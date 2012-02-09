FXPRO Financial Services Ltd

Account: 3707147 Name: Automatedforexea Currency: USD 2012 May 4, 12:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
877507212012.05.03 20:43buy28.80audusd1.024930.000001.027632012.05.04 04:461.027630.000.00427.107 776.00
877362722012.05.03 17:02buy14.40audusd1.026930.000001.027632012.05.04 04:461.027630.000.00213.551 008.00
877073422012.05.03 11:22buy7.20audusd1.028930.000001.027632012.05.04 04:461.027630.000.00106.78-936.00
877030152012.05.03 10:13buy3.60audusd1.030990.000001.027632012.05.04 04:461.027630.000.0053.39-1 209.60
877323062012.05.03 16:27buy7.20gbpusd1.617590.000001.620292012.05.03 17:541.620290.000.000.001 944.00
877290772012.05.03 16:02buy3.60gbpusd1.619630.000001.620292012.05.03 17:541.620290.000.000.00237.60
877248582012.05.03 15:43buy3.60eurusd1.314670.000001.317372012.05.03 16:021.317370.000.000.00972.00
877030232012.05.03 10:13buy3.60gbpusd1.618720.000001.619392012.05.03 16:021.619390.000.000.00241.20
877079072012.05.03 11:28buy7.20gbpusd1.616690.000001.619392012.05.03 16:021.619390.000.000.001 944.00
877103192012.05.03 11:50buy7.20eurusd1.313780.000001.314452012.05.03 15:431.314450.000.000.00482.40
877030122012.05.03 10:13buy3.60eurusd1.315820.000001.314452012.05.03 15:431.314450.000.000.00-493.20
877218022012.05.03 15:30buy14.40eurusd1.311750.000001.314452012.05.03 15:431.314450.000.000.003 888.00
877030172012.05.03 10:13sell3.60usdchf0.913100.000000.914432012.05.03 15:430.914430.000.000.00-523.60
877227202012.05.03 15:33sell14.40usdchf0.917130.000000.914432012.05.03 15:430.914430.000.000.004 251.83
877135232012.05.03 12:15sell7.20usdchf0.915120.000000.914432012.05.03 15:430.914430.000.000.00543.29
876579302012.05.02 17:40buy3.00eurusd1.316180.000001.318882012.05.02 19:421.316420.000.000.0072.00
876572252012.05.02 17:35buy3.00gbpusd1.619150.000001.621852012.05.02 19:421.619190.000.000.0012.00
876329752012.05.02 11:36sell3.00usdchf0.911780.000000.911132012.05.02 19:420.912810.000.000.00-338.52
876292882012.05.02 10:46buy3.00audusd1.033090.000001.031752012.05.02 19:421.031340.000.000.00-525.00
876353812012.05.02 12:23sell6.00usdchf0.913830.000000.911132012.05.02 19:410.912800.000.000.00677.04
876485562012.05.02 15:47buy6.00audusd1.031070.000001.031752012.05.02 19:411.031350.000.000.00168.00
876535182012.05.02 17:02buy12.00audusd1.029050.000001.031752012.05.02 19:411.031370.000.000.002 784.00
876292852012.05.02 10:46buy3.00eurusd1.319440.000001.315952012.05.02 17:401.315950.000.000.00-1 047.00
876419542012.05.02 13:56buy24.00eurusd1.313250.000001.315952012.05.02 17:401.315950.000.000.006 480.00
876302432012.05.02 10:55buy6.00eurusd1.317410.000001.315952012.05.02 17:401.315950.000.000.00-876.00
876352552012.05.02 12:22buy12.00eurusd1.315370.000001.315952012.05.02 17:401.315950.000.000.00696.00
876513562012.05.02 16:42buy24.00gbpusd1.616200.000001.618902012.05.02 17:351.618900.000.000.006 480.00
876415702012.05.02 13:50buy12.00gbpusd1.618210.000001.618902012.05.02 17:351.618900.000.000.00828.00
876292892012.05.02 10:46buy3.00gbpusd1.622250.000001.618902012.05.02 17:351.618900.000.000.00-1 005.00
876354572012.05.02 12:24buy6.00gbpusd1.620240.000001.618902012.05.02 17:351.618900.000.000.00-804.00
876292832012.05.02 10:46sell3.00usdchf0.910690.000000.907992012.05.02 11:360.911980.000.000.00-424.35
875733502012.05.01 10:36sell3.00audusd1.031730.000001.031042012.05.02 11:351.033960.000.00-51.18-669.00
876299842012.05.02 10:53buy6.00gbpusd1.620250.000001.622952012.05.02 11:351.622580.000.000.001 398.00
875961712012.05.01 17:08sell3.00gbpusd1.620550.000001.619852012.05.02 10:541.619850.000.00-8.25210.00
875970372012.05.01 17:15buy3.00usdchf0.909280.000000.911982012.05.02 10:450.910760.000.00-1.59487.50
875976282012.05.01 17:21sell3.00eurusd1.321280.000001.320682012.05.02 10:431.320680.000.00-16.05180.00
876013142012.05.01 18:33sell6.00gbpusd1.622550.000001.619852012.05.02 10:121.622430.000.00-16.5072.00
875977542012.05.01 17:23sell6.00audusd1.033740.000001.031042012.05.02 09:591.033490.000.00-102.36150.00
876089052012.05.01 22:01sell6.00eurusd1.323380.000001.320682012.05.02 09:591.322260.000.00-32.10672.00
875954302012.05.01 17:04sell3.00eurusd1.324150.000001.321452012.05.01 17:211.321450.000.000.00810.00
875733482012.05.01 10:36buy3.00usdchf0.906370.000000.909072012.05.01 17:150.909070.000.000.00891.02
875918702012.05.01 15:56sell12.00gbpusd1.623480.000001.620782012.05.01 17:081.620780.000.000.003 240.00
875772892012.05.01 11:32sell3.00gbpusd1.619460.000001.620782012.05.01 17:081.620780.000.000.00-396.00
875792042012.05.01 12:08sell6.00gbpusd1.621460.000001.620782012.05.01 17:081.620780.000.000.00408.00
875896022012.05.01 14:49sell6.00eurusd1.326920.000001.324222012.05.01 17:041.324220.000.000.001 620.00
875826062012.05.01 12:52sell3.00eurusd1.324900.000001.324222012.05.01 17:041.324220.000.000.00204.00
875733512012.05.01 10:36sell3.00eurusd1.325710.000001.325012012.05.01 12:521.325010.000.000.00210.00
875770722012.05.01 11:30sell6.00eurusd1.327710.000001.325012012.05.01 12:521.325010.000.000.001 620.00
875733492012.05.01 10:36sell3.00gbpusd1.622340.000001.619642012.05.01 11:321.619640.000.000.00810.00
875185252012.04.30 13:33buy3.00audusd1.042600.000001.045302012.04.30 17:241.042430.000.000.00-51.00
875185202012.04.30 13:33buy3.00gbpusd1.625640.000001.626302012.04.30 17:241.625200.000.000.00-132.00
875185182012.04.30 13:33sell3.00usdchf0.909300.000000.906602012.04.30 17:240.907550.000.000.00578.48
875244412012.04.30 15:32buy6.00gbpusd1.623600.000001.626302012.04.30 17:241.625180.000.000.00948.00
875328052012.04.30 17:16buy3.00eurusd1.324260.000001.326962012.04.30 17:231.323700.000.000.00-168.00
875185222012.04.30 13:33buy3.00eurusd1.321390.000001.324092012.04.30 17:161.324090.000.000.00810.00
874856452012.04.30 05:31buy3.00audusd1.045240.000001.047942012.04.30 08:421.045490.000.000.0075.00
874856392012.04.30 05:31buy3.00gbpusd1.628060.000001.630762012.04.30 08:421.628540.000.000.00144.00
874856362012.04.30 05:31sell3.00usdchf0.907040.000000.904342012.04.30 08:420.906490.000.000.00182.02
874856332012.04.30 05:30buy3.00eurusd1.324330.000001.327032012.04.30 08:421.325310.000.000.00294.00
874170302012.04.27 02:52sell2.80usdchf0.910980.000000.910282012.04.27 11:340.910280.000.000.00215.32
874289662012.04.27 10:02sell5.60usdchf0.912980.000000.910282012.04.27 11:340.910280.000.000.001 661.03
874170362012.04.27 02:52buy2.80audusd1.036840.000001.039542012.04.27 11:341.039540.000.000.00756.00
874260662012.04.27 09:03buy5.60eurusd1.316960.000001.319662012.04.27 11:321.319660.000.000.001 512.00
874170212012.04.27 02:52buy2.80eurusd1.319010.000001.319662012.04.27 11:321.319660.000.000.00182.00
874268152012.04.27 09:18buy5.60gbpusd1.615930.000001.618632012.04.27 10:591.618630.000.000.001 512.00
874170292012.04.27 02:52buy2.80gbpusd1.617930.000001.618632012.04.27 10:591.618630.000.000.00196.00
873900662012.04.26 14:09sell2.80gbpusd1.616460.000001.615772012.04.27 02:511.617890.000.00-7.70-400.40
873907892012.04.26 14:35sell5.60gbpusd1.618470.000001.615772012.04.27 02:511.617890.000.00-15.40324.80
873843642012.04.26 12:04sell2.80audusd1.038450.000001.035752012.04.27 02:511.036830.000.00-47.77453.60
874139362012.04.27 00:42buy2.80usdchf0.910830.000000.913532012.04.27 02:510.911020.000.000.0058.40
874140142012.04.27 00:42sell2.80eurusd1.318840.000001.316142012.04.27 02:511.318880.000.000.00-11.20
874105112012.04.27 00:00sell2.80eurusd1.321760.000001.319062012.04.27 00:421.319060.000.000.00756.00
873843712012.04.26 12:04buy2.80usdchf0.907820.000000.910522012.04.27 00:420.910520.000.00-1.48830.29
873991442012.04.26 17:15sell11.20eurusd1.324780.000001.322082012.04.26 23:591.322080.000.00-59.923 024.00
873884152012.04.26 13:30sell2.80eurusd1.320650.000001.322082012.04.26 23:591.322080.000.00-14.98-400.40
873981092012.04.26 17:06sell5.60eurusd1.322660.000001.322082012.04.26 23:591.322080.000.00-29.96324.80
873843692012.04.26 12:04sell2.80gbpusd1.619410.000001.616712012.04.26 14:091.616710.000.000.00756.00
873843662012.04.26 12:04sell2.80eurusd1.323540.000001.320842012.04.26 13:301.320840.000.000.00756.00
873062402012.04.25 06:34sell2.40audusd1.031360.000001.030672012.04.25 19:431.032450.000.000.00-261.60
873164512012.04.25 11:09sell4.80audusd1.033370.000001.030672012.04.25 19:431.032450.000.000.00441.60
873492282012.04.25 17:59buy2.40usdchf0.911650.000000.912322012.04.25 19:430.910850.000.000.00-210.79
873519302012.04.25 18:55buy4.80usdchf0.909620.000000.912322012.04.25 19:430.910850.000.000.00648.19
873513632012.04.25 18:41sell4.80eurusd1.320960.000001.318262012.04.25 19:431.319270.000.000.00811.20
873480092012.04.25 17:30sell2.40eurusd1.318950.000001.318262012.04.25 19:431.319270.000.000.00-76.80
873492182012.04.25 17:59sell2.40gbpusd1.610540.000001.611862012.04.25 19:431.613930.000.000.00-813.60
873500442012.04.25 18:11sell4.80gbpusd1.612540.000001.611862012.04.25 19:431.613930.000.000.00-667.20
873510452012.04.25 18:32sell9.60gbpusd1.614560.000001.611862012.04.25 19:431.613930.000.000.00604.80
873461442012.04.25 16:59sell9.60gbpusd1.613470.000001.610772012.04.25 17:591.610770.000.000.002 592.00
873268382012.04.25 12:08buy4.80usdchf0.908620.000000.911322012.04.25 17:590.911320.000.000.001 422.11
873186182012.04.25 11:30sell2.40gbpusd1.609420.000001.610772012.04.25 17:591.610770.000.000.00-324.00
873410772012.04.25 15:11sell4.80gbpusd1.611430.000001.610772012.04.25 17:591.610770.000.000.00316.80
873062342012.04.25 06:33buy2.40usdchf0.910620.000000.911322012.04.25 17:590.911320.000.000.00184.35
873062312012.04.25 06:33sell2.40eurusd1.319820.000001.319122012.04.25 17:301.319120.000.000.00168.00
873130382012.04.25 10:38sell4.80eurusd1.321820.000001.319122012.04.25 17:301.319120.000.000.001 296.00
873133902012.04.25 10:40sell4.80gbpusd1.616330.000001.613632012.04.25 11:301.613630.000.000.001 296.00
873062432012.04.25 06:34sell2.40gbpusd1.614150.000001.613632012.04.25 11:301.613630.000.000.00124.80
872756222012.04.24 16:56buy0.20gbpusd1.612910.000001.615612012.04.25 10:321.615610.000.000.0054.00
872557562012.04.24 10:24buy2.40gbpusd1.614910.000001.615612012.04.25 10:321.615610.000.000.00168.00
872545792012.04.24 10:01buy2.40audusd1.028450.000001.031152012.04.24 16:591.031150.000.000.00648.00
872521452012.04.24 09:03sell2.40usdchf0.912640.000000.909942012.04.24 16:470.909940.000.000.00712.13
872522072012.04.24 09:03buy2.40eurusd1.317140.000001.317832012.04.24 16:241.317830.000.000.00165.60
872686072012.04.24 15:52buy0.20eurusd1.315130.000001.317832012.04.24 16:241.317830.000.000.0054.00
872310942012.04.23 19:59buy2.40gbpusd1.612000.000001.614702012.04.24 10:241.614700.000.000.00648.00
872467732012.04.24 04:30buy9.60audusd1.027650.000001.028342012.04.24 10:011.028340.000.000.00662.40
872490982012.04.24 06:28buy19.20audusd1.025640.000001.028342012.04.24 10:011.028340.000.000.005 184.00
872467102012.04.24 04:30buy4.80audusd1.029670.000001.028342012.04.24 10:011.028340.000.000.00-638.40
872397992012.04.23 23:37buy2.40audusd1.032030.000001.028342012.04.24 10:011.028340.000.0035.59-885.60
872333682012.04.23 21:21buy2.40eurusd1.314180.000001.316882012.04.24 09:031.316880.000.006.91648.00
872188312012.04.23 15:20sell4.80usdchf0.915630.000000.912932012.04.24 09:030.912930.000.00-5.041 419.61
872092402012.04.23 12:22sell2.40usdchf0.913610.000000.912932012.04.24 09:030.912930.000.00-2.52178.77
872092432012.04.23 12:22buy2.40audusd1.029150.000001.031852012.04.23 23:371.031850.000.000.00648.00
872092292012.04.23 12:21buy2.40eurusd1.315390.000001.313992012.04.23 21:211.313990.000.000.00-336.00
872139312012.04.23 13:59buy4.80eurusd1.313350.000001.313992012.04.23 21:211.313990.000.000.00307.20
872246402012.04.23 17:20buy9.60eurusd1.311290.000001.313992012.04.23 21:211.313990.000.000.002 592.00
872092332012.04.23 12:21buy2.40gbpusd1.609120.000001.611822012.04.23 19:591.611820.000.000.00648.00
871929262012.04.23 04:30sell2.00audusd1.034610.000001.031912012.04.23 10:051.031910.000.000.00540.00
871566352012.04.20 17:09buy4.00usdchf0.909510.000000.912212012.04.23 09:450.912210.000.00-2.111 183.94
871426082012.04.20 13:22buy2.00usdchf0.911630.000000.912212012.04.23 09:450.912210.000.00-1.06127.16
871793182012.04.23 00:00sell2.00eurusd1.318350.000001.317682012.04.23 09:241.317680.000.000.00134.00
871873032012.04.23 02:54sell4.00eurusd1.320380.000001.317682012.04.23 09:241.317680.000.000.001 080.00
871579962012.04.20 17:25sell8.00audusd1.037530.000001.034832012.04.23 04:301.034830.000.00-136.482 160.00
871500922012.04.20 15:03sell4.00audusd1.035520.000001.034832012.04.23 04:301.034830.000.00-68.24276.00
871426222012.04.20 13:23sell2.00audusd1.033520.000001.034832012.04.23 04:301.034830.000.00-34.12-262.00
871441052012.04.20 13:41sell4.00eurusd1.320390.000001.319692012.04.23 00:001.319690.000.00-21.40280.00
871587212012.04.20 17:37sell8.00eurusd1.322390.000001.319692012.04.23 00:001.319690.000.00-42.802 160.00
871425852012.04.20 13:22sell2.00eurusd1.318300.000001.319692012.04.23 00:001.319690.000.00-10.70-278.00
870802422012.04.19 14:29buy2.00audusd1.035020.000001.035702012.04.20 13:211.033710.000.0029.66-262.00
870847462012.04.19 15:40buy4.00audusd1.033000.000001.035702012.04.20 13:211.033740.000.0059.32296.00
870916732012.04.19 16:43buy2.00gbpusd1.605630.000001.608332012.04.20 11:301.608330.000.000.00540.00
870927552012.04.19 16:49sell2.00usdchf0.914820.000000.912122012.04.20 11:010.912120.000.00-2.10592.03
870925522012.04.19 16:47buy2.00eurusd1.312940.000001.315642012.04.20 08:451.315640.000.005.76540.00
870802052012.04.19 14:28sell2.00usdchf0.917700.000000.915002012.04.19 16:490.915000.000.000.00590.16
870872732012.04.19 16:03buy2.00eurusd1.310080.000001.312782012.04.19 16:471.312780.000.000.00540.00
870801982012.04.19 14:28buy2.00gbpusd1.602780.000001.605482012.04.19 16:431.605480.000.000.00540.00
870801852012.04.19 14:28buy2.00eurusd1.309310.000001.309932012.04.19 16:031.309930.000.000.00124.00
870811982012.04.19 14:35buy4.00eurusd1.307230.000001.309932012.04.19 16:031.309930.000.000.001 080.00
870258602012.04.18 18:24buy3.80audusd1.036220.000001.038922012.04.19 11:401.038920.000.00169.061 026.00
870181892012.04.18 17:45buy1.90audusd1.038220.000001.038922012.04.19 11:401.038920.000.0084.53133.00
870228262012.04.18 18:07buy3.80eurusd1.311640.000001.314342012.04.19 10:551.314340.000.0032.831 026.00
870182032012.04.18 17:45buy1.90eurusd1.313650.000001.314342012.04.19 10:551.314340.000.0016.42131.10
870155802012.04.18 17:35sell1.90usdchf0.917500.000000.914802012.04.19 10:550.914800.000.00-5.98560.78
869915612012.04.18 11:57buy3.80audusd1.037380.000001.038082012.04.18 17:451.038080.000.000.00266.00
869790832012.04.18 05:48buy1.90audusd1.039380.000001.038082012.04.18 17:451.038080.000.000.00-247.00
869998552012.04.18 14:34buy7.60audusd1.035380.000001.038082012.04.18 17:451.038080.000.000.002 052.00
870155902012.04.18 17:35buy1.90eurusd1.310510.000001.313212012.04.18 17:451.313210.000.000.00513.00
869949002012.04.18 13:09buy7.60eurusd1.307520.000001.310222012.04.18 17:351.310220.000.000.002 052.00
869908412012.04.18 11:48buy3.80eurusd1.309530.000001.310222012.04.18 17:351.310220.000.000.00262.20
869874932012.04.18 11:00buy1.90eurusd1.311840.000001.310222012.04.18 17:351.310220.000.000.00-307.80
869790722012.04.18 05:48sell1.90usdchf0.916340.000000.917672012.04.18 17:350.917670.000.000.00-275.37
869855842012.04.18 10:17sell3.80usdchf0.918350.000000.917672012.04.18 17:350.917670.000.000.00281.58
870037072012.04.18 15:50sell7.60usdchf0.920370.000000.917672012.04.18 17:350.917670.000.000.002 236.10
869905782012.04.18 11:46buy0.20eurusd1.309790.000001.312492012.04.18 11:481.309340.000.000.00-9.00
869890462012.04.18 11:30buy1.90gbpusd1.595900.000001.598602012.04.18 11:381.598600.000.000.00513.00
869874582012.04.18 11:00buy1.90gbpusd1.592910.000001.595612012.04.18 11:301.595610.000.000.00513.00
869790472012.04.18 05:47buy1.60eurusd1.311130.000001.311642012.04.18 11:001.311640.000.000.0081.60
869855692012.04.18 10:17buy3.80eurusd1.308940.000001.311642012.04.18 11:001.311640.000.000.001 026.00
869790692012.04.18 05:48buy1.90gbpusd1.592060.000001.592762012.04.18 11:001.592760.000.000.00133.00
869847762012.04.18 10:05buy3.80gbpusd1.590060.000001.592762012.04.18 11:001.592760.000.000.001 026.00
868969202012.04.17 10:16buy1.60eurusd1.312290.000001.314992012.04.17 11:401.314990.000.000.00432.00
868965662012.04.17 10:14buy1.60gbpusd1.589630.000001.592332012.04.17 10:591.592330.000.000.00432.00
868868942012.04.17 05:28buy6.40audusd1.033150.000001.033822012.04.17 10:551.033820.000.000.00428.80
868408262012.04.16 16:08buy1.60audusd1.037180.000001.033822012.04.17 10:551.033820.000.0023.73-537.60
868936122012.04.17 09:27buy12.80audusd1.031120.000001.033822012.04.17 10:551.033820.000.000.003 456.00
868435762012.04.16 17:01buy3.20audusd1.035160.000001.033822012.04.17 10:551.033820.000.0047.46-428.80
868605252012.04.16 20:45sell1.60usdchf0.915150.000000.914452012.04.17 10:550.914450.000.00-1.68122.48
868919272012.04.17 08:45sell3.20usdchf0.917150.000000.914452012.04.17 10:550.914450.000.000.00944.83
868605412012.04.16 20:45buy1.60eurusd1.313390.000001.312092012.04.17 10:161.312090.000.004.61-208.00
868942082012.04.17 09:38buy6.40eurusd1.309390.000001.312092012.04.17 10:161.312090.000.000.001 728.00
868860392012.04.17 05:06buy3.20eurusd1.311390.000001.312092012.04.17 10:161.312090.000.000.00224.00
868935792012.04.17 09:27buy3.20gbpusd1.586770.000001.589472012.04.17 10:141.589470.000.000.00864.00
868553412012.04.16 19:59buy1.60gbpusd1.588800.000001.589472012.04.17 10:141.589470.000.000.00107.20
868588622012.04.16 20:34buy1.60eurusd1.310420.000001.313122012.04.16 20:451.313120.000.000.00432.00
868553602012.04.16 19:59sell1.60usdchf0.918050.000000.915352012.04.16 20:450.915350.000.000.00471.95
868478252012.04.16 18:10buy1.60eurusd1.307530.000001.310232012.04.16 20:341.310230.000.000.00432.00
868398092012.04.16 15:46sell1.60usdchf0.921100.000000.918402012.04.16 19:590.918400.000.000.00470.38
868494222012.04.16 18:39buy1.60gbpusd1.585960.000001.588662012.04.16 19:591.588660.000.000.00432.00
868287862012.04.16 12:39buy1.40gbpusd1.585090.000001.585792012.04.16 18:391.585790.000.000.0098.00
868371412012.04.16 14:59buy3.20gbpusd1.583090.000001.585792012.04.16 18:391.585790.000.000.00864.00
868390342012.04.16 15:38buy1.60eurusd1.304670.000001.307372012.04.16 18:101.307370.000.000.00432.00
868174962012.04.16 10:32buy1.40audusd1.034350.000001.037052012.04.16 16:081.037050.000.000.00378.00
868032662012.04.16 03:57sell5.60usdchf0.923980.000000.921282012.04.16 15:460.921280.000.000.001 641.19
868002022012.04.16 03:29sell2.80usdchf0.921960.000000.921282012.04.16 15:460.921280.000.000.00206.67
867924122012.04.16 00:36sell1.40usdchf0.919950.000000.921282012.04.16 15:460.921280.000.000.00-202.11
868324562012.04.16 13:01buy1.40eurusd1.303810.000001.304502012.04.16 15:381.304500.000.000.0096.60
868372872012.04.16 15:01buy3.20eurusd1.301800.000001.304502012.04.16 15:381.304500.000.000.00864.00
867985932012.04.16 02:58buy2.80eurusd1.304900.000001.303582012.04.16 13:011.303580.000.000.00-369.60
867923972012.04.16 00:35buy1.40eurusd1.306980.000001.303582012.04.16 13:011.303580.000.000.00-476.00
868007952012.04.16 03:34buy5.60eurusd1.302880.000001.303582012.04.16 13:011.303580.000.000.00392.00
868136392012.04.16 09:38buy11.20eurusd1.300880.000001.303582012.04.16 13:011.303580.000.000.003 024.00
867986502012.04.16 02:58buy2.80gbpusd1.584130.000001.584822012.04.16 12:391.584820.000.000.00193.20
868156072012.04.16 10:03buy5.60gbpusd1.582120.000001.584822012.04.16 12:391.584820.000.000.001 512.00
867924142012.04.16 00:36buy1.40gbpusd1.586140.000001.584822012.04.16 12:391.584820.000.000.00-184.80
868003692012.04.16 03:32buy5.60audusd1.033490.000001.034192012.04.16 10:321.034190.000.000.00392.00
868037742012.04.16 04:01buy11.20audusd1.031490.000001.034192012.04.16 10:321.034190.000.000.003 024.00
867923962012.04.16 00:35buy1.40audusd1.037550.000001.034192012.04.16 10:321.034190.000.000.00-470.40
867936292012.04.16 01:14buy2.80audusd1.035500.000001.034192012.04.16 10:321.034190.000.000.00-366.80
867764772012.04.13 18:13sell0.70gbpusd1.585570.000001.582872012.04.16 03:351.582870.000.00-1.93189.00
866320382012.04.12 04:30sell5.60audusd1.035810.000001.033112012.04.16 03:331.033110.000.00-191.081 512.00
866319562012.04.12 04:30sell2.80audusd1.033770.000001.033112012.04.16 03:331.033110.000.00-95.54184.80
866293402012.04.12 02:15sell1.40audusd1.031680.000001.033112012.04.16 03:331.033110.000.00-47.76-200.20
866149572012.04.11 18:54sell0.70audusd1.029540.000001.033112012.04.16 03:331.033110.000.00-59.71-249.90
867767182012.04.13 18:16buy0.70usdchf0.920100.000000.922802012.04.16 03:330.922800.000.00-0.37204.81
867732742012.04.13 17:37sell1.00eurusd1.307800.000001.305102012.04.16 02:581.305100.000.00-5.35270.00
867672872012.04.13 17:01buy0.70usdchf0.917250.000000.919952012.04.13 18:160.919950.000.000.00205.45
865260532012.04.10 17:09sell0.70gbpusd1.582380.000001.585702012.04.13 18:131.585700.000.00-9.64-232.40
865423292012.04.10 20:50sell2.80gbpusd1.586390.000001.585702012.04.13 18:131.585700.000.00-38.50193.20
865291312012.04.10 17:35sell1.40gbpusd1.584380.000001.585702012.04.13 18:131.585700.000.00-19.25-184.80
865718002012.04.11 08:18sell5.60gbpusd1.588400.000001.585702012.04.13 18:131.585700.000.00-61.601 512.00
867661972012.04.13 16:52sell1.00eurusd1.310670.000001.307972012.04.13 17:371.307970.000.000.00270.00
867544092012.04.13 15:09buy0.70usdchf0.914400.000000.917102012.04.13 17:010.917100.000.000.00206.08
867575512012.04.13 15:40sell1.00eurusd1.313480.000001.310782012.04.13 16:521.310780.000.000.00270.00
867474862012.04.13 13:22sell2.00eurusd1.316360.000001.313662012.04.13 15:401.313660.000.000.00540.00
867414722012.04.13 12:05sell1.00eurusd1.314350.000001.313662012.04.13 15:401.313660.000.000.0069.00
866969202012.04.12 19:23buy5.60usdchf0.911530.000000.914232012.04.13 15:090.914230.000.00-2.961 653.85
866492102012.04.12 11:33buy1.40usdchf0.915530.000000.914232012.04.13 15:090.914230.000.00-0.74-199.07
866469632012.04.12 10:56buy0.70usdchf0.917550.000000.914232012.04.13 15:090.914230.000.00-0.37-254.20
866634862012.04.12 14:37buy2.80usdchf0.913530.000000.914232012.04.13 15:090.914230.000.00-1.48214.39
867264362012.04.13 05:01sell1.00eurusd1.317220.000001.314522012.04.13 12:051.314520.000.000.00270.00
866709572012.04.12 15:38sell1.00eurusd1.314070.000001.317432012.04.13 05:011.317430.000.00-5.35-336.00
866806142012.04.12 16:55sell4.00eurusd1.318130.000001.317432012.04.13 05:011.317430.000.00-21.40280.00
866776142012.04.12 16:35sell2.00eurusd1.316120.000001.317432012.04.13 05:011.317430.000.00-10.70-262.00
867017222012.04.12 20:11sell8.00eurusd1.320130.000001.317432012.04.13 05:011.317430.000.00-42.802 160.00
862597312012.04.03 21:52buy0.70eurusd1.323710.000001.319002012.04.12 17:241.317230.000.0022.20-453.60
862601632012.04.03 21:59buy1.40eurusd1.321700.000001.319002012.04.12 17:231.317280.000.0044.35-618.80
862707522012.04.04 04:44buy2.80eurusd1.319610.000001.319002012.04.12 17:231.317400.000.0080.62-618.80
862873152012.04.04 11:44buy5.60eurusd1.317600.000001.319002012.04.12 17:221.317380.000.00161.28-123.20
866468922012.04.12 10:55sell1.00eurusd1.310610.000001.314142012.04.12 15:381.314140.000.000.00-353.00
866489472012.04.12 11:31sell2.00eurusd1.312610.000001.314142012.04.12 15:381.314140.000.000.00-306.00
866638272012.04.12 14:38sell8.00eurusd1.316840.000001.314142012.04.12 15:381.314140.000.000.002 160.00
866578022012.04.12 13:40sell4.00eurusd1.314790.000001.314142012.04.12 15:381.314140.000.000.00260.00
863032102012.04.04 14:18sell5.60usdchf0.915570.000000.912872012.04.12 14:380.912870.000.00-58.601 656.31
862597452012.04.03 21:52sell0.70usdchf0.909540.000000.912872012.04.12 14:380.912870.000.00-8.06-255.35
862703242012.04.04 04:41sell1.40usdchf0.911560.000000.912872012.04.12 14:380.912870.000.00-14.62-200.90
862844252012.04.04 11:04sell2.80usdchf0.913560.000000.912872012.04.12 14:380.912870.000.00-29.30211.64
866149722012.04.11 18:55buy0.70usdchf0.916650.000000.917352012.04.12 10:560.917350.000.00-1.1053.41
866395272012.04.12 09:08buy1.40usdchf0.914650.000000.917352012.04.12 10:560.917350.000.000.00412.06
866341342012.04.12 05:50sell2.00eurusd1.313520.000001.310822012.04.12 10:551.310820.000.000.00540.00
866125992012.04.11 18:05sell1.00eurusd1.311480.000001.310822012.04.12 10:551.310820.000.00-16.0566.00
865954192012.04.11 13:01buy0.70audusd1.030840.000001.033542012.04.12 04:301.033540.000.0031.14189.00
866018232012.04.11 14:28sell1.00eurusd1.314370.000001.311672012.04.11 18:051.311670.000.000.00270.00
865847222012.04.11 10:52buy1.40audusd1.028000.000001.030702012.04.11 13:011.030700.000.000.00378.00
865765462012.04.11 09:23buy0.70audusd1.030020.000001.030702012.04.11 13:011.030700.000.000.0047.60
865632962012.04.11 05:19buy0.70audusd1.027160.000001.029862012.04.11 09:231.029860.000.000.00189.00
865254572012.04.10 17:04buy1.40audusd1.028260.000001.026952012.04.11 05:191.026950.000.0020.76-183.40
865516002012.04.11 01:49buy5.60audusd1.024250.000001.026952012.04.11 05:191.026950.000.000.001 512.00
865165832012.04.10 15:28buy0.70audusd1.030270.000001.026952012.04.11 05:191.026950.000.0010.38-232.40
865342492012.04.10 18:14buy2.80audusd1.026250.000001.026952012.04.11 05:191.026950.000.0041.52196.00
864972122012.04.10 10:26buy0.70usdchf0.918740.000000.919442012.04.10 18:130.919440.000.000.0053.29
865145122012.04.10 15:10buy1.40usdchf0.916740.000000.919442012.04.10 18:130.919440.000.000.00411.12
865236022012.04.10 16:30sell0.70gbpusd1.585250.000001.582552012.04.10 17:091.582550.000.000.00189.00
865166722012.04.10 15:29sell0.70gbpusd1.586120.000001.585442012.04.10 16:301.585440.000.000.0047.60
865181622012.04.10 15:35sell1.40gbpusd1.588140.000001.585442012.04.10 16:301.585440.000.000.00378.00
865131622012.04.10 15:02sell1.40eurusd1.310160.000001.309472012.04.10 16:271.309470.000.000.0096.60
864972982012.04.10 10:28sell0.70eurusd1.308160.000001.309472012.04.10 16:271.309470.000.000.00-91.70
865168212012.04.10 15:29sell0.40eurusd1.312170.000001.309472012.04.10 16:271.309470.000.000.00108.00
864723852012.04.09 19:33sell5.60eurusd1.311000.000001.308302012.04.10 10:281.308300.000.00-29.961 512.00
864697082012.04.09 19:08sell2.80eurusd1.308970.000001.308302012.04.10 10:281.308300.000.00-14.98187.60
864647372012.04.09 16:54sell1.40eurusd1.306960.000001.308302012.04.10 10:281.308300.000.00-7.49-187.60
864633102012.04.09 16:17sell0.70eurusd1.304940.000001.308302012.04.10 10:281.308300.000.00-3.75-235.20
864690452012.04.09 18:59buy1.40usdchf0.917930.000000.918602012.04.10 10:260.918600.000.00-0.73102.11
864733432012.04.09 19:40buy2.80usdchf0.915900.000000.918602012.04.10 10:260.918600.000.00-1.46822.99
864431942012.04.09 03:56buy0.70usdchf0.920090.000000.918602012.04.10 10:260.918600.000.00-0.37-113.54
864431822012.04.09 03:56sell0.70eurusd1.305730.000001.305092012.04.09 16:171.305090.000.000.0044.80
864530972012.04.09 10:30sell1.40eurusd1.307790.000001.305092012.04.09 16:171.305090.000.000.00378.00
864389872012.04.09 01:57sell0.70eurusd1.306540.000001.305922012.04.09 03:561.305920.000.000.0043.40
864407972012.04.09 02:57sell1.40eurusd1.308620.000001.305922012.04.09 03:561.305920.000.000.00378.00
864332102012.04.06 21:13buy0.70usdchf0.917070.000000.919772012.04.09 03:560.919770.000.00-0.37205.49
864332122012.04.06 21:13sell0.70eurusd1.309560.000001.306862012.04.09 01:571.306860.000.00-3.75189.00
864230202012.04.06 15:42buy0.70gbpusd1.588440.000001.591142012.04.06 21:131.588760.000.000.0022.40
864236152012.04.06 15:43buy0.70audusd1.033650.000001.031992012.04.06 21:121.031180.000.000.00-172.90
864239162012.04.06 15:44buy1.40audusd1.031290.000001.031992012.04.06 21:121.031180.000.000.00-15.40
864263892012.04.06 16:02buy2.80audusd1.029290.000001.031992012.04.06 21:121.031180.000.000.00529.20
864225152012.04.06 15:40buy0.70audusd1.030790.000001.033492012.04.06 15:431.033490.000.000.00189.00
864185252012.04.06 15:30buy0.70gbpusd1.587700.000001.588312012.04.06 15:421.588310.000.000.0042.70
864188232012.04.06 15:30buy1.40gbpusd1.585610.000001.588312012.04.06 15:421.588310.000.000.00378.00
863908542012.04.05 16:41buy0.70audusd1.030050.000001.030672012.04.06 15:401.030670.000.0010.3843.40
864189462012.04.06 15:30buy1.40audusd1.027970.000001.030672012.04.06 15:401.030670.000.000.00378.00
863732382012.04.05 12:20buy2.80gbpusd1.586590.000001.587272012.04.06 15:301.587270.000.000.00190.40
863430102012.04.05 03:55buy0.70gbpusd1.590610.000001.587272012.04.06 15:301.587270.000.000.00-233.80
863756852012.04.05 12:44buy5.60gbpusd1.584570.000001.587272012.04.06 15:301.587270.000.000.001 512.00
863634312012.04.05 10:17buy1.40gbpusd1.588610.000001.587272012.04.06 15:301.587270.000.000.00-187.60
863498492012.04.05 06:19buy0.70audusd1.029250.000001.029892012.04.05 16:411.029890.000.000.0044.80
863755212012.04.05 12:43buy1.40audusd1.027190.000001.029892012.04.05 16:411.029890.000.000.00378.00
863142992012.04.04 15:39buy1.40audusd1.026350.000001.029052012.04.05 06:191.029050.000.0062.29378.00
863086412012.04.04 15:05buy0.70audusd1.028360.000001.029052012.04.05 06:191.029050.000.0031.1448.30
863257182012.04.04 17:03buy0.70gbpusd1.587740.000001.590442012.04.05 03:551.590440.000.000.00189.00
862597342012.04.03 21:52buy0.70gbpusd1.590910.000001.587612012.04.04 17:031.587610.000.000.00-231.00
862681292012.04.04 03:27buy1.40gbpusd1.588910.000001.587612012.04.04 17:031.587610.000.000.00-182.00
863171052012.04.04 15:58buy5.60gbpusd1.584910.000001.587612012.04.04 17:031.587610.000.000.001 512.00
862938622012.04.04 12:42buy2.80gbpusd1.586910.000001.587612012.04.04 17:031.587610.000.000.00196.00
862597482012.04.03 21:52buy0.70audusd1.031760.000001.028392012.04.04 15:051.028390.000.0010.38-235.90
862675382012.04.04 03:03buy1.40audusd1.029740.000001.028392012.04.04 15:051.028390.000.000.00-189.00
862700882012.04.04 04:39buy2.80audusd1.027700.000001.028392012.04.04 15:051.028390.000.000.00193.20
862878082012.04.04 11:49buy5.60audusd1.025690.000001.028392012.04.04 15:051.028390.000.000.001 512.00
862567782012.04.03 21:16sell0.90eurusd1.324370.000001.321672012.04.03 21:521.323780.000.000.0053.10
862555002012.04.03 21:11sell0.90gbpusd1.591990.000001.589292012.04.03 21:511.590980.000.000.0090.90
862567542012.04.03 21:16buy0.90usdchf0.909210.000000.911912012.04.03 21:510.909500.000.000.0028.70
862539132012.04.03 21:02sell0.90audusd1.033980.000001.031282012.04.03 21:291.031280.000.000.00243.00
862553652012.04.03 21:11sell0.90eurusd1.327180.000001.324482012.04.03 21:161.324480.000.000.00243.00
862545752012.04.03 21:05buy0.90usdchf0.906130.000000.908832012.04.03 21:160.908830.000.000.00267.38
857863432012.03.22 17:41sell0.80eurusd1.319740.000001.325002012.04.03 21:121.325000.000.00-42.80-420.80
857614132012.03.22 11:32sell0.70eurusd1.313620.000001.325002012.04.03 21:121.325000.000.00-37.49-796.60
857633072012.03.22 11:50sell0.20eurusd1.315660.000001.325002012.04.03 21:121.325000.000.00-10.70-186.80
857852942012.03.22 17:34sell0.40eurusd1.317740.000001.325002012.04.03 21:121.325000.000.00-21.40-290.40
862537892012.04.03 21:01sell0.90gbpusd1.594890.000001.592192012.04.03 21:111.592190.000.000.00243.00
862540402012.04.03 21:03sell0.90eurusd1.330190.000001.327492012.04.03 21:111.327490.000.000.00243.00
862460112012.04.03 17:41buy1.80usdchf0.903130.000000.905832012.04.03 21:050.905830.000.000.00536.52
862447942012.04.03 17:21buy0.90usdchf0.905130.000000.905832012.04.03 21:050.905830.000.000.0069.55
862354092012.04.03 14:30sell0.90eurusd1.331100.000001.330422012.04.03 21:031.330420.000.000.0061.20
862462512012.04.03 17:42sell1.80eurusd1.333120.000001.330422012.04.03 21:031.330420.000.000.00486.00
862317362012.04.03 13:38sell0.90audusd1.036870.000001.034172012.04.03 21:021.034170.000.000.00243.00
862385842012.04.03 15:22sell0.90gbpusd1.597790.000001.595092012.04.03 21:011.595090.000.000.00243.00
862317092012.04.03 13:38buy0.90usdchf0.902310.000000.905012012.04.03 17:210.905010.000.000.00268.51
862317042012.04.03 13:38sell0.90gbpusd1.600600.000001.597902012.04.03 15:221.597900.000.000.00243.00
862316782012.04.03 13:37sell0.90eurusd1.333950.000001.331252012.04.03 14:301.331250.000.000.00243.00
861121252012.03.30 09:57sell2.10eurusd1.336170.000001.325002012.03.30 20:211.333400.000.000.00581.70
861121322012.03.30 09:58sell2.10eurusd1.336210.000001.325002012.03.30 20:211.333400.000.000.00590.10
860589852012.03.29 13:43buy2.10eurusd1.328050.000001.340002012.03.29 22:251.329090.000.000.00218.40
860601772012.03.29 14:04buy2.10eurusd1.327680.000001.340002012.03.29 21:581.328850.000.000.00245.70
860589412012.03.29 13:42buy0.70usdchf0.907650.000000.910352012.03.29 13:420.907480.000.000.00-13.11
860581122012.03.29 13:23sell0.70gbpusd1.587850.000001.585152012.03.29 13:421.587790.000.000.004.20
860540842012.03.29 12:25buy0.70usdchf0.907290.000000.909992012.03.29 13:420.907500.000.000.0016.20
860220682012.03.28 21:39sell2.80gbpusd1.588680.000001.588012012.03.29 13:231.588010.000.00-23.10187.60
860164022012.03.28 19:20sell1.40gbpusd1.586650.000001.588012012.03.29 13:231.588010.000.00-11.55-190.40
860092182012.03.28 17:33sell0.70gbpusd1.584650.000001.588012012.03.29 13:231.588010.000.00-5.78-235.20
860349762012.03.29 06:11sell5.60gbpusd1.590710.000001.588012012.03.29 13:231.588010.000.000.001 512.00
860234192012.03.28 22:03buy1.40usdchf0.904440.000000.907142012.03.29 12:250.907140.000.00-2.22416.69
860014702012.03.28 15:56buy0.70usdchf0.906460.000000.907142012.03.29 12:250.907140.000.00-1.1152.47
860316462012.03.29 03:53sell0.70audusd1.036580.000001.033882012.03.29 04:471.035480.000.000.0077.00
860248922012.03.28 22:59sell1.40audusd1.039510.000001.036812012.03.29 03:531.036810.000.00-71.65378.00
860057142012.03.28 16:44sell0.70audusd1.037510.000001.036812012.03.29 03:531.036810.000.00-35.8349.00
860055502012.03.28 16:43sell0.70gbpusd1.587520.000001.584822012.03.28 17:331.584820.000.000.00189.00
859924712012.03.28 13:01sell0.70audusd1.040350.000001.037652012.03.28 16:441.037650.000.000.00189.00
859974772012.03.28 14:51sell0.70gbpusd1.590440.000001.587742012.03.28 16:431.587740.000.000.00189.00
858892832012.03.26 17:18buy1.40usdchf0.903600.000000.906302012.03.28 15:560.906300.000.00-1.50417.08
858818682012.03.26 15:34buy0.70usdchf0.905600.000000.906302012.03.28 15:560.906300.000.00-0.7454.07
859872002012.03.28 11:36sell0.70gbpusd1.591160.000001.590592012.03.28 14:511.590590.000.000.0039.90
859901062012.03.28 12:29sell1.40gbpusd1.593290.000001.590592012.03.28 14:511.590590.000.000.00378.00
859719522012.03.28 03:46sell0.70audusd1.043180.000001.040482012.03.28 13:011.040480.000.000.00189.00
859785732012.03.28 09:32sell0.70gbpusd1.594010.000001.591312012.03.28 11:361.591310.000.000.00189.00
858831392012.03.26 15:46sell1.40gbpusd1.592860.000001.594192012.03.28 09:321.594190.000.00-7.70-186.20
858851692012.03.26 16:12sell2.80gbpusd1.594890.000001.594192012.03.28 09:321.594190.000.00-15.40196.00
859037952012.03.26 22:48sell5.60gbpusd1.596890.000001.594192012.03.28 09:321.594190.000.00-30.801 512.00
858818522012.03.26 15:34sell0.70gbpusd1.590860.000001.594192012.03.28 09:321.594190.000.00-3.86-233.10
859660242012.03.27 22:57sell0.70audusd1.046080.000001.043382012.03.28 03:461.043380.000.00-11.94189.00
859547152012.03.27 17:05sell0.70audusd1.048980.000001.046282012.03.27 22:571.046280.000.000.00189.00
859424032012.03.27 13:27sell0.70audusd1.051820.000001.049122012.03.27 17:051.049120.000.000.00189.00
859383342012.03.27 12:09sell2.80audusd1.054660.000001.051962012.03.27 13:271.051960.000.000.00756.00
859295762012.03.27 09:00sell1.40audusd1.052620.000001.051962012.03.27 13:271.051960.000.000.0092.40
859267782012.03.27 06:09sell0.70audusd1.050580.000001.051962012.03.27 13:271.051960.000.000.00-96.60
859047132012.03.26 23:00sell1.40audusd1.053490.000001.050792012.03.27 06:091.050790.000.00-23.88378.00
858930242012.03.26 18:32sell0.70audusd1.051490.000001.050792012.03.27 06:091.050790.000.00-11.9449.00
858899322012.03.26 17:22sell1.40audusd1.054360.000001.051662012.03.26 18:311.051660.000.000.00378.00
858818842012.03.26 15:34sell0.70audusd1.052350.000001.051662012.03.26 18:311.051660.000.000.0048.30
858113392012.03.23 09:44buy0.80usdchf0.909710.000000.912412012.03.26 11:360.912410.000.00-0.42236.74
857861072012.03.22 17:40buy0.20usdchf0.913710.000000.912412012.03.26 11:360.912410.000.00-0.21-28.50
857521582012.03.22 10:30buy0.70usdchf0.915780.000000.912412012.03.26 11:360.912410.000.00-0.74-258.55
858089922012.03.23 09:23buy0.40usdchf0.911710.000000.912412012.03.26 11:360.912410.000.00-0.2130.69
857700812012.03.22 13:31sell0.20gbpusd1.580900.000001.582272012.03.23 13:591.582270.000.00-0.55-27.40
858087202012.03.23 09:22sell0.40gbpusd1.582970.000001.582272012.03.23 13:591.582270.000.000.0028.00
857604282012.03.22 11:30sell0.70gbpusd1.578900.000001.582272012.03.23 13:591.582270.000.00-1.93-235.90
858093002012.03.23 09:26sell0.80gbpusd1.584970.000001.582272012.03.23 13:591.582270.000.000.00216.00
857516662012.03.22 10:29sell0.70audusd1.037940.000001.035242012.03.22 15:441.035240.000.000.00189.00
857523232012.03.22 10:31sell0.70eurusd1.316480.000001.313782012.03.22 11:321.313780.000.000.00189.00
857588582012.03.22 11:16sell0.70gbpusd1.582240.000001.579542012.03.22 11:301.579540.000.000.00189.00
857525062012.03.22 10:31sell0.70gbpusd1.585100.000001.582402012.03.22 11:151.582400.000.000.00189.00
856945322012.03.21 14:20sell0.40gbpusd1.583880.000001.585242012.03.22 10:311.585240.000.00-3.30-54.40
857287732012.03.22 03:33sell2.40gbpusd1.587940.000001.585242012.03.22 10:311.585240.000.000.00648.00
857139052012.03.21 20:02sell1.20gbpusd1.585930.000001.585242012.03.22 10:311.585240.000.00-9.9082.80
857505542012.03.22 10:23sell0.70eurusd1.319360.000001.316662012.03.22 10:311.316660.000.000.00189.00
857485622012.03.22 10:08buy0.70usdchf0.912890.000000.915592012.03.22 10:300.915590.000.000.00206.42
857385222012.03.22 07:28sell1.20audusd1.040770.000001.038072012.03.22 10:291.038070.000.000.00324.00
857329412012.03.22 04:55sell0.60audusd1.038750.000001.038072012.03.22 10:291.038070.000.000.0040.80
857472362012.03.22 09:59sell0.60eurusd1.322220.000001.319522012.03.22 10:231.319520.000.000.00162.00
857251932012.03.22 02:19buy1.20usdchf0.912010.000000.912712012.03.22 10:080.912710.000.000.0092.03
857428702012.03.22 09:05buy2.40usdchf0.910010.000000.912712012.03.22 10:080.912710.000.000.00709.97
857055632012.03.21 16:59buy0.40usdchf0.914010.000000.912712012.03.22 10:080.912710.000.00-0.63-56.97
857433442012.03.22 09:11sell4.80eurusd1.325080.000001.322382012.03.22 09:591.322380.000.000.001 296.00
857060602012.03.21 17:02sell0.40eurusd1.319070.000001.322382012.03.22 09:591.322380.000.00-6.42-132.40
857162042012.03.21 21:50sell1.20eurusd1.321080.000001.322382012.03.22 09:591.322380.000.00-19.26-156.00
857257842012.03.22 02:25sell2.40eurusd1.323080.000001.322382012.03.22 09:591.322380.000.000.00168.00
857317182012.03.22 04:36sell0.60audusd1.041660.000001.038962012.03.22 04:551.038960.000.000.00162.00
857309922012.03.22 04:30sell0.60audusd1.044560.000001.041862012.03.22 04:361.041860.000.000.00162.00
857107402012.03.21 18:12sell1.20audusd1.045510.000001.044812012.03.22 04:301.044810.000.00-61.4284.00
857007572012.03.21 16:05sell0.40audusd1.043480.000001.044812012.03.22 04:301.044810.000.00-20.47-53.20
857286972012.03.22 03:32sell2.40audusd1.047510.000001.044812012.03.22 04:301.044810.000.000.00648.00
857047392012.03.21 16:54sell0.40eurusd1.321930.000001.319232012.03.21 17:021.319230.000.000.00108.00
856916042012.03.21 13:30buy0.40usdchf0.911120.000000.913822012.03.21 16:590.913820.000.000.00118.19
856937632012.03.21 14:09sell0.40eurusd1.322760.000001.322102012.03.21 16:541.322100.000.000.0026.40
857017832012.03.21 16:15sell0.80eurusd1.324800.000001.322102012.03.21 16:541.322100.000.000.00216.00
856915352012.03.21 13:30sell0.40audusd1.046320.000001.043622012.03.21 16:051.043620.000.000.00108.00
856870912012.03.21 12:06sell0.80gbpusd1.586820.000001.584122012.03.21 14:201.584120.000.000.00216.00
856849682012.03.21 11:34sell0.40gbpusd1.584800.000001.584122012.03.21 14:201.584120.000.000.0027.20
856412462012.03.21 02:48sell3.20eurusd1.325660.000001.322962012.03.21 14:091.322960.000.000.00864.00
855815972012.03.20 11:33sell0.40eurusd1.319350.000001.322962012.03.21 14:091.322960.000.00-2.14-144.40
855999052012.03.20 15:49sell0.80eurusd1.321640.000001.322962012.03.21 14:091.322960.000.00-4.28-105.60
856026062012.03.20 16:08sell1.60eurusd1.323650.000001.322962012.03.21 14:091.322960.000.00-8.56110.40
855815872012.03.20 11:33buy0.40usdchf0.914320.000000.910942012.03.21 13:300.910940.000.00-0.21-148.42
855999372012.03.20 15:49buy0.80usdchf0.912300.000000.910942012.03.21 13:300.910940.000.00-0.42-119.44
856537432012.03.21 04:58buy3.20usdchf0.908240.000000.910942012.03.21 13:300.910940.000.000.00948.47
856065762012.03.20 17:05buy1.60usdchf0.910240.000000.910942012.03.21 13:300.910940.000.00-0.84122.95
856841912012.03.21 11:29sell0.40audusd1.049130.000001.046432012.03.21 13:301.046430.000.000.00108.00
856842892012.03.21 11:30sell0.40gbpusd1.587750.000001.585052012.03.21 11:331.585050.000.000.00108.00
856414482012.03.21 02:49sell0.80gbpusd1.587560.000001.588962012.03.21 11:301.588960.000.000.00-112.00
856801112012.03.21 10:29sell3.20gbpusd1.591660.000001.588962012.03.21 11:301.588960.000.000.00864.00
856055872012.03.20 16:57sell0.40gbpusd1.585550.000001.588962012.03.21 11:301.588960.000.00-1.10-136.40
856793062012.03.21 10:19sell1.60gbpusd1.589560.000001.588962012.03.21 11:301.588960.000.000.0096.00
856800442012.03.21 10:29sell1.60audusd1.051880.000001.049182012.03.21 11:291.049180.000.000.00432.00
856656082012.03.21 07:27sell0.40audusd1.047870.000001.049182012.03.21 11:291.049180.000.000.00-52.40
856696332012.03.21 08:16sell0.80audusd1.049870.000001.049182012.03.21 11:291.049180.000.000.0055.20
856437052012.03.21 03:07sell1.60audusd1.050780.000001.048082012.03.21 07:271.048080.000.000.00432.00
855987662012.03.20 15:42sell0.40audusd1.046670.000001.048082012.03.21 07:271.048080.000.00-6.82-56.40
856026982012.03.20 16:08sell0.80audusd1.048780.000001.048082012.03.21 07:271.048080.000.00-13.6556.00
855909852012.03.20 13:55sell0.40gbpusd1.584340.000001.585712012.03.20 16:571.585710.000.000.00-54.80
855998672012.03.20 15:49sell0.80gbpusd1.586380.000001.585712012.03.20 16:571.585710.000.000.0053.60
856026782012.03.20 16:08sell1.60gbpusd1.588410.000001.585712012.03.20 16:571.585710.000.000.00432.00
855815362012.03.20 11:33sell0.40audusd1.049480.000001.046782012.03.20 15:421.046780.000.000.00108.00
855848242012.03.20 12:09sell0.80gbpusd1.587220.000001.584522012.03.20 13:551.584520.000.000.00216.00
855807702012.03.20 11:27sell0.40gbpusd1.585220.000001.584522012.03.20 13:551.584520.000.000.0028.00
855217482012.03.19 16:46sell1.60eurusd1.320210.000001.319532012.03.20 11:331.319530.000.00-8.56108.80
855208772012.03.19 16:44sell0.80eurusd1.318200.000001.319532012.03.20 11:331.319530.000.00-4.28-106.40
854985612012.03.19 12:01sell0.40eurusd1.316130.000001.319532012.03.20 11:331.319530.000.00-2.14-136.00
855265512012.03.19 17:20sell3.20eurusd1.322230.000001.319532012.03.20 11:331.319530.000.00-17.12864.00
855791382012.03.20 11:06buy0.80usdchf0.911480.000000.914182012.03.20 11:330.914180.000.000.00236.28
855758352012.03.20 10:20buy0.40usdchf0.913500.000000.914182012.03.20 11:330.914180.000.000.0029.75
855744042012.03.20 10:06sell0.40audusd1.052340.000001.049642012.03.20 11:331.049640.000.000.00108.00
855773352012.03.20 10:39sell0.80gbpusd1.585980.000001.585372012.03.20 11:271.585370.000.000.0048.80
855791702012.03.20 11:06sell1.60gbpusd1.588070.000001.585372012.03.20 11:271.585370.000.000.00432.00
855751752012.03.20 10:13sell0.40gbpusd1.583970.000001.585372012.03.20 11:271.585370.000.000.00-56.00
855210762012.03.19 16:44buy0.80usdchf0.914670.000000.913352012.03.20 10:200.913350.000.00-0.42-115.62
855262552012.03.19 17:19buy1.60usdchf0.912670.000000.913352012.03.20 10:200.913350.000.00-0.84119.12
855299172012.03.19 17:39buy3.20usdchf0.910650.000000.913352012.03.20 10:200.913350.000.00-1.69945.97
854985702012.03.19 12:01buy0.40usdchf0.916710.000000.913352012.03.20 10:200.913350.000.00-0.21-147.15
855669432012.03.20 05:19sell0.40gbpusd1.586830.000001.584132012.03.20 10:131.584130.000.000.00108.00
855721242012.03.20 09:32sell0.40audusd1.055190.000001.052492012.03.20 10:061.052490.000.000.00108.00
855661982012.03.20 04:56sell0.40audusd1.056030.000001.055332012.03.20 09:321.055330.000.000.0028.00
855697982012.03.20 08:17sell0.80audusd1.058030.000001.055332012.03.20 09:321.055330.000.000.00216.00
855012842012.03.19 13:19sell0.80gbpusd1.585720.000001.587092012.03.20 05:191.587090.000.00-2.20-109.60
855283852012.03.19 17:28sell3.20gbpusd1.589790.000001.587092012.03.20 05:191.587090.000.00-8.80864.00
854985722012.03.19 12:01sell0.40gbpusd1.583680.000001.587092012.03.20 05:191.587090.000.00-1.10-136.40
855037742012.03.19 13:46sell1.60gbpusd1.587790.000001.587092012.03.20 05:191.587090.000.00-4.40112.00
855649032012.03.20 03:47sell0.40audusd1.058930.000001.056232012.03.20 04:561.056230.000.000.00108.00
855402002012.03.19 19:23sell3.20audusd1.061930.000001.059232012.03.20 03:471.059230.000.00-54.59864.00
855251722012.03.19 17:10sell1.60audusd1.059870.000001.059232012.03.20 03:471.059230.000.00-27.30102.40
855190572012.03.19 16:27sell0.80audusd1.057870.000001.059232012.03.20 03:471.059230.000.00-13.65-108.80
855112202012.03.19 15:07sell0.40audusd1.055860.000001.059232012.03.20 03:471.059230.000.00-6.82-134.80
854985982012.03.19 12:02sell0.40audusd1.058720.000001.056022012.03.19 15:071.056020.000.000.00108.00
852248052012.03.13 07:16buy0.20eurusd1.315870.000001.314562012.03.16 15:391.314560.000.002.89-26.20
852404542012.03.13 12:25buy0.80eurusd1.311860.000001.314562012.03.16 15:391.314560.000.0011.51216.00
852333542012.03.13 10:34buy0.40eurusd1.313860.000001.314562012.03.16 15:391.314560.000.005.7628.00
852200132012.03.13 04:14buy0.40eurusd1.317900.000001.314562012.03.16 15:391.314560.000.005.76-133.60
852199862012.03.13 04:13sell0.40usdchf0.914700.000000.918022012.03.16 15:380.918020.000.00-2.05-144.66
852311672012.03.13 10:05sell0.20usdchf0.916700.000000.918022012.03.16 15:380.918020.000.00-1.04-28.76
852396772012.03.13 12:16sell0.40usdchf0.918710.000000.918022012.03.16 15:380.918020.000.00-2.0530.06
852477582012.03.13 14:10sell0.80usdchf0.920720.000000.918022012.03.16 15:380.918020.000.00-4.13235.29
851520162012.03.09 21:57buy1.60audusd1.056810.000001.057502012.03.16 14:321.057500.000.00166.10110.40
851321362012.03.09 17:20buy0.40audusd1.060910.000001.057502012.03.16 14:321.057500.000.0041.52-136.40
851415132012.03.09 18:28buy0.80audusd1.058830.000001.057502012.03.16 14:321.057500.000.0083.03-106.40
851586572012.03.12 02:12buy3.20audusd1.054800.000001.057502012.03.16 14:321.057500.000.00284.75864.00
852148992012.03.13 01:38buy0.40gbpusd1.566080.000001.566762012.03.13 11:171.566760.000.000.0027.20
852180762012.03.13 02:54buy0.80gbpusd1.564060.000001.566762012.03.13 11:171.566760.000.000.00216.00
852010422012.03.12 18:08buy0.40eurusd1.315050.000001.317752012.03.13 04:141.317750.000.001.15108.00
851997322012.03.12 17:51sell0.40usdchf0.917730.000000.915032012.03.13 04:130.915030.000.00-0.42118.03
851851202012.03.12 12:53buy3.20gbpusd1.563160.000001.565862012.03.13 01:381.565860.000.000.00864.00
851847472012.03.12 12:51buy1.60gbpusd1.565170.000001.565862012.03.13 01:381.565860.000.000.00110.40
851406982012.03.09 18:20buy0.80gbpusd1.567250.000001.565862012.03.13 01:381.565860.000.000.00-111.20
851320862012.03.09 17:20buy0.40gbpusd1.569330.000001.565862012.03.13 01:381.565860.000.000.00-138.80
851785082012.03.12 11:09buy0.40eurusd1.312180.000001.314882012.03.12 18:081.314880.000.000.00108.00
851321042012.03.09 17:20sell0.40usdchf0.918560.000000.917872012.03.12 17:510.917870.000.00-0.4230.07
851415052012.03.09 18:28sell0.80usdchf0.920570.000000.917872012.03.12 17:510.917870.000.00-0.84235.33
851756422012.03.12 10:34buy0.80eurusd1.309330.000001.312032012.03.12 11:091.312030.000.000.00216.00
851679202012.03.12 08:52buy0.40eurusd1.311330.000001.312032012.03.12 11:091.312030.000.000.0028.00
851401592012.03.09 18:16buy0.80eurusd1.310510.000001.311142012.03.12 08:521.311140.000.002.3050.40
851656962012.03.12 07:36buy1.60eurusd1.308440.000001.311142012.03.12 08:521.311140.000.000.00432.00
851320532012.03.09 17:20buy0.40eurusd1.312520.000001.311142012.03.12 08:521.311140.000.001.15-55.20
850370612012.03.08 12:58buy0.20gbpusd1.579940.000001.582642012.03.08 17:591.582640.000.000.0054.00
850311712012.03.08 11:31buy0.30gbpusd1.581950.000001.582642012.03.08 17:591.582640.000.000.0020.70
850326112012.03.08 11:46sell0.30usdchf0.911430.000000.908732012.03.08 15:380.908730.000.000.0089.14
850351942012.03.08 12:34buy0.20gbpjpy128.6030.000128.8732012.03.08 13:53128.8730.000.000.0066.19
850294872012.03.08 11:13buy0.30gbpjpy128.8110.000128.8732012.03.08 13:53128.8730.000.000.0022.79
850312672012.03.08 11:33buy0.30eurjpy107.6580.000107.9282012.03.08 13:52107.9280.000.000.0099.34
850314222012.03.08 11:35buy0.30eurusd1.320650.000001.323352012.03.08 13:491.323350.000.000.0081.00
850294402012.03.08 11:13sell0.30usdchf0.914310.000000.911612012.03.08 11:460.911610.000.000.0088.85
850264802012.03.08 10:17buy0.30eurusd1.317790.000001.320492012.03.08 11:351.320490.000.000.0081.00
850278622012.03.08 10:45buy0.30eurjpy107.3710.000107.6412012.03.08 11:33107.6410.000.000.0099.34
850292632012.03.08 11:12buy0.30gbpusd1.579110.000001.581812012.03.08 11:311.581810.000.000.0081.00
850277162012.03.08 10:42buy0.30gbpjpy128.4990.000128.7692012.03.08 11:13128.7690.000.000.0099.37
850145832012.03.08 03:09sell0.30usdchf0.917180.000000.914482012.03.08 11:130.914480.000.000.0088.57
850209372012.03.08 07:55buy0.30gbpusd1.576280.000001.578982012.03.08 11:121.578980.000.000.0081.00
850203682012.03.08 07:31buy0.30eurjpy107.0850.000107.3552012.03.08 10:45107.3550.000.000.0099.41
850209512012.03.08 07:56buy0.30gbpjpy128.1890.000128.4592012.03.08 10:42128.4590.000.000.0099.46
849152022012.03.06 11:33buy0.40eurusd1.317420.000001.318032012.03.08 08:001.318030.000.004.6124.40
849010362012.03.06 05:33buy0.20eurusd1.319450.000001.318032012.03.08 08:001.318030.000.002.31-28.40
849186552012.03.06 12:15buy0.80eurusd1.315330.000001.318032012.03.08 08:001.318030.000.009.21216.00
848722762012.03.05 15:09buy0.30eurusd1.321570.000001.318032012.03.08 08:001.318030.000.004.31-106.20
850145902012.03.08 03:10buy0.30gbpjpy127.8650.000128.1352012.03.08 07:56128.1350.000.000.0099.63
850145822012.03.08 03:09buy0.30gbpusd1.573410.000001.576112012.03.08 07:551.576110.000.000.0081.00
850145882012.03.08 03:09buy0.30eurjpy106.7840.000107.0542012.03.08 07:31107.0540.000.000.0099.68
849098772012.03.06 10:05sell0.20usdchf0.914710.000000.916072012.03.07 12:240.916070.000.00-0.21-29.69
849186352012.03.06 12:15sell0.40usdchf0.916750.000000.916072012.03.07 12:240.916070.000.00-0.4229.69
848722712012.03.05 15:09sell0.30usdchf0.912710.000000.916072012.03.07 12:240.916070.000.00-0.63-110.04
849312292012.03.06 16:07sell0.80usdchf0.918770.000000.916072012.03.07 12:240.916070.000.00-0.84235.79
848791202012.03.05 16:32buy0.60audusd1.068220.000001.068922012.03.06 02:521.068920.000.008.9042.00
848726612012.03.05 15:10buy0.30audusd1.070250.000001.068922012.03.06 02:521.068920.000.004.45-39.90
848821412012.03.05 17:20buy1.20audusd1.066220.000001.068922012.03.06 02:521.068920.000.0017.80324.00
848733432012.03.05 15:20buy0.30gbpusd1.585360.000001.588062012.03.06 02:371.588060.000.000.0081.00
848671842012.03.05 13:43buy0.30gbpusd1.582440.000001.585142012.03.05 15:201.585140.000.000.0081.00
848483062012.03.05 08:22buy0.30audusd1.071460.000001.070112012.03.05 15:101.070110.000.000.00-40.50
848552142012.03.05 10:17buy0.60audusd1.069410.000001.070112012.03.05 15:101.070110.000.000.0042.00
848582042012.03.05 11:01buy1.20audusd1.067410.000001.070112012.03.05 15:101.070110.000.000.00324.00
848585832012.03.05 11:04sell0.60usdchf0.915580.000000.912882012.03.05 15:090.912880.000.000.00177.46
848658552012.03.05 13:17buy0.60eurusd1.318690.000001.321392012.03.05 15:091.321390.000.000.00162.00
848482962012.03.05 08:22sell0.30usdchf0.913560.000000.912882012.03.05 15:090.912880.000.000.0022.35
848628952012.03.05 12:10buy0.30eurusd1.320700.000001.321392012.03.05 15:091.321390.000.000.0020.70
848574682012.03.05 10:53buy0.30gbpusd1.581570.000001.582262012.03.05 13:431.582260.000.000.0020.70
848590702012.03.05 11:08buy0.60gbpusd1.579560.000001.582262012.03.05 13:431.582260.000.000.00162.00
848514272012.03.05 09:19buy0.60eurusd1.317820.000001.320522012.03.05 12:101.320520.000.000.00162.00
848482692012.03.05 08:21buy0.30eurusd1.319860.000001.320522012.03.05 12:101.320520.000.000.0019.80
848533942012.03.05 09:50buy0.60gbpusd1.580730.000001.581372012.03.05 10:531.581370.000.000.0038.40
848482772012.03.05 08:21buy0.30gbpusd1.582760.000001.581372012.03.05 10:531.581370.000.000.00-41.70
848556692012.03.05 10:25buy1.20gbpusd1.578670.000001.581372012.03.05 10:531.581370.000.000.00324.00
848068242012.03.02 13:10sell0.60audusd1.078810.000001.076112012.03.02 15:431.076110.000.000.00162.00
848010802012.03.02 11:14sell0.30audusd1.076810.000001.076112012.03.02 15:431.076110.000.000.0021.00
848010752012.03.02 11:14buy0.30usdchf0.910010.000000.912712012.03.02 14:070.912710.000.000.0088.75
848010732012.03.02 11:14sell0.30eurusd1.325180.000001.322482012.03.02 14:031.322480.000.000.0081.00
848046872012.03.02 12:13sell0.60gbpusd1.593470.000001.590772012.03.02 13:591.590770.000.000.00162.00
848010762012.03.02 11:14sell0.30gbpusd1.591470.000001.590772012.03.02 13:591.590770.000.000.0021.00
844640482012.02.24 09:56sell0.20gbpusd1.572160.000001.571492012.03.02 11:091.591720.000.00-3.85-391.20
844646232012.02.24 10:07sell0.40gbpusd1.574190.000001.571492012.03.02 11:091.591670.000.00-7.70-699.20
847431812012.03.01 12:25sell2.00gbpusd1.595030.000000.000002012.03.02 11:091.591690.000.00-5.50668.00
842376252012.02.21 01:18buy0.20usdchf0.913750.000000.916452012.03.02 11:090.909560.000.00-1.30-92.13
847431872012.03.01 12:25buy2.00usdchf0.903480.000000.000002012.03.02 11:090.909570.000.00-1.061 339.09
844377922012.02.23 20:26sell1.60eurusd1.333860.000001.331162012.03.01 09:301.331160.000.00-59.92432.00
844267552012.02.23 16:43sell0.20eurusd1.327760.000001.331162012.03.01 09:301.331160.000.00-7.49-68.00
844300072012.02.23 17:26sell0.40eurusd1.329790.000001.331162012.03.01 09:301.331160.000.00-14.98-54.80
844321902012.02.23 17:59sell0.80eurusd1.331800.000001.331162012.03.01 09:301.331160.000.00-29.9651.20
845547092012.02.27 13:27buy2.00gbpusd1.587031.583000.000002012.02.28 16:431.583000.000.000.00-806.00
845627152012.02.27 16:08sell0.60usdchf0.899840.000000.000002012.02.28 05:420.898420.000.00-0.6494.83
845627052012.02.27 16:07buy5.00eurusd1.338780.000000.000002012.02.28 05:421.341690.000.0014.401 455.00
845521062012.02.27 12:54buy2.00gbpusd1.585700.000000.000002012.02.27 13:051.585720.000.000.004.00
845521782012.02.27 12:55sell0.60usdchf0.899170.000000.000002012.02.27 13:050.899150.000.000.001.33
845521002012.02.27 12:54buy5.00eurusd1.339860.000000.000002012.02.27 13:031.340020.000.000.0080.00
844367402012.02.23 20:12sell0.20audusd1.066910.000001.070372012.02.24 18:201.070370.000.00-3.41-69.20
844441402012.02.23 23:17sell0.80audusd1.070950.000001.070372012.02.24 18:201.070370.000.00-13.6546.40
844461792012.02.24 00:32sell1.60audusd1.073070.000001.070372012.02.24 18:201.070370.000.000.00432.00
844397362012.02.23 21:39sell0.40audusd1.068910.000001.070372012.02.24 18:201.070370.000.00-6.82-58.40
842896192012.02.21 16:24buy0.20gbpusd1.580340.000001.583042012.02.24 15:521.583040.000.000.0054.00
844275122012.02.23 16:49sell0.20gbpusd1.568800.000001.572292012.02.24 09:561.572290.000.00-0.55-69.80
844314432012.02.23 17:53sell0.40gbpusd1.570850.000001.572292012.02.24 09:561.572290.000.00-1.10-57.60
844409052012.02.23 22:10sell0.80gbpusd1.572960.000001.572292012.02.24 09:561.572290.000.00-2.2053.60
844467092012.02.24 00:41sell1.60gbpusd1.574990.000001.572292012.02.24 09:561.572290.000.000.00432.00
844319122012.02.23 17:56sell0.40audusd1.069770.000001.067072012.02.23 20:111.067070.000.000.00108.00
844260992012.02.23 16:33sell0.20audusd1.067750.000001.067072012.02.23 20:111.067070.000.000.0013.60
844121332012.02.23 11:46sell0.20gbpusd1.571580.000001.568882012.02.23 16:491.568880.000.000.0054.00
844142012012.02.23 12:18sell0.20eurusd1.330640.000001.327942012.02.23 16:431.327940.000.000.0054.00
844121512012.02.23 11:46sell0.20audusd1.070610.000001.067912012.02.23 16:331.067910.000.000.0054.00
844116082012.02.23 11:42sell0.20eurusd1.333460.000001.330762012.02.23 12:181.330760.000.000.0054.00
843420032012.02.22 09:53buy0.20eurusd1.326230.000001.328932012.02.23 10:111.328930.000.001.7354.00
843653232012.02.22 15:25buy0.40audusd1.062030.000001.064732012.02.22 18:081.064730.000.000.00108.00
843294302012.02.22 06:24buy0.20audusd1.066100.000001.064732012.02.22 18:081.064730.000.000.00-27.40
843494532012.02.22 11:06buy0.20audusd1.064090.000001.064732012.02.22 18:081.064730.000.000.0012.80
843294342012.02.22 06:24buy0.20eurusd1.323400.000001.326102012.02.22 09:531.326100.000.000.0054.00
843294272012.02.22 06:24buy0.10eurusd1.323290.000001.325992012.02.22 09:531.325990.000.000.0027.00
843144292012.02.22 00:44buy0.20audusd1.065510.000001.064152012.02.22 04:241.064150.000.000.00-27.20
843241592012.02.22 03:15buy0.40audusd1.063470.000001.064152012.02.22 04:241.064150.000.000.0027.20
842813872012.02.21 15:00buy0.20audusd1.067540.000001.064152012.02.22 04:241.064150.000.002.97-67.80
843251712012.02.22 03:32buy0.80audusd1.061450.000001.064152012.02.22 04:241.064150.000.000.00216.00
842371132012.02.21 01:16buy0.20usdcad0.995110.000000.997812012.02.22 03:140.997810.000.00-0.5854.12
842880432012.02.21 16:08buy0.20eurusd1.324610.000001.327312012.02.21 18:091.327310.000.000.0054.00
842904662012.02.21 16:35buy0.20gbpusd1.579680.000001.580372012.02.21 17:461.580370.000.000.0013.80
842944832012.02.21 17:22buy0.40gbpusd1.577670.000001.580372012.02.21 17:461.580370.000.000.00108.00
842813832012.02.21 15:00buy0.10gbpusd1.581730.000001.580372012.02.21 17:461.580370.000.000.00-13.60
842849822012.02.21 15:40buy0.80gbpusd1.577510.000001.580212012.02.21 16:241.580210.000.000.00216.00
842844492012.02.21 15:36buy0.40gbpusd1.579510.000001.580212012.02.21 16:241.580210.000.000.0028.00
842814402012.02.21 15:01buy0.20gbpusd1.581560.000001.580212012.02.21 16:241.580210.000.000.00-27.00
842813712012.02.21 15:00buy0.10eurusd1.321870.000001.324572012.02.21 16:211.324570.000.000.0027.00
842814192012.02.21 15:01buy0.20eurusd1.321710.000001.324412012.02.21 16:081.324410.000.000.0054.00
842229902012.02.20 16:43buy0.10usdcad0.994070.000000.996772012.02.21 13:010.996770.000.00-0.2927.09
842428122012.02.21 04:19sell0.20gbpusd1.581330.000001.583342012.02.21 12:071.583340.000.000.00-40.20
842478232012.02.21 05:10sell0.40gbpusd1.586040.000001.583342012.02.21 12:071.583340.000.000.00108.00
842443882012.02.21 04:49sell0.20gbpusd1.583960.000001.583342012.02.21 12:071.583340.000.000.0012.40
842446222012.02.21 04:49sell0.40eurusd1.325120.000001.324472012.02.21 09:321.324470.000.000.0026.00
842472232012.02.21 05:08sell0.80eurusd1.327170.000001.324472012.02.21 09:321.324470.000.000.00216.00
842374832012.02.21 01:18sell0.20eurusd1.321010.000001.324472012.02.21 09:321.324470.000.000.00-69.20
842443452012.02.21 04:49sell0.20eurusd1.323090.000001.324472012.02.21 09:321.324470.000.000.00-27.60
842407752012.02.21 02:45sell0.40gbpjpy126.1960.000126.1852012.02.21 05:23126.1850.000.000.005.52
842375272012.02.21 01:18sell0.20gbpjpy125.9960.000126.1852012.02.21 05:23126.1850.000.000.00-47.46
842447452012.02.21 04:50sell0.40gbpjpy126.4550.000126.1852012.02.21 05:23126.1850.000.000.00135.59
842298342012.02.20 19:40sell0.20gbpusd1.584170.000001.581472012.02.21 04:191.581470.000.00-0.5554.00
842230052012.02.20 16:44buy0.20usdchf0.910760.000000.913462012.02.21 01:180.913460.000.00-0.1159.12
842229962012.02.20 16:43buy0.10usdchf0.910710.000000.913412012.02.21 01:180.913410.000.00-0.0529.56
842029462012.02.20 10:33sell0.40gbpjpy126.1160.000126.0502012.02.21 01:18126.0500.000.00-1.3033.15
842344932012.02.20 23:52sell0.80gbpjpy126.3200.000126.0502012.02.21 01:18126.0500.000.00-2.60271.21
842003142012.02.20 09:28sell0.20gbpjpy125.9140.000126.0502012.02.21 01:18126.0500.000.00-0.65-34.15
842302402012.02.20 19:59sell0.20eurusd1.323920.000001.321222012.02.21 01:171.321220.000.00-1.0754.00
842230022012.02.20 16:44buy0.20usdcad0.993980.000000.994682012.02.21 01:150.994680.000.00-0.5914.07
842267812012.02.20 17:55buy0.40usdcad0.991980.000000.994682012.02.21 01:150.994680.000.00-1.17108.58
842234592012.02.20 16:47sell0.20eurusd1.324800.000001.324112012.02.20 19:591.324110.000.000.0013.80
842261762012.02.20 17:47sell0.40eurusd1.326810.000001.324112012.02.20 19:591.324110.000.000.00108.00
842270452012.02.20 18:00sell0.40gbpusd1.587080.000001.584382012.02.20 19:401.584380.000.000.00108.00
842236432012.02.20 16:48sell0.20gbpusd1.585080.000001.584382012.02.20 19:401.584380.000.000.0014.00
842064292012.02.20 11:47sell0.20gbpusd1.585840.000001.585252012.02.20 16:481.585250.000.000.0011.80
842139952012.02.20 13:29sell0.40gbpusd1.587950.000001.585252012.02.20 16:481.585250.000.000.00108.00
842195812012.02.20 15:26sell1.60eurusd1.327600.000001.324902012.02.20 16:471.324900.000.000.00432.00
842111702012.02.20 13:00sell0.40eurusd1.323570.000001.324902012.02.20 16:471.324900.000.000.00-53.20
842064192012.02.20 11:47sell0.20eurusd1.321500.000001.324902012.02.20 16:471.324900.000.000.00-68.00
842120872012.02.20 13:06sell0.80eurusd1.325600.000001.324902012.02.20 16:471.324900.000.000.0056.00
841967892012.02.20 07:05sell0.20gbpjpy126.2240.000125.9542012.02.20 09:28125.9540.000.000.0067.97
841590692012.02.17 14:24buy0.20eurusd1.316770.000001.319472012.02.17 15:341.318440.000.000.0033.40
841548502012.02.17 13:06buy0.40eurusd1.313900.000001.316602012.02.17 14:241.316600.000.000.00108.00
841507142012.02.17 11:38buy0.20eurusd1.315930.000001.316602012.02.17 14:241.316600.000.000.0013.40
841252862012.02.16 22:59buy0.20eurusd1.313850.000001.316552012.02.17 11:401.316550.000.000.5854.00
841245952012.02.16 22:48buy0.10eurusd1.315850.000001.316552012.02.17 11:401.316550.000.000.297.00
841394502012.02.17 07:29buy0.20eurusd1.313140.000001.315842012.02.17 11:371.315840.000.000.0054.00
841207242012.02.16 21:30buy0.10eurusd1.312970.000001.315672012.02.16 22:481.315670.000.000.0027.00
839610612012.02.15 15:13buy0.80eurusd1.311240.000001.313942012.02.16 21:341.313940.000.006.91216.00
839583882012.02.15 14:52buy0.40eurusd1.313270.000001.313942012.02.16 21:341.313940.000.003.4626.80
839189862012.02.15 05:58buy0.10eurusd1.317330.000001.313942012.02.16 21:341.313940.000.000.86-33.90
839484112012.02.15 12:49buy0.20eurusd1.315320.000001.313942012.02.16 21:341.313940.000.001.73-27.60
841126762012.02.16 18:58buy0.10eurusd1.310160.000001.312862012.02.16 21:301.312860.000.000.0027.00
841101902012.02.16 18:36buy0.10eurusd1.307390.000001.310092012.02.16 18:581.310090.000.000.0027.00
841042512012.02.16 17:30buy0.10eurusd1.304500.000001.307202012.02.16 18:361.307200.000.000.0027.00
840994852012.02.16 16:55buy0.20eurusd1.301690.000001.304392012.02.16 17:301.304390.000.000.0054.00
840988412012.02.16 16:51buy0.10eurusd1.303690.000001.304392012.02.16 17:301.304390.000.000.007.00
840881382012.02.16 15:33buy0.10eurusd1.300780.000001.303482012.02.16 16:511.303480.000.000.0027.00
840803942012.02.16 14:33buy0.40eurusd1.297940.000001.300642012.02.16 15:331.300640.000.000.00108.00
840514762012.02.16 10:29buy0.20eurusd1.300060.000001.300642012.02.16 15:331.300640.000.000.0011.60
840446052012.02.16 09:40buy0.10eurusd1.302070.000001.300642012.02.16 15:331.300640.000.000.00-14.30
839336722012.02.15 10:24buy0.20gbpusd1.570850.000001.571552012.02.15 13:301.571550.000.000.0014.00
839227392012.02.15 07:46buy0.10gbpusd1.572850.000001.571552012.02.15 13:301.571550.000.000.00-13.00
839373662012.02.15 10:57buy0.40gbpusd1.568850.000001.571552012.02.15 13:301.571550.000.000.00108.00
838527542012.02.14 14:47buy0.40gbpusd1.572010.000001.572622012.02.15 07:461.572620.000.000.0024.40
838402622012.02.14 12:36buy0.10gbpusd1.576110.000001.572622012.02.15 07:461.572620.000.000.00-34.90
838485272012.02.14 14:05buy0.20gbpusd1.574110.000001.572622012.02.15 07:461.572620.000.000.00-29.80
838611952012.02.14 15:47buy0.80gbpusd1.569920.000001.572622012.02.15 07:461.572620.000.000.00216.00
839145762012.02.15 04:27buy0.10eurusd1.314470.000001.317172012.02.15 05:581.317170.000.000.0027.00
838881762012.02.14 19:56buy0.80eurusd1.311600.000001.314302012.02.15 04:271.314300.000.002.30216.00
838770462012.02.14 17:56buy0.40eurusd1.313610.000001.314302012.02.15 04:271.314300.000.001.1527.60
838699632012.02.14 17:03buy0.20eurusd1.315620.000001.314302012.02.15 04:271.314300.000.000.58-26.40
838679642012.02.14 16:45buy0.10eurusd1.317690.000001.314302012.02.15 04:271.314300.000.000.29-33.90
838334462012.02.14 11:49buy0.10eurusd1.318900.000001.317492012.02.14 16:451.317490.000.000.00-14.10
838554872012.02.14 15:10buy0.20eurusd1.316850.000001.317492012.02.14 16:451.317490.000.000.0012.80
838604302012.02.14 15:44buy0.40eurusd1.314790.000001.317492012.02.14 16:451.317490.000.000.00108.00
838334372012.02.14 11:49buy0.10gbpusd1.574080.000001.576782012.02.14 11:511.574110.000.000.000.30
838319172012.02.14 11:38buy0.20eurusd1.315890.000001.318592012.02.14 11:491.318590.000.000.0054.00
838298812012.02.14 11:25buy0.10eurusd1.317890.000001.318592012.02.14 11:491.318590.000.000.007.00
838319022012.02.14 11:38buy0.20gbpusd1.571300.000001.574002012.02.14 11:491.574000.000.000.0054.00
838273742012.02.14 11:00buy0.10gbpusd1.573320.000001.574002012.02.14 11:491.574000.000.000.006.80
838192482012.02.14 09:33buy0.10eurusd1.315060.000001.317762012.02.14 11:251.317760.000.000.0027.00
837542052012.02.13 17:11sell0.10gbpusd1.578520.000001.575822012.02.14 00:511.575820.000.00-0.2827.00
837543922012.02.13 17:12sell0.10eurusd1.321500.000001.318802012.02.13 23:581.318800.000.000.0027.00
837387642012.02.13 14:06sell0.10eurusd1.324290.000001.321592012.02.13 17:121.321590.000.000.0027.00
837285612012.02.13 10:24sell0.20gbpusd1.581350.000001.578652012.02.13 17:111.578650.000.000.0054.00
837186362012.02.13 07:31sell0.10gbpusd1.579330.000001.578652012.02.13 17:111.578650.000.000.006.80
837313322012.02.13 11:09buy0.10gbpchf1.441090.000001.443792012.02.13 17:061.443790.000.000.0029.54
837241652012.02.13 09:16sell0.20eurusd1.327130.000001.324432012.02.13 14:061.324430.000.000.0054.00
837176092012.02.13 06:48sell0.10eurusd1.325100.000001.324432012.02.13 14:061.324430.000.000.006.70
832953052012.02.06 15:57sell0.40gbpusd1.577350.000001.576702012.02.10 15:241.576700.000.00-6.6026.00
832786132012.02.06 13:31sell0.20gbpusd1.575270.000001.576702012.02.10 15:241.576700.000.00-3.30-28.60
836597922012.02.10 10:10sell0.80gbpusd1.579400.000001.576702012.02.10 15:241.576700.000.000.00216.00
832705862012.02.06 12:11sell0.10gbpusd1.573250.000001.576702012.02.10 15:241.576700.000.00-1.67-34.50
836525432012.02.10 07:04sell0.10eurusd1.325560.000001.324902012.02.10 12:191.324900.000.000.006.60
836626882012.02.10 10:59sell0.20eurusd1.327600.000001.324902012.02.10 12:191.324900.000.000.0054.00
836515992012.02.10 06:14buy1.50gbpusd1.580180.000000.000002012.02.10 11:471.584140.000.000.00594.00
836552252012.02.10 08:57buy0.20gbpchf1.440560.000001.443262012.02.10 11:411.443260.000.000.0059.22
836362872012.02.09 20:15buy0.10gbpchf1.442590.000001.443262012.02.10 11:411.443260.000.000.047.35
833053272012.02.06 17:15sell0.80gbpusd1.579380.000001.576682012.02.10 09:371.578360.000.00-13.2081.60
836509592012.02.10 05:42sell0.10audusd1.072020.000001.069322012.02.10 09:271.069320.000.000.0027.00
836320012012.02.09 18:42sell0.10eurusd1.328400.000001.325702012.02.10 07:041.325700.000.00-0.5427.00
836476202012.02.10 02:41sell0.10audusd1.074910.000001.072212012.02.10 05:421.072210.000.000.0027.00
836457802012.02.10 01:09sell0.10audusd1.077820.000001.075122012.02.10 02:411.075120.000.000.0027.00
836094732012.02.09 15:11sell0.20audusd1.080710.000001.078012012.02.10 01:091.078010.000.00-3.4154.00
836027882012.02.09 13:50sell0.10audusd1.078690.000001.078012012.02.10 01:091.078010.000.00-1.716.80
836244552012.02.09 17:09sell0.10eurusd1.329190.000001.328492012.02.09 18:421.328490.000.000.007.00
836302812012.02.09 18:14sell0.20eurusd1.331190.000001.328492012.02.09 18:421.328490.000.000.0054.00
836224712012.02.09 16:57sell0.40eurusd1.332030.000001.329332012.02.09 17:091.329330.000.000.00108.00
836215402012.02.09 16:52sell0.20eurusd1.329960.000001.329332012.02.09 17:091.329330.000.000.0012.60
836207832012.02.09 16:40sell0.10eurusd1.327890.000001.329332012.02.09 17:091.329330.000.000.00-14.40
836142822012.02.09 15:41sell0.20eurusd1.326760.000001.328082012.02.09 16:401.328080.000.000.00-26.40
836130472012.02.09 15:33sell0.10eurusd1.324700.000001.328082012.02.09 16:401.328080.000.000.00-33.80
836150232012.02.09 15:46sell0.40eurusd1.328780.000001.328082012.02.09 16:401.328080.000.000.0028.00
836183612012.02.09 16:20sell0.80eurusd1.330780.000001.328082012.02.09 16:401.328080.000.000.00216.00
836122852012.02.09 15:29sell0.10eurusd1.327550.000001.324852012.02.09 15:331.324850.000.000.0027.00
836095552012.02.09 15:11sell0.40eurusd1.328270.000001.327722012.02.09 15:291.327720.000.000.0022.00
836109622012.02.09 15:17sell0.80eurusd1.330420.000001.327722012.02.09 15:291.327720.000.000.00216.00
836057402012.02.09 14:20sell0.10eurusd1.324270.000001.327722012.02.09 15:291.327720.000.000.00-34.50
836089872012.02.09 15:09sell0.20eurusd1.326270.000001.327722012.02.09 15:291.327720.000.000.00-29.00
835974992012.02.09 11:58sell0.10eurusd1.327090.000001.324392012.02.09 14:201.324390.000.000.0027.00
835916962012.02.09 10:16sell0.10audusd1.079520.000001.078852012.02.09 13:501.078850.000.000.006.70
835927752012.02.09 10:35sell0.20audusd1.081550.000001.078852012.02.09 13:501.078850.000.000.0054.00
835742612012.02.09 04:20sell0.20eurusd1.325910.000001.327272012.02.09 11:581.327270.000.000.00-27.20
835850782012.02.09 08:02sell0.80eurusd1.329970.000001.327272012.02.09 11:581.327270.000.000.00216.00
835625172012.02.09 01:02sell0.10eurusd1.323910.000001.327272012.02.09 11:581.327270.000.000.00-33.60
835833222012.02.09 07:36sell0.40eurusd1.327910.000001.327272012.02.09 11:581.327270.000.000.0025.60
835817632012.02.09 06:58sell0.40audusd1.080340.000001.079652012.02.09 10:161.079650.000.000.0027.60
835758802012.02.09 04:51sell0.20audusd1.078330.000001.079652012.02.09 10:161.079650.000.000.00-26.40
835680902012.02.09 02:51sell0.10audusd1.076330.000001.079652012.02.09 10:161.079650.000.000.00-33.20
835859192012.02.09 08:11sell0.80audusd1.082350.000001.079652012.02.09 10:161.079650.000.000.00216.00
835581782012.02.08 23:00sell0.10audusd1.079220.000001.076522012.02.09 02:511.076520.000.00-5.1227.00
835497772012.02.08 20:02sell0.10eurusd1.326820.000001.324122012.02.09 01:021.324120.000.00-1.6127.00
833043042012.02.06 17:06buy0.10eurchf1.206720.000001.209422012.02.07 15:321.209420.000.000.3129.35
833811492012.02.07 13:01buy0.20audusd1.077990.000001.080692012.02.07 15:321.080690.000.000.0054.00
833533532012.02.07 08:22buy0.10audusd1.079990.000001.080692012.02.07 15:321.080690.000.000.007.00
833887132012.02.07 14:16sell0.20usdcad0.998820.000000.996122012.02.07 15:320.996120.000.000.0054.21
833028682012.02.06 16:55sell0.10usdcad0.996820.000000.996122012.02.07 15:320.996120.000.000.137.03
833598942012.02.07 09:36buy0.20gbpchf1.452100.000001.454802012.02.07 12:571.454800.000.000.0058.68
833557112012.02.07 09:01buy0.10gbpchf1.454130.000001.454802012.02.07 12:571.454800.000.000.007.29
833427882012.02.07 05:26buy0.20audusd1.070590.000001.073292012.02.07 05:301.073290.000.000.0054.00
833041302012.02.06 17:04buy0.10audusd1.072610.000001.073292012.02.07 05:301.073290.000.001.486.80
832786252012.02.06 13:31sell0.20eurusd1.306040.000001.305352012.02.06 15:111.305350.000.000.0013.80
832862232012.02.06 14:21sell0.40eurusd1.308050.000001.305352012.02.06 15:111.305350.000.000.00108.00
832703622012.02.06 12:09sell0.10eurusd1.304010.000001.305352012.02.06 15:111.305350.000.000.00-13.40
830424202012.02.01 13:00buy0.10eurchf1.204770.000001.207472012.02.03 20:251.207470.000.001.2529.39
831684462012.02.03 14:00sell0.40usdcad1.001580.000000.998882012.02.03 15:300.998880.000.000.00108.12
831348472012.02.02 19:14sell0.20usdcad0.999430.000000.998882012.02.03 15:300.998880.000.000.2611.01
831312582012.02.02 18:02sell0.10usdcad0.997410.000000.998882012.02.03 15:300.998880.000.000.13-14.72
831447952012.02.03 02:19buy0.40eurusd1.313220.000001.315922012.02.03 10:461.315920.000.000.00108.00
831352122012.02.02 19:22buy0.20eurusd1.315230.000001.315922012.02.03 10:461.315920.000.000.5813.80
831311052012.02.02 18:00buy0.10eurusd1.317290.000001.315922012.02.03 10:461.315920.000.000.29-13.70
831311742012.02.02 18:01sell0.10usdchf0.914410.000000.915742012.02.03 10:450.915740.000.00-0.10-14.52
831456472012.02.03 03:08sell0.40usdchf0.918440.000000.915742012.02.03 10:450.915740.000.000.00117.94
831356592012.02.02 19:33sell0.20usdchf0.916440.000000.915742012.02.03 10:450.915740.000.00-0.2115.29
831345142012.02.02 19:04buy0.20gbpusd1.580520.000001.583222012.02.03 09:361.583220.000.000.0054.00
831311492012.02.02 18:00buy0.10gbpusd1.582600.000001.583222012.02.03 09:361.583220.000.000.006.20
831311902012.02.02 18:01buy0.10gbpjpy120.5390.000120.6092012.02.03 09:04120.6090.000.000.059.19
831346462012.02.02 19:06buy0.20gbpjpy120.3390.000120.6092012.02.03 09:04120.6090.000.000.1070.88
831312182012.02.02 18:02buy0.10eurjpy100.3580.000100.2262012.02.03 08:30100.2260.000.000.35-17.32
831349152012.02.02 19:15buy0.20eurjpy100.1580.000100.2262012.02.03 08:30100.2260.000.000.7017.85
831459822012.02.03 03:16buy0.40eurjpy99.9560.000100.2262012.02.03 08:30100.2260.000.000.00141.73
830966942012.02.02 10:11sell0.40usdchf0.916920.000000.914222012.02.02 12:330.914220.000.000.00118.13
830606432012.02.01 17:59sell0.10usdchf0.912920.000000.914222012.02.02 12:330.914220.000.00-0.31-14.22
830683522012.02.01 20:44sell0.20usdchf0.914920.000000.914222012.02.02 12:330.914220.000.00-0.6315.31
830675582012.02.01 20:28buy0.20audusd1.071880.000001.072572012.02.02 02:381.072570.000.008.9013.80
830605772012.02.01 17:59buy0.10audusd1.073890.000001.072572012.02.02 02:381.072570.000.004.45-13.20
830714492012.02.01 21:59buy0.40audusd1.069870.000001.072572012.02.02 02:381.072570.000.0017.80108.00
830500652012.02.01 14:59buy0.10gbpjpy120.6740.000120.9442012.02.01 20:23120.9440.000.000.0035.37
830603782012.02.01 17:55buy0.10eurusd1.318860.000001.321562012.02.01 18:091.321560.000.000.0027.00
830402692012.02.01 12:11buy0.20gbpusd1.575380.000001.578082012.02.01 13:461.578080.000.000.0054.00
830359352012.02.01 11:18buy0.10gbpusd1.577380.000001.578082012.02.01 13:461.578080.000.000.007.00
830360252012.02.01 11:19buy0.10audusd1.065370.000001.068072012.02.01 11:451.068070.000.000.0027.00
830354182012.02.01 11:13balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 118.31 194 890.95
Closed P/L: 195 009.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
877291802012.05.03 16:02buy3.60eurusd1.317550.000001.31617 1.313420.000.0010.37-1 486.80
877388242012.05.03 17:22buy7.20eurusd1.315470.000001.31617 1.313420.000.0020.74-1 476.00
877712892012.05.04 10:43buy0.40eurusd1.313470.000001.31617 1.313420.000.000.00-2.00
877422902012.05.03 17:54buy3.60gbpusd1.620530.000001.62115 1.617980.000.000.00-918.00
877465992012.05.03 19:00buy7.20gbpusd1.618450.000001.62115 1.617980.000.000.00-338.40
877248452012.05.03 15:43sell3.60usdchf0.914140.000000.91144 0.914820.000.00-3.78-267.59
  0.00 0.00 27.33 -4 488.79
 Floating P/L: -4 461.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 195 009.26 Floating P/L: -4 461.46 Margin: 7 165.34
Balance: 200 009.26 Equity: 195 547.80 Free Margin: 188 382.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 232 123.04 Gross Loss: 37 113.78 Total Net Profit: 195 009.26
Profit Factor: 6.25 Expected Payoff: 263.53  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 149.53 (1.29%) Relative Drawdown: 6.46% (1 101.95)
 
Total Trades: 740 Short Positions (won %): 371 (74.93%) Long Positions (won %): 369 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 565 (76.35%) Loss trades (% of total): 175 (23.65%)
Largest profit trade: 8 203.10 loss trade: -1 156.21
Average profit trade: 410.84 loss trade: -212.08
Maximum consecutive wins ($): 17 (521.06) consecutive losses ($): 4 (-1 806.99)
Maximal consecutive profit (count): 11 682.08 (15) consecutive loss (count): -2 149.53 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1