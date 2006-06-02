Strategy Tester Report
MaChannel

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2006.06.02 00:00 - 2006.07.02 00:00 (2006.06.02 - 2006.07.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=200; TrailingStop=50; StopLoss=500; Lots=5; Slippage=5; CurrentBar=1; Expiration=7200; HedgeLevel=6; Size=4; Step=1; UseClose=false; USMA=10; LSMA=8;
Bars in test34704Ticks modelled114617Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit104989.58Gross profit110582.06Gross loss-5592.47
Profit factor19.77Expected payoff4038.06
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown5478.33 (3.41%)Relative drawdown3.41% (5478.33)
Total trades26Short positions (won %)6 (83.33%)Long positions (won %)20 (75.00%)
Profit trades (% of total)20 (76.92%)Loss trades (% of total)6 (23.08%)
Largestprofit trade8444.60loss trade-1226.49
Averageprofit trade5529.10loss trade-932.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (71491.67)consecutive losses (loss in money)5 (-5478.33)
Maximalconsecutive profit (count of wins)71491.67 (15)consecutive loss (count of losses)-5478.33 (5)
Averageconsecutive wins10consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.02 17:00buy15.001.20661.15661.2266
22006.06.02 17:00buy stop25.001.20731.15731.2273
32006.06.02 17:00buy stop35.001.20741.15741.2274
42006.06.02 17:00buy stop45.001.20751.15751.2275
52006.06.02 17:00buy stop55.001.20761.15761.2276
62006.06.02 17:14buy25.001.20731.15731.2273
72006.06.02 17:14buy35.001.20741.15741.2274
82006.06.02 17:14buy45.001.20751.15751.2275
92006.06.02 17:15buy55.001.20761.15761.2276
102006.06.06 12:24modify15.001.20661.20661.2266
112006.06.06 12:25modify15.001.20661.20671.2266
122006.06.06 12:25modify15.001.20661.20681.2266
132006.06.06 12:25modify15.001.20661.20691.2266
142006.06.06 13:42modify15.001.20661.20701.2266
152006.06.06 13:42modify15.001.20661.20711.2266
162006.06.06 13:42modify15.001.20661.20721.2266
172006.06.06 13:43modify15.001.20661.20731.2266
182006.06.06 13:43modify15.001.20661.20741.2266
192006.06.06 13:58modify15.001.20661.20751.2266
202006.06.06 13:59modify15.001.20661.20761.2266
212006.06.06 13:59modify15.001.20661.20771.2266
222006.06.06 14:07modify15.001.20661.20781.2266
232006.06.06 14:07modify15.001.20661.20791.2266
242006.06.06 14:07modify15.001.20661.20801.2266
252006.06.06 14:07modify15.001.20661.20821.2266
262006.06.06 14:13modify15.001.20661.20851.2266
272006.06.06 14:13modify15.001.20661.20871.2266
282006.06.06 14:13modify15.001.20661.20881.2266
292006.06.06 14:13modify15.001.20661.20891.2266
302006.06.06 14:13modify15.001.20661.20901.2266
312006.06.06 14:13modify15.001.20661.20951.2266
322006.06.06 14:14modify15.001.20661.20961.2266
332006.06.06 14:15modify15.001.20661.20971.2266
342006.06.06 14:15modify15.001.20661.20991.2266
352006.06.06 14:16modify15.001.20661.21011.2266
362006.06.06 14:16modify15.001.20661.21021.2266
372006.06.06 14:16modify15.001.20661.21031.2266
382006.06.06 14:16modify15.001.20661.21051.2266
392006.06.06 14:16modify15.001.20661.21061.2266
402006.06.06 14:33modify15.001.20661.21081.2266
412006.06.06 14:33modify15.001.20661.21091.2266
422006.06.06 14:50modify15.001.20661.21111.2266
432006.06.06 14:55modify15.001.20661.21121.2266
442006.06.06 15:31modify15.001.20661.21131.2266
452006.06.06 15:31modify15.001.20661.21141.2266
462006.06.06 15:34modify15.001.20661.21181.2266
472006.06.06 15:35modify15.001.20661.21191.2266
482006.06.06 15:36modify15.001.20661.21201.2266
492006.06.06 15:38modify15.001.20661.21211.2266
502006.06.06 15:39modify15.001.20661.21221.2266
512006.06.06 16:42modify15.001.20661.21231.2266
522006.06.06 16:42modify15.001.20661.21241.2266
532006.06.06 16:59modify15.001.20661.21261.2266
542006.06.06 16:59modify15.001.20661.21281.2266
552006.06.07 08:30modify15.001.20661.21301.2266
562006.06.07 08:30modify15.001.20661.21351.2266
572006.06.07 08:31modify15.001.20661.21361.2266
582006.06.07 08:31modify15.001.20661.21391.2266
592006.06.07 08:31modify15.001.20661.21431.2266
602006.06.07 08:31modify15.001.20661.21561.2266
612006.06.07 13:32modify15.001.20661.21581.2266
622006.06.07 13:32modify15.001.20661.21591.2266
632006.06.07 13:32modify15.001.20661.21601.2266
642006.06.07 13:32modify15.001.20661.21611.2266
652006.06.07 13:45modify15.001.20661.21671.2266
662006.06.07 13:46modify15.001.20661.21691.2266
672006.06.07 13:46modify15.001.20661.21721.2266
682006.06.07 15:32modify15.001.20661.21791.2266
692006.06.07 15:33modify15.001.20661.21801.2266
702006.06.07 15:33modify15.001.20661.21811.2266
712006.06.07 15:45modify15.001.20661.21861.2266
722006.06.07 15:46modify15.001.20661.21871.2266
732006.06.07 15:46modify15.001.20661.21881.2266
742006.06.07 15:46modify15.001.20661.21891.2266
752006.06.07 15:47modify15.001.20661.21901.2266
762006.06.07 15:50modify15.001.20661.21911.2266
772006.06.07 15:50modify15.001.20661.21921.2266
782006.06.07 18:03s/l15.001.21921.21921.22665315.9755315.97
792006.06.07 18:03modify25.001.20731.21421.2273
802006.06.07 18:03modify25.001.20731.21431.2273
812006.06.07 18:03modify25.001.20731.21441.2273
822006.06.07 18:03modify25.001.20731.21461.2273
832006.06.07 18:07modify25.001.20731.21471.2273
842006.06.07 18:07modify25.001.20731.21491.2273
852006.06.07 18:08modify25.001.20731.21511.2273
862006.06.07 18:13modify25.001.20731.21521.2273
872006.06.07 18:13modify25.001.20731.21531.2273
882006.06.07 18:20modify25.001.20731.21541.2273
892006.06.07 18:21modify25.001.20731.21551.2273
902006.06.07 18:54modify25.001.20731.21561.2273
912006.06.07 18:57modify25.001.20731.21571.2273
922006.06.07 19:01modify25.001.20731.21591.2273
932006.06.07 19:23modify25.001.20731.21601.2273
942006.06.07 20:12modify25.001.20731.21621.2273
952006.06.07 20:12modify25.001.20731.21631.2273
962006.06.07 20:12modify25.001.20731.21651.2273
972006.06.07 20:13modify25.001.20731.21671.2273
982006.06.07 22:56modify25.001.20731.21691.2273
992006.06.07 22:57modify25.001.20731.21701.2273
1002006.06.07 22:58modify25.001.20731.21711.2273
1012006.06.08 03:23modify25.001.20731.21721.2273
1022006.06.08 03:24modify25.001.20731.21731.2273
1032006.06.08 03:25modify25.001.20731.21741.2273
1042006.06.08 03:25modify25.001.20731.21751.2273
1052006.06.08 03:28modify25.001.20731.21761.2273
1062006.06.08 09:04modify25.001.20731.21771.2273
1072006.06.08 09:04modify25.001.20731.21781.2273
1082006.06.08 09:04modify25.001.20731.21801.2273
1092006.06.08 09:04modify25.001.20731.21811.2273
1102006.06.08 09:04modify25.001.20731.21821.2273
1112006.06.08 09:17modify25.001.20731.21841.2273
1122006.06.08 09:18modify25.001.20731.21851.2273
1132006.06.08 09:18modify25.001.20731.21861.2273
1142006.06.08 09:18modify25.001.20731.21871.2273
1152006.06.08 09:19modify25.001.20731.21881.2273
1162006.06.08 09:19modify25.001.20731.21891.2273
1172006.06.08 09:19modify25.001.20731.21901.2273
1182006.06.08 09:19modify25.001.20731.21951.2273
1192006.06.08 09:19modify25.001.20731.21961.2273
1202006.06.08 09:19modify25.001.20731.21981.2273
1212006.06.08 09:19modify25.001.20731.21991.2273
1222006.06.08 09:21modify25.001.20731.22001.2273
1232006.06.08 12:40modify25.001.20731.22011.2273
1242006.06.08 12:41modify25.001.20731.22021.2273
1252006.06.08 12:43modify25.001.20731.22031.2273
1262006.06.08 13:48modify25.001.20731.22041.2273
1272006.06.08 13:48modify25.001.20731.22051.2273
1282006.06.08 13:49modify25.001.20731.22061.2273
1292006.06.08 13:49modify25.001.20731.22091.2273
1302006.06.08 13:49modify25.001.20731.22101.2273
1312006.06.08 13:49modify25.001.20731.22121.2273
1322006.06.08 13:49modify25.001.20731.22131.2273
1332006.06.08 13:53modify25.001.20731.22141.2273
1342006.06.08 13:53modify25.001.20731.22151.2273
1352006.06.08 13:53modify25.001.20731.22161.2273
1362006.06.08 13:53modify25.001.20731.22171.2273
1372006.06.08 13:53modify25.001.20731.22181.2273
1382006.06.08 14:02modify25.001.20731.22201.2273
1392006.06.08 14:03t/p25.001.22731.22201.22738444.6063760.57
1402006.06.08 14:03t/p35.001.22741.15741.22748444.6072205.16
1412006.06.08 14:03modify45.001.20751.22241.2275
1422006.06.08 14:03t/p45.001.22751.22241.22758442.6280647.78
1432006.06.08 14:03t/p55.001.22761.15761.22768442.6189090.39
1442006.06.08 15:00sell65.001.23181.28181.2118
1452006.06.08 15:00sell stop75.001.23111.28111.2111
1462006.06.08 15:00sell stop85.001.23101.28101.2110
1472006.06.08 15:00sell stop95.001.23091.28091.2109
1482006.06.08 15:00sell stop105.001.23081.28081.2108
1492006.06.08 17:00expiration75.001.23111.28111.2111
1502006.06.08 17:00expiration85.001.23101.28101.2110
1512006.06.08 17:00expiration95.001.23091.28091.2109
1522006.06.08 17:00expiration105.001.23081.28081.2108
1532006.06.15 15:09modify65.001.23181.23181.2118
1542006.06.15 15:09modify65.001.23181.23171.2118
1552006.06.15 15:10modify65.001.23181.23141.2118
1562006.06.15 15:10modify65.001.23181.23131.2118
1572006.06.15 15:10modify65.001.23181.23111.2118
1582006.06.15 16:59s/l65.001.23111.23111.2118-114.1488976.24
1592006.06.16 04:00buy115.001.22971.17971.2497
1602006.06.16 04:00buy stop125.001.23041.18041.2504
1612006.06.16 04:00buy stop135.001.23051.18051.2505
1622006.06.16 04:00buy stop145.001.23061.18061.2506
1632006.06.16 04:00buy stop155.001.23071.18071.2507
1642006.06.16 04:53buy125.001.23041.18041.2504
1652006.06.16 04:55buy135.001.23051.18051.2505
1662006.06.16 04:55buy145.001.23061.18061.2506
1672006.06.16 04:55buy155.001.23071.18071.2507
1682006.06.19 03:01modify115.001.22971.23071.2497
1692006.06.19 03:02modify115.001.22971.23111.2497
1702006.06.19 03:04modify115.001.22971.23201.2497
1712006.06.19 03:46modify115.001.22971.23321.2497
1722006.06.19 14:32modify115.001.22971.23381.2497
1732006.06.19 14:45modify115.001.22971.23451.2497
1742006.06.19 14:45modify115.001.22971.23461.2497
1752006.06.19 14:46modify115.001.22971.23491.2497
1762006.06.19 15:03modify115.001.22971.23511.2497
1772006.06.19 15:07modify115.001.22971.23531.2497
1782006.06.19 15:09modify115.001.22971.23551.2497
1792006.06.19 15:30modify115.001.22971.23591.2497
1802006.06.19 15:46modify115.001.22971.23641.2497
1812006.06.19 16:28modify115.001.22971.23651.2497
1822006.06.19 16:29modify115.001.22971.23661.2497
1832006.06.19 16:42modify115.001.22971.23691.2497
1842006.06.19 16:43modify115.001.22971.23711.2497
1852006.06.19 16:56modify115.001.22971.23741.2497
1862006.06.19 16:57modify115.001.22971.23751.2497
1872006.06.19 17:43modify115.001.22971.23761.2497
1882006.06.19 17:55modify115.001.22971.23801.2497
1892006.06.19 17:57modify115.001.22971.23821.2497
1902006.06.20 09:03s/l115.001.23821.23821.24973532.0692508.30
1912006.06.20 09:03modify125.001.23041.23301.2504
1922006.06.20 09:06modify125.001.23041.23311.2504
1932006.06.20 09:07modify125.001.23041.23321.2504
1942006.06.20 09:07modify125.001.23041.23351.2504
1952006.06.20 09:08modify125.001.23041.23361.2504
1962006.06.20 09:08modify125.001.23041.23371.2504
1972006.06.20 09:25modify125.001.23041.23401.2504
1982006.06.20 09:36modify125.001.23041.23421.2504
1992006.06.20 09:36modify125.001.23041.23431.2504
2002006.06.20 09:37modify125.001.23041.23441.2504
2012006.06.20 09:38modify125.001.23041.23461.2504
2022006.06.20 10:07modify125.001.23041.23471.2504
2032006.06.20 10:07modify125.001.23041.23481.2504
2042006.06.20 10:21modify125.001.23041.23501.2504
2052006.06.20 10:23modify125.001.23041.23511.2504
2062006.06.20 10:34modify125.001.23041.23551.2504
2072006.06.20 10:35modify125.001.23041.23561.2504
2082006.06.20 10:37modify125.001.23041.23571.2504
2092006.06.20 10:37modify125.001.23041.23581.2504
2102006.06.20 11:06modify125.001.23041.23591.2504
2112006.06.20 11:19modify125.001.23041.23621.2504
2122006.06.20 11:20modify125.001.23041.23631.2504
2132006.06.20 11:33modify125.001.23041.23641.2504
2142006.06.20 11:33modify125.001.23041.23661.2504
2152006.06.20 11:34modify125.001.23041.23671.2504
2162006.06.20 11:35modify125.001.23041.23681.2504
2172006.06.20 11:35modify125.001.23041.23691.2504
2182006.06.20 11:36modify125.001.23041.23701.2504
2192006.06.20 12:35modify125.001.23041.23711.2504
2202006.06.20 14:15modify125.001.23041.23761.2504
2212006.06.20 14:29modify125.001.23041.23821.2504
2222006.06.20 14:30modify125.001.23041.23831.2504
2232006.06.20 14:31modify125.001.23041.23841.2504
2242006.06.20 14:31modify125.001.23041.23861.2504
2252006.06.20 14:31modify125.001.23041.23871.2504
2262006.06.20 14:32modify125.001.23041.23881.2504
2272006.06.20 16:01s/l125.001.23881.23881.25043490.0395998.33
2282006.06.20 16:01modify135.001.23051.23361.2505
2292006.06.20 16:01modify135.001.23051.23371.2505
2302006.06.20 16:02modify135.001.23051.23381.2505
2312006.06.20 16:12modify135.001.23051.23391.2505
2322006.06.20 16:12modify135.001.23051.23451.2505
2332006.06.20 16:14modify135.001.23051.23481.2505
2342006.06.20 16:25modify135.001.23051.23491.2505
2352006.06.20 16:27modify135.001.23051.23501.2505
2362006.06.20 16:27modify135.001.23051.23541.2505
2372006.06.20 16:28modify135.001.23051.23561.2505
2382006.06.20 16:28modify135.001.23051.23571.2505
2392006.06.20 16:29modify135.001.23051.23591.2505
2402006.06.20 16:30modify135.001.23051.23601.2505
2412006.06.20 17:28modify135.001.23051.23611.2505
2422006.06.20 19:01s/l135.001.23611.23611.25052366.1398364.46
2432006.06.20 19:08modify145.001.23061.23141.2506
2442006.06.20 19:10modify145.001.23061.23161.2506
2452006.06.20 19:22modify145.001.23061.23221.2506
2462006.06.20 19:23modify145.001.23061.23231.2506
2472006.06.20 19:24modify145.001.23061.23261.2506
2482006.06.20 19:24modify145.001.23061.23271.2506
2492006.06.20 19:26modify145.001.23061.23301.2506
2502006.06.20 19:26modify145.001.23061.23311.2506
2512006.06.20 20:25modify145.001.23061.23331.2506
2522006.06.20 21:00modify145.001.23061.23341.2506
2532006.06.20 21:10modify145.001.23061.23351.2506
2542006.06.20 21:21modify145.001.23061.23371.2506
2552006.06.20 21:22modify145.001.23061.23381.2506
2562006.06.20 21:23modify145.001.23061.23391.2506
2572006.06.20 22:00modify145.001.23061.23401.2506
2582006.06.20 22:21modify145.001.23061.23411.2506
2592006.06.20 22:22modify145.001.23061.23421.2506
2602006.06.21 11:51s/l145.001.23421.23421.25061607.2199971.67
2612006.06.21 12:02modify155.001.23071.23071.2507
2622006.06.21 12:03modify155.001.23071.23091.2507
2632006.06.21 12:03modify155.001.23071.23101.2507
2642006.06.21 12:04modify155.001.23071.23121.2507
2652006.06.21 12:04modify155.001.23071.23131.2507
2662006.06.21 12:05modify155.001.23071.23141.2507
2672006.06.21 14:01modify155.001.23071.23191.2507
2682006.06.21 14:02modify155.001.23071.23201.2507
2692006.06.21 14:02modify155.001.23071.23211.2507
2702006.06.21 14:02modify155.001.23071.23231.2507
2712006.06.21 18:45s/l155.001.23231.23231.2507797.84100769.51
2722006.06.21 20:00buy165.001.23281.18281.2528
2732006.06.21 20:00buy stop175.001.23351.18351.2535
2742006.06.21 20:00buy stop185.001.23361.18361.2536
2752006.06.21 20:00buy stop195.001.23371.18371.2537
2762006.06.21 20:00buy stop205.001.23381.18381.2538
2772006.06.21 20:02buy175.001.23351.18351.2535
2782006.06.21 20:02buy185.001.23361.18361.2536
2792006.06.21 20:02buy195.001.23371.18371.2537
2802006.06.21 20:02buy205.001.23381.18381.2538
2812006.06.22 11:03modify165.001.23281.23321.2528
2822006.06.22 12:02modify165.001.23281.23731.2528
2832006.06.22 12:53s/l165.001.23731.23731.25281967.13102736.64
2842006.06.22 12:57modify175.001.23351.23471.2535
2852006.06.22 12:57modify175.001.23351.23481.2535
2862006.06.22 12:59modify175.001.23351.23591.2535
2872006.06.22 13:00modify175.001.23351.23601.2535
2882006.06.22 13:00modify175.001.23351.23611.2535
2892006.06.22 13:02modify175.001.23351.23731.2535
2902006.06.22 14:02modify175.001.23351.23821.2535
2912006.06.22 14:04modify175.001.23351.23831.2535
2922006.06.22 14:57modify175.001.23351.23851.2535
2932006.06.22 15:03modify175.001.23351.23871.2535
2942006.06.22 15:56modify175.001.23351.23901.2535
2952006.06.22 15:57modify175.001.23351.23921.2535
2962006.06.22 16:57modify175.001.23351.23941.2535
2972006.06.22 16:57modify175.001.23351.23951.2535
2982006.06.23 09:53modify175.001.23351.23961.2535
2992006.06.23 10:31modify175.001.23351.23971.2535
3002006.06.23 10:31modify175.001.23351.23981.2535
3012006.06.23 10:31modify175.001.23351.24041.2535
3022006.06.23 10:31modify175.001.23351.24051.2535
3032006.06.23 10:33modify175.001.23351.24071.2535
3042006.06.23 10:34modify175.001.23351.24101.2535
3052006.06.23 10:35modify175.001.23351.24111.2535
3062006.06.23 10:35modify175.001.23351.24121.2535
3072006.06.23 10:36modify175.001.23351.24131.2535
3082006.06.23 10:36modify175.001.23351.24141.2535
3092006.06.23 10:50modify175.001.23351.24161.2535
3102006.06.23 10:52modify175.001.23351.24171.2535
3112006.06.23 11:33modify175.001.23351.24181.2535
3122006.06.23 11:33modify175.001.23351.24191.2535
3132006.06.23 11:34modify175.001.23351.24201.2535
3142006.06.23 11:34modify175.001.23351.24211.2535
3152006.06.23 11:51modify175.001.23351.24231.2535
3162006.06.23 12:57modify175.001.23351.24251.2535
3172006.06.23 13:03modify175.001.23351.24261.2535
3182006.06.23 13:26modify175.001.23351.24281.2535
3192006.06.23 13:27modify175.001.23351.24291.2535
3202006.06.23 13:27modify175.001.23351.24301.2535
3212006.06.23 13:27modify175.001.23351.24351.2535
3222006.06.23 13:28modify175.001.23351.24381.2535
3232006.06.23 13:29modify175.001.23351.24391.2535
3242006.06.23 13:30modify175.001.23351.24401.2535
3252006.06.23 13:30modify175.001.23351.24411.2535
3262006.06.23 13:33modify175.001.23351.24431.2535
3272006.06.23 13:36modify175.001.23351.24441.2535
3282006.06.23 13:47modify175.001.23351.24451.2535
3292006.06.23 13:47modify175.001.23351.24461.2535
3302006.06.23 13:55modify175.001.23351.24471.2535
3312006.06.23 13:56modify175.001.23351.24481.2535
3322006.06.23 13:57modify175.001.23351.24511.2535
3332006.06.23 14:02modify175.001.23351.24561.2535
3342006.06.23 14:25modify175.001.23351.24581.2535
3352006.06.23 14:26modify175.001.23351.24591.2535
3362006.06.23 14:26modify175.001.23351.24631.2535
3372006.06.23 14:26modify175.001.23351.24641.2535
3382006.06.23 14:27modify175.001.23351.24651.2535
3392006.06.23 14:27modify175.001.23351.24661.2535
3402006.06.23 14:27modify175.001.23351.24671.2535
3412006.06.23 14:30modify175.001.23351.24681.2535
3422006.06.23 14:31modify175.001.23351.24691.2535
3432006.06.23 14:31modify175.001.23351.24701.2535
3442006.06.23 14:35modify175.001.23351.24711.2535
3452006.06.23 14:45modify175.001.23351.24721.2535
3462006.06.23 14:54modify175.001.23351.24731.2535
3472006.06.23 14:54modify175.001.23351.24741.2535
3482006.06.23 14:56modify175.001.23351.24761.2535
3492006.06.23 14:57modify175.001.23351.24771.2535
3502006.06.23 16:02s/l175.001.24771.24771.25355895.52108632.15
3512006.06.23 16:02modify185.001.23361.24121.2536
3522006.06.23 16:03modify185.001.23361.24131.2536
3532006.06.23 16:07modify185.001.23361.24141.2536
3542006.06.23 16:23modify185.001.23361.24171.2536
3552006.06.23 16:23modify185.001.23361.24181.2536
3562006.06.23 16:23modify185.001.23361.24191.2536
3572006.06.23 16:24modify185.001.23361.24201.2536
3582006.06.23 16:24modify185.001.23361.24211.2536
3592006.06.23 16:25modify185.001.23361.24231.2536
3602006.06.23 16:27modify185.001.23361.24241.2536
3612006.06.23 16:28modify185.001.23361.24251.2536
3622006.06.23 16:28modify185.001.23361.24261.2536
3632006.06.23 16:43modify185.001.23361.24271.2536
3642006.06.23 16:54modify185.001.23361.24301.2536
3652006.06.23 16:55modify185.001.23361.24311.2536
3662006.06.23 16:55modify185.001.23361.24321.2536
3672006.06.23 16:56modify185.001.23361.24331.2536
3682006.06.23 16:56modify185.001.23361.24351.2536
3692006.06.23 16:56modify185.001.23361.24361.2536
3702006.06.23 22:17modify185.001.23361.24371.2536
3712006.06.23 22:35modify185.001.23361.24381.2536
3722006.06.23 22:36modify185.001.23361.24391.2536
3732006.06.23 22:48modify185.001.23361.24401.2536
3742006.06.23 22:49modify185.001.23361.24411.2536
3752006.06.23 22:51modify185.001.23361.24421.2536
3762006.06.26 00:24modify185.001.23361.24431.2536
3772006.06.26 00:45modify185.001.23361.24441.2536
3782006.06.26 00:46modify185.001.23361.24451.2536
3792006.06.26 00:47modify185.001.23361.24461.2536
3802006.06.26 00:48modify185.001.23361.24471.2536
3812006.06.26 09:00s/l185.001.24471.24471.25364707.01113339.16
3822006.06.26 09:00modify195.001.23371.23961.2537
3832006.06.26 09:07modify195.001.23371.23981.2537
3842006.06.26 09:08modify195.001.23371.23991.2537
3852006.06.26 09:08modify195.001.23371.24001.2537
3862006.06.26 09:11modify195.001.23371.24011.2537
3872006.06.26 09:22modify195.001.23371.24021.2537
3882006.06.26 09:22modify195.001.23371.24031.2537
3892006.06.26 09:22modify195.001.23371.24041.2537
3902006.06.26 09:22modify195.001.23371.24051.2537
3912006.06.26 09:31modify195.001.23371.24071.2537
3922006.06.26 09:31modify195.001.23371.24081.2537
3932006.06.26 09:31modify195.001.23371.24091.2537
3942006.06.26 09:31modify195.001.23371.24101.2537
3952006.06.26 09:32modify195.001.23371.24121.2537
3962006.06.26 09:32modify195.001.23371.24131.2537
3972006.06.26 09:35modify195.001.23371.24191.2537
3982006.06.26 09:35modify195.001.23371.24201.2537
3992006.06.26 09:35modify195.001.23371.24211.2537
4002006.06.26 09:35modify195.001.23371.24221.2537
4012006.06.26 09:35modify195.001.23371.24241.2537
4022006.06.26 09:35modify195.001.23371.24251.2537
4032006.06.26 09:36modify195.001.23371.24261.2537
4042006.06.26 10:01s/l195.001.24261.24261.25373830.39117169.55
4052006.06.26 10:01modify205.001.23381.23711.2538
4062006.06.26 10:02modify205.001.23381.23721.2538
4072006.06.26 10:02modify205.001.23381.23751.2538
4082006.06.26 10:03modify205.001.23381.23761.2538
4092006.06.26 10:03modify205.001.23381.23781.2538
4102006.06.26 10:04modify205.001.23381.23791.2538
4112006.06.26 10:06modify205.001.23381.23801.2538
4122006.06.26 10:07modify205.001.23381.23821.2538
4132006.06.26 10:22modify205.001.23381.23841.2538
4142006.06.26 10:30modify205.001.23381.23871.2538
4152006.06.26 10:30modify205.001.23381.23881.2538
4162006.06.26 10:34modify205.001.23381.23921.2538
4172006.06.26 10:35modify205.001.23381.23931.2538
4182006.06.26 10:36modify205.001.23381.23941.2538
4192006.06.26 10:36modify205.001.23381.23951.2538
4202006.06.26 11:05modify205.001.23381.23961.2538
4212006.06.26 11:06modify205.001.23381.23971.2538
4222006.06.26 11:10modify205.001.23381.23981.2538
4232006.06.26 11:20modify205.001.23381.23991.2538
4242006.06.26 11:21modify205.001.23381.24001.2538
4252006.06.26 11:29modify205.001.23381.24011.2538
4262006.06.26 11:30modify205.001.23381.24031.2538
4272006.06.26 11:31modify205.001.23381.24041.2538
4282006.06.26 11:32modify205.001.23381.24051.2538
4292006.06.26 11:33modify205.001.23381.24111.2538
4302006.06.26 11:35modify205.001.23381.24131.2538
4312006.06.26 16:27modify205.001.23381.24171.2538
4322006.06.26 16:27modify205.001.23381.24191.2538
4332006.06.26 16:27modify205.001.23381.24201.2538
4342006.06.26 17:26modify205.001.23381.24261.2538
4352006.06.26 17:26modify205.001.23381.24281.2538
4362006.06.26 17:27modify205.001.23381.24291.2538
4372006.06.26 19:03s/l205.001.24291.24291.25383915.04121084.59
4382006.06.27 13:00sell215.001.24601.29601.2260
4392006.06.27 13:00sell stop225.001.24531.29531.2253
4402006.06.27 13:00sell stop235.001.24521.29521.2252
4412006.06.27 13:00sell stop245.001.24511.29511.2251
4422006.06.27 13:00sell stop255.001.24501.29501.2250
4432006.06.27 13:05sell225.001.24531.29531.2253
4442006.06.27 14:24sell235.001.24521.29521.2252
4452006.06.27 14:24sell245.001.24511.29511.2251
4462006.06.27 14:25sell255.001.24501.29501.2250
4472006.06.29 20:27modify215.001.24601.24601.2260
4482006.06.29 20:27modify215.001.24601.24591.2260
4492006.06.29 20:27modify215.001.24601.24541.2260
4502006.06.29 20:27modify215.001.24601.24531.2260
4512006.06.29 20:29modify215.001.24601.24511.2260
4522006.06.29 20:29modify215.001.24601.24501.2260
4532006.06.29 20:29modify215.001.24601.24491.2260
4542006.06.29 20:32modify215.001.24601.24471.2260
4552006.06.29 20:32modify215.001.24601.24441.2260
4562006.06.29 20:33modify215.001.24601.24431.2260
4572006.06.29 20:33modify215.001.24601.24401.2260
4582006.06.29 20:33modify215.001.24601.24381.2260
4592006.06.29 20:34modify215.001.24601.24371.2260
4602006.06.29 20:35modify215.001.24601.24351.2260
4612006.06.29 20:35modify215.001.24601.24341.2260
4622006.06.29 20:35modify215.001.24601.24331.2260
4632006.06.29 20:35modify215.001.24601.24291.2260
4642006.06.29 20:35modify215.001.24601.24251.2260
4652006.06.29 20:36modify215.001.24601.24241.2260
4662006.06.29 20:36modify215.001.24601.24221.2260
4672006.06.29 20:36modify215.001.24601.24211.2260
4682006.06.29 20:36modify215.001.24601.24201.2260
4692006.06.29 20:36modify215.001.24601.24181.2260
4702006.06.29 20:48modify215.001.24601.24161.2260
4712006.06.29 20:48modify215.001.24601.24111.2260
4722006.06.30 03:08modify215.001.24601.24091.2260
4732006.06.30 03:08modify215.001.24601.24041.2260
4742006.06.30 03:08modify215.001.24601.24021.2260
4752006.06.30 03:08modify215.001.24601.23971.2260
4762006.06.30 03:09modify215.001.24601.23871.2260
4772006.06.30 03:34modify215.001.24601.23801.2260
4782006.06.30 03:35modify215.001.24601.23791.2260
4792006.06.30 03:36modify215.001.24601.23781.2260
4802006.06.30 03:49modify215.001.24601.23741.2260
4812006.06.30 05:46modify215.001.24601.23731.2260
4822006.06.30 05:46modify215.001.24601.23721.2260
4832006.06.30 05:47modify215.001.24601.23711.2260
4842006.06.30 07:29modify215.001.24601.23691.2260
4852006.06.30 07:37modify215.001.24601.23681.2260
4862006.06.30 07:37modify215.001.24601.23631.2260
4872006.06.30 07:46modify215.001.24601.23621.2260
4882006.06.30 07:46modify215.001.24601.23611.2260
4892006.06.30 07:46modify215.001.24601.23601.2260
4902006.06.30 07:51modify215.001.24601.23571.2260
4912006.06.30 14:32modify215.001.24601.23531.2260
4922006.06.30 14:32modify215.001.24601.23491.2260
4932006.06.30 14:34modify215.001.24601.23471.2260
4942006.06.30 14:34modify215.001.24601.23461.2260
4952006.06.30 14:34modify215.001.24601.23421.2260
4962006.06.30 14:34modify215.001.24601.23391.2260
4972006.06.30 14:35modify215.001.24601.23381.2260
4982006.06.30 14:35modify215.001.24601.23371.2260
4992006.06.30 14:41modify215.001.24601.23361.2260
5002006.06.30 14:41modify215.001.24601.23351.2260
5012006.06.30 14:41modify215.001.24601.23341.2260
5022006.06.30 14:41modify215.001.24601.23321.2260
5032006.06.30 14:41modify215.001.24601.23311.2260
5042006.06.30 14:41modify215.001.24601.23301.2260
5052006.06.30 14:42modify215.001.24601.23281.2260
5062006.06.30 14:42modify215.001.24601.23271.2260
5072006.06.30 14:42modify215.001.24601.23261.2260
5082006.06.30 14:42modify215.001.24601.23241.2260
5092006.06.30 14:42modify215.001.24601.23231.2260
5102006.06.30 14:42modify215.001.24601.23221.2260
5112006.06.30 14:42modify215.001.24601.23211.2260
5122006.06.30 14:42modify215.001.24601.23201.2260
5132006.06.30 14:54modify215.001.24601.23191.2260
5142006.06.30 16:35modify215.001.24601.23181.2260
5152006.06.30 16:35modify215.001.24601.23171.2260
5162006.06.30 16:35modify215.001.24601.23161.2260
5172006.06.30 16:35modify215.001.24601.23151.2260
5182006.06.30 16:36modify215.001.24601.23141.2260
5192006.06.30 16:37modify215.001.24601.23131.2260
5202006.06.30 16:37modify215.001.24601.23121.2260
5212006.06.30 16:38modify215.001.24601.23111.2260
5222006.06.30 16:38t/p215.001.22601.23111.22607872.01128956.59
5232006.06.30 16:38modify225.001.24531.23101.2253
5242006.06.30 16:38modify225.001.24531.23091.2253
5252006.06.30 16:38modify225.001.24531.23081.2253
5262006.06.30 16:56modify225.001.24531.23051.2253
5272006.06.30 16:57modify225.001.24531.23041.2253
5282006.06.30 17:00t/p225.001.22531.23041.22537877.33136833.92
5292006.06.30 17:00t/p235.001.22521.29521.22527877.33144711.25
5302006.06.30 17:00modify245.001.24511.23021.2251
5312006.06.30 17:19t/p245.001.22511.23021.22517878.00152589.25
5322006.06.30 17:19modify255.001.24501.23011.2250
5332006.06.30 17:19t/p255.001.22501.23011.22507878.67160467.91
5342006.06.30 17:19buy265.001.22501.17501.2450
5352006.06.30 17:19buy stop275.001.22571.17571.2457
5362006.06.30 17:19buy stop285.001.22581.17581.2458
5372006.06.30 17:19buy stop295.001.22591.17591.2459
5382006.06.30 17:19buy stop305.001.22601.17601.2460
5392006.06.30 17:30buy275.001.22571.17571.2457
5402006.06.30 17:30buy285.001.22581.17581.2458
5412006.06.30 17:36buy295.001.22591.17591.2459
5422006.06.30 17:36buy305.001.22601.17601.2460
5432006.06.30 22:59close at stop305.001.22301.17601.2460-1226.49159241.42
5442006.06.30 22:59close at stop295.001.22301.17591.2459-1185.61158055.81
5452006.06.30 22:59close at stop285.001.22301.17581.2458-1144.73156911.08
5462006.06.30 22:59close at stop275.001.22301.17571.2457-1103.84155807.24
5472006.06.30 22:59close at stop265.001.22301.17501.2450-817.66154989.58