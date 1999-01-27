Strategy Tester Report
universalMA_Cross_EA + ecn 1.05
FXCM-EURReal01 (Build 509)
|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minutes (M15) 1999.01.04 09:15 - 2001.12.31 23:00 (1999.01.01 - 2002.01.01)
|Modele
|Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
|Parametres
|EcnBroker=true;
Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=100; TakeProfit=1000; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; TrailingStopType=1; TrailingStop=80; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=30; LockInPips=40; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=34; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=34; SlowMAPeriod=136; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=136; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=100; MaxLookUp=100; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=false;
PureSAR=false;
ExitOnCross=false;
ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=true;
UseCounterTrend=false;
OnlyCounterTrend=false;
ThirdMAPeriod=1161; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=1161; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false;
Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false;
ConfirmedOnEntry=true;
OneEntryPerBar=true;
NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=5; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false;
FromHourTrade=9; ToHourTrade=21; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.1; MM=false;
AccountIsMicro=true;
Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true;
SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=false;
Show_Settings=true;
|Bars en test
|75007
|Ticks modelés
|4917725
|Qualité du modelage
|90.00%
|Erreurs des graphiques désaccordés
|16
|Dépot initial
|500.00
|Profit total net
|1532.59
|Profit brut
|4531.70
|Perte brute
|-2999.11
|Facteur de profit
|1.51
|Rémunération espérée
|17.82
|Chute absolue
|91.42
|Chute maximal (%)
|711.02 (48.78%)
|Enfoncement relatif
|49.77% (665.54)
|Total des Trades
|86
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|86 (66.28%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|0 (0.00%)
|Profits des Trades (% du total)
|57 (66.28%)
|Pertes des Trades (% du total)
|29 (33.72%)
|Le plus large
|gains par Trade
|265.13
|pertes par Trade
|-117.10
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|79.50
|pertes par Trade
|-103.42
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|11 (860.12)
|pertes consecutives (perte en $)
|3 (-335.51)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|860.12 (11)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-335.51 (3)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|3
|Pertes consecutives
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Volume
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|1999.01.06 23:48
|sell
|1
|0.10
|1.16260
|0.00000
|0.00000
|2
|1999.01.06 23:48
|modify
|1
|0.10
|1.16260
|1.17260
|1.06260
|3
|1999.01.07 18:34
|s/l
|1
|0.10
|1.17260
|1.17260
|1.06260
|-85.28
|414.72
|4
|1999.01.07 18:45
|sell
|2
|0.10
|1.17220
|0.00000
|0.00000
|5
|1999.01.07 18:45
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.18220
|1.07220
|6
|1999.01.08 12:05
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17212
|1.07220
|7
|1999.01.08 13:32
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17202
|1.07220
|8
|1999.01.08 13:32
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17192
|1.07220
|9
|1999.01.08 13:32
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17152
|1.07220
|10
|1999.01.08 13:34
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17142
|1.07220
|11
|1999.01.08 13:42
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17082
|1.07220
|12
|1999.01.08 13:43
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17052
|1.07220
|13
|1999.01.08 13:43
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17042
|1.07220
|14
|1999.01.08 13:46
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.17017
|1.07220
|15
|1999.01.08 13:46
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16997
|1.07220
|16
|1999.01.08 13:46
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16988
|1.07220
|17
|1999.01.08 13:46
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16972
|1.07220
|18
|1999.01.08 13:47
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16970
|1.07220
|19
|1999.01.08 13:47
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16962
|1.07220
|20
|1999.01.08 13:48
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16938
|1.07220
|21
|1999.01.08 13:48
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16902
|1.07220
|22
|1999.01.08 13:49
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16897
|1.07220
|23
|1999.01.08 13:49
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16857
|1.07220
|24
|1999.01.08 13:49
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16802
|1.07220
|25
|1999.01.08 14:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16782
|1.07220
|26
|1999.01.08 14:02
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16762
|1.07220
|27
|1999.01.08 14:03
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16712
|1.07220
|28
|1999.01.08 14:04
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16711
|1.07220
|29
|1999.01.08 14:04
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16702
|1.07220
|30
|1999.01.08 14:05
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16672
|1.07220
|31
|1999.01.08 14:05
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16662
|1.07220
|32
|1999.01.08 14:08
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16638
|1.07220
|33
|1999.01.08 14:08
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16602
|1.07220
|34
|1999.01.08 14:28
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16582
|1.07220
|35
|1999.01.08 15:52
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16540
|1.07220
|36
|1999.01.08 15:52
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16532
|1.07220
|37
|1999.01.08 15:54
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16402
|1.07220
|38
|1999.01.08 15:55
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16342
|1.07220
|39
|1999.01.08 15:59
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16341
|1.07220
|40
|1999.01.08 15:59
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16302
|1.07220
|41
|1999.01.08 16:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16284
|1.07220
|42
|1999.01.08 16:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16246
|1.07220
|43
|1999.01.08 16:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16182
|1.07220
|44
|1999.01.08 16:02
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16162
|1.07220
|45
|1999.01.11 14:40
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16144
|1.07220
|46
|1999.01.11 14:40
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16121
|1.07220
|47
|1999.01.11 14:40
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16082
|1.07220
|48
|1999.01.11 14:41
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16072
|1.07220
|49
|1999.01.11 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16041
|1.07220
|50
|1999.01.11 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16032
|1.07220
|51
|1999.01.11 14:47
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.16002
|1.07220
|52
|1999.01.11 14:48
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15962
|1.07220
|53
|1999.01.11 15:09
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15952
|1.07220
|54
|1999.01.11 15:20
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15942
|1.07220
|55
|1999.01.11 15:21
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15938
|1.07220
|56
|1999.01.11 15:21
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15902
|1.07220
|57
|1999.01.11 18:41
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15892
|1.07220
|58
|1999.01.11 18:51
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15882
|1.07220
|59
|1999.01.11 18:52
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15842
|1.07220
|60
|1999.01.11 18:54
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15832
|1.07220
|61
|1999.01.11 18:55
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15822
|1.07220
|62
|1999.01.11 18:58
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15802
|1.07220
|63
|1999.01.11 18:58
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15788
|1.07220
|64
|1999.01.11 18:58
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15782
|1.07220
|65
|1999.01.11 19:00
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15752
|1.07220
|66
|1999.01.11 19:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15748
|1.07220
|67
|1999.01.11 19:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15742
|1.07220
|68
|1999.01.11 19:10
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15722
|1.07220
|69
|1999.01.11 19:36
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15712
|1.07220
|70
|1999.01.11 20:01
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15702
|1.07220
|71
|1999.01.12 00:50
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15682
|1.07220
|72
|1999.01.12 00:51
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15652
|1.07220
|73
|1999.01.12 00:52
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15632
|1.07220
|74
|1999.01.12 00:55
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15622
|1.07220
|75
|1999.01.12 00:56
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15602
|1.07220
|76
|1999.01.12 00:56
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15584
|1.07220
|77
|1999.01.12 00:56
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15570
|1.07220
|78
|1999.01.12 00:56
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15552
|1.07220
|79
|1999.01.12 00:58
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15542
|1.07220
|80
|1999.01.12 01:10
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15532
|1.07220
|81
|1999.01.12 01:15
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15517
|1.07220
|82
|1999.01.12 01:15
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15502
|1.07220
|83
|1999.01.12 01:17
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15492
|1.07220
|84
|1999.01.12 01:17
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15452
|1.07220
|85
|1999.01.12 01:22
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15447
|1.07220
|86
|1999.01.12 01:22
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15434
|1.07220
|87
|1999.01.12 01:22
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15407
|1.07220
|88
|1999.01.12 01:22
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15386
|1.07220
|89
|1999.01.12 01:22
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15352
|1.07220
|90
|1999.01.12 01:23
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15312
|1.07220
|91
|1999.01.12 01:30
|modify
|2
|0.10
|1.17220
|1.15302
|1.07220
|92
|1999.01.12 13:14
|s/l
|2
|0.10
|1.15302
|1.15302
|1.07220
|166.33
|581.05
|93
|1999.01.18 04:15
|sell
|3
|0.10
|1.15900
|0.00000
|0.00000
|94
|1999.01.18 04:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.16900
|1.05900
|95
|1999.01.27 09:35
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15882
|1.05900
|96
|1999.01.27 13:43
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15852
|1.05900
|97
|1999.01.27 13:44
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15842
|1.05900
|98
|1999.01.27 13:45
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15838
|1.05900
|99
|1999.01.27 13:45
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15832
|1.05900
|100
|1999.01.27 13:57
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15822
|1.05900
|101
|1999.01.27 13:57
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15782
|1.05900
|102
|1999.01.27 13:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15779
|1.05900
|103
|1999.01.27 13:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15772
|1.05900
|104
|1999.01.27 14:25
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15750
|1.05900
|105
|1999.01.27 14:25
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15742
|1.05900
|106
|1999.01.27 14:26
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15732
|1.05900
|107
|1999.01.27 14:26
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15720
|1.05900
|108
|1999.01.27 14:26
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15712
|1.05900
|109
|1999.01.27 16:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15702
|1.05900
|110
|1999.01.27 16:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15696
|1.05900
|111
|1999.01.27 16:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15679
|1.05900
|112
|1999.01.27 16:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15655
|1.05900
|113
|1999.01.27 16:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15622
|1.05900
|114
|1999.01.27 16:14
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15612
|1.05900
|115
|1999.01.27 16:14
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15592
|1.05900
|116
|1999.01.27 16:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15585
|1.05900
|117
|1999.01.27 16:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15552
|1.05900
|118
|1999.01.27 16:32
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15542
|1.05900
|119
|1999.01.27 16:43
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15532
|1.05900
|120
|1999.01.27 17:31
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15512
|1.05900
|121
|1999.01.27 17:32
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15502
|1.05900
|122
|1999.01.27 17:32
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15452
|1.05900
|123
|1999.01.27 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15432
|1.05900
|124
|1999.01.27 17:36
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15427
|1.05900
|125
|1999.01.27 17:36
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15422
|1.05900
|126
|1999.01.27 17:37
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15382
|1.05900
|127
|1999.01.27 17:43
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15372
|1.05900
|128
|1999.01.27 17:49
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15359
|1.05900
|129
|1999.01.27 17:49
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15352
|1.05900
|130
|1999.01.27 17:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15342
|1.05900
|131
|1999.01.27 18:01
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15329
|1.05900
|132
|1999.01.27 18:02
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15312
|1.05900
|133
|1999.01.27 18:02
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15292
|1.05900
|134
|1999.01.27 18:10
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15252
|1.05900
|135
|1999.01.27 18:11
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15192
|1.05900
|136
|1999.01.27 18:11
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15152
|1.05900
|137
|1999.01.27 18:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15102
|1.05900
|138
|1999.01.27 18:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15092
|1.05900
|139
|1999.01.27 18:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.15033
|1.05900
|140
|1999.01.27 18:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14981
|1.05900
|141
|1999.01.27 18:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14955
|1.05900
|142
|1999.01.27 18:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14912
|1.05900
|143
|1999.01.28 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14900
|1.05900
|144
|1999.01.28 12:09
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14892
|1.05900
|145
|1999.01.28 12:10
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14879
|1.05900
|146
|1999.01.28 12:10
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14872
|1.05900
|147
|1999.01.28 12:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14842
|1.05900
|148
|1999.01.28 12:14
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14841
|1.05900
|149
|1999.01.28 12:14
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14803
|1.05900
|150
|1999.01.28 12:14
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14752
|1.05900
|151
|1999.01.28 12:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14731
|1.05900
|152
|1999.01.28 12:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14692
|1.05900
|153
|1999.01.28 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14656
|1.05900
|154
|1999.01.28 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14642
|1.05900
|155
|1999.01.28 13:43
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14632
|1.05900
|156
|1999.01.28 13:44
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14612
|1.05900
|157
|1999.01.29 12:00
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14602
|1.05900
|158
|1999.01.29 12:05
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14582
|1.05900
|159
|1999.01.29 12:19
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14572
|1.05900
|160
|1999.01.29 12:20
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14552
|1.05900
|161
|1999.01.29 12:20
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14542
|1.05900
|162
|1999.01.29 12:20
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14502
|1.05900
|163
|1999.01.29 12:22
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14482
|1.05900
|164
|1999.01.29 12:35
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14472
|1.05900
|165
|1999.01.29 13:31
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14462
|1.05900
|166
|1999.01.29 13:35
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14457
|1.05900
|167
|1999.01.29 13:35
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14452
|1.05900
|168
|1999.01.29 13:36
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14442
|1.05900
|169
|1999.01.29 13:48
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14432
|1.05900
|170
|1999.01.29 13:57
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14427
|1.05900
|171
|1999.01.29 13:57
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14402
|1.05900
|172
|1999.01.29 14:00
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14390
|1.05900
|173
|1999.01.29 14:00
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14369
|1.05900
|174
|1999.01.29 14:00
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14332
|1.05900
|175
|1999.01.29 14:03
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14322
|1.05900
|176
|1999.01.29 14:04
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14302
|1.05900
|177
|1999.01.29 14:05
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14300
|1.05900
|178
|1999.01.29 14:05
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14292
|1.05900
|179
|1999.01.29 14:10
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14282
|1.05900
|180
|1999.01.29 15:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14252
|1.05900
|181
|1999.02.01 05:28
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14242
|1.05900
|182
|1999.02.01 05:28
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14232
|1.05900
|183
|1999.02.01 05:28
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14222
|1.05900
|184
|1999.02.01 05:29
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14182
|1.05900
|185
|1999.02.01 13:04
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14172
|1.05900
|186
|1999.02.01 13:05
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14152
|1.05900
|187
|1999.02.01 13:18
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14142
|1.05900
|188
|1999.02.01 13:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14132
|1.05900
|189
|1999.02.01 14:02
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14112
|1.05900
|190
|1999.02.01 14:02
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14072
|1.05900
|191
|1999.02.01 14:05
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14062
|1.05900
|192
|1999.02.01 14:05
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14052
|1.05900
|193
|1999.02.01 14:10
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14022
|1.05900
|194
|1999.02.01 14:13
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.14012
|1.05900
|195
|1999.02.01 14:16
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13972
|1.05900
|196
|1999.02.01 14:17
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13962
|1.05900
|197
|1999.02.01 14:17
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13952
|1.05900
|198
|1999.02.01 14:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13929
|1.05900
|199
|1999.02.01 14:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13922
|1.05900
|200
|1999.02.01 14:46
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13912
|1.05900
|201
|1999.02.01 14:47
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13902
|1.05900
|202
|1999.02.01 14:53
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13882
|1.05900
|203
|1999.02.01 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13877
|1.05900
|204
|1999.02.01 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13852
|1.05900
|205
|1999.02.01 14:55
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13842
|1.05900
|206
|1999.02.01 14:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13832
|1.05900
|207
|1999.02.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13802
|1.05900
|208
|1999.02.01 15:51
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13792
|1.05900
|209
|1999.02.01 15:56
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13772
|1.05900
|210
|1999.02.01 15:57
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13762
|1.05900
|211
|1999.02.01 15:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13738
|1.05900
|212
|1999.02.01 15:58
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13732
|1.05900
|213
|1999.02.02 10:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13728
|1.05900
|214
|1999.02.02 10:15
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13722
|1.05900
|215
|1999.02.02 10:20
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13718
|1.05900
|216
|1999.02.02 10:20
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13712
|1.05900
|217
|1999.02.02 10:21
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13702
|1.05900
|218
|1999.02.02 10:24
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13692
|1.05900
|219
|1999.02.02 10:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13682
|1.05900
|220
|1999.02.02 10:27
|modify
|3
|0.10
|1.15900
|1.13672
|1.05900
|221
|1999.02.02 16:04
|s/l
|3
|0.10
|1.13672
|1.13672
|1.05900
|196.00
|777.05
|222
|1999.02.04 07:15
|sell
|4
|0.10
|1.13080
|0.00000
|0.00000
|223
|1999.02.04 07:15
|modify
|4
|0.10
|1.13080
|1.14080
|1.03080
|224
|1999.02.08 09:12
|modify
|4
|0.10
|1.13080
|1.13058
|1.03080
|225
|1999.02.08 09:12
|modify
|4
|0.10
|1.13080
|1.13052
|1.03080
|226
|1999.02.08 14:48
|modify
|4
|0.10
|1.13080
|1.13032
|1.03080
|227
|1999.02.08 16:44
|s/l
|4
|0.10
|1.13032
|1.13032
|1.03080
|4.25
|781.30
|228
|1999.02.08 16:45
|sell
|5
|0.10
|1.12920
|0.00000
|0.00000
|229
|1999.02.08 16:45
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.13920
|1.02920
|230
|1999.02.16 03:38
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12852
|1.02920
|231
|1999.02.16 03:38
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12842
|1.02920
|232
|1999.02.16 03:38
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12832
|1.02920
|233
|1999.02.16 03:38
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12822
|1.02920
|234
|1999.02.16 03:38
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12812
|1.02920
|235
|1999.02.16 03:38
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12802
|1.02920
|236
|1999.02.16 03:39
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12732
|1.02920
|237
|1999.02.16 09:39
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12722
|1.02920
|238
|1999.02.16 09:55
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12702
|1.02920
|239
|1999.02.16 09:56
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12659
|1.02920
|240
|1999.02.16 09:56
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12652
|1.02920
|241
|1999.02.16 10:07
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12644
|1.02920
|242
|1999.02.16 10:07
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12622
|1.02920
|243
|1999.02.16 10:10
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12602
|1.02920
|244
|1999.02.16 10:31
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12572
|1.02920
|245
|1999.02.16 12:42
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12565
|1.02920
|246
|1999.02.16 12:42
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12532
|1.02920
|247
|1999.02.16 12:55
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12522
|1.02920
|248
|1999.02.16 12:56
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12509
|1.02920
|249
|1999.02.16 12:56
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12502
|1.02920
|250
|1999.02.16 13:34
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12492
|1.02920
|251
|1999.02.16 13:45
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12452
|1.02920
|252
|1999.02.16 13:57
|modify
|5
|0.10
|1.12920
|1.12412
|1.02920
|253
|1999.02.17 10:25
|s/l
|5
|0.10
|1.12412
|1.12412
|1.02920
|45.19
|826.49
|254
|1999.02.19 05:31
|sell
|6
|0.10
|1.11990
|0.00000
|0.00000
|255
|1999.02.19 05:31
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.12990
|1.01990
|256
|1999.02.19 15:24
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11972
|1.01990
|257
|1999.02.19 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11952
|1.01990
|258
|1999.02.19 15:31
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11942
|1.01990
|259
|1999.02.19 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11928
|1.01990
|260
|1999.02.19 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11915
|1.01990
|261
|1999.02.19 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11892
|1.01990
|262
|1999.02.19 15:33
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11882
|1.01990
|263
|1999.02.19 15:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11858
|1.01990
|264
|1999.02.19 15:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11830
|1.01990
|265
|1999.02.19 15:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11782
|1.01990
|266
|1999.02.19 15:44
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11772
|1.01990
|267
|1999.02.19 15:46
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11732
|1.01990
|268
|1999.02.19 15:47
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11712
|1.01990
|269
|1999.02.19 16:32
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11702
|1.01990
|270
|1999.02.19 16:33
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11662
|1.01990
|271
|1999.02.19 16:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11639
|1.01990
|272
|1999.02.19 16:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11622
|1.01990
|273
|1999.02.19 16:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11592
|1.01990
|274
|1999.02.19 16:35
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11580
|1.01990
|275
|1999.02.19 16:35
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11547
|1.01990
|276
|1999.02.19 16:35
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11523
|1.01990
|277
|1999.02.19 16:35
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11482
|1.01990
|278
|1999.02.19 17:07
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11452
|1.01990
|279
|1999.02.19 17:07
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11432
|1.01990
|280
|1999.02.19 17:07
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11412
|1.01990
|281
|1999.02.19 17:14
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11382
|1.01990
|282
|1999.02.21 23:26
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11352
|1.01990
|283
|1999.02.22 00:05
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11342
|1.01990
|284
|1999.02.22 00:10
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11262
|1.01990
|285
|1999.02.22 00:11
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11238
|1.01990
|286
|1999.02.22 00:11
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11202
|1.01990
|287
|1999.02.22 00:43
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11172
|1.01990
|288
|1999.02.22 01:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11092
|1.01990
|289
|1999.02.22 01:37
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11082
|1.01990
|290
|1999.02.22 01:37
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11072
|1.01990
|291
|1999.02.22 01:38
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11062
|1.01990
|292
|1999.02.22 01:38
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11052
|1.01990
|293
|1999.02.22 01:44
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11042
|1.01990
|294
|1999.02.22 02:00
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11032
|1.01990
|295
|1999.02.22 03:08
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11022
|1.01990
|296
|1999.02.22 03:08
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11012
|1.01990
|297
|1999.02.22 03:11
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.11002
|1.01990
|298
|1999.02.22 03:11
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10992
|1.01990
|299
|1999.02.22 03:12
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10982
|1.01990
|300
|1999.02.22 03:13
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10972
|1.01990
|301
|1999.02.22 03:15
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10962
|1.01990
|302
|1999.02.22 03:25
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10952
|1.01990
|303
|1999.02.22 03:27
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10942
|1.01990
|304
|1999.02.22 03:31
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10932
|1.01990
|305
|1999.02.22 03:34
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10922
|1.01990
|306
|1999.02.22 08:24
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10908
|1.01990
|307
|1999.02.22 08:24
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10872
|1.01990
|308
|1999.02.22 08:25
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10862
|1.01990
|309
|1999.02.22 08:26
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10857
|1.01990
|310
|1999.02.22 08:26
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10832
|1.01990
|311
|1999.02.22 08:27
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10782
|1.01990
|312
|1999.02.22 08:27
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10742
|1.01990
|313
|1999.02.22 08:28
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10734
|1.01990
|314
|1999.02.22 08:28
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10702
|1.01990
|315
|1999.02.22 08:29
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10692
|1.01990
|316
|1999.02.22 08:29
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10672
|1.01990
|317
|1999.02.22 08:31
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10662
|1.01990
|318
|1999.02.22 08:38
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10642
|1.01990
|319
|1999.02.22 08:39
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10622
|1.01990
|320
|1999.02.22 08:41
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10618
|1.01990
|321
|1999.02.22 08:41
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10582
|1.01990
|322
|1999.02.22 08:43
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10576
|1.01990
|323
|1999.02.22 08:43
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10532
|1.01990
|324
|1999.02.22 08:44
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10503
|1.01990
|325
|1999.02.22 08:44
|modify
|6
|0.10
|1.11990
|1.10452
|1.01990
|326
|1999.02.22 14:58
|s/l
|6
|0.10
|1.10452
|1.10452
|1.01990
|139.25
|965.74
|327
|1999.03.01 03:00
|sell
|7
|0.10
|1.10090
|0.00000
|0.00000
|328
|1999.03.01 03:00
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.11090
|1.00090
|329
|1999.03.01 14:58
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.10082
|1.00090
|330
|1999.03.01 15:03
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.10075
|1.00090
|331
|1999.03.01 15:03
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.10044
|1.00090
|332
|1999.03.01 15:03
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.10012
|1.00090
|333
|1999.03.01 15:19
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.10002
|1.00090
|334
|1999.03.01 16:23
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09962
|1.00090
|335
|1999.03.01 16:31
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09952
|1.00090
|336
|1999.03.01 16:32
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09932
|1.00090
|337
|1999.03.01 16:33
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09902
|1.00090
|338
|1999.03.01 16:34
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09882
|1.00090
|339
|1999.03.01 16:49
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09872
|1.00090
|340
|1999.03.01 16:50
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09852
|1.00090
|341
|1999.03.01 16:51
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09842
|1.00090
|342
|1999.03.01 16:52
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09832
|1.00090
|343
|1999.03.01 16:53
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09822
|1.00090
|344
|1999.03.01 16:53
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09802
|1.00090
|345
|1999.03.01 16:54
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09792
|1.00090
|346
|1999.03.01 16:54
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09772
|1.00090
|347
|1999.03.01 16:54
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09752
|1.00090
|348
|1999.03.01 16:57
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09742
|1.00090
|349
|1999.03.01 16:59
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09730
|1.00090
|350
|1999.03.01 16:59
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09714
|1.00090
|351
|1999.03.01 16:59
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09698
|1.00090
|352
|1999.03.01 16:59
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09682
|1.00090
|353
|1999.03.01 18:44
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09672
|1.00090
|354
|1999.03.02 02:07
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09652
|1.00090
|355
|1999.03.02 02:08
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09642
|1.00090
|356
|1999.03.02 02:08
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09632
|1.00090
|357
|1999.03.02 02:08
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09622
|1.00090
|358
|1999.03.02 02:08
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09612
|1.00090
|359
|1999.03.02 02:08
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09602
|1.00090
|360
|1999.03.02 07:35
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09592
|1.00090
|361
|1999.03.02 07:36
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09582
|1.00090
|362
|1999.03.02 07:37
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09577
|1.00090
|363
|1999.03.02 07:37
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09572
|1.00090
|364
|1999.03.02 07:43
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09558
|1.00090
|365
|1999.03.02 07:43
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09552
|1.00090
|366
|1999.03.02 09:10
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09540
|1.00090
|367
|1999.03.02 09:10
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09512
|1.00090
|368
|1999.03.02 09:11
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09510
|1.00090
|369
|1999.03.02 09:11
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09502
|1.00090
|370
|1999.03.02 09:12
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09480
|1.00090
|371
|1999.03.02 09:12
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09472
|1.00090
|372
|1999.03.02 12:20
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09456
|1.00090
|373
|1999.03.02 12:20
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09412
|1.00090
|374
|1999.03.02 12:21
|modify
|7
|0.10
|1.10090
|1.09402
|1.00090
|375
|1999.03.02 15:49
|s/l
|7
|0.10
|1.09402
|1.09402
|1.00090
|62.89
|1028.63
|376
|1999.03.12 00:01
|sell
|8
|0.10
|1.10300
|0.00000
|0.00000
|377
|1999.03.12 00:01
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.11300
|1.00300
|378
|1999.03.12 08:08
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10297
|1.00300
|379
|1999.03.12 08:08
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10266
|1.00300
|380
|1999.03.12 08:08
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10234
|1.00300
|381
|1999.03.12 08:08
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10202
|1.00300
|382
|1999.03.12 08:10
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10192
|1.00300
|383
|1999.03.12 08:32
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10179
|1.00300
|384
|1999.03.12 08:32
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10172
|1.00300
|385
|1999.03.12 08:36
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10147
|1.00300
|386
|1999.03.12 08:36
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10111
|1.00300
|387
|1999.03.12 08:36
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10052
|1.00300
|388
|1999.03.12 08:38
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10049
|1.00300
|389
|1999.03.12 08:38
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.10002
|1.00300
|390
|1999.03.12 08:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09997
|1.00300
|391
|1999.03.12 08:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09971
|1.00300
|392
|1999.03.12 08:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09933
|1.00300
|393
|1999.03.12 08:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09882
|1.00300
|394
|1999.03.12 08:40
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09852
|1.00300
|395
|1999.03.12 08:41
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09842
|1.00300
|396
|1999.03.12 08:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09832
|1.00300
|397
|1999.03.12 08:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09811
|1.00300
|398
|1999.03.12 08:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09802
|1.00300
|399
|1999.03.12 13:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09791
|1.00300
|400
|1999.03.12 13:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09782
|1.00300
|401
|1999.03.12 13:45
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09760
|1.00300
|402
|1999.03.12 13:45
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09752
|1.00300
|403
|1999.03.15 02:09
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09742
|1.00300
|404
|1999.03.15 02:13
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09733
|1.00300
|405
|1999.03.15 02:13
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09711
|1.00300
|406
|1999.03.15 02:13
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09682
|1.00300
|407
|1999.03.16 00:12
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09622
|1.00300
|408
|1999.03.16 00:14
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09582
|1.00300
|409
|1999.03.16 00:15
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09577
|1.00300
|410
|1999.03.16 00:15
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09558
|1.00300
|411
|1999.03.16 00:15
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09545
|1.00300
|412
|1999.03.16 00:15
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09522
|1.00300
|413
|1999.03.16 00:19
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09482
|1.00300
|414
|1999.03.16 00:29
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09469
|1.00300
|415
|1999.03.16 00:29
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09452
|1.00300
|416
|1999.03.16 00:32
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09392
|1.00300
|417
|1999.03.16 00:37
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09352
|1.00300
|418
|1999.03.16 00:41
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09329
|1.00300
|419
|1999.03.16 00:41
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09305
|1.00300
|420
|1999.03.16 00:41
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09282
|1.00300
|421
|1999.03.16 00:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09278
|1.00300
|422
|1999.03.16 00:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09256
|1.00300
|423
|1999.03.16 00:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09240
|1.00300
|424
|1999.03.16 00:42
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09212
|1.00300
|425
|1999.03.16 00:43
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09162
|1.00300
|426
|1999.03.16 04:03
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09137
|1.00300
|427
|1999.03.16 04:03
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09132
|1.00300
|428
|1999.03.16 04:29
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09122
|1.00300
|429
|1999.03.16 04:29
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09112
|1.00300
|430
|1999.03.16 04:29
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09102
|1.00300
|431
|1999.03.16 04:37
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09092
|1.00300
|432
|1999.03.16 04:38
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09062
|1.00300
|433
|1999.03.16 04:39
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09042
|1.00300
|434
|1999.03.16 04:44
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09032
|1.00300
|435
|1999.03.16 07:20
|modify
|8
|0.10
|1.10300
|1.09022
|1.00300
|436
|1999.03.16 13:10
|s/l
|8
|0.10
|1.09022
|1.09022
|1.00300
|117.22
|1145.85
|437
|1999.03.19 16:15
|sell
|9
|0.10
|1.09360
|0.00000
|0.00000
|438
|1999.03.19 16:15
|modify
|9
|0.10
|1.09360
|1.10360
|0.99360
|439
|1999.03.22 12:09
|modify
|9
|0.10
|1.09360
|1.09352
|0.99360
|440
|1999.03.24 09:46
|s/l
|9
|0.10
|1.09352
|1.09352
|0.99360
|0.73
|1146.58
|441
|1999.03.25 08:15
|sell
|10
|0.10
|1.08870
|0.00000
|0.00000
|442
|1999.03.25 08:15
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.09870
|0.98870
|443
|1999.03.26 13:20
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08852
|0.98870
|444
|1999.03.26 13:21
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08832
|0.98870
|445
|1999.03.26 13:22
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08825
|0.98870
|446
|1999.03.26 13:22
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08813
|0.98870
|447
|1999.03.26 13:22
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08792
|0.98870
|448
|1999.03.26 13:23
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08772
|0.98870
|449
|1999.03.26 13:24
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08732
|0.98870
|450
|1999.03.26 13:33
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08729
|0.98870
|451
|1999.03.26 13:33
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08711
|0.98870
|452
|1999.03.26 13:33
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08675
|0.98870
|453
|1999.03.26 13:33
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08648
|0.98870
|454
|1999.03.26 13:33
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08602
|0.98870
|455
|1999.03.26 13:34
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08562
|0.98870
|456
|1999.03.26 13:34
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08560
|0.98870
|457
|1999.03.26 13:34
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08502
|0.98870
|458
|1999.03.26 13:35
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08472
|0.98870
|459
|1999.03.26 13:37
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08452
|0.98870
|460
|1999.03.26 13:38
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08402
|0.98870
|461
|1999.03.26 14:06
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08352
|0.98870
|462
|1999.03.26 14:07
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08302
|0.98870
|463
|1999.03.26 14:09
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08292
|0.98870
|464
|1999.03.26 14:11
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08262
|0.98870
|465
|1999.03.26 14:12
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08242
|0.98870
|466
|1999.03.26 14:12
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08202
|0.98870
|467
|1999.03.26 14:13
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08182
|0.98870
|468
|1999.03.26 14:14
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08158
|0.98870
|469
|1999.03.26 14:14
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08145
|0.98870
|470
|1999.03.26 14:14
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08122
|0.98870
|471
|1999.03.26 15:29
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08112
|0.98870
|472
|1999.03.26 15:30
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08106
|0.98870
|473
|1999.03.26 15:30
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08062
|0.98870
|474
|1999.03.26 15:31
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08052
|0.98870
|475
|1999.03.26 15:31
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08050
|0.98870
|476
|1999.03.26 15:31
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08042
|0.98870
|477
|1999.03.26 15:34
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.08032
|0.98870
|478
|1999.03.26 15:34
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07988
|0.98870
|479
|1999.03.26 15:34
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07982
|0.98870
|480
|1999.03.29 12:56
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07969
|0.98870
|481
|1999.03.29 12:56
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07962
|0.98870
|482
|1999.03.29 12:57
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07952
|0.98870
|483
|1999.03.29 12:57
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07940
|0.98870
|484
|1999.03.29 12:57
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07932
|0.98870
|485
|1999.03.29 12:58
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07917
|0.98870
|486
|1999.03.29 12:58
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07912
|0.98870
|487
|1999.03.29 13:00
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07902
|0.98870
|488
|1999.03.29 13:01
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07892
|0.98870
|489
|1999.03.29 13:06
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07871
|0.98870
|490
|1999.03.29 13:06
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07842
|0.98870
|491
|1999.03.29 13:07
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07832
|0.98870
|492
|1999.03.29 13:18
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07782
|0.98870
|493
|1999.03.29 13:18
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07762
|0.98870
|494
|1999.03.29 13:19
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07752
|0.98870
|495
|1999.03.29 13:19
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07742
|0.98870
|496
|1999.03.29 13:20
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07722
|0.98870
|497
|1999.03.29 13:21
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07712
|0.98870
|498
|1999.03.29 13:22
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07710
|0.98870
|499
|1999.03.29 13:22
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07692
|0.98870
|500
|1999.03.29 13:40
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07682
|0.98870
|501
|1999.03.29 13:41
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07652
|0.98870
|502
|1999.03.29 13:43
|modify
|10
|0.10
|1.08870
|1.07632
|0.98870
|503
|1999.03.30 15:35
|s/l
|10
|0.10
|1.07632
|1.07632
|0.98870
|114.96
|1261.54
|504
|1999.04.05 14:30
|sell
|11
|0.10
|1.07290
|0.00000
|0.00000
|505
|1999.04.05 14:30
|modify
|11
|0.10
|1.07290
|1.08290
|0.97290
|506
|1999.04.06 15:48
|s/l
|11
|0.10
|1.08290
|1.08290
|0.97290
|-92.34
|1169.20
|507
|1999.04.09 05:45
|sell
|12
|0.10
|1.07490
|0.00000
|0.00000
|508
|1999.04.09 05:45
|modify
|12
|0.10
|1.07490
|1.08490
|0.97490
|509
|1999.04.12 09:10
|s/l
|12
|0.10
|1.08490
|1.08490
|0.97490
|-92.15
|1077.05
|510
|1999.04.13 21:34
|sell
|13
|0.10
|1.07830
|0.00000
|0.00000
|511
|1999.04.13 21:34
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.08830
|0.97830
|512
|1999.04.15 15:30
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07802
|0.97830
|513
|1999.04.15 15:31
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07795
|0.97830
|514
|1999.04.15 15:31
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07779
|0.97830
|515
|1999.04.15 15:31
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07762
|0.97830
|516
|1999.04.15 21:50
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07757
|0.97830
|517
|1999.04.15 21:50
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07752
|0.97830
|518
|1999.04.16 00:52
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07742
|0.97830
|519
|1999.04.16 00:52
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07722
|0.97830
|520
|1999.04.16 01:06
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07702
|0.97830
|521
|1999.04.16 01:12
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07652
|0.97830
|522
|1999.04.16 01:15
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07642
|0.97830
|523
|1999.04.16 01:16
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07632
|0.97830
|524
|1999.04.16 01:17
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07624
|0.97830
|525
|1999.04.16 01:17
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07602
|0.97830
|526
|1999.04.16 01:18
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07600
|0.97830
|527
|1999.04.16 01:18
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07578
|0.97830
|528
|1999.04.16 01:18
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07568
|0.97830
|529
|1999.04.16 01:18
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07546
|0.97830
|530
|1999.04.16 01:18
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07530
|0.97830
|531
|1999.04.16 01:18
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07502
|0.97830
|532
|1999.04.16 01:19
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07462
|0.97830
|533
|1999.04.16 01:22
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07442
|0.97830
|534
|1999.04.16 01:25
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07422
|0.97830
|535
|1999.04.16 01:40
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07412
|0.97830
|536
|1999.04.16 01:41
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07362
|0.97830
|537
|1999.04.16 03:48
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07282
|0.97830
|538
|1999.04.16 03:48
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07272
|0.97830
|539
|1999.04.16 03:48
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07262
|0.97830
|540
|1999.04.16 03:50
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07222
|0.97830
|541
|1999.04.16 03:59
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07212
|0.97830
|542
|1999.04.16 04:00
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07182
|0.97830
|543
|1999.04.16 04:43
|modify
|13
|0.10
|1.07830
|1.07122
|0.97830
|544
|1999.04.16 17:13
|s/l
|13
|0.10
|1.07122
|1.07122
|0.97830
|66.09
|1143.14
|545
|1999.04.16 17:15
|sell
|14
|0.10
|1.07070
|0.00000
|0.00000
|546
|1999.04.16 17:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.08070
|0.97070
|547
|1999.04.19 11:10
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.07052
|0.97070
|548
|1999.04.19 11:14
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.07032
|0.97070
|549
|1999.04.19 14:13
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.07002
|0.97070
|550
|1999.04.19 14:14
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06992
|0.97070
|551
|1999.04.19 14:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06952
|0.97070
|552
|1999.04.19 14:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06929
|0.97070
|553
|1999.04.19 14:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06882
|0.97070
|554
|1999.04.19 14:30
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06852
|0.97070
|555
|1999.04.19 15:09
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06842
|0.97070
|556
|1999.04.19 15:10
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06832
|0.97070
|557
|1999.04.19 15:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06828
|0.97070
|558
|1999.04.19 15:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06818
|0.97070
|559
|1999.04.19 15:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06796
|0.97070
|560
|1999.04.19 15:15
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06752
|0.97070
|561
|1999.04.19 15:16
|modify
|14
|0.10
|1.07070
|1.06742
|0.97070
|562
|1999.04.20 02:49
|s/l
|14
|0.10
|1.06742
|1.06742
|0.97070
|30.73
|1173.87
|563
|1999.04.26 11:15
|sell
|15
|0.10
|1.06030
|0.00000
|0.00000
|564
|1999.04.26 11:15
|modify
|15
|0.10
|1.06030
|1.07030
|0.96030
|565
|1999.04.28 06:44
|s/l
|15
|0.10
|1.07030
|1.07030
|0.96030
|-93.43
|1080.44
|566
|1999.04.29 11:45
|sell
|16
|0.10
|1.06070
|0.00000
|0.00000
|567
|1999.04.29 11:45
|modify
|16
|0.10
|1.06070
|1.07070
|0.96070
|568
|1999.05.05 15:19
|s/l
|16
|0.10
|1.07070
|1.07070
|0.96070
|-93.37
|987.07
|569
|1999.05.26 19:16
|sell
|17
|0.10
|1.04620
|0.00000
|0.00000
|570
|1999.05.26 19:16
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.05620
|0.94620
|571
|1999.06.02 07:53
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04602
|0.94620
|572
|1999.06.02 08:24
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04592
|0.94620
|573
|1999.06.02 08:24
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04556
|0.94620
|574
|1999.06.02 08:24
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04528
|0.94620
|575
|1999.06.02 08:24
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04492
|0.94620
|576
|1999.06.02 08:25
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04482
|0.94620
|577
|1999.06.02 08:25
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04467
|0.94620
|578
|1999.06.02 08:25
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04443
|0.94620
|579
|1999.06.02 08:25
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04402
|0.94620
|580
|1999.06.02 08:26
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04382
|0.94620
|581
|1999.06.02 10:11
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04381
|0.94620
|582
|1999.06.02 10:11
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04352
|0.94620
|583
|1999.06.02 10:14
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04350
|0.94620
|584
|1999.06.02 10:14
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04332
|0.94620
|585
|1999.06.02 10:16
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04309
|0.94620
|586
|1999.06.02 10:16
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04302
|0.94620
|587
|1999.06.02 10:25
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04299
|0.94620
|588
|1999.06.02 10:25
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04252
|0.94620
|589
|1999.06.02 15:10
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04243
|0.94620
|590
|1999.06.02 15:10
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04226
|0.94620
|591
|1999.06.02 15:10
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04191
|0.94620
|592
|1999.06.02 15:10
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04165
|0.94620
|593
|1999.06.02 15:10
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04122
|0.94620
|594
|1999.06.02 17:26
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04082
|0.94620
|595
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04077
|0.94620
|596
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04054
|0.94620
|597
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04031
|0.94620
|598
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.04007
|0.94620
|599
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.03991
|0.94620
|600
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.03951
|0.94620
|601
|1999.06.03 06:48
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.03912
|0.94620
|602
|1999.06.03 06:49
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.03892
|0.94620
|603
|1999.06.03 06:50
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.03875
|0.94620
|604
|1999.06.03 06:50
|modify
|17
|0.10
|1.04620
|1.03862
|0.94620
|605
|1999.06.03 07:56
|s/l
|17
|0.10
|1.03862
|1.03862
|0.94620
|72.97
|1060.04
|606
|1999.06.03 08:00
|sell
|18
|0.10
|1.03530
|0.00000
|0.00000
|607
|1999.06.03 08:00
|modify
|18
|0.10
|1.03530
|1.04530
|0.93530
|608
|1999.06.07 06:11
|modify
|18
|0.10
|1.03530
|1.03502
|0.93530
|609
|1999.06.07 06:11
|modify
|18
|0.10
|1.03530
|1.03492
|0.93530
|610
|1999.06.07 06:11
|modify
|18
|0.10
|1.03530
|1.03472
|0.93530
|611
|1999.06.07 06:11
|modify
|18
|0.10
|1.03530
|1.03432
|0.93530
|612
|1999.06.08 06:52
|s/l
|18
|0.10
|1.03432
|1.03432
|0.93530
|9.47
|1069.51
|613
|1999.06.14 20:01
|sell
|19
|0.10
|1.04220
|0.00000
|0.00000
|614
|1999.06.14 20:01
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.05220
|0.94220
|615
|1999.06.16 11:00
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04192
|0.94220
|616
|1999.06.16 11:02
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04182
|0.94220
|617
|1999.06.16 11:02
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04162
|0.94220
|618
|1999.06.16 12:41
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04144
|0.94220
|619
|1999.06.16 12:41
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04112
|0.94220
|620
|1999.06.16 12:42
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04102
|0.94220
|621
|1999.06.16 12:42
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04016
|0.94220
|622
|1999.06.16 12:42
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.04002
|0.94220
|623
|1999.06.16 12:43
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03972
|0.94220
|624
|1999.06.16 12:43
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03962
|0.94220
|625
|1999.06.16 12:43
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03942
|0.94220
|626
|1999.06.16 12:43
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03927
|0.94220
|627
|1999.06.16 12:43
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03902
|0.94220
|628
|1999.06.16 12:44
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03898
|0.94220
|629
|1999.06.16 12:44
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03885
|0.94220
|630
|1999.06.16 12:44
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03862
|0.94220
|631
|1999.06.16 14:25
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03832
|0.94220
|632
|1999.06.16 14:26
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03829
|0.94220
|633
|1999.06.16 14:26
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03782
|0.94220
|634
|1999.06.16 14:27
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03742
|0.94220
|635
|1999.06.16 14:28
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03741
|0.94220
|636
|1999.06.16 14:28
|modify
|19
|0.10
|1.04220
|1.03712
|0.94220
|637
|1999.06.18 11:34
|s/l
|19
|0.10
|1.03712
|1.03712
|0.94220
|48.97
|1118.48
|638
|1999.06.22 08:00
|sell
|20
|0.10
|1.03320
|0.00000
|0.00000
|639
|1999.06.22 08:00
|modify
|20
|0.10
|1.03320
|1.04320
|0.93320
|640
|1999.06.25 04:58
|s/l
|20
|0.10
|1.04320
|1.04320
|0.93320
|-95.86
|1022.62
|641
|1999.06.29 00:15
|sell
|21
|0.10
|1.03390
|0.00000
|0.00000
|642
|1999.06.29 00:15
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.04390
|0.93390
|643
|1999.07.01 12:46
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03082
|0.93390
|644
|1999.07.01 12:46
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03072
|0.93390
|645
|1999.07.01 12:47
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03052
|0.93390
|646
|1999.07.01 12:48
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03042
|0.93390
|647
|1999.07.01 12:49
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03036
|0.93390
|648
|1999.07.01 12:49
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03012
|0.93390
|649
|1999.07.02 07:17
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.03002
|0.93390
|650
|1999.07.02 07:19
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02992
|0.93390
|651
|1999.07.02 07:20
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02981
|0.93390
|652
|1999.07.02 07:20
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02972
|0.93390
|653
|1999.07.02 07:44
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02962
|0.93390
|654
|1999.07.02 07:46
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02958
|0.93390
|655
|1999.07.02 07:46
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02952
|0.93390
|656
|1999.07.02 07:47
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02939
|0.93390
|657
|1999.07.02 07:47
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02932
|0.93390
|658
|1999.07.06 06:21
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02928
|0.93390
|659
|1999.07.06 06:21
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02896
|0.93390
|660
|1999.07.06 06:21
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02852
|0.93390
|661
|1999.07.06 06:23
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02767
|0.93390
|662
|1999.07.06 06:23
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02752
|0.93390
|663
|1999.07.06 06:27
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02732
|0.93390
|664
|1999.07.06 06:28
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02728
|0.93390
|665
|1999.07.06 06:28
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02722
|0.93390
|666
|1999.07.06 06:30
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02682
|0.93390
|667
|1999.07.06 06:31
|modify
|21
|0.10
|1.03390
|1.02672
|0.93390
|668
|1999.07.07 06:35
|s/l
|21
|0.10
|1.02672
|1.02672
|0.93390
|69.93
|1092.55
|669
|1999.07.08 07:00
|sell
|22
|0.10
|1.02050
|0.00000
|0.00000
|670
|1999.07.08 07:00
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.03050
|0.92050
|671
|1999.07.12 10:49
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.02042
|0.92050
|672
|1999.07.12 10:50
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.02022
|0.92050
|673
|1999.07.12 10:51
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.02002
|0.92050
|674
|1999.07.12 10:56
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01994
|0.92050
|675
|1999.07.12 10:56
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01982
|0.92050
|676
|1999.07.12 11:03
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01972
|0.92050
|677
|1999.07.12 11:04
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01952
|0.92050
|678
|1999.07.12 11:06
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01942
|0.92050
|679
|1999.07.13 06:21
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01923
|0.92050
|680
|1999.07.13 06:21
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01912
|0.92050
|681
|1999.07.13 06:39
|modify
|22
|0.10
|1.02050
|1.01902
|0.92050
|682
|1999.07.13 12:01
|s/l
|22
|0.10
|1.01902
|1.01902
|0.92050
|14.52
|1107.07
|683
|1999.07.19 08:15
|sell
|23
|0.10
|1.01480
|0.00000
|0.00000
|684
|1999.07.19 08:15
|modify
|23
|0.10
|1.01480
|1.02480
|0.91480
|685
|1999.07.19 16:24
|s/l
|23
|0.10
|1.02480
|1.02480
|0.91480
|-97.56
|1009.51
|686
|1999.07.19 16:30
|sell
|24
|0.10
|1.02920
|0.00000
|0.00000
|687
|1999.07.19 16:30
|modify
|24
|0.10
|1.02920
|1.03920
|0.92920
|688
|1999.07.20 08:40
|s/l
|24
|0.10
|1.03920
|1.03920
|0.92920
|-96.23
|913.28
|689
|1999.09.21 06:00
|sell
|25
|0.10
|1.03850
|0.00000
|0.00000
|690
|1999.09.21 06:00
|modify
|25
|0.10
|1.03850
|1.04850
|0.93850
|691
|1999.09.21 14:20
|s/l
|25
|0.10
|1.04850
|1.04850
|0.93850
|-95.37
|817.91
|692
|1999.09.21 14:30
|sell
|26
|0.10
|1.04930
|0.00000
|0.00000
|693
|1999.09.21 14:30
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.05930
|0.94930
|694
|1999.09.22 17:12
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04902
|0.94930
|695
|1999.09.23 13:06
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04882
|0.94930
|696
|1999.09.23 13:06
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04852
|0.94930
|697
|1999.09.23 13:07
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04842
|0.94930
|698
|1999.09.23 13:08
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04832
|0.94930
|699
|1999.09.23 13:09
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04822
|0.94930
|700
|1999.09.23 13:09
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04802
|0.94930
|701
|1999.09.23 13:09
|modify
|26
|0.10
|1.04930
|1.04762
|0.94930
|702
|1999.09.23 19:32
|s/l
|26
|0.10
|1.04762
|1.04762
|0.94930
|16.04
|833.95
|703
|1999.09.23 19:45
|sell
|27
|0.10
|1.04840
|0.00000
|0.00000
|704
|1999.09.23 19:45
|modify
|27
|0.10
|1.04840
|1.05840
|0.94840
|705
|1999.09.27 12:23
|modify
|27
|0.10
|1.04840
|1.04828
|0.94840
|706
|1999.09.27 12:23
|modify
|27
|0.10
|1.04840
|1.04822
|0.94840
|707
|1999.09.27 12:34
|modify
|27
|0.10
|1.04840
|1.04782
|0.94840
|708
|1999.09.27 13:17
|modify
|27
|0.10
|1.04840
|1.04772
|0.94840
|709
|1999.09.27 18:20
|s/l
|27
|0.10
|1.04772
|1.04772
|0.94840
|6.49
|840.44
|710
|1999.09.27 18:30
|sell
|28
|0.10
|1.04680
|0.00000
|0.00000
|711
|1999.09.27 18:30
|modify
|28
|0.10
|1.04680
|1.05680
|0.94680
|712
|1999.09.28 17:32
|s/l
|28
|0.10
|1.05680
|1.05680
|0.94680
|-94.62
|745.82
|713
|1999.11.02 19:30
|sell
|29
|0.10
|1.05250
|0.00000
|0.00000
|714
|1999.11.02 19:30
|modify
|29
|0.10
|1.05250
|1.06250
|0.95250
|715
|1999.11.04 12:50
|modify
|29
|0.10
|1.05250
|1.05242
|0.95250
|716
|1999.11.04 13:29
|s/l
|29
|0.10
|1.05242
|1.05242
|0.95250
|0.76
|746.58
|717
|1999.11.09 01:47
|sell
|30
|0.10
|1.03800
|0.00000
|0.00000
|718
|1999.11.09 01:47
|modify
|30
|0.10
|1.03800
|1.04800
|0.93800
|719
|1999.11.12 13:32
|modify
|30
|0.10
|1.03800
|1.03793
|0.93800
|720
|1999.11.12 13:32
|modify
|30
|0.10
|1.03800
|1.03782
|0.93800
|721
|1999.11.12 13:33
|modify
|30
|0.10
|1.03800
|1.03769
|0.93800
|722
|1999.11.12 13:33
|modify
|30
|0.10
|1.03800
|1.03745
|0.93800
|723
|1999.11.12 13:33
|modify
|30
|0.10
|1.03800
|1.03722
|0.93800
|724
|1999.11.17 08:35
|s/l
|30
|0.10
|1.03722
|1.03722
|0.93800
|7.52
|754.10
|725
|1999.11.19 03:00
|sell
|31
|0.10
|1.03080
|0.00000
|0.00000
|726
|1999.11.19 03:00
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.04080
|0.93080
|727
|1999.11.24 12:07
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.03072
|0.93080
|728
|1999.11.24 12:10
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.03052
|0.93080
|729
|1999.11.24 12:15
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.03032
|0.93080
|730
|1999.11.24 12:16
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.03002
|0.93080
|731
|1999.11.24 12:17
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.03001
|0.93080
|732
|1999.11.24 12:17
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02972
|0.93080
|733
|1999.11.24 12:18
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02952
|0.93080
|734
|1999.11.24 12:19
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02942
|0.93080
|735
|1999.11.24 12:20
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02922
|0.93080
|736
|1999.11.24 12:38
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02902
|0.93080
|737
|1999.11.24 12:38
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02878
|0.93080
|738
|1999.11.24 12:38
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02872
|0.93080
|739
|1999.11.24 15:57
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02852
|0.93080
|740
|1999.11.24 15:58
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02828
|0.93080
|741
|1999.11.24 15:58
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02792
|0.93080
|742
|1999.11.24 15:59
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02782
|0.93080
|743
|1999.11.24 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02752
|0.93080
|744
|1999.11.24 16:10
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02742
|0.93080
|745
|1999.11.24 16:12
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02722
|0.93080
|746
|1999.11.24 16:13
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02702
|0.93080
|747
|1999.11.24 16:13
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02697
|0.93080
|748
|1999.11.24 16:13
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02692
|0.93080
|749
|1999.11.24 16:15
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02682
|0.93080
|750
|1999.11.24 16:28
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02655
|0.93080
|751
|1999.11.24 16:28
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02628
|0.93080
|752
|1999.11.24 16:28
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02582
|0.93080
|753
|1999.11.24 16:29
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02562
|0.93080
|754
|1999.11.24 16:29
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02534
|0.93080
|755
|1999.11.24 16:29
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02519
|0.93080
|756
|1999.11.24 16:29
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02490
|0.93080
|757
|1999.11.24 16:29
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02432
|0.93080
|758
|1999.11.24 16:30
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02402
|0.93080
|759
|1999.11.24 16:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02400
|0.93080
|760
|1999.11.24 16:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02392
|0.93080
|761
|1999.11.26 07:30
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02377
|0.93080
|762
|1999.11.26 07:30
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02356
|0.93080
|763
|1999.11.26 07:30
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02322
|0.93080
|764
|1999.11.26 07:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02302
|0.93080
|765
|1999.11.26 07:49
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02262
|0.93080
|766
|1999.11.26 07:51
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02242
|0.93080
|767
|1999.11.26 07:51
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02232
|0.93080
|768
|1999.11.26 07:51
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02192
|0.93080
|769
|1999.11.26 07:59
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02182
|0.93080
|770
|1999.11.26 09:10
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02174
|0.93080
|771
|1999.11.26 09:10
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02152
|0.93080
|772
|1999.11.26 09:14
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02142
|0.93080
|773
|1999.11.26 10:01
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02139
|0.93080
|774
|1999.11.26 10:01
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02132
|0.93080
|775
|1999.11.26 11:22
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02120
|0.93080
|776
|1999.11.26 11:22
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02062
|0.93080
|777
|1999.11.26 11:23
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02042
|0.93080
|778
|1999.11.26 11:26
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02032
|0.93080
|779
|1999.11.26 11:27
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02031
|0.93080
|780
|1999.11.26 11:27
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.02002
|0.93080
|781
|1999.11.26 11:28
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01982
|0.93080
|782
|1999.11.26 11:30
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01964
|0.93080
|783
|1999.11.26 11:30
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01932
|0.93080
|784
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01927
|0.93080
|785
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01892
|0.93080
|786
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01857
|0.93080
|787
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01830
|0.93080
|788
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01804
|0.93080
|789
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01777
|0.93080
|790
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01771
|0.93080
|791
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01738
|0.93080
|792
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01705
|0.93080
|793
|1999.11.26 11:31
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01672
|0.93080
|794
|1999.11.26 11:32
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01649
|0.93080
|795
|1999.11.26 11:32
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01642
|0.93080
|796
|1999.11.26 11:33
|modify
|31
|0.10
|1.03080
|1.01632
|0.93080
|797
|1999.11.26 16:14
|s/l
|31
|0.10
|1.01632
|1.01632
|0.93080
|142.41
|896.51
|798
|1999.12.09 22:18
|sell
|32
|0.10
|1.02140
|0.00000
|0.00000
|799
|1999.12.09 22:18
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.03140
|0.92140
|800
|1999.12.10 13:33
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02122
|0.92140
|801
|1999.12.10 13:34
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02108
|0.92140
|802
|1999.12.10 13:34
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02095
|0.92140
|803
|1999.12.10 13:34
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02072
|0.92140
|804
|1999.12.10 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02055
|0.92140
|805
|1999.12.10 13:35
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02022
|0.92140
|806
|1999.12.10 13:36
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.02002
|0.92140
|807
|1999.12.10 13:55
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01982
|0.92140
|808
|1999.12.10 13:57
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01952
|0.92140
|809
|1999.12.13 13:30
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01937
|0.92140
|810
|1999.12.13 13:30
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01912
|0.92140
|811
|1999.12.13 13:31
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01902
|0.92140
|812
|1999.12.14 09:04
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01881
|0.92140
|813
|1999.12.14 09:04
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01859
|0.92140
|814
|1999.12.14 09:04
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01854
|0.92140
|815
|1999.12.14 09:04
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01827
|0.92140
|816
|1999.12.14 09:04
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01799
|0.92140
|817
|1999.12.14 09:04
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01772
|0.92140
|818
|1999.12.14 09:06
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01762
|0.92140
|819
|1999.12.14 09:06
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01752
|0.92140
|820
|1999.12.14 09:07
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01732
|0.92140
|821
|1999.12.14 09:07
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01722
|0.92140
|822
|1999.12.14 09:19
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01720
|0.92140
|823
|1999.12.14 09:19
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01702
|0.92140
|824
|1999.12.14 09:21
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01689
|0.92140
|825
|1999.12.14 09:21
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01682
|0.92140
|826
|1999.12.14 09:22
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01672
|0.92140
|827
|1999.12.14 09:22
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01652
|0.92140
|828
|1999.12.14 09:22
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01637
|0.92140
|829
|1999.12.14 09:22
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01612
|0.92140
|830
|1999.12.14 09:23
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01600
|0.92140
|831
|1999.12.14 09:23
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01582
|0.92140
|832
|1999.12.14 09:42
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01559
|0.92140
|833
|1999.12.14 09:43
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01512
|0.92140
|834
|1999.12.14 09:43
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01502
|0.92140
|835
|1999.12.14 09:45
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01482
|0.92140
|836
|1999.12.14 10:42
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01462
|0.92140
|837
|1999.12.14 10:43
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01452
|0.92140
|838
|1999.12.14 10:53
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01442
|0.92140
|839
|1999.12.14 10:54
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01441
|0.92140
|840
|1999.12.14 10:54
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01403
|0.92140
|841
|1999.12.14 10:54
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01352
|0.92140
|842
|1999.12.14 11:56
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01351
|0.92140
|843
|1999.12.14 11:56
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01342
|0.92140
|844
|1999.12.14 12:01
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01308
|0.92140
|845
|1999.12.14 12:01
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01302
|0.92140
|846
|1999.12.14 12:02
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01297
|0.92140
|847
|1999.12.14 12:02
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01292
|0.92140
|848
|1999.12.14 12:06
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01282
|0.92140
|849
|1999.12.14 12:41
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01277
|0.92140
|850
|1999.12.14 12:41
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01252
|0.92140
|851
|1999.12.14 12:42
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01242
|0.92140
|852
|1999.12.14 12:43
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01132
|0.92140
|853
|1999.12.14 12:44
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01102
|0.92140
|854
|1999.12.15 11:32
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01092
|0.92140
|855
|1999.12.15 11:32
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01082
|0.92140
|856
|1999.12.15 11:33
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01062
|0.92140
|857
|1999.12.15 11:35
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01052
|0.92140
|858
|1999.12.15 11:36
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01022
|0.92140
|859
|1999.12.15 11:41
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01018
|0.92140
|860
|1999.12.15 11:41
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01012
|0.92140
|861
|1999.12.15 12:15
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01002
|0.92140
|862
|1999.12.15 12:15
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.01000
|0.92140
|863
|1999.12.15 12:15
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00992
|0.92140
|864
|1999.12.15 12:17
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00982
|0.92140
|865
|1999.12.15 12:17
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00967
|0.92140
|866
|1999.12.15 12:17
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00962
|0.92140
|867
|1999.12.15 12:18
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00952
|0.92140
|868
|1999.12.15 15:11
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00950
|0.92140
|869
|1999.12.15 15:11
|modify
|32
|0.10
|1.02140
|1.00942
|0.92140
|870
|1999.12.16 08:08
|s/l
|32
|0.10
|1.00942
|1.00942
|0.92140
|118.68
|1015.19
|871
|1999.12.20 08:45
|sell
|33
|0.10
|1.01070
|0.00000
|0.00000
|872
|1999.12.20 08:45
|modify
|33
|0.10
|1.01070
|1.02070
|0.91070
|873
|1999.12.30 15:38
|modify
|33
|0.10
|1.01070
|1.01052
|0.91070
|874
|1999.12.30 15:44
|modify
|33
|0.10
|1.01070
|1.01042
|0.91070
|875
|1999.12.30 15:46
|modify
|33
|0.10
|1.01070
|1.01032
|0.91070
|876
|1999.12.30 16:02
|modify
|33
|0.10
|1.01070
|1.01002
|0.91070
|877
|1999.12.31 18:01
|s/l
|33
|0.10
|1.01002
|1.01002
|0.91070
|6.73
|1021.92
|878
|2000.01.20 21:15
|sell
|34
|0.10
|1.01750
|0.00000
|0.00000
|879
|2000.01.20 21:15
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.02750
|0.91750
|880
|2000.01.21 13:27
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01746
|0.91750
|881
|2000.01.21 13:27
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01722
|0.91750
|882
|2000.01.21 13:52
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01720
|0.91750
|883
|2000.01.21 13:52
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01702
|0.91750
|884
|2000.01.21 14:07
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01692
|0.91750
|885
|2000.01.21 14:08
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01682
|0.91750
|886
|2000.01.21 14:08
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01653
|0.91750
|887
|2000.01.21 14:08
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01642
|0.91750
|888
|2000.01.21 14:09
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01631
|0.91750
|889
|2000.01.21 14:09
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01622
|0.91750
|890
|2000.01.21 14:43
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01612
|0.91750
|891
|2000.01.21 14:43
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01554
|0.91750
|892
|2000.01.21 14:43
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01539
|0.91750
|893
|2000.01.21 14:43
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01510
|0.91750
|894
|2000.01.21 14:43
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01452
|0.91750
|895
|2000.01.21 14:44
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01442
|0.91750
|896
|2000.01.21 14:44
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01439
|0.91750
|897
|2000.01.21 14:44
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01415
|0.91750
|898
|2000.01.21 14:44
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01382
|0.91750
|899
|2000.01.21 14:46
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01371
|0.91750
|900
|2000.01.21 14:46
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01342
|0.91750
|901
|2000.01.21 14:47
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01332
|0.91750
|902
|2000.01.23 23:01
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01112
|0.91750
|903
|2000.01.24 00:12
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01102
|0.91750
|904
|2000.01.24 00:12
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01097
|0.91750
|905
|2000.01.24 00:12
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01092
|0.91750
|906
|2000.01.24 06:39
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01082
|0.91750
|907
|2000.01.24 06:40
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01072
|0.91750
|908
|2000.01.24 06:41
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01052
|0.91750
|909
|2000.01.24 06:42
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01044
|0.91750
|910
|2000.01.24 06:42
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01022
|0.91750
|911
|2000.01.24 06:48
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.01002
|0.91750
|912
|2000.01.24 13:41
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00982
|0.91750
|913
|2000.01.24 13:42
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00978
|0.91750
|914
|2000.01.24 13:42
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00968
|0.91750
|915
|2000.01.24 13:42
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00946
|0.91750
|916
|2000.01.24 13:42
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00902
|0.91750
|917
|2000.01.24 13:44
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00892
|0.91750
|918
|2000.01.24 13:45
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00890
|0.91750
|919
|2000.01.24 13:45
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00882
|0.91750
|920
|2000.01.24 14:07
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00868
|0.91750
|921
|2000.01.24 14:07
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00862
|0.91750
|922
|2000.01.24 14:09
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00855
|0.91750
|923
|2000.01.24 14:09
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00822
|0.91750
|924
|2000.01.24 14:11
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00812
|0.91750
|925
|2000.01.24 14:11
|modify
|34
|0.10
|1.01750
|1.00802
|0.91750
|926
|2000.01.24 21:20
|s/l
|34
|0.10
|1.00802
|1.00802
|0.91750
|94.05
|1115.97
|927
|2000.01.24 21:30
|sell
|35
|0.10
|1.00720
|0.00000
|0.00000
|928
|2000.01.24 21:30
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.01720
|0.90720
|929
|2000.01.27 12:21
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00692
|0.90720
|930
|2000.01.27 12:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00679
|0.90720
|931
|2000.01.27 12:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00657
|0.90720
|932
|2000.01.27 12:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00647
|0.90720
|933
|2000.01.27 12:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00619
|0.90720
|934
|2000.01.27 12:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00592
|0.90720
|935
|2000.01.27 12:37
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00562
|0.90720
|936
|2000.01.27 12:38
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00529
|0.90720
|937
|2000.01.27 12:38
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00482
|0.90720
|938
|2000.01.27 12:39
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00462
|0.90720
|939
|2000.01.27 12:39
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00416
|0.90720
|940
|2000.01.27 12:39
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00402
|0.90720
|941
|2000.01.27 12:55
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00392
|0.90720
|942
|2000.01.27 13:24
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00382
|0.90720
|943
|2000.01.27 13:25
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00376
|0.90720
|944
|2000.01.27 13:25
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00332
|0.90720
|945
|2000.01.27 13:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00330
|0.90720
|946
|2000.01.27 13:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00315
|0.90720
|947
|2000.01.27 13:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00284
|0.90720
|948
|2000.01.27 13:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00222
|0.90720
|949
|2000.01.27 13:45
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00198
|0.90720
|950
|2000.01.27 13:45
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00185
|0.90720
|951
|2000.01.27 13:45
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00162
|0.90720
|952
|2000.01.27 13:46
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00132
|0.90720
|953
|2000.01.27 13:46
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00122
|0.90720
|954
|2000.01.27 13:47
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00108
|0.90720
|955
|2000.01.27 13:47
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00095
|0.90720
|956
|2000.01.27 13:47
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00072
|0.90720
|957
|2000.01.27 14:23
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00062
|0.90720
|958
|2000.01.27 14:24
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00022
|0.90720
|959
|2000.01.27 14:25
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|1.00012
|0.90720
|960
|2000.01.27 14:26
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99993
|0.90720
|961
|2000.01.27 14:26
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99942
|0.90720
|962
|2000.01.27 14:28
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99938
|0.90720
|963
|2000.01.27 14:28
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99902
|0.90720
|964
|2000.01.27 14:29
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99892
|0.90720
|965
|2000.01.27 15:35
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99882
|0.90720
|966
|2000.01.27 15:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99867
|0.90720
|967
|2000.01.27 15:36
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99827
|0.90720
|968
|2000.01.27 15:37
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99772
|0.90720
|969
|2000.01.27 15:37
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99749
|0.90720
|970
|2000.01.27 15:37
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99717
|0.90720
|971
|2000.01.27 15:37
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99662
|0.90720
|972
|2000.01.27 15:38
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99646
|0.90720
|973
|2000.01.27 15:38
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99602
|0.90720
|974
|2000.01.27 15:39
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99581
|0.90720
|975
|2000.01.27 15:39
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99555
|0.90720
|976
|2000.01.27 15:39
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99512
|0.90720
|977
|2000.01.28 01:02
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99501
|0.90720
|978
|2000.01.28 01:02
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99472
|0.90720
|979
|2000.01.28 07:49
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99442
|0.90720
|980
|2000.01.28 07:50
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99412
|0.90720
|981
|2000.01.28 07:51
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99402
|0.90720
|982
|2000.01.28 07:52
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99392
|0.90720
|983
|2000.01.28 07:55
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99292
|0.90720
|984
|2000.01.28 07:55
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99279
|0.90720
|985
|2000.01.28 07:55
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99255
|0.90720
|986
|2000.01.28 07:55
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99228
|0.90720
|987
|2000.01.28 07:55
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99182
|0.90720
|988
|2000.01.28 07:57
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99181
|0.90720
|989
|2000.01.28 07:57
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99152
|0.90720
|990
|2000.01.28 08:29
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99142
|0.90720
|991
|2000.01.28 15:06
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99127
|0.90720
|992
|2000.01.28 15:06
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99110
|0.90720
|993
|2000.01.28 15:06
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99077
|0.90720
|994
|2000.01.28 15:06
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.99012
|0.90720
|995
|2000.01.28 15:08
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98982
|0.90720
|996
|2000.01.28 15:08
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98942
|0.90720
|997
|2000.01.28 15:09
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98936
|0.90720
|998
|2000.01.28 15:09
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98912
|0.90720
|999
|2000.01.28 15:24
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98911
|0.90720
|1000
|2000.01.28 15:24
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98872
|0.90720
|1001
|2000.01.28 15:25
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98862
|0.90720
|1002
|2000.01.28 15:25
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98822
|0.90720
|1003
|2000.01.28 15:26
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98799
|0.90720
|1004
|2000.01.28 15:26
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98752
|0.90720
|1005
|2000.01.28 15:27
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98722
|0.90720
|1006
|2000.01.28 15:28
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98712
|0.90720
|1007
|2000.01.28 15:28
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98678
|0.90720
|1008
|2000.01.28 15:28
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98672
|0.90720
|1009
|2000.01.28 15:38
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98652
|0.90720
|1010
|2000.01.28 15:40
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98641
|0.90720
|1011
|2000.01.28 15:40
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98632
|0.90720
|1012
|2000.01.28 15:42
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98612
|0.90720
|1013
|2000.01.28 15:43
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98603
|0.90720
|1014
|2000.01.28 15:43
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98579
|0.90720
|1015
|2000.01.28 15:43
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98562
|0.90720
|1016
|2000.01.28 15:43
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98532
|0.90720
|1017
|2000.01.28 15:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98502
|0.90720
|1018
|2000.01.28 15:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98480
|0.90720
|1019
|2000.01.28 15:44
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98472
|0.90720
|1020
|2000.01.28 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98447
|0.90720
|1021
|2000.01.28 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98420
|0.90720
|1022
|2000.01.28 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98367
|0.90720
|1023
|2000.01.28 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98328
|0.90720
|1024
|2000.01.28 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98262
|0.90720
|1025
|2000.01.28 16:21
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98252
|0.90720
|1026
|2000.01.28 17:19
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98241
|0.90720
|1027
|2000.01.28 17:19
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98232
|0.90720
|1028
|2000.01.28 17:20
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98222
|0.90720
|1029
|2000.01.28 17:21
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98212
|0.90720
|1030
|2000.01.28 17:26
|modify
|35
|0.10
|1.00720
|0.98192
|0.90720
|1031
|2000.01.31 04:19
|s/l
|35
|0.10
|0.98192
|0.98192
|0.90720
|257.43
|1373.40
|1032
|2000.02.07 15:30
|sell
|36
|0.10
|0.97750
|0.00000
|0.00000
|1033
|2000.02.07 15:30
|modify
|36
|0.10
|0.97750
|0.98750
|0.87750
|1034
|2000.02.08 10:47
|s/l
|36
|0.10
|0.98750
|0.98750
|0.87750
|-101.26
|1272.14
|1035
|2000.02.08 11:00
|sell
|37
|0.10
|0.98650
|0.00000
|0.00000
|1036
|2000.02.08 11:00
|modify
|37
|0.10
|0.98650
|0.99650
|0.88650
|1037
|2000.02.09 14:46
|s/l
|37
|0.10
|0.99650
|0.99650
|0.88650
|-100.32
|1171.82
|1038
|2000.02.11 05:30
|sell
|38
|0.10
|0.98530
|0.00000
|0.00000
|1039
|2000.02.11 05:30
|modify
|38
|0.10
|0.98530
|0.99530
|0.88530
|1040
|2000.02.15 12:31
|modify
|38
|0.10
|0.98530
|0.98492
|0.88530
|1041
|2000.02.15 12:32
|modify
|38
|0.10
|0.98530
|0.98468
|0.88530
|1042
|2000.02.15 12:32
|modify
|38
|0.10
|0.98530
|0.98462
|0.88530
|1043
|2000.02.15 15:44
|s/l
|38
|0.10
|0.98462
|0.98462
|0.88530
|6.90
|1178.72
|1044
|2000.02.15 15:45
|sell
|39
|0.10
|0.98420
|0.00000
|0.00000
|1045
|2000.02.15 15:45
|modify
|39
|0.10
|0.98420
|0.99420
|0.88420
|1046
|2000.02.17 10:06
|s/l
|39
|0.10
|0.99420
|0.99420
|0.88420
|-100.58
|1078.14
|1047
|2000.02.21 02:45
|sell
|40
|0.10
|0.98630
|0.00000
|0.00000
|1048
|2000.02.21 02:45
|modify
|40
|0.10
|0.98630
|0.99630
|0.88630
|1049
|2000.02.22 08:23
|s/l
|40
|0.10
|0.99630
|0.99630
|0.88630
|-100.34
|977.80
|1050
|2000.03.03 04:45
|sell
|41
|0.10
|0.96450
|0.00000
|0.00000
|1051
|2000.03.03 04:45
|modify
|41
|0.10
|0.96450
|0.97450
|0.86450
|1052
|2000.03.06 00:45
|modify
|41
|0.10
|0.96450
|0.96442
|0.86450
|1053
|2000.03.06 00:47
|modify
|41
|0.10
|0.96450
|0.96432
|0.86450
|1054
|2000.03.06 00:48
|modify
|41
|0.10
|0.96450
|0.96422
|0.86450
|1055
|2000.03.06 09:17
|s/l
|41
|0.10
|0.96422
|0.96422
|0.86450
|2.90
|980.70
|1056
|2000.03.14 19:00
|sell
|42
|0.10
|0.96640
|0.00000
|0.00000
|1057
|2000.03.14 19:00
|modify
|42
|0.10
|0.96640
|0.97640
|0.86640
|1058
|2000.03.21 23:47
|modify
|42
|0.10
|0.96640
|0.96615
|0.86640
|1059
|2000.03.21 23:47
|modify
|42
|0.10
|0.96640
|0.96562
|0.86640
|1060
|2000.03.23 13:12
|s/l
|42
|0.10
|0.96562
|0.96562
|0.86640
|8.08
|988.78
|1061
|2000.04.03 09:00
|sell
|43
|0.10
|0.95290
|0.00000
|0.00000
|1062
|2000.04.03 09:00
|modify
|43
|0.10
|0.95290
|0.96290
|0.85290
|1063
|2000.04.04 16:56
|s/l
|43
|0.10
|0.96290
|0.96290
|0.85290
|-103.81
|884.97
|1064
|2000.04.07 00:15
|sell
|44
|0.10
|0.95660
|0.00000
|0.00000
|1065
|2000.04.07 00:15
|modify
|44
|0.10
|0.95660
|0.96660
|0.85660
|1066
|2000.04.16 23:04
|s/l
|44
|0.10
|0.96660
|0.96660
|0.85660
|-103.45
|781.52
|1067
|2000.04.18 06:15
|sell
|45
|0.10
|0.94910
|0.00000
|0.00000
|1068
|2000.04.18 06:15
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.95910
|0.84910
|1069
|2000.04.19 14:45
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94902
|0.84910
|1070
|2000.04.19 14:46
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94900
|0.84910
|1071
|2000.04.19 14:46
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94882
|0.84910
|1072
|2000.04.19 14:54
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94872
|0.84910
|1073
|2000.04.19 14:54
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94790
|0.84910
|1074
|2000.04.19 14:54
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94782
|0.84910
|1075
|2000.04.19 14:55
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94772
|0.84910
|1076
|2000.04.19 15:12
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94758
|0.84910
|1077
|2000.04.19 15:12
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94716
|0.84910
|1078
|2000.04.19 15:12
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94685
|0.84910
|1079
|2000.04.19 15:12
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94632
|0.84910
|1080
|2000.04.19 15:57
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94604
|0.84910
|1081
|2000.04.19 15:57
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94560
|0.84910
|1082
|2000.04.19 15:57
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94502
|0.84910
|1083
|2000.04.19 15:58
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94492
|0.84910
|1084
|2000.04.19 15:59
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94489
|0.84910
|1085
|2000.04.19 15:59
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94465
|0.84910
|1086
|2000.04.19 15:59
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94442
|0.84910
|1087
|2000.04.19 16:00
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94392
|0.84910
|1088
|2000.04.19 16:00
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94382
|0.84910
|1089
|2000.04.20 16:53
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94379
|0.84910
|1090
|2000.04.20 16:53
|modify
|45
|0.10
|0.94910
|0.94362
|0.84910
|1091
|2000.04.24 12:13
|s/l
|45
|0.10
|0.94362
|0.94362
|0.84910
|58.07
|839.59
|1092
|2000.04.25 18:45
|sell
|46
|0.10
|0.91990
|0.00000
|0.00000
|1093
|2000.04.25 18:45
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.92990
|0.81990
|1094
|2000.04.27 13:49
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91982
|0.81990
|1095
|2000.04.27 14:07
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91956
|0.81990
|1096
|2000.04.27 14:07
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91912
|0.81990
|1097
|2000.04.27 14:08
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91898
|0.81990
|1098
|2000.04.27 14:08
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91862
|0.81990
|1099
|2000.04.27 14:09
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91842
|0.81990
|1100
|2000.04.27 14:10
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91820
|0.81990
|1101
|2000.04.27 14:10
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91812
|0.81990
|1102
|2000.04.27 14:16
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91769
|0.81990
|1103
|2000.04.27 14:16
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91762
|0.81990
|1104
|2000.04.27 14:19
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91751
|0.81990
|1105
|2000.04.27 14:19
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91722
|0.81990
|1106
|2000.04.27 15:58
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91702
|0.81990
|1107
|2000.04.27 15:58
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91690
|0.81990
|1108
|2000.04.27 15:58
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91657
|0.81990
|1109
|2000.04.27 15:58
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91633
|0.81990
|1110
|2000.04.27 15:58
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91592
|0.81990
|1111
|2000.04.27 16:05
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91559
|0.81990
|1112
|2000.04.27 16:05
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91512
|0.81990
|1113
|2000.04.27 16:06
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91492
|0.81990
|1114
|2000.04.27 16:18
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91482
|0.81990
|1115
|2000.04.27 16:41
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91472
|0.81990
|1116
|2000.04.27 16:41
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91430
|0.81990
|1117
|2000.04.27 16:41
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91422
|0.81990
|1118
|2000.04.28 10:00
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91406
|0.81990
|1119
|2000.04.28 10:00
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91392
|0.81990
|1120
|2000.04.28 10:19
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91382
|0.81990
|1121
|2000.04.28 10:20
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91302
|0.81990
|1122
|2000.04.28 10:20
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91279
|0.81990
|1123
|2000.04.28 10:20
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91262
|0.81990
|1124
|2000.04.28 10:21
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91257
|0.81990
|1125
|2000.04.28 10:21
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91252
|0.81990
|1126
|2000.04.28 10:22
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91251
|0.81990
|1127
|2000.04.28 10:22
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91222
|0.81990
|1128
|2000.04.28 10:23
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91219
|0.81990
|1129
|2000.04.28 10:23
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91172
|0.81990
|1130
|2000.04.28 10:24
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91168
|0.81990
|1131
|2000.04.28 10:24
|modify
|46
|0.10
|0.91990
|0.91132
|0.81990
|1132
|2000.04.28 12:52
|s/l
|46
|0.10
|0.91132
|0.91132
|0.81990
|94.15
|933.74
|1133
|2000.05.03 01:30
|sell
|47
|0.10
|0.90830
|0.00000
|0.00000
|1134
|2000.05.03 01:30
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.91830
|0.80830
|1135
|2000.05.03 07:26
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90827
|0.80830
|1136
|2000.05.03 07:26
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90812
|0.80830
|1137
|2000.05.03 07:45
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90783
|0.80830
|1138
|2000.05.03 07:45
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90772
|0.80830
|1139
|2000.05.03 08:06
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90759
|0.80830
|1140
|2000.05.03 08:06
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90730
|0.80830
|1141
|2000.05.03 08:06
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90709
|0.80830
|1142
|2000.05.03 08:06
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90672
|0.80830
|1143
|2000.05.03 08:07
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90659
|0.80830
|1144
|2000.05.03 08:07
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90635
|0.80830
|1145
|2000.05.03 08:07
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90623
|0.80830
|1146
|2000.05.03 08:07
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90602
|0.80830
|1147
|2000.05.03 08:08
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90592
|0.80830
|1148
|2000.05.03 08:08
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90589
|0.80830
|1149
|2000.05.03 08:08
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90582
|0.80830
|1150
|2000.05.03 08:12
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90570
|0.80830
|1151
|2000.05.03 08:12
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90562
|0.80830
|1152
|2000.05.03 10:58
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90547
|0.80830
|1153
|2000.05.03 10:58
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90492
|0.80830
|1154
|2000.05.03 10:59
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90487
|0.80830
|1155
|2000.05.03 10:59
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90466
|0.80830
|1156
|2000.05.03 10:59
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90432
|0.80830
|1157
|2000.05.03 11:00
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90422
|0.80830
|1158
|2000.05.03 11:02
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90412
|0.80830
|1159
|2000.05.03 11:04
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90410
|0.80830
|1160
|2000.05.03 11:04
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90402
|0.80830
|1161
|2000.05.03 11:10
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90388
|0.80830
|1162
|2000.05.03 11:10
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90352
|0.80830
|1163
|2000.05.03 11:12
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90342
|0.80830
|1164
|2000.05.03 11:13
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90332
|0.80830
|1165
|2000.05.03 11:14
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90329
|0.80830
|1166
|2000.05.03 11:14
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90300
|0.80830
|1167
|2000.05.03 11:14
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90279
|0.80830
|1168
|2000.05.03 11:14
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90242
|0.80830
|1169
|2000.05.03 11:15
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90212
|0.80830
|1170
|2000.05.03 11:16
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90202
|0.80830
|1171
|2000.05.03 11:16
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90197
|0.80830
|1172
|2000.05.03 11:16
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90172
|0.80830
|1173
|2000.05.03 11:17
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90168
|0.80830
|1174
|2000.05.03 11:17
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90162
|0.80830
|1175
|2000.05.03 11:18
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90139
|0.80830
|1176
|2000.05.03 11:18
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90092
|0.80830
|1177
|2000.05.03 11:20
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90071
|0.80830
|1178
|2000.05.03 11:20
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90062
|0.80830
|1179
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90036
|0.80830
|1180
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.90000
|0.80830
|1181
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89989
|0.80830
|1182
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89941
|0.80830
|1183
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89894
|0.80830
|1184
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89885
|0.80830
|1185
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89841
|0.80830
|1186
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89796
|0.80830
|1187
|2000.05.03 11:21
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89752
|0.80830
|1188
|2000.05.03 12:20
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89742
|0.80830
|1189
|2000.05.03 15:12
|modify
|47
|0.10
|0.90830
|0.89702
|0.80830
|1190
|2000.05.03 17:45
|s/l
|47
|0.10
|0.89702
|0.89702
|0.80830
|125.73
|1059.47
|1191
|2000.05.03 18:01
|sell
|48
|0.10
|0.89430
|0.00000
|0.00000
|1192
|2000.05.03 18:01
|modify
|48
|0.10
|0.89430
|0.90430
|0.79430
|1193
|2000.05.04 07:18
|modify
|48
|0.10
|0.89430
|0.89397
|0.79430
|1194
|2000.05.04 07:18
|modify
|48
|0.10
|0.89430
|0.89382
|0.79430
|1195
|2000.05.04 07:23
|modify
|48
|0.10
|0.89430
|0.89352
|0.79430
|1196
|2000.05.04 07:25
|modify
|48
|0.10
|0.89430
|0.89342
|0.79430
|1197
|2000.05.04 07:25
|modify
|48
|0.10
|0.89430
|0.89302
|0.79430
|1198
|2000.05.04 07:44
|s/l
|48
|0.10
|0.89302
|0.89302
|0.79430
|14.33
|1073.80
|1199
|2000.05.12 01:00
|sell
|49
|0.10
|0.90190
|0.00000
|0.00000
|1200
|2000.05.12 01:00
|modify
|49
|0.10
|0.90190
|0.91190
|0.80190
|1201
|2000.05.12 17:17
|s/l
|49
|0.10
|0.91190
|0.91190
|0.80190
|-109.64
|964.16
|1202
|2000.05.12 17:30
|sell
|50
|0.10
|0.91220
|0.00000
|0.00000
|1203
|2000.05.12 17:30
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.92220
|0.81220
|1204
|2000.05.16 12:45
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91212
|0.81220
|1205
|2000.05.16 12:48
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91202
|0.81220
|1206
|2000.05.16 13:25
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91192
|0.81220
|1207
|2000.05.16 13:26
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91182
|0.81220
|1208
|2000.05.16 13:26
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91172
|0.81220
|1209
|2000.05.16 14:29
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91162
|0.81220
|1210
|2000.05.16 14:29
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91152
|0.81220
|1211
|2000.05.16 14:46
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91137
|0.81220
|1212
|2000.05.16 14:46
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91132
|0.81220
|1213
|2000.05.16 19:12
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91092
|0.81220
|1214
|2000.05.16 19:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.91002
|0.81220
|1215
|2000.05.16 19:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90992
|0.81220
|1216
|2000.05.16 19:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90982
|0.81220
|1217
|2000.05.16 19:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90972
|0.81220
|1218
|2000.05.16 19:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90962
|0.81220
|1219
|2000.05.16 19:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90952
|0.81220
|1220
|2000.05.16 20:11
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90932
|0.81220
|1221
|2000.05.16 20:14
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90922
|0.81220
|1222
|2000.05.16 20:15
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90882
|0.81220
|1223
|2000.05.16 20:15
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90862
|0.81220
|1224
|2000.05.16 20:16
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90859
|0.81220
|1225
|2000.05.16 20:16
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90852
|0.81220
|1226
|2000.05.16 20:19
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90832
|0.81220
|1227
|2000.05.16 20:19
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90802
|0.81220
|1228
|2000.05.16 20:21
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90792
|0.81220
|1229
|2000.05.16 23:29
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90782
|0.81220
|1230
|2000.05.16 23:30
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90772
|0.81220
|1231
|2000.05.16 23:31
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90762
|0.81220
|1232
|2000.05.16 23:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90742
|0.81220
|1233
|2000.05.16 23:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90712
|0.81220
|1234
|2000.05.16 23:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90672
|0.81220
|1235
|2000.05.17 07:32
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90660
|0.81220
|1236
|2000.05.17 07:32
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90639
|0.81220
|1237
|2000.05.17 07:32
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90602
|0.81220
|1238
|2000.05.17 07:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90601
|0.81220
|1239
|2000.05.17 07:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90589
|0.81220
|1240
|2000.05.17 07:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90563
|0.81220
|1241
|2000.05.17 07:33
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90512
|0.81220
|1242
|2000.05.17 07:34
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90500
|0.81220
|1243
|2000.05.17 07:34
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90482
|0.81220
|1244
|2000.05.17 07:35
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90471
|0.81220
|1245
|2000.05.17 07:35
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90442
|0.81220
|1246
|2000.05.17 07:36
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90432
|0.81220
|1247
|2000.05.17 07:37
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90402
|0.81220
|1248
|2000.05.17 07:38
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90401
|0.81220
|1249
|2000.05.17 07:38
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90372
|0.81220
|1250
|2000.05.17 07:42
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90362
|0.81220
|1251
|2000.05.17 07:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90353
|0.81220
|1252
|2000.05.17 07:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90329
|0.81220
|1253
|2000.05.17 07:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90312
|0.81220
|1254
|2000.05.17 07:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90282
|0.81220
|1255
|2000.05.17 07:50
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90262
|0.81220
|1256
|2000.05.17 10:17
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90242
|0.81220
|1257
|2000.05.17 10:17
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90238
|0.81220
|1258
|2000.05.17 10:17
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90232
|0.81220
|1259
|2000.05.17 10:18
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90208
|0.81220
|1260
|2000.05.17 10:18
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90202
|0.81220
|1261
|2000.05.17 10:42
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90192
|0.81220
|1262
|2000.05.17 10:44
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90190
|0.81220
|1263
|2000.05.17 10:44
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90172
|0.81220
|1264
|2000.05.17 11:00
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90157
|0.81220
|1265
|2000.05.17 11:00
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90152
|0.81220
|1266
|2000.05.17 11:21
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90141
|0.81220
|1267
|2000.05.17 11:21
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90112
|0.81220
|1268
|2000.05.17 11:22
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90107
|0.81220
|1269
|2000.05.17 11:22
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90102
|0.81220
|1270
|2000.05.17 11:26
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90092
|0.81220
|1271
|2000.05.17 11:27
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90072
|0.81220
|1272
|2000.05.17 11:28
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90032
|0.81220
|1273
|2000.05.17 11:31
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90012
|0.81220
|1274
|2000.05.17 11:31
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.90002
|0.81220
|1275
|2000.05.17 12:16
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89992
|0.81220
|1276
|2000.05.17 12:17
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89979
|0.81220
|1277
|2000.05.17 12:17
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89972
|0.81220
|1278
|2000.05.17 14:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89882
|0.81220
|1279
|2000.05.17 14:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89869
|0.81220
|1280
|2000.05.17 14:43
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89862
|0.81220
|1281
|2000.05.17 14:57
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89838
|0.81220
|1282
|2000.05.17 14:57
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89832
|0.81220
|1283
|2000.05.17 15:09
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89813
|0.81220
|1284
|2000.05.17 15:09
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89762
|0.81220
|1285
|2000.05.17 15:11
|modify
|50
|0.10
|0.91220
|0.89742
|0.81220
|1286
|2000.05.18 13:55
|s/l
|50
|0.10
|0.89742
|0.89742
|0.81220
|164.69
|1128.85
|1287
|2000.05.25 15:01
|sell
|51
|0.10
|0.90670
|0.00000
|0.00000
|1288
|2000.05.25 15:01
|modify
|51
|0.10
|0.90670
|0.91670
|0.80670
|1289
|2000.05.26 05:54
|s/l
|51
|0.10
|0.91670
|0.91670
|0.80670
|-109.08
|1019.77
|1290
|2000.07.18 02:00
|sell
|52
|0.10
|0.93530
|0.00000
|0.00000
|1291
|2000.07.18 02:00
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.94530
|0.83530
|1292
|2000.07.18 18:01
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93511
|0.83530
|1293
|2000.07.18 18:01
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93502
|0.83530
|1294
|2000.07.18 18:07
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93492
|0.83530
|1295
|2000.07.18 18:07
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93472
|0.83530
|1296
|2000.07.18 18:09
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93466
|0.83530
|1297
|2000.07.18 18:10
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93422
|0.83530
|1298
|2000.07.18 18:10
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93419
|0.83530
|1299
|2000.07.18 18:10
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93395
|0.83530
|1300
|2000.07.18 18:10
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93362
|0.83530
|1301
|2000.07.18 18:11
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93322
|0.83530
|1302
|2000.07.18 18:11
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93321
|0.83530
|1303
|2000.07.18 18:11
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93292
|0.83530
|1304
|2000.07.18 18:12
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93262
|0.83530
|1305
|2000.07.18 18:12
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93252
|0.83530
|1306
|2000.07.18 18:12
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93232
|0.83530
|1307
|2000.07.18 18:12
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93192
|0.83530
|1308
|2000.07.18 18:13
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93175
|0.83530
|1309
|2000.07.18 18:13
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93149
|0.83530
|1310
|2000.07.18 18:13
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93122
|0.83530
|1311
|2000.07.18 18:16
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93112
|0.83530
|1312
|2000.07.19 08:01
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93109
|0.83530
|1313
|2000.07.19 08:01
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93062
|0.83530
|1314
|2000.07.19 08:02
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93042
|0.83530
|1315
|2000.07.19 08:04
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93018
|0.83530
|1316
|2000.07.19 08:04
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.93005
|0.83530
|1317
|2000.07.19 08:04
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92982
|0.83530
|1318
|2000.07.19 08:05
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92962
|0.83530
|1319
|2000.07.19 08:07
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92952
|0.83530
|1320
|2000.07.19 08:09
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92942
|0.83530
|1321
|2000.07.19 08:10
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92940
|0.83530
|1322
|2000.07.19 08:10
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92932
|0.83530
|1323
|2000.07.19 08:12
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92922
|0.83530
|1324
|2000.07.19 08:12
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92912
|0.83530
|1325
|2000.07.19 08:13
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92902
|0.83530
|1326
|2000.07.19 08:13
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92898
|0.83530
|1327
|2000.07.19 08:13
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92892
|0.83530
|1328
|2000.07.19 08:14
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92888
|0.83530
|1329
|2000.07.19 08:14
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92882
|0.83530
|1330
|2000.07.19 08:18
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92842
|0.83530
|1331
|2000.07.19 17:02
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92833
|0.83530
|1332
|2000.07.19 17:02
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92792
|0.83530
|1333
|2000.07.19 17:04
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92784
|0.83530
|1334
|2000.07.19 17:04
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92762
|0.83530
|1335
|2000.07.19 17:06
|modify
|52
|0.10
|0.93530
|0.92752
|0.83530
|1336
|2000.07.20 15:21
|s/l
|52
|0.10
|0.92752
|0.92752
|0.83530
|83.87
|1103.64
|1337
|2000.07.28 01:00
|sell
|53
|0.10
|0.93220
|0.00000
|0.00000
|1338
|2000.07.28 01:00
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.94220
|0.83220
|1339
|2000.07.28 12:38
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93219
|0.83220
|1340
|2000.07.28 12:38
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93182
|0.83220
|1341
|2000.07.28 12:39
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93179
|0.83220
|1342
|2000.07.28 12:39
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93172
|0.83220
|1343
|2000.07.28 13:08
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93122
|0.83220
|1344
|2000.07.28 13:09
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93108
|0.83220
|1345
|2000.07.28 13:09
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93102
|0.83220
|1346
|2000.07.28 13:10
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93082
|0.83220
|1347
|2000.07.28 13:12
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93072
|0.83220
|1348
|2000.07.28 13:13
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93054
|0.83220
|1349
|2000.07.28 13:13
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93042
|0.83220
|1350
|2000.07.31 05:32
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93032
|0.83220
|1351
|2000.07.31 05:35
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93027
|0.83220
|1352
|2000.07.31 05:35
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93022
|0.83220
|1353
|2000.08.01 17:07
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93016
|0.83220
|1354
|2000.08.01 17:07
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.93000
|0.83220
|1355
|2000.08.01 17:07
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92984
|0.83220
|1356
|2000.08.01 17:07
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92968
|0.83220
|1357
|2000.08.01 17:07
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92952
|0.83220
|1358
|2000.08.01 17:16
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92947
|0.83220
|1359
|2000.08.01 17:16
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92942
|0.83220
|1360
|2000.08.01 17:43
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92937
|0.83220
|1361
|2000.08.01 17:43
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92912
|0.83220
|1362
|2000.08.01 17:45
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92902
|0.83220
|1363
|2000.08.01 17:52
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92892
|0.83220
|1364
|2000.08.01 17:53
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92882
|0.83220
|1365
|2000.08.01 17:53
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92852
|0.83220
|1366
|2000.08.01 17:54
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92842
|0.83220
|1367
|2000.08.01 17:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92832
|0.83220
|1368
|2000.08.01 17:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92810
|0.83220
|1369
|2000.08.01 17:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92768
|0.83220
|1370
|2000.08.01 17:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92712
|0.83220
|1371
|2000.08.01 17:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92708
|0.83220
|1372
|2000.08.01 17:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92702
|0.83220
|1373
|2000.08.01 19:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92687
|0.83220
|1374
|2000.08.01 19:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92674
|0.83220
|1375
|2000.08.01 19:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92647
|0.83220
|1376
|2000.08.01 19:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92626
|0.83220
|1377
|2000.08.01 19:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92592
|0.83220
|1378
|2000.08.01 19:25
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92572
|0.83220
|1379
|2000.08.01 19:25
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92352
|0.83220
|1380
|2000.08.01 19:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92351
|0.83220
|1381
|2000.08.01 19:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92339
|0.83220
|1382
|2000.08.01 19:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92313
|0.83220
|1383
|2000.08.01 19:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92294
|0.83220
|1384
|2000.08.01 19:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92262
|0.83220
|1385
|2000.08.01 20:01
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92252
|0.83220
|1386
|2000.08.01 20:01
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92242
|0.83220
|1387
|2000.08.01 20:01
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92232
|0.83220
|1388
|2000.08.01 20:12
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92202
|0.83220
|1389
|2000.08.01 20:13
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92162
|0.83220
|1390
|2000.08.01 20:14
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92152
|0.83220
|1391
|2000.08.01 20:17
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92142
|0.83220
|1392
|2000.08.01 20:18
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92132
|0.83220
|1393
|2000.08.02 13:34
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92122
|0.83220
|1394
|2000.08.02 13:36
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92108
|0.83220
|1395
|2000.08.02 13:36
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92102
|0.83220
|1396
|2000.08.02 13:37
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92072
|0.83220
|1397
|2000.08.02 13:50
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92052
|0.83220
|1398
|2000.08.02 13:56
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92042
|0.83220
|1399
|2000.08.02 13:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.92002
|0.83220
|1400
|2000.08.02 14:00
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91968
|0.83220
|1401
|2000.08.02 14:00
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91962
|0.83220
|1402
|2000.08.03 08:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91959
|0.83220
|1403
|2000.08.03 08:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91930
|0.83220
|1404
|2000.08.03 08:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91909
|0.83220
|1405
|2000.08.03 08:23
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91872
|0.83220
|1406
|2000.08.03 08:25
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91852
|0.83220
|1407
|2000.08.03 08:25
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91822
|0.83220
|1408
|2000.08.03 08:25
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91772
|0.83220
|1409
|2000.08.03 09:33
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91752
|0.83220
|1410
|2000.08.03 09:56
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91732
|0.83220
|1411
|2000.08.03 09:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91704
|0.83220
|1412
|2000.08.03 09:57
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91642
|0.83220
|1413
|2000.08.03 09:58
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91632
|0.83220
|1414
|2000.08.03 09:59
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91628
|0.83220
|1415
|2000.08.03 09:59
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91592
|0.83220
|1416
|2000.08.03 10:07
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91582
|0.83220
|1417
|2000.08.03 10:08
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91572
|0.83220
|1418
|2000.08.03 10:34
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91561
|0.83220
|1419
|2000.08.03 10:34
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91532
|0.83220
|1420
|2000.08.03 10:35
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91518
|0.83220
|1421
|2000.08.03 10:35
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91482
|0.83220
|1422
|2000.08.03 10:36
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91466
|0.83220
|1423
|2000.08.03 10:36
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91422
|0.83220
|1424
|2000.08.03 10:37
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91401
|0.83220
|1425
|2000.08.03 10:37
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91372
|0.83220
|1426
|2000.08.03 10:40
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91362
|0.83220
|1427
|2000.08.03 10:40
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91329
|0.83220
|1428
|2000.08.03 10:40
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91282
|0.83220
|1429
|2000.08.03 10:41
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91281
|0.83220
|1430
|2000.08.03 10:41
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91243
|0.83220
|1431
|2000.08.03 10:41
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91192
|0.83220
|1432
|2000.08.03 10:42
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91189
|0.83220
|1433
|2000.08.03 10:42
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91163
|0.83220
|1434
|2000.08.03 10:42
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91144
|0.83220
|1435
|2000.08.03 10:43
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91112
|0.83220
|1436
|2000.08.03 10:44
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91088
|0.83220
|1437
|2000.08.03 10:44
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91052
|0.83220
|1438
|2000.08.03 10:48
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91037
|0.83220
|1439
|2000.08.03 10:48
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.91020
|0.83220
|1440
|2000.08.03 10:48
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.90987
|0.83220
|1441
|2000.08.03 10:48
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.90922
|0.83220
|1442
|2000.08.03 10:49
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.90881
|0.83220
|1443
|2000.08.03 10:49
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.90872
|0.83220
|1444
|2000.08.03 12:38
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.90853
|0.83220
|1445
|2000.08.03 12:38
|modify
|53
|0.10
|0.93220
|0.90812
|0.83220
|1446
|2000.08.04 12:59
|s/l
|53
|0.10
|0.90812
|0.90812
|0.83220
|265.13
|1368.77
|1447
|2000.08.08 17:45
|sell
|54
|0.10
|0.90240
|0.00000
|0.00000
|1448
|2000.08.08 17:45
|modify
|54
|0.10
|0.90240
|0.91240
|0.80240
|1449
|2000.08.11 10:34
|s/l
|54
|0.10
|0.91240
|0.91240
|0.80240
|-109.41
|1259.36
|1450
|2000.08.14 11:45
|sell
|55
|0.10
|0.90200
|0.00000
|0.00000
|1451
|2000.08.14 11:45
|modify
|55
|0.10
|0.90200
|0.91200
|0.80200
|1452
|2000.08.15 08:19
|s/l
|55
|0.10
|0.91200
|0.91200
|0.80200
|-109.65
|1149.71
|1453
|2000.08.20 23:30
|sell
|56
|0.10
|0.90740
|0.00000
|0.00000
|1454
|2000.08.20 23:30
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.91740
|0.80740
|1455
|2000.08.22 08:03
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90729
|0.80740
|1456
|2000.08.22 08:03
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90703
|0.80740
|1457
|2000.08.22 08:03
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90652
|0.80740
|1458
|2000.08.22 08:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90632
|0.80740
|1459
|2000.08.22 08:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90611
|0.80740
|1460
|2000.08.22 08:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90582
|0.80740
|1461
|2000.08.22 08:35
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90572
|0.80740
|1462
|2000.08.22 08:37
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90562
|0.80740
|1463
|2000.08.22 11:44
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90552
|0.80740
|1464
|2000.08.22 11:45
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90542
|0.80740
|1465
|2000.08.22 11:51
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90510
|0.80740
|1466
|2000.08.22 11:51
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90502
|0.80740
|1467
|2000.08.22 12:00
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90497
|0.80740
|1468
|2000.08.22 12:00
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90472
|0.80740
|1469
|2000.08.22 12:38
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90457
|0.80740
|1470
|2000.08.22 12:38
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90452
|0.80740
|1471
|2000.08.22 12:40
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90438
|0.80740
|1472
|2000.08.22 12:40
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90422
|0.80740
|1473
|2000.08.22 12:42
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90418
|0.80740
|1474
|2000.08.22 12:42
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90382
|0.80740
|1475
|2000.08.22 12:45
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90372
|0.80740
|1476
|2000.08.22 13:20
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90362
|0.80740
|1477
|2000.08.22 13:27
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90342
|0.80740
|1478
|2000.08.22 13:28
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90332
|0.80740
|1479
|2000.08.22 16:24
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90326
|0.80740
|1480
|2000.08.22 16:24
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90282
|0.80740
|1481
|2000.08.23 02:08
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90272
|0.80740
|1482
|2000.08.23 02:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90269
|0.80740
|1483
|2000.08.23 02:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90252
|0.80740
|1484
|2000.08.23 02:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90222
|0.80740
|1485
|2000.08.23 02:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90212
|0.80740
|1486
|2000.08.23 02:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90192
|0.80740
|1487
|2000.08.23 02:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90172
|0.80740
|1488
|2000.08.23 02:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90152
|0.80740
|1489
|2000.08.23 02:49
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90132
|0.80740
|1490
|2000.08.23 06:07
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90122
|0.80740
|1491
|2000.08.23 06:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90118
|0.80740
|1492
|2000.08.23 06:10
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90112
|0.80740
|1493
|2000.08.23 06:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90106
|0.80740
|1494
|2000.08.23 06:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90078
|0.80740
|1495
|2000.08.23 06:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90065
|0.80740
|1496
|2000.08.23 06:11
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90042
|0.80740
|1497
|2000.08.23 06:12
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90033
|0.80740
|1498
|2000.08.23 06:12
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.90009
|0.80740
|1499
|2000.08.23 06:12
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.89992
|0.80740
|1500
|2000.08.23 06:12
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.89962
|0.80740
|1501
|2000.08.23 06:13
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.89932
|0.80740
|1502
|2000.08.23 06:15
|modify
|56
|0.10
|0.90740
|0.89922
|0.80740
|1503
|2000.08.23 16:05
|s/l
|56
|0.10
|0.89922
|0.89922
|0.80740
|90.96
|1240.67
|1504
|2000.08.29 05:30
|sell
|57
|0.10
|0.89830
|0.00000
|0.00000
|1505
|2000.08.29 05:30
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.90830
|0.79830
|1506
|2000.08.30 07:32
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89812
|0.79830
|1507
|2000.08.30 07:33
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89798
|0.79830
|1508
|2000.08.30 07:33
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89762
|0.79830
|1509
|2000.08.30 07:34
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89752
|0.79830
|1510
|2000.08.30 07:34
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89748
|0.79830
|1511
|2000.08.30 07:34
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89726
|0.79830
|1512
|2000.08.30 07:34
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89682
|0.79830
|1513
|2000.08.30 07:36
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89652
|0.79830
|1514
|2000.08.30 07:37
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89651
|0.79830
|1515
|2000.08.30 07:37
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89642
|0.79830
|1516
|2000.08.30 07:50
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89602
|0.79830
|1517
|2000.08.30 08:21
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89572
|0.79830
|1518
|2000.08.30 11:05
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89562
|0.79830
|1519
|2000.08.30 11:05
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89547
|0.79830
|1520
|2000.08.30 11:05
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89542
|0.79830
|1521
|2000.08.30 11:06
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89522
|0.79830
|1522
|2000.08.30 11:07
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89519
|0.79830
|1523
|2000.08.30 11:07
|modify
|57
|0.10
|0.89830
|0.89502
|0.79830
|1524
|2000.08.30 21:08
|s/l
|57
|0.10
|0.89502
|0.89502
|0.79830
|36.65
|1277.32
|1525
|2000.09.05 18:15
|sell
|58
|0.10
|0.88860
|0.00000
|0.00000
|1526
|2000.09.05 18:15
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.89860
|0.78860
|1527
|2000.09.06 12:46
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88812
|0.78860
|1528
|2000.09.06 12:47
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88810
|0.78860
|1529
|2000.09.06 12:47
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88802
|0.78860
|1530
|2000.09.06 12:48
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88782
|0.78860
|1531
|2000.09.06 12:49
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88773
|0.78860
|1532
|2000.09.06 12:49
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88749
|0.78860
|1533
|2000.09.06 12:49
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88732
|0.78860
|1534
|2000.09.06 12:49
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88702
|0.78860
|1535
|2000.09.06 12:54
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88692
|0.78860
|1536
|2000.09.06 12:54
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88688
|0.78860
|1537
|2000.09.06 12:54
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88682
|0.78860
|1538
|2000.09.06 12:56
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88652
|0.78860
|1539
|2000.09.06 12:57
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88632
|0.78860
|1540
|2000.09.06 12:58
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88622
|0.78860
|1541
|2000.09.06 12:59
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88602
|0.78860
|1542
|2000.09.06 12:59
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88598
|0.78860
|1543
|2000.09.06 12:59
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88592
|0.78860
|1544
|2000.09.06 13:00
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88572
|0.78860
|1545
|2000.09.06 13:00
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88562
|0.78860
|1546
|2000.09.06 13:48
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88542
|0.78860
|1547
|2000.09.06 13:49
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88532
|0.78860
|1548
|2000.09.06 13:54
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88515
|0.78860
|1549
|2000.09.06 13:54
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88482
|0.78860
|1550
|2000.09.06 13:55
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88462
|0.78860
|1551
|2000.09.06 13:59
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88432
|0.78860
|1552
|2000.09.06 14:02
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88422
|0.78860
|1553
|2000.09.06 14:04
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88417
|0.78860
|1554
|2000.09.06 14:04
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88412
|0.78860
|1555
|2000.09.06 14:05
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88382
|0.78860
|1556
|2000.09.06 14:17
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88362
|0.78860
|1557
|2000.09.06 15:09
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88352
|0.78860
|1558
|2000.09.06 15:10
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88342
|0.78860
|1559
|2000.09.06 15:12
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88332
|0.78860
|1560
|2000.09.06 15:12
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88302
|0.78860
|1561
|2000.09.06 15:14
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88292
|0.78860
|1562
|2000.09.06 15:15
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88282
|0.78860
|1563
|2000.09.06 15:16
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88272
|0.78860
|1564
|2000.09.06 15:16
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88262
|0.78860
|1565
|2000.09.06 15:40
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88232
|0.78860
|1566
|2000.09.06 15:41
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88212
|0.78860
|1567
|2000.09.06 15:42
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88203
|0.78860
|1568
|2000.09.06 15:42
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88181
|0.78860
|1569
|2000.09.06 15:42
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88152
|0.78860
|1570
|2000.09.06 15:44
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88148
|0.78860
|1571
|2000.09.06 15:44
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88122
|0.78860
|1572
|2000.09.06 15:46
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88110
|0.78860
|1573
|2000.09.06 15:46
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88082
|0.78860
|1574
|2000.09.06 15:47
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88080
|0.78860
|1575
|2000.09.06 15:47
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88052
|0.78860
|1576
|2000.09.06 15:48
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.88008
|0.78860
|1577
|2000.09.06 15:48
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87998
|0.78860
|1578
|2000.09.06 15:48
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87976
|0.78860
|1579
|2000.09.06 15:48
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87932
|0.78860
|1580
|2000.09.06 15:49
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87922
|0.78860
|1581
|2000.09.06 15:50
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87892
|0.78860
|1582
|2000.09.06 15:51
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87871
|0.78860
|1583
|2000.09.06 15:51
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87840
|0.78860
|1584
|2000.09.06 15:51
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87825
|0.78860
|1585
|2000.09.06 15:51
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87794
|0.78860
|1586
|2000.09.06 15:51
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87771
|0.78860
|1587
|2000.09.06 15:51
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87732
|0.78860
|1588
|2000.09.06 15:52
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87710
|0.78860
|1589
|2000.09.06 15:52
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87702
|0.78860
|1590
|2000.09.06 17:07
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87689
|0.78860
|1591
|2000.09.06 17:07
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87682
|0.78860
|1592
|2000.09.07 00:54
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87302
|0.78860
|1593
|2000.09.07 01:01
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87289
|0.78860
|1594
|2000.09.07 01:01
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87260
|0.78860
|1595
|2000.09.07 01:01
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87202
|0.78860
|1596
|2000.09.07 08:06
|modify
|58
|0.10
|0.88860
|0.87182
|0.78860
|1597
|2000.09.07 12:57
|s/l
|58
|0.10
|0.87182
|0.87182
|0.78860
|192.47
|1469.79
|1598
|2000.09.14 08:15
|sell
|59
|0.10
|0.86230
|0.00000
|0.00000
|1599
|2000.09.14 08:15
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.87230
|0.76230
|1600
|2000.09.15 19:32
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86229
|0.76230
|1601
|2000.09.15 19:32
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86202
|0.76230
|1602
|2000.09.15 19:33
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86192
|0.76230
|1603
|2000.09.15 19:33
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86182
|0.76230
|1604
|2000.09.15 20:18
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86152
|0.76230
|1605
|2000.09.15 20:20
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86142
|0.76230
|1606
|2000.09.15 20:20
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86137
|0.76230
|1607
|2000.09.15 20:20
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86132
|0.76230
|1608
|2000.09.15 20:25
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86131
|0.76230
|1609
|2000.09.15 20:25
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86102
|0.76230
|1610
|2000.09.15 20:27
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86098
|0.76230
|1611
|2000.09.15 20:27
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86092
|0.76230
|1612
|2000.09.15 21:25
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86082
|0.76230
|1613
|2000.09.15 21:59
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86052
|0.76230
|1614
|2000.09.17 22:01
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86042
|0.76230
|1615
|2000.09.18 02:21
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.86026
|0.76230
|1616
|2000.09.18 02:21
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85998
|0.76230
|1617
|2000.09.18 02:21
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85962
|0.76230
|1618
|2000.09.18 02:22
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85957
|0.76230
|1619
|2000.09.18 02:22
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85952
|0.76230
|1620
|2000.09.19 05:53
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85912
|0.76230
|1621
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85902
|0.76230
|1622
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85866
|0.76230
|1623
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85829
|0.76230
|1624
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85823
|0.76230
|1625
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85799
|0.76230
|1626
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85775
|0.76230
|1627
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85763
|0.76230
|1628
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85732
|0.76230
|1629
|2000.09.19 05:54
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85702
|0.76230
|1630
|2000.09.19 16:44
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85698
|0.76230
|1631
|2000.09.19 16:44
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85662
|0.76230
|1632
|2000.09.19 16:46
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85642
|0.76230
|1633
|2000.09.19 16:46
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85598
|0.76230
|1634
|2000.09.19 16:46
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85592
|0.76230
|1635
|2000.09.20 01:22
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85574
|0.76230
|1636
|2000.09.20 01:22
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85551
|0.76230
|1637
|2000.09.20 01:22
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85512
|0.76230
|1638
|2000.09.20 08:09
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85502
|0.76230
|1639
|2000.09.20 08:10
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85492
|0.76230
|1640
|2000.09.20 08:36
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85472
|0.76230
|1641
|2000.09.20 08:36
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85462
|0.76230
|1642
|2000.09.20 08:36
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85442
|0.76230
|1643
|2000.09.20 08:36
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85402
|0.76230
|1644
|2000.09.20 08:38
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85382
|0.76230
|1645
|2000.09.20 08:45
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85352
|0.76230
|1646
|2000.09.20 08:46
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85338
|0.76230
|1647
|2000.09.20 08:46
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85302
|0.76230
|1648
|2000.09.20 08:47
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85282
|0.76230
|1649
|2000.09.20 08:48
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85272
|0.76230
|1650
|2000.09.20 08:49
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85262
|0.76230
|1651
|2000.09.20 09:03
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85252
|0.76230
|1652
|2000.09.20 15:38
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85232
|0.76230
|1653
|2000.09.20 15:40
|modify
|59
|0.10
|0.86230
|0.85222
|0.76230
|1654
|2000.09.21 07:25
|s/l
|59
|0.10
|0.85222
|0.85222
|0.76230
|118.27
|1588.06
|1655
|2000.10.19 01:00
|sell
|60
|0.10
|0.84000
|0.00000
|0.00000
|1656
|2000.10.19 01:00
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.85000
|0.74000
|1657
|2000.10.25 09:32
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83952
|0.74000
|1658
|2000.10.25 10:22
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83932
|0.74000
|1659
|2000.10.25 10:23
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83903
|0.74000
|1660
|2000.10.25 10:23
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83852
|0.74000
|1661
|2000.10.25 10:24
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83830
|0.74000
|1662
|2000.10.25 10:24
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83822
|0.74000
|1663
|2000.10.25 10:40
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83812
|0.74000
|1664
|2000.10.25 10:41
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83807
|0.74000
|1665
|2000.10.25 10:41
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83794
|0.74000
|1666
|2000.10.25 10:41
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83767
|0.74000
|1667
|2000.10.25 10:41
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83712
|0.74000
|1668
|2000.10.25 15:51
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83702
|0.74000
|1669
|2000.10.25 15:56
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83698
|0.74000
|1670
|2000.10.25 15:56
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83688
|0.74000
|1671
|2000.10.25 15:56
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83666
|0.74000
|1672
|2000.10.25 15:56
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83650
|0.74000
|1673
|2000.10.25 15:56
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83622
|0.74000
|1674
|2000.10.25 16:04
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83618
|0.74000
|1675
|2000.10.25 16:04
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83612
|0.74000
|1676
|2000.10.25 16:08
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83605
|0.74000
|1677
|2000.10.25 16:08
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83572
|0.74000
|1678
|2000.10.25 16:09
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83548
|0.74000
|1679
|2000.10.25 16:09
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83542
|0.74000
|1680
|2000.10.25 16:20
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83534
|0.74000
|1681
|2000.10.25 16:20
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83512
|0.74000
|1682
|2000.10.25 16:31
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83492
|0.74000
|1683
|2000.10.25 16:32
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83488
|0.74000
|1684
|2000.10.25 16:32
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83482
|0.74000
|1685
|2000.10.25 16:36
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83479
|0.74000
|1686
|2000.10.25 16:36
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83462
|0.74000
|1687
|2000.10.25 16:37
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83452
|0.74000
|1688
|2000.10.25 16:37
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83439
|0.74000
|1689
|2000.10.25 16:37
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83432
|0.74000
|1690
|2000.10.25 17:31
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83412
|0.74000
|1691
|2000.10.25 17:33
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83392
|0.74000
|1692
|2000.10.25 17:34
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83382
|0.74000
|1693
|2000.10.25 17:35
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83351
|0.74000
|1694
|2000.10.25 17:35
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83342
|0.74000
|1695
|2000.10.25 17:42
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83332
|0.74000
|1696
|2000.10.25 17:43
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83312
|0.74000
|1697
|2000.10.25 18:23
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83302
|0.74000
|1698
|2000.10.26 07:57
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83289
|0.74000
|1699
|2000.10.26 07:57
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83242
|0.74000
|1700
|2000.10.26 07:58
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83214
|0.74000
|1701
|2000.10.26 07:58
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83202
|0.74000
|1702
|2000.10.26 07:59
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83182
|0.74000
|1703
|2000.10.26 08:00
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83172
|0.74000
|1704
|2000.10.26 08:25
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83168
|0.74000
|1705
|2000.10.26 08:25
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83132
|0.74000
|1706
|2000.10.26 08:38
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83122
|0.74000
|1707
|2000.10.26 08:39
|modify
|60
|0.10
|0.84000
|0.83102
|0.74000
|1708
|2000.10.26 10:57
|s/l
|60
|0.10
|0.83102
|0.83102
|0.74000
|108.06
|1696.12
|1709
|2001.01.29 20:15
|sell
|61
|0.10
|0.91860
|0.00000
|0.00000
|1710
|2001.01.29 20:15
|modify
|61
|0.10
|0.91860
|0.92860
|0.81860
|1711
|2001.01.31 07:20
|s/l
|61
|0.10
|0.92860
|0.92860
|0.81860
|-107.68
|1588.44
|1712
|2001.02.05 03:45
|sell
|62
|0.10
|0.93930
|0.00000
|0.00000
|1713
|2001.02.05 03:45
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.94930
|0.83930
|1714
|2001.02.06 13:35
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93892
|0.83930
|1715
|2001.02.06 13:37
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93882
|0.83930
|1716
|2001.02.06 13:38
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93879
|0.83930
|1717
|2001.02.06 13:38
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93872
|0.83930
|1718
|2001.02.06 13:43
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93862
|0.83930
|1719
|2001.02.06 13:43
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93822
|0.83930
|1720
|2001.02.06 17:07
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93812
|0.83930
|1721
|2001.02.06 17:09
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93792
|0.83930
|1722
|2001.02.06 17:10
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93771
|0.83930
|1723
|2001.02.06 17:10
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93742
|0.83930
|1724
|2001.02.06 17:11
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93727
|0.83930
|1725
|2001.02.06 17:11
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93702
|0.83930
|1726
|2001.02.06 17:15
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93682
|0.83930
|1727
|2001.02.06 17:16
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93658
|0.83930
|1728
|2001.02.06 17:16
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93652
|0.83930
|1729
|2001.02.06 17:18
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93642
|0.83930
|1730
|2001.02.07 00:48
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93632
|0.83930
|1731
|2001.02.07 00:52
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93619
|0.83930
|1732
|2001.02.07 00:52
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93612
|0.83930
|1733
|2001.02.07 02:19
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93602
|0.83930
|1734
|2001.02.07 08:58
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93582
|0.83930
|1735
|2001.02.07 08:58
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93567
|0.83930
|1736
|2001.02.07 08:58
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93554
|0.83930
|1737
|2001.02.07 08:58
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93527
|0.83930
|1738
|2001.02.07 08:59
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93472
|0.83930
|1739
|2001.02.07 09:08
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93465
|0.83930
|1740
|2001.02.07 09:09
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93442
|0.83930
|1741
|2001.02.07 09:09
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93417
|0.83930
|1742
|2001.02.07 09:09
|modify
|62
|0.10
|0.93930
|0.93412
|0.83930
|1743
|2001.02.07 13:40
|s/l
|62
|0.10
|0.93412
|0.93412
|0.83930
|55.45
|1643.89
|1744
|2001.02.07 13:45
|sell
|63
|0.10
|0.93360
|0.00000
|0.00000
|1745
|2001.02.07 13:45
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.94360
|0.83360
|1746
|2001.02.08 11:20
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93360
|0.83360
|1747
|2001.02.08 11:20
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93302
|0.83360
|1748
|2001.02.08 11:21
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93287
|0.83360
|1749
|2001.02.08 11:21
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93274
|0.83360
|1750
|2001.02.08 11:21
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93247
|0.83360
|1751
|2001.02.08 11:21
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93192
|0.83360
|1752
|2001.02.08 11:22
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93166
|0.83360
|1753
|2001.02.08 11:22
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93122
|0.83360
|1754
|2001.02.08 11:24
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93120
|0.83360
|1755
|2001.02.08 11:24
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93112
|0.83360
|1756
|2001.02.08 11:38
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93108
|0.83360
|1757
|2001.02.08 11:38
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93102
|0.83360
|1758
|2001.02.08 11:42
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93092
|0.83360
|1759
|2001.02.08 11:43
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93072
|0.83360
|1760
|2001.02.08 11:44
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93062
|0.83360
|1761
|2001.02.08 11:45
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93042
|0.83360
|1762
|2001.02.08 11:46
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93032
|0.83360
|1763
|2001.02.08 11:51
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93026
|0.83360
|1764
|2001.02.08 11:51
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.93002
|0.83360
|1765
|2001.02.08 11:52
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92998
|0.83360
|1766
|2001.02.08 11:52
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92992
|0.83360
|1767
|2001.02.08 13:12
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92972
|0.83360
|1768
|2001.02.08 13:17
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92962
|0.83360
|1769
|2001.02.08 13:20
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92957
|0.83360
|1770
|2001.02.08 13:20
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92932
|0.83360
|1771
|2001.02.08 13:21
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92912
|0.83360
|1772
|2001.02.08 13:21
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92882
|0.83360
|1773
|2001.02.08 13:22
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92862
|0.83360
|1774
|2001.02.08 13:24
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92852
|0.83360
|1775
|2001.02.08 13:25
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92851
|0.83360
|1776
|2001.02.08 13:25
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92822
|0.83360
|1777
|2001.02.08 13:44
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92802
|0.83360
|1778
|2001.02.08 13:44
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92779
|0.83360
|1779
|2001.02.08 13:44
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92772
|0.83360
|1780
|2001.02.08 13:45
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92768
|0.83360
|1781
|2001.02.08 13:45
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92732
|0.83360
|1782
|2001.02.08 13:46
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92712
|0.83360
|1783
|2001.02.08 13:47
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92702
|0.83360
|1784
|2001.02.08 13:48
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92692
|0.83360
|1785
|2001.02.08 13:48
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92688
|0.83360
|1786
|2001.02.08 13:48
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92682
|0.83360
|1787
|2001.02.08 13:49
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92681
|0.83360
|1788
|2001.02.08 13:49
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92652
|0.83360
|1789
|2001.02.08 14:16
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92647
|0.83360
|1790
|2001.02.08 14:16
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92642
|0.83360
|1791
|2001.02.08 14:18
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92625
|0.83360
|1792
|2001.02.08 14:18
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92592
|0.83360
|1793
|2001.02.08 14:19
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92589
|0.83360
|1794
|2001.02.08 14:19
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92582
|0.83360
|1795
|2001.02.08 14:22
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92572
|0.83360
|1796
|2001.02.08 14:23
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92567
|0.83360
|1797
|2001.02.08 14:23
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92542
|0.83360
|1798
|2001.02.08 14:24
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92532
|0.83360
|1799
|2001.02.08 14:32
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92512
|0.83360
|1800
|2001.02.08 14:42
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92492
|0.83360
|1801
|2001.02.08 14:45
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92481
|0.83360
|1802
|2001.02.08 14:45
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92452
|0.83360
|1803
|2001.02.08 14:48
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92432
|0.83360
|1804
|2001.02.08 14:48
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92417
|0.83360
|1805
|2001.02.08 14:48
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92412
|0.83360
|1806
|2001.02.08 14:49
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92402
|0.83360
|1807
|2001.02.08 14:50
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92393
|0.83360
|1808
|2001.02.08 14:50
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92371
|0.83360
|1809
|2001.02.08 14:50
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92342
|0.83360
|1810
|2001.02.08 14:51
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92332
|0.83360
|1811
|2001.02.09 09:11
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92292
|0.83360
|1812
|2001.02.09 09:12
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92262
|0.83360
|1813
|2001.02.09 09:13
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92232
|0.83360
|1814
|2001.02.09 09:14
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92199
|0.83360
|1815
|2001.02.09 09:14
|modify
|63
|0.10
|0.93360
|0.92152
|0.83360
|1816
|2001.02.09 09:42
|s/l
|63
|0.10
|0.92152
|0.92152
|0.83360
|131.05
|1774.94
|1817
|2001.02.14 01:00
|sell
|64
|0.10
|0.92170
|0.00000
|0.00000
|1818
|2001.02.14 01:00
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.93170
|0.82170
|1819
|2001.02.15 09:19
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92169
|0.82170
|1820
|2001.02.15 09:19
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92122
|0.82170
|1821
|2001.02.15 09:25
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92113
|0.82170
|1822
|2001.02.15 09:25
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92062
|0.82170
|1823
|2001.02.15 09:52
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92042
|0.82170
|1824
|2001.02.15 09:53
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92038
|0.82170
|1825
|2001.02.15 09:53
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92032
|0.82170
|1826
|2001.02.15 09:54
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92022
|0.82170
|1827
|2001.02.15 10:04
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92012
|0.82170
|1828
|2001.02.15 11:05
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.92002
|0.82170
|1829
|2001.02.15 11:06
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91984
|0.82170
|1830
|2001.02.15 11:06
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91969
|0.82170
|1831
|2001.02.15 11:06
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91940
|0.82170
|1832
|2001.02.15 11:06
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91882
|0.82170
|1833
|2001.02.15 11:07
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91842
|0.82170
|1834
|2001.02.15 11:08
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91822
|0.82170
|1835
|2001.02.15 11:08
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91782
|0.82170
|1836
|2001.02.15 11:09
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91772
|0.82170
|1837
|2001.02.15 11:10
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91742
|0.82170
|1838
|2001.02.15 11:11
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91732
|0.82170
|1839
|2001.02.15 11:11
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91692
|0.82170
|1840
|2001.02.15 11:13
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91682
|0.82170
|1841
|2001.02.15 11:20
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91632
|0.82170
|1842
|2001.02.15 11:22
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91622
|0.82170
|1843
|2001.02.15 11:23
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91612
|0.82170
|1844
|2001.02.15 11:24
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91580
|0.82170
|1845
|2001.02.15 11:24
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91522
|0.82170
|1846
|2001.02.15 11:28
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91492
|0.82170
|1847
|2001.02.15 11:31
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91452
|0.82170
|1848
|2001.02.15 14:59
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91432
|0.82170
|1849
|2001.02.15 15:00
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91408
|0.82170
|1850
|2001.02.15 15:00
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91402
|0.82170
|1851
|2001.02.15 15:30
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91382
|0.82170
|1852
|2001.02.15 15:30
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91380
|0.82170
|1853
|2001.02.15 15:30
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91372
|0.82170
|1854
|2001.02.15 15:34
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91368
|0.82170
|1855
|2001.02.15 15:34
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91355
|0.82170
|1856
|2001.02.15 15:34
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91332
|0.82170
|1857
|2001.02.15 15:37
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91312
|0.82170
|1858
|2001.02.15 15:37
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91302
|0.82170
|1859
|2001.02.15 15:40
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91292
|0.82170
|1860
|2001.02.15 15:41
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91262
|0.82170
|1861
|2001.02.15 15:45
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91256
|0.82170
|1862
|2001.02.15 15:45
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91212
|0.82170
|1863
|2001.02.15 15:46
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91194
|0.82170
|1864
|2001.02.15 15:46
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91172
|0.82170
|1865
|2001.02.15 15:47
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91158
|0.82170
|1866
|2001.02.15 15:47
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91145
|0.82170
|1867
|2001.02.15 15:47
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91122
|0.82170
|1868
|2001.02.15 15:51
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91115
|0.82170
|1869
|2001.02.15 15:51
|modify
|64
|0.10
|0.92170
|0.91092
|0.82170
|1870
|2001.02.16 06:49
|s/l
|64
|0.10
|0.91092
|0.91092
|0.82170
|118.32
|1893.26
|1871
|2001.02.20 22:00
|sell
|65
|0.10
|0.91220
|0.00000
|0.00000
|1872
|2001.02.20 22:00
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.92220
|0.81220
|1873
|2001.02.22 12:54
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91192
|0.81220
|1874
|2001.02.22 12:56
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91181
|0.81220
|1875
|2001.02.22 12:56
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91172
|0.81220
|1876
|2001.02.22 14:06
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91152
|0.81220
|1877
|2001.02.22 14:11
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91132
|0.81220
|1878
|2001.02.22 14:12
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91112
|0.81220
|1879
|2001.02.22 14:12
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91072
|0.81220
|1880
|2001.02.22 14:14
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91066
|0.81220
|1881
|2001.02.22 14:14
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91032
|0.81220
|1882
|2001.02.22 14:21
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.91019
|0.81220
|1883
|2001.02.22 14:21
|modify
|65
|0.10
|0.91220
|0.90972
|0.81220
|1884
|2001.02.22 15:36
|s/l
|65
|0.10
|0.90972
|0.90972
|0.81220
|27.26
|1920.52
|1885
|2001.03.22 00:45
|sell
|66
|0.10
|0.89520
|0.00000
|0.00000
|1886
|2001.03.22 00:45
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.90520
|0.79520
|1887
|2001.03.22 08:27
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89512
|0.79520
|1888
|2001.03.22 08:28
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89502
|0.79520
|1889
|2001.03.22 13:04
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89499
|0.79520
|1890
|2001.03.22 13:04
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89452
|0.79520
|1891
|2001.03.22 14:07
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89442
|0.79520
|1892
|2001.03.22 14:07
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89432
|0.79520
|1893
|2001.03.22 14:08
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89422
|0.79520
|1894
|2001.03.22 14:08
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89399
|0.79520
|1895
|2001.03.22 14:08
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89392
|0.79520
|1896
|2001.03.22 14:10
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89382
|0.79520
|1897
|2001.03.22 14:12
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89369
|0.79520
|1898
|2001.03.22 14:12
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89362
|0.79520
|1899
|2001.03.22 14:16
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89332
|0.79520
|1900
|2001.03.22 14:24
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89327
|0.79520
|1901
|2001.03.22 14:24
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89302
|0.79520
|1902
|2001.03.22 14:26
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89292
|0.79520
|1903
|2001.03.22 14:30
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89269
|0.79520
|1904
|2001.03.22 14:30
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89262
|0.79520
|1905
|2001.03.22 14:56
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89260
|0.79520
|1906
|2001.03.22 14:56
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89252
|0.79520
|1907
|2001.03.22 14:57
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89238
|0.79520
|1908
|2001.03.22 14:57
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89202
|0.79520
|1909
|2001.03.22 14:59
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89182
|0.79520
|1910
|2001.03.22 14:59
|modify
|66
|0.10
|0.89520
|0.89172
|0.79520
|1911
|2001.03.23 06:17
|s/l
|66
|0.10
|0.89172
|0.89172
|0.79520
|39.01
|1959.53
|1912
|2001.03.28 15:45
|sell
|67
|0.10
|0.88840
|0.00000
|0.00000
|1913
|2001.03.28 15:45
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.89840
|0.78840
|1914
|2001.03.29 16:48
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88802
|0.78840
|1915
|2001.03.30 02:49
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88772
|0.78840
|1916
|2001.03.30 02:49
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88767
|0.78840
|1917
|2001.03.30 02:49
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88750
|0.78840
|1918
|2001.03.30 02:49
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88717
|0.78840
|1919
|2001.03.30 02:49
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88693
|0.78840
|1920
|2001.03.30 02:49
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88652
|0.78840
|1921
|2001.03.30 02:52
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88642
|0.78840
|1922
|2001.03.30 02:53
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88632
|0.78840
|1923
|2001.03.30 02:53
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88626
|0.78840
|1924
|2001.03.30 02:53
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88598
|0.78840
|1925
|2001.03.30 02:53
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88562
|0.78840
|1926
|2001.03.30 02:54
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88542
|0.78840
|1927
|2001.03.30 02:56
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88512
|0.78840
|1928
|2001.03.30 03:05
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88498
|0.78840
|1929
|2001.03.30 03:05
|modify
|67
|0.10
|0.88840
|0.88492
|0.78840
|1930
|2001.03.30 13:53
|s/l
|67
|0.10
|0.88492
|0.88492
|0.78840
|39.33
|1998.86
|1931
|2001.04.06 10:45
|sell
|68
|0.10
|0.89730
|0.00000
|0.00000
|1932
|2001.04.06 10:45
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.90730
|0.79730
|1933
|2001.04.10 15:04
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89721
|0.79730
|1934
|2001.04.10 15:04
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89692
|0.79730
|1935
|2001.04.10 15:09
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89662
|0.79730
|1936
|2001.04.10 15:09
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89648
|0.79730
|1937
|2001.04.10 15:09
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89642
|0.79730
|1938
|2001.04.10 15:19
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89632
|0.79730
|1939
|2001.04.10 15:24
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89620
|0.79730
|1940
|2001.04.10 15:24
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89602
|0.79730
|1941
|2001.04.10 15:41
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89592
|0.79730
|1942
|2001.04.10 16:03
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89572
|0.79730
|1943
|2001.04.10 16:40
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89562
|0.79730
|1944
|2001.04.10 16:41
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89542
|0.79730
|1945
|2001.04.10 16:41
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89522
|0.79730
|1946
|2001.04.10 16:41
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89482
|0.79730
|1947
|2001.04.11 11:47
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89467
|0.79730
|1948
|2001.04.11 11:47
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89395
|0.79730
|1949
|2001.04.11 11:47
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89322
|0.79730
|1950
|2001.04.11 11:50
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89298
|0.79730
|1951
|2001.04.11 11:50
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89282
|0.79730
|1952
|2001.04.11 11:51
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89257
|0.79730
|1953
|2001.04.11 11:51
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89242
|0.79730
|1954
|2001.04.11 12:05
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89202
|0.79730
|1955
|2001.04.11 12:16
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89182
|0.79730
|1956
|2001.04.11 12:57
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89166
|0.79730
|1957
|2001.04.11 12:57
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89132
|0.79730
|1958
|2001.04.11 13:01
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89100
|0.79730
|1959
|2001.04.11 13:01
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89092
|0.79730
|1960
|2001.04.11 13:02
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89052
|0.79730
|1961
|2001.04.11 13:03
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.89022
|0.79730
|1962
|2001.04.11 13:04
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.88992
|0.79730
|1963
|2001.04.11 13:05
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.88988
|0.79730
|1964
|2001.04.11 13:05
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.88982
|0.79730
|1965
|2001.04.11 13:28
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.88962
|0.79730
|1966
|2001.04.11 13:29
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.88942
|0.79730
|1967
|2001.04.11 13:41
|modify
|68
|0.10
|0.89730
|0.88922
|0.79730
|1968
|2001.04.11 21:01
|s/l
|68
|0.10
|0.88922
|0.88922
|0.79730
|90.87
|2089.73
|1969
|2001.04.16 13:45
|sell
|69
|0.10
|0.88520
|0.00000
|0.00000
|1970
|2001.04.16 13:45
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.89520
|0.78520
|1971
|2001.04.18 13:08
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88517
|0.78520
|1972
|2001.04.18 13:08
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88492
|0.78520
|1973
|2001.04.18 13:14
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88482
|0.78520
|1974
|2001.04.18 13:18
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88472
|0.78520
|1975
|2001.04.18 13:19
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88462
|0.78520
|1976
|2001.04.18 13:40
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88452
|0.78520
|1977
|2001.04.18 13:44
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88432
|0.78520
|1978
|2001.04.18 14:00
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88422
|0.78520
|1979
|2001.04.18 14:00
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88401
|0.78520
|1980
|2001.04.18 14:00
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88372
|0.78520
|1981
|2001.04.18 14:14
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88362
|0.78520
|1982
|2001.04.18 14:23
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88342
|0.78520
|1983
|2001.04.18 14:24
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88332
|0.78520
|1984
|2001.04.18 14:25
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88319
|0.78520
|1985
|2001.04.18 14:26
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88302
|0.78520
|1986
|2001.04.18 14:27
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88287
|0.78520
|1987
|2001.04.18 14:27
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88282
|0.78520
|1988
|2001.04.18 14:28
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88281
|0.78520
|1989
|2001.04.18 14:28
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88252
|0.78520
|1990
|2001.04.18 14:29
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88251
|0.78520
|1991
|2001.04.18 14:29
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88222
|0.78520
|1992
|2001.04.18 14:30
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88202
|0.78520
|1993
|2001.04.18 14:31
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88192
|0.78520
|1994
|2001.04.18 14:32
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88182
|0.78520
|1995
|2001.04.18 14:32
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88161
|0.78520
|1996
|2001.04.18 14:32
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88123
|0.78520
|1997
|2001.04.18 14:32
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88072
|0.78520
|1998
|2001.04.18 14:33
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88048
|0.78520
|1999
|2001.04.18 14:33
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88012
|0.78520
|2000
|2001.04.18 14:35
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.88002
|0.78520
|2001
|2001.04.18 14:35
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.87998
|0.78520
|2002
|2001.04.18 14:35
|modify
|69
|0.10
|0.88520
|0.87992
|0.78520
|2003
|2001.04.18 14:56
|s/l
|69
|0.10
|0.87992
|0.87992
|0.78520
|59.88
|2149.61
|2004
|2001.05.11 00:30
|sell
|70
|0.10
|0.88150
|0.00000
|0.00000
|2005
|2001.05.11 00:30
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.89150
|0.78150
|2006
|2001.05.14 06:09
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.88132
|0.78150
|2007
|2001.05.14 14:30
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.88122
|0.78150
|2008
|2001.05.14 14:43
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.88117
|0.78150
|2009
|2001.05.14 14:43
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.88092
|0.78150
|2010
|2001.05.14 14:44
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.88088
|0.78150
|2011
|2001.05.14 14:44
|modify
|70
|0.10
|0.88150
|0.88082
|0.78150
|2012
|2001.05.15 23:57
|s/l
|70
|0.10
|0.88082
|0.88082
|0.78150
|7.72
|2157.33
|2013
|2001.05.18 17:45
|sell
|71
|0.10
|0.87930
|0.00000
|0.00000
|2014
|2001.05.18 17:45
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.88930
|0.77930
|2015
|2001.05.22 09:12
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87922
|0.77930
|2016
|2001.05.22 09:17
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87892
|0.77930
|2017
|2001.05.22 09:20
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87882
|0.77930
|2018
|2001.05.22 09:21
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87871
|0.77930
|2019
|2001.05.22 09:21
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87842
|0.77930
|2020
|2001.05.22 09:22
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87828
|0.77930
|2021
|2001.05.22 09:22
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87822
|0.77930
|2022
|2001.05.22 09:23
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87812
|0.77930
|2023
|2001.05.22 11:05
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87802
|0.77930
|2024
|2001.05.22 11:08
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87702
|0.77930
|2025
|2001.05.22 11:09
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87682
|0.77930
|2026
|2001.05.22 11:12
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87672
|0.77930
|2027
|2001.05.22 11:39
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87662
|0.77930
|2028
|2001.05.22 11:40
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87652
|0.77930
|2029
|2001.05.22 11:42
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87632
|0.77930
|2030
|2001.05.22 11:43
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87612
|0.77930
|2031
|2001.05.22 11:46
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87608
|0.77930
|2032
|2001.05.22 11:46
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87602
|0.77930
|2033
|2001.05.22 11:50
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87592
|0.77930
|2034
|2001.05.22 11:50
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87552
|0.77930
|2035
|2001.05.22 11:53
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87547
|0.77930
|2036
|2001.05.22 11:53
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87542
|0.77930
|2037
|2001.05.22 12:24
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87532
|0.77930
|2038
|2001.05.22 12:26
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87521
|0.77930
|2039
|2001.05.22 12:26
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87512
|0.77930
|2040
|2001.05.22 12:27
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87492
|0.77930
|2041
|2001.05.22 12:28
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87482
|0.77930
|2042
|2001.05.22 12:31
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87472
|0.77930
|2043
|2001.05.22 12:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87468
|0.77930
|2044
|2001.05.22 12:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87462
|0.77930
|2045
|2001.05.22 14:59
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87452
|0.77930
|2046
|2001.05.22 15:00
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87422
|0.77930
|2047
|2001.05.22 15:19
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87419
|0.77930
|2048
|2001.05.22 15:19
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87395
|0.77930
|2049
|2001.05.22 15:19
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87362
|0.77930
|2050
|2001.05.22 15:20
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87348
|0.77930
|2051
|2001.05.22 15:20
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87342
|0.77930
|2052
|2001.05.22 15:23
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87332
|0.77930
|2053
|2001.05.22 15:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87312
|0.77930
|2054
|2001.05.22 15:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87297
|0.77930
|2055
|2001.05.22 15:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87292
|0.77930
|2056
|2001.05.22 16:28
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87279
|0.77930
|2057
|2001.05.22 16:28
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87232
|0.77930
|2058
|2001.05.22 16:32
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87222
|0.77930
|2059
|2001.05.22 16:32
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87197
|0.77930
|2060
|2001.05.22 16:32
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87192
|0.77930
|2061
|2001.05.22 16:33
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87172
|0.77930
|2062
|2001.05.22 16:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87152
|0.77930
|2063
|2001.05.22 16:43
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87148
|0.77930
|2064
|2001.05.22 16:43
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87142
|0.77930
|2065
|2001.05.22 16:45
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87121
|0.77930
|2066
|2001.05.22 16:45
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87092
|0.77930
|2067
|2001.05.23 07:06
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87052
|0.77930
|2068
|2001.05.23 07:07
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87043
|0.77930
|2069
|2001.05.23 07:07
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87032
|0.77930
|2070
|2001.05.23 07:15
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87027
|0.77930
|2071
|2001.05.23 07:15
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.87002
|0.77930
|2072
|2001.05.23 07:21
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86992
|0.77930
|2073
|2001.05.23 07:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86962
|0.77930
|2074
|2001.05.23 07:31
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86952
|0.77930
|2075
|2001.05.23 07:33
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86950
|0.77930
|2076
|2001.05.23 07:33
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86932
|0.77930
|2077
|2001.05.23 07:40
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86922
|0.77930
|2078
|2001.05.23 07:41
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86899
|0.77930
|2079
|2001.05.23 07:41
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86892
|0.77930
|2080
|2001.05.23 08:16
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86888
|0.77930
|2081
|2001.05.23 08:16
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86882
|0.77930
|2082
|2001.05.23 08:32
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86862
|0.77930
|2083
|2001.05.23 08:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86855
|0.77930
|2084
|2001.05.23 08:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86824
|0.77930
|2085
|2001.05.23 08:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86801
|0.77930
|2086
|2001.05.23 08:34
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86762
|0.77930
|2087
|2001.05.23 08:35
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86755
|0.77930
|2088
|2001.05.23 08:35
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86719
|0.77930
|2089
|2001.05.23 08:35
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86672
|0.77930
|2090
|2001.05.23 09:10
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86642
|0.77930
|2091
|2001.05.23 09:10
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86618
|0.77930
|2092
|2001.05.23 09:10
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86612
|0.77930
|2093
|2001.05.23 09:11
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86592
|0.77930
|2094
|2001.05.23 09:12
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86590
|0.77930
|2095
|2001.05.23 09:12
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86582
|0.77930
|2096
|2001.05.23 09:30
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86552
|0.77930
|2097
|2001.05.23 09:37
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86512
|0.77930
|2098
|2001.05.23 09:38
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86492
|0.77930
|2099
|2001.05.23 09:40
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86490
|0.77930
|2100
|2001.05.23 09:40
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86482
|0.77930
|2101
|2001.05.23 17:19
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86469
|0.77930
|2102
|2001.05.23 17:19
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86462
|0.77930
|2103
|2001.05.23 18:05
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86452
|0.77930
|2104
|2001.05.23 18:09
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86442
|0.77930
|2105
|2001.05.23 18:09
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86412
|0.77930
|2106
|2001.05.23 18:09
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86372
|0.77930
|2107
|2001.05.23 18:12
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86362
|0.77930
|2108
|2001.05.23 18:13
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86342
|0.77930
|2109
|2001.05.23 18:15
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86322
|0.77930
|2110
|2001.05.23 18:31
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86302
|0.77930
|2111
|2001.05.23 23:09
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86282
|0.77930
|2112
|2001.05.24 00:06
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86262
|0.77930
|2113
|2001.05.24 00:06
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86252
|0.77930
|2114
|2001.05.24 00:06
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86232
|0.77930
|2115
|2001.05.24 00:06
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86192
|0.77930
|2116
|2001.05.24 00:13
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86181
|0.77930
|2117
|2001.05.24 00:13
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86152
|0.77930
|2118
|2001.05.24 00:15
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86142
|0.77930
|2119
|2001.05.24 00:18
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86132
|0.77930
|2120
|2001.05.24 01:18
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86122
|0.77930
|2121
|2001.05.24 01:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86108
|0.77930
|2122
|2001.05.24 01:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86098
|0.77930
|2123
|2001.05.24 01:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86076
|0.77930
|2124
|2001.05.24 01:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86060
|0.77930
|2125
|2001.05.24 01:25
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86032
|0.77930
|2126
|2001.05.24 01:29
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86017
|0.77930
|2127
|2001.05.24 01:29
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.86012
|0.77930
|2128
|2001.05.24 01:30
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85992
|0.77930
|2129
|2001.05.24 01:54
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85952
|0.77930
|2130
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85928
|0.77930
|2131
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85893
|0.77930
|2132
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85887
|0.77930
|2133
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85864
|0.77930
|2134
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85841
|0.77930
|2135
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85815
|0.77930
|2136
|2001.05.24 01:55
|modify
|71
|0.10
|0.87930
|0.85772
|0.77930
|2137
|2001.05.24 02:28
|s/l
|71
|0.10
|0.85772
|0.85772
|0.77930
|251.54
|2408.87
|2138
|2001.05.29 16:15
|sell
|72
|0.10
|0.85480
|0.00000
|0.00000
|2139
|2001.05.29 16:15
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.86480
|0.75480
|2140
|2001.05.31 08:28
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85452
|0.75480
|2141
|2001.05.31 08:29
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85442
|0.75480
|2142
|2001.05.31 14:11
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85425
|0.75480
|2143
|2001.05.31 14:12
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85392
|0.75480
|2144
|2001.05.31 14:12
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85389
|0.75480
|2145
|2001.05.31 14:12
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85376
|0.75480
|2146
|2001.05.31 14:12
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85351
|0.75480
|2147
|2001.05.31 14:12
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85312
|0.75480
|2148
|2001.05.31 14:36
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85292
|0.75480
|2149
|2001.05.31 16:12
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85282
|0.75480
|2150
|2001.05.31 16:21
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85269
|0.75480
|2151
|2001.05.31 16:21
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85252
|0.75480
|2152
|2001.05.31 16:21
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85222
|0.75480
|2153
|2001.06.01 13:41
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85202
|0.75480
|2154
|2001.06.01 15:38
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85150
|0.75480
|2155
|2001.06.01 15:38
|modify
|72
|0.10
|0.85480
|0.85142
|0.75480
|2156
|2001.06.04 03:19
|s/l
|72
|0.10
|0.85142
|0.85142
|0.75480
|39.69
|2448.56
|2157
|2001.06.05 06:30
|sell
|73
|0.10
|0.84450
|0.00000
|0.00000
|2158
|2001.06.05 06:30
|modify
|73
|0.10
|0.84450
|0.85450
|0.74450
|2159
|2001.06.05 20:04
|s/l
|73
|0.10
|0.85450
|0.85450
|0.74450
|-117.02
|2331.54
|2160
|2001.06.05 20:15
|sell
|74
|0.10
|0.85420
|0.00000
|0.00000
|2161
|2001.06.05 20:15
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.86420
|0.75420
|2162
|2001.06.06 14:56
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85402
|0.75420
|2163
|2001.06.06 15:41
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85392
|0.75420
|2164
|2001.06.06 15:42
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85382
|0.75420
|2165
|2001.06.06 15:42
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85366
|0.75420
|2166
|2001.06.06 15:42
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85342
|0.75420
|2167
|2001.06.06 15:56
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85332
|0.75420
|2168
|2001.06.06 15:57
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85324
|0.75420
|2169
|2001.06.06 15:57
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85308
|0.75420
|2170
|2001.06.06 15:58
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85292
|0.75420
|2171
|2001.06.06 15:58
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85287
|0.75420
|2172
|2001.06.06 15:58
|modify
|74
|0.10
|0.85420
|0.85282
|0.75420
|2173
|2001.06.11 06:12
|s/l
|74
|0.10
|0.85282
|0.85282
|0.75420
|16.17
|2347.71
|2174
|2001.06.11 23:00
|sell
|75
|0.10
|0.84360
|0.00000
|0.00000
|2175
|2001.06.11 23:00
|modify
|75
|0.10
|0.84360
|0.85360
|0.74360
|2176
|2001.06.12 19:32
|s/l
|75
|0.10
|0.85360
|0.85360
|0.74360
|-117.10
|2230.61
|2177
|2001.06.12 19:45
|sell
|76
|0.10
|0.85270
|0.00000
|0.00000
|2178
|2001.06.12 19:45
|modify
|76
|0.10
|0.85270
|0.86270
|0.75270
|2179
|2001.06.14 16:17
|s/l
|76
|0.10
|0.86270
|0.86270
|0.75270
|-115.91
|2114.70
|2180
|2001.06.19 09:45
|sell
|77
|0.10
|0.85710
|0.00000
|0.00000
|2181
|2001.06.19 09:45
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.86710
|0.75710
|2182
|2001.06.28 14:56
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85692
|0.75710
|2183
|2001.06.28 14:56
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85688
|0.75710
|2184
|2001.06.28 14:56
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85652
|0.75710
|2185
|2001.06.28 14:57
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85642
|0.75710
|2186
|2001.06.28 14:58
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85641
|0.75710
|2187
|2001.06.28 14:58
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85612
|0.75710
|2188
|2001.06.28 14:59
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85610
|0.75710
|2189
|2001.06.28 14:59
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85592
|0.75710
|2190
|2001.06.28 15:07
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85582
|0.75710
|2191
|2001.06.28 15:08
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85567
|0.75710
|2192
|2001.06.28 15:08
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85562
|0.75710
|2193
|2001.06.28 15:09
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85549
|0.75710
|2194
|2001.06.28 15:09
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85525
|0.75710
|2195
|2001.06.28 15:09
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85492
|0.75710
|2196
|2001.06.28 15:10
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85452
|0.75710
|2197
|2001.06.28 15:20
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85441
|0.75710
|2198
|2001.06.28 15:20
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85412
|0.75710
|2199
|2001.06.28 15:22
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85380
|0.75710
|2200
|2001.06.28 15:22
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85332
|0.75710
|2201
|2001.06.28 15:23
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85329
|0.75710
|2202
|2001.06.28 15:23
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85322
|0.75710
|2203
|2001.06.28 15:26
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85302
|0.75710
|2204
|2001.06.28 15:27
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85292
|0.75710
|2205
|2001.06.28 16:33
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85272
|0.75710
|2206
|2001.06.28 16:36
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85268
|0.75710
|2207
|2001.06.28 16:36
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85262
|0.75710
|2208
|2001.06.28 16:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85252
|0.75710
|2209
|2001.06.28 16:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85242
|0.75710
|2210
|2001.06.28 16:42
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85232
|0.75710
|2211
|2001.06.28 16:45
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85226
|0.75710
|2212
|2001.06.28 16:45
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85222
|0.75710
|2213
|2001.06.28 16:46
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85217
|0.75710
|2214
|2001.06.28 16:46
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85212
|0.75710
|2215
|2001.06.28 16:48
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85202
|0.75710
|2216
|2001.06.28 16:48
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85187
|0.75710
|2217
|2001.06.28 16:48
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85182
|0.75710
|2218
|2001.06.28 16:59
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85172
|0.75710
|2219
|2001.06.28 20:37
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85152
|0.75710
|2220
|2001.06.28 20:38
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85142
|0.75710
|2221
|2001.06.28 20:40
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85132
|0.75710
|2222
|2001.07.04 19:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85122
|0.75710
|2223
|2001.07.05 06:39
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85092
|0.75710
|2224
|2001.07.05 06:40
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85082
|0.75710
|2225
|2001.07.05 06:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85069
|0.75710
|2226
|2001.07.05 06:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85062
|0.75710
|2227
|2001.07.05 06:47
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85052
|0.75710
|2228
|2001.07.05 06:48
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85042
|0.75710
|2229
|2001.07.05 06:58
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85032
|0.75710
|2230
|2001.07.05 06:59
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85022
|0.75710
|2231
|2001.07.05 07:02
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85019
|0.75710
|2232
|2001.07.05 07:02
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85012
|0.75710
|2233
|2001.07.05 07:05
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.85002
|0.75710
|2234
|2001.07.05 07:05
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84992
|0.75710
|2235
|2001.07.05 07:07
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84959
|0.75710
|2236
|2001.07.05 07:07
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84952
|0.75710
|2237
|2001.07.05 07:08
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84948
|0.75710
|2238
|2001.07.05 07:08
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84912
|0.75710
|2239
|2001.07.05 07:09
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84911
|0.75710
|2240
|2001.07.05 07:09
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84902
|0.75710
|2241
|2001.07.05 07:10
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84886
|0.75710
|2242
|2001.07.05 07:10
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84842
|0.75710
|2243
|2001.07.05 07:11
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84802
|0.75710
|2244
|2001.07.05 12:00
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84789
|0.75710
|2245
|2001.07.05 12:00
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84772
|0.75710
|2246
|2001.07.05 12:00
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84742
|0.75710
|2247
|2001.07.05 14:29
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84722
|0.75710
|2248
|2001.07.05 14:30
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84702
|0.75710
|2249
|2001.07.05 14:31
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84692
|0.75710
|2250
|2001.07.05 14:32
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84669
|0.75710
|2251
|2001.07.05 14:32
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84662
|0.75710
|2252
|2001.07.05 14:33
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84642
|0.75710
|2253
|2001.07.05 14:35
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84632
|0.75710
|2254
|2001.07.05 14:48
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84622
|0.75710
|2255
|2001.07.05 14:49
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84618
|0.75710
|2256
|2001.07.05 14:49
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84592
|0.75710
|2257
|2001.07.05 14:50
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84582
|0.75710
|2258
|2001.07.05 14:51
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84572
|0.75710
|2259
|2001.07.05 14:51
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84518
|0.75710
|2260
|2001.07.05 14:51
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84512
|0.75710
|2261
|2001.07.05 15:00
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84482
|0.75710
|2262
|2001.07.05 15:01
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84477
|0.75710
|2263
|2001.07.05 15:01
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84472
|0.75710
|2264
|2001.07.05 16:23
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84462
|0.75710
|2265
|2001.07.05 16:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84437
|0.75710
|2266
|2001.07.05 16:41
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84432
|0.75710
|2267
|2001.07.05 16:48
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84412
|0.75710
|2268
|2001.07.05 16:49
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84407
|0.75710
|2269
|2001.07.05 16:49
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84382
|0.75710
|2270
|2001.07.05 16:51
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84372
|0.75710
|2271
|2001.07.05 22:11
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84362
|0.75710
|2272
|2001.07.06 00:58
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84352
|0.75710
|2273
|2001.07.06 01:04
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84342
|0.75710
|2274
|2001.07.06 01:05
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84304
|0.75710
|2275
|2001.07.06 01:05
|modify
|77
|0.10
|0.85710
|0.84292
|0.75710
|2276
|2001.07.06 14:18
|s/l
|77
|0.10
|0.84292
|0.84292
|0.75710
|168.22
|2282.92
|2277
|2001.07.12 23:00
|sell
|78
|0.10
|0.85330
|0.00000
|0.00000
|2278
|2001.07.12 23:00
|modify
|78
|0.10
|0.85330
|0.86330
|0.75330
|2279
|2001.07.18 10:40
|s/l
|78
|0.10
|0.86330
|0.86330
|0.75330
|-115.80
|2167.12
|2280
|2001.09.11 12:30
|sell
|79
|0.10
|0.89690
|0.00000
|0.00000
|2281
|2001.09.11 12:30
|modify
|79
|0.10
|0.89690
|0.90690
|0.79690
|2282
|2001.09.11 13:47
|s/l
|79
|0.10
|0.90690
|0.90690
|0.79690
|-110.25
|2056.87
|2283
|2001.09.11 14:00
|sell
|80
|0.10
|0.90350
|0.00000
|0.00000
|2284
|2001.09.11 14:00
|modify
|80
|0.10
|0.90350
|0.91350
|0.80350
|2285
|2001.09.11 15:55
|s/l
|80
|0.10
|0.91350
|0.91350
|0.80350
|-109.46
|1947.41
|2286
|2001.09.11 16:00
|sell
|81
|0.10
|0.91110
|0.00000
|0.00000
|2287
|2001.09.11 16:00
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.92110
|0.81110
|2288
|2001.09.12 08:21
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.91097
|0.81110
|2289
|2001.09.12 08:21
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.91080
|0.81110
|2290
|2001.09.12 08:21
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.91047
|0.81110
|2291
|2001.09.12 08:21
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.91023
|0.81110
|2292
|2001.09.12 08:21
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.90982
|0.81110
|2293
|2001.09.12 08:46
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.90957
|0.81110
|2294
|2001.09.12 08:46
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.90936
|0.81110
|2295
|2001.09.12 08:46
|modify
|81
|0.10
|0.91110
|0.90902
|0.81110
|2296
|2001.09.12 13:22
|s/l
|81
|0.10
|0.90902
|0.90902
|0.81110
|22.88
|1970.29
|2297
|2001.10.16 14:00
|sell
|82
|0.10
|0.90520
|0.00000
|0.00000
|2298
|2001.10.16 14:00
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.91520
|0.80520
|2299
|2001.10.19 14:33
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90502
|0.80520
|2300
|2001.10.19 14:34
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90482
|0.80520
|2301
|2001.10.22 13:25
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90462
|0.80520
|2302
|2001.10.22 13:26
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90442
|0.80520
|2303
|2001.10.22 13:27
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90432
|0.80520
|2304
|2001.10.22 13:28
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90424
|0.80520
|2305
|2001.10.22 13:28
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90402
|0.80520
|2306
|2001.10.22 13:38
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90382
|0.80520
|2307
|2001.10.22 13:39
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90372
|0.80520
|2308
|2001.10.22 13:40
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90362
|0.80520
|2309
|2001.10.22 13:43
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90352
|0.80520
|2310
|2001.10.22 14:38
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90342
|0.80520
|2311
|2001.10.22 14:40
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90292
|0.80520
|2312
|2001.10.22 14:41
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90262
|0.80520
|2313
|2001.10.22 14:42
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90252
|0.80520
|2314
|2001.10.22 14:44
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90232
|0.80520
|2315
|2001.10.22 15:03
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90228
|0.80520
|2316
|2001.10.22 15:03
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90210
|0.80520
|2317
|2001.10.22 15:03
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90192
|0.80520
|2318
|2001.10.22 15:04
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90162
|0.80520
|2319
|2001.10.22 15:09
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90159
|0.80520
|2320
|2001.10.22 15:09
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90152
|0.80520
|2321
|2001.10.22 15:17
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90142
|0.80520
|2322
|2001.10.22 15:17
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90132
|0.80520
|2323
|2001.10.22 15:17
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90112
|0.80520
|2324
|2001.10.22 15:18
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90107
|0.80520
|2325
|2001.10.22 15:18
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90082
|0.80520
|2326
|2001.10.22 15:20
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90062
|0.80520
|2327
|2001.10.22 15:21
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90042
|0.80520
|2328
|2001.10.22 15:22
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90032
|0.80520
|2329
|2001.10.22 15:22
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90022
|0.80520
|2330
|2001.10.22 15:31
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.90002
|0.80520
|2331
|2001.10.22 15:32
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89982
|0.80520
|2332
|2001.10.22 15:33
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89965
|0.80520
|2333
|2001.10.22 15:33
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89932
|0.80520
|2334
|2001.10.22 16:09
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89902
|0.80520
|2335
|2001.10.22 16:11
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89892
|0.80520
|2336
|2001.10.22 16:35
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89862
|0.80520
|2337
|2001.10.22 16:39
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89852
|0.80520
|2338
|2001.10.22 16:59
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89842
|0.80520
|2339
|2001.10.22 17:09
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89822
|0.80520
|2340
|2001.10.22 17:12
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89798
|0.80520
|2341
|2001.10.22 17:12
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89792
|0.80520
|2342
|2001.10.23 10:04
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89772
|0.80520
|2343
|2001.10.23 10:12
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89762
|0.80520
|2344
|2001.10.23 10:12
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89729
|0.80520
|2345
|2001.10.23 10:12
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89722
|0.80520
|2346
|2001.10.23 10:19
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89712
|0.80520
|2347
|2001.10.23 10:20
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89708
|0.80520
|2348
|2001.10.23 10:20
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89702
|0.80520
|2349
|2001.10.23 10:25
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89682
|0.80520
|2350
|2001.10.23 10:26
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89672
|0.80520
|2351
|2001.10.23 10:28
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89660
|0.80520
|2352
|2001.10.23 10:28
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89652
|0.80520
|2353
|2001.10.23 10:30
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89632
|0.80520
|2354
|2001.10.23 10:31
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89629
|0.80520
|2355
|2001.10.23 10:31
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89622
|0.80520
|2356
|2001.10.23 10:32
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89611
|0.80520
|2357
|2001.10.23 10:32
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89602
|0.80520
|2358
|2001.10.23 11:14
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89582
|0.80520
|2359
|2001.10.23 11:19
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89569
|0.80520
|2360
|2001.10.23 11:19
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89562
|0.80520
|2361
|2001.10.23 11:24
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89551
|0.80520
|2362
|2001.10.23 11:24
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89542
|0.80520
|2363
|2001.10.23 11:25
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89532
|0.80520
|2364
|2001.10.23 11:31
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89522
|0.80520
|2365
|2001.10.23 11:32
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89507
|0.80520
|2366
|2001.10.23 11:32
|modify
|82
|0.10
|0.90520
|0.89502
|0.80520
|2367
|2001.10.25 14:56
|s/l
|82
|0.10
|0.89502
|0.89502
|0.80520
|113.70
|2083.99
|2368
|2001.11.01 03:00
|sell
|83
|0.10
|0.90030
|0.00000
|0.00000
|2369
|2001.11.01 03:00
|modify
|83
|0.10
|0.90030
|0.91030
|0.80030
|2370
|2001.11.01 11:57
|s/l
|83
|0.10
|0.91030
|0.91030
|0.80030
|-109.82
|1974.17
|2371
|2001.11.01 12:00
|sell
|84
|0.10
|0.90970
|0.00000
|0.00000
|2372
|2001.11.01 12:00
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.91970
|0.80970
|2373
|2001.11.02 17:24
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90962
|0.80970
|2374
|2001.11.02 17:24
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90957
|0.80970
|2375
|2001.11.02 17:24
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90952
|0.80970
|2376
|2001.11.02 17:29
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90942
|0.80970
|2377
|2001.11.02 17:30
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90932
|0.80970
|2378
|2001.11.02 17:57
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90922
|0.80970
|2379
|2001.11.02 18:00
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90902
|0.80970
|2380
|2001.11.02 18:02
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90892
|0.80970
|2381
|2001.11.05 00:11
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90872
|0.80970
|2382
|2001.11.05 00:14
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90862
|0.80970
|2383
|2001.11.05 00:17
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90858
|0.80970
|2384
|2001.11.05 00:17
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90852
|0.80970
|2385
|2001.11.05 00:42
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90819
|0.80970
|2386
|2001.11.05 00:42
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90812
|0.80970
|2387
|2001.11.05 00:54
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90789
|0.80970
|2388
|2001.11.05 00:54
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90782
|0.80970
|2389
|2001.11.05 00:56
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90762
|0.80970
|2390
|2001.11.05 01:02
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90742
|0.80970
|2391
|2001.11.05 01:02
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90702
|0.80970
|2392
|2001.11.05 01:19
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90662
|0.80970
|2393
|2001.11.05 01:19
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90640
|0.80970
|2394
|2001.11.05 01:19
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90632
|0.80970
|2395
|2001.11.05 02:07
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90622
|0.80970
|2396
|2001.11.05 02:13
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90602
|0.80970
|2397
|2001.11.05 02:15
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90522
|0.80970
|2398
|2001.11.05 05:04
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90517
|0.80970
|2399
|2001.11.05 05:04
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90508
|0.80970
|2400
|2001.11.05 05:04
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90492
|0.80970
|2401
|2001.11.05 05:14
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90472
|0.80970
|2402
|2001.11.05 05:18
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90462
|0.80970
|2403
|2001.11.05 11:00
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90432
|0.80970
|2404
|2001.11.05 11:01
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90410
|0.80970
|2405
|2001.11.05 11:01
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90389
|0.80970
|2406
|2001.11.05 11:01
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90352
|0.80970
|2407
|2001.11.05 11:02
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90350
|0.80970
|2408
|2001.11.05 11:02
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90342
|0.80970
|2409
|2001.11.05 11:14
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90340
|0.80970
|2410
|2001.11.05 11:14
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90322
|0.80970
|2411
|2001.11.05 11:26
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90310
|0.80970
|2412
|2001.11.05 11:26
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90302
|0.80970
|2413
|2001.11.05 11:42
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90292
|0.80970
|2414
|2001.11.05 11:55
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90282
|0.80970
|2415
|2001.11.05 12:06
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90262
|0.80970
|2416
|2001.11.05 12:08
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90258
|0.80970
|2417
|2001.11.05 12:08
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90252
|0.80970
|2418
|2001.11.06 21:09
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90232
|0.80970
|2419
|2001.11.06 23:13
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90212
|0.80970
|2420
|2001.11.06 23:42
|modify
|84
|0.10
|0.90970
|0.90202
|0.80970
|2421
|2001.11.07 06:53
|s/l
|84
|0.10
|0.90202
|0.90202
|0.80970
|85.13
|2059.30
|2422
|2001.11.08 20:15
|sell
|85
|0.10
|0.89290
|0.00000
|0.00000
|2423
|2001.11.08 20:15
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.90290
|0.79290
|2424
|2001.11.13 12:09
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89262
|0.79290
|2425
|2001.11.13 12:20
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89242
|0.79290
|2426
|2001.11.13 12:21
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89235
|0.79290
|2427
|2001.11.13 12:21
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89202
|0.79290
|2428
|2001.11.13 12:25
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89201
|0.79290
|2429
|2001.11.13 12:25
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89192
|0.79290
|2430
|2001.11.13 13:19
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89172
|0.79290
|2431
|2001.11.13 13:20
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89142
|0.79290
|2432
|2001.11.13 13:21
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89139
|0.79290
|2433
|2001.11.13 13:21
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89132
|0.79290
|2434
|2001.11.13 13:39
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89107
|0.79290
|2435
|2001.11.13 13:40
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89052
|0.79290
|2436
|2001.11.13 13:40
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89022
|0.79290
|2437
|2001.11.13 13:41
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.89002
|0.79290
|2438
|2001.11.13 13:42
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88992
|0.79290
|2439
|2001.11.13 13:43
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88982
|0.79290
|2440
|2001.11.13 13:43
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88968
|0.79290
|2441
|2001.11.13 13:43
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88962
|0.79290
|2442
|2001.11.13 13:44
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88922
|0.79290
|2443
|2001.11.13 13:45
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88902
|0.79290
|2444
|2001.11.13 13:46
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88862
|0.79290
|2445
|2001.11.13 13:52
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88856
|0.79290
|2446
|2001.11.13 13:52
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88812
|0.79290
|2447
|2001.11.13 13:53
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88804
|0.79290
|2448
|2001.11.13 13:53
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88752
|0.79290
|2449
|2001.11.13 13:54
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88750
|0.79290
|2450
|2001.11.13 13:54
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88742
|0.79290
|2451
|2001.11.13 13:59
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88732
|0.79290
|2452
|2001.11.14 08:19
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88712
|0.79290
|2453
|2001.11.14 08:19
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88703
|0.79290
|2454
|2001.11.14 08:19
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88692
|0.79290
|2455
|2001.11.14 11:17
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88682
|0.79290
|2456
|2001.11.14 11:19
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88670
|0.79290
|2457
|2001.11.14 11:19
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88662
|0.79290
|2458
|2001.11.14 11:41
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88647
|0.79290
|2459
|2001.11.14 11:41
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88642
|0.79290
|2460
|2001.11.14 11:45
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88629
|0.79290
|2461
|2001.11.14 11:45
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88622
|0.79290
|2462
|2001.11.14 11:48
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88612
|0.79290
|2463
|2001.11.14 13:34
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88602
|0.79290
|2464
|2001.11.14 13:35
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88592
|0.79290
|2465
|2001.11.14 13:43
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88581
|0.79290
|2466
|2001.11.14 13:43
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88552
|0.79290
|2467
|2001.11.14 13:44
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88539
|0.79290
|2468
|2001.11.14 13:44
|modify
|85
|0.10
|0.89290
|0.88532
|0.79290
|2469
|2001.11.15 13:40
|s/l
|85
|0.10
|0.88532
|0.88532
|0.79290
|85.61
|2144.91
|2470
|2001.11.19 19:00
|sell
|86
|0.10
|0.88030
|0.00000
|0.00000
|2471
|2001.11.19 19:00
|modify
|86
|0.10
|0.88030
|0.89030
|0.78030
|2472
|2001.11.29 11:29
|s/l
|86
|0.10
|0.89030
|0.89030
|0.78030
|-112.32
|2032.59