Strategy Tester Report
Pipmaker_V15_4
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 469)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2011.03.08 00:00 - 2013.03.07 23:45 (2011.03.08 - 2013.03.08)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EcnBroker=true;
TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseTMA=false;
MAperiod=240; UseARSI=true;
RSI_period=15; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.009; UseCCI=false;
CCI_Period=60; CCI_lenght=60; cci_trigger=25; Use_iTrend=false;
iTrendPeriod=60; Use_Fisher=false;
FisherPeriod=60; Fisher_Bars=10; Buy_Enter_Level=1.5; Sell_Enter_Level=-1.5; ReverseDirection=true;
MoneyMangement=true;
MicroAccount=true;
MaximumRisk=0.5; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=1; ProfitSkew=1; ProfitMode=1; ProfitTrailing=false;
MaxRetrace=5; ForcedStart=0; SL=999; AutoSpacing=true;
StDevTF=60; StDevPer=14; StDevMode=1; Spacing=15; TrendSpacing=15; CloseDelay=50; CeaseTrading=false;
PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false;
SessionTarget=10000000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; LossManagement="What to do if things are going wrong"; Warning="This feature is in early stage and is not finished!"; AllowRecovery=false;
MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Bars in test
|24342
|Ticks modelled
|16500379
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|313.99
|Gross profit
|1137.92
|Gross loss
|-823.93
|Profit factor
|1.38
|Expected payoff
|1.58
|Absolute drawdown
|28.84
|Maximal drawdown
|336.45 (3.24%)
|Relative drawdown
|3.24% (336.45)
|Total trades
|199
|Short positions (won %)
|90 (100.00%)
|Long positions (won %)
|109 (96.33%)
|Profit trades (% of total)
|195 (97.99%)
|Loss trades (% of total)
|4 (2.01%)
|Largest
|profit trade
|145.49
|loss trade
|-332.35
|Average
|profit trade
|5.84
|loss trade
|-205.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|75 (522.16)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-332.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|522.16 (75)
|consecutive loss (count of losses)
|-332.35 (1)
|Average
|consecutive wins
|49
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.03.08 10:44
|buy
|1
|0.05
|1.61775
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.03.08 10:44
|modify
|1
|0.05
|1.61775
|1.51785
|0.00000
|3
|2011.03.08 11:03
|close
|1
|0.05
|1.61939
|1.51785
|0.00000
|5.06
|10005.06
|4
|2011.03.08 17:24
|buy
|2
|0.05
|1.61317
|0.00000
|0.00000
|5
|2011.03.08 17:24
|modify
|2
|0.05
|1.61317
|1.51327
|0.00000
|6
|2011.03.08 18:00
|close
|2
|0.05
|1.61479
|1.51327
|0.00000
|5.02
|10010.08
|7
|2011.03.09 10:27
|sell
|3
|0.05
|1.61799
|0.00000
|0.00000
|8
|2011.03.09 10:27
|modify
|3
|0.05
|1.61799
|1.71789
|0.00000
|9
|2011.03.09 11:20
|close
|3
|0.05
|1.61636
|1.71789
|0.00000
|5.04
|10015.12
|10
|2011.03.09 12:42
|sell
|4
|0.05
|1.61963
|0.00000
|0.00000
|11
|2011.03.09 12:42
|modify
|4
|0.05
|1.61963
|1.71953
|0.00000
|12
|2011.03.09 12:57
|close
|4
|0.05
|1.61799
|1.71953
|0.00000
|5.07
|10020.19
|13
|2011.03.09 14:45
|sell
|5
|0.05
|1.62192
|0.00000
|0.00000
|14
|2011.03.09 14:45
|modify
|5
|0.05
|1.62192
|1.72182
|0.00000
|15
|2011.03.09 16:40
|close
|5
|0.05
|1.62030
|1.72182
|0.00000
|5.00
|10025.19
|16
|2011.03.09 17:39
|buy
|6
|0.05
|1.61700
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.03.09 17:39
|modify
|6
|0.05
|1.61700
|1.51710
|0.00000
|18
|2011.03.09 18:01
|close
|6
|0.05
|1.61866
|1.51710
|0.00000
|5.13
|10030.32
|19
|2011.03.10 08:14
|buy
|7
|0.05
|1.61683
|0.00000
|0.00000
|20
|2011.03.10 08:14
|modify
|7
|0.05
|1.61683
|1.51693
|0.00000
|21
|2011.03.10 13:13
|close
|7
|0.05
|1.61846
|1.51693
|0.00000
|5.04
|10035.36
|22
|2011.03.10 13:13
|sell
|8
|0.05
|1.61854
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.03.10 13:13
|modify
|8
|0.05
|1.61854
|1.71844
|0.00000
|24
|2011.03.10 14:19
|close
|8
|0.05
|1.61689
|1.71844
|0.00000
|5.10
|10040.46
|25
|2011.03.10 15:43
|buy
|9
|0.05
|1.61354
|0.00000
|0.00000
|26
|2011.03.10 15:43
|modify
|9
|0.05
|1.61354
|1.51364
|0.00000
|27
|2011.03.11 18:20
|sell
|10
|0.05
|1.60429
|0.00000
|0.00000
|28
|2011.03.11 18:20
|modify
|10
|0.05
|1.60429
|1.70419
|0.00000
|29
|2011.03.11 18:53
|close
|10
|0.05
|1.60267
|1.70419
|0.00000
|5.05
|10045.51
|30
|2011.03.14 12:06
|sell
|11
|0.05
|1.60867
|0.00000
|0.00000
|31
|2011.03.14 12:06
|modify
|11
|0.05
|1.60867
|1.70857
|0.00000
|32
|2011.03.14 18:46
|close
|9
|0.05
|1.61571
|1.51364
|0.00000
|6.72
|10052.23
|33
|2011.03.15 05:52
|buy
|12
|0.05
|1.61387
|0.00000
|0.00000
|34
|2011.03.15 05:52
|modify
|12
|0.05
|1.61387
|1.51397
|0.00000
|35
|2011.03.15 06:11
|close
|12
|0.05
|1.61550
|1.51397
|0.00000
|5.04
|10057.27
|36
|2011.03.15 06:47
|buy
|13
|0.05
|1.61240
|0.00000
|0.00000
|37
|2011.03.15 06:47
|modify
|13
|0.05
|1.61240
|1.51250
|0.00000
|38
|2011.03.15 10:32
|close
|11
|0.05
|1.60703
|1.70857
|0.00000
|5.02
|10062.29
|39
|2011.03.15 19:10
|sell
|14
|0.05
|1.60787
|0.00000
|0.00000
|40
|2011.03.15 19:10
|modify
|14
|0.05
|1.60787
|1.70777
|0.00000
|41
|2011.03.16 04:10
|close
|14
|0.05
|1.60620
|1.70777
|0.00000
|5.12
|10067.40
|42
|2011.03.16 10:03
|sell
|15
|0.05
|1.60921
|0.00000
|0.00000
|43
|2011.03.16 10:03
|modify
|15
|0.05
|1.60921
|1.70911
|0.00000
|44
|2011.03.16 13:03
|close
|15
|0.05
|1.60759
|1.70911
|0.00000
|5.04
|10072.44
|45
|2011.03.17 10:41
|sell
|16
|0.05
|1.60606
|0.00000
|0.00000
|46
|2011.03.17 10:41
|modify
|16
|0.05
|1.60606
|1.70596
|0.00000
|47
|2011.03.17 11:14
|close
|16
|0.05
|1.60444
|1.70596
|0.00000
|5.05
|10077.49
|48
|2011.03.17 11:36
|sell
|17
|0.05
|1.60825
|0.00000
|0.00000
|49
|2011.03.17 11:36
|modify
|17
|0.05
|1.60825
|1.70815
|0.00000
|50
|2011.03.17 12:58
|close
|13
|0.05
|1.61403
|1.51250
|0.00000
|5.05
|10082.54
|51
|2011.03.18 03:17
|buy
|18
|0.05
|1.61039
|0.00000
|0.00000
|52
|2011.03.18 03:17
|modify
|18
|0.05
|1.61039
|1.51049
|0.00000
|53
|2011.03.18 04:13
|close
|18
|0.05
|1.61201
|1.51049
|0.00000
|5.02
|10087.56
|54
|2011.03.18 10:52
|buy
|19
|0.05
|1.61231
|0.00000
|0.00000
|55
|2011.03.18 10:52
|modify
|19
|0.05
|1.61231
|1.51241
|0.00000
|56
|2011.03.18 11:00
|close
|19
|0.05
|1.61402
|1.51241
|0.00000
|5.30
|10092.86
|57
|2011.03.18 11:53
|buy
|20
|0.05
|1.61051
|0.00000
|0.00000
|58
|2011.03.18 11:53
|modify
|20
|0.05
|1.61051
|1.51061
|0.00000
|59
|2011.03.18 12:00
|close
|17
|0.05
|1.60658
|1.70815
|0.00000
|5.12
|10097.98
|60
|2011.03.18 13:56
|close
|20
|0.05
|1.61214
|1.51061
|0.00000
|5.06
|10103.04
|61
|2011.03.18 14:49
|sell
|21
|0.05
|1.61588
|0.00000
|0.00000
|62
|2011.03.18 14:49
|modify
|21
|0.05
|1.61588
|1.71578
|0.00000
|63
|2011.03.23 12:02
|buy
|22
|0.05
|1.63341
|0.00000
|0.00000
|64
|2011.03.23 12:02
|modify
|22
|0.05
|1.63341
|1.53351
|0.00000
|65
|2011.03.24 16:33
|close
|21
|0.05
|1.61409
|1.71578
|0.00000
|5.04
|10108.08
|66
|2011.03.24 18:05
|sell
|23
|0.05
|1.62146
|0.00000
|0.00000
|67
|2011.03.24 18:05
|modify
|23
|0.05
|1.62146
|1.72136
|0.00000
|68
|2011.03.24 18:10
|close
|23
|0.05
|1.61984
|1.72136
|0.00000
|5.00
|10113.08
|69
|2011.03.28 17:29
|sell
|24
|0.05
|1.60092
|0.00000
|0.00000
|70
|2011.03.28 17:29
|modify
|24
|0.05
|1.60092
|1.70082
|0.00000
|71
|2011.03.28 23:56
|close
|24
|0.05
|1.59932
|1.70082
|0.00000
|5.00
|10118.08
|72
|2011.03.29 10:21
|sell
|25
|0.05
|1.60397
|0.00000
|0.00000
|73
|2011.03.29 10:21
|modify
|25
|0.05
|1.60397
|1.70387
|0.00000
|74
|2011.03.29 10:55
|close
|25
|0.05
|1.60235
|1.70387
|0.00000
|5.06
|10123.14
|75
|2011.03.30 10:47
|sell
|26
|0.05
|1.60251
|0.00000
|0.00000
|76
|2011.03.30 10:47
|modify
|26
|0.05
|1.60251
|1.70241
|0.00000
|77
|2011.04.01 15:33
|close
|26
|0.05
|1.60076
|1.70241
|0.00000
|5.14
|10128.28
|78
|2011.04.01 18:14
|sell
|27
|0.05
|1.60495
|0.00000
|0.00000
|79
|2011.04.01 18:14
|modify
|27
|0.05
|1.60495
|1.70485
|0.00000
|80
|2011.04.06 09:53
|close
|22
|0.05
|1.63505
|1.53351
|0.00000
|5.02
|10133.30
|81
|2011.04.06 11:30
|buy
|28
|0.05
|1.63100
|0.00000
|0.00000
|82
|2011.04.06 11:30
|modify
|28
|0.05
|1.63100
|1.53110
|0.00000
|83
|2011.04.06 20:18
|close
|28
|0.05
|1.63266
|1.53110
|0.00000
|5.08
|10138.38
|84
|2011.04.07 08:58
|buy
|29
|0.05
|1.62848
|0.00000
|0.00000
|85
|2011.04.07 08:58
|modify
|29
|0.05
|1.62848
|1.52858
|0.00000
|86
|2011.04.07 09:47
|close
|29
|0.05
|1.63011
|1.52858
|0.00000
|5.00
|10143.38
|87
|2011.04.07 15:58
|buy
|30
|0.05
|1.62878
|0.00000
|0.00000
|88
|2011.04.07 15:58
|modify
|30
|0.05
|1.62878
|1.52888
|0.00000
|89
|2011.04.07 16:44
|close
|30
|0.05
|1.63042
|1.52888
|0.00000
|5.03
|10148.41
|90
|2011.04.08 13:38
|buy
|31
|0.05
|1.63598
|0.00000
|0.00000
|91
|2011.04.08 13:38
|modify
|31
|0.05
|1.63598
|1.53608
|0.00000
|92
|2011.04.08 16:01
|close
|31
|0.05
|1.63762
|1.53608
|0.00000
|5.01
|10153.42
|93
|2011.04.08 18:38
|buy
|32
|0.05
|1.63477
|0.00000
|0.00000
|94
|2011.04.08 18:38
|modify
|32
|0.05
|1.63477
|1.53487
|0.00000
|95
|2011.04.08 22:48
|close
|32
|0.05
|1.63647
|1.53487
|0.00000
|5.19
|10158.61
|96
|2011.04.11 09:42
|buy
|33
|0.05
|1.63418
|0.00000
|0.00000
|97
|2011.04.11 09:42
|modify
|33
|0.05
|1.63418
|1.53428
|0.00000
|98
|2011.04.11 12:02
|close
|33
|0.05
|1.63582
|1.53428
|0.00000
|5.01
|10163.62
|99
|2011.04.11 21:12
|buy
|34
|0.05
|1.63515
|0.00000
|0.00000
|100
|2011.04.11 21:12
|modify
|34
|0.05
|1.63515
|1.53525
|0.00000
|101
|2011.04.14 17:30
|close
|34
|0.05
|1.63681
|1.53525
|0.00000
|5.07
|10168.69
|102
|2011.04.15 17:55
|buy
|35
|0.05
|1.63130
|0.00000
|0.00000
|103
|2011.04.15 17:55
|modify
|35
|0.05
|1.63130
|1.53140
|0.00000
|104
|2011.04.15 18:31
|close
|35
|0.05
|1.63296
|1.53140
|0.00000
|5.08
|10173.77
|105
|2011.04.18 04:10
|buy
|36
|0.05
|1.62854
|0.00000
|0.00000
|106
|2011.04.18 04:10
|modify
|36
|0.05
|1.62854
|1.52864
|0.00000
|107
|2011.04.18 05:42
|close
|36
|0.05
|1.63022
|1.52864
|0.00000
|5.15
|10178.92
|108
|2011.04.18 10:02
|buy
|37
|0.05
|1.62630
|0.00000
|0.00000
|109
|2011.04.18 10:02
|modify
|37
|0.05
|1.62630
|1.52640
|0.00000
|110
|2011.04.18 10:21
|close
|37
|0.05
|1.62793
|1.52640
|0.00000
|5.01
|10183.93
|111
|2011.04.18 10:31
|buy
|38
|0.05
|1.62576
|0.00000
|0.00000
|112
|2011.04.18 10:31
|modify
|38
|0.05
|1.62576
|1.52586
|0.00000
|113
|2011.04.18 11:18
|close
|38
|0.05
|1.62740
|1.52586
|0.00000
|5.04
|10188.97
|114
|2011.04.18 15:56
|buy
|39
|0.05
|1.62421
|0.00000
|0.00000
|115
|2011.04.18 15:56
|modify
|39
|0.05
|1.62421
|1.52431
|0.00000
|116
|2011.04.18 16:03
|close
|39
|0.05
|1.62585
|1.52431
|0.00000
|5.04
|10194.01
|117
|2011.04.18 17:46
|buy
|40
|0.05
|1.62414
|0.00000
|0.00000
|118
|2011.04.18 17:46
|modify
|40
|0.05
|1.62414
|1.52424
|0.00000
|119
|2011.04.18 21:51
|close
|40
|0.05
|1.62579
|1.52424
|0.00000
|5.07
|10199.08
|120
|2011.04.19 15:43
|buy
|41
|0.05
|1.62604
|0.00000
|0.00000
|121
|2011.04.19 15:43
|modify
|41
|0.05
|1.62604
|1.52614
|0.00000
|122
|2011.04.19 16:02
|close
|41
|0.05
|1.62767
|1.52614
|0.00000
|5.01
|10204.09
|123
|2011.04.20 11:31
|buy
|42
|0.05
|1.63323
|0.00000
|0.00000
|124
|2011.04.20 11:31
|modify
|42
|0.05
|1.63323
|1.53333
|0.00000
|125
|2011.04.20 12:00
|close
|42
|0.05
|1.63511
|1.53333
|0.00000
|5.75
|10209.84
|126
|2011.04.21 21:48
|buy
|43
|0.05
|1.65136
|0.00000
|0.00000
|127
|2011.04.21 21:48
|modify
|43
|0.05
|1.65136
|1.55146
|0.00000
|128
|2011.04.22 10:02
|close
|43
|0.05
|1.65306
|1.55146
|0.00000
|5.14
|10214.98
|129
|2011.04.25 04:58
|buy
|44
|0.05
|1.64950
|0.00000
|0.00000
|130
|2011.04.25 04:58
|modify
|44
|0.05
|1.64950
|1.54960
|0.00000
|131
|2011.04.25 07:25
|close
|44
|0.05
|1.65116
|1.54960
|0.00000
|5.03
|10220.01
|132
|2011.04.25 15:27
|buy
|45
|0.05
|1.65017
|0.00000
|0.00000
|133
|2011.04.25 15:27
|modify
|45
|0.05
|1.65017
|1.55027
|0.00000
|134
|2011.04.25 16:25
|close
|45
|0.05
|1.65184
|1.55027
|0.00000
|5.05
|10225.06
|135
|2011.04.25 16:52
|buy
|46
|0.05
|1.64808
|0.00000
|0.00000
|136
|2011.04.25 16:52
|modify
|46
|0.05
|1.64808
|1.54818
|0.00000
|137
|2011.04.25 18:43
|close
|46
|0.05
|1.64973
|1.54818
|0.00000
|5.00
|10230.06
|138
|2011.04.26 03:18
|buy
|47
|0.05
|1.64711
|0.00000
|0.00000
|139
|2011.04.26 03:18
|modify
|47
|0.05
|1.64711
|1.54721
|0.00000
|140
|2011.04.26 09:35
|close
|47
|0.05
|1.64877
|1.54721
|0.00000
|5.03
|10235.09
|141
|2011.04.26 14:47
|buy
|48
|0.05
|1.64651
|0.00000
|0.00000
|142
|2011.04.26 14:47
|modify
|48
|0.05
|1.64651
|1.54661
|0.00000
|143
|2011.04.26 15:02
|close
|48
|0.05
|1.64816
|1.54661
|0.00000
|5.01
|10240.10
|144
|2011.04.26 16:03
|buy
|49
|0.05
|1.64557
|0.00000
|0.00000
|145
|2011.04.26 16:03
|modify
|49
|0.05
|1.64557
|1.54567
|0.00000
|146
|2011.04.26 17:21
|close
|49
|0.05
|1.64722
|1.54567
|0.00000
|5.01
|10245.11
|147
|2011.04.27 10:00
|buy
|50
|0.05
|1.64628
|0.00000
|0.00000
|148
|2011.04.27 10:00
|modify
|50
|0.05
|1.64628
|1.54638
|0.00000
|149
|2011.04.27 10:15
|close
|50
|0.05
|1.64794
|1.54638
|0.00000
|5.04
|10250.15
|150
|2011.04.27 10:26
|buy
|51
|0.05
|1.64598
|0.00000
|0.00000
|151
|2011.04.27 10:26
|modify
|51
|0.05
|1.64598
|1.54608
|0.00000
|152
|2011.04.27 11:30
|close
|51
|0.05
|1.64767
|1.54608
|0.00000
|5.13
|10255.28
|153
|2011.04.27 19:20
|buy
|52
|0.05
|1.65081
|0.00000
|0.00000
|154
|2011.04.27 19:20
|modify
|52
|0.05
|1.65081
|1.55091
|0.00000
|155
|2011.04.27 19:34
|close
|52
|0.05
|1.65247
|1.55091
|0.00000
|5.02
|10260.30
|156
|2011.04.28 10:51
|buy
|53
|0.05
|1.66737
|0.00000
|0.00000
|157
|2011.04.28 10:51
|modify
|53
|0.05
|1.66737
|1.56747
|0.00000
|158
|2011.04.28 11:46
|close
|53
|0.05
|1.66904
|1.56747
|0.00000
|5.00
|10265.30
|159
|2011.04.28 12:08
|buy
|54
|0.05
|1.66639
|0.00000
|0.00000
|160
|2011.04.28 12:08
|modify
|54
|0.05
|1.66639
|1.56649
|0.00000
|161
|2011.04.28 16:53
|close
|54
|0.05
|1.66809
|1.56649
|0.00000
|5.10
|10270.40
|162
|2011.04.29 12:58
|buy
|55
|0.05
|1.66426
|0.00000
|0.00000
|163
|2011.04.29 12:58
|modify
|55
|0.05
|1.66426
|1.56436
|0.00000
|164
|2011.04.29 13:34
|close
|55
|0.05
|1.66594
|1.56436
|0.00000
|5.04
|10275.44
|165
|2011.05.02 02:06
|buy
|56
|0.05
|1.66738
|0.00000
|0.00000
|166
|2011.05.02 02:06
|modify
|56
|0.05
|1.66738
|1.56748
|0.00000
|167
|2011.05.02 02:27
|close
|56
|0.05
|1.66906
|1.56748
|0.00000
|5.03
|10280.47
|168
|2011.05.02 05:55
|buy
|57
|0.05
|1.66699
|0.00000
|0.00000
|169
|2011.05.02 05:55
|modify
|57
|0.05
|1.66699
|1.56709
|0.00000
|170
|2011.05.02 09:45
|close
|57
|0.05
|1.66866
|1.56709
|0.00000
|5.00
|10285.47
|171
|2011.05.02 22:40
|buy
|58
|0.05
|1.66625
|0.00000
|0.00000
|172
|2011.05.02 22:40
|modify
|58
|0.05
|1.66625
|1.56635
|0.00000
|173
|2011.06.23 11:30
|close
|27
|0.05
|1.60113
|1.70485
|0.00000
|5.06
|10290.53
|174
|2011.06.23 22:08
|sell
|59
|0.05
|1.60065
|0.00000
|0.00000
|175
|2011.06.23 22:08
|modify
|59
|0.05
|1.60065
|1.70055
|0.00000
|176
|2011.06.23 22:31
|close
|59
|0.05
|1.59905
|1.70055
|0.00000
|5.00
|10295.53
|177
|2011.06.24 11:54
|sell
|60
|0.05
|1.60181
|0.00000
|0.00000
|178
|2011.06.24 11:54
|modify
|60
|0.05
|1.60181
|1.70171
|0.00000
|179
|2011.06.24 13:38
|close
|60
|0.05
|1.60020
|1.70171
|0.00000
|5.03
|10300.56
|180
|2011.06.27 10:05
|sell
|61
|0.05
|1.59625
|0.00000
|0.00000
|181
|2011.06.27 10:05
|modify
|61
|0.05
|1.59625
|1.69615
|0.00000
|182
|2011.06.27 10:47
|close
|61
|0.05
|1.59464
|1.69615
|0.00000
|5.05
|10305.61
|183
|2011.06.27 12:24
|sell
|62
|0.05
|1.59780
|0.00000
|0.00000
|184
|2011.06.27 12:24
|modify
|62
|0.05
|1.59780
|1.69770
|0.00000
|185
|2011.06.27 15:21
|close
|62
|0.05
|1.59617
|1.69770
|0.00000
|5.11
|10310.72
|186
|2011.06.27 17:45
|sell
|63
|0.05
|1.60009
|0.00000
|0.00000
|187
|2011.06.27 17:45
|modify
|63
|0.05
|1.60009
|1.69999
|0.00000
|188
|2011.06.27 18:16
|close
|63
|0.05
|1.59849
|1.69999
|0.00000
|5.00
|10315.72
|189
|2011.06.28 10:39
|sell
|64
|0.05
|1.59914
|0.00000
|0.00000
|190
|2011.06.28 10:39
|modify
|64
|0.05
|1.59914
|1.69904
|0.00000
|191
|2011.06.28 11:30
|close
|64
|0.05
|1.59754
|1.69904
|0.00000
|5.01
|10320.73
|192
|2011.06.28 15:27
|sell
|65
|0.05
|1.59827
|0.00000
|0.00000
|193
|2011.06.28 15:27
|modify
|65
|0.05
|1.59827
|1.69817
|0.00000
|194
|2011.06.28 16:33
|close
|65
|0.05
|1.59665
|1.69817
|0.00000
|5.07
|10325.80
|195
|2011.06.28 17:10
|sell
|66
|0.05
|1.60093
|0.00000
|0.00000
|196
|2011.06.28 17:10
|modify
|66
|0.05
|1.60093
|1.70083
|0.00000
|197
|2011.06.28 20:12
|close
|66
|0.05
|1.59932
|1.70083
|0.00000
|5.03
|10330.83
|198
|2011.06.29 10:54
|buy
|67
|0.10
|1.59718
|0.00000
|0.00000
|199
|2011.06.29 10:54
|modify
|67
|0.10
|1.59718
|1.49728
|0.00000
|200
|2011.06.29 18:24
|sell
|68
|0.05
|1.60638
|0.00000
|0.00000
|201
|2011.06.29 18:24
|modify
|68
|0.05
|1.60638
|1.70628
|0.00000
|202
|2011.06.30 11:17
|close
|68
|0.05
|1.60462
|1.70628
|0.00000
|5.23
|10336.06
|203
|2011.06.30 17:59
|sell
|69
|0.05
|1.60520
|0.00000
|0.00000
|204
|2011.06.30 17:59
|modify
|69
|0.05
|1.60520
|1.70510
|0.00000
|205
|2011.07.01 02:28
|close
|69
|0.05
|1.60354
|1.70510
|0.00000
|5.10
|10341.16
|206
|2011.07.01 09:12
|sell
|70
|0.05
|1.60798
|0.00000
|0.00000
|207
|2011.07.01 09:12
|modify
|70
|0.05
|1.60798
|1.70788
|0.00000
|208
|2011.07.01 11:27
|close
|70
|0.05
|1.60635
|1.70788
|0.00000
|5.07
|10346.23
|209
|2011.07.01 17:24
|sell
|71
|0.05
|1.60551
|0.00000
|0.00000
|210
|2011.07.01 17:24
|modify
|71
|0.05
|1.60551
|1.70541
|0.00000
|211
|2011.07.01 17:57
|close
|71
|0.05
|1.60388
|1.70541
|0.00000
|5.08
|10351.31
|212
|2011.07.01 18:03
|sell
|72
|0.05
|1.60638
|0.00000
|0.00000
|213
|2011.07.01 18:03
|modify
|72
|0.05
|1.60638
|1.70628
|0.00000
|214
|2011.07.05 04:42
|close
|72
|0.05
|1.60472
|1.70628
|0.00000
|5.00
|10356.31
|215
|2011.07.05 11:29
|sell
|73
|0.05
|1.60557
|0.00000
|0.00000
|216
|2011.07.05 11:29
|modify
|73
|0.05
|1.60557
|1.70547
|0.00000
|217
|2011.07.06 09:37
|close
|73
|0.05
|1.60388
|1.70547
|0.00000
|5.19
|10361.50
|218
|2011.07.07 11:01
|sell
|74
|0.05
|1.60136
|0.00000
|0.00000
|219
|2011.07.07 11:01
|modify
|74
|0.05
|1.60136
|1.70126
|0.00000
|220
|2011.07.07 11:12
|close
|74
|0.05
|1.59974
|1.70126
|0.00000
|5.06
|10366.56
|221
|2011.07.08 15:33
|sell
|75
|0.05
|1.59850
|0.00000
|0.00000
|222
|2011.07.08 15:33
|modify
|75
|0.05
|1.59850
|1.69840
|0.00000
|223
|2011.07.11 09:36
|close
|75
|0.05
|1.59685
|1.69840
|0.00000
|5.09
|10371.65
|224
|2011.07.12 15:39
|sell
|76
|0.05
|1.58613
|0.00000
|0.00000
|225
|2011.07.12 15:39
|modify
|76
|0.05
|1.58613
|1.68603
|0.00000
|226
|2011.07.12 15:53
|close
|76
|0.05
|1.58454
|1.68603
|0.00000
|5.02
|10376.67
|227
|2011.07.12 17:19
|sell
|77
|0.05
|1.58839
|0.00000
|0.00000
|228
|2011.07.12 17:19
|modify
|77
|0.05
|1.58839
|1.68829
|0.00000
|229
|2011.07.21 15:18
|close
|67
|0.10
|1.62076
|1.49728
|0.00000
|145.49
|10522.16
|230
|2011.07.21 15:18
|close
|58
|0.05
|1.62076
|1.56635
|0.00000
|-140.34
|10381.82
|231
|2011.07.22 11:21
|buy
|78
|0.05
|1.62740
|0.00000
|0.00000
|232
|2011.07.22 11:21
|modify
|78
|0.05
|1.62740
|1.52750
|0.00000
|233
|2011.07.22 11:37
|close
|78
|0.05
|1.62905
|1.52750
|0.00000
|5.06
|10386.88
|234
|2011.07.22 15:57
|buy
|79
|0.05
|1.62746
|0.00000
|0.00000
|235
|2011.07.22 15:57
|modify
|79
|0.05
|1.62746
|1.52756
|0.00000
|236
|2011.07.22 17:38
|close
|79
|0.05
|1.62913
|1.52756
|0.00000
|5.13
|10392.01
|237
|2011.07.25 10:20
|buy
|80
|0.05
|1.62759
|0.00000
|0.00000
|238
|2011.07.25 10:20
|modify
|80
|0.05
|1.62759
|1.52769
|0.00000
|239
|2011.07.25 10:50
|close
|80
|0.05
|1.62923
|1.52769
|0.00000
|5.03
|10397.04
|240
|2011.07.25 11:57
|buy
|81
|0.05
|1.62646
|0.00000
|0.00000
|241
|2011.07.25 11:57
|modify
|81
|0.05
|1.62646
|1.52656
|0.00000
|242
|2011.07.25 12:05
|close
|81
|0.05
|1.62810
|1.52656
|0.00000
|5.04
|10402.08
|243
|2011.07.27 10:10
|buy
|82
|0.05
|1.63958
|0.00000
|0.00000
|244
|2011.07.27 10:10
|modify
|82
|0.05
|1.63958
|1.53968
|0.00000
|245
|2011.07.27 10:32
|close
|82
|0.05
|1.64122
|1.53968
|0.00000
|5.00
|10407.08
|246
|2011.07.27 13:22
|buy
|83
|0.05
|1.63841
|0.00000
|0.00000
|247
|2011.07.27 13:22
|modify
|83
|0.05
|1.63841
|1.53851
|0.00000
|248
|2011.07.29 16:40
|close
|83
|0.05
|1.64005
|1.53851
|0.00000
|5.00
|10412.08
|249
|2011.08.01 01:00
|buy
|84
|0.05
|1.63930
|0.00000
|0.00000
|250
|2011.08.01 01:00
|modify
|84
|0.05
|1.63930
|1.53940
|0.00000
|251
|2011.08.01 01:47
|close
|84
|0.05
|1.64097
|1.53940
|0.00000
|5.09
|10417.17
|252
|2011.08.01 11:28
|buy
|85
|0.05
|1.64091
|0.00000
|0.00000
|253
|2011.08.01 11:28
|modify
|85
|0.05
|1.64091
|1.54101
|0.00000
|254
|2011.08.01 12:09
|close
|85
|0.05
|1.64257
|1.54101
|0.00000
|5.05
|10422.22
|255
|2011.08.01 15:01
|buy
|86
|0.05
|1.63939
|0.00000
|0.00000
|256
|2011.08.01 15:01
|modify
|86
|0.05
|1.63939
|1.53949
|0.00000
|257
|2011.08.03 17:59
|close
|86
|0.05
|1.64105
|1.53949
|0.00000
|5.06
|10427.28
|258
|2011.08.04 05:19
|buy
|87
|0.05
|1.63960
|0.00000
|0.00000
|259
|2011.08.04 05:19
|modify
|87
|0.05
|1.63960
|1.53970
|0.00000
|260
|2011.08.08 01:00
|close
|87
|0.05
|1.64539
|1.53970
|0.00000
|17.59
|10444.87
|261
|2011.08.08 06:53
|buy
|88
|0.05
|1.63885
|0.00000
|0.00000
|262
|2011.08.08 06:53
|modify
|88
|0.05
|1.63885
|1.53895
|0.00000
|263
|2011.08.08 07:39
|close
|88
|0.05
|1.64049
|1.53895
|0.00000
|5.00
|10449.87
|264
|2011.08.08 14:44
|buy
|89
|0.05
|1.63895
|0.00000
|0.00000
|265
|2011.08.08 14:44
|modify
|89
|0.05
|1.63895
|1.53905
|0.00000
|266
|2011.08.09 12:35
|close
|89
|0.05
|1.64060
|1.53905
|0.00000
|5.03
|10454.90
|267
|2011.08.09 16:09
|buy
|90
|0.05
|1.63134
|0.00000
|0.00000
|268
|2011.08.09 16:09
|modify
|90
|0.05
|1.63134
|1.53144
|0.00000
|269
|2011.08.09 16:27
|close
|90
|0.05
|1.63299
|1.53144
|0.00000
|5.05
|10459.95
|270
|2011.08.09 16:51
|buy
|91
|0.05
|1.63056
|0.00000
|0.00000
|271
|2011.08.09 16:51
|modify
|91
|0.05
|1.63056
|1.53066
|0.00000
|272
|2011.08.10 00:29
|close
|91
|0.05
|1.63223
|1.53066
|0.00000
|5.12
|10465.07
|273
|2011.08.10 09:34
|buy
|92
|0.05
|1.62547
|0.00000
|0.00000
|274
|2011.08.10 09:34
|modify
|92
|0.05
|1.62547
|1.52557
|0.00000
|275
|2011.08.10 09:56
|close
|92
|0.05
|1.62710
|1.52557
|0.00000
|5.01
|10470.08
|276
|2011.08.10 11:18
|buy
|93
|0.05
|1.62371
|0.00000
|0.00000
|277
|2011.08.10 11:18
|modify
|93
|0.05
|1.62371
|1.52381
|0.00000
|278
|2011.08.10 12:01
|close
|93
|0.05
|1.62535
|1.52381
|0.00000
|5.05
|10475.13
|279
|2011.08.10 12:30
|buy
|94
|0.05
|1.62201
|0.00000
|0.00000
|280
|2011.08.10 12:30
|modify
|94
|0.05
|1.62201
|1.52211
|0.00000
|281
|2011.08.10 12:53
|close
|94
|0.05
|1.62364
|1.52211
|0.00000
|5.02
|10480.15
|282
|2011.08.10 16:05
|buy
|95
|0.05
|1.62114
|0.00000
|0.00000
|283
|2011.08.10 16:05
|modify
|95
|0.05
|1.62114
|1.52124
|0.00000
|284
|2011.08.11 17:47
|close
|95
|0.05
|1.62277
|1.52124
|0.00000
|5.02
|10485.17
|285
|2011.08.12 10:12
|buy
|96
|0.05
|1.61808
|0.00000
|0.00000
|286
|2011.08.12 10:12
|modify
|96
|0.05
|1.61808
|1.51818
|0.00000
|287
|2011.08.12 11:00
|close
|96
|0.05
|1.61971
|1.51818
|0.00000
|5.03
|10490.20
|288
|2011.08.15 09:58
|buy
|97
|0.05
|1.62618
|0.00000
|0.00000
|289
|2011.08.15 09:58
|modify
|97
|0.05
|1.62618
|1.52628
|0.00000
|290
|2011.08.15 10:24
|close
|97
|0.05
|1.62782
|1.52628
|0.00000
|5.04
|10495.24
|291
|2011.08.16 09:04
|buy
|98
|0.05
|1.63422
|0.00000
|0.00000
|292
|2011.08.16 09:04
|modify
|98
|0.05
|1.63422
|1.53432
|0.00000
|293
|2011.08.16 11:58
|close
|98
|0.05
|1.63586
|1.53432
|0.00000
|5.01
|10500.25
|294
|2011.08.17 03:11
|buy
|99
|0.05
|1.64217
|0.00000
|0.00000
|295
|2011.08.17 03:11
|modify
|99
|0.05
|1.64217
|1.54227
|0.00000
|296
|2011.08.17 07:54
|close
|99
|0.05
|1.64382
|1.54227
|0.00000
|5.02
|10505.27
|297
|2011.08.17 11:30
|buy
|100
|0.05
|1.63992
|0.00000
|0.00000
|298
|2011.08.17 11:30
|modify
|100
|0.05
|1.63992
|1.54002
|0.00000
|299
|2011.08.17 12:16
|close
|100
|0.05
|1.64156
|1.54002
|0.00000
|5.00
|10510.27
|300
|2011.08.18 12:23
|buy
|101
|0.05
|1.64903
|0.00000
|0.00000
|301
|2011.08.18 12:23
|modify
|101
|0.05
|1.64903
|1.54913
|0.00000
|302
|2011.08.18 12:28
|close
|101
|0.05
|1.65068
|1.54913
|0.00000
|5.00
|10515.27
|303
|2011.08.18 13:48
|buy
|102
|0.05
|1.64872
|0.00000
|0.00000
|304
|2011.08.18 13:48
|modify
|102
|0.05
|1.64872
|1.54882
|0.00000
|305
|2011.08.18 14:57
|close
|102
|0.05
|1.65037
|1.54882
|0.00000
|5.00
|10520.27
|306
|2011.08.18 17:06
|buy
|103
|0.05
|1.64640
|0.00000
|0.00000
|307
|2011.08.18 17:06
|modify
|103
|0.05
|1.64640
|1.54650
|0.00000
|308
|2011.08.18 18:23
|close
|103
|0.05
|1.64806
|1.54650
|0.00000
|5.04
|10525.31
|309
|2011.08.19 10:46
|buy
|104
|0.05
|1.64543
|0.00000
|0.00000
|310
|2011.08.19 10:46
|modify
|104
|0.05
|1.64543
|1.54553
|0.00000
|311
|2011.08.19 10:53
|close
|104
|0.05
|1.64708
|1.54553
|0.00000
|5.01
|10530.32
|312
|2011.08.19 20:24
|buy
|105
|0.05
|1.65288
|0.00000
|0.00000
|313
|2011.08.19 20:24
|modify
|105
|0.05
|1.65288
|1.55298
|0.00000
|314
|2011.08.23 10:59
|close
|105
|0.05
|1.65454
|1.55298
|0.00000
|5.02
|10535.34
|315
|2011.08.23 15:42
|buy
|106
|0.05
|1.64991
|0.00000
|0.00000
|316
|2011.08.23 15:42
|modify
|106
|0.05
|1.64991
|1.55001
|0.00000
|317
|2011.08.23 16:52
|close
|106
|0.05
|1.65157
|1.55001
|0.00000
|5.03
|10540.37
|318
|2011.08.24 14:35
|buy
|107
|0.05
|1.64786
|0.00000
|0.00000
|319
|2011.08.24 14:35
|modify
|107
|0.05
|1.64786
|1.54796
|0.00000
|320
|2011.09.09 18:15
|close
|77
|0.05
|1.58519
|1.68829
|0.00000
|5.04
|10545.41
|321
|2011.09.12 12:46
|sell
|108
|0.05
|1.58568
|0.00000
|0.00000
|322
|2011.09.12 12:46
|modify
|108
|0.05
|1.58568
|1.68558
|0.00000
|323
|2011.09.12 13:05
|close
|108
|0.05
|1.58407
|1.68558
|0.00000
|5.08
|10550.49
|324
|2011.09.12 15:25
|sell
|109
|0.05
|1.58852
|0.00000
|0.00000
|325
|2011.09.12 15:25
|modify
|109
|0.05
|1.58852
|1.68842
|0.00000
|326
|2011.09.12 15:39
|close
|109
|0.05
|1.58693
|1.68842
|0.00000
|5.01
|10555.50
|327
|2011.09.12 22:53
|sell
|110
|0.05
|1.58477
|0.00000
|0.00000
|328
|2011.09.12 22:53
|modify
|110
|0.05
|1.58477
|1.68467
|0.00000
|329
|2011.09.13 09:02
|close
|110
|0.05
|1.58315
|1.68467
|0.00000
|5.04
|10560.54
|330
|2011.09.13 16:33
|sell
|111
|0.05
|1.58451
|0.00000
|0.00000
|331
|2011.09.13 16:33
|modify
|111
|0.05
|1.58451
|1.68441
|0.00000
|332
|2011.09.13 16:41
|close
|111
|0.05
|1.58291
|1.68441
|0.00000
|5.05
|10565.59
|333
|2011.09.14 12:13
|sell
|112
|0.05
|1.57800
|0.00000
|0.00000
|334
|2011.09.14 12:13
|modify
|112
|0.05
|1.57800
|1.67790
|0.00000
|335
|2011.09.14 12:27
|close
|112
|0.05
|1.57642
|1.67790
|0.00000
|5.01
|10570.60
|336
|2011.09.14 13:07
|sell
|113
|0.05
|1.57896
|0.00000
|0.00000
|337
|2011.09.14 13:07
|modify
|113
|0.05
|1.57896
|1.67886
|0.00000
|338
|2011.09.14 13:28
|close
|113
|0.05
|1.57736
|1.67886
|0.00000
|5.07
|10575.67
|339
|2011.09.14 13:49
|sell
|114
|0.05
|1.58000
|0.00000
|0.00000
|340
|2011.09.14 13:49
|modify
|114
|0.05
|1.58000
|1.67990
|0.00000
|341
|2011.09.14 16:56
|close
|114
|0.05
|1.57842
|1.67990
|0.00000
|5.01
|10580.68
|342
|2011.09.15 11:31
|sell
|115
|0.05
|1.57924
|0.00000
|0.00000
|343
|2011.09.15 11:31
|modify
|115
|0.05
|1.57924
|1.67914
|0.00000
|344
|2011.09.16 10:05
|close
|115
|0.05
|1.57761
|1.67914
|0.00000
|5.09
|10585.76
|345
|2011.09.16 12:55
|sell
|116
|0.05
|1.58110
|0.00000
|0.00000
|346
|2011.09.16 12:55
|modify
|116
|0.05
|1.58110
|1.68100
|0.00000
|347
|2011.09.16 14:39
|close
|116
|0.05
|1.57950
|1.68100
|0.00000
|5.06
|10590.82
|348
|2011.09.16 17:15
|sell
|117
|0.05
|1.58379
|0.00000
|0.00000
|349
|2011.09.16 17:15
|modify
|117
|0.05
|1.58379
|1.68369
|0.00000
|350
|2011.09.16 17:28
|close
|117
|0.05
|1.58219
|1.68369
|0.00000
|5.06
|10595.88
|351
|2011.09.19 10:01
|sell
|118
|0.05
|1.57334
|0.00000
|0.00000
|352
|2011.09.19 10:01
|modify
|118
|0.05
|1.57334
|1.67324
|0.00000
|353
|2011.09.19 14:19
|close
|118
|0.05
|1.57175
|1.67324
|0.00000
|5.06
|10600.94
|354
|2011.09.19 21:12
|sell
|119
|0.05
|1.57025
|0.00000
|0.00000
|355
|2011.09.19 21:12
|modify
|119
|0.05
|1.57025
|1.67015
|0.00000
|356
|2011.09.20 01:21
|close
|119
|0.05
|1.56865
|1.67015
|0.00000
|5.02
|10605.96
|357
|2011.09.20 10:08
|sell
|120
|0.05
|1.57013
|0.00000
|0.00000
|358
|2011.09.20 10:08
|modify
|120
|0.05
|1.57013
|1.67003
|0.00000
|359
|2011.09.20 11:47
|close
|120
|0.05
|1.56856
|1.67003
|0.00000
|5.00
|10610.96
|360
|2011.09.20 12:52
|sell
|121
|0.05
|1.57255
|0.00000
|0.00000
|361
|2011.09.20 12:52
|modify
|121
|0.05
|1.57255
|1.67245
|0.00000
|362
|2011.09.20 13:24
|close
|121
|0.05
|1.57096
|1.67245
|0.00000
|5.06
|10616.02
|363
|2011.09.21 09:34
|buy
|122
|0.10
|1.57056
|0.00000
|0.00000
|364
|2011.09.21 09:34
|modify
|122
|0.10
|1.57056
|1.47066
|0.00000
|365
|2011.09.21 20:05
|sell
|123
|0.05
|1.56557
|0.00000
|0.00000
|366
|2011.09.21 20:05
|modify
|123
|0.05
|1.56557
|1.66547
|0.00000
|367
|2011.09.21 21:24
|close
|123
|0.05
|1.56392
|1.66547
|0.00000
|5.28
|10621.30
|368
|2011.09.22 03:06
|s/l
|107
|0.05
|1.54796
|1.54796
|0.00000
|-322.69
|10298.61
|369
|2011.09.22 09:58
|sell
|124
|0.05
|1.54974
|0.00000
|0.00000
|370
|2011.09.22 09:58
|modify
|124
|0.05
|1.54974
|1.64964
|0.00000
|371
|2011.09.22 10:26
|close
|124
|0.05
|1.54819
|1.64964
|0.00000
|5.01
|10303.62
|372
|2011.09.22 21:27
|sell
|125
|0.05
|1.54094
|0.00000
|0.00000
|373
|2011.09.22 21:27
|modify
|125
|0.05
|1.54094
|1.64084
|0.00000
|374
|2011.09.22 21:31
|close
|125
|0.05
|1.53939
|1.64084
|0.00000
|5.03
|10308.65
|375
|2011.09.23 02:49
|sell
|126
|0.05
|1.53902
|0.00000
|0.00000
|376
|2011.09.23 02:49
|modify
|126
|0.05
|1.53902
|1.63892
|0.00000
|377
|2011.09.29 16:52
|close
|122
|0.10
|1.57135
|1.47066
|0.00000
|5.03
|10313.68
|378
|2011.09.29 19:39
|buy
|127
|0.05
|1.56374
|0.00000
|0.00000
|379
|2011.09.29 19:39
|modify
|127
|0.05
|1.56374
|1.46384
|0.00000
|380
|2011.09.30 19:49
|close
|127
|0.05
|1.56532
|1.46384
|0.00000
|5.05
|10318.73
|381
|2011.09.30 22:58
|buy
|128
|0.05
|1.55955
|0.00000
|0.00000
|382
|2011.09.30 22:58
|modify
|128
|0.05
|1.55955
|1.45965
|0.00000
|383
|2011.10.04 13:19
|close
|126
|0.05
|1.53725
|1.63892
|0.00000
|5.01
|10323.74
|384
|2011.10.04 17:44
|sell
|129
|0.05
|1.54109
|0.00000
|0.00000
|385
|2011.10.04 17:44
|modify
|129
|0.05
|1.54109
|1.64099
|0.00000
|386
|2011.10.04 18:02
|close
|129
|0.05
|1.53955
|1.64099
|0.00000
|5.00
|10328.74
|387
|2011.10.04 22:50
|sell
|130
|0.05
|1.54220
|0.00000
|0.00000
|388
|2011.10.04 22:50
|modify
|130
|0.05
|1.54220
|1.64210
|0.00000
|389
|2011.10.05 17:46
|close
|130
|0.05
|1.54062
|1.64210
|0.00000
|5.05
|10333.79
|390
|2011.10.05 21:04
|sell
|131
|0.05
|1.54680
|0.00000
|0.00000
|391
|2011.10.05 21:04
|modify
|131
|0.05
|1.54680
|1.64670
|0.00000
|392
|2011.10.06 05:00
|close
|131
|0.05
|1.54516
|1.64670
|0.00000
|5.06
|10338.85
|393
|2011.10.06 11:05
|sell
|132
|0.05
|1.54559
|0.00000
|0.00000
|394
|2011.10.06 11:05
|modify
|132
|0.05
|1.54559
|1.64549
|0.00000
|395
|2011.10.06 14:00
|close
|132
|0.05
|1.54397
|1.64549
|0.00000
|5.25
|10344.10
|396
|2011.10.06 17:33
|sell
|133
|0.05
|1.53968
|0.00000
|0.00000
|397
|2011.10.06 17:33
|modify
|133
|0.05
|1.53968
|1.63958
|0.00000
|398
|2011.10.06 17:41
|close
|133
|0.05
|1.53812
|1.63958
|0.00000
|5.07
|10349.17
|399
|2011.10.06 18:17
|sell
|134
|0.05
|1.53998
|0.00000
|0.00000
|400
|2011.10.06 18:17
|modify
|134
|0.05
|1.53998
|1.63988
|0.00000
|401
|2011.10.06 18:23
|close
|134
|0.05
|1.53844
|1.63988
|0.00000
|5.01
|10354.18
|402
|2011.10.06 18:39
|sell
|135
|0.05
|1.54017
|0.00000
|0.00000
|403
|2011.10.06 18:39
|modify
|135
|0.05
|1.54017
|1.64007
|0.00000
|404
|2011.10.06 19:10
|close
|135
|0.05
|1.53862
|1.64007
|0.00000
|5.04
|10359.22
|405
|2011.10.06 20:13
|sell
|136
|0.05
|1.54081
|0.00000
|0.00000
|406
|2011.10.06 20:13
|modify
|136
|0.05
|1.54081
|1.64071
|0.00000
|407
|2011.10.07 17:15
|close
|128
|0.05
|1.56112
|1.45965
|0.00000
|5.03
|10364.25
|408
|2011.10.07 20:33
|buy
|137
|0.05
|1.55496
|0.00000
|0.00000
|409
|2011.10.07 20:33
|modify
|137
|0.05
|1.55496
|1.45506
|0.00000
|410
|2011.10.07 20:56
|close
|137
|0.05
|1.55653
|1.45506
|0.00000
|5.04
|10369.29
|411
|2011.10.11 18:17
|buy
|138
|0.05
|1.55970
|0.00000
|0.00000
|412
|2011.10.11 18:17
|modify
|138
|0.05
|1.55970
|1.45980
|0.00000
|413
|2011.10.11 20:56
|close
|138
|0.05
|1.56127
|1.45980
|0.00000
|5.03
|10374.32
|414
|2011.10.12 14:29
|buy
|139
|0.05
|1.57346
|0.00000
|0.00000
|415
|2011.10.12 14:29
|modify
|139
|0.05
|1.57346
|1.47356
|0.00000
|416
|2011.10.12 16:58
|close
|139
|0.05
|1.57505
|1.47356
|0.00000
|5.05
|10379.37
|417
|2011.10.13 11:14
|buy
|140
|0.05
|1.57138
|0.00000
|0.00000
|418
|2011.10.13 11:14
|modify
|140
|0.05
|1.57138
|1.47148
|0.00000
|419
|2011.10.13 18:01
|close
|140
|0.05
|1.57298
|1.47148
|0.00000
|5.09
|10384.46
|420
|2011.10.14 03:59
|buy
|141
|0.05
|1.57241
|0.00000
|0.00000
|421
|2011.10.14 03:59
|modify
|141
|0.05
|1.57241
|1.47251
|0.00000
|422
|2011.10.14 04:34
|close
|141
|0.05
|1.57399
|1.47251
|0.00000
|5.02
|10389.48
|423
|2011.10.17 12:47
|buy
|142
|0.05
|1.57782
|0.00000
|0.00000
|424
|2011.10.17 12:47
|modify
|142
|0.05
|1.57782
|1.47792
|0.00000
|425
|2011.10.18 04:53
|close
|142
|0.05
|1.57942
|1.47792
|0.00000
|5.07
|10394.55
|426
|2011.10.18 10:11
|buy
|143
|0.05
|1.57683
|0.00000
|0.00000
|427
|2011.10.18 10:11
|modify
|143
|0.05
|1.57683
|1.47693
|0.00000
|428
|2011.10.19 12:13
|close
|143
|0.05
|1.57842
|1.47693
|0.00000
|5.04
|10399.59
|429
|2011.10.19 21:08
|buy
|144
|0.05
|1.57719
|0.00000
|0.00000
|430
|2011.10.19 21:08
|modify
|144
|0.05
|1.57719
|1.47729
|0.00000
|431
|2011.10.20 12:40
|close
|144
|0.05
|1.57877
|1.47729
|0.00000
|5.00
|10404.59
|432
|2011.10.20 16:56
|buy
|145
|0.05
|1.57349
|0.00000
|0.00000
|433
|2011.10.20 16:56
|modify
|145
|0.05
|1.57349
|1.47359
|0.00000
|434
|2011.10.20 17:15
|close
|145
|0.05
|1.57507
|1.47359
|0.00000
|5.02
|10409.61
|435
|2011.10.20 17:25
|buy
|146
|0.05
|1.57277
|0.00000
|0.00000
|436
|2011.10.20 17:25
|modify
|146
|0.05
|1.57277
|1.47287
|0.00000
|437
|2011.10.20 19:32
|close
|146
|0.05
|1.57439
|1.47287
|0.00000
|5.14
|10414.75
|438
|2011.10.21 10:03
|buy
|147
|0.05
|1.57712
|0.00000
|0.00000
|439
|2011.10.21 10:03
|modify
|147
|0.05
|1.57712
|1.47722
|0.00000
|440
|2011.10.21 11:55
|close
|147
|0.05
|1.57871
|1.47722
|0.00000
|5.04
|10419.79
|441
|2011.10.24 11:55
|buy
|148
|0.05
|1.59379
|0.00000
|0.00000
|442
|2011.10.24 11:55
|modify
|148
|0.05
|1.59379
|1.49389
|0.00000
|443
|2011.10.24 14:52
|close
|148
|0.05
|1.59540
|1.49389
|0.00000
|5.05
|10424.84
|444
|2011.10.24 16:21
|buy
|149
|0.05
|1.59056
|0.00000
|0.00000
|445
|2011.10.24 16:21
|modify
|149
|0.05
|1.59056
|1.49066
|0.00000
|446
|2011.10.24 16:32
|close
|149
|0.05
|1.59217
|1.49066
|0.00000
|5.06
|10429.90
|447
|2011.10.25 17:06
|buy
|150
|0.05
|1.59706
|0.00000
|0.00000
|448
|2011.10.25 17:06
|modify
|150
|0.05
|1.59706
|1.49716
|0.00000
|449
|2011.10.25 17:17
|close
|150
|0.05
|1.59867
|1.49716
|0.00000
|5.04
|10434.94
|450
|2011.10.26 12:26
|buy
|151
|0.05
|1.59957
|0.00000
|0.00000
|451
|2011.10.26 12:26
|modify
|151
|0.05
|1.59957
|1.49967
|0.00000
|452
|2011.10.26 17:15
|close
|151
|0.05
|1.60117
|1.49967
|0.00000
|5.00
|10439.94
|453
|2011.10.26 18:25
|buy
|152
|0.05
|1.59653
|0.00000
|0.00000
|454
|2011.10.26 18:25
|modify
|152
|0.05
|1.59653
|1.49663
|0.00000
|455
|2011.10.27 04:09
|close
|152
|0.05
|1.59813
|1.49663
|0.00000
|5.01
|10444.95
|456
|2011.10.31 06:09
|buy
|153
|0.05
|1.60863
|0.00000
|0.00000
|457
|2011.10.31 06:09
|modify
|153
|0.05
|1.60863
|1.50873
|0.00000
|458
|2011.10.31 19:47
|close
|153
|0.05
|1.61025
|1.50873
|0.00000
|5.03
|10449.98
|459
|2011.10.31 20:24
|buy
|154
|0.05
|1.61265
|0.00000
|0.00000
|460
|2011.10.31 20:24
|modify
|154
|0.05
|1.61265
|1.51275
|0.00000
|461
|2011.10.31 21:41
|close
|154
|0.05
|1.61427
|1.51275
|0.00000
|5.02
|10455.00
|462
|2011.11.01 09:15
|buy
|155
|0.05
|1.60322
|0.00000
|0.00000
|463
|2011.11.01 09:15
|modify
|155
|0.05
|1.60322
|1.50332
|0.00000
|464
|2011.11.01 10:05
|close
|155
|0.05
|1.60483
|1.50332
|0.00000
|5.02
|10460.02
|465
|2011.11.01 11:11
|buy
|156
|0.05
|1.60174
|0.00000
|0.00000
|466
|2011.11.01 11:11
|modify
|156
|0.05
|1.60174
|1.50184
|0.00000
|467
|2011.11.01 11:59
|close
|156
|0.05
|1.60336
|1.50184
|0.00000
|5.05
|10465.07
|468
|2011.11.01 12:21
|buy
|157
|0.05
|1.59993
|0.00000
|0.00000
|469
|2011.11.01 12:21
|modify
|157
|0.05
|1.59993
|1.50003
|0.00000
|470
|2011.11.02 12:12
|close
|157
|0.05
|1.60153
|1.50003
|0.00000
|5.00
|10470.07
|471
|2011.11.02 14:57
|buy
|158
|0.05
|1.59729
|0.00000
|0.00000
|472
|2011.11.02 14:57
|modify
|158
|0.05
|1.59729
|1.49739
|0.00000
|473
|2011.11.02 15:06
|close
|158
|0.05
|1.59889
|1.49739
|0.00000
|5.00
|10475.07
|474
|2011.11.02 20:34
|buy
|159
|0.05
|1.59626
|0.00000
|0.00000
|475
|2011.11.02 20:34
|modify
|159
|0.05
|1.59626
|1.49636
|0.00000
|476
|2011.11.03 14:15
|close
|159
|0.05
|1.59786
|1.49636
|0.00000
|5.01
|10480.08
|477
|2011.11.03 18:03
|buy
|160
|0.05
|1.59557
|0.00000
|0.00000
|478
|2011.11.03 18:03
|modify
|160
|0.05
|1.59557
|1.49567
|0.00000
|479
|2011.11.03 18:10
|close
|160
|0.05
|1.59717
|1.49567
|0.00000
|5.01
|10485.09
|480
|2011.11.04 17:24
|buy
|161
|0.05
|1.59829
|0.00000
|0.00000
|481
|2011.11.04 17:24
|modify
|161
|0.05
|1.59829
|1.49839
|0.00000
|482
|2011.11.04 17:27
|close
|161
|0.05
|1.59991
|1.49839
|0.00000
|5.06
|10490.15
|483
|2011.11.04 18:15
|buy
|162
|0.05
|1.59770
|0.00000
|0.00000
|484
|2011.11.04 18:15
|modify
|162
|0.05
|1.59770
|1.49780
|0.00000
|485
|2011.11.04 19:12
|close
|162
|0.05
|1.59931
|1.49780
|0.00000
|5.03
|10495.18
|486
|2011.11.07 11:17
|buy
|163
|0.05
|1.59854
|0.00000
|0.00000
|487
|2011.11.07 11:17
|modify
|163
|0.05
|1.59854
|1.49864
|0.00000
|488
|2011.11.07 11:42
|close
|163
|0.05
|1.60014
|1.49864
|0.00000
|5.00
|10500.18
|489
|2011.11.09 12:13
|buy
|164
|0.05
|1.60611
|0.00000
|0.00000
|490
|2011.11.09 12:13
|modify
|164
|0.05
|1.60611
|1.50621
|0.00000
|491
|2011.11.11 18:37
|close
|164
|0.05
|1.60775
|1.50621
|0.00000
|5.10
|10505.28
|492
|2011.11.11 19:07
|buy
|165
|0.05
|1.60657
|0.00000
|0.00000
|493
|2011.11.11 19:07
|modify
|165
|0.05
|1.60657
|1.50667
|0.00000
|494
|2011.11.11 19:18
|close
|165
|0.05
|1.60822
|1.50667
|0.00000
|5.13
|10510.41
|495
|2011.11.14 11:01
|buy
|166
|0.05
|1.60284
|0.00000
|0.00000
|496
|2011.11.14 11:01
|modify
|166
|0.05
|1.60284
|1.50294
|0.00000
|497
|2011.12.29 13:27
|close
|136
|0.05
|1.53713
|1.64071
|0.00000
|5.01
|10515.43
|498
|2011.12.30 10:37
|sell
|167
|0.05
|1.54340
|0.00000
|0.00000
|499
|2011.12.30 10:37
|modify
|167
|0.05
|1.54340
|1.64330
|0.00000
|500
|2011.12.30 11:22
|close
|167
|0.05
|1.54185
|1.64330
|0.00000
|5.03
|10520.46
|501
|2011.12.30 15:01
|sell
|168
|0.05
|1.54639
|0.00000
|0.00000
|502
|2011.12.30 15:01
|modify
|168
|0.05
|1.54639
|1.64629
|0.00000
|503
|2012.01.06 16:39
|close
|168
|0.05
|1.54466
|1.64629
|0.00000
|5.02
|10525.48
|504
|2012.01.09 10:33
|sell
|169
|0.05
|1.54464
|0.00000
|0.00000
|505
|2012.01.09 10:33
|modify
|169
|0.05
|1.54464
|1.64454
|0.00000
|506
|2012.01.09 10:43
|close
|169
|0.05
|1.54309
|1.64454
|0.00000
|5.02
|10530.50
|507
|2012.01.09 11:36
|sell
|170
|0.05
|1.54495
|0.00000
|0.00000
|508
|2012.01.09 11:36
|modify
|170
|0.05
|1.54495
|1.64485
|0.00000
|509
|2012.01.09 12:17
|close
|170
|0.05
|1.54337
|1.64485
|0.00000
|5.12
|10535.62
|510
|2012.01.10 12:25
|sell
|171
|0.05
|1.54899
|0.00000
|0.00000
|511
|2012.01.10 12:25
|modify
|171
|0.05
|1.54899
|1.64889
|0.00000
|512
|2012.01.10 13:13
|close
|171
|0.05
|1.54742
|1.64889
|0.00000
|5.07
|10540.69
|513
|2012.01.12 12:51
|sell
|172
|0.05
|1.53354
|0.00000
|0.00000
|514
|2012.01.12 12:51
|modify
|172
|0.05
|1.53354
|1.63344
|0.00000
|515
|2012.01.12 16:30
|close
|172
|0.05
|1.53199
|1.63344
|0.00000
|5.06
|10545.75
|516
|2012.01.13 09:09
|sell
|173
|0.05
|1.53646
|0.00000
|0.00000
|517
|2012.01.13 09:09
|modify
|173
|0.05
|1.53646
|1.63636
|0.00000
|518
|2012.01.13 12:00
|close
|173
|0.05
|1.53492
|1.63636
|0.00000
|5.02
|10550.77
|519
|2013.02.06 07:30
|sell
|174
|0.05
|1.56531
|0.00000
|0.00000
|520
|2013.02.06 07:30
|modify
|174
|0.05
|1.56531
|1.66521
|0.00000
|521
|2013.02.06 09:36
|close
|174
|0.05
|1.56373
|1.66521
|0.00000
|5.05
|10555.82
|522
|2013.02.06 11:39
|sell
|175
|0.05
|1.56602
|0.00000
|0.00000
|523
|2013.02.06 11:39
|modify
|175
|0.05
|1.56602
|1.66592
|0.00000
|524
|2013.02.06 16:48
|close
|175
|0.05
|1.56445
|1.66592
|0.00000
|5.02
|10560.84
|525
|2013.02.07 10:18
|sell
|176
|0.05
|1.56917
|0.00000
|0.00000
|526
|2013.02.07 10:18
|modify
|176
|0.05
|1.56917
|1.66907
|0.00000
|527
|2013.02.07 10:44
|close
|176
|0.05
|1.56758
|1.66907
|0.00000
|5.07
|10565.91
|528
|2013.02.07 12:05
|sell
|177
|0.05
|1.56992
|0.00000
|0.00000
|529
|2013.02.07 12:05
|modify
|177
|0.05
|1.56992
|1.66982
|0.00000
|530
|2013.02.11 13:48
|close
|177
|0.05
|1.56829
|1.66982
|0.00000
|5.03
|10570.94
|531
|2013.02.12 17:07
|sell
|178
|0.05
|1.56323
|0.00000
|0.00000
|532
|2013.02.12 17:07
|modify
|178
|0.05
|1.56323
|1.66313
|0.00000
|533
|2013.02.12 17:13
|close
|178
|0.05
|1.56166
|1.66313
|0.00000
|5.03
|10575.97
|534
|2013.02.12 17:44
|sell
|179
|0.05
|1.56316
|0.00000
|0.00000
|535
|2013.02.12 17:44
|modify
|179
|0.05
|1.56316
|1.66306
|0.00000
|536
|2013.02.13 12:35
|close
|179
|0.05
|1.56155
|1.66306
|0.00000
|5.08
|10581.05
|537
|2013.02.15 09:59
|sell
|180
|0.05
|1.55426
|0.00000
|0.00000
|538
|2013.02.15 09:59
|modify
|180
|0.05
|1.55426
|1.65416
|0.00000
|539
|2013.02.15 10:39
|close
|180
|0.05
|1.55270
|1.65416
|0.00000
|5.02
|10586.07
|540
|2013.02.15 17:27
|sell
|181
|0.05
|1.55305
|0.00000
|0.00000
|541
|2013.02.15 17:27
|modify
|181
|0.05
|1.55305
|1.65295
|0.00000
|542
|2013.02.15 17:57
|close
|181
|0.05
|1.55149
|1.65295
|0.00000
|5.03
|10591.10
|543
|2013.02.18 14:56
|sell
|182
|0.05
|1.54958
|0.00000
|0.00000
|544
|2013.02.18 14:56
|modify
|182
|0.05
|1.54958
|1.64948
|0.00000
|545
|2013.02.18 15:47
|close
|182
|0.05
|1.54802
|1.64948
|0.00000
|5.04
|10596.14
|546
|2013.02.19 10:37
|sell
|183
|0.05
|1.55022
|0.00000
|0.00000
|547
|2013.02.19 10:37
|modify
|183
|0.05
|1.55022
|1.65012
|0.00000
|548
|2013.02.19 11:44
|close
|183
|0.05
|1.54864
|1.65012
|0.00000
|5.10
|10601.24
|549
|2013.02.21 11:30
|sell
|184
|0.05
|1.52229
|0.00000
|0.00000
|550
|2013.02.21 11:30
|modify
|184
|0.05
|1.52229
|1.62219
|0.00000
|551
|2013.02.21 12:28
|close
|184
|0.05
|1.52077
|1.62219
|0.00000
|5.00
|10606.24
|552
|2013.02.21 13:29
|sell
|185
|0.05
|1.52410
|0.00000
|0.00000
|553
|2013.02.21 13:29
|modify
|185
|0.05
|1.52410
|1.62400
|0.00000
|554
|2013.02.21 16:55
|close
|185
|0.05
|1.52253
|1.62400
|0.00000
|5.16
|10611.40
|555
|2013.02.22 06:05
|sell
|186
|0.05
|1.52827
|0.00000
|0.00000
|556
|2013.02.22 06:05
|modify
|186
|0.05
|1.52827
|1.62817
|0.00000
|557
|2013.02.22 09:40
|close
|186
|0.05
|1.52674
|1.62817
|0.00000
|5.01
|10616.41
|558
|2013.02.22 14:44
|sell
|187
|0.05
|1.52995
|0.00000
|0.00000
|559
|2013.02.22 14:44
|modify
|187
|0.05
|1.52995
|1.62985
|0.00000
|560
|2013.02.22 15:34
|close
|187
|0.05
|1.52842
|1.62985
|0.00000
|5.01
|10621.42
|561
|2013.02.25 19:43
|sell
|188
|0.05
|1.51451
|0.00000
|0.00000
|562
|2013.02.25 19:43
|modify
|188
|0.05
|1.51451
|1.61441
|0.00000
|563
|2013.02.26 13:50
|close
|188
|0.05
|1.51296
|1.61441
|0.00000
|5.04
|10626.46
|564
|2013.02.26 17:00
|sell
|189
|0.05
|1.52004
|0.00000
|0.00000
|565
|2013.02.26 17:00
|modify
|189
|0.05
|1.52004
|1.61994
|0.00000
|566
|2013.02.26 17:01
|close
|189
|0.05
|1.51852
|1.61994
|0.00000
|5.00
|10631.46
|567
|2013.02.27 12:11
|sell
|190
|0.05
|1.51469
|0.00000
|0.00000
|568
|2013.02.27 12:11
|modify
|190
|0.05
|1.51469
|1.61459
|0.00000
|569
|2013.02.27 12:24
|close
|190
|0.05
|1.51315
|1.61459
|0.00000
|5.09
|10636.55
|570
|2013.02.27 15:22
|sell
|191
|0.05
|1.51683
|0.00000
|0.00000
|571
|2013.02.27 15:22
|modify
|191
|0.05
|1.51683
|1.61673
|0.00000
|572
|2013.02.27 15:28
|close
|191
|0.05
|1.51529
|1.61673
|0.00000
|5.08
|10641.63
|573
|2013.02.27 17:13
|sell
|192
|0.05
|1.51802
|0.00000
|0.00000
|574
|2013.02.27 17:13
|modify
|192
|0.05
|1.51802
|1.61792
|0.00000
|575
|2013.02.27 17:42
|close
|192
|0.05
|1.51650
|1.61792
|0.00000
|5.01
|10646.64
|576
|2013.02.28 10:53
|sell
|193
|0.05
|1.51981
|0.00000
|0.00000
|577
|2013.02.28 10:53
|modify
|193
|0.05
|1.51981
|1.61971
|0.00000
|578
|2013.02.28 11:05
|close
|193
|0.05
|1.51827
|1.61971
|0.00000
|5.07
|10651.71
|579
|2013.02.28 13:50
|sell
|194
|0.05
|1.52086
|0.00000
|0.00000
|580
|2013.02.28 13:50
|modify
|194
|0.05
|1.52086
|1.62076
|0.00000
|581
|2013.02.28 13:59
|close
|194
|0.05
|1.51931
|1.62076
|0.00000
|5.10
|10656.81
|582
|2013.03.01 11:27
|buy
|195
|0.10
|1.51506
|0.00000
|0.00000
|583
|2013.03.01 11:27
|modify
|195
|0.10
|1.51506
|1.41516
|0.00000
|584
|2013.03.01 11:55
|s/l
|166
|0.05
|1.50294
|1.50294
|0.00000
|-332.35
|10324.46
|585
|2013.03.04 21:55
|sell
|196
|0.05
|1.51143
|0.00000
|0.00000
|586
|2013.03.04 21:55
|modify
|196
|0.05
|1.51143
|1.61133
|0.00000
|587
|2013.03.05 11:28
|close
|195
|0.10
|1.51584
|1.41516
|0.00000
|5.15
|10329.61
|588
|2013.03.05 17:09
|buy
|197
|0.05
|1.51294
|0.00000
|0.00000
|589
|2013.03.05 17:09
|modify
|197
|0.05
|1.51294
|1.41304
|0.00000
|590
|2013.03.05 18:56
|close
|196
|0.05
|1.50989
|1.61133
|0.00000
|5.02
|10334.62
|591
|2013.03.06 03:04
|close
|197
|0.05
|1.51446
|1.41304
|0.00000
|5.02
|10339.64
|592
|2013.03.06 11:26
|buy
|198
|0.05
|1.50957
|0.00000
|0.00000
|593
|2013.03.06 11:26
|modify
|198
|0.05
|1.50957
|1.40967
|0.00000
|594
|2013.03.07 13:59
|sell
|199
|0.05
|1.50213
|0.00000
|0.00000
|595
|2013.03.07 13:59
|modify
|199
|0.05
|1.50213
|1.60203
|0.00000
|596
|2013.03.07 23:59
|close at stop
|199
|0.05
|1.50126
|1.60203
|0.00000
|2.90
|10342.54
|597
|2013.03.07 23:59
|close at stop
|198
|0.05
|1.50100
|1.40967
|0.00000
|-28.55
|10313.99