Alpari (UK) Ltd.

Account: 3644064 Name: Rick Hoydalo Currency: USD 2012 April 17, 15:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2768601962012.04.17 11:33buy1.00gbpusd1.593200.000001.596202012.04.17 11:511.596200.000.000.00300.00
2768476352012.04.17 10:18buy1.00eurusd1.312760.000001.315762012.04.17 11:411.315760.000.000.00300.00
2768476272012.04.17 10:18buy1.00gbpusd1.590110.000001.593112012.04.17 11:331.593110.000.000.00300.00
2768476152012.04.17 10:18sell1.00usdcad0.999540.000000.996542012.04.17 13:420.996540.000.000.00301.04
2768419422012.04.17 09:46sell1.00gbpusd1.586620.000001.583622012.04.17 10:121.588870.000.000.00-225.00
2768419392012.04.17 09:46buy1.00usdcad1.001110.000001.004112012.04.17 10:120.999970.000.000.00-114.00
2768419192012.04.17 09:46sell1.00eurusd1.309190.000001.306192012.04.17 10:121.310960.000.000.00-177.00
2767767712012.04.16 19:26buy1.00usdcad1.003040.000001.006042012.04.16 19:451.002700.000.000.00-33.91
2767767662012.04.16 19:26buy1.00gbpusd1.586970.000001.589972012.04.16 19:451.587070.000.000.0010.00
2767767552012.04.16 19:26buy1.00eurusd1.306880.000001.309882012.04.16 19:451.306930.000.000.005.00
2767344852012.04.16 15:46buy1.00eurusd1.304890.000001.307892012.04.16 18:351.306380.000.000.00149.00
2767014732012.04.16 11:37buy1.00gbpusd1.583800.000001.586802012.04.16 18:351.585150.000.000.00135.00
2767014682012.04.16 11:37buy1.00eurusd1.301740.000001.304742012.04.16 15:461.304740.000.000.00300.00
2767014662012.04.16 11:37sell1.00usdcad1.000210.000000.997212012.04.16 18:351.002400.000.000.00-218.48
2761240712012.04.11 01:50buy1.00audusd1.023540.000001.033542012.04.12 04:301.033540.000.0027.601 000.00
2760709412012.04.10 17:18sell0.50usdcad1.003420.000000.995422012.04.12 18:580.995420.000.001.45401.84
2756739912012.04.05 15:37buy0.50eurusd1.304920.000001.314922012.04.11 13:011.314920.000.00-1.40500.00
2753772202012.04.03 21:40buy0.50audusd1.030540.000001.040542012.04.12 04:311.035960.000.0051.25271.00
2748755232012.03.30 08:47sell0.50gbpusd1.601760.000001.591762012.04.03 21:131.591600.000.00-4.20508.00
2747603552012.03.29 15:57buy0.50audusd1.032490.000001.042492012.04.02 00:101.045180.000.009.35634.50
2747120582012.03.29 11:50buy1.00audusd1.033730.000001.043732012.03.29 13:581.035060.000.000.00133.00
2745597272012.03.28 17:55buy0.50usdcad0.998410.000001.001412012.03.28 17:570.998630.000.000.0011.02
2745367442012.03.28 16:15sell0.50gbpusd1.586420.000001.583422012.03.28 17:571.585210.000.000.0060.50
2745103542012.03.28 14:15sell0.50gbpusd1.589630.000001.586632012.03.28 16:151.586630.000.000.00150.00
2741432592012.03.26 14:45sell4.00gbpusd1.592440.000001.589442012.03.28 14:141.589440.000.00-22.491 200.00
2741305702012.03.26 14:12buy4.00usdcad0.995280.000000.998282012.03.28 17:550.998280.000.00-25.721 202.07
2741258072012.03.26 14:05sell2.00gbpusd1.589910.000001.586912012.03.28 14:141.589450.000.00-11.2592.00
2741255972012.03.26 14:04sell4.00eurusd1.326820.000001.323822012.03.29 13:591.328420.000.00-23.44-640.00
2741073452012.03.26 12:53sell1.00gbpusd1.587340.000001.584342012.03.28 14:151.589540.000.00-5.63-220.00
2741042182012.03.26 12:36sell2.00eurusd1.324320.000001.321322012.03.29 13:591.328420.000.00-11.72-820.00
2740999892012.03.26 12:19sell0.50gbpusd1.584820.000001.581822012.03.28 14:151.589650.000.00-2.81-241.50
2740911472012.03.26 11:43sell1.00eurusd1.321810.000001.318812012.03.29 13:591.328420.000.00-5.86-661.00
2740822922012.03.26 11:03sell0.50eurusd1.319290.000001.316292012.03.29 13:591.328420.000.00-2.93-456.50
2740726092012.03.26 10:32buy2.00gbpusd1.581670.000001.584672012.03.26 12:191.584670.000.000.00600.00
2740573742012.03.26 09:31buy1.00gbpusd1.584170.000001.587172012.03.26 12:191.584670.000.000.0050.00
2740046342012.03.23 21:20buy2.00usdcad0.997790.000001.000792012.03.28 17:550.998300.000.00-19.06102.17
2739798932012.03.23 16:13buy1.00usdcad1.000330.000001.003332012.03.28 17:550.998370.000.00-9.53-196.32
2739720242012.03.23 15:42buy0.50gbpusd1.586720.000001.589722012.03.26 12:191.584820.000.000.05-95.00
2739627252012.03.23 15:08buy0.50usdcad1.002840.000001.005842012.03.28 17:550.998340.000.00-4.76-225.37
2739582942012.03.23 14:56buy1.00usdcad0.999710.000001.002712012.03.23 15:081.002710.000.000.00299.19
2739338042012.03.23 12:34buy1.00gbpusd1.583430.000001.586432012.03.23 15:421.586430.000.000.00300.00
2739311962012.03.23 12:22buy0.50usdcad1.002280.000001.005282012.03.23 15:081.002690.000.000.0020.45
2739190812012.03.23 11:16buy0.50gbpusd1.585930.000001.588932012.03.23 15:421.586500.000.000.0028.50
2739061532012.03.23 10:07sell8.00gbpusd1.588920.000001.585922012.03.23 11:161.585920.000.000.002 400.00
2738813472012.03.23 08:28sell4.00gbpusd1.586400.000001.583402012.03.23 11:161.585920.000.000.00192.00
2738785512012.03.23 08:24sell4.00eurusd1.322240.000001.319242012.03.26 11:021.319240.000.00-5.201 200.00
2738776342012.03.23 08:22sell2.00gbpusd1.583460.000001.580462012.03.23 11:161.585890.000.000.00-486.00
2737789622012.03.22 16:41sell2.00eurusd1.319700.000001.316702012.03.26 11:021.319260.000.00-5.6088.00
2737292182012.03.22 13:41sell1.00eurusd1.317200.000001.314202012.03.26 11:031.319270.000.00-2.80-207.00
2737252782012.03.22 13:33buy0.50usdcad0.999070.000001.002072012.03.23 12:221.002160.000.00-1.65154.17
2737143462012.03.22 12:31sell1.00gbpusd1.580930.000001.577932012.03.23 11:161.585920.000.00-4.10-499.00
2736886112012.03.22 10:31sell0.50eurusd1.314310.000001.311312012.03.26 11:031.319350.000.00-1.40-252.00
2736878682012.03.22 10:30sell0.50gbpusd1.578390.000001.575392012.03.23 11:161.585920.000.00-2.05-376.50
2736813852012.03.22 10:16sell0.50gbpusd1.582000.000001.579002012.03.22 10:301.579000.000.000.00150.00
2736637212012.03.22 09:36sell0.50gbpusd1.585160.000001.582162012.03.22 10:161.582160.000.000.00150.00
2736601122012.03.22 09:30sell0.50eurusd1.317430.000001.314432012.03.22 10:311.314430.000.000.00150.00
2736600852012.03.22 09:30buy0.50usdcad0.994650.000000.997652012.03.22 13:300.997650.000.000.00150.35
2736495272012.03.22 09:08sell0.50eurusd1.320580.000001.317582012.03.22 09:291.317580.000.000.00150.00
2736354202012.03.22 08:15sell2.00gbpusd1.588930.000001.585932012.03.22 09:311.585510.000.000.00684.00
2735798152012.03.22 02:30sell2.00eurusd1.323920.000001.320922012.03.22 09:081.320920.000.000.00600.00
2735442432012.03.21 21:20sell1.00eurusd1.321380.000001.318382012.03.22 09:081.320880.000.00-4.8050.00
2735367092012.03.21 20:12sell1.00gbpusd1.586410.000001.583412012.03.22 09:361.585240.000.00-12.30117.00
2734978702012.03.21 16:02sell0.50eurusd1.318850.000001.315852012.03.22 09:081.320750.000.00-2.40-95.00
2734947322012.03.21 15:55sell0.50eurusd1.321910.000001.318912012.03.21 16:021.318910.000.000.00150.00
2734877152012.03.21 15:17sell1.00eurusd1.325120.000001.322122012.03.21 15:541.322120.000.000.00300.00
2734796492012.03.21 14:54buy0.50usdcad0.991580.000000.994582012.03.22 09:290.994580.000.00-5.00150.82
2734793912012.03.21 14:53sell0.50audusd1.044260.000001.041262012.03.21 21:361.045960.000.000.00-85.00
2734635672012.03.21 13:25sell0.50gbpusd1.583910.000001.580912012.03.22 09:361.585250.000.00-6.15-67.00
2734615362012.03.21 13:19sell0.50eurusd1.322620.000001.319622012.03.21 15:551.321960.000.000.0033.00
2734417912012.03.21 11:42sell0.50audusd1.047420.000001.044422012.03.21 14:531.044420.000.000.00150.00
2734253332012.03.21 10:30sell0.50gbpusd1.586280.000001.583282012.03.21 13:241.583280.000.000.00150.00
2734105512012.03.21 09:20sell2.00gbpusd1.590060.000001.587062012.03.21 10:301.587060.000.000.00600.00
2733963642012.03.21 08:01buy4.00usdcad0.988570.000000.991572012.03.21 14:540.991570.000.000.001 210.20
2733955692012.03.21 07:56sell1.00audusd1.050570.000001.047572012.03.21 11:421.047570.000.000.00300.00
2733860412012.03.21 06:26sell0.50audusd1.048060.000001.045062012.03.21 11:421.047570.000.000.0024.50
2733645852012.03.21 02:37sell2.00audusd1.051170.000001.048172012.03.21 06:261.048170.000.000.00600.00
2733584992012.03.21 01:51sell1.00gbpusd1.587540.000001.584542012.03.21 10:301.587020.000.000.0052.00
2733556142012.03.21 01:33sell4.00eurusd1.325700.000001.322702012.03.21 13:191.322700.000.000.001 200.00
2733217852012.03.20 19:15buy2.00usdcad0.991090.000000.994092012.03.21 14:540.991580.000.00-6.6798.83
2732855422012.03.20 15:59sell0.50gbpusd1.584950.000001.581952012.03.21 10:301.586770.000.00-1.50-91.00
2732835952012.03.20 15:49buy1.00usdcad0.993600.000000.996602012.03.21 14:540.991510.000.00-3.33-210.79
2732746072012.03.20 15:10sell1.00audusd1.048620.000001.045622012.03.21 06:261.048160.000.00-14.8046.00
2732728212012.03.20 15:07sell1.00gbpusd1.588150.000001.585152012.03.20 15:591.585150.000.000.00300.00
2732682242012.03.20 14:54sell2.00eurusd1.323180.000001.320182012.03.21 13:191.322690.000.00-3.0098.00
2732648642012.03.20 14:49sell1.00eurusd1.320660.000001.317662012.03.21 13:191.322680.000.00-1.50-202.00
2732631752012.03.20 14:45sell0.50audusd1.046110.000001.043112012.03.21 06:261.048160.000.00-7.40-102.50
2732624912012.03.20 14:43buy0.50usdcad0.996130.000000.999132012.03.21 14:540.991490.000.00-1.67-233.99
2732482932012.03.20 13:22buy0.50usdcad0.993340.000000.996342012.03.20 14:430.996340.000.000.00150.55
2732421032012.03.20 12:59sell0.50eurusd1.318150.000001.315152012.03.21 13:191.322690.000.00-0.75-227.00
2732102032012.03.20 10:33sell0.50audusd1.049180.000001.046182012.03.20 14:451.046180.000.000.00150.00
2731970582012.03.20 09:48sell0.50audusd1.052300.000001.049302012.03.20 10:331.049300.000.000.00150.00
2731970222012.03.20 09:48sell0.50gbpusd1.585580.000001.582582012.03.20 15:591.585140.000.000.0022.00
2731969012012.03.20 09:47buy0.50usdcad0.990280.000000.993282012.03.20 13:220.993280.000.000.00151.01
2731968512012.03.20 09:47sell0.50eurusd1.321240.000001.318242012.03.20 12:591.318240.000.000.00150.00
2720966782012.03.15 01:40buy1.00audusd1.042900.000001.045902012.03.15 03:061.045900.000.000.00300.00
2720187492012.03.14 17:12buy8.00audusd1.043120.000001.046122012.03.14 17:561.046120.000.000.002 400.00
2720102982012.03.14 16:45buy2.00eurusd1.301690.000001.304692012.03.15 07:311.304690.000.00-4.80600.00
2720020572012.03.14 16:18buy4.00audusd1.044530.000001.047532012.03.14 17:561.046080.000.000.00620.00
2719970402012.03.14 16:06buy1.00eurusd1.303120.000001.306122012.03.15 07:311.304700.000.00-2.40158.00
2719777672012.03.14 15:01buy2.00audusd1.045930.000001.048932012.03.14 17:561.046240.000.000.0062.00
2719218042012.03.14 10:36buy1.00audusd1.047410.000001.050412012.03.14 17:561.046180.000.000.00-123.00
2718696792012.03.14 06:59buy2.00eurusd1.303660.000001.306662012.03.14 10:021.306660.000.000.00600.00
2718662212012.03.14 06:50buy1.00eurusd1.305260.000001.308262012.03.14 10:021.306690.000.000.00143.00
2717116282012.03.13 13:52buy2.00eurusd1.306260.000001.309262012.03.13 16:101.309260.000.000.00600.00
2717075732012.03.13 13:42buy1.00eurusd1.307930.000001.310932012.03.13 16:101.309290.000.000.00136.00
2715507552012.03.12 16:28buy8.00gbpusd1.560670.000001.563672012.03.12 17:041.563670.000.000.002 400.00
2715383672012.03.12 15:31buy4.00audusd1.048110.000001.051112012.03.12 21:031.051110.000.000.001 200.00
2715135692012.03.12 13:26buy2.00audusd1.049550.000001.052552012.03.12 21:031.051130.000.000.00316.00
2715047692012.03.12 12:40buy1.00audusd1.050990.000001.053992012.03.12 21:031.051150.000.000.0016.00
2714968722012.03.12 12:00buy4.00gbpusd1.562080.000001.565082012.03.12 17:041.563680.000.000.00640.00
2714938522012.03.12 11:52buy2.00gbpusd1.563520.000001.566522012.03.12 17:041.563680.000.000.0032.00
2714933262012.03.12 11:51buy1.00gbpusd1.564920.000001.567922012.03.12 17:041.563630.000.000.00-129.00
2713328742012.03.09 16:23sell2.00audusd1.061060.000001.058062012.03.09 16:441.061900.000.000.00-168.00
2713262232012.03.09 16:08sell1.00gbpusd1.568520.000001.565522012.03.09 16:441.570210.000.000.00-169.00
2713219162012.03.09 15:56sell1.00eurusd1.311690.000001.308692012.03.09 16:441.312350.000.000.00-66.00
2713156822012.03.09 15:32sell1.00audusd1.058530.000001.055532012.03.09 16:441.061840.000.000.00-331.00
2713113742012.03.09 15:16sell1.00gbpusd1.571690.000001.568692012.03.09 16:081.568690.000.000.00300.00
2713086182012.03.09 15:08sell1.00eurusd1.312520.000001.309522012.03.09 15:561.311710.000.000.0081.00
2713019052012.03.09 14:53sell1.00eurusd1.313450.000001.310452012.03.09 15:081.312600.000.000.0085.00
2712999002012.03.09 14:50sell1.00eurusd1.314940.000001.311942012.03.09 14:531.313520.000.000.00142.00
2712966902012.03.09 14:44sell1.00audusd1.060340.000001.057342012.03.09 15:321.058720.000.000.00162.00
2712966572012.03.09 14:44sell1.00eurusd1.315710.000001.312712012.03.09 14:501.314870.000.000.0084.00
2712966342012.03.09 14:44sell1.00gbpusd1.574840.000001.571842012.03.09 15:161.571840.000.000.00300.00
2712940892012.03.09 14:39sell1.00usdcad0.988500.000000.985502012.03.09 16:440.987860.000.000.0064.79
2712902102012.03.09 14:33sell1.00eurusd1.316580.000001.313582012.03.09 14:441.315650.000.000.0093.00
2712898782012.03.09 14:33sell1.00audusd1.062730.000001.059732012.03.09 14:441.060460.000.000.00227.00
2712898292012.03.09 14:33sell1.00eurusd1.317230.000001.314232012.03.09 14:331.316420.000.000.0081.00
2712879962012.03.09 14:30sell1.00eurusd1.318250.000001.315252012.03.09 14:331.317320.000.000.0093.00
2712875772012.03.09 14:30sell2.00audusd1.064210.000001.061212012.03.09 14:321.062820.000.000.00278.00
2712873852012.03.09 14:30sell1.00usdcad0.990290.000000.987292012.03.09 14:390.988660.000.000.00164.87
2712814812012.03.09 14:01sell1.00eurusd1.319560.000001.316562012.03.09 14:301.318460.000.000.00110.00
2712800612012.03.09 13:56sell1.00eurusd1.320580.000001.317582012.03.09 14:011.319690.000.000.0089.00
2712722142012.03.09 12:52sell2.00usdcad0.992700.000000.989702012.03.09 14:300.991280.000.000.00286.50
2712604102012.03.09 11:15sell1.00audusd1.061710.000001.058712012.03.09 14:331.062820.000.000.00-111.00
2712381832012.03.09 09:08sell1.00eurusd1.321480.000001.318482012.03.09 13:561.320670.000.000.0081.00
2712342102012.03.09 08:50sell1.00eurusd1.322420.000001.319422012.03.09 09:081.321560.000.000.0086.00
2712299052012.03.09 08:22sell1.00eurusd1.323350.000001.320352012.03.09 08:501.322540.000.000.0081.00
2712278222012.03.09 08:07sell1.00eurusd1.324260.000001.321262012.03.09 08:221.323450.000.000.0081.00
2712176912012.03.09 07:19buy4.00eurusd1.322690.000001.325692012.03.09 08:071.324240.000.000.00620.00
2712111382012.03.09 07:02sell1.00audusd1.063570.000001.060572012.03.09 11:151.061850.000.000.00172.00
2712104302012.03.09 07:02buy2.00eurusd1.325190.000001.328192012.03.09 08:071.324240.000.000.00-190.00
2711991952012.03.09 05:29sell2.00audusd1.065370.000001.062372012.03.09 07:021.063920.000.000.00290.00
2711728162012.03.09 01:30sell1.00audusd1.062850.000001.059852012.03.09 07:021.063920.000.000.00-107.00
2711542272012.03.08 22:43buy1.00eurusd1.327710.000001.330712012.03.09 08:071.324250.000.00-0.90-346.00
2711487522012.03.08 21:49buy2.00eurusd1.326540.000001.329542012.03.08 22:431.327660.000.000.00224.00
2711433812012.03.08 21:10buy1.00eurusd1.329080.000001.332082012.03.08 22:431.327630.000.000.00-145.00
2711376242012.03.08 20:52buy1.00eurusd1.328270.000001.331272012.03.08 21:101.329080.000.000.0081.00
2711370302012.03.08 20:51sell1.00usdcad0.990180.000000.987182012.03.09 14:300.991440.000.000.71-127.09
2711363472012.03.08 20:50sell4.00audusd1.065000.000001.062002012.03.09 01:301.063320.000.00-60.00672.00
2711158082012.03.08 18:29sell2.00audusd1.062480.000001.059482012.03.09 01:301.063200.000.00-30.00-144.00
2711000962012.03.08 16:59buy1.00eurusd1.327330.000001.330332012.03.08 20:521.328130.000.000.0080.00
2710977912012.03.08 16:51buy1.00eurusd1.326420.000001.329422012.03.08 16:591.327230.000.000.0081.00
2710960502012.03.08 16:45buy1.00eurusd1.325560.000001.328562012.03.08 16:511.326370.000.000.0081.00
2710942432012.03.08 16:39buy1.00eurusd1.324730.000001.327732012.03.08 16:451.325580.000.000.0085.00
2710851342012.03.08 15:54sell1.00audusd1.059980.000001.056982012.03.09 01:301.063190.000.00-15.00-321.00
2710764382012.03.08 15:17buy2.00eurusd1.323510.000001.326512012.03.08 16:391.324660.000.000.00230.00
2710743652012.03.08 15:11sell1.00audusd1.061690.000001.058692012.03.08 15:541.060050.000.000.00164.00
2710733512012.03.08 15:07sell1.00usdcad0.991950.000000.988952012.03.08 20:510.990320.000.000.00164.59
2710719992012.03.08 15:01sell1.00usdcad0.993620.000000.990622012.03.08 15:070.992010.000.000.00162.30
2710657042012.03.08 14:40buy1.00eurusd1.326090.000001.329092012.03.08 16:391.324700.000.000.00-139.00
2710638772012.03.08 14:37buy1.00eurusd1.325570.000001.328572012.03.08 14:401.326500.000.000.0093.00
2710631562012.03.08 14:36buy1.00eurusd1.324750.000001.327752012.03.08 14:371.325570.000.000.0082.00
2710605582012.03.08 14:24buy2.00eurusd1.323770.000001.326772012.03.08 14:361.324900.000.000.00226.00
2710486042012.03.08 13:21buy1.00eurusd1.326290.000001.329292012.03.08 14:361.324810.000.000.00-148.00
2710469862012.03.08 13:17buy1.00eurusd1.324730.000001.327732012.03.08 13:211.326290.000.000.00156.00
2710412692012.03.08 12:50buy1.00eurusd1.323860.000001.326862012.03.08 13:171.324670.000.000.0081.00
2710352412012.03.08 12:18buy1.00eurusd1.323060.000001.326062012.03.08 12:501.323860.000.000.0080.00
2710122742012.03.08 10:37buy1.00eurusd1.322170.000001.325172012.03.08 12:181.322980.000.000.0081.00
2710109812012.03.08 10:35buy1.00eurusd1.321280.000001.324282012.03.08 10:371.322090.000.000.0081.00
2710086762012.03.08 10:30buy1.00eurusd1.320270.000001.323272012.03.08 10:351.321080.000.000.0081.00
2710036652012.03.08 10:14buy1.00eurusd1.319290.000001.322292012.03.08 10:301.320140.000.000.0085.00
2710036172012.03.08 10:14sell8.00audusd1.064210.000001.061212012.03.08 15:111.061880.000.000.001 864.00
2709961312012.03.08 09:42sell1.00usdcad0.995250.000000.992252012.03.08 15:010.993630.000.000.00163.04
2709928702012.03.08 09:25sell8.00gbpusd1.577990.000001.574992012.03.09 14:431.574990.000.00-26.402 400.00
2709663652012.03.08 06:01sell4.00audusd1.060940.000001.057942012.03.08 15:111.061840.000.000.00-360.00
2709660412012.03.08 06:00sell4.00gbpusd1.575450.000001.572452012.03.09 14:441.575040.000.00-13.20164.00
2709595712012.03.08 04:51buy1.00eurusd1.317780.000001.320782012.03.08 10:141.319350.000.000.00157.00
2709557932012.03.08 04:26buy1.00eurusd1.316990.000001.319992012.03.08 04:511.317800.000.000.0081.00
2709547502012.03.08 04:22buy1.00eurusd1.316130.000001.319132012.03.08 04:261.316970.000.000.0084.00
2709533472012.03.08 04:09sell2.00audusd1.058300.000001.055302012.03.08 15:111.061830.000.000.00-706.00
2709497812012.03.08 03:38sell1.00usdcad0.996900.000000.993902012.03.08 09:420.995290.000.000.00161.76
2709403902012.03.08 01:40sell1.00audusd1.055790.000001.052792012.03.08 15:111.061800.000.000.00-601.00
2709385702012.03.08 01:30buy4.00audusd1.054040.000001.057042012.03.08 01:401.055740.000.000.00680.00
2709345852012.03.08 00:57buy2.00audusd1.056620.000001.059622012.03.08 01:401.055770.000.000.00-170.00
2709168042012.03.07 21:45buy1.00audusd1.059120.000001.062122012.03.08 01:401.055770.000.0028.80-335.00
2709102482012.03.07 20:55buy1.00eurusd1.315240.000001.318242012.03.08 04:221.316050.000.00-2.7081.00
2709096262012.03.07 20:53sell1.00usdcad0.998690.000000.995692012.03.08 03:380.997060.000.001.80163.48
2708933562012.03.07 18:26buy1.00eurusd1.314330.000001.317332012.03.07 20:551.315140.000.000.0081.00
2708933362012.03.07 18:26buy1.00audusd1.057390.000001.060392012.03.07 21:451.058990.000.000.00160.00
2708358912012.03.07 14:49sell2.00gbpusd1.572930.000001.569932012.03.09 14:441.575040.000.00-27.00-422.00
2708347702012.03.07 14:45sell1.00usdcad1.000400.000000.997402012.03.07 20:530.998770.000.000.00163.20
2708296712012.03.07 14:26sell1.00gbpusd1.570400.000001.567402012.03.09 14:441.575000.000.00-13.50-460.00
2708216582012.03.07 13:51sell2.00usdcad1.001980.000000.998982012.03.07 14:451.000580.000.000.00279.84
2707382922012.03.07 08:14sell1.00usdcad0.999450.000000.996452012.03.07 14:451.000480.000.000.00-102.95
2707024282012.03.07 03:50sell2.00gbpusd1.573660.000001.570662012.03.07 14:261.570660.000.000.00600.00
2706137012012.03.06 17:34sell1.00gbpusd1.571150.000001.568152012.03.07 14:261.570760.000.00-2.5039.00
2706015032012.03.06 16:49sell1.00gbpusd1.574330.000001.571332012.03.06 17:341.571330.000.000.00300.00
2705138602012.03.06 11:29buy1.00usdcad1.000090.000001.003092012.03.06 16:481.001200.000.000.00110.87
2700126682012.03.02 13:01sell1.00gbpusd1.589070.000001.586072012.03.02 13:021.588400.000.000.0067.00
2694854992012.02.29 16:46sell1.00eurusd1.337030.000001.334032012.02.29 19:101.336150.000.000.0088.00
2694733902012.02.29 16:13sell1.00eurusd1.340140.000001.337142012.02.29 16:451.337140.000.000.00300.00
2694647262012.02.29 15:58sell2.00eurusd1.346370.000001.343372012.02.29 16:061.341980.000.000.00878.00
2694004872012.02.29 11:38sell1.00eurusd1.343770.000001.340772012.02.29 16:061.340770.000.000.00300.00
2693157252012.02.29 01:03sell8.00gbpusd1.591690.000001.588692012.03.02 13:011.588690.000.00-102.372 400.00
2693157192012.02.29 01:03sell4.00eurusd1.347720.000001.344722012.02.29 11:261.344720.000.000.001 200.00
2692473792012.02.28 17:21sell4.00gbpusd1.588570.000001.585572012.03.02 13:011.588560.000.00-61.584.00
2692447042012.02.28 17:12sell2.00eurusd1.344610.000001.341612012.02.29 11:381.343990.000.00-2.00124.00
2692446872012.02.28 17:12sell2.00gbpusd1.586020.000001.583022012.03.02 13:011.588530.000.00-30.79-502.00
2692259012012.02.28 16:07sell1.00eurusd1.341650.000001.338652012.02.29 11:381.343840.000.00-1.00-219.00
2692200852012.02.28 15:45sell1.00gbpusd1.582420.000001.579422012.03.02 13:011.588900.000.00-15.40-648.00
2691256462012.02.28 08:45sell2.00gbpusd1.585620.000001.582622012.02.28 15:451.582620.000.000.00600.00
2691098182012.02.28 07:21sell8.00eurusd1.344740.000001.341742012.02.28 16:071.341740.000.000.002 400.00
2690886902012.02.28 04:54buy8.00usdcad0.997070.000001.000072012.03.06 11:281.000070.000.00-188.362 399.83
2690881132012.02.28 04:51sell4.00eurusd1.342230.000001.339232012.02.28 16:071.341730.000.000.00200.00
2689756902012.02.27 17:20sell1.00gbpusd1.583090.000001.580092012.02.28 15:451.582610.000.00-3.8048.00
2689622372012.02.27 16:42buy4.00usdcad0.999610.000001.002612012.03.06 11:291.000000.000.00-106.58156.00
2689548342012.02.27 16:21sell2.00eurusd1.339720.000001.336722012.02.28 16:071.341760.000.00-2.60-408.00
2689492122012.02.27 16:05buy2.00usdcad1.002150.000001.005152012.03.06 11:291.000020.000.00-53.29-425.99
2689382002012.02.27 15:32sell1.00eurusd1.337200.000001.334202012.02.28 16:071.341710.000.00-1.30-451.00
2688734272012.02.27 11:40sell1.00eurusd1.339910.000001.336912012.02.27 15:301.336910.000.000.00300.00
2688707202012.02.27 11:31buy1.00usdcad1.004660.000001.007662012.03.06 11:291.000020.000.00-26.65-463.99
2688360072012.02.27 09:31buy1.00usdcad1.001600.000001.004602012.02.27 11:311.004600.000.000.00298.63
2688359562012.02.27 09:31sell1.00gbpusd1.586210.000001.583212012.02.27 17:201.583210.000.000.00300.00
2688359452012.02.27 09:31sell1.00eurusd1.342990.000001.339992012.02.27 11:401.339990.000.000.00300.00
2684587512012.02.24 07:41balanceWithdrawal-450 000.00
2683697682012.02.23 22:35sell8.00gbpusd1.574660.000001.571662012.02.24 08:571.572380.000.00-23.061 824.00
2683585622012.02.23 21:42buy2.00audusd1.070750.000001.073752012.02.23 22:261.071050.000.000.0060.00
2683465242012.02.23 21:10sell4.00gbpusd1.572090.000001.569092012.02.24 08:571.572370.000.00-11.53-112.00
2683458622012.02.23 21:08buy2.00eurusd1.334540.000001.337542012.02.23 22:261.336880.000.000.00468.00
2682805792012.02.23 16:54buy2.00eurusd1.331450.000001.334452012.02.23 21:081.334450.000.000.00600.00
2682539312012.02.23 15:42sell2.00gbpusd1.569500.000001.566502012.02.24 08:571.572370.000.00-5.76-574.00
2682520552012.02.23 15:37buy4.00audusd1.067670.000001.070672012.02.23 21:421.070670.000.000.001 200.00
2682503182012.02.23 15:33buy4.00eurusd1.328420.000001.331422012.02.23 16:541.331420.000.000.001 200.00
2682365352012.02.23 14:51sell8.00gbpusd1.572650.000001.569652012.02.23 15:421.569650.000.000.002 400.00
2681815942012.02.23 11:17buy2.00eurusd1.330970.000001.333972012.02.23 16:541.331420.000.000.0090.00
2681717922012.02.23 10:46sell32.00eurusd1.333920.000001.330922012.02.23 11:171.330920.000.000.009 600.00
2681568412012.02.23 10:02sell16.00eurusd1.331390.000001.328392012.02.23 11:171.330930.000.000.00736.00
2681568052012.02.23 10:02buy2.00audusd1.070190.000001.073192012.02.23 21:421.070640.000.000.0090.00
2681469162012.02.23 09:20sell4.00gbpusd1.570070.000001.567072012.02.23 15:421.569650.000.000.00168.00
2681249622012.02.23 08:03sell8.00eurusd1.328140.000001.325142012.02.23 11:171.330900.000.000.00-2 208.00
2681248592012.02.23 08:02buy4.00usdcad0.997690.000001.000692012.02.24 08:570.998610.000.00-13.72368.51
2681223382012.02.23 07:56buy2.00audusd1.066890.000001.069892012.02.23 10:011.070160.000.000.00654.00
2680833672012.02.23 03:57sell4.00eurusd1.325640.000001.322642012.02.23 11:171.330970.000.000.00-2 132.00
2680825972012.02.23 03:55buy2.00audusd1.063760.000001.066762012.02.23 07:561.066760.000.000.00600.00
2680671032012.02.23 02:16sell2.00eurusd1.323130.000001.320132012.02.23 11:171.330930.000.000.00-1 560.00
2680634722012.02.23 02:00buy8.00audusd1.060600.000001.063602012.02.23 03:551.063600.000.000.002 400.00
2680427082012.02.22 23:18buy4.00audusd1.063110.000001.066112012.02.23 03:551.063600.000.00114.00196.00
2680051592012.02.22 20:22buy2.00audusd1.065630.000001.068632012.02.23 03:551.063610.000.0057.00-404.00
2679550432012.02.22 17:08sell4.00eurusd1.326270.000001.323272012.02.23 02:161.323270.000.00-19.201 200.00
2679127902012.02.22 14:26buy2.00usdcad1.000220.000001.003222012.02.24 08:570.998610.000.00-27.86-322.45
2679037062012.02.22 13:57sell2.00gbpusd1.567550.000001.564552012.02.23 15:421.569650.000.00-19.80-420.00
2678582802012.02.22 10:40sell2.00gbpusd1.570660.000001.567662012.02.22 13:571.567660.000.000.00600.00
2678559472012.02.22 10:36sell2.00gbpusd1.573860.000001.570862012.02.22 10:401.570860.000.000.00600.00
2678450732012.02.22 09:58sell2.00gbpusd1.576990.000001.573992012.02.22 10:361.573990.000.000.00600.00
2678450652012.02.22 09:58buy2.00usdcad0.997110.000001.000112012.02.22 14:261.000110.000.000.00599.93
2678450012012.02.22 09:58sell2.00eurusd1.323760.000001.320762012.02.23 02:161.323260.000.00-9.60100.00
2677452122012.02.21 23:18balanceDeposit500 000.00
  0.00 0.00 -877.51 61 403.52
Closed P/L: 60 526.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2768629962012.04.17 11:41buy1.00eurusd1.315850.000001.31885 1.313460.000.000.00-239.00
2768657812012.04.17 11:51buy1.00gbpusd1.596240.000001.59924 1.595000.000.000.00-124.00
2768834422012.04.17 13:43sell1.00usdcad0.996320.000000.99332 0.995320.000.000.00100.47
2768854182012.04.17 13:59buy2.00eurusd1.313340.000001.31634 1.313460.000.000.0024.00
  0.00 0.00 0.00 -238.53
 Floating P/L: -238.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 60 526.01 Floating P/L: -238.53 Margin: 6 538.77
Balance: 110 526.01 Equity: 110 287.48 Free Margin: 103 748.71