MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 September 22, 22:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16485102006.09.13 17:46buy0.10audusd0.75310.00000.75692006.09.18 21:100.75510.000.001.1420.00
16560232006.09.15 15:47buy0.20audusd0.75130.00000.75512006.09.18 21:100.75510.000.000.4576.00
16620782006.09.19 03:05sell0.10audusd0.75430.00000.75052006.09.19 18:500.75240.000.000.0019.00
16626512006.09.19 06:53sell0.20audusd0.75620.00000.75242006.09.19 18:500.75240.000.000.0076.00
16659092006.09.19 18:51sell0.10audusd0.75210.00000.74832006.09.22 11:380.75380.000.00-2.64-17.00
16689672006.09.20 15:26sell0.20audusd0.75390.00000.75012006.09.22 11:380.75390.000.00-4.200.00
16726702006.09.21 02:40sell0.40audusd0.75570.00000.75192006.09.22 11:380.75370.000.00-2.1080.00
16766272006.09.21 18:14sell0.80audusd0.75760.00000.75382006.09.22 11:370.75380.000.00-4.20304.00
16566492006.09.15 19:00buy0.10eurjpy149.220.00149.602006.09.18 00:32148.820.000.000.21-33.96
16568582006.09.15 20:51buy0.20eurjpy149.040.00149.422006.09.18 00:32148.820.000.000.43-37.34
16570032006.09.15 22:00buy0.40eurjpy148.850.00149.232006.09.18 00:32148.800.000.000.85-16.98
16572632006.09.18 00:00buy0.80eurjpy148.430.00148.812006.09.18 00:32148.810.000.000.00258.06
16577842006.09.18 01:56buy0.10eurjpy149.190.00149.572006.09.18 07:51149.390.000.000.0016.94
16578262006.09.18 02:04buy0.20eurjpy149.010.00149.392006.09.18 07:51149.390.000.000.0064.39
16608242006.09.18 17:11sell0.10eurjpy149.500.00149.122006.09.19 06:13149.860.000.00-0.55-30.53
16610682006.09.18 18:42sell0.20eurjpy149.680.00149.302006.09.19 06:13149.860.000.00-1.10-30.53
16616882006.09.18 22:30sell0.40eurjpy149.880.00149.502006.09.19 06:13149.860.000.00-2.206.78
16622702006.09.19 04:22sell0.80eurjpy150.060.00149.682006.09.19 06:13149.860.000.000.00135.70
16623672006.09.19 04:44sell1.60eurjpy150.240.00149.862006.09.19 06:13149.860.000.000.00515.65
16626482006.09.19 06:50sell0.10eurjpy149.880.00149.502006.09.19 09:11149.690.000.000.0016.12
16627942006.09.19 08:16sell0.20eurjpy150.060.00149.682006.09.19 09:11149.680.000.000.0064.47
16659982006.09.19 19:00buy0.10eurjpy149.090.00149.472006.09.20 11:05148.720.000.000.21-31.56
16668932006.09.20 02:55buy0.20eurjpy148.900.00149.282006.09.20 11:05148.720.000.000.00-30.71
16669622006.09.20 03:17buy0.40eurjpy148.720.00149.102006.09.20 11:05148.720.000.000.000.00
16674692006.09.20 07:30buy0.80eurjpy148.540.00148.922006.09.20 11:05148.730.000.000.00129.61
16677982006.09.20 09:11buy1.60eurjpy148.350.00148.732006.09.20 11:04148.730.000.000.00518.38
16682212006.09.20 11:05buy0.10eurjpy148.720.00149.102006.09.20 20:12149.100.000.000.0032.40
16722982006.09.21 00:00sell0.10eurjpy148.890.00148.512006.09.22 14:11148.890.000.00-0.560.00
16729242006.09.21 03:28sell0.20eurjpy149.070.00148.692006.09.21 08:23148.690.000.000.0064.91
16791862006.09.22 08:37sell0.20eurjpy149.070.00148.692006.09.22 14:11148.900.000.000.0029.26
16795112006.09.22 09:21sell0.40eurjpy149.270.00148.892006.09.22 14:10148.890.000.000.00130.80
16569982006.09.15 22:00buy0.10eurusd1.26630.00001.27012006.09.18 08:201.26740.000.00-0.3511.00
16573032006.09.18 00:00buy0.20eurusd1.26360.00001.26742006.09.18 08:201.26740.000.000.0076.00
16592502006.09.18 11:13sell0.10eurusd1.26570.00001.26192006.09.19 10:041.26730.000.000.15-16.00
16602342006.09.18 15:00sell0.20eurusd1.26910.00001.26532006.09.19 10:031.26710.000.000.3040.00
16618442006.09.19 01:04sell0.40eurusd1.27100.00001.26722006.09.19 10:031.26720.000.000.00152.00
16647202006.09.19 14:54buy0.10eurusd1.27050.00001.27432006.09.20 17:001.27020.000.00-0.35-3.00
16654432006.09.19 17:09buy0.20eurusd1.26840.00001.27222006.09.20 17:001.27030.000.00-0.7038.00
16659742006.09.19 18:59buy0.40eurusd1.26660.00001.27042006.09.20 17:001.27040.000.00-1.40152.00
16716452006.09.20 21:00sell0.10eurusd1.26940.00001.26562006.09.22 11:591.28090.000.000.60-115.00
16726932006.09.21 02:44sell0.20eurusd1.27120.00001.26742006.09.22 11:581.28080.000.000.30-192.00
16746692006.09.21 12:26sell0.40eurusd1.27310.00001.26932006.09.22 11:581.28070.000.000.60-304.00
16765642006.09.21 18:08sell0.80eurusd1.27670.00001.27292006.09.22 11:581.28070.000.001.20-320.00
16769112006.09.21 18:35sell1.60eurusd1.27870.00001.27492006.09.22 11:581.28080.000.002.40-336.00
16794182006.09.22 09:07sell3.20eurusd1.28090.00001.27712006.09.22 11:581.28070.000.000.0064.00
16798702006.09.22 10:27sell6.40eurusd1.28270.00001.27892006.09.22 11:581.28070.000.000.001 280.00
16576832006.09.18 01:19buy0.10gbpusd1.87940.00001.88342006.09.18 08:351.88340.000.000.0040.00
16591262006.09.18 11:00sell0.10gbpusd1.88020.00001.87622006.09.18 11:351.87620.000.000.0040.00
16593462006.09.18 11:35sell0.10gbpusd1.87580.00001.87182006.09.19 10:141.87810.000.00-0.53-23.00
16602532006.09.18 15:00sell0.20gbpusd1.87800.00001.87402006.09.19 10:141.87810.000.00-1.05-2.00
16614502006.09.18 20:38sell0.40gbpusd1.88000.00001.87602006.09.19 10:141.87810.000.00-2.1076.00
16619362006.09.19 01:59sell0.80gbpusd1.88210.00001.87812006.09.19 10:141.87810.000.000.00320.00
16641622006.09.19 14:00buy0.10gbpusd1.88090.00001.88492006.09.19 14:401.88490.000.000.0040.00
16645442006.09.19 14:40buy0.10gbpusd1.88510.00001.88912006.09.20 15:011.88470.000.000.23-4.00
16655302006.09.19 17:22buy0.20gbpusd1.88280.00001.88682006.09.20 15:011.88470.000.000.4538.00
16659892006.09.19 18:59buy0.40gbpusd1.88080.00001.88482006.09.20 15:011.88480.000.000.90160.00
16687792006.09.20 15:02buy0.10gbpusd1.88500.00001.88902006.09.20 16:581.88900.000.000.0040.00
16720212006.09.20 22:00sell0.10gbpusd1.88740.00001.88342006.09.21 19:321.89900.000.00-1.58-116.00
16725932006.09.21 02:25sell0.20gbpusd1.88940.00001.88542006.09.21 19:321.89910.000.000.00-194.00
16728472006.09.21 03:07sell0.40gbpusd1.89150.00001.88752006.09.21 19:311.89900.000.000.00-300.00
16744202006.09.21 11:11sell0.80gbpusd1.89500.00001.89102006.09.21 19:311.89910.000.000.00-328.00
16747422006.09.21 12:34sell1.60gbpusd1.89710.00001.89312006.09.21 19:311.89900.000.000.00-304.00
16752572006.09.21 14:22sell3.20gbpusd1.89910.00001.89512006.09.21 19:311.89900.000.000.0032.00
16768572006.09.21 18:27sell6.40gbpusd1.90120.00001.89722006.09.21 19:311.89890.000.000.001 472.00
16772972006.09.21 20:02buy0.10gbpusd1.90070.00001.90472006.09.22 09:191.90470.000.000.2340.00
16564552006.09.15 18:00sell0.10usdcad1.11900.00001.11522006.09.18 16:181.11700.000.00-0.1617.91
16596052006.09.18 12:50sell0.20usdcad1.12080.00001.11702006.09.18 16:171.11700.000.000.0068.04
16606702006.09.18 16:18sell0.10usdcad1.11700.00001.11322006.09.19 14:341.11890.000.00-0.16-16.98
16631042006.09.19 09:36sell0.20usdcad1.11880.00001.11502006.09.19 14:331.11830.000.000.008.94
16641162006.09.19 13:54sell0.40usdcad1.12060.00001.11682006.09.19 14:331.11840.000.000.0078.68
16642412006.09.19 14:10sell0.80usdcad1.12240.00001.11862006.09.19 14:331.11860.000.000.00271.77
16671072006.09.20 04:00sell0.10usdcad1.12650.00001.12272006.09.21 12:551.12270.000.00-0.4733.85
16678252006.09.20 09:21sell0.20usdcad1.12830.00001.12452006.09.21 09:331.12450.000.00-0.9367.59
16779482006.09.21 23:03buy0.10usdcad1.12010.00001.12392006.09.22 16:391.11610.000.000.07-35.84
16780072006.09.21 23:36buy0.20usdcad1.11810.00001.12192006.09.22 16:391.11620.000.000.13-34.04
16798352006.09.22 10:22buy0.40usdcad1.11600.00001.11982006.09.22 16:381.11620.000.000.007.17
16799152006.09.22 10:33buy0.80usdcad1.11410.00001.11792006.09.22 16:381.11620.000.000.00150.51
16807312006.09.22 14:15buy1.60usdcad1.11230.00001.11612006.09.22 16:381.11610.000.000.00544.71
16567662006.09.15 20:02sell0.10usdchf1.25640.00001.25262006.09.18 08:201.25450.000.00-0.4615.15
16574462006.09.18 00:22sell0.20usdchf1.25830.00001.25452006.09.18 08:201.25450.000.000.0060.58
16596302006.09.18 12:57buy0.10usdchf1.25560.00001.25942006.09.19 09:461.25390.000.000.22-13.56
16600222006.09.18 14:21buy0.20usdchf1.25380.00001.25762006.09.19 09:461.25410.000.000.444.78
16602412006.09.18 15:00buy0.40usdchf1.25200.00001.25582006.09.19 09:461.25410.000.000.8866.98
16618712006.09.19 01:11buy0.80usdchf1.25020.00001.25402006.09.19 09:461.25400.000.000.00242.42
16647412006.09.19 14:55sell0.10usdchf1.25130.00001.24752006.09.20 17:071.24940.000.00-0.4615.21
16684142006.09.20 12:35sell0.20usdchf1.25310.00001.24932006.09.20 17:071.24930.000.000.0060.83
16717222006.09.20 21:14buy0.10usdchf1.25110.00001.25492006.09.21 16:191.25110.000.000.660.00
16726982006.09.21 02:44buy0.20usdchf1.24930.00001.25312006.09.21 16:191.25120.000.000.0030.37
16730082006.09.21 03:52buy0.40usdchf1.24740.00001.25122006.09.21 16:191.25120.000.000.00121.48
16767852006.09.21 18:20sell0.10usdchf1.24600.00001.24222006.09.21 21:341.24220.000.000.0030.59
16565612006.09.15 18:35buy0.10usdjpy117.830.00118.212006.09.18 01:46118.010.000.000.2615.25
16569242006.09.15 21:26buy0.20usdjpy117.620.00118.002006.09.18 01:46118.000.000.000.5164.41
16577872006.09.18 01:57buy0.10usdjpy118.110.00118.492006.09.19 17:42117.620.000.000.25-41.66
16578102006.09.18 02:01buy0.20usdjpy117.910.00118.292006.09.19 17:42117.640.000.000.51-45.90
16631322006.09.19 09:40buy0.40usdjpy117.720.00118.102006.09.19 17:42117.600.000.000.00-40.82
16638272006.09.19 12:01buy0.80usdjpy117.530.00117.912006.09.19 17:42117.590.000.000.0040.82
16644172006.09.19 14:30buy1.60usdjpy117.340.00117.722006.09.19 17:42117.570.000.000.00313.01
16646292006.09.19 14:44buy3.20usdjpy117.160.00117.542006.09.19 17:42117.540.000.000.001 034.54
16657942006.09.19 18:08buy0.10usdjpy117.630.00118.012006.09.20 11:42117.460.000.000.26-14.47
16669032006.09.20 02:57buy0.20usdjpy117.440.00117.822006.09.20 11:42117.470.000.000.005.11
16669712006.09.20 03:19buy0.40usdjpy117.250.00117.632006.09.20 11:42117.450.000.000.0068.11
16677812006.09.20 09:11buy0.80usdjpy117.070.00117.452006.09.20 11:42117.450.000.000.00258.83
16683172006.09.20 11:42buy0.10usdjpy117.470.00117.852006.09.22 08:41116.510.000.001.03-82.40
16685372006.09.20 13:43buy0.20usdjpy117.280.00117.662006.09.22 08:41116.520.000.002.05-130.45
16732102006.09.21 05:40buy0.40usdjpy117.100.00117.482006.09.22 08:41116.510.000.001.03-202.56
16746602006.09.21 12:23buy0.80usdjpy116.910.00117.292006.09.22 08:41116.520.000.002.06-267.77
16753922006.09.21 14:45buy1.60usdjpy116.720.00117.102006.09.22 08:40116.510.000.004.12-288.39
16768862006.09.21 18:33buy3.20usdjpy116.530.00116.912006.09.22 08:40116.510.000.008.25-54.93
16774002006.09.21 20:14buy6.40usdjpy116.350.00116.732006.09.22 08:40116.530.000.0016.49988.59
  0.00 0.00 21.62 7 300.32
Closed P/L: 7 321.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
16806972006.09.22 14:11sell0.10eurjpy148.860.00148.48 149.040.000.00-0.56-15.45
16812342006.09.22 16:08sell0.20eurjpy149.060.00148.68 149.040.000.00-1.123.43
16811922006.09.22 16:00sell0.10eurusd1.27990.00001.2761 1.27920.000.000.157.00
16794682006.09.22 09:20buy0.10gbpusd1.90520.00001.9092 1.90100.000.000.23-42.00
16802352006.09.22 12:01buy0.20gbpusd1.90320.00001.9072 1.90100.000.000.45-44.00
16805392006.09.22 13:54buy0.40gbpusd1.90110.00001.9051 1.90100.000.000.90-4.00
16813642006.09.22 16:39buy0.10usdcad1.11670.00001.1205 1.11640.000.000.07-2.69
16787842006.09.22 07:03buy0.10usdchf1.24290.00001.2467 1.23530.000.000.22-61.52
16791142006.09.22 08:19buy0.20usdchf1.24090.00001.2447 1.23530.000.000.44-90.67
16795242006.09.22 09:22buy0.40usdchf1.23900.00001.2428 1.23530.000.000.89-119.81
16798732006.09.22 10:27buy0.80usdchf1.23720.00001.2410 1.23530.000.001.78-123.05
16799532006.09.22 10:43buy1.60usdchf1.23540.00001.2392 1.23530.000.003.56-12.95
16807412006.09.22 14:19buy3.20usdchf1.23360.00001.2374 1.23530.000.007.12440.38
16792212006.09.22 08:47buy0.10usdjpy116.580.00116.96 116.490.000.000.26-7.73
16798212006.09.22 10:21buy0.20usdjpy116.390.00116.77 116.490.000.000.5117.17
16806702006.09.22 14:06buy0.40usdjpy116.210.00116.59 116.490.000.001.0396.15
  0.00 0.00 15.93 40.26
 Floating P/L: 56.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 321.94 Floating P/L: 56.19 Margin: 1 788.76
Balance: 171 251.53 Equity: 171 307.72 Free Margin: 169 462.77