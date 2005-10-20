Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
Bars in test14200Ticks modelled991517Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit35945.76Gross profit106468.91Gross loss-70523.16
Profit factor1.51Expected payoff68.99
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown8196.60 (21.45%)Relative drawdown39.21% (466.24)
Total trades521Short positions (won %)237 (61.18%)Long positions (won %)284 (65.49%)
Profit trades (% of total)331 (63.53%)Loss trades (% of total)190 (36.47%)
Largestprofit trade2965.53loss trade-1122.63
Averageprofit trade321.66loss trade-371.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (7833.38)consecutive losses (loss in money)6 (-6495.33)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10713.30 (8)consecutive loss (count of losses)-6495.33 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.12 15:00sell10.20109.78109.910.00
22005.08.12 15:21modify10.20109.78109.890.00
32005.08.12 15:21modify10.20109.78109.890.00
42005.08.12 15:25modify10.20109.78109.880.00
52005.08.12 15:28modify10.20109.78109.870.00
62005.08.12 15:28modify10.20109.78109.860.00
72005.08.12 15:28modify10.20109.78109.850.00
82005.08.12 15:28close10.20109.70109.850.0014.59514.59
92005.08.12 15:28sell20.20109.69109.820.00
102005.08.12 15:30modify20.20109.69109.810.00
112005.08.12 15:42modify20.20109.69109.800.00
122005.08.12 15:43modify20.20109.69109.790.00
132005.08.12 15:44modify20.20109.69109.760.00
142005.08.12 15:44close20.20109.61109.760.0014.60529.19
152005.08.12 15:44sell30.20109.62109.750.00
162005.08.12 15:45modify30.20109.62109.740.00
172005.08.12 15:46modify30.20109.62109.700.00
182005.08.12 15:46close30.20109.55109.700.0012.78541.97
192005.08.12 15:59sell40.20109.80109.930.00
202005.08.12 16:00modify40.20109.80109.690.00
212005.08.12 16:00close40.20109.50109.690.0054.79596.76
222005.08.15 13:00sell50.20109.59109.720.00
232005.08.15 15:00modify50.20109.59109.700.00
242005.08.15 15:00modify50.20109.59109.700.00
252005.08.15 15:03modify50.20109.59109.660.00
262005.08.15 15:03modify50.20109.59109.660.00
272005.08.15 15:03close50.20109.49109.660.0018.27615.03
282005.08.16 12:01sell60.20109.29109.420.00
292005.08.16 12:02modify60.20109.29109.410.00
302005.08.16 12:04modify60.20109.29109.390.00
312005.08.16 12:14modify60.20109.29109.370.00
322005.08.16 12:17modify60.20109.29109.360.00
332005.08.16 12:31modify60.20109.29109.350.00
342005.08.16 14:00s/l60.20109.35109.350.00-10.97604.06
352005.08.17 03:00buy70.20109.52109.390.00
362005.08.17 04:21s/l70.20109.39109.390.00-23.77580.29
372005.08.17 13:00buy80.20109.79109.660.00
382005.08.17 15:00s/l80.20109.66109.660.00-23.71556.58
392005.08.18 05:00buy90.20110.04109.910.00
402005.08.18 05:42modify90.20110.04109.910.00
412005.08.18 05:42modify90.20110.04109.930.00
422005.08.18 06:14modify90.20110.04109.930.00
432005.08.18 06:14close90.20110.13109.930.0016.34572.92
442005.08.18 09:00buy100.20110.09109.960.00
452005.08.18 09:07modify100.20110.09109.970.00
462005.08.18 10:31modify100.20110.09109.980.00
472005.08.18 10:31modify100.20110.09109.990.00
482005.08.18 10:37modify100.20110.09110.000.00
492005.08.18 10:37modify100.20110.09110.000.00
502005.08.18 11:00modify100.20110.09110.010.00
512005.08.18 11:00close100.20110.18110.010.0016.34589.26
522005.08.22 20:59sell110.20109.81109.940.00
532005.08.22 21:00modify110.20109.81109.910.00
542005.08.22 21:00close110.20109.71109.910.0018.23607.49
552005.08.22 23:00sell120.20109.77109.900.00
562005.08.23 01:07modify120.20109.77109.890.00
572005.08.23 01:07close120.20109.70109.890.009.85617.34
582005.08.23 09:00buy130.20109.94109.810.00
592005.08.23 09:09modify130.20109.94109.820.00
602005.08.23 09:09modify130.20109.94109.820.00
612005.08.23 09:09modify130.20109.94109.830.00
622005.08.23 09:09modify130.20109.94109.840.00
632005.08.23 09:10modify130.20109.94109.850.00
642005.08.23 09:10close130.20110.02109.850.0014.54631.88
652005.08.26 03:03buy140.20110.21110.080.00
662005.08.26 03:24modify140.20110.21110.080.00
672005.08.26 03:24modify140.20110.21110.090.00
682005.08.26 03:26modify140.20110.21110.100.00
692005.08.26 03:26modify140.20110.21110.110.00
702005.08.26 03:26modify140.20110.21110.110.00
712005.08.26 03:35modify140.20110.21110.120.00
722005.08.26 03:36modify140.20110.21110.150.00
732005.08.26 03:36close140.20110.32110.150.0019.94651.82
742005.08.26 06:00buy150.20110.09109.960.00
752005.08.26 09:00modify150.20110.09109.970.00
762005.08.26 09:59modify150.20110.09109.980.00
772005.08.26 10:00s/l150.20109.9779109.980.00-20.43631.39
782005.08.26 17:15sell160.20109.73109.860.00
792005.08.26 18:00s/l160.20109.86109.860.00-23.66607.73
802005.08.29 02:00buy170.20109.89109.760.00
812005.08.29 02:08modify170.20109.89109.760.00
822005.08.29 02:09modify170.20109.89109.770.00
832005.08.29 02:09close170.20109.95109.770.0010.91618.64
842005.08.29 02:59buy180.20109.89109.760.00
852005.08.29 03:00modify180.20109.89109.850.00
862005.08.29 03:00close180.20110.03109.850.0025.45644.09
872005.08.29 03:09sell190.20110.08110.210.00
882005.08.29 04:00s/l190.20110.21110.210.00-23.57620.52
892005.08.29 09:00buy200.20110.24110.110.00
902005.08.29 10:02modify200.20110.24110.110.00
912005.08.29 10:07modify200.20110.24110.120.00
922005.08.29 11:00modify200.20110.24110.140.00
932005.08.29 11:00modify200.20110.24110.160.00
942005.08.29 11:00close200.20110.35110.160.0019.94640.46
952005.08.30 20:22buy210.20111.36111.230.00
962005.08.30 23:00s/l210.20111.23111.230.00-23.37617.09
972005.08.31 03:42buy220.20111.28111.150.00
982005.08.31 03:59modify220.20111.28111.240.00
992005.08.31 03:59close220.20111.43111.240.0026.92644.01
1002005.08.31 04:06buy230.20111.29111.160.00
1012005.08.31 05:00s/l230.20111.16111.160.00-23.39620.62
1022005.08.31 15:00buy240.20111.44111.310.00
1032005.08.31 15:06modify240.20111.44111.320.00
1042005.08.31 15:06close240.20111.52111.320.0014.35634.97
1052005.08.31 15:09buy250.20111.47111.340.00
1062005.08.31 15:30modify250.20111.47111.350.00
1072005.08.31 15:30close250.20111.55111.350.0014.34649.31
1082005.08.31 15:57buy260.20111.48111.350.00
1092005.08.31 15:57modify260.20111.48111.350.00
1102005.08.31 15:57close260.20111.55111.350.0012.55661.86
1112005.08.31 15:57buy270.20111.46111.330.00
1122005.08.31 17:00s/l270.20111.33111.330.00-23.40638.46
1132005.09.01 15:47sell280.20110.52110.650.00
1142005.09.01 15:59modify280.20110.52110.650.00
1152005.09.01 15:59modify280.20110.52110.650.00
1162005.09.01 16:00modify280.20110.52110.600.00
1172005.09.01 16:00close280.20110.40110.600.0021.74660.20
1182005.09.02 18:45sell290.20109.76109.890.00
1192005.09.02 20:12close290.20109.67109.890.0016.41676.61
1202005.09.07 09:00buy300.20109.72109.590.00
1212005.09.07 11:00modify300.20109.72109.720.00
1222005.09.07 11:00close300.20109.91109.720.0034.57711.18
1232005.09.07 13:32buy310.20109.84109.710.00
1242005.09.07 13:37modify310.20109.84109.710.00
1252005.09.07 13:37close310.20109.92109.710.0014.56725.74
1262005.09.08 15:00buy320.30110.29110.160.00
1272005.09.08 15:10modify320.30110.29110.160.00
1282005.09.08 15:10modify320.30110.29110.160.00
1292005.09.08 15:12modify320.30110.29110.170.00
1302005.09.08 15:14modify320.30110.29110.180.00
1312005.09.08 15:14modify320.30110.29110.190.00
1322005.09.08 15:14modify320.30110.29110.190.00
1332005.09.08 15:16modify320.30110.29110.200.00
1342005.09.08 15:23modify320.30110.29110.210.00
1352005.09.08 15:23modify320.30110.29110.240.00
1362005.09.08 15:23close320.30110.42110.240.0035.32761.06
1372005.09.09 02:59buy330.30110.47110.340.00
1382005.09.09 03:00modify330.30110.47110.510.00
1392005.09.09 03:00close330.30110.67110.510.0054.22815.28
1402005.09.09 04:01buy340.30110.49110.360.00
1412005.09.09 04:59modify340.30110.49110.370.00
1422005.09.09 05:59modify340.30110.49110.370.00
1432005.09.09 05:59modify340.30110.49110.380.00
1442005.09.09 06:00modify340.30110.49110.390.00
1452005.09.09 06:00modify340.30110.49110.400.00
1462005.09.09 06:00modify340.30110.49110.410.00
1472005.09.09 06:00close340.30110.58110.410.0024.42839.70
1482005.09.09 12:00buy350.30110.61110.480.00
1492005.09.09 13:52s/l350.30110.48110.480.00-35.30804.40
1502005.09.09 13:52buy360.30110.49110.360.00
1512005.09.09 13:59modify360.30110.49110.410.00
1522005.09.09 14:00close360.30110.58110.410.0024.42828.82
1532005.09.09 19:00sell370.30109.79109.920.00
1542005.09.12 00:00modify370.30109.79109.300.00
1552005.09.12 00:03close370.30109.26109.300.00141.16969.98
1562005.09.12 03:00sell380.30109.47109.600.00
1572005.09.12 03:28close380.30109.36109.600.0030.181000.16
1582005.09.12 03:59sell390.40109.48109.610.00
1592005.09.12 05:00s/l390.40109.61109.610.00-47.43952.73
1602005.09.13 01:00buy400.30110.28110.150.00
1612005.09.13 03:00modify400.30110.28110.190.00
1622005.09.13 03:00close400.30110.37110.190.0024.46977.19
1632005.09.14 08:00sell410.30110.66110.790.00
1642005.09.14 08:18modify410.30110.66110.790.00
1652005.09.14 08:27modify410.30110.66110.770.00
1662005.09.14 08:27modify410.30110.66110.750.00
1672005.09.14 08:31modify410.30110.66110.720.00
1682005.09.14 08:31close410.30110.56110.720.0027.141004.33
1692005.09.14 08:40sell420.40110.64110.770.00
1702005.09.14 09:31modify420.40110.64110.770.00
1712005.09.14 09:32modify420.40110.64110.760.00
1722005.09.14 09:32modify420.40110.64110.750.00
1732005.09.14 09:34modify420.40110.64110.730.00
1742005.09.14 09:34modify420.40110.64110.730.00
1752005.09.14 09:36modify420.40110.64110.720.00
1762005.09.14 09:36close420.40110.56110.720.0028.941033.27
1772005.09.16 20:00buy430.40111.38111.250.00
1782005.09.19 00:00modify430.40111.38111.310.00
1792005.09.19 00:00close430.40111.50111.310.0048.161081.42
1802005.09.19 07:02buy440.40111.37111.240.00
1812005.09.19 07:02modify440.40111.37111.240.00
1822005.09.19 07:03modify440.40111.37111.250.00
1832005.09.19 07:04modify440.40111.37111.260.00
1842005.09.19 07:04modify440.40111.37111.270.00
1852005.09.19 07:05modify440.40111.37111.290.00
1862005.09.19 07:06modify440.40111.37111.300.00
1872005.09.19 07:06close440.40111.46111.300.0032.301113.72
1882005.09.21 02:00buy450.40111.86111.730.00
1892005.09.21 02:03modify450.40111.86111.740.00
1902005.09.21 02:03modify450.40111.86111.740.00
1912005.09.21 02:05modify450.40111.86111.750.00
1922005.09.21 02:05modify450.40111.86111.760.00
1932005.09.21 02:15modify450.40111.86111.770.00
1942005.09.21 02:15modify450.40111.86111.780.00
1952005.09.21 02:15close450.40111.96111.780.0035.731149.45
1962005.09.21 15:06sell460.40111.22111.350.00
1972005.09.21 15:47modify460.40111.22111.340.00
1982005.09.21 15:47modify460.40111.22111.330.00
1992005.09.21 15:47close460.40111.11111.330.0039.601189.05
2002005.09.21 18:00sell470.40111.32111.450.00
2012005.09.21 18:24s/l470.40111.45111.450.00-46.661142.39
2022005.09.21 18:24sell480.40111.43111.560.00
2032005.09.21 19:29close480.40111.32111.560.0039.521181.91
2042005.09.22 03:00sell490.40111.35111.480.00
2052005.09.22 04:00s/l490.40111.48111.480.00-46.551135.36
2062005.09.22 08:00buy500.40111.59111.460.00
2072005.09.22 09:00s/l500.40111.46111.460.00-46.691088.67
2082005.09.22 09:00buy510.40111.40111.270.00
2092005.09.22 10:01s/l510.40111.27111.270.00-46.801041.87
2102005.09.22 15:00sell520.40111.28111.410.00
2112005.09.22 15:22s/l520.40111.41111.410.00-46.67995.20
2122005.09.22 15:22sell530.30111.39111.520.00
2132005.09.22 15:59modify530.30111.39111.510.00
2142005.09.22 16:00s/l530.30111.5121111.510.00-32.86962.34
2152005.09.26 01:15buy540.30112.33112.200.00
2162005.09.26 01:59modify540.30112.33112.200.00
2172005.09.26 01:59close540.30112.44112.200.0029.35991.69
2182005.09.27 21:01buy550.30113.30113.170.00
2192005.09.28 03:53s/l550.30113.17113.170.00-30.63961.06
2202005.09.28 23:00buy560.30113.11112.980.00
2212005.09.29 01:00s/l560.30112.98112.980.00-23.05938.02
2222005.09.29 02:25sell570.30113.03113.160.00
2232005.09.29 03:16modify570.30113.03113.160.00
2242005.09.29 03:16modify570.30113.03113.160.00
2252005.09.29 03:16modify570.30113.03113.150.00
2262005.09.29 03:16close570.30112.95113.150.0021.25959.27
2272005.09.29 13:25sell580.30112.88113.010.00
2282005.09.29 13:57modify580.30112.88113.000.00
2292005.09.29 13:59modify580.30112.88112.990.00
2302005.09.29 13:59modify580.30112.88112.980.00
2312005.09.29 15:00s/l580.30112.9757112.980.00-25.40933.87
2322005.09.29 15:00sell590.30113.00113.130.00
2332005.09.29 16:08s/l590.30113.13113.130.00-34.47899.40
2342005.09.30 03:00buy600.30113.08112.950.00
2352005.09.30 04:09s/l600.30112.95112.950.00-34.53864.87
2362005.10.04 02:00buy610.30114.23114.100.00
2372005.10.04 03:05modify610.30114.23114.100.00
2382005.10.04 03:05modify610.30114.23114.100.00
2392005.10.04 03:58s/l610.30114.1021114.100.00-33.62831.25
2402005.10.04 17:00buy620.30114.21114.080.00
2412005.10.04 17:14modify620.30114.21114.120.00
2422005.10.04 18:00modify620.30114.21114.180.00
2432005.10.04 18:00close620.30114.34114.180.0034.11865.36
2442005.10.05 08:01sell630.30113.97114.100.00
2452005.10.05 08:30modify630.30113.97114.080.00
2462005.10.05 08:53modify630.30113.97114.050.00
2472005.10.05 08:53close630.30113.88114.050.0023.71889.07
2482005.10.06 00:00buy640.30113.80113.670.00
2492005.10.06 00:03modify640.30113.80113.670.00
2502005.10.06 00:06modify640.30113.80113.680.00
2512005.10.06 00:06modify640.30113.80113.710.00
2522005.10.06 00:06close640.30113.89113.710.0023.71912.78
2532005.10.06 02:08buy650.30113.98113.850.00
2542005.10.06 03:00s/l650.30113.85113.850.00-34.27878.51
2552005.10.07 03:59sell660.30113.51113.640.00
2562005.10.07 04:02modify660.30113.51113.530.00
2572005.10.07 04:02close660.30113.32113.530.0050.30928.81
2582005.10.07 12:15sell670.30113.38113.510.00
2592005.10.07 12:59modify670.30113.38113.490.00
2602005.10.07 13:00modify670.30113.38113.480.00
2612005.10.07 15:00s/l670.30113.485113.480.00-27.67901.14
2622005.10.11 12:00sell680.30113.97114.100.00
2632005.10.11 13:00s/l680.30114.10114.100.00-34.17866.97
2642005.10.11 13:03sell690.30114.14114.270.00
2652005.10.11 13:15modify690.30114.14114.260.00
2662005.10.11 13:16modify690.30114.14114.240.00
2672005.10.11 13:18modify690.30114.14114.240.00
2682005.10.11 13:53modify690.30114.14114.230.00
2692005.10.11 13:53modify690.30114.14114.230.00
2702005.10.11 16:00s/l690.30114.2336114.230.00-24.57842.40
2712005.10.13 19:00buy700.30114.75114.620.00
2722005.10.13 19:00modify700.30114.75114.620.00
2732005.10.13 19:08modify700.30114.75114.630.00
2742005.10.13 19:09modify700.30114.75114.640.00
2752005.10.13 19:11modify700.30114.75114.650.00
2762005.10.13 21:00s/l700.30114.6514114.650.00-25.83816.57
2772005.10.14 04:00buy710.30114.71114.580.00
2782005.10.14 05:00s/l710.30114.58114.580.00-34.04782.53
2792005.10.14 15:00buy720.30114.57114.440.00
2802005.10.14 15:02modify720.30114.57114.480.00
2812005.10.14 15:02close720.30114.66114.480.0023.55806.08
2822005.10.14 15:47buy730.30114.58114.450.00
2832005.10.14 15:52modify730.30114.58114.470.00
2842005.10.14 15:53modify730.30114.58114.480.00
2852005.10.14 15:55modify730.30114.58114.490.00
2862005.10.14 15:55close730.30114.67114.490.0023.55829.63
2872005.10.14 15:59buy740.30114.57114.440.00
2882005.10.14 17:00s/l740.30114.44114.440.00-34.18795.45
2892005.10.14 22:38sell750.30114.09114.220.00
2902005.10.17 01:00s/l750.30114.22114.220.00-38.50756.95
2912005.10.17 08:09sell760.30114.09114.220.00
2922005.10.17 09:00s/l760.30114.22114.220.00-34.14722.81
2932005.10.18 18:00buy770.30115.66115.530.00
2942005.10.18 18:06modify770.30115.66115.530.00
2952005.10.18 18:46modify770.30115.66115.540.00
2962005.10.18 18:46modify770.30115.66115.550.00
2972005.10.18 18:46close770.30115.72115.550.0015.56738.37
2982005.10.18 18:47buy780.30115.73115.600.00
2992005.10.18 20:38modify780.30115.73115.600.00
3002005.10.18 20:38modify780.30115.73115.600.00
3012005.10.19 01:00modify780.30115.73115.610.00
3022005.10.19 01:00modify780.30115.73115.630.00
3032005.10.19 01:00close780.30115.80115.630.0021.97760.34
3042005.10.19 08:59buy790.30115.77115.640.00
3052005.10.19 09:00modify790.30115.77115.820.00
3062005.10.19 09:00close790.30115.95115.820.0046.57806.91
3072005.10.19 23:00sell800.30115.44115.570.00
3082005.10.19 23:15close800.30115.37115.570.0018.20825.11
3092005.10.19 23:59sell810.30115.46115.590.00
3102005.10.20 00:00modify810.30115.46115.580.00
3112005.10.20 00:00close810.30115.37115.580.0010.30835.42
3122005.10.20 01:00sell820.30115.53115.660.00
3132005.10.20 01:12modify820.30115.53115.660.00
3142005.10.20 01:12modify820.30115.53115.650.00
3152005.10.20 01:12close820.30115.44115.650.0023.39858.81
3162005.10.20 01:59sell830.30115.55115.680.00
3172005.10.20 02:00modify830.30115.55115.550.00
3182005.10.20 02:00close830.30115.34115.550.0054.62913.43
3192005.10.20 03:17sell840.30115.45115.580.00
3202005.10.20 04:30s/l840.30115.58115.580.00-33.74879.69
3212005.10.20 09:00buy850.30115.47115.340.00
3222005.10.20 09:04modify850.30115.47115.340.00
3232005.10.20 09:05modify850.30115.47115.350.00
3242005.10.20 09:05modify850.30115.47115.380.00
3252005.10.20 09:05close850.30115.57115.380.0025.96905.65
3262005.10.20 09:05buy860.30115.57115.440.00
3272005.10.20 09:42modify860.30115.57115.440.00
3282005.10.20 09:55modify860.30115.57115.450.00
3292005.10.20 09:56modify860.30115.57115.450.00
3302005.10.20 09:59modify860.30115.57115.460.00
3312005.10.20 09:59modify860.30115.57115.460.00
3322005.10.20 10:04close860.30115.67115.460.0025.94931.59
3332005.10.21 05:00sell870.30115.30115.430.00
3342005.10.21 05:33modify870.30115.30115.410.00
3352005.10.21 05:33close870.30115.22115.410.0020.83952.42
3362005.10.24 20:00sell880.30115.50115.630.00
3372005.10.25 00:21modify880.30115.50115.630.00
3382005.10.25 00:21modify880.30115.50115.620.00
3392005.10.25 00:26modify880.30115.50115.610.00
3402005.10.25 00:27modify880.30115.50115.600.00
3412005.10.25 00:27close880.30115.38115.600.0026.84979.25
3422005.10.25 04:08buy890.30115.46115.330.00
3432005.10.25 07:00modify890.30115.46115.340.00
3442005.10.25 07:00modify890.30115.46115.350.00
3452005.10.25 07:00close890.30115.55115.350.0023.371002.62
3462005.10.25 13:06sell900.40115.42115.550.00
3472005.10.25 15:00modify900.40115.42115.470.00
3482005.10.25 15:00close900.40115.28115.470.0048.581051.20
3492005.10.25 22:00sell910.40115.07115.200.00
3502005.10.26 02:17s/l910.40115.20115.200.00-50.951000.25
3512005.10.27 03:00buy920.40115.85115.720.00
3522005.10.27 03:50s/l920.40115.72115.720.00-44.94955.31
3532005.10.27 03:50buy930.30115.74115.610.00
3542005.10.27 03:59modify930.30115.74115.670.00
3552005.10.27 03:59close930.30115.85115.670.0028.48983.79
3562005.10.27 08:14sell940.30115.54115.670.00
3572005.10.27 09:11close940.30115.45115.670.0023.391007.18
3582005.10.27 19:00sell950.40115.40115.530.00
3592005.10.28 02:02modify950.40115.40115.530.00
3602005.10.28 02:04modify950.40115.40115.510.00
3612005.10.28 02:04modify950.40115.40115.500.00
3622005.10.28 02:50modify950.40115.40115.490.00
3632005.10.28 02:50close950.40115.28115.490.0035.821043.00
3642005.10.28 18:00buy960.40115.60115.470.00
3652005.10.28 18:37s/l960.40115.47115.470.00-45.03997.97
3662005.10.28 18:37buy970.30115.49115.360.00
3672005.10.28 18:46close970.30115.55115.360.0015.581013.55
3682005.10.31 03:00buy980.40115.67115.540.00
3692005.10.31 05:59modify980.40115.67115.560.00
3702005.10.31 05:59close980.40115.74115.560.0024.191037.74
3712005.11.01 01:00buy990.40116.47116.340.00
3722005.11.01 01:54modify990.40116.47116.340.00
3732005.11.01 01:54close990.40116.53116.340.0020.591058.33
3742005.11.01 01:59buy1000.40116.47116.340.00
3752005.11.01 02:00modify1000.40116.47116.360.00
3762005.11.01 02:00modify1000.40116.47116.390.00
3772005.11.01 02:00close1000.40116.57116.390.0034.311092.64
3782005.11.03 01:01buy1010.40116.84116.710.00
3792005.11.03 01:11modify1010.40116.84116.710.00
3802005.11.03 01:19modify1010.40116.84116.710.00
3812005.11.03 01:27modify1010.40116.84116.720.00
3822005.11.03 01:29modify1010.40116.84116.730.00
3832005.11.03 01:29modify1010.40116.84116.740.00
3842005.11.03 01:39modify1010.40116.84116.750.00
3852005.11.03 01:40modify1010.40116.84116.760.00
3862005.11.03 01:41modify1010.40116.84116.760.00
3872005.11.03 01:41modify1010.40116.84116.770.00
3882005.11.03 01:41close1010.40116.90116.770.0020.531113.17
3892005.11.03 01:59buy1020.40116.83116.700.00
3902005.11.03 02:00modify1020.40116.83116.720.00
3912005.11.03 02:03modify1020.40116.83116.750.00
3922005.11.03 02:03close1020.40116.88116.750.0017.111130.28
3932005.11.03 20:19buy1030.40117.27117.140.00
3942005.11.03 20:29modify1030.40117.27117.140.00
3952005.11.03 20:59modify1030.40117.27117.220.00
3962005.11.03 20:59close1030.40117.36117.220.0030.671160.95
3972005.11.03 21:00buy1040.40117.22117.090.00
3982005.11.04 00:00modify1040.40117.22117.130.00
3992005.11.04 00:00close1040.40117.29117.130.0028.981189.93
4002005.11.04 08:02buy1050.40117.66117.530.00
4012005.11.04 08:36modify1050.40117.66117.530.00
4022005.11.04 08:36modify1050.40117.66117.540.00
4032005.11.04 08:36modify1050.40117.66117.550.00
4042005.11.04 10:00s/l1050.40117.5543117.550.00-35.981153.95
4052005.11.04 15:59buy1060.40117.52117.390.00
4062005.11.04 16:00modify1060.40117.52117.470.00
4072005.11.04 16:00close1060.40117.65117.470.0044.201198.15
4082005.11.07 02:00buy1070.40118.05117.920.00
4092005.11.07 03:00s/l1070.40117.92117.920.00-44.151154.00
4102005.11.08 12:00buy1080.40117.80117.670.00
4112005.11.08 12:09modify1080.40117.80117.670.00
4122005.11.08 12:17modify1080.40117.80117.680.00
4132005.11.08 12:28modify1080.40117.80117.690.00
4142005.11.08 12:29modify1080.40117.80117.700.00
4152005.11.08 12:35modify1080.40117.80117.700.00
4162005.11.08 12:37modify1080.40117.80117.710.00
4172005.11.08 12:38modify1080.40117.80117.730.00
4182005.11.08 14:00s/l1080.40117.725117.730.00-25.491128.51
4192005.11.08 21:00sell1090.40117.25117.380.00
4202005.11.08 21:34modify1090.40117.25117.370.00
4212005.11.08 21:34modify1090.40117.25117.360.00
4222005.11.09 00:07s/l1090.40117.3557117.360.00-41.851086.66
4232005.11.09 04:00sell1100.40117.36117.490.00
4242005.11.09 04:10modify1100.40117.36117.490.00
4252005.11.09 04:11modify1100.40117.36117.480.00
4262005.11.09 04:11modify1100.40117.36117.470.00
4272005.11.09 04:11modify1100.40117.36117.470.00
4282005.11.09 04:12modify1100.40117.36117.460.00
4292005.11.09 04:12modify1100.40117.36117.450.00
4302005.11.09 07:09close1100.40117.30117.450.0020.461107.12
4312005.11.09 20:00buy1110.40117.50117.370.00
4322005.11.09 21:04close1110.40117.57117.370.0023.821130.94
4332005.11.11 01:00buy1120.40117.99117.860.00
4342005.11.11 02:00close1120.40118.04117.860.0016.941147.88
4352005.11.15 02:01buy1130.40118.77118.640.00
4362005.11.15 03:00modify1130.40118.77118.650.00
4372005.11.15 03:20modify1130.40118.77118.660.00
4382005.11.15 04:07modify1130.40118.77118.680.00
4392005.11.15 04:09modify1130.40118.77118.690.00
4402005.11.15 04:34modify1130.40118.77118.700.00
4412005.11.15 05:02modify1130.40118.77118.710.00
4422005.11.15 05:02close1130.40118.84118.710.0023.561171.44
4432005.11.15 15:04buy1140.40119.11118.980.00
4442005.11.15 15:04modify1140.40119.11119.000.00
4452005.11.15 15:10modify1140.40119.11119.010.00
4462005.11.15 15:10modify1140.40119.11119.010.00
4472005.11.15 15:12modify1140.40119.11119.020.00
4482005.11.15 15:12modify1140.40119.11119.030.00
4492005.11.15 15:13modify1140.40119.11119.040.00
4502005.11.15 15:13modify1140.40119.11119.050.00
4512005.11.15 15:13modify1140.40119.11119.050.00
4522005.11.15 15:28modify1140.40119.11119.060.00
4532005.11.15 15:28close1140.40119.19119.060.0026.851198.29
4542005.11.15 15:45buy1150.40119.11118.980.00
4552005.11.15 15:46modify1150.40119.11118.980.00
4562005.11.15 15:48modify1150.40119.11118.990.00
4572005.11.15 15:49modify1150.40119.11119.030.00
4582005.11.15 15:49modify1150.40119.11119.040.00
4592005.11.15 15:51modify1150.40119.11119.050.00
4602005.11.15 15:52modify1150.40119.11119.060.00
4612005.11.15 15:52close1150.40119.19119.060.0026.851225.14
4622005.11.15 18:00buy1160.40118.93118.800.00
4632005.11.15 18:24modify1160.40118.93118.810.00
4642005.11.15 18:28modify1160.40118.93118.840.00
4652005.11.15 18:29modify1160.40118.93118.850.00
4662005.11.15 18:29close1160.40119.01118.850.0026.891252.03
4672005.11.15 18:30buy1170.40119.01118.880.00
4682005.11.15 18:47s/l1170.40118.88118.880.00-43.751208.28
4692005.11.15 18:47buy1180.40118.89118.760.00
4702005.11.15 18:48modify1180.40118.89118.770.00
4712005.11.15 18:48modify1180.40118.89118.790.00
4722005.11.15 18:49modify1180.40118.89118.800.00
4732005.11.15 18:52modify1180.40118.89118.810.00
4742005.11.15 18:52modify1180.40118.89118.840.00
4752005.11.15 18:52close1180.40119.00118.840.0036.971245.25
4762005.11.15 18:53buy1190.40119.01118.880.00
4772005.11.15 20:00modify1190.40119.01118.890.00
4782005.11.15 20:00modify1190.40119.01118.890.00
4792005.11.15 21:00close1190.40119.09118.890.0026.871272.12
4802005.11.16 09:11buy1200.40119.17119.040.00
4812005.11.16 09:59modify1200.40119.17119.120.00
4822005.11.16 09:59close1200.40119.28119.120.0036.891309.01
4832005.11.16 17:09buy1210.50119.19119.060.00
4842005.11.16 17:59modify1210.50119.19119.140.00
4852005.11.16 17:59close1210.50119.34119.140.0062.851371.86
4862005.11.17 07:00sell1220.50118.91119.040.00
4872005.11.17 09:32modify1220.50118.91119.040.00
4882005.11.17 09:32modify1220.50118.91119.030.00
4892005.11.17 10:00modify1220.50118.91118.850.00
4902005.11.17 10:00close1220.50118.66118.850.00105.341477.20
4912005.11.17 12:01sell1230.50118.82118.950.00
4922005.11.17 15:00close1230.50118.74118.950.0033.691510.89
4932005.11.17 18:00sell1240.50118.80118.930.00
4942005.11.17 18:21modify1240.50118.80118.930.00
4952005.11.17 19:03close1240.50118.71118.930.0037.911548.80
4962005.11.18 12:02buy1250.50119.15119.020.00
4972005.11.18 12:25modify1250.50119.15119.030.00
4982005.11.18 12:26modify1250.50119.15119.030.00
4992005.11.18 12:27modify1250.50119.15119.060.00
5002005.11.18 12:28modify1250.50119.15119.070.00
5012005.11.18 12:28modify1250.50119.15119.090.00
5022005.11.18 12:28close1250.50119.27119.090.0050.301599.10
5032005.11.18 12:49buy1260.60119.18119.050.00
5042005.11.18 16:00s/l1260.60119.05119.050.00-65.581533.52
5052005.11.21 17:13sell1270.50118.86118.990.00
5062005.11.21 17:59modify1270.50118.86118.900.00
5072005.11.21 17:59close1270.50118.72118.900.0058.961592.48
5082005.11.21 18:00sell1280.60119.04119.170.00
5092005.11.21 18:21modify1280.60119.04119.170.00
5102005.11.21 21:00modify1280.60119.04119.150.00
5112005.11.21 21:00close1280.60118.92119.150.0060.551653.03
5122005.11.22 08:02buy1290.60119.10118.970.00
5132005.11.22 09:13modify1290.60119.10118.980.00
5142005.11.22 09:13modify1290.60119.10118.990.00
5152005.11.22 10:00modify1290.60119.10119.080.00
5162005.11.22 10:00close1290.60119.22119.080.0060.391713.42
5172005.11.22 12:00buy1300.60119.23119.100.00
5182005.11.22 12:19modify1300.60119.23119.120.00
5192005.11.22 12:26modify1300.60119.23119.120.00
5202005.11.22 12:28modify1300.60119.23119.130.00
5212005.11.22 12:28modify1300.60119.23119.140.00
5222005.11.22 12:29modify1300.60119.23119.150.00
5232005.11.22 12:44modify1300.60119.23119.170.00
5242005.11.22 12:44modify1300.60119.23119.180.00
5252005.11.22 12:56modify1300.60119.23119.190.00
5262005.11.22 12:56close1300.60119.34119.190.0055.301768.72
5272005.11.22 12:59buy1310.60119.24119.110.00
5282005.11.22 13:00modify1310.60119.24119.160.00
5292005.11.22 13:00modify1310.60119.24119.180.00
5302005.11.22 13:04modify1310.60119.24119.180.00
5312005.11.22 13:04modify1310.60119.24119.190.00
5322005.11.22 13:04modify1310.60119.24119.190.00
5332005.11.22 13:04close1310.60119.35119.190.0055.301824.02
5342005.11.24 02:07buy1320.60118.63118.500.00
5352005.11.24 04:00modify1320.60118.63118.520.00
5362005.11.24 05:43modify1320.60118.63118.530.00
5372005.11.24 05:57modify1320.60118.63118.540.00
5382005.11.24 06:00modify1320.60118.63118.560.00
5392005.11.24 06:00close1320.60118.75118.560.0060.631884.65
5402005.11.24 12:02buy1330.70118.66118.530.00
5412005.11.24 12:04modify1330.70118.66118.580.00
5422005.11.24 12:22modify1330.70118.66118.590.00
5432005.11.24 12:22modify1330.70118.66118.610.00
5442005.11.24 12:35modify1330.70118.66118.620.00
5452005.11.24 12:36modify1330.70118.66118.620.00
5462005.11.24 12:36modify1330.70118.66118.630.00
5472005.11.24 12:36modify1330.70118.66118.630.00
5482005.11.24 12:49modify1330.70118.66118.660.00
5492005.11.24 12:49close1330.70118.80118.660.0082.491967.14
5502005.11.24 12:59buy1340.70118.67118.540.00
5512005.11.24 13:00modify1340.70118.67118.560.00
5522005.11.24 13:03modify1340.70118.67118.580.00
5532005.11.24 13:15modify1340.70118.67118.620.00
5542005.11.24 13:15modify1340.70118.67118.620.00
5552005.11.24 13:37modify1340.70118.67118.630.00
5562005.11.24 13:40modify1340.70118.67118.640.00
5572005.11.24 13:43modify1340.70118.67118.660.00
5582005.11.24 13:45modify1340.70118.67118.670.00
5592005.11.24 13:46modify1340.70118.67118.680.00
5602005.11.24 13:46close1340.70118.84118.680.00100.132067.27
5612005.11.28 22:00sell1350.70118.80118.930.00
5622005.11.28 22:04close1350.70118.74118.930.0035.372102.64
5632005.11.28 22:06sell1360.70118.82118.950.00
5642005.11.28 23:32s/l1360.70118.95118.950.00-76.502026.14
5652005.11.29 09:11buy1370.70119.05118.920.00
5662005.11.29 11:07modify1370.70119.05118.920.00
5672005.11.29 11:08modify1370.70119.05118.930.00
5682005.11.29 11:09modify1370.70119.05118.940.00
5692005.11.29 12:00modify1370.70119.05118.960.00
5702005.11.29 12:00close1370.70119.15118.960.0058.752084.89
5712005.12.01 01:01buy1380.70119.73119.600.00
5722005.12.01 01:31modify1380.70119.73119.600.00
5732005.12.01 01:31modify1380.70119.73119.610.00
5742005.12.01 02:41modify1380.70119.73119.610.00
5752005.12.01 02:41modify1380.70119.73119.620.00
5762005.12.01 02:42modify1380.70119.73119.630.00
5772005.12.01 02:43modify1380.70119.73119.640.00
5782005.12.01 02:43close1380.70119.79119.640.0035.062119.95
5792005.12.01 19:00buy1390.70120.48120.350.00
5802005.12.01 19:17modify1390.70120.48120.350.00
5812005.12.01 19:17modify1390.70120.48120.360.00
5822005.12.01 19:18modify1390.70120.48120.360.00
5832005.12.01 19:24modify1390.70120.48120.380.00
5842005.12.01 19:24close1390.70120.55120.380.0040.652160.60
5852005.12.02 00:00buy1400.80120.52120.390.00
5862005.12.02 02:43modify1400.80120.52120.400.00
5872005.12.02 02:44modify1400.80120.52120.410.00
5882005.12.02 02:44close1400.80120.62120.410.0066.332226.93
5892005.12.02 17:00buy1410.80120.90120.770.00
5902005.12.02 17:00s/l1410.80120.77120.770.00-86.182140.75
5912005.12.02 17:00buy1420.70120.69120.560.00
5922005.12.02 17:00modify1420.70120.69120.570.00
5932005.12.02 17:00modify1420.70120.69120.580.00
5942005.12.02 17:01s/l1420.70120.5771120.580.00-65.532075.22
5952005.12.02 17:01buy1430.70120.58120.450.00
5962005.12.02 17:01modify1430.70120.58120.470.00
5972005.12.02 17:01modify1430.70120.58120.490.00
5982005.12.02 17:01modify1430.70120.58120.510.00
5992005.12.02 17:01close1430.70120.68120.510.0058.012133.23
6002005.12.02 17:01buy1440.70120.66120.530.00
6012005.12.02 17:10s/l1440.70120.53120.530.00-75.502057.73
6022005.12.02 17:10buy1450.70120.54120.410.00
6032005.12.02 17:11s/l1450.70120.41120.410.00-75.581982.15
6042005.12.02 17:11buy1460.70120.43120.300.00
6052005.12.02 17:12modify1460.70120.43120.310.00
6062005.12.02 17:12modify1460.70120.43120.330.00
6072005.12.02 17:13modify1460.70120.43120.350.00
6082005.12.02 17:13modify1460.70120.43120.360.00
6092005.12.02 17:14modify1460.70120.43120.380.00
6102005.12.02 17:14close1460.70120.55120.380.0069.682051.83
6112005.12.02 17:14buy1470.70120.60120.470.00
6122005.12.02 17:19s/l1470.70120.47120.470.00-75.541976.29
6132005.12.02 17:19buy1480.70120.48120.350.00
6142005.12.02 17:24modify1480.70120.48120.380.00
6152005.12.02 17:24modify1480.70120.48120.490.00
6162005.12.02 17:24close1480.70120.66120.490.00104.432080.72
6172005.12.02 17:24buy1490.70120.70120.570.00
6182005.12.02 17:24s/l1490.70120.57120.570.00-75.472005.25
6192005.12.02 17:24buy1500.70120.59120.460.00
6202005.12.02 17:24s/l1500.70120.46120.460.00-75.561929.69
6212005.12.02 17:24buy1510.70120.46120.330.00
6222005.12.02 17:24modify1510.70120.46120.350.00
6232005.12.02 17:24modify1510.70120.46120.440.00
6242005.12.02 17:24close1510.70120.61120.440.0087.062016.75
6252005.12.02 17:25buy1520.70120.62120.490.00
6262005.12.02 17:27modify1520.70120.62120.510.00
6272005.12.02 17:31s/l1520.70120.5071120.510.00-65.561951.19
6282005.12.02 17:31buy1530.70120.52120.390.00
6292005.12.02 17:31modify1530.70120.52120.410.00
6302005.12.02 17:31modify1530.70120.52120.420.00
6312005.12.02 17:33modify1530.70120.52120.420.00
6322005.12.02 17:34modify1530.70120.52120.430.00
6332005.12.02 17:34modify1530.70120.52120.490.00
6342005.12.02 17:34close1530.70120.66120.490.0081.222032.41
6352005.12.02 17:34buy1540.70120.66120.530.00
6362005.12.02 17:38modify1540.70120.66120.560.00
6372005.12.02 17:38modify1540.70120.66120.590.00
6382005.12.02 17:38close1540.70120.76120.590.0057.972090.38
6392005.12.02 17:38buy1550.70120.77120.640.00
6402005.12.02 17:47modify1550.70120.77120.650.00
6412005.12.02 17:48modify1550.70120.77120.650.00
6422005.12.02 17:48modify1550.70120.77120.660.00
6432005.12.02 18:08s/l1550.70120.6571120.660.00-65.472024.91
6442005.12.05 07:14buy1560.70121.27121.140.00
6452005.12.05 10:00s/l1560.70121.14121.140.00-75.121949.79
6462005.12.06 23:59sell1570.70120.89121.020.00
6472005.12.07 00:02modify1570.70120.89120.970.00
6482005.12.07 00:02close1570.70120.79120.970.0047.771997.56
6492005.12.07 05:00buy1580.70120.95120.820.00
6502005.12.07 07:00modify1580.70120.95120.830.00
6512005.12.07 08:00modify1580.70120.95120.870.00
6522005.12.07 08:00close1580.70121.05120.870.0057.832055.39
6532005.12.08 21:00sell1590.70120.34120.470.00
6542005.12.09 01:00s/l1590.70120.47120.470.00-85.731969.66
6552005.12.09 01:00sell1600.70120.45120.580.00
6562005.12.09 02:00s/l1600.70120.58120.580.00-75.421894.24
6572005.12.12 05:00buy1610.70120.84120.710.00
6582005.12.12 09:11modify1610.70120.84120.730.00
6592005.12.12 09:13modify1610.70120.84120.740.00
6602005.12.12 09:13modify1610.70120.84120.750.00
6612005.12.12 10:00s/l1610.70120.7471120.750.00-53.941840.30
6622005.12.13 22:02sell1620.60120.08120.210.00
6632005.12.13 22:18modify1620.60120.08120.200.00
6642005.12.13 22:18close1620.60119.98120.200.0050.011890.31
6652005.12.14 00:38sell1630.70120.07120.200.00
6662005.12.14 01:13modify1630.70120.07120.200.00
6672005.12.14 01:14modify1630.70120.07120.200.00
6682005.12.14 02:59modify1630.70120.07120.000.00
6692005.12.14 02:59close1630.70119.78120.000.00169.482059.79
6702005.12.14 05:00sell1640.70118.87119.000.00
6712005.12.14 07:05close1640.70118.74119.000.0076.642136.43
6722005.12.14 18:30sell1650.70117.14117.270.00
6732005.12.14 18:36close1650.70117.02117.270.0071.782208.21
6742005.12.14 19:00sell1660.80117.08117.210.00
6752005.12.14 19:06close1660.80116.99117.210.0061.542269.75
6762005.12.14 19:16sell1670.80117.07117.200.00
6772005.12.14 19:23close1670.80116.98117.200.0061.552331.30
6782005.12.14 19:59sell1680.80117.06117.190.00
6792005.12.14 20:00close1680.80116.91117.190.00102.642433.94
6802005.12.14 21:00sell1690.90117.32117.450.00
6812005.12.15 00:00s/l1690.90117.45117.450.00-138.812295.14
6822005.12.15 12:28sell1700.80116.16116.290.00
6832005.12.15 13:00close1700.80116.00116.290.00110.352405.49
6842005.12.15 17:00sell1710.80116.59116.720.00
6852005.12.15 17:06close1710.80116.47116.720.0082.422487.91
6862005.12.15 17:06sell1720.90116.45116.580.00
6872005.12.15 17:12close1720.90116.34116.580.0085.092573.00
6882005.12.15 17:12sell1730.90116.32116.450.00
6892005.12.15 17:24s/l1730.90116.45116.450.00-100.472472.53
6902005.12.15 17:24sell1740.90116.32116.450.00
6912005.12.15 17:24s/l1740.90116.45116.450.00-100.412372.12
6922005.12.15 17:24sell1750.80116.50116.630.00
6932005.12.15 17:25close1750.80116.37116.630.0089.372461.49
6942005.12.15 17:25sell1760.90116.45116.580.00
6952005.12.15 17:37s/l1760.90116.58116.580.00-100.362361.13
6962005.12.15 17:37sell1770.80116.56116.690.00
6972005.12.15 17:43s/l1770.80116.69116.690.00-89.132272.00
6982005.12.15 17:43sell1780.80116.67116.800.00
6992005.12.15 17:51close1780.80116.54116.800.0089.242361.24
7002005.12.15 17:51sell1790.80116.53116.660.00
7012005.12.15 18:18s/l1790.80116.66116.660.00-89.152272.09
7022005.12.16 03:00sell1800.80116.12116.250.00
7032005.12.16 03:25close1800.80115.99116.250.0089.662361.75
7042005.12.16 03:54sell1810.80116.08116.210.00
7052005.12.16 04:58close1810.80115.96116.210.0082.792444.54
7062005.12.16 09:04sell1820.90116.03116.160.00
7072005.12.16 09:14s/l1820.90116.16116.160.00-100.712343.83
7082005.12.16 09:32sell1830.80116.21116.340.00
7092005.12.16 09:59close1830.80116.05116.340.00110.302454.13
7102005.12.16 19:14sell1840.90115.96116.090.00
7112005.12.16 21:00modify1840.90115.96116.050.00
7122005.12.16 21:00close1840.90115.76116.050.00155.502609.63
7132005.12.20 01:17buy1850.90116.09115.960.00
7142005.12.20 01:21modify1850.90116.09115.970.00
7152005.12.20 01:21close1850.90116.17115.970.0061.982671.61
7162005.12.20 01:59buy1860.90116.10115.970.00
7172005.12.20 02:00modify1860.90116.10116.060.00
7182005.12.20 02:00close1860.90116.25116.060.00116.132787.74
7192005.12.21 02:47buy1871.00116.94116.810.00
7202005.12.21 02:57modify1871.00116.94116.810.00
7212005.12.21 02:59modify1871.00116.94116.820.00
7222005.12.21 03:57close1871.00117.03116.820.0076.902864.64
7232005.12.22 06:00buy1881.00117.35117.220.00
7242005.12.22 06:28modify1881.00117.35117.230.00
7252005.12.22 06:50modify1881.00117.35117.240.00
7262005.12.22 06:51modify1881.00117.35117.250.00
7272005.12.22 06:54modify1881.00117.35117.260.00
7282005.12.22 06:54modify1881.00117.35117.270.00
7292005.12.22 06:54modify1881.00117.35117.290.00
7302005.12.22 06:54close1881.00117.45117.290.0085.142949.78
7312005.12.22 19:43sell1891.00116.67116.800.00
7322005.12.22 19:59s/l1891.00116.80116.800.00-111.302838.48
7332005.12.22 19:59sell1901.00116.78116.910.00
7342005.12.22 20:55modify1901.00116.78116.830.00
7352005.12.22 20:55close1901.00116.59116.830.00162.963001.44
7362005.12.22 22:06sell1911.10116.65116.780.00
7372005.12.23 05:52modify1911.10116.65116.780.00
7382005.12.23 05:52close1911.10116.54116.780.0087.833089.26
7392005.12.27 12:14buy1921.10117.01116.880.00
7402005.12.27 12:33close1921.10117.11116.880.0093.933183.19
7412005.12.28 03:00buy1931.10117.36117.230.00
7422005.12.28 03:22modify1931.10117.36117.230.00
7432005.12.28 03:24modify1931.10117.36117.240.00
7442005.12.28 03:24modify1931.10117.36117.240.00
7452005.12.28 06:13s/l1931.10117.245117.240.00-107.903075.29
7462005.12.28 15:06sell1941.10117.29117.420.00
7472005.12.28 15:06modify1941.10117.29117.420.00
7482005.12.28 15:40modify1941.10117.29117.400.00
7492005.12.28 15:40modify1941.10117.29117.400.00
7502005.12.28 17:00s/l1941.10117.3993117.400.00-102.402972.89
7512005.12.29 03:00buy1951.00117.81117.680.00
7522005.12.29 03:16modify1951.00117.81117.710.00
7532005.12.29 03:16close1951.00117.91117.710.0084.813057.70
7542005.12.30 03:00buy1961.10117.96117.830.00
7552005.12.30 04:00s/l1961.10117.83117.830.00-121.402936.30
7562005.12.30 07:19sell1971.00117.30117.430.00
7572005.12.30 09:01s/l1971.00117.43117.430.00-110.652825.65
7582005.12.30 09:01sell1981.00117.46117.590.00
7592005.12.30 09:20modify1981.00117.46117.580.00
7602005.12.30 09:20close1981.00117.37117.580.0076.682902.33
7612005.12.30 09:59sell1991.00117.50117.630.00
7622005.12.30 10:00modify1991.00117.50117.510.00
7632005.12.30 10:00close1991.00117.29117.510.00179.053081.38
7642005.12.30 18:45buy2001.10117.85117.720.00
7652005.12.30 18:53close2001.10117.95117.720.0093.263174.64
7662006.01.03 15:00sell2011.10117.43117.560.00
7672006.01.03 15:17close2011.10117.35117.560.0074.993249.63
7682006.01.03 15:59sell2021.10117.45117.580.00
7692006.01.03 16:00modify2021.10117.45117.330.00
7702006.01.03 16:00close2021.10117.07117.330.00357.053606.68
7712006.01.04 02:00sell2031.30116.08116.210.00
7722006.01.04 04:00modify2031.30116.08116.120.00
7732006.01.04 04:00close2031.30115.82116.120.00291.833898.51
7742006.01.05 08:02buy2041.40116.06115.930.00
7752006.01.05 09:00s/l2041.40115.93115.930.00-157.123741.39
7762006.01.09 03:05sell2051.30113.93114.060.00
7772006.01.09 06:00close2051.30113.83114.060.00114.213855.60
7782006.01.09 09:00sell2061.30114.27114.400.00
7792006.01.09 09:41modify2061.30114.27114.400.00
7802006.01.09 09:41close2061.30114.16114.400.00125.263980.86
7812006.01.09 09:59sell2071.40114.29114.420.00
7822006.01.09 10:01modify2071.40114.29114.310.00
7832006.01.09 10:01close2071.40114.07114.310.00270.014250.87
7842006.01.10 03:00buy2081.50114.44114.310.00
7852006.01.10 03:27modify2081.50114.44114.320.00
7862006.01.10 03:28modify2081.50114.44114.330.00
7872006.01.10 03:28modify2081.50114.44114.340.00
7882006.01.10 03:28modify2081.50114.44114.350.00
7892006.01.10 03:28close2081.50114.57114.350.00170.204421.07
7902006.01.10 07:15buy2091.50114.58114.450.00
7912006.01.10 09:01s/l2091.50114.45114.450.00-170.404250.67
7922006.01.10 09:01buy2101.50114.46114.330.00
7932006.01.10 10:00s/l2101.50114.33114.330.00-170.654080.02
7942006.01.10 13:00sell2111.40114.32114.450.00
7952006.01.10 15:00s/l2111.40114.45114.450.00-158.853921.17
7962006.01.10 21:40buy2121.40114.37114.240.00
7972006.01.11 00:59modify2121.40114.37114.240.00
7982006.01.11 01:00modify2121.40114.37114.260.00
7992006.01.11 01:00close2121.40114.48114.260.00152.404073.57
8002006.01.11 04:09buy2131.40114.53114.400.00
8012006.01.11 07:00modify2131.40114.53114.630.00
8022006.01.11 07:00close2131.40114.82114.630.00353.594427.16
8032006.01.11 12:00buy2141.50114.55114.420.00
8042006.01.11 13:00s/l2141.50114.42114.420.00-170.504256.66
8052006.01.12 00:53sell2151.50114.28114.410.00
8062006.01.12 03:00modify2151.50114.28114.340.00
8072006.01.12 03:00close2151.50114.11114.340.00223.474480.13
8082006.01.12 09:01sell2161.60113.99114.120.00
8092006.01.12 11:00modify2161.60113.99114.060.00
8102006.01.12 11:00close2161.60113.89114.060.00140.484620.61
8112006.01.13 03:24buy2171.60114.57114.440.00
8122006.01.13 07:00modify2171.60114.57114.520.00
8132006.01.13 07:00close2171.60114.71114.520.00195.274815.88
8142006.01.13 08:09buy2181.70114.52114.390.00
8152006.01.13 09:36modify2181.70114.52114.410.00
8162006.01.13 13:13modify2181.70114.52114.410.00
8172006.01.13 13:15modify2181.70114.52114.420.00
8182006.01.13 13:16modify2181.70114.52114.430.00
8192006.01.13 13:54modify2181.70114.52114.440.00
8202006.01.13 13:55modify2181.70114.52114.440.00
8212006.01.13 13:55modify2181.70114.52114.450.00
8222006.01.13 13:55close2181.70114.64114.450.00177.954993.83
8232006.01.13 15:00buy2191.70114.54114.410.00
8242006.01.13 15:19modify2191.70114.54114.430.00
8252006.01.13 15:19modify2191.70114.54114.440.00
8262006.01.13 15:20modify2191.70114.54114.450.00
8272006.01.13 15:20modify2191.70114.54114.460.00
8282006.01.13 15:20modify2191.70114.54114.470.00
8292006.01.13 15:20modify2191.70114.54114.490.00
8302006.01.13 15:20close2191.70114.67114.490.00192.735186.56
8312006.01.13 15:26buy2201.80114.63114.500.00
8322006.01.13 15:26modify2201.80114.63114.510.00
8332006.01.13 15:26modify2201.80114.63114.520.00
8342006.01.13 15:31modify2201.80114.63114.520.00
8352006.01.13 15:31modify2201.80114.63114.530.00
8362006.01.13 15:46s/l2201.80114.5279114.530.00-160.565026.00
8372006.01.13 15:46buy2211.80114.54114.410.00
8382006.01.13 15:59modify2211.80114.54114.420.00
8392006.01.13 16:59modify2211.80114.54114.420.00
8402006.01.13 17:00s/l2211.80114.4214114.420.00-186.614839.39
8412006.01.16 03:00sell2221.70114.05114.180.00
8422006.01.16 04:00s/l2221.70114.18114.180.00-193.544645.85
8432006.01.16 05:16sell2231.60114.34114.470.00
8442006.01.16 05:21close2231.60114.26114.470.00112.024757.87
8452006.01.16 05:51sell2241.70114.34114.470.00
8462006.01.16 08:20s/l2241.70114.47114.470.00-193.064564.81
8472006.01.17 03:00buy2251.60114.96114.830.00
8482006.01.17 03:04modify2251.60114.96114.830.00
8492006.01.17 03:05modify2251.60114.96114.860.00
8502006.01.17 03:05modify2251.60114.96114.860.00
8512006.01.17 03:16modify2251.60114.96114.880.00
8522006.01.17 03:16close2251.60115.05114.880.00125.164689.97
8532006.01.17 03:29buy2261.60114.99114.860.00
8542006.01.17 07:00modify2261.60114.99114.950.00
8552006.01.17 07:00close2261.60115.11114.950.00166.804856.77
8562006.01.17 21:00buy2271.70115.54115.410.00
8572006.01.17 22:01s/l2271.70115.41115.410.00-191.514665.26
8582006.01.18 12:00sell2281.60115.08115.210.00
8592006.01.18 13:00s/l2281.60115.21115.210.00-180.454484.81
8602006.01.19 21:29buy2291.60115.43115.300.00
8612006.01.20 00:04modify2291.60115.43115.300.00
8622006.01.20 00:05modify2291.60115.43115.310.00
8632006.01.20 00:05close2291.60115.53115.310.00158.924643.73
8642006.01.20 19:49buy2301.60115.31115.180.00
8652006.01.23 00:00s/l2301.60115.18115.180.00-160.174483.56
8662006.01.23 06:02sell2311.60114.69114.820.00
8672006.01.23 07:00s/l2311.60114.82114.820.00-181.154302.41
8682006.01.23 13:05sell2321.50114.33114.460.00
8692006.01.23 13:47close2321.50114.23114.460.00131.324433.73
8702006.01.23 15:00sell2331.60114.42114.550.00
8712006.01.23 17:00s/l2331.60114.55114.550.00-181.434252.30
8722006.01.24 12:00buy2341.50114.60114.470.00
8732006.01.24 12:43modify2341.50114.60114.470.00
8742006.01.24 12:43close2341.50114.66114.470.0078.504330.80
8752006.01.26 02:00buy2351.50115.64115.510.00
8762006.01.26 03:03s/l2351.50115.51115.510.00-168.864161.94
8772006.01.27 01:18buy2361.50116.23116.100.00
8782006.01.27 07:00modify2361.50116.23116.220.00
8792006.01.27 07:00close2361.50116.42116.220.00244.804406.74
8802006.01.27 09:00buy2371.50116.29116.160.00
8812006.01.27 09:05modify2371.50116.29116.170.00
8822006.01.27 09:06modify2371.50116.29116.170.00
8832006.01.27 09:09modify2371.50116.29116.180.00
8842006.01.27 09:09modify2371.50116.29116.190.00
8852006.01.27 09:09close2371.50116.37116.190.00103.124509.86
8862006.01.27 15:00buy2381.60116.39116.260.00
8872006.01.27 15:08modify2381.60116.39116.270.00
8882006.01.27 15:08close2381.60116.49116.270.00137.354647.21
8892006.01.27 15:08buy2391.60116.51116.380.00
8902006.01.27 15:16s/l2391.60116.38116.380.00-178.734468.48
8912006.01.27 15:16buy2401.60116.40116.270.00
8922006.01.27 15:54modify2401.60116.40116.300.00
8932006.01.27 15:54close2401.60116.52116.300.00164.784633.26
8942006.01.27 15:54buy2411.60116.51116.380.00
8952006.01.27 15:59s/l2411.60116.38116.380.00-178.724454.54
8962006.01.27 15:59buy2421.60116.40116.270.00
8972006.01.27 16:00close2421.60116.50116.270.00137.344591.88
8982006.01.30 17:17buy2431.60117.53117.400.00
8992006.01.30 17:59modify2431.60117.53117.450.00
9002006.01.30 17:59close2431.60117.65117.450.00163.194755.07
9012006.01.31 20:01sell2441.70116.96117.090.00
9022006.01.31 20:15modify2441.70116.96117.070.00
9032006.01.31 20:15close2441.70116.83117.070.00189.174944.24
9042006.01.31 20:15sell2451.70116.96117.090.00
9052006.01.31 20:15close2451.70116.87117.090.00130.915075.15
9062006.01.31 20:59sell2461.80116.96117.090.00
9072006.01.31 21:00s/l2461.80117.09117.090.00-199.354875.80
9082006.01.31 21:04sell2471.70117.27117.400.00
9092006.01.31 21:59s/l2471.70117.40117.400.00-188.234687.57
9102006.02.01 02:00buy2481.60117.31117.180.00
9112006.02.01 03:00s/l2481.60117.18117.180.00-177.564510.01
9122006.02.01 03:00buy2491.60117.16117.030.00
9132006.02.01 04:10close2491.60117.23117.030.0095.544605.55
9142006.02.01 06:00buy2501.60117.18117.050.00
9152006.02.01 08:01close2501.60117.26117.050.00109.164714.71
9162006.02.01 08:06sell2511.70117.23117.360.00
9172006.02.01 10:00s/l2511.70117.36117.360.00-188.194526.52
9182006.02.01 12:05buy2521.60117.61117.480.00
9192006.02.01 13:00s/l2521.60117.48117.480.00-177.144349.38
9202006.02.01 20:45buy2531.50117.93117.800.00
9212006.02.01 22:00close2531.50118.01117.800.00101.694451.07
9222006.02.02 12:02buy2541.60118.47118.340.00
9232006.02.02 12:31modify2541.60118.47118.340.00
9242006.02.02 13:17modify2541.60118.47118.360.00
9252006.02.02 13:17close2541.60118.56118.360.00121.464572.53
9262006.02.02 17:00buy2551.60118.45118.320.00
9272006.02.02 17:20s/l2551.60118.32118.320.00-175.804396.73
9282006.02.02 17:20buy2561.50118.34118.210.00
9292006.02.02 17:59modify2561.50118.34118.240.00
9302006.02.02 18:00close2561.50118.43118.240.00113.994510.72
9312006.02.03 17:06buy2571.60119.09118.960.00
9322006.02.03 18:00s/l2571.60118.96118.960.00-174.914335.81
9332006.02.07 04:11buy2581.50118.96118.830.00
9342006.02.07 07:16modify2581.50118.96118.830.00
9352006.02.07 08:23s/l2581.50118.8307118.830.00-163.224172.59
9362006.02.07 17:00sell2591.50118.00118.130.00
9372006.02.07 18:15s/l2591.50118.13118.130.00-165.074007.52
9382006.02.07 21:00sell2601.40118.16118.290.00
9392006.02.07 23:00modify2601.40118.16118.210.00
9402006.02.07 23:00close2601.40117.95118.210.00249.264256.78
9412006.02.08 02:00sell2611.50118.00118.130.00
9422006.02.08 07:25close2611.50117.93118.130.0089.034345.81
9432006.02.08 09:03sell2621.50117.93118.060.00
9442006.02.08 09:11close2621.50117.87118.060.0076.364422.17
9452006.02.08 09:18sell2631.50117.94118.070.00
9462006.02.08 09:21close2631.50117.88118.070.0076.354498.52
9472006.02.08 22:00buy2641.60118.51118.380.00
9482006.02.09 02:00s/l2641.60118.38118.380.00-114.454384.07
9492006.02.09 06:00buy2651.50118.60118.470.00
9502006.02.09 08:02modify2651.50118.60118.470.00
9512006.02.09 08:14modify2651.50118.60118.520.00
9522006.02.09 08:15modify2651.50118.60118.530.00
9532006.02.09 08:22modify2651.50118.60118.540.00
9542006.02.09 08:22close2651.50118.71118.540.00138.994523.06
9552006.02.09 22:00buy2661.60118.78118.650.00
9562006.02.09 22:21close2661.60118.86118.650.00107.694630.75
9572006.02.09 22:34buy2671.60118.83118.700.00
9582006.02.10 02:06s/l2671.60118.70118.700.00-154.824475.93
9592006.02.10 03:00buy2681.60118.55118.420.00
9602006.02.10 04:50s/l2681.60118.42118.420.00-175.664300.27
9612006.02.10 12:00sell2691.50117.63117.760.00
9622006.02.10 12:14close2691.50117.53117.760.00127.634427.90
9632006.02.10 12:59sell2701.50117.67117.800.00
9642006.02.10 13:02modify2701.50117.67117.770.00
9652006.02.10 13:02close2701.50117.48117.770.00242.594670.49
9662006.02.13 04:00sell2711.60117.81117.940.00
9672006.02.13 05:02s/l2711.60117.94117.940.00-176.364494.13
9682006.02.14 09:00sell2721.60117.30117.430.00
9692006.02.14 09:17modify2721.60117.30117.430.00
9702006.02.14 09:18modify2721.60117.30117.420.00
9712006.02.14 09:18close2721.60117.25117.420.0068.234562.36
9722006.02.14 09:59sell2731.60117.30117.430.00
9732006.02.14 10:00modify2731.60117.30117.370.00
9742006.02.14 10:00close2731.60117.20117.370.00136.524698.88
9752006.02.15 02:03buy2741.60117.59117.460.00
9762006.02.15 02:19modify2741.60117.59117.460.00
9772006.02.15 02:19modify2741.60117.59117.460.00
9782006.02.15 03:39modify2741.60117.59117.470.00
9792006.02.15 03:39modify2741.60117.59117.480.00
9802006.02.15 03:39close2741.60117.68117.480.00122.374821.25
9812006.02.15 17:00sell2751.70117.46117.590.00
9822006.02.15 17:06modify2751.70117.46117.570.00
9832006.02.15 17:07modify2751.70117.46117.550.00
9842006.02.15 17:21s/l2751.70117.5543117.550.00-136.354684.90
9852006.02.15 17:21sell2761.60117.54117.670.00
9862006.02.15 17:22s/l2761.60117.67117.670.00-176.774508.13
9872006.02.15 17:22sell2771.60117.65117.780.00
9882006.02.15 17:59modify2771.60117.65117.670.00
9892006.02.15 17:59close2771.60117.51117.670.00190.624698.75
9902006.02.15 21:00buy2781.60117.89117.760.00
9912006.02.16 01:25close2781.60117.97117.760.00169.804868.55
9922006.02.16 02:12buy2791.70117.91117.780.00
9932006.02.16 03:00close2791.70117.98117.780.00100.864969.41
9942006.02.16 17:00buy2801.70117.85117.720.00
9952006.02.16 17:18modify2801.70117.85117.730.00
9962006.02.16 17:18modify2801.70117.85117.730.00
9972006.02.16 17:35modify2801.70117.85117.760.00
9982006.02.16 18:00close2801.70117.92117.760.00100.925070.33
9992006.02.17 02:00sell2811.80117.83117.960.00
10002006.02.17 03:00s/l2811.80117.96117.960.00-197.984872.35
10012006.02.17 18:52buy2821.70118.27118.140.00
10022006.02.17 18:59modify2821.70118.27118.160.00
10032006.02.17 18:59close2821.70118.43118.160.00229.675102.02
10042006.02.17 19:06buy2831.80118.26118.130.00
10052006.02.17 19:37close2831.80118.34118.130.00121.685223.70
10062006.02.17 19:41buy2841.80118.26118.130.00
10072006.02.20 01:00s/l2841.80118.13118.130.00-175.165048.53
10082006.02.23 09:59sell2851.80117.67117.800.00
10092006.02.23 10:00modify2851.80117.67117.550.00
10102006.02.23 10:00close2851.80117.35117.550.00490.845539.37
10112006.02.24 12:25sell2861.90116.79116.920.00
10122006.02.24 14:14s/l2861.90116.92116.920.00-211.225328.15
10132006.02.27 06:00sell2871.90116.06116.190.00
10142006.02.27 07:00s/l2871.90116.19116.190.00-212.595115.56
10152006.02.27 19:00sell2881.80116.14116.270.00
10162006.02.27 21:48s/l2881.80116.27116.270.00-201.264914.30
10172006.03.03 03:00buy2891.70116.36116.230.00
10182006.03.03 03:24close2891.70116.47116.230.00160.565074.86
10192006.03.03 09:59buy2901.80116.28116.150.00
10202006.03.03 10:00modify2901.80116.28116.210.00
10212006.03.03 10:00close2901.80116.45116.210.00262.775337.63
10222006.03.06 07:04buy2911.90117.02116.890.00
10232006.03.06 08:00s/l2911.90116.89116.890.00-211.315126.32
10242006.03.06 18:15buy2921.80117.42117.290.00
10252006.03.06 18:45close2921.80117.53117.290.00168.465294.78
10262006.03.07 03:00buy2931.90117.61117.480.00
10272006.03.07 05:00s/l2931.90117.48117.480.00-210.465084.32
10282006.03.07 07:02buy2941.80117.58117.450.00
10292006.03.07 08:00modify2941.80117.58117.460.00
10302006.03.07 08:01modify2941.80117.58117.470.00
10312006.03.07 08:30modify2941.80117.58117.480.00
10322006.03.07 09:00modify2941.80117.58117.580.00
10332006.03.07 09:00close2941.80117.76117.580.00275.145359.46
10342006.03.07 17:28buy2951.90117.64117.510.00
10352006.03.07 17:31modify2951.90117.64117.520.00
10362006.03.07 17:32modify2951.90117.64117.530.00
10372006.03.07 17:33modify2951.90117.64117.540.00
10382006.03.07 17:33close2951.90117.75117.540.00177.495536.95
10392006.03.09 08:00buy2961.90117.86117.730.00
10402006.03.09 10:00s/l2961.90117.73117.730.00-210.225326.73
10412006.03.09 20:00buy2971.90118.18118.050.00
10422006.03.10 01:39modify2971.90118.18118.050.00
10432006.03.10 02:00modify2971.90118.18118.130.00
10442006.03.10 02:00close2971.90118.36118.130.00313.215639.95
10452006.03.10 07:41buy2982.00118.36118.230.00
10462006.03.10 09:00s/l2982.00118.23118.230.00-220.025419.93
10472006.03.13 12:00buy2991.90118.90118.770.00
10482006.03.13 12:41modify2991.90118.90118.800.00
10492006.03.13 12:43modify2991.90118.90118.810.00
10502006.03.13 13:20modify2991.90118.90118.810.00
10512006.03.13 13:20modify2991.90118.90118.830.00
10522006.03.13 13:20close2991.90118.98118.830.00127.765547.69
10532006.03.14 03:10sell3001.90118.57118.700.00
10542006.03.14 06:00modify3001.90118.57118.700.00
10552006.03.14 06:15modify3001.90118.57118.680.00
10562006.03.14 06:15modify3001.90118.57118.670.00
10572006.03.14 06:15close3001.90118.49118.670.00128.285675.97
10582006.03.15 15:59sell3012.00117.57117.700.00
10592006.03.15 16:00modify3012.00117.57117.520.00
10602006.03.15 16:00close3012.00117.35117.520.00374.956050.92
10612006.03.15 17:00sell3022.10117.52117.650.00
10622006.03.15 17:08modify3022.10117.52117.640.00
10632006.03.15 17:08close3022.10117.45117.640.00125.156176.07
10642006.03.15 17:59sell3032.20117.55117.680.00
10652006.03.15 18:01modify3032.20117.55117.500.00
10662006.03.15 18:01close3032.20117.31117.500.00450.096626.16
10672006.03.15 23:00sell3042.30117.36117.490.00
10682006.03.16 00:23s/l3042.30117.49117.490.00-354.886271.27
10692006.03.17 03:00sell3052.20116.75116.880.00
10702006.03.17 06:02close3052.20116.68116.880.00131.986403.25
10712006.03.22 00:02buy3062.20117.20117.070.00
10722006.03.22 01:02close3062.20117.27117.070.00131.326534.57
10732006.03.22 03:00buy3072.30117.30117.170.00
10742006.03.22 08:00s/l3072.30117.17117.170.00-255.236279.34
10752006.03.23 09:00buy3082.20116.89116.760.00
10762006.03.23 10:35modify3082.20116.89116.760.00
10772006.03.23 10:35modify3082.20116.89116.770.00
10782006.03.23 11:00modify3082.20116.89116.870.00
10792006.03.23 11:55modify3082.20116.89116.880.00
10802006.03.23 11:55close3082.20117.06116.880.00319.496598.83
10812006.03.23 18:00buy3092.30117.61117.480.00
10822006.03.23 21:00modify3092.30117.61117.670.00
10832006.03.23 21:00close3092.30117.93117.670.00624.117222.94
10842006.03.28 03:11sell3102.50116.71116.840.00
10852006.03.28 03:13s/l3102.50116.84116.840.00-278.166944.78
10862006.03.28 03:13sell3112.40116.76116.890.00
10872006.03.28 03:19s/l3112.40116.89116.890.00-266.906677.88
10882006.03.28 18:35buy3122.30117.18117.050.00
10892006.03.28 20:27modify3122.30117.18117.050.00
10902006.03.28 20:27modify3122.30117.18117.060.00
10912006.03.28 20:27close3122.30117.28117.060.00196.116873.99
10922006.03.28 22:38buy3132.40117.82117.690.00
10932006.03.28 23:14close3132.40117.92117.690.00203.527077.51
10942006.03.29 00:52buy3142.50117.75117.620.00
10952006.03.29 01:15close3142.50117.87117.620.00254.517332.02
10962006.03.29 05:50buy3152.60117.80117.670.00
10972006.03.29 08:25modify3152.60117.80117.690.00
10982006.03.29 08:25close3152.60117.92117.690.00264.597596.61
10992006.03.29 17:08buy3162.70117.97117.840.00
11002006.03.29 18:07s/l3162.70117.84117.840.00-297.867298.75
11012006.03.30 02:59buy3172.60117.71117.580.00
11022006.03.30 04:28close3172.60117.80117.580.00198.647497.39
11032006.03.30 08:30sell3182.60117.63117.760.00
11042006.03.30 09:05s/l3182.60117.76117.760.00-287.007210.39
11052006.03.30 19:45sell3192.50117.54117.670.00
11062006.03.30 20:36close3192.50117.42117.670.00255.507465.89
11072006.03.31 02:13sell3202.60117.53117.660.00
11082006.03.31 02:39close3202.60117.39117.660.00310.087775.97
11092006.03.31 17:13buy3212.70117.82117.690.00
11102006.03.31 17:28modify3212.70117.82117.700.00
11112006.03.31 17:28close3212.70117.90117.700.00183.217959.18
11122006.03.31 17:30buy3222.80117.81117.680.00
11132006.03.31 17:36s/l3222.80117.68117.680.00-309.397649.79
11142006.03.31 17:36buy3232.70117.67117.540.00
11152006.03.31 17:57modify3232.70117.67117.540.00
11162006.03.31 17:58modify3232.70117.67117.550.00
11172006.03.31 17:58modify3232.70117.67117.560.00
11182006.03.31 17:58modify3232.70117.67117.570.00
11192006.03.31 17:58close3232.70117.77117.570.00229.257879.04
11202006.03.31 17:58buy3242.80117.78117.650.00
11212006.03.31 18:03s/l3242.80117.65117.650.00-309.427569.62
11222006.03.31 18:50buy3252.60117.49117.360.00
11232006.03.31 19:13modify3252.60117.49117.360.00
11242006.03.31 19:13close3252.60117.59117.360.00221.107790.72
11252006.04.03 12:11buy3262.70118.33118.200.00
11262006.04.03 12:48modify3262.70118.33118.240.00
11272006.04.03 12:48close3262.70118.49118.240.00364.588155.30
11282006.04.04 08:59sell3272.90117.71117.840.00
11292006.04.04 09:31modify3272.90117.71117.830.00
11302006.04.04 09:31modify3272.90117.71117.800.00
11312006.04.04 09:34modify3272.90117.71117.790.00
11322006.04.04 09:34close3272.90117.62117.790.00221.908377.20
11332006.04.04 13:01sell3282.90117.74117.870.00
11342006.04.04 13:32modify3282.90117.74117.860.00
11352006.04.04 13:32close3282.90117.66117.860.00197.178574.37
11362006.04.04 15:01sell3293.00117.64117.770.00
11372006.04.04 15:07close3293.00117.57117.770.00178.618752.98
11382006.04.04 17:09sell3303.10117.43117.560.00
11392006.04.04 19:19s/l3303.10117.56117.560.00-342.818410.17
11402006.04.04 19:19sell3312.90117.54117.670.00
11412006.04.04 19:41close3312.90117.46117.670.00197.518607.68
11422006.04.04 23:07sell3323.00117.55117.680.00
11432006.04.05 01:00modify3323.00117.55117.670.00
11442006.04.05 01:00modify3323.00117.55117.650.00
11452006.04.05 01:01modify3323.00117.55117.640.00
11462006.04.05 01:01close3323.00117.43117.640.00262.918870.59
11472006.04.05 08:00sell3333.10116.94117.070.00
11482006.04.05 08:06modify3333.10116.94117.070.00
11492006.04.05 08:11modify3333.10116.94117.050.00
11502006.04.05 08:11close3333.10116.87117.050.00185.689056.27
11512006.04.05 08:59sell3343.20116.96117.090.00
11522006.04.05 09:01modify3343.20116.96116.960.00
11532006.04.05 09:01close3343.20116.77116.960.00520.689576.95
11542006.04.06 04:23buy3353.40117.43117.300.00
11552006.04.06 05:00modify3353.40117.43117.300.00
11562006.04.06 08:00modify3353.40117.43117.300.00
11572006.04.06 08:00modify3353.40117.43117.310.00
11582006.04.06 08:00modify3353.40117.43117.310.00
11592006.04.06 08:01modify3353.40117.43117.320.00
11602006.04.06 08:02modify3353.40117.43117.330.00
11612006.04.06 08:05modify3353.40117.43117.340.00
11622006.04.06 08:06modify3353.40117.43117.350.00
11632006.04.06 08:21modify3353.40117.43117.360.00
11642006.04.06 08:21close3353.40117.54117.360.00318.199895.14
11652006.04.10 01:00buy3363.50118.13118.000.00
11662006.04.10 01:12close3363.50118.21118.000.00236.8610132.00
11672006.04.10 01:19buy3373.50118.16118.030.00
11682006.04.10 02:03close3373.50118.24118.030.00236.8110368.81
11692006.04.12 08:04sell3383.60118.24118.370.00
11702006.04.12 08:31modify3383.60118.24118.370.00
11712006.04.12 08:31modify3383.60118.24118.360.00
11722006.04.12 08:32modify3383.60118.24118.350.00
11732006.04.12 08:32close3383.60118.17118.350.00213.2410582.05
11742006.04.13 01:00buy3393.70118.45118.320.00
11752006.04.13 01:30modify3393.70118.45118.320.00
11762006.04.13 01:44modify3393.70118.45118.330.00
11772006.04.13 01:44modify3393.70118.45118.340.00
11782006.04.13 01:52modify3393.70118.45118.340.00
11792006.04.13 01:54modify3393.70118.45118.350.00
11802006.04.13 01:54modify3393.70118.45118.350.00
11812006.04.13 02:00modify3393.70118.45118.350.00
11822006.04.13 02:01modify3393.70118.45118.360.00
11832006.04.13 02:01close3393.70118.53118.360.00249.7210831.77
11842006.04.13 03:00buy3403.80118.45118.320.00
11852006.04.13 03:37modify3403.80118.45118.330.00
11862006.04.13 03:41modify3403.80118.45118.330.00
11872006.04.13 03:58modify3403.80118.45118.340.00
11882006.04.13 04:25modify3403.80118.45118.350.00
11892006.04.13 04:27modify3403.80118.45118.360.00
11902006.04.13 04:28modify3403.80118.45118.370.00
11912006.04.13 07:01s/l3403.80118.3664118.370.00-268.3210563.45
11922006.04.13 17:00buy3413.70118.45118.320.00
11932006.04.13 17:03modify3413.70118.45118.320.00
11942006.04.13 17:28modify3413.70118.45118.330.00
11952006.04.13 17:40modify3413.70118.45118.340.00
11962006.04.13 17:40modify3413.70118.45118.350.00
11972006.04.13 17:42modify3413.70118.45118.360.00
11982006.04.13 18:41modify3413.70118.45118.370.00
11992006.04.13 18:41close3413.70118.53118.370.00249.7210813.17
12002006.04.14 07:00buy3423.80118.63118.500.00
12012006.04.14 08:43modify3423.80118.63118.510.00
12022006.04.14 08:43modify3423.80118.63118.520.00
12032006.04.14 08:44modify3423.80118.63118.530.00
12042006.04.14 09:15modify3423.80118.63118.530.00
12052006.04.14 09:17modify3423.80118.63118.540.00
12062006.04.14 09:59modify3423.80118.63118.540.00
12072006.04.14 10:00modify3423.80118.63118.540.00
12082006.04.14 10:05modify3423.80118.63118.550.00
12092006.04.14 10:07modify3423.80118.63118.560.00
12102006.04.14 10:22modify3423.80118.63118.570.00
12112006.04.14 11:02close3423.80118.68118.570.00160.0910973.26
12122006.04.18 12:13buy3433.80117.94117.810.00
12132006.04.18 12:59modify3433.80117.94117.920.00
12142006.04.18 12:59close3433.80118.08117.920.00450.5511423.81
12152006.04.18 18:00sell3444.00117.73117.860.00
12162006.04.18 18:22modify3444.00117.73117.860.00
12172006.04.18 18:22close3444.00117.64117.860.00306.0211729.83
12182006.04.18 18:59sell3454.10117.76117.890.00
12192006.04.18 19:00modify3454.10117.76117.890.00
12202006.04.18 19:00modify3454.10117.76117.890.00
12212006.04.18 19:00modify3454.10117.76117.880.00
12222006.04.18 19:00close3454.10117.66117.880.00348.4612078.29
12232006.04.19 19:00buy3464.20117.40117.270.00
12242006.04.19 19:05close3464.20117.47117.270.00250.2812328.57
12252006.04.19 19:06buy3474.30117.45117.320.00
12262006.04.19 20:01s/l3474.30117.32117.320.00-476.4811852.09
12272006.04.20 01:03sell3484.10117.40117.530.00
12282006.04.20 03:11s/l3484.10117.53117.530.00-453.4311398.66
12292006.04.24 04:08sell3494.00115.82115.950.00
12302006.04.24 04:53close3494.00115.73115.950.00311.0711709.73
12312006.04.24 22:00sell3504.10114.44114.570.00
12322006.04.24 23:00s/l3504.10114.57114.570.00-464.9711244.76
12332006.04.25 04:21sell3513.90114.50114.630.00
12342006.04.25 07:10s/l3513.90114.63114.630.00-442.2510802.51
12352006.04.25 20:01buy3523.80114.88114.750.00
12362006.04.26 01:20modify3523.80114.88114.750.00
12372006.04.26 01:24modify3523.80114.88114.760.00
12382006.04.26 01:24close3523.80114.98114.760.00379.0311181.54
12392006.04.26 12:00buy3533.90115.14115.010.00
12402006.04.26 12:12modify3533.90115.14115.020.00
12412006.04.26 12:12modify3533.90115.14115.030.00
12422006.04.26 12:12modify3533.90115.14115.040.00
12432006.04.26 12:12close3533.90115.22115.040.00270.7811452.32
12442006.04.26 20:59sell3544.00114.88115.010.00
12452006.04.26 21:00modify3544.00114.88114.950.00
12462006.04.26 21:00close3544.00114.69114.950.00662.6612114.98
12472006.04.27 20:04sell3554.20114.08114.210.00
12482006.04.28 00:07s/l3554.20114.21114.210.00-539.1811575.80
12492006.04.28 03:00sell3564.10114.29114.420.00
12502006.04.28 04:00s/l3564.10114.42114.420.00-465.7911110.01
12512006.04.28 12:00sell3573.90114.18114.310.00
12522006.04.28 13:29s/l3573.90114.31114.310.00-443.5310666.48
12532006.05.01 17:00sell3583.70112.98113.110.00
12542006.05.01 17:15modify3583.70112.98113.110.00
12552006.05.01 17:15close3583.70112.86113.110.00393.4211059.90
12562006.05.01 17:16sell3593.90112.85112.980.00
12572006.05.01 17:26s/l3593.90112.98112.980.00-448.7510611.15
12582006.05.01 17:26sell3603.70112.96113.090.00
12592006.05.01 18:00s/l3603.70113.09113.090.00-425.3210185.83
12602006.05.03 18:09buy3613.60113.34113.210.00
12612006.05.03 18:22modify3613.60113.34113.220.00
12622006.05.03 18:22modify3613.60113.34113.230.00
12632006.05.03 18:23modify3613.60113.34113.230.00
12642006.05.03 18:24modify3613.60113.34113.240.00
12652006.05.03 18:24close3613.60113.46113.240.00380.7510566.58
12662006.05.04 04:01buy3623.70113.67113.540.00
12672006.05.04 06:00modify3623.70113.67113.690.00
12682006.05.04 06:00close3623.70113.91113.690.00779.5611346.14
12692006.05.04 12:17buy3634.00113.94113.810.00
12702006.05.04 13:46modify3634.00113.94113.810.00
12712006.05.04 13:46modify3634.00113.94113.820.00
12722006.05.04 13:46modify3634.00113.94113.820.00
12732006.05.04 13:47modify3634.00113.94113.830.00
12742006.05.04 14:09modify3634.00113.94113.840.00
12752006.05.04 14:13modify3634.00113.94113.850.00
12762006.05.04 14:13modify3634.00113.94113.860.00
12772006.05.04 14:13close3634.00114.07113.860.00455.8711802.01
12782006.05.04 15:00buy3644.10113.83113.700.00
12792006.05.04 16:00s/l3644.10113.70113.700.00-468.9411333.07
12802006.05.05 03:33sell3654.00113.65113.780.00
12812006.05.05 10:10s/l3654.00113.78113.780.00-457.0210876.05
12822006.05.05 22:30sell3663.80112.53112.660.00
12832006.05.08 00:00modify3663.80112.53112.330.00
12842006.05.08 00:00close3663.80112.05112.330.001572.5512448.60
12852006.05.08 01:00sell3674.40112.07112.200.00
12862006.05.08 01:41close3674.40111.97112.200.00392.9712841.57
12872006.05.08 01:49sell3684.50112.02112.150.00
12882006.05.08 02:07s/l3684.50112.15112.150.00-521.6312319.94
12892006.05.08 18:00sell3694.30111.55111.680.00
12902006.05.08 19:03s/l3694.30111.68111.680.00-500.5411819.40
12912006.05.09 04:00sell3704.10111.61111.740.00
12922006.05.09 05:00s/l3704.10111.74111.740.00-476.4511342.95
12932006.05.10 02:05sell3714.00111.10111.230.00
12942006.05.10 03:01s/l3714.00111.23111.230.00-467.5010875.45
12952006.05.10 05:00sell3723.80111.19111.320.00
12962006.05.10 05:29modify3723.80111.19111.310.00
12972006.05.10 05:44modify3723.80111.19111.300.00
12982006.05.10 05:45modify3723.80111.19111.290.00
12992006.05.10 05:45close3723.80111.10111.290.00307.8311183.28
13002006.05.10 05:59sell3733.90111.18111.310.00
13012006.05.10 06:00modify3733.90111.18111.100.00
13022006.05.10 06:00close3733.90110.91111.100.00949.4212132.70
13032006.05.10 22:04sell3744.20110.37110.500.00
13042006.05.10 22:04close3744.20110.26110.500.00419.0212551.72
13052006.05.10 22:17sell3754.40110.37110.500.00
13062006.05.10 22:59modify3754.40110.37110.410.00
13072006.05.10 22:59close3754.40110.15110.410.00878.8013430.52
13082006.05.10 23:00sell3764.70110.47110.600.00
13092006.05.10 23:54s/l3764.70110.60110.600.00-552.3412878.18
13102006.05.10 23:54sell3774.50110.60110.730.00
13112006.05.11 01:00s/l3774.50110.73110.730.00-724.1212154.06
13122006.05.11 05:01buy3784.30111.15111.020.00
13132006.05.11 05:31close3784.30111.27111.020.00463.7312617.79
13142006.05.11 05:57buy3794.40111.17111.040.00
13152006.05.11 08:15close3794.40111.24111.040.00276.8712894.66
13162006.05.11 22:24sell3804.50110.60110.730.00
13172006.05.11 23:00s/l3804.50110.73110.730.00-528.3112366.35
13182006.05.12 15:04sell3814.30109.86109.990.00
13192006.05.12 15:19close3814.30109.78109.990.00313.3512679.70
13202006.05.12 15:21sell3824.40109.86109.990.00
13212006.05.12 15:41close3824.40109.76109.990.00400.8813080.58
13222006.05.12 15:43sell3834.60109.86109.990.00
13232006.05.12 15:46close3834.60109.78109.990.00335.2113415.79
13242006.05.12 15:54sell3844.70109.88110.010.00
13252006.05.12 15:54close3844.70109.79110.010.00385.2813801.07
13262006.05.12 15:54sell3854.80109.96110.090.00
13272006.05.12 15:54modify3854.80109.96110.010.00
13282006.05.12 15:54close3854.80109.75110.010.00918.4514719.52
13292006.05.12 15:54sell3865.20109.87110.000.00
13302006.05.12 15:54modify3865.20109.87109.970.00
13312006.05.12 15:54close3865.20109.71109.970.00758.3615477.88
13322006.05.12 15:58sell3875.40109.86109.990.00
13332006.05.12 15:58close3875.40109.73109.990.00639.7616117.64
13342006.05.12 15:59sell3885.60109.95110.080.00
13352006.05.12 15:59close3885.60109.86110.080.00458.7516576.39
13362006.05.12 15:59sell3895.80109.87110.000.00
13372006.05.12 15:59modify3895.80109.87109.860.00
13382006.05.12 15:59close3895.80109.60109.860.001428.8318005.22
13392006.05.16 02:12buy3906.30110.60110.470.00
13402006.05.16 02:27s/l3906.30110.47110.470.00-741.3817263.84
13412006.05.16 02:30buy3916.00110.37110.240.00
13422006.05.16 03:02close3916.00110.50110.240.00705.8917969.73
13432006.05.16 03:45buy3926.30110.31110.180.00
13442006.05.16 05:17s/l3926.30110.18110.180.00-743.3317226.40
13452006.05.16 13:10buy3936.00110.24110.110.00
13462006.05.16 14:31s/l3936.00110.11110.110.00-708.3816518.02
13472006.05.18 03:00buy3945.80110.87110.740.00
13482006.05.18 03:24s/l3945.80110.74110.740.00-680.8815837.14
13492006.05.18 03:38buy3955.50110.68110.550.00
13502006.05.18 03:59close3955.50110.86110.550.00893.0216730.16
13512006.05.18 04:00buy3965.90110.64110.510.00
13522006.05.18 08:00close3965.90110.80110.510.00851.9917582.15
13532006.05.18 19:10buy3976.20110.78110.650.00
13542006.05.18 21:00close3976.20110.88110.650.00559.1518141.30
13552006.05.19 03:00sell3986.30110.77110.900.00
13562006.05.19 05:00s/l3986.30110.90110.900.00-737.9717403.33
13572006.05.19 13:00buy3996.10111.79111.660.00
13582006.05.19 13:31close3996.10111.93111.660.00763.0018166.33
13592006.05.19 13:46buy4006.40111.86111.730.00
13602006.05.19 13:55s/l4006.40111.73111.730.00-744.7217421.61
13612006.05.19 18:00buy4016.10111.80111.670.00
13622006.05.19 18:03s/l4016.10111.67111.670.00-710.1316711.48
13632006.05.22 06:00buy4025.80111.97111.840.00
13642006.05.22 06:24close4025.80112.09111.840.00620.9317332.41
13652006.05.23 08:05sell4036.10111.25111.380.00
13662006.05.23 08:43modify4036.10111.25111.360.00
13672006.05.23 08:43close4036.10111.07111.360.00988.5518320.96
13682006.05.24 05:00buy4046.40112.15112.020.00
13692006.05.24 07:31modify4046.40112.15112.030.00
13702006.05.24 07:31close4046.40112.38112.030.001309.8619630.82
13712006.05.24 09:00buy4056.90112.19112.060.00
13722006.05.24 10:00s/l4056.90112.06112.060.00-801.9018828.92
13732006.05.26 04:00sell4066.60111.95112.080.00
13742006.05.26 04:08s/l4066.60112.08112.080.00-765.5318063.39
13752006.05.26 04:18sell4076.30111.93112.060.00
13762006.05.26 04:48s/l4076.30112.06112.060.00-730.7917332.60
13772006.05.30 04:00buy4086.10112.48112.350.00
13782006.05.30 05:00s/l4086.10112.35112.350.00-706.5816626.02
13792006.06.01 17:00buy4095.80112.44112.310.00
13802006.06.01 17:21modify4095.80112.44112.310.00
13812006.06.01 17:21modify4095.80112.44112.320.00
13822006.06.01 17:26modify4095.80112.44112.340.00
13832006.06.01 17:26modify4095.80112.44112.350.00
13842006.06.01 17:27modify4095.80112.44112.350.00
13852006.06.01 17:27modify4095.80112.44112.360.00
13862006.06.01 17:27close4095.80112.60112.360.00824.1617450.18
13872006.06.01 17:27buy4106.10112.62112.490.00
13882006.06.01 17:30s/l4106.10112.49112.490.00-704.9516745.23
13892006.06.01 17:30buy4115.90112.51112.380.00
13902006.06.01 20:06modify4115.90112.51112.390.00
13912006.06.01 20:11modify4115.90112.51112.400.00
13922006.06.01 20:11close4115.90112.67112.400.00837.8517583.08
13932006.06.02 03:00sell4126.20112.61112.740.00
13942006.06.02 04:41s/l4126.20112.74112.740.00-714.8516868.23
13952006.06.02 04:51sell4135.90112.68112.810.00
13962006.06.02 07:11modify4135.90112.68112.800.00
13972006.06.02 08:00modify4135.90112.68112.790.00
13982006.06.02 09:03s/l4135.90112.7914112.790.00-582.7916285.44
13992006.06.02 18:00sell4145.70111.65111.780.00
14002006.06.02 18:05close4145.70111.56111.780.00459.8416745.28
14012006.06.02 20:55sell4155.90111.64111.770.00
14022006.06.05 06:08modify4155.90111.64111.770.00
14032006.06.05 06:11modify4155.90111.64111.770.00
14042006.06.05 07:00modify4155.90111.64111.730.00
14052006.06.05 07:00close4155.90111.55111.730.00390.1717135.46
14062006.06.07 18:00buy4166.00113.39113.260.00
14072006.06.07 21:07modify4166.00113.39113.260.00
14082006.06.07 21:12modify4166.00113.39113.270.00
14092006.06.07 21:36modify4166.00113.39113.280.00
14102006.06.07 21:36modify4166.00113.39113.290.00
14112006.06.07 22:08close4166.00113.50113.290.00581.4817716.94
14122006.06.12 09:08buy4176.20114.06113.930.00
14132006.06.12 09:13modify4176.20114.06113.930.00
14142006.06.12 09:14modify4176.20114.06113.940.00
14152006.06.12 09:32modify4176.20114.06113.950.00
14162006.06.12 09:33modify4176.20114.06113.960.00
14172006.06.12 09:33modify4176.20114.06113.960.00
14182006.06.12 09:33modify4176.20114.06113.970.00
14192006.06.12 09:34modify4176.20114.06113.980.00
14202006.06.12 09:34modify4176.20114.06113.990.00
14212006.06.12 09:35modify4176.20114.06114.000.00
14222006.06.12 09:35modify4176.20114.06114.000.00
14232006.06.12 09:35modify4176.20114.06114.010.00
14242006.06.12 09:35modify4176.20114.06114.020.00
14252006.06.12 09:35close4176.20114.15114.020.00488.8318205.77
14262006.06.12 18:17buy4186.40114.28114.150.00
14272006.06.12 23:00modify4186.40114.28114.180.00
14282006.06.12 23:00close4186.40114.39114.180.00615.4318821.20
14292006.06.13 18:00buy4196.60115.08114.950.00
14302006.06.13 18:29close4196.60115.18114.950.00573.0319394.23
14312006.06.15 03:00sell4206.80115.07115.200.00
14322006.06.15 03:11close4206.80115.00115.200.00413.9119808.14
14332006.06.15 03:12sell4216.90114.97115.100.00
14342006.06.15 03:42close4216.90114.91115.100.00360.2820168.42
14352006.06.15 03:59sell4227.10115.08115.210.00
14362006.06.15 04:00modify4227.10115.08115.150.00
14372006.06.15 04:00close4227.10114.90115.150.001112.2921280.71
14382006.06.15 06:00sell4237.40114.99115.120.00
14392006.06.15 08:01modify4237.40114.99115.120.00
14402006.06.15 08:11modify4237.40114.99115.120.00
14412006.06.15 09:00modify4237.40114.99115.020.00
14422006.06.15 09:00close4237.40114.86115.020.00837.5322118.24
14432006.06.16 17:00buy4247.70114.99114.860.00
14442006.06.16 17:22modify4247.70114.99114.870.00
14452006.06.16 17:22modify4247.70114.99114.890.00
14462006.06.16 17:23modify4247.70114.99114.900.00
14472006.06.16 17:23close4247.70115.07114.900.00535.3222653.56
14482006.06.16 17:28buy4257.90115.06114.930.00
14492006.06.16 17:38modify4257.90115.06114.940.00
14502006.06.16 17:42modify4257.90115.06114.950.00
14512006.06.16 17:43modify4257.90115.06114.960.00
14522006.06.16 17:43close4257.90115.13114.960.00480.3223133.88
14532006.06.16 17:59buy4268.10114.99114.860.00
14542006.06.16 18:00modify4268.10114.99114.950.00
14552006.06.16 18:00close4268.10115.13114.950.00984.9524118.83
14562006.06.20 04:00buy4278.40115.48115.350.00
14572006.06.20 08:00s/l4278.40115.35115.350.00-949.3223169.51
14582006.06.20 12:00sell4288.10115.26115.390.00
14592006.06.20 12:07modify4288.10115.26115.380.00
14602006.06.20 12:09modify4288.10115.26115.370.00
14612006.06.20 12:09close4288.10115.19115.370.00492.2423661.75
14622006.06.20 12:10sell4298.30115.18115.310.00
14632006.06.20 12:50modify4298.30115.18115.300.00
14642006.06.20 12:52modify4298.30115.18115.290.00
14652006.06.20 12:52close4298.30115.11115.290.00504.7624166.51
14662006.06.20 12:53sell4308.50115.10115.230.00
14672006.06.20 12:59s/l4308.50115.23115.230.00-958.4623208.05
14682006.06.20 12:59sell4318.10115.27115.400.00
14692006.06.20 13:00modify4318.10115.27115.330.00
14702006.06.20 13:00close4318.10115.12115.330.001055.4324263.48
14712006.06.27 08:00sell4328.50116.23116.360.00
14722006.06.27 08:08modify4328.50116.23116.360.00
14732006.06.27 08:52modify4328.50116.23116.330.00
14742006.06.27 08:57modify4328.50116.23116.320.00
14752006.06.27 10:11modify4328.50116.23116.310.00
14762006.06.27 10:11modify4328.50116.23116.310.00
14772006.06.27 10:12modify4328.50116.23116.300.00
14782006.06.27 10:13modify4328.50116.23116.300.00
14792006.06.27 12:00s/l4328.50116.3043116.300.00-542.4223721.06
14802006.06.27 15:00buy4338.30116.27116.140.00
14812006.06.27 16:00s/l4338.30116.14116.140.00-929.2122791.85
14822006.06.27 18:29sell4348.00116.25116.380.00
14832006.06.28 01:09s/l4348.00116.38116.380.00-1009.9521781.90
14842006.06.28 06:00sell4357.60116.14116.270.00
14852006.06.28 08:00s/l4357.60116.27116.270.00-849.6720932.23
14862006.06.28 12:05buy4367.30116.30116.170.00
14872006.06.28 15:03modify4367.30116.30116.170.00
14882006.06.28 15:03modify4367.30116.30116.180.00
14892006.06.28 15:03modify4367.30116.30116.190.00
14902006.06.28 15:03modify4367.30116.30116.190.00
14912006.06.28 16:11s/l4367.30116.1921116.190.00-677.6420254.59
14922006.06.29 23:07sell4377.10115.15115.280.00
14932006.06.29 23:18close4377.10115.08115.280.00431.8820686.47
14942006.06.29 23:31sell4387.20115.15115.280.00
14952006.06.29 23:59close4387.20115.08115.280.00437.9721124.44
14962006.06.29 23:59sell4397.40115.17115.300.00
14972006.06.30 00:00close4397.40115.06115.300.00599.7821724.22
14982006.06.30 09:04sell4407.60114.72114.850.00
14992006.06.30 09:25close4407.60114.63114.850.00596.7122320.93
15002006.06.30 09:46sell4417.80114.72114.850.00
15012006.06.30 12:00modify4417.80114.72114.830.00
15022006.06.30 12:00close4417.80114.58114.830.00953.0623273.99
15032006.06.30 18:00sell4428.10114.50114.630.00
15042006.06.30 20:04close4428.10114.42114.630.00566.3223840.31
15052006.07.03 03:00sell4438.30114.41114.540.00
15062006.07.03 04:00s/l4438.30114.54114.540.00-940.9622899.35
15072006.07.03 17:00buy4448.00114.72114.590.00
15082006.07.03 17:05modify4448.00114.72114.590.00
15092006.07.03 17:15modify4448.00114.72114.600.00
15102006.07.03 17:15modify4448.00114.72114.600.00
15112006.07.03 17:16modify4448.00114.72114.640.00
15122006.07.03 17:16close4448.00114.83114.640.00766.3623665.71
15132006.07.03 17:59buy4458.30114.71114.580.00
15142006.07.03 18:00modify4458.30114.71114.720.00
15152006.07.03 18:00close4458.30114.91114.720.001444.6425110.35
15162006.07.05 06:00buy4468.80114.84114.710.00
15172006.07.05 08:00s/l4468.80114.71114.710.00-997.4824112.87
15182006.07.07 21:00sell4478.40114.00114.130.00
15192006.07.10 00:00close4478.40113.90114.130.00615.2924728.16
15202006.07.10 12:00sell4488.70113.73113.860.00
15212006.07.10 14:07s/l4488.70113.86113.860.00-993.2423734.92
15222006.07.11 03:12buy4498.30114.12113.990.00
15232006.07.11 05:00s/l4498.30113.99113.990.00-947.0722787.85
15242006.07.12 09:59buy4508.00114.29114.160.00
15252006.07.12 10:00modify4508.00114.29114.410.00
15262006.07.12 10:00close4508.00114.54114.410.001746.1224533.97
15272006.07.14 20:00buy4518.60116.19116.060.00
15282006.07.17 00:00modify4518.60116.19116.180.00
15292006.07.17 00:00close4518.60116.38116.180.001513.8326047.80
15302006.07.17 01:00buy4529.10116.26116.130.00
15312006.07.17 05:00modify4529.10116.26116.150.00
15322006.07.17 05:03modify4529.10116.26116.160.00
15332006.07.17 05:31modify4529.10116.26116.170.00
15342006.07.17 05:33modify4529.10116.26116.180.00
15352006.07.17 05:33modify4529.10116.26116.190.00
15362006.07.17 05:33close4529.10116.35116.190.00703.9226751.72
15372006.07.19 21:00sell4539.40116.81116.940.00
15382006.07.20 04:59close4539.40116.72116.940.00314.4827066.20
15392006.07.21 12:00sell4549.50116.12116.250.00
15402006.07.21 12:00s/l4549.50116.25116.250.00-1062.3726003.83
15412006.07.21 12:00sell4559.10116.23116.360.00
15422006.07.21 12:00modify4559.10116.23116.350.00
15432006.07.21 12:00modify4559.10116.23116.340.00
15442006.07.21 12:00close4559.10116.17116.340.00469.9926473.82
15452006.07.21 12:00sell4569.30116.19116.320.00
15462006.07.21 12:20modify4569.30116.19116.310.00
15472006.07.21 12:20modify4569.30116.19116.280.00
15482006.07.21 12:20close4569.30116.11116.280.00640.7727114.59
15492006.07.21 12:20sell4579.50116.21116.340.00
15502006.07.21 12:21modify4579.50116.21116.300.00
15512006.07.21 12:21close4579.50116.13116.300.00654.4427769.03
15522006.07.21 12:22sell4589.70116.18116.310.00
15532006.07.21 12:23modify4589.70116.18116.300.00
15542006.07.21 12:23modify4589.70116.18116.290.00
15552006.07.21 12:23close4589.70116.12116.290.00501.2128270.24
15562006.07.21 18:00sell4599.90116.35116.480.00
15572006.07.21 20:00close4599.90116.30116.480.00425.6228695.86
15582006.07.25 21:00buy46010.00117.20117.070.00
15592006.07.25 23:00modify46010.00117.20117.080.00
15602006.07.25 23:01modify46010.00117.20117.080.00
15612006.07.25 23:02modify46010.00117.20117.090.00
15622006.07.26 03:00s/l46010.00117.0857117.090.00-848.4327847.43
15632006.07.26 17:12sell4619.70116.87117.000.00
15642006.07.26 18:03modify4619.70116.87117.000.00
15652006.07.26 19:01modify4619.70116.87116.880.00
15662006.07.26 19:01close4619.70116.73116.880.001163.4029010.83
15672006.07.28 13:00sell46210.00115.66115.790.00
15682006.07.28 14:02s/l46210.00115.79115.790.00-1122.6327888.20
15692006.08.01 18:00buy4639.80114.98114.850.00
15702006.08.01 19:00s/l4639.80114.85114.850.00-1110.8326777.37
15712006.08.03 09:11buy4649.40114.72114.590.00
15722006.08.03 09:11modify4649.40114.72114.600.00
15732006.08.03 09:11modify4649.40114.72114.610.00
15742006.08.03 09:11modify4649.40114.72114.630.00
15752006.08.03 10:00modify4649.40114.72114.670.00
15762006.08.03 10:00modify4649.40114.72114.690.00
15772006.08.03 10:00close4649.40114.80114.690.00655.0527432.42
15782006.08.03 19:04buy4659.60115.06114.930.00
15792006.08.03 19:31modify4659.60115.06114.950.00
15802006.08.03 19:31modify4659.60115.06114.950.00
15812006.08.03 21:00s/l4659.60114.9457114.950.00-954.6326477.79
15822006.08.04 21:00sell4669.30114.36114.490.00
15832006.08.07 00:00modify4669.30114.36114.480.00
15842006.08.07 00:00close4669.30114.24114.480.00841.5927319.37
15852006.08.07 03:00sell4679.60114.34114.470.00
15862006.08.07 06:00s/l4679.60114.47114.470.00-1089.6726229.70
15872006.08.07 13:01buy4689.20114.84114.710.00
15882006.08.07 13:04modify4689.20114.84114.710.00
15892006.08.07 13:05modify4689.20114.84114.720.00
15902006.08.07 13:07modify4689.20114.84114.730.00
15912006.08.07 13:10modify4689.20114.84114.740.00
15922006.08.07 13:12modify4689.20114.84114.750.00
15932006.08.07 13:12modify4689.20114.84114.760.00
15942006.08.07 13:12close4689.20114.91114.760.00560.4726790.17
15952006.08.07 13:13buy4699.40114.95114.820.00
15962006.08.07 13:24modify4699.40114.95114.820.00
15972006.08.07 13:33modify4699.40114.95114.830.00
15982006.08.07 13:37modify4699.40114.95114.840.00
15992006.08.07 13:49modify4699.40114.95114.840.00
16002006.08.07 13:56modify4699.40114.95114.850.00
16012006.08.07 13:59s/l4699.40114.8529114.850.00-795.2825994.89
16022006.08.07 13:59buy4709.10114.84114.710.00
16032006.08.07 14:00modify4709.10114.84114.830.00
16042006.08.07 14:00close4709.10114.98114.830.001108.0527102.94
16052006.08.08 01:03buy4719.50115.15115.020.00
16062006.08.08 03:01s/l4719.50115.02115.020.00-1074.1026028.84
16072006.08.08 03:01buy4729.10115.00114.870.00
16082006.08.08 03:07modify4729.10115.00114.880.00
16092006.08.08 03:08modify4729.10115.00114.880.00
16102006.08.08 03:40modify4729.10115.00114.890.00
16112006.08.08 03:41modify4729.10115.00114.900.00
16122006.08.08 04:00modify4729.10115.00114.900.00
16132006.08.08 05:00modify4729.10115.00115.010.00
16142006.08.08 05:00close4729.10115.15115.010.001185.4027214.24
16152006.08.09 02:21buy4739.50115.63115.500.00
16162006.08.09 08:00s/l4739.50115.50115.500.00-1070.2926143.95
16172006.08.09 08:00buy4749.20115.39115.260.00
16182006.08.09 09:00s/l4749.20115.26115.260.00-1037.8325106.12
16192006.08.09 12:06sell4758.80115.18115.310.00
16202006.08.09 12:33modify4758.80115.18115.300.00
16212006.08.09 12:33modify4758.80115.18115.290.00
16222006.08.09 12:34modify4758.80115.18115.250.00
16232006.08.09 12:34close4758.80115.05115.250.00994.3626100.48
16242006.08.10 12:13sell4769.10114.98115.110.00
16252006.08.10 12:32modify4769.10114.98115.100.00
16262006.08.10 12:32modify4769.10114.98115.090.00
16272006.08.10 12:32modify4769.10114.98115.090.00
16282006.08.10 12:35modify4769.10114.98115.080.00
16292006.08.10 12:35modify4769.10114.98115.080.00
16302006.08.10 12:38modify4769.10114.98115.070.00
16312006.08.10 12:40modify4769.10114.98115.060.00
16322006.08.10 12:49modify4769.10114.98115.050.00
16332006.08.10 12:49modify4769.10114.98115.050.00
16342006.08.10 13:00close4769.10114.90115.050.00633.6226734.10
16352006.08.10 15:00sell4779.40114.85114.980.00
16362006.08.10 16:00s/l4779.40114.98114.980.00-1062.3325671.77
16372006.08.15 00:00buy4789.00116.63116.500.00
16382006.08.15 02:01s/l4789.00116.50116.500.00-1004.2924667.48
16392006.08.16 03:03sell4798.60116.03116.160.00
16402006.08.16 03:18modify4798.60116.03116.150.00
16412006.08.16 09:02s/l4798.60116.15116.150.00-888.5123778.97
16422006.08.18 00:48buy4808.30115.92115.790.00
16432006.08.18 00:59modify4808.30115.92115.840.00
16442006.08.18 00:59close4808.30116.04115.840.00858.3224637.29
16452006.08.18 13:00sell4818.60115.77115.900.00
16462006.08.18 13:02modify4818.60115.77115.900.00
16472006.08.18 13:03modify4818.60115.77115.900.00
16482006.08.18 13:03modify4818.60115.77115.890.00
16492006.08.18 13:03modify4818.60115.77115.890.00
16502006.08.18 13:04modify4818.60115.77115.880.00
16512006.08.18 13:07modify4818.60115.77115.870.00
16522006.08.18 13:09modify4818.60115.77115.860.00
16532006.08.18 13:09modify4818.60115.77115.850.00
16542006.08.18 13:09modify4818.60115.77115.850.00
16552006.08.18 14:02s/l4818.60115.8464115.850.00-567.3824069.91
16562006.08.18 22:00buy4828.40115.78115.650.00
16572006.08.21 04:10s/l4828.40115.65115.650.00-836.9623232.95
16582006.08.21 08:06sell4838.10115.68115.810.00
16592006.08.21 08:09modify4838.10115.68115.800.00
16602006.08.21 08:09modify4838.10115.68115.790.00
16612006.08.21 08:59modify4838.10115.68115.780.00
16622006.08.21 09:00modify4838.10115.68115.750.00
16632006.08.21 09:00modify4838.10115.68115.740.00
16642006.08.21 09:00modify4838.10115.68115.730.00
16652006.08.21 09:00modify4838.10115.68115.730.00
16662006.08.21 09:01modify4838.10115.68115.720.00
16672006.08.21 09:01modify4838.10115.68115.710.00
16682006.08.21 10:00modify4838.10115.68115.650.00
16692006.08.21 10:00close4838.10115.54115.650.00981.5024214.45
16702006.08.21 20:00buy4848.50115.87115.740.00
16712006.08.22 00:00modify4848.50115.87115.800.00
16722006.08.22 00:06modify4848.50115.87115.800.00
16732006.08.22 00:08modify4848.50115.87115.810.00
16742006.08.22 00:11modify4848.50115.87115.830.00
16752006.08.22 01:00close4848.50115.97115.830.00841.5025055.95
16762006.08.22 12:37buy4858.80116.17116.040.00
16772006.08.22 12:37modify4858.80116.17116.040.00
16782006.08.22 12:38modify4858.80116.17116.040.00
16792006.08.22 12:42modify4858.80116.17116.080.00
16802006.08.22 12:42modify4858.80116.17116.080.00
16812006.08.22 12:59modify4858.80116.17116.150.00
16822006.08.22 12:59close4858.80116.27116.150.00756.8625812.81
16832006.08.22 13:07buy4869.00116.12115.990.00
16842006.08.22 13:07modify4869.00116.12116.020.00
16852006.08.22 13:27modify4869.00116.12116.030.00
16862006.08.22 13:28modify4869.00116.12116.050.00
16872006.08.22 13:30modify4869.00116.12116.060.00
16882006.08.22 14:00modify4869.00116.12116.060.00
16892006.08.22 14:00close4869.00116.21116.060.00697.0126509.82
16902006.08.23 07:04sell4879.30116.42116.550.00
16912006.08.23 07:32modify4879.30116.42116.540.00
16922006.08.23 07:35modify4879.30116.42116.520.00
16932006.08.23 07:49modify4879.30116.42116.510.00
16942006.08.23 09:00modify4879.30116.42116.390.00
16952006.08.23 09:00close4879.30116.26116.390.001279.9127789.73
16962006.08.24 17:08sell4889.70116.37116.500.00
16972006.08.24 17:08modify4889.70116.37116.490.00
16982006.08.24 17:08modify4889.70116.37116.480.00
16992006.08.24 17:11modify4889.70116.37116.470.00
17002006.08.24 17:13modify4889.70116.37116.470.00
17012006.08.24 17:25modify4889.70116.37116.460.00
17022006.08.24 17:25modify4889.70116.37116.440.00
17032006.08.24 17:25modify4889.70116.37116.440.00
17042006.08.24 17:29modify4889.70116.37116.430.00
17052006.08.24 17:29close4889.70116.31116.430.00500.4028290.13
17062006.08.24 17:46sell4899.90116.37116.500.00
17072006.08.24 17:47modify4899.90116.37116.490.00
17082006.08.24 17:49modify4899.90116.37116.470.00
17092006.08.24 17:49modify4899.90116.37116.470.00
17102006.08.24 17:59modify4899.90116.37116.460.00
17112006.08.24 19:00s/l4899.90116.4629116.460.00-789.0727501.06
17122006.08.29 17:59sell4909.60116.90117.030.00
17132006.08.29 21:00modify4909.60116.90116.720.00
17142006.08.29 21:00close4909.60116.54116.720.002965.5330466.59
17152006.09.06 02:00buy49110.00116.04115.910.00
17162006.09.06 02:26modify49110.00116.04115.910.00
17172006.09.06 02:26modify49110.00116.04115.920.00
17182006.09.06 02:27modify49110.00116.04115.930.00
17192006.09.06 02:30modify49110.00116.04115.940.00
17202006.09.06 02:34modify49110.00116.04115.950.00
17212006.09.06 02:37modify49110.00116.04115.960.00
17222006.09.06 02:37modify49110.00116.04115.960.00
17232006.09.06 02:38modify49110.00116.04115.970.00
17242006.09.06 02:38close49110.00116.14115.970.00861.0531327.64
17252006.09.06 02:59buy49210.00116.04115.910.00
17262006.09.06 03:00modify49210.00116.04116.000.00
17272006.09.06 03:00close49210.00116.17116.000.001119.0332446.67
17282006.09.06 15:00buy49310.00116.55116.420.00
17292006.09.06 15:05modify49310.00116.55116.430.00
17302006.09.06 15:06modify49310.00116.55116.440.00
17312006.09.06 15:06modify49310.00116.55116.440.00
17322006.09.06 15:06modify49310.00116.55116.450.00
17332006.09.06 15:36modify49310.00116.55116.470.00
17342006.09.06 15:36close49310.00116.62116.470.00600.2733046.94
17352006.09.06 21:00buy49410.00116.60116.470.00
17362006.09.06 21:00modify49410.00116.60116.470.00
17372006.09.06 21:12modify49410.00116.60116.480.00
17382006.09.06 21:13modify49410.00116.60116.500.00
17392006.09.06 23:08modify49410.00116.60116.510.00
17402006.09.07 00:01modify49410.00116.60116.510.00
17412006.09.07 00:01modify49410.00116.60116.540.00
17422006.09.07 03:00modify49410.00116.60116.580.00
17432006.09.07 03:00close49410.00116.72116.580.001411.2034458.14
17442006.09.07 17:12sell49510.00116.57116.700.00
17452006.09.07 17:59modify49510.00116.57116.680.00
17462006.09.07 17:59close49510.00116.45116.680.001030.4935488.63
17472006.09.11 02:53buy49610.00116.76116.630.00
17482006.09.11 03:01modify49610.00116.76116.630.00
17492006.09.11 03:05modify49610.00116.76116.630.00
17502006.09.11 08:00modify49610.00116.76116.760.00
17512006.09.11 08:00close49610.00116.89116.760.001112.1536600.78
17522006.09.13 04:00sell49710.00117.94118.070.00
17532006.09.13 04:03modify49710.00117.94118.060.00
17542006.09.13 04:04modify49710.00117.94118.050.00
17552006.09.13 04:10modify49710.00117.94118.040.00
17562006.09.13 04:52modify49710.00117.94118.030.00
17572006.09.13 04:53modify49710.00117.94118.020.00
17582006.09.13 04:53modify49710.00117.94118.020.00
17592006.09.13 09:00modify49710.00117.94117.880.00
17602006.09.13 09:00close49710.00117.75117.880.001613.5838214.36
17612006.09.14 13:00buy49810.00117.66117.530.00
17622006.09.14 14:00s/l49810.00117.53117.530.00-1106.4737107.89
17632006.09.15 20:13buy49910.00117.89117.760.00
17642006.09.15 21:00s/l49910.00117.76117.760.00-1104.9736002.92
17652006.09.15 22:01buy50010.00117.55117.420.00
17662006.09.15 22:07close50010.00117.61117.420.00510.1736513.09
17672006.09.15 22:27buy50110.00117.55117.420.00
17682006.09.18 00:00s/l50110.00117.42117.420.00-981.0535532.04
17692006.09.18 00:00sell50210.00117.54117.670.00
17702006.09.18 01:00s/l50210.00117.67117.670.00-1103.9434428.10
17712006.09.18 01:00sell50310.00117.74117.870.00
17722006.09.18 01:22s/l50310.00117.87117.870.00-1102.9133325.19
17732006.09.18 01:22sell50410.00117.85117.980.00
17742006.09.18 01:46s/l50410.00117.98117.980.00-1101.8832223.31
17752006.09.18 01:59sell50510.00117.73117.860.00
17762006.09.18 02:00s/l50510.00117.86117.860.00-1101.7931121.52
17772006.09.18 09:17buy50610.00117.92117.790.00
17782006.09.18 10:04s/l50610.00117.79117.790.00-1103.7630017.76
17792006.09.18 15:00buy50710.00118.03117.900.00
17802006.09.18 15:00modify50710.00118.03117.910.00
17812006.09.18 15:00modify50710.00118.03117.920.00
17822006.09.18 15:00modify50710.00118.03117.940.00
17832006.09.18 15:00close50710.00118.16117.940.001100.2031117.96
17842006.09.18 15:00buy50810.00118.03117.900.00
17852006.09.18 15:06modify50810.00118.03117.900.00
17862006.09.18 15:06modify50810.00118.03117.910.00
17872006.09.18 15:12modify50810.00118.03117.940.00
17882006.09.18 15:12close50810.00118.16117.940.001100.2232218.18
17892006.09.18 19:00buy50910.00117.95117.820.00
17902006.09.18 19:11modify50910.00117.95117.840.00
17912006.09.18 19:19modify50910.00117.95117.850.00
17922006.09.18 19:19modify50910.00117.95117.870.00
17932006.09.18 19:19close50910.00118.05117.870.00847.1233065.30
17942006.09.18 19:59buy51010.00117.95117.820.00
17952006.09.18 20:00modify51010.00117.95117.840.00
17962006.09.18 20:02modify51010.00117.95117.850.00
17972006.09.18 20:06modify51010.00117.95117.870.00
17982006.09.18 20:06close51010.00118.06117.870.00931.7133997.01
17992006.09.19 18:00sell51110.00117.56117.690.00
18002006.09.19 19:00s/l51110.00117.69117.690.00-1104.0432892.97
18012006.09.25 04:44buy51210.00116.41116.280.00
18022006.09.25 04:46modify51210.00116.41116.340.00
18032006.09.25 04:47modify51210.00116.41116.360.00
18042006.09.25 04:48modify51210.00116.41116.370.00
18052006.09.25 04:53modify51210.00116.41116.380.00
18062006.09.25 04:53close51210.00116.50116.380.00772.5333665.50
18072006.09.25 04:59buy51310.00116.43116.300.00
18082006.09.25 07:19s/l51310.00116.30116.300.00-1117.9032547.60
18092006.09.26 09:39buy51410.00116.40116.270.00
18102006.09.26 09:39modify51410.00116.40116.270.00
18112006.09.26 09:40modify51410.00116.40116.290.00
18122006.09.26 09:41modify51410.00116.40116.300.00
18132006.09.26 09:51modify51410.00116.40116.310.00
18142006.09.26 10:00s/l51410.00116.3136116.310.00-743.0831804.52
18152006.09.27 15:30buy51510.00117.19117.060.00
18162006.09.27 15:30modify51510.00117.19117.080.00
18172006.09.27 15:31modify51510.00117.19117.100.00
18182006.09.27 15:36modify51510.00117.19117.150.00
18192006.09.27 15:36close51510.00117.29117.150.00852.5932657.11
18202006.09.27 21:55buy51610.00117.46117.330.00
18212006.09.27 22:29modify51610.00117.46117.340.00
18222006.09.27 22:33modify51610.00117.46117.350.00
18232006.09.27 22:33close51610.00117.52117.350.00510.5533167.66
18242006.09.27 23:02buy51710.00117.47117.340.00
18252006.09.28 02:06modify51710.00117.47117.340.00
18262006.09.28 03:35s/l51710.00117.3407117.340.00-718.7032448.96
18272006.09.28 12:10buy51810.00117.47117.340.00
18282006.09.28 12:10modify51810.00117.47117.370.00
18292006.09.28 12:10modify51810.00117.47117.420.00
18302006.09.28 12:10modify51810.00117.47117.460.00
18312006.09.28 12:10close51810.00117.56117.460.00765.5733214.53
18322006.09.28 12:10buy51910.00117.47117.340.00
18332006.09.28 12:11modify51910.00117.47117.360.00
18342006.09.28 12:11modify51910.00117.47117.380.00
18352006.09.28 12:11modify51910.00117.47117.390.00
18362006.09.28 12:11modify51910.00117.47117.510.00
18372006.09.28 12:11close51910.00117.61117.510.001190.3734404.90
18382006.09.28 12:11buy52010.00117.47117.340.00
18392006.09.28 12:11modify52010.00117.47117.370.00
18402006.09.28 12:11modify52010.00117.47117.410.00
18412006.09.28 12:11modify52010.00117.47117.430.00
18422006.09.28 12:11modify52010.00117.47117.440.00
18432006.09.28 12:11modify52010.00117.47117.520.00
18442006.09.28 12:11close52010.00117.62117.520.001275.2935680.19
18452006.09.28 12:24buy52110.00117.47117.340.00
18462006.09.28 12:24modify52110.00117.47117.390.00
18472006.09.28 12:31modify52110.00117.47117.400.00
18482006.09.28 12:32modify52110.00117.47117.460.00
18492006.09.28 12:32close52110.00117.56117.460.00765.5736445.76