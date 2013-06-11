Trading Point Of Financial Instruments Ltd
|Account: 7296100
|Name: Hermo Vidal
|Currency: USD
|Leverage: 1:888
|2013 June 15, 08:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23852673
|2013.06.11 02:19
|sell
|0.10
|audjpy
|93.192
|92.930
|92.197
|2013.06.11 04:31
|92.930
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|23944246
|2013.06.11 20:50
|sell
|0.10
|audjpy
|90.703
|90.240
|89.703
|2013.06.11 21:09
|90.240
|0.00
|0.00
|0.00
|48.38
|23955787
|2013.06.12 01:42
|buy
|0.10
|audjpy
|91.047
|91.318
|92.044
|2013.06.12 03:57
|91.318
|0.00
|0.00
|0.00
|28.13
|23977190
|2013.06.12 10:21
|buy
|0.10
|audjpy
|92.037
|92.288
|93.041
|2013.06.12 10:52
|92.288
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|24042208
|2013.06.12 20:06
|buy
|0.10
|audjpy
|91.273
|91.275
|92.270
|2013.06.12 20:21
|91.275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24068741
|2013.06.13 04:05
|sell
|0.10
|audjpy
|89.978
|89.783
|88.995
|2013.06.13 04:29
|89.783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.54
|24071761
|2013.06.13 04:32
|buy
|0.10
|audjpy
|90.352
|89.841
|91.341
|2013.06.13 04:45
|89.841
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.80
|24092483
|2013.06.13 08:26
|sell
|0.10
|audjpy
|89.082
|89.586
|88.086
|2013.06.13 12:04
|89.586
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.38
|24185259
|2013.06.13 22:47
|buy
|0.10
|audjpy
|91.668
|91.964
|92.668
|2013.06.13 23:52
|91.964
|0.00
|0.00
|0.00
|31.02
|24193752
|2013.06.14 03:00
|sell
|0.10
|audjpy
|91.795
|91.018
|90.796
|2013.06.14 03:53
|90.796
|0.00
|0.00
|0.00
|105.50
|24212279
|2013.06.14 07:31
|buy
|0.10
|audjpy
|91.252
|91.404
|92.244
|2013.06.14 16:12
|91.404
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|24265892
|2013.06.14 18:24
|sell
|0.10
|audjpy
|90.798
|90.501
|89.799
|2013.06.14 18:53
|90.501
|0.00
|0.00
|0.00
|31.49
|23884966
|2013.06.11 12:16
|sell
|0.10
|cadjpy
|95.188
|94.497
|94.191
|2013.06.11 12:44
|94.497
|0.00
|0.00
|0.00
|71.46
|23944741
|2013.06.11 20:57
|sell
|0.10
|cadjpy
|94.019
|93.939
|93.015
|2013.06.11 21:10
|93.939
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|24042431
|2013.06.12 20:06
|buy
|0.10
|cadjpy
|94.239
|93.765
|95.265
|2013.06.12 21:04
|93.765
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.51
|24068805
|2013.06.13 04:06
|sell
|0.10
|cadjpy
|93.003
|92.351
|92.000
|2013.06.13 08:35
|92.351
|0.00
|0.00
|0.00
|69.07
|24124626
|2013.06.13 12:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|92.749
|92.750
|93.748
|2013.06.13 14:07
|92.750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|24169012
|2013.06.13 18:09
|sell
|0.10
|cadjpy
|92.477
|92.979
|91.479
|2013.06.13 20:01
|92.979
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.08
|24185244
|2013.06.13 22:47
|buy
|0.10
|cadjpy
|93.602
|93.853
|94.567
|2013.06.13 23:57
|93.853
|0.00
|0.00
|0.00
|26.32
|24195512
|2013.06.14 03:44
|sell
|0.10
|cadjpy
|93.387
|93.040
|92.404
|2013.06.14 04:01
|93.040
|0.00
|0.00
|0.00
|36.66
|24257608
|2013.06.14 16:25
|buy
|0.10
|cadjpy
|93.647
|93.706
|94.649
|2013.06.14 17:28
|93.706
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|24266868
|2013.06.14 18:44
|sell
|0.10
|cadjpy
|92.785
|92.705
|91.785
|2013.06.14 18:50
|92.705
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|23860133
|2013.06.11 05:48
|sell
|0.10
|chfjpy
|105.327
|105.277
|104.315
|2013.06.11 05:51
|105.277
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|23919209
|2013.06.11 17:02
|buy
|0.10
|chfjpy
|104.841
|104.868
|105.841
|2013.06.11 17:02
|104.868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|23942360
|2013.06.11 20:33
|sell
|0.10
|chfjpy
|103.832
|103.730
|102.787
|2013.06.11 21:00
|103.730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|23993615
|2013.06.12 13:20
|sell
|0.10
|chfjpy
|104.201
|104.055
|103.198
|2013.06.12 17:21
|104.055
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|24071299
|2013.06.13 04:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|103.512
|102.935
|102.506
|2013.06.13 08:38
|102.935
|0.00
|0.00
|0.00
|61.08
|24195536
|2013.06.14 03:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|102.977
|102.665
|101.976
|2013.06.14 04:01
|102.665
|0.00
|0.00
|0.00
|32.97
|24270271
|2013.06.14 19:27
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.985
|102.490
|100.990
|2013.06.14 22:46
|102.490
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.49
|23908054
|2013.06.11 15:51
|sell
|0.10
|euraud
|1.41504
|1.41495
|1.40499
|2013.06.11 16:02
|1.41495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|23961434
|2013.06.12 04:06
|buy
|0.10
|euraud
|1.40833
|1.40958
|1.41853
|2013.06.12 08:05
|1.40958
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|23977810
|2013.06.12 10:29
|sell
|0.10
|euraud
|1.39871
|1.39814
|1.38874
|2013.06.12 10:50
|1.39814
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|23999940
|2013.06.12 15:02
|buy
|0.10
|euraud
|1.39332
|1.39760
|1.40341
|2013.06.12 16:52
|1.39760
|0.00
|0.00
|0.00
|40.75
|24036244
|2013.06.12 19:12
|sell
|0.10
|euraud
|1.40028
|1.40479
|1.38979
|2013.06.12 21:35
|1.40479
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.81
|24071401
|2013.06.13 04:31
|sell
|0.10
|euraud
|1.40358
|1.40865
|1.39365
|2013.06.13 04:36
|1.40865
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.06
|24127263
|2013.06.13 12:20
|sell
|0.10
|euraud
|1.40193
|1.39996
|1.39198
|2013.06.13 12:47
|1.39996
|0.00
|0.00
|0.00
|18.76
|24222605
|2013.06.14 09:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.39002
|1.38995
|1.38003
|2013.06.14 11:39
|1.38995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|23806675
|2013.06.10 12:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|130.333
|130.393
|131.325
|2013.06.10 13:31
|130.393
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|23882628
|2013.06.11 12:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|129.503
|129.367
|128.504
|2013.06.11 12:21
|129.367
|0.00
|0.00
|0.00
|13.98
|23893921
|2013.06.11 13:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|128.823
|128.332
|129.832
|2013.06.11 15:42
|128.332
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.67
|23942279
|2013.06.11 20:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|127.720
|127.485
|126.686
|2013.06.11 21:00
|127.485
|0.00
|0.00
|0.00
|24.51
|23949508
|2013.06.11 22:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|128.066
|127.552
|129.052
|2013.06.11 22:42
|127.552
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.65
|23979274
|2013.06.12 10:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|129.331
|128.836
|130.336
|2013.06.12 10:55
|128.836
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.14
|23983637
|2013.06.12 11:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|128.620
|128.557
|127.601
|2013.06.12 11:41
|128.557
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|24042460
|2013.06.12 20:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|128.013
|127.542
|129.042
|2013.06.12 20:40
|127.542
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.24
|24067086
|2013.06.13 03:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|127.195
|127.010
|126.199
|2013.06.13 04:11
|127.010
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|24163766
|2013.06.13 17:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|125.019
|125.502
|124.002
|2013.06.13 18:08
|125.502
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.29
|24174382
|2013.06.13 19:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|125.729
|126.250
|126.729
|2013.06.13 20:34
|126.250
|0.00
|0.00
|0.00
|55.01
|24262519
|2013.06.14 17:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|126.722
|126.222
|127.722
|2013.06.14 17:54
|126.222
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.84
|24265798
|2013.06.14 18:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|126.403
|125.816
|125.406
|2013.06.14 18:48
|125.816
|0.00
|0.00
|0.00
|62.25
|23840109
|2013.06.10 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32650
|1.32707
|1.33632
|2013.06.11 06:32
|1.32707
|0.00
|0.00
|-0.40
|5.70
|24107640
|2013.06.13 10:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33614
|1.33114
|1.34614
|2013.06.13 14:59
|1.33114
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24159084
|2013.06.13 16:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32880
|1.33385
|1.31885
|2013.06.13 18:09
|1.33385
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.50
|24207715
|2013.06.14 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33520
|1.33020
|1.34520
|2013.06.14 15:13
|1.33020
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|23785764
|2013.06.10 05:20
|sell
|0.10
|gbpaud
|1.64606
|1.64589
|1.63609
|2013.06.10 11:12
|1.64589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|23856281
|2013.06.11 04:14
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.65367
|1.65628
|1.66367
|2013.06.11 04:31
|1.65628
|0.00
|0.00
|0.00
|24.52
|23947285
|2013.06.11 21:22
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.65982
|1.65480
|1.66980
|2013.06.11 21:57
|1.65480
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.42
|23960000
|2013.06.12 03:40
|sell
|0.10
|gbpaud
|1.64901
|1.65391
|1.63891
|2013.06.12 04:05
|1.65391
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.36
|23976727
|2013.06.12 10:17
|sell
|0.10
|gbpaud
|1.64924
|1.64462
|1.63897
|2013.06.12 10:32
|1.64462
|0.00
|0.00
|0.00
|44.02
|24071129
|2013.06.13 04:30
|sell
|0.10
|gbpaud
|1.65433
|1.64880
|1.64456
|2013.06.13 04:31
|1.64880
|0.00
|0.00
|0.00
|52.59
|24090876
|2013.06.13 08:08
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.65877
|1.65910
|1.66883
|2013.06.13 08:39
|1.65910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|24104986
|2013.06.13 09:57
|sell
|0.10
|gbpaud
|1.65211
|1.65010
|1.64209
|2013.06.13 10:46
|1.65010
|0.00
|0.00
|0.00
|19.09
|24219839
|2013.06.14 09:26
|sell
|0.10
|gbpaud
|1.63313
|1.63272
|1.62304
|2013.06.14 11:06
|1.63272
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|24263136
|2013.06.14 17:52
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.63181
|1.63548
|1.64181
|2013.06.14 18:43
|1.63548
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|23886109
|2013.06.11 12:24
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.59152
|1.59178
|1.60153
|2013.06.11 14:40
|1.59178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|23975521
|2013.06.12 10:07
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.59958
|1.59454
|1.60954
|2013.06.12 10:29
|1.59454
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|23999931
|2013.06.12 15:02
|sell
|0.10
|gbpcad
|1.59220
|1.59177
|1.58202
|2013.06.12 15:45
|1.59177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|24126094
|2013.06.13 12:13
|sell
|0.10
|gbpcad
|1.59291
|1.59172
|1.58295
|2013.06.13 12:53
|1.59172
|0.00
|0.00
|0.00
|11.71
|24238772
|2013.06.14 11:57
|sell
|0.10
|gbpcad
|1.58807
|1.59298
|1.57798
|2013.06.14 15:44
|1.59298
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.20
|24018961
|2013.06.12 17:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.44806
|1.44468
|1.43799
|2013.06.12 18:02
|1.44468
|0.00
|0.00
|0.00
|36.68
|24150314
|2013.06.13 15:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.44654
|1.44813
|1.45653
|2013.06.13 16:13
|1.44813
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|24178841
|2013.06.13 20:39
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.44592
|1.45099
|1.43599
|2013.06.14 07:12
|1.45099
|0.00
|0.00
|-0.58
|-54.87
|23783627
|2013.06.10 04:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|152.202
|152.703
|151.203
|2013.06.10 08:32
|152.703
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.93
|23804545
|2013.06.10 11:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|153.253
|153.606
|154.249
|2013.06.10 14:31
|153.606
|0.00
|0.00
|0.00
|35.71
|23864993
|2013.06.11 06:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|153.355
|152.854
|154.354
|2013.06.11 07:50
|152.854
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.08
|23877074
|2013.06.11 10:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|152.387
|152.283
|151.385
|2013.06.11 11:41
|152.283
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|23890556
|2013.06.11 12:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|150.768
|150.940
|151.756
|2013.06.11 16:01
|150.940
|0.00
|0.00
|0.00
|17.70
|23941885
|2013.06.11 20:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|150.274
|150.236
|149.279
|2013.06.11 20:33
|149.968
|0.00
|0.00
|0.00
|31.84
|23945920
|2013.06.11 21:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|149.405
|149.905
|148.405
|2013.06.11 21:20
|149.905
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.12
|23947518
|2013.06.11 21:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|150.051
|150.056
|151.053
|2013.06.11 21:37
|150.056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|23970116
|2013.06.12 08:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|151.348
|151.540
|152.353
|2013.06.12 10:19
|151.540
|0.00
|0.00
|0.00
|19.85
|23983544
|2013.06.12 11:28
|sell
|0.10
|gbpjpy
|151.416
|151.411
|150.407
|2013.06.12 12:40
|151.411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|24152953
|2013.06.13 15:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|147.528
|147.941
|146.441
|2013.06.13 15:56
|147.941
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.76
|24157950
|2013.06.13 16:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|148.345
|147.851
|149.351
|2013.06.13 16:35
|147.851
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.38
|24176154
|2013.06.13 20:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|148.455
|148.601
|149.454
|2013.06.13 20:21
|148.601
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|24223723
|2013.06.14 10:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|148.496
|148.991
|147.491
|2013.06.14 10:48
|148.991
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.06
|24256251
|2013.06.14 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|149.151
|148.651
|150.151
|2013.06.14 17:52
|148.651
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.78
|24264077
|2013.06.14 17:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|148.188
|147.951
|147.190
|2013.06.14 18:48
|147.951
|0.00
|0.00
|0.00
|25.14
|23778098
|2013.06.10 02:29
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.97906
|1.98404
|1.96904
|2013.06.10 13:24
|1.96904
|0.00
|0.00
|0.00
|79.05
|23823925
|2013.06.10 17:00
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.97375
|1.96878
|1.98378
|2013.06.10 17:48
|1.96878
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.21
|23843867
|2013.06.10 22:02
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.97293
|1.96793
|1.98293
|2013.06.11 10:03
|1.98293
|0.00
|0.00
|-1.29
|78.54
|23873561
|2013.06.11 10:04
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.98750
|1.98248
|1.99748
|2013.06.11 12:31
|1.99748
|0.00
|0.00
|0.00
|77.64
|23943206
|2013.06.11 20:39
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.98579
|1.98083
|1.99583
|2013.06.12 00:01
|1.99583
|0.00
|0.00
|-1.28
|78.76
|23953529
|2013.06.12 00:18
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.98791
|1.99302
|1.97802
|2013.06.12 03:35
|1.97802
|0.00
|0.00
|0.00
|78.25
|23977072
|2013.06.12 10:21
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.97694
|1.98195
|1.96695
|2013.06.12 12:19
|1.96695
|0.00
|0.00
|0.00
|79.67
|23994102
|2013.06.12 13:28
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.96204
|1.96704
|1.95204
|2013.06.12 14:34
|1.95204
|0.00
|0.00
|0.00
|80.20
|24004617
|2013.06.12 15:49
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.96194
|1.95687
|1.97187
|2013.06.12 17:44
|1.97187
|0.00
|0.00
|0.00
|78.92
|24027459
|2013.06.12 18:19
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.96393
|1.96899
|1.95399
|2013.06.12 18:49
|1.96899
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.31
|24055528
|2013.06.12 22:53
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.97070
|1.96582
|1.98082
|2013.06.12 23:35
|1.96582
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.90
|24093054
|2013.06.13 08:31
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.98287
|1.97787
|1.99287
|2013.06.13 09:08
|1.97787
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.64
|24105013
|2013.06.13 09:58
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.97283
|1.97799
|1.96299
|2013.06.13 12:32
|1.96299
|0.00
|0.00
|0.00
|78.51
|24132222
|2013.06.13 12:44
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.96206
|1.96705
|1.95205
|2013.06.13 15:30
|1.96705
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.77
|24163589
|2013.06.13 17:11
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.95465
|1.95984
|1.94484
|2013.06.13 18:04
|1.95984
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.61
|24173160
|2013.06.13 19:00
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.95398
|1.95901
|1.94401
|2013.06.13 22:40
|1.94401
|0.00
|0.00
|0.00
|80.57
|24260492
|2013.06.14 17:14
|sell
|0.10
|gbpnzd
|1.92895
|1.93395
|1.91895
|2013.06.14 17:48
|1.93395
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.57
|24263103
|2013.06.14 17:51
|buy
|0.10
|gbpnzd
|1.93755
|1.93275
|1.94775
|2013.06.14 19:33
|1.94775
|0.00
|0.00
|0.00
|82.11
|23948600
|2013.06.11 21:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56425
|1.56530
|1.57422
|2013.06.12 11:15
|1.56530
|0.00
|0.00
|-0.29
|10.50
|24105166
|2013.06.13 09:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56590
|1.57095
|1.55595
|2013.06.13 18:08
|1.57095
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.50
|23764734
|2013.06.07 21:25
|buy
|1.00
|gold
|1384.52
|0.00
|0.00
|2013.06.10 17:55
|1384.68
|0.00
|0.00
|-2.17
|16.00
|23953261
|2013.06.12 00:02
|sell
|0.10
|nzdjpy
|75.450
|75.950
|74.450
|2013.06.12 01:40
|75.950
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.02
|23956031
|2013.06.12 01:46
|buy
|0.10
|nzdjpy
|76.057
|76.150
|77.052
|2013.06.12 04:04
|76.150
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|24012177
|2013.06.12 16:44
|sell
|0.10
|nzdjpy
|76.705
|76.511
|75.700
|2013.06.12 17:17
|76.511
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|24059008
|2013.06.13 00:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|76.790
|76.297
|77.797
|2013.06.13 00:01
|76.297
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.35
|24068673
|2013.06.13 04:05
|sell
|0.10
|nzdjpy
|75.594
|75.437
|74.596
|2013.06.13 04:29
|75.437
|0.00
|0.00
|0.00
|16.53
|24194331
|2013.06.14 03:18
|sell
|0.10
|nzdjpy
|76.779
|76.286
|75.787
|2013.06.14 04:02
|76.286
|0.00
|0.00
|0.00
|52.09
|24255882
|2013.06.14 15:58
|buy
|0.10
|nzdjpy
|76.953
|77.206
|77.952
|2013.06.14 17:40
|77.206
|0.00
|0.00
|0.00
|26.60
|24266260
|2013.06.14 18:31
|sell
|0.10
|nzdjpy
|76.307
|76.121
|75.307
|2013.06.14 18:57
|76.121
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|24154943
|2013.06.13 15:38
|buy
|0.10
|usddkk
|5.59953
|5.59451
|5.60951
|2013.06.13 16:09
|5.60951
|0.00
|0.00
|0.00
|17.79
|23837103
|2013.06.10 20:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.685
|98.156
|97.694
|2013.06.11 05:51
|98.156
|0.00
|0.00
|-0.21
|53.89
|23877813
|2013.06.11 10:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|98.227
|97.726
|99.226
|2013.06.11 11:46
|97.726
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.27
|23888041
|2013.06.11 12:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|97.115
|96.686
|96.091
|2013.06.11 12:44
|96.686
|0.00
|0.00
|0.00
|44.37
|23940339
|2013.06.11 20:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|96.887
|97.144
|96.513
|2013.06.11 20:30
|96.513
|0.00
|0.00
|0.00
|387.51
|23943499
|2013.06.11 20:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.009
|96.498
|94.998
|2013.06.11 20:50
|96.498
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.67
|23945250
|2013.06.11 20:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|95.691
|96.191
|94.691
|2013.06.11 21:36
|96.191
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.98
|23956037
|2013.06.12 01:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.234
|96.264
|97.227
|2013.06.12 04:06
|96.264
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|24010777
|2013.06.12 16:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|96.319
|96.063
|95.300
|2013.06.12 17:15
|96.063
|0.00
|0.00
|0.00
|26.65
|24042427
|2013.06.12 20:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|96.023
|95.528
|97.028
|2013.06.12 22:10
|95.528
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.82
|24068689
|2013.06.13 04:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.993
|94.407
|93.995
|2013.06.13 08:35
|94.407
|0.00
|0.00
|0.00
|62.07
|24124178
|2013.06.13 12:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.431
|94.535
|95.430
|2013.06.13 16:07
|94.535
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|24196048
|2013.06.14 03:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.889
|94.645
|93.895
|2013.06.14 04:01
|94.645
|0.00
|0.00
|0.00
|25.78
|
|0.00
|0.00
|-6.22
|994.69
|Closed P/L:
|988.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24266266
|2013.06.14 18:31
|buy
|0.10
|euraud
|1.39260
|1.38754
|1.40254
|
|1.39347
|0.00
|0.00
|-1.15
|8.32
|24275433
|2013.06.14 22:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|126.044
|125.544
|127.044
|
|125.563
|0.00
|0.00
|-0.27
|-51.11
|24268878
|2013.06.14 19:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56822
|1.56918
|1.57822
|
|1.57007
|0.00
|0.00
|-0.29
|18.50
|24267427
|2013.06.14 18:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.174
|94.674
|93.174
|
|94.128
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.89
|
|0.00
|0.00
|-1.93
|-19.40
|
|Floating P/L:
|-21.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|988.47
|Floating P/L:
|-21.33
|Margin:
|58.97
|Balance:
|101 840.27
|Equity:
|101 818.94
|Free Margin:
|101 759.97
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 043.59
|Gross Loss:
|2 055.12
|Total Net Profit:
|988.47
|Profit Factor:
|1.48
|Expected Payoff:
|7.60
|
|Absolute Drawdown:
|50.93
|Maximal Drawdown:
|472.89 (0.46%)
|Relative Drawdown:
|0.46% (472.89)
|
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|74 (70.27%)
|Long Positions (won %):
|56 (64.29%)
|Profit Trades (% of total):
|88 (67.69%)
|Loss trades (% of total):
|42 (32.31%)
|Largest
|profit trade:
|387.51
|loss trade:
|-55.45
|Average
|profit trade:
|34.59
|loss trade:
|-48.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (399.72)
|consecutive losses ($):
|6 (-299.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|461.32 (10)
|consecutive loss (count):
|-299.36 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2