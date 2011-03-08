Strategy Tester Report
Pipmaker_V15_4
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 469)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2011.03.08 00:00 - 2013.03.07 23:45 (2011.03.08 - 2013.03.08)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEcnBroker=true; TradeShort=true; TradeLong=true; UseTMA=false; MAperiod=240; UseARSI=true; RSI_period=15; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.009; UseCCI=false; CCI_Period=60; CCI_lenght=60; cci_trigger=25; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=60; Use_Fisher=false; FisherPeriod=60; Fisher_Bars=10; Buy_Enter_Level=1.5; Sell_Enter_Level=-1.5; ReverseDirection=true; MoneyMangement=true; MicroAccount=true; MaximumRisk=0.5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=1; ProfitSkew=1; ProfitMode=1; ProfitTrailing=false; MaxRetrace=5; ForcedStart=0; SL=999; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=14; StDevMode=1; Spacing=15; TrendSpacing=15; CloseDelay=50; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=10000000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Bars in test24342Ticks modelled16500379Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit313.99Gross profit1137.92Gross loss-823.93
Profit factor1.38Expected payoff1.58
Absolute drawdown28.84Maximal drawdown336.45 (3.24%)Relative drawdown3.24% (336.45)
Total trades199Short positions (won %)90 (100.00%)Long positions (won %)109 (96.33%)
Profit trades (% of total)195 (97.99%)Loss trades (% of total)4 (2.01%)
Largestprofit trade145.49loss trade-332.35
Averageprofit trade5.84loss trade-205.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)75 (522.16)consecutive losses (loss in money)1 (-332.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)522.16 (75)consecutive loss (count of losses)-332.35 (1)
Averageconsecutive wins49consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.03.08 10:44buy10.051.617750.000000.00000
22011.03.08 10:44modify10.051.617751.517850.00000
32011.03.08 11:03close10.051.619391.517850.000005.0610005.06
42011.03.08 17:24buy20.051.613170.000000.00000
52011.03.08 17:24modify20.051.613171.513270.00000
62011.03.08 18:00close20.051.614791.513270.000005.0210010.08
72011.03.09 10:27sell30.051.617990.000000.00000
82011.03.09 10:27modify30.051.617991.717890.00000
92011.03.09 11:20close30.051.616361.717890.000005.0410015.12
102011.03.09 12:42sell40.051.619630.000000.00000
112011.03.09 12:42modify40.051.619631.719530.00000
122011.03.09 12:57close40.051.617991.719530.000005.0710020.19
132011.03.09 14:45sell50.051.621920.000000.00000
142011.03.09 14:45modify50.051.621921.721820.00000
152011.03.09 16:40close50.051.620301.721820.000005.0010025.19
162011.03.09 17:39buy60.051.617000.000000.00000
172011.03.09 17:39modify60.051.617001.517100.00000
182011.03.09 18:01close60.051.618661.517100.000005.1310030.32
192011.03.10 08:14buy70.051.616830.000000.00000
202011.03.10 08:14modify70.051.616831.516930.00000
212011.03.10 13:13close70.051.618461.516930.000005.0410035.36
222011.03.10 13:13sell80.051.618540.000000.00000
232011.03.10 13:13modify80.051.618541.718440.00000
242011.03.10 14:19close80.051.616891.718440.000005.1010040.46
252011.03.10 15:43buy90.051.613540.000000.00000
262011.03.10 15:43modify90.051.613541.513640.00000
272011.03.11 18:20sell100.051.604290.000000.00000
282011.03.11 18:20modify100.051.604291.704190.00000
292011.03.11 18:53close100.051.602671.704190.000005.0510045.51
302011.03.14 12:06sell110.051.608670.000000.00000
312011.03.14 12:06modify110.051.608671.708570.00000
322011.03.14 18:46close90.051.615711.513640.000006.7210052.23
332011.03.15 05:52buy120.051.613870.000000.00000
342011.03.15 05:52modify120.051.613871.513970.00000
352011.03.15 06:11close120.051.615501.513970.000005.0410057.27
362011.03.15 06:47buy130.051.612400.000000.00000
372011.03.15 06:47modify130.051.612401.512500.00000
382011.03.15 10:32close110.051.607031.708570.000005.0210062.29
392011.03.15 19:10sell140.051.607870.000000.00000
402011.03.15 19:10modify140.051.607871.707770.00000
412011.03.16 04:10close140.051.606201.707770.000005.1210067.40
422011.03.16 10:03sell150.051.609210.000000.00000
432011.03.16 10:03modify150.051.609211.709110.00000
442011.03.16 13:03close150.051.607591.709110.000005.0410072.44
452011.03.17 10:41sell160.051.606060.000000.00000
462011.03.17 10:41modify160.051.606061.705960.00000
472011.03.17 11:14close160.051.604441.705960.000005.0510077.49
482011.03.17 11:36sell170.051.608250.000000.00000
492011.03.17 11:36modify170.051.608251.708150.00000
502011.03.17 12:58close130.051.614031.512500.000005.0510082.54
512011.03.18 03:17buy180.051.610390.000000.00000
522011.03.18 03:17modify180.051.610391.510490.00000
532011.03.18 04:13close180.051.612011.510490.000005.0210087.56
542011.03.18 10:52buy190.051.612310.000000.00000
552011.03.18 10:52modify190.051.612311.512410.00000
562011.03.18 11:00close190.051.614021.512410.000005.3010092.86
572011.03.18 11:53buy200.051.610510.000000.00000
582011.03.18 11:53modify200.051.610511.510610.00000
592011.03.18 12:00close170.051.606581.708150.000005.1210097.98
602011.03.18 13:56close200.051.612141.510610.000005.0610103.04
612011.03.18 14:49sell210.051.615880.000000.00000
622011.03.18 14:49modify210.051.615881.715780.00000
632011.03.23 12:02buy220.051.633410.000000.00000
642011.03.23 12:02modify220.051.633411.533510.00000
652011.03.24 16:33close210.051.614091.715780.000005.0410108.08
662011.03.24 18:05sell230.051.621460.000000.00000
672011.03.24 18:05modify230.051.621461.721360.00000
682011.03.24 18:10close230.051.619841.721360.000005.0010113.08
692011.03.28 17:29sell240.051.600920.000000.00000
702011.03.28 17:29modify240.051.600921.700820.00000
712011.03.28 23:56close240.051.599321.700820.000005.0010118.08
722011.03.29 10:21sell250.051.603970.000000.00000
732011.03.29 10:21modify250.051.603971.703870.00000
742011.03.29 10:55close250.051.602351.703870.000005.0610123.14
752011.03.30 10:47sell260.051.602510.000000.00000
762011.03.30 10:47modify260.051.602511.702410.00000
772011.04.01 15:33close260.051.600761.702410.000005.1410128.28
782011.04.01 18:14sell270.051.604950.000000.00000
792011.04.01 18:14modify270.051.604951.704850.00000
802011.04.06 09:53close220.051.635051.533510.000005.0210133.30
812011.04.06 11:30buy280.051.631000.000000.00000
822011.04.06 11:30modify280.051.631001.531100.00000
832011.04.06 20:18close280.051.632661.531100.000005.0810138.38
842011.04.07 08:58buy290.051.628480.000000.00000
852011.04.07 08:58modify290.051.628481.528580.00000
862011.04.07 09:47close290.051.630111.528580.000005.0010143.38
872011.04.07 15:58buy300.051.628780.000000.00000
882011.04.07 15:58modify300.051.628781.528880.00000
892011.04.07 16:44close300.051.630421.528880.000005.0310148.41
902011.04.08 13:38buy310.051.635980.000000.00000
912011.04.08 13:38modify310.051.635981.536080.00000
922011.04.08 16:01close310.051.637621.536080.000005.0110153.42
932011.04.08 18:38buy320.051.634770.000000.00000
942011.04.08 18:38modify320.051.634771.534870.00000
952011.04.08 22:48close320.051.636471.534870.000005.1910158.61
962011.04.11 09:42buy330.051.634180.000000.00000
972011.04.11 09:42modify330.051.634181.534280.00000
982011.04.11 12:02close330.051.635821.534280.000005.0110163.62
992011.04.11 21:12buy340.051.635150.000000.00000
1002011.04.11 21:12modify340.051.635151.535250.00000
1012011.04.14 17:30close340.051.636811.535250.000005.0710168.69
1022011.04.15 17:55buy350.051.631300.000000.00000
1032011.04.15 17:55modify350.051.631301.531400.00000
1042011.04.15 18:31close350.051.632961.531400.000005.0810173.77
1052011.04.18 04:10buy360.051.628540.000000.00000
1062011.04.18 04:10modify360.051.628541.528640.00000
1072011.04.18 05:42close360.051.630221.528640.000005.1510178.92
1082011.04.18 10:02buy370.051.626300.000000.00000
1092011.04.18 10:02modify370.051.626301.526400.00000
1102011.04.18 10:21close370.051.627931.526400.000005.0110183.93
1112011.04.18 10:31buy380.051.625760.000000.00000
1122011.04.18 10:31modify380.051.625761.525860.00000
1132011.04.18 11:18close380.051.627401.525860.000005.0410188.97
1142011.04.18 15:56buy390.051.624210.000000.00000
1152011.04.18 15:56modify390.051.624211.524310.00000
1162011.04.18 16:03close390.051.625851.524310.000005.0410194.01
1172011.04.18 17:46buy400.051.624140.000000.00000
1182011.04.18 17:46modify400.051.624141.524240.00000
1192011.04.18 21:51close400.051.625791.524240.000005.0710199.08
1202011.04.19 15:43buy410.051.626040.000000.00000
1212011.04.19 15:43modify410.051.626041.526140.00000
1222011.04.19 16:02close410.051.627671.526140.000005.0110204.09
1232011.04.20 11:31buy420.051.633230.000000.00000
1242011.04.20 11:31modify420.051.633231.533330.00000
1252011.04.20 12:00close420.051.635111.533330.000005.7510209.84
1262011.04.21 21:48buy430.051.651360.000000.00000
1272011.04.21 21:48modify430.051.651361.551460.00000
1282011.04.22 10:02close430.051.653061.551460.000005.1410214.98
1292011.04.25 04:58buy440.051.649500.000000.00000
1302011.04.25 04:58modify440.051.649501.549600.00000
1312011.04.25 07:25close440.051.651161.549600.000005.0310220.01
1322011.04.25 15:27buy450.051.650170.000000.00000
1332011.04.25 15:27modify450.051.650171.550270.00000
1342011.04.25 16:25close450.051.651841.550270.000005.0510225.06
1352011.04.25 16:52buy460.051.648080.000000.00000
1362011.04.25 16:52modify460.051.648081.548180.00000
1372011.04.25 18:43close460.051.649731.548180.000005.0010230.06
1382011.04.26 03:18buy470.051.647110.000000.00000
1392011.04.26 03:18modify470.051.647111.547210.00000
1402011.04.26 09:35close470.051.648771.547210.000005.0310235.09
1412011.04.26 14:47buy480.051.646510.000000.00000
1422011.04.26 14:47modify480.051.646511.546610.00000
1432011.04.26 15:02close480.051.648161.546610.000005.0110240.10
1442011.04.26 16:03buy490.051.645570.000000.00000
1452011.04.26 16:03modify490.051.645571.545670.00000
1462011.04.26 17:21close490.051.647221.545670.000005.0110245.11
1472011.04.27 10:00buy500.051.646280.000000.00000
1482011.04.27 10:00modify500.051.646281.546380.00000
1492011.04.27 10:15close500.051.647941.546380.000005.0410250.15
1502011.04.27 10:26buy510.051.645980.000000.00000
1512011.04.27 10:26modify510.051.645981.546080.00000
1522011.04.27 11:30close510.051.647671.546080.000005.1310255.28
1532011.04.27 19:20buy520.051.650810.000000.00000
1542011.04.27 19:20modify520.051.650811.550910.00000
1552011.04.27 19:34close520.051.652471.550910.000005.0210260.30
1562011.04.28 10:51buy530.051.667370.000000.00000
1572011.04.28 10:51modify530.051.667371.567470.00000
1582011.04.28 11:46close530.051.669041.567470.000005.0010265.30
1592011.04.28 12:08buy540.051.666390.000000.00000
1602011.04.28 12:08modify540.051.666391.566490.00000
1612011.04.28 16:53close540.051.668091.566490.000005.1010270.40
1622011.04.29 12:58buy550.051.664260.000000.00000
1632011.04.29 12:58modify550.051.664261.564360.00000
1642011.04.29 13:34close550.051.665941.564360.000005.0410275.44
1652011.05.02 02:06buy560.051.667380.000000.00000
1662011.05.02 02:06modify560.051.667381.567480.00000
1672011.05.02 02:27close560.051.669061.567480.000005.0310280.47
1682011.05.02 05:55buy570.051.666990.000000.00000
1692011.05.02 05:55modify570.051.666991.567090.00000
1702011.05.02 09:45close570.051.668661.567090.000005.0010285.47
1712011.05.02 22:40buy580.051.666250.000000.00000
1722011.05.02 22:40modify580.051.666251.566350.00000
1732011.06.23 11:30close270.051.601131.704850.000005.0610290.53
1742011.06.23 22:08sell590.051.600650.000000.00000
1752011.06.23 22:08modify590.051.600651.700550.00000
1762011.06.23 22:31close590.051.599051.700550.000005.0010295.53
1772011.06.24 11:54sell600.051.601810.000000.00000
1782011.06.24 11:54modify600.051.601811.701710.00000
1792011.06.24 13:38close600.051.600201.701710.000005.0310300.56
1802011.06.27 10:05sell610.051.596250.000000.00000
1812011.06.27 10:05modify610.051.596251.696150.00000
1822011.06.27 10:47close610.051.594641.696150.000005.0510305.61
1832011.06.27 12:24sell620.051.597800.000000.00000
1842011.06.27 12:24modify620.051.597801.697700.00000
1852011.06.27 15:21close620.051.596171.697700.000005.1110310.72
1862011.06.27 17:45sell630.051.600090.000000.00000
1872011.06.27 17:45modify630.051.600091.699990.00000
1882011.06.27 18:16close630.051.598491.699990.000005.0010315.72
1892011.06.28 10:39sell640.051.599140.000000.00000
1902011.06.28 10:39modify640.051.599141.699040.00000
1912011.06.28 11:30close640.051.597541.699040.000005.0110320.73
1922011.06.28 15:27sell650.051.598270.000000.00000
1932011.06.28 15:27modify650.051.598271.698170.00000
1942011.06.28 16:33close650.051.596651.698170.000005.0710325.80
1952011.06.28 17:10sell660.051.600930.000000.00000
1962011.06.28 17:10modify660.051.600931.700830.00000
1972011.06.28 20:12close660.051.599321.700830.000005.0310330.83
1982011.06.29 10:54buy670.101.597180.000000.00000
1992011.06.29 10:54modify670.101.597181.497280.00000
2002011.06.29 18:24sell680.051.606380.000000.00000
2012011.06.29 18:24modify680.051.606381.706280.00000
2022011.06.30 11:17close680.051.604621.706280.000005.2310336.06
2032011.06.30 17:59sell690.051.605200.000000.00000
2042011.06.30 17:59modify690.051.605201.705100.00000
2052011.07.01 02:28close690.051.603541.705100.000005.1010341.16
2062011.07.01 09:12sell700.051.607980.000000.00000
2072011.07.01 09:12modify700.051.607981.707880.00000
2082011.07.01 11:27close700.051.606351.707880.000005.0710346.23
2092011.07.01 17:24sell710.051.605510.000000.00000
2102011.07.01 17:24modify710.051.605511.705410.00000
2112011.07.01 17:57close710.051.603881.705410.000005.0810351.31
2122011.07.01 18:03sell720.051.606380.000000.00000
2132011.07.01 18:03modify720.051.606381.706280.00000
2142011.07.05 04:42close720.051.604721.706280.000005.0010356.31
2152011.07.05 11:29sell730.051.605570.000000.00000
2162011.07.05 11:29modify730.051.605571.705470.00000
2172011.07.06 09:37close730.051.603881.705470.000005.1910361.50
2182011.07.07 11:01sell740.051.601360.000000.00000
2192011.07.07 11:01modify740.051.601361.701260.00000
2202011.07.07 11:12close740.051.599741.701260.000005.0610366.56
2212011.07.08 15:33sell750.051.598500.000000.00000
2222011.07.08 15:33modify750.051.598501.698400.00000
2232011.07.11 09:36close750.051.596851.698400.000005.0910371.65
2242011.07.12 15:39sell760.051.586130.000000.00000
2252011.07.12 15:39modify760.051.586131.686030.00000
2262011.07.12 15:53close760.051.584541.686030.000005.0210376.67
2272011.07.12 17:19sell770.051.588390.000000.00000
2282011.07.12 17:19modify770.051.588391.688290.00000
2292011.07.21 15:18close670.101.620761.497280.00000145.4910522.16
2302011.07.21 15:18close580.051.620761.566350.00000-140.3410381.82
2312011.07.22 11:21buy780.051.627400.000000.00000
2322011.07.22 11:21modify780.051.627401.527500.00000
2332011.07.22 11:37close780.051.629051.527500.000005.0610386.88
2342011.07.22 15:57buy790.051.627460.000000.00000
2352011.07.22 15:57modify790.051.627461.527560.00000
2362011.07.22 17:38close790.051.629131.527560.000005.1310392.01
2372011.07.25 10:20buy800.051.627590.000000.00000
2382011.07.25 10:20modify800.051.627591.527690.00000
2392011.07.25 10:50close800.051.629231.527690.000005.0310397.04
2402011.07.25 11:57buy810.051.626460.000000.00000
2412011.07.25 11:57modify810.051.626461.526560.00000
2422011.07.25 12:05close810.051.628101.526560.000005.0410402.08
2432011.07.27 10:10buy820.051.639580.000000.00000
2442011.07.27 10:10modify820.051.639581.539680.00000
2452011.07.27 10:32close820.051.641221.539680.000005.0010407.08
2462011.07.27 13:22buy830.051.638410.000000.00000
2472011.07.27 13:22modify830.051.638411.538510.00000
2482011.07.29 16:40close830.051.640051.538510.000005.0010412.08
2492011.08.01 01:00buy840.051.639300.000000.00000
2502011.08.01 01:00modify840.051.639301.539400.00000
2512011.08.01 01:47close840.051.640971.539400.000005.0910417.17
2522011.08.01 11:28buy850.051.640910.000000.00000
2532011.08.01 11:28modify850.051.640911.541010.00000
2542011.08.01 12:09close850.051.642571.541010.000005.0510422.22
2552011.08.01 15:01buy860.051.639390.000000.00000
2562011.08.01 15:01modify860.051.639391.539490.00000
2572011.08.03 17:59close860.051.641051.539490.000005.0610427.28
2582011.08.04 05:19buy870.051.639600.000000.00000
2592011.08.04 05:19modify870.051.639601.539700.00000
2602011.08.08 01:00close870.051.645391.539700.0000017.5910444.87
2612011.08.08 06:53buy880.051.638850.000000.00000
2622011.08.08 06:53modify880.051.638851.538950.00000
2632011.08.08 07:39close880.051.640491.538950.000005.0010449.87
2642011.08.08 14:44buy890.051.638950.000000.00000
2652011.08.08 14:44modify890.051.638951.539050.00000
2662011.08.09 12:35close890.051.640601.539050.000005.0310454.90
2672011.08.09 16:09buy900.051.631340.000000.00000
2682011.08.09 16:09modify900.051.631341.531440.00000
2692011.08.09 16:27close900.051.632991.531440.000005.0510459.95
2702011.08.09 16:51buy910.051.630560.000000.00000
2712011.08.09 16:51modify910.051.630561.530660.00000
2722011.08.10 00:29close910.051.632231.530660.000005.1210465.07
2732011.08.10 09:34buy920.051.625470.000000.00000
2742011.08.10 09:34modify920.051.625471.525570.00000
2752011.08.10 09:56close920.051.627101.525570.000005.0110470.08
2762011.08.10 11:18buy930.051.623710.000000.00000
2772011.08.10 11:18modify930.051.623711.523810.00000
2782011.08.10 12:01close930.051.625351.523810.000005.0510475.13
2792011.08.10 12:30buy940.051.622010.000000.00000
2802011.08.10 12:30modify940.051.622011.522110.00000
2812011.08.10 12:53close940.051.623641.522110.000005.0210480.15
2822011.08.10 16:05buy950.051.621140.000000.00000
2832011.08.10 16:05modify950.051.621141.521240.00000
2842011.08.11 17:47close950.051.622771.521240.000005.0210485.17
2852011.08.12 10:12buy960.051.618080.000000.00000
2862011.08.12 10:12modify960.051.618081.518180.00000
2872011.08.12 11:00close960.051.619711.518180.000005.0310490.20
2882011.08.15 09:58buy970.051.626180.000000.00000
2892011.08.15 09:58modify970.051.626181.526280.00000
2902011.08.15 10:24close970.051.627821.526280.000005.0410495.24
2912011.08.16 09:04buy980.051.634220.000000.00000
2922011.08.16 09:04modify980.051.634221.534320.00000
2932011.08.16 11:58close980.051.635861.534320.000005.0110500.25
2942011.08.17 03:11buy990.051.642170.000000.00000
2952011.08.17 03:11modify990.051.642171.542270.00000
2962011.08.17 07:54close990.051.643821.542270.000005.0210505.27
2972011.08.17 11:30buy1000.051.639920.000000.00000
2982011.08.17 11:30modify1000.051.639921.540020.00000
2992011.08.17 12:16close1000.051.641561.540020.000005.0010510.27
3002011.08.18 12:23buy1010.051.649030.000000.00000
3012011.08.18 12:23modify1010.051.649031.549130.00000
3022011.08.18 12:28close1010.051.650681.549130.000005.0010515.27
3032011.08.18 13:48buy1020.051.648720.000000.00000
3042011.08.18 13:48modify1020.051.648721.548820.00000
3052011.08.18 14:57close1020.051.650371.548820.000005.0010520.27
3062011.08.18 17:06buy1030.051.646400.000000.00000
3072011.08.18 17:06modify1030.051.646401.546500.00000
3082011.08.18 18:23close1030.051.648061.546500.000005.0410525.31
3092011.08.19 10:46buy1040.051.645430.000000.00000
3102011.08.19 10:46modify1040.051.645431.545530.00000
3112011.08.19 10:53close1040.051.647081.545530.000005.0110530.32
3122011.08.19 20:24buy1050.051.652880.000000.00000
3132011.08.19 20:24modify1050.051.652881.552980.00000
3142011.08.23 10:59close1050.051.654541.552980.000005.0210535.34
3152011.08.23 15:42buy1060.051.649910.000000.00000
3162011.08.23 15:42modify1060.051.649911.550010.00000
3172011.08.23 16:52close1060.051.651571.550010.000005.0310540.37
3182011.08.24 14:35buy1070.051.647860.000000.00000
3192011.08.24 14:35modify1070.051.647861.547960.00000
3202011.09.09 18:15close770.051.585191.688290.000005.0410545.41
3212011.09.12 12:46sell1080.051.585680.000000.00000
3222011.09.12 12:46modify1080.051.585681.685580.00000
3232011.09.12 13:05close1080.051.584071.685580.000005.0810550.49
3242011.09.12 15:25sell1090.051.588520.000000.00000
3252011.09.12 15:25modify1090.051.588521.688420.00000
3262011.09.12 15:39close1090.051.586931.688420.000005.0110555.50
3272011.09.12 22:53sell1100.051.584770.000000.00000
3282011.09.12 22:53modify1100.051.584771.684670.00000
3292011.09.13 09:02close1100.051.583151.684670.000005.0410560.54
3302011.09.13 16:33sell1110.051.584510.000000.00000
3312011.09.13 16:33modify1110.051.584511.684410.00000
3322011.09.13 16:41close1110.051.582911.684410.000005.0510565.59
3332011.09.14 12:13sell1120.051.578000.000000.00000
3342011.09.14 12:13modify1120.051.578001.677900.00000
3352011.09.14 12:27close1120.051.576421.677900.000005.0110570.60
3362011.09.14 13:07sell1130.051.578960.000000.00000
3372011.09.14 13:07modify1130.051.578961.678860.00000
3382011.09.14 13:28close1130.051.577361.678860.000005.0710575.67
3392011.09.14 13:49sell1140.051.580000.000000.00000
3402011.09.14 13:49modify1140.051.580001.679900.00000
3412011.09.14 16:56close1140.051.578421.679900.000005.0110580.68
3422011.09.15 11:31sell1150.051.579240.000000.00000
3432011.09.15 11:31modify1150.051.579241.679140.00000
3442011.09.16 10:05close1150.051.577611.679140.000005.0910585.76
3452011.09.16 12:55sell1160.051.581100.000000.00000
3462011.09.16 12:55modify1160.051.581101.681000.00000
3472011.09.16 14:39close1160.051.579501.681000.000005.0610590.82
3482011.09.16 17:15sell1170.051.583790.000000.00000
3492011.09.16 17:15modify1170.051.583791.683690.00000
3502011.09.16 17:28close1170.051.582191.683690.000005.0610595.88
3512011.09.19 10:01sell1180.051.573340.000000.00000
3522011.09.19 10:01modify1180.051.573341.673240.00000
3532011.09.19 14:19close1180.051.571751.673240.000005.0610600.94
3542011.09.19 21:12sell1190.051.570250.000000.00000
3552011.09.19 21:12modify1190.051.570251.670150.00000
3562011.09.20 01:21close1190.051.568651.670150.000005.0210605.96
3572011.09.20 10:08sell1200.051.570130.000000.00000
3582011.09.20 10:08modify1200.051.570131.670030.00000
3592011.09.20 11:47close1200.051.568561.670030.000005.0010610.96
3602011.09.20 12:52sell1210.051.572550.000000.00000
3612011.09.20 12:52modify1210.051.572551.672450.00000
3622011.09.20 13:24close1210.051.570961.672450.000005.0610616.02
3632011.09.21 09:34buy1220.101.570560.000000.00000
3642011.09.21 09:34modify1220.101.570561.470660.00000
3652011.09.21 20:05sell1230.051.565570.000000.00000
3662011.09.21 20:05modify1230.051.565571.665470.00000
3672011.09.21 21:24close1230.051.563921.665470.000005.2810621.30
3682011.09.22 03:06s/l1070.051.547961.547960.00000-322.6910298.61
3692011.09.22 09:58sell1240.051.549740.000000.00000
3702011.09.22 09:58modify1240.051.549741.649640.00000
3712011.09.22 10:26close1240.051.548191.649640.000005.0110303.62
3722011.09.22 21:27sell1250.051.540940.000000.00000
3732011.09.22 21:27modify1250.051.540941.640840.00000
3742011.09.22 21:31close1250.051.539391.640840.000005.0310308.65
3752011.09.23 02:49sell1260.051.539020.000000.00000
3762011.09.23 02:49modify1260.051.539021.638920.00000
3772011.09.29 16:52close1220.101.571351.470660.000005.0310313.68
3782011.09.29 19:39buy1270.051.563740.000000.00000
3792011.09.29 19:39modify1270.051.563741.463840.00000
3802011.09.30 19:49close1270.051.565321.463840.000005.0510318.73
3812011.09.30 22:58buy1280.051.559550.000000.00000
3822011.09.30 22:58modify1280.051.559551.459650.00000
3832011.10.04 13:19close1260.051.537251.638920.000005.0110323.74
3842011.10.04 17:44sell1290.051.541090.000000.00000
3852011.10.04 17:44modify1290.051.541091.640990.00000
3862011.10.04 18:02close1290.051.539551.640990.000005.0010328.74
3872011.10.04 22:50sell1300.051.542200.000000.00000
3882011.10.04 22:50modify1300.051.542201.642100.00000
3892011.10.05 17:46close1300.051.540621.642100.000005.0510333.79
3902011.10.05 21:04sell1310.051.546800.000000.00000
3912011.10.05 21:04modify1310.051.546801.646700.00000
3922011.10.06 05:00close1310.051.545161.646700.000005.0610338.85
3932011.10.06 11:05sell1320.051.545590.000000.00000
3942011.10.06 11:05modify1320.051.545591.645490.00000
3952011.10.06 14:00close1320.051.543971.645490.000005.2510344.10
3962011.10.06 17:33sell1330.051.539680.000000.00000
3972011.10.06 17:33modify1330.051.539681.639580.00000
3982011.10.06 17:41close1330.051.538121.639580.000005.0710349.17
3992011.10.06 18:17sell1340.051.539980.000000.00000
4002011.10.06 18:17modify1340.051.539981.639880.00000
4012011.10.06 18:23close1340.051.538441.639880.000005.0110354.18
4022011.10.06 18:39sell1350.051.540170.000000.00000
4032011.10.06 18:39modify1350.051.540171.640070.00000
4042011.10.06 19:10close1350.051.538621.640070.000005.0410359.22
4052011.10.06 20:13sell1360.051.540810.000000.00000
4062011.10.06 20:13modify1360.051.540811.640710.00000
4072011.10.07 17:15close1280.051.561121.459650.000005.0310364.25
4082011.10.07 20:33buy1370.051.554960.000000.00000
4092011.10.07 20:33modify1370.051.554961.455060.00000
4102011.10.07 20:56close1370.051.556531.455060.000005.0410369.29
4112011.10.11 18:17buy1380.051.559700.000000.00000
4122011.10.11 18:17modify1380.051.559701.459800.00000
4132011.10.11 20:56close1380.051.561271.459800.000005.0310374.32
4142011.10.12 14:29buy1390.051.573460.000000.00000
4152011.10.12 14:29modify1390.051.573461.473560.00000
4162011.10.12 16:58close1390.051.575051.473560.000005.0510379.37
4172011.10.13 11:14buy1400.051.571380.000000.00000
4182011.10.13 11:14modify1400.051.571381.471480.00000
4192011.10.13 18:01close1400.051.572981.471480.000005.0910384.46
4202011.10.14 03:59buy1410.051.572410.000000.00000
4212011.10.14 03:59modify1410.051.572411.472510.00000
4222011.10.14 04:34close1410.051.573991.472510.000005.0210389.48
4232011.10.17 12:47buy1420.051.577820.000000.00000
4242011.10.17 12:47modify1420.051.577821.477920.00000
4252011.10.18 04:53close1420.051.579421.477920.000005.0710394.55
4262011.10.18 10:11buy1430.051.576830.000000.00000
4272011.10.18 10:11modify1430.051.576831.476930.00000
4282011.10.19 12:13close1430.051.578421.476930.000005.0410399.59
4292011.10.19 21:08buy1440.051.577190.000000.00000
4302011.10.19 21:08modify1440.051.577191.477290.00000
4312011.10.20 12:40close1440.051.578771.477290.000005.0010404.59
4322011.10.20 16:56buy1450.051.573490.000000.00000
4332011.10.20 16:56modify1450.051.573491.473590.00000
4342011.10.20 17:15close1450.051.575071.473590.000005.0210409.61
4352011.10.20 17:25buy1460.051.572770.000000.00000
4362011.10.20 17:25modify1460.051.572771.472870.00000
4372011.10.20 19:32close1460.051.574391.472870.000005.1410414.75
4382011.10.21 10:03buy1470.051.577120.000000.00000
4392011.10.21 10:03modify1470.051.577121.477220.00000
4402011.10.21 11:55close1470.051.578711.477220.000005.0410419.79
4412011.10.24 11:55buy1480.051.593790.000000.00000
4422011.10.24 11:55modify1480.051.593791.493890.00000
4432011.10.24 14:52close1480.051.595401.493890.000005.0510424.84
4442011.10.24 16:21buy1490.051.590560.000000.00000
4452011.10.24 16:21modify1490.051.590561.490660.00000
4462011.10.24 16:32close1490.051.592171.490660.000005.0610429.90
4472011.10.25 17:06buy1500.051.597060.000000.00000
4482011.10.25 17:06modify1500.051.597061.497160.00000
4492011.10.25 17:17close1500.051.598671.497160.000005.0410434.94
4502011.10.26 12:26buy1510.051.599570.000000.00000
4512011.10.26 12:26modify1510.051.599571.499670.00000
4522011.10.26 17:15close1510.051.601171.499670.000005.0010439.94
4532011.10.26 18:25buy1520.051.596530.000000.00000
4542011.10.26 18:25modify1520.051.596531.496630.00000
4552011.10.27 04:09close1520.051.598131.496630.000005.0110444.95
4562011.10.31 06:09buy1530.051.608630.000000.00000
4572011.10.31 06:09modify1530.051.608631.508730.00000
4582011.10.31 19:47close1530.051.610251.508730.000005.0310449.98
4592011.10.31 20:24buy1540.051.612650.000000.00000
4602011.10.31 20:24modify1540.051.612651.512750.00000
4612011.10.31 21:41close1540.051.614271.512750.000005.0210455.00
4622011.11.01 09:15buy1550.051.603220.000000.00000
4632011.11.01 09:15modify1550.051.603221.503320.00000
4642011.11.01 10:05close1550.051.604831.503320.000005.0210460.02
4652011.11.01 11:11buy1560.051.601740.000000.00000
4662011.11.01 11:11modify1560.051.601741.501840.00000
4672011.11.01 11:59close1560.051.603361.501840.000005.0510465.07
4682011.11.01 12:21buy1570.051.599930.000000.00000
4692011.11.01 12:21modify1570.051.599931.500030.00000
4702011.11.02 12:12close1570.051.601531.500030.000005.0010470.07
4712011.11.02 14:57buy1580.051.597290.000000.00000
4722011.11.02 14:57modify1580.051.597291.497390.00000
4732011.11.02 15:06close1580.051.598891.497390.000005.0010475.07
4742011.11.02 20:34buy1590.051.596260.000000.00000
4752011.11.02 20:34modify1590.051.596261.496360.00000
4762011.11.03 14:15close1590.051.597861.496360.000005.0110480.08
4772011.11.03 18:03buy1600.051.595570.000000.00000
4782011.11.03 18:03modify1600.051.595571.495670.00000
4792011.11.03 18:10close1600.051.597171.495670.000005.0110485.09
4802011.11.04 17:24buy1610.051.598290.000000.00000
4812011.11.04 17:24modify1610.051.598291.498390.00000
4822011.11.04 17:27close1610.051.599911.498390.000005.0610490.15
4832011.11.04 18:15buy1620.051.597700.000000.00000
4842011.11.04 18:15modify1620.051.597701.497800.00000
4852011.11.04 19:12close1620.051.599311.497800.000005.0310495.18
4862011.11.07 11:17buy1630.051.598540.000000.00000
4872011.11.07 11:17modify1630.051.598541.498640.00000
4882011.11.07 11:42close1630.051.600141.498640.000005.0010500.18
4892011.11.09 12:13buy1640.051.606110.000000.00000
4902011.11.09 12:13modify1640.051.606111.506210.00000
4912011.11.11 18:37close1640.051.607751.506210.000005.1010505.28
4922011.11.11 19:07buy1650.051.606570.000000.00000
4932011.11.11 19:07modify1650.051.606571.506670.00000
4942011.11.11 19:18close1650.051.608221.506670.000005.1310510.41
4952011.11.14 11:01buy1660.051.602840.000000.00000
4962011.11.14 11:01modify1660.051.602841.502940.00000
4972011.12.29 13:27close1360.051.537131.640710.000005.0110515.43
4982011.12.30 10:37sell1670.051.543400.000000.00000
4992011.12.30 10:37modify1670.051.543401.643300.00000
5002011.12.30 11:22close1670.051.541851.643300.000005.0310520.46
5012011.12.30 15:01sell1680.051.546390.000000.00000
5022011.12.30 15:01modify1680.051.546391.646290.00000
5032012.01.06 16:39close1680.051.544661.646290.000005.0210525.48
5042012.01.09 10:33sell1690.051.544640.000000.00000
5052012.01.09 10:33modify1690.051.544641.644540.00000
5062012.01.09 10:43close1690.051.543091.644540.000005.0210530.50
5072012.01.09 11:36sell1700.051.544950.000000.00000
5082012.01.09 11:36modify1700.051.544951.644850.00000
5092012.01.09 12:17close1700.051.543371.644850.000005.1210535.62
5102012.01.10 12:25sell1710.051.548990.000000.00000
5112012.01.10 12:25modify1710.051.548991.648890.00000
5122012.01.10 13:13close1710.051.547421.648890.000005.0710540.69
5132012.01.12 12:51sell1720.051.533540.000000.00000
5142012.01.12 12:51modify1720.051.533541.633440.00000
5152012.01.12 16:30close1720.051.531991.633440.000005.0610545.75
5162012.01.13 09:09sell1730.051.536460.000000.00000
5172012.01.13 09:09modify1730.051.536461.636360.00000
5182012.01.13 12:00close1730.051.534921.636360.000005.0210550.77
5192013.02.06 07:30sell1740.051.565310.000000.00000
5202013.02.06 07:30modify1740.051.565311.665210.00000
5212013.02.06 09:36close1740.051.563731.665210.000005.0510555.82
5222013.02.06 11:39sell1750.051.566020.000000.00000
5232013.02.06 11:39modify1750.051.566021.665920.00000
5242013.02.06 16:48close1750.051.564451.665920.000005.0210560.84
5252013.02.07 10:18sell1760.051.569170.000000.00000
5262013.02.07 10:18modify1760.051.569171.669070.00000
5272013.02.07 10:44close1760.051.567581.669070.000005.0710565.91
5282013.02.07 12:05sell1770.051.569920.000000.00000
5292013.02.07 12:05modify1770.051.569921.669820.00000
5302013.02.11 13:48close1770.051.568291.669820.000005.0310570.94
5312013.02.12 17:07sell1780.051.563230.000000.00000
5322013.02.12 17:07modify1780.051.563231.663130.00000
5332013.02.12 17:13close1780.051.561661.663130.000005.0310575.97
5342013.02.12 17:44sell1790.051.563160.000000.00000
5352013.02.12 17:44modify1790.051.563161.663060.00000
5362013.02.13 12:35close1790.051.561551.663060.000005.0810581.05
5372013.02.15 09:59sell1800.051.554260.000000.00000
5382013.02.15 09:59modify1800.051.554261.654160.00000
5392013.02.15 10:39close1800.051.552701.654160.000005.0210586.07
5402013.02.15 17:27sell1810.051.553050.000000.00000
5412013.02.15 17:27modify1810.051.553051.652950.00000
5422013.02.15 17:57close1810.051.551491.652950.000005.0310591.10
5432013.02.18 14:56sell1820.051.549580.000000.00000
5442013.02.18 14:56modify1820.051.549581.649480.00000
5452013.02.18 15:47close1820.051.548021.649480.000005.0410596.14
5462013.02.19 10:37sell1830.051.550220.000000.00000
5472013.02.19 10:37modify1830.051.550221.650120.00000
5482013.02.19 11:44close1830.051.548641.650120.000005.1010601.24
5492013.02.21 11:30sell1840.051.522290.000000.00000
5502013.02.21 11:30modify1840.051.522291.622190.00000
5512013.02.21 12:28close1840.051.520771.622190.000005.0010606.24
5522013.02.21 13:29sell1850.051.524100.000000.00000
5532013.02.21 13:29modify1850.051.524101.624000.00000
5542013.02.21 16:55close1850.051.522531.624000.000005.1610611.40
5552013.02.22 06:05sell1860.051.528270.000000.00000
5562013.02.22 06:05modify1860.051.528271.628170.00000
5572013.02.22 09:40close1860.051.526741.628170.000005.0110616.41
5582013.02.22 14:44sell1870.051.529950.000000.00000
5592013.02.22 14:44modify1870.051.529951.629850.00000
5602013.02.22 15:34close1870.051.528421.629850.000005.0110621.42
5612013.02.25 19:43sell1880.051.514510.000000.00000
5622013.02.25 19:43modify1880.051.514511.614410.00000
5632013.02.26 13:50close1880.051.512961.614410.000005.0410626.46
5642013.02.26 17:00sell1890.051.520040.000000.00000
5652013.02.26 17:00modify1890.051.520041.619940.00000
5662013.02.26 17:01close1890.051.518521.619940.000005.0010631.46
5672013.02.27 12:11sell1900.051.514690.000000.00000
5682013.02.27 12:11modify1900.051.514691.614590.00000
5692013.02.27 12:24close1900.051.513151.614590.000005.0910636.55
5702013.02.27 15:22sell1910.051.516830.000000.00000
5712013.02.27 15:22modify1910.051.516831.616730.00000
5722013.02.27 15:28close1910.051.515291.616730.000005.0810641.63
5732013.02.27 17:13sell1920.051.518020.000000.00000
5742013.02.27 17:13modify1920.051.518021.617920.00000
5752013.02.27 17:42close1920.051.516501.617920.000005.0110646.64
5762013.02.28 10:53sell1930.051.519810.000000.00000
5772013.02.28 10:53modify1930.051.519811.619710.00000
5782013.02.28 11:05close1930.051.518271.619710.000005.0710651.71
5792013.02.28 13:50sell1940.051.520860.000000.00000
5802013.02.28 13:50modify1940.051.520861.620760.00000
5812013.02.28 13:59close1940.051.519311.620760.000005.1010656.81
5822013.03.01 11:27buy1950.101.515060.000000.00000
5832013.03.01 11:27modify1950.101.515061.415160.00000
5842013.03.01 11:55s/l1660.051.502941.502940.00000-332.3510324.46
5852013.03.04 21:55sell1960.051.511430.000000.00000
5862013.03.04 21:55modify1960.051.511431.611330.00000
5872013.03.05 11:28close1950.101.515841.415160.000005.1510329.61
5882013.03.05 17:09buy1970.051.512940.000000.00000
5892013.03.05 17:09modify1970.051.512941.413040.00000
5902013.03.05 18:56close1960.051.509891.611330.000005.0210334.62
5912013.03.06 03:04close1970.051.514461.413040.000005.0210339.64
5922013.03.06 11:26buy1980.051.509570.000000.00000
5932013.03.06 11:26modify1980.051.509571.409670.00000
5942013.03.07 13:59sell1990.051.502130.000000.00000
5952013.03.07 13:59modify1990.051.502131.602030.00000
5962013.03.07 23:59close at stop1990.051.501261.602030.000002.9010342.54
5972013.03.07 23:59close at stop1980.051.501001.409670.00000-28.5510313.99