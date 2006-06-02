|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.02 00:00 - 2006.07.02 00:00 (2006.06.02 - 2006.07.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=200; TrailingStop=50; StopLoss=500; Lots=5; Slippage=5; CurrentBar=1; Expiration=7200; HedgeLevel=6; Size=4; Step=1; UseClose=false; USMA=10; LSMA=8;
|Bars in test
|34704
|Ticks modelled
|114617
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|104989.58
|Gross profit
|110582.06
|Gross loss
|-5592.47
|Profit factor
|19.77
|Expected payoff
|4038.06
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|5478.33 (3.41%)
|Relative drawdown
|3.41% (5478.33)
|Total trades
|26
|Short positions (won %)
|6 (83.33%)
|Long positions (won %)
|20 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|20 (76.92%)
|Loss trades (% of total)
|6 (23.08%)
|Largest
|profit trade
|8444.60
|loss trade
|-1226.49
|Average
|profit trade
|5529.10
|loss trade
|-932.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (71491.67)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-5478.33)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|71491.67 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-5478.33 (5)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.02 17:00
|buy
|1
|5.00
|1.2066
|1.1566
|1.2266
|2
|2006.06.02 17:00
|buy stop
|2
|5.00
|1.2073
|1.1573
|1.2273
|3
|2006.06.02 17:00
|buy stop
|3
|5.00
|1.2074
|1.1574
|1.2274
|4
|2006.06.02 17:00
|buy stop
|4
|5.00
|1.2075
|1.1575
|1.2275
|5
|2006.06.02 17:00
|buy stop
|5
|5.00
|1.2076
|1.1576
|1.2276
|6
|2006.06.02 17:14
|buy
|2
|5.00
|1.2073
|1.1573
|1.2273
|7
|2006.06.02 17:14
|buy
|3
|5.00
|1.2074
|1.1574
|1.2274
|8
|2006.06.02 17:14
|buy
|4
|5.00
|1.2075
|1.1575
|1.2275
|9
|2006.06.02 17:15
|buy
|5
|5.00
|1.2076
|1.1576
|1.2276
|10
|2006.06.06 12:24
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2066
|1.2266
|11
|2006.06.06 12:25
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2067
|1.2266
|12
|2006.06.06 12:25
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2068
|1.2266
|13
|2006.06.06 12:25
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2069
|1.2266
|14
|2006.06.06 13:42
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2070
|1.2266
|15
|2006.06.06 13:42
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2071
|1.2266
|16
|2006.06.06 13:42
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2072
|1.2266
|17
|2006.06.06 13:43
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2073
|1.2266
|18
|2006.06.06 13:43
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2074
|1.2266
|19
|2006.06.06 13:58
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2075
|1.2266
|20
|2006.06.06 13:59
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2076
|1.2266
|21
|2006.06.06 13:59
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2077
|1.2266
|22
|2006.06.06 14:07
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2078
|1.2266
|23
|2006.06.06 14:07
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2079
|1.2266
|24
|2006.06.06 14:07
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2080
|1.2266
|25
|2006.06.06 14:07
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2082
|1.2266
|26
|2006.06.06 14:13
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2085
|1.2266
|27
|2006.06.06 14:13
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2087
|1.2266
|28
|2006.06.06 14:13
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2088
|1.2266
|29
|2006.06.06 14:13
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2089
|1.2266
|30
|2006.06.06 14:13
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2090
|1.2266
|31
|2006.06.06 14:13
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2095
|1.2266
|32
|2006.06.06 14:14
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2096
|1.2266
|33
|2006.06.06 14:15
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2097
|1.2266
|34
|2006.06.06 14:15
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2099
|1.2266
|35
|2006.06.06 14:16
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2101
|1.2266
|36
|2006.06.06 14:16
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2102
|1.2266
|37
|2006.06.06 14:16
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2103
|1.2266
|38
|2006.06.06 14:16
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2105
|1.2266
|39
|2006.06.06 14:16
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2106
|1.2266
|40
|2006.06.06 14:33
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2108
|1.2266
|41
|2006.06.06 14:33
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2109
|1.2266
|42
|2006.06.06 14:50
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2111
|1.2266
|43
|2006.06.06 14:55
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2112
|1.2266
|44
|2006.06.06 15:31
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2113
|1.2266
|45
|2006.06.06 15:31
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2114
|1.2266
|46
|2006.06.06 15:34
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2118
|1.2266
|47
|2006.06.06 15:35
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2119
|1.2266
|48
|2006.06.06 15:36
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2120
|1.2266
|49
|2006.06.06 15:38
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2121
|1.2266
|50
|2006.06.06 15:39
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2122
|1.2266
|51
|2006.06.06 16:42
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2123
|1.2266
|52
|2006.06.06 16:42
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2124
|1.2266
|53
|2006.06.06 16:59
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2126
|1.2266
|54
|2006.06.06 16:59
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2128
|1.2266
|55
|2006.06.07 08:30
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2130
|1.2266
|56
|2006.06.07 08:30
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2135
|1.2266
|57
|2006.06.07 08:31
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2136
|1.2266
|58
|2006.06.07 08:31
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2139
|1.2266
|59
|2006.06.07 08:31
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2143
|1.2266
|60
|2006.06.07 08:31
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2156
|1.2266
|61
|2006.06.07 13:32
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2158
|1.2266
|62
|2006.06.07 13:32
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2159
|1.2266
|63
|2006.06.07 13:32
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2160
|1.2266
|64
|2006.06.07 13:32
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2161
|1.2266
|65
|2006.06.07 13:45
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2167
|1.2266
|66
|2006.06.07 13:46
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2169
|1.2266
|67
|2006.06.07 13:46
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2172
|1.2266
|68
|2006.06.07 15:32
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2179
|1.2266
|69
|2006.06.07 15:33
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2180
|1.2266
|70
|2006.06.07 15:33
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2181
|1.2266
|71
|2006.06.07 15:45
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2186
|1.2266
|72
|2006.06.07 15:46
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2187
|1.2266
|73
|2006.06.07 15:46
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2188
|1.2266
|74
|2006.06.07 15:46
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2189
|1.2266
|75
|2006.06.07 15:47
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2190
|1.2266
|76
|2006.06.07 15:50
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2191
|1.2266
|77
|2006.06.07 15:50
|modify
|1
|5.00
|1.2066
|1.2192
|1.2266
|78
|2006.06.07 18:03
|s/l
|1
|5.00
|1.2192
|1.2192
|1.2266
|5315.97
|55315.97
|79
|2006.06.07 18:03
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2142
|1.2273
|80
|2006.06.07 18:03
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2143
|1.2273
|81
|2006.06.07 18:03
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2144
|1.2273
|82
|2006.06.07 18:03
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2146
|1.2273
|83
|2006.06.07 18:07
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2147
|1.2273
|84
|2006.06.07 18:07
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2149
|1.2273
|85
|2006.06.07 18:08
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2151
|1.2273
|86
|2006.06.07 18:13
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2152
|1.2273
|87
|2006.06.07 18:13
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2153
|1.2273
|88
|2006.06.07 18:20
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2154
|1.2273
|89
|2006.06.07 18:21
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2155
|1.2273
|90
|2006.06.07 18:54
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2156
|1.2273
|91
|2006.06.07 18:57
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2157
|1.2273
|92
|2006.06.07 19:01
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2159
|1.2273
|93
|2006.06.07 19:23
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2160
|1.2273
|94
|2006.06.07 20:12
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2162
|1.2273
|95
|2006.06.07 20:12
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2163
|1.2273
|96
|2006.06.07 20:12
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2165
|1.2273
|97
|2006.06.07 20:13
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2167
|1.2273
|98
|2006.06.07 22:56
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2169
|1.2273
|99
|2006.06.07 22:57
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2170
|1.2273
|100
|2006.06.07 22:58
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2171
|1.2273
|101
|2006.06.08 03:23
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2172
|1.2273
|102
|2006.06.08 03:24
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2173
|1.2273
|103
|2006.06.08 03:25
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2174
|1.2273
|104
|2006.06.08 03:25
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2175
|1.2273
|105
|2006.06.08 03:28
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2176
|1.2273
|106
|2006.06.08 09:04
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2177
|1.2273
|107
|2006.06.08 09:04
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2178
|1.2273
|108
|2006.06.08 09:04
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2180
|1.2273
|109
|2006.06.08 09:04
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2181
|1.2273
|110
|2006.06.08 09:04
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2182
|1.2273
|111
|2006.06.08 09:17
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2184
|1.2273
|112
|2006.06.08 09:18
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2185
|1.2273
|113
|2006.06.08 09:18
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2186
|1.2273
|114
|2006.06.08 09:18
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2187
|1.2273
|115
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2188
|1.2273
|116
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2189
|1.2273
|117
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2190
|1.2273
|118
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2195
|1.2273
|119
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2196
|1.2273
|120
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2198
|1.2273
|121
|2006.06.08 09:19
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2199
|1.2273
|122
|2006.06.08 09:21
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2200
|1.2273
|123
|2006.06.08 12:40
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2201
|1.2273
|124
|2006.06.08 12:41
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2202
|1.2273
|125
|2006.06.08 12:43
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2203
|1.2273
|126
|2006.06.08 13:48
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2204
|1.2273
|127
|2006.06.08 13:48
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2205
|1.2273
|128
|2006.06.08 13:49
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2206
|1.2273
|129
|2006.06.08 13:49
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2209
|1.2273
|130
|2006.06.08 13:49
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2210
|1.2273
|131
|2006.06.08 13:49
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2212
|1.2273
|132
|2006.06.08 13:49
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2213
|1.2273
|133
|2006.06.08 13:53
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2214
|1.2273
|134
|2006.06.08 13:53
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2215
|1.2273
|135
|2006.06.08 13:53
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2216
|1.2273
|136
|2006.06.08 13:53
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2217
|1.2273
|137
|2006.06.08 13:53
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2218
|1.2273
|138
|2006.06.08 14:02
|modify
|2
|5.00
|1.2073
|1.2220
|1.2273
|139
|2006.06.08 14:03
|t/p
|2
|5.00
|1.2273
|1.2220
|1.2273
|8444.60
|63760.57
|140
|2006.06.08 14:03
|t/p
|3
|5.00
|1.2274
|1.1574
|1.2274
|8444.60
|72205.16
|141
|2006.06.08 14:03
|modify
|4
|5.00
|1.2075
|1.2224
|1.2275
|142
|2006.06.08 14:03
|t/p
|4
|5.00
|1.2275
|1.2224
|1.2275
|8442.62
|80647.78
|143
|2006.06.08 14:03
|t/p
|5
|5.00
|1.2276
|1.1576
|1.2276
|8442.61
|89090.39
|144
|2006.06.08 15:00
|sell
|6
|5.00
|1.2318
|1.2818
|1.2118
|145
|2006.06.08 15:00
|sell stop
|7
|5.00
|1.2311
|1.2811
|1.2111
|146
|2006.06.08 15:00
|sell stop
|8
|5.00
|1.2310
|1.2810
|1.2110
|147
|2006.06.08 15:00
|sell stop
|9
|5.00
|1.2309
|1.2809
|1.2109
|148
|2006.06.08 15:00
|sell stop
|10
|5.00
|1.2308
|1.2808
|1.2108
|149
|2006.06.08 17:00
|expiration
|7
|5.00
|1.2311
|1.2811
|1.2111
|150
|2006.06.08 17:00
|expiration
|8
|5.00
|1.2310
|1.2810
|1.2110
|151
|2006.06.08 17:00
|expiration
|9
|5.00
|1.2309
|1.2809
|1.2109
|152
|2006.06.08 17:00
|expiration
|10
|5.00
|1.2308
|1.2808
|1.2108
|153
|2006.06.15 15:09
|modify
|6
|5.00
|1.2318
|1.2318
|1.2118
|154
|2006.06.15 15:09
|modify
|6
|5.00
|1.2318
|1.2317
|1.2118
|155
|2006.06.15 15:10
|modify
|6
|5.00
|1.2318
|1.2314
|1.2118
|156
|2006.06.15 15:10
|modify
|6
|5.00
|1.2318
|1.2313
|1.2118
|157
|2006.06.15 15:10
|modify
|6
|5.00
|1.2318
|1.2311
|1.2118
|158
|2006.06.15 16:59
|s/l
|6
|5.00
|1.2311
|1.2311
|1.2118
|-114.14
|88976.24
|159
|2006.06.16 04:00
|buy
|11
|5.00
|1.2297
|1.1797
|1.2497
|160
|2006.06.16 04:00
|buy stop
|12
|5.00
|1.2304
|1.1804
|1.2504
|161
|2006.06.16 04:00
|buy stop
|13
|5.00
|1.2305
|1.1805
|1.2505
|162
|2006.06.16 04:00
|buy stop
|14
|5.00
|1.2306
|1.1806
|1.2506
|163
|2006.06.16 04:00
|buy stop
|15
|5.00
|1.2307
|1.1807
|1.2507
|164
|2006.06.16 04:53
|buy
|12
|5.00
|1.2304
|1.1804
|1.2504
|165
|2006.06.16 04:55
|buy
|13
|5.00
|1.2305
|1.1805
|1.2505
|166
|2006.06.16 04:55
|buy
|14
|5.00
|1.2306
|1.1806
|1.2506
|167
|2006.06.16 04:55
|buy
|15
|5.00
|1.2307
|1.1807
|1.2507
|168
|2006.06.19 03:01
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2307
|1.2497
|169
|2006.06.19 03:02
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2311
|1.2497
|170
|2006.06.19 03:04
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2320
|1.2497
|171
|2006.06.19 03:46
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2332
|1.2497
|172
|2006.06.19 14:32
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2338
|1.2497
|173
|2006.06.19 14:45
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2345
|1.2497
|174
|2006.06.19 14:45
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2346
|1.2497
|175
|2006.06.19 14:46
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2349
|1.2497
|176
|2006.06.19 15:03
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2351
|1.2497
|177
|2006.06.19 15:07
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2353
|1.2497
|178
|2006.06.19 15:09
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2355
|1.2497
|179
|2006.06.19 15:30
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2359
|1.2497
|180
|2006.06.19 15:46
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2364
|1.2497
|181
|2006.06.19 16:28
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2365
|1.2497
|182
|2006.06.19 16:29
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2366
|1.2497
|183
|2006.06.19 16:42
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2369
|1.2497
|184
|2006.06.19 16:43
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2371
|1.2497
|185
|2006.06.19 16:56
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2374
|1.2497
|186
|2006.06.19 16:57
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2375
|1.2497
|187
|2006.06.19 17:43
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2376
|1.2497
|188
|2006.06.19 17:55
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2380
|1.2497
|189
|2006.06.19 17:57
|modify
|11
|5.00
|1.2297
|1.2382
|1.2497
|190
|2006.06.20 09:03
|s/l
|11
|5.00
|1.2382
|1.2382
|1.2497
|3532.06
|92508.30
|191
|2006.06.20 09:03
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2330
|1.2504
|192
|2006.06.20 09:06
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2331
|1.2504
|193
|2006.06.20 09:07
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2332
|1.2504
|194
|2006.06.20 09:07
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2335
|1.2504
|195
|2006.06.20 09:08
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2336
|1.2504
|196
|2006.06.20 09:08
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2337
|1.2504
|197
|2006.06.20 09:25
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2340
|1.2504
|198
|2006.06.20 09:36
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2342
|1.2504
|199
|2006.06.20 09:36
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2343
|1.2504
|200
|2006.06.20 09:37
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2344
|1.2504
|201
|2006.06.20 09:38
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2346
|1.2504
|202
|2006.06.20 10:07
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2347
|1.2504
|203
|2006.06.20 10:07
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2348
|1.2504
|204
|2006.06.20 10:21
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2350
|1.2504
|205
|2006.06.20 10:23
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2351
|1.2504
|206
|2006.06.20 10:34
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2355
|1.2504
|207
|2006.06.20 10:35
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2356
|1.2504
|208
|2006.06.20 10:37
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2357
|1.2504
|209
|2006.06.20 10:37
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2358
|1.2504
|210
|2006.06.20 11:06
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2359
|1.2504
|211
|2006.06.20 11:19
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2362
|1.2504
|212
|2006.06.20 11:20
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2363
|1.2504
|213
|2006.06.20 11:33
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2364
|1.2504
|214
|2006.06.20 11:33
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2366
|1.2504
|215
|2006.06.20 11:34
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2367
|1.2504
|216
|2006.06.20 11:35
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2368
|1.2504
|217
|2006.06.20 11:35
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2369
|1.2504
|218
|2006.06.20 11:36
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2370
|1.2504
|219
|2006.06.20 12:35
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2371
|1.2504
|220
|2006.06.20 14:15
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2376
|1.2504
|221
|2006.06.20 14:29
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2382
|1.2504
|222
|2006.06.20 14:30
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2383
|1.2504
|223
|2006.06.20 14:31
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2384
|1.2504
|224
|2006.06.20 14:31
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2386
|1.2504
|225
|2006.06.20 14:31
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2387
|1.2504
|226
|2006.06.20 14:32
|modify
|12
|5.00
|1.2304
|1.2388
|1.2504
|227
|2006.06.20 16:01
|s/l
|12
|5.00
|1.2388
|1.2388
|1.2504
|3490.03
|95998.33
|228
|2006.06.20 16:01
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2336
|1.2505
|229
|2006.06.20 16:01
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2337
|1.2505
|230
|2006.06.20 16:02
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2338
|1.2505
|231
|2006.06.20 16:12
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2339
|1.2505
|232
|2006.06.20 16:12
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2345
|1.2505
|233
|2006.06.20 16:14
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2348
|1.2505
|234
|2006.06.20 16:25
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2349
|1.2505
|235
|2006.06.20 16:27
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2350
|1.2505
|236
|2006.06.20 16:27
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2354
|1.2505
|237
|2006.06.20 16:28
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2356
|1.2505
|238
|2006.06.20 16:28
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2357
|1.2505
|239
|2006.06.20 16:29
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2359
|1.2505
|240
|2006.06.20 16:30
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2360
|1.2505
|241
|2006.06.20 17:28
|modify
|13
|5.00
|1.2305
|1.2361
|1.2505
|242
|2006.06.20 19:01
|s/l
|13
|5.00
|1.2361
|1.2361
|1.2505
|2366.13
|98364.46
|243
|2006.06.20 19:08
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2314
|1.2506
|244
|2006.06.20 19:10
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2316
|1.2506
|245
|2006.06.20 19:22
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2322
|1.2506
|246
|2006.06.20 19:23
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2323
|1.2506
|247
|2006.06.20 19:24
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2326
|1.2506
|248
|2006.06.20 19:24
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2327
|1.2506
|249
|2006.06.20 19:26
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2330
|1.2506
|250
|2006.06.20 19:26
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2331
|1.2506
|251
|2006.06.20 20:25
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2333
|1.2506
|252
|2006.06.20 21:00
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2334
|1.2506
|253
|2006.06.20 21:10
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2335
|1.2506
|254
|2006.06.20 21:21
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2337
|1.2506
|255
|2006.06.20 21:22
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2338
|1.2506
|256
|2006.06.20 21:23
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2339
|1.2506
|257
|2006.06.20 22:00
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2340
|1.2506
|258
|2006.06.20 22:21
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2341
|1.2506
|259
|2006.06.20 22:22
|modify
|14
|5.00
|1.2306
|1.2342
|1.2506
|260
|2006.06.21 11:51
|s/l
|14
|5.00
|1.2342
|1.2342
|1.2506
|1607.21
|99971.67
|261
|2006.06.21 12:02
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2307
|1.2507
|262
|2006.06.21 12:03
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2309
|1.2507
|263
|2006.06.21 12:03
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2310
|1.2507
|264
|2006.06.21 12:04
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2312
|1.2507
|265
|2006.06.21 12:04
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2313
|1.2507
|266
|2006.06.21 12:05
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2314
|1.2507
|267
|2006.06.21 14:01
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2319
|1.2507
|268
|2006.06.21 14:02
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2320
|1.2507
|269
|2006.06.21 14:02
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2321
|1.2507
|270
|2006.06.21 14:02
|modify
|15
|5.00
|1.2307
|1.2323
|1.2507
|271
|2006.06.21 18:45
|s/l
|15
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2507
|797.84
|100769.51
|272
|2006.06.21 20:00
|buy
|16
|5.00
|1.2328
|1.1828
|1.2528
|273
|2006.06.21 20:00
|buy stop
|17
|5.00
|1.2335
|1.1835
|1.2535
|274
|2006.06.21 20:00
|buy stop
|18
|5.00
|1.2336
|1.1836
|1.2536
|275
|2006.06.21 20:00
|buy stop
|19
|5.00
|1.2337
|1.1837
|1.2537
|276
|2006.06.21 20:00
|buy stop
|20
|5.00
|1.2338
|1.1838
|1.2538
|277
|2006.06.21 20:02
|buy
|17
|5.00
|1.2335
|1.1835
|1.2535
|278
|2006.06.21 20:02
|buy
|18
|5.00
|1.2336
|1.1836
|1.2536
|279
|2006.06.21 20:02
|buy
|19
|5.00
|1.2337
|1.1837
|1.2537
|280
|2006.06.21 20:02
|buy
|20
|5.00
|1.2338
|1.1838
|1.2538
|281
|2006.06.22 11:03
|modify
|16
|5.00
|1.2328
|1.2332
|1.2528
|282
|2006.06.22 12:02
|modify
|16
|5.00
|1.2328
|1.2373
|1.2528
|283
|2006.06.22 12:53
|s/l
|16
|5.00
|1.2373
|1.2373
|1.2528
|1967.13
|102736.64
|284
|2006.06.22 12:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2347
|1.2535
|285
|2006.06.22 12:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2348
|1.2535
|286
|2006.06.22 12:59
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2359
|1.2535
|287
|2006.06.22 13:00
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2360
|1.2535
|288
|2006.06.22 13:00
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2361
|1.2535
|289
|2006.06.22 13:02
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2373
|1.2535
|290
|2006.06.22 14:02
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2382
|1.2535
|291
|2006.06.22 14:04
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2383
|1.2535
|292
|2006.06.22 14:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2385
|1.2535
|293
|2006.06.22 15:03
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2387
|1.2535
|294
|2006.06.22 15:56
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2390
|1.2535
|295
|2006.06.22 15:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2392
|1.2535
|296
|2006.06.22 16:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2394
|1.2535
|297
|2006.06.22 16:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2395
|1.2535
|298
|2006.06.23 09:53
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2396
|1.2535
|299
|2006.06.23 10:31
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2397
|1.2535
|300
|2006.06.23 10:31
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2398
|1.2535
|301
|2006.06.23 10:31
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2404
|1.2535
|302
|2006.06.23 10:31
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2405
|1.2535
|303
|2006.06.23 10:33
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2407
|1.2535
|304
|2006.06.23 10:34
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2410
|1.2535
|305
|2006.06.23 10:35
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2411
|1.2535
|306
|2006.06.23 10:35
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2412
|1.2535
|307
|2006.06.23 10:36
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2413
|1.2535
|308
|2006.06.23 10:36
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2414
|1.2535
|309
|2006.06.23 10:50
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2416
|1.2535
|310
|2006.06.23 10:52
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2417
|1.2535
|311
|2006.06.23 11:33
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2418
|1.2535
|312
|2006.06.23 11:33
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2419
|1.2535
|313
|2006.06.23 11:34
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2420
|1.2535
|314
|2006.06.23 11:34
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2421
|1.2535
|315
|2006.06.23 11:51
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2423
|1.2535
|316
|2006.06.23 12:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2425
|1.2535
|317
|2006.06.23 13:03
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2426
|1.2535
|318
|2006.06.23 13:26
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2428
|1.2535
|319
|2006.06.23 13:27
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2429
|1.2535
|320
|2006.06.23 13:27
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2430
|1.2535
|321
|2006.06.23 13:27
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2435
|1.2535
|322
|2006.06.23 13:28
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2438
|1.2535
|323
|2006.06.23 13:29
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2439
|1.2535
|324
|2006.06.23 13:30
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2440
|1.2535
|325
|2006.06.23 13:30
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2441
|1.2535
|326
|2006.06.23 13:33
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2443
|1.2535
|327
|2006.06.23 13:36
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2444
|1.2535
|328
|2006.06.23 13:47
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2445
|1.2535
|329
|2006.06.23 13:47
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2446
|1.2535
|330
|2006.06.23 13:55
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2447
|1.2535
|331
|2006.06.23 13:56
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2448
|1.2535
|332
|2006.06.23 13:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2451
|1.2535
|333
|2006.06.23 14:02
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2456
|1.2535
|334
|2006.06.23 14:25
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2458
|1.2535
|335
|2006.06.23 14:26
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2459
|1.2535
|336
|2006.06.23 14:26
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2463
|1.2535
|337
|2006.06.23 14:26
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2464
|1.2535
|338
|2006.06.23 14:27
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2465
|1.2535
|339
|2006.06.23 14:27
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2466
|1.2535
|340
|2006.06.23 14:27
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2467
|1.2535
|341
|2006.06.23 14:30
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2468
|1.2535
|342
|2006.06.23 14:31
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2469
|1.2535
|343
|2006.06.23 14:31
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2470
|1.2535
|344
|2006.06.23 14:35
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2471
|1.2535
|345
|2006.06.23 14:45
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2472
|1.2535
|346
|2006.06.23 14:54
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2473
|1.2535
|347
|2006.06.23 14:54
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2474
|1.2535
|348
|2006.06.23 14:56
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2476
|1.2535
|349
|2006.06.23 14:57
|modify
|17
|5.00
|1.2335
|1.2477
|1.2535
|350
|2006.06.23 16:02
|s/l
|17
|5.00
|1.2477
|1.2477
|1.2535
|5895.52
|108632.15
|351
|2006.06.23 16:02
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2412
|1.2536
|352
|2006.06.23 16:03
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2413
|1.2536
|353
|2006.06.23 16:07
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2414
|1.2536
|354
|2006.06.23 16:23
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2417
|1.2536
|355
|2006.06.23 16:23
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2418
|1.2536
|356
|2006.06.23 16:23
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2419
|1.2536
|357
|2006.06.23 16:24
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2420
|1.2536
|358
|2006.06.23 16:24
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2421
|1.2536
|359
|2006.06.23 16:25
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2423
|1.2536
|360
|2006.06.23 16:27
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2424
|1.2536
|361
|2006.06.23 16:28
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2425
|1.2536
|362
|2006.06.23 16:28
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2426
|1.2536
|363
|2006.06.23 16:43
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2427
|1.2536
|364
|2006.06.23 16:54
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2430
|1.2536
|365
|2006.06.23 16:55
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2431
|1.2536
|366
|2006.06.23 16:55
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2432
|1.2536
|367
|2006.06.23 16:56
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2433
|1.2536
|368
|2006.06.23 16:56
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2435
|1.2536
|369
|2006.06.23 16:56
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2436
|1.2536
|370
|2006.06.23 22:17
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2437
|1.2536
|371
|2006.06.23 22:35
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2438
|1.2536
|372
|2006.06.23 22:36
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2439
|1.2536
|373
|2006.06.23 22:48
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2440
|1.2536
|374
|2006.06.23 22:49
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2441
|1.2536
|375
|2006.06.23 22:51
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2442
|1.2536
|376
|2006.06.26 00:24
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2443
|1.2536
|377
|2006.06.26 00:45
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2444
|1.2536
|378
|2006.06.26 00:46
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2445
|1.2536
|379
|2006.06.26 00:47
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2446
|1.2536
|380
|2006.06.26 00:48
|modify
|18
|5.00
|1.2336
|1.2447
|1.2536
|381
|2006.06.26 09:00
|s/l
|18
|5.00
|1.2447
|1.2447
|1.2536
|4707.01
|113339.16
|382
|2006.06.26 09:00
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2396
|1.2537
|383
|2006.06.26 09:07
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2398
|1.2537
|384
|2006.06.26 09:08
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2399
|1.2537
|385
|2006.06.26 09:08
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2400
|1.2537
|386
|2006.06.26 09:11
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2401
|1.2537
|387
|2006.06.26 09:22
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2402
|1.2537
|388
|2006.06.26 09:22
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2403
|1.2537
|389
|2006.06.26 09:22
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2404
|1.2537
|390
|2006.06.26 09:22
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2405
|1.2537
|391
|2006.06.26 09:31
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2407
|1.2537
|392
|2006.06.26 09:31
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2408
|1.2537
|393
|2006.06.26 09:31
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2409
|1.2537
|394
|2006.06.26 09:31
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2410
|1.2537
|395
|2006.06.26 09:32
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2412
|1.2537
|396
|2006.06.26 09:32
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2413
|1.2537
|397
|2006.06.26 09:35
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2419
|1.2537
|398
|2006.06.26 09:35
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2420
|1.2537
|399
|2006.06.26 09:35
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2421
|1.2537
|400
|2006.06.26 09:35
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2422
|1.2537
|401
|2006.06.26 09:35
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2424
|1.2537
|402
|2006.06.26 09:35
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2425
|1.2537
|403
|2006.06.26 09:36
|modify
|19
|5.00
|1.2337
|1.2426
|1.2537
|404
|2006.06.26 10:01
|s/l
|19
|5.00
|1.2426
|1.2426
|1.2537
|3830.39
|117169.55
|405
|2006.06.26 10:01
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2371
|1.2538
|406
|2006.06.26 10:02
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2372
|1.2538
|407
|2006.06.26 10:02
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2375
|1.2538
|408
|2006.06.26 10:03
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2376
|1.2538
|409
|2006.06.26 10:03
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2378
|1.2538
|410
|2006.06.26 10:04
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2379
|1.2538
|411
|2006.06.26 10:06
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2380
|1.2538
|412
|2006.06.26 10:07
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2382
|1.2538
|413
|2006.06.26 10:22
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2384
|1.2538
|414
|2006.06.26 10:30
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2387
|1.2538
|415
|2006.06.26 10:30
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2388
|1.2538
|416
|2006.06.26 10:34
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2392
|1.2538
|417
|2006.06.26 10:35
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2393
|1.2538
|418
|2006.06.26 10:36
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2394
|1.2538
|419
|2006.06.26 10:36
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2395
|1.2538
|420
|2006.06.26 11:05
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2396
|1.2538
|421
|2006.06.26 11:06
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2397
|1.2538
|422
|2006.06.26 11:10
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2398
|1.2538
|423
|2006.06.26 11:20
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2399
|1.2538
|424
|2006.06.26 11:21
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2400
|1.2538
|425
|2006.06.26 11:29
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2401
|1.2538
|426
|2006.06.26 11:30
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2403
|1.2538
|427
|2006.06.26 11:31
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2404
|1.2538
|428
|2006.06.26 11:32
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2405
|1.2538
|429
|2006.06.26 11:33
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2411
|1.2538
|430
|2006.06.26 11:35
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2413
|1.2538
|431
|2006.06.26 16:27
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2417
|1.2538
|432
|2006.06.26 16:27
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2419
|1.2538
|433
|2006.06.26 16:27
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2420
|1.2538
|434
|2006.06.26 17:26
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2426
|1.2538
|435
|2006.06.26 17:26
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2428
|1.2538
|436
|2006.06.26 17:27
|modify
|20
|5.00
|1.2338
|1.2429
|1.2538
|437
|2006.06.26 19:03
|s/l
|20
|5.00
|1.2429
|1.2429
|1.2538
|3915.04
|121084.59
|438
|2006.06.27 13:00
|sell
|21
|5.00
|1.2460
|1.2960
|1.2260
|439
|2006.06.27 13:00
|sell stop
|22
|5.00
|1.2453
|1.2953
|1.2253
|440
|2006.06.27 13:00
|sell stop
|23
|5.00
|1.2452
|1.2952
|1.2252
|441
|2006.06.27 13:00
|sell stop
|24
|5.00
|1.2451
|1.2951
|1.2251
|442
|2006.06.27 13:00
|sell stop
|25
|5.00
|1.2450
|1.2950
|1.2250
|443
|2006.06.27 13:05
|sell
|22
|5.00
|1.2453
|1.2953
|1.2253
|444
|2006.06.27 14:24
|sell
|23
|5.00
|1.2452
|1.2952
|1.2252
|445
|2006.06.27 14:24
|sell
|24
|5.00
|1.2451
|1.2951
|1.2251
|446
|2006.06.27 14:25
|sell
|25
|5.00
|1.2450
|1.2950
|1.2250
|447
|2006.06.29 20:27
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2460
|1.2260
|448
|2006.06.29 20:27
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2459
|1.2260
|449
|2006.06.29 20:27
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2454
|1.2260
|450
|2006.06.29 20:27
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2453
|1.2260
|451
|2006.06.29 20:29
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2451
|1.2260
|452
|2006.06.29 20:29
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2450
|1.2260
|453
|2006.06.29 20:29
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2449
|1.2260
|454
|2006.06.29 20:32
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2447
|1.2260
|455
|2006.06.29 20:32
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2444
|1.2260
|456
|2006.06.29 20:33
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2443
|1.2260
|457
|2006.06.29 20:33
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2440
|1.2260
|458
|2006.06.29 20:33
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2438
|1.2260
|459
|2006.06.29 20:34
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2437
|1.2260
|460
|2006.06.29 20:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2435
|1.2260
|461
|2006.06.29 20:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2434
|1.2260
|462
|2006.06.29 20:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2433
|1.2260
|463
|2006.06.29 20:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2429
|1.2260
|464
|2006.06.29 20:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2425
|1.2260
|465
|2006.06.29 20:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2424
|1.2260
|466
|2006.06.29 20:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2422
|1.2260
|467
|2006.06.29 20:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2421
|1.2260
|468
|2006.06.29 20:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2420
|1.2260
|469
|2006.06.29 20:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2418
|1.2260
|470
|2006.06.29 20:48
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2416
|1.2260
|471
|2006.06.29 20:48
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2411
|1.2260
|472
|2006.06.30 03:08
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2409
|1.2260
|473
|2006.06.30 03:08
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2404
|1.2260
|474
|2006.06.30 03:08
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2402
|1.2260
|475
|2006.06.30 03:08
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2397
|1.2260
|476
|2006.06.30 03:09
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2387
|1.2260
|477
|2006.06.30 03:34
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2380
|1.2260
|478
|2006.06.30 03:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2379
|1.2260
|479
|2006.06.30 03:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2378
|1.2260
|480
|2006.06.30 03:49
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2374
|1.2260
|481
|2006.06.30 05:46
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2373
|1.2260
|482
|2006.06.30 05:46
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2372
|1.2260
|483
|2006.06.30 05:47
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2371
|1.2260
|484
|2006.06.30 07:29
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2369
|1.2260
|485
|2006.06.30 07:37
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2368
|1.2260
|486
|2006.06.30 07:37
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2363
|1.2260
|487
|2006.06.30 07:46
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2362
|1.2260
|488
|2006.06.30 07:46
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2361
|1.2260
|489
|2006.06.30 07:46
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2360
|1.2260
|490
|2006.06.30 07:51
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2357
|1.2260
|491
|2006.06.30 14:32
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2353
|1.2260
|492
|2006.06.30 14:32
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2349
|1.2260
|493
|2006.06.30 14:34
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2347
|1.2260
|494
|2006.06.30 14:34
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2346
|1.2260
|495
|2006.06.30 14:34
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2342
|1.2260
|496
|2006.06.30 14:34
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2339
|1.2260
|497
|2006.06.30 14:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2338
|1.2260
|498
|2006.06.30 14:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2337
|1.2260
|499
|2006.06.30 14:41
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2336
|1.2260
|500
|2006.06.30 14:41
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2335
|1.2260
|501
|2006.06.30 14:41
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2334
|1.2260
|502
|2006.06.30 14:41
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2332
|1.2260
|503
|2006.06.30 14:41
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2331
|1.2260
|504
|2006.06.30 14:41
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2330
|1.2260
|505
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2328
|1.2260
|506
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2327
|1.2260
|507
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2326
|1.2260
|508
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2324
|1.2260
|509
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2323
|1.2260
|510
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2322
|1.2260
|511
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2321
|1.2260
|512
|2006.06.30 14:42
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2320
|1.2260
|513
|2006.06.30 14:54
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2319
|1.2260
|514
|2006.06.30 16:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2318
|1.2260
|515
|2006.06.30 16:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2317
|1.2260
|516
|2006.06.30 16:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2316
|1.2260
|517
|2006.06.30 16:35
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2315
|1.2260
|518
|2006.06.30 16:36
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2314
|1.2260
|519
|2006.06.30 16:37
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2313
|1.2260
|520
|2006.06.30 16:37
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2312
|1.2260
|521
|2006.06.30 16:38
|modify
|21
|5.00
|1.2460
|1.2311
|1.2260
|522
|2006.06.30 16:38
|t/p
|21
|5.00
|1.2260
|1.2311
|1.2260
|7872.01
|128956.59
|523
|2006.06.30 16:38
|modify
|22
|5.00
|1.2453
|1.2310
|1.2253
|524
|2006.06.30 16:38
|modify
|22
|5.00
|1.2453
|1.2309
|1.2253
|525
|2006.06.30 16:38
|modify
|22
|5.00
|1.2453
|1.2308
|1.2253
|526
|2006.06.30 16:56
|modify
|22
|5.00
|1.2453
|1.2305
|1.2253
|527
|2006.06.30 16:57
|modify
|22
|5.00
|1.2453
|1.2304
|1.2253
|528
|2006.06.30 17:00
|t/p
|22
|5.00
|1.2253
|1.2304
|1.2253
|7877.33
|136833.92
|529
|2006.06.30 17:00
|t/p
|23
|5.00
|1.2252
|1.2952
|1.2252
|7877.33
|144711.25
|530
|2006.06.30 17:00
|modify
|24
|5.00
|1.2451
|1.2302
|1.2251
|531
|2006.06.30 17:19
|t/p
|24
|5.00
|1.2251
|1.2302
|1.2251
|7878.00
|152589.25
|532
|2006.06.30 17:19
|modify
|25
|5.00
|1.2450
|1.2301
|1.2250
|533
|2006.06.30 17:19
|t/p
|25
|5.00
|1.2250
|1.2301
|1.2250
|7878.67
|160467.91
|534
|2006.06.30 17:19
|buy
|26
|5.00
|1.2250
|1.1750
|1.2450
|535
|2006.06.30 17:19
|buy stop
|27
|5.00
|1.2257
|1.1757
|1.2457
|536
|2006.06.30 17:19
|buy stop
|28
|5.00
|1.2258
|1.1758
|1.2458
|537
|2006.06.30 17:19
|buy stop
|29
|5.00
|1.2259
|1.1759
|1.2459
|538
|2006.06.30 17:19
|buy stop
|30
|5.00
|1.2260
|1.1760
|1.2460
|539
|2006.06.30 17:30
|buy
|27
|5.00
|1.2257
|1.1757
|1.2457
|540
|2006.06.30 17:30
|buy
|28
|5.00
|1.2258
|1.1758
|1.2458
|541
|2006.06.30 17:36
|buy
|29
|5.00
|1.2259
|1.1759
|1.2459
|542
|2006.06.30 17:36
|buy
|30
|5.00
|1.2260
|1.1760
|1.2460
|543
|2006.06.30 22:59
|close at stop
|30
|5.00
|1.2230
|1.1760
|1.2460
|-1226.49
|159241.42
|544
|2006.06.30 22:59
|close at stop
|29
|5.00
|1.2230
|1.1759
|1.2459
|-1185.61
|158055.81
|545
|2006.06.30 22:59
|close at stop
|28
|5.00
|1.2230
|1.1758
|1.2458
|-1144.73
|156911.08
|546
|2006.06.30 22:59
|close at stop
|27
|5.00
|1.2230
|1.1757
|1.2457
|-1103.84
|155807.24
|547
|2006.06.30 22:59
|close at stop
|26
|5.00
|1.2230
|1.1750
|1.2450
|-817.66
|154989.58