TW Corp.

Account: XXXXX Name: Temster Currency: USD Leverage: 1:500 2013 April 18, 19:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
32403792013.04.17 09:50buy0.01eurjpyi129.625129.125129.7852013.04.17 10:49129.108-0.080.000.00-5.27
 1933967[sl]
32403542013.04.17 09:30buy0.01usdjpyi98.33197.83198.4312013.04.17 13:2397.818-0.060.000.00-5.24
 1933982[sl]
32403472013.04.17 09:25buy0.01euraudi1.272861.267861.273862013.04.17 14:181.26781-0.080.000.00-5.22
 1933961[sl]
32449132013.04.18 14:05buy0.01usdjpyi98.45897.95898.5582013.04.18 17:0397.947-0.060.000.00-5.22
 1933982[sl]
32371382013.04.16 10:50sell0.01euraudi1.259991.264991.258992013.04.16 14:111.26499-0.080.000.00-5.18
 1933961[sl]
32332242013.04.15 14:25sell0.01nzdjpyi82.76583.26582.6452013.04.15 18:1783.270-0.050.000.00-5.14
 1933941[sl]
32449242013.04.18 14:10buy0.01audjpyi101.716101.216101.8162013.04.18 16:37101.212-0.060.000.00-5.14
 1933995[sl]
32449152013.04.18 14:05buy0.01eurjpyi128.607128.107128.7672013.04.18 16:37128.103-0.080.000.00-5.13
 1933967[sl]
32332152013.04.15 14:20sell0.01cadjpyi95.61696.11695.4962013.04.15 15:4396.115-0.060.000.00-5.10
 1933921[sl]
32403802013.04.17 09:50buy0.01cadjpyi96.14995.64996.2692013.04.17 10:5195.649-0.060.000.00-5.10
 1933921[sl]
32440892013.04.18 09:25sell0.01usdjpyi97.86398.36397.7632013.04.18 12:4398.365-0.060.000.00-5.10
 1933982[sl]
32449142013.04.18 14:05buy0.01nzdjpyi83.23482.73483.3542013.04.18 16:3982.733-0.050.000.00-5.10
 1933941[sl]
32441202013.04.18 09:50sell0.01eurjpyi127.678128.178127.5182013.04.18 11:57128.178-0.080.000.00-5.09
 1933967[sl]
32449232013.04.18 14:10buy0.01audusdi1.033441.028441.034642013.04.18 17:081.02844-0.060.000.00-5.00
 1933991[sl]
32370502013.04.16 10:15buy0.01eurusdi1.307551.302551.308552013.04.16 12:001.30331-0.080.000.00-4.24
 1933963[sl]
32322512013.04.15 08:37buy0.01eurgbpi0.853540.000000.000002013.04.15 10:460.85321-0.080.000.00-0.50
 642342TickScalper_v3.44 BUY
32439242013.04.18 08:00buy0.01cadchfi0.908410.9034183.003002013.04.18 11:010.90834-0.060.000.00-0.08
 1933922IchiNrtr-buy
32403652013.04.17 09:45buy0.01gbpjpyi150.866150.366150.9662013.04.17 09:47150.959-0.090.000.000.95
 1933973[tp]
32368512013.04.16 09:10buy0.01audjpyi101.041100.541101.1412013.04.16 09:17101.137-0.060.000.000.98
 1933995[tp]
32369682013.04.16 09:50buy0.01usdcadi1.023251.018251.024252013.04.16 10:431.02425-0.060.000.000.98
 1933983[tp]
32410352013.04.17 12:50buy0.01usdcadi1.024411.019411.025412013.04.17 13:581.02542-0.060.000.000.98
 1933983[tp]
32438912013.04.18 07:35sell0.01usdcadi1.025381.030381.024382013.04.18 12:411.02438-0.060.000.000.98
 1933983[tp]
32411292013.04.17 13:25sell0.01gbpjpyi149.412149.912149.3122013.04.17 13:58149.315-0.090.000.000.99
 1933973[tp]
32328162013.04.15 12:00sell0.01audusdi1.041451.046451.040452013.04.15 12:561.04045-0.060.000.001.00
 1933991[tp]
32376912013.04.16 14:15sell0.01usdcadi1.022131.027131.021132013.04.16 15:201.02111-0.060.000.001.00
 1933983[tp]
32402662013.04.17 08:35buy0.01usdcadi1.022701.017701.023702013.04.17 10:351.02372-0.060.000.001.00
 1933983[tp]
32449162013.04.18 14:05buy0.01gbpjpyi150.243149.743150.3432013.04.18 14:15150.341-0.090.000.001.00
 1933973[tp]
32402842013.04.17 08:45sell0.01eurusdi1.317411.322411.316412013.04.17 09:121.31640-0.080.000.001.01
 1933963[tp]
32441212013.04.18 09:50sell0.01gbpjpyi149.342149.842149.2422013.04.18 11:38149.243-0.090.000.001.01
 1933973[tp]
32323182013.04.15 09:00sell0.01eurjpyi128.174128.674128.0742013.04.15 09:00128.074-0.080.000.001.02
 1933967[tp]
32370472013.04.16 10:15buy0.01gbpjpyi149.433148.933149.5332013.04.16 10:16149.532-0.090.000.001.02
 1933973[tp]
32376222013.04.16 13:45buy0.01gbpjpyi149.965149.465150.0652013.04.16 15:30150.065-0.090.000.001.02
 1933973[tp]
32405482013.04.17 10:35sell0.01gbpjpyi150.723151.223150.6232013.04.17 10:44150.623-0.090.000.001.02
 1933973[tp]
32376212013.04.16 13:45buy0.01audjpyi101.605101.105101.7052013.04.16 15:30101.706-0.060.000.001.03
 1933995[tp]
32409692013.04.17 12:30sell0.01audjpyi101.670102.170101.5702013.04.17 12:44101.569-0.060.000.001.03
 1933995[tp]
32366922013.04.16 08:05sell0.01euraudi1.260911.265911.259912013.04.16 09:221.25991-0.080.000.001.04
 1933961[tp]
32376232013.04.16 13:45buy0.01usdjpyi97.91497.41498.0142013.04.16 15:3098.017-0.060.000.001.05
 1933982[tp]
32368552013.04.16 09:10buy0.01usdjpyi97.44996.94997.5492013.04.16 09:1797.552-0.060.000.001.06
 1933982[tp]
32408032013.04.17 11:50sell0.01gbpjpyi150.212150.712150.1122013.04.17 12:08150.108-0.090.000.001.06
 1933973[tp]
32328402013.04.15 12:05buy0.01eurjpyi128.224127.724128.3242013.04.15 12:07128.330-0.080.000.001.08
 1933967[tp]
32445062013.04.18 11:30buy0.01audjpyi101.260100.760101.3602013.04.18 11:57101.367-0.060.000.001.09
 1933995[tp]
32329172013.04.15 12:45sell0.01eurjpyi127.921128.421127.8212013.04.15 13:06127.813-0.080.000.001.10
 1933967[tp]
32373302013.04.16 12:10buy0.01gbpjpyi149.442148.942149.5422013.04.16 12:21149.550-0.090.000.001.10
 1933973[tp]
32401922013.04.17 07:45buy0.01usdjpyi98.23797.73798.3372013.04.17 07:5198.346-0.060.000.001.11
 1933982[tp]
32403642013.04.17 09:45buy0.01audjpyi101.821101.321101.9212013.04.17 09:47101.931-0.060.000.001.11
 1933995[tp]
32317892013.04.15 05:45sell0.01eurjpyi128.433128.933128.3332013.04.15 06:03128.323-0.080.000.001.12
 1933967[tp]
32371262013.04.16 10:45buy0.01usdchfi0.930680.925680.931682013.04.16 11:150.93173-0.060.000.001.13
 1933981[tp]
32372872013.04.16 11:55buy0.01usdjpyi97.64397.14397.7432013.04.16 12:1697.753-0.060.000.001.13
 1933982[tp]
32377602013.04.16 14:55buy0.01eurusdi1.312091.307091.313092013.04.16 15:011.31322-0.080.000.001.13
 1933963[tp]
32412302013.04.17 14:00buy0.01usdchfi0.924850.919850.925852013.04.17 15:060.92590-0.060.000.001.13
 1933981[tp]
32440322013.04.18 08:55sell0.01usdchfi0.931510.936510.930512013.04.18 12:510.93046-0.060.000.001.13
 1933981[tp]
32403782013.04.17 09:50buy0.01nzdjpyi83.32282.82283.4422013.04.17 10:1483.435-0.050.000.001.15
 1933941[tp]
32445282013.04.18 11:35buy0.01cadchfi0.909110.904110.910112013.04.18 14:460.91019-0.060.000.001.16
 1933922[tp]
32402932013.04.17 08:55sell0.01audusdi1.035411.040411.034212013.04.17 14:341.03424-0.060.000.001.17
 1933991[tp]
32403162013.04.17 09:10buy0.01nzdjpyi83.23782.73783.3572013.04.17 09:4883.352-0.050.000.001.17
 1933941[tp]
32368262013.04.16 09:05buy0.01gbpjpyi149.056148.556149.1562013.04.16 09:05149.171-0.090.000.001.18
 1933973[tp]
32375882013.04.16 13:40buy0.01cadjpyi95.78895.28895.9082013.04.16 15:3095.904-0.060.000.001.18
 1933921[tp]
32414342013.04.17 15:00sell0.01eurusdi1.312261.317261.311262013.04.17 16:591.31107-0.080.000.001.19
 1933963[tp]
32332642013.04.15 14:40sell0.01audusdi1.040901.045901.039702013.04.15 16:481.03970-0.060.000.001.20
 1933991[tp]
32444252013.04.18 10:40buy0.01audusdi1.032051.027051.033252013.04.18 12:371.03325-0.060.000.001.20
 1933991[tp]
32307552013.04.12 19:23sell0.10usdjpyi98.93498.90398.7452013.04.12 19:3198.922-0.600.000.001.21
  [sl]
32409682013.04.17 12:30sell0.01nzdjpyi83.10583.60582.9852013.04.17 12:4482.987-0.050.000.001.21
 1933941[tp]
32402902013.04.17 08:50buy0.01usdchfi0.923220.918220.924222013.04.17 13:560.92436-0.060.000.001.23
 1933981[tp]
32332162013.04.15 14:20sell0.01eurjpyi127.687128.187127.5672013.04.15 14:23127.566-0.080.000.001.24
 1933967[tp]
32368542013.04.16 09:10buy0.01nzdjpyi82.60982.10982.7292013.04.16 09:2282.730-0.050.000.001.24
 1933941[tp]
32444372013.04.18 10:50buy0.01nzdjpyi82.88182.38183.0012013.04.18 11:5883.003-0.050.000.001.24
 1933941[tp]
32367142013.04.16 08:10buy0.01audusdi1.037091.032091.038292013.04.16 15:051.03834-0.060.000.001.25
 1933991[tp]
32401892013.04.17 07:40buy0.01cadjpyi96.02695.52696.1462013.04.17 07:5196.149-0.060.000.001.25
 1933921[tp]
32368522013.04.16 09:10buy0.01eurjpyi127.448126.948127.5682013.04.16 09:23127.572-0.080.000.001.27
 1933967[tp]
32368532013.04.16 09:10buy0.01cadjpyi95.25994.75995.3792013.04.16 09:2395.382-0.060.000.001.27
 1933921[tp]
32445942013.04.18 12:00buy0.01nzdjpyi83.00282.50283.1222013.04.18 12:3283.127-0.050.000.001.27
 1933941[tp]
32375892013.04.16 13:40buy0.01eurjpyi128.219127.719128.3392013.04.16 13:40128.344-0.080.000.001.28
 1933967[tp]
32409712013.04.17 12:30sell0.01cadjpyi95.83696.33695.7162013.04.17 12:4795.711-0.060.000.001.28
 1933921[tp]
32375902013.04.16 13:40buy0.01nzdjpyi83.06282.56283.1822013.04.16 15:3083.188-0.050.000.001.29
 1933941[tp]
32411882013.04.17 13:50sell0.01nzdjpyi82.88983.38982.7692013.04.17 14:0182.762-0.050.000.001.30
 1933941[tp]
32412312013.04.17 14:00buy0.01cadchfi0.902000.897000.903202013.04.17 17:000.90341-0.060.000.001.53
 1933922[tp]
32409702013.04.17 12:30sell0.01eurjpyi129.333129.833129.1732013.04.17 12:42129.170-0.080.000.001.66
 1933967[tp]
32306402013.04.12 18:09balanceDeposit CCC #21508480.50
  -5.74 0.00 0.00 -8.64
Closed P/L: -14.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 480.50 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -14.38 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 466.12 Equity: 466.12 Free Margin: 466.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 63.61 Gross Loss: 77.99 Total Net Profit: -14.38
Profit Factor: 0.82 Expected Payoff: -0.19  
Absolute Drawdown: 14.38 Maximal Drawdown: 33.08 (6.63%) Relative Drawdown: 6.63% (33.08)
 
Total Trades: 77 Short Positions (won %): 28 (82.14%) Long Positions (won %): 49 (75.51%)
Profit Trades (% of total): 60 (77.92%) Loss trades (% of total): 17 (22.08%)
Largest profit trade: 1.58 loss trade: -5.35
Average profit trade: 1.06 loss trade: -4.59
Maximum consecutive wins ($): 17 (17.60) consecutive losses ($): 5 (-25.90)
Maximal consecutive profit (count): 17.60 (17) consecutive loss (count): -25.90 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1