MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 September 8, 22:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
12761672006.07.29 07:06balanceDeposit100 000.00
12781662006.07.31 03:32sell0.10audusd0.76580.00000.76232006.08.01 08:260.76230.000.00-0.5335.00
12940792006.08.01 08:26sell0.10audusd0.76210.00000.75862006.08.03 02:590.76350.000.00-2.11-14.00
13026812006.08.01 18:08sell0.20audusd0.76370.00000.76022006.08.03 02:590.76340.000.00-4.206.00
13029902006.08.01 18:22sell0.40audusd0.76540.00000.76192006.08.03 02:580.76350.000.00-8.4076.00
13059942006.08.02 01:53sell0.80audusd0.76690.00000.76342006.08.03 02:580.76340.000.00-12.60280.00
13267832006.08.03 02:59sell0.10audusd0.76310.00000.75962006.08.03 12:030.75960.000.000.0035.00
13401812006.08.03 16:01sell0.10audusd0.76110.00000.75762006.08.07 14:010.76270.000.00-1.06-16.00
13542962006.08.04 14:32sell0.20audusd0.76440.00000.76092006.08.07 14:010.76240.000.00-1.0540.00
13561132006.08.04 15:47sell0.40audusd0.76590.00000.76242006.08.07 14:010.76240.000.00-2.10140.00
13681592006.08.07 14:01sell0.10audusd0.76220.00000.75872006.08.08 09:280.76020.000.00-0.5320.00
13686952006.08.07 14:42sell0.20audusd0.76370.00000.76022006.08.08 09:280.76020.000.00-1.0570.00
13812942006.08.08 09:28sell0.10audusd0.75960.00000.75612006.08.08 23:490.75930.000.000.003.00
13817482006.08.08 09:59sell0.20audusd0.76120.00000.75772006.08.08 23:490.75950.000.000.0034.00
13900022006.08.08 20:17sell0.40audusd0.76300.00000.75952006.08.08 23:490.75950.000.000.00140.00
13931392006.08.08 23:49sell0.10audusd0.75920.00000.75572006.08.10 16:260.76760.000.00-2.11-84.00
13986922006.08.09 10:02sell0.20audusd0.76070.00000.75722006.08.10 16:260.76770.000.00-3.15-140.00
13991512006.08.09 10:35sell0.40audusd0.76230.00000.75882006.08.10 16:260.76780.000.00-6.30-220.00
13994742006.08.09 11:12sell0.80audusd0.76380.00000.76032006.08.10 16:250.76790.000.00-12.60-328.00
14003272006.08.09 12:36sell1.60audusd0.76540.00000.76192006.08.10 16:250.76770.000.00-25.20-368.00
14071272006.08.10 03:30sell3.20audusd0.76780.00000.76432006.08.10 16:240.76770.000.000.0032.00
14073232006.08.10 04:21sell6.40audusd0.76990.00000.76642006.08.10 16:240.76790.000.000.001 280.00
14182602006.08.11 00:01buy0.10audusd0.76790.00000.77142006.08.15 14:520.76360.000.000.46-43.00
14254672006.08.11 14:31buy0.20audusd0.76610.00000.76992006.08.15 14:510.76370.000.000.90-48.00
14324742006.08.14 18:03buy0.40audusd0.76000.00000.76382006.08.15 14:510.76380.000.000.90152.00
14442132006.08.16 02:24sell0.10audusd0.76450.00000.76072006.08.17 15:100.76510.000.00-1.58-6.00
14483312006.08.16 14:31sell0.20audusd0.76690.00000.76312006.08.17 15:090.76500.000.00-3.1538.00
14488202006.08.16 15:06sell0.40audusd0.76870.00000.76492006.08.17 15:090.76490.000.00-6.30152.00
14678782006.08.18 01:50buy0.10audusd0.76210.00000.76592006.08.21 10:270.76180.000.000.23-3.00
14684552006.08.18 03:20buy0.20audusd0.76000.00000.76382006.08.21 10:260.76190.000.000.4538.00
14742262006.08.18 14:10buy0.40audusd0.75820.00000.76202006.08.21 10:260.76200.000.000.90152.00
14872882006.08.21 19:00sell0.10audusd0.76300.00000.75922006.08.23 17:020.76270.000.00-1.063.00
15048462006.08.23 08:55sell0.20audusd0.76480.00000.76102006.08.23 17:010.76280.000.000.0040.00
15070762006.08.23 14:53sell0.40audusd0.76670.00000.76292006.08.23 17:010.76290.000.000.00152.00
15089882006.08.23 17:02sell0.10audusd0.76250.00000.75872006.08.25 07:160.76060.000.00-2.1119.00
15170922006.08.24 14:12sell0.20audusd0.76430.00000.76052006.08.25 07:160.76050.000.00-1.0576.00
15261252006.08.25 11:00buy0.10audusd0.76030.00000.76412006.08.28 04:290.75770.000.000.23-26.00
15276462006.08.25 14:48buy0.20audusd0.75850.00000.76232006.08.28 04:270.75780.000.000.45-14.00
15282592006.08.25 16:14buy0.40audusd0.75660.00000.76042006.08.28 04:260.75790.000.000.9052.00
15336272006.08.28 08:31sell0.10audusd0.75750.00000.75372006.08.29 11:050.76150.000.00-0.53-40.00
15367242006.08.28 16:06sell0.20audusd0.75930.00000.75552006.08.29 11:050.76140.000.00-1.05-42.00
15409102006.08.29 03:51sell0.40audusd0.76110.00000.75732006.08.29 11:050.76160.000.000.00-20.00
15417632006.08.29 06:29sell0.80audusd0.76290.00000.75912006.08.29 11:050.76140.000.000.00120.00
15445802006.08.29 11:05sell0.10audusd0.76130.00000.75752006.08.30 18:190.76360.000.00-0.53-23.00
15454182006.08.29 12:21sell0.20audusd0.76310.00000.75932006.08.30 18:180.76380.000.00-1.05-14.00
15599392006.08.30 15:13sell0.40audusd0.76490.00000.76112006.08.30 18:180.76360.000.000.0052.00
15616472006.08.30 19:03sell0.10audusd0.76330.00000.75952006.09.06 03:310.76850.000.00-3.70-52.00
15769762006.09.01 07:53sell0.20audusd0.76510.00000.76132006.09.06 03:310.76820.000.00-3.15-62.00
15804202006.09.04 02:29sell0.40audusd0.76810.00000.76432006.09.06 03:300.76810.000.00-4.200.00
15812562006.09.04 05:44sell0.80audusd0.76990.00000.76612006.09.06 03:300.76810.000.00-8.40144.00
15874012006.09.04 16:39sell1.60audusd0.77170.00000.76792006.09.06 03:300.76790.000.00-16.80608.00
16059972006.09.06 08:31buy0.10audusd0.76980.00000.77362006.09.08 03:320.75840.000.000.91-114.00
16088242006.09.06 13:40buy0.20audusd0.76800.00000.77182006.09.08 03:320.75840.000.001.80-192.00
16111912006.09.06 16:25buy0.40audusd0.76620.00000.77002006.09.08 03:320.75830.000.003.60-316.00
16166602006.09.07 09:42buy0.80audusd0.76400.00000.76782006.09.08 03:320.75840.000.001.80-448.00
16196012006.09.07 13:56buy1.60audusd0.76220.00000.76602006.09.08 03:320.75830.000.003.60-624.00
16202992006.09.07 14:40buy3.20audusd0.76040.00000.76422006.09.08 03:310.76250.000.007.20672.00
16216282006.09.07 16:22buy6.40audusd0.75850.00000.76232006.09.08 03:310.76230.000.0014.402 432.00
12781652006.07.31 03:32sell0.10eurjpy146.280.00145.932006.07.31 07:04145.930.000.000.0030.61
12791962006.07.31 07:04sell0.10eurjpy145.910.00145.562006.08.01 02:37146.170.000.00-0.57-22.69
12851452006.07.31 16:56sell0.20eurjpy146.060.00145.712006.08.01 02:37146.180.000.00-1.13-20.94
12859612006.07.31 18:14sell0.40eurjpy146.210.00145.862006.08.01 02:36146.200.000.00-2.273.49
12862262006.07.31 19:03sell0.80eurjpy146.360.00146.012006.08.01 02:36146.170.000.00-4.53132.62
12863962006.07.31 19:29sell1.60eurjpy146.520.00146.172006.08.01 02:36146.170.000.00-9.07488.62
12902782006.08.01 02:37sell0.10eurjpy146.170.00145.822006.08.01 07:24145.990.000.000.0015.71
12916702006.08.01 05:21sell0.20eurjpy146.330.00145.982006.08.01 07:24145.980.000.000.0061.07
12933632006.08.01 07:24sell0.10eurjpy145.970.00145.622006.08.02 01:54146.740.000.00-0.57-67.30
12942942006.08.01 08:45sell0.20eurjpy146.120.00145.772006.08.02 01:54146.730.000.00-1.13-106.65
12962522006.08.01 11:54sell0.40eurjpy146.270.00145.922006.08.02 01:54146.730.000.00-2.27-160.82
12969022006.08.01 13:03sell0.80eurjpy146.430.00146.082006.08.02 01:54146.730.000.00-4.53-209.79
12986632006.08.01 14:44sell1.60eurjpy146.580.00146.232006.08.02 01:54146.740.000.00-9.07-223.78
12994232006.08.01 15:13sell3.20eurjpy146.740.00146.392006.08.02 01:54146.730.000.00-18.1427.97
13025662006.08.01 18:01sell6.40eurjpy146.900.00146.552006.08.02 01:54146.740.000.00-36.28895.03
13060162006.08.02 01:54sell0.10eurjpy146.700.00146.352006.08.02 18:03146.490.000.000.0018.34
13163602006.08.02 14:12sell0.20eurjpy146.850.00146.502006.08.02 18:03146.500.000.000.0061.13
13207502006.08.02 18:03sell0.10eurjpy146.450.00146.102006.08.03 05:29146.280.000.00-1.7014.81
13212012006.08.02 18:48sell0.20eurjpy146.600.00146.252006.08.03 05:29146.250.000.00-3.4061.02
13305592006.08.03 05:29sell0.10eurjpy146.230.00145.882006.08.03 16:49147.170.000.000.00-81.85
13316472006.08.03 06:22sell0.20eurjpy146.390.00146.042006.08.03 16:49147.180.000.000.00-137.58
13341432006.08.03 09:07sell0.40eurjpy146.540.00146.192006.08.03 16:49147.170.000.000.00-219.43
13352732006.08.03 10:43sell0.80eurjpy146.690.00146.342006.08.03 16:49147.170.000.000.00-334.38
13356422006.08.03 11:15sell1.60eurjpy146.840.00146.492006.08.03 16:49147.160.000.000.00-445.84
13387682006.08.03 14:37sell3.20eurjpy146.990.00146.642006.08.03 16:49147.170.000.000.00-501.61
13388522006.08.03 14:40sell6.40eurjpy147.150.00146.802006.08.03 16:49147.160.000.000.00-55.73
13393952006.08.03 15:12sell12.80eurjpy147.300.00146.952006.08.03 16:49147.150.000.000.001 671.89
13439872006.08.03 23:50sell0.10eurjpy147.160.00146.812006.08.04 15:00147.260.000.00-0.57-8.74
13447042006.08.04 01:12sell0.20eurjpy147.310.00146.962006.08.04 15:00147.250.000.000.0010.49
13451702006.08.04 01:57sell0.40eurjpy147.460.00147.112006.08.04 15:00147.260.000.000.0069.97
13528972006.08.04 12:57sell0.80eurjpy147.610.00147.262006.08.04 15:00147.260.000.000.00244.88
13555192006.08.04 15:00sell0.10eurjpy147.220.00146.872006.08.04 16:55147.150.000.000.006.14
13561432006.08.04 15:48sell0.20eurjpy147.370.00147.022006.08.04 16:55147.160.000.000.0036.83
13564872006.08.04 16:04sell0.40eurjpy147.520.00147.172006.08.04 16:55147.170.000.000.00122.77
13568602006.08.04 16:55sell0.10eurjpy147.130.00146.782006.08.08 00:16147.530.000.00-1.13-34.72
13569272006.08.04 16:59sell0.20eurjpy147.280.00146.932006.08.08 00:16147.550.000.00-2.27-46.88
13574942006.08.04 21:34sell0.40eurjpy147.440.00147.092006.08.08 00:16147.540.000.00-4.53-34.73
13633302006.08.07 08:15sell0.80eurjpy147.590.00147.242006.08.08 00:16147.510.000.00-4.5155.56
13661252006.08.07 11:01sell1.60eurjpy147.740.00147.392006.08.08 00:16147.540.000.00-9.03277.77
13684352006.08.07 14:17sell3.20eurjpy147.900.00147.552006.08.08 00:16147.550.000.00-18.05972.22
13741862006.08.08 00:16sell0.10eurjpy147.510.00147.162006.08.09 01:15147.690.000.00-0.56-15.57
13778712006.08.08 05:20sell0.20eurjpy147.680.00147.332006.08.09 01:14147.680.000.00-1.130.00
13806622006.08.08 09:01sell0.40eurjpy147.840.00147.492006.08.09 01:13147.650.000.00-2.2565.75
13928302006.08.08 23:00sell0.80eurjpy147.990.00147.642006.08.09 01:13147.640.000.00-4.51242.26
13945762006.08.09 01:15sell0.10eurjpy147.670.00147.322006.08.10 02:08148.440.000.00-1.69-66.73
13948002006.08.09 01:48sell0.20eurjpy147.820.00147.472006.08.10 02:07148.450.000.00-3.38-109.18
13960592006.08.09 05:38sell0.40eurjpy147.970.00147.622006.08.10 02:06148.430.000.00-6.76-159.44
13983552006.08.09 09:29sell0.80eurjpy148.120.00147.772006.08.10 02:06148.440.000.00-13.53-221.84
13989062006.08.09 10:13sell1.60eurjpy148.280.00147.932006.08.10 02:06148.430.000.00-27.05-207.99
14026182006.08.09 16:53sell3.20eurjpy148.430.00148.082006.08.10 02:06148.430.000.00-54.100.00
14059632006.08.10 01:04sell6.40eurjpy148.590.00148.242006.08.10 02:06148.440.000.000.00831.88
14070402006.08.10 03:01buy0.10eurjpy148.430.00148.782006.08.10 16:59147.490.000.000.00-81.41
14074012006.08.10 04:36buy0.20eurjpy148.280.00148.632006.08.10 16:59147.500.000.000.00-135.07
14098012006.08.10 09:19buy0.40eurjpy148.130.00148.482006.08.10 16:58147.500.000.000.00-218.22
14101302006.08.10 09:47buy0.80eurjpy147.980.00148.332006.08.10 16:58147.490.000.000.00-339.45
14102082006.08.10 09:50buy1.60eurjpy147.810.00148.162006.08.10 16:58147.480.000.000.00-457.22
14116732006.08.10 12:59buy3.20eurjpy147.660.00148.012006.08.10 16:58147.490.000.000.00-471.03
14127072006.08.10 14:36buy6.40eurjpy147.490.00147.842006.08.10 16:58147.480.000.000.00-55.42
14141752006.08.10 16:06buy12.80eurjpy147.340.00147.692006.08.10 16:57147.520.000.000.001 994.98
14156812006.08.10 17:20sell0.10eurjpy147.340.00146.992006.08.15 02:07148.210.000.00-1.68-74.69
14158062006.08.10 17:25sell0.20eurjpy147.490.00147.142006.08.15 02:07148.190.000.00-3.36-120.19
14213652006.08.11 08:01sell0.40eurjpy147.660.00147.312006.08.15 02:07148.200.000.00-4.47-185.44
14222082006.08.11 08:55sell0.80eurjpy147.820.00147.472006.08.15 02:07148.200.000.00-8.93-260.98
14228132006.08.11 10:06sell1.60eurjpy148.000.00147.622006.08.15 02:07148.200.000.00-17.85-274.73
14230552006.08.11 10:29sell3.20eurjpy148.180.00147.802006.08.15 02:07148.210.000.00-35.72-82.42
14324682006.08.14 18:03sell6.40eurjpy148.380.00148.002006.08.15 02:07148.200.000.00-35.65989.02
14363792006.08.15 05:05buy0.10eurjpy148.420.00148.802006.08.16 13:31148.640.000.000.2218.91
14376752006.08.15 08:52buy0.20eurjpy148.230.00148.612006.08.16 13:31148.610.000.000.4365.36
14517862006.08.16 22:02sell0.10eurjpy148.740.00148.362006.08.17 09:47148.360.000.00-1.6832.96
14588042006.08.17 13:48buy0.10eurjpy148.610.00148.992006.08.17 20:39148.850.000.000.0020.67
14683272006.08.18 03:02sell0.10eurjpy148.720.00148.342006.08.18 11:21148.610.000.000.009.50
14688242006.08.18 04:32sell0.20eurjpy148.900.00148.522006.08.18 11:21148.520.000.000.0065.67
14719062006.08.18 11:22sell0.10eurjpy148.620.00148.242006.08.18 11:46148.240.000.000.0032.87
14769412006.08.18 19:19buy0.10eurjpy148.440.00148.822006.08.21 03:11148.820.000.000.2232.83
14880062006.08.21 20:29sell0.10eurjpy149.400.00149.022006.08.22 11:18149.250.000.00-0.5612.92
14934972006.08.22 09:13sell0.20eurjpy149.590.00149.212006.08.22 11:18149.210.000.000.0065.46
14949892006.08.22 11:18sell0.10eurjpy149.210.00148.832006.08.23 02:10149.020.000.00-0.5616.32
14991082006.08.22 17:46sell0.20eurjpy149.400.00149.022006.08.23 02:10149.020.000.00-1.1265.28
15049652006.08.23 09:05buy0.10eurjpy148.990.00149.372006.08.24 10:02149.070.000.000.646.87
15116632006.08.23 23:05buy0.20eurjpy148.810.00149.192006.08.24 10:02149.070.000.001.2944.67
15134982006.08.24 03:43buy0.40eurjpy148.630.00149.012006.08.24 10:01149.010.000.000.00130.53
15182992006.08.24 15:27sell0.10eurjpy149.000.00148.622006.08.24 17:53148.620.000.000.0032.65
15201582006.08.24 17:53sell0.10eurjpy148.590.00148.212006.08.25 15:59149.540.000.00-0.56-81.05
15206922006.08.24 18:34sell0.20eurjpy148.770.00148.392006.08.25 15:59149.520.000.00-1.12-127.99
15231472006.08.25 02:55sell0.40eurjpy148.960.00148.582006.08.25 15:59149.510.000.000.00-187.71
15244292006.08.25 07:31sell0.80eurjpy149.160.00148.782006.08.25 15:59149.520.000.000.00-245.75
15249112006.08.25 08:22sell1.60eurjpy149.370.00148.992006.08.25 15:59149.510.000.000.00-191.14
15252322006.08.25 08:39sell3.20eurjpy149.560.00149.182006.08.25 15:59149.530.000.000.0081.91
15258302006.08.25 10:07sell6.40eurjpy149.740.00149.362006.08.25 15:58149.550.000.000.001 037.54
15285522006.08.25 16:32sell0.10eurjpy149.470.00149.092006.08.29 06:34149.710.000.00-1.10-20.57
15291072006.08.25 17:25sell0.20eurjpy149.650.00149.272006.08.29 06:34149.720.000.00-2.22-12.00
15322822006.08.28 05:29sell0.40eurjpy149.840.00149.462006.08.29 06:34149.710.000.00-2.2244.55
15427572006.08.29 08:18buy0.10eurjpy149.870.00150.252006.08.29 12:43149.630.000.000.00-20.56
15436372006.08.29 09:49buy0.20eurjpy149.680.00150.062006.08.29 12:43149.620.000.000.00-10.27
15450872006.08.29 11:53buy0.40eurjpy149.500.00149.882006.08.29 12:43149.630.000.000.0044.54
15499262006.08.29 20:06buy0.10eurjpy149.430.00149.812006.08.30 02:01149.810.000.000.2132.54
15603242006.08.30 15:56buy0.10eurjpy150.210.00150.592006.08.31 02:16150.590.000.000.6432.40
15637142006.08.31 02:19buy0.10eurjpy150.550.00150.932006.09.01 10:37150.390.000.000.21-13.63
15641142006.08.31 03:11buy0.20eurjpy150.370.00150.752006.09.01 10:36150.380.000.000.431.70
15718322006.08.31 16:45buy0.40eurjpy150.190.00150.572006.09.01 10:36150.370.000.000.8561.36
15759052006.09.01 04:29buy0.80eurjpy150.000.00150.382006.09.01 10:36150.380.000.000.00259.07
15786192006.09.01 10:38buy0.10eurjpy150.410.00150.792006.09.04 17:42149.290.000.000.21-96.53
15804972006.09.04 02:31buy0.20eurjpy150.220.00150.602006.09.04 17:42149.280.000.000.00-162.05
15810872006.09.04 03:53buy0.40eurjpy150.040.00150.422006.09.04 17:42149.290.000.000.00-258.57
15815612006.09.04 06:42buy0.80eurjpy149.850.00150.232006.09.04 17:42149.300.000.000.00-379.21
15824782006.09.04 08:24buy1.60eurjpy149.670.00150.052006.09.04 17:41149.290.000.000.00-524.05
15834162006.09.04 09:48buy3.20eurjpy149.460.00149.842006.09.04 17:41149.310.000.000.00-413.72
15859032006.09.04 13:56buy6.40eurjpy149.280.00149.662006.09.04 17:41149.300.000.000.00110.32
15869622006.09.04 15:19buy12.80eurjpy149.100.00149.482006.09.04 17:41149.300.000.000.002 206.51
15882152006.09.04 18:00buy0.10eurjpy149.360.00149.742006.09.05 22:51148.800.000.000.22-48.25
15905132006.09.05 02:10buy0.20eurjpy149.180.00149.562006.09.05 22:49148.810.000.000.00-63.77
15908002006.09.05 02:15buy0.40eurjpy148.810.00149.192006.09.05 22:49148.800.000.000.00-3.44
15931122006.09.05 09:06buy0.80eurjpy148.610.00148.992006.09.05 22:49148.810.000.000.00137.87
15935402006.09.05 09:20buy1.60eurjpy148.430.00148.812006.09.05 22:49148.810.000.000.00523.96
16044562006.09.06 02:00sell0.10eurjpy148.690.00148.312006.09.07 10:54149.080.000.00-1.67-33.47
16045442006.09.06 02:38sell0.20eurjpy148.870.00148.492006.09.07 10:54149.100.000.00-3.34-39.46
16046782006.09.06 03:05sell0.40eurjpy149.050.00148.672006.09.07 10:53149.130.000.00-6.68-27.46
16054132006.09.06 06:13sell0.80eurjpy149.240.00148.862006.09.07 10:53149.080.000.00-13.37109.90
16143372006.09.07 01:41sell1.60eurjpy149.430.00149.052006.09.07 10:53149.220.000.000.00288.19
16145142006.09.07 02:21sell3.20eurjpy149.610.00149.232006.09.07 10:53149.230.000.000.001 042.71
16229542006.09.07 19:00buy0.10eurjpy148.460.00148.842006.09.08 09:23148.160.000.000.21-25.76
16231812006.09.07 20:02buy0.20eurjpy148.280.00148.662006.09.08 09:23148.130.000.000.43-25.76
16239162006.09.07 21:27buy0.40eurjpy148.100.00148.482006.09.08 09:23148.100.000.000.860.00
16253772006.09.08 05:25buy0.80eurjpy147.920.00148.302006.09.08 09:23148.130.000.000.00144.23
16260832006.09.08 08:20buy1.60eurjpy147.730.00148.112006.09.08 09:23148.110.000.000.00522.07
16266182006.09.08 09:23buy0.10eurjpy148.180.00148.562006.09.08 12:03148.060.000.000.00-10.30
16266442006.09.08 09:24buy0.20eurjpy147.940.00148.322006.09.08 12:03148.070.000.000.0022.32
16266752006.09.08 09:24buy0.40eurjpy147.710.00148.092006.09.08 12:03148.090.000.000.00130.49
16278422006.09.08 12:03buy0.10eurjpy148.080.00148.462006.09.08 18:32148.280.000.000.0017.10
16282382006.09.08 13:13buy0.20eurjpy147.900.00148.282006.09.08 18:32148.280.000.000.0064.97
12781732006.07.31 03:33sell0.10eurusd1.27520.00001.27172006.07.31 17:071.27480.000.000.004.00
12787672006.07.31 05:34sell0.20eurusd1.27670.00001.27322006.07.31 17:071.27470.000.000.0040.00
12835332006.07.31 15:17sell0.40eurusd1.27820.00001.27472006.07.31 17:071.27470.000.000.00140.00
12853422006.07.31 17:07sell0.10eurusd1.27450.00001.27102006.08.01 03:591.27390.000.000.156.00
12855112006.07.31 17:18sell0.20eurusd1.27600.00001.27252006.08.01 03:591.27400.000.000.3040.00
12864102006.07.31 19:30sell0.40eurusd1.27750.00001.27402006.08.01 03:591.27400.000.000.60140.00
12911032006.08.01 03:59sell0.10eurusd1.27380.00001.27032006.08.01 16:191.27330.000.000.005.00
12912302006.08.01 04:04sell0.20eurusd1.27530.00001.27182006.08.01 16:191.27330.000.000.0040.00
12969762006.08.01 13:11sell0.40eurusd1.27690.00001.27342006.08.01 16:191.27340.000.000.00140.00
13010612006.08.01 16:19sell0.10eurusd1.27330.00001.26982006.08.02 09:271.28160.000.000.15-83.00
13020362006.08.01 17:18sell0.20eurusd1.27490.00001.27142006.08.02 09:271.28160.000.000.30-134.00
13023112006.08.01 17:41sell0.40eurusd1.27660.00001.27312006.08.02 09:271.28150.000.000.60-196.00
13025932006.08.01 18:04sell0.80eurusd1.27810.00001.27462006.08.02 09:271.28150.000.001.20-272.00
13026562006.08.01 18:07sell1.60eurusd1.27960.00001.27612006.08.02 09:271.28160.000.002.40-320.00
13028392006.08.01 18:15sell3.20eurusd1.28130.00001.27782006.08.02 09:261.28150.000.004.80-64.00
13043232006.08.01 22:28sell6.40eurusd1.28300.00001.27952006.08.02 09:261.28140.000.009.601 024.00
13117272006.08.02 09:28sell0.10eurusd1.28120.00001.27772006.08.03 02:231.27770.000.000.4535.00
13257312006.08.03 02:23sell0.10eurusd1.27740.00001.27392006.08.03 16:571.27890.000.000.00-15.00
13384632006.08.03 14:30sell0.20eurusd1.27910.00001.27562006.08.03 16:571.27900.000.000.002.00
13386672006.08.03 14:35sell0.40eurusd1.28100.00001.27752006.08.03 16:571.27900.000.000.0080.00
13388562006.08.03 14:40sell0.80eurusd1.28250.00001.27902006.08.03 16:571.27900.000.000.00280.00
13439072006.08.03 23:40sell0.10eurusd1.27980.00001.27632006.08.07 08:581.28720.000.000.30-74.00
13543972006.08.04 14:33sell0.20eurusd1.28700.00001.28352006.08.07 08:581.28730.000.000.30-6.00
13561952006.08.04 15:51sell0.40eurusd1.28920.00001.28572006.08.07 08:581.28720.000.000.6080.00
13563602006.08.04 15:57sell0.80eurusd1.29070.00001.28722006.08.07 08:581.28720.000.001.20280.00
13639342006.08.07 08:58sell0.10eurusd1.28700.00001.28352006.08.07 20:001.28350.000.000.0035.00
13721352006.08.07 20:01sell0.10eurusd1.28320.00001.27972006.08.08 00:111.28120.000.000.1520.00
13726282006.08.07 21:06sell0.20eurusd1.28480.00001.28132006.08.08 00:111.28130.000.000.3070.00
13741102006.08.08 00:11sell0.10eurusd1.28100.00001.27752006.08.08 20:261.28270.000.000.00-17.00
13754532006.08.08 02:23sell0.20eurusd1.28250.00001.27902006.08.08 20:261.28290.000.000.00-8.00
13807722006.08.08 09:03sell0.40eurusd1.28410.00001.28062006.08.08 20:251.28260.000.000.0060.00
13897182006.08.08 20:15sell0.80eurusd1.28670.00001.28322006.08.08 20:231.28320.000.000.00280.00
13898382006.08.08 20:16sell1.60eurusd1.28820.00001.28472006.08.08 20:231.28470.000.000.00560.00
13914382006.08.08 20:35buy0.10eurusd1.28560.00001.28912006.08.09 08:011.28170.000.00-0.35-39.00
13919712006.08.08 21:19buy0.20eurusd1.28410.00001.28762006.08.09 08:011.28180.000.00-0.70-46.00
13930212006.08.08 23:35buy0.40eurusd1.28260.00001.28612006.08.09 08:011.28170.000.00-1.40-36.00
13938592006.08.09 00:47buy0.80eurusd1.28110.00001.28462006.08.09 08:011.28170.000.000.0048.00
13939092006.08.09 00:49buy1.60eurusd1.27950.00001.28302006.08.09 08:011.28160.000.000.00336.00
13939832006.08.09 00:49buy3.20eurusd1.27790.00001.28142006.08.09 08:011.28140.000.000.001 120.00
13974142006.08.09 08:02buy0.10eurusd1.28180.00001.28532006.08.09 10:041.28530.000.000.0035.00
14035942006.08.09 19:58sell0.10eurusd1.28780.00001.28432006.08.10 09:421.28720.000.000.456.00
14090802006.08.10 08:15sell0.20eurusd1.28950.00001.28602006.08.10 09:411.28770.000.000.0036.00
14096442006.08.10 09:05sell0.40eurusd1.29110.00001.28762006.08.10 09:411.28760.000.000.00140.00
14102732006.08.10 09:54sell0.10eurusd1.28560.00001.28212006.08.10 14:361.28370.000.000.0019.00
14110562006.08.10 11:22sell0.20eurusd1.28720.00001.28372006.08.10 14:361.28370.000.000.0070.00
14187282006.08.11 01:59buy0.10eurusd1.27950.00001.28302006.08.11 09:371.27840.000.000.00-11.00
14193022006.08.11 03:25buy0.20eurusd1.27800.00001.28152006.08.11 09:371.27810.000.000.002.00
14207632006.08.11 06:30buy0.40eurusd1.27650.00001.28002006.08.11 09:371.27840.000.000.0076.00
14218942006.08.11 08:33buy0.80eurusd1.27500.00001.27852006.08.11 09:371.27850.000.000.00280.00
14224882006.08.11 09:37buy0.10eurusd1.27840.00001.28192006.08.11 16:171.27640.000.000.00-20.00
14248172006.08.11 13:39buy0.20eurusd1.27660.00001.28042006.08.11 16:171.27630.000.000.00-6.00
14253822006.08.11 14:30buy0.40eurusd1.27430.00001.27812006.08.11 16:171.27600.000.000.0068.00
14255672006.08.11 14:34buy0.80eurusd1.27230.00001.27612006.08.11 16:161.27610.000.000.00304.00
14272522006.08.11 17:17buy0.10eurusd1.27710.00001.28092006.08.15 07:381.27510.000.00-0.70-20.00
14275452006.08.11 18:02buy0.20eurusd1.27510.00001.27892006.08.15 07:381.27490.000.00-1.40-4.00
14281782006.08.11 19:01buy0.40eurusd1.27320.00001.27702006.08.15 07:381.27520.000.00-2.8080.00
14295002006.08.14 00:01buy0.80eurusd1.27140.00001.27522006.08.14 16:201.27520.000.000.00304.00
14339012006.08.14 22:26buy0.80eurusd1.27120.00001.27502006.08.15 07:381.27500.000.00-2.80304.00
14377112006.08.15 08:53sell0.10eurusd1.27170.00001.26792006.08.17 18:301.28550.000.000.60-138.00
14380572006.08.15 09:35sell0.20eurusd1.27350.00001.26972006.08.17 18:301.28540.000.001.20-238.00
14402732006.08.15 14:30sell0.40eurusd1.27620.00001.27242006.08.17 18:301.28520.000.002.40-360.00
14407422006.08.15 15:01sell0.80eurusd1.27810.00001.27432006.08.17 18:291.28540.000.004.80-584.00
14410702006.08.15 15:43sell1.60eurusd1.27990.00001.27612006.08.17 18:291.28540.000.009.60-880.00
14483822006.08.16 14:31sell3.20eurusd1.28360.00001.27982006.08.17 18:281.28520.000.0014.40-512.00
14489302006.08.16 15:16sell6.40eurusd1.28560.00001.28182006.08.17 18:281.28510.000.0028.80320.00
14553002006.08.17 09:32sell12.80eurusd1.28740.00001.28362006.08.17 18:281.28520.000.000.002 816.00
14693492006.08.18 06:29buy0.10eurusd1.28330.00001.28712006.08.18 15:491.28280.000.000.00-5.00
14731522006.08.18 13:17buy0.20eurusd1.28150.00001.28532006.08.18 15:491.28320.000.000.0034.00
14738332006.08.18 13:50buy0.40eurusd1.27950.00001.28332006.08.18 15:481.28330.000.000.00152.00
14752552006.08.18 15:49buy0.10eurusd1.28290.00001.28672006.08.21 02:591.28490.000.00-0.3520.00
14756152006.08.18 16:17buy0.20eurusd1.28110.00001.28492006.08.21 02:581.28490.000.00-0.7076.00
14872842006.08.21 19:00sell0.10eurusd1.29040.00001.28662006.08.22 00:231.28660.000.000.1538.00
14919412006.08.22 06:00buy0.10eurusd1.28770.00001.29152006.08.23 09:371.28320.000.00-0.35-45.00
14944992006.08.22 11:00buy0.20eurusd1.28510.00001.28892006.08.23 09:361.28320.000.00-0.70-38.00
14967332006.08.22 13:51buy0.40eurusd1.28320.00001.28702006.08.23 09:361.28300.000.00-1.40-8.00
14970932006.08.22 14:00buy0.80eurusd1.28120.00001.28502006.08.23 09:361.28300.000.00-2.80144.00
14997742006.08.22 19:31buy1.60eurusd1.27930.00001.28312006.08.23 09:361.28310.000.00-5.60608.00
15051882006.08.23 09:37buy0.10eurusd1.28330.00001.28712006.08.24 10:031.28090.000.00-1.05-24.00
15056992006.08.23 10:54buy0.20eurusd1.28150.00001.28532006.08.24 10:031.28120.000.00-2.10-6.00
15089542006.08.23 17:02buy0.40eurusd1.27900.00001.28282006.08.24 10:021.28090.000.00-4.2076.00
15130552006.08.24 03:02buy0.80eurusd1.27720.00001.28102006.08.24 10:021.28100.000.000.00304.00
15156842006.08.24 10:03buy0.10eurusd1.28090.00001.28472006.08.25 17:101.27630.000.00-0.35-46.00
15195952006.08.24 17:05buy0.20eurusd1.27910.00001.28292006.08.25 17:081.27630.000.00-0.70-56.00
15201532006.08.24 17:53buy0.40eurusd1.27720.00001.28102006.08.25 17:081.27710.000.00-1.40-4.00
15228902006.08.25 02:05buy0.80eurusd1.27500.00001.27882006.08.25 17:071.27700.000.000.00160.00
15282712006.08.25 16:14buy1.60eurusd1.27300.00001.27682006.08.25 17:071.27680.000.000.00608.00
15290272006.08.25 17:16buy0.10eurusd1.27760.00001.28142006.08.28 05:281.27960.000.00-0.3520.00
15295312006.08.25 18:12buy0.20eurusd1.27580.00001.27962006.08.28 05:281.27960.000.00-0.7076.00
15359292006.08.28 14:00sell0.10eurusd1.28030.00001.27652006.08.29 09:391.28270.000.000.15-24.00
15413022006.08.29 05:13sell0.20eurusd1.28210.00001.27832006.08.29 09:391.28290.000.000.00-16.00
15432822006.08.29 09:20sell0.40eurusd1.28390.00001.28012006.08.29 09:381.28270.000.000.0048.00
15444962006.08.29 11:00sell0.10eurusd1.28160.00001.27782006.08.29 16:211.27780.000.000.0038.00
15500292006.08.29 20:10buy0.10eurusd1.28020.00001.28402006.08.30 02:261.28400.000.00-0.3538.00
15533692006.08.30 04:30sell0.10eurusd1.28210.00001.27832006.08.31 15:441.28410.000.000.45-20.00
15536912006.08.30 06:08sell0.20eurusd1.28390.00001.28012006.08.31 15:431.28360.000.000.906.00
15665592006.08.31 09:28sell0.40eurusd1.28600.00001.28222006.08.31 15:431.28370.000.000.0092.00
15691112006.08.31 14:39sell0.80eurusd1.28780.00001.28402006.08.31 15:431.28400.000.000.00304.00
15706112006.08.31 16:00sell0.10eurusd1.28350.00001.27972006.08.31 16:301.27970.000.000.0038.00
15715842006.08.31 16:31sell0.10eurusd1.27950.00001.27572006.09.05 05:251.28350.000.000.45-40.00
15719552006.08.31 16:54sell0.20eurusd1.28130.00001.27752006.09.05 05:251.28360.000.000.90-46.00
15803932006.09.04 02:29sell0.40eurusd1.28530.00001.28152006.09.05 05:241.28350.000.000.6072.00
15895602006.09.04 22:20sell0.80eurusd1.28720.00001.28342006.09.05 05:231.28340.000.001.20304.00
15960292006.09.05 11:00buy0.10eurusd1.28400.00001.28782006.09.06 20:421.28130.000.00-0.35-27.00
15971172006.09.05 13:42buy0.20eurusd1.28160.00001.28542006.09.06 20:421.28140.000.00-0.70-4.00
16086322006.09.06 13:28buy0.40eurusd1.27960.00001.28342006.09.06 20:421.28150.000.000.0076.00
16105172006.09.06 15:45buy0.80eurusd1.27780.00001.28162006.09.06 20:421.28160.000.000.00304.00
16129672006.09.06 20:43buy0.10eurusd1.28160.00001.28542006.09.07 18:001.27450.000.00-1.05-71.00
16172382006.09.07 10:44buy0.20eurusd1.27960.00001.28342006.09.07 18:001.27450.000.000.00-102.00
16179892006.09.07 11:13buy0.40eurusd1.27780.00001.28162006.09.07 18:001.27430.000.000.00-140.00
16189082006.09.07 12:37buy0.80eurusd1.27590.00001.27972006.09.07 18:001.27490.000.000.00-80.00
16195582006.09.07 13:56buy1.60eurusd1.27350.00001.27732006.09.07 17:591.27540.000.000.00304.00
16206452006.09.07 14:48buy3.20eurusd1.27160.00001.27542006.09.07 17:591.27540.000.000.001 216.00
12781602006.07.31 03:31sell0.10gbpusd1.86240.00001.85892006.08.01 03:421.86580.000.00-0.53-34.00
12786322006.07.31 05:03sell0.20gbpusd1.86420.00001.86072006.08.01 03:421.86560.000.00-1.05-28.00
12787682006.07.31 05:34sell0.40gbpusd1.86580.00001.86232006.08.01 03:421.86560.000.00-2.108.00
12826122006.07.31 13:54sell0.80gbpusd1.86730.00001.86382006.08.01 03:421.86570.000.00-4.20128.00
12864162006.07.31 19:31sell1.60gbpusd1.86890.00001.86542006.08.01 03:421.86540.000.00-8.40560.00
12908982006.08.01 03:42sell0.10gbpusd1.86550.00001.86202006.08.01 14:421.86490.000.000.006.00
12954672006.08.01 10:35sell0.20gbpusd1.86700.00001.86352006.08.01 14:421.86500.000.000.0040.00
12980432006.08.01 14:31sell0.40gbpusd1.86860.00001.86512006.08.01 14:421.86510.000.000.00140.00
12985132006.08.01 14:42sell0.10gbpusd1.86480.00001.86132006.08.02 06:191.87720.000.00-0.53-124.00
12995782006.08.01 15:25sell0.20gbpusd1.86630.00001.86282006.08.02 06:191.87710.000.00-1.05-216.00
12998722006.08.01 15:47sell0.40gbpusd1.86800.00001.86452006.08.02 06:181.87700.000.00-2.10-360.00
13021242006.08.01 17:24sell0.80gbpusd1.86960.00001.86612006.08.02 06:181.87690.000.00-4.20-584.00
13025062006.08.01 17:57sell1.60gbpusd1.87110.00001.86762006.08.02 06:181.87700.000.00-8.40-944.00
13026522006.08.01 18:07sell3.20gbpusd1.87260.00001.86912006.08.02 06:181.87690.000.00-16.80-1 376.00
13027802006.08.01 18:14sell6.40gbpusd1.87410.00001.87062006.08.02 06:181.87710.000.00-33.60-1 920.00
13031592006.08.01 18:58sell12.80gbpusd1.87580.00001.87232006.08.02 06:181.87720.000.00-67.20-1 792.00
13062762006.08.02 02:21sell25.60gbpusd1.87730.00001.87382006.08.02 06:181.87710.000.000.00512.00
13083812006.08.02 05:28sell51.20gbpusd1.87880.00001.87532006.08.02 06:181.87720.000.000.008 192.00
13090082006.08.02 06:19sell0.10gbpusd1.87680.00001.87332006.08.02 17:071.87490.000.000.0019.00
13193622006.08.02 16:43sell0.20gbpusd1.87860.00001.87462006.08.02 17:071.87460.000.000.0080.00
13199682006.08.02 17:07sell0.10gbpusd1.87460.00001.87062006.08.03 03:111.87440.000.00-1.582.00
13203332006.08.02 17:25sell0.20gbpusd1.87640.00001.87242006.08.03 03:111.87420.000.00-3.1544.00
13205362006.08.02 17:40sell0.40gbpusd1.87820.00001.87422006.08.03 03:111.87420.000.00-6.30160.00
13272112006.08.03 03:12sell0.10gbpusd1.87410.00001.87012006.08.03 10:031.87310.000.000.0010.00
13285892006.08.03 04:01sell0.20gbpusd1.87610.00001.87212006.08.03 10:031.87290.000.000.0064.00
13293322006.08.03 04:35sell0.40gbpusd1.87800.00001.87402006.08.03 10:031.87400.000.000.00160.00
13348992006.08.03 10:03sell0.10gbpusd1.87290.00001.86892006.08.03 15:321.88850.000.000.00-156.00
13367062006.08.03 13:00sell0.20gbpusd1.87480.00001.87082006.08.03 15:321.88840.000.000.00-272.00
13367512006.08.03 13:00sell0.40gbpusd1.88070.00001.87672006.08.03 15:321.88830.000.000.00-304.00
13368182006.08.03 13:01sell0.80gbpusd1.88260.00001.87862006.08.03 15:321.88820.000.000.00-448.00
13371612006.08.03 13:05sell1.60gbpusd1.88440.00001.88042006.08.03 15:321.88810.000.000.00-592.00
13372242006.08.03 13:06sell3.20gbpusd1.88620.00001.88222006.08.03 15:321.88800.000.000.00-576.00
13384992006.08.03 14:30sell6.40gbpusd1.88810.00001.88412006.08.03 15:321.88790.000.000.00128.00
13387572006.08.03 14:37sell12.80gbpusd1.88990.00001.88592006.08.03 15:321.88800.000.000.002 432.00
13466962006.08.04 04:37sell0.10gbpusd1.88670.00001.88272006.08.04 21:081.90880.000.000.00-221.00
13501602006.08.04 09:34sell0.20gbpusd1.88850.00001.88452006.08.04 21:081.90870.000.000.00-404.00
13506422006.08.04 10:06sell0.40gbpusd1.89040.00001.88642006.08.04 21:081.90870.000.000.00-732.00
13513512006.08.04 10:43sell0.80gbpusd1.89220.00001.88822006.08.04 21:081.90890.000.000.00-1 336.00
13543312006.08.04 14:32sell1.60gbpusd1.90060.00001.89662006.08.04 21:081.90880.000.000.00-1 312.00
13549022006.08.04 14:39sell3.20gbpusd1.90530.00001.90132006.08.04 21:081.90890.000.000.00-1 152.00
13554372006.08.04 14:58sell6.40gbpusd1.90730.00001.90332006.08.04 21:081.90880.000.000.00-960.00
13563412006.08.04 15:56sell12.80gbpusd1.90910.00001.90512006.08.04 21:081.90880.000.000.00384.00
13568192006.08.04 16:54sell25.60gbpusd1.91100.00001.90702006.08.04 21:081.90870.000.000.005 888.00
13590372006.08.07 02:14sell0.10gbpusd1.90700.00001.90302006.08.07 19:511.90610.000.000.009.00
13651802006.08.07 09:59sell0.20gbpusd1.90880.00001.90482006.08.07 19:501.90650.000.000.0046.00
13688242006.08.07 14:58sell0.40gbpusd1.91060.00001.90662006.08.07 19:501.90660.000.000.00160.00
13719002006.08.07 19:51sell0.10gbpusd1.90600.00001.90202006.08.08 20:261.90680.000.00-0.53-8.00
13868692006.08.08 16:01sell0.20gbpusd1.90820.00001.90422006.08.08 20:261.90750.000.000.0014.00
13897082006.08.08 20:14sell0.40gbpusd1.91050.00001.90652006.08.08 20:241.90650.000.000.00160.00
13897562006.08.08 20:15sell0.80gbpusd1.91230.00001.90832006.08.08 20:241.90830.000.000.00320.00
13900682006.08.08 20:18sell1.60gbpusd1.91420.00001.91022006.08.08 20:231.91020.000.000.00640.00
13932752006.08.09 00:00sell0.10gbpusd1.90630.00001.90232006.08.09 00:491.90230.000.000.0040.00
13967072006.08.09 07:00buy0.10gbpusd1.90150.00001.90552006.08.09 08:541.90550.000.000.0040.00
13980032006.08.09 08:54buy0.10gbpusd1.90640.00001.91042006.08.09 12:521.91040.000.000.0040.00
14033312006.08.09 19:18sell0.10gbpusd1.90790.00001.90392006.08.10 07:341.90390.000.00-1.5840.00
14091952006.08.10 08:21buy0.10gbpusd1.90860.00001.91262006.08.10 11:091.90320.000.000.00-54.00
14098252006.08.10 09:24buy0.20gbpusd1.90680.00001.91082006.08.10 11:091.90320.000.000.00-72.00
14098552006.08.10 09:25buy0.40gbpusd1.90490.00001.90892006.08.10 11:091.90330.000.000.00-64.00
14100482006.08.10 09:41buy0.80gbpusd1.90310.00001.90712006.08.10 11:091.90320.000.000.008.00
14101602006.08.10 09:49buy1.60gbpusd1.90130.00001.90532006.08.10 11:091.90310.000.000.00288.00
14105402006.08.10 10:11buy3.20gbpusd1.89920.00001.90322006.08.10 11:091.90320.000.000.001 280.00
14121432006.08.10 14:00buy0.10gbpusd1.90350.00001.90752006.08.10 17:281.89040.000.000.00-131.00
14127112006.08.10 14:36buy0.20gbpusd1.90160.00001.90562006.08.10 17:281.89020.000.000.00-228.00
14140842006.08.10 16:02buy0.40gbpusd1.89940.00001.90342006.08.10 17:271.89030.000.000.00-364.00
14143172006.08.10 16:16buy0.80gbpusd1.89750.00001.90152006.08.10 17:271.89020.000.000.00-584.00
14145862006.08.10 16:24buy1.60gbpusd1.89520.00001.89922006.08.10 17:271.89010.000.000.00-816.00
14148042006.08.10 16:34buy3.20gbpusd1.89330.00001.89732006.08.10 17:271.88990.000.000.00-1 088.00
14151232006.08.10 16:46buy6.40gbpusd1.89150.00001.89552006.08.10 17:271.88980.000.000.00-1 088.00
14155492006.08.10 17:16buy12.80gbpusd1.88970.00001.89372006.08.10 17:261.88990.000.000.00256.00
14156152006.08.10 17:18buy25.60gbpusd1.88770.00001.89172006.08.10 17:261.88970.000.000.005 120.00
14175042006.08.10 21:15buy0.10gbpusd1.89490.00001.89892006.08.11 09:551.89510.000.000.232.00
14196762006.08.11 04:02buy0.20gbpusd1.89300.00001.89702006.08.11 09:541.89480.000.000.0036.00
14215992006.08.11 08:23buy0.40gbpusd1.89120.00001.89522006.08.11 09:541.89520.000.000.00160.00
14226302006.08.11 09:55buy0.10gbpusd1.89500.00001.89882006.08.11 11:051.89880.000.000.0038.00
14253262006.08.11 14:30sell0.10gbpusd1.89370.00001.88992006.08.11 14:331.88990.000.000.0038.00
14255622006.08.11 14:34sell0.10gbpusd1.88940.00001.88562006.08.11 18:281.89350.000.000.00-41.00
14257762006.08.11 14:40sell0.20gbpusd1.89120.00001.88742006.08.11 18:281.89340.000.000.00-44.00
14264832006.08.11 15:44sell0.40gbpusd1.89300.00001.88922006.08.11 18:281.89330.000.000.00-12.00
14265122006.08.11 15:46sell0.80gbpusd1.89520.00001.89142006.08.11 18:281.89340.000.000.00144.00
14269612006.08.11 16:30sell1.60gbpusd1.89700.00001.89322006.08.11 18:281.89320.000.000.00608.00
14300572006.08.14 01:02buy0.10gbpusd1.89250.00001.89632006.08.15 07:241.89160.000.000.23-9.00
14324702006.08.14 18:03buy0.20gbpusd1.89010.00001.89392006.08.15 07:241.89170.000.000.4532.00
14331622006.08.14 19:58buy0.40gbpusd1.88820.00001.89202006.08.15 07:241.89200.000.000.90152.00
14376932006.08.15 08:53sell0.10gbpusd1.88830.00001.88452006.08.15 11:031.88620.000.000.0021.00
14379412006.08.15 09:09sell0.20gbpusd1.89020.00001.88642006.08.15 11:031.88640.000.000.0076.00
14404542006.08.15 14:36buy0.10gbpusd1.89430.00001.89812006.08.16 14:231.89300.000.000.23-13.00
14455002006.08.16 08:48buy0.20gbpusd1.89250.00001.89632006.08.16 14:231.89290.000.000.008.00
14462842006.08.16 10:38buy0.40gbpusd1.89070.00001.89452006.08.16 14:231.89280.000.000.0084.00
14472952006.08.16 13:02buy0.80gbpusd1.88890.00001.89272006.08.16 14:231.89270.000.000.00304.00
14480802006.08.16 14:23buy0.10gbpusd1.89340.00001.89722006.08.16 14:311.89720.000.000.0038.00
14483912006.08.16 14:32buy0.10gbpusd1.89790.00001.90172006.08.16 15:161.90170.000.000.0038.00
14489362006.08.16 15:16buy0.10gbpusd1.90190.00001.90572006.08.17 10:291.90030.000.000.68-16.00
14496832006.08.16 17:01buy0.20gbpusd1.90010.00001.90392006.08.17 10:291.90040.000.001.356.00
14501052006.08.16 18:25buy0.40gbpusd1.89820.00001.90202006.08.17 10:291.90030.000.002.7084.00
14508442006.08.16 20:40buy0.80gbpusd1.89630.00001.90012006.08.17 10:291.90010.000.005.40304.00
14561662006.08.17 11:00sell0.10gbpusd1.89700.00001.89322006.08.17 16:051.89320.000.000.0038.00
14686672006.08.18 04:00buy0.10gbpusd1.88530.00001.88882006.08.18 15:031.88220.000.000.00-31.00
14706272006.08.18 09:16buy0.20gbpusd1.88370.00001.88722006.08.18 15:031.88210.000.000.00-32.00
14731852006.08.18 13:17buy0.40gbpusd1.88160.00001.88512006.08.18 15:031.88220.000.000.0024.00
14734042006.08.18 13:28buy0.80gbpusd1.88000.00001.88352006.08.18 15:031.88230.000.000.00184.00
14738472006.08.18 13:50buy1.60gbpusd1.87840.00001.88192006.08.18 15:021.88190.000.000.00560.00
14750072006.08.18 15:17sell0.10gbpusd1.88010.00001.87662006.08.18 16:121.88120.000.000.00-11.00
14751472006.08.18 15:38sell0.20gbpusd1.88170.00001.87822006.08.18 16:121.88140.000.000.006.00
14752272006.08.18 15:48sell0.40gbpusd1.88370.00001.88022006.08.18 16:111.88170.000.000.0080.00
14753232006.08.18 15:55sell0.80gbpusd1.88520.00001.88172006.08.18 16:111.88170.000.000.00280.00
14755412006.08.18 16:12sell0.10gbpusd1.88080.00001.87732006.08.21 13:281.89410.000.00-0.53-133.00
14780942006.08.21 00:34sell0.20gbpusd1.88230.00001.87882006.08.21 13:281.89450.000.000.00-244.00
14789612006.08.21 03:06sell0.40gbpusd1.88400.00001.88052006.08.21 13:271.89460.000.000.00-424.00
14792442006.08.21 03:47sell0.80gbpusd1.88550.00001.88202006.08.21 13:271.89470.000.000.00-736.00
14793812006.08.21 04:07sell1.60gbpusd1.88700.00001.88352006.08.21 13:271.89470.000.000.00-1 232.00
14820252006.08.21 09:14sell3.20gbpusd1.88890.00001.88542006.08.21 13:271.89480.000.000.00-1 888.00
14821682006.08.21 09:24sell6.40gbpusd1.89040.00001.88692006.08.21 13:261.89470.000.000.00-2 752.00
14823532006.08.21 09:43sell12.80gbpusd1.89270.00001.88922006.08.21 13:261.89470.000.000.00-2 560.00
14824572006.08.21 09:50sell25.60gbpusd1.89470.00001.89122006.08.21 13:261.89460.000.000.00256.00
14832412006.08.21 11:04sell51.20gbpusd1.89620.00001.89272006.08.21 13:261.89440.000.000.009 216.00
14847762006.08.21 14:09buy0.10gbpusd1.89540.00001.89892006.08.21 16:061.89890.000.000.0035.00
14858862006.08.21 16:06buy0.10gbpusd1.89930.00001.90282006.08.22 08:551.89450.000.000.23-48.00
14860372006.08.21 16:22buy0.20gbpusd1.89770.00001.90122006.08.22 08:551.89470.000.000.45-60.00
14864622006.08.21 17:14buy0.40gbpusd1.89600.00001.89952006.08.22 08:551.89480.000.000.90-48.00
14873312006.08.21 19:07buy0.80gbpusd1.89420.00001.89772006.08.22 08:551.89470.000.001.8040.00
14890982006.08.21 23:52buy1.60gbpusd1.89270.00001.89622006.08.22 08:551.89450.000.003.60288.00
14893872006.08.22 00:11buy3.20gbpusd1.89110.00001.89462006.08.22 08:541.89460.000.000.001 120.00
14932602006.08.22 08:56buy0.10gbpusd1.89480.00001.89832006.08.22 11:361.89360.000.000.00-12.00
14934082006.08.22 09:08buy0.20gbpusd1.89330.00001.89682006.08.22 11:361.89380.000.000.0010.00
14937592006.08.22 09:40buy0.40gbpusd1.89170.00001.89522006.08.22 11:361.89380.000.000.0084.00
14946012006.08.22 11:03buy0.80gbpusd1.89010.00001.89362006.08.22 11:361.89360.000.000.00280.00
14954152006.08.22 11:50buy0.10gbpusd1.89430.00001.89782006.08.23 08:581.88950.000.000.23-48.00
14954512006.08.22 11:53buy0.20gbpusd1.89280.00001.89632006.08.23 08:581.88950.000.000.45-66.00
14956122006.08.22 12:01buy0.40gbpusd1.89110.00001.89462006.08.23 08:581.88950.000.000.90-64.00
14968882006.08.22 13:56buy0.80gbpusd1.88910.00001.89262006.08.23 08:571.88950.000.001.8032.00
14992382006.08.22 18:08buy1.60gbpusd1.88760.00001.89112006.08.23 08:571.88950.000.003.60304.00
14999322006.08.22 19:53buy3.20gbpusd1.88600.00001.88952006.08.23 08:571.88950.000.007.201 120.00
15049082006.08.23 08:59buy0.10gbpusd1.88990.00001.89372006.08.23 14:421.89370.000.000.0038.00
15089512006.08.23 17:02sell0.10gbpusd1.89260.00001.88882006.08.24 09:521.88880.000.00-1.5838.00
15160332006.08.24 10:49buy0.10gbpusd1.89340.00001.89722006.08.24 16:011.89720.000.000.0038.00
15195182006.08.24 17:00sell0.10gbpusd1.89140.00001.88762006.08.24 21:291.88760.000.000.0038.00
15235052006.08.25 04:55buy0.10gbpusd1.88840.00001.89222006.08.25 11:161.88850.000.000.001.00
15248012006.08.25 08:13buy0.20gbpusd1.88660.00001.89042006.08.25 11:151.88860.000.000.0040.00
15249892006.08.25 08:28buy0.40gbpusd1.88470.00001.88852006.08.25 11:151.88850.000.000.00152.00
15262632006.08.25 11:16buy0.10gbpusd1.88870.00001.89252006.08.25 17:151.89080.000.000.0021.00
15273392006.08.25 14:22buy0.20gbpusd1.88620.00001.89002006.08.25 17:141.89000.000.000.0076.00
15297202006.08.25 18:34sell0.10gbpusd1.88770.00001.88392006.08.28 17:281.89690.000.00-0.53-92.00
15322302006.08.28 05:24sell0.20gbpusd1.88950.00001.88572006.08.28 17:281.89700.000.000.00-150.00
15322972006.08.28 05:29sell0.40gbpusd1.89130.00001.88752006.08.28 17:281.89700.000.000.00-228.00
15340132006.08.28 09:19sell0.80gbpusd1.89310.00001.88932006.08.28 17:271.89680.000.000.00-296.00
15341102006.08.28 09:26sell1.60gbpusd1.89490.00001.89112006.08.28 17:271.89700.000.000.00-336.00
15365392006.08.28 15:47sell3.20gbpusd1.89670.00001.89292006.08.28 17:271.89690.000.000.00-64.00
15365952006.08.28 15:50sell6.40gbpusd1.89870.00001.89492006.08.28 17:271.89680.000.000.001 216.00
15381352006.08.28 19:58sell0.10gbpusd1.89580.00001.89202006.08.29 07:571.89830.000.00-0.53-25.00
15410032006.08.29 04:01sell0.20gbpusd1.89760.00001.89382006.08.29 07:571.89820.000.000.00-12.00
15422862006.08.29 07:33sell0.40gbpusd1.89940.00001.89562006.08.29 07:561.89810.000.000.0052.00
15463172006.08.29 14:13sell0.10gbpusd1.89870.00001.89492006.08.29 16:071.89720.000.000.0015.00
15473882006.08.29 16:00sell0.20gbpusd1.90100.00001.89722006.08.29 16:071.89720.000.000.0076.00
15503082006.08.29 20:31buy0.10gbpusd1.89830.00001.90212006.08.30 08:581.90210.000.000.2338.00
15623082006.08.30 22:15buy0.10gbpusd1.90500.00001.90882006.08.31 08:221.90710.000.000.6821.00
15629192006.08.31 00:02buy0.20gbpusd1.90310.00001.90692006.08.31 08:221.90690.000.000.0076.00
15660442006.08.31 08:31buy0.10gbpusd1.90640.00001.91022006.08.31 16:531.90370.000.000.00-27.00
15700902006.08.31 15:43buy0.20gbpusd1.90430.00001.90812006.08.31 16:531.90390.000.000.00-8.00
15708482006.08.31 16:04buy0.40gbpusd1.90200.00001.90582006.08.31 16:531.90370.000.000.0068.00
15715642006.08.31 16:31buy0.80gbpusd1.89990.00001.90372006.08.31 16:531.90370.000.000.00304.00
15719492006.08.31 16:54sell0.10gbpusd1.90350.00001.89972006.09.05 07:041.90300.000.00-1.595.00
15803332006.09.04 02:28sell0.20gbpusd1.90690.00001.90312006.09.05 07:041.90310.000.00-1.0576.00
16039202006.09.06 00:04buy0.10gbpusd1.89460.00001.89842006.09.06 20:061.88340.000.000.00-112.00
16064952006.09.06 09:31buy0.20gbpusd1.89280.00001.89662006.09.06 20:061.88340.000.000.00-188.00
16069882006.09.06 10:34buy0.40gbpusd1.89100.00001.89482006.09.06 20:061.88330.000.000.00-308.00
16074032006.09.06 11:17buy0.80gbpusd1.88920.00001.89302006.09.06 20:061.88330.000.000.00-472.00
16080312006.09.06 12:44buy1.60gbpusd1.88740.00001.89122006.09.06 20:061.88320.000.000.00-672.00
16084162006.09.06 13:16buy3.20gbpusd1.88520.00001.88902006.09.06 20:051.88330.000.000.00-608.00
16093052006.09.06 14:22buy6.40gbpusd1.88280.00001.88662006.09.06 20:051.88330.000.000.00320.00
16106052006.09.06 15:49buy12.80gbpusd1.88100.00001.88482006.09.06 20:051.88340.000.000.003 072.00
16126642006.09.06 20:13buy0.10gbpusd1.88460.00001.88862006.09.07 18:081.87690.000.000.68-77.00
16159492006.09.07 08:25buy0.20gbpusd1.88260.00001.88662006.09.07 18:071.87690.000.000.00-114.00
16187842006.09.07 12:35buy0.40gbpusd1.88060.00001.88462006.09.07 18:071.87700.000.000.00-144.00
16192862006.09.07 13:05buy0.80gbpusd1.87860.00001.88262006.09.07 18:071.87710.000.000.00-120.00
16195082006.09.07 13:56buy1.60gbpusd1.87530.00001.87932006.09.07 18:071.87680.000.000.00240.00
16205232006.09.07 14:45buy3.20gbpusd1.87260.00001.87662006.09.07 18:071.87660.000.000.001 280.00
16229962006.09.07 19:11buy0.10gbpusd1.87710.00001.88112006.09.08 18:531.86550.000.000.23-116.00
16235192006.09.07 20:46buy0.20gbpusd1.87500.00001.87902006.09.08 18:531.86560.000.000.45-188.00
16260422006.09.08 08:11buy0.40gbpusd1.87300.00001.87702006.09.08 18:531.86560.000.000.00-296.00
16277972006.09.08 11:54buy0.80gbpusd1.87100.00001.87502006.09.08 18:531.86580.000.000.00-416.00
16281892006.09.08 13:09buy1.60gbpusd1.86900.00001.87302006.09.08 18:521.86610.000.000.00-464.00
16294402006.09.08 14:46buy3.20gbpusd1.86620.00001.87022006.09.08 18:521.86630.000.000.0032.00
16301072006.09.08 16:22buy6.40gbpusd1.86420.00001.86822006.09.08 18:521.86640.000.000.001 408.00
12781862006.07.31 03:34buy0.10usdcad1.13100.00001.13452006.07.31 14:381.12650.000.000.00-39.95
12802912006.07.31 08:50buy0.20usdcad1.12940.00001.13292006.07.31 14:381.12660.000.000.00-49.71
12809852006.07.31 10:00buy0.40usdcad1.12790.00001.13142006.07.31 14:381.12640.000.000.00-53.27
12816692006.07.31 11:08buy0.80usdcad1.12620.00001.12972006.07.31 14:381.12650.000.000.0021.30
12819162006.07.31 12:00buy1.60usdcad1.12470.00001.12822006.07.31 14:371.12660.000.000.00269.84
12825172006.07.31 13:44buy3.20usdcad1.12320.00001.12672006.07.31 14:371.12670.000.000.00993.96
12830302006.07.31 14:38buy0.10usdcad1.12670.00001.13022006.07.31 16:471.13020.000.000.0030.97
12849922006.07.31 16:47buy0.10usdcad1.13070.00001.13422006.08.01 14:261.13420.000.000.0730.86
12978862006.08.01 14:26buy0.10usdcad1.13460.00001.13812006.08.02 18:301.12650.000.000.07-71.90
13024462006.08.01 17:52buy0.20usdcad1.13300.00001.13652006.08.02 18:301.12680.000.000.13-110.05
13025672006.08.01 18:01buy0.40usdcad1.13150.00001.13502006.08.02 18:291.12660.000.000.27-173.97
13027522006.08.01 18:12buy0.80usdcad1.13000.00001.13352006.08.02 18:291.12660.000.000.53-241.43
13155692006.08.02 13:37buy1.60usdcad1.12830.00001.13182006.08.02 18:291.12690.000.000.00-198.78
13178632006.08.02 15:27buy3.20usdcad1.12680.00001.13032006.08.02 18:291.12690.000.000.0028.40
13197112006.08.02 16:59buy6.40usdcad1.12530.00001.12882006.08.02 18:291.12680.000.000.00851.97
13210742006.08.02 18:30buy0.10usdcad1.12690.00001.13042006.08.03 15:281.12770.000.000.207.09
13341562006.08.03 09:08buy0.20usdcad1.12540.00001.12892006.08.03 15:281.12760.000.000.0039.02
13344312006.08.03 09:39buy0.40usdcad1.12390.00001.12742006.08.03 15:281.12740.000.000.00124.16
13433992006.08.03 22:21sell0.10usdcad1.12510.00001.12162006.08.04 14:481.13160.000.00-0.16-57.44
13513882006.08.04 10:45sell0.20usdcad1.12660.00001.12312006.08.04 14:481.13150.000.000.00-86.61
13529422006.08.04 12:58sell0.40usdcad1.13000.00001.12652006.08.04 14:481.13140.000.000.00-49.50
13530672006.08.04 13:03sell0.80usdcad1.13150.00001.12802006.08.04 14:481.13120.000.000.0021.22
13531912006.08.04 13:14sell1.60usdcad1.13310.00001.12962006.08.04 14:481.13110.000.000.00282.91
13538732006.08.04 14:28sell3.20usdcad1.13470.00001.13122006.08.04 14:471.13120.000.000.00990.10
13642432006.08.07 09:02buy0.10usdcad1.12600.00001.12952006.08.08 10:481.12140.000.000.07-41.02
13664082006.08.07 11:27buy0.20usdcad1.12440.00001.12792006.08.08 10:471.12120.000.000.13-57.08
13685892006.08.07 14:28buy0.40usdcad1.12290.00001.12642006.08.08 10:461.12110.000.000.27-64.22
13686902006.08.07 14:41buy0.80usdcad1.12140.00001.12492006.08.08 10:451.12120.000.000.54-14.27
13694202006.08.07 16:05buy1.60usdcad1.11960.00001.12312006.08.08 10:451.12120.000.001.07228.33
13706922006.08.07 17:55buy3.20usdcad1.11790.00001.12142006.08.08 10:451.12140.000.002.14998.75
13824252006.08.08 10:49buy0.10usdcad1.12150.00001.12502006.08.08 21:221.12340.000.000.0016.91
13848242006.08.08 13:40buy0.20usdcad1.11990.00001.12342006.08.08 21:221.12340.000.000.0062.31
13972372006.08.09 07:48sell0.10usdcad1.12400.00001.12052006.08.09 10:031.12050.000.000.0031.24
14016402006.08.09 15:03buy0.10usdcad1.12130.00001.12482006.08.10 16:221.12320.000.000.2016.92
14023382006.08.09 16:16buy0.20usdcad1.11970.00001.12322006.08.10 16:221.12320.000.000.4062.32
14187582006.08.11 02:01sell0.10usdcad1.12620.00001.12272006.08.11 14:031.12460.000.000.0014.23
14200222006.08.11 04:32sell0.20usdcad1.12790.00001.12442006.08.11 14:031.12440.000.000.0062.26
14281962006.08.11 19:01buy0.10usdcad1.12290.00001.12672006.08.14 20:291.12670.000.000.0733.72
14353122006.08.15 03:07sell0.10usdcad1.12660.00001.12282006.08.15 15:011.12750.000.000.00-7.98
14355702006.08.15 03:42sell0.20usdcad1.12930.00001.12552006.08.15 15:011.12720.000.000.0037.26
14379982006.08.15 09:24sell0.40usdcad1.13110.00001.12732006.08.15 15:011.12730.000.000.00134.85
14407692006.08.15 15:01sell0.10usdcad1.12750.00001.12372006.08.15 15:521.12370.000.000.0033.82
14411292006.08.15 15:52sell0.10usdcad1.12340.00001.11962006.08.16 14:311.11960.000.00-0.1633.94
14506702006.08.16 20:00buy0.10usdcad1.11890.00001.12272006.08.17 19:201.12110.000.000.2019.62
14580272006.08.17 12:59buy0.20usdcad1.11710.00001.12092006.08.17 19:201.12090.000.000.0067.79
14689432006.08.18 05:00sell0.10usdcad1.12320.00001.11942006.08.21 03:521.12320.000.00-0.160.00
14745182006.08.18 14:30sell0.20usdcad1.12510.00001.12132006.08.21 03:521.12310.000.00-0.3135.62
14768252006.08.18 19:00sell0.40usdcad1.12690.00001.12312006.08.21 03:511.12310.000.00-0.62135.34
14792982006.08.21 03:55sell0.10usdcad1.12250.00001.11872006.08.21 09:231.11870.000.000.0033.98
14888342006.08.21 23:04buy0.10usdcad1.11830.00001.12212006.08.23 17:111.10850.000.000.14-88.41
14962962006.08.22 13:01buy0.20usdcad1.11650.00001.12032006.08.23 17:101.10850.000.000.13-144.34
15038522006.08.23 05:32buy0.40usdcad1.11470.00001.11852006.08.23 17:101.10860.000.000.00-220.10
15055772006.08.23 10:31buy0.80usdcad1.11290.00001.11672006.08.23 17:091.10830.000.000.00-332.04
15068772006.08.23 14:31buy1.60usdcad1.11090.00001.11472006.08.23 17:091.10850.000.000.00-346.41
15070822006.08.23 14:54buy3.20usdcad1.10890.00001.11272006.08.23 17:071.10850.000.000.00-115.47
15074512006.08.23 15:52buy6.40usdcad1.10710.00001.11092006.08.23 17:071.10900.000.000.001 096.48
15100602006.08.23 19:00buy0.10usdcad1.11180.00001.11562006.08.24 16:101.11210.000.000.202.70
15144552006.08.24 08:00buy0.20usdcad1.10990.00001.11372006.08.24 16:091.11210.000.000.0039.56
15164882006.08.24 11:55buy0.40usdcad1.10810.00001.11192006.08.24 16:081.11190.000.000.00136.70
15187912006.08.24 16:10buy0.10usdcad1.11220.00001.11602006.08.28 00:021.10940.000.000.14-25.24
15212412006.08.24 20:09buy0.20usdcad1.11040.00001.11422006.08.28 00:011.10930.000.000.28-19.83
15235592006.08.25 05:05buy0.40usdcad1.10860.00001.11242006.08.28 00:001.10920.000.000.2721.64
15263842006.08.25 11:46buy0.80usdcad1.10680.00001.11062006.08.28 00:001.10900.000.000.54158.70
15348792006.08.28 11:01buy0.10usdcad1.10810.00001.11192006.08.28 17:111.11190.000.000.0034.18
15406722006.08.29 03:00sell0.10usdcad1.11080.00001.10702006.08.29 09:171.10700.000.000.0034.33
15457942006.08.29 13:16buy0.10usdcad1.10910.00001.11292006.08.29 16:511.11110.000.000.0018.00
15470462006.08.29 15:28buy0.20usdcad1.10730.00001.11112006.08.29 16:511.11110.000.000.0068.40
15484682006.08.29 16:52buy0.10usdcad1.11140.00001.11522006.08.30 07:531.10900.000.000.07-21.64
15501382006.08.29 20:16buy0.20usdcad1.10960.00001.11342006.08.30 07:521.10920.000.000.14-7.21
15503152006.08.29 20:31buy0.40usdcad1.10780.00001.11162006.08.30 07:521.10920.000.000.2750.49
15552912006.08.30 08:52sell0.10usdcad1.10760.00001.10382006.08.30 16:571.11060.000.000.00-27.01
15606272006.08.30 16:38sell0.20usdcad1.10940.00001.10562006.08.30 16:561.11020.000.000.00-14.41
15607272006.08.30 16:47sell0.40usdcad1.11140.00001.10762006.08.30 16:561.11000.000.000.0050.45
15608072006.08.30 16:57buy0.10usdcad1.11070.00001.11452006.08.31 01:121.10880.000.000.20-17.14
15612982006.08.30 18:18buy0.20usdcad1.10890.00001.11272006.08.31 01:081.10850.000.000.41-7.22
15631932006.08.31 01:06buy0.40usdcad1.10710.00001.11092006.08.31 01:081.10860.000.000.0054.12
15640992006.08.31 03:07buy0.10usdcad1.11060.00001.11442006.08.31 16:251.11060.000.000.000.00
15645512006.08.31 04:56buy0.20usdcad1.10880.00001.11262006.08.31 16:241.11060.000.000.0032.41
15668122006.08.31 10:03buy0.40usdcad1.10680.00001.11062006.08.31 16:241.11060.000.000.00136.86
15729512006.08.31 18:40sell0.10usdcad1.10610.00001.10232006.09.06 15:091.10980.000.00-0.64-33.34
15923872006.09.05 08:28sell0.20usdcad1.10790.00001.10412006.09.06 15:091.10980.000.00-0.31-34.24
15935382006.09.05 09:20sell0.40usdcad1.10980.00001.10602006.09.06 15:091.10960.000.00-0.637.21
15954692006.09.05 10:33sell0.80usdcad1.11160.00001.10782006.09.06 15:091.10980.000.00-1.26129.75
15982302006.09.05 15:23sell1.60usdcad1.11350.00001.10972006.09.06 15:091.10970.000.00-2.52547.94
16099922006.09.06 15:09sell0.10usdcad1.10960.00001.10582006.09.06 16:401.10580.000.000.0034.36
16142732006.09.07 01:15buy0.10usdcad1.10610.00001.10992006.09.07 16:501.10990.000.000.0034.24
12781852006.07.31 03:34buy0.10usdchf1.23320.00001.23672006.07.31 17:071.23240.000.000.00-6.49
12787772006.07.31 05:37buy0.20usdchf1.23170.00001.23522006.07.31 17:071.23250.000.000.0012.98
12825012006.07.31 13:42buy0.40usdchf1.23020.00001.23372006.07.31 17:071.23240.000.000.0071.41
12833312006.07.31 14:59buy0.80usdchf1.22870.00001.23222006.07.31 17:071.23220.000.000.00227.24
12853282006.07.31 17:07buy0.10usdchf1.23270.00001.23622006.08.01 06:551.23460.000.000.2215.39
12859592006.07.31 18:14buy0.20usdchf1.23110.00001.23462006.08.01 06:551.23460.000.000.4556.70
12929402006.08.01 06:56buy0.10usdchf1.23500.00001.23852006.08.01 14:381.23350.000.000.00-12.16
12963262006.08.01 12:02buy0.20usdchf1.23350.00001.23702006.08.01 14:381.23360.000.000.001.62
12967052006.08.01 12:45buy0.40usdchf1.23200.00001.23552006.08.01 14:381.23390.000.000.0061.59
12979752006.08.01 14:30buy0.80usdchf1.23050.00001.23402006.08.01 14:381.23400.000.000.00226.90
12984122006.08.01 14:38buy0.10usdchf1.23390.00001.23742006.08.01 16:191.23570.000.000.0014.57
12998732006.08.01 15:47buy0.20usdchf1.23240.00001.23592006.08.01 16:191.23590.000.000.0056.63
13010552006.08.01 16:19buy0.10usdchf1.23610.00001.23962006.08.02 10:351.22820.000.000.22-64.32
13021322006.08.01 17:24buy0.20usdchf1.23460.00001.23812006.08.02 10:351.22810.000.000.45-105.85
13024552006.08.01 17:53buy0.40usdchf1.23290.00001.23642006.08.02 10:341.22810.000.000.90-156.34
13025992006.08.01 18:04buy0.80usdchf1.23140.00001.23492006.08.02 10:341.22820.000.001.79-208.44
13027032006.08.01 18:09buy1.60usdchf1.22980.00001.23332006.08.02 10:341.22810.000.003.59-221.48
13028442006.08.01 18:16buy3.20usdchf1.22820.00001.23172006.08.02 10:341.22820.000.007.170.00
13028802006.08.01 18:17buy6.40usdchf1.22660.00001.23012006.08.02 10:341.22820.000.0014.34833.74
13130392006.08.02 10:35buy0.10usdchf1.22840.00001.23192006.08.02 17:071.23040.000.000.0016.25
13194132006.08.02 16:45buy0.20usdchf1.22680.00001.23032006.08.02 17:071.23030.000.000.0056.89
13199622006.08.02 17:07buy0.10usdchf1.23110.00001.23462006.08.03 02:371.23350.000.000.6719.46
13203682006.08.02 17:28buy0.20usdchf1.22950.00001.23302006.08.03 02:371.23300.000.001.3456.77
13262212006.08.03 02:37buy0.10usdchf1.23380.00001.23732006.08.03 16:551.23180.000.000.00-16.24
13373232006.08.03 13:09buy0.20usdchf1.23230.00001.23582006.08.03 16:551.23170.000.000.00-9.74
13385542006.08.03 14:31buy0.40usdchf1.23070.00001.23422006.08.03 16:551.23130.000.000.0019.49
13387582006.08.03 14:37buy0.80usdchf1.22910.00001.23262006.08.03 16:551.23110.000.000.00129.97
13388652006.08.03 14:41buy1.60usdchf1.22740.00001.23092006.08.03 16:551.23090.000.000.00454.91
13420952006.08.03 19:01sell0.10usdchf1.23140.00001.22792006.08.04 14:311.22790.000.00-0.4728.51
13510042006.08.04 10:29sell0.20usdchf1.23290.00001.22942006.08.04 14:301.22940.000.000.0056.96
13513072006.08.04 10:42sell0.40usdchf1.23460.00001.23112006.08.04 14:301.23110.000.000.00113.72
13615762006.08.07 05:53buy0.10usdchf1.22260.00001.22612006.08.07 19:531.22610.000.000.0028.55
13719912006.08.07 19:53buy0.10usdchf1.22630.00001.22982006.08.08 20:261.22770.000.000.2211.40
13807902006.08.08 09:03buy0.20usdchf1.22460.00001.22812006.08.08 20:241.22810.000.000.0056.99
13898642006.08.08 20:16buy0.40usdchf1.22280.00001.22632006.08.08 20:241.22630.000.000.00114.16
13914332006.08.08 20:35sell0.10usdchf1.22450.00001.22102006.08.09 07:461.22930.000.00-0.47-39.05
13919972006.08.08 21:20sell0.20usdchf1.22630.00001.22282006.08.09 07:461.22950.000.00-0.94-52.05
13936382006.08.09 00:25sell0.40usdchf1.22780.00001.22432006.08.09 07:461.22930.000.000.00-48.81
13939352006.08.09 00:49sell0.80usdchf1.22930.00001.22582006.08.09 07:461.22950.000.000.00-13.01
13940642006.08.09 00:50sell1.60usdchf1.23110.00001.22762006.08.09 07:461.22930.000.000.00234.28
13942632006.08.09 00:59sell3.20usdchf1.23280.00001.22932006.08.09 07:461.22930.000.000.00911.09
13972162006.08.09 07:47sell0.10usdchf1.22920.00001.22572006.08.09 09:101.22570.000.000.0028.56
14071312006.08.10 03:30sell0.10usdchf1.22500.00001.22152006.08.10 08:211.22150.000.000.0028.65
14104862006.08.10 10:07buy0.10usdchf1.22570.00001.22922006.08.10 14:321.22750.000.000.0014.66
14108752006.08.10 10:55buy0.20usdchf1.22420.00001.22772006.08.10 14:321.22770.000.000.0057.02
14192302006.08.11 03:14buy0.10usdchf1.23530.00001.23882006.08.11 08:331.23880.000.000.0028.25
14219302006.08.11 08:34buy0.10usdchf1.23880.00001.24282006.08.11 14:301.23970.000.000.007.26
14220402006.08.11 08:38buy0.20usdchf1.23680.00001.24082006.08.11 14:301.23850.000.000.0027.45
14225562006.08.11 09:50buy0.40usdchf1.23470.00001.23852006.08.11 14:301.23850.000.000.00122.66
14300682006.08.14 01:05sell0.10usdchf1.23970.00001.23592006.08.15 07:251.23960.000.00-0.460.81
14326542006.08.14 18:23sell0.20usdchf1.24150.00001.23772006.08.15 07:251.23950.000.00-0.9332.27
14356502006.08.15 03:51sell0.40usdchf1.24350.00001.23972006.08.15 07:251.23970.000.000.00122.62
14374112006.08.15 08:26buy0.10usdchf1.24200.00001.24582006.08.15 18:151.23820.000.000.00-30.69
14402542006.08.15 14:30buy0.20usdchf1.24000.00001.24382006.08.15 18:151.23830.000.000.00-27.46
14406002006.08.15 14:50buy0.40usdchf1.23810.00001.24192006.08.15 18:151.23820.000.000.003.23
14408672006.08.15 15:06buy0.80usdchf1.23630.00001.24012006.08.15 18:151.23830.000.000.00129.21
14411022006.08.15 15:46buy1.60usdchf1.23450.00001.23832006.08.15 18:151.23830.000.000.00491.00
14441182006.08.16 02:00sell0.10usdchf1.23690.00001.23312006.08.16 14:301.23310.000.000.0030.83
14517882006.08.16 22:03buy0.10usdchf1.23020.00001.23402006.08.17 16:551.22820.000.000.67-16.28
14541272006.08.17 02:47buy0.20usdchf1.22840.00001.23222006.08.17 16:551.22790.000.000.00-8.14
14551552006.08.17 09:19buy0.40usdchf1.22660.00001.23042006.08.17 16:551.22820.000.000.0052.11
14552982006.08.17 09:32buy0.80usdchf1.22460.00001.22842006.08.17 16:551.22840.000.000.00247.48
14623242006.08.17 16:55buy0.10usdchf1.22840.00001.23222006.08.17 19:181.23220.000.000.0030.84
14719892006.08.18 11:34buy0.10usdchf1.23240.00001.23622006.08.18 13:281.23620.000.000.0030.74
14752882006.08.18 15:51sell0.10usdchf1.23180.00001.22802006.08.21 00:441.23200.000.00-0.47-1.62
14755562006.08.18 16:12sell0.20usdchf1.23380.00001.23002006.08.21 00:441.23180.000.00-0.9332.47
14757572006.08.18 16:25sell0.40usdchf1.23570.00001.23192006.08.21 00:441.23190.000.00-1.87123.39
14781782006.08.21 00:44sell0.10usdchf1.23180.00001.22802006.08.21 04:101.22800.000.000.0030.94
14873092006.08.21 19:03buy0.10usdchf1.22370.00001.22752006.08.22 00:361.22750.000.000.2230.96
14929472006.08.22 08:18sell0.10usdchf1.22610.00001.22232006.08.23 15:021.23180.000.00-0.47-46.27
14954882006.08.22 11:54sell0.20usdchf1.22790.00001.22412006.08.23 15:021.23170.000.00-0.93-61.70
14967592006.08.22 13:51sell0.40usdchf1.22990.00001.22612006.08.23 15:021.23180.000.00-1.86-61.70
14971602006.08.22 14:01sell0.80usdchf1.23180.00001.22802006.08.23 15:021.23160.000.00-3.7312.99
14982612006.08.22 15:58sell1.60usdchf1.23360.00001.22982006.08.23 15:021.23170.000.00-7.45246.81
14983952006.08.22 16:24sell3.20usdchf1.23540.00001.23162006.08.23 15:021.23160.000.00-14.90987.33
15089532006.08.23 17:02buy0.10usdchf1.23520.00001.23902006.08.24 10:001.23900.000.000.6730.67
15193712006.08.24 16:53buy0.10usdchf1.23500.00001.23882006.08.24 18:451.23880.000.000.0030.67
15207572006.08.24 18:45buy0.10usdchf1.23900.00001.24282006.08.25 16:081.24100.000.000.2216.12
15235932006.08.25 05:15buy0.20usdchf1.23720.00001.24102006.08.25 16:081.24100.000.000.0061.24
15281752006.08.25 16:08buy0.10usdchf1.24170.00001.24552006.08.28 00:051.23900.000.000.22-21.79
15288762006.08.25 17:07buy0.20usdchf1.23950.00001.24332006.08.28 00:021.23920.000.000.44-4.84
15290242006.08.25 17:16buy0.40usdchf1.23720.00001.24102006.08.28 00:001.23930.000.000.8967.78
15315812006.08.28 02:10buy0.10usdchf1.23960.00001.24342006.08.28 17:091.23540.000.000.00-34.00
15322432006.08.28 05:27buy0.20usdchf1.23780.00001.24162006.08.28 17:091.23530.000.000.00-40.48
15323772006.08.28 05:34buy0.40usdchf1.23590.00001.23972006.08.28 17:091.23540.000.000.00-16.19
15341772006.08.28 09:29buy0.80usdchf1.23410.00001.23792006.08.28 17:091.23560.000.000.0097.12
15373232006.08.28 17:09buy0.10usdchf1.23560.00001.23942006.08.29 11:031.23170.000.000.22-31.66
15406002006.08.29 02:48buy0.20usdchf1.23380.00001.23762006.08.29 11:021.23150.000.000.00-37.35
15417692006.08.29 06:30buy0.40usdchf1.23200.00001.23582006.08.29 11:021.23170.000.000.00-9.74
15431792006.08.29 09:14buy0.80usdchf1.23020.00001.23402006.08.29 11:011.23170.000.000.0097.43
15464192006.08.29 14:20buy0.10usdchf1.23230.00001.23612006.08.29 16:231.23610.000.000.0030.74
15499062006.08.29 20:05sell0.10usdchf1.23290.00001.22912006.08.29 20:361.22910.000.000.0030.92
15503622006.08.29 20:36sell0.10usdchf1.22880.00001.22502006.08.31 08:491.22670.000.00-1.8817.12
15585372006.08.30 13:04sell0.20usdchf1.23060.00001.22682006.08.31 08:491.22680.000.00-2.8161.95
15662052006.08.31 08:50sell0.10usdchf1.22680.00001.22302006.08.31 22:301.23030.000.000.00-28.45
15701562006.08.31 15:44sell0.20usdchf1.22860.00001.22482006.08.31 22:261.23050.000.000.00-30.88
15708562006.08.31 16:04sell0.40usdchf1.23040.00001.22662006.08.31 22:251.23030.000.000.003.25
15714302006.08.31 16:28sell0.80usdchf1.23220.00001.22842006.08.31 22:251.23020.000.000.00130.06
15726182006.08.31 17:52sell1.60usdchf1.23400.00001.23022006.08.31 22:251.23020.000.000.00494.23
15740342006.08.31 22:30sell0.10usdchf1.22990.00001.22612006.09.06 20:131.23570.000.00-1.88-46.94
15744012006.08.31 23:45sell0.20usdchf1.23170.00001.22792006.09.06 20:131.23590.000.00-3.73-67.97
15940792006.09.05 09:34sell0.40usdchf1.23370.00001.22992006.09.06 20:131.23580.000.00-1.86-67.97
15985862006.09.05 15:40sell0.80usdchf1.23570.00001.23192006.09.06 20:121.23580.000.00-3.73-6.47
16085102006.09.06 13:24sell1.60usdchf1.23750.00001.23372006.09.06 20:121.23570.000.000.00233.07
16095672006.09.06 14:33sell3.20usdchf1.23930.00001.23552006.09.06 20:121.23550.000.000.00984.22
16126792006.09.06 20:13sell0.10usdchf1.23500.00001.23122006.09.07 18:001.24180.000.00-1.40-54.76
16175262006.09.07 10:55sell0.20usdchf1.23710.00001.23332006.09.07 18:001.24200.000.000.00-78.90
16188662006.09.07 12:37sell0.40usdchf1.23900.00001.23522006.09.07 18:001.24200.000.000.00-96.62
16196152006.09.07 13:56sell0.80usdchf1.24280.00001.23902006.09.07 18:001.24100.000.000.00116.04
16204922006.09.07 14:45sell1.60usdchf1.24520.00001.24142006.09.07 17:591.24140.000.000.00489.77
12781612006.07.31 03:31buy0.10usdjpy114.730.00115.082006.07.31 18:48114.620.000.000.00-9.60
12785512006.07.31 04:37buy0.20usdjpy114.580.00114.932006.07.31 18:48114.600.000.000.003.49
12787572006.07.31 05:34buy0.40usdjpy114.410.00114.762006.07.31 18:48114.600.000.000.0066.32
12826082006.07.31 13:54buy0.80usdjpy114.250.00114.602006.07.31 18:48114.600.000.000.00244.33
12860852006.07.31 18:48buy0.10usdjpy114.650.00115.002006.08.01 14:42115.000.000.000.2630.43
12985752006.08.01 14:43buy0.10usdjpy115.020.00115.372006.08.01 16:27115.370.000.000.0030.34
13013282006.08.01 16:27buy0.10usdjpy115.360.00115.712006.08.02 08:51114.550.000.000.26-70.71
13017032006.08.01 16:48buy0.20usdjpy115.200.00115.552006.08.02 08:51114.560.000.000.52-111.73
13022882006.08.01 17:40buy0.40usdjpy115.050.00115.402006.08.02 08:51114.550.000.001.05-174.60
13026392006.08.01 18:07buy0.80usdjpy114.870.00115.222006.08.02 08:51114.530.000.002.09-237.49
13027962006.08.01 18:14buy1.60usdjpy114.700.00115.052006.08.02 08:51114.520.000.004.19-251.48
13028842006.08.01 18:17buy3.20usdjpy114.540.00114.892006.08.02 08:50114.530.000.008.37-27.94
13063792006.08.02 02:31buy6.40usdjpy114.370.00114.722006.08.02 08:50114.530.000.000.00894.09
13109562006.08.02 08:51buy0.10usdjpy114.550.00114.902006.08.02 14:10114.730.000.000.0015.69
13112832006.08.02 09:08buy0.20usdjpy114.390.00114.742006.08.02 14:10114.740.000.000.0061.01
13163272006.08.02 14:10buy0.10usdjpy114.760.00115.112006.08.03 03:09114.810.000.000.784.36
13165362006.08.02 14:18buy0.20usdjpy114.610.00114.962006.08.03 03:08114.800.000.001.5733.10
13177432006.08.02 15:24buy0.40usdjpy114.450.00114.802006.08.03 03:08114.800.000.003.14121.95
13270772006.08.03 03:09buy0.10usdjpy114.820.00115.172006.08.03 11:32115.170.000.000.0030.39
13357862006.08.03 11:32buy0.10usdjpy115.160.00115.512006.08.03 17:11115.180.000.000.001.74
13367392006.08.03 13:00buy0.20usdjpy114.980.00115.332006.08.03 17:11115.180.000.000.0034.73
13384722006.08.03 14:30buy0.40usdjpy114.830.00115.182006.08.03 17:11115.180.000.000.00121.55
13424902006.08.03 20:01sell0.10usdjpy115.030.00114.682006.08.04 14:31114.680.000.00-0.6130.53
13447662006.08.04 01:15sell0.20usdjpy115.180.00114.832006.08.04 14:31114.830.000.000.0060.96
13518152006.08.04 11:13sell0.40usdjpy115.340.00114.992006.08.04 14:30114.990.000.000.00121.79
13530012006.08.04 13:00sell0.80usdjpy115.500.00115.152006.08.04 14:30115.150.000.000.00243.22
13601692006.08.07 03:51buy0.10usdjpy114.370.00114.722006.08.07 09:00114.720.000.000.0030.51
13640002006.08.07 09:00buy0.10usdjpy114.730.00115.082006.08.07 11:41114.910.000.000.0015.66
13652832006.08.07 10:01buy0.20usdjpy114.580.00114.932006.08.07 11:41114.930.000.000.0060.91
13666782006.08.07 11:41buy0.10usdjpy114.930.00115.282006.08.08 20:24115.280.000.000.2630.35
13897362006.08.08 20:15buy0.20usdjpy114.770.00115.122006.08.08 20:23115.120.000.000.0060.80
13900652006.08.08 20:18buy0.40usdjpy114.610.00114.962006.08.08 20:23114.960.000.000.00121.78
13914402006.08.08 20:36sell0.10usdjpy114.990.00114.642006.08.09 08:14115.230.000.00-0.61-20.83
13920082006.08.08 21:20sell0.20usdjpy115.140.00114.792006.08.09 08:14115.230.000.00-1.21-15.62
13926222006.08.08 22:34sell0.40usdjpy115.300.00114.952006.08.09 08:14115.250.000.00-2.4317.35
13935622006.08.09 00:22sell0.80usdjpy115.450.00115.102006.08.09 08:14115.270.000.000.00124.92
13938932006.08.09 00:48sell1.60usdjpy115.630.00115.282006.08.09 08:14115.280.000.000.00485.86
13975772006.08.09 08:14sell0.10usdjpy115.230.00114.882006.08.09 11:01115.040.000.000.0016.52
13977912006.08.09 08:33sell0.20usdjpy115.390.00115.042006.08.09 11:01115.040.000.000.0060.85
14022352006.08.09 16:00buy0.10usdjpy115.180.00115.532006.08.10 14:36114.870.000.000.78-26.99
14091142006.08.10 08:16buy0.20usdjpy115.020.00115.372006.08.10 14:36114.880.000.000.00-24.37
14097872006.08.10 09:18buy0.40usdjpy114.860.00115.212006.08.10 14:36114.890.000.000.0010.44
14120152006.08.10 13:47buy0.80usdjpy114.700.00115.052006.08.10 14:36114.890.000.000.00132.30
14135292006.08.10 15:34buy0.10usdjpy115.010.00115.362006.08.10 16:36115.360.000.000.0030.33
14148842006.08.10 16:36buy0.10usdjpy115.370.00115.722006.08.11 04:20115.560.000.000.2616.44
14182992006.08.11 00:11buy0.20usdjpy115.200.00115.552006.08.11 04:20115.550.000.000.0060.58
14199292006.08.11 04:20buy0.10usdjpy115.570.00115.922006.08.11 10:29115.920.000.000.0030.19
14300672006.08.14 01:05sell0.10usdjpy116.210.00115.832006.08.15 09:04116.390.000.00-0.60-15.47
14324732006.08.14 18:03sell0.20usdjpy116.560.00116.182006.08.15 09:04116.410.000.00-1.2025.77
14336282006.08.14 21:04sell0.40usdjpy116.750.00116.372006.08.15 09:04116.370.000.00-2.40130.62
14387622006.08.15 11:00buy0.10usdjpy116.610.00116.992006.08.16 13:52116.380.000.000.26-19.76
14402632006.08.15 14:30buy0.20usdjpy116.370.00116.752006.08.16 13:52116.350.000.000.52-3.44
14405952006.08.15 14:50buy0.40usdjpy116.190.00116.572006.08.16 13:52116.370.000.001.0361.87
14408842006.08.15 15:08buy0.80usdjpy115.980.00116.362006.08.16 13:52116.360.000.002.07261.24
14483932006.08.16 14:32sell0.10usdjpy115.960.00115.582006.08.17 03:20115.580.000.00-1.8132.88
14600852006.08.17 14:43buy0.10usdjpy115.540.00115.922006.08.17 19:21115.920.000.000.0032.78
14689582006.08.18 05:01buy0.10usdjpy116.090.00116.472006.08.18 13:24115.850.000.000.00-20.72
14693752006.08.18 06:38buy0.20usdjpy115.910.00116.292006.08.18 13:24115.890.000.000.00-3.45
14718762006.08.18 11:21buy0.40usdjpy115.690.00116.072006.08.18 13:24115.880.000.000.0065.59
14724642006.08.18 12:07buy0.80usdjpy115.500.00115.882006.08.18 13:24115.880.000.000.00262.34
14748432006.08.18 15:00buy0.10usdjpy115.900.00116.282006.08.21 16:59115.840.000.000.26-5.18
14752172006.08.18 15:48buy0.20usdjpy115.660.00116.042006.08.21 16:59115.820.000.000.5227.63
14824052006.08.21 09:47buy0.40usdjpy115.470.00115.852006.08.21 16:58115.850.000.000.00131.20
14931892006.08.22 08:49sell0.10usdjpy116.030.00115.652006.08.23 01:41116.440.000.00-0.60-35.21
14938102006.08.22 09:50sell0.20usdjpy116.240.00115.862006.08.23 01:40116.430.000.00-1.20-32.64
14973372006.08.22 14:13sell0.40usdjpy116.420.00116.042006.08.23 01:40116.440.000.00-2.40-6.87
14990322006.08.22 17:42sell0.80usdjpy116.620.00116.242006.08.23 01:39116.440.000.00-4.80123.67
14999222006.08.22 19:52sell1.60usdjpy116.810.00116.432006.08.23 01:39116.430.000.00-9.61522.20
15042012006.08.23 07:01buy0.10usdjpy116.450.00116.832006.08.24 10:02116.390.000.000.77-5.16
15048772006.08.23 08:56buy0.20usdjpy116.270.00116.652006.08.24 10:02116.430.000.001.5527.48
15162162006.08.24 11:20sell0.10usdjpy116.390.00116.012006.08.28 03:35117.190.000.00-1.20-68.27
15218852006.08.24 22:21sell0.20usdjpy116.590.00116.212006.08.28 03:35117.200.000.00-2.39-104.10
15243802006.08.25 07:28sell0.40usdjpy116.780.00116.402006.08.28 03:34117.190.000.00-2.39-139.94
15247612006.08.25 08:12sell0.80usdjpy116.980.00116.602006.08.28 03:34117.200.000.00-4.78-150.17
15250832006.08.25 08:30sell1.60usdjpy117.180.00116.802006.08.28 03:34117.190.000.00-9.55-13.65
15274892006.08.25 14:30sell3.20usdjpy117.380.00117.002006.08.28 03:33117.190.000.00-19.11518.82
15335272006.08.28 08:24buy0.10usdjpy117.230.00117.612006.08.29 08:43116.980.000.000.26-21.37
15340932006.08.28 09:25buy0.20usdjpy117.050.00117.432006.08.29 08:43116.990.000.000.51-10.26
15409882006.08.29 04:01buy0.40usdjpy116.860.00117.242006.08.29 08:43116.990.000.000.0044.45
15445022006.08.29 11:00buy0.10usdjpy116.860.00117.242006.08.30 09:18117.050.000.000.2616.23
15465492006.08.29 14:31buy0.20usdjpy116.660.00117.042006.08.30 09:18117.040.000.000.5164.93
15605262006.08.30 16:30sell0.10usdjpy116.930.00116.552006.09.04 03:22116.780.000.00-2.9912.84
15606082006.08.30 16:36sell0.20usdjpy117.120.00116.742006.09.04 03:22116.780.000.00-5.9658.23
15636482006.08.31 02:14sell0.40usdjpy117.310.00116.932006.09.04 02:28116.930.000.00-4.78130.02
15890722006.09.04 20:05buy0.10usdjpy116.090.00116.472006.09.05 16:39116.060.000.000.26-2.58
15907922006.09.05 02:15buy0.20usdjpy115.840.00116.222006.09.05 16:39116.030.000.000.0032.75
15933582006.09.05 09:14buy0.40usdjpy115.660.00116.042006.09.05 16:38116.040.000.000.00130.99
16031722006.09.05 21:01sell0.10usdjpy115.910.00115.532006.09.07 10:53116.670.000.00-2.40-65.14
16036782006.09.05 23:18sell0.20usdjpy116.090.00115.712006.09.07 10:52116.640.000.00-4.81-94.31
16046702006.09.06 03:05sell0.40usdjpy116.280.00115.902006.09.07 10:52116.660.000.00-7.20-130.29
16083572006.09.06 13:16sell0.80usdjpy116.470.00116.092006.09.07 10:52116.690.000.00-14.40-150.83
16086472006.09.06 13:28sell1.60usdjpy116.660.00116.282006.09.07 10:52116.760.000.00-28.80-137.03
16121802006.09.06 18:57sell3.20usdjpy116.850.00116.472006.09.07 10:52116.730.000.00-57.59328.96
16173282006.09.07 10:50sell6.40usdjpy117.030.00116.652006.09.07 10:52116.700.000.000.001 809.77
16174682006.09.07 10:54sell0.10usdjpy116.530.00116.152006.09.07 11:14116.150.000.000.0032.72
16216512006.09.07 16:24buy0.10usdjpy116.500.00116.882006.09.08 12:30116.500.000.000.260.00
16226292006.09.07 18:11buy0.20usdjpy116.320.00116.702006.09.08 12:30116.510.000.000.5232.62
16261532006.09.08 08:28buy0.40usdjpy116.130.00116.512006.09.08 12:30116.510.000.000.00130.46
16279432006.09.08 12:30buy0.10usdjpy116.530.00116.912006.09.08 14:45116.730.000.000.0017.13
16284972006.09.08 13:57buy0.20usdjpy116.350.00116.732006.09.08 14:45116.730.000.000.0065.11
  0.00 0.00 -744.45 57 420.07
Closed P/L: 56 675.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
16230612006.09.07 19:30buy0.10eurusd1.27510.00001.2789 1.26770.000.00-0.70-74.00
16235412006.09.07 20:47buy0.20eurusd1.27300.00001.2768 1.26770.000.00-1.40-106.00
16230662006.09.07 19:31sell0.10usdchf1.24090.00001.2371 1.24800.000.00-0.92-56.89
16234922006.09.07 20:46sell0.20usdchf1.24270.00001.2389 1.24800.000.00-1.85-84.94
16249842006.09.08 03:06sell0.40usdchf1.24460.00001.2408 1.24800.000.00-1.84-108.97
16261512006.09.08 08:28buy0.40eurusd1.27110.00001.2749 1.26770.000.00-1.40-136.00
16271912006.09.08 10:00sell0.10usdcad1.11050.00001.1067 1.12060.000.00-0.16-90.13
16272002006.09.08 10:00buy0.10audusd0.75790.00000.7617 0.75370.000.000.23-42.00
16280842006.09.08 13:00sell0.20usdcad1.11330.00001.1095 1.12060.000.00-0.31-130.29
16288962006.09.08 14:35sell0.40usdcad1.11520.00001.1114 1.12060.000.00-0.62-192.75
16289852006.09.08 14:36buy0.80eurusd1.26880.00001.2726 1.26770.000.00-2.80-88.00
16289862006.09.08 14:36sell0.80usdchf1.24680.00001.2430 1.24800.000.00-3.68-76.92
16294502006.09.08 14:46buy1.60eurusd1.26690.00001.2707 1.26770.000.00-5.60128.00
16294642006.09.08 14:46buy0.20audusd0.75490.00000.7587 0.75370.000.000.45-24.00
16294932006.09.08 14:50sell0.80usdcad1.11710.00001.1133 1.12060.000.00-1.25-249.87
16296212006.09.08 15:02sell1.60usdchf1.24860.00001.2448 1.24800.000.00-7.3776.92
16300562006.09.08 16:18sell1.60usdcad1.11900.00001.1152 1.12060.000.00-2.50-228.45
16308082006.09.08 18:32buy0.10eurjpy148.300.00148.68 148.150.000.000.21-12.84
16310692006.09.08 20:51buy0.20eurjpy148.120.00148.50 148.150.000.000.435.14
  0.00 0.00 -31.08 -1 491.99
 Floating P/L: -1 523.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 56 675.62 Floating P/L: -1 523.07 Margin: 2 147.92
Balance: 156 675.62 Equity: 155 152.55 Free Margin: 154 527.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 117 799.63 Gross Loss: 61 124.01 Total Net Profit: 56 675.62
Profit Factor: 1.93 Expected Payoff: 72.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9 969.53 (7.01%) Relative Drawdown: 7.01% (9 969.53)
 
Total Trades: 778 Short Positions (won %): 385 (56.88%) Long Positions (won %): 393 (60.05%)
Profit Trades (% of total): 455 (58.48%) Loss trades (% of total): 323 (41.52%)
Largest profit trade: 9 216.00 loss trade: -2 752.00
Average profit trade: 258.90 loss trade: -189.24
Maximum consecutive wins ($): 18 (3 460.46) consecutive losses ($): 8 (-9 969.53)
Maximal consecutive profit (count): 9 472.00 (2) consecutive loss (count): -9 969.53 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3