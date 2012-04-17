InstaForex Companies Group

Account: 1768506 Name: Isidro Perez Franco Currency: USD 2012 April 17, 15:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1145025382012.04.17 11:01buy20.00gbpusd1.59270.00001.59572012.04.17 11:501.59570.000.000.00600.00
1144893052012.04.17 10:16buy20.00eurusd1.31220.00001.31522012.04.17 11:401.31520.000.000.00600.00
1144889002012.04.17 10:15sell20.00usdcad0.99970.00000.99672012.04.17 13:410.99670.000.000.00601.99
1144888342012.04.17 10:15buy20.00gbpusd1.58950.00001.59242012.04.17 11:001.59240.000.000.00580.00
1144837822012.04.17 09:47sell20.00gbpusd1.58670.00001.58372012.04.17 10:121.58910.000.000.00-480.00
1144837592012.04.17 09:47buy20.00usdcad1.00130.00001.00432012.04.17 10:120.99990.000.000.00-280.03
1144837502012.04.17 09:47sell20.00eurusd1.30910.00001.30612012.04.17 10:121.31130.000.000.00-440.00
1144251222012.04.16 21:02sell20.00usdcad0.99940.00000.99642012.04.16 21:181.00040.000.000.00-199.92
1144246322012.04.16 21:01buy20.00eurusd1.31460.00001.31762012.04.16 21:181.31340.000.000.00-240.00
1144243152012.04.16 21:01buy20.00gbpusd1.59100.00001.59402012.04.16 21:181.59030.000.000.00-140.00
1144150822012.04.16 20:37buy20.00eurusd1.31180.00001.31462012.04.16 21:001.31460.000.000.00560.00
1144018422012.04.16 19:18sell40.00usdcad1.00270.00000.99972012.04.16 21:000.99970.000.000.001 200.36
1143946312012.04.16 18:43buy20.00gbpusd1.58710.00001.59012012.04.16 21:001.59010.000.000.00600.00
1143937842012.04.16 18:42buy20.00eurusd1.30870.00001.31132012.04.16 20:371.31130.000.000.00520.00
1143544182012.04.16 15:46buy20.00eurusd1.30520.00001.30802012.04.16 18:421.30800.000.000.00560.00
1143215982012.04.16 11:37buy20.00eurusd1.30170.00001.30472012.04.16 15:461.30470.000.000.00600.00
1143215912012.04.16 11:37buy20.00gbpusd1.58390.00001.58692012.04.16 18:421.58690.000.000.00600.00
1143215742012.04.16 11:37sell20.00usdcad1.00010.00000.99712012.04.16 21:010.99980.000.000.0060.01
1140215382012.04.12 17:01sell20.00usdcad0.99750.00000.99452012.04.12 17:110.99780.000.000.00-60.13
1140178612012.04.12 16:55buy20.00eurusd1.31810.00001.32112012.04.12 17:111.31740.000.000.00-140.00
1139985912012.04.12 15:40buy40.00gbpusd1.59440.00001.59732012.04.12 17:111.59430.000.000.00-40.00
1139975822012.04.12 15:38buy40.00eurusd1.31490.00001.31792012.04.12 16:541.31790.000.000.001 200.00
1139823552012.04.12 14:41buy20.00eurusd1.31750.00001.32052012.04.12 16:551.31770.000.000.0040.00
1139659842012.04.12 13:41buy20.00gbpusd1.59690.00001.59992012.04.12 17:111.59430.000.000.00-520.00
1139640522012.04.12 13:36buy20.00eurusd1.31420.00001.31722012.04.12 14:401.31720.000.000.00600.00
1139437462012.04.12 12:10buy40.00eurusd1.31140.00001.31412012.04.12 13:351.31410.000.000.001 080.00
1139370542012.04.12 11:45buy20.00eurusd1.31360.00001.31662012.04.12 13:361.31400.000.000.0080.00
1139229972012.04.12 10:56buy40.00eurusd1.31070.00001.31342012.04.12 11:451.31340.000.000.001 080.00
1139057732012.04.12 09:40sell20.00usdcad1.00040.00000.99742012.04.12 16:550.99740.000.000.00601.56
1138987242012.04.12 09:04buy20.00gbpusd1.59360.00001.59662012.04.12 13:411.59660.000.000.00600.00
1138800402012.04.12 05:43buy20.00eurusd1.31300.00001.31602012.04.12 11:451.31340.000.000.0080.00
1138463992012.04.11 21:27buy80.00eurusd1.30990.00001.31292012.04.12 05:431.31290.000.0040.802 400.00
1138285762012.04.11 18:50sell40.00usdcad1.00370.00001.00082012.04.12 09:391.00080.000.0025.101 159.07
1137844732012.04.11 15:30buy40.00eurusd1.31250.00001.31552012.04.12 05:431.31290.000.0020.40160.00
1137727352012.04.11 14:19buy40.00gbpusd1.59050.00001.59342012.04.12 09:041.59340.000.001.201 160.00
1137609072012.04.11 13:09sell20.00usdcad1.00120.00000.99822012.04.12 09:391.00080.000.0012.5579.94
1137608832012.04.11 13:09buy20.00gbpusd1.59300.00001.59602012.04.12 09:041.59340.000.000.6080.00
1137573892012.04.11 13:04buy20.00eurusd1.31510.00000.00002012.04.12 05:431.31280.000.0010.20-460.00
1137406402012.04.11 12:07buy40.00gbpusd1.58830.00001.59132012.04.11 13:001.59130.000.000.001 200.00
1137257742012.04.11 10:58sell40.00usdcad1.00430.00001.00132012.04.11 13:021.00130.000.000.001 198.44
1137087262012.04.11 09:34sell20.00usdcad1.00170.00000.99872012.04.11 13:091.00140.000.000.0059.92
1137087152012.04.11 09:34buy20.00gbpusd1.59090.00001.59392012.04.11 13:091.59280.000.000.00380.00
1137086982012.04.11 09:34buy20.00eurusd1.31160.00001.31462012.04.11 13:011.31460.000.000.00600.00
1136452152012.04.10 21:01sell40.00gbpusd1.58660.00001.58362012.04.10 21:081.58630.000.000.00120.00
1136131482012.04.10 18:12buy40.00eurusd1.30790.00001.31092012.04.10 21:091.30900.000.000.00440.00
1136062512012.04.10 17:42sell20.00gbpusd1.58400.00001.58102012.04.10 21:081.58630.000.000.00-460.00
1136062332012.04.10 17:42buy20.00eurusd1.31050.00001.31352012.04.10 21:091.30900.000.000.00-300.00
1136062242012.04.10 17:42buy20.00usdcad1.00270.00001.00572012.04.10 21:081.00320.000.000.0099.68
1135984222012.04.10 17:16buy20.00usdcad1.00230.00001.00532012.04.10 17:421.00250.000.000.0039.90
1135929742012.04.10 17:05sell20.00gbpusd1.58370.00001.58072012.04.10 17:421.58440.000.000.00-140.00
1135855462012.04.10 16:30buy80.00eurusd1.30870.00001.31172012.04.10 17:421.31030.000.000.001 280.00
1135796992012.04.10 16:05buy40.00eurusd1.31130.00001.31432012.04.10 17:421.31030.000.000.00-400.00
1135722472012.04.10 15:32sell80.00gbpusd1.58720.00001.58422012.04.10 17:051.58420.000.000.002 400.00
1135706742012.04.10 15:31buy20.00eurusd1.31380.00001.31682012.04.10 17:421.31030.000.000.00-700.00
1135615052012.04.10 15:02buy20.00eurusd1.31050.00001.31342012.04.10 15:311.31340.000.000.00580.00
1135569942012.04.10 14:46sell40.00gbpusd1.58460.00001.58162012.04.10 17:051.58430.000.000.00120.00
1135447622012.04.10 13:15sell20.00gbpusd1.58160.00001.57872012.04.10 17:051.58410.000.000.00-500.00
1135418972012.04.10 13:01buy80.00eurusd1.30680.00001.30982012.04.10 15:021.30980.000.000.002 400.00
1135321472012.04.10 12:23sell20.00gbpusd1.58490.00001.58192012.04.10 13:151.58190.000.000.00600.00
1135320672012.04.10 12:23buy20.00usdcad0.99900.00001.00202012.04.10 17:161.00200.000.000.00598.80
1135292842012.04.10 10:41sell40.00gbpusd1.58790.00001.58492012.04.10 12:111.58490.000.000.001 200.00
1135262422012.04.10 10:32sell20.00gbpusd1.58540.00001.58242012.04.10 12:231.58530.000.000.0020.00
1135167712012.04.10 09:59buy40.00eurusd1.30940.00001.31242012.04.10 15:021.30970.000.000.00120.00
1135148132012.04.10 09:53sell20.00gbpusd1.58870.00001.58572012.04.10 10:321.58570.000.000.00600.00
1134823572012.04.10 04:37sell80.00gbpusd1.59210.00001.58912012.04.10 09:521.58910.000.000.002 400.00
1134822022012.04.10 04:37buy40.00usdcad0.99580.00000.99882012.04.10 11:160.99880.000.000.001 201.44
1134430322012.04.09 19:40buy20.00eurusd1.31200.00001.31502012.04.10 15:021.30980.000.003.40-440.00
1134376992012.04.09 19:17sell40.00gbpusd1.58930.00001.58642012.04.10 09:521.58920.000.00-8.4040.00
1134312472012.04.09 19:00buy20.00eurusd1.30870.00001.31172012.04.09 19:401.31170.000.000.00600.00
1134081652012.04.09 16:17buy40.00eurusd1.30540.00001.30832012.04.09 18:591.30830.000.000.001 160.00
1133923832012.04.09 14:17buy20.00usdcad0.99840.00001.00142012.04.10 12:230.99890.000.00-4.21100.11
1133921562012.04.09 14:13sell20.00gbpusd1.58680.00001.58382012.04.10 09:521.58910.000.00-4.20-460.00
1133921252012.04.09 14:12buy20.00eurusd1.30780.00001.31082012.04.09 19:001.30830.000.000.00100.00
1132719872012.04.06 16:25buy40.00eurusd1.30770.00001.31072012.04.06 17:391.30820.000.000.00200.00
1132661762012.04.06 16:02buy40.00audusd1.02960.00001.03262012.04.06 17:391.03130.000.000.00680.00
1132625702012.04.06 15:54sell80.00gbpusd1.58830.00001.58532012.04.06 17:391.58820.000.000.0080.00
1132561462012.04.06 15:44buy20.00audusd1.03220.00001.03522012.04.06 17:391.03130.000.000.00-180.00
1132557312012.04.06 15:44buy20.00eurusd1.31030.00001.31332012.04.06 17:391.30830.000.000.00-400.00
1132510002012.04.06 15:36buy20.00eurusd1.30770.00001.31072012.04.06 15:431.31070.000.000.00600.00
1132508582012.04.06 15:36sell80.00usdcad0.99730.00000.99432012.04.06 17:390.99690.000.000.00321.00
1132502702012.04.06 15:36buy40.00audusd1.03000.00001.03302012.04.06 15:441.03300.000.000.001 200.00
1132394242012.04.06 14:20buy20.00audusd1.03290.00001.03592012.04.06 15:441.03200.000.000.00-180.00
1132081962012.04.06 07:02sell40.00gbpusd1.58570.00001.58272012.04.06 17:391.58820.000.000.00-1 000.00
1131827352012.04.05 22:13buy40.00audusd1.02950.00001.03252012.04.06 14:201.03250.000.0039.601 200.00
1131730442012.04.05 19:50sell40.00usdcad0.99330.00000.99032012.04.06 17:390.99690.000.008.46-1 444.48
1131618062012.04.05 18:16buy20.00audusd1.03240.00001.03542012.04.06 14:201.03250.000.0019.8020.00
1131606532012.04.05 18:13sell20.00usdcad0.99070.00000.98772012.04.06 17:390.99690.000.004.23-1 243.86
1131523052012.04.05 17:33sell20.00gbpusd1.58320.00001.58022012.04.06 17:391.58820.000.00-4.20-1 000.00
1131451332012.04.05 16:19buy80.00gbpusd1.58140.00001.58442012.04.05 16:531.58440.000.000.002 400.00
1131332052012.04.05 15:33buy40.00gbpusd1.58390.00001.58692012.04.05 16:531.58440.000.000.00200.00
1131314942012.04.05 15:30sell20.00usdcad0.99380.00000.99102012.04.05 18:130.99100.000.000.00565.09
1131267472012.04.05 15:11buy20.00gbpusd1.58650.00001.58952012.04.05 16:531.58450.000.000.00-400.00
1131223442012.04.05 14:51buy20.00audusd1.02910.00001.03212012.04.05 18:161.03210.000.000.00600.00
1131055012012.04.05 13:01buy80.00audusd1.02580.00001.02882012.04.05 14:511.02880.000.000.002 400.00
1130991602012.04.05 12:48buy100.00eurusd1.30640.00001.30942012.04.06 15:341.30940.000.0017.003 000.00
1130984492012.04.05 12:48buy80.00gbpusd1.58330.00001.58632012.04.05 15:101.58630.000.000.002 400.00
1130892422012.04.05 12:23sell40.00usdcad0.99820.00000.99522012.04.05 15:300.99520.000.000.001 205.79
1130846692012.04.05 12:15buy80.00eurusd1.31070.00001.31372012.04.06 15:361.30680.000.0013.60-3 120.00
1130765442012.04.05 11:38buy40.00audusd1.02840.00001.03142012.04.05 14:511.02880.000.000.00160.00
1130743292012.04.05 11:33buy40.00gbpusd1.58750.00001.59042012.04.05 15:101.58620.000.000.00-520.00
1130638452012.04.05 10:33buy40.00eurusd1.31330.00001.31632012.04.06 15:361.30710.000.006.80-2 480.00
1130551782012.04.05 09:43buy20.00audusd1.03100.00001.03402012.04.05 14:511.02870.000.000.00-460.00
1130551732012.04.05 09:43sell20.00usdcad0.99560.00000.99262012.04.05 15:300.99480.000.000.00160.84
1130551092012.04.05 09:42buy20.00eurusd1.31610.00001.31912012.04.06 15:361.30730.000.003.40-1 760.00
1130551002012.04.05 09:42buy20.00gbpusd1.58990.00001.59292012.04.05 15:101.58630.000.000.00-720.00
1129285242012.04.04 14:08buy20.00usdcad0.99550.00000.99852012.04.05 09:420.99560.000.00-12.6520.09
1128130822012.04.03 22:09buy100.00gbpusd1.59050.00001.59352012.04.05 09:421.58950.000.004.00-1 000.00
1127184802012.04.03 14:55buy80.00gbpusd1.59890.00001.60192012.04.05 09:421.58950.000.003.20-7 520.00
1126943312012.04.03 12:52buy40.00gbpusd1.60150.00001.60452012.04.05 09:421.58950.000.001.60-4 800.00
1126036742012.04.02 21:46buy20.00gbpusd1.60400.00001.60702012.04.05 09:421.58950.000.001.00-2 900.00
1125841272012.04.02 18:48buy100.00usdcad0.99230.00000.99532012.04.04 14:070.99530.000.00-42.393 014.17
1125649812012.04.02 17:17buy80.00usdcad0.99480.00000.99782012.04.04 14:070.99530.000.00-33.91401.89
1125379772012.04.02 15:54buy80.00gbpusd1.60050.00001.60352012.04.02 21:451.60350.000.000.002 400.00
1125230562012.04.02 14:51buy40.00gbpusd1.60310.00001.60612012.04.02 21:451.60350.000.000.00160.00
1124822132012.04.02 11:28buy20.00gbpusd1.60570.00001.60822012.04.02 21:451.60360.000.000.00-420.00
1124534352012.04.02 09:21buy20.00gbpusd1.60200.00001.60502012.04.02 11:281.60500.000.000.00600.00
1124357422012.04.02 06:25buy40.00gbpusd1.59880.00001.60182012.04.02 09:201.60180.000.000.001 200.00
1123909212012.03.30 23:43buy20.00gbpusd1.60140.00001.60442012.04.02 09:201.60180.000.000.2080.00
1123839252012.03.30 21:44buy40.00usdcad0.99740.00001.00042012.04.04 14:070.99520.000.00-25.37-884.24
1123561562012.03.30 17:59buy20.00usdcad0.99990.00001.00292012.04.04 14:070.99510.000.00-12.69-964.73
1123532192012.03.30 17:52buy40.00gbpusd1.59820.00001.60122012.03.30 23:421.60120.000.000.001 200.00
1122966292012.03.30 12:40buy20.00gbpusd1.60080.00001.60382012.03.30 23:421.60120.000.000.0080.00
1122813792012.03.30 11:11buy80.00gbpusd1.59740.00001.60042012.03.30 12:391.60040.000.000.002 400.00
1122767632012.03.30 11:01buy40.00gbpusd1.59990.00001.60292012.03.30 12:391.60040.000.000.00200.00
1122606382012.03.30 09:49buy20.00gbpusd1.60250.00001.60552012.03.30 12:391.60040.000.000.00-420.00
1122123452012.03.30 03:46buy20.00gbpusd1.59760.00001.60062012.03.30 09:471.60060.000.000.00600.00
1121865162012.03.29 22:48buy80.00usdcad0.99680.00000.99982012.03.30 17:580.99980.000.00-16.852 400.48
1121821392012.03.29 22:19buy20.00gbpusd1.59450.00001.59732012.03.30 03:461.59730.000.000.20560.00
1121494492012.03.29 18:01buy20.00gbpusd1.59100.00001.59402012.03.29 22:181.59400.000.000.00600.00
1121476412012.03.29 17:58buy40.00usdcad0.99940.00001.00242012.03.30 17:580.99980.000.00-8.43160.03
1121368412012.03.29 17:19buy20.00usdcad1.00200.00001.00502012.03.30 17:590.99970.000.00-4.21-460.14
1120876272012.03.29 13:23buy80.00gbpusd1.58820.00001.59112012.03.29 18:001.59110.000.000.002 320.00
1120594402012.03.29 11:32buy40.00gbpusd1.59070.00001.59372012.03.29 18:001.59080.000.000.0040.00
1120521772012.03.29 10:56buy20.00gbpusd1.59330.00001.59632012.03.29 18:001.59070.000.000.00-520.00
1120451052012.03.29 10:28buy40.00gbpusd1.59020.00001.59322012.03.29 10:561.59320.000.000.001 200.00
1120296132012.03.29 09:20buy20.00gbpusd1.59280.00001.59582012.03.29 10:561.59320.000.000.0080.00
1119718952012.03.28 22:01buy20.00gbpusd1.58960.00001.59252012.03.29 09:201.59250.000.000.60580.00
1119408292012.03.28 18:56buy20.00usdcad0.99870.00001.00172012.03.29 17:191.00170.000.00-12.62598.98
1119134202012.03.28 17:17buy100.00gbpusd1.58650.00001.58942012.03.28 21:591.58940.000.000.002 900.00
1119022142012.03.28 16:36buy40.00usdcad0.99530.00000.99832012.03.28 18:550.99830.000.000.001 202.04
1118751492012.03.28 14:59buy80.00gbpusd1.58990.00001.59292012.03.28 21:591.58940.000.000.00-400.00
1118567142012.03.28 13:13buy40.00gbpusd1.59250.00001.59552012.03.28 22:001.58960.000.000.00-1 160.00
1118485402012.03.28 12:38buy20.00gbpusd1.59510.00001.59812012.03.28 22:001.58930.000.000.00-1 160.00
1118406602012.03.28 12:05buy20.00usdcad0.99780.00001.00082012.03.28 18:550.99830.000.000.00100.17
1118404892012.03.28 12:04buy100.00gbpusd1.59220.00001.59522012.03.28 12:371.59520.000.000.003 000.00
1117531492012.03.27 23:35buy80.00gbpusd1.59530.00001.59832012.03.28 12:381.59510.000.000.80-160.00
1117266372012.03.27 18:08buy100.00audusd1.04770.00001.05062012.04.05 09:421.03110.000.001 089.00-16 600.00
1117096392012.03.27 17:02buy40.00gbpusd1.59780.00001.60072012.03.28 12:381.59500.000.000.40-1 120.00
1117048192012.03.27 16:44buy20.00gbpusd1.60030.00001.60332012.03.28 12:381.59490.000.000.20-1 080.00
1116895462012.03.27 15:39buy80.00audusd1.05020.00001.05322012.04.05 09:421.03110.000.00871.20-15 280.00
1116649292012.03.27 13:20buy40.00gbpusd1.59670.00001.59972012.03.27 16:441.59970.000.000.001 200.00
1116615982012.03.27 13:02buy40.00audusd1.05280.00001.05582012.04.05 09:421.03110.000.00435.60-8 680.00
1116491912012.03.27 12:11buy20.00audusd1.05540.00001.05812012.04.05 09:421.03110.000.00217.80-4 860.00
1116408622012.03.27 11:20buy20.00gbpusd1.59930.00001.60222012.03.27 16:441.59970.000.000.0080.00
1115724052012.03.26 22:14buy20.00gbpusd1.59590.00001.59892012.03.27 11:201.59890.000.000.20600.00
1115484132012.03.26 18:12buy40.00gbpusd1.59250.00001.59552012.03.26 22:141.59550.000.000.001 200.00
1115201702012.03.26 16:13buy20.00gbpusd1.59510.00001.59812012.03.26 22:141.59550.000.000.0080.00
1115119332012.03.26 15:48buy100.00usdcad0.99440.00000.99742012.03.28 12:040.99740.000.00-42.283 007.82
1114977542012.03.26 15:23buy20.00gbpusd1.59200.00001.59482012.03.26 16:131.59480.000.000.00560.00
1114947982012.03.26 15:15buy20.00audusd1.05180.00001.05482012.03.27 12:091.05480.000.0019.80600.00
1114806332012.03.26 14:44buy20.00audusd1.04850.00001.05152012.03.26 15:151.05150.000.000.00600.00
1114704202012.03.26 14:09buy20.00gbpusd1.58850.00001.59142012.03.26 15:211.59140.000.000.00580.00
1114613962012.03.26 13:31buy80.00usdcad0.99700.00001.00002012.03.28 12:040.99730.000.00-33.83240.65
1114566032012.03.26 13:20buy20.00gbpusd1.58520.00001.58822012.03.26 14:081.58820.000.000.00600.00
1114255192012.03.26 11:34buy80.00gbpusd1.58160.00001.58462012.03.26 13:191.58460.000.000.002 400.00
1114045142012.03.26 10:29buy40.00gbpusd1.58480.00001.58782012.03.26 13:191.58460.000.000.00-80.00
1113670282012.03.26 04:38buy40.00audusd1.04510.00001.04812012.03.26 14:431.04810.000.000.001 200.00
1113385762012.03.23 23:00buy20.00audusd1.04760.00001.05062012.03.26 14:441.04800.000.0019.8080.00
1113118572012.03.23 18:29buy40.00usdcad0.99950.00001.00252012.03.28 12:040.99740.000.00-25.32-842.19
1113019982012.03.23 17:58buy20.00audusd1.04460.00001.04732012.03.23 23:001.04730.000.000.00540.00
1112991652012.03.23 17:50buy20.00gbpusd1.58740.00001.59042012.03.26 13:191.58470.000.000.20-540.00
1112938212012.03.23 17:40buy20.00audusd1.04100.00001.04402012.03.23 17:571.04400.000.000.00600.00
1112851632012.03.23 17:11buy80.00audusd1.03750.00001.04052012.03.23 17:401.04050.000.000.002 400.00
1112451722012.03.23 14:31buy40.00gbpusd1.58420.00001.58722012.03.23 17:501.58720.000.000.001 200.00
1112429082012.03.23 14:23buy20.00usdcad1.00210.00001.00502012.03.28 12:050.99740.000.00-12.66-942.45
1112344502012.03.23 13:49buy40.00audusd1.04010.00001.04312012.03.23 17:401.04050.000.000.00160.00
1112248842012.03.23 12:50buy20.00gbpusd1.58680.00001.58982012.03.23 17:501.58720.000.000.0080.00
1112114262012.03.23 12:09sell100.00gbpusd1.58970.00001.58672012.03.23 12:501.58670.000.000.003 000.00
1111988712012.03.23 11:31buy20.00audusd1.04270.00001.04572012.03.23 17:401.04060.000.000.00-420.00
1111832372012.03.23 10:31sell80.00gbpusd1.58710.00001.58412012.03.23 12:501.58670.000.000.00320.00
1111752582012.03.23 10:25sell40.00gbpusd1.58450.00001.58152012.03.23 12:501.58680.000.000.00-920.00
1110444972012.03.22 15:30buy20.00usdcad0.99890.00001.00172012.03.23 14:221.00170.000.00-4.20559.05
1110364652012.03.22 14:32sell20.00gbpusd1.58100.00001.57802012.03.23 12:501.58670.000.00-4.20-1 140.00
1110134642012.03.22 12:33buy100.00gbpusd1.57810.00001.58092012.03.22 14:311.58090.000.000.002 800.00
1110074292012.03.22 12:17buy80.00gbpusd1.58220.00001.58502012.03.22 14:311.58090.000.000.00-1 040.00
1109992652012.03.22 11:49buy40.00gbpusd1.58460.00001.58762012.03.22 14:321.58100.000.000.00-1 440.00
1109936662012.03.22 11:37buy20.00usdcad0.99550.00000.99842012.03.22 15:300.99840.000.000.00580.93
1109384042012.03.22 05:55buy100.00audusd1.03910.00001.04212012.03.23 11:301.04210.000.0099.003 000.00
1109344672012.03.22 05:36buy80.00audusd1.04160.00001.04462012.03.23 11:301.04210.000.0079.20400.00
1109316362012.03.22 05:30buy40.00audusd1.04420.00001.04722012.03.23 11:301.04220.000.0039.60-800.00
1109265942012.03.22 04:34buy20.00audusd1.04780.00001.05082012.03.23 11:311.04230.000.0019.80-1 100.00
1109028602012.03.21 23:26buy20.00gbpusd1.58720.00001.59022012.03.22 14:321.58090.000.000.60-1 260.00
1108449152012.03.21 16:54buy20.00usdcad0.99180.00000.99482012.03.22 11:310.99480.000.00-12.73603.14
1108446252012.03.21 16:53buy100.00audusd1.04460.00001.04762012.03.22 04:341.04760.000.00297.003 000.00
1108267722012.03.21 15:24buy80.00gbpusd1.58390.00001.58692012.03.21 23:221.58690.000.000.002 400.00
1108062332012.03.21 13:48buy80.00audusd1.04720.00001.05022012.03.22 04:341.04760.000.00237.60320.00
1107875572012.03.21 12:32buy40.00gbpusd1.58650.00001.58922012.03.21 23:221.58690.000.000.00160.00
1107853772012.03.21 12:26buy40.00audusd1.04970.00001.05272012.03.22 04:341.04750.000.00118.80-880.00
1107726712012.03.21 11:30buy20.00gbpusd1.59230.00001.59532012.03.21 23:231.58680.000.000.00-1 100.00
1107722252012.03.21 11:29buy20.00audusd1.05230.00001.05532012.03.22 04:341.04760.000.0059.40-940.00
1107657502012.03.21 11:06buy80.00usdcad0.98830.00000.99132012.03.21 16:530.99130.000.000.002 421.06
1107397832012.03.21 07:08buy20.00audusd1.04900.00001.05202012.03.21 11:291.05200.000.000.00600.00
1107295192012.03.21 05:31buy20.00gbpusd1.58900.00001.59202012.03.21 11:301.59200.000.000.00600.00
1107284862012.03.21 05:25sell80.00audusd1.05200.00001.04902012.03.21 07:071.04900.000.000.002 400.00
1107149542012.03.21 03:33buy40.00usdcad0.99080.00000.99382012.03.21 16:530.99130.000.000.00201.76
1106622682012.03.20 17:58buy40.00gbpusd1.58580.00001.58882012.03.21 05:311.58880.000.000.401 200.00
1106612432012.03.20 17:52sell40.00audusd1.04940.00001.04642012.03.21 07:071.04900.000.00-47.60160.00
1106611572012.03.20 17:51buy20.00usdcad0.99340.00000.99642012.03.21 16:540.99140.000.00-4.24-403.47
1106514312012.03.20 17:09buy20.00gbpusd1.58840.00001.59142012.03.21 05:311.58880.000.000.2080.00
1106404742012.03.20 16:48sell100.00usdcad0.99660.00000.99362012.03.20 17:490.99360.000.000.003 019.32
1106377332012.03.20 16:42sell20.00audusd1.04680.00001.04382012.03.21 07:081.04890.000.00-23.80-420.00
1106371852012.03.20 16:42sell80.00usdcad0.99410.00000.99112012.03.20 17:490.99350.000.000.00483.14
1105955172012.03.20 12:38sell40.00usdcad0.99150.00000.98852012.03.20 17:500.99340.000.000.00-765.05
1105642782012.03.20 10:50buy80.00gbpusd1.58550.00001.58852012.03.20 17:081.58850.000.000.002 400.00
1105193482012.03.20 00:40buy40.00gbpusd1.58910.00001.59212012.03.20 17:081.58820.000.000.00-360.00
1105020122012.03.19 20:27buy20.00gbpusd1.59170.00001.59472012.03.20 17:091.58800.000.000.20-740.00
1104722772012.03.19 18:21sell20.00usdcad0.98900.00000.98602012.03.20 17:510.99330.000.004.24-865.80
1103018402012.03.16 17:32sell40.00usdcad0.99260.00000.98962012.03.19 18:210.98960.000.008.481 212.61
1102740982012.03.16 16:12sell20.00usdcad0.99010.00000.98712012.03.19 18:210.98960.000.004.24101.05
1101898562012.03.16 10:14sell40.00usdcad0.99330.00000.99032012.03.16 16:110.99030.000.000.001 211.75
1101030382012.03.15 20:00sell20.00usdcad0.99070.00000.98772012.03.16 16:120.99030.000.004.2480.78
1100930222012.03.15 19:25sell100.00eurusd1.30790.00001.30502012.04.05 09:421.31610.000.00-777.00-8 200.00
1100477072012.03.15 16:30sell40.00usdcad0.99380.00000.99092012.03.15 19:590.99090.000.000.001 170.65
1100382642012.03.15 15:35sell20.00usdcad0.99140.00000.98842012.03.15 20:000.99090.000.000.00100.92
1100192772012.03.15 14:23sell100.00audusd1.05040.00001.04742012.03.20 16:421.04740.000.00-357.003 000.00
1099587112012.03.15 09:35sell80.00eurusd1.30540.00001.30272012.04.05 09:421.31610.000.00-621.60-8 560.00
1099570602012.03.15 09:32sell80.00audusd1.04780.00001.04482012.03.20 16:421.04740.000.00-285.60320.00
1099337002012.03.15 05:33sell40.00eurusd1.30320.00001.30022012.04.05 09:421.31610.000.00-310.80-5 160.00
1099294642012.03.15 04:58sell40.00audusd1.04530.00001.04232012.03.20 16:421.04730.000.00-142.80-800.00
1099235482012.03.15 04:13sell80.00usdcad0.99470.00000.99172012.03.15 15:340.99170.000.000.002 420.09
1099230342012.03.15 04:12sell20.00eurusd1.30060.00001.29762012.04.05 09:421.31610.000.00-155.40-3 100.00
1099196282012.03.15 03:41sell20.00audusd1.04270.00001.03972012.03.20 16:421.04720.000.00-71.40-900.00
1098767052012.03.14 19:54sell40.00eurusd1.30390.00001.30092012.03.15 04:121.30090.000.00-44.401 200.00
1098635782012.03.14 18:54sell40.00usdcad0.99220.00000.98922012.03.15 15:340.99170.000.0025.45201.67
1098606562012.03.14 18:45sell20.00eurusd1.30140.00001.29842012.03.15 04:121.30090.000.00-22.20100.00
1098228052012.03.14 16:38sell20.00eurusd1.30470.00001.30172012.03.14 18:441.30170.000.000.00600.00
1098222882012.03.14 16:36sell20.00audusd1.04600.00001.04302012.03.15 03:411.04300.000.00-71.40600.00
1098217532012.03.14 16:35sell20.00usdcad0.98960.00000.98662012.03.15 15:350.99180.000.0012.73-443.64
1097652332012.03.14 12:32sell40.00usdcad0.99260.00000.98962012.03.14 16:330.98960.000.000.001 212.61
1097585152012.03.14 12:03sell40.00eurusd1.30770.00001.30482012.03.14 16:371.30480.000.000.001 160.00
1097486482012.03.14 11:32sell20.00audusd1.04930.00001.04632012.03.14 16:361.04630.000.000.00600.00
1097314182012.03.14 10:14sell40.00audusd1.05250.00001.04952012.03.14 11:311.04950.000.000.001 200.00
1097217212012.03.14 09:16sell20.00audusd1.04990.00001.04692012.03.14 11:311.04950.000.000.0080.00
1097116102012.03.14 08:46sell20.00eurusd1.30530.00001.30232012.03.14 16:371.30490.000.000.0080.00
1096620372012.03.13 22:54sell40.00audusd1.05320.00001.05022012.03.14 09:151.05020.000.00-47.601 200.00
1096410682012.03.13 21:28sell20.00audusd1.05050.00001.04752012.03.14 09:151.05020.000.00-23.8060.00
1096405442012.03.13 21:26sell20.00eurusd1.30860.00001.30562012.03.14 08:461.30560.000.00-7.40600.00
1096122482012.03.13 18:44sell80.00eurusd1.31150.00001.30852012.03.13 21:261.30850.000.000.002 400.00
1096109202012.03.13 18:42sell40.00audusd1.05390.00001.05092012.03.13 21:271.05090.000.000.001 200.00
1095998802012.03.13 18:09sell40.00eurusd1.30890.00001.30592012.03.13 21:261.30870.000.000.0080.00
1095649752012.03.13 15:52sell20.00eurusd1.30630.00001.30332012.03.13 21:261.30880.000.000.00-500.00
1095628672012.03.13 15:42sell20.00audusd1.05140.00001.04842012.03.13 21:281.05090.000.000.00100.00
1095548222012.03.13 15:10sell20.00eurusd1.30960.00001.30662012.03.13 15:511.30660.000.000.00600.00
1095337862012.03.13 13:00sell40.00audusd1.05470.00001.05172012.03.13 15:421.05170.000.000.001 200.00
1095211952012.03.13 11:44sell20.00audusd1.05210.00001.04912012.03.13 15:421.05170.000.000.0080.00
1095025582012.03.13 09:17sell80.00audusd1.05520.00001.05222012.03.13 11:441.05220.000.000.002 400.00
1095025412012.03.13 09:17sell20.00usdcad0.99010.00000.98712012.03.14 16:330.98960.000.004.24101.05
1094559212012.03.12 23:23sell40.00audusd1.05150.00001.04852012.03.13 11:441.05220.000.00-47.60-280.00
1094035362012.03.12 15:51sell80.00usdcad0.99340.00000.99042012.03.13 09:160.99040.000.0016.972 423.26
1093998282012.03.12 15:32sell20.00audusd1.04840.00001.04552012.03.13 11:441.05230.000.00-23.80-780.00
1093663772012.03.12 12:22sell80.00eurusd1.31300.00001.31002012.03.13 15:101.31000.000.00-29.602 400.00
1093413052012.03.12 09:48sell40.00eurusd1.31040.00001.30742012.03.13 15:101.31000.000.00-14.80160.00
1093345652012.03.12 08:46sell20.00eurusd1.30780.00001.30482012.03.13 15:101.30990.000.00-7.40-420.00
1093344402012.03.12 08:46sell20.00audusd1.05180.00001.04882012.03.12 15:321.04880.000.000.00600.00
1093066162012.03.12 03:04sell20.00audusd1.05510.00001.05212012.03.12 08:461.05210.000.000.00600.00
1092910742012.03.09 23:00sell40.00usdcad0.99080.00000.98782012.03.13 09:160.99040.000.0016.96161.55
1092790462012.03.09 19:40sell20.00audusd1.05840.00001.05542012.03.12 03:041.05540.000.00-23.80600.00
1092576962012.03.09 17:31sell40.00audusd1.06150.00001.05852012.03.09 19:391.05850.000.000.001 200.00
1092512542012.03.09 17:11sell20.00eurusd1.31110.00001.30812012.03.12 08:461.30810.000.00-7.40600.00
1092363872012.03.09 16:12sell20.00audusd1.05900.00001.05612012.03.09 19:391.05860.000.000.0080.00
1092263422012.03.09 15:50sell20.00eurusd1.31440.00001.31142012.03.09 17:101.31140.000.000.00600.00
1092182372012.03.09 15:39sell20.00usdcad0.98830.00000.98542012.03.13 09:170.99050.000.008.48-444.22
1092117932012.03.09 15:32sell20.00eurusd1.31760.00001.31472012.03.09 15:501.31470.000.000.00580.00
1092023662012.03.09 14:55sell20.00eurusd1.32100.00001.31802012.03.09 15:321.31800.000.000.00600.00
1091815132012.03.09 12:10sell40.00usdcad0.99180.00000.98882012.03.09 15:390.98880.000.000.001 213.59
1091435032012.03.09 08:20sell20.00audusd1.06240.00001.05942012.03.09 16:121.05940.000.000.00600.00
1091377252012.03.09 08:03sell20.00eurusd1.32430.00001.32132012.03.09 14:551.32130.000.000.00600.00
1091298742012.03.09 06:35sell40.00audusd1.06560.00001.06262012.03.09 08:191.06260.000.000.001 200.00
1091135742012.03.09 02:30sell20.00audusd1.06300.00001.06002012.03.09 08:191.06260.000.000.0080.00
1090966092012.03.08 22:07sell20.00usdcad0.98930.00000.98632012.03.09 15:390.98880.000.004.24101.13
1090965122012.03.08 22:06sell100.00audusd1.06610.00001.06312012.03.09 02:301.06310.000.00-119.003 000.00
1090964822012.03.08 22:05sell100.00eurusd1.32750.00001.32452012.03.09 08:021.32450.000.00-37.003 000.00
1089537392012.03.08 08:01sell80.00audusd1.06140.00001.05852012.03.09 02:301.06310.000.00-95.20-1 360.00
1089373182012.03.08 05:24sell80.00eurusd1.31610.00001.31322012.03.09 08:031.32480.000.00-29.60-6 960.00
1089265562012.03.08 02:44sell40.00audusd1.05690.00001.05392012.03.09 02:301.06310.000.00-47.60-2 480.00
1089250812012.03.08 02:30sell20.00audusd1.05430.00001.05132012.03.09 02:301.06330.000.00-23.80-1 800.00
1088921732012.03.07 18:41sell80.00audusd1.05770.00001.05472012.03.08 02:301.05470.000.00-285.602 400.00
1088810602012.03.07 18:04sell40.00eurusd1.31360.00001.31062012.03.09 08:031.32480.000.00-59.20-4 480.00
1088434552012.03.07 15:05sell20.00eurusd1.31100.00001.30802012.03.09 08:031.32450.000.00-29.60-2 700.00
1087684532012.03.07 03:42sell40.00audusd1.05430.00001.05132012.03.08 02:301.05460.000.00-142.80-120.00
1087674082012.03.07 03:34sell40.00eurusd1.31430.00001.31132012.03.07 15:051.31130.000.000.001 200.00
1087607002012.03.07 02:45sell20.00audusd1.05170.00001.04902012.03.08 02:301.05470.000.00-71.40-600.00
1086965352012.03.06 16:55sell20.00audusd1.05530.00001.05232012.03.07 02:441.05230.000.00-23.80600.00
1086833902012.03.06 16:01sell20.00eurusd1.31170.00001.30872012.03.07 15:051.31130.000.00-7.4080.00
1086393472012.03.06 12:18sell20.00eurusd1.31490.00001.31192012.03.06 16:011.31190.000.000.00600.00
1086386762012.03.06 12:18sell20.00audusd1.05840.00001.05562012.03.06 16:551.05560.000.000.00560.00
1085762482012.03.06 06:04sell20.00eurusd1.31880.00001.31582012.03.06 12:161.31580.000.000.00600.00
1085709442012.03.06 05:35sell20.00audusd1.06190.00001.05912012.03.06 12:161.05910.000.000.00560.00
1085565472012.03.06 03:25sell20.00audusd1.06540.00001.06242012.03.06 05:351.06240.000.000.00600.00
1084713052012.03.05 15:11sell40.00eurusd1.32210.00001.31912012.03.06 06:031.31910.000.00-14.801 200.00
1084217332012.03.05 10:35sell100.00usdcad0.99270.00000.98972012.03.08 22:050.98970.000.00105.213 031.22
1084176902012.03.05 10:24sell20.00audusd1.06870.00001.06572012.03.06 03:251.06570.000.00-23.80600.00
1083588452012.03.05 01:59sell20.00audusd1.07200.00001.06902012.03.05 10:241.06900.000.000.00600.00
1083537512012.03.05 00:55sell80.00usdcad0.99020.00000.98722012.03.08 22:050.98970.000.0084.17404.16
1082798982012.03.02 16:51sell20.00eurusd1.31920.00001.31622012.03.06 06:031.31910.000.00-14.8020.00
1082631632012.03.02 15:44sell20.00audusd1.07530.00001.07232012.03.05 01:591.07230.000.00-23.80600.00
1082379512012.03.02 14:04buy100.00gbpusd1.58810.00001.59112012.03.19 20:261.59110.000.0015.003 000.00
1082363942012.03.02 14:03sell20.00eurusd1.32240.00001.31952012.03.02 16:511.31950.000.000.00580.00
1082350842012.03.02 14:00buy80.00gbpusd1.59090.00001.59392012.03.19 20:261.59110.000.0012.00160.00
1082268322012.03.02 13:11sell40.00audusd1.07880.00001.07582012.03.02 15:441.07580.000.000.001 200.00
1081940852012.03.02 10:37sell20.00eurusd1.32640.00001.32342012.03.02 14:001.32340.000.000.00600.00
1081871892012.03.02 10:01sell40.00usdcad0.98760.00000.98462012.03.08 22:060.98960.000.0050.56-808.41
1081868972012.03.02 10:00sell20.00audusd1.07620.00001.07322012.03.02 15:441.07580.000.000.0080.00
1081765992012.03.02 09:22buy40.00gbpusd1.59350.00001.59642012.03.19 20:261.59130.000.006.00-880.00
1081581372012.03.02 06:54sell20.00eurusd1.32960.00001.32662012.03.02 10:371.32660.000.000.00600.00
1081306812012.03.02 02:21sell40.00eurusd1.33280.00001.32982012.03.02 06:531.32980.000.000.001 200.00
1080991962012.03.01 20:11sell20.00eurusd1.33020.00001.32722012.03.02 06:531.32980.000.00-7.4080.00
1080589172012.03.01 17:19sell40.00eurusd1.33330.00001.33042012.03.01 20:101.33040.000.000.001 160.00
1080555422012.03.01 17:11sell100.00audusd1.07930.00001.07662012.03.02 09:591.07660.000.00-119.002 700.00
1080361952012.03.01 16:07sell20.00usdcad0.98510.00000.98212012.03.08 22:060.98970.000.0029.52-929.57
1080134432012.03.01 14:37sell20.00eurusd1.33080.00001.32782012.03.01 20:101.33040.000.000.0080.00
1079867372012.03.01 12:03buy20.00gbpusd1.59590.00001.59892012.03.19 20:271.59140.000.003.20-900.00
1079777612012.03.01 11:19sell80.00audusd1.07700.00001.07402012.03.02 10:001.07650.000.00-95.20400.00
1079717212012.03.01 10:53sell40.00eurusd1.33400.00001.33112012.03.01 14:371.33110.000.000.001 160.00
1079501132012.03.01 09:28sell20.00eurusd1.33160.00001.32862012.03.01 14:371.33110.000.000.00100.00
1079310102012.03.01 07:03sell40.00eurusd1.33490.00001.33192012.03.01 09:271.33190.000.000.001 200.00
1079018872012.03.01 01:29sell40.00audusd1.07440.00001.07142012.03.02 10:001.07630.000.00-47.60-760.00
1078864242012.02.29 22:38sell20.00audusd1.07180.00001.06882012.03.02 10:001.07640.000.00-95.20-920.00
1078841752012.02.29 22:31sell20.00eurusd1.33230.00001.32932012.03.01 09:281.33190.000.00-22.2080.00
1078775062012.02.29 21:58buy80.00gbpusd1.59280.00001.59582012.03.01 12:021.59580.000.002.402 400.00
1078769402012.02.29 21:57sell40.00usdcad0.98850.00000.98552012.03.01 16:070.98550.000.0025.451 217.66
1078386312012.02.29 18:26buy40.00gbpusd1.59540.00001.59842012.03.01 12:021.59560.000.001.2080.00
1078363122012.02.29 18:23sell20.00eurusd1.33540.00001.33262012.02.29 22:311.33260.000.000.00560.00
1078304572012.02.29 18:08sell40.00eurusd1.33880.00001.33582012.02.29 18:221.33580.000.000.001 200.00
1078237552012.02.29 18:01buy20.00gbpusd1.59790.00001.60092012.03.01 12:031.59550.000.000.60-480.00
1078227062012.02.29 17:59sell20.00usdcad0.98600.00000.98302012.03.01 16:070.98550.000.0012.73101.47
1078149982012.02.29 17:49sell40.00usdcad0.98980.00000.98682012.02.29 17:590.98680.000.000.001 216.05
1078144742012.02.29 17:49sell20.00eurusd1.33620.00001.33352012.02.29 18:231.33600.000.000.0040.00
1077975802012.02.29 17:12buy40.00gbpusd1.59450.00001.59752012.02.29 18:001.59750.000.000.001 200.00
1077938602012.02.29 17:10sell20.00eurusd1.33980.00001.33682012.02.29 17:481.33680.000.000.00600.00
1077854762012.02.29 16:50sell40.00eurusd1.34650.00001.34352012.02.29 17:061.34350.000.000.001 200.00
1077787792012.02.29 16:28buy20.00gbpusd1.59710.00001.60002012.02.29 18:001.59760.000.000.00100.00
1077667452012.02.29 15:06sell20.00usdcad0.98720.00000.98432012.02.29 17:590.98680.000.000.0081.07
1077392882012.02.29 12:53buy40.00gbpusd1.59380.00001.59672012.02.29 16:271.59670.000.000.001 160.00
1077353972012.02.29 12:42sell20.00eurusd1.34350.00001.34052012.02.29 17:081.34050.000.000.00600.00
1077295572012.02.29 12:34buy20.00gbpusd1.59620.00001.59912012.02.29 16:281.59670.000.000.00100.00
1077281052012.02.29 12:31sell20.00usdcad0.99060.00000.98762012.02.29 15:060.98760.000.000.00607.53
1076478702012.02.29 02:33buy20.00gbpusd1.59330.00001.59632012.02.29 12:331.59630.000.000.00600.00
1076426532012.02.29 01:55sell20.00usdcad0.99390.00000.99092012.02.29 12:310.99090.000.000.00605.51
1075955062012.02.28 18:30sell80.00eurusd1.34630.00001.34342012.02.29 12:411.34340.000.00-29.602 320.00
1075920722012.02.28 18:25buy20.00gbpusd1.59010.00001.59302012.02.29 02:331.59300.000.000.20580.00
1075866582012.02.28 18:10buy20.00gbpusd1.58670.00001.58972012.02.28 18:251.58970.000.000.00600.00
1075840902012.02.28 18:08sell40.00eurusd1.34380.00001.34082012.02.29 12:421.34340.000.00-14.80160.00
1075642722012.02.28 17:07sell20.00eurusd1.34130.00001.33832012.02.29 12:421.34350.000.00-7.40-440.00
1075559572012.02.28 16:45buy80.00gbpusd1.58330.00001.58632012.02.28 18:091.58630.000.000.002 400.00
1074990932012.02.28 11:14buy40.00gbpusd1.58580.00001.58882012.02.28 18:101.58630.000.000.00200.00
1074901052012.02.28 10:36buy20.00gbpusd1.58840.00001.59132012.02.28 18:101.58640.000.000.00-400.00
1074657442012.02.28 08:21sell80.00eurusd1.34480.00001.34182012.02.28 17:061.34180.000.000.002 400.00
1074625972012.02.28 07:57buy20.00gbpusd1.58500.00001.58802012.02.28 10:361.58800.000.000.00600.00
1074488692012.02.28 05:51sell40.00eurusd1.34220.00001.33922012.02.28 17:071.34140.000.000.00320.00
1074438292012.02.28 04:39sell20.00usdcad0.99720.00000.99422012.02.29 01:550.99420.000.004.20603.50
1074112842012.02.27 20:46buy100.00gbpusd1.58210.00001.58512012.02.28 07:561.58510.000.001.003 000.00
1073880282012.02.27 18:22sell100.00audusd1.07490.00001.07202012.02.29 22:371.07200.000.00-238.002 900.00
1073738342012.02.27 17:40sell80.00audusd1.07240.00001.06942012.02.29 22:371.07200.000.00-190.40320.00
1073685822012.02.27 17:20sell20.00usdcad1.00050.00000.99752012.02.28 04:390.99750.000.004.20601.50
1073646372012.02.27 17:10sell40.00audusd1.06980.00001.06682012.02.29 22:381.07190.000.00-95.20-840.00
1073291362012.02.27 14:28buy80.00gbpusd1.58470.00001.58772012.02.28 07:561.58510.000.000.80320.00
1073064942012.02.27 12:40sell20.00eurusd1.33970.00001.33672012.02.28 17:071.34150.000.00-7.40-360.00
1072939712012.02.27 11:45sell80.00usdcad1.00380.00001.00082012.02.27 17:201.00080.000.000.002 398.08
1072732352012.02.27 10:22sell20.00eurusd1.34290.00001.34002012.02.27 12:401.34000.000.000.00580.00
1072542262012.02.27 08:32sell40.00usdcad1.00120.00000.99822012.02.27 17:201.00080.000.000.00159.87
1072155062012.02.27 02:32buy40.00gbpusd1.58730.00001.59032012.02.28 07:561.58500.000.000.40-920.00
1072132372012.02.27 02:21sell20.00audusd1.06730.00001.06432012.02.29 22:381.07200.000.00-47.60-940.00
1071904402012.02.27 00:00sell20.00audusd1.07060.00001.06762012.02.27 02:211.06760.000.000.00600.00
1071900272012.02.27 00:00sell20.00eurusd1.34630.00001.34332012.02.27 10:221.34330.000.000.00600.00
1071898072012.02.27 00:00sell20.00usdcad0.99870.00000.99572012.02.27 17:201.00090.000.000.00-439.60
1071891632012.02.27 00:00buy20.00gbpusd1.58980.00001.59282012.02.28 07:571.58480.000.000.20-1 000.00
1069872282012.02.24 00:32sell80.00audusd1.07310.00001.07012012.02.24 10:011.07100.000.000.001 680.00
1069795772012.02.23 23:21sell80.00gbpusd1.57360.00001.57062012.02.24 10:011.57380.000.00-16.80-160.00
1069724292012.02.23 22:17sell40.00audusd1.07050.00001.06752012.02.24 10:011.07100.000.00-47.60-200.00
1069686882012.02.23 22:13buy20.00eurusd1.33720.00001.34002012.02.24 10:011.33720.000.003.400.00
1069577292012.02.23 20:54sell40.00gbpusd1.57100.00001.56802012.02.24 10:011.57380.000.00-8.40-1 120.00
1069450912012.02.23 19:44buy20.00eurusd1.33220.00001.33522012.02.23 22:111.33520.000.000.00600.00
1069227392012.02.23 17:15sell2.00audusd1.06790.00001.06492012.02.24 10:011.07100.000.00-2.38-62.00
1069149982012.02.23 16:45sell2.00gbpusd1.56840.00001.56542012.02.24 10:011.57380.000.00-0.42-108.00
1068834352012.02.23 14:12buy8.00eurusd1.32890.00001.33192012.02.23 19:431.33190.000.000.00240.00
1068645592012.02.23 12:15buy4.00eurusd1.33150.00001.33452012.02.23 19:431.33170.000.000.008.00
1068628762012.02.23 12:06sell8.00gbpusd1.57150.00001.56862012.02.23 16:451.56860.000.000.00232.00
1068525752012.02.23 11:36buy2.00eurusd1.33400.00001.33682012.02.23 19:431.33180.000.000.00-44.00
1068402212012.02.23 10:58buy2.00eurusd1.33040.00001.33342012.02.23 11:351.33340.000.000.0060.00
1068390582012.02.23 10:52buy4.00usdcad0.99720.00001.00022012.02.24 10:010.99840.000.00-0.8448.08
1068283932012.02.23 10:11sell4.00gbpusd1.56910.00001.56642012.02.23 16:451.56870.000.000.0016.00
1068092782012.02.23 08:51buy2.00eurusd1.32760.00001.33062012.02.23 10:571.33060.000.000.0060.00
1066839432012.02.22 15:23buy2.00usdcad0.99970.00001.00262012.02.24 10:010.99840.000.00-1.68-26.04
1066760822012.02.22 14:57sell2.00gbpusd1.56680.00001.56392012.02.23 16:451.56860.000.00-1.26-36.00
1066371962012.02.22 11:41sell2.00gbpusd1.57020.00001.56722012.02.22 14:571.56720.000.000.0060.00
1066338842012.02.22 11:35sell2.00gbpusd1.57340.00001.57042012.02.22 11:401.57040.000.000.0060.00
1066265862012.02.22 11:13sell2.00gbpusd1.57670.00001.57372012.02.22 11:351.57370.000.000.0060.00
1066156652012.02.22 10:33buy4.00eurusd1.32380.00001.32682012.02.23 08:491.32680.000.002.04120.00
1066069092012.02.22 10:05buy2.00eurusd1.32640.00001.32942012.02.23 08:511.32740.000.001.0220.00
1065903442012.02.22 08:46sell4.00gbpusd1.57990.00001.57692012.02.22 11:131.57690.000.000.00120.00
1065537972012.02.22 03:11sell2.00gbpusd1.57740.00001.57442012.02.22 11:131.57690.000.000.0010.00
1065350012012.02.21 22:26buy4.00eurusd1.32330.00001.32632012.02.22 10:051.32630.000.000.68120.00
1064952662012.02.21 17:46sell4.00gbpusd1.58060.00001.57762012.02.22 03:111.57760.000.00-0.84120.00
1064873722012.02.21 17:23buy2.00eurusd1.32580.00001.32872012.02.22 10:051.32620.000.000.348.00
1064600852012.02.21 15:38sell2.00gbpusd1.57800.00001.57552012.02.22 03:111.57760.000.00-0.428.00
1064341272012.02.21 13:26buy8.00eurusd1.32210.00001.32512012.02.21 17:221.32510.000.000.00240.00
1064160552012.02.21 12:14sell2.00gbpusd1.58180.00001.57882012.02.21 15:371.57880.000.000.0060.00
1064131532012.02.21 12:09buy2.00usdcad0.99630.00000.99932012.02.22 15:230.99930.000.00-0.4260.04
1064113372012.02.21 12:06buy4.00eurusd1.32490.00001.32772012.02.21 17:231.32510.000.000.008.00
1063912502012.02.21 10:56buy2.00eurusd1.32730.00001.33022012.02.21 17:231.32530.000.000.00-40.00
1063719912012.02.21 09:36buy8.00eurusd1.32370.00001.32672012.02.21 10:561.32670.000.000.00240.00
1063561982012.02.21 08:36buy4.00usdcad0.99300.00000.99602012.02.21 12:080.99600.000.000.00120.48
1063351882012.02.21 05:45buy4.00eurusd1.32630.00001.32932012.02.21 10:561.32670.000.000.0016.00
1063257602012.02.21 05:11buy2.00eurusd1.32890.00001.33142012.02.21 10:561.32680.000.000.00-42.00
1063232322012.02.21 05:08sell4.00gbpusd1.58510.00001.58252012.02.21 12:131.58250.000.000.00104.00
1063126882012.02.21 04:52buy2.00eurusd1.32510.00001.32812012.02.21 05:101.32810.000.000.0060.00
1063064692012.02.21 04:34buy16.00eurusd1.31980.00001.32242012.02.21 04:501.32240.000.000.00416.00
1062841372012.02.21 01:18buy2.00usdcad0.99550.00000.99852012.02.21 12:080.99610.000.000.0012.05
1062837492012.02.21 01:17buy8.00eurusd1.32190.00001.32492012.02.21 04:511.32490.000.000.00240.00
1062831902012.02.21 01:15sell2.00gbpusd1.58290.00001.57992012.02.21 12:141.58250.000.000.008.00
1062632402012.02.20 19:51buy4.00eurusd1.32450.00001.32752012.02.21 04:521.32510.000.000.6824.00
1062508392012.02.20 17:56buy2.00usdcad0.99220.00000.99522012.02.21 01:180.99520.000.00-0.4260.29
1062505742012.02.20 17:54buy2.00eurusd1.32710.00001.33012012.02.21 04:521.32490.000.000.34-44.00
1062505592012.02.20 17:54sell2.00gbpusd1.58620.00001.58322012.02.21 01:151.58320.000.00-0.4260.00
1062495002012.02.20 17:49balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -1 319.34 75 483.96
Closed P/L: 74 164.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1145124502012.04.17 11:42buy20.00eurusd1.31550.00001.3185 1.31330.000.000.00-440.00
1145164312012.04.17 11:50buy20.00gbpusd1.59600.00001.5990 1.59490.000.000.00-220.00
1145380622012.04.17 13:42sell20.00usdcad0.99640.00000.9934 0.99580.000.000.00120.51
1145493782012.04.17 14:52buy40.00eurusd1.31290.00001.3159 1.31330.000.000.00160.00
  0.00 0.00 0.00 -379.49
 Floating P/L: -379.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 74 164.62 Floating P/L: -379.49 Margin: 13 074.60
Balance: 174 164.62 Equity: 173 785.13 Free Margin: 160 710.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 245 975.66 Gross Loss: 171 811.04 Total Net Profit: 74 164.62
Profit Factor: 1.43 Expected Payoff: 174.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 87 780.99 (38.41%) Relative Drawdown: 38.41% (87 780.99)
 
Total Trades: 425 Short Positions (won %): 203 (74.38%) Long Positions (won %): 222 (69.37%)
Profit Trades (% of total): 305 (71.76%) Loss trades (% of total): 120 (28.24%)
Largest profit trade: 3 297.00 loss trade: -15 511.00
Average profit trade: 806.48 loss trade: -1 431.76
Maximum consecutive wins ($): 19 (12 886.00) consecutive losses ($): 12 (-85 901.40)
Maximal consecutive profit (count): 12 886.00 (19) consecutive loss (count): -85 901.40 (12)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2