Alpari (UK) Ltd.
|Account: 3644064
|Name: Rick Hoydalo
|Currency: USD
|2012 April 17, 15:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|276860196
|2012.04.17 11:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59320
|0.00000
|1.59620
|2012.04.17 11:51
|1.59620
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|276847635
|2012.04.17 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31276
|0.00000
|1.31576
|2012.04.17 11:41
|1.31576
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|276847627
|2012.04.17 10:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59011
|0.00000
|1.59311
|2012.04.17 11:33
|1.59311
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|276847615
|2012.04.17 10:18
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99954
|0.00000
|0.99654
|2012.04.17 13:42
|0.99654
|0.00
|0.00
|0.00
|301.04
|276841942
|2012.04.17 09:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58662
|0.00000
|1.58362
|2012.04.17 10:12
|1.58887
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|276841939
|2012.04.17 09:46
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00111
|0.00000
|1.00411
|2012.04.17 10:12
|0.99997
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|276841919
|2012.04.17 09:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30919
|0.00000
|1.30619
|2012.04.17 10:12
|1.31096
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.00
|276776771
|2012.04.16 19:26
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00304
|0.00000
|1.00604
|2012.04.16 19:45
|1.00270
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.91
|276776766
|2012.04.16 19:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58697
|0.00000
|1.58997
|2012.04.16 19:45
|1.58707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|276776755
|2012.04.16 19:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30688
|0.00000
|1.30988
|2012.04.16 19:45
|1.30693
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|276734485
|2012.04.16 15:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30489
|0.00000
|1.30789
|2012.04.16 18:35
|1.30638
|0.00
|0.00
|0.00
|149.00
|276701473
|2012.04.16 11:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58380
|0.00000
|1.58680
|2012.04.16 18:35
|1.58515
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|276701468
|2012.04.16 11:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30174
|0.00000
|1.30474
|2012.04.16 15:46
|1.30474
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|276701466
|2012.04.16 11:37
|sell
|1.00
|usdcad
|1.00021
|0.00000
|0.99721
|2012.04.16 18:35
|1.00240
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.48
|276124071
|2012.04.11 01:50
|buy
|1.00
|audusd
|1.02354
|0.00000
|1.03354
|2012.04.12 04:30
|1.03354
|0.00
|0.00
|27.60
|1 000.00
|276070941
|2012.04.10 17:18
|sell
|0.50
|usdcad
|1.00342
|0.00000
|0.99542
|2012.04.12 18:58
|0.99542
|0.00
|0.00
|1.45
|401.84
|275673991
|2012.04.05 15:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.30492
|0.00000
|1.31492
|2012.04.11 13:01
|1.31492
|0.00
|0.00
|-1.40
|500.00
|275377220
|2012.04.03 21:40
|buy
|0.50
|audusd
|1.03054
|0.00000
|1.04054
|2012.04.12 04:31
|1.03596
|0.00
|0.00
|51.25
|271.00
|274875523
|2012.03.30 08:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.60176
|0.00000
|1.59176
|2012.04.03 21:13
|1.59160
|0.00
|0.00
|-4.20
|508.00
|274760355
|2012.03.29 15:57
|buy
|0.50
|audusd
|1.03249
|0.00000
|1.04249
|2012.04.02 00:10
|1.04518
|0.00
|0.00
|9.35
|634.50
|274712058
|2012.03.29 11:50
|buy
|1.00
|audusd
|1.03373
|0.00000
|1.04373
|2012.03.29 13:58
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|274559727
|2012.03.28 17:55
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99841
|0.00000
|1.00141
|2012.03.28 17:57
|0.99863
|0.00
|0.00
|0.00
|11.02
|274536744
|2012.03.28 16:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58642
|0.00000
|1.58342
|2012.03.28 17:57
|1.58521
|0.00
|0.00
|0.00
|60.50
|274510354
|2012.03.28 14:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58963
|0.00000
|1.58663
|2012.03.28 16:15
|1.58663
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|274143259
|2012.03.26 14:45
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.59244
|0.00000
|1.58944
|2012.03.28 14:14
|1.58944
|0.00
|0.00
|-22.49
|1 200.00
|274130570
|2012.03.26 14:12
|buy
|4.00
|usdcad
|0.99528
|0.00000
|0.99828
|2012.03.28 17:55
|0.99828
|0.00
|0.00
|-25.72
|1 202.07
|274125807
|2012.03.26 14:05
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.58991
|0.00000
|1.58691
|2012.03.28 14:14
|1.58945
|0.00
|0.00
|-11.25
|92.00
|274125597
|2012.03.26 14:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32682
|0.00000
|1.32382
|2012.03.29 13:59
|1.32842
|0.00
|0.00
|-23.44
|-640.00
|274107345
|2012.03.26 12:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58734
|0.00000
|1.58434
|2012.03.28 14:15
|1.58954
|0.00
|0.00
|-5.63
|-220.00
|274104218
|2012.03.26 12:36
|sell
|2.00
|eurusd
|1.32432
|0.00000
|1.32132
|2012.03.29 13:59
|1.32842
|0.00
|0.00
|-11.72
|-820.00
|274099989
|2012.03.26 12:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58482
|0.00000
|1.58182
|2012.03.28 14:15
|1.58965
|0.00
|0.00
|-2.81
|-241.50
|274091147
|2012.03.26 11:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32181
|0.00000
|1.31881
|2012.03.29 13:59
|1.32842
|0.00
|0.00
|-5.86
|-661.00
|274082292
|2012.03.26 11:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.31929
|0.00000
|1.31629
|2012.03.29 13:59
|1.32842
|0.00
|0.00
|-2.93
|-456.50
|274072609
|2012.03.26 10:32
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.58167
|0.00000
|1.58467
|2012.03.26 12:19
|1.58467
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|274057374
|2012.03.26 09:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58417
|0.00000
|1.58717
|2012.03.26 12:19
|1.58467
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|274004634
|2012.03.23 21:20
|buy
|2.00
|usdcad
|0.99779
|0.00000
|1.00079
|2012.03.28 17:55
|0.99830
|0.00
|0.00
|-19.06
|102.17
|273979893
|2012.03.23 16:13
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00033
|0.00000
|1.00333
|2012.03.28 17:55
|0.99837
|0.00
|0.00
|-9.53
|-196.32
|273972024
|2012.03.23 15:42
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58672
|0.00000
|1.58972
|2012.03.26 12:19
|1.58482
|0.00
|0.00
|0.05
|-95.00
|273962725
|2012.03.23 15:08
|buy
|0.50
|usdcad
|1.00284
|0.00000
|1.00584
|2012.03.28 17:55
|0.99834
|0.00
|0.00
|-4.76
|-225.37
|273958294
|2012.03.23 14:56
|buy
|1.00
|usdcad
|0.99971
|0.00000
|1.00271
|2012.03.23 15:08
|1.00271
|0.00
|0.00
|0.00
|299.19
|273933804
|2012.03.23 12:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58343
|0.00000
|1.58643
|2012.03.23 15:42
|1.58643
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|273931196
|2012.03.23 12:22
|buy
|0.50
|usdcad
|1.00228
|0.00000
|1.00528
|2012.03.23 15:08
|1.00269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.45
|273919081
|2012.03.23 11:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58593
|0.00000
|1.58893
|2012.03.23 15:42
|1.58650
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|273906153
|2012.03.23 10:07
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.58892
|0.00000
|1.58592
|2012.03.23 11:16
|1.58592
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|273881347
|2012.03.23 08:28
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.58640
|0.00000
|1.58340
|2012.03.23 11:16
|1.58592
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|273878551
|2012.03.23 08:24
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32224
|0.00000
|1.31924
|2012.03.26 11:02
|1.31924
|0.00
|0.00
|-5.20
|1 200.00
|273877634
|2012.03.23 08:22
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.58346
|0.00000
|1.58046
|2012.03.23 11:16
|1.58589
|0.00
|0.00
|0.00
|-486.00
|273778962
|2012.03.22 16:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.31970
|0.00000
|1.31670
|2012.03.26 11:02
|1.31926
|0.00
|0.00
|-5.60
|88.00
|273729218
|2012.03.22 13:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31720
|0.00000
|1.31420
|2012.03.26 11:03
|1.31927
|0.00
|0.00
|-2.80
|-207.00
|273725278
|2012.03.22 13:33
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99907
|0.00000
|1.00207
|2012.03.23 12:22
|1.00216
|0.00
|0.00
|-1.65
|154.17
|273714346
|2012.03.22 12:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58093
|0.00000
|1.57793
|2012.03.23 11:16
|1.58592
|0.00
|0.00
|-4.10
|-499.00
|273688611
|2012.03.22 10:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.31431
|0.00000
|1.31131
|2012.03.26 11:03
|1.31935
|0.00
|0.00
|-1.40
|-252.00
|273687868
|2012.03.22 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57839
|0.00000
|1.57539
|2012.03.23 11:16
|1.58592
|0.00
|0.00
|-2.05
|-376.50
|273681385
|2012.03.22 10:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58200
|0.00000
|1.57900
|2012.03.22 10:30
|1.57900
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273663721
|2012.03.22 09:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58516
|0.00000
|1.58216
|2012.03.22 10:16
|1.58216
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273660112
|2012.03.22 09:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.31743
|0.00000
|1.31443
|2012.03.22 10:31
|1.31443
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273660085
|2012.03.22 09:30
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99465
|0.00000
|0.99765
|2012.03.22 13:30
|0.99765
|0.00
|0.00
|0.00
|150.35
|273649527
|2012.03.22 09:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.32058
|0.00000
|1.31758
|2012.03.22 09:29
|1.31758
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273635420
|2012.03.22 08:15
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.58893
|0.00000
|1.58593
|2012.03.22 09:31
|1.58551
|0.00
|0.00
|0.00
|684.00
|273579815
|2012.03.22 02:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.32392
|0.00000
|1.32092
|2012.03.22 09:08
|1.32092
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|273544243
|2012.03.21 21:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32138
|0.00000
|1.31838
|2012.03.22 09:08
|1.32088
|0.00
|0.00
|-4.80
|50.00
|273536709
|2012.03.21 20:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58641
|0.00000
|1.58341
|2012.03.22 09:36
|1.58524
|0.00
|0.00
|-12.30
|117.00
|273497870
|2012.03.21 16:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.31885
|0.00000
|1.31585
|2012.03.22 09:08
|1.32075
|0.00
|0.00
|-2.40
|-95.00
|273494732
|2012.03.21 15:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.32191
|0.00000
|1.31891
|2012.03.21 16:02
|1.31891
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273487715
|2012.03.21 15:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32512
|0.00000
|1.32212
|2012.03.21 15:54
|1.32212
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|273479649
|2012.03.21 14:54
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99158
|0.00000
|0.99458
|2012.03.22 09:29
|0.99458
|0.00
|0.00
|-5.00
|150.82
|273479391
|2012.03.21 14:53
|sell
|0.50
|audusd
|1.04426
|0.00000
|1.04126
|2012.03.21 21:36
|1.04596
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|273463567
|2012.03.21 13:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58391
|0.00000
|1.58091
|2012.03.22 09:36
|1.58525
|0.00
|0.00
|-6.15
|-67.00
|273461536
|2012.03.21 13:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.32262
|0.00000
|1.31962
|2012.03.21 15:55
|1.32196
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|273441791
|2012.03.21 11:42
|sell
|0.50
|audusd
|1.04742
|0.00000
|1.04442
|2012.03.21 14:53
|1.04442
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273425333
|2012.03.21 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58628
|0.00000
|1.58328
|2012.03.21 13:24
|1.58328
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273410551
|2012.03.21 09:20
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.59006
|0.00000
|1.58706
|2012.03.21 10:30
|1.58706
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|273396364
|2012.03.21 08:01
|buy
|4.00
|usdcad
|0.98857
|0.00000
|0.99157
|2012.03.21 14:54
|0.99157
|0.00
|0.00
|0.00
|1 210.20
|273395569
|2012.03.21 07:56
|sell
|1.00
|audusd
|1.05057
|0.00000
|1.04757
|2012.03.21 11:42
|1.04757
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|273386041
|2012.03.21 06:26
|sell
|0.50
|audusd
|1.04806
|0.00000
|1.04506
|2012.03.21 11:42
|1.04757
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|273364585
|2012.03.21 02:37
|sell
|2.00
|audusd
|1.05117
|0.00000
|1.04817
|2012.03.21 06:26
|1.04817
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|273358499
|2012.03.21 01:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58754
|0.00000
|1.58454
|2012.03.21 10:30
|1.58702
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|273355614
|2012.03.21 01:33
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32570
|0.00000
|1.32270
|2012.03.21 13:19
|1.32270
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|273321785
|2012.03.20 19:15
|buy
|2.00
|usdcad
|0.99109
|0.00000
|0.99409
|2012.03.21 14:54
|0.99158
|0.00
|0.00
|-6.67
|98.83
|273285542
|2012.03.20 15:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58495
|0.00000
|1.58195
|2012.03.21 10:30
|1.58677
|0.00
|0.00
|-1.50
|-91.00
|273283595
|2012.03.20 15:49
|buy
|1.00
|usdcad
|0.99360
|0.00000
|0.99660
|2012.03.21 14:54
|0.99151
|0.00
|0.00
|-3.33
|-210.79
|273274607
|2012.03.20 15:10
|sell
|1.00
|audusd
|1.04862
|0.00000
|1.04562
|2012.03.21 06:26
|1.04816
|0.00
|0.00
|-14.80
|46.00
|273272821
|2012.03.20 15:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58815
|0.00000
|1.58515
|2012.03.20 15:59
|1.58515
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|273268224
|2012.03.20 14:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.32318
|0.00000
|1.32018
|2012.03.21 13:19
|1.32269
|0.00
|0.00
|-3.00
|98.00
|273264864
|2012.03.20 14:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32066
|0.00000
|1.31766
|2012.03.21 13:19
|1.32268
|0.00
|0.00
|-1.50
|-202.00
|273263175
|2012.03.20 14:45
|sell
|0.50
|audusd
|1.04611
|0.00000
|1.04311
|2012.03.21 06:26
|1.04816
|0.00
|0.00
|-7.40
|-102.50
|273262491
|2012.03.20 14:43
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99613
|0.00000
|0.99913
|2012.03.21 14:54
|0.99149
|0.00
|0.00
|-1.67
|-233.99
|273248293
|2012.03.20 13:22
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99334
|0.00000
|0.99634
|2012.03.20 14:43
|0.99634
|0.00
|0.00
|0.00
|150.55
|273242103
|2012.03.20 12:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.31815
|0.00000
|1.31515
|2012.03.21 13:19
|1.32269
|0.00
|0.00
|-0.75
|-227.00
|273210203
|2012.03.20 10:33
|sell
|0.50
|audusd
|1.04918
|0.00000
|1.04618
|2012.03.20 14:45
|1.04618
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273197058
|2012.03.20 09:48
|sell
|0.50
|audusd
|1.05230
|0.00000
|1.04930
|2012.03.20 10:33
|1.04930
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|273197022
|2012.03.20 09:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58558
|0.00000
|1.58258
|2012.03.20 15:59
|1.58514
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|273196901
|2012.03.20 09:47
|buy
|0.50
|usdcad
|0.99028
|0.00000
|0.99328
|2012.03.20 13:22
|0.99328
|0.00
|0.00
|0.00
|151.01
|273196851
|2012.03.20 09:47
|sell
|0.50
|eurusd
|1.32124
|0.00000
|1.31824
|2012.03.20 12:59
|1.31824
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|272096678
|2012.03.15 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.04290
|0.00000
|1.04590
|2012.03.15 03:06
|1.04590
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|272018749
|2012.03.14 17:12
|buy
|8.00
|audusd
|1.04312
|0.00000
|1.04612
|2012.03.14 17:56
|1.04612
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|272010298
|2012.03.14 16:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.30169
|0.00000
|1.30469
|2012.03.15 07:31
|1.30469
|0.00
|0.00
|-4.80
|600.00
|272002057
|2012.03.14 16:18
|buy
|4.00
|audusd
|1.04453
|0.00000
|1.04753
|2012.03.14 17:56
|1.04608
|0.00
|0.00
|0.00
|620.00
|271997040
|2012.03.14 16:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30312
|0.00000
|1.30612
|2012.03.15 07:31
|1.30470
|0.00
|0.00
|-2.40
|158.00
|271977767
|2012.03.14 15:01
|buy
|2.00
|audusd
|1.04593
|0.00000
|1.04893
|2012.03.14 17:56
|1.04624
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|271921804
|2012.03.14 10:36
|buy
|1.00
|audusd
|1.04741
|0.00000
|1.05041
|2012.03.14 17:56
|1.04618
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.00
|271869679
|2012.03.14 06:59
|buy
|2.00
|eurusd
|1.30366
|0.00000
|1.30666
|2012.03.14 10:02
|1.30666
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|271866221
|2012.03.14 06:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30526
|0.00000
|1.30826
|2012.03.14 10:02
|1.30669
|0.00
|0.00
|0.00
|143.00
|271711628
|2012.03.13 13:52
|buy
|2.00
|eurusd
|1.30626
|0.00000
|1.30926
|2012.03.13 16:10
|1.30926
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|271707573
|2012.03.13 13:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30793
|0.00000
|1.31093
|2012.03.13 16:10
|1.30929
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|271550755
|2012.03.12 16:28
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.56067
|0.00000
|1.56367
|2012.03.12 17:04
|1.56367
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|271538367
|2012.03.12 15:31
|buy
|4.00
|audusd
|1.04811
|0.00000
|1.05111
|2012.03.12 21:03
|1.05111
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|271513569
|2012.03.12 13:26
|buy
|2.00
|audusd
|1.04955
|0.00000
|1.05255
|2012.03.12 21:03
|1.05113
|0.00
|0.00
|0.00
|316.00
|271504769
|2012.03.12 12:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.05099
|0.00000
|1.05399
|2012.03.12 21:03
|1.05115
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|271496872
|2012.03.12 12:00
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.56208
|0.00000
|1.56508
|2012.03.12 17:04
|1.56368
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|271493852
|2012.03.12 11:52
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.56352
|0.00000
|1.56652
|2012.03.12 17:04
|1.56368
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|271493326
|2012.03.12 11:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56492
|0.00000
|1.56792
|2012.03.12 17:04
|1.56363
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.00
|271332874
|2012.03.09 16:23
|sell
|2.00
|audusd
|1.06106
|0.00000
|1.05806
|2012.03.09 16:44
|1.06190
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|271326223
|2012.03.09 16:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.56852
|0.00000
|1.56552
|2012.03.09 16:44
|1.57021
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.00
|271321916
|2012.03.09 15:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31169
|0.00000
|1.30869
|2012.03.09 16:44
|1.31235
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|271315682
|2012.03.09 15:32
|sell
|1.00
|audusd
|1.05853
|0.00000
|1.05553
|2012.03.09 16:44
|1.06184
|0.00
|0.00
|0.00
|-331.00
|271311374
|2012.03.09 15:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57169
|0.00000
|1.56869
|2012.03.09 16:08
|1.56869
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|271308618
|2012.03.09 15:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31252
|0.00000
|1.30952
|2012.03.09 15:56
|1.31171
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271301905
|2012.03.09 14:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31345
|0.00000
|1.31045
|2012.03.09 15:08
|1.31260
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|271299900
|2012.03.09 14:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31494
|0.00000
|1.31194
|2012.03.09 14:53
|1.31352
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|271296690
|2012.03.09 14:44
|sell
|1.00
|audusd
|1.06034
|0.00000
|1.05734
|2012.03.09 15:32
|1.05872
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|271296657
|2012.03.09 14:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31571
|0.00000
|1.31271
|2012.03.09 14:50
|1.31487
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|271296634
|2012.03.09 14:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57484
|0.00000
|1.57184
|2012.03.09 15:16
|1.57184
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|271294089
|2012.03.09 14:39
|sell
|1.00
|usdcad
|0.98850
|0.00000
|0.98550
|2012.03.09 16:44
|0.98786
|0.00
|0.00
|0.00
|64.79
|271290210
|2012.03.09 14:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31658
|0.00000
|1.31358
|2012.03.09 14:44
|1.31565
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|271289878
|2012.03.09 14:33
|sell
|1.00
|audusd
|1.06273
|0.00000
|1.05973
|2012.03.09 14:44
|1.06046
|0.00
|0.00
|0.00
|227.00
|271289829
|2012.03.09 14:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31723
|0.00000
|1.31423
|2012.03.09 14:33
|1.31642
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271287996
|2012.03.09 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31825
|0.00000
|1.31525
|2012.03.09 14:33
|1.31732
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|271287577
|2012.03.09 14:30
|sell
|2.00
|audusd
|1.06421
|0.00000
|1.06121
|2012.03.09 14:32
|1.06282
|0.00
|0.00
|0.00
|278.00
|271287385
|2012.03.09 14:30
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99029
|0.00000
|0.98729
|2012.03.09 14:39
|0.98866
|0.00
|0.00
|0.00
|164.87
|271281481
|2012.03.09 14:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31956
|0.00000
|1.31656
|2012.03.09 14:30
|1.31846
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|271280061
|2012.03.09 13:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32058
|0.00000
|1.31758
|2012.03.09 14:01
|1.31969
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|271272214
|2012.03.09 12:52
|sell
|2.00
|usdcad
|0.99270
|0.00000
|0.98970
|2012.03.09 14:30
|0.99128
|0.00
|0.00
|0.00
|286.50
|271260410
|2012.03.09 11:15
|sell
|1.00
|audusd
|1.06171
|0.00000
|1.05871
|2012.03.09 14:33
|1.06282
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|271238183
|2012.03.09 09:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32148
|0.00000
|1.31848
|2012.03.09 13:56
|1.32067
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271234210
|2012.03.09 08:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32242
|0.00000
|1.31942
|2012.03.09 09:08
|1.32156
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|271229905
|2012.03.09 08:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32335
|0.00000
|1.32035
|2012.03.09 08:50
|1.32254
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271227822
|2012.03.09 08:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32426
|0.00000
|1.32126
|2012.03.09 08:22
|1.32345
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271217691
|2012.03.09 07:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.32269
|0.00000
|1.32569
|2012.03.09 08:07
|1.32424
|0.00
|0.00
|0.00
|620.00
|271211138
|2012.03.09 07:02
|sell
|1.00
|audusd
|1.06357
|0.00000
|1.06057
|2012.03.09 11:15
|1.06185
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|271210430
|2012.03.09 07:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.32519
|0.00000
|1.32819
|2012.03.09 08:07
|1.32424
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|271199195
|2012.03.09 05:29
|sell
|2.00
|audusd
|1.06537
|0.00000
|1.06237
|2012.03.09 07:02
|1.06392
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|271172816
|2012.03.09 01:30
|sell
|1.00
|audusd
|1.06285
|0.00000
|1.05985
|2012.03.09 07:02
|1.06392
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.00
|271154227
|2012.03.08 22:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32771
|0.00000
|1.33071
|2012.03.09 08:07
|1.32425
|0.00
|0.00
|-0.90
|-346.00
|271148752
|2012.03.08 21:49
|buy
|2.00
|eurusd
|1.32654
|0.00000
|1.32954
|2012.03.08 22:43
|1.32766
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|271143381
|2012.03.08 21:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32908
|0.00000
|1.33208
|2012.03.08 22:43
|1.32763
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.00
|271137624
|2012.03.08 20:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32827
|0.00000
|1.33127
|2012.03.08 21:10
|1.32908
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271137030
|2012.03.08 20:51
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99018
|0.00000
|0.98718
|2012.03.09 14:30
|0.99144
|0.00
|0.00
|0.71
|-127.09
|271136347
|2012.03.08 20:50
|sell
|4.00
|audusd
|1.06500
|0.00000
|1.06200
|2012.03.09 01:30
|1.06332
|0.00
|0.00
|-60.00
|672.00
|271115808
|2012.03.08 18:29
|sell
|2.00
|audusd
|1.06248
|0.00000
|1.05948
|2012.03.09 01:30
|1.06320
|0.00
|0.00
|-30.00
|-144.00
|271100096
|2012.03.08 16:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32733
|0.00000
|1.33033
|2012.03.08 20:52
|1.32813
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|271097791
|2012.03.08 16:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32642
|0.00000
|1.32942
|2012.03.08 16:59
|1.32723
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271096050
|2012.03.08 16:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32556
|0.00000
|1.32856
|2012.03.08 16:51
|1.32637
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271094243
|2012.03.08 16:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32473
|0.00000
|1.32773
|2012.03.08 16:45
|1.32558
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|271085134
|2012.03.08 15:54
|sell
|1.00
|audusd
|1.05998
|0.00000
|1.05698
|2012.03.09 01:30
|1.06319
|0.00
|0.00
|-15.00
|-321.00
|271076438
|2012.03.08 15:17
|buy
|2.00
|eurusd
|1.32351
|0.00000
|1.32651
|2012.03.08 16:39
|1.32466
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|271074365
|2012.03.08 15:11
|sell
|1.00
|audusd
|1.06169
|0.00000
|1.05869
|2012.03.08 15:54
|1.06005
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|271073351
|2012.03.08 15:07
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99195
|0.00000
|0.98895
|2012.03.08 20:51
|0.99032
|0.00
|0.00
|0.00
|164.59
|271071999
|2012.03.08 15:01
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99362
|0.00000
|0.99062
|2012.03.08 15:07
|0.99201
|0.00
|0.00
|0.00
|162.30
|271065704
|2012.03.08 14:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32609
|0.00000
|1.32909
|2012.03.08 16:39
|1.32470
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.00
|271063877
|2012.03.08 14:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32557
|0.00000
|1.32857
|2012.03.08 14:40
|1.32650
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|271063156
|2012.03.08 14:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32475
|0.00000
|1.32775
|2012.03.08 14:37
|1.32557
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|271060558
|2012.03.08 14:24
|buy
|2.00
|eurusd
|1.32377
|0.00000
|1.32677
|2012.03.08 14:36
|1.32490
|0.00
|0.00
|0.00
|226.00
|271048604
|2012.03.08 13:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32629
|0.00000
|1.32929
|2012.03.08 14:36
|1.32481
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|271046986
|2012.03.08 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32473
|0.00000
|1.32773
|2012.03.08 13:21
|1.32629
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|271041269
|2012.03.08 12:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32386
|0.00000
|1.32686
|2012.03.08 13:17
|1.32467
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271035241
|2012.03.08 12:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32306
|0.00000
|1.32606
|2012.03.08 12:50
|1.32386
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|271012274
|2012.03.08 10:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32217
|0.00000
|1.32517
|2012.03.08 12:18
|1.32298
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271010981
|2012.03.08 10:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32128
|0.00000
|1.32428
|2012.03.08 10:37
|1.32209
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271008676
|2012.03.08 10:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32027
|0.00000
|1.32327
|2012.03.08 10:35
|1.32108
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|271003665
|2012.03.08 10:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31929
|0.00000
|1.32229
|2012.03.08 10:30
|1.32014
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|271003617
|2012.03.08 10:14
|sell
|8.00
|audusd
|1.06421
|0.00000
|1.06121
|2012.03.08 15:11
|1.06188
|0.00
|0.00
|0.00
|1 864.00
|270996131
|2012.03.08 09:42
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99525
|0.00000
|0.99225
|2012.03.08 15:01
|0.99363
|0.00
|0.00
|0.00
|163.04
|270992870
|2012.03.08 09:25
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.57799
|0.00000
|1.57499
|2012.03.09 14:43
|1.57499
|0.00
|0.00
|-26.40
|2 400.00
|270966365
|2012.03.08 06:01
|sell
|4.00
|audusd
|1.06094
|0.00000
|1.05794
|2012.03.08 15:11
|1.06184
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|270966041
|2012.03.08 06:00
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.57545
|0.00000
|1.57245
|2012.03.09 14:44
|1.57504
|0.00
|0.00
|-13.20
|164.00
|270959571
|2012.03.08 04:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31778
|0.00000
|1.32078
|2012.03.08 10:14
|1.31935
|0.00
|0.00
|0.00
|157.00
|270955793
|2012.03.08 04:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31699
|0.00000
|1.31999
|2012.03.08 04:51
|1.31780
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|270954750
|2012.03.08 04:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31613
|0.00000
|1.31913
|2012.03.08 04:26
|1.31697
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|270953347
|2012.03.08 04:09
|sell
|2.00
|audusd
|1.05830
|0.00000
|1.05530
|2012.03.08 15:11
|1.06183
|0.00
|0.00
|0.00
|-706.00
|270949781
|2012.03.08 03:38
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99690
|0.00000
|0.99390
|2012.03.08 09:42
|0.99529
|0.00
|0.00
|0.00
|161.76
|270940390
|2012.03.08 01:40
|sell
|1.00
|audusd
|1.05579
|0.00000
|1.05279
|2012.03.08 15:11
|1.06180
|0.00
|0.00
|0.00
|-601.00
|270938570
|2012.03.08 01:30
|buy
|4.00
|audusd
|1.05404
|0.00000
|1.05704
|2012.03.08 01:40
|1.05574
|0.00
|0.00
|0.00
|680.00
|270934585
|2012.03.08 00:57
|buy
|2.00
|audusd
|1.05662
|0.00000
|1.05962
|2012.03.08 01:40
|1.05577
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|270916804
|2012.03.07 21:45
|buy
|1.00
|audusd
|1.05912
|0.00000
|1.06212
|2012.03.08 01:40
|1.05577
|0.00
|0.00
|28.80
|-335.00
|270910248
|2012.03.07 20:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31524
|0.00000
|1.31824
|2012.03.08 04:22
|1.31605
|0.00
|0.00
|-2.70
|81.00
|270909626
|2012.03.07 20:53
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99869
|0.00000
|0.99569
|2012.03.08 03:38
|0.99706
|0.00
|0.00
|1.80
|163.48
|270893356
|2012.03.07 18:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31433
|0.00000
|1.31733
|2012.03.07 20:55
|1.31514
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|270893336
|2012.03.07 18:26
|buy
|1.00
|audusd
|1.05739
|0.00000
|1.06039
|2012.03.07 21:45
|1.05899
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|270835891
|2012.03.07 14:49
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.57293
|0.00000
|1.56993
|2012.03.09 14:44
|1.57504
|0.00
|0.00
|-27.00
|-422.00
|270834770
|2012.03.07 14:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.00040
|0.00000
|0.99740
|2012.03.07 20:53
|0.99877
|0.00
|0.00
|0.00
|163.20
|270829671
|2012.03.07 14:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57040
|0.00000
|1.56740
|2012.03.09 14:44
|1.57500
|0.00
|0.00
|-13.50
|-460.00
|270821658
|2012.03.07 13:51
|sell
|2.00
|usdcad
|1.00198
|0.00000
|0.99898
|2012.03.07 14:45
|1.00058
|0.00
|0.00
|0.00
|279.84
|270738292
|2012.03.07 08:14
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99945
|0.00000
|0.99645
|2012.03.07 14:45
|1.00048
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.95
|270702428
|2012.03.07 03:50
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.57366
|0.00000
|1.57066
|2012.03.07 14:26
|1.57066
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|270613701
|2012.03.06 17:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57115
|0.00000
|1.56815
|2012.03.07 14:26
|1.57076
|0.00
|0.00
|-2.50
|39.00
|270601503
|2012.03.06 16:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57433
|0.00000
|1.57133
|2012.03.06 17:34
|1.57133
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|270513860
|2012.03.06 11:29
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00009
|0.00000
|1.00309
|2012.03.06 16:48
|1.00120
|0.00
|0.00
|0.00
|110.87
|270012668
|2012.03.02 13:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58907
|0.00000
|1.58607
|2012.03.02 13:02
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|269485499
|2012.02.29 16:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33703
|0.00000
|1.33403
|2012.02.29 19:10
|1.33615
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|269473390
|2012.02.29 16:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34014
|0.00000
|1.33714
|2012.02.29 16:45
|1.33714
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|269464726
|2012.02.29 15:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.34637
|0.00000
|1.34337
|2012.02.29 16:06
|1.34198
|0.00
|0.00
|0.00
|878.00
|269400487
|2012.02.29 11:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34377
|0.00000
|1.34077
|2012.02.29 16:06
|1.34077
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|269315725
|2012.02.29 01:03
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.59169
|0.00000
|1.58869
|2012.03.02 13:01
|1.58869
|0.00
|0.00
|-102.37
|2 400.00
|269315719
|2012.02.29 01:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.34772
|0.00000
|1.34472
|2012.02.29 11:26
|1.34472
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|269247379
|2012.02.28 17:21
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.58857
|0.00000
|1.58557
|2012.03.02 13:01
|1.58856
|0.00
|0.00
|-61.58
|4.00
|269244704
|2012.02.28 17:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.34461
|0.00000
|1.34161
|2012.02.29 11:38
|1.34399
|0.00
|0.00
|-2.00
|124.00
|269244687
|2012.02.28 17:12
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.58602
|0.00000
|1.58302
|2012.03.02 13:01
|1.58853
|0.00
|0.00
|-30.79
|-502.00
|269225901
|2012.02.28 16:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34165
|0.00000
|1.33865
|2012.02.29 11:38
|1.34384
|0.00
|0.00
|-1.00
|-219.00
|269220085
|2012.02.28 15:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58242
|0.00000
|1.57942
|2012.03.02 13:01
|1.58890
|0.00
|0.00
|-15.40
|-648.00
|269125646
|2012.02.28 08:45
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.58562
|0.00000
|1.58262
|2012.02.28 15:45
|1.58262
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|269109818
|2012.02.28 07:21
|sell
|8.00
|eurusd
|1.34474
|0.00000
|1.34174
|2012.02.28 16:07
|1.34174
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|269088690
|2012.02.28 04:54
|buy
|8.00
|usdcad
|0.99707
|0.00000
|1.00007
|2012.03.06 11:28
|1.00007
|0.00
|0.00
|-188.36
|2 399.83
|269088113
|2012.02.28 04:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.34223
|0.00000
|1.33923
|2012.02.28 16:07
|1.34173
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|268975690
|2012.02.27 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58309
|0.00000
|1.58009
|2012.02.28 15:45
|1.58261
|0.00
|0.00
|-3.80
|48.00
|268962237
|2012.02.27 16:42
|buy
|4.00
|usdcad
|0.99961
|0.00000
|1.00261
|2012.03.06 11:29
|1.00000
|0.00
|0.00
|-106.58
|156.00
|268954834
|2012.02.27 16:21
|sell
|2.00
|eurusd
|1.33972
|0.00000
|1.33672
|2012.02.28 16:07
|1.34176
|0.00
|0.00
|-2.60
|-408.00
|268949212
|2012.02.27 16:05
|buy
|2.00
|usdcad
|1.00215
|0.00000
|1.00515
|2012.03.06 11:29
|1.00002
|0.00
|0.00
|-53.29
|-425.99
|268938200
|2012.02.27 15:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33720
|0.00000
|1.33420
|2012.02.28 16:07
|1.34171
|0.00
|0.00
|-1.30
|-451.00
|268873427
|2012.02.27 11:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33991
|0.00000
|1.33691
|2012.02.27 15:30
|1.33691
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|268870720
|2012.02.27 11:31
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00466
|0.00000
|1.00766
|2012.03.06 11:29
|1.00002
|0.00
|0.00
|-26.65
|-463.99
|268836007
|2012.02.27 09:31
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00160
|0.00000
|1.00460
|2012.02.27 11:31
|1.00460
|0.00
|0.00
|0.00
|298.63
|268835956
|2012.02.27 09:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.58621
|0.00000
|1.58321
|2012.02.27 17:20
|1.58321
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|268835945
|2012.02.27 09:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34299
|0.00000
|1.33999
|2012.02.27 11:40
|1.33999
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|268458751
|2012.02.24 07:41
|balance
|Withdrawal
|-450 000.00
|268369768
|2012.02.23 22:35
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.57466
|0.00000
|1.57166
|2012.02.24 08:57
|1.57238
|0.00
|0.00
|-23.06
|1 824.00
|268358562
|2012.02.23 21:42
|buy
|2.00
|audusd
|1.07075
|0.00000
|1.07375
|2012.02.23 22:26
|1.07105
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|268346524
|2012.02.23 21:10
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.57209
|0.00000
|1.56909
|2012.02.24 08:57
|1.57237
|0.00
|0.00
|-11.53
|-112.00
|268345862
|2012.02.23 21:08
|buy
|2.00
|eurusd
|1.33454
|0.00000
|1.33754
|2012.02.23 22:26
|1.33688
|0.00
|0.00
|0.00
|468.00
|268280579
|2012.02.23 16:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.33145
|0.00000
|1.33445
|2012.02.23 21:08
|1.33445
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|268253931
|2012.02.23 15:42
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.56950
|0.00000
|1.56650
|2012.02.24 08:57
|1.57237
|0.00
|0.00
|-5.76
|-574.00
|268252055
|2012.02.23 15:37
|buy
|4.00
|audusd
|1.06767
|0.00000
|1.07067
|2012.02.23 21:42
|1.07067
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|268250318
|2012.02.23 15:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.32842
|0.00000
|1.33142
|2012.02.23 16:54
|1.33142
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|268236535
|2012.02.23 14:51
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.57265
|0.00000
|1.56965
|2012.02.23 15:42
|1.56965
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|268181594
|2012.02.23 11:17
|buy
|2.00
|eurusd
|1.33097
|0.00000
|1.33397
|2012.02.23 16:54
|1.33142
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|268171792
|2012.02.23 10:46
|sell
|32.00
|eurusd
|1.33392
|0.00000
|1.33092
|2012.02.23 11:17
|1.33092
|0.00
|0.00
|0.00
|9 600.00
|268156841
|2012.02.23 10:02
|sell
|16.00
|eurusd
|1.33139
|0.00000
|1.32839
|2012.02.23 11:17
|1.33093
|0.00
|0.00
|0.00
|736.00
|268156805
|2012.02.23 10:02
|buy
|2.00
|audusd
|1.07019
|0.00000
|1.07319
|2012.02.23 21:42
|1.07064
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|268146916
|2012.02.23 09:20
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.57007
|0.00000
|1.56707
|2012.02.23 15:42
|1.56965
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|268124962
|2012.02.23 08:03
|sell
|8.00
|eurusd
|1.32814
|0.00000
|1.32514
|2012.02.23 11:17
|1.33090
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 208.00
|268124859
|2012.02.23 08:02
|buy
|4.00
|usdcad
|0.99769
|0.00000
|1.00069
|2012.02.24 08:57
|0.99861
|0.00
|0.00
|-13.72
|368.51
|268122338
|2012.02.23 07:56
|buy
|2.00
|audusd
|1.06689
|0.00000
|1.06989
|2012.02.23 10:01
|1.07016
|0.00
|0.00
|0.00
|654.00
|268083367
|2012.02.23 03:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32564
|0.00000
|1.32264
|2012.02.23 11:17
|1.33097
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 132.00
|268082597
|2012.02.23 03:55
|buy
|2.00
|audusd
|1.06376
|0.00000
|1.06676
|2012.02.23 07:56
|1.06676
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|268067103
|2012.02.23 02:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.32313
|0.00000
|1.32013
|2012.02.23 11:17
|1.33093
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 560.00
|268063472
|2012.02.23 02:00
|buy
|8.00
|audusd
|1.06060
|0.00000
|1.06360
|2012.02.23 03:55
|1.06360
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|268042708
|2012.02.22 23:18
|buy
|4.00
|audusd
|1.06311
|0.00000
|1.06611
|2012.02.23 03:55
|1.06360
|0.00
|0.00
|114.00
|196.00
|268005159
|2012.02.22 20:22
|buy
|2.00
|audusd
|1.06563
|0.00000
|1.06863
|2012.02.23 03:55
|1.06361
|0.00
|0.00
|57.00
|-404.00
|267955043
|2012.02.22 17:08
|sell
|4.00
|eurusd
|1.32627
|0.00000
|1.32327
|2012.02.23 02:16
|1.32327
|0.00
|0.00
|-19.20
|1 200.00
|267912790
|2012.02.22 14:26
|buy
|2.00
|usdcad
|1.00022
|0.00000
|1.00322
|2012.02.24 08:57
|0.99861
|0.00
|0.00
|-27.86
|-322.45
|267903706
|2012.02.22 13:57
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.56755
|0.00000
|1.56455
|2012.02.23 15:42
|1.56965
|0.00
|0.00
|-19.80
|-420.00
|267858280
|2012.02.22 10:40
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.57066
|0.00000
|1.56766
|2012.02.22 13:57
|1.56766
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|267855947
|2012.02.22 10:36
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.57386
|0.00000
|1.57086
|2012.02.22 10:40
|1.57086
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|267845073
|2012.02.22 09:58
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.57699
|0.00000
|1.57399
|2012.02.22 10:36
|1.57399
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|267845065
|2012.02.22 09:58
|buy
|2.00
|usdcad
|0.99711
|0.00000
|1.00011
|2012.02.22 14:26
|1.00011
|0.00
|0.00
|0.00
|599.93
|267845001
|2012.02.22 09:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.32376
|0.00000
|1.32076
|2012.02.23 02:16
|1.32326
|0.00
|0.00
|-9.60
|100.00
|267745212
|2012.02.21 23:18
|balance
|Deposit
|500 000.00
|
|0.00
|0.00
|-877.51
|61 403.52
|Closed P/L:
|60 526.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|276862996
|2012.04.17 11:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31585
|0.00000
|1.31885
|
|1.31346
|0.00
|0.00
|0.00
|-239.00
|276865781
|2012.04.17 11:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59624
|0.00000
|1.59924
|
|1.59500
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|276883442
|2012.04.17 13:43
|sell
|1.00
|usdcad
|0.99632
|0.00000
|0.99332
|
|0.99532
|0.00
|0.00
|0.00
|100.47
|276885418
|2012.04.17 13:59
|buy
|2.00
|eurusd
|1.31334
|0.00000
|1.31634
|
|1.31346
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.53
|
|Floating P/L:
|-238.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|60 526.01
|Floating P/L:
|-238.53
|Margin:
|6 538.77
|Balance:
|110 526.01
|Equity:
|110 287.48
|Free Margin:
|103 748.71