Alpari (UK) Ltd.
|Account: 388578
|Name: Hermo999
|Currency: USD
|Leverage: 1:100
|2013 August 7, 08:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|167068015
|2013.08.06 22:00
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23211
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 22:00
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|
|70707030
|Electra-buy
|167068014
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23209
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167068013
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23210
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167068012
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23210
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23177
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167068008
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23219
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23179
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.30
|
|70707030
|Electra-buy
|167068007
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23209
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23177
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167068006
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23181
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|70707030
|Electra-buy
|167068004
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23184
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.73
|
|70707030
|Electra-buy
|167068002
|2013.08.06 21:59
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23216
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23185
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067995
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23221
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:59
|1.23185
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.28
|
|70707030
|Electra-buy
|167067993
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23216
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23186
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067992
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23217
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|70707030
|Electra-buy
|167067990
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23184
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.22
|
|70707030
|Electra-buy
|167067988
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|
|70707030
|Electra-buy
|167067986
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23210
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|
|70707030
|Electra-buy
|167067984
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23217
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23181
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.27
|
|70707030
|Electra-buy
|167067982
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23216
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067979
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23217
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067978
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23216
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23188
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.21
|
|70707030
|Electra-buy
|167067971
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|
|70707030
|Electra-buy
|167067970
|2013.08.06 21:58
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23182
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|
|70707030
|Electra-buy
|167067957
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:58
|1.23181
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067955
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067948
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23182
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067945
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067939
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|
|70707030
|Electra-buy
|167067929
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23212
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23182
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067924
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23184
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067921
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23185
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067917
|2013.08.06 21:57
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23186
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.22
|
|70707030
|Electra-buy
|167067905
|2013.08.06 21:56
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23217
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:57
|1.23186
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067903
|2013.08.06 21:56
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23218
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:56
|1.23185
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067832
|2013.08.06 21:54
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23218
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:56
|1.23184
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|70707030
|Electra-buy
|167067828
|2013.08.06 21:54
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23218
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:54
|1.23188
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067819
|2013.08.06 21:53
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:54
|1.23185
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.22
|
|70707030
|Electra-buy
|167067816
|2013.08.06 21:53
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:53
|1.23184
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067811
|2013.08.06 21:53
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23212
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:53
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|
|70707030
|Electra-buy
|167067810
|2013.08.06 21:53
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:53
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067806
|2013.08.06 21:53
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:53
|1.23183
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.73
|
|70707030
|Electra-buy
|167067798
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23212
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:53
|1.23182
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067796
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23182
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067794
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23213
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23184
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|
|70707030
|Electra-buy
|167067792
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23211
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23181
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.24
|
|70707030
|Electra-buy
|167067791
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23209
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067789
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23175
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067788
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067783
|2013.08.06 21:52
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23179
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.73
|
|70707030
|Electra-buy
|167067777
|2013.08.06 21:51
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:52
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067774
|2013.08.06 21:51
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23209
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:51
|1.23177
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067770
|2013.08.06 21:50
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23210
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:51
|1.23179
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067768
|2013.08.06 21:50
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23210
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:50
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067765
|2013.08.06 21:50
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23211
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:50
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067754
|2013.08.06 21:50
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:50
|1.23179
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.73
|
|70707030
|Electra-buy
|167067753
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23209
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067752
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.24
|
|70707030
|Electra-buy
|167067751
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23209
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|
|70707030
|Electra-buy
|167067750
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067749
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23206
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23175
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067747
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23206
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23174
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067746
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23200
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23170
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067745
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23201
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23169
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067737
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23203
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23170
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|
|70707030
|Electra-buy
|167067734
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23201
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23173
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.22
|
|70707030
|Electra-buy
|167067730
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23169
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067728
|2013.08.06 21:49
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23196
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:49
|1.23166
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067723
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23198
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23166
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067722
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23197
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23166
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067721
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23195
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23165
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067717
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23167
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067715
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23166
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|
|70707030
|Electra-buy
|167067712
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23167
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067711
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23200
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23166
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.27
|
|70707030
|Electra-buy
|167067706
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23167
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067700
|2013.08.06 21:48
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23200
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23167
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067697
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:48
|1.23168
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067694
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23199
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23167
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067682
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23171
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.79
|
|70707030
|Electra-buy
|167067680
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23206
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067676
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067675
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23178
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|
|70707030
|Electra-buy
|167067669
|2013.08.06 21:47
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23206
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23174
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|
|70707030
|Electra-buy
|167067665
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:47
|1.23174
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|
|70707030
|Electra-buy
|167067658
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23205
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|
|70707030
|Electra-buy
|167067657
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23204
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23174
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067656
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23204
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23174
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|
|70707030
|Electra-buy
|167067655
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23202
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23173
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|
|70707030
|Electra-buy
|167067653
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23202
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23174
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.22
|
|70707030
|Electra-buy
|167067651
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23202
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23171
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067650
|2013.08.06 21:46
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23202
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23171
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067647
|2013.08.06 21:45
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23198
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:46
|1.23169
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.73
|
|70707030
|Electra-buy
|167067645
|2013.08.06 21:45
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23203
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:45
|1.23169
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.26
|
|70707030
|Electra-buy
|167067641
|2013.08.06 21:45
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23203
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:45
|1.23172
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|
|70707030
|Electra-buy
|167067640
|2013.08.06 21:45
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23203
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:45
|1.23170
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|
|70707030
|Electra-buy
|167067637
|2013.08.06 21:45
|buy
|0.47
|eurchf
|1.23208
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 21:45
|1.23170
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.29
|
|70707030
|Electra-buy
|167007206
|2013.08.05 01:00
|sell
|0.48
|eurchf
|1.23371
|0.00000
|0.00000
|2013.08.06 16:36
|1.23272
|0.00
|0.00
|-0.16
|51.25
|
|70707030
|Electra-Sell
|
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1 450.04
|Closed P/L:
|-1 450.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|166624901
|2013.07.22 05:31
|sell
|0.41
|eurchf
|1.23566
|0.00000
|0.00000
|
|1.23167
|0.00
|0.00
|-2.71
|176.69
|
|70707018
|Electra-Sell
|166755974
|2013.07.25 10:30
|sell
|0.41
|eurchf
|1.23717
|0.00000
|0.00000
|
|1.23167
|0.00
|0.00
|-2.06
|243.56
|
|70707006
|Electra-Sell
|
|0.00
|0.00
|-4.77
|420.25
|
|Floating P/L:
|415.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-1 450.20
|Floating P/L:
|415.48
|Margin:
|1 081.13
|Balance:
|48 320.00
|Equity:
|48 735.48
|Free Margin:
|47 654.35