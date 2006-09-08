MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 September 15, 22:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1627200
|2006.09.08 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7579
|0.0000
|0.7617
|2006.09.13 15:49
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.69
|-48.00
|1629464
|2006.09.08 14:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7549
|0.0000
|0.7587
|2006.09.13 15:48
|0.7530
|0.00
|0.00
|1.35
|-38.00
|1641336
|2006.09.12 14:20
|buy
|0.40
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|2006.09.13 15:48
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.90
|-8.00
|1643843
|2006.09.12 19:53
|buy
|0.80
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.13 15:47
|0.7528
|0.00
|0.00
|1.80
|120.00
|1645290
|2006.09.13 03:18
|buy
|1.60
|audusd
|0.7491
|0.0000
|0.7529
|2006.09.13 15:47
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|608.00
|1630808
|2006.09.08 18:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.30
|0.00
|148.68
|2006.09.11 09:11
|148.68
|0.00
|0.00
|0.21
|32.41
|1631069
|2006.09.08 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.12
|0.00
|148.50
|2006.09.11 08:26
|148.50
|0.00
|0.00
|0.43
|64.94
|1641298
|2006.09.12 14:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|0.00
|149.92
|2006.09.12 20:01
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|14.41
|1641705
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.32
|0.00
|149.70
|2006.09.12 20:01
|149.70
|0.00
|0.00
|0.00
|64.43
|1644383
|2006.09.12 23:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.58
|0.00
|149.20
|2006.09.13 10:22
|149.20
|0.00
|0.00
|-0.55
|32.30
|1648387
|2006.09.13 17:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.74
|2006.09.14 12:24
|149.56
|0.00
|0.00
|0.64
|16.99
|1648899
|2006.09.13 18:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.18
|0.00
|149.56
|2006.09.14 12:24
|149.56
|0.00
|0.00
|1.28
|64.56
|1654678
|2006.09.14 21:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.55
|0.00
|149.17
|2006.09.15 13:51
|149.17
|0.00
|0.00
|-0.55
|32.29
|1655113
|2006.09.15 02:06
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.74
|0.00
|149.36
|2006.09.15 13:51
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|64.57
|1623061
|2006.09.07 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2789
|2006.09.12 14:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|-1.05
|-27.00
|1623541
|2006.09.07 20:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|2006.09.12 14:57
|1.2722
|0.00
|0.00
|-2.10
|-16.00
|1626151
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|2006.09.12 14:56
|1.2724
|0.00
|0.00
|-2.80
|52.00
|1628985
|2006.09.08 14:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.09.11 11:45
|1.2726
|0.00
|0.00
|-2.80
|304.00
|1629450
|2006.09.08 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.09.11 10:08
|1.2707
|0.00
|0.00
|-5.60
|608.00
|1641713
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.09.12 14:56
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1642199
|2006.09.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2766
|2006.09.13 17:50
|1.2714
|0.00
|0.00
|-0.35
|-14.00
|1642403
|2006.09.12 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|2006.09.13 17:50
|1.2715
|0.00
|0.00
|-0.70
|12.00
|1642819
|2006.09.12 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2728
|2006.09.13 17:50
|1.2711
|0.00
|0.00
|-1.40
|84.00
|1645307
|2006.09.13 03:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.09.13 17:48
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1648634
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2751
|2006.09.14 13:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|-1.05
|20.00
|1649222
|2006.09.13 19:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2733
|2006.09.14 13:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1654802
|2006.09.14 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2690
|2006.09.15 13:51
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.15
|38.00
|1643729
|2006.09.12 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8694
|2006.09.13 02:25
|1.8715
|0.00
|0.00
|-0.53
|19.00
|1644282
|2006.09.12 22:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8714
|2006.09.13 02:25
|1.8714
|0.00
|0.00
|-1.05
|80.00
|1645859
|2006.09.13 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8781
|2006.09.14 00:08
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.68
|40.00
|1650209
|2006.09.14 05:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8726
|2006.09.14 14:43
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1650706
|2006.09.14 09:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8787
|0.0000
|1.8747
|2006.09.14 14:43
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1651051
|2006.09.14 10:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8769
|2006.09.14 14:43
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|1651512
|2006.09.14 12:13
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8789
|2006.09.14 14:42
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1651695
|2006.09.14 12:46
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8849
|0.0000
|1.8809
|2006.09.14 14:42
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1652043
|2006.09.14 13:34
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8870
|0.0000
|1.8830
|2006.09.14 14:42
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1654795
|2006.09.14 21:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8824
|2006.09.15 13:51
|1.8824
|0.00
|0.00
|-0.53
|40.00
|1627191
|2006.09.08 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1105
|0.0000
|1.1067
|2006.09.12 16:40
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.32
|-58.19
|1628084
|2006.09.08 13:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1133
|0.0000
|1.1095
|2006.09.12 16:39
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.62
|-66.25
|1628896
|2006.09.08 14:35
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1152
|0.0000
|1.1114
|2006.09.12 16:39
|1.1169
|0.00
|0.00
|-1.24
|-60.88
|1629493
|2006.09.08 14:50
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1171
|0.0000
|1.1133
|2006.09.12 16:39
|1.1170
|0.00
|0.00
|-2.50
|7.16
|1630056
|2006.09.08 16:18
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|2006.09.12 16:38
|1.1169
|0.00
|0.00
|-4.99
|300.83
|1641595
|2006.09.12 14:33
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1211
|0.0000
|1.1173
|2006.09.12 16:38
|1.1173
|0.00
|0.00
|0.00
|1 088.34
|1645982
|2006.09.13 07:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1198
|0.0000
|1.1160
|2006.09.13 17:20
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|1647508
|2006.09.13 14:08
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1217
|0.0000
|1.1179
|2006.09.13 17:20
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|67.99
|1648356
|2006.09.13 17:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1173
|0.0000
|1.1135
|2006.09.14 10:24
|1.1169
|0.00
|0.00
|-0.47
|3.58
|1648443
|2006.09.13 17:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1191
|0.0000
|1.1153
|2006.09.14 10:24
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.94
|37.60
|1649381
|2006.09.13 20:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1209
|0.0000
|1.1171
|2006.09.14 10:24
|1.1171
|0.00
|0.00
|-1.88
|136.07
|1654410
|2006.09.14 19:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1172
|0.0000
|1.1210
|2006.09.15 14:20
|1.1210
|0.00
|0.00
|0.07
|33.90
|1623066
|2006.09.07 19:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2371
|2006.09.13 07:47
|1.2519
|0.00
|0.00
|-1.84
|-87.87
|1623492
|2006.09.07 20:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2389
|2006.09.13 07:47
|1.2520
|0.00
|0.00
|-3.69
|-148.56
|1624984
|2006.09.08 03:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|2006.09.11 11:49
|1.2408
|0.00
|0.00
|-1.84
|122.52
|1628986
|2006.09.08 14:36
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2430
|2006.09.11 10:36
|1.2430
|0.00
|0.00
|-3.68
|244.57
|1629621
|2006.09.08 15:02
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2448
|2006.09.11 10:04
|1.2448
|0.00
|0.00
|-7.37
|488.48
|1641680
|2006.09.12 14:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|2006.09.13 07:47
|1.2521
|0.00
|0.00
|-1.84
|-239.60
|1642637
|2006.09.12 15:52
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2427
|2006.09.13 07:47
|1.2518
|0.00
|0.00
|-3.68
|-338.71
|1642827
|2006.09.12 16:13
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2445
|2006.09.13 07:46
|1.2518
|0.00
|0.00
|-7.35
|-447.36
|1643853
|2006.09.12 19:55
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2463
|2006.09.13 07:46
|1.2519
|0.00
|0.00
|-14.70
|-460.10
|1644892
|2006.09.13 02:12
|sell
|6.40
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2482
|2006.09.13 07:46
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|1644953
|2006.09.13 02:14
|sell
|12.80
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2500
|2006.09.13 07:46
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|1 840.26
|1645927
|2006.09.13 07:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2477
|2006.09.13 17:46
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|1647496
|2006.09.13 14:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2495
|2006.09.13 17:46
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|60.82
|1648513
|2006.09.13 17:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2457
|2006.09.14 11:49
|1.2476
|0.00
|0.00
|-1.38
|15.23
|1649368
|2006.09.13 20:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2475
|2006.09.14 11:49
|1.2475
|0.00
|0.00
|-2.76
|60.92
|1652905
|2006.09.14 14:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2553
|2006.09.14 19:14
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1653549
|2006.09.14 16:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2535
|2006.09.14 19:14
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|1653794
|2006.09.14 16:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2469
|0.0000
|1.2507
|2006.09.14 19:14
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|121.53
|1641039
|2006.09.12 12:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.19
|2006.09.13 08:37
|117.78
|0.00
|0.00
|-0.59
|-17.83
|1642797
|2006.09.12 16:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.37
|2006.09.13 08:37
|117.79
|0.00
|0.00
|-1.19
|-6.79
|1643615
|2006.09.12 18:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.93
|0.00
|117.55
|2006.09.13 08:37
|117.78
|0.00
|0.00
|-2.37
|50.94
|1643976
|2006.09.12 20:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.12
|0.00
|117.74
|2006.09.13 08:37
|117.74
|0.00
|0.00
|-4.75
|258.20
|1646147
|2006.09.13 08:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.77
|0.00
|117.39
|2006.09.13 17:48
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|32.37
|1649516
|2006.09.13 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.98
|2006.09.15 18:34
|117.80
|0.00
|0.00
|1.03
|16.98
|1649830
|2006.09.14 01:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.79
|2006.09.15 18:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.51
|64.52
|
|0.00
|0.00
|-85.41
|7 339.38
|Closed P/L:
|7 253.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1648510
|2006.09.13 17:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.91
|-6.00
|1656023
|2006.09.15 15:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1656455
|2006.09.15 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|
|1.1195
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|1656561
|2006.09.15 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.21
|
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.38
|1656649
|2006.09.15 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.60
|
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.33
|1656766
|2006.09.15 20:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2564
|0.0000
|1.2526
|
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|1656858
|2006.09.15 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.04
|0.00
|149.42
|
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.03
|1656924
|2006.09.15 21:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.62
|0.00
|118.00
|
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.02
|1656998
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2701
|
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1657003
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.85
|0.00
|149.23
|
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|
|0.00
|0.00
|0.91
|-99.25
|
|Floating P/L:
|-98.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 253.97
|Floating P/L:
|-98.34
|Margin:
|347.63
|Balance:
|163 929.59
|Equity:
|163 831.25
|Free Margin:
|163 581.96