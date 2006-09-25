MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 September 29, 22:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1682665
|2006.09.25 03:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.26 05:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.23
|38.00
|1687978
|2006.09.26 08:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.7501
|2006.09.27 11:06
|0.7501
|0.00
|0.00
|-0.53
|38.00
|1680697
|2006.09.22 14:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.86
|0.00
|148.48
|2006.09.25 09:07
|148.67
|0.00
|0.00
|-0.56
|16.35
|1681234
|2006.09.22 16:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.06
|0.00
|148.68
|2006.09.25 09:07
|148.68
|0.00
|0.00
|-1.12
|65.41
|1684632
|2006.09.25 12:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.98
|0.00
|149.36
|2006.09.26 16:24
|148.10
|0.00
|0.00
|0.21
|-75.31
|1685004
|2006.09.25 14:14
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.79
|0.00
|149.17
|2006.09.26 16:24
|148.09
|0.00
|0.00
|0.43
|-119.81
|1685410
|2006.09.25 16:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.60
|0.00
|148.98
|2006.09.26 16:24
|148.09
|0.00
|0.00
|0.86
|-174.59
|1685927
|2006.09.25 17:02
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.42
|0.00
|148.80
|2006.09.26 16:24
|148.10
|0.00
|0.00
|1.72
|-219.07
|1688177
|2006.09.26 09:00
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.23
|0.00
|148.61
|2006.09.26 16:24
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.70
|1689170
|2006.09.26 11:45
|buy
|3.20
|eurjpy
|148.04
|0.00
|148.42
|2006.09.26 16:24
|148.08
|0.00
|0.00
|0.00
|109.54
|1689382
|2006.09.26 12:09
|buy
|6.40
|eurjpy
|147.85
|0.00
|148.23
|2006.09.26 16:23
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1 314.51
|1690535
|2006.09.26 16:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.25
|0.00
|148.63
|2006.09.26 18:10
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|1691733
|2006.09.27 01:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.48
|0.00
|148.10
|2006.09.28 11:12
|149.35
|0.00
|0.00
|-1.66
|-73.99
|1692189
|2006.09.27 06:24
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.66
|0.00
|148.28
|2006.09.28 11:11
|149.30
|0.00
|0.00
|-3.32
|-108.90
|1693001
|2006.09.27 15:58
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.14
|0.00
|148.76
|2006.09.28 11:11
|149.32
|0.00
|0.00
|-6.64
|-61.27
|1693711
|2006.09.27 18:02
|sell
|0.80
|eurjpy
|149.33
|0.00
|148.95
|2006.09.28 11:11
|149.34
|0.00
|0.00
|-13.28
|-6.81
|1695822
|2006.09.28 06:57
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.52
|0.00
|149.14
|2006.09.28 11:10
|149.33
|0.00
|0.00
|0.00
|258.72
|1696623
|2006.09.28 08:38
|sell
|3.20
|eurjpy
|149.72
|0.00
|149.34
|2006.09.28 11:10
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1 035.25
|1697424
|2006.09.28 11:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.27
|0.00
|148.89
|2006.09.28 16:28
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.91
|1697616
|2006.09.28 11:47
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.08
|2006.09.28 16:28
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.57
|1697644
|2006.09.28 11:53
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.65
|0.00
|149.27
|2006.09.28 16:27
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|37.32
|1699228
|2006.09.28 17:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.65
|0.00
|150.03
|2006.09.29 17:08
|149.63
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.69
|1700374
|2006.09.29 03:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.47
|0.00
|149.85
|2006.09.29 17:08
|149.63
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|1702161
|2006.09.29 12:32
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.27
|0.00
|149.65
|2006.09.29 17:03
|149.65
|0.00
|0.00
|0.00
|128.75
|1681192
|2006.09.22 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|2006.09.25 11:01
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.15
|23.00
|1683098
|2006.09.25 06:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2779
|2006.09.25 11:01
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1686881
|2006.09.25 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2801
|2006.09.27 16:02
|1.2693
|0.00
|0.00
|-0.70
|-70.00
|1688175
|2006.09.26 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2783
|2006.09.27 16:02
|1.2693
|0.00
|0.00
|-0.70
|-104.00
|1688860
|2006.09.26 10:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|1.2765
|2006.09.27 16:01
|1.2694
|0.00
|0.00
|-1.40
|-132.00
|1689207
|2006.09.26 11:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|2006.09.27 16:01
|1.2693
|0.00
|0.00
|-2.80
|-128.00
|1689576
|2006.09.26 13:09
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2728
|2006.09.27 16:01
|1.2693
|0.00
|0.00
|-5.60
|48.00
|1690501
|2006.09.26 16:25
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2709
|2006.09.27 14:30
|1.2709
|0.00
|0.00
|-11.20
|1 216.00
|1693110
|2006.09.27 16:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2648
|2006.09.28 16:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|1693432
|2006.09.27 16:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|1.2668
|2006.09.28 16:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.90
|40.00
|1694557
|2006.09.28 02:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2686
|2006.09.28 16:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1699567
|2006.09.28 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2748
|2006.09.29 17:22
|1.2688
|0.00
|0.00
|-0.35
|-22.00
|1700928
|2006.09.29 08:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|2006.09.29 17:22
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1701262
|2006.09.29 09:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|1.2710
|2006.09.29 17:21
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1702698
|2006.09.29 14:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|1.2688
|2006.09.29 17:21
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1679468
|2006.09.22 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9092
|2006.09.25 08:04
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.23
|0.00
|1680235
|2006.09.22 12:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9072
|2006.09.25 08:04
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.45
|38.00
|1680539
|2006.09.22 13:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9051
|2006.09.25 08:04
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.90
|160.00
|1684093
|2006.09.25 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|1.8989
|2006.09.25 16:37
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1686982
|2006.09.25 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9064
|2006.09.28 01:55
|1.8903
|0.00
|0.00
|1.14
|-121.00
|1687070
|2006.09.25 22:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9044
|2006.09.28 01:54
|1.8901
|0.00
|0.00
|2.25
|-206.00
|1688718
|2006.09.26 10:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.9012
|2006.09.28 01:54
|1.8898
|0.00
|0.00
|3.60
|-296.00
|1688936
|2006.09.26 10:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8989
|2006.09.28 01:53
|1.8897
|0.00
|0.00
|7.20
|-416.00
|1692474
|2006.09.27 08:11
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8968
|2006.09.28 01:52
|1.8899
|0.00
|0.00
|10.80
|-464.00
|1693004
|2006.09.27 15:58
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8934
|2006.09.28 01:52
|1.8898
|0.00
|0.00
|21.60
|128.00
|1693109
|2006.09.27 16:02
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8872
|0.0000
|1.8912
|2006.09.28 01:52
|1.8897
|0.00
|0.00
|43.20
|1 600.00
|1694996
|2006.09.28 04:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|0.0000
|1.8847
|2006.09.28 08:23
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1699644
|2006.09.28 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8809
|2006.09.29 15:25
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.23
|-108.00
|1700777
|2006.09.29 07:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8789
|2006.09.29 15:24
|1.8662
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|1701030
|2006.09.29 08:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8766
|2006.09.29 15:24
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|1701149
|2006.09.29 09:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8745
|2006.09.29 15:24
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|1701346
|2006.09.29 09:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8725
|2006.09.29 15:24
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|1702654
|2006.09.29 14:37
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8664
|0.0000
|1.8704
|2006.09.29 15:24
|1.8666
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1702884
|2006.09.29 14:50
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8642
|0.0000
|1.8682
|2006.09.29 15:24
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|1 472.00
|1681364
|2006.09.22 16:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1167
|0.0000
|1.1205
|2006.09.29 09:28
|1.1132
|0.00
|0.00
|0.48
|-31.44
|1685279
|2006.09.25 15:44
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1149
|0.0000
|1.1187
|2006.09.29 09:27
|1.1132
|0.00
|0.00
|0.80
|-30.54
|1691371
|2006.09.26 21:30
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1131
|0.0000
|1.1169
|2006.09.29 09:27
|1.1133
|0.00
|0.00
|1.35
|7.19
|1693939
|2006.09.27 20:41
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1112
|0.0000
|1.1150
|2006.09.29 09:27
|1.1131
|0.00
|0.00
|2.16
|136.56
|1693985
|2006.09.27 20:53
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1094
|0.0000
|1.1132
|2006.09.29 09:26
|1.1132
|0.00
|0.00
|4.32
|546.17
|1678784
|2006.09.22 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2467
|2006.09.25 07:43
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.22
|-91.75
|1679114
|2006.09.22 08:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2447
|2006.09.25 07:43
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.44
|-149.39
|1679524
|2006.09.22 09:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2428
|2006.09.25 07:42
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.89
|-233.80
|1679873
|2006.09.22 10:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2410
|2006.09.25 07:42
|1.2317
|0.00
|0.00
|1.78
|-357.23
|1679953
|2006.09.22 10:43
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|1.2392
|2006.09.25 07:41
|1.2318
|0.00
|0.00
|3.56
|-467.61
|1680741
|2006.09.22 14:19
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|1.2374
|2006.09.25 07:41
|1.2318
|0.00
|0.00
|7.12
|-467.61
|1683064
|2006.09.25 06:34
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2356
|2006.09.25 07:40
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.96
|1683099
|2006.09.25 06:36
|buy
|12.80
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2338
|2006.09.25 07:40
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|1 870.43
|1683879
|2006.09.25 09:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2344
|0.0000
|1.2382
|2006.09.25 16:00
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|30.69
|1686977
|2006.09.25 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2365
|0.0000
|1.2327
|2006.09.26 21:00
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.46
|-49.89
|1687056
|2006.09.25 22:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2345
|2006.09.26 21:00
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.93
|-70.81
|1688310
|2006.09.26 09:18
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2363
|2006.09.26 21:00
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.48
|1689194
|2006.09.26 11:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2381
|2006.09.26 21:00
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.50
|1689931
|2006.09.26 14:50
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2399
|2006.09.26 21:00
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|167.42
|1690620
|2006.09.26 16:45
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2423
|2006.09.26 21:00
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|978.83
|1691610
|2006.09.26 23:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2483
|2006.09.28 11:25
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.88
|15.24
|1694544
|2006.09.28 02:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2465
|2006.09.28 11:25
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|60.97
|1699586
|2006.09.28 20:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2420
|2006.09.29 17:23
|1.2514
|0.00
|0.00
|-0.46
|-44.75
|1699910
|2006.09.28 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|1.2438
|2006.09.29 17:23
|1.2517
|0.00
|0.00
|-0.92
|-65.51
|1700965
|2006.09.29 08:35
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2456
|2006.09.29 17:22
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.31
|1701232
|2006.09.29 09:23
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2474
|2006.09.29 17:22
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|1701692
|2006.09.29 10:11
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|2006.09.29 17:22
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|230.16
|1702598
|2006.09.29 14:31
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2552
|0.0000
|1.2514
|2006.09.29 17:21
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|971.71
|1679221
|2006.09.22 08:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|0.00
|116.96
|2006.09.25 02:12
|116.62
|0.00
|0.00
|0.26
|3.43
|1679821
|2006.09.22 10:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.77
|2006.09.25 02:12
|116.60
|0.00
|0.00
|0.51
|36.02
|1680670
|2006.09.22 14:06
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.59
|2006.09.25 02:11
|116.59
|0.00
|0.00
|1.03
|130.37
|1682710
|2006.09.25 03:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|0.00
|116.02
|2006.09.27 17:00
|117.38
|0.00
|0.00
|-1.20
|-83.49
|1684491
|2006.09.25 11:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.21
|2006.09.27 17:00
|117.37
|0.00
|0.00
|-2.40
|-132.91
|1690483
|2006.09.26 16:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.47
|2006.09.27 17:00
|117.38
|0.00
|0.00
|-2.39
|-180.61
|1690571
|2006.09.26 16:36
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.65
|2006.09.27 16:59
|117.40
|0.00
|0.00
|-4.78
|-252.13
|1691023
|2006.09.26 18:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.22
|0.00
|116.84
|2006.09.27 16:59
|117.43
|0.00
|0.00
|-9.56
|-286.13
|1693002
|2006.09.27 15:58
|sell
|3.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.03
|2006.09.27 16:59
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.50
|1693233
|2006.09.27 16:11
|sell
|6.40
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.25
|2006.09.27 16:58
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1 090.01
|
|0.00
|0.00
|49.60
|7 358.24
|Closed P/L:
|7 407.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1693880
|2006.09.27 20:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7501
|0.0000
|0.7539
|
|0.7449
|0.00
|0.00
|1.14
|-52.00
|1699031
|2006.09.28 16:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7483
|0.0000
|0.7521
|
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.90
|-68.00
|1701481
|2006.09.29 09:49
|buy
|0.40
|audusd
|0.7464
|0.0000
|0.7502
|
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.90
|-60.00
|1702604
|2006.09.29 14:31
|buy
|0.80
|audusd
|0.7445
|0.0000
|0.7483
|
|0.7449
|0.00
|0.00
|1.80
|32.00
|1703769
|2006.09.29 17:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|0.00
|150.05
|
|149.79
|0.00
|0.00
|0.21
|10.15
|1703907
|2006.09.29 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|
|1.2674
|0.00
|0.00
|-0.35
|-17.00
|1703934
|2006.09.29 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|0.0000
|1.8746
|
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.23
|11.00
|1704047
|2006.09.29 17:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1146
|0.0000
|1.1108
|
|1.1183
|0.00
|0.00
|-0.16
|-33.09
|1704244
|2006.09.29 18:48
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1164
|0.0000
|1.1126
|
|1.1183
|0.00
|0.00
|-0.31
|-33.98
|1704306
|2006.09.29 19:18
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1183
|0.0000
|1.1145
|
|1.1183
|0.00
|0.00
|-0.63
|0.00
|1703931
|2006.09.29 17:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2470
|
|1.2511
|0.00
|0.00
|-0.46
|-2.40
|1694143
|2006.09.27 23:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.03
|
|118.19
|0.00
|0.00
|-2.97
|-66.00
|1696382
|2006.09.28 08:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.21
|
|118.19
|0.00
|0.00
|-2.37
|-101.53
|1698457
|2006.09.28 14:37
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.41
|
|118.19
|0.00
|0.00
|-4.75
|-135.38
|1701027
|2006.09.29 08:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.99
|0.00
|117.61
|
|118.19
|0.00
|0.00
|-4.74
|-135.38
|1704555
|2006.09.29 22:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|118.17
|0.00
|117.79
|
|118.19
|0.00
|0.00
|-9.48
|-27.08
|
|0.00
|0.00
|-21.04
|-678.69
|
|Floating P/L:
|-699.73
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 407.84
|Floating P/L:
|-699.73
|Margin:
|1 091.91
|Balance:
|178 659.37
|Equity:
|177 959.64
|Free Margin:
|177 567.46