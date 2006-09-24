Velocity4x

Account: 9000486 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 27, 00:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5759762006.09.24 21:00sell0.10eurusd1.27821.28731.27522006.09.25 07:051.28010.000.000.00-19.00
5760292006.09.24 21:01sell0.10gbpusd1.89981.90891.89682006.09.25 07:071.90460.000.000.00-48.00
5760442006.09.24 21:02buy0.10usdjpy116.51115.60116.812006.09.25 08:05116.320.000.000.00-16.33
5760472006.09.24 21:02buy0.10usdchf1.23601.22691.23902006.09.25 05:161.23100.000.000.00-40.62
5761942006.09.24 23:02sell0.20gbpusd1.90131.90891.89832006.09.25 07:071.90470.000.000.00-68.00
5766442006.09.25 01:59sell0.40gbpusd1.90281.90891.89982006.09.25 07:071.90460.000.000.00-72.00
5766792006.09.25 02:00buy0.20usdchf1.23451.22691.23752006.09.25 05:161.23090.000.000.00-58.49
5766852006.09.25 02:00sell0.20eurusd1.27971.28731.27672006.09.25 07:051.28020.000.000.00-10.00
5767482006.09.25 02:09buy0.20usdjpy116.36115.60116.662006.09.25 08:05116.310.000.000.00-8.60
5768482006.09.25 03:28buy0.40usdchf1.23291.22681.23592006.09.25 05:161.23100.000.000.00-61.74
5769382006.09.25 04:11sell0.40eurusd1.28131.28741.27832006.09.25 07:051.28010.000.000.0048.00
5769532006.09.25 04:12sell0.80gbpusd1.90431.90891.90132006.09.25 07:071.90440.000.000.00-8.00
5770412006.09.25 04:34buy0.80usdchf1.23121.22661.23422006.09.25 05:161.23090.000.000.00-19.50
5770612006.09.25 04:34buy1.60usdchf1.22961.22651.23262006.09.25 05:151.23100.000.000.00181.97
5773042006.09.25 06:32sell1.60gbpusd1.90591.90901.90292006.09.25 07:071.90450.000.000.00224.00
5774042006.09.25 06:38buy0.40usdjpy116.21115.60116.512006.09.25 08:05116.320.000.000.0037.83
5774352006.09.25 06:46buy0.10usdchf1.23171.22261.23472006.09.25 07:551.23470.000.000.0024.30
5775902006.09.25 07:05sell0.10eurusd1.27981.28891.27682006.09.25 09:021.27680.000.000.0030.00
5776472006.09.25 07:07sell0.10gbpusd1.90451.91361.90152006.09.25 09:011.90280.000.000.0017.00
5776892006.09.25 07:18sell0.20gbpusd1.90611.91371.90312006.09.25 09:011.90310.000.000.0060.00
5779102006.09.25 07:55buy0.10usdchf1.23511.22601.23812006.09.25 14:001.23810.000.000.0024.23
5779782006.09.25 08:05buy0.10usdjpy116.35115.44116.652006.09.25 10:06116.650.000.000.0025.72
5781842006.09.25 09:01sell0.10gbpusd1.90231.91141.89932006.09.25 14:331.89930.000.000.0030.00
5782942006.09.25 09:02sell0.10eurusd1.27661.28571.27362006.09.25 14:321.27360.000.000.0030.00
5786812006.09.25 10:06buy0.10usdjpy116.67115.76116.972006.09.26 03:23116.470.000.001.30-17.17
5790502006.09.25 12:10buy0.20usdjpy116.52115.76116.822006.09.26 03:23116.460.000.002.60-10.30
5796142006.09.25 14:00buy0.10usdchf1.23841.22931.24142006.09.26 07:111.23980.000.000.9911.29
5798362006.09.25 14:09buy0.20usdchf1.23671.22911.23972006.09.26 07:111.23970.000.001.9748.40
5801022006.09.25 14:32sell0.10eurusd1.27331.28241.27032006.09.26 08:511.27190.000.000.7214.00
5801322006.09.25 14:33sell0.10gbpusd1.89901.90811.89602006.09.25 19:531.90120.000.000.00-22.00
5804332006.09.25 15:06sell0.20gbpusd1.90051.90811.89752006.09.25 19:531.90130.000.000.00-16.00
5805212006.09.25 15:19sell0.20eurusd1.27491.28251.27192006.09.26 08:511.27190.000.001.4460.00
5813062006.09.25 19:01sell0.40gbpusd1.90211.90821.89912006.09.25 19:531.90100.000.000.0044.00
5813822006.09.25 19:53sell0.10gbpusd1.90101.91011.89802006.09.26 06:401.89970.000.000.2213.00
5818322006.09.25 23:44buy0.40usdjpy116.36115.75116.662006.09.26 03:22116.470.000.000.0037.78
5819172006.09.26 00:09sell0.20gbpusd1.90261.91021.89962006.09.26 06:401.89960.000.000.0060.00
5823522006.09.26 03:24buy0.10usdjpy116.48115.57116.782006.09.26 08:58116.630.000.000.0012.86
5826582006.09.26 06:40sell0.10gbpusd1.89961.90871.89662006.09.26 08:171.89660.000.000.0030.00
5827442006.09.26 07:00buy0.20usdjpy116.33115.57116.632006.09.26 08:58116.630.000.000.0051.44
5829452006.09.26 07:11buy0.10usdchf1.23991.23081.24292006.09.26 08:521.24140.000.000.0012.08
5833042006.09.26 08:07buy0.20usdchf1.23831.23071.24132006.09.26 08:521.24130.000.000.0048.33
5834542006.09.26 08:17sell0.10gbpusd1.89621.90531.89322006.09.26 14:041.89470.000.000.0015.00
5836752006.09.26 08:51sell0.10eurusd1.27181.28091.26882006.09.26 11:081.26880.000.000.0030.00
5836872006.09.26 08:52buy0.10usdchf1.24191.23281.24492006.09.26 14:051.24490.000.000.0024.10
5837392006.09.26 08:58buy0.10usdjpy116.64115.73116.942006.09.26 14:12116.780.000.000.0011.99
5839182006.09.26 09:19buy0.20usdjpy116.48115.72116.782006.09.26 14:12116.780.000.000.0051.38
5848192006.09.26 11:08sell0.10eurusd1.26861.27771.26562006.09.26 14:071.26710.000.000.0015.00
5854002006.09.26 12:20sell0.20eurusd1.27011.27771.26712006.09.26 14:071.26710.000.000.0060.00
5858882006.09.26 13:36sell0.20gbpusd1.89801.90561.89502006.09.26 14:041.89500.000.000.0060.00
5862042006.09.26 14:05buy0.10usdchf1.24521.23611.24822006.09.26 20:031.24330.000.000.00-15.28
5864052006.09.26 14:13buy0.10usdjpy116.86115.92117.132006.09.26 14:45117.130.000.000.0023.05
5872932006.09.26 15:16buy0.20usdchf1.24371.23611.24672006.09.26 20:031.24280.000.000.00-14.48
5893102006.09.26 18:59buy0.40usdchf1.24221.23611.24522006.09.26 20:031.24320.000.000.0032.18
  0.00 0.00 9.24 973.42
Closed P/L: 982.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5862632006.09.26 14:07sell0.10eurusd1.26701.27611.2640 1.26970.000.000.72-27.00
5873592006.09.26 15:35sell0.20eurusd1.26851.27611.2655 1.26970.000.001.44-24.00
5861542006.09.26 14:04sell0.10gbpusd1.89441.90351.8914 1.89500.000.000.22-6.00
5872292006.09.26 15:07sell0.20gbpusd1.89611.90371.8931 1.89500.000.000.4322.00
5905372006.09.26 20:52buy0.10usdchf1.24431.23521.2473 1.24310.000.000.98-9.65
5869842006.09.26 14:45buy0.10usdjpy117.16116.25117.46 116.980.000.001.30-15.39
5913902006.09.26 23:23buy0.20usdjpy117.00116.24117.30 116.980.000.000.00-3.42
5914912006.09.26 23:47buy0.20usdchf1.24281.23521.2458 1.24310.000.000.004.83
  0.00 0.00 5.09 -58.63
 Floating P/L: -53.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 982.66 Floating P/L: -53.54 Margin: 1 549.06
Balance: 25 824.86 Equity: 25 771.32 Free Margin: 24 222.26
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 504.27 Gross Loss: 521.61 Total Net Profit: 982.66
Profit Factor: 2.88 Expected Payoff: 18.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 196.00 (0.78%)  
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 26 (69.23%) Long Positions (won %): 27 (62.96%)
Profit Trades (% of total): 35 (66.04%) Loss trades (% of total): 18 (33.96%)
Largest profit trade: 224.00 loss trade: -72.00
Average profit trade: 42.98 loss trade: -28.98
Maximum consecutive wins ($): 21 (689.44) consecutive losses ($): 4 (-196.00)
Maximal consecutive profit (count): 689.44 (21) consecutive loss (count): -196.00 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3