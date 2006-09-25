MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 September 29, 22:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16826652006.09.25 03:34buy0.10audusd0.75130.00000.75512006.09.26 05:040.75510.000.000.2338.00
16879782006.09.26 08:11sell0.10audusd0.75390.00000.75012006.09.27 11:060.75010.000.00-0.5338.00
16806972006.09.22 14:11sell0.10eurjpy148.860.00148.482006.09.25 09:07148.670.000.00-0.5616.35
16812342006.09.22 16:08sell0.20eurjpy149.060.00148.682006.09.25 09:07148.680.000.00-1.1265.41
16846322006.09.25 12:01buy0.10eurjpy148.980.00149.362006.09.26 16:24148.100.000.000.21-75.31
16850042006.09.25 14:14buy0.20eurjpy148.790.00149.172006.09.26 16:24148.090.000.000.43-119.81
16854102006.09.25 16:00buy0.40eurjpy148.600.00148.982006.09.26 16:24148.090.000.000.86-174.59
16859272006.09.25 17:02buy0.80eurjpy148.420.00148.802006.09.26 16:24148.100.000.001.72-219.07
16881772006.09.26 09:00buy1.60eurjpy148.230.00148.612006.09.26 16:24148.090.000.000.00-191.70
16891702006.09.26 11:45buy3.20eurjpy148.040.00148.422006.09.26 16:24148.080.000.000.00109.54
16893822006.09.26 12:09buy6.40eurjpy147.850.00148.232006.09.26 16:23148.090.000.000.001 314.51
16905352006.09.26 16:31buy0.10eurjpy148.250.00148.632006.09.26 18:10148.630.000.000.0032.45
16917332006.09.27 01:14sell0.10eurjpy148.480.00148.102006.09.28 11:12149.350.000.00-1.66-73.99
16921892006.09.27 06:24sell0.20eurjpy148.660.00148.282006.09.28 11:11149.300.000.00-3.32-108.90
16930012006.09.27 15:58sell0.40eurjpy149.140.00148.762006.09.28 11:11149.320.000.00-6.64-61.27
16937112006.09.27 18:02sell0.80eurjpy149.330.00148.952006.09.28 11:11149.340.000.00-13.28-6.81
16958222006.09.28 06:57sell1.60eurjpy149.520.00149.142006.09.28 11:10149.330.000.000.00258.72
16966232006.09.28 08:38sell3.20eurjpy149.720.00149.342006.09.28 11:10149.340.000.000.001 035.25
16974242006.09.28 11:12sell0.10eurjpy149.270.00148.892006.09.28 16:28149.540.000.000.00-22.91
16976162006.09.28 11:47sell0.20eurjpy149.460.00149.082006.09.28 16:28149.540.000.000.00-13.57
16976442006.09.28 11:53sell0.40eurjpy149.650.00149.272006.09.28 16:27149.540.000.000.0037.32
16992282006.09.28 17:46buy0.10eurjpy149.650.00150.032006.09.29 17:08149.630.000.000.21-1.69
17003742006.09.29 03:02buy0.20eurjpy149.470.00149.852006.09.29 17:08149.630.000.000.0027.10
17021612006.09.29 12:32buy0.40eurjpy149.270.00149.652006.09.29 17:03149.650.000.000.00128.75
16811922006.09.22 16:00sell0.10eurusd1.27990.00001.27612006.09.25 11:011.27760.000.000.1523.00
16830982006.09.25 06:36sell0.20eurusd1.28170.00001.27792006.09.25 11:011.27790.000.000.0076.00
16868812006.09.25 20:00buy0.10eurusd1.27630.00001.28012006.09.27 16:021.26930.000.00-0.70-70.00
16881752006.09.26 09:00buy0.20eurusd1.27450.00001.27832006.09.27 16:021.26930.000.00-0.70-104.00
16888602006.09.26 10:46buy0.40eurusd1.27270.00001.27652006.09.27 16:011.26940.000.00-1.40-132.00
16892072006.09.26 11:51buy0.80eurusd1.27090.00001.27472006.09.27 16:011.26930.000.00-2.80-128.00
16895762006.09.26 13:09buy1.60eurusd1.26900.00001.27282006.09.27 16:011.26930.000.00-5.6048.00
16905012006.09.26 16:25buy3.20eurusd1.26710.00001.27092006.09.27 14:301.27090.000.00-11.201 216.00
16931102006.09.27 16:02sell0.10eurusd1.26860.00001.26482006.09.28 16:271.26860.000.000.450.00
16934322006.09.27 16:45sell0.20eurusd1.27060.00001.26682006.09.28 16:271.26860.000.000.9040.00
16945572006.09.28 02:25sell0.40eurusd1.27240.00001.26862006.09.28 16:271.26860.000.000.00152.00
16995672006.09.28 20:44buy0.10eurusd1.27100.00001.27482006.09.29 17:221.26880.000.00-0.35-22.00
17009282006.09.29 08:34buy0.20eurusd1.26910.00001.27292006.09.29 17:221.26900.000.000.00-2.00
17012622006.09.29 09:23buy0.40eurusd1.26720.00001.27102006.09.29 17:211.26900.000.000.0072.00
17026982006.09.29 14:38buy0.80eurusd1.26500.00001.26882006.09.29 17:211.26880.000.000.00304.00
16794682006.09.22 09:20buy0.10gbpusd1.90520.00001.90922006.09.25 08:041.90520.000.000.230.00
16802352006.09.22 12:01buy0.20gbpusd1.90320.00001.90722006.09.25 08:041.90510.000.000.4538.00
16805392006.09.22 13:54buy0.40gbpusd1.90110.00001.90512006.09.25 08:041.90510.000.000.90160.00
16840932006.09.25 10:01sell0.10gbpusd1.90290.00001.89892006.09.25 16:371.89890.000.000.0040.00
16869822006.09.25 21:00buy0.10gbpusd1.90240.00001.90642006.09.28 01:551.89030.000.001.14-121.00
16870702006.09.25 22:26buy0.20gbpusd1.90040.00001.90442006.09.28 01:541.89010.000.002.25-206.00
16887182006.09.26 10:15buy0.40gbpusd1.89720.00001.90122006.09.28 01:541.88980.000.003.60-296.00
16889362006.09.26 10:51buy0.80gbpusd1.89490.00001.89892006.09.28 01:531.88970.000.007.20-416.00
16924742006.09.27 08:11buy1.60gbpusd1.89280.00001.89682006.09.28 01:521.88990.000.0010.80-464.00
16930042006.09.27 15:58buy3.20gbpusd1.88940.00001.89342006.09.28 01:521.88980.000.0021.60128.00
16931092006.09.27 16:02buy6.40gbpusd1.88720.00001.89122006.09.28 01:521.88970.000.0043.201 600.00
16949962006.09.28 04:27sell0.10gbpusd1.88870.00001.88472006.09.28 08:231.88470.000.000.0040.00
16996442006.09.28 21:00buy0.10gbpusd1.87690.00001.88092006.09.29 15:251.86610.000.000.23-108.00
17007772006.09.29 07:54buy0.20gbpusd1.87490.00001.87892006.09.29 15:241.86620.000.000.00-174.00
17010302006.09.29 08:51buy0.40gbpusd1.87260.00001.87662006.09.29 15:241.86610.000.000.00-260.00
17011492006.09.29 09:14buy0.80gbpusd1.87050.00001.87452006.09.29 15:241.86650.000.000.00-320.00
17013462006.09.29 09:31buy1.60gbpusd1.86850.00001.87252006.09.29 15:241.86670.000.000.00-288.00
17026542006.09.29 14:37buy3.20gbpusd1.86640.00001.87042006.09.29 15:241.86660.000.000.0064.00
17028842006.09.29 14:50buy6.40gbpusd1.86420.00001.86822006.09.29 15:241.86650.000.000.001 472.00
16813642006.09.22 16:39buy0.10usdcad1.11670.00001.12052006.09.29 09:281.11320.000.000.48-31.44
16852792006.09.25 15:44buy0.20usdcad1.11490.00001.11872006.09.29 09:271.11320.000.000.80-30.54
16913712006.09.26 21:30buy0.40usdcad1.11310.00001.11692006.09.29 09:271.11330.000.001.357.19
16939392006.09.27 20:41buy0.80usdcad1.11120.00001.11502006.09.29 09:271.11310.000.002.16136.56
16939852006.09.27 20:53buy1.60usdcad1.10940.00001.11322006.09.29 09:261.11320.000.004.32546.17
16787842006.09.22 07:03buy0.10usdchf1.24290.00001.24672006.09.25 07:431.23160.000.000.22-91.75
16791142006.09.22 08:19buy0.20usdchf1.24090.00001.24472006.09.25 07:431.23170.000.000.44-149.39
16795242006.09.22 09:22buy0.40usdchf1.23900.00001.24282006.09.25 07:421.23180.000.000.89-233.80
16798732006.09.22 10:27buy0.80usdchf1.23720.00001.24102006.09.25 07:421.23170.000.001.78-357.23
16799532006.09.22 10:43buy1.60usdchf1.23540.00001.23922006.09.25 07:411.23180.000.003.56-467.61
16807412006.09.22 14:19buy3.20usdchf1.23360.00001.23742006.09.25 07:411.23180.000.007.12-467.61
16830642006.09.25 06:34buy6.40usdchf1.23180.00001.23562006.09.25 07:401.23170.000.000.00-51.96
16830992006.09.25 06:36buy12.80usdchf1.23000.00001.23382006.09.25 07:401.23180.000.000.001 870.43
16838792006.09.25 09:31buy0.10usdchf1.23440.00001.23822006.09.25 16:001.23820.000.000.0030.69
16869772006.09.25 21:00sell0.10usdchf1.23650.00001.23272006.09.26 21:001.24270.000.00-0.46-49.89
16870562006.09.25 22:21sell0.20usdchf1.23830.00001.23452006.09.26 21:001.24270.000.00-0.93-70.81
16883102006.09.26 09:18sell0.40usdchf1.24010.00001.23632006.09.26 21:001.24260.000.000.00-80.48
16891942006.09.26 11:50sell0.80usdchf1.24190.00001.23812006.09.26 21:001.24270.000.000.00-51.50
16899312006.09.26 14:50sell1.60usdchf1.24370.00001.23992006.09.26 21:001.24240.000.000.00167.42
16906202006.09.26 16:45sell3.20usdchf1.24610.00001.24232006.09.26 21:001.24230.000.000.00978.83
16916102006.09.26 23:36buy0.10usdchf1.24450.00001.24832006.09.28 11:251.24640.000.000.8815.24
16945442006.09.28 02:25buy0.20usdchf1.24270.00001.24652006.09.28 11:251.24650.000.000.0060.97
16995862006.09.28 20:45sell0.10usdchf1.24580.00001.24202006.09.29 17:231.25140.000.00-0.46-44.75
16999102006.09.28 23:59sell0.20usdchf1.24760.00001.24382006.09.29 17:231.25170.000.00-0.92-65.51
17009652006.09.29 08:35sell0.40usdchf1.24940.00001.24562006.09.29 17:221.25160.000.000.00-70.31
17012322006.09.29 09:23sell0.80usdchf1.25120.00001.24742006.09.29 17:221.25130.000.000.00-6.39
17016922006.09.29 10:11sell1.60usdchf1.25310.00001.24932006.09.29 17:221.25130.000.000.00230.16
17025982006.09.29 14:31sell3.20usdchf1.25520.00001.25142006.09.29 17:211.25140.000.000.00971.71
16792212006.09.22 08:47buy0.10usdjpy116.580.00116.962006.09.25 02:12116.620.000.000.263.43
16798212006.09.22 10:21buy0.20usdjpy116.390.00116.772006.09.25 02:12116.600.000.000.5136.02
16806702006.09.22 14:06buy0.40usdjpy116.210.00116.592006.09.25 02:11116.590.000.001.03130.37
16827102006.09.25 03:59sell0.10usdjpy116.400.00116.022006.09.27 17:00117.380.000.00-1.20-83.49
16844912006.09.25 11:18sell0.20usdjpy116.590.00116.212006.09.27 17:00117.370.000.00-2.40-132.91
16904832006.09.26 16:23sell0.40usdjpy116.850.00116.472006.09.27 17:00117.380.000.00-2.39-180.61
16905712006.09.26 16:36sell0.80usdjpy117.030.00116.652006.09.27 16:59117.400.000.00-4.78-252.13
16910232006.09.26 18:30sell1.60usdjpy117.220.00116.842006.09.27 16:59117.430.000.00-9.56-286.13
16930022006.09.27 15:58sell3.20usdjpy117.410.00117.032006.09.27 16:59117.430.000.000.00-54.50
16932332006.09.27 16:11sell6.40usdjpy117.630.00117.252006.09.27 16:58117.430.000.000.001 090.01
  0.00 0.00 49.60 7 358.24
Closed P/L: 7 407.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
16938802006.09.27 20:02buy0.10audusd0.75010.00000.7539 0.74490.000.001.14-52.00
16990312006.09.28 16:46buy0.20audusd0.74830.00000.7521 0.74490.000.000.90-68.00
17014812006.09.29 09:49buy0.40audusd0.74640.00000.7502 0.74490.000.000.90-60.00
17026042006.09.29 14:31buy0.80audusd0.74450.00000.7483 0.74490.000.001.8032.00
17037692006.09.29 17:09buy0.10eurjpy149.670.00150.05 149.790.000.000.2110.15
17039072006.09.29 17:23buy0.10eurusd1.26910.00001.2729 1.26740.000.00-0.35-17.00
17039342006.09.29 17:24buy0.10gbpusd1.87060.00001.8746 1.87170.000.000.2311.00
17040472006.09.29 17:31sell0.10usdcad1.11460.00001.1108 1.11830.000.00-0.16-33.09
17042442006.09.29 18:48sell0.20usdcad1.11640.00001.1126 1.11830.000.00-0.31-33.98
17043062006.09.29 19:18sell0.40usdcad1.11830.00001.1145 1.11830.000.00-0.630.00
17039312006.09.29 17:24sell0.10usdchf1.25080.00001.2470 1.25110.000.00-0.46-2.40
16941432006.09.27 23:01sell0.10usdjpy117.410.00117.03 118.190.000.00-2.97-66.00
16963822006.09.28 08:08sell0.20usdjpy117.590.00117.21 118.190.000.00-2.37-101.53
16984572006.09.28 14:37sell0.40usdjpy117.790.00117.41 118.190.000.00-4.75-135.38
17010272006.09.29 08:51sell0.80usdjpy117.990.00117.61 118.190.000.00-4.74-135.38
17045552006.09.29 22:30sell1.60usdjpy118.170.00117.79 118.190.000.00-9.48-27.08
  0.00 0.00 -21.04 -678.69
 Floating P/L: -699.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 407.84 Floating P/L: -699.73 Margin: 1 091.91
Balance: 178 659.37 Equity: 177 959.64 Free Margin: 177 567.46