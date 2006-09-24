|Account: 9000486
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 27, 00:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|575976
|2006.09.24 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2782
|1.2873
|1.2752
|2006.09.25 07:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|576029
|2006.09.24 21:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8998
|1.9089
|1.8968
|2006.09.25 07:07
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|576044
|2006.09.24 21:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.51
|115.60
|116.81
|2006.09.25 08:05
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.33
|576047
|2006.09.24 21:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2360
|1.2269
|1.2390
|2006.09.25 05:16
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.62
|576194
|2006.09.24 23:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9013
|1.9089
|1.8983
|2006.09.25 07:07
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|576644
|2006.09.25 01:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9028
|1.9089
|1.8998
|2006.09.25 07:07
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|576679
|2006.09.25 02:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2345
|1.2269
|1.2375
|2006.09.25 05:16
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.49
|576685
|2006.09.25 02:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2797
|1.2873
|1.2767
|2006.09.25 07:05
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|576748
|2006.09.25 02:09
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.36
|115.60
|116.66
|2006.09.25 08:05
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|576848
|2006.09.25 03:28
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2329
|1.2268
|1.2359
|2006.09.25 05:16
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.74
|576938
|2006.09.25 04:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2813
|1.2874
|1.2783
|2006.09.25 07:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|576953
|2006.09.25 04:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9043
|1.9089
|1.9013
|2006.09.25 07:07
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|577041
|2006.09.25 04:34
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2312
|1.2266
|1.2342
|2006.09.25 05:16
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|577061
|2006.09.25 04:34
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2296
|1.2265
|1.2326
|2006.09.25 05:15
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|181.97
|577304
|2006.09.25 06:32
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9059
|1.9090
|1.9029
|2006.09.25 07:07
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|577404
|2006.09.25 06:38
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.21
|115.60
|116.51
|2006.09.25 08:05
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|37.83
|577435
|2006.09.25 06:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2317
|1.2226
|1.2347
|2006.09.25 07:55
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|577590
|2006.09.25 07:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2889
|1.2768
|2006.09.25 09:02
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|577647
|2006.09.25 07:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9045
|1.9136
|1.9015
|2006.09.25 09:01
|1.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|577689
|2006.09.25 07:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9061
|1.9137
|1.9031
|2006.09.25 09:01
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|577910
|2006.09.25 07:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2351
|1.2260
|1.2381
|2006.09.25 14:00
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|24.23
|577978
|2006.09.25 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.35
|115.44
|116.65
|2006.09.25 10:06
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|25.72
|578184
|2006.09.25 09:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9023
|1.9114
|1.8993
|2006.09.25 14:33
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|578294
|2006.09.25 09:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2857
|1.2736
|2006.09.25 14:32
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|578681
|2006.09.25 10:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.67
|115.76
|116.97
|2006.09.26 03:23
|116.47
|0.00
|0.00
|1.30
|-17.17
|579050
|2006.09.25 12:10
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.52
|115.76
|116.82
|2006.09.26 03:23
|116.46
|0.00
|0.00
|2.60
|-10.30
|579614
|2006.09.25 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2384
|1.2293
|1.2414
|2006.09.26 07:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.99
|11.29
|579836
|2006.09.25 14:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2367
|1.2291
|1.2397
|2006.09.26 07:11
|1.2397
|0.00
|0.00
|1.97
|48.40
|580102
|2006.09.25 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2733
|1.2824
|1.2703
|2006.09.26 08:51
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.72
|14.00
|580132
|2006.09.25 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8990
|1.9081
|1.8960
|2006.09.25 19:53
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|580433
|2006.09.25 15:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9005
|1.9081
|1.8975
|2006.09.25 19:53
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|580521
|2006.09.25 15:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2749
|1.2825
|1.2719
|2006.09.26 08:51
|1.2719
|0.00
|0.00
|1.44
|60.00
|581306
|2006.09.25 19:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9021
|1.9082
|1.8991
|2006.09.25 19:53
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|581382
|2006.09.25 19:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|1.9101
|1.8980
|2006.09.26 06:40
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.22
|13.00
|581832
|2006.09.25 23:44
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.36
|115.75
|116.66
|2006.09.26 03:22
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|37.78
|581917
|2006.09.26 00:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9026
|1.9102
|1.8996
|2006.09.26 06:40
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|582352
|2006.09.26 03:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.48
|115.57
|116.78
|2006.09.26 08:58
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|582658
|2006.09.26 06:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8996
|1.9087
|1.8966
|2006.09.26 08:17
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|582744
|2006.09.26 07:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|115.57
|116.63
|2006.09.26 08:58
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|51.44
|582945
|2006.09.26 07:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2399
|1.2308
|1.2429
|2006.09.26 08:52
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|583304
|2006.09.26 08:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2383
|1.2307
|1.2413
|2006.09.26 08:52
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.00
|48.33
|583454
|2006.09.26 08:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8962
|1.9053
|1.8932
|2006.09.26 14:04
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|583675
|2006.09.26 08:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2718
|1.2809
|1.2688
|2006.09.26 11:08
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|583687
|2006.09.26 08:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2419
|1.2328
|1.2449
|2006.09.26 14:05
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|583739
|2006.09.26 08:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.64
|115.73
|116.94
|2006.09.26 14:12
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|583918
|2006.09.26 09:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.48
|115.72
|116.78
|2006.09.26 14:12
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|51.38
|584819
|2006.09.26 11:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2686
|1.2777
|1.2656
|2006.09.26 14:07
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|585400
|2006.09.26 12:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2701
|1.2777
|1.2671
|2006.09.26 14:07
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|585888
|2006.09.26 13:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8980
|1.9056
|1.8950
|2006.09.26 14:04
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|586204
|2006.09.26 14:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2452
|1.2361
|1.2482
|2006.09.26 20:03
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.28
|586405
|2006.09.26 14:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.86
|115.92
|117.13
|2006.09.26 14:45
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|23.05
|587293
|2006.09.26 15:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2437
|1.2361
|1.2467
|2006.09.26 20:03
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.48
|589310
|2006.09.26 18:59
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2422
|1.2361
|1.2452
|2006.09.26 20:03
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|32.18
|0.00
|0.00
|9.24
|973.42
|Closed P/L:
|982.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|586263
|2006.09.26 14:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2670
|1.2761
|1.2640
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.72
|-27.00
|587359
|2006.09.26 15:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2685
|1.2761
|1.2655
|1.2697
|0.00
|0.00
|1.44
|-24.00
|586154
|2006.09.26 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8944
|1.9035
|1.8914
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.22
|-6.00
|587229
|2006.09.26 15:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8961
|1.9037
|1.8931
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.43
|22.00
|590537
|2006.09.26 20:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2443
|1.2352
|1.2473
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.98
|-9.65
|586984
|2006.09.26 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.16
|116.25
|117.46
|116.98
|0.00
|0.00
|1.30
|-15.39
|591390
|2006.09.26 23:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.00
|116.24
|117.30
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|591491
|2006.09.26 23:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2428
|1.2352
|1.2458
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|0.00
|0.00
|5.09
|-58.63
|Floating P/L:
|-53.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|982.66
|Floating P/L:
|-53.54
|Margin:
|1 549.06
|Balance:
|25 824.86
|Equity:
|25 771.32
|Free Margin:
|24 222.26
|Details:
|Gross Profit:
|1 504.27
|Gross Loss:
|521.61
|Total Net Profit:
|982.66
|Profit Factor:
|2.88
|Expected Payoff:
|18.54
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|196.00 (0.78%)
|Total Trades:
|53
|Short Positions (won %):
|26 (69.23%)
|Long Positions (won %):
|27 (62.96%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (66.04%)
|Loss trades (% of total):
|18 (33.96%)
|Largest
|profit trade:
|224.00
|loss trade:
|-72.00
|Average
|profit trade:
|42.98
|loss trade:
|-28.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (689.44)
|consecutive losses ($):
|4 (-196.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|689.44 (21)
|consecutive loss (count):
|-196.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3