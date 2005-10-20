|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|14200
|Ticks modelled
|991517
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|35945.76
|Gross profit
|106468.91
|Gross loss
|-70523.16
|Profit factor
|1.51
|Expected payoff
|68.99
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|8196.60 (21.45%)
|Relative drawdown
|39.21% (466.24)
|Total trades
|521
|Short positions (won %)
|237 (61.18%)
|Long positions (won %)
|284 (65.49%)
|Profit trades (% of total)
|331 (63.53%)
|Loss trades (% of total)
|190 (36.47%)
|Largest
|profit trade
|2965.53
|loss trade
|-1122.63
|Average
|profit trade
|321.66
|loss trade
|-371.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (7833.38)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-6495.33)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10713.30 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-6495.33 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.12 15:00
|sell
|1
|0.20
|109.78
|109.91
|0.00
|2
|2005.08.12 15:21
|modify
|1
|0.20
|109.78
|109.89
|0.00
|3
|2005.08.12 15:21
|modify
|1
|0.20
|109.78
|109.89
|0.00
|4
|2005.08.12 15:25
|modify
|1
|0.20
|109.78
|109.88
|0.00
|5
|2005.08.12 15:28
|modify
|1
|0.20
|109.78
|109.87
|0.00
|6
|2005.08.12 15:28
|modify
|1
|0.20
|109.78
|109.86
|0.00
|7
|2005.08.12 15:28
|modify
|1
|0.20
|109.78
|109.85
|0.00
|8
|2005.08.12 15:28
|close
|1
|0.20
|109.70
|109.85
|0.00
|14.59
|514.59
|9
|2005.08.12 15:28
|sell
|2
|0.20
|109.69
|109.82
|0.00
|10
|2005.08.12 15:30
|modify
|2
|0.20
|109.69
|109.81
|0.00
|11
|2005.08.12 15:42
|modify
|2
|0.20
|109.69
|109.80
|0.00
|12
|2005.08.12 15:43
|modify
|2
|0.20
|109.69
|109.79
|0.00
|13
|2005.08.12 15:44
|modify
|2
|0.20
|109.69
|109.76
|0.00
|14
|2005.08.12 15:44
|close
|2
|0.20
|109.61
|109.76
|0.00
|14.60
|529.19
|15
|2005.08.12 15:44
|sell
|3
|0.20
|109.62
|109.75
|0.00
|16
|2005.08.12 15:45
|modify
|3
|0.20
|109.62
|109.74
|0.00
|17
|2005.08.12 15:46
|modify
|3
|0.20
|109.62
|109.70
|0.00
|18
|2005.08.12 15:46
|close
|3
|0.20
|109.55
|109.70
|0.00
|12.78
|541.97
|19
|2005.08.12 15:59
|sell
|4
|0.20
|109.80
|109.93
|0.00
|20
|2005.08.12 16:00
|modify
|4
|0.20
|109.80
|109.69
|0.00
|21
|2005.08.12 16:00
|close
|4
|0.20
|109.50
|109.69
|0.00
|54.79
|596.76
|22
|2005.08.15 13:00
|sell
|5
|0.20
|109.59
|109.72
|0.00
|23
|2005.08.15 15:00
|modify
|5
|0.20
|109.59
|109.70
|0.00
|24
|2005.08.15 15:00
|modify
|5
|0.20
|109.59
|109.70
|0.00
|25
|2005.08.15 15:03
|modify
|5
|0.20
|109.59
|109.66
|0.00
|26
|2005.08.15 15:03
|modify
|5
|0.20
|109.59
|109.66
|0.00
|27
|2005.08.15 15:03
|close
|5
|0.20
|109.49
|109.66
|0.00
|18.27
|615.03
|28
|2005.08.16 12:01
|sell
|6
|0.20
|109.29
|109.42
|0.00
|29
|2005.08.16 12:02
|modify
|6
|0.20
|109.29
|109.41
|0.00
|30
|2005.08.16 12:04
|modify
|6
|0.20
|109.29
|109.39
|0.00
|31
|2005.08.16 12:14
|modify
|6
|0.20
|109.29
|109.37
|0.00
|32
|2005.08.16 12:17
|modify
|6
|0.20
|109.29
|109.36
|0.00
|33
|2005.08.16 12:31
|modify
|6
|0.20
|109.29
|109.35
|0.00
|34
|2005.08.16 14:00
|s/l
|6
|0.20
|109.35
|109.35
|0.00
|-10.97
|604.06
|35
|2005.08.17 03:00
|buy
|7
|0.20
|109.52
|109.39
|0.00
|36
|2005.08.17 04:21
|s/l
|7
|0.20
|109.39
|109.39
|0.00
|-23.77
|580.29
|37
|2005.08.17 13:00
|buy
|8
|0.20
|109.79
|109.66
|0.00
|38
|2005.08.17 15:00
|s/l
|8
|0.20
|109.66
|109.66
|0.00
|-23.71
|556.58
|39
|2005.08.18 05:00
|buy
|9
|0.20
|110.04
|109.91
|0.00
|40
|2005.08.18 05:42
|modify
|9
|0.20
|110.04
|109.91
|0.00
|41
|2005.08.18 05:42
|modify
|9
|0.20
|110.04
|109.93
|0.00
|42
|2005.08.18 06:14
|modify
|9
|0.20
|110.04
|109.93
|0.00
|43
|2005.08.18 06:14
|close
|9
|0.20
|110.13
|109.93
|0.00
|16.34
|572.92
|44
|2005.08.18 09:00
|buy
|10
|0.20
|110.09
|109.96
|0.00
|45
|2005.08.18 09:07
|modify
|10
|0.20
|110.09
|109.97
|0.00
|46
|2005.08.18 10:31
|modify
|10
|0.20
|110.09
|109.98
|0.00
|47
|2005.08.18 10:31
|modify
|10
|0.20
|110.09
|109.99
|0.00
|48
|2005.08.18 10:37
|modify
|10
|0.20
|110.09
|110.00
|0.00
|49
|2005.08.18 10:37
|modify
|10
|0.20
|110.09
|110.00
|0.00
|50
|2005.08.18 11:00
|modify
|10
|0.20
|110.09
|110.01
|0.00
|51
|2005.08.18 11:00
|close
|10
|0.20
|110.18
|110.01
|0.00
|16.34
|589.26
|52
|2005.08.22 20:59
|sell
|11
|0.20
|109.81
|109.94
|0.00
|53
|2005.08.22 21:00
|modify
|11
|0.20
|109.81
|109.91
|0.00
|54
|2005.08.22 21:00
|close
|11
|0.20
|109.71
|109.91
|0.00
|18.23
|607.49
|55
|2005.08.22 23:00
|sell
|12
|0.20
|109.77
|109.90
|0.00
|56
|2005.08.23 01:07
|modify
|12
|0.20
|109.77
|109.89
|0.00
|57
|2005.08.23 01:07
|close
|12
|0.20
|109.70
|109.89
|0.00
|9.85
|617.34
|58
|2005.08.23 09:00
|buy
|13
|0.20
|109.94
|109.81
|0.00
|59
|2005.08.23 09:09
|modify
|13
|0.20
|109.94
|109.82
|0.00
|60
|2005.08.23 09:09
|modify
|13
|0.20
|109.94
|109.82
|0.00
|61
|2005.08.23 09:09
|modify
|13
|0.20
|109.94
|109.83
|0.00
|62
|2005.08.23 09:09
|modify
|13
|0.20
|109.94
|109.84
|0.00
|63
|2005.08.23 09:10
|modify
|13
|0.20
|109.94
|109.85
|0.00
|64
|2005.08.23 09:10
|close
|13
|0.20
|110.02
|109.85
|0.00
|14.54
|631.88
|65
|2005.08.26 03:03
|buy
|14
|0.20
|110.21
|110.08
|0.00
|66
|2005.08.26 03:24
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.08
|0.00
|67
|2005.08.26 03:24
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.09
|0.00
|68
|2005.08.26 03:26
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.10
|0.00
|69
|2005.08.26 03:26
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.11
|0.00
|70
|2005.08.26 03:26
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.11
|0.00
|71
|2005.08.26 03:35
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.12
|0.00
|72
|2005.08.26 03:36
|modify
|14
|0.20
|110.21
|110.15
|0.00
|73
|2005.08.26 03:36
|close
|14
|0.20
|110.32
|110.15
|0.00
|19.94
|651.82
|74
|2005.08.26 06:00
|buy
|15
|0.20
|110.09
|109.96
|0.00
|75
|2005.08.26 09:00
|modify
|15
|0.20
|110.09
|109.97
|0.00
|76
|2005.08.26 09:59
|modify
|15
|0.20
|110.09
|109.98
|0.00
|77
|2005.08.26 10:00
|s/l
|15
|0.20
|109.9779
|109.98
|0.00
|-20.43
|631.39
|78
|2005.08.26 17:15
|sell
|16
|0.20
|109.73
|109.86
|0.00
|79
|2005.08.26 18:00
|s/l
|16
|0.20
|109.86
|109.86
|0.00
|-23.66
|607.73
|80
|2005.08.29 02:00
|buy
|17
|0.20
|109.89
|109.76
|0.00
|81
|2005.08.29 02:08
|modify
|17
|0.20
|109.89
|109.76
|0.00
|82
|2005.08.29 02:09
|modify
|17
|0.20
|109.89
|109.77
|0.00
|83
|2005.08.29 02:09
|close
|17
|0.20
|109.95
|109.77
|0.00
|10.91
|618.64
|84
|2005.08.29 02:59
|buy
|18
|0.20
|109.89
|109.76
|0.00
|85
|2005.08.29 03:00
|modify
|18
|0.20
|109.89
|109.85
|0.00
|86
|2005.08.29 03:00
|close
|18
|0.20
|110.03
|109.85
|0.00
|25.45
|644.09
|87
|2005.08.29 03:09
|sell
|19
|0.20
|110.08
|110.21
|0.00
|88
|2005.08.29 04:00
|s/l
|19
|0.20
|110.21
|110.21
|0.00
|-23.57
|620.52
|89
|2005.08.29 09:00
|buy
|20
|0.20
|110.24
|110.11
|0.00
|90
|2005.08.29 10:02
|modify
|20
|0.20
|110.24
|110.11
|0.00
|91
|2005.08.29 10:07
|modify
|20
|0.20
|110.24
|110.12
|0.00
|92
|2005.08.29 11:00
|modify
|20
|0.20
|110.24
|110.14
|0.00
|93
|2005.08.29 11:00
|modify
|20
|0.20
|110.24
|110.16
|0.00
|94
|2005.08.29 11:00
|close
|20
|0.20
|110.35
|110.16
|0.00
|19.94
|640.46
|95
|2005.08.30 20:22
|buy
|21
|0.20
|111.36
|111.23
|0.00
|96
|2005.08.30 23:00
|s/l
|21
|0.20
|111.23
|111.23
|0.00
|-23.37
|617.09
|97
|2005.08.31 03:42
|buy
|22
|0.20
|111.28
|111.15
|0.00
|98
|2005.08.31 03:59
|modify
|22
|0.20
|111.28
|111.24
|0.00
|99
|2005.08.31 03:59
|close
|22
|0.20
|111.43
|111.24
|0.00
|26.92
|644.01
|100
|2005.08.31 04:06
|buy
|23
|0.20
|111.29
|111.16
|0.00
|101
|2005.08.31 05:00
|s/l
|23
|0.20
|111.16
|111.16
|0.00
|-23.39
|620.62
|102
|2005.08.31 15:00
|buy
|24
|0.20
|111.44
|111.31
|0.00
|103
|2005.08.31 15:06
|modify
|24
|0.20
|111.44
|111.32
|0.00
|104
|2005.08.31 15:06
|close
|24
|0.20
|111.52
|111.32
|0.00
|14.35
|634.97
|105
|2005.08.31 15:09
|buy
|25
|0.20
|111.47
|111.34
|0.00
|106
|2005.08.31 15:30
|modify
|25
|0.20
|111.47
|111.35
|0.00
|107
|2005.08.31 15:30
|close
|25
|0.20
|111.55
|111.35
|0.00
|14.34
|649.31
|108
|2005.08.31 15:57
|buy
|26
|0.20
|111.48
|111.35
|0.00
|109
|2005.08.31 15:57
|modify
|26
|0.20
|111.48
|111.35
|0.00
|110
|2005.08.31 15:57
|close
|26
|0.20
|111.55
|111.35
|0.00
|12.55
|661.86
|111
|2005.08.31 15:57
|buy
|27
|0.20
|111.46
|111.33
|0.00
|112
|2005.08.31 17:00
|s/l
|27
|0.20
|111.33
|111.33
|0.00
|-23.40
|638.46
|113
|2005.09.01 15:47
|sell
|28
|0.20
|110.52
|110.65
|0.00
|114
|2005.09.01 15:59
|modify
|28
|0.20
|110.52
|110.65
|0.00
|115
|2005.09.01 15:59
|modify
|28
|0.20
|110.52
|110.65
|0.00
|116
|2005.09.01 16:00
|modify
|28
|0.20
|110.52
|110.60
|0.00
|117
|2005.09.01 16:00
|close
|28
|0.20
|110.40
|110.60
|0.00
|21.74
|660.20
|118
|2005.09.02 18:45
|sell
|29
|0.20
|109.76
|109.89
|0.00
|119
|2005.09.02 20:12
|close
|29
|0.20
|109.67
|109.89
|0.00
|16.41
|676.61
|120
|2005.09.07 09:00
|buy
|30
|0.20
|109.72
|109.59
|0.00
|121
|2005.09.07 11:00
|modify
|30
|0.20
|109.72
|109.72
|0.00
|122
|2005.09.07 11:00
|close
|30
|0.20
|109.91
|109.72
|0.00
|34.57
|711.18
|123
|2005.09.07 13:32
|buy
|31
|0.20
|109.84
|109.71
|0.00
|124
|2005.09.07 13:37
|modify
|31
|0.20
|109.84
|109.71
|0.00
|125
|2005.09.07 13:37
|close
|31
|0.20
|109.92
|109.71
|0.00
|14.56
|725.74
|126
|2005.09.08 15:00
|buy
|32
|0.30
|110.29
|110.16
|0.00
|127
|2005.09.08 15:10
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.16
|0.00
|128
|2005.09.08 15:10
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.16
|0.00
|129
|2005.09.08 15:12
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.17
|0.00
|130
|2005.09.08 15:14
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.18
|0.00
|131
|2005.09.08 15:14
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.19
|0.00
|132
|2005.09.08 15:14
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.19
|0.00
|133
|2005.09.08 15:16
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.20
|0.00
|134
|2005.09.08 15:23
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.21
|0.00
|135
|2005.09.08 15:23
|modify
|32
|0.30
|110.29
|110.24
|0.00
|136
|2005.09.08 15:23
|close
|32
|0.30
|110.42
|110.24
|0.00
|35.32
|761.06
|137
|2005.09.09 02:59
|buy
|33
|0.30
|110.47
|110.34
|0.00
|138
|2005.09.09 03:00
|modify
|33
|0.30
|110.47
|110.51
|0.00
|139
|2005.09.09 03:00
|close
|33
|0.30
|110.67
|110.51
|0.00
|54.22
|815.28
|140
|2005.09.09 04:01
|buy
|34
|0.30
|110.49
|110.36
|0.00
|141
|2005.09.09 04:59
|modify
|34
|0.30
|110.49
|110.37
|0.00
|142
|2005.09.09 05:59
|modify
|34
|0.30
|110.49
|110.37
|0.00
|143
|2005.09.09 05:59
|modify
|34
|0.30
|110.49
|110.38
|0.00
|144
|2005.09.09 06:00
|modify
|34
|0.30
|110.49
|110.39
|0.00
|145
|2005.09.09 06:00
|modify
|34
|0.30
|110.49
|110.40
|0.00
|146
|2005.09.09 06:00
|modify
|34
|0.30
|110.49
|110.41
|0.00
|147
|2005.09.09 06:00
|close
|34
|0.30
|110.58
|110.41
|0.00
|24.42
|839.70
|148
|2005.09.09 12:00
|buy
|35
|0.30
|110.61
|110.48
|0.00
|149
|2005.09.09 13:52
|s/l
|35
|0.30
|110.48
|110.48
|0.00
|-35.30
|804.40
|150
|2005.09.09 13:52
|buy
|36
|0.30
|110.49
|110.36
|0.00
|151
|2005.09.09 13:59
|modify
|36
|0.30
|110.49
|110.41
|0.00
|152
|2005.09.09 14:00
|close
|36
|0.30
|110.58
|110.41
|0.00
|24.42
|828.82
|153
|2005.09.09 19:00
|sell
|37
|0.30
|109.79
|109.92
|0.00
|154
|2005.09.12 00:00
|modify
|37
|0.30
|109.79
|109.30
|0.00
|155
|2005.09.12 00:03
|close
|37
|0.30
|109.26
|109.30
|0.00
|141.16
|969.98
|156
|2005.09.12 03:00
|sell
|38
|0.30
|109.47
|109.60
|0.00
|157
|2005.09.12 03:28
|close
|38
|0.30
|109.36
|109.60
|0.00
|30.18
|1000.16
|158
|2005.09.12 03:59
|sell
|39
|0.40
|109.48
|109.61
|0.00
|159
|2005.09.12 05:00
|s/l
|39
|0.40
|109.61
|109.61
|0.00
|-47.43
|952.73
|160
|2005.09.13 01:00
|buy
|40
|0.30
|110.28
|110.15
|0.00
|161
|2005.09.13 03:00
|modify
|40
|0.30
|110.28
|110.19
|0.00
|162
|2005.09.13 03:00
|close
|40
|0.30
|110.37
|110.19
|0.00
|24.46
|977.19
|163
|2005.09.14 08:00
|sell
|41
|0.30
|110.66
|110.79
|0.00
|164
|2005.09.14 08:18
|modify
|41
|0.30
|110.66
|110.79
|0.00
|165
|2005.09.14 08:27
|modify
|41
|0.30
|110.66
|110.77
|0.00
|166
|2005.09.14 08:27
|modify
|41
|0.30
|110.66
|110.75
|0.00
|167
|2005.09.14 08:31
|modify
|41
|0.30
|110.66
|110.72
|0.00
|168
|2005.09.14 08:31
|close
|41
|0.30
|110.56
|110.72
|0.00
|27.14
|1004.33
|169
|2005.09.14 08:40
|sell
|42
|0.40
|110.64
|110.77
|0.00
|170
|2005.09.14 09:31
|modify
|42
|0.40
|110.64
|110.77
|0.00
|171
|2005.09.14 09:32
|modify
|42
|0.40
|110.64
|110.76
|0.00
|172
|2005.09.14 09:32
|modify
|42
|0.40
|110.64
|110.75
|0.00
|173
|2005.09.14 09:34
|modify
|42
|0.40
|110.64
|110.73
|0.00
|174
|2005.09.14 09:34
|modify
|42
|0.40
|110.64
|110.73
|0.00
|175
|2005.09.14 09:36
|modify
|42
|0.40
|110.64
|110.72
|0.00
|176
|2005.09.14 09:36
|close
|42
|0.40
|110.56
|110.72
|0.00
|28.94
|1033.27
|177
|2005.09.16 20:00
|buy
|43
|0.40
|111.38
|111.25
|0.00
|178
|2005.09.19 00:00
|modify
|43
|0.40
|111.38
|111.31
|0.00
|179
|2005.09.19 00:00
|close
|43
|0.40
|111.50
|111.31
|0.00
|48.16
|1081.42
|180
|2005.09.19 07:02
|buy
|44
|0.40
|111.37
|111.24
|0.00
|181
|2005.09.19 07:02
|modify
|44
|0.40
|111.37
|111.24
|0.00
|182
|2005.09.19 07:03
|modify
|44
|0.40
|111.37
|111.25
|0.00
|183
|2005.09.19 07:04
|modify
|44
|0.40
|111.37
|111.26
|0.00
|184
|2005.09.19 07:04
|modify
|44
|0.40
|111.37
|111.27
|0.00
|185
|2005.09.19 07:05
|modify
|44
|0.40
|111.37
|111.29
|0.00
|186
|2005.09.19 07:06
|modify
|44
|0.40
|111.37
|111.30
|0.00
|187
|2005.09.19 07:06
|close
|44
|0.40
|111.46
|111.30
|0.00
|32.30
|1113.72
|188
|2005.09.21 02:00
|buy
|45
|0.40
|111.86
|111.73
|0.00
|189
|2005.09.21 02:03
|modify
|45
|0.40
|111.86
|111.74
|0.00
|190
|2005.09.21 02:03
|modify
|45
|0.40
|111.86
|111.74
|0.00
|191
|2005.09.21 02:05
|modify
|45
|0.40
|111.86
|111.75
|0.00
|192
|2005.09.21 02:05
|modify
|45
|0.40
|111.86
|111.76
|0.00
|193
|2005.09.21 02:15
|modify
|45
|0.40
|111.86
|111.77
|0.00
|194
|2005.09.21 02:15
|modify
|45
|0.40
|111.86
|111.78
|0.00
|195
|2005.09.21 02:15
|close
|45
|0.40
|111.96
|111.78
|0.00
|35.73
|1149.45
|196
|2005.09.21 15:06
|sell
|46
|0.40
|111.22
|111.35
|0.00
|197
|2005.09.21 15:47
|modify
|46
|0.40
|111.22
|111.34
|0.00
|198
|2005.09.21 15:47
|modify
|46
|0.40
|111.22
|111.33
|0.00
|199
|2005.09.21 15:47
|close
|46
|0.40
|111.11
|111.33
|0.00
|39.60
|1189.05
|200
|2005.09.21 18:00
|sell
|47
|0.40
|111.32
|111.45
|0.00
|201
|2005.09.21 18:24
|s/l
|47
|0.40
|111.45
|111.45
|0.00
|-46.66
|1142.39
|202
|2005.09.21 18:24
|sell
|48
|0.40
|111.43
|111.56
|0.00
|203
|2005.09.21 19:29
|close
|48
|0.40
|111.32
|111.56
|0.00
|39.52
|1181.91
|204
|2005.09.22 03:00
|sell
|49
|0.40
|111.35
|111.48
|0.00
|205
|2005.09.22 04:00
|s/l
|49
|0.40
|111.48
|111.48
|0.00
|-46.55
|1135.36
|206
|2005.09.22 08:00
|buy
|50
|0.40
|111.59
|111.46
|0.00
|207
|2005.09.22 09:00
|s/l
|50
|0.40
|111.46
|111.46
|0.00
|-46.69
|1088.67
|208
|2005.09.22 09:00
|buy
|51
|0.40
|111.40
|111.27
|0.00
|209
|2005.09.22 10:01
|s/l
|51
|0.40
|111.27
|111.27
|0.00
|-46.80
|1041.87
|210
|2005.09.22 15:00
|sell
|52
|0.40
|111.28
|111.41
|0.00
|211
|2005.09.22 15:22
|s/l
|52
|0.40
|111.41
|111.41
|0.00
|-46.67
|995.20
|212
|2005.09.22 15:22
|sell
|53
|0.30
|111.39
|111.52
|0.00
|213
|2005.09.22 15:59
|modify
|53
|0.30
|111.39
|111.51
|0.00
|214
|2005.09.22 16:00
|s/l
|53
|0.30
|111.5121
|111.51
|0.00
|-32.86
|962.34
|215
|2005.09.26 01:15
|buy
|54
|0.30
|112.33
|112.20
|0.00
|216
|2005.09.26 01:59
|modify
|54
|0.30
|112.33
|112.20
|0.00
|217
|2005.09.26 01:59
|close
|54
|0.30
|112.44
|112.20
|0.00
|29.35
|991.69
|218
|2005.09.27 21:01
|buy
|55
|0.30
|113.30
|113.17
|0.00
|219
|2005.09.28 03:53
|s/l
|55
|0.30
|113.17
|113.17
|0.00
|-30.63
|961.06
|220
|2005.09.28 23:00
|buy
|56
|0.30
|113.11
|112.98
|0.00
|221
|2005.09.29 01:00
|s/l
|56
|0.30
|112.98
|112.98
|0.00
|-23.05
|938.02
|222
|2005.09.29 02:25
|sell
|57
|0.30
|113.03
|113.16
|0.00
|223
|2005.09.29 03:16
|modify
|57
|0.30
|113.03
|113.16
|0.00
|224
|2005.09.29 03:16
|modify
|57
|0.30
|113.03
|113.16
|0.00
|225
|2005.09.29 03:16
|modify
|57
|0.30
|113.03
|113.15
|0.00
|226
|2005.09.29 03:16
|close
|57
|0.30
|112.95
|113.15
|0.00
|21.25
|959.27
|227
|2005.09.29 13:25
|sell
|58
|0.30
|112.88
|113.01
|0.00
|228
|2005.09.29 13:57
|modify
|58
|0.30
|112.88
|113.00
|0.00
|229
|2005.09.29 13:59
|modify
|58
|0.30
|112.88
|112.99
|0.00
|230
|2005.09.29 13:59
|modify
|58
|0.30
|112.88
|112.98
|0.00
|231
|2005.09.29 15:00
|s/l
|58
|0.30
|112.9757
|112.98
|0.00
|-25.40
|933.87
|232
|2005.09.29 15:00
|sell
|59
|0.30
|113.00
|113.13
|0.00
|233
|2005.09.29 16:08
|s/l
|59
|0.30
|113.13
|113.13
|0.00
|-34.47
|899.40
|234
|2005.09.30 03:00
|buy
|60
|0.30
|113.08
|112.95
|0.00
|235
|2005.09.30 04:09
|s/l
|60
|0.30
|112.95
|112.95
|0.00
|-34.53
|864.87
|236
|2005.10.04 02:00
|buy
|61
|0.30
|114.23
|114.10
|0.00
|237
|2005.10.04 03:05
|modify
|61
|0.30
|114.23
|114.10
|0.00
|238
|2005.10.04 03:05
|modify
|61
|0.30
|114.23
|114.10
|0.00
|239
|2005.10.04 03:58
|s/l
|61
|0.30
|114.1021
|114.10
|0.00
|-33.62
|831.25
|240
|2005.10.04 17:00
|buy
|62
|0.30
|114.21
|114.08
|0.00
|241
|2005.10.04 17:14
|modify
|62
|0.30
|114.21
|114.12
|0.00
|242
|2005.10.04 18:00
|modify
|62
|0.30
|114.21
|114.18
|0.00
|243
|2005.10.04 18:00
|close
|62
|0.30
|114.34
|114.18
|0.00
|34.11
|865.36
|244
|2005.10.05 08:01
|sell
|63
|0.30
|113.97
|114.10
|0.00
|245
|2005.10.05 08:30
|modify
|63
|0.30
|113.97
|114.08
|0.00
|246
|2005.10.05 08:53
|modify
|63
|0.30
|113.97
|114.05
|0.00
|247
|2005.10.05 08:53
|close
|63
|0.30
|113.88
|114.05
|0.00
|23.71
|889.07
|248
|2005.10.06 00:00
|buy
|64
|0.30
|113.80
|113.67
|0.00
|249
|2005.10.06 00:03
|modify
|64
|0.30
|113.80
|113.67
|0.00
|250
|2005.10.06 00:06
|modify
|64
|0.30
|113.80
|113.68
|0.00
|251
|2005.10.06 00:06
|modify
|64
|0.30
|113.80
|113.71
|0.00
|252
|2005.10.06 00:06
|close
|64
|0.30
|113.89
|113.71
|0.00
|23.71
|912.78
|253
|2005.10.06 02:08
|buy
|65
|0.30
|113.98
|113.85
|0.00
|254
|2005.10.06 03:00
|s/l
|65
|0.30
|113.85
|113.85
|0.00
|-34.27
|878.51
|255
|2005.10.07 03:59
|sell
|66
|0.30
|113.51
|113.64
|0.00
|256
|2005.10.07 04:02
|modify
|66
|0.30
|113.51
|113.53
|0.00
|257
|2005.10.07 04:02
|close
|66
|0.30
|113.32
|113.53
|0.00
|50.30
|928.81
|258
|2005.10.07 12:15
|sell
|67
|0.30
|113.38
|113.51
|0.00
|259
|2005.10.07 12:59
|modify
|67
|0.30
|113.38
|113.49
|0.00
|260
|2005.10.07 13:00
|modify
|67
|0.30
|113.38
|113.48
|0.00
|261
|2005.10.07 15:00
|s/l
|67
|0.30
|113.485
|113.48
|0.00
|-27.67
|901.14
|262
|2005.10.11 12:00
|sell
|68
|0.30
|113.97
|114.10
|0.00
|263
|2005.10.11 13:00
|s/l
|68
|0.30
|114.10
|114.10
|0.00
|-34.17
|866.97
|264
|2005.10.11 13:03
|sell
|69
|0.30
|114.14
|114.27
|0.00
|265
|2005.10.11 13:15
|modify
|69
|0.30
|114.14
|114.26
|0.00
|266
|2005.10.11 13:16
|modify
|69
|0.30
|114.14
|114.24
|0.00
|267
|2005.10.11 13:18
|modify
|69
|0.30
|114.14
|114.24
|0.00
|268
|2005.10.11 13:53
|modify
|69
|0.30
|114.14
|114.23
|0.00
|269
|2005.10.11 13:53
|modify
|69
|0.30
|114.14
|114.23
|0.00
|270
|2005.10.11 16:00
|s/l
|69
|0.30
|114.2336
|114.23
|0.00
|-24.57
|842.40
|271
|2005.10.13 19:00
|buy
|70
|0.30
|114.75
|114.62
|0.00
|272
|2005.10.13 19:00
|modify
|70
|0.30
|114.75
|114.62
|0.00
|273
|2005.10.13 19:08
|modify
|70
|0.30
|114.75
|114.63
|0.00
|274
|2005.10.13 19:09
|modify
|70
|0.30
|114.75
|114.64
|0.00
|275
|2005.10.13 19:11
|modify
|70
|0.30
|114.75
|114.65
|0.00
|276
|2005.10.13 21:00
|s/l
|70
|0.30
|114.6514
|114.65
|0.00
|-25.83
|816.57
|277
|2005.10.14 04:00
|buy
|71
|0.30
|114.71
|114.58
|0.00
|278
|2005.10.14 05:00
|s/l
|71
|0.30
|114.58
|114.58
|0.00
|-34.04
|782.53
|279
|2005.10.14 15:00
|buy
|72
|0.30
|114.57
|114.44
|0.00
|280
|2005.10.14 15:02
|modify
|72
|0.30
|114.57
|114.48
|0.00
|281
|2005.10.14 15:02
|close
|72
|0.30
|114.66
|114.48
|0.00
|23.55
|806.08
|282
|2005.10.14 15:47
|buy
|73
|0.30
|114.58
|114.45
|0.00
|283
|2005.10.14 15:52
|modify
|73
|0.30
|114.58
|114.47
|0.00
|284
|2005.10.14 15:53
|modify
|73
|0.30
|114.58
|114.48
|0.00
|285
|2005.10.14 15:55
|modify
|73
|0.30
|114.58
|114.49
|0.00
|286
|2005.10.14 15:55
|close
|73
|0.30
|114.67
|114.49
|0.00
|23.55
|829.63
|287
|2005.10.14 15:59
|buy
|74
|0.30
|114.57
|114.44
|0.00
|288
|2005.10.14 17:00
|s/l
|74
|0.30
|114.44
|114.44
|0.00
|-34.18
|795.45
|289
|2005.10.14 22:38
|sell
|75
|0.30
|114.09
|114.22
|0.00
|290
|2005.10.17 01:00
|s/l
|75
|0.30
|114.22
|114.22
|0.00
|-38.50
|756.95
|291
|2005.10.17 08:09
|sell
|76
|0.30
|114.09
|114.22
|0.00
|292
|2005.10.17 09:00
|s/l
|76
|0.30
|114.22
|114.22
|0.00
|-34.14
|722.81
|293
|2005.10.18 18:00
|buy
|77
|0.30
|115.66
|115.53
|0.00
|294
|2005.10.18 18:06
|modify
|77
|0.30
|115.66
|115.53
|0.00
|295
|2005.10.18 18:46
|modify
|77
|0.30
|115.66
|115.54
|0.00
|296
|2005.10.18 18:46
|modify
|77
|0.30
|115.66
|115.55
|0.00
|297
|2005.10.18 18:46
|close
|77
|0.30
|115.72
|115.55
|0.00
|15.56
|738.37
|298
|2005.10.18 18:47
|buy
|78
|0.30
|115.73
|115.60
|0.00
|299
|2005.10.18 20:38
|modify
|78
|0.30
|115.73
|115.60
|0.00
|300
|2005.10.18 20:38
|modify
|78
|0.30
|115.73
|115.60
|0.00
|301
|2005.10.19 01:00
|modify
|78
|0.30
|115.73
|115.61
|0.00
|302
|2005.10.19 01:00
|modify
|78
|0.30
|115.73
|115.63
|0.00
|303
|2005.10.19 01:00
|close
|78
|0.30
|115.80
|115.63
|0.00
|21.97
|760.34
|304
|2005.10.19 08:59
|buy
|79
|0.30
|115.77
|115.64
|0.00
|305
|2005.10.19 09:00
|modify
|79
|0.30
|115.77
|115.82
|0.00
|306
|2005.10.19 09:00
|close
|79
|0.30
|115.95
|115.82
|0.00
|46.57
|806.91
|307
|2005.10.19 23:00
|sell
|80
|0.30
|115.44
|115.57
|0.00
|308
|2005.10.19 23:15
|close
|80
|0.30
|115.37
|115.57
|0.00
|18.20
|825.11
|309
|2005.10.19 23:59
|sell
|81
|0.30
|115.46
|115.59
|0.00
|310
|2005.10.20 00:00
|modify
|81
|0.30
|115.46
|115.58
|0.00
|311
|2005.10.20 00:00
|close
|81
|0.30
|115.37
|115.58
|0.00
|10.30
|835.42
|312
|2005.10.20 01:00
|sell
|82
|0.30
|115.53
|115.66
|0.00
|313
|2005.10.20 01:12
|modify
|82
|0.30
|115.53
|115.66
|0.00
|314
|2005.10.20 01:12
|modify
|82
|0.30
|115.53
|115.65
|0.00
|315
|2005.10.20 01:12
|close
|82
|0.30
|115.44
|115.65
|0.00
|23.39
|858.81
|316
|2005.10.20 01:59
|sell
|83
|0.30
|115.55
|115.68
|0.00
|317
|2005.10.20 02:00
|modify
|83
|0.30
|115.55
|115.55
|0.00
|318
|2005.10.20 02:00
|close
|83
|0.30
|115.34
|115.55
|0.00
|54.62
|913.43
|319
|2005.10.20 03:17
|sell
|84
|0.30
|115.45
|115.58
|0.00
|320
|2005.10.20 04:30
|s/l
|84
|0.30
|115.58
|115.58
|0.00
|-33.74
|879.69
|321
|2005.10.20 09:00
|buy
|85
|0.30
|115.47
|115.34
|0.00
|322
|2005.10.20 09:04
|modify
|85
|0.30
|115.47
|115.34
|0.00
|323
|2005.10.20 09:05
|modify
|85
|0.30
|115.47
|115.35
|0.00
|324
|2005.10.20 09:05
|modify
|85
|0.30
|115.47
|115.38
|0.00
|325
|2005.10.20 09:05
|close
|85
|0.30
|115.57
|115.38
|0.00
|25.96
|905.65
|326
|2005.10.20 09:05
|buy
|86
|0.30
|115.57
|115.44
|0.00
|327
|2005.10.20 09:42
|modify
|86
|0.30
|115.57
|115.44
|0.00
|328
|2005.10.20 09:55
|modify
|86
|0.30
|115.57
|115.45
|0.00
|329
|2005.10.20 09:56
|modify
|86
|0.30
|115.57
|115.45
|0.00
|330
|2005.10.20 09:59
|modify
|86
|0.30
|115.57
|115.46
|0.00
|331
|2005.10.20 09:59
|modify
|86
|0.30
|115.57
|115.46
|0.00
|332
|2005.10.20 10:04
|close
|86
|0.30
|115.67
|115.46
|0.00
|25.94
|931.59
|333
|2005.10.21 05:00
|sell
|87
|0.30
|115.30
|115.43
|0.00
|334
|2005.10.21 05:33
|modify
|87
|0.30
|115.30
|115.41
|0.00
|335
|2005.10.21 05:33
|close
|87
|0.30
|115.22
|115.41
|0.00
|20.83
|952.42
|336
|2005.10.24 20:00
|sell
|88
|0.30
|115.50
|115.63
|0.00
|337
|2005.10.25 00:21
|modify
|88
|0.30
|115.50
|115.63
|0.00
|338
|2005.10.25 00:21
|modify
|88
|0.30
|115.50
|115.62
|0.00
|339
|2005.10.25 00:26
|modify
|88
|0.30
|115.50
|115.61
|0.00
|340
|2005.10.25 00:27
|modify
|88
|0.30
|115.50
|115.60
|0.00
|341
|2005.10.25 00:27
|close
|88
|0.30
|115.38
|115.60
|0.00
|26.84
|979.25
|342
|2005.10.25 04:08
|buy
|89
|0.30
|115.46
|115.33
|0.00
|343
|2005.10.25 07:00
|modify
|89
|0.30
|115.46
|115.34
|0.00
|344
|2005.10.25 07:00
|modify
|89
|0.30
|115.46
|115.35
|0.00
|345
|2005.10.25 07:00
|close
|89
|0.30
|115.55
|115.35
|0.00
|23.37
|1002.62
|346
|2005.10.25 13:06
|sell
|90
|0.40
|115.42
|115.55
|0.00
|347
|2005.10.25 15:00
|modify
|90
|0.40
|115.42
|115.47
|0.00
|348
|2005.10.25 15:00
|close
|90
|0.40
|115.28
|115.47
|0.00
|48.58
|1051.20
|349
|2005.10.25 22:00
|sell
|91
|0.40
|115.07
|115.20
|0.00
|350
|2005.10.26 02:17
|s/l
|91
|0.40
|115.20
|115.20
|0.00
|-50.95
|1000.25
|351
|2005.10.27 03:00
|buy
|92
|0.40
|115.85
|115.72
|0.00
|352
|2005.10.27 03:50
|s/l
|92
|0.40
|115.72
|115.72
|0.00
|-44.94
|955.31
|353
|2005.10.27 03:50
|buy
|93
|0.30
|115.74
|115.61
|0.00
|354
|2005.10.27 03:59
|modify
|93
|0.30
|115.74
|115.67
|0.00
|355
|2005.10.27 03:59
|close
|93
|0.30
|115.85
|115.67
|0.00
|28.48
|983.79
|356
|2005.10.27 08:14
|sell
|94
|0.30
|115.54
|115.67
|0.00
|357
|2005.10.27 09:11
|close
|94
|0.30
|115.45
|115.67
|0.00
|23.39
|1007.18
|358
|2005.10.27 19:00
|sell
|95
|0.40
|115.40
|115.53
|0.00
|359
|2005.10.28 02:02
|modify
|95
|0.40
|115.40
|115.53
|0.00
|360
|2005.10.28 02:04
|modify
|95
|0.40
|115.40
|115.51
|0.00
|361
|2005.10.28 02:04
|modify
|95
|0.40
|115.40
|115.50
|0.00
|362
|2005.10.28 02:50
|modify
|95
|0.40
|115.40
|115.49
|0.00
|363
|2005.10.28 02:50
|close
|95
|0.40
|115.28
|115.49
|0.00
|35.82
|1043.00
|364
|2005.10.28 18:00
|buy
|96
|0.40
|115.60
|115.47
|0.00
|365
|2005.10.28 18:37
|s/l
|96
|0.40
|115.47
|115.47
|0.00
|-45.03
|997.97
|366
|2005.10.28 18:37
|buy
|97
|0.30
|115.49
|115.36
|0.00
|367
|2005.10.28 18:46
|close
|97
|0.30
|115.55
|115.36
|0.00
|15.58
|1013.55
|368
|2005.10.31 03:00
|buy
|98
|0.40
|115.67
|115.54
|0.00
|369
|2005.10.31 05:59
|modify
|98
|0.40
|115.67
|115.56
|0.00
|370
|2005.10.31 05:59
|close
|98
|0.40
|115.74
|115.56
|0.00
|24.19
|1037.74
|371
|2005.11.01 01:00
|buy
|99
|0.40
|116.47
|116.34
|0.00
|372
|2005.11.01 01:54
|modify
|99
|0.40
|116.47
|116.34
|0.00
|373
|2005.11.01 01:54
|close
|99
|0.40
|116.53
|116.34
|0.00
|20.59
|1058.33
|374
|2005.11.01 01:59
|buy
|100
|0.40
|116.47
|116.34
|0.00
|375
|2005.11.01 02:00
|modify
|100
|0.40
|116.47
|116.36
|0.00
|376
|2005.11.01 02:00
|modify
|100
|0.40
|116.47
|116.39
|0.00
|377
|2005.11.01 02:00
|close
|100
|0.40
|116.57
|116.39
|0.00
|34.31
|1092.64
|378
|2005.11.03 01:01
|buy
|101
|0.40
|116.84
|116.71
|0.00
|379
|2005.11.03 01:11
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.71
|0.00
|380
|2005.11.03 01:19
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.71
|0.00
|381
|2005.11.03 01:27
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.72
|0.00
|382
|2005.11.03 01:29
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.73
|0.00
|383
|2005.11.03 01:29
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.74
|0.00
|384
|2005.11.03 01:39
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.75
|0.00
|385
|2005.11.03 01:40
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.76
|0.00
|386
|2005.11.03 01:41
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.76
|0.00
|387
|2005.11.03 01:41
|modify
|101
|0.40
|116.84
|116.77
|0.00
|388
|2005.11.03 01:41
|close
|101
|0.40
|116.90
|116.77
|0.00
|20.53
|1113.17
|389
|2005.11.03 01:59
|buy
|102
|0.40
|116.83
|116.70
|0.00
|390
|2005.11.03 02:00
|modify
|102
|0.40
|116.83
|116.72
|0.00
|391
|2005.11.03 02:03
|modify
|102
|0.40
|116.83
|116.75
|0.00
|392
|2005.11.03 02:03
|close
|102
|0.40
|116.88
|116.75
|0.00
|17.11
|1130.28
|393
|2005.11.03 20:19
|buy
|103
|0.40
|117.27
|117.14
|0.00
|394
|2005.11.03 20:29
|modify
|103
|0.40
|117.27
|117.14
|0.00
|395
|2005.11.03 20:59
|modify
|103
|0.40
|117.27
|117.22
|0.00
|396
|2005.11.03 20:59
|close
|103
|0.40
|117.36
|117.22
|0.00
|30.67
|1160.95
|397
|2005.11.03 21:00
|buy
|104
|0.40
|117.22
|117.09
|0.00
|398
|2005.11.04 00:00
|modify
|104
|0.40
|117.22
|117.13
|0.00
|399
|2005.11.04 00:00
|close
|104
|0.40
|117.29
|117.13
|0.00
|28.98
|1189.93
|400
|2005.11.04 08:02
|buy
|105
|0.40
|117.66
|117.53
|0.00
|401
|2005.11.04 08:36
|modify
|105
|0.40
|117.66
|117.53
|0.00
|402
|2005.11.04 08:36
|modify
|105
|0.40
|117.66
|117.54
|0.00
|403
|2005.11.04 08:36
|modify
|105
|0.40
|117.66
|117.55
|0.00
|404
|2005.11.04 10:00
|s/l
|105
|0.40
|117.5543
|117.55
|0.00
|-35.98
|1153.95
|405
|2005.11.04 15:59
|buy
|106
|0.40
|117.52
|117.39
|0.00
|406
|2005.11.04 16:00
|modify
|106
|0.40
|117.52
|117.47
|0.00
|407
|2005.11.04 16:00
|close
|106
|0.40
|117.65
|117.47
|0.00
|44.20
|1198.15
|408
|2005.11.07 02:00
|buy
|107
|0.40
|118.05
|117.92
|0.00
|409
|2005.11.07 03:00
|s/l
|107
|0.40
|117.92
|117.92
|0.00
|-44.15
|1154.00
|410
|2005.11.08 12:00
|buy
|108
|0.40
|117.80
|117.67
|0.00
|411
|2005.11.08 12:09
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.67
|0.00
|412
|2005.11.08 12:17
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.68
|0.00
|413
|2005.11.08 12:28
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.69
|0.00
|414
|2005.11.08 12:29
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.70
|0.00
|415
|2005.11.08 12:35
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.70
|0.00
|416
|2005.11.08 12:37
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.71
|0.00
|417
|2005.11.08 12:38
|modify
|108
|0.40
|117.80
|117.73
|0.00
|418
|2005.11.08 14:00
|s/l
|108
|0.40
|117.725
|117.73
|0.00
|-25.49
|1128.51
|419
|2005.11.08 21:00
|sell
|109
|0.40
|117.25
|117.38
|0.00
|420
|2005.11.08 21:34
|modify
|109
|0.40
|117.25
|117.37
|0.00
|421
|2005.11.08 21:34
|modify
|109
|0.40
|117.25
|117.36
|0.00
|422
|2005.11.09 00:07
|s/l
|109
|0.40
|117.3557
|117.36
|0.00
|-41.85
|1086.66
|423
|2005.11.09 04:00
|sell
|110
|0.40
|117.36
|117.49
|0.00
|424
|2005.11.09 04:10
|modify
|110
|0.40
|117.36
|117.49
|0.00
|425
|2005.11.09 04:11
|modify
|110
|0.40
|117.36
|117.48
|0.00
|426
|2005.11.09 04:11
|modify
|110
|0.40
|117.36
|117.47
|0.00
|427
|2005.11.09 04:11
|modify
|110
|0.40
|117.36
|117.47
|0.00
|428
|2005.11.09 04:12
|modify
|110
|0.40
|117.36
|117.46
|0.00
|429
|2005.11.09 04:12
|modify
|110
|0.40
|117.36
|117.45
|0.00
|430
|2005.11.09 07:09
|close
|110
|0.40
|117.30
|117.45
|0.00
|20.46
|1107.12
|431
|2005.11.09 20:00
|buy
|111
|0.40
|117.50
|117.37
|0.00
|432
|2005.11.09 21:04
|close
|111
|0.40
|117.57
|117.37
|0.00
|23.82
|1130.94
|433
|2005.11.11 01:00
|buy
|112
|0.40
|117.99
|117.86
|0.00
|434
|2005.11.11 02:00
|close
|112
|0.40
|118.04
|117.86
|0.00
|16.94
|1147.88
|435
|2005.11.15 02:01
|buy
|113
|0.40
|118.77
|118.64
|0.00
|436
|2005.11.15 03:00
|modify
|113
|0.40
|118.77
|118.65
|0.00
|437
|2005.11.15 03:20
|modify
|113
|0.40
|118.77
|118.66
|0.00
|438
|2005.11.15 04:07
|modify
|113
|0.40
|118.77
|118.68
|0.00
|439
|2005.11.15 04:09
|modify
|113
|0.40
|118.77
|118.69
|0.00
|440
|2005.11.15 04:34
|modify
|113
|0.40
|118.77
|118.70
|0.00
|441
|2005.11.15 05:02
|modify
|113
|0.40
|118.77
|118.71
|0.00
|442
|2005.11.15 05:02
|close
|113
|0.40
|118.84
|118.71
|0.00
|23.56
|1171.44
|443
|2005.11.15 15:04
|buy
|114
|0.40
|119.11
|118.98
|0.00
|444
|2005.11.15 15:04
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.00
|0.00
|445
|2005.11.15 15:10
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.01
|0.00
|446
|2005.11.15 15:10
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.01
|0.00
|447
|2005.11.15 15:12
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.02
|0.00
|448
|2005.11.15 15:12
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.03
|0.00
|449
|2005.11.15 15:13
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.04
|0.00
|450
|2005.11.15 15:13
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.05
|0.00
|451
|2005.11.15 15:13
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.05
|0.00
|452
|2005.11.15 15:28
|modify
|114
|0.40
|119.11
|119.06
|0.00
|453
|2005.11.15 15:28
|close
|114
|0.40
|119.19
|119.06
|0.00
|26.85
|1198.29
|454
|2005.11.15 15:45
|buy
|115
|0.40
|119.11
|118.98
|0.00
|455
|2005.11.15 15:46
|modify
|115
|0.40
|119.11
|118.98
|0.00
|456
|2005.11.15 15:48
|modify
|115
|0.40
|119.11
|118.99
|0.00
|457
|2005.11.15 15:49
|modify
|115
|0.40
|119.11
|119.03
|0.00
|458
|2005.11.15 15:49
|modify
|115
|0.40
|119.11
|119.04
|0.00
|459
|2005.11.15 15:51
|modify
|115
|0.40
|119.11
|119.05
|0.00
|460
|2005.11.15 15:52
|modify
|115
|0.40
|119.11
|119.06
|0.00
|461
|2005.11.15 15:52
|close
|115
|0.40
|119.19
|119.06
|0.00
|26.85
|1225.14
|462
|2005.11.15 18:00
|buy
|116
|0.40
|118.93
|118.80
|0.00
|463
|2005.11.15 18:24
|modify
|116
|0.40
|118.93
|118.81
|0.00
|464
|2005.11.15 18:28
|modify
|116
|0.40
|118.93
|118.84
|0.00
|465
|2005.11.15 18:29
|modify
|116
|0.40
|118.93
|118.85
|0.00
|466
|2005.11.15 18:29
|close
|116
|0.40
|119.01
|118.85
|0.00
|26.89
|1252.03
|467
|2005.11.15 18:30
|buy
|117
|0.40
|119.01
|118.88
|0.00
|468
|2005.11.15 18:47
|s/l
|117
|0.40
|118.88
|118.88
|0.00
|-43.75
|1208.28
|469
|2005.11.15 18:47
|buy
|118
|0.40
|118.89
|118.76
|0.00
|470
|2005.11.15 18:48
|modify
|118
|0.40
|118.89
|118.77
|0.00
|471
|2005.11.15 18:48
|modify
|118
|0.40
|118.89
|118.79
|0.00
|472
|2005.11.15 18:49
|modify
|118
|0.40
|118.89
|118.80
|0.00
|473
|2005.11.15 18:52
|modify
|118
|0.40
|118.89
|118.81
|0.00
|474
|2005.11.15 18:52
|modify
|118
|0.40
|118.89
|118.84
|0.00
|475
|2005.11.15 18:52
|close
|118
|0.40
|119.00
|118.84
|0.00
|36.97
|1245.25
|476
|2005.11.15 18:53
|buy
|119
|0.40
|119.01
|118.88
|0.00
|477
|2005.11.15 20:00
|modify
|119
|0.40
|119.01
|118.89
|0.00
|478
|2005.11.15 20:00
|modify
|119
|0.40
|119.01
|118.89
|0.00
|479
|2005.11.15 21:00
|close
|119
|0.40
|119.09
|118.89
|0.00
|26.87
|1272.12
|480
|2005.11.16 09:11
|buy
|120
|0.40
|119.17
|119.04
|0.00
|481
|2005.11.16 09:59
|modify
|120
|0.40
|119.17
|119.12
|0.00
|482
|2005.11.16 09:59
|close
|120
|0.40
|119.28
|119.12
|0.00
|36.89
|1309.01
|483
|2005.11.16 17:09
|buy
|121
|0.50
|119.19
|119.06
|0.00
|484
|2005.11.16 17:59
|modify
|121
|0.50
|119.19
|119.14
|0.00
|485
|2005.11.16 17:59
|close
|121
|0.50
|119.34
|119.14
|0.00
|62.85
|1371.86
|486
|2005.11.17 07:00
|sell
|122
|0.50
|118.91
|119.04
|0.00
|487
|2005.11.17 09:32
|modify
|122
|0.50
|118.91
|119.04
|0.00
|488
|2005.11.17 09:32
|modify
|122
|0.50
|118.91
|119.03
|0.00
|489
|2005.11.17 10:00
|modify
|122
|0.50
|118.91
|118.85
|0.00
|490
|2005.11.17 10:00
|close
|122
|0.50
|118.66
|118.85
|0.00
|105.34
|1477.20
|491
|2005.11.17 12:01
|sell
|123
|0.50
|118.82
|118.95
|0.00
|492
|2005.11.17 15:00
|close
|123
|0.50
|118.74
|118.95
|0.00
|33.69
|1510.89
|493
|2005.11.17 18:00
|sell
|124
|0.50
|118.80
|118.93
|0.00
|494
|2005.11.17 18:21
|modify
|124
|0.50
|118.80
|118.93
|0.00
|495
|2005.11.17 19:03
|close
|124
|0.50
|118.71
|118.93
|0.00
|37.91
|1548.80
|496
|2005.11.18 12:02
|buy
|125
|0.50
|119.15
|119.02
|0.00
|497
|2005.11.18 12:25
|modify
|125
|0.50
|119.15
|119.03
|0.00
|498
|2005.11.18 12:26
|modify
|125
|0.50
|119.15
|119.03
|0.00
|499
|2005.11.18 12:27
|modify
|125
|0.50
|119.15
|119.06
|0.00
|500
|2005.11.18 12:28
|modify
|125
|0.50
|119.15
|119.07
|0.00
|501
|2005.11.18 12:28
|modify
|125
|0.50
|119.15
|119.09
|0.00
|502
|2005.11.18 12:28
|close
|125
|0.50
|119.27
|119.09
|0.00
|50.30
|1599.10
|503
|2005.11.18 12:49
|buy
|126
|0.60
|119.18
|119.05
|0.00
|504
|2005.11.18 16:00
|s/l
|126
|0.60
|119.05
|119.05
|0.00
|-65.58
|1533.52
|505
|2005.11.21 17:13
|sell
|127
|0.50
|118.86
|118.99
|0.00
|506
|2005.11.21 17:59
|modify
|127
|0.50
|118.86
|118.90
|0.00
|507
|2005.11.21 17:59
|close
|127
|0.50
|118.72
|118.90
|0.00
|58.96
|1592.48
|508
|2005.11.21 18:00
|sell
|128
|0.60
|119.04
|119.17
|0.00
|509
|2005.11.21 18:21
|modify
|128
|0.60
|119.04
|119.17
|0.00
|510
|2005.11.21 21:00
|modify
|128
|0.60
|119.04
|119.15
|0.00
|511
|2005.11.21 21:00
|close
|128
|0.60
|118.92
|119.15
|0.00
|60.55
|1653.03
|512
|2005.11.22 08:02
|buy
|129
|0.60
|119.10
|118.97
|0.00
|513
|2005.11.22 09:13
|modify
|129
|0.60
|119.10
|118.98
|0.00
|514
|2005.11.22 09:13
|modify
|129
|0.60
|119.10
|118.99
|0.00
|515
|2005.11.22 10:00
|modify
|129
|0.60
|119.10
|119.08
|0.00
|516
|2005.11.22 10:00
|close
|129
|0.60
|119.22
|119.08
|0.00
|60.39
|1713.42
|517
|2005.11.22 12:00
|buy
|130
|0.60
|119.23
|119.10
|0.00
|518
|2005.11.22 12:19
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.12
|0.00
|519
|2005.11.22 12:26
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.12
|0.00
|520
|2005.11.22 12:28
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.13
|0.00
|521
|2005.11.22 12:28
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.14
|0.00
|522
|2005.11.22 12:29
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.15
|0.00
|523
|2005.11.22 12:44
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.17
|0.00
|524
|2005.11.22 12:44
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.18
|0.00
|525
|2005.11.22 12:56
|modify
|130
|0.60
|119.23
|119.19
|0.00
|526
|2005.11.22 12:56
|close
|130
|0.60
|119.34
|119.19
|0.00
|55.30
|1768.72
|527
|2005.11.22 12:59
|buy
|131
|0.60
|119.24
|119.11
|0.00
|528
|2005.11.22 13:00
|modify
|131
|0.60
|119.24
|119.16
|0.00
|529
|2005.11.22 13:00
|modify
|131
|0.60
|119.24
|119.18
|0.00
|530
|2005.11.22 13:04
|modify
|131
|0.60
|119.24
|119.18
|0.00
|531
|2005.11.22 13:04
|modify
|131
|0.60
|119.24
|119.19
|0.00
|532
|2005.11.22 13:04
|modify
|131
|0.60
|119.24
|119.19
|0.00
|533
|2005.11.22 13:04
|close
|131
|0.60
|119.35
|119.19
|0.00
|55.30
|1824.02
|534
|2005.11.24 02:07
|buy
|132
|0.60
|118.63
|118.50
|0.00
|535
|2005.11.24 04:00
|modify
|132
|0.60
|118.63
|118.52
|0.00
|536
|2005.11.24 05:43
|modify
|132
|0.60
|118.63
|118.53
|0.00
|537
|2005.11.24 05:57
|modify
|132
|0.60
|118.63
|118.54
|0.00
|538
|2005.11.24 06:00
|modify
|132
|0.60
|118.63
|118.56
|0.00
|539
|2005.11.24 06:00
|close
|132
|0.60
|118.75
|118.56
|0.00
|60.63
|1884.65
|540
|2005.11.24 12:02
|buy
|133
|0.70
|118.66
|118.53
|0.00
|541
|2005.11.24 12:04
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.58
|0.00
|542
|2005.11.24 12:22
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.59
|0.00
|543
|2005.11.24 12:22
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.61
|0.00
|544
|2005.11.24 12:35
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.62
|0.00
|545
|2005.11.24 12:36
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.62
|0.00
|546
|2005.11.24 12:36
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.63
|0.00
|547
|2005.11.24 12:36
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.63
|0.00
|548
|2005.11.24 12:49
|modify
|133
|0.70
|118.66
|118.66
|0.00
|549
|2005.11.24 12:49
|close
|133
|0.70
|118.80
|118.66
|0.00
|82.49
|1967.14
|550
|2005.11.24 12:59
|buy
|134
|0.70
|118.67
|118.54
|0.00
|551
|2005.11.24 13:00
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.56
|0.00
|552
|2005.11.24 13:03
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.58
|0.00
|553
|2005.11.24 13:15
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.62
|0.00
|554
|2005.11.24 13:15
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.62
|0.00
|555
|2005.11.24 13:37
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.63
|0.00
|556
|2005.11.24 13:40
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.64
|0.00
|557
|2005.11.24 13:43
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.66
|0.00
|558
|2005.11.24 13:45
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.67
|0.00
|559
|2005.11.24 13:46
|modify
|134
|0.70
|118.67
|118.68
|0.00
|560
|2005.11.24 13:46
|close
|134
|0.70
|118.84
|118.68
|0.00
|100.13
|2067.27
|561
|2005.11.28 22:00
|sell
|135
|0.70
|118.80
|118.93
|0.00
|562
|2005.11.28 22:04
|close
|135
|0.70
|118.74
|118.93
|0.00
|35.37
|2102.64
|563
|2005.11.28 22:06
|sell
|136
|0.70
|118.82
|118.95
|0.00
|564
|2005.11.28 23:32
|s/l
|136
|0.70
|118.95
|118.95
|0.00
|-76.50
|2026.14
|565
|2005.11.29 09:11
|buy
|137
|0.70
|119.05
|118.92
|0.00
|566
|2005.11.29 11:07
|modify
|137
|0.70
|119.05
|118.92
|0.00
|567
|2005.11.29 11:08
|modify
|137
|0.70
|119.05
|118.93
|0.00
|568
|2005.11.29 11:09
|modify
|137
|0.70
|119.05
|118.94
|0.00
|569
|2005.11.29 12:00
|modify
|137
|0.70
|119.05
|118.96
|0.00
|570
|2005.11.29 12:00
|close
|137
|0.70
|119.15
|118.96
|0.00
|58.75
|2084.89
|571
|2005.12.01 01:01
|buy
|138
|0.70
|119.73
|119.60
|0.00
|572
|2005.12.01 01:31
|modify
|138
|0.70
|119.73
|119.60
|0.00
|573
|2005.12.01 01:31
|modify
|138
|0.70
|119.73
|119.61
|0.00
|574
|2005.12.01 02:41
|modify
|138
|0.70
|119.73
|119.61
|0.00
|575
|2005.12.01 02:41
|modify
|138
|0.70
|119.73
|119.62
|0.00
|576
|2005.12.01 02:42
|modify
|138
|0.70
|119.73
|119.63
|0.00
|577
|2005.12.01 02:43
|modify
|138
|0.70
|119.73
|119.64
|0.00
|578
|2005.12.01 02:43
|close
|138
|0.70
|119.79
|119.64
|0.00
|35.06
|2119.95
|579
|2005.12.01 19:00
|buy
|139
|0.70
|120.48
|120.35
|0.00
|580
|2005.12.01 19:17
|modify
|139
|0.70
|120.48
|120.35
|0.00
|581
|2005.12.01 19:17
|modify
|139
|0.70
|120.48
|120.36
|0.00
|582
|2005.12.01 19:18
|modify
|139
|0.70
|120.48
|120.36
|0.00
|583
|2005.12.01 19:24
|modify
|139
|0.70
|120.48
|120.38
|0.00
|584
|2005.12.01 19:24
|close
|139
|0.70
|120.55
|120.38
|0.00
|40.65
|2160.60
|585
|2005.12.02 00:00
|buy
|140
|0.80
|120.52
|120.39
|0.00
|586
|2005.12.02 02:43
|modify
|140
|0.80
|120.52
|120.40
|0.00
|587
|2005.12.02 02:44
|modify
|140
|0.80
|120.52
|120.41
|0.00
|588
|2005.12.02 02:44
|close
|140
|0.80
|120.62
|120.41
|0.00
|66.33
|2226.93
|589
|2005.12.02 17:00
|buy
|141
|0.80
|120.90
|120.77
|0.00
|590
|2005.12.02 17:00
|s/l
|141
|0.80
|120.77
|120.77
|0.00
|-86.18
|2140.75
|591
|2005.12.02 17:00
|buy
|142
|0.70
|120.69
|120.56
|0.00
|592
|2005.12.02 17:00
|modify
|142
|0.70
|120.69
|120.57
|0.00
|593
|2005.12.02 17:00
|modify
|142
|0.70
|120.69
|120.58
|0.00
|594
|2005.12.02 17:01
|s/l
|142
|0.70
|120.5771
|120.58
|0.00
|-65.53
|2075.22
|595
|2005.12.02 17:01
|buy
|143
|0.70
|120.58
|120.45
|0.00
|596
|2005.12.02 17:01
|modify
|143
|0.70
|120.58
|120.47
|0.00
|597
|2005.12.02 17:01
|modify
|143
|0.70
|120.58
|120.49
|0.00
|598
|2005.12.02 17:01
|modify
|143
|0.70
|120.58
|120.51
|0.00
|599
|2005.12.02 17:01
|close
|143
|0.70
|120.68
|120.51
|0.00
|58.01
|2133.23
|600
|2005.12.02 17:01
|buy
|144
|0.70
|120.66
|120.53
|0.00
|601
|2005.12.02 17:10
|s/l
|144
|0.70
|120.53
|120.53
|0.00
|-75.50
|2057.73
|602
|2005.12.02 17:10
|buy
|145
|0.70
|120.54
|120.41
|0.00
|603
|2005.12.02 17:11
|s/l
|145
|0.70
|120.41
|120.41
|0.00
|-75.58
|1982.15
|604
|2005.12.02 17:11
|buy
|146
|0.70
|120.43
|120.30
|0.00
|605
|2005.12.02 17:12
|modify
|146
|0.70
|120.43
|120.31
|0.00
|606
|2005.12.02 17:12
|modify
|146
|0.70
|120.43
|120.33
|0.00
|607
|2005.12.02 17:13
|modify
|146
|0.70
|120.43
|120.35
|0.00
|608
|2005.12.02 17:13
|modify
|146
|0.70
|120.43
|120.36
|0.00
|609
|2005.12.02 17:14
|modify
|146
|0.70
|120.43
|120.38
|0.00
|610
|2005.12.02 17:14
|close
|146
|0.70
|120.55
|120.38
|0.00
|69.68
|2051.83
|611
|2005.12.02 17:14
|buy
|147
|0.70
|120.60
|120.47
|0.00
|612
|2005.12.02 17:19
|s/l
|147
|0.70
|120.47
|120.47
|0.00
|-75.54
|1976.29
|613
|2005.12.02 17:19
|buy
|148
|0.70
|120.48
|120.35
|0.00
|614
|2005.12.02 17:24
|modify
|148
|0.70
|120.48
|120.38
|0.00
|615
|2005.12.02 17:24
|modify
|148
|0.70
|120.48
|120.49
|0.00
|616
|2005.12.02 17:24
|close
|148
|0.70
|120.66
|120.49
|0.00
|104.43
|2080.72
|617
|2005.12.02 17:24
|buy
|149
|0.70
|120.70
|120.57
|0.00
|618
|2005.12.02 17:24
|s/l
|149
|0.70
|120.57
|120.57
|0.00
|-75.47
|2005.25
|619
|2005.12.02 17:24
|buy
|150
|0.70
|120.59
|120.46
|0.00
|620
|2005.12.02 17:24
|s/l
|150
|0.70
|120.46
|120.46
|0.00
|-75.56
|1929.69
|621
|2005.12.02 17:24
|buy
|151
|0.70
|120.46
|120.33
|0.00
|622
|2005.12.02 17:24
|modify
|151
|0.70
|120.46
|120.35
|0.00
|623
|2005.12.02 17:24
|modify
|151
|0.70
|120.46
|120.44
|0.00
|624
|2005.12.02 17:24
|close
|151
|0.70
|120.61
|120.44
|0.00
|87.06
|2016.75
|625
|2005.12.02 17:25
|buy
|152
|0.70
|120.62
|120.49
|0.00
|626
|2005.12.02 17:27
|modify
|152
|0.70
|120.62
|120.51
|0.00
|627
|2005.12.02 17:31
|s/l
|152
|0.70
|120.5071
|120.51
|0.00
|-65.56
|1951.19
|628
|2005.12.02 17:31
|buy
|153
|0.70
|120.52
|120.39
|0.00
|629
|2005.12.02 17:31
|modify
|153
|0.70
|120.52
|120.41
|0.00
|630
|2005.12.02 17:31
|modify
|153
|0.70
|120.52
|120.42
|0.00
|631
|2005.12.02 17:33
|modify
|153
|0.70
|120.52
|120.42
|0.00
|632
|2005.12.02 17:34
|modify
|153
|0.70
|120.52
|120.43
|0.00
|633
|2005.12.02 17:34
|modify
|153
|0.70
|120.52
|120.49
|0.00
|634
|2005.12.02 17:34
|close
|153
|0.70
|120.66
|120.49
|0.00
|81.22
|2032.41
|635
|2005.12.02 17:34
|buy
|154
|0.70
|120.66
|120.53
|0.00
|636
|2005.12.02 17:38
|modify
|154
|0.70
|120.66
|120.56
|0.00
|637
|2005.12.02 17:38
|modify
|154
|0.70
|120.66
|120.59
|0.00
|638
|2005.12.02 17:38
|close
|154
|0.70
|120.76
|120.59
|0.00
|57.97
|2090.38
|639
|2005.12.02 17:38
|buy
|155
|0.70
|120.77
|120.64
|0.00
|640
|2005.12.02 17:47
|modify
|155
|0.70
|120.77
|120.65
|0.00
|641
|2005.12.02 17:48
|modify
|155
|0.70
|120.77
|120.65
|0.00
|642
|2005.12.02 17:48
|modify
|155
|0.70
|120.77
|120.66
|0.00
|643
|2005.12.02 18:08
|s/l
|155
|0.70
|120.6571
|120.66
|0.00
|-65.47
|2024.91
|644
|2005.12.05 07:14
|buy
|156
|0.70
|121.27
|121.14
|0.00
|645
|2005.12.05 10:00
|s/l
|156
|0.70
|121.14
|121.14
|0.00
|-75.12
|1949.79
|646
|2005.12.06 23:59
|sell
|157
|0.70
|120.89
|121.02
|0.00
|647
|2005.12.07 00:02
|modify
|157
|0.70
|120.89
|120.97
|0.00
|648
|2005.12.07 00:02
|close
|157
|0.70
|120.79
|120.97
|0.00
|47.77
|1997.56
|649
|2005.12.07 05:00
|buy
|158
|0.70
|120.95
|120.82
|0.00
|650
|2005.12.07 07:00
|modify
|158
|0.70
|120.95
|120.83
|0.00
|651
|2005.12.07 08:00
|modify
|158
|0.70
|120.95
|120.87
|0.00
|652
|2005.12.07 08:00
|close
|158
|0.70
|121.05
|120.87
|0.00
|57.83
|2055.39
|653
|2005.12.08 21:00
|sell
|159
|0.70
|120.34
|120.47
|0.00
|654
|2005.12.09 01:00
|s/l
|159
|0.70
|120.47
|120.47
|0.00
|-85.73
|1969.66
|655
|2005.12.09 01:00
|sell
|160
|0.70
|120.45
|120.58
|0.00
|656
|2005.12.09 02:00
|s/l
|160
|0.70
|120.58
|120.58
|0.00
|-75.42
|1894.24
|657
|2005.12.12 05:00
|buy
|161
|0.70
|120.84
|120.71
|0.00
|658
|2005.12.12 09:11
|modify
|161
|0.70
|120.84
|120.73
|0.00
|659
|2005.12.12 09:13
|modify
|161
|0.70
|120.84
|120.74
|0.00
|660
|2005.12.12 09:13
|modify
|161
|0.70
|120.84
|120.75
|0.00
|661
|2005.12.12 10:00
|s/l
|161
|0.70
|120.7471
|120.75
|0.00
|-53.94
|1840.30
|662
|2005.12.13 22:02
|sell
|162
|0.60
|120.08
|120.21
|0.00
|663
|2005.12.13 22:18
|modify
|162
|0.60
|120.08
|120.20
|0.00
|664
|2005.12.13 22:18
|close
|162
|0.60
|119.98
|120.20
|0.00
|50.01
|1890.31
|665
|2005.12.14 00:38
|sell
|163
|0.70
|120.07
|120.20
|0.00
|666
|2005.12.14 01:13
|modify
|163
|0.70
|120.07
|120.20
|0.00
|667
|2005.12.14 01:14
|modify
|163
|0.70
|120.07
|120.20
|0.00
|668
|2005.12.14 02:59
|modify
|163
|0.70
|120.07
|120.00
|0.00
|669
|2005.12.14 02:59
|close
|163
|0.70
|119.78
|120.00
|0.00
|169.48
|2059.79
|670
|2005.12.14 05:00
|sell
|164
|0.70
|118.87
|119.00
|0.00
|671
|2005.12.14 07:05
|close
|164
|0.70
|118.74
|119.00
|0.00
|76.64
|2136.43
|672
|2005.12.14 18:30
|sell
|165
|0.70
|117.14
|117.27
|0.00
|673
|2005.12.14 18:36
|close
|165
|0.70
|117.02
|117.27
|0.00
|71.78
|2208.21
|674
|2005.12.14 19:00
|sell
|166
|0.80
|117.08
|117.21
|0.00
|675
|2005.12.14 19:06
|close
|166
|0.80
|116.99
|117.21
|0.00
|61.54
|2269.75
|676
|2005.12.14 19:16
|sell
|167
|0.80
|117.07
|117.20
|0.00
|677
|2005.12.14 19:23
|close
|167
|0.80
|116.98
|117.20
|0.00
|61.55
|2331.30
|678
|2005.12.14 19:59
|sell
|168
|0.80
|117.06
|117.19
|0.00
|679
|2005.12.14 20:00
|close
|168
|0.80
|116.91
|117.19
|0.00
|102.64
|2433.94
|680
|2005.12.14 21:00
|sell
|169
|0.90
|117.32
|117.45
|0.00
|681
|2005.12.15 00:00
|s/l
|169
|0.90
|117.45
|117.45
|0.00
|-138.81
|2295.14
|682
|2005.12.15 12:28
|sell
|170
|0.80
|116.16
|116.29
|0.00
|683
|2005.12.15 13:00
|close
|170
|0.80
|116.00
|116.29
|0.00
|110.35
|2405.49
|684
|2005.12.15 17:00
|sell
|171
|0.80
|116.59
|116.72
|0.00
|685
|2005.12.15 17:06
|close
|171
|0.80
|116.47
|116.72
|0.00
|82.42
|2487.91
|686
|2005.12.15 17:06
|sell
|172
|0.90
|116.45
|116.58
|0.00
|687
|2005.12.15 17:12
|close
|172
|0.90
|116.34
|116.58
|0.00
|85.09
|2573.00
|688
|2005.12.15 17:12
|sell
|173
|0.90
|116.32
|116.45
|0.00
|689
|2005.12.15 17:24
|s/l
|173
|0.90
|116.45
|116.45
|0.00
|-100.47
|2472.53
|690
|2005.12.15 17:24
|sell
|174
|0.90
|116.32
|116.45
|0.00
|691
|2005.12.15 17:24
|s/l
|174
|0.90
|116.45
|116.45
|0.00
|-100.41
|2372.12
|692
|2005.12.15 17:24
|sell
|175
|0.80
|116.50
|116.63
|0.00
|693
|2005.12.15 17:25
|close
|175
|0.80
|116.37
|116.63
|0.00
|89.37
|2461.49
|694
|2005.12.15 17:25
|sell
|176
|0.90
|116.45
|116.58
|0.00
|695
|2005.12.15 17:37
|s/l
|176
|0.90
|116.58
|116.58
|0.00
|-100.36
|2361.13
|696
|2005.12.15 17:37
|sell
|177
|0.80
|116.56
|116.69
|0.00
|697
|2005.12.15 17:43
|s/l
|177
|0.80
|116.69
|116.69
|0.00
|-89.13
|2272.00
|698
|2005.12.15 17:43
|sell
|178
|0.80
|116.67
|116.80
|0.00
|699
|2005.12.15 17:51
|close
|178
|0.80
|116.54
|116.80
|0.00
|89.24
|2361.24
|700
|2005.12.15 17:51
|sell
|179
|0.80
|116.53
|116.66
|0.00
|701
|2005.12.15 18:18
|s/l
|179
|0.80
|116.66
|116.66
|0.00
|-89.15
|2272.09
|702
|2005.12.16 03:00
|sell
|180
|0.80
|116.12
|116.25
|0.00
|703
|2005.12.16 03:25
|close
|180
|0.80
|115.99
|116.25
|0.00
|89.66
|2361.75
|704
|2005.12.16 03:54
|sell
|181
|0.80
|116.08
|116.21
|0.00
|705
|2005.12.16 04:58
|close
|181
|0.80
|115.96
|116.21
|0.00
|82.79
|2444.54
|706
|2005.12.16 09:04
|sell
|182
|0.90
|116.03
|116.16
|0.00
|707
|2005.12.16 09:14
|s/l
|182
|0.90
|116.16
|116.16
|0.00
|-100.71
|2343.83
|708
|2005.12.16 09:32
|sell
|183
|0.80
|116.21
|116.34
|0.00
|709
|2005.12.16 09:59
|close
|183
|0.80
|116.05
|116.34
|0.00
|110.30
|2454.13
|710
|2005.12.16 19:14
|sell
|184
|0.90
|115.96
|116.09
|0.00
|711
|2005.12.16 21:00
|modify
|184
|0.90
|115.96
|116.05
|0.00
|712
|2005.12.16 21:00
|close
|184
|0.90
|115.76
|116.05
|0.00
|155.50
|2609.63
|713
|2005.12.20 01:17
|buy
|185
|0.90
|116.09
|115.96
|0.00
|714
|2005.12.20 01:21
|modify
|185
|0.90
|116.09
|115.97
|0.00
|715
|2005.12.20 01:21
|close
|185
|0.90
|116.17
|115.97
|0.00
|61.98
|2671.61
|716
|2005.12.20 01:59
|buy
|186
|0.90
|116.10
|115.97
|0.00
|717
|2005.12.20 02:00
|modify
|186
|0.90
|116.10
|116.06
|0.00
|718
|2005.12.20 02:00
|close
|186
|0.90
|116.25
|116.06
|0.00
|116.13
|2787.74
|719
|2005.12.21 02:47
|buy
|187
|1.00
|116.94
|116.81
|0.00
|720
|2005.12.21 02:57
|modify
|187
|1.00
|116.94
|116.81
|0.00
|721
|2005.12.21 02:59
|modify
|187
|1.00
|116.94
|116.82
|0.00
|722
|2005.12.21 03:57
|close
|187
|1.00
|117.03
|116.82
|0.00
|76.90
|2864.64
|723
|2005.12.22 06:00
|buy
|188
|1.00
|117.35
|117.22
|0.00
|724
|2005.12.22 06:28
|modify
|188
|1.00
|117.35
|117.23
|0.00
|725
|2005.12.22 06:50
|modify
|188
|1.00
|117.35
|117.24
|0.00
|726
|2005.12.22 06:51
|modify
|188
|1.00
|117.35
|117.25
|0.00
|727
|2005.12.22 06:54
|modify
|188
|1.00
|117.35
|117.26
|0.00
|728
|2005.12.22 06:54
|modify
|188
|1.00
|117.35
|117.27
|0.00
|729
|2005.12.22 06:54
|modify
|188
|1.00
|117.35
|117.29
|0.00
|730
|2005.12.22 06:54
|close
|188
|1.00
|117.45
|117.29
|0.00
|85.14
|2949.78
|731
|2005.12.22 19:43
|sell
|189
|1.00
|116.67
|116.80
|0.00
|732
|2005.12.22 19:59
|s/l
|189
|1.00
|116.80
|116.80
|0.00
|-111.30
|2838.48
|733
|2005.12.22 19:59
|sell
|190
|1.00
|116.78
|116.91
|0.00
|734
|2005.12.22 20:55
|modify
|190
|1.00
|116.78
|116.83
|0.00
|735
|2005.12.22 20:55
|close
|190
|1.00
|116.59
|116.83
|0.00
|162.96
|3001.44
|736
|2005.12.22 22:06
|sell
|191
|1.10
|116.65
|116.78
|0.00
|737
|2005.12.23 05:52
|modify
|191
|1.10
|116.65
|116.78
|0.00
|738
|2005.12.23 05:52
|close
|191
|1.10
|116.54
|116.78
|0.00
|87.83
|3089.26
|739
|2005.12.27 12:14
|buy
|192
|1.10
|117.01
|116.88
|0.00
|740
|2005.12.27 12:33
|close
|192
|1.10
|117.11
|116.88
|0.00
|93.93
|3183.19
|741
|2005.12.28 03:00
|buy
|193
|1.10
|117.36
|117.23
|0.00
|742
|2005.12.28 03:22
|modify
|193
|1.10
|117.36
|117.23
|0.00
|743
|2005.12.28 03:24
|modify
|193
|1.10
|117.36
|117.24
|0.00
|744
|2005.12.28 03:24
|modify
|193
|1.10
|117.36
|117.24
|0.00
|745
|2005.12.28 06:13
|s/l
|193
|1.10
|117.245
|117.24
|0.00
|-107.90
|3075.29
|746
|2005.12.28 15:06
|sell
|194
|1.10
|117.29
|117.42
|0.00
|747
|2005.12.28 15:06
|modify
|194
|1.10
|117.29
|117.42
|0.00
|748
|2005.12.28 15:40
|modify
|194
|1.10
|117.29
|117.40
|0.00
|749
|2005.12.28 15:40
|modify
|194
|1.10
|117.29
|117.40
|0.00
|750
|2005.12.28 17:00
|s/l
|194
|1.10
|117.3993
|117.40
|0.00
|-102.40
|2972.89
|751
|2005.12.29 03:00
|buy
|195
|1.00
|117.81
|117.68
|0.00
|752
|2005.12.29 03:16
|modify
|195
|1.00
|117.81
|117.71
|0.00
|753
|2005.12.29 03:16
|close
|195
|1.00
|117.91
|117.71
|0.00
|84.81
|3057.70
|754
|2005.12.30 03:00
|buy
|196
|1.10
|117.96
|117.83
|0.00
|755
|2005.12.30 04:00
|s/l
|196
|1.10
|117.83
|117.83
|0.00
|-121.40
|2936.30
|756
|2005.12.30 07:19
|sell
|197
|1.00
|117.30
|117.43
|0.00
|757
|2005.12.30 09:01
|s/l
|197
|1.00
|117.43
|117.43
|0.00
|-110.65
|2825.65
|758
|2005.12.30 09:01
|sell
|198
|1.00
|117.46
|117.59
|0.00
|759
|2005.12.30 09:20
|modify
|198
|1.00
|117.46
|117.58
|0.00
|760
|2005.12.30 09:20
|close
|198
|1.00
|117.37
|117.58
|0.00
|76.68
|2902.33
|761
|2005.12.30 09:59
|sell
|199
|1.00
|117.50
|117.63
|0.00
|762
|2005.12.30 10:00
|modify
|199
|1.00
|117.50
|117.51
|0.00
|763
|2005.12.30 10:00
|close
|199
|1.00
|117.29
|117.51
|0.00
|179.05
|3081.38
|764
|2005.12.30 18:45
|buy
|200
|1.10
|117.85
|117.72
|0.00
|765
|2005.12.30 18:53
|close
|200
|1.10
|117.95
|117.72
|0.00
|93.26
|3174.64
|766
|2006.01.03 15:00
|sell
|201
|1.10
|117.43
|117.56
|0.00
|767
|2006.01.03 15:17
|close
|201
|1.10
|117.35
|117.56
|0.00
|74.99
|3249.63
|768
|2006.01.03 15:59
|sell
|202
|1.10
|117.45
|117.58
|0.00
|769
|2006.01.03 16:00
|modify
|202
|1.10
|117.45
|117.33
|0.00
|770
|2006.01.03 16:00
|close
|202
|1.10
|117.07
|117.33
|0.00
|357.05
|3606.68
|771
|2006.01.04 02:00
|sell
|203
|1.30
|116.08
|116.21
|0.00
|772
|2006.01.04 04:00
|modify
|203
|1.30
|116.08
|116.12
|0.00
|773
|2006.01.04 04:00
|close
|203
|1.30
|115.82
|116.12
|0.00
|291.83
|3898.51
|774
|2006.01.05 08:02
|buy
|204
|1.40
|116.06
|115.93
|0.00
|775
|2006.01.05 09:00
|s/l
|204
|1.40
|115.93
|115.93
|0.00
|-157.12
|3741.39
|776
|2006.01.09 03:05
|sell
|205
|1.30
|113.93
|114.06
|0.00
|777
|2006.01.09 06:00
|close
|205
|1.30
|113.83
|114.06
|0.00
|114.21
|3855.60
|778
|2006.01.09 09:00
|sell
|206
|1.30
|114.27
|114.40
|0.00
|779
|2006.01.09 09:41
|modify
|206
|1.30
|114.27
|114.40
|0.00
|780
|2006.01.09 09:41
|close
|206
|1.30
|114.16
|114.40
|0.00
|125.26
|3980.86
|781
|2006.01.09 09:59
|sell
|207
|1.40
|114.29
|114.42
|0.00
|782
|2006.01.09 10:01
|modify
|207
|1.40
|114.29
|114.31
|0.00
|783
|2006.01.09 10:01
|close
|207
|1.40
|114.07
|114.31
|0.00
|270.01
|4250.87
|784
|2006.01.10 03:00
|buy
|208
|1.50
|114.44
|114.31
|0.00
|785
|2006.01.10 03:27
|modify
|208
|1.50
|114.44
|114.32
|0.00
|786
|2006.01.10 03:28
|modify
|208
|1.50
|114.44
|114.33
|0.00
|787
|2006.01.10 03:28
|modify
|208
|1.50
|114.44
|114.34
|0.00
|788
|2006.01.10 03:28
|modify
|208
|1.50
|114.44
|114.35
|0.00
|789
|2006.01.10 03:28
|close
|208
|1.50
|114.57
|114.35
|0.00
|170.20
|4421.07
|790
|2006.01.10 07:15
|buy
|209
|1.50
|114.58
|114.45
|0.00
|791
|2006.01.10 09:01
|s/l
|209
|1.50
|114.45
|114.45
|0.00
|-170.40
|4250.67
|792
|2006.01.10 09:01
|buy
|210
|1.50
|114.46
|114.33
|0.00
|793
|2006.01.10 10:00
|s/l
|210
|1.50
|114.33
|114.33
|0.00
|-170.65
|4080.02
|794
|2006.01.10 13:00
|sell
|211
|1.40
|114.32
|114.45
|0.00
|795
|2006.01.10 15:00
|s/l
|211
|1.40
|114.45
|114.45
|0.00
|-158.85
|3921.17
|796
|2006.01.10 21:40
|buy
|212
|1.40
|114.37
|114.24
|0.00
|797
|2006.01.11 00:59
|modify
|212
|1.40
|114.37
|114.24
|0.00
|798
|2006.01.11 01:00
|modify
|212
|1.40
|114.37
|114.26
|0.00
|799
|2006.01.11 01:00
|close
|212
|1.40
|114.48
|114.26
|0.00
|152.40
|4073.57
|800
|2006.01.11 04:09
|buy
|213
|1.40
|114.53
|114.40
|0.00
|801
|2006.01.11 07:00
|modify
|213
|1.40
|114.53
|114.63
|0.00
|802
|2006.01.11 07:00
|close
|213
|1.40
|114.82
|114.63
|0.00
|353.59
|4427.16
|803
|2006.01.11 12:00
|buy
|214
|1.50
|114.55
|114.42
|0.00
|804
|2006.01.11 13:00
|s/l
|214
|1.50
|114.42
|114.42
|0.00
|-170.50
|4256.66
|805
|2006.01.12 00:53
|sell
|215
|1.50
|114.28
|114.41
|0.00
|806
|2006.01.12 03:00
|modify
|215
|1.50
|114.28
|114.34
|0.00
|807
|2006.01.12 03:00
|close
|215
|1.50
|114.11
|114.34
|0.00
|223.47
|4480.13
|808
|2006.01.12 09:01
|sell
|216
|1.60
|113.99
|114.12
|0.00
|809
|2006.01.12 11:00
|modify
|216
|1.60
|113.99
|114.06
|0.00
|810
|2006.01.12 11:00
|close
|216
|1.60
|113.89
|114.06
|0.00
|140.48
|4620.61
|811
|2006.01.13 03:24
|buy
|217
|1.60
|114.57
|114.44
|0.00
|812
|2006.01.13 07:00
|modify
|217
|1.60
|114.57
|114.52
|0.00
|813
|2006.01.13 07:00
|close
|217
|1.60
|114.71
|114.52
|0.00
|195.27
|4815.88
|814
|2006.01.13 08:09
|buy
|218
|1.70
|114.52
|114.39
|0.00
|815
|2006.01.13 09:36
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.41
|0.00
|816
|2006.01.13 13:13
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.41
|0.00
|817
|2006.01.13 13:15
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.42
|0.00
|818
|2006.01.13 13:16
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.43
|0.00
|819
|2006.01.13 13:54
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.44
|0.00
|820
|2006.01.13 13:55
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.44
|0.00
|821
|2006.01.13 13:55
|modify
|218
|1.70
|114.52
|114.45
|0.00
|822
|2006.01.13 13:55
|close
|218
|1.70
|114.64
|114.45
|0.00
|177.95
|4993.83
|823
|2006.01.13 15:00
|buy
|219
|1.70
|114.54
|114.41
|0.00
|824
|2006.01.13 15:19
|modify
|219
|1.70
|114.54
|114.43
|0.00
|825
|2006.01.13 15:19
|modify
|219
|1.70
|114.54
|114.44
|0.00
|826
|2006.01.13 15:20
|modify
|219
|1.70
|114.54
|114.45
|0.00
|827
|2006.01.13 15:20
|modify
|219
|1.70
|114.54
|114.46
|0.00
|828
|2006.01.13 15:20
|modify
|219
|1.70
|114.54
|114.47
|0.00
|829
|2006.01.13 15:20
|modify
|219
|1.70
|114.54
|114.49
|0.00
|830
|2006.01.13 15:20
|close
|219
|1.70
|114.67
|114.49
|0.00
|192.73
|5186.56
|831
|2006.01.13 15:26
|buy
|220
|1.80
|114.63
|114.50
|0.00
|832
|2006.01.13 15:26
|modify
|220
|1.80
|114.63
|114.51
|0.00
|833
|2006.01.13 15:26
|modify
|220
|1.80
|114.63
|114.52
|0.00
|834
|2006.01.13 15:31
|modify
|220
|1.80
|114.63
|114.52
|0.00
|835
|2006.01.13 15:31
|modify
|220
|1.80
|114.63
|114.53
|0.00
|836
|2006.01.13 15:46
|s/l
|220
|1.80
|114.5279
|114.53
|0.00
|-160.56
|5026.00
|837
|2006.01.13 15:46
|buy
|221
|1.80
|114.54
|114.41
|0.00
|838
|2006.01.13 15:59
|modify
|221
|1.80
|114.54
|114.42
|0.00
|839
|2006.01.13 16:59
|modify
|221
|1.80
|114.54
|114.42
|0.00
|840
|2006.01.13 17:00
|s/l
|221
|1.80
|114.4214
|114.42
|0.00
|-186.61
|4839.39
|841
|2006.01.16 03:00
|sell
|222
|1.70
|114.05
|114.18
|0.00
|842
|2006.01.16 04:00
|s/l
|222
|1.70
|114.18
|114.18
|0.00
|-193.54
|4645.85
|843
|2006.01.16 05:16
|sell
|223
|1.60
|114.34
|114.47
|0.00
|844
|2006.01.16 05:21
|close
|223
|1.60
|114.26
|114.47
|0.00
|112.02
|4757.87
|845
|2006.01.16 05:51
|sell
|224
|1.70
|114.34
|114.47
|0.00
|846
|2006.01.16 08:20
|s/l
|224
|1.70
|114.47
|114.47
|0.00
|-193.06
|4564.81
|847
|2006.01.17 03:00
|buy
|225
|1.60
|114.96
|114.83
|0.00
|848
|2006.01.17 03:04
|modify
|225
|1.60
|114.96
|114.83
|0.00
|849
|2006.01.17 03:05
|modify
|225
|1.60
|114.96
|114.86
|0.00
|850
|2006.01.17 03:05
|modify
|225
|1.60
|114.96
|114.86
|0.00
|851
|2006.01.17 03:16
|modify
|225
|1.60
|114.96
|114.88
|0.00
|852
|2006.01.17 03:16
|close
|225
|1.60
|115.05
|114.88
|0.00
|125.16
|4689.97
|853
|2006.01.17 03:29
|buy
|226
|1.60
|114.99
|114.86
|0.00
|854
|2006.01.17 07:00
|modify
|226
|1.60
|114.99
|114.95
|0.00
|855
|2006.01.17 07:00
|close
|226
|1.60
|115.11
|114.95
|0.00
|166.80
|4856.77
|856
|2006.01.17 21:00
|buy
|227
|1.70
|115.54
|115.41
|0.00
|857
|2006.01.17 22:01
|s/l
|227
|1.70
|115.41
|115.41
|0.00
|-191.51
|4665.26
|858
|2006.01.18 12:00
|sell
|228
|1.60
|115.08
|115.21
|0.00
|859
|2006.01.18 13:00
|s/l
|228
|1.60
|115.21
|115.21
|0.00
|-180.45
|4484.81
|860
|2006.01.19 21:29
|buy
|229
|1.60
|115.43
|115.30
|0.00
|861
|2006.01.20 00:04
|modify
|229
|1.60
|115.43
|115.30
|0.00
|862
|2006.01.20 00:05
|modify
|229
|1.60
|115.43
|115.31
|0.00
|863
|2006.01.20 00:05
|close
|229
|1.60
|115.53
|115.31
|0.00
|158.92
|4643.73
|864
|2006.01.20 19:49
|buy
|230
|1.60
|115.31
|115.18
|0.00
|865
|2006.01.23 00:00
|s/l
|230
|1.60
|115.18
|115.18
|0.00
|-160.17
|4483.56
|866
|2006.01.23 06:02
|sell
|231
|1.60
|114.69
|114.82
|0.00
|867
|2006.01.23 07:00
|s/l
|231
|1.60
|114.82
|114.82
|0.00
|-181.15
|4302.41
|868
|2006.01.23 13:05
|sell
|232
|1.50
|114.33
|114.46
|0.00
|869
|2006.01.23 13:47
|close
|232
|1.50
|114.23
|114.46
|0.00
|131.32
|4433.73
|870
|2006.01.23 15:00
|sell
|233
|1.60
|114.42
|114.55
|0.00
|871
|2006.01.23 17:00
|s/l
|233
|1.60
|114.55
|114.55
|0.00
|-181.43
|4252.30
|872
|2006.01.24 12:00
|buy
|234
|1.50
|114.60
|114.47
|0.00
|873
|2006.01.24 12:43
|modify
|234
|1.50
|114.60
|114.47
|0.00
|874
|2006.01.24 12:43
|close
|234
|1.50
|114.66
|114.47
|0.00
|78.50
|4330.80
|875
|2006.01.26 02:00
|buy
|235
|1.50
|115.64
|115.51
|0.00
|876
|2006.01.26 03:03
|s/l
|235
|1.50
|115.51
|115.51
|0.00
|-168.86
|4161.94
|877
|2006.01.27 01:18
|buy
|236
|1.50
|116.23
|116.10
|0.00
|878
|2006.01.27 07:00
|modify
|236
|1.50
|116.23
|116.22
|0.00
|879
|2006.01.27 07:00
|close
|236
|1.50
|116.42
|116.22
|0.00
|244.80
|4406.74
|880
|2006.01.27 09:00
|buy
|237
|1.50
|116.29
|116.16
|0.00
|881
|2006.01.27 09:05
|modify
|237
|1.50
|116.29
|116.17
|0.00
|882
|2006.01.27 09:06
|modify
|237
|1.50
|116.29
|116.17
|0.00
|883
|2006.01.27 09:09
|modify
|237
|1.50
|116.29
|116.18
|0.00
|884
|2006.01.27 09:09
|modify
|237
|1.50
|116.29
|116.19
|0.00
|885
|2006.01.27 09:09
|close
|237
|1.50
|116.37
|116.19
|0.00
|103.12
|4509.86
|886
|2006.01.27 15:00
|buy
|238
|1.60
|116.39
|116.26
|0.00
|887
|2006.01.27 15:08
|modify
|238
|1.60
|116.39
|116.27
|0.00
|888
|2006.01.27 15:08
|close
|238
|1.60
|116.49
|116.27
|0.00
|137.35
|4647.21
|889
|2006.01.27 15:08
|buy
|239
|1.60
|116.51
|116.38
|0.00
|890
|2006.01.27 15:16
|s/l
|239
|1.60
|116.38
|116.38
|0.00
|-178.73
|4468.48
|891
|2006.01.27 15:16
|buy
|240
|1.60
|116.40
|116.27
|0.00
|892
|2006.01.27 15:54
|modify
|240
|1.60
|116.40
|116.30
|0.00
|893
|2006.01.27 15:54
|close
|240
|1.60
|116.52
|116.30
|0.00
|164.78
|4633.26
|894
|2006.01.27 15:54
|buy
|241
|1.60
|116.51
|116.38
|0.00
|895
|2006.01.27 15:59
|s/l
|241
|1.60
|116.38
|116.38
|0.00
|-178.72
|4454.54
|896
|2006.01.27 15:59
|buy
|242
|1.60
|116.40
|116.27
|0.00
|897
|2006.01.27 16:00
|close
|242
|1.60
|116.50
|116.27
|0.00
|137.34
|4591.88
|898
|2006.01.30 17:17
|buy
|243
|1.60
|117.53
|117.40
|0.00
|899
|2006.01.30 17:59
|modify
|243
|1.60
|117.53
|117.45
|0.00
|900
|2006.01.30 17:59
|close
|243
|1.60
|117.65
|117.45
|0.00
|163.19
|4755.07
|901
|2006.01.31 20:01
|sell
|244
|1.70
|116.96
|117.09
|0.00
|902
|2006.01.31 20:15
|modify
|244
|1.70
|116.96
|117.07
|0.00
|903
|2006.01.31 20:15
|close
|244
|1.70
|116.83
|117.07
|0.00
|189.17
|4944.24
|904
|2006.01.31 20:15
|sell
|245
|1.70
|116.96
|117.09
|0.00
|905
|2006.01.31 20:15
|close
|245
|1.70
|116.87
|117.09
|0.00
|130.91
|5075.15
|906
|2006.01.31 20:59
|sell
|246
|1.80
|116.96
|117.09
|0.00
|907
|2006.01.31 21:00
|s/l
|246
|1.80
|117.09
|117.09
|0.00
|-199.35
|4875.80
|908
|2006.01.31 21:04
|sell
|247
|1.70
|117.27
|117.40
|0.00
|909
|2006.01.31 21:59
|s/l
|247
|1.70
|117.40
|117.40
|0.00
|-188.23
|4687.57
|910
|2006.02.01 02:00
|buy
|248
|1.60
|117.31
|117.18
|0.00
|911
|2006.02.01 03:00
|s/l
|248
|1.60
|117.18
|117.18
|0.00
|-177.56
|4510.01
|912
|2006.02.01 03:00
|buy
|249
|1.60
|117.16
|117.03
|0.00
|913
|2006.02.01 04:10
|close
|249
|1.60
|117.23
|117.03
|0.00
|95.54
|4605.55
|914
|2006.02.01 06:00
|buy
|250
|1.60
|117.18
|117.05
|0.00
|915
|2006.02.01 08:01
|close
|250
|1.60
|117.26
|117.05
|0.00
|109.16
|4714.71
|916
|2006.02.01 08:06
|sell
|251
|1.70
|117.23
|117.36
|0.00
|917
|2006.02.01 10:00
|s/l
|251
|1.70
|117.36
|117.36
|0.00
|-188.19
|4526.52
|918
|2006.02.01 12:05
|buy
|252
|1.60
|117.61
|117.48
|0.00
|919
|2006.02.01 13:00
|s/l
|252
|1.60
|117.48
|117.48
|0.00
|-177.14
|4349.38
|920
|2006.02.01 20:45
|buy
|253
|1.50
|117.93
|117.80
|0.00
|921
|2006.02.01 22:00
|close
|253
|1.50
|118.01
|117.80
|0.00
|101.69
|4451.07
|922
|2006.02.02 12:02
|buy
|254
|1.60
|118.47
|118.34
|0.00
|923
|2006.02.02 12:31
|modify
|254
|1.60
|118.47
|118.34
|0.00
|924
|2006.02.02 13:17
|modify
|254
|1.60
|118.47
|118.36
|0.00
|925
|2006.02.02 13:17
|close
|254
|1.60
|118.56
|118.36
|0.00
|121.46
|4572.53
|926
|2006.02.02 17:00
|buy
|255
|1.60
|118.45
|118.32
|0.00
|927
|2006.02.02 17:20
|s/l
|255
|1.60
|118.32
|118.32
|0.00
|-175.80
|4396.73
|928
|2006.02.02 17:20
|buy
|256
|1.50
|118.34
|118.21
|0.00
|929
|2006.02.02 17:59
|modify
|256
|1.50
|118.34
|118.24
|0.00
|930
|2006.02.02 18:00
|close
|256
|1.50
|118.43
|118.24
|0.00
|113.99
|4510.72
|931
|2006.02.03 17:06
|buy
|257
|1.60
|119.09
|118.96
|0.00
|932
|2006.02.03 18:00
|s/l
|257
|1.60
|118.96
|118.96
|0.00
|-174.91
|4335.81
|933
|2006.02.07 04:11
|buy
|258
|1.50
|118.96
|118.83
|0.00
|934
|2006.02.07 07:16
|modify
|258
|1.50
|118.96
|118.83
|0.00
|935
|2006.02.07 08:23
|s/l
|258
|1.50
|118.8307
|118.83
|0.00
|-163.22
|4172.59
|936
|2006.02.07 17:00
|sell
|259
|1.50
|118.00
|118.13
|0.00
|937
|2006.02.07 18:15
|s/l
|259
|1.50
|118.13
|118.13
|0.00
|-165.07
|4007.52
|938
|2006.02.07 21:00
|sell
|260
|1.40
|118.16
|118.29
|0.00
|939
|2006.02.07 23:00
|modify
|260
|1.40
|118.16
|118.21
|0.00
|940
|2006.02.07 23:00
|close
|260
|1.40
|117.95
|118.21
|0.00
|249.26
|4256.78
|941
|2006.02.08 02:00
|sell
|261
|1.50
|118.00
|118.13
|0.00
|942
|2006.02.08 07:25
|close
|261
|1.50
|117.93
|118.13
|0.00
|89.03
|4345.81
|943
|2006.02.08 09:03
|sell
|262
|1.50
|117.93
|118.06
|0.00
|944
|2006.02.08 09:11
|close
|262
|1.50
|117.87
|118.06
|0.00
|76.36
|4422.17
|945
|2006.02.08 09:18
|sell
|263
|1.50
|117.94
|118.07
|0.00
|946
|2006.02.08 09:21
|close
|263
|1.50
|117.88
|118.07
|0.00
|76.35
|4498.52
|947
|2006.02.08 22:00
|buy
|264
|1.60
|118.51
|118.38
|0.00
|948
|2006.02.09 02:00
|s/l
|264
|1.60
|118.38
|118.38
|0.00
|-114.45
|4384.07
|949
|2006.02.09 06:00
|buy
|265
|1.50
|118.60
|118.47
|0.00
|950
|2006.02.09 08:02
|modify
|265
|1.50
|118.60
|118.47
|0.00
|951
|2006.02.09 08:14
|modify
|265
|1.50
|118.60
|118.52
|0.00
|952
|2006.02.09 08:15
|modify
|265
|1.50
|118.60
|118.53
|0.00
|953
|2006.02.09 08:22
|modify
|265
|1.50
|118.60
|118.54
|0.00
|954
|2006.02.09 08:22
|close
|265
|1.50
|118.71
|118.54
|0.00
|138.99
|4523.06
|955
|2006.02.09 22:00
|buy
|266
|1.60
|118.78
|118.65
|0.00
|956
|2006.02.09 22:21
|close
|266
|1.60
|118.86
|118.65
|0.00
|107.69
|4630.75
|957
|2006.02.09 22:34
|buy
|267
|1.60
|118.83
|118.70
|0.00
|958
|2006.02.10 02:06
|s/l
|267
|1.60
|118.70
|118.70
|0.00
|-154.82
|4475.93
|959
|2006.02.10 03:00
|buy
|268
|1.60
|118.55
|118.42
|0.00
|960
|2006.02.10 04:50
|s/l
|268
|1.60
|118.42
|118.42
|0.00
|-175.66
|4300.27
|961
|2006.02.10 12:00
|sell
|269
|1.50
|117.63
|117.76
|0.00
|962
|2006.02.10 12:14
|close
|269
|1.50
|117.53
|117.76
|0.00
|127.63
|4427.90
|963
|2006.02.10 12:59
|sell
|270
|1.50
|117.67
|117.80
|0.00
|964
|2006.02.10 13:02
|modify
|270
|1.50
|117.67
|117.77
|0.00
|965
|2006.02.10 13:02
|close
|270
|1.50
|117.48
|117.77
|0.00
|242.59
|4670.49
|966
|2006.02.13 04:00
|sell
|271
|1.60
|117.81
|117.94
|0.00
|967
|2006.02.13 05:02
|s/l
|271
|1.60
|117.94
|117.94
|0.00
|-176.36
|4494.13
|968
|2006.02.14 09:00
|sell
|272
|1.60
|117.30
|117.43
|0.00
|969
|2006.02.14 09:17
|modify
|272
|1.60
|117.30
|117.43
|0.00
|970
|2006.02.14 09:18
|modify
|272
|1.60
|117.30
|117.42
|0.00
|971
|2006.02.14 09:18
|close
|272
|1.60
|117.25
|117.42
|0.00
|68.23
|4562.36
|972
|2006.02.14 09:59
|sell
|273
|1.60
|117.30
|117.43
|0.00
|973
|2006.02.14 10:00
|modify
|273
|1.60
|117.30
|117.37
|0.00
|974
|2006.02.14 10:00
|close
|273
|1.60
|117.20
|117.37
|0.00
|136.52
|4698.88
|975
|2006.02.15 02:03
|buy
|274
|1.60
|117.59
|117.46
|0.00
|976
|2006.02.15 02:19
|modify
|274
|1.60
|117.59
|117.46
|0.00
|977
|2006.02.15 02:19
|modify
|274
|1.60
|117.59
|117.46
|0.00
|978
|2006.02.15 03:39
|modify
|274
|1.60
|117.59
|117.47
|0.00
|979
|2006.02.15 03:39
|modify
|274
|1.60
|117.59
|117.48
|0.00
|980
|2006.02.15 03:39
|close
|274
|1.60
|117.68
|117.48
|0.00
|122.37
|4821.25
|981
|2006.02.15 17:00
|sell
|275
|1.70
|117.46
|117.59
|0.00
|982
|2006.02.15 17:06
|modify
|275
|1.70
|117.46
|117.57
|0.00
|983
|2006.02.15 17:07
|modify
|275
|1.70
|117.46
|117.55
|0.00
|984
|2006.02.15 17:21
|s/l
|275
|1.70
|117.5543
|117.55
|0.00
|-136.35
|4684.90
|985
|2006.02.15 17:21
|sell
|276
|1.60
|117.54
|117.67
|0.00
|986
|2006.02.15 17:22
|s/l
|276
|1.60
|117.67
|117.67
|0.00
|-176.77
|4508.13
|987
|2006.02.15 17:22
|sell
|277
|1.60
|117.65
|117.78
|0.00
|988
|2006.02.15 17:59
|modify
|277
|1.60
|117.65
|117.67
|0.00
|989
|2006.02.15 17:59
|close
|277
|1.60
|117.51
|117.67
|0.00
|190.62
|4698.75
|990
|2006.02.15 21:00
|buy
|278
|1.60
|117.89
|117.76
|0.00
|991
|2006.02.16 01:25
|close
|278
|1.60
|117.97
|117.76
|0.00
|169.80
|4868.55
|992
|2006.02.16 02:12
|buy
|279
|1.70
|117.91
|117.78
|0.00
|993
|2006.02.16 03:00
|close
|279
|1.70
|117.98
|117.78
|0.00
|100.86
|4969.41
|994
|2006.02.16 17:00
|buy
|280
|1.70
|117.85
|117.72
|0.00
|995
|2006.02.16 17:18
|modify
|280
|1.70
|117.85
|117.73
|0.00
|996
|2006.02.16 17:18
|modify
|280
|1.70
|117.85
|117.73
|0.00
|997
|2006.02.16 17:35
|modify
|280
|1.70
|117.85
|117.76
|0.00
|998
|2006.02.16 18:00
|close
|280
|1.70
|117.92
|117.76
|0.00
|100.92
|5070.33
|999
|2006.02.17 02:00
|sell
|281
|1.80
|117.83
|117.96
|0.00
|1000
|2006.02.17 03:00
|s/l
|281
|1.80
|117.96
|117.96
|0.00
|-197.98
|4872.35
|1001
|2006.02.17 18:52
|buy
|282
|1.70
|118.27
|118.14
|0.00
|1002
|2006.02.17 18:59
|modify
|282
|1.70
|118.27
|118.16
|0.00
|1003
|2006.02.17 18:59
|close
|282
|1.70
|118.43
|118.16
|0.00
|229.67
|5102.02
|1004
|2006.02.17 19:06
|buy
|283
|1.80
|118.26
|118.13
|0.00
|1005
|2006.02.17 19:37
|close
|283
|1.80
|118.34
|118.13
|0.00
|121.68
|5223.70
|1006
|2006.02.17 19:41
|buy
|284
|1.80
|118.26
|118.13
|0.00
|1007
|2006.02.20 01:00
|s/l
|284
|1.80
|118.13
|118.13
|0.00
|-175.16
|5048.53
|1008
|2006.02.23 09:59
|sell
|285
|1.80
|117.67
|117.80
|0.00
|1009
|2006.02.23 10:00
|modify
|285
|1.80
|117.67
|117.55
|0.00
|1010
|2006.02.23 10:00
|close
|285
|1.80
|117.35
|117.55
|0.00
|490.84
|5539.37
|1011
|2006.02.24 12:25
|sell
|286
|1.90
|116.79
|116.92
|0.00
|1012
|2006.02.24 14:14
|s/l
|286
|1.90
|116.92
|116.92
|0.00
|-211.22
|5328.15
|1013
|2006.02.27 06:00
|sell
|287
|1.90
|116.06
|116.19
|0.00
|1014
|2006.02.27 07:00
|s/l
|287
|1.90
|116.19
|116.19
|0.00
|-212.59
|5115.56
|1015
|2006.02.27 19:00
|sell
|288
|1.80
|116.14
|116.27
|0.00
|1016
|2006.02.27 21:48
|s/l
|288
|1.80
|116.27
|116.27
|0.00
|-201.26
|4914.30
|1017
|2006.03.03 03:00
|buy
|289
|1.70
|116.36
|116.23
|0.00
|1018
|2006.03.03 03:24
|close
|289
|1.70
|116.47
|116.23
|0.00
|160.56
|5074.86
|1019
|2006.03.03 09:59
|buy
|290
|1.80
|116.28
|116.15
|0.00
|1020
|2006.03.03 10:00
|modify
|290
|1.80
|116.28
|116.21
|0.00
|1021
|2006.03.03 10:00
|close
|290
|1.80
|116.45
|116.21
|0.00
|262.77
|5337.63
|1022
|2006.03.06 07:04
|buy
|291
|1.90
|117.02
|116.89
|0.00
|1023
|2006.03.06 08:00
|s/l
|291
|1.90
|116.89
|116.89
|0.00
|-211.31
|5126.32
|1024
|2006.03.06 18:15
|buy
|292
|1.80
|117.42
|117.29
|0.00
|1025
|2006.03.06 18:45
|close
|292
|1.80
|117.53
|117.29
|0.00
|168.46
|5294.78
|1026
|2006.03.07 03:00
|buy
|293
|1.90
|117.61
|117.48
|0.00
|1027
|2006.03.07 05:00
|s/l
|293
|1.90
|117.48
|117.48
|0.00
|-210.46
|5084.32
|1028
|2006.03.07 07:02
|buy
|294
|1.80
|117.58
|117.45
|0.00
|1029
|2006.03.07 08:00
|modify
|294
|1.80
|117.58
|117.46
|0.00
|1030
|2006.03.07 08:01
|modify
|294
|1.80
|117.58
|117.47
|0.00
|1031
|2006.03.07 08:30
|modify
|294
|1.80
|117.58
|117.48
|0.00
|1032
|2006.03.07 09:00
|modify
|294
|1.80
|117.58
|117.58
|0.00
|1033
|2006.03.07 09:00
|close
|294
|1.80
|117.76
|117.58
|0.00
|275.14
|5359.46
|1034
|2006.03.07 17:28
|buy
|295
|1.90
|117.64
|117.51
|0.00
|1035
|2006.03.07 17:31
|modify
|295
|1.90
|117.64
|117.52
|0.00
|1036
|2006.03.07 17:32
|modify
|295
|1.90
|117.64
|117.53
|0.00
|1037
|2006.03.07 17:33
|modify
|295
|1.90
|117.64
|117.54
|0.00
|1038
|2006.03.07 17:33
|close
|295
|1.90
|117.75
|117.54
|0.00
|177.49
|5536.95
|1039
|2006.03.09 08:00
|buy
|296
|1.90
|117.86
|117.73
|0.00
|1040
|2006.03.09 10:00
|s/l
|296
|1.90
|117.73
|117.73
|0.00
|-210.22
|5326.73
|1041
|2006.03.09 20:00
|buy
|297
|1.90
|118.18
|118.05
|0.00
|1042
|2006.03.10 01:39
|modify
|297
|1.90
|118.18
|118.05
|0.00
|1043
|2006.03.10 02:00
|modify
|297
|1.90
|118.18
|118.13
|0.00
|1044
|2006.03.10 02:00
|close
|297
|1.90
|118.36
|118.13
|0.00
|313.21
|5639.95
|1045
|2006.03.10 07:41
|buy
|298
|2.00
|118.36
|118.23
|0.00
|1046
|2006.03.10 09:00
|s/l
|298
|2.00
|118.23
|118.23
|0.00
|-220.02
|5419.93
|1047
|2006.03.13 12:00
|buy
|299
|1.90
|118.90
|118.77
|0.00
|1048
|2006.03.13 12:41
|modify
|299
|1.90
|118.90
|118.80
|0.00
|1049
|2006.03.13 12:43
|modify
|299
|1.90
|118.90
|118.81
|0.00
|1050
|2006.03.13 13:20
|modify
|299
|1.90
|118.90
|118.81
|0.00
|1051
|2006.03.13 13:20
|modify
|299
|1.90
|118.90
|118.83
|0.00
|1052
|2006.03.13 13:20
|close
|299
|1.90
|118.98
|118.83
|0.00
|127.76
|5547.69
|1053
|2006.03.14 03:10
|sell
|300
|1.90
|118.57
|118.70
|0.00
|1054
|2006.03.14 06:00
|modify
|300
|1.90
|118.57
|118.70
|0.00
|1055
|2006.03.14 06:15
|modify
|300
|1.90
|118.57
|118.68
|0.00
|1056
|2006.03.14 06:15
|modify
|300
|1.90
|118.57
|118.67
|0.00
|1057
|2006.03.14 06:15
|close
|300
|1.90
|118.49
|118.67
|0.00
|128.28
|5675.97
|1058
|2006.03.15 15:59
|sell
|301
|2.00
|117.57
|117.70
|0.00
|1059
|2006.03.15 16:00
|modify
|301
|2.00
|117.57
|117.52
|0.00
|1060
|2006.03.15 16:00
|close
|301
|2.00
|117.35
|117.52
|0.00
|374.95
|6050.92
|1061
|2006.03.15 17:00
|sell
|302
|2.10
|117.52
|117.65
|0.00
|1062
|2006.03.15 17:08
|modify
|302
|2.10
|117.52
|117.64
|0.00
|1063
|2006.03.15 17:08
|close
|302
|2.10
|117.45
|117.64
|0.00
|125.15
|6176.07
|1064
|2006.03.15 17:59
|sell
|303
|2.20
|117.55
|117.68
|0.00
|1065
|2006.03.15 18:01
|modify
|303
|2.20
|117.55
|117.50
|0.00
|1066
|2006.03.15 18:01
|close
|303
|2.20
|117.31
|117.50
|0.00
|450.09
|6626.16
|1067
|2006.03.15 23:00
|sell
|304
|2.30
|117.36
|117.49
|0.00
|1068
|2006.03.16 00:23
|s/l
|304
|2.30
|117.49
|117.49
|0.00
|-354.88
|6271.27
|1069
|2006.03.17 03:00
|sell
|305
|2.20
|116.75
|116.88
|0.00
|1070
|2006.03.17 06:02
|close
|305
|2.20
|116.68
|116.88
|0.00
|131.98
|6403.25
|1071
|2006.03.22 00:02
|buy
|306
|2.20
|117.20
|117.07
|0.00
|1072
|2006.03.22 01:02
|close
|306
|2.20
|117.27
|117.07
|0.00
|131.32
|6534.57
|1073
|2006.03.22 03:00
|buy
|307
|2.30
|117.30
|117.17
|0.00
|1074
|2006.03.22 08:00
|s/l
|307
|2.30
|117.17
|117.17
|0.00
|-255.23
|6279.34
|1075
|2006.03.23 09:00
|buy
|308
|2.20
|116.89
|116.76
|0.00
|1076
|2006.03.23 10:35
|modify
|308
|2.20
|116.89
|116.76
|0.00
|1077
|2006.03.23 10:35
|modify
|308
|2.20
|116.89
|116.77
|0.00
|1078
|2006.03.23 11:00
|modify
|308
|2.20
|116.89
|116.87
|0.00
|1079
|2006.03.23 11:55
|modify
|308
|2.20
|116.89
|116.88
|0.00
|1080
|2006.03.23 11:55
|close
|308
|2.20
|117.06
|116.88
|0.00
|319.49
|6598.83
|1081
|2006.03.23 18:00
|buy
|309
|2.30
|117.61
|117.48
|0.00
|1082
|2006.03.23 21:00
|modify
|309
|2.30
|117.61
|117.67
|0.00
|1083
|2006.03.23 21:00
|close
|309
|2.30
|117.93
|117.67
|0.00
|624.11
|7222.94
|1084
|2006.03.28 03:11
|sell
|310
|2.50
|116.71
|116.84
|0.00
|1085
|2006.03.28 03:13
|s/l
|310
|2.50
|116.84
|116.84
|0.00
|-278.16
|6944.78
|1086
|2006.03.28 03:13
|sell
|311
|2.40
|116.76
|116.89
|0.00
|1087
|2006.03.28 03:19
|s/l
|311
|2.40
|116.89
|116.89
|0.00
|-266.90
|6677.88
|1088
|2006.03.28 18:35
|buy
|312
|2.30
|117.18
|117.05
|0.00
|1089
|2006.03.28 20:27
|modify
|312
|2.30
|117.18
|117.05
|0.00
|1090
|2006.03.28 20:27
|modify
|312
|2.30
|117.18
|117.06
|0.00
|1091
|2006.03.28 20:27
|close
|312
|2.30
|117.28
|117.06
|0.00
|196.11
|6873.99
|1092
|2006.03.28 22:38
|buy
|313
|2.40
|117.82
|117.69
|0.00
|1093
|2006.03.28 23:14
|close
|313
|2.40
|117.92
|117.69
|0.00
|203.52
|7077.51
|1094
|2006.03.29 00:52
|buy
|314
|2.50
|117.75
|117.62
|0.00
|1095
|2006.03.29 01:15
|close
|314
|2.50
|117.87
|117.62
|0.00
|254.51
|7332.02
|1096
|2006.03.29 05:50
|buy
|315
|2.60
|117.80
|117.67
|0.00
|1097
|2006.03.29 08:25
|modify
|315
|2.60
|117.80
|117.69
|0.00
|1098
|2006.03.29 08:25
|close
|315
|2.60
|117.92
|117.69
|0.00
|264.59
|7596.61
|1099
|2006.03.29 17:08
|buy
|316
|2.70
|117.97
|117.84
|0.00
|1100
|2006.03.29 18:07
|s/l
|316
|2.70
|117.84
|117.84
|0.00
|-297.86
|7298.75
|1101
|2006.03.30 02:59
|buy
|317
|2.60
|117.71
|117.58
|0.00
|1102
|2006.03.30 04:28
|close
|317
|2.60
|117.80
|117.58
|0.00
|198.64
|7497.39
|1103
|2006.03.30 08:30
|sell
|318
|2.60
|117.63
|117.76
|0.00
|1104
|2006.03.30 09:05
|s/l
|318
|2.60
|117.76
|117.76
|0.00
|-287.00
|7210.39
|1105
|2006.03.30 19:45
|sell
|319
|2.50
|117.54
|117.67
|0.00
|1106
|2006.03.30 20:36
|close
|319
|2.50
|117.42
|117.67
|0.00
|255.50
|7465.89
|1107
|2006.03.31 02:13
|sell
|320
|2.60
|117.53
|117.66
|0.00
|1108
|2006.03.31 02:39
|close
|320
|2.60
|117.39
|117.66
|0.00
|310.08
|7775.97
|1109
|2006.03.31 17:13
|buy
|321
|2.70
|117.82
|117.69
|0.00
|1110
|2006.03.31 17:28
|modify
|321
|2.70
|117.82
|117.70
|0.00
|1111
|2006.03.31 17:28
|close
|321
|2.70
|117.90
|117.70
|0.00
|183.21
|7959.18
|1112
|2006.03.31 17:30
|buy
|322
|2.80
|117.81
|117.68
|0.00
|1113
|2006.03.31 17:36
|s/l
|322
|2.80
|117.68
|117.68
|0.00
|-309.39
|7649.79
|1114
|2006.03.31 17:36
|buy
|323
|2.70
|117.67
|117.54
|0.00
|1115
|2006.03.31 17:57
|modify
|323
|2.70
|117.67
|117.54
|0.00
|1116
|2006.03.31 17:58
|modify
|323
|2.70
|117.67
|117.55
|0.00
|1117
|2006.03.31 17:58
|modify
|323
|2.70
|117.67
|117.56
|0.00
|1118
|2006.03.31 17:58
|modify
|323
|2.70
|117.67
|117.57
|0.00
|1119
|2006.03.31 17:58
|close
|323
|2.70
|117.77
|117.57
|0.00
|229.25
|7879.04
|1120
|2006.03.31 17:58
|buy
|324
|2.80
|117.78
|117.65
|0.00
|1121
|2006.03.31 18:03
|s/l
|324
|2.80
|117.65
|117.65
|0.00
|-309.42
|7569.62
|1122
|2006.03.31 18:50
|buy
|325
|2.60
|117.49
|117.36
|0.00
|1123
|2006.03.31 19:13
|modify
|325
|2.60
|117.49
|117.36
|0.00
|1124
|2006.03.31 19:13
|close
|325
|2.60
|117.59
|117.36
|0.00
|221.10
|7790.72
|1125
|2006.04.03 12:11
|buy
|326
|2.70
|118.33
|118.20
|0.00
|1126
|2006.04.03 12:48
|modify
|326
|2.70
|118.33
|118.24
|0.00
|1127
|2006.04.03 12:48
|close
|326
|2.70
|118.49
|118.24
|0.00
|364.58
|8155.30
|1128
|2006.04.04 08:59
|sell
|327
|2.90
|117.71
|117.84
|0.00
|1129
|2006.04.04 09:31
|modify
|327
|2.90
|117.71
|117.83
|0.00
|1130
|2006.04.04 09:31
|modify
|327
|2.90
|117.71
|117.80
|0.00
|1131
|2006.04.04 09:34
|modify
|327
|2.90
|117.71
|117.79
|0.00
|1132
|2006.04.04 09:34
|close
|327
|2.90
|117.62
|117.79
|0.00
|221.90
|8377.20
|1133
|2006.04.04 13:01
|sell
|328
|2.90
|117.74
|117.87
|0.00
|1134
|2006.04.04 13:32
|modify
|328
|2.90
|117.74
|117.86
|0.00
|1135
|2006.04.04 13:32
|close
|328
|2.90
|117.66
|117.86
|0.00
|197.17
|8574.37
|1136
|2006.04.04 15:01
|sell
|329
|3.00
|117.64
|117.77
|0.00
|1137
|2006.04.04 15:07
|close
|329
|3.00
|117.57
|117.77
|0.00
|178.61
|8752.98
|1138
|2006.04.04 17:09
|sell
|330
|3.10
|117.43
|117.56
|0.00
|1139
|2006.04.04 19:19
|s/l
|330
|3.10
|117.56
|117.56
|0.00
|-342.81
|8410.17
|1140
|2006.04.04 19:19
|sell
|331
|2.90
|117.54
|117.67
|0.00
|1141
|2006.04.04 19:41
|close
|331
|2.90
|117.46
|117.67
|0.00
|197.51
|8607.68
|1142
|2006.04.04 23:07
|sell
|332
|3.00
|117.55
|117.68
|0.00
|1143
|2006.04.05 01:00
|modify
|332
|3.00
|117.55
|117.67
|0.00
|1144
|2006.04.05 01:00
|modify
|332
|3.00
|117.55
|117.65
|0.00
|1145
|2006.04.05 01:01
|modify
|332
|3.00
|117.55
|117.64
|0.00
|1146
|2006.04.05 01:01
|close
|332
|3.00
|117.43
|117.64
|0.00
|262.91
|8870.59
|1147
|2006.04.05 08:00
|sell
|333
|3.10
|116.94
|117.07
|0.00
|1148
|2006.04.05 08:06
|modify
|333
|3.10
|116.94
|117.07
|0.00
|1149
|2006.04.05 08:11
|modify
|333
|3.10
|116.94
|117.05
|0.00
|1150
|2006.04.05 08:11
|close
|333
|3.10
|116.87
|117.05
|0.00
|185.68
|9056.27
|1151
|2006.04.05 08:59
|sell
|334
|3.20
|116.96
|117.09
|0.00
|1152
|2006.04.05 09:01
|modify
|334
|3.20
|116.96
|116.96
|0.00
|1153
|2006.04.05 09:01
|close
|334
|3.20
|116.77
|116.96
|0.00
|520.68
|9576.95
|1154
|2006.04.06 04:23
|buy
|335
|3.40
|117.43
|117.30
|0.00
|1155
|2006.04.06 05:00
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.30
|0.00
|1156
|2006.04.06 08:00
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.30
|0.00
|1157
|2006.04.06 08:00
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.31
|0.00
|1158
|2006.04.06 08:00
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.31
|0.00
|1159
|2006.04.06 08:01
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.32
|0.00
|1160
|2006.04.06 08:02
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.33
|0.00
|1161
|2006.04.06 08:05
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.34
|0.00
|1162
|2006.04.06 08:06
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.35
|0.00
|1163
|2006.04.06 08:21
|modify
|335
|3.40
|117.43
|117.36
|0.00
|1164
|2006.04.06 08:21
|close
|335
|3.40
|117.54
|117.36
|0.00
|318.19
|9895.14
|1165
|2006.04.10 01:00
|buy
|336
|3.50
|118.13
|118.00
|0.00
|1166
|2006.04.10 01:12
|close
|336
|3.50
|118.21
|118.00
|0.00
|236.86
|10132.00
|1167
|2006.04.10 01:19
|buy
|337
|3.50
|118.16
|118.03
|0.00
|1168
|2006.04.10 02:03
|close
|337
|3.50
|118.24
|118.03
|0.00
|236.81
|10368.81
|1169
|2006.04.12 08:04
|sell
|338
|3.60
|118.24
|118.37
|0.00
|1170
|2006.04.12 08:31
|modify
|338
|3.60
|118.24
|118.37
|0.00
|1171
|2006.04.12 08:31
|modify
|338
|3.60
|118.24
|118.36
|0.00
|1172
|2006.04.12 08:32
|modify
|338
|3.60
|118.24
|118.35
|0.00
|1173
|2006.04.12 08:32
|close
|338
|3.60
|118.17
|118.35
|0.00
|213.24
|10582.05
|1174
|2006.04.13 01:00
|buy
|339
|3.70
|118.45
|118.32
|0.00
|1175
|2006.04.13 01:30
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.32
|0.00
|1176
|2006.04.13 01:44
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.33
|0.00
|1177
|2006.04.13 01:44
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.34
|0.00
|1178
|2006.04.13 01:52
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.34
|0.00
|1179
|2006.04.13 01:54
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.35
|0.00
|1180
|2006.04.13 01:54
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.35
|0.00
|1181
|2006.04.13 02:00
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.35
|0.00
|1182
|2006.04.13 02:01
|modify
|339
|3.70
|118.45
|118.36
|0.00
|1183
|2006.04.13 02:01
|close
|339
|3.70
|118.53
|118.36
|0.00
|249.72
|10831.77
|1184
|2006.04.13 03:00
|buy
|340
|3.80
|118.45
|118.32
|0.00
|1185
|2006.04.13 03:37
|modify
|340
|3.80
|118.45
|118.33
|0.00
|1186
|2006.04.13 03:41
|modify
|340
|3.80
|118.45
|118.33
|0.00
|1187
|2006.04.13 03:58
|modify
|340
|3.80
|118.45
|118.34
|0.00
|1188
|2006.04.13 04:25
|modify
|340
|3.80
|118.45
|118.35
|0.00
|1189
|2006.04.13 04:27
|modify
|340
|3.80
|118.45
|118.36
|0.00
|1190
|2006.04.13 04:28
|modify
|340
|3.80
|118.45
|118.37
|0.00
|1191
|2006.04.13 07:01
|s/l
|340
|3.80
|118.3664
|118.37
|0.00
|-268.32
|10563.45
|1192
|2006.04.13 17:00
|buy
|341
|3.70
|118.45
|118.32
|0.00
|1193
|2006.04.13 17:03
|modify
|341
|3.70
|118.45
|118.32
|0.00
|1194
|2006.04.13 17:28
|modify
|341
|3.70
|118.45
|118.33
|0.00
|1195
|2006.04.13 17:40
|modify
|341
|3.70
|118.45
|118.34
|0.00
|1196
|2006.04.13 17:40
|modify
|341
|3.70
|118.45
|118.35
|0.00
|1197
|2006.04.13 17:42
|modify
|341
|3.70
|118.45
|118.36
|0.00
|1198
|2006.04.13 18:41
|modify
|341
|3.70
|118.45
|118.37
|0.00
|1199
|2006.04.13 18:41
|close
|341
|3.70
|118.53
|118.37
|0.00
|249.72
|10813.17
|1200
|2006.04.14 07:00
|buy
|342
|3.80
|118.63
|118.50
|0.00
|1201
|2006.04.14 08:43
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.51
|0.00
|1202
|2006.04.14 08:43
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.52
|0.00
|1203
|2006.04.14 08:44
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.53
|0.00
|1204
|2006.04.14 09:15
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.53
|0.00
|1205
|2006.04.14 09:17
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.54
|0.00
|1206
|2006.04.14 09:59
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.54
|0.00
|1207
|2006.04.14 10:00
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.54
|0.00
|1208
|2006.04.14 10:05
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.55
|0.00
|1209
|2006.04.14 10:07
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.56
|0.00
|1210
|2006.04.14 10:22
|modify
|342
|3.80
|118.63
|118.57
|0.00
|1211
|2006.04.14 11:02
|close
|342
|3.80
|118.68
|118.57
|0.00
|160.09
|10973.26
|1212
|2006.04.18 12:13
|buy
|343
|3.80
|117.94
|117.81
|0.00
|1213
|2006.04.18 12:59
|modify
|343
|3.80
|117.94
|117.92
|0.00
|1214
|2006.04.18 12:59
|close
|343
|3.80
|118.08
|117.92
|0.00
|450.55
|11423.81
|1215
|2006.04.18 18:00
|sell
|344
|4.00
|117.73
|117.86
|0.00
|1216
|2006.04.18 18:22
|modify
|344
|4.00
|117.73
|117.86
|0.00
|1217
|2006.04.18 18:22
|close
|344
|4.00
|117.64
|117.86
|0.00
|306.02
|11729.83
|1218
|2006.04.18 18:59
|sell
|345
|4.10
|117.76
|117.89
|0.00
|1219
|2006.04.18 19:00
|modify
|345
|4.10
|117.76
|117.89
|0.00
|1220
|2006.04.18 19:00
|modify
|345
|4.10
|117.76
|117.89
|0.00
|1221
|2006.04.18 19:00
|modify
|345
|4.10
|117.76
|117.88
|0.00
|1222
|2006.04.18 19:00
|close
|345
|4.10
|117.66
|117.88
|0.00
|348.46
|12078.29
|1223
|2006.04.19 19:00
|buy
|346
|4.20
|117.40
|117.27
|0.00
|1224
|2006.04.19 19:05
|close
|346
|4.20
|117.47
|117.27
|0.00
|250.28
|12328.57
|1225
|2006.04.19 19:06
|buy
|347
|4.30
|117.45
|117.32
|0.00
|1226
|2006.04.19 20:01
|s/l
|347
|4.30
|117.32
|117.32
|0.00
|-476.48
|11852.09
|1227
|2006.04.20 01:03
|sell
|348
|4.10
|117.40
|117.53
|0.00
|1228
|2006.04.20 03:11
|s/l
|348
|4.10
|117.53
|117.53
|0.00
|-453.43
|11398.66
|1229
|2006.04.24 04:08
|sell
|349
|4.00
|115.82
|115.95
|0.00
|1230
|2006.04.24 04:53
|close
|349
|4.00
|115.73
|115.95
|0.00
|311.07
|11709.73
|1231
|2006.04.24 22:00
|sell
|350
|4.10
|114.44
|114.57
|0.00
|1232
|2006.04.24 23:00
|s/l
|350
|4.10
|114.57
|114.57
|0.00
|-464.97
|11244.76
|1233
|2006.04.25 04:21
|sell
|351
|3.90
|114.50
|114.63
|0.00
|1234
|2006.04.25 07:10
|s/l
|351
|3.90
|114.63
|114.63
|0.00
|-442.25
|10802.51
|1235
|2006.04.25 20:01
|buy
|352
|3.80
|114.88
|114.75
|0.00
|1236
|2006.04.26 01:20
|modify
|352
|3.80
|114.88
|114.75
|0.00
|1237
|2006.04.26 01:24
|modify
|352
|3.80
|114.88
|114.76
|0.00
|1238
|2006.04.26 01:24
|close
|352
|3.80
|114.98
|114.76
|0.00
|379.03
|11181.54
|1239
|2006.04.26 12:00
|buy
|353
|3.90
|115.14
|115.01
|0.00
|1240
|2006.04.26 12:12
|modify
|353
|3.90
|115.14
|115.02
|0.00
|1241
|2006.04.26 12:12
|modify
|353
|3.90
|115.14
|115.03
|0.00
|1242
|2006.04.26 12:12
|modify
|353
|3.90
|115.14
|115.04
|0.00
|1243
|2006.04.26 12:12
|close
|353
|3.90
|115.22
|115.04
|0.00
|270.78
|11452.32
|1244
|2006.04.26 20:59
|sell
|354
|4.00
|114.88
|115.01
|0.00
|1245
|2006.04.26 21:00
|modify
|354
|4.00
|114.88
|114.95
|0.00
|1246
|2006.04.26 21:00
|close
|354
|4.00
|114.69
|114.95
|0.00
|662.66
|12114.98
|1247
|2006.04.27 20:04
|sell
|355
|4.20
|114.08
|114.21
|0.00
|1248
|2006.04.28 00:07
|s/l
|355
|4.20
|114.21
|114.21
|0.00
|-539.18
|11575.80
|1249
|2006.04.28 03:00
|sell
|356
|4.10
|114.29
|114.42
|0.00
|1250
|2006.04.28 04:00
|s/l
|356
|4.10
|114.42
|114.42
|0.00
|-465.79
|11110.01
|1251
|2006.04.28 12:00
|sell
|357
|3.90
|114.18
|114.31
|0.00
|1252
|2006.04.28 13:29
|s/l
|357
|3.90
|114.31
|114.31
|0.00
|-443.53
|10666.48
|1253
|2006.05.01 17:00
|sell
|358
|3.70
|112.98
|113.11
|0.00
|1254
|2006.05.01 17:15
|modify
|358
|3.70
|112.98
|113.11
|0.00
|1255
|2006.05.01 17:15
|close
|358
|3.70
|112.86
|113.11
|0.00
|393.42
|11059.90
|1256
|2006.05.01 17:16
|sell
|359
|3.90
|112.85
|112.98
|0.00
|1257
|2006.05.01 17:26
|s/l
|359
|3.90
|112.98
|112.98
|0.00
|-448.75
|10611.15
|1258
|2006.05.01 17:26
|sell
|360
|3.70
|112.96
|113.09
|0.00
|1259
|2006.05.01 18:00
|s/l
|360
|3.70
|113.09
|113.09
|0.00
|-425.32
|10185.83
|1260
|2006.05.03 18:09
|buy
|361
|3.60
|113.34
|113.21
|0.00
|1261
|2006.05.03 18:22
|modify
|361
|3.60
|113.34
|113.22
|0.00
|1262
|2006.05.03 18:22
|modify
|361
|3.60
|113.34
|113.23
|0.00
|1263
|2006.05.03 18:23
|modify
|361
|3.60
|113.34
|113.23
|0.00
|1264
|2006.05.03 18:24
|modify
|361
|3.60
|113.34
|113.24
|0.00
|1265
|2006.05.03 18:24
|close
|361
|3.60
|113.46
|113.24
|0.00
|380.75
|10566.58
|1266
|2006.05.04 04:01
|buy
|362
|3.70
|113.67
|113.54
|0.00
|1267
|2006.05.04 06:00
|modify
|362
|3.70
|113.67
|113.69
|0.00
|1268
|2006.05.04 06:00
|close
|362
|3.70
|113.91
|113.69
|0.00
|779.56
|11346.14
|1269
|2006.05.04 12:17
|buy
|363
|4.00
|113.94
|113.81
|0.00
|1270
|2006.05.04 13:46
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.81
|0.00
|1271
|2006.05.04 13:46
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.82
|0.00
|1272
|2006.05.04 13:46
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.82
|0.00
|1273
|2006.05.04 13:47
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.83
|0.00
|1274
|2006.05.04 14:09
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.84
|0.00
|1275
|2006.05.04 14:13
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.85
|0.00
|1276
|2006.05.04 14:13
|modify
|363
|4.00
|113.94
|113.86
|0.00
|1277
|2006.05.04 14:13
|close
|363
|4.00
|114.07
|113.86
|0.00
|455.87
|11802.01
|1278
|2006.05.04 15:00
|buy
|364
|4.10
|113.83
|113.70
|0.00
|1279
|2006.05.04 16:00
|s/l
|364
|4.10
|113.70
|113.70
|0.00
|-468.94
|11333.07
|1280
|2006.05.05 03:33
|sell
|365
|4.00
|113.65
|113.78
|0.00
|1281
|2006.05.05 10:10
|s/l
|365
|4.00
|113.78
|113.78
|0.00
|-457.02
|10876.05
|1282
|2006.05.05 22:30
|sell
|366
|3.80
|112.53
|112.66
|0.00
|1283
|2006.05.08 00:00
|modify
|366
|3.80
|112.53
|112.33
|0.00
|1284
|2006.05.08 00:00
|close
|366
|3.80
|112.05
|112.33
|0.00
|1572.55
|12448.60
|1285
|2006.05.08 01:00
|sell
|367
|4.40
|112.07
|112.20
|0.00
|1286
|2006.05.08 01:41
|close
|367
|4.40
|111.97
|112.20
|0.00
|392.97
|12841.57
|1287
|2006.05.08 01:49
|sell
|368
|4.50
|112.02
|112.15
|0.00
|1288
|2006.05.08 02:07
|s/l
|368
|4.50
|112.15
|112.15
|0.00
|-521.63
|12319.94
|1289
|2006.05.08 18:00
|sell
|369
|4.30
|111.55
|111.68
|0.00
|1290
|2006.05.08 19:03
|s/l
|369
|4.30
|111.68
|111.68
|0.00
|-500.54
|11819.40
|1291
|2006.05.09 04:00
|sell
|370
|4.10
|111.61
|111.74
|0.00
|1292
|2006.05.09 05:00
|s/l
|370
|4.10
|111.74
|111.74
|0.00
|-476.45
|11342.95
|1293
|2006.05.10 02:05
|sell
|371
|4.00
|111.10
|111.23
|0.00
|1294
|2006.05.10 03:01
|s/l
|371
|4.00
|111.23
|111.23
|0.00
|-467.50
|10875.45
|1295
|2006.05.10 05:00
|sell
|372
|3.80
|111.19
|111.32
|0.00
|1296
|2006.05.10 05:29
|modify
|372
|3.80
|111.19
|111.31
|0.00
|1297
|2006.05.10 05:44
|modify
|372
|3.80
|111.19
|111.30
|0.00
|1298
|2006.05.10 05:45
|modify
|372
|3.80
|111.19
|111.29
|0.00
|1299
|2006.05.10 05:45
|close
|372
|3.80
|111.10
|111.29
|0.00
|307.83
|11183.28
|1300
|2006.05.10 05:59
|sell
|373
|3.90
|111.18
|111.31
|0.00
|1301
|2006.05.10 06:00
|modify
|373
|3.90
|111.18
|111.10
|0.00
|1302
|2006.05.10 06:00
|close
|373
|3.90
|110.91
|111.10
|0.00
|949.42
|12132.70
|1303
|2006.05.10 22:04
|sell
|374
|4.20
|110.37
|110.50
|0.00
|1304
|2006.05.10 22:04
|close
|374
|4.20
|110.26
|110.50
|0.00
|419.02
|12551.72
|1305
|2006.05.10 22:17
|sell
|375
|4.40
|110.37
|110.50
|0.00
|1306
|2006.05.10 22:59
|modify
|375
|4.40
|110.37
|110.41
|0.00
|1307
|2006.05.10 22:59
|close
|375
|4.40
|110.15
|110.41
|0.00
|878.80
|13430.52
|1308
|2006.05.10 23:00
|sell
|376
|4.70
|110.47
|110.60
|0.00
|1309
|2006.05.10 23:54
|s/l
|376
|4.70
|110.60
|110.60
|0.00
|-552.34
|12878.18
|1310
|2006.05.10 23:54
|sell
|377
|4.50
|110.60
|110.73
|0.00
|1311
|2006.05.11 01:00
|s/l
|377
|4.50
|110.73
|110.73
|0.00
|-724.12
|12154.06
|1312
|2006.05.11 05:01
|buy
|378
|4.30
|111.15
|111.02
|0.00
|1313
|2006.05.11 05:31
|close
|378
|4.30
|111.27
|111.02
|0.00
|463.73
|12617.79
|1314
|2006.05.11 05:57
|buy
|379
|4.40
|111.17
|111.04
|0.00
|1315
|2006.05.11 08:15
|close
|379
|4.40
|111.24
|111.04
|0.00
|276.87
|12894.66
|1316
|2006.05.11 22:24
|sell
|380
|4.50
|110.60
|110.73
|0.00
|1317
|2006.05.11 23:00
|s/l
|380
|4.50
|110.73
|110.73
|0.00
|-528.31
|12366.35
|1318
|2006.05.12 15:04
|sell
|381
|4.30
|109.86
|109.99
|0.00
|1319
|2006.05.12 15:19
|close
|381
|4.30
|109.78
|109.99
|0.00
|313.35
|12679.70
|1320
|2006.05.12 15:21
|sell
|382
|4.40
|109.86
|109.99
|0.00
|1321
|2006.05.12 15:41
|close
|382
|4.40
|109.76
|109.99
|0.00
|400.88
|13080.58
|1322
|2006.05.12 15:43
|sell
|383
|4.60
|109.86
|109.99
|0.00
|1323
|2006.05.12 15:46
|close
|383
|4.60
|109.78
|109.99
|0.00
|335.21
|13415.79
|1324
|2006.05.12 15:54
|sell
|384
|4.70
|109.88
|110.01
|0.00
|1325
|2006.05.12 15:54
|close
|384
|4.70
|109.79
|110.01
|0.00
|385.28
|13801.07
|1326
|2006.05.12 15:54
|sell
|385
|4.80
|109.96
|110.09
|0.00
|1327
|2006.05.12 15:54
|modify
|385
|4.80
|109.96
|110.01
|0.00
|1328
|2006.05.12 15:54
|close
|385
|4.80
|109.75
|110.01
|0.00
|918.45
|14719.52
|1329
|2006.05.12 15:54
|sell
|386
|5.20
|109.87
|110.00
|0.00
|1330
|2006.05.12 15:54
|modify
|386
|5.20
|109.87
|109.97
|0.00
|1331
|2006.05.12 15:54
|close
|386
|5.20
|109.71
|109.97
|0.00
|758.36
|15477.88
|1332
|2006.05.12 15:58
|sell
|387
|5.40
|109.86
|109.99
|0.00
|1333
|2006.05.12 15:58
|close
|387
|5.40
|109.73
|109.99
|0.00
|639.76
|16117.64
|1334
|2006.05.12 15:59
|sell
|388
|5.60
|109.95
|110.08
|0.00
|1335
|2006.05.12 15:59
|close
|388
|5.60
|109.86
|110.08
|0.00
|458.75
|16576.39
|1336
|2006.05.12 15:59
|sell
|389
|5.80
|109.87
|110.00
|0.00
|1337
|2006.05.12 15:59
|modify
|389
|5.80
|109.87
|109.86
|0.00
|1338
|2006.05.12 15:59
|close
|389
|5.80
|109.60
|109.86
|0.00
|1428.83
|18005.22
|1339
|2006.05.16 02:12
|buy
|390
|6.30
|110.60
|110.47
|0.00
|1340
|2006.05.16 02:27
|s/l
|390
|6.30
|110.47
|110.47
|0.00
|-741.38
|17263.84
|1341
|2006.05.16 02:30
|buy
|391
|6.00
|110.37
|110.24
|0.00
|1342
|2006.05.16 03:02
|close
|391
|6.00
|110.50
|110.24
|0.00
|705.89
|17969.73
|1343
|2006.05.16 03:45
|buy
|392
|6.30
|110.31
|110.18
|0.00
|1344
|2006.05.16 05:17
|s/l
|392
|6.30
|110.18
|110.18
|0.00
|-743.33
|17226.40
|1345
|2006.05.16 13:10
|buy
|393
|6.00
|110.24
|110.11
|0.00
|1346
|2006.05.16 14:31
|s/l
|393
|6.00
|110.11
|110.11
|0.00
|-708.38
|16518.02
|1347
|2006.05.18 03:00
|buy
|394
|5.80
|110.87
|110.74
|0.00
|1348
|2006.05.18 03:24
|s/l
|394
|5.80
|110.74
|110.74
|0.00
|-680.88
|15837.14
|1349
|2006.05.18 03:38
|buy
|395
|5.50
|110.68
|110.55
|0.00
|1350
|2006.05.18 03:59
|close
|395
|5.50
|110.86
|110.55
|0.00
|893.02
|16730.16
|1351
|2006.05.18 04:00
|buy
|396
|5.90
|110.64
|110.51
|0.00
|1352
|2006.05.18 08:00
|close
|396
|5.90
|110.80
|110.51
|0.00
|851.99
|17582.15
|1353
|2006.05.18 19:10
|buy
|397
|6.20
|110.78
|110.65
|0.00
|1354
|2006.05.18 21:00
|close
|397
|6.20
|110.88
|110.65
|0.00
|559.15
|18141.30
|1355
|2006.05.19 03:00
|sell
|398
|6.30
|110.77
|110.90
|0.00
|1356
|2006.05.19 05:00
|s/l
|398
|6.30
|110.90
|110.90
|0.00
|-737.97
|17403.33
|1357
|2006.05.19 13:00
|buy
|399
|6.10
|111.79
|111.66
|0.00
|1358
|2006.05.19 13:31
|close
|399
|6.10
|111.93
|111.66
|0.00
|763.00
|18166.33
|1359
|2006.05.19 13:46
|buy
|400
|6.40
|111.86
|111.73
|0.00
|1360
|2006.05.19 13:55
|s/l
|400
|6.40
|111.73
|111.73
|0.00
|-744.72
|17421.61
|1361
|2006.05.19 18:00
|buy
|401
|6.10
|111.80
|111.67
|0.00
|1362
|2006.05.19 18:03
|s/l
|401
|6.10
|111.67
|111.67
|0.00
|-710.13
|16711.48
|1363
|2006.05.22 06:00
|buy
|402
|5.80
|111.97
|111.84
|0.00
|1364
|2006.05.22 06:24
|close
|402
|5.80
|112.09
|111.84
|0.00
|620.93
|17332.41
|1365
|2006.05.23 08:05
|sell
|403
|6.10
|111.25
|111.38
|0.00
|1366
|2006.05.23 08:43
|modify
|403
|6.10
|111.25
|111.36
|0.00
|1367
|2006.05.23 08:43
|close
|403
|6.10
|111.07
|111.36
|0.00
|988.55
|18320.96
|1368
|2006.05.24 05:00
|buy
|404
|6.40
|112.15
|112.02
|0.00
|1369
|2006.05.24 07:31
|modify
|404
|6.40
|112.15
|112.03
|0.00
|1370
|2006.05.24 07:31
|close
|404
|6.40
|112.38
|112.03
|0.00
|1309.86
|19630.82
|1371
|2006.05.24 09:00
|buy
|405
|6.90
|112.19
|112.06
|0.00
|1372
|2006.05.24 10:00
|s/l
|405
|6.90
|112.06
|112.06
|0.00
|-801.90
|18828.92
|1373
|2006.05.26 04:00
|sell
|406
|6.60
|111.95
|112.08
|0.00
|1374
|2006.05.26 04:08
|s/l
|406
|6.60
|112.08
|112.08
|0.00
|-765.53
|18063.39
|1375
|2006.05.26 04:18
|sell
|407
|6.30
|111.93
|112.06
|0.00
|1376
|2006.05.26 04:48
|s/l
|407
|6.30
|112.06
|112.06
|0.00
|-730.79
|17332.60
|1377
|2006.05.30 04:00
|buy
|408
|6.10
|112.48
|112.35
|0.00
|1378
|2006.05.30 05:00
|s/l
|408
|6.10
|112.35
|112.35
|0.00
|-706.58
|16626.02
|1379
|2006.06.01 17:00
|buy
|409
|5.80
|112.44
|112.31
|0.00
|1380
|2006.06.01 17:21
|modify
|409
|5.80
|112.44
|112.31
|0.00
|1381
|2006.06.01 17:21
|modify
|409
|5.80
|112.44
|112.32
|0.00
|1382
|2006.06.01 17:26
|modify
|409
|5.80
|112.44
|112.34
|0.00
|1383
|2006.06.01 17:26
|modify
|409
|5.80
|112.44
|112.35
|0.00
|1384
|2006.06.01 17:27
|modify
|409
|5.80
|112.44
|112.35
|0.00
|1385
|2006.06.01 17:27
|modify
|409
|5.80
|112.44
|112.36
|0.00
|1386
|2006.06.01 17:27
|close
|409
|5.80
|112.60
|112.36
|0.00
|824.16
|17450.18
|1387
|2006.06.01 17:27
|buy
|410
|6.10
|112.62
|112.49
|0.00
|1388
|2006.06.01 17:30
|s/l
|410
|6.10
|112.49
|112.49
|0.00
|-704.95
|16745.23
|1389
|2006.06.01 17:30
|buy
|411
|5.90
|112.51
|112.38
|0.00
|1390
|2006.06.01 20:06
|modify
|411
|5.90
|112.51
|112.39
|0.00
|1391
|2006.06.01 20:11
|modify
|411
|5.90
|112.51
|112.40
|0.00
|1392
|2006.06.01 20:11
|close
|411
|5.90
|112.67
|112.40
|0.00
|837.85
|17583.08
|1393
|2006.06.02 03:00
|sell
|412
|6.20
|112.61
|112.74
|0.00
|1394
|2006.06.02 04:41
|s/l
|412
|6.20
|112.74
|112.74
|0.00
|-714.85
|16868.23
|1395
|2006.06.02 04:51
|sell
|413
|5.90
|112.68
|112.81
|0.00
|1396
|2006.06.02 07:11
|modify
|413
|5.90
|112.68
|112.80
|0.00
|1397
|2006.06.02 08:00
|modify
|413
|5.90
|112.68
|112.79
|0.00
|1398
|2006.06.02 09:03
|s/l
|413
|5.90
|112.7914
|112.79
|0.00
|-582.79
|16285.44
|1399
|2006.06.02 18:00
|sell
|414
|5.70
|111.65
|111.78
|0.00
|1400
|2006.06.02 18:05
|close
|414
|5.70
|111.56
|111.78
|0.00
|459.84
|16745.28
|1401
|2006.06.02 20:55
|sell
|415
|5.90
|111.64
|111.77
|0.00
|1402
|2006.06.05 06:08
|modify
|415
|5.90
|111.64
|111.77
|0.00
|1403
|2006.06.05 06:11
|modify
|415
|5.90
|111.64
|111.77
|0.00
|1404
|2006.06.05 07:00
|modify
|415
|5.90
|111.64
|111.73
|0.00
|1405
|2006.06.05 07:00
|close
|415
|5.90
|111.55
|111.73
|0.00
|390.17
|17135.46
|1406
|2006.06.07 18:00
|buy
|416
|6.00
|113.39
|113.26
|0.00
|1407
|2006.06.07 21:07
|modify
|416
|6.00
|113.39
|113.26
|0.00
|1408
|2006.06.07 21:12
|modify
|416
|6.00
|113.39
|113.27
|0.00
|1409
|2006.06.07 21:36
|modify
|416
|6.00
|113.39
|113.28
|0.00
|1410
|2006.06.07 21:36
|modify
|416
|6.00
|113.39
|113.29
|0.00
|1411
|2006.06.07 22:08
|close
|416
|6.00
|113.50
|113.29
|0.00
|581.48
|17716.94
|1412
|2006.06.12 09:08
|buy
|417
|6.20
|114.06
|113.93
|0.00
|1413
|2006.06.12 09:13
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.93
|0.00
|1414
|2006.06.12 09:14
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.94
|0.00
|1415
|2006.06.12 09:32
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.95
|0.00
|1416
|2006.06.12 09:33
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.96
|0.00
|1417
|2006.06.12 09:33
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.96
|0.00
|1418
|2006.06.12 09:33
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.97
|0.00
|1419
|2006.06.12 09:34
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.98
|0.00
|1420
|2006.06.12 09:34
|modify
|417
|6.20
|114.06
|113.99
|0.00
|1421
|2006.06.12 09:35
|modify
|417
|6.20
|114.06
|114.00
|0.00
|1422
|2006.06.12 09:35
|modify
|417
|6.20
|114.06
|114.00
|0.00
|1423
|2006.06.12 09:35
|modify
|417
|6.20
|114.06
|114.01
|0.00
|1424
|2006.06.12 09:35
|modify
|417
|6.20
|114.06
|114.02
|0.00
|1425
|2006.06.12 09:35
|close
|417
|6.20
|114.15
|114.02
|0.00
|488.83
|18205.77
|1426
|2006.06.12 18:17
|buy
|418
|6.40
|114.28
|114.15
|0.00
|1427
|2006.06.12 23:00
|modify
|418
|6.40
|114.28
|114.18
|0.00
|1428
|2006.06.12 23:00
|close
|418
|6.40
|114.39
|114.18
|0.00
|615.43
|18821.20
|1429
|2006.06.13 18:00
|buy
|419
|6.60
|115.08
|114.95
|0.00
|1430
|2006.06.13 18:29
|close
|419
|6.60
|115.18
|114.95
|0.00
|573.03
|19394.23
|1431
|2006.06.15 03:00
|sell
|420
|6.80
|115.07
|115.20
|0.00
|1432
|2006.06.15 03:11
|close
|420
|6.80
|115.00
|115.20
|0.00
|413.91
|19808.14
|1433
|2006.06.15 03:12
|sell
|421
|6.90
|114.97
|115.10
|0.00
|1434
|2006.06.15 03:42
|close
|421
|6.90
|114.91
|115.10
|0.00
|360.28
|20168.42
|1435
|2006.06.15 03:59
|sell
|422
|7.10
|115.08
|115.21
|0.00
|1436
|2006.06.15 04:00
|modify
|422
|7.10
|115.08
|115.15
|0.00
|1437
|2006.06.15 04:00
|close
|422
|7.10
|114.90
|115.15
|0.00
|1112.29
|21280.71
|1438
|2006.06.15 06:00
|sell
|423
|7.40
|114.99
|115.12
|0.00
|1439
|2006.06.15 08:01
|modify
|423
|7.40
|114.99
|115.12
|0.00
|1440
|2006.06.15 08:11
|modify
|423
|7.40
|114.99
|115.12
|0.00
|1441
|2006.06.15 09:00
|modify
|423
|7.40
|114.99
|115.02
|0.00
|1442
|2006.06.15 09:00
|close
|423
|7.40
|114.86
|115.02
|0.00
|837.53
|22118.24
|1443
|2006.06.16 17:00
|buy
|424
|7.70
|114.99
|114.86
|0.00
|1444
|2006.06.16 17:22
|modify
|424
|7.70
|114.99
|114.87
|0.00
|1445
|2006.06.16 17:22
|modify
|424
|7.70
|114.99
|114.89
|0.00
|1446
|2006.06.16 17:23
|modify
|424
|7.70
|114.99
|114.90
|0.00
|1447
|2006.06.16 17:23
|close
|424
|7.70
|115.07
|114.90
|0.00
|535.32
|22653.56
|1448
|2006.06.16 17:28
|buy
|425
|7.90
|115.06
|114.93
|0.00
|1449
|2006.06.16 17:38
|modify
|425
|7.90
|115.06
|114.94
|0.00
|1450
|2006.06.16 17:42
|modify
|425
|7.90
|115.06
|114.95
|0.00
|1451
|2006.06.16 17:43
|modify
|425
|7.90
|115.06
|114.96
|0.00
|1452
|2006.06.16 17:43
|close
|425
|7.90
|115.13
|114.96
|0.00
|480.32
|23133.88
|1453
|2006.06.16 17:59
|buy
|426
|8.10
|114.99
|114.86
|0.00
|1454
|2006.06.16 18:00
|modify
|426
|8.10
|114.99
|114.95
|0.00
|1455
|2006.06.16 18:00
|close
|426
|8.10
|115.13
|114.95
|0.00
|984.95
|24118.83
|1456
|2006.06.20 04:00
|buy
|427
|8.40
|115.48
|115.35
|0.00
|1457
|2006.06.20 08:00
|s/l
|427
|8.40
|115.35
|115.35
|0.00
|-949.32
|23169.51
|1458
|2006.06.20 12:00
|sell
|428
|8.10
|115.26
|115.39
|0.00
|1459
|2006.06.20 12:07
|modify
|428
|8.10
|115.26
|115.38
|0.00
|1460
|2006.06.20 12:09
|modify
|428
|8.10
|115.26
|115.37
|0.00
|1461
|2006.06.20 12:09
|close
|428
|8.10
|115.19
|115.37
|0.00
|492.24
|23661.75
|1462
|2006.06.20 12:10
|sell
|429
|8.30
|115.18
|115.31
|0.00
|1463
|2006.06.20 12:50
|modify
|429
|8.30
|115.18
|115.30
|0.00
|1464
|2006.06.20 12:52
|modify
|429
|8.30
|115.18
|115.29
|0.00
|1465
|2006.06.20 12:52
|close
|429
|8.30
|115.11
|115.29
|0.00
|504.76
|24166.51
|1466
|2006.06.20 12:53
|sell
|430
|8.50
|115.10
|115.23
|0.00
|1467
|2006.06.20 12:59
|s/l
|430
|8.50
|115.23
|115.23
|0.00
|-958.46
|23208.05
|1468
|2006.06.20 12:59
|sell
|431
|8.10
|115.27
|115.40
|0.00
|1469
|2006.06.20 13:00
|modify
|431
|8.10
|115.27
|115.33
|0.00
|1470
|2006.06.20 13:00
|close
|431
|8.10
|115.12
|115.33
|0.00
|1055.43
|24263.48
|1471
|2006.06.27 08:00
|sell
|432
|8.50
|116.23
|116.36
|0.00
|1472
|2006.06.27 08:08
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.36
|0.00
|1473
|2006.06.27 08:52
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.33
|0.00
|1474
|2006.06.27 08:57
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.32
|0.00
|1475
|2006.06.27 10:11
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.31
|0.00
|1476
|2006.06.27 10:11
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.31
|0.00
|1477
|2006.06.27 10:12
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.30
|0.00
|1478
|2006.06.27 10:13
|modify
|432
|8.50
|116.23
|116.30
|0.00
|1479
|2006.06.27 12:00
|s/l
|432
|8.50
|116.3043
|116.30
|0.00
|-542.42
|23721.06
|1480
|2006.06.27 15:00
|buy
|433
|8.30
|116.27
|116.14
|0.00
|1481
|2006.06.27 16:00
|s/l
|433
|8.30
|116.14
|116.14
|0.00
|-929.21
|22791.85
|1482
|2006.06.27 18:29
|sell
|434
|8.00
|116.25
|116.38
|0.00
|1483
|2006.06.28 01:09
|s/l
|434
|8.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-1009.95
|21781.90
|1484
|2006.06.28 06:00
|sell
|435
|7.60
|116.14
|116.27
|0.00
|1485
|2006.06.28 08:00
|s/l
|435
|7.60
|116.27
|116.27
|0.00
|-849.67
|20932.23
|1486
|2006.06.28 12:05
|buy
|436
|7.30
|116.30
|116.17
|0.00
|1487
|2006.06.28 15:03
|modify
|436
|7.30
|116.30
|116.17
|0.00
|1488
|2006.06.28 15:03
|modify
|436
|7.30
|116.30
|116.18
|0.00
|1489
|2006.06.28 15:03
|modify
|436
|7.30
|116.30
|116.19
|0.00
|1490
|2006.06.28 15:03
|modify
|436
|7.30
|116.30
|116.19
|0.00
|1491
|2006.06.28 16:11
|s/l
|436
|7.30
|116.1921
|116.19
|0.00
|-677.64
|20254.59
|1492
|2006.06.29 23:07
|sell
|437
|7.10
|115.15
|115.28
|0.00
|1493
|2006.06.29 23:18
|close
|437
|7.10
|115.08
|115.28
|0.00
|431.88
|20686.47
|1494
|2006.06.29 23:31
|sell
|438
|7.20
|115.15
|115.28
|0.00
|1495
|2006.06.29 23:59
|close
|438
|7.20
|115.08
|115.28
|0.00
|437.97
|21124.44
|1496
|2006.06.29 23:59
|sell
|439
|7.40
|115.17
|115.30
|0.00
|1497
|2006.06.30 00:00
|close
|439
|7.40
|115.06
|115.30
|0.00
|599.78
|21724.22
|1498
|2006.06.30 09:04
|sell
|440
|7.60
|114.72
|114.85
|0.00
|1499
|2006.06.30 09:25
|close
|440
|7.60
|114.63
|114.85
|0.00
|596.71
|22320.93
|1500
|2006.06.30 09:46
|sell
|441
|7.80
|114.72
|114.85
|0.00
|1501
|2006.06.30 12:00
|modify
|441
|7.80
|114.72
|114.83
|0.00
|1502
|2006.06.30 12:00
|close
|441
|7.80
|114.58
|114.83
|0.00
|953.06
|23273.99
|1503
|2006.06.30 18:00
|sell
|442
|8.10
|114.50
|114.63
|0.00
|1504
|2006.06.30 20:04
|close
|442
|8.10
|114.42
|114.63
|0.00
|566.32
|23840.31
|1505
|2006.07.03 03:00
|sell
|443
|8.30
|114.41
|114.54
|0.00
|1506
|2006.07.03 04:00
|s/l
|443
|8.30
|114.54
|114.54
|0.00
|-940.96
|22899.35
|1507
|2006.07.03 17:00
|buy
|444
|8.00
|114.72
|114.59
|0.00
|1508
|2006.07.03 17:05
|modify
|444
|8.00
|114.72
|114.59
|0.00
|1509
|2006.07.03 17:15
|modify
|444
|8.00
|114.72
|114.60
|0.00
|1510
|2006.07.03 17:15
|modify
|444
|8.00
|114.72
|114.60
|0.00
|1511
|2006.07.03 17:16
|modify
|444
|8.00
|114.72
|114.64
|0.00
|1512
|2006.07.03 17:16
|close
|444
|8.00
|114.83
|114.64
|0.00
|766.36
|23665.71
|1513
|2006.07.03 17:59
|buy
|445
|8.30
|114.71
|114.58
|0.00
|1514
|2006.07.03 18:00
|modify
|445
|8.30
|114.71
|114.72
|0.00
|1515
|2006.07.03 18:00
|close
|445
|8.30
|114.91
|114.72
|0.00
|1444.64
|25110.35
|1516
|2006.07.05 06:00
|buy
|446
|8.80
|114.84
|114.71
|0.00
|1517
|2006.07.05 08:00
|s/l
|446
|8.80
|114.71
|114.71
|0.00
|-997.48
|24112.87
|1518
|2006.07.07 21:00
|sell
|447
|8.40
|114.00
|114.13
|0.00
|1519
|2006.07.10 00:00
|close
|447
|8.40
|113.90
|114.13
|0.00
|615.29
|24728.16
|1520
|2006.07.10 12:00
|sell
|448
|8.70
|113.73
|113.86
|0.00
|1521
|2006.07.10 14:07
|s/l
|448
|8.70
|113.86
|113.86
|0.00
|-993.24
|23734.92
|1522
|2006.07.11 03:12
|buy
|449
|8.30
|114.12
|113.99
|0.00
|1523
|2006.07.11 05:00
|s/l
|449
|8.30
|113.99
|113.99
|0.00
|-947.07
|22787.85
|1524
|2006.07.12 09:59
|buy
|450
|8.00
|114.29
|114.16
|0.00
|1525
|2006.07.12 10:00
|modify
|450
|8.00
|114.29
|114.41
|0.00
|1526
|2006.07.12 10:00
|close
|450
|8.00
|114.54
|114.41
|0.00
|1746.12
|24533.97
|1527
|2006.07.14 20:00
|buy
|451
|8.60
|116.19
|116.06
|0.00
|1528
|2006.07.17 00:00
|modify
|451
|8.60
|116.19
|116.18
|0.00
|1529
|2006.07.17 00:00
|close
|451
|8.60
|116.38
|116.18
|0.00
|1513.83
|26047.80
|1530
|2006.07.17 01:00
|buy
|452
|9.10
|116.26
|116.13
|0.00
|1531
|2006.07.17 05:00
|modify
|452
|9.10
|116.26
|116.15
|0.00
|1532
|2006.07.17 05:03
|modify
|452
|9.10
|116.26
|116.16
|0.00
|1533
|2006.07.17 05:31
|modify
|452
|9.10
|116.26
|116.17
|0.00
|1534
|2006.07.17 05:33
|modify
|452
|9.10
|116.26
|116.18
|0.00
|1535
|2006.07.17 05:33
|modify
|452
|9.10
|116.26
|116.19
|0.00
|1536
|2006.07.17 05:33
|close
|452
|9.10
|116.35
|116.19
|0.00
|703.92
|26751.72
|1537
|2006.07.19 21:00
|sell
|453
|9.40
|116.81
|116.94
|0.00
|1538
|2006.07.20 04:59
|close
|453
|9.40
|116.72
|116.94
|0.00
|314.48
|27066.20
|1539
|2006.07.21 12:00
|sell
|454
|9.50
|116.12
|116.25
|0.00
|1540
|2006.07.21 12:00
|s/l
|454
|9.50
|116.25
|116.25
|0.00
|-1062.37
|26003.83
|1541
|2006.07.21 12:00
|sell
|455
|9.10
|116.23
|116.36
|0.00
|1542
|2006.07.21 12:00
|modify
|455
|9.10
|116.23
|116.35
|0.00
|1543
|2006.07.21 12:00
|modify
|455
|9.10
|116.23
|116.34
|0.00
|1544
|2006.07.21 12:00
|close
|455
|9.10
|116.17
|116.34
|0.00
|469.99
|26473.82
|1545
|2006.07.21 12:00
|sell
|456
|9.30
|116.19
|116.32
|0.00
|1546
|2006.07.21 12:20
|modify
|456
|9.30
|116.19
|116.31
|0.00
|1547
|2006.07.21 12:20
|modify
|456
|9.30
|116.19
|116.28
|0.00
|1548
|2006.07.21 12:20
|close
|456
|9.30
|116.11
|116.28
|0.00
|640.77
|27114.59
|1549
|2006.07.21 12:20
|sell
|457
|9.50
|116.21
|116.34
|0.00
|1550
|2006.07.21 12:21
|modify
|457
|9.50
|116.21
|116.30
|0.00
|1551
|2006.07.21 12:21
|close
|457
|9.50
|116.13
|116.30
|0.00
|654.44
|27769.03
|1552
|2006.07.21 12:22
|sell
|458
|9.70
|116.18
|116.31
|0.00
|1553
|2006.07.21 12:23
|modify
|458
|9.70
|116.18
|116.30
|0.00
|1554
|2006.07.21 12:23
|modify
|458
|9.70
|116.18
|116.29
|0.00
|1555
|2006.07.21 12:23
|close
|458
|9.70
|116.12
|116.29
|0.00
|501.21
|28270.24
|1556
|2006.07.21 18:00
|sell
|459
|9.90
|116.35
|116.48
|0.00
|1557
|2006.07.21 20:00
|close
|459
|9.90
|116.30
|116.48
|0.00
|425.62
|28695.86
|1558
|2006.07.25 21:00
|buy
|460
|10.00
|117.20
|117.07
|0.00
|1559
|2006.07.25 23:00
|modify
|460
|10.00
|117.20
|117.08
|0.00
|1560
|2006.07.25 23:01
|modify
|460
|10.00
|117.20
|117.08
|0.00
|1561
|2006.07.25 23:02
|modify
|460
|10.00
|117.20
|117.09
|0.00
|1562
|2006.07.26 03:00
|s/l
|460
|10.00
|117.0857
|117.09
|0.00
|-848.43
|27847.43
|1563
|2006.07.26 17:12
|sell
|461
|9.70
|116.87
|117.00
|0.00
|1564
|2006.07.26 18:03
|modify
|461
|9.70
|116.87
|117.00
|0.00
|1565
|2006.07.26 19:01
|modify
|461
|9.70
|116.87
|116.88
|0.00
|1566
|2006.07.26 19:01
|close
|461
|9.70
|116.73
|116.88
|0.00
|1163.40
|29010.83
|1567
|2006.07.28 13:00
|sell
|462
|10.00
|115.66
|115.79
|0.00
|1568
|2006.07.28 14:02
|s/l
|462
|10.00
|115.79
|115.79
|0.00
|-1122.63
|27888.20
|1569
|2006.08.01 18:00
|buy
|463
|9.80
|114.98
|114.85
|0.00
|1570
|2006.08.01 19:00
|s/l
|463
|9.80
|114.85
|114.85
|0.00
|-1110.83
|26777.37
|1571
|2006.08.03 09:11
|buy
|464
|9.40
|114.72
|114.59
|0.00
|1572
|2006.08.03 09:11
|modify
|464
|9.40
|114.72
|114.60
|0.00
|1573
|2006.08.03 09:11
|modify
|464
|9.40
|114.72
|114.61
|0.00
|1574
|2006.08.03 09:11
|modify
|464
|9.40
|114.72
|114.63
|0.00
|1575
|2006.08.03 10:00
|modify
|464
|9.40
|114.72
|114.67
|0.00
|1576
|2006.08.03 10:00
|modify
|464
|9.40
|114.72
|114.69
|0.00
|1577
|2006.08.03 10:00
|close
|464
|9.40
|114.80
|114.69
|0.00
|655.05
|27432.42
|1578
|2006.08.03 19:04
|buy
|465
|9.60
|115.06
|114.93
|0.00
|1579
|2006.08.03 19:31
|modify
|465
|9.60
|115.06
|114.95
|0.00
|1580
|2006.08.03 19:31
|modify
|465
|9.60
|115.06
|114.95
|0.00
|1581
|2006.08.03 21:00
|s/l
|465
|9.60
|114.9457
|114.95
|0.00
|-954.63
|26477.79
|1582
|2006.08.04 21:00
|sell
|466
|9.30
|114.36
|114.49
|0.00
|1583
|2006.08.07 00:00
|modify
|466
|9.30
|114.36
|114.48
|0.00
|1584
|2006.08.07 00:00
|close
|466
|9.30
|114.24
|114.48
|0.00
|841.59
|27319.37
|1585
|2006.08.07 03:00
|sell
|467
|9.60
|114.34
|114.47
|0.00
|1586
|2006.08.07 06:00
|s/l
|467
|9.60
|114.47
|114.47
|0.00
|-1089.67
|26229.70
|1587
|2006.08.07 13:01
|buy
|468
|9.20
|114.84
|114.71
|0.00
|1588
|2006.08.07 13:04
|modify
|468
|9.20
|114.84
|114.71
|0.00
|1589
|2006.08.07 13:05
|modify
|468
|9.20
|114.84
|114.72
|0.00
|1590
|2006.08.07 13:07
|modify
|468
|9.20
|114.84
|114.73
|0.00
|1591
|2006.08.07 13:10
|modify
|468
|9.20
|114.84
|114.74
|0.00
|1592
|2006.08.07 13:12
|modify
|468
|9.20
|114.84
|114.75
|0.00
|1593
|2006.08.07 13:12
|modify
|468
|9.20
|114.84
|114.76
|0.00
|1594
|2006.08.07 13:12
|close
|468
|9.20
|114.91
|114.76
|0.00
|560.47
|26790.17
|1595
|2006.08.07 13:13
|buy
|469
|9.40
|114.95
|114.82
|0.00
|1596
|2006.08.07 13:24
|modify
|469
|9.40
|114.95
|114.82
|0.00
|1597
|2006.08.07 13:33
|modify
|469
|9.40
|114.95
|114.83
|0.00
|1598
|2006.08.07 13:37
|modify
|469
|9.40
|114.95
|114.84
|0.00
|1599
|2006.08.07 13:49
|modify
|469
|9.40
|114.95
|114.84
|0.00
|1600
|2006.08.07 13:56
|modify
|469
|9.40
|114.95
|114.85
|0.00
|1601
|2006.08.07 13:59
|s/l
|469
|9.40
|114.8529
|114.85
|0.00
|-795.28
|25994.89
|1602
|2006.08.07 13:59
|buy
|470
|9.10
|114.84
|114.71
|0.00
|1603
|2006.08.07 14:00
|modify
|470
|9.10
|114.84
|114.83
|0.00
|1604
|2006.08.07 14:00
|close
|470
|9.10
|114.98
|114.83
|0.00
|1108.05
|27102.94
|1605
|2006.08.08 01:03
|buy
|471
|9.50
|115.15
|115.02
|0.00
|1606
|2006.08.08 03:01
|s/l
|471
|9.50
|115.02
|115.02
|0.00
|-1074.10
|26028.84
|1607
|2006.08.08 03:01
|buy
|472
|9.10
|115.00
|114.87
|0.00
|1608
|2006.08.08 03:07
|modify
|472
|9.10
|115.00
|114.88
|0.00
|1609
|2006.08.08 03:08
|modify
|472
|9.10
|115.00
|114.88
|0.00
|1610
|2006.08.08 03:40
|modify
|472
|9.10
|115.00
|114.89
|0.00
|1611
|2006.08.08 03:41
|modify
|472
|9.10
|115.00
|114.90
|0.00
|1612
|2006.08.08 04:00
|modify
|472
|9.10
|115.00
|114.90
|0.00
|1613
|2006.08.08 05:00
|modify
|472
|9.10
|115.00
|115.01
|0.00
|1614
|2006.08.08 05:00
|close
|472
|9.10
|115.15
|115.01
|0.00
|1185.40
|27214.24
|1615
|2006.08.09 02:21
|buy
|473
|9.50
|115.63
|115.50
|0.00
|1616
|2006.08.09 08:00
|s/l
|473
|9.50
|115.50
|115.50
|0.00
|-1070.29
|26143.95
|1617
|2006.08.09 08:00
|buy
|474
|9.20
|115.39
|115.26
|0.00
|1618
|2006.08.09 09:00
|s/l
|474
|9.20
|115.26
|115.26
|0.00
|-1037.83
|25106.12
|1619
|2006.08.09 12:06
|sell
|475
|8.80
|115.18
|115.31
|0.00
|1620
|2006.08.09 12:33
|modify
|475
|8.80
|115.18
|115.30
|0.00
|1621
|2006.08.09 12:33
|modify
|475
|8.80
|115.18
|115.29
|0.00
|1622
|2006.08.09 12:34
|modify
|475
|8.80
|115.18
|115.25
|0.00
|1623
|2006.08.09 12:34
|close
|475
|8.80
|115.05
|115.25
|0.00
|994.36
|26100.48
|1624
|2006.08.10 12:13
|sell
|476
|9.10
|114.98
|115.11
|0.00
|1625
|2006.08.10 12:32
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.10
|0.00
|1626
|2006.08.10 12:32
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.09
|0.00
|1627
|2006.08.10 12:32
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.09
|0.00
|1628
|2006.08.10 12:35
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.08
|0.00
|1629
|2006.08.10 12:35
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.08
|0.00
|1630
|2006.08.10 12:38
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.07
|0.00
|1631
|2006.08.10 12:40
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.06
|0.00
|1632
|2006.08.10 12:49
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.05
|0.00
|1633
|2006.08.10 12:49
|modify
|476
|9.10
|114.98
|115.05
|0.00
|1634
|2006.08.10 13:00
|close
|476
|9.10
|114.90
|115.05
|0.00
|633.62
|26734.10
|1635
|2006.08.10 15:00
|sell
|477
|9.40
|114.85
|114.98
|0.00
|1636
|2006.08.10 16:00
|s/l
|477
|9.40
|114.98
|114.98
|0.00
|-1062.33
|25671.77
|1637
|2006.08.15 00:00
|buy
|478
|9.00
|116.63
|116.50
|0.00
|1638
|2006.08.15 02:01
|s/l
|478
|9.00
|116.50
|116.50
|0.00
|-1004.29
|24667.48
|1639
|2006.08.16 03:03
|sell
|479
|8.60
|116.03
|116.16
|0.00
|1640
|2006.08.16 03:18
|modify
|479
|8.60
|116.03
|116.15
|0.00
|1641
|2006.08.16 09:02
|s/l
|479
|8.60
|116.15
|116.15
|0.00
|-888.51
|23778.97
|1642
|2006.08.18 00:48
|buy
|480
|8.30
|115.92
|115.79
|0.00
|1643
|2006.08.18 00:59
|modify
|480
|8.30
|115.92
|115.84
|0.00
|1644
|2006.08.18 00:59
|close
|480
|8.30
|116.04
|115.84
|0.00
|858.32
|24637.29
|1645
|2006.08.18 13:00
|sell
|481
|8.60
|115.77
|115.90
|0.00
|1646
|2006.08.18 13:02
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.90
|0.00
|1647
|2006.08.18 13:03
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.90
|0.00
|1648
|2006.08.18 13:03
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.89
|0.00
|1649
|2006.08.18 13:03
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.89
|0.00
|1650
|2006.08.18 13:04
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.88
|0.00
|1651
|2006.08.18 13:07
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.87
|0.00
|1652
|2006.08.18 13:09
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.86
|0.00
|1653
|2006.08.18 13:09
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.85
|0.00
|1654
|2006.08.18 13:09
|modify
|481
|8.60
|115.77
|115.85
|0.00
|1655
|2006.08.18 14:02
|s/l
|481
|8.60
|115.8464
|115.85
|0.00
|-567.38
|24069.91
|1656
|2006.08.18 22:00
|buy
|482
|8.40
|115.78
|115.65
|0.00
|1657
|2006.08.21 04:10
|s/l
|482
|8.40
|115.65
|115.65
|0.00
|-836.96
|23232.95
|1658
|2006.08.21 08:06
|sell
|483
|8.10
|115.68
|115.81
|0.00
|1659
|2006.08.21 08:09
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.80
|0.00
|1660
|2006.08.21 08:09
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.79
|0.00
|1661
|2006.08.21 08:59
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.78
|0.00
|1662
|2006.08.21 09:00
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.75
|0.00
|1663
|2006.08.21 09:00
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.74
|0.00
|1664
|2006.08.21 09:00
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.73
|0.00
|1665
|2006.08.21 09:00
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.73
|0.00
|1666
|2006.08.21 09:01
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.72
|0.00
|1667
|2006.08.21 09:01
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.71
|0.00
|1668
|2006.08.21 10:00
|modify
|483
|8.10
|115.68
|115.65
|0.00
|1669
|2006.08.21 10:00
|close
|483
|8.10
|115.54
|115.65
|0.00
|981.50
|24214.45
|1670
|2006.08.21 20:00
|buy
|484
|8.50
|115.87
|115.74
|0.00
|1671
|2006.08.22 00:00
|modify
|484
|8.50
|115.87
|115.80
|0.00
|1672
|2006.08.22 00:06
|modify
|484
|8.50
|115.87
|115.80
|0.00
|1673
|2006.08.22 00:08
|modify
|484
|8.50
|115.87
|115.81
|0.00
|1674
|2006.08.22 00:11
|modify
|484
|8.50
|115.87
|115.83
|0.00
|1675
|2006.08.22 01:00
|close
|484
|8.50
|115.97
|115.83
|0.00
|841.50
|25055.95
|1676
|2006.08.22 12:37
|buy
|485
|8.80
|116.17
|116.04
|0.00
|1677
|2006.08.22 12:37
|modify
|485
|8.80
|116.17
|116.04
|0.00
|1678
|2006.08.22 12:38
|modify
|485
|8.80
|116.17
|116.04
|0.00
|1679
|2006.08.22 12:42
|modify
|485
|8.80
|116.17
|116.08
|0.00
|1680
|2006.08.22 12:42
|modify
|485
|8.80
|116.17
|116.08
|0.00
|1681
|2006.08.22 12:59
|modify
|485
|8.80
|116.17
|116.15
|0.00
|1682
|2006.08.22 12:59
|close
|485
|8.80
|116.27
|116.15
|0.00
|756.86
|25812.81
|1683
|2006.08.22 13:07
|buy
|486
|9.00
|116.12
|115.99
|0.00
|1684
|2006.08.22 13:07
|modify
|486
|9.00
|116.12
|116.02
|0.00
|1685
|2006.08.22 13:27
|modify
|486
|9.00
|116.12
|116.03
|0.00
|1686
|2006.08.22 13:28
|modify
|486
|9.00
|116.12
|116.05
|0.00
|1687
|2006.08.22 13:30
|modify
|486
|9.00
|116.12
|116.06
|0.00
|1688
|2006.08.22 14:00
|modify
|486
|9.00
|116.12
|116.06
|0.00
|1689
|2006.08.22 14:00
|close
|486
|9.00
|116.21
|116.06
|0.00
|697.01
|26509.82
|1690
|2006.08.23 07:04
|sell
|487
|9.30
|116.42
|116.55
|0.00
|1691
|2006.08.23 07:32
|modify
|487
|9.30
|116.42
|116.54
|0.00
|1692
|2006.08.23 07:35
|modify
|487
|9.30
|116.42
|116.52
|0.00
|1693
|2006.08.23 07:49
|modify
|487
|9.30
|116.42
|116.51
|0.00
|1694
|2006.08.23 09:00
|modify
|487
|9.30
|116.42
|116.39
|0.00
|1695
|2006.08.23 09:00
|close
|487
|9.30
|116.26
|116.39
|0.00
|1279.91
|27789.73
|1696
|2006.08.24 17:08
|sell
|488
|9.70
|116.37
|116.50
|0.00
|1697
|2006.08.24 17:08
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.49
|0.00
|1698
|2006.08.24 17:08
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.48
|0.00
|1699
|2006.08.24 17:11
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.47
|0.00
|1700
|2006.08.24 17:13
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.47
|0.00
|1701
|2006.08.24 17:25
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.46
|0.00
|1702
|2006.08.24 17:25
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.44
|0.00
|1703
|2006.08.24 17:25
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.44
|0.00
|1704
|2006.08.24 17:29
|modify
|488
|9.70
|116.37
|116.43
|0.00
|1705
|2006.08.24 17:29
|close
|488
|9.70
|116.31
|116.43
|0.00
|500.40
|28290.13
|1706
|2006.08.24 17:46
|sell
|489
|9.90
|116.37
|116.50
|0.00
|1707
|2006.08.24 17:47
|modify
|489
|9.90
|116.37
|116.49
|0.00
|1708
|2006.08.24 17:49
|modify
|489
|9.90
|116.37
|116.47
|0.00
|1709
|2006.08.24 17:49
|modify
|489
|9.90
|116.37
|116.47
|0.00
|1710
|2006.08.24 17:59
|modify
|489
|9.90
|116.37
|116.46
|0.00
|1711
|2006.08.24 19:00
|s/l
|489
|9.90
|116.4629
|116.46
|0.00
|-789.07
|27501.06
|1712
|2006.08.29 17:59
|sell
|490
|9.60
|116.90
|117.03
|0.00
|1713
|2006.08.29 21:00
|modify
|490
|9.60
|116.90
|116.72
|0.00
|1714
|2006.08.29 21:00
|close
|490
|9.60
|116.54
|116.72
|0.00
|2965.53
|30466.59
|1715
|2006.09.06 02:00
|buy
|491
|10.00
|116.04
|115.91
|0.00
|1716
|2006.09.06 02:26
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.91
|0.00
|1717
|2006.09.06 02:26
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.92
|0.00
|1718
|2006.09.06 02:27
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.93
|0.00
|1719
|2006.09.06 02:30
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.94
|0.00
|1720
|2006.09.06 02:34
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.95
|0.00
|1721
|2006.09.06 02:37
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.96
|0.00
|1722
|2006.09.06 02:37
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.96
|0.00
|1723
|2006.09.06 02:38
|modify
|491
|10.00
|116.04
|115.97
|0.00
|1724
|2006.09.06 02:38
|close
|491
|10.00
|116.14
|115.97
|0.00
|861.05
|31327.64
|1725
|2006.09.06 02:59
|buy
|492
|10.00
|116.04
|115.91
|0.00
|1726
|2006.09.06 03:00
|modify
|492
|10.00
|116.04
|116.00
|0.00
|1727
|2006.09.06 03:00
|close
|492
|10.00
|116.17
|116.00
|0.00
|1119.03
|32446.67
|1728
|2006.09.06 15:00
|buy
|493
|10.00
|116.55
|116.42
|0.00
|1729
|2006.09.06 15:05
|modify
|493
|10.00
|116.55
|116.43
|0.00
|1730
|2006.09.06 15:06
|modify
|493
|10.00
|116.55
|116.44
|0.00
|1731
|2006.09.06 15:06
|modify
|493
|10.00
|116.55
|116.44
|0.00
|1732
|2006.09.06 15:06
|modify
|493
|10.00
|116.55
|116.45
|0.00
|1733
|2006.09.06 15:36
|modify
|493
|10.00
|116.55
|116.47
|0.00
|1734
|2006.09.06 15:36
|close
|493
|10.00
|116.62
|116.47
|0.00
|600.27
|33046.94
|1735
|2006.09.06 21:00
|buy
|494
|10.00
|116.60
|116.47
|0.00
|1736
|2006.09.06 21:00
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.47
|0.00
|1737
|2006.09.06 21:12
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.48
|0.00
|1738
|2006.09.06 21:13
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.50
|0.00
|1739
|2006.09.06 23:08
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.51
|0.00
|1740
|2006.09.07 00:01
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.51
|0.00
|1741
|2006.09.07 00:01
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.54
|0.00
|1742
|2006.09.07 03:00
|modify
|494
|10.00
|116.60
|116.58
|0.00
|1743
|2006.09.07 03:00
|close
|494
|10.00
|116.72
|116.58
|0.00
|1411.20
|34458.14
|1744
|2006.09.07 17:12
|sell
|495
|10.00
|116.57
|116.70
|0.00
|1745
|2006.09.07 17:59
|modify
|495
|10.00
|116.57
|116.68
|0.00
|1746
|2006.09.07 17:59
|close
|495
|10.00
|116.45
|116.68
|0.00
|1030.49
|35488.63
|1747
|2006.09.11 02:53
|buy
|496
|10.00
|116.76
|116.63
|0.00
|1748
|2006.09.11 03:01
|modify
|496
|10.00
|116.76
|116.63
|0.00
|1749
|2006.09.11 03:05
|modify
|496
|10.00
|116.76
|116.63
|0.00
|1750
|2006.09.11 08:00
|modify
|496
|10.00
|116.76
|116.76
|0.00
|1751
|2006.09.11 08:00
|close
|496
|10.00
|116.89
|116.76
|0.00
|1112.15
|36600.78
|1752
|2006.09.13 04:00
|sell
|497
|10.00
|117.94
|118.07
|0.00
|1753
|2006.09.13 04:03
|modify
|497
|10.00
|117.94
|118.06
|0.00
|1754
|2006.09.13 04:04
|modify
|497
|10.00
|117.94
|118.05
|0.00
|1755
|2006.09.13 04:10
|modify
|497
|10.00
|117.94
|118.04
|0.00
|1756
|2006.09.13 04:52
|modify
|497
|10.00
|117.94
|118.03
|0.00
|1757
|2006.09.13 04:53
|modify
|497
|10.00
|117.94
|118.02
|0.00
|1758
|2006.09.13 04:53
|modify
|497
|10.00
|117.94
|118.02
|0.00
|1759
|2006.09.13 09:00
|modify
|497
|10.00
|117.94
|117.88
|0.00
|1760
|2006.09.13 09:00
|close
|497
|10.00
|117.75
|117.88
|0.00
|1613.58
|38214.36
|1761
|2006.09.14 13:00
|buy
|498
|10.00
|117.66
|117.53
|0.00
|1762
|2006.09.14 14:00
|s/l
|498
|10.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-1106.47
|37107.89
|1763
|2006.09.15 20:13
|buy
|499
|10.00
|117.89
|117.76
|0.00
|1764
|2006.09.15 21:00
|s/l
|499
|10.00
|117.76
|117.76
|0.00
|-1104.97
|36002.92
|1765
|2006.09.15 22:01
|buy
|500
|10.00
|117.55
|117.42
|0.00
|1766
|2006.09.15 22:07
|close
|500
|10.00
|117.61
|117.42
|0.00
|510.17
|36513.09
|1767
|2006.09.15 22:27
|buy
|501
|10.00
|117.55
|117.42
|0.00
|1768
|2006.09.18 00:00
|s/l
|501
|10.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-981.05
|35532.04
|1769
|2006.09.18 00:00
|sell
|502
|10.00
|117.54
|117.67
|0.00
|1770
|2006.09.18 01:00
|s/l
|502
|10.00
|117.67
|117.67
|0.00
|-1103.94
|34428.10
|1771
|2006.09.18 01:00
|sell
|503
|10.00
|117.74
|117.87
|0.00
|1772
|2006.09.18 01:22
|s/l
|503
|10.00
|117.87
|117.87
|0.00
|-1102.91
|33325.19
|1773
|2006.09.18 01:22
|sell
|504
|10.00
|117.85
|117.98
|0.00
|1774
|2006.09.18 01:46
|s/l
|504
|10.00
|117.98
|117.98
|0.00
|-1101.88
|32223.31
|1775
|2006.09.18 01:59
|sell
|505
|10.00
|117.73
|117.86
|0.00
|1776
|2006.09.18 02:00
|s/l
|505
|10.00
|117.86
|117.86
|0.00
|-1101.79
|31121.52
|1777
|2006.09.18 09:17
|buy
|506
|10.00
|117.92
|117.79
|0.00
|1778
|2006.09.18 10:04
|s/l
|506
|10.00
|117.79
|117.79
|0.00
|-1103.76
|30017.76
|1779
|2006.09.18 15:00
|buy
|507
|10.00
|118.03
|117.90
|0.00
|1780
|2006.09.18 15:00
|modify
|507
|10.00
|118.03
|117.91
|0.00
|1781
|2006.09.18 15:00
|modify
|507
|10.00
|118.03
|117.92
|0.00
|1782
|2006.09.18 15:00
|modify
|507
|10.00
|118.03
|117.94
|0.00
|1783
|2006.09.18 15:00
|close
|507
|10.00
|118.16
|117.94
|0.00
|1100.20
|31117.96
|1784
|2006.09.18 15:00
|buy
|508
|10.00
|118.03
|117.90
|0.00
|1785
|2006.09.18 15:06
|modify
|508
|10.00
|118.03
|117.90
|0.00
|1786
|2006.09.18 15:06
|modify
|508
|10.00
|118.03
|117.91
|0.00
|1787
|2006.09.18 15:12
|modify
|508
|10.00
|118.03
|117.94
|0.00
|1788
|2006.09.18 15:12
|close
|508
|10.00
|118.16
|117.94
|0.00
|1100.22
|32218.18
|1789
|2006.09.18 19:00
|buy
|509
|10.00
|117.95
|117.82
|0.00
|1790
|2006.09.18 19:11
|modify
|509
|10.00
|117.95
|117.84
|0.00
|1791
|2006.09.18 19:19
|modify
|509
|10.00
|117.95
|117.85
|0.00
|1792
|2006.09.18 19:19
|modify
|509
|10.00
|117.95
|117.87
|0.00
|1793
|2006.09.18 19:19
|close
|509
|10.00
|118.05
|117.87
|0.00
|847.12
|33065.30
|1794
|2006.09.18 19:59
|buy
|510
|10.00
|117.95
|117.82
|0.00
|1795
|2006.09.18 20:00
|modify
|510
|10.00
|117.95
|117.84
|0.00
|1796
|2006.09.18 20:02
|modify
|510
|10.00
|117.95
|117.85
|0.00
|1797
|2006.09.18 20:06
|modify
|510
|10.00
|117.95
|117.87
|0.00
|1798
|2006.09.18 20:06
|close
|510
|10.00
|118.06
|117.87
|0.00
|931.71
|33997.01
|1799
|2006.09.19 18:00
|sell
|511
|10.00
|117.56
|117.69
|0.00
|1800
|2006.09.19 19:00
|s/l
|511
|10.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-1104.04
|32892.97
|1801
|2006.09.25 04:44
|buy
|512
|10.00
|116.41
|116.28
|0.00
|1802
|2006.09.25 04:46
|modify
|512
|10.00
|116.41
|116.34
|0.00
|1803
|2006.09.25 04:47
|modify
|512
|10.00
|116.41
|116.36
|0.00
|1804
|2006.09.25 04:48
|modify
|512
|10.00
|116.41
|116.37
|0.00
|1805
|2006.09.25 04:53
|modify
|512
|10.00
|116.41
|116.38
|0.00
|1806
|2006.09.25 04:53
|close
|512
|10.00
|116.50
|116.38
|0.00
|772.53
|33665.50
|1807
|2006.09.25 04:59
|buy
|513
|10.00
|116.43
|116.30
|0.00
|1808
|2006.09.25 07:19
|s/l
|513
|10.00
|116.30
|116.30
|0.00
|-1117.90
|32547.60
|1809
|2006.09.26 09:39
|buy
|514
|10.00
|116.40
|116.27
|0.00
|1810
|2006.09.26 09:39
|modify
|514
|10.00
|116.40
|116.27
|0.00
|1811
|2006.09.26 09:40
|modify
|514
|10.00
|116.40
|116.29
|0.00
|1812
|2006.09.26 09:41
|modify
|514
|10.00
|116.40
|116.30
|0.00
|1813
|2006.09.26 09:51
|modify
|514
|10.00
|116.40
|116.31
|0.00
|1814
|2006.09.26 10:00
|s/l
|514
|10.00
|116.3136
|116.31
|0.00
|-743.08
|31804.52
|1815
|2006.09.27 15:30
|buy
|515
|10.00
|117.19
|117.06
|0.00
|1816
|2006.09.27 15:30
|modify
|515
|10.00
|117.19
|117.08
|0.00
|1817
|2006.09.27 15:31
|modify
|515
|10.00
|117.19
|117.10
|0.00
|1818
|2006.09.27 15:36
|modify
|515
|10.00
|117.19
|117.15
|0.00
|1819
|2006.09.27 15:36
|close
|515
|10.00
|117.29
|117.15
|0.00
|852.59
|32657.11
|1820
|2006.09.27 21:55
|buy
|516
|10.00
|117.46
|117.33
|0.00
|1821
|2006.09.27 22:29
|modify
|516
|10.00
|117.46
|117.34
|0.00
|1822
|2006.09.27 22:33
|modify
|516
|10.00
|117.46
|117.35
|0.00
|1823
|2006.09.27 22:33
|close
|516
|10.00
|117.52
|117.35
|0.00
|510.55
|33167.66
|1824
|2006.09.27 23:02
|buy
|517
|10.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1825
|2006.09.28 02:06
|modify
|517
|10.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1826
|2006.09.28 03:35
|s/l
|517
|10.00
|117.3407
|117.34
|0.00
|-718.70
|32448.96
|1827
|2006.09.28 12:10
|buy
|518
|10.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1828
|2006.09.28 12:10
|modify
|518
|10.00
|117.47
|117.37
|0.00
|1829
|2006.09.28 12:10
|modify
|518
|10.00
|117.47
|117.42
|0.00
|1830
|2006.09.28 12:10
|modify
|518
|10.00
|117.47
|117.46
|0.00
|1831
|2006.09.28 12:10
|close
|518
|10.00
|117.56
|117.46
|0.00
|765.57
|33214.53
|1832
|2006.09.28 12:10
|buy
|519
|10.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1833
|2006.09.28 12:11
|modify
|519
|10.00
|117.47
|117.36
|0.00
|1834
|2006.09.28 12:11
|modify
|519
|10.00
|117.47
|117.38
|0.00
|1835
|2006.09.28 12:11
|modify
|519
|10.00
|117.47
|117.39
|0.00
|1836
|2006.09.28 12:11
|modify
|519
|10.00
|117.47
|117.51
|0.00
|1837
|2006.09.28 12:11
|close
|519
|10.00
|117.61
|117.51
|0.00
|1190.37
|34404.90
|1838
|2006.09.28 12:11
|buy
|520
|10.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1839
|2006.09.28 12:11
|modify
|520
|10.00
|117.47
|117.37
|0.00
|1840
|2006.09.28 12:11
|modify
|520
|10.00
|117.47
|117.41
|0.00
|1841
|2006.09.28 12:11
|modify
|520
|10.00
|117.47
|117.43
|0.00
|1842
|2006.09.28 12:11
|modify
|520
|10.00
|117.47
|117.44
|0.00
|1843
|2006.09.28 12:11
|modify
|520
|10.00
|117.47
|117.52
|0.00
|1844
|2006.09.28 12:11
|close
|520
|10.00
|117.62
|117.52
|0.00
|1275.29
|35680.19
|1845
|2006.09.28 12:24
|buy
|521
|10.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1846
|2006.09.28 12:24
|modify
|521
|10.00
|117.47
|117.39
|0.00
|1847
|2006.09.28 12:31
|modify
|521
|10.00
|117.47
|117.40
|0.00
|1848
|2006.09.28 12:32
|modify
|521
|10.00
|117.47
|117.46
|0.00
|1849
|2006.09.28 12:32
|close
|521
|10.00
|117.56
|117.46
|0.00
|765.57
|36445.76