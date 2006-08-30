MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 September 22, 22:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1561647
|2006.08.30 19:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7633
|0.0000
|0.7595
|2006.09.06 03:31
|0.7685
|0.00
|0.00
|-3.70
|-52.00
|1576976
|2006.09.01 07:53
|sell
|0.20
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7613
|2006.09.06 03:31
|0.7682
|0.00
|0.00
|-3.15
|-62.00
|1580420
|2006.09.04 02:29
|sell
|0.40
|audusd
|0.7681
|0.0000
|0.7643
|2006.09.06 03:30
|0.7681
|0.00
|0.00
|-4.20
|0.00
|1581256
|2006.09.04 05:44
|sell
|0.80
|audusd
|0.7699
|0.0000
|0.7661
|2006.09.06 03:30
|0.7681
|0.00
|0.00
|-8.40
|144.00
|1587401
|2006.09.04 16:39
|sell
|1.60
|audusd
|0.7717
|0.0000
|0.7679
|2006.09.06 03:30
|0.7679
|0.00
|0.00
|-16.80
|608.00
|1605997
|2006.09.06 08:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7736
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.91
|-114.00
|1608824
|2006.09.06 13:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7718
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|1.80
|-192.00
|1611191
|2006.09.06 16:25
|buy
|0.40
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7700
|2006.09.08 03:32
|0.7583
|0.00
|0.00
|3.60
|-316.00
|1616660
|2006.09.07 09:42
|buy
|0.80
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7678
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|1.80
|-448.00
|1619601
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|audusd
|0.7622
|0.0000
|0.7660
|2006.09.08 03:32
|0.7583
|0.00
|0.00
|3.60
|-624.00
|1620299
|2006.09.07 14:40
|buy
|3.20
|audusd
|0.7604
|0.0000
|0.7642
|2006.09.08 03:31
|0.7625
|0.00
|0.00
|7.20
|672.00
|1621628
|2006.09.07 16:22
|buy
|6.40
|audusd
|0.7585
|0.0000
|0.7623
|2006.09.08 03:31
|0.7623
|0.00
|0.00
|14.40
|2 432.00
|1627200
|2006.09.08 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7579
|0.0000
|0.7617
|2006.09.13 15:49
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.69
|-48.00
|1629464
|2006.09.08 14:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7549
|0.0000
|0.7587
|2006.09.13 15:48
|0.7530
|0.00
|0.00
|1.35
|-38.00
|1641336
|2006.09.12 14:20
|buy
|0.40
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|2006.09.13 15:48
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.90
|-8.00
|1643843
|2006.09.12 19:53
|buy
|0.80
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.13 15:47
|0.7528
|0.00
|0.00
|1.80
|120.00
|1645290
|2006.09.13 03:18
|buy
|1.60
|audusd
|0.7491
|0.0000
|0.7529
|2006.09.13 15:47
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|608.00
|1648510
|2006.09.13 17:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|2006.09.18 21:10
|0.7551
|0.00
|0.00
|1.14
|20.00
|1656023
|2006.09.15 15:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.18 21:10
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.45
|76.00
|1662078
|2006.09.19 03:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.7505
|2006.09.19 18:50
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1662651
|2006.09.19 06:53
|sell
|0.20
|audusd
|0.7562
|0.0000
|0.7524
|2006.09.19 18:50
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1665909
|2006.09.19 18:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7483
|2006.09.22 11:38
|0.7538
|0.00
|0.00
|-2.64
|-17.00
|1668967
|2006.09.20 15:26
|sell
|0.20
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.7501
|2006.09.22 11:38
|0.7539
|0.00
|0.00
|-4.20
|0.00
|1672670
|2006.09.21 02:40
|sell
|0.40
|audusd
|0.7557
|0.0000
|0.7519
|2006.09.22 11:38
|0.7537
|0.00
|0.00
|-2.10
|80.00
|1676627
|2006.09.21 18:14
|sell
|0.80
|audusd
|0.7576
|0.0000
|0.7538
|2006.09.22 11:37
|0.7538
|0.00
|0.00
|-4.20
|304.00
|1563714
|2006.08.31 02:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.55
|0.00
|150.93
|2006.09.01 10:37
|150.39
|0.00
|0.00
|0.21
|-13.63
|1564114
|2006.08.31 03:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.37
|0.00
|150.75
|2006.09.01 10:36
|150.38
|0.00
|0.00
|0.43
|1.70
|1571832
|2006.08.31 16:45
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.19
|0.00
|150.57
|2006.09.01 10:36
|150.37
|0.00
|0.00
|0.85
|61.36
|1575905
|2006.09.01 04:29
|buy
|0.80
|eurjpy
|150.00
|0.00
|150.38
|2006.09.01 10:36
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|259.07
|1578619
|2006.09.01 10:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.41
|0.00
|150.79
|2006.09.04 17:42
|149.29
|0.00
|0.00
|0.21
|-96.53
|1580497
|2006.09.04 02:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.22
|0.00
|150.60
|2006.09.04 17:42
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.05
|1581087
|2006.09.04 03:53
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.04
|0.00
|150.42
|2006.09.04 17:42
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.57
|1581561
|2006.09.04 06:42
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.85
|0.00
|150.23
|2006.09.04 17:42
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-379.21
|1582478
|2006.09.04 08:24
|buy
|1.60
|eurjpy
|149.67
|0.00
|150.05
|2006.09.04 17:41
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.05
|1583416
|2006.09.04 09:48
|buy
|3.20
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.84
|2006.09.04 17:41
|149.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-413.72
|1585903
|2006.09.04 13:56
|buy
|6.40
|eurjpy
|149.28
|0.00
|149.66
|2006.09.04 17:41
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|110.32
|1586962
|2006.09.04 15:19
|buy
|12.80
|eurjpy
|149.10
|0.00
|149.48
|2006.09.04 17:41
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2 206.51
|1588215
|2006.09.04 18:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.74
|2006.09.05 22:51
|148.80
|0.00
|0.00
|0.22
|-48.25
|1590513
|2006.09.05 02:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.18
|0.00
|149.56
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.77
|1590800
|2006.09.05 02:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.81
|0.00
|149.19
|2006.09.05 22:49
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|1593112
|2006.09.05 09:06
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.61
|0.00
|148.99
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|137.87
|1593540
|2006.09.05 09:20
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.81
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|523.96
|1604456
|2006.09.06 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.69
|0.00
|148.31
|2006.09.07 10:54
|149.08
|0.00
|0.00
|-1.67
|-33.47
|1604544
|2006.09.06 02:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.87
|0.00
|148.49
|2006.09.07 10:54
|149.10
|0.00
|0.00
|-3.34
|-39.46
|1604678
|2006.09.06 03:05
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.05
|0.00
|148.67
|2006.09.07 10:53
|149.13
|0.00
|0.00
|-6.68
|-27.46
|1605413
|2006.09.06 06:13
|sell
|0.80
|eurjpy
|149.24
|0.00
|148.86
|2006.09.07 10:53
|149.08
|0.00
|0.00
|-13.37
|109.90
|1614337
|2006.09.07 01:41
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.05
|2006.09.07 10:53
|149.22
|0.00
|0.00
|0.00
|288.19
|1614514
|2006.09.07 02:21
|sell
|3.20
|eurjpy
|149.61
|0.00
|149.23
|2006.09.07 10:53
|149.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1 042.71
|1622954
|2006.09.07 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.46
|0.00
|148.84
|2006.09.08 09:23
|148.16
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.76
|1623181
|2006.09.07 20:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.28
|0.00
|148.66
|2006.09.08 09:23
|148.13
|0.00
|0.00
|0.43
|-25.76
|1623916
|2006.09.07 21:27
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.10
|0.00
|148.48
|2006.09.08 09:23
|148.10
|0.00
|0.00
|0.86
|0.00
|1625377
|2006.09.08 05:25
|buy
|0.80
|eurjpy
|147.92
|0.00
|148.30
|2006.09.08 09:23
|148.13
|0.00
|0.00
|0.00
|144.23
|1626083
|2006.09.08 08:20
|buy
|1.60
|eurjpy
|147.73
|0.00
|148.11
|2006.09.08 09:23
|148.11
|0.00
|0.00
|0.00
|522.07
|1626618
|2006.09.08 09:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.18
|0.00
|148.56
|2006.09.08 12:03
|148.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|1626644
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.20
|eurjpy
|147.94
|0.00
|148.32
|2006.09.08 12:03
|148.07
|0.00
|0.00
|0.00
|22.32
|1626675
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.40
|eurjpy
|147.71
|0.00
|148.09
|2006.09.08 12:03
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|130.49
|1627842
|2006.09.08 12:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.08
|0.00
|148.46
|2006.09.08 18:32
|148.28
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|1628238
|2006.09.08 13:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|147.90
|0.00
|148.28
|2006.09.08 18:32
|148.28
|0.00
|0.00
|0.00
|64.97
|1630808
|2006.09.08 18:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.30
|0.00
|148.68
|2006.09.11 09:11
|148.68
|0.00
|0.00
|0.21
|32.41
|1631069
|2006.09.08 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.12
|0.00
|148.50
|2006.09.11 08:26
|148.50
|0.00
|0.00
|0.43
|64.94
|1641298
|2006.09.12 14:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|0.00
|149.92
|2006.09.12 20:01
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|14.41
|1641705
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.32
|0.00
|149.70
|2006.09.12 20:01
|149.70
|0.00
|0.00
|0.00
|64.43
|1644383
|2006.09.12 23:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.58
|0.00
|149.20
|2006.09.13 10:22
|149.20
|0.00
|0.00
|-0.55
|32.30
|1648387
|2006.09.13 17:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.74
|2006.09.14 12:24
|149.56
|0.00
|0.00
|0.64
|16.99
|1648899
|2006.09.13 18:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.18
|0.00
|149.56
|2006.09.14 12:24
|149.56
|0.00
|0.00
|1.28
|64.56
|1654678
|2006.09.14 21:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.55
|0.00
|149.17
|2006.09.15 13:51
|149.17
|0.00
|0.00
|-0.55
|32.29
|1655113
|2006.09.15 02:06
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.74
|0.00
|149.36
|2006.09.15 13:51
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|64.57
|1656649
|2006.09.15 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.60
|2006.09.18 00:32
|148.82
|0.00
|0.00
|0.21
|-33.96
|1656858
|2006.09.15 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.04
|0.00
|149.42
|2006.09.18 00:32
|148.82
|0.00
|0.00
|0.43
|-37.34
|1657003
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.85
|0.00
|149.23
|2006.09.18 00:32
|148.80
|0.00
|0.00
|0.85
|-16.98
|1657263
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.81
|2006.09.18 00:32
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|258.06
|1657784
|2006.09.18 01:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.19
|0.00
|149.57
|2006.09.18 07:51
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|1657826
|2006.09.18 02:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.01
|0.00
|149.39
|2006.09.18 07:51
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|64.39
|1660824
|2006.09.18 17:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.50
|0.00
|149.12
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-0.55
|-30.53
|1661068
|2006.09.18 18:42
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.68
|0.00
|149.30
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-1.10
|-30.53
|1661688
|2006.09.18 22:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.50
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-2.20
|6.78
|1662270
|2006.09.19 04:22
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.68
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|0.00
|135.70
|1662367
|2006.09.19 04:44
|sell
|1.60
|eurjpy
|150.24
|0.00
|149.86
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|0.00
|515.65
|1662648
|2006.09.19 06:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.50
|2006.09.19 09:11
|149.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|1662794
|2006.09.19 08:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.68
|2006.09.19 09:11
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|64.47
|1665998
|2006.09.19 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.09
|0.00
|149.47
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.21
|-31.56
|1666893
|2006.09.20 02:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.90
|0.00
|149.28
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.71
|1666962
|2006.09.20 03:17
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1667469
|2006.09.20 07:30
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.54
|0.00
|148.92
|2006.09.20 11:05
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|129.61
|1667798
|2006.09.20 09:11
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.35
|0.00
|148.73
|2006.09.20 11:04
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|518.38
|1668221
|2006.09.20 11:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.09.20 20:12
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|1672298
|2006.09.21 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.89
|0.00
|148.51
|2006.09.22 14:11
|148.89
|0.00
|0.00
|-0.56
|0.00
|1672924
|2006.09.21 03:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.07
|0.00
|148.69
|2006.09.21 08:23
|148.69
|0.00
|0.00
|0.00
|64.91
|1679186
|2006.09.22 08:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.07
|0.00
|148.69
|2006.09.22 14:11
|148.90
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|1679511
|2006.09.22 09:21
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.27
|0.00
|148.89
|2006.09.22 14:10
|148.89
|0.00
|0.00
|0.00
|130.80
|1571584
|2006.08.31 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2006.09.05 05:25
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.45
|-40.00
|1571955
|2006.08.31 16:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2775
|2006.09.05 05:25
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.90
|-46.00
|1580393
|2006.09.04 02:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|1.2815
|2006.09.05 05:24
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.60
|72.00
|1589560
|2006.09.04 22:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2834
|2006.09.05 05:23
|1.2834
|0.00
|0.00
|1.20
|304.00
|1596029
|2006.09.05 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2006.09.06 20:42
|1.2813
|0.00
|0.00
|-0.35
|-27.00
|1597117
|2006.09.05 13:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2006.09.06 20:42
|1.2814
|0.00
|0.00
|-0.70
|-4.00
|1608632
|2006.09.06 13:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|2006.09.06 20:42
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1610517
|2006.09.06 15:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2006.09.06 20:42
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1612967
|2006.09.06 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2006.09.07 18:00
|1.2745
|0.00
|0.00
|-1.05
|-71.00
|1617238
|2006.09.07 10:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|2006.09.07 18:00
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|1617989
|2006.09.07 11:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2006.09.07 18:00
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|1618908
|2006.09.07 12:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2797
|2006.09.07 18:00
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1619558
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2773
|2006.09.07 17:59
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1620645
|2006.09.07 14:48
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2754
|2006.09.07 17:59
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|1623061
|2006.09.07 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2789
|2006.09.12 14:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|-1.05
|-27.00
|1623541
|2006.09.07 20:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|2006.09.12 14:57
|1.2722
|0.00
|0.00
|-2.10
|-16.00
|1626151
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|2006.09.12 14:56
|1.2724
|0.00
|0.00
|-2.80
|52.00
|1628985
|2006.09.08 14:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.09.11 11:45
|1.2726
|0.00
|0.00
|-2.80
|304.00
|1629450
|2006.09.08 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.09.11 10:08
|1.2707
|0.00
|0.00
|-5.60
|608.00
|1641713
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.09.12 14:56
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1642199
|2006.09.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2766
|2006.09.13 17:50
|1.2714
|0.00
|0.00
|-0.35
|-14.00
|1642403
|2006.09.12 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|2006.09.13 17:50
|1.2715
|0.00
|0.00
|-0.70
|12.00
|1642819
|2006.09.12 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2728
|2006.09.13 17:50
|1.2711
|0.00
|0.00
|-1.40
|84.00
|1645307
|2006.09.13 03:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.09.13 17:48
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1648634
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2751
|2006.09.14 13:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|-1.05
|20.00
|1649222
|2006.09.13 19:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2733
|2006.09.14 13:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1654802
|2006.09.14 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2690
|2006.09.15 13:51
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.15
|38.00
|1656998
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2701
|2006.09.18 08:20
|1.2674
|0.00
|0.00
|-0.35
|11.00
|1657303
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2674
|2006.09.18 08:20
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1659250
|2006.09.18 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2657
|0.0000
|1.2619
|2006.09.19 10:04
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.15
|-16.00
|1660234
|2006.09.18 15:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2653
|2006.09.19 10:03
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.30
|40.00
|1661844
|2006.09.19 01:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2672
|2006.09.19 10:03
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1664720
|2006.09.19 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|2006.09.20 17:00
|1.2702
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.00
|1665443
|2006.09.19 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2722
|2006.09.20 17:00
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.70
|38.00
|1665974
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|1.2704
|2006.09.20 17:00
|1.2704
|0.00
|0.00
|-1.40
|152.00
|1671645
|2006.09.20 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2694
|0.0000
|1.2656
|2006.09.22 11:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.60
|-115.00
|1672693
|2006.09.21 02:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2674
|2006.09.22 11:58
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.30
|-192.00
|1674669
|2006.09.21 12:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2693
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.60
|-304.00
|1676564
|2006.09.21 18:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2729
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|1.20
|-320.00
|1676911
|2006.09.21 18:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|2006.09.22 11:58
|1.2808
|0.00
|0.00
|2.40
|-336.00
|1679418
|2006.09.22 09:07
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2771
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1679870
|2006.09.22 10:27
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2789
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1571949
|2006.08.31 16:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.8997
|2006.09.05 07:04
|1.9030
|0.00
|0.00
|-1.59
|5.00
|1580333
|2006.09.04 02:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9031
|2006.09.05 07:04
|1.9031
|0.00
|0.00
|-1.05
|76.00
|1603920
|2006.09.06 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8984
|2006.09.06 20:06
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1606495
|2006.09.06 09:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8966
|2006.09.06 20:06
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|1606988
|2006.09.06 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8910
|0.0000
|1.8948
|2006.09.06 20:06
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.00
|1607403
|2006.09.06 11:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8892
|0.0000
|1.8930
|2006.09.06 20:06
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.00
|1608031
|2006.09.06 12:44
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8912
|2006.09.06 20:06
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|1608416
|2006.09.06 13:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8890
|2006.09.06 20:05
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-608.00
|1609305
|2006.09.06 14:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8866
|2006.09.06 20:05
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1610605
|2006.09.06 15:49
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8848
|2006.09.06 20:05
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|3 072.00
|1612664
|2006.09.06 20:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8886
|2006.09.07 18:08
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.68
|-77.00
|1615949
|2006.09.07 08:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8866
|2006.09.07 18:07
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|1618784
|2006.09.07 12:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8806
|0.0000
|1.8846
|2006.09.07 18:07
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1619286
|2006.09.07 13:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8826
|2006.09.07 18:07
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1619508
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8793
|2006.09.07 18:07
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1620523
|2006.09.07 14:45
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8766
|2006.09.07 18:07
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1622996
|2006.09.07 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8811
|2006.09.08 18:53
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.23
|-116.00
|1623519
|2006.09.07 20:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8790
|2006.09.08 18:53
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.45
|-188.00
|1626042
|2006.09.08 08:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8770
|2006.09.08 18:53
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|1627797
|2006.09.08 11:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8750
|2006.09.08 18:53
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.00
|1628189
|2006.09.08 13:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8730
|2006.09.08 18:52
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-464.00
|1629440
|2006.09.08 14:46
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8702
|2006.09.08 18:52
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1630107
|2006.09.08 16:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8642
|0.0000
|1.8682
|2006.09.08 18:52
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.00
|1643729
|2006.09.12 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8694
|2006.09.13 02:25
|1.8715
|0.00
|0.00
|-0.53
|19.00
|1644282
|2006.09.12 22:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8714
|2006.09.13 02:25
|1.8714
|0.00
|0.00
|-1.05
|80.00
|1645859
|2006.09.13 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8781
|2006.09.14 00:08
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.68
|40.00
|1650209
|2006.09.14 05:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8726
|2006.09.14 14:43
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1650706
|2006.09.14 09:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8787
|0.0000
|1.8747
|2006.09.14 14:43
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1651051
|2006.09.14 10:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8769
|2006.09.14 14:43
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|1651512
|2006.09.14 12:13
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8789
|2006.09.14 14:42
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1651695
|2006.09.14 12:46
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8849
|0.0000
|1.8809
|2006.09.14 14:42
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1652043
|2006.09.14 13:34
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8870
|0.0000
|1.8830
|2006.09.14 14:42
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1654795
|2006.09.14 21:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8824
|2006.09.15 13:51
|1.8824
|0.00
|0.00
|-0.53
|40.00
|1657683
|2006.09.18 01:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8794
|0.0000
|1.8834
|2006.09.18 08:35
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1659126
|2006.09.18 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8802
|0.0000
|1.8762
|2006.09.18 11:35
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1659346
|2006.09.18 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|1.8718
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-0.53
|-23.00
|1660253
|2006.09.18 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-1.05
|-2.00
|1661450
|2006.09.18 20:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8760
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1661936
|2006.09.19 01:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8821
|0.0000
|1.8781
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1664162
|2006.09.19 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8849
|2006.09.19 14:40
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1664544
|2006.09.19 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8891
|2006.09.20 15:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.23
|-4.00
|1665530
|2006.09.19 17:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8868
|2006.09.20 15:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.45
|38.00
|1665989
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8808
|0.0000
|1.8848
|2006.09.20 15:01
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.90
|160.00
|1668779
|2006.09.20 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8890
|2006.09.20 16:58
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1672021
|2006.09.20 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8834
|2006.09.21 19:32
|1.8990
|0.00
|0.00
|-1.58
|-116.00
|1672593
|2006.09.21 02:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8854
|2006.09.21 19:32
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.00
|1672847
|2006.09.21 03:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8875
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|1674420
|2006.09.21 11:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8910
|2006.09.21 19:31
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.00
|1674742
|2006.09.21 12:34
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8931
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|1675257
|2006.09.21 14:22
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.8951
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1676857
|2006.09.21 18:27
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.8972
|2006.09.21 19:31
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|1 472.00
|1677297
|2006.09.21 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9047
|2006.09.22 09:19
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.23
|40.00
|1572951
|2006.08.31 18:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1061
|0.0000
|1.1023
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.64
|-33.34
|1592387
|2006.09.05 08:28
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1079
|0.0000
|1.1041
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.31
|-34.24
|1593538
|2006.09.05 09:20
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1098
|0.0000
|1.1060
|2006.09.06 15:09
|1.1096
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.21
|1595469
|2006.09.05 10:33
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1116
|0.0000
|1.1078
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-1.26
|129.75
|1598230
|2006.09.05 15:23
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1135
|0.0000
|1.1097
|2006.09.06 15:09
|1.1097
|0.00
|0.00
|-2.52
|547.94
|1609992
|2006.09.06 15:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1096
|0.0000
|1.1058
|2006.09.06 16:40
|1.1058
|0.00
|0.00
|0.00
|34.36
|1614273
|2006.09.07 01:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1061
|0.0000
|1.1099
|2006.09.07 16:50
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|34.24
|1627191
|2006.09.08 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1105
|0.0000
|1.1067
|2006.09.12 16:40
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.32
|-58.19
|1628084
|2006.09.08 13:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1133
|0.0000
|1.1095
|2006.09.12 16:39
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.62
|-66.25
|1628896
|2006.09.08 14:35
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1152
|0.0000
|1.1114
|2006.09.12 16:39
|1.1169
|0.00
|0.00
|-1.24
|-60.88
|1629493
|2006.09.08 14:50
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1171
|0.0000
|1.1133
|2006.09.12 16:39
|1.1170
|0.00
|0.00
|-2.50
|7.16
|1630056
|2006.09.08 16:18
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|2006.09.12 16:38
|1.1169
|0.00
|0.00
|-4.99
|300.83
|1641595
|2006.09.12 14:33
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1211
|0.0000
|1.1173
|2006.09.12 16:38
|1.1173
|0.00
|0.00
|0.00
|1 088.34
|1645982
|2006.09.13 07:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1198
|0.0000
|1.1160
|2006.09.13 17:20
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|1647508
|2006.09.13 14:08
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1217
|0.0000
|1.1179
|2006.09.13 17:20
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|67.99
|1648356
|2006.09.13 17:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1173
|0.0000
|1.1135
|2006.09.14 10:24
|1.1169
|0.00
|0.00
|-0.47
|3.58
|1648443
|2006.09.13 17:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1191
|0.0000
|1.1153
|2006.09.14 10:24
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.94
|37.60
|1649381
|2006.09.13 20:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1209
|0.0000
|1.1171
|2006.09.14 10:24
|1.1171
|0.00
|0.00
|-1.88
|136.07
|1654410
|2006.09.14 19:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1172
|0.0000
|1.1210
|2006.09.15 14:20
|1.1210
|0.00
|0.00
|0.07
|33.90
|1656455
|2006.09.15 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|2006.09.18 16:18
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.16
|17.91
|1659605
|2006.09.18 12:50
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1208
|0.0000
|1.1170
|2006.09.18 16:17
|1.1170
|0.00
|0.00
|0.00
|68.04
|1660670
|2006.09.18 16:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1170
|0.0000
|1.1132
|2006.09.19 14:34
|1.1189
|0.00
|0.00
|-0.16
|-16.98
|1663104
|2006.09.19 09:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1188
|0.0000
|1.1150
|2006.09.19 14:33
|1.1183
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|1664116
|2006.09.19 13:54
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1206
|0.0000
|1.1168
|2006.09.19 14:33
|1.1184
|0.00
|0.00
|0.00
|78.68
|1664241
|2006.09.19 14:10
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1224
|0.0000
|1.1186
|2006.09.19 14:33
|1.1186
|0.00
|0.00
|0.00
|271.77
|1667107
|2006.09.20 04:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|1.1227
|2006.09.21 12:55
|1.1227
|0.00
|0.00
|-0.47
|33.85
|1667825
|2006.09.20 09:21
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1283
|0.0000
|1.1245
|2006.09.21 09:33
|1.1245
|0.00
|0.00
|-0.93
|67.59
|1677948
|2006.09.21 23:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1239
|2006.09.22 16:39
|1.1161
|0.00
|0.00
|0.07
|-35.84
|1678007
|2006.09.21 23:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1181
|0.0000
|1.1219
|2006.09.22 16:39
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.13
|-34.04
|1679835
|2006.09.22 10:22
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1160
|0.0000
|1.1198
|2006.09.22 16:38
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|1679915
|2006.09.22 10:33
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1141
|0.0000
|1.1179
|2006.09.22 16:38
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|150.51
|1680731
|2006.09.22 14:15
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1123
|0.0000
|1.1161
|2006.09.22 16:38
|1.1161
|0.00
|0.00
|0.00
|544.71
|1574034
|2006.08.31 22:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|1.2261
|2006.09.06 20:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|-1.88
|-46.94
|1574401
|2006.08.31 23:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|2006.09.06 20:13
|1.2359
|0.00
|0.00
|-3.73
|-67.97
|1594079
|2006.09.05 09:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2337
|0.0000
|1.2299
|2006.09.06 20:13
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.86
|-67.97
|1598586
|2006.09.05 15:40
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2319
|2006.09.06 20:12
|1.2358
|0.00
|0.00
|-3.73
|-6.47
|1608510
|2006.09.06 13:24
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2337
|2006.09.06 20:12
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|233.07
|1609567
|2006.09.06 14:33
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2355
|2006.09.06 20:12
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|984.22
|1612679
|2006.09.06 20:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2312
|2006.09.07 18:00
|1.2418
|0.00
|0.00
|-1.40
|-54.76
|1617526
|2006.09.07 10:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2333
|2006.09.07 18:00
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.90
|1618866
|2006.09.07 12:37
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2352
|2006.09.07 18:00
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.62
|1619615
|2006.09.07 13:56
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2390
|2006.09.07 18:00
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|116.04
|1620492
|2006.09.07 14:45
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2414
|2006.09.07 17:59
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|489.77
|1623066
|2006.09.07 19:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2371
|2006.09.13 07:47
|1.2519
|0.00
|0.00
|-1.84
|-87.87
|1623492
|2006.09.07 20:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2389
|2006.09.13 07:47
|1.2520
|0.00
|0.00
|-3.69
|-148.56
|1624984
|2006.09.08 03:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|2006.09.11 11:49
|1.2408
|0.00
|0.00
|-1.84
|122.52
|1628986
|2006.09.08 14:36
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2430
|2006.09.11 10:36
|1.2430
|0.00
|0.00
|-3.68
|244.57
|1629621
|2006.09.08 15:02
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2448
|2006.09.11 10:04
|1.2448
|0.00
|0.00
|-7.37
|488.48
|1641680
|2006.09.12 14:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|2006.09.13 07:47
|1.2521
|0.00
|0.00
|-1.84
|-239.60
|1642637
|2006.09.12 15:52
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2427
|2006.09.13 07:47
|1.2518
|0.00
|0.00
|-3.68
|-338.71
|1642827
|2006.09.12 16:13
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2445
|2006.09.13 07:46
|1.2518
|0.00
|0.00
|-7.35
|-447.36
|1643853
|2006.09.12 19:55
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2463
|2006.09.13 07:46
|1.2519
|0.00
|0.00
|-14.70
|-460.10
|1644892
|2006.09.13 02:12
|sell
|6.40
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2482
|2006.09.13 07:46
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|1644953
|2006.09.13 02:14
|sell
|12.80
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2500
|2006.09.13 07:46
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|1 840.26
|1645927
|2006.09.13 07:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2477
|2006.09.13 17:46
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|1647496
|2006.09.13 14:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2495
|2006.09.13 17:46
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|60.82
|1648513
|2006.09.13 17:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2457
|2006.09.14 11:49
|1.2476
|0.00
|0.00
|-1.38
|15.23
|1649368
|2006.09.13 20:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2475
|2006.09.14 11:49
|1.2475
|0.00
|0.00
|-2.76
|60.92
|1652905
|2006.09.14 14:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2553
|2006.09.14 19:14
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1653549
|2006.09.14 16:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2535
|2006.09.14 19:14
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|1653794
|2006.09.14 16:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2469
|0.0000
|1.2507
|2006.09.14 19:14
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|121.53
|1656766
|2006.09.15 20:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2564
|0.0000
|1.2526
|2006.09.18 08:20
|1.2545
|0.00
|0.00
|-0.46
|15.15
|1657446
|2006.09.18 00:22
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2545
|2006.09.18 08:20
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|60.58
|1659630
|2006.09.18 12:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2556
|0.0000
|1.2594
|2006.09.19 09:46
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.22
|-13.56
|1660022
|2006.09.18 14:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2576
|2006.09.19 09:46
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.44
|4.78
|1660241
|2006.09.18 15:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2558
|2006.09.19 09:46
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.88
|66.98
|1661871
|2006.09.19 01:11
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2540
|2006.09.19 09:46
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|242.42
|1664741
|2006.09.19 14:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2475
|2006.09.20 17:07
|1.2494
|0.00
|0.00
|-0.46
|15.21
|1668414
|2006.09.20 12:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|2006.09.20 17:07
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|1671722
|2006.09.20 21:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2549
|2006.09.21 16:19
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.66
|0.00
|1672698
|2006.09.21 02:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2531
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|30.37
|1673008
|2006.09.21 03:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2512
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|121.48
|1676785
|2006.09.21 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2422
|2006.09.21 21:34
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|30.59
|1560526
|2006.08.30 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.55
|2006.09.04 03:22
|116.78
|0.00
|0.00
|-2.99
|12.84
|1560608
|2006.08.30 16:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.74
|2006.09.04 03:22
|116.78
|0.00
|0.00
|-5.96
|58.23
|1563648
|2006.08.31 02:14
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.09.04 02:28
|116.93
|0.00
|0.00
|-4.78
|130.02
|1589072
|2006.09.04 20:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.09
|0.00
|116.47
|2006.09.05 16:39
|116.06
|0.00
|0.00
|0.26
|-2.58
|1590792
|2006.09.05 02:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.84
|0.00
|116.22
|2006.09.05 16:39
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|32.75
|1593358
|2006.09.05 09:14
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.66
|0.00
|116.04
|2006.09.05 16:38
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|130.99
|1603172
|2006.09.05 21:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.91
|0.00
|115.53
|2006.09.07 10:53
|116.67
|0.00
|0.00
|-2.40
|-65.14
|1603678
|2006.09.05 23:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.71
|2006.09.07 10:52
|116.64
|0.00
|0.00
|-4.81
|-94.31
|1604670
|2006.09.06 03:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.90
|2006.09.07 10:52
|116.66
|0.00
|0.00
|-7.20
|-130.29
|1608357
|2006.09.06 13:16
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.47
|0.00
|116.09
|2006.09.07 10:52
|116.69
|0.00
|0.00
|-14.40
|-150.83
|1608647
|2006.09.06 13:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.28
|2006.09.07 10:52
|116.76
|0.00
|0.00
|-28.80
|-137.03
|1612180
|2006.09.06 18:57
|sell
|3.20
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.47
|2006.09.07 10:52
|116.73
|0.00
|0.00
|-57.59
|328.96
|1617328
|2006.09.07 10:50
|sell
|6.40
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.65
|2006.09.07 10:52
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1 809.77
|1617468
|2006.09.07 10:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.15
|2006.09.07 11:14
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|32.72
|1621651
|2006.09.07 16:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.88
|2006.09.08 12:30
|116.50
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|1622629
|2006.09.07 18:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.70
|2006.09.08 12:30
|116.51
|0.00
|0.00
|0.52
|32.62
|1626153
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.51
|2006.09.08 12:30
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|130.46
|1627943
|2006.09.08 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.91
|2006.09.08 14:45
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|1628497
|2006.09.08 13:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.73
|2006.09.08 14:45
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|65.11
|1641039
|2006.09.12 12:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.19
|2006.09.13 08:37
|117.78
|0.00
|0.00
|-0.59
|-17.83
|1642797
|2006.09.12 16:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.37
|2006.09.13 08:37
|117.79
|0.00
|0.00
|-1.19
|-6.79
|1643615
|2006.09.12 18:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.93
|0.00
|117.55
|2006.09.13 08:37
|117.78
|0.00
|0.00
|-2.37
|50.94
|1643976
|2006.09.12 20:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.12
|0.00
|117.74
|2006.09.13 08:37
|117.74
|0.00
|0.00
|-4.75
|258.20
|1646147
|2006.09.13 08:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.77
|0.00
|117.39
|2006.09.13 17:48
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|32.37
|1649516
|2006.09.13 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.98
|2006.09.15 18:34
|117.80
|0.00
|0.00
|1.03
|16.98
|1649830
|2006.09.14 01:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.79
|2006.09.15 18:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.51
|64.52
|1656561
|2006.09.15 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.21
|2006.09.18 01:46
|118.01
|0.00
|0.00
|0.26
|15.25
|1656924
|2006.09.15 21:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.62
|0.00
|118.00
|2006.09.18 01:46
|118.00
|0.00
|0.00
|0.51
|64.41
|1657787
|2006.09.18 01:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.49
|2006.09.19 17:42
|117.62
|0.00
|0.00
|0.25
|-41.66
|1657810
|2006.09.18 02:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.91
|0.00
|118.29
|2006.09.19 17:42
|117.64
|0.00
|0.00
|0.51
|-45.90
|1663132
|2006.09.19 09:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.72
|0.00
|118.10
|2006.09.19 17:42
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.82
|1663827
|2006.09.19 12:01
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.91
|2006.09.19 17:42
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|40.82
|1664417
|2006.09.19 14:30
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.34
|0.00
|117.72
|2006.09.19 17:42
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|313.01
|1664629
|2006.09.19 14:44
|buy
|3.20
|usdjpy
|117.16
|0.00
|117.54
|2006.09.19 17:42
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.54
|1665794
|2006.09.19 18:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|118.01
|2006.09.20 11:42
|117.46
|0.00
|0.00
|0.26
|-14.47
|1666903
|2006.09.20 02:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.82
|2006.09.20 11:42
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|1666971
|2006.09.20 03:19
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.25
|0.00
|117.63
|2006.09.20 11:42
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|68.11
|1667781
|2006.09.20 09:11
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.07
|0.00
|117.45
|2006.09.20 11:42
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|258.83
|1668317
|2006.09.20 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.85
|2006.09.22 08:41
|116.51
|0.00
|0.00
|1.03
|-82.40
|1668537
|2006.09.20 13:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.28
|0.00
|117.66
|2006.09.22 08:41
|116.52
|0.00
|0.00
|2.05
|-130.45
|1673210
|2006.09.21 05:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.10
|0.00
|117.48
|2006.09.22 08:41
|116.51
|0.00
|0.00
|1.03
|-202.56
|1674660
|2006.09.21 12:23
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.91
|0.00
|117.29
|2006.09.22 08:41
|116.52
|0.00
|0.00
|2.06
|-267.77
|1675392
|2006.09.21 14:45
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.72
|0.00
|117.10
|2006.09.22 08:40
|116.51
|0.00
|0.00
|4.12
|-288.39
|1676886
|2006.09.21 18:33
|buy
|3.20
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.91
|2006.09.22 08:40
|116.51
|0.00
|0.00
|8.25
|-54.93
|1677400
|2006.09.21 20:14
|buy
|6.40
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.73
|2006.09.22 08:40
|116.53
|0.00
|0.00
|16.49
|988.59
|
|0.00
|0.00
|-234.45
|28 399.85
|Closed P/L:
|28 165.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1680697
|2006.09.22 14:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.86
|0.00
|148.48
|
|149.04
|0.00
|0.00
|-0.56
|-15.45
|1681234
|2006.09.22 16:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.06
|0.00
|148.68
|
|149.04
|0.00
|0.00
|-1.12
|3.43
|1681192
|2006.09.22 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.15
|7.00
|1679468
|2006.09.22 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9092
|
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.23
|-42.00
|1680235
|2006.09.22 12:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9072
|
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.45
|-44.00
|1680539
|2006.09.22 13:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9051
|
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.90
|-4.00
|1681364
|2006.09.22 16:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1167
|0.0000
|1.1205
|
|1.1164
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.69
|1678784
|2006.09.22 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2467
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.22
|-61.52
|1679114
|2006.09.22 08:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2447
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.44
|-90.67
|1679524
|2006.09.22 09:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2428
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.89
|-119.81
|1679873
|2006.09.22 10:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2410
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|1.78
|-123.05
|1679953
|2006.09.22 10:43
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|1.2392
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|3.56
|-12.95
|1680741
|2006.09.22 14:19
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|1.2374
|
|1.2353
|0.00
|0.00
|7.12
|440.38
|1679221
|2006.09.22 08:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|0.00
|116.96
|
|116.49
|0.00
|0.00
|0.26
|-7.73
|1679821
|2006.09.22 10:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.77
|
|116.49
|0.00
|0.00
|0.51
|17.17
|1680670
|2006.09.22 14:06
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.59
|
|116.49
|0.00
|0.00
|1.03
|96.15
|
|0.00
|0.00
|15.93
|40.26
|
|Floating P/L:
|56.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|28 165.40
|Floating P/L:
|56.19
|Margin:
|1 788.76
|Balance:
|171 251.53
|Equity:
|171 307.72
|Free Margin:
|169 462.77