Alpari (UK) Ltd.

Account: 388578 Name: Hermo999 Currency: USD Leverage: 1:100 2013 August 7, 08:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1670680152013.08.06 22:00buy0.47eurchf1.232110.000000.000002013.08.06 22:001.231780.000.000.00-16.76
 70707030Electra-buy
1670680142013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232090.000000.000002013.08.06 21:591.231780.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670680132013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232100.000000.000002013.08.06 21:591.231780.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670680122013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232100.000000.000002013.08.06 21:591.231770.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670680082013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232190.000000.000002013.08.06 21:591.231790.000.000.00-20.30
 70707030Electra-buy
1670680072013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232090.000000.000002013.08.06 21:591.231770.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670680062013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232150.000000.000002013.08.06 21:591.231810.000.000.00-17.26
 70707030Electra-buy
1670680042013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232150.000000.000002013.08.06 21:591.231840.000.000.00-15.73
 70707030Electra-buy
1670680022013.08.06 21:59buy0.47eurchf1.232160.000000.000002013.08.06 21:591.231850.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670679952013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232210.000000.000002013.08.06 21:591.231850.000.000.00-18.28
 70707030Electra-buy
1670679932013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232160.000000.000002013.08.06 21:581.231860.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670679922013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232170.000000.000002013.08.06 21:581.231830.000.000.00-17.26
 70707030Electra-buy
1670679902013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:581.231840.000.000.00-15.22
 70707030Electra-buy
1670679882013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:581.231800.000.000.00-16.76
 70707030Electra-buy
1670679862013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232100.000000.000002013.08.06 21:581.231780.000.000.00-16.24
 70707030Electra-buy
1670679842013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232170.000000.000002013.08.06 21:581.231810.000.000.00-18.27
 70707030Electra-buy
1670679822013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232160.000000.000002013.08.06 21:581.231830.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670679792013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232170.000000.000002013.08.06 21:581.231830.000.000.00-17.25
 70707030Electra-buy
1670679782013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232160.000000.000002013.08.06 21:581.231880.000.000.00-14.21
 70707030Electra-buy
1670679712013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232150.000000.000002013.08.06 21:581.231830.000.000.00-16.24
 70707030Electra-buy
1670679702013.08.06 21:58buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:581.231820.000.000.00-16.24
 70707030Electra-buy
1670679572013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:581.231810.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670679552013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:571.231800.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670679482013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:571.231820.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670679452013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:571.231800.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670679392013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:571.231800.000.000.00-16.76
 70707030Electra-buy
1670679292013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232120.000000.000002013.08.06 21:571.231820.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670679242013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232150.000000.000002013.08.06 21:571.231840.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670679212013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232150.000000.000002013.08.06 21:571.231850.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670679172013.08.06 21:57buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:571.231860.000.000.00-14.22
 70707030Electra-buy
1670679052013.08.06 21:56buy0.47eurchf1.232170.000000.000002013.08.06 21:571.231860.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670679032013.08.06 21:56buy0.47eurchf1.232180.000000.000002013.08.06 21:561.231850.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670678322013.08.06 21:54buy0.47eurchf1.232180.000000.000002013.08.06 21:561.231840.000.000.00-17.26
 70707030Electra-buy
1670678282013.08.06 21:54buy0.47eurchf1.232180.000000.000002013.08.06 21:541.231880.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670678192013.08.06 21:53buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:541.231850.000.000.00-14.22
 70707030Electra-buy
1670678162013.08.06 21:53buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:531.231840.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670678112013.08.06 21:53buy0.47eurchf1.232120.000000.000002013.08.06 21:531.231830.000.000.00-14.72
 70707030Electra-buy
1670678102013.08.06 21:53buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:531.231830.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670678062013.08.06 21:53buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:531.231830.000.000.00-15.73
 70707030Electra-buy
1670677982013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232120.000000.000002013.08.06 21:531.231820.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677962013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232140.000000.000002013.08.06 21:521.231820.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677942013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232130.000000.000002013.08.06 21:521.231840.000.000.00-14.72
 70707030Electra-buy
1670677922013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232110.000000.000002013.08.06 21:521.231810.000.000.00-15.24
 70707030Electra-buy
1670677912013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232090.000000.000002013.08.06 21:521.231760.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670677892013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232070.000000.000002013.08.06 21:521.231750.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677882013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232070.000000.000002013.08.06 21:521.231760.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670677832013.08.06 21:52buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:521.231790.000.000.00-14.73
 70707030Electra-buy
1670677772013.08.06 21:51buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:521.231780.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677742013.08.06 21:51buy0.47eurchf1.232090.000000.000002013.08.06 21:511.231770.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677702013.08.06 21:50buy0.47eurchf1.232100.000000.000002013.08.06 21:511.231790.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670677682013.08.06 21:50buy0.47eurchf1.232100.000000.000002013.08.06 21:501.231800.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677652013.08.06 21:50buy0.47eurchf1.232110.000000.000002013.08.06 21:501.231800.000.000.00-15.75
 70707030Electra-buy
1670677542013.08.06 21:50buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:501.231790.000.000.00-14.73
 70707030Electra-buy
1670677532013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232090.000000.000002013.08.06 21:491.231780.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670677522013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:491.231780.000.000.00-15.24
 70707030Electra-buy
1670677512013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232090.000000.000002013.08.06 21:491.231800.000.000.00-14.72
 70707030Electra-buy
1670677502013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232070.000000.000002013.08.06 21:491.231760.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670677492013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232060.000000.000002013.08.06 21:491.231750.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670677472013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232060.000000.000002013.08.06 21:491.231740.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677462013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232000.000000.000002013.08.06 21:491.231700.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677452013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232010.000000.000002013.08.06 21:491.231690.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677372013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232030.000000.000002013.08.06 21:491.231700.000.000.00-16.76
 70707030Electra-buy
1670677342013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.232010.000000.000002013.08.06 21:491.231730.000.000.00-14.22
 70707030Electra-buy
1670677302013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:491.231690.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677282013.08.06 21:49buy0.47eurchf1.231960.000000.000002013.08.06 21:491.231660.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677232013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231980.000000.000002013.08.06 21:481.231660.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677222013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231970.000000.000002013.08.06 21:481.231660.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670677212013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231950.000000.000002013.08.06 21:481.231650.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670677172013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:481.231670.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677152013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:481.231660.000.000.00-16.76
 70707030Electra-buy
1670677122013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:481.231670.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677112013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.232000.000000.000002013.08.06 21:481.231660.000.000.00-17.27
 70707030Electra-buy
1670677062013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:481.231670.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670677002013.08.06 21:48buy0.47eurchf1.232000.000000.000002013.08.06 21:481.231670.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670676972013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:481.231680.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670676942013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.231990.000000.000002013.08.06 21:471.231670.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670676822013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:471.231710.000.000.00-18.79
 70707030Electra-buy
1670676802013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.232060.000000.000002013.08.06 21:471.231760.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670676762013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:471.231780.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670676752013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.232070.000000.000002013.08.06 21:471.231780.000.000.00-14.72
 70707030Electra-buy
1670676692013.08.06 21:47buy0.47eurchf1.232060.000000.000002013.08.06 21:471.231740.000.000.00-16.25
 70707030Electra-buy
1670676652013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232070.000000.000002013.08.06 21:471.231740.000.000.00-16.76
 70707030Electra-buy
1670676582013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232050.000000.000002013.08.06 21:461.231760.000.000.00-14.72
 70707030Electra-buy
1670676572013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232040.000000.000002013.08.06 21:461.231740.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670676562013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232040.000000.000002013.08.06 21:461.231740.000.000.00-15.23
 70707030Electra-buy
1670676552013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232020.000000.000002013.08.06 21:461.231730.000.000.00-14.72
 70707030Electra-buy
1670676532013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232020.000000.000002013.08.06 21:461.231740.000.000.00-14.22
 70707030Electra-buy
1670676512013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232020.000000.000002013.08.06 21:461.231710.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670676502013.08.06 21:46buy0.47eurchf1.232020.000000.000002013.08.06 21:461.231710.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670676472013.08.06 21:45buy0.47eurchf1.231980.000000.000002013.08.06 21:461.231690.000.000.00-14.73
 70707030Electra-buy
1670676452013.08.06 21:45buy0.47eurchf1.232030.000000.000002013.08.06 21:451.231690.000.000.00-17.26
 70707030Electra-buy
1670676412013.08.06 21:45buy0.47eurchf1.232030.000000.000002013.08.06 21:451.231720.000.000.00-15.74
 70707030Electra-buy
1670676402013.08.06 21:45buy0.47eurchf1.232030.000000.000002013.08.06 21:451.231700.000.000.00-16.75
 70707030Electra-buy
1670676372013.08.06 21:45buy0.47eurchf1.232080.000000.000002013.08.06 21:451.231700.000.000.00-19.29
 70707030Electra-buy
1670072062013.08.05 01:00sell0.48eurchf1.233710.000000.000002013.08.06 16:361.232720.000.00-0.1651.25
 70707030Electra-Sell
  0.00 0.00 -0.16 -1 450.04
Closed P/L: -1 450.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1666249012013.07.22 05:31sell0.41eurchf1.235660.000000.00000 1.231670.000.00-2.71176.69
 70707018Electra-Sell
1667559742013.07.25 10:30sell0.41eurchf1.237170.000000.00000 1.231670.000.00-2.06243.56
 70707006Electra-Sell
  0.00 0.00 -4.77 420.25
 Floating P/L: 415.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 450.20 Floating P/L: 415.48 Margin: 1 081.13
Balance: 48 320.00 Equity: 48 735.48 Free Margin: 47 654.35