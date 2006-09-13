MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 September 22, 22:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1648510
|2006.09.13 17:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|2006.09.18 21:10
|0.7551
|0.00
|0.00
|1.14
|20.00
|1656023
|2006.09.15 15:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.18 21:10
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.45
|76.00
|1662078
|2006.09.19 03:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.7505
|2006.09.19 18:50
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1662651
|2006.09.19 06:53
|sell
|0.20
|audusd
|0.7562
|0.0000
|0.7524
|2006.09.19 18:50
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1665909
|2006.09.19 18:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7483
|2006.09.22 11:38
|0.7538
|0.00
|0.00
|-2.64
|-17.00
|1668967
|2006.09.20 15:26
|sell
|0.20
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.7501
|2006.09.22 11:38
|0.7539
|0.00
|0.00
|-4.20
|0.00
|1672670
|2006.09.21 02:40
|sell
|0.40
|audusd
|0.7557
|0.0000
|0.7519
|2006.09.22 11:38
|0.7537
|0.00
|0.00
|-2.10
|80.00
|1676627
|2006.09.21 18:14
|sell
|0.80
|audusd
|0.7576
|0.0000
|0.7538
|2006.09.22 11:37
|0.7538
|0.00
|0.00
|-4.20
|304.00
|1656649
|2006.09.15 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.60
|2006.09.18 00:32
|148.82
|0.00
|0.00
|0.21
|-33.96
|1656858
|2006.09.15 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.04
|0.00
|149.42
|2006.09.18 00:32
|148.82
|0.00
|0.00
|0.43
|-37.34
|1657003
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.85
|0.00
|149.23
|2006.09.18 00:32
|148.80
|0.00
|0.00
|0.85
|-16.98
|1657263
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.81
|2006.09.18 00:32
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|258.06
|1657784
|2006.09.18 01:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.19
|0.00
|149.57
|2006.09.18 07:51
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|1657826
|2006.09.18 02:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.01
|0.00
|149.39
|2006.09.18 07:51
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|64.39
|1660824
|2006.09.18 17:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.50
|0.00
|149.12
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-0.55
|-30.53
|1661068
|2006.09.18 18:42
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.68
|0.00
|149.30
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-1.10
|-30.53
|1661688
|2006.09.18 22:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.50
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-2.20
|6.78
|1662270
|2006.09.19 04:22
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.68
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|0.00
|135.70
|1662367
|2006.09.19 04:44
|sell
|1.60
|eurjpy
|150.24
|0.00
|149.86
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|0.00
|515.65
|1662648
|2006.09.19 06:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.50
|2006.09.19 09:11
|149.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|1662794
|2006.09.19 08:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.68
|2006.09.19 09:11
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|64.47
|1665998
|2006.09.19 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.09
|0.00
|149.47
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.21
|-31.56
|1666893
|2006.09.20 02:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.90
|0.00
|149.28
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.71
|1666962
|2006.09.20 03:17
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1667469
|2006.09.20 07:30
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.54
|0.00
|148.92
|2006.09.20 11:05
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|129.61
|1667798
|2006.09.20 09:11
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.35
|0.00
|148.73
|2006.09.20 11:04
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|518.38
|1668221
|2006.09.20 11:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.09.20 20:12
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|1672298
|2006.09.21 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.89
|0.00
|148.51
|2006.09.22 14:11
|148.89
|0.00
|0.00
|-0.56
|0.00
|1672924
|2006.09.21 03:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.07
|0.00
|148.69
|2006.09.21 08:23
|148.69
|0.00
|0.00
|0.00
|64.91
|1679186
|2006.09.22 08:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.07
|0.00
|148.69
|2006.09.22 14:11
|148.90
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|1679511
|2006.09.22 09:21
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.27
|0.00
|148.89
|2006.09.22 14:10
|148.89
|0.00
|0.00
|0.00
|130.80
|1656998
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2701
|2006.09.18 08:20
|1.2674
|0.00
|0.00
|-0.35
|11.00
|1657303
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2674
|2006.09.18 08:20
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1659250
|2006.09.18 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2657
|0.0000
|1.2619
|2006.09.19 10:04
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.15
|-16.00
|1660234
|2006.09.18 15:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2653
|2006.09.19 10:03
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.30
|40.00
|1661844
|2006.09.19 01:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2672
|2006.09.19 10:03
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1664720
|2006.09.19 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|2006.09.20 17:00
|1.2702
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.00
|1665443
|2006.09.19 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2722
|2006.09.20 17:00
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.70
|38.00
|1665974
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|1.2704
|2006.09.20 17:00
|1.2704
|0.00
|0.00
|-1.40
|152.00
|1671645
|2006.09.20 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2694
|0.0000
|1.2656
|2006.09.22 11:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.60
|-115.00
|1672693
|2006.09.21 02:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2674
|2006.09.22 11:58
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.30
|-192.00
|1674669
|2006.09.21 12:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2693
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.60
|-304.00
|1676564
|2006.09.21 18:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2729
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|1.20
|-320.00
|1676911
|2006.09.21 18:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|2006.09.22 11:58
|1.2808
|0.00
|0.00
|2.40
|-336.00
|1679418
|2006.09.22 09:07
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2771
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1679870
|2006.09.22 10:27
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2789
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1657683
|2006.09.18 01:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8794
|0.0000
|1.8834
|2006.09.18 08:35
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1659126
|2006.09.18 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8802
|0.0000
|1.8762
|2006.09.18 11:35
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1659346
|2006.09.18 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|1.8718
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-0.53
|-23.00
|1660253
|2006.09.18 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-1.05
|-2.00
|1661450
|2006.09.18 20:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8760
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1661936
|2006.09.19 01:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8821
|0.0000
|1.8781
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1664162
|2006.09.19 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8849
|2006.09.19 14:40
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1664544
|2006.09.19 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8891
|2006.09.20 15:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.23
|-4.00
|1665530
|2006.09.19 17:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8868
|2006.09.20 15:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.45
|38.00
|1665989
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8808
|0.0000
|1.8848
|2006.09.20 15:01
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.90
|160.00
|1668779
|2006.09.20 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8890
|2006.09.20 16:58
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1672021
|2006.09.20 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8834
|2006.09.21 19:32
|1.8990
|0.00
|0.00
|-1.58
|-116.00
|1672593
|2006.09.21 02:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8854
|2006.09.21 19:32
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.00
|1672847
|2006.09.21 03:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8875
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|1674420
|2006.09.21 11:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8910
|2006.09.21 19:31
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.00
|1674742
|2006.09.21 12:34
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8931
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|1675257
|2006.09.21 14:22
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.8951
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1676857
|2006.09.21 18:27
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.8972
|2006.09.21 19:31
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|1 472.00
|1677297
|2006.09.21 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9047
|2006.09.22 09:19
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.23
|40.00
|1656455
|2006.09.15 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|2006.09.18 16:18
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.16
|17.91
|1659605
|2006.09.18 12:50
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1208
|0.0000
|1.1170
|2006.09.18 16:17
|1.1170
|0.00
|0.00
|0.00
|68.04
|1660670
|2006.09.18 16:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1170
|0.0000
|1.1132
|2006.09.19 14:34
|1.1189
|0.00
|0.00
|-0.16
|-16.98
|1663104
|2006.09.19 09:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1188
|0.0000
|1.1150
|2006.09.19 14:33
|1.1183
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|1664116
|2006.09.19 13:54
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1206
|0.0000
|1.1168
|2006.09.19 14:33
|1.1184
|0.00
|0.00
|0.00
|78.68
|1664241
|2006.09.19 14:10
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1224
|0.0000
|1.1186
|2006.09.19 14:33
|1.1186
|0.00
|0.00
|0.00
|271.77
|1667107
|2006.09.20 04:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|1.1227
|2006.09.21 12:55
|1.1227
|0.00
|0.00
|-0.47
|33.85
|1667825
|2006.09.20 09:21
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1283
|0.0000
|1.1245
|2006.09.21 09:33
|1.1245
|0.00
|0.00
|-0.93
|67.59
|1677948
|2006.09.21 23:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1239
|2006.09.22 16:39
|1.1161
|0.00
|0.00
|0.07
|-35.84
|1678007
|2006.09.21 23:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1181
|0.0000
|1.1219
|2006.09.22 16:39
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.13
|-34.04
|1679835
|2006.09.22 10:22
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1160
|0.0000
|1.1198
|2006.09.22 16:38
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|1679915
|2006.09.22 10:33
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1141
|0.0000
|1.1179
|2006.09.22 16:38
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|150.51
|1680731
|2006.09.22 14:15
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1123
|0.0000
|1.1161
|2006.09.22 16:38
|1.1161
|0.00
|0.00
|0.00
|544.71
|1656766
|2006.09.15 20:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2564
|0.0000
|1.2526
|2006.09.18 08:20
|1.2545
|0.00
|0.00
|-0.46
|15.15
|1657446
|2006.09.18 00:22
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2545
|2006.09.18 08:20
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|60.58
|1659630
|2006.09.18 12:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2556
|0.0000
|1.2594
|2006.09.19 09:46
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.22
|-13.56
|1660022
|2006.09.18 14:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2576
|2006.09.19 09:46
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.44
|4.78
|1660241
|2006.09.18 15:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2558
|2006.09.19 09:46
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.88
|66.98
|1661871
|2006.09.19 01:11
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2540
|2006.09.19 09:46
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|242.42
|1664741
|2006.09.19 14:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2475
|2006.09.20 17:07
|1.2494
|0.00
|0.00
|-0.46
|15.21
|1668414
|2006.09.20 12:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|2006.09.20 17:07
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|1671722
|2006.09.20 21:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2549
|2006.09.21 16:19
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.66
|0.00
|1672698
|2006.09.21 02:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2531
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|30.37
|1673008
|2006.09.21 03:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2512
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|121.48
|1676785
|2006.09.21 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2422
|2006.09.21 21:34
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|30.59
|1656561
|2006.09.15 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.21
|2006.09.18 01:46
|118.01
|0.00
|0.00
|0.26
|15.25
|1656924
|2006.09.15 21:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.62
|0.00
|118.00
|2006.09.18 01:46
|118.00
|0.00
|0.00
|0.51
|64.41
|1657787
|2006.09.18 01:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.49
|2006.09.19 17:42
|117.62
|0.00
|0.00
|0.25
|-41.66
|1657810
|2006.09.18 02:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.91
|0.00
|118.29
|2006.09.19 17:42
|117.64
|0.00
|0.00
|0.51
|-45.90
|1663132
|2006.09.19 09:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.72
|0.00
|118.10
|2006.09.19 17:42
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.82
|1663827
|2006.09.19 12:01
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.91
|2006.09.19 17:42
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|40.82
|1664417
|2006.09.19 14:30
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.34
|0.00
|117.72
|2006.09.19 17:42
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|313.01
|1664629
|2006.09.19 14:44
|buy
|3.20
|usdjpy
|117.16
|0.00
|117.54
|2006.09.19 17:42
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.54
|1665794
|2006.09.19 18:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|118.01
|2006.09.20 11:42
|117.46
|0.00
|0.00
|0.26
|-14.47
|1666903
|2006.09.20 02:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.82
|2006.09.20 11:42
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|1666971
|2006.09.20 03:19
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.25
|0.00
|117.63
|2006.09.20 11:42
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|68.11
|1667781
|2006.09.20 09:11
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.07
|0.00
|117.45
|2006.09.20 11:42
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|258.83
|1668317
|2006.09.20 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.85
|2006.09.22 08:41
|116.51
|0.00
|0.00
|1.03
|-82.40
|1668537
|2006.09.20 13:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.28
|0.00
|117.66
|2006.09.22 08:41
|116.52
|0.00
|0.00
|2.05
|-130.45
|1673210
|2006.09.21 05:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.10
|0.00
|117.48
|2006.09.22 08:41
|116.51
|0.00
|0.00
|1.03
|-202.56
|1674660
|2006.09.21 12:23
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.91
|0.00
|117.29
|2006.09.22 08:41
|116.52
|0.00
|0.00
|2.06
|-267.77
|1675392
|2006.09.21 14:45
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.72
|0.00
|117.10
|2006.09.22 08:40
|116.51
|0.00
|0.00
|4.12
|-288.39
|1676886
|2006.09.21 18:33
|buy
|3.20
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.91
|2006.09.22 08:40
|116.51
|0.00
|0.00
|8.25
|-54.93
|1677400
|2006.09.21 20:14
|buy
|6.40
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.73
|2006.09.22 08:40
|116.53
|0.00
|0.00
|16.49
|988.59
|
|0.00
|0.00
|21.62
|7 300.32
|Closed P/L:
|7 321.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1680697
|2006.09.22 14:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.86
|0.00
|148.48
|
|149.04
|0.00
|0.00
|-0.56
|-15.45
|1681234
|2006.09.22 16:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.06
|0.00
|148.68
|
|149.04
|0.00
|0.00
|-1.12
|3.43
|1681192
|2006.09.22 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.15
|7.00
|1679468
|2006.09.22 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9092
|
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.23
|-42.00
|1680235
|2006.09.22 12:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9072
|
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.45
|-44.00
|1680539
|2006.09.22 13:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9051
|
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.90
|-4.00
|1681364
|2006.09.22 16:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1167
|0.0000
|1.1205
|
|1.1164
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.69
|1678784
|2006.09.22 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2467
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.22
|-61.52
|1679114
|2006.09.22 08:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2447
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.44
|-90.67
|1679524
|2006.09.22 09:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2428
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.89
|-119.81
|1679873
|2006.09.22 10:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2410
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|1.78
|-123.05
|1679953
|2006.09.22 10:43
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|1.2392
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|3.56
|-12.95
|1680741
|2006.09.22 14:19
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|1.2374
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|7.12
|440.38
|1679221
|2006.09.22 08:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|0.00
|116.96
|
|116.49
|0.00
|0.00
|0.26
|-7.73
|1679821
|2006.09.22 10:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.77
|
|116.49
|0.00
|0.00
|0.51
|17.17
|1680670
|2006.09.22 14:06
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.59
|
|116.49
|0.00
|0.00
|1.03
|96.15
|
|0.00
|0.00
|15.93
|40.26
|
|Floating P/L:
|56.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 321.94
|Floating P/L:
|56.19
|Margin:
|1 788.76
|Balance:
|171 251.53
|Equity:
|171 307.72
|Free Margin:
|169 462.77