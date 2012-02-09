FXPRO Financial Services Ltd
|Account: 3707147
|Name: Automatedforexea
|Currency: USD
|2012 May 4, 12:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87750721
|2012.05.03 20:43
|buy
|28.80
|audusd
|1.02493
|0.00000
|1.02763
|2012.05.04 04:46
|1.02763
|0.00
|0.00
|427.10
|7 776.00
|87736272
|2012.05.03 17:02
|buy
|14.40
|audusd
|1.02693
|0.00000
|1.02763
|2012.05.04 04:46
|1.02763
|0.00
|0.00
|213.55
|1 008.00
|87707342
|2012.05.03 11:22
|buy
|7.20
|audusd
|1.02893
|0.00000
|1.02763
|2012.05.04 04:46
|1.02763
|0.00
|0.00
|106.78
|-936.00
|87703015
|2012.05.03 10:13
|buy
|3.60
|audusd
|1.03099
|0.00000
|1.02763
|2012.05.04 04:46
|1.02763
|0.00
|0.00
|53.39
|-1 209.60
|87732306
|2012.05.03 16:27
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.61759
|0.00000
|1.62029
|2012.05.03 17:54
|1.62029
|0.00
|0.00
|0.00
|1 944.00
|87729077
|2012.05.03 16:02
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.61963
|0.00000
|1.62029
|2012.05.03 17:54
|1.62029
|0.00
|0.00
|0.00
|237.60
|87724858
|2012.05.03 15:43
|buy
|3.60
|eurusd
|1.31467
|0.00000
|1.31737
|2012.05.03 16:02
|1.31737
|0.00
|0.00
|0.00
|972.00
|87703023
|2012.05.03 10:13
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.61872
|0.00000
|1.61939
|2012.05.03 16:02
|1.61939
|0.00
|0.00
|0.00
|241.20
|87707907
|2012.05.03 11:28
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.61669
|0.00000
|1.61939
|2012.05.03 16:02
|1.61939
|0.00
|0.00
|0.00
|1 944.00
|87710319
|2012.05.03 11:50
|buy
|7.20
|eurusd
|1.31378
|0.00000
|1.31445
|2012.05.03 15:43
|1.31445
|0.00
|0.00
|0.00
|482.40
|87703012
|2012.05.03 10:13
|buy
|3.60
|eurusd
|1.31582
|0.00000
|1.31445
|2012.05.03 15:43
|1.31445
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.20
|87721802
|2012.05.03 15:30
|buy
|14.40
|eurusd
|1.31175
|0.00000
|1.31445
|2012.05.03 15:43
|1.31445
|0.00
|0.00
|0.00
|3 888.00
|87703017
|2012.05.03 10:13
|sell
|3.60
|usdchf
|0.91310
|0.00000
|0.91443
|2012.05.03 15:43
|0.91443
|0.00
|0.00
|0.00
|-523.60
|87722720
|2012.05.03 15:33
|sell
|14.40
|usdchf
|0.91713
|0.00000
|0.91443
|2012.05.03 15:43
|0.91443
|0.00
|0.00
|0.00
|4 251.83
|87713523
|2012.05.03 12:15
|sell
|7.20
|usdchf
|0.91512
|0.00000
|0.91443
|2012.05.03 15:43
|0.91443
|0.00
|0.00
|0.00
|543.29
|87657930
|2012.05.02 17:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.31618
|0.00000
|1.31888
|2012.05.02 19:42
|1.31642
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|87657225
|2012.05.02 17:35
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.61915
|0.00000
|1.62185
|2012.05.02 19:42
|1.61919
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|87632975
|2012.05.02 11:36
|sell
|3.00
|usdchf
|0.91178
|0.00000
|0.91113
|2012.05.02 19:42
|0.91281
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.52
|87629288
|2012.05.02 10:46
|buy
|3.00
|audusd
|1.03309
|0.00000
|1.03175
|2012.05.02 19:42
|1.03134
|0.00
|0.00
|0.00
|-525.00
|87635381
|2012.05.02 12:23
|sell
|6.00
|usdchf
|0.91383
|0.00000
|0.91113
|2012.05.02 19:41
|0.91280
|0.00
|0.00
|0.00
|677.04
|87648556
|2012.05.02 15:47
|buy
|6.00
|audusd
|1.03107
|0.00000
|1.03175
|2012.05.02 19:41
|1.03135
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|87653518
|2012.05.02 17:02
|buy
|12.00
|audusd
|1.02905
|0.00000
|1.03175
|2012.05.02 19:41
|1.03137
|0.00
|0.00
|0.00
|2 784.00
|87629285
|2012.05.02 10:46
|buy
|3.00
|eurusd
|1.31944
|0.00000
|1.31595
|2012.05.02 17:40
|1.31595
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 047.00
|87641954
|2012.05.02 13:56
|buy
|24.00
|eurusd
|1.31325
|0.00000
|1.31595
|2012.05.02 17:40
|1.31595
|0.00
|0.00
|0.00
|6 480.00
|87630243
|2012.05.02 10:55
|buy
|6.00
|eurusd
|1.31741
|0.00000
|1.31595
|2012.05.02 17:40
|1.31595
|0.00
|0.00
|0.00
|-876.00
|87635255
|2012.05.02 12:22
|buy
|12.00
|eurusd
|1.31537
|0.00000
|1.31595
|2012.05.02 17:40
|1.31595
|0.00
|0.00
|0.00
|696.00
|87651356
|2012.05.02 16:42
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.61620
|0.00000
|1.61890
|2012.05.02 17:35
|1.61890
|0.00
|0.00
|0.00
|6 480.00
|87641570
|2012.05.02 13:50
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.61821
|0.00000
|1.61890
|2012.05.02 17:35
|1.61890
|0.00
|0.00
|0.00
|828.00
|87629289
|2012.05.02 10:46
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.62225
|0.00000
|1.61890
|2012.05.02 17:35
|1.61890
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 005.00
|87635457
|2012.05.02 12:24
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.62024
|0.00000
|1.61890
|2012.05.02 17:35
|1.61890
|0.00
|0.00
|0.00
|-804.00
|87629283
|2012.05.02 10:46
|sell
|3.00
|usdchf
|0.91069
|0.00000
|0.90799
|2012.05.02 11:36
|0.91198
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.35
|87573350
|2012.05.01 10:36
|sell
|3.00
|audusd
|1.03173
|0.00000
|1.03104
|2012.05.02 11:35
|1.03396
|0.00
|0.00
|-51.18
|-669.00
|87629984
|2012.05.02 10:53
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.62025
|0.00000
|1.62295
|2012.05.02 11:35
|1.62258
|0.00
|0.00
|0.00
|1 398.00
|87596171
|2012.05.01 17:08
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.62055
|0.00000
|1.61985
|2012.05.02 10:54
|1.61985
|0.00
|0.00
|-8.25
|210.00
|87597037
|2012.05.01 17:15
|buy
|3.00
|usdchf
|0.90928
|0.00000
|0.91198
|2012.05.02 10:45
|0.91076
|0.00
|0.00
|-1.59
|487.50
|87597628
|2012.05.01 17:21
|sell
|3.00
|eurusd
|1.32128
|0.00000
|1.32068
|2012.05.02 10:43
|1.32068
|0.00
|0.00
|-16.05
|180.00
|87601314
|2012.05.01 18:33
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.62255
|0.00000
|1.61985
|2012.05.02 10:12
|1.62243
|0.00
|0.00
|-16.50
|72.00
|87597754
|2012.05.01 17:23
|sell
|6.00
|audusd
|1.03374
|0.00000
|1.03104
|2012.05.02 09:59
|1.03349
|0.00
|0.00
|-102.36
|150.00
|87608905
|2012.05.01 22:01
|sell
|6.00
|eurusd
|1.32338
|0.00000
|1.32068
|2012.05.02 09:59
|1.32226
|0.00
|0.00
|-32.10
|672.00
|87595430
|2012.05.01 17:04
|sell
|3.00
|eurusd
|1.32415
|0.00000
|1.32145
|2012.05.01 17:21
|1.32145
|0.00
|0.00
|0.00
|810.00
|87573348
|2012.05.01 10:36
|buy
|3.00
|usdchf
|0.90637
|0.00000
|0.90907
|2012.05.01 17:15
|0.90907
|0.00
|0.00
|0.00
|891.02
|87591870
|2012.05.01 15:56
|sell
|12.00
|gbpusd
|1.62348
|0.00000
|1.62078
|2012.05.01 17:08
|1.62078
|0.00
|0.00
|0.00
|3 240.00
|87577289
|2012.05.01 11:32
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.61946
|0.00000
|1.62078
|2012.05.01 17:08
|1.62078
|0.00
|0.00
|0.00
|-396.00
|87579204
|2012.05.01 12:08
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.62146
|0.00000
|1.62078
|2012.05.01 17:08
|1.62078
|0.00
|0.00
|0.00
|408.00
|87589602
|2012.05.01 14:49
|sell
|6.00
|eurusd
|1.32692
|0.00000
|1.32422
|2012.05.01 17:04
|1.32422
|0.00
|0.00
|0.00
|1 620.00
|87582606
|2012.05.01 12:52
|sell
|3.00
|eurusd
|1.32490
|0.00000
|1.32422
|2012.05.01 17:04
|1.32422
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|87573351
|2012.05.01 10:36
|sell
|3.00
|eurusd
|1.32571
|0.00000
|1.32501
|2012.05.01 12:52
|1.32501
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|87577072
|2012.05.01 11:30
|sell
|6.00
|eurusd
|1.32771
|0.00000
|1.32501
|2012.05.01 12:52
|1.32501
|0.00
|0.00
|0.00
|1 620.00
|87573349
|2012.05.01 10:36
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.62234
|0.00000
|1.61964
|2012.05.01 11:32
|1.61964
|0.00
|0.00
|0.00
|810.00
|87518525
|2012.04.30 13:33
|buy
|3.00
|audusd
|1.04260
|0.00000
|1.04530
|2012.04.30 17:24
|1.04243
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|87518520
|2012.04.30 13:33
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.62564
|0.00000
|1.62630
|2012.04.30 17:24
|1.62520
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|87518518
|2012.04.30 13:33
|sell
|3.00
|usdchf
|0.90930
|0.00000
|0.90660
|2012.04.30 17:24
|0.90755
|0.00
|0.00
|0.00
|578.48
|87524441
|2012.04.30 15:32
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.62360
|0.00000
|1.62630
|2012.04.30 17:24
|1.62518
|0.00
|0.00
|0.00
|948.00
|87532805
|2012.04.30 17:16
|buy
|3.00
|eurusd
|1.32426
|0.00000
|1.32696
|2012.04.30 17:23
|1.32370
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|87518522
|2012.04.30 13:33
|buy
|3.00
|eurusd
|1.32139
|0.00000
|1.32409
|2012.04.30 17:16
|1.32409
|0.00
|0.00
|0.00
|810.00
|87485645
|2012.04.30 05:31
|buy
|3.00
|audusd
|1.04524
|0.00000
|1.04794
|2012.04.30 08:42
|1.04549
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|87485639
|2012.04.30 05:31
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.62806
|0.00000
|1.63076
|2012.04.30 08:42
|1.62854
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|87485636
|2012.04.30 05:31
|sell
|3.00
|usdchf
|0.90704
|0.00000
|0.90434
|2012.04.30 08:42
|0.90649
|0.00
|0.00
|0.00
|182.02
|87485633
|2012.04.30 05:30
|buy
|3.00
|eurusd
|1.32433
|0.00000
|1.32703
|2012.04.30 08:42
|1.32531
|0.00
|0.00
|0.00
|294.00
|87417030
|2012.04.27 02:52
|sell
|2.80
|usdchf
|0.91098
|0.00000
|0.91028
|2012.04.27 11:34
|0.91028
|0.00
|0.00
|0.00
|215.32
|87428966
|2012.04.27 10:02
|sell
|5.60
|usdchf
|0.91298
|0.00000
|0.91028
|2012.04.27 11:34
|0.91028
|0.00
|0.00
|0.00
|1 661.03
|87417036
|2012.04.27 02:52
|buy
|2.80
|audusd
|1.03684
|0.00000
|1.03954
|2012.04.27 11:34
|1.03954
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|87426066
|2012.04.27 09:03
|buy
|5.60
|eurusd
|1.31696
|0.00000
|1.31966
|2012.04.27 11:32
|1.31966
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|87417021
|2012.04.27 02:52
|buy
|2.80
|eurusd
|1.31901
|0.00000
|1.31966
|2012.04.27 11:32
|1.31966
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|87426815
|2012.04.27 09:18
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.61593
|0.00000
|1.61863
|2012.04.27 10:59
|1.61863
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|87417029
|2012.04.27 02:52
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.61793
|0.00000
|1.61863
|2012.04.27 10:59
|1.61863
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|87390066
|2012.04.26 14:09
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.61646
|0.00000
|1.61577
|2012.04.27 02:51
|1.61789
|0.00
|0.00
|-7.70
|-400.40
|87390789
|2012.04.26 14:35
|sell
|5.60
|gbpusd
|1.61847
|0.00000
|1.61577
|2012.04.27 02:51
|1.61789
|0.00
|0.00
|-15.40
|324.80
|87384364
|2012.04.26 12:04
|sell
|2.80
|audusd
|1.03845
|0.00000
|1.03575
|2012.04.27 02:51
|1.03683
|0.00
|0.00
|-47.77
|453.60
|87413936
|2012.04.27 00:42
|buy
|2.80
|usdchf
|0.91083
|0.00000
|0.91353
|2012.04.27 02:51
|0.91102
|0.00
|0.00
|0.00
|58.40
|87414014
|2012.04.27 00:42
|sell
|2.80
|eurusd
|1.31884
|0.00000
|1.31614
|2012.04.27 02:51
|1.31888
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|87410511
|2012.04.27 00:00
|sell
|2.80
|eurusd
|1.32176
|0.00000
|1.31906
|2012.04.27 00:42
|1.31906
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|87384371
|2012.04.26 12:04
|buy
|2.80
|usdchf
|0.90782
|0.00000
|0.91052
|2012.04.27 00:42
|0.91052
|0.00
|0.00
|-1.48
|830.29
|87399144
|2012.04.26 17:15
|sell
|11.20
|eurusd
|1.32478
|0.00000
|1.32208
|2012.04.26 23:59
|1.32208
|0.00
|0.00
|-59.92
|3 024.00
|87388415
|2012.04.26 13:30
|sell
|2.80
|eurusd
|1.32065
|0.00000
|1.32208
|2012.04.26 23:59
|1.32208
|0.00
|0.00
|-14.98
|-400.40
|87398109
|2012.04.26 17:06
|sell
|5.60
|eurusd
|1.32266
|0.00000
|1.32208
|2012.04.26 23:59
|1.32208
|0.00
|0.00
|-29.96
|324.80
|87384369
|2012.04.26 12:04
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.61941
|0.00000
|1.61671
|2012.04.26 14:09
|1.61671
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|87384366
|2012.04.26 12:04
|sell
|2.80
|eurusd
|1.32354
|0.00000
|1.32084
|2012.04.26 13:30
|1.32084
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|87306240
|2012.04.25 06:34
|sell
|2.40
|audusd
|1.03136
|0.00000
|1.03067
|2012.04.25 19:43
|1.03245
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.60
|87316451
|2012.04.25 11:09
|sell
|4.80
|audusd
|1.03337
|0.00000
|1.03067
|2012.04.25 19:43
|1.03245
|0.00
|0.00
|0.00
|441.60
|87349228
|2012.04.25 17:59
|buy
|2.40
|usdchf
|0.91165
|0.00000
|0.91232
|2012.04.25 19:43
|0.91085
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.79
|87351930
|2012.04.25 18:55
|buy
|4.80
|usdchf
|0.90962
|0.00000
|0.91232
|2012.04.25 19:43
|0.91085
|0.00
|0.00
|0.00
|648.19
|87351363
|2012.04.25 18:41
|sell
|4.80
|eurusd
|1.32096
|0.00000
|1.31826
|2012.04.25 19:43
|1.31927
|0.00
|0.00
|0.00
|811.20
|87348009
|2012.04.25 17:30
|sell
|2.40
|eurusd
|1.31895
|0.00000
|1.31826
|2012.04.25 19:43
|1.31927
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.80
|87349218
|2012.04.25 17:59
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.61054
|0.00000
|1.61186
|2012.04.25 19:43
|1.61393
|0.00
|0.00
|0.00
|-813.60
|87350044
|2012.04.25 18:11
|sell
|4.80
|gbpusd
|1.61254
|0.00000
|1.61186
|2012.04.25 19:43
|1.61393
|0.00
|0.00
|0.00
|-667.20
|87351045
|2012.04.25 18:32
|sell
|9.60
|gbpusd
|1.61456
|0.00000
|1.61186
|2012.04.25 19:43
|1.61393
|0.00
|0.00
|0.00
|604.80
|87346144
|2012.04.25 16:59
|sell
|9.60
|gbpusd
|1.61347
|0.00000
|1.61077
|2012.04.25 17:59
|1.61077
|0.00
|0.00
|0.00
|2 592.00
|87326838
|2012.04.25 12:08
|buy
|4.80
|usdchf
|0.90862
|0.00000
|0.91132
|2012.04.25 17:59
|0.91132
|0.00
|0.00
|0.00
|1 422.11
|87318618
|2012.04.25 11:30
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.60942
|0.00000
|1.61077
|2012.04.25 17:59
|1.61077
|0.00
|0.00
|0.00
|-324.00
|87341077
|2012.04.25 15:11
|sell
|4.80
|gbpusd
|1.61143
|0.00000
|1.61077
|2012.04.25 17:59
|1.61077
|0.00
|0.00
|0.00
|316.80
|87306234
|2012.04.25 06:33
|buy
|2.40
|usdchf
|0.91062
|0.00000
|0.91132
|2012.04.25 17:59
|0.91132
|0.00
|0.00
|0.00
|184.35
|87306231
|2012.04.25 06:33
|sell
|2.40
|eurusd
|1.31982
|0.00000
|1.31912
|2012.04.25 17:30
|1.31912
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|87313038
|2012.04.25 10:38
|sell
|4.80
|eurusd
|1.32182
|0.00000
|1.31912
|2012.04.25 17:30
|1.31912
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.00
|87313390
|2012.04.25 10:40
|sell
|4.80
|gbpusd
|1.61633
|0.00000
|1.61363
|2012.04.25 11:30
|1.61363
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.00
|87306243
|2012.04.25 06:34
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.61415
|0.00000
|1.61363
|2012.04.25 11:30
|1.61363
|0.00
|0.00
|0.00
|124.80
|87275622
|2012.04.24 16:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.61291
|0.00000
|1.61561
|2012.04.25 10:32
|1.61561
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|87255756
|2012.04.24 10:24
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.61491
|0.00000
|1.61561
|2012.04.25 10:32
|1.61561
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|87254579
|2012.04.24 10:01
|buy
|2.40
|audusd
|1.02845
|0.00000
|1.03115
|2012.04.24 16:59
|1.03115
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|87252145
|2012.04.24 09:03
|sell
|2.40
|usdchf
|0.91264
|0.00000
|0.90994
|2012.04.24 16:47
|0.90994
|0.00
|0.00
|0.00
|712.13
|87252207
|2012.04.24 09:03
|buy
|2.40
|eurusd
|1.31714
|0.00000
|1.31783
|2012.04.24 16:24
|1.31783
|0.00
|0.00
|0.00
|165.60
|87268607
|2012.04.24 15:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31513
|0.00000
|1.31783
|2012.04.24 16:24
|1.31783
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|87231094
|2012.04.23 19:59
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.61200
|0.00000
|1.61470
|2012.04.24 10:24
|1.61470
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|87246773
|2012.04.24 04:30
|buy
|9.60
|audusd
|1.02765
|0.00000
|1.02834
|2012.04.24 10:01
|1.02834
|0.00
|0.00
|0.00
|662.40
|87249098
|2012.04.24 06:28
|buy
|19.20
|audusd
|1.02564
|0.00000
|1.02834
|2012.04.24 10:01
|1.02834
|0.00
|0.00
|0.00
|5 184.00
|87246710
|2012.04.24 04:30
|buy
|4.80
|audusd
|1.02967
|0.00000
|1.02834
|2012.04.24 10:01
|1.02834
|0.00
|0.00
|0.00
|-638.40
|87239799
|2012.04.23 23:37
|buy
|2.40
|audusd
|1.03203
|0.00000
|1.02834
|2012.04.24 10:01
|1.02834
|0.00
|0.00
|35.59
|-885.60
|87233368
|2012.04.23 21:21
|buy
|2.40
|eurusd
|1.31418
|0.00000
|1.31688
|2012.04.24 09:03
|1.31688
|0.00
|0.00
|6.91
|648.00
|87218831
|2012.04.23 15:20
|sell
|4.80
|usdchf
|0.91563
|0.00000
|0.91293
|2012.04.24 09:03
|0.91293
|0.00
|0.00
|-5.04
|1 419.61
|87209240
|2012.04.23 12:22
|sell
|2.40
|usdchf
|0.91361
|0.00000
|0.91293
|2012.04.24 09:03
|0.91293
|0.00
|0.00
|-2.52
|178.77
|87209243
|2012.04.23 12:22
|buy
|2.40
|audusd
|1.02915
|0.00000
|1.03185
|2012.04.23 23:37
|1.03185
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|87209229
|2012.04.23 12:21
|buy
|2.40
|eurusd
|1.31539
|0.00000
|1.31399
|2012.04.23 21:21
|1.31399
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|87213931
|2012.04.23 13:59
|buy
|4.80
|eurusd
|1.31335
|0.00000
|1.31399
|2012.04.23 21:21
|1.31399
|0.00
|0.00
|0.00
|307.20
|87224640
|2012.04.23 17:20
|buy
|9.60
|eurusd
|1.31129
|0.00000
|1.31399
|2012.04.23 21:21
|1.31399
|0.00
|0.00
|0.00
|2 592.00
|87209233
|2012.04.23 12:21
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.60912
|0.00000
|1.61182
|2012.04.23 19:59
|1.61182
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|87192926
|2012.04.23 04:30
|sell
|2.00
|audusd
|1.03461
|0.00000
|1.03191
|2012.04.23 10:05
|1.03191
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|87156635
|2012.04.20 17:09
|buy
|4.00
|usdchf
|0.90951
|0.00000
|0.91221
|2012.04.23 09:45
|0.91221
|0.00
|0.00
|-2.11
|1 183.94
|87142608
|2012.04.20 13:22
|buy
|2.00
|usdchf
|0.91163
|0.00000
|0.91221
|2012.04.23 09:45
|0.91221
|0.00
|0.00
|-1.06
|127.16
|87179318
|2012.04.23 00:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31835
|0.00000
|1.31768
|2012.04.23 09:24
|1.31768
|0.00
|0.00
|0.00
|134.00
|87187303
|2012.04.23 02:54
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32038
|0.00000
|1.31768
|2012.04.23 09:24
|1.31768
|0.00
|0.00
|0.00
|1 080.00
|87157996
|2012.04.20 17:25
|sell
|8.00
|audusd
|1.03753
|0.00000
|1.03483
|2012.04.23 04:30
|1.03483
|0.00
|0.00
|-136.48
|2 160.00
|87150092
|2012.04.20 15:03
|sell
|4.00
|audusd
|1.03552
|0.00000
|1.03483
|2012.04.23 04:30
|1.03483
|0.00
|0.00
|-68.24
|276.00
|87142622
|2012.04.20 13:23
|sell
|2.00
|audusd
|1.03352
|0.00000
|1.03483
|2012.04.23 04:30
|1.03483
|0.00
|0.00
|-34.12
|-262.00
|87144105
|2012.04.20 13:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32039
|0.00000
|1.31969
|2012.04.23 00:00
|1.31969
|0.00
|0.00
|-21.40
|280.00
|87158721
|2012.04.20 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.32239
|0.00000
|1.31969
|2012.04.23 00:00
|1.31969
|0.00
|0.00
|-42.80
|2 160.00
|87142585
|2012.04.20 13:22
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31830
|0.00000
|1.31969
|2012.04.23 00:00
|1.31969
|0.00
|0.00
|-10.70
|-278.00
|87080242
|2012.04.19 14:29
|buy
|2.00
|audusd
|1.03502
|0.00000
|1.03570
|2012.04.20 13:21
|1.03371
|0.00
|0.00
|29.66
|-262.00
|87084746
|2012.04.19 15:40
|buy
|4.00
|audusd
|1.03300
|0.00000
|1.03570
|2012.04.20 13:21
|1.03374
|0.00
|0.00
|59.32
|296.00
|87091673
|2012.04.19 16:43
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.60563
|0.00000
|1.60833
|2012.04.20 11:30
|1.60833
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|87092755
|2012.04.19 16:49
|sell
|2.00
|usdchf
|0.91482
|0.00000
|0.91212
|2012.04.20 11:01
|0.91212
|0.00
|0.00
|-2.10
|592.03
|87092552
|2012.04.19 16:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.31294
|0.00000
|1.31564
|2012.04.20 08:45
|1.31564
|0.00
|0.00
|5.76
|540.00
|87080205
|2012.04.19 14:28
|sell
|2.00
|usdchf
|0.91770
|0.00000
|0.91500
|2012.04.19 16:49
|0.91500
|0.00
|0.00
|0.00
|590.16
|87087273
|2012.04.19 16:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.31008
|0.00000
|1.31278
|2012.04.19 16:47
|1.31278
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|87080198
|2012.04.19 14:28
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.60278
|0.00000
|1.60548
|2012.04.19 16:43
|1.60548
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|87080185
|2012.04.19 14:28
|buy
|2.00
|eurusd
|1.30931
|0.00000
|1.30993
|2012.04.19 16:03
|1.30993
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|87081198
|2012.04.19 14:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.30723
|0.00000
|1.30993
|2012.04.19 16:03
|1.30993
|0.00
|0.00
|0.00
|1 080.00
|87025860
|2012.04.18 18:24
|buy
|3.80
|audusd
|1.03622
|0.00000
|1.03892
|2012.04.19 11:40
|1.03892
|0.00
|0.00
|169.06
|1 026.00
|87018189
|2012.04.18 17:45
|buy
|1.90
|audusd
|1.03822
|0.00000
|1.03892
|2012.04.19 11:40
|1.03892
|0.00
|0.00
|84.53
|133.00
|87022826
|2012.04.18 18:07
|buy
|3.80
|eurusd
|1.31164
|0.00000
|1.31434
|2012.04.19 10:55
|1.31434
|0.00
|0.00
|32.83
|1 026.00
|87018203
|2012.04.18 17:45
|buy
|1.90
|eurusd
|1.31365
|0.00000
|1.31434
|2012.04.19 10:55
|1.31434
|0.00
|0.00
|16.42
|131.10
|87015580
|2012.04.18 17:35
|sell
|1.90
|usdchf
|0.91750
|0.00000
|0.91480
|2012.04.19 10:55
|0.91480
|0.00
|0.00
|-5.98
|560.78
|86991561
|2012.04.18 11:57
|buy
|3.80
|audusd
|1.03738
|0.00000
|1.03808
|2012.04.18 17:45
|1.03808
|0.00
|0.00
|0.00
|266.00
|86979083
|2012.04.18 05:48
|buy
|1.90
|audusd
|1.03938
|0.00000
|1.03808
|2012.04.18 17:45
|1.03808
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.00
|86999855
|2012.04.18 14:34
|buy
|7.60
|audusd
|1.03538
|0.00000
|1.03808
|2012.04.18 17:45
|1.03808
|0.00
|0.00
|0.00
|2 052.00
|87015590
|2012.04.18 17:35
|buy
|1.90
|eurusd
|1.31051
|0.00000
|1.31321
|2012.04.18 17:45
|1.31321
|0.00
|0.00
|0.00
|513.00
|86994900
|2012.04.18 13:09
|buy
|7.60
|eurusd
|1.30752
|0.00000
|1.31022
|2012.04.18 17:35
|1.31022
|0.00
|0.00
|0.00
|2 052.00
|86990841
|2012.04.18 11:48
|buy
|3.80
|eurusd
|1.30953
|0.00000
|1.31022
|2012.04.18 17:35
|1.31022
|0.00
|0.00
|0.00
|262.20
|86987493
|2012.04.18 11:00
|buy
|1.90
|eurusd
|1.31184
|0.00000
|1.31022
|2012.04.18 17:35
|1.31022
|0.00
|0.00
|0.00
|-307.80
|86979072
|2012.04.18 05:48
|sell
|1.90
|usdchf
|0.91634
|0.00000
|0.91767
|2012.04.18 17:35
|0.91767
|0.00
|0.00
|0.00
|-275.37
|86985584
|2012.04.18 10:17
|sell
|3.80
|usdchf
|0.91835
|0.00000
|0.91767
|2012.04.18 17:35
|0.91767
|0.00
|0.00
|0.00
|281.58
|87003707
|2012.04.18 15:50
|sell
|7.60
|usdchf
|0.92037
|0.00000
|0.91767
|2012.04.18 17:35
|0.91767
|0.00
|0.00
|0.00
|2 236.10
|86990578
|2012.04.18 11:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.30979
|0.00000
|1.31249
|2012.04.18 11:48
|1.30934
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|86989046
|2012.04.18 11:30
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.59590
|0.00000
|1.59860
|2012.04.18 11:38
|1.59860
|0.00
|0.00
|0.00
|513.00
|86987458
|2012.04.18 11:00
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.59291
|0.00000
|1.59561
|2012.04.18 11:30
|1.59561
|0.00
|0.00
|0.00
|513.00
|86979047
|2012.04.18 05:47
|buy
|1.60
|eurusd
|1.31113
|0.00000
|1.31164
|2012.04.18 11:00
|1.31164
|0.00
|0.00
|0.00
|81.60
|86985569
|2012.04.18 10:17
|buy
|3.80
|eurusd
|1.30894
|0.00000
|1.31164
|2012.04.18 11:00
|1.31164
|0.00
|0.00
|0.00
|1 026.00
|86979069
|2012.04.18 05:48
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.59206
|0.00000
|1.59276
|2012.04.18 11:00
|1.59276
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|86984776
|2012.04.18 10:05
|buy
|3.80
|gbpusd
|1.59006
|0.00000
|1.59276
|2012.04.18 11:00
|1.59276
|0.00
|0.00
|0.00
|1 026.00
|86896920
|2012.04.17 10:16
|buy
|1.60
|eurusd
|1.31229
|0.00000
|1.31499
|2012.04.17 11:40
|1.31499
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|86896566
|2012.04.17 10:14
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.58963
|0.00000
|1.59233
|2012.04.17 10:59
|1.59233
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|86886894
|2012.04.17 05:28
|buy
|6.40
|audusd
|1.03315
|0.00000
|1.03382
|2012.04.17 10:55
|1.03382
|0.00
|0.00
|0.00
|428.80
|86840826
|2012.04.16 16:08
|buy
|1.60
|audusd
|1.03718
|0.00000
|1.03382
|2012.04.17 10:55
|1.03382
|0.00
|0.00
|23.73
|-537.60
|86893612
|2012.04.17 09:27
|buy
|12.80
|audusd
|1.03112
|0.00000
|1.03382
|2012.04.17 10:55
|1.03382
|0.00
|0.00
|0.00
|3 456.00
|86843576
|2012.04.16 17:01
|buy
|3.20
|audusd
|1.03516
|0.00000
|1.03382
|2012.04.17 10:55
|1.03382
|0.00
|0.00
|47.46
|-428.80
|86860525
|2012.04.16 20:45
|sell
|1.60
|usdchf
|0.91515
|0.00000
|0.91445
|2012.04.17 10:55
|0.91445
|0.00
|0.00
|-1.68
|122.48
|86891927
|2012.04.17 08:45
|sell
|3.20
|usdchf
|0.91715
|0.00000
|0.91445
|2012.04.17 10:55
|0.91445
|0.00
|0.00
|0.00
|944.83
|86860541
|2012.04.16 20:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.31339
|0.00000
|1.31209
|2012.04.17 10:16
|1.31209
|0.00
|0.00
|4.61
|-208.00
|86894208
|2012.04.17 09:38
|buy
|6.40
|eurusd
|1.30939
|0.00000
|1.31209
|2012.04.17 10:16
|1.31209
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|86886039
|2012.04.17 05:06
|buy
|3.20
|eurusd
|1.31139
|0.00000
|1.31209
|2012.04.17 10:16
|1.31209
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|86893579
|2012.04.17 09:27
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.58677
|0.00000
|1.58947
|2012.04.17 10:14
|1.58947
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|86855341
|2012.04.16 19:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.58880
|0.00000
|1.58947
|2012.04.17 10:14
|1.58947
|0.00
|0.00
|0.00
|107.20
|86858862
|2012.04.16 20:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.31042
|0.00000
|1.31312
|2012.04.16 20:45
|1.31312
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|86855360
|2012.04.16 19:59
|sell
|1.60
|usdchf
|0.91805
|0.00000
|0.91535
|2012.04.16 20:45
|0.91535
|0.00
|0.00
|0.00
|471.95
|86847825
|2012.04.16 18:10
|buy
|1.60
|eurusd
|1.30753
|0.00000
|1.31023
|2012.04.16 20:34
|1.31023
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|86839809
|2012.04.16 15:46
|sell
|1.60
|usdchf
|0.92110
|0.00000
|0.91840
|2012.04.16 19:59
|0.91840
|0.00
|0.00
|0.00
|470.38
|86849422
|2012.04.16 18:39
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.58596
|0.00000
|1.58866
|2012.04.16 19:59
|1.58866
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|86828786
|2012.04.16 12:39
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.58509
|0.00000
|1.58579
|2012.04.16 18:39
|1.58579
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|86837141
|2012.04.16 14:59
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.58309
|0.00000
|1.58579
|2012.04.16 18:39
|1.58579
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|86839034
|2012.04.16 15:38
|buy
|1.60
|eurusd
|1.30467
|0.00000
|1.30737
|2012.04.16 18:10
|1.30737
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|86817496
|2012.04.16 10:32
|buy
|1.40
|audusd
|1.03435
|0.00000
|1.03705
|2012.04.16 16:08
|1.03705
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86803266
|2012.04.16 03:57
|sell
|5.60
|usdchf
|0.92398
|0.00000
|0.92128
|2012.04.16 15:46
|0.92128
|0.00
|0.00
|0.00
|1 641.19
|86800202
|2012.04.16 03:29
|sell
|2.80
|usdchf
|0.92196
|0.00000
|0.92128
|2012.04.16 15:46
|0.92128
|0.00
|0.00
|0.00
|206.67
|86792412
|2012.04.16 00:36
|sell
|1.40
|usdchf
|0.91995
|0.00000
|0.92128
|2012.04.16 15:46
|0.92128
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.11
|86832456
|2012.04.16 13:01
|buy
|1.40
|eurusd
|1.30381
|0.00000
|1.30450
|2012.04.16 15:38
|1.30450
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|86837287
|2012.04.16 15:01
|buy
|3.20
|eurusd
|1.30180
|0.00000
|1.30450
|2012.04.16 15:38
|1.30450
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|86798593
|2012.04.16 02:58
|buy
|2.80
|eurusd
|1.30490
|0.00000
|1.30358
|2012.04.16 13:01
|1.30358
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.60
|86792397
|2012.04.16 00:35
|buy
|1.40
|eurusd
|1.30698
|0.00000
|1.30358
|2012.04.16 13:01
|1.30358
|0.00
|0.00
|0.00
|-476.00
|86800795
|2012.04.16 03:34
|buy
|5.60
|eurusd
|1.30288
|0.00000
|1.30358
|2012.04.16 13:01
|1.30358
|0.00
|0.00
|0.00
|392.00
|86813639
|2012.04.16 09:38
|buy
|11.20
|eurusd
|1.30088
|0.00000
|1.30358
|2012.04.16 13:01
|1.30358
|0.00
|0.00
|0.00
|3 024.00
|86798650
|2012.04.16 02:58
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.58413
|0.00000
|1.58482
|2012.04.16 12:39
|1.58482
|0.00
|0.00
|0.00
|193.20
|86815607
|2012.04.16 10:03
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.58212
|0.00000
|1.58482
|2012.04.16 12:39
|1.58482
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|86792414
|2012.04.16 00:36
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.58614
|0.00000
|1.58482
|2012.04.16 12:39
|1.58482
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.80
|86800369
|2012.04.16 03:32
|buy
|5.60
|audusd
|1.03349
|0.00000
|1.03419
|2012.04.16 10:32
|1.03419
|0.00
|0.00
|0.00
|392.00
|86803774
|2012.04.16 04:01
|buy
|11.20
|audusd
|1.03149
|0.00000
|1.03419
|2012.04.16 10:32
|1.03419
|0.00
|0.00
|0.00
|3 024.00
|86792396
|2012.04.16 00:35
|buy
|1.40
|audusd
|1.03755
|0.00000
|1.03419
|2012.04.16 10:32
|1.03419
|0.00
|0.00
|0.00
|-470.40
|86793629
|2012.04.16 01:14
|buy
|2.80
|audusd
|1.03550
|0.00000
|1.03419
|2012.04.16 10:32
|1.03419
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.80
|86776477
|2012.04.13 18:13
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58557
|0.00000
|1.58287
|2012.04.16 03:35
|1.58287
|0.00
|0.00
|-1.93
|189.00
|86632038
|2012.04.12 04:30
|sell
|5.60
|audusd
|1.03581
|0.00000
|1.03311
|2012.04.16 03:33
|1.03311
|0.00
|0.00
|-191.08
|1 512.00
|86631956
|2012.04.12 04:30
|sell
|2.80
|audusd
|1.03377
|0.00000
|1.03311
|2012.04.16 03:33
|1.03311
|0.00
|0.00
|-95.54
|184.80
|86629340
|2012.04.12 02:15
|sell
|1.40
|audusd
|1.03168
|0.00000
|1.03311
|2012.04.16 03:33
|1.03311
|0.00
|0.00
|-47.76
|-200.20
|86614957
|2012.04.11 18:54
|sell
|0.70
|audusd
|1.02954
|0.00000
|1.03311
|2012.04.16 03:33
|1.03311
|0.00
|0.00
|-59.71
|-249.90
|86776718
|2012.04.13 18:16
|buy
|0.70
|usdchf
|0.92010
|0.00000
|0.92280
|2012.04.16 03:33
|0.92280
|0.00
|0.00
|-0.37
|204.81
|86773274
|2012.04.13 17:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30780
|0.00000
|1.30510
|2012.04.16 02:58
|1.30510
|0.00
|0.00
|-5.35
|270.00
|86767287
|2012.04.13 17:01
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91725
|0.00000
|0.91995
|2012.04.13 18:16
|0.91995
|0.00
|0.00
|0.00
|205.45
|86526053
|2012.04.10 17:09
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58238
|0.00000
|1.58570
|2012.04.13 18:13
|1.58570
|0.00
|0.00
|-9.64
|-232.40
|86542329
|2012.04.10 20:50
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.58639
|0.00000
|1.58570
|2012.04.13 18:13
|1.58570
|0.00
|0.00
|-38.50
|193.20
|86529131
|2012.04.10 17:35
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.58438
|0.00000
|1.58570
|2012.04.13 18:13
|1.58570
|0.00
|0.00
|-19.25
|-184.80
|86571800
|2012.04.11 08:18
|sell
|5.60
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|1.58570
|2012.04.13 18:13
|1.58570
|0.00
|0.00
|-61.60
|1 512.00
|86766197
|2012.04.13 16:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31067
|0.00000
|1.30797
|2012.04.13 17:37
|1.30797
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|86754409
|2012.04.13 15:09
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91440
|0.00000
|0.91710
|2012.04.13 17:01
|0.91710
|0.00
|0.00
|0.00
|206.08
|86757551
|2012.04.13 15:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31348
|0.00000
|1.31078
|2012.04.13 16:52
|1.31078
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|86747486
|2012.04.13 13:22
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31636
|0.00000
|1.31366
|2012.04.13 15:40
|1.31366
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|86741472
|2012.04.13 12:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31435
|0.00000
|1.31366
|2012.04.13 15:40
|1.31366
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|86696920
|2012.04.12 19:23
|buy
|5.60
|usdchf
|0.91153
|0.00000
|0.91423
|2012.04.13 15:09
|0.91423
|0.00
|0.00
|-2.96
|1 653.85
|86649210
|2012.04.12 11:33
|buy
|1.40
|usdchf
|0.91553
|0.00000
|0.91423
|2012.04.13 15:09
|0.91423
|0.00
|0.00
|-0.74
|-199.07
|86646963
|2012.04.12 10:56
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91755
|0.00000
|0.91423
|2012.04.13 15:09
|0.91423
|0.00
|0.00
|-0.37
|-254.20
|86663486
|2012.04.12 14:37
|buy
|2.80
|usdchf
|0.91353
|0.00000
|0.91423
|2012.04.13 15:09
|0.91423
|0.00
|0.00
|-1.48
|214.39
|86726436
|2012.04.13 05:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31722
|0.00000
|1.31452
|2012.04.13 12:05
|1.31452
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|86670957
|2012.04.12 15:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31407
|0.00000
|1.31743
|2012.04.13 05:01
|1.31743
|0.00
|0.00
|-5.35
|-336.00
|86680614
|2012.04.12 16:55
|sell
|4.00
|eurusd
|1.31813
|0.00000
|1.31743
|2012.04.13 05:01
|1.31743
|0.00
|0.00
|-21.40
|280.00
|86677614
|2012.04.12 16:35
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31612
|0.00000
|1.31743
|2012.04.13 05:01
|1.31743
|0.00
|0.00
|-10.70
|-262.00
|86701722
|2012.04.12 20:11
|sell
|8.00
|eurusd
|1.32013
|0.00000
|1.31743
|2012.04.13 05:01
|1.31743
|0.00
|0.00
|-42.80
|2 160.00
|86259731
|2012.04.03 21:52
|buy
|0.70
|eurusd
|1.32371
|0.00000
|1.31900
|2012.04.12 17:24
|1.31723
|0.00
|0.00
|22.20
|-453.60
|86260163
|2012.04.03 21:59
|buy
|1.40
|eurusd
|1.32170
|0.00000
|1.31900
|2012.04.12 17:23
|1.31728
|0.00
|0.00
|44.35
|-618.80
|86270752
|2012.04.04 04:44
|buy
|2.80
|eurusd
|1.31961
|0.00000
|1.31900
|2012.04.12 17:23
|1.31740
|0.00
|0.00
|80.62
|-618.80
|86287315
|2012.04.04 11:44
|buy
|5.60
|eurusd
|1.31760
|0.00000
|1.31900
|2012.04.12 17:22
|1.31738
|0.00
|0.00
|161.28
|-123.20
|86646892
|2012.04.12 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31061
|0.00000
|1.31414
|2012.04.12 15:38
|1.31414
|0.00
|0.00
|0.00
|-353.00
|86648947
|2012.04.12 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31261
|0.00000
|1.31414
|2012.04.12 15:38
|1.31414
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|86663827
|2012.04.12 14:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.31684
|0.00000
|1.31414
|2012.04.12 15:38
|1.31414
|0.00
|0.00
|0.00
|2 160.00
|86657802
|2012.04.12 13:40
|sell
|4.00
|eurusd
|1.31479
|0.00000
|1.31414
|2012.04.12 15:38
|1.31414
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|86303210
|2012.04.04 14:18
|sell
|5.60
|usdchf
|0.91557
|0.00000
|0.91287
|2012.04.12 14:38
|0.91287
|0.00
|0.00
|-58.60
|1 656.31
|86259745
|2012.04.03 21:52
|sell
|0.70
|usdchf
|0.90954
|0.00000
|0.91287
|2012.04.12 14:38
|0.91287
|0.00
|0.00
|-8.06
|-255.35
|86270324
|2012.04.04 04:41
|sell
|1.40
|usdchf
|0.91156
|0.00000
|0.91287
|2012.04.12 14:38
|0.91287
|0.00
|0.00
|-14.62
|-200.90
|86284425
|2012.04.04 11:04
|sell
|2.80
|usdchf
|0.91356
|0.00000
|0.91287
|2012.04.12 14:38
|0.91287
|0.00
|0.00
|-29.30
|211.64
|86614972
|2012.04.11 18:55
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91665
|0.00000
|0.91735
|2012.04.12 10:56
|0.91735
|0.00
|0.00
|-1.10
|53.41
|86639527
|2012.04.12 09:08
|buy
|1.40
|usdchf
|0.91465
|0.00000
|0.91735
|2012.04.12 10:56
|0.91735
|0.00
|0.00
|0.00
|412.06
|86634134
|2012.04.12 05:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31352
|0.00000
|1.31082
|2012.04.12 10:55
|1.31082
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|86612599
|2012.04.11 18:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31148
|0.00000
|1.31082
|2012.04.12 10:55
|1.31082
|0.00
|0.00
|-16.05
|66.00
|86595419
|2012.04.11 13:01
|buy
|0.70
|audusd
|1.03084
|0.00000
|1.03354
|2012.04.12 04:30
|1.03354
|0.00
|0.00
|31.14
|189.00
|86601823
|2012.04.11 14:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31437
|0.00000
|1.31167
|2012.04.11 18:05
|1.31167
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|86584722
|2012.04.11 10:52
|buy
|1.40
|audusd
|1.02800
|0.00000
|1.03070
|2012.04.11 13:01
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86576546
|2012.04.11 09:23
|buy
|0.70
|audusd
|1.03002
|0.00000
|1.03070
|2012.04.11 13:01
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|47.60
|86563296
|2012.04.11 05:19
|buy
|0.70
|audusd
|1.02716
|0.00000
|1.02986
|2012.04.11 09:23
|1.02986
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|86525457
|2012.04.10 17:04
|buy
|1.40
|audusd
|1.02826
|0.00000
|1.02695
|2012.04.11 05:19
|1.02695
|0.00
|0.00
|20.76
|-183.40
|86551600
|2012.04.11 01:49
|buy
|5.60
|audusd
|1.02425
|0.00000
|1.02695
|2012.04.11 05:19
|1.02695
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|86516583
|2012.04.10 15:28
|buy
|0.70
|audusd
|1.03027
|0.00000
|1.02695
|2012.04.11 05:19
|1.02695
|0.00
|0.00
|10.38
|-232.40
|86534249
|2012.04.10 18:14
|buy
|2.80
|audusd
|1.02625
|0.00000
|1.02695
|2012.04.11 05:19
|1.02695
|0.00
|0.00
|41.52
|196.00
|86497212
|2012.04.10 10:26
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91874
|0.00000
|0.91944
|2012.04.10 18:13
|0.91944
|0.00
|0.00
|0.00
|53.29
|86514512
|2012.04.10 15:10
|buy
|1.40
|usdchf
|0.91674
|0.00000
|0.91944
|2012.04.10 18:13
|0.91944
|0.00
|0.00
|0.00
|411.12
|86523602
|2012.04.10 16:30
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58525
|0.00000
|1.58255
|2012.04.10 17:09
|1.58255
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|86516672
|2012.04.10 15:29
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58612
|0.00000
|1.58544
|2012.04.10 16:30
|1.58544
|0.00
|0.00
|0.00
|47.60
|86518162
|2012.04.10 15:35
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.58814
|0.00000
|1.58544
|2012.04.10 16:30
|1.58544
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86513162
|2012.04.10 15:02
|sell
|1.40
|eurusd
|1.31016
|0.00000
|1.30947
|2012.04.10 16:27
|1.30947
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|86497298
|2012.04.10 10:28
|sell
|0.70
|eurusd
|1.30816
|0.00000
|1.30947
|2012.04.10 16:27
|1.30947
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.70
|86516821
|2012.04.10 15:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.31217
|0.00000
|1.30947
|2012.04.10 16:27
|1.30947
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|86472385
|2012.04.09 19:33
|sell
|5.60
|eurusd
|1.31100
|0.00000
|1.30830
|2012.04.10 10:28
|1.30830
|0.00
|0.00
|-29.96
|1 512.00
|86469708
|2012.04.09 19:08
|sell
|2.80
|eurusd
|1.30897
|0.00000
|1.30830
|2012.04.10 10:28
|1.30830
|0.00
|0.00
|-14.98
|187.60
|86464737
|2012.04.09 16:54
|sell
|1.40
|eurusd
|1.30696
|0.00000
|1.30830
|2012.04.10 10:28
|1.30830
|0.00
|0.00
|-7.49
|-187.60
|86463310
|2012.04.09 16:17
|sell
|0.70
|eurusd
|1.30494
|0.00000
|1.30830
|2012.04.10 10:28
|1.30830
|0.00
|0.00
|-3.75
|-235.20
|86469045
|2012.04.09 18:59
|buy
|1.40
|usdchf
|0.91793
|0.00000
|0.91860
|2012.04.10 10:26
|0.91860
|0.00
|0.00
|-0.73
|102.11
|86473343
|2012.04.09 19:40
|buy
|2.80
|usdchf
|0.91590
|0.00000
|0.91860
|2012.04.10 10:26
|0.91860
|0.00
|0.00
|-1.46
|822.99
|86443194
|2012.04.09 03:56
|buy
|0.70
|usdchf
|0.92009
|0.00000
|0.91860
|2012.04.10 10:26
|0.91860
|0.00
|0.00
|-0.37
|-113.54
|86443182
|2012.04.09 03:56
|sell
|0.70
|eurusd
|1.30573
|0.00000
|1.30509
|2012.04.09 16:17
|1.30509
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|86453097
|2012.04.09 10:30
|sell
|1.40
|eurusd
|1.30779
|0.00000
|1.30509
|2012.04.09 16:17
|1.30509
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86438987
|2012.04.09 01:57
|sell
|0.70
|eurusd
|1.30654
|0.00000
|1.30592
|2012.04.09 03:56
|1.30592
|0.00
|0.00
|0.00
|43.40
|86440797
|2012.04.09 02:57
|sell
|1.40
|eurusd
|1.30862
|0.00000
|1.30592
|2012.04.09 03:56
|1.30592
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86433210
|2012.04.06 21:13
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91707
|0.00000
|0.91977
|2012.04.09 03:56
|0.91977
|0.00
|0.00
|-0.37
|205.49
|86433212
|2012.04.06 21:13
|sell
|0.70
|eurusd
|1.30956
|0.00000
|1.30686
|2012.04.09 01:57
|1.30686
|0.00
|0.00
|-3.75
|189.00
|86423020
|2012.04.06 15:42
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.58844
|0.00000
|1.59114
|2012.04.06 21:13
|1.58876
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|86423615
|2012.04.06 15:43
|buy
|0.70
|audusd
|1.03365
|0.00000
|1.03199
|2012.04.06 21:12
|1.03118
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.90
|86423916
|2012.04.06 15:44
|buy
|1.40
|audusd
|1.03129
|0.00000
|1.03199
|2012.04.06 21:12
|1.03118
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|86426389
|2012.04.06 16:02
|buy
|2.80
|audusd
|1.02929
|0.00000
|1.03199
|2012.04.06 21:12
|1.03118
|0.00
|0.00
|0.00
|529.20
|86422515
|2012.04.06 15:40
|buy
|0.70
|audusd
|1.03079
|0.00000
|1.03349
|2012.04.06 15:43
|1.03349
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|86418525
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.58770
|0.00000
|1.58831
|2012.04.06 15:42
|1.58831
|0.00
|0.00
|0.00
|42.70
|86418823
|2012.04.06 15:30
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.58561
|0.00000
|1.58831
|2012.04.06 15:42
|1.58831
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86390854
|2012.04.05 16:41
|buy
|0.70
|audusd
|1.03005
|0.00000
|1.03067
|2012.04.06 15:40
|1.03067
|0.00
|0.00
|10.38
|43.40
|86418946
|2012.04.06 15:30
|buy
|1.40
|audusd
|1.02797
|0.00000
|1.03067
|2012.04.06 15:40
|1.03067
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86373238
|2012.04.05 12:20
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.58659
|0.00000
|1.58727
|2012.04.06 15:30
|1.58727
|0.00
|0.00
|0.00
|190.40
|86343010
|2012.04.05 03:55
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.59061
|0.00000
|1.58727
|2012.04.06 15:30
|1.58727
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.80
|86375685
|2012.04.05 12:44
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.58457
|0.00000
|1.58727
|2012.04.06 15:30
|1.58727
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|86363431
|2012.04.05 10:17
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.58861
|0.00000
|1.58727
|2012.04.06 15:30
|1.58727
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.60
|86349849
|2012.04.05 06:19
|buy
|0.70
|audusd
|1.02925
|0.00000
|1.02989
|2012.04.05 16:41
|1.02989
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|86375521
|2012.04.05 12:43
|buy
|1.40
|audusd
|1.02719
|0.00000
|1.02989
|2012.04.05 16:41
|1.02989
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|86314299
|2012.04.04 15:39
|buy
|1.40
|audusd
|1.02635
|0.00000
|1.02905
|2012.04.05 06:19
|1.02905
|0.00
|0.00
|62.29
|378.00
|86308641
|2012.04.04 15:05
|buy
|0.70
|audusd
|1.02836
|0.00000
|1.02905
|2012.04.05 06:19
|1.02905
|0.00
|0.00
|31.14
|48.30
|86325718
|2012.04.04 17:03
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.58774
|0.00000
|1.59044
|2012.04.05 03:55
|1.59044
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|86259734
|2012.04.03 21:52
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.59091
|0.00000
|1.58761
|2012.04.04 17:03
|1.58761
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|86268129
|2012.04.04 03:27
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.58891
|0.00000
|1.58761
|2012.04.04 17:03
|1.58761
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|86317105
|2012.04.04 15:58
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.58491
|0.00000
|1.58761
|2012.04.04 17:03
|1.58761
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|86293862
|2012.04.04 12:42
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.58691
|0.00000
|1.58761
|2012.04.04 17:03
|1.58761
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|86259748
|2012.04.03 21:52
|buy
|0.70
|audusd
|1.03176
|0.00000
|1.02839
|2012.04.04 15:05
|1.02839
|0.00
|0.00
|10.38
|-235.90
|86267538
|2012.04.04 03:03
|buy
|1.40
|audusd
|1.02974
|0.00000
|1.02839
|2012.04.04 15:05
|1.02839
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.00
|86270088
|2012.04.04 04:39
|buy
|2.80
|audusd
|1.02770
|0.00000
|1.02839
|2012.04.04 15:05
|1.02839
|0.00
|0.00
|0.00
|193.20
|86287808
|2012.04.04 11:49
|buy
|5.60
|audusd
|1.02569
|0.00000
|1.02839
|2012.04.04 15:05
|1.02839
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|86256778
|2012.04.03 21:16
|sell
|0.90
|eurusd
|1.32437
|0.00000
|1.32167
|2012.04.03 21:52
|1.32378
|0.00
|0.00
|0.00
|53.10
|86255500
|2012.04.03 21:11
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.59199
|0.00000
|1.58929
|2012.04.03 21:51
|1.59098
|0.00
|0.00
|0.00
|90.90
|86256754
|2012.04.03 21:16
|buy
|0.90
|usdchf
|0.90921
|0.00000
|0.91191
|2012.04.03 21:51
|0.90950
|0.00
|0.00
|0.00
|28.70
|86253913
|2012.04.03 21:02
|sell
|0.90
|audusd
|1.03398
|0.00000
|1.03128
|2012.04.03 21:29
|1.03128
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86255365
|2012.04.03 21:11
|sell
|0.90
|eurusd
|1.32718
|0.00000
|1.32448
|2012.04.03 21:16
|1.32448
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86254575
|2012.04.03 21:05
|buy
|0.90
|usdchf
|0.90613
|0.00000
|0.90883
|2012.04.03 21:16
|0.90883
|0.00
|0.00
|0.00
|267.38
|85786343
|2012.03.22 17:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.31974
|0.00000
|1.32500
|2012.04.03 21:12
|1.32500
|0.00
|0.00
|-42.80
|-420.80
|85761413
|2012.03.22 11:32
|sell
|0.70
|eurusd
|1.31362
|0.00000
|1.32500
|2012.04.03 21:12
|1.32500
|0.00
|0.00
|-37.49
|-796.60
|85763307
|2012.03.22 11:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.31566
|0.00000
|1.32500
|2012.04.03 21:12
|1.32500
|0.00
|0.00
|-10.70
|-186.80
|85785294
|2012.03.22 17:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.31774
|0.00000
|1.32500
|2012.04.03 21:12
|1.32500
|0.00
|0.00
|-21.40
|-290.40
|86253789
|2012.04.03 21:01
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.59489
|0.00000
|1.59219
|2012.04.03 21:11
|1.59219
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86254040
|2012.04.03 21:03
|sell
|0.90
|eurusd
|1.33019
|0.00000
|1.32749
|2012.04.03 21:11
|1.32749
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86246011
|2012.04.03 17:41
|buy
|1.80
|usdchf
|0.90313
|0.00000
|0.90583
|2012.04.03 21:05
|0.90583
|0.00
|0.00
|0.00
|536.52
|86244794
|2012.04.03 17:21
|buy
|0.90
|usdchf
|0.90513
|0.00000
|0.90583
|2012.04.03 21:05
|0.90583
|0.00
|0.00
|0.00
|69.55
|86235409
|2012.04.03 14:30
|sell
|0.90
|eurusd
|1.33110
|0.00000
|1.33042
|2012.04.03 21:03
|1.33042
|0.00
|0.00
|0.00
|61.20
|86246251
|2012.04.03 17:42
|sell
|1.80
|eurusd
|1.33312
|0.00000
|1.33042
|2012.04.03 21:03
|1.33042
|0.00
|0.00
|0.00
|486.00
|86231736
|2012.04.03 13:38
|sell
|0.90
|audusd
|1.03687
|0.00000
|1.03417
|2012.04.03 21:02
|1.03417
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86238584
|2012.04.03 15:22
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.59779
|0.00000
|1.59509
|2012.04.03 21:01
|1.59509
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86231709
|2012.04.03 13:38
|buy
|0.90
|usdchf
|0.90231
|0.00000
|0.90501
|2012.04.03 17:21
|0.90501
|0.00
|0.00
|0.00
|268.51
|86231704
|2012.04.03 13:38
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.60060
|0.00000
|1.59790
|2012.04.03 15:22
|1.59790
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86231678
|2012.04.03 13:37
|sell
|0.90
|eurusd
|1.33395
|0.00000
|1.33125
|2012.04.03 14:30
|1.33125
|0.00
|0.00
|0.00
|243.00
|86112125
|2012.03.30 09:57
|sell
|2.10
|eurusd
|1.33617
|0.00000
|1.32500
|2012.03.30 20:21
|1.33340
|0.00
|0.00
|0.00
|581.70
|86112132
|2012.03.30 09:58
|sell
|2.10
|eurusd
|1.33621
|0.00000
|1.32500
|2012.03.30 20:21
|1.33340
|0.00
|0.00
|0.00
|590.10
|86058985
|2012.03.29 13:43
|buy
|2.10
|eurusd
|1.32805
|0.00000
|1.34000
|2012.03.29 22:25
|1.32909
|0.00
|0.00
|0.00
|218.40
|86060177
|2012.03.29 14:04
|buy
|2.10
|eurusd
|1.32768
|0.00000
|1.34000
|2012.03.29 21:58
|1.32885
|0.00
|0.00
|0.00
|245.70
|86058941
|2012.03.29 13:42
|buy
|0.70
|usdchf
|0.90765
|0.00000
|0.91035
|2012.03.29 13:42
|0.90748
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.11
|86058112
|2012.03.29 13:23
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58785
|0.00000
|1.58515
|2012.03.29 13:42
|1.58779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|86054084
|2012.03.29 12:25
|buy
|0.70
|usdchf
|0.90729
|0.00000
|0.90999
|2012.03.29 13:42
|0.90750
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|86022068
|2012.03.28 21:39
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.58868
|0.00000
|1.58801
|2012.03.29 13:23
|1.58801
|0.00
|0.00
|-23.10
|187.60
|86016402
|2012.03.28 19:20
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.58665
|0.00000
|1.58801
|2012.03.29 13:23
|1.58801
|0.00
|0.00
|-11.55
|-190.40
|86009218
|2012.03.28 17:33
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58465
|0.00000
|1.58801
|2012.03.29 13:23
|1.58801
|0.00
|0.00
|-5.78
|-235.20
|86034976
|2012.03.29 06:11
|sell
|5.60
|gbpusd
|1.59071
|0.00000
|1.58801
|2012.03.29 13:23
|1.58801
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|86023419
|2012.03.28 22:03
|buy
|1.40
|usdchf
|0.90444
|0.00000
|0.90714
|2012.03.29 12:25
|0.90714
|0.00
|0.00
|-2.22
|416.69
|86001470
|2012.03.28 15:56
|buy
|0.70
|usdchf
|0.90646
|0.00000
|0.90714
|2012.03.29 12:25
|0.90714
|0.00
|0.00
|-1.11
|52.47
|86031646
|2012.03.29 03:53
|sell
|0.70
|audusd
|1.03658
|0.00000
|1.03388
|2012.03.29 04:47
|1.03548
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|86024892
|2012.03.28 22:59
|sell
|1.40
|audusd
|1.03951
|0.00000
|1.03681
|2012.03.29 03:53
|1.03681
|0.00
|0.00
|-71.65
|378.00
|86005714
|2012.03.28 16:44
|sell
|0.70
|audusd
|1.03751
|0.00000
|1.03681
|2012.03.29 03:53
|1.03681
|0.00
|0.00
|-35.83
|49.00
|86005550
|2012.03.28 16:43
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58752
|0.00000
|1.58482
|2012.03.28 17:33
|1.58482
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85992471
|2012.03.28 13:01
|sell
|0.70
|audusd
|1.04035
|0.00000
|1.03765
|2012.03.28 16:44
|1.03765
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85997477
|2012.03.28 14:51
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.59044
|0.00000
|1.58774
|2012.03.28 16:43
|1.58774
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85889283
|2012.03.26 17:18
|buy
|1.40
|usdchf
|0.90360
|0.00000
|0.90630
|2012.03.28 15:56
|0.90630
|0.00
|0.00
|-1.50
|417.08
|85881868
|2012.03.26 15:34
|buy
|0.70
|usdchf
|0.90560
|0.00000
|0.90630
|2012.03.28 15:56
|0.90630
|0.00
|0.00
|-0.74
|54.07
|85987200
|2012.03.28 11:36
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.59116
|0.00000
|1.59059
|2012.03.28 14:51
|1.59059
|0.00
|0.00
|0.00
|39.90
|85990106
|2012.03.28 12:29
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.59329
|0.00000
|1.59059
|2012.03.28 14:51
|1.59059
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|85971952
|2012.03.28 03:46
|sell
|0.70
|audusd
|1.04318
|0.00000
|1.04048
|2012.03.28 13:01
|1.04048
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85978573
|2012.03.28 09:32
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.59401
|0.00000
|1.59131
|2012.03.28 11:36
|1.59131
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85883139
|2012.03.26 15:46
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.59286
|0.00000
|1.59419
|2012.03.28 09:32
|1.59419
|0.00
|0.00
|-7.70
|-186.20
|85885169
|2012.03.26 16:12
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.59489
|0.00000
|1.59419
|2012.03.28 09:32
|1.59419
|0.00
|0.00
|-15.40
|196.00
|85903795
|2012.03.26 22:48
|sell
|5.60
|gbpusd
|1.59689
|0.00000
|1.59419
|2012.03.28 09:32
|1.59419
|0.00
|0.00
|-30.80
|1 512.00
|85881852
|2012.03.26 15:34
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.59086
|0.00000
|1.59419
|2012.03.28 09:32
|1.59419
|0.00
|0.00
|-3.86
|-233.10
|85966024
|2012.03.27 22:57
|sell
|0.70
|audusd
|1.04608
|0.00000
|1.04338
|2012.03.28 03:46
|1.04338
|0.00
|0.00
|-11.94
|189.00
|85954715
|2012.03.27 17:05
|sell
|0.70
|audusd
|1.04898
|0.00000
|1.04628
|2012.03.27 22:57
|1.04628
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85942403
|2012.03.27 13:27
|sell
|0.70
|audusd
|1.05182
|0.00000
|1.04912
|2012.03.27 17:05
|1.04912
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85938334
|2012.03.27 12:09
|sell
|2.80
|audusd
|1.05466
|0.00000
|1.05196
|2012.03.27 13:27
|1.05196
|0.00
|0.00
|0.00
|756.00
|85929576
|2012.03.27 09:00
|sell
|1.40
|audusd
|1.05262
|0.00000
|1.05196
|2012.03.27 13:27
|1.05196
|0.00
|0.00
|0.00
|92.40
|85926778
|2012.03.27 06:09
|sell
|0.70
|audusd
|1.05058
|0.00000
|1.05196
|2012.03.27 13:27
|1.05196
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.60
|85904713
|2012.03.26 23:00
|sell
|1.40
|audusd
|1.05349
|0.00000
|1.05079
|2012.03.27 06:09
|1.05079
|0.00
|0.00
|-23.88
|378.00
|85893024
|2012.03.26 18:32
|sell
|0.70
|audusd
|1.05149
|0.00000
|1.05079
|2012.03.27 06:09
|1.05079
|0.00
|0.00
|-11.94
|49.00
|85889932
|2012.03.26 17:22
|sell
|1.40
|audusd
|1.05436
|0.00000
|1.05166
|2012.03.26 18:31
|1.05166
|0.00
|0.00
|0.00
|378.00
|85881884
|2012.03.26 15:34
|sell
|0.70
|audusd
|1.05235
|0.00000
|1.05166
|2012.03.26 18:31
|1.05166
|0.00
|0.00
|0.00
|48.30
|85811339
|2012.03.23 09:44
|buy
|0.80
|usdchf
|0.90971
|0.00000
|0.91241
|2012.03.26 11:36
|0.91241
|0.00
|0.00
|-0.42
|236.74
|85786107
|2012.03.22 17:40
|buy
|0.20
|usdchf
|0.91371
|0.00000
|0.91241
|2012.03.26 11:36
|0.91241
|0.00
|0.00
|-0.21
|-28.50
|85752158
|2012.03.22 10:30
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91578
|0.00000
|0.91241
|2012.03.26 11:36
|0.91241
|0.00
|0.00
|-0.74
|-258.55
|85808992
|2012.03.23 09:23
|buy
|0.40
|usdchf
|0.91171
|0.00000
|0.91241
|2012.03.26 11:36
|0.91241
|0.00
|0.00
|-0.21
|30.69
|85770081
|2012.03.22 13:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58090
|0.00000
|1.58227
|2012.03.23 13:59
|1.58227
|0.00
|0.00
|-0.55
|-27.40
|85808720
|2012.03.23 09:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58297
|0.00000
|1.58227
|2012.03.23 13:59
|1.58227
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|85760428
|2012.03.22 11:30
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.57890
|0.00000
|1.58227
|2012.03.23 13:59
|1.58227
|0.00
|0.00
|-1.93
|-235.90
|85809300
|2012.03.23 09:26
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58497
|0.00000
|1.58227
|2012.03.23 13:59
|1.58227
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85751666
|2012.03.22 10:29
|sell
|0.70
|audusd
|1.03794
|0.00000
|1.03524
|2012.03.22 15:44
|1.03524
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85752323
|2012.03.22 10:31
|sell
|0.70
|eurusd
|1.31648
|0.00000
|1.31378
|2012.03.22 11:32
|1.31378
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85758858
|2012.03.22 11:16
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58224
|0.00000
|1.57954
|2012.03.22 11:30
|1.57954
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85752506
|2012.03.22 10:31
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58510
|0.00000
|1.58240
|2012.03.22 11:15
|1.58240
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85694532
|2012.03.21 14:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58388
|0.00000
|1.58524
|2012.03.22 10:31
|1.58524
|0.00
|0.00
|-3.30
|-54.40
|85728773
|2012.03.22 03:33
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.58794
|0.00000
|1.58524
|2012.03.22 10:31
|1.58524
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|85713905
|2012.03.21 20:02
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.58593
|0.00000
|1.58524
|2012.03.22 10:31
|1.58524
|0.00
|0.00
|-9.90
|82.80
|85750554
|2012.03.22 10:23
|sell
|0.70
|eurusd
|1.31936
|0.00000
|1.31666
|2012.03.22 10:31
|1.31666
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|85748562
|2012.03.22 10:08
|buy
|0.70
|usdchf
|0.91289
|0.00000
|0.91559
|2012.03.22 10:30
|0.91559
|0.00
|0.00
|0.00
|206.42
|85738522
|2012.03.22 07:28
|sell
|1.20
|audusd
|1.04077
|0.00000
|1.03807
|2012.03.22 10:29
|1.03807
|0.00
|0.00
|0.00
|324.00
|85732941
|2012.03.22 04:55
|sell
|0.60
|audusd
|1.03875
|0.00000
|1.03807
|2012.03.22 10:29
|1.03807
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|85747236
|2012.03.22 09:59
|sell
|0.60
|eurusd
|1.32222
|0.00000
|1.31952
|2012.03.22 10:23
|1.31952
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|85725193
|2012.03.22 02:19
|buy
|1.20
|usdchf
|0.91201
|0.00000
|0.91271
|2012.03.22 10:08
|0.91271
|0.00
|0.00
|0.00
|92.03
|85742870
|2012.03.22 09:05
|buy
|2.40
|usdchf
|0.91001
|0.00000
|0.91271
|2012.03.22 10:08
|0.91271
|0.00
|0.00
|0.00
|709.97
|85705563
|2012.03.21 16:59
|buy
|0.40
|usdchf
|0.91401
|0.00000
|0.91271
|2012.03.22 10:08
|0.91271
|0.00
|0.00
|-0.63
|-56.97
|85743344
|2012.03.22 09:11
|sell
|4.80
|eurusd
|1.32508
|0.00000
|1.32238
|2012.03.22 09:59
|1.32238
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.00
|85706060
|2012.03.21 17:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.31907
|0.00000
|1.32238
|2012.03.22 09:59
|1.32238
|0.00
|0.00
|-6.42
|-132.40
|85716204
|2012.03.21 21:50
|sell
|1.20
|eurusd
|1.32108
|0.00000
|1.32238
|2012.03.22 09:59
|1.32238
|0.00
|0.00
|-19.26
|-156.00
|85725784
|2012.03.22 02:25
|sell
|2.40
|eurusd
|1.32308
|0.00000
|1.32238
|2012.03.22 09:59
|1.32238
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|85731718
|2012.03.22 04:36
|sell
|0.60
|audusd
|1.04166
|0.00000
|1.03896
|2012.03.22 04:55
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|85730992
|2012.03.22 04:30
|sell
|0.60
|audusd
|1.04456
|0.00000
|1.04186
|2012.03.22 04:36
|1.04186
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|85710740
|2012.03.21 18:12
|sell
|1.20
|audusd
|1.04551
|0.00000
|1.04481
|2012.03.22 04:30
|1.04481
|0.00
|0.00
|-61.42
|84.00
|85700757
|2012.03.21 16:05
|sell
|0.40
|audusd
|1.04348
|0.00000
|1.04481
|2012.03.22 04:30
|1.04481
|0.00
|0.00
|-20.47
|-53.20
|85728697
|2012.03.22 03:32
|sell
|2.40
|audusd
|1.04751
|0.00000
|1.04481
|2012.03.22 04:30
|1.04481
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|85704739
|2012.03.21 16:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32193
|0.00000
|1.31923
|2012.03.21 17:02
|1.31923
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85691604
|2012.03.21 13:30
|buy
|0.40
|usdchf
|0.91112
|0.00000
|0.91382
|2012.03.21 16:59
|0.91382
|0.00
|0.00
|0.00
|118.19
|85693763
|2012.03.21 14:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32276
|0.00000
|1.32210
|2012.03.21 16:54
|1.32210
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|85701783
|2012.03.21 16:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.32480
|0.00000
|1.32210
|2012.03.21 16:54
|1.32210
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85691535
|2012.03.21 13:30
|sell
|0.40
|audusd
|1.04632
|0.00000
|1.04362
|2012.03.21 16:05
|1.04362
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85687091
|2012.03.21 12:06
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58682
|0.00000
|1.58412
|2012.03.21 14:20
|1.58412
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85684968
|2012.03.21 11:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58480
|0.00000
|1.58412
|2012.03.21 14:20
|1.58412
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|85641246
|2012.03.21 02:48
|sell
|3.20
|eurusd
|1.32566
|0.00000
|1.32296
|2012.03.21 14:09
|1.32296
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|85581597
|2012.03.20 11:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.31935
|0.00000
|1.32296
|2012.03.21 14:09
|1.32296
|0.00
|0.00
|-2.14
|-144.40
|85599905
|2012.03.20 15:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.32164
|0.00000
|1.32296
|2012.03.21 14:09
|1.32296
|0.00
|0.00
|-4.28
|-105.60
|85602606
|2012.03.20 16:08
|sell
|1.60
|eurusd
|1.32365
|0.00000
|1.32296
|2012.03.21 14:09
|1.32296
|0.00
|0.00
|-8.56
|110.40
|85581587
|2012.03.20 11:33
|buy
|0.40
|usdchf
|0.91432
|0.00000
|0.91094
|2012.03.21 13:30
|0.91094
|0.00
|0.00
|-0.21
|-148.42
|85599937
|2012.03.20 15:49
|buy
|0.80
|usdchf
|0.91230
|0.00000
|0.91094
|2012.03.21 13:30
|0.91094
|0.00
|0.00
|-0.42
|-119.44
|85653743
|2012.03.21 04:58
|buy
|3.20
|usdchf
|0.90824
|0.00000
|0.91094
|2012.03.21 13:30
|0.91094
|0.00
|0.00
|0.00
|948.47
|85606576
|2012.03.20 17:05
|buy
|1.60
|usdchf
|0.91024
|0.00000
|0.91094
|2012.03.21 13:30
|0.91094
|0.00
|0.00
|-0.84
|122.95
|85684191
|2012.03.21 11:29
|sell
|0.40
|audusd
|1.04913
|0.00000
|1.04643
|2012.03.21 13:30
|1.04643
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85684289
|2012.03.21 11:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58775
|0.00000
|1.58505
|2012.03.21 11:33
|1.58505
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85641448
|2012.03.21 02:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58756
|0.00000
|1.58896
|2012.03.21 11:30
|1.58896
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|85680111
|2012.03.21 10:29
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.59166
|0.00000
|1.58896
|2012.03.21 11:30
|1.58896
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|85605587
|2012.03.20 16:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58555
|0.00000
|1.58896
|2012.03.21 11:30
|1.58896
|0.00
|0.00
|-1.10
|-136.40
|85679306
|2012.03.21 10:19
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.58956
|0.00000
|1.58896
|2012.03.21 11:30
|1.58896
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|85680044
|2012.03.21 10:29
|sell
|1.60
|audusd
|1.05188
|0.00000
|1.04918
|2012.03.21 11:29
|1.04918
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|85665608
|2012.03.21 07:27
|sell
|0.40
|audusd
|1.04787
|0.00000
|1.04918
|2012.03.21 11:29
|1.04918
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.40
|85669633
|2012.03.21 08:16
|sell
|0.80
|audusd
|1.04987
|0.00000
|1.04918
|2012.03.21 11:29
|1.04918
|0.00
|0.00
|0.00
|55.20
|85643705
|2012.03.21 03:07
|sell
|1.60
|audusd
|1.05078
|0.00000
|1.04808
|2012.03.21 07:27
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|85598766
|2012.03.20 15:42
|sell
|0.40
|audusd
|1.04667
|0.00000
|1.04808
|2012.03.21 07:27
|1.04808
|0.00
|0.00
|-6.82
|-56.40
|85602698
|2012.03.20 16:08
|sell
|0.80
|audusd
|1.04878
|0.00000
|1.04808
|2012.03.21 07:27
|1.04808
|0.00
|0.00
|-13.65
|56.00
|85590985
|2012.03.20 13:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58434
|0.00000
|1.58571
|2012.03.20 16:57
|1.58571
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.80
|85599867
|2012.03.20 15:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58638
|0.00000
|1.58571
|2012.03.20 16:57
|1.58571
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|85602678
|2012.03.20 16:08
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.58841
|0.00000
|1.58571
|2012.03.20 16:57
|1.58571
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|85581536
|2012.03.20 11:33
|sell
|0.40
|audusd
|1.04948
|0.00000
|1.04678
|2012.03.20 15:42
|1.04678
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85584824
|2012.03.20 12:09
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58722
|0.00000
|1.58452
|2012.03.20 13:55
|1.58452
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85580770
|2012.03.20 11:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58522
|0.00000
|1.58452
|2012.03.20 13:55
|1.58452
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|85521748
|2012.03.19 16:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.32021
|0.00000
|1.31953
|2012.03.20 11:33
|1.31953
|0.00
|0.00
|-8.56
|108.80
|85520877
|2012.03.19 16:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.31820
|0.00000
|1.31953
|2012.03.20 11:33
|1.31953
|0.00
|0.00
|-4.28
|-106.40
|85498561
|2012.03.19 12:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.31613
|0.00000
|1.31953
|2012.03.20 11:33
|1.31953
|0.00
|0.00
|-2.14
|-136.00
|85526551
|2012.03.19 17:20
|sell
|3.20
|eurusd
|1.32223
|0.00000
|1.31953
|2012.03.20 11:33
|1.31953
|0.00
|0.00
|-17.12
|864.00
|85579138
|2012.03.20 11:06
|buy
|0.80
|usdchf
|0.91148
|0.00000
|0.91418
|2012.03.20 11:33
|0.91418
|0.00
|0.00
|0.00
|236.28
|85575835
|2012.03.20 10:20
|buy
|0.40
|usdchf
|0.91350
|0.00000
|0.91418
|2012.03.20 11:33
|0.91418
|0.00
|0.00
|0.00
|29.75
|85574404
|2012.03.20 10:06
|sell
|0.40
|audusd
|1.05234
|0.00000
|1.04964
|2012.03.20 11:33
|1.04964
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85577335
|2012.03.20 10:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58598
|0.00000
|1.58537
|2012.03.20 11:27
|1.58537
|0.00
|0.00
|0.00
|48.80
|85579170
|2012.03.20 11:06
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.58807
|0.00000
|1.58537
|2012.03.20 11:27
|1.58537
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|85575175
|2012.03.20 10:13
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58397
|0.00000
|1.58537
|2012.03.20 11:27
|1.58537
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|85521076
|2012.03.19 16:44
|buy
|0.80
|usdchf
|0.91467
|0.00000
|0.91335
|2012.03.20 10:20
|0.91335
|0.00
|0.00
|-0.42
|-115.62
|85526255
|2012.03.19 17:19
|buy
|1.60
|usdchf
|0.91267
|0.00000
|0.91335
|2012.03.20 10:20
|0.91335
|0.00
|0.00
|-0.84
|119.12
|85529917
|2012.03.19 17:39
|buy
|3.20
|usdchf
|0.91065
|0.00000
|0.91335
|2012.03.20 10:20
|0.91335
|0.00
|0.00
|-1.69
|945.97
|85498570
|2012.03.19 12:01
|buy
|0.40
|usdchf
|0.91671
|0.00000
|0.91335
|2012.03.20 10:20
|0.91335
|0.00
|0.00
|-0.21
|-147.15
|85566943
|2012.03.20 05:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58683
|0.00000
|1.58413
|2012.03.20 10:13
|1.58413
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85572124
|2012.03.20 09:32
|sell
|0.40
|audusd
|1.05519
|0.00000
|1.05249
|2012.03.20 10:06
|1.05249
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85566198
|2012.03.20 04:56
|sell
|0.40
|audusd
|1.05603
|0.00000
|1.05533
|2012.03.20 09:32
|1.05533
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|85569798
|2012.03.20 08:17
|sell
|0.80
|audusd
|1.05803
|0.00000
|1.05533
|2012.03.20 09:32
|1.05533
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85501284
|2012.03.19 13:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.58572
|0.00000
|1.58709
|2012.03.20 05:19
|1.58709
|0.00
|0.00
|-2.20
|-109.60
|85528385
|2012.03.19 17:28
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.58979
|0.00000
|1.58709
|2012.03.20 05:19
|1.58709
|0.00
|0.00
|-8.80
|864.00
|85498572
|2012.03.19 12:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58368
|0.00000
|1.58709
|2012.03.20 05:19
|1.58709
|0.00
|0.00
|-1.10
|-136.40
|85503774
|2012.03.19 13:46
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.58779
|0.00000
|1.58709
|2012.03.20 05:19
|1.58709
|0.00
|0.00
|-4.40
|112.00
|85564903
|2012.03.20 03:47
|sell
|0.40
|audusd
|1.05893
|0.00000
|1.05623
|2012.03.20 04:56
|1.05623
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85540200
|2012.03.19 19:23
|sell
|3.20
|audusd
|1.06193
|0.00000
|1.05923
|2012.03.20 03:47
|1.05923
|0.00
|0.00
|-54.59
|864.00
|85525172
|2012.03.19 17:10
|sell
|1.60
|audusd
|1.05987
|0.00000
|1.05923
|2012.03.20 03:47
|1.05923
|0.00
|0.00
|-27.30
|102.40
|85519057
|2012.03.19 16:27
|sell
|0.80
|audusd
|1.05787
|0.00000
|1.05923
|2012.03.20 03:47
|1.05923
|0.00
|0.00
|-13.65
|-108.80
|85511220
|2012.03.19 15:07
|sell
|0.40
|audusd
|1.05586
|0.00000
|1.05923
|2012.03.20 03:47
|1.05923
|0.00
|0.00
|-6.82
|-134.80
|85498598
|2012.03.19 12:02
|sell
|0.40
|audusd
|1.05872
|0.00000
|1.05602
|2012.03.19 15:07
|1.05602
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85224805
|2012.03.13 07:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31587
|0.00000
|1.31456
|2012.03.16 15:39
|1.31456
|0.00
|0.00
|2.89
|-26.20
|85240454
|2012.03.13 12:25
|buy
|0.80
|eurusd
|1.31186
|0.00000
|1.31456
|2012.03.16 15:39
|1.31456
|0.00
|0.00
|11.51
|216.00
|85233354
|2012.03.13 10:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31386
|0.00000
|1.31456
|2012.03.16 15:39
|1.31456
|0.00
|0.00
|5.76
|28.00
|85220013
|2012.03.13 04:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31790
|0.00000
|1.31456
|2012.03.16 15:39
|1.31456
|0.00
|0.00
|5.76
|-133.60
|85219986
|2012.03.13 04:13
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91470
|0.00000
|0.91802
|2012.03.16 15:38
|0.91802
|0.00
|0.00
|-2.05
|-144.66
|85231167
|2012.03.13 10:05
|sell
|0.20
|usdchf
|0.91670
|0.00000
|0.91802
|2012.03.16 15:38
|0.91802
|0.00
|0.00
|-1.04
|-28.76
|85239677
|2012.03.13 12:16
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91871
|0.00000
|0.91802
|2012.03.16 15:38
|0.91802
|0.00
|0.00
|-2.05
|30.06
|85247758
|2012.03.13 14:10
|sell
|0.80
|usdchf
|0.92072
|0.00000
|0.91802
|2012.03.16 15:38
|0.91802
|0.00
|0.00
|-4.13
|235.29
|85152016
|2012.03.09 21:57
|buy
|1.60
|audusd
|1.05681
|0.00000
|1.05750
|2012.03.16 14:32
|1.05750
|0.00
|0.00
|166.10
|110.40
|85132136
|2012.03.09 17:20
|buy
|0.40
|audusd
|1.06091
|0.00000
|1.05750
|2012.03.16 14:32
|1.05750
|0.00
|0.00
|41.52
|-136.40
|85141513
|2012.03.09 18:28
|buy
|0.80
|audusd
|1.05883
|0.00000
|1.05750
|2012.03.16 14:32
|1.05750
|0.00
|0.00
|83.03
|-106.40
|85158657
|2012.03.12 02:12
|buy
|3.20
|audusd
|1.05480
|0.00000
|1.05750
|2012.03.16 14:32
|1.05750
|0.00
|0.00
|284.75
|864.00
|85214899
|2012.03.13 01:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.56608
|0.00000
|1.56676
|2012.03.13 11:17
|1.56676
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|85218076
|2012.03.13 02:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.56406
|0.00000
|1.56676
|2012.03.13 11:17
|1.56676
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85201042
|2012.03.12 18:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31505
|0.00000
|1.31775
|2012.03.13 04:14
|1.31775
|0.00
|0.00
|1.15
|108.00
|85199732
|2012.03.12 17:51
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91773
|0.00000
|0.91503
|2012.03.13 04:13
|0.91503
|0.00
|0.00
|-0.42
|118.03
|85185120
|2012.03.12 12:53
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.56316
|0.00000
|1.56586
|2012.03.13 01:38
|1.56586
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|85184747
|2012.03.12 12:51
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.56517
|0.00000
|1.56586
|2012.03.13 01:38
|1.56586
|0.00
|0.00
|0.00
|110.40
|85140698
|2012.03.09 18:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.56725
|0.00000
|1.56586
|2012.03.13 01:38
|1.56586
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.20
|85132086
|2012.03.09 17:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.56933
|0.00000
|1.56586
|2012.03.13 01:38
|1.56586
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.80
|85178508
|2012.03.12 11:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31218
|0.00000
|1.31488
|2012.03.12 18:08
|1.31488
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|85132104
|2012.03.09 17:20
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91856
|0.00000
|0.91787
|2012.03.12 17:51
|0.91787
|0.00
|0.00
|-0.42
|30.07
|85141505
|2012.03.09 18:28
|sell
|0.80
|usdchf
|0.92057
|0.00000
|0.91787
|2012.03.12 17:51
|0.91787
|0.00
|0.00
|-0.84
|235.33
|85175642
|2012.03.12 10:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.30933
|0.00000
|1.31203
|2012.03.12 11:09
|1.31203
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|85167920
|2012.03.12 08:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31133
|0.00000
|1.31203
|2012.03.12 11:09
|1.31203
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|85140159
|2012.03.09 18:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.31051
|0.00000
|1.31114
|2012.03.12 08:52
|1.31114
|0.00
|0.00
|2.30
|50.40
|85165696
|2012.03.12 07:36
|buy
|1.60
|eurusd
|1.30844
|0.00000
|1.31114
|2012.03.12 08:52
|1.31114
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|85132053
|2012.03.09 17:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31252
|0.00000
|1.31114
|2012.03.12 08:52
|1.31114
|0.00
|0.00
|1.15
|-55.20
|85037061
|2012.03.08 12:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.57994
|0.00000
|1.58264
|2012.03.08 17:59
|1.58264
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|85031171
|2012.03.08 11:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.58195
|0.00000
|1.58264
|2012.03.08 17:59
|1.58264
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|85032611
|2012.03.08 11:46
|sell
|0.30
|usdchf
|0.91143
|0.00000
|0.90873
|2012.03.08 15:38
|0.90873
|0.00
|0.00
|0.00
|89.14
|85035194
|2012.03.08 12:34
|buy
|0.20
|gbpjpy
|128.603
|0.000
|128.873
|2012.03.08 13:53
|128.873
|0.00
|0.00
|0.00
|66.19
|85029487
|2012.03.08 11:13
|buy
|0.30
|gbpjpy
|128.811
|0.000
|128.873
|2012.03.08 13:53
|128.873
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|85031267
|2012.03.08 11:33
|buy
|0.30
|eurjpy
|107.658
|0.000
|107.928
|2012.03.08 13:52
|107.928
|0.00
|0.00
|0.00
|99.34
|85031422
|2012.03.08 11:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.32065
|0.00000
|1.32335
|2012.03.08 13:49
|1.32335
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|85029440
|2012.03.08 11:13
|sell
|0.30
|usdchf
|0.91431
|0.00000
|0.91161
|2012.03.08 11:46
|0.91161
|0.00
|0.00
|0.00
|88.85
|85026480
|2012.03.08 10:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.31779
|0.00000
|1.32049
|2012.03.08 11:35
|1.32049
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|85027862
|2012.03.08 10:45
|buy
|0.30
|eurjpy
|107.371
|0.000
|107.641
|2012.03.08 11:33
|107.641
|0.00
|0.00
|0.00
|99.34
|85029263
|2012.03.08 11:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.57911
|0.00000
|1.58181
|2012.03.08 11:31
|1.58181
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|85027716
|2012.03.08 10:42
|buy
|0.30
|gbpjpy
|128.499
|0.000
|128.769
|2012.03.08 11:13
|128.769
|0.00
|0.00
|0.00
|99.37
|85014583
|2012.03.08 03:09
|sell
|0.30
|usdchf
|0.91718
|0.00000
|0.91448
|2012.03.08 11:13
|0.91448
|0.00
|0.00
|0.00
|88.57
|85020937
|2012.03.08 07:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.57628
|0.00000
|1.57898
|2012.03.08 11:12
|1.57898
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|85020368
|2012.03.08 07:31
|buy
|0.30
|eurjpy
|107.085
|0.000
|107.355
|2012.03.08 10:45
|107.355
|0.00
|0.00
|0.00
|99.41
|85020951
|2012.03.08 07:56
|buy
|0.30
|gbpjpy
|128.189
|0.000
|128.459
|2012.03.08 10:42
|128.459
|0.00
|0.00
|0.00
|99.46
|84915202
|2012.03.06 11:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31742
|0.00000
|1.31803
|2012.03.08 08:00
|1.31803
|0.00
|0.00
|4.61
|24.40
|84901036
|2012.03.06 05:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31945
|0.00000
|1.31803
|2012.03.08 08:00
|1.31803
|0.00
|0.00
|2.31
|-28.40
|84918655
|2012.03.06 12:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.31533
|0.00000
|1.31803
|2012.03.08 08:00
|1.31803
|0.00
|0.00
|9.21
|216.00
|84872276
|2012.03.05 15:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.32157
|0.00000
|1.31803
|2012.03.08 08:00
|1.31803
|0.00
|0.00
|4.31
|-106.20
|85014590
|2012.03.08 03:10
|buy
|0.30
|gbpjpy
|127.865
|0.000
|128.135
|2012.03.08 07:56
|128.135
|0.00
|0.00
|0.00
|99.63
|85014582
|2012.03.08 03:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.57341
|0.00000
|1.57611
|2012.03.08 07:55
|1.57611
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|85014588
|2012.03.08 03:09
|buy
|0.30
|eurjpy
|106.784
|0.000
|107.054
|2012.03.08 07:31
|107.054
|0.00
|0.00
|0.00
|99.68
|84909877
|2012.03.06 10:05
|sell
|0.20
|usdchf
|0.91471
|0.00000
|0.91607
|2012.03.07 12:24
|0.91607
|0.00
|0.00
|-0.21
|-29.69
|84918635
|2012.03.06 12:15
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91675
|0.00000
|0.91607
|2012.03.07 12:24
|0.91607
|0.00
|0.00
|-0.42
|29.69
|84872271
|2012.03.05 15:09
|sell
|0.30
|usdchf
|0.91271
|0.00000
|0.91607
|2012.03.07 12:24
|0.91607
|0.00
|0.00
|-0.63
|-110.04
|84931229
|2012.03.06 16:07
|sell
|0.80
|usdchf
|0.91877
|0.00000
|0.91607
|2012.03.07 12:24
|0.91607
|0.00
|0.00
|-0.84
|235.79
|84879120
|2012.03.05 16:32
|buy
|0.60
|audusd
|1.06822
|0.00000
|1.06892
|2012.03.06 02:52
|1.06892
|0.00
|0.00
|8.90
|42.00
|84872661
|2012.03.05 15:10
|buy
|0.30
|audusd
|1.07025
|0.00000
|1.06892
|2012.03.06 02:52
|1.06892
|0.00
|0.00
|4.45
|-39.90
|84882141
|2012.03.05 17:20
|buy
|1.20
|audusd
|1.06622
|0.00000
|1.06892
|2012.03.06 02:52
|1.06892
|0.00
|0.00
|17.80
|324.00
|84873343
|2012.03.05 15:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.58536
|0.00000
|1.58806
|2012.03.06 02:37
|1.58806
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|84867184
|2012.03.05 13:43
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.58244
|0.00000
|1.58514
|2012.03.05 15:20
|1.58514
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|84848306
|2012.03.05 08:22
|buy
|0.30
|audusd
|1.07146
|0.00000
|1.07011
|2012.03.05 15:10
|1.07011
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.50
|84855214
|2012.03.05 10:17
|buy
|0.60
|audusd
|1.06941
|0.00000
|1.07011
|2012.03.05 15:10
|1.07011
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|84858204
|2012.03.05 11:01
|buy
|1.20
|audusd
|1.06741
|0.00000
|1.07011
|2012.03.05 15:10
|1.07011
|0.00
|0.00
|0.00
|324.00
|84858583
|2012.03.05 11:04
|sell
|0.60
|usdchf
|0.91558
|0.00000
|0.91288
|2012.03.05 15:09
|0.91288
|0.00
|0.00
|0.00
|177.46
|84865855
|2012.03.05 13:17
|buy
|0.60
|eurusd
|1.31869
|0.00000
|1.32139
|2012.03.05 15:09
|1.32139
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|84848296
|2012.03.05 08:22
|sell
|0.30
|usdchf
|0.91356
|0.00000
|0.91288
|2012.03.05 15:09
|0.91288
|0.00
|0.00
|0.00
|22.35
|84862895
|2012.03.05 12:10
|buy
|0.30
|eurusd
|1.32070
|0.00000
|1.32139
|2012.03.05 15:09
|1.32139
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|84857468
|2012.03.05 10:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.58157
|0.00000
|1.58226
|2012.03.05 13:43
|1.58226
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|84859070
|2012.03.05 11:08
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.57956
|0.00000
|1.58226
|2012.03.05 13:43
|1.58226
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|84851427
|2012.03.05 09:19
|buy
|0.60
|eurusd
|1.31782
|0.00000
|1.32052
|2012.03.05 12:10
|1.32052
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|84848269
|2012.03.05 08:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.31986
|0.00000
|1.32052
|2012.03.05 12:10
|1.32052
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|84853394
|2012.03.05 09:50
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.58073
|0.00000
|1.58137
|2012.03.05 10:53
|1.58137
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|84848277
|2012.03.05 08:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.58276
|0.00000
|1.58137
|2012.03.05 10:53
|1.58137
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.70
|84855669
|2012.03.05 10:25
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.57867
|0.00000
|1.58137
|2012.03.05 10:53
|1.58137
|0.00
|0.00
|0.00
|324.00
|84806824
|2012.03.02 13:10
|sell
|0.60
|audusd
|1.07881
|0.00000
|1.07611
|2012.03.02 15:43
|1.07611
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|84801080
|2012.03.02 11:14
|sell
|0.30
|audusd
|1.07681
|0.00000
|1.07611
|2012.03.02 15:43
|1.07611
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|84801075
|2012.03.02 11:14
|buy
|0.30
|usdchf
|0.91001
|0.00000
|0.91271
|2012.03.02 14:07
|0.91271
|0.00
|0.00
|0.00
|88.75
|84801073
|2012.03.02 11:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.32518
|0.00000
|1.32248
|2012.03.02 14:03
|1.32248
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|84804687
|2012.03.02 12:13
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.59347
|0.00000
|1.59077
|2012.03.02 13:59
|1.59077
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|84801076
|2012.03.02 11:14
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.59147
|0.00000
|1.59077
|2012.03.02 13:59
|1.59077
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|84464048
|2012.02.24 09:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.57216
|0.00000
|1.57149
|2012.03.02 11:09
|1.59172
|0.00
|0.00
|-3.85
|-391.20
|84464623
|2012.02.24 10:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.57419
|0.00000
|1.57149
|2012.03.02 11:09
|1.59167
|0.00
|0.00
|-7.70
|-699.20
|84743181
|2012.03.01 12:25
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.59503
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 11:09
|1.59169
|0.00
|0.00
|-5.50
|668.00
|84237625
|2012.02.21 01:18
|buy
|0.20
|usdchf
|0.91375
|0.00000
|0.91645
|2012.03.02 11:09
|0.90956
|0.00
|0.00
|-1.30
|-92.13
|84743187
|2012.03.01 12:25
|buy
|2.00
|usdchf
|0.90348
|0.00000
|0.00000
|2012.03.02 11:09
|0.90957
|0.00
|0.00
|-1.06
|1 339.09
|84437792
|2012.02.23 20:26
|sell
|1.60
|eurusd
|1.33386
|0.00000
|1.33116
|2012.03.01 09:30
|1.33116
|0.00
|0.00
|-59.92
|432.00
|84426755
|2012.02.23 16:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32776
|0.00000
|1.33116
|2012.03.01 09:30
|1.33116
|0.00
|0.00
|-7.49
|-68.00
|84430007
|2012.02.23 17:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32979
|0.00000
|1.33116
|2012.03.01 09:30
|1.33116
|0.00
|0.00
|-14.98
|-54.80
|84432190
|2012.02.23 17:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.33180
|0.00000
|1.33116
|2012.03.01 09:30
|1.33116
|0.00
|0.00
|-29.96
|51.20
|84554709
|2012.02.27 13:27
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.58703
|1.58300
|0.00000
|2012.02.28 16:43
|1.58300
|0.00
|0.00
|0.00
|-806.00
|84562715
|2012.02.27 16:08
|sell
|0.60
|usdchf
|0.89984
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 05:42
|0.89842
|0.00
|0.00
|-0.64
|94.83
|84562705
|2012.02.27 16:07
|buy
|5.00
|eurusd
|1.33878
|0.00000
|0.00000
|2012.02.28 05:42
|1.34169
|0.00
|0.00
|14.40
|1 455.00
|84552106
|2012.02.27 12:54
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.58570
|0.00000
|0.00000
|2012.02.27 13:05
|1.58572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|84552178
|2012.02.27 12:55
|sell
|0.60
|usdchf
|0.89917
|0.00000
|0.00000
|2012.02.27 13:05
|0.89915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|84552100
|2012.02.27 12:54
|buy
|5.00
|eurusd
|1.33986
|0.00000
|0.00000
|2012.02.27 13:03
|1.34002
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|84436740
|2012.02.23 20:12
|sell
|0.20
|audusd
|1.06691
|0.00000
|1.07037
|2012.02.24 18:20
|1.07037
|0.00
|0.00
|-3.41
|-69.20
|84444140
|2012.02.23 23:17
|sell
|0.80
|audusd
|1.07095
|0.00000
|1.07037
|2012.02.24 18:20
|1.07037
|0.00
|0.00
|-13.65
|46.40
|84446179
|2012.02.24 00:32
|sell
|1.60
|audusd
|1.07307
|0.00000
|1.07037
|2012.02.24 18:20
|1.07037
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|84439736
|2012.02.23 21:39
|sell
|0.40
|audusd
|1.06891
|0.00000
|1.07037
|2012.02.24 18:20
|1.07037
|0.00
|0.00
|-6.82
|-58.40
|84289619
|2012.02.21 16:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.58034
|0.00000
|1.58304
|2012.02.24 15:52
|1.58304
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84427512
|2012.02.23 16:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56880
|0.00000
|1.57229
|2012.02.24 09:56
|1.57229
|0.00
|0.00
|-0.55
|-69.80
|84431443
|2012.02.23 17:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.57085
|0.00000
|1.57229
|2012.02.24 09:56
|1.57229
|0.00
|0.00
|-1.10
|-57.60
|84440905
|2012.02.23 22:10
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.57296
|0.00000
|1.57229
|2012.02.24 09:56
|1.57229
|0.00
|0.00
|-2.20
|53.60
|84446709
|2012.02.24 00:41
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.57499
|0.00000
|1.57229
|2012.02.24 09:56
|1.57229
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|84431912
|2012.02.23 17:56
|sell
|0.40
|audusd
|1.06977
|0.00000
|1.06707
|2012.02.23 20:11
|1.06707
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84426099
|2012.02.23 16:33
|sell
|0.20
|audusd
|1.06775
|0.00000
|1.06707
|2012.02.23 20:11
|1.06707
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|84412133
|2012.02.23 11:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.57158
|0.00000
|1.56888
|2012.02.23 16:49
|1.56888
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84414201
|2012.02.23 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.33064
|0.00000
|1.32794
|2012.02.23 16:43
|1.32794
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84412151
|2012.02.23 11:46
|sell
|0.20
|audusd
|1.07061
|0.00000
|1.06791
|2012.02.23 16:33
|1.06791
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84411608
|2012.02.23 11:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.33346
|0.00000
|1.33076
|2012.02.23 12:18
|1.33076
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84342003
|2012.02.22 09:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.32623
|0.00000
|1.32893
|2012.02.23 10:11
|1.32893
|0.00
|0.00
|1.73
|54.00
|84365323
|2012.02.22 15:25
|buy
|0.40
|audusd
|1.06203
|0.00000
|1.06473
|2012.02.22 18:08
|1.06473
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84329430
|2012.02.22 06:24
|buy
|0.20
|audusd
|1.06610
|0.00000
|1.06473
|2012.02.22 18:08
|1.06473
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.40
|84349453
|2012.02.22 11:06
|buy
|0.20
|audusd
|1.06409
|0.00000
|1.06473
|2012.02.22 18:08
|1.06473
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|84329434
|2012.02.22 06:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.32340
|0.00000
|1.32610
|2012.02.22 09:53
|1.32610
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84329427
|2012.02.22 06:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32329
|0.00000
|1.32599
|2012.02.22 09:53
|1.32599
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|84314429
|2012.02.22 00:44
|buy
|0.20
|audusd
|1.06551
|0.00000
|1.06415
|2012.02.22 04:24
|1.06415
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|84324159
|2012.02.22 03:15
|buy
|0.40
|audusd
|1.06347
|0.00000
|1.06415
|2012.02.22 04:24
|1.06415
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|84281387
|2012.02.21 15:00
|buy
|0.20
|audusd
|1.06754
|0.00000
|1.06415
|2012.02.22 04:24
|1.06415
|0.00
|0.00
|2.97
|-67.80
|84325171
|2012.02.22 03:32
|buy
|0.80
|audusd
|1.06145
|0.00000
|1.06415
|2012.02.22 04:24
|1.06415
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|84237113
|2012.02.21 01:16
|buy
|0.20
|usdcad
|0.99511
|0.00000
|0.99781
|2012.02.22 03:14
|0.99781
|0.00
|0.00
|-0.58
|54.12
|84288043
|2012.02.21 16:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.32461
|0.00000
|1.32731
|2012.02.21 18:09
|1.32731
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84290466
|2012.02.21 16:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.57968
|0.00000
|1.58037
|2012.02.21 17:46
|1.58037
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|84294483
|2012.02.21 17:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.57767
|0.00000
|1.58037
|2012.02.21 17:46
|1.58037
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84281383
|2012.02.21 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58173
|0.00000
|1.58037
|2012.02.21 17:46
|1.58037
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|84284982
|2012.02.21 15:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.57751
|0.00000
|1.58021
|2012.02.21 16:24
|1.58021
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|84284449
|2012.02.21 15:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.57951
|0.00000
|1.58021
|2012.02.21 16:24
|1.58021
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|84281440
|2012.02.21 15:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.58156
|0.00000
|1.58021
|2012.02.21 16:24
|1.58021
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|84281371
|2012.02.21 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32187
|0.00000
|1.32457
|2012.02.21 16:21
|1.32457
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|84281419
|2012.02.21 15:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.32171
|0.00000
|1.32441
|2012.02.21 16:08
|1.32441
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84222990
|2012.02.20 16:43
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99407
|0.00000
|0.99677
|2012.02.21 13:01
|0.99677
|0.00
|0.00
|-0.29
|27.09
|84242812
|2012.02.21 04:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58133
|0.00000
|1.58334
|2012.02.21 12:07
|1.58334
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.20
|84247823
|2012.02.21 05:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58604
|0.00000
|1.58334
|2012.02.21 12:07
|1.58334
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84244388
|2012.02.21 04:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58396
|0.00000
|1.58334
|2012.02.21 12:07
|1.58334
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|84244622
|2012.02.21 04:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32512
|0.00000
|1.32447
|2012.02.21 09:32
|1.32447
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|84247223
|2012.02.21 05:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.32717
|0.00000
|1.32447
|2012.02.21 09:32
|1.32447
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|84237483
|2012.02.21 01:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32101
|0.00000
|1.32447
|2012.02.21 09:32
|1.32447
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.20
|84244345
|2012.02.21 04:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32309
|0.00000
|1.32447
|2012.02.21 09:32
|1.32447
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.60
|84240775
|2012.02.21 02:45
|sell
|0.40
|gbpjpy
|126.196
|0.000
|126.185
|2012.02.21 05:23
|126.185
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|84237527
|2012.02.21 01:18
|sell
|0.20
|gbpjpy
|125.996
|0.000
|126.185
|2012.02.21 05:23
|126.185
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.46
|84244745
|2012.02.21 04:50
|sell
|0.40
|gbpjpy
|126.455
|0.000
|126.185
|2012.02.21 05:23
|126.185
|0.00
|0.00
|0.00
|135.59
|84229834
|2012.02.20 19:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58417
|0.00000
|1.58147
|2012.02.21 04:19
|1.58147
|0.00
|0.00
|-0.55
|54.00
|84223005
|2012.02.20 16:44
|buy
|0.20
|usdchf
|0.91076
|0.00000
|0.91346
|2012.02.21 01:18
|0.91346
|0.00
|0.00
|-0.11
|59.12
|84222996
|2012.02.20 16:43
|buy
|0.10
|usdchf
|0.91071
|0.00000
|0.91341
|2012.02.21 01:18
|0.91341
|0.00
|0.00
|-0.05
|29.56
|84202946
|2012.02.20 10:33
|sell
|0.40
|gbpjpy
|126.116
|0.000
|126.050
|2012.02.21 01:18
|126.050
|0.00
|0.00
|-1.30
|33.15
|84234493
|2012.02.20 23:52
|sell
|0.80
|gbpjpy
|126.320
|0.000
|126.050
|2012.02.21 01:18
|126.050
|0.00
|0.00
|-2.60
|271.21
|84200314
|2012.02.20 09:28
|sell
|0.20
|gbpjpy
|125.914
|0.000
|126.050
|2012.02.21 01:18
|126.050
|0.00
|0.00
|-0.65
|-34.15
|84230240
|2012.02.20 19:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32392
|0.00000
|1.32122
|2012.02.21 01:17
|1.32122
|0.00
|0.00
|-1.07
|54.00
|84223002
|2012.02.20 16:44
|buy
|0.20
|usdcad
|0.99398
|0.00000
|0.99468
|2012.02.21 01:15
|0.99468
|0.00
|0.00
|-0.59
|14.07
|84226781
|2012.02.20 17:55
|buy
|0.40
|usdcad
|0.99198
|0.00000
|0.99468
|2012.02.21 01:15
|0.99468
|0.00
|0.00
|-1.17
|108.58
|84223459
|2012.02.20 16:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32480
|0.00000
|1.32411
|2012.02.20 19:59
|1.32411
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|84226176
|2012.02.20 17:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32681
|0.00000
|1.32411
|2012.02.20 19:59
|1.32411
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84227045
|2012.02.20 18:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58708
|0.00000
|1.58438
|2012.02.20 19:40
|1.58438
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84223643
|2012.02.20 16:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58508
|0.00000
|1.58438
|2012.02.20 19:40
|1.58438
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|84206429
|2012.02.20 11:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58584
|0.00000
|1.58525
|2012.02.20 16:48
|1.58525
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|84213995
|2012.02.20 13:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.58795
|0.00000
|1.58525
|2012.02.20 16:48
|1.58525
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84219581
|2012.02.20 15:26
|sell
|1.60
|eurusd
|1.32760
|0.00000
|1.32490
|2012.02.20 16:47
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|84211170
|2012.02.20 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32357
|0.00000
|1.32490
|2012.02.20 16:47
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.20
|84206419
|2012.02.20 11:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32150
|0.00000
|1.32490
|2012.02.20 16:47
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|84212087
|2012.02.20 13:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.32560
|0.00000
|1.32490
|2012.02.20 16:47
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|84196789
|2012.02.20 07:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|126.224
|0.000
|125.954
|2012.02.20 09:28
|125.954
|0.00
|0.00
|0.00
|67.97
|84159069
|2012.02.17 14:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31677
|0.00000
|1.31947
|2012.02.17 15:34
|1.31844
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|84154850
|2012.02.17 13:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31390
|0.00000
|1.31660
|2012.02.17 14:24
|1.31660
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84150714
|2012.02.17 11:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31593
|0.00000
|1.31660
|2012.02.17 14:24
|1.31660
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|84125286
|2012.02.16 22:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31385
|0.00000
|1.31655
|2012.02.17 11:40
|1.31655
|0.00
|0.00
|0.58
|54.00
|84124595
|2012.02.16 22:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31585
|0.00000
|1.31655
|2012.02.17 11:40
|1.31655
|0.00
|0.00
|0.29
|7.00
|84139450
|2012.02.17 07:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31314
|0.00000
|1.31584
|2012.02.17 11:37
|1.31584
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84120724
|2012.02.16 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31297
|0.00000
|1.31567
|2012.02.16 22:48
|1.31567
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83961061
|2012.02.15 15:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.31124
|0.00000
|1.31394
|2012.02.16 21:34
|1.31394
|0.00
|0.00
|6.91
|216.00
|83958388
|2012.02.15 14:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31327
|0.00000
|1.31394
|2012.02.16 21:34
|1.31394
|0.00
|0.00
|3.46
|26.80
|83918986
|2012.02.15 05:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31733
|0.00000
|1.31394
|2012.02.16 21:34
|1.31394
|0.00
|0.00
|0.86
|-33.90
|83948411
|2012.02.15 12:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31532
|0.00000
|1.31394
|2012.02.16 21:34
|1.31394
|0.00
|0.00
|1.73
|-27.60
|84112676
|2012.02.16 18:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31016
|0.00000
|1.31286
|2012.02.16 21:30
|1.31286
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|84110190
|2012.02.16 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30739
|0.00000
|1.31009
|2012.02.16 18:58
|1.31009
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|84104251
|2012.02.16 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30450
|0.00000
|1.30720
|2012.02.16 18:36
|1.30720
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|84099485
|2012.02.16 16:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.30169
|0.00000
|1.30439
|2012.02.16 17:30
|1.30439
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|84098841
|2012.02.16 16:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30369
|0.00000
|1.30439
|2012.02.16 17:30
|1.30439
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|84088138
|2012.02.16 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30078
|0.00000
|1.30348
|2012.02.16 16:51
|1.30348
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|84080394
|2012.02.16 14:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.29794
|0.00000
|1.30064
|2012.02.16 15:33
|1.30064
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|84051476
|2012.02.16 10:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.30006
|0.00000
|1.30064
|2012.02.16 15:33
|1.30064
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|84044605
|2012.02.16 09:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30207
|0.00000
|1.30064
|2012.02.16 15:33
|1.30064
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.30
|83933672
|2012.02.15 10:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.57085
|0.00000
|1.57155
|2012.02.15 13:30
|1.57155
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|83922739
|2012.02.15 07:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57285
|0.00000
|1.57155
|2012.02.15 13:30
|1.57155
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|83937366
|2012.02.15 10:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.56885
|0.00000
|1.57155
|2012.02.15 13:30
|1.57155
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|83852754
|2012.02.14 14:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.57201
|0.00000
|1.57262
|2012.02.15 07:46
|1.57262
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|83840262
|2012.02.14 12:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57611
|0.00000
|1.57262
|2012.02.15 07:46
|1.57262
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.90
|83848527
|2012.02.14 14:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.57411
|0.00000
|1.57262
|2012.02.15 07:46
|1.57262
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.80
|83861195
|2012.02.14 15:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.56992
|0.00000
|1.57262
|2012.02.15 07:46
|1.57262
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|83914576
|2012.02.15 04:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31447
|0.00000
|1.31717
|2012.02.15 05:58
|1.31717
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83888176
|2012.02.14 19:56
|buy
|0.80
|eurusd
|1.31160
|0.00000
|1.31430
|2012.02.15 04:27
|1.31430
|0.00
|0.00
|2.30
|216.00
|83877046
|2012.02.14 17:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31361
|0.00000
|1.31430
|2012.02.15 04:27
|1.31430
|0.00
|0.00
|1.15
|27.60
|83869963
|2012.02.14 17:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31562
|0.00000
|1.31430
|2012.02.15 04:27
|1.31430
|0.00
|0.00
|0.58
|-26.40
|83867964
|2012.02.14 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31769
|0.00000
|1.31430
|2012.02.15 04:27
|1.31430
|0.00
|0.00
|0.29
|-33.90
|83833446
|2012.02.14 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31890
|0.00000
|1.31749
|2012.02.14 16:45
|1.31749
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.10
|83855487
|2012.02.14 15:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31685
|0.00000
|1.31749
|2012.02.14 16:45
|1.31749
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|83860430
|2012.02.14 15:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31479
|0.00000
|1.31749
|2012.02.14 16:45
|1.31749
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|83833437
|2012.02.14 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57408
|0.00000
|1.57678
|2012.02.14 11:51
|1.57411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|83831917
|2012.02.14 11:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31589
|0.00000
|1.31859
|2012.02.14 11:49
|1.31859
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83829881
|2012.02.14 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31789
|0.00000
|1.31859
|2012.02.14 11:49
|1.31859
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|83831902
|2012.02.14 11:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.57130
|0.00000
|1.57400
|2012.02.14 11:49
|1.57400
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83827374
|2012.02.14 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57332
|0.00000
|1.57400
|2012.02.14 11:49
|1.57400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|83819248
|2012.02.14 09:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31506
|0.00000
|1.31776
|2012.02.14 11:25
|1.31776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83754205
|2012.02.13 17:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57852
|0.00000
|1.57582
|2012.02.14 00:51
|1.57582
|0.00
|0.00
|-0.28
|27.00
|83754392
|2012.02.13 17:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32150
|0.00000
|1.31880
|2012.02.13 23:58
|1.31880
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83738764
|2012.02.13 14:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32429
|0.00000
|1.32159
|2012.02.13 17:12
|1.32159
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83728561
|2012.02.13 10:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.58135
|0.00000
|1.57865
|2012.02.13 17:11
|1.57865
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83718636
|2012.02.13 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57933
|0.00000
|1.57865
|2012.02.13 17:11
|1.57865
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|83731332
|2012.02.13 11:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.44109
|0.00000
|1.44379
|2012.02.13 17:06
|1.44379
|0.00
|0.00
|0.00
|29.54
|83724165
|2012.02.13 09:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32713
|0.00000
|1.32443
|2012.02.13 14:06
|1.32443
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83717609
|2012.02.13 06:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32510
|0.00000
|1.32443
|2012.02.13 14:06
|1.32443
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|83295305
|2012.02.06 15:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.57735
|0.00000
|1.57670
|2012.02.10 15:24
|1.57670
|0.00
|0.00
|-6.60
|26.00
|83278613
|2012.02.06 13:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.57527
|0.00000
|1.57670
|2012.02.10 15:24
|1.57670
|0.00
|0.00
|-3.30
|-28.60
|83659792
|2012.02.10 10:10
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.57940
|0.00000
|1.57670
|2012.02.10 15:24
|1.57670
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|83270586
|2012.02.06 12:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57325
|0.00000
|1.57670
|2012.02.10 15:24
|1.57670
|0.00
|0.00
|-1.67
|-34.50
|83652543
|2012.02.10 07:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32556
|0.00000
|1.32490
|2012.02.10 12:19
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|83662688
|2012.02.10 10:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32760
|0.00000
|1.32490
|2012.02.10 12:19
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83651599
|2012.02.10 06:14
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.58018
|0.00000
|0.00000
|2012.02.10 11:47
|1.58414
|0.00
|0.00
|0.00
|594.00
|83655225
|2012.02.10 08:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.44056
|0.00000
|1.44326
|2012.02.10 11:41
|1.44326
|0.00
|0.00
|0.00
|59.22
|83636287
|2012.02.09 20:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.44259
|0.00000
|1.44326
|2012.02.10 11:41
|1.44326
|0.00
|0.00
|0.04
|7.35
|83305327
|2012.02.06 17:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.57938
|0.00000
|1.57668
|2012.02.10 09:37
|1.57836
|0.00
|0.00
|-13.20
|81.60
|83650959
|2012.02.10 05:42
|sell
|0.10
|audusd
|1.07202
|0.00000
|1.06932
|2012.02.10 09:27
|1.06932
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83632001
|2012.02.09 18:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32840
|0.00000
|1.32570
|2012.02.10 07:04
|1.32570
|0.00
|0.00
|-0.54
|27.00
|83647620
|2012.02.10 02:41
|sell
|0.10
|audusd
|1.07491
|0.00000
|1.07221
|2012.02.10 05:42
|1.07221
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83645780
|2012.02.10 01:09
|sell
|0.10
|audusd
|1.07782
|0.00000
|1.07512
|2012.02.10 02:41
|1.07512
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83609473
|2012.02.09 15:11
|sell
|0.20
|audusd
|1.08071
|0.00000
|1.07801
|2012.02.10 01:09
|1.07801
|0.00
|0.00
|-3.41
|54.00
|83602788
|2012.02.09 13:50
|sell
|0.10
|audusd
|1.07869
|0.00000
|1.07801
|2012.02.10 01:09
|1.07801
|0.00
|0.00
|-1.71
|6.80
|83624455
|2012.02.09 17:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32919
|0.00000
|1.32849
|2012.02.09 18:42
|1.32849
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|83630281
|2012.02.09 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.33119
|0.00000
|1.32849
|2012.02.09 18:42
|1.32849
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83622471
|2012.02.09 16:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.33203
|0.00000
|1.32933
|2012.02.09 17:09
|1.32933
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|83621540
|2012.02.09 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32996
|0.00000
|1.32933
|2012.02.09 17:09
|1.32933
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|83620783
|2012.02.09 16:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32789
|0.00000
|1.32933
|2012.02.09 17:09
|1.32933
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|83614282
|2012.02.09 15:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32676
|0.00000
|1.32808
|2012.02.09 16:40
|1.32808
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|83613047
|2012.02.09 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32470
|0.00000
|1.32808
|2012.02.09 16:40
|1.32808
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.80
|83615023
|2012.02.09 15:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32878
|0.00000
|1.32808
|2012.02.09 16:40
|1.32808
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|83618361
|2012.02.09 16:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.33078
|0.00000
|1.32808
|2012.02.09 16:40
|1.32808
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|83612285
|2012.02.09 15:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32755
|0.00000
|1.32485
|2012.02.09 15:33
|1.32485
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83609555
|2012.02.09 15:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32827
|0.00000
|1.32772
|2012.02.09 15:29
|1.32772
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|83610962
|2012.02.09 15:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.33042
|0.00000
|1.32772
|2012.02.09 15:29
|1.32772
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|83605740
|2012.02.09 14:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32427
|0.00000
|1.32772
|2012.02.09 15:29
|1.32772
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|83608987
|2012.02.09 15:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32627
|0.00000
|1.32772
|2012.02.09 15:29
|1.32772
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|83597499
|2012.02.09 11:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32709
|0.00000
|1.32439
|2012.02.09 14:20
|1.32439
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83591696
|2012.02.09 10:16
|sell
|0.10
|audusd
|1.07952
|0.00000
|1.07885
|2012.02.09 13:50
|1.07885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|83592775
|2012.02.09 10:35
|sell
|0.20
|audusd
|1.08155
|0.00000
|1.07885
|2012.02.09 13:50
|1.07885
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83574261
|2012.02.09 04:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.32591
|0.00000
|1.32727
|2012.02.09 11:58
|1.32727
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|83585078
|2012.02.09 08:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.32997
|0.00000
|1.32727
|2012.02.09 11:58
|1.32727
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|83562517
|2012.02.09 01:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32391
|0.00000
|1.32727
|2012.02.09 11:58
|1.32727
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|83583322
|2012.02.09 07:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.32791
|0.00000
|1.32727
|2012.02.09 11:58
|1.32727
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|83581763
|2012.02.09 06:58
|sell
|0.40
|audusd
|1.08034
|0.00000
|1.07965
|2012.02.09 10:16
|1.07965
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|83575880
|2012.02.09 04:51
|sell
|0.20
|audusd
|1.07833
|0.00000
|1.07965
|2012.02.09 10:16
|1.07965
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|83568090
|2012.02.09 02:51
|sell
|0.10
|audusd
|1.07633
|0.00000
|1.07965
|2012.02.09 10:16
|1.07965
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.20
|83585919
|2012.02.09 08:11
|sell
|0.80
|audusd
|1.08235
|0.00000
|1.07965
|2012.02.09 10:16
|1.07965
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|83558178
|2012.02.08 23:00
|sell
|0.10
|audusd
|1.07922
|0.00000
|1.07652
|2012.02.09 02:51
|1.07652
|0.00
|0.00
|-5.12
|27.00
|83549777
|2012.02.08 20:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32682
|0.00000
|1.32412
|2012.02.09 01:02
|1.32412
|0.00
|0.00
|-1.61
|27.00
|83304304
|2012.02.06 17:06
|buy
|0.10
|eurchf
|1.20672
|0.00000
|1.20942
|2012.02.07 15:32
|1.20942
|0.00
|0.00
|0.31
|29.35
|83381149
|2012.02.07 13:01
|buy
|0.20
|audusd
|1.07799
|0.00000
|1.08069
|2012.02.07 15:32
|1.08069
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83353353
|2012.02.07 08:22
|buy
|0.10
|audusd
|1.07999
|0.00000
|1.08069
|2012.02.07 15:32
|1.08069
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|83388713
|2012.02.07 14:16
|sell
|0.20
|usdcad
|0.99882
|0.00000
|0.99612
|2012.02.07 15:32
|0.99612
|0.00
|0.00
|0.00
|54.21
|83302868
|2012.02.06 16:55
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99682
|0.00000
|0.99612
|2012.02.07 15:32
|0.99612
|0.00
|0.00
|0.13
|7.03
|83359894
|2012.02.07 09:36
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.45210
|0.00000
|1.45480
|2012.02.07 12:57
|1.45480
|0.00
|0.00
|0.00
|58.68
|83355711
|2012.02.07 09:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45413
|0.00000
|1.45480
|2012.02.07 12:57
|1.45480
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|83342788
|2012.02.07 05:26
|buy
|0.20
|audusd
|1.07059
|0.00000
|1.07329
|2012.02.07 05:30
|1.07329
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83304130
|2012.02.06 17:04
|buy
|0.10
|audusd
|1.07261
|0.00000
|1.07329
|2012.02.07 05:30
|1.07329
|0.00
|0.00
|1.48
|6.80
|83278625
|2012.02.06 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.30604
|0.00000
|1.30535
|2012.02.06 15:11
|1.30535
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|83286223
|2012.02.06 14:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.30805
|0.00000
|1.30535
|2012.02.06 15:11
|1.30535
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|83270362
|2012.02.06 12:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30401
|0.00000
|1.30535
|2012.02.06 15:11
|1.30535
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|83042420
|2012.02.01 13:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.20477
|0.00000
|1.20747
|2012.02.03 20:25
|1.20747
|0.00
|0.00
|1.25
|29.39
|83168446
|2012.02.03 14:00
|sell
|0.40
|usdcad
|1.00158
|0.00000
|0.99888
|2012.02.03 15:30
|0.99888
|0.00
|0.00
|0.00
|108.12
|83134847
|2012.02.02 19:14
|sell
|0.20
|usdcad
|0.99943
|0.00000
|0.99888
|2012.02.03 15:30
|0.99888
|0.00
|0.00
|0.26
|11.01
|83131258
|2012.02.02 18:02
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99741
|0.00000
|0.99888
|2012.02.03 15:30
|0.99888
|0.00
|0.00
|0.13
|-14.72
|83144795
|2012.02.03 02:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31322
|0.00000
|1.31592
|2012.02.03 10:46
|1.31592
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|83135212
|2012.02.02 19:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.31523
|0.00000
|1.31592
|2012.02.03 10:46
|1.31592
|0.00
|0.00
|0.58
|13.80
|83131105
|2012.02.02 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31729
|0.00000
|1.31592
|2012.02.03 10:46
|1.31592
|0.00
|0.00
|0.29
|-13.70
|83131174
|2012.02.02 18:01
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91441
|0.00000
|0.91574
|2012.02.03 10:45
|0.91574
|0.00
|0.00
|-0.10
|-14.52
|83145647
|2012.02.03 03:08
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91844
|0.00000
|0.91574
|2012.02.03 10:45
|0.91574
|0.00
|0.00
|0.00
|117.94
|83135659
|2012.02.02 19:33
|sell
|0.20
|usdchf
|0.91644
|0.00000
|0.91574
|2012.02.03 10:45
|0.91574
|0.00
|0.00
|-0.21
|15.29
|83134514
|2012.02.02 19:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.58052
|0.00000
|1.58322
|2012.02.03 09:36
|1.58322
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83131149
|2012.02.02 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58260
|0.00000
|1.58322
|2012.02.03 09:36
|1.58322
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|83131190
|2012.02.02 18:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|120.539
|0.000
|120.609
|2012.02.03 09:04
|120.609
|0.00
|0.00
|0.05
|9.19
|83134646
|2012.02.02 19:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|120.339
|0.000
|120.609
|2012.02.03 09:04
|120.609
|0.00
|0.00
|0.10
|70.88
|83131218
|2012.02.02 18:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|100.358
|0.000
|100.226
|2012.02.03 08:30
|100.226
|0.00
|0.00
|0.35
|-17.32
|83134915
|2012.02.02 19:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|100.158
|0.000
|100.226
|2012.02.03 08:30
|100.226
|0.00
|0.00
|0.70
|17.85
|83145982
|2012.02.03 03:16
|buy
|0.40
|eurjpy
|99.956
|0.000
|100.226
|2012.02.03 08:30
|100.226
|0.00
|0.00
|0.00
|141.73
|83096694
|2012.02.02 10:11
|sell
|0.40
|usdchf
|0.91692
|0.00000
|0.91422
|2012.02.02 12:33
|0.91422
|0.00
|0.00
|0.00
|118.13
|83060643
|2012.02.01 17:59
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91292
|0.00000
|0.91422
|2012.02.02 12:33
|0.91422
|0.00
|0.00
|-0.31
|-14.22
|83068352
|2012.02.01 20:44
|sell
|0.20
|usdchf
|0.91492
|0.00000
|0.91422
|2012.02.02 12:33
|0.91422
|0.00
|0.00
|-0.63
|15.31
|83067558
|2012.02.01 20:28
|buy
|0.20
|audusd
|1.07188
|0.00000
|1.07257
|2012.02.02 02:38
|1.07257
|0.00
|0.00
|8.90
|13.80
|83060577
|2012.02.01 17:59
|buy
|0.10
|audusd
|1.07389
|0.00000
|1.07257
|2012.02.02 02:38
|1.07257
|0.00
|0.00
|4.45
|-13.20
|83071449
|2012.02.01 21:59
|buy
|0.40
|audusd
|1.06987
|0.00000
|1.07257
|2012.02.02 02:38
|1.07257
|0.00
|0.00
|17.80
|108.00
|83050065
|2012.02.01 14:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|120.674
|0.000
|120.944
|2012.02.01 20:23
|120.944
|0.00
|0.00
|0.00
|35.37
|83060378
|2012.02.01 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31886
|0.00000
|1.32156
|2012.02.01 18:09
|1.32156
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83040269
|2012.02.01 12:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.57538
|0.00000
|1.57808
|2012.02.01 13:46
|1.57808
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|83035935
|2012.02.01 11:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57738
|0.00000
|1.57808
|2012.02.01 13:46
|1.57808
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|83036025
|2012.02.01 11:19
|buy
|0.10
|audusd
|1.06537
|0.00000
|1.06807
|2012.02.01 11:45
|1.06807
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|83035418
|2012.02.01 11:13
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|118.31
|194 890.95
|Closed P/L:
|195 009.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87729180
|2012.05.03 16:02
|buy
|3.60
|eurusd
|1.31755
|0.00000
|1.31617
|
|1.31342
|0.00
|0.00
|10.37
|-1 486.80
|87738824
|2012.05.03 17:22
|buy
|7.20
|eurusd
|1.31547
|0.00000
|1.31617
|
|1.31342
|0.00
|0.00
|20.74
|-1 476.00
|87771289
|2012.05.04 10:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.31347
|0.00000
|1.31617
|
|1.31342
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|87742290
|2012.05.03 17:54
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.62053
|0.00000
|1.62115
|
|1.61798
|0.00
|0.00
|0.00
|-918.00
|87746599
|2012.05.03 19:00
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.61845
|0.00000
|1.62115
|
|1.61798
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.40
|87724845
|2012.05.03 15:43
|sell
|3.60
|usdchf
|0.91414
|0.00000
|0.91144
|
|0.91482
|0.00
|0.00
|-3.78
|-267.59
|
|0.00
|0.00
|27.33
|-4 488.79
|
|Floating P/L:
|-4 461.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|195 009.26
|Floating P/L:
|-4 461.46
|Margin:
|7 165.34
|Balance:
|200 009.26
|Equity:
|195 547.80
|Free Margin:
|188 382.46
|
|Details:
|Gross Profit:
|232 123.04
|Gross Loss:
|37 113.78
|Total Net Profit:
|195 009.26
|Profit Factor:
|6.25
|Expected Payoff:
|263.53
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 149.53 (1.29%)
|Relative Drawdown:
|6.46% (1 101.95)
|
|Total Trades:
|740
|Short Positions (won %):
|371 (74.93%)
|Long Positions (won %):
|369 (77.78%)
|Profit Trades (% of total):
|565 (76.35%)
|Loss trades (% of total):
|175 (23.65%)
|Largest
|profit trade:
|8 203.10
|loss trade:
|-1 156.21
|Average
|profit trade:
|410.84
|loss trade:
|-212.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (521.06)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 806.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|11 682.08 (15)
|consecutive loss (count):
|-2 149.53 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1