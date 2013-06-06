E-Global Trade and Finance Group, Inc.

Server: EGlobal-Classic2 Summary Currency: USD 2013 June 7, 02:51
TicketLoginOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2693704427800182013.06.06 05:50balanceTransfer from 1710581-classic95.00
2693705227800182013.06.06 05:52sell0.08audusd0.94500.95200.00002013.06.06 05:540.94570.000.000.00-5.60
2693705827800182013.06.06 05:54buy0.08audusd0.94570.94190.00002013.06.06 19:060.95850.000.000.00102.40
2693705927800182013.06.06 05:54buy0.08audusd0.94570.94190.00002013.06.06 19:060.95850.000.000.00102.40
2693706727800182013.06.06 05:57buy0.08audusd0.94560.94190.00002013.06.06 19:060.95850.000.000.00103.20
2693714127800182013.06.06 06:13balanceC:RBT:26937052:26937052:11.20
2693768027800182013.06.06 08:14buy0.08audusd0.94550.94190.00002013.06.06 19:060.95850.000.000.00104.00
2693801627800182013.06.06 09:10buy0.08audusd0.94870.94190.00002013.06.06 19:060.95850.000.000.0078.40
2693802427800182013.06.06 09:10buy0.08audusd0.94840.94190.00002013.06.06 19:060.95850.000.000.0080.80
2694141227800182013.06.06 19:41buy0.08audusd0.95950.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.009.60
2694141327800182013.06.06 19:41buy0.08audusd0.95950.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.009.60
2694141427800182013.06.06 19:42buy0.08audusd0.95960.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.008.80
2694141827800182013.06.06 19:42buy0.08audusd0.95950.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.009.60
2694142027800182013.06.06 19:42buy0.08audusd0.95950.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.009.60
2694142127800182013.06.06 19:42buy0.08audusd0.95950.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.009.60
2694142227800182013.06.06 19:42buy0.08audusd0.95950.94190.00002013.06.06 20:280.96070.000.000.009.60
2694153427800182013.06.06 20:16balanceC:RBT:26937058:26938024:67.20
2694157927800182013.06.06 20:31buy0.08usdjpy97.1396.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1521.36
2694158027800182013.06.06 20:31buy0.08usdjpy97.1496.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1520.54
2694158127800182013.06.06 20:31buy0.08usdjpy97.1196.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1523.00
2694158227800182013.06.06 20:31buy0.08usdjpy97.1296.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1522.18
2694158427800182013.06.06 20:31buy0.08usdjpy97.1296.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1522.18
2694164427800182013.06.06 20:51buy0.08usdjpy97.2096.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1515.61
2694164527800182013.06.06 20:51buy0.08usdjpy97.2096.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1515.61
2694164727800182013.06.06 20:52buy0.08usdjpy97.2096.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1515.61
2694165027800182013.06.06 20:53buy0.08usdjpy97.1596.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1519.71
2694165227800182013.06.06 20:53buy0.08usdjpy97.1796.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1518.07
2694172627800182013.06.06 21:17balanceC:RBT:26941412:26941422:78.40
2694174027800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1531.21
2694174127800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1531.21
2694174227800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1531.21
2694174327800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1531.21
2694174427800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.390.000.00-0.1531.21
2694174527800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.1530.40
2694174727800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0196.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.1530.40
2694174827800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0296.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.1529.57
2694174927800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0096.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.1531.22
2694175027800182013.06.06 21:22buy0.08usdjpy97.0096.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.1531.22
2694217027800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.4096.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-1.64
2694217127800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.4096.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-1.64
2694217227800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.4096.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-1.64
2694217327800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694217527800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694217627800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694217727800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694217827800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694217927800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694218027800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.15-0.82
2694218127800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3896.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.150.00
2694218227800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3896.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.150.00
2694218327800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3896.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.150.00
2694218427800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3896.840.002013.06.07 00:3397.380.000.00-0.150.00
2694218527800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3896.840.002013.06.07 00:3497.380.000.00-0.150.00
2694218627800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.4096.840.002013.06.07 00:3497.380.000.00-0.15-1.64
2694218827800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.4096.840.002013.06.07 00:3497.380.000.00-0.15-1.64
2694218927800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3497.380.000.00-0.15-0.82
2694219027800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3497.380.000.00-0.15-0.82
2694219127800182013.06.06 23:52buy0.08usdjpy97.3996.840.002013.06.07 00:3497.390.000.00-0.150.00
2694231327800182013.06.07 00:37sell0.80eurusd1.32371.33000.00002013.06.07 01:401.32440.000.000.00-56.00
2694231527800182013.06.07 00:37sell0.80gbpusd1.55891.56500.00002013.06.07 01:411.56010.000.000.00-96.00
2694232227800182013.06.07 00:39buy0.80usdjpy97.4396.7597.452013.06.07 02:3497.400.000.000.00-24.64
2694250627800182013.06.07 01:39buy1.00usdjpy97.3296.750.002013.06.07 02:3397.390.000.000.0071.88
2694251727800182013.06.07 01:41buy2.00usdjpy97.3396.750.002013.06.07 02:3397.370.000.000.0082.16
2694263227800182013.06.07 02:19balanceC:RBT:26941579:26942315:3636.42
Deposit: 148.22 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00 1 090.55