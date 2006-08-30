MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 September 22, 22:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
15616472006.08.30 19:03sell0.10audusd0.76330.00000.75952006.09.06 03:310.76850.000.00-3.70-52.00
15769762006.09.01 07:53sell0.20audusd0.76510.00000.76132006.09.06 03:310.76820.000.00-3.15-62.00
15804202006.09.04 02:29sell0.40audusd0.76810.00000.76432006.09.06 03:300.76810.000.00-4.200.00
15812562006.09.04 05:44sell0.80audusd0.76990.00000.76612006.09.06 03:300.76810.000.00-8.40144.00
15874012006.09.04 16:39sell1.60audusd0.77170.00000.76792006.09.06 03:300.76790.000.00-16.80608.00
16059972006.09.06 08:31buy0.10audusd0.76980.00000.77362006.09.08 03:320.75840.000.000.91-114.00
16088242006.09.06 13:40buy0.20audusd0.76800.00000.77182006.09.08 03:320.75840.000.001.80-192.00
16111912006.09.06 16:25buy0.40audusd0.76620.00000.77002006.09.08 03:320.75830.000.003.60-316.00
16166602006.09.07 09:42buy0.80audusd0.76400.00000.76782006.09.08 03:320.75840.000.001.80-448.00
16196012006.09.07 13:56buy1.60audusd0.76220.00000.76602006.09.08 03:320.75830.000.003.60-624.00
16202992006.09.07 14:40buy3.20audusd0.76040.00000.76422006.09.08 03:310.76250.000.007.20672.00
16216282006.09.07 16:22buy6.40audusd0.75850.00000.76232006.09.08 03:310.76230.000.0014.402 432.00
16272002006.09.08 10:00buy0.10audusd0.75790.00000.76172006.09.13 15:490.75310.000.000.69-48.00
16294642006.09.08 14:46buy0.20audusd0.75490.00000.75872006.09.13 15:480.75300.000.001.35-38.00
16413362006.09.12 14:20buy0.40audusd0.75310.00000.75692006.09.13 15:480.75290.000.000.90-8.00
16438432006.09.12 19:53buy0.80audusd0.75130.00000.75512006.09.13 15:470.75280.000.001.80120.00
16452902006.09.13 03:18buy1.60audusd0.74910.00000.75292006.09.13 15:470.75290.000.000.00608.00
16485102006.09.13 17:46buy0.10audusd0.75310.00000.75692006.09.18 21:100.75510.000.001.1420.00
16560232006.09.15 15:47buy0.20audusd0.75130.00000.75512006.09.18 21:100.75510.000.000.4576.00
16620782006.09.19 03:05sell0.10audusd0.75430.00000.75052006.09.19 18:500.75240.000.000.0019.00
16626512006.09.19 06:53sell0.20audusd0.75620.00000.75242006.09.19 18:500.75240.000.000.0076.00
16659092006.09.19 18:51sell0.10audusd0.75210.00000.74832006.09.22 11:380.75380.000.00-2.64-17.00
16689672006.09.20 15:26sell0.20audusd0.75390.00000.75012006.09.22 11:380.75390.000.00-4.200.00
16726702006.09.21 02:40sell0.40audusd0.75570.00000.75192006.09.22 11:380.75370.000.00-2.1080.00
16766272006.09.21 18:14sell0.80audusd0.75760.00000.75382006.09.22 11:370.75380.000.00-4.20304.00
15637142006.08.31 02:19buy0.10eurjpy150.550.00150.932006.09.01 10:37150.390.000.000.21-13.63
15641142006.08.31 03:11buy0.20eurjpy150.370.00150.752006.09.01 10:36150.380.000.000.431.70
15718322006.08.31 16:45buy0.40eurjpy150.190.00150.572006.09.01 10:36150.370.000.000.8561.36
15759052006.09.01 04:29buy0.80eurjpy150.000.00150.382006.09.01 10:36150.380.000.000.00259.07
15786192006.09.01 10:38buy0.10eurjpy150.410.00150.792006.09.04 17:42149.290.000.000.21-96.53
15804972006.09.04 02:31buy0.20eurjpy150.220.00150.602006.09.04 17:42149.280.000.000.00-162.05
15810872006.09.04 03:53buy0.40eurjpy150.040.00150.422006.09.04 17:42149.290.000.000.00-258.57
15815612006.09.04 06:42buy0.80eurjpy149.850.00150.232006.09.04 17:42149.300.000.000.00-379.21
15824782006.09.04 08:24buy1.60eurjpy149.670.00150.052006.09.04 17:41149.290.000.000.00-524.05
15834162006.09.04 09:48buy3.20eurjpy149.460.00149.842006.09.04 17:41149.310.000.000.00-413.72
15859032006.09.04 13:56buy6.40eurjpy149.280.00149.662006.09.04 17:41149.300.000.000.00110.32
15869622006.09.04 15:19buy12.80eurjpy149.100.00149.482006.09.04 17:41149.300.000.000.002 206.51
15882152006.09.04 18:00buy0.10eurjpy149.360.00149.742006.09.05 22:51148.800.000.000.22-48.25
15905132006.09.05 02:10buy0.20eurjpy149.180.00149.562006.09.05 22:49148.810.000.000.00-63.77
15908002006.09.05 02:15buy0.40eurjpy148.810.00149.192006.09.05 22:49148.800.000.000.00-3.44
15931122006.09.05 09:06buy0.80eurjpy148.610.00148.992006.09.05 22:49148.810.000.000.00137.87
15935402006.09.05 09:20buy1.60eurjpy148.430.00148.812006.09.05 22:49148.810.000.000.00523.96
16044562006.09.06 02:00sell0.10eurjpy148.690.00148.312006.09.07 10:54149.080.000.00-1.67-33.47
16045442006.09.06 02:38sell0.20eurjpy148.870.00148.492006.09.07 10:54149.100.000.00-3.34-39.46
16046782006.09.06 03:05sell0.40eurjpy149.050.00148.672006.09.07 10:53149.130.000.00-6.68-27.46
16054132006.09.06 06:13sell0.80eurjpy149.240.00148.862006.09.07 10:53149.080.000.00-13.37109.90
16143372006.09.07 01:41sell1.60eurjpy149.430.00149.052006.09.07 10:53149.220.000.000.00288.19
16145142006.09.07 02:21sell3.20eurjpy149.610.00149.232006.09.07 10:53149.230.000.000.001 042.71
16229542006.09.07 19:00buy0.10eurjpy148.460.00148.842006.09.08 09:23148.160.000.000.21-25.76
16231812006.09.07 20:02buy0.20eurjpy148.280.00148.662006.09.08 09:23148.130.000.000.43-25.76
16239162006.09.07 21:27buy0.40eurjpy148.100.00148.482006.09.08 09:23148.100.000.000.860.00
16253772006.09.08 05:25buy0.80eurjpy147.920.00148.302006.09.08 09:23148.130.000.000.00144.23
16260832006.09.08 08:20buy1.60eurjpy147.730.00148.112006.09.08 09:23148.110.000.000.00522.07
16266182006.09.08 09:23buy0.10eurjpy148.180.00148.562006.09.08 12:03148.060.000.000.00-10.30
16266442006.09.08 09:24buy0.20eurjpy147.940.00148.322006.09.08 12:03148.070.000.000.0022.32
16266752006.09.08 09:24buy0.40eurjpy147.710.00148.092006.09.08 12:03148.090.000.000.00130.49
16278422006.09.08 12:03buy0.10eurjpy148.080.00148.462006.09.08 18:32148.280.000.000.0017.10
16282382006.09.08 13:13buy0.20eurjpy147.900.00148.282006.09.08 18:32148.280.000.000.0064.97
16308082006.09.08 18:32buy0.10eurjpy148.300.00148.682006.09.11 09:11148.680.000.000.2132.41
16310692006.09.08 20:51buy0.20eurjpy148.120.00148.502006.09.11 08:26148.500.000.000.4364.94
16412982006.09.12 14:01buy0.10eurjpy149.540.00149.922006.09.12 20:01149.710.000.000.0014.41
16417052006.09.12 14:34buy0.20eurjpy149.320.00149.702006.09.12 20:01149.700.000.000.0064.43
16443832006.09.12 23:11sell0.10eurjpy149.580.00149.202006.09.13 10:22149.200.000.00-0.5532.30
16483872006.09.13 17:21buy0.10eurjpy149.360.00149.742006.09.14 12:24149.560.000.000.6416.99
16488992006.09.13 18:11buy0.20eurjpy149.180.00149.562006.09.14 12:24149.560.000.001.2864.56
16546782006.09.14 21:07sell0.10eurjpy149.550.00149.172006.09.15 13:51149.170.000.00-0.5532.29
16551132006.09.15 02:06sell0.20eurjpy149.740.00149.362006.09.15 13:51149.360.000.000.0064.57
16566492006.09.15 19:00buy0.10eurjpy149.220.00149.602006.09.18 00:32148.820.000.000.21-33.96
16568582006.09.15 20:51buy0.20eurjpy149.040.00149.422006.09.18 00:32148.820.000.000.43-37.34
16570032006.09.15 22:00buy0.40eurjpy148.850.00149.232006.09.18 00:32148.800.000.000.85-16.98
16572632006.09.18 00:00buy0.80eurjpy148.430.00148.812006.09.18 00:32148.810.000.000.00258.06
16577842006.09.18 01:56buy0.10eurjpy149.190.00149.572006.09.18 07:51149.390.000.000.0016.94
16578262006.09.18 02:04buy0.20eurjpy149.010.00149.392006.09.18 07:51149.390.000.000.0064.39
16608242006.09.18 17:11sell0.10eurjpy149.500.00149.122006.09.19 06:13149.860.000.00-0.55-30.53
16610682006.09.18 18:42sell0.20eurjpy149.680.00149.302006.09.19 06:13149.860.000.00-1.10-30.53
16616882006.09.18 22:30sell0.40eurjpy149.880.00149.502006.09.19 06:13149.860.000.00-2.206.78
16622702006.09.19 04:22sell0.80eurjpy150.060.00149.682006.09.19 06:13149.860.000.000.00135.70
16623672006.09.19 04:44sell1.60eurjpy150.240.00149.862006.09.19 06:13149.860.000.000.00515.65
16626482006.09.19 06:50sell0.10eurjpy149.880.00149.502006.09.19 09:11149.690.000.000.0016.12
16627942006.09.19 08:16sell0.20eurjpy150.060.00149.682006.09.19 09:11149.680.000.000.0064.47
16659982006.09.19 19:00buy0.10eurjpy149.090.00149.472006.09.20 11:05148.720.000.000.21-31.56
16668932006.09.20 02:55buy0.20eurjpy148.900.00149.282006.09.20 11:05148.720.000.000.00-30.71
16669622006.09.20 03:17buy0.40eurjpy148.720.00149.102006.09.20 11:05148.720.000.000.000.00
16674692006.09.20 07:30buy0.80eurjpy148.540.00148.922006.09.20 11:05148.730.000.000.00129.61
16677982006.09.20 09:11buy1.60eurjpy148.350.00148.732006.09.20 11:04148.730.000.000.00518.38
16682212006.09.20 11:05buy0.10eurjpy148.720.00149.102006.09.20 20:12149.100.000.000.0032.40
16722982006.09.21 00:00sell0.10eurjpy148.890.00148.512006.09.22 14:11148.890.000.00-0.560.00
16729242006.09.21 03:28sell0.20eurjpy149.070.00148.692006.09.21 08:23148.690.000.000.0064.91
16791862006.09.22 08:37sell0.20eurjpy149.070.00148.692006.09.22 14:11148.900.000.000.0029.26
16795112006.09.22 09:21sell0.40eurjpy149.270.00148.892006.09.22 14:10148.890.000.000.00130.80
15715842006.08.31 16:31sell0.10eurusd1.27950.00001.27572006.09.05 05:251.28350.000.000.45-40.00
15719552006.08.31 16:54sell0.20eurusd1.28130.00001.27752006.09.05 05:251.28360.000.000.90-46.00
15803932006.09.04 02:29sell0.40eurusd1.28530.00001.28152006.09.05 05:241.28350.000.000.6072.00
15895602006.09.04 22:20sell0.80eurusd1.28720.00001.28342006.09.05 05:231.28340.000.001.20304.00
15960292006.09.05 11:00buy0.10eurusd1.28400.00001.28782006.09.06 20:421.28130.000.00-0.35-27.00
15971172006.09.05 13:42buy0.20eurusd1.28160.00001.28542006.09.06 20:421.28140.000.00-0.70-4.00
16086322006.09.06 13:28buy0.40eurusd1.27960.00001.28342006.09.06 20:421.28150.000.000.0076.00
16105172006.09.06 15:45buy0.80eurusd1.27780.00001.28162006.09.06 20:421.28160.000.000.00304.00
16129672006.09.06 20:43buy0.10eurusd1.28160.00001.28542006.09.07 18:001.27450.000.00-1.05-71.00
16172382006.09.07 10:44buy0.20eurusd1.27960.00001.28342006.09.07 18:001.27450.000.000.00-102.00
16179892006.09.07 11:13buy0.40eurusd1.27780.00001.28162006.09.07 18:001.27430.000.000.00-140.00
16189082006.09.07 12:37buy0.80eurusd1.27590.00001.27972006.09.07 18:001.27490.000.000.00-80.00
16195582006.09.07 13:56buy1.60eurusd1.27350.00001.27732006.09.07 17:591.27540.000.000.00304.00
16206452006.09.07 14:48buy3.20eurusd1.27160.00001.27542006.09.07 17:591.27540.000.000.001 216.00
16230612006.09.07 19:30buy0.10eurusd1.27510.00001.27892006.09.12 14:571.27240.000.00-1.05-27.00
16235412006.09.07 20:47buy0.20eurusd1.27300.00001.27682006.09.12 14:571.27220.000.00-2.10-16.00
16261512006.09.08 08:28buy0.40eurusd1.27110.00001.27492006.09.12 14:561.27240.000.00-2.8052.00
16289852006.09.08 14:36buy0.80eurusd1.26880.00001.27262006.09.11 11:451.27260.000.00-2.80304.00
16294502006.09.08 14:46buy1.60eurusd1.26690.00001.27072006.09.11 10:081.27070.000.00-5.60608.00
16417132006.09.12 14:34buy0.80eurusd1.26880.00001.27262006.09.12 14:561.27260.000.000.00304.00
16421992006.09.12 15:01buy0.10eurusd1.27280.00001.27662006.09.13 17:501.27140.000.00-0.35-14.00
16424032006.09.12 15:32buy0.20eurusd1.27090.00001.27472006.09.13 17:501.27150.000.00-0.7012.00
16428192006.09.12 16:12buy0.40eurusd1.26900.00001.27282006.09.13 17:501.27110.000.00-1.4084.00
16453072006.09.13 03:18buy0.80eurusd1.26690.00001.27072006.09.13 17:481.27070.000.000.00304.00
16486342006.09.13 17:50buy0.10eurusd1.27130.00001.27512006.09.14 13:521.27330.000.00-1.0520.00
16492222006.09.13 19:23buy0.20eurusd1.26950.00001.27332006.09.14 13:521.27330.000.00-2.1076.00
16548022006.09.14 22:00sell0.10eurusd1.27280.00001.26902006.09.15 13:511.26900.000.000.1538.00
16569982006.09.15 22:00buy0.10eurusd1.26630.00001.27012006.09.18 08:201.26740.000.00-0.3511.00
16573032006.09.18 00:00buy0.20eurusd1.26360.00001.26742006.09.18 08:201.26740.000.000.0076.00
16592502006.09.18 11:13sell0.10eurusd1.26570.00001.26192006.09.19 10:041.26730.000.000.15-16.00
16602342006.09.18 15:00sell0.20eurusd1.26910.00001.26532006.09.19 10:031.26710.000.000.3040.00
16618442006.09.19 01:04sell0.40eurusd1.27100.00001.26722006.09.19 10:031.26720.000.000.00152.00
16647202006.09.19 14:54buy0.10eurusd1.27050.00001.27432006.09.20 17:001.27020.000.00-0.35-3.00
16654432006.09.19 17:09buy0.20eurusd1.26840.00001.27222006.09.20 17:001.27030.000.00-0.7038.00
16659742006.09.19 18:59buy0.40eurusd1.26660.00001.27042006.09.20 17:001.27040.000.00-1.40152.00
16716452006.09.20 21:00sell0.10eurusd1.26940.00001.26562006.09.22 11:591.28090.000.000.60-115.00
16726932006.09.21 02:44sell0.20eurusd1.27120.00001.26742006.09.22 11:581.28080.000.000.30-192.00
16746692006.09.21 12:26sell0.40eurusd1.27310.00001.26932006.09.22 11:581.28070.000.000.60-304.00
16765642006.09.21 18:08sell0.80eurusd1.27670.00001.27292006.09.22 11:581.28070.000.001.20-320.00
16769112006.09.21 18:35sell1.60eurusd1.27870.00001.27492006.09.22 11:581.28080.000.002.40-336.00
16794182006.09.22 09:07sell3.20eurusd1.28090.00001.27712006.09.22 11:581.28070.000.000.0064.00
16798702006.09.22 10:27sell6.40eurusd1.28270.00001.27892006.09.22 11:581.28070.000.000.001 280.00
15719492006.08.31 16:54sell0.10gbpusd1.90350.00001.89972006.09.05 07:041.90300.000.00-1.595.00
15803332006.09.04 02:28sell0.20gbpusd1.90690.00001.90312006.09.05 07:041.90310.000.00-1.0576.00
16039202006.09.06 00:04buy0.10gbpusd1.89460.00001.89842006.09.06 20:061.88340.000.000.00-112.00
16064952006.09.06 09:31buy0.20gbpusd1.89280.00001.89662006.09.06 20:061.88340.000.000.00-188.00
16069882006.09.06 10:34buy0.40gbpusd1.89100.00001.89482006.09.06 20:061.88330.000.000.00-308.00
16074032006.09.06 11:17buy0.80gbpusd1.88920.00001.89302006.09.06 20:061.88330.000.000.00-472.00
16080312006.09.06 12:44buy1.60gbpusd1.88740.00001.89122006.09.06 20:061.88320.000.000.00-672.00
16084162006.09.06 13:16buy3.20gbpusd1.88520.00001.88902006.09.06 20:051.88330.000.000.00-608.00
16093052006.09.06 14:22buy6.40gbpusd1.88280.00001.88662006.09.06 20:051.88330.000.000.00320.00
16106052006.09.06 15:49buy12.80gbpusd1.88100.00001.88482006.09.06 20:051.88340.000.000.003 072.00
16126642006.09.06 20:13buy0.10gbpusd1.88460.00001.88862006.09.07 18:081.87690.000.000.68-77.00
16159492006.09.07 08:25buy0.20gbpusd1.88260.00001.88662006.09.07 18:071.87690.000.000.00-114.00
16187842006.09.07 12:35buy0.40gbpusd1.88060.00001.88462006.09.07 18:071.87700.000.000.00-144.00
16192862006.09.07 13:05buy0.80gbpusd1.87860.00001.88262006.09.07 18:071.87710.000.000.00-120.00
16195082006.09.07 13:56buy1.60gbpusd1.87530.00001.87932006.09.07 18:071.87680.000.000.00240.00
16205232006.09.07 14:45buy3.20gbpusd1.87260.00001.87662006.09.07 18:071.87660.000.000.001 280.00
16229962006.09.07 19:11buy0.10gbpusd1.87710.00001.88112006.09.08 18:531.86550.000.000.23-116.00
16235192006.09.07 20:46buy0.20gbpusd1.87500.00001.87902006.09.08 18:531.86560.000.000.45-188.00
16260422006.09.08 08:11buy0.40gbpusd1.87300.00001.87702006.09.08 18:531.86560.000.000.00-296.00
16277972006.09.08 11:54buy0.80gbpusd1.87100.00001.87502006.09.08 18:531.86580.000.000.00-416.00
16281892006.09.08 13:09buy1.60gbpusd1.86900.00001.87302006.09.08 18:521.86610.000.000.00-464.00
16294402006.09.08 14:46buy3.20gbpusd1.86620.00001.87022006.09.08 18:521.86630.000.000.0032.00
16301072006.09.08 16:22buy6.40gbpusd1.86420.00001.86822006.09.08 18:521.86640.000.000.001 408.00
16437292006.09.12 19:00sell0.10gbpusd1.87340.00001.86942006.09.13 02:251.87150.000.00-0.5319.00
16442822006.09.12 22:04sell0.20gbpusd1.87540.00001.87142006.09.13 02:251.87140.000.00-1.0580.00
16458592006.09.13 07:29buy0.10gbpusd1.87410.00001.87812006.09.14 00:081.87810.000.000.6840.00
16502092006.09.14 05:57sell0.10gbpusd1.87660.00001.87262006.09.14 14:431.88300.000.000.00-64.00
16507062006.09.14 09:21sell0.20gbpusd1.87870.00001.87472006.09.14 14:431.88370.000.000.00-100.00
16510512006.09.14 10:30sell0.40gbpusd1.88090.00001.87692006.09.14 14:431.88380.000.000.00-116.00
16515122006.09.14 12:13sell0.80gbpusd1.88290.00001.87892006.09.14 14:421.88360.000.000.00-56.00
16516952006.09.14 12:46sell1.60gbpusd1.88490.00001.88092006.09.14 14:421.88340.000.000.00240.00
16520432006.09.14 13:34sell3.20gbpusd1.88700.00001.88302006.09.14 14:421.88300.000.000.001 280.00
16547952006.09.14 21:57sell0.10gbpusd1.88640.00001.88242006.09.15 13:511.88240.000.00-0.5340.00
16576832006.09.18 01:19buy0.10gbpusd1.87940.00001.88342006.09.18 08:351.88340.000.000.0040.00
16591262006.09.18 11:00sell0.10gbpusd1.88020.00001.87622006.09.18 11:351.87620.000.000.0040.00
16593462006.09.18 11:35sell0.10gbpusd1.87580.00001.87182006.09.19 10:141.87810.000.00-0.53-23.00
16602532006.09.18 15:00sell0.20gbpusd1.87800.00001.87402006.09.19 10:141.87810.000.00-1.05-2.00
16614502006.09.18 20:38sell0.40gbpusd1.88000.00001.87602006.09.19 10:141.87810.000.00-2.1076.00
16619362006.09.19 01:59sell0.80gbpusd1.88210.00001.87812006.09.19 10:141.87810.000.000.00320.00
16641622006.09.19 14:00buy0.10gbpusd1.88090.00001.88492006.09.19 14:401.88490.000.000.0040.00
16645442006.09.19 14:40buy0.10gbpusd1.88510.00001.88912006.09.20 15:011.88470.000.000.23-4.00
16655302006.09.19 17:22buy0.20gbpusd1.88280.00001.88682006.09.20 15:011.88470.000.000.4538.00
16659892006.09.19 18:59buy0.40gbpusd1.88080.00001.88482006.09.20 15:011.88480.000.000.90160.00
16687792006.09.20 15:02buy0.10gbpusd1.88500.00001.88902006.09.20 16:581.88900.000.000.0040.00
16720212006.09.20 22:00sell0.10gbpusd1.88740.00001.88342006.09.21 19:321.89900.000.00-1.58-116.00
16725932006.09.21 02:25sell0.20gbpusd1.88940.00001.88542006.09.21 19:321.89910.000.000.00-194.00
16728472006.09.21 03:07sell0.40gbpusd1.89150.00001.88752006.09.21 19:311.89900.000.000.00-300.00
16744202006.09.21 11:11sell0.80gbpusd1.89500.00001.89102006.09.21 19:311.89910.000.000.00-328.00
16747422006.09.21 12:34sell1.60gbpusd1.89710.00001.89312006.09.21 19:311.89900.000.000.00-304.00
16752572006.09.21 14:22sell3.20gbpusd1.89910.00001.89512006.09.21 19:311.89900.000.000.0032.00
16768572006.09.21 18:27sell6.40gbpusd1.90120.00001.89722006.09.21 19:311.89890.000.000.001 472.00
16772972006.09.21 20:02buy0.10gbpusd1.90070.00001.90472006.09.22 09:191.90470.000.000.2340.00
15729512006.08.31 18:40sell0.10usdcad1.10610.00001.10232006.09.06 15:091.10980.000.00-0.64-33.34
15923872006.09.05 08:28sell0.20usdcad1.10790.00001.10412006.09.06 15:091.10980.000.00-0.31-34.24
15935382006.09.05 09:20sell0.40usdcad1.10980.00001.10602006.09.06 15:091.10960.000.00-0.637.21
15954692006.09.05 10:33sell0.80usdcad1.11160.00001.10782006.09.06 15:091.10980.000.00-1.26129.75
15982302006.09.05 15:23sell1.60usdcad1.11350.00001.10972006.09.06 15:091.10970.000.00-2.52547.94
16099922006.09.06 15:09sell0.10usdcad1.10960.00001.10582006.09.06 16:401.10580.000.000.0034.36
16142732006.09.07 01:15buy0.10usdcad1.10610.00001.10992006.09.07 16:501.10990.000.000.0034.24
16271912006.09.08 10:00sell0.10usdcad1.11050.00001.10672006.09.12 16:401.11700.000.00-0.32-58.19
16280842006.09.08 13:00sell0.20usdcad1.11330.00001.10952006.09.12 16:391.11700.000.00-0.62-66.25
16288962006.09.08 14:35sell0.40usdcad1.11520.00001.11142006.09.12 16:391.11690.000.00-1.24-60.88
16294932006.09.08 14:50sell0.80usdcad1.11710.00001.11332006.09.12 16:391.11700.000.00-2.507.16
16300562006.09.08 16:18sell1.60usdcad1.11900.00001.11522006.09.12 16:381.11690.000.00-4.99300.83
16415952006.09.12 14:33sell3.20usdcad1.12110.00001.11732006.09.12 16:381.11730.000.000.001 088.34
16459822006.09.13 07:59sell0.10usdcad1.11980.00001.11602006.09.13 17:201.11780.000.000.0017.89
16475082006.09.13 14:08sell0.20usdcad1.12170.00001.11792006.09.13 17:201.11790.000.000.0067.99
16483562006.09.13 17:20sell0.10usdcad1.11730.00001.11352006.09.14 10:241.11690.000.00-0.473.58
16484432006.09.13 17:36sell0.20usdcad1.11910.00001.11532006.09.14 10:241.11700.000.00-0.9437.60
16493812006.09.13 20:12sell0.40usdcad1.12090.00001.11712006.09.14 10:241.11710.000.00-1.88136.07
16544102006.09.14 19:00buy0.10usdcad1.11720.00001.12102006.09.15 14:201.12100.000.000.0733.90
16564552006.09.15 18:00sell0.10usdcad1.11900.00001.11522006.09.18 16:181.11700.000.00-0.1617.91
16596052006.09.18 12:50sell0.20usdcad1.12080.00001.11702006.09.18 16:171.11700.000.000.0068.04
16606702006.09.18 16:18sell0.10usdcad1.11700.00001.11322006.09.19 14:341.11890.000.00-0.16-16.98
16631042006.09.19 09:36sell0.20usdcad1.11880.00001.11502006.09.19 14:331.11830.000.000.008.94
16641162006.09.19 13:54sell0.40usdcad1.12060.00001.11682006.09.19 14:331.11840.000.000.0078.68
16642412006.09.19 14:10sell0.80usdcad1.12240.00001.11862006.09.19 14:331.11860.000.000.00271.77
16671072006.09.20 04:00sell0.10usdcad1.12650.00001.12272006.09.21 12:551.12270.000.00-0.4733.85
16678252006.09.20 09:21sell0.20usdcad1.12830.00001.12452006.09.21 09:331.12450.000.00-0.9367.59
16779482006.09.21 23:03buy0.10usdcad1.12010.00001.12392006.09.22 16:391.11610.000.000.07-35.84
16780072006.09.21 23:36buy0.20usdcad1.11810.00001.12192006.09.22 16:391.11620.000.000.13-34.04
16798352006.09.22 10:22buy0.40usdcad1.11600.00001.11982006.09.22 16:381.11620.000.000.007.17
16799152006.09.22 10:33buy0.80usdcad1.11410.00001.11792006.09.22 16:381.11620.000.000.00150.51
16807312006.09.22 14:15buy1.60usdcad1.11230.00001.11612006.09.22 16:381.11610.000.000.00544.71
15740342006.08.31 22:30sell0.10usdchf1.22990.00001.22612006.09.06 20:131.23570.000.00-1.88-46.94
15744012006.08.31 23:45sell0.20usdchf1.23170.00001.22792006.09.06 20:131.23590.000.00-3.73-67.97
15940792006.09.05 09:34sell0.40usdchf1.23370.00001.22992006.09.06 20:131.23580.000.00-1.86-67.97
15985862006.09.05 15:40sell0.80usdchf1.23570.00001.23192006.09.06 20:121.23580.000.00-3.73-6.47
16085102006.09.06 13:24sell1.60usdchf1.23750.00001.23372006.09.06 20:121.23570.000.000.00233.07
16095672006.09.06 14:33sell3.20usdchf1.23930.00001.23552006.09.06 20:121.23550.000.000.00984.22
16126792006.09.06 20:13sell0.10usdchf1.23500.00001.23122006.09.07 18:001.24180.000.00-1.40-54.76
16175262006.09.07 10:55sell0.20usdchf1.23710.00001.23332006.09.07 18:001.24200.000.000.00-78.90
16188662006.09.07 12:37sell0.40usdchf1.23900.00001.23522006.09.07 18:001.24200.000.000.00-96.62
16196152006.09.07 13:56sell0.80usdchf1.24280.00001.23902006.09.07 18:001.24100.000.000.00116.04
16204922006.09.07 14:45sell1.60usdchf1.24520.00001.24142006.09.07 17:591.24140.000.000.00489.77
16230662006.09.07 19:31sell0.10usdchf1.24090.00001.23712006.09.13 07:471.25190.000.00-1.84-87.87
16234922006.09.07 20:46sell0.20usdchf1.24270.00001.23892006.09.13 07:471.25200.000.00-3.69-148.56
16249842006.09.08 03:06sell0.40usdchf1.24460.00001.24082006.09.11 11:491.24080.000.00-1.84122.52
16289862006.09.08 14:36sell0.80usdchf1.24680.00001.24302006.09.11 10:361.24300.000.00-3.68244.57
16296212006.09.08 15:02sell1.60usdchf1.24860.00001.24482006.09.11 10:041.24480.000.00-7.37488.48
16416802006.09.12 14:34sell0.40usdchf1.24460.00001.24082006.09.13 07:471.25210.000.00-1.84-239.60
16426372006.09.12 15:52sell0.80usdchf1.24650.00001.24272006.09.13 07:471.25180.000.00-3.68-338.71
16428272006.09.12 16:13sell1.60usdchf1.24830.00001.24452006.09.13 07:461.25180.000.00-7.35-447.36
16438532006.09.12 19:55sell3.20usdchf1.25010.00001.24632006.09.13 07:461.25190.000.00-14.70-460.10
16448922006.09.13 02:12sell6.40usdchf1.25200.00001.24822006.09.13 07:461.25190.000.000.0051.12
16449532006.09.13 02:14sell12.80usdchf1.25380.00001.25002006.09.13 07:461.25200.000.000.001 840.26
16459272006.09.13 07:47sell0.10usdchf1.25150.00001.24772006.09.13 17:461.24950.000.000.0016.01
16474962006.09.13 14:06sell0.20usdchf1.25330.00001.24952006.09.13 17:461.24950.000.000.0060.82
16485132006.09.13 17:47sell0.10usdchf1.24950.00001.24572006.09.14 11:491.24760.000.00-1.3815.23
16493682006.09.13 20:12sell0.20usdchf1.25130.00001.24752006.09.14 11:491.24750.000.00-2.7660.92
16529052006.09.14 14:40buy0.10usdchf1.25150.00001.25532006.09.14 19:141.25050.000.000.00-8.00
16535492006.09.14 16:19buy0.20usdchf1.24970.00001.25352006.09.14 19:141.25050.000.000.0012.79
16537942006.09.14 16:55buy0.40usdchf1.24690.00001.25072006.09.14 19:141.25070.000.000.00121.53
16567662006.09.15 20:02sell0.10usdchf1.25640.00001.25262006.09.18 08:201.25450.000.00-0.4615.15
16574462006.09.18 00:22sell0.20usdchf1.25830.00001.25452006.09.18 08:201.25450.000.000.0060.58
16596302006.09.18 12:57buy0.10usdchf1.25560.00001.25942006.09.19 09:461.25390.000.000.22-13.56
16600222006.09.18 14:21buy0.20usdchf1.25380.00001.25762006.09.19 09:461.25410.000.000.444.78
16602412006.09.18 15:00buy0.40usdchf1.25200.00001.25582006.09.19 09:461.25410.000.000.8866.98
16618712006.09.19 01:11buy0.80usdchf1.25020.00001.25402006.09.19 09:461.25400.000.000.00242.42
16647412006.09.19 14:55sell0.10usdchf1.25130.00001.24752006.09.20 17:071.24940.000.00-0.4615.21
16684142006.09.20 12:35sell0.20usdchf1.25310.00001.24932006.09.20 17:071.24930.000.000.0060.83
16717222006.09.20 21:14buy0.10usdchf1.25110.00001.25492006.09.21 16:191.25110.000.000.660.00
16726982006.09.21 02:44buy0.20usdchf1.24930.00001.25312006.09.21 16:191.25120.000.000.0030.37
16730082006.09.21 03:52buy0.40usdchf1.24740.00001.25122006.09.21 16:191.25120.000.000.00121.48
16767852006.09.21 18:20sell0.10usdchf1.24600.00001.24222006.09.21 21:341.24220.000.000.0030.59
15605262006.08.30 16:30sell0.10usdjpy116.930.00116.552006.09.04 03:22116.780.000.00-2.9912.84
15606082006.08.30 16:36sell0.20usdjpy117.120.00116.742006.09.04 03:22116.780.000.00-5.9658.23
15636482006.08.31 02:14sell0.40usdjpy117.310.00116.932006.09.04 02:28116.930.000.00-4.78130.02
15890722006.09.04 20:05buy0.10usdjpy116.090.00116.472006.09.05 16:39116.060.000.000.26-2.58
15907922006.09.05 02:15buy0.20usdjpy115.840.00116.222006.09.05 16:39116.030.000.000.0032.75
15933582006.09.05 09:14buy0.40usdjpy115.660.00116.042006.09.05 16:38116.040.000.000.00130.99
16031722006.09.05 21:01sell0.10usdjpy115.910.00115.532006.09.07 10:53116.670.000.00-2.40-65.14
16036782006.09.05 23:18sell0.20usdjpy116.090.00115.712006.09.07 10:52116.640.000.00-4.81-94.31
16046702006.09.06 03:05sell0.40usdjpy116.280.00115.902006.09.07 10:52116.660.000.00-7.20-130.29
16083572006.09.06 13:16sell0.80usdjpy116.470.00116.092006.09.07 10:52116.690.000.00-14.40-150.83
16086472006.09.06 13:28sell1.60usdjpy116.660.00116.282006.09.07 10:52116.760.000.00-28.80-137.03
16121802006.09.06 18:57sell3.20usdjpy116.850.00116.472006.09.07 10:52116.730.000.00-57.59328.96
16173282006.09.07 10:50sell6.40usdjpy117.030.00116.652006.09.07 10:52116.700.000.000.001 809.77
16174682006.09.07 10:54sell0.10usdjpy116.530.00116.152006.09.07 11:14116.150.000.000.0032.72
16216512006.09.07 16:24buy0.10usdjpy116.500.00116.882006.09.08 12:30116.500.000.000.260.00
16226292006.09.07 18:11buy0.20usdjpy116.320.00116.702006.09.08 12:30116.510.000.000.5232.62
16261532006.09.08 08:28buy0.40usdjpy116.130.00116.512006.09.08 12:30116.510.000.000.00130.46
16279432006.09.08 12:30buy0.10usdjpy116.530.00116.912006.09.08 14:45116.730.000.000.0017.13
16284972006.09.08 13:57buy0.20usdjpy116.350.00116.732006.09.08 14:45116.730.000.000.0065.11
16410392006.09.12 12:25sell0.10usdjpy117.570.00117.192006.09.13 08:37117.780.000.00-0.59-17.83
16427972006.09.12 16:10sell0.20usdjpy117.750.00117.372006.09.13 08:37117.790.000.00-1.19-6.79
16436152006.09.12 18:33sell0.40usdjpy117.930.00117.552006.09.13 08:37117.780.000.00-2.3750.94
16439762006.09.12 20:08sell0.80usdjpy118.120.00117.742006.09.13 08:37117.740.000.00-4.75258.20
16461472006.09.13 08:37sell0.10usdjpy117.770.00117.392006.09.13 17:48117.390.000.000.0032.37
16495162006.09.13 22:00buy0.10usdjpy117.600.00117.982006.09.15 18:34117.800.000.001.0316.98
16498302006.09.14 01:27buy0.20usdjpy117.410.00117.792006.09.15 18:34117.790.000.000.5164.52
16565612006.09.15 18:35buy0.10usdjpy117.830.00118.212006.09.18 01:46118.010.000.000.2615.25
16569242006.09.15 21:26buy0.20usdjpy117.620.00118.002006.09.18 01:46118.000.000.000.5164.41
16577872006.09.18 01:57buy0.10usdjpy118.110.00118.492006.09.19 17:42117.620.000.000.25-41.66
16578102006.09.18 02:01buy0.20usdjpy117.910.00118.292006.09.19 17:42117.640.000.000.51-45.90
16631322006.09.19 09:40buy0.40usdjpy117.720.00118.102006.09.19 17:42117.600.000.000.00-40.82
16638272006.09.19 12:01buy0.80usdjpy117.530.00117.912006.09.19 17:42117.590.000.000.0040.82
16644172006.09.19 14:30buy1.60usdjpy117.340.00117.722006.09.19 17:42117.570.000.000.00313.01
16646292006.09.19 14:44buy3.20usdjpy117.160.00117.542006.09.19 17:42117.540.000.000.001 034.54
16657942006.09.19 18:08buy0.10usdjpy117.630.00118.012006.09.20 11:42117.460.000.000.26-14.47
16669032006.09.20 02:57buy0.20usdjpy117.440.00117.822006.09.20 11:42117.470.000.000.005.11
16669712006.09.20 03:19buy0.40usdjpy117.250.00117.632006.09.20 11:42117.450.000.000.0068.11
16677812006.09.20 09:11buy0.80usdjpy117.070.00117.452006.09.20 11:42117.450.000.000.00258.83
16683172006.09.20 11:42buy0.10usdjpy117.470.00117.852006.09.22 08:41116.510.000.001.03-82.40
16685372006.09.20 13:43buy0.20usdjpy117.280.00117.662006.09.22 08:41116.520.000.002.05-130.45
16732102006.09.21 05:40buy0.40usdjpy117.100.00117.482006.09.22 08:41116.510.000.001.03-202.56
16746602006.09.21 12:23buy0.80usdjpy116.910.00117.292006.09.22 08:41116.520.000.002.06-267.77
16753922006.09.21 14:45buy1.60usdjpy116.720.00117.102006.09.22 08:40116.510.000.004.12-288.39
16768862006.09.21 18:33buy3.20usdjpy116.530.00116.912006.09.22 08:40116.510.000.008.25-54.93
16774002006.09.21 20:14buy6.40usdjpy116.350.00116.732006.09.22 08:40116.530.000.0016.49988.59
  0.00 0.00 -234.45 28 399.85
Closed P/L: 28 165.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
16806972006.09.22 14:11sell0.10eurjpy148.860.00148.48 149.040.000.00-0.56-15.45
16812342006.09.22 16:08sell0.20eurjpy149.060.00148.68 149.040.000.00-1.123.43
16811922006.09.22 16:00sell0.10eurusd1.27990.00001.2761 1.27920.000.000.157.00
16794682006.09.22 09:20buy0.10gbpusd1.90520.00001.9092 1.90100.000.000.23-42.00
16802352006.09.22 12:01buy0.20gbpusd1.90320.00001.9072 1.90100.000.000.45-44.00
16805392006.09.22 13:54buy0.40gbpusd1.90110.00001.9051 1.90100.000.000.90-4.00
16813642006.09.22 16:39buy0.10usdcad1.11670.00001.1205 1.11640.000.000.07-2.69
16787842006.09.22 07:03buy0.10usdchf1.24290.00001.2467 1.23530.000.000.22-61.52
16791142006.09.22 08:19buy0.20usdchf1.24090.00001.2447 1.23530.000.000.44-90.67
16795242006.09.22 09:22buy0.40usdchf1.23900.00001.2428 1.23530.000.000.89-119.81
16798732006.09.22 10:27buy0.80usdchf1.23720.00001.2410 1.23530.000.001.78-123.05
16799532006.09.22 10:43buy1.60usdchf1.23540.00001.2392 1.23530.000.003.56-12.95
16807412006.09.22 14:19buy3.20usdchf1.23360.00001.2374 1.23530.000.007.12440.38
16792212006.09.22 08:47buy0.10usdjpy116.580.00116.96 116.490.000.000.26-7.73
16798212006.09.22 10:21buy0.20usdjpy116.390.00116.77 116.490.000.000.5117.17
16806702006.09.22 14:06buy0.40usdjpy116.210.00116.59 116.490.000.001.0396.15
  0.00 0.00 15.93 40.26
 Floating P/L: 56.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 28 165.40 Floating P/L: 56.19 Margin: 1 788.76
Balance: 171 251.53 Equity: 171 307.72 Free Margin: 169 462.77