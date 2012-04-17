InstaForex Companies Group
|Account: 1768506
|Name: Isidro Perez Franco
|Currency: USD
|2012 April 17, 15:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|114502538
|2012.04.17 11:01
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5927
|0.0000
|1.5957
|2012.04.17 11:50
|1.5957
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|114489305
|2012.04.17 10:16
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3152
|2012.04.17 11:40
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|114488900
|2012.04.17 10:15
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9997
|0.0000
|0.9967
|2012.04.17 13:41
|0.9967
|0.00
|0.00
|0.00
|601.99
|114488834
|2012.04.17 10:15
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5895
|0.0000
|1.5924
|2012.04.17 11:00
|1.5924
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|114483782
|2012.04.17 09:47
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5867
|0.0000
|1.5837
|2012.04.17 10:12
|1.5891
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|114483759
|2012.04.17 09:47
|buy
|20.00
|usdcad
|1.0013
|0.0000
|1.0043
|2012.04.17 10:12
|0.9999
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.03
|114483750
|2012.04.17 09:47
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3061
|2012.04.17 10:12
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|114425122
|2012.04.16 21:02
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9994
|0.0000
|0.9964
|2012.04.16 21:18
|1.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.92
|114424632
|2012.04.16 21:01
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3176
|2012.04.16 21:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|114424315
|2012.04.16 21:01
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5910
|0.0000
|1.5940
|2012.04.16 21:18
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|114415082
|2012.04.16 20:37
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3146
|2012.04.16 21:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|114401842
|2012.04.16 19:18
|sell
|40.00
|usdcad
|1.0027
|0.0000
|0.9997
|2012.04.16 21:00
|0.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.36
|114394631
|2012.04.16 18:43
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5871
|0.0000
|1.5901
|2012.04.16 21:00
|1.5901
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|114393784
|2012.04.16 18:42
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3113
|2012.04.16 20:37
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|114354418
|2012.04.16 15:46
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3052
|0.0000
|1.3080
|2012.04.16 18:42
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|114321598
|2012.04.16 11:37
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3017
|0.0000
|1.3047
|2012.04.16 15:46
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|114321591
|2012.04.16 11:37
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|1.5869
|2012.04.16 18:42
|1.5869
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|114321574
|2012.04.16 11:37
|sell
|20.00
|usdcad
|1.0001
|0.0000
|0.9971
|2012.04.16 21:01
|0.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|60.01
|114021538
|2012.04.12 17:01
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9975
|0.0000
|0.9945
|2012.04.12 17:11
|0.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.13
|114017861
|2012.04.12 16:55
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3181
|0.0000
|1.3211
|2012.04.12 17:11
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|113998591
|2012.04.12 15:40
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5944
|0.0000
|1.5973
|2012.04.12 17:11
|1.5943
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|113997582
|2012.04.12 15:38
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3179
|2012.04.12 16:54
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|113982355
|2012.04.12 14:41
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3205
|2012.04.12 16:55
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|113965984
|2012.04.12 13:41
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5969
|0.0000
|1.5999
|2012.04.12 17:11
|1.5943
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.00
|113964052
|2012.04.12 13:36
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3172
|2012.04.12 14:40
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113943746
|2012.04.12 12:10
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3141
|2012.04.12 13:35
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|1 080.00
|113937054
|2012.04.12 11:45
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3166
|2012.04.12 13:36
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|113922997
|2012.04.12 10:56
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3134
|2012.04.12 11:45
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|1 080.00
|113905773
|2012.04.12 09:40
|sell
|20.00
|usdcad
|1.0004
|0.0000
|0.9974
|2012.04.12 16:55
|0.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|601.56
|113898724
|2012.04.12 09:04
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5936
|0.0000
|1.5966
|2012.04.12 13:41
|1.5966
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113880040
|2012.04.12 05:43
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3160
|2012.04.12 11:45
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|113846399
|2012.04.11 21:27
|buy
|80.00
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3129
|2012.04.12 05:43
|1.3129
|0.00
|0.00
|40.80
|2 400.00
|113828576
|2012.04.11 18:50
|sell
|40.00
|usdcad
|1.0037
|0.0000
|1.0008
|2012.04.12 09:39
|1.0008
|0.00
|0.00
|25.10
|1 159.07
|113784473
|2012.04.11 15:30
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3155
|2012.04.12 05:43
|1.3129
|0.00
|0.00
|20.40
|160.00
|113772735
|2012.04.11 14:19
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5905
|0.0000
|1.5934
|2012.04.12 09:04
|1.5934
|0.00
|0.00
|1.20
|1 160.00
|113760907
|2012.04.11 13:09
|sell
|20.00
|usdcad
|1.0012
|0.0000
|0.9982
|2012.04.12 09:39
|1.0008
|0.00
|0.00
|12.55
|79.94
|113760883
|2012.04.11 13:09
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5930
|0.0000
|1.5960
|2012.04.12 09:04
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.60
|80.00
|113757389
|2012.04.11 13:04
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|2012.04.12 05:43
|1.3128
|0.00
|0.00
|10.20
|-460.00
|113740640
|2012.04.11 12:07
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|1.5913
|2012.04.11 13:00
|1.5913
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|113725774
|2012.04.11 10:58
|sell
|40.00
|usdcad
|1.0043
|0.0000
|1.0013
|2012.04.11 13:02
|1.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|1 198.44
|113708726
|2012.04.11 09:34
|sell
|20.00
|usdcad
|1.0017
|0.0000
|0.9987
|2012.04.11 13:09
|1.0014
|0.00
|0.00
|0.00
|59.92
|113708715
|2012.04.11 09:34
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5909
|0.0000
|1.5939
|2012.04.11 13:09
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|113708698
|2012.04.11 09:34
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3116
|0.0000
|1.3146
|2012.04.11 13:01
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113645215
|2012.04.10 21:01
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5866
|0.0000
|1.5836
|2012.04.10 21:08
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113613148
|2012.04.10 18:12
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3109
|2012.04.10 21:09
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|440.00
|113606251
|2012.04.10 17:42
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5840
|0.0000
|1.5810
|2012.04.10 21:08
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|-460.00
|113606233
|2012.04.10 17:42
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3135
|2012.04.10 21:09
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|113606224
|2012.04.10 17:42
|buy
|20.00
|usdcad
|1.0027
|0.0000
|1.0057
|2012.04.10 21:08
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|99.68
|113598422
|2012.04.10 17:16
|buy
|20.00
|usdcad
|1.0023
|0.0000
|1.0053
|2012.04.10 17:42
|1.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|39.90
|113592974
|2012.04.10 17:05
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5837
|0.0000
|1.5807
|2012.04.10 17:42
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|113585546
|2012.04.10 16:30
|buy
|80.00
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3117
|2012.04.10 17:42
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|113579699
|2012.04.10 16:05
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3143
|2012.04.10 17:42
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|113572247
|2012.04.10 15:32
|sell
|80.00
|gbpusd
|1.5872
|0.0000
|1.5842
|2012.04.10 17:05
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|113570674
|2012.04.10 15:31
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3168
|2012.04.10 17:42
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|113561505
|2012.04.10 15:02
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3134
|2012.04.10 15:31
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|113556994
|2012.04.10 14:46
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5846
|0.0000
|1.5816
|2012.04.10 17:05
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113544762
|2012.04.10 13:15
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5816
|0.0000
|1.5787
|2012.04.10 17:05
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|113541897
|2012.04.10 13:01
|buy
|80.00
|eurusd
|1.3068
|0.0000
|1.3098
|2012.04.10 15:02
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|113532147
|2012.04.10 12:23
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5849
|0.0000
|1.5819
|2012.04.10 13:15
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113532067
|2012.04.10 12:23
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9990
|0.0000
|1.0020
|2012.04.10 17:16
|1.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|598.80
|113529284
|2012.04.10 10:41
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5879
|0.0000
|1.5849
|2012.04.10 12:11
|1.5849
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|113526242
|2012.04.10 10:32
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5854
|0.0000
|1.5824
|2012.04.10 12:23
|1.5853
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|113516771
|2012.04.10 09:59
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3124
|2012.04.10 15:02
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113514813
|2012.04.10 09:53
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5887
|0.0000
|1.5857
|2012.04.10 10:32
|1.5857
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113482357
|2012.04.10 04:37
|sell
|80.00
|gbpusd
|1.5921
|0.0000
|1.5891
|2012.04.10 09:52
|1.5891
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|113482202
|2012.04.10 04:37
|buy
|40.00
|usdcad
|0.9958
|0.0000
|0.9988
|2012.04.10 11:16
|0.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|1 201.44
|113443032
|2012.04.09 19:40
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3150
|2012.04.10 15:02
|1.3098
|0.00
|0.00
|3.40
|-440.00
|113437699
|2012.04.09 19:17
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5893
|0.0000
|1.5864
|2012.04.10 09:52
|1.5892
|0.00
|0.00
|-8.40
|40.00
|113431247
|2012.04.09 19:00
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3117
|2012.04.09 19:40
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113408165
|2012.04.09 16:17
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3054
|0.0000
|1.3083
|2012.04.09 18:59
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|113392383
|2012.04.09 14:17
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9984
|0.0000
|1.0014
|2012.04.10 12:23
|0.9989
|0.00
|0.00
|-4.21
|100.11
|113392156
|2012.04.09 14:13
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5868
|0.0000
|1.5838
|2012.04.10 09:52
|1.5891
|0.00
|0.00
|-4.20
|-460.00
|113392125
|2012.04.09 14:12
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|1.3108
|2012.04.09 19:00
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|113271987
|2012.04.06 16:25
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3107
|2012.04.06 17:39
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|113266176
|2012.04.06 16:02
|buy
|40.00
|audusd
|1.0296
|0.0000
|1.0326
|2012.04.06 17:39
|1.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|680.00
|113262570
|2012.04.06 15:54
|sell
|80.00
|gbpusd
|1.5883
|0.0000
|1.5853
|2012.04.06 17:39
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|113256146
|2012.04.06 15:44
|buy
|20.00
|audusd
|1.0322
|0.0000
|1.0352
|2012.04.06 17:39
|1.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|113255731
|2012.04.06 15:44
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3133
|2012.04.06 17:39
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|113251000
|2012.04.06 15:36
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3107
|2012.04.06 15:43
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113250858
|2012.04.06 15:36
|sell
|80.00
|usdcad
|0.9973
|0.0000
|0.9943
|2012.04.06 17:39
|0.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|321.00
|113250270
|2012.04.06 15:36
|buy
|40.00
|audusd
|1.0300
|0.0000
|1.0330
|2012.04.06 15:44
|1.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|113239424
|2012.04.06 14:20
|buy
|20.00
|audusd
|1.0329
|0.0000
|1.0359
|2012.04.06 15:44
|1.0320
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|113208196
|2012.04.06 07:02
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5857
|0.0000
|1.5827
|2012.04.06 17:39
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|113182735
|2012.04.05 22:13
|buy
|40.00
|audusd
|1.0295
|0.0000
|1.0325
|2012.04.06 14:20
|1.0325
|0.00
|0.00
|39.60
|1 200.00
|113173044
|2012.04.05 19:50
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9933
|0.0000
|0.9903
|2012.04.06 17:39
|0.9969
|0.00
|0.00
|8.46
|-1 444.48
|113161806
|2012.04.05 18:16
|buy
|20.00
|audusd
|1.0324
|0.0000
|1.0354
|2012.04.06 14:20
|1.0325
|0.00
|0.00
|19.80
|20.00
|113160653
|2012.04.05 18:13
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9907
|0.0000
|0.9877
|2012.04.06 17:39
|0.9969
|0.00
|0.00
|4.23
|-1 243.86
|113152305
|2012.04.05 17:33
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5832
|0.0000
|1.5802
|2012.04.06 17:39
|1.5882
|0.00
|0.00
|-4.20
|-1 000.00
|113145133
|2012.04.05 16:19
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5814
|0.0000
|1.5844
|2012.04.05 16:53
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|113133205
|2012.04.05 15:33
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|1.5869
|2012.04.05 16:53
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|113131494
|2012.04.05 15:30
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9938
|0.0000
|0.9910
|2012.04.05 18:13
|0.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|565.09
|113126747
|2012.04.05 15:11
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5865
|0.0000
|1.5895
|2012.04.05 16:53
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|113122344
|2012.04.05 14:51
|buy
|20.00
|audusd
|1.0291
|0.0000
|1.0321
|2012.04.05 18:16
|1.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|113105501
|2012.04.05 13:01
|buy
|80.00
|audusd
|1.0258
|0.0000
|1.0288
|2012.04.05 14:51
|1.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|113099160
|2012.04.05 12:48
|buy
|100.00
|eurusd
|1.3064
|0.0000
|1.3094
|2012.04.06 15:34
|1.3094
|0.00
|0.00
|17.00
|3 000.00
|113098449
|2012.04.05 12:48
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|1.5863
|2012.04.05 15:10
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|113089242
|2012.04.05 12:23
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9982
|0.0000
|0.9952
|2012.04.05 15:30
|0.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|1 205.79
|113084669
|2012.04.05 12:15
|buy
|80.00
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3137
|2012.04.06 15:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|13.60
|-3 120.00
|113076544
|2012.04.05 11:38
|buy
|40.00
|audusd
|1.0284
|0.0000
|1.0314
|2012.04.05 14:51
|1.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|113074329
|2012.04.05 11:33
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5875
|0.0000
|1.5904
|2012.04.05 15:10
|1.5862
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.00
|113063845
|2012.04.05 10:33
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3163
|2012.04.06 15:36
|1.3071
|0.00
|0.00
|6.80
|-2 480.00
|113055178
|2012.04.05 09:43
|buy
|20.00
|audusd
|1.0310
|0.0000
|1.0340
|2012.04.05 14:51
|1.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|-460.00
|113055173
|2012.04.05 09:43
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9956
|0.0000
|0.9926
|2012.04.05 15:30
|0.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|160.84
|113055109
|2012.04.05 09:42
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3191
|2012.04.06 15:36
|1.3073
|0.00
|0.00
|3.40
|-1 760.00
|113055100
|2012.04.05 09:42
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5899
|0.0000
|1.5929
|2012.04.05 15:10
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|112928524
|2012.04.04 14:08
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9955
|0.0000
|0.9985
|2012.04.05 09:42
|0.9956
|0.00
|0.00
|-12.65
|20.09
|112813082
|2012.04.03 22:09
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.5905
|0.0000
|1.5935
|2012.04.05 09:42
|1.5895
|0.00
|0.00
|4.00
|-1 000.00
|112718480
|2012.04.03 14:55
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5989
|0.0000
|1.6019
|2012.04.05 09:42
|1.5895
|0.00
|0.00
|3.20
|-7 520.00
|112694331
|2012.04.03 12:52
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.6015
|0.0000
|1.6045
|2012.04.05 09:42
|1.5895
|0.00
|0.00
|1.60
|-4 800.00
|112603674
|2012.04.02 21:46
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6040
|0.0000
|1.6070
|2012.04.05 09:42
|1.5895
|0.00
|0.00
|1.00
|-2 900.00
|112584127
|2012.04.02 18:48
|buy
|100.00
|usdcad
|0.9923
|0.0000
|0.9953
|2012.04.04 14:07
|0.9953
|0.00
|0.00
|-42.39
|3 014.17
|112564981
|2012.04.02 17:17
|buy
|80.00
|usdcad
|0.9948
|0.0000
|0.9978
|2012.04.04 14:07
|0.9953
|0.00
|0.00
|-33.91
|401.89
|112537977
|2012.04.02 15:54
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.6005
|0.0000
|1.6035
|2012.04.02 21:45
|1.6035
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|112523056
|2012.04.02 14:51
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.6031
|0.0000
|1.6061
|2012.04.02 21:45
|1.6035
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|112482213
|2012.04.02 11:28
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6057
|0.0000
|1.6082
|2012.04.02 21:45
|1.6036
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|112453435
|2012.04.02 09:21
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6020
|0.0000
|1.6050
|2012.04.02 11:28
|1.6050
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|112435742
|2012.04.02 06:25
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5988
|0.0000
|1.6018
|2012.04.02 09:20
|1.6018
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|112390921
|2012.03.30 23:43
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6014
|0.0000
|1.6044
|2012.04.02 09:20
|1.6018
|0.00
|0.00
|0.20
|80.00
|112383925
|2012.03.30 21:44
|buy
|40.00
|usdcad
|0.9974
|0.0000
|1.0004
|2012.04.04 14:07
|0.9952
|0.00
|0.00
|-25.37
|-884.24
|112356156
|2012.03.30 17:59
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9999
|0.0000
|1.0029
|2012.04.04 14:07
|0.9951
|0.00
|0.00
|-12.69
|-964.73
|112353219
|2012.03.30 17:52
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5982
|0.0000
|1.6012
|2012.03.30 23:42
|1.6012
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|112296629
|2012.03.30 12:40
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6008
|0.0000
|1.6038
|2012.03.30 23:42
|1.6012
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|112281379
|2012.03.30 11:11
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5974
|0.0000
|1.6004
|2012.03.30 12:39
|1.6004
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|112276763
|2012.03.30 11:01
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5999
|0.0000
|1.6029
|2012.03.30 12:39
|1.6004
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|112260638
|2012.03.30 09:49
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6025
|0.0000
|1.6055
|2012.03.30 12:39
|1.6004
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|112212345
|2012.03.30 03:46
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5976
|0.0000
|1.6006
|2012.03.30 09:47
|1.6006
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|112186516
|2012.03.29 22:48
|buy
|80.00
|usdcad
|0.9968
|0.0000
|0.9998
|2012.03.30 17:58
|0.9998
|0.00
|0.00
|-16.85
|2 400.48
|112182139
|2012.03.29 22:19
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5945
|0.0000
|1.5973
|2012.03.30 03:46
|1.5973
|0.00
|0.00
|0.20
|560.00
|112149449
|2012.03.29 18:01
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5910
|0.0000
|1.5940
|2012.03.29 22:18
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|112147641
|2012.03.29 17:58
|buy
|40.00
|usdcad
|0.9994
|0.0000
|1.0024
|2012.03.30 17:58
|0.9998
|0.00
|0.00
|-8.43
|160.03
|112136841
|2012.03.29 17:19
|buy
|20.00
|usdcad
|1.0020
|0.0000
|1.0050
|2012.03.30 17:59
|0.9997
|0.00
|0.00
|-4.21
|-460.14
|112087627
|2012.03.29 13:23
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5882
|0.0000
|1.5911
|2012.03.29 18:00
|1.5911
|0.00
|0.00
|0.00
|2 320.00
|112059440
|2012.03.29 11:32
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5907
|0.0000
|1.5937
|2012.03.29 18:00
|1.5908
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|112052177
|2012.03.29 10:56
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5933
|0.0000
|1.5963
|2012.03.29 18:00
|1.5907
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.00
|112045105
|2012.03.29 10:28
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5902
|0.0000
|1.5932
|2012.03.29 10:56
|1.5932
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|112029613
|2012.03.29 09:20
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5928
|0.0000
|1.5958
|2012.03.29 10:56
|1.5932
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|111971895
|2012.03.28 22:01
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5896
|0.0000
|1.5925
|2012.03.29 09:20
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.60
|580.00
|111940829
|2012.03.28 18:56
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9987
|0.0000
|1.0017
|2012.03.29 17:19
|1.0017
|0.00
|0.00
|-12.62
|598.98
|111913420
|2012.03.28 17:17
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.5865
|0.0000
|1.5894
|2012.03.28 21:59
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|2 900.00
|111902214
|2012.03.28 16:36
|buy
|40.00
|usdcad
|0.9953
|0.0000
|0.9983
|2012.03.28 18:55
|0.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|1 202.04
|111875149
|2012.03.28 14:59
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5899
|0.0000
|1.5929
|2012.03.28 21:59
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|111856714
|2012.03.28 13:13
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5925
|0.0000
|1.5955
|2012.03.28 22:00
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 160.00
|111848540
|2012.03.28 12:38
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5951
|0.0000
|1.5981
|2012.03.28 22:00
|1.5893
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 160.00
|111840660
|2012.03.28 12:05
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9978
|0.0000
|1.0008
|2012.03.28 18:55
|0.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|100.17
|111840489
|2012.03.28 12:04
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.5922
|0.0000
|1.5952
|2012.03.28 12:37
|1.5952
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|111753149
|2012.03.27 23:35
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5953
|0.0000
|1.5983
|2012.03.28 12:38
|1.5951
|0.00
|0.00
|0.80
|-160.00
|111726637
|2012.03.27 18:08
|buy
|100.00
|audusd
|1.0477
|0.0000
|1.0506
|2012.04.05 09:42
|1.0311
|0.00
|0.00
|1 089.00
|-16 600.00
|111709639
|2012.03.27 17:02
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5978
|0.0000
|1.6007
|2012.03.28 12:38
|1.5950
|0.00
|0.00
|0.40
|-1 120.00
|111704819
|2012.03.27 16:44
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.6003
|0.0000
|1.6033
|2012.03.28 12:38
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.20
|-1 080.00
|111689546
|2012.03.27 15:39
|buy
|80.00
|audusd
|1.0502
|0.0000
|1.0532
|2012.04.05 09:42
|1.0311
|0.00
|0.00
|871.20
|-15 280.00
|111664929
|2012.03.27 13:20
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5967
|0.0000
|1.5997
|2012.03.27 16:44
|1.5997
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|111661598
|2012.03.27 13:02
|buy
|40.00
|audusd
|1.0528
|0.0000
|1.0558
|2012.04.05 09:42
|1.0311
|0.00
|0.00
|435.60
|-8 680.00
|111649191
|2012.03.27 12:11
|buy
|20.00
|audusd
|1.0554
|0.0000
|1.0581
|2012.04.05 09:42
|1.0311
|0.00
|0.00
|217.80
|-4 860.00
|111640862
|2012.03.27 11:20
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5993
|0.0000
|1.6022
|2012.03.27 16:44
|1.5997
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|111572405
|2012.03.26 22:14
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5959
|0.0000
|1.5989
|2012.03.27 11:20
|1.5989
|0.00
|0.00
|0.20
|600.00
|111548413
|2012.03.26 18:12
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5925
|0.0000
|1.5955
|2012.03.26 22:14
|1.5955
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|111520170
|2012.03.26 16:13
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5951
|0.0000
|1.5981
|2012.03.26 22:14
|1.5955
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|111511933
|2012.03.26 15:48
|buy
|100.00
|usdcad
|0.9944
|0.0000
|0.9974
|2012.03.28 12:04
|0.9974
|0.00
|0.00
|-42.28
|3 007.82
|111497754
|2012.03.26 15:23
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5920
|0.0000
|1.5948
|2012.03.26 16:13
|1.5948
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|111494798
|2012.03.26 15:15
|buy
|20.00
|audusd
|1.0518
|0.0000
|1.0548
|2012.03.27 12:09
|1.0548
|0.00
|0.00
|19.80
|600.00
|111480633
|2012.03.26 14:44
|buy
|20.00
|audusd
|1.0485
|0.0000
|1.0515
|2012.03.26 15:15
|1.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|111470420
|2012.03.26 14:09
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5885
|0.0000
|1.5914
|2012.03.26 15:21
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|111461396
|2012.03.26 13:31
|buy
|80.00
|usdcad
|0.9970
|0.0000
|1.0000
|2012.03.28 12:04
|0.9973
|0.00
|0.00
|-33.83
|240.65
|111456603
|2012.03.26 13:20
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5852
|0.0000
|1.5882
|2012.03.26 14:08
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|111425519
|2012.03.26 11:34
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5816
|0.0000
|1.5846
|2012.03.26 13:19
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|111404514
|2012.03.26 10:29
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5848
|0.0000
|1.5878
|2012.03.26 13:19
|1.5846
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|111367028
|2012.03.26 04:38
|buy
|40.00
|audusd
|1.0451
|0.0000
|1.0481
|2012.03.26 14:43
|1.0481
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|111338576
|2012.03.23 23:00
|buy
|20.00
|audusd
|1.0476
|0.0000
|1.0506
|2012.03.26 14:44
|1.0480
|0.00
|0.00
|19.80
|80.00
|111311857
|2012.03.23 18:29
|buy
|40.00
|usdcad
|0.9995
|0.0000
|1.0025
|2012.03.28 12:04
|0.9974
|0.00
|0.00
|-25.32
|-842.19
|111301998
|2012.03.23 17:58
|buy
|20.00
|audusd
|1.0446
|0.0000
|1.0473
|2012.03.23 23:00
|1.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|111299165
|2012.03.23 17:50
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5874
|0.0000
|1.5904
|2012.03.26 13:19
|1.5847
|0.00
|0.00
|0.20
|-540.00
|111293821
|2012.03.23 17:40
|buy
|20.00
|audusd
|1.0410
|0.0000
|1.0440
|2012.03.23 17:57
|1.0440
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|111285163
|2012.03.23 17:11
|buy
|80.00
|audusd
|1.0375
|0.0000
|1.0405
|2012.03.23 17:40
|1.0405
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|111245172
|2012.03.23 14:31
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5842
|0.0000
|1.5872
|2012.03.23 17:50
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|111242908
|2012.03.23 14:23
|buy
|20.00
|usdcad
|1.0021
|0.0000
|1.0050
|2012.03.28 12:05
|0.9974
|0.00
|0.00
|-12.66
|-942.45
|111234450
|2012.03.23 13:49
|buy
|40.00
|audusd
|1.0401
|0.0000
|1.0431
|2012.03.23 17:40
|1.0405
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|111224884
|2012.03.23 12:50
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5868
|0.0000
|1.5898
|2012.03.23 17:50
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|111211426
|2012.03.23 12:09
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.5897
|0.0000
|1.5867
|2012.03.23 12:50
|1.5867
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|111198871
|2012.03.23 11:31
|buy
|20.00
|audusd
|1.0427
|0.0000
|1.0457
|2012.03.23 17:40
|1.0406
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|111183237
|2012.03.23 10:31
|sell
|80.00
|gbpusd
|1.5871
|0.0000
|1.5841
|2012.03.23 12:50
|1.5867
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|111175258
|2012.03.23 10:25
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5845
|0.0000
|1.5815
|2012.03.23 12:50
|1.5868
|0.00
|0.00
|0.00
|-920.00
|111044497
|2012.03.22 15:30
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9989
|0.0000
|1.0017
|2012.03.23 14:22
|1.0017
|0.00
|0.00
|-4.20
|559.05
|111036465
|2012.03.22 14:32
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.5810
|0.0000
|1.5780
|2012.03.23 12:50
|1.5867
|0.00
|0.00
|-4.20
|-1 140.00
|111013464
|2012.03.22 12:33
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.5781
|0.0000
|1.5809
|2012.03.22 14:31
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|2 800.00
|111007429
|2012.03.22 12:17
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5822
|0.0000
|1.5850
|2012.03.22 14:31
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 040.00
|110999265
|2012.03.22 11:49
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5846
|0.0000
|1.5876
|2012.03.22 14:32
|1.5810
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|110993666
|2012.03.22 11:37
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9955
|0.0000
|0.9984
|2012.03.22 15:30
|0.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|580.93
|110938404
|2012.03.22 05:55
|buy
|100.00
|audusd
|1.0391
|0.0000
|1.0421
|2012.03.23 11:30
|1.0421
|0.00
|0.00
|99.00
|3 000.00
|110934467
|2012.03.22 05:36
|buy
|80.00
|audusd
|1.0416
|0.0000
|1.0446
|2012.03.23 11:30
|1.0421
|0.00
|0.00
|79.20
|400.00
|110931636
|2012.03.22 05:30
|buy
|40.00
|audusd
|1.0442
|0.0000
|1.0472
|2012.03.23 11:30
|1.0422
|0.00
|0.00
|39.60
|-800.00
|110926594
|2012.03.22 04:34
|buy
|20.00
|audusd
|1.0478
|0.0000
|1.0508
|2012.03.23 11:31
|1.0423
|0.00
|0.00
|19.80
|-1 100.00
|110902860
|2012.03.21 23:26
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5872
|0.0000
|1.5902
|2012.03.22 14:32
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.60
|-1 260.00
|110844915
|2012.03.21 16:54
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9918
|0.0000
|0.9948
|2012.03.22 11:31
|0.9948
|0.00
|0.00
|-12.73
|603.14
|110844625
|2012.03.21 16:53
|buy
|100.00
|audusd
|1.0446
|0.0000
|1.0476
|2012.03.22 04:34
|1.0476
|0.00
|0.00
|297.00
|3 000.00
|110826772
|2012.03.21 15:24
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5839
|0.0000
|1.5869
|2012.03.21 23:22
|1.5869
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|110806233
|2012.03.21 13:48
|buy
|80.00
|audusd
|1.0472
|0.0000
|1.0502
|2012.03.22 04:34
|1.0476
|0.00
|0.00
|237.60
|320.00
|110787557
|2012.03.21 12:32
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5865
|0.0000
|1.5892
|2012.03.21 23:22
|1.5869
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|110785377
|2012.03.21 12:26
|buy
|40.00
|audusd
|1.0497
|0.0000
|1.0527
|2012.03.22 04:34
|1.0475
|0.00
|0.00
|118.80
|-880.00
|110772671
|2012.03.21 11:30
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5923
|0.0000
|1.5953
|2012.03.21 23:23
|1.5868
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 100.00
|110772225
|2012.03.21 11:29
|buy
|20.00
|audusd
|1.0523
|0.0000
|1.0553
|2012.03.22 04:34
|1.0476
|0.00
|0.00
|59.40
|-940.00
|110765750
|2012.03.21 11:06
|buy
|80.00
|usdcad
|0.9883
|0.0000
|0.9913
|2012.03.21 16:53
|0.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|2 421.06
|110739783
|2012.03.21 07:08
|buy
|20.00
|audusd
|1.0490
|0.0000
|1.0520
|2012.03.21 11:29
|1.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|110729519
|2012.03.21 05:31
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5890
|0.0000
|1.5920
|2012.03.21 11:30
|1.5920
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|110728486
|2012.03.21 05:25
|sell
|80.00
|audusd
|1.0520
|0.0000
|1.0490
|2012.03.21 07:07
|1.0490
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|110714954
|2012.03.21 03:33
|buy
|40.00
|usdcad
|0.9908
|0.0000
|0.9938
|2012.03.21 16:53
|0.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|201.76
|110662268
|2012.03.20 17:58
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5858
|0.0000
|1.5888
|2012.03.21 05:31
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.40
|1 200.00
|110661243
|2012.03.20 17:52
|sell
|40.00
|audusd
|1.0494
|0.0000
|1.0464
|2012.03.21 07:07
|1.0490
|0.00
|0.00
|-47.60
|160.00
|110661157
|2012.03.20 17:51
|buy
|20.00
|usdcad
|0.9934
|0.0000
|0.9964
|2012.03.21 16:54
|0.9914
|0.00
|0.00
|-4.24
|-403.47
|110651431
|2012.03.20 17:09
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|1.5914
|2012.03.21 05:31
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.20
|80.00
|110640474
|2012.03.20 16:48
|sell
|100.00
|usdcad
|0.9966
|0.0000
|0.9936
|2012.03.20 17:49
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|3 019.32
|110637733
|2012.03.20 16:42
|sell
|20.00
|audusd
|1.0468
|0.0000
|1.0438
|2012.03.21 07:08
|1.0489
|0.00
|0.00
|-23.80
|-420.00
|110637185
|2012.03.20 16:42
|sell
|80.00
|usdcad
|0.9941
|0.0000
|0.9911
|2012.03.20 17:49
|0.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|483.14
|110595517
|2012.03.20 12:38
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9915
|0.0000
|0.9885
|2012.03.20 17:50
|0.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|-765.05
|110564278
|2012.03.20 10:50
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5855
|0.0000
|1.5885
|2012.03.20 17:08
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|110519348
|2012.03.20 00:40
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5891
|0.0000
|1.5921
|2012.03.20 17:08
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|110502012
|2012.03.19 20:27
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5917
|0.0000
|1.5947
|2012.03.20 17:09
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.20
|-740.00
|110472277
|2012.03.19 18:21
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9890
|0.0000
|0.9860
|2012.03.20 17:51
|0.9933
|0.00
|0.00
|4.24
|-865.80
|110301840
|2012.03.16 17:32
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9926
|0.0000
|0.9896
|2012.03.19 18:21
|0.9896
|0.00
|0.00
|8.48
|1 212.61
|110274098
|2012.03.16 16:12
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9901
|0.0000
|0.9871
|2012.03.19 18:21
|0.9896
|0.00
|0.00
|4.24
|101.05
|110189856
|2012.03.16 10:14
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9933
|0.0000
|0.9903
|2012.03.16 16:11
|0.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|1 211.75
|110103038
|2012.03.15 20:00
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9907
|0.0000
|0.9877
|2012.03.16 16:12
|0.9903
|0.00
|0.00
|4.24
|80.78
|110093022
|2012.03.15 19:25
|sell
|100.00
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3050
|2012.04.05 09:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|-777.00
|-8 200.00
|110047707
|2012.03.15 16:30
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9938
|0.0000
|0.9909
|2012.03.15 19:59
|0.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|1 170.65
|110038264
|2012.03.15 15:35
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9914
|0.0000
|0.9884
|2012.03.15 20:00
|0.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|100.92
|110019277
|2012.03.15 14:23
|sell
|100.00
|audusd
|1.0504
|0.0000
|1.0474
|2012.03.20 16:42
|1.0474
|0.00
|0.00
|-357.00
|3 000.00
|109958711
|2012.03.15 09:35
|sell
|80.00
|eurusd
|1.3054
|0.0000
|1.3027
|2012.04.05 09:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|-621.60
|-8 560.00
|109957060
|2012.03.15 09:32
|sell
|80.00
|audusd
|1.0478
|0.0000
|1.0448
|2012.03.20 16:42
|1.0474
|0.00
|0.00
|-285.60
|320.00
|109933700
|2012.03.15 05:33
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3032
|0.0000
|1.3002
|2012.04.05 09:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|-310.80
|-5 160.00
|109929464
|2012.03.15 04:58
|sell
|40.00
|audusd
|1.0453
|0.0000
|1.0423
|2012.03.20 16:42
|1.0473
|0.00
|0.00
|-142.80
|-800.00
|109923548
|2012.03.15 04:13
|sell
|80.00
|usdcad
|0.9947
|0.0000
|0.9917
|2012.03.15 15:34
|0.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|2 420.09
|109923034
|2012.03.15 04:12
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2976
|2012.04.05 09:42
|1.3161
|0.00
|0.00
|-155.40
|-3 100.00
|109919628
|2012.03.15 03:41
|sell
|20.00
|audusd
|1.0427
|0.0000
|1.0397
|2012.03.20 16:42
|1.0472
|0.00
|0.00
|-71.40
|-900.00
|109876705
|2012.03.14 19:54
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3039
|0.0000
|1.3009
|2012.03.15 04:12
|1.3009
|0.00
|0.00
|-44.40
|1 200.00
|109863578
|2012.03.14 18:54
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9922
|0.0000
|0.9892
|2012.03.15 15:34
|0.9917
|0.00
|0.00
|25.45
|201.67
|109860656
|2012.03.14 18:45
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2984
|2012.03.15 04:12
|1.3009
|0.00
|0.00
|-22.20
|100.00
|109822805
|2012.03.14 16:38
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3047
|0.0000
|1.3017
|2012.03.14 18:44
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109822288
|2012.03.14 16:36
|sell
|20.00
|audusd
|1.0460
|0.0000
|1.0430
|2012.03.15 03:41
|1.0430
|0.00
|0.00
|-71.40
|600.00
|109821753
|2012.03.14 16:35
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9896
|0.0000
|0.9866
|2012.03.15 15:35
|0.9918
|0.00
|0.00
|12.73
|-443.64
|109765233
|2012.03.14 12:32
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9926
|0.0000
|0.9896
|2012.03.14 16:33
|0.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|1 212.61
|109758515
|2012.03.14 12:03
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3048
|2012.03.14 16:37
|1.3048
|0.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|109748648
|2012.03.14 11:32
|sell
|20.00
|audusd
|1.0493
|0.0000
|1.0463
|2012.03.14 16:36
|1.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109731418
|2012.03.14 10:14
|sell
|40.00
|audusd
|1.0525
|0.0000
|1.0495
|2012.03.14 11:31
|1.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|109721721
|2012.03.14 09:16
|sell
|20.00
|audusd
|1.0499
|0.0000
|1.0469
|2012.03.14 11:31
|1.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|109711610
|2012.03.14 08:46
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3053
|0.0000
|1.3023
|2012.03.14 16:37
|1.3049
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|109662037
|2012.03.13 22:54
|sell
|40.00
|audusd
|1.0532
|0.0000
|1.0502
|2012.03.14 09:15
|1.0502
|0.00
|0.00
|-47.60
|1 200.00
|109641068
|2012.03.13 21:28
|sell
|20.00
|audusd
|1.0505
|0.0000
|1.0475
|2012.03.14 09:15
|1.0502
|0.00
|0.00
|-23.80
|60.00
|109640544
|2012.03.13 21:26
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3056
|2012.03.14 08:46
|1.3056
|0.00
|0.00
|-7.40
|600.00
|109612248
|2012.03.13 18:44
|sell
|80.00
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3085
|2012.03.13 21:26
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|109610920
|2012.03.13 18:42
|sell
|40.00
|audusd
|1.0539
|0.0000
|1.0509
|2012.03.13 21:27
|1.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|109599880
|2012.03.13 18:09
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3059
|2012.03.13 21:26
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|109564975
|2012.03.13 15:52
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3063
|0.0000
|1.3033
|2012.03.13 21:26
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|109562867
|2012.03.13 15:42
|sell
|20.00
|audusd
|1.0514
|0.0000
|1.0484
|2012.03.13 21:28
|1.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|109554822
|2012.03.13 15:10
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3066
|2012.03.13 15:51
|1.3066
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109533786
|2012.03.13 13:00
|sell
|40.00
|audusd
|1.0547
|0.0000
|1.0517
|2012.03.13 15:42
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|109521195
|2012.03.13 11:44
|sell
|20.00
|audusd
|1.0521
|0.0000
|1.0491
|2012.03.13 15:42
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|109502558
|2012.03.13 09:17
|sell
|80.00
|audusd
|1.0552
|0.0000
|1.0522
|2012.03.13 11:44
|1.0522
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|109502541
|2012.03.13 09:17
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9901
|0.0000
|0.9871
|2012.03.14 16:33
|0.9896
|0.00
|0.00
|4.24
|101.05
|109455921
|2012.03.12 23:23
|sell
|40.00
|audusd
|1.0515
|0.0000
|1.0485
|2012.03.13 11:44
|1.0522
|0.00
|0.00
|-47.60
|-280.00
|109403536
|2012.03.12 15:51
|sell
|80.00
|usdcad
|0.9934
|0.0000
|0.9904
|2012.03.13 09:16
|0.9904
|0.00
|0.00
|16.97
|2 423.26
|109399828
|2012.03.12 15:32
|sell
|20.00
|audusd
|1.0484
|0.0000
|1.0455
|2012.03.13 11:44
|1.0523
|0.00
|0.00
|-23.80
|-780.00
|109366377
|2012.03.12 12:22
|sell
|80.00
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3100
|2012.03.13 15:10
|1.3100
|0.00
|0.00
|-29.60
|2 400.00
|109341305
|2012.03.12 09:48
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3074
|2012.03.13 15:10
|1.3100
|0.00
|0.00
|-14.80
|160.00
|109334565
|2012.03.12 08:46
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|1.3048
|2012.03.13 15:10
|1.3099
|0.00
|0.00
|-7.40
|-420.00
|109334440
|2012.03.12 08:46
|sell
|20.00
|audusd
|1.0518
|0.0000
|1.0488
|2012.03.12 15:32
|1.0488
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109306616
|2012.03.12 03:04
|sell
|20.00
|audusd
|1.0551
|0.0000
|1.0521
|2012.03.12 08:46
|1.0521
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109291074
|2012.03.09 23:00
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9908
|0.0000
|0.9878
|2012.03.13 09:16
|0.9904
|0.00
|0.00
|16.96
|161.55
|109279046
|2012.03.09 19:40
|sell
|20.00
|audusd
|1.0584
|0.0000
|1.0554
|2012.03.12 03:04
|1.0554
|0.00
|0.00
|-23.80
|600.00
|109257696
|2012.03.09 17:31
|sell
|40.00
|audusd
|1.0615
|0.0000
|1.0585
|2012.03.09 19:39
|1.0585
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|109251254
|2012.03.09 17:11
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3081
|2012.03.12 08:46
|1.3081
|0.00
|0.00
|-7.40
|600.00
|109236387
|2012.03.09 16:12
|sell
|20.00
|audusd
|1.0590
|0.0000
|1.0561
|2012.03.09 19:39
|1.0586
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|109226342
|2012.03.09 15:50
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3114
|2012.03.09 17:10
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109218237
|2012.03.09 15:39
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9883
|0.0000
|0.9854
|2012.03.13 09:17
|0.9905
|0.00
|0.00
|8.48
|-444.22
|109211793
|2012.03.09 15:32
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3147
|2012.03.09 15:50
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|109202366
|2012.03.09 14:55
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3180
|2012.03.09 15:32
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109181513
|2012.03.09 12:10
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9918
|0.0000
|0.9888
|2012.03.09 15:39
|0.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|1 213.59
|109143503
|2012.03.09 08:20
|sell
|20.00
|audusd
|1.0624
|0.0000
|1.0594
|2012.03.09 16:12
|1.0594
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109137725
|2012.03.09 08:03
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3213
|2012.03.09 14:55
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|109129874
|2012.03.09 06:35
|sell
|40.00
|audusd
|1.0656
|0.0000
|1.0626
|2012.03.09 08:19
|1.0626
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|109113574
|2012.03.09 02:30
|sell
|20.00
|audusd
|1.0630
|0.0000
|1.0600
|2012.03.09 08:19
|1.0626
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|109096609
|2012.03.08 22:07
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9893
|0.0000
|0.9863
|2012.03.09 15:39
|0.9888
|0.00
|0.00
|4.24
|101.13
|109096512
|2012.03.08 22:06
|sell
|100.00
|audusd
|1.0661
|0.0000
|1.0631
|2012.03.09 02:30
|1.0631
|0.00
|0.00
|-119.00
|3 000.00
|109096482
|2012.03.08 22:05
|sell
|100.00
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3245
|2012.03.09 08:02
|1.3245
|0.00
|0.00
|-37.00
|3 000.00
|108953739
|2012.03.08 08:01
|sell
|80.00
|audusd
|1.0614
|0.0000
|1.0585
|2012.03.09 02:30
|1.0631
|0.00
|0.00
|-95.20
|-1 360.00
|108937318
|2012.03.08 05:24
|sell
|80.00
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3132
|2012.03.09 08:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|-29.60
|-6 960.00
|108926556
|2012.03.08 02:44
|sell
|40.00
|audusd
|1.0569
|0.0000
|1.0539
|2012.03.09 02:30
|1.0631
|0.00
|0.00
|-47.60
|-2 480.00
|108925081
|2012.03.08 02:30
|sell
|20.00
|audusd
|1.0543
|0.0000
|1.0513
|2012.03.09 02:30
|1.0633
|0.00
|0.00
|-23.80
|-1 800.00
|108892173
|2012.03.07 18:41
|sell
|80.00
|audusd
|1.0577
|0.0000
|1.0547
|2012.03.08 02:30
|1.0547
|0.00
|0.00
|-285.60
|2 400.00
|108881060
|2012.03.07 18:04
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3106
|2012.03.09 08:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|-59.20
|-4 480.00
|108843455
|2012.03.07 15:05
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3080
|2012.03.09 08:03
|1.3245
|0.00
|0.00
|-29.60
|-2 700.00
|108768453
|2012.03.07 03:42
|sell
|40.00
|audusd
|1.0543
|0.0000
|1.0513
|2012.03.08 02:30
|1.0546
|0.00
|0.00
|-142.80
|-120.00
|108767408
|2012.03.07 03:34
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3113
|2012.03.07 15:05
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|108760700
|2012.03.07 02:45
|sell
|20.00
|audusd
|1.0517
|0.0000
|1.0490
|2012.03.08 02:30
|1.0547
|0.00
|0.00
|-71.40
|-600.00
|108696535
|2012.03.06 16:55
|sell
|20.00
|audusd
|1.0553
|0.0000
|1.0523
|2012.03.07 02:44
|1.0523
|0.00
|0.00
|-23.80
|600.00
|108683390
|2012.03.06 16:01
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3087
|2012.03.07 15:05
|1.3113
|0.00
|0.00
|-7.40
|80.00
|108639347
|2012.03.06 12:18
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3119
|2012.03.06 16:01
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|108638676
|2012.03.06 12:18
|sell
|20.00
|audusd
|1.0584
|0.0000
|1.0556
|2012.03.06 16:55
|1.0556
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|108576248
|2012.03.06 06:04
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3158
|2012.03.06 12:16
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|108570944
|2012.03.06 05:35
|sell
|20.00
|audusd
|1.0619
|0.0000
|1.0591
|2012.03.06 12:16
|1.0591
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|108556547
|2012.03.06 03:25
|sell
|20.00
|audusd
|1.0654
|0.0000
|1.0624
|2012.03.06 05:35
|1.0624
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|108471305
|2012.03.05 15:11
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3191
|2012.03.06 06:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|-14.80
|1 200.00
|108421733
|2012.03.05 10:35
|sell
|100.00
|usdcad
|0.9927
|0.0000
|0.9897
|2012.03.08 22:05
|0.9897
|0.00
|0.00
|105.21
|3 031.22
|108417690
|2012.03.05 10:24
|sell
|20.00
|audusd
|1.0687
|0.0000
|1.0657
|2012.03.06 03:25
|1.0657
|0.00
|0.00
|-23.80
|600.00
|108358845
|2012.03.05 01:59
|sell
|20.00
|audusd
|1.0720
|0.0000
|1.0690
|2012.03.05 10:24
|1.0690
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|108353751
|2012.03.05 00:55
|sell
|80.00
|usdcad
|0.9902
|0.0000
|0.9872
|2012.03.08 22:05
|0.9897
|0.00
|0.00
|84.17
|404.16
|108279898
|2012.03.02 16:51
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3162
|2012.03.06 06:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|-14.80
|20.00
|108263163
|2012.03.02 15:44
|sell
|20.00
|audusd
|1.0753
|0.0000
|1.0723
|2012.03.05 01:59
|1.0723
|0.00
|0.00
|-23.80
|600.00
|108237951
|2012.03.02 14:04
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.5881
|0.0000
|1.5911
|2012.03.19 20:26
|1.5911
|0.00
|0.00
|15.00
|3 000.00
|108236394
|2012.03.02 14:03
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3195
|2012.03.02 16:51
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|108235084
|2012.03.02 14:00
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5909
|0.0000
|1.5939
|2012.03.19 20:26
|1.5911
|0.00
|0.00
|12.00
|160.00
|108226832
|2012.03.02 13:11
|sell
|40.00
|audusd
|1.0788
|0.0000
|1.0758
|2012.03.02 15:44
|1.0758
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|108194085
|2012.03.02 10:37
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3234
|2012.03.02 14:00
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|108187189
|2012.03.02 10:01
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9876
|0.0000
|0.9846
|2012.03.08 22:06
|0.9896
|0.00
|0.00
|50.56
|-808.41
|108186897
|2012.03.02 10:00
|sell
|20.00
|audusd
|1.0762
|0.0000
|1.0732
|2012.03.02 15:44
|1.0758
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|108176599
|2012.03.02 09:22
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5935
|0.0000
|1.5964
|2012.03.19 20:26
|1.5913
|0.00
|0.00
|6.00
|-880.00
|108158137
|2012.03.02 06:54
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3266
|2012.03.02 10:37
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|108130681
|2012.03.02 02:21
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3328
|0.0000
|1.3298
|2012.03.02 06:53
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|108099196
|2012.03.01 20:11
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3272
|2012.03.02 06:53
|1.3298
|0.00
|0.00
|-7.40
|80.00
|108058917
|2012.03.01 17:19
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3304
|2012.03.01 20:10
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|108055542
|2012.03.01 17:11
|sell
|100.00
|audusd
|1.0793
|0.0000
|1.0766
|2012.03.02 09:59
|1.0766
|0.00
|0.00
|-119.00
|2 700.00
|108036195
|2012.03.01 16:07
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9851
|0.0000
|0.9821
|2012.03.08 22:06
|0.9897
|0.00
|0.00
|29.52
|-929.57
|108013443
|2012.03.01 14:37
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|1.3278
|2012.03.01 20:10
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|107986737
|2012.03.01 12:03
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5959
|0.0000
|1.5989
|2012.03.19 20:27
|1.5914
|0.00
|0.00
|3.20
|-900.00
|107977761
|2012.03.01 11:19
|sell
|80.00
|audusd
|1.0770
|0.0000
|1.0740
|2012.03.02 10:00
|1.0765
|0.00
|0.00
|-95.20
|400.00
|107971721
|2012.03.01 10:53
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3311
|2012.03.01 14:37
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|107950113
|2012.03.01 09:28
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3286
|2012.03.01 14:37
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|107931010
|2012.03.01 07:03
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3349
|0.0000
|1.3319
|2012.03.01 09:27
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|107901887
|2012.03.01 01:29
|sell
|40.00
|audusd
|1.0744
|0.0000
|1.0714
|2012.03.02 10:00
|1.0763
|0.00
|0.00
|-47.60
|-760.00
|107886424
|2012.02.29 22:38
|sell
|20.00
|audusd
|1.0718
|0.0000
|1.0688
|2012.03.02 10:00
|1.0764
|0.00
|0.00
|-95.20
|-920.00
|107884175
|2012.02.29 22:31
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3293
|2012.03.01 09:28
|1.3319
|0.00
|0.00
|-22.20
|80.00
|107877506
|2012.02.29 21:58
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5928
|0.0000
|1.5958
|2012.03.01 12:02
|1.5958
|0.00
|0.00
|2.40
|2 400.00
|107876940
|2012.02.29 21:57
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9885
|0.0000
|0.9855
|2012.03.01 16:07
|0.9855
|0.00
|0.00
|25.45
|1 217.66
|107838631
|2012.02.29 18:26
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5954
|0.0000
|1.5984
|2012.03.01 12:02
|1.5956
|0.00
|0.00
|1.20
|80.00
|107836312
|2012.02.29 18:23
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3326
|2012.02.29 22:31
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|107830457
|2012.02.29 18:08
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3388
|0.0000
|1.3358
|2012.02.29 18:22
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|107823755
|2012.02.29 18:01
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5979
|0.0000
|1.6009
|2012.03.01 12:03
|1.5955
|0.00
|0.00
|0.60
|-480.00
|107822706
|2012.02.29 17:59
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9860
|0.0000
|0.9830
|2012.03.01 16:07
|0.9855
|0.00
|0.00
|12.73
|101.47
|107814998
|2012.02.29 17:49
|sell
|40.00
|usdcad
|0.9898
|0.0000
|0.9868
|2012.02.29 17:59
|0.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.05
|107814474
|2012.02.29 17:49
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|1.3335
|2012.02.29 18:23
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|107797580
|2012.02.29 17:12
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5945
|0.0000
|1.5975
|2012.02.29 18:00
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|107793860
|2012.02.29 17:10
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3398
|0.0000
|1.3368
|2012.02.29 17:48
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107785476
|2012.02.29 16:50
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|1.3435
|2012.02.29 17:06
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|107778779
|2012.02.29 16:28
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5971
|0.0000
|1.6000
|2012.02.29 18:00
|1.5976
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|107766745
|2012.02.29 15:06
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9872
|0.0000
|0.9843
|2012.02.29 17:59
|0.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|81.07
|107739288
|2012.02.29 12:53
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5938
|0.0000
|1.5967
|2012.02.29 16:27
|1.5967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|107735397
|2012.02.29 12:42
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3405
|2012.02.29 17:08
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107729557
|2012.02.29 12:34
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5962
|0.0000
|1.5991
|2012.02.29 16:28
|1.5967
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|107728105
|2012.02.29 12:31
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9906
|0.0000
|0.9876
|2012.02.29 15:06
|0.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|607.53
|107647870
|2012.02.29 02:33
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5933
|0.0000
|1.5963
|2012.02.29 12:33
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107642653
|2012.02.29 01:55
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9939
|0.0000
|0.9909
|2012.02.29 12:31
|0.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|605.51
|107595506
|2012.02.28 18:30
|sell
|80.00
|eurusd
|1.3463
|0.0000
|1.3434
|2012.02.29 12:41
|1.3434
|0.00
|0.00
|-29.60
|2 320.00
|107592072
|2012.02.28 18:25
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5901
|0.0000
|1.5930
|2012.02.29 02:33
|1.5930
|0.00
|0.00
|0.20
|580.00
|107586658
|2012.02.28 18:10
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5867
|0.0000
|1.5897
|2012.02.28 18:25
|1.5897
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107584090
|2012.02.28 18:08
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|1.3408
|2012.02.29 12:42
|1.3434
|0.00
|0.00
|-14.80
|160.00
|107564272
|2012.02.28 17:07
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3413
|0.0000
|1.3383
|2012.02.29 12:42
|1.3435
|0.00
|0.00
|-7.40
|-440.00
|107555957
|2012.02.28 16:45
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5833
|0.0000
|1.5863
|2012.02.28 18:09
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|107499093
|2012.02.28 11:14
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5858
|0.0000
|1.5888
|2012.02.28 18:10
|1.5863
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|107490105
|2012.02.28 10:36
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5884
|0.0000
|1.5913
|2012.02.28 18:10
|1.5864
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|107465744
|2012.02.28 08:21
|sell
|80.00
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3418
|2012.02.28 17:06
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|107462597
|2012.02.28 07:57
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5850
|0.0000
|1.5880
|2012.02.28 10:36
|1.5880
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107448869
|2012.02.28 05:51
|sell
|40.00
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|1.3392
|2012.02.28 17:07
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|107443829
|2012.02.28 04:39
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9972
|0.0000
|0.9942
|2012.02.29 01:55
|0.9942
|0.00
|0.00
|4.20
|603.50
|107411284
|2012.02.27 20:46
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.5821
|0.0000
|1.5851
|2012.02.28 07:56
|1.5851
|0.00
|0.00
|1.00
|3 000.00
|107388028
|2012.02.27 18:22
|sell
|100.00
|audusd
|1.0749
|0.0000
|1.0720
|2012.02.29 22:37
|1.0720
|0.00
|0.00
|-238.00
|2 900.00
|107373834
|2012.02.27 17:40
|sell
|80.00
|audusd
|1.0724
|0.0000
|1.0694
|2012.02.29 22:37
|1.0720
|0.00
|0.00
|-190.40
|320.00
|107368582
|2012.02.27 17:20
|sell
|20.00
|usdcad
|1.0005
|0.0000
|0.9975
|2012.02.28 04:39
|0.9975
|0.00
|0.00
|4.20
|601.50
|107364637
|2012.02.27 17:10
|sell
|40.00
|audusd
|1.0698
|0.0000
|1.0668
|2012.02.29 22:38
|1.0719
|0.00
|0.00
|-95.20
|-840.00
|107329136
|2012.02.27 14:28
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.5847
|0.0000
|1.5877
|2012.02.28 07:56
|1.5851
|0.00
|0.00
|0.80
|320.00
|107306494
|2012.02.27 12:40
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3397
|0.0000
|1.3367
|2012.02.28 17:07
|1.3415
|0.00
|0.00
|-7.40
|-360.00
|107293971
|2012.02.27 11:45
|sell
|80.00
|usdcad
|1.0038
|0.0000
|1.0008
|2012.02.27 17:20
|1.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|2 398.08
|107273235
|2012.02.27 10:22
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3429
|0.0000
|1.3400
|2012.02.27 12:40
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|107254226
|2012.02.27 08:32
|sell
|40.00
|usdcad
|1.0012
|0.0000
|0.9982
|2012.02.27 17:20
|1.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|159.87
|107215506
|2012.02.27 02:32
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.5873
|0.0000
|1.5903
|2012.02.28 07:56
|1.5850
|0.00
|0.00
|0.40
|-920.00
|107213237
|2012.02.27 02:21
|sell
|20.00
|audusd
|1.0673
|0.0000
|1.0643
|2012.02.29 22:38
|1.0720
|0.00
|0.00
|-47.60
|-940.00
|107190440
|2012.02.27 00:00
|sell
|20.00
|audusd
|1.0706
|0.0000
|1.0676
|2012.02.27 02:21
|1.0676
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107190027
|2012.02.27 00:00
|sell
|20.00
|eurusd
|1.3463
|0.0000
|1.3433
|2012.02.27 10:22
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|107189807
|2012.02.27 00:00
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9987
|0.0000
|0.9957
|2012.02.27 17:20
|1.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|-439.60
|107189163
|2012.02.27 00:00
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5898
|0.0000
|1.5928
|2012.02.28 07:57
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.20
|-1 000.00
|106987228
|2012.02.24 00:32
|sell
|80.00
|audusd
|1.0731
|0.0000
|1.0701
|2012.02.24 10:01
|1.0710
|0.00
|0.00
|0.00
|1 680.00
|106979577
|2012.02.23 23:21
|sell
|80.00
|gbpusd
|1.5736
|0.0000
|1.5706
|2012.02.24 10:01
|1.5738
|0.00
|0.00
|-16.80
|-160.00
|106972429
|2012.02.23 22:17
|sell
|40.00
|audusd
|1.0705
|0.0000
|1.0675
|2012.02.24 10:01
|1.0710
|0.00
|0.00
|-47.60
|-200.00
|106968688
|2012.02.23 22:13
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3372
|0.0000
|1.3400
|2012.02.24 10:01
|1.3372
|0.00
|0.00
|3.40
|0.00
|106957729
|2012.02.23 20:54
|sell
|40.00
|gbpusd
|1.5710
|0.0000
|1.5680
|2012.02.24 10:01
|1.5738
|0.00
|0.00
|-8.40
|-1 120.00
|106945091
|2012.02.23 19:44
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3352
|2012.02.23 22:11
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|106922739
|2012.02.23 17:15
|sell
|2.00
|audusd
|1.0679
|0.0000
|1.0649
|2012.02.24 10:01
|1.0710
|0.00
|0.00
|-2.38
|-62.00
|106914998
|2012.02.23 16:45
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5684
|0.0000
|1.5654
|2012.02.24 10:01
|1.5738
|0.00
|0.00
|-0.42
|-108.00
|106883435
|2012.02.23 14:12
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3319
|2012.02.23 19:43
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|106864559
|2012.02.23 12:15
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3345
|2012.02.23 19:43
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|106862876
|2012.02.23 12:06
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.5715
|0.0000
|1.5686
|2012.02.23 16:45
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|106852575
|2012.02.23 11:36
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3368
|2012.02.23 19:43
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|106840221
|2012.02.23 10:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3334
|2012.02.23 11:35
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106839058
|2012.02.23 10:52
|buy
|4.00
|usdcad
|0.9972
|0.0000
|1.0002
|2012.02.24 10:01
|0.9984
|0.00
|0.00
|-0.84
|48.08
|106828393
|2012.02.23 10:11
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.5691
|0.0000
|1.5664
|2012.02.23 16:45
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|106809278
|2012.02.23 08:51
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3306
|2012.02.23 10:57
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106683943
|2012.02.22 15:23
|buy
|2.00
|usdcad
|0.9997
|0.0000
|1.0026
|2012.02.24 10:01
|0.9984
|0.00
|0.00
|-1.68
|-26.04
|106676082
|2012.02.22 14:57
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5668
|0.0000
|1.5639
|2012.02.23 16:45
|1.5686
|0.00
|0.00
|-1.26
|-36.00
|106637196
|2012.02.22 11:41
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5702
|0.0000
|1.5672
|2012.02.22 14:57
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106633884
|2012.02.22 11:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5734
|0.0000
|1.5704
|2012.02.22 11:40
|1.5704
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106626586
|2012.02.22 11:13
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5767
|0.0000
|1.5737
|2012.02.22 11:35
|1.5737
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106615665
|2012.02.22 10:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3268
|2012.02.23 08:49
|1.3268
|0.00
|0.00
|2.04
|120.00
|106606909
|2012.02.22 10:05
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3294
|2012.02.23 08:51
|1.3274
|0.00
|0.00
|1.02
|20.00
|106590344
|2012.02.22 08:46
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.5799
|0.0000
|1.5769
|2012.02.22 11:13
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|106553797
|2012.02.22 03:11
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5774
|0.0000
|1.5744
|2012.02.22 11:13
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|106535001
|2012.02.21 22:26
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3263
|2012.02.22 10:05
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.68
|120.00
|106495266
|2012.02.21 17:46
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.5806
|0.0000
|1.5776
|2012.02.22 03:11
|1.5776
|0.00
|0.00
|-0.84
|120.00
|106487372
|2012.02.21 17:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3287
|2012.02.22 10:05
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.34
|8.00
|106460085
|2012.02.21 15:38
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5780
|0.0000
|1.5755
|2012.02.22 03:11
|1.5776
|0.00
|0.00
|-0.42
|8.00
|106434127
|2012.02.21 13:26
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3251
|2012.02.21 17:22
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|106416055
|2012.02.21 12:14
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5818
|0.0000
|1.5788
|2012.02.21 15:37
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106413153
|2012.02.21 12:09
|buy
|2.00
|usdcad
|0.9963
|0.0000
|0.9993
|2012.02.22 15:23
|0.9993
|0.00
|0.00
|-0.42
|60.04
|106411337
|2012.02.21 12:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3277
|2012.02.21 17:23
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|106391250
|2012.02.21 10:56
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3302
|2012.02.21 17:23
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|106371991
|2012.02.21 09:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3267
|2012.02.21 10:56
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|106356198
|2012.02.21 08:36
|buy
|4.00
|usdcad
|0.9930
|0.0000
|0.9960
|2012.02.21 12:08
|0.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|120.48
|106335188
|2012.02.21 05:45
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3293
|2012.02.21 10:56
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|106325760
|2012.02.21 05:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3314
|2012.02.21 10:56
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|106323232
|2012.02.21 05:08
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.5851
|0.0000
|1.5825
|2012.02.21 12:13
|1.5825
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|106312688
|2012.02.21 04:52
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3281
|2012.02.21 05:10
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|106306469
|2012.02.21 04:34
|buy
|16.00
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3224
|2012.02.21 04:50
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|106284137
|2012.02.21 01:18
|buy
|2.00
|usdcad
|0.9955
|0.0000
|0.9985
|2012.02.21 12:08
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|106283749
|2012.02.21 01:17
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3249
|2012.02.21 04:51
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|106283190
|2012.02.21 01:15
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5829
|0.0000
|1.5799
|2012.02.21 12:14
|1.5825
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|106263240
|2012.02.20 19:51
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3275
|2012.02.21 04:52
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.68
|24.00
|106250839
|2012.02.20 17:56
|buy
|2.00
|usdcad
|0.9922
|0.0000
|0.9952
|2012.02.21 01:18
|0.9952
|0.00
|0.00
|-0.42
|60.29
|106250574
|2012.02.20 17:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3301
|2012.02.21 04:52
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.34
|-44.00
|106250559
|2012.02.20 17:54
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5862
|0.0000
|1.5832
|2012.02.21 01:15
|1.5832
|0.00
|0.00
|-0.42
|60.00
|106249500
|2012.02.20 17:49
|balance
|Deposit
|100 000.00
|
|0.00
|0.00
|-1 319.34
|75 483.96
|Closed P/L:
|74 164.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|114512450
|2012.04.17 11:42
|buy
|20.00
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3185
|
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|114516431
|2012.04.17 11:50
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.5960
|0.0000
|1.5990
|
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|114538062
|2012.04.17 13:42
|sell
|20.00
|usdcad
|0.9964
|0.0000
|0.9934
|
|0.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|120.51
|114549378
|2012.04.17 14:52
|buy
|40.00
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3159
|
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-379.49
|
|Floating P/L:
|-379.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|74 164.62
|Floating P/L:
|-379.49
|Margin:
|13 074.60
|Balance:
|174 164.62
|Equity:
|173 785.13
|Free Margin:
|160 710.53
|
|Details:
|Gross Profit:
|245 975.66
|Gross Loss:
|171 811.04
|Total Net Profit:
|74 164.62
|Profit Factor:
|1.43
|Expected Payoff:
|174.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|87 780.99 (38.41%)
|Relative Drawdown:
|38.41% (87 780.99)
|
|Total Trades:
|425
|Short Positions (won %):
|203 (74.38%)
|Long Positions (won %):
|222 (69.37%)
|Profit Trades (% of total):
|305 (71.76%)
|Loss trades (% of total):
|120 (28.24%)
|Largest
|profit trade:
|3 297.00
|loss trade:
|-15 511.00
|Average
|profit trade:
|806.48
|loss trade:
|-1 431.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (12 886.00)
|consecutive losses ($):
|12 (-85 901.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12 886.00 (19)
|consecutive loss (count):
|-85 901.40 (12)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2