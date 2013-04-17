|Account: XXXXX
|Name: Temster
|Currency: USD
|Leverage: 1:500
|2013 April 18, 19:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3240379
|2013.04.17 09:50
|buy
|0.01
|eurjpyi
|129.625
|129.125
|129.785
|2013.04.17 10:49
|129.108
|-0.08
|0.00
|0.00
|-5.27
|1933967
|[sl]
|3240354
|2013.04.17 09:30
|buy
|0.01
|usdjpyi
|98.331
|97.831
|98.431
|2013.04.17 13:23
|97.818
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.24
|1933982
|[sl]
|3240347
|2013.04.17 09:25
|buy
|0.01
|euraudi
|1.27286
|1.26786
|1.27386
|2013.04.17 14:18
|1.26781
|-0.08
|0.00
|0.00
|-5.22
|1933961
|[sl]
|3244913
|2013.04.18 14:05
|buy
|0.01
|usdjpyi
|98.458
|97.958
|98.558
|2013.04.18 17:03
|97.947
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.22
|1933982
|[sl]
|3237138
|2013.04.16 10:50
|sell
|0.01
|euraudi
|1.25999
|1.26499
|1.25899
|2013.04.16 14:11
|1.26499
|-0.08
|0.00
|0.00
|-5.18
|1933961
|[sl]
|3233224
|2013.04.15 14:25
|sell
|0.01
|nzdjpyi
|82.765
|83.265
|82.645
|2013.04.15 18:17
|83.270
|-0.05
|0.00
|0.00
|-5.14
|1933941
|[sl]
|3244924
|2013.04.18 14:10
|buy
|0.01
|audjpyi
|101.716
|101.216
|101.816
|2013.04.18 16:37
|101.212
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.14
|1933995
|[sl]
|3244915
|2013.04.18 14:05
|buy
|0.01
|eurjpyi
|128.607
|128.107
|128.767
|2013.04.18 16:37
|128.103
|-0.08
|0.00
|0.00
|-5.13
|1933967
|[sl]
|3233215
|2013.04.15 14:20
|sell
|0.01
|cadjpyi
|95.616
|96.116
|95.496
|2013.04.15 15:43
|96.115
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.10
|1933921
|[sl]
|3240380
|2013.04.17 09:50
|buy
|0.01
|cadjpyi
|96.149
|95.649
|96.269
|2013.04.17 10:51
|95.649
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.10
|1933921
|[sl]
|3244089
|2013.04.18 09:25
|sell
|0.01
|usdjpyi
|97.863
|98.363
|97.763
|2013.04.18 12:43
|98.365
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.10
|1933982
|[sl]
|3244914
|2013.04.18 14:05
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|83.234
|82.734
|83.354
|2013.04.18 16:39
|82.733
|-0.05
|0.00
|0.00
|-5.10
|1933941
|[sl]
|3244120
|2013.04.18 09:50
|sell
|0.01
|eurjpyi
|127.678
|128.178
|127.518
|2013.04.18 11:57
|128.178
|-0.08
|0.00
|0.00
|-5.09
|1933967
|[sl]
|3244923
|2013.04.18 14:10
|buy
|0.01
|audusdi
|1.03344
|1.02844
|1.03464
|2013.04.18 17:08
|1.02844
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.00
|1933991
|[sl]
|3237050
|2013.04.16 10:15
|buy
|0.01
|eurusdi
|1.30755
|1.30255
|1.30855
|2013.04.16 12:00
|1.30331
|-0.08
|0.00
|0.00
|-4.24
|1933963
|[sl]
|3232251
|2013.04.15 08:37
|buy
|0.01
|eurgbpi
|0.85354
|0.00000
|0.00000
|2013.04.15 10:46
|0.85321
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.50
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|3243924
|2013.04.18 08:00
|buy
|0.01
|cadchfi
|0.90841
|0.90341
|83.00300
|2013.04.18 11:01
|0.90834
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.08
|1933922
|IchiNrtr-buy
|3240365
|2013.04.17 09:45
|buy
|0.01
|gbpjpyi
|150.866
|150.366
|150.966
|2013.04.17 09:47
|150.959
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.95
|1933973
|[tp]
|3236851
|2013.04.16 09:10
|buy
|0.01
|audjpyi
|101.041
|100.541
|101.141
|2013.04.16 09:17
|101.137
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.98
|1933995
|[tp]
|3236968
|2013.04.16 09:50
|buy
|0.01
|usdcadi
|1.02325
|1.01825
|1.02425
|2013.04.16 10:43
|1.02425
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.98
|1933983
|[tp]
|3241035
|2013.04.17 12:50
|buy
|0.01
|usdcadi
|1.02441
|1.01941
|1.02541
|2013.04.17 13:58
|1.02542
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.98
|1933983
|[tp]
|3243891
|2013.04.18 07:35
|sell
|0.01
|usdcadi
|1.02538
|1.03038
|1.02438
|2013.04.18 12:41
|1.02438
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.98
|1933983
|[tp]
|3241129
|2013.04.17 13:25
|sell
|0.01
|gbpjpyi
|149.412
|149.912
|149.312
|2013.04.17 13:58
|149.315
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.99
|1933973
|[tp]
|3232816
|2013.04.15 12:00
|sell
|0.01
|audusdi
|1.04145
|1.04645
|1.04045
|2013.04.15 12:56
|1.04045
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.00
|1933991
|[tp]
|3237691
|2013.04.16 14:15
|sell
|0.01
|usdcadi
|1.02213
|1.02713
|1.02113
|2013.04.16 15:20
|1.02111
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.00
|1933983
|[tp]
|3240266
|2013.04.17 08:35
|buy
|0.01
|usdcadi
|1.02270
|1.01770
|1.02370
|2013.04.17 10:35
|1.02372
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.00
|1933983
|[tp]
|3244916
|2013.04.18 14:05
|buy
|0.01
|gbpjpyi
|150.243
|149.743
|150.343
|2013.04.18 14:15
|150.341
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.00
|1933973
|[tp]
|3240284
|2013.04.17 08:45
|sell
|0.01
|eurusdi
|1.31741
|1.32241
|1.31641
|2013.04.17 09:12
|1.31640
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.01
|1933963
|[tp]
|3244121
|2013.04.18 09:50
|sell
|0.01
|gbpjpyi
|149.342
|149.842
|149.242
|2013.04.18 11:38
|149.243
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.01
|1933973
|[tp]
|3232318
|2013.04.15 09:00
|sell
|0.01
|eurjpyi
|128.174
|128.674
|128.074
|2013.04.15 09:00
|128.074
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.02
|1933967
|[tp]
|3237047
|2013.04.16 10:15
|buy
|0.01
|gbpjpyi
|149.433
|148.933
|149.533
|2013.04.16 10:16
|149.532
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.02
|1933973
|[tp]
|3237622
|2013.04.16 13:45
|buy
|0.01
|gbpjpyi
|149.965
|149.465
|150.065
|2013.04.16 15:30
|150.065
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.02
|1933973
|[tp]
|3240548
|2013.04.17 10:35
|sell
|0.01
|gbpjpyi
|150.723
|151.223
|150.623
|2013.04.17 10:44
|150.623
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.02
|1933973
|[tp]
|3237621
|2013.04.16 13:45
|buy
|0.01
|audjpyi
|101.605
|101.105
|101.705
|2013.04.16 15:30
|101.706
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.03
|1933995
|[tp]
|3240969
|2013.04.17 12:30
|sell
|0.01
|audjpyi
|101.670
|102.170
|101.570
|2013.04.17 12:44
|101.569
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.03
|1933995
|[tp]
|3236692
|2013.04.16 08:05
|sell
|0.01
|euraudi
|1.26091
|1.26591
|1.25991
|2013.04.16 09:22
|1.25991
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.04
|1933961
|[tp]
|3237623
|2013.04.16 13:45
|buy
|0.01
|usdjpyi
|97.914
|97.414
|98.014
|2013.04.16 15:30
|98.017
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.05
|1933982
|[tp]
|3236855
|2013.04.16 09:10
|buy
|0.01
|usdjpyi
|97.449
|96.949
|97.549
|2013.04.16 09:17
|97.552
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.06
|1933982
|[tp]
|3240803
|2013.04.17 11:50
|sell
|0.01
|gbpjpyi
|150.212
|150.712
|150.112
|2013.04.17 12:08
|150.108
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.06
|1933973
|[tp]
|3232840
|2013.04.15 12:05
|buy
|0.01
|eurjpyi
|128.224
|127.724
|128.324
|2013.04.15 12:07
|128.330
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.08
|1933967
|[tp]
|3244506
|2013.04.18 11:30
|buy
|0.01
|audjpyi
|101.260
|100.760
|101.360
|2013.04.18 11:57
|101.367
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.09
|1933995
|[tp]
|3232917
|2013.04.15 12:45
|sell
|0.01
|eurjpyi
|127.921
|128.421
|127.821
|2013.04.15 13:06
|127.813
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.10
|1933967
|[tp]
|3237330
|2013.04.16 12:10
|buy
|0.01
|gbpjpyi
|149.442
|148.942
|149.542
|2013.04.16 12:21
|149.550
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.10
|1933973
|[tp]
|3240192
|2013.04.17 07:45
|buy
|0.01
|usdjpyi
|98.237
|97.737
|98.337
|2013.04.17 07:51
|98.346
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.11
|1933982
|[tp]
|3240364
|2013.04.17 09:45
|buy
|0.01
|audjpyi
|101.821
|101.321
|101.921
|2013.04.17 09:47
|101.931
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.11
|1933995
|[tp]
|3231789
|2013.04.15 05:45
|sell
|0.01
|eurjpyi
|128.433
|128.933
|128.333
|2013.04.15 06:03
|128.323
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.12
|1933967
|[tp]
|3237126
|2013.04.16 10:45
|buy
|0.01
|usdchfi
|0.93068
|0.92568
|0.93168
|2013.04.16 11:15
|0.93173
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.13
|1933981
|[tp]
|3237287
|2013.04.16 11:55
|buy
|0.01
|usdjpyi
|97.643
|97.143
|97.743
|2013.04.16 12:16
|97.753
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.13
|1933982
|[tp]
|3237760
|2013.04.16 14:55
|buy
|0.01
|eurusdi
|1.31209
|1.30709
|1.31309
|2013.04.16 15:01
|1.31322
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.13
|1933963
|[tp]
|3241230
|2013.04.17 14:00
|buy
|0.01
|usdchfi
|0.92485
|0.91985
|0.92585
|2013.04.17 15:06
|0.92590
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.13
|1933981
|[tp]
|3244032
|2013.04.18 08:55
|sell
|0.01
|usdchfi
|0.93151
|0.93651
|0.93051
|2013.04.18 12:51
|0.93046
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.13
|1933981
|[tp]
|3240378
|2013.04.17 09:50
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|83.322
|82.822
|83.442
|2013.04.17 10:14
|83.435
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.15
|1933941
|[tp]
|3244528
|2013.04.18 11:35
|buy
|0.01
|cadchfi
|0.90911
|0.90411
|0.91011
|2013.04.18 14:46
|0.91019
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.16
|1933922
|[tp]
|3240293
|2013.04.17 08:55
|sell
|0.01
|audusdi
|1.03541
|1.04041
|1.03421
|2013.04.17 14:34
|1.03424
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.17
|1933991
|[tp]
|3240316
|2013.04.17 09:10
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|83.237
|82.737
|83.357
|2013.04.17 09:48
|83.352
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.17
|1933941
|[tp]
|3236826
|2013.04.16 09:05
|buy
|0.01
|gbpjpyi
|149.056
|148.556
|149.156
|2013.04.16 09:05
|149.171
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.18
|1933973
|[tp]
|3237588
|2013.04.16 13:40
|buy
|0.01
|cadjpyi
|95.788
|95.288
|95.908
|2013.04.16 15:30
|95.904
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.18
|1933921
|[tp]
|3241434
|2013.04.17 15:00
|sell
|0.01
|eurusdi
|1.31226
|1.31726
|1.31126
|2013.04.17 16:59
|1.31107
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.19
|1933963
|[tp]
|3233264
|2013.04.15 14:40
|sell
|0.01
|audusdi
|1.04090
|1.04590
|1.03970
|2013.04.15 16:48
|1.03970
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|1933991
|[tp]
|3244425
|2013.04.18 10:40
|buy
|0.01
|audusdi
|1.03205
|1.02705
|1.03325
|2013.04.18 12:37
|1.03325
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|1933991
|[tp]
|3230755
|2013.04.12 19:23
|sell
|0.10
|usdjpyi
|98.934
|98.903
|98.745
|2013.04.12 19:31
|98.922
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.21
|[sl]
|3240968
|2013.04.17 12:30
|sell
|0.01
|nzdjpyi
|83.105
|83.605
|82.985
|2013.04.17 12:44
|82.987
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.21
|1933941
|[tp]
|3240290
|2013.04.17 08:50
|buy
|0.01
|usdchfi
|0.92322
|0.91822
|0.92422
|2013.04.17 13:56
|0.92436
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.23
|1933981
|[tp]
|3233216
|2013.04.15 14:20
|sell
|0.01
|eurjpyi
|127.687
|128.187
|127.567
|2013.04.15 14:23
|127.566
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.24
|1933967
|[tp]
|3236854
|2013.04.16 09:10
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|82.609
|82.109
|82.729
|2013.04.16 09:22
|82.730
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.24
|1933941
|[tp]
|3244437
|2013.04.18 10:50
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|82.881
|82.381
|83.001
|2013.04.18 11:58
|83.003
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.24
|1933941
|[tp]
|3236714
|2013.04.16 08:10
|buy
|0.01
|audusdi
|1.03709
|1.03209
|1.03829
|2013.04.16 15:05
|1.03834
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.25
|1933991
|[tp]
|3240189
|2013.04.17 07:40
|buy
|0.01
|cadjpyi
|96.026
|95.526
|96.146
|2013.04.17 07:51
|96.149
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.25
|1933921
|[tp]
|3236852
|2013.04.16 09:10
|buy
|0.01
|eurjpyi
|127.448
|126.948
|127.568
|2013.04.16 09:23
|127.572
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.27
|1933967
|[tp]
|3236853
|2013.04.16 09:10
|buy
|0.01
|cadjpyi
|95.259
|94.759
|95.379
|2013.04.16 09:23
|95.382
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.27
|1933921
|[tp]
|3244594
|2013.04.18 12:00
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|83.002
|82.502
|83.122
|2013.04.18 12:32
|83.127
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.27
|1933941
|[tp]
|3237589
|2013.04.16 13:40
|buy
|0.01
|eurjpyi
|128.219
|127.719
|128.339
|2013.04.16 13:40
|128.344
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.28
|1933967
|[tp]
|3240971
|2013.04.17 12:30
|sell
|0.01
|cadjpyi
|95.836
|96.336
|95.716
|2013.04.17 12:47
|95.711
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.28
|1933921
|[tp]
|3237590
|2013.04.16 13:40
|buy
|0.01
|nzdjpyi
|83.062
|82.562
|83.182
|2013.04.16 15:30
|83.188
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.29
|1933941
|[tp]
|3241188
|2013.04.17 13:50
|sell
|0.01
|nzdjpyi
|82.889
|83.389
|82.769
|2013.04.17 14:01
|82.762
|-0.05
|0.00
|0.00
|1.30
|1933941
|[tp]
|3241231
|2013.04.17 14:00
|buy
|0.01
|cadchfi
|0.90200
|0.89700
|0.90320
|2013.04.17 17:00
|0.90341
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.53
|1933922
|[tp]
|3240970
|2013.04.17 12:30
|sell
|0.01
|eurjpyi
|129.333
|129.833
|129.173
|2013.04.17 12:42
|129.170
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.66
|1933967
|[tp]
|3230640
|2013.04.12 18:09
|balance
|Deposit CCC #21508
|480.50
|-5.74
|0.00
|0.00
|-8.64
|Closed P/L:
|-14.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|480.50
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-14.38
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|466.12
|Equity:
|466.12
|Free Margin:
|466.12
|Details:
|Gross Profit:
|63.61
|Gross Loss:
|77.99
|Total Net Profit:
|-14.38
|Profit Factor:
|0.82
|Expected Payoff:
|-0.19
|Absolute Drawdown:
|14.38
|Maximal Drawdown:
|33.08 (6.63%)
|Relative Drawdown:
|6.63% (33.08)
|Total Trades:
|77
|Short Positions (won %):
|28 (82.14%)
|Long Positions (won %):
|49 (75.51%)
|Profit Trades (% of total):
|60 (77.92%)
|Loss trades (% of total):
|17 (22.08%)
|Largest
|profit trade:
|1.58
|loss trade:
|-5.35
|Average
|profit trade:
|1.06
|loss trade:
|-4.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (17.60)
|consecutive losses ($):
|5 (-25.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|17.60 (17)
|consecutive loss (count):
|-25.90 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1