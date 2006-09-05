North Finance Co Ltd

Account: 266626 Name: joao f rgf Currency: USD 2006 September 22, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
49435912006.09.05 01:57balanceDeposit25 000.00
49436132006.09.11 05:27buy0.10nzdusd0.63500.58500.64502006.09.13 01:450.64500.000.000.40100.00
49436142006.09.05 07:09buy0.10nzdusd0.64500.59500.65502006.09.14 00:260.65500.000.002.20100.00
49436152006.09.14 00:26buy0.10nzdusd0.65500.60500.66502006.09.14 14:170.66500.000.000.00100.00
49436362006.09.05 15:01buy0.10usdchf1.23501.18501.24502006.09.07 15:441.24500.000.001.2980.32
49436372006.09.07 15:43buy0.10usdchf1.24501.19501.25502006.09.15 10:391.25500.000.002.5679.68
49436572006.09.07 12:15buy0.10gbpjpy218.50213.50219.502006.09.11 23:58219.500.000.001.3784.99
49436582006.09.05 11:02buy0.10gbpjpy219.50214.50220.502006.09.06 06:57220.500.000.000.6985.96
49436592006.09.05 03:55buy0.10gbpjpy220.50215.50221.502006.09.14 11:47221.500.000.007.5284.97
49436812006.09.07 09:28buy0.10gbpchf2.32502.27502.33502006.09.12 16:512.33500.000.001.9280.27
49436822006.09.06 10:31buy0.10gbpchf2.33502.28502.34502006.09.12 23:482.34500.000.003.8679.97
49436842006.09.05 03:26buy0.10gbpchf2.34502.29502.35502006.09.14 15:162.35500.000.007.0780.10
49436852006.09.14 15:15buy0.10gbpchf2.35502.30502.36502006.09.15 10:152.36500.000.000.6479.79
49437122006.09.06 14:16buy0.10usdjpy116.50111.50117.502006.09.11 17:26117.500.000.001.7185.09
49456472006.09.15 09:27buy0.10gbpchf2.36502.31502.37502006.09.21 18:342.37500.000.003.8479.85
49466002006.09.08 10:24buy0.10gbpjpy217.50212.50218.502006.09.11 09:34218.500.000.000.6885.42
49610432006.09.05 18:30buy0.10cadjpy104.5099.50105.502006.09.06 17:42105.500.000.000.1785.75
49834102006.09.06 15:48buy0.10gbpjpy219.50214.50220.502006.09.12 15:58220.500.000.004.1185.11
51853382006.09.15 17:24buy0.10gbpjpy220.50215.50221.502006.09.15 20:18221.500.000.000.0084.69
52081332006.09.18 12:05buy0.10gbpchf2.35502.30502.36502006.09.21 13:322.36500.000.003.2080.21
52215462006.09.20 10:11buy0.10gbpjpy220.50215.50221.502006.09.20 17:39221.500.000.000.0085.26
  0.00 0.00 43.23 1 707.43
Closed P/L: 1 750.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
49436042006.09.22 15:41buy0.10audjpy87.5082.5088.50 87.440.000.000.26-5.15
49436052006.09.07 14:01buy0.10audjpy88.5083.5089.50 87.440.000.004.10-90.97
49442412006.09.05 02:25buy0.10audjpy89.5084.5090.50 87.440.000.005.13-176.79
49610442006.09.06 17:14buy0.10cadjpy105.50100.50106.50 104.260.000.003.23-106.43
49435982006.09.05 03:10sell0.10euraud1.66501.71501.6550 1.70430.000.004.57-295.06
49435992006.09.07 10:29sell0.10euraud1.67501.72501.6650 1.70430.000.003.66-219.98
49436002006.09.11 08:34sell0.10euraud1.68501.73501.6750 1.70430.000.003.20-144.90
50218892006.09.22 11:22sell0.10euraud1.69501.74501.6850 1.70430.000.000.23-69.82
50986742006.09.22 17:16sell0.10euraud1.70501.75501.6950 1.70430.000.000.235.26
49485132006.09.05 09:56sell0.10eurgbp0.67500.72500.6650 0.67280.000.007.5441.83
51909902006.09.21 18:34buy0.10gbpchf2.37502.32502.3850 2.34780.000.001.29-220.21
52848262006.09.22 11:34buy0.10gbpchf2.35502.30502.3650 2.34780.000.000.65-58.29
52913892006.09.21 21:14buy0.10gbpchf2.36502.31502.3750 2.34780.000.001.29-139.25
49436602006.09.14 11:31buy0.10gbpjpy221.50216.50222.50 221.480.000.006.14-1.71
49436162006.09.14 14:17buy0.10nzdusd0.66500.61500.6750 0.66160.000.001.80-34.00
49672422006.09.13 03:18buy0.10usdchf1.25501.20501.2650 1.23520.000.003.84-160.30
50373882006.09.22 11:43buy0.10usdchf1.23501.18501.2450 1.23520.000.000.321.62
52086382006.09.21 19:16buy0.10usdchf1.24501.19501.2550 1.23520.000.000.64-79.34
49437132006.09.11 17:26buy0.10usdjpy117.50112.50118.50 116.520.000.004.76-84.11
51186912006.09.21 19:34buy0.10usdjpy116.50111.50117.50 116.520.000.000.681.72
  0.00 0.00 53.56 -1 835.88
 Floating P/L: -1 782.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
49436062006.09.05 01:57buy stop0.10audjpy90.5085.5091.50 87.49Grid-AUDJPY-11111
49436072006.09.05 01:57buy stop0.10audjpy91.5086.5092.50 87.49Grid-AUDJPY-11111
49445162006.09.05 02:28buy limit0.10audjpy86.5081.5087.50 87.49Grid-AUDJPY-11111
50358732006.09.07 15:11buy limit0.10audjpy85.5080.5086.50 87.49Grid-AUDJPY-11111
53105352006.09.22 15:52buy limit0.10audjpy84.5079.5085.50 87.49Grid-AUDJPY-11111
49610402006.09.05 13:34buy limit0.10cadjpy101.5096.50102.50 104.31Grid-CADJPY-11111
49610412006.09.05 13:34buy limit0.10cadjpy102.5097.50103.50 104.31Grid-CADJPY-11111
49610422006.09.05 13:34buy limit0.10cadjpy103.5098.50104.50 104.31Grid-CADJPY-11111
49435962006.09.05 01:57sell stop0.10euraud1.64501.69501.6350 1.7033Grid-EURAUD-11111
49435972006.09.05 01:57sell stop0.10euraud1.65501.70501.6450 1.7033Grid-EURAUD-11111
49637432006.09.05 15:02sell stop0.10euraud1.63501.68501.6250 1.7033Grid-EURAUD-11111
51314792006.09.12 04:47sell limit0.10euraud1.71501.76501.7050 1.7033Grid-EURAUD-11111
53121802006.09.22 17:09sell limit0.10euraud1.72501.77501.7150 1.7033Grid-EURAUD-11111
49436622006.09.05 01:59sell stop0.10eurgbp0.64500.69500.6350 0.6725Grid-EURGBP-11111
49436652006.09.05 01:59sell stop0.10eurgbp0.65500.70500.6450 0.6725Grid-EURGBP-11111
49436702006.09.05 01:59sell stop0.10eurgbp0.66500.71500.6550 0.6725Grid-EURGBP-11111
49436732006.09.05 01:59sell limit0.10eurgbp0.68500.73500.6750 0.6725Grid-EURGBP-11111
49437682006.09.05 02:02sell limit0.10eurgbp0.69500.74500.6850 0.6725Grid-EURGBP-11111
49436802006.09.05 01:59buy limit0.10gbpchf2.31502.26502.3250 2.3486Grid-GBPCHF-11111
49874332006.09.06 10:31buy limit0.10gbpchf2.30502.25502.3150 2.3486Grid-GBPCHF-11111
50201852006.09.07 09:30buy limit0.10gbpchf2.29502.24502.3050 2.3486Grid-GBPCHF-11111
51475122006.09.12 16:52buy limit0.10gbpchf2.32502.27502.3350 2.3486Grid-GBPCHF-11111
51558272006.09.12 23:50buy limit0.10gbpchf2.33502.28502.3450 2.3486Grid-GBPCHF-11111
51909872006.09.14 15:16buy limit0.10gbpchf2.34502.29502.3550 2.3486Grid-GBPCHF-11111
52080592006.09.15 10:11buy stop0.10gbpchf2.38502.33502.3950 2.3486Grid-GBPCHF-11111
52913932006.09.21 18:34buy stop0.10gbpchf2.39502.34502.4050 2.3486Grid-GBPCHF-11111
49436612006.09.05 01:59buy stop0.10gbpjpy222.50217.50223.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
49560902006.09.05 11:03buy limit0.10gbpjpy216.50211.50217.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
50268982006.09.07 12:15buy limit0.10gbpjpy215.50210.50216.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
50655152006.09.08 10:24buy limit0.10gbpjpy214.50209.50215.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
51013802006.09.11 09:35buy limit0.10gbpjpy217.50212.50218.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
51280892006.09.11 23:59buy limit0.10gbpjpy218.50213.50219.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
51459252006.09.12 16:19buy limit0.10gbpjpy219.50214.50220.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
51851382006.09.14 11:38buy stop0.10gbpjpy223.50218.50224.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
52695862006.09.20 17:40buy limit0.10gbpjpy220.50215.50221.50 221.56Grid-GBPJPY-11111
49436122006.09.05 01:57buy limit0.10nzdusd0.62500.57500.6350 0.6620Grid-NZDUSD-11111
49495292006.09.05 07:12buy limit0.10nzdusd0.61500.56500.6250 0.6620Grid-NZDUSD-11111
50958402006.09.11 05:28buy limit0.10nzdusd0.60500.55500.6150 0.6620Grid-NZDUSD-11111
51568232006.09.13 01:46buy limit0.10nzdusd0.63500.58500.6450 0.6620Grid-NZDUSD-11111
51782632006.09.14 00:26buy limit0.10nzdusd0.64500.59500.6550 0.6620Grid-NZDUSD-11111
51782642006.09.14 00:26buy stop0.10nzdusd0.67500.62500.6850 0.6620Grid-NZDUSD-11111
51891372006.09.14 14:17buy limit0.10nzdusd0.65500.60500.6650 0.6620Grid-NZDUSD-11111
51891382006.09.14 14:17buy stop0.10nzdusd0.68500.63500.6950 0.6620Grid-NZDUSD-11111
49436312006.09.05 01:58buy limit0.10usdchf1.20501.15501.2150 1.2356Grid-USDCHF-11111
49436322006.09.05 01:58buy limit0.10usdchf1.21501.16501.2250 1.2356Grid-USDCHF-11111
49436352006.09.05 01:58buy limit0.10usdchf1.22501.17501.2350 1.2356Grid-USDCHF-11111
50374032006.09.07 15:44buy stop0.10usdchf1.26501.21501.2750 1.2356Grid-USDCHF-11111
51576612006.09.13 03:18buy stop0.10usdchf1.27501.22501.2850 1.2356Grid-USDCHF-11111
49437012006.09.05 01:59buy limit0.10usdjpy113.50108.50114.50 116.55Grid-USDJPY-11111
49437092006.09.05 01:59buy limit0.10usdjpy114.50109.50115.50 116.55Grid-USDJPY-11111
49437112006.09.05 01:59buy limit0.10usdjpy115.50110.50116.50 116.55Grid-USDJPY-11111
49953682006.09.06 14:16buy stop0.10usdjpy118.50113.50119.50 116.55Grid-USDJPY-11111
51186932006.09.11 17:26buy stop0.10usdjpy119.50114.50120.50 116.55Grid-USDJPY-11111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 750.66 Floating P/L: -1 782.32 Margin: 1 206.19
Balance: 26 750.66 Equity: 24 968.34 Free Margin: 23 762.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 750.66 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 1 750.66
Profit Factor: Expected Payoff: 87.53  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 20 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 20 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 20 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 102.20 loss trade: 0.00
Average profit trade: 87.53 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 20 (1 750.66) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 750.66 (20) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 20 consecutive losses: 0