50
|212.50
|218.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5128089
|2006.09.11 23:59
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|218.50
|213.50
|219.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5145925
|2006.09.12 16:19
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|219.50
|214.50
|220.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5185138
|2006.09.14 11:38
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|223.50
|218.50
|224.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|5269586
|2006.09.20 17:40
|buy limit
|0.10
|gbpjpy
|220.50
|215.50
|221.50
|221.56
|Grid-GBPJPY-11111
|4943612
|2006.09.05 01:57
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.6250
|0.5750
|0.6350
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|4949529
|2006.09.05 07:12
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.6150
|0.5650
|0.6250
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|5095840
|2006.09.11 05:28
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.6050
|0.5550
|0.6150
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|5156823
|2006.09.13 01:46
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.6350
|0.5850
|0.6450
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|5178263
|2006.09.14 00:26
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.6450
|0.5950
|0.6550
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|5178264
|2006.09.14 00:26
|buy stop
|0.10
|nzdusd
|0.6750
|0.6250
|0.6850
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|5189137
|2006.09.14 14:17
|buy limit
|0.10
|nzdusd
|0.6550
|0.6050
|0.6650
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|5189138
|2006.09.14 14:17
|buy stop
|0.10
|nzdusd
|0.6850
|0.6350
|0.6950
|0.6620
|Grid-NZDUSD-11111
|4943631
|2006.09.05 01:58
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2050
|1.1550
|1.2150
|1.2356
|Grid-USDCHF-11111
|4943632
|2006.09.05 01:58
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2150
|1.1650
|1.2250
|1.2356
|Grid-USDCHF-11111
|4943635
|2006.09.05 01:58
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2250
|1.1750
|1.2350
|1.2356
|Grid-USDCHF-11111
|5037403
|2006.09.07 15:44
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2650
|1.2150
|1.2750
|1.2356
|Grid-USDCHF-11111
|5157661
|2006.09.13 03:18
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2750
|1.2250
|1.2850
|1.2356
|Grid-USDCHF-11111
|4943701
|2006.09.05 01:59
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|113.50
|108.50
|114.50
|116.55
|Grid-USDJPY-11111
|4943709
|2006.09.05 01:59
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|114.50
|109.50
|115.50
|116.55
|Grid-USDJPY-11111
|4943711
|2006.09.05 01:59
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|115.50
|110.50
|116.50
|116.55
|Grid-USDJPY-11111
|4995368
|2006.09.06 14:16
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.50
|113.50
|119.50
|116.55
|Grid-USDJPY-11111
|5118693
|2006.09.11 17:26
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|119.50
|114.50
|120.50
|116.55
|Grid-USDJPY-11111
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 750.66
|Floating P/L:
|-1 782.32
|Margin:
|1 206.19
|Balance:
|26 750.66
|Equity:
|24 968.34
|Free Margin:
|23 762.15
|Details:
|Gross Profit:
|1 750.66
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|1 750.66
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|87.53
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|20
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|20 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|20 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|102.20
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|87.53
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (1 750.66)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 750.66 (20)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|20
|consecutive losses:
|0