Strategy Tester Report
universalMA_Cross_EA + ecn 1.05
FXCM-EURReal01 (Build 509)

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minutes (M15) 1999.01.04 09:15 - 2001.12.31 23:00 (1999.01.01 - 2002.01.01)
ModeleChaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
ParametresEcnBroker=true; Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=100; TakeProfit=1000; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; TrailingStopType=1; TrailingStop=80; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=30; LockInPips=40; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=34; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=34; SlowMAPeriod=136; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=136; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=100; MaxLookUp=100; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=false; PureSAR=false; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=true; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=1161; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=1161; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=true; NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=5; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; FromHourTrade=9; ToHourTrade=21; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.1; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=false; Show_Settings=true;
Bars en test75007Ticks modelés4917725Qualité du modelage90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés16
Dépot initial500.00
Profit total net1532.59Profit brut4531.70Perte brute-2999.11
Facteur de profit1.51Rémunération espérée17.82
Chute absolue91.42Chute maximal (%)711.02 (48.78%)Enfoncement relatif49.77% (665.54)
Total des Trades86Positions SHORT (vente) gagnées %86 (66.28%)Positions LONG (achat) gagnées %0 (0.00%)
Profits des Trades (% du total) 57 (66.28%)Pertes des Trades (% du total) 29 (33.72%)
Le plus largegains par Trade265.13pertes par Trade-117.10
Average (moyenne)gains par Trade79.50pertes par Trade-103.42
Maximumgains consecutifs (profit en $)11 (860.12)pertes consecutives (perte en $)3 (-335.51)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)860.12 (11)Pertes consecutives (coups perdants)-335.51 (3)
Average (moyenne)gains consecutifs3Pertes consecutives2
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
11999.01.06 23:48sell10.101.162600.000000.00000
21999.01.06 23:48modify10.101.162601.172601.06260
31999.01.07 18:34s/l10.101.172601.172601.06260-85.28414.72
41999.01.07 18:45sell20.101.172200.000000.00000
51999.01.07 18:45modify20.101.172201.182201.07220
61999.01.08 12:05modify20.101.172201.172121.07220
71999.01.08 13:32modify20.101.172201.172021.07220
81999.01.08 13:32modify20.101.172201.171921.07220
91999.01.08 13:32modify20.101.172201.171521.07220
101999.01.08 13:34modify20.101.172201.171421.07220
111999.01.08 13:42modify20.101.172201.170821.07220
121999.01.08 13:43modify20.101.172201.170521.07220
131999.01.08 13:43modify20.101.172201.170421.07220
141999.01.08 13:46modify20.101.172201.170171.07220
151999.01.08 13:46modify20.101.172201.169971.07220
161999.01.08 13:46modify20.101.172201.169881.07220
171999.01.08 13:46modify20.101.172201.169721.07220
181999.01.08 13:47modify20.101.172201.169701.07220
191999.01.08 13:47modify20.101.172201.169621.07220
201999.01.08 13:48modify20.101.172201.169381.07220
211999.01.08 13:48modify20.101.172201.169021.07220
221999.01.08 13:49modify20.101.172201.168971.07220
231999.01.08 13:49modify20.101.172201.168571.07220
241999.01.08 13:49modify20.101.172201.168021.07220
251999.01.08 14:01modify20.101.172201.167821.07220
261999.01.08 14:02modify20.101.172201.167621.07220
271999.01.08 14:03modify20.101.172201.167121.07220
281999.01.08 14:04modify20.101.172201.167111.07220
291999.01.08 14:04modify20.101.172201.167021.07220
301999.01.08 14:05modify20.101.172201.166721.07220
311999.01.08 14:05modify20.101.172201.166621.07220
321999.01.08 14:08modify20.101.172201.166381.07220
331999.01.08 14:08modify20.101.172201.166021.07220
341999.01.08 14:28modify20.101.172201.165821.07220
351999.01.08 15:52modify20.101.172201.165401.07220
361999.01.08 15:52modify20.101.172201.165321.07220
371999.01.08 15:54modify20.101.172201.164021.07220
381999.01.08 15:55modify20.101.172201.163421.07220
391999.01.08 15:59modify20.101.172201.163411.07220
401999.01.08 15:59modify20.101.172201.163021.07220
411999.01.08 16:01modify20.101.172201.162841.07220
421999.01.08 16:01modify20.101.172201.162461.07220
431999.01.08 16:01modify20.101.172201.161821.07220
441999.01.08 16:02modify20.101.172201.161621.07220
451999.01.11 14:40modify20.101.172201.161441.07220
461999.01.11 14:40modify20.101.172201.161211.07220
471999.01.11 14:40modify20.101.172201.160821.07220
481999.01.11 14:41modify20.101.172201.160721.07220
491999.01.11 14:43modify20.101.172201.160411.07220
501999.01.11 14:43modify20.101.172201.160321.07220
511999.01.11 14:47modify20.101.172201.160021.07220
521999.01.11 14:48modify20.101.172201.159621.07220
531999.01.11 15:09modify20.101.172201.159521.07220
541999.01.11 15:20modify20.101.172201.159421.07220
551999.01.11 15:21modify20.101.172201.159381.07220
561999.01.11 15:21modify20.101.172201.159021.07220
571999.01.11 18:41modify20.101.172201.158921.07220
581999.01.11 18:51modify20.101.172201.158821.07220
591999.01.11 18:52modify20.101.172201.158421.07220
601999.01.11 18:54modify20.101.172201.158321.07220
611999.01.11 18:55modify20.101.172201.158221.07220
621999.01.11 18:58modify20.101.172201.158021.07220
631999.01.11 18:58modify20.101.172201.157881.07220
641999.01.11 18:58modify20.101.172201.157821.07220
651999.01.11 19:00modify20.101.172201.157521.07220
661999.01.11 19:01modify20.101.172201.157481.07220
671999.01.11 19:01modify20.101.172201.157421.07220
681999.01.11 19:10modify20.101.172201.157221.07220
691999.01.11 19:36modify20.101.172201.157121.07220
701999.01.11 20:01modify20.101.172201.157021.07220
711999.01.12 00:50modify20.101.172201.156821.07220
721999.01.12 00:51modify20.101.172201.156521.07220
731999.01.12 00:52modify20.101.172201.156321.07220
741999.01.12 00:55modify20.101.172201.156221.07220
751999.01.12 00:56modify20.101.172201.156021.07220
761999.01.12 00:56modify20.101.172201.155841.07220
771999.01.12 00:56modify20.101.172201.155701.07220
781999.01.12 00:56modify20.101.172201.155521.07220
791999.01.12 00:58modify20.101.172201.155421.07220
801999.01.12 01:10modify20.101.172201.155321.07220
811999.01.12 01:15modify20.101.172201.155171.07220
821999.01.12 01:15modify20.101.172201.155021.07220
831999.01.12 01:17modify20.101.172201.154921.07220
841999.01.12 01:17modify20.101.172201.154521.07220
851999.01.12 01:22modify20.101.172201.154471.07220
861999.01.12 01:22modify20.101.172201.154341.07220
871999.01.12 01:22modify20.101.172201.154071.07220
881999.01.12 01:22modify20.101.172201.153861.07220
891999.01.12 01:22modify20.101.172201.153521.07220
901999.01.12 01:23modify20.101.172201.153121.07220
911999.01.12 01:30modify20.101.172201.153021.07220
921999.01.12 13:14s/l20.101.153021.153021.07220166.33581.05
931999.01.18 04:15sell30.101.159000.000000.00000
941999.01.18 04:15modify30.101.159001.169001.05900
951999.01.27 09:35modify30.101.159001.158821.05900
961999.01.27 13:43modify30.101.159001.158521.05900
971999.01.27 13:44modify30.101.159001.158421.05900
981999.01.27 13:45modify30.101.159001.158381.05900
991999.01.27 13:45modify30.101.159001.158321.05900
1001999.01.27 13:57modify30.101.159001.158221.05900
1011999.01.27 13:57modify30.101.159001.157821.05900
1021999.01.27 13:58modify30.101.159001.157791.05900
1031999.01.27 13:58modify30.101.159001.157721.05900
1041999.01.27 14:25modify30.101.159001.157501.05900
1051999.01.27 14:25modify30.101.159001.157421.05900
1061999.01.27 14:26modify30.101.159001.157321.05900
1071999.01.27 14:26modify30.101.159001.157201.05900
1081999.01.27 14:26modify30.101.159001.157121.05900
1091999.01.27 16:13modify30.101.159001.157021.05900
1101999.01.27 16:13modify30.101.159001.156961.05900
1111999.01.27 16:13modify30.101.159001.156791.05900
1121999.01.27 16:13modify30.101.159001.156551.05900
1131999.01.27 16:13modify30.101.159001.156221.05900
1141999.01.27 16:14modify30.101.159001.156121.05900
1151999.01.27 16:14modify30.101.159001.155921.05900
1161999.01.27 16:15modify30.101.159001.155851.05900
1171999.01.27 16:15modify30.101.159001.155521.05900
1181999.01.27 16:32modify30.101.159001.155421.05900
1191999.01.27 16:43modify30.101.159001.155321.05900
1201999.01.27 17:31modify30.101.159001.155121.05900
1211999.01.27 17:32modify30.101.159001.155021.05900
1221999.01.27 17:32modify30.101.159001.154521.05900
1231999.01.27 17:34modify30.101.159001.154321.05900
1241999.01.27 17:36modify30.101.159001.154271.05900
1251999.01.27 17:36modify30.101.159001.154221.05900
1261999.01.27 17:37modify30.101.159001.153821.05900
1271999.01.27 17:43modify30.101.159001.153721.05900
1281999.01.27 17:49modify30.101.159001.153591.05900
1291999.01.27 17:49modify30.101.159001.153521.05900
1301999.01.27 17:58modify30.101.159001.153421.05900
1311999.01.27 18:01modify30.101.159001.153291.05900
1321999.01.27 18:02modify30.101.159001.153121.05900
1331999.01.27 18:02modify30.101.159001.152921.05900
1341999.01.27 18:10modify30.101.159001.152521.05900
1351999.01.27 18:11modify30.101.159001.151921.05900
1361999.01.27 18:11modify30.101.159001.151521.05900
1371999.01.27 18:13modify30.101.159001.151021.05900
1381999.01.27 18:13modify30.101.159001.150921.05900
1391999.01.27 18:27modify30.101.159001.150331.05900
1401999.01.27 18:27modify30.101.159001.149811.05900
1411999.01.27 18:27modify30.101.159001.149551.05900
1421999.01.27 18:27modify30.101.159001.149121.05900
1431999.01.28 12:09modify30.101.159001.149001.05900
1441999.01.28 12:09modify30.101.159001.148921.05900
1451999.01.28 12:10modify30.101.159001.148791.05900
1461999.01.28 12:10modify30.101.159001.148721.05900
1471999.01.28 12:13modify30.101.159001.148421.05900
1481999.01.28 12:14modify30.101.159001.148411.05900
1491999.01.28 12:14modify30.101.159001.148031.05900
1501999.01.28 12:14modify30.101.159001.147521.05900
1511999.01.28 12:15modify30.101.159001.147311.05900
1521999.01.28 12:15modify30.101.159001.146921.05900
1531999.01.28 12:27modify30.101.159001.146561.05900
1541999.01.28 12:27modify30.101.159001.146421.05900
1551999.01.28 13:43modify30.101.159001.146321.05900
1561999.01.28 13:44modify30.101.159001.146121.05900
1571999.01.29 12:00modify30.101.159001.146021.05900
1581999.01.29 12:05modify30.101.159001.145821.05900
1591999.01.29 12:19modify30.101.159001.145721.05900
1601999.01.29 12:20modify30.101.159001.145521.05900
1611999.01.29 12:20modify30.101.159001.145421.05900
1621999.01.29 12:20modify30.101.159001.145021.05900
1631999.01.29 12:22modify30.101.159001.144821.05900
1641999.01.29 12:35modify30.101.159001.144721.05900
1651999.01.29 13:31modify30.101.159001.144621.05900
1661999.01.29 13:35modify30.101.159001.144571.05900
1671999.01.29 13:35modify30.101.159001.144521.05900
1681999.01.29 13:36modify30.101.159001.144421.05900
1691999.01.29 13:48modify30.101.159001.144321.05900
1701999.01.29 13:57modify30.101.159001.144271.05900
1711999.01.29 13:57modify30.101.159001.144021.05900
1721999.01.29 14:00modify30.101.159001.143901.05900
1731999.01.29 14:00modify30.101.159001.143691.05900
1741999.01.29 14:00modify30.101.159001.143321.05900
1751999.01.29 14:03modify30.101.159001.143221.05900
1761999.01.29 14:04modify30.101.159001.143021.05900
1771999.01.29 14:05modify30.101.159001.143001.05900
1781999.01.29 14:05modify30.101.159001.142921.05900
1791999.01.29 14:10modify30.101.159001.142821.05900
1801999.01.29 15:58modify30.101.159001.142521.05900
1811999.02.01 05:28modify30.101.159001.142421.05900
1821999.02.01 05:28modify30.101.159001.142321.05900
1831999.02.01 05:28modify30.101.159001.142221.05900
1841999.02.01 05:29modify30.101.159001.141821.05900
1851999.02.01 13:04modify30.101.159001.141721.05900
1861999.02.01 13:05modify30.101.159001.141521.05900
1871999.02.01 13:18modify30.101.159001.141421.05900
1881999.02.01 13:58modify30.101.159001.141321.05900
1891999.02.01 14:02modify30.101.159001.141121.05900
1901999.02.01 14:02modify30.101.159001.140721.05900
1911999.02.01 14:05modify30.101.159001.140621.05900
1921999.02.01 14:05modify30.101.159001.140521.05900
1931999.02.01 14:10modify30.101.159001.140221.05900
1941999.02.01 14:13modify30.101.159001.140121.05900
1951999.02.01 14:16modify30.101.159001.139721.05900
1961999.02.01 14:17modify30.101.159001.139621.05900
1971999.02.01 14:17modify30.101.159001.139521.05900
1981999.02.01 14:27modify30.101.159001.139291.05900
1991999.02.01 14:27modify30.101.159001.139221.05900
2001999.02.01 14:46modify30.101.159001.139121.05900
2011999.02.01 14:47modify30.101.159001.139021.05900
2021999.02.01 14:53modify30.101.159001.138821.05900
2031999.02.01 14:54modify30.101.159001.138771.05900
2041999.02.01 14:54modify30.101.159001.138521.05900
2051999.02.01 14:55modify30.101.159001.138421.05900
2061999.02.01 14:58modify30.101.159001.138321.05900
2071999.02.01 14:59modify30.101.159001.138021.05900
2081999.02.01 15:51modify30.101.159001.137921.05900
2091999.02.01 15:56modify30.101.159001.137721.05900
2101999.02.01 15:57modify30.101.159001.137621.05900
2111999.02.01 15:58modify30.101.159001.137381.05900
2121999.02.01 15:58modify30.101.159001.137321.05900
2131999.02.02 10:15modify30.101.159001.137281.05900
2141999.02.02 10:15modify30.101.159001.137221.05900
2151999.02.02 10:20modify30.101.159001.137181.05900
2161999.02.02 10:20modify30.101.159001.137121.05900
2171999.02.02 10:21modify30.101.159001.137021.05900
2181999.02.02 10:24modify30.101.159001.136921.05900
2191999.02.02 10:27modify30.101.159001.136821.05900
2201999.02.02 10:27modify30.101.159001.136721.05900
2211999.02.02 16:04s/l30.101.136721.136721.05900196.00777.05
2221999.02.04 07:15sell40.101.130800.000000.00000
2231999.02.04 07:15modify40.101.130801.140801.03080
2241999.02.08 09:12modify40.101.130801.130581.03080
2251999.02.08 09:12modify40.101.130801.130521.03080
2261999.02.08 14:48modify40.101.130801.130321.03080
2271999.02.08 16:44s/l40.101.130321.130321.030804.25781.30
2281999.02.08 16:45sell50.101.129200.000000.00000
2291999.02.08 16:45modify50.101.129201.139201.02920
2301999.02.16 03:38modify50.101.129201.128521.02920
2311999.02.16 03:38modify50.101.129201.128421.02920
2321999.02.16 03:38modify50.101.129201.128321.02920
2331999.02.16 03:38modify50.101.129201.128221.02920
2341999.02.16 03:38modify50.101.129201.128121.02920
2351999.02.16 03:38modify50.101.129201.128021.02920
2361999.02.16 03:39modify50.101.129201.127321.02920
2371999.02.16 09:39modify50.101.129201.127221.02920
2381999.02.16 09:55modify50.101.129201.127021.02920
2391999.02.16 09:56modify50.101.129201.126591.02920
2401999.02.16 09:56modify50.101.129201.126521.02920
2411999.02.16 10:07modify50.101.129201.126441.02920
2421999.02.16 10:07modify50.101.129201.126221.02920
2431999.02.16 10:10modify50.101.129201.126021.02920
2441999.02.16 10:31modify50.101.129201.125721.02920
2451999.02.16 12:42modify50.101.129201.125651.02920
2461999.02.16 12:42modify50.101.129201.125321.02920
2471999.02.16 12:55modify50.101.129201.125221.02920
2481999.02.16 12:56modify50.101.129201.125091.02920
2491999.02.16 12:56modify50.101.129201.125021.02920
2501999.02.16 13:34modify50.101.129201.124921.02920
2511999.02.16 13:45modify50.101.129201.124521.02920
2521999.02.16 13:57modify50.101.129201.124121.02920
2531999.02.17 10:25s/l50.101.124121.124121.0292045.19826.49
2541999.02.19 05:31sell60.101.119900.000000.00000
2551999.02.19 05:31modify60.101.119901.129901.01990
2561999.02.19 15:24modify60.101.119901.119721.01990
2571999.02.19 15:28modify60.101.119901.119521.01990
2581999.02.19 15:31modify60.101.119901.119421.01990
2591999.02.19 15:32modify60.101.119901.119281.01990
2601999.02.19 15:32modify60.101.119901.119151.01990
2611999.02.19 15:32modify60.101.119901.118921.01990
2621999.02.19 15:33modify60.101.119901.118821.01990
2631999.02.19 15:34modify60.101.119901.118581.01990
2641999.02.19 15:34modify60.101.119901.118301.01990
2651999.02.19 15:34modify60.101.119901.117821.01990
2661999.02.19 15:44modify60.101.119901.117721.01990
2671999.02.19 15:46modify60.101.119901.117321.01990
2681999.02.19 15:47modify60.101.119901.117121.01990
2691999.02.19 16:32modify60.101.119901.117021.01990
2701999.02.19 16:33modify60.101.119901.116621.01990
2711999.02.19 16:34modify60.101.119901.116391.01990
2721999.02.19 16:34modify60.101.119901.116221.01990
2731999.02.19 16:34modify60.101.119901.115921.01990
2741999.02.19 16:35modify60.101.119901.115801.01990
2751999.02.19 16:35modify60.101.119901.115471.01990
2761999.02.19 16:35modify60.101.119901.115231.01990
2771999.02.19 16:35modify60.101.119901.114821.01990
2781999.02.19 17:07modify60.101.119901.114521.01990
2791999.02.19 17:07modify60.101.119901.114321.01990
2801999.02.19 17:07modify60.101.119901.114121.01990
2811999.02.19 17:14modify60.101.119901.113821.01990
2821999.02.21 23:26modify60.101.119901.113521.01990
2831999.02.22 00:05modify60.101.119901.113421.01990
2841999.02.22 00:10modify60.101.119901.112621.01990
2851999.02.22 00:11modify60.101.119901.112381.01990
2861999.02.22 00:11modify60.101.119901.112021.01990
2871999.02.22 00:43modify60.101.119901.111721.01990
2881999.02.22 01:34modify60.101.119901.110921.01990
2891999.02.22 01:37modify60.101.119901.110821.01990
2901999.02.22 01:37modify60.101.119901.110721.01990
2911999.02.22 01:38modify60.101.119901.110621.01990
2921999.02.22 01:38modify60.101.119901.110521.01990
2931999.02.22 01:44modify60.101.119901.110421.01990
2941999.02.22 02:00modify60.101.119901.110321.01990
2951999.02.22 03:08modify60.101.119901.110221.01990
2961999.02.22 03:08modify60.101.119901.110121.01990
2971999.02.22 03:11modify60.101.119901.110021.01990
2981999.02.22 03:11modify60.101.119901.109921.01990
2991999.02.22 03:12modify60.101.119901.109821.01990
3001999.02.22 03:13modify60.101.119901.109721.01990
3011999.02.22 03:15modify60.101.119901.109621.01990
3021999.02.22 03:25modify60.101.119901.109521.01990
3031999.02.22 03:27modify60.101.119901.109421.01990
3041999.02.22 03:31modify60.101.119901.109321.01990
3051999.02.22 03:34modify60.101.119901.109221.01990
3061999.02.22 08:24modify60.101.119901.109081.01990
3071999.02.22 08:24modify60.101.119901.108721.01990
3081999.02.22 08:25modify60.101.119901.108621.01990
3091999.02.22 08:26modify60.101.119901.108571.01990
3101999.02.22 08:26modify60.101.119901.108321.01990
3111999.02.22 08:27modify60.101.119901.107821.01990
3121999.02.22 08:27modify60.101.119901.107421.01990
3131999.02.22 08:28modify60.101.119901.107341.01990
3141999.02.22 08:28modify60.101.119901.107021.01990
3151999.02.22 08:29modify60.101.119901.106921.01990
3161999.02.22 08:29modify60.101.119901.106721.01990
3171999.02.22 08:31modify60.101.119901.106621.01990
3181999.02.22 08:38modify60.101.119901.106421.01990
3191999.02.22 08:39modify60.101.119901.106221.01990
3201999.02.22 08:41modify60.101.119901.106181.01990
3211999.02.22 08:41modify60.101.119901.105821.01990
3221999.02.22 08:43modify60.101.119901.105761.01990
3231999.02.22 08:43modify60.101.119901.105321.01990
3241999.02.22 08:44modify60.101.119901.105031.01990
3251999.02.22 08:44modify60.101.119901.104521.01990
3261999.02.22 14:58s/l60.101.104521.104521.01990139.25965.74
3271999.03.01 03:00sell70.101.100900.000000.00000
3281999.03.01 03:00modify70.101.100901.110901.00090
3291999.03.01 14:58modify70.101.100901.100821.00090
3301999.03.01 15:03modify70.101.100901.100751.00090
3311999.03.01 15:03modify70.101.100901.100441.00090
3321999.03.01 15:03modify70.101.100901.100121.00090
3331999.03.01 15:19modify70.101.100901.100021.00090
3341999.03.01 16:23modify70.101.100901.099621.00090
3351999.03.01 16:31modify70.101.100901.099521.00090
3361999.03.01 16:32modify70.101.100901.099321.00090
3371999.03.01 16:33modify70.101.100901.099021.00090
3381999.03.01 16:34modify70.101.100901.098821.00090
3391999.03.01 16:49modify70.101.100901.098721.00090
3401999.03.01 16:50modify70.101.100901.098521.00090
3411999.03.01 16:51modify70.101.100901.098421.00090
3421999.03.01 16:52modify70.101.100901.098321.00090
3431999.03.01 16:53modify70.101.100901.098221.00090
3441999.03.01 16:53modify70.101.100901.098021.00090
3451999.03.01 16:54modify70.101.100901.097921.00090
3461999.03.01 16:54modify70.101.100901.097721.00090
3471999.03.01 16:54modify70.101.100901.097521.00090
3481999.03.01 16:57modify70.101.100901.097421.00090
3491999.03.01 16:59modify70.101.100901.097301.00090
3501999.03.01 16:59modify70.101.100901.097141.00090
3511999.03.01 16:59modify70.101.100901.096981.00090
3521999.03.01 16:59modify70.101.100901.096821.00090
3531999.03.01 18:44modify70.101.100901.096721.00090
3541999.03.02 02:07modify70.101.100901.096521.00090
3551999.03.02 02:08modify70.101.100901.096421.00090
3561999.03.02 02:08modify70.101.100901.096321.00090
3571999.03.02 02:08modify70.101.100901.096221.00090
3581999.03.02 02:08modify70.101.100901.096121.00090
3591999.03.02 02:08modify70.101.100901.096021.00090
3601999.03.02 07:35modify70.101.100901.095921.00090
3611999.03.02 07:36modify70.101.100901.095821.00090
3621999.03.02 07:37modify70.101.100901.095771.00090
3631999.03.02 07:37modify70.101.100901.095721.00090
3641999.03.02 07:43modify70.101.100901.095581.00090
3651999.03.02 07:43modify70.101.100901.095521.00090
3661999.03.02 09:10modify70.101.100901.095401.00090
3671999.03.02 09:10modify70.101.100901.095121.00090
3681999.03.02 09:11modify70.101.100901.095101.00090
3691999.03.02 09:11modify70.101.100901.095021.00090
3701999.03.02 09:12modify70.101.100901.094801.00090
3711999.03.02 09:12modify70.101.100901.094721.00090
3721999.03.02 12:20modify70.101.100901.094561.00090
3731999.03.02 12:20modify70.101.100901.094121.00090
3741999.03.02 12:21modify70.101.100901.094021.00090
3751999.03.02 15:49s/l70.101.094021.094021.0009062.891028.63
3761999.03.12 00:01sell80.101.103000.000000.00000
3771999.03.12 00:01modify80.101.103001.113001.00300
3781999.03.12 08:08modify80.101.103001.102971.00300
3791999.03.12 08:08modify80.101.103001.102661.00300
3801999.03.12 08:08modify80.101.103001.102341.00300
3811999.03.12 08:08modify80.101.103001.102021.00300
3821999.03.12 08:10modify80.101.103001.101921.00300
3831999.03.12 08:32modify80.101.103001.101791.00300
3841999.03.12 08:32modify80.101.103001.101721.00300
3851999.03.12 08:36modify80.101.103001.101471.00300
3861999.03.12 08:36modify80.101.103001.101111.00300
3871999.03.12 08:36modify80.101.103001.100521.00300
3881999.03.12 08:38modify80.101.103001.100491.00300
3891999.03.12 08:38modify80.101.103001.100021.00300
3901999.03.12 08:39modify80.101.103001.099971.00300
3911999.03.12 08:39modify80.101.103001.099711.00300
3921999.03.12 08:39modify80.101.103001.099331.00300
3931999.03.12 08:39modify80.101.103001.098821.00300
3941999.03.12 08:40modify80.101.103001.098521.00300
3951999.03.12 08:41modify80.101.103001.098421.00300
3961999.03.12 08:42modify80.101.103001.098321.00300
3971999.03.12 08:42modify80.101.103001.098111.00300
3981999.03.12 08:42modify80.101.103001.098021.00300
3991999.03.12 13:39modify80.101.103001.097911.00300
4001999.03.12 13:39modify80.101.103001.097821.00300
4011999.03.12 13:45modify80.101.103001.097601.00300
4021999.03.12 13:45modify80.101.103001.097521.00300
4031999.03.15 02:09modify80.101.103001.097421.00300
4041999.03.15 02:13modify80.101.103001.097331.00300
4051999.03.15 02:13modify80.101.103001.097111.00300
4061999.03.15 02:13modify80.101.103001.096821.00300
4071999.03.16 00:12modify80.101.103001.096221.00300
4081999.03.16 00:14modify80.101.103001.095821.00300
4091999.03.16 00:15modify80.101.103001.095771.00300
4101999.03.16 00:15modify80.101.103001.095581.00300
4111999.03.16 00:15modify80.101.103001.095451.00300
4121999.03.16 00:15modify80.101.103001.095221.00300
4131999.03.16 00:19modify80.101.103001.094821.00300
4141999.03.16 00:29modify80.101.103001.094691.00300
4151999.03.16 00:29modify80.101.103001.094521.00300
4161999.03.16 00:32modify80.101.103001.093921.00300
4171999.03.16 00:37modify80.101.103001.093521.00300
4181999.03.16 00:41modify80.101.103001.093291.00300
4191999.03.16 00:41modify80.101.103001.093051.00300
4201999.03.16 00:41modify80.101.103001.092821.00300
4211999.03.16 00:42modify80.101.103001.092781.00300
4221999.03.16 00:42modify80.101.103001.092561.00300
4231999.03.16 00:42modify80.101.103001.092401.00300
4241999.03.16 00:42modify80.101.103001.092121.00300
4251999.03.16 00:43modify80.101.103001.091621.00300
4261999.03.16 04:03modify80.101.103001.091371.00300
4271999.03.16 04:03modify80.101.103001.091321.00300
4281999.03.16 04:29modify80.101.103001.091221.00300
4291999.03.16 04:29modify80.101.103001.091121.00300
4301999.03.16 04:29modify80.101.103001.091021.00300
4311999.03.16 04:37modify80.101.103001.090921.00300
4321999.03.16 04:38modify80.101.103001.090621.00300
4331999.03.16 04:39modify80.101.103001.090421.00300
4341999.03.16 04:44modify80.101.103001.090321.00300
4351999.03.16 07:20modify80.101.103001.090221.00300
4361999.03.16 13:10s/l80.101.090221.090221.00300117.221145.85
4371999.03.19 16:15sell90.101.093600.000000.00000
4381999.03.19 16:15modify90.101.093601.103600.99360
4391999.03.22 12:09modify90.101.093601.093520.99360
4401999.03.24 09:46s/l90.101.093521.093520.993600.731146.58
4411999.03.25 08:15sell100.101.088700.000000.00000
4421999.03.25 08:15modify100.101.088701.098700.98870
4431999.03.26 13:20modify100.101.088701.088520.98870
4441999.03.26 13:21modify100.101.088701.088320.98870
4451999.03.26 13:22modify100.101.088701.088250.98870
4461999.03.26 13:22modify100.101.088701.088130.98870
4471999.03.26 13:22modify100.101.088701.087920.98870
4481999.03.26 13:23modify100.101.088701.087720.98870
4491999.03.26 13:24modify100.101.088701.087320.98870
4501999.03.26 13:33modify100.101.088701.087290.98870
4511999.03.26 13:33modify100.101.088701.087110.98870
4521999.03.26 13:33modify100.101.088701.086750.98870
4531999.03.26 13:33modify100.101.088701.086480.98870
4541999.03.26 13:33modify100.101.088701.086020.98870
4551999.03.26 13:34modify100.101.088701.085620.98870
4561999.03.26 13:34modify100.101.088701.085600.98870
4571999.03.26 13:34modify100.101.088701.085020.98870
4581999.03.26 13:35modify100.101.088701.084720.98870
4591999.03.26 13:37modify100.101.088701.084520.98870
4601999.03.26 13:38modify100.101.088701.084020.98870
4611999.03.26 14:06modify100.101.088701.083520.98870
4621999.03.26 14:07modify100.101.088701.083020.98870
4631999.03.26 14:09modify100.101.088701.082920.98870
4641999.03.26 14:11modify100.101.088701.082620.98870
4651999.03.26 14:12modify100.101.088701.082420.98870
4661999.03.26 14:12modify100.101.088701.082020.98870
4671999.03.26 14:13modify100.101.088701.081820.98870
4681999.03.26 14:14modify100.101.088701.081580.98870
4691999.03.26 14:14modify100.101.088701.081450.98870
4701999.03.26 14:14modify100.101.088701.081220.98870
4711999.03.26 15:29modify100.101.088701.081120.98870
4721999.03.26 15:30modify100.101.088701.081060.98870
4731999.03.26 15:30modify100.101.088701.080620.98870
4741999.03.26 15:31modify100.101.088701.080520.98870
4751999.03.26 15:31modify100.101.088701.080500.98870
4761999.03.26 15:31modify100.101.088701.080420.98870
4771999.03.26 15:34modify100.101.088701.080320.98870
4781999.03.26 15:34modify100.101.088701.079880.98870
4791999.03.26 15:34modify100.101.088701.079820.98870
4801999.03.29 12:56modify100.101.088701.079690.98870
4811999.03.29 12:56modify100.101.088701.079620.98870
4821999.03.29 12:57modify100.101.088701.079520.98870
4831999.03.29 12:57modify100.101.088701.079400.98870
4841999.03.29 12:57modify100.101.088701.079320.98870
4851999.03.29 12:58modify100.101.088701.079170.98870
4861999.03.29 12:58modify100.101.088701.079120.98870
4871999.03.29 13:00modify100.101.088701.079020.98870
4881999.03.29 13:01modify100.101.088701.078920.98870
4891999.03.29 13:06modify100.101.088701.078710.98870
4901999.03.29 13:06modify100.101.088701.078420.98870
4911999.03.29 13:07modify100.101.088701.078320.98870
4921999.03.29 13:18modify100.101.088701.077820.98870
4931999.03.29 13:18modify100.101.088701.077620.98870
4941999.03.29 13:19modify100.101.088701.077520.98870
4951999.03.29 13:19modify100.101.088701.077420.98870
4961999.03.29 13:20modify100.101.088701.077220.98870
4971999.03.29 13:21modify100.101.088701.077120.98870
4981999.03.29 13:22modify100.101.088701.077100.98870
4991999.03.29 13:22modify100.101.088701.076920.98870
5001999.03.29 13:40modify100.101.088701.076820.98870
5011999.03.29 13:41modify100.101.088701.076520.98870
5021999.03.29 13:43modify100.101.088701.076320.98870
5031999.03.30 15:35s/l100.101.076321.076320.98870114.961261.54
5041999.04.05 14:30sell110.101.072900.000000.00000
5051999.04.05 14:30modify110.101.072901.082900.97290
5061999.04.06 15:48s/l110.101.082901.082900.97290-92.341169.20
5071999.04.09 05:45sell120.101.074900.000000.00000
5081999.04.09 05:45modify120.101.074901.084900.97490
5091999.04.12 09:10s/l120.101.084901.084900.97490-92.151077.05
5101999.04.13 21:34sell130.101.078300.000000.00000
5111999.04.13 21:34modify130.101.078301.088300.97830
5121999.04.15 15:30modify130.101.078301.078020.97830
5131999.04.15 15:31modify130.101.078301.077950.97830
5141999.04.15 15:31modify130.101.078301.077790.97830
5151999.04.15 15:31modify130.101.078301.077620.97830
5161999.04.15 21:50modify130.101.078301.077570.97830
5171999.04.15 21:50modify130.101.078301.077520.97830
5181999.04.16 00:52modify130.101.078301.077420.97830
5191999.04.16 00:52modify130.101.078301.077220.97830
5201999.04.16 01:06modify130.101.078301.077020.97830
5211999.04.16 01:12modify130.101.078301.076520.97830
5221999.04.16 01:15modify130.101.078301.076420.97830
5231999.04.16 01:16modify130.101.078301.076320.97830
5241999.04.16 01:17modify130.101.078301.076240.97830
5251999.04.16 01:17modify130.101.078301.076020.97830
5261999.04.16 01:18modify130.101.078301.076000.97830
5271999.04.16 01:18modify130.101.078301.075780.97830
5281999.04.16 01:18modify130.101.078301.075680.97830
5291999.04.16 01:18modify130.101.078301.075460.97830
5301999.04.16 01:18modify130.101.078301.075300.97830
5311999.04.16 01:18modify130.101.078301.075020.97830
5321999.04.16 01:19modify130.101.078301.074620.97830
5331999.04.16 01:22modify130.101.078301.074420.97830
5341999.04.16 01:25modify130.101.078301.074220.97830
5351999.04.16 01:40modify130.101.078301.074120.97830
5361999.04.16 01:41modify130.101.078301.073620.97830
5371999.04.16 03:48modify130.101.078301.072820.97830
5381999.04.16 03:48modify130.101.078301.072720.97830
5391999.04.16 03:48modify130.101.078301.072620.97830
5401999.04.16 03:50modify130.101.078301.072220.97830
5411999.04.16 03:59modify130.101.078301.072120.97830
5421999.04.16 04:00modify130.101.078301.071820.97830
5431999.04.16 04:43modify130.101.078301.071220.97830
5441999.04.16 17:13s/l130.101.071221.071220.9783066.091143.14
5451999.04.16 17:15sell140.101.070700.000000.00000
5461999.04.16 17:15modify140.101.070701.080700.97070
5471999.04.19 11:10modify140.101.070701.070520.97070
5481999.04.19 11:14modify140.101.070701.070320.97070
5491999.04.19 14:13modify140.101.070701.070020.97070
5501999.04.19 14:14modify140.101.070701.069920.97070
5511999.04.19 14:15modify140.101.070701.069520.97070
5521999.04.19 14:15modify140.101.070701.069290.97070
5531999.04.19 14:15modify140.101.070701.068820.97070
5541999.04.19 14:30modify140.101.070701.068520.97070
5551999.04.19 15:09modify140.101.070701.068420.97070
5561999.04.19 15:10modify140.101.070701.068320.97070
5571999.04.19 15:15modify140.101.070701.068280.97070
5581999.04.19 15:15modify140.101.070701.068180.97070
5591999.04.19 15:15modify140.101.070701.067960.97070
5601999.04.19 15:15modify140.101.070701.067520.97070
5611999.04.19 15:16modify140.101.070701.067420.97070
5621999.04.20 02:49s/l140.101.067421.067420.9707030.731173.87
5631999.04.26 11:15sell150.101.060300.000000.00000
5641999.04.26 11:15modify150.101.060301.070300.96030
5651999.04.28 06:44s/l150.101.070301.070300.96030-93.431080.44
5661999.04.29 11:45sell160.101.060700.000000.00000
5671999.04.29 11:45modify160.101.060701.070700.96070
5681999.05.05 15:19s/l160.101.070701.070700.96070-93.37987.07
5691999.05.26 19:16sell170.101.046200.000000.00000
5701999.05.26 19:16modify170.101.046201.056200.94620
5711999.06.02 07:53modify170.101.046201.046020.94620
5721999.06.02 08:24modify170.101.046201.045920.94620
5731999.06.02 08:24modify170.101.046201.045560.94620
5741999.06.02 08:24modify170.101.046201.045280.94620
5751999.06.02 08:24modify170.101.046201.044920.94620
5761999.06.02 08:25modify170.101.046201.044820.94620
5771999.06.02 08:25modify170.101.046201.044670.94620
5781999.06.02 08:25modify170.101.046201.044430.94620
5791999.06.02 08:25modify170.101.046201.044020.94620
5801999.06.02 08:26modify170.101.046201.043820.94620
5811999.06.02 10:11modify170.101.046201.043810.94620
5821999.06.02 10:11modify170.101.046201.043520.94620
5831999.06.02 10:14modify170.101.046201.043500.94620
5841999.06.02 10:14modify170.101.046201.043320.94620
5851999.06.02 10:16modify170.101.046201.043090.94620
5861999.06.02 10:16modify170.101.046201.043020.94620
5871999.06.02 10:25modify170.101.046201.042990.94620
5881999.06.02 10:25modify170.101.046201.042520.94620
5891999.06.02 15:10modify170.101.046201.042430.94620
5901999.06.02 15:10modify170.101.046201.042260.94620
5911999.06.02 15:10modify170.101.046201.041910.94620
5921999.06.02 15:10modify170.101.046201.041650.94620
5931999.06.02 15:10modify170.101.046201.041220.94620
5941999.06.02 17:26modify170.101.046201.040820.94620
5951999.06.03 06:48modify170.101.046201.040770.94620
5961999.06.03 06:48modify170.101.046201.040540.94620
5971999.06.03 06:48modify170.101.046201.040310.94620
5981999.06.03 06:48modify170.101.046201.040070.94620
5991999.06.03 06:48modify170.101.046201.039910.94620
6001999.06.03 06:48modify170.101.046201.039510.94620
6011999.06.03 06:48modify170.101.046201.039120.94620
6021999.06.03 06:49modify170.101.046201.038920.94620
6031999.06.03 06:50modify170.101.046201.038750.94620
6041999.06.03 06:50modify170.101.046201.038620.94620
6051999.06.03 07:56s/l170.101.038621.038620.9462072.971060.04
6061999.06.03 08:00sell180.101.035300.000000.00000
6071999.06.03 08:00modify180.101.035301.045300.93530
6081999.06.07 06:11modify180.101.035301.035020.93530
6091999.06.07 06:11modify180.101.035301.034920.93530
6101999.06.07 06:11modify180.101.035301.034720.93530
6111999.06.07 06:11modify180.101.035301.034320.93530
6121999.06.08 06:52s/l180.101.034321.034320.935309.471069.51
6131999.06.14 20:01sell190.101.042200.000000.00000
6141999.06.14 20:01modify190.101.042201.052200.94220
6151999.06.16 11:00modify190.101.042201.041920.94220
6161999.06.16 11:02modify190.101.042201.041820.94220
6171999.06.16 11:02modify190.101.042201.041620.94220
6181999.06.16 12:41modify190.101.042201.041440.94220
6191999.06.16 12:41modify190.101.042201.041120.94220
6201999.06.16 12:42modify190.101.042201.041020.94220
6211999.06.16 12:42modify190.101.042201.040160.94220
6221999.06.16 12:42modify190.101.042201.040020.94220
6231999.06.16 12:43modify190.101.042201.039720.94220
6241999.06.16 12:43modify190.101.042201.039620.94220
6251999.06.16 12:43modify190.101.042201.039420.94220
6261999.06.16 12:43modify190.101.042201.039270.94220
6271999.06.16 12:43modify190.101.042201.039020.94220
6281999.06.16 12:44modify190.101.042201.038980.94220
6291999.06.16 12:44modify190.101.042201.038850.94220
6301999.06.16 12:44modify190.101.042201.038620.94220
6311999.06.16 14:25modify190.101.042201.038320.94220
6321999.06.16 14:26modify190.101.042201.038290.94220
6331999.06.16 14:26modify190.101.042201.037820.94220
6341999.06.16 14:27modify190.101.042201.037420.94220
6351999.06.16 14:28modify190.101.042201.037410.94220
6361999.06.16 14:28modify190.101.042201.037120.94220
6371999.06.18 11:34s/l190.101.037121.037120.9422048.971118.48
6381999.06.22 08:00sell200.101.033200.000000.00000
6391999.06.22 08:00modify200.101.033201.043200.93320
6401999.06.25 04:58s/l200.101.043201.043200.93320-95.861022.62
6411999.06.29 00:15sell210.101.033900.000000.00000
6421999.06.29 00:15modify210.101.033901.043900.93390
6431999.07.01 12:46modify210.101.033901.030820.93390
6441999.07.01 12:46modify210.101.033901.030720.93390
6451999.07.01 12:47modify210.101.033901.030520.93390
6461999.07.01 12:48modify210.101.033901.030420.93390
6471999.07.01 12:49modify210.101.033901.030360.93390
6481999.07.01 12:49modify210.101.033901.030120.93390
6491999.07.02 07:17modify210.101.033901.030020.93390
6501999.07.02 07:19modify210.101.033901.029920.93390
6511999.07.02 07:20modify210.101.033901.029810.93390
6521999.07.02 07:20modify210.101.033901.029720.93390
6531999.07.02 07:44modify210.101.033901.029620.93390
6541999.07.02 07:46modify210.101.033901.029580.93390
6551999.07.02 07:46modify210.101.033901.029520.93390
6561999.07.02 07:47modify210.101.033901.029390.93390
6571999.07.02 07:47modify210.101.033901.029320.93390
6581999.07.06 06:21modify210.101.033901.029280.93390
6591999.07.06 06:21modify210.101.033901.028960.93390
6601999.07.06 06:21modify210.101.033901.028520.93390
6611999.07.06 06:23modify210.101.033901.027670.93390
6621999.07.06 06:23modify210.101.033901.027520.93390
6631999.07.06 06:27modify210.101.033901.027320.93390
6641999.07.06 06:28modify210.101.033901.027280.93390
6651999.07.06 06:28modify210.101.033901.027220.93390
6661999.07.06 06:30modify210.101.033901.026820.93390
6671999.07.06 06:31modify210.101.033901.026720.93390
6681999.07.07 06:35s/l210.101.026721.026720.9339069.931092.55
6691999.07.08 07:00sell220.101.020500.000000.00000
6701999.07.08 07:00modify220.101.020501.030500.92050
6711999.07.12 10:49modify220.101.020501.020420.92050
6721999.07.12 10:50modify220.101.020501.020220.92050
6731999.07.12 10:51modify220.101.020501.020020.92050
6741999.07.12 10:56modify220.101.020501.019940.92050
6751999.07.12 10:56modify220.101.020501.019820.92050
6761999.07.12 11:03modify220.101.020501.019720.92050
6771999.07.12 11:04modify220.101.020501.019520.92050
6781999.07.12 11:06modify220.101.020501.019420.92050
6791999.07.13 06:21modify220.101.020501.019230.92050
6801999.07.13 06:21modify220.101.020501.019120.92050
6811999.07.13 06:39modify220.101.020501.019020.92050
6821999.07.13 12:01s/l220.101.019021.019020.9205014.521107.07
6831999.07.19 08:15sell230.101.014800.000000.00000
6841999.07.19 08:15modify230.101.014801.024800.91480
6851999.07.19 16:24s/l230.101.024801.024800.91480-97.561009.51
6861999.07.19 16:30sell240.101.029200.000000.00000
6871999.07.19 16:30modify240.101.029201.039200.92920
6881999.07.20 08:40s/l240.101.039201.039200.92920-96.23913.28
6891999.09.21 06:00sell250.101.038500.000000.00000
6901999.09.21 06:00modify250.101.038501.048500.93850
6911999.09.21 14:20s/l250.101.048501.048500.93850-95.37817.91
6921999.09.21 14:30sell260.101.049300.000000.00000
6931999.09.21 14:30modify260.101.049301.059300.94930
6941999.09.22 17:12modify260.101.049301.049020.94930
6951999.09.23 13:06modify260.101.049301.048820.94930
6961999.09.23 13:06modify260.101.049301.048520.94930
6971999.09.23 13:07modify260.101.049301.048420.94930
6981999.09.23 13:08modify260.101.049301.048320.94930
6991999.09.23 13:09modify260.101.049301.048220.94930
7001999.09.23 13:09modify260.101.049301.048020.94930
7011999.09.23 13:09modify260.101.049301.047620.94930
7021999.09.23 19:32s/l260.101.047621.047620.9493016.04833.95
7031999.09.23 19:45sell270.101.048400.000000.00000
7041999.09.23 19:45modify270.101.048401.058400.94840
7051999.09.27 12:23modify270.101.048401.048280.94840
7061999.09.27 12:23modify270.101.048401.048220.94840
7071999.09.27 12:34modify270.101.048401.047820.94840
7081999.09.27 13:17modify270.101.048401.047720.94840
7091999.09.27 18:20s/l270.101.047721.047720.948406.49840.44
7101999.09.27 18:30sell280.101.046800.000000.00000
7111999.09.27 18:30modify280.101.046801.056800.94680
7121999.09.28 17:32s/l280.101.056801.056800.94680-94.62745.82
7131999.11.02 19:30sell290.101.052500.000000.00000
7141999.11.02 19:30modify290.101.052501.062500.95250
7151999.11.04 12:50modify290.101.052501.052420.95250
7161999.11.04 13:29s/l290.101.052421.052420.952500.76746.58
7171999.11.09 01:47sell300.101.038000.000000.00000
7181999.11.09 01:47modify300.101.038001.048000.93800
7191999.11.12 13:32modify300.101.038001.037930.93800
7201999.11.12 13:32modify300.101.038001.037820.93800
7211999.11.12 13:33modify300.101.038001.037690.93800
7221999.11.12 13:33modify300.101.038001.037450.93800
7231999.11.12 13:33modify300.101.038001.037220.93800
7241999.11.17 08:35s/l300.101.037221.037220.938007.52754.10
7251999.11.19 03:00sell310.101.030800.000000.00000
7261999.11.19 03:00modify310.101.030801.040800.93080
7271999.11.24 12:07modify310.101.030801.030720.93080
7281999.11.24 12:10modify310.101.030801.030520.93080
7291999.11.24 12:15modify310.101.030801.030320.93080
7301999.11.24 12:16modify310.101.030801.030020.93080
7311999.11.24 12:17modify310.101.030801.030010.93080
7321999.11.24 12:17modify310.101.030801.029720.93080
7331999.11.24 12:18modify310.101.030801.029520.93080
7341999.11.24 12:19modify310.101.030801.029420.93080
7351999.11.24 12:20modify310.101.030801.029220.93080
7361999.11.24 12:38modify310.101.030801.029020.93080
7371999.11.24 12:38modify310.101.030801.028780.93080
7381999.11.24 12:38modify310.101.030801.028720.93080
7391999.11.24 15:57modify310.101.030801.028520.93080
7401999.11.24 15:58modify310.101.030801.028280.93080
7411999.11.24 15:58modify310.101.030801.027920.93080
7421999.11.24 15:59modify310.101.030801.027820.93080
7431999.11.24 16:00modify310.101.030801.027520.93080
7441999.11.24 16:10modify310.101.030801.027420.93080
7451999.11.24 16:12modify310.101.030801.027220.93080
7461999.11.24 16:13modify310.101.030801.027020.93080
7471999.11.24 16:13modify310.101.030801.026970.93080
7481999.11.24 16:13modify310.101.030801.026920.93080
7491999.11.24 16:15modify310.101.030801.026820.93080
7501999.11.24 16:28modify310.101.030801.026550.93080
7511999.11.24 16:28modify310.101.030801.026280.93080
7521999.11.24 16:28modify310.101.030801.025820.93080
7531999.11.24 16:29modify310.101.030801.025620.93080
7541999.11.24 16:29modify310.101.030801.025340.93080
7551999.11.24 16:29modify310.101.030801.025190.93080
7561999.11.24 16:29modify310.101.030801.024900.93080
7571999.11.24 16:29modify310.101.030801.024320.93080
7581999.11.24 16:30modify310.101.030801.024020.93080
7591999.11.24 16:31modify310.101.030801.024000.93080
7601999.11.24 16:31modify310.101.030801.023920.93080
7611999.11.26 07:30modify310.101.030801.023770.93080
7621999.11.26 07:30modify310.101.030801.023560.93080
7631999.11.26 07:30modify310.101.030801.023220.93080
7641999.11.26 07:31modify310.101.030801.023020.93080
7651999.11.26 07:49modify310.101.030801.022620.93080
7661999.11.26 07:51modify310.101.030801.022420.93080
7671999.11.26 07:51modify310.101.030801.022320.93080
7681999.11.26 07:51modify310.101.030801.021920.93080
7691999.11.26 07:59modify310.101.030801.021820.93080
7701999.11.26 09:10modify310.101.030801.021740.93080
7711999.11.26 09:10modify310.101.030801.021520.93080
7721999.11.26 09:14modify310.101.030801.021420.93080
7731999.11.26 10:01modify310.101.030801.021390.93080
7741999.11.26 10:01modify310.101.030801.021320.93080
7751999.11.26 11:22modify310.101.030801.021200.93080
7761999.11.26 11:22modify310.101.030801.020620.93080
7771999.11.26 11:23modify310.101.030801.020420.93080
7781999.11.26 11:26modify310.101.030801.020320.93080
7791999.11.26 11:27modify310.101.030801.020310.93080
7801999.11.26 11:27modify310.101.030801.020020.93080
7811999.11.26 11:28modify310.101.030801.019820.93080
7821999.11.26 11:30modify310.101.030801.019640.93080
7831999.11.26 11:30modify310.101.030801.019320.93080
7841999.11.26 11:31modify310.101.030801.019270.93080
7851999.11.26 11:31modify310.101.030801.018920.93080
7861999.11.26 11:31modify310.101.030801.018570.93080
7871999.11.26 11:31modify310.101.030801.018300.93080
7881999.11.26 11:31modify310.101.030801.018040.93080
7891999.11.26 11:31modify310.101.030801.017770.93080
7901999.11.26 11:31modify310.101.030801.017710.93080
7911999.11.26 11:31modify310.101.030801.017380.93080
7921999.11.26 11:31modify310.101.030801.017050.93080
7931999.11.26 11:31modify310.101.030801.016720.93080
7941999.11.26 11:32modify310.101.030801.016490.93080
7951999.11.26 11:32modify310.101.030801.016420.93080
7961999.11.26 11:33modify310.101.030801.016320.93080
7971999.11.26 16:14s/l310.101.016321.016320.93080142.41896.51
7981999.12.09 22:18sell320.101.021400.000000.00000
7991999.12.09 22:18modify320.101.021401.031400.92140
8001999.12.10 13:33modify320.101.021401.021220.92140
8011999.12.10 13:34modify320.101.021401.021080.92140
8021999.12.10 13:34modify320.101.021401.020950.92140
8031999.12.10 13:34modify320.101.021401.020720.92140
8041999.12.10 13:35modify320.101.021401.020550.92140
8051999.12.10 13:35modify320.101.021401.020220.92140
8061999.12.10 13:36modify320.101.021401.020020.92140
8071999.12.10 13:55modify320.101.021401.019820.92140
8081999.12.10 13:57modify320.101.021401.019520.92140
8091999.12.13 13:30modify320.101.021401.019370.92140
8101999.12.13 13:30modify320.101.021401.019120.92140
8111999.12.13 13:31modify320.101.021401.019020.92140
8121999.12.14 09:04modify320.101.021401.018810.92140
8131999.12.14 09:04modify320.101.021401.018590.92140
8141999.12.14 09:04modify320.101.021401.018540.92140
8151999.12.14 09:04modify320.101.021401.018270.92140
8161999.12.14 09:04modify320.101.021401.017990.92140
8171999.12.14 09:04modify320.101.021401.017720.92140
8181999.12.14 09:06modify320.101.021401.017620.92140
8191999.12.14 09:06modify320.101.021401.017520.92140
8201999.12.14 09:07modify320.101.021401.017320.92140
8211999.12.14 09:07modify320.101.021401.017220.92140
8221999.12.14 09:19modify320.101.021401.017200.92140
8231999.12.14 09:19modify320.101.021401.017020.92140
8241999.12.14 09:21modify320.101.021401.016890.92140
8251999.12.14 09:21modify320.101.021401.016820.92140
8261999.12.14 09:22modify320.101.021401.016720.92140
8271999.12.14 09:22modify320.101.021401.016520.92140
8281999.12.14 09:22modify320.101.021401.016370.92140
8291999.12.14 09:22modify320.101.021401.016120.92140
8301999.12.14 09:23modify320.101.021401.016000.92140
8311999.12.14 09:23modify320.101.021401.015820.92140
8321999.12.14 09:42modify320.101.021401.015590.92140
8331999.12.14 09:43modify320.101.021401.015120.92140
8341999.12.14 09:43modify320.101.021401.015020.92140
8351999.12.14 09:45modify320.101.021401.014820.92140
8361999.12.14 10:42modify320.101.021401.014620.92140
8371999.12.14 10:43modify320.101.021401.014520.92140
8381999.12.14 10:53modify320.101.021401.014420.92140
8391999.12.14 10:54modify320.101.021401.014410.92140
8401999.12.14 10:54modify320.101.021401.014030.92140
8411999.12.14 10:54modify320.101.021401.013520.92140
8421999.12.14 11:56modify320.101.021401.013510.92140
8431999.12.14 11:56modify320.101.021401.013420.92140
8441999.12.14 12:01modify320.101.021401.013080.92140
8451999.12.14 12:01modify320.101.021401.013020.92140
8461999.12.14 12:02modify320.101.021401.012970.92140
8471999.12.14 12:02modify320.101.021401.012920.92140
8481999.12.14 12:06modify320.101.021401.012820.92140
8491999.12.14 12:41modify320.101.021401.012770.92140
8501999.12.14 12:41modify320.101.021401.012520.92140
8511999.12.14 12:42modify320.101.021401.012420.92140
8521999.12.14 12:43modify320.101.021401.011320.92140
8531999.12.14 12:44modify320.101.021401.011020.92140
8541999.12.15 11:32modify320.101.021401.010920.92140
8551999.12.15 11:32modify320.101.021401.010820.92140
8561999.12.15 11:33modify320.101.021401.010620.92140
8571999.12.15 11:35modify320.101.021401.010520.92140
8581999.12.15 11:36modify320.101.021401.010220.92140
8591999.12.15 11:41modify320.101.021401.010180.92140
8601999.12.15 11:41modify320.101.021401.010120.92140
8611999.12.15 12:15modify320.101.021401.010020.92140
8621999.12.15 12:15modify320.101.021401.010000.92140
8631999.12.15 12:15modify320.101.021401.009920.92140
8641999.12.15 12:17modify320.101.021401.009820.92140
8651999.12.15 12:17modify320.101.021401.009670.92140
8661999.12.15 12:17modify320.101.021401.009620.92140
8671999.12.15 12:18modify320.101.021401.009520.92140
8681999.12.15 15:11modify320.101.021401.009500.92140
8691999.12.15 15:11modify320.101.021401.009420.92140
8701999.12.16 08:08s/l320.101.009421.009420.92140118.681015.19
8711999.12.20 08:45sell330.101.010700.000000.00000
8721999.12.20 08:45modify330.101.010701.020700.91070
8731999.12.30 15:38modify330.101.010701.010520.91070
8741999.12.30 15:44modify330.101.010701.010420.91070
8751999.12.30 15:46modify330.101.010701.010320.91070
8761999.12.30 16:02modify330.101.010701.010020.91070
8771999.12.31 18:01s/l330.101.010021.010020.910706.731021.92
8782000.01.20 21:15sell340.101.017500.000000.00000
8792000.01.20 21:15modify340.101.017501.027500.91750
8802000.01.21 13:27modify340.101.017501.017460.91750
8812000.01.21 13:27modify340.101.017501.017220.91750
8822000.01.21 13:52modify340.101.017501.017200.91750
8832000.01.21 13:52modify340.101.017501.017020.91750
8842000.01.21 14:07modify340.101.017501.016920.91750
8852000.01.21 14:08modify340.101.017501.016820.91750
8862000.01.21 14:08modify340.101.017501.016530.91750
8872000.01.21 14:08modify340.101.017501.016420.91750
8882000.01.21 14:09modify340.101.017501.016310.91750
8892000.01.21 14:09modify340.101.017501.016220.91750
8902000.01.21 14:43modify340.101.017501.016120.91750
8912000.01.21 14:43modify340.101.017501.015540.91750
8922000.01.21 14:43modify340.101.017501.015390.91750
8932000.01.21 14:43modify340.101.017501.015100.91750
8942000.01.21 14:43modify340.101.017501.014520.91750
8952000.01.21 14:44modify340.101.017501.014420.91750
8962000.01.21 14:44modify340.101.017501.014390.91750
8972000.01.21 14:44modify340.101.017501.014150.91750
8982000.01.21 14:44modify340.101.017501.013820.91750
8992000.01.21 14:46modify340.101.017501.013710.91750
9002000.01.21 14:46modify340.101.017501.013420.91750
9012000.01.21 14:47modify340.101.017501.013320.91750
9022000.01.23 23:01modify340.101.017501.011120.91750
9032000.01.24 00:12modify340.101.017501.011020.91750
9042000.01.24 00:12modify340.101.017501.010970.91750
9052000.01.24 00:12modify340.101.017501.010920.91750
9062000.01.24 06:39modify340.101.017501.010820.91750
9072000.01.24 06:40modify340.101.017501.010720.91750
9082000.01.24 06:41modify340.101.017501.010520.91750
9092000.01.24 06:42modify340.101.017501.010440.91750
9102000.01.24 06:42modify340.101.017501.010220.91750
9112000.01.24 06:48modify340.101.017501.010020.91750
9122000.01.24 13:41modify340.101.017501.009820.91750
9132000.01.24 13:42modify340.101.017501.009780.91750
9142000.01.24 13:42modify340.101.017501.009680.91750
9152000.01.24 13:42modify340.101.017501.009460.91750
9162000.01.24 13:42modify340.101.017501.009020.91750
9172000.01.24 13:44modify340.101.017501.008920.91750
9182000.01.24 13:45modify340.101.017501.008900.91750
9192000.01.24 13:45modify340.101.017501.008820.91750
9202000.01.24 14:07modify340.101.017501.008680.91750
9212000.01.24 14:07modify340.101.017501.008620.91750
9222000.01.24 14:09modify340.101.017501.008550.91750
9232000.01.24 14:09modify340.101.017501.008220.91750
9242000.01.24 14:11modify340.101.017501.008120.91750
9252000.01.24 14:11modify340.101.017501.008020.91750
9262000.01.24 21:20s/l340.101.008021.008020.9175094.051115.97
9272000.01.24 21:30sell350.101.007200.000000.00000
9282000.01.24 21:30modify350.101.007201.017200.90720
9292000.01.27 12:21modify350.101.007201.006920.90720
9302000.01.27 12:36modify350.101.007201.006790.90720
9312000.01.27 12:36modify350.101.007201.006570.90720
9322000.01.27 12:36modify350.101.007201.006470.90720
9332000.01.27 12:36modify350.101.007201.006190.90720
9342000.01.27 12:36modify350.101.007201.005920.90720
9352000.01.27 12:37modify350.101.007201.005620.90720
9362000.01.27 12:38modify350.101.007201.005290.90720
9372000.01.27 12:38modify350.101.007201.004820.90720
9382000.01.27 12:39modify350.101.007201.004620.90720
9392000.01.27 12:39modify350.101.007201.004160.90720
9402000.01.27 12:39modify350.101.007201.004020.90720
9412000.01.27 12:55modify350.101.007201.003920.90720
9422000.01.27 13:24modify350.101.007201.003820.90720
9432000.01.27 13:25modify350.101.007201.003760.90720
9442000.01.27 13:25modify350.101.007201.003320.90720
9452000.01.27 13:44modify350.101.007201.003300.90720
9462000.01.27 13:44modify350.101.007201.003150.90720
9472000.01.27 13:44modify350.101.007201.002840.90720
9482000.01.27 13:44modify350.101.007201.002220.90720
9492000.01.27 13:45modify350.101.007201.001980.90720
9502000.01.27 13:45modify350.101.007201.001850.90720
9512000.01.27 13:45modify350.101.007201.001620.90720
9522000.01.27 13:46modify350.101.007201.001320.90720
9532000.01.27 13:46modify350.101.007201.001220.90720
9542000.01.27 13:47modify350.101.007201.001080.90720
9552000.01.27 13:47modify350.101.007201.000950.90720
9562000.01.27 13:47modify350.101.007201.000720.90720
9572000.01.27 14:23modify350.101.007201.000620.90720
9582000.01.27 14:24modify350.101.007201.000220.90720
9592000.01.27 14:25modify350.101.007201.000120.90720
9602000.01.27 14:26modify350.101.007200.999930.90720
9612000.01.27 14:26modify350.101.007200.999420.90720
9622000.01.27 14:28modify350.101.007200.999380.90720
9632000.01.27 14:28modify350.101.007200.999020.90720
9642000.01.27 14:29modify350.101.007200.998920.90720
9652000.01.27 15:35modify350.101.007200.998820.90720
9662000.01.27 15:36modify350.101.007200.998670.90720
9672000.01.27 15:36modify350.101.007200.998270.90720
9682000.01.27 15:37modify350.101.007200.997720.90720
9692000.01.27 15:37modify350.101.007200.997490.90720
9702000.01.27 15:37modify350.101.007200.997170.90720
9712000.01.27 15:37modify350.101.007200.996620.90720
9722000.01.27 15:38modify350.101.007200.996460.90720
9732000.01.27 15:38modify350.101.007200.996020.90720
9742000.01.27 15:39modify350.101.007200.995810.90720
9752000.01.27 15:39modify350.101.007200.995550.90720
9762000.01.27 15:39modify350.101.007200.995120.90720
9772000.01.28 01:02modify350.101.007200.995010.90720
9782000.01.28 01:02modify350.101.007200.994720.90720
9792000.01.28 07:49modify350.101.007200.994420.90720
9802000.01.28 07:50modify350.101.007200.994120.90720
9812000.01.28 07:51modify350.101.007200.994020.90720
9822000.01.28 07:52modify350.101.007200.993920.90720
9832000.01.28 07:55modify350.101.007200.992920.90720
9842000.01.28 07:55modify350.101.007200.992790.90720
9852000.01.28 07:55modify350.101.007200.992550.90720
9862000.01.28 07:55modify350.101.007200.992280.90720
9872000.01.28 07:55modify350.101.007200.991820.90720
9882000.01.28 07:57modify350.101.007200.991810.90720
9892000.01.28 07:57modify350.101.007200.991520.90720
9902000.01.28 08:29modify350.101.007200.991420.90720
9912000.01.28 15:06modify350.101.007200.991270.90720
9922000.01.28 15:06modify350.101.007200.991100.90720
9932000.01.28 15:06modify350.101.007200.990770.90720
9942000.01.28 15:06modify350.101.007200.990120.90720
9952000.01.28 15:08modify350.101.007200.989820.90720
9962000.01.28 15:08modify350.101.007200.989420.90720
9972000.01.28 15:09modify350.101.007200.989360.90720
9982000.01.28 15:09modify350.101.007200.989120.90720
9992000.01.28 15:24modify350.101.007200.989110.90720
10002000.01.28 15:24modify350.101.007200.988720.90720
10012000.01.28 15:25modify350.101.007200.988620.90720
10022000.01.28 15:25modify350.101.007200.988220.90720
10032000.01.28 15:26modify350.101.007200.987990.90720
10042000.01.28 15:26modify350.101.007200.987520.90720
10052000.01.28 15:27modify350.101.007200.987220.90720
10062000.01.28 15:28modify350.101.007200.987120.90720
10072000.01.28 15:28modify350.101.007200.986780.90720
10082000.01.28 15:28modify350.101.007200.986720.90720
10092000.01.28 15:38modify350.101.007200.986520.90720
10102000.01.28 15:40modify350.101.007200.986410.90720
10112000.01.28 15:40modify350.101.007200.986320.90720
10122000.01.28 15:42modify350.101.007200.986120.90720
10132000.01.28 15:43modify350.101.007200.986030.90720
10142000.01.28 15:43modify350.101.007200.985790.90720
10152000.01.28 15:43modify350.101.007200.985620.90720
10162000.01.28 15:43modify350.101.007200.985320.90720
10172000.01.28 15:44modify350.101.007200.985020.90720
10182000.01.28 15:44modify350.101.007200.984800.90720
10192000.01.28 15:44modify350.101.007200.984720.90720
10202000.01.28 16:20modify350.101.007200.984470.90720
10212000.01.28 16:20modify350.101.007200.984200.90720
10222000.01.28 16:20modify350.101.007200.983670.90720
10232000.01.28 16:20modify350.101.007200.983280.90720
10242000.01.28 16:20modify350.101.007200.982620.90720
10252000.01.28 16:21modify350.101.007200.982520.90720
10262000.01.28 17:19modify350.101.007200.982410.90720
10272000.01.28 17:19modify350.101.007200.982320.90720
10282000.01.28 17:20modify350.101.007200.982220.90720
10292000.01.28 17:21modify350.101.007200.982120.90720
10302000.01.28 17:26modify350.101.007200.981920.90720
10312000.01.31 04:19s/l350.100.981920.981920.90720257.431373.40
10322000.02.07 15:30sell360.100.977500.000000.00000
10332000.02.07 15:30modify360.100.977500.987500.87750
10342000.02.08 10:47s/l360.100.987500.987500.87750-101.261272.14
10352000.02.08 11:00sell370.100.986500.000000.00000
10362000.02.08 11:00modify370.100.986500.996500.88650
10372000.02.09 14:46s/l370.100.996500.996500.88650-100.321171.82
10382000.02.11 05:30sell380.100.985300.000000.00000
10392000.02.11 05:30modify380.100.985300.995300.88530
10402000.02.15 12:31modify380.100.985300.984920.88530
10412000.02.15 12:32modify380.100.985300.984680.88530
10422000.02.15 12:32modify380.100.985300.984620.88530
10432000.02.15 15:44s/l380.100.984620.984620.885306.901178.72
10442000.02.15 15:45sell390.100.984200.000000.00000
10452000.02.15 15:45modify390.100.984200.994200.88420
10462000.02.17 10:06s/l390.100.994200.994200.88420-100.581078.14
10472000.02.21 02:45sell400.100.986300.000000.00000
10482000.02.21 02:45modify400.100.986300.996300.88630
10492000.02.22 08:23s/l400.100.996300.996300.88630-100.34977.80
10502000.03.03 04:45sell410.100.964500.000000.00000
10512000.03.03 04:45modify410.100.964500.974500.86450
10522000.03.06 00:45modify410.100.964500.964420.86450
10532000.03.06 00:47modify410.100.964500.964320.86450
10542000.03.06 00:48modify410.100.964500.964220.86450
10552000.03.06 09:17s/l410.100.964220.964220.864502.90980.70
10562000.03.14 19:00sell420.100.966400.000000.00000
10572000.03.14 19:00modify420.100.966400.976400.86640
10582000.03.21 23:47modify420.100.966400.966150.86640
10592000.03.21 23:47modify420.100.966400.965620.86640
10602000.03.23 13:12s/l420.100.965620.965620.866408.08988.78
10612000.04.03 09:00sell430.100.952900.000000.00000
10622000.04.03 09:00modify430.100.952900.962900.85290
10632000.04.04 16:56s/l430.100.962900.962900.85290-103.81884.97
10642000.04.07 00:15sell440.100.956600.000000.00000
10652000.04.07 00:15modify440.100.956600.966600.85660
10662000.04.16 23:04s/l440.100.966600.966600.85660-103.45781.52
10672000.04.18 06:15sell450.100.949100.000000.00000
10682000.04.18 06:15modify450.100.949100.959100.84910
10692000.04.19 14:45modify450.100.949100.949020.84910
10702000.04.19 14:46modify450.100.949100.949000.84910
10712000.04.19 14:46modify450.100.949100.948820.84910
10722000.04.19 14:54modify450.100.949100.948720.84910
10732000.04.19 14:54modify450.100.949100.947900.84910
10742000.04.19 14:54modify450.100.949100.947820.84910
10752000.04.19 14:55modify450.100.949100.947720.84910
10762000.04.19 15:12modify450.100.949100.947580.84910
10772000.04.19 15:12modify450.100.949100.947160.84910
10782000.04.19 15:12modify450.100.949100.946850.84910
10792000.04.19 15:12modify450.100.949100.946320.84910
10802000.04.19 15:57modify450.100.949100.946040.84910
10812000.04.19 15:57modify450.100.949100.945600.84910
10822000.04.19 15:57modify450.100.949100.945020.84910
10832000.04.19 15:58modify450.100.949100.944920.84910
10842000.04.19 15:59modify450.100.949100.944890.84910
10852000.04.19 15:59modify450.100.949100.944650.84910
10862000.04.19 15:59modify450.100.949100.944420.84910
10872000.04.19 16:00modify450.100.949100.943920.84910
10882000.04.19 16:00modify450.100.949100.943820.84910
10892000.04.20 16:53modify450.100.949100.943790.84910
10902000.04.20 16:53modify450.100.949100.943620.84910
10912000.04.24 12:13s/l450.100.943620.943620.8491058.07839.59
10922000.04.25 18:45sell460.100.919900.000000.00000
10932000.04.25 18:45modify460.100.919900.929900.81990
10942000.04.27 13:49modify460.100.919900.919820.81990
10952000.04.27 14:07modify460.100.919900.919560.81990
10962000.04.27 14:07modify460.100.919900.919120.81990
10972000.04.27 14:08modify460.100.919900.918980.81990
10982000.04.27 14:08modify460.100.919900.918620.81990
10992000.04.27 14:09modify460.100.919900.918420.81990
11002000.04.27 14:10modify460.100.919900.918200.81990
11012000.04.27 14:10modify460.100.919900.918120.81990
11022000.04.27 14:16modify460.100.919900.917690.81990
11032000.04.27 14:16modify460.100.919900.917620.81990
11042000.04.27 14:19modify460.100.919900.917510.81990
11052000.04.27 14:19modify460.100.919900.917220.81990
11062000.04.27 15:58modify460.100.919900.917020.81990
11072000.04.27 15:58modify460.100.919900.916900.81990
11082000.04.27 15:58modify460.100.919900.916570.81990
11092000.04.27 15:58modify460.100.919900.916330.81990
11102000.04.27 15:58modify460.100.919900.915920.81990
11112000.04.27 16:05modify460.100.919900.915590.81990
11122000.04.27 16:05modify460.100.919900.915120.81990
11132000.04.27 16:06modify460.100.919900.914920.81990
11142000.04.27 16:18modify460.100.919900.914820.81990
11152000.04.27 16:41modify460.100.919900.914720.81990
11162000.04.27 16:41modify460.100.919900.914300.81990
11172000.04.27 16:41modify460.100.919900.914220.81990
11182000.04.28 10:00modify460.100.919900.914060.81990
11192000.04.28 10:00modify460.100.919900.913920.81990
11202000.04.28 10:19modify460.100.919900.913820.81990
11212000.04.28 10:20modify460.100.919900.913020.81990
11222000.04.28 10:20modify460.100.919900.912790.81990
11232000.04.28 10:20modify460.100.919900.912620.81990
11242000.04.28 10:21modify460.100.919900.912570.81990
11252000.04.28 10:21modify460.100.919900.912520.81990
11262000.04.28 10:22modify460.100.919900.912510.81990
11272000.04.28 10:22modify460.100.919900.912220.81990
11282000.04.28 10:23modify460.100.919900.912190.81990
11292000.04.28 10:23modify460.100.919900.911720.81990
11302000.04.28 10:24modify460.100.919900.911680.81990
11312000.04.28 10:24modify460.100.919900.911320.81990
11322000.04.28 12:52s/l460.100.911320.911320.8199094.15933.74
11332000.05.03 01:30sell470.100.908300.000000.00000
11342000.05.03 01:30modify470.100.908300.918300.80830
11352000.05.03 07:26modify470.100.908300.908270.80830
11362000.05.03 07:26modify470.100.908300.908120.80830
11372000.05.03 07:45modify470.100.908300.907830.80830
11382000.05.03 07:45modify470.100.908300.907720.80830
11392000.05.03 08:06modify470.100.908300.907590.80830
11402000.05.03 08:06modify470.100.908300.907300.80830
11412000.05.03 08:06modify470.100.908300.907090.80830
11422000.05.03 08:06modify470.100.908300.906720.80830
11432000.05.03 08:07modify470.100.908300.906590.80830
11442000.05.03 08:07modify470.100.908300.906350.80830
11452000.05.03 08:07modify470.100.908300.906230.80830
11462000.05.03 08:07modify470.100.908300.906020.80830
11472000.05.03 08:08modify470.100.908300.905920.80830
11482000.05.03 08:08modify470.100.908300.905890.80830
11492000.05.03 08:08modify470.100.908300.905820.80830
11502000.05.03 08:12modify470.100.908300.905700.80830
11512000.05.03 08:12modify470.100.908300.905620.80830
11522000.05.03 10:58modify470.100.908300.905470.80830
11532000.05.03 10:58modify470.100.908300.904920.80830
11542000.05.03 10:59modify470.100.908300.904870.80830
11552000.05.03 10:59modify470.100.908300.904660.80830
11562000.05.03 10:59modify470.100.908300.904320.80830
11572000.05.03 11:00modify470.100.908300.904220.80830
11582000.05.03 11:02modify470.100.908300.904120.80830
11592000.05.03 11:04modify470.100.908300.904100.80830
11602000.05.03 11:04modify470.100.908300.904020.80830
11612000.05.03 11:10modify470.100.908300.903880.80830
11622000.05.03 11:10modify470.100.908300.903520.80830
11632000.05.03 11:12modify470.100.908300.903420.80830
11642000.05.03 11:13modify470.100.908300.903320.80830
11652000.05.03 11:14modify470.100.908300.903290.80830
11662000.05.03 11:14modify470.100.908300.903000.80830
11672000.05.03 11:14modify470.100.908300.902790.80830
11682000.05.03 11:14modify470.100.908300.902420.80830
11692000.05.03 11:15modify470.100.908300.902120.80830
11702000.05.03 11:16modify470.100.908300.902020.80830
11712000.05.03 11:16modify470.100.908300.901970.80830
11722000.05.03 11:16modify470.100.908300.901720.80830
11732000.05.03 11:17modify470.100.908300.901680.80830
11742000.05.03 11:17modify470.100.908300.901620.80830
11752000.05.03 11:18modify470.100.908300.901390.80830
11762000.05.03 11:18modify470.100.908300.900920.80830
11772000.05.03 11:20modify470.100.908300.900710.80830
11782000.05.03 11:20modify470.100.908300.900620.80830
11792000.05.03 11:21modify470.100.908300.900360.80830
11802000.05.03 11:21modify470.100.908300.900000.80830
11812000.05.03 11:21modify470.100.908300.899890.80830
11822000.05.03 11:21modify470.100.908300.899410.80830
11832000.05.03 11:21modify470.100.908300.898940.80830
11842000.05.03 11:21modify470.100.908300.898850.80830
11852000.05.03 11:21modify470.100.908300.898410.80830
11862000.05.03 11:21modify470.100.908300.897960.80830
11872000.05.03 11:21modify470.100.908300.897520.80830
11882000.05.03 12:20modify470.100.908300.897420.80830
11892000.05.03 15:12modify470.100.908300.897020.80830
11902000.05.03 17:45s/l470.100.897020.897020.80830125.731059.47
11912000.05.03 18:01sell480.100.894300.000000.00000
11922000.05.03 18:01modify480.100.894300.904300.79430
11932000.05.04 07:18modify480.100.894300.893970.79430
11942000.05.04 07:18modify480.100.894300.893820.79430
11952000.05.04 07:23modify480.100.894300.893520.79430
11962000.05.04 07:25modify480.100.894300.893420.79430
11972000.05.04 07:25modify480.100.894300.893020.79430
11982000.05.04 07:44s/l480.100.893020.893020.7943014.331073.80
11992000.05.12 01:00sell490.100.901900.000000.00000
12002000.05.12 01:00modify490.100.901900.911900.80190
12012000.05.12 17:17s/l490.100.911900.911900.80190-109.64964.16
12022000.05.12 17:30sell500.100.912200.000000.00000
12032000.05.12 17:30modify500.100.912200.922200.81220
12042000.05.16 12:45modify500.100.912200.912120.81220
12052000.05.16 12:48modify500.100.912200.912020.81220
12062000.05.16 13:25modify500.100.912200.911920.81220
12072000.05.16 13:26modify500.100.912200.911820.81220
12082000.05.16 13:26modify500.100.912200.911720.81220
12092000.05.16 14:29modify500.100.912200.911620.81220
12102000.05.16 14:29modify500.100.912200.911520.81220
12112000.05.16 14:46modify500.100.912200.911370.81220
12122000.05.16 14:46modify500.100.912200.911320.81220
12132000.05.16 19:12modify500.100.912200.910920.81220
12142000.05.16 19:14modify500.100.912200.910020.81220
12152000.05.16 19:14modify500.100.912200.909920.81220
12162000.05.16 19:14modify500.100.912200.909820.81220
12172000.05.16 19:14modify500.100.912200.909720.81220
12182000.05.16 19:14modify500.100.912200.909620.81220
12192000.05.16 19:14modify500.100.912200.909520.81220
12202000.05.16 20:11modify500.100.912200.909320.81220
12212000.05.16 20:14modify500.100.912200.909220.81220
12222000.05.16 20:15modify500.100.912200.908820.81220
12232000.05.16 20:15modify500.100.912200.908620.81220
12242000.05.16 20:16modify500.100.912200.908590.81220
12252000.05.16 20:16modify500.100.912200.908520.81220
12262000.05.16 20:19modify500.100.912200.908320.81220
12272000.05.16 20:19modify500.100.912200.908020.81220
12282000.05.16 20:21modify500.100.912200.907920.81220
12292000.05.16 23:29modify500.100.912200.907820.81220
12302000.05.16 23:30modify500.100.912200.907720.81220
12312000.05.16 23:31modify500.100.912200.907620.81220
12322000.05.16 23:33modify500.100.912200.907420.81220
12332000.05.16 23:33modify500.100.912200.907120.81220
12342000.05.16 23:33modify500.100.912200.906720.81220
12352000.05.17 07:32modify500.100.912200.906600.81220
12362000.05.17 07:32modify500.100.912200.906390.81220
12372000.05.17 07:32modify500.100.912200.906020.81220
12382000.05.17 07:33modify500.100.912200.906010.81220
12392000.05.17 07:33modify500.100.912200.905890.81220
12402000.05.17 07:33modify500.100.912200.905630.81220
12412000.05.17 07:33modify500.100.912200.905120.81220
12422000.05.17 07:34modify500.100.912200.905000.81220
12432000.05.17 07:34modify500.100.912200.904820.81220
12442000.05.17 07:35modify500.100.912200.904710.81220
12452000.05.17 07:35modify500.100.912200.904420.81220
12462000.05.17 07:36modify500.100.912200.904320.81220
12472000.05.17 07:37modify500.100.912200.904020.81220
12482000.05.17 07:38modify500.100.912200.904010.81220
12492000.05.17 07:38modify500.100.912200.903720.81220
12502000.05.17 07:42modify500.100.912200.903620.81220
12512000.05.17 07:43modify500.100.912200.903530.81220
12522000.05.17 07:43modify500.100.912200.903290.81220
12532000.05.17 07:43modify500.100.912200.903120.81220
12542000.05.17 07:43modify500.100.912200.902820.81220
12552000.05.17 07:50modify500.100.912200.902620.81220
12562000.05.17 10:17modify500.100.912200.902420.81220
12572000.05.17 10:17modify500.100.912200.902380.81220
12582000.05.17 10:17modify500.100.912200.902320.81220
12592000.05.17 10:18modify500.100.912200.902080.81220
12602000.05.17 10:18modify500.100.912200.902020.81220
12612000.05.17 10:42modify500.100.912200.901920.81220
12622000.05.17 10:44modify500.100.912200.901900.81220
12632000.05.17 10:44modify500.100.912200.901720.81220
12642000.05.17 11:00modify500.100.912200.901570.81220
12652000.05.17 11:00modify500.100.912200.901520.81220
12662000.05.17 11:21modify500.100.912200.901410.81220
12672000.05.17 11:21modify500.100.912200.901120.81220
12682000.05.17 11:22modify500.100.912200.901070.81220
12692000.05.17 11:22modify500.100.912200.901020.81220
12702000.05.17 11:26modify500.100.912200.900920.81220
12712000.05.17 11:27modify500.100.912200.900720.81220
12722000.05.17 11:28modify500.100.912200.900320.81220
12732000.05.17 11:31modify500.100.912200.900120.81220
12742000.05.17 11:31modify500.100.912200.900020.81220
12752000.05.17 12:16modify500.100.912200.899920.81220
12762000.05.17 12:17modify500.100.912200.899790.81220
12772000.05.17 12:17modify500.100.912200.899720.81220
12782000.05.17 14:43modify500.100.912200.898820.81220
12792000.05.17 14:43modify500.100.912200.898690.81220
12802000.05.17 14:43modify500.100.912200.898620.81220
12812000.05.17 14:57modify500.100.912200.898380.81220
12822000.05.17 14:57modify500.100.912200.898320.81220
12832000.05.17 15:09modify500.100.912200.898130.81220
12842000.05.17 15:09modify500.100.912200.897620.81220
12852000.05.17 15:11modify500.100.912200.897420.81220
12862000.05.18 13:55s/l500.100.897420.897420.81220164.691128.85
12872000.05.25 15:01sell510.100.906700.000000.00000
12882000.05.25 15:01modify510.100.906700.916700.80670
12892000.05.26 05:54s/l510.100.916700.916700.80670-109.081019.77
12902000.07.18 02:00sell520.100.935300.000000.00000
12912000.07.18 02:00modify520.100.935300.945300.83530
12922000.07.18 18:01modify520.100.935300.935110.83530
12932000.07.18 18:01modify520.100.935300.935020.83530
12942000.07.18 18:07modify520.100.935300.934920.83530
12952000.07.18 18:07modify520.100.935300.934720.83530
12962000.07.18 18:09modify520.100.935300.934660.83530
12972000.07.18 18:10modify520.100.935300.934220.83530
12982000.07.18 18:10modify520.100.935300.934190.83530
12992000.07.18 18:10modify520.100.935300.933950.83530
13002000.07.18 18:10modify520.100.935300.933620.83530
13012000.07.18 18:11modify520.100.935300.933220.83530
13022000.07.18 18:11modify520.100.935300.933210.83530
13032000.07.18 18:11modify520.100.935300.932920.83530
13042000.07.18 18:12modify520.100.935300.932620.83530
13052000.07.18 18:12modify520.100.935300.932520.83530
13062000.07.18 18:12modify520.100.935300.932320.83530
13072000.07.18 18:12modify520.100.935300.931920.83530
13082000.07.18 18:13modify520.100.935300.931750.83530
13092000.07.18 18:13modify520.100.935300.931490.83530
13102000.07.18 18:13modify520.100.935300.931220.83530
13112000.07.18 18:16modify520.100.935300.931120.83530
13122000.07.19 08:01modify520.100.935300.931090.83530
13132000.07.19 08:01modify520.100.935300.930620.83530
13142000.07.19 08:02modify520.100.935300.930420.83530
13152000.07.19 08:04modify520.100.935300.930180.83530
13162000.07.19 08:04modify520.100.935300.930050.83530
13172000.07.19 08:04modify520.100.935300.929820.83530
13182000.07.19 08:05modify520.100.935300.929620.83530
13192000.07.19 08:07modify520.100.935300.929520.83530
13202000.07.19 08:09modify520.100.935300.929420.83530
13212000.07.19 08:10modify520.100.935300.929400.83530
13222000.07.19 08:10modify520.100.935300.929320.83530
13232000.07.19 08:12modify520.100.935300.929220.83530
13242000.07.19 08:12modify520.100.935300.929120.83530
13252000.07.19 08:13modify520.100.935300.929020.83530
13262000.07.19 08:13modify520.100.935300.928980.83530
13272000.07.19 08:13modify520.100.935300.928920.83530
13282000.07.19 08:14modify520.100.935300.928880.83530
13292000.07.19 08:14modify520.100.935300.928820.83530
13302000.07.19 08:18modify520.100.935300.928420.83530
13312000.07.19 17:02modify520.100.935300.928330.83530
13322000.07.19 17:02modify520.100.935300.927920.83530
13332000.07.19 17:04modify520.100.935300.927840.83530
13342000.07.19 17:04modify520.100.935300.927620.83530
13352000.07.19 17:06modify520.100.935300.927520.83530
13362000.07.20 15:21s/l520.100.927520.927520.8353083.871103.64
13372000.07.28 01:00sell530.100.932200.000000.00000
13382000.07.28 01:00modify530.100.932200.942200.83220
13392000.07.28 12:38modify530.100.932200.932190.83220
13402000.07.28 12:38modify530.100.932200.931820.83220
13412000.07.28 12:39modify530.100.932200.931790.83220
13422000.07.28 12:39modify530.100.932200.931720.83220
13432000.07.28 13:08modify530.100.932200.931220.83220
13442000.07.28 13:09modify530.100.932200.931080.83220
13452000.07.28 13:09modify530.100.932200.931020.83220
13462000.07.28 13:10modify530.100.932200.930820.83220
13472000.07.28 13:12modify530.100.932200.930720.83220
13482000.07.28 13:13modify530.100.932200.930540.83220
13492000.07.28 13:13modify530.100.932200.930420.83220
13502000.07.31 05:32modify530.100.932200.930320.83220
13512000.07.31 05:35modify530.100.932200.930270.83220
13522000.07.31 05:35modify530.100.932200.930220.83220
13532000.08.01 17:07modify530.100.932200.930160.83220
13542000.08.01 17:07modify530.100.932200.930000.83220
13552000.08.01 17:07modify530.100.932200.929840.83220
13562000.08.01 17:07modify530.100.932200.929680.83220
13572000.08.01 17:07modify530.100.932200.929520.83220
13582000.08.01 17:16modify530.100.932200.929470.83220
13592000.08.01 17:16modify530.100.932200.929420.83220
13602000.08.01 17:43modify530.100.932200.929370.83220
13612000.08.01 17:43modify530.100.932200.929120.83220
13622000.08.01 17:45modify530.100.932200.929020.83220
13632000.08.01 17:52modify530.100.932200.928920.83220
13642000.08.01 17:53modify530.100.932200.928820.83220
13652000.08.01 17:53modify530.100.932200.928520.83220
13662000.08.01 17:54modify530.100.932200.928420.83220
13672000.08.01 17:57modify530.100.932200.928320.83220
13682000.08.01 17:57modify530.100.932200.928100.83220
13692000.08.01 17:57modify530.100.932200.927680.83220
13702000.08.01 17:57modify530.100.932200.927120.83220
13712000.08.01 17:58modify530.100.932200.927080.83220
13722000.08.01 17:58modify530.100.932200.927020.83220
13732000.08.01 19:23modify530.100.932200.926870.83220
13742000.08.01 19:23modify530.100.932200.926740.83220
13752000.08.01 19:23modify530.100.932200.926470.83220
13762000.08.01 19:23modify530.100.932200.926260.83220
13772000.08.01 19:23modify530.100.932200.925920.83220
13782000.08.01 19:25modify530.100.932200.925720.83220
13792000.08.01 19:25modify530.100.932200.923520.83220
13802000.08.01 19:58modify530.100.932200.923510.83220
13812000.08.01 19:58modify530.100.932200.923390.83220
13822000.08.01 19:58modify530.100.932200.923130.83220
13832000.08.01 19:58modify530.100.932200.922940.83220
13842000.08.01 19:58modify530.100.932200.922620.83220
13852000.08.01 20:01modify530.100.932200.922520.83220
13862000.08.01 20:01modify530.100.932200.922420.83220
13872000.08.01 20:01modify530.100.932200.922320.83220
13882000.08.01 20:12modify530.100.932200.922020.83220
13892000.08.01 20:13modify530.100.932200.921620.83220
13902000.08.01 20:14modify530.100.932200.921520.83220
13912000.08.01 20:17modify530.100.932200.921420.83220
13922000.08.01 20:18modify530.100.932200.921320.83220
13932000.08.02 13:34modify530.100.932200.921220.83220
13942000.08.02 13:36modify530.100.932200.921080.83220
13952000.08.02 13:36modify530.100.932200.921020.83220
13962000.08.02 13:37modify530.100.932200.920720.83220
13972000.08.02 13:50modify530.100.932200.920520.83220
13982000.08.02 13:56modify530.100.932200.920420.83220
13992000.08.02 13:57modify530.100.932200.920020.83220
14002000.08.02 14:00modify530.100.932200.919680.83220
14012000.08.02 14:00modify530.100.932200.919620.83220
14022000.08.03 08:23modify530.100.932200.919590.83220
14032000.08.03 08:23modify530.100.932200.919300.83220
14042000.08.03 08:23modify530.100.932200.919090.83220
14052000.08.03 08:23modify530.100.932200.918720.83220
14062000.08.03 08:25modify530.100.932200.918520.83220
14072000.08.03 08:25modify530.100.932200.918220.83220
14082000.08.03 08:25modify530.100.932200.917720.83220
14092000.08.03 09:33modify530.100.932200.917520.83220
14102000.08.03 09:56modify530.100.932200.917320.83220
14112000.08.03 09:57modify530.100.932200.917040.83220
14122000.08.03 09:57modify530.100.932200.916420.83220
14132000.08.03 09:58modify530.100.932200.916320.83220
14142000.08.03 09:59modify530.100.932200.916280.83220
14152000.08.03 09:59modify530.100.932200.915920.83220
14162000.08.03 10:07modify530.100.932200.915820.83220
14172000.08.03 10:08modify530.100.932200.915720.83220
14182000.08.03 10:34modify530.100.932200.915610.83220
14192000.08.03 10:34modify530.100.932200.915320.83220
14202000.08.03 10:35modify530.100.932200.915180.83220
14212000.08.03 10:35modify530.100.932200.914820.83220
14222000.08.03 10:36modify530.100.932200.914660.83220
14232000.08.03 10:36modify530.100.932200.914220.83220
14242000.08.03 10:37modify530.100.932200.914010.83220
14252000.08.03 10:37modify530.100.932200.913720.83220
14262000.08.03 10:40modify530.100.932200.913620.83220
14272000.08.03 10:40modify530.100.932200.913290.83220
14282000.08.03 10:40modify530.100.932200.912820.83220
14292000.08.03 10:41modify530.100.932200.912810.83220
14302000.08.03 10:41modify530.100.932200.912430.83220
14312000.08.03 10:41modify530.100.932200.911920.83220
14322000.08.03 10:42modify530.100.932200.911890.83220
14332000.08.03 10:42modify530.100.932200.911630.83220
14342000.08.03 10:42modify530.100.932200.911440.83220
14352000.08.03 10:43modify530.100.932200.911120.83220
14362000.08.03 10:44modify530.100.932200.910880.83220
14372000.08.03 10:44modify530.100.932200.910520.83220
14382000.08.03 10:48modify530.100.932200.910370.83220
14392000.08.03 10:48modify530.100.932200.910200.83220
14402000.08.03 10:48modify530.100.932200.909870.83220
14412000.08.03 10:48modify530.100.932200.909220.83220
14422000.08.03 10:49modify530.100.932200.908810.83220
14432000.08.03 10:49modify530.100.932200.908720.83220
14442000.08.03 12:38modify530.100.932200.908530.83220
14452000.08.03 12:38modify530.100.932200.908120.83220
14462000.08.04 12:59s/l530.100.908120.908120.83220265.131368.77
14472000.08.08 17:45sell540.100.902400.000000.00000
14482000.08.08 17:45modify540.100.902400.912400.80240
14492000.08.11 10:34s/l540.100.912400.912400.80240-109.411259.36
14502000.08.14 11:45sell550.100.902000.000000.00000
14512000.08.14 11:45modify550.100.902000.912000.80200
14522000.08.15 08:19s/l550.100.912000.912000.80200-109.651149.71
14532000.08.20 23:30sell560.100.907400.000000.00000
14542000.08.20 23:30modify560.100.907400.917400.80740
14552000.08.22 08:03modify560.100.907400.907290.80740
14562000.08.22 08:03modify560.100.907400.907030.80740
14572000.08.22 08:03modify560.100.907400.906520.80740
14582000.08.22 08:10modify560.100.907400.906320.80740
14592000.08.22 08:10modify560.100.907400.906110.80740
14602000.08.22 08:10modify560.100.907400.905820.80740
14612000.08.22 08:35modify560.100.907400.905720.80740
14622000.08.22 08:37modify560.100.907400.905620.80740
14632000.08.22 11:44modify560.100.907400.905520.80740
14642000.08.22 11:45modify560.100.907400.905420.80740
14652000.08.22 11:51modify560.100.907400.905100.80740
14662000.08.22 11:51modify560.100.907400.905020.80740
14672000.08.22 12:00modify560.100.907400.904970.80740
14682000.08.22 12:00modify560.100.907400.904720.80740
14692000.08.22 12:38modify560.100.907400.904570.80740
14702000.08.22 12:38modify560.100.907400.904520.80740
14712000.08.22 12:40modify560.100.907400.904380.80740
14722000.08.22 12:40modify560.100.907400.904220.80740
14732000.08.22 12:42modify560.100.907400.904180.80740
14742000.08.22 12:42modify560.100.907400.903820.80740
14752000.08.22 12:45modify560.100.907400.903720.80740
14762000.08.22 13:20modify560.100.907400.903620.80740
14772000.08.22 13:27modify560.100.907400.903420.80740
14782000.08.22 13:28modify560.100.907400.903320.80740
14792000.08.22 16:24modify560.100.907400.903260.80740
14802000.08.22 16:24modify560.100.907400.902820.80740
14812000.08.23 02:08modify560.100.907400.902720.80740
14822000.08.23 02:10modify560.100.907400.902690.80740
14832000.08.23 02:10modify560.100.907400.902520.80740
14842000.08.23 02:10modify560.100.907400.902220.80740
14852000.08.23 02:11modify560.100.907400.902120.80740
14862000.08.23 02:11modify560.100.907400.901920.80740
14872000.08.23 02:11modify560.100.907400.901720.80740
14882000.08.23 02:11modify560.100.907400.901520.80740
14892000.08.23 02:49modify560.100.907400.901320.80740
14902000.08.23 06:07modify560.100.907400.901220.80740
14912000.08.23 06:10modify560.100.907400.901180.80740
14922000.08.23 06:10modify560.100.907400.901120.80740
14932000.08.23 06:11modify560.100.907400.901060.80740
14942000.08.23 06:11modify560.100.907400.900780.80740
14952000.08.23 06:11modify560.100.907400.900650.80740
14962000.08.23 06:11modify560.100.907400.900420.80740
14972000.08.23 06:12modify560.100.907400.900330.80740
14982000.08.23 06:12modify560.100.907400.900090.80740
14992000.08.23 06:12modify560.100.907400.899920.80740
15002000.08.23 06:12modify560.100.907400.899620.80740
15012000.08.23 06:13modify560.100.907400.899320.80740
15022000.08.23 06:15modify560.100.907400.899220.80740
15032000.08.23 16:05s/l560.100.899220.899220.8074090.961240.67
15042000.08.29 05:30sell570.100.898300.000000.00000
15052000.08.29 05:30modify570.100.898300.908300.79830
15062000.08.30 07:32modify570.100.898300.898120.79830
15072000.08.30 07:33modify570.100.898300.897980.79830
15082000.08.30 07:33modify570.100.898300.897620.79830
15092000.08.30 07:34modify570.100.898300.897520.79830
15102000.08.30 07:34modify570.100.898300.897480.79830
15112000.08.30 07:34modify570.100.898300.897260.79830
15122000.08.30 07:34modify570.100.898300.896820.79830
15132000.08.30 07:36modify570.100.898300.896520.79830
15142000.08.30 07:37modify570.100.898300.896510.79830
15152000.08.30 07:37modify570.100.898300.896420.79830
15162000.08.30 07:50modify570.100.898300.896020.79830
15172000.08.30 08:21modify570.100.898300.895720.79830
15182000.08.30 11:05modify570.100.898300.895620.79830
15192000.08.30 11:05modify570.100.898300.895470.79830
15202000.08.30 11:05modify570.100.898300.895420.79830
15212000.08.30 11:06modify570.100.898300.895220.79830
15222000.08.30 11:07modify570.100.898300.895190.79830
15232000.08.30 11:07modify570.100.898300.895020.79830
15242000.08.30 21:08s/l570.100.895020.895020.7983036.651277.32
15252000.09.05 18:15sell580.100.888600.000000.00000
15262000.09.05 18:15modify580.100.888600.898600.78860
15272000.09.06 12:46modify580.100.888600.888120.78860
15282000.09.06 12:47modify580.100.888600.888100.78860
15292000.09.06 12:47modify580.100.888600.888020.78860
15302000.09.06 12:48modify580.100.888600.887820.78860
15312000.09.06 12:49modify580.100.888600.887730.78860
15322000.09.06 12:49modify580.100.888600.887490.78860
15332000.09.06 12:49modify580.100.888600.887320.78860
15342000.09.06 12:49modify580.100.888600.887020.78860
15352000.09.06 12:54modify580.100.888600.886920.78860
15362000.09.06 12:54modify580.100.888600.886880.78860
15372000.09.06 12:54modify580.100.888600.886820.78860
15382000.09.06 12:56modify580.100.888600.886520.78860
15392000.09.06 12:57modify580.100.888600.886320.78860
15402000.09.06 12:58modify580.100.888600.886220.78860
15412000.09.06 12:59modify580.100.888600.886020.78860
15422000.09.06 12:59modify580.100.888600.885980.78860
15432000.09.06 12:59modify580.100.888600.885920.78860
15442000.09.06 13:00modify580.100.888600.885720.78860
15452000.09.06 13:00modify580.100.888600.885620.78860
15462000.09.06 13:48modify580.100.888600.885420.78860
15472000.09.06 13:49modify580.100.888600.885320.78860
15482000.09.06 13:54modify580.100.888600.885150.78860
15492000.09.06 13:54modify580.100.888600.884820.78860
15502000.09.06 13:55modify580.100.888600.884620.78860
15512000.09.06 13:59modify580.100.888600.884320.78860
15522000.09.06 14:02modify580.100.888600.884220.78860
15532000.09.06 14:04modify580.100.888600.884170.78860
15542000.09.06 14:04modify580.100.888600.884120.78860
15552000.09.06 14:05modify580.100.888600.883820.78860
15562000.09.06 14:17modify580.100.888600.883620.78860
15572000.09.06 15:09modify580.100.888600.883520.78860
15582000.09.06 15:10modify580.100.888600.883420.78860
15592000.09.06 15:12modify580.100.888600.883320.78860
15602000.09.06 15:12modify580.100.888600.883020.78860
15612000.09.06 15:14modify580.100.888600.882920.78860
15622000.09.06 15:15modify580.100.888600.882820.78860
15632000.09.06 15:16modify580.100.888600.882720.78860
15642000.09.06 15:16modify580.100.888600.882620.78860
15652000.09.06 15:40modify580.100.888600.882320.78860
15662000.09.06 15:41modify580.100.888600.882120.78860
15672000.09.06 15:42modify580.100.888600.882030.78860
15682000.09.06 15:42modify580.100.888600.881810.78860
15692000.09.06 15:42modify580.100.888600.881520.78860
15702000.09.06 15:44modify580.100.888600.881480.78860
15712000.09.06 15:44modify580.100.888600.881220.78860
15722000.09.06 15:46modify580.100.888600.881100.78860
15732000.09.06 15:46modify580.100.888600.880820.78860
15742000.09.06 15:47modify580.100.888600.880800.78860
15752000.09.06 15:47modify580.100.888600.880520.78860
15762000.09.06 15:48modify580.100.888600.880080.78860
15772000.09.06 15:48modify580.100.888600.879980.78860
15782000.09.06 15:48modify580.100.888600.879760.78860
15792000.09.06 15:48modify580.100.888600.879320.78860
15802000.09.06 15:49modify580.100.888600.879220.78860
15812000.09.06 15:50modify580.100.888600.878920.78860
15822000.09.06 15:51modify580.100.888600.878710.78860
15832000.09.06 15:51modify580.100.888600.878400.78860
15842000.09.06 15:51modify580.100.888600.878250.78860
15852000.09.06 15:51modify580.100.888600.877940.78860
15862000.09.06 15:51modify580.100.888600.877710.78860
15872000.09.06 15:51modify580.100.888600.877320.78860
15882000.09.06 15:52modify580.100.888600.877100.78860
15892000.09.06 15:52modify580.100.888600.877020.78860
15902000.09.06 17:07modify580.100.888600.876890.78860
15912000.09.06 17:07modify580.100.888600.876820.78860
15922000.09.07 00:54modify580.100.888600.873020.78860
15932000.09.07 01:01modify580.100.888600.872890.78860
15942000.09.07 01:01modify580.100.888600.872600.78860
15952000.09.07 01:01modify580.100.888600.872020.78860
15962000.09.07 08:06modify580.100.888600.871820.78860
15972000.09.07 12:57s/l580.100.871820.871820.78860192.471469.79
15982000.09.14 08:15sell590.100.862300.000000.00000
15992000.09.14 08:15modify590.100.862300.872300.76230
16002000.09.15 19:32modify590.100.862300.862290.76230
16012000.09.15 19:32modify590.100.862300.862020.76230
16022000.09.15 19:33modify590.100.862300.861920.76230
16032000.09.15 19:33modify590.100.862300.861820.76230
16042000.09.15 20:18modify590.100.862300.861520.76230
16052000.09.15 20:20modify590.100.862300.861420.76230
16062000.09.15 20:20modify590.100.862300.861370.76230
16072000.09.15 20:20modify590.100.862300.861320.76230
16082000.09.15 20:25modify590.100.862300.861310.76230
16092000.09.15 20:25modify590.100.862300.861020.76230
16102000.09.15 20:27modify590.100.862300.860980.76230
16112000.09.15 20:27modify590.100.862300.860920.76230
16122000.09.15 21:25modify590.100.862300.860820.76230
16132000.09.15 21:59modify590.100.862300.860520.76230
16142000.09.17 22:01modify590.100.862300.860420.76230
16152000.09.18 02:21modify590.100.862300.860260.76230
16162000.09.18 02:21modify590.100.862300.859980.76230
16172000.09.18 02:21modify590.100.862300.859620.76230
16182000.09.18 02:22modify590.100.862300.859570.76230
16192000.09.18 02:22modify590.100.862300.859520.76230
16202000.09.19 05:53modify590.100.862300.859120.76230
16212000.09.19 05:54modify590.100.862300.859020.76230
16222000.09.19 05:54modify590.100.862300.858660.76230
16232000.09.19 05:54modify590.100.862300.858290.76230
16242000.09.19 05:54modify590.100.862300.858230.76230
16252000.09.19 05:54modify590.100.862300.857990.76230
16262000.09.19 05:54modify590.100.862300.857750.76230
16272000.09.19 05:54modify590.100.862300.857630.76230
16282000.09.19 05:54modify590.100.862300.857320.76230
16292000.09.19 05:54modify590.100.862300.857020.76230
16302000.09.19 16:44modify590.100.862300.856980.76230
16312000.09.19 16:44modify590.100.862300.856620.76230
16322000.09.19 16:46modify590.100.862300.856420.76230
16332000.09.19 16:46modify590.100.862300.855980.76230
16342000.09.19 16:46modify590.100.862300.855920.76230
16352000.09.20 01:22modify590.100.862300.855740.76230
16362000.09.20 01:22modify590.100.862300.855510.76230
16372000.09.20 01:22modify590.100.862300.855120.76230
16382000.09.20 08:09modify590.100.862300.855020.76230
16392000.09.20 08:10modify590.100.862300.854920.76230
16402000.09.20 08:36modify590.100.862300.854720.76230
16412000.09.20 08:36modify590.100.862300.854620.76230
16422000.09.20 08:36modify590.100.862300.854420.76230
16432000.09.20 08:36modify590.100.862300.854020.76230
16442000.09.20 08:38modify590.100.862300.853820.76230
16452000.09.20 08:45modify590.100.862300.853520.76230
16462000.09.20 08:46modify590.100.862300.853380.76230
16472000.09.20 08:46modify590.100.862300.853020.76230
16482000.09.20 08:47modify590.100.862300.852820.76230
16492000.09.20 08:48modify590.100.862300.852720.76230
16502000.09.20 08:49modify590.100.862300.852620.76230
16512000.09.20 09:03modify590.100.862300.852520.76230
16522000.09.20 15:38modify590.100.862300.852320.76230
16532000.09.20 15:40modify590.100.862300.852220.76230
16542000.09.21 07:25s/l590.100.852220.852220.76230118.271588.06
16552000.10.19 01:00sell600.100.840000.000000.00000
16562000.10.19 01:00modify600.100.840000.850000.74000
16572000.10.25 09:32modify600.100.840000.839520.74000
16582000.10.25 10:22modify600.100.840000.839320.74000
16592000.10.25 10:23modify600.100.840000.839030.74000
16602000.10.25 10:23modify600.100.840000.838520.74000
16612000.10.25 10:24modify600.100.840000.838300.74000
16622000.10.25 10:24modify600.100.840000.838220.74000
16632000.10.25 10:40modify600.100.840000.838120.74000
16642000.10.25 10:41modify600.100.840000.838070.74000
16652000.10.25 10:41modify600.100.840000.837940.74000
16662000.10.25 10:41modify600.100.840000.837670.74000
16672000.10.25 10:41modify600.100.840000.837120.74000
16682000.10.25 15:51modify600.100.840000.837020.74000
16692000.10.25 15:56modify600.100.840000.836980.74000
16702000.10.25 15:56modify600.100.840000.836880.74000
16712000.10.25 15:56modify600.100.840000.836660.74000
16722000.10.25 15:56modify600.100.840000.836500.74000
16732000.10.25 15:56modify600.100.840000.836220.74000
16742000.10.25 16:04modify600.100.840000.836180.74000
16752000.10.25 16:04modify600.100.840000.836120.74000
16762000.10.25 16:08modify600.100.840000.836050.74000
16772000.10.25 16:08modify600.100.840000.835720.74000
16782000.10.25 16:09modify600.100.840000.835480.74000
16792000.10.25 16:09modify600.100.840000.835420.74000
16802000.10.25 16:20modify600.100.840000.835340.74000
16812000.10.25 16:20modify600.100.840000.835120.74000
16822000.10.25 16:31modify600.100.840000.834920.74000
16832000.10.25 16:32modify600.100.840000.834880.74000
16842000.10.25 16:32modify600.100.840000.834820.74000
16852000.10.25 16:36modify600.100.840000.834790.74000
16862000.10.25 16:36modify600.100.840000.834620.74000
16872000.10.25 16:37modify600.100.840000.834520.74000
16882000.10.25 16:37modify600.100.840000.834390.74000
16892000.10.25 16:37modify600.100.840000.834320.74000
16902000.10.25 17:31modify600.100.840000.834120.74000
16912000.10.25 17:33modify600.100.840000.833920.74000
16922000.10.25 17:34modify600.100.840000.833820.74000
16932000.10.25 17:35modify600.100.840000.833510.74000
16942000.10.25 17:35modify600.100.840000.833420.74000
16952000.10.25 17:42modify600.100.840000.833320.74000
16962000.10.25 17:43modify600.100.840000.833120.74000
16972000.10.25 18:23modify600.100.840000.833020.74000
16982000.10.26 07:57modify600.100.840000.832890.74000
16992000.10.26 07:57modify600.100.840000.832420.74000
17002000.10.26 07:58modify600.100.840000.832140.74000
17012000.10.26 07:58modify600.100.840000.832020.74000
17022000.10.26 07:59modify600.100.840000.831820.74000
17032000.10.26 08:00modify600.100.840000.831720.74000
17042000.10.26 08:25modify600.100.840000.831680.74000
17052000.10.26 08:25modify600.100.840000.831320.74000
17062000.10.26 08:38modify600.100.840000.831220.74000
17072000.10.26 08:39modify600.100.840000.831020.74000
17082000.10.26 10:57s/l600.100.831020.831020.74000108.061696.12
17092001.01.29 20:15sell610.100.918600.000000.00000
17102001.01.29 20:15modify610.100.918600.928600.81860
17112001.01.31 07:20s/l610.100.928600.928600.81860-107.681588.44
17122001.02.05 03:45sell620.100.939300.000000.00000
17132001.02.05 03:45modify620.100.939300.949300.83930
17142001.02.06 13:35modify620.100.939300.938920.83930
17152001.02.06 13:37modify620.100.939300.938820.83930
17162001.02.06 13:38modify620.100.939300.938790.83930
17172001.02.06 13:38modify620.100.939300.938720.83930
17182001.02.06 13:43modify620.100.939300.938620.83930
17192001.02.06 13:43modify620.100.939300.938220.83930
17202001.02.06 17:07modify620.100.939300.938120.83930
17212001.02.06 17:09modify620.100.939300.937920.83930
17222001.02.06 17:10modify620.100.939300.937710.83930
17232001.02.06 17:10modify620.100.939300.937420.83930
17242001.02.06 17:11modify620.100.939300.937270.83930
17252001.02.06 17:11modify620.100.939300.937020.83930
17262001.02.06 17:15modify620.100.939300.936820.83930
17272001.02.06 17:16modify620.100.939300.936580.83930
17282001.02.06 17:16modify620.100.939300.936520.83930
17292001.02.06 17:18modify620.100.939300.936420.83930
17302001.02.07 00:48modify620.100.939300.936320.83930
17312001.02.07 00:52modify620.100.939300.936190.83930
17322001.02.07 00:52modify620.100.939300.936120.83930
17332001.02.07 02:19modify620.100.939300.936020.83930
17342001.02.07 08:58modify620.100.939300.935820.83930
17352001.02.07 08:58modify620.100.939300.935670.83930
17362001.02.07 08:58modify620.100.939300.935540.83930
17372001.02.07 08:58modify620.100.939300.935270.83930
17382001.02.07 08:59modify620.100.939300.934720.83930
17392001.02.07 09:08modify620.100.939300.934650.83930
17402001.02.07 09:09modify620.100.939300.934420.83930
17412001.02.07 09:09modify620.100.939300.934170.83930
17422001.02.07 09:09modify620.100.939300.934120.83930
17432001.02.07 13:40s/l620.100.934120.934120.8393055.451643.89
17442001.02.07 13:45sell630.100.933600.000000.00000
17452001.02.07 13:45modify630.100.933600.943600.83360
17462001.02.08 11:20modify630.100.933600.933600.83360
17472001.02.08 11:20modify630.100.933600.933020.83360
17482001.02.08 11:21modify630.100.933600.932870.83360
17492001.02.08 11:21modify630.100.933600.932740.83360
17502001.02.08 11:21modify630.100.933600.932470.83360
17512001.02.08 11:21modify630.100.933600.931920.83360
17522001.02.08 11:22modify630.100.933600.931660.83360
17532001.02.08 11:22modify630.100.933600.931220.83360
17542001.02.08 11:24modify630.100.933600.931200.83360
17552001.02.08 11:24modify630.100.933600.931120.83360
17562001.02.08 11:38modify630.100.933600.931080.83360
17572001.02.08 11:38modify630.100.933600.931020.83360
17582001.02.08 11:42modify630.100.933600.930920.83360
17592001.02.08 11:43modify630.100.933600.930720.83360
17602001.02.08 11:44modify630.100.933600.930620.83360
17612001.02.08 11:45modify630.100.933600.930420.83360
17622001.02.08 11:46modify630.100.933600.930320.83360
17632001.02.08 11:51modify630.100.933600.930260.83360
17642001.02.08 11:51modify630.100.933600.930020.83360
17652001.02.08 11:52modify630.100.933600.929980.83360
17662001.02.08 11:52modify630.100.933600.929920.83360
17672001.02.08 13:12modify630.100.933600.929720.83360
17682001.02.08 13:17modify630.100.933600.929620.83360
17692001.02.08 13:20modify630.100.933600.929570.83360
17702001.02.08 13:20modify630.100.933600.929320.83360
17712001.02.08 13:21modify630.100.933600.929120.83360
17722001.02.08 13:21modify630.100.933600.928820.83360
17732001.02.08 13:22modify630.100.933600.928620.83360
17742001.02.08 13:24modify630.100.933600.928520.83360
17752001.02.08 13:25modify630.100.933600.928510.83360
17762001.02.08 13:25modify630.100.933600.928220.83360
17772001.02.08 13:44modify630.100.933600.928020.83360
17782001.02.08 13:44modify630.100.933600.927790.83360
17792001.02.08 13:44modify630.100.933600.927720.83360
17802001.02.08 13:45modify630.100.933600.927680.83360
17812001.02.08 13:45modify630.100.933600.927320.83360
17822001.02.08 13:46modify630.100.933600.927120.83360
17832001.02.08 13:47modify630.100.933600.927020.83360
17842001.02.08 13:48modify630.100.933600.926920.83360
17852001.02.08 13:48modify630.100.933600.926880.83360
17862001.02.08 13:48modify630.100.933600.926820.83360
17872001.02.08 13:49modify630.100.933600.926810.83360
17882001.02.08 13:49modify630.100.933600.926520.83360
17892001.02.08 14:16modify630.100.933600.926470.83360
17902001.02.08 14:16modify630.100.933600.926420.83360
17912001.02.08 14:18modify630.100.933600.926250.83360
17922001.02.08 14:18modify630.100.933600.925920.83360
17932001.02.08 14:19modify630.100.933600.925890.83360
17942001.02.08 14:19modify630.100.933600.925820.83360
17952001.02.08 14:22modify630.100.933600.925720.83360
17962001.02.08 14:23modify630.100.933600.925670.83360
17972001.02.08 14:23modify630.100.933600.925420.83360
17982001.02.08 14:24modify630.100.933600.925320.83360
17992001.02.08 14:32modify630.100.933600.925120.83360
18002001.02.08 14:42modify630.100.933600.924920.83360
18012001.02.08 14:45modify630.100.933600.924810.83360
18022001.02.08 14:45modify630.100.933600.924520.83360
18032001.02.08 14:48modify630.100.933600.924320.83360
18042001.02.08 14:48modify630.100.933600.924170.83360
18052001.02.08 14:48modify630.100.933600.924120.83360
18062001.02.08 14:49modify630.100.933600.924020.83360
18072001.02.08 14:50modify630.100.933600.923930.83360
18082001.02.08 14:50modify630.100.933600.923710.83360
18092001.02.08 14:50modify630.100.933600.923420.83360
18102001.02.08 14:51modify630.100.933600.923320.83360
18112001.02.09 09:11modify630.100.933600.922920.83360
18122001.02.09 09:12modify630.100.933600.922620.83360
18132001.02.09 09:13modify630.100.933600.922320.83360
18142001.02.09 09:14modify630.100.933600.921990.83360
18152001.02.09 09:14modify630.100.933600.921520.83360
18162001.02.09 09:42s/l630.100.921520.921520.83360131.051774.94
18172001.02.14 01:00sell640.100.921700.000000.00000
18182001.02.14 01:00modify640.100.921700.931700.82170
18192001.02.15 09:19modify640.100.921700.921690.82170
18202001.02.15 09:19modify640.100.921700.921220.82170
18212001.02.15 09:25modify640.100.921700.921130.82170
18222001.02.15 09:25modify640.100.921700.920620.82170
18232001.02.15 09:52modify640.100.921700.920420.82170
18242001.02.15 09:53modify640.100.921700.920380.82170
18252001.02.15 09:53modify640.100.921700.920320.82170
18262001.02.15 09:54modify640.100.921700.920220.82170
18272001.02.15 10:04modify640.100.921700.920120.82170
18282001.02.15 11:05modify640.100.921700.920020.82170
18292001.02.15 11:06modify640.100.921700.919840.82170
18302001.02.15 11:06modify640.100.921700.919690.82170
18312001.02.15 11:06modify640.100.921700.919400.82170
18322001.02.15 11:06modify640.100.921700.918820.82170
18332001.02.15 11:07modify640.100.921700.918420.82170
18342001.02.15 11:08modify640.100.921700.918220.82170
18352001.02.15 11:08modify640.100.921700.917820.82170
18362001.02.15 11:09modify640.100.921700.917720.82170
18372001.02.15 11:10modify640.100.921700.917420.82170
18382001.02.15 11:11modify640.100.921700.917320.82170
18392001.02.15 11:11modify640.100.921700.916920.82170
18402001.02.15 11:13modify640.100.921700.916820.82170
18412001.02.15 11:20modify640.100.921700.916320.82170
18422001.02.15 11:22modify640.100.921700.916220.82170
18432001.02.15 11:23modify640.100.921700.916120.82170
18442001.02.15 11:24modify640.100.921700.915800.82170
18452001.02.15 11:24modify640.100.921700.915220.82170
18462001.02.15 11:28modify640.100.921700.914920.82170
18472001.02.15 11:31modify640.100.921700.914520.82170
18482001.02.15 14:59modify640.100.921700.914320.82170
18492001.02.15 15:00modify640.100.921700.914080.82170
18502001.02.15 15:00modify640.100.921700.914020.82170
18512001.02.15 15:30modify640.100.921700.913820.82170
18522001.02.15 15:30modify640.100.921700.913800.82170
18532001.02.15 15:30modify640.100.921700.913720.82170
18542001.02.15 15:34modify640.100.921700.913680.82170
18552001.02.15 15:34modify640.100.921700.913550.82170
18562001.02.15 15:34modify640.100.921700.913320.82170
18572001.02.15 15:37modify640.100.921700.913120.82170
18582001.02.15 15:37modify640.100.921700.913020.82170
18592001.02.15 15:40modify640.100.921700.912920.82170
18602001.02.15 15:41modify640.100.921700.912620.82170
18612001.02.15 15:45modify640.100.921700.912560.82170
18622001.02.15 15:45modify640.100.921700.912120.82170
18632001.02.15 15:46modify640.100.921700.911940.82170
18642001.02.15 15:46modify640.100.921700.911720.82170
18652001.02.15 15:47modify640.100.921700.911580.82170
18662001.02.15 15:47modify640.100.921700.911450.82170
18672001.02.15 15:47modify640.100.921700.911220.82170
18682001.02.15 15:51modify640.100.921700.911150.82170
18692001.02.15 15:51modify640.100.921700.910920.82170
18702001.02.16 06:49s/l640.100.910920.910920.82170118.321893.26
18712001.02.20 22:00sell650.100.912200.000000.00000
18722001.02.20 22:00modify650.100.912200.922200.81220
18732001.02.22 12:54modify650.100.912200.911920.81220
18742001.02.22 12:56modify650.100.912200.911810.81220
18752001.02.22 12:56modify650.100.912200.911720.81220
18762001.02.22 14:06modify650.100.912200.911520.81220
18772001.02.22 14:11modify650.100.912200.911320.81220
18782001.02.22 14:12modify650.100.912200.911120.81220
18792001.02.22 14:12modify650.100.912200.910720.81220
18802001.02.22 14:14modify650.100.912200.910660.81220
18812001.02.22 14:14modify650.100.912200.910320.81220
18822001.02.22 14:21modify650.100.912200.910190.81220
18832001.02.22 14:21modify650.100.912200.909720.81220
18842001.02.22 15:36s/l650.100.909720.909720.8122027.261920.52
18852001.03.22 00:45sell660.100.895200.000000.00000
18862001.03.22 00:45modify660.100.895200.905200.79520
18872001.03.22 08:27modify660.100.895200.895120.79520
18882001.03.22 08:28modify660.100.895200.895020.79520
18892001.03.22 13:04modify660.100.895200.894990.79520
18902001.03.22 13:04modify660.100.895200.894520.79520
18912001.03.22 14:07modify660.100.895200.894420.79520
18922001.03.22 14:07modify660.100.895200.894320.79520
18932001.03.22 14:08modify660.100.895200.894220.79520
18942001.03.22 14:08modify660.100.895200.893990.79520
18952001.03.22 14:08modify660.100.895200.893920.79520
18962001.03.22 14:10modify660.100.895200.893820.79520
18972001.03.22 14:12modify660.100.895200.893690.79520
18982001.03.22 14:12modify660.100.895200.893620.79520
18992001.03.22 14:16modify660.100.895200.893320.79520
19002001.03.22 14:24modify660.100.895200.893270.79520
19012001.03.22 14:24modify660.100.895200.893020.79520
19022001.03.22 14:26modify660.100.895200.892920.79520
19032001.03.22 14:30modify660.100.895200.892690.79520
19042001.03.22 14:30modify660.100.895200.892620.79520
19052001.03.22 14:56modify660.100.895200.892600.79520
19062001.03.22 14:56modify660.100.895200.892520.79520
19072001.03.22 14:57modify660.100.895200.892380.79520
19082001.03.22 14:57modify660.100.895200.892020.79520
19092001.03.22 14:59modify660.100.895200.891820.79520
19102001.03.22 14:59modify660.100.895200.891720.79520
19112001.03.23 06:17s/l660.100.891720.891720.7952039.011959.53
19122001.03.28 15:45sell670.100.888400.000000.00000
19132001.03.28 15:45modify670.100.888400.898400.78840
19142001.03.29 16:48modify670.100.888400.888020.78840
19152001.03.30 02:49modify670.100.888400.887720.78840
19162001.03.30 02:49modify670.100.888400.887670.78840
19172001.03.30 02:49modify670.100.888400.887500.78840
19182001.03.30 02:49modify670.100.888400.887170.78840
19192001.03.30 02:49modify670.100.888400.886930.78840
19202001.03.30 02:49modify670.100.888400.886520.78840
19212001.03.30 02:52modify670.100.888400.886420.78840
19222001.03.30 02:53modify670.100.888400.886320.78840
19232001.03.30 02:53modify670.100.888400.886260.78840
19242001.03.30 02:53modify670.100.888400.885980.78840
19252001.03.30 02:53modify670.100.888400.885620.78840
19262001.03.30 02:54modify670.100.888400.885420.78840
19272001.03.30 02:56modify670.100.888400.885120.78840
19282001.03.30 03:05modify670.100.888400.884980.78840
19292001.03.30 03:05modify670.100.888400.884920.78840
19302001.03.30 13:53s/l670.100.884920.884920.7884039.331998.86
19312001.04.06 10:45sell680.100.897300.000000.00000
19322001.04.06 10:45modify680.100.897300.907300.79730
19332001.04.10 15:04modify680.100.897300.897210.79730
19342001.04.10 15:04modify680.100.897300.896920.79730
19352001.04.10 15:09modify680.100.897300.896620.79730
19362001.04.10 15:09modify680.100.897300.896480.79730
19372001.04.10 15:09modify680.100.897300.896420.79730
19382001.04.10 15:19modify680.100.897300.896320.79730
19392001.04.10 15:24modify680.100.897300.896200.79730
19402001.04.10 15:24modify680.100.897300.896020.79730
19412001.04.10 15:41modify680.100.897300.895920.79730
19422001.04.10 16:03modify680.100.897300.895720.79730
19432001.04.10 16:40modify680.100.897300.895620.79730
19442001.04.10 16:41modify680.100.897300.895420.79730
19452001.04.10 16:41modify680.100.897300.895220.79730
19462001.04.10 16:41modify680.100.897300.894820.79730
19472001.04.11 11:47modify680.100.897300.894670.79730
19482001.04.11 11:47modify680.100.897300.893950.79730
19492001.04.11 11:47modify680.100.897300.893220.79730
19502001.04.11 11:50modify680.100.897300.892980.79730
19512001.04.11 11:50modify680.100.897300.892820.79730
19522001.04.11 11:51modify680.100.897300.892570.79730
19532001.04.11 11:51modify680.100.897300.892420.79730
19542001.04.11 12:05modify680.100.897300.892020.79730
19552001.04.11 12:16modify680.100.897300.891820.79730
19562001.04.11 12:57modify680.100.897300.891660.79730
19572001.04.11 12:57modify680.100.897300.891320.79730
19582001.04.11 13:01modify680.100.897300.891000.79730
19592001.04.11 13:01modify680.100.897300.890920.79730
19602001.04.11 13:02modify680.100.897300.890520.79730
19612001.04.11 13:03modify680.100.897300.890220.79730
19622001.04.11 13:04modify680.100.897300.889920.79730
19632001.04.11 13:05modify680.100.897300.889880.79730
19642001.04.11 13:05modify680.100.897300.889820.79730
19652001.04.11 13:28modify680.100.897300.889620.79730
19662001.04.11 13:29modify680.100.897300.889420.79730
19672001.04.11 13:41modify680.100.897300.889220.79730
19682001.04.11 21:01s/l680.100.889220.889220.7973090.872089.73
19692001.04.16 13:45sell690.100.885200.000000.00000
19702001.04.16 13:45modify690.100.885200.895200.78520
19712001.04.18 13:08modify690.100.885200.885170.78520
19722001.04.18 13:08modify690.100.885200.884920.78520
19732001.04.18 13:14modify690.100.885200.884820.78520
19742001.04.18 13:18modify690.100.885200.884720.78520
19752001.04.18 13:19modify690.100.885200.884620.78520
19762001.04.18 13:40modify690.100.885200.884520.78520
19772001.04.18 13:44modify690.100.885200.884320.78520
19782001.04.18 14:00modify690.100.885200.884220.78520
19792001.04.18 14:00modify690.100.885200.884010.78520
19802001.04.18 14:00modify690.100.885200.883720.78520
19812001.04.18 14:14modify690.100.885200.883620.78520
19822001.04.18 14:23modify690.100.885200.883420.78520
19832001.04.18 14:24modify690.100.885200.883320.78520
19842001.04.18 14:25modify690.100.885200.883190.78520
19852001.04.18 14:26modify690.100.885200.883020.78520
19862001.04.18 14:27modify690.100.885200.882870.78520
19872001.04.18 14:27modify690.100.885200.882820.78520
19882001.04.18 14:28modify690.100.885200.882810.78520
19892001.04.18 14:28modify690.100.885200.882520.78520
19902001.04.18 14:29modify690.100.885200.882510.78520
19912001.04.18 14:29modify690.100.885200.882220.78520
19922001.04.18 14:30modify690.100.885200.882020.78520
19932001.04.18 14:31modify690.100.885200.881920.78520
19942001.04.18 14:32modify690.100.885200.881820.78520
19952001.04.18 14:32modify690.100.885200.881610.78520
19962001.04.18 14:32modify690.100.885200.881230.78520
19972001.04.18 14:32modify690.100.885200.880720.78520
19982001.04.18 14:33modify690.100.885200.880480.78520
19992001.04.18 14:33modify690.100.885200.880120.78520
20002001.04.18 14:35modify690.100.885200.880020.78520
20012001.04.18 14:35modify690.100.885200.879980.78520
20022001.04.18 14:35modify690.100.885200.879920.78520
20032001.04.18 14:56s/l690.100.879920.879920.7852059.882149.61
20042001.05.11 00:30sell700.100.881500.000000.00000
20052001.05.11 00:30modify700.100.881500.891500.78150
20062001.05.14 06:09modify700.100.881500.881320.78150
20072001.05.14 14:30modify700.100.881500.881220.78150
20082001.05.14 14:43modify700.100.881500.881170.78150
20092001.05.14 14:43modify700.100.881500.880920.78150
20102001.05.14 14:44modify700.100.881500.880880.78150
20112001.05.14 14:44modify700.100.881500.880820.78150
20122001.05.15 23:57s/l700.100.880820.880820.781507.722157.33
20132001.05.18 17:45sell710.100.879300.000000.00000
20142001.05.18 17:45modify710.100.879300.889300.77930
20152001.05.22 09:12modify710.100.879300.879220.77930
20162001.05.22 09:17modify710.100.879300.878920.77930
20172001.05.22 09:20modify710.100.879300.878820.77930
20182001.05.22 09:21modify710.100.879300.878710.77930
20192001.05.22 09:21modify710.100.879300.878420.77930
20202001.05.22 09:22modify710.100.879300.878280.77930
20212001.05.22 09:22modify710.100.879300.878220.77930
20222001.05.22 09:23modify710.100.879300.878120.77930
20232001.05.22 11:05modify710.100.879300.878020.77930
20242001.05.22 11:08modify710.100.879300.877020.77930
20252001.05.22 11:09modify710.100.879300.876820.77930
20262001.05.22 11:12modify710.100.879300.876720.77930
20272001.05.22 11:39modify710.100.879300.876620.77930
20282001.05.22 11:40modify710.100.879300.876520.77930
20292001.05.22 11:42modify710.100.879300.876320.77930
20302001.05.22 11:43modify710.100.879300.876120.77930
20312001.05.22 11:46modify710.100.879300.876080.77930
20322001.05.22 11:46modify710.100.879300.876020.77930
20332001.05.22 11:50modify710.100.879300.875920.77930
20342001.05.22 11:50modify710.100.879300.875520.77930
20352001.05.22 11:53modify710.100.879300.875470.77930
20362001.05.22 11:53modify710.100.879300.875420.77930
20372001.05.22 12:24modify710.100.879300.875320.77930
20382001.05.22 12:26modify710.100.879300.875210.77930
20392001.05.22 12:26modify710.100.879300.875120.77930
20402001.05.22 12:27modify710.100.879300.874920.77930
20412001.05.22 12:28modify710.100.879300.874820.77930
20422001.05.22 12:31modify710.100.879300.874720.77930
20432001.05.22 12:34modify710.100.879300.874680.77930
20442001.05.22 12:34modify710.100.879300.874620.77930
20452001.05.22 14:59modify710.100.879300.874520.77930
20462001.05.22 15:00modify710.100.879300.874220.77930
20472001.05.22 15:19modify710.100.879300.874190.77930
20482001.05.22 15:19modify710.100.879300.873950.77930
20492001.05.22 15:19modify710.100.879300.873620.77930
20502001.05.22 15:20modify710.100.879300.873480.77930
20512001.05.22 15:20modify710.100.879300.873420.77930
20522001.05.22 15:23modify710.100.879300.873320.77930
20532001.05.22 15:25modify710.100.879300.873120.77930
20542001.05.22 15:25modify710.100.879300.872970.77930
20552001.05.22 15:25modify710.100.879300.872920.77930
20562001.05.22 16:28modify710.100.879300.872790.77930
20572001.05.22 16:28modify710.100.879300.872320.77930
20582001.05.22 16:32modify710.100.879300.872220.77930
20592001.05.22 16:32modify710.100.879300.871970.77930
20602001.05.22 16:32modify710.100.879300.871920.77930
20612001.05.22 16:33modify710.100.879300.871720.77930
20622001.05.22 16:34modify710.100.879300.871520.77930
20632001.05.22 16:43modify710.100.879300.871480.77930
20642001.05.22 16:43modify710.100.879300.871420.77930
20652001.05.22 16:45modify710.100.879300.871210.77930
20662001.05.22 16:45modify710.100.879300.870920.77930
20672001.05.23 07:06modify710.100.879300.870520.77930
20682001.05.23 07:07modify710.100.879300.870430.77930
20692001.05.23 07:07modify710.100.879300.870320.77930
20702001.05.23 07:15modify710.100.879300.870270.77930
20712001.05.23 07:15modify710.100.879300.870020.77930
20722001.05.23 07:21modify710.100.879300.869920.77930
20732001.05.23 07:25modify710.100.879300.869620.77930
20742001.05.23 07:31modify710.100.879300.869520.77930
20752001.05.23 07:33modify710.100.879300.869500.77930
20762001.05.23 07:33modify710.100.879300.869320.77930
20772001.05.23 07:40modify710.100.879300.869220.77930
20782001.05.23 07:41modify710.100.879300.868990.77930
20792001.05.23 07:41modify710.100.879300.868920.77930
20802001.05.23 08:16modify710.100.879300.868880.77930
20812001.05.23 08:16modify710.100.879300.868820.77930
20822001.05.23 08:32modify710.100.879300.868620.77930
20832001.05.23 08:34modify710.100.879300.868550.77930
20842001.05.23 08:34modify710.100.879300.868240.77930
20852001.05.23 08:34modify710.100.879300.868010.77930
20862001.05.23 08:34modify710.100.879300.867620.77930
20872001.05.23 08:35modify710.100.879300.867550.77930
20882001.05.23 08:35modify710.100.879300.867190.77930
20892001.05.23 08:35modify710.100.879300.866720.77930
20902001.05.23 09:10modify710.100.879300.866420.77930
20912001.05.23 09:10modify710.100.879300.866180.77930
20922001.05.23 09:10modify710.100.879300.866120.77930
20932001.05.23 09:11modify710.100.879300.865920.77930
20942001.05.23 09:12modify710.100.879300.865900.77930
20952001.05.23 09:12modify710.100.879300.865820.77930
20962001.05.23 09:30modify710.100.879300.865520.77930
20972001.05.23 09:37modify710.100.879300.865120.77930
20982001.05.23 09:38modify710.100.879300.864920.77930
20992001.05.23 09:40modify710.100.879300.864900.77930
21002001.05.23 09:40modify710.100.879300.864820.77930
21012001.05.23 17:19modify710.100.879300.864690.77930
21022001.05.23 17:19modify710.100.879300.864620.77930
21032001.05.23 18:05modify710.100.879300.864520.77930
21042001.05.23 18:09modify710.100.879300.864420.77930
21052001.05.23 18:09modify710.100.879300.864120.77930
21062001.05.23 18:09modify710.100.879300.863720.77930
21072001.05.23 18:12modify710.100.879300.863620.77930
21082001.05.23 18:13modify710.100.879300.863420.77930
21092001.05.23 18:15modify710.100.879300.863220.77930
21102001.05.23 18:31modify710.100.879300.863020.77930
21112001.05.23 23:09modify710.100.879300.862820.77930
21122001.05.24 00:06modify710.100.879300.862620.77930
21132001.05.24 00:06modify710.100.879300.862520.77930
21142001.05.24 00:06modify710.100.879300.862320.77930
21152001.05.24 00:06modify710.100.879300.861920.77930
21162001.05.24 00:13modify710.100.879300.861810.77930
21172001.05.24 00:13modify710.100.879300.861520.77930
21182001.05.24 00:15modify710.100.879300.861420.77930
21192001.05.24 00:18modify710.100.879300.861320.77930
21202001.05.24 01:18modify710.100.879300.861220.77930
21212001.05.24 01:25modify710.100.879300.861080.77930
21222001.05.24 01:25modify710.100.879300.860980.77930
21232001.05.24 01:25modify710.100.879300.860760.77930
21242001.05.24 01:25modify710.100.879300.860600.77930
21252001.05.24 01:25modify710.100.879300.860320.77930
21262001.05.24 01:29modify710.100.879300.860170.77930
21272001.05.24 01:29modify710.100.879300.860120.77930
21282001.05.24 01:30modify710.100.879300.859920.77930
21292001.05.24 01:54modify710.100.879300.859520.77930
21302001.05.24 01:55modify710.100.879300.859280.77930
21312001.05.24 01:55modify710.100.879300.858930.77930
21322001.05.24 01:55modify710.100.879300.858870.77930
21332001.05.24 01:55modify710.100.879300.858640.77930
21342001.05.24 01:55modify710.100.879300.858410.77930
21352001.05.24 01:55modify710.100.879300.858150.77930
21362001.05.24 01:55modify710.100.879300.857720.77930
21372001.05.24 02:28s/l710.100.857720.857720.77930251.542408.87
21382001.05.29 16:15sell720.100.854800.000000.00000
21392001.05.29 16:15modify720.100.854800.864800.75480
21402001.05.31 08:28modify720.100.854800.854520.75480
21412001.05.31 08:29modify720.100.854800.854420.75480
21422001.05.31 14:11modify720.100.854800.854250.75480
21432001.05.31 14:12modify720.100.854800.853920.75480
21442001.05.31 14:12modify720.100.854800.853890.75480
21452001.05.31 14:12modify720.100.854800.853760.75480
21462001.05.31 14:12modify720.100.854800.853510.75480
21472001.05.31 14:12modify720.100.854800.853120.75480
21482001.05.31 14:36modify720.100.854800.852920.75480
21492001.05.31 16:12modify720.100.854800.852820.75480
21502001.05.31 16:21modify720.100.854800.852690.75480
21512001.05.31 16:21modify720.100.854800.852520.75480
21522001.05.31 16:21modify720.100.854800.852220.75480
21532001.06.01 13:41modify720.100.854800.852020.75480
21542001.06.01 15:38modify720.100.854800.851500.75480
21552001.06.01 15:38modify720.100.854800.851420.75480
21562001.06.04 03:19s/l720.100.851420.851420.7548039.692448.56
21572001.06.05 06:30sell730.100.844500.000000.00000
21582001.06.05 06:30modify730.100.844500.854500.74450
21592001.06.05 20:04s/l730.100.854500.854500.74450-117.022331.54
21602001.06.05 20:15sell740.100.854200.000000.00000
21612001.06.05 20:15modify740.100.854200.864200.75420
21622001.06.06 14:56modify740.100.854200.854020.75420
21632001.06.06 15:41modify740.100.854200.853920.75420
21642001.06.06 15:42modify740.100.854200.853820.75420
21652001.06.06 15:42modify740.100.854200.853660.75420
21662001.06.06 15:42modify740.100.854200.853420.75420
21672001.06.06 15:56modify740.100.854200.853320.75420
21682001.06.06 15:57modify740.100.854200.853240.75420
21692001.06.06 15:57modify740.100.854200.853080.75420
21702001.06.06 15:58modify740.100.854200.852920.75420
21712001.06.06 15:58modify740.100.854200.852870.75420
21722001.06.06 15:58modify740.100.854200.852820.75420
21732001.06.11 06:12s/l740.100.852820.852820.7542016.172347.71
21742001.06.11 23:00sell750.100.843600.000000.00000
21752001.06.11 23:00modify750.100.843600.853600.74360
21762001.06.12 19:32s/l750.100.853600.853600.74360-117.102230.61
21772001.06.12 19:45sell760.100.852700.000000.00000
21782001.06.12 19:45modify760.100.852700.862700.75270
21792001.06.14 16:17s/l760.100.862700.862700.75270-115.912114.70
21802001.06.19 09:45sell770.100.857100.000000.00000
21812001.06.19 09:45modify770.100.857100.867100.75710
21822001.06.28 14:56modify770.100.857100.856920.75710
21832001.06.28 14:56modify770.100.857100.856880.75710
21842001.06.28 14:56modify770.100.857100.856520.75710
21852001.06.28 14:57modify770.100.857100.856420.75710
21862001.06.28 14:58modify770.100.857100.856410.75710
21872001.06.28 14:58modify770.100.857100.856120.75710
21882001.06.28 14:59modify770.100.857100.856100.75710
21892001.06.28 14:59modify770.100.857100.855920.75710
21902001.06.28 15:07modify770.100.857100.855820.75710
21912001.06.28 15:08modify770.100.857100.855670.75710
21922001.06.28 15:08modify770.100.857100.855620.75710
21932001.06.28 15:09modify770.100.857100.855490.75710
21942001.06.28 15:09modify770.100.857100.855250.75710
21952001.06.28 15:09modify770.100.857100.854920.75710
21962001.06.28 15:10modify770.100.857100.854520.75710
21972001.06.28 15:20modify770.100.857100.854410.75710
21982001.06.28 15:20modify770.100.857100.854120.75710
21992001.06.28 15:22modify770.100.857100.853800.75710
22002001.06.28 15:22modify770.100.857100.853320.75710
22012001.06.28 15:23modify770.100.857100.853290.75710
22022001.06.28 15:23modify770.100.857100.853220.75710
22032001.06.28 15:26modify770.100.857100.853020.75710
22042001.06.28 15:27modify770.100.857100.852920.75710
22052001.06.28 16:33modify770.100.857100.852720.75710
22062001.06.28 16:36modify770.100.857100.852680.75710
22072001.06.28 16:36modify770.100.857100.852620.75710
22082001.06.28 16:41modify770.100.857100.852520.75710
22092001.06.28 16:41modify770.100.857100.852420.75710
22102001.06.28 16:42modify770.100.857100.852320.75710
22112001.06.28 16:45modify770.100.857100.852260.75710
22122001.06.28 16:45modify770.100.857100.852220.75710
22132001.06.28 16:46modify770.100.857100.852170.75710
22142001.06.28 16:46modify770.100.857100.852120.75710
22152001.06.28 16:48modify770.100.857100.852020.75710
22162001.06.28 16:48modify770.100.857100.851870.75710
22172001.06.28 16:48modify770.100.857100.851820.75710
22182001.06.28 16:59modify770.100.857100.851720.75710
22192001.06.28 20:37modify770.100.857100.851520.75710
22202001.06.28 20:38modify770.100.857100.851420.75710
22212001.06.28 20:40modify770.100.857100.851320.75710
22222001.07.04 19:41modify770.100.857100.851220.75710
22232001.07.05 06:39modify770.100.857100.850920.75710
22242001.07.05 06:40modify770.100.857100.850820.75710
22252001.07.05 06:41modify770.100.857100.850690.75710
22262001.07.05 06:41modify770.100.857100.850620.75710
22272001.07.05 06:47modify770.100.857100.850520.75710
22282001.07.05 06:48modify770.100.857100.850420.75710
22292001.07.05 06:58modify770.100.857100.850320.75710
22302001.07.05 06:59modify770.100.857100.850220.75710
22312001.07.05 07:02modify770.100.857100.850190.75710
22322001.07.05 07:02modify770.100.857100.850120.75710
22332001.07.05 07:05modify770.100.857100.850020.75710
22342001.07.05 07:05modify770.100.857100.849920.75710
22352001.07.05 07:07modify770.100.857100.849590.75710
22362001.07.05 07:07modify770.100.857100.849520.75710
22372001.07.05 07:08modify770.100.857100.849480.75710
22382001.07.05 07:08modify770.100.857100.849120.75710
22392001.07.05 07:09modify770.100.857100.849110.75710
22402001.07.05 07:09modify770.100.857100.849020.75710
22412001.07.05 07:10modify770.100.857100.848860.75710
22422001.07.05 07:10modify770.100.857100.848420.75710
22432001.07.05 07:11modify770.100.857100.848020.75710
22442001.07.05 12:00modify770.100.857100.847890.75710
22452001.07.05 12:00modify770.100.857100.847720.75710
22462001.07.05 12:00modify770.100.857100.847420.75710
22472001.07.05 14:29modify770.100.857100.847220.75710
22482001.07.05 14:30modify770.100.857100.847020.75710
22492001.07.05 14:31modify770.100.857100.846920.75710
22502001.07.05 14:32modify770.100.857100.846690.75710
22512001.07.05 14:32modify770.100.857100.846620.75710
22522001.07.05 14:33modify770.100.857100.846420.75710
22532001.07.05 14:35modify770.100.857100.846320.75710
22542001.07.05 14:48modify770.100.857100.846220.75710
22552001.07.05 14:49modify770.100.857100.846180.75710
22562001.07.05 14:49modify770.100.857100.845920.75710
22572001.07.05 14:50modify770.100.857100.845820.75710
22582001.07.05 14:51modify770.100.857100.845720.75710
22592001.07.05 14:51modify770.100.857100.845180.75710
22602001.07.05 14:51modify770.100.857100.845120.75710
22612001.07.05 15:00modify770.100.857100.844820.75710
22622001.07.05 15:01modify770.100.857100.844770.75710
22632001.07.05 15:01modify770.100.857100.844720.75710
22642001.07.05 16:23modify770.100.857100.844620.75710
22652001.07.05 16:41modify770.100.857100.844370.75710
22662001.07.05 16:41modify770.100.857100.844320.75710
22672001.07.05 16:48modify770.100.857100.844120.75710
22682001.07.05 16:49modify770.100.857100.844070.75710
22692001.07.05 16:49modify770.100.857100.843820.75710
22702001.07.05 16:51modify770.100.857100.843720.75710
22712001.07.05 22:11modify770.100.857100.843620.75710
22722001.07.06 00:58modify770.100.857100.843520.75710
22732001.07.06 01:04modify770.100.857100.843420.75710
22742001.07.06 01:05modify770.100.857100.843040.75710
22752001.07.06 01:05modify770.100.857100.842920.75710
22762001.07.06 14:18s/l770.100.842920.842920.75710168.222282.92
22772001.07.12 23:00sell780.100.853300.000000.00000
22782001.07.12 23:00modify780.100.853300.863300.75330
22792001.07.18 10:40s/l780.100.863300.863300.75330-115.802167.12
22802001.09.11 12:30sell790.100.896900.000000.00000
22812001.09.11 12:30modify790.100.896900.906900.79690
22822001.09.11 13:47s/l790.100.906900.906900.79690-110.252056.87
22832001.09.11 14:00sell800.100.903500.000000.00000
22842001.09.11 14:00modify800.100.903500.913500.80350
22852001.09.11 15:55s/l800.100.913500.913500.80350-109.461947.41
22862001.09.11 16:00sell810.100.911100.000000.00000
22872001.09.11 16:00modify810.100.911100.921100.81110
22882001.09.12 08:21modify810.100.911100.910970.81110
22892001.09.12 08:21modify810.100.911100.910800.81110
22902001.09.12 08:21modify810.100.911100.910470.81110
22912001.09.12 08:21modify810.100.911100.910230.81110
22922001.09.12 08:21modify810.100.911100.909820.81110
22932001.09.12 08:46modify810.100.911100.909570.81110
22942001.09.12 08:46modify810.100.911100.909360.81110
22952001.09.12 08:46modify810.100.911100.909020.81110
22962001.09.12 13:22s/l810.100.909020.909020.8111022.881970.29
22972001.10.16 14:00sell820.100.905200.000000.00000
22982001.10.16 14:00modify820.100.905200.915200.80520
22992001.10.19 14:33modify820.100.905200.905020.80520
23002001.10.19 14:34modify820.100.905200.904820.80520
23012001.10.22 13:25modify820.100.905200.904620.80520
23022001.10.22 13:26modify820.100.905200.904420.80520
23032001.10.22 13:27modify820.100.905200.904320.80520
23042001.10.22 13:28modify820.100.905200.904240.80520
23052001.10.22 13:28modify820.100.905200.904020.80520
23062001.10.22 13:38modify820.100.905200.903820.80520
23072001.10.22 13:39modify820.100.905200.903720.80520
23082001.10.22 13:40modify820.100.905200.903620.80520
23092001.10.22 13:43modify820.100.905200.903520.80520
23102001.10.22 14:38modify820.100.905200.903420.80520
23112001.10.22 14:40modify820.100.905200.902920.80520
23122001.10.22 14:41modify820.100.905200.902620.80520
23132001.10.22 14:42modify820.100.905200.902520.80520
23142001.10.22 14:44modify820.100.905200.902320.80520
23152001.10.22 15:03modify820.100.905200.902280.80520
23162001.10.22 15:03modify820.100.905200.902100.80520
23172001.10.22 15:03modify820.100.905200.901920.80520
23182001.10.22 15:04modify820.100.905200.901620.80520
23192001.10.22 15:09modify820.100.905200.901590.80520
23202001.10.22 15:09modify820.100.905200.901520.80520
23212001.10.22 15:17modify820.100.905200.901420.80520
23222001.10.22 15:17modify820.100.905200.901320.80520
23232001.10.22 15:17modify820.100.905200.901120.80520
23242001.10.22 15:18modify820.100.905200.901070.80520
23252001.10.22 15:18modify820.100.905200.900820.80520
23262001.10.22 15:20modify820.100.905200.900620.80520
23272001.10.22 15:21modify820.100.905200.900420.80520
23282001.10.22 15:22modify820.100.905200.900320.80520
23292001.10.22 15:22modify820.100.905200.900220.80520
23302001.10.22 15:31modify820.100.905200.900020.80520
23312001.10.22 15:32modify820.100.905200.899820.80520
23322001.10.22 15:33modify820.100.905200.899650.80520
23332001.10.22 15:33modify820.100.905200.899320.80520
23342001.10.22 16:09modify820.100.905200.899020.80520
23352001.10.22 16:11modify820.100.905200.898920.80520
23362001.10.22 16:35modify820.100.905200.898620.80520
23372001.10.22 16:39modify820.100.905200.898520.80520
23382001.10.22 16:59modify820.100.905200.898420.80520
23392001.10.22 17:09modify820.100.905200.898220.80520
23402001.10.22 17:12modify820.100.905200.897980.80520
23412001.10.22 17:12modify820.100.905200.897920.80520
23422001.10.23 10:04modify820.100.905200.897720.80520
23432001.10.23 10:12modify820.100.905200.897620.80520
23442001.10.23 10:12modify820.100.905200.897290.80520
23452001.10.23 10:12modify820.100.905200.897220.80520
23462001.10.23 10:19modify820.100.905200.897120.80520
23472001.10.23 10:20modify820.100.905200.897080.80520
23482001.10.23 10:20modify820.100.905200.897020.80520
23492001.10.23 10:25modify820.100.905200.896820.80520
23502001.10.23 10:26modify820.100.905200.896720.80520
23512001.10.23 10:28modify820.100.905200.896600.80520
23522001.10.23 10:28modify820.100.905200.896520.80520
23532001.10.23 10:30modify820.100.905200.896320.80520
23542001.10.23 10:31modify820.100.905200.896290.80520
23552001.10.23 10:31modify820.100.905200.896220.80520
23562001.10.23 10:32modify820.100.905200.896110.80520
23572001.10.23 10:32modify820.100.905200.896020.80520
23582001.10.23 11:14modify820.100.905200.895820.80520
23592001.10.23 11:19modify820.100.905200.895690.80520
23602001.10.23 11:19modify820.100.905200.895620.80520
23612001.10.23 11:24modify820.100.905200.895510.80520
23622001.10.23 11:24modify820.100.905200.895420.80520
23632001.10.23 11:25modify820.100.905200.895320.80520
23642001.10.23 11:31modify820.100.905200.895220.80520
23652001.10.23 11:32modify820.100.905200.895070.80520
23662001.10.23 11:32modify820.100.905200.895020.80520
23672001.10.25 14:56s/l820.100.895020.895020.80520113.702083.99
23682001.11.01 03:00sell830.100.900300.000000.00000
23692001.11.01 03:00modify830.100.900300.910300.80030
23702001.11.01 11:57s/l830.100.910300.910300.80030-109.821974.17
23712001.11.01 12:00sell840.100.909700.000000.00000
23722001.11.01 12:00modify840.100.909700.919700.80970
23732001.11.02 17:24modify840.100.909700.909620.80970
23742001.11.02 17:24modify840.100.909700.909570.80970
23752001.11.02 17:24modify840.100.909700.909520.80970
23762001.11.02 17:29modify840.100.909700.909420.80970
23772001.11.02 17:30modify840.100.909700.909320.80970
23782001.11.02 17:57modify840.100.909700.909220.80970
23792001.11.02 18:00modify840.100.909700.909020.80970
23802001.11.02 18:02modify840.100.909700.908920.80970
23812001.11.05 00:11modify840.100.909700.908720.80970
23822001.11.05 00:14modify840.100.909700.908620.80970
23832001.11.05 00:17modify840.100.909700.908580.80970
23842001.11.05 00:17modify840.100.909700.908520.80970
23852001.11.05 00:42modify840.100.909700.908190.80970
23862001.11.05 00:42modify840.100.909700.908120.80970
23872001.11.05 00:54modify840.100.909700.907890.80970
23882001.11.05 00:54modify840.100.909700.907820.80970
23892001.11.05 00:56modify840.100.909700.907620.80970
23902001.11.05 01:02modify840.100.909700.907420.80970
23912001.11.05 01:02modify840.100.909700.907020.80970
23922001.11.05 01:19modify840.100.909700.906620.80970
23932001.11.05 01:19modify840.100.909700.906400.80970
23942001.11.05 01:19modify840.100.909700.906320.80970
23952001.11.05 02:07modify840.100.909700.906220.80970
23962001.11.05 02:13modify840.100.909700.906020.80970
23972001.11.05 02:15modify840.100.909700.905220.80970
23982001.11.05 05:04modify840.100.909700.905170.80970
23992001.11.05 05:04modify840.100.909700.905080.80970
24002001.11.05 05:04modify840.100.909700.904920.80970
24012001.11.05 05:14modify840.100.909700.904720.80970
24022001.11.05 05:18modify840.100.909700.904620.80970
24032001.11.05 11:00modify840.100.909700.904320.80970
24042001.11.05 11:01modify840.100.909700.904100.80970
24052001.11.05 11:01modify840.100.909700.903890.80970
24062001.11.05 11:01modify840.100.909700.903520.80970
24072001.11.05 11:02modify840.100.909700.903500.80970
24082001.11.05 11:02modify840.100.909700.903420.80970
24092001.11.05 11:14modify840.100.909700.903400.80970
24102001.11.05 11:14modify840.100.909700.903220.80970
24112001.11.05 11:26modify840.100.909700.903100.80970
24122001.11.05 11:26modify840.100.909700.903020.80970
24132001.11.05 11:42modify840.100.909700.902920.80970
24142001.11.05 11:55modify840.100.909700.902820.80970
24152001.11.05 12:06modify840.100.909700.902620.80970
24162001.11.05 12:08modify840.100.909700.902580.80970
24172001.11.05 12:08modify840.100.909700.902520.80970
24182001.11.06 21:09modify840.100.909700.902320.80970
24192001.11.06 23:13modify840.100.909700.902120.80970
24202001.11.06 23:42modify840.100.909700.902020.80970
24212001.11.07 06:53s/l840.100.902020.902020.8097085.132059.30
24222001.11.08 20:15sell850.100.892900.000000.00000
24232001.11.08 20:15modify850.100.892900.902900.79290
24242001.11.13 12:09modify850.100.892900.892620.79290
24252001.11.13 12:20modify850.100.892900.892420.79290
24262001.11.13 12:21modify850.100.892900.892350.79290
24272001.11.13 12:21modify850.100.892900.892020.79290
24282001.11.13 12:25modify850.100.892900.892010.79290
24292001.11.13 12:25modify850.100.892900.891920.79290
24302001.11.13 13:19modify850.100.892900.891720.79290
24312001.11.13 13:20modify850.100.892900.891420.79290
24322001.11.13 13:21modify850.100.892900.891390.79290
24332001.11.13 13:21modify850.100.892900.891320.79290
24342001.11.13 13:39modify850.100.892900.891070.79290
24352001.11.13 13:40modify850.100.892900.890520.79290
24362001.11.13 13:40modify850.100.892900.890220.79290
24372001.11.13 13:41modify850.100.892900.890020.79290
24382001.11.13 13:42modify850.100.892900.889920.79290
24392001.11.13 13:43modify850.100.892900.889820.79290
24402001.11.13 13:43modify850.100.892900.889680.79290
24412001.11.13 13:43modify850.100.892900.889620.79290
24422001.11.13 13:44modify850.100.892900.889220.79290
24432001.11.13 13:45modify850.100.892900.889020.79290
24442001.11.13 13:46modify850.100.892900.888620.79290
24452001.11.13 13:52modify850.100.892900.888560.79290
24462001.11.13 13:52modify850.100.892900.888120.79290
24472001.11.13 13:53modify850.100.892900.888040.79290
24482001.11.13 13:53modify850.100.892900.887520.79290
24492001.11.13 13:54modify850.100.892900.887500.79290
24502001.11.13 13:54modify850.100.892900.887420.79290
24512001.11.13 13:59modify850.100.892900.887320.79290
24522001.11.14 08:19modify850.100.892900.887120.79290
24532001.11.14 08:19modify850.100.892900.887030.79290
24542001.11.14 08:19modify850.100.892900.886920.79290
24552001.11.14 11:17modify850.100.892900.886820.79290
24562001.11.14 11:19modify850.100.892900.886700.79290
24572001.11.14 11:19modify850.100.892900.886620.79290
24582001.11.14 11:41modify850.100.892900.886470.79290
24592001.11.14 11:41modify850.100.892900.886420.79290
24602001.11.14 11:45modify850.100.892900.886290.79290
24612001.11.14 11:45modify850.100.892900.886220.79290
24622001.11.14 11:48modify850.100.892900.886120.79290
24632001.11.14 13:34modify850.100.892900.886020.79290
24642001.11.14 13:35modify850.100.892900.885920.79290
24652001.11.14 13:43modify850.100.892900.885810.79290
24662001.11.14 13:43modify850.100.892900.885520.79290
24672001.11.14 13:44modify850.100.892900.885390.79290
24682001.11.14 13:44modify850.100.892900.885320.79290
24692001.11.15 13:40s/l850.100.885320.885320.7929085.612144.91
24702001.11.19 19:00sell860.100.880300.000000.00000
24712001.11.19 19:00modify860.100.880300.890300.78030
24722001.11.29 11:29s/l860.100.890300.890300.78030-112.322032.59