MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 October 6, 22:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16938802006.09.27 20:02buy0.10audusd0.75010.00000.75392006.10.02 16:260.74800.000.001.14-21.00
16990312006.09.28 16:46buy0.20audusd0.74830.00000.75212006.10.02 16:250.74820.000.000.90-2.00
17014812006.09.29 09:49buy0.40audusd0.74640.00000.75022006.10.02 16:250.74830.000.000.9076.00
17026042006.09.29 14:31buy0.80audusd0.74450.00000.74832006.10.02 16:250.74830.000.001.80304.00
17095132006.10.03 01:44sell0.10audusd0.74730.00000.74352006.10.03 19:140.74350.000.000.0038.00
17128862006.10.04 02:41buy0.10audusd0.74400.00000.74782006.10.04 20:440.74600.000.000.0020.00
17139212006.10.04 10:42buy0.20audusd0.74210.00000.74592006.10.04 20:430.74590.000.000.0076.00
17037692006.09.29 17:09buy0.10eurjpy149.670.00150.052006.10.02 11:48150.050.000.000.2132.14
17069162006.10.02 12:20buy0.10eurjpy150.160.00150.542006.10.03 11:39150.170.000.000.210.85
17072922006.10.02 14:09buy0.20eurjpy149.980.00150.362006.10.03 11:38150.160.000.000.4330.55
17105162006.10.03 09:37buy0.40eurjpy149.780.00150.162006.10.03 11:38150.160.000.000.00129.04
17112312006.10.03 13:00buy0.10eurjpy150.010.00150.392006.10.04 00:30150.390.000.000.2132.18
17129102006.10.04 03:01sell0.10eurjpy150.150.00149.772006.10.04 12:30149.770.000.000.0032.19
17039072006.09.29 17:23buy0.10eurusd1.26910.00001.27292006.10.02 15:241.27090.000.00-0.3518.00
17051792006.10.02 03:08buy0.20eurusd1.26720.00001.27102006.10.02 15:221.27100.000.000.0076.00
17096352006.10.03 03:00buy0.10eurusd1.27440.00001.27822006.10.04 03:501.27180.000.00-0.35-26.00
17115682006.10.03 14:33buy0.20eurusd1.27250.00001.27632006.10.04 03:491.27170.000.00-0.70-16.00
17130432006.10.04 03:52sell0.10eurusd1.27160.00001.26782006.10.04 10:471.26930.000.000.0023.00
17134722006.10.04 09:00sell0.20eurusd1.27340.00001.26962006.10.04 10:461.26960.000.000.0076.00
17167232006.10.05 03:41sell0.10eurusd1.27010.00001.26612006.10.05 15:491.26810.000.000.0020.00
17188812006.10.05 14:06sell0.20eurusd1.27210.00001.26812006.10.05 15:491.26810.000.000.0080.00
17211402006.10.06 02:41sell0.10eurusd1.26890.00001.26492006.10.06 17:501.26490.000.000.0040.00
17166212006.10.05 02:32buy0.10gbpchf2.35710.00002.36112006.10.05 14:422.35500.000.000.00-16.75
17176472006.10.05 09:02buy0.20gbpchf2.35500.00002.35902006.10.05 14:422.35480.000.000.00-3.19
17186472006.10.05 13:13buy0.40gbpchf2.35270.00002.35672006.10.05 14:422.35470.000.000.0063.82
17188732006.10.05 14:05buy0.80gbpchf2.35070.00002.35472006.10.05 14:412.35470.000.000.00255.35
17039342006.09.29 17:24buy0.10gbpusd1.87060.00001.87462006.10.02 00:021.87460.000.000.2340.00
17051712006.10.02 03:05sell0.10gbpusd1.87090.00001.86692006.10.02 09:401.86890.000.000.0020.00
17057912006.10.02 08:09sell0.20gbpusd1.87290.00001.86892006.10.02 09:401.86890.000.000.0080.00
17061262006.10.02 09:40sell0.10gbpusd1.86800.00001.86402006.10.04 03:501.88480.000.00-1.06-168.00
17064372006.10.02 10:24sell0.20gbpusd1.87000.00001.86602006.10.04 03:501.88490.000.00-2.10-298.00
17064652006.10.02 10:31sell0.40gbpusd1.87200.00001.86802006.10.04 03:501.88500.000.00-4.20-520.00
17065082006.10.02 10:36sell0.80gbpusd1.87400.00001.87002006.10.04 03:501.88490.000.00-8.40-872.00
17076412006.10.02 15:25sell1.60gbpusd1.87620.00001.87222006.10.04 03:501.88500.000.00-16.80-1 408.00
17078302006.10.02 15:35sell3.20gbpusd1.87890.00001.87492006.10.04 03:491.88490.000.00-33.60-1 920.00
17079662006.10.02 15:46sell6.40gbpusd1.88120.00001.87722006.10.04 03:491.88490.000.00-67.20-2 368.00
17081362006.10.02 15:53sell12.80gbpusd1.88340.00001.87942006.10.04 03:471.88480.000.00-134.40-1 792.00
17084162006.10.02 16:22sell25.60gbpusd1.88540.00001.88142006.10.04 03:461.88470.000.00-268.801 792.00
17087472006.10.02 17:32sell51.20gbpusd1.88740.00001.88342006.10.04 03:461.88500.000.00-537.6012 288.00
17134382006.10.04 08:57buy0.10gbpusd1.88690.00001.89092006.10.04 15:291.88020.000.000.00-67.00
17138872006.10.04 10:32buy0.20gbpusd1.88490.00001.88892006.10.04 15:291.88070.000.000.00-84.00
17140362006.10.04 10:49buy0.40gbpusd1.88260.00001.88662006.10.04 15:291.88080.000.000.00-72.00
17144292006.10.04 12:32buy0.80gbpusd1.88050.00001.88452006.10.04 15:291.88080.000.000.0024.00
17040472006.09.29 17:31sell0.10usdcad1.11460.00001.11082006.10.02 15:471.11650.000.00-0.16-17.02
17042442006.09.29 18:48sell0.20usdcad1.11640.00001.11262006.10.02 15:471.11670.000.00-0.31-5.37
17043062006.09.29 19:18sell0.40usdcad1.11830.00001.11452006.10.02 15:471.11650.000.00-0.6364.49
17059822006.10.02 09:05sell0.80usdcad1.12010.00001.11632006.10.02 15:471.11630.000.000.00272.33
17080302006.10.02 15:48sell0.10usdcad1.11650.00001.11272006.10.04 11:481.12640.000.00-0.32-87.89
17111442006.10.03 12:36sell0.20usdcad1.11830.00001.11452006.10.04 11:481.12630.000.00-0.31-142.06
17115742006.10.03 14:33sell0.40usdcad1.12010.00001.11632006.10.04 11:471.12640.000.00-0.62-223.72
17124152006.10.03 21:37sell0.80usdcad1.12210.00001.11832006.10.04 11:471.12640.000.00-1.25-305.40
17133472006.10.04 08:51sell1.60usdcad1.12400.00001.12022006.10.04 11:471.12640.000.000.00-340.91
17138852006.10.04 10:32sell3.20usdcad1.12610.00001.12232006.10.04 11:471.12630.000.000.00-56.82
17139862006.10.04 10:46sell6.40usdcad1.12800.00001.12422006.10.04 11:471.12610.000.000.001 079.83
17039312006.09.29 17:24sell0.10usdchf1.25080.00001.24702006.10.02 15:171.24700.000.00-0.4630.47
17096402006.10.03 03:02sell0.10usdchf1.24250.00001.23872006.10.04 15:011.25260.000.00-0.46-80.63
17108162006.10.03 10:34sell0.20usdchf1.24430.00001.24052006.10.04 15:011.25240.000.00-0.92-129.35
17116142006.10.03 14:40sell0.40usdchf1.24610.00001.24232006.10.04 15:011.25240.000.00-1.85-201.21
17137992006.10.04 10:13sell0.80usdchf1.24800.00001.24422006.10.04 15:011.25230.000.000.00-274.69
17140852006.10.04 10:53sell1.60usdchf1.25050.00001.24672006.10.04 15:001.25220.000.000.00-217.22
17144152006.10.04 12:30sell3.20usdchf1.25230.00001.24852006.10.04 15:001.25220.000.000.0025.56
17145982006.10.04 13:12sell6.40usdchf1.25410.00001.25032006.10.04 15:001.25220.000.000.00971.09
17169252006.10.05 05:00buy0.10usdchf1.25030.00001.25432006.10.05 15:511.25430.000.000.0031.89
17208592006.10.06 01:13buy0.10usdchf1.25250.00001.25652006.10.06 17:501.25650.000.000.0031.72
16941432006.09.27 23:01sell0.10usdjpy117.410.00117.032006.10.02 15:24117.960.000.00-2.97-46.63
16963822006.09.28 08:08sell0.20usdjpy117.590.00117.212006.10.02 15:24117.960.000.00-2.37-62.73
16984572006.09.28 14:37sell0.40usdjpy117.790.00117.412006.10.02 15:24117.960.000.00-4.75-57.65
17010272006.09.29 08:51sell0.80usdjpy117.990.00117.612006.10.02 15:20117.980.000.00-4.746.78
17045552006.09.29 22:30sell1.60usdjpy118.170.00117.792006.10.02 15:20117.990.000.00-9.48244.09
17052622006.10.02 03:32sell3.20usdjpy118.360.00117.982006.10.02 15:19117.980.000.000.001 030.68
17097042006.10.03 03:37sell0.10usdjpy117.630.00117.252006.10.04 03:51118.040.000.00-0.59-34.73
17110072006.10.03 11:38sell0.20usdjpy117.810.00117.432006.10.04 03:51118.030.000.00-1.19-37.28
17126072006.10.04 00:22sell0.40usdjpy118.000.00117.622006.10.04 03:50118.040.000.000.00-13.55
17130692006.10.04 04:01sell0.10usdjpy117.950.00117.572006.10.04 15:26118.090.000.000.00-11.86
17140322006.10.04 10:48sell0.20usdjpy118.150.00117.772006.10.04 15:26118.090.000.000.0010.16
17199232006.10.05 17:00buy0.10usdjpy117.710.00118.112006.10.06 17:50118.110.000.000.2533.64
  0.00 0.00 -1 102.66 7 499.19
Closed P/L: 6 396.53
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17203472006.10.05 20:51buy0.10audusd0.74630.00000.7503 0.74240.000.000.23-39.00
17217732006.10.06 18:45buy0.20audusd0.74270.00000.7467 0.74240.000.000.00-6.00
17165702006.10.05 02:16buy0.10eurchf1.58810.00001.5921 1.58810.000.000.120.00
17215702006.10.06 18:38buy0.10gbpchf2.35920.00002.3632 2.35880.000.000.00-3.17
17170252006.10.05 06:06buy0.10usdcad1.12650.00001.1305 1.12610.000.000.07-3.55
  0.00 0.00 0.42 -51.72
 Floating P/L: -51.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 396.53 Floating P/L: -51.30 Margin: 127.46
Balance: 185 055.90 Equity: 185 004.60 Free Margin: 184 928.44