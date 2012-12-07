Strategy Tester Report
LFH_Trading_Simulator_3
FXCM-AUDDemo01 (Build 509)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2012.12.06 23:00 - 2013.04.17 00:00 (2011.04.01 - 2013.04.17)
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|BufferSpeed=2;
|Bars in test
|8843
|Ticks modelled
|315151
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|258
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|41883.67
|Gross profit
|47285.74
|Gross loss
|-5402.07
|Profit factor
|8.75
|Expected payoff
|418.84
|Absolute drawdown
|95.87
|Maximal drawdown
|2137.80 (4.37%)
|Relative drawdown
|6.46% (1030.16)
|Total trades
|100
|Short positions (won %)
|47 (85.11%)
|Long positions (won %)
|53 (86.79%)
|Profit trades (% of total)
|86 (86.00%)
|Loss trades (% of total)
|14 (14.00%)
|Largest
|profit trade
|1976.70
|loss trade
|-1931.23
|Average
|profit trade
|549.83
|loss trade
|-385.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (10533.01)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-405.26)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10533.01 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-1931.23 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2012.12.07 01:24
|sell
|1
|1.00
|106.942
|109.942
|106.242
|2
|2012.12.07 08:28
|t/p
|1
|1.00
|106.242
|109.942
|106.242
|691.85
|10691.85
|3
|2012.12.07 14:03
|sell
|2
|1.00
|106.639
|109.639
|106.139
|4
|2012.12.09 21:24
|close
|2
|1.00
|106.319
|109.639
|106.139
|316.27
|11008.12
|5
|2012.12.11 02:20
|buy
|3
|1.00
|106.584
|103.584
|107.384
|6
|2012.12.11 11:34
|close
|3
|1.00
|107.010
|103.584
|107.384
|421.17
|11429.29
|7
|2012.12.11 14:33
|buy
|4
|1.00
|106.911
|103.911
|107.511
|8
|2012.12.11 19:07
|close
|4
|1.00
|107.393
|103.911
|107.511
|476.53
|11905.82
|9
|2012.12.11 22:25
|buy
|5
|1.00
|107.259
|104.259
|107.759
|10
|2012.12.12 08:38
|t/p
|5
|1.00
|107.759
|104.259
|107.759
|494.33
|12400.15
|11
|2012.12.12 14:51
|buy
|6
|1.00
|108.034
|105.034
|108.534
|12
|2012.12.12 16:58
|close
|6
|1.00
|108.327
|105.034
|108.534
|289.67
|12689.82
|13
|2012.12.12 20:21
|buy
|7
|1.00
|108.690
|105.690
|109.190
|14
|2012.12.13 01:03
|close
|7
|1.00
|108.922
|105.690
|109.190
|229.37
|12919.19
|15
|2012.12.14 07:50
|buy
|8
|1.00
|109.684
|106.684
|110.384
|16
|2012.12.14 16:40
|close
|8
|1.00
|109.694
|106.684
|110.384
|9.89
|12929.08
|17
|2012.12.17 10:54
|buy
|9
|1.00
|110.099
|107.099
|110.799
|18
|2012.12.17 18:58
|close
|9
|1.00
|110.285
|107.099
|110.799
|183.89
|13112.97
|19
|2012.12.18 02:09
|buy
|10
|1.00
|110.583
|107.583
|117.583
|20
|2012.12.18 19:05
|close
|10
|1.00
|111.390
|107.583
|117.583
|797.84
|13910.81
|21
|2012.12.20 12:30
|buy
|11
|1.00
|111.496
|108.496
|112.196
|22
|2012.12.20 14:11
|close
|11
|1.00
|111.986
|108.496
|112.196
|484.44
|14395.25
|23
|2012.12.20 15:51
|buy
|12
|1.00
|111.637
|108.637
|112.337
|24
|2012.12.21 00:19
|close
|12
|1.00
|111.670
|108.637
|112.337
|32.63
|14427.88
|25
|2012.12.24 04:29
|buy
|13
|1.00
|111.137
|108.137
|111.837
|26
|2012.12.24 12:41
|close
|13
|1.00
|111.641
|108.137
|111.837
|498.28
|14926.16
|27
|2012.12.24 13:02
|buy
|14
|1.00
|111.642
|108.642
|112.342
|28
|2012.12.24 14:57
|close
|14
|1.00
|111.887
|108.642
|112.342
|242.22
|15168.38
|29
|2012.12.26 13:25
|buy
|15
|1.00
|112.643
|109.643
|113.243
|30
|2012.12.26 15:46
|t/p
|15
|1.00
|113.243
|109.643
|113.243
|593.19
|15761.57
|31
|2012.12.28 02:48
|buy
|16
|1.00
|114.388
|111.388
|115.088
|32
|2012.12.28 08:29
|close
|16
|1.00
|113.870
|111.388
|115.088
|-512.12
|15249.45
|33
|2012.12.31 01:37
|buy
|17
|1.00
|113.617
|110.617
|114.317
|34
|2012.12.31 14:43
|close
|17
|1.00
|114.144
|110.617
|114.317
|521.02
|15770.47
|35
|2013.01.02 09:50
|buy
|18
|1.00
|115.453
|112.453
|116.453
|36
|2013.01.02 16:13
|close
|18
|1.00
|114.962
|112.453
|116.453
|-485.42
|15285.05
|37
|2013.01.02 17:08
|buy
|19
|1.00
|114.917
|111.917
|115.917
|38
|2013.01.03 00:45
|close
|19
|1.00
|115.023
|111.917
|115.917
|104.79
|15389.84
|39
|2013.01.03 03:05
|sell
|20
|1.00
|114.622
|117.622
|114.122
|40
|2013.01.03 03:05
|close
|20
|1.00
|114.624
|117.622
|114.122
|-1.98
|15387.86
|41
|2013.01.03 04:03
|sell
|21
|1.00
|114.619
|117.619
|113.919
|42
|2013.01.03 10:53
|t/p
|21
|1.00
|113.919
|117.619
|113.919
|691.84
|16079.70
|43
|2013.01.03 22:59
|buy
|22
|1.00
|113.976
|110.976
|114.676
|44
|2013.01.04 07:48
|t/p
|22
|1.00
|114.676
|110.976
|114.676
|692.05
|16771.75
|45
|2013.01.04 09:57
|buy
|23
|1.00
|114.681
|111.681
|115.381
|46
|2013.01.04 20:25
|t/p
|23
|1.00
|115.381
|111.681
|115.381
|692.06
|17463.81
|47
|2013.01.07 01:01
|sell
|24
|1.00
|114.989
|117.989
|114.289
|48
|2013.01.07 06:22
|close
|24
|1.00
|114.385
|117.989
|114.289
|596.96
|18060.77
|49
|2013.01.08 02:53
|sell
|25
|1.00
|115.042
|118.042
|114.042
|50
|2013.01.08 15:15
|t/p
|25
|1.00
|114.042
|118.042
|114.042
|988.35
|19049.12
|51
|2013.01.09 03:40
|buy
|26
|1.00
|114.234
|111.234
|114.934
|52
|2013.01.09 16:52
|t/p
|26
|1.00
|114.934
|111.234
|114.934
|692.05
|19741.17
|53
|2013.01.09 20:14
|buy
|27
|1.00
|114.605
|111.605
|115.305
|54
|2013.01.09 23:42
|close
|27
|1.00
|115.012
|111.605
|115.305
|402.38
|20143.55
|55
|2013.01.10 01:46
|buy
|28
|1.00
|114.886
|111.886
|115.586
|56
|2013.01.10 12:47
|t/p
|28
|1.00
|115.586
|111.886
|115.586
|692.05
|20835.60
|57
|2013.01.10 23:48
|buy
|29
|1.00
|118.014
|115.014
|118.714
|58
|2013.01.11 00:30
|close
|29
|1.00
|118.259
|115.014
|118.714
|242.22
|21077.82
|59
|2013.01.11 03:00
|buy
|30
|1.00
|117.937
|114.937
|118.937
|60
|2013.01.11 14:13
|t/p
|30
|1.00
|118.937
|114.937
|118.937
|988.65
|22066.47
|61
|2013.01.11 21:55
|buy
|31
|1.00
|118.970
|115.970
|119.670
|62
|2013.01.13 22:27
|t/p
|31
|1.00
|119.670
|115.970
|119.670
|692.05
|22758.52
|63
|2013.01.14 10:26
|sell
|32
|1.00
|119.521
|122.521
|118.521
|64
|2013.01.14 12:54
|close
|32
|1.00
|119.074
|122.521
|118.521
|441.79
|23200.31
|65
|2013.01.14 21:29
|buy
|33
|1.00
|119.660
|116.660
|121.160
|66
|2013.01.15 01:22
|close
|33
|1.00
|119.873
|116.660
|121.160
|210.59
|23410.90
|67
|2013.01.15 06:16
|sell
|34
|1.00
|118.801
|121.801
|118.101
|68
|2013.01.15 11:48
|t/p
|34
|1.00
|118.101
|121.801
|118.101
|691.85
|24102.75
|69
|2013.01.15 14:50
|sell
|35
|1.00
|118.309
|121.309
|117.809
|70
|2013.01.15 16:35
|close
|35
|1.00
|117.932
|121.309
|117.809
|372.61
|24475.36
|71
|2013.01.15 20:59
|sell
|36
|1.00
|118.273
|121.273
|117.873
|72
|2013.01.16 00:47
|t/p
|36
|1.00
|117.873
|121.273
|117.873
|395.34
|24870.70
|73
|2013.01.16 21:00
|buy
|37
|1.00
|117.379
|114.379
|117.879
|74
|2013.01.16 23:15
|close
|37
|1.00
|117.711
|114.379
|117.879
|328.23
|25198.93
|75
|2013.01.17 02:49
|buy
|38
|1.00
|117.701
|114.701
|119.201
|76
|2013.01.17 05:15
|close
|38
|1.00
|117.215
|114.701
|119.201
|-480.49
|24718.44
|77
|2013.01.17 06:17
|buy
|39
|1.00
|117.868
|114.868
|119.368
|78
|2013.01.17 10:42
|t/p
|39
|1.00
|119.368
|114.868
|119.368
|1482.98
|26201.42
|79
|2013.01.17 14:21
|buy
|40
|1.00
|119.283
|116.283
|120.283
|80
|2013.01.17 18:55
|t/p
|40
|1.00
|120.283
|116.283
|120.283
|988.65
|27190.07
|81
|2013.01.17 22:12
|buy
|41
|1.00
|120.128
|117.128
|121.128
|82
|2013.01.18 04:18
|close
|41
|1.00
|120.320
|117.128
|121.128
|189.82
|27379.89
|83
|2013.01.18 08:50
|buy
|42
|1.00
|120.246
|117.246
|121.746
|84
|2013.01.18 09:37
|close
|42
|1.00
|119.899
|117.246
|121.746
|-343.06
|27036.83
|85
|2013.01.18 12:55
|sell
|43
|1.00
|120.059
|121.059
|118.559
|86
|2013.01.18 16:27
|close
|43
|1.00
|119.524
|121.059
|118.559
|528.77
|27565.60
|87
|2013.01.18 18:36
|sell
|44
|1.00
|119.864
|122.864
|118.364
|88
|2013.01.20 22:48
|close
|44
|1.00
|120.000
|122.864
|118.364
|-134.42
|27431.18
|89
|2013.01.21 02:47
|sell
|45
|1.00
|119.564
|122.564
|118.064
|90
|2013.01.21 09:14
|close
|45
|1.00
|119.027
|122.564
|118.064
|530.75
|27961.93
|91
|2013.01.21 16:40
|sell
|46
|1.00
|119.506
|122.506
|118.006
|92
|2013.01.21 20:55
|close
|46
|1.00
|119.396
|122.506
|118.006
|108.72
|28070.65
|93
|2013.01.21 23:05
|sell
|47
|1.00
|119.520
|122.520
|118.820
|94
|2013.01.22 02:23
|t/p
|47
|1.00
|118.820
|122.520
|118.820
|691.84
|28762.49
|95
|2013.01.22 07:16
|sell
|48
|1.00
|119.241
|122.241
|117.741
|96
|2013.01.22 09:15
|t/p
|48
|1.00
|117.741
|122.241
|117.741
|1482.52
|30245.01
|97
|2013.01.22 11:01
|sell
|49
|1.00
|118.479
|121.479
|117.979
|98
|2013.01.22 15:05
|t/p
|49
|1.00
|117.979
|121.479
|117.979
|494.17
|30739.18
|99
|2013.01.22 19:09
|sell
|50
|1.00
|118.128
|121.128
|117.628
|100
|2013.01.23 00:24
|close
|50
|1.00
|117.955
|121.128
|117.628
|170.98
|30910.16
|101
|2013.01.23 01:22
|sell
|51
|1.00
|118.139
|121.139
|117.439
|102
|2013.01.23 05:44
|close
|51
|1.00
|117.595
|121.139
|117.439
|537.66
|31447.82
|103
|2013.01.23 11:28
|sell
|52
|1.00
|117.736
|120.736
|117.336
|104
|2013.01.23 15:40
|close
|52
|1.00
|117.702
|120.736
|117.336
|33.61
|31481.43
|105
|2013.01.23 19:10
|sell
|53
|1.00
|117.845
|120.845
|116.845
|106
|2013.01.23 23:24
|close
|53
|1.00
|117.804
|120.845
|116.845
|40.52
|31521.95
|107
|2013.01.24 04:45
|buy
|54
|1.00
|118.709
|115.709
|120.209
|108
|2013.01.24 14:23
|close
|54
|1.00
|119.866
|115.709
|120.209
|1143.87
|32665.82
|109
|2013.01.24 19:00
|buy
|55
|1.00
|120.197
|117.197
|121.197
|110
|2013.01.24 21:40
|close
|55
|1.00
|120.876
|117.197
|121.197
|671.29
|33337.11
|111
|2013.01.25 01:39
|buy
|56
|1.00
|120.837
|117.837
|121.837
|112
|2013.01.25 09:07
|t/p
|56
|1.00
|121.837
|117.837
|121.837
|988.65
|34325.76
|113
|2013.01.25 15:26
|buy
|57
|1.00
|122.232
|119.232
|123.732
|114
|2013.01.27 23:56
|close
|57
|1.00
|122.768
|119.232
|123.732
|529.92
|34855.68
|115
|2013.01.28 02:08
|buy
|58
|1.00
|122.235
|119.235
|123.735
|116
|2013.01.28 06:49
|close
|58
|1.00
|121.945
|119.235
|123.735
|-286.71
|34568.97
|117
|2013.01.28 12:51
|sell
|59
|1.00
|122.093
|125.093
|120.593
|118
|2013.01.28 15:59
|close
|59
|1.00
|121.977
|125.093
|120.593
|114.65
|34683.62
|119
|2013.01.28 18:14
|sell
|60
|1.00
|122.106
|125.106
|120.606
|120
|2013.01.28 23:30
|close
|60
|1.00
|121.685
|125.106
|120.606
|416.10
|35099.72
|121
|2013.01.29 02:46
|sell
|61
|1.00
|122.040
|125.040
|121.340
|122
|2013.01.29 03:44
|close
|61
|1.00
|122.359
|125.040
|121.340
|-315.29
|34784.43
|123
|2013.01.29 08:10
|buy
|62
|1.00
|121.848
|118.848
|123.348
|124
|2013.01.29 13:35
|close
|62
|1.00
|121.757
|118.848
|123.348
|-89.97
|34694.46
|125
|2013.01.29 14:29
|buy
|63
|1.00
|122.232
|119.232
|123.732
|126
|2013.01.29 21:41
|close
|63
|1.00
|122.385
|119.232
|123.732
|151.27
|34845.73
|127
|2013.01.29 22:33
|buy
|64
|1.00
|122.348
|119.348
|123.348
|128
|2013.01.30 09:04
|close
|64
|1.00
|123.164
|119.348
|123.348
|806.73
|35652.46
|129
|2013.01.31 01:07
|buy
|65
|1.00
|123.581
|120.581
|125.081
|130
|2013.01.31 03:26
|close
|65
|1.00
|123.343
|120.581
|125.081
|-235.30
|35417.16
|131
|2013.01.31 06:04
|sell
|66
|1.00
|123.464
|126.464
|122.964
|132
|2013.01.31 07:00
|close
|66
|1.00
|123.132
|126.464
|122.964
|328.13
|35745.29
|133
|2013.01.31 22:16
|buy
|67
|1.00
|124.439
|121.439
|125.939
|134
|2013.02.01 05:02
|close
|67
|1.00
|125.529
|121.439
|125.939
|1077.63
|36822.92
|135
|2013.02.01 08:10
|buy
|68
|1.00
|125.485
|122.485
|126.985
|136
|2013.02.01 16:55
|close
|68
|1.00
|126.640
|122.485
|126.985
|1141.89
|37964.81
|137
|2013.02.01 18:48
|buy
|69
|1.00
|126.385
|123.385
|127.385
|138
|2013.02.03 22:52
|close
|69
|1.00
|126.662
|123.385
|127.385
|273.85
|38238.66
|139
|2013.02.04 01:44
|sell
|70
|1.00
|126.277
|129.277
|125.577
|140
|2013.02.04 08:37
|close
|70
|1.00
|126.242
|129.277
|125.577
|34.59
|38273.25
|141
|2013.02.05 08:55
|buy
|71
|1.00
|125.213
|122.213
|126.713
|142
|2013.02.05 16:12
|t/p
|71
|1.00
|126.713
|122.213
|126.713
|1482.97
|39756.22
|143
|2013.02.05 19:14
|buy
|72
|1.00
|126.811
|123.811
|127.811
|144
|2013.02.05 22:31
|close
|72
|1.00
|127.263
|123.811
|127.811
|446.87
|40203.09
|145
|2013.02.05 23:47
|buy
|73
|1.00
|127.105
|124.105
|128.605
|146
|2013.02.06 02:11
|close
|73
|1.00
|127.530
|124.105
|128.605
|420.17
|40623.26
|147
|2013.02.07 20:57
|sell
|74
|1.00
|125.396
|128.396
|124.896
|148
|2013.02.08 05:53
|t/p
|74
|1.00
|124.896
|128.396
|124.896
|494.18
|41117.44
|149
|2013.02.08 09:38
|sell
|75
|1.00
|124.739
|127.739
|124.239
|150
|2013.02.08 09:48
|t/p
|75
|1.00
|124.239
|127.739
|124.239
|494.17
|41611.61
|151
|2013.02.08 19:59
|sell
|76
|1.00
|124.030
|127.030
|123.030
|152
|2013.02.10 22:58
|close
|76
|1.00
|123.760
|127.030
|123.030
|266.86
|41878.47
|153
|2013.02.11 06:01
|buy
|77
|1.00
|123.902
|120.902
|125.402
|154
|2013.02.11 16:13
|t/p
|77
|1.00
|125.402
|120.902
|125.402
|1482.97
|43361.44
|155
|2013.02.13 22:50
|sell
|78
|1.00
|125.313
|128.313
|124.813
|156
|2013.02.14 10:03
|t/p
|78
|1.00
|124.813
|128.313
|124.813
|494.18
|43855.62
|157
|2013.02.15 00:32
|sell
|79
|1.00
|124.203
|127.203
|123.703
|158
|2013.02.15 01:22
|t/p
|79
|1.00
|123.703
|127.203
|123.703
|494.17
|44349.79
|159
|2013.02.15 02:54
|sell
|80
|1.00
|124.073
|127.073
|123.773
|160
|2013.02.15 03:17
|t/p
|80
|1.00
|123.773
|127.073
|123.773
|296.51
|44646.30
|161
|2013.02.18 00:20
|buy
|81
|1.00
|125.133
|122.133
|125.833
|162
|2013.02.18 09:27
|t/p
|81
|1.00
|125.833
|122.133
|125.833
|692.05
|45338.35
|163
|2013.02.18 13:24
|buy
|82
|1.00
|125.321
|122.321
|126.321
|164
|2013.02.18 20:39
|close
|82
|1.00
|125.440
|122.321
|126.321
|117.65
|45456.00
|165
|2013.02.19 02:35
|sell
|83
|1.00
|125.224
|128.224
|124.724
|166
|2013.02.19 07:18
|t/p
|83
|1.00
|124.724
|128.224
|124.724
|494.17
|45950.17
|167
|2013.02.19 15:17
|sell
|84
|1.00
|125.010
|128.010
|124.510
|168
|2013.02.19 22:08
|close
|84
|1.00
|125.297
|128.010
|124.510
|-283.65
|45666.52
|169
|2013.02.20 05:46
|sell
|85
|1.00
|125.046
|128.046
|124.046
|170
|2013.02.20 21:09
|close
|85
|1.00
|124.330
|128.046
|124.046
|707.66
|46374.18
|171
|2013.02.21 01:15
|sell
|86
|1.00
|124.494
|127.494
|123.494
|172
|2013.02.21 08:28
|t/p
|86
|1.00
|123.494
|127.494
|123.494
|988.35
|47362.53
|173
|2013.02.21 13:22
|sell
|87
|1.00
|122.980
|125.980
|122.480
|174
|2013.02.21 17:18
|t/p
|87
|1.00
|122.480
|125.980
|122.480
|494.17
|47856.70
|175
|2013.02.21 20:47
|sell
|88
|1.00
|122.780
|125.780
|122.280
|176
|2013.02.21 23:15
|close
|88
|1.00
|122.786
|125.780
|122.280
|-5.93
|47850.77
|177
|2013.02.22 02:30
|buy
|89
|1.00
|123.043
|120.043
|124.043
|178
|2013.02.22 06:07
|close
|89
|1.00
|123.226
|120.043
|124.043
|180.92
|48031.69
|179
|2013.02.22 08:13
|buy
|90
|1.00
|123.205
|120.205
|123.905
|180
|2013.02.22 09:20
|close
|90
|1.00
|123.565
|120.205
|123.905
|355.91
|48387.60
|181
|2013.02.22 14:42
|sell
|91
|1.00
|123.159
|126.159
|122.159
|182
|2013.02.22 15:18
|close
|91
|1.00
|122.695
|126.159
|122.159
|458.60
|48846.20
|183
|2013.02.22 17:41
|sell
|92
|1.00
|123.100
|126.100
|122.100
|184
|2013.02.24 21:13
|close
|92
|1.00
|125.054
|126.100
|122.100
|-1931.23
|46914.97
|185
|2013.02.25 15:52
|sell
|93
|1.00
|124.034
|127.034
|122.034
|186
|2013.02.25 18:57
|t/p
|93
|1.00
|122.034
|127.034
|122.034
|1976.70
|48891.67
|187
|2013.02.25 22:39
|sell
|94
|1.00
|120.410
|120.710
|119.410
|188
|2013.02.25 23:08
|s/l
|94
|1.00
|120.710
|120.710
|119.410
|-296.50
|48595.17
|189
|2013.02.26 08:43
|sell
|95
|1.00
|120.517
|123.517
|119.817
|190
|2013.02.26 15:30
|t/p
|95
|1.00
|119.817
|123.517
|119.817
|691.84
|49287.01
|191
|2013.02.26 21:13
|sell
|96
|1.00
|120.016
|123.016
|119.516
|192
|2013.02.27 02:02
|t/p
|96
|1.00
|119.516
|123.016
|119.516
|494.17
|49781.18
|193
|2013.02.28 20:22
|buy
|97
|1.00
|120.984
|117.984
|122.484
|194
|2013.03.01 19:15
|close
|97
|1.00
|121.840
|117.984
|122.484
|846.28
|50627.46
|195
|2013.03.03 23:47
|sell
|98
|1.00
|121.893
|124.893
|121.393
|196
|2013.03.04 02:08
|t/p
|98
|1.00
|121.393
|124.893
|121.393
|494.18
|51121.64
|197
|2013.03.04 05:24
|sell
|99
|1.00
|121.592
|124.592
|121.092
|198
|2013.03.04 16:25
|close
|99
|1.00
|121.314
|124.592
|121.092
|274.77
|51396.41
|199
|2013.03.05 00:19
|sell
|100
|1.00
|121.675
|124.675
|121.075
|200
|2013.03.05 05:30
|close
|100
|1.00
|121.182
|124.675
|121.075
|487.26
|51883.67