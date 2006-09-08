MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 September 15, 22:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16272002006.09.08 10:00buy0.10audusd0.75790.00000.76172006.09.13 15:490.75310.000.000.69-48.00
16294642006.09.08 14:46buy0.20audusd0.75490.00000.75872006.09.13 15:480.75300.000.001.35-38.00
16413362006.09.12 14:20buy0.40audusd0.75310.00000.75692006.09.13 15:480.75290.000.000.90-8.00
16438432006.09.12 19:53buy0.80audusd0.75130.00000.75512006.09.13 15:470.75280.000.001.80120.00
16452902006.09.13 03:18buy1.60audusd0.74910.00000.75292006.09.13 15:470.75290.000.000.00608.00
16308082006.09.08 18:32buy0.10eurjpy148.300.00148.682006.09.11 09:11148.680.000.000.2132.41
16310692006.09.08 20:51buy0.20eurjpy148.120.00148.502006.09.11 08:26148.500.000.000.4364.94
16412982006.09.12 14:01buy0.10eurjpy149.540.00149.922006.09.12 20:01149.710.000.000.0014.41
16417052006.09.12 14:34buy0.20eurjpy149.320.00149.702006.09.12 20:01149.700.000.000.0064.43
16443832006.09.12 23:11sell0.10eurjpy149.580.00149.202006.09.13 10:22149.200.000.00-0.5532.30
16483872006.09.13 17:21buy0.10eurjpy149.360.00149.742006.09.14 12:24149.560.000.000.6416.99
16488992006.09.13 18:11buy0.20eurjpy149.180.00149.562006.09.14 12:24149.560.000.001.2864.56
16546782006.09.14 21:07sell0.10eurjpy149.550.00149.172006.09.15 13:51149.170.000.00-0.5532.29
16551132006.09.15 02:06sell0.20eurjpy149.740.00149.362006.09.15 13:51149.360.000.000.0064.57
16230612006.09.07 19:30buy0.10eurusd1.27510.00001.27892006.09.12 14:571.27240.000.00-1.05-27.00
16235412006.09.07 20:47buy0.20eurusd1.27300.00001.27682006.09.12 14:571.27220.000.00-2.10-16.00
16261512006.09.08 08:28buy0.40eurusd1.27110.00001.27492006.09.12 14:561.27240.000.00-2.8052.00
16289852006.09.08 14:36buy0.80eurusd1.26880.00001.27262006.09.11 11:451.27260.000.00-2.80304.00
16294502006.09.08 14:46buy1.60eurusd1.26690.00001.27072006.09.11 10:081.27070.000.00-5.60608.00
16417132006.09.12 14:34buy0.80eurusd1.26880.00001.27262006.09.12 14:561.27260.000.000.00304.00
16421992006.09.12 15:01buy0.10eurusd1.27280.00001.27662006.09.13 17:501.27140.000.00-0.35-14.00
16424032006.09.12 15:32buy0.20eurusd1.27090.00001.27472006.09.13 17:501.27150.000.00-0.7012.00
16428192006.09.12 16:12buy0.40eurusd1.26900.00001.27282006.09.13 17:501.27110.000.00-1.4084.00
16453072006.09.13 03:18buy0.80eurusd1.26690.00001.27072006.09.13 17:481.27070.000.000.00304.00
16486342006.09.13 17:50buy0.10eurusd1.27130.00001.27512006.09.14 13:521.27330.000.00-1.0520.00
16492222006.09.13 19:23buy0.20eurusd1.26950.00001.27332006.09.14 13:521.27330.000.00-2.1076.00
16548022006.09.14 22:00sell0.10eurusd1.27280.00001.26902006.09.15 13:511.26900.000.000.1538.00
16437292006.09.12 19:00sell0.10gbpusd1.87340.00001.86942006.09.13 02:251.87150.000.00-0.5319.00
16442822006.09.12 22:04sell0.20gbpusd1.87540.00001.87142006.09.13 02:251.87140.000.00-1.0580.00
16458592006.09.13 07:29buy0.10gbpusd1.87410.00001.87812006.09.14 00:081.87810.000.000.6840.00
16502092006.09.14 05:57sell0.10gbpusd1.87660.00001.87262006.09.14 14:431.88300.000.000.00-64.00
16507062006.09.14 09:21sell0.20gbpusd1.87870.00001.87472006.09.14 14:431.88370.000.000.00-100.00
16510512006.09.14 10:30sell0.40gbpusd1.88090.00001.87692006.09.14 14:431.88380.000.000.00-116.00
16515122006.09.14 12:13sell0.80gbpusd1.88290.00001.87892006.09.14 14:421.88360.000.000.00-56.00
16516952006.09.14 12:46sell1.60gbpusd1.88490.00001.88092006.09.14 14:421.88340.000.000.00240.00
16520432006.09.14 13:34sell3.20gbpusd1.88700.00001.88302006.09.14 14:421.88300.000.000.001 280.00
16547952006.09.14 21:57sell0.10gbpusd1.88640.00001.88242006.09.15 13:511.88240.000.00-0.5340.00
16271912006.09.08 10:00sell0.10usdcad1.11050.00001.10672006.09.12 16:401.11700.000.00-0.32-58.19
16280842006.09.08 13:00sell0.20usdcad1.11330.00001.10952006.09.12 16:391.11700.000.00-0.62-66.25
16288962006.09.08 14:35sell0.40usdcad1.11520.00001.11142006.09.12 16:391.11690.000.00-1.24-60.88
16294932006.09.08 14:50sell0.80usdcad1.11710.00001.11332006.09.12 16:391.11700.000.00-2.507.16
16300562006.09.08 16:18sell1.60usdcad1.11900.00001.11522006.09.12 16:381.11690.000.00-4.99300.83
16415952006.09.12 14:33sell3.20usdcad1.12110.00001.11732006.09.12 16:381.11730.000.000.001 088.34
16459822006.09.13 07:59sell0.10usdcad1.11980.00001.11602006.09.13 17:201.11780.000.000.0017.89
16475082006.09.13 14:08sell0.20usdcad1.12170.00001.11792006.09.13 17:201.11790.000.000.0067.99
16483562006.09.13 17:20sell0.10usdcad1.11730.00001.11352006.09.14 10:241.11690.000.00-0.473.58
16484432006.09.13 17:36sell0.20usdcad1.11910.00001.11532006.09.14 10:241.11700.000.00-0.9437.60
16493812006.09.13 20:12sell0.40usdcad1.12090.00001.11712006.09.14 10:241.11710.000.00-1.88136.07
16544102006.09.14 19:00buy0.10usdcad1.11720.00001.12102006.09.15 14:201.12100.000.000.0733.90
16230662006.09.07 19:31sell0.10usdchf1.24090.00001.23712006.09.13 07:471.25190.000.00-1.84-87.87
16234922006.09.07 20:46sell0.20usdchf1.24270.00001.23892006.09.13 07:471.25200.000.00-3.69-148.56
16249842006.09.08 03:06sell0.40usdchf1.24460.00001.24082006.09.11 11:491.24080.000.00-1.84122.52
16289862006.09.08 14:36sell0.80usdchf1.24680.00001.24302006.09.11 10:361.24300.000.00-3.68244.57
16296212006.09.08 15:02sell1.60usdchf1.24860.00001.24482006.09.11 10:041.24480.000.00-7.37488.48
16416802006.09.12 14:34sell0.40usdchf1.24460.00001.24082006.09.13 07:471.25210.000.00-1.84-239.60
16426372006.09.12 15:52sell0.80usdchf1.24650.00001.24272006.09.13 07:471.25180.000.00-3.68-338.71
16428272006.09.12 16:13sell1.60usdchf1.24830.00001.24452006.09.13 07:461.25180.000.00-7.35-447.36
16438532006.09.12 19:55sell3.20usdchf1.25010.00001.24632006.09.13 07:461.25190.000.00-14.70-460.10
16448922006.09.13 02:12sell6.40usdchf1.25200.00001.24822006.09.13 07:461.25190.000.000.0051.12
16449532006.09.13 02:14sell12.80usdchf1.25380.00001.25002006.09.13 07:461.25200.000.000.001 840.26
16459272006.09.13 07:47sell0.10usdchf1.25150.00001.24772006.09.13 17:461.24950.000.000.0016.01
16474962006.09.13 14:06sell0.20usdchf1.25330.00001.24952006.09.13 17:461.24950.000.000.0060.82
16485132006.09.13 17:47sell0.10usdchf1.24950.00001.24572006.09.14 11:491.24760.000.00-1.3815.23
16493682006.09.13 20:12sell0.20usdchf1.25130.00001.24752006.09.14 11:491.24750.000.00-2.7660.92
16529052006.09.14 14:40buy0.10usdchf1.25150.00001.25532006.09.14 19:141.25050.000.000.00-8.00
16535492006.09.14 16:19buy0.20usdchf1.24970.00001.25352006.09.14 19:141.25050.000.000.0012.79
16537942006.09.14 16:55buy0.40usdchf1.24690.00001.25072006.09.14 19:141.25070.000.000.00121.53
16410392006.09.12 12:25sell0.10usdjpy117.570.00117.192006.09.13 08:37117.780.000.00-0.59-17.83
16427972006.09.12 16:10sell0.20usdjpy117.750.00117.372006.09.13 08:37117.790.000.00-1.19-6.79
16436152006.09.12 18:33sell0.40usdjpy117.930.00117.552006.09.13 08:37117.780.000.00-2.3750.94
16439762006.09.12 20:08sell0.80usdjpy118.120.00117.742006.09.13 08:37117.740.000.00-4.75258.20
16461472006.09.13 08:37sell0.10usdjpy117.770.00117.392006.09.13 17:48117.390.000.000.0032.37
16495162006.09.13 22:00buy0.10usdjpy117.600.00117.982006.09.15 18:34117.800.000.001.0316.98
16498302006.09.14 01:27buy0.20usdjpy117.410.00117.792006.09.15 18:34117.790.000.000.5164.52
  0.00 0.00 -85.41 7 339.38
Closed P/L: 7 253.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
16485102006.09.13 17:46buy0.10audusd0.75310.00000.7569 0.75250.000.000.91-6.00
16560232006.09.15 15:47buy0.20audusd0.75130.00000.7551 0.75250.000.000.0024.00
16564552006.09.15 18:00sell0.10usdcad1.11900.00001.1152 1.11950.000.000.00-4.47
16565612006.09.15 18:35buy0.10usdjpy117.830.00118.21 117.520.000.000.00-26.38
16566492006.09.15 19:00buy0.10eurjpy149.220.00149.60 148.840.000.000.00-32.33
16567662006.09.15 20:02sell0.10usdchf1.25640.00001.2526 1.25610.000.000.002.39
16568582006.09.15 20:51buy0.20eurjpy149.040.00149.42 148.840.000.000.00-34.03
16569242006.09.15 21:26buy0.20usdjpy117.620.00118.00 117.520.000.000.00-17.02
16569982006.09.15 22:00buy0.10eurusd1.26630.00001.2701 1.26610.000.000.00-2.00
16570032006.09.15 22:00buy0.40eurjpy148.850.00149.23 148.840.000.000.00-3.41
  0.00 0.00 0.91 -99.25
 Floating P/L: -98.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 253.97 Floating P/L: -98.34 Margin: 347.63
Balance: 163 929.59 Equity: 163 831.25 Free Margin: 163 581.96