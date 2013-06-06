E-Global Trade and Finance Group, Inc.
|Server: EGlobal-Classic2
|Summary Currency: USD
|2013 June 7, 02:51
|Ticket
|Login
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26937044
|2780018
|2013.06.06 05:50
|balance
|Transfer from 1710581-classic
|95.00
|26937052
|2780018
|2013.06.06 05:52
|sell
|0.08
|audusd
|0.9450
|0.9520
|0.0000
|2013.06.06 05:54
|0.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|26937058
|2780018
|2013.06.06 05:54
|buy
|0.08
|audusd
|0.9457
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 19:06
|0.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|26937059
|2780018
|2013.06.06 05:54
|buy
|0.08
|audusd
|0.9457
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 19:06
|0.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|26937067
|2780018
|2013.06.06 05:57
|buy
|0.08
|audusd
|0.9456
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 19:06
|0.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|103.20
|26937141
|2780018
|2013.06.06 06:13
|balance
|C:RBT:26937052:26937052:1
|1.20
|26937680
|2780018
|2013.06.06 08:14
|buy
|0.08
|audusd
|0.9455
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 19:06
|0.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|26938016
|2780018
|2013.06.06 09:10
|buy
|0.08
|audusd
|0.9487
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 19:06
|0.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|78.40
|26938024
|2780018
|2013.06.06 09:10
|buy
|0.08
|audusd
|0.9484
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 19:06
|0.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|80.80
|26941412
|2780018
|2013.06.06 19:41
|buy
|0.08
|audusd
|0.9595
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26941413
|2780018
|2013.06.06 19:41
|buy
|0.08
|audusd
|0.9595
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26941414
|2780018
|2013.06.06 19:42
|buy
|0.08
|audusd
|0.9596
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|26941418
|2780018
|2013.06.06 19:42
|buy
|0.08
|audusd
|0.9595
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26941420
|2780018
|2013.06.06 19:42
|buy
|0.08
|audusd
|0.9595
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26941421
|2780018
|2013.06.06 19:42
|buy
|0.08
|audusd
|0.9595
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26941422
|2780018
|2013.06.06 19:42
|buy
|0.08
|audusd
|0.9595
|0.9419
|0.0000
|2013.06.06 20:28
|0.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26941534
|2780018
|2013.06.06 20:16
|balance
|C:RBT:26937058:26938024:6
|7.20
|26941579
|2780018
|2013.06.06 20:31
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.13
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|21.36
|26941580
|2780018
|2013.06.06 20:31
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.14
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|20.54
|26941581
|2780018
|2013.06.06 20:31
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.11
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|23.00
|26941582
|2780018
|2013.06.06 20:31
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.12
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|22.18
|26941584
|2780018
|2013.06.06 20:31
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.12
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|22.18
|26941644
|2780018
|2013.06.06 20:51
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.20
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|15.61
|26941645
|2780018
|2013.06.06 20:51
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.20
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|15.61
|26941647
|2780018
|2013.06.06 20:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.20
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|15.61
|26941650
|2780018
|2013.06.06 20:53
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.15
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|19.71
|26941652
|2780018
|2013.06.06 20:53
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.17
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|18.07
|26941726
|2780018
|2013.06.06 21:17
|balance
|C:RBT:26941412:26941422:7
|8.40
|26941740
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.21
|26941741
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.21
|26941742
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.21
|26941743
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.21
|26941744
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.21
|26941745
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|30.40
|26941747
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.01
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|30.40
|26941748
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.02
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|29.57
|26941749
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.00
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.22
|26941750
|2780018
|2013.06.06 21:22
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.00
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|31.22
|26942170
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.40
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.64
|26942171
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.40
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.64
|26942172
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.40
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.64
|26942173
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942175
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942176
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942177
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942178
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942179
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942180
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942181
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.38
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|26942182
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.38
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|26942183
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.38
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|26942184
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.38
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:33
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|26942185
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.38
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:34
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|26942186
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.40
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:34
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.64
|26942188
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.40
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:34
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.64
|26942189
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:34
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942190
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:34
|97.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.82
|26942191
|2780018
|2013.06.06 23:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|97.39
|96.84
|0.00
|2013.06.07 00:34
|97.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|26942313
|2780018
|2013.06.07 00:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3237
|1.3300
|0.0000
|2013.06.07 01:40
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|26942315
|2780018
|2013.06.07 00:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.5589
|1.5650
|0.0000
|2013.06.07 01:41
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|26942322
|2780018
|2013.06.07 00:39
|buy
|0.80
|usdjpy
|97.43
|96.75
|97.45
|2013.06.07 02:34
|97.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.64
|26942506
|2780018
|2013.06.07 01:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|97.32
|96.75
|0.00
|2013.06.07 02:33
|97.39
|0.00
|0.00
|0.00
|71.88
|26942517
|2780018
|2013.06.07 01:41
|buy
|2.00
|usdjpy
|97.33
|96.75
|0.00
|2013.06.07 02:33
|97.37
|0.00
|0.00
|0.00
|82.16
|26942632
|2780018
|2013.06.07 02:19
|balance
|C:RBT:26941579:26942315:36
|36.42
|Deposit: 148.22 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00
|1 090.55