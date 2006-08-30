MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 September 8, 22:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1561647
|2006.08.30 19:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7633
|0.0000
|0.7595
|2006.09.06 03:31
|0.7685
|0.00
|0.00
|-3.70
|-52.00
|1576976
|2006.09.01 07:53
|sell
|0.20
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7613
|2006.09.06 03:31
|0.7682
|0.00
|0.00
|-3.15
|-62.00
|1580420
|2006.09.04 02:29
|sell
|0.40
|audusd
|0.7681
|0.0000
|0.7643
|2006.09.06 03:30
|0.7681
|0.00
|0.00
|-4.20
|0.00
|1581256
|2006.09.04 05:44
|sell
|0.80
|audusd
|0.7699
|0.0000
|0.7661
|2006.09.06 03:30
|0.7681
|0.00
|0.00
|-8.40
|144.00
|1587401
|2006.09.04 16:39
|sell
|1.60
|audusd
|0.7717
|0.0000
|0.7679
|2006.09.06 03:30
|0.7679
|0.00
|0.00
|-16.80
|608.00
|1605997
|2006.09.06 08:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7736
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.91
|-114.00
|1608824
|2006.09.06 13:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7718
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|1.80
|-192.00
|1611191
|2006.09.06 16:25
|buy
|0.40
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7700
|2006.09.08 03:32
|0.7583
|0.00
|0.00
|3.60
|-316.00
|1616660
|2006.09.07 09:42
|buy
|0.80
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7678
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|1.80
|-448.00
|1619601
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|audusd
|0.7622
|0.0000
|0.7660
|2006.09.08 03:32
|0.7583
|0.00
|0.00
|3.60
|-624.00
|1620299
|2006.09.07 14:40
|buy
|3.20
|audusd
|0.7604
|0.0000
|0.7642
|2006.09.08 03:31
|0.7625
|0.00
|0.00
|7.20
|672.00
|1621628
|2006.09.07 16:22
|buy
|6.40
|audusd
|0.7585
|0.0000
|0.7623
|2006.09.08 03:31
|0.7623
|0.00
|0.00
|14.40
|2 432.00
|1578619
|2006.09.01 10:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.41
|0.00
|150.79
|2006.09.04 17:42
|149.29
|0.00
|0.00
|0.21
|-96.53
|1580497
|2006.09.04 02:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.22
|0.00
|150.60
|2006.09.04 17:42
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.05
|1581087
|2006.09.04 03:53
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.04
|0.00
|150.42
|2006.09.04 17:42
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.57
|1581561
|2006.09.04 06:42
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.85
|0.00
|150.23
|2006.09.04 17:42
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-379.21
|1582478
|2006.09.04 08:24
|buy
|1.60
|eurjpy
|149.67
|0.00
|150.05
|2006.09.04 17:41
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.05
|1583416
|2006.09.04 09:48
|buy
|3.20
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.84
|2006.09.04 17:41
|149.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-413.72
|1585903
|2006.09.04 13:56
|buy
|6.40
|eurjpy
|149.28
|0.00
|149.66
|2006.09.04 17:41
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|110.32
|1586962
|2006.09.04 15:19
|buy
|12.80
|eurjpy
|149.10
|0.00
|149.48
|2006.09.04 17:41
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2 206.51
|1588215
|2006.09.04 18:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.74
|2006.09.05 22:51
|148.80
|0.00
|0.00
|0.22
|-48.25
|1590513
|2006.09.05 02:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.18
|0.00
|149.56
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.77
|1590800
|2006.09.05 02:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.81
|0.00
|149.19
|2006.09.05 22:49
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|1593112
|2006.09.05 09:06
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.61
|0.00
|148.99
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|137.87
|1593540
|2006.09.05 09:20
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.81
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|523.96
|1604456
|2006.09.06 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.69
|0.00
|148.31
|2006.09.07 10:54
|149.08
|0.00
|0.00
|-1.67
|-33.47
|1604544
|2006.09.06 02:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.87
|0.00
|148.49
|2006.09.07 10:54
|149.10
|0.00
|0.00
|-3.34
|-39.46
|1604678
|2006.09.06 03:05
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.05
|0.00
|148.67
|2006.09.07 10:53
|149.13
|0.00
|0.00
|-6.68
|-27.46
|1605413
|2006.09.06 06:13
|sell
|0.80
|eurjpy
|149.24
|0.00
|148.86
|2006.09.07 10:53
|149.08
|0.00
|0.00
|-13.37
|109.90
|1614337
|2006.09.07 01:41
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.05
|2006.09.07 10:53
|149.22
|0.00
|0.00
|0.00
|288.19
|1614514
|2006.09.07 02:21
|sell
|3.20
|eurjpy
|149.61
|0.00
|149.23
|2006.09.07 10:53
|149.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1 042.71
|1622954
|2006.09.07 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.46
|0.00
|148.84
|2006.09.08 09:23
|148.16
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.76
|1623181
|2006.09.07 20:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.28
|0.00
|148.66
|2006.09.08 09:23
|148.13
|0.00
|0.00
|0.43
|-25.76
|1623916
|2006.09.07 21:27
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.10
|0.00
|148.48
|2006.09.08 09:23
|148.10
|0.00
|0.00
|0.86
|0.00
|1625377
|2006.09.08 05:25
|buy
|0.80
|eurjpy
|147.92
|0.00
|148.30
|2006.09.08 09:23
|148.13
|0.00
|0.00
|0.00
|144.23
|1626083
|2006.09.08 08:20
|buy
|1.60
|eurjpy
|147.73
|0.00
|148.11
|2006.09.08 09:23
|148.11
|0.00
|0.00
|0.00
|522.07
|1626618
|2006.09.08 09:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.18
|0.00
|148.56
|2006.09.08 12:03
|148.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|1626644
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.20
|eurjpy
|147.94
|0.00
|148.32
|2006.09.08 12:03
|148.07
|0.00
|0.00
|0.00
|22.32
|1626675
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.40
|eurjpy
|147.71
|0.00
|148.09
|2006.09.08 12:03
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|130.49
|1627842
|2006.09.08 12:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.08
|0.00
|148.46
|2006.09.08 18:32
|148.28
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|1628238
|2006.09.08 13:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|147.90
|0.00
|148.28
|2006.09.08 18:32
|148.28
|0.00
|0.00
|0.00
|64.97
|1571584
|2006.08.31 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2006.09.05 05:25
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.45
|-40.00
|1571955
|2006.08.31 16:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2775
|2006.09.05 05:25
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.90
|-46.00
|1580393
|2006.09.04 02:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|1.2815
|2006.09.05 05:24
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.60
|72.00
|1589560
|2006.09.04 22:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2834
|2006.09.05 05:23
|1.2834
|0.00
|0.00
|1.20
|304.00
|1596029
|2006.09.05 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2006.09.06 20:42
|1.2813
|0.00
|0.00
|-0.35
|-27.00
|1597117
|2006.09.05 13:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2006.09.06 20:42
|1.2814
|0.00
|0.00
|-0.70
|-4.00
|1608632
|2006.09.06 13:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|2006.09.06 20:42
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1610517
|2006.09.06 15:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2006.09.06 20:42
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1612967
|2006.09.06 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2006.09.07 18:00
|1.2745
|0.00
|0.00
|-1.05
|-71.00
|1617238
|2006.09.07 10:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|2006.09.07 18:00
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|1617989
|2006.09.07 11:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2006.09.07 18:00
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|1618908
|2006.09.07 12:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2797
|2006.09.07 18:00
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1619558
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2773
|2006.09.07 17:59
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1620645
|2006.09.07 14:48
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2754
|2006.09.07 17:59
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|1571949
|2006.08.31 16:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.8997
|2006.09.05 07:04
|1.9030
|0.00
|0.00
|-1.59
|5.00
|1580333
|2006.09.04 02:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9031
|2006.09.05 07:04
|1.9031
|0.00
|0.00
|-1.05
|76.00
|1603920
|2006.09.06 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8984
|2006.09.06 20:06
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1606495
|2006.09.06 09:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8966
|2006.09.06 20:06
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|1606988
|2006.09.06 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8910
|0.0000
|1.8948
|2006.09.06 20:06
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.00
|1607403
|2006.09.06 11:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8892
|0.0000
|1.8930
|2006.09.06 20:06
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.00
|1608031
|2006.09.06 12:44
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8912
|2006.09.06 20:06
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|1608416
|2006.09.06 13:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8890
|2006.09.06 20:05
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-608.00
|1609305
|2006.09.06 14:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8866
|2006.09.06 20:05
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1610605
|2006.09.06 15:49
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8848
|2006.09.06 20:05
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|3 072.00
|1612664
|2006.09.06 20:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8886
|2006.09.07 18:08
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.68
|-77.00
|1615949
|2006.09.07 08:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8866
|2006.09.07 18:07
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|1618784
|2006.09.07 12:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8806
|0.0000
|1.8846
|2006.09.07 18:07
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1619286
|2006.09.07 13:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8826
|2006.09.07 18:07
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1619508
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8793
|2006.09.07 18:07
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1620523
|2006.09.07 14:45
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8766
|2006.09.07 18:07
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1622996
|2006.09.07 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8811
|2006.09.08 18:53
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.23
|-116.00
|1623519
|2006.09.07 20:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8790
|2006.09.08 18:53
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.45
|-188.00
|1626042
|2006.09.08 08:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8770
|2006.09.08 18:53
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|1627797
|2006.09.08 11:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8750
|2006.09.08 18:53
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.00
|1628189
|2006.09.08 13:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8730
|2006.09.08 18:52
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-464.00
|1629440
|2006.09.08 14:46
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8702
|2006.09.08 18:52
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1630107
|2006.09.08 16:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8642
|0.0000
|1.8682
|2006.09.08 18:52
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.00
|1572951
|2006.08.31 18:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1061
|0.0000
|1.1023
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.64
|-33.34
|1592387
|2006.09.05 08:28
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1079
|0.0000
|1.1041
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.31
|-34.24
|1593538
|2006.09.05 09:20
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1098
|0.0000
|1.1060
|2006.09.06 15:09
|1.1096
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.21
|1595469
|2006.09.05 10:33
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1116
|0.0000
|1.1078
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-1.26
|129.75
|1598230
|2006.09.05 15:23
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1135
|0.0000
|1.1097
|2006.09.06 15:09
|1.1097
|0.00
|0.00
|-2.52
|547.94
|1609992
|2006.09.06 15:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1096
|0.0000
|1.1058
|2006.09.06 16:40
|1.1058
|0.00
|0.00
|0.00
|34.36
|1614273
|2006.09.07 01:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1061
|0.0000
|1.1099
|2006.09.07 16:50
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|34.24
|1574034
|2006.08.31 22:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|1.2261
|2006.09.06 20:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|-1.88
|-46.94
|1574401
|2006.08.31 23:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|2006.09.06 20:13
|1.2359
|0.00
|0.00
|-3.73
|-67.97
|1594079
|2006.09.05 09:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2337
|0.0000
|1.2299
|2006.09.06 20:13
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.86
|-67.97
|1598586
|2006.09.05 15:40
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2319
|2006.09.06 20:12
|1.2358
|0.00
|0.00
|-3.73
|-6.47
|1608510
|2006.09.06 13:24
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2337
|2006.09.06 20:12
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|233.07
|1609567
|2006.09.06 14:33
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2355
|2006.09.06 20:12
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|984.22
|1612679
|2006.09.06 20:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2312
|2006.09.07 18:00
|1.2418
|0.00
|0.00
|-1.40
|-54.76
|1617526
|2006.09.07 10:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2333
|2006.09.07 18:00
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.90
|1618866
|2006.09.07 12:37
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2352
|2006.09.07 18:00
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.62
|1619615
|2006.09.07 13:56
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2390
|2006.09.07 18:00
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|116.04
|1620492
|2006.09.07 14:45
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2414
|2006.09.07 17:59
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|489.77
|1560526
|2006.08.30 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.55
|2006.09.04 03:22
|116.78
|0.00
|0.00
|-2.99
|12.84
|1560608
|2006.08.30 16:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.74
|2006.09.04 03:22
|116.78
|0.00
|0.00
|-5.96
|58.23
|1563648
|2006.08.31 02:14
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.09.04 02:28
|116.93
|0.00
|0.00
|-4.78
|130.02
|1589072
|2006.09.04 20:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.09
|0.00
|116.47
|2006.09.05 16:39
|116.06
|0.00
|0.00
|0.26
|-2.58
|1590792
|2006.09.05 02:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.84
|0.00
|116.22
|2006.09.05 16:39
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|32.75
|1593358
|2006.09.05 09:14
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.66
|0.00
|116.04
|2006.09.05 16:38
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|130.99
|1603172
|2006.09.05 21:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.91
|0.00
|115.53
|2006.09.07 10:53
|116.67
|0.00
|0.00
|-2.40
|-65.14
|1603678
|2006.09.05 23:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.71
|2006.09.07 10:52
|116.64
|0.00
|0.00
|-4.81
|-94.31
|1604670
|2006.09.06 03:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.90
|2006.09.07 10:52
|116.66
|0.00
|0.00
|-7.20
|-130.29
|1608357
|2006.09.06 13:16
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.47
|0.00
|116.09
|2006.09.07 10:52
|116.69
|0.00
|0.00
|-14.40
|-150.83
|1608647
|2006.09.06 13:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.28
|2006.09.07 10:52
|116.76
|0.00
|0.00
|-28.80
|-137.03
|1612180
|2006.09.06 18:57
|sell
|3.20
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.47
|2006.09.07 10:52
|116.73
|0.00
|0.00
|-57.59
|328.96
|1617328
|2006.09.07 10:50
|sell
|6.40
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.65
|2006.09.07 10:52
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1 809.77
|1617468
|2006.09.07 10:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.15
|2006.09.07 11:14
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|32.72
|1621651
|2006.09.07 16:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.88
|2006.09.08 12:30
|116.50
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|1622629
|2006.09.07 18:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.70
|2006.09.08 12:30
|116.51
|0.00
|0.00
|0.52
|32.62
|1626153
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.51
|2006.09.08 12:30
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|130.46
|1627943
|2006.09.08 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.91
|2006.09.08 14:45
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|1628497
|2006.09.08 13:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.73
|2006.09.08 14:45
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|65.11
|
|0.00
|0.00
|-172.15
|13 451.65
|Closed P/L:
|13 279.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1623061
|2006.09.07 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2789
|
|1.2677
|0.00
|0.00
|-0.70
|-74.00
|1623541
|2006.09.07 20:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|
|1.2677
|0.00
|0.00
|-1.40
|-106.00
|1623066
|2006.09.07 19:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2371
|
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.92
|-56.89
|1623492
|2006.09.07 20:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2389
|
|1.2480
|0.00
|0.00
|-1.85
|-84.94
|1624984
|2006.09.08 03:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|
|1.2480
|0.00
|0.00
|-1.84
|-108.97
|1626151
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|
|1.2677
|0.00
|0.00
|-1.40
|-136.00
|1627191
|2006.09.08 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1105
|0.0000
|1.1067
|
|1.1206
|0.00
|0.00
|-0.16
|-90.13
|1627200
|2006.09.08 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7579
|0.0000
|0.7617
|
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.23
|-42.00
|1628084
|2006.09.08 13:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1133
|0.0000
|1.1095
|
|1.1206
|0.00
|0.00
|-0.31
|-130.29
|1628896
|2006.09.08 14:35
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1152
|0.0000
|1.1114
|
|1.1206
|0.00
|0.00
|-0.62
|-192.75
|1628985
|2006.09.08 14:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|
|1.2677
|0.00
|0.00
|-2.80
|-88.00
|1628986
|2006.09.08 14:36
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2430
|
|1.2480
|0.00
|0.00
|-3.68
|-76.92
|1629450
|2006.09.08 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|
|1.2677
|0.00
|0.00
|-5.60
|128.00
|1629464
|2006.09.08 14:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7549
|0.0000
|0.7587
|
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.45
|-24.00
|1629493
|2006.09.08 14:50
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1171
|0.0000
|1.1133
|
|1.1206
|0.00
|0.00
|-1.25
|-249.87
|1629621
|2006.09.08 15:02
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2448
|
|1.2480
|0.00
|0.00
|-7.37
|76.92
|1630056
|2006.09.08 16:18
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|
|1.1206
|0.00
|0.00
|-2.50
|-228.45
|1630808
|2006.09.08 18:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.30
|0.00
|148.68
|
|148.15
|0.00
|0.00
|0.21
|-12.84
|1631069
|2006.09.08 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.12
|0.00
|148.50
|
|148.15
|0.00
|0.00
|0.43
|5.14
|
|0.00
|0.00
|-31.08
|-1 491.99
|
|Floating P/L:
|-1 523.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13 279.50
|Floating P/L:
|-1 523.07
|Margin:
|2 147.92
|Balance:
|156 675.62
|Equity:
|155 152.55
|Free Margin:
|154 527.70