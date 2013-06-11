Trading Point Of Financial Instruments Ltd

Account: 7296100 Name: Hermo Vidal Currency: USD Leverage: 1:888 2013 June 15, 08:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
238526732013.06.11 02:19sell0.10audjpy93.19292.93092.1972013.06.11 04:3192.9300.000.000.0026.50
239442462013.06.11 20:50sell0.10audjpy90.70390.24089.7032013.06.11 21:0990.2400.000.000.0048.38
239557872013.06.12 01:42buy0.10audjpy91.04791.31892.0442013.06.12 03:5791.3180.000.000.0028.13
239771902013.06.12 10:21buy0.10audjpy92.03792.28893.0412013.06.12 10:5292.2880.000.000.0025.91
240422082013.06.12 20:06buy0.10audjpy91.27391.27592.2702013.06.12 20:2191.2750.000.000.000.20
240687412013.06.13 04:05sell0.10audjpy89.97889.78388.9952013.06.13 04:2989.7830.000.000.0020.54
240717612013.06.13 04:32buy0.10audjpy90.35289.84191.3412013.06.13 04:4589.8410.000.000.00-53.80
240924832013.06.13 08:26sell0.10audjpy89.08289.58688.0862013.06.13 12:0489.5860.000.000.00-53.38
241852592013.06.13 22:47buy0.10audjpy91.66891.96492.6682013.06.13 23:5291.9640.000.000.0031.02
241937522013.06.14 03:00sell0.10audjpy91.79591.01890.7962013.06.14 03:5390.7960.000.000.00105.50
242122792013.06.14 07:31buy0.10audjpy91.25291.40492.2442013.06.14 16:1291.4040.000.000.0015.99
242658922013.06.14 18:24sell0.10audjpy90.79890.50189.7992013.06.14 18:5390.5010.000.000.0031.49
238849662013.06.11 12:16sell0.10cadjpy95.18894.49794.1912013.06.11 12:4494.4970.000.000.0071.46
239447412013.06.11 20:57sell0.10cadjpy94.01993.93993.0152013.06.11 21:1093.9390.000.000.008.35
240424312013.06.12 20:06buy0.10cadjpy94.23993.76595.2652013.06.12 21:0493.7650.000.000.00-49.51
240688052013.06.13 04:06sell0.10cadjpy93.00392.35192.0002013.06.13 08:3592.3510.000.000.0069.07
241246262013.06.13 12:04buy0.10cadjpy92.74992.75093.7482013.06.13 14:0792.7500.000.000.000.11
241690122013.06.13 18:09sell0.10cadjpy92.47792.97991.4792013.06.13 20:0192.9790.000.000.00-53.08
241852442013.06.13 22:47buy0.10cadjpy93.60293.85394.5672013.06.13 23:5793.8530.000.000.0026.32
241955122013.06.14 03:44sell0.10cadjpy93.38793.04092.4042013.06.14 04:0193.0400.000.000.0036.66
242576082013.06.14 16:25buy0.10cadjpy93.64793.70694.6492013.06.14 17:2893.7060.000.000.006.20
242668682013.06.14 18:44sell0.10cadjpy92.78592.70591.7852013.06.14 18:5092.7050.000.000.008.48
238601332013.06.11 05:48sell0.10chfjpy105.327105.277104.3152013.06.11 05:51105.2770.000.000.005.10
239192092013.06.11 17:02buy0.10chfjpy104.841104.868105.8412013.06.11 17:02104.8680.000.000.002.78
239423602013.06.11 20:33sell0.10chfjpy103.832103.730102.7872013.06.11 21:00103.7300.000.000.0010.64
239936152013.06.12 13:20sell0.10chfjpy104.201104.055103.1982013.06.12 17:21104.0550.000.000.0015.18
240712992013.06.13 04:30sell0.10chfjpy103.512102.935102.5062013.06.13 08:38102.9350.000.000.0061.08
241955362013.06.14 03:45sell0.10chfjpy102.977102.665101.9762013.06.14 04:01102.6650.000.000.0032.97
242702712013.06.14 19:27sell0.10chfjpy101.985102.490100.9902013.06.14 22:46102.4900.000.000.00-53.49
239080542013.06.11 15:51sell0.10euraud1.415041.414951.404992013.06.11 16:021.414950.000.000.000.84
239614342013.06.12 04:06buy0.10euraud1.408331.409581.418532013.06.12 08:051.409580.000.000.0011.80
239778102013.06.12 10:29sell0.10euraud1.398711.398141.388742013.06.12 10:501.398140.000.000.005.44
239999402013.06.12 15:02buy0.10euraud1.393321.397601.403412013.06.12 16:521.397600.000.000.0040.75
240362442013.06.12 19:12sell0.10euraud1.400281.404791.389792013.06.12 21:351.404790.000.000.00-42.81
240714012013.06.13 04:31sell0.10euraud1.403581.408651.393652013.06.13 04:361.408650.000.000.00-48.06
241272632013.06.13 12:20sell0.10euraud1.401931.399961.391982013.06.13 12:471.399960.000.000.0018.76
242226052013.06.14 09:59sell0.10euraud1.390021.389951.380032013.06.14 11:391.389950.000.000.000.67
238066752013.06.10 12:34buy0.10eurjpy130.333130.393131.3252013.06.10 13:31130.3930.000.000.006.08
238826282013.06.11 12:02sell0.10eurjpy129.503129.367128.5042013.06.11 12:21129.3670.000.000.0013.98
238939212013.06.11 13:29buy0.10eurjpy128.823128.332129.8322013.06.11 15:42128.3320.000.000.00-50.67
239422792013.06.11 20:33sell0.10eurjpy127.720127.485126.6862013.06.11 21:00127.4850.000.000.0024.51
239495082013.06.11 22:00buy0.10eurjpy128.066127.552129.0522013.06.11 22:42127.5520.000.000.00-53.65
239792742013.06.12 10:42buy0.10eurjpy129.331128.836130.3362013.06.12 10:55128.8360.000.000.00-51.14
239836372013.06.12 11:29sell0.10eurjpy128.620128.557127.6012013.06.12 11:41128.5570.000.000.006.51
240424602013.06.12 20:06buy0.10eurjpy128.013127.542129.0422013.06.12 20:40127.5420.000.000.00-49.24
240670862013.06.13 03:50sell0.10eurjpy127.195127.010126.1992013.06.13 04:11127.0100.000.000.0019.46
241637662013.06.13 17:11sell0.10eurjpy125.019125.502124.0022013.06.13 18:08125.5020.000.000.00-51.29
241743822013.06.13 19:25buy0.10eurjpy125.729126.250126.7292013.06.13 20:34126.2500.000.000.0055.01
242625192013.06.14 17:46buy0.10eurjpy126.722126.222127.7222013.06.14 17:54126.2220.000.000.00-52.84
242657982013.06.14 18:23sell0.10eurjpy126.403125.816125.4062013.06.14 18:48125.8160.000.000.0062.25
238401092013.06.10 20:56buy0.10eurusd1.326501.327071.336322013.06.11 06:321.327070.000.00-0.405.70
241076402013.06.13 10:20buy0.10eurusd1.336141.331141.346142013.06.13 14:591.331140.000.000.00-50.00
241590842013.06.13 16:09sell0.10eurusd1.328801.333851.318852013.06.13 18:091.333850.000.000.00-50.50
242077152013.06.14 06:12buy0.10eurusd1.335201.330201.345202013.06.14 15:131.330200.000.000.00-50.00
237857642013.06.10 05:20sell0.10gbpaud1.646061.645891.636092013.06.10 11:121.645890.000.000.001.61
238562812013.06.11 04:14buy0.10gbpaud1.653671.656281.663672013.06.11 04:311.656280.000.000.0024.52
239472852013.06.11 21:22buy0.10gbpaud1.659821.654801.669802013.06.11 21:571.654800.000.000.00-47.42
239600002013.06.12 03:40sell0.10gbpaud1.649011.653911.638912013.06.12 04:051.653910.000.000.00-46.36
239767272013.06.12 10:17sell0.10gbpaud1.649241.644621.638972013.06.12 10:321.644620.000.000.0044.02
240711292013.06.13 04:30sell0.10gbpaud1.654331.648801.644562013.06.13 04:311.648800.000.000.0052.59
240908762013.06.13 08:08buy0.10gbpaud1.658771.659101.668832013.06.13 08:391.659100.000.000.003.12
241049862013.06.13 09:57sell0.10gbpaud1.652111.650101.642092013.06.13 10:461.650100.000.000.0019.09
242198392013.06.14 09:26sell0.10gbpaud1.633131.632721.623042013.06.14 11:061.632720.000.000.003.93
242631362013.06.14 17:52buy0.10gbpaud1.631811.635481.641812013.06.14 18:431.635480.000.000.0035.20
238861092013.06.11 12:24buy0.10gbpcad1.591521.591781.601532013.06.11 14:401.591780.000.000.002.54
239755212013.06.12 10:07buy0.10gbpcad1.599581.594541.609542013.06.12 10:291.594540.000.000.00-49.50
239999312013.06.12 15:02sell0.10gbpcad1.592201.591771.582022013.06.12 15:451.591770.000.000.004.23
241260942013.06.13 12:13sell0.10gbpcad1.592911.591721.582952013.06.13 12:531.591720.000.000.0011.71
242387722013.06.14 11:57sell0.10gbpcad1.588071.592981.577982013.06.14 15:441.592980.000.000.00-48.20
240189612013.06.12 17:28sell0.10gbpchf1.448061.444681.437992013.06.12 18:021.444680.000.000.0036.68
241503142013.06.13 15:02buy0.10gbpchf1.446541.448131.456532013.06.13 16:131.448130.000.000.0017.19
241788412013.06.13 20:39sell0.10gbpchf1.445921.450991.435992013.06.14 07:121.450990.000.00-0.58-54.87
237836272013.06.10 04:18sell0.10gbpjpy152.202152.703151.2032013.06.10 08:32152.7030.000.000.00-50.93
238045452013.06.10 11:50buy0.10gbpjpy153.253153.606154.2492013.06.10 14:31153.6060.000.000.0035.71
238649932013.06.11 06:32buy0.10gbpjpy153.355152.854154.3542013.06.11 07:50152.8540.000.000.00-51.08
238770742013.06.11 10:43sell0.10gbpjpy152.387152.283151.3852013.06.11 11:41152.2830.000.000.0010.62
238905562013.06.11 12:53buy0.10gbpjpy150.768150.940151.7562013.06.11 16:01150.9400.000.000.0017.70
239418852013.06.11 20:32sell0.10gbpjpy150.274150.236149.2792013.06.11 20:33149.9680.000.000.0031.84
239459202013.06.11 21:04sell0.10gbpjpy149.405149.905148.4052013.06.11 21:20149.9050.000.000.00-52.12
239475182013.06.11 21:29buy0.10gbpjpy150.051150.056151.0532013.06.11 21:37150.0560.000.000.000.52
239701162013.06.12 08:28buy0.10gbpjpy151.348151.540152.3532013.06.12 10:19151.5400.000.000.0019.85
239835442013.06.12 11:28sell0.10gbpjpy151.416151.411150.4072013.06.12 12:40151.4110.000.000.000.52
241529532013.06.13 15:30sell0.10gbpjpy147.528147.941146.4412013.06.13 15:56147.9410.000.000.00-43.76
241579502013.06.13 16:02buy0.10gbpjpy148.345147.851149.3512013.06.13 16:35147.8510.000.000.00-52.38
241761542013.06.13 20:02buy0.10gbpjpy148.455148.601149.4542013.06.13 20:21148.6010.000.000.0015.40
242237232013.06.14 10:09sell0.10gbpjpy148.496148.991147.4912013.06.14 10:48148.9910.000.000.00-52.06
242562512013.06.14 16:00buy0.10gbpjpy149.151148.651150.1512013.06.14 17:52148.6510.000.000.00-52.78
242640772013.06.14 17:58sell0.10gbpjpy148.188147.951147.1902013.06.14 18:48147.9510.000.000.0025.14
237780982013.06.10 02:29sell0.10gbpnzd1.979061.984041.969042013.06.10 13:241.969040.000.000.0079.05
238239252013.06.10 17:00buy0.10gbpnzd1.973751.968781.983782013.06.10 17:481.968780.000.000.00-39.21
238438672013.06.10 22:02buy0.10gbpnzd1.972931.967931.982932013.06.11 10:031.982930.000.00-1.2978.54
238735612013.06.11 10:04buy0.10gbpnzd1.987501.982481.997482013.06.11 12:311.997480.000.000.0077.64
239432062013.06.11 20:39buy0.10gbpnzd1.985791.980831.995832013.06.12 00:011.995830.000.00-1.2878.76
239535292013.06.12 00:18sell0.10gbpnzd1.987911.993021.978022013.06.12 03:351.978020.000.000.0078.25
239770722013.06.12 10:21sell0.10gbpnzd1.976941.981951.966952013.06.12 12:191.966950.000.000.0079.67
239941022013.06.12 13:28sell0.10gbpnzd1.962041.967041.952042013.06.12 14:341.952040.000.000.0080.20
240046172013.06.12 15:49buy0.10gbpnzd1.961941.956871.971872013.06.12 17:441.971870.000.000.0078.92
240274592013.06.12 18:19sell0.10gbpnzd1.963931.968991.953992013.06.12 18:491.968990.000.000.00-40.31
240555282013.06.12 22:53buy0.10gbpnzd1.970701.965821.980822013.06.12 23:351.965820.000.000.00-38.90
240930542013.06.13 08:31buy0.10gbpnzd1.982871.977871.992872013.06.13 09:081.977870.000.000.00-39.64
241050132013.06.13 09:58sell0.10gbpnzd1.972831.977991.962992013.06.13 12:321.962990.000.000.0078.51
241322222013.06.13 12:44sell0.10gbpnzd1.962061.967051.952052013.06.13 15:301.967050.000.000.00-39.77
241635892013.06.13 17:11sell0.10gbpnzd1.954651.959841.944842013.06.13 18:041.959840.000.000.00-41.61
241731602013.06.13 19:00sell0.10gbpnzd1.953981.959011.944012013.06.13 22:401.944010.000.000.0080.57
242604922013.06.14 17:14sell0.10gbpnzd1.928951.933951.918952013.06.14 17:481.933950.000.000.00-40.57
242631032013.06.14 17:51buy0.10gbpnzd1.937551.932751.947752013.06.14 19:331.947750.000.000.0082.11
239486002013.06.11 21:47buy0.10gbpusd1.564251.565301.574222013.06.12 11:151.565300.000.00-0.2910.50
241051662013.06.13 09:59sell0.10gbpusd1.565901.570951.555952013.06.13 18:081.570950.000.000.00-50.50
237647342013.06.07 21:25buy1.00gold1384.520.000.002013.06.10 17:551384.680.000.00-2.1716.00
239532612013.06.12 00:02sell0.10nzdjpy75.45075.95074.4502013.06.12 01:4075.9500.000.000.00-52.02
239560312013.06.12 01:46buy0.10nzdjpy76.05776.15077.0522013.06.12 04:0476.1500.000.000.009.65
240121772013.06.12 16:44sell0.10nzdjpy76.70576.51175.7002013.06.12 17:1776.5110.000.000.0020.20
240590082013.06.13 00:00buy0.10nzdjpy76.79076.29777.7972013.06.13 00:0176.2970.000.000.00-51.35
240686732013.06.13 04:05sell0.10nzdjpy75.59475.43774.5962013.06.13 04:2975.4370.000.000.0016.53
241943312013.06.14 03:18sell0.10nzdjpy76.77976.28675.7872013.06.14 04:0276.2860.000.000.0052.09
242558822013.06.14 15:58buy0.10nzdjpy76.95377.20677.9522013.06.14 17:4077.2060.000.000.0026.60
242662602013.06.14 18:31sell0.10nzdjpy76.30776.12175.3072013.06.14 18:5776.1210.000.000.0019.71
241549432013.06.13 15:38buy0.10usddkk5.599535.594515.609512013.06.13 16:095.609510.000.000.0017.79
238371032013.06.10 20:00sell0.10usdjpy98.68598.15697.6942013.06.11 05:5198.1560.000.00-0.2153.89
238778132013.06.11 10:53buy0.10usdjpy98.22797.72699.2262013.06.11 11:4697.7260.000.000.00-51.27
238880412013.06.11 12:39sell0.10usdjpy97.11596.68696.0912013.06.11 12:4496.6860.000.000.0044.37
239403392013.06.11 20:05sell1.00usdjpy96.88797.14496.5132013.06.11 20:3096.5130.000.000.00387.51
239434992013.06.11 20:41sell0.10usdjpy96.00996.49894.9982013.06.11 20:5096.4980.000.000.00-50.67
239452502013.06.11 20:59sell0.10usdjpy95.69196.19194.6912013.06.11 21:3696.1910.000.000.00-51.98
239560372013.06.12 01:46buy0.10usdjpy96.23496.26497.2272013.06.12 04:0696.2640.000.000.003.12
240107772013.06.12 16:37sell0.10usdjpy96.31996.06395.3002013.06.12 17:1596.0630.000.000.0026.65
240424272013.06.12 20:06buy0.10usdjpy96.02395.52897.0282013.06.12 22:1095.5280.000.000.00-51.82
240686892013.06.13 04:05sell0.10usdjpy94.99394.40793.9952013.06.13 08:3594.4070.000.000.0062.07
241241782013.06.13 12:01buy0.10usdjpy94.43194.53595.4302013.06.13 16:0794.5350.000.000.0011.00
241960482013.06.14 03:50sell0.10usdjpy94.88994.64593.8952013.06.14 04:0194.6450.000.000.0025.78
  0.00 0.00 -6.22 994.69
Closed P/L: 988.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
242662662013.06.14 18:31buy0.10euraud1.392601.387541.40254 1.393470.000.00-1.158.32
242754332013.06.14 22:19buy0.10eurjpy126.044125.544127.044 125.5630.000.00-0.27-51.11
242688782013.06.14 19:05buy0.10gbpusd1.568221.569181.57822 1.570070.000.00-0.2918.50
242674272013.06.14 18:47sell0.10usdjpy94.17494.67493.174 94.1280.000.00-0.224.89
  0.00 0.00 -1.93 -19.40
 Floating P/L: -21.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 988.47 Floating P/L: -21.33 Margin: 58.97
Balance: 101 840.27 Equity: 101 818.94 Free Margin: 101 759.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 043.59 Gross Loss: 2 055.12 Total Net Profit: 988.47
Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 7.60  
Absolute Drawdown: 50.93 Maximal Drawdown: 472.89 (0.46%) Relative Drawdown: 0.46% (472.89)
 
Total Trades: 130 Short Positions (won %): 74 (70.27%) Long Positions (won %): 56 (64.29%)
Profit Trades (% of total): 88 (67.69%) Loss trades (% of total): 42 (32.31%)
Largest profit trade: 387.51 loss trade: -55.45
Average profit trade: 34.59 loss trade: -48.93
Maximum consecutive wins ($): 12 (399.72) consecutive losses ($): 6 (-299.36)
Maximal consecutive profit (count): 461.32 (10) consecutive loss (count): -299.36 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2